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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
華航曙光班機 158機位3分鐘售光
諾貝爾和平獎得主多 花錢自付純金牌
蔡英文不漲電價 國民黨：別開空頭支票
有機農看這邊！番茄穴盤苗買得到了
酒後高樓摔死寵物犬 莽男被起訴
亞幣普遍趨貶 新台幣午升1.36角
澎管處推電動車觀光 響應低碳輕旅
婦人用按摩椅過度 腎臟腫瘤破裂險送命
預售屋降溫 11月房市燈號掉回藍燈
朱立倫：民進黨負面打選戰傷害民主
成年人沉迷電視也不行 研究：易失智
國防部：全面清查5年內移轉軍宅
大英博物館世界珍寶展 置身歷史長廊
柏格處理台海危機 開啟台美國安對話
惡質 日化血研長期不當製血
老婆坐月子 男組集團販毒又在屋吸毒
台股收盤跌1.34點
擎泰大裁員卻攻漲停 陳立白入主激勵
傳尼泊爾找性靈大師做說客 讓印解封鎖
陳德銘參訪傳藝 獨派人士場外抗議
加州槍擊案 凶嫌疑含兄弟檔
軍宅案 王如玄：一切都到法院裡談
中市籲環保署 速推中部空品總量管制區
南韓正式加入國際援助透明度倡議組織
馮君藍紐約攝影個展 呈現靈魂肖像
毛揆：機動彈性調整消費提振措施
台股震盪整理 小跌1.34點
大立光再遭外資降評 收盤跌60元
台鐵新年月曆 老火車花東美景入畫
氣溫驟降 金門籲及早接種流感疫苗
12月台指期漲 24點
鬆綁外籍人才 政院：不排擠就業市場
12月電子漲 金融期跌
韓團Turbo重返歌壇 將出第6專輯
嬰兒罵罵號 美醫師一招立馬不哭
政院修正醫療法 除萬年董事長
招國際人才 學者：薪資要高3倍
彰化地院院長蘇清恭：屆期輪調
新興市場回神 11月資金流出規模縮小
台客裝港仔 銀樓摸走金飾
赴紐旅遊備計畫 避免入境遭拒
若有足夠資金援助 印度願減更多排碳量
黑龍江熊出沒 看門狼犬被一掌拍死
竹縣消防人事主任不慎墜樓 送醫不治
脊髓損傷聖誕紅義賣 張睿家感同身受
英特爾南港辦公室啟用 慶在台30周年
台股量縮小跌 個股表現
iPad Pro詢問度高 德誼4日開賣祭優惠
新台壽保險資產 明年要占中信金25%
加州槍擊案 警：只有2嫌均已身亡
詐領獎金案 調查局：配合檢方釐清真相
台壽下半年股票部位受傷 今年拚賺錢
英國會通過 4戰機立即出動轟炸敘國IS
毛揆：開放資料政策 國際肯定
食藥署抽驗醃漬蔬菜 一成不合格
發展具潛力 高市再推中都標售地
三大法人買超台股15.20億元
亞銀下修台灣今明兩年經濟成長預測
遭檢舉成分不實 大湖草莓農場喊冤
宇宙最凶猛巨獸 卜宏毅揭黑洞秘密
加州槍擊案 男女嫌犯身分曝光
大宇攜東京電視台 推軒轅劍蒼之曜動畫
綠委質疑修食安法為頂新脫罪 藍否認
朱立倫王金平花蓮造勢 訴求經濟與穩定
台北永康街四面佛竊案 婦稱只拿小物
王進士：選情未受王如玄軍眷案影響
空軍戰神高志航女 淚眼思父盼世界和平
泰國飛安被FAA降等 泰更在意歐盟考核
連鎖電玩業者涉行賄員警 檢調搜索
樂遊金門臉書破十萬 按讚抽好禮
世大運田徑奪金 東華扶輪社賞百萬獎金
貨貿拚任內簽？鄧振中：視情況保持彈性
HTC Vive秀新技術 北京辦開發者峰會
布吉納法索新總統政黨 國會勝選未過半
超跑國3蘭潭隧道追撞 幸無人傷亡
亞投行開業儀式 擬明年1月舉行
越南貿博會登場 20國參展
以為是演習 加州槍擊死傷慘
亞洲冬季棒球聯盟 歐聯灌爆日職復仇
台積電：明年半導體恢復成長
大陸新規 黨政幹部不得從事博士後研究
電玩集團涉行賄 南檢搜索屏高南警局
提升反恐戰力 高市特勤警添裝備演練
愛不到砍殺按摩女 男子遭聲押
競總主委人事 朱立倫：4日報告
習近平：支持金融機構擴大對南非融資
經濟部：供電足不表示電價不會上漲
新台幣收貶3.2分
台中空汙問題 蔡錦隆：地方要有作為
檢追大統18億 非常上訴遭駁回
炎亞綸要擁抱 柯P：男生抱男生不要啦
違法處理廢棄物 朝和環保負責人收押
陳德銘促鬆綁陸資 鄧振中：謹慎開放
雲門水月再現 週末桃園登場
瑞士警方拂曉再突襲 逮捕多名足球官員
徵收塞車費 北京將研究試點
外交部：台美反恐資訊合作 早已簽署
排尿細又慢 年輕也會攝護腺肥大
貼近年輕人 朱立倫4日接受沈玉琳訪問
耶誕鋪貨近尾聲 宸鴻11月營收月減1成
中市破販毒擁槍案 起出3槍33彈
加州槍擊案14死 事件發展1分鐘看懂
槍擊嫌疑人放話殺女友全家 警嚴密保護
毛揆：配合總統全力反恐
亞洲電視大獎 台演員競逐最佳男女主角
地名拼錯瘋傳 聖伯納地諾居民生氣
湖山水庫人文生態館 經費有著落
彰化地院判頂新案壓力 院長發信鼓舞
上任1年 毛治國：重大決策用勢不用力
能源政策電力供應 民進黨提4措施
歐洲發射衛星 解愛因斯坦百年理論之謎
貓纜票價調漲 柯文哲：漲幅未定
大陸吉林省破獲兩岸詐騙集團
詐騙老梗洗腦 警耐心阻詐保婦老本
羽絨衣 要注意羽毛跟羽絨比例
胰腺癌新藥成效佳 台灣開發獲美國上市
UNIQLO 5周年 推最強優惠
傳上班時間輔選 柯文哲：行程未確定
元智遠端認養寵物App 獲三星競賽殊榮
許舒博：壽險資金外流 是政策不挺
伊藤潤二展 人頭氣球懸吊恐怖美學
加州濫殺雌雄殺手斃命 警未排除恐攻
桃猿票房近2億 劉玠廷獲頒MVP經理人
氣溫降閉門窗 記得開小縫
一部沖天抗戰史 橫跨二岸三地拍攝
追大統長基18億案遭駁 檢察總長：尊重
越生住院沒健保 麵包義賣籌醫藥費
瀚荃iPhone用行動電源 有自拍功能
油價彈漲 日股收盤近乎持平
靖國神社爆炸疑涉韓人 韓方:靜待調查
竹林中學募二手玩具 教學生珍惜分享
祖克柏分享感性影片 想抱抱女兒
零元管銷費搶標 保全業憂影響薪資
雲林有愛家扶送暖 盼歲末共襄救濟
王如玄化身叫賣姐 幫身障院生推銷香皂
柯文哲將訪hTC 王雪紅接待
否認朱吳心結 吳副總統連說五個不
世銀估越南GDP6.5% 憂公債風險
投信：陸股近10年12月 6成會漲
桃園半程馬拉松登場 天氣冷有助創佳績
陸最高檢：從重打擊脅迫身障人士乞討案
吃藥不能防感冒 5成學童誤解了
港股收黑 投資人關注全球貨幣政策
車輛爆胎撞橋墩起火 車主及老婦虛驚
吃得像米其林 國防部將請全軍參酌辦理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
蘋果延遲交貨 iPad Pro開賣踩煞車
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
獵山羊給母吃 原民持獵槍重判
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
金門農產品特賣會 週末再登場
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林式文手足情深 照顧癱兄30載
刀鋒跑者殺女友案 上訴法院謀殺定罪
美元走強 新台幣收貶3.2分
葉倫：期待見到美升息那一天
傳頂新裁台大人 校方：產學合約終止
綠指提供美西半價機票 藍駁造謠
烏賊車檢舉達人 年賺百萬獎勵金
菲軍方搗毀恐怖組織山寨
奇美博物館闢素描區 展名家畫作
低溫襲台 防範腦中風
李屏賓接北影主席 捍衛電影節獨立性
加州濫殺案嫌曾到沙烏地 帶回新婚妻
八仙塵爆 林思佳重燃服裝設計夢想
聯軍戰機轟炸敘利亞IS產油區
施振榮催生智網聯盟 打造智慧農業
陸資來台受限？陸委會：大部分已開放
數位營運中心取代台灣塔 預算被刪
羅安娜盧佳慧合作 邂逅法國香頌
李登輝情況改善 下週決定出院日期
全興菲國新廠落成 菲媒：台菲關係密切
凱基銀申設香港分行 金管會准了
搶救命黃金時間 現代化119派遣獲獎
朱立倫親邀洪秀柱 出席總部成立大會
夏立言會陳德銘 陸委會：盼貨貿有進展
詹皇面子大 華納斥5億投球星網
李至誠獲世界洋服賽金牌 林佳龍肯定
美國科技顧問 讚台灣科技人才育成基地
尹衍樑概念股智崴 4日起分盤交易
TLPGA公開賽次輪 姚宣榆躍居領先
貓纜擬漲 北市議員砲聲隆隆
金門九宮坑道施工 暫開放3天
金屬科技展高雄登場 產業科技再進化
柯文哲：人民信任政府為最重要政治工程
疑狗狗闖禍 離島婦人摔車後送治療
毒品交易疑黑吃黑 談判不成傳槍響
大便精煉成藥 糞菌療效更勝抗生素
金牌馬術選手汪亦岫 盼奧運再締佳績
LINE台灣啟動新星計劃 全球首發
賣得好 納智捷明年展間升級
南非刀鋒跑者殺女友案 改判謀殺罪
陸社科院：明年房價可能出現斷崖式下跌
傳裁台大人 頂新：非針對特定學校
大陸將建豪華郵輪 鐵達尼號3倍大
國道中山高路竹段火燒車 無傷亡
無懼存放比創低 國銀獲利回穩
鈊象11月營收1.9億 今年新高
大銀微系統 布局潔淨能源
新北愛在畫中 123名身障畫者獲表揚
泡湯暖過冬 花蓮溫泉專車啟動
彰化縣議員許書維 酒駕肇事遭法辦
澄清湖風景區 維持高雄市民免費入園
101董座周德宇升任 財政部：足堪重任
蒲亭：土耳其擊落俄戰機 永遠忘不了
補助耐震評估 營建署105年砸千萬
最年輕101董座 愛詩周德宇很不一樣
簡單生活節 榕樹下體驗鄉鎮特色
基金銷售平台 基富通申設獲准
公股大陸踩地雷 土銀出現逾放
習近平訪南非 簽署逾2千億投資案
澎海巡查獲私酒 依法查扣
德紅點設計中原展出 60年美麗巧合
環署：雲嘉南4日恐因河川揚塵致空污
朱立倫總部主委 胡志強出任
獲利能力改善 國壽評等獲調升
天冷喝醉易失溫 避免貪杯重保暖
電玩集團行賄警 警政署長：毋枉毋縱
工作船囤漁船用油非法交易 起出700公升
期貨商分支營業保證金 擬砍半
國會改革 藍綠均提聽證調查權
澎縣長期盼照顧到每位弱勢
綠再生能源發電量目標 馬總統質疑
國銀前10月存放比 創5年新低
美骨科學會：走路滑手機 當心一身傷
部落大學教編織 烏來串珠災後重生
台菲部長級會議 台尋求洽簽ECA
開發金打亞洲盃 凱基銀跨第一步
刪除員工加勤費 高市議長哽咽說對不起
沙國離婚女性將有身分證 女權跨一大步
勞部：引進緬甸外勞尚無確定時程
台彩威力盃少棒賽開打 17隊爭百萬獎金
巴黎氣候大會 11國仍未提減碳目標
會養不會賣 冠軍大閘蟹滯銷
多錢入學 招聯會提優化簡化迎戰
星巴克Anna Sui聯名開賣就售罄
國會改革藍推調查權 新政團限制立委嚴
刀鋒跑者改判謀殺罪 受害人家屬欣慰
世紀民生入主翰禹 多角化經營
綠提國會改革三主軸 台聯9提案
真神 陸男童25秒記54張撲克牌順序
白領外勞改評點制 勞部：會引導高薪
共乘機車遭擦撞 女大生1死1傷
柯文哲訪hTC 了解資訊與通信科技產業
韓星金俊秀走VIP通關 歌迷無緣機場見
殺手夫妻拋下女兒 加州犯下驚天屠殺
柯文哲今晚訪HTC 低調避開媒體
喜願兒台鐵圓夢 剪票驗票開火車
朱立倫親邀 洪秀柱允任顧問團總團長
茶葉陶瓷客家 陳德銘4日行程文化味濃
因應高齡化 附保證保單擬鬆綁
口罩難防PM2.5 戴心酸也要正確戴
法國動畫小王子 創歷來海外最暢銷紀錄
加州重大槍擊案 美今年第355件
麥當勞與盧森堡稅務協議 歐盟展開調查
118年前烤的蛋糕塔 義大利城堡展出
要求南鐵東移重啟環評 居民敗訴定讞
信義置業年購一塊地 推精緻服務住宅
你毒我毒 登革熱噴藥員不敵殺蟲劑送醫
今彩539開獎
洪秀柱籲支持者 忘記背後努力面前
陳德銘訪宜蘭 盼為未來兩岸投資做準備
威力彩開獎
工研院院士建議設計加新商業模式
歐洲央行將存款利率降至負0.3%
法修憲 傳不明訂緊急狀態期限
擊落戰機事件後 俄士外長將首度會晤
巨乳姊妹美香 呼吸困難緊急住院
英空襲敘利亞IS 俄表歡迎並籲擴大聯盟
陸勞海外遭襲擊 非洲占6成
身分曝光 FIFA兩名副主席涉貪腐遭逮
日右翼包圍前日相鳩山坐車 警搜查
洪秀柱接顧問團長 朱立倫：她最愛黨
朱洪會 朱立倫：現在是團結時刻
碎玻璃插掌不查男童得開刀 醫院道歉
歐洲央行：將宣布進一步寬鬆貨幣舉措
世衛：受汙染食物年奪42萬條命6億人病
土總統反控俄與IS交易石油 羅森門
歐洲央行總裁：量化寬鬆延至2017年3月
禦寒商品夯 百貨周年慶買氣旺
蒲亭發表國情咨文 聚焦反恐緊咬艾爾段
豪雨重創印度 莫迪宣布撥50億援助
車臣總統證實 IS最新斬首的是俄國人
俄宣布 俄土天然氣管線計畫喊卡
威力彩頭獎槓龜
非洲手機龍頭晶片未毀 奈重罰34億美元
五體不滿足作者擬從政 各黨搶人
調查麥當勞 歐盟：不是針對美國公司
抗議退休金改革 希臘萬人上街示威
泰勒轉戰裕隆 首戰得20分不敵台銀
今彩539 頭獎4注中獎
主席任期最多12年 FIFA無異議通過
歐洲央行延長量化寬鬆 擴大購債種類
泰國王室衛隊閱兵 為泰王88歲祝壽
巴黎恐攻另兩嫌 遭比利時起訴
陸推高階智庫 初選4類25機構
中共中紀委清理門戶 山西巡視組長落馬
四面佛案2嫌海外被捕 泰警將引渡
新德里空污嚴重 法院令政府限時行動
蘆薈產品須標警語 過量恐腸胃不適
過去20年極端氣候 緬甸海地受害最深
朱立倫競總5日入厝 馬吳王同台挺
前日相告現日相 菅直人敗給安倍
台東外海規模5.3地震 最大震度4級
日隼鳥2號飛越地球 邁向龍宮小行星
歐洲央行調高歐元區今年和後年成長預測
巴黎恐攻主謀之一 曾到過布達佩斯
今晨板橋15.9度！北部東北部周末短暫雨
美升息憂慮燒 台股早盤摔近百點
朱立倫：胡志強5秒點頭 任競選總主委
皮蛇長一圈致命？醫：初期出疹後盡快就醫治療
台股驚魂記 早盤摔近百點後收窄
大學註冊率 67系不到3成、4校系慘掛零！
王金平拋國會立馬改革 蔡英文：勿草率！
蔡英文發表六大教育政策
國美館新典藏庫房落成啟用
(時評)敗戰處理投手上場
富邦人壽與現代人壽策略合作正式展開
信義誠品首度開放跨年 Just Grill 獨家推跨年趴
大倉久和 歐風館推暖上心頭鍋物料理
老爺大酒店 GO EASY 冬季住房專案
美麗信花園酒店歲末送暖 一同關懷弱勢孩童
遇見‧凱撒 每一次的相遇就是一段美好的旅行
埃及開羅夜店汽油彈攻擊 16死2傷
歐洲央行激勵不足歐股摔 美股開盤跌
擊落戰機事件後 俄土外長首度會晤
歐巴馬：加州血案動機不明 不排除恐攻
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
CNN：加州血案凶嫌傳曾接觸恐怖分子
美軍歷史變革 對女性開放所有作戰職務
歐銀耶誕禮令人失望 歐股同步重挫
擁數千發子彈 加州槍擊案嫌犯火力強
升息陰影拖累美股重挫 道瓊大跌252點
花花公子告別裸照 潘蜜拉安德森登封面
油國組織集會前 世界油價強彈
美軍官歐道德告別式 台官員出席
府會互鬥 巴西議長受理彈劾總統案
上世紀結緣台灣 歐道德一家難忘懷
加強管制售槍 美共和黨仍說No
FT烏龍報導歐銀利率不變 市場一度大亂
自由市場人氣高 馬林魚搶陳偉殷
美股重挫 台股有壓力
葉倫：美元走堅 Fed升息決策更謹慎
薩爾瓦多國合之友會舉行年終工作報告
陳德銘新竹行 可望與邱鏡淳會面
科技校院繁星計畫 簡章4日公告
槍枝管制 美國的燙手山芋
倉庫挖到寶 名捕曾智偵手套重現
為黑熊而跑 4400人報名
澳門人用愛情做甜點 口口幸福滋味
澎湖離島師資保送甄試5名 受理報名
岸巡72大隊協助吉貝島資源回收整理
計程車起火1人亡 不排除燒炭自殺
助羊隻品種改良 台與貝里斯簽協定
高屏PM2.5濃度高 外出宜戴口罩
阿根廷留台校友會會員大會 改選會長
宏?資訊月衝買氣 邀MP魔幻力量站台
歐美股重挫 台股早盤跌破8400
台股開盤跌32.36點
新台幣開盤升 2.85角
憶楊西崑 胡為真：他對國家貢獻重大
正心中學連續擊掌 挑戰金氏紀錄
台南登革熱新增11例 疫情降溫
LG Zero金屬機搶先登台 九千有找
劉德立拜會巴拿馬移民局局長
竹縣新豐雜草火警 1男子無生命跡象
笑掉下巴 山西女生大笑下巴脫臼
美建築師協會競賽 台生作品進決賽
陸2分鐘3D列印十公分血管 全球首創
謠言滿天飛 浩鼎聲明揚言提告
電玩集團行賄南高屏 8員警交保
高雄登革熱降溫 全台已破4萬例
2016第一道曙光 墾丁龍坑台東三仙台
新台幣早盤升 2.09角
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谷歌：將提升數據中心再生能源用量
捉妖記港冏建功 陸電影票房突破2千億
下殺0.1折！ ZARA網購出錯認賠接單
加州血腥屠殺 罕見女槍手引注目
大略上櫃掀蜜月行情 開盤大漲117%
白天氣溫回升 週日起全台濕冷
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消防官關窗墜樓 疑絲襪滑釀意外
朱立倫：胡志強5秒答應出任主委
美參院重大修法 廢止歐巴馬健保
義隆獲急單 Q4業績可望超預期
韓星姜智英單飛轉型 盼成國際演員
引渡嫌犯 南韓與大陸合作益深
東坡肉原是白水煮肉
INFINITI Q50銷售倍增 16年式上市
全球股市Q4漲幅 陸股表現超火
屏東車城失蹤潛水員 遺體尋獲
任朱立倫競選主委 胡志強：義無反顧
出任總部主委 胡志強：留職停薪5週
韓男團EXO發行新專輯 重回樂壇
河南伯夷叔齊墓 疑似被盜
1男子疑遭槍傷 棄汐止路邊
科大捐學童課輔班電腦 盼拋磚引玉
下週油價預測：汽油不調整 柴油降1角
男子綽號正兄 卻在鄉里販毒
遏暖化 專家：可能得大幅提高核能占比
大學註冊率差 教部將抽查教學品質
男疑中槍命危 遭棄汐止路邊
訪茶業博物館 陳德銘：合作推廣茶文化
蘋果搶攻3D列印 在美申請新專利
台股面臨8400點保衛戰
國會改革 王金平與中生代藍委簽名許諾
PSY新曲YouTube點擊率破兩千萬
疑涉內線交易 宏?前董座胞兄遭起訴
中油推新世代加油站 邁向綠建築
加州槍案凶嫌原任公職 出身穆斯林家庭
恐怖捉迷藏 IS娃娃兵尋囚處決
張清芳籌建公益信託 半年要募800萬
習近平從嚴治黨 傳黨規將嚴於國法
多校科系註冊率低於3成 教育部公布
急單到 IC設計第4季添柴火
助宏都拉斯職訓 華碩再捐電腦
中共反貪 深圳市禁領導幹部家屬經商
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宏?前董座胞兄涉內線 今遭起訴
存美元有賺頭 銀行推專案利率飆破2%
大陸河北奇葩建築 一半像白宮一半天壇
傳立訊集團收購？美律盤中搶攻漲停
二孩有商機 陸職場人跳槽看好母嬰市場
iPhone新4吋 傳取名7c
涉掏空金尚昌 林鴻明獲解境
疑涉內線交易 中檢起訴宏?前董座胞兄
胡志強：拉高朱立倫氣勢 扭轉選情
高鈉餐點警示上路 紐約市衛生局挨告
阿里山元旦觀日列車 31日開賣
喚醒沉默藍軍 朱立倫：站出來別絕望
貓纜喊漲 柯文哲：考量整體三貓計畫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正報)
疑心出軌剁妻子手 陸夫：這樣沒人要她
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
加共有式公寓 外國擁有者增加
海外投資夯 複委託開戶數突破百萬
樓下的房客 森竣難忘李康生電臀
新台幣中午升2.55角
美特勤局失誤多螺絲鬆 國會緊盯
陳德銘：兩岸合作 弘揚茶文化
台北希望廣場6日開幕 農產一次購足
美軍女性全面參與作戰 歐巴馬讚會更強
轉彎撞擊號誌巨響 住戶睡夢中驚醒
胡志強任朱立倫主委 柯文哲：扭轉戰場
殺蟲劑攻擊防疫員 高市：加強溝通
DUNLOP 2萬條輪胎恐變形 需速更新
桃園好禮出爐 辦展售會行銷
醫師：塵肺症與空汙嚴重無絕對關係
新生註冊率 4校系掛零
印尼震撼彈 國會議長冒總統名義索賄
股匯脫鉤 新台幣午盤勁揚2.55角
柯文哲來了 激勵宏達電股價走高
海上大賣場 金門海巡破獲
資策會首屆遊戲創作營 激盪創意
石門水庫水情稍緊 桃園林口板新變綠燈
韓星李熙俊和李慧靜 明年4月結連理
GOGORO國際發聲 登上巴黎氣候峰會舞台
中央社跨足電子商務 12/7推出YS商城
加州屠殺凶嫌 寡言具宗教信仰
全美第一 電視頻道明年開賣槍枝
寶萊塢明星在台拍月曆 愛上滷肉飯鮮果
史上第2度 IDM廠營收超越IC設計
量販年菜優惠起跑 大潤發搶第一
苦坐17年冤獄 越男重獲清白
夜會王雪紅 柯文哲：談資通產業發展
中碳屏南介相石墨廠2017年投產
國會改革 蔡英文：不曉得王金平急什麼
陸股盤中暫停機制 傳2016上路
自拍展揭城市性格 倫敦人不愛笑
韓女團T-ara和周杰倫大陸同台演出
胡志強：總統辯論盼由四報一社公視舉辦
員工不滿5首長 柯文哲：無調人事想法
女性參與戰鬥任務 國軍跟上潮流
北市添購空拍機 取締關渡平原違法露燃
台大4博士班註冊掛零 少子化再現衝擊
IS將腐屍曝街 敘爆發吃人肉寄生蟲疾病
國民黨：柯建銘不倒國會不會好
果陀喜劇高雄加演 胡婷婷將驚豔演出
嘉惠行動不便者 北市跨年晚會闢身障區
媽媽帶員工騎走機車 兒子烏龍報案
春節台東離島機票開訂 前2小時卡卡
蔡英文籲陳德銘謹言慎行
送頂新物質助弱勢 魏明谷道歉
菊島秘境 澎湖南方四島國家公園辦特展
宏達電穿戴利多 傳明年2月推智慧錶
台中男學生從高樓墜落 送醫急救
磨石溜滑梯重蓋 柯文哲：錢不是這樣花
台股收盤跌57.46點
蔡英文：競選團隊處於緊繃狀態
女網購後遭詐騙 告鄒開蓮洩個資不起訴
若執政 蔡英文：陸生來台人數不會減少
陳柏霖演戲努力講韓語 孫藝珍稱讚
玩酷樂團將在超級盃中場演出
台股開低走低 跌57.46點
泰警：IS份子潛入泰 伺機恐攻
泡溫泉到南投 還能品嚐竹筍料理
國防部：陸海空戰鬥部隊已開放女性參與
12月台指期跌 73點
陸股開低走低 上海股市早盤小跌
台股失守8400點 宏達電題材發光
12月電子期金融期齊跌
柯文哲：台灣政治黑白比藍綠重要
NBA韋德兩罰絕殺 熱火險勝雷霆
毛揆：落實動員準備 強化防衛國安保障
漢翔獲頒三菱飛機MRJ最佳供應商獎
北愛高球名將麥克羅伊訂婚了
立院決議 第8會期最快21日停會
碩禾營運旺 連8個月創歷史新高
台股跌破8400點 法人：短線震盪難免
降雨不如預期 桃園新北水情稍緊
出國愛打卡 WIFI租借商機大餅爭搶
大陸中非發展基金 參與非洲基礎建設
蔡英文：立專法設基金 處理大學退場
國會改革全民期盼 國民黨籲綠理性探討
教部推樂器銀行 助偏鄉藝術教育
韓陸聯手打造新團 宇宙少女明年出道
竹市登革熱 新增確定病例
印尼富少撞死人 登報警告記者小心寫
新德里採多項查緝措施 抑制空汙
打造東區門戶 北市台鐵合推公辦都更
國會改革 各黨團版本到齊9日協商
彰北國民運動中心啟用 7天免費試營運
立院共識 原民補償回饋法案可望三讀
家扶志工小中風 急復建盼回崗位
任朱顧問團長 洪秀柱盼黨讓人信賴期待
接力唱跳體操歌 愛台灣這樣也行
勞動基金 1到10月收益數219億元
糖尿病患者小心掉牙 機率為常人2倍
三大法人賣超台股110.21億元
泰勒絲捐5萬美元 助西雅圖交響樂團
軍宅爭議 王如玄重申只有1間
歐巴馬堅持改變 美軍接受同志與女性
搖滾樂歌手史考特魏蘭德辭世
馬王落海救誰 朱立倫妙答：拜託馬救王
防恐怖份子免簽入境 美規定變嚴格
印度人愛領養女孩 顛覆重男輕女形象
吳思華提高教藍圖 3挑戰5方向
蔣渭水歌仔戲開演 柯文哲拍廣告力挺
全球多國允女性參與戰鬥 多為美盟友
科博館柑橘尋根特展 探討柑橘親緣關係
南投商品展 搶送禮商機
立院共識 NCC半年內訂分組付費辦法
台中二中學生墜樓 原因待釐清
告別化石燃料 巴西推二代甘蔗酒精
戴資穎 精英獎最佳女運動員
台菲ECA有譜 雙方成立工作小組
林敏政獲終身成就獎 副總統：實至名歸
陸暖男為老婆做早餐 一年六百道不重複
家長盼恢復聯考 民進黨：不走回頭路
美參院通過廢健保法 歐巴馬料將否決
NBA墨西哥賽 塞爾蒂克114比97擊潰國王
黃士峰獲精英獎最佳男運動員
選前陸客減量8成 旅行業者：選完回流
臉書測試新功能 影音即時放送
食安問題 打1919搞定
泰：將與大陸合作900公里鐵路線計畫
364天期定存單利率0.384% 續創新低
宏達電A9出貨挹注 10月營收回百億
大陸女兵通訊衛生單位多 特種部隊也有
康世儒告陳超明 苗立委選戰首件訴訟
詐騙廠商集團 5人聲押獲准
台北賓館5日開放參觀 拍照禁閃光燈
不分區被質疑 朱立倫：限量就是殘酷
亞馬遜一鍵購物鈕 佳必琪做的
台灣東協貿訪團 開拓菲國商機
新台幣收升1.13角
債務糾紛口角引槍擊 槍手擊中自己人
陸專科生赴台讀大學 陳德銘：深入討論
富邦人壽取得韓國現代人壽48%股權
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女子疑被附身中邪 遇警界大法師化解
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行善無關避稅 祖克柏親闢謠
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立法院長副院長選舉 綠營擬提案改記名
女男平等漫長路 美軍隊跨大步
不滿民眾登廣告指控 雲林綠營提告
毛治國會王雪紅 讚HTC虛擬實境
陸股收盤 滬指險守3500點
日股收黑 歐洲央行寬鬆不如預期
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原相11月業績微降 Q4將符預期
八八水災毀校舍重建 王清峰揭牌
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菲勒令暫停業 Uber進軍全球再踢鐵板
藍心湄稱遭女藝人詐騙 宋新妮臉書自清
和發產業園區動土 里民陳情勿製造汙染
無薪假 黃茂雄：有工作才是解決之道
萬事達卡行動支付 拚明年擴及小黃餐廳
治療青春痘 黃連不是萬靈丹
北市明年度2類公共工程 開放公民參與
真理大學台南校區 1系所續招
服裝去性別化 成大男裙週14日開跑
12強當觀眾 王維中經典賽想打中華隊
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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紅心辣椒神之子貳-風雲再起上線
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公館聖誕季 自來水博物館化身冰雪城堡
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王如玄走訪高雄遭嗆 感受人情冷暖
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歐蘭德：戴高樂號航母幾天後將赴波斯灣
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FBI調查加州槍擊血案為恐怖主義行為
FBI首長：無跡象指加州案兇手隸屬集團
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男疑闖平交道遭撞 當場死亡
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新居供友書法展 劉以發受好評
連勝文指罄竹難書 柯文哲：我罪狀滿多
咖啡迷的得來速 星巴克拚車道型門市
台籍男在越南涉詐欺 遭判3年
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菲總統候選人 愛飆髒話自罰捐錢行善
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國1砂石車追撞工程車 1死2傷
行人闖平交道釀禍 延誤2380人
批綠能源政策 總統盼民眾慎重投票
李登輝指沒遠見 柯文哲：批評中肯
被指選波多野結衣 柯P：我也是受害者
大陸東北首家台灣館 吉林開幕
賴瑞隆小鴨助陣 林國正三跪祈福
延壽國宅海砂屋都更改建完工 中工大補
中共打貪擴至金融業 農行行長也下台
柯文哲：陸生應納保但收不同保費
男童問寄信到火星郵資 英郵政求助NASA
政大學生會：還我創作校歌
可成11月營收83.41億 再創新高
NBA哈登回神 火箭撞翻小牛
台北市大中華養生村協會 6日成立
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人瑞過生日 四代同堂超過60人齊聚
穿心爆菊地表最強颱 氣象局細說分明
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佛陀館自殺男子 確認嘉義槍殺案凶嫌
高鐵設站引人潮 苗栗傳統藝術節登場
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吳王朱站台 莊啟旺競總展氣勢
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陳德銘6日到台中 午後搭機返回大陸
中山高6轎車追撞 貨櫃橫躺馬路
高雄市醫事人員朱立倫後援會成立
IS：加州槍擊凶嫌為哈里發國戰士
外交小尖兵 優勝3隊伍獲海外參訪
今彩539 頭獎槓龜
企排聯賽挑戰賽 台電男女排6日爭冠
大福彩頭獎 連66期槓龜
嘉縣80歲老翁 遭鐵架壓死
最清晰 NASA公布冥王星近距離照
簡偉儒絕殺逆轉 金酒賞富邦3連敗
救地球 巴黎峰會減排協議草案出爐
杳德3連爆 至少27死逾80人傷
再籲加強槍管 歐巴馬：美國不會被嚇倒
實施收費 英格蘭減少塑膠袋用量
歐盟若不合作 據報英相恐倡議退出
大選青年對談 三黨另類辯論今登場
加油且慢 中油降汽油1角柴油2角
倒帶的人生 失智病友家屬串聯生活回憶
國民記憶庫 推廣庶民生命故事
政府標示政策太亂來 高志明：難道叫太陽餅改名？
〈財經主筆室〉別讓候選人迴避水電、加稅敏感議題
涉操控足球打假球 星令未審羈押1嫌犯
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊斯坦堡美領事館 面臨迫切安全威脅
亞塞拜然?海鑽油平台失火 1死30失蹤
白宮：加州夫妻槍手未隸屬恐怖組織
美自由大學校長籲學生 攜槍捍衛校園
查德湖連環自殺攻擊 至少15死130傷
周杰倫愛徒 派偉俊熊貓上身
KIT KAT必勝信念 知英密戀台灣
失語者MV 千呼萬喚終登場
加州槍擊查行凶動機 矛頭指向妻子
交通違規卻被發現吸毒 當場被捕
倫敦地鐵車站揮刀恐攻 3傷
王建民返台 優先目標美國打球
倫敦地鐵濺血 警以恐怖事件調查
7日節氣大雪 白天僅北部涼
翹臀金第2胎誕下男嬰 母子均安
賴聲川劇場陸首演 鄭佩佩俠女變地攤婦
陸購蘇愷35 欲重奪對鄰國空優
美毛小孩取名 麥克斯和貝拉最夯
星際大戰新片海報不同版本 引發爭議
總統大選青年對談 3黨搶攻首投族選票
陳德銘訪台最後一天 上午再赴台中
票選金門之美 抽好禮
唇顎裂手術苦 正向面對人生
法國大區選舉登場 極右派料大有斬獲
艾迪赫爾網賽 曾俊欣闖決賽
台南登革熱降溫 單日六度跌破10例
台股內資撐場 年底前多頭不退場
登革熱增199例 全台4萬多例
巴西「大眼睛」博物館 美到電暈你
華府大屠殺紀念博物館 烙印歷史悲傷
涉砸微軟公司電腦又恐嚇 男子遭訴
IS讚加州夫妻檔槍手 歐巴馬：美國不怕
吃藥燉貢寮鮑抗寒 在家DIY
林書豪罰進1分 黃蜂首節領先公牛
外籍勞工變更住地 要通報主管機關
比優惠也比軟實力 車商微電影賺人熱淚
柯文哲：體能比癌症更影響生存
中國大媽飛機上晾腳 空姐不敢制止
彭博倡公布氣候風險：投資人已更知代價
大里日照中心 照顧在地失能失智長輩
林書豪5分2助攻 黃蜂半場領先2分
Uber踩紅線 交通部擬循刑法制裁
幫你切緣 分手公司收費10美元起
當年母姐激將 造就小S搭檔蔡康永
歐巴馬收禮清單 各國特色不同
職場關鍵3力 讓你成炙手可熱人才
沒傷沒死 塔利班公布首腦錄音談話
朱立倫：從未否定三立舉辦的辯論
林書豪前3節拿7分 黃蜂暫落後公牛
中小電子接棒 料成櫃買亮點
薩瑪吉亞投巨人 洋基搶陳偉殷受矚目
白菇一副可食外觀 竟是毒綠褶菇
烏來打獵 保三警遭友人誤擊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國營事業招考 錄取率5.55%
誤寫習近平辭職 外媒：陸媒體制痼疾
風災校推有機耕地 與土地共生學習
媒體質疑副總統輔選力道 朱立倫：勿挑撥
原辣味配金錢 新加坡肉乾真夠味
遊樂場藝術博物館 重溫巴黎美好年代
加國購物節零售 服飾休閒圖書受惠
倫敦邱吉爾作戰室 崢嶸歷史在眼前
印尼天籟 竹樂器昂格隆樂音悠揚
嘉義槍殺案 凶嫌2獄友接應
林書豪9分 黃蜂扳倒東區霸主公牛
打擊IS 社群媒體加緊行動卻得悄悄來
小兒氣喘增2倍 醫師直指PM2.5
澎湖假日農夫市集 賞花之餘嚐有機
陸老婦肚疼 11公分蛔蟲結石作祟
王金平：團結輔選 高雄立委選情佳
門興反越位頻得手 拜仁吞德甲首敗
台北希望廣場假日農產市集 開張
康熙來了紅遍兩岸 叫停的是回憶
中油降油價 汽油1角柴油2角
飛機撞豬 印度香料航空乘客平安
地球小姐選美 華裔菲佳麗奪后冠
資訊月最後1天 廠商加碼大方送
王毅：陸願成非洲工業化進程合作夥伴
屠呦呦瑞典領諾貝爾獎 將用中文演說
加油等等 中油降汽油1角柴油2角
南投家扶園遊會 吃喝玩樂籌經費
學者：Uber滅不掉 思考正當存在
華克致命跳投 黃蜂扳倒東霸天公牛
NBA 柯瑞44分 勇士險勝暴龍開季21連勝
青斑蝶飛越千里 澎湖過境渡冬
PM2.5問題多 醫界憂長照醫療成本提高
車輛限行惹議 新德里市長：會慎重
委內瑞拉國會選舉 執政黨告急
柯文哲：立委選舉level應提高
王金平：莫讓綠營濁水溪以南整碗端
亞太電端4大APP 4G服務更貼心
陳德銘離台前訪好友 參觀森磊觀博物館
立委選舉 陳建仁赴宜蘭挺陳歐珀
國會改革交鋒 蔡英文：公道伯怎麼了
王金平：國會改革此時不改何時改
黃梅戲之鄉通高鐵 列車沿長江貼地飛行
多角化 加油站長蘇明賢奪銷售達人
結束訪台 陳德銘：還會再來
花蓮外海規模4.3地震 最大震度3級
警員遭獵槍誤擊 人力接駁送醫
漁港工人刷變電箱油漆 遭電擊
與青年對談 朱立倫不擔心麻辣提問
只要上班的不是我 多數法人挺週日開店
自拍前 12星座女性在想什麼？
蔡英文屏東造勢 鐵票區要衝8成票
LPGA資格賽 程思嘉獲晉級
寄養家庭13年 夫妻照顧過31人
意圖行刺莫迪 印度逮捕恐怖份子
參加青年對談 陳建仁：不是代打
桃機7日起飛測北跑道 暫停起降1小時
陸房市拖累經濟 分析：2016更嚴重
談高教 朱立倫：不能輕易漲學費
違停被查獲毒品 毒蟲遭兩罰
前立委吳德美辭世
彰化勞資運動會 不拚業績拚體力
陳建仁：提高弱勢學生進高等大學機會
談大學退場 朱立倫：每個系都要檢討
與青年對談 宋楚瑜帶書包當應考
軍宅案 王如玄：適當時間地點對外說明
張盛和：出口連10黑 不確定因素多
陳建仁：大學依特色或專長整併
體驗風景油畫堆疊 彩筆揮灑淡水城
男駕車撞2機車肇逃 1陸戰隊女兵死亡
鴻海鄭州空港手機產量破億 造智慧小鎮
一見鍾情 好萊塢明星不乏閃婚
朱立倫：大學應著重教學更甚研究
陳建仁：大學漲學費空間不大
陳建仁：反對盲目追求大學排名
宋楚瑜：若當選 取消學貸利息
習近平2015訪14國 簽多張經貿大單
青年對談 宋楚瑜：台灣不能再被玩下去
直升機無法垂降吊掛 徒步接駁槍傷警員
澎湖水環境成果發表 巡守隊巧思百出
搶裝潮 太陽能唱旺至明年上半年
朱立倫：產學合作 縮短學用落差
薄熙來金主 實德集團前董座徐明病逝
專竊名牌外套 竊賊投案沒膽入警局
近拍干擾丹頂鶴 志工盼公權力伸張
離島老婦誤食老鼠藥 澎湖海巡急救援
陳建仁：新創產業增年輕人就業機會
從敘利亞戰爭出發 聯展省思小難民身影
南高雄家扶50年 感謝小零錢大力量
宋楚瑜：閒置公有地免費供創業
非蘋一哥不保 華碩日本平板跌出前6
聯合報舊址掉磚砸車 北市派員了解
明年半導體 指紋辨識固態硬碟看俏
陳建仁：審查新創產業計畫容許失敗
朱立倫：完整輔導計劃 減少學用落差
歐盟延長對陸太陽能雙反 台廠先看明年
風暴戴斯蒙挾強風豪雨襲英 釀1死
陳建仁：社會住宅一定比率供年輕人使用
朱立倫：打房要看清楚 不要亂打
民進黨要蓋社宅 朱立倫：地在哪
葉門亞丁省長 遇襲喪生
台面板憂虧損 盼銷陸免關稅
印尼火車撞小巴 至少14死
陳建仁：透過法規讓租屋價格合理
投顧：美漸近升息 市場有準備
雅加達小巴遭火車撞 13死
嘉惠身障者 北捷無障礙閘門設順逆向燈
長榮魔法機 喜迎雙虹好兆頭
陳世凱競總成立 林佳龍站台
愛心輸出 總統：台灣約1%人口認養貧童
宜蘭溫泉季 重現那卡西走唱
青年居住 宋楚瑜：提供兩桶金幫助
陳建仁：4到5年內提出年金改革完整配套
後援會成立 顏寬?推教育政策
登革熱疫情 估台南高雄損失20億
薄熙來金主徐明猝逝 親友：太意外
華盛頓郵報搬離43年歷史大樓 員工不捨
歐盟延長保護期 限制陸太陽能板進口
北高雄家扶受扶助者互鼓勵別小看自己
陳建仁：經濟成長後再來談稅制改革
解財政困難 宋楚瑜：開源節流量入為出
氣候會談草案新階段 數百爭議點待解決
DNA辦案 狼男劫財10年難逃法網
年金改革 朱立倫：從個人帳戶做起
人民幣入SDR 港財長：香港肯定得益
我的少女時代 1504名北一女校友重聚
選舉熱 扒手混人群行竊遭逮
朱立倫：提升工作環境 薪資也提升
聯合報大樓舊址磚塊砸車 北市限期改善
優惠+嫁娶好日 高鐵單日近20萬人次
總統大選青年會談 學生舉布條抗議
解決22K 宋楚瑜：產業全面升級
雲林家扶寒冬送暖 企業團體鄉民相挺
學生抗議南鐵東移 陳建仁：傾聽訴求
朱立倫：台灣走向世界 世界走進台灣
被指敗光百億 鄧亞萍獲聘中國政法
朱立倫：教育資源分配應以學生為本
登台演出 雲林老人圓夢第四部曲
八旬嬤當志工回春 國中生志工護藻礁
豬哥亮生日 謝金燕破冰相見難
法國大區開始投票 巴黎恐攻後首次選舉
畫家歐豪年揮毫 送馬總統對聯
陳建仁：選一個政策做好做滿的政治家
台灣矽谷科技基金 3年90億有望
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
飛機降落偏離跑道 摩根費里曼無恙
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金門家扶園遊會 蛙人操吸睛
洪秀柱：政黨未獲人民認同 就要檢討
台塑石化降汽油每公升1角 柴油2角
民主的價值 宋楚瑜：成全大我照顧小我
OPEC捍衛市場不願減產 油價恐難止跌
新北大氣球踩街 小朋友搶拍照
反腐 中共明年重點巡視政府及事業單位
美國土安全部長：美恐怖威脅進入新階段
洪秀柱：兩岸問題沒搞好會很悽慘
耶誕鈴聲響 拍照打卡熱點大公開
選副總統 徐欣瑩:想讓台灣脫胎換骨
拚經濟 陳菊：和發園區提供萬個工作
霧霾成因眾說紛紜 陸官媒：損害公信
李辦：李登輝下週應可安排準備出院
葉門亞丁省長遭炸死 伊斯蘭國稱犯案
蔡英文：民進黨已準備好執政
新黨吳成典 力推新三通
王如玄談參選：身歷其境見識到了
雜誌評選 華航奪北亞最佳航空等3大獎
提升剿亂能力 菲陸軍採購夜戰系統
台灣新婦夜市擺攤 越南女子感恩
協尋300長者 全民藝起來
資訊月人潮達95萬 穿戴電競周邊熱夯
Visa攜手展望會 助學弱勢童
賓士男連三撞 孝順陸戰隊女兵死亡
台灣國際錦鯉品評會 前三名1人囊括
台中火車站前廣6用地 變更道路用地
百貨周年慶交通阻塞 竹市警出動疏導
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百名蒙面歹徒 搗毀內蒙古執法站
陸高空飛艇圓夢號 研製現場曝光
梵蒂岡首度委外稽查財務 有請資誠會計
蚵仔寮陸戰隊營區 外包工人觸電燒傷
簡單生活節近尾聲 林佳龍漫步市場
老小棲身漏水房 寶島行善建新屋
中市府便民 編印市民服務實用指南
王金平：國會改革 立委任期前最佳時機
陳建瑋雙喜臨門 美嬌娘甜讚老實
ZARA錯標超便宜 貨到竟是兩右腳鞋
總統大選青年會談 台上台下火花四射
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延長賽失利 林文堂後川賽並列第2
黃子佼不再寫書 挖瘡疤太痛苦
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李登輝小中風住院11天 周一午康復出院
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台北寒舍艾美酒店 用美味能量陪倒數
君品酒店年菜外帶再送端午、中秋禮盒
期交所赴星招商 推廣人民幣匯率期貨商品
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男大生勇於面對性向 馮光遠：眼淚爆衝
慘連10黑！11月出口年減16.9%
全國最大戴奧辛污染國賠案 一審判賠居民1.6億
古典書法中的新創意 王京子師生聯展
維多麗亞酒店NO 168 PRIME牛排館新菜上市
雙北就業博覽會 供逾8千工作機會
漢莎航空乘客鬧機 想開機門遭制伏
金馬影帝柯俊雄病逝 享壽70歲
塔利班首腦現聲駁死訊 自家人也不信
歐巴馬演說 誓動用美所有力量剿IS
歐巴馬演說 將籲美人勿向恐懼屈服
加州槍擊案夫妻 可能計畫發動多重攻擊
法大區選舉 極右民族陣線異軍突起
艾迪赫爾網賽 曾俊欣成功封王
岡田准一不認松(土反)桃李壁咚只愛福士蒼汰
陀地驅魔人 金馬影后林嘉欣加持
莫文蔚High爆廣州 任賢齊空降助陣
沙柯吉不與社會黨結盟 阻極右派當權
台灣與泛太平洋 成立氣候變遷調適平台
巴黎漫畫節 台灣主題國人氣滿座
接受治療 美前總統卡特腦瘤消失不見
永續發展教母布倫特蘭將訪巴黎唐獎展區
美消防署協警告：懸浮滑板有著火風險
加安大略省與台灣互承認駕照
希拉蕊：如巴勒斯坦權力真空 IS得利
垃圾袋不亂跑 掃街輔具有創意
中市西屯區2千坪國有地 蓋社會住宅
聽見五峰音樂會 7日桃山國小登場
複合式恐攻 歐巴馬的難解困境
技專招生季 12月陸續開跑
IS滲透 巴黎清真寺起出宣傳片與武器
失聯侄女成奪命殺手 巴國親人感羞愧
北台灣濕涼 中南部舒適
霧霾元凶 大陸9個城市找到了
台南登革熱新增2例 疫情接近根除
台股開盤漲33.87點
大陸奇葩網路保險 堵車險上路
竹縣元旦升旗健走 報名贈猴年頭套
嘉市減重16噸 達人5月減24公斤
新台幣開盤升2.2分
西安醫學院遭檢舉 實驗狗用完自生自滅
美股大漲激勵 台股早盤漲75點
大巴黎區中文學校演講賽 競爭激烈
TPP助威 越南皮革鞋業年成長看2成
教宗視訊點亮阿西西耶誕樹 象徵移民希望
新4吋iPhone潛力大 小尺寸有人愛
桃園蘆竹工廠火警 疑5外勞失聯
聯發科11月業績 史上第3高
全面現股當沖 曾銘宗：評估中
加州血案 歐巴馬：恐怖行為
憂心海砂屋 陳威仁：可請建築公會檢驗
英大洪水淹到腰 出動軍方緊急救援
信用卡刷輸三小龍 曾銘宗：雙卡風暴影響
金柱赫退出兩天一夜 自認扯節目後腿
評估陸客買台股 曾銘宗：非選舉考量
歐巴馬籲國會准對IS動武 承諾無地面戰
新台幣早盤升8.8分
IS發布首支中文版聖戰歌曲
調整賄選標準與否 法部：最高檢決定
民調：大多數美國人願派地面部隊抗IS
企業CEO籲停用化石燃料 抑制氣溫攀升
桃園蘆竹工廠火警 失聯5外勞尋獲
歐巴馬籲國會合作 誓殲滅IS
大立光大跌245元 逼近跌停獨落難
台北市抽驗湯圓 2件不合格
宏達電營收回暖＋Vive可期 股價漲
台北市抽驗火鍋料 2件豆腐驗出苯甲酸
金控打亞洲盃 曾銘宗：台灣沒1家合規
大馬手機三星居冠 第2名居然是它
蘇益仁：年底敲定台南明年登革熱防治
假綁架真詐騙 警：應謹慎求證
夏普印度分公司傳賣股 外媒點名鴻海
男疑肇逃拒臨檢 警追車破窗逮人
走讀雲林 帶故事去旅行
曾銘宗看台股：明年最低也有1300億
唯我獨尊 廣州商家賣西湖龍井違法
專家：巴西深陷政治經濟危機
老婦駕車頭暈 撞車撞樹又自撞
強化霧峰車籠埤抽水站 改善淹水
台股盤中創新高 千億量能可望重現
ECB政策不給力？投信：寬鬆仍可期
IS中文聖戰歌：穆斯林兄弟醒來吧
憶楊西崑 程建人：中美斷交談判為國力爭
霧霾嚴重 北京中小學生可在家自學
大陸民航改革 試辦航班時刻拍賣
嘉市男子墜樓身亡 查為醫院員工
泰警查滯留敘利亞人 1人失聯
迎接耶誕節 百貨業妝點耶誕樹做公益
大陸霧霾經濟夯 車載防霾器最吹牛
能源開發政策徵詢民意 辦4場說明會
微電影當道 打火弟兄當宣導短片導演
公股行庫年終 兆豐銀5.7個月最高
臉書等淪恐攻幫凶 歐巴馬籲矽谷伸援
陸水泥價難漲 創近年新低
疑天雨路滑又無照 小客車對撞公車
KTV鬥毆 桃園警逮3人
3弓4箭 朱立倫提經濟政策
伊斯蘭國蔓延 歐巴馬任期罩陰影
4G競標2.6GHz落幕 總標金近280億
販毒通緝犯遭逮 女友警局探視盼改過
搶救老國片 柯俊雄曾抱病力挺
女性恐怖份子日增 佔美落網人數7%
廣州擬建150家創客空間
抽檢液化石油氣鋼瓶用開關 全部合格
北市驗火鍋料 2件豆腐違規添加防腐劑
中央氣象局氣象報告
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北市抽驗湯圓 2件違規
油國組織分崩離析 油價跌至40美元以下
加州血案 歐巴馬下令檢討未婚夫妻簽證
郭富城戀情被酸 盼網友別惡意中傷
倫敦地鐵濺血 推特瘋傳主題標籤
長照需求逾6萬人 小規模多機能啟動
美就業達標 聯準會零利率料結束
越南先進高速公路通車
被指坑殺軍眷共犯 林郁方告林昶佐
前三季薩爾瓦多獲美僑匯30多億美元
台北房產投資前景輸日韓 亞太排名17
泰國彩色蛋令人好奇 裝飾又可食
毒犯開車拒攔檢 開車逃逸撞傷員警
一顆廣東菜心 賣了300萬
北跑道可望年底啟用 解桃機塞機之苦
總統：縮短後山西部差距 區域均衡發展
新台幣中午升9.2分
陳菊：我了解王金平在黨內困境
偷信盜刷信用卡 郵差員警合力抓賊
長春化工工安意外 1死1傷
白宮橢圓辦公室演說 美國重大時刻登場
國會改革 王金平：不知蔡英文推拖什麼
工研院新創鼎唐 入選Google射月計畫
蔡英文缺席青年對談 朱立倫：心態問題
氣候峰會關鍵週 萬人遊行促簽約束力協議
胡志強：朱立倫選上 我也絕不會回政治
歐巴馬反恐演說 籲全美團結一致
台美合辦登革熱國際研討會
柯俊雄過世 大陸導演：年初才把酒言歡
法國大區選舉 雷朋姨甥檔重塑政治版圖
亞太資通訊聯盟大獎賽 台灣明年主辦
設空殼公司開芭樂票詐騙 8人遭訴
程思嘉資格賽過關 獲LPGA半卡
鐵礦砂跌 豐興廢鋼收購價喊降
4G競標落幕 中華電傳出手近百億
大陸出口運12E飛機 可能進俄市場
內蒙古檢查站遇襲 官方：邊界糾紛引發
三亞游泳亂停車衣服被沒收 半裸回家
尼加拉瓜對中美洲鄰國出口微增
李敏鎬賞金獵人將進軍大陸市場
來當鳥鄉民 數鳥嘉年華19日登場
國父孫女訪立院 另類四代同堂
五股煙火爆炸案 萬達判賠280萬定讞
胡志強：王如玄軍宅已影響國民黨選情
東芝粉飾帳面 股東控告前社長等高層
李顯龍：新團隊下屆大選後很快可接棒
國王企鵝量體重 個性大不同
菲總統大選民調 硬漢候選人躍居第1
巴黎峰會 華爾街關切政策影響投資報酬
不滿魏應充判無罪 頂新網站遭駭
推動國際化 台師大打造國際交流展廳
指數漲不動 投信：資金追逐中小型股
3弓4箭 朱立倫：可與紅色供應鏈合作
小豬回娘家 小英總部20日啟動
拘捕激進者 印尼6警官遭IS威脅
節能補助加持 家電業今年產值近5百億
倫敦地鐵攻擊案 警控29歲嫌
看房市 「等」跟「跌」登關鍵字
澎湖倉庫暗夜失火 虛驚一場
長春化工苗栗廠工安意外 1死1重傷
李辦：李登輝中午已出院
台股收盤漲 55.67點
柯俊雄病逝 王金平懷念惋惜
李登輝出院 回家持續復健
紐約懷舊地鐵 回味上世紀時光
加州血案效應 美國人囤槍自衛
開高收紅 台股漲55.67點
頂新案無罪 彰檢預計本週上訴
107年國小母語必修課 納新住民語
張碩文憶柯俊雄 兩人忘年之交
量能未持續放大 台股季線沒站穩
海砂混河砂 疑被用在公共工程
柯俊雄病逝 曾淚談愧對前妻張美瑤
網路賣隱形眼鏡 兩賣家遭法辦
柯俊雄病逝 民視：演藝圈痛失巨擘
12月台指期漲75點
12月電子期金融期齊漲
加州血案槍手父：兒認同IS 誓滅以色列
加州購物中心傳搶案 民眾驚惶失措
台積電送件申請赴南京設12吋廠
噴漆底座刨空藏毒 改租屋變鴉片室
林佳龍為空污防制 批環保署角色錯亂
中華大學赴香港參賽 6項發明獲獎
親子教養魔法棒 故事擂臺高獎金
噶瑪蘭再得獎 擠進全球六大最佳酒廠
行動電源 歲末舊換新可折抵50元
罹癌仍堅持課業 黃晨哲獲頒圓夢助學金
虛擬實境夯 宏達電押寶
港交所：人民幣國際化象徵性完成
農委會徵創意 「老鷹想飛」粉絲最愛
油價疲弱 台塑四寶11月營收減7.5%
NBA咖哩小子抓破籃網 勇士笑納22連勝
高市經發局：翟本喬明年2月進駐高雄
LED彈力帶 燈號顯示復健力道
陸客明年買台股 曾銘宗：基金ETF先行
環保教育扎根有成 環保擂臺參賽破萬人
中信聘打擊教練 熱情克魯茲1月報到
爭取新幹線出口 安倍本週訪印度
台積電擬砸30億美元 登陸設12吋廠
蔡英文缺席青年對談 朱辦：不尊重青年
三大法人買超台股 63.45億元
促國會改革 王金平：否則變六月芥菜
調查：大陸勞工薪水 女低於男
知星樂團赴香港總決賽 盼旗開得勝
歐巴馬反恐演說 共和黨人批得一文不值
IS中文聖戰歌 學者：明顯針對大陸
讓男嬰吸毒致死 日男手法駭人聽聞
2軍官涉圖利廠商 遭判緩刑3年
國會改革 柯建銘：王金平打假球
美聯軍空襲敘利亞 首度擊中政府軍
消保處：用防蚊液前注意標識警語
助夾心族 北市推日照中心住宿
台積電12吋廠選南京 因供應鏈與人才
霧霾再起 陸環保部：應對不力將究責
立院初審 政院應設貿易自由化支援基金
東華寫字節 手機上網學書法
2.6GHz標金近280億 NCC：符合預估
結合古蹟 林佳龍推雙十流域文化生活圈
蘇格蘭皇銀新塑膠鈔人物 屬意科學家
商業服務業景氣冷 10月首見藍燈
超萌水獺 榮膺金門生態大使
美聲子團KRY離台 粉絲追逐送機
回應整碗捧去說 王金平：所以要改革
陸生納保 立法院朝野互槓
復出國民黨團記者會 蔡正元幫邱毅拉票
宵小專偷書局 查扣3000本書
朱延平憶柯俊雄 反向思考拍出新鮮感
委內瑞拉16年首見 反對派掌國會多數
加州血案女嫌 曾就讀巴基斯坦神學院
克服生技人才荒 生技產業深耕學院誕生
台政師學生募耶誕禮 送幸福給偏鄉童
晶電看好LED照明滲透率 2年內看3成
反頂新 議員要求彰縣府提假扣押
蔡錦隆拍微電影 捧紅美女助理林阡綺
星際大戰導演盧卡斯獲甘迺迪終身成就獎
增菘瑋耿伯軒 遭中信兄弟釋出
林昶佐:林郁方藉控告 迴避人民檢驗
誰替葛蘭基 道奇擬簽岩隈久志
新台幣收貶1.14角
南橫難回 利稻部落沒公車宅急便
11月出口年減16.9% 連10月負成長
霧霾天 Uber在大陸發起電動車日
預測：大陸2016經濟成長逾6.5%
陸市場成長可期 晶圓廠紛設廠卡位
台積電遞件 投審會：2個月審查完畢
從虎尾出發 帶故事走讀雲林
國巨11月營收 5年同期高點
柯俊雄辭世 八點檔演員追憶柯爸
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一世代魅力無窮 推文瘋傳榜霸占前10名
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李登輝出院 孫女李坤儀婚禮按原計畫
女子等人無聊 吸毒打發時間被逮
漢微科11月營收回溫 月增1.01倍
中磊11月營收年增55% 一路旺到年底
軍營遭美國為首聯軍空襲 敘利亞譴責
標中TDD頻段 遠傳亞太電搶布局
呂不韋家族墓在哪裡 河南似有線索
新北除役警用汽機車 9日拍賣
高市預算三讀通過 舉債減少7704萬
大腦亂了 思覺失調致病新發現
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拚海外開枝散葉 服務業成功心法交流
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日月光11月集團營收同期高 Q4衝新高
台積電赴陸設晶圓廠 晶電：台灣缺舞台
塵爆傷者病榻密訓 台上演唱感動人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
維護乾淨選風 雄檢組反賄陣線聯盟
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
全台第5間 五星級飯店鐵板燒開幕
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
回收資源發揮創意 林佳龍頒獎表揚
商業太空貨船發射升空 奔向國際太空站
群光電11月營收73.6億 今年次高
華亞科11月業績 創33個月低
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布萊恩15投2中 湖人再吞敗
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超商集點大戰 宇宙人PK冰雪奇緣
中華電奪FDD最大頻寬 最快明年Q2開台
公務員協會搭場 邀3總統參選人談政見
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竹林高中環保教育 知識擂台賽全國第5
IS發表中文聖戰歌 陸外交部：沒聽過
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幸福人壽掏空案 黃正一稱病仍續押
台積電南京設12吋廠 12個關鍵問答
福建啟動兩岸檢驗檢疫電子證書互換互查
友邦諾魯共和國總統夫婦訪華
FIFA行賄醜聞 傳主席始終知情
4G競標落幕 台灣之星頻寬大進補
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外資上周賣超逾200億 狂倒中鋼
塔吉克強震 新疆西部震感強烈
沈榮津：加入TPP有配套 業者免驚
出口衰幅逾6年最慘 全年2位數衰退
長春化工：產線停 全力照顧死傷員工
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控汙 大陸從船舶排放下手
致伸11月營收71.5億 歷史次高
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台積電送件 投審會最快春節前審完
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陳建仁：陸生與外籍生一樣 應有健保
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中石化國賠案 居民獲賠逾億元
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霧霾太嚴重 北京市首度紅色預警
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中石化污染國賠案 312人獲賠逾億元
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添加觸媒釀災 長春化工廠1死1傷
遭匿名者點名 警：做好準備
戴奧辛污染國賠案 中石化：會再上訴
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8日氣溫回升 早晚很涼
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遠東集團耶誕點燈 徐董送紅包
歐巴馬反恐演說 3大重點未著墨
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東京車站被潑液體 陸男鉅款遭竊
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創新高 南非氣溫攝氏48.4度
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恐攻打不倒 玩命鷹族攜U2重返巴黎舞台
王金平：軍宅對選情難免有影響
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南韓獲選聯合國人權理事會主席
新台幣早盤升1.39角
台積電12吋廠登陸 直接威脅中芯華力
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立院三讀 滿18歲可申請僑居身分加簽
國會改革 王金平：不要用其他理由來擋
川普籲禁穆斯林入美 白宮抨違背美價值
姿勢不良肩頸痛 肌肉伸展可舒緩
鋒面報到全台濕涼 12月恐有颱風
原民部落大學 老房子省思文化
被指捲入薄熙來案 章子怡告媒體敗訴
桃機又見鉅額闖關 航警攔阻
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台裔名醫李為平操刀美首宗陰莖移植術
立院三讀 政院組織暫行條例再延2年
美利率會議前 市場聚焦歐美日股
WTO點頭 加墨2國對美實施貿易制裁
劉德立拜會巴拿馬商工部長
虎航拓新航線 預計明年上線
台積電赴陸 外資看好：有助鞏固訂單
黃蜂大勝活塞 林書豪13分
2015年碳排量將下滑 經濟成長期間首見
董事長幫你提行李 飯店服務暖心
日修正Q3經濟成長 躲過衰退危機
立院三讀 放寬參戰金馬自衛隊照顧範圍
緊急醫療後送 澎湖力爭直升機長駐
幸福保衛站 助饑童度難關
韓歌手Rain大讚養生足浴
出口衰退大 台股盤中跌逾百點
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台股電金弱勢 盤中跌破8400
周華健談兒子拍裸戲：在這行多年我理解
解放軍指揮系統 傳月內完成改革
1.8億年前恐龍化石 雲南再發現
大陸擠下日本 躍亞洲最大高科技出口國
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劉德立拜會巴拿馬內政部長
7公分肉條卡食道 8旬嬤無法進食
推特10大新聞趨勢榜 巴黎恐攻入列
假釋男賊性不改 搭計程車犯案
郭冠英說領到退休金 銓敘部：沒這回事
立院三讀 禁任何人公布性侵被害人姓名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
CEPAL：TPP將傷及中美洲紡織業
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓男團U-KISS成員ELI 要當爸爸了
偷8台腳踏車稱代步 男被逮求饒
今年前11月 宏都拉斯通膨僅2,36%
張德正衝撞總統府 判賠344萬
WiMAX業者全球一動 下午赴NCC抗議
iPhone 8傳用OLED 日廠想搶單
韓星黃正音熱戀ing 約會照曝光
印度外長赴巴基斯坦 會晤巴總理
IS關鍵數字 武器大多來自伊拉克軍
商務印書館變非法旅社 北市將罰50萬
新登錄制滿週年 審定十萬種化學物清單
護照貼紙風波 外交部：3人遭星拒入境
台大拒驗油：非衛福部認證實驗室
尹恩惠爆抄襲風波後將首度公開活動
關節炎注射劑 4醫材涉竄改標籤
張德正衝撞總統府 判與車行賠344萬
台駐美官員演說兩岸關係進展
軍宅爭議 朱立倫：相信選民會看清楚
許芳宜代言星盟 舞出起飛降落感覺
台中區資訊月11日登場 展出800攤
105年國旗圍巾 2款供選擇
獨臂男駕車自撞分隔島 送醫不治
元旦二寮迎曙光 14日開放索票
股巿炒手王寶葒命案 槍手判無期徒刑
護照外文別名 105年母語發音也OK
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南韓：北韓為確認離散家屬下落做準備
變身折凳筆袋 消防水帶重生
原住民打獵侍母遭判刑 盼非常上訴
人民幣納SDR波動大 定期定額可避險
林義雄：立委選舉勿讓國民黨過半
大選辯論 國民黨盼四報一社優先舉辦
朱立倫：經濟起飛須輔導傳產升級
台積電12吋廠登陸 林伯豐：為生存
陳建仁批政府施政 總統府提數據駁斥
接軌餐飲衛生分級 北市OK標章退場
台積電赴陸設廠 張善政：非做不可
偷走神像浸水裡 以為可消除神力
研究：美青少年覺得臉書不酷 但仍愛用
核電半數停機 台電：冬季供電無虞
印尼國會議長冒名涉貪 佐科威發火
歸亞蕾憶柯俊雄：他滿身戲胞
老人及婦女大學結業式 唱跳秀成果
教宗方濟各將開啟聖門 揭慈悲禧年序幕
關懷銀髮族 林佳龍表揚長青模範生
4G標金低於預期 外資看好電信業
高掛芭蕾舞鞋 陸軍下士儀隊操槍
歐元維持弱勢 投顧：德股最受惠
印尼部長：近期內可能發生恐襲
人民幣納入SDR 市場看淡走勢
女友讓別人接送 醋男丟信號彈
生技業購併金額創新高 法人看好後市
林健國等捐贈救護車 澎湖縣長感謝
酒店敬酒起衝突 警派快打部隊驅離
低音提琴美女 國軍樂隊追求自我成長
嘉市開辦E-bike 推動綠色交通
荷蘭執勤吸大麻遭解僱 空少提告敗訴
耶老遇見聽障女孩 用手語問出願望
馬總統：太陽能無法扮演基載電力
失智人口增速快 民團提政策建言
台灣大導入支付寶 機場預付卡業務看增
iPad Pro登台 台灣大資費搶先曝光
追憶外交先鋒 楊西崑紀念展9日開幕
不滿工資短少 男持刀刺傷前老闆
景美抽水站擴建 文山區淹水惡夢消
神父編阿美字典 獲本土語言貢獻獎
中華電導入電子發票 中獎主動通知
台股收盤跌 110.41點
台股收跌110點 失守8400
大陸11月進出口再度下滑
王建民持釘耙整理投手丘 學弟攀談不拒
川普要禁穆斯林 美佛州市長：我先禁川普
人民幣兌美元中間價跌破6.4關口
開低走低 台股跌 110點
雲林甩油41公噸 減重達人有撇步
凶嫌夫妻曾練習打靶 加州槍案疑預謀
正版當道 LiTV App下載突破百萬
Nike和詹皇簽終身約 傳金額高達5億
海外不動產買氣旺 美國日本最熱門
12月電子期金融期齊跌
12月台指期跌136點
萬金聖誕季 10日繽紛登場
電金傳產疲弱 台股大跌110點
為軍宅爭議親上火線 王如玄向大眾道歉
王如玄：曾買賣9戶 捐出獲利1380萬元
眷改宅造成外界誤解 王如玄：我的錯
八仙基金捐贈爬梯機 塵爆傷者優先借用
台積電登陸 林伯豐憂兩黨無創新政策
KP在偶像面前砍28分 尼克仍不敵小牛
臉書行銷高峰會 力挺跨境電商
登革熱新增11死 29歲腦麻男最年輕
今年GDP 花旗估0.6%最悲觀
點鈔機殉職 陸男五百萬人民幣霉鈔開戶
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受刑人死亡 北監前典獄長戴壽南遭彈劾
台積電赴陸設廠 政院：先進技術留台灣
外埔粉紅佳人 火龍果價格創新高
混凝土變琴鍵 嘉大創意奪金
三大法人賣超台股 135.79億元
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韓紅退伍 大陸軍改疑先向文工團開刀
星入境查驗嚴格 旅客不乏遣返案例
川普煽動性言論 全球穆斯林反彈
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眷改宅扯家人 王如玄淚說自己不孝順
嘉市1999預算遭刪 105年3月底廢除
小印度騷亂2周年 商家生意跌但治安佳
聖戰老手借屍還魂 專家：打倒IS沒用
接獲匿名威脅 法航飛巴黎客機轉降
與警合作 北市公車18日反恐演習
盛群茂達11月業績 今年新高
桃園試辦發行 千張行動市民卡
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融程電攻特規產品 明年營運可望成長
掌握空污 高市公開煙囪排放資料
新北教師組隊 守護瀕危物種丹頂鶴
印度2起火車事故 至少14死
調查：企業徵才保守 就業展望近6年低
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運彩新品籃球特尾樂 甜心示範玩法
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前11月 台對越南投資逾9億美元
陳建仁：若執政成立228調查和解委員會
彰化地院長確定換人 調台南高分院庭長
台印學者：重新定義一中 發展台印合作
美太空新法 淘金致富不是夢
新台幣收貶1.01角 貶破33元
高屏交通資訊整合 利用路人暢行
談軍宅 王如玄三度哽咽盼勿影響家人
外商房仲：明年商用不動產可望回溫
北醫大開線上課 一週吸引3千人
李小龍迷照過來 台銀發行不朽之龍銀幣
北市府參與富邦金增資 擬認購24.6億元
血糖控制不佳 結核病易發病
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Fuhu申請破產 指鴻海延遲交貨所致
迅杰總經理請辭 執行長鍾文凱暫代
就業還是創業？詹宏志關鍵10問
高市議員楊見福被控賄選 當選無效定讞
軍宅議題 蔡英文盼王如玄交代清楚
滯泰4敘利亞人全排除與IS有關
宋米秦傳有大頭症 經紀人否認
印度擬採日本新幹線系統
金大禁賣產品 校方建議移轉民間
中古屋修繕大解密 永慶報你知
眷改賺3億 王如玄：子虛烏有
全球一動赴NCC 抗議頻譜遭賤賣
車廂親子友善區 北捷12日起試辦
愛爾達登錄興櫃 拚明年上櫃
年菜新趨勢 異國料理與蔬食風當道
因雇主遷廠而離職 可請失業給付
上銀11月營收 21個月低點
助弱勢圓尾牙 中部7所高中發起義賣
滅頂行動 竹市44所市立學校響應
美國在台協會贈書暨大 充實美國研究
被指影響選情 王如玄盼做得更好
台積電登陸 蔡英文：政府應謹慎處理
新台幣貶破33元關卡 創2個月新低
高市議員楊見福當選無效 蘇炎城遞補
精神病患獄中窒息死亡 監委批違反人權
馬總統：宗教淨化人心 發展具4特色
最塞南澳平交道惱人 立體化改善
屏東琉球鄉長賄選 當選無效定讞
色香味俱全 女孩玩曼谷要做的3件事
一帶一路 學者：台灣可聚焦東南亞商機
中央氣象局氣象報告
創見11月業績 1年新高
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
台積電赴陸 黃兆仁：台灣須加速國際化
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
威瑞森通訊露口風 將研究是否買雅虎
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日本文化週辦痛車展示 感受獨特文化
緯創11月營收 年增4.54%
高雄港查獲違法電子煙油 查扣732瓶
王建民教青棒球員 認識身體避免受傷
成大澳洲會計師公會簽約 考證照更方便
大陸出口下滑 人民幣匯率3個月新低
耶誕散播愛 台南晶英酒店義賣助偏鄉童
大陸福建省新增32名台籍陪審員
評3弓4箭 蔡英文：實質內容不強
F-訊芯11月營收8個月高 全年衝高
重啟南海和平 菲專欄力薦南海倡議
軍宅爭議 王如玄：危機處理不及格
琉球鄉長判當選無效 不影響這一任期
全球一動停業假處分 NCC：待法院裁定
別有洞天 蒙娜麗莎底下暗藏另幅肖像畫
郝龍斌：郝柏村從未買軍宅 放棄配售權
史國孤童訪外交部 國台語歌曲溫馨動人
失竊荷蘭畫作烏克蘭現蹤 恐流入黑市
彭政閔：30歲才懂重量訓練
諾獎得主示警 難民危機恐壓垮歐洲
台中跨年晚會雙主場 伍佰壓軸
泰汽車展估賣5萬輛 曼谷交通雪上加霜
全球股市沒力 港股臉綠
無薪假也能充電 百門職訓免費參加
家長團體4大訴求 蔡錦隆：願一肩承擔
中華電推桃園行動市民卡 限量1千張
台北花市花獻祝福 敲平安鈴鐺送愛心
金管會嚴控 TRF投資成本恐墊高
妻死祖厝夫失蹤 座車尋獲
大陸進出口五連降 外貿成長保6無望
守護兒童健康 張廖萬堅推兒童專用口罩
弘光科大體驗營隊 指導小學生作果凍
陸學者：一帶一路可促兩岸攜手拓商機
加州航廈空橋跨國境 美墨走5分鐘就到
朱立倫：王如玄捐獲利 讓社會檢視
中日高層經濟對話 傳協調重開
一卡通耶誕限定票卡 小小兵史努比登場
造福物理治療 獅子會捐復健設備
朱立倫：年金改革須考量信賴保護原則
澎東吉島民急病 空勤隊救護至高醫
傳解放軍可能成立戰略支援軍
超商紅酒遭竊 六張犁派出所長吃案記過
最合適金控家數 蔡明忠：應低於8家
王如玄遭檢舉買賣軍宅逃稅 國稅局調查
傳相中雅虎 威瑞森說一切言之過早
寒冬送暖缺資源 北台南家扶盼援手
布袋戲教閩南語 林政興獲表揚
金融整併 曾銘宗：海內外進行中
前檢察官積案如山 檢評會建請罰俸
這次不黑箱 貨貿公聽會明天登場
開門見樹 老里長家門前長出橘子樹
王如玄：道歉非為選舉 是人格保衛戰
總統電視辯論 三立釋出與公視合辦意願
四報一社公視：邀三立與參選陣營會商辯論
台中城市半程馬拉松將開跑 逾萬人報名
馬基新隊長彭玉家：地方需求全力以赴
美式棒球不責罵 除非跑壘散漫
LINE台灣暢銷原創貼圖 銷售逾千萬元
南韓海軍開火示警 逐退越界陸漁政船
世展會資助人 分享愛的故事
10年公債得標利率 創3年新低
最適金控家數 蔡明忠笑說1家獨大最好
A股千股漲跌停奇觀不再 熔斷機制穩市
親人離去照護者悲 半年內高風險期
公務員組工會 蔡英文：從諮詢開始
南韓海軍開火逼退越境中國漁政船
男收木雕贓物 警逮人查到毒
國民黨：洪秀柱沒簽名同意三立辦辯論
改判謀殺罪後 南非刀鋒跑者交保
王如玄：捐款做公益 非關不法所得
鼎泰豐菲分店開業 艾奎諾三世揭幕
日本今年的一盤：不捏的飯糰
朝陽人壽恐被接管 倒數計時
張鐵林坐床風波 當事僧侶道歉
中選會審定通過正副總統候選人資格
蔡英文：年金改革非針對任何人
民眾跌落豐原站月台遭撞 卡列車下
退撫基金 朱立倫：要有基本收益保障
鴻海砸1800萬美元攜蘋果攻陸太陽能
蘋果地圖精進圖強 3年來功力大增
教宗方濟各開聖門 慈悲特殊聖年展開
南山人壽工會罷工 金管會尊重
普生結盟美基因檢測廠 攻精準醫療
IC設計開放陸資？立院邀經濟部報告
參議員馬侃證實 美國即將公布對台軍售
挖省道新規 10月至2月原則禁止
母校演講 洪秀柱自糗被台大打敗
產銷履歷農產 農委會要你買的安心
霧霾又來襲 北京人：習慣了
南韓驅逐3名支援恐怖組織的印尼人
減大學生騎機車 中市推公車進校園
九合一違反選罷法 中選會裁罰媒體
法警犬反恐殉職 俄送小萌犬接替
環署嚴控工廠排放重金屬 防汙染農地
研究：馬來西亞應加入TPP
宋楚瑜：財政困難不能全推給軍公教
教廷國務卿：慈悲聖年有助宗教對話
防移民潮奧地利築圍牆 申根締約國首例
毛小孩登記e網包 落實寵物登記普查
罷免禁止宣傳 中選會：難敘明違憲
爬山學情緒管理 中山國小資源班登雪山
改善力行產業道路 多方案齊下
中非兒童性侵疑雲 法國訊問4軍人
退輔條例三讀修正 楊應雄交棒楊鎮浯
蔡英文：不會要求文官為民進黨服務
潘瑋柏自稱黃金單身漢 上節目嚇到不想生
辯論難喬 宋楚瑜：與參選人自信有關
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台歐盟投資協定 經部：續爭取支持
耶誕商機 百貨歲末最後一波回饋
保險入公建鬆綁 25家產壽險適用
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軍宅讓你低價入主精華區 健安新城搶手
雅虎風雨飄搖 孫正義頭大
REITs資產擬鬆綁 海外不動產也能發行
假承攬真僱傭 監察院糾正中華郵政
偷衣物變毆打店員 竊賊遭逮
學者：台印可加強南海印度洋安全合作
曾銘宗鬆口：金證會年底前恐不開了
日資企業高階聯繫會議 桃園登場
大陸首條 用建築垃圾蓋的高速公路通車
大宗商品價崩 英美資源大砍8.5萬人
養16年兒非親生 日本前偶像孽緣難了
金融業打亞洲盃 明年上半年衝30件
行政院傑出貢獻科技獎 4人獲獎
原民打獵重判 原民會委託法扶協助
聖門開慈悲禧年揭幕 教宗籲擺脫恐懼
豐原火車站 男子跌落月台遭輾斃
經濟局勢變 台印學者：合作好時機
周休2天半 大陸多省政策鼓勵
11世班禪坐床20年 陸媒大幅報導
另一位班禪 6歲成政治犯
新活佛轉世制 中共以宗教控制西藏
大陸治藏動作頻 嚴控宗教態度硬
一分鐘看懂 達賴班禪轉世制度
中華郵政不服監院糾正 將說明郵差出勤
易宏結盟東集華潤 搶攻大陸市場
宋米秦自爆被排擠 李毓芬好心疼
美官員籲穆斯林：對抗極端主義意識形態
不取方向諧音 翹臀金愛兒命名Saint
法央行：巴黎恐攻些微拉低Q4成長率
男國道南投段開槍 又持槍台中毆人落網
油價節節敗退 直逼7年低點
大樂透頭獎1注中 獎金1億元
今彩539 頭獎1注中獎
大陸台商轉型不易 仍努力維持優勢
富國丹麥對窮國最好 日本吊車尾
謝金河：低出口成長 恐是難克服的挑戰
創業楷模得主出爐 明天受獎
駐印代表：台印可專注知識經濟合作
大難不死 玩命鷹族重回巴黎恐攻現場
大陸：美在星部署巡邏機 不符地區利益
泰：IS攻擊威脅 無可信情報
陸漁政船越界 南韓軍方射擊示警
日相夫人：想找回傳統的大麻文化
3架波音飛機棄機場 馬來西亞登報找主人
內政部移民署首次舉辦「外事工作坊」
「假善人！」呂秋遠：玄投資軍宅乘人之危
王如玄捐軍宅買賣所得 呂秋遠：同鰲拜貪的數目！
臺灣企銀緬甸仰光代表人辦事處開業
新竹美麗信酒店耶誕跨年 活動倒數計時開跑！
台北101董監改選 公股拿下7席、頂新5席
(時評)一場無聊的選戰
明年起勞工國定假日少7天、全年多休6天
(時評)軍宅風暴 王如玄愈說愈「玄」
漁業署依法函釋漁會總幹事遴選資格
西華飯店亨利酒吧超限量「耀眼新年」跨年倒數派對
女員工過勞自殺 日和民集團賠巨款和解
加州濫殺恐攻槍手 哥哥是反恐英雄
油價跌不休 布倫特原油破40美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
氣候變遷會議 歐媒介紹台灣減碳努力
美晶片商高通承認 遭台灣公平會調查
美指伊朗試射彈道飛彈 法密切注意
伊斯蘭國訂建國藍圖 規畫完整政府架構
美國部長：川普擬禁穆斯林入境危害國安
白宮：川普穆斯林言論 已失當總統資格
全球商品價格重挫 歐股收黑
美國防官員：對台軍售嚇阻脅迫侵略
供給過剩 國際油價收盤再創新低
巴西副總統致總統書 暗示關係決裂
對抗統治階層 教宗方濟各走群眾路線
石油礦業類股領跌 美股再度收黑
MP魔幻力量LINE貼圖 百萬人次下載
走過低潮 范毅舜用鏡頭重尋生命智慧
周渝民相隔14年 再愛女神林依晨
美眾院通過法案 加強免簽證入境限制
預算短缺 華州小城為警察薪水募款
全球文創產業調查 創作者須獲公平報酬
比浦格更有爭議 道奇緩挖柴普曼
CNBC：雅虎取消分割阿里巴巴持股計畫
俄從地中海潛艦射飛彈 首度擊中IS目標
加州槍案凶嫌 預留爆裂物炸警察
滑手機姿勢不良 當心肩頸痠痛
參加職訓傳承家業 二代拚機械工廠轉型
離峰時段搭捷運集綠點 換綠色商品
母子燒炭 無生命跡象送醫搶救
高雄民宅疑遭縱火 警消鑑識調查
反穆斯林言論引撻伐 川普傳要造訪約旦
不只龍蝦生蠔 澳門飯店祭雪蟹鮑魚吸客
油價跌歐美股挫 台股上檔有壓
沒錢報名冬令營 14歲陸生吞藥自殺
43歲陸醫工作壓力大 溺死5月大兒子
川普言論煽動 JK羅琳：比佛地魔還壞
酥脆梅菜扣肉 大廚創意顛覆想像
祖克柏與前世情人放閃 公開父女溫馨照
日立數據系統 擴大台北辦公室規模
台股開盤跌 14點
新台幣開盤升2.22角
波音展示首架737 MAX 8
iPhone新4吋 傳明年3月現身
歐美走跌 台股早盤跌破8300點
蓋達組織網路公布 3間諜處決畫面
宏達電優雅變身 傳新旗艦機代號香水
維護食安 公盟要求嘉市訂自治條例
支持蔡英文 紐約辦募款一日遊
川普推文 否認擬12月出訪約旦
張盛和：出口變數太多 今年沒旺季
法曹化身天使 愛心行善助弱勢
上銀駁被倒帳傳聞 早盤股價受衝擊
鋒面對流旺 入冬初雪今晚明晨有機會
美國防官員詳述南海與美陸互動
前鎮漁港漁工打群架 警偵辦
身分證健保卡合一 陳威仁：技術上可行
玩樂趣民雄 邀民眾認識在地特色
陸毒犯被抓報假名 竟是在逃毒販
歐付寶行動支付 APP上線
新台幣早盤升2角
宜蘭男子跳樓疑似尋短 原因待查
前鎮民宅疑遭縱火案 警逮犯嫌調查
美向WTO申訴 批陸對進口飛機課稅不公
五礦併中冶 大陸央企巨無霸誕生
貓咪卡罐頭 消防員解圍
舢舨船宜蘭近海翻覆 救難員赴援
劉德立參加巴拿馬耶誕餐會
年終送禮受青睞 Apple Watch銷量看漲
王如玄遭檢舉逃稅 張盛和：國稅局正在查
台股跌勢擴大 生技中小型股重摔
華航班機液壓油滲漏 延誤起飛
公民團體：大選應全面辯論
研究：攝護腺癌療法 恐增阿茲海默風險
iPhone 6s有這個 可播20小時影片
大陸11月CPI 年增1.5%
WCPFC鮪魚保育決議 將轉化為法規
威航週年慶 年假機票最低1217元
耶誕禮物 法國人在想什麼
美法案加強管控免簽入境 部分議員憂心
兩岸貨貿談判 鄧振中：盡量往前走
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周子瑜粉紅辣妹搶眼 韓網友大讚
朱宗慶打擊樂團 形象片感動人心
杭州3農家別墅光纜一箭穿心 像烤串燒
高雄市立法罰貓狗肉饕客 最高罰7萬5
查賄啟動 台南檢警調座談交流
公務員不服考績丙等 可提司法救濟
美股震盪 投信：科技股年底仍有旺季
郵輪列車景點 新增故宮南院奇美博物館
福登精密明年1月4日終止上櫃
王如玄捐軍宅獲利 王金平促選舉回正軌
兩岸與台美中關係 台美學者提醒
看台灣政治 美學者評五大挑戰
前鎮民宅縱火案 疑修車糾紛引起
加央行：負利率是選項之一
威航慶週歲 全航線促銷1217元起
看好印度市場 東元探詢投資機會
GDP拚保1 Q4有0.28%就達標
小兵通水管失明 判海軍國賠185萬
台中夢幻耶誕樂園 耶誕樹11日點燈
保險業今年獲利 可望續創新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
大福彩連66槓 10億只差1號
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
移工遊行13日凱道登場 訴求照顧正義
企業保守 招募指標仍陷2年低檔
拒絕肝癌 抽血驗BC肝加定期超音波
吳東進被逼宮？新光金駁斥：不合邏輯
滅頂行動延燒 教育部：行政力不會介入
歐美股挫 台股盤中下探8230點
中美洲咖啡收成將提升
大陸維權律師浦志強 堅持無罪
振樺行動POS 獲日本產品設計獎
大球場適合發揮 巨人有意網羅陳偉殷
玉山今晚明晨可能降初雪 吳德榮：很拚
明華園加國表演售票所得捐醫院
王如玄軍宅爭議 朱立倫：接受檢驗
大學遇霾不停課 陸：建設祖國做棟梁
大陸教授機上鬧事 大學解聘
高苑科大開發智慧管線 可偵測氣體外洩
台菲電子商務交流 資策會拓商機
越南年均車禍死亡人數逾9000人
台灣人權調查 司法審判滿意度降
運動品牌North Face創辦人泛舟意外辭世
101董監改選 公股奪7席董事
吳思華：學科教育專業和熱情是師培課題
解陸霾害 美在氣候峰會倡潔淨電力計畫
台支持墨國天主教輔導迷途青年計畫
網友退鮮奶滅頂 好市多：依規定處理
調查：康健指數平均全台僅56.8分
駐瓜使館辦座談 如何與台灣做生意
超商紅酒被竊 派出所長塞錢吃案遭記過
母子燒炭 社會局：無兒少保護通報紀錄
新台幣中午升2.12角
防陶瓷臉盆突然爆裂 這3招高危險
美將北韓戰略飛彈部隊列為制裁對象
俄轟IS祕密武器 首度潛艦射巡弋飛彈
研究：電子菸油恐致嚴重肺病
加州槍手行凶前貸款 線上借貸業受關注
總統：經濟不好 政府推生產力4.0
接待家庭好熱情 外籍學生難忘
助就業 明師高徒計畫名額經費加碼
北市迪化街種菜 老外都嘖嘖稱奇
開車門免驚 崑山科大研發防撞系統
國際原油跌破40美元 航運股逆勢漲
NBA勇士連23勝 湯普森猛飆39分
南投縣客運司機荒 4萬元起薪徵才
第2屆世界互聯網大會 習近平將出席
宏達電Vive再等等 明年4月上市
明年景氣 陳(沖)：歷年來最難預測
陸漁船越界捕撈 基隆海巡祭重罰
竹縣消防局出版有聲書 宣導救人
國數社自檢測 教育部擬列國小師培門檻
小農自產自銷 33處市集小舖開張
投信：台股明年衝9千點 Q3登峰
週休二日元旦上路 勞工年增放假日6天
美債券天王：Fed若升息恐悔不當初
李坤儀15日結婚 李登輝近日努力復健
朱立倫：民進黨自認選情好 逃避辯論
朱立倫：民進黨主張台獨讓人不放心
國際電容器大廠聯合壟斷 公平會重罰
挺非藍立委參選人 柯文哲：在想怎麼做
陸股開低震盪走高 早盤雙雙小漲
總統辯論 朝野黨團互槓
評王如玄軍宅案 柯文哲：休克太久
101董監改選 頂新監事代表變自然人
捐發票換日曆 澎湖11日起跑
舢舨船宜蘭近海翻覆 海巡順利救援
一穿就破 警破獲仿冒知名貼身衣褲
黃正音與前男友金勇俊同步爆新歡
推特嘗試改版 關連性取代最新貼文
總統：蓋20萬戶社宅 土地資金怎麼來
營造友善環境 移民署辦外事工作坊
綠營再質疑王如玄 藍營促回歸政策討論
中國大媽涉嫌對美海關性賄賂 遭拘捕
印尼地方選舉 左右佐科威經改成效
魚夫出新書 揭露嘉義飲食秘辛
洪秀柱：國民黨選情不理想但元氣不能散
國衛院20週年 副總統讚貢獻卓著
反對新增產業園區 環團中市府抗議
開放資料評比 台灣奪世界第一
101公股董監過半 張盛和：非常滿意
安謀全域光照技術 授權陸遊戲開發商
WTO部長會議 鄧振中盼完成ITA2談判
CJR最佳新聞 敘利亞難民伏屍海灘出線
環旅世界雜誌按讚 華航榮膺三冠王
韓女團Dal★shabet驚爆兩人退團
花蓮富興鳳梨花田知名 闢夢幻湖亮點
台股收盤跌 114.24點
分析：陸通縮壓力不減 政策仍需寬鬆
日媒：靖國神社爆炸案南韓嫌落網
3站啟用後 毛揆期許高鐵營收正常化
賣壓沉重 台股再挫114.24點
震盪走低 台股跌 114點
12月台指期跌110點
川普反穆斯林言論 惹毛全球網友
巴國總理訪沙 稱恐怖主義是共同敵人
小港漁港漁工鬥毆 2傷送醫無大礙
12月電子期金融期齊跌
大葉大學四肯書院 許水德墨寶揭幕
復航當紅空服員貝貝 全年陪讀伴遊
柯文哲挨批政績罄竹難書 妻：列出來
基隆首例 白腹鶇驗出舊型H5N2
藍控違徵污水費 高市議會混亂中閉幕
少時Tiffany單飛傳聞 經紀公司否認
蔡英文：組首都改革陣線歡迎柯文哲幫忙
台股跌逾百點 8230點守不住
南韓同步跟蹤俄軍用衛星墜落軌跡
漁業署：林俊雄符合資格 可參與遴聘
涉嫌勒死妻子逃逸 吳姓丈夫浮屍海邊
台灣民政府身分證 陳威仁：不具效力
王豫元出席教廷開啟慈悲聖年彌撒
頂新辯護律師 將任法官評鑑會委員
露天燃燒空污 彰化二林PM2.5偏高
楊西崑紀念展開幕 4外長出席追憶
沃爾瑪進口陸商品 研究稱美少40萬工作
永豐金：美復甦 估明年升息1個百分點
查治霾 大陸環保部：仍有企業違法
台灣援薩國整建文化中心啟用
加裝口腔閉塞板 癌翁恢復進食
三大法人賣超台股 98.65億元
台灣澳門航空避雙重課稅 10日簽協議
綠營爭取客家票 高雄客社大集合
韓陸自貿協定20日正式生效
總統辯論喬不定 蔡英文：照排隊來嘛
中韓FTA 12/20生效
推英語悅讀 英國文化協會前進6小學
寄養家庭逐年下降 北市盼民眾加入
瞄準陸客商機 支付寶夜市也能用
國際青少年數奧 10日馬來西亞登場
疑涉靖國神社爆炸案 韓男遭日警逮捕
北市訂里長自治 陳威仁：里長非官吏
王如玄捐款 提供榮民買賣軍宅法律諮詢
嘉義查賄啟動 接獲賄選情資74件
竹縣長赴美招商 邀尖端產業來台投資
韓陸FTA20日生效 陸農漁品入韓料擴大
不合風波延燒 郭雪芙：都是好朋友
高市國民黨團 控市府違徵污水道費
鄒族父子涉盜伐 警人贓俱獲
電容器業者聯合壟斷罰57億元史上最高
群創11月合併營收 月減13.9%
蘋果iOS 9.2 四大更新搶先看
投顧上修明年全球經濟成長率至3.6%
塔利班攻擊阿富汗機場 至少8死
鸚鵡爸愛拔寶寶毛遭隔離 保育員接手
中油設輪胎服務中心 拚多角化經營
府方人士：柯文哲應向馬市長學習
經長：兩岸貨貿協議是提升競爭力一環
龍山寺明年1/3開放點燈 板凳已先排隊
張善政：台面板產業要聯陸抗韓
陸官方：中國特色治理網路
張善政：推動開放研究資料
韓陸自貿協定20日正式生效
工會罷工 南山人壽：保戶權益不受影響
巴黎說得一口好環保 辦氣候峰會不夠格
泰軍火商引渡印度 追查大陸武器銷售鏈
調查：台灣有錢人增速 居四小龍之冠
油價比油條便宜？專家說不會
聯電11月業績 今年次低
拚好薪情 朱立倫推員工加薪企業減稅
工頭賭博贏雙槍 丟棄報警傷腦筋
WCPFC鮪魚保育決議未禁濫捕 環團失望
明星志願網劇開拍 新款手遊跟進
新台幣收貶 1分
華信航空跨年曙光專機票 明開賣
氣候變遷績效輸陸 因溫管法尚未納評比
橘子11月豐收 多元營運發威
耕興擴大陸布局 擬昆山建大樓
奧萬大賞楓熱 平日遊園更有品質
瑪喜樂傳奇成動漫 光碟贈校園
王如玄：盼選戰主軸回到政策
外籍漁工漁船上鬥毆 警逮2人
外長：努力與非洲國家交朋友
傳富士康敲定印度新孟買生產地點
總統盼與加拿大討論經合協議研究
巴黎巴塔克蘭劇場第3名炸彈客身分確認
華碩超旺 11月營收創單月歷史新高
科學家：強烈聖嬰恐帶來10年更極端天氣
南韓工運人士藏身佛寺 寺方與警僵持
電容器業者窩裡反 促成公平會重罰57億
台灣行動產業接軌5G 中華電助攻
復興桌曆秀空姐 一抹微笑成風景
工業局：貨貿協議可減緩供應鏈替代
頂新案判無罪 消基會籲全民參審
票投雙英耳語 洪慈庸不解楊瓊瓔沒聽過
蔡錦隆街頭拜票 卡通人偶齊助陣
全國英文單字大賽奪冠 樹德家商五連霸
神達11月營收 月增15%
日圓升油價跌 日股收黑
世銀：陸勞動人口2040年減9千萬
威力彩頭彩得主 包168萬大紅包
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基隆港應變演練 加強反恐化災
湖北前副省長受賄 一審判15年
軍售傳聞 外交部：美向來挺台防衛能力
稅收前11月創同期高 全年可望逾2兆
空姐保持微笑秘辛 與乘客互動同事互虧
故宮南院試營運 嘉義燈會喜迎接
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滯洪池上蓋公宅 柯文哲同意檢討
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
猴年看好西遊記題材 兩岸開發文創商品
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
公共工程金質獎 公營住宅首次獲特優
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
頂新律師任法評會委員 法界質疑
轎車暴衝撞入民宅 2人傷
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
生意被搶 北京運將包圍叫車軟體商
國健署調查：青少年首次吸菸12到13歲
貢寮鮑精緻 創意食譜秀鮮美
頂新律師任法評會 司法院：無從置喙
縮短學用落差 高市高中職校長集思廣益
教育界家長後援會成立 肯定張廖萬堅
北市抓電特攻隊出擊 揪吃電怪獸
藥物治療過動 未有確證顯示易遭霸凌
好想贏韓國 冬盟中華隊3連敗韓職
中韓FTA將生效 台盼貨貿年底有重大進展
母愛力量 印度婦女奮戰花豹救女
多希特有傷 達欣換洋將戴維斯
頂新辯護律師：公私分明 公道在人心
謝金燕盼私下見 豬哥亮憤怒
港股收黑 投資人觀望
穆斯林名流批川普：像個暴民頭目
安樂死範圍擴大 南韓差一步
諾魯總統訪台 到新竹探望留學女兒
檳榔園傳惡臭 鯨豚腐屍棄置塑膠桶
五星主廚教學 偏鄉食安教育扎根
嘉義首家失智日照 家屬有力支持
歐股開盤小幅彈漲
緬甸首家證交所成立 無交易
大陸電商發展快 電商模特兒新興崛起
台北市公車相撞 3人輕傷送醫
蔡英文主張進步大聯盟 王金平質疑
國道1號后里路段 大卡車翻覆無人傷
化不捨為祝福 寄養家庭盼寄養兒獲新生
中興大學文學院 人文大樓落成揭牌
張善政盼創業楷模得獎人 指導青年創業
阿嬤雨夜走失 軍警民尋獲幸無大礙
東亞太平洋區老太快 世銀警告不利經濟
就是需要你首映 許效舜籲關懷長者
無印良品導入MUJI passport互動超麻吉
日本王子大飯店冬季住房 台客居冠
BWF年終賽 戴資穎首戰不敵球后
搶攻深港通商機 國泰證插旗香港
駐薩爾瓦多大使 贈育幼中心聖誕禮物
新台幣再貶收33.047元 創2個月新低
鼎泰豐菲分店 楊紀華客串服務員
日探測機黎明號 首度進入金星軌道
金融科技恐引失業潮 陳(沖)：影響不大
電容業者壟斷遭重罰 台廠驚訝觀望
筆電出貨增 仁寶11月營收月增6.6%
台北老屋新風景 新舊奇幻對話
美聯軍特使：俄空襲敘利亞僅3成對準IS
北美館跨年夜 邀劇團未盡之夜
11艱困選區 民進黨決挺非黨籍參選人
澎湖鄉土歌謠大賽 新增東南亞及客語
大陸明年起將擴大日用消費品降稅範圍
大陸證監會副主席姚剛被免職
陳建仁訪雲林 談食安五環
執行特種基金 北市將籌組診斷小組
推動教育 大馬青年獲英女王獎
消費電子採購 2大趨勢看這裡
檸檬多酚無糖發酵 首爾發明展再爭光
民進黨桃園催票 喊出贏8萬票目標
台積電明年維持19天國定假日休假
上兵涉假借神明附身 性侵長官女友
頂新律師入法評會 網友有質疑
孕婦不適 王定宇掃街兼叩救護車
微整型慎選填充物 自體脂肪未必安全
調查：台灣民眾康健指數不及格
超商雙雄前11月營收 微增
美潛艇訪菲 展示最新能力
新北：雙北藝文賣店跨市優惠
張善政：開放資料換地方動員起來
徵污水使用費 高市府：依法有據
蔡英文觀展 嚴家淦之子祝一帆風順
間葉幹細胞調控發炎 治免疫疾病新方向
台北馬拉松倒數 蔡依林街頭試跑
流感併發重症 新北單週增2例
陸IPO註冊制傳將上路 具中國特色
澎湖冬天 難得又風又雨
金正恩欽點天團 牡丹峰赴陸演出
滅頂秒退鮮奶 員工：別拿味全當祭旗
台灣秋刀魚輸銷禁令 俄羅斯解除
嘉義市立委選舉 不辦電視辯論
電子支付夯 超商點數還可轉讓
不忘APEC藍 鄭州治霾盼天空上合藍
富邦媒11月營收 歷史新高
嘉市打肪16公噸 涂醒哲獎勵減重達人
盆栽植物特展 科博館橢圓形廣場登場
印度高鐵捨大陸採日本系統 陸：尊重
劉嘉玲出席生日宴 性感深V透視裝吸睛
美調查：近1/3住院醫師有憂鬱症
澎湖檢警 查緝非法傾倒廢棄物
北市兵籍調查線上申報 15日截止
強震侵襲印尼 規模7.1
BBC明星獅子家族悲歌 肯亞慘遭毒手
登革熱病例續攀 高市籲市民配合防疫
酷航首推近500天特早鳥票 台灣試水溫
台灣之星開通VoLTE 果粉搶先用
派出所長被控塞錢吃案 記2過調職
日西武集團再開新飯店 向台灣客招手
防儲油槽污染水土 南投抽查加油站
桃園市設立健康城市推動委員會
遭擊落俄戰機黑盒子 邀英專家解讀
凱特現身 首次戴婆婆黛妃閃亮頭冠
男子酒後打電話要劫機 航警逮人
帝寶11月營收單月新高 今年衝高
曾雅妮訓練營 勉勵大家知道弱點
臉書恐嚇李顯龍 星男子坐牢15月
歐盟援菲550萬歐元 促進南部和平
陳柏霖河智苑新電影 致命戀愛殺青
涉強光照美軍機日男 助垠凌進演藝圈
美時11月營收 年增154%
金控11月獲利 富邦國泰進入調整期
吳副總統讚青創楷模 創新創業創富
大馬7組織抗議國安法通過
巴黎恐攻炸彈客之父：早知道就先殺他
Fuhu破產指責 鴻海：與公司無關
澎湖立委選戰 首傳砸酒瓶事件
徐耀昌：苗栗要的遠雄不只是大醫院
到高鐵站捐血 送高鐵造型束口袋
小行星耶誕前掠過地球 NASA密切觀察
經濟趨緩 保險業估明年保守
傳遭威脅 美駐伊斯坦堡領事館部份關閉
幹細胞研究突破 自體免疫治療新曙光
柯俊雄病逝 設置弔唁堂懇辭花圈
推動敘利亞內戰停火 凱瑞將赴莫斯科
拉拉好威 導盲搜救緝毒還反恐
港湖藍綠對決 朱立倫籲團結支持李彥秀
比特幣創始人 疑似為澳洲企業家
戴宏怡連任絲織公會理事長
今彩539開獎
福斯：排放造假車減少到3萬6千輛
200位律師喊凍蒜 蔡英文笑稱怪怪的
大福彩開獎
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誰辦總統辯論喬不定 藍綠續交鋒
青創楷模 海內外多領域17人獲獎
中華民國贊助薩爾瓦多舉辦運動賽事
牛車水年貨大街 租攤搶春節財超紅火
陸維權律師公開信 促台灣給陸生健保
中國郵儲銀行引資 騰訊螞蟻金服在列
民進黨駁抄襲：負面選舉語言遮掩心虛
塔利班襲擊阿富汗機場 至少37死
梅克爾膺時代雜誌年度風雲人物
綠社盟挺公務員擁完整勞動三權
歐限制資料共享 美司法部長表示失望
反對車輛限行政策公益訴訟 遭法院駁回
駐聖露西亞大使助好心人基金會捐贈玩具
電腦系統諮詢公司收購Xchanging
陸自製客機自家免稅 美國狀告WTO
北京空汙紅色預警 兩千家企業停限產
巴黎氣候會議 重要藍圖將出爐
時代年度風雲人物 德國總理梅克爾
三星扮程咬金 鴻夏戀出現變局
印度外長見巴國總理 致力化解印巴僵局
辛巴威小象鼻入鱷口 奮力掙扎後脫身
李嘉誠重返大陸 買下上海東亞銀行大廈
時代年度人物梅克爾 30年來首位女性
終於成功 日探測器進入金星軌道
鵝肉缺貨 財部調降鵝肉進口關稅
BWF年終賽 周天成首戰落敗
大福彩頭獎槓龜
張慶忠憂選情 朱立倫拉抬基層士氣
今彩539 頭獎槓龜
故鄉學子自殺 林書豪深情回應
陸股上市註冊制改革草案 通過
憂花蓮藍變綠 洪秀柱：勿被包裝迷惑
解禁集體自衛權 小泉批安倍蠻幹
焦點人物：Time2015年度風雲人物梅克爾
出身東德 梅克爾榮膺時代年度風雲人物
福斯排放低報車3萬6千輛 遠少於推估
推動國際友台 黃其光獲外交之友貢獻獎
時代風雲人物 梅克爾展現危機領導力
美中貿易戰 為飛機槓上
時代風雲人物梅克爾 怕狗愛足球
媒體報導不實 上銀：有心人士動機可議
辛苦養活一家 宜蘭仙草伯走了
英逾30萬人連署 禁川普入境
塔利班襲擊阿富汗機場 已增至37死
Facebook佐克伯發文 聲援穆斯林
中韓FTA將生效 台廠苦迎衝擊
中韓FTA下周生效 估計台損失23億美元
勞保薪資上限 將調高至4萬5800元
甫納入國際貨幣 中國在氣候變遷會議裝窮
美將進入升息循環 日股料勝出
寫信聖誕老人...美童問「Google Earth看不到你家？」
傳簡訊有這個符號 對方易誤認意願低
（時評）反恐浪潮下的台灣
合宜宅案大翻供 趙藤雄全部認罪
金點設計論壇：設計應回歸實用性、避免濫用象徵性元素
時代年度風雲人物梅克爾 凸顯新聞時事
若不還債 蒲亭指示俄政府告烏克蘭
巴黎氣候會議現進展 公布救氣候新藍圖
抗IS 美防長坦承未遏制情勢
美防長：願提供伊拉克攻擊直昇機抗IS
歐股下挫至1個多月以來低點 拜耳大跌
台灣海洋氣候變遷研究成果 歐媒肯定
車主不知情 NBA球員狂飆名車被捕
遵照停火協議 敘反抗軍撤離第3大城
印度和巴基斯坦將恢復和平談判
美股震盪收黑
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姜育恆翻唱鳳飛飛名曲 太座客串女主角
新嫁娘馮媛甄 旅行應援團道道吃到飽
市場憂長期供應過剩 油價創多年新低
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巴西與烏拉圭簽汽車貿易協議
華州購物中心 懸浮滑板爆炸起火
艾梅里亞 義大利綠色心臟上的古城
在義大利的綠色心臟 品嘗橄欖油
加州槍案凶嫌結婚 疑掩護行凶障眼法
美股又跌 台股恐面臨破底危機
帥哥議長留鬍子 美國會山莊新話題
好時價線上公益平台 房屋免費估價
售台巡防艦 眾院再推法案設時間表
小三通加持 台開風獅爺商店街業績飆
大陸千萬黑戶 將全面戶口登記
雙港輕軌捷運案 中市府將廣納意見
德安離島偏遠新機 短胖還有大翅膀
校園芬芳錄 彰化廁所五顆星計畫
台灣哺乳動物牙齒特展 成大開展
林書豪新髮型出戰熱火 首節得5分
立委團訪巴黎氣候大會 彈性國會外交
人工增雨 北部水庫普遍進帳
南北韓副部長會談 交換代表團名單
巴西服飾大亨看衰巴國經濟
李(王民)廷準備接新戲 重返螢光幕
馬總統和平解爭端 美學者肯定
浙江進入H7N9流行季 多地發現病例
台股開盤跌15.35點
新台幣開盤升2.97角
王雪紅將主持宏達電Vive北京峰會
單點不用吃到飽 小額付費新聞網前進美國
依北京時間表辦事 白宮策略引議論
三星電子部門重組 進軍智慧汽車領域
美股收黑 台股早盤跌破8200
演員工會獎公布入圍者 男主角競爭激烈
AKB48單曲銷售量驚人 日本第一
駁斥不實報導 上銀開盤反彈
林書豪變髮圖強 黃蜂半場領先熱火
HTC秘密武器 Vive明年4月開賣
比特幣創造者身分恐揭露 幣值節節攀高
柴普曼擺一邊 道奇改追費南德茲
4球團搶陳偉殷 巨人紅雀希望濃
台南登革熱接近根除 連6天跌破10例
母親收到簡訊露端倪 巴黎確認炸彈客
國際電容業遭重罰 台廠早盤弱勢
新台幣早盤升2.53角
穆迪將巴西評等列垃圾級審查名單
蘋果電池保護殼 網友笑說「蛇吞象」
預防入冬殺手找上門 注意飲食運動
泰擬施嚴令 逾期停留將禁入境10年
中醫治酸痛 針灸用藥推拿
日媒：東芝不做電視 印尼廠將賣仁寶
總統：人口販運和童妓是文明恥辱
台積電登陸 鄧振中：台灣經濟力量擴散
大陸網購趨勢 標榜健康好賣
臉書10大最夯話題 美大選巴黎恐攻登榜
華碩4新機齊發 攻進非洲最大國
萬金聖誕季 推出迷路小瑪一卡通
祖克柏臉書聲援穆斯林 建立美好世界
全球首批試管狗誕生 拯救瀕絕動物有望
大陸環保部：霧霾來源 燃煤第一
非洲超馬賽 陳彥博抱病奪冠
林書豪新髮型搶眼 黃蜂大勝熱火
高市廣邀企業作伙 用愛打造志工城市
訪港陸客續跌 港旅局：2016不樂觀
同班機兩人攜百萬現鈔 稱付醫藥費
汽油下周估降7角 柴油跌破19元
高雄踩街嘉年華 大氣球遊行來了
陸降稅 2016年可能擴及跨境電商
墾丁迎曙光 墾管處推秘境行程
恐攻頻傳 越赴歐旅客大減
賓士AMG銷售佳 在台設旗艦中心
陳肇敏獲不起訴 江國慶母淚提再議
台股跌破8200 尋求前低支撐
正妹老師作品 義大利得首獎
4歲小碧昂絲 YouTube年度最夯片
為讓新聞下架 駭客攻擊媒體網站
Apple TV完整語音遙控 iPhone也可以
批名嘴劉駿耀下流 張大春判罰3千
全球第1支登革熱疫苗 墨西哥核可
食安研習下鄉 七旬阿公也來上課
網購雙12拚買氣 加碼買1送2
抗氧防?客製化 連農產品都能保鮮
軍宅爭議 王如玄：感謝先生支持
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
北京解除空汙紅色預警 12日霧霾再襲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
為泰王祝壽 逾60萬人騎單車
教部擬修法 師培生先教檢再實習
勞保薪資上限 將調高至4萬5800元
駐多明尼加大使湯繼仁會多國工商部長
北市有線電視費率 105年維持495元
薩爾瓦多今年經濟成長可望達2.4%
故宮天國寶藏展 教廷文物將運台
總統：消弭國家暴力 需避免戰爭
頂新律師任法官評鑑 司法院只能尊重
大陸考駕照變革 試辦小型車自學直考
秒退林鳳營滅頂 好市多：未阻止僅溝通
前科男刺殺服飾店女店員 遭捕起訴
報告：揚塵和卡車廢氣 德里汙染源
美診所血案 槍手自稱為保護嬰兒戰士
駐英代表處耶誕餐會 英議員出席踴躍
俞大?款宴台巴友好協會會長
自己貧困還助人 外界不捨仙草伯離世
質疑美河巿案另有弊案 北檢傳喚楊實秋
美髮菁英賽 弘光科大學生奪佳績
秒退貨林鳳營滅頂 味全臉書：好傷心
竹市耶誕點燈 11日晚間照亮
新增遊樂園 新北耶誕城更好玩
送川普上太空 美網民酸爆
解凍 印度與巴基斯坦同意全面對話
新台幣中午升2.37角
明年APEC主題 優質成長與人力發展
第一批敘利亞難民將抵多倫多
宏達電Vive明年4月才賣 股價觸跌停
百隻小羊來基隆 12日展出
勞保局：調勞保投保上限 財務承受範圍
調高勞保上限 趕105年勞動節上路
竹科成立35週年 盼續任高科技重鎮
參觀台北機廠不放寬 鐵道迷扼腕
防制空污 南投推柴油車自主管理
旅遊旺季屆 外交部籲民眾善用出國登錄
領千萬退休金拒繳稅 前國泰副總管收
被影射縱放土地炒作 吳志揚：內容錯誤
行政院：來台觀光客將突破千萬大關
恕德創辦人贈地有據 判繼承人還地
頂新案彰檢提上訴 下午記者會說明
跳繩半分鐘220次 廣州生奪世界冠軍
肢體動作結合教學 師資生獲選實習楷模
駭媒體網站 男子也曾癱瘓線上遊戲
大陸大學生 每天滑手機逾5小時
精準查房價 好時價網站上線
愛美氏手工皂業者遭恐嚇 警方：未吃案
照過來！臉書台灣最夯打卡地點在這
政治受難家屬苦難 文化部加強記錄
紅色供應鏈來襲 沈國榮：竹科不怕
陸資投資IC設計 經濟部祭5配套
演員公會獎入圍出爐 好萊塢黑名單領銜
用女兒照當大頭貼 陸婦網戀小9歲男
亞幣走升 新台幣午盤勁揚2.37角
陸民赴港買保險 金額持續增
民眾食藥常識 部份仍待加強
支持者政黨票投誰？徐欣瑩：自由選擇
限制業者展示香菸 星擬2017年實施
台南好市多滅頂引爭執 店家退貨了事
神盾23日上櫃 11日起公開申購
買屋注意 5大重劃區價差相差逾倍
歌舞劇龍騎士 5米巨龍18日現身竹市
國際油價跌 航運跌幅相對輕
議員不滿遭批關說 柯文哲：勿對號入座
竹科週年慶 陳威仁頒綠建築社區標章
國際電容業者遭重罰 9大重點一次看懂
雨勢不停 穿山甲流落街頭
彰檢上訴頂新案 批法官造法
泰國藝術大象展 呼籲護林保育
NBA塞爾蒂克拉尾盤 105比100踹公牛
臉書回顧2015！台灣最夯打卡地點在這
前進世界屋脊 肯德基將開西藏分店
被惹毛 阿根廷卸任總統拒出席交接大典
國中科學奧林匹亞競賽 台6金世界第1
素人法官 台中地院辦觀審模擬法庭
無指童獲3D列印手耶誕禮 樂當變形金剛
中餐烹飪世界錦標賽 台灣奪金
台股收盤跌13.45點
職場菸害 營建業吸菸率二手菸暴露雙冠
反川普聲浪持續擴大 全球串聯抵制
國小師培學科檢測 各校自訂畢業門檻
NBA德羅森拔馬刺 暴龍連勝
震盪收小黑 台股跌13.45點
洪秀柱：基層教師出身 感佩箭瑛精神
68年前5千萬美元存單 陸民想兌現
12月台指期跌 32點
文資局與伯明罕大學簽備忘錄 培育人才
指大幸福賣飼料油 彰檢對頂新案提上訴
台北馬拉松倒數 北市推個人化服務
資源回收獲獎勵 部落學童圓夢
許銘傑陳冠任 遭桃猿釋出
12月電子期跌金融期漲
飛安會：德安蘭嶼偏出跑道 疑操作不當
雄中女孩拿4金 笑傲科學奧林匹亞競賽
澎湖明春接連有馬拉松賽 歡迎挑戰
測試閘門多卡通 高捷明年中暢行
川普禁穆斯林惹議 選民：他說的是實話
台積電11月業績降 下半年新低
鴻夏戀有譜 傳鴻海將提購買夏普方案
印尼與韓復談CEPA 台印尼ECA卡卡
台股終場收復8200 中小型股活躍
柯文哲：不需表態支持特定立委參選人
滅頂再起 味全執行長沉重發公開信
不得酒駕 近40企業列員工管理規範
立委憂陸資買IC設計 經部擬辦公聽會
大陸駭客涉駭印度企業 竊美國技術
路旁有蟒蛇 金門消防手到擒來
積極持續復健 塵爆患者找回新生
立院初審 法官應迴避事項規定更嚴
自創品牌私菸 高雄港警查獲
紀念鄭南榕 柯文哲訂4月7日言論自由日
基本工資小組會議 21日召開
雲縣立委拚選舉 藍籲人權綠組智庫
耶誕節天使總動員 街頭報佳音
世界先進11月業績降 今年第3低
蘋果有處理器還不夠 傳秘密開發GPU
陽明董事長盧(峰)海 獲頒海大名譽博士
亞洲最佳航空公司 長榮航空再獲獎
不怕陸面板擴產 台韓廠背後盤算
104年警察特考 錄取率31.76%
勞保薪資上限調高 工總：別每年都來
發展綠能 德專家建議離岸風力優先
基層反彈他黨選將 綠營：人都做過蠢事
高麗菜盛產 農糧署推廣創意料理
蔡英文：設國家人權委員會 監督政府
高空追日夯 華信曙光班機3分鐘賣光
陸：外匯存底適度減少 在容忍範圍內
華語全球化程度遠遜其他語言
是否共組改革陣線 民進黨相信柯文哲智慧
三大法人賣超台股129.97億元
25歲四川男子 赴敘利亞打IS
藝教貢獻獎 90歲李彩娥跳舞不綴
長榮航連兩年獲亞洲最佳航空公司
頂新案上訴 彰檢提九大要點
毛揆：結合在地 讓國家公園成永續資產
台達受德國館邀約 辦COP21周邊會議
遭桃猿釋出 許銘傑：我還可以投
張善政：宏?當年有遠見 缺落實
耶誕近 冰原奇幻Kitty台茂登場
台南工廠僱逃逸外勞 警上門逮7人
2噸配重塊掉落 貫穿地下室引虛驚
聲請假處分 施明德盼參選總統
洪秀柱：兩岸和平 政府努力不容忽略
防新建築損鄰 高市建商要提保證金
螢火蟲之墓作者 野(土反)昭如病逝
施明德：蔡英文拒辯論 不符合前例
最值得期待甜點 大阪半熟起司塔來了
2015年最愛書籍電影 歐巴馬公開喜好
企業也要健檢 信評推親民版服務
活摘器官 紀錄片喚意識杜絕非法
黃東焄傳請辭 王如玄：不清楚
毛治國：優化人力資源 加速產創轉型
王如玄夫黃東焄 請辭政風處長
住家變紅龍養殖場 竊電省錢
電信三雄 前11月EPS台灣大最賺
台南油商廠店合一 吃好油看得見
規劃通州副都心 北京市府2年內搬遷
小王子3.0 兒童發想舞蹈找回童心
王如玄：檢驗政治人物 道德標準應一致
被指炒地皮 蔡英文：沒炒作沒暴利
臉書年度熱門藝人 紅髮艾德登榜首
印尼地方選舉 掃黃女市長可望連任
新台幣收升3.2分
持槍恐嚇取財 草屯警逮12人
iPad Pro 中華電明開賣
談偵辦兒少受虐經驗 雄檢檢察官哽咽
陳建仁籲國會過半 民進黨施政成功
調高勞保上限 商總反對工商協進會贊同
邱毅指蔡英文精準買建地 綠：公開資訊
航太工具機產業技術聯盟 搶攻航空市場
臉書來台設資料中心 原來有4大好處
外資12月匯出5億美元 但沒大幅移動
綠指朱立倫妻炒地 藍：未開發交易
市售飲料塑化劑抽驗 20件都無檢出
跨境大氣汙染 世界最高聖母峰也受害
花蓮反賄選宣示 民進黨加碼檢舉獎金
林威助客串教練 新合約還沒談
協興瓦窯遭拆毀 監院糾正新北市府
上海股市跌0.49%
北市文山區推食物銀行 擬試行1年以上
田代安定特展 宜蘭縣史館登場
環團北車快閃 號召26日上街反空污
新竹眷改案 趙藤雄改口認罪
允推婚姻平權法案 83立委參選人響應
70多年沒自來水 黃國書協助會勘解決
台灣民主進程為背景 燦爛時光月底播出
頂新案彰檢上訴 頂新：根本沒有黑心油
蔡英文：三立已釋善意 大家快來談辯論
中華電牽手中國移動 Wi-Fi漫遊免費
嘉義市國際管樂節 18日熱鬧登場
投資超標違規 京城銀遭罰100萬元
愛吃炸物燒烤又熬夜 年輕身體易老化
大陸霧霾頻傳 防霾口罩需求大
華宏11月合併營收 與10月持平
通訊軟體呼叫支援警力 2毒蟲遭逮
抗戰勝利70週年 央廣推限量麥克風
跨海寄iphone6 來台變餅乾
日圓升值油價跌 日股連3黑
亞太區最貴外派城市 上海第1
消基會計畫為中小食品業檢驗食品
鴻海11月營收 歷史單月新高
協助新創 朱立倫主張成立超級基金
手機被偷 警透過定位功能逮到賊
空勤總隊首批黑鷹直升機 17日抵台
產學連結會報 毛治國盼擴大到服務業
持大麻案出庭 金陽：對不起已知錯
劍潭都會濕地公園 北市審議通過
金正恩暗示有氫彈 南韓：很難說
大學畢業女青年 回鄉養雞賣蛋建立品牌
IC設計開放陸資？陸委會在意國安問題
屏東太平洋百貨日本美食展 日拚百萬
與非黨籍選將合作 蔡英文：要翻轉台北
秒退林鳳營引爭議 關鍵在退貨機制不同
花蓮谷若思顧孩子 星光年菜做公益
雙子星案延燒 沈慶京怒告郝龍斌
元旦迎曙光 台東陸海空皆美麗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
憂霧霾限行 北京電動車諮詢量增
香港繽紛冬日節登場 遊港有優惠
大陸國航起火 消防隊滅錯飛機乘客傻眼
農村社區大會串 產業社造展成果
跨界造飛機 本田商務噴射機獲美認證
美在星部署偵察機巡南海 越南歡迎
大陸城市競爭力排行榜 深圳躍第三
外交部約駐華代表 爭取加入TPP
研調估 明年IC設計恐衰退4.1%
台灣澳門航空業避雙重課稅協議 簽了
林之晨：只在乎誰找回台灣成長動能
新台幣收33.015元 小升3.2分
國民黨：綠營引錯誤資訊護航蔡英文
氣候會談如地獄 失眠掉淚還得灑熱血
猛刺前女友8刀亡 男遭判無期徒刑
魏國彥：首個5年減碳方案明年初提出
高鐵苗栗站至台鐵豐富站 擬試辦接駁車
鴻海11月營收衝新高 Q4全年攻新高
沈慶京提告 郝辦：中工財務可受公評
彰檢:大幸福油品來源有異
香港台商愛心獎 王建(火宣)高秉涵獲獎
抵制頂新秒買秒退 消基會：太over了
筆電跌價 廣達11月營收減
移民署辦證照辨識 素人驚呼護照原貌
中市多輛汽車追撞 消防局救援
趙藤雄改口認罪 遠雄：待判決確定
柯文哲參訪光寶 看好生醫資通訊
以色列成功試射攔截飛彈 擊中太空目標
台灣大店長郭羽真 獲傑出店長
憂油價過低 港股收低
霹靂明年合推手遊 看好大陸市場發展
新北：石門飯店開發從未成案
上千住戶受停電苦 蔡錦隆協調解決
鴻海續賣GoPro股 收益約5433萬元
金正恩姨丈現聲 怕遇不測才投誠美國
觀光旅館開發流標 高市觀光局檢討調整
上市櫃大陸獲利匯回 創新高
產險公會理事長戴英祥辭世
地方特考12日登場 569人爭40缺額
美贈菲M113A1型裝甲車 首批運抵
慰安婦紀念展 人形立牌體驗增互動
趙藤雄認罪新竹眷改 柯文哲：無法評論
竹市茶花季12日登場 柯P爸媽現身推廣
內政部：房仲訓練機構須通過評核
全台首例 成功復育太平洋瓶鼻海豚
澳盛：台灣今年恐不保1 明年續降息
螢火蟲之墓作者 不敢看同名動漫
駭聯合恐嚇蘋果 男4萬交保拔腿狂奔
柯文哲推科技產業 明年3月率團赴美
勞保投保上限調高 勞團：樂觀其成
新北桃園5官員 涉收賄發建照遭起訴
分流人車增觀光點 清境擬設高架步道
金正恩暗示北韓開發氫彈
企業用臉書Facebook at Work 近月上線
台灣Q3手機市況 三星奪冠蘋果第5
耶誕送禮首選 童玩療癒系當道
國際人權日 美國再促大陸釋放劉曉波
因公傷病替代役男 將免掛號費
王如玄選舉風波 夫請辭政風處長
宏?11月營收233.8億 年減17.9%
趙又廷替腕表代言 希望多些時間陪她
新北：元旦升旗後辦市府登高活動
苗縣認證文創品 今年29件入列
孩子棉被蓋太厚 大陸2天死2嬰
和碩10月高峰後 11月營收減
馬尼拉機場栽贓疑雲 數名機場人員挨告
改善路不平 竹市推管線挖埋管理三支箭
蘋果手機平均單價 為Android陣營3倍
京都清水寺 痴漢偷拍多
UBI評鑑 朝陽創新育成中心亞太第一
寶萊塢男星酒駕肇逃 高等法院判無罪
要外資回頭 合庫金明年首辦法說
京鼎11月營收創歷史新高 明年樂觀
因應明年大選 澎縣宣示積極查賄
調查人口販運泰前高官 澳洲尋求庇護
烈嶼成年禮 學生下廚敬師長
金點設計獎 台灣囊括16件年度設計
期交所照顧弱勢學童 頒獎學金
勞動部擬調高勞保投保上限 經濟部錯愕
興大解剖死亡綠蠵龜 腸道有漁網塑膠片
屏縣1肉鴨場 染H5N8禽流感
三大壽險前11月 賺近千億元
學運遭警驅離 將向北市府求償千萬
美國商會演講 朱立倫盼成投資信心來源
北門廣場都市計畫案 北市17日說明會
人權日 總統：持續推動和平人道民主
中光電11月合併營收 月減9%
巴黎氣候會議 美：援脆弱國家金額倍增
王品減店策略奏效 11月業績回穩
全國優良店長 遠傳17位店長獲表揚
綠控北海開發案 朱立倫：烏龍
安倍官網遭駭 疑似「匿名者」攻擊
揚明光11月合併營收 月減6.4%
北韓聲稱擁氫彈 北京堅持半島無核化
陸解放軍總裝備部 首隻軍老虎落馬
陳建仁參訪嘉義 了解精緻農業
生日快樂歌版權官司 達成和解
長庚質子中心 每年減碳3.3座大安公園
台馬原住民 合作拓農業商機
恐攻後巴黎開唱 娜姊激喊不會屈服恐懼
獨派大老史明疑肺積水 住院觀察
台灣最古老的天主教堂 萬金聖誕季點燈
工研院組技術大聯盟 搶攻航太市場大餅
法總統：氣候會談仍面臨種種困難
台灣環保努力 歐媒讚東亞模範
新竹後站都更案 市府成立調查小組
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科技人抱怨內湖爛交通 柯文哲允諾解決
巴黎峰會晚宴 外交部：未拒台灣與會者
威力彩開獎
瑞士搜尋巴黎恐攻嫌犯 日內瓦升高警戒
小英：點亮台灣主軸 與NASA有關
金控11月獲利出爐 今年11家賺逾百億
和平獎得主領黃金獎牌 哥國礦工也驕傲
Q3歐洲難民登記達41萬 1/3敘利亞籍
南竿郵政大樓新落成 明年營運
諾貝爾頒獎典禮將登場 維安採高規格
黑毛首度繁殖 新北貢寮卯澳灣新頁
環署巴黎雙邊會談 關注綠能和減碳技術
澳洲加派船隻搜尋馬航失事客機
台印經濟部次長會議 簽兩項合作備忘錄
內蒙檢查站被襲 甘肅2村官自首
靖國神社爆炸案報導 韓向日抗議
新中港停車塔意外 委技師公會查明
歐盟黃牌警告 公海非法捕魚罰千萬
73屆金球獎 最佳動畫片入圍名單
第73屆金球獎 最佳導演入圍名單
市場海鮮疑添加物過量 北市將稽查
123層樓 樂天世界大樓南韓新地標
東芝在陸家電廠 擬賣創維
蘇貞昌：除總統勝選 盼立院政黨輪替
第73屆金球獎 戲劇類最佳影片入圍名單
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蔡依林勵志告白超催淚 5天61萬人觀看
台灣在印度首個工業園區 落腳北方省
金球獎音樂喜劇類最佳女主角入圍名單
原博館爭議 新北籲桃園勿政治霸凌
威力彩頭獎槓龜
73屆金球獎 劇情類最佳男主角入圍名單
今彩539 頭獎3注中獎
談食安 柯文哲：不肖業者在台北就幹掉
陸官員坦白經濟數據造假 吹得高跌得重
73屆金球獎 劇情類最佳女主角入圍名單
第73屆金球獎 最佳女配角入圍名單
第73屆金球獎 最佳男配角入圍名單
金球獎入圍 因為愛你5項居冠
爭議延燒 川普延擱走訪以色列
韓抗議日媒公開涉靖國神社案韓男個資
福斯：始於2005年連串錯誤導致排汙醜聞
日防衛相：日本不參加打擊伊斯蘭國作戰
第73屆金球獎 電影類入圍名單
日本全國警方將設商業間諜案調查職位
和平獎得主：優先要務是反恐和巴人建國
〈人物〉華爾街金童散金 在台收養街頭毛小孩
周末陽光照 冷氣團下週三到下探11度
宏碁業績遜於華碩 股價創波段新低
頂新案上訴 馬政府請法院重新考慮判決
(時評)我會滅頂 也會拆車輪
期交所財金講座 逾150位上市櫃公司財務人員參與
照顧偏鄉學童 期交所樂捐書、獎學金
必翔前11月營收超越去年全年水準
亞太基因率先引進美國分子醫學技術
家登11月營收1.69億元 年成長逾3成
中國紫光集團一天砸688億元 參股矽品、南茂
高雄寒軒國際大飯店「金猴賀年團圓宴」
新竹喜來登 跨年豐盛自助吧
amba「吃吧」餐廳 推出聖誕樂透及趕攤趴
台南大億麗緻酒店 傳藝迎新除夕團圓晚宴
臺大醫院收治八仙塵爆傷患醫療成果說明
屹立風暴不倒 川普選舉戰法大公開
金球獎入圍名單出爐 因為愛你最大贏家
巴黎氣候會談轉機 更具雄心目標隱現
民調：法國大區決選 雷朋姑姪面臨敗選
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雅虎執行長梅爾報喜 生下雙胞女兒
金球獎電視類 Netflix最大贏家
市場疑慮多 歐股停步不前
金正恩暗示擁氫彈 白宮質疑潑冷水
聯軍空襲奏功 美證實炸死IS財務總管
美股連三黑後反彈 油價續跌壓縮漲幅
油價續跌 布倫特原油收盤低於40美元
NONO轉性顧家 妻掀風波一肩扛
阿Ben為戲瘦身 和許孟哲成染毒兄弟
新世紀福爾摩斯 特別篇變鬼故事
被控隱瞞喉嚨病況 五分錢樂團主唱挨告
紐時影評10大電影 「聶隱娘」入列
台援贈巴拿馬救護車交通車
美士兵阿國開小差 想學神鬼認罪爆內幕
明年人民幣匯率波動不小 專家看好期貨
阿根廷新總統走馬上任
川普越瘋狂 民調聲勢越高昂
美股反彈 台股可望回穩
蘇貞昌澎湖輔選 陪楊曜市場拜票
駐巴拉圭大使館感謝媒體年終聯歡會
疑一氧化碳中毒 星國旅客4送醫
奇美醫院訪團訪薩 推動台薩醫療合作
伊斯蘭國石油交易龐大 多賣給敘利亞
網路經濟夯 占美GDP逾6%
駐哥國代表處宴請僑胞 加強聯誼
首爾耶誕節慶 浪漫滿分
澳門望德堂區 新興文創觀光據點
反穆斯林 WSJ：川普黨內支持未變
北韓踐踏人權 聯合國安理會砲轟
宏達電明星機A9 4色全數報到
華碩花千骨合推ZenPad S 8.0旗艦版
劉德立拜會巴拿馬審計總署
台股開盤漲1.16點
熬夜追瑯琊榜 當心變老又變胖
新台幣開盤升1.55角
阿里山公路事故 7旬男女重傷
柏林人助難民有功 博物館免費開放答謝
陸殺人犯潛逃18年 打拚成老板後落網
俞大?拜會巴拉圭副總統
廣州小五生一秒跳繩7.3下 驚呆裁判
劉德立訪巴國部長 期深化雙邊關係
劉德立拜會巴拿馬聖母大學校長
蜜雪兒嗨唱饒舌 幽默提倡唸大學
提升餐飲老店競爭力 商業司：迴響熱烈
冷氣團下週三到 北台灣下探13度
物聯網前景俏 年複合成長率上看21%
劉德立宴巴拿馬國家電視台高層
飯店跨年派對 教宅男穿搭變型男
證所稅廢除 曾銘宗：非股市萬靈丹
新台幣早盤升2.11角
洪秀柱：不可雙重標準溺愛某個政黨
陸翁砸百萬買保健品 還向好友募股借錢
上班族9成4想當空服員 首選長榮航
美民主黨擬推槍管法案 眾院共和黨封殺
魏國彥投書 談台灣抗暖化貢獻
下背痛別輕忽 微創手術解困擾
獲贈書包鉛筆 家扶兒耶誕圓夢
拓展觀光 高市爭取廉價越捷航空
氣候峰會閉幕倒數 法：極近歷史性協議
頂新判決爭議 政院籲社會理性
2016必遊12新興旅遊地 台灣上榜
肺癌年輕化 醫師籲勤體檢
友達4K筆電面板 獲竹科創新產品獎
陸復星相關公司股票暫停交易 董座失聯
加州恐攻女嫌 傳曾接觸好戰團體遭漠視
墨國跆拳道大賽 中華女子隊團體第三
十大教育新聞 十二年國教連5年上榜
OIU大額保單融資 最快年底鬆綁
國會改革 王金平笑稱自己還是最公道
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羽球超級年終賽 周天成戴資穎無緣4強
味全實測各大品牌鮮奶 結果信不信由你
小資新選擇 LiTV每天 6塊看到飽
台塑越南河靜廠建精神之塔喊停
油價估大降7至8角 金融海嘯來新低
滅頂秒退林鳳營 好市多：堅持不改規定
台股欲振乏力 失守8200
洪秀柱：若對選情有幫助 樂意站台
秒買秒退滅頂 政院：尊重非默許
章計平鼓勵大馬華裔青年參與台觀摩團
拒入境連署空前 川普轟英國忘恩負義
南北韓副部長會談 開城舉行
調查：人民幣看空情緒 逾5年新高
青年創意生活城 土地費用待協調
前議員詐助理費 判刑8年確定
中央氣象局氣象報告
律師全聯會：律師任法官評鑑並無不當
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
王品轉型見曙光 股價漲聲鼓勵
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
愛心無限 募5萬雙舊鞋來15萬
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
偷筍人太多 杭州竹園像被砲彈轟炸過
韓演員宋一國演殺人魔 重回影壇
星烏節路商圈耶誕裝飾2度火警意外
日媒：韓男炸神社不成 想再炸1次
頂新案上訴 行政團隊大陣仗反攻
持禮券用餐要退價差 遭拒引糾紛
續約世界一級車隊 馮俊凱獲加薪肯定
評十大教育新聞 吳思華：國教趨穩定
參觀史料 總統喻釣魚台是被抱走的孩子
頂新案上訴 政院：紅線劃在原料非成品
保育員博感情 2年相處格利威斑馬卸心防
郭廣昌傳失蹤 維格餅家：營運無影響
集集家園成果展 鎮長扮耶誕老人同樂
新台幣中午升2.03角
詐騙集團藏身高級民宿 燒香拜拜買平安
中油大直加油站公廁超優 獲標竿獎
仿冒名牌潮衣幾可亂真 保二警夜市查獲
員工不是擋箭牌！消基會籲頂新知所進退
美學者：評論馬總統並無貶意
兩岸史料 總統倡公開自由不設禁區
新太空競賽 比衛星測量碳排誰厲害
關說簡訊傳錯人 溫州官員想升官變停職
台中一高中男學生 疑跳樓身亡
青年創意生活城 學生願付9千元
電動車新創公司 公布10億美元建廠計畫
房屋繼承棟數 今年可望創新高
一甲子婚禮 澎湖地院幸福公證
華邦電員工好幸福 明年國定假日19天
人民幣兌美元中間價 連5跌
韓女團美國拍外景 LA機場未能入關
環保署105年環教計畫 1/8前申請
日租套房傳外籍客中毒 北市將重罰
房市九大趨勢 回歸基本面明年跌幅1成
美商奇異提仲裁 不影響核四封存
金球獎入圍驚喜 女神卡卡抱歉吵到鄰居
陸網路巨頭百度無人車 北京道路實測
馮俊凱新賽季 盼能參加亞錦賽
人民幣盤中貶破6.45 逾4年新低
新台幣區間盤整 午盤暫升2.03角
秒退林鳳營滅頂 倒掉的不只是鮮奶
紐約反川普示威 怒吼甩掉他
陸股早盤下跌 滬股跌0.85%
朱立倫：不污名化軍公教 不製造對立
阿里山公路事故 1死4傷
陸山寨橫行 調查冒牌貨人員也是騙子
更新政策 美噴射機引擎技術移轉印度
綠重提北海飯店案 朱立倫：不值一駁
北海飯店案 民進黨團再咬朱立倫
民團：司法人權 5成民眾給負評
南北韓高層會面 盼合作破冰
宏達電Vive忙造勢 14日有驚喜？
印尼第一夫人搭經濟艙 網友讚樸實
談二二八 總統：面對家屬將心比心
巴黎氣候峰會 取經南非部族方式找共識
台股收盤跌100.28點
中小型股補跌 台股重挫百點
涉眷改行賄營建署官員 趙藤雄將出庭
懷孕大胖20公斤 黃小柔靠運動甩肉
社福團體評柯市府 勞動教育衛生待加強
震盪走低 台股跌100.28點
三浦春馬登台 小巨人攜手開展
阿里山公路隧道事故 2遊覽車擦撞
萬紅叢中一點黃 雙色小番茄現身
NBA 雷帝大三元 雷霆電老鷹
選玄副手 朱立倫：不後悔但有2遺憾
PTC看好擴增實境 轉攻物聯網
台綜院下修今年GDP至0.98%
明年起賣餐飲券 資本額需3千萬
大蟒蛇吞噬小牛 越民活逮
暖冬遊石門水庫 賞楓吃活魚買貢糖
陸62歲健身哥 氣胸男變不老男神
中彰投創客基地開幕 陳雄文揭幕
12月台指期跌117點
4天有3天挫百點 台股單週跌282點
12月電子期金融期齊跌
宋楚瑜徐欣瑩深耕新竹 爭取客家票
NBA巴格納尼末節狂飆 籃網封住76人
北市稽查環南市場 未查獲蝦仁添加物
頂新案 朱立倫：法官有恐龍
帶小刀吊飾搭機 女遭開罰
妻遭控炒地 朱立倫：烏龍爆料內容瞎掰
肩負防疫第一線 南投醫院獲肯定
台中資訊月開幕 林佳龍：打造科技之都
首架敘難民專機飛抵 加總理親自接機
軍宅案影響選情 退役將領看法不一
凱道13日遊行 北市15線公車改道
林鳳營下架改賣他牌？好市多：沒有停賣
東森電視賣了 6億美元賣DMG執行長
堅持永續 員基醫院獲認證
朱立倫專訪放閃 妻生日會下廚煮麵
三大法人賣超台股 112.99億元
澳科技新秀那斯達克掛牌 首日狂漲32%
男團MONSTA X任韓女童軍宣傳大使
響應器官捐贈 推廣在地安寧療護
仰德大道通行證 北市15日起受理申辦
揪感心 大陸空姐跪著餵中風老人
全球氣候協議12日有望出爐 並立即生效
涉詐領千萬元 屏東市長夫婦遭起訴
東森電視 183億賣DMG執行長
梅艷芳內衣遭拍賣 粉絲怒
習近平與歐巴馬通話 討論氣候變遷議題
南北韓副部長級會談第一輪結束
韓星尹恩惠為抄襲事件鞠躬道歉
認罪後再出庭 趙藤雄：偵查中不便說明
輕颱茉莉生成 向西北西移動
美媒：台灣千禧世代打造年輕時髦產業
立院三讀 遺屬年金5年內追溯領取
立院三讀 增訂藝術才能班退場機制
事故車借屍還魂 警逮6嫌
演而優則製 趙永馨玉女發功
朱立倫：蔡英文能源政策做不到
高鐵雲林站爆量 張嘉郡：延長優惠增班
婦幼展推月子餐懶人包 婆婆媽媽青睞
蒲隆地軍事基地遇襲 兩兵5攻擊者亡
朱立倫：承擔執政問題 改進錯誤
立志當警察 女警積極敬業獲肯定
想入國外車隊 馮俊凱：提升語言能力
男偷展示手機 稱買不起才行竊
外套生活物資送到家 陪弱勢過好年
輕颱茉莉形成 不直接影響台灣
賣了東森電視 東森國際獲利大吃補
陽耀勳冬季聯盟首戰 全壘打外加盜壘
醫療機構違反感染管制 最重可處停業
紫光再下一城 參與南茂私募
立院三讀 提高中低收入戶學雜費減免
涉眷改行賄營建署官員 魏春雄出庭
領務下鄉 駐韓代表處仁川辦領務
大額保單質借鬆綁 壽險業樂觀看OIU
立院三讀 公法不當得利應行政處分追討
新台幣收升 5分
巴黎街友出書大賣 盼社會了解改觀
蔡：馬總統坐冷氣房通過人權公約 府遺憾
紫光砸568億 入股矽品24.9%股權
日股終結連3黑 出口股護航
中研院台南設院區 陳建仁允力推
立院三讀 低收入生活扶助金隨CPI調整
軍公教聯盟黨 籲頂新儘快認罪
民調：9成民眾籲修法 改道路實測廢氣
勞保投保上限調高 全產總：遲來正義
腐壞垃圾散發甲烷 全球暖化大威脅
雲縣府祈福點燈 今年很有耶誕味
班艾佛列克美背 刺青大鳳凰
雙燃料引擎 大葉無人機拿創意冠軍
經部將說明東森電視出售及紫光入股矽品
合庫人壽投資三大缺失 重罰180萬元
不讓發言就散會 中市議員怒摔預算書
藍指蔡英文炒地皮 民進黨：大烏龍
道岔訊號異常 高鐵雲林站搶修排除
亞銀融資3億美元 助北京治空汙
立院三讀 重大災難醫師可行法醫業務
台綜院：估明年Q1和Q2間春燕來
同天登記土地 蔡正元：蔡英文結夥炒地
異業結盟 HOLA進駐台糖量販店
防銷贓管道 台東通過自治條例
布局印度 經濟部擬助台商打團體戰
高鐵雲林站道岔異常 1800旅客受影響
傳說神物天山雪蓮 文大基因定序
中央氣象局氣象報告
蔡英文：能源永續 擺脫核災風險
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
矽品攜手紫光 曾銘宗：合法就尊重
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
11月準備貨幣日平均數 月增58億元
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
三讀 家事調解委員應具性別平權意識
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
陳菊屏東掃街 力拚民進黨全壘打
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
菲國奎松市大火 9死包括1童1嬰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新式箭頭標線 分流搶救機車族
紫光砸119億 入股南茂25%股權
紫光參與矽品私募 日月光變第 2大股東
秒買秒退滅頂行動 酪農：痛心
北捷親子友善區 松山新店線12日首發
立院三讀 孕婦死亡最高領200萬救濟金
高雄夢時代跨年晚會 謝金燕獻唱
紐西蘭國旗公投 黑藍銀蕨設計暫居首
買東森電視 好萊塢中國先生看上什麼？
推友善商家 高市籲更多業者診所響應
新北重申石門北海飯店案已終止
旅遊補助 遊東海岸加碼助興
問題很大 氣候危機恐使難民激增
涉眷改行賄認罪 趙藤雄14日出庭說明
男高鐵南北一日遊 行竊兼度假遭逮
桃園1豆乾工廠老鼠橫行 遭勒令停業
第十屆台印經濟次長會擬明年九月台北開
林邊光采濕地 獲APEC銀質獎
川普言論太超過 希拉蕊：他不有趣了
台韓證交所簽MOU 聚焦ETF合作
桃園服務亮點輔導 16家企業獲選
量縮下跌 上海股市險守3400點
DMG執行長：對台灣影視有信心
護駕友人拒酒測 牽拖假油無罪
中市抽檢冬至食材 6件不符規定下架
高職成立實作髮廊 高市肯定產學合作
金門馬拉松好手何盡平 闖進里約奧運
生產事故救濟 立委盼踏出解決醫糾首步
桃捷將開通 微電影徵件獎金20萬
王金平：尋求連任院長辛苦 但有信心
國民黨：高志鵬勿爆料不實還硬撐
飲水把關 竹市議會通過加水站自治條例
味全混油案開庭 鑑定人批評檢方
空服員擁3大轉職利器 平均6年換跑道
職棒失業潮 綺麗珊瑚招2隊
錠嵂保經目標 5年衝百億大關
禽流感 彰縣撲殺逾萬隻土雞
美選民憂恐攻支持強力領導 川普大受惠
新台幣收升5分 本週重貶1.43角
港股週線跌3.5% 3個月來最慘
友善建築新增旅館類 日月潭雲品獲肯定
桃少輔少年猝死 前院長降級改敘
便宜建材蓋創意空間 陸建築師反思豪宅
光田醫院103週年慶 林佳龍祝賀
全球一動執照到期 遠傳推案招手用戶
諾魯總統夫婦訪海科館 點亮愛心耶誕書
菲空軍現代化 新購運輸機全數交貨
新季再戰古典賽 馮俊凱：仍無把握
東森電視出售 投審會恐從嚴審查
沖繩泡盛協會 促澎湖與沖繩交流
只能送人 法將禁超市銷毀未售即期食品
菲孤兒總統候選人 參選資格再受挫
紫光入股 3台廠 投審會擬併案審查
2050年香港是怎樣？這個展覽供想像
遠航105年起90天前開票享早鳥優惠
炒地皮爭議 蔡英文：烏龍爆料
天候若許可 內政部長12日率團赴太平島
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斑鳩陽台築巢 陸翁吹風機供暖助孵蛋
紫光搶進台封測廠 分析師：是好事
掌握非法移民 美在墨邊界試辦入境掃描
神戶颳強風 鷹架倒鐵軌旁險釀禍
屏東市長夫婿涉貪 移審續押
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民進黨抓鬼 檢舉賄選給獎金
新光A8館270億賣富邦人壽
紫光矽品牽手 林文伯：日月光應會支持
國民黨：蔡英文炒地獲暴利有憑有據
巴基斯坦試射可攜核武彈道飛彈
紫光矽品牽手 矽品自救會：支持公司
冬季會議結束 搶人大戰道奇斬獲有限
烏魯木齊暴雪 63年來單日最大
東森募物資 贈部落小朋友
聖誕樹與光廊 竹市晚間點燈照亮
新北耶誕城耶誕主燈二部曲登場
巴黎氣候峰會倒數 陸美領袖熱線
遭疑應召女 美機場扣留韓團Oh My Girl
與夫婿被起訴 屏市長：相信會還清白
建成圓環傾向不拆 2017重新開幕
日女優菲國拍片 小澤瑪麗亞：很新奇
星僑領拜會金大 提供海外實習
民進黨團杯葛 台南市議會臨會開不成
吳副總統：體育是國家重要政務
珍妮絲賈普林保時捷 5939萬元落槌
蘭花精品交流展 行家匯聚交易價驚人
冬天祛寒要忌口 避免春天肚肥難減重
佳世達旗下QisDesign展哈達壁燈
紫光砸重金入股 矽品：參與紅色供應鏈
中華電跨界交流 供應商大會登場
商品標示不實 日本明年4月起開罰
開通VoLTE服務 亞太電呼籲同業推動
金正恩傳聞中的舊愛 12日北京登台
部隊撤出伊拉克 土耳其總統：不可能
有利可圖 荷蘭起司大盜橫行
北韓牡丹峰北京首演 神祕不開放
曾雅妮訓練營 徐裴翊教選手表達自我
陽岱鋼出席棒球營 交易傳言沒聽過
新規定上路 高鐵延誤半價兌換券取消
推廣冬季觀光 澎湖戀愛季登場
紫光參股3台廠 投審會：全通過機率小
台中市耶誕樹點燈 打造夢幻耶誕樂園
巴黎氣候協議倒數 3大問題待解決
人工智慧進步 機器人模仿人類學習能力
美空軍欲擴大無人機計畫
破紀錄 逾60萬人騎單車為泰王慶生
這201人創14億年產值 閣揆也按讚
紫光入股成第2大股東 南茂：獲矽品支持
搜捕疑似聖戰士 日內瓦維持三級警戒
今彩539開獎
英雄聯盟2015全明星賽 洛杉磯開打
氣候峰會被排斥？北京說沒這回事
大樂透開獎
蒲亭訓令軍方 在敘利亞受脅需強硬回應
蘇打綠攻蛋創舉 德60人交響樂團助陣
防恐攻阻難民 歐盟傳將擴大邊防管制
疑成堆電桿滑動 花蓮1工人被壓死
小鐘挺客家雲 魔術秀逗趣開場
大馬機場飛機沒人領 空運公司：早買了
日岩手縣列車開上土堆 10人輕傷
德國2015年度代表字 選中難民
籲俄冷靜 土耳其外長稱忍耐有限
紫光大動作 開放IC設計引陸資恐放緩
內政部長明登太平島 外交部：屬主權行為
聯合國討論北韓人權 中共表達反對立場
陸媒：大陸央企重組正在加速
東森電視出售 投審會：難釐清就嚴審
阿里巴巴收購香港南華早報
東證指數期貨 21日掛牌上市
有玻璃碎片 雀巢旗下茶飲回收150萬瓶
大樂透頭獎槓龜
盧安達大屠殺首腦逃亡21年 剛果被逮
今彩539 頭獎 1注中獎
阿里宣布買下南華早報 強調編採獨立
紫光入股矽品南茂 封測互利裡面有玄機
陶氏杜邦合體 新巨頭市值1300億美元
東芝女足賽 中華日本全力搶勝
蘇打綠攻蛋交響夢 青峰阿龔淚崩
復旦投毒案兇手伏法 輿論認為仍有疑點
羽球超級年終賽 周天成戴資穎未晉4強
中鋼11月稅前虧損 大陸傾銷鋼材惹的禍
大陸證監會出爐稽查辦案10項禁令
陸外匯交易中心首次發布人民幣匯率指數
林書緯關鍵上籃 富邦終止3連敗
陶氏化學杜邦證實合併 美股開盤重挫
ISIS決戰新影片 中華民國國旗再出現
2015成長率台綜院砍至0.98% 學者：思考轉型才是重點
巴黎氣候會議 魏國彥：氣溫議題成焦點
Forbes：台灣難擠入已開發國的五大原因
食安遊行周六凱道怒吼 味全執行長不參加
食安遊行周六凱道怒吼 晚會接力藝人現身挺
撇除自利 「思想粒子」志工掏錢送畫撫人心
雲朗觀光 璀璨聖誕、美饌饗宴情意濃
天籟王瑞華總經理榮獲《2015MVP經理人》殊榮
台北花園大酒店 歡慶聖誕、喜迎跨年
RS與未來產房合作 盼引台灣下一波科技浪潮
期交所首檔境外指數期貨－東證期貨12月21日上市
台北文華東方榮獲「商務人士理想品牌大賞」最佳五星級觀光飯店
野村：油價大跌機會升 日股價值面完勝歐美
〈財經主筆室〉矽品引清兵入關？
西班牙駐阿富汗使館遇襲 傷亡不明
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
艾里賽宮對面 槍手劫走百萬歐元珠寶
墨西哥首度發布許可種植大麻
油價跌不休 歐美股市賣壓沉重
憂慮引發賣壓 歐股跌至2個月低點
西班牙總理：阿富汗攻擊非針對該國使館
中斷52年後 美國和古巴將恢復直接通郵
IEA預期供給過剩恐惡化 油價重挫
油價大跌拖累 美股重挫
郭采潔楊祐寧 2016春節爽過新年
楊惠姍摸熟張毅脾氣 餵飽他就一切搞定
鄧紫棋倫敦演唱會 感性告白落淚
美式選舉假 TPP明年恐難闖關
美知名冰茶疑含碎玻璃 宣布回收
美首宗陰莖移植 台裔李為平將創歷史
東森賣給DMG執行長 敏茨不回應
美國會延宕TPP表決 白宮反對
牽手根特大學 比利時成立漢學資源中心
10度入圍金球獎 李奧納多更盼奧斯卡
格達費之子遭綁架 數小時後獲釋
油價升息等多重效應發酵 美股重挫
美國古巴版大三通 通郵先啟動
漢翔攜手中鋼 進軍航太業
投效響尾蛇 葛蘭基沒太多拉鋸
16日冷氣團到 北部低溫探12度
玉山零下5度 入冬新低未見飄雪
北市教育座談 三黨總統參選人派代表
巴西聯警將傳訊前總統魯拉
電商開創無限可能 消費巿場新活力
跨境電商 台灣小農新希望
是否彈劾巴西總統 人民將上街表達意願
財部鴨子划水 電子商務追稅逾十億元
人民幣重貶 亞幣恐回測百點大關
十三行考古日 幸福貓頭鷹開心報喜
大福彩連67槓 頭彩10億了
美報告示警 IS有能力假造護照
泰迪熊嘉年華 台中公園登場
管線汰換 14日台中豐原部分路段停水
廟宇響應以米代金 助弱勢做環保
油價直直落 金價週線翻黑
樹林區白米送暖 傳遞愛與關懷
印偽鈔誆玩大富翁 男判刑定讞
澎湖月底首推冬泳歡迎挑戰
全國最小中正路 關西小而美時尚老屋
油價續跌 多倫多股匯雙挫
人情味感動 香港推拿師回饋台灣
福斯造假受害 中古車價暴跌
澎湖文化局好書交換活動 供暢銷新書
黃蜂作客灰熊 林書豪首節5分
苗警逮捕3車手 2人未成年
沙國女性首投票 Uber免費接送
冬季漁汛 澎湖土托魚價俏
這些水果吃多了 小心皮膚會變色
美國總統搭乘的直升機 漢翔參與製造
摩根費里曼扮天神 躲過意外如有神
杭州高三女生被哈佛提前錄取 顏值也高
北門水晶教堂 擠進打卡夯景點
台塑石化降價 汽油每公升8角柴油9角
老翁被撞 駕駛棄車疑搭計程車逃逸
巴西治水工程貪瀆醜聞 建商被捕
金正恩牡丹峰外交 北京平壤關係引關注
恐怖攻擊疑慮升 美：避免到黎巴嫩旅遊
女團f(x)為SM娛樂特別企劃打頭陣
南北韓副部長級開城會談 意見分歧
王豫元宴梵蒂岡台灣校友會成員
金賢重親子鑑定爭議 前女友盼他負責
迷糊員警執勤掉子彈 兩天後草叢尋獲
林書豪半場15分 黃蜂領先灰熊
泰國血拚選擇多 免稅店購物中心任君選
大陸居住證暫行條例 2016年實施
台灣虎航兩岸線首部曲 飛張家界近滿載
減少疲勞肇事 重慶試行聲波喚醒駕駛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
黃蜂三分雨 領先灰熊20分
佘契爾夫人時尚熱情 拍賣會一覽無遺
BBC精選 負面情緒不利健康？其實無關
台露合作舉辦露國減重賽 成果顯著
IS新宣傳片 嗆聲決戰西方國家
劉德立出席中巴文化中心耶誕餐會
南華早報易主 百年報紙仍具權威
Apple TV應用軟體 使用者最愛這個
王如玄自嘲 沒想到會成為網路紅人
大學生助小農 校園內辦市集
內湖交通改善計畫 105年擬民調
不動產奢侈稅明年停徵 高價車仍要課稅
F-中租子公司在陸發行中期票據
施振榮：以人為本創新優質生活
林書豪回溫16分 黃蜂螫斃灰熊
陳佩琪祝福陳偉殷 找到理想東家
印尼12歲爵士神童 入圍2項葛萊美
裝大戶買珠寶 偷走高價翡翠戒
陸女學生水電站溺斃 員工先討打撈費
星際大戰夢幻逸品拍賣 成交總額破千萬
北捷親子友善區初登場 柯文哲邀民體驗
Apple Watch第1年 銷量估這麼多
長照關鍵在外籍看護 家總籲政府正視
能源配比 魏國彥：參考國際現狀
土耳其拒撤軍 伊拉克向聯合國申訴
空總舊址空間解嚴 毛揆：拆圍牆開放
空姐為子 轉行賣嬰兒副食品
巴黎氣候峰會 協議草案敲定
馬文君總部成立 副總統王金平站台
郵局電腦升級 10餘服務暫停12小時
印巴加速和解 將討論全面恢復對話
情侶同居有罪 印尼軍警突襲逮人
喜劇團幽默反川普 邀穆斯林看免錢表演
新加坡窗扇墜落事故創10年新低
南台中家扶義賣 看到台灣人情味
車輛故障卡國道 你可以這樣做
續攻蔡英文炒地 藍營：還逃避土增稅
藍營續攻炒地 蔡英文：國民黨別再烏龍
正統岳家槍 岳飛後人武漢求學每天練武
進擊的巨人體感劇院 全球首映
紫光參股3台廠 工業局：一定嚴審
稻江學院校慶 頒獎表揚王大陸
蔡錦隆義賣祝賀盆栽 捐贈公益團體
北市教育座談淪政見會 在場教師不滿
洪秀柱出席僑胞餐會 為朱立倫拉票
落腳何處 陳偉殷苦笑：別再問了
朱立倫：兩岸和平一定要堅持
誰封鎖你的Line 4招讓你看清真相
阿里收購南早 帶領老店數位化
阿里全方位拓展版圖 打造超級傳媒帝國
阿里打造媒體王國 外界關注動機
米其林大廚掌勺 叉燒乳豬驚艷饕客
朱立倫承諾 打造桃機成亞洲最大機場
外籍配偶中心更名 基隆營造多元友善城
國民黨：辯論至少要辦2場
司法節慢壘賽 南檢首度封王
遠征百里上梨山 弘光科大點燃技職夢
WTO第10屆部長會議 聚焦3議題
西駐阿富汗使館附近攻擊案 全殲歹徒
奇美醫院考察團順利完成訪薩
藍指蔡英文炒地 綠籲停止負面選戰
費鴻泰挑戰立委連霸 毛揆力挺
寒士吃飽過暖冬 創世盼社會響應
滅頂行動怒火 台抗議軟體居下載首位
兩大信評機構警告 英脫歐盟有降級風險
沙國首讓女性參選 市議會選舉登場
大熊的朋友 標緻206車隊迎親大陣仗
台商投資印度 2藥方防紅色供應鏈再現
林義雄支持陳歐珀連任立委
懷念影帝柯俊雄 經典電影重現
矽谷巨頭挹注10億美元 設人工智慧中心
教育座談會 總統參選人派代表闡述理念
嘉義市鬧區店面火警 6人嗆傷送醫
砒霜治療血癌 陸83歲教授中藥西用
樂活熊城市嘉年華 台中公園登場
NBA騎士輕鬆踢館 魔術輸很大
NBA勇士二度延長甩塞爾蒂克 開季24連勝
迎新年曙光 宜蘭太平山元旦提早開園
全球氣候協議 最終草案即將發布
澎傳統古厝與菜宅 變身技藝中心保存
李毓芬沒已讀不回 看到就回郭雪芙
基本工資 王如玄：民進黨僅調1次
南半球過耶誕 南非人偏好全家露營
台灣漢學資源中心 比利時插旗
陸央企中遠中海重組 躍全球第4大航企
改善夜市油煙污染 宜縣府補助攤商設備
日本簽協議 幫印度首建子彈列車
食安遊行登場 訴求制裁黑心
澎湖立委參選人冼義哲 發表競選主題曲
南投市珠寶行遭搶 警方追捕中
高雄左楠立委選戰激烈 藍綠互別苗頭
和南投市里長座談 副總統力挺許淑華
冬令救濟一甲子 法鼓山全台關懷
馬志玲妻子 獲准移外役監獄
韓劇女王孔曉振抵台 桃機陷瘋狂
破產氣爆加罹癌 陸配女鬥士勇敢面對
IS影片又見國旗 外館提升維安警戒措施
清除人工魚礁覆網 苗栗維護魚群棲地
全球反恐大作戰 加密資料再成焦點
韓國新興天團Bambino 來台夜店演出
解決文山區淹水 潛盾機吊放作業完成
王如玄：建立照顧身障者合作平台
與頂新切割 味全有員工盼魏家賣股
空姐創業夢 創辦全台最大插畫商品平台
宋楚瑜：台灣病源在忘了施比受有福
總統大選多口水 柯文哲：談點正經事
首都大聯盟 柯文哲：先看理念是否一致
飲食習慣差 大腸癌可能找上門
林獻堂環球遊記 王金平：台灣人世界觀
金士頓微影展 黃宗仁盼有警察故事
公務員疑遭違建戶打 柯文哲：屬實嚴罰
陳佩琪擬重開臉書 柯文哲：心驚膽顫
中共中紀委蒼蠅榜 改造廁所也能貪
紫光若有意合作 金士頓態度開放
周末趕場 洪秀柱：有幫助就要認真輔選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
對黨員喊話 洪秀柱：心中無怨努力向前
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
內湖交通 柯文哲：相關單位認真處理
台灣與澳門簽航空業避免雙重課稅協定
朱立倫：民進黨是選舉黨政治黨
台裔格鬥選手 飲恨重量級冠軍賽
印度與日本簽高鐵核能和國防等協定
滅頂行動波及 林鳳營牧場員工無奈
總統號次抽籤 藍派李四川綠派林錫耀
顏寬?有阿爸力挺 陳世凱請大仁哥站台
張廖萬堅邀親子彩繪小豬 陳建仁來加油
退休員警組權益促進會 新黨力挺
敲破銀樓玻璃搶金飾 南投警方逮1嫌
癌友分享 裝人工膀胱仍可工作
金士頓估明年DRAM價格穩定
成功招商防舞弊 台鐵柳正村獲記兩大功
侯友宜發糖 頑童鬧冬遊樂園開園
高市登革熱疫情 疾管署：單日增幅趨緩
炒地爭議 朱立倫籲蔡英文說清楚
屏縣村長當選無效 補選母親當選
路跑奪金贏納骨塔 奧運國手平常心看待
北韓牡丹峰不演了？團員現身北京機場
蔡英文：藍營選情告急 抹黑手段盡出
電動巴士啟動 金門低碳島再跨一步
莫迪安倍決定 定期諮商南海議題
日輕減稅率 剔除外食生鮮及加工食品
誘捕戀童癖 電腦女童甜心將有進化版
宅配珠寶取貨落跑 無業男送辦
會談有進展 聯合國氣候協議達成在望
北一女另類校慶 祖母綠小綠綠互別苗頭
企業家回饋故鄉 寒冬送暖助弱勢
一次看懂 馬雲如何建立媒體帝國
下營掩埋場擬重啟 說明會遭抗議
知名網路賣場個資外洩 詐騙案增
高公局：6成民眾不贊成大型重機上國道
蔡英文力挺呂孫綾 盼立委席次大增
澎湖安良廟重修 祈安大典盛大
胡志強為蔡錦隆站台 不忘拉抬朱立倫
蔡英文造勢 訴求創桃園為亞洲矽谷
空總化身創新基地 毛揆：實現人本價值
新北快閃傳福音 百名學生熱舞吸睛
三灣稻鄉柑香季開鑼 遊客採橘賞花田
東京出招 無人機網攔亂入無人機
亞馬遜拚影音串流 搭上法名導盧貝松
選戰逼近 基隆立委參選人出招
首都大聯盟儼成形 謝長廷柯文哲到場
楊瓊瓔獲醫師力挺 洪慈庸與陳建仁對談
陳冠宇分享棒球路 難忘初登板震撼
新北推環保婚禮 垃圾廠內結連理
吸引注意 IS宣傳手法日益變態殘暴
澎湖首長盃木球賽開打
無人機險撞飛機 驚險一瞬間 2年241起
板橋傳公寓火警 老翁陳屍火場
布農族：祖先獵槍比我們先進200年
金門擁12輛電動巴士 全台第一低碳島
打擊聖誕樹竊賊 愛爾蘭警求助高科技
藍營馬祖競選總部成立 陸客見證民主
昇恆昌志工 陪家扶兒童過耶誕
記憶的紅汽球微電影 在漢翔拍的
沙國女性破天荒首次投票 9禁仍存在
中鋼廠慶 董座：前3季淨利亞洲第一
癌友福音 自殺基因可殺前列腺癌細胞
北韓牡丹峰樂團北京演出 確定取消
太平島碑 馬總統落款和平南海國疆永固
自小客車追撞衝出路面 1死4傷
安倍訪印度 近2兆日圓大禮送印度
澎坊發起捐血 百餘人挽袖
法外長：聯國氣候公約草案為歷史轉捩點
拚限溫2度C 巴黎氣候峰會協定草案出爐
昔改練外野 陽岱鋼：丟掉手套從零開始
曾雅妮訓練營課程 首重認識自己
太平島碼頭燈塔啟用 宣示和平與合作
黃飛鴻無影腳 其實是裙底穿心腿
包欣玄遠射破門 東芝女足賽半場戰平
洪秀柱：台灣下一步比自己下一步重要
朱辦：蔡英文涉內線炒作土地
女性爭投票權 回首百年奮鬥歷程
尊重食安遊行訴求 食藥署正面回應
南北韓副部長級會談破裂 後會無期
朱立倫回桃園 籲拚經濟別拚政治
今彩539開獎
大陸廣核華龍一號核電示範項目開工在即
法總統籲氣候會議各國 通過氣候公約
石斑魚產值倍增 馬總統感驕傲
大福彩頭獎連67槓 開獎結果
陸推青年創業 多省市搶台灣人才
電魚累犯逃避檢查 澎檢發監執行
昇恆昌老董江松樺 獲李國鼎管理獎章
林志玲不抗拒復合 言承旭期待分享喜悅
巴黎氣候峰會限升溫2度 魏國彥：很難
江西藍淪陷 南昌遭遇今年最重霧霾
2千台商聚集昆山 參加選舉造勢活動
桃園升格第一戰 朱立倫回故鄉拜票
日印關係大邁進 敲定高鐵國防核能協議
太平島有淡水土雞 適合人居符島嶼要件
反建垃圾站 大陸武漢爆上千警民衝突
近2年來首場高層會談 南北韓未達協議
昆山台協會長交接 談企業轉型別太被動
氣候升溫限2度內 魏國彥：關注後續作為
回應食安遊行 政院：持續掃除黑心食品
馬總統：台南獲中央補助第二多
大福彩頭獎連68槓 下期10億元起跳
大塚愛說中文 笑喊極限到了
下半場丟3球 中華隊東芝賽負日
今彩539頭獎 3注中獎
東芝賽獲勝 日教讚台將速度爆發力
台南民宅失火 幸無人傷亡
進攻機會掌握不佳 東芝賽中華負日
美媒：中國再試射東風41洲際飛彈
王金平打政績牌 盼選民想馬總統的好
陸企在寮國種稻 首批稻米將回娘家
桌總男雙惜敗 江宏傑黃聖盛無緣爭金
歷史性巴黎協議達成 全球抑溫1.5℃以內
環團批巴黎協定曖昧 學者憂欠缺明確路線
移工遊行要求「照顧正義」反對血汗長照
全球氣候公約草案內容摘要
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
瑞士證實 逮捕兩敘利亞嫌犯
COP21通過歷史性氣候變遷協議
COP21通過歷史性巴黎氣候協議
巴黎協議通過 法國鞠躬盡瘁達成任務
全球氣候峰會 達成歷史性巴黎協議
浩角翔起壯膽拍詭片 揪團看紅衣小女孩
勞勃狄尼洛 生涯超尺度超極限演出
林俊傑實驗專輯 打造擬真立體環繞聽覺
全球升溫逾1.5度 台灣友邦恐受重創
友邦索羅門 氣候巨變年損9%GDP
柯文哲單車到雲林 沿途輔選參選人
巴黎協定 歐巴馬：全球暖化轉捩點
桌總年終總決賽 莊智淵無緣4強
耶誕老人大會 華府百人歡慶
關懷難民 慈善音樂會18日獻愛
巴黎氣候協定關鍵要點
冬令進補養生 中醫師籲謹慎
美麗致極的恐怖 伊藤潤二繪人性
新北賞鳥懶人包 4處推薦景點
美國升息關鍵4問 一次幫你全解答
納入通用設計 谷關泡湯無障礙
濃霧特報 嘉義能見度不足100公尺
有吃有玩 布魯塞爾耶誕市集熱鬧過節
單車行輔選 柯文哲：他們要靠行就來
林書豪關鍵上籃 黃蜂首節1分領先
雙12 台北寧夏夜市支付寶交易暴增
IS主導敘利亞醫院附近自殺攻擊 16死
涉詐租UBike騎641小時 男遭訴
飛機加油時間 波音747最久近1小時
巴黎協定曖昧 窮國：只是破爛的救生索
當反賄選尖兵 雲縣府發送檢舉專用信封
歐巴馬：氣候協定通過 不能自滿
台南登革熱增2例 13行政區疫情解除
林書豪關鍵演出 黃蜂半場領先4分
大都會博物館 萬象紐約文化繽紛
台富豪不手軟 砸8千萬為小孩學歷鍍金
歷史一刻 巴黎氣候協定掌聲淚水中通過
古早人賞年畫過新年 台中展出
美升息倒數 大盤波動恐加劇
莫斯科博物館 白頂紅磚如童話城堡
登革熱疫情統計 全台4萬1732人
建材展最後一天 擬真石材大秀台灣特色
塞爾提克外線火燙 黃蜂3節落後4分
日本真珠博物館 工藝品巧奪天工
吳家誠教授 談染燙頭髮的風險
新港奉天宮百年建醮 神尊入壇鑑醮
美國升息衝擊 新興巿場首當其衝
漢翔氣渦輪發電機 助畜牧業沼氣發電
台聲之綻大放異彩 紐時最佳2大評比
林書豪14分 黃蜂終止4連勝
緬甸旅遊市場復甦 國際旅客500萬人
氣候協定 學者憂欠缺明確路線圖
前進東協 台啤投資越南
千人腹部超音波篩肝癌 創金氏紀錄
台中市東區14日部分路段停水
批對手抹黑 蔡英文籲用選票加倍奉還
鐵道畫家李欽賢推油畫個展
陳光復巡視地方特考 到考率7成
基隆湖海灣光雕 襯托海濱之美
台中城市半馬 1.4萬人參與
經濟部：全核能與非核 貢獻GDP差1兆
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美店家最密集播美妙耶誕節時候
DIY搶賺咖啡黑金潮 連付帳都自己來
拉丁美洲左派社會專制主義式微
注重消費體驗 電商融合實體成新趨勢
叫車軟體當紅 肥了電商苦了司機
大陸餐飲業 正在指尖革命
大陸電商猛造節 誘惑剁手黨撿便宜
柯文哲輔選與否 朱立倫：順其自然
滑世代當道 企業網站跟著升級
法總統：攜手各國建立碳定價制度
環保局：謝龍介造勢10時前結束未違法
關鍵時刻攻守失序 黃蜂終止4連勝
榴槤旺季到 新加坡饕客食指大動
搶勞工票 王如玄：勞界參選副總統首例
台中顏秋月選情 吳副總統：一片光明
MTV實境秀直升機墜毀阿根廷 2死
韓在野國會議員安哲秀宣布脫黨
吳副總統：選朱立倫 較安心放心安定
調查：44%韓民眾看電視時還用手機
陸大型紡織業 頻現倒閉潮
油價創近7年新低 汽油降8角柴油9角
宋楚瑜：修法限制炒地獲取不當利益
太陽能看俏 明年全球成長看11%
移工遊行下午登場 4訴求遠離剝削
炸彈威脅 美3州購物中心疏散血拚民眾
復興空廚攜手中保無限+ 年菜上線
章子怡生了？貼愛犬合照駁傳言
來北海岸看燈 歡樂又浪漫
敦泰新股15日上市 Q4業績看增6%
小英向朱立倫喊話 選情艱困更應有格調
王金平：馬總統國防外交勝過民進黨執政
嶺東學生志工海外傳愛 教孩童一技之長
NBA 公鹿撒野 勇士中止開季24連勝
李光洙能止笑 孔曉振想揪演愛情戲
國際油價低迷 汽油降8角柴油降9角
巴黎氣候協定 你該知道的十件事
找清潔公司大掃除 12月一位難求
澎坊免稅店投入公益回饋社會
傳朱立倫拉攏柯P 小英：理念價值不同
福州機場滅火烏龍 發動機毀6億元泡湯
機器人操刀血管繞道 陸：完成世界首例
桃醫盟挺 陳建仁推專業調解機構
朱玄同台 朱立倫：要當拚經濟的總舖師
富邦金董座蔡明忠 獲管理獎肯定
台南1汽車疑撞路樹起火 4人送醫
小英炒地爭議 王如玄：檢驗標準應一致
中共海軍艦艇 赴南海訓練
趙小蘭談美國夢 家庭教育成就子女
美官員：盼陳威仁登太平島降低區域緊張
移工遊行登場 快閃北車大廳演行動劇
國際青少年數學奧林匹亞 台生表現優異
蔡英文：2016年我有準備要做總統了
大陸換肝受訪 民團：變相鼓勵已觸法
蔡英文：人才已備妥 當選即改革
哈佛影響力大 趙小蘭一家4個哈佛生
新德里車輛限行 能否落實疑問大
氣候協定先求有 歐巴馬巧妙達陣
蒲隆地爆攻擊軍方鎮壓 至少87死
羅智強電子書 預言選後台灣未來
台灣少肉減碳 為抗暖化盡一份心力
以總理愛犬咬傷訪客 依法關禁閉
亞太股市 明年聚焦4大議題
柯文哲單車行到苗栗 1根香蕉當午餐
俄羅斯南部精神病院失火 21人喪生
宜蘭員山車禍 女教師不治
宣傳出奇招 蔡錦隆背旗隊出擊
造勢燃煙火 謝龍介總部道歉捐十萬
巴黎氣候協定 大陸表示歡迎
投伸卡球非難事 中山大教民眾玩物理
兒少關注議題 食安校安校園民主
觀光客來台最愛買什麼 業者這麼說
孫女婚禮彩排 李登輝小中風後首露面
電器盃路跑 所得全數做公益
嘉義眷村固票 朱立倫向榮民伯伯懇託
敢搶西施就怕妻知 嫌犯落網送辦
花蓮夜市辦桌 端出原民創意料理
巧合或環境使然 美5州對重大槍案免疫
熱帶風暴茉莉虎視眈眈 威脅菲律賓東部
紓解假日人潮 高鐵增兩班北上全自由座
身權公約推動元年 公益園遊結合路跑
宋楚瑜：國民黨民進黨只從台北看天下
沉船寶藏是誰的 哥倫比亞槓上西班牙
iPad Pro價格高 台灣果粉熱情不減
大陸11月空氣品質 瀋陽倒數第一
牡丹峰閃離 金正恩前女友來不及拿行李
台泥結合水泥垃圾處理 貴洲新廠投產
大自然療癒 2百馨生人紓解身心靈創傷
巴黎氣候峰會達成協定 各國官員都說讚
美國星球巧克力 12月中插旗台北東區
鴻海布局印度的下一站：巴基斯坦？
投顧：美升息後半年 多數股市看漲
諾基亞年底關蘇州廠 外商在陸處境難
出席孫女婚禮彩排 李登輝笑容滿面
悼南京大屠殺 陸：反對侵略戰爭被美化
田庄囍事 雲林農村展成果
勇士客途長征累了 NBA開季24連勝告終
大陸電商下鄉 開啟扶貧新模式
奮鬥不懈 翁山蘇姬獲交大名譽法學博士
氣候峰會大獲好評 法外交體系功不可沒
抗癌重生 美麗故事集結成書
嘉義市腦麻辦園遊會 籌建永久家園
大陸電力石油 2016進一步放開管制
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
謝金河：這個打工妹成了郭董傳人
廣東校園新規 串烤火腿不得入葷菜
竊寺廟金牌 謊稱逃跑時掉落
貶值加通膨 大馬年度漢字：苦
來自南投山區空手道隊 目標東京奧運
潮T走秀 優席夫花蓮開展
宋楚瑜：國民黨民進黨不重視台東
柯文哲身騎鐵馬走海線 民眾爭合影
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法國地方選舉 第二輪投票決勝負
耶誕不浪費分享節 NG食材變美食
迎向夢想魔法師 陽光基金會頒獎助金
缺錢重操舊業 慣犯假釋回籠
傳統商圈轉型 北市將與阿里巴巴合作
朱立倫：民進黨擅長抹黑拚政治
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林口發展快速 人口突破10萬
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星希爾頓酒店天花板坍塌 4人送醫
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滑雪場沒雪 日業者嘆暖冬生意難做
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柯文哲單車行 直呼屁股好痛
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讓卵年輕化治不孕 日首度批准臨床研究
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法地方選舉 極右政黨心繫奪地區控制權
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美國羽球大獎賽 白馭珀逆轉奪冠
教宗方濟各開啟聖喬凡尼大教堂聖門
蘇打綠轟完偷錄開唱 SHE合體挺
國際油價低迷 背後因素解析
俄驅逐艦開火示警 避免與土漁船碰撞
教堂之母 聖喬凡尼拉特拉朗大教堂
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陸：巴黎氣候協定不完美 但邁出一大步
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英王室嬌點凱特 裙長髮長都是焦點
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牡丹峰喊卡 韓學者：金正日忌日快到了
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世界紀錄 千人腹部超音波驗肝癌
蔡英文：立委席次消長 新北是標竿
油價物價若雙跌 通貨緊縮疑慮增
外交部：登太平島行使主權 他國勿置喙
蘇打綠批偷錄 青峰：這是尊重
北韓樂團突取消演出 傳不滿中方降層級
雲林同鄉總會長交接 吳副總統批蔡模糊
南京大屠殺公祭 外媒：規格比往年低調
巴黎氣候協定有好有壞 暗藏未知數
3人得分達20 達欣逆轉勝富邦
班克西難民營繪賈伯斯 凸顯移民貢獻
批踢踢驚傳當機 鄉民大喊崩潰
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巴黎協定興奮過後 艱巨碳瘦身才將開始
復星：郭廣昌協助調查中 可參與決策
單車行253公里 柯文哲抵雲林
國民黨：蔡英文應清楚說明是否炒地
花滑之王羽生結弦3連霸 史上第一人
共和黨總統參選人 克魯茲愛阿華州領先
野村：避開新興經濟體 建議持續加碼成熟市場
總統大選號次－朱1、蔡2、宋3
移工團體上街頭 本地工會亦聲援
「食安影響」無性別、種族、國籍、黨派、年齡、宗教之分
好油難尋...選購、自製有撇步
義美高志明：食物將變貴、食材不應被浪費
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三燔本家聯手晶華軒 推「雙料極品鍋」
(時評)地產篇 蔡英文VS王如玄房
新蛋網與農委會結合 業績成長五成
米其林一星牛排餐廳16日起賣甜點
富邦證券M+VIP 榮獲最佳自主創新獎肯定
進口義大利橄欖油出包？義美聲明把關嚴謹
達成氣候協定 抗暖化艱難工作才開始
沙國首度允許女性參選 17人當選市議員
巴基斯坦邊城爆炸案 死傷增至24死70傷
福斯明年2月開始在法國召修排廢作假車
法區域決選 極右派民陣南北2大區均落敗
民陣決選落敗 法總理警告：危險仍在
法國大區選舉 極右派意外一無所獲
以色列阿裔士兵 跑去敘利亞參加IS
陳建斌搬老婆蔣勤勤當救兵
槍響前決定愛不愛你 法斯賓達春光乍洩
驚爆焦點導演 獲棕櫚泉電影節遠見獎
選舉與台海未來 兩岸學生華府交流
聯軍對伊敘IS目標 共發動22次空襲
台助中美洲推動體育計畫
瑞典千名耶誕老公公 為慈善而跑
耶誕前夕暖呼呼 紐約創高溫紀錄
總統大選 上午10時號次抽籤
僑外生工作將放寬 教育部加強留才
春節澎湖航線機位 15日開訂
樂齡學習第7年 中心遍及310鄉鎮
中市枇杷栽培研習 改善農民栽培技術
迎接繽紛耶誕 教堂活動巧思多
沙國女性首次有選舉權 投票率近八成
美估本周升息 台股面臨8000保衛戰
擴散差空氣髒 高雄PM2.5偏高
新屋鐵皮工廠大火 警消搶救
台股開盤跌 57.22點
紫光將成最大股東 矽品開盤大漲
歐美股重挫 台股失守8000點
新台幣開盤升6.5分
看雙子座流星雨許願 北部得靠運氣
台南登革熱增2例 13行政區疫情解除
雙子座流星雨登場 嘉義山區追星
三亞防春節飯店亂漲 每晚上限2.5萬
法選戰失利 雷朋：擋不了極右派抬頭
登革熱本土病例 單日增加低於百例
中經院上修今年經濟成長率至0.93%
紫光牽手矽品 日月光開盤跌
與紫光聯姻 南茂漲停
宜蘭員山大湖遊樂區火警 販賣部全毀
東森國際賣電視股權進補 股價大漲
微軟電腦教育週 2500人一起寫程式
立院三讀 信用卡可當電子發票載具
助遊子回家 花蓮續辦元旦返鄉專車
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KIA明年引進SUV 產品線更完整
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茉莉颱風增強 菲律賓中部停課
台泥代燒垃圾 業外小補
炒地爭議被問煩 蔡英文光火
新豐外海漁船翻覆 漁民落海
阿里87億元 收購香港南早
立院三讀 完善漁會會員資格認定
新台幣早盤升6.5分
資遣員工通報 線上辦理快捷便利
復星系列香港恢復交易 股價下跌
泰汽車製造業摔出全球十名 排名12
SIPRI：歐美軍火商銷售降 俄亞軍火商增
松機國內線候補機試營運 免再手寫登記
德國臉書大樓遇襲 被噴漆塗寫不讚
郭廣昌現身復星年會 傳結束調查
標普ETF掛牌 台灣可直接投資美股了
捕鼠達人抓田鼠 嘉縣宣導反賄決心
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韓媒：牡丹峰撤演 與擁氫彈言論有關
巴西民眾上街示威 要求彈劾總統
花旗保管服務 助南山海外資產移回台灣
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經濟雖現復甦跡象 日企業信心仍持平
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警車前逆向開上分隔島 男又拒酒測
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第2女求償 李宗瑞判賠230萬定讞
內湖瑞光路女子墜樓 命危送醫
護盤發威？台股暫守8000點
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越南怪小豬 村民好奇圍觀
大陸維權律師浦志強案 北京開審
泰國槍擊死亡率竟高出美國
醫療學習在雲端 大林慈濟獲醫療品質獎
舊大樓改建重生 酒店購物中心新地標
感嘆週末補習太忙 陸小學生：我想出去
老菜新風貌 港式經典盆菜上桌
保德信人壽評等 外商壽險公司最佳
2016總統大選號次 恰好等同參選次數
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
朱立倫：民進黨只在乎怎樣贏更多
蘋果CarPlay 打進賓士部分車款
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
宏達電擁Vive題材 盤中漲逾 7%
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
IS娃娃兵訓練營延伸東南亞 最小2歲
立院三讀 資安科技中心法制化
外資看衰iPhone出貨 蘋概股臉綠
學者反IC設計開放陸資 經濟部重申立場
中經院：廠商下半年營運與利潤率較差
1滴水用2次 立院三讀再生水資源條例
國際鐵礦砂探底 豐興報價持平
宏都拉斯今年僑匯創歷史新高
總統：尊重宗教自由 保障穆斯林權益
北京又中霾伏 能見度不到200公尺
北市血鉛濃度過高增2人 排除鉛管用戶
武昌街旅館凌晨火警 無人傷亡
新北募工 加速公寓裝電梯
大選投給誰 柯文哲：通通有獎
8成企業願分紅留才 防員工年底跳槽
陳建仁：生技股本夢比會變本益比
打獵孝親遭判刑 民團盼非常上訴
陳屍海灘敘利亞幼童親人將抵加
美升息外資撤 台股失血10億美元
捨高薪當父母看護 女感恩不悔
倫敦金融圈女性 不奢望獎金比男同事多
IC產業開放中資 電電公會籲選後再議
新台幣中午升6.5分
八仙塵爆不起訴再議案 高檢分案審核
人民幣中間價連6日貶值 4年來最低
推廣綠化出行 廣州瞄準自行車
士兵遭樹木壓死 帶隊士官遭訴
抽到2號 民進黨：英仁雙全 台灣向前
調查：7成8企業調薪 1天多個便當
漏水磚房變身溫馨住家 獨居奶奶安心住
核三廠歲修狀況多 台電指不影響安全
鐵路地下化 高市打造綠水路廊
蔡英文：若執政 6行動推動生技產業
油價跌跌不休 亞洲能源股早盤大跌
IC產業開放爭議 工總：兩岸應合作
吳思華：NPO才是解決問題的主流
動作要快！微軟OneDrive限時保留免費15GB
奮鬥一輩子 沙國女議員誕生
新光金賣A8買倫敦商辦 提升投報率
通縮原因 國發會：需求不振
澎湖縣議會遞補議員宣誓就職
最不討喜耶誕禮 鮮花玩偶都上榜
炒地綠擬告 蔡正元：反控誣告加倍奉還
率眾當街開槍傷人 警逮12人
無線充電像WiFi 嘉義囝仔發明的
嘉義囝仔拚創業 從一張餐桌開始
敢夢最美職涯講座 勉學子追夢上青天
黨大會前夕 梅克爾要大砍難民數
反擊炒地 民進黨將告蔡正元邱毅等人
巴黎協定確認氣候正義 印度滿意
美元強人民幣貶 新台幣午升6.5分
洪水引來蛇蠍 印度機場保安人員全穿靴
蔡旻佑當假男友 MV羞摸孟耿如胸口
敘利亞學校附近遇襲 傳至少45死
巴黎協議後 環保署：落實能源配比
傳輸血染登革熱 疾管署澄清
東莞機器換人 代工廠大量關門轉型
漢翔攜手成大 成立研發中心衝刺航空
違法日租套房林立 柯文哲：缺平價旅館
生技打世界盃 業者：市值至少百億美元
提議南北會談 南韓促北韓回應
大陸北韓關係 北京學者：難搞又脆弱
茉莉颱風襲菲 數萬民眾疏散
台股收盤跌75.73點
志工與死神搶命 學手語只為癌末病人
ID4星際終結者2 首支預告片超震撼
震盪收黑 台股跌75.73點
大陸八年級生辭職理由：冬天起不來
窗簾繩纏男童頸 母CPR救回一命
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NBA 雷霆雙槍聯手 電昏爵士
逆齡美魔女 養成三秘方
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12月電子期金融期齊跌
12月台指期8058點 跌12點
涉眷改行賄認罪 趙藤雄出庭
明年GDP保1 杜英宗：也很困難
王光祿緩入監遭駁回 卑南族聲援布農族
超級聖嬰攸關生死 慈善團體疾呼伸援
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推特警告 可能發生國家資助網攻
台股跌幅收斂 守住8000點大關
世界互聯網大會 郭台銘要談工業互聯網
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冬令進補對症下藥 避免補出一身病
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貨幣戰爭作者宋鴻兵 山西被投資人圍攻
華亞科與台灣美光進行股份轉換交易
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台南議會臨時會 藍綠衝突推擠
陳建仁挺柯建銘 續任國會領袖
三大法人賣超台股54億元
抗古英雄宋家豪 加盟樂天明年拚一軍
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高志明批食安法：8年修8次 還是無效
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推內閣期中評鑑 宋楚瑜：人民為主人
南亞科砸315億元 投資美光私募
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渣打降GDP預估值 金融海嘯後最慘
首間三鐵共構 六福萬怡酒店15日開幕
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金門台灣好行全國第一 部落客叫好
外交部長林永樂 率團訪問拉美友邦
安在旭接演單親爸爸 重返螢光幕
大選辯論 民進黨盼媒體合辦3場
內閣踹共 環保署長談電子廢棄物
滅頂改秒退UCC 好市多：尊重顧客
耶誕跨年買氣旺 星商家全力防竊
起飛急卡 體驗卡達航空空巴首航嚇很大
2歲小孩困車內 警消破窗助脫困
高雄鐵路地下化 帝冠建築遷返
大選辯論 朱立倫籲蔡英文不要迴避
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滅頂延燒 UCC日本社長將來台澄清
動物園過冬 人猿圍披肩蟒蛇放寒假
新台幣收貶1.01角 再貶破33元
歐習熱線 談合作落實巴黎氣候協定
渣打：央行升息 最快明年下半年
趙藤雄認罪求緩刑 12/25宣判
新社花海火車頭不見了 網友：太扯了
宋承憲陪女友劉亦菲母女遊韓國
國民黨：朱蔡差距縮小為十個百分點
時代力量：反對中資投資台灣IC設計
兒少新聞金芭樂獎 蘋果日報6連霸
油價慘跌 中油煉製全年恐虧180億
免疫療法治癌正夯 癌友盼放寬法令救命
紫光參股3台廠 綠：新民意前不得許可
岳父遭質疑 朱立倫斥民進黨團抹紅
頂新一審無罪 嘉義市議會抵制
學校午餐禁基改食材 每餐成本恐漲5元
低氣壓罩頂 日股慘摔
轉傳一圈才發現是假新聞 真偽難辨
台南節電競賽 東區1市民獨得百萬元
南投縣府衝效率 首創聯合審查中心
中華戰士對日本武士 中職有贏球決心
駱錦明：明年GDP保1就不錯了
國會改革 王金平柯建銘仍各說各話
電腦超音波診斷痛風 台大雲醫傳佳音
聶隱娘獲線上影評人協會最佳非英語片
谷開來劉志軍雙雙減刑 死緩改無期
新竹空軍眷村空地 市府打造花海
聯盟改規定 王柏融明年可爭新人王
書破了沒關係再送 展臂閱讀看見希望
宜蘭太平山鳩澤橋拆除 擬建新吊橋
辯論擬辦3場 國民黨盼3黨確定時間
青少年吸毒日增 柯P：慚愧沒編錢反毒
毛揆：關注水情 推動節水措施常態化
新莊1女子路邊產子 警尋獲女嬰
抽到3號 宋楚瑜：人民要有第3選擇
俄客機空難 埃及調查初判非恐怖攻擊
台灣美光砸1300億元 收購華亞科
外資上周賣超346億元 賣中信金最多
協助長青村 中正大學生寫不老傳奇
再生水條例過關 臨海工業區3年實現
吊車後輪陷落路面 司機虛驚
陸日韓FTA司局級協商 日本箱根展開
環署修環評要點 說明會中斷擬不備查
男發燒不退 恙蟲病作怪
中央氣象局氣象報告
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黃金變鐵鏽 大陸煤炭企業5年將減一半
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南投蓋1200公噸蓄水池 清境缺水盼有解
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賴清德不進議會被控瀆職 南檢不起訴
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大陸維權律師浦志強案 擇期宣判
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男嬰活力食慾差 綠膿桿菌惹禍
耶誕溫馨情 金大學生做薑餅人
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美升息在即 港股8連摔
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳建仁：越偏鄉越需照顧
總統選舉電視辯論3場 各陣營達共識
矽品明年資本預算139.5億元
吳宗憲迎百萬新棚 短髮女是朋友
國際傑出發明家 元培醫大教師張翔獲獎
威剛證實將入股南亞科 確保貨源
在台掛牌F股 5年滿50家
巴黎傳攻擊事件 教師遭戴頭巾男子刺傷
無精男想當爸 顯微技術解決不孕
合宜宅案認罪 趙藤雄盼法官輕判緩刑
台與加拿大安大略省免試相互承認駕照
郵政宅配挺小農 星雲墨寶肯定
大陸貪官監視期 住得軟食無刺
五四三國誌不刪檔封測版 正式開打
孫耀威夜店被拆案 微風判賠逾5百萬
美北極熊寶寶吐舌萌睡 可愛程度吸睛
環球科大美造系 秀出多元向度時尚
登革熱病例降 高市續防疫
新台幣貶1.01角 創2個半月新低
宏達電Vive體驗逼真 讓人放聲尖叫
陳該發轉戰義大犀牛 擔任打擊教練
中華電牽手中國移動 互聯網等5項合作
因KANO結緣 嘉大與中京大簽交流協議
凌華擬入主英國PrismTech
簡訊頸上身 愈來愈多低頭族請病假
書寫同志心境 廖梅璇獲梁實秋文學首獎
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北市：已有103間學校使用非基改食品
冬遊澎湖 石在有意思
保障原民打獵文化 王金平盼立委提修法
課綱爭議 朱立倫：不希望政治介入
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陸婦載裝滿煤氣6公尺塑膠袋回家煮飯
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安倍：招攬外籍觀光客訂新目標
大陸再喊話：經濟基本面長期看好
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耶誕送暖 台商贈輪椅予菲總醫院
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蔡英文被指炒地 民進黨告蔡正元邱毅
中韓海域劃界 22日首輪會談
新北消防月曆 猛男加牛奶姐姐
金門偷72隻帝皇雞 竊賊遭逮
今年房市新聞 房地合一實價課稅最有感
林怡君入圍奧會運委會候選人名單
國道砂石車撞遊覽車 13人受傷
牡丹峰閃離 傳陸在北韓邊界增兵
推廣器捐 英NHS與交友神器Tinder合作
亞洲男神李敏鎬抵台 粉絲瘋狂
王如玄軍宅案 北檢傳謝惠珍說明
拒導盲犬進入 社會局：可依法開罰
日月光：每股55元 收購矽品100%股份
15日強烈冷氣團乾冷 恐難盼初雪
啟動跨海輔選 洪秀柱19日將赴上海
王如玄新北談政績 爭取勞工支持
17歲新秀露易莎 英版星光大道奪冠
青峰胃痛快昏倒 馨儀忍腳傷攻蛋
長髮男警屢遭申誡 恐免職
微創內視鏡脊椎手術 開龍骨畏途不再
牡丹峰罷演 南韓：北韓對陸關係恐疏遠
宋家豪風光旅日 棄獅從鷲新篇章
17歲女路邊產女竟塞貨車油箱上
年底或明年起享農保 須務農90天
前鎮小港立委選舉 林國正賴瑞隆相爭
總統大選辯論獲共識 親民黨：樂觀其成
比較狗與外籍市民數 日市議員失言
網友跨國信請願滅頂 美國好市多回信了
日銀短觀景氣持平 估明年初將惡化
力抗紫光 日月光擬砸1313億收購矽品
韓職逆轉勝中職 暫居冬季聯盟龍頭
沒碰過方向盤 陸童開車夜奔近百公里
穆斯林憂遷怒 全美清真寺提高維安
法極右派選舉看似失利 實際勢力大擴張
非法移民大量湧入 歐盟希臘增收容所
紫光參股矽品 林全提3原則盼緩處理
日月光力抗紫光 擬砸1313億收購矽品
南亞科深化美光合作 利未來技術來源
讓小朋友愛吃苦瓜 部落客挑戰愛心便當
公開宣布回歸中國？Google闢謠
21世紀基金會駁斥輸出台農技
中共中央研究經濟 要消化房市庫存
金龍頭郵輪碼頭投資案 航港局辦說明會
女警怨防彈衣壓胸 警政署暫不考慮引進
日月光喊話 收購矽品全數股權力抗紫光
梅克爾向黨大會承諾 大減接納難民人數
14家企業獲馬新高鐵最後面談
印巴對話遭質疑 兩國領袖：和平的開始
美經濟給力 Fed本週升息幾無懸念
高市表揚績優日商 陳菊頒獎致謝
CEO遭爆遲到延誤列車 高鐵：虛心檢討
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大陸反貪軟化？國美電器前董座或又減刑
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中共：人口爆炸獲控制 實施全面兩孩
韋德緊要關頭就是神 熱火扳倒灰熊
台積電登陸 林全：沒阻擋的理由
華亞科股價先表態 曾銘宗：若不法查辦
華航菲航合作 每天早中晚有台菲航班
日月光擬全數收購矽品抗紫光 誰提的？
深耕花蓮 赫恪記錄大和蔗工辛酸史
茉莉颱風肆虐 菲逾70萬人撤離家園
阿根廷載運警員巴士墜谷 至少41人喪生
拒刺青者 日公共澡堂等擬採通融措施
滬指大漲2.52% 站上3500點
砂石車國道追撞陸客團遊覽車 12人傷
不用搭紅眼航班 關島台灣遊客大增
國民黨：蔡英文傲慢拒絕回應炒地
捕鯨引不滿 駭客集團癱瘓日網站
北京過後上海也霧霾 發布黃色預警
若當選 朱立倫：台灣續扮演和平製造者
日印聯合聲明提南海 陸：域外國家勿擾
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世界油價再挫 歐洲股市開高走低
今彩539 頭獎2注中獎
搭車遲到延誤列車 高鐵CEO致歉
日月光槓紫光 全數收購矽品要過難關
美光併華亞科 投審會擬查資金有無紫光
日月光收購矽品 儲祥生：結合較有利
美承諾援助莫三比克12億美元
聯合國2015人類發展指數 日本排名20
國道追撞10陸客傷 海基會通知海協會
江西團車禍 大陸海旅會：了解中
擠下美日 陸去年專利申請奪冠
歐巴馬阿拉斯加荒野實境秀 真情流露
平息黨內反彈 梅克爾允減收難民拒關門
強烈大陸冷氣團南下 入夜後12度以下低溫
勞團佔領勞動部大廳 反對刪國定假日
〈時評〉誰的高鐵？
食安小講堂－維生必備油脂的原因
日本內資市場大抱股 GPIF日股投報30%喜滋滋
全球氣候變遷更嚴峻的對手─國內政治現實
陸霧霾隨冷氣團報到 北部、中部空污「紫爆」
期交所舉辦ETF選擇權全市場獎勵活動
台北君悅酒店 獲食安、能源管理雙認證
台北國賓粵菜廳 豪華帝王蟹饗宴
桃園第四選區：鄭寶清重新找回基層
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發狂赴宮廟砍3人 男子跳樓遭逮
美股開高走低 道瓊指數下跌百點
美副防長：俄陸是美長期戰略挑戰
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談氣候協定 歐習熱線通話
泰國國王蒲美蓬罕見公開露面
沙國女性首次參選 至少20人當選議員
陸加入歐銀 擴大對外投資管道
油價崩跌拖累 歐股收黑
被控性侵誹謗 天才老爹提反訴
美油價反彈 華爾街股市隨之收高
國際油價跌深 小幅反彈
任容萱大街痛哭 眾人圍觀
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在菲被斬首大馬籍華人 傳遺體尋獲
歐巴馬喊話 要將IS領導逐一拿下
消息人士：美本週將批准售台2巡防艦
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耶誕將至 美郵局全年最忙收件日
美敦促中國 釋放維權律師浦志強
市場預測巴西經濟將惡化
聯準會可望升息 會後聲明將挑動市場
IS宣傳厲害 高階將領：美需認真以對
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春節離島機位 晚間6時開放訂位
天冷防猝死 4守則不可少
西拉雅風景區 借問站推觀光
西雅圖通過立法 Uber駕駛可組工會
台股看國際臉色 短線先看8000點支撐
低溫影響血壓 長者首重保暖
南海再次巡航 美防部官員：年底前不會
強烈大陸冷氣團來了 挑戰12度低溫
航海考試交通部首次出題 考生怨太難
青年志工競賽 嶺東科大獲服務創新獎
線上音樂競爭激烈 潘朵拉加強個人化
德推動計畫 保護移民婦孺安全
大寮小港大氣擴散不佳 PM2.5偏高
貨車失控翻對向 波及1車釀4傷
《野獸上司有點壞》手遊雙平台 開放下載
筆電代工5哥 明年首季出貨估季減15%
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矽品華亞科漲停 台股早盤攻上8100
鄒族文化與自然中心開幕 帶動部落觀光
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台南登革熱增3例 13行政區疫情解除
英國民調：過半選民支持脫離歐盟
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俞大?赴巴拉圭伊台甫省捐贈魚苗
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韓報：北韓以間諜罪嫌逮捕百餘陸僑
日月光出招提全數收購 矽品應聲漲停
同性戀被判罪 國際特赦籲突尼西亞放人
提議全數收購矽品 日月光走高
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百噸巨石滑落 瑞八公路雙向封閉
湯繼仁與多國部長洽談雙邊經貿合作
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強烈冷氣團缺水氣 難見飄雪可能有霜
打獵侍母將入監 原住民告訴媽要出遠門
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日夜溫差大 中醫籲注意筋骨舊疾
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炸彈威脅 巴西班機緊急折返
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就醫治打呼 發現竟罹肺腺癌
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黃東焄准辭否 法務部：選前會有結果
鳥叔PSY在周潤發「賭城風雲3」客串
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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傳蘋果在台設實驗室 祕密開發顯示技術
反對刪國定假日 勞團突襲勞動部
陸訂地圖條例 要求加強中小學版圖意識
遭屏縣府開罰 國防部籲請支持國防
蔡英文酸朱立倫：不是說不負面選舉
被控性侵 天才老爹反控毀謗
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紫光參股矽品 蔡英文籲政府勿倉促放行
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涉嘉義縣採購弊案 張花冠姊妹判刑
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傳美將批准軍售 國防部：樂觀其成
四技二專105學年 取消檢定篩選
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蒲亭步履雄赳赳 原來KGB有練過
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到廣州過年 全球招募20戶
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爭議熊膽企業歸真堂 申請掛牌新三板
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