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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
投信：台指期結算後 外資態度關鍵
罹癌不只一次 同環境及基因易再發
有林書豪的黃蜂隊 發生質變與量變
住古厝看鸕鶿 金門特色采風遊
不再靠天吃飯 植物工廠正夯
MLB美聯冠軍賽 皇家7局逆轉笑納2連勝
大陸公務員招考 最熱職缺888人競爭
5.9地震襲阿根廷 1死多傷
澎湖玳瑁海龜 合界港區海漂死亡多時
用藥資源整合 若瑟醫院推諮詢
瘋植物工廠 科技人搶綠農商機
LED植物工廠 紅到外太空
計程車疑自撞 司機離奇彈後座不治
承銷康師傅TDR假帳案 2副總緩刑
富邦LPGA 世界頂尖女將參戰
富邦LPGA 盼球迷莫影響比賽
全球最佳移民目的地排行 台灣第8
北韓拒斥核談 促先簽和平協定
中醫治登革熱有效 台南辦研討會
風浪太大 台東綠島加班船取消
女登合歡北峰疑高山症 警消徹夜救下山
曹啟泰慘賠1.6億 視為昂貴創業課
鼓勵多元專長 台大推輔系事後核可制
中華電信集團婚禮 百名新人示愛
助學生增專長減負擔 交大擬推雙專長制
登革熱病例 高雄單日新增首度多於台南
濕紙巾潛藏危險 幼兒使用要注意
上海地鐵吐痰男被毆 網友叫好
颱風巨爵登陸菲島 近萬人疏散
國史館長：國內研究抗戰史已不若大陸
瑞典男子桌球世界盃 莊智淵無緣4強
陸南沙建燈塔 專家：強迫他國承認主權
草悟道例假日設徒步區 增休閒空間
大連山寨威尼斯 耗資250億元
青農能自產自銷 要分享TPP大餅
澎湖身障趣味活動 打造另類運動島
百億身價IT老將 轉職成為麵包達人
鈣片吃過頭 小心腎衰竭
兩岸政策協會：臨全會後朱立倫民調升
朱立倫參選總統若訪美 AIT歡迎
頂級麵包 美女主廚打造味覺感動
蔡力行6字箴言勉新人 相愛相知相惜
楊冪護愛女 拒讓小糯米上電視
犯搶奪後騎贓車 遇盤查砍警遭逮
阻仲介費超收 TIWA籲菲國改善
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
民進黨新北市議會黨團：朱立倫應辭市長
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
勞資攜手向前行 林佳龍鳴槍開步走
iPhone 6S 觸控3D互動變魔術
國民黨郭昀光赴洛城說明徵召朱立倫參選
華航機上產女 母親被拒入境原因待查
強颱6小時 巨爵上午減為中颱
工研院男女拉拉對 婚友聯誼向外擴
颱風巨爵滯留菲律賓呂宋島 萬人撤離
英年輕醫師抗議薪資改革
泰國女搶匪脫鞋行搶 得手後還穿走
傅萊網站高球賽 麥克羅伊險遭球擊中
避賣房遭奢侈稅錯殺 財政部頒解釋令
颱風巨爵海警有可能 陸警待觀察
改善海線排水 中央補助南山截水溝工程
抗登革熱 環保署長台南督導清除孳生源
風大引發揚塵 桃園觀音紅色警戒
加油等等 明天起汽柴油降0.4元
油價走跌 中油：國際原油供過於求
英中合資核電廠 遭情報單位反對黨打槍
風好大 17縣市強風特報
陸通信衛星整流罩 墜落江西釀停電
蔡力行：中華電信表現很不錯
美科學院院刊 台灣是太平洋構樹原鄉
蘋果晶片門爭議 高通未來受關注
全責護理周照芳 獲全球熱愛生命獎章
羅斯福路3段火警 警消救出受困民眾
陳菊：沒有當蔡英文副手的計畫
最佳移民目的地 老外熱愛台灣文化
IC設計創業難度高 題材關鍵
大陸農村大學生就業難 失業率達3成
登革熱疫情 新竹市出現第12病例
風選機砸死人 承攬發包商均判刑
乳房外科醫涉偷拍 北醫遺憾交法律處理
擱淺抹香鯨 搶救野放仍死亡
阿里山公路遊覽車卡山溝 3人輕傷
補充保費徵點提高 民團盼重新討論
若需選新北 蘇貞昌：全力以赴
習近平：英國開放具遠見 符長遠利益
一塊錢 彈出愛的旋律
加國會大選 總理哈珀恐難4連任
百貨週年慶耍心機 現折真的較划算？
男嬰丟包醫院暴斃 警找到生母釐清
MLB國聯冠軍賽系列首戰 大都會勝出
無糖不歡的泰國 甜品任君品嘗
百歲爺爺 9公里馬拉松不停歇
總統：說台灣人沒抗日是不懂台灣史
彰化大城土雞場染禽流感 撲殺2萬隻
朱立倫訪美否 國民黨：評估規劃中
捷運出口音樂節 大型音樂會溫嵐打頭陣
Kenny G吹奏薩克斯風 大馬歌迷陶醉
印度女子網路招募IS支持者被調查
曼徹斯特跆拳道賽 黃韻文16強止步
印尼貿易保護 總統座車難換防彈輪胎
匈牙利封邊界 移民湧入斯洛維尼亞
中華台北大獎賽 王子維男單亞軍
護士跟診充分告知 醫看乳房私處有規定
富士通女子賽 盧曉晴奪冠
日月光矽品還在爭 陸蠶食封測大軍壓境
韓亞銀行賽 曾雅妮亞軍
大聯盟季後賽 藍鳥普萊斯苦吞7敗
遵父遺願 生技董座捐護膝顧老人
全國美容美髮技藝大賽 打造幸福婚禮
不敵印尼老將 王子維台北大獎賽亞軍
雷倩：洪秀柱錯在說清楚 講明白
竹市立委選戰熱 參選人推政見
周迅慶41歲生日 坐地上吃蛋糕
微軟推筆電PK蘋果 網友酸不潮還貴森森
搶換機商機 聯想微軟推優惠
曾雅妮雙柏忌誤事 韓亞銀行賽亞軍
加強與陸經貿 習近平讚英國有遠見
陸第3季GDP 法人估成長6.8%
新北聯合婚禮 幸福水岸浪漫戶外宮廷
日本最常見的風景 便利商店靠創新留客
桃園增清潔隊員 鄭文燦：減輕一線負擔
擱淺抹香鯨死亡 拖回布袋港難度高
銀髮族志工 快樂活出人生下半場
盧曉晴奪本季第5冠 再創個人紀錄
溫嵐捷運音樂節獻唱 自爆搭捷運常迷路
涉及領土也不動武 范長龍疑似脫稿演出
弟已亡故 庫頁島韓人顛沛半生盼不到團聚
手遊約女見面 役男挨告性侵不起訴
埔里無車日 提倡降空污護環境
愛找茶桃園開拍 尋回茶香氛圍
南韓譴責安倍向靖國神社供奉祭品
屏東蒙面盜 專挑月中犯案
夫妻騎重機出遊車禍 魂斷宜蘭
農村輕旅行 雲遊慢食悠遊居
遊覽車夜闖南橫管制路段 警開罰
醫界面臨五大皆空 醫療糾紛降低意願
高雄凱旋世貿焚毀 損失近千萬
曾雅妮1桿之差飲恨LPGA韓亞銀行盃
日美印海上聯合演習 對媒體公開訓練
湖人小飛俠布萊恩 年薪全聯盟最高
青瓦台：美歡迎南韓加入TPP
灣生訪台南 賴清德盼促台日交流
安倍擬搭乘美軍雷根號核動力航母
三重中和BOT 新北市府：絕無圖利
良民證新制上路 雲林警政APP更便利
提升山域搜救技能 中市邀美專家分享
專業就業研習 助更生人重新找出路
習近平訪英 人權議題恐受忽視
深耕有機20年 曾麟傳山藥首選
動畫導演細田守 金馬獎堂會影迷
安倍向靖國神社供奉祭品 南韓政府譴責
羽球台北大獎賽混雙 張課琦張莘恬亞軍
兄弟精神不放棄 彭政閔：此戰重新開始
秦代紫鵲界梯田 以網路認租求保育
體貼高齡長者 北媽醫院推友善卡系統
練就無敵鴛鴦腿 楓溪手拉朱泥壺
各方看法分歧 辛克利角合作案陷膠著
新北市政會議提前 侯友宜：朱完整說明
機器人賽奪冠 宜蘭男大生將剃光頭慶祝
京台社區發展論壇 探討兩岸社區營造
兄弟蔣智賢2分砲 3比0領先桃猿
愛睡在一起 喜劇呈現愛情黑暗面
騎機車相載撞護欄 兩男大生雙亡
上海倫敦股市互通？學者：短期內難實現
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
央行12月再降息？ 學者認為效果不大
中央氣象局氣象報告
規劃訪美 朱立倫：近期將和梅建華會面
張課琦張莘恬逆轉失敗 台北羽賽亞軍
昨晚8時PO文說夜深 朱立倫：前晚寫的
華航班機上誕生 女嬰確定可獲美國籍
大陸擬2022實施延後退休
推英語成官方語 台南辦座談
田徑首金出爐 張洧綝競走稱王破全國
推客家文化 竹縣陸續修復新埔古蹟
我的少女時代大馬宣傳 未映先轟動
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
安倍出席觀艦式 成首位搭美航母的日相
古蹟新埔陳氏宗祠 修復工程竣工
IS手下搶救古蹟 文化維和部隊將成立
黃健庭以色列參加全球市長高峰會
習近平談南海 中國人不會允許侵犯主權
王金平再任不分區 朱立倫：黨內有共識
擱淺抹香鯨死亡 明借大型機具搬運
美入侵伊拉克1年前 傳布萊爾表態力挺
洪秀柱：這是開始 不是結束
蔡英文：維持現狀 確保台海局勢穩定
朱立倫：國親合作有很多方式
澎海巡肇事疑雲 家屬要求真相
日參拜靖國神社 外交部：勿傷鄰國情感
陽耀勳滿壘敲安 桃猿反超前兄弟
貨車上驚見棄嬰 生命穩定
朱立倫：蔡英文不認九二共識怎維持現狀
亞巡澳門公開賽 潘政琮並列11名
好心怕沒好報 大陸推出扶老人險
國健署擬立法 鼓勵健康飲食
朱立倫參選 新北藍綠都動員
是否帶職參選 朱立倫：19日完整說明
楊尉廷7成力 破110跨欄全國紀錄
TPP第2輪談判 經濟部擬4大作戰策略
朱立倫：盼當面請教洪秀柱
一圓愛女心願 輪椅父復健半年陪走紅毯
天心楊謹華交情好 一把青共患難
習近平訪英 隨行企業家比訪美多元
張正偉打退瓦德茲 兄弟七局追平
心道禪師主持回佛對話論壇 帶領禪修
紅旗6已進入香港赤柱營區
關聖宮盃高椿獅賽 中華隊獲優秀獎
瑞士國會選舉 選民關切移民危機
彭政閔拔腿拚出二壘打 兄弟超前
浪裡白條 消防猛男潛水告白嬴美嬌娘
澎湖海巡疑似肇事 死者家屬要求真相
全運會田徑標槍 鄭兆村浴火重生奪冠
劉曉明：習近平訪英談合作非辯人權問題
亞馬遜控告上千人 收錢給商品不實好評
上海名人賽封王 喬科維奇鞏固網壇霸業
彭政閔關鍵二壘打 兄弟拿下第二戰
辛克利角核電廠 EDF盼數天後達協議
富邦林書緯 期待SBL開打
巨爵肆虐菲北 至少1死逾2萬人疏散
與鄰居爭執 河南婦被對方埋土裡
大選倒數90天 蔡英文下令全體總動員
吳東亮今晚娶媳 金融界世紀婚禮
總冠軍第二戰 兄弟6:5力挫桃猿
自由發揮 封麥後各自發展
誤報南港劫持案 警鍥而不捨破改造槍枝
選新北市長否 游錫(方方土)：現最重要是輔選
凱旋世貿起火點 消防局初判家具展示區
文化軟實力 台灣竹樂團德里演出
疑無力撫養 女將男嬰棄貨車
萬年季落幕火獅燒化 陳菊祈福
印度2歲女童性侵案 兩少年嫌犯落網
獲黨徵召選總統 朱立倫要打全新選戰
巴勒斯坦人刺戮連連 以色列推安全措施
跑壘搶攻 彭政閔拚到肌肉緊繃
林谷珍熱衷國樂導聆 串起兩岸跳躍音符
佛州殭屍大會驚傳槍擊 1死4傷
人民日報下屬單位 存在新聞敲詐等弊端
香山論壇閉幕 陸方強力辯護南海造島
台灣竹樂團傳播軟實力 分享竹樂器設計
LPGA登場 曾雅妮與粉紅豹先抵台
鎮住滿壘局面 陳鴻文爽到喉嚨沙啞
中石油與BP合作 伊拉克等地採油
柯文哲：蔣渭水是台灣的代表性人物
年久失修 大笨鐘需斥資20億元搶修
莿桐外勞流血衝突1死2傷 兇嫌投案
汪星人專屬巴士 香港99BUS恢復營運
教宗為聖小德蘭父母封聖 凸顯家庭重要
美空襲敘利亞 炸死激進呼羅珊集團首腦
朱立倫：帶職參選總統 且不領任何薪水
中颱巨爵強度轉弱 海警機率大
高雄寒軒集團 迎萬聖搗蛋趣 揪你來挑戰
欣葉食藝軒 迎接十周年 開創台灣料理新藝境
旅展就是要搶便宜！福泰飯店獻上超值優惠
宜蘭外海5.2地震 新北市最大震度4級
肇事原因初判爭議多 警政署決議取消
豆干違規添加雙氧水 至少已賣5年
(時評) 誰記得模範生?
ITF國際旅展 雲朗觀光集團推好康
心寒遭「謀殺式免職」邱于芸開記會說明
美經濟轉好 野村投信：美高收殖利率相對誘人
高雄輕軌脫軌 改單線雙向試營運
洪秀柱PO影片 感謝支持者
巨爵襲菲律賓2死8失蹤 轉向龜速北移
世界流亡藏人投票 選舉新政治領袖
LOL世界大賽四強 KOO取得最後席次
交換遏阻難民 梅克爾擬助土國入歐盟
歐盟通過立法 解除對伊朗制裁
再傳巴人攻擊 槍殺以人 至少5傷
加大選前夕 自由黨聲望壓執政保守黨
為解除伊朗制裁打底 歐盟揭示法律法案
伊朗減核協議執行起跑 歐巴馬迎歡迎
駐義代表處舉辦高爾夫邀請賽
德辦2006世足賽買票 足球皇帝鄭重否認
朴信惠新片 與曹政奭扮歡喜冤家
邪靈刑事錄凶兆片場顯靈 妙麗崩潰大哭
勞勃瑞福邀演 先對艾瑪湯普遜女兒下手
邁200集 盼豬哥亮謝金燕夜總會和解
颱風巨爵強度再減弱 海警機會較大
台捐贈波哥大中華學校視聽設備
薩爾瓦多副總統參觀台灣精品展
美股揚 台股有望續攻
偏鄉坐月子 高市培訓到宅服務員
新北超值山藥餐 把握最後訂購
鎖定東南亞華裔 台拚海外招生
茭白筍美食地圖 新北創意料理
國史館藏蔣公檔案 抗戰研究的東方明珠
TPP後 越南成衣業憂喜參半
四川102歲人瑞 餐餐喝酒吃雞蛋
法義60師傅合作 烤出世界最長法國麵包
韓國KOO搶下最後一張LOL四強門票
土魯斯台法聯誼會聚會
朱立倫宣布請假 帶職投入總統大選
前奧地利小姐失足墜谷 情況危急
台股開盤漲 31.05點
新台幣開盤貶 3分
陸併超微封測廠 日月光持平矽品漲
大陸國師王林案 改由公安部直接辦理
出租白宮林肯房 歐巴馬要問老婆
駐芬蘭處座談 土爾庫大學師生發言踴躍
iPad Pro通過美FCC認證 擬11月初上市
越南外勞爭執 刀刺同鄉1死2傷
林俊傑成都開唱 呼喚黎明出現
朱立倫：帶職參選在國內外都很普遍
上市櫃反併購法 經濟部：有需要會檢討
歐美採取法律步驟 準備解除伊朗制裁
銓敘部：政府每年貼補18趴800億
鄧振中：全台自來水品質皆合乎標準
朱立倫轟蔡英文兩岸政策：言詞的詭辯
嘉義低碳旅遊 新港媽建醮做起點
第三支付執照加持 歐買尬連3根漲停
乳房外科醫涉偷拍 北醫決議解職
朱立倫參選 20日會AIT梅健華
宏達電A9全球發動 股價大漲逼近80元
德里火災 400間貧民窟土屋燒毀
朱立倫：王金平續留立院有共識
應材星科技研究局合作 開發新技術
新台幣早盤走升
登陸說 台積電：評估中未定勿隨便臆測
小飛機墜毀哥倫比亞市區 5死7傷
巨爵十級風浪 蘭嶼綠島交通輪停4天
大陸第3季經濟成長6.9%
台灣另類全球第一 人口老化超英趕美
北市抽查53件食品容器具 7件不合格
高雄登革熱新增續高於台南 加強防疫
宜蘭漁塭發現男浮屍 死因待查
台股站穩季線 投信：伺機攻9000
沒詢問肇事者吃飽沒 國道警遭懲處
蔡正元：帶職參選各國常態 民進黨也有
不甩抗爭 法航持續明年裁員計畫
朱立倫請假3個月 薪水捐新北市庫
鼠輩紐約大街叼披薩 網友噁勸：炸了吃
iPhone6S雜音多 蘋概洩氣
前9月 越南貿易逆差39億美元
庶民經濟指數小反彈 人民幣退燒
宜蘭外海地震 北台有感
北水處：3萬戶鉛管 不影響水質
大陸房市冷颼颼 開發商投資增速只保二
陸9月工業生產年增5.7% 半年新低
大人不在家 女童半夜墜樓送醫
國際踩街文化節 中市盼創商機
登革熱疫情高雄升溫 防颱應注意孳清
宜蘭外海地震 台北市暫無災情傳出
豆干違規加雙氧水 消費者恐已下肚
地牛翻身 竹科台積電聯電正常
區域安全研討會 總統：台灣任和平之鑰
台股開高震盪 塑膠金融強
巨爵重創菲國 民宅滅頂災民屋頂待援
機上產子疑拚美籍 交長要華航求償
宜蘭外海地震 沖繩海槽擴張作用
東部外海規模5.2地震 宜蘭暫無災情
朱立倫請假3個月參選 57萬薪回捐市庫
拉票遇刺 芮克當選德國科隆首位女市長
總統：積極參與TPP第 2輪談判
投信：台股居新興亞股吸金王 漲勢強悍
陸9月零售銷售增10.9% 今年新高
投資意願低 陸固定資產投資增速直直落
教育部推生涯輔導課 助學生探索自我
廣州辦校服設計賽 英國風受歡迎
北市抽查麵包及蛋品 均符合規定
長榮：喬治克隆尼不在代言名單內
弘光科大開辦衝刺班 考試及格率提升
莿桐外勞衝突1死2傷 4小時破案
地震 台電供電系統正常
帶職參選 佐科威任省長參選印尼總統
綠委告發換柱 特偵組下午傳喚
地震 蘇震清沒感覺 經濟部長嚇一跳
小貓熊寶寶雙胞胎 個性大不同
屏東查獲雙氧水黃豆干 至少賣5年
中央氣象局氣象報告
反移民政黨料勝選 瑞士向右轉
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
議會質詢口角 賴清德槓藍營議員
朱立倫帶職選總統 力挽新北鐵票區
智庫報告：留在歐盟 有助英經濟
柱下朱上 財部仍支持藍版證所稅
放狼煙昭告祖靈 銅門族人慶司法還公道
朱立倫投身大選 侯友宜擔議會砲火
僑委會：沒有僑務委員出席大陸閱兵
估油價持平 王文淵看好明年首季景氣
蘋果Siri很吃香 福特也要變心了
朱立倫帶職參選 綠議員市府抗議
川普稱911小布希該負責 傑布為兄辯護
遊綠島受困 千餘遊客返台
新台幣中午升 1.08角
加拿大內閣制 官員帶職參選
成都漸凍人花1年打出自傳 陸網友捧場
機上產子 華航請保險公司代位求償
南海局勢 羅援：底線若被破 重拳出擊
地震添插曲 APEC全球創業挑戰賽登場
印度執政黨主席警告黨內領袖勿發言爭議
通膨雖疲軟 歐央行本週料仍按兵不動
儒鴻：明年新增6客戶 營收雙位數成長
新社花海11月登場 車輛分流管制
民進黨：總統候選人完成登記再辯論
iPhone 6S大陸熱銷 3周賣破700萬支
國標舞比賽後 男子倒地暴斃
陸GDP跌破7% 官方：仍在7%左右
灰鸚走失被拾獲 看見主人急撒嬌
美元反彈 新台幣間整理
汽車零配件漸入佳境 族群強勢表態
全球最佳機場 桃機第4
Line設回覆平台 購幣有議可退
北市聯合成年禮 柯文哲將為學子戴冠
美新人臨陣抽腿 女方邀街友喝另類喜酒
國民黨立委籲蔡英文廢除台獨黨綱
南投推新住民通譯班 助文化融合
黑心油事件咒雄檢已死 3議員被訴
輕軌試營運 高捷憂颱風樹倒
基金業：美未擺脫中國負面影響
中段生不確定感高 壓力大於前段生
鉛管供水疑慮 楊偉甫要台水重驗昭公信
塑膠袋套頭殺友 情侶判刑確定
1-9月宏都拉斯逆差逾30億美元
男不吃牛砸牛排館 酒駕罪加一等
宜蘭外海地震 蘇花公路無災情
印度外長保證 助解決尼泊爾缺油問題
求職難 陸9月失業率升至5.2%
陸放寬市場准入 負面表列2018上路
印尼山林火災 7名登山客燒死
抗戰70週年 紐約僑界遺族憶先烈
職業重建 視障幼保接線社工非夢事
明基與科林攜手 致力節能減碳
勞發署邀名人開講 談中小企業管理蛻變
馬公金龍頭營區代遷代建正式啟動
紡織展攤位多創紀錄 大品牌登門探究竟
MLB國聯冠軍賽 大都會再擒小熊
庫藏股以來 宏達電漲幅逾100%
八仙塵爆 侯友宜：新北市府助求償追訴
青年投入農業創新 吃在地最好
退撫基金虧損縮小 銓敘部盼年底打平
台股收盤漲 26.55點
綠委指衛福部介入 馬偕：醫院正常運作
選前遇帥哥強敵 加總理唱披頭四歌催票
工團籲補足消防人力 消防署允檢討
輕軌出軌 試營運改走另一車道
小震震不停 專家籲免驚
10月台指期漲 17點
狹幅整理 台股漲 26點
印尼變態男肢解山貓 上傳照片惹眾怒
10月電子跌 金融漲
股王創低金融強 台股持續盤堅
就任將滿一年 佐科威民調直直落
吳經國赴洛桑 出席國際奧會高峰會
北韓：美核威脅不除 不會棄核
擱淺抹香鯨死亡 借助大馬力船搬運
韓儒伯：國民黨換柱 兩岸緩和有侷限
印度採內閣制 總理多是帶職參選
外銀：Q3經濟恐陷衰退 海嘯後首見
陝西大媽存40萬零錢 銀行清點3天
聖嬰帶來雨水 仍無助解決加州旱象
歐習會早達共識 傳駭客對美商仍不罷手
三大法人買超台股57億元
鐵達尼號沉船禍首 冰山照即將拍賣
女吞藥欲輕生 南投警跟車攔截救人
朱立倫帶職參選 民進黨遺憾
國民黨：民進黨帶職參選不勝枚舉
BBC前記者疑錯過班機自殺 友人：不單純
氣候變遷夥伴聯盟 環署組團赴越交流
陸GDP破七 學者：十三五推刺激措施
台裔英女警來台尋親 刺青台灣藍鵲思親
報告：印度同性戀常遭勒索強姦
和億添好運徵才 月薪上看35K
美軍駐日橫須賀基地 添新型神盾艦
標示葡萄卻以葡萄汁釀酒 涉標示不實
印尼：蘋果計畫在印尼設研發中心
王金平續任不分區 藍委連署修提名辦法
違水污法裁罰變嚴 依情節計點加乘
南國私旅行 屏東推5路線
黨政人士：馬總統尊重黨的決策
陳保基允諾與青農對談TPP商機
告發換柱案應訊 周倪安：國民黨黑箱
白思豪當年帶職參選紐約市長成功
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淡水漁人碼頭 將打造Harbor Rock
朱立倫請假參選 柯文哲：何必問我
台北的文化角落 台大賽德克族特展
外資上周集中市場買超262.99億
陸成長下滑 日股打冷顫小跌
巨爵滯菲 至少釀9死逾18萬人疏散
陸GDP成長優預期 陸股看好十三五
朱立倫請假參選 回捐市庫60萬元
張花冠贈重陽金 人瑞彈鋼琴歡迎
SONY在台發表α7S II
玩警察抓小偷 美6歲童用槍擊斃3歲弟
新台幣收升8.7分
西班牙國歌沒歌詞 作曲家自告奮勇想填
董座遭起訴 中興電：當事人委律師處理
陳氏家族到府洗錢 不法金額逾6億遭逮
彰縣三山國王文化節 體驗客家文化
十三五戶籍改革 陸媒：不再一國多制
南韓總統朴槿惠以國會議員身分帶職參選
想海外產子拿國籍 可能得拿母嬰健康換
男子偷電纜線 電照菊花景色不再
陸每年10萬人死於二手菸 專家籲正視
台灣愛心援助土耳其境內敘利亞難民
陸客搶買 STUDIO A：iPhone6s銷量增4倍
張盛和：民間參與公建 台灣名列前茅
高雄輕軌脫軌 疑轉轍器未就定位
機車率性左轉 重機女乘客遭撞摔溝
手遊玩家愛情公寓詐騙 多名女子受害
翡翠水庫專管 北水處：6年完成較有希望
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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男持刀刺殺女店員 路人合力逮捕
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靖國神社本屆秋祭 第3位大臣參拜
抽風機失速 高市焚化爐起火
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外勞疑遭虐 中市要求雇主限期改善
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台船：潛艦國造 捨我其誰
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廣案庭審 台警官作證出示血跡照
結合糕餅 日月潭紅茶季將登場
全球僑務委員會議 21日台北登場
力晶合肥12吋廠動土 2017年投產
8年後醫師納勞基法 勞部：未定案
清洗化學廢液桶污染 3人交保
緬懷李光前 巡安遶境護金門
塵爆案 呂宗吉：負責並簽不自殺聲明
法官王俊隆投資補習班 遭降級減薪
鼓勵說母語 教部徵創意影片
遭虐印尼籍外勞獲救 哭訴不想再當看護
水泥車翻落山谷 中市消防局搶救中
英可否投資陸核電 陸使：你們有錢嗎
富邦LPGA賽 曾雅妮盼終結冠軍荒
選舉爆料遭訴 段宜康否認犯罪
日月光高雄2廠房 獲綠色工廠認證
採愛玉回歸傳統 原民盼森林法放寬
中選會人事案 立院30日投票
大雨特報 蘭嶼新北屏宜山區防局部大雨
中國大陸再現H7N9 世衛提醒注意
AppleTV本月推新版 機上盒未含串流服務
iPhone 6S半價 樂天市場特賣
自來水鉛管 北市擬調整管線汰換順序
大陸經營者集中反壟斷案件大幅增加
秋後問斬 陸專家：基於不影響勞動生產
國稅局：連鎖手搖飲料店應開發票
俄空襲敘利亞拉塔基亞省 至少45死
加碼寬鬆可期 人幣跌至3週低點
新光三越信義A8流標 市場信心受挫
看好陸偏光板市場 奇美材加碼登陸
疑買衣服起殺機 男刺殺女店員被圍捕
麗江古城新規 白天禁放音樂
橫行嘉義沿海竊電纜 警逮2嫌
讀懂狗狗心事 北市開辦寵物張老師講座
中市3月大女嬰無呼吸心跳 送醫搶救
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台首個超超臨界燃煤機組 明年中商轉
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機車騎士急探母 員警借油資助返家
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健保平均眷口數降 企業主年省8億
監委巡察苗栗縣 調查財務基金
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iPhone6S救援 9月外銷訂單減幅縮小
峇里狂犬病隱憂 25萬流浪狗未打疫苗
瞭解失智症 照顧者可減輕負擔
柯文哲戴巫婆帽 響應萬聖節發糖果
瑞芳工安 勞檢處初判硫化氫中毒亡
太陽的孩子 獲邀新加坡電影節開幕片
監委江明蒼等赴澎湖巡察 接受人民陳情
林松煥鼓勵台菲學術交流
習近平穿燕尾服會女王 專家：不太可能
水泥車翻落溪谷 消防員遭落石砸傷
藍鳥重砲敲昏皇家 美聯冠軍賽搶下1勝
戰艦釣魚 艦指部：違反紀律要求
美點名干預匯市 央行：穩定匯率是職責
印度Uber司機強姦女乘客 被定罪
重陽將至 空軍馬基隊探視獨老並慶生
阿里巴巴歐洲策略中心 落腳倫敦
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台灣農產品前進印尼 消費者青睞
少女時代等3團入選韓流20年代表性歌手
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分離逾一甲子 兩韓離散家屬淚眼相聚
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不畏炸彈流言 中信兄弟領隊盼警方抓人
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預期當局再祭振興措施 上海股市走高
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iPhone 6S獨撐 全年接單難逃負成長
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毛揆：先研議勞基法專章 再納醫療系統
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富邦金大董包潤餅 先咬為快
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陽耀勳要命失誤 兄弟超前桃猿
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澎湖傳持槍恐嚇案 竟是朋友玩笑開過頭
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朱黃配傳聞 黃敏惠：從未談過
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2015 ITF美麗信酒店集團 優惠下殺27折
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此生再也見不到 兩韓團聚淚灑會場
野村投信：美經濟復甦強高收債亮眼
相隔10年 越勞解凍重返台灣
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被控煽動仇恨 法極右派女黨魁出庭
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HTC One A9亮相 11月首週起開賣
HTC One A9規格在這 賣1.49萬元
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英工黨新黨魁會習近平 提人權問題
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萬那杜外海遭規模7.3強震襲擊
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總統電視政見發表會 首場12月25日
輕颱巨爵減弱 最快今天變熱帶性低氣壓
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豬舍暗夜火 燒出疑地下製油工廠
美前亞太助卿：陸應尊重台選舉
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看準陸客荷包滿 英推兩年簽證
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逾1成熟齡勞工重返職場 錢不夠用是主因
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刺殺服飾店女店員 前科男遭聲押
部落文化替代役 原民會：樂觀其成
朱立倫若訪美 外長：提供行政協助
HTC One A9發表 網友最愛石榴紅
朱立倫請假參選 人事長：符合規定
能源進口降低 日9月貿易赤字年減8成
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K毒氾濫 年輕女遭逮稱罪不重
調查：4個熟齡勞工有1個月光族
楊偉甫：若用戶配合 加速汰換鉛水管
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CNN資助新聞影片公司 鎖定社群媒體用戶
美和科大廠商 建立物資銀行APP
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颱風巨爵減弱 轉為熱帶性低氣壓
不識木村拓哉 觀光局長：因皮膚黑
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星際大戰7部曲原力驚人 刷新預售紀錄
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宏都拉斯外匯存底 36億7300萬美元
想念百大名校 教育部獎學金別錯過
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颱風巨爵轉熱低壓 北部東半部仍有雨
駐巴拉圭新任代表訪衛生部
澳反對黨點頭放行 中澳FTA年底前料過關
星華中校友訪金大 盼設華語進修班
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公視我們的島 獲卓新社會公器獎
台師大菁英書院 營造共寢共食共學環境
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為升提訟 怡利電：依法捍衛權利聲譽
台股震盪走低 力守8600點
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
製造業產值不妙 吳明機：一個頭兩個大
周子瑜：現在有自信說韓語了
智障父盼守護病子 醫護助圓夢
桃園首辦低碳永續示範社區交流
騎士搶快擦撞摔車 機車自走十幾公尺
遭指訪情色按摩 議員保留法律追訴權
撞殘女學生 判賠6百餘萬
越南今年經濟成長 預估逾6.5%
沒信號 印度駐邊境部隊用尼泊爾電信
超級天團聯合公園 BlizzCon閉幕會演唱
丹麥退休養老 連4年獲評第1
日媒：大陸造2艘航母 可用於南海
超商3次販菸青少年 新北公布違規門市
年長就業非難事 積極樂觀面對
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看見台灣泰國特映會 僑胞深受感動
傳承原民教育文化 台師大成立原資中心
加拿大新總理 裸身拳擊照網路瘋傳
特斯拉可靠性遭質疑 台概念股跟跌
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河北冬奧加持 江丙坤：台商轉型新機會
女同事襲胸貼上網 陸女失業生活毀
疑涉挪用沃草公款 檢再傳柳林瑋
工人行天宮拆鷹架 不慎摔落地面
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製造業產值大減 創金融海嘯來最大
新台幣中午升1.4角
綠委問明年邦交 外長：上半年是綠燈
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澎湖銀髮族樂齡逍遙遊慶重陽
彰化走到石門水庫 學生募款非洲建水庫
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登革熱拉警報 高市熱區配水噴機
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職棒總冠軍賽扣人心弦 收視創新高
IMF：波灣國家應適應油價新現實
油槽遠離市區 高雄市港有共識
研究：鉛濃度高 孩子行為力差
大陸駐菲宿霧總領事 遭槍擊
柯文哲報告預算 藍議員批砍敬老金
LINE傳當機 網友哀號
LINE疑當機約7分鐘 網友喊崩潰
蘭嶼自產蔬菜 船運暫停應不成問題
日本讚岐TAMOYA烏龍麵 屏東開首家門市
民進黨：國民黨車輪戰換人 小英沒鬆懈
經營地下匯兌 郵局員工與妻舅遭訴
宜蘭東澳車輛無車牌 警方加強取締
柯文哲：預算編列應以信用標準為概念
特偵組查國民黨換柱案 首傳朱立倫
海洋尋寶趣 張花冠邀民眾同樂
台灣醫療機構 西進上海自貿區
世紀離婚 俄羅斯大亨搞定
敘總統訪俄 與蒲亭討論敘境問題
微軟揪產業大咖攻物聯網 搶兆元商機
收購矽品 黃日燦：日月光沒說真話
台中空氣品質不良 發布惡化警告
唐獎影響力與日俱增 德媒體大篇幅介紹
清潔隊員節 新北I-voting辦演唱會同歡
移民危機 斯洛維尼亞出動軍方協助邊防
霾如毒氣 印尼加里曼丹空污破表
新台幣收貶 4.8分
經濟部赴美攬才 媒合案成長1成
傳布局葉菊蘭立院龍頭 游錫(方方土)：合適
卡屋簷受傷 赤腹鷹復原金門野放
醫美消費問題多 消基會籲加強管理
比照演唱會 張惠妹跨年要嗨翻台北城
馬總統接受抗日名將後代專訪
重陽節敬老 江啟臣訪108歲人瑞
北海岸溫泉美食嘉年華 泡湯品美饌
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星研究：台灣西南沿海藏海嘯風險
新北市辛苦覓綠地 竹圍公園慶開工
茉莉募舊書 為瑪利亞孩子擴園建校
陸駐宿霧總領事遭槍擊 自己人涉嫌
回到未來就是今天 神奇商品一一現身
新北市圖與美締姊妹館 建交流平台
族語教師鐘點費調升40元 回溯9月
銀髮佳偶 陳菊稱讚是年輕人典範
登革熱逾百人死亡 藍議員籲彈劾賴清德
越南小狗衝進機場 遭擊斃
陸股暴量大跌 滬股險守3300點
400M跨欄 陳傑奪首張奧運田徑門票
北投民眾憂鉛管 北市：明年4月前更換
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工程糾紛多 中原大學設工程法律學程
油價怎麼看 高盛花旗不同調
彭淮南柳樹論 工具機：颱風吹跑柳樹了
手機也能玩電競 君臨天下下載破30萬
巴爾幹難民暴增 歐盟召開小峰會
活出睛彩 高市勞博友善視障特展
ATM進駐廟宇 點燈安太歲更便利
熱心公益 台北天后宮捐消防衣
半導體矽晶圓出貨 估創歷史新高
空姐為鞋上街頭 華航開放穿舊鞋
台南市議會國民黨團 挺朱肯定洪
總統令 追晉2名殉職AT-3飛官
共軍打貪 中國防彈衣之父周國泰遭調查
高市禁二行程機車 古董車友反消滅
卸妝太心急 女子眼球灼傷
LINE全球大當機 軟體錯誤造成
傳請託特定人選 府方人士駁斥
台灣援米 海地總統馬德立感謝
東吳最高齡 86歲卜賚如願成碩士生
邱吉爾手稿曝光 台灣回歸險獨漏澎湖
換柱案被約談 朱立倫：濫用司法資源
颱風助產 動物園大紅鶴29年首度自然孵化
中國肥胖指數 東北是重災區
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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北市自來水鉛管清冊曝光 萬大路最長
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陳德銘11月上旬訪台 定調走訪基層
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混凝土預拌車翻落溪谷 尋獲司機遺體
反課綱學生案 北檢起訴5人求緩刑
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北檢起訴反課綱5生 教部盼從輕發落
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北捷板南線列車異常 160人受影響
夫妻錯過班機要等2天 獲賠5萬元
打擊海盜 中華民國捐助倖存者家屬
歐盟裁定：星巴克飛雅特補稅達1.1兆
隔壁老王手機密碼是妻生日 夫逮到外遇
揪科可打網路電話 NCC公聽會討論
為陸種米？農委會：免驚 有管制
需求旺 太陽能電池現貨價再漲
宏達電Q3法說會 10/30登場
民調：兩岸官方互動常態化 逾8成支持
大賣場也吹公平貿易風 認證吸買氣
朱立倫請假參選 綠黨團22日提彈劾案
基隆鑽石婚金婚 浪漫辦桌切三層蛋糕
竊取人家祖墳龍柏 毒鴛鴦送辦
宋楚瑜官網上線 表達參選到底決心
日人型機器人Pepper 進軍法賣場服務
癌患福音 海大找到減緩癌症惡病質方法
公股行庫大陸授信亮黃燈？財政部澄清
以工代賑 北市臨時工登記即起開放
歡迎陸客消費 英開放2年多次入境簽證
查跨國公司 歐盟裁定補稅11億
河北文化寶島行 戲曲名家裴豔玲助陣
生日宴傳槍響 陸駐宿霧總領事重傷
遭指擺奇門遁甲陣 王金平：無聊
便民 駐義代表處行動領務到北義
要求俄空襲IS呼聲大 伊拉克總理有壓力
陳傑 向俊賢 一跨一跳進軍明年奧運
桃園打造石門水庫運動旅遊
自然史博物館年會閉幕 發表台北宣言
換柱案 特偵組傳喚朱立倫洪秀柱
台北紡織展3天 創6300萬美元商機
今彩539開獎
大福彩開獎
中信兄弟拚聽牌 第四戰持續領先
懲罰戀童癖 印尼將採化學去勢
中英續簽本幣互換協議 規模擴大
掌握藥物過敏基因 安心吃痛風藥
東京影視展 台片搶商機
特偵組傳喚 朱立倫盼不要濫用司法
190億美元 威騰併購快閃記憶業者晟碟
沒有雙重標準 進軍奧運田徑更難
陸空氣最差十大城市 河北占七席
降健保費率 健保署：明年立刻赤字
換柱案 洪秀柱否認交換條件
歐洲央行召開例會前 歐股走高
印前總統卡蘭猝逝 世詩大會紀念
趨勢擬併購HP TippingPoint
鞏固中台灣 朱立倫首度下鄉台中出發
警官涉進口空氣槍 雄檢送鑑定
臉書侵權案 將上奧地利法庭審理
俄軍機出擊46次 攻擊敘境83目標
人民幣國際化 陸銀向台灣喊話開放
發揚王貞治精神 台日青棒交流啟動
陸查獲翻新iPhone 已暢銷3萬支
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大福彩頭獎槓龜
錫克教衝突 疑巴基斯坦生事
今彩539 頭獎 2注中獎
南非學生抗議學費漲 與鎮暴警察起衝突
朱立倫兩度被傳喚 律師：檢方補問問題
中信兄弟3連勝 總冠軍賽聽牌
習近平訪英第2天 談商業投資
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日職賭博案 巨人又有2投手涉賭
京東方電視面板全球市占率 超越友達
康師傅為餿水油向陸媒索賠 一審敗訴
高規格迎習近平 英前首相顧問：國恥
中共打反腐戰 修訂紀律處分條例
建立居住證制度 大陸國務院通過
朱立倫律師：無不正利益 無違法問題
駐南非警攜槍返台 警：友人放置
乳攝篩檢 45歲以上早篩早發現
難得一日兩勝 兄弟球員咬牙力拚
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換柱後 不分區立委 新黨向柱姐招手
敘利亞總統訪問俄羅斯
2015台北國際旅展 寒軒集團住宿券下殺1.5折起
晶華酒店改裝出擊引領自助餐飲邁向全新世紀
林依晨首度代言牛仔褲 拍攝全新電視廣告
金保三會南投召開 深化兩岸保險監理制度交流
捷星日本全新航線開賣 台北直飛東京、大阪、名古屋
美報告批台頻干預匯率 對陸匯率政策砲火減
朱立倫：未決定副手 不一定來自政界
台中金典優惠住宿 美食迎爵士音樂節
富邦日本東証ETF開募
「2015富邦 LPGA台灣錦標賽」 球場化身無牆美術館
身分證結合健保卡、自然人 107年逐步換證
(時評)支持過兩國論的朱立倫 到底在想什麼?
陸委會：卡式紙本台胞證可並行
彭麗媛妝容失色 大陸網管刪圖文
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警政署表揚年度績優交通警察、義交
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卡麥隆：英中簽署近400億英鎊多項協議
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崔振赫膝蓋受傷 提前退伍
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出國訂房像買海鮮 把握最佳時節
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富邦LPGA開打 眾女將陸續出擊
2020年聯網汽車上看2.5億輛
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金立群：台灣參與亞投行是家務事
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越菲外長會 聚焦南海問題
全智賢懷孕7個月 11月開始安心養胎
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住院醫師納勞基法 勞長：工時確實過長
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拜登不選 挺誰動見觀瞻
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林書豪先發再飆18分 黃蜂7連勝
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富邦LPGA開打 三天后爭冠
大貨車自撞蘇花山壁 1死2傷
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9月失業率降幅低 景氣關廠影響
下載APP 掌握屏東氣象防災資訊
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大陸新國民女神王智 曾習武當村官
美國FAA沒認證 陸製區域噴射機將交貨
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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洪慈庸請益 陳菊勉勿忘初衷
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朱立倫訪美 外交部：提供行政協助
心臟幫浦救命 壯年男重獲生機
吃蘋果仍不夠飽 海力士Q3獲利衰
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國安局：保密手機絕對保密
柯文哲兌現政見 社區公共保母上路
疑電線絆倒機車 女騎士遭輾送醫不治
回到未來成真 米高福克斯穿自動綁帶鞋
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金保三會登場 達成自貿區台資保險3共識
社子島將公投 柯文哲11月底Home stay
開球落水吞雙柏忌 曾雅妮暫並38名
研調估 明年IC市場成長中個位數
加速保險市場准入 項俊波未透露
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台股收盤跌0.77點
創新推廣法治教育 南投地院拍微電影
澎湖惠民小天使 興奮待坐飛機赴台圓夢
青壯族月存款 6成不到1萬
普悠瑪號疑撞闖軌 找嘸傷者
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明道中學校慶 起家厝明道樓落成
柱下朱上 維安配合同步調整
國民黨換柱 郝龍斌：絕對合法
台灣光復70年紀念會 中山堂擴大舉辦
印度賤民受侵害案不斷攀升
紅樓構型有玄機 立委爆笑質詢
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台股盤整 跌0.77點
特偵組查換柱案 藍綠交鋒
屏東市中央市場火警 波及3商店
傳中移動將入股 聯發科說沒有
11月台指期跌13點
消基會抽驗市售香水 1件塑化劑超標
口腔癌友 從流氓變獄友輔導師
清大與光寶合作 設聯合研發中心
11月電子期金融期齊跌
金保三會無亮點 曾銘宗無奈：服貿沒過
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政院修法 參加重要戰役可列為榮民
總統問兩岸交流速度 大學生認為剛剛好
信義新天地周年慶開跑 小家電買氣夯
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乖孫要抱好 一輛摩托車承載祖孫情
夏立言：卡式紙本台胞證可並行
三大法人買超台股16億元
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台南女學生遺書公佈 數百新住民激憤
耳順之年男子擁槍自重 雲警查獲送辦
甘味人生拍攝意外 2童星受傷
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周杰倫帥氣代言 Sony Z5旗艦機登場
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回到未來沒成真 小熊仍破不了山羊魔咒
避租屋糾紛 內政部研修租賃契約
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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林郁方：民國111年完成F-16升級
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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參訪鎮瀾宮 顏清標稱朱立倫未來總統
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韓片「魚男悲歌」受邀參加金馬獎
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浮洲合宜宅案 內政部：追究相關責任
索尼攻高階手機 11月搶當非蘋龍頭
曼谷人氣餐廳主廚來台 和牛料理大變身
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網傳劉亦菲赴韓整形 拜見宋承憲父母
臉書限時賣K毒 19歲毒販遭逮
防賄選 金門清查幽靈人口
旅遊體驗商機 Klook獲500萬美金融資
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方舟慶週年 扶持重度障礙者生命翻轉
104全運會閉幕 高雄3連霸總冠軍
金保三會記者會 陸方意外缺席
教宗腦瘤假新聞 暴露梵蒂岡內鬥
屏科大特殊焊料 LED燈具像紙一樣薄
日股收黑 製藥股重挫
雷神索爾3和新異形 2016年澳洲開拍
和退役陸戰隊合唱隊歌 馬總統喊三不怕
7旬姊妹遭警車撞死 家屬盼求真相
廣明涉違反托辣斯 遭歐盟罰714萬歐元
電線疑遭扯斷 電桿倒下砸死機車騎士
瑞典男持劍攻擊學校 1成人4學生受傷
朱立倫固樁 顏清標：誰拔得走我
蘭嶼低階核廢放無人島 報告明年出爐
貓站長上任滿月趴 請客免費搭貓纜
邁向科技城 竹縣入圍國際智慧城
明年健保費率 健保署建議維持4.91%
華山陪玩童玩 獨居長輩樂開懷
三星手機9月賣超好 登銷售雙料冠軍
6家參股陸保險 僅國壽中壽賺錢
台灣救生和平小天使 25日柳州表演
抗日軍護民 威爾遜後人秀采玉勳章
買氣觀望 9月新承做房貸量減價縮
滿3年服務3百小時 基隆志工享優惠
港股收黑
防H5N6 香港禁進口越南南定禽肉
亞巡香港公開賽 呂偉智首輪領先
放火潑漆恐嚇 恐怖情人判刑
神魔之塔上架千日 神祕大禮大放送
周杰倫：當我朋友真的很可憐
習近平出席中英創意產業展 與成龍合影
雙北中南高新市長上任 退休公務員都增
桃猿重火力犧牲防守 洪總：我的選擇
澎縣府頒贈優鮮證書 確保食安
瑞典男持劍攻擊學校5傷 包括4名學生
鉛中毒？顏宗海：驗水也要驗血
自來水鉛管 新北雙和三重新店也有
台灣光復70年 陸系列活動放大話語權
傳差50萬票 王金平幫朱立倫催票
蔡英文：北市提名策略 不是退縮認輸
特戰部隊體驗展 週末中正紀念堂登場
香港房價 調查報告：全球最貴
板橋自小客撞6機車 7人輕傷
全國泰雅族運動會 30日苗栗登場
台美高等教育合作 馬總統盼加強
中共最新黨紀 釋放調整計畫生育訊號
癌患福音 全營養介入可減緩惡病質
台中救國團返還市有認養地 市府拆圍牆
闖鐵軌遭普悠瑪撞斷手 男動機待釐清
空軍馬公基隊 好聲音歌唱比賽登場
68張偽卡試不停 車手超商內被逮
國泰地產：全台價格翻轉向下 北凍南冷
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台北運動舞蹈賽 首列入啦啦隊賽
毛治國：生產力4.0再造台灣產業
男單世界第5 周天成生涯新高
ANNA SUI香水塑化劑超標 百貨：早已停賣
比利時聖戰士多 官方僅1人網路監控
9年360億元 生產力4.0啟動
紅髮男疑想誘拐學童 北市金華國小備案
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王心凌挑戰鋼索 健身變女力士
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瑞典男持劍攻擊學校 一死至少2學生受傷
知名香水檢出塑化劑 衛福部調查
絆倒難民女攝影師 狀告臉書
防輕軌再出軌 高捷局：加強巡檢
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軍公教聯盟黨遭網路謠言抹綠 按鈴申告
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美道路交通暴怒開槍 4歲女孩中彈亡
陽耀勳全壘打 兄弟球迷安靜以對
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台南民宅火警 2人陳屍屋內
印度燒死賤民幼童案 逮捕7人
貝里斯駐華大使將卸任 外長贈勳
東京影展 蒼井空與北川景子都說愛台灣
南非大學費用飆漲 學生抗議蔓延全國
彭政閔場內全壘打 冠軍賽史上第一次
外交官殺人享豁免權 菲國掀議論
瑞典校園攻擊1死4傷 行兇動機不明
全球一動訴願勝 NCC不解遺憾
中職回春 總冠軍賽前5戰觀眾破紀錄
土耳其11月大選 艾爾段恐得分享政權
瑞典校園攻擊 增至2死
美特種部隊 伊拉克北部拯救庫德人質
憂心大陸經濟 本田延後建武漢新廠
捷克難民政策 聯合國批侵犯人權
威力彩頭獎貳獎槓龜
被人遺忘的戰爭 葉門童：我不要被埋葬
高雄立委選情 謝長廷盼有佳績
今彩539頭獎槓龜
歐洲央行印鈔購債規模 維持不變
台南民宅火警 6旬兄妹逃生不及
美國初申失業救濟金人數 增幅小於預期
桃猿延長戰線回桃園 兄弟台中封王落空
班加西聽證會 希拉蕊戰共和黨
全球一動訴願勝訴 NCC深表不解
德拉吉：近期歐元區通膨仍會非常低
南韓退休基金 投資難大展拳腳
中紀委：接獲國台辦一些領導的問題線索
嗅覺超敏銳 英婦稱可聞出帕金森氏症
邱顯智向柯建銘喊話 公開對話民調整合
大陸公安部：快遞包裹全面實名登記
場內全壘打隔12年 彭政閔記憶模糊
道奇換總教練 馬丁利走人
以總理大屠殺說惹議 德堅稱遵守責任
反托辣斯案 歐盟開罰台光碟機廠
港特首：旅業問題影響聲譽 擬設監管局
王溢正閉目抗壓 帶桃猿回家再戰
校園攻擊3死2傷 瑞典國王：舉國震驚
裘莉戰爭片永不屈服 終將在日上映
歐年底料降息 激勵台股周五收漲65點
學生反課綱起訴緩刑 顧立雄批檢方矯情
朱立倫若訪美 外長：美方會安排禮遇
傳差50萬票 蔡英文：與我的了解有差距
朱立倫訪美 外長：美方同樣會安排禮遇
宋楚瑜左批國民黨兒戲 右批蔡朱急訪美日媚外
(時評) 為洪秀柱說說話
「全國巡迴書展」作家講座大咖雲集
期交所「104年第4季新商品及新制度」說明會開放報名
鉛風暴！政院動用第二預備金全面汰換鉛管
新北市帶頭拼經濟、搶訂單
理想大地線上旅展 邀你探索灣生故事
NO168 PRIME牛排館 進駐敦化SOGO
希拉蕊國會作證 籲無黨派心查班加西案
美特種部隊伊北解救70人質 折損一美軍
班加西攻擊4死 希拉蕊：我負責
伊北救人質 五角大廈證實折損一美軍
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
莫斯科：已摧毀敘利亞境內恐怖集團戰力
巴基斯坦什葉派清真寺遭自殺攻擊 10死
蒲亭：俄沒計畫將空襲行動擴展至伊拉克
官員：美特種部隊營救人質全是阿拉伯人
買盤逢低介入 油價小幅回升
微軟上季獲利成長2% 達46億美元
利多頻傳 美股勁揚
谷歌獲利強勁成長 股價衝高
紅衣小女孩 許瑋甯自虐聞蟲想吐
班奈狄克與強尼戴普 黑勢力飆演技
張書豪郝劭文陳大天 重溫學生外宿生活
大陸逮捕律師 歐盟關切
英相籲習近平保證香港政治自由
巴黎難民棲居廢校 將被驅離心懷忐忑
亞馬遜連兩季獲利成長 優於預期
巴西GDP衰退 國營石油公司居主因
9月份巴西失業率創近6年新高
綠建築標竿 台達電美洲總部落成
美共和黨議員萊恩宣布角逐眾院議長
歐美大漲 台股偏多整理機率大
安大略省風力發電機零件脫落
苗縣將裁約聘僱員 工鬥籲爭權益
桃機12億建新塔台 長高19公尺
半導體B/B值揚 出貨創6個月新低
蓮池潭大王蓮盛開 歡迎幼童水上漂
外交部亞太文化日 24日北車藝起精彩
婦聯會奧地利分會舉辦重陽敬老餐會
國中職業試探 吳思華訪新北取經
俞大?拜會巴拉圭眾院國防部
希拉蕊展理性感性 電郵說法仍有疑
美國會拷問希拉蕊整日 過程如球賽
大陸護盤 李克強：國際慣例符合國情
駐加代表處舉辦台灣電影欣賞活動
飯店菜鳥誠品行旅 本土藝術走自己的路
台股開盤漲99.41點
台股早盤大漲113點 衝破8700點
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24日霜降 台灣11月才會轉冷
宏達電靠A9再起？外資：只有一款不夠
深坑三合院清晨火災 2男輕傷
台南登革熱增119例 病例數2萬942
習近平卡麥隆泡酒吧 如願吃到炸魚薯條
國民爺爺田豐辭世 享壽87歲
無使用執照工廠 不適用減半徵房屋稅
癌末男以毒止痛 警查獲時針筒仍插手上
巧客盃巧克力創意競賽 即日報名
警破仿冒名牌布疋 市值5000萬元
新台幣早盤升逾 2角
宏達電攻VR 外資：內容才是起飛關鍵
嘉義茶藝競賽 體驗阿里山茶甘醇
中英聯合宣言 建全球全面戰略夥伴關係
質疑不實報導 洪秀柱告風傳媒
全球石墨烯研究熱 亞洲居重鎮
羊水破男嬰急見人 消防員臨危不亂
大陸官方管很多 揚州炒飯要顆粒分明
最長聽證會 希拉蕊占上風
投信：點心債買氣起 陸債市回溫指標
HYUNDAI殺手級產品 Verna開始預接單
反課綱遭起訴 學生：到法院講清楚
曾雅妮錯失抓鳥 前3洞平標準桿
從事廢五金欠債 男專偷堆高機被逮
BenQ國際雕塑營 北埔麻布山林現地創作
洛杉磯器官運送途中 人腿失竊
田豐辭世 70年代硬底子演員縮影
中印軍隊昆明軍演 專家：煙火一場
南北韓離散家屬第2輪團聚24日啟動
越防長：重視與美中合作關係
鎮清宮媽祖起駕 林佳龍與信眾恭迎聖駕
第4季投資展望 外銀喊出棄美論
不想變小胖子 醫師：飲食控制下手
韓IU新專輯 橫掃8大音樂榜
遭影射收八仙門票 黃德清告呂忠吉
創客正夯 全國5年內普設實驗室
大學旁租屋避查緝 販毒擁槍遭逮
柱下朱上 王金平：立委選情水漲船高
台版華爾街之狼 羅栩亮等19人遭起訴
情有獨鍾專偷熊公仔 警取贓分類傷腦筋
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歐美股漲 台股盤堅類股齊揚
避免爭議 北京撤回贈聯合國象牙雕刻
泰國印度廟慶 封街遊行
內政部：關酒駕累犯 嚇阻效果大
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東沙環礁絕美 生態紀錄片將揭面紗
日月光中水回收廠 省4百座泳池水
檢察總長談換柱案 證據到哪辦到哪
速解鉛管問題 北市推鉛水管懶人包
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多吃潤燥滋陰蔬果 補霜降過冬
法國羽賽逆轉勝 戴資穎晉八強
益得氣喘藥 可望受惠陸藥證進度加速
韓女團S.E.S畫報亮相 粉絲留言讚
質疑不實報導 洪秀柱告風傳媒
衝刺日本航線 威航招募空服員
港資御濠娛樂 成俄羅斯手機最大股東
吳思華：技職也要做到國際移動力
日月潭集團婚禮 搭纜車遊艇拿好禮
柯文哲：世大運開閉幕案 月底上網招標
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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帕特里夏逼近墨西哥 增強為5級颶風
中水廠產水百萬噸 日月光節水新里程
因應巴黎峰會 專家疾呼全球降溫
酒駕三振犯塞爆監所 中檢准易科罰金
沈啟人事案 毛揆：虛心檢討
遭指收八仙門票 新北消防局長告呂忠吉
孔曉振12月台北行 粉絲見面會
水管含鉛 北水處：商圈年底前換完
新台幣中午升 2.74角
擬讓院長不限屆數 朱立倫：不因人設事
臉書擴大搜尋功能 跨越臉友界線
被指上班時間輔選蔡 北市民政局長挨轟
美FDA：兩款C型肝炎新藥 可能致肝損傷
陸9月70城房價續漲 深圳漲幅縮小
第1洞抓鳥失利 曾雅妮暫列29名
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法務部拚反賄選 鐵馬環台起跑
RCA工要職災給付 勞部：從寬認定
大小貓熊大不同 一黑一棕很好認
股匯齊揚 新台幣午升2.74角
薩副總統接見台海外工程商機考察團
是否辭職選副總統 賴清德不答假設問題
東元世正進軍上海 開發軟體園區
維基解密再出手 公布CIA局長電郵通訊錄
熱身賽最終戰未上 林書豪享悠閒時光
古巴開放 台灣近期派員拜訪
防檢局：台新型禽流感與陸非同源
陸企蘋果箱印釣魚台中國領土 越南警告
美墨又破運毒隧道 傳牽涉大毒梟古茲曼
習近平訪英 外長：無損台英關係
MERS遠去 南韓經濟Q3強彈
民雄圖書館大改造 入選台灣十大
總統：鼓勵年輕人加入國軍
國會紅茶飄香 王金平偕外賓喊讚
台9月智慧機銷售 三星J7異軍突起
陸學者：強硬回應南海 反而不利大陸
台灣牛也能乾式熟成 甜度更勝美國牛
北市公有路邊汽車格 12月全面收費
十位改變世界名人 鮮為人知難民人生
蔡英文訪新竹 力挺台灣米粉
陸高階軍官：中美海軍關係史上最佳
TWICE女團 韓媒：周子瑜最亮眼
台灣雲豹育成決賽 天奕科技勇奪冠軍
英倫新竹交手 朱立倫消毒拔樁說
柯文哲：關渡COSTCO交維未過不給開幕
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印尼富二代千金 美麗聰慧闖事業
鉛管使用引疑慮 中市查證無使用
英倫新竹交手 蔡英文深入水利農漁會
副總統挺朱立倫 籲團結拚勝選
台股開高震盪整理 漲65.35點
慧行救生小天使 柳州示範再發光
吳威志選辦啟用 雲林派系齊聚力挺
母親喝醉摔車外 美3歲男童接掌駕駛座
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11月電子金融齊漲
導演懸空70公尺 拍黑衣部隊繩降
花都藝術節開幕之夜 接駁車接送
70噸輸煤機從天降 壓毀廂型車無傷亡
拼RBC達標 宏泰人壽提新增資計畫
瑞典校園攻擊 警：行凶動機種族主義
王金平：朱立倫若當選是新北光榮
台版華爾街之狼 印股票換鈔票2.5億
南京大屠殺護華美醫 總統頒褒揚令
台股收漲65點 8700點得而復失
全國歌仔戲大賽 24日宜蘭登場
政院：食安辦滿週年監督守護食安
澎湖惠民小天使 坐飛機出菊島圓夢
等了60年的驚喜婚禮 方爺爺做到了
蔡朱競相出訪 宋楚瑜：票在誰手
新北議員公布256條鉛管 市府：須確認
蔡英文訪新竹 拉抬柯建銘
精銳黑衣部隊 克服高空幽閉壓力
新加坡新一屆國會 2016年1月開議
開車遇路檢 瞎扯K他命是檸檬酸
俞正聲：堅持九二共識 維護台海和平
國民黨國家定位 朱立倫：捍衛中華民國
高雄登革熱進入高峰 台南趨緩
學長撞港生學弟 桃警函送法辦
替電競正名 北市產發局長26日訪體育署
橘子旗下樂點獲第三方支付執照
廣州護士遭刺傷 嫌犯被捕
三大法人買超台股106億元
任達華看富邦LPGA 為曾雅妮加油
美田納西州大爆槍擊案 1死2傷
老翁遭山豬攻擊 急救後恢復意識
北市汰換鉛管時程 26日開協調會
網購市場夯 勞發署首開網路創業課程
谷歌好強 Alphabet狂漲股價刷新高
止跌 中鋼12月鋼價全數平盤
因應高齡社會 毛治國：已通盤規劃
法巴士與卡車對撞 增至42死
ETC行車資料供下載 法務部：無不法
張善政：對國際氣候變遷研究做出貢獻
洪辦曾想向國民黨借經費 後認不宜作罷
田中光：台印應強化合作 掌握全球市場
推特CEO自掏1/3股票 獎勵員工
世大運納入電競 柯文哲承諾會外賽辦理
開臉書賣電子菸 成分卻含尼古丁
黃茂雄創業成功率逾6成 想做葡萄酒
中職冠軍賽 中檢展反賄選決心
宏泰人壽北投開發案 獲利衝35億元
張盛和：10月出口減幅已縮小
社子大橋傳女子輕生 警消戒備勸導
南投家扶辦園遊會 攤位招募不足盼響應
鄒族金婚夫婦圓夢 參加神木下婚禮
宋楚瑜訪苗栗 承諾協助解決財政
朱立倫訪新竹 農會總幹事卻讚蔡英文
富少李宗瑞性侵 部分判刑定讞
港陸足球賽下月舉行 嚴防衝突
9月工業生產 連5黑
剝削新移民 6嫌送辦主嫌收押
新台幣收升1.45角
宣導反賄選 高市府會首長聯袂相挺
屏東縣國際綠色影展 晚間開幕
馬來貘爽爽貓登寶瓶星號 海上大冒險
動用二備金換鉛管 毛揆：必要時使用
9月工業生產 減幅略縮
富邦LPGA次輪 張雅淳台將最佳
毛治國：帶職輔選 須守行政中立紅線
馬總統：與馬紹爾邦誼鞏固 盼深化合作
年底新車大展 NISSAN車模搶先看
女子網路發文謊稱遭搶 警方裁罰
藍鳥皇家戰況火熱 圖書館推特互嗆
調健保費率 11月再戰
全國巡迴書展作家講座 大咖雲集
宜蘭童玩節飛夢館 11月重新開館
夏立言：已邀張志軍 成行與否視新民意
傳與巴磋商核協議 美：子虛烏有
習近平：陸希望看到一個團結的歐盟
緬甸玉產值上看310億美元 盡是權貴掌控
佐科威將訪美會歐巴馬 聚焦國防合作
加強產學交流 亞大與企業簽訂合作協議
政院：登革熱防疫 儘速控制高雄疫情
聯傑Q3不旺 每股賺0.31元
致用家鄉農產環境 印尼學生研發飛行器
揚州炒飯4192公斤 登金氏世界紀錄
李宗瑞性侵5人 判刑22年定讞
ECB暗示加碼QE 投信看好歐股
拉抬鄭正鈐 朱立倫主打國會改革
談公宅 柯文哲：亂打房台灣會垮掉
蓮霧茶 光聞味道就過癮
高鐵：新票價車票 最快11月4日開賣
憂起火 馬自達全球召回490萬輛舊車
女人與老相遇 雲林銀髮婦女展魅力
投顧：TPP 安倍經濟學最後一塊拼圖
水淹近50年 墨16世紀教堂遺跡驚喜再現
阿里山公路施工 26日起分路段管制
中央氣象局氣象報告
韓星金荷娜 姐弟戀修正果
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
浙江文化節 傳藝中心登場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
租房網Airbnb攻台 態度樂觀
研究：吼聲響亮低沉吼猴 蛋蛋最小
雲林路平新措施 誰挖路誰修復
日股飆漲2% 歐銀加碼有譜
米其林2016年度酒吧 英「屠夫手臂」奪下
花蓮海岸多遺址 蓋民宿小心踩雷區
9月流通餐飲業營收 連7個月衰退
借球袋飆69桿 張雅淳：陳良溪上身
想太多影響成績 曾雅妮：明積極進攻
上海自貿區金改 試點人幣資本帳可兌換
西班牙軍事直升機墜落 3人獲救
國民黨：葉匡時所述真實 盼終止揣測
李全教當選無效案 一審未確定何時判決
巴士重大車禍42死 法總統致哀
醫師納勞基法 勞部啟動研議小組
自小客跨雙黃線擦撞廂型車 4幼兒輕傷
男子假問路強押女子 警鎖定對象
永豐金證合併東亞證 進攻財管
目光轉向 新壽士林買地蓋住宅
港股收紅 跟漲全球股市
雲林檢警槍毒專案 淨化選前治安
華信航空招募空服員 月薪50K
陸女自稱張鐵林私生女 狀告索賠4千萬
柯文哲不打房 建商齊按讚
郝龍斌關心客運增班 蔡適應為創世勸募
違紀違規被查 國台辦：加強整改好機會
毒蟲山老鼠逃逸外勞 南投警一把抓
狂掃新竹 蔡英文要支持者別靠勢
華為攜手曼徹斯特大學 開發石墨烯應用
時代力量將提8不分區 網路投票定排序
佳樂水國際衝浪賽 260多人較勁
曜越攜手3C業者 打造綠能電競
新台幣終止連3貶 勁揚1.45角
球場難度升 高寶璟：難破朴仁妃紀錄
法國車禍至少42死 33年來最嚴重
地價稅少編 高市議會：把關總預算
巨口鯊故鄉 東部海域捕獲近全球半數
四川百歲人瑞 天天一根香蕉愛豬油炒菜
搜救AT-3物資變垃圾 國軍派直升機清運
石虎保育創作展 苗縣府看得到
12月流感高峰期 青壯年也要注意
日交流協會黑岩幸子 澎科大演講
巴黎警方逐難民 送收容中心
馬總統：台灣有些人假裝不知抗日
延田女子賽次輪 盧曉晴並列領先
南部展24日開幕 老畫家再聚首
灣生回家迴響大 書市瀰漫二戰鄉愁
總統令：鄭玉山接最高法院院長
辛巴威總統獲孔子和平獎 大陸網友譁然
兩岸首座合資晶圓廠 聯芯明年投產
亞巡香港公開賽 呂偉智次輪並列第3
公視新片優遊陽明山 介紹人文生態資源
台灣光復70週年 陸舉辦紀念會及展覽
海巡口袋戰術 連逮3越界陸船
精釀啤酒節登場 一定要試的9款啤酒
台漁船違規捕撈鯊魚 漁業署嚴懲
違規捕鯊 順得慶888號遭重罰
遭判刑22年 律師：李宗瑞瘦了
庫存去化鈍化 9月工業生產連5衰
OSU基金買股放寬 台股資金添活水
包偉銘劉依純宴客 甜蜜親吻秀鑽戒
精選郎世寧畫作 法藍瓷年度展登場
高雄電影節開幕 星光熠熠影迷爭睹
陸女燒烤吃不停 狀似懷孕竟是胃癌晚期
人行降息1碼 降準2碼並定向降準2碼
睽違3年 M1B M2年增率再現黃金交叉
朱立倫：總統參選人要說清楚兩岸政策
解凍 印尼漁工可再赴台工作
16萬變854 歐盟難民安置差太多
北市要噗浪肉骨獸食品登錄 笑翻網友
英電信業者遭駭 400萬客戶個資恐外洩
處理空前難民湧入 德將加速推行新措施
新北紀錄片種子營 首見全手機拍攝作品
台中花都藝術節 皮克斯動畫揭序幕
台達電零耗能美洲新總部落成
菜價居高不下 北市將查察市場盤商
人行降息降準 鬆綁利率管制
卡麥隆盼香港普選特首 陸：望英謹言慎行
抗議學費飆漲 南非大學生衝撞總統府
開車載妻小 前科男還衝撞臨檢點
遇威脅 鱷魚睡覺一眼張開緊盯
張盛和：彰銀懶人包內容皆屬實
教科書引爭議 朴槿惠支持率下跌
中共中央第3輪巡視 輪到央行與三會
專家：台印合作 從不需協議項目開始
中職球員劉芙豪 偕主播為公益而跑
流通餐飲營收減幅擴大 全年難逃負成長
大陸寒帶高鐵 冬季時速增至300公里
包偉銘宴客 曹西平致詞嗶嗶嗶
7旬姊妹遭警車撞死 魏明谷致意允協助
帕特里夏逼近墨西哥 威力與海燕相當
大陸再出手降息 歐股漲人民幣貶
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職棒總冠軍第6戰 中市府大螢幕直播
澎湖抽驗飲用水 符合標準
難民抵歐洲 婦孺成遭性侵高風險族群
首屆政府採購模範 北捷新莊線工程獲獎
陸經濟成長下滑壓力大 人行再次雙降
下鄉新竹固樁 朱立倫：農漁水利都力挺
大陸央行今年5度降息5次降準
澳門解除台灣植物油進口管制
大馬明年預算案 赤字3.1%
汪小菲砸3.5億 在台開觀光旅館
荷版與妻訣別書 71年後才送達
預期祭出更多激勵 歐股盤中勁揚
韓媒：周子瑜是第3代女神
豆腐渣？吉林遼源民宅陽台集體脫落
澳門與台灣小而美 文化旅遊優勢大
陸學者：人行降息降準 組合拳穩經濟
學生激烈抗議 南非取消大學學費調漲
俄外長：支持敘利亞政府與反對派會談
彩虹相伴 鄭文燦盼社會給予祝福
大樂透頭獎槓龜
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台灣旅遊 印度人感興趣
葉匡時談3千萬始末 綠質疑空中串證
國民黨：陳其邁應為言論負法律責任
六四民運人士擋習車隊 英警逮捕搜索
澎湖海巡 漏夜護送離島學生就醫
人行降息降準 最多釋放4.5兆流動性
大陸深交所前副總身亡 此前傳遭境管
大陸降息 美股開盤勁揚
習近平訪英最終日 參觀曼城足球學院
日不動產業龍頭出包 出售的大樓傾斜
上海城市超市台灣美食節 受好評
大陸中信金石總經理傳被帶走調查
台南國中生跳樓 海基會將訪家屬
葛光越參加立陶宛維陶塔斯大學研討會
陸再降息 全球股市歡聲雷動
瑞典校園攻擊 凶手崇拜希特勒
老虎欠左投 陳偉殷行情漲
WTA年終賽抽籤 眾女將盛裝出席
歐巴馬限制碳排放計畫 美23州上訴
男抱小孩淋油要自殺 警苦勸後逮人
中國大陸再降息 歐美股市周五收漲
梅克爾29日訪問中國大陸
林獻堂紀念音樂會 各界前往緬懷致意
巴國什葉派節慶再遭攻擊 16死40傷
英電信公司被駭 客戶帳戶錢遭盜光
奈及利亞東北部清真寺驚爆 27死96傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中國降息激勵 德法股市大漲
聯合國氣候協定草案 波昂會談達共識
豪砸2兆元 習近平結束風光訪英之旅
陸降息引憂 油價再走弱
科技股大漲 那斯達克指數重登五千點
超強颶風撲墨西哥 歐巴馬稱準備協助
喬瑟高登李維大銀幕震撼 全裸上陣
溫嵐姊弟戀底線 超過兩歲說再見
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美官員：南海不該說是你的或我的
威力歷來最強 超級颶風恐重創墨西哥
郭岱君：抗戰跟台灣光復直接相關
史上最強颶風 登陸墨西哥沿岸
台灣贈巴拿馬學校電腦 助偏鄉教育
陸生陸客來台 美媒探討影響
推動綠能 台達電期許要做得更好
申請庇護更折磨 難民對法失望
希拉蕊：非歐巴馬或柯林頓第3任
台達電美洲總部 綠能建築新指標
加9月通膨率降至1%
鄭平：有好發展 就能留人才
臉書股價締新猷 加入百美元俱樂部
六堆客家園區 開園滿4年辦4年福活動
屏東內埔酒廠 辦美食嘉年華
24日好康 北部看特戰港都看阿帕契
花蓮好事集 農夫文創更豐盛
如何美美自拍？ 五大招教你
科索沃議員國會放催淚瓦斯 兩週第3度
巴西今年減少逾65萬個工作職位
龍眼樹原木窯烤披薩 果香陣陣
台南登革熱新增102例 病例數破2萬1
疑處理債務糾紛 男遭砍殺重傷
猿象爭霸第6戰 確定滿場
慶祝光復70週年 紀念台灣抗日先賢
突襲IS救人 美防長：可能更多類似行動
日岩手縣知事 11月在台辦感恩餐會
曾雅妮粉絲死忠 風雨澆不熄熱情
高中英聽測驗登場 12萬人應考
大福彩連53槓 頭彩6.8億考驗彩迷
中職總冠軍第6戰 中市府廣場直播
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扳倒天敵李雪芮 戴資穎法羽晉4強
好心代還債200元 反慘遭打死
治霾新招 河南鄭州路面灰塵要稱重
談教育 習近平：中國孩子玩太少
泰山獅王文化節 踩高樁切磋技藝
基隆低地板公車上路 行動不便福音
Zara創辦人一度擠下蓋茲 躋身全球首富
台塑25日提前降油價 汽油6角柴油7角
越控陸船阻海上救援
晚期肺腺癌抗藥性 標靶治療新突破
筊白筍節市集 三芝淺水灣登場
中華民國贈貝里斯醫院醫療器材
中油下週油價估降6角 轎車加滿省30元
處理鉛水龍頭 政院：經部近日公布規範
高雄登革熱新增例略降 現好徵兆
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出席警專校慶 總統：像回家
LED燈種菜酷炫 專家說吃天然ㄟ尚好
節電2%可抽獎 台電祭獎金2250萬
週年慶禮券怎麼花 一招讓你省荷包
港府重申本屆任內不處理政改
台大橄欖球隊70週年 上百隊友齊聚
1工人陳屍路旁 疑外力致死
金士頓微電影 台中漢翔園區拍的
瓜地馬拉華僑總會慶祝華僑節
台積電志工 讓攝影成偏鄉學童釣竿
聯合國70年 星6座建築換藍裝
旅遊不便險 班機延誤遭扒竊有理賠
北京地鐵故障 乘客砸窗欲逃生
BBC妙聞 猴子咆哮聲愈大 睪丸愈小
多元開發 藝遊賽德克眉溪部落
榮寵警察世家 一家7口皆警消
語音控制讓駕駛分心 微軟蘋果谷歌中槍
澎湖長青學苑結業 動靜態成果精彩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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華人新聞界藝術聯展 兩岸名家作品登場
免費與國際接軌 職能評量研習報名
海軍左營基地開放參觀 阿帕契成焦點
彌陀虱目魚節 數百民眾搶購
政院：未拒雙北換鉛管 中央支援速汰換
林獻堂紀念音樂會 副總統緬懷致意
蘋果下周財報 iPhone銷量受矚目
夏立夫：巴國被迫對印採措施防攻擊
大都會爭冠 法拉盛商圈強強滾
泰國台商：美規水龍頭含鉛量低
美軍艦入南海 越媒關注報導
唯一私人擁有登月錶 160多萬美元拍出
黃河為戲憋氣爆青筋 拍完全身虛脫
印尼霾害惡化 佐科威下令撤離災民
馬總統：國家軍博館納保衛台灣歷史行動
中油攜手RasGas 提升偏鄉學習資源
MLB美聯冠軍賽贏藍鳥 皇家進軍世界大賽
朴子市民運動會 健走騎單車挑戰
美反對 韓售烏茲別克教練機計畫泡湯
談朱立倫選情 王金平：倒吃甘蔗
朱立倫：支持者有怨氣 續爭取團結
朱熹885歲誕辰 涂醒哲參拜
臉書祖克柏夫婦開辦小學 結合教育保健
朱立倫：加速協調政院支持鉛管更新
缺錢吸毒竊盜搶奪 前科男入監前被逮
台大橄欖球隊70歲 昔日女粉超多
黨交付選舉經費3千萬 朱立倫：清清白白
郝柏村：不認同中華民族 兩岸關係難好
虧共和黨 歐巴馬：他們像不爽貓
當街殘殺前女友 台大碩士再延押
中英關係升溫 牛頓蘋果樹落戶上海
快遞實名制上路 負荷過大未落實
毛蟲危害松林 河北最終武器：吃了它
中油與卡達天然氣公司捐14萬美元助學
2015雲林路跑賽 1萬5千人參加
泰大學豬農協會合辦胖姐選美 網友熱議
美股走強 金價週線翻黑
汰換鉛水管經費 政院：不分縣市均支援
蔡英文：民進黨執政不會整碗捧去
大手牽小手 惠民天使台北101圓夢
解擁塞 紐約民代擬抑制雙層巴士
歐洲央行擬擴大寬鬆 亞幣多貶
對北韓長程砲 駐韓美軍：準備充分
磚塊石頭毀容 德里再傳凶殘性侵殺人
男和前妻口角 淋汽油抱子作勢跳樓
賭城高球2輪天黑喊卡 美巡賽新手領先
彗星發現酒精和糖 星球生命起源新線索
創櫃板開花結果 上櫃家數將突破700家
印女遭性侵 殺他5歲兒報復
波哥大影展 台片等一個人咖啡首映
通緝犯撂人堵警車 反遭警壓制逮捕歸案
林獻堂逝世60年 總統肯定對台貢獻
嘉義民雄雙屍案 同居男女疑自殺
颶風威脅 墨西哥總統籲民勿輕心
法務部鐵馬環台反賄 檢警接力環台
教部投2.3億 鼓勵私校調高鐘點費
遭疑改口不打房 柯文哲：立場沒變
機場天價麵 劉曉慶吐槽一根15元吃錢
駐巴拉圭大使拜會巴內政部長
台南吹古風 新郎騎白馬娶新娘
伊拉克突襲行動 1美軍英勇犧牲
同志參加聯合婚禮 柯文哲祝福
女子皮包被搶 趴引擎蓋2公里
台灣助聖露西亞漁民急救訓練課程
萬聖節趕集 蛋黃哥冰雪奇緣最熱
屏東再發現禽流感 撲殺3千隻土番鴨
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男童衝馬路輾斃 起訴肇事駕駛及照顧者
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成績不如預期 曾雅妮難過淚崩
台南大目降園區開幕 帶動新化旅遊
屏東縣肉鴨場爆禽流感 執行撲殺
加拿大人聲樂團 高鐵嘉義站獻唱
台中國家歌劇院 預計年底前完工報竣
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你多愛我能量化嗎？App測愛情保鮮度
習近平訪曼徹斯特 強調足球交流
皇家全壘打惹議 接球球迷：好緊張
張復正林政賢 恆春玩出衝浪人生
最南太平島燈塔完工 不受大陸燈塔影響
譚敦慈分享食安知識 聽眾反應熱烈
根除小兒麻痺 專家建改打另款疫苗
美利達盃彰化登場 三千車友齊聚
粉絲獻Q版公仔蛋糕 崔羅蓮球場慶生
親民黨：不分區名單 11月中定案
森之心泰雅服裝秀 增添異國風情
竹市立委選戰 藍綠參選人成立後援會
陸與東協安全對話 合作反恐掃毒
原住民成立後援會 蔡英文端政策牛肉
幼兒過馬路危險多 大人應緊抓不放手
漢和：解放軍仿台灣目標建演習區
淨化選前治安 警政署強力掃黑
北市聯合婚禮 柯文哲幫8對同志證婚
北市中山橋散佈油漬 機車摔6傷
我可能不會愛你翻版 遠距戀愛終成眷屬
近3成大陸學生想創業 極少數成功
波波維奇將接傳奇K教練掌美國隊兵符
台式月子中心成蘇州市民新選擇
朱立倫與中小企業座談 盼突破經濟瓶頸
稱不打房挨轟 柯文哲千字文回應
烈嶼芋頭季 體驗挖芋樂
支持小農 華中橋下萬人輕野餐
打回主場 林智勝不捨猿迷客場被罵
衡山頒發獎學金 助弱勢家庭子女
國軍人型公仔跳流行舞蹈 萌度爆表
富邦LPGA第3輪 3台女將並列24
總冠軍賽第六戰 桃園首迎兩萬人滿座
張正偉安打開路 兄弟1比0領先桃猿
外交部亞太文化日 吳副總統試搗麻糬
史上最大揚州炒飯 破紀錄後變垃圾
澎湖惠民啟智大小天使 登101圓夢
世界麻將運動會 號稱史上人數最多
同志聯合婚禮 呂欣潔11月封街辦桌
防治登革熱 高市假日掃蕩裁罰無休
台股行情能否延續 待蘋概股表態
舌尖客家記憶 客家小炒下酒飯代表作
巴拿馬總統夫人主持台灣援贈假髮儀式
淡海輕軌施工 淡水部分地區停水23小時
馬爾地夫副總統涉暗殺總統 遭警方逮捕
國家重要民俗資產 賽夏矮靈祭獲授證
水龍頭含鉛 標檢局11月公布新標準
松山研一狂奔戲 跑錯路大喊求救
陽耀勳巨猩架勢 開轟等很久
中央氣象局氣象報告
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提升居家防火知識 消防局辦活動宣導
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金門翟山坑道歌劇院 弦音飄揚
孟加拉什葉派社區罕遭攻擊 1死80傷
澎湖農漁局放流九孔與銀塔鐘螺苗
兄弟得分有效率 2比0領先桃猿
中職總冠軍賽開打 車輛擠滿球場周邊
延田女子賽3輪 盧曉晴並列第5
北大教授賣房養老 挑戰傳統觀念引話題
余德龍適時一擊 桃猿2局追平兄弟
竹縣市各辦聯合婚禮 近百對新人結連理
民歌40演唱會 向經典致敬唱美好青春
韌世代獎學金 家扶助困境學子向學
嘉義民雄雙屍案 男性死者錄影告別
身障運動會有洋蔥 她牽視障跑全程
臺灣文化光點計畫 龍應台赴星演講
談副手 朱立倫：歡迎大眾推薦
北市地下道拍猥褻照 3男遭逮
中市聯合婚禮 131對新人情定終身
彭政閔打回第3分 兄弟領先桃猿
岸巡72大隊官兵 與澎湖城前居民淨灘
蔡英文：執政後加速建構老人照護系統
自行車菁英好手齊聚 爭台灣登山王
菲夫婦吵架傳槍響 流彈擊斃2鄰童
亞巡香港公開賽3輪 林文堂並列13名
MLB皇家連2年晉世界大賽 大膽跑壘建功
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紀念光復 學者：不同史觀不見得矛盾
三失老人當學生 重返校園解遺憾
台電政風正妹結婚了 臉書城隍廟來牽成
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大陸國考 最熱門職缺2568人搶
王柏融一棒逆轉 桃猿領先兄弟
習近平女兒習明澤 悄悄陪同訪英？
扶輪生命橋樑 助清寒大學生職涯規劃
被問3千萬支票 洪秀柱：偵查中不公開
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康熙下一步？蔡康永：和小S拍電影
洪秀柱：兩岸應表述分治而不分裂
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朱立倫：應淘汰抹黑負面攻擊
孟加拉炸彈攻擊 IS聲稱犯案
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中職明爭冠 台中市府前辦直播派對
大福彩頭獎再槓龜
桃猿不計手段 三洋投拿下第六戰
決勝第七戰 桃園球場連2天滿座
千鈞一髮 土耳其漁民救起難民寶寶
母公司福斯陷危機 奧迪徵人計畫不變
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女性當戰鬥機飛行員 印度點頭
美俄商定 安排敘利亞朝野談判
蔡英文：我是排灣族 呼籲原住民創造歷史
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高雄登革熱仍高峰期 一二型共存憂重症
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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颶風夷平墨西哥數十房舍 未釀重災
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時序進入深秋 各地楓情不同
美女童軍餅乾義賣已有近百年歷史
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光梭助除紋 皮膚科醫師說只能淡化
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補足安全拼圖 神車大殺四方
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台版廣末涼子 邀你品嚐道地日式鯛魚燒
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下鄉搏感情 朱立倫跨過濁水溪
波蘭代表處領務講習
劉德立拜會巴國自由捷運報
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貓咪異嗜癖 小心保險套比基尼吃下肚
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聯合國70週年同慶 全球地標打藍光
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善用津貼資源 跨域就業有補助
波蘭國會大選 保守疑歐派料將勝選
澎湖身障者跨越障礙 成果展載歌載舞
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台灣大myMusic專屬 溫嵐11月底開唱
華航高雄九州紅不讓 接力開航熊本福岡
元智傳承大溪神將文化 開發文創商品
紐約抗議警察執法 大導演塔倫提諾領軍
圓型智慧錶掀戰 三星LG台灣開打
隨和尚化緣 泰警清晨巡邏獲好評
中共紀委秘書長楊曉超 進中央巡視組
親民黨不分區名單 宋楚瑜：未決定
建案工地路面崩塌 醉男騎車載子摔落
駐尼加拉瓜使館辦華語文測驗
陸文化部微博回應質疑 承諾不刪文
印尼森林大火霧霾 威脅菲律賓
海軍：未依眷改條例改建眷戶房地須返還
蔡英文：相信警方 配合安全防護
柯文哲：水費調漲是既定政策 28日開會
3千萬支票案 葉匡時：一切交給司法
高市警搶救自殺女 意外查獲毒品
星巴克迷號召 20間特色門市的美好
高雄登革熱 病毒一二型共存憂重症
朱立倫：中華民國光復台灣是歷史事實
蘋果挖角輝達大咖 自動駕駛如虎添翼
家長團體籲恢復基測 民進黨：慎重檢討
蔡英文：藍挑對立 換不換人好像一樣
連2降 汽油降0.6柴油0.7元
光復節放假否 柯：民眾不關心為何放假
朱立倫：國會改革 將不設立法院長任期
中油調降汽油6角 柴油7角
體驗輕軌 高捷小穹列車宣導交安
台灣藝術大學慶一甲子 表揚傑出校友
曾雅妮打9洞抓5鳥 手感回溫打到笑
印尼煙霾不散 大馬9州空污嚴重
朱立倫：與馬總統沒有切割不切割的問題
禽流感復養 貸款還款期限延長
教團拜會3黨部 送建言書籲恢復基測
釜山華僑節登山健行活動
使用者付費 柯文哲：考慮民眾負荷
陸女攜年幼兒女偷渡 夢碎遣返
家扶兒海外傳愛 服務回饋助貧童
艾未未新作 樂高積木拒絕供貨
手搖茶飲店新革命 可可啤酒喝得到
暨大民歌祭 懷舊樂聲悠揚日月潭
以巴局勢太緊張 數千以色列人高呼和平
地震昏頭 陝西3千隻信鴿迷路搞失蹤
吸毒想提神 貨車司機遭逮
香港財長：洗碗工月薪5萬仍難招人
網友最關心10大檢驗商品
總統：中華民國與台灣唇齒相依
社勞人當志工 雄檢結合鳥會護生態
IC設計法說登場 展望將不同調
慈濟大學生不適送醫 疑外燴惹禍
中壢馬祖新村 桃園光影電影館登場
口水護盤 4公司庫藏股執行率0%
美日腸病毒D68型 台無病例
聯合國70年成效斐然 內部不乏爭議
北市湖山社區半日遊 探訪古厝賞夕陽
審計部促懲處氣象局人員 陳建宇挺同仁
金點設計獎採購人獎 公布入圍名單
新北：問清計價方式 蟹下鍋前都可反悔
不放棄任何可能 中油要延續老油田生命
陳明文執掌國會否 蔡英文：言之過早
中油查德礦區 估108年產第一桶油
不務正業強盜加油站 5男遭逮
蓋達組織重要首腦陣亡 激進勢力受重創
爭取特斯拉設廠 大陸暫領先印度
官員宿舍月租6千 柯文哲：公宅不比照
富邦LPGA人氣旺 餐飲區業績狂飆
不怕含鉛水 活水機獲英國發明展金牌
登革熱疫情燒 高市急徵200名臨時工
綠黨社會民主黨聯盟 反對產創大減稅
豪雨來襲 德州火車脫軌班機取消
封測法說登場 日月光矽品Q4互尬
提倡一妻多夫 陸大學教授被罵爆
擴大慶祝台灣光復 千人參與場面熱烈
搶美食商機 百貨攻婚宴市場節氣料理
侯友宜視察烏來 允諾加速災區復原進度
檳榔王改種甜柿 種出巨無霸大甜柿
中職總冠軍最終戰 2萬人擠爆桃園球場
清潔隊員當認養人 鼓勵認養童傳愛
萬聖節大盤點 新加坡道具商店夯
謝金河：中國加大QE力道 台灣壓力更大
北韓船越界 南韓海軍開火警告
希望從頭開始 百人捐髮助癌友
彰化縣立圖書館重開館 功能設備大增
二次大戰空襲澎湖70週年圖片展
祖克柏再秀中文 北京清華授課談創業
爭支持選立委 黃國昌成立瑞芳競辦
歷史信揭密 冷戰時俄計劃對倫敦投核彈
陸：參與不合理低價遊 遊客可能受罰
宏?攻雲端商機 重慶雙智公司開幕
兩岸創意產業合作論壇 搶文創生醫商機
假冒送貨員闖屋搶雞血石 3毒男判刑
通用汽車工會訂期限 可能發動罷工
澎湖野放綠蠵龜 重回大海
空軍：現有機庫堡可滿足停機需求
俄外長：盼敘利亞舉行國會和總統大選
美奧州酒駕撞遊行人群 釀4死44傷
開球差頻打界外 曾雅妮並列37名
朱立倫走訪雲林 為立委參選人打氣
聯合國70週年 我被迫退出入聯挑戰大
香港科大率先來台 盼擴大招收台生
黑市匯率衝擊經濟 委國告DolarToday
荷蘭國王是網購一族 訪陸將見馬雲
富邦LPGA台灣賽 高寶璟強勢奪冠
華航新航線 墨爾本熊本光復節首航
權民路跑 翁滋蔓化身女財官領跑
光復70年 抗日後代齊聚緬先烈
走訪雲林 朱立倫力推有機農作
東協星光幫 林佳龍：讓新移民溫暖
中央社：帶職參選海外事例單純新聞處理
遊水社寮墜邊坡 1死1傷
新北瑞芳人倫悲劇 父子燒炭共赴黃泉
蘇花公路149.8K落石坍方 雙向搶通
寧波挑戰賽 盧彥勳稱王
台中豐原安康社會住宅 107年完工
中信兄弟奇兵邱品睿 先發對桃猿明星
徐薇淩高人氣 打富邦LPGA超享受
三星公益路跑 2萬6千人跑出愛心
女學生跳樓命危 陸配母盼撇族群問題
總統：紀念抗戰是為譴責侵略 促進和平
施政測試 莫迪開支票拉抬比哈省選情
中職總冠軍最終戰 車潮爆滿
馬爾地夫總統：副總統是國家安全威脅
彰化埔鹽推廣糯米 農業結合文化藝術
防幫派介入選舉 北市警強力掃黑
中遠紀檢組長踩紅線？發言迅速被刪
長沙天價宰客 陸女做頭髮花20萬元
浙江老翁遊北京故宮迷路 一路走到天津
林智勝首局全壘打 桃猿2分領先兄弟
中央氣象局氣象報告
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罕病球迷開球 陳金鋒蹲捕全場歡呼
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扶植新能源車 北京對電動車不再限購
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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馬新部長商討根治印尼煙霾問題
陸紀念台灣光復 陸委會籲正視歷史事實
春天還沒到 新竹公園櫻花綻放
宋楚瑜：會不會管家差很多 要選賢與能
阿塞德：如人民支持 準備舉行總統選舉
民怨沸騰 瓜國喜劇演員可望當選總統
外交部亞太文化日 2天吸引10萬人潮
河南警方破獲官員遭綁架案 逮2嫌
菲南叢林激戰 3恐怖分子喪生
土國大選海外投票 旅日僑民互毆
林智勝總冠軍賽累計11轟 聯盟第一人
新北馬太鞍豐年祭 阿美傳統除穢儀式
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臉書遇美籍網友 女家教被騙30多萬
印尼蘇拉威西島大火 17死71傷
竹市眷村文化祭 今熱鬧開幕
印尼卡拉OK酒吧失火 12死數十傷
8旬陸翁58年後重逢初戀 攜手相伴
高寶璟再奪冠 最年輕LPGA十冠后
巨爵災情慘 菲地方政府臉書求助
台中直播派對 林佳龍穿兄弟球衣加油
陸製彩色黏土含重金屬 小孩玩過手癢癢
兄弟打線一籌莫展 桃猿7分領先
又是打敗薩普 盧彥勳寧波二度稱王
鍾欣怡孫樂欣補請 準備拚二胎
王柏融安打破紀錄 菜鳥展現大將之風
義民祭 吳副總統：發揚台灣客家精神
日人過萬聖節商機大 直逼情人節
桃猿大幅領先兄弟 主場球迷超嗨
酷鳥航登台 26日首航台北曼谷
中職總冠軍賽 球迷熱血相挺
成長或改革 陸新五年計畫須抉擇
龍應台前進新加坡 粉絲擠爆超捧場
美國蒙大拿州長訪華
銀髮金婚伉儷 紅毛城甜蜜曬恩愛
蔡英文：提高生育率及女性勞動參與率
中共十三五 年均經濟成長可能6.6%
搭機帶鞭炮開罰 原來是金門習俗
大陸十三五規劃 十項任務目標出爐
朱立倫請益張榮味 地方要角力挺
大陸開放二孩 小的隨母姓意外成趨勢
松露茶園將還地 業者盼登錄文化景觀
民進黨：操弄負面選舉 得不到人民支持
林右昌：創造舞台 體現基隆歷史人文
朱立倫訪青埔 雲林藍營山海線齊聚
李克強：從未定調陸今年成長須達7%
竹北建案工地坍塌 縣府勒令停工開罰
玉峰攔河堰供水調整 推水保區解編
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桃猿連霸人氣旺 票房賺進1.8億元
訪雲林 朱立倫：爭取勝選的心情回來了
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布萊爾：伊拉克戰爭與IS崛起有關
林佳龍下球季桃園看球 選擇兄弟觀眾席
工人遭砍1死1傷案 彰警帶回關係人
布萊爾承認 入侵伊拉克與IS崛起有關
嗡嗡包再進貨 北市府26日開賣9百個
印度南北兩地標 亮藍燈慶聯合國70年
Lamigo奪冠 鄭文燦：桃園最強
女網年終總決賽 哈勒普首戰輕取潘妮塔
龍應台前進新加坡 關切文化深層扎根
Fed升息否 分析多觀望
俄中還要軍演 大陸主辦海上聯合-2016
陸遛狗員薪1萬5 要求大學畢業惹議
NBA新球季即將登場 聚焦5大話題
廣東公園兒童兇殺命案 2死1傷
駐俄處出席留學生迎新 進行領務宣導
阿根廷總統選舉 執政黨候選人最被看好
空氣品質改善 大馬恢復上課
陳金鋒封王夜敲安 動向年底再說
林智勝奪冠軍賽MVP 球迷高喊留下來
大陸西部首座核電廠開始供電
勇士教頭有恙 NBA開幕戰無法掌兵符
法國羽賽 周天成拿下亞軍
桃猿主場封王 支持球迷遲未散場
香港噴射船海皇星號 事故致百人受傷
李克強：大陸金融改革不會停
比利時風力火車上路 未來比重將占5%
明星投出無安打 前夜夢境今成真
海地總統大選登場 憂暴力衝突重演
不敵前球王 周天成法國羽賽亞軍
教宗籲主教：教會要更開放 接納邊緣人
Lamigo慶封王 推多項優惠
台灣光復70年 凱道千人舉國旗唱國歌慶祝
日德等力爭UN常任理事國 籲改革
台灣小天使 柳州示範水中救生法
波蘭國會執政黨落敗 在野黨贏過半席次
Trick or Treat！台南大億麗緻酒店萬聖節活動
台北喜來登 11月暖冬鍋物賞
〈財經主筆室〉要重拾榮耀 宏達電當山寨王不如當航海王
土耳其大選海外投票 爆百人流血衝突
台北旅展 台北凱撒旗下餐廳優惠券大放送
阿塞德：根除恐怖主義後 將舉行總統選舉
（時評）「多喝水」也有事?
睽違3個月 南韓又一位MERS病患死亡
桃猿衛冕成功奪中職總冠軍
打伊拉克「情報錯誤」催生IS 英前首相道歉
小英桃園拔樁 藍委批市府濫用行政資源
台聯指控高育仁 朱立倫：抹黑
台股周一收8745點 創近3個月新高 蘋概股強勢
被立委批GDP保不了 杜紫軍：考慮推短期刺激消費措施
蕭美琴選辦告國民黨工LINE傳負面文宣
華航開航墨爾本 穩坐紐澳航線龍頭
土耳其延後結束日光節約時間 民眾一頭霧水
朱立倫：選舉不到最後 不知輸贏
體育署：電競成運動項目須向國際申請
強權角力安理會 美冷待聯合國70週年
法國羽賽拿亞軍 周天成：輸未必不好
因應難民潮 歐盟與巴爾幹國家緊急會商
川普新語 海珊格達費若在位世界會較好
暴力相殺 以色列本月逮逾千巴勒斯坦人
韓密爾頓 第3度摘下F1世界冠軍
波蘭大選 法律正義黨贏得下院過半議席
好萊塢大咖 力挺希拉蕊
騎士能否再揚威 主將傷勢是關鍵
阿根廷大選 希歐里領先 但勝負尚難定
一把青殺青酒 天心發起服裝主題趴
鬥力演唱會 史艷文與歌手聯合演出
適婚年齡 王傳一洪小鈴怕親朋好友催婚
紀大偉法國巡迴座談 介紹「膜」法文版
對日抗戰 總統：武士刀對鏽蝕大刀
波蘭國會變天 執政黨坦承落敗
阿根廷主要反對黨 總統大選需進行決選
年輕人存不到錢 先擺脫4大迷思
氣味噴膠罐殺菜蟲 獲發明展參展作品
國中師不懂技職 師培扎根研習補強
全球撒錢 台股上攻待量
伊斯蘭國再傳暴行 坦克活活壓死人
NBA灰狼總教頭兼老闆桑德斯 癌病過世
宏達電庫藏股花2億 股價漲幅翻倍
為向亡友上香 老翁車禍拒就醫
台股開盤漲39.60點
新台幣開盤貶1.62角
勇士想蟬聯 得先擊退西區6強
五中全會今舉行 經濟人事是重點
美股強漲 台股再衝上8700點
瓜國大選初步結果：莫拉萊斯得票率73%
張盛和：台股上9000點 很簡單的事
香港噴射船意外 130人受傷
郭岱君：蔣公溝通得宜可避免西安事變
法扶：八仙案不起訴部分 聲請再議
歐盟巴爾幹峰會 17點計畫解難民危機
杜紫軍：投資台銀土銀是資金調度
中職戰恐嚇放炸彈 男遭逮稱開玩笑
MTV歐洲音樂獎 小賈紅吱吱橫掃5獎
千興不?鋼11月停工1個月
金融研訓院與中衛發展中心簽MOU
張盛和：年金制度一定要改革
告發換柱 特偵組傳喚陳亭妃
人行降準降息 陸股開盤上漲
中國降息 杜紫軍：對台灣出口有幫助
嘉義設簡易游泳池 學童不怕水
新台幣早盤升7.6分
投顧：歐經濟維持復甦趨勢
長期腰酸背痛 竟是肺腺癌骨移轉
敘總統阿塞德：先根除恐怖主義再談大選
拜登：如能勝選會投入總統選戰
愛心捐錢箱頻遭竊 警逮無業男
韓MERS疫情 又有一確診病患死亡
友邦駐聯合國常任代表訪華
加拿大27人賞鯨船沉 傳釀傷亡
柯文哲：11月松機論壇邀總統參選人
毛揆：發展社會企業是施政重點之一
俄艦活動頻繁 美憂海底電纜被切斷
專家：越南有望成為世界工廠
習近平訪英 投信：核電高鐵航太股受惠
陸降息降準 人民幣優利專案恐下調
景氣保守 台經院：9月製造營建服務都跌
阿布達比官員預測2016年油價每桶60美元
登革熱疫情 台南連5週下降高雄仍高峰
蘋果財報將揭曉 機殼三雄走揚
同志參選立委 盼集中友善選民選票
潭子住宅金紙悶燒 無人傷亡
陸降息降準 人行：和中國版QE差很大
內閣踹共 交長將暢談台灣觀光
瓜地馬拉總統大選 莫拉萊斯宣布勝選
東北亞和平合作論壇27日首爾登場
化解移民危機 歐洲推新合作方案
香港無線前高層陳志雲 收受利益罪成立
張盛和：台灣房仲業像7-11一樣多
印度尼泊爾關係緊張 陸供尼千噸燃油
MP魔幻力量挺進香港 任賢齊現身
官員頻輔選 柯文哲：27日公布規範
投信：人行雙降 股優於債
男子噴灑農藥中毒 倒臥人行道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蘋概股發威 台股創波段新高
量刑準據系統上路 酒駕刑度上網查
傳嘉義陣前換將 黃敏惠：完全不可能
一心戲劇團 桃園演出賢臣迎鳳
大立光領軍大漲 蘋概股回神
桃機保全董座總座領高薪 立委要刪
李全教出借質詢時間 賴清德拒答詢
新球季搶東區前8 黃蜂隊要很拚
3總統參選人維持現狀說 總統欣慰
鰻苗捕撈漁季 漁業署籲注意安全
著眼十三五規劃 6類產業可能受惠
張麗善辭雲嘉南執行長 聲明不接受慰留
雙十國慶盃高球賽 巴拿馬舉行
宏達電Vive露餡？傳12/8首映登場
高雄土污 794公頃尚未解禁
中科全年營業額 預估微幅成長
李宗盛金馬獻唱 向電影人致敬
高素榮和河智苑設計手提包辦公益
縮短城鄉差距 林佳龍：促速均衡發展
人民幣納SDR一籃子貨幣有譜
黑石欲買101 張盛和：公股仍居主導
加拿大賞鯨船沉 美媒：至少3死
張麗善請辭執行長 不接受慰留
總統：104年觀光客一定破千萬
巴拿馬箇朗自由區貿易活動創5年新低
台灣50台灣高股息除息 雙雙邁向填息路
印尼3/4地區遭煙霾襲擊
對宗教種性仇殺 莫迪：應尊重差異
美軍艦若闖南沙 陸專家：必要時撞上去
亞洲盃時尚競賽 弘光美髮類奪佳績
孔子和平獎被指是鬧劇
稽查萬聖節玩具 部分警告字體太小
艾未未訂不到積木 網友發起捐樂高
阿根廷總統大選 執政黨候選人領先
新台幣中午升9.3分
中市創愛鄰守護隊 目標一里一守護
第4波陸資來台正面表列 經部：重新檢討
日東電工新廠落成 楊偉甫致賀
豐興鋼品報價平盤
告發換柱 陳亭妃：憂關鍵兩證人曝光
馬總統：紀念抗戰要把台灣抗日放入
電競為運動項目 林崇傑訪體育署獲共識
金秀賢主演電影獲韓企業巨額投資
高雄煉油廠將關 高市促提土地計畫
疑酒後爭執 男刺死友人送辦
帶人猿寶寶像帶小孩 保育員媽媽經
中油安全觀摩研討會 嘉市舉行
波蘭國會變天 礦工之女有望任總理
人行降準降息 陸股早盤小漲
張盛和：10月前2週出口減幅縮小
比腕力不當 恐肱骨螺旋性移位骨折
外資回來了 台股再扮亞股吸金王
新台幣弱勢盤整 午盤升9.3分
亞洲最大同志國際會議 首度在台舉行
學生發動罷唱校歌活動 政大：尊重
大都會速球投手 皇家沒在怕
加州沿海清晨傳地震
中光電：營運考量 精簡人力
習近平女兒傳現身 港媒說是英方翻譯
遭控綁架農漁會 桃市：假爆料真抹黑
台灣虎航招50空服 要懂日韓語
加強食安 餐飲業登錄食品雲利追查
綠委提案降機車定檢補助 環署研議
金字塔神祕內部 科學家掃描解謎
中共五中論十三五 成長底線估6.5%
遠傳前進台中 企業對談聚焦工業4.0
兩大廉航招募新人 要通日韓語
聯合國70年 公平透明可長可久
馬總統：努力改善所得分配
次世代抗體聯盟成軍 生技大咖齊聚
加拿大賞鯨船沉 證實至少4死
桃機史博文創店賣西施茶包 交部徹查
北市：體育署同意電競是運動項目
黑石擬買101股權 28日拚第一關
澎湖野放綠蠵龜 生態保育教學明年納入
萬巒豬腳節 挑戰最長面粕粄金氏紀錄
台股收盤漲 71.55點
退輔會出版不朽的戰魂 老兵感動又感慨
傳汽車業排放造假醜聞 歐盟2年前早知情
東京著衣本票官司 周品均勝訴
國防部：依法行政不因背景有不同待遇
管制生煤自治條例 中市民進黨團盼速審
印度法官建議 對性侵者施閹刑
嘉義跑攤 朱立倫引KANO精神永不放棄
台股開高走高 漲71.55點
龍鳳漁港傳意外 男子落海命危
時鐘自動調時間 土耳其鬧時差
離島航線接手時程 全球通：民航局決定
陳妍希被求婚 遊船灑玫瑰好浪漫
11月台指期漲 42點
芬蘭台灣囝仔潔妮卡 比對生父DNA圓夢
自稱官員姪子 新北：一律依法辦理
11月電子金融齊漲
副市長姪子退票爭議 作者想快樂寫文章
10/31同志遊行 民團籲驕傲站出來
湖南發生砍人事件 一民警身亡
台股價漲量縮 創3個月新高
重型地中海貧血女孩 醫院辦畫展慰病童
黎巴嫩下大雨 沖出垃圾河
科工館工安意外 換窗工人墜落命危
趙玉柱南檢報到 最快下午發監
張盛和指房仲多 業者：助降失業率
Google總統大選網站 上線
中興大學校慶 36名國際生清掃康堤
偽造財力證明助貸款 16人遭訴
遠航重整成功 5年內引進20架新機
推廣彰化咖啡 評鑑參考國際標準
阿根廷大選選情膠著 幾篤定進入第2輪
三大法人買超台股121億元
世界大賽皇家想雪恥 大都會投打都難纏
陸資本外流 高盛估年底再降準2碼
搶兆豐銀行失手 歹徒持假槍擊傷警衛
航空卡激戰 北富銀攜手廉航
首波境外空污 27日起影響台灣
趙玉柱低調報到 發監執行
高屏溪舊鐵橋旁 赫見警官上吊身亡
先生嗜食生冷致不孕 夫妻同調理終受孕
朱立倫：堅持兩岸和平是民眾正面的選擇
陸降息激勵 日股收紅
聯發科3+1團隊 因應智財安全風險
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印尼外配攜640萬台幣 遭攔退關
博愛特區兆豐銀遭搶 是否假槍待釐清
宏都拉斯最吸引外資的5大行業
屏東鹽埔漁港7號道路通車
海洋增溫創紀錄 明年春雨恐變多
禁屠牛 印北方省部長：應為牛建墓地
喬丹賣豪宅 一再降價乏人問津
台大首創世界微積分大賽 結合數學電競
加拿大賞鯨船沉沒 5死1失蹤
向前經理求償逾2億 美國蘋果公司敗訴
煙霾中泡麵止飢 印尼軍人救火難
美河市釋憲案 司院：抄本再寄當事人
美總統參選人卡森失言 喻墮胎像蓄奴者
綠4問給支票涉搓圓仔湯 藍批抹黑
男酒後持刀槍搶超商 3分鐘落網
非法捕撈若未改善 台漁業恐遭歐盟制裁
立委參選人推兒童活動 盼年輕爸媽支持
宜蘭用水鉛管約9百戶 農曆年前汰換
塞納河畔新概念 膠囊旅館轉啊轉
陳德銘訪台現變數 11月上旬難成行
李克強訪韓期間 陸日韓將舉行峰會
為偷電纜扯斷燈桿 3賊賤賣遭追償百萬
反感被叫戲子 黃曉明：演員是正當職業
數位音樂發行平台 素人音樂人捷徑
博愛特區兆豐銀遭搶 犯嫌失手跑步逃逸
遷高港區油槽 高市允促提前
備戰12強 陽岱鋼：這支中華隊很強
越媒：越南願為聯合國做出貢獻
食品安全國際研討會 農糧新主張
葉倫如盼12月升息 政策會議須更強勢
新台幣收貶 1.95角
蘋果新專利 螢幕從此摔不爛
內需產業HOLD住 景氣溫和成長
東華大學校長遴選出爐 趙涵捷當選
富比世富豪榜 王健林重奪榜首
此生再難聚首 兩韓家屬心痛道別離
104年國防報告書 首附兵棋推演桌遊
高市節能防暖化 區公所闢屋頂農園
外資今年買超台股 重返千億
朱立倫籲蔡英文端出政策牛肉
金門觀光解說員培訓 實務考核
外資今年買超台股 重返千億
黃金世代 U16亞青男籃授旗
大雅住宅火警 消防人員搶救中
創辦人本票官司 東京著衣不評論
單車繫搬運車竊鋼筋 人贓俱獲警送辦
聯發科傳授撇步 治理智財防資安風險
減痛吸毒 運將誤停公車停靠區遭逮
屏檢與城市單車合作 宣傳反賄選
北市港湖立委提名 民進黨或有新評估
中央氣象局氣象報告
揚州炒飯被爆浪費 金氏世界紀錄無效
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
核廢乾貯恐腐蝕? 台電：不能換算對比
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
調查：8成女性對胸部不滿意
星巴克進駐7-11 30家店中店出擊
205名中共中央委員 半數易職
大陸天繪一號03星 發射成功
跳廣場舞搶地盤 四川大媽上演徒手推車
阿里山神木下婚禮 留下浪漫回憶
告發換柱案 特偵傳喚風傳媒記者
0.5%到70% 莫拉萊斯從笑話變成傳奇
教部推戶外活動 改善學童視力不良率
山煤國際很有事 董事長又落馬
高鐵票過閘門 12/1起正反前後都可通
男持剪刀搶鐘錶行 熱血青年路過助逮人
下士落水亡 金門檢方：無他殺
大飛機跳票 蘭嶼盼民航局解決
國防部：2020年中共完備攻台戰力
巴基斯坦北部規模7.7強震 撼動數國
不滿質詢 北市研考會主委嗆辭職走人
陸降息 港股冷淡收黑
家扶中心助烈嶼學童 走進社區
峇里島蘆筍節 台灣農技助生計
韓逮捕5名涉支援IS黎巴嫩人
大陸自製航艦 網傳機庫疑似開始吊裝
趙玉柱入獄 情緒平穩作息正常
房市寒冬 國有地設定地上權僅標脫2宗
首度當國手卻受傷 譚傑龍只能當啦啦隊
新官頭把火 馬雲：浙商會員行賄就開除
烏克蘭選舉 黑武士尤達大師都出籠
氣候加上空污 皮膚乾燒敏感患增
欲罷不能 烈嶼挖芋續攤
霾害困居民 印尼派軍艦送補給品
阿富汗規模7.5強震 撼動南亞各國
自己的豬自己印 民進黨推小豬創作大賽
超可愛卡通手作便當 社群網站掀風潮
央行尾盤調節 新台幣重貶1.95角
新北：沒有核安就沒核能 立場不變
強化救災 新北消防辦直升機滯空下降訓練
本票官司勝訴 周品均：很欣慰
法國總統歐蘭德11/2訪陸
腳踩蘋果三星 小米稱霸陸Q3手機市場
受傷小鹿不願離開救命男子 影片感人
WTA年終賽 詹家姐妹旗開得勝
台灣房屋：若房市跌3成 經濟無法承受
宏達電A9報捷 網路預購首批賣光
參與TPP 幕僚單位仍為經濟部
全台郵局 年底前普設手機充電站
虱目魚契作有成 彰化漁會台南取經
牙醫師出書 林芳旋盛讚
阿富汗強震撼南亞 巴基斯坦傳4死百傷
NBA戰火將啟 詹皇率騎士直指冠軍盃
建案崩塌工安意外 業者允諾賠償
咖啡罐當手榴彈 陸軍：已檢討改進
陸日韓將舉行峰會 2012年來首次
不滿質詢 北市研考會主委嗆辭職走人
研考會主委請辭 柯文哲：休息1週再說
中日韓領袖會議恢復舉行 李克強將出席
澎白沙警分局長翁仲義佈達到任
電競列運動項目 產業：樂見正名
感謝支持者 洪秀柱訪中市莒光新城
投信全委業務鬆綁 可投資黃金
台北車站周邊客運動線 11月辦公聽會
告發換柱案 特偵傳喚洪秀柱隨扈
鹼液噴濺灼傷釀3死 紡織廠主管遭訴
遠航5年願景 20架新機飛兩岸國際
子宮頸疫苗 竹市國中女生免費施打
新北玩美藝術節鑰匙 開啟美學殿堂
中日韓高峰會 下月舉行
澎再生工坊 拍賣二手傢俱
高美濕地棧道歲修 禁止遊客進入
環島轉動愛 爺奶騎士為弱勢獨居長者送餐
桃機指史博館寄賣品 要求改善罰款
app推波助瀾 大陸中產愛投資海外
足球校隊骨髓移植成功 重回球場
桃猿隊封印阿伯 年底12強賽再出馬
北市研考會主委請辭 柯文哲慰留
核二乾貯水保計畫 農委會:核定無時間表
投資台灣 日東電工擴建高雄廠房
花蓮城市微旅行 南瓜節寶貝變裝
澳洲最大地主求售 大陸買家躍躍欲試
陸積極研發牛樟芝 學者籲急起直追
中日韓領導人會議 可能談及三國FTA
央行放寬指定銀行人民幣平倉規定
起口角持榔頭砸父 不肖子起訴
自由球員公告 林智勝陳金鋒最大咖
外企駐港數目增 聘用42萬人創新高
澳門銀行卡資料被盜 包括旅客
國外╲強震襲南亞 阿富汗與巴國至少29死
飛行傘盤旋國道 民憂掉落肇事
修復科工館玻璃 工人墜地不治
世界射箭年終大獎賽 雷母雷千瑩奪銅
鉛管汰換前 北水處2週公布1次監測值
大陸行動上網 ISP疑似暗槓流量
嘉義民雄雙屍案 女死者排除勒斃
北市女學生右小腿遭箭射中 送醫無礙
巴基斯坦雨雪引發土石流 數千遊客受困
高普考5人上 大湖公所好榜樣
強震襲南亞 阿富汗與巴國近70人喪生
中共五中 外媒：政治局軍委人事大動
101與餐廳租戶簽MOU 支持公平貿易
WTA年終賽 詹家姐妹首戰告捷
鋼彈動起來 江明勳獲獎
蒙面槍手開車 闖比利時軍事基地
世衛組織：加工紅肉可能致癌
手機失而復得 僑胞大讚台灣治安好
中正國中女學生遭弓箭擊中 送醫無礙
解放軍駐港部隊再度實彈演習
英媒：中國申請加入歐洲復興開發銀行
章計平飛沙巴 出席大馬華僑抗戰特展
主辦IFToMM 台灣風光展工業技術實力
新北：鉛管水質合乎飲用水標準
新世紀福爾摩斯 明年初躍上大銀幕
辜仲諒感謝球迷 中信兄弟明年再來
飛越羽狀噴射物 卡西尼號揭土衛2奧秘
管理千人大型活動 內政部訂定草案
樂高積木拒供貨 艾未未號召民眾捐贈
電競是運動否 體育署：須向國際申請
核廢乾貯筒恐1年蝕穿？媒體弄錯單位
有機無毒好酵果 拚展店造福大眾
大陸首富身家倍增 比冰島GDP還高
阿富汗大地震 新疆網友：晃得好厲害
房仲不需像小7多?業者:要苦民所苦
今彩539開獎
越戰經典照裸逃女孩 40年後痛苦猶存
朱立倫：不怕困難 爭取最後勝利
項國寧：udn tv沒要結束
高雄左營間平交道車禍 雙線不通
湖北媽寶 專車接送保姆當街做飯
限量腕錶爭鋒 面具圖騰尬賽車手
愛吃香腸火腿 增加致癌風險
威力彩開獎
WTA年終賽 詹詠然：每輪都艱難
甘肅黑牛五星級飼養 聽音樂喝酒享按摩
阿富汗規模7.5強震 至少70死
日伊方核電廠將重啟 新標實施後第2座
陸央行：利率市場化後 不再定基準利率
受限世大運規則 電競僅能活動方式舉辦
加工肉品可能致癌 國健署建議少吃
周杰倫發掘派偉俊 派媽誤為詐騙
鄭文燦：桃猿不放棄 終逆轉獲勝
波蘭國會變天 疑歐派能否拿下多數難料
3D列印動態蓮花燈 苗農創意銀了
滯留巴基斯坦13年 印度聾啞女子返國
南亞規模7.5強震 已知至少105死
江西南昌超市大火 樓塌了幸未有傷亡
搶「最後一戰5」頭香 他排20小時
電子紙大廠元太與合力泰攜手大陸市場
美身障男子被迫爬行 聯合航空道歉
台開第4代智慧住宅 沒觸控開關
日經：逾7成日人支持減輕稅率
大成商工夫婦涉弊案 依背信罪起訴
支持者製MV 洪秀柱尋人
阿富汗強震 新德里地鐵一度停駛
紅肉屬天然食品 攝食以均衡為原則
老人撕碎數十萬紙鈔 陸銀員工修復拼接
南亞規模7.5強震 增至129死
威力彩頭獎貳獎槓龜
阿富汗馬拉拉 爭取難民兒童受教權
今彩539頭獎 1注中獎
世衛確認加工肉致癌 肉品業反彈
鴻海正一特殊材料開工 年產值衝190億
台灣黃裕翔的琴聲感動耶路撒冷民眾
南亞強震 阿富汗與巴基斯坦近150死
阿帕契遭指妥善率低 陸軍已請美方協助
湖南小學生殺師案 官員被調查
火車撞轎車 高雄10多列次受影響
自強號撞轎車 重傷女駕駛疑闖平交道
百度成攜程最大股東 線上旅遊市場整併
籌辦奧運出包 前日相森喜朗理光頭
高價不賣 空戰英雄陳瑞鈿遺物捐台
龐德重返大銀幕 007新片倫敦首映
不畏房市寒冬 台灣房屋將大舉徵才3千
南亞強震 阿富汗與巴基斯坦數百死傷
美國人愛吃培根熱狗 世衛報告惹議
印度黑幫老大 印尼落網
聯準會將開會 美股早盤走低
傳列不分區立委首位 王金平：順其自然
強震襲南亞 阿富汗與巴國共近280人亡
換柱案 特偵組傳喚張亞中
美軍艦駛進南海 挑戰中方主權
加工肉添警語 毛揆：比照國際標準
台灣氣壓自動化元件品牌 氣立成功掛牌上市
新竹喜來登 火雞禮籃熱賣
「站立工作」夯 台企業主跟風顧健康、效率
智庫民調 蔡48.1%朱16.3%宋10.4%
蔡英文籲朱立倫選舉拿出政見
野村：低通膨、就業動能減 美聯準會升息機率渺
(時評)王金平何需委屈求全?
第3季景氣持續低緩 連亮4個藍燈
梅健華談大選 重申美國不選邊
蔡英文推亞太生技中心 落實兩岸合作
宇昌案誣蔡英文 劉憶如判賠200萬
家庭美術館─美術家傳記 傳承藝術家生命印記
電競正名生變 北市產發局長怨前後不一
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
南亞強震 阿富汗與巴國逾240死千傷
沙國南部自殺引爆 2人死
難民悲歌 紛陳屍利比亞和希臘海岸
美稱 24小時內派艦駛近陸南海島礁
沙國清真寺爆炸 伊斯蘭國宣稱犯案
歐股多跌 德股逆勢上揚
強震襲後 阿富汗與巴國已知近280人亡
印尼表態 欲加入TPP
市場觀望 美股漲跌互見
延續上週走勢 國際油價下挫
浩角翔起散播小確幸 替上班族加油打氣
神秘沼澤 不合雙警探戲外爭影帝
陸弈靜開旅店飆喜感 焦急女兒婚事
印尼總統訪美 表態願加入TPP
歐巴馬強勢回應 美艦駛近陸人造島
美強調 軍艦欺近陸島礁巡弋將成常態
德國世界街舞爭霸賽 台灣隊得第3
美中南海緊張 全球關注中方回應
巡航南海 美：毋須徵詢任何國家
007最新電影首映 威廉夫婦出席
外媒：美驅逐艦接近大陸南海島礁
婦團募萬聖節裝扮 助受暴婦幼音樂會
美股漲跌互見 台股料高檔盤堅
不讓單親兒受傷 離婚父母別忘3多
拍電影 一中商圈公益路部分路段管制
美艦駛近南海 陸：不應拿航行自由作藉口
大成商工校長涉弊案 五百萬交保
大陸霾害侵台 西半部空污紅色警戒
巴西總統連任滿1年 經濟指標每下愈況
巴西經濟衰退 併購交易量下降
英電信公司遭駭 15歲少年被逮
加賞鯨船難 卑詩小村全力搶救
涉詐欺洗錢 比利時起訴山達基教會
台股開盤跌 19.91點
新台幣開盤持平
台南登革熱單日病例數 再回升突破百例
廉航不一定小 酷鳥飛機好大
氣立掛牌上市 漲幅16%
傑布民調低 布希家族動員搶救
看陰屍路怕友人變殭屍 醉男打死對方
巴西多數消費者將用年終獎金償債
美擬入南海 大陸網民：我血液開始燃燒
世博過後 保留義大利館和零號館
廉價航空捷星即將開航 盼滿載台灣旅客
將軍入口意象 木棉花胡蘿蔔出線
iPhone熱銷 單季8千萬支不是夢
遊覽車國道爆胎 陷火海無人傷
美叫陣入南海 大陸外長：莫無事生非
F-綠河今轉上櫃 蜜月行情漲17%
韓女團TWICE周子瑜 網路熱搜
鐵馬環台反賄選 嘉檢組成勇士團
台灣同志遊行 31日台北登場
韓男團UKISS前成員東浩下月閃婚
新台幣早盤升3.34角
英電信公司被駭慘 15歲少年嫌犯遭逮
用水新裝工程 中市南屯區部分路段停水
房仲業合理家數 財長澄清絕無打壓
不給糖就搗蛋 華義五大遊戲一起搞怪
團結的鋼瓶 楊瓊瓔推競選廣告
加賞鯨船沉船太快 船員發射火炬求救
臉書加強手機通知 新聞氣象一手掌握
美艦入南海島礁 分析：陸艇可撞擊
夏普獲利預測大砍88% 股價挫至歷史新低
曜越聯手法電商 進軍巴黎電玩展
廢鐵櫃貨藏大陸蒜頭走私 抄出2800公斤
新台幣早盤升逾3角
劉德立參加巴拿馬慈善防癌講座
10月消費者信心指數 連6個月下滑
阿根廷僑界舉行重陽節敬老餐會
美艦入南海巡邏 傳攸關陸過度聲索主權
裝神弄鬼萬聖節將到 測試美消費景氣
投信：A股回溫 MSCI題材重演有望
戴樂格慘跌 蘋果供應商F-譜瑞下挫
陸客遊首爾 江北購物江南整形
台南議員要求賴清德防疫 暫停輔選
松機存廢 毛揆：待桃機三航廈完工
中共南沙填海 每小時挖一個足球場
桃園鐵玫瑰野餐日 野餐配爵士樂
砲彈變觀光客 總統：兩岸和平紅利
搶攻行動支付市場 摩根大通推Chase Pay
蘋果股價挫 宏達電雀躍站回80元
中衛中心：匯率變動 中小企業吃不消
更新民族國宅 高市府促組更新會
林鴻明涉掏空案 二審改判輕罪解除限境
大陸掃房團進攻柏林 買下600間公寓
糖尿病要命危機 6成病友沒控制體重
鄧振中：105年底前完成雙北外鉛管汰換
陸9月工業獲利降0.1% 頹勢趨緩
紅肉可能致腸癌 專家：不必因噎廢食
蘋概股失靈 台股失守8700
強震後 莫迪：願提供巴國和阿富汗援助
波蘭發明展 樹德科大1金1銀
推環保 越南風行撿垃圾旅遊
台灣文化週墨西哥市熱鬧舉行
航行權遇上九段線 美陸南海互踩底線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
調查：逾7成父母擬送子女出國留學
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
以巴衝突加劇 外交部籲商旅注意安全
俗擱大碗 泰國美食歡迎大胃王挑戰
台20大國際品牌值89.56億美元成長2.6%
鴻海購英企業2成股權 攻歐洲二手交易
水利會選舉大樁腳 檢察長拜會宣導反賄
印尼計劃兩年準備 加入TPP
女性影展巡迴 扎根台中開跑
心肌細胞快速長 幹細胞研究升級
蔡英文宇昌案求償 劉憶如判賠2百萬
火車撞轎車女駕駛不治 影響20餘列車
回顧中華民國與南海 當前和平倡議關鍵
美艦入南海 國防部：有效掌握狀況
黃韻文哈薩克踢金 奧運更接近
快時尚秋冬新款 復古造型多變
捷運殺人案延押庭 鄭捷：不想聽宣判
國際法解決南海問題 台灣的唯一選擇
市政總質詢初體驗 侯友宜：充滿自信
鼓勵親子共讀 速食業推繪本隨餐贈
侯友宜：北水處換鉛管不能獨厚北市
前三季 薩爾瓦多僑匯31.55億美元
南海美中角力 雙方主張簡表
王大陸稱單身 誇劉奕兒個性好
櫃買家族突破700家 創新高
尼加拉瓜主要產品出口均不振
中金公司擬赴港上市 募資206億元
南海來硬的？美媒：中美接近臨界點
松機遷建 蔡英文：還有時間好好討論
香港新加坡研究黃金交易互通
台演奏家駱昭勻墨國際藝術節演出
美艦南海巡邏 中華民國政府籲避免衝突
伊甸基金會 偏鄉成立社區輔具站
官員：美艦駛入陸南海島礁12海里海域
松機遷建 朱立倫：先把航空城建完
買衛生棉要課稅 英將遊說歐盟停徵
IS處決3囚犯 綁敘古城石柱炸死
台灣20大國際品牌 華碩蟬聯冠軍
新台幣中午升2.98角
選戰大車拚 朱立倫11月中前訪美
RCEP到TPP 區域整合印尼不缺席
南海填海造島 大陸做了啥？為了啥？
賄選歪風趕出基隆 檢：查深辦準
台灣支持墨西哥數位教室計畫
中原巨量資料學士後學程 1年拿學位
研華品牌價值 台灣第7
美艦入南海島礁 陸媒喻：恐誤卿卿性命
陳銘薰為官舍請辭 議員爆身家上億
台中老照片巡迴展 大里兒藝館登場
堅持健康無毒 花蓮愛媽咪群聚打響品牌
印尼表態願加入TPP 歐巴馬一大政治勝利
抗戰援華 總統感謝崔可夫後人
台灣之星攜手雪豹 APP內建清理大師
感受桃園故鄉溫暖 朱立倫期許當選總統
美艦巡南海 外交部：台美密切溝通管道
研究：愛憶欣助阿茲海默患者免住安養院
八仙塵爆傷者慰問金撥款 首波4億餘元
阿帕契鏽蝕 國防部：11月完成檢查
河豚護子心切 泰遊客戲水被咬
京滬居民可支配收入 逾人民幣3萬元
陸買飛利浦LED事業恐生變 晶電走高
林鴻明改判輕罪 高院：未損公司利益
瞭解職場 台大管院推產學整合計畫
拉森號巡邏南海 與大陸船艦多次纏鬥
宇昌案 蔡英文：選舉的歸選舉
農團提9大農政主張 請候選人表態
公布卡債族人數 銀行局：再研議
Ｑ＆Ａ：南海爭端吵什麼
美中軍事對峙大事記
最高法院院長交接 鄭玉山上任
股匯脫鉤 新台幣午盤勁揚2.98角
賣萌 高市推吉祥物產業
川普也是靠爸族 曾獲金援百萬美元
漁船擱淺棉花嶼 海巡救2人
星展：台灣人才吸引他國覬覦
杜鵑颱風災害稻穀收購 全國適用
拉森號巡邏南海 挑戰陸南海主權
稽查水產罐頭 9家缺失8家已改善
南海風雲 陸官媒：中國人不怕事
迎接12強棒球賽 金盃文物展中市登場
全球主要股市10月都是漲
104國防報告書 桌遊超吸睛
美艦入南海 分析：習近平左右為難
毛揆：內政部正規劃青年住宅
台電會勘風力發電場址 澎湖民眾抗爭
宇昌案 一審判劉憶如賠蔡英文2百萬
朱熹誕辰 全台書院聚金門祭拜聯誼
張亞中：換柱沒有利益交換
台股收盤跌 44.04點
紐約時尚大師自家大玩性愛派對
北市府訂中立規範 政務官不可請假助選
談房仲合理數量 毛治國：市場機制
行銷高雄海味 祭出知名品牌手機抽獎
蔡英文推亞太生技中心 落實兩岸合作
棒球啟示 朱立倫：九局下常發生改變
美軍艦入南海 越媒持續關注
台品牌擅長龜兔賽 彎度超車不在行
欠稅罰939萬元拒繳 賣房大戶遭管收
台股震盪走低 跌44.04點
谷歌蘋果無人車搶市 低價車來日無多
劉德立拜會巴拿馬星報集團
美艦進南海爭議海域 日政府不置評
11月台指期跌 42點
11月電子金融齊跌
百度告搜狗不當競爭 一審判賠250萬
老師幫原鄉童圓提琴夢 辦音樂會籌學費
中日韓領導人會議 王毅：盼有積極成果
歐巴馬佐科威相惜 印尼成美重要夥伴
日經：人民幣基本確定納入SDR
打工交友攻略 扶輪社捐萬本
台股拉尾盤 8700點失而復得
友達光電第3季每股賺0.36元
不給糖就搗蛋 國小學童派出所開萬聖趴
蔡英文推亞太生技中心 選定4聚落
葛濟夫率慕尼黑愛樂 曾宇謙興奮同台
德里一國營餐廳供牛肉被檢舉 警方駐守
嘉義再傳雙屍案 男女陳屍汽車旅館
設計師為貧童築夢 資助展望會
台Instagram用戶 18至34歲最活躍
3千萬疑雲 洪秀柱要媒體問檢調
用LINE跨海傳愛賀生日 抱走首獎
美艦巡南海 陸可能口頭警告無軍事回應
建案工地開挖致崩塌 竹縣勒令停工
美艦入南海 陸：有監視警告
詹家姐妹連勝 WTA年終賽4強在望
劍湖山萬聖節 打工扮鬼免費玩
三大法人賣超台股35億元
摘星基地修繕 中市創業青年不滿
南亞強震逾300死 救援馬不停蹄
台灣自行車節 奧運選手首度參加
矽品Q4營收 估季減0.1%到6.1%
全球暖化 世紀末前波灣恐過熱不適人居
華亞科第3季每股賺0.88元
傳百仕通擬入股台北101
出門忘關爐火 老婦狂扣鄰居解圍
WTA年終賽 詹詠然和詹皓晴2連勝
華亞科：董事長高啟全無異動
蔡錦隆募集清潔用品 捐弱勢團體
研究：共享配偶家庭或許更富裕健康
鹿港小鎮藝術節 藝術演出推廣文化
嘉義增2例登革熱 皆有台南地緣
Apple TV今開賣 搶占智慧家庭商機
天合聯盟新貴賓室闢瑜珈室 亞洲首例
超跑重機噪音擾人 北市啟動專案攔檢
日偶像女團前成員高部愛持毒被捕
女權進展 印度海軍允女飛官出任務
士林工地傳工人墜樓 警消救援
DRAM後市 華亞科：有跌價壓力
台電會勘風力機組場址 村民抗議
國民年金開辦7年 累計受益人破2百萬
台中空氣不良 黃國書推文宣口罩受歡迎
爭伴侶權益 民團盼總統參選人具體承諾
私校設補習班 教育部擬修法禁止
世棒12強 陽岱鋼：贏1場捐10萬
販賣偽劣藥酒 7人組團騙老人
學者：通縮致衰退 大陸經濟最大挑戰
國際崇她31區大會 邀羅瑩雪演講
iPad mini 4上市 售價1.29萬起跳
士林工地傳工人墜樓 包紮處理無大礙
怕女友分手持刀自殘 員警制止遭劃傷
侯友宜：推動市政工作不中斷
勝戰70週年史料展 首爾登場
美商黑石擬買台北101近38%股權
友達彭(雙)浪：通過秋天考驗 養精蓄銳
華僑救國 馬總統感念陳瑞鈿
林文伯：若庫存去化 明年Q1急單有望
顏慶章：台灣入TPP是機會也是挑戰
醫療書單網路下載 職災勞工方便
控沙烏地親王性侵 美國3女子提告
第3季景氣藍通通 燈號連續亮4個藍燈
北京中外合資旅行社 可經營陸客出國
北市府訂中立規範 銓敘部：內規不反對
秋天華麗換裝秀 台灣欒樹詩意萬千
擱置核二乾貯場 毛治國：可研議
11月桶裝瓦斯恐漲5角 天然氣小降
意外不斷 高市議員籲停闢自行車道
駐聖露西亞大使牟華瑋呈遞到任國書
為郭泰源而戰 陽岱鋼：KAKU只有一人
領先全台 石安牧場獲環署減碳標籤
大台北用水同價 鄧振中：已啟動機制
幼兒漏打疫苗 社工將家訪是否受虐弱勢
境外移入登革熱5年新高 國際疫情也發燒
重劃時未鋪水管 台中銅安里將有自來水
美艦近南海人工島 菲總統表支持
供應鏈看產業 科思創：製鞋業超旺
陳綺貞出攝影集哭了 柯錫杰熱情親手背
台中地檢署被告掙脫 法警押回拘留室
短期刺激消費 國發會：消費券非選項
台日溫泉業交流 盼辦谷關浴衣季
檢警破盜伐集團 主嫌涉南山神木案
Garmin跨足智慧錶 搶高價市場
總統：培訓青年助太平洋島國發展
老虎闖福建社區 警消制伏後才知是玩具
談紅色供應鏈 林文伯：硬碰硬不如加入
達比修有胞弟涉職棒簽賭 遭逮捕
元旦假期離島機票 11月2日訂位
相信自己信任搭檔 詹家姐妹連勝關鍵
傳iPhone 7將改頭換面 續航力再升
北市鉛管用戶驗血鉛 11/2開放登記
高市首長宿舍 租金7百至8百元
景氣處谷底？國發會：第3季比較低迷
阿帕契生鏽 毛揆要國防部明天給交代
鳥松噴熱泥漿趨緩 警消續監控
經歷地方政治恐懼 鄭文堂新作菜鳥靈感
台灣品牌排名 聯發科居第9
獲費城自由獎章 達賴喇嘛健康因素缺席
AIT談兩岸 交往速度須為人民接受
中共南海吹填造島 珊瑚礁棲地恐遭破壞
馬來西亞食品展 嘉義農產訂單增倍
聯準會日銀例會前 日股收黑
經貿路通車 可望分散中清交流道車潮
馬總統：維持現狀已成台灣共識
大陸目標：2020年 村村通快遞
民代不是要喝酒的 鄉代戒酒獎金5萬
中央氣象局氣象報告
國家建築金獎 吳副總統：創造三贏
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
離島偏遠航線明年誰飛 11月中有答案
力成Q3獲利 創13季新高
銀行員誤認車手是被害人 報警正好逮人
中央氣象局 明天白天天氣預報
國定韓國史教科書爭議 朴槿惠國會說明
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世界不遠 桃園高中生傳愛薩爾瓦多
國三生遭師長打巴掌 家長扮柯南查案
文資會通過 北市神農宮登錄市定古蹟
翻轉商圈 新北募集青年團隊創意
美豬議題 AIT：台灣要趕快處理
鳥松泥漿噴發 鳳山溪生態浩劫
首長遭指違中立 桃市府：扭曲事實
美艦完成駛近南海島礁任務 未發生事故
面對陸面板廠 彭(雙)浪：別再陷惡性競爭
港股恆指收紅
龐德電影首映 凱特透視長洋驚豔全場
威剛推系列產品 搶蘋果週邊商機
台中公有宿舍 多數年久失修屋況不佳
蘋果財報將公布 科技股率先慶祝
副總統：國家發展需依靠中小企業
習出席APEC峰會 菲總統：仍未確認
屏東縣與17縣市合作 就近辦戶政業務
拚陸手機市場 友達昆山廠明年下半年量產
黑石擬買101 經濟部盼吸引更多外資
自來水變色 水公司：水壓擾動管壁所致
促進產官學合作 中市府簽署備忘錄
與代言品牌簽約 凱特溫絲蕾：不准修圖
詐欺犯畏罪脫逃 法警壓制逮人
敘利亞戰事頻仍 月內12萬人逃離家園
飛機大砲多卻沒錢 花蓮新城鄉恐無薪假
民進黨：馬總統應為宇昌案道歉
總統府人士：宇昌案是政治道德問題
世新推尊重運動 籲少滑手機珍惜當下
宇昌案 蔡英文：國民黨應向人民道歉
公路總局官員涉喝花酒 檢廉搜索
新台幣升幅收斂 尾盤收32.676元
韓星全智賢獲大眾文化藝術獎
美艦入南海 陸媒：兜圈子示威政治秀
台聯指朱立倫漏報股票 高氏：烏龍爆料
男子飛車搶奪 警相約媽祖廟前投案
宇昌案 朱立倫：與國民黨無直接關係
世棒12強賽 冠軍獎金100萬美元
美艦入南海 AIT：依據國際法的行為
香草航空高雄東京促銷 來回4000有找
清水溪變紅 北斗鎮民憂稻田遭污染
台灣大myBook 付費會員狂飆50%
賽事沒電視台播 MOE台幫你播
竹北建案工地坍塌3次 縣府緊盯善後
林文伯：矽品會與鴻海延長合作
贓車借屍還魂販售 警破獲竊車集團
北市14官員住宿舍 5人雙北有房產
郭富城50歲生日願望：快點成家立室
新戶網路開戶 明年4月底前上路
空軍支援救難救災 陳光復感謝
中美晶無償專利授權 促太陽能合作
大選將近 澎檢盼選民檢舉賄選
基隆宣導反賄選 小小兵火車出擊
入冬遇黑就發 晚秋黑色商機正燒
迎調酒冠軍教師 三信家商出動重機車隊
人行委員：明年經濟成長恐降至6.6%
杜紫軍：天使基金若用完 國發基金支持
職場三低族 身心不健康求診增15%
北市鉛管用戶 11月起預約免費驗血鉛
美艦巡邏南海 菲軍方：穩定因素
個人信用報告線上申請 11月上路
希臘考古大發現 戰士遺骸陪葬珍寶出土
抗日中華戰鷹陳瑞鈿 美國首位空戰王牌
歐巴馬11月走訪土菲大馬
美軍艦入南海 學者：中美都有避險措施
日手遊平台Lobi So-net代理登台
香港倫敦期貨商品 最快半年內互聯互通
台鹽通霄園區水噹噹 親水設施免費玩
陽岱鋼打中華隊拚善款 最高可達97萬
偷到美金不會兌換 女慣竊遭逮
Apple TV上市 App衝擊傳統電視業
為海上情書譜曲 陳瑞斌感觸多
南海拚艦數 美艦駛入解放軍恐介入
新濠影(匯)盛大開幕 好萊塢巨星共襄盛舉
淘寶雙11購物節將屆 海關嚴陣以待
金管會系統風險偵測 中國列高國家風險
中國最冷小鎮下雪了 積雪40公分
電話講太多 陸女得了鈴聲過敏怪病
台灣國際品牌調查 自行車雙雄威風
南海局勢波瀾起 陸軍工類股大漲
從兵變談到人生 8年級生拍片獲補助
老鄉長緬亡妻 2千單字考美國公民
台灣第13強 中租品牌價值年增17%
雙北達共識 同步更換鉛管評估健康
大型動物和排泄物驟減 衝擊地球生態
淡水美景喝咖啡 樂齡日揪團吹風
課綱專家諮詢小組 17人名單公布
高雄國際化 陳菊開國際關係小組會議
適性揚才列車啟動 高中職秀特色
香港再傳MERS疑似個案 待化驗
龍象大賽重現 陳義信對決黃平洋
立委要求公布卡債族人數 金管會：研議
日本TPP開放 經濟部：沒有白吃午餐
12強組訓賽 中華隊投手12局無失分
16克拉絕世粉鑽下月拍賣 估2800萬美元
桃園地方喊贏2萬票 朱立倫拚逆轉勝
郝龍斌訪澎 推基澎海洋城市
受焦慮症所苦 問題可能出在愛貓身上
美艦入南沙 美官員：不會是單一行動
力拚Uber 小黃叫車APP也能一鍵支付
馬國豁免90產品關稅 台廠省千萬美元
蔡英文生技政策 國民黨：毫無新意
最佳電影開場 真善美山頂歌唱場景奪冠
日小學霸淩逾12萬件 創新高
大陸養老年明年入市 總規模可能逾十兆
南亞強震逾350死 救難人員急尋生還者
明星微博誰寫的？陸媒指不少是代筆
行政院：啟動總體計畫 力推加入TPP
歐巴馬11月中旬將再訪馬來西亞
今彩539開獎
搶攻解禁商機 貿協首赴伊朗拓銷
女團f(x)新歌高居韓陸音樂榜第一
美艦駛近南海島礁 陸召喚美大使提抗議
大樂透開獎
美再爆執法過當 白人警重摔非裔女學生
巴基斯坦總理開會 全力動員救震災
美艦接近南海島礁 陸軍艦曾發出警告
美艦駛入南沙 陸召美國大使表強烈抗議
府方人士：南海和平倡議解決問題
環保署：受大陸空氣污染物影響不顯著
溫州人騙過綁匪 方言向哥哥求救
中共中紀委辦案辦不停 多名官員遭懲處
時代力量拜會 李登輝肯定年輕人參政
MLB世界大賽爭霸 皇家大都會強投對決
證交所與券商鼓勵泰國台商回台上市
周幼婷新片首映 5個月女兒搶先看
阿里巴巴Q3財報 營收年增32%
世界大賽對決皇家 大都會盼墨菲續發威
美艦巡航南海 安倍：循國際法
陸對外投資猛 外資估3年逾2千億美元
美艦入南海 陸國防部：製造軍事化脅迫
大樂透頭獎槓龜
總統府駁斥蔡英文指馬總統執政失敗
美股開盤下跌 阿里巴巴大漲
中共黨紀公布後 高官參加校友會很猶豫
史上最可憐請假單：快忘了老公長啥樣
今彩539頭獎 1注中獎
疑菸蒂惹禍 大樓火警救出受困10人
大陸啟動戰略環評 嚴守三條鐵線
無視陸抗議 美稱未來可能更常巡邏南海
川普變老二 民調頭一次遭卡森超越
獵槍未扣保險栓 愛犬誤觸扳機射傷主人
不畏大陸經濟新常態 這些外企很會賺
小林平埔夜祭 陳菊盼平埔文化續傳承
波蘭疑歐派在野黨席次過半 可單獨執政
香港富商新店遭綁 警平安救出人質
微笑如蒙娜麗莎 IS女恐怖分子遭通緝
罹癌風險警告 吃肉民族巴西人傳統難改
iPhone出貨量創新高 蘋果獲利成長31%
大台北鉛管戶補償 每月最多減免38元
南海情勢 蔡英文：維持航行飛行自由
推非核 朱立倫不相信不漲電價又不缺電
(時評)什麼才跟國民黨有直接關係？
(時評)朱立倫出馬 國民黨選情變好了?
蔡英文：國民黨不認錯 擔心再有宇昌案
國民黨通過「議長條款」王金平續任不分區立委
台北國際旅展下周登場 百張機票免費送
ITF成旅晶贊飯店 聯合住宿券最低4.8折起
F1複合媒材讚車 台北市府大廳震撼展出
富信大飯店 好友分享月感恩回饋
大地酒店榮獲『2015十大必住溫泉飯店』ITF推優惠
ITF成旅晶贊飯店 聯合住宿券最低4.8折起
台北凱撒瘋萬聖 蛋糕巧克力大方送
富商黃煜坤獲救 警方曾陪家屬回港籌款
美防長：美艦持續在南海出任務
港富商黃煜坤遭勒贖港幣7千萬 平安獲救
救出香港富商 警將開破案記者會
涉綁票富商黃煜坤 檢方聲押4嫌
涉綁票香港富商黃煜坤 檢方聲押4嫌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
黃煜坤結束38天驚魂 警救人質步步為營
黃煜坤遭綁架勒贖港幣7千萬 警抽絲剝繭
白宮：美國將在國際法允許地方飛行航行
博愛特區兆豐銀搶案 主嫌投案漏夜偵訊
香港富豪黃煜坤綁票案 綁匪分工細密
利比亞直升機遭擊落 至少9死
世銀經商報告 台進步全球第11
經商改革 亞太國家急起直追
美國防部長：美軍會加強打擊伊斯蘭國
美國務院：南海雖有分歧 美陸關係重要
聯合國決議案 斥美對古巴實施貿易禁運
等待Fed政策會議結果 歐股收黑
預期美國原油儲量增加 國際油價下挫
經濟數據乏善可陳 美股收黑
美官員：美艦會再度駛近南海大陸人造島
黃明志高音飆上榜 MV驚豔好萊塢導演
蘇打綠下雨的夜晚 MV動人催淚
撞臉撞名 亦帆走出憂鬱陰霾
美下一代長程攻擊轟炸機 諾格得標
iPhone銷售給力 蘋果獲利成長31%
台與賓州簽駕照互認協定 美第15州
台北港漁船對撞 1人落海失蹤
美貿易代表：TPP已產生磁吸效應
法高材生貼文反猶 實習取消且可能退學
美元強勢 巴西飛機製造廠虧損增加
美軍斥巨資 打造匿蹤轟炸機隊
荷蘭王后訪陸掛病號 將提前返國
巴西信用卡循環年利率414%
港商遭綁獲救 讚台灣警方厲害
蔡明介獲張忠謀博士模範領袖獎
野生動物兒童劇 屏科大首航出發
多元材料製造業徵才 月薪上看8萬
太平山昔日運材紀錄片 遊客中心播放
總統宣誓初體驗 熱門親子活動
研究：瀕絕北海鱈魚數量回升
國會議長條款 藍中常會下午討論
週休二日帶動觀光業 飯店人員職訓班夯
入主喜達屋 傳3陸企有興趣
巴西銀行員工爭取調薪罷工結束
蘋果財報超預期 台股關注蘋概股
英媒：美艦進入南海 北京勢必報復
過度肉食有害健康 義鼓吹地中海飲食
鄧振中：台灣加入TPP 需大陸不反對
疑行車糾紛 飆仔打人快閃警方追緝
柳樹是個臭小子 陸9歲小詩人出詩集
法國烘焙文化展30日開跑
台股開盤跌 22.08點
新台幣開盤貶3.4分
台南登革熱 27日新增110例
Q4營收估季減 矽品開盤小漲
商用不動產對外投資 台上半年亞洲第4
港商黃煜坤住進台北慈濟醫院觀察
兩年婚姻玩完 荷莉貝瑞與法籍男星訴離
港商黃煜坤綁票案 警方上午將說明
萬聖節搗蛋 愷樂教你用App變妝
李英愛擔任聯合國教科文組織大使
鬥不破或回不去 美中博奕新考驗
蘋果iPhone創高 鴻海Q4衝高峰
港商黃煜坤被擄破案 侯友宜慰勉員警
WHO警告加工肉致癌 鄉民：沒培根毋寧死
財金MBA最吃香 摩根士丹利薪高
總統：打造台灣成貿易招商觀光大國
港富商遭綁獲救 陳威仁：給警方按個讚
蘋果財報佳 概念股稍見恢復血色
傳2千萬辦教育政績展 吳思華澄清
南海情勢 高廣圻：有效掌握中
智冠結盟陸商 攻HTML5遊戲
降低空污影響 中市籲做好個人防護
2歲童反鎖車內 消防員解危
奧斯卡影后荷莉貝瑞宣布第3度離婚
陸刑法修正 發假消息代人考試可判7年
新台幣早盤升2.46角
搶博愛特區銀行 嫌犯自行投案
鄧振中：美豬問題 恐終究要處理
韓中慰安婦少女像在首爾揭幕
蘋果財報甜 軟板三雄股價加溫
富商黃煜坤獲救 脫口說以為活不了
愛黛兒新歌 登YouTube年度最紅首播
美參院通過網路安全法 科技業反對
上網學改造槍彈 待役男子遭逮
陳威仁：中華民國對南海主權立場不變
美軍：依據國際法巡行南海
MBA不愛創業多投身金融 哈佛最棒
交通部：沒放棄機捷105年3月通車
香港經商便利 排名全球第5
雲林PM2.5紫爆 外出切記戴口罩
總統：排除法規障礙 走向創新經濟
富商黃煜坤遭綁 過程僅10分鐘
台北港漁船對撞 2人無呼吸心跳
雙北鉛管用戶補償 每月5度水費減免
單車客騎上舊山線 險象環生不可取
總統：秉持開放不鎖國行銷台灣
大學評鑑預算 立院初審刪500萬
香港富商遭綁破案 侯友宜謝員警媒體
全球暖化熱壓力增 東南亞勞動力減
大福彩連54槓 頭彩衝7億
抗戰70週年照片 歐洲議會首展
30日鋒面南下 氣溫下探20度
鄧振中：貨貿若有斬獲 產業無須外移
通緝犯駕贓車廟前撞死老婦 遭逮送辦
環台反賄 雲嘉南逾百輛單車南下
獅子會贈書民和國小 圖書館正式掛牌
每年70萬台市場 中古車也有實價登錄
世界大賽G1先發前 皇家投手沃奎茲喪父
高雄登革熱單日增248例 創入夏新高
霾害惡化 印尼擬宣布全國緊急狀態
雙北鉛管戶補償 每月最多減免38元
SKODA Fabia Combi主打通過歐盟6期排放
富商黃煜坤遭綁驚恐 獲救頻道謝
美軍艦巡邏南海 越南未回應
傳中共檢討軍方領導層人選
機捷明年3月恐不通 交通部：努力目標
韓中日召開高官會議 磋商峰會事宜
林佳龍搭輕軌 擬打造台中雙港輕軌
歐洲手機變便宜 2017年不需漫遊費
陳銘薰遞辭呈 柯文哲：兩天內做決定
南海情勢 高廣圻：中美沒有立即衝突
香港富豪遭綁票案 村長涉案
巴黎氣候峰會 美中印80國領袖將出席
強化處理能力 高雄港毒化災應變演練
養螞蟻也能創業 7年級生曾月進20萬
地震來襲憂難逃生 義1所中學禁高跟鞋
大陸國台辦：陳德銘訪台時間未定
台北港漁船對撞 2人命危
全球營商環境報告 南韓排名第4
好險有你 微電影徵選開跑
平價智慧機採用 指紋辨識前景看俏
虎頭埤日據龍柏疑遭盜採 近半數消失
台股盤中跌破5日線 蘋果財報優預期
兩岸儒學交流 盼弘揚儒家思想
可能續任不分區 王金平：順其自然
台廠液晶顯示器Q3出貨年減7%
馬總統盼台海東海南海成和平之海
陸銷售加持 蘋果獲利奏捷
曼谷夜市 海鮮倒在桌上美式吃法
蝦皮拍賣登台 王大陸宋芸樺合體代言
搶博愛特區銀行 歹徒稱不滿保全
家具店飄咖啡香 詩肯門市貼心服務
中市社福預算暴增 社會局：投資未來
蘋果財報4大玄機 iPhone霸氣外露
雙北鉛管戶 11月預約免費驗血鉛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
馬總統盼修法 使陸生可享用健保
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
選前限縮陸客 陸：台灣選前特殊敏感
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
富商遭綁 嫌犯電郵影片證明肉票活著
港商遭綁科技犯案 警疑幕後有幫手
工程產業全球化 拚海外輸出旗艦團隊
柯文哲：選舉四不宣示並未破功
2020完備攻台戰力？陸：不符事實
扛轎跌在燃放鞭炮堆 2男子嚴重灼傷
朱立倫訪美 陸：盼美依一中原則處理
挺苗栗立委 王金平宣傳陶藝展
庫克：大陸將成蘋果最大市場
宇昌案判賠200萬 劉憶如下午臉書回應
開發溫泉商品 台南盼引民間資源
F-16美國基地訓練 展延至108年
朱立倫兩岸政策 陸：盼國共鞏固互信
運河拓寬完成 巴拿馬將邀70國元首
疑涉跨國賣淫案 太陽花女王5萬交保
北市鐵皮木材工廠火警 警消馳援
新台幣中午升2.16角
多老都要自由 阿富汗105歲老嫗奔向歐洲
港商王德輝綁案涉司法人員 震撼台港
遠見領袖和平貢獻獎 馬總統獲頒
民共建聯繫管道？陸：先認同一中
蘋果、HTC誰抄誰？這張照片果粉沈默了
良性陣發性頭位眩暈 中藥調理緩解
台水首批檢測 逾 5成含鉛但符標準
不想告別夏天 就到泰國3大城市度假
101董事會有條件同意黑石集團實地查核
歐巴馬不看世界大賽 返鄉看NBA開幕戰
友達Q3獲利 法人憂Q4股價小跌
新台幣盤整 午盤升值2.16角
東元宜縣簽合作意向書 攻4G寬頻城市
蔡英文指國民黨不認錯 擔心再有宇昌案
南投貓羅溪淨溪 攜手企業盼民參與
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嘉義女男雙屍 疑網友吸氦氣自殺
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美艦入南海 崔天凱：嚴重政治軍事挑釁
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大都會吉祥物好Q 世界大賽前萌當指揮
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澎湖表揚菊島孝揚與詠善獎
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特偵查換柱案 傳喚洪秀柱幕僚
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日股收紅 投資人靜待聯準會決議
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苗宜花用戶免費驗血鉛 11/2開放登記
科學家以聲波夾珠 科幻牽引束將成真
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陳銘薰請辭研考會主委 柯文哲批准
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刺青師傅吸毒又改槍 警查獲送辦
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新台幣收貶 1分
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高屏橋下河濱休閒園區 取代殯葬園區
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馬總統：10年後盼再橫渡日月潭
陸廚師用麵團吹氣球 上面可切菜
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紅肉致癌說 德部長：吃德國香腸安啦
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不放棄生命 塵爆重傷患林思葶將出院
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林祖嘉：怎麼維持現狀？總統參選人要答
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台北旅展將登場 搶聖誕跨年春節商機
亞太藝術節 傳藝推出偶戲主題館
三星Gear S2登台 銷量目標成長2倍
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電力取得全球第2 工總讚台電危機能力
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國民黨團籲蔡英文道歉 綠指藍不知反省
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台南飛日本大阪 華航首航啟程
香港富商藏匿處 民眾參觀議論紛紛
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終結敘利亞內戰 美歡迎伊朗參與會談
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
獲救黃煜坤：能立刻履行公司職責
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
柯文哲：北市年底開工公共住宅達萬戶
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藍修不分區提名辦法 立法院長不限屆數
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85歲珠寶大盜偷耳環 再度入獄
陸留學生搶購奶粉 陸駐德大使：很傷心
晚自習吃到胖 吃高血壓藥決心減重
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地價稅11月開徵 QR-code繳稅嘛ㄟ通
藍修連任內規 王金平：朝野盼國會改革
台聯檢舉財報不實 藍：朱立倫依法申報
糖尿病人口破百萬 糖友組車隊創騎跡
獲利了結賣壓 港股收黑
美國少年募童書 捐贈宜蘭中山國小
宏都拉斯洪災 外交部捐助10萬美元
台達電擬募資逾200億 改善財務結構
宇昌案遭判賠 劉憶如遺憾將提上訴
新台幣先升後貶 小貶1分作收
遠傳立場不變：盼台灣大還C4頻譜
國防部軍備副部長 鄭德美接任
華航台南大阪開航 拉近台日古都距離
聯準會例會前 歐股開盤走高
綠營杯葛 侯友宜施政總質詢上不了台
鴻海發明專利申請龍頭 台積電緊追
旅俄作家佘雪絹新書 以文化溫融冰封
台灣阿甘林明德 環保行腳抵澎湖
台達Q3獲利及毛利率 同創歷史新高
金門生命線將開線 陳福海全力支持
好萊塢頂尖導演 詮釋科技大突破
副總統：宇昌案涉政治道德
苗栗大閘蟹評鑑 陸專家讚：優中選優
舊東線鐵道傳奇 行動導覽APP可見
宇昌案判決 宋楚瑜：為蔡英文出一口氣
金融科技白皮書 明年1月底前出爐
朱立倫母雞帶小雞 高市掛起文宣看板
東京車展 鈴木一朗登場讓人喊哇
祖克柏：連結世界不能不連結印度
梅克爾不幫忙推電動車 要福斯自力更生
韓日峰會 3年半來首次舉辦
好萊塢資深女星出任跆拳道聖地大使
諾富特日本溫泉美食祭 熱呼呼登場
台婦聯會印尼深耕 提升雙邊關係
章計平赴大馬雙十美食交流活動
南投溫泉季 住宿泡湯抽東京機票
宋承憲粉絲見面會 台北第一站
政府抗霾慢 印尼穆斯林祈雨求上蒼
APEC領袖峰會 菲維安力求滴水不露
體驗萬聖節 竹林中學製作鬼屋
北投溫泉博物館17歲 藝文活動接力登場
你優惠我折扣 航空業旅展前推好康
陸7成企業難留人才 員工福利待改善
掌握黃金3小時 有助搶救腦中風
一人獨享煲湯火鍋 冬季食補想吃就吃
庫存續調整 聯電估Q4晶圓出貨降
軍公教聯盟黨籲為警消海巡爭取安全執法
2016台北電腦展 打造新創特區
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推分級收費?遠傳：看中華電何時開槍
藍修不分區提名辦法 青年系統未連署
陳德銘訪台 擬參觀紅毛城金瓜石
劉喬安：不發言非默認 沒介紹人到美國
義大犀牛領隊謝秉育下台 王癸琳接任
看好澳洲前景 澳幣保單可逢低買進
奈及利亞軍剿博科聖地 338俘虜獲救
美艦入南海 陸外交部：嚴重政治挑釁
南亞強震災民饑寒交迫 面臨致命威脅
海基會App上線 查文書驗證很方便
香港富商綁架案 檢方聲押3共犯
火腿香腸可能致癌 7成法國人照吃
印尼購物中心爆炸 1人受傷
祖克柏在印度 為臉書免費上網計畫辯護
祖克柏：虛擬實境影片未來可上網
北市立委提名 民進黨同意梁文傑退選
質詢涉誹謗 台東縣長妻告議員
大選抓賄 民進黨有請徵信社
1年僅產千只 瑞士錶商選台灣亞洲首發
排廢造假醜聞發酵 福斯第3季大虧
不當推銷文憑課程 澳洲私立學院挨告
雞排妹遭傳涉劉喬安事件 臉書發文駁斥
林之晨：物聯網是偽議題
貿協與美蒙大拿州簽MOU
自行車挑戰七星潭到合歡山 警交管
樂觀度逆境 林威廷要當爸爸的眼
北市機動派出所視訊報案 同時上線
改善空污 中南部要推減排措施
下期營業用車輛牌照稅 11月2日前繳納
宇昌案劉憶如將上訴 民進黨批毫無悔意
美南海行動司令 陸官媒：11月訪北京
吳思華：走進技職 會發現已不一樣
國民黨：雲林請益之旅非辦桌
國民黨不分區名單 11/18提報中常會
三創開唱涉違規 北市：非幫解套
朱立倫：可從觀光角度考慮太平島開發
印尼學生不滿施政 要佐科威下台
新北醫院勞檢 自家聯醫也遭罰
輪椅網球出征廣島 爭取帕運積分
台開金門風獅爺商店街獲金質獎肯定
涉人口販運案劉喬安喊冤 籲媒體自重
關心勞工非一天 朱立倫：照顧權益
敘利亞和平會談 伊朗將首度出席
阿富汗難民人數攀增 德：無法接受
哈林愛上女主播 陶晶瑩祝福讚有氣質
北市智慧電網 手機App也能遠端關燈
資助弱勢童17年 用愛豐富生活
章計平主持台馬企業家交流會
吳思華踹共 網友妙問學校倒了怎辦
劉喬安喊冤：沒有仲介任何性交易案
今彩539開獎
澳媒：台灣大選結果或使美陸更接近衝突
台中爵士音樂節 樂迷共享爵士之夜
南投親愛國小音樂教室 趙藤雄：我包了
12強中華隊休兵日 量身訂製西裝
大福彩開獎
十三五變成歌 大陸外宣又出招
人口販運波及藝人 婦團籲保密
國民黨：候選人補助款符合法律規定
陸企海外併購 1至3季創新高
支付寶來了 與玉山銀聯手搶O2O商機
台水減免鉛管戶水費 每月省37到60元
回應環團 蔡英文：登記後再辯論
土耳其檢方認定 IS下令發動連環爆
墨西哥調高鋼鐵關稅 經濟部籲注意
楊瓊瓔細數政績 為后里爭取數百億經費
碧雅勝選 尼泊爾誕生首位女總統
牛津研究：群舞有助提高疼痛忍受力
華郵：習承諾未現 美應有更多行動
2016最佳旅遊城市 檳城首府排第4
印尼學生示威嗆總統 爆發衝突
火腿培根恐致癌 韓消費驟減2成
WTA年終賽 詹家姐妹搶分組龍頭
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
尼泊爾政壇新氣象 選出首位女總統
朱立倫談施政：錯誤就要檢討
總統府人士：朱立倫只是提出建言
維修國際太空站 2太空人首次太空漫步
印度餐廳被檢舉賣牛肉風波 檢舉人被捕
畸形波導致加賞鯨船翻覆
聯準會利率決策前夕 美股開盤走高居多
皇帝演員張鐵林 傳法庭上承認私生女
男子遭公車輾壓 意識清楚
陸心酸假單爆紅 女主角獲邀免費拍婚紗
民進黨籲朱立倫 勿政治化扭曲能源政策
台灣首件醫療產品福建備案 全大陸可賣
多國參與和平會談 期望終結敘利亞內戰
軍事價值低 陸南海造島所圖為何
俄戰機出擊 24小時擊中敘境118目標
阿巴斯籲設特別政權 保護巴勒斯坦人
網路稱活動有車馬費 國民黨將提告
網路稱活動有車馬費 國民黨將提告
暴雪英霸電競明開打 蔡英文PO文加油
空汙物不易擴散 中部PM2.5達紫爆
Fed維持利率不變 美股道瓊勁揚198點
新北物聯網供應鏈整合 搶攻50億國際訂單
尼泊爾國會選出首位女總統
高鐵北高調回1490元 11/4開賣
華航台南-大阪開航 漫遊古都說走就走
政院通過 勞退新制年資滿15年可選一次領
肯愛與富邦證券 邀您送愛到海端部落
(時評)中、美在南海爾虞我詐
中華電信Q3合併營收561.8億 年增0.1%
台企銀禮遇財富客戶 共賞郎世寧
ART TAIPEI台北國際藝術博覽會 週五登場
中華電信攜手SAP 加值企業雲端競爭力
孤獨星球2016最值造訪國家 波札那居冠
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
一如預期 Fed暫不升息
美官員： 美陸海軍官員將討論南海情勢
美眾院共和黨推舉萊恩為議長候選人
美聯準會：確定12月會議討論是否升息
美股強勁上揚 聯準會維持利率不變
油價上揚 美存油增幅低於預期
傳北約考慮增兵俄邊界
黃蜂戰熱火觀戰重點
美艦開先例 籲各國合法逛南海
巡南海 美：公海航行自由無爭議
美眾院通過2年預算協議 避免政府倒帳
飛上枝頭變烏鴉 11/3美國同步首映
甄子丹詠春起手式 彰顯葉問大師氣度
曾名列百大美女 艾莉森勇於秀身材
台灣師傅蔡佳峰 爭世界巧克力大師頭銜
多吃恐致癌 義紅肉銷量銳減2成
阿爾巴尼亞友台協會成立
澎湖婦女學苑辦研習 開放男學員參與
美股勁揚 台股挑戰8700點
黑琵保育季 歌手簽唱助宣傳
台南首見詐騙集團毒販結盟 騙錢又販毒
南投推垃圾分類 違者拒收或開罰
彰化新增台灣好行 田尾線正式啟動
舊自行車大修再利用 清大開跑
韓流來襲 6家網友超期待的韓式餐廳
黃蜂戰熱火 林書豪替補首節攻5分
秋蟹吃了沒 6家Buffet飽嘗
Fed升息否 就業與通膨是關鍵
台中PM2.5紫爆 外出別忘戴口罩
黃蜂新球季 能否晉級季後賽備受期待
韓中合拍電視劇 李多海與周覓攜手
多艘難民船沉希臘外海 至少5童溺斃
韓團f(x)出道7年 首辦單獨演唱會
蘇花公路車禍 機動封閉道路
黃蜂戰熱火 林書豪半場7分
Fed維持零利率 華爾街股市勁揚
巴西電動車免課進口稅
美購物商場傳槍擊 印第安納州3傷
世界盃小組賽暴雪英霸 台灣GIA吞首敗
台股開盤漲 16.59點
美高中生打架 校長被過肩摔
新台幣開盤貶1.24角
美維持低利率 台股衝上8700
9月巴西機器設備營業額增2.1%
智慧手機 三星蘋果市占領先群雄
野村日本領先基金准募
虎頭蜂校園築巢 嘉市2童遭螫傷
英文太破 歐盟國家醫師被禁在英國行醫
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巴西國會將表決是否廢除繳械條例
下周汽柴油價 估持平
朱立倫批證所稅 張盛和：希望修法快過
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台南登革熱增86例 三度單日跌破百例
28奈米競爭加劇 聯電股價走低
鉛管戶減免5度水費 經濟部：合理
高鐵新票價降1成 11/4開賣
研調：Q4液晶電視出貨優於Q3
防詐騙護身符 提醒民眾不受騙
溫哥華辦事處頒抗戰勝利紀念章
卡森民調逼近 川普第3場辯論必火力全開
北市錦西街民宅火警 4人送醫
美航艦進入南海 國防部：是常態
美艦巡邏南海計畫 白宮求慢國防部求快
朱立倫：施政檢討是對事不對人
大陸發現新昆蟲 海南缺翅蟲
北市行動派出所改名 陳威仁：樂觀其成
英派青年桃園小旅行 小豬進鄉趣首發
美維持低利率 陸股開盤上漲
調查:逾8成企業有試用 2成通過不加薪
先天輸尿管異常 達文西手術接回正軌
歡慶萬聖節 小鬼怪亂入大飯店
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印度軍艦訪南韓 兩水兵被控性騷擾
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被控財產來源不明 陳榮和無罪確定
北市稽查2百家獸醫院 僅6家不合格
高鐵快慢不同票價皆同 立委批評
新課綱程序未完先培訓教師 立院凍預算
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毒蟲持毒遭警逮 辯稱腳骨折吸毒止痛
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被美告賄賂 吳立勝軟禁在家
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投信：陸股可望回溫 開戶數成長3倍
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美軍普天間機場遷案 安倍政府動工
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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