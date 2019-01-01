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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
ATP年終賽 瓦林卡淘汰莫瑞
花一頓飯的時間 用舌尖品味台灣滋味
鴻海呂芳銘：創業能否成功 人決定9成
勇士勇冠全聯盟 史考特說想當年
紐約市最窮區 近半數是貧戶
印度教不吃牛 但95%牛肉商是教徒
從毒梟變牧師 李伯利得到真正的快樂
12強季軍戰 日本扣倒墨西哥
澎冬季帆船賽中外選手在風雨中較勁
吳思華：年輕人走到世界 讓世界看到台灣
7年級鮮師 另類教學盼翻轉教育
行動商城線上資訊月開跑
毛揆：運用生產力4.0 化解農業困境
陳建仁訪新竹 挺柯建銘鄭永金
日本獨立聯盟球員 三大信念隨身攜帶
福田二街盼打通 黃國書爭取納入補助
96%上班族健診紅字 影響工作力
比利時提升恐怖警戒 業者：能避就避
暴龍3分雨 湖人11分見負
單親媽媽的愛 250公斤硬幣為兒購屋
彰化雲林空氣差 外出切記戴口罩
馬總統訪育幼院 化身藝術班同學
斗六溪洲森巴嘉年華 動物造型爭奇鬥艷
單場5轟 日本拿墨西哥出氣
合庫教頭：樂見與日本獨立聯盟交流
港區議員11/22選舉 泛民建制對壘
布魯塞爾地鐵關閉 反恐警戒升至最高級
消基會：基改鮭魚輸入 應先風險評估
找回料理精神 北市推美食店家再造
嘉市老翁久病厭世 自焚身亡
山東電動車店失火 老闆救車忘2歲女兒
莫迪：印度會提供合理稅制吸引外資
老公偷吃 凱特貝琴薩婚變
訪宋楚瑜競選總部 柯文哲：拜訪老友
建中校長發言惹議 柯文哲：票票等值
海巡查獲漁船違捕黑鯊 函送漁業署
雲縣拚選情 藍辦黨慶綠設總部
市長獎投票 柯文哲：不是來當人形立牌
義消救護志工辛勤奉獻 侯友宜表敬意
搭阿里山郵輪式列車 送限量版桌曆
大陸對境外NGO立法 牽涉廣泛分歧大
中市小貨車與小客車對撞 3人送醫
全球街藝表演 一掃台南登革熱陰霾
宋楚瑜徐欣瑩合體造勢 支持者喊當選
巴黎恐攻勘查現場嫌犯 遭土國警方拘押
繼蝴蝶蘭 文心蘭帶介質可望銷美
消費提振 中壢上千人買電器換4G
朱立倫基隆造勢 倡兩岸和平經貿發展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日本獨立聯盟來台交流 首日2敗
新竹空軍基地開放參觀 10萬人潮湧入
出席金馬獎典禮 柯文哲：只認識林志玲
中國鐵建員工 馬利洽談馬塞鐵路遇難
IS命英國聖戰分子 等候攻擊指示
金馬星光大道 黃子佼頂帽補身高
麥克摩爾批反難民州長 願提供住家收容
研究：腸內寄生蟲影響女性生育力
菲媒：日將開放聘用菲傭
台船6工人受傷 高市府勒令停工
貨貿3質疑 經濟部說明白
偵辦酒店攻擊案 消息指馬利追緝3嫌
退輔會提修法 照顧619金馬自衛隊
習近平強烈譴責馬利旅館攻擊案
星戰彩繪列車啟動 旅客超興奮
輔選杜文卿吳宜臻 陳建仁籲翻轉苗栗
搶奶粉起爭執 大陸男女荷蘭超市互毆
馬尼拉大師賽3輪 洪健堯獨居領先
馬利酒店恐攻 遇害者有俄國公民
唐獎創意提案賽 公東高工奪金
網傳陸徵和尚月薪4萬 警方研判惡作劇
金馬紅毯 林志玲秀深V黃子佼戴高帽
大陸與寮國合作 老撾一號成功發射
澳洲名人賽3輪 潘政琮並列24名
宋芸樺露香肩 舒淇中空裝性感
蔡英文致函美參議員 感謝支持台灣國防
大陸暖化速度 高於全球平均
北京暴雪後降溫 64年同期最低
落實承諾 歐巴馬見大馬社運分子
唐獎創意提案賽 教法律唱詩詞各出奇招
12強冠軍賽 南韓2比0領先美國
金馬最佳視覺效果：智取威虎山3D
走星光大道上半身中空 林嘉欣：很涼快
金馬最佳動畫長片：麥兜．我和我媽媽
舒淇透視裝 稱霸金馬紅毯
2澎籍漁船擦撞 菲籍漁工受傷受醫
12強冠軍賽 南韓7比0領先美國
比總理：實施警戒因攻擊威脅逼近
金馬最佳美術設計：華麗上班族
海巡署：聯合護漁操演無關台菲協定
貨貿談判首日 3大章節談妥
金馬最佳造型設計：刺客聶隱娘
聖戰士猛開槍卻沒子彈 2女命大逃死劫
總統勉青年培養不卑不亢國際觀
林志玲金馬變身林真心 隔空合體言承旭
金馬最佳紀錄片：大同
佐科威呼籲 停止造成南海緊張活動
清水區汙染案 新北：台中市搞烏龍
宜蘭羅東連環車禍 2重傷
金馬最佳女配角：呂雪鳳
破紀錄 張叔平奪第12座金馬獎
金馬最佳創作短片：保全員之死
柯文哲穿西裝出席金馬獎 與侯孝賢合影
無照高職生 騎機車撞死女老師
歐巴馬籲各國 勿將南海爭議軍事化
金馬最佳男配角：白只
今彩539開獎
陸投資非洲 經濟學人：影響力被誇大
大福彩開獎
金馬最佳音效：刺客 聶隱娘
東京女網賽 謝淑薇四強止步
安倍：日本盼與東協經濟齊成長
金馬最佳攝影：刺客聶隱娘
越南：維護南海和平是共同責任
呂雪鳳奪金馬女配：沒張作驥就沒我
貨貿向前跨3步 拚年底取得重大進展
瓦歷斯‧諾幹與廖梅璇 法國談詩
陸金援4.7億 馬航MH370繼續搜
海碩女網 詹謹瑋雙打四強止步
蔡英文：國會若過半 明年2月1日改革
金馬男配角白只 細膩揣摩殺人犯
金馬最佳原著劇本：山河故人
法警釋放突擊巴黎北郊所捕7人
金馬最佳改編劇本：塔洛
參院：歐巴馬應處理台戰機潛艦要求
南韓完封美國 12強賽奪冠
印尼移民官勒索台灣人巨款被捕
朱宗慶打擊樂團 上海蘇州演出
金馬合體頒獎 九把刀柯震東互虧
世界12強棒球賽 南韓擊敗美國奪冠
台灣優人神鼓赴渥太華演出
金馬最佳新演員：李鴻其
金馬最佳音效 刺客聶隱娘全票通過
打擊恐怖主義 英法領袖巴黎會商
金馬最佳動作設計：師父
金馬最佳剪輯：醉．生夢死
金馬傑出工作者 侯孝賢：拍電影心甘情願
李麗華金馬終身成就獎 成龍獻獎全場起立
金馬晚宴菜色 逼真巧克力獎座吸睛
今彩539 頭獎無人中獎
東協簽署打擊人口販賣協議
大福彩頭獎 連62槓龜
金馬最佳原創電影歌曲：不要放棄
金馬最佳原創電影音樂：醉．生夢死
法警犬巴黎突襲行動殉職 俄送暖願贈犬
囂張 印尼官員勒索台灣人非個案
金馬最佳新演員 李鴻其笑喊我拿到了
金馬最佳新導演：畢贛
金馬電影歌曲獎 舒米恩自薦能唱能演
金馬最佳導演：刺客聶隱娘
博科聖地自殺攻擊喀麥隆 10人死
林智勝5戰4轟 12強賽全壘打王
非洲軌道大包商 中國鐵建幹部馬利喪命
金馬最佳男主角：馮小剛
奪金馬最佳導演 侯孝賢想續拍唐朝
金馬新導演畢贛 後台擁抱侯孝賢
金馬最佳女主角：林嘉欣
BBC：台男北捷辱罵外國人引起熱議
無黨團結聯盟成立澎湖後援會
中外周家拳國際賽 台灣奪5金3銀
金馬最佳劇情片：刺客聶隱娘
金馬獎第52屆得獎名單
配合國內旅遊補助 集團推老爺送千金
泰山直升機墜落 2駕駛不治
英仁配 璞玉特質為選情加分
紀錄片爆冷 灣生回家落馬粉絲不捨
〈財經主筆室〉國安基金史上最長護盤 投資人別心存僥倖
秋鬥凱道登場 踩過「藍白拖」唾棄國民黨
富信大飯店 感恩節火雞盛宴
金馬大贏家 刺客聶隱娘獲5獎
年終8強賽 喬帥剋蠻牛 殺進決賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南韓前總統金泳三辭世 享壽88歲
南韓前總統金泳三 敗血症辭世
以色列警方：恐怖分子刺傷4猶太人
南韓前總統金泳三 凌晨敗血症病逝
戰爭罪 孟加拉處決兩反對黨領袖
ATP年終賽 喬帥費爸決賽爭冠
百步蛇纏綿式 六月腰痛當叫床
陀地驅魔人 張家輝演唱主題曲
張棟樑花3年長假 完整人生拼圖
快速時尚路線品牌 美國千禧世代最愛
感恩節提早搶灘 潘尼百貨惹爭議
制裁俄羅斯 西方領袖同意延長6個月
讓海明威忘了飢餓 盧森堡花園有秘密
紐約中央公園 曼哈頓的浪漫
在時尚之都米蘭 遇見古老雙教堂公園
巴西康塔雷拉公園 大自然恩賜
寒士吃飽30 創世盼社會響應
優質豐原椪柑盛產 選購好時機
西半部天氣穩定 北部高溫29度
信用卡百家爭鳴20年 關鍵時刻必讀
神經內分泌腫瘤 早發現療效好
劃清界線 義大利穆斯林大遊行反恐
關懷弱勢 新北發放免費垃圾袋抵價券
外資賣超收斂 選股不選市仍為主流
雲林安南空氣差 PM2.5偏高
芝加哥摩天大樓傳火警 5輕傷
小雪卻天暖 23日起北部漸轉冷
港選舉區議員 泛民建制競逐激烈
貨貿談判第2天 聚焦4議題
為綠委站台擊鼓 陳建仁自評85分
美術瑰寶繽紛多呈展 大里兒藝館登場
泰國水燈節登場 清邁萬盞天燈施放
傳愛尼泊爾 台大生招募大學生資助學童
台灣竹樂團長 從小與竹為伍
李克強：南海問題被炒作 域外國家介入
疑染愛滋未及早檢查 12青壯年早逝留憾
桃機上空太塞 新航路分流等軍方同意
臉書讚逾萬 荷蘭大使泳渡尼羅河
學華語首選台灣 民主溫暖有人情味
資訊展要來了 電信商優惠戰開打
搶攻資訊月 Garmin推「買錶送鞋」
CME巡迴賽三輪 曾雅妮並列39
巴西環境浩劫 美樂團慨捐演唱所得助人
岱宇國際馬拉松 台中市政大樓開跑
高雄登革熱逾1.3萬例 疫情仍在高峰
國民黨慶擴大造勢 馬吳王同台挺朱玄配
法軍首長：打擊IS 無法速戰速決
談不分區名單投票 朱立倫：國民黨包容
中裕23日上櫃 生技股再添活水
傳道奇交易浦格換投手 機率不大
iPhone有多夯 看看美國市場就知道
香港區議會選舉 占中影響受關注
新豐萃豐大道開通 往返工業區更便利
女版那些年 我的少女時代登陸開紅盤
青春熱血與偶像劇元素 少女時代在陸夯
我的少女時代登陸 華語片輝煌一年
懷舊電影兩岸通吃 直搗網路世代的虛無
皮膚冬季癢再見 秘訣看這裡
金泳三毀譽參半 打貪美名因子受賄蒙塵
李鴻其得金馬新人獎 影帝最大遺珠
統一發票7、8月千萬獎 5張未領
金泳三逝世 馬總統表哀悼
熱心桃園女拾獲冥紙 送警認領
打皂紓壓正夯 母乳也可入皂
買軍宅遭質疑 王如玄：登記接受檢驗
曾對小英單膝下跪 許毓仁：為現場氣氛
不分區立委名單 黃復興：遺憾但籲團結
金泳三將國葬 奉安南韓國立顯忠院
外交部調高比利時為黃色旅遊警示
長榮立榮韓國大增班 每週22班變34班
ATP年終賽 費爸要挑戰喬帥不敗神話
小雪防寒冬 足部保暖身就暖
維修直升機墜新北泰山 2人命危
涉擅自分裝眼藥水觸法 知名眼醫緩起訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
直升機墜新北 疑凌天直升機
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
物聯網裝置安全堪慮 假期季駭客恐入侵
凌天直升機墜新北山坡 非民宅
凌天直升機墜新北 飛安會趕赴調查
金泳三倡民主改革 韓首位文人總統
明天再加油 汽油降7角柴油降8角
台北資訊月 虛擬實境行動支付有亮點
受扶助家庭寒冬 家扶園遊會助弱勢
直升機墜毀 疑洗電塔不慎捲到高壓電線
劉德立拜會巴拿馬國家廣播電視台
年度社運秋鬥遊行 四大戰線表訴求
原油供應過剩 中油降汽油7角柴油8角
挖玉遇山崩 緬甸數十死逾百傷
網路駭客匿名組織 揭發IS恐攻預謀
趙薇穿名牌粉紅套裝 網友狠批土到家
蔡英文：應以監督條例檢視貨貿談判
微電影見證土礱誕生 三灣DOC獲獎
直升機清洗電塔墜落 2人命危
柯文哲送黃珊珊中堂 只說加油不喊當選
布魯塞爾風聲鶴唳 景點小貓兩三隻
菲國恐怖威脅 居全球第11
美基改鮭魚 台未經審查不可用
2016總統立委選舉 23日開始登記
張銘忠頒法國漢學博士論文獎
大戶回頭 中小型股當道 生技最吸睛
10月工業生產 恐連6個月衰退
北京暴雪 估將現零下12度低溫紀錄
選戰倒數54天 朱立倫端牛肉推務實政策
倒數54天 英仁配分進合擊衝刺選情
朱玄配 讓人民有感拚經濟重分配
藍不分區有亮點有質疑 挑戰大
民進黨不分區主打專業代表 盼衝政黨票
國安局添新設備 高規格維護候選人安全
述說新住民心聲 吉絲卡願望電子書獲獎
直升機墜毀 疑因應PM2.5汙染出任務
直升機墜毀 救出2人均不治
電子票證來襲 量販進軍點數經濟
再拍一部拳擊外語片 李安才拍華語片
逛百貨周年慶 只帶手機不是夢
東協峰會正式簽署 成立經濟共同體
李克強：力爭2016結束RCEP談判
做案都穿同件衣服 竊賊遭逮啞口無言
明道師遭疑抄襲 吳思華：按程序調查
烏腳病之父王金河 列台南歷史名人
熱鬧滾滾 朱立倫高雄競選總部揭牌
直升機墜毀 台電：誤碰高壓電線
直升機墜毀 凌天：駕駛紀錄正常穩定
騎士射鷹 主場7連勝
凌天航空清洗高壓電塔 直升機墜釀2死
優人神鼓時間之外 紐約演出獲佳評
活菌生物製劑 讓芋頭無農藥殘留
全球最大複製動物工廠 天津設廠
凌天墜毀直升機 機齡逾14年
DOC縮數位落差 吳思華盼朝創新邁進
感恩節將至 美小餐館免費餐送暖
紐約社區報熄燈 讀者不捨
蔣乃辛後援會成立 議會五小福亮相
海外婚紗省錢自拍 先具備這3力
朱立倫：大家思考哪個政黨能讓兩岸和平
捕獲落跑鱷魚 中市府追查來源
毛治國：明年7長假 都加開東部返鄉專車
單晶矽晶圓供過於求 明年恐難解
模組廠拚轉型 大搶蘋果迷商機
楊丞琳金馬走音 陳奕迅讚：妳很棒
登記參選日 朱蔡宋三陣營皆尚未確定
直升機高空洗高壓電塔 超危險任務
升溫限2度夠不夠 氣候專家：大概夠吧！
需求增加 越南10月物價漲
暖冬 高雄市登革熱疫情飆高
朱立倫桃園造勢 盼7立委全上
海外房產業爭鳴 慎選品牌與服務
魚染怪病身長海藻 護魚區緊急禁餵食
馬防部心衛中心 志工媽媽角色吃重
迷昏學妹供男友性侵 惡情侶重判
凌天航空墜毀機 12月年度大檢查前出事
旅美創業人鼓勵留學生勇於創新
直升機意外 台電：將協助處理後事
天才老爹逃過追訴 抗議者籲廢追溯期
世足資格賽晉級難 中國足協致歉
騎士大勝老鷹 詹皇一度氣炸逕行退場
延平北路家具工廠火警 未傳人員受困
未注意潮汐時間 2人海邊戲水險被困
紐崔萊心騎日 張景嵐展練習成果
莫迪與安倍 同意美日印軍演常態化
延坪島砲擊5週年 北韓揚言無情攻擊
王如玄：國民黨肯努力 籲選民支持
成年柴犬人氣不敵幼柴 送養會人潮銳減
東協簽吉隆坡宣言 將成立共同體
東協共同體打造全球第7大經濟體
林嘉欣金馬大滿貫 李安神預測封后
土航班機接獲炸彈威脅 轉降落加拿大
北市名犬送養會 最怕民眾同情心氾濫
竹市社造成果展 長者變年輕了
男子遇花蓮溪暴漲失蹤 警消救援
洪坤弘技壓巫帛宏 限時繞圈賽奪冠
大選 李四川：選擇希望幸福還來得及
專家：印與美同樣關切南海航行自由
貨貿快速通關 經部：食品查驗不打折
緬甸玉石礦區山崩 至少90人喪生
吳淑慧競總成立 徐欣瑩讚財經專業
秀水曾厝社區風華 傳承歷史凝聚認同
南海問題 李克強提5點倡議
美國派拉森號巡航南海 日本表支持
直升機洗高壓電塔出事 1年內2起
酸辣廣西米粉 桂林柳州吃法不同
金泳三逝世 朴槿惠等表哀悼
直升機墜毀 罹難操作員家屬急北上
照顧勞工 桃園嚴把關無薪假企業
漢和：中俄討論衛星導航系統整合
秋鬥千人上街燒藍綠豬 籲國家向左
勵志作家會書迷 借私人遊艇供體驗
馬祖坑道優勢 國軍展示戰備部署
愛黛兒新專輯 首週銷售料破紀錄
蔡錦隆進駐競選總部 支持者高呼凍蒜
印尼投資研發南韓新型戰機
PM2.5 低樓層可能較濃
山東吃火鍋撈出手機電池 煮1小時沒爆
朱玄配大進場 朱王擊掌喊國會過半
東吳超馬 王后都是首度奪冠
國民黨121年黨慶 王金平籲國會過半
澎湖發現綠蠵龜擱淺 暫時留置觀察
印指控巴國資助黑道在印度製造騷亂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
直升機洗電塔 17年來首傳死亡
馬利恐攻後 陸駐當地維和部隊實戰演練
毛治國訪花蓮青農 訂地瓜支持
朱立倫籲選國民黨 兩岸和平合作雙贏
總統：馬習會搭橋可用 需遵守九二共識
朱立倫：洪秀柱助選 不克參加黨慶
恐攻陰霾罩布魯塞爾 餐廳酒吧早早打烊
離島前線女兵 巾幗不讓鬚眉
報告：大陸2016經濟成長 深度下滑
交大國際週開跑 校園充滿異國風
今天小雪 全台最高溫嘉義31度
慶台南大阪直航 社區棒球賽交流
海碩盃女網賽 巴波斯單打稱后
馬尼拉大師賽 李玠柏洪健堯並列第3
澳洲名人賽 潘政琮並列28名
李克強暗批美：航行自由應尊重它國主權
大王製紙女子賽 姚宣榆並列40名
爺奶高鐵台中站快閃 旅客掌聲喝采
男抓魚氣喘發作 溪水沖走身亡
蔡英文高雄輔選 提老人照護系統
阿根廷總統決選 反對黨贏政權最佳機會
放棄預定賽事 巫帛宏力挺限時繞圈賽
邀教長對談 家長關注國教偏鄉入學議題
台南推大眾運輸 公車優先號誌上路
一個勺子上映波折 台灣版一刀未剪
黨慶缺席 洪秀柱：來金門更有意義
法航空母艦就位 即將大舉空襲伊斯蘭國
金泳三辭世 中華民國政府哀悼
中國中東歐領導人會晤 聚焦一帶一路
馬尼拉名人賽 洪健堯一桿進洞
黃國書張廖萬堅醫療界後援會成立
傳美商DMG6億美元併購東森電視
星青少年國際羽賽 台灣奪3金2銀
陳建仁故鄉 英仁配合體拚選舉
傳揭發IS恐攻陰謀 駭客組織匿名否認
車手辦賽成功 盼擴大限時繞圈賽規模
緬甸玉石礦區山崩 90死逾百人失蹤
星媒：新航班機接獲炸彈威脅
傳美商DMG買東森 投審會：從嚴審查
制度漏洞叢生 比利時淪恐怖分子溫床
演唱會遇恐攻 玩命鷹族驚憶血腥屠殺夜
萬名黨員大造勢 馬朱吳王團結拚勝選
東森電視賣了？東森國際：未接獲通知
華北大雪 高鐵減速航班取消
東森電視傳出售 NCC：傳聞不回應
李克強會安倍 站著談話5分鐘
貨貿談判 敲定技術性貿易障礙章節
DMG娛樂執行長砸200億 收購東森電視
東亞峰會 越南籲勿軍事化南海
凌天16年4事故 毀3架直升機
DMG娛樂 中國大陸背景濃厚
玩命鷹族：歌迷躲在更衣室仍被槍殺
杜拜人工島建漂浮別墅 飽覽海底美景
澎湖冬季帆船公開賽 張浩雙料奪冠
馬刺終結灰熊連勝 在家不識輸球滋味
美拉攏東南亞 陸再度因南海身陷火網
星航客機遭詐彈威脅 安降樟宜機場
貨貿最後衝刺 經部：力促重大進展
杜拜世界巡迴錦標賽 麥克羅伊封王
蘇花漢本段落石 不排除夜間封閉
中日關係改善 豐田在陸大推油電混合車
國民黨不分區未列安全名單 莊爵安退黨
郭靜大馬宣傳 坦承享受歌唱主持
馬公警分局查獲天九牌賭場
緬甸玉石礦區山崩 近百死約百人失蹤
灣生回家 當年僅攜1千日圓離台
歐巴馬：東協領袖將訪美 未因中東分心
巴黎恐攻在逃嫌犯 家人認最後放棄攻擊
蘇花落石 武塔至漢本段夜間封閉
歐巴馬：世界不能屈服於恐攻恐懼
生技業發展 王金平：加入區域經濟體
比利時追緝巴黎血案凶嫌 警戒嚴防恐攻
10月失業率不降反升 無薪假續飆高
朱立倫為澎湖聯合競選總部揭牌
鮮奶標示認知不一 消費者、酪農戶怎麼辦？
王如玄現身北市立委登記 勞團嗆面對勞工
(時評)禁止中國收購東森電視
烏來有機生態 前進福山享泰雅美食
冷氣團本週報到 奧萬大楓紅可期
冷氣團即將報到 本周四下探14度
DMG買東森電視 董事長出身解放軍
期交所座談會圓滿 期貨鑽石獎肯定創新
神旺大飯店伯品廊、Bon Amis牛排館 美食上桌慶佳節
港區議會選舉結束 投票率47%創新高
法國嚴防生化攻擊 傳軍方保護巴黎水源
對恐攻發表談話 川普籲重新動用水刑
5.9地震侵襲巴基斯坦西北部
3炸彈客攻國家體育場 警公布第3人照片
襲巴黎體育場3炸彈客 第3人照片公布
喬帥擒費爸 年終賽4連霸封王
美反伊斯蘭國聯盟 歐巴馬提台灣
5.9地震襲阿富汗北部
港區議會選舉 泛民建制互有優劣
阿根廷總統決選 出口民調：馬克里勝出
比京最高警戒 地鐵學校關閉維持到明天
家人：巴黎恐攻2嫌犯 事前無異狀
重整戰線 美前防長籲專心抗IS
STAR MOVIES推星戰系列幕後紀錄片
金獎影集唐頓莊園 最終季完結篇
遇上動漫世代 駱以軍瀕臨崩潰
陳偉殷抵台 接機球迷:盼去洋基
防恐攻 比警在布魯塞爾發動突擊行動
DMG買東森 敏茨北京發跡受矚目
比利時警逮16人 未找到巴黎恐攻主嫌
美股漲 台股短線箱型整理
產官學聯合打造 認識電影教材線上看
宜蘭龍潭湖 觀光品質再升級
台首大碩士生 獲青年廚師親善大使
第三屆新竹城市馬拉松 徵選合作單位
空污紫爆該怎辦 校園這樣做
謝金河：陸不扮世界工廠 台灣須轉型了
東北季風增強 天氣逐漸轉冷
台中市爭取成立中部訓練基地
巴黎醫院防護衣失竊 法警忙調查
阿根廷變天 市場派馬克里可望當選總統
世界舉重錦標賽 許淑淨2金1銀
香港區議會選舉 泛民青年激進組織崛起
建中東海東挨批斷章取義 臉書致歉校長
10月失業率3.9% 近15年同月最低
貨貿最後9小時攻防 市場開放尋突破
屏東自小客爆衝 路人1死3傷
日本大津市訪中市府 自行車道溫泉交流
台股開盤漲15.14點
美股續揚 台股突破8500點
9月經常性薪資平均3萬8750元 微減
飯店耶誕心願卡 助弱勢童圓夢
美眾議員：IS評估報告 未真實反映現實
法恐攻免驚 美要民眾照過感恩節
泰國登革熱疫情 男明星感染截肢
新台幣開盤升1.75角
加持災區國小棒球隊 桃猿隊球星獻愛
內政部：全力鞏固國境安全
阿根廷變天 執政黨候選人承認敗選
因應恐攻 英擬派上萬名戰鬥部隊維安
香港區選揭曉 建制派仍占多數議席
中市稅輕鬆臉書專頁 答題抽好禮
NCC：陸資不可投資台灣媒體
納美反IS夥伴 國防部：國軍做好本務
阿根廷總統大選 反對黨獲勝
CME巡迴賽 曾雅妮並列32名
周迅主演紅高粱 緯來首播
新台幣早盤升1.42角
談健保 蔣丙煌：費率收支連動是大成就
大陸冷氣團25日報到 北部下探13度
法國僑界舉辦紀念抗戰70週年活動
景氣影響 10月失業率微升
助攻亞洲盃 曾銘宗29日訪越南
東森電視傳賣了 東森國際股價一飛衝天
交長：電動機車納管 將盡速研究
股市揚升方案2.0 拼明年1月底前推出
國民黨駐法總支部慶建黨121週年
主委變立委 曾銘宗：努力到最後一天
中裕上櫃 開盤上漲26.9%
北市首波血鉛檢驗 3成人超標
高雄登革熱疫情仍在高峰 民眾莫輕忽
傳三星擬收回代理業務 擎亞臉錄
中國東協自貿區 目標雙邊貿易1兆美元
國營航空站噪音補助 明年起可領現金
2016里約奧運 法國願分享反恐情報
微軟富豪汽車攜手 打造無人駕駛車
徐浩峰騎金馬 師父得獎謝王家衛
韓政府26日為金泳三舉行國葬
妮可基嫚舞台劇封后 老公紅毯愛相隨
鄭貞茂：貨貿談判 有助3產業
日靖國神社傳爆炸聲 警消調查
櫃買指數強彈 近1週基金績效都正
尹衍樑：生技才剛開始 前景看好
金泳三逝 美政府致哀
福斯GOLF GTI車聚 上千車主力挺
立委選舉登記 高市藍營聯合造勢
韓星韓佳人結婚十年 終於「做人成功」
降雪停 北京交通仍多處受阻
投書美媒 總統：馬習會創兩岸關係高峰
台股紅翻黑 恐攻影響信心
抽驗兒童帳篷 1塑化劑超標近130倍
登革熱疫情 竹市增第17例病例
PGA海島菁英賽 萬年亞軍基斯納終奪冠
越癌童當交警過生日 心願成真
雙北3人血鉛超標 北水處：非鉛水管用戶
校園民主 立委盼校務會議納入高中生
中華電研究院助攻4G頭香 獲科技管理獎
莊爵安聲明退黨 王如玄：溝通慰留
前9月實質經常性薪資 近8年同月最高
新興世界城市調查 台北排名第5
台灣企業永續報告獎 東元2度奪金
少女時代首爾演唱會 粉絲瘋狂
嚴防MERS 首爾實施傳染病應對措施
NCC：DMG曾託律師問入主頻道規範
陳建仁陪同 綠營新北立委聯合登記
高通大將跳槽英特爾 蘋果單受關注
紐奧良槍擊案 傳16人送醫 槍手至少2人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
立委選舉 中市上午10參選人登記
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
莊爵安退黨 王金平：該紓解的就紓解
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
加州珍稀白犀牛病逝 全世界只剩3頭
反IS 外交部：人道援助無軍事行動
觀光局網站當機 陳建宇公開致歉
反酸洗廠動土 路竹老農抬棺抗議
GOGORO攻占小7 超商就能換電池
比利時籲勿打草驚蛇 網友瘋傳貓圖洗版
陳德銘11/30訪台 走訪8縣市
翁重鈞未列不分區 嘉義鄉親要求回應
香港區選結果頗多意外 年輕力量崛起
中裕浩鼎帶頭 生技基金今年全賺錢
機場噪音補助 澎湖最多每戶約1萬
台中摘星青年計畫 摘星山莊28日開幕
賴清德：登革熱退燒 觀光客回籠
新台幣中午升1.23角
大巨蛋復工遙無期 都審會12月中旬召開
Pi行動錢包智慧支付 批價領藥免排隊
刺激消費措施夯 政院24日開會擬加碼
台灣閱讀節 邀民眾閱讀兼做公益
陸採購蘇愷35 專家研判是訂製版
傷警惡性非輕 前議員羅文欽判刑確定
北美廢鋼價看俏 豐興11月連4漲
全美音樂獎登場 1世代連3年抱獎
澎湖立委選戰 3參選人完成登記
日月光矽品駁火再戰 美申報公告引爆點
提升競爭力 星展銀大方給福利金
嘉義宣示反賄選 發起1戶1信
日靖國神社傳爆炸聲 男廁被炸破損
求才趨緩 每名求職者約2個工作機會
兒童帳篷12件標示違規 恐致危險
中信銀進軍大馬 設立辦事處
資安中心設置草案審查 委員會唱空城
台灣人在陸三部曲套書 深圳發表
安倍：日本12月成立反恐情報組織
洗電塔礙子 台電尚不考慮無人飛機
陪黨員登記 洪秀柱笑言也要選
雲端截毒 網購轉帳更放心
防誤吞巴克球 標檢局：14歲以下不宜
涉誆金援女赴國外整形 襲胸男起訴
廬山溫泉業遷建埔里 開發案獲准
南海爭端 莫迪強調航行自由與國際法
新北水用戶驗血鉛 首批報告零超值
金門協議 洪秀柱：兩岸協議典範
北市8立委登記 王如玄喊八仙過海
男子嘴唇及眼睛紅腫 疑與空汙有關
立院初審 放寬參戰金馬自衛隊照顧範圍
提升旗津渡輪品質 高市造新船建碼頭
鐵道觀光郵票 蒸汽郵輪支線列車入列
評住宅政策 內政部：國民黨可行性高
報價漲不停 太陽能轉機題材受矚目
立委提案刪退學制 教育部：不宜貿然刪除
指洪秀柱學歷造假挨告 壹週刊社長出庭
2015全美音樂獎 最新得獎名單
尹衍樑一句話 生技股應聲強漲
美元走強人民幣貶 新台幣午升1.23角
2016萬金石馬拉松抽籤 中籤率3成
在澎湖發表海洋政策 朱立倫：玩海洋
官民合推保育 盼二仁溪擺脫污染
總統：台灣文化創意能量充沛
浦東公務員新規 受理窗口不能說NO
珠寶首飾展 查獲仿冒LV碎鑽耳環
中信銀進軍大馬 盼5年5子行
廣西不平靜 又有官員非正常死亡
美升息議題干擾 台股上周遭賣超
男搭不到公車 搭小黃尾隨砸窗打司機
韓星韓載錫夫婦再添千金
音樂雙城記 29日竹市演藝廳登場
緬甸玉石礦區山崩 100名礦工凶多吉少
DMG疑涉陸資 泛綠要求嚴審併購案
莫迪：印度未來經濟成長將逾7.5%
婦清晨買早餐被撞死 留下4兒女
創意商品走秀展成果 高市教育局長肯定
台股收盤漲20.28點
東森電視傳出售 民進黨籲政府嚴審
台股震盪 漲20.28點
大紅鶴寶寶小灰長大了 鳥喙由直變彎
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溜滑梯摔傷尾椎骨 業者判賠10萬
12月電子金融雙漲
李克強會安倍 陸：中日關係改善仍脆弱
前10月宏都拉斯僑匯收入32億多美元
不分區名單惹議 朱立倫重申重視勞工
台股小漲20點 量能不足
薩爾瓦多今年觀光客成長4.79%
聽說化糞池有好東西？重慶2男結伴尋寶
未捕魚 大陸鐵殼船神秘接近蘭嶼
NBA 勇士開季15連勝 平20年來最佳紀錄
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色情應召詐財層出不窮 半月受理39件
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針灸刺破矽膠隆乳 中醫師：應可避免
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金價續探底 央行帳面蒸發3800億元
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金馬52收視 李康生頒獎最高6.12
餐廳整地瓦斯外洩 消防解危機
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華映：輪班調整影響加班費
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NBA 衛斯布魯克31分 雷霆險勝小牛
倒立機治背痛無效 肌力訓練才是王道
台64部分路段 12月夜間封閉
泰警送咖啡 盼改善警民關係助治安
資策會防禦系統 獲亞太資通訊奧斯卡獎
韓政府譴責馬利恐襲 聲明續反恐
磨石滑梯恐成絕響 北市：拆除是下下策
第13季SBL 28日板橋體育館開戰
NCC：主秘接見DMG 無涉道德瑕疵
趨勢亞太區網路攻防賽 台灣隊第4
雲林立委選舉登記 吳威志拔頭籌
俄反恐 空軍週末出動141架次空襲敘
上櫃生技股大吸金 人氣PK電子股
阿根廷富二代準總統 走出象牙塔誓推改革
10月工業生產 連6個月衰退
新台幣收貶4.8分
緬甸玉礦區崩塌 死亡逾百
金泳三逝世 朴槿惠親自弔唁
洗車意外 工讀生遭滾輪夾腿40分鐘
終於定案 國民黨屏東立委參選人出列
TPP發酵 調查：越南成赴海外工作者新寵
10月工業生產連6黑 基期高及庫存去化
金門立委登記 楊鎮浯搶頭香
秋冬怎麼分 台灣秋天是9至11月
直升機墜毀 凌天臉書悼念罹難同仁
遠雄：大巨蛋無違約違法 何來退讓
桃機三航廈競圖展 旅客搶先看
大陸創業熱 台生說老師也鼓勵
印尼代表處投書籲挺台參與UNFCCC
無視北韓嗆聲 南韓舉行大規模實彈演習
立委登記首日 陳建仁陪同柯建銘登記
矽品同盟軍發起焱元 林文伯任董座
站穩大聯盟訣竅 陳偉殷：心理素質
內定道奇新教頭 有日本血統
陳偉殷：洋基很好 但不限這一隊
租國有地 盜挖百年茄冬樹
百貨周年慶助攻 10月零售業營收微增
我的少女時代登陸4天賣5億 國片第一
詹宏志：台灣支付環境落後
全美音樂獎悼巴黎恐攻 天后感人獻唱
釐清大巨蛋停工原因 監委24日視察
雲科大25歲 系列活動登場
DRAM價格 明年Q2前恐難漲
陸媒：章子怡挺孕肚曝光 美國待產
桃園景福宮祈安慶典 盛典熱鬧非凡
2老婦抗癌不放棄 複合式療法獲重生
公車費率調整 北市辦公民咖啡館
綠光劇團老王子 瘋狂喜劇尋求生活感動
維護南海和平 越籲美做出貢獻
世錦摘金 許淑淨鎖定里約奧運
議員批舉債多 陳菊：還欠款及補助短少
粄條料理 高市邀達人一較高下
翻土機噴霧機與除草機 小農最想要
嘉義立委選舉 4參選人首日登記
看好台灣觀光 柏悅酒店可望來台拓點
狗咬人頭骨案 雄檢發現眼窩刺穿致命傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
惱人下背痛 肌力運動助舒緩
巴黎氣候峰會目標遠大 3大癥結難解
同泰12/15上市 放眼車用物聯網
巴黎馬利恐攻致陸民傷亡 陸：加強預警
期交所將推東證指數期貨和ETF選擇權
華映勞資爭議 勞動部：責請桃市府查處
德行商圈說反賄密語 可獲限量美食
西門子執行長：巴黎恐攻料拖累投資
BIM技術優良獎 新北3工程獲獎
植牙中心變頂級牙醫診所 黃啟川捧場
原民流落東莞街頭 里長盼助回家
營利組織投入長照 蔣丙煌支持
暴龍客場發威 快艇3連敗
受夠左派總統 阿根廷選出親商馬克里
陸媒讚小鮮肉 王大陸：我追女生也打架
澎防部官兵與五德居民淨灘護家園
中職會長與立委 吳志揚：非二選一
北市再推微旅行 山藥季即將登場
璞園拚5連霸 新教頭：最大敵人是自己
四川小鎮博士鄉 街上沒網咖
全聘女騎士 印尼車行讓婦女不尷尬
世大運執行長 北市秘書長蘇麗瓊出任
阿里巴巴台灣十大網商 選拔開跑
喬治亞兩男子偷渡 桃機逮獲驅離
拚戰立委 蔡煌瑯與孔文吉登記
力挺法國空襲伊斯蘭國 英相將推動跟進
棒球政策盤點 拚106年排名全球第3
中市銀行業者 響應室內空品自主管理
苗縣立委選舉登記 首日7人完成
房巿回溫 十月房貸金額創今年新高
曾銘宗：今年期貨交易口數 續創新高
美元走強外資匯出 新台幣收貶4.8分
陸股疲弱拖累 港股下滑
LG Nexus 5X開賣 1.4萬元有找
澎湖觀光躍國際 福朋喜來登試營運
高港反恐維安 查獲走私香菇上千公斤
10月工業生產 減幅32個月最大
涉偽造文書 屏東3校長6幹部被起訴
F-中租仲信資融 完成7.2億聯貸簽約
3D列印巡迴 金門學子初體驗
中日韓11城市 擬建三國自貿示範區
台中市立委登記 首日11人
歸仁仁壽宮燒王船 信眾圍觀
南韓海上射擊演習 北韓尚無異常動靜
習近平孤獨走紅地毯 菲總統：缺翻譯員
周年慶流血促銷 零售業營收笑了
資安中心設置條例 立院初審通過
參選立委 台東首日3人登記
延攬國際人才 國發會協調補助薪資
教育部：大學退學樣態多元 不建議廢除
人行：人民幣納入SDR後會維持穩定
耶誕春節拉貨力道 全年工業生產拚轉正
立委選舉登記首日 台南8人完成
拚戰彰化立委 首日8人登記
消防小隊長疑過勞病發 返回工作獲慰問
中職：明年沒有第五隊
路跑全程衝到尾 當心熱中暑要命
提前過耶誕 盧廣仲香港幫你挑禮物
屏東立委選舉 首日3人登記
敘利亞內戰根源 英王儲：氣候變遷
巴黎恐攻嫌犯在逃 布魯塞爾持續封鎖
基改不碰吃 台灣只做螢光魚和蘭花
菲軍方：境內未發現恐怖威脅
兩岸貨貿仍存歧見 拚年底有重大進展
兒童畫展 葛光越主持拉脫維亞學童頒獎
事故車借屍還魂出售 10年獲利上千萬
群益金鼎證：明年台股下半年優於上半年
新北醫師替代役 關懷銀髮族健康
外資上周賣超113.41億元
台灣期市交易拚全球15大
陳偉殷評李振昌 大聯盟水準打日職
立委選舉登記首日 新北18人完成
4G 2.6GHz競標第5天 D6首次出價
靖國神社爆炸案 監視器錄到可疑男
巴黎恐攻後 法國人詢問擁槍可能性
氣候災難趨頻繁 近20年奪60萬人命
子涉打傷記者 張慶忠夫妻偕子鞠躬道歉
貨貿談判第13輪 12月台北舉行
中共下令 脫貧攻堅列為重大政治任務
席琳狄翁歌聲悼巴黎恐攻 感人催淚
宋楚瑜24日朱立倫25日 登記參選總統
高雄市立委登記 4人完成
美國學校疑遭威脅 警方密切注意
傳馬雲洽談買下香港南華早報股權
榮總美食街經營權 大成槓上義美
選舉查察座談會 北檢：案件將速偵速結
洪澤9號球公開賽 謝佳臻逆轉奪冠
泰國大象撿垃圾丟入桶 影片瘋傳
印度泰省豪雨重創 莫迪令撥47億援助
高志明：台鮮奶標示不一 消費者霧煞煞
莫忘肥皂箱精神 蔡英文勉黨籍立委
國民黨登記造勢 傅學鵬喊宋楚瑜凍蒜
國泰君安國際董事會主席閻峰 失聯
帝國製糖廠 將轉型台中產業故事館
陸多省高鐵新城 缺配套恐淪空城
故宮南院年底開幕 周邊旅館卡商機
摩登家庭女星 姐弟戀修成正果
酒店攻擊案 馬利電視台公布嫌犯照片
強勢應對巴黎恐攻 歐蘭德支持率回升
台聯：貨貿談判沒監督 黑箱作業
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印度與馬來西亞 強化反恐與安全合作
美軍直升機南韓墜毀 2人喪生
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貨貿談判 農委會：陸農產品續管制
蒲亭訪伊朗談敘內戰 鬆綁供伊核技術
楊瓊瓔大雅競總成立 朱立倫王金平力挺
比利時警突襲 再逮5人
世界海拔最高公路隧道 建成通車
陳苑芝雙重演奏 鋼琴小提琴兼具
貨貿談判 4大產業降稅很可能爭取到
巴黎遭血洗 法國穆斯林憂隔閡加深
反腐重擊 廣東玉都求轉型
貨貿談判農產品卡關 雙方各有堅持
許淑淨世錦賽摘金 馬總統致賀
登記首日 107立委參選人完成登記
北市知名饅頭店遭詐 女慣犯遭逮送辦
IC設計開放陸資？ 經濟部審慎研究
法航艦進駐敘利亞外海 戰機首度出擊
打擊恐怖活動融資 法國鎖定預付簽帳卡
國道國光客運遭追撞 10多人受傷
東協峰會落幕 美媒聚焦納吉醜聞
鄧振中：考慮讓大陸投資半導體設計
法國航艦就位 戰機執行反IS任務
加強國防裝備 英國首相再砸180億美元
輝瑞和愛力根合併 組世界最大藥廠
斯洛伐克耶誕義賣 台灣產品受歡迎
抗IS聯合陣線 美法元首將會面
西安至銀川高鐵准建 寧夏首通高鐵
恐攻後法大舉搜查疑犯 上萬軍警戒備
阿根廷總統當選人 籲央行官員下台
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今彩539 頭獎2注中獎
呂慶龍布袋戲外交 法國人很買單
專家：印尼外國人恐成IS分支攻擊目標
貨貿拚高品質 吳明機：以工業支援農業
貓照挺反恐 比利時警用虛擬貓食謝網友
南京第一高樓侵犯民宅採光 判賠51萬
支持兩岸創客 陸設創業基地並提供基金
矽品砲轟日月光 隱藏掠奪經營權企圖
阿根廷總統當選人 誓改正左派政府錯誤
貨貿剩最後一哩路 拚年底前達陣
陸向美承諾：反壟斷執法時保護商業秘密
靖國神社廁所驚爆 天花板背面有金屬管
打消辭意 李四川：戴伯特已銷假上班
客運停路肩滅火遭追撞 2死13輕重傷
馬英九投書美媒捧「馬習會」！民進黨：不甘寂寞
東北季風來襲氣溫降 東半部局部有雨
美情資示警全球恐攻威脅 聖誕假期提高警覺！
台北馥敦南京館 『尾牙春酒好禮三重送』萬元有找
藝術巨匠林世寶邀您為「F1讚車、F1 girl」揭幕
2015台中秋季旅展 台中金典酒店下殺拼優惠
王如玄房事爭議不斷 周三將公布財產
聯合國：過去二十年有60萬人因氣候災害喪命
聯合國：氣候災害死傷 亞洲最嚴重
(時評)黨產是萬惡之源
親民黨公布不分區名單 李鴻鈞排名第一
還柯辦清白 非自導自演 竊聽案業者判刑
川普歧視各色人種 感恩節竟受邀作客？
雀巢證實泰供應鏈非人道虐工
埃及與希臘驚傳爆炸案 數人傷亡
土耳其擊落不明戰機 俄軍方認一俄機同地墜毀
兩岸貨貿易談判議題 蔡：溝通過程仍不足
俄戰機遭土國擊落 傳其中一名機師已死
優人神鼓《時間之外》美加首演 獲紐約時報盛讚
頂級葡萄酒展覽會 推西班牙酒品
墨西哥瓜達拉哈拉書展 耕耘西語出版市場
中華電信獲台灣企業永續獎年度最高榮譽
SecuFirst資訊展推智能體驗屋 居家安全再進化
敘利亞議題 俄羅斯與伊朗立場一致
蒲亭：對敘空襲 持續至炸俄機凶手受懲
教宗將訪非洲 促進宗教間對話困難重重
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
巴黎恐攻在逃嫌犯 8月曾現身義大利
追撞國光號釀2死 貨車駕駛：沒看到
法航母艦載機出動 攻伊境內IS目標
歐股3大指數同步收跌
消息稱 巴黎南郊疑似發現炸彈皮帶
比京維持最高警戒 地鐵學校25日重開
偵辦巴黎恐攻 比利時起訴第4嫌
比利時籍IS分子籲同夥 效法巴黎恐攻
國際油價小漲小跌
他媽的藏寶圖 任容萱阿喜Q版現身
葉問3 泰森重鉤拳甄子丹驚呼差點被KO
機動戰士鋼彈登台 夏亞誕生秘辛揭曉
交易平淡 美股小幅收低
敏茨購東森 美媒報導交易無涉大陸
道奇新教頭 曾是道奇外野手
航空迷看這邊 波音賣慶百周年紀念品
恐攻威脅升高 美發布全球旅遊警訊
美中商貿會 美促中改革說到做到
舉重世錦賽 郭婞淳獲兩銅
連番轟炸 法航母戰鬥機空襲敘IS目標
年薪破6億 陳偉殷身價再添想像
各地氣溫下降 桃園以北東半部可能有雨
美股道瓊小跌 台股偏盤整格局
每個人都是一本書 成大開辦真人圖書館
節能減碳之旅 總統看液化天然氣廠
網路瘋傳雷射取締 中警：照相設備
超低利害慘存戶 葉倫喊冤
台灣民航史最大購機案 長榮買24架787
亞太電4G開台滿週年 推優惠搶商機
紐約州推報案App 協助反恐一指搞定
青少年模擬投票日 12月啟動
感恩節瘋購物 電商業績拚2倍
加拒收敘利亞單身男性難民挨批
新北貢寮增綠意 環保好幫手
疑一氧化碳中毒或疾病 北市1死1昏迷
林書豪替補拿1分 黃蜂首節領先3分
英增經費 BBC加強北韓俄羅斯服務
IS威脅 美罕見發全球旅遊警示
經紀人為陳偉殷拚大聯盟身價 備受關注
大宇資等7檔股票恢復融資券交易
台股開盤跌13.49點
新台幣開盤升1.98角
加拿大安置難民計畫 傳排除隻身男性
大陸1300萬人是黑戶 公安部要解決
東港大鵬灣油罐車翻覆 柴油外洩
Apple Store續攻陸 明年40家
韓演員金柱赫退出綜藝節目兩天一夜
朗多壓哨三分球 黃蜂國王半場打平
南韓射擊演習 北韓無異常反應
南美共市 阿根廷新總統要排委內瑞拉
保險業投資不動產門檻 下調1碼
李敏鎬2016 Talk Concert門票秒殺
辦定向運動 探索鰲鼓自然生態
黃敏惠陪同 吳育仁登記參選立委
府：從未排除總統視察太平島 日期未定
阿根廷新總統應改善與巴西關係
飢餓遊戲完結篇 全球票房破80億
台股量縮 曾銘宗：投資人憂美國升息
潘基文盼早日訪北韓 日程未敲定
冷空氣怎麼分 冷氣團像微冰飲料
新台幣早盤升2.02角
中油油罐車翻覆 柴油外洩2500公升
日擬警備飛彈部隊派駐石垣 箭指大陸
敘利亞境內仍用化武 UN嚴厲控訴
台灣觀光洽談推廣會 河內舉行
自衛隊納為榮民 楊應雄盼速三讀
台南登革熱新增34例 疫情降溫
第3節荒腔走板 黃蜂落後17分
台灣企業永續獎頒獎 吳副總統勉創三贏
遠東亞泥創始元老應鶴山仙逝 享壽99
巴黎恐攻後英商家冷 飛法機票買氣跌1/4
市調：面板價明年Q1可望反轉向上
毒蟲密封通風口吸毒 警好鼻師聞出
陳建仁被提名前 曾與王金平通電話
李克強修改克強指數 反映經濟新常態
疑氣溫下降 北市長者1死1昏迷
醉男發酒瘋 警壓制送辦
全美30個交通瓶頸 逾1/3在洛杉磯
賞楓好時節 京都遊人如織
輝瑞出走美國 兩黨候選人齊砲轟
法律行動專車到大肚 免費諮詢
陸面板產能明年超台 後年超韓
業務縮 高市2企業放無薪假
國際投資者：港幣長遠將消失
立院三讀 水下國家寶藏有法可管
黃蜂末節強攻 與國王殺進延長賽
陸媒：大陸擬推機器人十三五規劃
總統府：莫拉克活動為表感謝
機車換健康 員工發現早期癌
愛黛兒新專輯「25」 有望破銷售紀錄
台股基金近1周全賺錢
不只特色高中 教部推特色大學
奇美推智慧手術室 資訊傳遞更確實
立院三讀 提高金融機構合併誘因
俞大?拜會巴拉圭新任國防部長
亞松森暨東方市僑界歡迎俞大?
布魯塞爾鬧區如空城 重創觀光商家叫苦
南北韓泡菜大戰 北韓扳回面子
台捐贈宏國照亮偏遠內地學生計畫
國軍災防資訊傳遞平臺 提高救災效能
秘魯太陽能研討會 台盼與秘合作
蕭美琴拚花蓮立委 Q版小英陪登記
福斯：9成歐洲問題車款有解決辦法
金門再生二手物展售 一元起標
台股量縮價跌 生技強勢
林書豪延長賽扮英雄 黃蜂擊敗國王
吃飽閃人 印尼千名學生吃霸王餐
劉德立拜會巴拿馬副總統兼外長
台導演鍾孟宏 受紐約影壇矚目
馬總統視察太平島 國防部：無相關訊息
撐不過3分鐘 快槍俠應就醫
不分區遺珠 朱立倫：以大局為重
南方古猿露西出土41年 Google首頁致敬
手機軟體須可移除 陸擬訂規
北捷置物櫃成效佳 即起再增設5站
世銀：台灣納稅容易度 全球排第39
師大創新 速檢毒奶粉瘦肉精
矽創業績可望創新高 估增2成
巴黎恐攻 嫌犯丟手機附近發現新線索
英創新科技部訪台 秀智慧機器狗米羅
中華電一年社會投資14億元 重偏鄉建設
桃機第3跑道要等15年 長榮籲加速
中學生海洋創作 台中機場展出
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
熟識陳建仁 王金平：選舉各自努力
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
尼加拉瓜9月經濟活動指數成長4.1%
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
抽檢拋棄式打火機 1件字體太小
新北辦國際生技洽談會 搶10億商機
日月光獲台灣企業永續獎
印尼金主助加入IS 遭判刑5年半
駁住百元宿舍 王如玄：整修花數十萬
前上校羅奇正當共諜 判18年定讞
時間之外獲肯定 紐時讚優人神鼓
中山高桃園段車禍 兩人無生命跡象
張良任訪三一一大學 推兩國高教合作
宣導愛家 小兒麻痺患者環島
求復職打行政官司 前投縣長李朝卿敗訴
全國中等學校工業類競賽 電腦供摸彩
學者: COP21決議若不明確 易投資失誤
Nexus 5X和6P新手機 Google商店開賣
高瑜洩密案閉門二審 家人盼輕判
拔釘2G戶 中華電：升級潮加溫
太強了 陜西110年前清代鋼軌仍在用
青海祁連地震 未發現人員傷亡
福爾摩斯特輯藏彩蛋 造福華語區觀眾
台日經貿會議 食品租稅協議受矚
菲南硬漢市長 宣布競選總統
弟弟兒時治病 日籍老翁醫院尋根
大數據市場前景看俏 人才需求夯
農委會：農民生計與糧食安全優先
台中國際旅展將登場 拚年終商機
隨機打人搶錢 永和警方半日逮嫌
國道事故停路肩 警：人員離車遠一點
英創新科技部訪台 盼合作輔助機器人
比京新人拍婚紗 反恐氛圍展露濃情片刻
菲購韓製戰鬥機 首2架本週交貨
僑生返台就讀大學碩博士 開始報名
因應大選治安 侯友宜促警方掌握情資
林姓男子出庭脫逃未遂 罪加一條
新台幣中午升1.8角
徐旭東：台灣越開放越好
容易嘴破治不好 可能是口腔扁平苔癬
雅典市中心驚傳炸彈爆炸案
林書豪延長賽救世主 黃蜂主場6連勝
國道貨車拋錨追撞 2駕駛無生命跡象
長榮買26架波音飛機 布局中長程航線
陸小學奇葩題目 噴嚏+噴嚏+噴嚏=？
海外代購服務 超商拼5天到貨
全球暖化衝擊 專家：海龜蛋被烤熟
外資大砍目標價 大立光重挫
美元走疲亞幣升 新台幣午升1.8角
桃園住宅火警 男命喪火窟
百貨業搶耶誕商機 送機票攬客
華山感恩活動 盼民眾響應服務長者
陸將清理殭屍企業 面對產能過剩現實
澳逮詐騙集團 台主嫌恐面臨20年刑期
接單旺 廣積明年營收挑戰50億
躲採訪稱不是局長 貴陽住建局長被免職
不分區亮相 蔡英文：最不民進黨的名單
北韓：南韓海上演習必將玩火自焚
長榮：新購787 提供更舒適搭乘感受
國光號遭撞 退休家扶人遇死劫
省吃儉用救貧童 小教會傳遞大幸福
墨西哥車禍火燒車 24死10傷
大選逼近 北市警強化維安
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陸投資IC設計擬鬆綁 市場反應平淡
周永康舊部屬 海南前副省長譚力遭起訴
成都市委副書記李昆學 涉違紀被查
總統：風力太陽能 暫無法取代核能
拚9席全上 陳菊率參選人聯合登記
日月光併購矽品 曾銘宗：目前是合法
連續撞上對向車 真正肇事人待釐清
買787 張國煒：長榮與波音關係夠曖昧
環團：反對違章工廠就地合法
搶頭香 親民黨宋瑩配登記選總統
搶蘇花改貫通石 民眾1天前排隊
遊戲橘子20歲 跨界轉型拓版圖
歐巴馬提台 蔡英文：人道救援不落人後
沒金融股撐盤 台股跌更慘
NBA 76人不敵灰狼 苦吞開季15連敗
台股收盤跌85.59點
台股收跌85點 驚險守住8400點
監委履勘大巨蛋 北市：復工視遠雄遞件
貨貿談判 蔡英文：溝通過程仍不足
觀光局盼吸引寶萊塢片廠到台灣取景
米其林餐廳烘焙主廚 弘光科大授課
反IS夥伴 宋楚瑜：台灣不需參加
聯合國：6.9億兒童受暖化衝擊
台股震盪走低 跌85.59點
眷舍搬遷補助6億元 北市106年廢除
海大攜手產業 每年900萬研究藻類
嘉大生持國旗與捷克總統合照 推銷台灣
寶萊塢天王阿米爾汗 抗議印度偏狹
疑過站不停 男子追公車砸玻璃
力拚6席全上 林佳龍率立委參選人登記
印尼逮5台灣毒犯 查獲2億元毒品
買賣軍宅 王如玄：未利用特權
DMG：肖文閣絕不會介入經營
張國煒看恐攻 和MERS同屬短暫影響
郝龍斌登記參選 提政見和績效兩主軸
消基會：97%支持醫生執行病人善終免責
高市登革熱日增316例 疫情未降溫
中壽CSR報告獲企業永續獎肯定
停發促協金惹議 國營會強調依法行政
12月台指期跌79點
12月電子金融齊跌
外遇承諾賠償卻反悔 退休警官敗訴
經部將嚴審東森電視案 DMG：願配合
生技金融難挽頹勢 台股險守8400點
品田牧場明年展2店 營收拚增1成
臉書PO文指議員跑票 男子遭起訴
全台最高室內耶誕樹 晶華酒店蒐集23年回憶
男酒後騎車 女遭撞不治
紐約模擬地鐵遇襲 警方危機總演練
LINE生活圈上線 掌握基隆大小事
蕭泰然文物展舞蹈 洛杉磯演出
糞便變燃料 南非小廠為BMW提供潔淨能源
台北資訊月 3R科技元素看個夠
英超豪門切爾西虧損 上季失血11億
見警上門查緝 男躲頂樓窩木箱仍遭逮
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面板下半年跌價似金融海嘯
三大法人賣超台股38億元
NBA詹皇搶愛神光芒 生涯得分助攻創史
登革熱增16死 35歲女入夏最年輕個案
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大林慈濟醫院未結費用 超商可繳
紅色警示 沙國與葉門邊界不宜前往
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健美月曆結合戰地風光 行銷金門
春節離島機票 12月15日起開放預訂
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人民日報推特追蹤破百萬 外媒：假帳號
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擴散不佳 高屏小港PM2.5濃度高
綠野仙蹤戲服 5111萬元高價落槌
違國安法拒出庭 東檢：將通知說明
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柯辦竊聽案業者判刑 北市府：感謝司法
買賣軍宅 王如玄：合法且未轉售套利
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南海案事證 菲將出席仲裁庭聽證會
陸股回穩 傳取消券商自營買超要求
天氣變冷 新北耶誕城熱推桑塔熊圍巾
新加坡食物垃圾 10年來成長1.5倍
宜蘭立委選舉 陳歐珀李志鏞登記
弘道照服系統增利器 企業捐贈平板電腦
遠傳CSR獲獎 徐旭東：不怕慢 只怕站
埃及大選後 汽車炸彈襲官員下榻飯店
天價車牌遭棄標 保證金門檻防投機
原民籲政府歸還自然主權 廢管制措施
維也納展出放大10億倍鹽分子模型
世新募集擁抱傳愛 為罕病童集氣
消費提振 小型農具補助加碼至4億
尾盤狂飆 日股登3個月高點
中市建築師公會園遊會 挹注寒士尾牙
親民黨公布不分區 李鴻鈞排第一
可撓式導電膜 靜水功能創新藍海
政院南服中心贈水果月曆 民眾熱烈索取
不再鬼影幢幢 雙模態抬頭顯示器有絕招
高督盟再出擊 促議會刪減預算
無人飛行載具監測環保 資訊月展出
回顧20年 報告：9成災害攸關氣候
人車湧入亂象多 忘憂森林不忘憂
穿青蛙裝的少年 家扶兒翻轉人生
入夏後流感釀25死 接種疫苗防範
台商經營地下匯兌 遭大陸判刑6年半
王如玄偕夫住官舍 黃東焄：軍宅出租
新台幣收升3.2分
力抗萬年總召 朱挺國會改革指標鄭正鈐
巴黎氣候峰會 不討論碳價問題
廢證所稅只是半套 謝金河點名富人稅
新北八里26日停水10小時
戰機墜落土敘邊境 國籍不明
保育類野生動物產製品 嘉市校園展出
台塑工程師索回扣 南檢起訴
國立高中職改市立 林佳龍：任期內完成
國家公園更聰明 整合系統25日上線
上銀獲企業永續報告獎金獎及創新成長獎
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公共Wi-Fi比公廁危險 8成陸民憂
砂石車起火濃煙遮蔽國道 幸無人傷
梅州H7N9病例 廣東入冬首例
挨批出國頻繁 涂醒哲：出國學習
WHO：陸嚴控空汙 每年可救68萬人
桃竹苗客家後援會 朱立倫重視客家文化
國籍不詳戰機入侵空域 遭土耳其擊落
11月底前 百名越勞漁工來台
街頭快閃吹奏陶笛 特教生為植物人勸募
台菲漁業執法協定 護漁護民跨出一大步
星印簽戰略夥伴協定
大鵬灣油罐車翻覆 環保局要求回復草皮
偷觀世音印章避邪 男當場被逮
北市創業嘉年華 26日花博爭艷館登場
趨勢防毒影片創高點閱 網友瘋猜兇手
俄證實蘇愷戰機遭擊落 強調在敘空域
陸客狂血拼 日本蚊子機場意外獲救
蘭嶼女護士遭性騷 離職員工爆吃案
台中中區閒置建物多 市府活化再利用
鳳小岳期待當爸 胎兒聽彈吉他聲有反應
全球通飛不了 民航局沒收2千萬保證金
山東小學為增學生閱讀量 1個月不上課
男疑不堪病魔折磨 引火自焚身亡
工商團體訪雲林高鐵站 印象深刻
孤單寂寞覺得冷 還會增早死風險
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
曾定遠國道救火被撞身亡 家扶人悲痛
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
巴洛克喜歌劇穿越劇 台灣首次呈現
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
Apple Pay 傳春節前進軍大陸
新疆網管升級 停VPN使用者手機通話
婦人被鐵皮砸傷骨折 怨屋主不賠償
電電公會籲強化競業條款保人才
股匯脫鉤 新台幣升3.2分
國民黨慶做公益 台南淨灘清垃圾
日本第九大銀行 福岡銀行來台獲准
司法陽光網 近千檢察官連署撤除
共軍三大艦隊齊聚南海演練 遙指美軍
桃園立委登記 綠營參選人集體造勢
解除疫情數月 賴國首傳伊波拉死亡病例
玉山金獲台灣企業永續獎 金融業第一
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小米3箭齊發 金屬紅米Note 3亮相
對手下重金挖拔樁 陳瑩組抓鬼部隊
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布魯塞爾大封鎖 市中心電影院冒險營業
王姝然繪畫抗癌 心事朵朵畫展
立委選舉 金門4人完成登記
入秋最強冷氣團 北投泡湯好過冬
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私房菜品評大會 打造坪林公路美食驛站
立委選舉登記次日 雲林1人登記
福建自貿區條例審議中 涉台內容不少
瓜達拉哈拉書展 陳致元繪本展台灣魅力
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社子島Home stay 柯文哲將住日據老宅
航空城徵收 聽證會人數放寬至2萬
陸委會副主委吳美紅請辭獲准
信心回溫 台灣投資人未來半年看好台股
中市立委登記第2天 10人完成
宋楚瑜申報財產1623萬 名下無房產
高雄吉祥物PK 高通通奪萌主
立委選舉登記第2天 台南4人
俄戰機墜敘利亞 反抗軍逮1飛行員
民安保經擅自停業 金管會註銷執照
熱心退休視導命喪國道 家扶人同悲
廣東現H7N9病例 前往應當心
台灣企業永續獎 聯電風光拿6獎
高鐵雲林站招商 可買到10大伴手禮
APEC峰會 菲阻逾1500恐嫌入境
飛比價格正式開站 改寫購物SOP
外幣保單生存金 將可抵繳保費
偵爆犬3隻拉拉就位 保護總統候選人
壽險買樓收益率調降 商仲：助成交
柯建銘：朱立倫應先道歉再談國會改革
北市祈福專車 26日再度上路
想聽台北熱鬧聲音 視障阿公搭高鐵圓夢
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立委選舉登記第2天 新北6人登記
老婦領鉅款 員警銀行擋詐騙
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日首筆火箭國際生意 H2A載衛星升空
鴻海續賣GoPro股 收益2.43億元
吳美紅卸陸委會副主委 暑假萌辭意
觀光客增 傅(山昆)萁盼北花航線機型升
敘利亞反抗軍：遭擊落俄戰機1飛官喪生
打造竹山清水溪親水公園 蔡英文力挺
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陸：將在南沙島礁增設民事設施
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遲來的冬季商機 量販鍋物出籠
南海仲裁 陸外交部：不接受不參與
從日據到民國 龜甲萬醬油翻轉台灣味蕾
立委選舉 高市24人完成登記
黃金交叉格局延續 央行：台股動能無虞
春節澎湖航線機位 12月15日開訂
疑服藥頭暈 男駕車撞護欄
保險業買樓鬆綁 商辦市場新活力
澎湖學生舞蹈賽 優勝出爐
日相安倍：最低工資每年須調高3%
F鼎固：陸降息有助營建業
緯創攜手印商 印度代工製造HTC手機
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電郵顯示 可口可樂參與抗肥胖團體事務
紀柏舟急救時刻 獲亞洲青年動漫導演獎
農地工廠納管 農委會：未聞遷廠方案
日H2A火箭載加國商業衛星發射成功
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錯誤引用法條 朱辦：段宜康烏龍爆料
戰機遭擊落 俄堅稱未入土國空域
馬總統：從未排除去太平島
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吳美紅法律專才 馬習會上桌唯一女性
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特奧勇奪2金1銀 潘佳旻載譽返鄉
俄戰機墜敘利亞 1飛官傳遭反抗軍槍殺
擬停辦春安工作 北市：警方平時就在做
陸民航局副局長周來振 被中紀委調查
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馬總統：九一一後與美有反恐合作
中鼎攜美商 標得中東石化900億工程
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中共黨報：有些新疆幹部 參與暴恐
寒冬乍到 超商趕上溫暖商機
爭取入TPP 政院：105年3月提修法
緯創攜手印度商 拓展通訊市場
違反八項規定 中傳媒大學校長免職
馬總統肯定王如玄 稱職勞委會主委
和平協議 馬總統：非目前考慮重點
莊淇銘胡鎮埔輔選軍公教聯盟黨
大陸記者高瑜洩密案 26日終審宣判
日偶像團體KAT-TUN田口將退團
英央行總裁：低利率將再維持一段時間
前進印度 緯創：與在地廠商合作最快
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日自衛隊擬駐石垣島 外交部關注
總統：煤碳是敵人 減碳問題重要
宏?藍天計畫 智聯網創業新思維
總統：馬習會討論內容將後續協商
戰機遭土耳其擊落 蒲亭痛批背後捅一刀
桃機：土地儘早徵收 第3跑道可提前
陸推力最大火箭長征五號 首亮相
巴黎氣候會議 147位世界領袖出席
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今彩539 頭獎槓龜
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戰機敘境遭土擊落 蒲亭怒批背後下毒手
炸機恐慌 英航空取消耶誕季赴埃及班機
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辦2022北京冬奧 習近平：綠色廉潔
菲馬可仕家族珠寶 拍賣前鑑價
俄戰機墜敘利亞 反抗軍稱擊斃兩飛官
王如玄軍宅爭議 陳建仁籲誠實以對
土耳其擊落俄戰機 北約將召開緊急會議
抗瘧疾 科學家培育基因改造蚊子
熱火防守困住尼克 戰績居NBA東區第2
雪霸入園申請系統更新 登山分級
入夜後氣溫20度以下 冷氣團周四周五最強
新竹喜來登 14款冬季火鍋聯合國
新竹國賓 招牌皮烤鴨優惠上市
朱立倫 王如玄登記參選 場外抗議吵翻天！
自家人不挺王如玄？ 藍營：不反對換掉王
王如玄認了！ 2戶軍宅賺740萬元
台北馥敦南京館 國人優惠住房專案
IS嗆聲影片 台灣赫然入列！
(時評)王如玄是軍宅律師？
美研究：餵母乳降低母親罹患糖尿病、癌風險
啟動『毀朱行動』？ 民進黨：絕對沒有
有超能力？川普自豪能預言全球重大事件
300元認捐一份救助套餐 讓感恩節更感恩
遭IS點名 桃機「防恐機制」啟動 搭機提早半小時
義美猴年找高手！插畫徵件比賽獎很大
菲陸南海爭議 海牙仲裁庭展開聽證會
出書爆梵蒂岡內部貪污 2記者出庭受審
美Q3成長率上修至2.1% 優於預期
南韓國家情報院：崔龍海月初下放農場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
憂心俄戰機遭擊落效應 美股早盤下跌
俄戰機墜敘利亞 土相信兩飛行員仍活著
俄戰機遭擊落 美撇清關係避談事發地點
歐巴馬：美法將合力打擊恐怖份子
俄戰機遭擊落 美官員：入侵土領空幾秒
痛批IS野蠻 歐巴馬誓言殲滅
歐巴馬：土耳其有權捍衛領土領空
巴黎恐攻主嫌 遭擊斃日原要在鬧區自爆
恐怖主義憂慮加深 歐股3大指數同步收跌
法國北部城鎮 槍手劫持人質
法北人質事件 不知與巴黎恐攻是否有關
法北槍手劫持人質 警方：似乎是搶劫
戰機遭擊 俄總參謀部提三強化空防策略
營救遭土擊落戰機飛行員 俄一士兵喪生
戰機遇襲 俄：一飛行員遭地面砲火殺害
俄戰機遭土擊落引憂 國際油價上揚
法國北部人質事件落幕 人質都已安全
王心凌高空特技 挑戰懼高限度
兒子意外現身 黃韻玲驚訝飆淚
終極系列10週年 推出「終極時空AR」
石油相關股拉抬 美股收盤上揚
台灣特色耶誕樹 亞特蘭大參展
USGS：秘魯東部發生規模7.5強震
娛樂週刊年度風雲藝人：珍妮佛勞倫斯
規模7.5地震 襲秘魯與巴西邊界
巴黎恐攻後 政界再提恢復兵役
突尼西亞發生炸彈攻擊 進入緊急狀態
西門町砍人 傷者：不認識對方
氣溫再降 入夜中部以北20度以下
希爾頓飯店遇駭客 信用卡資料外流
花蓮就業中心銀髮心櫃 助掘高齡人力
美經濟報喜 台股短線可望回穩
馬公12月中下旬起 週六夜擬停收垃圾
《英雄聯盟》LMS全明星賽 27日開打
劉德立拜會巴拿馬外交部次長
駁斥越界說 俄公布蘇愷路線圖
台中推動中區再造 顯歷史風華
耶誕氣息濃 台北最大薑餅屋吸睛
柏林工藝展 駐德代表處舉辦台灣日
漲幅大 安勤永日優盛即起人工撮合
旅遊到能源 俄羅斯土耳其經貿關係緊密
天黑冷氣團到 26日北部低溫下探13度
保險業買樓降收益率 內湖廠辦有利可圖
台股開盤漲7.4點
馬總統首騎環潭自行車道 棒透了
巴黎恐攻後遺症 航空旅遊服務受創
蘋果CarPlay 三菱新車款埋單
戰機遭擊落 俄民群聚土使館抗議
傳中信接手巨蛋 遠雄：市府先賠償損失
秘魯7.5強震 震波傳到台灣
新台幣開盤升1.97角
曾銘宗：台股低量 恐持續到12月中
高雄登革熱日增466例 再創入夏新高
彰銀案宣判喊卡原因 張盛和：一無所知
矽創明年出貨看增 營收挑戰百億
台南登革熱新增14例 疫情降溫
巴黎恐攻 比利時通緝曾開車載主嫌司機
台股量能不振 張盛和：投資人信心不足
習近平再出訪 29日起赴法非
冷氣團報到 保暖家電銷量旺
新台幣早盤升2.46角
芝加哥白警16槍殺黑人青少年 影片公布
張盛和：恐攻影響第4季出口
iPad Pro夯 每台賺200美元
生態浩劫 巴西礦場廢料泥漿汙染
貝萊德亞太全方位股票入息基金准募
李新穎出席台援薩整建文化中心啟動典禮
鐵定郵你 火車郵票結合月台票車票
陳威仁：國際反恐是平常重點訓練項目
登記參選 朱立倫：逆境奮鬥每天都是好日子
傳辜仲諒接手巨蛋？ 中信金：無所悉
擊落戰機 土總統捍衛保護邊界權利
大福彩連62槓 頭彩上看8.8億元
油電車不稀奇 你看過油電火車頭嗎？
IS影片嗆聲放馬過來 赫見中華民國國旗
中共軍區重組7變4 傳開始進行
景氣動向 台經院：製造營建業同步回升
爬上電桿剪電線 警現逮2男
甲車落水 陸軍：不排除機械故障
傳中信接手大巨蛋 柯文哲：一無所知
再不努力減排 開發中國家恐年花7900億
秀智狠甩巴掌 打臉羅志祥
都更案涉收賄 許志堅遭起訴
加拿大收難民期限 延後到2月底
土耳其擊落俄戰機 敘國內戰恐加劇
冷氣團報到 宜洋蔥式穿衣法
無預期體重驟降 當心糖尿病上身
未成年作保 金管會：一週內清查
劉德立拜會巴拿馬國會外委會主席
IS影片放中華民國國旗 國軍有應變計畫
量能持續萎縮 台股走低
台灣遭點名反伊斯蘭國 國防部密切注意
友達獲台灣企業永續獎肯定
加前總理裸體畫像 網拍叫價25萬
數位應用大賽 嶺東科大蟬聯5年總冠軍
劉德立拜會巴拿馬環境部長
IS影片放中華民國國旗 總統：民眾勿恐慌
陸國台辦：承認九二共識 都願意交往
IS影片放中華民國國旗 柯文哲抱怨美國
中央氣象局氣象報告
最後MERS確診者死亡 韓疫情將結束
中央氣象局 今天白天天氣預報
亂彈戲 26日大里杙福興宮登場
反恐 陸國台辦：屬兩岸合作範疇
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
傳崔龍海犯下大不敬之罪 勢難翻身
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越國會通過民事法修正 承認變性人
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王如玄申報存款2859萬 7筆建物
農機申請補助夯 原預算加碼 1倍
登記後首支CF 朱盼台灣找回溫暖互信
專家作家網路開講 教你修愛情學分
歐巴馬與歐蘭德促俄 聚焦清剿伊斯蘭國
上海5飯店擅用迪士尼商標 罰50萬
用電大戶蓋新廠 電力使用要送審
油價因素淡化 台經院：製造業谷底反彈
蘋果App Store下載數 突破1000億次
買節能產品可抽獎 120幸運兒出爐
全面現股當沖有譜？曾銘宗：評估中
換柱案再議駁回 朱立倫不起訴確定
總統：會做必要防護 避免恐攻影響國民
評估認為薩爾瓦多經濟成長仍遲緩
若總統去太平島 國防部：準備好了
都更案涉賄 許志堅等7人遭起訴
資訊月怎麼玩 掌握10大撇步就上手
朱立倫土地14筆 申報資產上億
菲主流媒體專欄作家 肯定馬習會
威航促銷 揪團遊名古屋最低897元
IS影片放中華民國國旗 桃機加強維安
冷氣團到氣溫降 高風險族群做好保暖
中油2016月曆名家繪製 展覽搶先看
多明尼加今年煙草出口將達6.8億美元
貨貿下輪談判 陸國台辦：12月中下旬
IS放中華民國國旗 民進黨籲政府警覺
春安停辦 柯文哲：春節應比照連假
IS宣傳女主角傳逃跑 失敗慘遭毒手
外資不放手 浩鼎創新高價市值逾千億
藍營換柱案 朱立倫不起訴確定
停業藥商買原料 提煉千萬元安毒
兩規模7.6地震襲祕魯 排除海嘯可能性
新台幣中午升2.16角
新北耶誕派對 佼佼反串艾莎女王
前9月自行車外胎產值 年增7.4%
張娜拉獲幸福分享人榮譽稱號
張盛和：101董座 12月9日前決定
IS影片放中華民國國旗 林郁方：心理戰
日月光攜開南大學育才 具就業優勢
共軍軍區傳重組 專家：合理
美反IS提台灣 IS片現中華民國國旗
新北推產業節能 年節電8600萬度
高市國小發現疑爆裂物 警清除調查
補助購買農機 陳保基：8成國產品
故宮查侵權 多在大陸網購平台販賣
陸民杜拜炒房 當地人口10%是中國人
農畜開放日 28日台南農改場舉行
搶先成功回收火箭 貝佐斯樂馬斯克不甘
酒駕找同車女頂替 LINE對話露餡
橘色點亮世界 聯國籲終止對婦女暴力
新興股債基金流出860億美元 大失血
陸國台辦：馬習會共識對兩岸有長遠意義
防恐攻擊 故宮有演習隨時警惕
趕搭第8屆立院末班車 環團催國土三法
森林馬拉松 賞山巒美景原民文化
首屆文化資產保存年會 產官學研交流
水污監控加重罰鍰 事業廢水將可上網查
韓夫婦最盼孩子像韓星俞承豪和秀智
積欠北市公車補貼款 新北：分5年攤還
阿富汗醫院無端遭炸 調查指向人為疏失
元太總經理非法聘僱外勞 遭重罰156萬
遮蔽的天空 環團不滿空汙送畫林佳龍
周小川談金融十三五 推動兩岸金融合作
常課反傾銷稅 疑迫台商品在印製造
告別髒亂差 大陸大學體育系男宿超有型
美國抗IS反恐會議 台灣官員與會
朱辦：王如玄售山坡地並未獲利
便民服務列車 26日開進枋寮
印尼：加入IS印尼人 至少百人返國
廣州寺廟全面禁止賣香 改免費提供
台灣大雲端服務 掛國際雙認證
宏達電大搶美果粉 傳iPhone 6換A9免費
馬總統：能源供給搭配是嚴酷挑戰
陸建全球最大複製動物工廠 惹爭議
無薪假攀高 華邦逆勢加薪發獎金
無人空拍機歸誰管 中央地方無共識
民進黨反賄 設檢舉專線提供千萬獎金
馬拉松險送命 醫師籲量力而為
登記不分區立委 台聯強碰綠社盟
劉仲明：社會應包容大膽創新
花旗前進校園徵MA 高階主管上陣
出口商拋匯 新台幣午升 2.16角
非法調動外勞 元太總經理道歉受罰
大直水岸宅助攻 北市中山區進豪宅榜
奧克蘭學生學華語 展現學習成果
西門町砍人案 兇嫌：對方是間諜
英女王歡度90大壽 2萬5千張門票售罄
英媒體駁斥 巴黎恐攻卡彈畫面高價取得
中裕蜜月行情超甜 3天漲 7成
陸農收留聾啞婦9年 助尋親又不捨分離
恐嫌影片 揚言在印尼總統府升IS旗
飛機入侵領空17秒 土耳其：有權擊落
恐攻 陳威仁：加強國境管理反暴訓練
統一發票千萬獎
沒了油水 波灣國家等著捱苦日子
台股收盤跌14.01點
圓仔變身功夫貓熊 踩梅花樁飛撲食物
啦啦隊總會柏林世界錦標賽寫佳績
擔架確保器獲專利 金門消防妙點子
張忠謀憂限電環保抗爭 但決心留台灣
八八水災國賠 二審逆轉判高市賠600萬
國小旁發現疑爆裂物 證實為廢棄電池
台股震盪 跌14.01點
台科大這場畢典有洋蔥 導盲犬塔希畢業了
癌末婦思女心切 家人網路PO文盼回家
統一發票千萬獎號：07332260
宗教種姓偏狹 印度再度引發辯論
大導演史蒂芬史匹柏獲頒總統自由獎章
台股量縮小跌 生技太陽能較受關愛
12月台指期跌13點
國中生運動會成植物人 國賠駁回
研究：心跳跳多快 可預測早死風險
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雲端需求大 職訓報名中
IS宣傳片 新加坡未予回應
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生醫與光電共舞 治癒癌症不是夢
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三大法人賣超台股20億元
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高中英聽第二次考試准考證26日寄發
教宗方濟各當和平使者 出發訪問非洲
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IS影片有國旗 外長：台灣追求和平
飛雅加達旅客不適 長榮航急救無效
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑夫殺妻後跳樓雙亡 現場未留有遺書
陸港同意珠三角空域優化措施
教宗巡牧非洲 宣揚和平及跨宗教對話
立委選舉 嘉義市25日1人登記
北京太擠 3所大學遷校疏解6600人
立委選舉 嘉義縣25日1人登記
小錐麓步道 過棧道吊橋學猴爬
戰機遭擊落 蒲亭籲俄國人勿走訪土耳其
南海案聽證 日澳等7國旁聽
資策會獲英國BSI資訊治理續航獎
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雙A爭鋒 宏?力推電競筆電品牌
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飛雅加達班機上 台籍男子暴斃
台中醫院成立罕病中心 提供優質照護
亞幣升值出口商拋匯 新台幣升9.9分
桃機強化維安 籲旅客提前報到
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王文淵：貨貿談判對石化產品出口太重要
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防機密外洩 聯發科聲請假處分獲准
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新竹淨水場水管破裂 竹科供水無虞
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戰機遭土擊落 俄強化防禦擬祭經濟制裁
標普開鍘 揮刀砍雅虎債信展望
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自由時報民調：蔡支持度47.86% 朱13.87% 宋6.89%
「獨立空間不再」 李烈辭北影主席
美可望下月宣布325億軍售台灣
大億麗緻 聖誕節邀您一同捐書、賞樂、啖美食
理想大地 尾牙春酒好菜上場
維多麗亞酒店 牛排館展現米其林大師研製的星級料理
元代官窯青花龍紋罐 陶博館限時展出
張承中：拿得起就放得下 宣布退選立委
新黨不分區立委提名 葉毓蘭第一邱毅第二
復振原民語 原民區增標示、大眾運輸當地語言撥音
當全球溫度上升4°C 你的國家是否已被淹沒？
當全球溫度上升4°C 7億6,000萬人無家可歸
溫度上升2°C的世界 一場無法彌補的危機即將到來
(時評)南海風雲下的太平島
馬英九批民進黨再生能源不可行 陳建仁：找藉口
反貨貿！賴中強立院前逐條朗讀1510項開放品
1滴水用2次 再生水條例初審通過
故宮教廷文物特展 10展件先亮相
阿富汗總統：美誤炸醫院乃戰爭代價
辦中石化洩密案未聲押 苗檢：證據認定
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐巴馬：已採取一切措施維護國土安全
誤襲阿富汗MSF醫院 美軍調查：人為疏失
緩和緊張情勢 歐美外交首長致電俄外長
歐元貶值 歐洲主要股市上揚
巴黎氣候會議29日開始 提早一天
土軍方公布錄音 擊落俄機前有警告
法國會通過延長空襲伊斯蘭國
美商業存油增加 油價下滑
假期將至 美股略為上揚
烏克蘭停購俄天然氣 並對俄關閉空域
日本報知電影賞 你是好孩子 天空之蜂入圍5項大獎
中國新歌榜頒獎 楊培安李佳薇壓軸
王大陸首本寫真書 發現新大陸
台助巴拉圭建民宅 巴總統深受感動
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美股小漲 台股短線恐陷整理
冷氣團罩全台 入秋最低14.9度
冷氣團全台有感 宜中部以北最低12度
歐巴馬赦免火雞講笑話 女兒捧場
鳥叔新專輯 主打歌曲喇叭褲
中石化：遺憾苗檢未聲押洩密案被告
後慈湖無障礙入園 服務貼心
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研究多體理論 兩學者獲頒台法科技獎
易肇事路口平台APP提醒 台中市首創
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首爾十大夜間景點 光化門廣場榜首
甜蜜幸福 羅志祥和韓星秀智唱新歌
男子闖平交道遭撞死 4820人通勤受影響
抗戰勝利70年 兩岸紀念孫立人誕辰
林書豪首節兩分 黃蜂領先巫師
東協房產吸引 長富拓緬甸設辦事處
美湯小旅行 四重溪溫泉訪勝
微創鳳凰輔助 成功自創環保髮妝品牌
川普反穆斯林惹議 黨內痛批如法西斯
台股開盤漲25.03點
亞太資通訊大獎 台灣奪4金勇冠各國
涉嫌收買證人 巴西參議員被捕
台灣當代藝術展 加卑詩大學舉行
台灣優人神鼓 渥太華演出勇者之劍
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巴黎氣候峰會 法國動員上萬人維安
台塑集團高層涉收賄案 前總經理交保
林書豪拿5分 黃蜂半場4分領先
恐攻嫌犯曾開公車 法調查大眾運輸員工
登革熱疫情 全台破3.8萬例
台灣大資訊月 祭優惠搶客
職場生存戰慘烈 僅5成2倖存
PM2.5公共善治 環球科大邀對策
英女王國是訪問 馬爾他加強維安防恐
開放陸參股IC設計 鄧振中盼任內完成
美官員：12月中宣布對台軍售
新台幣早盤升1.79角
冷氣團報到 阿里山僅6度
夏立言：兩岸貨貿談判 沒有政局考量
台南登革熱新增15例 疫情降溫
黃蜂攻勢受阻 3節落後巫師7分
機車拋錨人摔溝 騎士禍不單行
花雕雞泡麵爆紅 昔冷門差點被下架
融資餘額續增 張盛和：投資人會回來
快去加油 下周汽柴油價恐漲2角
逾6成勞工 有非典型就業經驗
冷氣團像輕颱 交通輪衝浪賽暫停
薩媒刊李新穎投書 歷史性會面馬習會
假冒越南公安詐欺 台男被捕
把車開上紙橋 他做到了
檢舉賄選獎金千萬 啄木鳥人生從此改變
母親子宮移植給女兒 大陸首例手術成功
台灣大退出4G競標 外資：好消息
法恐攻後迎感恩節 美機場維安不敢大意
高雄推海味 餐廳祭出超值料理
新黨不分區立委提名 葉毓蘭邱毅入列
買軍宅爭議 朱立倫：王如玄會再說明
恐攻頻傳 外交部籲出國提高警覺
IS影片點名台灣 偵爆犬上陣反恐
美媒：美對台軍售案含巡防艦兩棲車
鄧振中：貨貿應先於TPP處理
高美濕地服務中心 105年試營運
馬總統談僑胞貢獻 革命抗戰投資愛心
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黃蜂逆轉勝巫師 林書豪拿5分
鬆綁白領外勞 勞部：估年底定案
大陸央視鐵飯碗不再 主持人紛離職
北市89家健身中心 16家不合格
桃機強化維安 偵爆犬助機艙安檢
南華早報證實 潛在買家有意收購
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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梅西感恩大遊行將登場 警方高度戒備
王金平率不分區登記 國會最大黨有信心
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油價又走低 中油估今年恐虧損
新台幣中午升1.78角
台大證實 抗生素增加2倍心血管危險
Selina老公張承中：退選立委
傳對台軍售 外交部歡迎美履行安全承諾
林蔚山被控掏空大同 最高法院發回
台灣經濟何去何從 朱立倫提3點見解
可口可樂印度工廠被控污染
首次公有地招商 柯文哲：還未發標
金泳三告別式 朴槿惠尚未決定出席
推好茶 新北邀民眾到坪林一遊
市地疑遭賤租富邦 北市：未違都更條例
兩岸貨貿協議 卓士昭：年底前難簽署
深化經貿合作 台日簽署避雙重課稅
1秒下載18部電影 Li-Fi要來了
為愛滋防治發聲 立委參選人籲給關懷
光譜分析識別材質 資源回收更便捷
磁流變液健身器 健身不傷身
希拉蕊難敵 桑德斯加碼競選人員經費
偷博物館人腦賣錢 美印州男認罪
砂石車翻覆 駕駛自行脫困
台日簽署避免雙重課稅協定
日月光協辦親子嘉年華 推環保在地扎根
國道客運不無聊 USB充電4G飆網
在谷歌行使被遺忘權 最多人想刪FB個資
證前具結程序瑕疵 謝依涵被控偽證無罪
鄭正鈐拜會王金平 盼輔選愈早愈好
另類台灣之光 陳志雄捕捉日出綠閃
基隆警查毒拿人 通緝犯數罪併發
匈牙利將發行人民幣債券 創中東歐先例
南高雄購物中心啟用 交通黑暗期
運動科學體育評比 台師大全球7強
風浪過大 澎湖部分交通受影響
軍宅爭議 王如玄對朱立倫覺得抱歉
股匯雙漲 新台幣午盤升1.78角
國衛院研究 兒童常接觸塑化劑會變笨
工研院商務新技術 巨量分析幫你賺大錢
印度購飆風戰機 傳在法總統訪印前簽署
宋濤出任中共中聯部部長
費鴻泰：大家看到張承中這幾個月的努力
俄機遭擊落 生還機師誓為罹難同事報復
傳洪秀柱選立委 朱立倫：她會慎重思考
司法陽光網惹議 檢協會邀各界共謀解決
鑲金車位 豪宅皇翔御琚最貴820萬元
大陸記者高瑜洩密案 二審改判5年
張承中退選 Selina支持老公決定
辜寬敏盼新政權 把台灣變成正常國家
城市科大攝影賽 關渡隱藏版美景奪冠
政院通過 政府應辦原民語言能力認證
76人輸塞爾蒂克 追平NBA最慘連敗紀錄
台股收盤漲98.77點
預估歐續行QE 台股大漲近百點
核子事故緊急應變法修正 納鄰近區域
京華城餐廳員工遭燙傷 2人送醫
藥物混合服用 熟女變藍臉納美人
台股走高 漲98.77點
貨貿快速通關 經部：黑心食品不會流入
北京知名音樂學校 多名學生涉毒
大陸2016春運 火車票啟售
12月台指期漲118點
12月電子期金融期齊漲
台股漲98點 惜未站上8500點
聯合國舉證 巴西礦災泥流含劇毒
三星發展生物製藥 盼與大陸合作
司法陽光網惹議 訴訟將是最後手段
詐稱廣州火車站出事 騙搭高價野雞車
陸生納健保 吳思華：境外生一視同仁
反恐 朱立倫：台灣不能逃避的責任
行動百貨開創商機 鄭瑞斌打造新通路
首檔文創F股VHQ 12月掛牌
大葉大學心理衛生週 教學生認識愛情
空姐月曆不稀奇 威航月曆主打萌經濟
HTC Preview上陣 用戶搶先試用新品
筆電固態硬碟搭載率 明年估逾3成
東區酒店互毆開槍 藝人金剛等12人移送
城市氣候峰會新聞稿加註中國 陳菊抗議
捕捉飼養保育動物 堂兄弟被逮
加入TPP 毛治國：利用APEC平台
朱立倫：若當選 拚經濟兩岸社會安定
馬祖老酒麵線 暖胃也暖身
移植百年樟樹 法務部長：回歸根本
北市公有地招商 柯文哲談五大案收穫
三大法人買超台股104.9億元
吊車鋼索擊頸 恆春1工人死
民國黨提不分區 江南案陳虎門入列
測財商 9成上海小學生具儲蓄觀
大樂透頭獎得主 1.9億差點擦身過
司法陽光網惹議 國民黨團反對肉搜霸凌
三期技職再造 強調就業創新
總統談限電隱憂 陳建仁：找藉口
毛揆：商業服務生產力4.0 通路物流領航
東港中油加油站 開出千萬發票
熟年世代 退休規劃具高資產優勢
天使樹點燈 家扶兒許願卡盼認領
環球林口A8店明開幕 主打異國風
蔡英文：藍應鼓勵王如玄釋疑軍宅
陳建仁：政黨不當黨產 應歸還全民
立院初審 增訂藝術才能班退場機制
伊斯蘭國暗黑網站遭駭 改賣威而鋼
空拍機蒐證 台南非法業者遭送辦
宗教種姓爭論激化 莫迪：堅持憲法價值
日巡封關戰首輪 盧曉晴並列22名
保險業投資不動產鬆綁 民陣抗議金管會
陳玉珊任威馳克獨董 不排除合作拍片
雲林立委拚選舉 藍提醫療綠提經文
朴槿惠抱病送金泳三最後一程
快艇輸爵士 葛里芬拿40分白搭
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雷納德關鍵三分彈破網 馬刺擒小牛
是否登記選立委 洪秀柱：明天就知道
中鼎強化海外布局 多路並進
張信哲出道27年 生日破蛋首唱
期間限定 高鐵新3站通車紀念票搶先看
鳳山凱基銀行遭搶 犯嫌逃逸
房市減產保價 北台 3都推案量驟降
阿猴國興盃路跑 薑母鴨和獎金等你來
談備位元首典範 陳建仁欽佩李登輝
教宗訪非洲：貧窮會助長衝突與恐怖主義
新台幣收貶5.4分
陳水扁親家黃百祿 涉背信遭起訴
巴西西部傳地震 規模上修至6.7
江申Q4陸轉投資看好 今年獲利衝高
信用卡當電子發票載具 最快明年上路
教宗方濟各：貧窮和挫折造成恐怖主義
最後倖存峇里炸彈客 嗆IS扭曲聖戰
王如玄購地案 地主妻：未被迫高價買回
高考三級和普考 錄取率創20年新高
街友來防寒 人安基金會點燈
都說要轟IS 土耳其擊落俄戰機Q&A
陸生納健保 衛福部：不增健保負擔
竹科周遭飄臭 大葉山欖開花非空污
IS恐攻威脅 南韓機場碼頭重兵警戒
俄直升機載石油工人 墜西伯利亞15死
薪水太低 失業者有工作機會也不就業
鳳山銀行搶案 搶嫌抓走一疊千元現金
澳洲高球賽首輪 俞俊安並列第3
標普：中國明年經濟成長6.3%
汐止住宅火警 3人逃出
美數據樂觀激勵 日股收在3個月高點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中鋼明年1月2月內銷鋼價降4.8%
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不烤火雞烤桶仔雞 蘭技師生歡度感恩節
IS影片點名 陸網友：人犯我雖遠必誅
開發神秘果保養品 弘光科大獲廠商青睞
東南亞簽證更便利 泰越高端團愛台灣
台日簽租稅協定 張盛和：很大突破
幫派化身狗仔隊 恐嚇偷情男女
配合資訊月 北市3公有停車場將調漲
台灣4G用戶破千萬 目標提前達陣
深圳服飾店叫ISIS 老闆：意思意思
冷氣團氣溫降 雨傘節躲球鞋取暖嚇到人
新竹公園麗池清淤 驚見大鱷龜
全台近 4成受雇者月薪不到3萬元
F-豐祥受惠陸紅色供應鏈 今年獲利佳
耶誕腳步近 中原大學浪漫點燈
限電風險確實存在 核廢料處理添變數
立委選舉 嘉義市26日1人登記
照護產業展 陳菊許高雄成銀髮友善城市
中東緊張降溫 港股收盤近乎持平
寒流到暖身商機夯 百貨超值情報在這裡
王如玄搬離宿舍 朱立倫表尊重
紅眼航班也不累 台灣虎航搭機前先泡湯
金城武樹康復6成 小鳥築巢
魚刺刺傷胸主動脈 婦人吐血
台灣空品紫爆 汙染源來自本島
北市大120慶生活動 28日登場
蔡英文：無毀朱計畫 只有三隻小豬行動
協助受暴婦幼 公益電影券義賣
家政班旅行團遭虎頭蜂螫 11人送醫
4G 2.6GHz競標持續 標金231億元
勞動部：外籍廠工變幫傭應重罰
林英傑林其緯薪資案 工會不上訴
朱立倫：未來4年全力拚經濟
不畏景氣寒冬 企業前三季獲利創新高
台南加註中國 賴清德不惜退出市長聯盟
美交通事故死亡率攀 智慧手機涉重嫌
搶救遺址與工程進度 蘇花改增加考古隊
推廣傳統藝術 侯友宜頒獎表彰
台東立委登記 區域平地原住民各1人
國會改革案 立院27日協商
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車禍後頭暈說話卡卡 原是腦瘤作祟
金管會擬鬆綁投信投顧業務
倫敦女孩說不要小孩 招網友毒舌批評
元大金前進越南 收購當地券商
後龍好望角遭火吻 美景成焦土
選舉在即 澎湖加強淨化選前治安
談減碳 總統：不做可能被譴責制裁
池塘連續兩人落水 安養中心計畫放乾
台日簽租稅協定 提升企業競爭力
高鐵彰化站將通車 魏明谷視察接駁情形
陸資參股IC設計擬開放 張致遠：肯定
助弱勢工讀 技職3加4方案擬擴大
立委選舉 台南第4天4人登記
中鋼明年1月2月鋼價每噸再降835元
水泥車翻落溝渠 警消搶救
印度駭客 加入反伊斯蘭國網攻
立委選舉 高雄市26日5人登記
朱立倫台南造勢 盼支持台南女婿
新台幣由升轉貶 終場貶5.4分
黃國昌：願替民進黨站台
遠雄建出售房地獲利並與地主合建
國防部盼美持續供售防衛性武器
日式料理很道地 王貞治也曾慕名而來
立委選舉 金門第4天2人登記
馬新高鐵 獲98份資訊徵求說明書
挨批電影節要替世大運宣傳 倪重華否認
共軍改革 習近平：重新調整劃設戰區
維護學生交通安全 台中公車擬進入校園
土耳其農產品進口 俄加強管控
城市名加註中國 5都聯名抗議ICLEI
兩岸工業論壇 聚焦智慧製造與綠色製造
認同大賣場捐剩食 柯文哲願代言宣傳
傳美對台軍售 大陸國防部：堅決反對
世姐批評大陸人權 未能登機到三亞參賽
陸委會：兩岸互不隸屬 軍購護國家安全
立委選舉 新北新第4天4人登記
台日簽租稅協定 工商團體：促雙邊投資
陸生納健保 吳思華樂觀其成
台日租稅協定簽署 企業擁抱3利多
台聯擬杯葛陸生納保案 朝野黨團動員
覬覦都更建案 幫派涉嫌介入廢土轉運
減緩人口下滑 日準備端出育兒福利措施
吳美紅陸委會記者會告別秀 感性謝媒體
大陸被IS點名 民眾：我們有解放軍
超低溫生魚片夠鮮 老饕必點海味
屏東土雞場染新型禽流感 撲殺萬隻
亞泥溫室氣體減量與企業永續屢獲佳績
消費提振效益 燦坤：電視銷售增5倍
要蒲亭照顧好俄羅斯 葉爾欽紀念館揭幕
健走行銷政績 29日衛武營登場
建立反IS聯盟 法俄總統將會面
老翁陳屍農地 疑氣溫驟降釀禍
IS嗆聲 解放軍：積極國際反恐合作
巴黎恐攻後 法國國旗買氣暴增
林文伯擬轉讓部分持股 矽品：個人理財
三星打造物聯網實境 在台推出智慧屋
政教分離論濫用破壞和諧? 印度掀論戰
央行理監事會擬提前 產業界喊降息
中共福建省委副書記于偉國任代理省長
搶政黨票 時代力量推8位任務型參選人
東區酒店互毆開槍 地檢署偵訊後再開打
陸企進軍非洲 打個電話就能見總統
軍宅增值空間大 高價信義新城微跌
美軍誤炸MSF醫院 籲獨立調查呼聲高
日本寒流來襲 北海道積雪超過20公分
鳳山凱基銀行被搶60萬 警依地緣追查
戰機事件後 土耳其盼與俄維持關係
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釜山電影棚熱門 天王劉德華也得排隊
大陸與吉布地協商建設軍事設施
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廣電三法惹議 柯建銘擬告民視
日本第一名早餐 讓你捨不得賴床
HBL高中籃賽 12強複賽名單出爐
越南嚴檢水產品 經濟部急邀各單位會商
道路塌陷水泥車翻溝 受困駕駛獲救
好房網買屋App 奪雲端創新最佳平台獎
抗議倪重華 電影節5諮詢委員辭職
大陸證監會立案調查中信證券
物聯網商機 三星推智慧購物
五都畫歸大陸 外交部要求市長聯盟更正
英議員質詢用毛語錄 弄巧成拙遭砲轟
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陳建仁見德駐台代表 談台德科技合作
德內政部長：歐洲應訂收容難民上限
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李克強連三年視察上海自貿區 再談改革
咖啡豆無關頂新 全家：與日本UCC合作
紅白登場名單公布 綾瀨遙又當主持人
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土擊落俄機引爆3次大戰？ 打亂蒲亭牌局
專家：印尼2016年經濟前景看好
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盡速搬離宿舍 王如玄：去租房子
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比京清真寺發現可疑粉末 經查只是麵粉
比京降低防恐警戒等級 總理：威脅仍大
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感恩節不安寧 白宮有人翻牆被捕
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小黃開上人行道 卡在路燈人無恙
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大陸發射遙感29號衛星
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立院共識 12月4日將表決停會日
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台股拉回 8500點得而復失
英仁配正式登記 藍黨團籲速辯論
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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陸生納保案流產 吳思華遺憾
冷氣團來襲 9招安心使用電暖器
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批評大陸人權 世姐加國冠軍總決賽受阻
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挺英仁配 海內外學者近900人連署
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凱基銀行搶案 逮捕涉案男
王如玄：希望能在10天內搬離宿舍
台股震盪走低 跌86.5點
12月台指期跌106點
諾貝爾獎得主沙提雅提 台灣行促成佳偶
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馬雲傳買南華早報 外媒憂影響言論自由
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烏魯木齊現濃霧 近7千人滯留機場
樂華夜巿攤商擾鄰案 居民勝訴定讞
毒緝中心主任廖宗山 外勤經歷豐富
大同莊園開工典禮
不肯借錢 男子被槍傷無大礙
韓政府籲國會儘速批准韓中FTA
南投旅遊借問站 景點諮詢人情濃
孟加拉清真寺槍案1死3傷 伊斯蘭國逞凶
習近平走訪各國 郝柏村：抗戰犧牲換來
上櫃生技成交比重 一度衝上6成
男搶凱基銀行 贓款還地下錢莊
肉眼可見彗星 12月上旬後現身
無力還賭債 員警偷贓款遭起訴
陸開放二孩 港媒：高齡產婦掀問診潮
異性注目下用餐 女變小鳥胃 男成大胃王
陸股盤中跌逾5% 中信證券大跌
三大法人賣超台股62億元
美媒：陳偉殷喊5年27億 洋基恐卻步
捷運行天宮站附近華廈火警 幸無人傷亡
議會期間加班不得領加勤費 高市盼一致
10月景氣燈號 連續第5個月藍燈
登記參選總統不受理 施明德將聲請釋憲
是否選立委 洪秀柱：我留在國民黨
法蘭瓷設計賽 台灣廖振宇27歲奪金獎
10天內搬離宿舍 王如玄：先生完全支持
陸領事強入國軍公墓 駐印代表：不尊重
男搶銀行稱贓款還錢莊 警方追查
總統參選人青年對談 朱辦籲蔡英文踹共
星雲贈墨寶對聯 朱立倫：撥雲見日
血拚黑色星期五 比體力耐力更比毅力
總統府：民進黨再生能源政策不切實際
安聯人壽業績亮眼 年終獎金優於去年
F-訊芯：與矽品密切接觸 技術合作
推行數位金融 華銀：不用趕 3點半
洪秀柱：留下是為堅持改革的路線
行天宮附近民宅火警 傳爆炸聲
立委登記截止 中市藍綠3選將登記完成
洪秀柱不選立委 朱立倫：洪一心為黨
感謝新黨邀請 洪秀柱：我不會放棄黨
越南規劃發展再生能源
洪秀柱盼組民間國民黨再造改革委員會
釋迦出現裂果 農委會：雨後高溫造成
節能家電補助12月開搶 這樣申請最快
凱基銀行搶案 歹徒鞋印破案關鍵
F-訊芯獲利表現佳 看好手機換機潮
台北城市盃跆拳道賽 亞洲好手來踢館
大陸金主陷股災 尼加拉瓜運河延後開工
保一很拚 GDP下修至1.06%
精障老翁睡不著 噴漆謝龍介服務處被逮
新台幣收貶1.14角
大陸人攜子彈 菲律賓機場被捕
刑事局緝毒中心揭牌 林國正盼遏止毒品
印尼漁工野柳漁港落海 救起有意識
助難民自立 Uniqlo宣布將聘100人
朱立倫訪佛光山 星雲籲重視年輕人
屏科大屏東大學 校慶飆創意
開23槍擊斃仇家 嫌犯不適用自首規定
國發會：第4季景氣比第3季好
買春起衝突 男設局教訓馬伕被逮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳菊喊立委全壘打 林奕華盼專心市政
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吳俊良初任總教練 責任分工拚贏球
沒這3種特質 就當不成偵爆犬
柯文哲：健保是中央政府權責
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頂新案宣判 魏應充一審判無罪
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F-訊芯明年業績 法人看增7%
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帝寶與12家銀行 簽70億元聯貸案
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嘉義市立委選舉 4人登記
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印國大黨領袖 籲印巴對話解決爭端
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Google年度熱搜榜 馬習會波卡風波矚目
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高雄登革熱創新高 所幸增幅漸降
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立委登記截止 宜蘭8人登記
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印度婦告訴丈夫遭強暴 夫傳簡訊休妻
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道奇麻煩人物浦格酒醉鬧事 MLB要查
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大福彩再不開 頭彩下個月衝10億
哈利孩子命名紀念石內卜 JK羅琳釋疑
政院決議 公開捐助財團法人人事占比
陳昌源結束中超合約 重返比甲梅克倫
曾銘宗：今年GDP保一沒問題
路竹袋屍案 越籍女殺情郎支解棄屍
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來去鄉下泰國版 農村旅遊正夯
尼國媒體刊登魏國彥UNFCCC投書
斑馬線遜掉了 泰南行人穿越道變臉
芝加哥感恩節遊行 電音三太子吸睛
阻恐攻 印度將擊落首都上空可疑飛行物
釋永信醜聞調查出爐 官方：舉報不實
弘光科大48週年慶 推微運動輕健行
北二高傳重大車禍 5車追撞1人焦屍
結合電子商務 農產外銷開新路
柯P指頂新案催票 小英：絕非政治問題
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大陸長沙引進谷歌關鍵詞體驗中心
雲門經典舞作登花蓮 偏鄉學子搶先欣賞
福建男童腦積水 為省錢治病全家住車裡
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總統：網路智慧新台灣 規劃五大方向
央行脫鉤Fed 學者：因應國內經濟
朱立倫：國民黨執政 兩岸雙贏
總統辯論 蔡英文：考量邀約先後順序
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立委再質疑軍宅 王如玄：交易都合法
中職季賽看不到 冬季聯盟有特殊規則
V Air威航空服決選 考生有明星臉
國道3號連環撞引大火 1人燒成焦屍
星出現較多GBS病例 和生魚肉有關
冬日下午茶 甜蜜巧克力鍋女孩首選
蔡英文：選情沒一定穩 票投才算數
陸醉漢跳佛寺功德池撈錢 爬不出來
頂新案一審無罪 朱辦：支持上訴
加小論文考思想 台大：在push
租屋爭議調解收費 改按年租金分4級
中秋節送立扇摸彩 潘建志控蔣萬安賄選
澳洲賽3輪 潘政琮俞俊安並列22名
推高雄海味 乾煎海石斑搶鮮上桌
嘉義志工表揚 8旬婦服務最樂
溫度變化大 防範急性中風
NBA費城76人苦吞27連敗 北美最慘
梁靜茹 獲世界傑出名人獎
觀光局：旅遊住宿補助加碼11.5萬組
新日光未來十年 林坤禧：輝煌
漂白豆芽菜販賣 負責人判8月確定
酒駕肇事奪3命 駕駛稱沒感覺撞到
川普爭議發言多 民調1週掉12個百分點
頂新案一審無罪 國民黨團強烈不滿
澎湖花海夯 人潮不斷
福斯引擎排氣有解 2.0升軟體更新即可
白宮社群網站 微笑老蕭露臉
太陽能估缺貨半年 新日光明年爭龍頭
翁心血管病發 警搶治療時機送醫
頒榮譽市犬獎 柯文哲籲關懷護弱
課綱專家小組 開放師生旁聽
首批FA-50交貨 菲重返超音速時代
日巡封關戰3輪 盧曉晴衝上並列第8
男子走私海洛因磚來台 涉詐欺滯留菲國
國內住宿補助快搶光 加碼11.5萬名額
胎盤不良致子癲前症 驗血測蛋白預測
桃園復興山林火災 直升機灑水滅火
兒童死亡率可再降 專家籲政府重視
丁丁歷險記專家 獲聘全英首位漫畫教授
陸艇遭金門海巡圍捕 船長痛哭
談紅色供應鏈 童子賢：拿掉紅色來談
社區路墩彩繪 桃園濱海超亮眼
教官扮柯南 成功阻夫妻受騙
情侶公主抱 花7千元帶走逾5萬筆電
槍手攻擊馬利聯合國維和部隊基地
頂新案判無罪 中市藍立委參選人籲抵制
KO鵜鶘 快艇找回士氣
冬盟首戰 韓職差點敗給歐洲八國聯軍
香港企業獲北京地鐵新線30年營運權
桃園客家學苑結業 6千人知性學習
汽車展示比豪華 賣車先看口袋夠不夠深
張大春批桃機賦 林彥助：傷害很大
雲科大25週年校慶 世技聯盟成果展
呂秀蓮到南投助選 增立委選情
開拓亮麗人生 曾銘宗推薦看兩本書
副總統出席金鷹獎表揚 嘉勉身障得獎者
環頸雉遭捕獲 保育團體急搶救
全球氣候峰會在巴黎 關鍵數字搶先看
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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青溪文藝作品聯展 澎湖登場
人氣港點餐廳來台 月賣萬顆流沙包
郝龍斌後援會成立 重申服務不等當選
美津濃女子路跑 齊聚高雄夢時代
力挺英仁配 黃國書高掛競選帆布
林榮三辭世 享壽77歲
林鳳營市占重返第一？ 味全：不可能
陸淡定姐被劫持 劫匪還給她錢坐計程車
陸證監會新規 股票上市加快審核速度
談證所稅 童子賢：停下來檢討也好
經濟型態已變 童子賢：檢討舊法規
雲林顧身障 邊緣戶電動輪椅全補助
非法狩獵保育動物 警逮6人
陳建仁彰化助選獲芭樂苗 祝拔得頭籌
朱立倫：拚觀光 來台人次拚2千萬
孫立人老照片 老家宣紙印製青史傳承
牙周病嚴重 牙醫師：可植牙及活動假牙
攜帶超量菸品入境 沒收還得罰款
伊能靜微博曬照片 大陸網友祝好孕到
林榮三病逝 自由時報追思不捨
拒油炸含糖飲料 半年減16公斤
艱困選區求改變 蔡英文盼從花蓮開始
媒體拚轉型 獨家集團設總裁學院
國際慈善皇后決選 玻利維亞佳麗封后
反中科擴廠上街頭 中市府：嚴格監督
想小酌怡情嗎 財政部報好酒讓你知
反手摸肚臍進階版 陸網友熱議反手摸胸
金正恩髮型 北韓下令男性要模仿
陸生手寫作業網路瘋傳 被讚人肉印刷機
林榮三辭世 蔡英文將前往弔唁
金門生命線開線 雲端不漏接
林榮三辭世 蘇貞昌哀痛
陸奶奶嫌二胎又是孫女 疑掐死拋屍
冬季聯盟開幕儀式 唱中華民國國歌
擔心競爭力不夠 逾8成上班族想進修
亞太民眾遊行 盼氣候峰會獲致成果
朱立倫：4報1社公視先辦辯論
女兒養3隻貓 陳建仁：愛跨越不同物種
氣候變遷不可小覷 一步步影響健康
陸版咖啡王子一號 桂綸鎂陳柏霖呼聲高
誠品大陸首家店 有賣正體字書
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林書緯關鍵罰球 助富邦逆轉裕隆
手機比馬桶髒？ 清潔手機4大地雷別踩
恐攻綁架伊斯蘭 法穆斯林憤怒又委屈
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北韓試射潛射飛彈 可能失敗
林榮三病逝 朱立倫表哀悼
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林榮三辭世 房產界曾叱吒風雲
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姜育恆首攻蛋 甜唱家後送妻子
翁山蘇姬警告同黨籍議員 犯錯將懲處
陝西警察綁票勒贖8百萬 得手後竟撕票
美再爆槍擊案 歐巴馬直呼夠了
土總統喊話 對擊落俄戰機表難過
中南部空氣糟 PM2.5濃度多處達「紫爆」
〈財經主筆室〉美升息大戲 台灣要走自己的路
報復土耳其擊落俄機 普丁簽署經濟制裁令
柯文哲：食安是2016大選決定因素
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八仙塵爆增第15死 吳玟錡感染難根除
不放棄的愛 給寄養童一個遮風避雨的家
中東情勢緊張 明汽油漲2角柴油漲3角
樂華夜市恐熄燈 網友連署破萬人
馬其頓邊界建圍籬阻移民 爆警民衝突
克宮：因應土國威脅 蒲亭整個人動員
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
敘利亞軍方：土耳其增供武器予叛軍
蒲亭簽署對土耳其特別經濟制裁令
英易捷航空4客機 驚現阿拉伯語塗鴉
喀麥隆北部雙重自殺攻擊 7死2傷
大英國協期盼具雄心和約束力氣候協議
王心凌大秀白皙美腿 健美馬甲線
邰正宵挑戰經典名曲 我只在乎你
新世紀福爾摩斯 搶先搬上大銀幕
巴黎氣候峰會將揭幕 唐獎設展參與
瑞士著名導演邦迪辭世 享年67歲
報復再加碼 蒲亭下令經濟制裁土耳其
紐約玩命快遞 快車俠生存有道
打檔車鑽車陣送快遞 印度速牛最衝
國際小紅點 新加坡物流使命必達
冷氣團減弱白天各地高溫 高屏近30度
要讓你好看 東京宅急便多型男
長期密閉工作 肺炎高危險群
美穆斯林為911歡呼說惹議 川普試圖止血
廢輪胎製保護礁 為貢寮魚苗找新家
提高停車周轉率 台南實施累進費率
棄養鱷龜凶猛 新北2個月收4隻
常勝將軍與左宗棠雞啥關係 紀錄片揭秘
買盤力道不足 台股區間震盪
貨物稅補助利多 車商憂看得到吃不到
感恩節黑色星期五 實體店業績略滑
台灣參與葡語系國家組織為對抗飢餓而跑
起飛後擋風玻璃碎 美航急降倫敦
冷空氣影響 中南部PM2.5紫爆
大拇指彎曲伸不直 恐患扳機指
張盛和：太太重養生 不會買頂新商品
負面新聞無傷 川普得罪人民調仍高
綜所稅扣除額擬擴大 民眾可望減稅
張盛和：11月前三週出口兩位數衰退
雙胞胎與債主談判砍死2人 判刑定讞
中興大學園藝週 展出療癒多肉植物
扶輪社音樂會募善款 捐生命線自殺防治
陸NGO恩派 將來台取經建立常態交流
高雄登革熱降溫 疫情已見反轉
3萬地勤加薪 漢莎航空仍面臨難題
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《英雄聯盟》全明星賽第二日 貝克隊獲勝
柯文哲：食安是2016年選舉決定因素
幸福人壽掏空案 黃正一盼交保遭駁
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耶老偷直升機落跑 巴西警察找嘸人
採大陸技術 中寮鐵路寮國段12月動工
七年級鮮師莊盷羲 成功跨足App
年終轉職 七年級鮮師：更好才離開
克服罹癌截肢展才華 柯菲比獲特教達人
何時同台朱立倫 洪秀柱：視需要及時間
橘子20周年生活展 酷瞧接力登場
蒲亭震怒 俄國安為由經濟制裁土耳其
王如玄：絕無特權買軍宅
盜採砂石案件遽降 原來靠神祕第三隻眼
米其林3星料理 長榮航空東京航線吃得到
菲總統批准7國防採購 提升對外防禦力
中央氣象局氣象報告
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憂擴大空襲敘IS 英國西班牙數千人抗議
內湖環山路山林草叢火警 警消馳援
大陸公務員考試登場 競爭率5年最低
桶裝瓦斯估漲1.5元 天然氣持平或小漲
站哨酷寒 外島加發防寒數位迷彩背心
綜所稅扣除額擴大方案 可從5面向著手
頂新案 朱立倫：支持上訴並嚴修食安法
快去加油 汽油漲2角柴油漲3角
歐巴馬支持在地小店 帶女兒逛書店
汽柴油30日起 漲0.2元及0.3元
崑山科大郵品館 珍貴收藏吸睛
韓4K2K面板市占超越台廠
男疑中彈倒地 彰警封鎖現場採證
尹衍樑掛心敦促 雙子星海砂屋重建動土
幼犬搶光光 成犬米格魯送養還有剩
台中小客車卡山溝旁竹林 消防局馳援
蔡英文籲朱立倫 完整了解兩岸交流發展
姜育恆嘆老了 不再開個唱出專輯
朱立倫：將親訪洪秀柱邀站台
美墮胎診所血案 槍手：不再有殘破嬰兒
明年卸任 洪秀柱：擔心立院沒新血輪
嘉市圖書館啟用 提供線上電子書
蔡英文：增加食安查驗預算10倍
參加中職選秀 曹佑寧：明年也許吧
李登輝小中風 右手手指活動稍受影響
名古屋知名炸雞翅 台灣首店插旗台北
李登輝右手麻痺送醫 目前病情穩定
小農機補助交貨延到明年5月底
越裔感念收容 盼日本再對難民開大門
吳玟錡塵爆傷重不治 吳父臉書話別
宏達電Vive新體驗 與鯨魚驚喜共舞
轉戰日職 西武設定李振昌為終結者
朱立倫：兩岸新世代要合作才能雙贏
台維斯盃網賽爭冠 英國一哥莫瑞拚紀錄
IMF執行董事會會議 人民幣可望納入SDR
灼傷重感染難根除 八仙塵爆第15死
登革熱疫情未退 高市籲落實清除孳生源
勝選一年 柯文哲：每個人都應有菜鳥魂
捷運機場線未完工 柯文哲：財團養地
睽違148年後再訪 白腹鰹鳥現蹤東沙
頂新案一審無罪 彰檢擬上訴
資訊月機器人親手做 手錶操控玩具車
自閉症人數增 洪秀柱籲關心
競選總部成立 江啟臣：做國會改革種子
澎湖105年推元宵文化祭系列活動
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朱立倫：經濟發展 基礎是兩岸和平
總統：台菲協定實現他35年前期待
旅客走私肉毒桿菌針劑 海關查獲
顏寬?霧峰大里後援會成立 網路直播
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頂新案院檢交戰 彰院指檢方證據不足
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快去加油 台塑汽油漲2角柴油3角
馮燕盼民眾成社企消費者 擴大影響力
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林淑芬競總成立 男子突昏倒送醫
中央氣象局氣象報告
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參加造勢活動 大埔自救會成員昏迷送醫
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天花板恐塌落 白金漢宮國宴廳關閉整修
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服藥後發燒眼睛痛 可能過敏快就醫
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巴黎氣候峰會成敗 攸關歐巴馬歷史定位
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吉祥物高粱帶好運 金酒險勝台銀奪首勝
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巴黎氣候峰會將登場 氣氛樂觀仍有難題
氣候峰會與會代表默哀悼巴黎恐攻死難者
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以色列火大 排除歐盟參與以巴和談
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巴黎氣候峰會前夕 全球近70萬人抗議
關西凌晨火警 行動不便男子葬生火窟
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回收旗幟變藝術 華梵學生裝置華山戶外牆
歐巴馬抵達巴黎 盼簽訂氣候變遷協議
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氣候峰會內外交迫 歐巴馬政治挑戰
美重量級議員籲增兵敘伊 10萬聯軍抗IS
桃園大溪工廠火警 濃煙四竄無人傷亡
美法總統探巴黎恐攻現場 向罹難者致哀
甩開恐攻陰霾 紐約要遊客安心造訪
廢泥污染 巴西政府擬提告求償52億美元
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登革熱仍高峰期 全台累計逼近4萬例
陳德銘中午抵台 晚間會林中森夏立言
美黑色星期五 網購人數略勝實體店一籌
全球各地示威 促聯國氣候峰會務必締約
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辛妮歐康諾再傳自殺 已平安獲救
新台幣早盤升0.76角
張盛和：綜所稅調整非減稅 絕非騙選票
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巴西抗暖化有雄心 復原森林
非洲應變氣候變遷衝擊 盼國際合作
投信：ECB擬擴大QE 看好歐美基金
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巴黎氣候會議召開 盼達成關鍵新協定
抗暖化 聯合國氣候變遷會議時間軸
巴黎氣候會議Q＆A
頂新無罪檢將上訴 法務部力挺
兩岸首度換俘 軍情局2人10月獲釋
兩岸換俘 總統府：馬習會互表善意
人民幣入SDR將揭曉 直接影響還得等
販黑心油無罪 高市議員砲轟法官
車輛墜落北宜公路 警消赴援
王如玄下午3時搬離宿舍
高雄PM2.5紅色警戒 外出戴口罩
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甜美的學非所用 女大生唸財金接裝潢
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兩岸協議成效策進會 鄭立中提出三個信
警送酒醉女返家 巧遇通緝犯又破毒窟
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調查：3成5新鮮人畢業半年沒工作
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周渝民陳柏霖太麻吉 林依晨被冷落
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假藉黑道勢力詐騙老闆 離職男送辦
日月光高雄廠 獲國際安全認證
陳建仁：民進黨長照政策 稅收當財源
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酒駕停路中呼呼大睡 罵警遭送辦
NBA灰熊發威 76人開季18連敗
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中美洲─南韓第二回合自貿談判結束
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廣州美食節 料吸引150萬人次
僑委會贈齊柏林飛閱台灣月曆予韓華僑
國防部：軍情局2人員返台無涉換俘
廢水零排放 台南新吉工業區動土
陳建仁：為王如玄禱告 盼安居樂業
日本10月工業生產擴張1.4%
竹科11月資遣158人 積體電路比光電多
調查：新鮮人平均薪資創 3年同期新高
教育部：大專院校停招科系 數量正常
海協會長陳德銘率團抵台
外資估台積電明年第2季28奈米滿載
新台幣中午升1.28角
婚宴退訂比例好混亂 消保官令改善
馬總統：台灣願遵守國際節能減碳規定
3D虛實整合技術 擴大應用面
王如玄將搬離宿舍 朱立倫：這決定很好
抽驗省電燈泡 8.5%品質不合格
四報一社辯論 朱立倫盼蔡英文快接受
可程式視覺控制器 助傳產導入工業4.0
北捷車站編碼 柯文哲：可用i-voting
大埔自救會朱炳坤不治 戰友難捨
產學攜手設專班弭平落差 育即戰力人才
101煙火防恐攻 張盛和：已加強安檢
北美廢鋼價微漲 豐興連4漲後平盤
助產7千人 郭秋菊被喻萬丹媽祖婆
全國語文賽 新北市蟬聯雙冠軍
巴黎氣候峰會開跑 決定人類如何共存
忘了爸媽 陸留守兒童作文交白卷
小飛俠布萊恩言退 總教練震驚
MSCI加持 浩鼎飆漲續創天價
投信：外資流入 台股年底作帳行情有譜
陸江蘇長電暫停牌 矽品：與我們無關
陳柏霖主演壞蛋必須死明年1月全韓上映
加倍奉還網攜凱基銀 搶耶誕旅日商機
滅頂再起 柯文哲：人民自己決定
泰椰子故鄉安帕瓦 吃喝玩樂都椰子
美新書再披露小柯情史 曾誘惑賈桂琳
河智苑出席香港機場耶誕亮燈儀式
教宗訪中非清真寺 結束非洲行
朱立倫：長照保險制比民進黨稅收制穩定
台股大跌 新台幣午盤升1.28角
土耳其協助擋難民 歐盟將積極處理入歐
顏寬?組青年軍 吸睛生力軍
信用卡若不安全 台灣人逾4成直接剪卡
不甘市場被分 陸計程車要跨足網路專車
華北霧霾空汙 範圍相當32個北京
台灣之星銀彈足 不怕2.6GHz標金飆高
尼泊爾短暫扣留越境印度士兵 再陷緊張
遠端協助結核病患 北市推視訊關懷
3連霸功臣歲月不饒人 布萊恩無奈言退
立院初審 學校供應膳食禁用基改食材
元旦春節連假 陸客團名額維持每日五千
台經院：10月製造業景氣仍藍燈
101跨年煙火有譜 台灣企業贊助4500萬
琉球籍漁船大眾號 漂流澎湖獲救
大陸大媽買台股 金管會擬比照QDII
選舉抹黑 前立委黃適卓判刑定讞
台維斯盃助英奪冠 莫瑞比自己贏還激動
朱恭訓獲釋 妻子周國珍感謝政府努力
MSCI調權重 台股收盤跌77點
台股收盤跌77.79點
兒盟調查：近5成童無聊就想玩3C
趴在方向盤 貨車司機疑猝死
伊拉克原IS占領區 再發現3亂葬崗
鐵皮店面冒火 民眾質疑廟會放鞭炮惹禍
兩岸歷史性會晤後換俘 美媒關注
鬼太郎作者水木茂病逝 享壽93歲
台股整理 跌77.79點
泰姬瑪哈陵樹木盜伐調查報告將出爐
房地合一稅將至 年底購屋潮發酵
陳德銘抵台 盼雙方有好合作機會
台電人事地震 10主管調動
韓團VIXX抵台 粉絲熱情接機
12月台指期跌90點
巴黎迎氣候峰會 鐵塔化身大綠樹
12月電子期金融期齊跌
台股尾盤爆量拉升 收復8300點
借錢不成開槍傷人 男子機場被逮
貨車墜北宜公路 2人受傷
盧比兌美元貶值 創兩年來新低
日不顧國際批評 再派船到南極捕鯨
全日空客機又出包 折返福岡機場
西太平洋低緯降雨帶遷移史 專家解密
摩鐵大亨 紀姓少東欠債15億遭訴
苗縣表揚防疫有功人員 呼籲關懷愛滋
外資上周買超64.89億元 買超微星居冠
平雙隧道車禍 2受困
大馬前武官認罪 坦承猥褻紐婦女
女子燒死 警方調閱前男友買汽油畫面
屏東市弱勢學生 可到超商免費取餐
南投地檢反賄選 送平安錢母人氣旺
華碩攜手趨勢 攻居家資安防護商機
國道3號轎貨車擦撞 女駕駛受驚嚇
三大法人賣超台股220億元
軍情局人員在陸獲釋 陸委會表欣慰
巴黎氣候峰會 印度爭取碳排放空間
印尼街頭藍寶堅尼法拉利競速 市民枉死
陳德銘參訪大甲鎮瀾宮 參拜媽祖
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想當保育員 大象親自面試1年
日股收跌 投資人靜待美就業數據
巴黎氣候會議開幕 150名世界領袖出席
南韓：北韓試射潛艦飛彈違聯合國決議
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王如玄搬家 感觸多一度哽咽
兄弟溺殺雙屍案 最高法院再發回更審
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葉毓蘭批柯文哲失言 北市府：謝謝指教
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中華電獲國際認證 資安再升級
文華高中舞蹈班展演 扶輪社響應捐公益
想吃台酒年菜 12月1日起開放預購
中華電斥資百萬 打造星際大戰門市
民進黨駁頂新門神 朱辦：明顯包庇
迎接高鐵雲林站 雲林物產館開幕
陝西大霧 西安機場近1萬人滯留
鄭立中：中共涉台單位有拉贊助問題
壹週刊敗訴 賴素如：不實報導傷害難復
板橋江翠特區停車場 12月啟用
陸：朱恭訓徐章國符合條件 依法假釋
嘉義黃昏法拍 拍賣張大千遺作
南韓國會批准與大陸自貿協定
前籃球國手重傷 判軍方國賠2214萬
頂新一審無罪 王如玄：組律師團助上訴
營養午餐 教育部：優先使用在地農產品
保險法修法 關鍵條文送院會協商
中市南屯區12/1部分停水
鴻海富智康出手 收購印度行動網路公司
防水雉中毒 台南稻田架老鷹球
最能代表志工精神的一句話揭曉
高職生赴日見習 用柯文哲做設計
彰化傳統文化節 推廣傳統音樂
翁山蘇姬政黨勝選22天 北京終於道賀
財政部放寬綜所稅扣除項目 朱立倫贊成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陳德銘參訪鎮瀾宮 感受媽祖精神
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
西伯利亞白鶴奇幻旅程 阿里山頌揚
屏東縣議員盧文瑞涉賄 地院判當選無效
巴西礦渣汙染 必和必拓重申盡全力善後
日文轉科幼保 高三女生全國技藝賽優勝
布萊恩決定退休 另一半放閃
燒雜草遭濃煙嗆昏 老翁不治
趙金鏞獎學金 宣揚外交報國志節
李英愛回歸作 全球關注
王如玄搬離宿舍 對引起社會紛擾致歉
巴黎氣候會議正式登場 力爭達成新協定
台灣好行規劃大師 高中生奪冠軍
高鐵雲林站將啟用 接駁公車持續改善
明年新制上路 年前房市增溫
割包皮手術台上加價 陸醫：不做不能縫
章紅艷彈撥組合 且彈且談來台獻演
韓中FTA 南韓國會正式批准
陸客中轉 施惠芬：積極溝通推進
宋一國主演韓劇蔣英實 外銷香港
教宗方濟各自傳電影 梵蒂岡全球首映
護主權 越南海警船下水測試
人民幣入SDR貨幣籃子 這些事要知道
美軍入南海後 歐巴馬習近平巴黎首會
38家電商農產打8折 明年跨境賣
涉賄定讞 台東縣議員張順成判3年2個月
朱陣營：蔡英文週休二日政見反覆
南迴多良段車禍 2人無生命跡象
搭建屋頂電焊不慎引火警 幸無人受傷
澎湖華山老人感恩擊太鼓
浩鼎漲停676元 登台股三哥
群創：速通過面板貨貿 否則遭淘汰
棄女嬰於屋外 中壢年輕爸媽送辦
SBL開幕戰 中壽助偏鄉學童獻才藝
牡丹鄉長涉貪遭起訴 法院交保
中油關廠 居民促油槽年底停用
新台幣區間震盪 終場收貶1.5分
阻全球暖化 美陸將推動巴黎會談達協定
別憂異樣眼光 愛滋感染應積極治療
美國務卿科技顧問 出席數位經濟論壇
球評：奧運摘金或為布萊恩完美句點
民雄文藝季 配合故宮南院試營運
國小代管預定地 中市議員盼區公所接手
民進黨：三立先約 辦首場辯論合理
營運中工廠研發經費增1成 創新高
邱顯智邀辯論 柯建銘認應黨對黨
郝龍斌碇內會勘 爭取五百萬建步道
菲骯髒哈利選總統 誓師活動髒話連連
高鐵苗栗站 首發日車票售逾千張
生技股天天狂飆 股民捶心肝
人民幣若納SDR 年流入800億美元
高雄登革熱疫情 研判12月中趨緩
坪林舊橋 12/1恢復行人通行
張良任：印尼企業投資台灣正是時候
曾演鬼太郎之妻 向井理松下奈緒致哀
減緩淤積 曾文水庫防淤隧道趕進度
輕軌工程延誤失商機 駁二店家抗議
2.6GHz競標 標金飆上250億
比基尼照貼上網 金卡戴珊：女兒po的
汰換管線 中市西屯12/1部分停水
DRAM現貨價 再創歷史新低
國際學生創意設計 陸生獲年度大獎
北市路邊停車格 12月1日起全面收費
南迴多良段車禍 2人送醫不治
新北耶誕市集 採購玩樂一次搞定
Kobe克服傷勢爭議 NBA一代傳奇
亞洲大洋洲飛盤賽 中華女將奪金
南海未平息 越南新海警船提前半年服役
4吋iPhone 傳最快明年2月公布
成都一警衛酷似馬雲 笑稱比馬雲帥
巴黎氣候峰會揭幕 法重申協議約束力
華碩筆電強銷 電競款占鰲頭
涉燒死前女友 被害親友喊打
國土法初審過 邱文彥：最接近完成時機
研調：2016年LED價格跌幅將趨緩
美商來台破6百億 鄧振中盼台做跳板
資本1億以上 違食安法將追不法利得
秋柿變身握壽司 日式料理創意吸睛
苗栗縣精簡人事 資遣77臨時人員
李學勇請辭江蘇省長 石泰峰接任
救地球 世界領袖先領教法式美食
趕趴棄兒 南非媽咪遭逮捕
布萊恩將榮退 魔術強森：他最接近喬丹
再掀江南Style熱潮 PSY搖頭
國會改革 王金平：我來開第一槍
布萊恩宣告退休 曾說不要告別之旅
陳德銘12/1行程 聚焦安養與文創
張金鶚槓林欽榮 不漲地價稅會圖利地主
今彩539開獎
台積電賣茂迪持股 賺2.02億
林中森會陳德銘 同盼兩岸加強合作
威力彩開獎
橘子與手遊平台大廠Playphone結盟
關懷愛滋病毒感染者 疾管署點紅絲帶燈
學生墜樓 道明中學啟動輔導
全球最佳城市 開普敦4度領先暫居第一
巴黎峰會 莫迪強調應專注氣候正義公平
巴黎恐攻在逃嫌犯 傳可能前往敘利亞
法總統：對抗氣候變遷與反恐無法脫鉤
李英愛新作師任堂 盼再掀韓流
彰化地院：司法必須無畏民粹
大馬舉辦2020大英國協首腦會議
中共又批達賴：有權決定靈童轉世
因應氣候變遷 富國承諾鉅資開發技術
歐習巴黎會談 設定美中優先議題
印度7到9月 GDP成長7.4%
台電人事異動 核電人才後繼堪憂
婦人懸大排欄杆 已無呼吸心跳
電纜遭焚 布魯塞爾國際鐵路線中斷
看見台灣設計晚會 設計人才齊聚交流
貨貿年底有變數？鄧振中：談不好就續爭
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎 2注中獎
目睹父刃母致死 男童不想跟父姓
水木茂病逝 千葉徹彌痛失戰友
陸官方報告：氣候變遷恐威脅華東沿岸
夏立言會陳德銘 閒話家常氣氛融洽
瓜地馬拉監獄暴動 至少16囚犯喪命
土總理：不會為擊落俄機道歉
日南極海捕鯨船團 將出發
歐巴馬：美會承擔改善氣候變遷責任
蔡康永轉戰大陸 擔任選秀節目導師
巴黎氣候峰會 蒲亭大遲到躲艾爾段
中韓FTA將生效 3產業首當其衝
山東與遼東間 將興建跨海鐵路隧道
農委會：禁止買賣狗肉與輸入 不會改變
梵蒂岡洩密案愈滾愈大 延至下週續審
屏東恐怖情人坦承犯案 收押禁見
世界愛滋日 廣東愛滋病患者超過4萬人
蔡英文公布政治獻金 呼籲小豬快回家
若與IS交易石油屬實 土耳其總統願下台
逾5千人無薪假 創2012年3月以來新高
南海諸島 東、西、中、南沙你分得清楚嗎？
南沙群島 台灣據有最大太平島
蔡英文：國民黨版長照政策 勞動者負擔大
台大校長楊泮池：校園無限期抵制頂新食品
俄經濟制裁土耳其 雙方玩不起貿易戰
高雄寒軒國際大飯店跨年不夜城演唱
華航集團幸福曙光班機啟航 迎向2016
美國矽谷創投教父訪台 剖析新創模式
瓜地馬拉傳監獄暴動 已釀17死
韓中FTA即將生效 南韓經濟添新動力
親愛的籃球 布萊恩宣布將退休
日經完成收購FT 成全球最大財經媒體
是否空襲敘利亞 英工黨議員自由投票
肩負人類希望 巴黎氣候峰會力抗暖化
IMF執行董事會通過 人民幣納入SDR
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
人民幣入SDR 陸經濟強權地位獲承認
蒲亭：土擊落俄機為保護IS售油路線
美入境免簽計畫 加強安檢措施
美使館：喀布爾48小時內將遭攻擊
歐巴馬元月12日發表國情咨文
靜候歐銀激勵 歐股漲跌互見
擔心假期購物季疲軟 美股跌
油國組織可望維持產量 國際油價收低
台灣洪健鈞 奪德國長笛賽首獎
BBC：馬習會前兩岸進行換俘
台灣4漫畫家 受邀巴黎SoBD漫畫節
亞馬遜估計 網路星期一銷售將突破去年
樹屋蓋得像真屋 美電視報導後屋主遭罰
遭控與IS交易石油 土總統：屬實就下台
歐洲最長壽奶奶 高歌歡慶116大壽
南投仁愛民宅火 女葬身火窟
MSCI調整後 法人籌碼未全面轉空
兒童華語文測驗 5日首度舉辦
同事死諫 文森林頓陷入天人交戰
家扶發助養召集令 讓愛延續助弱勢童
保存竹編文化 台南拍藝師紀錄片
陳德銘訪台第2天 聚焦安養與文創
草根故事 包裝印度社會問題
伊莎貝雨蓓 新作預演自己過氣危機
歐反恐首長 促航空公司分享乘客資料
手機功能疑涉抄襲 華碩：了解中
洋基球評：不簽陳偉殷可惜
手遊《後宮甄嬛傳》LINE貼圖上架
中市潭子區12月2日起部分停水
手機血拚夯 美網購星期一銷售料飆新高
前立委住家遭竊 財損逾300萬
人民幣納SDR 對大陸有利有弊
台商遭陸限境 偷渡金門被丟包
高鐵苗栗首班車 民眾體驗歷史一刻
高鐵新三站今天通車 摩斯漢堡進駐
台股開盤漲 38.66點
高鐵每週多15班 預估日客量破14萬
納SDR 人民幣國際化挑戰才開始
新台幣開盤升2.3角
華碩新增2營運長 優化組織架構
人民幣納SDR 投資人仍看貶
2014年巴西同性結婚年增31.2%
布吉納法索大選 卡波爾當選總統
人民幣納SDR 專家：雙贏
巴西環災 羅賽芙：礦產公司釀禍
台南登革熱降溫 11個區疫情解除
蒙特婁難民協調員日薪逾5萬挨批
細數小飛俠生涯10個經典時刻
憶楊西崑 林永樂：台灣南非外交推手
韓國會通過與越南及紐西蘭自貿協定案
兩岸養生養老 陳德銘盼擦出合作火花
新美國小鄒族科學計畫 獲補助圓夢
英相：國會2日表決是否空襲敘利亞IS
非洲先生請客有奧妙 獨創八寶飯加冰淇淋
呂忠吉：一直站在被害家屬這邊
低溫多晶矽面板產能擴充快 壓縮獲利
人民幣納SDR 新華社：雙贏之舉
王金平：國會改革刻不容緩
韓中FTA生效 陸產品將湧入南韓
人民幣納入SDR 躋身全球強勢貨幣之林
亞洲青少年死於愛滋病人數 10年增1倍
高鐵降價 新3站享15天買一送一
新台幣早盤升2.4角
學校交流 日本新潟師生訪至善高中
餐飲系太多 業者嘆徵車刀來菜刀
都怪大家太長舌 氣候峰會首日好難熬
成都酒樓奇葩規定 只為不離婚新人辦宴
iPhone 6s做公益 推紅色皮革保護殼
Google打開線上之窗 一窺氣候變遷影響
無薪假5437人 再創3年新高
試用宏達電Vive 外資忍不住讚嘆
最快 1小時到貨 東南亞生鮮網購登台
深圳回購公路 免費開放
需求不振 陸製造業景氣連4月萎縮
立院三讀 大眾運輸應提供無障礙服務
福斯商旅新車T6登台 剛毅率性
額頭發亮 朱立倫影片自我KUSO
蔡博丞獲耶路撒冷國際編舞大賽銀獎第2
中經院：11月PMI下跌 連5月緊縮
韓星李英愛：將演活師任堂角色
全球最佳學生城市 巴黎蟬聯第1台北23
11月非製造業經理人指數 擴張轉緊縮
立院三讀 原民部落經核定者為公法人
調查畢業薪情 教部借重大數據
人民幣計價基金 今年規模增2成
北市免費驗血鉛 12月4日截止登記
法前總統沙柯吉弟與美時裝設計師結婚
台股強彈百點 重回8400點
大陸11月製造業PMI 創3年新低
佯稱IS聖戰士來台 惡作劇男吃官司
高鐵新3站通車 中租租車折300元
廣東愛滋病患4萬餘人
世界愛滋日 嘉市推零歧視攤車
調查畢業薪情 教育部借重大數據
立院三讀 原民文化中心法制化
蘋果黑色星期五削翻 這個產品賣到爆
羅國俊證實 聯晚聯合報整併單一新聞部
權值股掌旗 台股重回8400
總統：高鐵建立服務典範 盼促進外銷
人民幣納SDR 各國央行需求6千億美元
業務員多 國壽前10月新契約保費奪冠
澳增新潛艦 日法德搶爭訂單
身權法三讀 政府應提供同步聽打服務
越南承諾因應氣候變化 減排溫室氣體
C.A.D商品授證 樹科大盼成高市公共財
希拉蕊電郵 關切馬總統就職代表團成員
響應寬頻升級補助 台灣大寬頻加碼
人幣納SDR 陸央行：加快金融改革
動保團體疾呼 旅遊拒看動物表演
利用無薪假充電 參訓最高月領1.2萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
傳鴻海董事長郭台銘中午與陳德銘餐敘
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王金平辦公室副主任 猝死在會議室
國軍紓解農產品產銷失衡 採購1億餘元
蔡錦隆推西南屯4.0 胡志強力挺
衣索比亞等國納入 簽證便利國增至158
智冠領頭 電子支付股強勢攻頂
巴黎氣候協議若難產 教宗：世界邁向自毀
汕頭萬人示威 反建垃圾發電廠
森鐵新標誌紅配綠 長青不朽觀光亮點
台灣之星搶陸客財 機場門市導入支付寶
SDR令人民幣貶值 專家：炒作
竹科無薪假人數回升 月增近5成
蔡英文公布政治獻金 小額捐款不如預期
朱立倫：李慶華深耕地方會反映在選票
中美洲各國在薩爾瓦多討論關稅同盟
PMI連5月呈現緊縮 編列以來第2長
懷疑染愛滋 陸男3個月暴瘦25公斤
iPhone 7傳支援無線充電
南海爭議仲裁聽證結束 菲批陸主權聲索
幽靈船載腐屍漂來 日本要解謎團
高雄登革熱續燒 議員促換首長
巴拿馬今年進口耶誕樹 減少近五成
餐廳高鈉食物需加警告標誌 紐約開先例
習近平會蒲亭 同意加強反恐合作
辦公室副主任過世 王金平：很不幸的事
高鐵通車 苗栗跨足一日生活圈
9、10月統一發票 千萬獎減至8張
大樂透中頭獎 男捐千萬助弱勢
朴槿惠在巴黎恐襲發生地獻花致哀
年底買氣引爆 汽車股大漲
莫迪：讓開發中國家有足夠排碳空間成長
新台幣中午升1.55角
拉脫維亞電視頻道播出台灣專輯
吃辣舌頭像噴火 顏面神經麻痺作怪
索羅斯慈善基金會 遭俄打入黑名單
陳德銘：陸養老產業借鑑台灣 歡迎台企
台大學生反頂新 楊泮池全力支持
嘉縣議會邀紙風車校園演出 宣導反毒
越勞臉書PO殺狗照 遭逮稱沒虐殺
八仙塵爆 呂忠吉坦承過失請求緩刑
中華民國世界兒童畫展 立陶宛頒獎
易受暖化衝擊國家 促升溫限1.5度
頂新一審無罪 台南民代要求上訴
國際學生創意設計大賽 亞大成績亮眼
蓋茲氣候峰會高談能源聯盟 力倡新科技
胸器招攬人氣惹議 日觀光協會撤海報
新駐教廷大使宣誓 外長：雙方邦誼敦睦
馬總統與國旗 登上美軍智庫2016年日誌
降雨減少 石門水庫水情漸趨緊
無線充電時代快到了 傳蘋果宏達電搶進
燒死女友感難過 恐怖情人自願從重量刑
人民幣納SDR 渣打：全球央行將搶進
愛滋感染每天增6人 有性行為就有風險
教廷史無前例借展 耶穌聖容像明年登台
白宮加強免簽計畫安檢 對台影響不大
人民幣入籃 港金管局：國際化里程碑
美免簽計畫增反恐審查 聚焦旅遊史
不滿吵鬧 山區學生遭公車司機丟包
空污土污 陳菊允檢討焚化爐除役
石門水庫水位降 籲節約用水
華人經濟圈評比 台灣敬陪末座
搬家爭議 王如玄：實現承諾
布萊恩宣布退休 諾威茨基感傷
環署長魏國彥擬前往巴黎COP21
新德里空污指數再惡化 是危險等級兩倍
就是愛逛超市 貓咪網路爆紅
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凸顯污染嚴重 深圳男收集霧霾做磚
高鐵彰化站通車 毛揆：彰化新起點
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跨世紀情緣 前美駐台軍官把台灣當家
和碩主動舉報 疑員工內神通外鬼
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向大統混油求償敗訴 台糖將上訴
不滿頂新無罪 國民黨提食安法修正草案
投保受理F-康聯及裕國投資人委任求償
頂新商品 台大全面無限期抵制
憂心月亮臉擅自停藥 氣喘症狀反加重
就是18度C 比利時巧克力稱霸全球
台股收盤漲 142.69點
回憶愛女險喪命 強尼戴普想哭
王如玄：中國人大學歷未辦認證
台股強漲142.69點 重回季線
雇主若片面實施無薪假可按件處罰
開高走高 台股漲 142點
鍾孟宏紐約回顧展 滿場影迷喝彩
兩岸換俘 紐時：昔日宿敵交換間諜
國民服役職階津貼 新加坡有感調升
台股強漲142.69點 重新收復季線
葛光越頒獎予拉脫維亞5大郡長
照顧手機族 賴士葆推充電地圖APP
NBA 咖哩小子三分彈 勇士奪開季19勝
柯文哲一句話 劉育綺E化殯葬服務獲獎
同意助歐擋移民 土耳其掃蕩拘留千餘人
12月台指期漲159點
12月電子期金融期齊漲
台股多頭表態 大漲百點重回季線
101跨年煙火贊助商 花落戲智科技
台中大里透天民宅火警 延燒8戶
內閣踹共 馮明珠親自介紹故宮南院
德國會議員聯署支持台灣參與國際組織
登革熱再添10死 累計184例死亡
王金平談國會改革 蔡英文：選舉計算
苗栗高鐵通了 阿公阿嬤揪團出遊
廚餘多元再利用 復育蝴蝶生態
台南嘸蚊 市府送免費機票推觀光
網路瘋傳蘑菇中毒亡 食藥署：謠言
車正國接棒總經理 金酒再出發
婦遺棄中度多重障礙兒遭訴
布吉納法索新總統誕生 市民上街歡慶
法式餐廳添新意 馬告搭法式鴨腿絕配
美學者專文:美台關係需要改變
三大法人買超台股 93億元
華航2016曙光班機 東海岸迎日出
台援聖露西亞地方建設計畫
時序入冬 使用電暖器應防範火警
台援薩45地方城鎮疫苗接種計畫
兒童聯想畫 11萬件僅420件複賽
參訪遺址要承諾 傅(山昆)萁盼蘇花如期通車
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轉換20奈米 華亞科向美光買測試機台
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高鐵通車 李進勇：雲林從此改變宿命
准不准用保險套抗愛滋 教宗聞言好尷尬
印度耗資1兆 購百架自製光輝戰機
看好經濟 澳洲利率連7凍
柬埔寨嫁台17年 重振老荒社區獲表楊
F-波力攻運動市場 12月中旬掛牌
抗無薪假 郭台銘：別放選舉假 要經濟對策
簡文秀中市辦音樂專題 宣揚音樂文化
人民幣納SDR 張盛和：中性看待
台中沙鹿姊妹陳屍家中
照護健康 感測器通過認證
滿足智慧家庭需求 節能捲門窗一指搞定
吳思華：不會用行政力量抵制頂新
筆電業績拉升 華碩看好首季動能
有一天也會老 李宗盛勸募老人服務基金
高雄輕軌試營運 春節前再增4站
劉德立拜會巴拿馬大學校長
找回被竊單車 北市警推上網就能查
新台幣收貶0.2分
總統辯論公視先辦 朱立倫：是慣例
霧霾來襲 大陸詩人徵集詩歌抒發鬱悶
南海案聽證結束 仲裁庭明年宣布判決
巴黎恐攻陰霾 法與比國傳推動情資分享
陳偉殷：為國貢獻有很多方式
巷弄停車格收費 北市：未針對特定區
郭台銘：面板銷陸關稅降至0 協調產能
提告大統求償敗訴 地院指台糖舉證不足
吳克群認分手 何超蓮IG訴情變
鼓勵學生參賽 老師下海成技職之光
桶裝瓦斯漲1.7元 小商家月多510元
疑行車糾紛 機車男被打到手臂骨折
國發院：藉亮點影片 吸引年輕人上官網
105年首季人力需求 金融海嘯來新低
工總：69%公會贊成優先加入TPP
美官員訪北一女 見少女科學家直呼感動
低成長新常態 鄭貞茂：明年最高2%
景氣漸穩 科學園區僅竹科休無薪假
華碩手機 施崇棠：完勝iPhone 6s Plus
台中2女陳屍家中 警方蒐證釐清死因
喻虹淵表裡如一 吸引周渝民
裝潢工人勒斃前妻 嘉檢殺人罪起訴
亞馬遜幽默影片 一窺無人機送貨情景
籌同鄉醫費 成大越南學生會義賣麵包
台中歌劇院105年開幕 公開招商
日股衝破2萬點 資本支出狂飆
重機擦撞貨車 男騎士失生命徵象
馬總統：信保基金成效好 美國也取經
菲媒刊文 肯定台菲漁業協定
11月車市回溫 RAV4銷逾2000台
十元買麥香奶茶 中統一發票千萬大獎
世界愛滋日 朱立倫擁抱愛滋病患
亞航墜機肇因機件故障和飛行員操作失當
等嘸人 澄清湖淡水魚展示館轉型
樂陞私募案 百尺竿頭完成認購
阿里山石棹管理站 整合觀光產業
復興南北路拓人行道 北市：交維降衝擊
棒壘重返奧運成定局 只差宣布
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
柯邀辯國會改革 王金平：有什麼好辯
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上海徐家匯天主堂 20多年來首次大修
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高市愛滋防治 高通通領軍宣誓
人民幣加入SDR 人行：陸金改不放慢
華航曙光機看日出遊港澳 3日開訂
聯合國氣候峰會 台達綠建築前進巴黎
老王子為壓力找出口 再加演3場
蔡英文訪大湖酒莊 允助農業行銷國際
南海仲裁案聽證 美要求旁聽被拒
被害家屬怒責呂忠吉 死15次都不夠
新北：盼創樂華夜市續存及居民雙贏
郭台銘：貨貿面板關稅不除 無薪假恐續
王如玄：所有理財都合法 可由司法檢驗
對身材有自信 艾米舒默小威半裸拍月曆
飲水思源 戲智科技贊助101跨年煙火
韓團VIXX離台 向粉絲喊我愛你們
人民幣納SDR 港股樂翻
wi-fi龜速 耶誕裝飾燈恐為始作俑者
郭台銘：政府當後盾 否則無薪假更多
禽流感難平息 今年撲殺逾5百萬家禽
高鐵苗栗站啟用 快捷公車上線推優惠
張廖萬堅徒步拜票 蔡錦隆發表政見
頂新案判決 綠控護航藍批抹黑
全氟化合物污山區 環團籲運動品牌停用
曾撿剩菜過活 明尼蘇達夫婦捐50萬美元
績優替代役男 帶偏鄉生奪烹飪銅牌
新台幣收貶0.2分 連4貶逾1週低
黃昏法拍 疑張大千作品400萬賣出
印度北方省傳出現幽浮 照片瘋傳
郭台銘：即刻成立經濟對策行動小組
疑思念亡父 台中沙鹿表姊妹輕生
昇陽科11月業績 創55個月高
丹頂鶴現身三芝 小白鶴成新住民
韓女攜190萬新台幣 出境遭攔
91歲老翁最年長 愛滋有治療也能長壽
台北上海雙城論壇 擬讓陸生見習北市府
日本高校畢旅 高市教長相迎
華人長照會議 台推展小規模多機能模式
101跨年煙火 未來可能燈光組合替代
亞投行營運初期 每年放款逾百億美元
貓也會染愛滋 新北：不會傳染人
進補吃到掛急診 慢性病患補過頭傷身
兩岸創客交流 陳德銘盼台灣政策更開放
中共統戰部：將建活佛網路查詢系統
歡迎台商回台上市 證交所在松機打廣告
郭台銘和陳德銘見面 談健康醫療照護
台中不分區域推動路平 縮短城鄉差距
公費幼兒流感疫苗剩3萬劑 要打要快
國銀對中小企業放款 達成率不到6成
征戰全運會 南投縣府表揚得名選手
亞都麗緻迎法籍主廚 餐飲營收看漲
推廣足球 陸資獲曼城母公司13%股權
菲軍方：11名外籍恐怖分子滲入南部
下屆經典賽12強賽 有機會在台舉行
酒駕遇警誤拿毒品當證件 男子罪加一等
10家煉銅陸企 宣布明年減產35萬噸
公視四報一社聲明 全力促成總統辯論
關心蘇花改進度 立委協調考古團隊住宿
一銀大都會合作 手機APP刷卡付車資
陳德銘將參觀陸企 訪基隆金瓜石
歐巴馬籲土俄擱爭端 專注對付伊斯蘭國
肯定傳統文化創新 總統：媲美文藝復興
亞航墜機 機件故障加飛行員操作失當
空軍馬公基地勤務隊長交接
達能11月業績 今年新高
歡慶耶誕 飯店祭龍蝦帝王蟹吃到飽
海軍：依計畫進行沱江艦建案作業
信用卡簽帳創新高 今年挑戰2.2兆元
翻轉基隆 蔡適應提5大策略
研調：筆電明年有機會脫離衰退泥沼
出征敘利亞IS 梅克爾內閣點頭
澎湖花火節設計競賽徵求好手
耶誕晚會 王金平化身中華隊投手
蕭敬騰站台 華碩光學變焦手機開賣
若不入TPP 台廠扛3壓力剉咧等
2.6GHz競標 溢價率飆上82%
王金平：國會改革非選舉計算
F-百達攜時碩合資 攻車用安全氣囊
人民幣加入SDR 瑞銀估明年貶5%
米其林：世界美食之都 東京9連霸
華信曙光機捐百萬 為棄兒帶生命曙光
Google人才培育加碼 釋300職缺
平可夫：大陸軍改若急躁 有政治風險
台大無限期抵制 頂新：盼尊重司法
印尼：亞航墜機與機件及機師有關
學者：若沒TPP 台年輕人難擺脫22K
陸涉台學者：馬習會是兩岸關係亮麗一筆
陳德銘：退休後出力解決創業通路問題
東京山手線新款列車出師不利暫停駛
馬來西亞台灣食品展 反應熱烈
澎湖好書交換2日起展開
JR西日本鐵道挖溝 拯救卡軌烏龜
土籲俄打開溝通管道 避免憾事再發生
協調辯論時間 民進黨質疑公視
三立擬25日前辦總統辯論 盼三黨參與
SBL延長加班 達欣險勝金酒
瞄準陸客商機 遠傳導入支付寶
侯孝賢等電影人 要求倪重華正式道歉
今彩539開獎
金點設計獎得獎商品 首度進駐SOGO
國防部政治作戰局長 海軍聞振國出任
遭電影界人士連署譴責 倪重華再次致歉
帶日本梨接穗闖關 防檢局裁罰3千
歐洲投手頭遭球襲 隊友禱告祈福
大樂透開獎
德11月失業率6.3% 創兩德統一來新低
陸十三五高喊建設人才強國 對台影響大
蔡英文最愛的漫畫人物：諸葛四郎和真平
太平島碼頭年底完工 審慎宣示落成
魏明谷：臉書有意在彰化設資料中心
蒲隆地內亂 已240死20萬逃亡
人民幣入SDR 改革還有長路要走
國民黨：總統大選至少應辦兩場辯論
中華培訓隊3比1打敗日職二軍聯隊
氣候峰會開鑼 碳定價議題喧賓奪主
習近平抵辛巴威訪問
婚禮攝影關鍵時刻落跑 只為搶救溺水童
港人結婚花費破130萬 創歷年新高
習近平訪辛巴威 藉簽署協議引入陸資
王金平臉書懶人包 說明國會調查聽證權
法總理喊話 巴黎觀光很安全
大樂透頭獎槓龜
形容陸客掃貨 「爆買」獲日流行語大獎
教宗訪難民營 饒舌架勢照爆紅
今彩539 頭獎槓龜
網路賣子 南非母親遭逮捕
總統電視辯論會 親民黨：辦幾場去幾場
WHO：陸愛滋病患者3成不知患病
殺害菲國跨性別女子 美陸戰隊員遭判刑
人民幣入SDR 有利兩岸貨幣互換協議
SBL台啤擊敗台銀 收下2連勝
美媒：陳偉殷回金鶯機率降至零
印度總理莫迪推出國際太陽能聯盟
義美高志明新書 探討「油．脂」相關知識
民進黨團：王如玄至少有10戶軍宅債權買賣
義竹玉米田迷宮 學童搶先闖關
(時評)不是說要「絕對力挺」?
雙囍中餐廳推出滋補「冬令養生煲湯」
今晚變天了 周五氣溫下探15度
高志明出新書再談食安 跨黨派立委支持
關於頂新案 高志明：司法判決應該在公平、可被信任的基礎上
義美高志明食安新書發表 潘建志：必讀
野村：20年黃金交叉再現 日股補漲空間大
呼應高志明出新書 周芳如：重整食安管理
高志明：政府應解決廢棄油的去處
時代力量Freddy：食品把關須有人替民眾發聲
富邦財經趨勢論壇：十三五規劃啟動 消費與政策是亮點
富邦論壇：留意美升息、一帶一路、智慧型裝置發展
富邦財經趨勢論壇：資產配置嚴守停利停損
建構退休保險4帳戶 打造黃金樂齡生活
富邦財經趨勢論壇：台灣經濟成長率上看2.1%
太陽動力號籌2000萬美元 明年續飛航
日學者肯定馬總統提東海和平倡議
美歐利多激勵 華爾街股市早盤勁揚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊斯坦堡地鐵附近驚爆 5傷
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關注歐銀激勵措施 歐股漲跌互見
歐巴馬：全球暖化構成經濟和安全風險
打擊IS 美：在伊拉克部署特種部隊
伊拉克什葉派民兵誓言打擊美國部隊
油國組織恐維持產量 國際油價小幅漲跌
對假期購物季較樂觀 美股收高
MP魔幻力量感謝 矢島舞美力挺
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蕭青陽錄實境節目 重拾赤子之心
達吉特網站 網路星期一銷售創紀錄
祖克柏當爹 為女兒捐出99%臉書股票
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郭富城微博牽手照 認愛小23歲方媛
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陳德銘訪台第3天 訪陸企基隆金瓜石
美股上揚 台股挑戰月線
魏國彥投書美媒 同步減碳台灣不缺席
澎湖重光海堤 冬候鳥新天堂
全球饕客瘋排隊爆米花 12月中登台
金門短期臨時工招募 300名額
房市回穩 移轉量全年估27萬棟
中市清潔隊員跌落山溝 送醫急救
不當為女兒辦婚禮 陸音樂學院院長免職
Facebook資料中心落腳彰化？臉書這樣說
資訊月搶便宜 業者優惠總整理
喜迎愛女 祖克柏捐市值1.5兆元臉書股票
美國加強反恐 免簽入境旅客須按捺指紋
籌備3年 仰光證交所9日開盤
巴黎氣候會議 唐獎參展促永續發展
鄭崇華：不投給不漲電價的人
台股開盤漲12.66點
新台幣開盤升 1.32角
泰國最新排隊美食 北海道起司塔開賣
強勢回應恐攻 歐蘭德支持度創3年來新高
中共打貪 湖南日報社長遭調查
人民幣入籃 柏南奇酸僅象徵意義
臉書落腳彰化? 尚未定案
夫妻互贈土地 須辦移轉現值申報
2016全球10大航空 紐航續稱霸 長榮第7
陸客愛刻字留念 飛機舷窗驚現到此一遊
台美數位經濟論壇 國發會：高層次對話
頂新遭台大抵制 魏應充不發一語
陸翁帶老伴當背包客 寫30萬字寶典
蔣丙煌：原料變質就不符食安法
智利海岸成鯨魚墳場 數百頭集體死亡
乍寒還暖早冬寫照 4日下探15度
弘光科大學生 獲教育部技職之光
法媒報導台灣 在聯合國氣候大會被遺忘
廢棄廣告旗重生 化身玫瑰傳愛
華工築美鐵路圖片展 斑斑血淚史
11月巴西汽車銷量微幅成長
新台幣早盤走升
明基智能攜手成大 培育物聯網人才
加總理用納稅人錢請保母挨批
傳雅虎董事會將討論出售網路事業
2014年巴西人均壽命75.2歲
對台軍售 前白宮官員：美國有承諾
優平方案搶東協內需商機 台出口翻倍
伊斯蘭國線上支持者 美國人數約達300
臉書：持續評估資料中心地點
倫敦福爾摩斯博物館創辦人 心碎而死
畢贛路邊野餐 奪南特影展首獎
國立東勢高工 全國工科技藝奪4金手獎
宏達電端穿戴新菜？ 「UA Sacle」幫甩肉
台南登革熱降溫 11行政區疫情解除
漁民遭菲船射殺 越南求償
遊日自駕 換無有效期限駕照免誤解
淨化選前治安 北市警靖城掃黑
是否延攬陳偉殷 道奇總管不評論
朱郝競選總部成立 上香發爐高喊凍蒜
「不投不漲電費的人」 台電不評論
毒品交易糾紛槍擊 警起獲槍毒
林嘉欣張學友再合作 演出爭議之作
菲總統大選 熱門候選人喪失資格
重慶9旬老人高速公路散步 警察忙護送
經理人：適應不同環境的公司可投資
陸生家門外有鳥窩 把鳥賣了竟被判十年
小爪水獺5胞胎誕生 新手媽媽NINA好忙
iPhone 6s銷售弱 蘋果股價跌
成立經濟對策小組 張善政：不敢要求
選舉查察座談會 羅瑩雪：積極查賄
國外輸入自用保健營養品 上限36瓶
良心何在 東莞6旬婦1夜收6張假鈔
前駐敘大使：空襲敘利亞英將付慘重代價
不滿被瞄 男持撞球桿打人送辦
台股收復月線 挑戰8500大關
陸衝動哥吵架吞鑷子 胃裡還找到打火機
就業中心專業諮詢 助青年定位職涯
沈士傑、汪光夏 獲傑出總經理獎
家電補助惹民怨 經濟部加派人手
巴西第3季GDP 較第2季衰退
聖嬰異常強勁 2015颶風頻破紀錄
郭台銘憂心經濟 杜紫軍：沒放選舉假
女攜1660萬搭機 稱赴印尼買房
碳排最大戶 半數為前10%富人製造
旅客分段搭高鐵 享新3站買一送一好康
段宜康指炒作軍宅 王如玄下午提告
喜迎換車潮 納智捷、日產送10萬換車
帶小孩搭機怕吵 媽媽一招感動乘客
青少年幸福廚房 獲3萬份愛的力量
尾牙加碼送彩券 員工多半很開心
鳥叔新曲橫掃南韓音樂排行榜
IS找上日本？日官員：重要設施恐遭網攻
布萊恩退休 詹皇憾總冠軍戰沒對過偶像
機車公車擦撞 騎士身亡
假牙能放藥 北科大巧思免挨針
金秀賢愛心送大米
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
新北推參與式預算 獲國際肯定
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北京重霧霾 大陸環保部：機動車的錯
宏都拉斯貿易逆差增加4.9%
陸人口綠皮書：青年農民工失業風險高
台北大學聯外道路 5日完工通車
雅虎召開董事會 傳將討論出售網路事業
台刮刮樂玩法創新多 3D4D都有
公共建築物無障礙環境 6都與南投特優
瘋狂麥斯憤怒道 國家影評協會最佳影片
張善政：台灣新創比例與矽谷相當
冷電漿清潔口罩 龍華科大新發明
國際菸商設廠遭質疑 監委促衛福部改進
高志明籲檢視食安法規 立委連署支持
味全員工改口 高層未指示買混油
人頭公司什麼都騙 雲林破詐欺逮10人
無薪假只是多放假？ 鄧振中還原說法
陸夫妻體重相加近4百公斤 減肥拚生子
觀光股不畏恐攻 雄獅領軍強彈
台贊助貝里斯殘障兒童復健計畫
綠再生能源政策 總統：專家認不可能
楊大偉：潛艦國造軍購仍兩案並行
疑助印尼人加入IS 印警方查澳洲匯款
科技巨頭樂善好施 祖克柏不落人後
看好台積電 外資調高目標價
宏都拉斯今年咖啡出口增4成
國會警察權 王金平：尊重提案權
新台幣中午升 1.29角
立院初審 獸醫強制須受繼續教育
不滿未獲災害救助 七股漁民抗議
揪甘心公車駕駛 颱風天搭救人和機車
簽署勞動白皮書 時代力量：消滅無薪假
北市食材登錄平台 市府大樓餐廳加入
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南海仲裁 專家：大陸恐付出國際代價
拒用頂新貨 中華醫大打持久戰
教育投資金額 調查：貧富家庭差7倍
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強占宮廟 警破飛虎幫逮11人
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假檢警誆涉案 退休師遭騙百萬
宏?拚減碳 加入白宮氣候承諾行動
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9日國際反貪日 柯文哲籲鍵盤響應
NBA費城76人終於贏了 主場拿湖人祭旗
羽絨暖暖節 CAS羽絨被大特賣
外資匯出 新台幣午盤升1.29角
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內蒙古發現1.3億噸超大型石墨礦
首度掃街拜票 朱立倫郝龍斌合體造勢
王金平談改革 黃國昌：只看到臉書放話
覺民營區拆除移撥 軍方允活化
核三歲修螺樁卡住 台電決拆卸換新
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小布希政府疑虐嫌 人權團體要求調查
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機槍槍管撞針短少 後備指揮部清點中
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廣州版清明上河圖展現嶺南山水
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黃昆輝：李登輝無大礙 謠言止於智者
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豪雨再度重創印度坦省 清奈交通中斷
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澎湖開挖蒔裡沙灘 救出小綠蠵龜
未走完總統路 洪秀柱：沒遺憾是騙人的
翁山蘇姬和緬甸總統對談 討論政權移交
立院初審 明確農民承保條件
台股收盤跌5.90點
印度活逮巴國特工 陸空軍機密遭洩露
張善政：政府要有資訊服務管理觀念
臉書有意在台設資料中心 散熱股發燙
東部海域規模4.7地震 合歡山也有感
徐重仁：把關食安 須從教育開始
投顧：歐央行加碼寬鬆機會大
Win 10不給力 Q4筆電估季減4%
台股區間整理 跌5.90點
舊龍華國小標租 高市百億權利金落空
蔡康永小S淚眼告別 要躺著主持康熙
東部海域連2震 宜花南投有感
台商誤觸法網 朱立倫盼陸方提早減刑
建築公安考評 北市南市特優
澳政府遭網攻 澳媒矛頭指向陸
金融弱勢 台股失月線守季線
12月台指期跌 4點
12月電子漲 金融下跌
天氣變化大 心血管疾病恐要命
絲縷之夢特展 推廣多元美感藝術
朱總部5日成立 洪秀柱：還未收到邀請
立院初審 中藥管理人制度交協商
世大運選手村 林口國宅上梁
藍波轉戰小螢幕 老席退居製作人
炎亞綸任北市跨年大使 盼公主抱柯文哲
北市府辦微博帳號 柯文哲：行銷好建議
吃花雕雞麵 王金平：留1碗給我
世大運選手村後續 柯文哲提3方案
三大法人買超台股20.44億元
北市路邊停車收費 周轉率升2.6倍
巴國白夏瓦校園百餘人血案 4囚絞刑處死
宣導反賄選 歌仔戲拍微電影
印度擬允家族企業有童工 諾貝爾得主批
鴻海攻杭州電動車服務 砸61億元
世大運選手村上梁 將供3479戶社會住宅
美眾院擋減排規範 歐巴馬將動用否決權
希特勒我的奮鬥將在德發行 二戰後首次
台北跨年大使 炎亞綸畢書盡示範公主抱
涉內線交易 德安開發董座遭約談
談憲改 朱立倫：任命閣揆進行信任投票
陸關注養老服務 工研院：銀髮商機大
北市公宅學生競圖 冠軍獎15萬
TPP加RCEP助攻 越南進入黃金30年
延攬外籍人才 政院拍板門檻大鬆綁
王如玄軍宅惹議 陳建仁：誠實是上策
王如玄：不是完美的人 一定是守法的人
GOGORO新促銷 推零頭款零利率
跨界休旅CX-3登台 接單價101萬元
董座遭搜索約談 志信：開董事會因應
照顧路漫長 苗縣表揚績優長照機構
郭富城女友方媛 身材傲人酷似日本名模
冬盟台灣內戰 中華培訓隊大勝中職聯隊
銀行信用卡策略轉彎 活卡率飆高
提告段宜康 王如玄：忍無可忍
香港考慮增持人民幣資產
安定偏鄉教師 民間也出力
情義相挺 洪秀柱站台挺蔡錦隆
傳紅襪71億綁住普萊斯 大聯盟投手新高
前監委被提名人林建山 學歷造假判刑
康熙來了 最終嘉賓范冰冰
幼兒鉛中毒難確診 醫師籲禁含鉛油漆
食用油三級品管稽查 8業者不合格
益得生攜手華潤搶大陸呼吸道藥市場
助小國買保險抗暖化 美將出資10億
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排氣造假 福斯在印度召回32萬輛車
金正恩姨媽 首爾提告3名脫北者
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駁殖民主義 陸反指西方在非洲掠奪資源
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總統職權 民進黨：依憲法履行
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媒體專訪 王金平：明年選後不選黨主席
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保護兒童 醫院辦研討會呼籲強化通報
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杜絕買票歪風 嘉義市編查賄獎金
國小內有炸彈 警方研判為恐嚇信
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台八線車禍 2車相撞4人受傷
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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嘉義槍擊案 1男1女受傷送醫
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男子疑闖民宅砍人 1女傷重無呼吸心跳
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登革熱降溫 台南疫情指揮中心停止運作
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屏東車城鄉 1潛水人員失蹤
喔熊組長慶生會5日登場 大明星來助陣
港股收紅 金融地產股領漲
在菲被判殺人 美大兵將監禁軍情局
拒配合美調查 中國銀行恐日罰163萬
行銷台中 花現台中彩繪飛機亮相
新台幣收貶7.1分 連5貶創2週新低
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亞航客機墜海 報告：機師缺乏緊急訓練
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大湖草莓染炭疽病 農民損失逾2成
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全台最萌耶誕樹及最長燈海 這裡看得到
蒙特內哥羅如入北約 俄將取消合作計畫
2.6GHz競標繼續燒 溢價率飆上88%
鴻海友達拚LTPS面板 難逃陸殺價競爭
嘉義槍擊案 夫妻一死一傷
大陸昆山媽祖回娘家 16日到鹿港
反賄選 台南檢警誓師
疑單戀多年追不到 男砍殺按摩小姐
紅點總裁抵台 公布台灣設計排行
華航商務艙獲獎 紅點博物館展出
殯葬收費已漲 高市議會擱置備查案
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小黃司機棄養罹病老狗小黃 遭罰3萬元
美加強免簽安檢 外交部：與美密切聯繫
3D線上遊戲 聖鬥士星矢8日改版
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研究：未來30年 東台灣大地震機率高
新版車輛排氣分析儀檢測規範 明年上路
匈總理透露 歐盟可能安置50萬敘難民
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澎環保局抽驗飲用水質 都符標準
小南門食品遭竊 美籍男子搭機前涉竊
陸生政策 監委盼教部更積極
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