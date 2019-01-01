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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
嘉市反賄選 有請神明
空拍機又撞101 機身攝像頭落不同樓層
李登輝：立院中影響本土力量唯王金平
體育署主辦 十大自行車經典路線出爐
舊制勞退金 勞動部：7成足額提撥
杏一推送禮App 跨O2O市場
毛小孩秋天癢不停 人類餐桌食物惹禍
群創：Q4面板出貨與價格較Q3衰退
阿嬤誤信偏方 坐輪椅回診
屏東衛生局查米食 查出防腐劑
海線示範按摩中心 中市協尋落腳處
共和黨第3場辯論會 川普卡森政見成箭靶
華山感恩茶會 長輩齊扮鬼王同樂
高鐵大改點 跳蛙式嘉義台南受惠多
雲科大培育財金菁英 外籍生讚國際化
習近平11月訪越南和新加坡
北市：符公益民辦都更可轉公辦都更推動
新台幣重貶1.7角 創3週新低
日月光董宏思：Q4市況趨緩 盼庫存解決
竹編藺編口簧琴 苗縣傳統工藝班招生
藍灣大師賽首輪 龔怡萍並列第7
陸證實 陸美海軍首長29日視訊通話
群聯Q3稅前淨利逾14億 衝新高
印度：安全部隊擊斃虔誠軍最高指揮官
八一氣爆療癒 專業輔導用愛復原
LINE PLAY全球用戶破2800萬人
中華電聯手SAP 攻SaaS雲服務
自小客車撞路邊貨車 駕駛送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
長庚補助運動員 開始受理報名甄選
焚化爐未使用 啟用要花3億元維修
美艦若再入南海 陸：兵來將擋水來土屯
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
長榮新塗裝西雅圖現身 航迷網路熱議
北市老屋夯新屋淡 豪宅市況衰退
新北部分地區31日停水 影響27萬戶
耶誕跨年瘋香港 機票比搭高鐵還便宜
日月光：對矽品 無下一步細節分享
人行再澄清 大陸貨幣政策沒QE
新制勞退 兩種退休金算法一次看懂
北部PM2.5亮紅燈 敏感族少外出
與李登輝會談閉門變公開 柯文哲疑惑
談民調 朱立倫：努力爭取大家認同
南沙填海造陸 陸否認是人造島嶼
明年成長動能 玉山金不怕
台塑企業獲亞洲最佳資金籌措雙料獎
短期消費提振措施 行政院30日公布
台銀董事拒申報財產 判刑3月
浪漫星空博物館夜 主題趴幽靈海尋寶
內政部：已用最高法院判決書為陸正除戶
陸股量縮收升 滬指未收復3400點
林全看台灣經濟 提出456觀點
美艦巡南海 菲防長：力量平衡
日本愛媛縣訪嘉 盼增進觀光交流
WTA吞敗 詹家姐妹：打出應有水準
日股漲多跌少 投資人評估聯準會決議
台灣綠耕隊訪馬 合作綠色技術
嘉縣觀光協會 贈莫拉克災區菜苗
閃電狼回訪陳菊 大小花媽再相逢
法人估日月光Q4集團業績季增高個位數
扛家計換肝少年昏迷 家屬放棄治療
澎湖榮服處 慶祝榮民節
日月光耕耘產學合作 攻三大領域
新竹市警察局長宿舍 列市定古蹟
朱立倫談教育 孩子睡飽就近最好
十大自行車經典路線 嚴選結果出爐
金馬躍上咖啡杯身 入冬超商黑金商機燒
防袋鼠撞車意外 富豪汽車研發偵測技術
日月光布局智慧工廠 自動化產學合作
曾雅妮打壞3洞 藍灣賽首輪並列22名
美百大企業執行長 大領49億美元退休金
華為G7 Plus登台 全年銷量年增拚3成
竹市立委選戰 藍成立後援會綠推政見
菲共滋事 焚燒採擴場重型器材
量更準 產學合作拚太陽光模擬器研發
擴建澎湖海水淡化廠 徵購私有土地
不滿換零錢金額短少 男砸銀行大門
陸十三五目標 務實與面子拔河
港股收黑 靜待陸成長目標出爐
嘉盛社區治安營造 連6年全國優等
4G競標 中華電：不排除取得TDD頻段
Fed暗示12月可能升息 歐股開盤漲跌互見
中市樂齡中心 將增至23處
男持刀自殘揚言縱火 警消戒護送醫
王金平列不分區否 蔡英文：國民黨的事
南投醫院走過一甲子 守護縣民健康
李克強會梅克爾 商定明年中德政府磋商
海洋公民基金會贈書4千餘冊給澎湖國小
弘光科大制服日 回味高中青澀歲月
機械業發展70年 總統：快成兆元產業
沙烏地部落客巴達威獲沙卡洛夫人權獎
毛治國：產業轉型挑戰 創新驅動經濟
蘇打綠搭交響樂團 同台攻蛋
中國大陸宣布結束一胎化政策
女網年終賽 拉德旺絲卡拍下哈勒普
黃敏惠訪日 出席後援會成立大會
法國槍擊案 律師在法院槍殺同業後自盡
網友評選陸11大光棍職業 公務員榜首
馬總統：台灣比中國大陸早42年抗日
保險投資鬆綁 挹注逾1.6兆資金入公建
你只想到你自己 網路瘋傳哏哪裡來？
中共通過十三五 確認開除令計劃黨籍
王志超：群創手機面板Q4供不應求
蔡英文：歡迎對手辯論政策和方向
乾癬病患易中風心臟病 冬令進補會癢身
Lamigo桃猿封王遊行 加碼封街演唱
2G升4G補助案明公布 電信業迎升級潮
搶國際供應鏈 經濟部攻下世代汽車研發
保險考照更便利 開放個人身分應考
台灣人好愛玩 6成民眾想辭職去旅行
力拚百貨 量販超市祭優惠抽汽車
前3季中小企放款 合庫兆豐中信最積極
敘利亞需要政治解決方案 中德達成共識
U16男籃賽 中華隊首戰狂電孟加拉
菲機場再爆栽贓疑雲 台商籲旅客留意
王金平盼四大產業完成貨貿談判
10.5代面板產線 群創：風險太大
宜蘭鉛支管用水戶 11月可免費驗血
大陸結束一胎化政策 因應人口老化
為峰會做準備 陸日韓舉行副外長級磋商
Fed論調轉積極 投信：不排除美年底升息
阿拉伯部落客獲沙卡洛夫人權獎
德國原班人馬來台 蘇打綠5度攻蛋
林鴻明二審解除限境 高檢抗告
屏監挾帶手機案 屏檢偵辦
背包旅客有福了 泰長途巴士降價2成
柯文哲疑被設計輔選 市政顧問遭懲處
空拍機撞台北101 男子到警局說明
北韓迫使逾5萬自家人民 海外勞役賺錢
日防相：沒有在南海參加美軍作戰計劃
林書豪新球季首役 林書緯早起觀戰
旺季加降價 10月房市成交量月增2成
把關花東民眾健康 李仁智獲醫療奉獻獎
施崇棠：Q4買氣比想像中好
國銀獲利結構改變 國內占比近7成
京元電擬轉投資焱元 布局半導體
台大人文館案 北市：修正後通過
德意志銀行勒緊腰帶 裁員9千人
林佳龍：打造創新智慧大台中
南台灣觀光產業圓桌論壇 澎湖登場
短期消費提振措施 可能涵蓋面向廣
日前首相 籲安倍表明願解決慰安婦問題
原民政策 蔡英文：幫年輕人找回家路
梅克爾：陸應訴諸國際法庭解決南海爭端
澎湖首位女外交官應邀主講國際文化禮儀
陸鬆綁一胎化 網友：希望減稅鼓勵生育
傳輝瑞與愛力根談合併
今彩539開獎
美國經濟第三季成長1.5%
陸5年後全面建成小康社會 十三五決勝
談創新 施崇棠：機器人運算令人興奮
可生第二胎 陸人口政策大開放
立委補選政黨補助 兩黨差10倍
威力彩開獎
陸官員：再羈押2日本人
明華園印度首演 受到熱烈歡迎
學者：與習近平路線不同 俞可平請辭
反難民聲浪升 瑞典隱匿收容所址
南京一大學內設KTV 女學生坐檯陪酒
陸宣布結束一胎政策 專家：意料中事
宋志育出任鋼鐵公會理事長
空拍機撞101 機主抱歉願負全責
德國10月失業率維持在6.4%不變
人文大樓修正通過 台大：終於往前邁進
總統：將台灣畫廊推上世界舞台
韓教授金學主 獲頒仁村獎
美第3季經濟放慢 成長1.5%
南韓籲各方和平解決南海爭端
中石化抓內鬼 苗檢調帶回8人詢問
國民黨：辯論不該有前提 盼儘快洽談
專家：開放二胎無法救大陸經濟
高氏：朱立倫96至99年未持高氏股份
言論自由鬥士獲人權獎 歐盟籲沙國放人
孟加拉舉辦2016年亞洲杯板球賽
陸一胎化告終 經濟社會結構待長線調整
英若退出歐盟 美不與英單獨簽FTA
摩爾多瓦國會通過不信任案 解散政府
閉門會談變公開惹議 台聯向柯P致歉
梅克爾訪陸 空巴大單促進德陸經貿
苗檢查內鬼 中石化：助保護營業秘密
美初申失業救濟金人數 仍近40年低點
威力彩頭獎貳獎槓龜
高國輝再見安打 中華熱身賽勝桃猿
今彩539頭獎 1注中獎
歐洲央行官員警告 通膨放慢為大風險
蔡依林南寧還未開唱 燈架塌1死13傷
美第3季經濟成長放慢 美股開低
小英國防簡報 藍：國民黨執政成果
Fed暗示12月可能升息 歐股午盤下挫
大陸終結一胎化 養老長照政策考驗仍大
蔡依林南寧演唱會舞台塌 開唱與否未定
美眾院選出萊恩為新議長
人物特寫：眾院預算先生 萊恩力倡減支
美眾議員提決議案 強化對台六項保證
伊朗前總統：兩伊戰爭期間曾謀求核武
台灣飯店業赴上海搶客 主打明星主廚
WTA 詹家姐妹分組第2進準決賽
美第三季成長趨緩 消費支出仍堅挺
萊恩獲236票 當選美眾院新議長
Q3經濟成長率負1.01% 金融海嘯後最慘
短期消費提振措施 政院推四大面向
小朋友萬聖節路過警政署 陳國恩發糖歡迎
大億麗緻酒店 導盲犬安心入住
機械公會70週年 啟動智慧機械製造元年
「喝一輩子才有害」 英國藍負責人不起訴
紫光集團放話逼開放 經濟部：強硬無益
Trick or treat？義美門市備糖歡迎小朋友搗蛋
(時評)難看的40億元煙火秀
朱立倫：少點政治 台灣經濟會更好
蔡英文批執政失敗 總統府發言人砲火猛
俄機逼近美航艦 艦載機升空對抗
中國大陸一胎化政策 背景與歷史簡介
蔡依林難過 為南寧舞台傷亡者祈禱
日職軟銀鷹完封養樂多 連2年奪日本一
中石化前總座涉竊營業資料 訊後請回
蔡依林難過 為南寧舞台傷亡者祈禱
美陸海軍首長同意 遵守協議避免誤解
美客機佛州機場起火 乘客撤離傳數傷
國際仲裁法院同意 受理南海主權爭議案
美聯準會暗示升息 歐洲股市收黑
巴黎巧克力大師競賽 蔡佳峰晉級決賽
菲國提南海案 仲裁庭宣布具管轄權
客機發動機起火 佛州機場15人送醫
梅克爾訪陸首日 會見維權人士
美兩大藥廠商合併 股市收小黑
憂供應過剩 油價大漲後持穩
黑人男子死於槍傷 密州警方撇清遭質疑
暴風的女子朴宣英 劇中艱苦戲外幸福人妻
新戰神誕生 黃鴻升登亞歷山大三世橋扶梁
布萊德利庫柏魅力驚人 新歡舊愛男女通吃
太空船低空飛掠 探察土衛2號冰泉
9月巴西財政赤字創近19年新高
加工紅肉致癌 世衛組織：適度食用
巴西失業率攀升 近900萬人沒工作
仲裁庭受理南海爭議案 美國表歡迎
美股拉回 台股或出現回補
俞大?拜會巴拉圭環境部長
訂喵星人逗你樂 比中樂透難
Jessica任化妝品品牌代言人
世界和平會議 通過首爾構想
南美洲會粉絲 韓團4minute開拔
公投過關5個月 愛爾蘭同性婚合法
新竹馬偕早產兒 回娘家童歡唱
24條國內線機票降價 平均省96元
刺客聶隱娘 美國上映秀唐代江湖
台官員投書美媒 民眾支持兩岸和平穩定
韓媒：韓美討論在南韓部署THAAD
匈牙利台灣紀錄片影展 布達佩斯舉行
台南好停APP 找車位不必靠運氣
銀白秋天 到濟州島看紫芒花
深度美食之旅 喔熊帶路成效佳
主計總處公布第3季GDP為-1.01%
核心事業成長 百度上季獲利優於預期
31日同志遊行 歐洲駐台外交官力挺
免揪團不落單 遊歐11國25天僅8萬
中央社網站全新改版 要讓您捨不得離開
小琉球單車島旅結合迎王 體驗民俗風情
鴻海入股安彩高科 投資逾48億元
習近平11月上旬訪越南
印度關稅高 中鋼考慮越南供貨
空氣差 雲林細懸浮微粒紫爆
中石化前總經理涉洩密 上午公開說明
宏?智慧手機 日本樂天開賣
台灣之星網路門市夯 新申辦戶成長強
劉德立拜會巴拿馬中華總會
台南登革熱趨緩 總數21607例
摩托羅拉推出螢幕摔不破新款手機
台股開盤漲 7.17點
新台幣開盤持平
中石化前主管涉洩密 開盤跌0.15元
嘉縣植物魔法特展 一窺演化世界
美陸海軍高級官員舉行視訊會議協商
第3季GDP-1.01% 98年Q4以來最低
陸一胎化起草者 政策超限已有不良後果
陳光誠：陸廢一胎化政策不夠完全
陸結束一胎政策 外媒：似乎晚了
犀利人妻哥倫比亞開播
陸股開盤小跌
高壓電纜跨農地 居民陳情爭空中權
珠海瓜達爾港簽約 建中巴走廊
第3季GDP變負1 學者估全年不樂觀
萊恩當選美眾院議長 盼終結政治亂象
盜鴿再飛鴿傳書勒贖 2男被逮
東聯：中石化機密案為總經理到職前事件
加國大城市房價被高估 面臨修正
大陸開放二孩 受惠港股飆升
陸推二胎政策 麗嬰房F-淘帝股價衝高
日9月消費者物價年減0.1% 連兩月下滑
泰勒絲控主持人亂摸 反提告盼揭真相
第3季負成長 國發會：已由谷底往上走
小強讓電鍋武功全廢 陸店員推薦殺蟑藥
紅心辣椒 大航海時代V全新改版
林邊大橋工程上梁 105年10月完工
中石化：內鬼竊機密估損299億元
新台幣早盤升2.96角
碧特博格羽球賽 周天成男單闖8強
外埔漁港膠筏失動力 海巡救回4人
火箭襲巴格達機場附近 傳伊朗難民死傷
推動國會改革 藍委拱王列不分區首位
北捷殺人案 鄭捷二審仍死刑
仲裁庭受理南海爭議案 菲外交部歡迎
南海再交鋒 美防長將訪東協
鄭捷二審判死 受害家屬：符合社會期待
iPhone出貨上修 Q4上看7700萬支
毛揆宣布啟動短期消費提振措施
鄭捷殺人案相關大事記
喬治克隆尼愛家愛妻 也疼惜毛小孩
陸媒：安徽馬鞍山成台資轉型投資新高地
中石化爆內鬼案 盤中重挫達8%
祭消費提振措施 經濟部：保1還有希望
反覆認養貓又棄養 新北將開罰
40.8億消費提振措施 GDP增154億
瑞銀示警 香港倫敦房市泡沫風險最高
中共五中對港提法 分析：要港少搞政治
第3季GDP慘 工商團體籲消除對立
台經院估 全年製造業景氣信號藍燈
嘉義梅山鼬獾咬傷人 確診為狂犬病陽性
陸股早盤小跌 二胎概念股逆勢飆升
北美最可靠歐洲車品牌 AUDI中選
總統：近2年募兵達成率逾100%
5博士搶郵差飯碗 歷來最多
股市稅費合理化 公會：交易可達2千億
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
搶消費商機 愛合購推銅板美食
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
行銷校園文創商品 樹德辦微影片比賽
因應供應鏈劇變 勞動研討會11月登場
2G升4G補助案出爐 130萬戶受惠
廢一孩政策 港報：須未雨綢繆
運將吸毒被逮 稱想提神多賺錢
台灣電影櫥窗活動 聖地牙哥舉行
洛城台灣書院辦愛情系列電影展
羅馬市長撤回辭呈 不甩總理壓力
陸艦隊數量龐大 美軍南海潛在挑戰
政府提振消費 住飯店玩樂園有補貼
鄭捷不聆判 家屬批評很孬
下周汽柴油價 估不調整
女乘客衣裙被嫌太短 靛藍航空拒予登機
社子島公投刪市民比 柯文哲：有道理
中石化：機密遭竊短期影響 將開發新品
帶玩具長槍闖空門 竊嫌落網
泰國妙齡美女紋身師 技術有口碑
台大團隊找出基因標記 快篩血癌治癒率
提升抗壓力 職場新鮮人必修學分
朱立倫：王金平和黨團全力推動國會改革
政院補助節能 櫻花：有溫和成長力道
代謝症候群加腎臟病 加重血管硬化
議員指大巨蛋偷施工 柯文哲：下午檢查
雙手麻痛 腕隧道症候群作祟
期貨拉抬 台股近11時翻紅
政院推消費提振 東元：全力配合
馬總統：政府政策考量健康效益
駐韓顧問向僑童講解抗日史實
仲裁庭受理南海爭議案 大陸重申不接受
消費提振 農委會：補助購買農機具
政院：提振短期消費GDP增154億元
陸開放生兩胎 估上億家庭受惠
晶片廠：若陸禁台製品銷售 雙方沒好處
陸媒：梅克爾挺人民幣加入SDR
29藍委連署 促王金平列不分區第1
藍委拱排不分區第一 王金平感謝
立院同意林慈玲等5人任中選會委員
新台幣中午升3.18角
冒充老闆騙店員 遇到老闆娘
英國藍毒花茶案 供應商3人起訴
和吸血鬼共餐 東京最夯主題餐廳報你知
南韓：北韓挖新坑道 可能準備核試
行政院推消費提振案 劉泰英：沒啥用
研究：想減重 低脂飲食恐非最佳策略
陸學者：兩岸經濟合作 應回歸市場規律
中石化機密遭竊 股價青筍筍
鄭捷二審判死 法官：未感悔悟心
顏寬?推小蜜蜂胖卡車 傳遞勤奮精神
南海訴訟 國際仲裁庭7議題具管轄權
中台灣農業博覽會 與新社花海同步
陸海軍司令員警告：美中恐擦槍走火
美國緬因灣水太暖 鱈魚生存危機
刺激經濟措施 毛揆：會比消費券有效
女倒臥捷運竹圍站廁所 命危送醫
確信通膨將達標 日銀貨幣政策不變
長庚禮遇體育選手照護計畫 31日截止
宜蘭縣低收入縣民微型保險 中壽買單
朱立倫：勿讓意識型態誤了經濟發展
7旬長者槌出興趣 澳門出國比賽
換機補助限國產？工業局找電信業討論
補助寬頻升級 遠傳率先喊加碼
亞幣走揚 新台幣中午勁揚3.18角
日銀決議維持寬鬆貨幣政策
鄭捷二審判死 小學便立誓殺人
PM2.5飆高空品差 雲林居民減少出門
中選會人事案 立院投票通過
總統談經濟：刺激買氣 增投資
2G升級4G 行政院補助至明年2月
智利衛生紙太貴 兩大廠商遭控壟斷
捐血增回饋 11月起加驗膽固醇
退輔會：募兵制配套 近期將報行政院
南韓官員否認韓美討論部署THAAD
新Apple TV 3D遊戲也可以
憂私校教師待遇打折 教團反減薪條款
萬聖節小朋友到義美 抓一把糖果免費
2G升4G 每月補助200元
蔡依林南寧舞台塌 31日演唱會延期
澎湖秋冬本島旅遊觀光巴士 11月啟動
單親外籍媽媽遭強制離境 監委調查
台股收盤跌 16.77點
勘驗鄭捷行凶畫面後 法官搭捷運不敢睡
不懼紅色供應鏈 京元電銅科2廠上梁
麵包店疑一氧化碳中毒 15人送醫
向佛教長老祝壽 吳副總統盼永續和平
農民爭空中權 六輕：電業法尚無明文
首爾國際旅展 台灣觀光局創意出擊
印度首艘?魚級潛艦 下海測試
台股震盪 跌16.77點
議員檢舉一卡通案 北市：待廉委立案
俄機逼近美航母 美日戰機緊急升空
中選會人事案 綠有條件反對
中共對台再打經濟牌 學者：是保險作法
粉絲講不聽 小賈挪威才唱一首氣得走人
林滄敏：賓利與他無關 報導抹黑應道歉
台股尾盤下挫 紅翻黑
U16亞青男籃賽 中華隊勝黎巴嫩
美眾議員籲強化對台6保證 民進黨感謝
塵爆燒傷還曾裝葉克膜 林思葶出院
11月台指期漲21點
首爾僑界紀念蔣公誕辰
違法買台灣油杉 魏應交魏應充判拘役
11月電子期跌 金融期漲
緬甸大選掃街濺血 在野候選人遭砍傷
聯發科Q3賺近80億元 今年最高
高雄登革熱疫情在高峰 水溝孳清加把勁
廢生活圈補助 交部：對台中市民更有利
感受人民力量 蔡英文手戴護腕繼續拚
自行車登山王法籍車手奪冠 獎金百萬
世界大賽0-2落後 大都會回主場盼逆轉
柯文哲：鉛管戶水價市政會議討論再定案
朱立倫：王金平團隊繼續領導立院
憂基地台是罹癌兇手 住戶盼遷移
兩岸關係座談 江玲君澎湖開講
檢廉查收賄案 約談趙藤雄營建署主祕
提振消費商機 通路電商股樂透
換機案不限國產 有無iPhone6S看業者
統一羅智先：景氣應不會再壞了
麵腸加過氧化氫 中市銷毀200多公斤
德前饒舌歌手加入IS 命喪美空襲
趙藤雄遭約談 遠雄：不清楚案情
名廚解密 深秋嚐大閘蟹才內行
聯發科Q4營收看升 毛利率有壓
三大法人賣超台股6億元
中研院找出糖尿病預測指標 準確率近9成
上海台灣民眾投資保護規定11/1施行
營建署主祕涉收賄 檢廉約談趙藤雄
第3季GDP負 杜紫軍：未來不會太差
陳天成當選金城鎮代表會主席
刺激經濟措施 民進黨：無助改善體質
黃國書為保全人員發聲 將助修保全業法
北市不上訴 北纜環評爭議畫句點
馬總統肯定感佩醫療奉獻獎得主
頎邦Q3獲利 今年單季高
彰縣宣導反賄選 籲全民參與
收賄案趙藤雄再遭約談 遠雄：配合司法
NBA 老鷹團結發威 咬傷尼克
古坑傳出子砍父 送醫幸無大礙
大S懷第二胎 經紀人：謝謝關心
新良食運動 巴黎蔬果販賣機風行
陸首富王健林：習近平姊夫曾入股萬達
宏達電法說會登場 沒端Q4財測
愛琴海2船沉 希臘：21死上百人獲救
軟硬體建設多 蘆洲人口將破20萬
印度擬購以色列氣球監視系統維安
廈門文博會 台灣工藝成亮點
金商頒獎 賴正鎰：服務業逆境中成長
越學者：支持維護南海和平行為
國際美食論壇 助老店與國際接軌
設南極洲海洋保護區 俄再度阻撓
日銀砍經濟成長展望 通膨延半年達標
麵腸添加雙氧水 中市銷毀215公斤
萬聖節變裝 原來可以很簡單
行動派出所失敗 北市視訊報案11/1上路
提振消費 張盛和：勿用選舉來看
泰勒絲疑遭摸臀 控告前電台主持人
唐榮勞資團體協約 員工權益大躍進
急追同業 彰銀定明年放款成長6%
總統：台美關係增進且更密切
新台幣收升5.4分
紫光入股力成 持股25%任一席董事
政大生連署廢校歌 政大：依程序進行
提振消費遭批政策買票 毛揆不同意
股價不佳 彰銀今年不現增
廣州地鐵檢出超級細菌 感染可能致死
麵包店一氧化碳中毒 15人送醫
故宮南院 內政部：12月底前開館試營運
競選小物 濕紙巾防蚊液超實用
金門售票演唱會 訂票送到府
紫光入股力成 成第一大股東
國際法院南海仲裁 陸：不具約束力
宏達電：Q4難轉盈 虧損較Q3收斂
提振消費拚經濟 高雄百貨週年慶殺很大
嘉義萬聖反毒競賽 學子拒絕毒害
拒進議會案 賴清德遭懲處申誡
大陸全面放開二孩落地 須4程序
款項不清 前南投縣長李朝卿遭訴
劉文雄訪寵物銀行 提出動保政見
列不分區首位 王金平：有機會義不容辭
金門選舉查察 加強旅台鄉親反賄
雅加達2016年最低工資 調漲15%
印度防長訪俄 討論多項軍購案
前台南議長賴美惠涉賄 改列偵字案
學生月底常缺錢 漢口學院月末套餐夯
台創首參廈門文博 為台灣文博鋪路
彰銀台新金爭議 張明道：別浪費社會資源
宏達電刺激陸銷售 年底前推新機
藍灣大師賽次輪 龔怡萍並列第2
日股收漲
毛治國：不會讓離島航線停止
港股收黑
紫光入股力成 陸資入台封測廠首例
陸開放二孩 2050勞動人口增3千萬
國旅住宿最高抵千元 11/20開放申請
2016大選 內政部：設指揮所維護治安
宏達電One A9預購踴躍 11月出貨放量
中市府批中央跳票 刪除生活圈道路預算
拒進議會遭申誡 賴清德暫不回應
她們這樣長大 屏東家扶表揚向上兒童
2G升4G購機補助 宏達電：樂觀其成
見證歷史 亞非會議檔案申遺成功
IRONMAN鐵人三項 恆春半島熱戰
救出遭綁港商 內政部頒百萬獎金
傳可能任副手 陳肇隆：強項在醫療
刺激國旅 鐵公路都釋優惠
郵局繳公股銀卡費 免收15元手續費
竹縣抽驗盛裝水 1項大腸桿菌超標
感恩茶會 爺奶感謝有華山
第3季經濟負成長 賴正鎰：第4季會落底
日巡女子賽 魏筠潔首輪並列12
港都夜不眠 24小時超馬賽將開跑
高市登革熱疫情 政院：未來2週關鍵
紫光大舉布局記憶體 差美光一角
中央氣象局氣象報告
雲林農機展擴大國際化 秀農業4.0新科技
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
崇她社會長 肯定台推動女性勞動平權
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
大巨蛋被控偷偷施工 北市查無此事
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大陸二胎政策 羅智先：經濟可能翻轉
信義房屋首跨東協 售吉隆坡精華區房產
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南下灘頭堡鳳山 朱立倫籲團結勝選
火箭彈轟炸敘利亞城鎮 至少40死
環島進偏鄉傳愛 伴弱勢童驚喜慶生
確保水利工程品質 廉政署訪南水局
衛福部核准竹縣新設健康產業園區醫院
過度限制職業團體事務 人團法違憲
日本食材變身法菜 用舌尖品味鹿兒島
陳雨露人行副行長 方星海證監會副主席
嘉義公益音樂會 免費索票入場
漢和：俄S-400系統2017交付中國
混凝土車墜山谷 警消前往搶救
易威跨再生醫學 擬併購全崴生技
亞幣升值外資匯入 新台幣收升5.4分
美參院通過預算協議 躲過債務違約
為環境忍惡臭 模範清潔員：工作很神聖
雙北宜花防大雨 17縣市強風特報
桃機三航站設計 首獎台英團隊出線
買節能省水產品 每戶最高補助2.1萬
建教生專案勞檢 近3成違反勞基法
103年研發經費來源 民間仍是主力
東京車展 自駕車環保車吸睛
賴清德被申誡 監委：民主靠法治非人治
北市興隆公宅開放首日 逾500人參觀
中光電Q3獲利季增逾倍 每股賺1.27元
中日爭搶哈薩克核電訂單
遭公懲會申誡 賴清德：改革初衷不變
不服被看衰 傑布布希自稱勝選希望最大
大陸首個海洋國家實驗室啟用
12強WBC國手齊聚 冬盟強力開戰
澎湖縣長表揚禮貌達人楷模
換機優惠 國產手機市占拚增5個百分點
統一全面進攻烘培業
屏東1鄉代及村長涉賄 一審判當選無效
聖嬰帶來豪雨 智利沙漠成花海
雙北公車補貼款爭議 新北：協商解決
游東運奪首屆UniBread烘焙王冠軍
前台南議長賴美惠涉賄 南檢列偵字案
民進黨力挺賴清德 諷監院司法院神速
朱立倫：政院拚經濟不為政治考量
馬總統：盼台韓儘早簽投保協定
馬總統頒總統文化獎 5人獲肯定
陸開放二孩 上海學者：早十年效果更好
結盟紫光 力成董事長:與高啟全無關
住宅動向分數7年新低 民眾看跌房價
苗宜花血鉛檢驗 流程公布
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澎湖2次博奕有譜 待政院核定啟動連署
美學者：台灣南海議題採取作為非常正向
傅(山昆)萁批蔡英文干涉議會 言行多重標準
解釋文更正意見書惹議 司法院將訂規範
紫光入股 力成：技術人才不會外移
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外勞偷騎腳踏車 路過警所人贓俱獲
紫光併購入股不斷 錢來自資本市場
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讓愛延續 民團募集二手玩具義賣
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紫光入股力成 需經工業局專案審查
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中信金信義總部賣151億 大賺70億
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東豐快速道路預算未刪 中央澄清是烏龍
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吳副總統祈願 盼楊瓊瓔最高票當選
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葉世文案翻版 營建署主秘涉收賄
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新娘捧花新趨勢 白菜蘿蔔也行
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高齡社會青壯年肩頭重 長照險降風險
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老灰狗最後出遊 巴士迷不捨國道車王
黃蜂戰老鷹 林書豪半場得4分
廣深港高鐵福田站 面積21個足球場
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台灣同志遊行 下午上街
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國光號灰狗要退休 巴士迷歡送
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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十餘萬人聲援 英跨性別人犯成功轉女監
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藥妝產品涉誇大 通路商將回收改正
高鐵彰化站公共工程竣工 帶動南彰繁榮
俄羅斯一架客機疑似墜毀西奈半島
支持婚姻平權 新人鄉民上街力挺
大福彩連55槓 今頭彩衝7.2億
萬里蟹紀念酒 龜吼富基限定販售
雅典納亮相 陳漢典狂講錯節目名
以廈門為基地 品時尚走出獨特風格
爸我要當你的雙腳 帶你環遊世界
船井生醫屢罰不怕 食藥署稱可惡
埃及：俄客機墜毀西奈半島
失誤多回防慢 黃蜂輸得不冤
對陣高手 詹家姐妹：每次都有學習
國光灰狗年底淘汰 國光號小姐來送別
漁民包袱巾 記錄昔日討海歲月
萬里蟹夯 讓漁民對品質更堅持
俄客機失蹤 西奈半島中部發現殘骸
南海仲裁掀波 大陸腹背受敵壓力重
印度幽靈電話線 日接8萬多通美電話
東京車展 美模吸睛 小機器人搶鏡
侯友宜：打造大觀園區成藝術重鎮
中俄原油管道前三季輸油1233萬噸
聖心慶祝25週年 場面溫馨感人
大陸開放人民幣直接兌換韓元
藍灣高球賽 龔怡萍並列領先入末輪
補助變多還罵中央 交長批中市
中市：交通經費補助確短缺無誤
埃及證實俄客機墜毀西奈半島中部
萬聖節 板橋府中商圈搞鬼嚇人
遠東餐廚達人賽 初賽弘光科大登場
漁業法罰則擬加重 避免漁業貿易制裁
自行車完騎北市 柯文哲：屁股好痛
福衛五號明年發射 總統赴太空中心視察
高屏空污管制 業者應完成申請認可排放量
大陸多益排名勝台灣 英業達：攸關競爭
巴掌仙子照顧病母報孝恩 讓愛循環
艾未未要樂高 倫敦樂捐氣氛熱
台灣工藝中心 為工藝家廈門拓商機
好友大S懷第二胎 阿雅不跟進
中共五中全會 反顯軍方打貪透明度低
中央氣象局氣象報告
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柯文哲被拱上台熱舞 節奏感差仍獲喝采
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘆洲區人口破20萬人 新北第8都會
運將為討債盜骨灰罈 遭判8月
南海對立升高 殲11進駐永興島
平價品牌中市百貨展店 民眾排隊搶進場
交通部：汽燃費重分配 台中市增加最多
池上金黃稻浪 舞動鼓聲自然共鳴
登革熱防疫無假期 高市開罰25件
朱立倫屏東造勢 強調出身基層
總統訪竹市 參觀黑蝙蝠中隊文物陳列館
台灣大日月潭音樂會 詮釋二代歌后經典
告別乳名 北市動物園小貓熊換名字了
大陸刑法新罪名 恐怖活動占1/4
拉抬選情膠著區 蔡英文狂掃桃竹苗
李克強會安倍？王毅：仍未確定
長榮起飛遇細石損尾翼 調班機載客
澎湖社造成果展示激發社造新方向
十大經典路線 台北河濱自行車道獲選
對抗IS升級 美敘利亞戰略添籌碼
萬聖節創意踩街 成大商圈熱鬧
救命站長義行 乘客讚搭捷運好安心
爭取屏東農漁支持 朱立倫打兩岸牌
俄媒：失事飛機殘骸疑傳生還者求救聲
南海仲裁 學者：需注意對台主張影響
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俄飛機墜毀埃及 傳有受困乘客聲音
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同志遊行 萬人上街
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新竹眷村文化季 回顧大時代事蹟
遠洋船違法若重罰千萬 公司恐破產
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高雄檢警週末掃黃緝毒 帶回79人
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俄籍客機埃及失事 已找到百具遺體
搭22家廉航 孤獨星球創辦人踏上舊旅程
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女內衣胯下藏海洛因 入境被逮
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陸製殲17 傳可能安裝陸產引擎
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俄新社：俄籍失事客機乘員全數罹難
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澎湖摩西分海奇觀 日本伊豆參訪團稱奇
俄派救難隊 與埃及展開客機失事調查
李登輝談經濟 盼新總統以百姓為中心
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南區競選總部成立 宋楚瑜籲改變現狀
U16男籃賽 中華三連勝克印尼晉複賽
宋承憲玩魔術 做蛋糕甜餵粉絲
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長榮起飛遇細石損尾翼 桃機：深表遺憾
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男童遭虐 母遭檢方聲押禁見獲准
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李克強：中韓海域劃界談判 儘早啟動
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〈財經主筆室〉「開放VS鎖國」紫光紅潮掀起台灣科技業大論戰
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日本「鹿兒島食之匠」首度登台「和魂法菜」晶華上桌！
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埃及政府：尋獲墜毀俄客機黑盒子
俄客機墜毀西奈半島 現場照片曝光
俄羅斯航空宣布 避免飛越西奈半島
埃及宣布 尋獲墜毀俄客機兩具黑盒子
人權組織：俄敘空襲阿勒坡省 64死
俄客機墜毀 法航漢莎停止飛越西奈半島
美科羅拉多泉持槍濫射事件 4死
宋芸樺工作滿檔 哭訴嗑不到韓式炸雞
氣質正妹木村文乃對決貴婦團
山田涼介自爆 接吻有莓味
美科羅拉多泉市中心槍擊事件 4死
俄墜毀航班副機師曾抱怨 飛機似有故障
訪客破2千萬 米蘭世博風光落幕
年輕人高血壓不自知 泡湯好危險
萬聖節天公不作美 孩童冒雨要糖
藝術品飯店 真的不怕你摸
新北旅宿挖寶趣開跑 邀民眾體驗
埃及部長：俄客機墜毀前未求救
防黑吃黑帶獵槍防身 毒販遭逮
調查俄客機墜毀 法派遣專家赴埃及
法右翼市長又惹議 不准新開沙威瑪店
維護飲用水 宜環保局全面抽驗鉛管水質
冬秋食補 中醫推這3種藥膳湯
用錯鼻噴劑 天堂變地獄
平鎮戰高苑 黑豹旗棒球賽爭冠
現代賽德克巴萊 山地連精無聲擊殺
國軍唯一 適用勞基法的山地連長
校園美食評選 北中南各有擁護者
20師生露營遇大雨失聯 警消上山找人
世博過後 米蘭規劃展場新用途
台股月線連2紅 短線技術修正免驚
陸日韓峰會 經濟務實主義戰勝敵意
嘉義溪口兒童繪本 了解當地特色
科加雷姆航空傳債台高築
退而不休 人生才開始
柯文哲：支持設置殯葬特區
雲林山線藍綠立委出征 拚1席寶座
銀髮族健康 養生靠運動與均衡飲食
柯文哲推禁菸 擬規劃西門町信義商圈
老人養生村 入住觀察眉角多
兩復興空難最終調查 飛安會提時間表
汰換管線 中市大雅區部分路段停水
泰國舉辦首場萬聖節鬼怪路跑活動
陸10月製造業PMI 持平
俄空難親友拒絕相信：她說要幫我買香水
火車撞到大老鼠 停駛約10分鐘
陸10月非製造業PMI 小幅回落
爐石戰記 台Pinpingho晉級世界盃八強
曼谷文華東方酒店 頂級旅客首選
柏林阿德龍飯店 愛因斯坦在此下榻
體操世錦賽 女子高低槓4人並列金牌
超越五星宮殿級旅館 巴黎麥瑞斯排第一
金融反歧視準則 金管會：年底完成
南韓辦南海研討會 越學者與會
空中巴士10年來重大空難回顧
馬總統：全民健保是台灣珍貴資產
法國人習慣給小費 只是趨於保守
新世代霸凌 虛擬世界防不勝防
網路霸凌橫行 反映孤單Y世代
不能說的秘密 網路霸凌有出口
紫光入股力成 台灣封測業質變？
小費台幣140萬 店東驚駭不敢收
2男大生登山迷失方向 暫安全無虞
失蹤1個月 美疑尋獲貨輪燈塔號殘骸
新加坡給小費 可能會遭拒
南非小費是禮儀 應用得當賓主盡歡
禮多人不怪 在德國給小費惹人愛
泰國給小費有學問 紙鈔是尊重
萬聖節 多倫多群魔上街頭
新北：立冬將近 補冬試試茶油雞
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國保生育給付增為2個月 衛福部支持
加拿大小費制度盛行
駭客入侵伏德風電信 英國用戶資料外洩
馬總統：癌症威脅生命 運動活化大腦
萌翻了 復興東京線空姐小熊大驚喜
開放二胎 兒童文創藏商機
澎日簽署友好交流意向書 加強交流
中央氣象局氣象報告
朱立倫：王金平是未來國民黨國會龍頭
越南籲國際法庭重視其南海權益
投信：陸十三五規劃 投資3重點
桃園龜山釣客受困 平安獲救
雙橡園美麗與哀愁 美媒探歷史
iPad Pro觸控筆 2代可獨立充電
吳奇隆過生日 劉詩詩穿情侶裝慶生
大陸快遞實名制上路 民眾恐不配合
世界大賽G3近身球 話題延燒不斷
不倒癌騎士 千里傳健康
假律師佯助討欠款 自製法院收據判刑
尊農 匯集82廟農家子弟祭五穀爺
伊斯蘭國公布影片 宣稱俄機墜毀前影像
朱立倫：新北市要選出自己的總統
秋冬食蜂蜜 增強小孩抵抗力
皇家5-3力克大都會 世界大賽3-1聽牌
陸製造業PMI未升 Q4經濟壓力仍大
111教育會成立 不放棄一孩子
中油：2日汽柴油價不調
大雨不斷河水暴漲 30人受困花蓮野溪
特殊祈福儀式 沈光文紀念碑更有感
股利所得降稅 財部：稅損不只3百億
鉛管風波 新北：4衛所可驗血鉛
酷MA萌經濟發燒 陪民眾暢遊熊本
復興引進A330飛東京 空姐小熊萌翻
資金寬鬆 大陸百城房價連6個月回升
中油：汽柴油價不調整
上海市長楊雄談創新：政府仍然管太多
Selina慶生 張承中送公主蛋糕
少年竊重機半夜偷檳榔攤 警眼尖查獲
澎首長盃直排輪競速登場
經濟部：貨貿協商 已進行770場溝通
柯文哲登大神轎 和服正妹搶鏡
眼科手術用藥疑造成失明 西數十人受害
搶攻耶誕購物熱季 沃爾瑪推特價
港特首女兒失態 當街打母親巴掌
日團員遺失包包 計程車司機奉還復得
不忘第一雙鞋 吳清山發願助偏鄉
紐約萬聖節大遊行 假川普和培根娃拚場
乘農用搬運車 吳威志誓師從古坑出發
美式甜甜圈慶開幕 1年份甜甜圈大方送
搭輕軌有感 宋楚瑜：國土應重新規劃
甲狀腺結節 應定期追蹤
夢想起飛 一鴿文創傳遞優良信鴿文化
東北風2日增強 氣溫再降2度
光棍節商機 電信業推優惠尬場
法鼓山信眾大會 萬人祝福法鼓學院
萬聖節群魔亂舞 紐約狂野放縱
竹北建案工地崩塌 恢復通行
藍灣大師賽爭冠 龔怡萍暫居並列第1
美防長:南海爭議 推升對美安全部署要求
土耳其關鍵國會大選 投票開始
一分鐘吃43碗臊子麵 甘肅男獲白吃證
期交所贈樂山教養院副食費
稀有冬候鳥寒林豆雁 現蹤澎湖
瑞成堂重建完成 再現百年風華
索馬利亞旅館遭攻擊 青年黨叛軍稱犯案
台東泰源國中師生失聯 警消陸空搜尋
山東新婚驚魂 新娘被伴郎扔空中沒人接
繪畫以3D呈現 盲人也能觸摸藝術
高雄登革熱單日增逾200例 防疫續動員
印尼官方旅遊廣告 出現中華民國國旗
陸資投資IC設計？好壞視個案
菲南被綁韓人質 遭棄屍校園
大都會博物館展百幅國寶中華書畫
時代力量攻政黨票 柯一正接觸郝明義
老翁鬧區開車疑誤踩油門 1死4傷
77歲矽谷老爺爺公司 惠普正式分家
MVP柯瑞獨砍53分 勇士開季3連勝
DRAM供過於求 現貨均價平歷史新低
台中港沙灘發現浮屍 死因待調查
南京女網賽單打 謝淑薇稱后
雙11商機 電商紛推優惠搶市
心碎 俄空難最小罹難者不滿1歲
台東泰源國中師生平安 警消引導下山
U16男籃賽 中華複賽首戰勝馬來西亞
2男大生登山迷路 尋獲安全無虞
南海緊張 冷戰後再現大國對壘
藍灣大師賽 龔怡萍並列第2
家扶培力成果發表會 場面溫馨熱鬧
iPhone 6S螢幕可測重量？蘋果說No
澳門購物節12月登場 台北路展送機票
菲廣播電台記者 快餐店前遭槍殺
比利時聯邦眾議院成員訪華
十一不夠力 澳門博弈收入連17月降
酒後打死病友 截肢拳手判刑
灰狗巴士重現南投 警察巧遇也來關心
日韓外長會談 期待首腦會談氣氛積極
百名魔鬼硬漢騎哈雷 萬聖節天津巡遊秀
朱立倫：我們就是一個台灣
金屬機殼雙雄法說 Q4業績估新高
MLB世界大賽G5 沃奎茲要把冠軍獻給亡父
一馬總裁：有信心解決3180億元債務
北市視訊報案系統上路 試用傳當機
郭岱君：盧溝橋事變 兩槍聲意外
安倍出席日陸韓首腦會議 呼籲強化關係
吳思華：壯遊不只靠體力
股利所得降稅案 學者：離譜荒謬
股利所得減稅案 國民黨團：非定案
30人受困摩里沙卡野溪 橡皮艇救援
安倍與李克強會談 轉達對南海問題關切
冠軍賽扳倒平鎮 高苑奪黑豹旗
陸日韓罕見領袖會談 象徵合作意願
陸日韓峰會：三方完全恢復合作
王心心跨界阿卡貝拉 南音新面貌
日陸韓峰會 通過走向和平繁榮聯合宣言
新加坡建國50年 邀全球遊客圓夢
救國團週年慶 雲林公益教育齊步走
總統：盼立院速通過長照保險法
浩角翔起重現特技 妻兒台下相挺
陸機器人持續走134公里 破金氏紀錄
掃墓當郊遊 菲人歡度亡人節
六一九砲戰退輔法案 金門藍綠盼通過
萬人齊聚法鼓山 祈願求觀音學觀音
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港口盃慢壘錦標賽 60球隊參賽
郭岱君：淞滬會戰 蔣中正誘敵深入
面對史實說真話 兩岸才能寫抗戰史
韓中日峰會 一致呼籲加強三方合作
雲林環境清潔日 清新打掃護健康
鰲鼓濕地首例泛舟 騷擾動物裁罰
中日韓峰會 同意恢復定期舉行
南京女網奪冠 謝淑薇104年三度稱后
抗戰勝利70年 韓華青年會辦保齡球賽
演員變身文青 姜康哲成策展人
澎湖原住民傳統美食展 原味料理稱讚
朱立倫擂茶博感情 呼籲客家庄團結
兩岸大學生賽漢字 台師大奪冠
桶裝瓦斯2日起每公斤大漲1.7元
大陸地方財政不透明 學者也搖頭
災後復養石斑有成 副總統肯定重建成果
共同社：韓國為與美陸等距外交大傷腦筋
高雄海味五寶宴 顛覆老饕味蕾
反賄環台鐵馬抵基隆 籲用行動守護台灣
終止連2降 台塑油價不調整
韓陸日峰會 領導人會後說明會議成果
日巡女子高球賽 姚宣榆並列22名
喝過拿鐵卡布奇諾 你知道falt white？
安置遊民度寒冬 成華府眾多考驗之一
台灣商品中心上海開幕 蕭萬長出席
韓中日高峰會 促加強三方合作
113對新人 奇美博物館浪漫完婚
一如預測 骷髏頭彗星與地球擦身過
毛揆：推廣社區照顧 讓長者在地安老
烈嶼假日挖芋 有請客人初體驗
登革熱防疫 熱區清出近千積水容器
蔡英文籲讓民進黨再次上台執政
俄客機埃及失事 即將檢視黑盒子
紐約時報：陸日韓峰會 本身就是進步
台灣申請建築許可程序整併 世界排名升
中共開放二孩 外界不看好成效
俄墜毀客機 上半年兩次故障
許台灣未來 蔡英文籲票投民進黨
7年級陸爸賣房 帶2歲女兒環遊世界
單行36年 北市仁愛路研議改雙向
駁打恐嚇牌 朱立倫：我打安定牌
太魯閣新秘境 小錐麓步道2日正式開放
高雄輕軌熱潮不退 政壇人士相繼體驗
蘇花漢本段阻斷 預定晚間8時搶通
林智堅當一日店長 支持弱勢身障者就業
日陸韓峰會 就合作促進地區和平達共識
IRONMAN鐵人三項 紐西蘭包辦男女冠
港機場警署警槍走火 無人受傷
俄客機墜西奈 埃及搜救團隊擴大搜索
紐倫堡發明展 台灣拿12金
桃園眷村文化節走入社區 追憶往日
德國紐倫堡發明展 台灣摘12金
國民黨：LOGO與蔡英文意義不同
WTA年終賽雙打 辛吉絲蜜爾莎奪冠
韓中日領導人發布宣言 將定期舉行會議
國民黨台南婦女後援會 團結拚選戰
慶陽翟大街開放週年 金門軍民同歡
受困花蓮野溪 30人平安獲救
傳橘營拱宋列不分區 宋楚瑜駁斥
台灣商品中心登陸 協助中小企業拓銷
四川公車司機腦溢血 緊急靠站救乘客
韓中日領導人會議 就歷史問題微妙較勁
鹽水電池發功 救生衣可亮3天
竹科竊嫌脫逃 警方將議處失職人員
哈爾濱佛學院開幕 陸網友：哈佛不是夢
蘇貞昌：朱立倫放空新北 民進黨可衝刺
時代力量邀不分區 郝明義：自覺不適宜
商人節 陳光復勉企業活絡經濟
日中領導人會談 同意年初高層經濟對話
央廣曼谷聽友會 回收22年前收聽心得
保育志工拆網具 阻止非法捕撈
李克強會安倍 要日本管控敏感問題
安倍會李克強 對加強改善關係達共識
昌鴻風暴過後 徐耀昌劉政鴻同台互動少
饑餓遊戲將告終 小珍揮別女英雄角色
國民黨首場海外造勢會 黃敏惠感動到哭
田馥甄挺潮客 嗨唱客家歌秀轉音
賓茂國中原民生 紐倫堡發明展發光
年輕人創業點子多 鹽酥雞店走酒吧風
土耳其國會大選 安全與經濟烏雲罩頂
中華蠶食義大鯨吞 12強熱身賽言和
李克強：三國應以史為鑒 處理歷史問題
新北街舞賽 The Future Crew奪冠
WTA年終賽 拉德旺絲卡封后
Girl's Day跳辣舞 被粉絲惹哭
轟好萊塢同工不同酬 小珍：自我批判
大師聯手演出 台中花都藝術節圓滿閉幕
李克強訪南韓 RQFII額度又增加了
女網年終賽 拉德旺絲卡激動登后座
秒殺下單操縱期貨 陸公安逮捕3人
陸鐵推乘客意外險 最高理賠人幣30萬
紐倫堡發明獎 排灣族小孩奪金
蔡英文南投站台 盼中彰投發揮力量
緬甸大選前展示實力 翁山蘇姬籲防舞弊
蔡英文：建立原鄉長照體系 發展部落產業
安倍李克強同意改善關係 傳談南海問題
老外民歌戰 紮實唱功活潑創意令人驚豔
焦點人物：土耳其總統艾爾段
俄客機埃及失事 研判空中就已解體
俄羅斯航委會：失事客機空中解體
選後國會改革 朱立倫盼挺王金平推動
中日韓加強經貿合作 經部：衝擊難免
汐止地下油管破裂 善後、發生原因待查
亞洲集保組織年會 3日台北隆重登場
蔡英文：盼2016國會政黨輪替
(時評)貌合神離的朱王合體
土耳其大選出爐 境內庫德族人爆衝突
臺企銀主辦泰安食品公司聯貸案完成簽約
期交所論文獎學金得獎名單公布 明年續辦獎助
美高收債利差大 美貨幣政策確立後料走多
國民黨願辯論 籲蔡英文快同意
華航777新服務 11月飛航法蘭克福
俄客機疑空中解體 當局力斥擊落說法
土耳其大選 執政黨似有望贏得多數議席
土耳其大選爆冷門 執政黨似將勝選過半
口誤搞垮柏林圍牆 前東德官僚辭世
土媒：執政AKP黨料將贏回國會多數議席
童軍團64人登山受困 凌晨獲救
9成7選票開出 土國AKP黨贏得國會多數
俄航空局長：空難班機在高空裂解
俄客機埃及失事 最小罹難者遺體尋獲
俄交通部長：埃及墜機原因尚無可確定
土大選 總理讚：AKP黨勝選日
土親庫德HDP黨 得票跨門檻贏得國會席次
土反對黨CHP黨 組聯合政府沒有可能
俄緊急事務部公開客機墜毀現場衛星照片
俄派運輸機 載162空難死者遺體回國
黃小琥愛情原來沒什麼雙主打
圓夢參加卡丁車賽 龍劭華：憨膽不怕死
誤打誤撞第二季 4日全台首播
萬聖節上街要糖 全美多起孩童車禍意外
AKP黨大選勝出 總理籲土國朝野團結
林書豪手感未回 黃蜂2分落後飲恨
德國發明展 台東縣隊獲1金7銀2銅
漸凍人愛心發明 德國紐倫堡發光
萬聖節拿到糖裡藏針？賓州警方調查
王豫元出席佛羅倫斯郎世寧新媒體藝術展
土總理首都演說 籲朝野政黨同心制憲
草嶺古道芒花季 11月登場
推畜牧廢水灌農地 台南成效佳
想要好眠到天亮 睡前刷牙別開燈
梅克爾剛走 歐蘭德11/2接力訪陸
境外學生漸增 教育部徵接待家庭
台中消防小隊長涉性侵女隊員
保護英王室隱私 飛行禁令生效
新北青年社會住宅 108年底超過7千戶
多空激盪 台股短期難脫震盪整理
紐倫堡發明展 台灣食在安心
寧波漲停板敢死隊總舵主 內線炒股遭查
老菸槍前議長的大禮：萊恩苦惱滿室煙味
台股開盤漲17.22點
新台幣開盤貶 0.3分
台南登革熱新增54例 疫情趨緩
外配陳屍家中 疑丈夫下的手
蔡英文：2016完成首次國會政黨輪替
敘反抗軍遭控把人關鐵籠 充當人肉盾牌
高啟全卸任華亞科董座
紫光宣布入股 力成開高震盪
巴西男人整形成流行 每2分鐘有1人動刀
汐止中興路油管破裂 搶修中
聯發科營運遇逆風 外資降評
是否和邱于芸連絡 洪孟啟：各做各的事
韓主題樂園借大陸貓熊 明年春亮相
求職三要七不 防騙有撇步
紫光促開放投資IC設計 鄧振中允檢討
紫光想併 聯發科：政策若可態度開放
東北風增強 今明2天寒意濃
第4季續虧損 宏達電股價走跌
四川菜博會 150公斤太空南瓜吸睛
國會改革 朱立倫盼王金平推動
不分區立委 朱立倫：培育2018人才
新台幣早盤升逾 3角
國保生育給付增為2個月 財務影響有限
上市董監設質比例 光電類股最高
優惠加碼 車商推好禮專案
萬聖節玩太大 美軍扮炸彈客闖基地
深耕嘉義醫療服務 陳美惠40年奉獻獲獎
瓜地馬拉聯大挺台 馬總統感謝
北市動物園無尾熊雙喜 寶寶現身育兒袋
陸客誘虎喝奶踹籠 泰網友斥虐待動物
台男在越南殺越配 遭判無期徒刑
中經院：10月PMI下跌 連4月緊縮
王金平沒同台 朱立倫：沒有不愉快
物聯網整合醫療 MIT做到了
北上廣深計程車改革 網路叫車錯位互補
侯友宜視察三峽道路復建 慰問施工人員
咖啡包藏毒 違規騎機車遭取締露餡
碎柏油害飛安 桃機：飛機排長龍漏油所致
紫光想併聯發科 曾銘宗：檢討惡意併購
秀智新劇 演朝鮮第一名女歌者
中日韓FTA若成 經濟部：衝擊難免
LOGO爭議 朱立倫：ONE不能沒O
標普：中國明後年經濟保 5
10月非製造業經理人指數止跌攀升
土重返一黨執政 料加深社會分裂
汐止油管外洩 中油：無安全疑慮
國寶級陶藝師 苗栗家鄉開展
鄧振中：全年經濟可望正成長
朱立倫：考慮讓民眾到太平島觀光
陸媒：奶茶妹妹章澤天承認有喜
登革熱本土病例 新增255例
吳田玉：半導體今年去化庫存 明年成長
政壇影壇雙棲 美國老牌演員湯普森癌逝
想賺奶粉錢 孕婦加入地下期貨公司
保險業不動產收益率 年底前檢討
宏達電法說沒驚喜 外資評等普遍保守
智慧警長恐洩個資 南韓兒童監控App悄下架
告別式上捐救護車 男子完成母遺願
吳田玉：未來10年半導體年複合成長5%
台股電子生技撐盤 低接買盤再現
德國發明展 台灣展現科技硬實力
幼兒園教種菜 菜蟲也要養
中經院：部分經濟數據初步止跌回穩
朴槿惠和安倍舉行峰會 兩人就任後首次
iPhone升級128G 大陸新花招
證所稅修法 張盛和：國民黨團版爭議小
土執政黨重掌國會 各大黨選後態勢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
吳田玉：陸積極擴充 半導體產能恐失衡
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
韓陸簽MOU 助兩國企業活用FTA
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
上市公司Q3財報 16日前記得申報
南韓泡菜力克障礙 將出口大陸
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
吳田玉：台半導體具專利與製造優勢
人幣納入SDR機率 陸專家：70%
無水石膏列食品級 食藥署駁立委關說
范冰冰：緣份到就嫁李晨
印尼4個月林火 燒掉面積30個新加坡
日月光韓國廠 總投資目標10億美元
內閣踹共 海巡署長將談南海主權
國光流感疫苗獲大陸藥證 進軍陸市場
IMF正面評價尼加拉瓜今年經濟表現
割女友五官丟馬桶 老翁遭判8年
消防局性侵案 林佳龍：配合檢方調查
土耳其執政黨勝選 有人歡喜有人愁
涉性侵 消防小隊長記1大過報請停職
菲駐美大使：美西條約顯示南沙屬於菲國
尼泊爾驅離邊界反對新憲示威民眾
口罩驗證法制化 勞動部稱明年有譜
港金管局警示：房價與負擔能力脫節
紫光入股力成 中經院：應全球市場看待
新台幣中午升 3.44角
瓶口僅0.01公分 李仁燿小口瓶陶藝展
新北夫殺妻 女兒報的案
馬總統：紀念抗日非故意激起仇恨
國中生刺死同學 檢認無悔意求處重刑
明年春節兩岸加班機 首波耶誕節核准
台南日間照顧中心開幕 周美青歡喜入厝
陸客新疆吃到飽自助餐沒吃完 被罰萬元
生活圈道路經費 林佳龍：中央應埋單
幫派耍狠 討債用熱水潑灑被害人
豐興：廢鋼鋼筋各漲200元
日月光韓國廠續攻汽車電子
區間震盪 新台幣午盤勁升3.44角
台北國際旅展搶便宜 饕客最愛8大餐券
朴槿惠會安倍 同意及早解決慰安婦問題
機場栽贓疑雲 菲總統下令徹查
南投旅遊借問站 拍照打卡送好禮
傷兵千里跋涉 哈利王子哽咽擁抱勇女
亞投行 夏立言：陸失對台表現善意機會
不老騎士推手林依瑩 列時代力量不分區
東海60週年校慶 林佳龍盼共創文化城市
農民火耕霧霾籠罩新德里 空氣品質惡化
勞動基金十月獲利5百億 創新高
綠色和平：福斯問題車應立即停售
未提勞退準備金 議員批高市府違法
紫光喊合作 聯發科：政策許可態度開放
APEC若有蕭習會 夏立言：可談貨貿
汐止中興路油管破裂 中油：狀況已控制
不再只有黑白 彩色QR code來了
朱立倫：王金平會任總部重要負責人
朱立倫：核廢必要時外移
MLB皇家擊敗大都會 世界大賽封王
台股收盤漲60.46點
鄰國談自貿協定 朱立倫：台灣能置外？
平息克什米爾反彈 印度軍法審4兵
PTT驚傳當機 鄉民一片哀號
老鷹想飛耗時23年 沈振中畢生奉獻
APEC年會 夏立言可能見張志軍
汐止中油管線爆裂 最快下午單線通車
歐蘭德抵重慶 傍晚會習近平
11月台指期漲 13點
喬治布爾01代數 奠定電腦邏輯基礎
喬治布爾發明布林代數 電腦要靠他
澳總理廢除封爵 展現親共和制色彩
朱立倫：ONE TAIWAN 團結一致
11月電子漲 金融跌
台股震盪走高 漲60.46點
短期消費提振 彭淮南：比發消費券好
地點好 中市府標售太平新光配餘地
高市推減赤 審計處指財務結構未改善
台股尾盤買盤拉升 重回8600點
嘉檢檢察官登玉山 宣示查賄決心
俄客機埃及墜毀 專家：有可能機艙爆炸
紫光頻放話 鄧振中：很不妥當
單身族買保險 訣竅看這裡
日韓領袖會 安倍提議與美南海合作
偶像劇取景勝地 元智大學徵校園故事
三大法人買超台股44億元
DRAM後市 市調：跌價可能性高
Win 10台灣升級比率超越全球平均
布萊德利庫柏 除毛620隻雞換票房冠軍
朱立倫競選logo 夏立言：無關兩岸
俄空難罹難者遺體 抵達聖彼得堡
北市鉛水管用戶驗血鉛 上午千人登記
空軍眷舍樂群新村 立委促列保存區
欠債又懷疑戴綠帽 男抱瓦斯桶
陸研製首架C919大型客機 建造完成
103年華信飛機衝出跑道 人員有疏失
保障1999話務人員 中市將自聘
海山煤礦舊址開發 侯友宜：暫停審查
南鐵照顧住宅抽籤 反東移自救會抗爭
金城武樹加持 池上自行車道擠進十大
土大選庫德族挫敗 或因選民憂暴力再起
桃園傣族小吃店 評鑑晉身名攤
人民幣兌美元匯率中間價 3個月新高
U16男籃賽 中華隊5連勝晉8強
陸資投資IC設計？ 鄧振中：會全盤考慮
傑布批蹺班議員 盧比歐：選贏更重要
外資看好台股 買超不歇
滬港通首年 港府官員：與預期有落差
消防員男多女少 女性也有一片天
Taipei Free上網年花1.2億 擬限時限量
資策會：明年智慧機均價恐跌破3百美元
偽造病歷詐領健保費 2醫師緩起訴
北市i-voting 議員批漏洞百出
韓防長：韓美批准4D作戰概念落實方案
砂石車駛水里鬧區 警抓違規加勸導
北韓監控手機 脫北美女擔心安危
紫光併聯發科 曾銘宗：雙方合意下贊成
零污染江醫師爆料 新光醫院澄清
U16好身手 國際籃總報導林庭謙
工研院課程夯 CEO上課要遴選
財務糾紛起衝突 員警上門查到槍
友邦瓜地馬拉第一夫人訪華
證所稅存廢 財政部央行金管會看法不同
無薪假33家1218人 家數增人數減
山西證券遇火災 股市部分交易中斷
北韓威脅升高 韓美防長同表關切
觀望氣氛濃 10月新車掛牌年減近7%
新台幣收升8.1分
台灣飛安事故高於平均 立委批官官相護
香港特首夫人籲外界給女兒空間
古坑首座長青食堂 光昌社區展關懷
檢測癌症基因突變點 北榮對症下藥
北市府員工染登革熱 晚間市府消毒
宏達電HTC Vive 獲Paris Games Week獎
法務部拚反賄選 鐵馬環台11天完成
男子偷魚貨 辯稱拿去放生
歐盟經濟復甦 貿協領軍拓銷團覓商機
女童疑遭繼父虐待 社會局調查
吸毒又偷竊 父大義滅親報警逮人
越南十月輸出外勞 台灣近5成
王金平：國民黨要繼續團結努力
紫光動作頻頻 會計師：放話成分居多
基金運用局獲選最佳公退管理機構
陸製造業疲軟 日股心驚下挫
日最新型潛艦赤龍 舉行下水儀式
高美濕地告示牌如千字文 中市府將修改
朴槿惠和安倍商定儘早解決慰安婦問題
南海仲裁案 外交部：持續了解進展
張家界發現漢晉煉鐵遺址 出土古錢幣
中市1999績效第一 林佳龍代表領獎
GDP拚正成長 財政部金管會有信心
高額險疑避稅 會計師：稅務環境不友善
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
屏東縣運 鵝鑾鼻點聖火
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外資上周持續換股 買電子賣金融
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
聯邦快遞估月底至耶誕貨運 年增12%
住家1個月噴藥3次 高雄人喊苦
中國農業銀行行長 傳被帶走協助調查
中油爆管 草濫溪變黑河綿延1公里
椰子蟹民宅出沒 阿嬤以為小偷闖空門
家扶受助戶刷新 雲林隔代教養躍升
鄧雨賢冥誕 桃園經典名曲校園扎根
紫光喊合作 科學園區公會：應把握機會
大陸東風汽車總經理接受組織調查
有治理有差 北京PM2.5有下降
陳金鋒成自由球員 張泰山有點意外
陸首個自主研發雲端CPU 宣布量產
中共祭旗 新疆日報總編妄議中央被雙開
金管會：比特幣在台不合法 將查緝
南海問題 美中國防部長將公開交鋒
拉近員工關係 台東市公所舉行升旗典禮
警攔未戴安全帽 查獲改造槍彈
日官方否認有13%女學生援交
南投醫院攝影展 風景人文題材豐
力拚電子支付 金管會推5年倍增計畫
萌經濟當道 達美航空找史努比當機長
外國使節看台灣 山巒街景處處都是美
消費提振措施 宏?：杯水車薪
藍綠拚左楠立委 高油廠土地利用比高下
張泰山宣言再戰 有信心才敢大聲
屏東追日型太陽能光電系統啟動
農業旅遊今年產值盼逾250億元
環保台灣阿甘訪嘉義 張花冠讚揚
清潔隊加發獎金設門檻 議員批不公
東縣府推弱勢族群住宅 議員不看好
立院初審 復康巴士得免徵關稅進口
搶食客 中市啤酒屋及港點店祭優惠
官兵講話太潮 中共軍報批有損戰力
不補助參加發明展 教育部澄清
周年慶掀高潮 購物中心推抽機票
官員被操到中風 議員批柯市府惡質
比特幣在台交易？ 金管會攜手央行查緝
嫌父母偏心弟弟 陸6歲男童故意走失
同志不能請婚假 高市府會促中央修法
頂國際發明獎光環 生技業者推檸檬綠金
新台幣由貶轉升 終場小升8.1分
RAW滿一歲 江振誠帶台灣味遊世界
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罵警察像賊 台南議員李文正無罪
民進黨不分區名單 11日送中執會通過
永豐銀借殼 越南胡志明分行開業
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日美最高武官 將晤談南海北韓等問題
科學園區新增6案 投資達9.5億元
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跑道碎柏油案 桃機：公正單位調查
高市管線條例上路 13業者提維運計畫
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高職生拚英語 有請大學師資
曾銘宗：與詹宏志溝通順暢 沒心結
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海上救難英雄 澎湖表彰英勇事蹟
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軍方估2016年完成派里艦發價書簽署
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10月房屋移轉止跌 新北彈2成最多
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締盟姊妹校 高醫大與慶應義塾大學牽手
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外交部：太平島為島嶼 絕非岩礁
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互聯網金融 學者妙喻野蠻人創新
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馬總統盼兩衛星計畫順利升空
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全國劍道錦標賽 亞太學院5連霸
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技術面與工程支出推升 美股全面反彈
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山河故人 張艾嘉董子健忘年戀成亮點
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台股早盤衝上8700點 勁揚逾90點
澎湖雨水豐 畚箕井滿水
新交屋潮導致失真 10月房市買氣仍凍
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助台入國際刑警組織 美法案述緣由
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
央行國父150歲紀念銀幣 限量發售
教5歲孫女看到壞人就開槍 美阿公被捕
台中東峰國中是否升格 市府評估
摔出台灣20大品牌 王品：變革後會更好
高督盟批議會福利佳 預算六都之冠
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北市住辦大樓火警 3人嗆傷送醫
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校園推愛水節水 台南表揚小省長
GOGORO降價有用 單月賣出680台
UN指安華遭非法監禁 促大馬當局速放人
王品持續展店 明年人力需求上看500人
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NCAFP關注台灣大選及兩岸關係
全球首創 四輪機車將在歐洲上市
台南祭獎金滅孓 終結登革熱病媒蚊
兩岸企業家峰會 蕭萬長提創新合作
國防部：復興崗校區沒釋出理由
雙11商機殺紅眼 網購促銷 2折起
外界關切輔選行程 洪秀柱：想到就去
漁貨不落地 蚵仔寮漁市有國際水準
朱立倫：和王金平直接溝通
交警違規肇禍 國賠183萬定讞
新北擬SOP 強拆5大類型違建
緬甸縱使變天 流落泰國難民兩樣情
高督盟批錢未用刀口 陳菊允檢討
不倒騎士分享經歷 不畏風雨環台行
高鐵苗栗站明起開放參觀 團體預約爆量
聯結車自撞安全島 警消搶救送醫
男摔死遭拒賠意外險 保險公司敗訴
九昱人文講座 王瓊玲15日開講
機車擋路 外籍人士擋車爆衝突
2020年醫材產值 經濟部喊2千億
全新太貴 買老屋打造舒適窩正夯
入冬換季 保暖美妝商機夯
台鐵花東票標姓名 交長：涉修法需討論
北藝中心若延宕 倪重華：我負責
新台幣中午升2.99角
侯友宜：三鶯線明年一定動工
高鐵新3站更貼心 購票機可找紙鈔
太平島觀光 國防部：需更縝密評估
蓋達籲追隨者 對西方發起孤狼式攻擊
奧地利極右政黨洗形象 切割反猶議員
9歲罕病兒闖難關 遇異樣眼光讓人心酸
台中美容化妝品展 美麗盛宴將登場
弱勢家庭聘外籍看護免就安費 回溯9/1
全球每8支手機 1支廣東惠州製造
曾培炎：兩岸共賺世界錢 堅持九二共識
太平島觀光 藍營：宣示主權意義大
深圳學生接連流鼻血 操場過量甲苯肇禍
彭淮南二度澄清 未贊成廢證所稅
太平島觀光 蔡英文質疑可行性
輔導中輟有功 教部表揚77單位
馬總統接見 維也納少年合唱團現場演出
太平島觀光 毛治國：可規劃小規模研習
人民幣兌美元中間價 猛升一天又回跌
美挺台參與國際刑警組織 外交部感謝
駁空心圓 小英：國民黨水準就這樣嗎
水產輸歐 尼加拉瓜領先中美洲
王品陳正輝：加速催生新品牌
高鐵新站藍綠燈 有關山海無涉政黨
台股大漲 新台幣勁揚2.99角
江振誠打造白飯料理 重拾台灣味
醫療電子商機 工研院看好穿戴式裝置
南台灣觀光護照 170項店家好康全都錄
雙北公車票價補貼款 侯友宜：該還就還
免美簽3年 外交部：為民眾省12億元
整頓王品 陳正輝：就剩形象沒搞定
骨折高危險群 老人換髖關節5年成長17%
邱昱凱涉關說請辭 任北市公民委員
微風信義開幕話題 仕女休憩區可喝咖啡
難民過境區喬不攏 德執政聯盟分歧加劇
國內首例 中興航空繳回民航運輸許可證
蔡英文：選情穩定 對手勿不擇手段
逾萬江西村民抗議汙染 遭橡膠彈驅散
尼加拉瓜出口持續不振
長庚質子放射治療中心啟用 亞洲之最
課綱刪性平內容 國教院澄清
美司令訪陸：航行自由任務不應視為威脅
黑心油品案 強冠繳清罰鍰5千萬入庫
以色列部長提議：把流浪動物送到外國
宇智掛牌上櫃 首日大漲 9成
女疑燒炭輕生 檢方5日解剖相驗死因
周永康集團成員 李崇禧一審判12年
亞馬遜首家實體書店 3日西雅圖開張
通緝犯：孟買警與恐怖分子有聯繫
Appier獲國際創投注資7.5億元
蔡英文訪新北市 提5政策
微風信義開幕 再掀餐飲激戰
台藝術家紐約展演 紐時讚人本精神
台股收盤漲 98.42點
小王子相關書籍夯 銷量年增16倍
台股收盤漲98點 收復8700
菲機場栽贓疑雲 專家提自保撇步
空襲敘IS戰略不明 英議員大喊反對
近王人士：上屆修不分區辦法前已有排名
國民黨：不分區提名按制度進行
北市救護車遭撞 貨車駕駛手指傷
三商美邦拒賠敗訴 法官：胸部撞擊死亡
太平島觀光 毛治國：需專業評估
11月台指期漲134點
開高走高 台股漲 98點
北市城市博物館喊卡 議員要文化局懲處
太平扶輪社參加紐國漢德森扶輪社活動
11月電子金融齊揚
美支持入國際刑警 刑事局：持續努力
夜市坑殺觀光客 陳建宇：抓出害蟲
美遊戲商斥2000億元收購Candy Crush
習近平6日訪星 將為胡姬花命名
替黃國昌站台 蔡英文：政黨票投民進黨
助部落文化傳承 青年帶建築旅行原鄉
俄墜機原因仍不明 美衛星偵測到熱閃光
高雄登革熱續燒 全台逼近3萬例
預算福利遭指超優 高市議長喊冤
夏威夷國際影展 台灣3片獲提名
權值股表態 台股價量俱揚挑戰前高
入國際刑警組織 情資可即時交換
汐止漏油路段 李慶華促下班前單向通車
吳釗燮爆料美台軍售 林郁方：不適合
歐洲商會建議書 提醒台面臨經濟挑戰
EF成人英語力調查 台灣亞洲第7
新社花海將登場 中市規劃4線接駁車
紅米Note 2國際版將登台 五千有找
三星宏?平板電腦 檢驗標識不符規定
外交部：太平島無庸置疑是島嶼
大疆科技汪滔：真知灼見的人才太少
保時捷也中標 福斯否認裝作弊軟體
Ahq打入世界八強 台灣大送隊員iPhone
小米小蟻相機2595元 11/11登台預購
調查：6成6收養家庭曾遇不友善言語
三大法人買超台股 95.96億元
高雄登革熱疫情延燒 拚2週內反轉
40億元振興經濟 張平沼：只是小補
國民黨：朱立倫未接到與王約碰面訊息
2015更生美展 大墩文化中心登場
美挺台參與國際刑警組織 民進黨感謝
韓陸啟動聯合巡邏打擊非法捕撈
印度新德里9月空氣品質 5年來最差
NBA詹皇2萬5000分達陣 史上最年輕
高雄吉祥物大PK 高雄熊成立競總
菲機場栽贓疑雲 業者籲旅客冷靜蒐證
援助機構：氣候經費 窮國看得到動不了
販售惡意點擊軟體 男子被送辦
朱立倫領軍 台東藍軍士氣大振
大陸農村改革 試點政經分開
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韓星鄭麗媛和朴孝信否認戀愛傳聞
台非國際刑警會員 情資早有交換
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渣打財報意外虧損 擬裁員1萬5000人
會計師：經濟轉嚴峻 增加企業舞弊可能
新北歡樂耶誕城 推3D投影耶誕樹
空難後 俄人卻關心埃及旅遊是否打折
教職員工創作展 虎尾科大揚藝術
2017年起 南韓歷史課本統一用官方版
搶年底換機潮 索尼Z5 Premium開賣
大雨 蘇花公路蘇澳段阻斷
U16男籃賽 中華隊克強敵日本6連勝
莊國欽推公益助學術 獲名譽博士學位
歐商會遞建議書 杜紫軍：7成議題有進展
偷渡800隻螞蟻 大陸海關攔下
俄客機墜毀前 機尾破洞乘客被吸出機外
遠傳開賣iPad mini 4 推舊換新
越南各地黨部領導人完成換代
Q3平板動能趨緩 微軟亞馬遜異軍突起
老化不顯老態 科學家探超級老化者秘密
觀光崛起 歐洲商會籲桃機建第三航廈
男大生疑追公車昏倒 失去生命徵象
龍頭不是當假的 和泰車提高補助金至7萬
IS宣稱擊落俄客機 埃及總統斥宣傳
業者聯防毒化物危害 環署首表揚
新台幣收升9.6分
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表彰學術貢獻 總統贈勳林榮耀黃光男
高考一二級第一試 4日放榜
蘋板Q4衝量 研調：iPad Pro 恐不順
證所稅修法 立院10日討論
AT-3失事搜救 獲獎飛官心情複雜
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韓總理：應改用國定歷史教材
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完美世界2 Online 全新改版
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陸產伺服器在陸市佔率 漸超越國外廠商
警察史蹟館開幕 體驗酒駕模擬器
醫療健康照護聯手 病人安全讚出來
桃機3航廈2020年完工 並推第4航廈
共軍副總長：美軍再進南沙將採必要措施
大陸歐洲鐵路運輸 開始納入台灣海運
畜牧外勞方案12月出爐 先開放乳牛業
疑婚外情家屬指施壓 南投消防局否認
建置完善醫療服務 2院長獲醫療獎
柯文哲：找邱昱凱當公民委員沒想太多
國民黨：朱立倫10日赴美訪問
全漢Q3單季EPS0.7元 虧轉盈
總統府：堅決捍衛南海主權
造假風波 早稻田撤銷小保方博士學位
毛治國：高鐵新站都會有聯外巴士
報告：印度核武計畫 開發中國家最大
耶誕節創意搶客 義大利果乾麵包用喝的
女童割喉案 家屬撤國賠柯文哲慰問
大陸十三五 對台強調九二共識經濟合作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
荒地變璀璨 雲林農博園區獲建築首獎
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上海海事大學研發自主式水下機器人
飯店業助運動員轉職 展開第二人生
搶攻跨境商機 兩岸電商大咖齊聚
金門漁民盼護漁 海巡座談宣示決心
蘇花公路土石流清除 蘇澳段恢復通行
世界棒球12強賽 台北市辦直播派對
習近平：今後5年成長率應達6.5%
宣導交通安全 交通部推安全熊平安貼圖
太平島擬觀光 西沙郵輪遊已上路2年
總統：南海和平倡議 資源共同開發
SOGO台北店周年慶12日開跑
博奕股領漲 港股終止連4黑
川普出新書 要讓美國再度偉大
松機併入桃機 陳建宇：現階段不可能
中華職棒年度頒獎典禮 愛爾達直播
新台幣收升9.6分 連3升創1週新高
學童體驗割稻 了解農民辛苦
中華電曼曼故事 再獲YouTube成功廣告
希華Q3淨利逾1億 歷史新高
自行車開放載幼童 交通部：尚在討論
媚登(峰)總裁姪子 追公車昏倒命危
議員父母生日禮金 高市議會要停發
證所稅復徵影響 近半數大戶撤離台股
梵蒂岡洩密案 教廷強硬反擊
APEC峰會 菲：無重大安全威脅
金管會嚴控TRF 再出手控管
苗縣府縣議會開議 自砍預算近50億
土掃蕩艾爾段宿敵支持者 拘捕35人
關之琳抵台 代言自家保養產品
電子發票普及化 今年開立張數估逾50億
難民童拼死逃離 法男卻綁幼女去敘利亞
永慶快售服務獲資訊月百大創新產品
美軍太平洋司令：繼續南海行動
新3站加降價 估高鐵客量日增9千人次
陸工商銀入股永豐金 立委告發
大雨不停 蘇花公路南澳段又斷
美食部落客熱血青年 奪百萬滑雪爽缺
馬總統盼關島助台參與TPP談判
王癸琳接犀牛領隊 行銷主打感動
高鐵彰化站有哏 52099我愛你久久
回應歐商會 國發會：進行經濟體質強化
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近年最重 遠雄人壽遭罰510萬元
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英推新防偽護照 名人地標照入內頁
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王金平：願接朱立倫後援會總會長
2匪持鐵槌搶銀樓 老闆機警無損失
宜蘭五結道路淹水 孕婦一度受困
國會三改革 國民黨要立委簽切結
美國防部長表明 美軍將持續出入南海
甘地夫人指莫迪對印度分化暴力默不作聲
政府高層：馬總統與習近平7日新加坡會面
馬習會7日新加坡登場 不會簽署任何協議
朱立倫訪美 美國務院：與蔡英文同規格
馬習會7日星國登場
馬習會 外媒怎麼看
凱撒與退役運動員轉職共創雙贏
台北晶華 為您打造精采歡樂的尾牙春酒派對
馬習會激勵 台股收8857點
百場社企小聚 大稻埕落腳看新聚落
蔡英文：不能為個人評價 框限台灣未來
（時評）一個人的團結
亞洲集保年會台北舉行 談亞洲挑戰與契機
點石成金 環保藝術 9日起即將展出
台北國際旅展 理想大地現場早鳥優惠4600元
陸委會主委夏立言： 馬習會彰顯和平決心
台聯：總統搶奪歷史地位 踐踏國家利益
馬習會 國台辦：積極開放看待
推特修改星形收藏按鈕 心形喜歡取代
抗議馬習會 時代力量動員集結立院
國民黨團：樂見兩岸領導人在國際場合會面
日美設協調小組 實現自衛隊美軍一體化
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日韓欲今年內 談妥慰安婦問題
馬習會 學者：兩岸關係歷史轉捩點
馬習會地點 駐星代表處迄未證實
蘇花降雨創今年紀錄 用路人應避免行駛
俄客機空中解體說法 埃及稱還法無證明
馬習會7日新加坡登場 兩岸和平新展望
兩本新書 揭發教廷財務黑幕
星學者：馬習會 兩岸重大里程碑
包道格：馬習會對兩岸與區域極為重要
馬習會將登場 日主流媒體快訊報導
台星關係深厚 馬總統曾多次赴新加坡
兩岸高層會面 學者：星國地位無可取代
受渣打福斯影響 歐洲主要股市仍多收高
不丹人更幸福 但問題開始浮現
兩岸領導人會面 星媒：意義明顯提高
馬習會新加坡會面時點 媒體高度關注
馬習會 德國之聲：兩岸65年來重大突破
難民危機難解 歐盟再開非正式峰會
馬習會 台灣總統府發言人向BBC證實
BBC：馬習會 大陸網友祝福
馬習會 美：歡迎兩岸降低緊張舉措
BBC觀察：習馬會上演的曲折路程
馬習會 白宮表示審慎歡迎
卜睿哲：盼馬習會有助兩岸穩定
馬習會 前白宮官員麥艾文：美應讚許
BBC：馬習會將討論兩岸關係
衛報：兩岸領導人1945年來將首次會面
CNN：兩岸元首會面意義重大
預期市場向上修正 國際油價收盤上揚
敘利亞衝突 俄稱阿塞德去留並非關鍵
福斯再傳排放造假 恐有80萬輛車涉及
美國務院：鼓勵兩岸基於尊嚴尊重繼續對話
天王天后都指定 鬼才V.K克辦演奏會
蘇永康梁漢文 重新詮釋經典情歌拔河
尼克諾特PK大棕熊 紅內褲調戲女山客
能源和零售業推升 美股連續第二天反彈
台灣精品巴黎登場 要革新法國人舊印象
台灣精品咖啡 巴西飄香
西雅圖另類景點口香糖牆 即將清除
馬習會 張志軍：以兩岸領導人身分舉行
多方氣盛 台股短期挑戰8762點
期權校園菁期獎 75萬元等你拿
高鐵新3站團體體驗 享4至65折
睽違半世紀 天字第一號台南首映
川普控聯準會為幫助歐巴馬 壓低利率
馬習會 毛治國曾永權10時赴立院說明
安全氣囊瑕疵 美罰高田並禁用硝酸銨
高鐵旅展享好康 送現金加禮券
駐加代表處辦山豬溫泉欣賞會
黃蜂對公牛 林書豪首節得2分
F-材料申購熱烈 9日掛牌上市
馬習會 府院10時向王金平說明
投保受理捷波內線交易案委任求償
蒙特婁首次華語文測驗 28人應試
馬習會將登場 台股早盤創波段新高
台股開盤漲46.75點
新台幣開盤升1.5分
英擴大監控權 網路公司須存用戶數據1年
辜汪會談到馬習會 新加坡恰扮東道主
紐時：兩岸領導人1949年來首次會面
黃蜂上半場爆發 林書豪貢獻7分
馬習會 段宜康擬邀夏立言報告
蘇花公路落石砸車 駕駛受困車內
華冠吃華碩大單 明年出貨拚倍增
台南登革熱新增68例 疫情趨緩
馬習會 WSJ: 兩岸關係發展里程碑
馬習會 洛時CNN皆引述中央社報導
張盛和：馬習會是一樁美事
梨山果農酒後死亡 和平分局員警涉案
太馬7日開跑 路線交管台鐵開專列
史上第一次馬習會 美媒關注報導
張志軍：馬習會共進晚餐 兩人互稱先生
馬習會地點 各方猜測紛紛
台股漲113點 攻上8800點
發燒咳不停 可能罹患退伍軍人症
惡棍特工導演嗆警察暴力 遭警工會抵制
冬天賞螢 阿里山觀光亮點
台2線濱海公路淹水 南下單線不通
新台幣早盤升逾 2角
蘇花公路落石砸車 駕駛命危
淡季到 德律10月業績減6成
從彰化到苗栗上工 錢沒賺到車先燒
黃蜂痛螫公牛 林書豪3節得12分
馬習會 AIT樂見尊嚴尊重基礎上對話
兩岸領導人會面 港媒高度重視
賊星再敗 偷車男遭同一員警查獲
馬習會 工商團體：具正面意義
馬習會 新加坡香格里拉飯店舉行
華碩平板市占奪冠 股價衝上300元
立院擬變更議程 夏立言報告馬習會
iPhone新4吋升級有影 鴻海獨吃
屠宰業開放外勞 防檢局：緩解缺工問題
遠傳深耕環保教育 海空大進擊
毛治國赴立院 閉門向王金平說明馬習會
馬習會 王金平擬邀朝野黨團聽報告
苞舌蘭新品種問世 夏天亦盛開
黃蜂130比105勝公牛 林書豪得15分
高雄登革熱新增再創新高 全台破3萬例
福斯醜聞 UN：有助加快汽車革命腳步
中油：汐止油管爆裂 將送公正單位檢驗
宜蘭雨淹鐵軌 頭城龜山不通
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登革熱再添12死 全台141人死亡
大學繁星推薦個人申請名額雙創新高
若開放830項陸農產品 陳保基願辭
7日馬習會 星國提供通關及安全禮遇
台股大漲 曾銘宗：反映馬習會紅利
馬習會 柯文哲：應早點公開尋求共識
馬習會7日登場 曾永權等6人陪同
馬習會 大陸學者：會面會是平等的
紫光喊合作 聯發科市值增730億
台股價量齊揚 衝破8800點
大學校系採計英聽檢定門檻減近半
Tesla盤後衝 F-貿聯和大跟漲
馬習會 曾永權：馬總統願到立法院報告
印度媒體也關注馬習會 電視台報導
馬習會 涉外系統向美日說明獲支持
馬習會安排 張志軍：廣州夏張會有溝通
駐吉達辦事處辦台灣產品型錄展
大福彩連56槓 頭彩衝7.4億元
張盛和：101董座宋文琪不續任
日月光攜高海科大 護偏鄉學子升學就業
投信：外資百億買盤 台股欲小不易
中華隊參加秘魯世界青少年羽球賽
周小川：深港通年內推出
王金平:支持兩岸對話 須維持對等尊嚴
敏感族注意 鳳山屏東PM2.5偏高
松山慈祐宮7日萬人祈福 北市交管
阿根廷首都探戈冠軍訪台交流
林書豪得15分 黃蜂本季首勝
韓購36架阿帕契直升機 明年陸續交貨
馬習會 民進黨5點聲明質疑
iPhone 7量產有譜 傳台積獨吃A10
南韓調查 上班族記憶力減退嚴重
菲媒報導馬習會 官方不評論
馬習會7日登場 朱立倫：總統事前有談到
英政府：金融業紅利應按女主管人數而定
Garmin贊助 Wings For Life路跑
越媒：越中關係維持發展
原油旺季 投信：搶反彈可用ETF
105學年重啟公費醫學生 7校招100名
南海問題 美官員：東協防長會恐陷僵局
領袖破冰會面 昔日以巴南北韓均有先例
駐巴大使劉德立遞到任國書
打青春牌 台灣之星U25業績翻2倍
北部豪雨午後趨緩 秋老虎5日起發威
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
宜蘭豪雨 台北花蓮對號列車午後停駛
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
馬習會 陸委會下午向朝野黨團報告
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
柯震東回歸影壇 泰緬拍片學方言
大專院校專利申請 國立大學跌出前4名
陳偉殷自由身 傳洋基想網羅
馬習會 陳盛沺：直接溝通很好
綠社盟：停止馬習會 朱立倫表態
國防廉潔指數 台貪腐風險低
酷朋任命威廉斯為執行長 延續節約政策
馬習會 時代力量凱道抗議
馬習會 王金平：昨天深夜才知
泰媒報導馬習會 分治66年來首次
男子情緒不穩 涉電話恐嚇打總統
陶朱隱園遇見狗札記 藝術展示
加媒大幅報導馬習會
與王金平通電話 朱立倫盼不再有放話
阿里山森鐵嘉義竹崎段 嘉市府盼增班
馬習會 朱立倫：綠營莫逢中必反
新北市醫療公益獎 醫師節前夕獲表揚
彰化警方逮捕毒販 起出烏茲衝鋒槍
馬習會 科學園區公會：樂見其成
推特改用愛心鈕 讓用戶貼切表達感受
前8月 宏都拉斯逆差35.18億美元
華僑協會總會菲分會 新屆幹部就職
自動查驗通關 入出國真方便
海軍：獵雷艦採購案均合法
捷運青年住宅租金補貼 新北籲速申請
官員加班中風 柯文哲LINE提醒吃藥
大立光站回季線 蘋概股加溫
馬習會 學者：建立穩定兩岸政治架構
馬總統盼法支持台歐儘速談BIA
馬習會 陳菊：勿淪為選舉工具
印尼媒體報導馬習會 鞏固兩岸和平
抗議廢中都街 高市允暫留通路
打造移民雲 外籍人士107年可快速出境
元智找浪漫 校園徵選感人故事
101董座下屆換人 官股決定新人選
汐止銀樓搶案 欲買毒無錢鋌而走險
登革熱單日破新高 高市：努力壓低
新台幣中午升 2.63角
陸不願提南海造島 東協不發布聯合聲明
馬習會 國民黨團提案總統立院國情報告
海山煤礦舊址開發 新北：9月已暫停
馬習會 國民黨：重大突破
北韓製電腦 內裝南韓製記憶體
馬習會 鄧振中：有助貨貿談判氣氛
被點名出席馬習會 曾銘宗：不會去
馬習會 陸委會下午4時30分記者會
瞞頂樓違建爭議 賣屋判賠446萬
取消學生優惠票？張盛和：由各機關決定
國民黨：國會改革經智庫研議後提出
日本郵政東京上市 全球10大IPO盤點
考試分發名額跌破3成 再創新低
閒置公共設施 第3季列管114件
印尼火山灰飄散 峇里島機場續關閉
馬習會 蘇貞昌提3堅持
國情報告 立院擬討論讓立委表達意見否
吳副總統：政府或企業應追求環境永續
4年半繞地球一圈 勇女抵英完成壯舉
馬習會 陳盛沺：不必擔心被大陸吃掉
劉德立宴請巴國安會部長級執行秘書
睽違14年 亞洲廣告會議台北登場
馬習會 兩岸產業界：有助區域穩定
原木雕刻陸客愛 宵小偷校園龍柏銷贓
馬習7日會面 林郁方：中國大陸讓步
台股要出量 曾銘宗：證所稅爭議快落幕
退輔會擬設保全公司 重點在機敏業務
安全氣囊出包害命 美罰高田2億美元
南投酒駕男撞雜貨店 店外顧客一死一傷
蘋果與極特先進達共識 極特負債有解
國王企鵝便秘不適 北市動物園即刻救援
嘉大96歲 師生開發魯夫的手臂
馬習會 專家：為兩岸領導人接觸訂框架
台灣大Wali智慧錢包 前進旅展
韓聯社報導馬習會為兩岸領導人首度會面
中華電攜手凱基 加倍奉還網推優惠
金山員警疑包庇土方業 檢方聲押獲准
大學助理納保案 監院糾正行政院
毛小孩好狗命 嘉大動物醫院64切CT啟用
北捷72小時票 國際旅展買一送一
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這算性侵嗎 BBC新節目要青少年辯論惹議
公館商圈餐廳火警 人員未受困
101跨年煙火 恐是最後一次
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印度政府提請立法 懲罰散布仇恨言論者
美大選假想對決民調 卡森平希拉蕊
馬習會 日政府：注視雙方對話
小飛俠身手不再 湖人一勝難求
曾永權約面談馬習會 吳釗燮沒答應
馬習會 宋楚瑜：不反對兩岸領導人會面
爆自肥 高市議會宣示改革決心
梨山果農疑遭打死 凶嫌遭押警飭回
兩岸關係大事記 馬習會水到渠成
馬習會激勵 台股收盤大漲143點
台股收盤漲143.83點
馬習會三意涵 鞏固九二共識一中各表
高齡族群 鎮靜安眠藥物使用嚴重
德里計程車司機又性騷擾女乘客
馬習會 民進黨團：不接受黑箱
11月台指期漲163點
夏立言報告馬習會 民進黨團將缺席
台股開高走高 漲143.83點
印尼東部發生6.3強震 建築物輕微損傷
澎湖優鮮進軍國內超商通路 搶攻商機
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娛樂用大麻合法化 俄亥俄州選民說不
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11月電子金融齊揚
總統府：馬習會絕非選舉操作黑箱作業
陸潛艇十月逼近美航母 2006年來首見
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歐盟將援助中美洲1.32億美元
訪單親陸配 朱立倫籲理解接受新住民
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台大生幫NGO做動畫 助瞭解偏鄉教育
立院初審 製造輸入禁用農藥最高罰750萬
嚴控TRF 曾銘宗：金融穩定及消保優先
馬習會 朱立倫：對兩岸和平合作是正面
台南議員便當會 朱立倫：怎沒碗粿
希拉蕊推新廣告 槓槍枝遊說團體
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國際透明組織：印度國防採購貪污高
英國衝浪客受困福隆 自行划上沙灘
飛指部疑不慎漏油 花蓮美崙溪遭殃
國安密帳案 劉泰英判刑3年定讞
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宜蘭豪雨 蘇花公路落石砸車駕駛死亡
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台2線濱海公路淹水排除 恢復通行
紐時分析 馬習會對台灣大選產生影響
詐騙車手年輕化 年紀不到30歲
國安密帳案 劉泰英判刑定讞將入獄
台股大漲 三大法人買超237.81億
二水跑水節 辦馬拉松邀民眾體驗好山水
調查：逾半教師認為教學無關事務太多
馬習會 香格里拉飯店是星國指標地點
馬習會 朱立倫：兩岸歷史重要一步
子宮頸癌疫苗施打 嘉義國一女受惠
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北市表揚傑出商人 181人獲獎
日本郵政飆漲帶動 日股收紅
華航三度獲頒企業環保獎項
馬習會將登場 黃國昌籲罷免
馬習會將登場 綠營縣市長齊聲批評
許基宏擊敗王柏融 奪中職年度新人王
行政院向朝野報告馬習會 台聯退席抗議
社子島公投 可能改訂總統大選日
食安自治條例開跑 檢舉獎金達罰鍰6成
關之琳自爆離婚 仍很需要愛情
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巴拉圭台灣書院彩墨展開幕
NBA 老鷹踢館熱火 開季4連勝
打肺炎鏈球菌疫苗 減少住院死亡風險
輔導承租國有林地農民 林管處辦說明會
宸鴻Q3每股大虧逾55元 法人震驚
翁山蘇姬勝利在望 選後才是問題的開始
狼師猥褻女童 遭判4年
味全推簡單配方 拚贏回消費者的心
台鐵宜蘭軌道淹水 受阻旅客接駁完畢
新北優良視障按摩院 拍按叫讚大贏家
布農族小米豐收歌 花蓮登錄為文化資產
台北國際旅展 飯店控不可錯過6大飯店
馬習會將登場 謝蘇游籲監督
2016投資預測 投信看好歐股更甚美股
林智勝生涯高峰 奪中華職棒年度MVP
高鐵雲林站將啟用 不再奔波嘉義或台中
新台幣收升3分
人類排泄物沼氣 可望供電上億戶家庭
味全執行長：自己小孩都喝味全牛奶長大
關之琳自爆離婚 國巨：無法回應
回顧重慶會談 馬習會具歷史意義
馬習會 杜英宗：好的開端
竊嫌以打火機照明 差點燒了店家
宸鴻Q3大虧 董座抱怨大客戶
越南登革熱疫情 奪走34條命
馬習會 副總統：都有記者會
新光天母店周年慶 鎖定家電換機商機
屏東更生物流坊賣監所產品 全台首創
男攜毒遇盤查拔腿跑 警衝百米逮人
台鐵宜蘭東正線 傍晚5時單線雙向通車
「馬習會」歷史交鋒 兩岸和平傳承
南投蓋恐龍公園 獲文化部同意撥地
手機也可過濾藍光 宏?4款智慧機搶市
馬習會國情報告 立法院6日協商
疑中資挹注 美調查可疑電台
上海靜安閘北兩區合併 財政收入達千億
馬習會總統赴星 空軍將伴飛
貨機南蘇丹墜毀 機上12人2人生還
智慧鐵人賽 2016年移師金大
馬習會 夏立言：鞏固台海和平繁榮現狀
馬習會 投顧：台股有機會衝9000點
培養人才 古典玫瑰園東海大學產學合作
教會重建違法 牧師林慶台緩起訴
需求旺 綠能業績攀9個月高
全台新建待售餘屋 去年增近4成
天冷怎麼穿？桂綸鎂教你冬季穿搭祕訣
馬習會 企業界：有溝通比較好
馬習會 台塑王瑞華：樂觀其成
與國際接軌 投信基金投資外債放寬
兄弟吸食毒品 父母大義滅親報警
馬習會 夏立言：沒有選舉考量
馬習會 夏立言：8成以上民眾支持
貨機南蘇丹墜毀 俄駐烏干達使館查證中
威力彩28.7億得主現身 慨捐1.888億
劉泰英欠稅 拍賣股票2千萬抵稅
港股勁揚 深港通利多推升
馬習會專案報告未果 邱文彥：時機較晚
俞正聲：馬習會對兩岸企業是利多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國巨前3季每股賺4.32元
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
拚WiMAX延照 全球一動何薇玲控訴
馬習會時機 夏立言：水到渠成時間到了
馬習會專案報告 內政委員會未處理
看社子島開發案 柯文哲：順應自然
民進黨中執會 11日討論不分區名單
馬習會成局 陸網友：中國歷史上的大事
嘉義茶園饗宴 體驗山中無歲月
東協因南海不發聲明 陸：責任在域外國
陳金鋒：行使FA是為了讓環境更好
簡嫚書金馬紅毯 媽建議帶鳥走
菲傭來台參加婚宴 意外曝光非法入境
吉祥物PK 高雄熊成立競選總部
日月光產學專班招生 升學就業一條龍
台中彩虹城堡 首家公部門同志服務站
女神朴信惠拍畫報 清純嫵媚雙重魅力
馬習會 歐媒：陸憂兩岸倒退
俄製貨機南蘇丹墜毀 傳至少41死
悉心照料175天 巴掌仙子出院
馬習會將登場 義媒密切關注
張志軍：馬習會將是兩岸關係里程碑
江守山隔海批評 新光醫院：司法處理
馬習會選新加坡 夏立言的建議
政治動盪升溫 馬爾地夫進入緊急狀態
抗議馬習會 台聯青年軍丟煙霧彈遭罰
業外進補 矽統聚積獲利攀今年高峰
小白鶴棲地遭棄土 兩警員涉賄羈押禁見
汐止漏油事件 漏掉上萬公升油
桃市大贏家 華航桃醫7企業獲環保獎
簽賭站上門催討賭債 家屬報警破獲
朱立倫：支持勞工立場從未改變
手機漫畫尋台灣原創 陳玉珊站台號召
羅賓威廉斯遺孀：失智症是丈夫死因關鍵
展慶鋁業欠稅逾6百萬 負責人管收
遭指走漏馬習會消息 王金平：空穴來風
馬習會非黑箱 國際間重大安排皆保密
夏立言：希望兩岸領導人見面制度化
新台幣收升3分 連4升創近2週新高
宏達電營收回暖 月增近26%
韓法合作論壇 朴槿惠歐蘭德交換意見
桃園土地使用分區證明 將增線上核發
總統府：馬習會已努力2年 非突兀之舉
菲機場栽贓疑雲 驚動聯合國
灣生尋根獲警幫助 來台送味噌湯致謝
南蘇丹墜毀貨機 起飛後不久即失事
馬爾地夫總統宣布進入緊急狀態
乙未事件120週年 苗縣緬懷愛國情操
馬習會 夏立言：完全沒考慮選舉
維護不當 議員指台中歷史建築淪垃圾場
谷歌第5座新創事業園區 月底華沙開幕
宏達電A9出貨 10月營收6月以來新高
台抗腐蝕性鋼品 美初步認定無補貼
總統頒獎科學獎得主 肯定台灣之光
驚豔南韓國宴 高雄海味將進軍首爾
夜店奪命大火惹民怨 羅馬尼亞總理請辭
蔡英文赴澎湖 參加募款餐會
南投溫泉季 泡湯聽歌吃美食
宸鴻擬買庫藏股 董座也會加碼
守護貧童 展望會用行動點亮希望
陸電視購物聯盟來台採購 逾6千萬美元
5大風險因子 C肝罹癌可預測
馬總統肯定十大傑出農業專家貢獻
馬習會激勵 陸股收盤大漲
違法捕鯊又轉載 順得慶888號遭重處
開根號復甦 投信：至少還有1年好光景
南蘇丹墜毀貨機非俄籍
公共工程金質獎 新北獲4獎項
不受洩密案影響 教宗堅持改革
前董座遭判刑 合邦：不影響營運
馬習會 台聯：全面杯葛
怕撐不到上映 癌末男盼先睹星戰新片
菲南度假村綁案 勒贖影片曝光
高中英聽第一次考試成績單5日寄發
苗栗優質大閘蟹 大陸參賽傳捷報
以勞務或信用出資閉鎖型公司 可緩課稅
張善政見美台商業協會 討論台入TPP
馬習會後總統赴立院 賴士葆：最快9日
馬習第三國對等會面 兩岸邁向和解道路
界霖Q3單季獲利 逼近上半年
登革熱未退燒 陳菊：補足人力防疫
中油汐止油管漏油 北市將從重處罰
馬習會 學者籲批評者關注台灣戰略利益
膠帶龍頭炎洲集團 新企業總部落成
國際主要通訊社深入報導分析馬習會
馬習會 夏立言：閒聊時張志軍先拋出
亞太併國?案 NCC准了
涉以性愛影片勒索瓦布威納 本澤馬被捕
順得慶888號違法 漁業署收回執照1年
永不放棄典範 陳燕麟獲醫療特殊奉獻獎
北市大安大同南港遭竊低 永康街最安全
蔡英文見美台商會 馬習會成話題
陸男駕船非法入境 馬祖海巡攔截圍捕
馬習會 台商：有利兩岸和平
陳福海：若有馬習二會 歡迎到金門
酷玩樂團新專輯要出了 PO圈圈圖藏暗號
美媒：澳調查一馬公司資金流向
不嬌貴的蘭花 苞舌蘭種於土地易照顧
總統府：蔡炳坤接文化部政次
法國終結歧視 開放男同性戀捐血
馬習會後便餐 費用各自負擔
外資大買台股217億 9000點在望
錯估觸控筆電市場 宸鴻提列資產減損
官大元首度奪中繼王 淚眼感謝黃欽智
OECD：富國平均餘命增10年 美淪後段班
董座遭判刑 興勤：與律師研議後續處理
羅賓威廉斯遺孀：他自殺前恐剩3年可活
蔡英文抵澎參加募款餐會
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高鐵新3站訂票首日 苗栗最踴躍
軍公教聯盟黨邀朝野開年金改革國是會議
馬爾他騎士團元首費斯汀大教長訪華
高雄籍漁船海上喋血 外籍漁工互毆2死
福斯排放不法醜聞擴大 股價開盤再挫
星：馬習會是兩岸關係歷史里程碑
藍行動中常會 基層批中央不關心台南
期交所首辦期貨鑽石獎 得獎不易
婦人疑遭貨車撞飛 命危送醫
今彩539開獎
男同志捐血禁令 法國將取消
索尼全亞洲首間概念店 落腳信義商圈
馬習會 學者：政府對政府平等會面
吳奇隆自認專情 不敢羨慕龐德
大福彩開獎
白歆惠代言佐登妮絲 教你小臉按摩術
夜店奪命大火犯眾怒 羅馬尼亞總理辭職
蕭萬長會俞正聲 肯定兩岸企業家峰會
馬習會 夏立言：絕無倉促黑箱決策
太熱不想愛愛 氣候變遷降低美生育率
法國投入印度智慧城市和地鐵建設
電視學會籲無線數位頻道讓全民看得到
OECD：富國平均壽命增10歲 男女差距縮
日學者評馬習會 勢將影響明年大選
陳盛沺：節能補助一定有效 不管批評
執政黨壓倒性獲勝 土耳其總統籲修憲
馬爾地夫緊急狀況 外交部發黃色旅警
明年大陸GDP 瑞銀估6.2%
油價微幅上揚 市場觀望美國庫存數據
遺失87年 迪士尼動畫再度現身
大福彩頭獎又槓龜 連57槓
馬習會 陸學者：傳遞維護九二共識訊號
今彩539 頭獎槓龜
英媒：馬習會為兩岸敵對關係解凍
傳阿里巴巴併新浪 跨足新聞內容領域
宸鴻與中國銀行合作 擬發人民幣債券
搶殷戰升溫 金鶯將提合格報價
馬習會 歐盟：充滿希望的一步
俄製貨機墜毀白尼羅河沿岸 殘骸四散
美9月貿易赤字劇減至408億美元
兩岸企業家峰會 達成合作成果
陸股漲升帶動 美股開盤走強
期交所獲國際大獎 評為區域性最佳人民幣期交所
歷史定位？是歷史灰燼
CPI上月續升年增0.31% 台經院年GDP估值大幅下修
馬習會引發國際關注 馬總統10時國際記者會說明
馬習會民間負評多 蔡英文：持續監督
外媒評論馬習會 認操縱選舉和南海議題博弈
義美總經理高志明 連任公益廣告協會理事長
企業環保獎 中華航空三連莊
2015 ITF旅展 華泰集團下殺 4 折優惠
蔡英文︰三原則下未來不排除「蔡習會」
馬國際記者會談馬習會 場外抗議喊罷免
(時評)一國兩府的馬習會
(時評)一群職業騙子
台灣人才逆差亞洲墊底 英語能力輸越南
馬習會搭橋說 柯文哲：持開放態度
新竹喜來登 推FIT年度最低優惠折扣
2015 ITF旅展 維多麗亞酒店買券送龍蝦
寒軒養生中式白湯 進補不怕高熱量
集保結算所25週年慶 「ACG19年會」落幕成果碩
WHO致癌物分類公開 吃的用的全都露
日本郵政集團3社上市 行情俏
全球最有權勢人物 蒲亭再度蟬連第1
巴基斯坦工廠樓房倒塌 至少18死150人困
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
葉倫：12月有可能升息 但尚未決定
歐央行準備出手救經濟 歐股上揚
加州大學驚傳兇案 5名學生遭刺傷
傳加大刺人案兇嫌為男學生
美聖地牙哥機場停止起降 原因不明
英國：俄客機可能是炸彈爆炸墜毀
美官員：俄客機極可能因炸彈爆炸失事
油價下跌 美原油產量和存量增加
美股下滑 葉倫稱12月可能升息
郎祖筠思父好手藝 林俊逸收買評審唱情歌
冷面助理誘周予天 歌迷組晴天娃娃護航
(沖)天再現空戰經典畫面 二戰英雄訪談動人
美酒駕男欲干擾酒測 吞食衛生紙
向友借車暗夜突遭狙殺 男右肩重彈
防恐攻 英暫停來往埃及夏姆錫克航班
全球最有權勢人物 巴西總統排名下滑
白宮官員：美立場鼓勵兩岸對話
羅斯福航艦在南海 美防長將登艦
魏國彥在法智庫演講 說明台灣自主減碳
美擬升息+馬習會 台股挑戰年線
巴西工業生產至9月跌7.4%
OECD：巴西得盡快恢復過去的名聲
馬習會 馬總統10時國際記者會說明
馬習會 童子賢：處理好有歷史性貢獻
法媒看馬習會 具歷史性並影響總統大選
屏東國際旅遊影展 30萬元徵最佳影片
CPI續升 10月年增0.31%
俞大?拜會巴國兩部長
太陽星球愛 分享高市身障者藝術創作展
英媒分析：南海緊張升高促成馬習會
加拿大改朝換代 自由黨政府上台
偽臭豆腐 居酒屋玩炸麻糬
馬習會 日媒分析兩岸盤算
台經院估 今年經濟成長率0.83%
新台幣開盤貶1.5分
台股開盤漲1.71點
對台軍售 美：恪守台灣關係法
響應消費提振 momo推節能家電與旅遊
斯洛伐克駐處促辦貿易洽談會
韓中將儘速開通兩國國防部熱線電話
17項民生物資 創67個月最大跌幅
韓法峰會 發表11個領域合作計畫
馬習會行前會 府前戒備氣氛凝重
學習多元文化 嘉縣辦越南語朗讀比賽
台南登革熱新增54例 疫情趨緩
合併國?NCC點頭 亞太電漲停慶祝
材質再進化 水滴型果凍矽膠更自然
亞投行協定 大陸人大常委會批准
日本自由行注意 東日本票券大調整
民進黨：不反對兩岸領導人會面常態化
快加油 下週油價恐漲2角
海外菁英設網路平台 視訊分享成功經驗
10月躉售物價指數 連14個月負成長
期交所獲頒區域最佳人民幣期貨交易所
新台幣早盤升2.31角
雲林設平台訓練中心 協助身障適性就業
三代同堂裝修宅 愈來愈熱門
馬習會續成港媒焦點
宏達電Q4回暖 股價勁揚登80元
傳紫光密會 群聯：持開放態度
馬習會媒體先報 外長：外交系統沒洩密
菸商推新口味 民間團體籲政府開罰
馬總統：兩岸與時俱進 馬習會水到渠成
秋老虎發威至週日 高溫32度早晚偏涼
加拿大新總理上任 10年首度政黨輪替
越南對大陸貿易逆差持續擴大
國發會：組織調整暫行條例有必要延長
10月資金強力回流新興股債市
總統：馬習會建立兩岸領導人會面常態化
馬總統：馬習會是為下一代幸福
胸腔鏡微創手術 治療新生兒食道閉鎖
諸羅山木偶劇團 亞洲藝術節演出
兒童課後照顧中心 不合格率45.3%
俄客機墜埃及 歐美懷疑IS放炸彈所致
英聽開放高二生 大考中心：時程未定
馬總統列舉馬習會五大特色 歷史里程碑
娛樂用大麻 墨西哥法院設下先例
高成長潛力 亞洲集保產業凝聚共識
打擊電影假票房 大陸最高罰250萬
客家粄仔節 創意粄仔吃出健康
俄國4.7平方公里土地 劃入中國
印尼軍人行車糾紛射殺平民 軍方道歉
習近平5日起出訪越星 7日馬習會
總統談馬習會 台股震盪整理
馬習會專案報告否 內政委員會休息協商
總統：馬習會美沒扮演角色 事前有通知
馬總統說明馬習會 港媒現場直播
馬習會 總統：事前跟美方說明
外勞住合宜宅非遠雄工區 遠雄保留追訴權
高中英聽成績雙峰化 城鄉差距仍在
秋冬加空汙 呼吸道過敏患者大增
HTC A9廣告像暮光之城？網友：進步了
內湖民善街疑槍擊案 2人中彈1墜樓
馬習會 馬總統：新加坡反應正面
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蔡依林攻蛋連4唱 加碼秀翻糖作品
青少年暗夜丟信號彈飆車 警追緝
全球首見 寄生蟲引發人類腫瘤
何孟娟大馬攝影展 藝術交流
馬習會將登場 王志剛：正向評價
林永樂：馬習會談兩岸和平 有沙盤推演
蔡批馬習會傷害民主 馬總統：聽不懂
中市焚化廠加強檢查 違者禁進廠1個月
世棒12強應援中華隊 電商推限量商品
防火長城沒用 研究：陸人翻牆用推特
台經院：2016房市續冷 量價均跌1成
馬總統：周美青不和我去馬習會
恐龍牙齒咬千斤不斷裂秘密 專家解密
南韓媒體持續報導兩岸馬習會
VOLVO XC90接單150台 搭載carplay
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你加油台塑石化捐款 賞花兼公益
紫光動作大 總統：與馬習會無關
北市內湖槍擊2人頭部中彈 無警員受傷
邀大陸領導人訪台 總統：也許以後有機會
旅展最搶手8大住宿券 先做功課不踩地雷
弘光學子勁歌熱舞 籌募植物人安養經費
旅展搶商機 雄獅推旅遊優惠行程
喜達屋飯店集團攜台科育人才 8成可留任
保護婦幼 高市整合資源提供一線協助
總統國情報告 王金平：立委質詢恐違憲
旺季小確幸 住展風向翻為黃藍燈
環委審捷運三鶯線環差 要求補正再審
人民幣何時入SDR？會議時間未確定
南韓國防部：應和平解決南海爭端
新台幣中午升2.32角
馬習會 國務助卿：與美方鼓勵方向一致
WSJ：馬習會將影響台灣大選
韓星李政宰年底結婚謠言 經紀公司怒斥
哥倫比亞歷史性裁決 同志獲准領養小孩
馬總統國際記者會致詞全文
全國技術士技檢 8日登場
立委質疑國道計程收費 國庫少收10億
林志玲生氣了 要追訴法律責任
馬習會議題 陳菊：尚未與蔡英文談過
陸境外消費居冠 購買力外流現隱憂
台經院估 明年經濟成長率1.84%
蘋果車藍圖 賈伯斯2008年就有數
侯友宜：朱立倫當選 對新北市更好
擔心港人噓義勇軍進行曲 球票限賣一半
美元走強台股小回 新台幣午升2.32角
連鎖餐飲拚展店 大祭優惠吸客
重組肉品標示 明年起加註僅供熟食
朱立倫發言人群 5位來自洪營團隊
國中生化身記者 採訪彰化市長談甘苦
竊農用貨車借屍還魂 手法翻新
文創園區再不簽約 嘉市府將不代管
迎接12強賽 主播徐展元先打流感疫苗
自比鳳凰 柯文哲：每天都想回去當醫生
總統說明馬習會 柯文哲：重點在下一次
關之琳要實現20件夢想 愛情再說
暴走川普再開砲 罵遍黨內對手
兩岸電商合作交流會 聚焦三大主題
黑心廠商不法利得 沒收追討可望具法源
蘇花再傳落石 宜蘭漢本單線通車
投顧：政策不確定干擾 車市Q4恐不旺
泰國人嗜甜 攝糖量逾國際平均4倍多
美福企業鬩牆 老四射殺兄弟後飲彈墜樓
美男孩失蹤13年被尋獲 遭生父綁架
廣西柳州市長 墜河身亡
iPad mini 4 台灣大7日開賣
和旺違約疑禿鷹 檢調約談10人
宏達電走揚 非蘋股價響叮噹
LINE Manga中文版 看漫畫更簡單
總統：馬習會討論軍事威脅不提南海
南航人事地震 陸民航業剉咧等
台灣專家訪視宏國基礎建設計畫
南海巡航 美國防部：應對越權國家
關史蒂芬妮與布雷克雪爾頓 證實新戀情
馬習會 美助卿：難判定是否影響台大選
大批比基尼小模北京鬧區乾泳 居民報警
韓促日誠意磋商慰安婦問題
乾旱嚴重 尼加拉瓜收成損失可達75%
馬習會 美媒：高風險賭注
印度國防部長：儘速和平解決南海爭端
美福企業鬩牆 老四射殺親兄弟飲彈墜樓
台股收盤跌6.84點
濟南男買兇打鄰居 按慘叫程度計酬
兩岸事務窗口 總統：不排除有更高層次
美福爆豪門慘案 集團遍及餐飲娛樂
大貓熊語言密碼破譯 13種聲音傳心意
旅展登場 毛揆：搭配提振措施促買氣
台股震盪整理 跌6.84點
11月台指期跌12點
宸鴻無視虧損利空 庫藏股發威爆量漲停
馬習會 馬總統：最重要是鞏固台海和平
11月電子跌 金融漲
馬習會 菲國華文媒體持續報導
全日本第一張 東京澀谷發同性伴侶證
空污嚴重 新德里將嚴罰燒垃圾者
陸股多頭歸隊 陸股ETF狂漲
馬總統：馬習會做到公開透明 對等尊嚴
美攻擊潛艦 訪問蘇比克灣4天
北市民生東路人行道 瓦斯氣爆無人傷
馬習會市場關注 台股狹幅整理
9歲男童 美式足球練習昏倒不治
原民台採訪車被撞翻 2車6傷
F-鎧勝第3季每股賺4.75元
澎湖海巡馳援護送重病老翁
核能資訊透明公開 立委擬立法規範
友達10月合併營收 月減7%
南韓天團SJ粉絲好有愛 籌資非洲創校
美福兄弟鬩牆送醫 一人搶救中
蔡英文：如果當選 不排除蔡習會
刑法沒收擬單獨宣告 通緝犯也難逃
樂沐主廚陳嵐舒 獲羅萊夏朵年度女性
毛揆：製造業生產力4.0兼顧築底拔尖
所屬政黨如勝選 翁山蘇姬將領導執政
美福企業兄弟拔槍鬩牆 3死
公費醫學生制度重啟 違約賠10倍公費
NCC：全球一動申請案依法辦理無延宕
特教微電影 夏宇童演閱讀障礙
馬總統：我搭橋 繼任總統可以很快上橋
日本菁英賽6日開打 台女成績受期待
醫院跟名醫互槓 衛福部：會去了解
空氣惡化 新德里呼吸道病患增三成
馬習會 朱立倫籲蔡英文正面看待
利用奔喪逃亡 通緝犯仍遭逮捕
悠遊卡建置費不合理 柯文哲將訪陳菊
朱立倫：把不可能任務變可能
美福兄弟鬩牆 集團版圖大
可成10月營收逾82億 連3月創新高
馬習會 民國黨盼為台企爭空間
黃蜂賽季開胡 林書豪：中國賽助益多
中華疊杯健將 赴馬來西亞參加亞錦賽
防長會面 陸要求日勿插手南海
三大法人買超台股117億元
NBA詹皇末節爆發 騎士氣走尼克
竹市立委選戰 參選人搶攻棒球迷選票
強化搜救能力 中市三棲立體救災演訓
外交部：台星未曾建交 沒有斷交問題
立冬進補注意過胖 購買中藥看清證照
張平沼結構債案 發回高等法院更審
涉欠稅脫產 人力仲介業者遭管收
林內焚化廠爭議未休 雲議員提公投
藥業集團涉違法賣債券 檢調約談9人
同欣電Q4業績 估季減兩位數
迎接新社花海 林佳龍視察周邊道路
中越邊境掃雷 鎖定近16萬枚未爆彈
防戰鬥機遭劫持 俄運飛彈系統至敘
中華電助陣 一卡通進入手機支付時代
工具機展 副總統期許業者創新領先
漁船海上喋血 外籍漁工互毆2死4傷
馬總統籲降敵意 倪永杰：兩岸都有責任
吳釗燮誤指台星斷交25週年 民進黨致歉
U16男籃賽 中華隊克泰國晉4強
美福槍擊釀3死 老五：一切是家務事
核三廠2號機 9日計畫性大修
關說案檢方不上訴 張通榮緩刑確定
IC設計開放陸資？經濟部要聯發科提需求
信義房屋攜三菱地所 進軍大阪
台南勞工局科員 詐領3千萬勞退金遭訴
華碩9月台灣NB市占54% 再創新高
美福爭產悲劇 會計師提三招避免
推廣搭公車 淡江送iPhone
巴基斯坦工廠倒塌至少18死 救出99人
印尼火山噴發 逾6千旅客受困機場
中市立委第4選區 參選爆炸各自努力
陳士魁訪墨 關心台商僑團及僑教
道奇巨投葛蘭基 動向受矚目
導演柯一正 列時代力量不分區推薦立委
議員批市長行程不公開 柯文哲允諾提供
關說案檢不上訴 張通榮：尊重司法
貝里斯執政黨勝選 總理連贏三任創紀錄
嘉縣廢棄廠房堆廢棄物 4人送辦
新台幣收貶1.23角
信義：大阪房屋投報率約5.5%高於東京
天壇北神廚建築群30年來首次對外開放
二技統測簡章公告 全面採網路報名
高雄市登革熱本土病例 突破8千例
馬習會對選情影響 朱立倫：對的事就做
空難後 俄出事航空停飛空巴A321
岳母爭女兒遺產勝訴 女婿須還屋
桌球教練涉體罰 國教署：北市要處理
議員籲勿阻撓公務員請調 柯文哲允諾
將密會習近平 綠社盟告發總統涉外患
朱立倫：訪美讓美方了解誰的政策可行
馬習會 管國霖：正面看待
競選總部 蘇治芬走歐風張鎔麒月底成立
2016若輪替 朱立倫：兩岸可能倒退
商業服務業續低迷 連7黃藍燈
馬習會缺經貿官員 張顯耀覺得可惜
翻車又入死胡同 偷車男遭逮
104年精英獎 入圍名單公布
蘇花公路武塔至漢本 夜間預警性封路
網路熱詞溯源 「呵呵」是蘇東坡口頭禪
台協會長：馬習會有助和平 促台商投資
陳柏霖分飾3角 演技大挑戰
基隆換購電動車 105年將減少補助
職場短劇賽奪冠 原民生求助祖靈
大陸服務貿易 前三季年增15.9%
朱立倫：延續馬總統南海和平倡議方向
U16男籃賽 中華隊晉級4強
林厚進創賽先生科學工廠 進駐高雄駁二
中央氣象局氣象報告
教育部：退場學校校產不歸私人
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美國電影市場展 台灣電影館強打國片
大立光10月營收 再創歷史新高
台中國際花毯節 11/7展出巨型萬花筒
SOP案警察局居冠 柯文哲：檢討修正
天羅地網 抓猴抓豬一把罩
日股收高 日本郵政連2日大漲帶動
中市抽驗醬油產品及免洗筷 全數過關
台北國際旅展登場 預購寒假春節最划算
美重視檔案保存 會談解密有規矩
老婦陳屍水溝 桃警專案調查
太武山景點刻字 金大學生挨轟
和大Q3獲利衝新高 前3季獲利奔高
馬習會將舉行 媒體及維安陸續集結
一卡通手機可下載 半年目標50萬張
雲林青年論壇 三青聚會研習
港股持平收 陸股漲勢抵銷美升息疑慮
馬習會將登場 林佳龍籲國會做好監督
想當太空人？ NASA海選計畫開鑼
四川2歲男娃喝酒亡 3名敬酒人獲刑
馬習會將登場 柯文哲建議總統要小心
新台幣重貶1.23角 終止連4升
女性頭號殺手乳癌 癌症險助妳度難關
矽品10月營收 5個月高點
國泰討高鐵特別股股息 廢棄發回
香蕉漲3倍 台東護蕉行動田間巡邏
新北勞檢銀行 逾半受罰
美福槍擊案 王金平：黃明仁熱心公益
稱對手百億先生 邱鏡淳一審無罪
建設大彰化 魏明谷闡述施政理念
大腿綁239萬現金 男稱出國買精品
冰淇淋加紅茶 美國冰淇淋品牌有台味
70年前魂斷大馬 美3空軍人員遺骸終歸國
堅持9年 陸父喚醒植物人女兒
電信三雄到齊 中華電開賣iPad mini 4
不接受斷章取義 柯文哲備詢坐椅表態
中市消防局：加強維護女性辦公環境安全
高雄國際食品展 陳菊行銷農漁產
協力廠員工釀死亡車禍 中碳：助警方調查
羅斯福號南海執勤 美防長登艦視察
服飾櫃員變設計師 職訓創無限可能
信用卡簽帳金額 9月突破1800億元
俄空難元凶疑是IS 英擬將遊客撤離埃及
人行首次購買印度國債 價值5億美元
小情侶戀戀高雄海味 法式餐廳浪漫滿屋
永成生產黑心油 嘉縣府拆23座油槽
10月外匯存底4267.74億美元 續創新高
立院6日協商國情報告 朝野動員
friDay影音上架 搶行動影視商機
金門海巡生力軍報到 加入護漁行列
線上旅展搶先開跑 飯店餐券折扣戰開打
宏?業外進補 Q3每股賺0.06元
寶徠花園廣場一拍流標 二拍單價143萬
查賄選反暴力 嘉縣編列2千萬獎金
馬習會 可能在國慶酒會地點舉行
比爾蓋茲試用HTC Vive 大喊非常酷
接受不當招待 監院彈劾前桃縣府官員
TPP全文 紐西蘭公布上網
中市廢止騎樓停機車 藍綠議員砲轟
內部人短線交易 上半年升高
弘光造型彩妝賽 海洋環保概念入題
馬習會前夕 習近平抵越南訪問
網路討論性侵案 不得揭露被害人身分
銀聯閃付上路 台新銀也提供
新北創客教育玩自造 DIY火箭試射
蔡依林攻蛋翻糖展 美杜莎蛇髮會動
全國ICT競賽 聯大資管創意奪雙冠
微風信義開幕像颱風 首日颳8千萬業績
餐桌上的鑽石 頂級白松露宴登場
梅鐸入主前 美國地理學會先瘦身
行政院成立空總創新基地發展會
高中英聽第二次考試 6日起報名
馬習會 梁國新：樂觀其成
北京推跨境電子商務 涉156國
南海民間巡航 菲81漁船1萬學生參加
美福兄弟鬩牆3死 員警感慨不聽勸自戕
金門野放鵟 推動猛禽保育
旅展下手餐券住宿券 遊戲規則先認清
傳炸彈致俄客機墜毀 埃及民航部長駁斥
寶島債發行降溫 10月掛蛋
疑醋勁釀口角 78歲婦跌水溝身亡
央行外匯局長：美國年底升息機率大
美官員：TPP成員承諾不蓄意促貶貨幣
灣生回家真實版 日籍老翁來台尋根
刪減專利補助經費？ 科技部：不刪反增
矽品參與焱元投資 鎖定台上市櫃半導體
蔡炳坤接文化部政次 9日到任
蔬果致物價漲 農委會：颱風影響
歐盟秋季經濟報告 溫和成長
TPP文本若出爐 1個月完成法規盤點
頂新黑心油案 監院糾正衛福部
德國最大青年政治組織訪華
馬爾他騎士團元首 費斯汀輔大名譽博士
歐元區明年經濟成長料達1.8% 後年1.9%
中租CIFSC 完成1.35億美元聯貸案
在台外國學生 7年成長1.7倍
雲林1肉鴨場 確診新型H5亞型禽流感
澎湖更生保護 用愛與關懷歡慶70週年
LG V10登台明開賣 售價2.39萬元
駁黑箱 國民黨：馬習會事前公開受監督
跨境電商難課稅 會計師建議採登記制
拚2016 朱立倫：現在不是9局下半
總統：關心東海南海爭議並提解決方案
南山人壽連4年 獲twAA+評級
陸：反對藉口航行自由推動南海軍事化
鼓勵創新 日寄望自動駕駛車與無人機
2016大選 朱立倫對勝選充滿信心
首爾花燈節 台灣月下老人登台
哈里遜福特前妻 ET編劇病逝
今彩539開獎
威力彩開獎
U16男籃賽 中華戰日本拼決賽權
蔡依林唱奉獻 感謝工作人員辛勞
美福豪門慘案 家中曾有官司
監測發現病毒 雲林撲殺1萬1千隻肉鴨
挺同志婚 東京首度發伴侶證
馬習會 俄學者：兩岸關係走向務實
慶祝天貓雙11 紐約證交所將敲鐘
中油汐止漏油污染 北市重罰300萬
印度活化閒置黃金 莫迪推計畫
攀登能高主峰摔傷 3人送醫無大礙
幸福經濟逆勢漲 典華年營收上看28億
憂盜用公款曝光 美警自殺裝他殺
俄客機墜毀 埃及：尚無炸彈引爆證據
TPP法規盤點 拚12月初完成
4歲童罹白血病 國小兄長勇配對救妹
英央行下修今年成長預估 利率按兵不動
馬習會地點 由新加坡選定
水也可以偷 廣州貪官恐害數千村民斷水
華欣挑戰賽 盧彥勳李欣翰攜手4強
金融時報：馬習會是兩岸關係重大里程碑
歐盟預估將再湧入300萬移民
歐盟：300萬移民抵歐 料有助經濟成長
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
習近平訪越 越籲勿軍事化南海
澎湖海巡晚間再馳援後送重傷患
TPP全文公布 美政府動員拚過關
習近平抵越 籲加強兩國夥伴關係
習近平會越共總書記 盼管控海上分歧
蔡依林挺變性老師 林憶蓮飆唱
新聞熱點 新加坡衛星傳輸設備搶手
台聯軍翻越總統官邸管制區 遭警逮捕
法國對抗伊斯蘭國 將部署航母
參加TPP 鄧振中：台灣沒辦法說不
周杰倫女兒百日宴 正面全身曝光
馬習宴 馬祖老酒上桌
朱立倫涉選罷法案 特偵周五結案說明
換柱案偵結... 朱立倫獲不起訴處分
馬習會迫在眉睫 各界質疑聲浪高漲
台聯抗議馬習會賣台 昨夜襲官邸
善用權證 讓零用錢變成第一桶金
2015台北國際旅展 台南大億麗緻下殺33折起
SPARKLE HOTEL思泊客 像豆腐般口感的熟成牛排
馬習7日會面國內轟 府會戒備防衝突
華映證實將放14個月無薪假
(時評)馬習會為台灣設定框限
走青春的絲路 成果暨新書發表
高雄寒軒 聖誕親子體驗營DIY報名中
長榮桂冠酒店「吉羊辭歲 金猴獻瑞」尾牙春酒專案
台南遠東飯店住房專案 快速入場奇美博物館
台灣首次！春節直航斐濟 易遊網獨家開賣
台北喜來登霜月極饗 限定懷石料理
台北國際旅展(ITF)登場 開幕首日人潮創佳績
民調：近57%支持兩岸會談 但不信任馬總統
對抗伊斯蘭國 法國將派航母戰鬥群
美緬因州傳槍擊 包括槍手4死
檢調查禿鷹案 高市副分局長涉案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
拚TPP 美訴民意主打中產經濟
馬習會 香格里拉會場格局曝光
俄客機埃及失事 白宮：不能排除恐攻
歐股漲跌互見 倫敦股市收黑
選總統聲勢高 特勤局將保護川普和卡森
美可能升息激勵美元走強 油價續跌
等候10月就業報告 美股小跌
巴西水壩潰決 傳16死45失蹤
歐巴馬也說 俄客機失事可能是炸彈肇禍
山田涼介持刀殺人 岡田准一傳授刺死秘訣
神秘沼澤 哥雅獎領風騷
女神拐拐加持台灣爽 賭局MV揪感心
歐巴馬正式通知國會 將簽署TPP
老布希自傳痛批 小布希政府兩大將
美星巴克店員接受手語點餐 聽障客感動
英報：兩岸關係發展需更多高層會面
OECD：巴西經濟惡性循環
全球繁榮指數 巴西排名下滑
宏都拉斯舉辦台灣文化週活動
台灣與海德堡大學共同推動台灣研究
教廷與故宮簽約 明年來台文物展
歐巴馬：俄空難飛機 可能遭放炸彈
台裔眾議員連署 質疑華裔間諜案
火警意外 茂迪：影響輕微
蘇花公路漢本段再坍 預定9時搶通
毛小孩怕冷穿衣 獸醫建議改變環境溫度
火星為何失去大氣 恐太陽風暴作祟
靜待Fed升息風向 台股拚續強
服務從心底出發 北投大地營造女性氛圍
英媒：兩岸長久和平 陸需與民進黨交往
台美抗氣候變化 美環保署專頁介紹
澎漁民潛水失蹤 凌晨尋獲不幸氣絕
楓紅柿甜 桃山國小賞楓吃甜柿
台股開盤漲7.43點
台南嘉南大圳驚見女浮屍 死因待查
卜睿哲：馬習會本身就是重大成就
聯發科10月旺 業績創歷史新高
買下味全松青超市？全聯：不曾聽說
兩岸領導人會面 令狐榮達：美方歡迎
情侶爭吵 男發狂開車撞前車
新台幣開盤升3.3分
台南登革熱新增60例 病例數破2萬2千
華映傳14月無薪假 桃市府：上限3個月
婦人常暈眩就醫 查出小中風
火警意外 茂迪股價挫
調查：全球房價漲幅 上海第7北京第8
火星溫暖變乾冷 NASA找到關鍵
教廷60組件文物 明年故宮展出
德國北部火車撞重卡 至少1死
新台幣早盤升2.94角
朱立倫涉搓圓仔湯案 特偵組不起訴
台北旅展最大參展國日本 百貨租車也來
加網站追蹤新總理競選諾言
補冬首選 古法製造坪林茶籽油
雲朗辦太馬選手之夜 送義大利旅行
南韓擬在鬱陵島部署陸戰隊
領袖破冰會面 以巴南北韓美古巴有前例
全聯深耕社區 若買松青布局更完整
敘利亞內戰 經證實使用芥子毒氣
華映證實實施無薪假 取代大量裁員
兩岸交手藏機鋒 辜汪會談走位學問大
台北國際旅展登場 優惠機票懶人包
新台幣之父 嚴家淦110歲冥誕
馬習會 星雲盼馬總統獲諾貝爾和平獎
假居留證蓋與正本相符章 逃逸外勞遭逮
宏?Q3本業虧 早盤股價跌近5%
習近平訪越 越盼降低對陸貿易逆差
手機遊戲劇本 取材菲機場栽贓醜聞
國民黨支票 特偵組：選舉補助款
比爾蓋茲讚Vive 宏達電股價5個月新高
馬習會 洪秀柱：深化九二共識
黃蜂戰小牛 林書豪首節替補2分
健保新藥 造福多發性骨髓瘤患者
朱立倫洪秀柱四次會談 均無錄音檔
特偵組偵辦換柱案大事記
歐巴馬TPP闖關國會 還有硬仗要打
再下一城 臉書推音樂分享新功能
涉操控Libor 美判荷合銀兩交易員有罪
車內抽菸遭攔查 駕駛人拒簽告發單
倫敦白面具遊行 爆警民衝突28人遭捕
抗議馬習會 台聯占據立院主席台
Line不停！調查：7成員工休假仍工作
韓駐埃使館籲民眾避免前往西奈半島
馬習會 總統：談鞏固兩岸和平維持現狀
網路影音隨時看 追劇成年度代表字
蘋果挖角攻電動車 連數位車牌也不放過
補助放寬 二度就業婦女技能檢定免費
香港政論雜誌創辦人 深圳受審
華映放無薪假 股價大跌逾8.5%
東航999元機票 旅展送上百張
台志工李欣庭獲尼國兒童燒燙傷中心表揚
創客正夯 北區大學基地設北科大
黃蜂戰小牛 半場領先1分
俄空難 英媒：情報顯示機上恐有炸彈
馬習會國情報告 王金平：愈快愈好
傳鴻海參一腳焱元投資 矽品否認
檢：朱洪配非交換退選的不正利益
馬習會 美學者：習近平欲展現內外實力
防制毒巧克力 侯友宜：嚴格查緝
下周汽柴油價估各漲2角
松青超市要賣？ 頂新味全都說嘸
朱立倫將訪美 國民黨支持者動員
海科館南區學員宿舍 榮獲金質佳作
張花冠拜會嘉檢 籲查明變相賄選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
旅展登場 華航Cosplay變裝送機票
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
吳副總統：去年觀光成長率 世界第二
全國首屆田徑分齡賽 2千選手拚佳績
十八羅漢山 發現罕見透翅蛾
日月光遭罰百萬 國稅局：非逃漏稅
台灣網路購物節 經濟部邀業者參一咖
國民黨換柱案 朱立倫不起訴
邀總統國情報告 立院朝野不同調
埃及空難尋獲幼兒遺體 爆炸似較預估早
馬習會 總統：世界各國多反應正面
變性人任副警務督察 印度清奈創例
國泰金併美國Octagon 擴資產管理版圖
高雄登革熱升溫 動員國軍大規模噴藥
33歲輕熟女腦中風 咬牙密集復健
調查：每6家企業就有1家考慮無薪假
朱立倫案為求再議程序 特偵依前例處分
擴散差空氣髒 斗六彰化PM2.5紅色警戒
總統國情報告無共識 立法院會休息
節能家電內需大 節能宅詢問度飆高
富驛攻台北旅展 業績目標衝千萬
張顯耀涉洩密 王郁琦：真相終將大白
新台幣中午升3角
黃蜂群大破小牛陣2連勝 林書豪7分
朱立倫將訪紐約 與智庫座談
解放軍推建身操 網友：會舉行比賽嗎
巴西水壩潰決 至少17死50多人傷
廈門大學推乳房美學課 網民喊奇葩
歌仔戲小生柳青過世 享年72歲
維持現狀 小英：與總統最大不同是民主
換柱案不起訴 蔡英文酸偵結速度特別快
搓圓仔湯案不起訴 洪秀柱：很好啊
李全教被控議長選舉涉賄 南檢不起訴
國情報告案 王金平：照一般提案處理
中油漏油汙染河川 重罰600萬
汪小菲看馬習會 要保留兩岸的幸福
馬習會影響選情否 柯文哲：大家心裡有數
賴士葆：司法對藍苛刻 對綠寬鬆
大選活動熱絡 南投警加強抓槍毒
華航旅展玩變裝 送亞洲不限航點機票
台南議長選舉涉賄 賴清德不起訴
微軟Surface Pro 4 19日開賣
懷疑小三有小王 已婚男失控撞車
換柱案不起訴 國民黨要求陳亭妃道歉
洪秀柱：歷史可證明我講的話多對
防碰撞警示系統啟用 行車安全升級
朱立倫案不起訴 特偵：與馬習會無關
菸癮高 30年老菸槍藥物治療成功戒菸
街頭找捐精者 泰國電視節目遭撻伐
馬習會 民進黨籲馬總統展格局
小英：現狀是世代累積 非總統個人政績
計程車惡霸集團 不從就毆人砸車
區間震盪 新台幣午盤升值3角
南港路車禍 6機車騎士遭撞送醫
換柱案不起訴 民進黨團籲北檢再議
台灣推創客運動 要先開心玩
香港躍為南韓第3大出口地區
台中美容化妝品展 美容系所學生走秀
台灣大myVideo 每月百萬用戶光顧
將為人父 祖克柏臉書曬恩愛
美陸南海緊張中有輕鬆 雙方海軍話家常
真情客廳會 顏寬?：溫暖在心頭
3千萬支票獻金 洪秀柱稱眼力差記錯
雙北蛋黃區房價跌幅大於郊區
日本工商會白皮書 努力促成台加入TPP
敲桌改坐椅 柯文哲：這就是我的進步
新航宣布買回虎航
馬習會 胡志強：為兩岸開一扇門
標共產黨記號 印尼沒收陸製進口玩具
台股收盤跌156.61點
台股收跌 156點 失守8700
世棒12強賽 Twitter播獨家花絮
立院協商破局 總統下週無法國情報告
老農徹夜未歸協尋 人車墜邊坡死亡
印度空軍同意女飛行員開戰機 創先例
開檳榔攤掩護 4槍藏倉庫專討債
11月台指期跌183點
柳青演過百部國片 銀幕搭檔不捨
馬習會 孔傑榮肯定會面展望未來
11月電子金融齊跌
陸艇入侵海域 金門海巡再建功
台股震盪走低 跌156.61點
澎湖海巡隊海域搜救後送1天3起
韓團f（x）重返舞台 走出陰霾
長榮旅展加碼23航線優惠 最多55折
王令麟涉獄政弊案 獲假釋將出獄
大巨蛋復工 柯文哲：北市已加快速度
台股跌156點 8700失守
馬習會成局 蘇起：雙方都盼維持現狀
醫療器材塑化劑檢測 6成7不合格
學者：兩岸任何形式對話都重要
印度自製空對空飛彈 明年可望服役
姚江臨支持馬習會 盼民進黨勿酸葡萄
漢微科10月業績 3個月新低
陸媒：中越同意維護南海和平穩定
食用醋稽查 台酒屏東廠多項缺失
中研院特聘研究員郭大維等9人獲東元獎
台塑四寶10月營收 台塑化增幅最大
日本菁英賽首輪 曾雅妮並列第8
12強棒球賽 中市府辦直播派對
中油漏油案 北市：8日完成清理
創客show創意 親子動手自造學習
美高中更換印地安肖像 阿迪達斯贊助
蔡英文：鼓勵年輕人回到客家庄
過動症就診率低 醫學會破解五大迷思
新社花海7日登場 先吃客家美食再賞花
旅展首日福袋搶購一空 現場按摩最夯
台灣加入區域組織 台商盼習近平釋善意
手指夾傷送醫 需先冰敷抬高
美玩具名人堂贏家 超級水槍趕走忍者龜
台北國際旅展 饕客請假早起搶餐券
馬習會 民眾赴政院南服中心抗議
馬習會 香格里拉飯店高規格維安
三大法人賣超台股170億元
事業廢棄物申報 需載明產量與用途
2G升4G中華電加碼 3年月付88元起
智慧城市大挑戰 林佳龍要打造智慧交通
柯文哲：世大運執行長 仍在尋覓
美福兄弟槍殺案 檢方傳喚家屬
創客臥虎藏龍 鋼鐵衣列印樂器不是夢
吃到飽火鍋 爬8座101才能消耗熱量
嘉義二二八路跑做公益 經費助弱勢
學者：馬習會有助降低兩岸緊張
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換柱5億勸退及關鍵錄音 均非事實
李克強：5年後大陸GDP達17兆美元
調查：每天適量韓國燒酒可防腦中風
獲不起訴 賴清德：明鏡高懸
北市府頻加班 柯文哲：將做問卷調查
馬習會前夕 兩岸官員先抵現場作業
旅展登場 下載領務局APP抽機票
雲林檢警查獲人蛇集團 1嫌羈押
賄選案不起訴 李全教擬撤告前南檢長
習近平越國會演講 盼管控分歧
馬習會 黎安友：兩岸合作可能性
接日商白皮書 杜紫軍：盼日助台入TPP
到離職日逢假日 可次日申報加退保
SOGO中壢店週年慶 拚14億業績
第二屆清華盃散打搏擊賽 7日登場
陸科考隊赴南極 極地固定翼飛機試飛
日本菁英賽落後2桿 曾雅妮積極搶攻
17 App Google Play重新上架
台灣赴陸旅客多 陸客來台成長高
TOP崔勝賢最愛高粱酒 因為醉得快
北市議會質詢 官員身體不適就醫
世界詩人大會倡和平 紀念印度前總統卡藍
台北國際旅展 德國8日遊4萬有找
服務人員遭亮刀恐嚇 沈智慧譴責暴力
人力不足強迫加班 高鐵：已招新員工
抗議馬習會 民主鬥陣等4青年衝新加坡
男童疑誤吞布條窒息 送醫救回
馬習會 日本工商會：樂見兩岸新進展
華映無薪假 勞動局：須取得勞工同意
馬習會列一個中國？夏立言：再溝通
新台幣收貶1.2分
電影菜鳥將上映 宥勝台中市宣傳
陸外交官：解決南海爭議需各國認同
環球科大刀王賽 國內外競逐
打造地方特色 水五金精品館籌畫啟動
微型創業成果展 促兩岸業者交流
習近平：中越關係良好 可挺過難關
聯詠估Q4業績季減4%至7%
徐薇淩說到做到 日本賽9洞抓5鳥
不確定因素消除 信義看好明年首季房市
國際美容美髮盛宴 花樣造型暖身
海地總統決選 執政黨人選和前官員較勁
綠議員請坐 柯文哲再度坐椅備詢
勇搏逾百公斤山豬 老獵人敗血症過世
日股收紅 日經創2個多月收盤新高
設計細胞療法 治癒幼童白血病創先例
G20峰會在即 土警方逮捕20疑似IS分子
會法駐台代表 蔡英文盼共推民主
偏方難治早禿 植髮恢復自信
港股收黑 市場靜候美公布就業數據
朱立倫：自徵召後就不斷被抹黑
馬習會 綠社盟要求民進黨善盡監督
7商業間諜被逮 穩懋機密險外洩
平板電腦Q4出貨 幾家歡樂幾家愁
可成Q3每股大賺10.58元
馬習會面 總統贈台灣藍鵲瓷器
現代人壓力大 旅展搶攻按摩舒壓券
新北增1例登革熱 加強清除孳生源
中華電鼓勵2G升4G拚了 大手筆加碼
陸發首批網媒記者證 將禁商業網站採訪
華映放無薪假 工業局：主動訪視協助
別想分一毛 奧地利嬤死前撕碎3500萬鈔
陸資來台投資 聯詠：應自由流通
馬習會 印尼學者：助台拓國際空間
盜挖農地土方回填爐石 警逮13嫌
群聯F-昂寶營運旺 10月業績同創新高
助植物人 創世扮西遊記上街取金
李全教不起訴 賴清德：司法荒腔走板
北市非法繁殖場339犬隻 7日開始送養
穩懋抓內鬼 主動提報檢調
都會農場餐廳兼生態教學 親子好去處
防範盜伐 林管處邀登山社團護林
無印良品台南旗艦店 推訂製服務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
全國心智障礙親子運動會 聖火抵苗栗
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美巡航南海 陸：傷害互信
吳副總統：兩國論才是黑箱
陸收買間諜竊穩懋機密 7工程師涉案
蔡適應推LINE 劉文雄協調停車位
習近平越南國會演講 未提南海問題
民歌同學會 浯島心情獻金門
長者手工藝作品展 竹市鐵道藝術村登場
關懷偏鄉 牙醫鄺懷德獲特殊奉獻獎
除了馬習會 習近平訪星行程滿檔
外資獲利了結匯出 新台幣貶1.2分
競選廣告物暴增 新北拆除近百件
華映無薪假每月不逾8天 影響近3千人
台南女學生跳樓疑雲 議員要求提報告
議員問柯習會 柯文哲：不會有突襲感
搶物流商機 台驊買聯宇達方6成股權
馬總統：嚴家淦是台灣經濟起飛推手
澎管處觀光外語培訓班 結業成果發表
F-泰鼎淡季不淡 10月營收同期新高
可成Q3很匯賺 匯兌收益20億元
陸證監會宣布 重啟新股發行
2G升4G補助 五大電信加碼方案出爐
外媒漫畫嘲諷俄空難 官員震怒
馬習會 菲學者：雙方互利
光棍節前新規 陸大學禁男女朋友餵飯
旅展湧7萬人破紀錄 次日上看10萬
台灣藍鵲重家庭 贈禮象徵兩岸一家親
俄空難客機挨炸 荷航禁旅客託運行李
馬習會熱度高 媒體控制在400人
台灣精品展 杜塞道夫盛大登場
U16亞青男籃 中華闖決賽取世青門票
迎戰12強賽 林智勝：中華隊準備好了
馬習會7日登場 兩岸領導人會面1小時
周線收紅 跌破半年線引疑慮
自強號與貨櫃車碰撞起火 雙線封閉
空服員罷工 漢莎航班受影響
危險性學習活動 未來將強制加保
外交部調降布吉納法索旅遊警示至黃色
鴻海集團參與陽程私募 持股15.2%
馬習會 印度學者：應鞏固兩岸和平
工程汙染防制 苗縣空拍揪缺失
府：蔡英文推動兩國論 兩岸最大黑箱
馬習會 連江縣長贈陳高給習近平
旅展住宿券可退費 民怨：看得到吃不到
U16男籃賽 中華克日本爭冠
台塑集團看好大陸消費服務經濟
東協防長聯合聲明難產 菲暗批中國
盧彥勳泰國落敗 本季單打賽事結束
侯友宜總質詢過關 神情輕鬆
朱立倫：痛心司法資源被濫用
夢想海洋真實版 高市商旅推野餐輕旅行
馬習會 施明德兩提醒一祝福
嚴家淦110歲冥誕 史博館辦展紀念
越中聯合聲明 同意管控海上分歧
與美安全港違法 歐盟3個月內訂新案
蔡健雅新專輯 群星好友VCR祝賀
經濟部組台商服務團 將訪杭州寧波
黃嘗銘數位篆刻書法 兩岸學者同賞交流
和雅國小存廢 南投縣府：不會貿然廢校
台北玫瑰園展 百年奇蹟驚豔現身
巨大前3季每股賺7.99元
憂縣道美景不再 工程說明會爆口角
政大附中英語多益課 逾半學生成績A級
港府：深港通等北京決定
員工加班費 高鐵：已依勞資協議給付
行李藏衝鋒槍 台男菲國機場被捕
抗議馬習會 北市派580警維安
可成Q4營收估增15% 明年積極擴產
疑酒後衝突 竹山男遭刀砍重傷
巴西水壩潰決 消防單位：2死30多人傷
拚雙11商機 微商蝦米尬鯨魚
機組人員罷工 漢莎航空取消290個航班
韓國訪問年宣傳大使 李敏鎬獲選
馬習會登場 星僑界迎馬總統
印度經濟轉型 莫迪：一場馬拉松
軍援柬埔寨 陸提供肩射防空飛彈
習近平抵達新加坡國是訪問
氣候峰會防恐 法國將恢復邊境管制
南韓：入TPP先掌握規則再決定
宜蘭幾米火車遭吹毀 14日再現風華
澎湖水資源將再增設萬海淡機組
策劃翻糖展 蔡依林：比演唱會難
遏止全球暖化 146國減排承諾很不夠力
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朱王早餐會 王金平同意輔選所有立委
唐代下午茶怎喝 專家在史博館教您
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台北國際旅展首日 自助餐券超熱賣
蔡英文：政府失靈 燒再多金紙也沒用
習近平訪新加坡 包下整棟飯店
自強號撞貨櫃車起火 9傷送醫
年學費80萬 台生赴陸讀中外合辦大學
埃及：預定有29班機從夏姆錫克飛英國
阿富汗將向印度購買攻擊直升機
彭裕民集研發新創一身 東元獎實至名歸
12強熱身賽 中華隊完封多明尼加
施華洛世奇水晶巴士 方向盤都閃閃發光
民進黨民調 逾6成盼兩岸要事交新總統
中華首度進U16冠軍賽 與韓爭冠
尼泊爾與印度 因人權問題互嗆
大樂透頭獎槓龜
美失業率降至5% 新增就業21.7萬人
永和警匪槍戰 逮4人
漢莎UFO號召空服員 7日罷工17小時
今彩539 頭獎 1注中獎
陸：中韓首次海域劃界談判 12月召開
王品調整營運 前3季獲利大縮水
日傳統工藝慶典在富山 台首度參展
馬習會7日登場 歷史之行看這裡
玫瑰少年葉永鋕故事 蔡依林哽咽
郭俊麟領銜 中華隊投手群零失分
補助2G換購4G手機 7日啟動
TPP文本公布 五大特點報你知
埃及：今天僅8架班機會飛往英國
緬甸大選將近 穆斯林焦慮
一掃景氣寒冬 旅展單日業績破千萬
9號球世錦賽逆轉勝 周婕妤闖16強
太土豪了 阿里巴巴現金收購優酷土豆
美學者：馬習會效應等同尼克森訪陸
台灣與大陸大抓秋刀魚 日思考對策
陸購物節前官方警告 濫用廣告語罰百萬
巴西山城礦區水壩潰決 500人獲救
永和5嫌當街擄人 爆警匪追逐
貨櫃車闖平交道 台鐵車受損誤1.5萬人
與朱立倫共進早餐 王金平籲團結
蒲亭下令停止對埃及飛航
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馬習會為何是新加坡？傳原首選為菲律賓
紐時：中國經濟示好台灣 無法奏效
馬習會規格禮儀看門道
馬習會新加坡登場 台灣各地抗議
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馬國際記者會 獨尊「九二共識」、大捧任內貢獻
馬英九「九二共識」 張志軍打臉一中各表
馬習會規格有差異？細節帶你看
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研擬新觀光戰略 安倍帶頭設小組
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
攔截情資 支持俄失事機遭炸彈炸毀說法
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埃及空難後 首班載英國觀光客班機返國
美加興建基石XL輸油管計畫 歐巴馬喊卡
美拒絕基石XL計畫 加拿大輸油管股重挫
失事俄機黑盒子指向攻擊 蒲亭停飛埃及
美學者：馬習不會討論南海主權爭議
美就業數據強勁 美股多數收高
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007上脫口秀 宣傳惡魔四伏
日本料理添美味 勞勃狄尼洛也煞到
娃娃入戲深 為戲挨針還想揍自己
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出發馬習會 總統：盡全力讓台海更和平
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巴黎攝影博覽會 陳順築作品再獲選展出
啟程馬習會 馬總統：鞏固台海和平
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PM2.5飆高 北竹苗中部空污警報
美官員：西奈省與IS領袖談埃墜機事件
警隔離機場外聲援抗議民眾 避免衝突
反對馬習會 抗議團體翻立院遭驅離
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暴雪嘉年華 《魔獸：崛起》預告片曝光
兒童口渴頻尿 小心第一型糖尿病上身
2015新北蘆洲神將文化祭起跑
陸收買間諜竊穩懋機密 羈押5工程師
馬習會登場 香格里拉飯店嚴格安檢
美攔截對話 IS自誇炸俄機
台三線文藝活動 緩緩生活節登場
旁觀馬習會 新加坡人笑問要談什麼
勾勾gogo募集平台 擴大公益能量
減少鉛毒危害 國健署9建議
古巴領導人訪問 墨總統熱情歡迎
嚮往台美食美景 歐訪客續成長
反馬習會機場抗議 陳為廷遭警驅離
陳偉殷合格報價到手 展望未來
韓星Gary來台助陣 台北國際旅展有看頭
拒當老四 超巿雙箭頭策略搶地盤
以身誘敵擬傷護巢 鳥界模範父母
松青效應後 超市戰國時代誰得天下
赴美免簽3年 台旅客成長逾4成
自煮風興起 有個性超市惹人愛
靠2+1 超巿8月營收攀高峰
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大福彩頭彩上看7.6億 連莊牌正夯
爐石戰記12日起新增《探險者協會》
金價跌破1100美元 週線連3黑
朴子刺繡文化館 展出刺繡童書
霾害PM2.5濃度高 眼科門診增2成
馬習會下午登場 國際關注
李家同憂社會對工業沒興趣
警開14槍攔擄匪 歹徒快速道路爆胎落網
韓f(x)Luna傳緋聞 經紀公司否認
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美國升息號角起 亞幣表現受壓抑
立委參選人蕭亞譚遭星警方帶走
馬習會 吳副總統：兩岸可降低敵對狀況
虛擬實境來了 YouTube推app新功能
馬習會談降低軍事威脅 學者：可期待
太魯閣馬拉松登場 逾萬人峽谷間邁步
台積電運動會 張忠謀喊明年加薪
林依晨陳柏霖追婚 田馥甄跨刀獻聲
最美賽道 太魯閣馬拉松馳名國際
小馬哥vs.習大大 兩岸領導人比一比
包道格：馬習會為蔡英文維持現狀設高標
馬總統抵新加坡 展開歷史性馬習會
反職場歧視 龍劭華詮釋人生大廚
上課不再傳紙條 細數4件科技改變的事
國產精品咖啡豆評鑑 優勝一半來自嘉縣
江孟芝數位作品獲芝加哥IEEE重視
BBC妙聞 狗真的懂人話 歪頭展露同理心
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紐約市310萬移民 1/3經濟靠他們
南海議題 越南籲義大利發聲
習近平訪星 稱南海問題應和平解決
張忠謀：台積電供應鏈比紅色供應鏈強
貓纜秋日微旅行 波斯菊花海爭豔
歐巴馬拒輸油管計畫 加拿大失望
馬習會前 馬總統：心情平靜
韓報：馬總統不排除邀陸領導人訪台
馬習會 人民日報：是一盤大棋局
交大校長：要把學生當個料
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬習晚宴 金門高粱馬祖老酒上桌
陸資若投台積電 張忠謀：態度開放
馬總統專機飛星 4架幻象伴飛護航
長青運動會 銀髮老玩童蹦蹦跳
澎家扶跳蚤義賣所得作扶弱基金
俞大?拜會巴國總統府秘書長
調查：請假恐懼 8成上班族年假未休完
疑口角惹禍 高市果菜市場攤商互砍送醫
重現KANO精神 嘉大棒球隊受贈
攀屏風山 登山隊1女墜谷亡
有備而來談馬習會 蔡英文拋3要點
吳彥祖：會演魔獸因老婆是超級玩家
馬習會 張忠謀盼帶來兩岸正面效果
魔獸世界:軍臨天下 2016年夏季推出
廣州江心島不再建屋 開發旅遊
馬總統抵四季飯店 僑胞熱情迎接
台積電董娘：三星晶片確實比較耗電
馬習會 美學者籲台美領導人互動
馬習會 朱立倫：對台灣有利的事就去做
高雄吉祥物PK 耍寶賣萌
涉虐 河南幼兒園老師用針紮童
馬總統：一向自己開記者會 不涉不對等
總統搭雲門機 華航盼台灣文化感動世界
張忠謀看好聯發科未來發展前景
馬習會 宋楚瑜：希望不要讓台灣人失望
馬習會捕捉鏡頭 台媒5點不到就排隊
朱立倫：相信王金平會共同推動國會改革
導演致電送暖 癌末星戰迷夢想成真
兩國論被批黑箱 蔡英文駁：錯誤類比
澎書法美術展後寮國小師生令人驚艷
反馬習會 陳為廷等人闖華航遭逮送辦
馬習會 馬總統任內兩岸和解重要里程碑
張忠謀：明年展望樂觀
公用事業開發票 未來小獎恐更難中
蘇花路通 夜間仍預警性封閉
大紐約僑胞組後援會 力挺朱立倫
馬總統抵星 議員符致鏡接機
馬習會將登場 柯文哲：聽其言觀其行
拉抬立委 蔡英文：選一個準備好的政黨
福斯排氣作弊車款 台灣福斯停售
古巴墨西哥簽協議 兩國關係升溫
自強號撞貨櫃車 男大生加護病房觀察
張忠謀籲開放陸人才自由來台工作
柯文哲返母校參加百年校慶 鼓勵學弟妹
寧夏回回私家菜嚐鮮 回味無窮
芬蘭推廣觀光 釋國家特色官方貼圖
馬習會 美媒關注即時發展
印度兄弟在美起訴 疑策劃在印恐攻
馬星高鐵耗資5000億 2018動工
柯文哲回母校 與兒時人形立牌合影
反馬習會遊行 580警維安駐守機關
印度婦產7公斤巨嬰 15分鐘自然娩出
漢堡哥送愛心 背後有故事
雲林立委選情 藍綠交鋒
巴西礦區水壩潰決 環境災害嚴重
美籍與瑞籍旅客過境桃機 暴斃身亡
國會改革 王金平：國會調查權最重要
馬習會將登場 陸媒高度關注
週末旅展買氣旺 福袋旅遊行程熱賣
習近平重申南海主張 強調不霸凌鄰國
星戰原力覺醒第2支預告片來了
認識食材有撇步 嗶一聲知來源
拉住克什米爾 印度投鉅資建基礎設施
駐巴拿馬大使劉德立拜會巴警察總監
食品安全風險 學者籲成立評估中心
評馬習會 李遠哲：站穩台灣人民立場
台中輔選 蔡英文：選擇黑金或民主
血鉛檢驗 北市：大安萬華民眾較踴躍
馬總統抵星首站 四季飯店會僑胞
習近平單獨主持記者會 只在APEC
台南就博會徵才 供過於求
日本菁英賽次輪 曾雅妮並列第8
林鴻明自由身僅一週 北檢限制出境
馬習會 東元邱純枝：盼對經濟正面幫助
李遠哲：馬習會此時召開 很奇怪
台灣樹王得東元獎 發願再種20萬棵
馬總統會習近平 握手逾1分鐘
馬習會 王金平：對國民黨選情有幫助
馬習會 14時59分歷史一握
馬總統會習近平 稱習先生
習近平：堅持九二共識 鞏固政治基礎
馬習世紀之握 逾1分鐘供媒體紀錄
馬習會登場 大陸網友怪問題多
訪高雄 柯文哲汲取世運成功經驗
馬習會 馬總統提5點主張
泰國亞錦賽 雷千瑩魏均珩混雙射下金牌
馬習會登場 朱立倫：宏觀正面面對交流
馬習會握手 馬總統：握著中華民族振興希望
段行建：只看競爭力 沒紅色供應鏈問題
習近平：今天坐一起 不讓歷史悲劇重演
歷史性一刻 馬習會登場
幫建築物裝保險絲 蔡克銓獲東元獎
美太空人漫步修冷卻系統 躲過毒氨外洩
馬總統：兩岸宣示鞏固台海和平決心
馬總統盼雙方重視人民珍惜價值
東元獎頒獎 單屆9位得主破紀錄
習近平：兩岸同胞打斷骨頭連著筋
馬習握手 充分配合媒體左右看揮揮手
馬習會 馬總統致詞全文
智利科津波發生規模6.8地震
繽紛波斯菊綻放 貓空樟樹步道賞花趣
國稅局：預售屋屬權利買賣 非房地交易
攀登屏風山 登山隊員失足墜谷亡
馬習會 歷史一握1分20秒
朱立倫：宏觀面對馬習會 反諷無助發展
馬習會 張志軍：歷史會記住這一天
智利發生規模6.8強震 無海嘯警報
社運反貨貿與馬習會 國貿局：持續溝通
馬習會歷史性一握 國際媒體關注
12強遇中華隊 荷蘭教頭：林智勝很危險
貨貿談判 農委會：農民利益與食安第一
蔡明介勉勵學子 要有大志氣
蔡英文：建立產業導向的政府
馬習會 泰國學者:對兩岸是好事
馬習會 泰媒：握手創造歷史
張志軍：無九二共識 和平之舟恐傾覆
馬習會 習近平認同兩岸熱線可避免誤判
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
參觀亞洲新灣區 柯文哲：有風格
馬習會 韓媒關注
巴黎氣候大會在即 NGO與國際交流
馬習會 大陸：一中原則下的務實安排
馬習會 張志軍主張六意義
馬習會接近大選 大陸：不介入台灣選舉
馬總統：習近平務實彈性盼反映兩岸關係
馬總統：習近平說軍事部署非針對台灣
旅展打偶像牌 粉絲擠爆世貿一館
最後一搏 車商年底優惠看這?
和習近平握手 馬總統：感覺蠻好的
30品種幼犬送養 民眾凌晨排隊搶認養
馬習會 日媒報導兩人歷史一握
登革熱高峰期 陳菊促民備戰防治
漁船油箱遭灑食鹽 澎望安警方偵破
馬習會登場 義媒稱歷史性會面
王金平：兩岸領導人會面制度已建立
日媒：日艦獲准停靠金蘭灣 劍指南海
空勤定翼機迫降 台中機場全面關站
張志軍：馬習會堅持九二共識 鞏固基礎
馬總統：習近平歡迎台灣加入亞投行
馬習會 比國前總理：和平對話最佳範例
習近平：南海局勢和平 航行自由沒問題
馬總統：繼任者推九二共識 可維持現狀
馬習會 陸：同心實現中華民族復興
馬總統：兩岸穩定基礎是九二共識
馬習會 張盛和：台灣入亞投行機會提高
張盛和：10月出口仍雙位數衰退
埃及：調查人員未揣測俄機失事原因
馬習會後記者會 兩岸風格大不同
泰國華欣挑戰賽 盧彥勳李欣翰晉級決賽
施崇棠：馬習會對電子業有幫助
馬習會 歷史一握躍美媒頭版
籲支持民進黨 蔡英文：大家會做好做滿
金門黑金剛叫價2萬 見證馬習會
馬習會 賴正鎰：一場成功的會談
馬習會 台商港團表歡迎
馬習會成果 馬總統：詳細鋪陳九二共識
菲軍方直升機墜毀 9人受傷
反馬習會遊行 近千人參與
馬總統：習近平說適當方式台灣入亞投行
馬總統：習近平回應軍事部署非針對台灣
馬習會 郝龍斌：維持和平共創雙贏
郝龍斌基隆入厝請湯圓 社區鄰居搏感情
俄國否認歸還土地 陸稱媒體不嚴謹
繳出4局無失分 郭俊麟找回信心
英客機8月在埃及空域 險遭火箭擊中
施崇棠談創新 培養看浪的能力
洪秀柱新竹挺鄭正鈐 盼選民支持
馬習晚宴酒 緣起金門協議象徵和平
麗水攝影節開幕 台灣攝影家參展
馬習會強調九二共識 陸學者：發出訊號
馬習會 工總：見面就有意義
馬習會後 馬總統國際記者會致詞全文
馬習會 央視迴避「尊敬的馬英九先生」
馬習會 法人：帶來兩岸和平紅利
馬習會新聞戰 大陸央視直播只有半套
馬總統當面向習近平提到中華民國
賴清德：一中框架的馬習會 不是真和平
馬總統盼馬習會後貨貿協議有結果
遠傳攜手兒福辦野餐 關懷等家寶寶
反馬習會闖華航 陳為廷等25人交保
狗狗送養會首日 26幼犬找到新家
馬習會打下兩岸新高度 維持延續真挑戰
趙春山評馬習會 雙方照表操課無失言
看完馬習會 蔡英文：感到非常失望
馬習會 朱立倫：意義遠大於一場選舉
陸委會國台辦首長熱線 馬：習說可處理
藝氣風發藝術交流展 日本雕刻受矚目
林百里：台灣不要錯過物聯網商機
12強熱身台美戰 中華隊5局差點扳平
談復興民族 陸學者：年輕人需更多教育
軍事部署疑慮 國防部籲陸展現具體誠意
馬總統晚宴後 好心情頻與僑胞打招呼
今彩539開獎
平可夫：大陸飛彈軍隊部署針對台灣
馬習會晚宴 四川擔擔麵是主食
馬習歷史性會面 英媒關注報導
U16男籃賽 中華隊摘銀
馬習會 林佳龍：僅個人政治立場表態
馬習歷史之握 菲律賓媒體報導
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南投東埔溫泉季 浴衣踩街日式風
U16亞青男籃金牌戰 中華不敵韓國
九二共識來由 馬總統向習近平逐字念出
馬習會 印度學者：建立熱線等極具意義
蔡英文：要贏得漂亮 讓藍營心服口服
綠指一中原則主權倒退 藍：酸葡萄
教育部長吳思華探視中華棒球隊
12強熱身台美戰 郭嚴文一棒逆轉
馬習會 學者：兩岸熱線制度化新進展
馬習會 陳菊：樂見交流盼彰民主價值
陸學者：馬習談話凸顯兩岸共同向前看
泛綠陣營批馬習會 民主精神蕩然無存
馬習會 宋楚瑜：台灣尊嚴未受維護遺憾
旅展第2日近10萬人次 飯店大贏家
習近平認同兩岸熱線 避免誤判情勢
馬習會 包道格：後冷戰衝突管理典範
蘇貞昌：拒絕馬習會為台灣設下一中框架
陳鴻文挨轟砸鍋 12強熱身賽不敵美國
法媒看馬習會 台灣仍無法參與氣候峰會
星：外國人須遵守法律 嚴格取締違法者
馬習會 習四點：九二共識定海神針
馬習會 學者：中華民國主權地位伸張
馬習會 越南媒體關注報導
台北國際旅展 威航名古屋機票將開賣
馬習會 紐時：兩岸領導人突破之舉
大福彩頭獎連58期槓龜
蔡依林鼓勵粉絲 接納自己
陳福海：馬習會助深化兩岸交流
今彩539 頭獎槓龜
臉書貼文 李顯龍和馬總統喝茶敘舊
馬習歷史性會晤 九二共識是主軸
埃及軍方介入 英俄接運本國遊客受限
星樂見促成馬習會 盼兩岸和平穩定
郭嚴文棒子熱 搭林智勝送出3雙殺
U16男籃賽 中華隊摘銀締新猷
馬習會 美學者：兩岸歷史糾結往前推進
習近平提九二共識 學者：也給民進黨聽
馬習會 菲華媒體評論：務實促民福址
馬習會 大馬媒體評論讚破冰
馬習會對話 六大焦點議題
馬習會 印度媒體廣泛報導：極具意義
莫迪：7年後 印度每一村莊都有電用
馬習會 WSJ：兩岸歷史性會談
查看機場監視器 埃及尋找俄機失事原因
網友轟環時亂質疑馬總統記者會
日學者：馬習會確認九二共識為和平基礎
馬習會 任雪麗：有歷史意義
紐約智庫密切關注馬習會發展
馬習會 印尼官媒：維持現狀促進和平
手握假的？外媒不看好馬習會除國際參與路障
馬習會一中沒各表！ 蔡英文：很失望
〈時評〉馬英九的統一宣言
〈財經主筆室〉距離年關倒數2個月 拚紅包大戲開鑼
周玉蔻不滿張志軍一中原則 星國賣力發聲
馬習會落幕 蔡英文：台灣總統幫中國傳話
馬習會結束 正反意見桃機各自表述
日媒：日關注馬習會後兩岸走向
馬習會 菲學者：區域處理涉陸紛爭範例
兩岸領導人握手 洛時：歷史性之握
馬習會結束 馬總統返國開心微笑揮手
美國務院：歡迎兩岸領導人會面
馬總統：馬習會原設目標大部分達成
習近平贈馬總統 陸名畫家劉大為畫作
馬習會 總統：講一中各表憲法和中華民國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬習會落幕 桃機凌晨支持與抗議對峙
談對習近平印象 總統：決策很快
習近平回答軍事威脅 總統：不是很滿意
加媒訪吳榮泉 談馬習會
巴黎名人賽 喬帥莫瑞挺進決賽
歐盟肯定馬習會 樂見兩岸和平發展
英學者：馬習會對國民黨選情仍難料
接回埃及兩地遊客 俄派遣44架飛機
盧貝松新作星際特工瓦雷諾 蕾哈娜加盟
為求行動方便 陳楚河賴雅妍邊玩邊脫衣
狄鶯勤練肚皮舞 話夾子打開吐槽孫鵬
以色列前總統納馮辭世 享壽94
緬甸大選 台商樂觀應對
緬甸大選 參選爆炸牽動總統大位
委內瑞拉西部5.3地震 1死4傷
美國防部長：履行對台法定義務
緬甸大選 展開投票作業
西半部高溫暖立冬 9日北部轉涼
嚐清燙牛肉 台南推美食旅行團
野柳音樂會鬥豔和平島春色 快門脫穎
推動在地志工 高市成立在欉紅師資團
緬甸兩黨對決 國父之女VS改革先鋒
馬習會 新加坡媒體大幅報導
紅肉吃太多害健康 改變飲食習慣好養生
美憂南海造陸致衝突 繼續行使航行自由
立冬食補 新北傳統市場好採買
評馬習會 容安瀾聚焦九二共識
緬甸大選登場 反對黨勝選希望濃
緬甸大選Q&A 七大問答一次看懂
緬甸大選穆斯林受限 公信度備受考驗
緬甸選後若不穩定 經濟發展風險大
拋開負評 翁山蘇姬聲望依舊崇隆
馬習會 中共黨媒頭版刊出馬總統談話
時代雜誌：兩岸領導人首次會面
立冬進補 台南土雞促銷排人龍
暴雪2016年將辦全球巡迴錦標賽
俄客機失事前仍在爬升 黑盒子錄到雜音
鬥陣特攻台家用主機版玩家 預購再等等
英媒：馬習會兩岸展和睦 未來仍有挑戰
直接跟農夫買 法國推小農蔬果販賣機
VR虛擬實境遊戲？暴雪：持續觀望中
台灣Coser登上國際舞台 老外驚嘆
桃機人氣牛肉麵祕方牛肉湯 網路6折賣
黃蜂力戰馬刺 尋求3連勝
中部5地區紫爆 外出切記戴口罩
女大生跌落洩洪道 同學英勇救起
登革熱疫情 高雄市仍處高峰
馬習會 彭博：兩岸關係更緊密
加拿大農人市場樂活 消費兼踏青
日本橄欖牛 小豆島酪農養出好商機
三角湧大橋 光雕三峽新地標
黃蜂力戰馬刺 林書豪半場6分
馬習會 外交部:相關訊息已傳達美日歐
孔傑榮：馬習會展示民主總統接受檢視
馬習會後 馬總統不休息訪上銀科技
馬習會 加媒大幅報導
台灣學生獲頒德國紅點新銳設計獎
鐵達尼頭等艙最後晚餐菜單388萬拍出
道士持有空氣槍 辯稱嚇唬野貓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
國道6連環車禍 回堵2公里
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
一張桌子 張老師走過46年
南門市場四川涼麵 來自空軍眷村
諧星車志立跨海圓夢 星光淚奪冠
國民黨團民調：46.1％贊成馬習會
新社花海登場 摘菇騎車慢活旅遊趣
華航總座成大開課 親授航空管理
南門市場四川涼麵 來自空軍眷村
亞馬遜黃石公園 秘魯秘境成立國家公園
俄媒體巨頭 美飯店心臟病發亡
愛瘋奇蹟失而復得 美教授讚台灣好客
空污嚴重 國健署籲戴口罩清鼻腔
蔡英文：馬總統說法背離台灣現狀
總統：新加坡扮兩岸和平重要推手
人生轉彎 她捨百萬年薪捻花惹草
超夯療癒系 八一氣爆區竹蚵地景藝術
黃蜂不敵馬刺 林書豪12分
快去加油 中油汽柴油9日漲2角
馬總統回李顯龍貼文：謝謝您 我的老友
馬習會後 學者：陸應降低軍事威脅
整個城市都是物聯網 北市平台年底上路
馬習會 趙春山：超乎預期三贏
馬習會 日三大報：確認一中原則
四川女子 花60萬買500萬假鈔
緬甸大選見證民主 選民興奮又緊張
想創業 過來人：第1年決定勝負
蔡英文：大選將決定能否保住自由民主
大陸前10月進出口年減8.1%
教師育嬰假選寒暑假復職 教部檢討
馬習會 黎安友：未改變兩岸關係本質
台股籌碼面偏多 聚焦馬習會後效應
馬總統到上銀 為馬習會延期參訪抱歉
楊永明：九二共識是兩岸和平穩定架構
緬甸大選 翁山蘇姬現身投票所
菲媒報導馬習會 李顯龍誤作馬英九
澎湖中小學冬季棒球聯賽開打
馬習會 王金平：見面三分情
俄空難讓埃及機場如驚弓之鳥 旅客困1週
馬習會後 港媒：兩岸仍多障礙要克服
馬習會總統未提各表 趙春山還原始末
保戶業者鬥法 保險爭議何時了
英探險家發現大馬600萬年洞穴
林滄敏拚彰化立委 強調貼近民意
歐盟若不改革 卡麥隆揚言挺英脫歐
印度報導馬習會 朝和平邁出首步
亞投行擬年底營運 2016年Q2貸款
美智慧手機市場 蘋果稱霸臉書最受寵
毛揆視察西濱快速道路工程
緬甸大選 民眾盼更和諧進步
NBA 老鷹頻繁出賽 依舊大勝巫師
景氣激戰 百貨大亂鬥拚氣勢
為金飾產業添創意 新北辦媒合會
馬習會 學者：怎樣走下去才是關鍵
手機滑漫族 支撐漫畫家新舞台
總統國情報告 藍續推綠不背書
航跡光點露餡 陸船捕魚遭逮
台中造勢 小英:要贏得漂亮讓對手心服
越冬泡菜文化節 首爾市長醃泡菜
大陸電商市場 南韓化妝品走悄
蘋果電動車傳新進展？神秘公司曝了光
肉羹小吃麵店火警 疑炊事不慎引發
冬令膏方進補 諮詢中醫最安全
領養毛小孩不簡單 過了5關還要斬2將
調查：日人嫌韓嫌中 中國人反日親韓
毛小孩誘惑 揮汗苦等就為牠
舊金山聯邦準備銀行總裁：Fed升息合理
地形起伏 馬祖馬拉松考驗選手體力
吳成典：爭取金廈市民同等待遇
毒蟲以車為家 棄妻兒於不顧
石化管線維運 高市府：審查未過要停用
就愛吃到飽 中市業者加碼搶客
馬習會 學者：美國樂見日本放心
平價精品當道 高樓層承租興趣高
日本菁英賽 曾雅妮盧曉晴並列16名
魅力展走入人群 你也能穿出時尚
節能家電補助開跑 電商網站業績飆
歐盟聲明肯定馬習會 外交部表示歡迎
DRAM現貨價跌破2美元 歷史新低
科技人創業 療癒棉花糖賣進百貨專櫃
絕美枕形豔彩藍鑽 可望拍出18億台幣
黃韻文克羅埃西亞踢金 奧運更接近
毛揆：陸客中轉 後續努力
App幫配對 找到你的立院代言人
馬習會 陸官媒評：為兩岸關係未來定調
馬習會消息 席捲菲國華文報紙
鋼鐵之後 大陸鋁產能過剩出口被人嫌
中市社區守護黎明溝 蔡錦隆加入護溪
林志玲金馬扮俠女 霸氣尬黃子佼
華航成大開課 成績前10%保證就業
抗議男性沙豬暴力 西班牙群眾上街
百達翡麗名表 2.3億台幣天價落槌
台北國際旅展飄香 五星料理免費吃
愛意匯家扶 認養人認養童相見歡
李顯龍臉書再留言 樂意扮演適度角色
肯定醫護貢獻 侯友宜頒醫療公益獎
爭取專升本放寬 教部：月底可望有答案
外婆就像媽媽 女學生獲慈濟獎助
內外需求趨緩 美林調降大馬經濟預測
NBA 勇士險勝國王 開季7連勝
新遊戲科幻影片 澎湖全景拍攝
菲軍方擊斃阿布沙伊夫頭目
鬍獸連線發功 火箭客場炸沉快艇
不畏癌症偏鄉送愛 醫學生推廣親子共讀
鄭正鈐打社福牌 許明財包粽打氣
冬季養生 多曬太陽充足睡眠
瀋陽PM2.5超過1000 爆表
誤認不明飛行物 美軍試射飛彈嚇壞民眾
竹市虎林棒球場 105年初動工
台塑調漲汽柴油 每公升2角
小豬回娘家 陳菊拚高雄9席立委
關心黑面琵鷺生態 保育季開跑
柯文哲：九二共識並沒解決兩岸問題
柯文哲：陳水扁病情穩定 但沒有好
雙11來了 電商必敗商品報你知
專家：人民幣入SDR不重要 改革關鍵
華航2016月曆 首次男空服入鏡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣咖啡節 14日雲林登場
老將領勞軍 金門官兵很溫暖
12強賽 王貞治盼台日爭冠
12強A組6隊亮相 中華全力以赴
朱立倫：兩岸領導人見面有什麼好怕
柯震東回歸影壇 期待順利上映
克羅埃西亞發明展 台獲8金排第3
陸：2020人均GDP接近高收入國家
MSCI權重 台股恐連9降
疑偷倒土石翻覆 司機不治
中部空氣品質不良 市府啟動應變作業
疑口角糾紛 弟持利刃割傷胞姐
緬甸結束歷史性大選 投票率估80%
集集添興窯歡慶60歲 交棒再創高峰
孫中山先生誕辰150週年 陸將紀念
毛揆參觀旅展 預告來台旅客將破千萬
節氣立冬 嘉義飆31.8度高溫
為洪慈庸站台 蔡英文不忘拉政黨票
彰化田中馬拉松 風景優美人情濃
黃國記彩筆說故事 繪蘭陽平原辛勤背景
緬甸歷史性大選結束 軍方稱將尊重結果
蔡英文：我的政府肯定最會溝通
不甩示威 川普現身週六夜現場自稱好人
每餐8分飽 大陸美魔女阿嬤看似30歲
駁蔡英文 府：總統在馬習會提一中各表
旅展人氣火熱 3天逾27萬人
張顯耀造勢 吳副總統肯定愛國愛鄉
緬甸大選 支持民主群眾期待變天
世棒12強 陳冠宇先發抗荷
王貞治入選名人堂 回憶台灣情
盧彥勳封關戰 聯手李欣翰泰國奪冠
PC大廠法說密集登場 筆電手機皆焦點
民歌40 金門3班同學會登場
約翰藍儂吉他拍賣 近8000萬成交
與姊姊發生口角 弟持刀將姊砍重傷
廉政署肯定澎縣府廉能施政理念
傳福斯工程師坦承 操縱排廢數據作假
北京創客市集 展示與教育並重
鴻海布局LTPS 2018年河南量產
大陸遙感28號衛星成功發射
緬甸大選 可能出現格局面面觀
蔡依林太性感 虧阿信喊名就過敏
比哈省敗選 印度總理期中考沒過
國際田總高層爆收賄傳聞 主席震怒
李克強對政協報告 回應恩師厲以寧提問
緬甸大選順利完成 未傳暴力和重大舞弊
大谷翔平飆火球 日本完封南韓
青海一轎車逆向撞上越野車 5死
世界盃合球賽 中華隊奪銅
俄班機墜毀 埃及九成確定炸彈惹的禍
時代力量不分區立委 推薦徐永明
蔡依林淚談肌萎英雄 看到真正的愛
教宗譴責洩密案 矢言繼續推動教廷改革
丹尼爾克雷格傳去意鬆動 將再演007
世棒12強 日本完封南韓
蔡英文挺柯建銘 不忘替自己拉票
暫難成緬甸總統 翁山蘇姬或欽點代理人
緬甸大選 仰光商家閉門避紛擾
防登革熱移動花盆 房東遭房客告竊盜
緬甸大選結果 9至15日每天公布6次
為年金制度找出路 軍警公教支持合理改革
緬甸民主鬥士翁山蘇姬 生平首度投票
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緬甸大選 翁山蘇姬政黨總部群眾聚集
李全教案偵結不起訴 賴清德：荒腔走板
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李全教出招不間斷？ 遭轟『玩弄司法』
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九二共識 蔡英文：不應限縮人民選擇權
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中台灣空汙大爆紫 出門記得戴口罩
假使全球升溫4℃ 中國4個大城市將淹沒
(時評)五不六沒有的馬習會
朱立倫10日訪美 華府會見重要官員
久咳未癒 竟是百日咳！
緬甸今初步開票結果 翁山蘇姬可望大贏
翁山蘇姬先宣佈勝選 籲支持者勿挑釁對手
日股持續創新高 日股ETF—FB上市開紅盤
俄客機疑遭炸毀 英聖戰士似涉案
空服員再罷工 漢莎明取消929個航班
小飛俠下一步：不投效他隊也不當教練
馬習會 歐洲議員：助區域穩定
蘇門答臘2起強震 沒傷亡災損與海嘯
世銀警告 全球暖化恐催生1億多新窮人
克國大選 在野HDZ黨壓執政黨 席次領先
世界合球賽奪銅 中華隊教練選手心不甘
緬甸國會大選 計票工作展開
愛森斯坦遭爆菊 揭露影史從沒教的情史
管罄辣度不減 EP封面秀臀溝
熱血樂團八三夭唱不完 攜樂器攻陸板塊
東北風變強 北台灣降溫有雨
台指揮家張培豫奧地利演出 氣勢磅礡
貧民再添上億 世銀敲響氣候變遷警鐘
新研究：搭公車上班比走路還健康
英大學台灣同學會會長舉行聯席會議
馬習會後 台股8700攻防
西半部空氣超髒 雲嘉南PM2.5紫爆
油價將持續低檔 IMF促波灣國家適應
九降風起烏魚產業搶搶滾 產值上億
學習障礙影響大 可能特徵看這裡
派更多特種部隊入敘 美防長開條件
師生能源創意 11月北高展出
廣告被指間接侮辱總統 土茶商挨罰
治代謝症候群疾病 減重手術也有效
道地東北味 正海城酸菜白肉鍋
法國大里昂慶雙十 僑胞踴躍參加
移民搶入德國 官員：快達極限
男嬰暴斃身上瘀傷 疑遭虐死
中市女子墜樓 警方調查原因
首戰即決戰 中華戰荷蘭搶首勝
台股開盤漲9.1點
新台幣開盤貶 5.5分
習近平：哪個黨派承認九二共識就願交往
上銀前十月營收年增5.4% 今年看高
肯定馬習會 民團：兩岸交流才是王道
馬習會後台股反彈 重回8700點
第一金人民幣高收益債券基金准募
宏達電推新機One X9？三下巴不見了
台灣好行 故宮南院線明年啟動
夜店大火死者增 羅馬尼亞群眾續抗爭
馬習會 夏立言：總統有說一中各表
開車載賽鴿途中遇火劫 幸人鴿均安
新台幣早盤走升
便利旗津 陳菊允增二航線闢橋隧
陸偵破最大假幣案 嫌犯瘋狂印鈔逾十億
台南空氣糟 醫師籲注意
升溫限2度也沒用 紐約上海恐成水鄉
高雄登革熱續燒 突破9千大關
林內鄉民陳情 永不啟用焚化廠
閩南語能力認證考試 通過率8成
鼎固集團首筆多元貨幣聯貸 星展銀主辦
伊蘭羚羊要娶親 公羊入住母羊群
女嬰遭分屍 生母同居男友聲押獲准
馬習會 夏立言還原總統一中各表談話
巴克萊延攬呂昆霖 掌亞洲半導體研究
巴黎網賽贏莫瑞 喬帥今年名人賽第6冠
緬甸大選計票長達一週 民眾有疑慮
總統國情報告馬習會 王金平：能來最好
阿沁辦婚禮喊累 要幸福一輩子
馬習會 法學者：對台有利對陸失分
迎光棍節商機 小米宏達電動起來
嘉明湖累了 封山3個月
馬習會後 陳菊：選戰腳步不受影響
英兩性同工不同酬 女性今年白做52天
多倫多亞洲影展台灣日 吸引大批影迷
韓版光棍節商機 網路商城拚買氣
習近平將出席G20及APEC峰會
貨貿談判 農委會：不可能全部開放
世界12強棒球賽 多管道收看轉播
廣東退休官員逃亡海外 拒回國接受調查
空軍新竹基地開放 雷虎小組再現天際
馬習會後 台股8700點曇花一現
射擊亞錦賽 沙場老將林怡君摘首金
馬習會 總統正式會談完整談話全文
1難民死因不明 澳聖誕島移民中心暴動
成大新型混合火箭 推力破紀錄
豹紋寫成爆裂紋 空運桃機引虛驚
發酒瘋欲打救護 醉男送醫一路罵
朱立倫：馬習會大幅度提升台灣國際地位
瀋陽嚴重霧霾 呼吸科病床爆滿
另類世第一 信義區百貨公司密度居冠
Google首頁是她 已故女星內外兼具
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局氣象報告
陸專家：精神病患內心如畢卡索
美福槍擊案 複驗槍手遺體
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
朱立倫：不排除當選後再次朱習會
接機違停車 男子三字經辱警送辦
海地大使到任 總統盼邦誼穩固
Snapchat每日影片瀏覽量60億次
馬習會後 星雲建議蔡英文登陸訪問
她很漂亮唇膏火紅 百貨專櫃急備貨
馬習二會 夏立言：時間緊迫不容易
光棍節五花八門 大叔出租陪你談心
胸腺癌大如棒球 侵犯心臟靜脈致胸痛
加入區域經濟整合 總統：馬習會有提及
投信：投資獲利之道 避開3地雷
證所稅爭議 朱立倫：直接合徵千分之3
天冷增心肌梗塞風險 醫師籲注意
11月女嬰遭分屍 4歲冥誕警破案
職訓限制放寬 明年起取消學歷門檻
自導自演槍擊 說詞矛盾遭法辦
台股卡卡 投信：馬習會後外資動向受矚
睽違10年合體 裘莉：和小布拍片吵過架
匈牙利桌球賽 蔡育勤女單封后
美威州原油列車出軌 疏散35戶人家
馬習會 柯文哲：有助降低兩岸敵意
王品首見虧損 股價跳水挫逾6%
台62轉國1 貨櫃車翻覆駕駛受困
新台幣中午升 8.5分
軍事部署疑慮 國防部籲陸展現誠意
不景氣 節能節水產品補助詢問超夯
朴槿惠將出席G20和APEC會議
7學者獲國家講座 2人晉終身榮譽講座
巴黎網賽封王 喬科維奇2015輝煌年
台股連4週扮新興亞股吸金王
淡水假日20萬人 公廁僅2處
遠傳攜微軟攻企業雲 推Office 365服務
提升競爭力 朱立倫：找回技職教育
韓SJ華裔Henry與蘇志燮拍新劇
鐵皮屋冒火延燒 4屋毀幸無人傷
馬習會提中華民國 朱營:蔡假裝沒聽到
空官學長體罰學弟 空軍：已記大過
兩岸問題 柯文哲：總統重要家庭作業
入秋山巒繽紛多彩 太魯閣賞楓去
新台幣區間震盪 午盤升8.5分
鄭捷殺人非恐攻 保險公司判賠健保署
議會衝突 屏東2議員被提起公訴
真善美傳播獎 中央社創客風潮獲首獎
王金平揮毫 猴年春聯欣欣向榮
陸股開低走高 滬指站上3600點
雲林議長：解決垃圾 非關焚化廠啟用
多明尼加高層官員訪華招商
澎湖海巡再出海護送傷者送醫
男倒臥家中血泊 母驚見報案
克國大選在野黨勝出 但將出現僵局國會
立委評馬習會85分 夏立言：差不多
緬甸民主之路 翁山蘇姬大贏才能掌國會
不滿種族歧視 密大非裔足球員罷賽
11月女童遭分屍 熱水燙吊牆上打耳光
山老鼠涉僱外勞盜伐 警逮2人
總統國會國情報告 藍籲綠尊重民意
馬習會後 日政府：台日關係不變
IEK：明年台半導體產值估增4.1%
北市把關溫泉水質 不合格業者全數改善
華為Nexus 6P登台 遠傳獨賣
印股下跌 券商:與NDA選舉失利有關
傳萬大路鉛水超標 北水處：盡快了解
台股收盤跌51.09點
馬習會 孔傑榮：影響美與兩岸關係
四國光環褪色 高盛認賠關閉金磚基金
恆基兒科醫師 自捐醫療器材
長榮招200名地勤 邀年輕人加入
陸空汙好嚴重 PM2.5濃度超標50倍
漁船違法捕撈 漁業署：擬修法加重罰則
11月台指期跌58點
台股震盪走低 跌51.09點
油價回穩 台灣石化產業恢復成長
指蔡正元涉柯辦竊聽案 姚立明不起訴
台股開高走低 傳產電子弱勢
翁山蘇姬暗示政黨勝選 料贏逾7成議席
11月電子金融齊跌
永春都更卡在不同意戶 北市將依法執行
男遭刀刺頸陳屍自宅 彰化警逮嫌疑人
鄭捷案判賠健保署 新光產險：研商中
NBA 詹皇愛神聯手 騎士力退溜馬
規範家事調解委員資格 立院初審通過
菲律賓APEC峰會 習近平決定出席
蔡依林繼續PLAY 及時行樂沒想婚
日股上揚 日圓走貶激勵
三大法人賣超台股 27.29億元
時代力量推徐永明 盼台中政黨票過一成
登革熱疫情 竹市增第15例確定病例
崔龍海未列北韓國葬治喪名單 傳遭清算
IEK：陸半導體進逼 台三策略因應
聯電與世界10月業績攀高
緬甸執政黨黨魁承認敗選
法人：美國將升息 亞洲金融風暴重演
金門水獺遭路殺 開車請慢行
南韓以貌取人 女孩超重率僅男孩一半
馬習會 馬尼拉時報:習近平展現精明
傳萬大路鉛水超標 北水處：水質合標準
法人：國巨10月營收歷年同期新高
巴西水壩潰決3天後 許多問題仍無解
APEC蕭習會 夏立言：安排中
巨人出沒中市登場 曾宇謙演出
菲媒：被綁至菲南大馬華人已獲釋
緬甸大選後 台緬關係樂觀審慎
崔龍海未列李乙雪治喪委 南韓稱罕見
光棍節不孤單 台中百貨業者推特企
國道小貨車起火 濃煙密布車流堵
美河市案 柯文哲：應研擬告日勝生詐欺
FISU執委改選 陳太正連任
師大首設時尚碩士專班 不限學歷可報名
成大自主開發 Ⅲ型混合火箭刷新紀錄
馬習會 副總統：總統交出很好成績單
一青窈生子 體驗人生最大成就感
快槍俠被摸就繳械 治療重獲性福
無毒紅斑蛇校園出沒 虛驚一場
射程達中國 印度成功試射烈火四型飛彈
女球童丟偏網球 莫瑞推文釋善意
2016台北國際電腦展 廠商參展行動要快
新台幣收貶1.02角
中天挨批抹黃太陽花 抗罰敗訴
10月出口連9黑 衰退11%
屏大製防蚊磚 盼各界認捐偏鄉小學
推廣閱讀 彰化辦書籍雜誌交換
搶雙11商機 momo推LINE貼圖
台牧師參加陸宗教集會 遭公安拘留15天
日月光10月集團營收 歷年單月次高
因伊朗核協議鬧僵 以美領導人將復談
鄭捷案判賠健保署 新光產險：不上訴
瓜國通過新法 逾百萬張信用卡恐被取消
二階淡北道路案 確認可行替代方案
3萬年老祖宗家 爭取八仙洞列世界遺址
南寮抽水站動工 盼改善淹水問題
光棍節商機燒 藥妝前進大陸搶灘
尋找花仙子抽i6 花田喜事商圈行銷
馬習會 張良任：助台灣國際參與
林內焚化廠爭議 雲府：3前提先釐清
股災內傷 國泰金未實現利益縮水百億
宜蘭幾米火車遭吹毀 修復後回娘家
枯水期 經濟部籲民眾未雨綢繆先省水
菲警成立常設反毒總隊
東京晴空塔 逾2000萬人次入場
美河市短報建坪 柯文哲擬告日勝生詐欺
朱立倫將訪美 外交部循例提供行政協助
俄印企業擬合資生產輕型武器
民眾通報攤商鐵絲綁活雞 原來是布偶
緬甸反對黨：已贏得70%以上國會席次
外資上周買超261.05億元 台積電大功臣
威盛業外進補 獲利創14年新高
中央氣象局氣象報告
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緬甸選委會：率先公布12席 反對黨全拿
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中央氣象局 １週天氣預報
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越南吸引外資提前達標 南韓投資最多
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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愛心跳蚤市場 醫院員工獻愛心
立院委員會決議 應提供馬習會籌備摘要
光棍節大陸貴婦團來採購 台貴婦不輸陣
菲陸外長10日會面 料談南海爭議
掛布條影射林明溱睡人妻 2男遭起訴
季節交替 久咳不癒恐罹患百日咳
南田石禁撿 台東縣議員建議適度開放
中華戰荷蘭 強攻打線排出
瓦城今年營收旺 連9月年增雙位數
外交小尖兵 美和高中進入決賽
山姆史密斯想休假 籌備新作不得閒
華碩10月營收 月減5.72%
女童遭殺害 中市社會局：訪視時互動佳
縮短覆鼎金公墓遷葬 高市改造成公園
雞湯烤雞想吃就吃 外食族輕鬆補冬
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王令麟獲假釋 高院裁准保護管束
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新北幼童孕婦驗血鉛 解除自來水疑慮
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緬甸大選公布16席 最大反對黨拿15席
馬習會 蘇起：創三贏但要注意硬的後手
監察委員地方巡察 基隆接受人民陳情
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出口兩位數下滑 11月有機會好轉
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空服員抗議工時長 上限每月擬縮30小時
新台幣重貶1.02角 創逾一週新低
旅遊行動革命 賽博新服務搶市
中金公司在港掛牌上市 首日高開6%
簡單生活節移師台中 12月連辦5天
聖保祿建院50年 鄭文燦感謝付出
秋冬乾癬易復發 不會傳染免擔心
和碩：憂紅色供應鏈 不如提升競爭力
菜鳥新竹市特映會 邀警眷觀賞
林泓育扛4棒捕手 葉君璋讚責任心
馬習會 總統：陸方2年前就提構想
經濟部：貿易可望逐漸好轉
陸最具幸福感職業 自由業者居首
空污嚴重 中市府協調台電降低發電量
十二年國教第2波領綱草案公聽會將啟動
溫室氣體濃度創新高 聯合國籲速阻暖化
黃景泰二審出庭 盼免警局報到
警街頭持槍逮通緝犯 民眾誤會報案
西湖甘藷農業之旅 呼朋引伴來焢窯
出口連5月2位數衰退 金融海嘯後最慘
友邦貝里斯大選落幕 駐處親電總理致賀
冬天就愛吃鍋 超商預購引煙硝味
水下文資法初審 國家寶藏有法可管
南京商場小學生踩踏意外 16傷
學者：緬甸政局將有很大變化
港生中文理解力差 把孟母視作怪獸家長
苗栗抽驗醃製蔬菜 1件防腐劑超標
民進黨不分區名單 11日早上最後確認
酒店公益慶週年 助心路基金會過好年
澎防部年度射擊演訓 山水里民釀抗爭
北市府員工滿意度調查 近4成想離職
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馬習會 夏立言：未就一中原則達共識
彰化1男子陳屍自宅 頸部刀傷
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12強棒球賽 陽岱鋼開轟扳平比數
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花蓮出現貓公車 蕭美琴凸顯交通議題
雙11單身商機 百貨摩拳擦掌
王柏融重回發跡地 挑戰更高層次
闖鬼門天使陳暉翰 救護技術員十傑奪魁
科學界盛事「突破獎」 頒出6.9億
微笑單車 105年將超過300站
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男對地開槍洩憤 流彈傷一人
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復興空難助比對指紋 刑事局技正獲獎
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地球若升溫4℃ 海面上升大陸將受重創
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