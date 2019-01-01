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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
以總理接受邀請 三月對美國會演說
歐銀總裁：多數管理委員支持QE
土總統到訪前夕 索馬利亞遇襲5死
ECB購債拉通膨預期 後續看各國跟進
有錢聲音大 美政治獻金歪風惹議
歐洲央行啟動QE 歐股收紅
疑詐領健保與保險 醫護病患33人法辦
葉門政局惡化 總統與總理相繼下台
以色列總理3月訪美 歐巴馬將避不見面
安德魯王子終開口談醜聞 否認性侵少女
談復交重開大使館 美與古巴未獲協議
美股喜迎歐洲啟動QE 道瓊漲250點
右肩旋轉肌撕裂 布萊恩再休兵
美元走高 世界油價又跌
沙國推特傳訊息闢謠 否認國王壽終
新北市入圍全球TOP7智慧城市
Jaguar全新車型 明年引進台灣
總統與總理相繼求去 葉門深陷危機
資策會創業加速器 攻物聯智慧生活
統一發票花65元中千萬 快來領
兆豐銀全球連線 用戶突破6萬戶
沙烏地阿布杜拉國王逝世 王儲即位
報導：西雅圖醫院隱瞞超級細菌感染
iPhone 6整新品 STUDIO A推賣
ICF公布TOP7 新北市亞洲唯一入圍
陸太陽能模組 Q1估供不應求
梅納效應 加州安樂死浮上檯面
沙烏地國營媒體：阿布杜拉國王駕崩
歐版QE出鞘 金價漲破1300美元
監獄出租 挪威犯人送荷蘭關押
里約告急 水庫降至警戒水位
傳被谷歌相中 推特股漲3.3%
歐洲央行啟動QE IMF歡迎
尼斯曼命案：阿根廷總統改口非自殺
寒流發威 嘉義8度入冬新低
久病阿布杜拉國王駕崩 享壽90歲
磐石軍艦交艦 提升海軍續戰力
好冷 嘉義清晨低溫8度
沙國國王傳死訊 油價暴漲
台豐高球賽開打 盧曉晴領軍爭冠
沙烏地國王駕崩 王室接班人即刻就位
投顧：經濟仍溫和成長 不動產續多頭
蘋果股價登高 庫克爽賺年薪922萬美元
維格餅家劉兆奇獲藝術麵包金牌
歐QE購債超預期 引爆行情
巴拿馬職訓局長拜會周麟 讚台進步
菲將努力達成今年經濟成長目標
沙烏地阿拉伯王儲穆克林 飽覽群書溫和派
投顧：油價跌 陸Q4經濟成長優預期
幫台灣姐妹團聚 美國養父母募款
協助弱勢女性 巴國女議員盼與台交流
南韓經濟成長 創2年多來最慢
台股開盤漲70.48點
新王繼位 沙國石油政策將不變
南投橡膠工廠起火 烈焰濃煙沖天
劉德立賀巴拉圭新任環境部長
頂率還債 味全漲停
如履薄冰的改革者 沙國阿布杜拉國王
新屋火警完成鑑識 著手調查報告
澎湖再生工坊 春節前拍賣二手傢俱
歐巴馬讚阿布杜拉國王 無畏的領導人
全家超商年菜預購 三高趨勢
魏家幫忙還錢 味全奔漲停
遭綁日人質後藤母親籲IS放人
重挫伊斯蘭國 美殲滅6000名IS分子
入圍智慧城市 新北打造智慧城
新台幣早盤升 1.31角
朱王結盟 王金平：沒這回事
歐央行推QE 專家：有助提振歐經濟
陸媒：60國支持一帶一路 有多語版本
沙國國王辭世 外交部哀悼
台股盤中大漲逾百點
越南孕婦搭小黃 運將緊急當接生婆
傳議員施壓警 蔡英文：若不當應道歉
大陸剪刀石頭布研究 入選麻省科評最優
非核家園 蔡英文盼2025年落實
台灣之星用戶 免費聽KKBOX
戴輝源：台未承認日擁釣魚台主權
嘉義城隍廟香爐 失竊34年復得
朴槿惠提名李完九為新任總理
青少年寒假育樂 可查專屬平台
台劇創作 前進北美拉美市場
歐巴馬上YouTube 接受影音部落客訪問
中華民國援贈露國漁業建設計畫
嚴明：磐石軍艦具跨時代意義
政院辦網路研習營 找閣員受訓
大陸漁船韓濟州海域撞沉 10人失蹤
沙國經濟總舵手 阿布杜拉國王病逝
金融四法過關 金融股慶祝
柯文哲感謝警察 維持良好治安
沙國國王駕崩 悼念儀式下午舉行
與經長座談 LED照明聯盟提建言
全球宜居地區排名 新加坡居冠
國圖募得22萬元 贈書偏鄉學校
油價漲 台塑化小漲回應
韓國務總理請辭 李完九獲提名
夢工廠將裁500人 砍製片量
泰手機預付卡 2月起須身分註冊
油價跌 ISIL售油收入受影響
北市鷹架倒塌 占據車道
提升防災知能 年貨大街消防演習
朱立倫盼新北成全球最佳智慧城市
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
歐洲QE點火台股 大立光創新天價
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
為學童加菜 義美揪捐錢
阿翔再當爸 開心添丁湊好字
總統：讓和平成為兩岸共同語言
澳洲華裔毒犯判死 佐科威拒特赦
占中效應 香港適居城市排名下跌
沙王駕崩 油價短期震盪難免
三創爭議 柯文哲：以後直接找郭守正
沙國新國王沙爾曼勤政 7時就上班
扁保外就醫後 洗錢案又遭起訴
桃園新屋火警 民團籲重基層聲音
沙國國王駕崩 汶川地震對陸援助最多
那話兒會跳舞 瑞典性教育片網路夯爆
澳網混雙 詹詠然首輪出局
韓藝人NANA闢謠 否認戀愛傳聞
新台幣盤中升 2.02角
星房產仲介人數 連續兩年下滑
金門空污嚴重 縣府：立即通報
心肌梗塞休克 AED搶救手術救回
下週油價 估持平或漲1角
高市藝品店遭開槍 警專案追查
歐量化寬鬆外資匯入 台幣升逾2角
人民幣兌美元中間價 兩個月新低
日記者成伊斯蘭國人質 母哀傷求放人
北市鷹架倒塌 市府開罰9萬元
外資連6買 台積市值創新高
蘋果iPhone 6太夯 遮住台灣半邊天
超大動態招財貓 七股鹽山亮相
華為竊聽美國？任正非：只負責做鐵皮
兒擁槍彈 卸責6旬母揹黑鍋
美國沙烏地石油結緣 未來財政堪慮
英經濟學人週刊 任命首位女總編
陸1月匯豐PMI初值 微升至49.8
國際腦科學競爭 誰掌握誰崛起
台達搶機器人商機 股價快攻
史上新高 新制勞退分紅1萬2
台緬產業合作中心 電腦公會加入
台大北大學生 前進新竹偏鄉
勤務危險繁重 新北要發消防加給
磐石艦醫療設備 比照野戰醫院
寒流來襲苗栗急凍 果農忙除霜
資助印度貧童 嘉市學童傳愛
北市羅斯福路鷹架倒塌 無傷亡
搶救人質 日官員：狀況極嚴峻
鷹架倒塌 北市府LINE群組掌握
大米採購案瀆職 盈拉遭起訴
推定條款 公平會舉證責任減輕
總統：未與陸簽漁協 但執法無困難
創業園區落腳花博 國發會：綜合考量
朱立倫：拆除違建立場不變
世界經濟論壇 谷歌大老預言網路神隱
農委會：2萬件防護衣予雲林
陳敏薰買官案 陳水扁洗錢遭訴
歐盟擴大印鈔 全球股債大漲
澳網女雙次輪 謝淑薇爆冷輸球
陸平安保險砸150億 買倫敦地標建築
南京假銀行 非法吸收存款10億元
歐元貶美元升不利黃金 實體需求在
歐版QE上路 歐股歐債受惠
104年度中央政府總預算通過
有機立法 游錫(方方土)盼王金平幫忙
雅加達省府派臥底 揪索賄公僕
查政治獻金 傳喚2科技大亨
禽流感未遏止 防疫新制擬明天上路
高市槍擊案 鎖定可疑自小客追查
朱立倫：找王金平合作是一定的
阿布杜拉國王改革者 開放女性參政
台股收盤漲101.43點
台股漲跌幅10% 可望下週宣布時間表
毛治國：美報告肯定台灣自由度
阿布杜拉逝 沙國家族政治臨考驗
公平法修正 關係企業無所遁形
打疫苗仍流感重症死 恐病毒變異
傳允陸建軍事基地 納米比亞否認
台股開高走高 收漲101點
嚴父管教 阿布杜拉國王年少挨關
北市鷹架倒塌 市府：停工開罰
港豪宅何東花園208億成交 史上最貴
2月台指期漲73點
索國旅館大爆炸 青年黨承認所為
買氣低迷 北市家禽市場加強防疫
2月電子期金融期齊漲
閣員赴黨報告 政院：民進黨也是
禽流感 政院：調資源協助地方
澳門銀河娛樂今年擬增聘8千員工
檢視建案 柯文哲指定專案小組
台廠LED產值 今年估2位數成長
歐洲QE給力 台股波段新高
屏東8個月增加100家合法民宿
搶救日人質大限已過 伊斯蘭國又放話
債王狂砸7億美元 挺新東家基金
菲修補對陸關係 不撤南海仲裁
打卡熱門景點 桃機推升級版
薯條疑添矽膠 台灣麥當勞否認
無障礙生活 友善餐廳達1000家
發生暴力事件 尼日紅色旅警
疑性交易不舉 男勒斃茶室女辱屍遭訴
大立光業績無敵 2770元飆天價
中市取締違停爭議 議員警方握手澄清
柯文哲推輓聯電子化 繕寫員將失業
友達獵才 大舉招募1500位工程師
繼承父母愛 竹北兄弟捐復康巴士
男買毒遇黑吃黑 丟山區吞辣醬
代所長調職 中市：無關違停事件
彰化市敬老禮金 2/5發放
大陸漁船東海沉沒 10人失蹤
TOP5親子餐廳 象園咖啡奪冠
全台印度交換生 清大密度最高
男獄中疑虐死 泰雅族抗議法務部
禽流感健康監測 2307人
三大法人買超台股 226.15億元
南華大學捐年菜 盼獨居老人過好年
柯文哲直接找郭守正 鴻海低調不回應
印尼版寒戰 肅貪官員被捕
大陸2014年城鎮失業率4.09%
菲外長：美解除對菲軍援限制
國王辭世 沙烏地阿拉伯簡介
遠雄：大巨蛋符國際棒球場規格
農試所60專業人員 投入雲林防疫
網站警告人質大限 日本政府否認
立院三讀 飼料違法添加物罰金加重
高市連槍響 疑同一夥開槍警告
貓頭鷹圖書館 學童歡喜迎接
東海校長遭停職 校務運作正常
力挺王力宏 林書豪PO自製MV
神戶醫療產業城 研發新超級電腦
傳大陸300人參加IS 以馬國中轉站
追捕竊盜集團 雲林查獲爆裂物
東海校長遭停職 教育部擬調查
獲贈提貨券 弱勢兒少盼穿新衣過年
立院三讀 加強飼料追溯追蹤
陸客瘋台灣 申辦入台證又塞車了
飯店推飼主寵物同住 度假兼享年夜飯
油價跌 嘉義公車調降票價
德國有機農場數 過去10年大增
立院三讀 收容所動物將不得任意宰殺
新台幣收升7.8分
12月工業生產指數 月增3.96%
筆繪老眷村 獲生活地圖首獎
女子偷日用品 塞滿包包還不夠
朱立倫力挺新北庇護年貨大街
中租去年獲利創高 每股賺6.23元
消防設備師士反黑箱 盼立法透明
防斃死禽亂丟 環保署出動無人機
七股鹽山動態招財貓登場
遊戲公司造新創聚落 創夢市集開張
慶祝法寶節 惠中寺送中市府臘八粥
教宗來訪 菲包渡假村招待街友
103年工業生產 創歷年新高
科隆嘉年華主題將觸及查理週刊事件
月經量增多 45歲女罹子宮肌瘤
雲林鵝隻禽流感 總死亡數逾36萬
阿布杜拉國王駕崩 菲政府哀悼
老梗綁架電話詐騙 彰警逮捕3人
香港和記黃埔擬收購英國電訊商O2
圓山大廳新紅毯 總統也按讚
印度查烏舞 傳藝中心24日演出
34萬雞遭撲殺 業者盼從優補償
專家：全球經濟溫和成長 大陸是引擎
拼觀光 巴黎將推城市通行卡
猩猩吞雲吐霧 竹市動物園長氣憤
103年商業營收14.5兆破紀錄
美墮胎權42週年 眾院通過限制墮胎法案
江蕙加演售票 宏?貼心小提醒
大陸反法西斯閱兵 蒲亭可能出席
禁用巧克力誘惑熊 美官員提方案
為身障生發聲 陳綺貞紅了眼眶
馬戲團首演 招待氣爆災區學童
立院三讀 加強保護展演動物
天素豆乾未主動通報 中市將開罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新北護櫻 打造浪漫櫻花城
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
海外留學 陸生網路支付額亞洲第一
東海校長遭任意停職 陳學聖聲援
傳愛百分百 資助柬埔寨貧童
臨時喊卡 中職棒協和解咖啡改天喝
併凱基銀綜效 開發金淨值看漲
高市連2槍擊37響 疑賭場利益糾紛
東海董事會：校長違專任且行政不當
交通部長 陳建宇接任
小模租豪宅販毒 警辦夫妻逮人
教育部：董事會不得令校長停職
薯條添加物 食藥署：國內准用
修繕花博 國發會擬自行辦理
航線增加 桃機客運成長1成
高市建管官員涉賄 監委要查
日媒：土敘邊境出賣外籍客情況猖獗
男房客站著尿挨告 德法院判免賠
立院三讀 校園兩百米內禁特種場所
華航邀弱勢童尾牙宴 感受溫暖機上餐
佳兆業危機升級 深圳市府代覓買家
NBA傷兵布萊恩 17度入選全明星賽
港媒：大陸建造5噸級兩棲艦
英國女子泰國龜島死亡 警方調查
歐洲央行QE激勵 日股收紅
掌科技部長 徐爵民具產學巨觀策略
交長陳建宇 文化部長洪孟啟
冷氣團報到 中市啟動低溫關懷
接苗縣警局 王嘉衡：執勤因地制宜
備戰東海 中共3艘新艦同時下水
頂新30億食安基金 確定入帳
頂新證實 30億食安資金到位
泰國前總理盈拉遭彈劾 5年禁參政
中彰投成立消保聯合律師團
傳北京高層指反占中鬥爭未完
立院三讀 性騷緩起訴不得任保母
24日寒流減弱 氣溫回升東部有雨
彰化縣新增2起禽流感通報
沙國國王辭世 中華民國哀悼
台68線施工回堵 已恢復通車
插隊糾紛 男陸客對女陸客揮拳
涉背信罪 前中鋼總座一審無罪
寒流減弱 中部以北週末溫差大
候機可小酌 桃園機場設啤酒吧
立院三讀 管制兒少網路性剝削
散播夢想 華航志工團深入偏鄉學校
放寬股市漲跌幅稍等 年中可能性較大
印尼肅貪要員遭警逮捕 犯眾怒
立院三讀 不得報導兒少性受害人姓名
蒙通社長訪中央社 強調新聞合作
阿布杜拉國王逝世 蔡英文哀悼
陸保險企業新常態 愛買海外不動產
深圳突襲限車 廣東要查適法性
大倉文化園區續建 澎湖議會討論
立院三讀 兒少不得超時用電子產品
法國憲委會認可 聖戰士國籍失效
反擊抹黑 總統告陳敏鳳段宜康
上海股市收漲 盤中5年半新高
遊憩沙坑像墳墓 金門民代會勘
零安樂死 動物收容所憂棄養潮
頂新受害人 新北不排除代理訴訟
林佳龍：肯定取締違停 與調動無關
武媚娘登台 中視中天盼未剪版
佛光山贈送澎湖文化局圖書典藏
沙烏地國王去世 約土領袖更改行程
抬轎打嗝非起乩 原是胃癌上身
電子旺 去年工業生產創新高
苗市贈物資 助弱勢家庭過好年
曼谷酒店餐廳開始預訂年菜
海嘯台灣捐愛 日本名取市代表謝路竹會
台動社：肯定動保法修法有進展
微信帳號被關 解放軍報：意圖不軌
大園雞場千隻暴斃 採檢送驗
中市建物拆除傾斜 都發局會勘
熱錢流入 新台幣升7.8分
敬老禮金調增 澎湖議會通過
國發基金通過 挹注投資4創投
武媚娘未剪版 陸網友指望台灣
台豐高球賽首輪 程思嘉領先
黃鐘鋒：宏?Q1產品全方位開戰
營救兩囚 印度炸彈客法庭外引爆炸彈
桃園消防裝備採購 將邀基層參加
全體上市公司市值站上27兆
盈拉聲明：泰國民主已死 續爭清白
司馬庫斯森林火警 火勢延燒
全台禁宰雞鴨鵝4天 展開大消毒
大巨蛋談判破局 北市要趙藤雄來談
內需溫和成長 去年商業營收創新高
頂新食安基金到位 下一步看尹衍樑
高鐵破產 陳建宇：4月底引爆
日月潭管理處慶15週年 啟用遊客中心
中科院：2015年大陸經濟成長7.2%
新任交長：要陸西移新航路立場不變
空軍馬公勤務隊 寒冬送暖
苗栗立委補選 藍路口拉票綠掃街
導聾犬肢輔犬 比照導盲犬入法
立院三讀 放寬校務基金投資範圍
氣候會議年底登場 台灣主動出擊
日相撲橫綱白鵬奪33勝 創新高
立院三讀 收容外國人限15日
少年惡搞區間車 台鐵：可求償
國發會尾牙 管中閔與太座難得同亮相
董事校長衝突 恐影響校務運作
立院三讀 刪立委任大法官資格
基隆查獲首宗無照販狗 開罰5萬
澎湖消防局號召青年投入義消
王力宏出輯 情人節浪漫開唱
陸央行行長：繼續投資歐洲
動物零安樂死 地方：沒錢養到死
台灣鯨豚 體內累積大量環境荷爾蒙
12月購屋貸款利率微升
北市4大案 成立專案小組處理
日本講談社與智崴 簽合資備忘錄
倖存消防員黃鈺翔 消防局駁軟禁
徐爵民：為台科技產業貢獻心力
IOI買101案 各單位展開實質審查
和泰車慶尾牙 今年要賣14萬台
謝龍介籲賴清德 到議會備詢
智慧城市展閉幕 逾10萬人次觀展
港議員：社群媒體發達不代表民主
大巨蛋協商 北市：叫趙藤雄來
沙烏地國王辭世 歐盟悼堅定夥伴
掌科技部 徐爵民挑戰是放下身段
今彩539開獎
大樂透開獎
沙烏地國王阿布杜拉 即將安葬
創業園區落腳台北 高市鳴不平
央視第二批春晚藝人 那英劉德華加盟
學校組團赴日交流 高市授旗
台灣獎學金 開放大馬學生申請
大陸：盼各方努力 重啟六方會談
立院三讀 發現新事實可提再審
遠雄：不認為巨蛋協商破局
攻娛樂市場 智崴與講談社擴大合作
洪孟啟真除 讚龍應台打好基礎
第二預備金1.3億 買消防裝備
搶救人質 日官員：仍未獲新訊息
中共通過國安戰略綱要 堅持中共領導
立院三讀 機長同意可用3C
沙國新國王：延續前朝政策
阿布杜拉國王喪禮 查爾斯將出席
亞洲盃足球 伊拉克PK勝伊朗
內政部：續溝通消防設備人員法
林右昌：繼續推動教保資源中心
香港人染H7N9 入冬以來第2宗
檢方：新屋火警6勇消均窒息亡
港府：台灣豆乾疑含二甲基黃
外交部：民主成就是全民努力成果
共和黨參選爆炸 盧比歐將選美總統
與遠雄協商 北市府代表兩度拍桌
新iPhone大陸熱銷 蘋果市占超越三星
彰銀假處分遭駁 台新金抗告
調查：歐元區1月經濟增溫
掌科技部 徐爵民要放手去做
蠻牛納達爾輕取瑟拉 晉澳網男單4輪
張衛健虧蘇永康 生子有心無力
城隍廟前設紅綠燈 竹市：不可行
彰化立委補選 綠出主席牌藍辦座談會
協商無結論 北市斥遠雄狡詐拖延
大樂透頭獎無人中
大陸：公務員調薪 人均月增1500元
烏克蘭親俄叛軍發動新攻勢
今彩539 頭獎 1注中
扁三度回診 陳致中：多是老樣子
手機寂寞症候群 美應用程式助解
立院三讀 擴大防未同居恐怖情人
台滬交流十大新聞 老兵與滬青情誼居首
沙烏地阿拉伯國王崩殂 全球同哀
沙烏地國王葬禮展開 政要雲集
德報告：亞洲觀光客多愛血拚
北京：房屋限購不取消
立院三讀 販K他命刑責加重
遠雄：市府應給時間研究合約新增內容
立院三讀 放寬民代解職條件
翻牆工具失靈 大陸封殺VPN
義大開發前老總出書 老東家打臉
高雄會展及旅遊推廣 上海吸睛
立院第8屆第6會期 通過156案
大立光站上2700元 再創天價
污名化共產黨 中國關閉133微信賬號
葉門總統和內閣 已經辭職
2014全球城市經濟表現 澳門居首
<快訊> 金管會: 台股漲跌幅10%「尚未定案」
行政院秘書長簡太郎 文化部、交通部長真除
頂新再匯入1億美元「食安基金」
本週台股漲3.64%
愛上色情網洩行蹤 陳福祥遭逮
毛揆要閣員換腦袋 借重網友服務大眾
重建良心文化 哈薩克總統展開行動
新竹中學學生潘世延為自己建構未來世界
神氣家族《公民覺醒法治人權》
從柯P旋風談國會黑幕之省思
蔡英文：民代行為如過當祭黨紀
汪洋見朴槿惠 盼早簽中韓FTA
沙國王阿布杜拉 埋在沒有標記墳墓
美12月成屋銷售反彈 房市平緩復甦
美英領導人積極接觸沙國新王
歐洲央行將購債 歐股上揚
獲利回吐 美股多收低
沙國國王駕崩 國際油價漲跌不一
布萊恩肩傷 可能整季報銷
希臘外長：激進左派謊言騙選民
巴西大麥克價格 全球第四貴
希臘大選 激進左派欲翻轉歐盟
誰殺了檢察官 阿根廷政媒互槓
奧斯卡最佳影片 觀眾擁戴美國狙擊手
巴拿馬國會華裔議員拜會周麟
金價跌 高盛看淡
陳福祥桃園落網 帶回台北偵訊
駭客搗蛋 索尼財報難產
許惠品指揮以色列樂團
西門町雙屍案主嫌陳福祥逮捕到案
俄媒報導科技業訪台觀摩
美在伊拉克空襲數月 伊斯蘭國領土少1%
穿出權威感 全球頂尖女性詮釋時尚
陳福祥藏匿出租套房 警方攻堅逮人
陳福祥遭逮 警搜2槍百逾彈
莎拉布萊曼圓太空夢 展開求生訓練
不費一槍一彈 警方逮捕陳福祥
新屋清晨7.1度 入冬最低溫
期交所：2/13年前最後交易日 24日開市
江蕙加場票25日賣 志願單再確認
酒精膏危險 餘火易回燒引爆燒傷
台北電玩展 媒合商機衝百億
洛時：南韓企業有意入主道奇
台北電玩展 PlayStation推優惠
自動駕駛車道路測試 荷蘭亮綠燈
看需求漲價 UPS擬向Uber看齊
陳福祥落網前住月租套房 疑有人接應
陳福祥遭逮 3名共犯落網
國內房市冷 海外房市有亮點
菲祭通殺級維安 阻兩度行刺教宗
陳福祥落網前住月租套房 出入複雜
美1州同性婚禁令撤銷 從保護兒童出發
楊忠和請辭 柯文哲徵選體育局長
股價沒力 維亞康姆CEO不忘加薪自肥
陳福祥穿睡衣被逮 屋內大批飲料
陳福祥落網 桃園市刑大埋伏阻逃脫
歐巴馬社媒談施放 婉君領袖嗆聲
巧克力最佳配方 台灣光子源知道
台股放寬漲跌幅 法人樂見
FAA：電子菸恐致班機飛行間起火
府：名嘴續造謠 不排除比照提告
陳福祥遭逮 警搜出2槍大筆現金
越南經濟成長 專家樂觀以待
水晶教堂紅 北門遊客爆增
林書豪坐冷板凳 湖人首節落後16分
慈濟基金會贈宏都拉斯救濟物資
創櫃板系列介紹 錫安生技及聚陽光能
陳保基：禽流感打疫苗不利防疫
政院網路營登場 毛揆要求新思維
毛揆讚戴季全翟本喬 大神級人物
背包客補給站 超商成環島者最愛
北市續建和平國小 預估12班
林書豪被冰半場 湖人落後馬刺18分
半導體B/B值 跌破1
適宜居住排名 台北戰勝首爾上海
中東股神：油價難返百美元
楊應雄力爭 大陸引水預算過關
陝西貓熊染犬瘟熱 3死1昏迷
海底電纜斷線 越南完成修復
自強號快遞 農曆春節暫停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
西裝男變珠寶盜 飲料露餡賴不掉
只吃七分飽 廚師4月減27公斤
陳福祥得手440萬 遭逮後錢剩1成
彰南國民運動中心 中央核備通過
歐版QE 港媒：資產趨泡沫
林書豪仍未上場 湖人3節完落後15分
頂新30億食安基金 政院表態不收
歐洲版QE 歐股債受惠小心匯損
陳福祥熬夜上網 警凌晨攻堅
西門案凶嫌落網 柯文哲一早接到通知
談巨蛋 柯文哲重申：請趙藤雄出面
閣員網路特訓 洪孟啟蔣丙煌有上PTT
高市2民宅挨轟37槍 6人落網
桃機變身藝術舞台 推展台灣形象
擔心留學地雷 上網輕鬆查
傳愛百分百 行動傳遞100分的愛
汪洋會朴槿惠 轉習近平口信
偏鄉師資缺 博幼找在地媽媽當助教
虎尾德興宮修彩繪 保存文資立示範
寒冬送暖 行德宮延續街友希望火苗
棗園下午茶 吸引新加坡遊客
新會期議案 監督條例獎參成焦點
柯文哲：愛國同心會再試試看好了
禽流感防疫 張花冠盼國家級檢驗中心
陸船盜砂 金門檢警擴大打擊
樂沐主廚盛宴 3羅萊夏朵傑出主廚獻藝
年節大掃除 注意姿勢選對用具
林書豪板凳坐到底 湖人不敵馬刺
朱立倫：打造6都最好的市圖
利多加持 汽車零配件去年EPS衝高
歐蘭德呼籲大企業 齊出力抗恐怖分子
聯發科新旗艦方案傳獲中移動認證
方濟各籲家庭 放下iPhone好好聊
影印鈔票玩大富翁 窮父判刑2年2個月
陳福祥落網 死者家屬有質疑
宏都拉斯經濟看好 今年GDP約3%
穿過大半個中國去睡你 詩人余秀華爆紅
總統探視彰化榮家 祝賀新年快樂
金喜善夫 大陸開業賣時尚促旅遊
談節能 柯文哲擬推田園城市
上任首月滿意度 柯文哲：馬英九比我高
澳網女雙 詹詠然進16強
漲跌幅放寬 投顧：助台股接軌國際
幸福島金門 生命線掛牌
縮短食物里程 北大服務隊寒流採收
經部推污染防治 助廠商年省2.4億
農委會突宣布禁宰 雞農抱怨
港店億元鑽石項鍊遭竊 14歲女孩犯案
花現澎湖 參觀人潮絡繹不絕
禽流感防疫 家禽今起停宰4天
日人質生死未卜 東京當局：絕不放棄
插車急煞擋車遭吊照 抗罰敗訴
武漢男子持刀砍人 1死7傷
禽流感健康監測2906人
陳威仁：民眾對治安更有信心
苗市競選總部成立 鄉親力挺徐志榮
食安基金不收 頂新：尊重政院
總統訪彰化榮家 肯定榮民貢獻
禽流感基因比對 農委會：無傳人疑慮
國內新型禽流感檢驗 禽源性不傳人
產業能源問題 柯文哲：當總統才能解決
疑不滿姊姊不孝 弟手刃
星巴克執行長薪情好 薪酬漲24%
反腐效應 大陸首家五星飯店破產
柯文哲：趙藤雄親自談 遠雄：先核對契約
板橋運動中心 農曆年後試營運
IMF：薩爾瓦多經濟中美洲成長最低
星統計：出獄受刑人再犯率回升
逆轉勝 詹皓晴闖澳網混雙16強
KKBOX風雲榜臉書直播鄉民演唱會
澎湖中央老街書寫創意楹聯添年味
打造五峰精緻旅行 清泉溫泉動土
馬總統：ECFA中小企業也受惠
歐量化寬鬆 黃金可望緩漲
8旬嬤顧5身障兒孫 縣府協調安置
中南部金馬空氣差 外出戴口罩
疑酒駕自撞 男子傷重不治
林俊傑鄭容和合體 韓節目嗨唱
霾來了 大陸官員寫霧霾小說走紅
歐QE熱錢流出 一週亞幣升貶互見
林智堅站台 助吳宜臻加速轉苗栗
大賣場消防演練 模擬閃燃前撤離
廟捐地種櫻花 竹崎觀光新亮點
太平洋海岸見蒙古包 連結友誼
飯菜太辣 湖南大學收轉學生理由太扯
營造螢火蟲棲地 榮星花園開跑
台股漲跌幅10% 阿土伯：不贊成
住日租套房避查緝 陳福祥遭逮
掌周永康專案 陸公安副部長傅政華升官
嘉市加強防疫 防範違法棄置禽屍
海大冬季畢業典禮 國內首見
放寬漲跌幅 台股跨出已開發市場第一步
不滿姊啃老不孝 男子殺害姊
立委補選 民進黨組助選團
不滿開單怒刮彩券 中萬元請警喝飲料
辣腐乳含工業色素 桃竹總動員
官田規模4.5地震 中南部有感
扳倒種子 謝淑薇澳網混雙闖16強
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占中發起人遭預約拘捕 民眾撐傘聲援
新北中和烘爐地賞梅 正是時候
宜蘭員山生態教育館 推台灣野山羊展
禽流感撲殺 台南爭取全額補助
台南地牛翻身 尚未傳災情
鮑伯狄倫新專輯大方送 愈老愈有智慧
李榮浩認分手 單身過情人節
ISO主席 鞍鋼老總張曉剛接任
禽流感 屏縣籲速設南部檢驗中心
東北季風接力 北東部27日起雨增
談判出人命 警方防公祭滋事
王金平弔唁勇消 允協調購新設備
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官員染指文藝圈賺上億 大陸要抓雅腐
侯布雄法式浪漫饗宴 龍蝦松露入菜
北韓誤會 柏林影展未選映名嘴出任務
陸貪官自殺增 學者：因可保既得利益
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金山警勤比對 幫無名屍找到家人
出國特定包機搭捷運 信用卡保險恐不賠
信用卡保險權益說明 金管會盯上
旅遊前 要看懂信用卡保險權益
彰化新增2鵝場異常死亡
柯文哲：警方值得市民掌聲
涉藏匿陳福祥 警方移送2共犯
台企銀百年慶 今年聚焦3主軸
韓星金鍾國對惡意利用Turbo表遺憾
高廣圻視導空軍馬公基地
菲台商助癌童圓夢 暢遊海洋公園
德爭辦奧運 入選城市交付公投
大魯閣攜九龍倉立足成都 持續合作
網路封鎖癱瘓 大陸擬法制化
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防杜疫情 宜蘭攔截活禽入境
北市：家禽批發市場無異常死亡
中共黨媒批判賀衛方 網民辛辣反嗆
寒舍情人節燭光餐 主打蜂蜜料理
25日輻射冷卻影響 日夜溫差大
飯店業推畫藝 觸角伸向傳統水墨
自閉症孝孫 獲逆境向學獎學金
首長辦公室能多大 中共明列面積上限
絕美秘境 竹北油菜花盛開
海科館特展 著色水族箱超好玩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
桃園大園千隻雞暴斃 確診H5禽流感
江蕙演唱會加場 宏?：中籤率像樂透
湖人教練感覺不對沒用林書豪 輸球
雙屍案 陳福祥移送北檢偵辦
新莊公寓火警 5人嗆傷送醫
李源潮指反占中鬥爭還沒完 陸官媒噤聲
閣員網路特訓 張善政：可打100分
中市BRT拆不拆 民眾多主張保留
暖化與核武雙威脅 末日時鐘撥快2分鐘
武裝警力壓陣 陳福祥移送北檢
陸船越界電魚 馬祖海巡送法辦
紙貓熊夯爆大馬 民眾認購回家
國發會研習營 毛治國鼓勵資訊公開
嚼口香糖可清潔 不超過1分鐘效果最佳
鳳山荒廢眷村火警 無人傷亡
歲末送暖 澎湖家扶回娘家活動
竹縣業者通報 豆腐乳含二甲基黃
澳網男單 錦織圭過關晉4輪
高市H5水禽確診再添1場 晚間撲殺
KANO在日首映 戲院成淚活場
專家：政府別把網友當洪水猛獸
占中三子拒絕交保 下午獲釋
手機訊號曝行蹤 鎖定陳福祥
菲南汽車爆炸 官員：恐怖組織所為
馬公機場外野火 軍警聯手撲滅
孝子殺姐自首 上銬哭喊救我媽
深化部會網路意識 國發會辦研習營
歐巴馬將親赴沙烏地 會晤新國王
白沙灣有小鹿受驚嚇跳海疑滅頂
中市立委補選 王郝為蕭家淇站台
新北續查正大香腐乳流向大賣場
巨蛋修約 前北市府人員：還清白
工程包商染毒癮 畏罪通緝遭逮
施崇棠：百年工業革命正發生
取締違停爭議 蔡英文：民代服務應謹慎
10萬雙的愛 舊鞋救命送肯亞
警擒陳福祥 網友批柯P光明責備暗地鼓勵
Uni Girls甄選 選拔展開
民宿走村 鄉親業者一家親
新局長力挺 拒關說警撤銷請調
澳網男單 喬帥過關斬將晉4輪
柯文哲25日赴警局頒發獎金
世界領袖致哀 彰顯沙烏地重要地位
釣客受困 海巡漁船合力救回
法國寒流雜誌黃禍漫畫 大陸漫畫家還擊
台豐高球賽 郭艾榛追平程思嘉並列領先
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今彩539開獎
家樂福桃園經國店火警 無人員傷亡
印尼打撈亞航機身作業失敗
中租尾牙員工嗨 年終最高12個月
竹縣鵝疑似流感 移動管制送驗
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南非總統朱瑪力邀全球投資者
友人臉書留言 洩漏陳福祥金錢流向
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經營年輕世代 國民黨盼荒田變花園
李顯龍開臉書聊天室 民眾問題無奇不有
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西門雙屍案 3名涉藏匿者交保
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「梅好弦律」 武陵農場邀民眾賞花
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名嘴亂爆? 馬總統周一再告2人
蔡英文25日南下探視陳水扁
各國政要齊聚沙烏地 哀悼阿卜杜拉國王
台中BRT存廢 3月市民決定
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鬆綁調閱通聯 法務部草案送立院
傳日一人質被殺 伊斯蘭國要交換人質
傳1名日人質被殺 安倍：令人髮指
日官房長官：湯川遭處決影片 令人憤怒
傳1名日人質被殺 安倍譴責暴行
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
比利時高度警戒 再維持2週
李顯龍開臉書聊天室 民眾提問多
日查證IS處決湯川遙菜影片是否為真
IS砍日人質頭影片 東京譴責並查證
IS影片 後藤嗆安倍害死另1人質
雙屍案 陳福祥羈押禁見
IS處決日人質影片 美情報圈查證真偽
陳福祥羈押禁見 武裝警力押送
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歐巴馬強烈譴責IS殺害日本人質
尚比亞國防部長倫古 贏得總統補選
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自小客車撞電桿 起火燃燒2死2傷
錯誤資訊流傳 臉書增設警示標識
搜索美兩客機 達美班機未找到炸彈
全台暖洋洋 日夜溫差逾10度
江蕙加場票開賣 有如拚樂透
老人日托 美高齡延緩住老人院
星尊敬長者 稱老人樂齡
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獨鍾747 日本JR駕駛訪台追機
新年迎好運 除舊布新撇步看過來
加拿大長照需求激增 成人日托夯
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征服22道障礙 文姿云成功挑戰自我
修修臉迎羊年 醫美業喜納陸客財
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柯文哲要趙藤雄談 遠雄：時間配合
迎新年 彰市古月民俗館辦特展
中港溪灌區停灌休耕否 29日決定
合歡山突降雪 遊客驚呼
台北電玩展 微星秀電競主機
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雙屍案 柯文哲：監聽改登記制更快破案
阿里山露天平台 音樂會獲迴響
迎羊年 微軟推好禮四重送
雞隻染流感 桃園撲殺2萬隻
大陸公務車改革 首場拍賣會裸拍登場
美國市場 台太陽能宜投資布局
日市場 IC設計服務廠成長動力
北市職場充電課程 2月起報名
北屯機廠徵收 抽籤選配安置
大氣擴散不佳 中南部空品不良
歐洲QE上路 歐股受惠最直接
友邦吐瓦魯國總理索本嘉訪華
物聯網異質整合 大廠布局生態體系
伊斯蘭國威脅 美沙關係增溫
上海2014年GDP 成長7%
前南社社長鄭正煜過世 蔡英文追思
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
柯文哲：遠雄老奸巨滑 耍賴試試看
百年大醮開香 北港武德宮迎聖
澳網混雙 張凱貞晉級次輪
外灘踩踏 上海市長：無比痛心
一帶一路布局東協 廣西建多條高速公路
台南2車疑追撞 1傷1酒駕送辦
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蔡英文：凝共識 漸進走向非核家園
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天津自貿區 外資准入擬負面表列
江蕙加場票 正常售票卻買不到
宏?網站好卡 江蕙粉絲罵翻天
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江蕙9萬張加場票 20多分鐘秒殺
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300萬老人一半空巢 北京擬立法養老
慢性病患者 冬天起床慢慢來
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美河市案 柯文哲：廉政委員會處理
菲國可望興建首條地下鐵
江蕙練體力 迎接25場演唱會
雙潭馬拉松 6000人與賽
華碩：已避險 不擔心歐元續貶
農委會：雞肉批發價未異常 勿哄抬
傳日本人質遭處決 老父慟：好想抱抱他
戰爭博物館 殘酷記錄越戰心酸
慈濟曼谷市義診 南亞移工感謝
台新型禽流感 可能是同批候鳥惹禍
賴中強：學運青年從政關鍵2018
1001夜 台灣光子源化不可能為可能
竹市消防局籲注意除濕機安全
雙眼視力模糊 竟是梅毒惹的禍
外籍新郎4521人 近10年新高
又演趙薇經典角色 李晟：糾結過
國防部募兵 104年招1.4萬人
蜜棗行情上漲 警強化巡邏守護
新屋大火殉職 日本友人靈前弔唁
香港馬拉松14人送醫 2人危急
感念恩情 黃東榮分享私藏文物
娘子軍出動 拉抬蕭家淇選情
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A走麻醉劑 名醫診所護士遭訴
賞櫻秘境 北巿內湖寒櫻將綻放
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陸客桃機衝突 山西：打人男非山西人
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日人質疑遭IS處決 歐巴馬致電安倍致意
UN：達佛地區或成伊斯蘭激進分子溫床
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2018世界花博 外埔豐原納規劃
奈國最大反對黨集會遭炸彈攻擊
台南歲末徵才 媒合率7成
大魯閣與萬科合作 重慶華東齊展店
汪洋訪南韓 盼中韓FTA早日簽署
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張凱貞首次混雙 擊敗法網冠軍
水雉誤食農藥死 保育團體籲改善
全國能源會議明登場 開放網友參與
蔡英文探陳水扁 管碧玲：氣氛很好
北港武德宮百年大醮 演戲酬神
鄧紫棋飆驚人高音 歌迷嗨翻
新北：人人守法 安心FUN天燈
聞兒遭處決 日人質父：腦中一片空白
四川治霾禁燻臘肉 官媒批避重就輕
陸煤炭供過於求 14年來首度減產
財政部：水電等公用事業將開發票
武裝攻擊釀災 巴基斯坦全國大停電
淡水成立台灣高爾夫史蹟館
利用簽證制度謀利 美掃蕩假大學
寒冬找樂子 莫斯科親子同樂堆雪人
柯文哲訪動物園 穿山甲寶寶萌現
澳網8強迎戰夏拉波娃 布夏爾想抱佛腳
南韓總統府遭電話恐嚇
鄭文燦感謝清潔隊員辛勞付出
花海盛開 旅行台東就是現在
瑞芳山坡地火警 200坪著火
大陸XP系統 用戶減少11個百分點
鄭文燦盼鐵路地下化早日定案
奧地利中華僑校園遊會慶新春
日人質疑遇害 歐巴馬致電安倍表哀悼
14萬盆海棠 打造基隆海港風情
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大魯閣成功轉型 今年營收加熱
北韓：勿對促兩韓對話建議說三道四
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
除毛灰飛煙滅 醫護聞久礙健康
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
降低偏鄉師流動率 教部改善宿舍
邁遊客千萬大國 部落觀光動起來
新媒體藝術家王連晟 獲邀赴法駐村
央視白板解說亞足賽 被笑落伍
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加拿大甜心布夏爾 澳網有專屬粉絲隨行
趕上確診病禽量 雲林將完成撲殺
台達搶攻教育市場 東山高中展成果
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陸籍船員腹痛 國軍派機吊掛救援
轎車疑過快撞休旅車 1死3傷
柯文哲再批 遠雄：重新議約為市民
時代力量創黨 號召十萬人支持
金正恩或出席印尼亞非峰會
周麟簽約參加巴拿馬國際商展
義式料理原民風 部落觀光新境界
大陸汽柴油零售價 將13連跌
民眾拱選總統 柯文哲：別害我
屌絲裝逼 上海政協委員批用語粗俗
「鳥人」高飛 獲美製片人公會最佳影片
輔大(二余)佳妮胡庭芸 蟬聯世大啦啦賽金牌
柯文哲：監聽與調通聯應分級
蔡英文：廣電三法需協商
救買氣 高市禽品2萬份呷免驚
台中BRT 3/21提總體檢報告
蔡英文：民進黨執政會下放資源
槍擊案18小時破 高市：提前掃黑奏效
蔡英文：贊成台灣走多元政黨
納達爾漸入佳境 澳網8強戰柏迪奇
澎湖海釣船遭擦撞翻覆 人船獲救
林佳龍陪黃國書掃街 熱鬧滾滾
關心大巨蛋 徐展元為棒球迷發聲
時代力量創黨 蔡英文祝福
澎湖縣長陳光復啟動村里座談會
瑞芳山坡火警 延燒兩千坪
再修通保法 朝野黨團無共識
二度救火 黃莉新任南京市委書記
鄭嘉明完封 合庫社甲聽牌
共軍軍辦子女學校 原則停辦
台塑調漲汽柴油 每公升1角
照顧壓力大 男性易採激烈手段
打造軍事園區 陳福海登艦勘查
曾銘宗：金管會落實開放資訊政策
拍攝天祥風光 驚見溪谷女屍
攤商送愛心 助獨居老人過好年
希臘激進左派領袖：歐洲未來不在撙節
埃及起義4週年 女示威者遭槍殺掀波
高盛：金融業期盼英續留歐盟
中共黨媒：反腐不是政治鬥爭
二戰70年談話 安倍不拘泥關鍵字
葉門總統請辭 國會任由國家權力真空
寧波新規 女性生理期室溫過低可不上班
英婦狂生一打領福利金 老公偷腥後分手
星國際南音表演 傳承戲曲文化
希臘激進左派贏面大 衝擊歐盟撙節政策
狀元林郅為發威 台銀勝金酒
北京市長：北京控制人口 但不限制人才
金瓜石火燒山 延燒1.4公頃
Boxing演唱會 阿妹加持
台豐女子高球賽 郭艾榛封后
5個重點看懂希臘大選
莫瑞力拼晉澳網8強 下場戰澳洲新秀
以IS死囚換日人質 約旦不表態
莫斯科國立大學慶祝建校260周年
希臘新總理 左派黨魁齊普拉斯呼聲高
江蕙購票網站不順 宏?澄清滅火
日人質疑遇害 美英領袖同聲譴責
美媒：美國應重新承認台灣
習近平破例 擬今年大閱兵
關係加溫 印度總理熊抱歐巴馬
王張會將在2月金門舉行
總統贈字泰國台灣會館和暹羅代天宮
美總統大選 地產大亨川普想參一腳
李四川調侃 陳保基沒有「把雞保好」
廣東記者採訪官員吃娃娃魚 遭毆打
涉賄選 李全教競選總幹事遭起訴
IS 證實 已殺害1名日本人質
英媒：嚴重污染後、中國放緩經濟成長
入學修福慧 法鼓文理學院佛教學系3月起報名
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昆士蘭官網大改版 打造全方位數位旅遊平台
英國運輸部科蘭滿副部長率領訪華團 拜會交通部
媒體貶馬、金 國安會批「惡劣」
應該把機會留給年輕一輩！
馬雲、雷軍閃電來台掀起青年創業熱情
快樂平安過寒假 教育部與家長呼籲學生注意事項
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2015涵碧樓情人節 徵愛計畫
旅歐知名油畫家王以亮的自旋風2/7風雲再起
1月31日歲末公益「藝術夜拍會」
期交所創下近三年經紀業務獲利新高水準
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抗旱作戰 政院籲全民省水
柯文哲偕妻纜翠 了解三貓問題
台電：源配比仍然重要、要務實推動
金管會推大數據 兵分三路
王郁琦：續推兩岸官方互動正常化
學童手作傳愛杯子蛋糕 向清潔隊員致謝
陸配公車司機 奮勇救全車
「望見書間」打造東南亞移民工專屬閱讀與創作平台
花蓮吉安幼兒園聯歡會 萌樣吸睛家長拍不停
台灣國際茶文化交流 新住民高手展茶藝
菲律賓警方與叛軍激戰 至少30人喪生
美印領袖投合 突破民用核子合作僵局
起義4週年動亂再起 埃及傳至少15死
殺害日一人質 伊斯蘭國坦承
菲警闖叛軍地盤找炸彈客 激戰傳數十死
醉男闖平交道受傷 影響百名乘客
希臘激進左派聯盟得票領先 勝選在望
日本人質遭殺害 歐盟譴責
希臘激進左派聯盟將贏得國會過半席次
IS證實 斬殺日本人質湯川遙菜
希臘大選 總理承認敗選
激進左派聯盟：希臘總理承認敗選
台裔陳楷雯 全美花式滑冰銅牌
希臘總理祝賀激進左派聯盟黨魁勝選
油戰近尾聲 逢低布局能源產業
年關近 股票質借助短期資金融通
經理人：歐元貶 精品長期影響不大
走出受傷陰影 陳楷雯成美國希望
大魯閣成都展業 滷肉飯小籠包受歡迎
集中營倖存者 收養納粹指揮官之孫
希臘大選 左派聯盟勝出：棄災難性撙節
希臘大選 眾激進左派聯盟有望過半勝選
希臘變天 英首相：增歐洲經濟不確定性
資金行情 台股本週叩9500點
暴風雪來勢洶洶 美東北部剉咧等
希臘左聯勝選 歐股剉咧等
台灣三星育苗 選拔設計人才
遠傳傳愛 攜手張老師
希臘變天 歐元一度改寫11年新低
烏東叛軍繼續猛攻 歐巴馬承諾嚴懲
台股開盤漲1.41點
營運3年 京滬高鐵首次實現盈利
能源政策 馬總統：不廢棄任何選項
新台幣盤初升1.63角
法留台校友會新春聯歡
能源選擇 毛治國以自助餐比喻
宏達電伸觸角 贊助電競團隊
台鐵行政專車 變外星科幻列車
接政院秘書長 簡太郎：誠惶誠恐
英業達接單 平板電腦拚500萬台
都柏林旅展 台文化節目受歡迎
鴻海轉投資F-訊芯上市 漲48%
溫州製造業恐迎破產潮 鞋都落寞
東亞都市人口25大城市 台北列名
安全考量 美兩架飛機落地後疏散
早餐店老闆娘離家 丈夫指控遭拐騙
希臘切．格瓦拉 首位激進左派總理在望
馬總統：不放棄任何能源選項
台灣能源選擇 毛治國以自助餐比喻
SpeXial簽唱會 男男床咚
傳頂新售持股 台灣之星：正常營運
台經院上修GDP成長率至3.67%
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金瓜石山坡地火警撲滅 無傷亡
新店槍響 卡拉OK酒客糾紛
接單傳捷報 聯發科突破500元
能源組合 5條件 總統：挑戰大
烏東戰火升高 梅克爾促俄施壓烏民兵
巴拿馬交通建設尋求日本投資
宏都拉斯投1.89億美元基礎建設
李四川：驚濤駭浪 無法忘懷
稅務視訊窗口 偏鄉不再舟車勞頓
大氣擴散不佳 高屏空品劣
曼谷機場行李竊案 警方強化管控
兩岸經合7會 1/29台北舉行
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毛治國：能源選擇不可逆 無法重置
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北市食安委員會 公開遴選府外委員
警察特考涉洩題 警大系主任遭彈劾
打撈亞航墜機 印尼共尋獲70遺體
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森鐵春節連假 2/4開放車票預訂
快樂過寒假 教部提醒慎用3C
湖人迎戰火箭 林書豪首節替補上場
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澳網女單 齊布科娃撂倒艾薩蘭卡挺進8強
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希臘干擾 台股9500點前降溫
希臘左派勝 避險資金帶動台幣升值
進化列車上路 外星商品同步推
陸民存款不見了 狀告銀行反被判刑
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外資買超去年獲利佳 鴻海股價堅挺
權證火熱 今年占大盤估逾3%
陳彥茗母泣訴 兒連制服都沒有
韓團CNBLUE為男裝代言
日設法營救人質 分析伊斯蘭國影片
湖人戰火箭 半場落後16分
嗜好收藏軍火 外商公司員工被查獲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
油價跌促消費 台經院上修GDP
總統府27日起發送羊年紅包袋春聯
日貿易逆差創新高 連4年逆差
左派大勝 投顧：希臘與歐盟會妥協
北市抽驗金針竹笙 近4成漂白劑超標
日本貿易逆差 連3年飆創新高
台鐵進化列車 李明道賦予生命
中市熱水器補助 每戶最高3000元
國健署：菸捐補助用在菸害防制
二年前扯警盾牌 陳為廷起訴
新台幣中午升1.2角
消保處抽查19家醫美機構 2間合格
頂新：還未決定賣台灣之星
終結最髒鄉鎮 蘭嶼豬羊逛大街將絕響
湖人戰火箭 三節落後20分
印尼爆發登革熱 25人喪生
涉收款護航環評案 台南副議長被訴
南韓：對北韓挑釁 嚴陣以待
程思嘉失職涯首冠 世排仍進台女前3
鄭麗君提案 核一二三廠不延役
獎勵重點產業 高市編1億元基金
餿油風暴後 兩岸談食安後續處理機制
傳防疫員染禽流感 疾管署：無此事
澳網女雙 詹詠然鄭潔晉級8強
護石虎 中市府增花博預定地
侯友宜：多鼓勵才能提升警士氣
英交通部長送錶 柯文哲笑稱轉賣變現
檢察事務官疑索賄 遭羈押禁見
南韓：兩韓對話不設時限
平壤新勢力 三池淵8人幫受關注
空汙嚴重時 寧波要補貼戶外工作者
侯友宜：警消師徒制 避免傷亡
南韓出口額連續兩年下滑
後繼乏力 湖人隊被火箭胡
湖人輸火箭 林書豪替補14分6助攻
傳日人質影音檔24日傳抵後藤妻
警察特考洩題 監委批命題近親繁殖
徐爵民掌科技部 強化產學合作
撲殺隊增至12組 科大學子加入
愛喝家鄉金門高粱 夾帶行竊被逮
朱立倫：全力支持基層消防
指王文洋踏父墓地 壹週刊判賠確定
看好台灣車市 賓士引進 6款新車
經部示警 105年恐有缺電風險
希臘左派大勝 投顧：市場淡定
磨課師課程研討會 大葉分享經驗
蔡英文：訪問美國尚未有確切時間點
禽流感補償 屏東啟動評價機制
台經院：希臘選後 歐元區利空出盡
專家：部分港泛民背景官員可當特首
小開分屍焚屍案 陸女遭判無期
澳網女單 小威拍落蒙奎露薩闖進8強
蔡英文：不分區立委提名 考慮民意
好家在 東台灣至今幸未染禽流感
大巨蛋可否打棒球 柯文哲要遠雄回答
假扣押華運 高市保證金無著落
糕餅零食暗藏反式脂肪 吃多傷身
台股收盤漲6.73點
南大附小吃到飽自助午餐 吹熄燈號
台股平盤整理 收漲6點
青年共謀塗鴉 星法院判緩刑
2前提下 辜成允：核能是必要選項
台南副議長被訴 民進黨移送廉政會
防酒駕 馬公警分局赴營區宣導
蔡英文：推市政講效率亦重人權
國安人士駁斥網路媒體錯誤報導
童捐創世善款 盼體會行善快樂
2月台指期漲5點
陸版REITs試點 上半年可望重啟
澳網男單 瓦林卡苦戰晉級闖進男單8強
2月電子期漲 金融期跌
快篩禽流感致病力 醣晶片具潛力
反對基改蚊子 美民眾網路連署
駭客入侵馬航官網 嗆找不到飛機
大村國小圖書館落成 魏明谷剪綵
土雞零售飆 農委會：送調查
休曼納高球挑戰賽 美國哈斯奪冠
台股狹幅震盪 9500近關情怯
柯文哲與郭台銘紛擾 黃顯華：願傳訊息
圓仔有個性 愛吃玩不上課
新交長布達 提要懂婉君的心
台經院：新官上任效應 營建景氣續跌
鳥人風光 再拿美演員工會最佳卡司獎
第21屆美國演員工會獎完整名單
成大招牌案 本土社團挺言論自由
星：把ISIS視為911攻擊延續
禽場重建 將採密閉安全規格
韓女團穿旗袍 搭陸男團唱新年好
王運銘：贊成適當時機實施能源稅
三大法人買超台股91億元
彰縣1火雞場疑染禽流感
金門王張會 2月上旬後半
交通部3大當務之急 高鐵居首
楊衛澤落馬 傳跳樓輕生被阻止
叛軍攻占 奈國東北一城失守
單親媽抱子跳樓 母死子重傷
林佳龍：台灣塔先停工檢討
朴信惠單身進行式 憂自己沒魅力
與女炸彈客關係深 IS欲和日換人質
林佳龍提托育一條龍 取代津貼補助
國民黨：賴清德藉機抹黑朱立倫
新北酒駕一路撞 卡警重機遭逮
寒冬送溫情 日式年菜請老幼享用
全國能源會議 賴清德未依約出席
奧地利度假打工 即日起可申請
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反撙節派勝選 德籲希臘恪守撙節
養鴨場主亂丟鴨屍 當場被逮告發
英運輸官員訪台 加強軌道合作
湖人8連敗 林書豪感謝能上場
江蕙賣票落幕 施振榮：為不夠貼心致歉
螺絲外露 遊樂設施潛在公安
希臘激進左派上台 白宮盼雙方密切合作
判刑定讞逃避 張俊宏到案
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年利率360% 男經營地下錢莊遭逮
獎金后錢珮芸 TLPGA老爺賽拚冠
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外資上周買超679.23億元
防禽流感 彰縣開因應會議
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陸彩券開獎突延遲 一人獨得被疑造假
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英交通部長：懷錶是珍貴禮物
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李全教：未買票 未違法
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關懷弱勢獨居老人 大豐有線捐200萬
張俊宏新書發表日 投案服刑
朱雲漢2月上旬訪柏林會學界
不畏打壓 高應大奪太陽能車賽亞軍
校長座談 涂醒哲盼推動台灣學
泰航面臨破產 政府介入整頓
涉貪遭訴 南市副議長：遺憾
賴清德：支持司法查辦不法
再傳虐童 快樂瑪麗安：非事實
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
竹林中學寒冬送愛 義賣義剪
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
壓力大眩暈 中醫調理助改善
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中壢工廠爆炸 10多人燒灼傷
香港馬拉松 24歲首次參賽者身亡
張學友拍MV 哈林探班請客被虧
宏都拉斯棕櫚油夯 占農業投資逾5成
船長罹難 家屬延續愛心
量縮整理 大陸股市收紅
客語原創卡通 屏東試映
iPhone銷量 大陸首度超越美國
西門町走私販毒 馬國人收押
能源會議登場 擁核反核爆火花
台股上周 當上亞股吸金王
27日東北季風增強 北台灣轉涼
反撙節政黨勝選 希臘股市開盤重挫5%
南京山寨銀行早遭檢舉調查 但未被取締
搭機來台都值 星癌病友讚高醫
陳以信：妥善珍藏外賓禮物
台南安全稽查 大遠百遭罰12萬
信心未受歐元區情勢影響 港股連5漲
政院：水情5月前恐不樂觀
律師：王令麟非亞太固網掏空案被告
大陸高檔飯店 利潤持續走低
希臘反撙節政黨勝出 歐盟遲未祝賀
禽流感補償 屏東估破億元
中壢工廠火警 14人燒灼傷送醫
德反伊斯蘭雖勢消 已損國際形象
陳光復指示查處施政缺失
陸每年人工流產1300萬人次 低齡化
右派小黨支持 希臘將組反撙節聯合政府
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禽流感擴散雲林山區 斗南撲殺雞鵝
劉仲明升任工業技術研究院長
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希臘變天衝擊有限 歐股開低後多翻紅
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出國更省 亞航取消燃油附加費
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希臘左翼勝選歐元重貶 台幣上揚
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樂生修復 新北市將助衛福部
遠航台中設點 開發東北亞航線
寒假打工 台中就業中心連5天徵才
百貨超市瘋送LINE貼圖 網住婉君心
希臘變天 梅克爾籲信守對國際金主承諾
FBI懸賞500萬美元 恐嫌或已命喪菲南
KTV慶入伍 酒駕無照肇逃被逮辦
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耐克回鍋 兄弟雙洋砲有望
桃機：第三航廈計畫陸續展開
高雄調高處理垃圾費 台東喊吃不消
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國訓藍完封勝 27日與合庫社甲爭王
農委會與IRRI 簽合作備忘錄
中視：會盡快依程序選出新董事長
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林飛帆：29日入伍服役
聯穎光電併坤鉅 基準日4月1日
威力彩開獎
罕見病患成功換肝 吃滷肉飯免驚
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全球最大稻米基因庫 以台專家命名
網壇長青樹大威爆冷 挺進澳網8強
發票千萬特別獎落澎湖 成熱議話題
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國際記者聯合會：大陸新聞自由更嚴峻
侯清山說明台灣參加馬德里國際旅展
能源會議討論激烈 爭議議題共識難
暌違27年 韓殺入亞足冠軍戰
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沙國國王辭世 林永樂簽名弔唁
中壢工廠爆炸 查有無違建
大陸通勤調查 北京車程最長
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衛福部：陸擬解除台食用油品管制
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男子涉屠狗 動保人士報警送辦
曾蔭權涉收賄案 香港律政司考慮檢控
喬科維奇所向無敵 輕鬆晉澳網8強
希臘左派出頭天 未來目標與風險
革命進行式上映 陳菊將包場推廣
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
恆春後壁湖遊艇擱淺 施救者溺斃
希臘變天 齊普拉斯宣誓就任總理
台灣期貨去年首度突破2億口
傳夏普電視減產 郭董(土界)10代廠沒影響
民進黨總統立委 擬4月中下旬提名
大陸彩票直播開獎取消 官員道歉
反撙節黨掌權 希臘禍福難測
中職棒協面談 未談世棒12強組訓
華航：抗議激烈 數名空服員停飛
歐反撙節陣線 讚許激進左派聯盟勝出
中國北車 確定拿下美國地鐵合約
假冒情報首長醉漢打電話 竟接通英首相
希臘變天市場不安 美股開低偏弱
安倍不用村山措辭 大陸：盼日恪守承諾
蘇花車禍 4軍人受傷送醫
大陸查獲罕見高額騙取出口退稅大案
歐巴馬夫婦出訪 小型飛行器墜白宮
多事之秋 台南市正副議長都遭涉案
中國第一場公務車拍賣 106輛全部拍出
懷錶風波 前大使：柯文哲失禮
馬總統親筆揮毫春聯 27日起發送
越捷航空增班點 招募台籍空服員
台中: 緬甸華僑開餐廳賣道地泰國菜
送鐘給柯文哲 英議員道歉
白宮院內發現 遙控飛行器
英媒：中國貪官「東窗事發」選擇自殺
拓展與世界各地中文旅客的社群媒體互動
備戰2015臺北渣打公益馬拉松
自由港區事業屬製造業申請外籍勞工作業要點
高鐵局、國壽 台中站產業專用區開發簽約
班機遇槍擊 阿聯禁班機飛巴格達
跨域整合新智慧 打造幸福心交通
除夕圍爐宴已訂滿 寒軒大飯店主打「外帶年菜」
恐龍就在你身邊！
台灣樂天市場推動在地產業E化 共榮商業發展
富商綁架撕票案 主嫌謝源信大翻供
國立秀水高工辦理教師 赴公民營機構研習
Visa持卡人春假暢遊日本、南韓、香港旅遊優惠
英國電視巨擘BBC 結盟新媒體愛爾達
金蘭醬油 全系列非基改產品
「愛在北門跑」馬拉松 擬申請IAAF認證
用心關懷獲肯定 古瑞珍獲區所推薦參加表揚選拔
望見書間推新移民真人圖書 歡迎民眾借閱
移民署贈臘八粥 結緣新移民夫妻
移民署助黑戶印配獲居留證
資策會義賣愛心電腦助癌生
希臘40歲總理就職 150年來最年輕
希臘變天挑戰金主 歐債危機陰影再現
暴風雪襲美東 逾5400航班取消
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
不受希臘影響 歐洲主要股市收高
墜落白宮飛行器 據報純為好玩
希臘選後 IMF仍願財政支援
上市公司季報佳 美股收紅
國際油價續跌
布萊恩動刀 本球季報銷
金價跌 希臘料不脫歐
歐盟振興計畫 預計增130萬就業
日盛銀主辦新勝24.5億元聯貸
美民調：共和黨總統選情渾沌
俄羅斯經濟緊縮 提供大投資機會
北約西班牙軍演傳墜機 10死
券商財管業務 去年成長逾6成
關渡捷運宅標售冷清 市場觀望躊躇
北市基隆路火警 1死3傷
白宮安全隱憂 特勤局上緊發條
紡拓會率團赴美拓銷 創亮眼商機
尼斯曼命案：保鑣供詞有出入
堅守施政經濟好轉 歐巴馬民調回春
車用半導體產值估增7.5%
暴風雪襲美東 6千航班取消百老匯停演
擔心歐洲情勢 台股高檔震盪
德儀財報財測 雙雙報佳音
亞太穩定 美官員：大家受惠
北市大樓火警 1死3傷
加拿大出現北美首宗H7N9病例
市場預測今年巴西通膨將超標
希臘F-16戰機參與北約軍演墜毀 10死
希臘左派勝選 歐盟執委會不接受減債
晟田今日起得融資融券交易
台股開盤漲35.71點
芭比不敵電子裝置 美泰兒閃電換CEO
新北市府推薦創櫃板家數拔頭籌
大雨特報 大台北宜蘭局部大雨
寶一科技掛牌上市 漲幅43%
陸官員啖娃娃魚打記者 14警察遭停職
歐股受惠QE 美亞同享資金外溢效果
希臘F-16戰機軍演墜毀 北約秘書長致哀
德儀財測優預期 欣銓吃補
北美首宗H7N9 加拿大：傳染風險低
大巨蛋決策過程 遠雄登報說分明
人民幣連連暴跌 貶幅創匯改以來紀錄
化膿性肉芽腫 弄破血不止會痛
標普揮刀 俄羅斯信評淪垃圾級
加軍官：軍隊與IS交火屬自衛
越美對話 加強海上安全合作
外資大買 台積市值增3759億
宏達電跨界電競 著眼顯著成長
新台幣早盤升 6.9分
歐巴馬結束印度行 最後1站與青年對談
北市大樓火警 屋主燒死家人輕傷
遊艇擱淺後壁湖 暫無漏油
慢性病患藥 過年前領好藥
顛覆多元美食 獅城素食新趨勢
索尼在台目標 維持高階前3
用電短缺 梁啟源：經濟發展恐出問題
遠雄壽去年獲利45億 明年拚上市
調查：新加坡全球第2安全城市
薩媒：台灣贊助薩國際空手道賽
加雜誌盛讚台灣溫泉及美食
傳倦勤 管中閔：工作中把自己做好
簽到不足 台南議會第二次臨時會延會
街友尾牙募款 拍賣柯文哲簽名紅包袋
傳李克強大管家可能空降天津
破銅爛鐵說 張大春要為柯文哲上課
史上最大 美東北暴風雪來勢洶洶
頂新案開庭 釐清陳茂嘉出差細節
傳大陸機場曾禁飛 為捉周永康
細懸浮微粒濃度高 中南部離島空品劣
懷念魏少朋 影展2/5登場
柯文哲被幕僚送去上外交禮儀課
桃園市加強美容醫學稽查
投資闕如 OPEC喊油價上看200美元
大豐有線支援實物銀行 弱勢受惠
為國爭光 斗高女軟網出征日本
美特使：逾8成北韓人看過南韓影片
簽到不足 台南議會第二次臨時會流會
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股開高 一度登上9500點
警鍥而不捨 破獲槍械改造工廠
柯文哲失言 英交通部長：幽默未冒犯
張善政：陳保基未倦勤
雲豹八輪甲車 春巡首亮相
人民幣走貶 氣動元件廠影響不大
豫園燈會將嚴格整改 2016繼續開放
欠錢還不出打癱債主父 判6年半定讞
柯文哲風波 英法媒體：雙方都失態
學者指反應鋼爐材恐炸 台電駁外行
南非婦人加航班機撒潑 遭重罰
朱立倫：台灣一定要走向非核家園
華航：年終獎金至少10.5萬元
便祕分類型 吃蔬果不一定有用
陸今年大閱兵 傳部隊展開集訓
2014全球半導體50強 台積電第3
高市20天春安 取締暴力詐騙毒品
高鐵台中站BOT 國壽投資31億
近年關傳竊案 民眾貼臉書捉賊
聚酯原料價低於棉 力麗上半年業績走強
劉德立拜會巴拉圭婦女部長
美國大使：助越提高海警能力
恐嚇炸青瓦台 國會議長前助理兒子涉嫌
稱轉賣英部長禮物 柯文哲致歉
江蕙加場售票 宏?自評98分
醫師過勞職災 勞團盼納勞基法
高市法制局長 律師許乃丹出線
李全教：官員再不列席 送監院懲處
華航遭暫停飛空服 加強情緒管理
大學生索李全教簽名 加油打氣
考前叮嚀 國健署：睡飽輕食運動
澳網女單 夏拉波娃飛速拍走布夏爾晉4強
南韓泳將朴泰桓藥檢呈陽性反應
中共大閱兵 官媒稱有四目的
頂新案開庭 魏應充不發一語
中市驗年節食品 一心豆乾不合格
宏都拉斯投資3億美元 發展觀光業
伊斯蘭國駭客證實入侵馬航官網
限時特惠 首爾濟州住宿下殺4折
新台幣中午升 6.5分
國合會掘井 敘利亞難民受益
國合會：外籍生獎學金開放申請
挪用親友客戶存款 前銀行襄理遭訴
江蕙加場售票 駭客攻擊4000萬次
MWC首季登場 手機股響叮噹
楊偉中2/1接國民黨文傳會副主委
雲縣推4萬小學生免費喝鮮乳
中彰投區域治理平台 共抗禽流感
美媒：該是林書豪發揮時刻
春巡嬌點 陸軍首位女性迫砲長
柯文哲爭議 葉匡時：不幸言中
平溪天燈節首波 喜羊羊灰太郎登場
做愛傳簡訊 印尼女怒殺男友
防腐劑超標 一心豆乾檢驗不合格
澳網混雙 詹皓晴次輪落敗
台肥續推南港土地招租 權利金估300億
教師到業界研習 帶回百萬器材
能源會議討論熱烈 議程延宕
最大耗損累計逾9成 夏天恐沒鵝
火災證物不翼而飛 家屬盼究責
活禽禁放理貨場 盤商叫苦連天
政院南部中心發送總統紅包袋春聯
楊偉中接文傳會副主委 強化議題論述
烏東港市遇襲 UN：蓄意攻擊平民
柯文哲：遠雄若覺委屈 大巨蛋不做就好
Xperia Z3微薰紫色 開賣
投信：電子選股 關鍵字創新
售票江蕙引抱怨 宏?：虛心改進
國家濕地涉私有地 營建署：妥善溝通
消防人力裝備 消防署承諾改善
萬隆市長：金正恩4月訪萬隆
巴拿馬運動黨主席拜會周麟 感謝台灣
公東高工 海洋公園歌聲快閃
低本益比陸股漲 投顧：韓股跟進
歐巴馬結束印度行 允撥40億刺激貿易
蒜苗常失竊 噴漆逮竊賊
北部雞價 畜牧處：沒理由漲
扶植青創 管中閔：別理馬雲來找國發
台股收盤漲43.92點
經部：明年有缺電風險
澳網女雙 詹詠然鄭潔晉級4強
諷人夫牛郎賣豆漿 法院判小三賠元配
台股開高收高 漲43點
高鐵案 英交通部長願分享經驗
柯P嗡嗡嗡 中彰投縣市長不受影響
人行重啟28天逆回購 平抑節前資金波動
臨時會流會 台南藍綠議員互批
宏?：盼鼓勵願意做事的人
2月台指期漲58點
冬季不打烊 澎湖用認證推美食
高解析度面板3C產品 最受歡迎
柯文哲獲贈懷錶 專家：身分表徵
澎湖佛光山贈送各界臘八粥
漢和：共軍在港監聽 手機全都露
2月電子期金融期齊漲
愛不到校園刺殺 男大生判刑
總統初選登記趕年前 民進黨內爭議
柯文哲：重新議約非與廠商爭利
兩岸交流 陳菊：開放友善
薯來堡迎財神炸雞 速食飄年味
趙薇124億 入股阿里影業
元晶結盟杜邦 開發高效太陽電池
與房祖名同刑期 張國立兒涉毒獲判半年
北市府：1999免費時間擬縮短
賴清德終於現身 籲打造低碳永續島
陪長者用餐 守護老寶貝
遭查貪氣勢盡失 陸官員嚇癱要如廁
春節暢遊 高市推5天4夜遊程
勞務未服完出國 法官判緩刑免撤
中彰投跨黨派合作 聯合海外行銷
營運異常 5旅行社廢照
歐巴馬：亞太航行自由必須維持
兼顧公益孝道 男遵母訓捐米35年
北市大樓火警1死 疑電線走火
臉書大當機 範圍原因仍在查證中
南北車全球巡迴法說 合併案3月表決
臉書大當機 網頁：搶修中
上頭條37次 柯文哲：我也不愛被訪問
三大法人買超台股 136.42億元
中大迎百年校慶 邀校友回娘家
研究：21世紀反聖嬰現象更多更狂暴
權值股無力 台股甩尾站上9500
民進黨團交接 游錫(方方土)朱立倫話鋒相對
開車未繫安全帶還抱狗 警攔查搜毒
華亞科去年Q4每股賺2.97元
人工濕地改善水質 完成59處
詐騙集團入不敷出 吃泡麵苦撐
批朱不如馬 賴清德：掃除黑金是好建議
日圓加入外幣結算平台 明上路
力成去年轉盈 獲利增180%
華亞科弭平累虧 擬現金減資
駐泰副代表拜會泰國華僑協會
柯文哲提重新議約 鴻海:未收到邀請
另類體驗 大學生樂當志工6年
柏迪奇擒服蠻牛 勇闖澳網4強
南韓擬在獨島設電台信號發射器
頂新獻金案 特偵組傳林孝平
中壢工廠火災 違法擴建將報拆
日圓加入外幣結算平台 匯款省中轉費
空服遭停飛 勞動部29日拜會華航
玉山銀東莞長安支行開業
早產兒寶特瓶大 醫護照顧巴掌仙子
鄭文燦：城鄉平衡教育投資並進
南亞科去年每股賺11.77元
鄧家基：與遠雄溝通管道24小時暢通
池上伯朗大道 花海保留續綻放
花博調址 中市府：地方利益不受損
怪獸朱諾影響6千萬人 雪封美東唱空城
全家拚尾牙業績 推平價3C家電
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氣象局預警 宜蘭防局部豪雨
漁民救人往生 留8旬父母2國中女兒
中壢工廠火警 桃市府人員探視傷者
華亞科：與美光議約結果滿意
陸女來台賣淫 嫖客遭逮稱首次
曾年收入500萬 揮霍無度淪街友
回應賴清德 朱立倫：市政最重要
景氣燈號轉黃藍綠 經濟大致穩定
新台幣收升1.4分
涂醒哲宣導禽肉安全無虞 拉買氣
總統初選時程 蘇貞昌：為何這麼趕
公共運輸2025目標30% 有困難
接血管免截肢 糖尿病患保足
封殺VPN 大陸：監管不良訊息
王金平：立法院也曾送錶給賓客
警逮毒嫌 起出彌勒佛造型吸食器
清水地熱公園 春節總量管制
梁國源：美元強勢力道將減弱
臉書與Instagram掛點 蜥蜴部隊駭的
景氣下降轉黃藍燈 終止連10綠
高鐵贈車票 偏鄉學童圓旅遊夢
中華電員工好幸福 今年加薪有譜
REITs重啟 大陸房市體質改善關鍵
力成拚產能利用率 成長達業界水準
陸商遭關鐵籠丟湖中 屍體打撈2年
國銀對陸曝險倍數 略降
國5北上離峰免費 春節擬延長2小時
疏失致2嬰亡 新竹保母判刑
頂新案 證人供述越南出差經過
嚴明請辭 國防部長高廣圻接任
力成西安廠 估明年首季貢獻營收
沈氏兄弟溺殺雙屍 3/3宣判
竹市借鏡國際 諾貝爾得主29日演講
林佳龍：不要當中部是老三小三
扭轉價值觀 陸體育局擬取消金牌排名
遠雄：大巨蛋已上樑 不做則三輸
國防部：高廣圻接任國防部長
油價下跌 薩爾瓦多加徵汽油特別稅
檢舉盜伐 屏東林管處獎金高發放快
臉書大當機 民眾抱怨不便
YouBike是否收費 3月底前定案
宏?售江蕙票 施振榮肯定但不夠貼心
觀眾票選 幫大提琴找新娘
台最古人類化石紀錄 增至19萬年
蕭家淇推出與朱立倫合拍競選宣傳照
嚴明請辭國防部長 轉任國策顧問
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
臉書大當機 公司稱已修復
中央氣象局 １週天氣預報
陸2015工業生產目標 年增8%
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
再生能源目標說不清 賴清德砲轟
擴大羅東都市計畫 歸零重辦
遭批防疫不彰 中市：分批處理無延誤
石碇區長吳金印退休 黃詩芳接任
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暴雪襲美東北 唯賣鹽賣鏟受惠
旗津中興市場出租案 市府業者互槓
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福衛五號搭載探測儀 探究地震預測
韓檢方：朴泰桓疑施打禁藥
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陳建宇視察中市 支持海線交通建設
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妙齡英國女子 泰國龜島失蹤
俞正聲：繼續保持兩岸良性互動
28日東北季風偏強 北台灣有雨
景氣降轉黃藍燈 經濟成長力道不變
自媒體時代 中央社力求翔實報導
大陸4G用戶 接近1億大關
黃國書提政見 推動食物銀行法
工研院新院長劉仲明 拚創新創業
臉書擺烏龍當機 稱非駭客攻擊
少數代表綁架 能源會議大延宕
未滿7歲幼童將列緊急查尋對象
鄭崇華：社會天天吵 年輕人沒信心
總統初選時程提前 蔡英文撇量身訂作
寒冬關懷長者 雲林傳溫情
印尼週刊總編疑報導貪污遭槍殺
臉書大當機1小時 全球用戶連不上
犀牛全主場成真 球衣掛高雄
中共新禁令 幹部培訓禁秘書陪讀
不滿對手文宣 卓伯源按鈴提告
寶塚8月二度來台 演出凡爾賽玫瑰
班機遭槍擊 阿聯令停飛巴格達
春節腳步近 政院促穩定民生物價
救護車被撞 6人受傷送醫
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拉快節奏 詹詠然鄭潔晉澳網女雙4強
失聯男子陳屍溪流 初判意外
烏東烽火連天 逾百萬人逃難
將領異動 國防部：銜接沒有問題
傳愛助弱勢童 民團號召募玩具
小米手環熱銷 在台賣逾10萬枚
法國反猶升高 暴力襲擊倍增
北市百貨歲末安檢 3家不合格
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朱立倫要建全台YouBike最多城市
創新高 台灣運彩去年銷售240億元
醫院殺病妻 自殺未遂老翁起訴
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1鄉1托老 屏東成立第4個托老中心
登革熱防治不力 1億防疫費被擱置
變造貨櫃號碼 走私大陸香菇遭逮
劉政鴻挺徐志榮 批吳宜臻無建樹
希臘激進左派勝出 義樂觀其成
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百日咳案例3年新高 近半數是嬰兒
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原能會報告遭疑 蔡春鴻：謊言謊言謊言
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大陸關閉2201個非法營業網站
裝蒜 阿根廷貨冒充台灣標章大蒜
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南京新書記黃莉新 一上台高談風紀
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春節巡弋 P-3C首展示魚雷裝掛
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印尼停撈亞航殘骸 將提空難報告
日圓匯款費用 28日起調降
春節返鄉有船搭 蘭嶼船班已排定
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新北：失業率五都最低
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校正公電（CAP0290）
聯電30餘億元 入股大陸聯芯
狂犬病毒變異 染貓犬機率提高
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小英陪掃街 吳宜臻帶傷拚選戰
核廢料處置 擁核反核互槓
超級紅包刮刮樂 已有兩位百萬得主
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打卡嗆放火燒醫院 女患者送辦
台大蔬食年菜 色美料鮮鈉少熱量低
兩岸奧會體育交流 劉鵬來台訪問
利比亞飯店遇襲 伊斯蘭國稱犯案
偷車欲遊台北 遭警追捕逃山區
菲叛軍屠警 恐衝擊南部和平程序
中信金高層變動 黃思國任證券董座
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不手軟 西藏嚴懲藏獨官員
新台幣升勢緩 看外資動向
紐時總編受訪 自我批判新聞處理
8旬翁清苦 獸醫發現轉介社福
華航：遭停飛空服職務未調動
春節將至 空軍司令視導馬公基地
IBM斷然否認大規模裁員報導
吳豐山發表回憶錄 藍綠要角齊聚
高雄再傳鵝場感染H5 撲殺逾5千隻
放寬股市漲跌幅 正反意見不一
林內濟公堂前 車爆衝宴席1死4傷
拖欠工程款 陸民企罕見告地方政府
旺宏飛索專利戰 和解收場
送懷錶生波 英部長幕僚作業有疏失
澎湖消防局辦理社區消防評鑑
今彩539開獎
是否閱兵 大陸外交部：辦紀念活動
陸2014年電商交易額 官方估超60億
將領大幅調整 立委肯定嚴明氣度
大樂透開獎
暴風雪掃美東北 陸空交通停擺
網購標錯價騙顧客 新北將下架
臉書大當機 菲人改玩別的
大陸國資開發計畫 墨西哥下令停工
美東岸暴風雪強度 下修
臺華輪汰舊 陳光復：專案建造
電商界奧斯卡 艾奇獎台灣徵件開跑
宜蘭入夜防局部大豪雨
國民黨：現談2016總統提名 太早
食不安全 大陸追捧天價日本米
北京故宮擬限遊客人數 每天8萬人
桃猿隊法治教育 檢察官講課
利比亞飯店遇襲 傳5外國人喪生
法總理訪陸 大批企業領袖隨行
央行:去年下半年購屋力道減弱
杜拜超越希斯羅 躍居最大國際機場
遠通：e-Tag變抓姦神器為誤導
DIY環保清潔劑 健康過好年
奧斯威辛集中營解放滿70週年
土銀：勞工紓困貸款 1月30日截止
角色互換 當年希臘減免德國債務
美網路電視Sling TV搶觀眾
柯文哲懷錶風波 CNN也關注
鴻海澄清 沒有計畫縮減員工數量
駐奈代表處發行月刊 介紹台灣
小飛機迫降海面 駕駛員驚險逃生全都錄
大樂透頭獎槓龜
瑞典代表處與長榮航空推台觀光
今彩539 頭獎 2注中
林內濟公堂前車禍 駕駛過失致死移送
陸企如狼群圍攻 掀起台商回台上市熱
利京飯店遇襲9死 至少5外國人
軍方將領新人事 具整體考量
飾神探男星 替黑人演員發聲踩地雷
經濟自由度 台排名升至全球第14
苗栗市住宅火警 2人無生命跡象
訪印吸毒空氣3天 歐巴馬折壽6小時
惹花頑童白丰中 畫展28日開展
內蒙牧民求償不成 政府大門上吊自殺
疑似日人質上傳新影片 強調時間不多
能源會議耐力戰 毛揆深夜抵會場致詞
外交部：駐處說明贈錶非禁忌
美貿易代表：太平洋貿易條約成型
莫瑞輕取澳小將 挺進澳網4強
台經濟自由度 5年來表現最佳
高度仰賴進口 毛揆：自己能源自己省
立委徐欣瑩宣布退出國民黨
希臘新總理背後 有個更激進女人
柯文哲失言 英交通部長：是幽默不介意
慢性處方簽 春節可提前領藥
中國將舉行 二戰勝利70週年大閱兵
臉書斷線 駭客組織宣稱攻擊
遠雄登報訴苦 柯P：做不好換人做
國防部長嚴明請辭 高廣圻接任
民進黨總統提名 提早到4月完成
內政部: 外籍新郎4521人 創近10年新高
海峽兩岸大學生茶文化體驗營
全球首席大法官會議 洪道子籲落實天賦人權
希臘戰機參與北約軍演墜毀 11死
31日中視播出神氣家族《公民覺醒 保障人權》
從社會矚目案件談正當法律程序
魏應充1億交保 繳交30億食安基金是關鍵
逾9成外配陸配 在台感幸福
韓媒: 金正恩可能出席亞非峰會
104年度第1次全國教育局(處)長會議
南華大學宣導動保 深入社區
政治人物對婉君千萬不要本末倒置
被隨機亂流的網路給綁架！
兩岸經合會 大陸商務部副部長出席
施羅德投信：原油市場角力戰 高收債後市看淡
毛治國訪關西鎮「照顧關懷據點」
火速籌出1億元 魏應充深夜交保
中國企圖封殺 美密州支持台灣決議案
春節期間 中華電信帳單繳費順延
寒假期間 中華電信提醒家長保護兒少健康上網
第五屆「MOD快樂說英語」初賽結果出爐
ASICS Tiger品牌 重出江湖
春節紙錢集中燒 中市環保局辦淨爐
食品藥物開放資料 應用成果發表
順暢遊台灣燈會 籲利用大眾運輸
柯文哲：找陳佩琪來陳情也沒用
高鐵贈票助偏鄉童圓旅遊夢
接待美高中生 聖功女中創意展台灣獨特文化
響應新北市政府「實物銀行」政策 大豐有線捐贈200萬元
善牧海霸王宴 公益圍爐慶羊年
募愛心棉被 福興消防隊讓弱勢民眾「蓋」溫暖
柯文哲失言懊悔頹喪 陳佩琪：收烤肉架
徐欣瑩為理念退黨 已向朱立倫說明
美股早盤大跌 道瓊指數狂瀉360點
經濟自由度 香港特殊地位衰退
苗栗市場火警 2人葬身火窟
疑似日人質上傳新影片 強調剩24小時
陳振盛證實與徐欣瑩組新政黨
親民黨：陳振盛無退黨問題
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬訪沙 盼與新王建立關係
日官員：情況極嚴峻 救人質方針不變
頂新案 魏應充一億元現金交保
教宗訪菲傳攻擊陰謀 當局查無實據
恐與國際債權人衝突 希臘股市下滑
頂新案 魏應充1億元交保獲釋回帝寶
齊普拉斯上任才1天 希臘歐盟起齟齬
頂新案 魏應充獲交保回帝寶過年
沙烏地新王：沙國能源政策有連貫性
利比亞遇襲至少9死 包括5外國人
經濟數字差美元貶 世界油價強勁反彈
紐約市長為防範暴風雪措施辯護
美學者挺台開放 有助入TPP
改革持續 今年亞股展望樂觀
美股重挫近300點 台股待觀察
海關十隻黑拉拉 等你來領養
彰銀統籌主辦大成鋼77億元聯貸
魏應充獲交保 檢方不排除提抗告
iPhone賣翻 蘋果財報吞大補丸
經貿賽局規則 美陸爭主導
DRAM現貨價今年來跌3.8%
陸客買房大不易 台灣樓房自己炒
變性人被稱魔鬼之女 傳教宗親自接見
12吋晶圓產能 三星居冠台積第5
雅虎分拆阿里股權 擬最大化股東價值
千呼萬喚 蘋果智慧手錶4月出貨
違建火警釀禍 1人無呼吸心跳
暴風雪影響 美國麻州核電廠關閉
裸體示威被捕 男子告警局侵人權
尼斯曼命案 阿根廷擬改革情報體制
洛時：台灣瘋桌遊
巴西總統要求部會貫徹政策
納粹集中營倖存者 忘不了燒人肉味
台股開盤跌37.02點
嘉義以北台東恆春 強風特報
台北電玩展登場 產業大咖齊聚
台達推節能風扇 節電逾3成
徐欣瑩擬退黨 國民黨留人盼共推改革
送禮風波 英專家：拿書當禮最安全
屏東泥火山噴發 農田遭殃
台灣電影 柏林影展策展人談禁忌
蘋果財報財測雙響砲 鴻海鼓掌
章計平助聖國藝術中心計畫募款
獲利佳 華亞科股價揚
蜜雪兒訪沙國沒戴頭巾 整尊被糊掉
蘋果財報亮眼 概念股表現平淡
希臘新財長瓦魯費克斯 人稱末日博士
新台幣早盤升 1.25角
飛索專利戰和解 旺宏股價揚
遠傳EMMA通訊平台 搶進公部門
蘋果智慧手錶4月出貨 概念股喊讚
台鐵春節票開賣 熱門時段秒殺
黃金時代 湯唯散發蕭紅靈氣
中共大閱兵 可能有抗戰老兵方陣
專家：IS提議換俘 意在挑撥離間
1月消費者信心指數再創新高
張志軍訪金門 2月7日至8日
越南去年茶葉出口金額 台灣第2
救人質 日本約旦傳不排除與IS換囚
金門王張會 2月7日登場
中鋼自主設計建造熱軋調質重捲線
蘋果報喜 台積F-譜瑞不同調
蘋果猛攻大陸市場 搶搭農曆年商機
傳索尼智慧型手機事業再裁千人
證據調查已完備 魏應充獲交保
溝通M503航路 陸國台辦：已發邀請
李敏鎬演黑幫 金來沅床戲肌情
魏應充已返回帝寶 將赴派出所報到
228連假高鐵票 30日開訂
柯文哲臉書 推銷北市LINE帳號
研究：甜飲喝多 女孩初經提早來
高屏PM2.5濃度高 敏感族留意
台鐵春節東線票向隅 試自由座
朱立倫：YouBike交通最後一哩路
美紐約風雪轉襲加國大西洋省
TSLC推新型LED頭燈燈泡
大巨蛋風波登報 趙藤雄出庭避談
暴雪巨洪夾擊 麻州慘兮兮
陸國台辦：九二共識是兩岸穩定發展之錨
公務人員協會：退撫基金收益正數
魏應充交保 律師：擔心員工生計
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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M503航路溝通 陸國台辦：已發邀請
柏林影展競賽片 突顯堅強女性
美股挫 台股9500點震盪
兩岸直航應變部隊 首度公開操演
防伊波拉 北韓棄辦世界跆拳賽
魏應充赴派出所第一次報到
香港為最自由經濟體 廉潔褪色
放下手術刀 俄醫生來台變廚師
日圓貶 日系品牌代理商降價2成
利比亞飯店遇襲 美法證實公民遇害
人民幣躍升全球第5大支付貨幣
澳網女雙 詹詠然闖冠軍賽
陸國台辦：拉近兩岸心理距離 還需時間
H7N9病例 廣東新增2宗
消費信心創新高 央大：經濟樂觀
朱立倫：所有違建都要嚴格清查
南北韓累計貿易額破200億美元
交保首日報到 魏應充：會每天報到
中油與民間合資赴越設廠
免試爭議 成績單全國一致底定
利比亞飯店遭恐攻 韓澄清無韓人遇害
台灣大車隊等結合 公平會有條件過關
徐欣瑩退黨 國民黨立委盼共體時艱
越人喝啤酒 去年31億公升下肚
武德宮百年大醮 財神聚圓醮普度
Fed今年首度集會 拋升息風向
賀新春 北市區所寫春聯送紅包
北韓醫務人員赴德培訓 南韓金援
南苗市場火警奪2命 家屬批救災慢
屏東立委政見發表 藍綠攻防空降議題
法官准魏應充交保 彰檢不排除抗告
頂新蓋醫院 朱立倫：沒聽說
吳思華：翻轉偏鄉成創新來源
十大療癒歌曲 祝你幸福最療癒
新台幣中午升 1.07角
指控瑪麗安虐童 家長提告
食安把關 高市稽查年貨大街
湖人戰巫師 首節領先7分
販售解毒癮牛奶針 車上交易避稽查
台灣人外食每月逾5千 亞太第 5
雪沒預期大 紐約客評防災看法兩極
43失蹤學生慘死 墨：黑幫認錯人
童子賢：遊戲業產值跟NB一樣大
陸戰之花 不愛睫毛膏只愛迷彩
張志軍2月金門行 將訪基層
二重疏洪道兩側擴大免指建範圍
傳內閣改組 毛揆：想太多
柯文哲失言 童子賢：講錯話就道歉
是否蓋醫院扭轉形象 頂新：還在討論中
教團疑國中違法編班 籲南投縣府嚴懲
林書豪得分開張 湖人首節領先
毛揆盼立院通過年金改革法案
涉詐領補助 大同技術學院校長遭訴
大掃除兼打肪 家政勞動變運動
湖人戰巫師 半場領先11分
台灣燈會結合光電業 愛因斯坦代言
凌晨撞人1死1傷 肇逃報案遭逮
三重土地傳蓋醫院 能率：不知情
菲媒：特警反恐任務失敗 總統知情
疑包庇賭場 萬華2警遭約談
林書豪妙傳連發 湖人半場領先11分
卡債族擬修法 降利率溯及既往
寒冬送暖 澎湖食物銀行啟動
選舉花1.3億元 柯文哲31日公布帳目
排廢水續產食品 強冠葉文祥被訴
兩岸關係 民進黨提3個有利與堅持
退出國民黨 徐欣瑩：走自己的路
偏鄉校公辦民營 先選2校試辦
續強 台幣午盤升1.07角
婦心絞痛誤煩惱心痛 昏倒送醫手術復原
禽流感5熱區補償 中央付9成5
萬華分局2警收賄 分局：配合檢調
虎尾平和橋通車 縣長送小禮物
警勤津貼 林佳龍：研議基準儘速核發
台灣狙擊手 心理生理高抗壓
知名鐵板燒租約到期不搬 判令遷走
柯文哲擬延攬劉世芳 陳菊：不太可能
共軍少將：閱兵次數增加恐成新常態
年終調整異動 鴻海：裁員消息不正確
寄住阿姨家 單親少年同葬火窟
詹詠然暌違7年 大滿貫女雙爭冠
推廣再生能源達標 可望提前
新聞局在家加班 高市：兼顧服務和勞權
擁未徵收地不列低收 弱勢戶盼權益
子宮頸短滑胎9次 高齡婦終獲子
佐科威就職百日難題多 民調新低
議員當選無效案 李全教委律師出庭
世界和平現身 湖人球迷歡呼
湖人戰巫師 三節領先1分
忘拔插鞘 雲梯車救人時頂臂傾斜
巢運與財政部溝通住宅稅改
海軍陸戰隊父子檔 夜市比槍法
外資喊 3位數 和碩衝上掛牌新高
美擬開放大西洋沿岸鑽油
商標魚目混珠 警緝獲仿冒金酒
小林村義賣甜粿 柯文哲陳菊助推銷
為老人找依靠 毛揆訪關懷據點
觀望Fed 亞股好悶 美元不安
台股收盤跌10.67點
拚轉型 施振榮：頭破血流也要走
年菜預購型錄 八成有疏失
人民幣紅了 躍升全球第5大支付貨幣
湖人手感急凍 3節領先剩1分
台股狹幅盤整 收跌10點
調查：經理人 歐元配置新低
退出國民黨 徐欣瑩：不排斥組黨
施振榮：宏?現增 超乎預期
2月台指期漲3點
星國春到河畔 台舞團受邀參與
臉書大當機 網友搞笑貼文瘋傳
湖人遭逆轉 苦吞9連敗
嘴塞野草再酒測 酒駕女耍新招無效
2月電子期漲 金融期跌
大陸官方抽檢 狠批阿里大賣假貨
進攻單調 湖人慘遭逆轉
柯文哲：話多出錯 會減少曝光
查山老鼠 意外搜出霰彈槍
大陸國台辦：國共論壇繼續辦下去
美股大跌免驚 台股小跌作收
副市長人選 柯文哲：最慢下週決定
Google：台灣遊戲市場潛力大
華碩電腦捐瓜國肝臟移植基金會
印尼：打撈亞航行動 幾天內結束
男夾帶疫區禽鳥闖關 桃機攔截
菲南頭號恐怖份子 死活成羅生門
迎寒假 北市取消部分行人時相
南港揮毫迎春 寒冬送暖百人
法官裁定魏應充交保 檢方錯愕
放肆海鮮夜 龍蝦帝王蟹吃到飽
矽品去年獲利大增99.1% 創7年高
台中105年擬恢復特招 台北待討論
弓角羚羊報喜 第3代池上誕生
三大法人買超台股 108.9億元
小孩名字同巧克力醬廠牌 法官喊卡
預算審查趕進度 高市議員火氣大
陸女探親產子 外婆謊報棄嬰留在台
IS人質影片 傳日警認為無合成
未先向蘇貞昌簡報時程 蔡英文說抱歉
鳳頭蒼鷹卡引擎蓋 警方搶救
廈門大學神考題 黛玉和寶玉能結婚嗎
南投教育處解釋編班：抽離式資優班
HTC eStore 線上購物平台開張
放寬股市漲跌幅 8成民意支持
提高勞工薪資 朱立倫促政策會協調
新設公共自行車站 環署補助3個月
鹽奶殺嬰案 二審2/11宣判
就業有保障 台師大公費名額歷年最多
亞太併國?案 NCC程序駁回
華研拓文創版圖 簽馬來貘插畫家
傳選立委 謝長廷未正面回應
淡北道路案環評 環團籲速否決
人民幣弱 投信看好下半年升值
男違停遭警攔查 搜出新興毒品
空軍新竹基地 5/9開放參觀
105特招 教部願提供命題協助
故宮南院試營運 嘉縣府提配套
武陵賞櫻預售票 三星鄉公所代售
汽車環保材質 可穿上身
涉詐領補助 大同技術學院12人被訴
李河君超馬雲變陸首富 曾傳身家灌水
林文伯：矽品超越業界成長為目標
統一獅啦啦隊添新血 勝利女神降臨
陸發布暴雪黃色預警 南方持續降雪
特警慘死 菲仍與武裝團體議和
新壽賣瑞湖大樓 獲利8.8億元
桃園大賣場商場 即日聯合稽查
陸人大代表偷挖地下室 路陷屋塌
新台幣收貶0.3分
同路不同區 房價高低差很多
韓泳將藥檢沒過 聽證會討清白
大陸大型風電機 首度出口歐盟
南韓：未對話 金正恩新年課題恐落空
獅主場老店新開 舊燈柱季中拆
鴻海寶寶好幸福 生養育照顧每胎16萬
茂矽債權債務 獲准展延1年
外交部：會提供國際禮儀資料
越南軍用直升機墜毀 4死
民進黨常會拍板 年前總統領表登記
廣東惠州機場 2月5日復航
巧虎躍上大銀幕 首映開心跳舞
青春發聲 北市遴選兒少代表
擴大金融進口替代 金管會明與業者研商
伊斯蘭國揚言殺人質 安倍怒斥卑劣
華碩推出手機1小時快修服務
2015台北書展 18歲以下免費入場
福建省：推動與台灣產業對接升級計畫
30日冷氣團到 北部下探11度
獨子服役身故 榮民林富根捐撫卹費
萬華警疑收賄 柯文哲：依法行事
台灣規範兒少使用電子產品 美媒討論
紙風車三連演 駛進高雄偏鄉
六堆祈福尖炮城賽 冠軍獎金10萬
日媒：人質事件應該會有好消息
中央氣象局氣象報告
防疫 入境宜蘭禽蛋車皆消毒
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
保險類股領跌 上海股市跌逾1%
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
騰訊阿里巴巴 躍大陸最有價值品牌
聯電估Q1出貨 增2%至3%
日媒透露 人質獲救疑有譜
柯文哲：沒說過楊蕙如是政治蟑螂
東北季風減弱 迎風面地區有雨
唐寶寶冬令營 體驗團體生活
擴辦兩岸城市論壇 柯文哲：點子不錯
府：馬總統贈錶賓客 絕非禁忌
魏應充交保 彰檢決定提抗告
鈴木一朗轉戰馬林魚 簽約1年
尼加拉瓜蔗糖 台居第4大出口國
粉紅商機看俏 超商推草莓霜淇淋應戰
禽類禁宰開放首日 屏東雞價沒漲
三星展望 要當Android高階第1
紀錄片首映 馬總統：展現台灣魚之島
GALAXY Note Edge登台 售價2.89萬
約旦要放女死囚 搶救IS挾持日本人質
重建智庫 郝龍斌會連戰尋求共識
蔡正元：罷免理由荒唐 提4千字答辯
暴露警察位置 谷歌旗下Waze挨批
徐欣瑩退黨 朱立倫：離開不一定最好
非法傾倒廢棄物 雲林送辦6人
滿語生存危機 聽說讀寫皆通僅百人
總統初選話題 謝長廷：不利立委補選
高價猥褻性侵6少年 弱智男判緩刑
中市立委補選電視政見 29日直播
長榮簽署11艘貨櫃船租約
立委選戰倒數 蕭家淇忙掃街
疑遭指作秀 柯文哲：不用對號入座
轎班會逞凶 打傷人又逼和解
矽品盼未來幾月 單月營收衝80億
金門二兵扶阿婆 軍愛民典範
基隆關查獲千箱私菸 市值兩千萬
淘寶挨批盜版多 槓上工商總局
抗日名將張靈甫遷葬爭議 英媒也關注
人質恐命在旦夕 父母籲當局營救
駁小英 蘇貞昌幕僚：問題不在簡報
相聲瓦舍中市百貨開講說金庸
星印度廟宗教儀式 展現種族融合
兩岸經合會29日登場 聚焦貨貿進展
有拜有保庇 媽祖廟旁刮出百萬
交通罰款 高市拿3成改善設施
屏縣府力爭 禽流感負擔比例降低
固網寬頻 NCC公布網速量測
台北燈節小提燈 柯文哲陪喜咩亮相
經血量大好煩 勤換棉又貧血
再闖大滿貫決賽 詹詠然：激動
黃國書提政見 增設台74線匝道
馬總統探沈君山 題詩憶往祝康復
經濟自由度 台灣連5年上升
105年特招 朝群科共同命題
消滅肝病 扶輪社捐保肝篩檢車
母攜子跳樓案 子拔管器捐
衝擊紅樹林 淡北道路環評進二階
賈圖朋被判刑 泰紅衫軍氣勢挫
春節紓國5車潮 北宜公車增班
澎湖清除路霸 讓春節乾淨整潔
台南眷村美食節 30日登場
李克強：政府別給市場發號施令
牛奶針麻藥遭毒蟲濫用 從嚴管理
金大師生揚名 王金平表揚
國稅局趁澎湖花火節推廣電子發票
澎湖通過英檢獎勵金申請至3月底
前收費員赴交部抗議 與警方推擠
武媚娘遭剪胸 浙大博士生要真相
台北愛樂合唱團 挑戰東歐民謠
小英幕僚：總統初選早 可協調立委
台中大甲地下道 擬建截水溝防積水
柯文哲上任首場公民咖啡館 2月登場
大陸反貪 藏獒市場爆冷
派出所幫手 黑犬小胖值勤好專業
北市體育局長遴選 約50人報名
弘道辦敬老圍爐 獅子會愛心贊助
幫兒女買返鄉車票 父母排隊20小時
中共反腐去年抓16隻軍老虎 15人是將軍
國泰Q4指數：餘屋多銷售降成隱憂
參加抗戰勝利閱兵 共軍部隊傳開始集訓
台北區監理所：武陵賞櫻限搭專車
教育局處長會議 李家同談分級
車手租車業合作犯案 藏制式長槍
2261財神齊聚 武德宮創新紀錄
苗立委補選 3票倉握7成選票
NCC駁合併案 亞太電：速重提申請
兩囚換女死囚 約旦將說明
商圈盼都更 林右昌：樂見其成
退撫基金赤字 張哲琛：不會破產
蔡英文：禽流感防疫應藍綠通力合作
犯罪宣導有創意 警方贈茭橡皮擦
雲梯車救火烏龍 消防局檢討疏失
最常加班行業 律師會計師上榜
油價跳水大跌 學者:恐隨時反彈
日本副外相透露換囚有譜
分配不均 新竹縣警民比例落差大
喬科維奇直落三 挺進澳網4強
約旦國營電台報導 約旦同意換囚
看陸廠併購 林文伯：矽品短多
新北未婚聯誼 情人節手作琉璃
家扶親子寒假共遊 暢遊麗寶樂園
烏東衝突熾 美揚言加強對俄制裁
羅興華事務所：未扮演裁判角色
約旦宣布願與伊斯蘭國換囚
印尼官方期刊 籲台印尼簽經濟協定
義29日起選總統 候選人未定
多重導航無人船 大陸即將量產
林右昌訪基隆新站工程 建溝通平台
總統初選領表？ 賴清德：沒打算
攜手霹靂 刀龍傳說公測開跑
苗立委補選 陳淑芬促司法公正
希臘凍結民營化 國營事業股價挫
聯準會利率會前觀望 台幣升轉貶
拉抬黃國書選情 蔡英文陪同夜市掃街
法國對抗聖戰 推反宣傳網站
發明專利申請亮警訊 金融海嘯以來新低
推英語策略聯盟 學生浸潤式學習
採購疑涉弊 花蓮消防局副局長遭調查
馬總統委託律師 29日告陳敏鳳段宜康
假貨充斥 淘寶網成立打假特戰營
自由之家報告 台灣很自由
呂秀蓮：柯P講那個話 在國際鬧大笑話
配合淡海新市鎮 營建署遷海軍營區
自由之家：大陸不自由 香港自由受威脅
桃市通過房屋稅徵收率自治條例草案
砸近24億元 橘子總部進駐內科
送別Ma媽 小S擁抱Makiyo
籌出500萬 大幸福楊振益拚交保
社群軟體糾眾滋事 警方逮首腦
馬丁史柯西斯新片 來台取景
春節前特賣 家電女裝折扣大
大馬經濟成長放緩 無雙赤字
瑪麗安遭控虐童 北市籲當事人聯繫
桃園觀音雞場 約兩千雞死亡
經合會明登場 貨貿談判時程受矚目
中信兄弟熱身賽 免費進場送贈品
10大浪漫民宿 新北水湳洞居冠
國台辦：陸資赴台下降 應與服貿有關
國民黨智庫董事長 朱立倫兼任
苗立委補選 藍綠隔空交火
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台北電玩展 神魔之塔吸引逾萬玩家
北京清華校長陳吉寧 或任大陸環保部長
撲殺逾2萬隻水禽 高市編預算墊償
中共組航艦艦隊 專家：隱含對台意圖
大陸：推動鐵路等設備進入國際市場
大聯盟級 統一獅打擊教練報到
立委推加入TPP 智利各界按讚
市調機構：蘋果手機奪下大陸出貨量第一
雙城論壇擬擴大 上海台辦暫不回應
尼加拉瓜對歐出口衰退 擬加強拓銷
約旦提議換囚 日本人質命運未卜
約旦同意釋女死囚沒提日人質 日本緊繃
改革 國民黨主席兼智庫董事長
闖澳網女雙決賽 詹詠然再創高峰
荷蘭強制考數學 當局被罵翻
加強反恐 歐盟擬蒐集旅客個資
頂新案 楊振益順利交保
聯卡中心擬建信用卡大數據 今年實現
今彩539 頭獎槓龜
新華社：陳吉寧接任中共環保部黨組書記
日本憂人質 看著IS與約旦互踢皮球
菲特警慘死 艾奎諾三世說始末
日媒：情報混亂 傳女死囚已釋放
民眾揚言殺柯文哲 警方偵辦
婚姻自由優先 法認定異國同性婚有效
腳踢四大案 柯文哲：我是大象治國
高公局媒合 部分收費員不領情
叛軍屠菲警 菲總統仍堅持談和
桃園艦下水 水槍威強化巡防
希臘最大港民營化喊停 投標中方淡定
南麂島建基地 陸外交部：不必過度解讀
男子舊港大橋欲自殺 警消持續溝通
IS份子上傳影片 將奉真主名釋放人質
警偷拍裙底風光po網 記過調職
高雄燈節 亮點99隻喜樂羊
蘋果波音盈利報佳音 美股開盤走俏
希臘倡泛歐新協議 促成長解危機
財團法人投資ETF 金管會周邊示範
保險業ROE 比銀行佳
第三次王、張會 2/7日金門舉行
徐欣瑩退黨 賴士葆：推方案固軍心
民進黨4月總統提名 蘇貞昌不知
大陸首富換人做 李河君身價1兆
魏應充交保 檢將提抗告
新竹縣政府舉辦防制人口販運協調聯繫會議
越南交通部副部長來台實測未來越南ETC系統
管中閔傳請辭 孫立群: 無所悉
柯文哲遭恐嚇 減少單獨行動
推廣『指定駕駛』 全台酒駕人數降低3成
史上第二低! 全台酒駕人數降低3成!
翻轉偏鄉教育
中國再崛起勢頭上何以台澎認同中國人仍低？
響應移民署善行 仟埜基金會贈物資助新住民
逾9成外籍配偶在台生活幸福 但平均收入仍偏低
陸客來台健檢夯 國際醫療中心推客製化服務
加拿大籍台灣女婿愛台東 自取名「春水」不嫌俗
新住民家庭子女近4成不會母語
Hotels.com飯店價格搶先披露 2014年旅遊排行榜
金獎導演拍片場景倒塌 林佳龍慰問
重談紓困債 希臘股市跌不止 摔掉8.5%
暴風雪襲美東北 災區展開善後
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐洲股市大部分收漲
米蘭生活風格展 繽紛多彩
安曼要求IS證明 約旦飛行員還活著
男性愛自拍上傳網路 有自戀傾向
Fed維持利率不變 重申耐心對升息
Fed耐心待升息 考量通膨率
美儲油攀升 油價跌至近6年低點
憂美元升值和油價下滑 美股走跌
恐怖組織網路活動 防堵打擊兩難
汽車銷量跌 巴西全球市場地位不變
景氣持穩 陸股緩升
矽品布局扇出型晶圓封裝 明年切入
巴西石油公司公布財報 股價狂跌
都會區房價回檔 台北倒退一年
華航勞資爭議 歐洲留學生發起拒搭
台鐵列車撞闖平交道行人
首波展延型權證 29日起展延
羅姆尼演講 抨希拉蕊和歐巴馬
伊斯蘭國再放訊息 籲速釋女死囚
美雙反定案 台太陽能電池價跌
資金充沛 台股多頭架構不變
雪梨人質危機調查 女人質命喪警方跳彈
兩岸經合七會登場 貨貿中小企成焦點
詹詠然拚冠軍戰 一早練球
星國調貨幣政策 新元下跌
柯茲高球賽首輪 徐薇淩暫並第10
IS通牒 不放女死囚速殺約旦飛行員
中市自小客車起火 車上焦屍待查
加州外海5.7地震 未傳災損海嘯
澎湖文化局推愛閱護照集點活動
後藤健二再傳話 IS要求29日日落前換囚
全豬宴 搶攻年節商機
免費營養早餐 擬花東小規模試辦
台股開盤跌42.18點
目標超越業界成長 矽品開盤漲
林克穎上訴審查庭 4月初開庭
吳思華盼未來無C段班學生
馬總統：對內強化創新 對外經濟整合
奧克拉荷馬3死刑 美最高院暫緩執行
加去年工作人力水平14年來最低
助瓜國小學生 華碩再捐電腦
東北風減弱 高壓接近
諾貝爾物理獎得主 雷射之父辭世
經合會登場 海基會盼加快貨貿協商
會陸官員 陳福海盼支持金門
高通修正年度財測 封測廠觀察
台鐵列車撞闖越行人 影響近4千人
管爺要走 國發會未否認
鄭立中：讓更多民眾享兩岸和平發展成果
新台幣早盤貶 4分
台北電玩展首日 參觀人潮7萬人
只因鑰匙不見開槍 男攜槍投案
高階智慧機市占有隱憂 聯詠重挫
渣打銀估越南今年經濟成長6%
澎湖敬老禮金身障慰問金 春節前發
伊斯蘭國新影片 日本分析中
淘寶槓上工商總局 阿里市值蒸發數千億
大陸海貿會 來台設點
臉書Q4獲利成長 祖克柏承諾加速支出
傳管中閔請辭 政院：無所悉
陸競爭恐加劇 聯電股價挫
台鐵春節西線 長途熱門票賣完
朱立倫：新燕案已經完全結束
資策會文化總會 推中華語文知識庫
蔡英文出席海洋研討會 陳菊臨時缺席
中影文化城棚架倒塌 2傷1命危
強化創新加值 馬總統：已展成果
由市場監督 上櫃公司董監酬金公開
淘寶戰官員 中共黨媒批淘寶
管爺揮揮衣袖 請辭後返校教書
美丹佛機場禁售大麻主題商品
朱立倫：農產食安 從新北做起
萬芳開唱票賣光 樂喊春天見
越購俄潛艦 第3艘抵越
吳思華：105年不再有量尺
詹詠然：決戰對手強勢不好惹
海基會盼服貿速過 加快貨貿談判
馬總統：讓創新開放成經濟高飛雙翼
立委訪巴拉圭 巴副總統相見歡
兩岸紅利 鄭立中盼惠及基層民眾中小企
男染德國麻疹 接觸者追蹤121人
李明博：金正日多次提南北韓峰會
春節疏運 機場宵禁延至午夜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
江西一大學體育館坍塌 1死18傷
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
麥當勞財報欠佳 執行長換人做
城市麵包初賽 尋找下個吳寶春
南蘇丹叛軍釋放280名娃娃兵
曼谷新闢水上市場 2月中旬開幕
索國叛軍前首領 呼籲戰友投降
馬丁史柯西斯新片傳事故 北市派員了解
台股盤中大跌102點
吳思華：在任一天努力一天
魏應充交保 彰檢最快今抗告
尬微軟谷歌 亞馬遜將新推電郵服務
政治獻金風波 總統向綠委名嘴求償
防杜違建 消基會：應速修法
北市：已請隨扈注意柯文哲維安
考生要保暖 學測日晨探11度
兒童事故傷害致死 照顧疏忽居首
反迫遷連線抗議 訴求終結迫遷
國道遊覽車追撞小客車 4人輕傷
東莞智慧型手機去年出貨量2.3億支
佛州九命怪貓 挖墳活過來
美股挫 台股下探9400點
金卡戴珊很有事 公廁自拍耍性感
涉殺害雇主母女 男判無期徒刑
日官：人質新影片可能是後藤聲音
影片爆量 谷歌無力過濾恐怖內容
新台幣中午貶 8.6分
傳管中閔請辭 政院：無評論
亞非峰會活動 佐科威邀習近平
追4百公尺 前棒球國手員警逮毒販
南韓擬攜手北韓調查海洋旅遊資源
新北籲學測考生週六先看考場
麥當勞換執行長 台灣不受影響
6警消殉職 政院通過褒揚
鄧振中：台灣入區域整合 是必要非選項
空服員要落髮抗議 華航籲冷靜
膽固醇高塞血管 篩檢助提早預防
孫國晃殺人焚屍 暫逃一死
禽流感衝擊市場 雲林促銷雞肉蛋
澳網 夏拉波娃踩同胞晉決賽
丟鞋案二審開庭 陳為廷出庭
紡織所辦年終特賣 滿額送好禮
北市廉政委員會登場 李安妮入列
大專繁星 地方盼增社區學校名額
摩根：去年經濟代表字 滯
陸日談海上聯絡機制 外交部關注
恢復特招取消量尺 吳思華二招化僵局
馬丁史柯西斯片場棚架倒塌 1死2傷
馬丁史柯西斯新片傳事故 北市開罰
上海自貿區投資管理五改革 全大陸推廣
總統求償千萬 陳敏鳳：要告就告
桃園環保局遭控 拒清潔隊員入工會
具市場潛力 Facebook來台設分公司
日主播議員 和田政宗將訪華
時尚熟女販毒 查獲千萬毒品百萬贓款
離島生赴美交流 擴大視野
億光逐步退出LED燈管燈泡市場
意舍3週年 訂房加送新館體驗券
戰鬥部隊加給 政院研議中
Tesco果汁怪味像馬桶水 偷下架惹議
工研院採橘義賣 企業響應做愛心
北市地政士違規 未於登記處執業多
習近平女兒照片罕見曝光 圓臉神似父
琳賽羅涵疑未完成社區服務 檢察官要查
台韓高中棒球交流 2/2嘉義開打
林懷民倪重華 雲門巷歡喜揭牌
5百份美食促銷 雞肉雞蛋呷免驚
謝長廷：黨內有挑戰是好事
雞未脫禽流感高風險 亂漲查稅
佐科威拒暫緩處死兩名澳洲毒犯
市售高檔多利魚 檢驗多是冒牌貨
東莞酒店陷困境 市長認同轉型養老院
下次貨貿談判何時 傍晚揭曉
北韓政策 美副國務卿：美韓無歧見
為老人找依靠 毛揆促設關懷點
不到半個月 美客機遇50多次線上威脅
醫療小組：建議陳水扁繼續保外就醫
馬丁史柯西斯片場 中影建物倒塌
毛揆促協調奶粉業者用電子發票
陸經濟轉型 2014鐵路貨運量續下滑
試院盼軍公教同步提高提撥費率
台股收盤跌84.02點
殺人縱火佈疑陣 檢警奮起湖尋屍
亞洲航空班機失事前 情況穩定
白人區用餐遭逮 美9黑人54年後除罪
台股開低走低 收跌84點
愛的小紅包 助弱勢兒少過好年
澳網4強贏同胞 夏拉波娃感受特別
2月台指期跌99點
澳網 小威踩同胞晉決賽
2月電子期金融期齊跌
友達去年EPS 1.83元 創6年新高
地下糖蜜槽活化 成尋寶體驗館
韓報：金正日曾拒柯林頓訪美邀請
兩岸手遊合作 業者看好優勢互補
電子漲多拉回 台股力守9400
情侶疑遭殺害棄屍 嘉義山區發現
類固醇老藥 研究治療卵巢癌
棋后謝依旻 女流棋聖3連霸
友達8.5代廠擴產能 明年開出
TVB以46.9億 出售TVBS股權
韓盼人民幣外匯於陸放貸 陸拒絕
亞航空難報告 印尼提交ICAO
下週油價 估跌1至2角
友達去年獲利180億 6年新高
外賓贈禮 賴清德：每份都珍貴
檢搜工務局 桃園市府配合不保留
黃國書推反賄選 蕭家淇籲勿抹黑
彰銀徵才130人
法官導引失智翁撤告 評鑑送議處
馬丁史柯西斯片場事故 開拍添變
三大法人賣超台股 37.18億元
金枝走演 2/6相約嘉義
東協賺錢機會多 企業布局要融入
中市年節食材農藥殘留 19件不合格
TVB以46.9億售TVBS 待批准
友達擴產 資本支出維持400億元
觀光客帶錢潮 超商推兌幣服務
全模8核手機方案 聯發科 4月送樣
陳水扁保外將屆 中監派員訪視
旺宏力拚下半年轉盈
鴻海福利羨煞人 準媽媽：多生報答公司
澳網混雙 謝淑薇晉級4強
中市抽查餐飲業 17業者食材不合格
春節疏運 蘇花中橫備戰
超級盃將登場 高雄AIT邀球迷看轉播
破壞生態 墨西哥中國投資案中止
在台拍片意外 馬丁史柯西斯難過
北市教育局副局長遴選 何雅娟出線
接北市廉政委員 李安妮：想建立機制
3人壽搶先 推出兩岸雙向理賠
馬丁史柯西斯片場死亡意外 團隊致哀
彭(雙)浪：首季谷底 全年面板供需健康
北市轉乘補貼款 賀陳旦盼共擔
LamiGirls徵選 評審團出爐
鼓勵就近入學 擬推廣優先免試
陳致中盼陳水扁續保外就醫
新台幣收貶1.84角
股權變動 TVBS：經營不變
使用一卡通搭國5 客運推優惠
北市年貨大街串連商圈 2月開跑
彰化立委補選戰 卓伯源：選舉抹黑多
台籍女子黃子涵法國失聯
人行下調人民幣中間價 人幣盤中近跌停
呂慶龍深入法國民間推台法交流
陸女依親來台卻賣淫 鄰居變馬伕
失事亞航黑盒子：班機墜落時副機師駕機
醫療小組：應讓陳水扁繼續保外就醫
北花鐵公路聯運4線 套票優惠
肝斑擾人 無法根治先抗黑色素
蘭嶼最貴的車 醫療專車守護達悟族
翡翠水庫穩 北市4月底供水無虞
學者：大陸經濟成長率正接近底線
銀聯卡可在台刷卡消費
官員非正常死亡率高 傳陸將調查
旱象未減 水利署:中港溪灌區停灌
規畫近20年 宜蘭紅柴林營區啟用
陳順勝：扁不會調熱水器 數度洗冷水
透明化 證交所公布上市董監酬勞
馬伕殺老闆情侶棄屍 辯遭壓榨
檢調搜桃園工務局 帶回5人偵訊
台北市府下午首度開廉政委員會
德媒看台灣：改良版本的中國
游錫(方方土)探陳水扁 擔心其身體狀況
蘋果iPhone大賣 三星智慧機龍頭恐不保
天馬航空聲請破產保護 股票跌停
遇害菲警遺體運返 總統未迎靈挨批
2014監視器品牌排名 戴爾第一
希臘股市 開盤反彈2.03%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中市驗餐廳年菜食材 17家不合格
常戴假睫毛 真睫毛恐長不出
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王永在遺囑說 台塑高層：未曾聽聞
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
友達后里8.5代廠擴產 產能增5%
東台董座：台灣不能放棄製造
被Uber大軍惹毛 巴黎運將收斂脾氣力搏
年節添購物品 注意標示更放心
傳王雪紅加碼TVBS 宏達電不評論
感情因素惹殺機 情侶遭棄屍阿里山
發揚查理精神 安古蘭漫畫節開幕
蔬果不殘留農藥 浸洗切三步驟
愈夜愈美麗 烏來30日起賞夜櫻
蔣建國掌大陸國新辦 蔡名照掌新華社
菁茵荋禁藥 總經理緩起訴遭撤
第10輪貨貿談判 春節後登場
兩岸經合會 增設中小企業合作小組
NBA吹中國風 陪球迷過春節
分散風險 退撫基金擬增投資項目
二階限水箭在弦上 最快2月下旬實施
台灣教育重整潔 星官員推崇
廣東H7N9確診 今年已25例
菲2014年經濟成長 亞洲第2
蔡英文屏東輔選 避談總統大選
馬伕殺人案 兩次測謊突破心防
黃子涵失聯 臉友集氣盼平安歸
罕見 巴拿馬前總統面臨貪污調查
億光做公益 關懷自閉兒
台女巴黎失聯 法警列緊急事件
美元需求轉強 台幣貶1.84角
北市抽驗 新東陽香辣豆乾染黃
遊覽車翻老翁重傷亡 駕駛遭訴
搭景倒塌 中影：勞安由劇組承擔
生育津貼老人健保 桃園有福利
民進黨憲改共識 降投票齡廢考監
芝麻葉鴨胸入三明治 張世彬奪冠
接手城南校區 宜蘭大學獲准
學測2/1登場 近15萬人應考
東芝退出北美TV市場 品牌轉賣仁寶
陸國防部長 2月訪韓
王金平黨籍案 國民黨：回歸考紀處理
罰UBER逾千萬 交部：春節照抓
衛生局抽驗年貨 重複違規罰10萬元
積案太多 美數千移民聽證延後5年
考前祈福 新北推文昌廟指南
沒買到江蕙演場會 去抽全聯百元福袋
金門航站燈具掉落 無人受傷
警破色情護膚店 留英博士生也愛
採購弊案 花蓮消防局副局長羈押
上海市長楊雄：九二共識下雙城持續交流
製造是服務 卓永財：代工思維要變
採購傳弊 花縣消防局：配合調查
南麂島軍事設施 大陸：非針對台灣
自由之家：北韓賣淫行為猖獗
抗議叛軍屠警 菲警校友會號召罷勤
陸經濟若嚴重下跌 國銀恐損逾700億
IS雜誌專訪 約旦人質：我知道會被殺
德排外集會 美使館籲僑民注意安全
世衛：伊波拉新病例減 傳染尚未絕跡
熱褲女曼谷捷運跳鋼管 辣翻乘客
傳陸再查兩融 上海股市下挫1.31%
陸：服貿貨貿協議若實施 兩岸受益更廣
一朗新東家 馬林魚隊熱情相挺
陸南海工事 菲籲東協公開表態
年終掃除 新北推零售大垃圾袋
民調好感度佳 王金平：謝謝
柯文哲提城市論壇 國台辦回應九二共識
宏?轉盈 施振榮：儘快恢復配息
柯文哲：廉政委員會優先查大巨蛋等案
德：希臘不應將負擔加諸歐洲他國
經合會 增設中小企業合作工作小組
北北基計程車擬漲14% 北市認同
進度慢1年 蘇花改分階段完工
冷氣團南下 2/1學測日清晨最冷
馬伕涉殺雇主 步出警車低頭不語
祝賀勝利日 金正恩5月訪俄
友達后里8.5代擴產月投片2.5萬至3萬片
拚南投立委 許淑華提改善偏鄉醫療
iPhone狂賣 蘋果全球並列第一
15年來全球逾4億童接受預防注射
就愛歐洲 2014觀光客停留創紀錄
北市府：計程車費漲幅待協商
華航空服遭停飛 勞動部介入了解
母疑猝死 稚子伴屍挨餓3天
一期停灌休耕4萬3659公頃
義大犀牛簽下大聯盟級左投
推廣王道理念 施振榮成立影音頻道
自薦廉政委員 李安妮：有意義
藏汽車旅館販毒 警逮3人
東京迪士尼4月起漲價
銀行建議 DBU賣未核備基金
食品抽驗 花生酥黃麴毒素超標
金門低碳島 擬向大陸購電
陶博館推寶寶壓印 人生初體驗
爭端解決協議有譜 盼與貨貿齊簽署
央行：去年12月退票比 略增
大巨蛋等案 北市啟動調查
柯文哲：廉政委員會將先查5大案
攜刀槍逛高市民進黨部 男送辦
義29日下午開始選舉總統
信用卡去年刷卡金額 首破2兆元
澳網公開賽 莫瑞晉級決賽
柯文哲：少看報 不知遭恐嚇
小黃擬漲 運將嘆難賺民眾搖頭
兩岸經合會檢視ECFA 中小企業獲益
中市公寓火警 老翁葬身火窟
今彩539開獎
楊雄：上海房地產限購措施未改變
歲末送暖圍爐 弱勢胃暖心更暖
宜蘭警方查毒 起出疑遭竊藝品
外國客遊台灣 最愛還是台北
食安危機轉商機 商家檢驗不求人
大雪來襲 英機場關閉學校停課
歐商會報告 大中華區逾半數雇主欲徵才
仁寶：沒買東芝TV品牌 只做貼牌
澎湖原人化石 可能屬未知遠古人種
郝龍斌：智庫要著重新媒體新世代
威力彩開獎
管爺瀟灑拂袖 任內坦率敢言
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糙米存糧87萬公噸 供應無虞
甘肅首隻老虎 陸武成被免職
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楊雄：上海自貿區金改將有大進展
管中閔辭意堅 確定請辭國發會主委
亞航墜機前 30秒急升5千呎
期限近 土耳其邊境記者等伊斯蘭國放人
希臘想減債 歐盟主席不點頭
換囚時限將屆 媒體聚土國邊境
兩岸經合7會 貨貿中小企業雙突破
蔡京京弒母案 二審維持判無期
蘋果大陸火紅 躋身送禮首選
偷渡英國 人蛇集團索價3500歐元
中紀委官員：深入調查影視業潛規則
遭馬伕殺害 里長：謝男乖巧又孝順
貨貿談判年後登場 可望進入實質出要價
管中閔告別公職生涯 對台心願未了
失聯台女找到了 駐法處派人探視
上等竹笙漂白劑超標 桃園追查
澎湖2位替代役男服役格外風光
女性旅人的14個自保守則
澎湖要剷銀合歡 土地活化再生
融入在地食材 紀嘉洲獲麵包冠軍
歐量化寬鬆 大陸商務部：利弊兼有
高雄漁撈技術 國家地理頻道相中
莫瑞拍落柏迪奇 挺進澳網決賽
管中閔辭官出面說分明 陸游詩明志
阿里巴巴營收不如預期 盤前股挫8%
搶救人質 約旦高官：面臨重要時刻
邱復生女兒邱于芸 傳接文化部政次
瀕臨失傳手路菜 北投麗禧重現
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武男涉殺雇主 檢警相驗遺體
完美挺入冠軍戰 詹詠然平常心
威力彩頭獎槓龜
丟郵包郵務士待懲處 因病住院
今彩539 頭獎槓龜
原能會計畫在澎湖建構智慧電網
冠志陽隱匿污染豆乾 桃園重罰
沒證明飛行員活著 約旦不放聖戰士
2014年 阿里巴巴總成交額11.5兆元
公安稽查 基隆愛買消防有缺失
台人組盜刷集團 和俄國駭客合作
莉莉艾倫登台 開唱先逛電玩展
美初請失業救濟降至近15年低
日本人質最新錄音 約旦查驗中
約旦：確認飛官仍活才釋女死囚
廉政委員會查案 鴻海：禁得起檢驗
與澳網決賽擦身而過 柏迪奇難掩失望
東京恐積雪 部分國內線航班停飛
研調：陸智慧機出貨 Q1估減逾 2成
管中閔請辭獲准 杜紫軍掌國發會
證明飛行員活著 約旦：才考慮放人
雙向理賠 南山將找中國平安保險
李克強：盼馬方對失事班機乘客作好理賠
杜紫軍接任國發會主委
行政院：邱于芸接文化部政次
國道3號火燒車 所幸無人傷亡
面對媒體妻子一旁支持 管中閔告別公職
削減赤字 泰航停飛多條航線
前美外交3巨頭出席國會聽證
大陸：中日同意 海空聯絡機制盡早啟動
許多企業公布財報前 美股開盤上揚
臉書台灣辦公室 落腳信義區
習近平：共軍應進一步開創軍事外交
歐洲議會議長：希臘會與歐盟尋求共識
杜紫軍掌國發會 立院溝通是挑戰
三星電子Q4淨利下滑26.8%
查政治獻金 傳喚名嘴陳敏鳳
古巴要求美國 交還關塔那摩灣基地
經合會第7次例會著重中小企業發展會議 圓滿舉行
杜紫軍接國發會主委 交通部次長曾大仁
內政部公布「在台外籍與大陸配偶生活需求調查」結果
嘉義: 新住民之女羅喬薰 全縣演說比賽奪冠
集保回顧去年亮眼 今年拚多元、國際化
集保結算所2015年展望 提六大重點衝刺
包庇致6警消殉職 2承辦員聲押
施政滿月 林佳龍讓市民有感
2014亞洲機器人運動競技 龍華科大捷報連連
國人應鼓勵國民黨站穩腳跟重新出發
留臺校友駐臺 大力推動臺昆教育交流
IS電郵日人質妻傳話 交換女死囚蕾莎薇
總統制與內閣制之優劣與條件---李明峻
看來，還是搭白牌車的憲改--施正鋒
樹脂液外洩中油補償 旗津居民可領取
警察、鐵路特考 3月10報名
中華航空消費訊息
How to do it？ 愛與生命的禪修習題
東協經濟共同體2015成立 柬埔寨投資正是時候
103年臺中港裝卸量連續五年破億噸 再創新高
港務公司 3/1起實施新修正之 費率上限標準表
蘇澳港轉運專區招商計畫
基隆客輪穩健成長，增添三艘新過客
高港啟動社區賀年贈春聯活動
高雄港漁人碼頭公開甄選經營廠商 再造水岸風華
德元月失業率降至統一來最低點
希臘股市 收漲近3.2%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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英控俄軍機接近 影響民航機
墨西哥氣爆毀醫院 傳7死數十傷
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俄轟炸機逼近 英召喚大使解釋
持槍硬要上電視 荷蘭男子遭制伏
美股大漲 道瓊指數勁揚225點
財報衝擊 阿里巴巴股價重挫8%
要求上電視 槍手闖入荷蘭電視台
油價震盪激烈 終場收漲
亞太區域情勢 兩岸關係成焦點
缺水告急 巴西聖保羅將實施停水
換囚未見進展 兩人質命運未卜
中鋼企業社會責任作為 再獲國際肯定
希臘變天 投信：市場衝擊有限
詹詠然爭澳網冠軍 下午1時開戰
去年新成屋銷售 台北宜蘭穩新北壓力重
美股強彈 有助台股回穩
覓職人數減 巴西失業率創新低
鄭明典：中南部最快4月才顯著降雨
羊年近 廣穎黑羊隨身碟搶市
谷歌Q4營收獲利成長 但低於預期
台漫畫家在安古蘭 向異鄉人致意
亞馬遜獲利優於預期 股價聞訊漲
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及成今起分盤 10分鐘交易一次
華航前年虧錢 董監事爽多領30萬
孫大成主持瓜國小學電腦教室揭幕
台灣參加馬德里國際旅展吸睛
傳東南亞頭號恐怖分子已被擊斃
迎戰蘋果特購 經銷商促銷
台鐵找失主 韓文旅行筆記落台東
主計總處：103年經濟成長率3.51%
戰名將爭決賽門票 謝淑薇：有趣
德州穆斯林籲宗教寬容 基督徒闖入打斷
台股開盤漲34.35點
冤獄21年 美中年叔獲賠近2億
周麟拜會巴拿馬副議長 推國會交流
採訪人質案 日女土耳其車禍身亡
柯茲高球賽 徐薇淩暫並列第16
福建自貿區研究院掛牌 招收台灣碩博生
新台幣早盤升 0.8分
去年Q4虧損擴大 旺宏股價軟
韓星李詩英將參加奧運拳擊代表選拔
油價跌利率低 加幣續貶
總統：明年底一定完成募兵目標
微軟Outlook app iOS和Android免費下載
達賴與歐巴馬 祈禱早餐會將碰面
魏應充報到 民眾派出所外抗議
反戰人士嗆季辛吉 美議員罵人渣
103年GDP 3.51% 微幅上修
阿里股價單日跌最大 市值蒸發逾6千億
就差7秒 加拿大男錯失3.4億彩金
馬總統授階3上將 勉運用創新思維
你們都誤會他了 小賈：我不是小屁孩
國防部長交接 林政則盼高廣圻展長才
面板雙虎弱勢 台股小幅震盪
北韓進口大陸智慧手機 創新高
杜紫軍接國發會 管中閔：很快上手
柯文哲：陳菊很溫暖 我親和力差
台灣智慧家電新標準 不同廠牌也通
印度兒童致命怪病 疑與荔枝有關
台助薩國發展農業 專家提建議
年終聚餐多 去年每2天1酒駕死
柯文哲：計程車價應會漲價
頂新代位求償 朱立倫：齊努力
李明博回憶錄 兩韓接觸秘史引爭議
油價戰火何時歇 專家估半年
高屏細懸浮微粒偏高 敏感族戴口罩
李良山：沉默延拍 蜘蛛人抵台
電玩展商務區 吸引6千買主
毛治國：105年起工作年齡人口減
調查：今年年終獎金平均1.34個月
伊斯蘭國電郵日人質妻 促放女死囚
飛越太平洋 氣球團隊破紀錄
魏應充獲交保 彰檢提抗告
毒蟲到派出所探視乾姐被逮
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新屋豆腐廠排酸水 桃園市府開罰
菲44特警反恐殉職 美大使館哀悼
松菸談判 柯文哲盼重都市發展
男偷相機留紙盒 賣場不知覺
桶裝瓦斯止跌 20公斤約漲12元
臉書新增地標資訊功能 挑戰Yelp
中央氣象局氣象報告
朱立倫訪弱勢 牽手齊寫春聯
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
食火雞搬家 與鄰居隔網宣戰
東海大學董事控校長涉背信
蒲亭女兒遭起底 竟是雜技熱舞高手
陳柏霖攜孫藝珍 合拍大陸電影
江丙坤：台日關係佳 促簽FTA
海綿寶寶巧虎柯南 寒假檔開戰
在韓部署THAAD 美：非針對中國
柯文哲：自己親和力差陳菊太多
上市公司董事酬金 正新5千萬居首
湖人戰公牛 首節領先9分
新台幣中午升 0.4分
林佳龍：公共工程扎實做起
豪大雞排漲多 公平會查大成卜蜂
淘寶賣假貨爭議 美律師也要調查阿里
迪士尼爆麻疹疫情 美CDC籲打疫苗
馬航MH370失事 大馬：生還渺茫
暴風雪將狂暴 但頻率會變少
朱立倫：技職是推動經濟發展核心
仍有逃亡串證之虞 彰檢提抗告
新北技職金手獎 將到波音工廠實習
學歷造假案 林建山遭起訴
穿過中國去睡你爆紅 作協推崇詩人農婦
湖人戰公牛 半場領先11分
奇美博物館特展 許文龍講故事
中共中紀委打貪 匯編高階官員懺悔錄
菲總統弔殉職特警 部分家屬冷淡以對
避免年節過勞 春安檢查將啟動
台經院製造業景氣燈號 連10月低迷
八里雙屍案 三審2/12宣判
男涉偷水溝蓋 高雄警查獲法辦
阿基拉作者大友克洋 獲法漫畫節大獎
屢爆料獻金案 周玉蔻挨告出庭
國5北上離峰免費 春節延長2小時
疫情通報 鵝耗損數已逾去年在養數
救貓狗 動保團體籲政府負責
伊斯蘭國爭蕾莎薇 專家：她是IS元老
違停檢舉多 柯文哲：再給我試試看
南投縣辦徵才 118職缺
日原爆倖存者 98歲老醫師過世
印尼近期將處決7外國毒犯
湖人戰公牛 三節領先4分
輕版房地合一稅 房仲：可接受最大公約
大陸新農人 透明溯源覓食安
6消防員枉死 鄭文燦批葉世文錯誤
台人涉「菲」法打工被捕 代表處了解中
超級盃 凱蒂佩芮請獅子鯊魚助陣
阿里巴巴營收不如預期 廣告成長放慢
MH370家屬：不接受飛機消失說法
港大學生刊物續談抗中議題
台股收盤跌64.99點
長崎原爆倖存者 台灣老醫師過世
樟宜機場旅客量再創新高
評析友達後市 外資看法不同調
動保團體：鴨鵝撲殺 未盡人道
盜砍高價扁柏 南投警追山老鼠
台股開高走低 收跌65點
世界青年西點賽 台灣2大學生創佳績
柯文哲：三創案有共識可變雙贏
澳網混雙 謝淑薇4強止步
台股殺尾盤 收跌64.99點
2月台指期跌28點
計程車擬漲14% 台灣大車隊有話說
網傳陸童車廂小便 高鐵未獲報
湖人鬥公牛 打進延長賽
2月電子期跌 金融期漲
屏科大綠色大學 全國第1亞洲第3
市民大道中山北路口 北市肇事榜首
公平會查價 肉雞廠：尊重市場機制
IS要約旦釋放女囚 曾炸死3解放軍官
分局旁開按摩館 警登門男客驚嚇
湖人鬥公牛 二度延長
澎湖重光度假飯店BOT案簽約
柯文哲：邀網軍參與改善肇事熱點
湖人鬥公牛 中止9連敗
對抗伊斯蘭國 星國安全不受威脅
騰訊結盟NBA 成大陸獨家線上轉播
賭客來電下單 組頭露餡遭警逮
人口負擔中產階級 台日合作契機
點屎成金 捐出便便年賺41萬
涉萬華網咖槍擊案 警緝獲主嫌
三大法人賣超台股40.46億元
劉若英生了 臉書秀小腳印
職災預防重建補助 申請至2月底
就愛這一味 超級盃披薩千里外送
統一超：非獨厚人民幣 評估增兌換幣別
饅頭也走混搭風 滿面香挑逗味蕾
新北工廠煙囪著火 無人傷亡
陸2014財政收入增速 23年新低
7台人在菲非法打工 恐被遣返
遭董事控告 湯銘哲：挾怨報復
澳網女雙 詹詠然再度無緣金杯
中油：春節油價依機制調整 不凍漲
張作驥為赴影展求解境 法院裁准
柯文哲：Youbike需提高附加價值
港人撿運鈔車丟失現金 入獄5個月
老翁開車撞車手 保住130萬元
劉若英當媽 水瓶座兒子報到
無錢付救護車 慈父攔警車救女
埔里一家餐廳油鍋起火 獲控制
下週汽油估降1角 柴油持平
苗立委補選政見會 3選將火力全開
領議長證書 李全教盼解僵局
不曾抹片檢查 小心子宮頸癌
新台幣收貶4.3分
研究證實：都市熱浪更頻繁
因應嗶時代 金融卡可感應消費
陸教育部長：不允許教師在課堂誹謗中共
酒駕躲攔查撞傷人 男子得不償失
偵破殺雇主案 邱鏡淳獎勵竹北分局
世棒12強 吳志揚盼組中職明星隊
鄭文燦：積極建設觀音疼惜農民
換囚期限已過 伊斯蘭國沒動靜
清明離島機票 2/3上午開訂
CLARA取消國內外演藝活動
寒冬送暖 雲林若瑟醫院捐義賣
加強控管 新疆賣手機要實名登記
消基會：漲價對運將不見得有利
遊戲結合蛋糕 樂陞收購一之鄉
早確診 台大醫院設黃斑部病變研究中心
華航：董監事未多領薪酬
詹詠然亞軍 大滿貫4度抱憾
體育署搭橋 中職棒協緊密結合
MH370家屬求助專屬網頁成立
高捷停售月票 一卡通仍享85折
北門高中模擬法庭 活化公民課
人權觀察：2013年以來 陸人權狀況更糟
星展銀等主辦鎧勝3億美元聯貸
東瓜哇登革熱疫情升高 商旅注意
水情吃緊 桃園可能二階段限水
英雄聯盟台北站冠軍 閃電狼
大戶耗水費 提前105年起開徵
大陸整肅VPN 與美爭奪網路主導權
六福賣墾丁六福莊 獲利近億元
魏應充交保 彰檢抗告送達台中高分院
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
二度延長 湖人勝公牛止連敗
挺養禽業 魏明谷市場嘗鴨鵝肉蛋
護理師過勞變植物人 判賠千餘萬
南茂與東京精密開發自動化設備
義大賣港資 林義守：為高雄招商
楊偉東：90後年輕人主導市場
練武男打死老母親 判15年
台中市房屋稅條例 非自用住宅1.5%
柯文哲鎖定5案 郝龍斌淡定
衝動殺雇主棄屍 馬伕星夢斷
若瑟醫院圓夢 籌募擴建護理之家
中油盼改公布批售價 消費者選擇變大
一帶一路戰略 陸兩大核電央企要合併了
暖江橋試通行 橋面拓寬行車順
網路傳白砂糖最毒 台糖：謠言
中職新規定 全壘打標竿可掛廣告
松菸BOT談判 北市專案小組出馬
陪考搶地盤 高師大要求撤旗
大學學測 屏東考區3868名學生
食品餐飲比重逾5成 需設實驗室
高市議會臨會閉幕 康裕成期府會和諧
俄議員提案譴責西德當年併東德
義大世界恐賣中資 經部：未收到申請
嘉縣染禽流感 撲殺近26萬隻
台鐵春節車票 31日再釋5萬張
熱紅茶燙傷童 速食店判賠
馬航啟動MH370賠償程序
賴正鎰：新版房地合一稅墊高房價
柯文哲上年代新聞追追追
松菸協商 北市：溝通找發展方向
中共南海6島礁建基地 意圖阻絕美軍
河津櫻盛開 自來水園區賞花趣
彰檢提抗告 台中高分院分案審查
廂型車擦撞電聯車 男頭部擦傷
遭恐嚇威脅 卓伯源：絕不屈服
黃敏惠率婦女團體 為蕭家淇加持
安全考量 科隆嘉年華沒有查理花車
棒球記者作家協會成立
大陸滬渝高速公路車禍 已6死8傷
換囚大限過 伊斯蘭國沒動靜
北市微軟合作 新移民e起迎新
平溪線火車擦撞廂型車 1人傷
平溪線事故 加班車疏運70旅客
南投助日本辦燈會獲好評 日方盼續合作
美捷組合力擒詠潔配 首奪澳網女雙金盃
警車前闖紅燈嗆沒什麼 警封白目哥
亞泰去年EPS 4.07元 創新高
李登輝：超越新加坡 柯文哲可選總統
陸遊戲機生產銷售禁令 全面解除
外洩污染旗津 中油發慰問金
蓮霧棗果園評鑑 佳冬大社奪冠
西班牙出運了 去年經濟成長1.4%
內政部頒澎湖正副議長當選證書
北市交通事故 車未讓行人佔多件
為學子祈福 新北文昌廟辦法會
搶7拚膽識 詠潔配力拚惜敗
冷氣團來襲 連兩天清晨探11度
澎縣長陳光復訪視海岸巡等單位
張盛和：房地合一稅選影響最輕案
林德福接國民黨團首席副書記長
氣爆炸醫院 墨西哥勇警抱嬰奔出瓦礫堆
大陸農業部：不存在日本米成新奢侈品
消保處出手 兩大廠同意降雞價
巴基斯坦教派攻擊事件 恐已20死
無人駕駛鏟裝機 疑暴衝撞死人
兄妹騎車擦撞轎車 遭追打砍傷
陸美談北韓問題 陸：願與各方續保溝通
憂盧布未崩盤經濟先倒 俄閃電降息
日政府：記者群聚土國邊境很危險
俄央行降息 美元兌盧布破70大關
美歡迎日空巡南海 大陸：不要製造緊張
美元需求多 台幣貶 4.3分
曾銘宗：股市漲跌放寬 投資人免驚
吳哥寺廟拍裸照 法遊客被捕
熱褲鋼管女郎 入圍泰國達人秀
綠營雲林基層 籲直接提名蔡英文選總統
盧明光：邁向前3大半導體晶圓廠
歐元區物價連跌2月 通縮壓力增
部落影片變宣傳核廢場 台電道歉撤片
江祖平拍新戲 低胸舞衣跳鋼管
看今年景氣 郭台強：穩健中求成長
澳網抱憾 詹詠然哽咽：很好回憶
永豐銀行與人民大學推專案合作
樂田麵包市招惹議 北市要求改善
人道防疫撲殺 農委會承諾革新SOP
超商兌人民幣 台聯立委質疑
台股上市市值 週減1.07%
桃園持續抽驗豆干 2件不合格
阿聯勝伊拉克 亞洲盃足球季軍
高廣圻：國軍須提高保防警覺
平溪線事故 影響4列次360人
松菸協商共識 北市：調整權利金
認養流浪犬貓 最高可省3500
玉山協會歲末晚宴 蕭萬長勉創新加值
台北文創：最大誠意配合北市府
高市總預算通過 藍批欠債讓市民擔
郭台強：BOT並非一無是處
吳副總統：工業區也該辦都更
台糖地價稅 屏縣府要核實課稅
澳網大戰5盤 喬帥挫瓦林卡晉決賽
空軍443聯隊長 慰勞官兵辛勞
鄭文燦推租金補貼政策
巴西人擔心停水 搶購礦泉水
新壽購三重地 擬建業務大樓
今彩539開獎
台灣之星增資 郭台強參與但不主導
大樂透開獎
歐元區1月通縮 加速至紀錄低點
房地合一稅 張盛和:不當一步到位烈士
馬國女登雪山主峰 墜谷身亡
澳網決賽 喬帥莫瑞大對決
不要惹我生氣 柯文哲公文外流
美河市案 監院：有新事證可再調查
瘋台北電玩展 3天人潮破22萬
習近平召開深改會議 通過法制改革等案
緬甸4邦 橙色旅遊警示
外交部：捐款WTO助建防檢疫
赴菲民答那峨島 外交部籲注意
爭核廠回饋金 林右昌籲市民團結
政務官求去 郭台強：行政立法應溝通
同名集氣 黃國書盼拉更多票
房地合一 建商：高市房市大有可為
TLPGA 4人首輪領先
約旦全力尋找人質 未獲人身安全情資
調查：大陸逾8成網友支持閱兵邀安倍
改善治療 歐巴馬將公布精確醫學計畫
實驗火箭 金門中學生初體驗
蔡英文：總統選戰辛苦 及早開始
保加利亞第一位民選總統澤列夫去世
第七艦隊司令：美樂見日戰機巡邏南海
桃園公布新屋火警檢討報告
華航暫時停飛空服員 下週復飛
沒替代案 鄭文燦不准封元化路地下道
柯文哲不要惹我生氣 網友熱議
政院：必要時才接管高鐵
通緝犯露宿街頭 警察壞了皇帝夢
違建害死6勇消 鄭文燦批過去運作
保障食安 政院提三步驟
尼加拉瓜促銷咖啡 經部籲台商擴大採購
金門受濟助縣民 陳福海探視
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎無人中
大陸海洋局頭頭換人 王宏任黨組書記
美Q4經濟成長放緩至2.6%
財產申報 張慶忠兩百筆土地
薩爾瓦多 面臨稅收短缺難題
桃園觀音雞隻染流感 31日撲殺
沙烏地新國王改組政府 發公務員獎金
人工智慧恐失控 蓋茲也關切
沒攻擊前朝 柯文哲：言者無心聽者有意
柯文哲：體育局長人選2月2日決定
103年第4季經濟成長率3.17%
103年彈劾被糾正機關 法務部居冠
朴槿惠支持率降至29% 新低
人力銀行: 86.5%企業發年終、平均1.34月
中央畜產促銷「八折」土雞
卡債擬修法 降利率溯及既往
金價1月漲8% 漲幅3年之最
反核被拍進擁核宣傳片 台電致歉
淘寶網上充斥假貨 真品僅37.25%
疑涉令計劃案 中國民生銀行行長「被帶走」
柯P「不要惹我生氣」公文外流
毛揆：提升政府效能、借重「婉君」
中國古沉船“南海一號” 大量宋瓷重見天日
北捷「臺北小巨蛋」站名4語廣播 2/1更新上線
「殖民愈久的地方愈進步」 柯Ｐ言論遭質疑
巴基斯坦清真寺爆炸 死者增至61
談大巨蛋案 柯文哲：不要打蛇隨棍上
菜鳥移民美將播映 宣傳手法惹議
羅姆尼：2016年不選總統
競選廣告花費高 柯文哲：聽了心臟快停
重檢視建案 柯文哲：並非仇富或反商
美共和黨羅姆尼決定不選2016年總統
白宮：歐巴馬與達賴喇嘛將一同參與活動
歐美經濟引憂 華爾街股市震盪收黑
陳楷雯返舊金山灣區 引起風潮
巴西石油股價跌 股市再挫
2014年巴西98人遭電殛
國際聯軍空襲 炸死IS化武專家
經部5步驟 助石化業突破瓶頸
美利率不變星推寬鬆 近一週亞幣貶
房仲：干擾降 房市回基本面
Q3不如意 阿里仍是分析師寵兒
麻疹高傳染 美陸疫情升溫
尹相鉉與Maybee2月8日結連理
不爽情侶放閃 民兵破壞伊拉克愛之橋
關懷不嫌晚 單親媽家庭用愛助貧童
散布李英愛夫婦謠言 網友被判罰款
管中閔明星臉 被誤認成詹姆士
江蕙加場未售出票 明午電腦抽籤
嘉市公寓火警 1人嗆傷送醫
柯茲高球賽3輪 徐薇淩並列17名
馬雲工商總局握手言和 白皮書改判無效
放眼2015 餐飲業拓點積極
小饅頭大轉機 單親母子賣出希望
南茂與東京精密 簽合作意向書
加拿大經濟成長放緩 添降息機率
莎拉史努克 詮釋變性奪影后
攻雲端不順 IBM執行長仍分紅自肥
新北勞工電影院 2/7播鐵獅玉玲瓏
陸媒：民生銀行高層被帶走調查
日月光30週年家庭日 2.5萬人參與
侯孝賢電影回顧展 多倫多揭幕
毛治國：open data是心態
疑涉令計劃案 民生銀行行長毛曉峰遭查
嘉市寒冬送暖 低收入戶義剪
手機遊戲迷人 平板手機成主流
失智存活期難估 致安寧照護介入晚
學科能力測驗 下午看考場
達達的魔法樂園 友達捐台中科博
越外長訪菲 談建戰略夥伴關係
日月光30週年 秀成果
觀音雞隻染流感 撲殺2萬3千隻
週末假日 新北賞櫻報你知
總統立委併選否 2/12討論
美國麻疹疫情蔓延 確診病例破百
獅王熱氣球升空 走馬瀨湧遊客
馬總統參拜佛光山祈福
全國累計3白鼻心染狂犬病
建物買賣棟數減 新北居冠
民生銀行長毛曉峰遭查 疑涉谷麗萍案
青年政策研發競賽 獎金提高
柯文哲選北市長 收支近打平
獅城農曆新年 牛車水亮燈儀式
不顧爭議 蜜雪兒挺美國狙擊手
返鄉專車 民眾漏夜排隊訂票
不要惹我生氣公文外流 北市府徹查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
重感冒不適 陳菊住院
武陵櫻花季交管 籲多用大眾運輸
行長毛曉峰被查 民生銀：個人原因
中市消防局2月起試辦夜間值宿
基因改造蚊杜絕登革熱 佛州居民怕怕
郝龍斌：柯文哲踐踏前人 掩飾不熟市政
楊梅道東堂玉明邸暫定古蹟展延
郝龍斌挺許淑華 促拉高投票率
馬總統佛光山參拜 星雲法師親迎
鐵道文創BOT 首站苗栗招商
宜蘭中山路郵局燈籠展 喜氣洋洋
總統參訪智崴 允諾掃貿易障礙
芳苑警備隊長輕生 送醫不治
房地合一稅擬從輕 巢運轟向建商投降
美媒 柯文哲：民主台灣符合大陸利益
羅智強：柯文哲勿將政黨輪替變文革
新唐擬每股配息1.2元
聯發科躍居LTE基頻第2大廠
南加州麻疹疫情 外交部籲注意
學測日晨低溫 更強冷氣團報到
銀聯卡 在台推動mPOS
美APEC資深官員王曉岷訪華
疑陸航系統有漏洞 一則個資賣百元
陸民挖廢魚池建地下室 隔成數百間出租
狂犬病疫情略升 專家：防病毒變異
美籍旅客行李藏子彈 航警攔查
菜市場攤商賣仿冒 侵權百萬元
美媒專訪 柯文哲：國家被我激勵起來
非法改造槍枝 男子被查獲
中市府員工健行 林佳龍鳴槍
賴清德是否選總統 蔡英文不評論
學測基隆考區 下午2時開放看試場
網購年貨潮 中國大媽也跟流行
姚立明：柯文哲身邊沒政治蟑螂
安徽淮北煤礦礦災 6死1人被困
那時候我只剩下勇敢 作者入戲深
柯文哲競選開銷暴增 歸因電視廣告
彰化媽祖遶境 10月4日起駕
香港流感81死 近5年最嚴重
鵝擴散到雞 禽流感仍嚴峻
西部幹線釋票 熱門時段搶光光
印尼：4艘非法捕魚船隻躲到台灣
搭氦氣球飛萬公里 雙雄破紀錄
黃光男水墨畫展 副總統到場相挺
派出所副所長 養生茶葉蛋犒部屬
美籍旅客轉機攜子彈 稱打獵遺留
時人：金卡戴珊前繼父變性成女人
宏致尾牙期許三年內營收衝百億
IS人質談判膠著 日本等待新情報
韓媒：李炳憲夫婦洛城曬恩愛
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防駭客 BMW集團修復安全缺陷
春節出遊 澎湖警方受理加強巡邏
浩天宮送暖 林佳龍盼打造溫暖城
超級盃 台灣運彩開放單場投注
冒牌貨攔檢 糗男攔到真警察
澎湖春節加班機 登記人數破紀錄
友達4月調薪優於業界
北市淨城掃黃 逮百餘人
公寓旁火警 住戶急拿滅火器
達達的魔法樂園 科博館登場
柯文哲稱被殖民越久越進步 北市說明
歸化國籍測試 北市戶所隨到隨考
前納粹集中營再利用 變難民中心
感恩社會關懷 百老揮毫祝福春聯
日月光30年慶 張虔生加碼年終獎金
總統選舉作業 朱立倫：按時程走
泰勒絲新歌爆料 凱蒂佩芮將反擊
友達捐科博館達達的魔法樂園
單親家庭提前圍爐 林佳龍同歡
桃園工地意外 1命危2輕傷
添一留鳥屍 驗染新型H5N2
觀音雞場染禽流感 撲殺4萬多隻
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社會企業開趴 善意消費好食光
澎湖尖山電廠帶獨居長者採購年貨
貓咪超級盃 萌指數爆表
朱立倫：立委補選熟基層 有信心
華裔賊偷天換日 騙荷蘭鑽石店
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監院陳情 民眾最關心司法正義
SBL明星賽 盧冠良獲技術挑戰冠軍
身障生看學測考場 設備仔細瞧
搶彰化立委席次 候選人拚掃街
2/1學測日 新北提供按摩紓壓
嘉義市石猴創作 更生人獲首獎
巢運抨擊新制 財長：傾聽各界意見
馬航MH370失事理賠 初估1億餘
標示不精確 調理醋可能混標果實醋
超大財神爺 烏山頭水庫祈福
mPOS銀聯卡收單 中信玉山搶先
台立委訪墨 推國會交流
被殖民進步論 柯文哲挨批反民主
被殖民進步論 抗獨史嗆柯文哲
令計劃毛曉峰有交集 共青團和湖南大學
華航空服員繫黃絲帶 抗議未復飛
支持占中疑遭封殺 陸片刪除杜汶澤戲份
李新穎參訪三立工業園區
重回懷舊年代 蒸汽火車吸睛
小坑山櫻迎春 落花樂享小確幸
大陸民生銀行最大股東 安邦保險受關注
巴克禮公園擴建 市區也有荒野
不安全性行為 愛滋併C肝大增
失業勞工子女 新北學費補助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
惹龍惹虎 別惹俄羅斯失婚恰查某
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
油價跌 亞洲國家消費信心增強
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
漢和：共軍惠安設雷達 干擾台長程雷達
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
監院查廉政 國庫進帳5000萬
網頁連結公民網 警政署澄清未被駭
SBL三分球大賽 林力仁奪冠
日外相：持續全力營救後藤健二
朱立倫：國民黨候選人在地實在服務
新北學測看考場 拜文昌求金榜
東石獨居老人遊碼頭 學童奉茶
澳網女單決賽 小威壓夏拉波娃摘首盤
海關第一艦德星艦除役 戰績卓著
王曉波：柯文哲論殖民 太狹隘
柯文哲論殖民 學者：忽視殖民創傷
千人拔蘿蔔 農田比菜市場還擠
MIT紡織品年終特賣 暖暖過年
無視危險警告 朝日新聞記者赴敘採訪
朱立倫：國民黨改革才能獲人民認同
樹林女學生墜樓 送醫不治
南投立委補選 藍綠大咖站台
八德水管工程意外 1人命危
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神魔之塔2週年慶 陳妍希扮女神造型
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人民幣匯率波幅 陸可能再放寬
7大旅遊瞎事 FBI逮機上泳褲男
王張3會 重金門民生議題
新屋待宰鵝死亡異常 採樣送檢
中華郵政做公益 清水斷崖淨山
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研究人員：DNA化學變化 可預測壽命
直落二拍落夏拉波娃 小威澳網封后
小巨蛋台語客語站名 2/1揭曉
朱立倫黃昏市場拜票 拉抬蕭家淇選情
鄭文燦指團隊上緊發條 為民服務
情人節到 花店百貨業搶商機
挑戰航空科學 竹林實驗營扎根
人質案膠著 日相籲官員保持警覺
中國民生銀行：行長毛曉峰辭職
小額捐款銳減 到街頭找希望
印度以機動發射台成功試射長程飛彈
鄭文燦將聘同鄉會理事長為市政顧問
駁教廷任命權 大陸：愛國愛教才能領導
龜山警員助男子 父女團圓
立委補選激戰 朱立倫蔡英文台中拚場
彭(雙)浪：面板切割技術領先陸廠
禪繞畫紓壓 沒有美術細胞也上手
中共反腐導致出缺 已調整35名省部官員
香港民陣 週日發起占中後首次大遊行
電玩展 PlayStation人氣旺
百度：人體植入晶片 變超人的第一步
延長賽進球 澳洲奪亞洲盃足球賽首冠
故宮南院試營運 嘉縣府擬33配套
台鐵送包裹 高爾夫球車趴趴走
Janet臉書貼南極結婚照
休傑克曼雪中遛狗 為愛犬添衣穿鞋
辜莞允現身電玩展 萌翻現場
西藏新規 舉報暴恐獎百萬
老爺高球賽 程思嘉躍居領先
潘瑋柏爆頭後再攻蛋 浴火重生
今彩539開獎
羅志祥突現身 潘瑋柏攻蛋傻眼
勸導廟會失控 蘆洲警鳴13槍
Janet南極結婚 企鵝當花童
基宜大台北山區 防局部大雨
彰檢抗告 魏應充僅說謝謝不回應
SBL明星賽 白隊逆轉擊敗紅隊
學測2/1登場 近15萬人應考
奇人密碼首映 霹靂贈票弱勢族群
廣州經濟成長目標訂8% 23年首次個位數
電玩展逾11萬人進場 創單日新高
台北愛樂迎新年 持續注入活力
八德爆管土石坍怪手翻 1死2傷
桃猿球星尬籃球 站SBL明星賽舞台
日月光看好高雄 擬投資千億
民進黨總統初選 賴清德重申不領表
行李箱走私海洛因 男子桃機遭逮
今彩539頭獎 1注中獎
王家：王永慶生前無意讓羅文源認祖
潘瑋柏作勢強吻 Jolin爆乳閃躲
烏東衝突 烏軍24小時再死15士兵
進擊的國民黨政策會 臉書尬網軍
美發射衛星 觀測地球土壤濕度
北京地下世界 魚塭改建188間套房
Maggie Q洛杉磯逛街 秀訂婚鑽戒
看第三方支付 李紀珠：別太多金融
被指約旦間諜 男遭IS斬首
歐巴馬、達賴喇嘛 2/5日將公開出席活動
美媒訪談 柯文哲：不參選2016大選
Panasonic將撤出大陸TV市場
亞洲航空失事前 機師離開座位
重感冒 陳菊支氣管炎住院
星雲法師鼓勵總統 把民心找回來
柯P提兩國一制 國台辦：大陸立場明確
立委補選最後衝刺 7日投票
柯文哲將改用LINE寄生日賀卡
IS「斬首」人質 安倍：絕不屈服於恐怖主義
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄德法領袖敦促烏克蘭停火
瑞士東南部雪崩 4滑雪客喪命
停火談判破局 烏克蘭指控叛軍搞砸
SITE：伊斯蘭國宣稱斬首日人質後藤
NHK：疑似IS上傳處決後藤影片
傳人質遭處決 日本政府急忙查證
伊斯蘭國宣稱處決日人質後藤
後藤遭斬首 IS：日本惡夢將開始
IS殺害日本人質 美強烈譴責
IS處決後藤 安倍批殘暴卑劣至極
伊斯蘭國宣稱 斬首日本人質後藤
日專家：後藤遭斬首影片應是真的
IS稱斬首日本人質後藤 日：影片似為真
學測登場 白天陽光露臉
大學學測首日 國數社登場
IS稱斬首後藤影片 日政府：高度可信
IS稱斬首日人質後藤 英首相譴責：卑劣
零食熱量大車拚 適量堅果最健康
IS稱斬首日人質 歐巴馬歐蘭德同聲譴責
柯尼返台探生母 盼有回家感覺
拚南投立委補選 副總統助選許淑華
劉志攻訪德比郡 推經貿外交
母女巧合 惠妮休斯頓之女昏倒浴缸
伊斯蘭國日本人質事件時間軸
後藤疑遭伊斯蘭國斬首 家屬驚嚇難過
過年出國 領務局籲注意護照效期
攻節慶商機 台灣網購節3日開跑
枕戈力拚虧轉盈 中油多管齊下
大學學測首日 南部空品不佳
LPGA初體驗 徐薇淩並列30名
國泰台港線升級 成黃金2.0
剖析出版趨勢 國圖13日辦論壇
台積華邦幸福 員工增產不落人後
找藝師找場地 上網輕鬆查
失聯3登山客求援 搜救人員上山
高寶璟破伍茲紀錄 17歲登最年輕世界第1
DDR4選購 產品穩定售後服務為重點
國泰趣老總 唱歌劇啖台菜
李登輝赴立院 談憲改開放提問
視障生愛三國史 瞄準大學歷史系
民間合作 電電公會擬與福建設平台
嘉縣東石國中 男子墜樓身亡
蘋果大陸拓點 進軍5座新城市
畫家洪曜平92歲 舉辦回顧展
作弊遭除學籍 軍費生平反敗訴
電玩展最後1天 人潮可望再創高
保障食安 彰縣抽檢年節食品
學測登場 陳光復為考生加油
進擊的巨人聲優來台 粉絲朝聖
大陸百城平均房價 1月止跌微漲0.21%
資訊戰攻社群網站 英軍成立新旅
雪霸公園春節不打烊 遊客中心除夕休館
學測登場 新竹區6651名考生應試
龍津國中美術班畢展 大放藝彩
鴻海福利好貼心 員工幸福羨煞人
中共：8個省都有領導插手工程等腐敗
骨肉癌截肢考生 立志當社工
在電腦賣場上傳色情照片 英男被捕
澎湖退休公務員展環保創作
口服避孕藥之父過世 享壽91歲
義大利總統府 藝術寶藏數不盡
國資圖規劃親子共學母語計畫
年關將近 台股氣氛轉趨觀望
學測雲林考區平順 缺考不到1%
應考太緊張 高雄考生跑錯考場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
紐約警車與警徽 執法神器權杖
多倫多警察隊 歷史悠久
房仲幸福企業 婚育補助多
朱王配 朱立倫：傳言笑笑就好
泰警徽刀與盾 象徵打擊不法
學測英聽3日登場 基隆女中舉行
北市就服處徵才 229個工作機會
聖雄甘地 精神支持德里警察
25歲男組犯罪集團 恐嚇取財遭逮
迎國際化 國發會肯定外語替代役
機器代寫財報新聞 每季量產3000則
金門學測 陳福海肯定金大環境
IS斬首日本人質後藤 安倍哽咽痛批
美AEPC官員明晤總統 交換合作意見
巴西警察制度多元 警徽多樣化
江蘇企業資訊 曝光陸第二艘航艦正籌建
第49屆超級盃 你該知道的10件事
監試人員驗身分證 延誤學測考試
日官房長官：IS稱斬後藤影片極可能為真
今年美國成衣偏重休閒 棉價跌毛利增
新北防災躍進 成立婦宣大隊
法說會接棒 宏達電日月光壓軸
後藤疑遭IS斬首 後藤母與湯川父淚崩
學測國文 黑心商品穿越場景入題
調查：大陸消費奢侈品76%在境外
完善防護 兒童健康上網不用愁
無障礙計程車費 北市：無共識前不加價
防止踩踏 北京市建議廣設預警系統
IS稱斬首後藤 日民眾：神沒聽我們祈禱
士林老樹故事展 訴說歷史軌跡
學測國文 新竹學生：作文好發揮
寒流來易發病 雞隻疫情仍嚴峻
合庫銀去年獲利創高 今年著重海外
國文試題生活化 作文考獨享
江蕙票抽幸運兒 注意手機通知
歲末年終 街友歡喜洗澡吃大餐
立委補選倒數 國民黨搶攻拚勝選
立委補選倒數 民進黨肉搏激投票
中油：汽油價格降1角
櫃買中小型股 可望接棒補漲
德人懷念前總統魏查克 譽精神力量
大陸出口南韓2200噸蒜頭 品質問題被退
泰國台灣會館懇親 台商話家常
學測嘉義考區 43人缺考3違規
欲舔美魔女腳趾 男大生賠1萬
台電取消核四回饋 綠營批現實
查德反擊博科聖地 殲滅123名叛軍
台灣新百壺特展 羅東文化工場登場
職業美足第49屆超級盃觀戰焦點
新北又傳國中生墜樓 無呼吸心跳
超級盃爭霸 海鷹愛國者戰績一覽
視察禽流感疫情 賴清德赴檢疫站
信用合作社 去年獲利25億
4前中市副市長合體 蕭家淇展人氣
智擎獲頒玉山創新獎
金酒遭仿冒 金門縣府盼王張會討論
基隆慈鳳宮濟弱勢 寒冬注暖流
澳網男單決賽 喬科維奇vs.莫瑞
宣導勿酒駕 卡哇伊警察寶寶上陣
暹邏代天宮花燈節 泰觀光局讚許
學生持百分卷入住 南方莊園贈早晚餐
細菌性心內膜炎 誤以為感冒險送命
機捷今年蹦出2大名品折扣城
拚買氣送機車 阿兜仔還有紅包禮
學測作文考穿越 近年首見
金廈大橋 官員：時機未成熟
穿戴裝置夯 非侵入生醫感測業受惠
避免惡夢再現 日府加強保護人民
學測國文 補教：複選題陷阱多
屏東立委補選 藍綠固樁
德啤酒熱銷 去年逾95億公升
健康照護標準組織 資策會爭取加入
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鄭文燦：編列發展大園商圈預算
樂陞參與PS4經典遊戲開發
陸籍人士納健保 繳費多於醫療
九華山地藏庵濟助 2630低收戶受惠
圓夫遺願 越南妻掙錢開2餐館
櫻花派出所吸睛 沙坑所長奉茶邀賞花
德奧僑界歡欣籌備春節活動
朱立倫：盼新北校校有童軍
賴清德盼巨星藝人 勿幫酒代言
寶寶足印陶板 嘉市父母上釉
黃金短線有超買疑慮 戒追高
柯文哲：兩岸普世價值越接近合作越順
國民黨：總統提名最遲6月決定
鄭文燦盼善力量 避更生人標籤化
林俊傑西門町簽唱 加派保全維安
試場鈴聲太小 手搖鈴緊急代替
澄清殖民說 柯文哲：翻譯差太多了
占中後首次 香港民陣重回街頭
朱立倫：感謝越南人對台產業貢獻
勞動力缺口擴大 老有所依大難題
學測數學 計算量大近3年最難
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男子國境攜毒闖關 航警查獲送辦
數學考題 普遍反映有難度
學測數學生活化 路跑考相關係數
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成龍大馬受封拿督
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屏東海生館 一窺珊瑚奧秘
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LamiGirls甄選 20人尬舞
青少年桌球巡迴賽 黃禹喬摘金
台塑調降汽油每公升1角
關懷弱勢 高市獅子會寒冬送暖
伊斯蘭國疑殺日人質 旅外注意安全
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
一天6行程 吳副總統南投輔選許淑華
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
山老鼠竊珍木 檢警埋伏圍逮
日人質遇害 約旦譴責並誓救飛行員
詐騙集團冒用衣芙日系 民眾小心
竹縣再傳禽流感 化學兵撲殺7萬隻雞
南韓：陸恢復支援北韓航空燃油
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香港泛民遊行 港府籲平和凝聚共識
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學測數學計算繁雜 估五標都降
學測雲林考區良好 到考9成9
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亞洲藥政法規會議
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WSBL 3日開賽 中華電信女籃老將新秀誓言爭冠
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日人質遇害 引發海外營救任務辯論
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NFL超級盃 海鷹再度追平
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曼谷鬧區土製炸彈爆炸 1人輕傷
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中鋒奇兵火燙 熱火83：75烤塞爾蒂克
立院新會期報到 黃偉哲拔頭籌
NFL超級盃上半場 海鷹愛國者互不相讓
新台幣早盤貶6.3分
河南一高中規定 住校每早5時起床讀經
NFL超級盃 海鷹射門首度反超比分
中南部空氣較差 敏感族少外出
NFL超級盃 海鷹擴大領先
台灣1月PMI指數53.5%
賴清德籲別代言酒品 藝人：應防酒駕
安倍：日本應考慮自衛隊海外營救任務
柯震東九把刀 3日寫春聯送粉絲
台灣國際科展 5日台北登場
台灣之星花落誰家 眾所矚目
學測考完去哪玩 社教館好去處
蔡正元答辯：太陽花所提罷免荒唐
Open Data 利金融業投資人
首公布 1月NMI指數53.9%
升學季來臨 選系破除性別刻板
嘉市議員蔡榮豐 遭毆血尿住院
屏東立委補選 藍綠加緊拜票
NFL超級盃 愛國者達陣追成3分差
陸人均GDP上揚 平衡發展仍是問題
暴雪再襲美中西部 超級盃觀賽受阻
台助造路 宏京大道取名中華民國
超級盃中場秀 凱蒂佩芮乘金獅霸氣登場
曾銘宗：揚升方案正在揚升 還沒升起來
出國買機票再等等 燃油附加費降了
NFL超級盃 愛國者再達陣反超海鷹
立委總統併選否 王金平尊重中選會
陸禽流感威脅 越南加強防疫
韓經常帳順差創新高
南茂平均調薪3% 3月到4月定案
國內機票降 台北飛金門省189元
童綜合醫院義診 送暖弱勢家庭
藏身大學生宿舍改槍 男落網
職災預防重建補助 2月底前截止
學測雲林考區缺考33人 無重大違規
陸媒：大陸彩虹無人機售9國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新台幣盤中貶1.03角
新英格蘭愛國者擊敗海鷹 稱霸超級盃
盤面轉呈觀望 台股個股表現
擺脫虧損 宏達電請五月天尾牙開唱
朴槿惠63歲生日 習近平致賀電
北市抽驗年節食品 4件不合格
美核潛艇與南韓潛艇聯合軍演
兔女郎風波 連勝文挨告不起訴
愛國者奪冠 超級盃近10年戰績一覽
超級盃稱霸 愛國者本季戰績一覽
陸防霧霾 整治焚燒秸稈
家長會長擬告學生 南一中盼溝通
英文作文 首見選書構思內容
禽流感越過中央山脈 台東淪陷
業界：看好筆電觸控晶片市場
群創：資金到位 GDR不發了
超級盃布雷迪妙傳連連 獲選MVP
攝護腺肥大尿毒堆積 老翁險洗腎
關鍵攔截致勝 愛國者高捧NFL超級盃
粉絲團遭封鎖 賴士葆：網路霸凌
羅智強批柯文哲 台北市長非台灣皇帝
曾俊欣奪冠 國歌飄揚歐洲網賽
學測高雄缺考多 手機鈴響違規
人猿寶寶出生 圓仔保溫箱交棒
台灣掛牌上櫃公司687家
PMI與NMI升 吳中書：穩步復甦
募款賞公僕 北市：僅為發想
嘉市議員遭毆 議長譴責暴力
國際鋼價重挫 豐興鋼價持平
人民幣即期匯率大貶
借機車給孫子出車禍 祖母判賠
新台幣中午貶1角
名模妻助陣 愛國者四分衛布雷迪聚焦
東部防線淪陷 禽流感越過中央山脈
台股上櫃日均值201.34億元
國泰金徵才7000人 年薪媲美外銀
學測英文詞彙艱澀 近5年最難
曼谷鬧區爆炸案 泰：戒嚴仍有必要
總統：美售軍艦履行台灣關係法
北市體育局長出爐 洪嘉文接任
台股連2周成為亞洲股市吸金王
李敏鎬太忙 放棄與范冰冰攜手「空襲」
大陸洗髮精廠商告壹週刊 索25億
狙擊手打下雷恩大兵 登戰爭片龍頭
墨西哥擱置高鐵計畫 陸發改委：遺憾
防高雄輕軌沉陷 港務工程改工法
泰國機場嚴查未稅品 外交部提醒注意
施振榮預言：電腦名稱將消失
英文作文跳脫圖片式 考生意外
台南一中家長會長 不告學生了
施振榮：物聯網時代到處是機會
年節採買高峰 統一速達迎商機
藝人不該為酒代言 台酒不回應
朱立倫：總統立委併選 有疑慮
投顧：量化寬鬆 歐高收益債看俏
民進黨贊成總統立委併選 但要配套
經營台灣之星 國泰金：沒有意願
採購年節食品 主廚傳授挑選訣竅
西堤牛排響應公益 倡導捐血
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頂新獻金案 劉文雄鄭志龍作證
不走回頭路 林佳龍贊成總統立委併選
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皇品盃台韓棒球賽 涂醒哲開球
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日人質後藤遇害 菲國政府譴責
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柯文哲提兩國一制 民進黨：尊重
台中高分院撤銷魏應充交保裁定
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2月台指期漲 21點
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水公司復水延後 林佳龍要求提補償
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巴拿馬今年通膨緩步上升
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2月電子金融期齊漲
超級盃中場 凱蒂佩芮飛天獅吼嗨翻全場
印外長：盼解邊界問題不同於以往
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權值股撐住 台股量縮收小紅
學測英文作文 補教老師也稱難
官網打掉重練 張善政：納民間創意
超級盃逆轉海鷹 布雷迪歸功全隊
公文外流 北市府：同仁無惡意
廟被拆信徒抗議 學測考生受影響
模擬聯合國會議 培養學生國際觀
違建逾2層 高市擬半年掃蕩
台股收漲 25.08點
不動產貸款資訊 擬有效運用
海鷹教頭失策 送走超級盃勝利
三大法人買超台股36億元
專找銀樓詐騙 警逮父女檔
魏應充交保發回更裁 開庭時間未定
合宜住宅弊案 3/20宣判
歐巴馬提2016預算 金額4兆美元
學測成績單25日寄發
總統立委併選否 副總統：尊重中選會
考生攜學測題卡出場 該科恐鴨蛋
魏應充交保 台中高分院撤銷
千萬幸運兒現蹤 免費搭越捷1年
柯P談兩國 陸媒：雙城論壇停辦機率高
搶青年選票 陳以真陪蕭家淇掃街
超級盃吸睛 巴西人：比我們的足球智慧
單親媽燒炭 母子昏迷幸獲救
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飆速150追車 警逮女毒蟲
差1碼冠軍夢碎 海鷹戰略挨批
網路言論失控 高中生險吃官司
假冒港校遭揭穿 產品官網突消失
外勞險成植物人 移民署伸援助返國
傳大陸托福洩題 網上叫賣15萬
洪嘉文：接北市體育局非跳火坑
韓3女組團 唱跳嘻哈13日首發
曾志朗被批學閥 台聯大澄清
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畫家洪曜平92歲 舉辦回顧展
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成龍新片天將雄師 下月南韓上映
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呂慶龍出席克拉瑪特市慈善活動
東部也爆禽流感 宜蘭加強活禽攔檢
學測命題趨勢 多看時事練思考
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慶羊年 呂慶龍與僑界歡唱喜洋洋
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車市回溫 元月銷量近4.8萬輛
朱宗慶打擊樂團 累積能量迎30週年
泰陸資輪胎廠大火 損失4千萬美元
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柯P談兩國 環時：可考慮停辦雙城論壇
表哥與未成年表妹嘗禁果遭判刑
勞保年金老農津貼17日提前入帳
學測落幕 自然科鑑別度高
睡過頭搭錯車 警飛車助考生應考
年關到 宜蘭礁溪號召捐物資助弱勢
柯文哲殖民說 北市：文字掌控不精準
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北義僑界春宴 熱鬧溫馨
首屆亞太電商展 5日起受理報名
柯文哲惹議 胡幼偉籲公布訪談錄音
復航華信國內機票 3月3日起降價
古華情人節推美食住宿 好禮送內衣
學測海大試場 1考生違規
櫻花來了 日本公布開花預測
宜縣府獲贈電子看板 提供就業資訊
愛心零錢桶 為弱勢募年菜
教育中心回饋 3百萬獎金助青年圓夢
世界溼地日 陳威仁:擬推動濕地標章
觀光夯 兩岸航線首破千萬人次
3日各地多雲到晴 北台灣有雨
李登輝擬邀兩黨 春節後談修憲
希臘展開魅力攻勢 股市開高逾5%
黃光男獲頒法國教育榮譽軍官勳位
工商早餐會端15項建言 聚焦金融稅賦
補教：學測自然科稍難 五標不變
與高市商討石化專區 經部擬設小組
老師熱愛布袋戲 英文布偶劇將登場
朱立倫：台灣可成創意發明王國
警方破網路簽賭站 下注金額13億元
網傳女兒被噤聲 梁振英：沒這回事
不放棄 印尼恢復搜尋亞航罹難者
Jolin安室跨刀合作 古裝扮妖姬
徵雲端開發夥伴 宏?啟動藍天計畫
學測數學難 甄選門檻估降1至2級分
霸氣嚴介和 狀告政府抄底希臘
首例 元富證登陸天津設創投
大陸全能神教殺人案 主犯處決
泰國醫院牧者 嘉基學安寧照護
開源 苗縣招商馬上辦中心揭牌
限額奏效 去年借券賣出占比減
外資上周買超298.03億元
越南元月外資成長67%
音樂傳情 曹政奭朴志妍譜戀曲
動漫列車新造型 邱鏡淳化身列車長
無猥褻行為 視訊妹不起訴
南迴拓寬工程 爆盜海砂當路基
學測第二天 雲林36人缺考
食品GMP制度 下半年移轉民間
產下男嬰 女子棄置洗衣店
現代汽車擬蓋大樓 爭南韓第一高
高市校長會議 訴求教育創新
海軍敦睦艦隊3月中旬訪澎湖
金鍾國放閃：結婚非尹恩惠莫屬
籲藝人勿代言酒 賴清德：好意
黃國書勤拜票 探視養護機構
防禽流感擴大 台東撲殺病雞
柯文哲惹議 外交官建議改書面訪問
砸9億 可成擴建宿遷廠房
改革 國民黨考紀會委員擬經中常會通過
京元電年終晚會 上千份大獎摸彩
中市稽查年貨大街 商品標示問題多
春秋航空股價暴漲 董座成億萬富翁
大學學測澎湖試區秩序良好
印媒：習近平破格接見印度外長
油續跌 公路客運最快21日再降價
父母賣糖葫蘆 辛苦串起曾俊欣少網冠軍
春節近 馬公市長發急難救助金
核一1號機歲修 台電拚春節前完成
蛋價平穩 農委會監控異常漲價
馬航：MH370賠償 遺屬3週獲得
IS殺害日本人質 南韓強烈譴責
新屋鵝隻異常死亡 確診H5流感
黑琵驗出禽流感 台南加強監測
外交政策雜誌堅持專訪柯P內容正確
京元電年終晚會 最大獎現金12萬
雙城論壇 上海主張九二共識下交流
超商兌人民幣 央行：提升台幣主權
美莓比拼 全國草莓評鑑5日登場
雙城論壇 上海學者：續辦可行性不大
陸媒稱雙城論壇可停辦 學者：拋風向球
聯合國：氣溫破紀錄 去年史上最熱
第49屆超級盃 NFL史上推文最多
雞肉價格 政院協調業者允緩降
出國3天愛犬亡 無惡意不起訴
禽流感疫情 台南新通報數減少
QR樂趣遊 桃機創意首獎
小三通客輪冒煙 53名乘客平安
甄試關鍵 筆面試恐重於審資料
補助款案 台大柯承恩等5人緩訴
友邦巴拿馬共和國衛生部長訪華
台北市台南市1月房屋移轉量減
達賴歐巴馬同場 大陸表態反對
鈴響後手機在身上 考生扣2級分
浮洲出租合宜住宅 7100元起跳
外商買美元 台幣隨韓元人民幣貶
茂迪去年轉虧 每股虧2.41元
遠雄罰30萬 環署：非一人決定
甫交保陷低潮 苗栗角頭燒炭身亡
4天3詐彈 比利時週末不平靜
響應「我是健二」活動 增至4.6萬人
柯文哲趙藤雄談判外流 北市：非公文
新版米其林 新增2法國餐廳躋身3星
捷運延伸 林右昌：首都平台提案推動
魏應充交保生變 魏家積極爭取交保
烏東分離領袖 矢言動員10萬軍
辦好世大運 柯文哲熱線通體育署
律師鄭文婷宣布投入基隆立委選舉
中信兄弟熱身賽 陳皓然開轟
今彩539開獎
春節轉職搶頭香 中市4日聯合徵才
台聯大系統爭議 教育部澄清
推4兆美元預算 歐巴馬將戰共和黨
威力彩開獎
鐵路市場化 大陸上調貨運費率
央視公布春晚主持群 陸媒：力求平穩
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拋開洩氣門 愛國者奪超級盃冠軍
傳台鹽董座申請退職 經長:確定後說明
北高軍方用地釋出地上權招標
施明德：選總統的要把台帶向何處
貝里斯非政府保育組織應邀訪華
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勞資爭議 立委促納航權分配考量
東吳大學志工團 菲律賓按讚
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接待過歐巴馬 印度總理將訪陸
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洪嘉文：轉戰北市 朱立倫樂見人才交流
大陸一帶一路 中央領導小組首次亮相
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找甄選校系 注意篩選科目
今彩539 頭獎1注中獎
威力彩頭獎貳獎槓龜
兩岸網路文學大賽 即日起徵稿
涉拉皮條 史特勞斯卡恩出庭受審
韓航公主趙顯娥 被求刑3年
馬雲談創業 不單是夢還要行動
講錯了 柯文哲坦承受訪講殖民
安邦保險祭出25萬月薪 赴美求才
柯文哲：未來大部分公文給大家看
歐洲議會傳詐彈 人員短暫撤離
星：重大事件 社區凝聚最關鍵
學測社會科 雲林土壤題有疑義
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男童受虐傷累累 母同居男友幹的
柯文哲：研議副市長公開徵才
柯文哲：一制指社會價值 非政治制度
農藥用量冠全歐 法推新減量計畫
涉竊顏清標助理車 男道歉送辦
中小學女教師多 山東搶救男教師
台鹽董座洪璽曜 提前退休盼建立典範
殺老闆情侶 馬伕另詐欺判2月
習近平談依法治國 須堅持中共領導
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西瓜卡賣爆 東京站百年票卡搶手
歐美自由貿易協定 展開新一輪談判
男用簡易三溫暖烤箱 意外死亡
大陸食品安全險 食油奶粉先試辦
美股反彈 開盤小漲
希臘新總理出擊 爭取歐洲減債
罷免答辯 蔡正元五千字砲火四射
歐巴馬擬向美國公司 徵14%海外營收稅
魏應充延押庭 3日上午召開
公文外流無惡意 柯P不議處
慢跑健身 跑太快反致命
藝人不要賣酒 有人嗆聲
曾俊欣奪歐少年網賽冠軍 33年來亞洲第一人
名嘴陳立宏罹腦瘤 已動完手術
秦嘉鴻：深耕台灣 走向全球 爭議放兩邊 企業站中間
傳汪傳浦過世 外交部：有聽說查證中
公路總局104年度春節暨228連續假期疏運措施
布局5G 制訂NFV及Small Cell標準
羊帆起航 名揚四海
104年春節連續假期
永續珍藏 首座國家檔案庫房啟用
油價下跌 公路總局啟動「運價臨時調降機制」
高鐵104年春節疏運措施
春節返鄉少開車 宜蘭交管新措施
放寬漲跌幅限制配套 下午揭曉
外交小尖兵參訪團 將出訪澳大利亞
南華大學再獲教卓計畫 每年5千萬 成長近7成
彰化地院裁定 魏應充3億交保
航港局舉辦「汪洋領航者─奇萊燈塔巡禮展」
朱立倫未再聘律師 王保黨籍機率高
立院新會期報到 黃偉哲再拔頭籌
又傳黑琵死亡 送驗是否禽流感
單車遊台灣迷途 警護陸生返住處
兩岸大學生茶文化體驗營 品茗茶文化之美
移民署助重傷逃逸外勞重生返國
勵馨女兒回娘家 陸配憶往事鼓勵同樣遭遇婦女
慈悲基金會贈謀生器材 助新住民顧家計
福源花生醬邀弱勢家庭共圍爐
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
北約：西方須準備為烏克蘭與俄長期對峙
美國駐比利時使館也傳炸彈
世衛：加拿大H7N9病例 來自大陸
與遠雄談判遲到 柯文哲：毛澤東戰法
美國駐比利時使館也傳詐彈 警方逮1人
查炸彈 比利時緊急疏散歐洲議會人員
歐洲主要股市齊揚
暴風雪再襲 美東北部逾3000航班取消
調查人員：墜機前 亞航機師未離座
惠妮休斯頓之女性命垂危
石油類股帶動 美股勁揚
鑽油減少 國際油價漲
超級盃巨獅 出自俄州道具公司
美市售嬰幼兒食品 糖鹽偏高
房市量低 房仲：政策明確可望量增
水危機 影響巴西糧食供給
英雜誌：台灣入選今年旅遊目的地
駕Jaguar奔馳 英演員快意分享
土撥鼠大師菲爾預言 6週後春天才會來
美股勁揚 台股看量能
QE發威 歐股施展吸金大法
魏應充延押庭 9時10分開庭
網球神童曾俊欣歐洲奪冠 返抵台灣
OTC：黃金現貨成交值 逾千萬
英聽考試登場 注意准考證顏色
蘋果砸20億美元 蓋太陽能數據中心
北美冬未盡 土撥鼠大師如是說
BOT案 徐旭東：時代不同情況會變
Canon推輕巧型可交換鏡頭攝影機
國泰富時中國A50基金 准募
超級盃1億1440萬人收視 創美電視史紀錄
鄭明典臉書貼波狀雲台灣美照
外交政策公布訪柯P錄音 強調翻譯無誤
外交政策公布柯文哲受訪錄音內容
沒錢加強消防 祝融毀俄圖書館
巴西元月貿易逆差 連續第4年
台股開盤漲17.01點
魏應充羈押庭重開 串證爭點攻防
投顧：歐QE 企業盈餘成長空間大
鄭捷殺人案 再度開庭審理
上銀年終獎金優去年 3月調薪
惠普分拆前 CEO好薪情
魏應充抵彰化地院 一語不發
網球冠軍曾俊欣 練專注讀史記
旅客赴港攜700萬現鈔 超額退關
音檔還原 柯文哲說被殖民久非壞事
凱爾日 布萊德利庫柏走紅毯
奧斯卡入圍者午宴 群星鬥妍
春浪10年 蕭敬騰張震嶽助陣
毛治國：為青年找出路 為企業找機會
胡潤富豪榜 李河君為大陸首富
超級盃廣告拿小孩之死做文章 惹議擬撤
多倫多爆麻疹 衛生單位調查
惠妮休斯頓愛女 命危靠呼吸器
宅配商機 統一速達進駐年貨大街
淘寶差評偷改 每則要價1300元
防異物梗塞 醫師示範急救法
金城武樹又傳傷 環團籲遷地方不忍
MOD快樂說英語 角逐百萬總獎金
新台幣早盤升1.71角
太極捐系統 惠明1年入帳24萬
陸省市2014年GDP增速 普遍下滑
技優保送入學 錄取率96.62%
交通部長：高鐵4月會帳面破產
傳希臘採外交攻勢 瞄準公部門換債
財部清查不動產稅籍 利地方財源
屏東立委補選 藍鎖基層綠明星造勢
陳建宇：春節國道北高6小時可到
胸悶難耐 急性心肌梗塞找上門
台桌球選手赴巴拉圭奪佳績
KKBOX風雲榜 張學友莫文蔚獻唱
衛福新年重點 提高菸捐重建食安
春節不打烊 期貨業：下單送好禮
北京推地名規範 保護胡同
聯想財報超標 股價聞訊漲逾8%
年前寒流到 中部以北下探8度
電子塑膠衝鋒 台股站上9450點
遺失手機 金警協尋物歸原主
松翰行動電源晶片 出貨國內居冠
頂新獻金案 特偵組傳辜仲瑩
有搖有保庇 嘉邑城隍廟送搖錢數
刺死勸架學長 男大生判刑
柯文哲：我錯了 以為英文翻錯
電影手法騙錢 陸商在港失千萬
誹謗邱毅案 九把刀無罪確定
春節11大國旅熱點 出遊最會塞
春節疏運待命 國軍派遣運輸機
台鐵春節增台北羅東對號列車
周麟贈巴拿馬消防器材
鄭捷殺人案 鑑定：矯正教化難度高
總統：同步並進增加生技潛力
反酒類代言惹議 賴清德澄清
紐時：紐約期待中國遊客撒金
人力銀行：景氣復甦 產業求才若渴
中央氣象局氣象報告
資通產業標準協會 曾鏘聲任理事長
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
搶親台灣之星 業者拚銀彈及互補性
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
港媒：六四領袖未見廣場死人
歐巴馬提預算要4兆 國會不高興
建黨85週年 越南熱烈慶祝
維持軍事科技優勢 歐巴馬增國防支出
駐貝大使館舉辦台灣獎學金說明會
瓜國媒體讚中華民國是誠摯友邦
周麟會見巴拿馬政要
春節送紅包 大樂透連開8天
澳洲央行閃電降息 澳元應聲貶逾1%
換職潮 保險電銷挑戰高薪
諾貝爾醫學獎得主 6日演講
重開羈押庭 魏應充稱交保絕不逃
櫃買中心：國際債券市場熱鬧滾滾
迎農曆春節 越南各地規劃活動
陳建宇：高鐵若自行增資算善意回應
阿里巴巴涉隱瞞資訊 在美挨告股價跌
爭10億美元標案 韓擬賣秘魯戰機
鄱陽湖新發現2萬畝長江江豚棲息水域
台灣建材業 愛心磚延伸到柬國
暴雪襲美東 愛國者超級盃封王遊行順延
美個人消費指數不佳 新台幣升
未來5年巴拿馬可獲540億美元外資
周麟出席留台校友會新年餐會
新澤西台灣商會組團訪聖露西亞
薩爾瓦多去年逆差達52.4億美元
國防部籲中共 誠實面對抗戰史
吸毒沉迷酒店 男子專偷幼兒園
腹背受敵 平板去年銷售退燒
管中閔：自己也成歷史檔案一部分
殖民說 柯文哲：我沒解釋清楚
新台幣中午升1.23角
沈勝昂：10多次訪談 鄭捷矯正難度高
勸架遭刺死案 家屬：應殺人論罪
禽流感送驗確診增 東部未擴增
設局仙人跳援交妹 3男遭訴
被評估難教化 鄭捷冷漠以對
BOT案爭議 工商界：不應溯及既往
作戰需求 地面部隊換數位迷彩
油價低 14日起國道客運票微降
福建等3自貿區傳將掛牌 負面清單一致
美河市仲裁案勝負 日勝生：暫不回應
撲殺後復養 雲林辦3場說明會
澳洲央行閃電降息1碼 利率創新低
見趙藤雄遲到理由 柯文哲又改口了
加強禽流感防疫 鴨場優先抽驗
交長：春節國5北宜90分鐘
水情吃緊 空軍演練人工增雨
朱立倫：是否併選 尊重中選會
柯文哲：別理環球時報 沒代表性
白酒加金箔利潤近百倍 大陸擬准了
不堪虐待 妻牛奶摻農藥殺前夫
朱立倫：洪嘉文進北市有助雙北合作
第2次英聽考試 考生：比上次簡單
布局5G 中華電攜手台科大
陸委會：金門王張會 不會被刺探國防
魏應充羈押庭重開 結果下午出爐
鑑定人：鄭捷接受教化意願不高
結合50家大廠 資通產業標準協會啟動
澳網女雙亞軍 詹詠然出征聯邦盃
吸引韓客來台 觀光局推免費遊
後藤健二推文瘋傳：憎恨並非人的工作
大陸防長訪首爾 談韓陸國防問題
德意志：復甦龜速 布局高息股債
油價恐漲1.2元 中油：言之過早
美祭簽證限制 委反控拜登陰謀論
柯文哲：大陸讓13億人有飯吃不簡單
提高職工伙食費免稅上限 露曙光
韓SK寬頻 進軍大陸CDN市場
金門交通事故死亡人數減少
春節遊澳門 羊洋喜氣花車出動
日走34公里通勤 徒步哥獲285萬善款
抽驗小黃 20件不合格
嫖妓被抓 禮儀師險工作不保
曾威豪交保抗告案 高院駁回
民調：小老百姓黨可能再主政德里
延政勳參加韓SBS綜藝春節特輯
投顧：大陸融資成本未降 恐再降息
台股收盤漲61.74點
網購商機無窮 新兆元產業
柯文哲：日勝生仲裁 市府輸面大
總統及立委選舉 郝龍斌：找平衡點
非針對邱毅謾罵 九把刀無罪確定
郝龍斌：有不法就辦 別光說怪
胡潤富豪榜：蔡衍明是台灣首富
台股收漲61.74點
2月台指期漲 44點
苗栗選情白熱化 徐志榮不排除提告
徐志榮不滿文宣指控 吳宜臻：想太多
拾獲金融卡盜刷 多刷91元露餡
2月電子漲 金融期跌
台北往3都國道客運 至少省7元
中市2起瓦斯管挖斷 無安全顧慮
柯文哲殖民說 陸環球網開網路民調
土地糾紛 男古井下藥又車撞殺鄰
扁友會勸進選總統 賴清德低調
世大運草皮 柯文哲：公文上網公告
陸客配額外卡 觀光局招富豪團
捷克副議長訪華 將晤馬總統賴清德
搶上班族商機 商店街市集推行動版
澎湖春節輸運 擬靠軍機與加班輪
夏普獲利拉警報 TV事業失血
禽流感衝擊人心 屏縣府辦祈福活動
自導自演遭綁詐贖金 警逮3嫌
3億男事件 柯文哲：拜託蔻蔻不要害我
資源回收展成果 廢棄物獲新生
澎縣長下鄉慰問清潔隊辛勞提前賀節
發展署公益活動5日送暖助弱勢
股王表態 台股收高
蘆洲將突破20萬人 新生兒贈純金飾
華航777台北紐約直飛 再造風華
豪門婚上公堂 林知延：緣盡則散
北美館長及國樂團長 公開徵才
失業勞工子女 就學補助金提高
網購商機大 業者促開放菸酒銷售
魏應充是否延押 彰院評議中
天仁工商擬停招 教部關切師生安置
三大法人買超台股86億元
香港流感嚴重 僅2%小學生打預防針
愛國者返波士頓 準備超級盃封王遊行
陳立宏腦瘤開刀 恢復良好感謝關心
獨特醬料加愛心 麥當勞賣你56萬
嘉義地藏庵捐善款 嘉惠逾千貧戶
阿里山春節遊客多 提供接駁專車
驚訝 澳駐台代表：台生唸書時間長
補選催票 民進黨公布電視廣告
南韓癌症患者 罹甲狀腺癌居多
東華大學商店 米漿發票中千萬
曾俊欣列潛力選手 有望獲補助
國民黨團初六春酒 王朱將同台
粉紅商機再升級 霜淇淋搭新鮮草莓
高市法制局長許乃丹宣誓就職
浮洲合宜宅 營建署：3月中交屋
國道旁工廠 非法囤油近萬公升
大馬黑風洞 10萬人慶大寶森節
遠東海鮮夜 龍蝦生蠔吃到飽
北韓若棄核 美國願對話
春節後 李登輝擬邀各黨談憲改
賣菜翁遭通緝 遇警持鐮刀揮舞
防搶演練逼真 民眾紛打電話報警
紓壓 失業子女就學補助金加倍給
魏應充重開羈押庭 彰院裁定交保
毒販曼谷落網 將遣返台灣服刑
44菲警殉職 羅慕斯：艾奎諾有責任
新台幣收升6.2分
魏應充裁定3億交保 回帝寶過年
今年白色情人節 金秀賢在台灣
宏達電布局中階 2月9日新機報到
魏應充3億元交保 回家過年
遠傳攜手宏達電 限時封館特賣
台中學測英聽出狀況 延遲考試時間
上海迪士尼將延後至2016年開幕
NBA雙星連線 騎士奔向11連勝
台商相挺捐百萬 助法務部反毒
傳汪傳浦過世 特偵：無礙佣金追討
北市農漁產公司年節禮盒 限量預購
大考中心擬研議 英聽學測分開考
棄4歲女致死 過追訴期男子不起訴
陳水扁保外就醫延長否 矯正署審核
柯文哲發言惹議 李登輝建議勿衝動
光寶喜迎40週年 5000員工齊聚
教學卓越補助 71校獲選
修稅法恐致金門縣府短收 楊應雄不滿
馬總統：兩岸協議是廣義和平協議
菸價漲25元卡在立院 關鍵是財團
病死雞餵土虱 養殖業者遭警查獲
日國家足球代表隊教頭遭解雇
犯保協會探視 薛貞國遺孀哭
桃市府：中壢污水廠BOT 重新招標
北市226處違建 22處已改善
慕谷慕魚未開放 小巴業者抗議
回帝寶過年 魏應充3億交保
印尼飯店神秘308號房 禁拍照
消滅結核病 疾管署推20年防治計畫
蛋糕肥皂都是 蔣友柏：討厭文創兩個字
政府4招 助攻電子商務
金管會宣布 放寬漲跌幅限制至10%
宏?尾牙 伍佰助陣
台灣房屋今年日本大陸擴點
崇右推人才紮根 傳承設計能量
躋身1%富豪 收入成長要達1450%
入台證不用等 專案觀光招陸客
仰德大道公車轎車相撞 3傷送醫
撲殺補償 養鵝業盼不分新舊型病毒
輔英樂齡健康年菜上菜 古早味濃
日圓升值 東京股市紅翻黑
郝龍斌中市站台 為蕭家淇催票
平板出貨衰退首現 華碩擠進全球第4
挺高雄郵輪母港 麗星要來20艘
研究：睡前滑手機 青少年睡不好
掌婦女會 陳麗娜允為女權努力
高市稽查長途客運 未發現違規
陸作家申請來台 移民署：未刁難
駐星代表：馬總統落實多項變革
屏縣議員陳昭忠 買票被提公訴
仰德大道車禍 2小孩2大人受傷
為子復仇 伊拉克勇父怒殺7名IS成員
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
桃機：初五到初七春節輸運尖峰
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
春節大吉大利 獅城柑橘正當紅
北銀賣給富邦是賤賣 富邦金澄清
好巧 兩位民眾買米漿均中千萬大獎
振興氣爆區觀光 夜市表演登場
避免疫情影響供需 台東開放雛雞
疑不堪虐待 婦人毒死前夫自首
愛面子 蔣友柏：台企業家不願認錯
越南設海外國民求助熱線
總統立委併選否 國民黨：尊重中選會
立委補選倒數 蘇貞昌陪黃國書掃街
春節白鯧貴 民眾可改買較便宜金鯧
鄭文燦：合宜住宅解約 推社會住宅
寒流4日南下 5日6日間跨夜最冷
田寮河岸更美 沿岸纜線清除
養鵝業：撲殺後 種鵝來源貸款需協助
陸全總點名 鴻海：請關注我們的進步
駐英代表處積極查證汪傳浦死訊
光寶今年獲利成長 上看雙位數
二房東愛慕檳榔西施 裝針孔偷拍
太極嶺櫻花夾道開 微風中美呆了
希總理訪羅馬 爭取支持反撙節
攻行動商機 LINE今夏推叫車服務
簡報標題誤導 媒體誤報魏應充遭押
美數據不佳澳降息 台幣強升後收斂
史努比咖啡店進軍高雄 2月試營運
頂新：魏應充將遵守指示如期報到
金門公廁評核 尚義機場特優
檢問殺人情況 鄭捷連30次拒答
大提琴顧德曼 3月再來台演出
不敵少子化 天仁工商擬退場
國防部：拉法葉佣金案勝訴 錢已匯國庫
環境新聞票選 禁食反核登榜首
台日韓國際女壘邀請賽 台中力爭金牌
統一發票 造就195位千萬富翁
提高保金 魏應充親友完成交保手續
小朋友想像成真 蔣友柏打造未來遊樂園
新北：美河堂應維持做一般商場
澳洲聯盟磨練 林晨樺陽冠威信心增
車陣飆車闖紅燈 砂石車險撞到
有羈押原因無必要 魏應交獲交保
令計劃老家 2山西高官又被移送司法
台澎海底電纜 澎縣府盼早日完成
大支代表台灣 前進南方音樂節
新北違建大戶 工務局出手開拆
英業達旺年會 散發藝文與公益風
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