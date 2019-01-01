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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
多倫多台商辛明珊遇害案 嫌犯落網
美眾議員邵建隆：樂見朱立倫訪美
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
毛治國：馬習會過程沒有黑箱可言
24小時開唱 強叔邦喬飛傳遞環保理念
馬總統：台日民間交流 觀光發展迅速
朱立倫案不起訴再議 高檢將分案
美國麻省理工在港設創新中心
調降補充保費不公平 楊志良譴責
雙11前夕 大陸電商捉對廝殺
12強首役輸荷 陽岱鋼：未來努力贏球
拾獲走失年幼栗翅鷹 多人自稱飼主
持續肌力訓練 釋放腦內啡抗菸癮
保育有成 黑面琵鷺過境高美濕地
印尼官媒：馬習會助台印尼關係升溫
陸10月物價指數表現不佳 需刺激政策
遇見故宮南院高鐵彩繪列車 台北首發
馬習會 徐旭東：馬總統表現很好
兩千年前的火鍋 江西南昌出土
鉛水爭議 專家：由公正第三方檢驗
卜睿哲分析馬蔡習 習近平蔡英文無交集
新台幣中午升 1.44角
中高筋麵粉添黃豆粉未標 最高罰4百萬
國防部：萬人申請抗戰勝利紀念章
北市小學新生報到 擬提早到6月初
修法照顧619金門自衛隊 藍綠挺
健身車回送電 一小時充滿4手機
南投援日本311震 日方回訪日月潭
蘋果電動車計畫搞神祕 鎖定怪公司
關廠後土地利用 陳菊不接受中油計畫
外交部：台符合條件 有資格加入TPP
兩大名師畫作 紐約天價落槌
研究：雌蝶比雄蝶更會偽裝 避天敵
北市視訊報案助迷童 為民服務居多
蔡英文維持現狀說 藍綠交鋒
獲第1萬枚抗戰勝利紀念章 他代兄從軍
葉金川：贊成漲菸捐 反對回歸稅制
王毅拜會菲外交部長 兩人握手破冰
俄首度鬆口 埃及空難可能是恐攻
新台幣午盤升1.44角
4萬張主題樂園優惠券 2人同行1人免費
TEDxFJU講者 溫志榮划出新北心航程
芮效儉：馬習會高品質不拘泥形式
菸捐調漲否 國健署：炒作假議題
兒少關心公共議題 2成4常和師長討論
緬甸大選 國合會：強化台緬合作
尼坦雅胡會歐巴馬 重申挺以巴兩國方案
藝人發起募集聖誕愛心鞋盒 幫助弱勢童
改善空污 中市府全力管制污染源
立委問是否會李克強 毛治國：沒有規劃
七旬阿嬤長腦瘤 嘉義榮醫免開刀
美監聽電話計畫 法官命國安局提前終止
友邦吉里巴斯總統湯安諾訪華
王金平：民進黨不同意總統國情報告
比利時法院命停止網路追蹤 臉書要上訴
私校又傳減薪 高教工會陳情
收賄判11年 刑事小隊長入監
台電拚綠能 擬砸2500億
鉛中毒可治療 專家籲別恐慌
促參案優惠重複 北市府租金損失逾億
宜蘭縣警局火警 幸及時撲滅
澎湖醫院蔡文生 獲衛福部優良醫師
遊客增 韓濟州島增建新機場
SOGO週年慶 要跟全球比低價
女學生跳樓 南市府:難認定有行政疏失
總統國情報告案列議程 立院恐冷凍
台股收盤跌105.58點
偏遠離島不斷航 德安可望購新機Dash-6
空氣品質糟 毛治國：監測本土汙染源
女學生跳樓案訴之司法 家長會無異議
台股跌逾百點 出口不佳加擔心升息
蔡英文見美前州長 盼與希拉蕊交流
綠社盟控總統涉違法 羅瑩雪：聽不太懂
台股震盪走低 跌105.58點
南韓影視展雄心 敲開美國市場大門
女隊員遭性侵 中市消防局檢討寢室安全
11月台指期跌96點
彰縣設火葬場 4鄉鎮有意願
全新觀光護照登場 旅行南台灣正是時候
旅遊補助千元 11.5萬名額20日開搶
魚刺卡食道 婦人險送命
全球行善排行 緬甸居首陸倒數第2
全球製造領域物聯網市場529億美元
11月電子金融齊跌
台積電10月業績彈升 歷史次高
等不到大選結果 緬反對黨：當局玩花樣
富邦金前10月獲利突破600億
總統國情報告 朱立倫陣營籲民進黨支持
高雄父女陳屍屋內 報驗調查死因
詹家姐妹結束賽季 備戰明年奧運
緬甸大選 資深黨員：執政黨慘敗
崔始源將任UNICEF韓國特別代表
印度排燈節空汙 嚴重危害健康
智慧型插座 用多少電手機可查
高市登革熱疫情 仍在高峰期
中壽助偏鄉學童 推廣閱讀風氣
重挫逾百點 台股8600點失守
槓片從天而降砸車 疑健身房合約糾紛
韓星俞承豪古裝片 版權優先售予台灣
陳曉歡一日兩勝 闖中國公開賽會內賽
修讀學位境外生 3年成長6成
人民幣新版百元鈔 12日發行面世
三大法人賣超台股 131.21億元
馬習會 張良任：助兩岸關係與區域穩定
美海洋世界取消殺人鯨秀 動保團批不足
秋季空污常紫爆 學者環團：少辦運動會
高拋嬰兒搖甩 陸褓母辯孩子更易入睡
福斯補償美車主 消保處要求台灣比照
Audi將展出概念車prologue
傳遞祝福分享愛 展望會結合業者助貧童
台中太平公有市場愛心食材交流平台揭牌
遭女兒推下水溝並焚燒 母送醫不治
員工滿意度低於局長 柯文哲：蠻怪的
UN特使指女學生援交 日要求收回
優良暨資深典範醫師 41位獲獎
大陸東北空汙嚴重 霧霾吃掉建築物
衝撞總統府 張德正17日入獄
卓永財：Q4工具機差 看好智慧製造
一次品嚐鹿港小吃 鹿港小吃宴上菜
時代力量推不分區 舉薦台大教授鄭秀玲
花蓮七星潭遊客多 重劃新增停車位
腸病毒流行期 疾管署密切監測
要幫中風母親解脫 女兒潑汽油推落大排
巴拿馬國際商展 貿協明年3月率團參展
故宮南院 12/28開館試營運
福斯贈美車主補貼 台灣福斯：全力爭取
高市登革熱上升趨緩 未來2週關鍵期
中信金控前3季EPS 1.51元
涉收賄否認犯行 海關前課長判14年
蔡英文：若執政 持續昇華台美關係
卓永財：出口還沒看到曙光
印度年輕人愛含酒巧克力 政府禁售
大陸面臨通縮 貨幣政策還得搭配改革
陸男遊日本 扮女裝混入女浴池
俄空難嚇跑遊客 埃及祭優惠盼觀光回春
管控加班時數 北市環保局加班費打8折
家長兒權團體反對廢除刑法227條
國健署：意志力戒菸成功率低
威剛Q3轉盈 每股純益0.33元
準備了 20日上午10時開搶旅遊補助
購物推車滑下坡 80公里時速害死瑞典人
不滿健身合約 24樓丟槓片砸壞車
新台幣收貶1.8分
婦誤信詐騙 警苦口婆心保積蓄
資金浮濫 2年期NCD利率續破底
蔡：民意和民主是建構兩岸關係重要支柱
上銀晶圓機器人切入設備商 布局比特幣
馬習會 總統：顯示台美陸三方關係成熟
民進黨不分區名單 蔡：與社會更緊密連結
陸開放二孩 14年後人口達14.5億
生死一瞬間 車卡平交道瑞芳警救援
卓永財：匯率中性 央行應避免熱錢干擾
公益團體募款不再辛苦 互惠平台成立
華亞科董座 李培瑛出任
雷根總統圖書館 空軍一號就在你身邊
光棍節來了 LINE禮品小舖推買一送一
毛治國：大陸部署飛彈 損台灣安全
否認共諜案 許乃權：判刑3年太重
關東煮滾久不能吃 台灣超商：定時報廢
10年期公債標售 利率止跌彈升
合宜宅弊案 葉世文盼交保見小孫女
種族爭議延燒 密大校長請辭
桂綸鎂當金馬評審 高興可簡單穿
少了好市多 中信銀面臨30萬剪卡潮
看好前景 台商投資多明尼加太陽能電廠
新北道路工程勞檢 25廠商全不合格
藍白領外勞來台 上網申請可搞定
阿罩霧風雲II 嘉大藝術季上映
蔣友梅新詩集 紀錄造訪不丹所感
晶豪科併宜揚 基準日明年5月31日
日股日經指數收漲 逢低買盤推升
為何不取消生育限制？陸：人口還是很多
陳妍希秀恩愛：有我陪你購物 就不單身
嗅到無花果商機 王惠湘果園播放佛經
入股陸農銀人壽生變？中信壽：重新議約
路跑處女秀 郭雪芙：希望可跑久一點
TPP文本5大特點 全球貿易新標準
魏金斯飆33分 助灰狼中止老鷹7連勝
港股收黑 美升息及全球成長疑慮拖累
台灣奧迪：3公升V6柴油引擎沒造假
數位化衝擊 渣打續檢討台灣據點
教育部：空污停課不見得安全
快艇險勝灰熊 終止2連敗
疑與消防員感情糾紛 家屬到消防隊陳情
陳傑向俊賢 前進校園推廣田徑
成大護樹 校友集資500萬元
有備無患 警報器見證空襲歷史
遇到對手莊瑞雄 黃昭展宣布參選
降收視費 有線寬頻協會憂重創產業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
壓力大 女將中風母淋汽油點火推下橋
嬰兒的頭跑出來了 孕婦救護車中分娩
鴻海10月營收衝破5千億 單月第3高
京站週年慶21%回饋 再抽日本吹風機
馬習會 邵建隆肯定對等透明
北市促參租金短收上億 北市：不會追回
狠摔狗再用水柱噴下樓 男遭判刑
上海市副市長艾寶俊涉違紀 被調查
大陸通縮危機 貨幣寬鬆難成解藥
陸青運會游泳女冠軍猝死 父母慟拒驗屍
三重高速公路橋 女子跳淡水河命危
八仙塵爆 苗縣追蹤輔導10傷患
環團：燃煤電廠致空污 產業應轉型
卓永財：上銀Q4業績盼較Q3佳
高鐵苗栗站聯外運輸 7大場館攏ㄟ通
啟程訪美 朱立倫：該見的都會見到
世新老萊子工作坊 邀學生體驗長者需求
美重量級議員：馬習會有高度象徵意義
總統：台灣盼參與TPP第2階段談判
柯文哲首度坐沙發備詢 笑說坐立難安
女兒推落中風母 衛生局：家人應多關懷
高鐵雲林站首發團 立委邀鄉親參加
長乳牙要人命 19世紀外科醫狂想
北極冰帽消融 恐打亂海洋調節溫度功能
抗癌環島挑戰成功 生命鬥士不畏逆境
醉漢急診室動粗 院長壓制在地
國產杭菊無農藥檢出 產量拚倍增
台積電擬再砸1253億 建廠擴產
舊橋新亮點 東河橋穿新裝
菲陸外長同意恢復例行外交諮詢會議
中俄研發低軌道衛星 可用於軍事國防
拆違建收費自治條例 高市議會擱置
大選開票龜速 翁山蘇姬政黨遙遙領先
中華電10月獲利 勝台灣大
國父誕辰紀念郵票 自傳墨寶當背景
中彰投創客基地 圓青年職涯夢
義大利出戰中華左投 郭嚴文前隊友
捷運景安站 橘5橘9公車站牌遷移
澎防部11日實施火砲射擊演訓
澎湖海巡冒9級風出海 救護傷者送醫
跑跳好心情 每日跳繩保健康
南海不平靜 陸專家籲共軍進駐島礁
苗栗銅鑼杭菊季 白色花毯添祕境
台南女學生跳樓 母親不滿調查報告
中橫白沙橋段多坍方 復建工程改線
空品緊急防制辦法 將納PM2.5標準
鴻海10月營收衝史上前3名 Q4登高
女子陳屍公寓地下室 死因待查
花錢裝測速器年拍1張 中市議員質疑
加班費8折惹議 北市環保局：2成補休
宏?10月營收 年減21.9%
民進黨：網傳抹黑影片 擬訴諸法律
移動式藝術卡車 新北偏鄉表演特技
新台幣連4黑 小貶1.8分
集保櫃買打造創新基金網路銷售平台
仔仔周渝民微博發文 宣告結婚
統一企業前3季EPS 2.21元 同期新高
超商雙雄10月營收暖 迎溫度商機
選手企業感恩餐會 鎖定里約奧運
探勘旭川河水質 基隆市出動無人載具
公文密件不減反增 柯文哲：不解
毛揆：嚴正抗議威脅台灣安全尊嚴的行為
全球一動換照失敗 台灣WiMAX走入歷史
樂陞營收連10個月創同月新高
翁山蘇姬宣告勝選 深信囊括國會多數席
孔子家族墓地 有電子地圖
福斯補償美加車主 業者爭取台灣適用
台達電10月營收 月減4%
吸毒幻聽報警抓噪音 毒蟲自投羅網
高市議長：議會改革 從高雄做起
二孩政策 北京市預計2016全面實施
國會改革 藍倡設國會警察隊維護議事
朱立倫訪美 盼大家為台灣加油
今年稅收有望超徵1700億元
打造清新選風 基隆地檢市府攜手合作
防制菸害 董氏籲菸稅調高60元
民進黨不分區 蔡培慧鍾孔炤入列
勞工過勞惹議 毛揆促高鐵守法
因應高齡化社會 金管會力推安養信託
遊故宮南院 高鐵一日豐富行新主題
馬習會 陸學者：具重大歷史意義
雄獅前3季每股賺5.87元 完勝去年全年
周渝民娶回女神喻虹淵 直呼幸福
光棍節不孤單 量販業搭熱潮祭優惠
金立群：台灣加入亞投行是家務事
葛光越夫婦出席大琥珀音樂廳開幕音樂會
NCC駁換照 全球一動抗議要國賠
鳳山父女陳屍屋內 警報驗調查死因
胡忠信黨產說敗訴 判賠林德瑞30萬元
抗癌鬥士迎向陽光 環島千里挑戰新生
反賄選宣導 鄭文燦盼賄選成為歷史
大陸國企重組 專家說失業潮可能再現
只因沒叫大哥 被打且住家還遭掃射
後院發現粉色不明生物 美女子上網求解
壽險保費 明年凍漲
與國際接軌 金管會開放本土設信評
土耳其總統籲制定新憲 總理倡總統制
被點名將退出PC市場 雙A：力拚成長
台股雙向借券 延後明年2月上路
緬甸大選結果Q&A 軍方仍具影響力
總統國情報告 府籲民進黨勿杯葛
反萊劑美豬 農委會：應講求市場導向
中捷意外 監院糾正台北市與台中市
藍果麗藝術畫 小印度屠妖節人氣商品
全球行善排行 緬甸居首台灣35名
美重量級議員：一中政策無益世界又愚蠢
泛綠內訌 綠社盟指時代力量破壞默契
今彩539開獎
山西最美丈夫 守護癱妻15年
雙11來了 iPhone 6S玫瑰金1.1折
大樂透開獎
愛毛小孩 寵物用品展狗婚紗入列
前召集人列民進黨不分區 綠黨：遺憾
裸女畫拍出天價55億元 傳陸收藏家買下
艾奎諾：歡迎習近平赴菲 會熱情接待
南山人壽前10月賺贏去年全年
NCC不予換照 全球一動尋行政救濟
田徑選手服禁藥指控 俄駁斥毫無根據
柯文哲：上海台辦有來電告知馬習會
世足資格賽戰泰國 中華先找泰職足練兵
台灣畫家常陵 巴黎畫廊辦大玄玄個展
英業達：伺服器與智慧裝置看俏
涉禁藥檢測不實 俄實驗室停止運作
周渝民在家求婚 喻虹淵沒懷孕
交往能否開花結果 4類型露端倪
阿里巴巴雙11購物節 晚會熱場
英相宣布歐盟改革方向 擬減移民福利
日職巨人隊3投手簽賭 遭嚴懲
雙11登場 電商優惠大放送
將中風母淋汽油點火推落大排 女遭聲押
馬習會效應 美議員籲取消台美限制
陸啟動2胎化 每年可增3百萬新生兒
針對泰國防守 中華隊加強兩翼攻擊
大樂透頭獎槓龜
國會兩院席次破百 翁山蘇姬政黨大勝
今彩539 頭獎槓龜
菜鳥首映盼高飛 柯文哲相挺
日荷峰會聲明 箝制中國海洋行動
貨貿擬以工業產品 保重要農產品不開放
印度推外國直接投資改革方案 放寬限制
巴黎氣候協議有進展 但仍待努力
重新協商歐盟會籍 英相提4大目標
化妝品含雌激素 明年7月起禁售
未加入TPP 台紡織石化恐掀出走潮
?中國?香港ETF 12/9下市
馬習會 歐洲議員：有助增進瞭解
資格遭撤 全球通要告民航局
習近平談股市 應加快完備融資功能
日大學教授向黑道借錢 遭解聘
重慶成立跨境電子商務台灣產業園
前西德總理施密特辭世 享壽96
劉以豪帥氣甩尾 代言HYUNDAI Verna 1.6
丹麥研究：戒掉臉書 人生更快樂
仰光華人：貧富不均 換人執政理所當然
12強先發預告 郭俊麟戰帕內拉提
翁山蘇姬擬掌大權 軍方態度成關鍵
翁山蘇姬篤定勝選 總部前民眾歡欣鼓舞
日年度流行語大獎 入圍語詞揭曉
臉書今遭陸網軍洗版 蔡英文續貼文談民主
民進黨：歡迎中國朋友來到臉書世界
鍾孔炤列不分區安全名單 陳菊贊同
張盛和：明年Q1經濟可望好轉
美眾院亞太小組主席：一中政策無益又愚蠢
馬英九負評多 網友再添「bumciler」
台北中山意舍 1111占卜之夜 單身不孤單
與藝術有個週末約會 林世寶太陽再行動開展茶會
台北老爺 呼朋引伴品美食享優惠
化妝品、洗髮精含雌激素 明年7月起禁售
(時評)歡迎光臨！蔡英文給中國網軍的「民主教育」
民進黨不分區立委名單出爐 黨內天王未列名
翁山蘇姬獲國會席次 期盼與軍方對談
明年國會龍頭戰？王金平：只談輔選 順其自然
陸網民圍攻蔡英文 3年前大鬧歐巴馬
廣電三法無共識 立院18日再協商
勇士輕取活塞 不敗金身喜迎8連勝
陳偉殷身價 美球評指5年26億
仰光軍人家庭選區 NLD候選人竟勝選
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿里巴巴購物節 12分破5百億
力推歐洲統合 前西德總理施密特辭世
大選重塑政治版圖 翁山蘇姬須穩住軍方
美參院通過修訂版國防授權法案
涉禁藥 IOC中止IAAF前主席榮譽委員資格
白宮：歐巴馬料會簽署新版國防授權法案
歐洲議會外委會主席肯定馬習會
陸數據不佳美可能升息 歐股漲跌互見
美國務院：預期APEC峰會會討論南海議題
癌末星戰迷夢想成真 含笑與世長辭
唯一繼承者 網友笑稱邪惡偶像劇
黃品源出輯 離婚心情寫進主打歌
殭屍教戰守則 限制級爆笑尺度超乎想像
低點反彈 原油價揚
美股終止連4黑 蘋果領跌科技股
荷蘭自行車業者赴台考察
共和黨辯論前 克魯茲社群媒體排名躍升
生育希望 法國首度許可子宮移植試驗
巴西水壩潰決地點再發生小地震
巴西卡車司機罷工 政府科罰金
朱立倫抵洛城 支持者熱情相迎
美國足球協會建議10歲以下禁用頭球
IMF：英國脫歐與難民危機威脅歐洲整合
抗戰70週年 老兵獲贈紀念章
美14歲男孩開車載友兜風 釀死亡車禍
葡萄牙短命政府 上任2週即倒台
中華戰義大利 沒贏麻煩大
室內設計班完訓 實現音響王國夢
幸福水漾公園 彩虹花海無敵浪漫
選舉將屆 異常遷戶籍恐受罰
檢測鉛管自來水 花蓮年底前汰換管線
污泥減量技術突破 泥土變黃金
台積電鴻海營收亮眼 台股可望反彈
推低污染電動二輪車 南投補助購車
移民行政命令受挫 美司法部上訴
投信：官方重啟IPO 陸股Q4看漲
中山高遊覽車擦撞 8人送醫
希拉蕊：未準備好支持向IS宣戰
江孟芝數位創作再獲德大獎
台股開盤漲6.73點
新台幣開平盤
10月營收史上第3高 鴻海開盤小跌
美私人飛機墜毀公寓 恐釀9死
巴拿馬國合之友會拜會劉德立
證所稅本週拚三讀 張盛和樂見
多倫多台商命案 警逮捕第2名凶嫌
吳思華：盼大陸放寬專升本2限制
張盛和：國安基金只進不出 沒退場
迎接耶誕黑色星期五 英警籲商家備戰
華信曙光機帶你看日出 所得捐花東弱勢
肥胖兒童 8歲就可能出現心臟病徵兆
台股跌破8500點 觀望氣氛轉濃
雲林2餐會遭質疑賄選 檢方簽結
張盛和：101跨年煙火 最好繼續
葡政府2週內倒台 1974脫離獨裁後最短命
雙11來囉 誰又想脫光？
中山高遊覽車疑爆胎 擦撞7人傷
網購來勢洶洶 實體商店策略融合
吳思華：檢討空污戶外活動標準
迎光明驅趕黑暗 新加坡歡慶屠妖節
雙11 全球最大物流中心每秒發貨1件
雙11全球拍賣 夢幻莊園在列
蘋果音樂服務 登上Android平台
越南明年經濟成長目標6.7%
衛福部：菸捐用途於法有據 專款專用
台灣線上支付麻煩 雙11陸生超冷淡
美眾院共和黨領袖歡迎馬習會
台南登革熱新增48例 疫情降溫
新台幣早盤升逾 1角
台股拉回 曾銘宗：外資回來了
投顧：歐股與美高收債基金吸金
另類更保節 宣導反賄選
美國務院：期待朱立倫到訪
星巴克杯子少了耶誕味 川普揚言抵制
iPhone不用AMOLED 鴻海是主因
手機降溫 高通與聯發科排名降
全斗煥百萬美元貪款 美歸還南韓
黃蜂出戰灰狼 半場林書豪13分
世界兒童人權日 世展會籲保障權利
大陸臉書疑解禁 柯文哲：welcome
租套房種大麻 種植技術上網學
登革熱再增9死 全台累計150人死亡
智利外海6.6地震 未引海嘯
韓日會商慰安婦問題 局長會議首爾召開
三億男事件郭台銘撤告 周玉蔻不起訴
南北韓宗教界 金剛山祈願和平統一
台選舉將至 美國防部關注台海情勢
教師請育嬰假 擬採學期制
蘇打綠唱溫門歌 5度攻蛋票賣光
日50年來首架國產客機 名古屋試飛成功
台科大攜一銀推認同卡
廣東加強保護丹霞山 擬禁建賓館
火峰火山蠢蠢欲動 瓜地馬拉發橘色警戒
與好市多分了 中信銀：不影響客戶
潤泰全：全球一動帳面虧7300萬元
柯文哲：質詢站著浪費力氣 可坐著質詢
傳引正大集團參股 中信金：不置評
教師投機放育嬰假 宜縣府禁止
食藥署抽驗花生製品 2花生粉不合格
中央大學研究生自戕 原因待查
蔡英文臉書灌爆 陸網友：5毛翻牆吵架
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
通緝犯被逮 3度稱毒癮發作疑想趁隙逃
失智老翁迷途 警啟人臉辨識系統助返家
南韓：盼馬習會促進兩岸和平發展
臉書被灌爆 蔡英文貼文：歡迎光臨
單身經濟夯 超商力推個人化商品
朱立倫見美議員 爭取加入TPP
丹尼爾談007 不怕大陸觀眾不買帳
推金融打亞洲盃 曾銘宗將訪越南印尼
李炳輝籲相揪來注射 接種流感疫苗
家事外勞留台工作14年 條件出爐
16克拉稀世粉紅鑽 陸富豪9億多台幣標下
脊損傷友滾動台灣 傅(山昆)萁捐月薪響應
黃蜂力克灰狼 林書豪19分全隊最高
蘋概股疲弱 台股測8400點
老翁辦退稅忘回家路 警護送返家
助弱勢 服飾廠商邀民眾捐衣送暖
北市環東大道車禍 警消馳援
心房顫動 小心中風失智
全民盟大勝 緬甸民眾洋溢喜悅
設計之都？ 柯文哲：不是很了解
更保慶70年 總統讚大哥蛋捲美味
持開山刀砍腳筋 警方破討債集團
北市環東大道車禍 3車相撞2人受困
消基會不支持無線台必載 要單點單買
陸師向女學生表白 我想做的不只是老師
新台幣中午升1.75角
疑開窗不慎 中市警巡官墜樓亡
中央研究生自戕 疑課業壓力大
涉當街拳擊少女眼部欲性侵 惡男起訴
中小學教師供給 教部認趨於穩定
張盛和：加入亞投行 最快明年初申請
小英臉書湧留言 刑警局將展開偵辦
設計之都晚宴燒掉720萬 文化局挨批
IEK：無人機商機大爆發
愛犬遭竊 警3小時內尋獲
台贊助宏國前鋒報辦自行車賽
頂大弱勢生比率 明年目標2％
台捐贈助宏國提升審計系統建構計畫
高屏空氣差 林園測站達紅色警戒
101董座 張盛和：有2人選
新台幣午盤升1.75角
光棍節恐成浪費日 綠色電商籲綠消費
IEK：明年智慧型手機成長趨緩
賴士葆：總統請朱立倫向美說明馬習會
前西德總理逝世 國際政要致詞悼念
澎湖土托魚汛 漁船大有斬獲
花嶼老翁心臟病發 8級風浪中救援
醉漢超商討酒喝 原來是仆街常客
緬甸國會選舉 翁山蘇姬獲1席
台鐵自強號竹苗段撞轎車 延誤3100人
預測癌症轉移 台大跨國團隊發現關鍵分子
藝術快遞 北美館走進信義公民會館
澎湖防衛部 射擊訓練順利
蕭萬長：極力爭取加入TPP RCEP
韓歌神任宰範發特別專輯 歌迷期待
美國再喊話 要大陸不促貶人民幣
南非飛碟雲引居民恐慌 氣象學家忙闢謠
台南清燙牛肉節 人氣店家推好康
傳彭婉如命案將破 雄檢：未獲通報
反歧視同性戀權利法案 歐巴馬力挺入法
大陸短暫解禁臉書？仍是傳言
大陸10月新能源車產量 年增8倍
南海仲裁案 王毅：解鈴還須繫鈴人
台8成網友 個人化社群找購物資訊
彭婉如案 刑事局長否認由DNA找到犯嫌
獲准假釋 王令麟步出北監
買東西 逾 9成網友參考討論區
阿里巴巴炒熱買氣 雙11銷售創新高
警政署盼明年成國際刑警組織觀察員
是否邀朱立倫跨年 柯文哲：還沒想到
消保處：福斯必需補償台灣車主
泛綠台中整合 柯劭臻退選劉國隆出線
立院審菸捐 國健署抗議菸商列席
暌違半世紀 日自製客機MRJ試飛成功
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朱立倫：若當選總統 力推兩岸合作
新竹城市馬拉松 公開甄選主辦單位
男嬰未滿月出車禍 頭蓋骨凹陷救回
台股收盤跌121.89點
台股連 5黑 收盤重挫121點
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緬甸選委會：翁山蘇姬當選國會議員
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東海教授溫豐文 獲地政貢獻獎
總統肯定領袖代表蕭萬長 最佳人選
台股震盪走低 跌121.89點
APEC如有蕭習會 蕭萬長：聚焦會議兩岸議題
郭台銘對周玉蔻撤告 鴻海：民事還清白
美國加州學者 撰文讚揚馬習會
台股重挫121點 蘋概股領跌
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回嗆王毅喊話 菲：不撤南海仲裁案
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楊瓊瓔推粉紅牛胖卡 傳達無怨無悔
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北海油脂欠稅600萬 油槽設備被查封
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
緬甸大選落幕 英相讚人民勝利
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
竹竿當護欄 北山斷崖險象環生
APEC談整合 苗豐強：台不應閉關自守
新普：非IT產品加溫 明年會比今年好
高中英聽二次考試 12日報名截止
中市議員指選擇性辦案 環局：依法行事
交通違規開罰 陳菊：無關預算編列
嘉大助理教授 紐倫堡國際發明展獲獎
港股收黑 恆指挫至5週低點
前同居老翁不給錢 女子攻擊搶錢
防假貨 阿里商家：開旗艦店正視聽
南華大學聚千人力量 書寫萬部心經
亞太學院校慶 熱氣球情境教室啟用
韓媒：金正恩近期可能訪問中國
彭婉如案 當年查緝專刊透露破案決心
新台幣連5貶 創近兩週新低
世足資格賽中泰戰 5萬張門票銷售一空
陝西龍崗寺遺址 百萬年前人類遺跡現蹤
研調估明年LED照明 年增18.6%
馬習會談九二共識 法媒：設限兩岸關係
微型創業夯 台北創新實驗室成果多元
大甲清水人行路不平 危及用路人安全
兩大引擎報喜 伍豐明年營收成長5成起跳
登革熱防治日 高市引海水灌流水溝
新北辦役男徵才 廠商搶新血
離島由德安續飛 台東議員盼換新機
舒淇6度爭后 金馬戰袍不賣肉
Note 5折扣1萬1 200門號10分鐘賣光
許勝雄肯定馬習會 有利貨貿談判
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日人來台尋根 找回69年前記憶
PC淘汰賽 華碩：不在危險名單中
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網龍前3季每股虧2.62元
柯家軍周芳如 入駐連勝文總部舊址
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狂犬病疫情仍在 寵物別忘打疫苗
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教師育嬰假擬採學期制 兩部談不攏
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4歲女童墜9樓 遮雨棚救命
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緬總統賀翁山蘇姬大勝 允和平轉移政權
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中市免費專線 提供家庭照顧者支持服務
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紅色供應鏈崛起 吳田玉：接受現況
郭嚴文球衣烏龍 恐至少罰1萬6千元
被小貓出賣 男子吸毒躲房間被逮
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宜蘭904鉛管用戶 水質皆未超標
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黃蜂2分險勝尼克 林書豪17分
高雄登革熱仍高峰 逼近萬例
杜紫軍：明年Q1景氣回升 Q2更好
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疑砸長榮機柏油塊 民航局扣留送檢定
糖尿病患者攀升 專家：對糖課重稅抗肥
調查：週年慶購物預算 今年少16%
學童推擠 侯友宜：疑綁鞋帶跌倒造成
研究治癌新策略 奇美醫師獲表揚
馬侃促美防部 澄清巡航南海法律意圖
波士頓退伍軍人節大遊行 台獲邀參加
小米手機賣翻雙11 三平台銷量奪冠
調查：多數勞資看今年GDP難保1
越南貿博會胡志明市舉行 台商參展
新北國小生手扶梯推擠 10輕傷送醫
綠地變水泥樓 里長拚最後一口氣抗議
長期吃止瀉藥 八旬嬤長糞石
遭北市調處調查 佳晶科：全力配合
地方選舉失利 印總理訪英盼重振威望
9.3億巨鑽 港媒：港富商送7歲女兒
推廣全民國防 阿公阿嬤體驗模擬射擊
石化業總公司南遷 高市限明年底完成
元太Joan會議室預約系統 獲CES創新獎
林書豪替補飆17分 黃蜂險勝尼克
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蘋果P2P行動支付傳明年亮相
聯合國推捐款app 供餐敘利亞難民
新北學童推擠受傷 教育局長探視
不當超車撞騎士 判賠357萬元確定
台股8400點失守 科技股走跌
廣東漲工資 上限12.5%
下週油價估降4角 汽車加滿省20元
陸財政支出年增36% 40個月新高
進擊的藍巨人 王金平官方臉書開站
威航連開名古屋福岡大阪 最低333元
不分區排名 王金平：順其自然
換季乾冷遇空污 皮膚炎患者增1成
聶隱娘金馬入圍11項 侯孝賢豐收年
馬習會有助協商？ 杜紫軍：觀察貨貿
又傳毒操場 深圳11校檢驗不合格
青年提政策 捷運博愛座改優先座
瓜國華僑總會辦擴建50週年照片展
刺激內需 8成5勞工：加薪最有效
威航飛名古屋 先晚去晚回再早去早回
中巴經濟走廊 陸企接管瓜達爾港
檢視污水道釀意外 纜線斷沖走工人
未來2年退出PC？ 施振榮：宏?打不死
新台幣中午升1.85角
潘基文：立刻解除尼泊爾印度邊境封鎖
長榮買波音787-10 參與設計777-9
聯發科LTE出貨超標 估逾1.5億套
利用免簽頻繁赴日 台多位民眾遭拒入境
隱瞞凶宅販售 房仲夫妻檔遭訴
林佳龍視察歌劇院 預計明年底開幕
各區警力差異大 台中警局:個案調整
美共和黨辯論會 鄉民給克魯茲最高分
慈善團體大者恆大 媒體曝光左右捐款
毛揆：馬習會彰顯中華民國存在客觀事實
玉山峰頂演唱 寰宇人物介紹布農勇士
智利破土動工 打造全球最大望遠鏡
台鐵6處平交道 地方抗爭封不掉
緬甸：歐巴馬致電恭喜舉行自由公正大選
幹管水流沖斷纜繩 潛水工被污水沖走
以蚊治蚊 廣東有效預防登革熱
澎馬高校運會學生創意表演 精彩有趣
反倉促修廣電三法 民團籲讓新國會決定
廣達後市 外資看法不同調
回收大賣場過期食品 賣給便當店
Q3消費降溫 SOGO：民眾準備衝週年慶
欠繳授權金？ 聯發科為小米聯想喊冤
桃機建第三航站 目標中轉40分鐘
城隍丁龜求子大典 柯文哲切壽龜祈平安
南韓央行維持利率 連5月不變
泰男世界第一長人病故 家屬無力辦後事
澎湖遠航馬拉松賽 15日菊島開跑
批名嘴劉駿耀下流 張大春：可受公評
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KTV唱歌電昏 標檢局警方勘查
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南韓大專聯考 63萬人應考
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梁國新：2016續在大陸辦台灣名品展
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藍憂小英不承認中華民國 綠回有捍衛
水原希子新戀情被曝 權志龍迷可安心
台北股市震盪收紅 漲13點
蓖麻油變航空燃油 大陸科研團隊辦到了
談長照 陳菊：閒置校舍當照護中心
說好不賣劇毒農藥蔬果 5通路仍檢出
新北電扶梯推擠意外 受傷學生全出院
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質詢財政 苗縣議員怒摔預算書
北市停車格將全收費 6米路有條件免費
韓媒：傳崔龍海下放農場再教育
蘋果澳洲店把非裔當賊 經理致歉
小黃衝撞路檢點 警方開槍制止
開車上國道 竟遭瓦斯槍射破車窗
綠色和平抽驗蔬果 近1成農藥超標
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寶萊塢巨星被訊問 國會發言人質疑動機
馬總統監誓 鄭玉山等人宣誓
12強賽中華對古巴 百餘張門票釋出
調查：近4成企業確定不發年終
媽祖遶境送綠衣 議員質疑政治介入
施振榮：宏?變革 組織優化勢在必行
陸女為身障男友籌手術費 校門口賣炒飯
三大法人賣超台股96億元
戰車輾傷腳 傷兵獲國賠576萬
紅米Note 2 雙11網購賣翻
政院推車聯網 目標107年建構平台
宇加涉虛偽交易案 三度搜索共犯公司
業績紅火 亞馬遜漫步雲端
彭婉如命案 雄檢：希望能破案
統一發票盃路跑台北場 總統府前登場
教師育嬰假 吳思華：需兼顧合理性
香港支聯會將向聯合國反映陸港人權
揚智Q3轉盈 開放各式合作
男酒駕遭查獲怪蚊子 警啼笑皆非
APEC全球創業挑戰賽 台灣拿6獎
泰銖趨貶助陣 F-泰鼎獲利看俏
取締揚塵汙染 中市稽查大型公共工程
章計平：循序漸進搭平台 促台馬互利
中國大媽猛追討親親 嚇壞半百大叔
香港大亨劉鑾雄豪擲16億 送愛女藍鑽
登革熱疫情降溫 賴清德感謝政院
免費打遊戲送手機 招攬詐騙成員
永豐金：明年不會比今年差
立院初審 舊換新減稅汽車5萬機車4千
拍賣史上最貴鑽石 港富商劉鑾雄買下
台中食安稽查 3年盼增至百人
國父誕辰 駐星代表晚晴園致意
安撫海外挺柱僑胞 洪秀柱允親出馬
蔡清彥提3建言 面對新經濟時代
雙11 溫州土豪村網購保時捷越野車
大潤發Mountain Dew 含禁用添加物遭下架
過期肉品轉售 好市多：契約禁再利用
疑惡性競爭 房仲遭毆傷
聯強前3季EPS 1.74元
登革熱重創 賴清德盼減免店家賦稅
經濟不景氣 中美洲外人投資減8.1%
天冷進補 桃園稽查中藥均符標準
全國水五金產業競賽 尋找研發人才
石斑魚大量死亡 專家解密助研發疫苗
塗鴉賣23億 美抽象畫大師創個人紀錄
資策會MIC攜日智庫 攻6大產業技術
北捷文湖線 女子持刀自殘
韓媒：兩岸關係持續進展
日本醫界捐360萬元 助塵爆患者
好書好蔬 佛陀紀念館飄香
新台幣收貶4.8分
過期食品再賣 屏縣府：罰到業者破產
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大潤發：下架回收含未核准植物油汽水
三審定讞 世越號船長遭處無期徒刑
喬丹被噓翻 小牛撞翻快艇
維護空品 雲縣府要求麥寮電廠降載
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傳下週三公布副手 蔡英文：沒聽說
軍事密件案 邱義仁蔡明憲無罪定讞
蟑螂完勝 強大咬力是人類5倍
兒吸毒不成人形 母報警破販毒集團
港陸富豪近成海外拍賣場焦點
全聯4.5億元買下松青 獨霸超市
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味全賣松青拍板 全聯門市破800家
南韓船難倖存學生參加高考 拒受好處
蕭習會不會 夏立言：形式還在確認
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國父誕辰紀念銀幣 台銀總行2小時內售罄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
松青4.5億賣給全聯 味全斷尾求生
嘉大百年文物特展 絕版農具重現
12強賽中華戰加拿大 林益全扛4棒
台中國家歌劇院 105年正式啟用
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新光金認賠持股 Q3盈轉虧
多明尼加多金 黃金成出口大宗
周渝民戲裡恐婚 戲外追婚得幸福
英王儲查爾斯訪澳 會見二戰戰士遺孀
核廠職員罹癌求償 台電判賠126萬
日經收在12週新高 市場靜候GDP數據
越南國家主席將訪菲 出席APEC會議
港股收紅 創5週來最大漲幅
松青790名員工 全聯：面試後留任人才
APEC蕭習會 陸委會：還在溝通中
人類愛蜂蜜 可追溯至石器時代
批評大陸人權 世姐沒收到決賽邀請函
外資匯出 新台幣創逾1個月新低
陳德銘30日訪台 協議檢討會同步舉行
自己客房自己設計 飯店客製化服務
國際足總新主席候選人 5人入列
台中智慧城市論壇 打造中都智慧城
陸村民託律師 赴荷討章公祖師肉身像
味全賣松青 頂新：尊重經營團隊決定
外國人搭捷運遭罵 保全：對方先擦撞
桃機：跑道施工若有問題 向廠商求償
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信合社虧損 理監事酬金全都露
彭婉如案 楊姓運將是歷來最符合嫌犯
馬尼拉APEC峰會 蒲亭決定缺席
大潤發賣含禁料汽水 逾萬罐需下架
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歐洲5星飯店 5千就有頂級享受
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松青成歷史 網友：可惜掃到頂新颱風尾
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歐央行總裁暗示 準備好擴大印鈔
男子玩風帆落海 警消白沙灣搜救
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全聯轉型闢江山 千店目標東風吹
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風獅爺遭移置 有望歸建
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國會改革 王金平自有主張
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兄弟檔販毒害青少年 高市少年隊逮人
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哥國點頭 同志愛侶新生兒可以報戶口
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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謝依涵被控八里雙屍案 三審27日宣判
見義勇為 陸74歲中風老翁下水救女童
工商團體籲廢證所稅 機動降證交稅
哈爾濱殺警越獄案 2嫌判死刑
台北自由貿易港環評 初審要求補件
美空襲敘利亞 鎖定聖戰士約翰
朱立倫與NCAFP座談 馬習會是焦點
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墨高球賽首輪風雨攪局 4雄並列領先
九降風黃金烏魚子 把握嚐鮮季
慰安婦議題 朴槿惠再向日本施壓
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菲主辦APEC會議 開銷夠買6架戰機
新台幣中午升2.11角
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子宮移植術 克里夫蘭醫院將開全美先例
韓民間團體將大規模示威 5部會警告
哈利波特丹尼爾 好萊塢星光大道摘星
施振榮：著眼大中華圈需求創業
馬總統：2年內爭取入TPP和RCEP
馬總統盼與捷克簽避免雙重課稅協定
受刑人勾結替代役男 夾帶違禁品入監
漁獲亂申報 民團籲建置大數據解決
空軍馬基隊年度演訓達標 感謝鄉親支持
總統維安特勤成軍 女特勤成焦點
高市吉祥物PK 高雄熊議會拉票
幫學生提早畢業風波 港教育局調查
中市社宅被污名化 議員促市府全力溝通
新台幣區間震盪 午盤升2.11角
金門鱟呷小匙 好看又實用
美國防部證實 空襲敘國鎖定聖戰士約翰
馬習會 馬總統下午5時記者會報告
台北寵物展起跑 喵星人攤位大增
王浩宇：軍方延宕 延誤新兵病情身亡
莫迪訪英 雙邊將達成137億美元交易
憲兵：簡志龍因病致死 專案小組調查
國情報告案交協商 馬總統恐難赴立院
仁寶Q3賺 股價仍隨勢下跌
總統府：總統不放棄親赴立院報告
台中警匪追逐 竊賊自撞民宅柱子遭逮
農業天災保險啟動 3位梨農投保
逼問前妻下落 男刺殺前岳父
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台股MSCI權重 9連降 收盤跌近百點
台股收盤跌98.59點
廣設空汙監測站 環署：僅中市有意願
刷油漆吸有毒氣體 3男昏倒蓄水池
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涉盜獵保育山羊 警逮2原住民
憂餿入肚 食品安全監測計畫年底實施
台股震盪走低 跌98.59點
11月台指期跌103點
藍委公布民調 逾7成贊成總統國情報告
11月電子金融齊跌
APEC下週登場 鄧振中為貨貿加把勁
購票系統被駭 統聯客運向警方備案
中鋼徵才522人 6年內退休數千人
貨貿收尾 鄧振中APEC加把勁
孟加拉台商遭毆傷 國內外通力營救
金馬52導演獎 侯孝賢PK張作驥
日本金澤馬拉松 賴清德將到場加油
宜蘭南方澳珊瑚名產店遭竊 警偵辦中
林洲民：北市1.1萬戶公宅 年底啟動
台股遭MSCI連9降 跌破季線
翁山蘇姬政黨 拿下緬甸國會多數
湖人連敗 教練史考特被點名該捲舖蓋
Mnet亞洲音樂大獎 李政宰出席典禮
台美特警隊合作演訓 強化世大運維安
不讓黑腳企鵝回家 動物園搬水桶堵巢穴
台中又紫爆 海線地區天空一片灰
副手是誰 蔡英文：不會等太久
廣西暴雨 部分地區現史上同期最大洪水
陸艦駛近釣魚台海域 日持續監控
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台南遠東飯店登高賽 105年3月登場
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安胎假期間 仍可請婚喪假及產檢假
NBA 柯瑞飆46分 勇士10連勝破隊史記錄
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板橋傳事故 小客車連撞7機車肇逃
陸服務生驚見頭顱報警 竟是充氣娃娃
國道倒車害死姊姊父親 老婦判半年
F-泰鼎明年營收 挑戰百億元關卡
東豐路停工又復工 議員批復工一條蟲
朱立倫會美副卿 觸及經貿兩岸安全
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大選維安 拉布拉多犬首度納編偵爆犬
翁山蘇姬政黨 贏得緬甸國會絕對多數
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致新Q4業績估季減1%至9%
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精英獎終身成就獎 林敏政榮獲
伊藤園女子賽首輪 盧曉晴並列第2
環球心願樹助家扶 募耶誕禮邁第十年
生日義賣臭豆腐 老闆：比出去玩還高興
中部空品不良 環保局發布警訊
廉署起訴 港前特首再次出庭
泰南炸彈攻擊 4死4傷
議員指有幽靈聯絡人 柯文哲要叫來問
105年總預算 藍盼停會前處理完
組織犯罪條文修正案 送立法院審議
法大頭先生來台 處女秀獻衛武營玩藝節
中磊第3季每股賺1.89元 創新高
洪慈庸好立委文宣 楊瓊瓔成績有目共睹
槍藏牆壁縫 警拘提起獲
南方澳珊瑚名產店遭竊 損失3500萬
長照將上路 產官學偏鄉了解需求
運動會空汙備案 柯文哲擬推全國標準
滴滴出行跨行外賣 打造配送系統
考量施工安全 台中鐵路高架化通車延期
中華強攻打線 洗刷貧打印象
持刀刺殺前岳父 男殺人罪送辦
中鋼10月合併營業利益首見虧損
林智勝：有壓力就不必來打中華隊
男盜採林木 辯稱帶回聞香
金馬52榮耀時刻 入圍者重返片廠
航站情緣飾難民 湯姆漢克斯籲歐莫築牆
台好手缺席海碩盃 韓國福：不影響比賽
司法有愛 雄檢兒童等候區啟用
睽違8年 郵局壽險保額增至600萬元
開太慢 Google自駕車遭警攔下
郭泰源：面對明天 勇敢輸贏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統：馬習會鞏固與美高層互信
郭伯雄四弟 出任陝西省政府新職
清洗過期肉 檢方未發現化學藥劑
光棍節瘋網購 下單謹慎勿觸法
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北港媽祖福證 攝影志工結連理
新竹破獲山老鼠 查扣3公噸木材
流域治理特別預算三讀 298億治水
北市稽查大賣場廚餘流向 7家開罰
洛依克許奈德再來台 長笛感動樂迷
ABA年會在台召開 逾200名代表齊聚
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股匯齊跌 新台幣續創逾1個月新低
日職場過勞情況 比政府想的嚴重
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農業援助 台駐印尼技術團萬隆溫室動土
陸問題貸款近20兆 規模超瑞典GDP
台股本周上市市值縮水逾1兆元
雲南再現惡導遊 買不到5萬弄死你
雲林人口跌破70萬人 外流少子老人多
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澎第一賓館獲歷史建築特殊表現獎
香港Q3經濟成長下滑至2.3%
小米華為互槓 指對方雙11數據造假
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點燃燭火 花蓮千名原住民宣誓反暴
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明戰古巴 陳金鋒開球激勵中華隊
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宋家豪先發抗古巴 陽岱鋼也ok
未確實申報廚餘 屏東市家樂福罰6萬
廉價石油誘惑退燒 IEA預測需求成長減緩
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證所稅修法三讀 曾銘宗：最快17日通過
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朱立倫麥艾文早餐會 相談甚歡
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13號星期五恐攻連6起 巴黎血腥屠殺死傷再上修
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文創？言論自由？
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蒲亭在G20將會英德領袖 歐巴馬未包括
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德國小鎮公寓命案 發現嬰屍增至8具
副手人選 朱立倫：下週公布
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匹茲堡郵報:美應歡迎兩岸和解之路
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雞排妹制服寫真年曆 化身清純學生妹
上山下海 選擇遊戲挑戰演員體能極限
日本天團橘子新樂園 金音獎處女唱
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會朱立倫 美強調關注政策無偏好
巴黎數起槍擊案 法媒：至少60死
巴黎槍擊定調恐攻 發布緊急狀態關邊境
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評馬習會 康達表歡迎
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浙江麗水山崩 半個村子被埋33人失蹤
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中華強碰古巴 為晉級奮戰
屏東大店長開講 20日報名截止
巴西聖保羅僑教中心餐會 迎新送舊
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澎湖漁船失火 警消及時撲滅
巴黎劇場遇襲 法電視台：約百死
金門單車生態行 跨海到烈嶼
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台中市飛灰檢測上網 各界共同監督
子宮肌瘤免開刀 超音波聚焦留住子宮
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東海海域地震 規模7.2
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朱立倫美媒專文 評蔡英文迴避九二共識
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小王子溫暖早療童 心路庇護工場送愛
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咖啡拉花冠軍 拉出飛馬圖
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新北行人疑闖越平交道 遭台鐵貨車撞死
傳蔡陳配 柯文哲：OK啦
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李英愛善心義舉又一樁
大福彩頭彩上看8.1億 8號超熱門
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駐美官員投書 美依TRA協助台灣防衛
加婦酒駕 9歲兒報警攔截
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法國遭恐攻 蔡英文哀悼並譴責暴力
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法國遭恐攻 台灣觀光客平安
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習近平啟程赴土耳其 G20活動全出席
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
法恐攻 外交部暫不調整旅遊警示
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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菲越印泰節慶登場 桃園外勞解鄉愁
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目擊者：巴黎攻擊者提及法介入敘內戰
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陸女車禍昏迷產子 寶寶早產無恙
玩泥捏陶 金門學童藝起來
法國遭恐攻 旅行業：逢淡季影響不大
加油再等等 中油下週油價估降6角
巴黎恐攻 莫迪在臉書為死者祈禱
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巴黎恐攻 香港特首譴責
越勞逃逸仲介費超收 越方將提措施處理
印尼總統譴責巴黎恐怖攻擊
捆綁前女友恐嚇討錢 男判刑6月
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巴黎遭恐攻 日政府斥殘忍卑劣
巴黎攻擊案傳8歹徒死 200多人受傷
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威航徵空服考臨場反應 錄取率低於3%
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照顧流浪象 泰省府撥預算買飼料
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克服斷層 蘇花改觀音隧道北上線貫通
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登革熱破萬 高市疫情天天公布
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傳蔡陳配 王金平：難免影響高雄選情
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無廚餘流向紀錄 北市告發16間大賣場
10月外銷訂單 恐吞第7黑
大陸證監會主席：姚剛案教訓深刻
金價還沒止跌 週線連4黑
毛小孩商機無限 寵物婚紗年菜都有
巴黎爆連環攻擊 U2取消演出
長榮航：巴黎返台旅客提前3小時報到
看球遇爆炸 歐蘭德：前所未見的恐攻
巴黎恐攻陸民驚魂 球場被扔三顆手榴彈
土耳其劈腿男重返螢光幕 韓網友爭議
威航空服員招募 驚見少女時代潤娥
巴黎恐怖攻擊案 越南譴責
投顧：亞太中產階級大增 消費潛力大
相框說話 記憶變立體
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不捨與無私 器捐大愛讓生命延續
減少揚塵 台中市啟動應變機制
登山客滑落山坡 打手機通報獲救
澎湖仙人掌變身 原來可以這麼吃
合夥人掏空 他創業夢不碎
巴黎連環攻擊 世界領袖齊聲譴責
陸委會：總統馬習會上完整闡述九二共識
涉穆斯林致死案神廟 無教士願意主持
力抗低迷市況 勁永獲利成長冠同業
雙手搖行台灣 有愛無礙車隊台中出發
手腳冰冷可能代謝不佳 年輕也險中風
IC設計Q3獲利 威盛大躍進群聯居冠
巴黎恐攻 陸學者：可能使歐洲更排外
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製圖師務農 新式務農法橘園產量增3倍
台北101今晚點燈 為巴黎祈福
教育團體秋鬥 提公共化等3訴求
抄瓦斯表採買用品 管家App一指搞定
美國減肥新藥 台臨床試驗明年完成
國民黨：基金會屬公益性質 依法申請
是否任副手 陳建仁：和蔡英文一起公布
法國恐怖攻擊 台灣留學生暫無傳出傷亡
法國遭恐攻 美國紐約鬧區警方戒備
巴黎恐攻 菲確保APEC峰會安全
台北101傍晚點燈 為巴黎祈福
布萊恩再出發 湖人仍吞敗
沈智慧競選總部成立 鄉親到場力挺
兒福聯盟籲耐心教養 勿暴力對待孩子
Popu Lady不敢看投票數 爸媽更緊張
星際大戰手遊事前登錄註冊開跑
巴黎連環攻擊 美女藝人IG貼圖祈福
澎湖望安綠蠵龜 馬公蒔裡接力孵化
駐巴拿馬大使 訪視箇郎台商
蔡英文：要做史上最會溝通的政府
建國花市33歲 日本牡丹來祝壽
檢驗師夜篩上百菜種 確保果菜無藥殘留
台南空品達紫爆 環保局空拍工地開罰
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台灣人愛沖繩 旅次居世界之冠
新兵簡志龍死因 雄檢16日解剖
北捷公廁汙水管異常 拉線封閉清理
巴黎連環攻擊目標 大至體育場小至餐館
國民黨重量級人物齊聚 輔選丁守中
出席全國志工會師 總統談分享哲學
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柯文哲挑戰台北騎車到新竹 直呼喘
台灣消防真英雄 星國際救護賽摘銅
侯友宜：民捐救護車提高存活率
中央氣象局氣象報告
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巴黎連環攻擊 梵蒂岡譴責
中華搶8強門票 對決波多黎各非贏不可
巴黎遭血洗1夜逾百死 法媒：這次是戰爭
江西出土西漢屏風 可能為最早孔子像
高市客家婚禮 陳菊：明年目標50對
巴黎恐攻 部分人震驚但不意外遭報復
國道3號車禍意外 4人輕傷送醫
金門裝甲車墜湖 救起2士兵送醫急救
決戰中華隊 波多黎各不怕台灣球迷
副總統人選 王金平：朱立倫自有考量
廣西女大生罹癌 同學街頭賣唱募款
蔡英文：若執政 加入TPP是重點工作
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巴黎恐攻 印度加強安全戒備檢查
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伊藤園女子賽次輪 盧曉晴並列第5
金防部甲車墜太湖 兩士兵送醫急救
巴黎168人均安 部分旅行社開放退費
士林官邸菊展開幕 大立菊再綻新紀錄
巴黎連環攻擊案 逾百人喪生
大阪跑跑人首度路跑 獻給台北馬場町
澎湖原住民載歌載舞精銳盡出
中化生董座判刑4年 將提上訴
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柯文哲：希望柯建銘能成為立法院長
巴黎連環恐攻 安倍譴責
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攻擊次日 IS公布威脅法國影片
被孫女嫌嘴臭 40年老菸槍戒菸
「不是不說愛 是沒WiFi」 奪簡訊首獎
巴黎恐攻 美樂團工作人員傳傷亡
恐攻後 德加強保護境內法國設施
搶節能補助商機 3C通路商加碼優惠
完成愛妻遺願 星光合唱團為愛而唱
林智勝寫信塞門縫 感動中華隊友
養36犬隻未打疫苗遭重罰 飼主喊冤
少子化嚴重 雲林營造樂婚願生
總統訪菇蕈農場 種菇吃菇樂開懷
12強中華古巴賽前 為巴黎恐怖攻擊默哀
世維會呼籲北京 莫煽動對維族人敵意
陳金鋒帥氣開球 讚中華隊打出好比賽
雙11貨運高峰到 陸快遞業務增8成
8凶手釀逾百死 法反恐機構惡夢成真
了解新住民 移民署辦電影播映會
巴黎恐攻 桃機提升維安層級
新竹米粉節登場 將成立米粉體驗館
法國遭恐攻 歐洲之星乘客大減
巴黎恐攻 洛城高度警戒
巴黎恐攻升高維也納敘危機協商壓力
秀林鄉長補選 李春風回鍋當選鄉長
裝甲車墜太湖 金門2士兵不治
12強中華對古巴 首局雙方0比0
歐蘭德：IS攻擊等同戰爭 在法有內應
孫協志再出發 豬哥亮娶4妻當勉勵
南投移民節 服裝秀吸睛
大陸首家網路銀行 一年走兩個高管
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中華對古巴 3局打完中華1比0領先
為中華隊加油 屏縣府請來封印伯
巴黎遭恐攻 台灣藝人PO文祈禱
復興航空挺兒保 橘絲帶上藍天
李克強將出席東亞峰會 出訪馬來西亞
巴黎恐攻 駐法代表處：無台灣人傷亡
古巴美技連連 4局打完中華1比0領先
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憲兵生病猝死 指揮官個人身分道歉
中華隊失誤掉分 古巴追成1比1
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中華對古巴 7局1比1平手
巴黎恐攻 陸民目睹人們湧至超市屯貨
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梅克爾：德將與法並肩對抗恐怖主義
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非以我之名 穆斯林推特反恐攻
林智勝8局下三分砲 中華4比1領先古巴
巴黎恐攻 義大利提高警戒
巴黎氣氛哀悽 艾菲爾塔無限期關閉
大福彩頭獎槓龜 連60槓
丁噹開唱 吳宗憲擔嘉賓為中華隊加油
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巴黎兩度遭恐攻 僅相距1.5公里
林智勝三分砲 中華4比1擊敗古巴
林智勝隊長風範 3分砲轟爆古巴
巴黎恐攻 陸：尚未發現中國公民傷亡
福建平潭海事局掛牌成立
巴黎恐攻後 上海東方明珠三色燈表哀思
巴黎劇場遇襲前影片 可能拍到1凶嫌
巴黎恐攻 波蘭拒絕難民配額
朴炳鎬開砲 韓國1分擒墨西哥
巴黎恐攻 外交部開設平安留言板
巴黎恐攻 泰國四面佛加強警戒
習近平抵達土耳其 出席G20峰會
加台國會友好協會肯定馬習會
外交部調升巴黎旅遊警示黃色 籲注意安全
巴黎恐攻至少3外國人死 300人入院療傷
外交部調升巴黎旅遊警示黃色 非必要勿前往
林智勝世代擊敗古巴 台灣棒球史新頁
〈財經主筆室〉 別期待廢證所稅成台股萬靈單
法國高鐵試車出軌墜河 10死32傷
林智勝三分砲球迷嗨 中華勝古巴！
巴黎遭連環恐襲129死 外交部調升為黃色警示
中華隊戰波多黎各 蔡英文邀集氣
蔡英文：低薪成常態 聽到青年心聲
親民黨不分區名單 宋楚瑜：「跌破大家的眼鏡」
巴黎劇場恐攻1嫌犯身分確認
中華對波多黎各戰平 進入延長賽
加油且慢 明天油價降0.6元
波多黎各再見滿貫砲 中華隊無緣進八強
微笑力量大 高國輝：好想打進東京巨蛋
發現可疑物 英機場疏散人員並捕1嫌
巴黎恐攻效應 法警追捕2可疑汽車
馬習會 朱立倫:長期漸進累積結果
趁勝追擊波多黎各 郭俊麟先發
球評：無懼任何對手 成就強悍中華隊
歐盟領袖聯合聲明 共同打擊恐攻
禍不單行 法高鐵試車出軌至少7死
疑涉巴黎恐攻 比利時逮多人
朱立倫訪紐約 大啖最愛熱狗堡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴黎恐攻 無差別殺戮更影響人心
巴黎恐攻 氣候峰會加強警戒照辦
巴黎恐攻 美大學生遇害
法高鐵試車出軌墜河 增至10死32傷
日本九州外海凌晨5.7地震
全民大劇團第十號做品 方芳芳處女作
石原聰美完美演出 卻被蒼蠅壞了好事
石牆風暴 歐巴馬成催生關鍵
巴黎恐攻英男子遇害 首相籲團結抗恐攻
巴黎恐攻法國槍手 父親兄弟遭拘押
朱立倫與NCAFP對話 關切大陸政策
巴黎恐攻 至少1英人魂斷花都
英憂心IS恐攻 加派武裝警察巡邏
美式足球超級星期天 維安升級
希臘證實 巴黎攻擊涉案人中有難民
郭俊麟抗波多黎各 盼打回桃園前進東京
奇兵打敗古巴 宋家豪：見識國球震撼
管不住自己 快艇技術犯規冠聯盟
防郵差遭狗追咬 郵局供網球拍狗餅乾
北台灣稍偏涼 中南部日夜溫差大
塑膠袋裝熱湯 小心吃下塑化劑
八斗子公園邊坡整治 道路封閉2個月
習近平會見土耳其總統 譴責恐怖攻擊
美首度空襲利比亞IS 擊斃1頭目
支持馬習會 美議員推特貼文力挺
台股多方結構遭破壞 轉向個股表現
婦胸插1把刀身亡 檢警相驗釐清
留住遊客腳步 台南12月推美食節
汽車修配廠大火 消防局搶救無人傷
廉航受歡迎 1到9月客量成長逾4成
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法國夢幻珍饈 美食遺產
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大馬南洋美食 多元風味饕客難忘
世青錦羽賽 呂家宏闖冠軍戰
泰國菜開胃 酸辣蝦湯經典
川普：法民若可擁槍 巴黎血案將大不同
巴黎恐攻後 韓發旅遊警示 美航班正常
菸害釀肺病 逾7成合併心血管疾病
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雲科大辦數位英語冬令營
楊泮池勉台大師生勇於創新 改變世界
保留半世紀 馬祖營區美軍地圖載滿鄉愁
岸巡查獲走私菸280箱 市值8百萬元
登革熱疫情 高市持續高峰
冷戰期間中美合作足跡 馬祖也有洋基隊
南京發民國財 蔣中正演員也來分杯羹
美官員：不會介入台灣選戰
結合巴黎鐵塔與和平 祈福標誌社群瘋傳
HTC One X9工信部認證 登陸傳明年初
張博雅訪貝里斯 簽監察合作協定
馬習會 朱立倫：美智庫採正面態度
巴黎恐攻3組槍手 1人年僅15歲
世大運防恐攻 柯文哲：有辨識組
台桌球隊參加瑞典公開賽 成績亮眼
手機是救命恩人! 擋子彈神機事件簿
巴黎恐攻 台灣旅客回來說要收驚
新北市圖邀百人擔任選書大使
虎尾糖都馬拉松 體驗社區之美
中央氣象局氣象報告
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交通事故 機車死亡最大宗
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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平價時尚送暖 捐二手衣助弱勢學童
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法國恐怖攻擊 台灣藝術家平安
柯文哲：陳建仁還不錯 學術上OK
浙江麗水山崩 16死21人失聯
阿里山不只看日出 也飄咖啡香
金馬52新演員 李鴻其備受矚目
王文漢勉台大生 培養五力創事業
巴黎爆攻恐 全球有望總動員抗IS
中老年憂鬱缺骨本 多運動曬太陽有幫助
希拉蕊：敵人是激進份子 不是穆斯林
電子簽證將上路 首波27國旅客適用
傑出校友 蔡明忠：台大教我對自己負責
巴黎恐攻後 巴拿馬運河升高警戒
酒店女設局 男子慘輸千萬驚覺遭騙
巴黎恐攻 大陸留學生劇院中槍無大礙
巴黎恐怖攻擊 毛治國：目前無撤僑打算
加油等等 中油汽柴油各降6角
登革熱疫情 竹市新增第16確定病例
法國攻恐 台灣團照出新人不擔心
國際油價跌 中油汽柴油價大降6角
郭泰源：沒有今天怎麼會有明天？
甲車落水 金防部：未見死不救
台灣人壽健走 祖孫三代快樂行
陸股千億市值限售股 本週解禁
南管新陶成果發表 視聽覺享受
南投身障者日 玩樂競賽展活力
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總統選舉 柯文哲：差10百分點難逆轉
台南PM2.5濃度高 外出切記戴口罩
台中電廠機組再降載？ 台電左右為難
恐攻血染巴黎 德激辯難民政策
IC設計Q4景氣 淡季不太淡
紅色供應鏈來襲 業者：合作是選項
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中華戰波多黎各爭晉級 首局平手
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敬佩鍾肇政 楊泮池：沒畢業仍是台大人
柯文哲：醫生的時代已經來臨
日本住飯店泡湯學問大 管家教你不失禮
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買飛機像選傢俱 波音787燈光有夜店fu
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百貨周年慶必敗清單 洗臉機異軍突起
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恐攻突襲 聯準會12月升息添變數
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遭疑救援不力 金防部消防澄清
巴黎染血震撼樂界 搖滾樂團取消演出
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舊金山僑宴 馬冰如現身挺朱立倫
總統大選23日起登記 保證金1500萬
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巴黎恐攻 分析師：股市衝擊短
金門裝甲車墜湖士兵亡 從優撫卹
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巴黎恐攻 法華禪寺點紅白藍燈祈福
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中華隊連續安打 11上2分領先
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巴黎染血劇場外 男彈披頭四曲含淚離去
少時受扶助 長大自立當認養人
西安百公尺高樓沒用過 15秒爆破拆除
波多黎各連續安打 11下追平中華
難民變槍手 歐盟難民政策遭質疑
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王陽明蔡詩芸合體 公眾接吻放閃
巴黎恐攻後 陸：打下暴恐分子囂張氣焰
人氣韓式烤肉來台 獨創爐烤蛋吸睛
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波多黎各再見滿貫砲 中華兵敗
悠遊古坑山林 喝咖啡嚐美食
為台商尋商機 駐俄處辦投資座談會
戰車墜湖 金檢：士兵溺水窒息亡
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宋芸樺入圍金馬影后 勤健身為走星光
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桃機互毆 兩駕駛國門丟臉
澎湖岸巡勤務忙 救海龜及處理失火油污
巴黎恐攻 基隆港警加強反恐演練
繽紛如馬卡龍 星國8色小籠包登台
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至善高中家具木工科 頻獲獎展企圖心
日本福井縣美食多 16日齊聚台北
生技股利多簇擁 法人：後市看俏
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樂器穿上身 樹德科大電子服飾炫
柯瑞三分彈超越老爸 勇士加班扯下籃網
3C不離眼 高中生黃斑部病變
謝長廷：蔡英文搭陳建仁是智慧選擇
花布功德袋串連 為植物人勸募
巴黎古老銘言流傳 大浪下也不沉沒的船
巴黎慘遭血洗 法國可能擴大軍事手段
當初不訪美 洪秀柱：有點後悔
前駐法代表：經濟不振致生恐攻因子
巴黎恐攻首夜 陸留學生陪友人打牌度過
女董事長挖土機環島淨灘 目標百噸垃圾
法國人莫斯特費：從小罪犯到冷血聖戰士
交棒年輕人 高志綱引退國家隊
鴻海永齡台大攜手 建大數據高效能運算
林郁方成立競選總部 吳伯雄相挺
Q&A：巴黎連環恐攻一分鐘看懂
日伊藤園女子高球賽 盧曉晴獲季軍
重建近3年 台南福國寺開光
台灣中小企業潛力足 年均出口額冠全球
停業彈珠汽水疑照賣 高市要查
北京台灣名品博覽會 促59億元商機
SOGO周年慶 吹風機熱銷高度直逼101
大陸首例 廈大爬樹課程受歡迎
巴黎遭恐襲 菲：領袖照常出席APEC
越籍友人畫台灣 表達對台灣的愛
高志鵬成立競選總部 蔡英文力挺
火車又撞死人 5天多起
文宣被指不實 郝龍斌：不實批評
APEC峰會將登場 菲軍方紅色警戒
外交部近30年首訂製 青花瓷餐器亮相
陸駐法使館：1名中國公民受傷
中林路機車便道通車 用路品質不馬虎
陸與阿根廷簽訂核電廠合約 近2千億元
中華輸波多黎各 2萬球迷不離棄
突破僵局制輸球 球迷搥心肝
APEC峰會前 歐巴馬將巡視菲軍艦
馬國羽球挑戰賽 林家佑巫孝霖奪冠
歐巴馬將助法追緝恐攻元凶 掃蕩IS勢力
伊斯蘭國恐攻巴黎 謀求進軍全世界
高市登革熱病例破萬 中央地方聯手防治
巴黎恐攻 張顯耀：台灣不能置身事外
50包紙尿布求婚 陸男抱得美人歸
戰古巴沒保留 郭泰源：打球就要贏
陸軍：金門出事甲車無更換變速箱紀錄
羅納度退而不休 擬在陸設30所足校
面對恐攻危機 俄國戒慎恐懼卻力不從心
競速溜冰世錦賽 中華隊首日進帳兩銀
高雄港巡查落海 海關女技工送醫急救
林智勝不言退 期待新生代中華隊
新北地檢署宿舍起火 迅速滅火
古巴險勝義大利 中華確定淘汰
巴黎恐攻凶車現蹤 留有數把步槍
世界競速溜冰賽首日 中華摘雙銀
G20峰會 世界領袖一致譴責巴黎恐攻
南海議題 歐巴馬將在APEC峰會挑戰中國
東協兩大峰會將至 大馬全力防恐攻
緬甸總統誓言順利轉移政權
蔡英文造勢 黃國昌李幸長同台
巴黎血腥恐攻 傳2槍手來自布魯塞爾
浙江麗水山崩 23死14失聯
聲援法國 吉隆坡塔亮三色燈
G20工商界活動移師大陸 列反腐專題
12強預賽結束 中華無緣8強
巴黎恐攻用自殺背心 戰術轉變專家憂心
向罹難者致哀 東京鐵塔點法國旗色
歐盟首長：莫因巴黎恐攻就拒絕接納難民
以色列情報機構伸援 助法國查巴黎恐攻
蔡英文今日下午宣布 副手人選陳建仁
巴黎恐攻影響 台股早盤跌破8300
法警方公佈恐攻嫌犯照片
波蘭新政府宣布 不再收容難民
百倍奉還！法軍機狂轟IS二十回
巴黎恐攻後 德收容移民政策更顯艱難
台北馥敦南京館 冬令進補 四人同行一人免費
通豪湯戀溫泉行 秋高氣爽泡湯去
最新！陳建仁已請辭 不帶職參選副總統
(時評)朱立倫被自家人邊緣化
期交所與日本交易所合作在台上市東證指數期貨
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科技業前兩月營收慘淡 無薪假788人
20萬幼兒手冊出包 A肝疫苗接種隔半年變6周
巴黎恐攻前 伊拉克曾急件通知各國
巴黎恐攻7槍手 2人是旅居比利時法人
巴黎血腥恐攻 傳一家三兄弟涉案
追查巴黎血案 傳警方搜尋至少1嫌犯
美俄總統同意 由UN斡旋敘利亞和談停火
蒲亭歐巴馬峰會 對剿伊斯蘭國同中存異
比利時對1巴黎恐攻嫌犯 發國際逮捕令
巴黎恐攻 找到第2名自殺炸彈客屍體
法總統要把緊急狀態 延長至3個月
自殺炸彈客擬闖進巴黎國家體育場攻擊
法警方公布巴黎恐攻1嫌犯姓名照片
巴黎恐攻 3人傷重不治 死亡人數為129人
巴黎恐攻後 法國大舉轟炸伊斯蘭國地盤
巴黎恐攻 G20領袖警示：外國聖戰士劇增
警方再認出巴黎恐攻2法籍炸彈客
名導雷利史考特 留名好萊塢星光大道
金馬創投會議 侯孝賢分享國際經驗
旅行應援團 邵庭反串徐太宇介紹美食
防恐攻 英嚴查收容敘利亞難民身分
2英女藏身地窖 巴黎恐攻倖存
檢方查出3法人自殺炸彈客 參與巴黎恐攻
巴黎人給免費擁抱 用正常生活對抗恐攻
結束訪美 朱立倫返台民眾掌聲歡迎
掃蕩IS 美官員：不修正戰略
巴黎爆恐攻 美法硬起來剿IS
巴黎恐攻後 教宗訪非洲引安全疑慮
巴黎恐攻血腥畫面流出 法媒無一家採用
比利時中山學校50年 陳士魁親賀
西半部可達31度 各地日夜溫差大
只要人幣符合條件 美支持納入SDR
金融時報：巴黎恐攻不應與移民政策連結
新北市推動學童健康早餐計畫
整體大改造 新北市場換新裝
巴黎恐攻衝擊國際股市 國安基金備戰
代謝症候群對症下藥 腰圍小血壓降
羅馬蕭邦鋼琴賽 王豫元獲邀頒獎
13號星期五 傳聖戰士原擬同步攻土法
黃蜂主場勝拓荒者 林書豪拿5分
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肢體無力胸痛 小心主動脈剝離併發中風
蔡英文下午4時記者會 公布副手陳建仁
法國淌血 德音樂家以琴聲撫慰人心
巴黎恐攻影響 台股早盤跌破8300
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台股開盤跌51.38點
恐攻效應 法慈善酒拍賣募款刷新高
iPad Pro特定款完銷 觸控筆再等等
油水豐厚 橄欖油詐欺難斷絕
習近平：陸有能力保持經濟中高速成長
香港迪士尼10週年 傳遞永恆幸福
法恐攻惹無妄之災 穆斯林寧被當猶太人
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黃蜂主場獲勝 林書豪5分3助攻
山口組幹部慘死 疑與鬧分裂有關
世青錦羽賽 呂家弘逆轉奪冠
恐攻衝擊台股 曾銘宗：不需要嚇自己
日第3季GDP萎縮0.2%
張盛和：證所稅議題仍需凝聚共識
巴黎恐攻通緝犯 警方盤問後放行
嘉檢組反賄大隊 走入人群宣導
新台幣早盤走升
曾銘宗：證所稅修法 盼明完成三讀
無縫接軌 國發會盼延組織暫行條例
巴黎恐攻後 越南加強航空安全
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台北國際車展 KIA領韓流來襲
巴黎人如驚弓之鳥 聽到鞭炮聲就逃
偷名牌包搭計程車逃逸 警以車追人破案
MSCI調降免驚 投信：影響程度日減
反恐相關法規 王金平：必要
曾銘宗：雙卡利率降 銀行年損逾20億
老農夫清早出門 遭獼猴咬傷送醫
恐攻餘悸 巴黎醫院猶見戰爭情景
呂家弘世青羽奪金 創台將男單紀錄
高雄登革熱日增287例 仍處流行高峰
太輕忽 巴黎恐攻前伊拉克曾示警
龜山青年打造永續社區 推廣環教生態
向IS宣戰 駭客團體：不放過恐怖分子
呂家弘逆轉勝 喜奪台將世青男單首金
防遭陸媒矮化 馮明珠：日後採訪須立約
台日交流音樂會 前日相森喜朗出席
內閣踹共 羅瑩雪上火線談毒品防制
抽驗25件面膜都合格 9元不例外
中鋼氣候資訊揭露獲滿分 列領先指標
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天津自貿區金改 將推進資本帳可兌換
通學逃票心不安 男子20年後補台鐵10萬
美議員：類似巴黎恐攻還會更多
英仁配出線 民進黨讚陳建仁具協調長才
中華羽球隊秘魯大放異彩 奪金奪銅
清流畫會港藝展出 歐洲英國景緻入畫
奪台男單首金 呂家弘：表現近完美
韓媒：聯合國秘書長將訪北韓 晤金正恩
新北抽驗豆製品 6件不合格
杭州蔣經國故居 麥當勞星巴克進駐
巴黎恐攻拖累觀光航運 台股嚇破8300點
張盛和：恐攻對出口影響有限
傳列不分區第一 王金平：順其自然
雙11 廣州人天貓花費129億元
侯導一句話 林強轉配樂創作
北美廢鋼價看俏 豐興連3漲
油廠舊址 高市盼低污產業與生態保育
成大研究證實 塑化劑影響男性不孕
G20峰會 安倍晉三：日陸關係逐步改善
波蘭：難民應回鄉打仗 不是留歐喝咖啡
投信：巴黎恐攻短期衝擊 影響有限
朴詩妍又添女 兩個女兒的媽
美術館重新開放 恐攻後巴黎漸步常軌
莫迪籲全球 採全面性行動打擊恐怖主義
Yahoo推總統立委大選平台 解救茫投族
大陸華北霧霾消散 華南多地暴雨
泰國危險彎道路面塗紅漆 防車禍
韓出口連10黑 沈榮津：產業過於集中
中市民調金酸莓獎 民政局奪冠
避改朝換代清算 公務員降調需具體理由
李可染萬山紅遍 北京拍出9.2億
大陸紅旗9防空飛彈 土耳其不買了
配合高鐵新站 台鐵微調89列車時刻
巴黎恐攻 魏國彥：如期出席氣候變遷會
抽驗25件面膜 8件涉誇大不實
APEC企業領袖調查 成長信心創3年新低
港務公司成立5子公司 立委嫌多
巴黎恐攻 美共和黨參選人：難民別來
新台幣中午升 9.6分
白雲飛渡 戰地記者張郁廉見證歷史
助立長照制度 國北護推高齡照護示範
張娜拉新劇 飾演魅力失婚女
家扶助蒙童跨海就醫 盼重獲健全雙手
環球耶誕心願樹點燈 助家扶募禮物
G20峰會 安倍與習近平握手問候
巴黎恐攻影響 5成印度旅客取消赴法
蕭萬長赴APEC 全力提升國際能見度
土城女子遭勒斃棄屍 主嫌判無期徒刑
陸港足球賽 港警嚴陣以待
新台幣午盤升 9.6分
澎湖花海節驚艷 11/21開放
反擊恐攻 法出動唯一航母剿IS
巴黎恐攻 梅健華：難過憤怒
NBA 尼克法籍球星剃髮 聲援巴黎同胞
陸女6萬元放冰箱上 老鼠偷走咬成渣渣
福衛七號明年發射 梅健華訪太空中心
中國醫大附醫35週年慶 巨大捐救護車
朴槿惠：恐怖主義是有損世界和平毒瘤
逃票3年 男子台鐵新左營站補票10萬
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陳建仁辭中研院職務 中研院：惋惜但祝福
柯文哲：醫生從政都是不得已
減少塑化劑影響 學者籲改變小習慣
新莊高中男學生墜樓 無呼吸心跳
天母球場起火 12強南韓古巴賽移師台中
日本百年一夜干老店 重拾純樸媽媽味
法恐攻者來自犯罪溫床 比移民區成焦點
台南新營PM2.5紫爆 沒事少外出
法戰機狂轟IS 分析：必要的報復
亞青世青連奪牌 呂家弘露鋒芒
過期食品 立院臨提要求1個月內清查
前滿州鄉長熊師範涉圖利廠商 屏檢起訴
台股收盤跌34.1點
恐攻衝擊 台股收盤跌破8300
有線電視基本費百元 台聯：非信口開河
印度擬明年供國立大學免費無線上網
台股震盪 跌34.1點
陳建仁擁北市2房產 存款6百餘萬
恐攻影響 安全監控股獲青睞
11月台指期跌 66點
11月電子金融齊跌
推動社會企業 論壇月底逢大登場
金馬52 女配角呂雪鳳激戰金燕玲
台灣環境教育之父楊冠政辭世
權值股腳軟 台股失守8300點
獼猴咬傷老農占地為王 難抵美食誘入籠
IS觸角伸東南亞 向印尼馬國募新血
餐旅服務賽 拚戰托盤及整床
出席APEC峰會 蕭萬長抵馬尼拉
金融翻紅 難阻台股跌破8300
遠傳首創手機租借服務
競業條款初審過 遭禁業員工可領補償金
夫妻皆因毒品通緝 遭同一員警查獲
毒品累犯藏毒被逮 懇求警方照顧愛犬
巴黎恐攻後 好萊塢歡樂不起來
皇蜂牌蜂蜜不純 SOGO：下架
環署修正空污緊急辦法 最快明年上路
三大法人賣超台股95億元
高鳳轉型崇華 全國首間一貫道中小學
男國中生階梯跌倒撞頭 幸無生命危險
美國女大生巴黎遇害 親友哀傷
信用卡遭盜刷 網路占 8成
11月無薪假逾5千人 創3年來新高
施政滿意度低 中市府：抽樣代表性不足
立院初審 警察業務再精簡
北市抽檢蜂蜜產品 6件不符標準
為巴黎罹難者致哀 美國降半旗
APEC18日登場 菲國維安上緊發條
貓熊館怪客出沒 原來是台灣大蹄鼻蝠
外資今年買超台股 跌破千億元
研華斥資逾300億 併B+B SmartWorx
恐攻連累穆斯林 乘客打氣惹哭小黃運將
佯裝買金飾 男女搭檔搶銀樓逃逸
文化恐怖分子說 柯文哲道歉
馬尼拉APEC 安檢嚴格出動防爆犬
承包北巿工程涉虛報人頭 檢調搜索
全球百大科技研發獎 工研院連8年獲獎
施工瓦斯外洩 交管止漏幸未擴大
萬金石馬拉松開始報名 想跑還得看籤運
馬總統告周玉蔻誹謗案12/31宣判
港媒：柯文哲邀梁振英訪台
好熱秋老虎 台北板橋午後32度
敘利亞政治時程表 反對派：不切實際
研華砸33億購併B+B SmartWorx
陸第3批自貿區 可能選擇中西部
英仁配亮相 蔡英文公布副手陳建仁
希臘呼籲：難民不等同恐怖份子
新台幣收貶1.14角 貶破33元
蕭萬長抵馬尼拉 APEC官方臉書歡迎
彰化花壇大排變黑水溝 疑閘門關閉所致
保險理賠爭議多 金管會首波金檢2業者
議會員工領加勤經費 高市議員要大砍
獅子座流星雨來了 18日大陸各地可觀
澎蒔裡沙坑開挖 救出5隻小綠蠵龜
撫平社會撕裂 港府推正能量活動
經濟陷入衰退 日股下滑
巴黎恐攻該不該告訴小孩 說比不說好
英仁配 蔡英文：陳建仁為國家加分
松山警分局破槍砲案 逮捕2嫌送辦
大陸前9月進口 台電子產品居冠
鴻海Q3獲利 歷史同期新高
無薪假788人 科學園區前兩月營收慘
高鐵新3站好康 憑票免費換同區間票
劉憶如：人民幣入SDR 長線有望升值
宏達電M9(s)登台 售價1.29萬
走過2甲子 台中醫院設立紀念碑
巴黎恐攻 南韓：窮凶惡極慘無人道
法稱空襲IS有理 歐洲警擴大查巴黎恐攻
警官涉電玩弊案 檢調搜索鳳山分局
北榮研究 心房顫動引腦中風年齡下修
弘光團膳實務學習 比紙筆考試還難
法總理：警方突擊伊斯蘭主義分子住處
發展趨勢公益 中壽藉園遊會助人
消費者權益報導獎 中央社入圍3項
是否邀梁振英訪台 柯文哲：樂觀其成
紫光拚當全球3哥 將重金投資1.5兆
外商也放無薪假 竹科無薪假破百人
胡耀邦百歲冥誕近 孫女撰文懷念
妻上吊身亡 夫抗議工程噪音害命
第12次貨貿協商 21日圓山飯店舉行
儲備選舉人才 國民黨不分區2年須交棒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
婦人懷第3胎渾然不覺 浴室急產女
蔡英文公布副手 朱辦：尊重祝福
北京上海首虎 都免去領導職
新北檢警聯手 破獲應召集團
巴黎恐攻 法股市觀光精品股慘綠
陳建仁當副手 陳家親友：專業親和
碩禾太陽能電廠禾迅 擬2018年上市櫃
遠傳首創手機租借 看好2成用戶申辦
新台幣貶破33元 創近1個半月新低
寧錯拒或來者不拒 法恐攻再引難民論戰
台東傳美人魚骨骸 證實是海豚的
證所稅存廢 王金平盼17日完成處理
亞航失事近1年 印尼將公布調查報告
國小變海洋 東海岸線退縮嚴重
挖掘坪林好味道 新北有請在地媽媽
台灣國際平面設計獎 最大獎首留台灣
政大傳出男大生墜樓 送醫前仍有意識
尼加拉瓜通過免稅區新法 加強吸引外資
警值勤中風臥床 妻畫LINE貼圖轉人生
曾銘宗：巴黎恐攻與外資賣超無關
伍佰PK伍佰 國台語演唱會對決
優良市場及攤商摘星 品質獲經濟部肯定
巴黎遇襲 旅遊股率歐股下殺
追查巴黎恐攻 又確認兩炸彈客身分
台東熱氣球 冬天也可搭
F-綠河前3季每股賺3.59元
陳建仁：蔡英文領導的台灣會更好
12強賽 美國墨西哥殺進4強
員工加勤費 高市議會：助開會效率
回收廚餘 屏東5成畜牧場未申報
陸股開低走高 成交量縮
郭俊麟20K守護台灣 中華隊王牌風采
陳建仁：尚未考慮是否入民進黨
鴻海Q3獲利衝歷年第3高 Q4更旺
英首相：空襲敘利亞IS 需說服國會同意
目標滅IS 歐巴馬促俄聚焦攻擊
僅巴黎恐攻啟動安全通報 臉書挨批
證所稅修法 17日上午表決
比利時恐怖團體首腦 傳為巴黎恐攻主謀
佯裝顧客搶銀樓 鴛鴦盜落網
行動消費蔚風潮 經部輔導業者服務有成
議長批柯市府：當官怕熱就不要進廚房
105年四技二專統測 首開冷氣試場
證所稅修法17日表決 曾銘宗盼盡快通過
龍燈受累巴西匯損 前3季每股虧3.89元
中美洲吸引外資 巴拿馬奪冠
社經地位低 比利時成聖戰士搖籃
學習小組：習近平冒政治風險反腐
國民黨籲各政黨儘快促成總統辯論會
貨貿深水區只差百米 經濟部將士用命
疑似張大千畫作 執行署12/1二拍
巴黎恐攻 新德里歐洲社群關注討論
APEC峰會期間 菲反陸團體不示威
蔡錦隆要求改善中部空污 魏國彥允諾
金融機構打亞洲盃 曝險倍增
陳建仁：副總統角色不該只是默默的人
亞股大多下滑 航空類股領跌
人民幣存款餘額連4降 減幅收斂
恐停發 高市擱置退休員工3節慰問金
陶瓷刀猛刺同居人26刀斃命 婦人遭訴
蔡英文批訪美言論 朱辦：雙重標準
百年廟宇教堂多 澎湖近期普查
騎警花仙子聯袂現身造勢 花田驚豔
八仙塵爆傷患補助提高 120人受惠
政大傳學生墜樓 左手骨折受傷送醫
歷史性公投後 愛爾蘭同性婚姻法生效
揪不法山老鼠 保七警連破2起
3D列印巡迴車抵高 中華藝校展創意
冒持同名入台證 陸女闖關桃機遭逮
繼千興停工後 世家興業退出鋼鐵市場
北京霧霾天 千人拼肺圖破紀錄遭質疑
少時潤娥登大銀幕 搭男神玄彬
陸與土耳其簽約 擴大本幣互換規模
都市中的小綠洲 多肉植物佐咖啡香
陽岱鋼頭盔藏玄機 寫下最尊敬的前輩
恐攻在逃炸彈客傳落網 比媒體說法不一
不景氣 廠商放無薪假度小月
財報申報截止日 857家上市公司完成申報
陳建仁任副手 民進黨縣市長：最佳拍檔
查新兵簡志龍死因 檢方解剖複驗
名人背書 人民幣加入SDR似成定局
法大舉搜捕疑犯 比利時人疑為恐攻主謀
大陸外交部：反恐問題要形成合力
新德里推動太陽能發電
憂陸資本外流 日籲放緩人民幣改革
約會太累 騎士睡倒蘇花隧道內
鴻海投資陸逾27億 攻物流電路板加工
更生人書畫展 醫院轉角藝術秀出創作
復興招60名空服 歡迎前空服二度就業
國際透明組織評台國防貪腐風險低
3年波折 立院17日表決廢證所稅
立院初審 原民部落經核定者為公法人
巴黎名沙龍進駐樹德科大 師生捧場送暖
卡麥隆：英半年來阻止7起恐怖攻擊
華航前3季EPS0.94元 大幅優於去年
橙果：與杭州蔣經國故居空間規劃無關
APEC維安嚴班機大亂 台航空公司抓狂
觀察組織：法空襲擊中IS訓練營及軍火庫
陳建仁：生技可望成為新興兆元產業
ATP年終賽 喬科維奇費德瑞闖過頭關
巴黎恐攻 馬總統指示啟動反恐應變機制
大直水岸宅輕井澤 單坪跌破200萬
大陸廣電總局 整改網路電視盒
秋老虎發威 17日西部高溫上看32度
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巴黎氣候峰會照常舉行 但將精簡
土耳其稱兩度告知法國 巴黎攻擊者情資
習近平：盼澳洲公平對待陸企投資
世界領袖誓言 巴黎氣候會議要達成協議
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見美前官員 蔡英文：發展本土國防產業
金馬影帝影后齊聚頒獎 張震護花河智苑
挺法國 APEC新聞中心亮三色燈
貨貿12次協商 將設禁搭便車規則
最潮主題餐廳 電鍍Rody跳跳馬吸睛
北市東區傳迷魂大盜 警出面闢謠
陸跨境電商龐大商機 明年登台
台美溝通零意外 馬習會5天前就知會
伊斯蘭國公布影片 揚言攻擊華府
出席APEC 蕭萬長提台灣創新經驗
追悼巴黎恐攻罹難者 法國及全歐默哀
蘆洲自小客失控翻車 女子命大無礙
紫光拚當全球晶片3哥 業者：難達成
惡搞三姊弟布丁 警盼提供事證追查
萬金石馬拉松 宏?打造專屬App
宜蘭冬山住宅火警 1人重傷
重慶小學生心酸作文：爸爸只愛玩手機
大舉搜捕巴黎恐攻嫌犯 比國警方無所獲
巴黎染血 陸籲各國支持新疆反恐戰
無關巴黎恐攻 比利時釋放5關係人
今年底前 北京可搭高鐵直達珠海
威力彩頭獎槓龜
APEC 蕭萬長與美副國務卿布林肯會面
今彩539 頭獎 1注中獎
出席APEC 蕭萬長見美副國務卿
12強賽 美墨日韓挺進4強
專家：大馬IS可能逾百人
傳比利時人為巴黎恐攻主謀 檢方避談
巴黎恐攻 經長APEC會議致哀
阿巴伍德：無憂學生到惡名昭彰聖戰士
12強賽 日韓4強再戰
陸今年前10月對外投資 兩位數成長
國民黨譴責柯市府包庇校園競選活動
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海碩女網 徐竫雯不敵泰國女將
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世衛：抗生素抗藥性達高危險程度
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東亞峰會主席聲明草案提及南海航行自由
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台南大億麗緻 18日起虱目魚美食節
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（時評）小英的副手與不分區名單
台北喜來登繽紛聖誕 分享愛與感動
法國旗色FB大頭貼洗版反思：我們是否忽略了誰？
巴黎恐攻炸彈客父親：我曾試圖阻止過他
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印尼檢方嚴懲毒犯 求處3台人死刑
俄證實空難為「恐怖攻擊」普丁：懸賞16億緝凶
歐蘭德：法國處於戰爭 提議修憲應變
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐蘭德：加強空襲IS 增設警力反恐
聖嬰現象增強 逾15年來最強大
比利時逮捕兩疑犯 指控參與恐怖活動
反恐 法總統促國會延長緊急狀態3個月
20國集團峰會落幕 承諾合力打擊IS
攻擊IS 歐巴馬稱不會出動部隊
哈佛大學接獲炸彈威脅 疏散人員
美官員：無情報顯示境內將遭攻擊
接獲炸彈威脅 哈佛清空大樓搜查
力抗恐攻震撼 歐股守住盤勢
巴黎恐攻後 美對收容敘難民趨謹慎
石油股領軍 美股漲升
聯軍攻IS石油設施 國際油價漲
宇宙人演唱會完售 開心宣布加場
馬康多男孩賺人熱淚 民眾購買百張待用票
愛情算不算 獲選華人論壇放映
巴黎鐵塔換上紅白藍燈光 哀後重振
巴黎恐攻後 美12州拒收敘利亞難民
戶口人數降 中小宅受青睞
談再平衡 白宮提強化台美關係
相中全壘打王邦茲的球探病逝
傳巴西財長將換人 羅賽芙否認
巴西經濟差 家電家具連鎖店慘澹經營
義大利：IS可能在天主教聖年時攻擊羅馬
各地白天有高溫 部分地區注意防曬
新北成功救援 3大冠鷲野放重返山林
台股反攻季線 聚焦證所稅表決
證所稅存廢 立院17日表決
法國風聲鶴唳 萬餘人列恐嫌名單
婦援會籲投票 助蘆葦之歌進社區校園
九降風加持烏魚子好滋味 竹市嚐鮮
駐加代表處辦台灣電影欣賞會
李新穎歡迎台觀光旅遊團訪薩
美洲企業欠債 巴西石油第2高
紐西蘭擬換國旗 首輪公投將展開
美民眾多支持進一步勦IS 但反對增兵
事業有成回饋故鄉 再捐復康巴士
民代不抽菸罹肺腺癌 醫師籲多警覺
梁君午畫展 中山大學聘駐校藝術家
香港迪士尼10週年 打造全新煙火秀
未發現爆裂物 哈佛解除炸彈威脅
章文樑調外交部主秘 徐儷文掌紐處
高市里長遭棍棒圍毆 警以車追人緝凶
台股開盤漲73.74點
新台幣開盤升2.2分
美股勁揚 台股大漲衝破8400點
Q3獲利創歷史第3高 鴻海開盤漲
加總理堅撤空襲伊斯蘭國任務
少女時代子團太蒂徐12月復出
川普：美國應考慮關閉部分清真寺
大陸留美學生突破30萬人 台灣14倍
鴻海宇宙世代 攻互聯網行動社交電商
台南登革熱新增33例 疫情降溫
擴散條件差 雲嘉南PM2.5飆高
副手人選 朱立倫：這兩天宣布
王金平：王如玄詹啟賢都是好人選
巴黎恐攻 南韓反恐法重上檯面
巴黎恐攻 季辛吉：紐約與倫敦翻版
立院三讀 保障兒少平等參與活動權
桃機候機室放A片 航警全力揪兇
廣電三法 政院盼立院儘速完成修法
G20領袖還沒到 3隻小貓先上台搶鏡
王文洋獲英女王勳章 教育研究獲肯定
越南明年春節連休9天
聯合骨科攜手山東新華 搶攻陸市
只開放巴黎報平安挨批 臉書承諾改進
新台幣早盤升2.44角
朱立倫：若當選總統必定推動朱習會
點序上櫃 股價開盤大漲近5成
泰烏龍 曼谷渣打馬拉松選手冤跑7公里
紐約持續加強維安 康州仍收難民
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台南店家遭空氣槍射擊 警逮3人
朱立倫：證所稅是錯誤政策
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衝撞總統府案 張德正頂著光頭發監
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立院三讀 必要藥品不足半年前應通報
鴻海攜陸中視新影 攻裸眼3D
四技二專統測簡章18日發售
郭泓志孕妻節目亮相 明年迎第2胎
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陸男被嘲諷炒股失利 殺死妻子
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台股大漲170點 類股齊揚
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立院三讀 製造輸入偽禁藥最高罰2億
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自來水節 楊偉甫感謝員工付出度乾旱
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投顧：歐美貨幣政策分歧 歐股基金吸金
老翁上樓找電源 離奇吊掛地下室死亡
加拿大華裔世姐挺人權 陸阻止參賽
4G 2.6GHz競標開打 五大電信角力
基層警難當 熱心處理糾紛遭質疑
總統：馬習會具4意義 強調和平兩岸
新北勞資爭議在地調解增至15區
四川版瘋狂的石頭 上千村民河中挖寶
巴黎恐攻 PS4遊戲機恐淪犯案工具
紐西蘭僑界為鄭祺勻舉行募款餐會
逾5千人放無薪假 勞部：充電計畫因應
獨居長輩需求 6成生活用品
哥倫比亞降稅暨中美洲拓銷團訪巴拿馬
為陳建仁澄清 蔡英文籲維持大選格調
插畫家控侵權 金門酒廠無罪定讞
中央氣象局氣象報告
第5屆東亞海大會 越南峴港登場
中央氣象局 今天白天天氣預報
陳士魁訪法 關懷僑界
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
市售埋入型插座 近3成品質不合格
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台女蘇美島度假遭性侵 駐泰處伸援
大賣場無廚餘清運資料 苗環保局開罰
陸破獲百萬人網路賭博 賭資2.5兆
秋鬥週日登場 勞團：底層人民須奮起
上市公司前3季稅前盈餘 年增7.75%
林郁方：陸軍義務役申請智慧手機占7成
美驅逐艦造訪上海 軍事交流不中斷
新北消防局首獲ISO10002認證
華航陽明擴大客貨運及電商合作
北市逗陣呷奔 席開32桌邀長者同樂
京津冀6城市 試點汙染聯合應急機制
遭惡搞放不雅影片 桃機追究法律責任
證所稅存廢 立院開始表決
劉德立出席巴拿馬演講比賽頒獎典禮
遊客爆量 奇美博物館將休館歲修
獼猴肆虐果園 猴偶誘捕籠反制
菸害慢性侵襲 肺恐如菜瓜布
劉德立拜會巴拿馬農牧部長
外交部擬修規定 禁破壞護照原狀
重懲毒犯 印尼檢方求處死3台犯
台大創新研發 海藻廢油轉生質能減污染
適性輔導微電影 中輟生當主角
酒駕撞死2歲童 前台中市代遭起訴
放話恐攻華府 美執法機構上緊發條
疑家具買賣糾紛 男遭砍傷警緝凶
平交道事故變多 交部擬再修法提高罰則
巴拿馬星報專訪劉德立 談4議題
恐攻料衝擊法觀光 業者盼只有短期
立院三讀 證所稅三度走入歷史
PM2.5達250微克 高中以下停止戶外活動
榮化：客戶涉盜用包裝袋 追究責任
華航攜手陽明聯運 緬甸法蘭克福先行
老婦山區失蹤 親友包遊覽車尋人
新台幣中午收升2.25角
馬總統：與薩國關係密切 合作計畫順利
國民黨團：陳建仁涉抄襲 蔡英文應說明
淨化選舉 台中市推出檢舉賄選專用信封
10年平交道事故逾百死 今年異常增加
查理辛將自爆染愛滋 Google搜尋爆量
教育部：性平會運作 採共識決
證所稅廢除 工商團體：利股市活絡
鯰魚磚製成黑心鱈魚排 100公噸流出
巴黎恐攻 家人：不知在逃嫌犯下落
花博東亞青運 林佳龍：有信心反恐防護
阿土伯：廢證所稅 有利成交量放大
iPhone賺翻天 蘋果狠撈智慧機94%獲利
警領槍出勤 停車場內自戕身亡
疑想吃牢飯 男持鏟子高喊搶銀行遭逮
空作部作訓官捐肝救母 恢復狀況良好
鐵路地下化 高市南北向陸橋面臨拆除
導入G.Fast 中華電：迎戰競爭
澎湖推動高齡友善城市 成績亮眼
證所稅廢除 曾銘宗：量能上看1200億
廢證所稅 王金平：市場期待
秋老虎高溫 台中逾32度
張盛和：台股不振 不能再歸咎證所稅
證所稅廢除 儲祥生：資金將回籠
學者：證所稅仍是未來方向 需凝聚共識
宋楚瑜18日宣布副手 非政治素人
華航孫洪祥看好明年客貨運成長
LV關閉3家大陸門市 一線城市退燒
台大研發新元件 玻璃2秒變黑阻可見光
組自造者工作室 大學生動手玩設計
滬港通1年 貴州茅台成最愛
方便陸客 一卡通境外購卡入境取票
IS恐攻引法猛炸 敘居民憂得為IS償血債
APEC領袖 將穿鳳梨布料塔加洛亮相
IS精心策劃 美中情局憂下個巴黎
全球恐怖攻擊罹難者激增8成 前所未見
國民黨團要蔡英文辯論政策 別只有口號
抗議煤炭賣大陸 蒙古一礦業人士自焚
越南鯰魚冒充日式鱈魚 標示未來日期
PM2.5達350微克 一般車輛禁止上路
詐騙集團盯上消費提振 LINE傳假消息
蔡英文推教育儲蓄發展帳戶 保教育經費
空汙嚴重 印度加強檢查車輛排放
天冷吃鍋 南洋風泰式鍋物正夯
台新銳音樂才子賣力演出 深獲好評
越南鯰魚混充鱈魚 價格差4倍
疑涉電玩弊案 高市2警員遭羈押
因應反恐 立院19日邀情治首長備詢
日本專家：中國軍隊缺乏實戰能力
南韓醃製愛心泡菜 向獨居老人寒冬送暖
證所稅廢了 網友：健保補充保費呢？
查理辛爆感染愛滋毒 傳知情後依舊縱慾
80歲葉爺爺樂當導護 身體更健朗
證所稅廢除 台股收盤大漲124點
妻子遭奪貞 印尼男烹食情敵生殖器
長江三峽遊輪中心建設啟動 3年完工
廢證所稅 立委有叫好也有遺憾
高苑科大女學生墜樓 多處骨折
CIA警告：巴黎恐攻非1次性行動
台股收盤漲124.02點
台股震盪走高 漲124.02點
11月台指期漲152點
不只查理辛 那些也曾染愛滋的明星
三星也拚低價？ Galaxy J2 4千有找
11月電子金融齊揚
台灣空污監測 PM2.5不曾逾250微克
即時通遠距工作 在家上班不是夢
謝金河：證所稅廢了 誰還股民公道？
登革熱高雄疫情 再創單日新高
天馬牧場走失3隻鱷魚 第2隻已尋回
eBay最大股東出脫持股 轉進PayPal
廢證所稅 台股大漲收復8400
印度坦米爾那都省持續暴雨 71人死
廣末涼子夏威夷影展獲獎
王文洋獲大英官佐勳章 年底在台授勳
愛泡酒店女友怒分手 吸毒尋慰藉遭逮
調查：網購成全民運動 逾9成民眾使用
美軍艦訪上海 航母戰鬥群與日演習
真人版變臉 美毀容消防員換臉重生
立院三讀 證所稅走入歷史
陸想救房市 學者：結合城鎮化才有效
促台港交流 柯文哲有意邀梁振英訪台
APEC領袖抵菲 美陸元首排場大比拚
名車連同百萬遭竊 車主失而復得
松山機場遷建 柯文哲提4大問題
李顯龍：絕不向恐怖主義低頭
彰銀民事案25日宣判 牽動台新金布局
來不及大放異彩 年輕的生命魂斷巴黎
三大法人買超台股21億元
12強中華隊餐會 馬總統電話勉勵
童子賢獲頒名譽博士 勉學子人文關懷
海角七號茂伯逝世4年 秋冬防心肌梗塞
留美人數連8降 台灣學生美夢減
G20公報 堅持2018年前成長增2%
MLB最佳新人 獎落布萊恩與柯利亞
法戰機二度出擊 摧毀敘北IS指揮中心
弘光科大進軍市區 打造千萬廚藝教室
鯰魚混充鱈魚 中市經銷商回收6千片
立院廢證所稅 明年1/1實施
NBA 快攻奏效 塞爾蒂克滅火箭
宋楚瑜訪桃園 18日宣布副手
疑腸病毒感染 樟湖國中小停課1週
戰爭遊戲網吸金案 檢調約談4幹部
日股收漲 巴黎恐攻影響退
要錢不成 逆孫夥同友人悶死阿公
紙風車劇團 21日清水演出
世足亞洲區資格賽 香港獎金855萬元
台南查廚餘處理 3賣場6店不合格
萌寶日記APP 疫苗接種好幫手
無工作老婆又落跑 男到銀行喊搶劫
陸製儲能式電車 充電30秒能跑4公里
氣溫偏高 高雄登革熱疫情燒不停
證所稅走入歷史 投信看好慶祝行情
陸恐怖綁架勒索 宜賓首富被迫殺人
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中山大學海納百川 特殊徵才免學測
希臘西部外海傳規模6.7強震
陸男腳踏四船 2年騙走4女近百萬
首都圈論壇 蔡陣營主張2020年遷松機
首都圈論壇 柯文哲：松機不可能廢
決勝第4節失守 太陽曬傷湖人
昔災民今志工 加入慈濟志工續傳愛
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小S：康熙最終集沒嘉賓 要好好道別
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偷YouBike流浪到淡水 賊遭細心警逮
亞太通訊社組織發表宣言譴責巴黎恐攻
陸配依親子女 擬放寬就學限制
高雄關盼金門業者加入安全認證優質企業
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微軟Zune音樂服務悄然熄燈
證所稅廢 法人：台股變數剩升息與大選
狗未綁好釀死亡車禍 飼主遭訴
新北：浮洲合宜宅不能強迫住戶交屋
瓦斯外洩好危險 雲端電子鼻守護家園
新加坡RQFII額度 增至5千2百億
台灣泥雕藝術節 大型泥雕田中展出
破2百公斤安毒案 毒梟調查局旁製毒
經濟部：兩岸貨貿助擴大ECFA效益
竹市查核標示不符鱈魚排 下架670公斤
討錢不成被訓話 惡孫與友聯手殺祖父
古坑零售市場 轉型樂齡藝文據點
未來大賽 吳志揚盼一條鞭為中華隊服務
長者幼兒園作客 留美好回憶
陸10月消費持續增加 網路零售成長快
翻轉人生 家扶扶助戶絕望中看見愛
COP21 魏國彥：台灣至少50人前往
俄安全局：墜埃及客機遭恐怖攻擊
應世界早產兒日 竹市亮紫燈祈福
搶便宜 興大遺失物拍賣會登場
沒錢養二孩 陸女產後將嬰丟垃圾桶
我們不怕 法國宣示：表演繼續
吳佩慈生二寶 小S第4胎暫緩
大陸最冷小鎮 攝氏零下38.6度
肯定公務員 柯文哲特支費作即時獎勵金
大陸2017年停止天然林商業砍伐
抗衡印度 大陸承諾尼泊爾供天然氣
出席東協峰會 越盼維護區域和平
陸船盜砂 兩岸聯手金廈海域查獲
中保攜手大同 搶進家電市場
連手尾錢也偷 屋主PO網緝賊
歐元貶至7個月低 ECB料加碼刺激措施
改善國道轉運站動線 竹市提三方案
創世路跑物資告急 台鹽捐贈鹽和水
松機若2020遷建 北市擬打造中央公園
不是華爾街肥貓 牠是真的肥貓
南海問題 陸：日本應停止無端指責
希臘與債權人談妥 獲120億歐元貸款
空品惡化分級管制 最快明年上路
海上絲路方案公布 陸標榜閩台合作
梅健華赴法國在台協會 表達哀悼
中華電攜手微軟 打造雲端辦公室
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
悠遊部落玩味泰雅 重新看見烏來之美
初登百老匯後 11歲女童為美第一夫人獻唱
巴黎恐攻主腦病態影片 開車拖屍當遊戲
新竹空軍基地預校 首日4000多人
新台幣收升4.7分 終止連8貶
廣電三法修法 台聯：圖利無線台非事實
金馬獎男配角 鄭人碩白只王千源廝殺
活化潛伏病毒 治酒癮藥有助治療HIV
第二預備金用途 高市議會藍綠異議
中選會：4組獨立參選人連署不足額
毛豆文化祭 邀鄉親啖嚐毛豆美食
巴基斯坦火車出軌 至少9死百傷
韓：投奔IS的南韓青年或已死亡
中華電連3年獲The Asset白金獎
校園遇空污 戶外活動標準擬下修
台資源回收焚化爐經驗 台商啟泰國商機
GOGORO登上米蘭機車展 明年進軍歐洲
歐巴馬誓言捍衛航行自由 金援亞洲盟邦
英仁配成形 陳建仁18日赴民進黨中常會
泰佛寺法會募款逾3千萬 信徒數錢兩天
台數科掛牌 12月16日上市
北市喊2020遷松機 民航局：有難度
兩岸官員APEC互動 談貨貿盼除歧見
遠百週年慶壓軸 板橋中山店祭美食集客
宋麗華辭國民黨立委徵召 點名廖婉汝
遭疑詐領公款 林滄敏：廉政署查無不法
借鏡塵爆 北市通過公共場所活動要納保
保存歌仔戲文化 宜蘭縣為廖瓊枝出書
中選會：吳宗憲當選桃園市議員補選
APEC談TPP 經長：各會員國均不反對
防恐攻 慈悲聖年期間擬關閉廣場領空
裘莉執導 肯亞動保人士電影明年初開拍
大哥親自沖泡 相約到監所喝咖啡
民代關心西苑高中校舍 國教署允諾處理
食安通路驗出少量農藥 防檢局：未超標
林內鄉湖本村自強路 自來水通水
柯文哲：松機遷建目標2020年前
糖尿病友視網膜病變 眼微脈衝雷射改善
港股隨美股走高 巴黎恐攻疑慮緩
105年元旦起 卡介苗接種須滿5個月
世界早產兒日 家長籲健保妥善照顧
企業併購 將先設特別委員會
公私協力治理研討會 21日北市大登場
朱立倫18日可望宣布副手人選
台廠廢電路板成建材 躍上國家地理頻道
滬港通週年 使用量不滿4成
旺旺友聯大陸再保偷跑 遭罰200萬元
雲林濱海國家風景區 規劃婚紗主題樂園
InFocus金屬雙旗艦 安心亞代言
鴻海布局南陽 造全球最大投影機基地
埃及逮捕2機場員工 疑助炸毀俄客機
台開洄瀾灣 打造東部首座IMAX影城
SOGO周年慶火熱 業績5天飆30億
媽媽要上班 親自照顧幼童比率掉2成
新北多區將停水 影響逾30萬戶
APEC領袖宣言 料將譴責巴黎恐攻
普天間遷案 日政府與沖繩縣鬥法
台灣人關心恐攻 法駐台代表：感動
秋老虎 澎湖東吉氣溫均創新高
證所稅廢除 學者楊葉承撕書抗議
無證所稅的台股 證交所：大戶可望歸隊
雙11衝動過後 陸民驚覺網購優惠不大
房東持剪刀劃手頸 房客見血報警
廢證所稅 投信：3個月內台股勝算大
民航局：遷松機應視2030年桃機運量
縮短土地開發期程 新北地政局獲獎
陸商業銀行不良貸款率飆升 農行破2%
台壽保中信人壽合併 金管會點頭
橘子旗下樂點搶頭香 獲准O2O營運
朱立倫18日公布副手 王如玄呼聲高
馬公市擴大造林 營造休閒公園
逆孫為財悶死祖父 兩嫌聲押
廢證所稅 國民黨：朱立倫政策主張
酒醉心情差 女子拿刀刺肚送醫
自然受孕一舉生3男 玉榮50年來首見
世足資格賽 中華541陣型抗伊拉克
媲美鹿兒島六白豬 夢幻豬排板橋吃得到
APEC峰會 海事與恐攻議題籠罩
行動挺學子 大學生繪Q版顏寬?回贈
歡樂耶誕城試燈 方頭熊家族炫呆攀樹
飢餓遊戲最終章本週上映 料創票房佳績
台澳共同關心在澳度假打工國人
貨貿拚年底達陣 爭取優於中韓FTA
出席APEC 蕭萬長：蕭習會將自然互動
不畏美升息疑慮 基金：拉回進場好時機
防信用卡盜刷 金管會：朝代碼化發展
港交所：年內推深港通太晚
千興每股淨值低於5元 19日列全額交割
陸專家：生第二胎 經濟多成長0.2%
父母熱心公益 孫子竟逆倫弒祖父
法要求歐盟軍事援助 防長會議點頭
客機遭炸俄國誓懲凶 懸賞16億元
法國續炸IS大本營 突襲極端分子網絡
巴西商會採購團 22家新買主首度來台
學者：管空污限人民行的權利違憲
前同事是變態狼 日女高中生遭勒死
馬總統：九二共識是兩岸現狀一部分
世足資格賽 中華隊半場1球落後
食品廢棄物轉賣 政院：加強管控查核
美過半數州長揚言 拒收敘利亞難民
數字科技列亞洲中小上市企業前200強
爭取TPP 蕭萬長：台灣有助全球經濟
俄羅斯5千億石油款入袋 金主是大陸
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食安通路蔬果農藥殘留 業者：願改善
法國恐攻 德警逮捕3嫌犯
檢座揪弒親案 祖父出殯前逆孫落網
大樂透開獎
印度內政部長：IS可能恐攻印度
甲車墜湖殉職士兵 家屬盼入祀忠烈祠
印度陸軍與恐怖分子邊境交火
北市公務員中風住院 柯文哲捐30萬
出席APEC峰會 歐巴馬送菲2大禮
列國民黨不分區？曾銘宗：沒有評論
查理辛認了 4年前診斷出感染愛滋病
韓式居酒屋 獨創起司炒年糕有鍋氣
恐攻嫌犯現身咐近 比利時取消足球賽
賣油勒索加徵稅 IS財力估達658億元
法體育場逃過屠殺浩劫 英雄中有穆斯林
世足資格賽 中華0比2不敵伊拉克
防恐攻 印度強化外國使館安全
歐巴馬將訪大馬 料聚焦難民議題
國民黨不分區立委 曾銘宗入榜
26號輕颱(火因)花形成 威脅台灣機率低
曾為棄嬰 菲女議員參選總統面臨挑戰
查理勇諷恐攻：他們有武器 我們有香檳
談12強賽 吳經國關心大巨蛋未來
對抗IS網攻 英加碼研發反制技術
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
金馬紅毯之夜 侯孝賢賈樟柯拚場
查巴黎恐攻案 德警西部邊界逮2女1男
新加坡亞洲象棋賽 台灣高手跨海比拼
埔基醫院員工宿舍冒煙 未殃及病患
霧霾嚴重 影響海外遊客赴陸意願
海碩女網 許絜瑜李亞軒吞敗
越菲建立戰略夥伴關係
希臘小島外海規模6強震 路斷屋倒釀2死
競速溜冰 台女將三千米接力奪金
國民黨不分區 首位新住民林麗蟬入列
世錦競速溜冰 中華隊摘首金
大陸官方抽檢眼鏡不合格 GUCCI在列
查理辛驚爆染愛滋 付數百萬美元封口費
逃過巴黎恐攻 孕婦輾轉找到救命恩人
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為孩子累積教育經費 蔡推教育儲蓄發展帳戶
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2015大台南國際旅展 台南大億麗緻官網同步優惠中
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朱王配成形 朱立倫宣布副手王如玄
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牛津年度詞彙 喜極而泣表情符號勝出
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對抗惡勢力 英發展網路攻擊能力
埃及逮2機場員工 疑助運彈炸毀俄客機
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
恐攻後照踢足球 英國展現力挺法國心意
APEC部長會議聲明 主張推進亞太自貿區
美眾院委員會主席：巴黎恐攻恐20人涉案
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英航驚魂 女乘客欲進駕駛艙遭制止
擔心炸彈攻擊 德取消漢諾威足球友誼賽
漢諾威發現兩疑似爆裂物 疏散兩體育場
德官員：漢諾威未發現炸藥 也未逮人
CNN：找到巴黎恐攻槍手所用手機
品冠演唱會嘉賓曝光 陳曉東來台助陣
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琅琊榜 最強譽王智商低
監視器畫面：巴黎恐攻有第9名攻擊者
恐攻罩頂 美股回吐漲幅
恐攻後照踢足球 英國球迷高唱法國國歌
唐獎得主薩克思：追求發展也要消弭貧窮
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專車接送看醫生 偏鄉長者喊讚
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減碳愛地球 十大節能好手法
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巴西專家：經濟發展與環境間有盲點
台股開盤漲12.83點
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傳阿信與助理同居 相信音樂：謝謝關心
行動通訊前景 研調：下一步看VR
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反恐戰升高 UN：壓縮到抗愛滋經費
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林書豪半場11分 率黃蜂領先尼克
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台貿訪團哥倫比亞拓銷 成果豐碩
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張盛和：廢證所稅後 下個目標是富人稅
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飛行中試圖開逃生門 美警逮補酒醉女子
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宋楚瑜宣佈副手徐欣瑩 組大聯合政府
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石斑蒸功夫 高雄新煮意
台股開高走低 失守8400點
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法連第3天襲敘IS大本營 攻勢更猛
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登革熱再添8死 累計158人
鼎金國中遊覽車追撞 8人輕重傷
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鼎金國中學生國道車禍 高市消馳援
路口交通事故 8成車不讓人
薩爾瓦多政府尋求拓展出口
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宋楚瑜搭徐欣瑩 王金平：有加分
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
畢業旅行國道車禍 8人受傷
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
兩岸新聞獎 中央社獲報紙新聞報導獎
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
離開白宮後 歐巴馬：最想實現籃球夢
柯文哲才說不可能 宋楚瑜徐欣瑩搭檔
歷劫維安嚴 曼谷四面佛人潮依舊
斗六溪洲森巴嘉年華 展現開心農村
宋楚瑜邀李鴻源 任影子內閣召集人
尼加拉瓜貿易逆差持續擴大
溫室氣體減排 經濟部邀廠商經驗分享
人民幣加入SDR 投信：最快月底
越南國家主席出席APEC企業領袖峰會
韓朝野協商 與陸FTA可望國會批准
教育部官員轉任私校 高教工會盼禁
4成3國人該減重 僅3成3規律運動
水稻病蟲害 花蓮富里2百公頃遭蝨燒
全球經濟不悲觀 末日博士不再發愁
大福彩頭彩8.3億 買氣為何沒井噴
市政顧問不來備詢 中市藍議員抗議
二林空氣品質差 民眾戴口罩出門
宣布副手 朱立倫下午3時開記者會
大陸10月70城市房價 漲幅回落
韓總領事拒發簽證 韓裔美歌手提告
母畸戀表弟 任女兒遭毆死判刑3年
威航福岡大阪單程888元 19日開賣
張盛和：我的時代已過 不戀棧
新台幣中午升1.65角
立院初審 自然人文景觀保護有法源
iPhone 6c有譜？傳蘋果明年大中小齊發
獲炸彈威脅 美飛巴黎兩班機改道
兩岸新聞獎 陸委會盼民間團體續辦
宋楚瑜宣布副手 基隆立委選舉待整合
約派出所調解 找人助陣遭警驅趕
綠智庫：小英支持度創新高 宋楚瑜新低
二備金爆增挨批 柯文哲：說明是義務
天價豪宅再現 大直宜華國際高樓行情俏
警政APP超便民 入山申請手機搞定
駐秘魯代表處辦綠色能源研討會
禁行二行程機車 高市研擬不損權益
鼎金國中畢旅車禍8傷 領隊昏迷1生斷肢
張大同：外交承認非構成國家要素
達賴喇嘛：恐怖主義是人為 光祈禱沒用
狗咬人頭骨 警續搜尋出疑人骨骸
大陸青年刷劇減壓 養肥影集一次看掉
全家導入比特幣換現金券消費
浩鼎續創新高 生技類股掀比價風
張盛和：有人別有居心 想廢富人稅
兩岸新聞獎 中央社青年創客專題獲獎
臂勾傷所長 台大副教授遭訴
與選美佳麗合照 王金平笑問羨慕嗎
希拉蕊助理電郵：她常常搞混行程
巴黎氣候峰會將登場 歐巴馬樂觀看待
群創友達排名不變 股價平盤遊走
澳洲布里斯本西區成房市投資焦點
大馬警方證實 鄧姓人質遭菲叛軍處決
低頭族福音 國二生發明LED斑馬線
韓警方逮捕涉追隨IS印尼人
台南鹽水溪驚見男性浮屍 死因待查
國小師自然知能評量 6成達精熟級
EXO伯賢演首部電視劇 月之戀人
日本型農與企業合作 賣飯糰有顏面
蜂蜜如何買 專家教你認明標章
畢業旅行國道車禍 未受傷學生報平安
外資：聯發科毛利率恐創新低
美學者：馬習會反映兩岸擴大合作
巴黎北郊爆槍戰 傳警追捕恐攻嫌犯
陽明山擬不舉辦花季 北市：陽管處決定
生產力4.0 協同共享經濟有新思維
詐取學校建設基金 校長5老師貪污罪起訴
敘難民收容 白宮與共和黨交鋒
抗議APEC 菲群眾與警方激烈衝撞
NBA 活塞末節逆轉 騎士2連敗
各家副手曝光 綠智庫：不影響大局
男女學生比鄰坐受罰 印度學校引爭議
廢證所稅 資誠：市場將出現4大現象
紐約持續維安防恐 商家憂感恩節景氣
拚三度影帝 郭富城謝評審肯定
蔡英文南投競總修樹惹議 樹黨告損公物
親民黨民國黨各提不分區 徐棄選立委
餐飲品牌推新品 融入台灣在地食材
涉竊大連化工生產機密 男遭續押
從高雄騎車到屏東 只為偷早餐果腹
新加坡警方否認封鎖邊界防恐攻
台股收盤跌78.95點
登革熱疫情續燒 高雄擬設防疫基金
徐欣瑩財產申報 只有一台汽車和壽險
恐攻升息疑慮 台股下跌78.95點
保1還有望 惠譽估台今年GDP1.3%
巴黎恐攻嫌3度遇攔檢 警錯失逮人機會
鞋子不合腳 磨出傷口潰爛險截肢
黎忠里保護區變更 柯文哲將親自視察
台股震盪走低 跌78.95點
網咖被逮要警等一下 陸賊：不能坑隊友
虎航進軍大陸 首航單程未稅666元
新德里警方添購馬匹 壯大騎警隊
11月台指期跌101點
疑妻與他人有染 男押小王毆打
美多州停收難民 歐巴馬批歇斯底里
11月電子金融齊跌
兩岸協議檢討會30日登場 不討論貨貿
朱立倫宣布副手 前勞委會主委王如玄
消基會：救災要熟悉流程 以利搶救
法警追捕恐攻凶手 多嫌仍受困公寓
獅子座流星雨來了 捕捉奇景看這裡
查理辛坦承染愛滋 魔術強森：我挺你
宏達電火力全開 搶美感恩節銷售旺季
台股壓低結算 季線失守
亞洲通信光電子大會 20日香港登場
縮短陸配拿身分證年限 藍盼速協商
陳建仁：同性戀有追求幸福權利
投顧：若美今年稍晚升息 利支撐美股
歐巴馬呼籲大陸 停止在南海造島
學生租屋忽略安全 只看有無網路
蔬果生產端與截切蔬果廠 衛生待加強
徐欣瑩出線 柯文哲反問竹縣立委選情
大甲文昌宿舍廢墟 蔡其昌爭設文化園區
二備金惹議 綠營：柯文哲不知預算地雷
洛城飛巴黎班機遇脅 FBI：沒有可信證據
朱玄配成形 朱立倫：財經勞工相輔相成
遠傳行動客服 辦人氣門市王票選
高齡友善城市 金警消獲獎
魏明谷訪院檢 盼展查賄決心
法警突擊巴黎北郊公寓 鎖定恐攻案主嫌
法警突襲鎖定巴黎恐攻主嫌 釀1死
情侶檔販毒遭逮 痴情女想一肩扛責
烏賊車空汙超過電廠 特定景點港區攔檢
新北募二手物資 義賣所得捐幸福保衛站
三大法人賣超台股95億元
假冒檢警 18歲少年自組詐騙集團
環保生態圖文日曆 環保媽媽首發
搶進行動支付 萬事達卡HCE年底上線
台師大率先合併軍訓室 教官轉型輔導
噴水雞肉飯漏開發票 停業7天
金融時報：陸將資助阿根廷2核電廠
阿信謝謝關心 怪獸婚事公司尊重
李侃如：期待美國邀中國加入TPP
抗暖化救地球 明星號召力大於會議
關懷勞工婦女弱勢 王如玄脫穎而出
雙11發貨爆量 陸商辦收發室貼標語拿翹
陳建仁：抄錄不當瑕疵 非抄襲論文
健保殺價傳出缺藥 擬試辦藥品差額給付
法警突襲恐攻嫌犯 攻堅現場已知2死
獲利了結 日股平盤作收
朱玄配 朱立倫：當拚經濟的政府
四川上千人爭相採石 專家稱只是石英
智擎慶祝胰臟癌新藥安能得上市成功
王如玄：朱立倫徵詢時曾掙扎
師大教官自稱神力女超人 轉型輔導不間斷
法國恐攻 北市警加強駐台機構巡查
民進黨屏東立委參選人 21日總部成立
台灣浙江學者齊聚海大 分享頭足類研究
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萬寶祿生技明年第一季申請登錄興櫃
英仁配 22日首度同台造勢
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因應反恐 國軍3特勤部隊提高警覺
台東台鐵返鄉專車 可望常態化
兩岸四地擬訂中文學術評鑑標準
APEC能源智慧社區評選 台獲2獎
怪獸宣布婚事 甜喊讓我照顧妳
鼎金國中畢旅車禍 一教師骨折轉院高醫
新台幣收貶3.2分 再貶破33元
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巴黎北郊突襲抓恐攻嫌犯 法警逮3人
印度重要水源亞穆納河 充斥抗生素
世界兒童人權日 幼童響應送愛
游泳池口角衝突 前國手提告
營養午餐限定採購 中市議員質疑不合理
休假櫃姐幫人代班 出門車禍身亡
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清水油庫風災受損 台中市副議長促修復
台股上沖下洗 29檔基金先出頭
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4海運業盟宣布美國線冬季減班計劃
亞東醫院拍短片 籲民眾防心肌梗塞
APEC會議 蕭萬長與李顯龍並肩交談
國中畢旅車禍 義大遊覽車：不逃避
花蓮遊老翁脫隊 小黃司機好心快遞送人
冬天泡湯 台東43處溫泉泳池合格
中共逾20名軍官今夏晉升中將
關廠工人案 王如玄：最掛念的案件
基隆環保局檢測302支油槍 全數合格
搶年輕市場 賓士A系列5虎到齊
法追緝巴黎恐攻嫌犯 北郊突襲逮5人
詐騙車手年輕化 北市警強力掃蕩
廢證所稅 會計師：家族企業受惠
17歲卻提公事包 少年車手露餡被逮
節能冠軍 挪威穿梭航空公司
發表競選主軸 張鎔麒推LOVE
微型企業貸款 額度最高500萬
12強兵敗檢討 陽岱鋼力挺郭泰源
防領雙薪 朝軍公教整體規劃
欣銓：紅色供應鏈不足懼 台有5年優勢
美斷IS金脈 空襲鎖定產油設施
裕民優化航程攻船聯網 愛立信助陣
陸證監會反腐 副主席姚剛舊屬被帶走
APEC峰會登場 菲南發生爆炸案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
巴西鐵礦廢料外溢 釀環境浩劫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
動粗滋擾班機飛行 陸揚言依法重罰
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鼎金國中畢旅車禍 一學生留台南開刀
嘉義飆高溫33度 打破11月紀錄
吃不到蘋果 圓仔咬布袋舔蘋果汁
熱狗火腿違法添加 檢調搜索
外國人孟加拉遇襲又一起 義神父遭槍傷
世界夢想挑戰賽 成大團隊奪冠
不景氣 壽險增員挑戰萬人大關
中市議員質疑喬人事 市政顧問提告
台灣鐵人三項界 成立大聯盟
台股翻黑外資匯出 新台幣收貶3.2分
不入國民黨 王如玄：都在同條船上
怪獸從團員變連襟 石頭相信會幸福
上海辣媽愛拍跳躍照 老外迷倒想娶為妻
巴黎恐攻 法父親安撫愛兒影片感動網友
江蘇廣東山東人 最愛送禮
創新設計農特產 環球科大展成果
欣銓明年車用安控看增 毛利率估優今年
亞太自貿區 習近平呼籲加快建設
卓越新聞獎 聯合報系TVBS最大贏家
玉山主群峰線 105年1月暫停進入
學歷世襲化 念不念大學看爸爸
凱瑞：敘利亞停火僅數週之遙
金馬獎將獻唱 陳奕迅喉嚨發炎
第一社福辦健走 邀身心障者同樂
商場開幕 60萬消費券大放送
熱狗業者涉使用非食用添加物 北市送辦
官員轉任私校當門神 目前無法可禁
經濟部：貨貿年底談完 需雙方配合
國民黨屏縣黨部主委廖婉汝 出征立委
停車亂象 雲縣長指示6個月內完成整頓
民航局：松山機場15年內仍是樞紐
台灣圍棋王爭霸戰 19日登場
疑似高山症怎麼辦？謹記3D口訣
智擎胰臟癌新藥安能得 台明年Q1開賣
香港頂層公寓賣21億 創亞洲新高
馬總統：4日上午通知日方馬習會
邱顯智盼民調整合 柯建銘：假議題
蛤？打噴嚏會傳染HIV 印尼糗海報移除
仲量聯行代理展銷紐約曼哈頓豪宅
加墨熟男領袖APEC比帥 電暈菲律賓人
老師砲戰身亡 金中祭拜不輟
史上首次 總統大選3組人馬黨籍都不同
馬習會 日方表達欣慰
港股收黑 尾隨陸股挫跌
南投推公共造產 檢討會促永續經營
竹市立委選舉 參選人積極爭取選票
專家：印尼飛機容易被IS炸彈攻擊
不滿拆大智慧 掛林佳龍劉政鴻合照抗議
邁向千萬觀光大國 幸運台灣迷12月出爐
廣電三法協商 必載傾向1加N台
安倍將出席巴黎COP21
法突襲追緝恐攻兇嫌 1女引爆炸彈背心
陸教育部：大學生創業 可抵學分
鉛水抽驗 宜蘭近半含鉛但符標準
宣導器官捐贈 重生病友當志工
澎消防局補助住宅安裝火災警報器
鼎金國中車禍 學生斷肢已成功接續
法俄空襲拉卡 3天擊斃至少33聖戰士
十三五規劃 習近平提出五個注重
陸最嚴職籃隊規：不按時吃飯 罰2萬5
妳一定要加油 顏寬?偕父探視癌末婦
三商美邦理賠爭議多 曾銘宗點名重罰
暴雪告侵權 刀塔傳奇遭蘋果下架
蕭萬長APEC介紹台灣中小企業政策
桃園消防局強調 指揮車絕不私用
人行道要會吸水 營建署推綠建材鋪地
選舉將近 新北檢警聯手查賄制暴
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民間司法陽光網 審檢不滿洩個資
曾銘宗：證所稅已廢 將邀大戶喝咖啡
韓中合作綜藝節目 舒淇主持
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高壓電塔養護 1工人疑遭電擊
跟天氣比熱 百貨周年慶冰品鍋具夯
北市興隆公宅超夯 逾3千人搶住
小啾再現正濱舊漁會 22日開趴
高雄氣爆罹難者求償 家屬全數簽署和解
關廠工人案 許立明：陳菊延續前任決策
海域管理法初審 3至12浬納管
巴黎北郊攻堅突擊結束 2死7落網
4G競標 暫時得標價共169.1億元
畢旅重傷生接肢成功 師生：上天保祐
新台幣實質有效匯率 終止連3降
搶進美麗產業 貿協首辦美容美髮活動
王如玄4年前財報 身家逾千萬
旅美棒球好手陳偉殷 23日返台
HTC One A9黃晶金 明天開賣
大馬人質遇害 納吉譴責菲匪徒
APEC歡迎式 習近平與菲總統互動引關注
曼谷東協機械展 百家台廠搶商機
解放軍報：黨員幹部應自省是否妄議中央
徐欣瑩選副總統 選立委對手：不受影響
選戰不到60天 蔡英文：進入短兵相接
反恐 莫迪：應推動針對性經濟制裁
法警緝恐攻主嫌突襲行動 2死7遭逮
外媒：富士康想跨足大陸金融服務業
國親相繼公布副手 蔡英文祝福
加強打擊IS 俄空軍精銳盡出
港官員：二孩不會掀陸孕婦赴港產子潮
救出口 印度政府投入逾百億補貼
幼兒園上課 飛來榔頭砸傷女童頭
曾銘宗：金融業獲利 有望連3年創新高
拚拓銷東南亞 補助買主來台名額加倍
長鴻營造資遺員工 重整後可能回聘
會見大橋光夫 朱立倫盼助台加入TPP
蔡英文：歡迎陸客來台 不會減量
外交部：重申加入TPP第二輪談判決心
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陸促歐巴馬 勿插手南海爭議
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今彩539開獎
世棒12強 日韓戰被喻為世仇對決
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國民黨不分區名單 20日送中常會確認
趙濤金馬爭后 演戲先寫人物小傳
立院初審通過 增設生產事故救濟基金
法突襲被捕男子稱 公寓讓2比利時人借住
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中紀委：用自己的錢買豪車名錶 也不行
23年最嚴重乾旱 南非農產品面臨挑戰
教廷國務卿：歡迎穆斯林參與慈悲聖年
兩岸海洋大學學生譜戀曲 成電影靈感
根絕邊界IS分子 土耳其計劃與美聯手
礦工被困41天 吃蟑螂青蛙生還
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王如玄擁陸博士學歷 引陸網民關注
糖尿病男陳屍百貨公司廣場 死因待查
愛黛兒：不讓身材議題主宰人生
總統：台灣精神科照護資源逐年成長
女童遭榔頭砸傷 康軒：負責到底
修護照規定 外交部：無針對特定對象
進軍東協 企業籲政府培訓新台灣之子
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海碩盃女網賽 台將僅存雙打
帥爸貝克漢 時人年度最性感男人
松山機場遷建 徐世榮：北市好自私
榔頭砸傷女童 康橋施工沒防護挨罰3萬
大福彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
法總統籲全國 勿害怕向恐攻低頭
巴黎恐攻重要嫌犯 2月持大麻遭荷拘押
美國會USCC報告 兩岸明年恐重大轉變
首批敘利亞難民 低調抵達蘇格蘭
郭富城說錯屆 蘇有朋現身挺金馬
高廣圻親赴金門向因公殉職兩士兵致祭
被指涉抄襲 陳建仁：為抹黑者祈禱
蕭萬長出席太平洋聯盟對話
USCC：關切台選舉 不持立場
法警突襲圍捕 是否逮到恐攻主嫌仍不明
外媒：大陸軍警在新疆 擊斃17人
法緝凶 通報全歐警察追雪鐵龍Xsara汽車
火箭隊教頭麥海爾被炒魷魚
撇責關廠案、無薪假 勞團斥王如玄滿口謊言
新竹國賓 『漫遊薰衣草森林 紫戀假期』
老爺大酒店 賀春御節 新年美饌
世界經濟論壇：消除男女薪資差距須等118年
《紐時》社論：排斥難民非美國價值
馮光遠宣布退選立委
肉、蛋製品細菌超標 聖瑪莉和大潤發上榜
如何避免仙人掌桿菌吃下肚？
韓籲企業實施「薪資高峰制度」 勞團批捉襟見肘
(時評)小英的轉型正義解析
「我不會稱你意恨你！」恐攻喪妻夫公開信催淚
世界經濟論壇：北歐成性別平等標竿
中華電攜手物聯網二強 共創4G車聯網新世代
外交部：台菲漁業協定已於 5日簽署
洪慈綪：若沒談捕魚界線 根本敷衍台灣人民
集保結算所「FinTech基金網路銷售平台」徵才
陳建仁被封『暖男』 蔡；他口才好、人溫暖
東方匯理資產管理(Amundi)重掌總代理 深耕台灣
陳建仁首次輔選 民眾讚親民
陸證實樊京輝身份 官方強烈譴責ISIS
聯準會升息與否前夕 美股開盤走高
消息稱 法警查獲嫌犯圖攻擊巴黎商業區
伊斯蘭國宣稱 殺害中國與挪威人質
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法出動戴高樂號航母 準備痛擊伊斯蘭國
法航母週末接近敘利亞 空中武力將大增
巴黎恐攻主謀傳斃命 檢方記者會未證實
10月創世界高溫紀錄 今年恐為史上最熱
恐攻與升息陰影籠罩 歐股跌多漲少
會議紀錄披露 聯準會預期12月可升息
升息期望催升美元 金價逼近6年低點
美股無畏可能升息勁揚 道瓊漲247點
多空方向未明 世界油價小漲
黃思婷40一朵花 比基尼解放慶生日
別讓斗真不開心 蚱蜢首映會成鬥嘴大會
黃鴻升綁架衛斯理 朱芯儀拿外星人換老公
USCC報告 關切美中台局勢變化
法警攻堅射五千子彈 恐攻主謀命運不明
全球培養留住人才排行榜 巴西倒數第5
巴黎恐攻 法作家：民主岌岌可危
秋冬十果 當令新鮮適量益健康
報復空襲 伊斯蘭國改炸俄國飛機
大學優先錄取弱勢生 105年增至3千名
紅龍果病蟲害增 農政單位籲防治
不只搭生魚片 日本清酒喝法有學問
瑞典草木皆兵 全力追緝恐嫌
天氣穩定 北部東半部約26到29度
俞大?拜會巴拉圭教育部長 談合作計畫
虎航直飛張家界 12/12首航
韓星崔始源和最強昌(王民)當兵了
IS稱處決中國人質 陸外交部：震驚
俞大?拜會巴拉圭急難部長
早晚有點涼 鍋物料理銷量加溫
彰警整合查贓系統 降低民生竊案
台股季線保衛戰再起 需量能助攻
黃蜂迎戰籃網 林書豪首節2分
IS稱處決2人質 挪威大陸著手查證
俞大?拜會巴拉圭兩大報
中西戲劇對話 歡慶東海60週年校慶
巴黎恐攻 領務局加強審核外人來華簽證
香港賽過首輪 戴資穎獲年終賽門票
駐教廷大使主持郎世寧專書發表會
美經濟樂觀 台股早盤衝上8400
台股開盤漲41.62點
新台幣開盤升 1.07角
黃蜂迎戰籃網 林書豪猛抓籃板
法馬賽猶太學校1教師 遭支持IS分子殺傷
張盛和：11月前2週出口 雙位數衰退
官員轉任私校當門神 教長：嚴謹審查
圓山交流道2遊覽車相撞 3輕傷
誤把別家當自家 失智翁闖民宅引虛驚
徐欣瑩任宋副手 簡太郎：無法選立委
台南登革熱降溫 單日病例數跌破20例
美眾院提法案嚴查敘難民 歐巴馬將否決
新台幣早盤升 2.65角
關懷身障長照 雲縣設輔具單一窗口
25日降溫 吳德榮：入秋後最強冷空氣
只想活著 敘利亞難民在美訴心聲
台贈宏都拉斯伊波拉疫病防護衣
太陽能現貨價再漲 後市樂觀
廈門副市長李棟梁違紀 遭調查
唐獎得主薩克斯 奧國述說南非憲法故事
罰UBER被認不當 公路總局要上訴
油價跌 第3季製造業產值連3衰
立委籲訂教育旋轉門條款 吳思華支持
宏達電Vive攻陸 找順網科技助陣
12強賽 南韓媒體批賽程離譜裁判不公
UBER結合社企 打造關懷弱勢形象
第12輪貨貿談判 台爭特殊性面板優惠
2016總統大選 23至27日受理登記
外交部：巴黎情況穩定 沒計畫撤僑
澳洲抓炒房 陸人買億元豪宅遭強制出售
三星蘋果智慧機全球稱霸 華為衝刺
中市自然人憑證查繳地價稅抽好禮
法演唱遇恐攻 玩命鷹族樂團籲惻隱之心
法恐攻喪妻 夫公開信稱不恨凶手
黃蜂擊破籃網 林書豪13分9籃板
越南盼加快TPP簽署進程
聖瑪莉鮮奶熟布丁 驗出仙人掌桿菌超標
聯合國證實 潘基文將訪北韓
法圍剿恐嫌 槍彈屍塊橫飛慘如戰場
汽油下周估降7角 金融海嘯來新低
豪宅透天別墅當詐騙機房 警偵破
蔡英文讚陳建仁：思考想法很溫暖
北市查現切水果 士林1攤商違加甜味劑
食藥署公布檢驗 大潤發聖瑪莉違規
出席APEC領袖會議 菲總統歡迎蕭萬長
現金回饋受歡迎 信用卡最高推 5%
油價跌 日10月意外呈貿易順差
蕭萬長與安倍會談 觸及TPP及食品
季線有撐 台股盤中重返8400點
滷味大腸桿菌超標 大潤發：7月已下架
法人：未來半年強勢美元確立
陳建斌金馬稱帝作品 一個勺子12/4登台
黑心食品剋星 彰檢獲公務人員傑出獎
香港扮新創企業推手 向台資招手
關懷偏鄉 捐書免費換海科館門票
廣州發展機器人業 促產業升級
李新穎主持氣候變遷計畫援款捐贈
中央氣象局氣象報告
IS殺害人質 大陸外交部證實並譴責
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陳茂嘉披戰袍 國黨新北立委提名全到位
高鐵快捷電動公車 雲林客運首發
國泰金調查 民眾對TPP了解偏低
保障弱勢生入學 106學年繁星增為15%
台大公衛：禁用巴拉刈有助降自殺率
收賄改判毒男無罪 前法官林德盛遭判刑
我是狄塞爾 網友哀悼法國殉職警犬
MLB賽揚獎 頒給小熊艾利耶塔太空人凱柯
張盛和：台灣產業分散 相較韓國衝擊小
段宜康指王如玄買賣軍宅 律師反駁
談恐攻 南非前大法官：法律促社會融合
徐欣瑩任副手 簡太郎：只能親民黨推薦
鄉民力量大 花蓮安德幼兒園物資滿溢
詐騙集團要錢 金紙店老闆冥鈔加碼給
陳保基：台菲漁業協定 3週前已簽署
集保與櫃買合資基富通公司 擴大徵才
回收技術創新 廢面板原料年值近30億
結合火車巴士 體驗富岡新屋好風情
紐約治安下滑遊民激增 白思豪漸失支持
談國際經貿 朱立倫：開放是唯一道路
投顧：歐元轉疲有利德股
40所大學學生會 邀三黨總統參選人對談
假檢警詐騙再起 車手年輕化
陸船長越界電魚 首例判刑沒收漁船
巴黎恐攻組裝炸彈嫌犯 比利時公布照片
三鶯3線公車改行駛樹林交流道
新台幣中午升 3.18角
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物聯網加藝術 台開自動導覽吳炫三畫展
開學後腸病毒發威 新北通報創3年新高
綁匪分贓贖金不均 人質大馬華裔男枉死
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大量喝酸性水果原汁 傷食道又傷胃
不分區 朱立倫：專業代表越多越好
馮光遠宣布退選 盼集結力量對決吳育昇
TFBOYS隊長 奪陸90後十大人物
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前法官林德盛收賄洩密 高院：敗壞官箴
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改列不分區 劉文雄：遵照黨策略
廣深港高鐵 港律政司：期望一地兩檢
要塞堡壘地帶法 擬更名戰略要域管制法
大學里6米巷停車格 民調里民多贊成收費
台菲漁業執法合作協定 菲方證實簽署
美陸日星加墨 蕭萬長與各領袖互動頻
生技股續威 浩鼎暫歇補漲股出線
APEC場外 菲警方向示威群眾噴射水柱
華山金門設站3年 長者感恩志工
牯嶺街書香市集 重現台灣第一舊書街
澎漁船絞網 海巡隊使命必達百浬救援
藍籲陳菊停輔選顧疫情 綠：毫不鬆懈
雷虎小組特技復出 精湛演出獲滿堂彩
食物仙人掌桿菌超標 免疫低下易敗血症
水污費97%申報率 首期徵收3千萬
打狗GO智慧尋寶圖 智慧商圈樂購遊
台菲漁業協定 外交部：不用武力成共識
公設高 北市新屋實際單坪近180萬元
與南韓國腳孫興敏姐弟戀 劉小英認了
廁所文化研究中心 北京師範大學成立
民間司法陽光網 綠委指法部反應過度
台菲漁業協定 鄰接區規範待協商
北極熊悲歌 本世紀中恐少3成
生技股領軍 台股大漲136點作收
台股收盤漲136.73點
染燙髮查驗 謝金燕代言染髮乳不合格
士林雨農市場變更案 北市退回再審
台股開高走高 漲136.73點
新竹基地開放 父子檔飛官傳佳話
季線有撐 台股大漲136點
義籍葛蘭第 將任聯合國難民署高級專員
台中后里民宅發現兩屍體 檢警調查中
用戶名Isis帳號遭誤停 臉書致歉
台灣大：2G用戶高齡 升4G不熱絡
2.6GHz競標 台灣大：競爭激烈
台菲漁業協定 你不能不知道的3件事
12月台指期漲 167點
ISIS宣傳影帶赫見紐約街景
12月電子金融齊漲
大聯盟賽揚獎 頒給凱柯與艾利耶塔
KTV內口角 到饒河夜市堵人圍毆
雲縣偵破太保幫 11人移送法辦
獵豹移動牽手Yahoo 整合旗下產品
聖瑪莉熟布丁全面下架 憑發票退貨退款
NBA 法國小跑車領軍 馬刺碎金塊
社區綠美化研習 聽課交流動手做
外交部證實：台菲漁業協定5日簽署
藝術教育績優學校 苗縣建國國小獲獎
NAND旺季不旺 恐供過於求
研究：兒童罹癌 與家族病史不見得相關
對抗恐攻 印度政府與穆斯林社群合作
台南登革熱平緩 全力防堵高雄延燒
思科基隆台中簽合作備忘錄 蔡英文見證
曾銘宗：美國可能升息 外資11月匯出
農委會：漁業航程紀錄系統 全球獨步
海龍部隊出身誤入歧途 吸毒拒臨檢被逮
總統大選維安 國安局加強場地偵檢
12強球員零用金僅200元 教部願檢討
台菲漁業協定 海巡署：定期派艦護漁
大陸義務教育 2017起免學雜費
三大法人買超台股22億元
台菲漁業協定 全國漁會：漁民更有保障
夜歸女遭搶案 警方12年後破案逮2人
后里弱勢母子死亡2月無人知警方調查
胸主動脈瘤破裂 創新複合式手術解危
濾掛咖啡文宣包 選戰新選擇
德州存限制 估至少10萬婦女自行墮胎
恐怖接生 印度醫用力過猛扯斷嬰兒頭
台南警方取締違停 逮4名吸毒男女
呂家弘世青奪金 自我提升挑戰成年組
永春陂濕地公園案 北市都委修正後通過
宋楚瑜曾徵詢副手 柯文哲：不可能去選
日媒：台日將簽署租稅協定
彰縣宣導導盲犬 籲守4不1問原則
台菲漁業協定 洪慈綪質疑未談漁權漁區
APEC領袖宣言 強烈譴責巴黎恐攻
巴黎恐攻劇院現場 警：宛如地獄
傳炸彈威脅 波蘭飛埃及客機緊急降落
健保費率喊降 衛福部20日討論
柯文哲：總統大選一定保持中立
地方特考名額增472人 錄取率估3.32%
傳播管理獎 劉麗惠等4高階主管獲獎
阿里巴巴設基金 助港人創業
崇越野球祭 日本獨立聯盟來台交流
智慧城市台中基隆結盟思科 簽備忘錄
張耿輝：成功不必在我 力挺郝龍斌
安全性高上傳快 俄即時通成IS宣傳利器
涉嫌家具仲介買賣糾紛砍人 男落網
爭國際人才 香港以經商優勢應戰
All in One帳戶 金管會研究
逢甲夜市星級名攤 全國評核佳績亮眼
反恐 印度政府監控150可疑國民
台菲漁業協定簽署晚宣布 內幕揭密
被控罵記者神經病 連惠心：誤會
地球步向大滅絕 英推冷凍方舟計畫存DNA
大王製紙高球賽 姚宣榆首輪並列26
基金單一銷售平台 年底上線
華碩ZenFone千人體驗會 印尼登場
新台幣收升1.47角
體現韓國未來詞彙：統一
東港漁會：台菲重疊海域需共同合作
男嬰疑溢奶窒息 情況不樂觀
內科潭美段 企業總部最愛
台灣男子販毒 大陸珠海執行死刑
母子雙屍 台中社會局：母重度多重障礙
江蘇抽檢防盜門 99%用蜂窩紙板填充
新嗶經濟時代 量販通路搶進電子支付
移動森林 種子船續航回日本
南韓：無「法」追查網民支持IS
女疑吃安眠藥躺沙灘 海巡救人
消防局陽明山分隊新廳舍106年完工
醫師伸懶腰 椎間盤突出
毒鴛鴦通緝連號 警方解送歸案
南投將設空品淨化區 禁烏賊柴油車進入
HBL預賽 23日台北體育館開戰
玫瑰卡屹立20年 就靠這句話
台菲漁業協定 外交部：明年1月再溝通
弱勢孩童耶誕禮 台灣大App認捐送暖
花都恐攻染血 法境內緝凶海外剿IS
FBI：梵蒂岡和米蘭為恐攻目標
澳洲高球名人賽 潘政琮首輪並列18
美看好經濟前景 日股收高
行星形成初影像 太空寶寶像躺在子宮裡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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省停車費違停 卻因酒駕遭開單
法國首見女自殺炸彈客 全球人數已攀升
波蘭飛埃及客機急降 乘客謊報虛驚
泡毒咖啡意圖染指傳播妹 男送辦
國道五股路段巴士與油罐車事故
談IS 大陸穆斯林：我們也很憤怒
東鐵一票難求 陳建宇：研議差別票價
警獲報女遭限制行動 意外逮吸毒鴛鴦
阿里巴巴撥百億 台灣創業者基金啟動
新基因讓細菌無敵 升高流行病風險
APEC領袖宣言：實現包容性成長
母子雙屍 榮服處6月探視無異狀
中壢事件文物展登場 許信良現身
12強準決賽日韓大戰 先發打序出爐
車禍學生斷肢手術接續 危險期3至5天
老千集團暴力討債 嘉義16人送辦
美中股市勁漲 港股搭順風車
嘉市雲端博物館開播
毛揆：提升服務量能 完善長照制度
太醫明年營收看雙位數成長
百貨周年慶搶購 女愛化妝品男搭運動風
白只拍完分屍吃素 春夏裸戲沒負擔
旺季不旺 Q3製造業產值近6年新低
文化平權寓教於樂 新北博物館維持免費
全國競總後援會開會 朱玄王首度合體
榮化大社廠復工 高市：持續督促工安
政院：彈性調度 加強高雄登革熱防疫
新竹空軍基地開放參觀 阿帕契最吸睛
毒品控制少女陪酒 雲警逮集團6人送辦
搜巴黎恐攻炸彈客同夥 比利時突襲6處
台幣勁揚1.47角 股匯雙響砲
後頂大計畫盼每年160億 5面向發展
造勢難喊名 陳建仁：叫我大仁哥
老爸開F104他駕幻象 新竹子弟成亮點
山西自動賣菜機 18道半成品讓你選
劉銘傳買的火車 騰雲號守車成BB槍靶
貨貿年底談完？陸委會：看最新談判結果
法總理：對付恐攻 不排除有化武風險
見義勇為定義改 陸民眾：救人不靠規定
長榮航訂購26架波音客機 因應新航線
政治獻金存私人帳戶 林益世妹抗罰敗訴
遭開罰勒令停業 UBER業者抗罰勝訴
大學里停車收費 柯文哲：公民意識勝利
印尼人朝聖加入IS？ 大馬搞烏龍
毛揆：推動農業4.0加速轉型升級
持悠遊卡到超市購物 消費積點抽大獎
華碩強攻印尼手機市場 後年要當一哥
北市府：松機遷建北北基桃都支持
記取烏來經驗 防災系統納網路流量
毒蟲闖民宅持刀傷人 員警路旁逮捕
王如玄：軍宅買賣沒有特權完全合法
大學生泰北當志工 宣揚環境永續觀念
北山斷崖回填 規劃環教場所
外籍旅客e化退稅 明年5月1日上路
從事社運偏綠 王如玄：國民黨願意包容
蔡錦隆前衛文宣看板 引民眾目光
總教練遭開除 哈登率火箭止敗
你兒在我手上 詐騙集團竄南投
超超臨界鍋爐 新林口一號機併聯發電
母子雙屍陳屍2月 台電斷電才發現
高通遭韓調查 朱尚祖讚陸領風潮
彰化建國科大50年校慶 萬名師生合照
防治登革熱 高市14局處認養熱區
四川盜伐 砍掉2萬畝貓熊棲地
專家：一帶一路有利香港金融業
APEC峰會 蕭萬長表達加入TPP強烈意願
接獲FBI警告 義大利景點加強維安
藍營籲陳菊停輔選防登革熱 綠營批鬥爭
靜脈曲張如蛛網嚇人 手術結合雷射治療
表揚張光賓 總統親赴三總贈勳
友華進軍再生醫學眼科 亞太8國獨家銷售
參選人陳滄江提告 章玉蘭：勿對號入座
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朱立倫自稱來晚了 王金平：好酒沉甕底
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耶誕點燈 統一紫聖誕樹分享愛
法總理籲 歐洲分享航班旅客資訊
印度沒自家廁所者 如廁可排到月球
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大陸央行調降常備借貸便利利率
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台電尖山電廠 編印走讀湖西鄉土教材
澎湖7芳草人物 陳光復讚行善精神
美華盛頓州暴風雨侵襲 至少3死
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台菲簽署漁業執法協定 馬總統欣慰
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新北邀主廚帶坪林媽媽煮出新滋味
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外交部調升黎巴嫩旅遊警示至橙色
世界公視大展精選 20日台中登場
到曾委員辦公室泡茶？曾銘宗：不回答
高港反恐維安 查獲走私菸2684包
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12強準決賽 日本3比0領先南韓
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后里母子雙屍案 檢方擇期解剖釐死因
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首屆台灣漁業展登場 商機逾2千萬美元
印度大突破 以機器手臂助割胰臟
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耶誕點燈 統一：不再只賣生活必需品
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北韓提議下週與南韓會談
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瓜分藍票源 陳建仁：共同為理想努力
屏警查獲詐騙集團 車手團多不到20歲
IMD世界人才報告 台灣居亞洲第4
伊斯蘭國威脅擴大 歐巴馬面臨考驗
偷工地電纜 叫小黃載贓物銷贓
廣東省長：全面落實中國製造2025
台股量縮整理 周線可望收長紅
紐西蘭換國旗公投 展開首輪投票
李全教當選無效案 綠營盼速審速決
分手不必刪好友 臉書新功能助少見為妙
谷歌：2020年網路人口達50億
捷運信義線 沿線房價漲跌各不同
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中央氣象局 今天白天天氣預報
國民黨不分區名單曝光 王金平排第一
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
法安全專家：化武攻擊可能性不高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
傳聘徵信社查陳建仁 蔡英文：絕對沒有
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
十字路口遭撞空翻一圈 騎士幸僅輕傷
APEC任務圓滿 蕭萬長為台灣積極發聲
陳建仁抄襲爭議 楊泮池說分明
立院三讀 復康巴士得免徵關稅
涉詐賣江蕙門票 製作人張富判刑
劉德立拜會巴拿馬海空勤局長
KPMG志工日 與社福團體同遊動物園
新疆9月發生襲擊 28武裝分子遭擊斃
基隆蔡適應總部成立 謝長廷力挺做全套
巴黎恐攻前 傳至少4歹徒列美國黑名單
搶好康搶到網站當機 觀光局搶修
兩岸4地合作 中文學術標準1年內完成
觀光局住宿補助 飯店加碼省更大
民進黨團提國會改革3主張 以人民為主
新台幣中午升 3角
MLB殊榮 國聯MVP哈波 美聯MVP唐納森
揚言飛彈瞄準總統車隊 男涉恐嚇遭訴
公務車違停 柯文哲：這次罰單我付
製造輸入禁用農藥 提高罰額至750萬
減少空汙 市府試辦大安溪口揚塵防制
環保教育變有趣 遠傳綠色繪本免費下載
選後兩岸溝通 蔡英文盼無空窗期
拒敘難民 美前國務卿：中伊斯蘭國圈套
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楊泮池：高教危機非M型化 而是整個往後
基本工資工作小組會議12月中旬開
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奧比薩克思：考量窮人 永續發展才完整
過了 基改鮭魚正式躍上美國餐桌
首任香港創科局長楊偉雄 台灣出生
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鴻海傳與南寧合作 建設東協矽谷科技園
侯友宜：為美麗的誤會向柯文哲致謝
外資持續匯入 新台幣午盤勁揚3角
傳遭徵信社調查 陳建仁：想像力太豐富
立院三讀 老人津貼不得扣押讓與供擔保
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不評論對手不分區 蔡英文推銷自家名單
大樓套房變毒品分裝廠 泡麵鍋當工具
政院南服中心 澎湖首贈猴年水果月曆
北市內湖區需求強 房市交易量逆勢
大陸雙11充氣娃娃熱銷 1分鐘賣1個
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城市科大生苦練刀工 成亞洲青年刀王
彰縣走失老婦尋獲 無明顯外傷
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澎科大師生捐血 獅子會贈營養金
紡拓會首組成衣機械團 商機400萬美元
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北韓提議26日會談 傳南韓接受
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李克強出訪很忙 陸外交人員喊苦
台股收盤跌 11.75點
停車場繳費機當提款機 男遭訴
調查：逾8成印度人支持宗教信仰自由
藍不分區出爐 朱立倫：改革決心不變
爭勞工權 南山工會下週發動罷工投票
浙江破獲地下錢莊 涉案金額逾2兆
世代溪頭務農被判還地 拆除遭抗爭暫緩
傳聘徵信社查副手 民進黨要求周刊更正
政策支持 生技長照概念股接棒衝
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量縮整理 台股跌11.75點
整理王如玄政績 陳雄文：立委索取
馬習會 馬總統談話列美國會紀錄
北市府首會大巨蛋自救會 允揭露資訊
找到卵巢癌元兇 慈醫研究登國際期刊
國泰世華大陸再拓點 嘉定支行開幕
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日小笠原群島外海 傳出6.2地震
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愛喝酒惹禍 熟男股骨缺血性壞死
見美官員 總統談馬習會4意義
甘霖單車傳愛日 號召650人送餐
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長庚國訓簽約 選手感恩有醫療後盾
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北大副校長劉偉出任中國人大校長
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竊賊遭攔檢衝撞安全島 撞傷員警小腿
難得一見 南北韓擬26日進行對談
兒纏病父繃帶窒息亡 依過失致死判刑
金醫三方經營 終極目標零後送
大哥賭博狂輸 誣賴對方詐賭
香港創科局長：只有香港居留權
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新台幣收升1.3角
影帝陳建斌 抵台為金馬頒獎
槍手趴趴走 歐盟討論邊界控管緊急措施
印度智慧機大餅 小米聯想宏達電搶食
日股收紅 創3個月收盤新高
國民黨不分區好壞 李登輝不談
Rain和金泰希否認結婚傳聞
韓亞太慢食博覽會 台展出在地食材
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廣西三江山崩 1人被埋
菲總統妹APEC曬傷喊扯平 網友罵翻
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男子卡在遮雨棚 疑從3樓墜落
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登革熱病例 全國累計3萬5744例
總統接見APEC代表團 感謝蕭萬長領導
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馬利首都飯店傳槍響 聖戰士開槍濫射
探討反恐 中印首次建立部長級會議
台灣中信銀23日正式進軍大馬
購屋房貸近6年走高 逐漸回檔中
一般健保費率 降到4.69%
又傳香港大學生自殺 今年已7起
車牌6888最紅 曾喊到8百萬卻棄標
蓋達攻擊葉門軍隊 互有死傷
通緝男拒上銬落跑 警民合作壓制逮捕
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冬季新料理吸客 喜憨兒認真工作圓夢
大學生話劇反毒 加深學童印象
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宋芸樺金馬爭后 登台唱小幸運
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
山區失蹤6天 77歲老婦人被尋獲
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陳澄波畫中畫 X射線檢測現形
路透：人幣納SDR 權重或低於10%
註銷庫藏股 華邦每股淨值攀高
降健保費率 多數人每月最多省50元
奇景壓力觸控單晶片 明年量產
第3季國際收支 金融帳連21季淨流出
馬利首都酒店挾持事件 至少3人質死
美APEC資深官員 歡迎台爭取TPP
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4G 2.6GHz競標 標金衝上2百億
農民噴農藥 柬埔寨工廠250人昏厥
國民黨不分區 中常委砲聲不斷
列不分區 曾銘宗：政務官可帶職輔選
產假86年沒變 藍委提案提高至12週
國泰世華銀嘉定支行開業
馬利酒店攻擊案7陸客受困 槍手約10人
空軍馬基地官兵 協助整理村里環境
外國人高唱校園民歌 全球票選拚人氣
食安犯罪頻傳 推動修法阻漏洞
貨貿模擬 經部：GDP增1.63%
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台灣設計展 21日起宜蘭登場
12強獎金250萬元 棒協：絕無虧待選手
法警反恐突擊 確定擊斃3人
日勝生浮洲宅延長保固至30年
胡耀邦百歲冥誕 習近平出席紀念座談會
紀念胡耀邦冥誕的意義 家人：黨說了算
日本相撲協會理事長病逝 享年62歲
交通部：旅宿樂園好康全部加倍
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馬利酒店挾持事件 20人質獲釋
貨貿談判何時完成 鄧振中：不去預測
高雄賞花盛會 16公頃花田百花齊放
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馬利特種部隊攻堅 80人質獲救
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申請註冊商標失敗 便宜坊：不影響營業
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北市：若不想柯文哲頒獎 學生可不出席
民間捐防蚊水溝蓋 高市：分送熱區使用
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