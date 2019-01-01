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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
若開臨全會 國民黨擬修黨章確保周延
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
不滿移民署APP疑歧視外勞 民團抗議
TPP百年大計 安倍將設綜合對策小組
鴻海前採購高層再爆收回扣 檢調搜索
屏警破槍毒兵工廠 逮5嫌
杜錫重返推特 盼複製賈伯斯傳奇
特殊性關係案 金溥聰告馮光遠逆轉勝
許芳宜返紐約 秋季舞節舞雙人
換柱 楊志良：大老小孬孬算計多
屠呦呦獲獎 陸學者：中藥是待開發寶庫
世銀預估今年越南經濟成長6.2%
傳朱立倫可能參選 賴清德不評論
廣州車展4天 賣3923輛
毛治國：明年隨時有缺電限電危機
籌備市立美術館 中市府充實典藏品
金門實價登錄異常 內政部加強資料檢核
擴大勞檢 勞動部：今年設4萬目標
美對台軍售 北美司：還沒有進一步消息
美康州長期友台 吳副盼貿易持續增加
大安海水浴風箏衝浪 教練免費基礎教學
全家鮮食搶商機 麵類業績拚增2成
不只小籠包芒果冰 再推3國際宣傳片
國際難民議題 年輕人僅一成六懂
道路打通缺經費 盧秀燕爭取中央補助
建國玉市殺人 男判刑19年定讞
帶職參選否 朱立倫：不回答假設問題
南京大屠殺申遺 日方要求撤回遭拒
台國防預算與軍購 美提建議
蘋果看上人工智慧 手機影像辨識有譜
國慶日前捐熱血 博碩士替代役捲袖
補充保費 毛治國提檢討兩方向
甄嬛孫儷上傳自由搏擊影片 點名鄧超
CEPAL預估：拉美今年負成長0.3%
判賠金溥聰百萬 馮光遠：一定上訴
志工前進薩爾瓦多 教弱勢兒少一技之長
新台幣中午升 3.01角
基隆省電單據換燈泡 再抽LED電視
劉德立為巴拉圭副總統訪台餞宴
亞松森中華會館國慶園遊會 歡欣鼓舞
統一發票千萬元獎落花蓮
駐巴使館國慶登山健行 參加踴躍
巴媒刊劉德立離任前談雙邊合作成果
新北府中青年社宅 獲金石獎首獎肯定
臉書變太空書 2016發射衛星助非洲上網
黃曉明Baby大婚 女方將戴皇冠出嫁
美認炸無國界醫生醫院 撇稱阿富汗要求
八里雙屍案延押庭 謝依涵不表意見
手臂塞熊嘴 美獵人逃一劫
科技人跳槽對岸 郭台強：留才要有誘因
加國新任代表抵華 外交部盼深化關係
17 App下架 詹宏志：不要急著拿掉
鐵道配鐵馬 雙鐵暢遊車埕和集集
只因未接電話 男險些趕赤裸女友到陽台
2015夏季金融市場 習近平影響大
iPhone 6s好貴 郭台強：果粉應能接受
基本面撐腰 REITs第3季獨紅
新台幣補升 午盤勁揚3.01角
法航炒人員工怒了 闖總部扯爛主管襯衫
顏炳立：廢稅救市結束凌遲
陸紅色通緝嫌犯楊秀珠 美尋求庇護未果
換柱延燒 宋楚瑜：不關心誰上誰下
福斯排氣檢測遲未公布 消基會斥麻木
王心凌化身芭蕾女伶 明年1/2攻蛋
詹宏志：台灣電商滲透率名列前茅
馮光遠遭判賠百萬 柯文哲：他有錢賠嗎
回饋台北人 兒童新樂園推免門票優惠
機車騎上快速道路 闖2紅燈挨罰
平價旅館當道 重慶南路成商旅一條街
北市工人疑遭鋼筋穿刺 命危送台大醫院
陸學者：大陸北韓交流 黨際關係更重要
上半年 薩爾瓦多外資1.384億美元
中橫桶屍案 楊嫌曾參與第二桶屍棄屍
中橫桶屍案 楊女：陳姓死者是我的家人
澳洲利率按兵不動 澳元聞訊走堅
TPP大小事 3分鐘一次看懂
卓士昭：電子商務 助ICT產業發展
TPP協議 美媒：美日勝利 大陸挫敗
柯文哲：北藝中心若延宕 拔掉捷運局長
宣傳打流感疫苗 徐耀昌動口不動手
憂科技人才遭淘空 經濟部：政府陷兩難
研究：50歲後骨質異常提高2倍
蔡英文抵東京 展開台日友好之旅
為了1隻狗 11歲童擊斃鄰居8歲女
台股收盤漲41.74點
台首座3D金屬列印機 未來可助維修潛艦
台幣貶 Jaguar與Land Rover明年漲定了
智付寶Q4上線 明年拚獲利
葉門流亡政府所在地 亞丁旅館遭攻擊
網路世代育兒 醫師捏冷汗
搬運車與汽車車禍 印尼外勞不治
台股開高整理 漲41.74點
四海同心聯歡大會 9日小巨蛋登場
亞太電商展登場 網家秀Pi行動錢包
10月台指期漲 39點
10月電子金融齊漲
提升打擊犯罪成效 彰化購百輛新警車
浙江入秋首例H7N9 旅遊疫情列警示
股王助攻 台股站上季線
超商秋冬鮮食換季 濃濃義式風
台學生國際觀薄弱 答不出邦交國
TPP達陣 歐巴馬添政績 貿易成效卻存疑
台南登革熱疫情受控制 境外移入增
大陸黃金周 強推抱猴子拍照一次50元
大陸鐵路迎假日返程客流高峰
看好跨境電商 Yahoo台港電商平台啟動
電子清洗溶劑致職業病 勞保增列3項
屏東瘋迎王 推出電子有聲書
助放鬆減壓 法鼓山首推醫護禪修營
台鐵列車撞死道班工 司機員判無罪
毛治國：已要求儘速完成TPP申請準備
三大法人買超台股27億元
TPP達陣 亞股歡欣同慶
3歲童疑遭虐死 父與同居女友涉重嫌
TPP達成協議 日股收紅
宏達電新機一波波 大螢幕雙卡攻印度
渣打長榮航簽2架空巴售後回租合約
金鶯讚陳偉殷好投 盼下季還有他
洪秀柱親上火線記者會 奮勇向前
登革熱境外移入增 近5年同期次高
凱基銀成開發金引擎 獲利占近5成
告馮光遠勝訴 金溥聰：未定讞繼續努力
中橫第二桶屍案 疑感情糾紛引殺機
高啟全跳槽紫光 張善政：創投基金留才
北市無線網路聯盟 9千免費熱點10日上路
未補習及出國 高中生英文雅思獲高分
歐盟難民潮 學者：重視新移民生活融入
美禽流感趨緩 8州申請輸台解禁
中橫兩桶屍案 疑感情財務引殺機
腦麻半世紀 徐文珍健走環島活出自己
過半港人指媒體存在自我審查
宸鴻9月營收 月增9%
港大委任副校長惹爭議 教授遊行
台灣美食驚豔韓國 國慶酒會打前鋒
緬甸男划艇入境 金門岸巡總隊送辦
環署：自來水可生飲 水質差是水塔髒
亞太電拓店改造 攜手HTC拚買氣
台北關吉祥物 海寶亮相
國巨9月營收同期新高 Q3獲利看增
郎世寧來華3百年 郵局售古畫郵票
重振家族 小馬可仕宣布競選副總統
浙江入秋首例H7N9 民眾旅行應注意
原民狩獵祭 獵殺保育動物送辦
二手名車展售 9日花博登場
菲律賓拳王巴喬 宣布競選參議員
看不懂電信帳單？ 遠傳首創帳單分析
新台幣收升6.5分
中彰投藝術聯展 匯集名家作品
判賠百萬 法院：馮光遠謾罵金溥聰私事
開發金若要購併 壽險及銀行最優先
蔡英文晤日議員 盼助台加入TPP
葉門流亡政府所在地遭攻擊 至少12死
中市全民演唱會 王思佳及殷正洋開唱
洪秀柱：撤銷提名 對黨傷害至深
2015死亡質量指數 台灣居亞洲之冠
南亞科高啟全退休 李培瑛接總座
外交部：瓜國最高法院院長訪華參加國慶
APEC部長會議 台分享綠色港埠
研究：登革熱流行與超級聖嬰有關
陜西人均15萬人一座博物館
傷後復出 盧彥勳北京取勝
店家發票風災泡水毀損 可免費更換
領空再遭戰機侵犯 土耳其召俄大使抗議
高啟全離職 黃崇仁：南亞科現增案影響
噴嚏猴加走路魚 喜馬拉雅山物種很新奇
國際豬腳節 藝人助陣
陸官媒：TPP可能衝擊大陸貿易
菲南度假村綁案 傳1嫌已落網
八仙塵爆善款分10級 死亡825萬
男法官糾纏女助理 遭監院彈劾
登革熱燒不停 衛促會：沒做好預防
印尼下修經濟成長率為4.7%
台灣紀錄片欣賞會 星影迷按讚
女隆鼻控歪鼻 整形醫師判賠百餘萬
瓜地馬拉土石流 眾多家庭慘遭活埋
封橋不用猜 國研院創斷橋預警互聯網
2016海交會 美食原民文化將西進
印尼警方：尋獲失聯航星客機殘骸
愛吃日本美食免出國 百貨京都週搶客
iPhone 6S首賣 燦坤供應近千支現貨
施工路塌一月兩起 立委要求台電停工
中央氣象局氣象報告
新港奉天宮進香大旗 登錄古物
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
選前陸客限縮 旅遊業盼東南亞簽證鬆綁
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
立委參選人進來造勢 中市府深表遺憾
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高中英聽第一次考試准考證 7日寄發
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
徵詢黨代表換柱看法 國民黨：援例辦理
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
換柱法律問題 毛治國：依法行政
跟著導航誤闖貧民窟 老婦魂斷巴西
南韓尚未加入TPP 媒體關注
什麼都能賣？ 電影院座位賣20萬
傳握有勸退錄音檔 洪秀柱：胡扯
推動毒品減害 顏純左獲美國獎項
新台幣收32.937元 創半個月高
國防部：雲豹後續採購 未規劃需求
糞便物治腸病 香港研究：比抗生素好
華亞科董座職務 李培瑛：董事會決定
TPP談判 美國商會：台禁不起被排除
屏東吉祥物網路票選 即日展開
星展：美國數據欠佳 明年才升息
女機場起貪念 吞2千美元全都錄
諾貝爾物理學獎 加日兩學者獲獎
台灣文學行動博物館 基隆文化中心登場
嘉大助理教授 獲世界羽賽冠軍
台旅會：台辦宣導選前陸客來台減半
向江蕙鄧麗君致敬 日月潭音樂會見
發現微中子振盪效應 加日學者獲物理獎
吳念真加持 關懷偏鄉童捐款近千萬
太平山國家森林遊樂區 8日起重新開放
全國青少年盃跆拳道錦標賽 花蓮隊創佳績
咱的鄉咱的情 鳳鳴合唱團新加坡開唱
舊城生活節點燈 展現舊城職人好手藝
亞太電商展 宏麗數位秀時尚雙嬌點
五月天為看林嘉欣 站台假挺石頭
南亞科李培瑛 對未來團隊有信心
苗縣里長失蹤月餘 與1女陳屍車內
馬公航空站空難救災演習 軍警消醫動員
對最高檢玻璃開槍 男子遭起訴
諾貝爾物理獎 二三事報你知
現增完成 第一金信評升等
金門之光李錫奇 明年返鄉個展
身為黨員 毛治國支持國民黨提名人選
朱立倫：協調整合北北基桃交通
景氣疲弱 國銀放款減緩
波卡教訓 北市府擬列管公關餽贈
澎瓶罐自動回收機 附購物折價券
家扶跨國際服務 越南家扶中心掛牌
仰德TPC高球賽創新高 推動國民外交
年紀雖輕架式足 小茶師展成熟茶藝
竹市智慧生活 1916園區全區wifi
開發金完勝藍圖 三合一是選項
加入TPP 南韓：考量國家利益最大化
蔡英文盼借重日本 發展精密機器與ICT
弘光科大學生 國際廚藝賽成績亮眼
許基宏因傷缺陣 恐錯過兄弟封王戰
澎國語文競賽登場 首名代表全國決賽
八仙塵爆 醫療墊付擬由善款支應
左營萬年季復辦 不放煙火
誠品再展新貌 打造台北東區藏書閣
中橫桶屍案 第二桶屍陳姓死者先遇害
安徽大巴墜橋 7死31傷
電視台主播弟涉買大麻 士檢諭令交保
泰國連結車司機巧避撞車 網友瘋傳
入TPP 經長：務實時程約2到3年
教師蕭曉玲解聘案 北市府要重新調查
貿協與歐商會簽備忘錄 強化出口利基
人民幣貶值 國銀大陸分行首見虧損
15號公報實施 電信建材營造業利多
APEC全球創業挑戰賽 19日登場
擺脫剩男剩女 業者推單身旅遊幫你找旅伴
荷包失血 美迪士尼樂園年票漲破千美元
職棒啦啦隊肉身護童 球團安排開球
本庶佑與唐獎簽署研究計畫
臉書吸收中輟生 新竹警破十三神鷹幫
屠呦呦：獲獎是中國科學家集體的榮譽
亞太電商展 聚豐秀跨境電商平台
搭公車癲癇發作 稽查伸手讓他咬
赴麥加朝聖 泰女疑染MERS
港股漲跌不一 能源股助漲國企指數
UniBread烘焙王資格賽 游東運奪冠
獲諾貝爾物理學獎 2學者驚喜難以置信
陸團客年底限縮 觀光局爭取自由行客源
颱風杜鵑農損較重縣市 將專案補助
樂天攻跨境電商 推日本直送服務
敘利亞危機 土耳其：將增300萬難民
鄉林：Q3林口三重新莊買氣增溫
國民黨：未下令撤回支援洪辦人員
諾貝爾物理獎得主(木尾)田 可望來台演講
死亡質量指數 台灣大進步排第6名
農科院率企業出征 搶日農業資材商機
河南雲台山玻璃棧道裂開 遊客高空驚魂
超高速寬頻上網 中華電將推1G方案
矽品Q3自結每股純益0.86元
師徒先後拿諾貝爾獎 神岡實驗室超神
忠義國小整併公聽會 里長率眾憤離場
陸客來台名額 業者：有聽說選前要控制
網路震撼 歐洲法院判美歐數據協定無效
諾貝爾物理學獎得主簡介
浙江傳H7N9病例 陸委會列黃色警示
防治招牌光害 北市擬最高罰10萬
開臨全會換柱 國民黨中常會7日討論
罪加一等 2大陸非法導遊賄賂泰警
解開微中子質量之謎 日加學者獲物理獎
今彩539開獎
矽品前9月自結每股純益2.88元
蘋果臉書谷歌拼場 瞄準行動新聞app
蔡英文訪日 陸委會：各方應予以尊重
大樂透開獎
全球安寧照護評比 台灣排名第6
日物理學家連兩年獲諾獎 展現科學實力
歐盟裁定安全港協議無效 臉書氣炸
大雅有藝思17日登場 50吋電視抱回家
郭泓志開刀報平安 自嘲復健最拿手
Fed何時升息 高盛估明年或更晚
槍擊案沒完沒了 希拉蕊承諾加強槍管
物理學獎2學者發現 有助解釋宇宙起源
IMF最新報告 看淡台灣經濟
洪秀柱堅持參選 國民黨：持續溝通
看淡全球經濟 IMF下修成長率
俄戰機首度空襲IS掌控古城巴邁拉
全國社會籃賽 鴻亞國際3連霸
雲南低價旅行團 購物回扣高達7成
IMF下修台GDP 國發會：仍有成長動能
大樂透頭獎 1注中獎
今彩539 頭獎2注中獎
姜育恆先攻蛋 轉戰台中唱戶外
南非曼哈頓 試行汽車流量管制
崇越辦野球祭 目標進軍日職
迎向艱困未來 福斯執行長信心喊話
IMF下修台GDP 學者：結構性缺失
桃機保全起貪念 占旅客遺失物遭辦
兄弟封王差一步 備妥香檳彩帶
蔡英文受台僑鼓勵 點達摩眼求贏
澳洲打工度假太夯 陸民花數萬元搶名額
彭政閔英雄之夜 兄弟封王M2
台入TPP 美台商會：必要也須努力
獲物理學獎 日學者：要與研究團隊分享
人民幣8月超日圓 成第4大支付貨幣
揭開微中子質量之謎 挑戰標準模型理論
小蝦米扳倒大鯨魚 奧國青年告贏臉書
法領袖：法航主管襯衫遭扯破 全國難堪
換柱挺朱大對決 國民黨中常會劍拔弩張
國民黨中常會今攤牌 挺朱換柱大對決
「期妙大學堂」網路有獎徵答得獎名單出爐
傳陸客限縮 航空股大跌
換柱風暴 黃復興黨部致函黨員盼穩陣腳
蔡英文訪山口縣 安倍胞弟岸信夫全程陪同
換柱爭議 新北議會出現挺朱反朱
台股收盤大漲101點 創近2個月新高
台灣護照落地簽再添4國 加彭可電子簽
印尼航星失事小客機 乘客全罹難
向洪柔性喊話 朱立倫籲以大局為重
查賄選 毛治國出席檢警調會議
國美館「穿戴未來─新媒體藝術跨域座談會」
(時評)朱立倫 請放過新北市民
颱風蔬菜暴漲34% 九月CPI終結連8跌
愛旅行單身族讚出來 旅途尋寶獎十萬
台中金典 北義美食嘉年華親民上菜
亞洲女孩人權聯盟成立 致力提升亞洲女權
啟動換柱?國民黨中常會一致通過召開臨全會 徵召朱立倫
回應國民黨中常會 洪秀柱：歷史自有公道
老爺大酒店 秋遊台北．精省成行
雙十連假將近 警方全力疏導
美麗信花園酒店推出 無『蟹』可及藍鑽美蟹料理
中職即將開打 皇家季節酒店推專案
微軟首推筆記本電腦 新智慧手機和手環
日諾貝爾物理學獎得主 感謝恩師妻子
傳俄軍空襲敘利亞古城 莫斯科駁斥
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
豐田自駕車高速路測 擬2020年實用化
不理會德經濟成長放緩 歐股收盤上揚
北約指控俄國 刻意侵犯土耳其領空
聯合國大會前主席被控受賄 潘基文震驚
美歐數據協定無效 白宮關切經濟影響
預期美國減產 國際油價繼續反彈
美歐數據協定無效 美網路公司股價下滑
男人幫 玩翻經典再創潮流
金牌黑幫 創英限制級電影最高開票數字
賽門佩吉造型爆笑 凱特貝琴薩頻笑場
獲諾貝爾物理獎 麥唐納談核融合談希望
趙正平直播認婚 對老婆愛的告白
颱風彩雲往日本去 下午起小心長浪
陳偉殷將成自由球員 動向身價受矚目
連年優質表現 金鶯球迷籲留陳偉殷
邁阿密辦事處國慶酒會 美政要出席
管控移民 英內政大臣：緊縮庇護申請
法國大刀闊斧 首度註銷5恐怖分子國籍
渥太華僑界慶雙十 歡欣鼓舞
台灣同學會聯席會 渥太華召開
藝人陳建州的防癌生活 多菜多運動
控制慢性血癌 口服標靶藥物成效佳
8日寒露 中部以北高溫降3至4度
青年洄游創新論壇 邀企業家雲林對談
福斯1月召回柴油車 2016年底完成檢修
台股震盪 重回8400點待觀察
微軟發表Win 10手機 配備虹膜解鎖
CPI終於止跌回升 9月年增0.28%
被竊賊開槍打中頭部 5歲小狗倖存
俄州校園槍擊凶手 留聲明怨無女友
穆迪：政經情勢敗壞 影響巴西信用
台股開盤漲4.43點
台南登革熱 突破1萬8000例
前聯大主席涉貪被捕 1名副常代捲入
駕駛人抽大麻 路人被撞重傷不治
巴西石油減少20%投資
高啟全DRAM教父 謝金河：太沉重
韓元貶值加持 三星電子Q3獲利成長近80%
大陸銀行界推批評運動 高管想到文革時
房市特殊交易偏好公寓 避贈與助節稅
巴西銀行員工罷工爭取調薪
聯發科Q3季增逾2成 超預期
9月物價指數止跌回升 年增率首度轉正
韓報：TPP將開啟全新超級FTA時代
韓美將發表聯合說明 明確戰略合作
補充保費超預期 曾銘宗贊成降為1%
俄州槍手母親 得知兒子沉迷槍枝
千人虱目魚宴 邀民嚐美食聽老歌
敦煌西湖保護區 遭違法旅遊開發
Apple稱霸美智慧機市場 HTC續當老五
9月躉售物價指數 連13個月負成長
IMF：今明兩年大陸經濟成長率不保7
屠呦呦獲諾貝爾獎 羅浮山成旅遊熱點
新台幣早盤走升
洪孟啟：沒任何經費到立委手上
加州兩性同工同酬法案 州長簽署
陸生環台掉行囊 熱心苗警跨海找人
登革熱死亡再添33例 全台共89例
爭取短褲上學 台中女中學生穿短褲入校
網路假賣車真詐財 男持刀傷人落網
鴻海發放現金股利 郭台銘逾71億入袋
台灣福斯有無誠意 今天起才知道
歐巴馬有信心 美國會將批准TPP
預防大型擠踏 日本專家嘉義演講
登革熱病例成長趨緩 台南漸獲控制
高鐵假期一日豐富行 全程專車接送
昇恆昌推市區線上免稅預購
換柱風暴 柯文哲：茶餘飯後話題
大福彩連48槓 上看5.8億
吳副總統盼黨團結 選舉公平合法
換柱風暴 羅智強建議國民黨5個下台階
威航釜山增班 推限時機票送行李額度
配合國慶預演 總統府周邊8日實施交管
鴻海力挺 訪矽品總部遊說法人支持
獲文化部百萬補助 黃昭順：無關選舉
新台幣早盤震盪 盤中升值逾2角
暮光之城10週年紀念版 主角性別大對調
周子瑜人氣高 TWICE預告20日出道
宣導不足 胎紋納檢4成不知
龐德專用 DB10全球僅10輛
安倍內閣改組 半數閣員料留任
Google：看好台灣電子商務前景
全台紫外線過量 外出防曬少不了
傳陸擬限縮陸客來台 旅遊股漲跌互見
韓女團EXID否認與王思聰簽約
加入TPP 越南：可帶動經濟發展
兼任助理納保 教改論壇盼緩衝
印尼失事小客機 確認機上10人全罹難
駐墨爾本辦事處國慶酒會 僑胞同賀
吳伯雄：國民黨亂 大我存亡第一
瓜京中華民國小學慶祝雙十國慶
悠遊卡負擔高捷多卡通 柯文哲：沒喪權
上海黃金週出遊 飛日本最熱
北市國慶升旗 送3千份嗡嗡包慶生
太魯閣國家公園套幣 10月15日發售
人民幣地位提升 專家：利港發展
史瓦濟蘭副總理訪華參加國慶
諾獎獎金 屠呦呦：不夠買北京半個客廳
聖露西亞教育部長訪華 慶賀雙十國慶
柯文哲：忠義國小不是想廢校就廢校
調控大腦體積 關鍵因子找到了
黃敏惠：換柱是很多人心聲
天才老爹又被告 遭控對未成年下藥性侵
蝦1隻賣190 青島熱炒店被罰45萬
中常會山雨欲來 王金平：朱會好好處理
健保署：去年平均1人藥費破七千
海巡署：駐太平島彰顯人道救援
台股緩步走揚 收復8400
國慶日 10處森林遊樂區門票半價
節能減碳 經濟部訂低輻射鍍膜玻璃標準
感謝抗戰老兵 獻花敬禮贈紀念章
3.3米音樂生日蛋糕 環球中和店看得到
陸租人過節平台火紅 存安全隱憂
加入第2輪TPP 鄧振中：機會之窗不大
颱風彩虹致廣西2死 196萬人受災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
IMF降低對薩爾瓦多經濟成長預測
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李登輝：洪秀柱是國民黨員 應遵守黨規
1-7月尼加拉瓜僑匯達7.758億美元
郭書瑤男友疑涉毒 遭逮送北檢
南港瓶蓋工廠案 柯文哲：下午說明
屠呦呦舊居大宅院 值7.5億元
外交部：友邦宏國副總統訪華參加國慶
陸大學暗黑料理 橘子拿來炒青菜
移動迷宮偷古物疑雲 電影公司調查
劉德立向巴拉圭眾議長辭行
巴拉圭外交團歡送劉德立
黃金週陸客湧入泰國 估消費43億銖
郭書瑤男友持毒 開車遇路檢遭逮
疑減項發包 國小廁所未隔間沒大門
落地簽再添4國 加彭可電子簽
談九二共識 李登輝擔心中國施壓蔡英文
新台幣中午升 2.43角
iPad Pro觸控筆 迪士尼也著迷
全國運動會聖火傳遞 新北傳遞基隆
調查：北市酒駕 摩羯座最多
安倍內閣改組 美女主播當環境大臣
換柱 王建(火宣)：孫中山在天之靈嚎啕大哭
少年On Light計畫 今年155名額
嘉市推廣以米代金 減少空氣污染
巴拿馬台灣教育中心贈周麟感謝牌
鎖定重要事件 推特推Moments新服務
約翰藍儂75冥誕 紐約2千人排和平標誌
洪孟啟：選擇留下為弄清是非曲直
曼谷交通票證整合有譜 將推蜘蛛卡
曾銘宗：金融業獲利可望續創新高
陸9月外匯存底續降 剩3.51兆美元
郭書瑤曾拍反毒片 男友持大麻被逮
韓團TWICE代言廣告 周子瑜搶眼
盛群新產品發表會 聚焦物聯網
台銀丙申猴年生肖銀幣今發售
巴國副總統訪華慶雙十 總統頒勳表彰
iPhone 6s熱賣 指紋鍵也傳燙手
動物園過萬聖節 推出南瓜餵食秀
台菲漁業協議推進中 盼年底前露曙光
為披白紗 護理師3個月瘦15公斤
擬參選人若退選 內政部：停收政治獻金
化療藥導致藥師禿頭 北榮判賠60萬
副機師突不適 聯航班機中途轉降
Twitter推新功能 掌握動態更方便
蘇花改能否108年全通 遺址是關鍵
頒贈抗戰紀念章 退輔會表彰澎湖2英雄
日本秋田傳統技藝會 水影舞集出訪
換柱挺朱對決 蔡英文：現在評論太早
新台幣實質微升 午盤收32.694元
鈴木一朗馬林魚簽新約 拚MLB 3000安打
產婦快樂不憂鬱 有賴親人多關心
台股創 8月下旬來高點 科技股領軍
兒童新樂園慶國慶 10日免費入園
長榮夢幻大獎 全年不限次數機票
iPhone 6S貴 宏達電要把握機會
蘋果CarPlay 保時捷911要用了
德國女遊客泰國蘇美島遭水母螫死
TRF爭議不斷 曾銘宗：不排除再限制
世界駭客大賽 台灣取得種子資格
滯外資金回台 曾銘宗提議可負面表列
豬鼻鼠特徵罕見 印尼發現新物種
致遠艦沉沒前十分鐘 考慮發射魚雷
富味鄉公司無罪 檢提非常上訴
對抗氣候變遷 開普敦名列全球前十
中常會討論換柱 朱立倫會前發表談話
百萬補助書展非立委 文化部還原真相
中彰投會議達6合作案 區域治理更緊密
日本央行未擴大寬鬆 日圓聞訊走堅
換裝省電燈具 原來可以這麼省
八仙塵爆傷者 奇蹟男孩呂意銘出院
健保財務考量長遠 費率降不降待評估
大學拚轉型 辦養生村銀髮書院
台股收盤漲101.13點
旅瓜僑團賑濟瓜國土石流災民
台股收盤大漲101點 創波段新高
黃曉明Baby大婚 傳馬雲當證婚人
奮起湖輕旅行套票 山區輕鬆遊
工時問題 金管會要找39家銀行喝咖啡
安倍新內閣 有前美女主播及摔角選手
台66線快速道 砂石車撞告示架
台股走高 漲101.13點
婚假規定放寬 8天可在3個月內請完
郭書瑤男友遭逮 稱不知呼麻犯法
10月台指期漲 123點
10月電子金融齊漲
義美16萬婉君按讚 首度促銷大回饋
廣交會將開幕 業者關注人民幣匯率
台股漲百點 進逼8500點
張善政：能源密集度比十年前下降21%
國民黨中常會換柱提案 27人連署
澳門揭賄案 議員：廉政建設不足
20多年不中斷 導護志工鄭燕真獲表揚
國民黨團籲基本工資調至2萬5千元
TPP達陣 贏家輸家報你知
白嘉莉返台慶雙十 粉絲讚美麗如昔
李英愛和龍鳳胎兒女生活照亮相
挺柱人馬集結 高喊朱立倫下台
蔡英文訪日 朱立倫盼表達加入TPP
駐芝加哥辦事處國慶酒會 美政要雲集
洋基慘遭完封 太空人晉級美聯分區賽
有人掉學生證嗎 湯姆漢克斯在找你
全球大學工程類排名 北京清華第一
三大法人買超台股67億元
彰銀經營權之爭 監院要財政部檢討
嘉市飆舞節 如婷舞蹈團打頭陣
桃機採購弊案 承辦人受賄性招待交保
相忍為黨 朱立倫：絕無跟洪秀柱利益交換
香港貓熊盈盈流產
文化部被爆料傷害 洪孟啟哽咽
漢微科Q3季減逾5成 遜預期
傳高市議員染登革熱 議會將噴藥消毒
十一收假 陸鐵路預計載客1200萬
童軍訓練交互蹲跳 3高中生進加護病房
台灣阿甘行腳 花蓮縣府認同愛環境
李新穎與薩最高法院院長會晤
嘉義農場招商說明會 8日高雄登場
保母虐童案頻傳 越南社會關注
日央行未擴大寬鬆 日股連6日收紅
南非刀鋒戰士假釋遭駁 續留監服刑
白為民採購DRAM 陸挖角人才不意外
刺青男神色慌張 警搜出高純度大麻花
半空心臟病發 機師無緣與妻慶結婚35年
厲耿桂芳：無換柱問題 妥慎處理
傳價購矽品委託書 曾銘宗：加強查緝
換柱風波不斷 藍委籲玉要出來磚就該退
TRF新限制 曾銘宗：不排除年底前推出
國民黨換柱風波 蔡英文說要再觀察
40萬埋地底 原來是賄款
整合藍色經濟 東港大鵬灣小琉球示範
馬總統：紀念抗戰非炫耀 是促進和平
正妹寂寞邀喝酒 雲南騙局海削遊客
謝謝家人沒放棄我 八仙奇蹟男孩出院
新北本土登革熱增2例 有高雄台南旅遊史
南投垃圾危機再起 林明溱盼中彰助焚化
Lexus打造紙雕車 配備齊全且可上路
國銀高利搶人民幣 台銀：短期需求迫切
研究：蚊子是太極高手 大雨砸不死
郭書瑤聲明 不知男友金陽涉毒
台達電綠建築 將赴巴黎開展
玉山金海外據點 年底突破20個
美團與大眾點評傳合併 合攻O2O服務
中彰投3首長會議 聯合行銷農特產品
網路謠言擴散快 陳威仁盼探討防範
國慶連假 台東往返綠島蘭嶼加開船班
銀髮族走出去 宜蘭不老節9日登場
歐盟提計畫 減輕土耳其難民負擔
中常委提案換柱 批洪秀柱言論新黨化
柯文哲：北市要打造不怕失敗的環境
游錫(方方土)：市民盼有全職新北市長
俄強襲下 敘利亞政府軍同步地面作戰
NBA野獸來台 珍珠奶茶洗塵
課綱教性別平權運動 全國家長會盼刪
小小泡茶師傳承手藝 比賽脫穎而出
新台幣收升6.5分
網傳毒犯自警車脫逃 台南警方否認
9月出口年減14.6% 連8月負成長
iPhone6S STUDIO A 9日凌晨首賣
印地方選舉 8成選民認賣票OK
老人難吞嚥吃飯成磨難 頤養餐享尊嚴
iPhone 6S首賣免費升級 台灣之星拚了
換柱第一步 國民黨中常會通過開臨全會
瑤瑤男友惹大麻煩 遭限制出境
大陸黃金週收假前 1億人在路上
遊民棲心戰基地 金門光華園蒙塵
連接落入愛情陷阱 男子遭詐1553萬元
新北議會國民黨團籲朱立倫帶職參選
歐盟有難 德法25年來首度聯合發表演說
不滿被指破胎備胎 男子恐嚇遭判刑
查兩桶屍案關聯 鐵桶花蓮運至台中
國民黨要開臨全會 洪秀柱：置黨於險境
胡宇威重機摔傷 氣胸肋骨斷4根
嘉義養殖業者涉竊電 檢方查獲
駐斯代表處國慶酒會展台灣文化盛宴
iPhone 6S外 遠傳9日開賣Apple Watch
2016台灣燈會 鄭文燦要各局處投入籌備
資安防護 新加坡打造競爭優勢
匯率波動 渣打人民幣環球指數升逾9%
國慶日 傳藝太平山推優惠
瓶蓋工廠全區保留破局 續開10米道路
華碩聯手PChome 攻雲端儲存市場
來電前4碼+668 可能是詐騙電話
台南女中校園內自由穿短褲
讓襪發光 中原襪娃分享溫馨關懷
洪秀柱：開臨全會理由似是而非
國民黨臨全會 定調凝聚共識
擊敗世界第24名 盧彥勳中網晉級8強
青島又傳宰客亂象 強制買蟹花1.5萬
洪秀柱：黨未檢討反省 反而懷憂卸責
台南檢警稽查 養殖業竊電35萬度
偏鄉醫療匱乏 南投醫院下鄉服務
產業創新 杜紫軍：不應複製更多台積電
航空界唯一 華航獲防疫績優獎
銀行繳銷分行執照 近年首見
馬總統：上任後兩岸緊張關係大幅降低
中華電信光世代1G 每月3600有找
港股收高 金融與能源股帶頭衝
瓶蓋工廠全區保留破局 續開10米道路
5教授玩金屬粉末 玩出3D列印新創公司
LINE攜手英特爾 發展物聯網應用
砂石車撞遊覽車 駕駛送醫
國民黨換柱挺朱 民進黨：不能大意
日勝生提出五技師公會報告 浮洲宅正常
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
高燒不斷非登革熱 壯男感染肝膿瘍
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
前助理假造簽名 道奇投手遊艇遭盜賣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
貓熊盈盈流產 專家：不影響下次生育
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台南身障就博會 17日登場
雲林查獲3毒犯 起出2失竊車牌
瑤瑤男友攜大麻 刑事局：個人行為
女染毒住療養院 警據報逮藥頭
慶祝建校滿50週年 建國科大展大印章
藍議員籲洪秀柱放下執念 支持朱立倫
蒲亭過生日 俄歌手獻唱「最棒的朋友」
澳洲負鼠棄嬰 抱絨毛玩具萌樣融化人心
金酒獲碳標籤 展現綠色競爭力
無薪假裁員 社福團體募款挫哩等
出口連4月雙位數衰退 金融海嘯來最慘
音響工程師偷拍攝人妻裙底 警方逮捕
竹山香菇寮火警 幸無人員傷亡
友達彭(雙)浪不兼總座 改兼執行長
iPhone 6s 9日開賣 德誼百台玫瑰金伺候
老天厚愛 八德與玉溪稻米摘金
諾貝爾化學獎 英美3人獲獎
萬聖搞鬼 板橋府中3D試膽
即時傳遞疫情資訊 中央社獲防疫績優獎
成大兼任助理未納保遭罰 政院撤銷處分
罹癌阿公賣地瓜 網友揪團買地瓜
南瓶爭議 北市嗆達不到訴求就罪該萬死
瑤瑤男友惹大麻煩 被限制出境
拚買iPhone6s 工程師準備排隊101小時
諾貝爾化學獎 英美3人修復DNA研究獲獎
友達人事大動 財務長轉任策略長
菲急救哥 心肺復甦術救活小狗
高雄路塌 地調所：無關旗山斷層
應用物聯網技術 提升紡織業競爭力
日本電子展有魔鏡 皮膚好壞騙不了它
2017世界洋服大會 桃市府爭辦
外資匯入 新台幣創近3週新高
苗中童軍社操過頭 校方：非屬霸凌
癌症篩檢 七堵衛生所增夜間假日服務
Surface Book亮相 重新定義筆電
難民入歐新途徑：從俄羅斯騎車進北歐
漢和：海南島上防空網嚴密
現身回應黨中央 洪秀柱：歷史會有公道
TPP談判 杜紫軍：一定要達成的任務
iPhone 6S熱賣 勁永業績跳升逾6成
好累 首爾上班族盛行躺下睡午覺
料羅港走私案頻傳 金縣府關務署遭糾正
澎湖第一賓館獲文資理維護特殊表現獎
諾貝爾化學獎 修復DNA機制研究獲獎
換柱風波 洪秀柱怪自己溝通不夠
島國前進未參與國民黨前抗議活動
選前台股操作 曾銘宗：仍有投資機會
28國民黨中常委連署 通過開臨全會
開臨全會 朱立倫：對手非黨內同志
宏達電Desire 728 8千有找
藍開臨全會 府方：總統支持黨決定
開發高雄亞洲新灣區 陳菊法國馬賽取經
德誼迎iPhone 6S 總座杜偉昱催業績
外交部：蘇格蘭議員訪華參加國慶
華山基金會帶弱勢老人走出戶外
今年出口三寶：鏡頭船舶腳踏車
北市食安條例三讀通過 規範2700家業者
發展創新創業 毛治國：台人才技術兼具
立院初審病人自主權利法 交朝野協商
十字路口未減速 小貨車挨撞衝進民宅
花蓮男大生颱風天外出 失聯十天
中國第一份歐姆蛋 清朝御膳重現餐桌
兄弟拚新竹封王 桃猿攔路互槓
吳興國俄戲劇學院演講 生動解說獲好評
蔡英文：領導者需有寂然不動之心
防疫小兵立大功 花東姨嬤軍團護淨土
訪日有感 小英：立場不同也可為國團結
沙志一農舍涉違規 監委立案調查
國人瘋影音 每天看7次
沙勞越報告 再度爆料納吉醜聞
諾貝爾化學獎 二三事報你知
立院初審 保障兒少平等參與活動權
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旅英設計師詹朴 用時裝訴說時光旅行
桃園市民卡第二版 21日發行
俄空襲敘 出動蘇愷34戰機
拉K染毒求嗨 傷膀胱又洗腎
社子島開發案 北市：財源無虞
UNIQLO開新店 無印良品推新收納生活
中共不等於中國 陸官媒疑接棒禁忌話題
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人老心不老 志工服務豐富銀髮生活
大陸吉林一號商業衛星 發射成功
康那香與美國棉攜手 發表高透氣新品
打造無障礙城市 華碩捐百支手機
佛乘盃圍棋賽 周俊勳大盤講解
沖繩部長訪 鄭文燦：共同拓展市場
印尼給台灣免簽待遇 最快10月適用
啟動美感教育研究室 提升幸福感創造力
蘇花改3路段 3階段通車
iPhone 6S排隊懶人包 優惠全在這
藝術家點石成金 廢棄公車變藝術
台灣獲免簽 印尼招手台旅客觀光
TPP雖過關 歐洲300萬人反TTIP
台琉論壇8日登場 聚焦製造業合作
打擊在敘伊斯蘭國 俄戰艦發射飛彈
化學獎 修復變異DNA開發醫學新領域
農舍案 沙志一：配合監院調查
Selina被說像官太太 樂盼預言準
諾貝爾化學獎得主 DNA修復聖經級人物
雄獅Q3營收創高 放眼11月旅展商機
陸兩大團購網站傳合併 估值150億美元
出口連8黑 經濟部促出口轉型拚突圍
兄弟拚封王 10比2領先桃猿
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安倍內閣改組 拼經濟挑戰未來
高國輝39轟出爐 中職紀錄再刷新
國防部臉書粉絲見面會 部長是神秘嘉賓
出口續衰 學者：針對正確產業投資
大福彩開獎
菲華僑界慶雙十 歡欣鼓舞
京津冀將推景區一卡通 整合旅遊資源
台南登革熱死亡78人 超越SARS流行
俄戰機侵犯領空 土耳其：不會讓步
藍寶堅尼北京撞8車 肇事車值2千萬
高鐵台中站土地標脫 桃竹南乏人問津
出版業：文化部公益性補助遭有心人曲解
雙十國慶酒會 台灣美食轟動首爾
洪秀柱說故事 表明繼續參選之路
諾貝爾化學獎 DNA修復揭癌症面紗
陸客十一赴日韓 旅遊局：大增3至4成
義大利籍前神父 菲南被綁
彰銀案裁定重審 財政部發聲明主張權益
黃曉明Baby婚禮現場 上海市民圍觀
不只iPhone 6S 中華電購機折兩千
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 3注中獎
星中央醫院22腎臟病患染C肝4死
陸學者：陸可用FTA化解TPP攻勢
兄弟新竹封王 隊史第13座季冠軍
駐馬代表章計平拜會僑團 交流熱絡
拆雙洋砲 兄弟火力不減反增
三洋投護航 兄弟團體戰打進決賽
諾貝爾化學獎得主 促鼓舞更多DNA研究
兄弟新竹封王 黃彩帶漫天飛舞
國民黨臨全會 將邀洪秀柱出席
美業者：陸駭客侵手機系統 台灣在內
黃山纜車排隊9小時 遊客：宛如惡夢
諾貝爾化學獎得主林達爾：意外獲獎
歐蘭德：坐視敘利亞危機 會危及歐洲
香港又有飲水含鉛 幼稚園學童將驗血
油價走堅利多 美股開盤上揚
敘境空襲協調否 美堅持不與俄羅斯合作
支援敘政府軍 俄艦發射26巡弋飛彈
洪將出席國民黨臨全會
「國慶大會」慶祝活動 交通管制措施一覽
換柱適法性 政院：非行政機關認定
大選倒數100天 藍綠陣營兩樣情
換柱風暴 總統：盼多溝通 支持黨決策
下週油價恐漲6至7角
洪秀柱：兩岸主張與總統沒大差別
朱立倫：國民黨兩岸政策是黨的政綱
陣前換柱影響性 王金平未正面回答
宋楚瑜：選總統非兒戲 需有政績經驗
選戰倒數百天 蔡英文：真正的開始
寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳秋蟹旬味
小英將參加國慶 藍立委參選人籲唱國歌
開臨全會換柱 簡太郎：完備民主程序
台股紅翻黑 跌49.27點
柯文哲：看不懂國民黨變什麼把戲
郵局拚資產活化 2020年收益破5億
(時評)習近平心裡話：國民黨「竟無一人是男兒」
洪秀柱盼先冷靜 宋楚瑜：自己心已沉靜
中華郵政打造全台最大物流園區 史上最大單一投資案
做公益 郭董71億股息全部捐了
郵局求生存 變革創新
印尼免簽待遇 駐台官員證實今實施
換柱風暴後最新民調 蔡42% 朱19% 宋14%
瓶蓋工廠全區保留承諾跳票 柯文哲道歉
國慶連假首日國道南下易塞 深夜清晨停止收費
名米產地冠軍賽揭曉 桃園八德區農會香米組奪冠
環保台灣 易遊網『高鐵U-Car』登場！
中產階級與貧民窟並存的世界
福建省長蘇樹林 遭中紀委調查
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
蘇樹林被查 或與石油幫或台商有關
敘政府軍俄海空同步攻勢 劍指2省反抗軍
美南卡大學討論台灣與附近海域局勢
拚經濟 陳菊推亞灣觀摩歐洲地中海計畫
台歐經貿交流 盼促進雙邊貿易合作
歐股連4漲 大酒廠爭取合併啤酒品牌
誤炸阿富汗醫院 歐巴馬道歉
聯合國：IS處決70名伊拉克遜尼派人士
美股上漲 不懼企業獲利不佳
油價止漲回跌 美存油增幅大於預測
美參院通過6120億美元國防法案
R&B王子獻聲 唱出我的追星年代
紐約影展開幕片 走鋼索的人佳評如潮
殭屍小屁孩 師長K爆屁孩血花四濺
盧貝松新片 戲服開放全球甄選
有家歸不得 德州男流浪自家豪宅前院
荷蘭慶雙十 小朋友唱國歌獲讚賞
IMF：多國國企可能影響主權信評
IMF預測全球經濟排名 巴西降至第9
習近平國是訪問 英中關係柳暗花明
屈從陸要求 加省長與陸高官會面禁採訪
鋒面加東北風 全台降溫有雨
北市麗水街蛋炒飯店火警 幸無人傷
貨輪燈塔號搜尋無功 美停止海空搜救
歐美股漲 台股短期盤堅格局
指TPP未達高標 希拉蕊拒絕支持
小琉球迎王祭 騎單車環島
搞怪美食迎萬聖 眼球布丁挑戰味蕾
顛覆台菜想像 豬油拌飯吃出時尚感
國慶預演 雷虎小組下午飛越府前
巴西汽車9月產量年減42.1%
高市警查獲電子菸油 櫻桃香蕉多樣口味
駐露國使館雙十國慶酒會 冠蓋雲集
運動用品店百萬竊案 員工監守自盜
雙十連假天氣 首日有雨逐漸好轉
羅賽芙政府帳目遭巴西國審院否決
英女權新電影首映 女權運動者大鬧紅毯
台股開盤漲32.59點
國際客家文化嘉年華 環保熊花園亮相
政院：提名5中選會委員全無黨籍
宏?攻印度教育市場 再獲標案
駐愛爾蘭代表處國慶酒會 歡欣鼓舞
巴黎國慶酒會 新任駐法代表張銘忠主持
駐土代表處慶國慶 舞蹈團助陣
陸情侶辭職騎車遊中國 3百天4萬公里
黃翊藝文大道 分享創作歷程
華裔家族旅薩百週年 駐館歡慶祝賀
台南登革熱18383例 新增287例
駐館羅馬慶雙十 冠蓋雲集
股匯勁揚 新台幣早盤升逾3角
台股續漲 早盤衝上8500
8成上班族曾理財 僅 3成目前獲利
東北虎蘇樹林 18大後首位落馬省長
登革熱肆虐 宗團請900年關公來台消災
旅遊票選出爐 高市排名退步
雙十連假國5最塞 高乘載機動開放路肩
嘉市精忠國小 與福建實小締盟
內湖一洗窗工人墜落 一困半空中
為愛飛翔 機場領航站9日幸福登場
國慶疏運 高鐵加2班全自由座
谷歌吸睛出新招 加速手機新聞下載
寒露氣溫降 多睡保足暖健康度秋
雲林國際偶戲節 雙十連假43場展演
加油要快！下周油價恐漲 6至 7角
集集綠色隧道角逐十大單車道 盼民支持
巴拉圭總統推崇劉德立與巴國廣結善緣
老兵重返東引旅遊 送千元消費券
索羅門群島總督訪華 出席國慶
印尼林火霾害 越官要民眾戴口罩
2016大選公民新聞網成立 公民發聲
登革熱疫情趨緩 民眾仍應提高警覺
巴拉圭報紙刊劉德立談台巴合作成果
缺5.5吋中高階 宏達電：適當時機推
寒露轉涼 多吃蜂蜜少吃薑蒜
iPhone 6s處理器代工廠 效能誰勝出？
慶國慶 美共和黨全委會主席率團訪華
神技轉心瓶 鶯歌陶博館提供預測運勢
美方：TPP並非要全面封鎖大陸
洗窗平台疑纜繩斷 1工人墜樓亡
2015年薩爾瓦多台灣精品展
雙橡園國慶酒會 聚焦台美歷史情誼
品蟹旺季到 大閘蟹銷量增5成
助故宮改善設施 總統贈勳林百里
福斯排氣造假 公平會查有無廣告不實
合宜宅案不知違法 趙藤雄向法官致歉
人造器官再添希望 幹細胞養出腎組織
劉德立向巴拉圭國會議長辭行
陸民網購奢侈品 平均每筆人民幣兩千三
板橋林家花園修復 保存百年傳統風華
藍換柱風暴 宋楚瑜：民主重程序和誠信
冬候鳥季將到 台南嚴防禽流感
兩小無猜約離家 警8小時尋獲解家長憂
胸痛是不是快心臟病發 簡單驗血便知
換柱延燒 台聯告朱立倫違搓圓仔湯條款
雲豹甲車弊案 中檢起訴30多人
黃曉明Baby大婚 請了半個娛樂圈
塵爆打不倒電玩高手 LoL哥出院
人民幣跨境支付系統 正式上線
台股開高走低 8500點得而復失
日月光聲請假處分 矽品已具狀陳報
研究：減重手術後 患者自殺風險增5成
苗中童軍住加護病房 家長氣得想提告
TPP 學者：不增緊張 平衡大陸成長
南投信義番茄質優 創意料理促銷
沈榮津訪法 行銷台灣智慧運輸
核一除役計畫 蔡春鴻估台電11月底提
柯文哲：洪秀柱說須冷靜 沒來公宅論壇
中市數位營運中心 總預算76億元
多明尼加吸引外資傲視加勒比海
銓敘部：近3年退休人數未大幅增加
紀國棟宣布以無黨籍參選立委
美議員：支持台入TPP
iPhone 6S網路預約明到貨 果粉大喊爽
江國慶40冥誕 司改會籲檢快辦陳肇敏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
外交部宣布 將在印尼泗水設辦事處
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
遠通電子收費在法獲智慧運輸成就獎
山寨iPhone換真機 詐騙千萬元
嘉市農漁物流中心啟用
飾演陸劇李小龍 韓星金範中選
黃曉明Baby婚紗照 巴黎鐵塔旁親吻
孩子夜半發燒 一半縣市找嘸兒科急診
國道1號泰山路段 小貨車翻覆
又是台勤惹禍 復興機尾撞損機棚
亦宛然掌中劇赴墨西哥 布袋戲躍國際
iPhone 6S掀戰 遠傳中華電推購機折價
高齡也能換膝關節 雙膝置換慎評估
國安基金授權 張盛和建議延長到1月
白宮推銷TPP 端出各州特色文宣
小賈與女友大溪地裸游照 網路瘋傳
印尼對台免簽 航空觀光業看好前景
諾貝爾化學獎得主發現 助癌症藥物研究
新台幣中午升 2.42角
駐雪梨辦事處舉辦國慶酒會 盛大隆重
中油：高雄廠年底關廠 不影響供料
補助執政黨立委 陳永豐否認提案
看屋人和廣告量漸增 10月房市加溫
核三廠管理出包 原能會：已要求改正
北市國小傳墜樓 10歲男童頭部撕裂傷
iPhone 6S來了 果粉排隊39小時抗戰
全國城隍會諸羅 嘉市打造臨時行宮
IS都開Toyota 美政府不解請豐田查
陸第3位訪英的國家主席 習近平見女王
葉門婚禮遭轟炸 至少13死38傷
新台幣實質微貶 午盤升2.42角
總統：現在是台美關係最好的時候
二代接班問題 泰國台商總會辦研討會
韓女歌星IU音樂人張基河傳戀曲
上海蟹粉湯包沒蟹味 店家：加價才有味
台灣瓜地馬拉簽司法合作協定
浩角翔起不認三八兄弟 MV一鏡到底
高啟全給員工信 想做一番不同事業
泰國水牛產下怪小牛 長相像鱷魚
駐約旦處國慶酒會 見證台約雙邊友好
金溥聰：推斷法官判賠依據 錯誤報導
陸股大漲 ETF多不漲反跌
十一長假結束 陸股早盤大漲
張盛和：年底出口有機會好轉
目標千億 富國2014氣候援助620億美元
銓敘部：不論哪個基金都不會倒
蘇花改延宕 傅(山昆)萁要求降稅交通優惠
熱低壓跨過換日線 是否成颱待觀察
北市公宅論壇 聚焦中央支援土地財務
iPhone 6S資費雷同 公平會：是價格跟隨
印尼第三波振興經濟方案 油電雙降
雲林剛過10億難關 又來50億待解
工研院老建物搖身變鑽石綠建築
房仲：雙北自住買盤比例增高
瓶蓋工廠全區保留跳票 柯文哲道歉
世紀婚禮盤點 黃曉明宴客花2250萬
蘇樹林被查 學者：周永康集團斬草除根
陸股無利可圖 大戶轉買歐洲城堡
提高透明度 陸採IMF數據公布特殊標準
台股收盤跌49.27點
臉書按讚 新北送助孕小金鏟
棒球隊助理教練性侵球員 雄檢求處重刑
財政健全方案 政院：增加稅收900億
挨告恐嚇反服貿學生 張安樂不起訴
台股開高走低 跌49.27點
印尼對台免簽 台旅客7日已開始受惠
郭台銘現金股息71億 全捐台大生醫抗癌
10月台指期跌 50點
十二年國教微電影 土城國中當主角
10月電子金融齊跌
被控挪用公款案 胡鎮埔更二審無罪
無人飛機當郵差 新加坡試飛成功
台積電Q3營收史上第3高 增3.4%
提升機械業競爭力 毛揆：創新研發能量
首都圈公宅論壇 北市聯開宅住戶踢館
政院通過貨物稅修法 買車舊換新省5萬
成大研發添加物 提高石斑魚苗存活率
主計總處編5萬買清淨機 挨批濫編
對抗林火霾害 印尼點頭接受國際援助
職訓結業出路更廣 親友團相偕參訓
婦逛街驚見遺失包 兒子同學偷取變賣
警破販毒集團 蜘蛛女攀牆逃仍被逮
南港瓶蓋工廠決定開路 柯文哲首度道歉
雲豹甲車弊案 33人9公司遭訴
長假前觀望 台股8500點得而復失
國產雜糧穀類自給 6年擬增8個百分點
提升半導體競爭力 毛揆：留住人才
專搭訕失婚女 網路男蟲遭逮
樂天推10元美食 消費滿額抽iPhone 6S
能高步道西段 雙十開放通行
和碩9月合併營收 月增逾倍
英雄聯盟小組賽 閃電狼及ahq拚晉級
大陸老翁抓蟹越界 岸巡逮獲
疑和貨車擦撞 男騎士頭部被輾死亡
嘉市隨機銬人 女按喇叭求救
宋培民接雅加達台校 盼提升競爭力
矽品被併購案 林佳龍：全力協助員工
三大法人賣超台股17億元
查理布朗來北部 史奴比家族新竹報到
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害蟲血洗 印旁遮普省棉田如遭轟炸
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搭高鐵取款 2詐騙集團成員被逮
環南市場先遷堤外 柯文哲：當時太天真
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蔡英文訪日 媒體關注是否會安倍
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美團與大眾點評合併 創大陸團購一哥
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專家：海洋太熱了 珊瑚礁死亡恐創新高
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諾貝爾文學獎 二三事報你知
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國慶連假松山飛松山 台日客捧場
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台灣女聲樂家獲義大利音樂賽首獎
白俄羅斯女作家 摘文學獎桂冠
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關渡藝術節 10日演出賽夏排灣樂舞宴
瓜地馬拉土石流 外交部贈10萬美元賑災
核三圍阻體支架未落實銲接 原能會說明
經典描寫俄國人民生活 白俄作家獲諾獎
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大蝦雖宰客 山東十一長假旅遊收入居冠
駐菲代表處國慶酒會 氣氛熱烈
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
明華園多倫多公演 艷驚全場
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國慶活動 警：總統府周邊道路管制
印尼9歲女童箱屍案 震驚各界
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爆信用卡費醜聞 羅馬市長辭職
中國人的愛情 曾永義南華開講
冥王星新影像曝光 發現藍天和紅水冰
馬總統：盼參與TPP第2輪談判
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旅韓僑社慶雙十
澎湖海巡查扣陸船 重罰且沒入漁網具
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國慶連假開跑 警政署：加強交通疏導
國慶北市升旗 柯文哲邀民共襄盛舉
女童恩恩被殺棄屍案 監院糾正新北市府
恩將仇報 男偷恩人錢吃喝玩樂花光
好奇號發現湖泊證據 火星孕育生命機率增
駐墨處國慶酒會 台墨文化交流
台西風雲 男子開槍尋仇再自戕
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愛吃燒烤 陸女肚里取出4斤蟲卵
駐聖保羅經文處酒會慶雙十
巴拿馬政府贈周麟巴爾波大十字勳章
新食器時代 餐具材質安全選
國慶日 北市5476面國旗飄揚
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北市甄試清潔員 逾3千人報名
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血漬國旗背後 張老旺21年升旗超感人
十一長假 陸客成為日本百貨商場的財神
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安徽6歲男童患怪病 全身長滿黑毛
柯文哲選前曾受訓練 稱李永豐禮儀師
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綠黨社會民主黨聯盟 成立高雄競選總部
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拒攔檢衝撞欲逃 警開4槍循線逮人
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孫協志韓瑜閃離 友人遺憾但祝福
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林志穎老婆懷雙胞胎 未來一家五口
元朝關公神像來台 藍綠民代齊祈福
龍應台：亞歷塞維奇多重身分獲諾獎認可
高雄海味入菜 人氣美食壽司挺在地
蘋果發展電動車 特斯拉CEO神回酸到爆
私錄網拍補教師上課教材 判刑6個月
國慶連假 紅藍白拖鞋暢玩麗寶探索樂園
紐時讚聶隱娘 侯孝賢北美宣傳造勢
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印13家德雷莎修女孤兒院恐遭撤銷註冊
安全第一 旅行常見的自我保護5個謊言
香港補習業天王 年薪逾3億
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習近平訪英 將乘金馬車
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國慶連假 享受秋風的野餐派對
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北韓勞動黨建黨70週年 10日大閱兵
青年就業計畫 訓後留用率達9成
嘉市傳黑衣男潑液 被害女子報案
耶誕老人進城來 作曲家子孫要回版權
國慶僑胞聯歡 馬總統細數政績
載57移民橡皮艇故障海上漂 1歲嬰喪命
國慶聯歡大會 僑胞為洪秀柱加油
運動中心動土 林佳龍盼台中成運動城市
柯文哲訪苗栗 行程滿滿
史丹利女子賽 盧曉晴首輪並列第10
劉雲山出訪北韓 勞動黨可能10日閱兵
麵條黏在鍋上 陸女一摳指甲遭穿透
白嘉莉領唱 總統：記得國旗歌真不簡單
懷舊風文化 基隆水產祭體驗漁業文化
買染髮劑起糾紛 嘉市7男砸店
台北W飯店同玩樂派對 就是挺同志
章計平拜會大馬台商總會 交流熱絡
日股收紅 低接買盤進駐
金門船長落海死亡案 檢方深入調查
景氣差捐款少 創世盼支持
宋楚瑜：台灣需規劃綠能產業
李大維主持駐澳代表處國慶酒會
朴槿惠臉書發文稱讚韓字優秀
口角持西瓜刀砍人 男子判7年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國慶日下雨 升旗典禮記得帶雨衣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
諾貝爾和平獎 突尼西亞組織獲獎
孫協志：沒小孩不是離婚原因
四海同心 白嘉莉領唱國歌7千人迎國慶
電子電商雙聯展閉幕 引近億美元商機
伊朗將領命喪敘利亞 傳遭IS殺害
i6s開賣逢百貨週年慶 高雄買氣不如預期
貢獻民主 全國對話四方集團奪和平獎
高市府：將主辦2017生態交通全球盛典
桃園偷車林口搶奪 男子還是遭逮
立委楊瓊瓔掛看板 主打誠懇認真好立委
換車退貨物稅 工業局勸消費者抓緊時機
洪秀柱回朱立倫簡訊 交臨全會決定
毛揆：盼僑胞發揮影響 支持加入區域組織
換柱風暴 洪辦：全力爭取黨代表支持
盧貝松拍廣告 為學童交通安全請命
台文創品香港展出 點亮台灣月
市民集團婚 1成4新人學生時就認識
北韓執政黨慶 習近平向金正恩致賀
駐泰代表謝武樵主持雙十國慶升旗
蔡英文進入日本內閣府 談台日經濟合作
標題驚悚騙點閱 大陸官方發文警告
諾貝爾和平獎 二三事報你知
港股嗨翻 Fed耐心待升息
少子女化 全台幼兒園減92所
蔡英文：釣魚台屬台灣 漁業協定好開始
網友留言國慶日犯案 警：鎖定身分嚴辦
北韓勞動黨70歲 將辦盛大閱兵
丹麥雙十國慶酒會 歡欣熱烈
大陸海軍編隊 北歐走透透
台船北海道外海遇難 3越籍漁工落海
乳癌雙標靶術前治療 可望助患者留乳房
重新安置 首批厄利垂亞難民前往瑞典
順德慶888號確定割鰭棄身 臉丟光了
金門i6s開賣 大陸果粉搶購
交通部長信箱接獲恐嚇 警方著手偵辦
為洪慈庸抬轎 林佳龍任競選總部主委
蔡英文盼反對黨出席國慶 不再是例外
駐南非代表處舉辦104年國慶酒會
中華澳門男足友誼賽 邱育宏先發守門
iPhone新機 中壢排16小時拔頭香
抓砂石車行駛台16線 推車牌辨識系統
象猿誰奪冠 林佳龍鄭文燦約主場看球
世棒12強賽 日本隊28人名單出爐
馬總統：盼與索羅門關係往前邁進
甄嬛住的壽康宮 10/10首度開放
馬總統：與瓜地馬拉邦誼穩固
雲豹甲車弊案 軍方解雇2雇員
查理週刊諷難民及唐氏症 言論自由踩雷
駐挪威代表處舉辦國慶酒會
諾貝爾和平獎：突尼西亞4工會人權組織
國民黨推國慶影片 共慶雙十
中國網賽直落二吞敗 盧彥勳無緣4強
大陸軍改 七大軍區傳改四大戰區
國慶日 王金平籲朝野解心結大團結
愛買線上購物公布國民零嘴王排行榜
溫智豪射門得分 中華男足暫扳平澳門
王金平：日藝術品明年10月台展出
世棒12強賽 南韓重砲朴炳鎬領軍
陳浩瑋勁射破網 中華隊半場1球領先
突國對話組織奪和平諾獎 歐盟叫好
市長因濫用公款辭職 羅馬亂成一團
陳柏良友誼賽缺陣 陳昌源任場上隊長
駐星代表處國慶酒會 舉杯飲勝慶賀
駐星代表：活路外交創造和平紅利
大馬再逮捕舉報納吉貪腐者
國防部：資電作戰指揮部已顯成效
陳昌源頭錘破網 中華3比1領先澳門
朱恩樂禁區挑射 中華男足4比1領先
養不一樣的寵物 色彩豔麗箭毒蛙
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假購物真行竊 失業婦遭逮
夏立言：兩岸和平得之不易 盼各界珍惜
陳浩瑋踢進2球 中華男足5比1領先
習近平訪英 核電高鐵金融可望下大單
台漁船船員北海道落海 台日合作搜尋
菲美奪島演練 展示協同作戰能力
大樂透開獎
鐵達尼號沉沒百年 救生艇上餅乾將拍賣
中華男足狂進5球 奪久違主場勝利
突尼西亞茉莉花革命 後續大事紀
高雄漁船船員日本外海墜海 日方搜救
突國和平獎得主：讓區域看見對話力量
iPhone 6S登台 燦坤今賣逾 5千支
港大再現集會 主張不容黑手介入院校
蔡英文：訪日行順利且豐富
洪秀柱臉書貼文 堅定捍衛黨價值
美軍艦傳駛入南海 陸：不容侵犯領海
駐印度代表處在加爾各答辦國慶酒會
駐俄羅斯代表處辦104年國慶酒會
媒體寒冬？鳳凰衛視香港台重整
為選舉反TPP 希拉蕊挨批
和平獎落突國民主組織 梅克爾同喜
網友揚言國慶日捷運犯案 警方強化維安
中華男足大勝澳門 相隔4年主場再勝
順得慶888號作業違規 漁業署決嚴處
茉莉花革命席捲中東 多國至今仍陷動盪
今彩539頭獎 1注中獎
男子駕車基隆遭攔截 身中多刀送醫
澎湖印尼漁工 酒後跌倒命喪造船廠
大樂透頭獎槓龜
台灣品牌咖啡進軍上海 名人效益加持
駐索羅門大使館舉行雙十國慶酒會
劉雲山見金正恩？陸外交部未正面回應
美大學生群架 有人開槍1死3傷
美官員：可派驅逐艦接近南海人造島
不再缺臨門一腳 中華男足主場大勝
國慶演說 總統：維持現狀成台灣共識
大陸農改之父杜潤生辭世
突尼西亞組職獲和平獎 各國領袖叫好
陳浩瑋獨進兩球 脫衣慶賀表心聲
和平獎頒給突國 向民主烈士致敬
美鋁挫石油股漲 美股開盤持平
台南大億麗緻酒店「尾牙春酒專案」開訂
各地國慶活動集錦 馬演說提「維持現狀」
接獲恐嚇國慶日捷運犯案 警強化維安
馬總統國慶致詞 重申「維持現狀」五項原則
雙十國慶 蔡朱洪宋到場獲矚目
洪秀柱：如有任何變動 盼一切按照制度
王金平斥朱王配 讚周美青窩心
雙十國慶 宋楚瑜籲統獨休兵民生第一
寒舍食譜「御賞‧鱸鰻宴」膠豐味美滋補
國賓Burger Fix新推經典美味漢堡
土耳其首都爆炸95死 186傷 官員：恐攻
援敘反軍訓練計畫 歐巴馬將宣布改變
瑞典議員提案挺台灣與歐盟洽簽投資協定
歐盟軍事對付人蛇集團 聯合國背書
訓練裝備敘反軍計畫 美官員：不會終結
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
武裝訓練敘反軍 美改變模式
美升息恐延至明年 歐股收紅
推港灣論壇 陳菊允助航商擴大投資
MSNBC：共和黨議員萊恩不參選眾院議長
南德州大學傳槍響關閉 2人遭槍擊
聯準會官員：美升息時機仍有可能在今年
獲利了結 油價持平
瓜國土石流罹難者增至253人 374人失蹤
對抗氣候變遷 開發銀行新增150億美元
美股收紅 料Fed升息延後
幸福再敲門 童星凱莉羅潔絲嶄露鋒芒
阿鼠貝拉強勢回歸 翻玩最夯流行歌曲
許瑋甯扮卓別林 用幽默征服影迷
駐印度代表處新德里舉辦國慶酒會
盧森堡國慶酒會 台歐經貿有助台盧合作
南德州大學傳槍擊事件 1死1傷
日內瓦慶雙十 聶隱娘獲選影展開幕片
亞特蘭大慶雙十 美政要與使節出席
世界棒球經典大賽 11月台灣舉行
美媒：緩美中關係 陸自捕網路間諜
曾宇謙盧森堡公演 明年台北獨奏會
易捷機師飛航中昏倒 副機師急降威尼斯
國慶大會登場 活動熱鬧多元
大福彩衝6.1億 大號吃香
台南國慶升旗 賴清德：國名叫中華民國
摩登原始人瘦身有成 驚豔紅毯
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傳陸應美要求 首度逮捕竊密駭客
未參加總統府升旗 柯文哲：不是尬場
嘉義平原單車遊 逛糖廠觀天文
跟你想得不一樣 銀行敞開臂膀迎駭客
金風送爽 騎鐵馬遊諸羅
選擇鄰近醫院 腦中風患者免奔波復健
竹市城市獵人定向越野賽 17日登場
防子宮頸癌 竹縣國中女生免費打疫苗
金價走揚 年底有望挑戰1200美元
奶奶手中滾燙熱粥 翻出受助者兒時回憶
旗津亮點彩虹教堂 海天一色叫人驚嘆
國慶升旗暨路跑 澎湖近年來最盛大
金黃稻田老父背影 口足畫家紀念父子情
估美國升息將延後 亞幣創兩個月新高
參選世姐 台灣陳海琳獲迪斯可皇后榮銜
大陸熱身賽 黃蜂練兵也練調度
數位時代來臨 金融業爭取科技大軍
國慶升旗典禮 台中市在雨中舉行
早上國道順暢 高公局籲高乘載勿插隊
南韓控北韓駭侵首爾地鐵網路 北韓否認
網友揚言國慶犯案 捷運站加強警備
歐巴馬慰問校園槍擊受害者家屬
鋒面快跑 國慶日雨停陽光露臉
慶國慶 美眾議院軍委會成員訪華
傳推特組織瘦身 下週裁員
洛杉磯經文處國慶酒會 冠蓋雲集
駐加處國慶酒會 盼加支持台入TPP
確保敘空中安全 美俄將舉行軍事會談
蔡英文參加國慶 盼國家團結
全美最富有城市 聖荷西都會區
南京大屠殺檔案 聯合國申遺成功
國慶大會 激昂軍歌熱鬧拉開序幕
國慶維安 國安局長豎大拇指請國人放心
10呎長鯊魚出沒 洛城海灘不平靜
國慶日中正橋國旗遭毀 警調監視器緝凶
國慶大會 朱立倫蔡英文互動熱
萬人爭搶嗡嗡包 北市國慶場面混亂
洪秀柱：當然會和蔡打招呼 又不是仇人
部分app涉隱私安全疑慮 蘋果閃電下架
迎接國慶 中台灣美食展登場
訓練敘利亞反抗軍失敗 美改直接供武器
宋楚瑜：三民主義也是親民黨所宗
矽品員工權益 中市府啟動輔導機制
周美青國慶服裝 走莊重保守路線
府前國慶大會 朱蔡宋並排而坐
南海兩人工島礁 中國建燈塔放光
國旗達人張老旺自辦升旗 近千人激昂
雙十五色煙火秀 古坑有看頭
國慶大會 總統：朝野領袖出席令人欣慰
萬人爭搶嗡嗡包失序 北市致歉
高啟全傳跳槽 IEK：產業挑戰不變
蔡英文唱國歌 沒唱吾黨所宗
總統：朝野出席國慶 盼都認同中華民國
陸官媒副社長瞞報英居留權 遭逐出黨
紅色供應鏈進逼 晶片廠整併應戰
駐哥倫比亞處辦國慶酒會 隆重溫馨
國慶致詞 總統：朝野支持維持現狀難得
江西上饒傳煤礦意外 10名礦工困井下
祥富發漁船續尋3名落海船員
國慶捷運維安 全時段巡邏
競爭力排名 總統：20年來最好成績
國慶談未來兩岸關係 總統：確實很憂慮
男酒駕撞車 路過民眾義憤飆罵
新竹國慶路跑 向黑蝙蝠英雄致敬
馬總統：維持現狀已是台灣共識
國慶大會 蔡英文向國旗國父遺像鞠躬
馬總統國慶致詞全文
大陸孔子基金會要建一萬個孔子學堂
大陸提共享史料 總統：持開放態度
美艦將航近陸人工島 菲：不意外
國慶北市升旗 柯文哲全程唱完國歌
加州首項藥用大麻法 州長簽署
馬總統：維持現狀非從天而降
勵馨升女兒旗 盼增女性參政
兩岸維持現狀 總統：若下任沿用續和平
昆明市委前書記高勁松被立案偵查
總統：多數人要維持的是良性循環現狀
全運會聖火 跨海到澎湖傳遞
風雨無阻 近千人出席紐約雙十酒會
馬總統：接受九二共識 有什麼困難
駐厄瓜多代表處國慶酒會 歡欣熱烈
南京屠殺文件列世界記憶 日本深表遺憾
周美青新裝亮相 台灣設計師王邵宇
拓展國際觀 學者提3招
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
高市登革熱新增病例創新高 疾管署監視
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
菲媒刊登林松煥國慶致詞
BBC精選趣聞 喝醉酒 1/3素食者破戒吃肉
九皇齋節下週開始 泰民眾茹素9天
7越南漁民 菲海域被捕
國慶日升旗周邊 超商業績也沾光
朝野互動 朱立倫盼越來越良性
以建公路形容執政 總統：方向正確
林佳龍升旗時未敬禮 市府：注目禮才對
文山區健行 柯文哲笑問是否獎品多
蔡英文：和朱立倫宋楚瑜都聊得開心
臨全會目標 朱立倫：凝聚共識團結勝選
紅色供應鏈挑戰 封測廠需同心殺出重圍
台灣設計師 上海時裝周展春夏新作
全台最高 玉山氣象站國慶升旗
暑假過後 腸病毒又流行需慎防
李大維與旅澳僑胞健走慶雙十
台南市政府：賴清德升旗有唱國歌
台泰蕃茄肉醬奪冠 柯文哲大口試吃
颱風杜鵑農損 嘉縣14日前呈報中央
突國組織獲和平獎 歐巴馬讚鼓舞突國人
羅艾斯：台加入TPP得先談BIA
陸自認大國 聯合國漲會費便自稱窮國
不再酸溜溜 特斯拉CEO改說蘋果好話
大雁隊形慶國慶 雷虎再現天際
山東村民門前有大樹 竟是明代古樹
工商界期盼 跨黨派團結向前邁進
煮油除穢儀式再現 台南盼驅登革熱
國慶日 民進黨首長開口唱國歌
旅韓僑胞熱烈慶祝雙十國慶
三星或台積電A9？iPhone 6S開箱如開獎
日本安濃津祭 華岡藝校推台灣觀光
伊斯蘭國逼近阿勒坡 美停止訓練敘抗軍
王金平：青年關心國家 政府應傾聽民意
法國達飛航運欲投資高雄 陳菊允諾協助
換柱送暖 周美青主動擁抱洪秀柱
張顯耀：明年選舉是中華民國保衛戰
台中市藍營另辦國慶升旗 都行舉手禮
國慶連假掀野餐風 3大商機正夯
解決氣候變遷 碳排放可望轉為燃料
國慶大會 馬總統王金平互動熱絡
金正恩見陸官員 北韓媒體未報六方會談
印尼：有望2週內解決東南亞煙霾危機
公豹胖到無法嘿咻 德里動物園借種失敗
民進黨：國家方向由新民意決定
洪秀柱邀支持者 11日開講發聲
國慶大會 朝野領袖互動成焦點
行動網路興起挑戰增 蓋洛普不理美大選
馬總統：台盼入TPP 會有很大幫助
石門水庫靠它建成 美援在台留下見證
不滿毒狗案頻傳 動保團體中市府抗議
國慶連假過半 午後將有北返收假潮
小英沒唱吾黨 柯建銘：別圍繞在小事上
挺同志婚姻 支持者台南拉彩虹旗
駐斐濟代表處國慶酒會 冠蓋雲集
周美青國慶禮服 出自23歲王劭宇
北市本土登革熱增1例 曾至台南
國慶結婚 新北460對新人搶登記
普天同慶 101晚間點亮紅白藍眉燈
陸股震盪大 散戶入市兩年多賠一套房
ahq拚英雄聯盟八強 台灣大吆喝集氣
王劭宇設計國慶服裝 從小就愛時尚
駐諾魯大使館酒會慶雙十
駐以色列代表處國慶酒會 盛況空前
台灣女孩日 女性政治人物對談
僵屍妝公墓拍婚紗 打破禁忌增喜氣
在野黨出席國慶 王金平盼能成慣例
電競螢幕好壞 和選手表現有關嗎？
無前例 海地總統總理出席外館國慶酒會
換柱風波 洪秀柱：我不會退下來
紅包怎麼包不失禮 眉角就看這裡
通緝毒犯化身看護 專偷病患財物
外交部國慶光碟 細述活路外交友善和平
國慶訪賓聲勢浩大 日本團最具規模
東隆宮迎王遷船遶境 王船陸上行舟
阿朗壹古道傳1人落海 消防海巡救援
華碩施崇棠領軍 美國發表電競新品
陸男跳樓僵持6小時 看到大閘蟹不跳了
建黨70週年 北韓展開大閱兵
墨國青年創業展 台灣經驗分享
油罐車翻覆 柴油溢出影響南迴交通
海軍樂隊國慶首現女性 怕毀容撐過訓練
馬總統：也許有機會參與TPP第2輪談判
金箔咖啡包摻毒丟廁所 難逃警法眼
蘭麗綿羊油疑改日期 中市要求下架
廣東發現天然金屬鈾
民眾國慶夯嗡嗡包 北市：超乎預期
江西烏龍民政局 將結婚辦成離婚
大馬女子賽3輪 曾雅妮並列第7
駐館瓜京慶雙十 台灣貢獻獲肯定
國慶日林志玲粉絲破千萬 微博跳舞慶祝
小丑魚可愛爆表 入門款花費不高
香港雙十國慶酒會 千人出席
嘉縣確診登革熱 19歲台南市籍女學生
洪秀柱祭忠烈祠 上千支持者挺柱
迎國慶寶寶 北市聯醫初估8名
公費留考11日登場 686人搶百名額
安徽餐館瓦斯桶爆炸 已知17死
大陸華為供貨商倒閉 千人圍地方政府
繁華世紀 重現第一女記者採訪歷程
綠蠵龜佛州產卵數 2015年創紀錄
搶秋蟹商機 電商出奇招
土耳其車站附近大爆炸 至少20死百傷
國慶寶寶誕生 虎尾若瑟醫院傳喜訊
上下運動加音樂 重度昏迷有望甦醒
金正恩見劉雲山 兩人數度熱情擁抱
白冷圳文化節開幕 日設計師女兒出席
台南黑琵數量增 保育季11月登場
國慶寶寶來報到 高家歡欣取名高興
釜山影展落幕 侯孝賢張艾嘉發亮
天下第一關垮了？山海關5A資格不保
收17部腳踏車贓物 當舖負責人緩起訴
秋涼戶外活動 穿對衣鞋不哈啾好走路
北韓閱兵 金正恩：準備好因應美國威脅
國際酒店進駐加展覽 澳門下半年超精彩
繼梅姨後 好萊塢女星再爭男女同酬
年輕夫妻喜迎國慶女娃 夫興奮暗爽
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蘭麗代理商聲明 可到購買地點退貨
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西螺農情米意 精彩大橋觀光文化節
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回頭是岸 咖啡店助邊緣人逆轉人生
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張老旺辦升旗 21年前克難像異域
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土國指爆炸為恐攻 首長將開會因應
綠茵廣場野餐 花蓮文創園區好熱鬧
撲滅林火霾害 新加坡前進印尼救援
解放乳頭遭臉書下架 建中生衝冰島採訪
寶寶賀國慶 新竹產婦喜迎雙胞胎
國慶女寶寶 家中還有元旦和823哥哥
桃園電影節 國慶日晚揭開序幕
北京故宮鬧鬼？官方罕見澄清
高市賀國慶 104位社團代表祈福
好食在嘉義 KANO路跑引熱潮
藍委借場地升旗遇阻 中市府：未介入
吳敬璉：陸經濟仍未轉型 應切實改革
台灣農業的未來 百大青農尋活路
財務問題毀孫協志婚姻 不動心娛樂澄清
海釣船一夜驚魂 海巡艇順利救護
大陸今年國內旅遊將超40億人次
美明年大選 國會亂象凸顯共和黨內分歧
國5現車潮 高公局籲免費時段提前北返
小啾趴趴走 基隆舊火車站展出
梵蒂岡駐館慶雙十 教廷外長出席受矚目
土耳其首都驚爆20死百傷 官員：是恐攻
爺爺疼孫 親手製大象娃娃車
國慶寶寶降溫 苗栗媽咪看黃曆
雙十國慶 中市雙胞胎男嬰報到
地緣政治升高及油國減產 油價看漲
江蘇翁怨子不孝 百萬元藏身上火葬
NASA公布火星旅程文件 時程未定
劇組台鐵藍皮車拍片 遊客罵翻天
吃龍眼乾比賽 傳承彭姓宗親發展史
全運會聖火 跨海傳到澎湖
陸維權律師之子包卓軒等人 中緬邊境失蹤
韓媒：金正恩顧慮中國 未提核遏制力
京九高鐵路線確立 時速350公里
國慶寶寶 新竹市誕生24個
男子家暴遭通緝 定期洗腎被逮
國慶連假出遊 太魯閣塞爆
南韓肯定 南京大屠殺列世界記憶名錄
橫濱雙十國慶 場面浩大喜洋洋
國慶連假百貨受惠 陸客也搶購
國慶酒會 逾3千人為中華民國慶生
林智勝30轟出爐 30-30只差一步
割魚鰭非個案 歐盟密切關注
為TPP辯護 歐巴馬諷刺大陸
土耳其連環爆至少30死 矛頭指向恐攻
北川景子愛台灣美食 婚事還沒啦
國慶收假11日湧車潮 宜蘭5.5萬輛車北返
美研究：恐攻降低經濟成長
今彩539開獎
大福彩開獎
陸證監會副主席 要求基金業防範風險
賀雙十國慶 美政界行動挺台
30轟出爐 林智勝：像作夢一樣
十月十日賣萌日 大陸微博瘋傳萌照
北韓宣稱 研發出洲際核子飛彈
兄弟封王後練兵 又添傷兵1名
尼國駐館慶雙十 陳高威士忌餉賓
駐瓜大使賴建中呈遞到任國書
雙十國慶變萌日 陸官媒加入宣傳引議論
安卡拉爆炸增至86人死 186傷
以巴衝突升級 巴人再刺傷2以色列人
法媒：法同性戀大使不會出使梵蒂岡
今彩539 頭獎1注中獎
大福彩頭獎持續槓龜
陸信貸資產質押再貸款 擴至11省市
雙橡園國慶強強滾 美政要網路熱話
香港噴射客船起火 警方：無可疑之處
駐泰代表處國慶酒會 嘉賓盈門
廣西扶貧搪塞做假 中紀委要求幹部清廉
洪秀柱：痛心國民黨部用拒馬迎國慶
旅星僑界國慶晚會祝中華民國生日快樂
足壇2大龍頭遭停職 FIFA：改革持續
〈財經主筆室〉2016大選 三個女人將左右台股走勢
國慶假最後一天 午後天氣晴朗
英文系太多 學界推發展東南亞語系
國際油價回升 汽油12日調漲
國會選舉將近 土耳其首都連環爆炸至少95死
土連環爆自殺炸彈客犯案 白宮譴責
中國網球公開賽 詹家姊妹女雙亞軍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
土反對黨：安卡拉連環爆炸 增至97死
疑博科聖地自殺攻擊 查德邊城38死51傷
反歐美自貿協定 柏林逾15萬人上街抗議
瓜地馬拉土石流災情 增至264死40失蹤
安卡拉連環驚爆 官方：至少95死246傷
聖杯騎士飆演技 娜塔莉波曼再偷情
葉問3 西洋拳對戰詠春拳
狼圖騰 代表中國爭奧斯卡
國慶連假最後日 陽光露臉
民宅萬聖節布置太逼真 報案接不完
歡慶雙十 台灣美食文化節征服米蘭
土耳其首都恐攻 歐巴馬致電土總統致哀
收假日 國5北上恐從午塞到晚
高鐵新3站在地味 特色糕餅醬油進駐
安卡拉爆炸後 推特土耳其斷線
高鐵新3站 11/4起開放參觀
亞東醫院醫療團前來貝里斯義診
坐困菲灘月餘 台漁船踏上歸途
宋芸樺太理性 演林真心先破壞完美
安徽爆炸17死 死者多中學生
無懼景氣寒冬 四大會計師徵才逾1500人
熱忱與多元技能 會計師事務所員工必備
變形金剛男星行為脫序 遭德州警方逮捕
汽車疑暴衝撞早餐店 3人受傷
誤炸無國界醫生醫院 美國防部發慰問金
尋找榮民的店 退輔會研發趴趴go地圖
從小雞養大的上櫃公司邑錡 即將誕生
港式飲茶冷知識 一盅兩件該吃啥
蔡英文愛貓想想與阿才 成另類助選員
港式飲茶知多一點點 喝茶的暗號
到香港 不可不吃的港式飲茶點心
猿象爭霸 都有重砲待歸位
張阿姨印尼乾麵 金門飄香
投信：利空快出盡 台股風險趨降
難民窟變身熱門景點 韓國版彩虹眷村
上萬群眾 目送東隆宮王船遊天河
台南吃秋蟹 108道料理讓人食指大動
入秋新低溫 雙北清晨20.4度
朱宗慶打擊樂團 30週年倒數
西門町雙屍案 槍手延長羈押
駐秘魯代表處舉辦國慶酒會
駐汕埠總領事館慶中華民國國慶
旅墨爾本華僑慶祝雙十國慶
旅菲台人 任波札那駐菲榮譽總領事
河內慶雙十 盼促台越關係
市場魚博士何宣慶 獲10大傑青
雙十慶 紐約華埠封街開趴熱鬧滾滾
桃機滅紅火蟻 靠米格魯加洋芋片
苗栗暗夜2火 打火弟兄疲奔命
開發亞灣區 陳菊爭取國家級建設
諾貝爾新科得主：白俄羅斯是軟性獨裁
救雷根一命 美前特勤局幹員85歲病逝
觀望折抵貨物稅 汽車年底前買氣慘了
柯文哲設組大小喬 便民施政協調
拿獎學金出國唸書 陳以信鼓勵申請
陸擬禁止私人車輛網路攬客
窮不能苦孩子 苗栗營養午餐改制
國5北上提早塞 車速不到40公里
國慶收假上午 國道南部路段順暢
石頭演百日告別 搥牆痛到飆淚
團結氣勢 黃復興黨部樂見朱洪配
台南登革熱新增178例 破1萬9千例
讓學生吃得安全 屏東建中央廚房
女大生熱血環島 追日捕捉曙光美景
秋燥傷肺 依體質喝茶補氣
不讓孩子輸在起跑點 花蓮加碼有機餐
改善營養午餐 中市9月起每餐補助5元
新北營養午餐 安心蔬菜配食農教育
回收廚餘 中市免費提供堆肥桶和菌肥
抗戰勝利關鍵 傅應川：持久戰奏效
日本會席料理 重現江戶武士宴
木藝創作 實木打造腳踏車
環境清潔日 雲林社區動起來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
衝突不斷 土耳其動盪已3個月
小三勸退師爆紅 培訓成本150萬元
普吉島警民衝突 軍方出動才平息
雙十國慶晚會 雪梨僑胞同慶
班加西調查傳有針對性 不想讓希拉蕊選
派菲替代役男 國慶感觸多
登革熱病例 台南趨緩高雄緩升
越女存錢買iphone 送老公生日禮物
愛爾蘭各界參與國慶電影欣賞會
迎戰金融3.0 數位科技人才需求大
國5龜速 宜蘭至頭城車速13公里
雷射展 工研院秀國產雷射成就
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羅德拚晉級 陳冠宇銜命戰火腿
不滿喝酒遭阻 兒子拿石頭砸死母親
營建署修法 住宅區禁設夜店
肯伊威斯特想選總統 歐巴馬搞笑給建議
男子心情差跳埤塘 警冒雨救援
快加油！下周汽油漲8角柴油9角
首爾黃金溫泉 傳統汗蒸幕引人入勝
錢湯與溫泉 日本泡湯風行
公開解剖獅子 丹麥動物園強調教育性
改善偏鄉醫療 醫學生單車環島募款
張銘忠主持國慶酒會 巴黎僑胞同賀
受災義交挺救災 新北警感佩
克難街老照片展 緬懷克難精神
國際油價回升 汽油12日起漲0.8元
蒸洗拍打加雪地滾 俄羅斯浴很戰鬥
台灣女孩日 澎湖宣示10大福利面向
產訓合作專班 替企業客製化職訓
太陽能展14日登場 多位總經理談展望
嘉惠新移民 北市開辦保母訓練班
子宮頸抹片及乳房攝影篩檢 巡迴至馬公
駐法蘭克福辦事處國慶酒會 僑界出席
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以色列空襲加薩 傳1孕婦和2歲娃遇害
大立光台積電法說本週登場 市場聚焦
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女倒車疑暴衝撞早餐店 3人輕傷
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矽品股臨會電子投票 鴻海日月光拚勝出
女買賣古董遭囚禁 警定位逮暴力男
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好萊塢潛規則盛行 女星怒吼：別再這樣
宋楚瑜：維持現狀就是不被大陸管
愛爾蘭僑界國慶升旗 留學生與會
美青款國慶洋裝 義賣價8萬8
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著色書還沒冷 懷孕媽咪成新主題
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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宏都拉斯駐館國慶酒會 祝邦誼永固
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景氣指標 北市信義區兩商辦樓近日標售
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拋摔毛小孩致死 男判拘役40日
陸客來港買保 利保險公司
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男嬰解血便 梅克爾憩室作祟
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特色團餐 立院康園首入選
孤兒姊妹花離散數十載 職場奇蹟慶團圓
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
澤巨蜥逛大街 民眾嚇壞誤為鱷魚
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紐約國慶籃球賽 章文樑下場激戰
模仿龍貓拿傘發功 男子逃2百公尺遭逮
土耳其版911 連環爆燒出內憂外患
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夏立言：航路若越中線 寧不要陸客中轉
阿根廷全僑慶祝國慶升旗
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AT-3殉職飛官公祭 總統弔唁
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分析：楊潔篪訪日 中日關係可望回暖
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調查：7成7役男無意申請產業替代役
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星展銀行：不撤分行不裁員
法國科西嘉島垃圾爆量 香氣美名走味
塑膠軟墊塑化劑超標多 擬強制列檢
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駐希臘代表處舉辦雙十國慶酒會
柯文哲：朱立倫蠟燭三頭燒
越共12屆全國大會 政壇爭鋒眾所矚目
台南路邊停車 114輛機車搶1格
白俄大選5連任 魯卡申柯警告別亂抗議
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台南後甲居民陳情 要求遷移變電所
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洪秀柱14日女力沙龍 暢談私房話
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八仙塵爆僅12死 立委讚：世界奇蹟
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北市西松高中男學生墜樓 送醫急救
iPhone 6S晶片惹議 退換貨難
巴拉圭電台專訪劉德立談台巴關係成果
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菲總統大選開跑 各路人馬來鬧場
史丹佛經歷遭打槍 德防長自辯
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駐貝里斯大使館國慶酒會 嘉賓雲集
TPP達陣 RCEP談判面臨加速壓力
台股開高走高 漲127.76點
航路優化改變少 夏立言：陸方難接受
西松高中高三男5樓墜下 送醫急救
台股大漲127點 蘋概股領軍上攻
校園閒置空間 中市府活化再利用
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10月台指期漲109點
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縮減道路重建新北投車站 里長：別亂搞
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高啟全傳跳槽 南亞科：與台塑無關
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歡喜赴喜宴 愛車慘遭大樹壓毀
用自己的眼 看到台灣的樣貌
喜迎LPGA 特製賽事甜點可愛吸睛
老貓：台灣的好 靠自己的眼睛看
陸客來台傳限縮95% 夏立言：非事實
電競ahq詹氏姐妹傳佳績 台灣大力挺
西松高中學生墜樓不治 校方指圍牆不低
中秋連假與颱風干擾 9月稅收年減14.3%
為幫家中鸚鵡配對 父子偷鳥不成被逮
臉書在英繳稅約22萬 低於英國一般勞工
日菸商在台設廠 董氏基金會赴日抗議
海大迎校慶 星光音樂劇17日登場
恐攻後政府只會忙空襲 土國人激憤落淚
台灣培育出全球最大螢光魚 16日展出
紡織股王儒鴻放量下跌 紡織股走軟
北港堤防崩塌20公尺 緊急搶修評估封路
塵爆傷者陳依欣慶重生 許願開民宿
傳馬航殘骸現蹤菲南 菲方暫無發現
墾丁衝浪天堂 孕育台灣冠軍王
上海大師網賽 盧彥勳首輪不敵小鮮肉
改變新北市 創新好點子募集中
宜蘭洛克馬童話樂園 擬2016年底前完工
搶救良田 桃園整治農地污染
LOL八強賽 閃電狼ahq兄弟登山
疑不熟路況 休旅車翻覆3米邊坡
陽岱鋼熄火 火腿止步季後賽首輪
成大開放認領單車 逾2百輛被搶光
駐索羅門大使館邀美醫療團義診
新華社：中共18大五中全會26日登場
北市列管421處違建廚房 自行改善完成
李如青新書 金門十個禁忌
研究：男女發脾氣 影響力大不同
通訊軟體群組遭冒名 張嘉郡不排除提告
民眾瘋搶國慶嗡嗡包 北市府將開賣
中央氣象局氣象報告
亞幣走升外資匯入 新台幣創近2月高
理財大躍進 生存金滿期金開放信託
保障身障者權益 中市開辦身障財產信託
100M用戶破百萬 中華電送好康
立院公務車不足 呂學樟：搭小黃像話嗎
土耳其總理：伊斯蘭國是爆炸案主嫌
週年慶搶搶滾 iPhone 6S可以這樣買
台中優化公車站 設置免費行動充電站
民眾瘋搶國慶嗡嗡包 北市府將開賣
亞洲盃青少棒 台射日重振三連霸雄風
翻轉偏鄉 縮短體育資源城鄉落差
澳洲昆士蘭僑界辦雙十國慶晚會
警專生操場跑步昏厥 命危送醫
林志玲主持金馬 愛的抱抱是障礙
順應天氣 大三生製茶拿亞軍
郭俊麟驚奇首季 吃足情蒐苦頭
嘉義在地兒童劇 17日開放觀賞
宏?Win 10產品 歐亞銷售稱霸
中壽前3季大賺超過百億
蔣潔敏受賄案 一審判16年
台北羽球大獎賽 王子維李佳馨領銜
擴大委員會旁聽 立院擬從大會議室嘗試
楊潔篪訪日對話 關係似將回暖
台北車站公車大調整 105年1月實施
國人愛進口車 前9月掛牌數逆勢增15%
中共18屆五中全會 26至29日舉行
陸：考慮聯合他國 再申報慰安婦檔案
文學改編劇押解 10月底竹北登場
優化公車站再優化 提供免費報紙及充電
全運會聖火回高雄 邁入最後一哩路
楊潔篪訪日破冰 將會晤首相安倍
漁業署在澎湖放流黑格魚苗一批
擬重啟林內焚化爐 雲府：法律程序未完
漢和：共軍在香港建設地對空飛彈陣地
人瑞就醫次數偏低 肺炎最要命
5年期公債得標利率0.845% 創近5年新低
外資回頭 上周買超台股66.41億
兩岸澎湖書展20日登場
巧克力正名新規範 業者大表贊同
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法財長：徵稅籌移民潮開支是壞主意
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疑用過量藥物 男旅館開趴後死亡
培育技職人才 劉顯達獲美國總統獎
花蓮學童健檢 齲齒3.8顆高於全國平均
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收入只花6% 美夫婦年捐10萬美元
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周永康集團 蔣潔敏李春城一審宣判
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不信扁貪污 吳澧培：扁愛權但不愛錢
迪頓分析消費貧窮福利 獲諾貝爾經濟獎
雲環保局：林內焚化爐環評未補正
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竹市眷村文化季 15日眷村博物館登場
金控前3季獲利 10家破百億
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梵蒂岡國務卿：教宗盼早日訪中國
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吳副總統：維持現狀需認同九二共識
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蛋黃哥萬聖節版 網路發酵
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德里藝術節 台灣2團登台演出
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颱風補助標準不一 台南東山農民陳情
地下道拍婚紗 攝影者：紀念將消失一景
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擬台海和平倡議 蘇永欽：無中生有
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國民黨臨全會 不排除投票表決
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勤崴國際聯手微軟 攻車聯網商機
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阿特利滑壘傷人 大聯盟禁賽兩場
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5億元退選說 洪秀柱：侮辱人格
迪頓啟示 學者：低所得對消費影響大
改用國定教科書 韓在野黨要罷免教長
總統邀藍委餐敘 氣氛輕鬆融洽
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今彩539頭獎 1注中獎
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手機簡訊詐欺 全台曝露受詐騙風險
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林智勝創紀錄 高國輝拚40轟還有一戰
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福斯爆醜聞影響商譽 標普調降信評
葛光越主持中華民國104年國慶酒會
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重新界定衡量貧窮方式 迪頓獲經濟學獎
對主管施暴法航抗議事件 6人被捕
韓MERS患者又發病 出院後再呈陽性
雲品溫泉 花火爵士夜盡享日月潭夜晚璀璨之美
大倉久和“蟳”找好食光
宏觀且富有人性的貧窮指標 迪頓獲諾貝爾經濟學獎
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朱立倫：不得不換柱 首度向洪致歉
台南大億麗緻 萬聖餅乾及水果塔DIY 開始報名！
芝加哥國際影展選映「刺客聶隱娘」、「青田街一號」
蔡英文：國民黨誰來選不是重點 換黨執政才是
富邦產險2015年企業風險管理研討會13日登場
明年116個放假日 春節9天 清明、端午、中秋各4天
俄國駐敘利亞大使館遭火箭攻擊
牛津大學入學考 你能回答幾題？
新竹喜來登 台北國際旅展線上開跑
南京大屠殺登聯合國世界記憶名錄 日擬停供經費
慰安婦檔案落選世界記憶遺產 中國將聯合多國再申報
韓MERS最後患者 出院後再呈陽性
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迪頓榮獲經濟學獎 研究影響政策制訂
洪秀柱強調兩岸政策主張創造和平
洪秀柱：不管臨全會決定 對黨真情不變
不只租鐵馬 高雄推共享電動汽車
訪巴黎市府 高雄市推生態交通
歐股多跌 德股因能源業撐盤上揚
助攻IS 美為敘利亞反軍空投彈藥
電話通知獲諾獎 迪頓以為是惡作劇
揚言要在校內開槍 美大二女生被捕
天津再傳倉庫爆炸 尚無傷亡通報
反彈後賣壓湧現 國際油價大跌
美股收高 盤勢動能延續
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陌生之地 妮可基嫚親熱戲尺度大膽
王祚軒認沈玉琳小鐘當偶像
南海抗中 美尋與澳軍事加強合作
韓MERS疫情迫延後結束 61人被隔離
跨太平洋夥伴協定衝擊巴西工業
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國安基金延長護盤 台股續攻能量足
濟州島紅色郵筒咖啡廳 可寄未來明信片
濟州島偶來市場 傳統美食吃得到
蒙特婁僑界慶雙十 歡欣鼓舞
期交所：今年期市交易量續創新高
美民主黨辯論會登場 希拉蕊桑德斯交鋒
福斯造假醜聞 李奧納多要搬上大銀幕
台助發展竹藝 瓜國第一夫人讚揚
台股開盤跌 8.95點
新台幣開盤貶4分
臉書試行手機購物 推動電子商務
研究：久坐危害不見得比久站高
洪秀柱5億退選說 王金平：怎麼可能
酒駕自撞號誌桿 男雙腿骨折送醫
台灣大護資安 推DDoS防禦機制
Q4價格有壓 南亞科華亞科股價挫
年底股市九千點 金管會:尊重市場
文化部：補助不分政黨 無關選舉
布袋好美里3D彩繪 導覽深入漁鄉
宣捷生技聯手交大 搶幹細胞商機
駐薩使館國慶活動 頒感謝證書
傳曾找張顯耀任國防部長 江宜樺否認
現有兩岸航路若微調 估省3至5分
經濟部攜高科技廠 赴美獵才
大陸昆航迎新 把空姐塞進行李架
MLB皇家逆轉太空人 美聯分區賽G5決勝負
iPhone 6S晶片優劣之爭 評比再出爐
換柱 朱立倫首度向洪秀柱致歉
新台幣早盤升1.11角
天津一倉庫起火爆炸 暫無人員傷亡
NASA首長：禁止與陸合作只是暫時性
張通榮關說縱放案 更一審1年8月
簡嫚書菜鳥轉型 入圍金馬最佳女配角
海平面上升不可擋 2085年紐約不能住人
財經即時通Symphony大增資 谷歌入股
朱立倫：向洪秀柱表達最高歉意
嬰兒奶粉摻農藥調查 紐西蘭逮捕1商人
陳偉殷表現佳 美媒：可獲複數年約
副總統：人生最大目標要健康長壽快樂
兩岸詐騙集團藏印尼 台印警聯手逮31人
選前陸客不來 陸委會：沒有這個事
用水新裝工程 中市南區部分路段停水
墨國偶戲節 亦宛然劇團參演
駐舊金山辦事處國慶酒會 場面熱鬧
德反伊斯蘭示威 批梅克爾歐最危險女人
左營基地24日開放 阿帕契直升機亮相
新台幣實質走弱 早盤升逾1角
熱低壓恐成颱 侵台與否變數大
兩岸首長會面 總統喻美古復交引震撼
全運會授旗 鄭文燦盼成績更輝煌
iPhone 6S想換台積電版？ 這裡買可退
菲國總統大選 奇人異士盡出
宏都拉斯礦產出口銳減
習近平19至23日訪英
區間震盪 電子弱聯發科獨強
林志玲搶到捧花 林心如：讓她的
明師高徒爆糾紛 民團籲回歸勞基法
九降風起 苗栗風箏節週末登場
北迴線三軌化 交部：年底提可行性評估
國防部：三軍編現比平均超過90%
朱黃配 朱立倫：假設性說法
搶攻數位金融 銀行強化安控
蔡英文：國民黨換誰不是重點 換黨才是
葉世文盼交保 法官裁定續押
天冷緊張受刺激 男童可能暫時性隱睪
北韓飛彈有核彈頭？平可夫：應是欺敵
民主黨電視辯論將登場 為拜登備位
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GOGORO測試意外 網友：連專業都出事
被指搞政爭 賴清德反提跑票議員
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被綁半年 菲女鎮長獲釋
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
向捷克喊話 卓士昭促簽台歐盟ECA
印尼梭羅市愛吃狗肉 擬修法禁食
換柱送暖 華府後援會相挺
國防教學影片有中共閱兵 民代要求下架
MLB國聯分區賽 小熊6轟炸紅雀聽牌
HTC新機將發表 宏達電大漲創波段高
避師師相護 教師工會盼設專審會
MLB藍鳥不死 3轟炸垮遊騎兵逼出第5戰
元大金併大眾銀 股東會拍板
MERS護理人員辛苦 全智賢致敬送暖
矽品案攻防 日月光下午緊急開記者會
總統：歐盟亞洲經貿談判不應遺漏台灣
涉收賄 前台水董座徐享崑判8年
首屆企業運動會 科學公會允力挺
金融業打亞洲盃 面臨兩大課題
高啟全傳跳槽 宣明智：首重環境發展
年減17公斤 武漢辣媽菜單看這裡
瓜地馬拉辦國慶盃高爾夫球賽活動
范冰冰李晨傳領證 元旦海南辦婚禮
中共五中全會 將開除令計劃等6人黨籍
韓空軍進行防空飛彈實射訓練
北市犯罪資料 竊盜熱點上網查得到
新台幣中午升7.5分
旅瓜華僑總會國慶茶會 僑胞踴躍參加
國人愛喝鮮茶 超商進軍現作茶飲市場
日月潭花火節意猶未盡 業者推續攤景點
3歲娃挑戰嘉明湖 山友:太瘋狂
關說酒駕案獲緩刑 張通榮：不良示範
聯發科：有條件開放陸資 有利成長
公告地價改每年調 房仲憂得不償失
金門書展 兩岸圖書文具尋寶
中碳攜手台塑越鋼 年底銷售煤焦油
涉變造車牌規避國道通行費 男子遭訴
傳美艦將靠近南海人工島 菲表示支持
澳6旬翁困荒野 缺水多天螞蟻救了他
以巴衝突人人一把刀 日用品成恐怖化身
買到即過時 大陸一年淘汰4億支手機
蔡正元：若加入TPP 將犧牲豬農
外交官員：加入TPP勢必處理美豬問題
林書豪率隊友逛大街 宛如巨人進擊
習近平訪英 倫敦金融城盼推動雙向合作
ATTA國際旅展 16日台中世貿中心登場
入國際組織 毛揆提1態度3方向
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電商帶動北京經濟 零售額破7千億
辱罵蕭敬騰遭訴 女粉絲不認罪
施俊吉談TPP：蔡英文執政可無縫接軌
行動派出所報案少 柯文哲：明年檢討
新台幣午盤升7.5分 實質重貶
大建商業績看旺 營建股揚
北市開賣嗡嗡包 柯文哲：滿足民眾需求
推電競正名 北市產發局長將拜會體育署
職訓鬆綁 可核發學分證明
番路柿子節 張花冠邀民眾同樂
萬聖節來了 冰雪奇緣造型夯
洪秀柱5億退選說 柯文哲：哪這麼好康
冒用身分掛假牌 租賃車連環詐貸款
聯發科擬找陸資參股？經濟部急撇清
小英:2012敗選沒哭 因為真的很忙
日月光：支持矽品員工福利工作人事規章
萬聖節來了 露天500萬件商品免運費
陸9月進出口雙降 分析：第4季難樂觀
德里登革熱通報案例 破1萬奪41命
日月光：不反鴻矽戀 反對矽品低價換股
金門下士命案 綠委疑死因不單純
日月光：未收到法院假處分結果 靜待裁定
台股收盤跌 5.80點
翡翠水庫專管要蓋了 柯文哲盼中央出錢
綠委檢舉換柱 他字案交特偵組
宏達電漲停 激勵美律位速大漲
彰化推失智友善商家 助迷途返家
台股力守8500 收盤小跌5.8點
太魯閣到敦煌 台灣國樂團創新呈現
工業4.0技術 台專利數排名全球第6
設專審會處理不適任師 教育團體角力
10月台指期漲1點
第5期太陽光電開標 裝置容量逾萬瓩
調查：消費者選購電視 首重高畫質
駁馬下指導棋 府方人士：憑空杜撰
澎湖就業中心協助婦女重返職場
百貨週年慶開跑 北市抽查4家百貨公安
日月光提3看法 挺矽品員工反低價換股
台股整理 跌5.8點
花花公子停登全裸照 經典折頁恐也不保
77名外交替代役 11月啟程赴海外
台北國際旅展 11/6登場
印尼計程機車便利 翻山越嶺要價高
國防教學影片含中共閱兵 教部坦承疏忽
朱立倫道歉 洪秀柱：遵守制度比較重要
10月電子期跌 金融期漲
聖稜線山難 直升機載運遺體下山
泰國九皇齋節 吃素與否隨意
日月光：尊重矽品員工與權益不變
柯文哲：翡翠水庫專管 列北市重要政策
節能績優 減碳251座大安森林公園
男嬰染腸病毒成重症 流行期家長勿輕忽
玩角色扮演 美陸戰隊情侶不起訴
假處分案 日月光擬定策略因應
沖繩知事再槓中央 撤美軍基地工程許可
Dell科技盛會 搶工業4.0商機
三大法人買超台股12億元
上海禪寺出家體驗 7天收費萬元搶破頭
只要教練挺 林書豪就敢放膽作自己
家庭職場難兼顧 G20亞洲婦女最掙扎
南市登革熱疫情明顯趨緩 高市升溫
范炘：重拾一卡皮箱闖天下的精神
德州州長太早慶賀 太空人下一秒遭打爆
陳樂融：每個人 都盡心盡力地活著
勞發署：明師高徒計畫非僱用關係
iPhone 6s晶片爭議 消保處要求NCC調查
失業勞工子女就學補助 15日截止
公視單元劇雲林開鏡 探討長照議題
蘋果晶片門爭議 60秒拆解
男積怨不滿前東家 半夜縱火洩憤
遠企購物中心公安不合格 遭罰12萬元
3.5兆元 安布英博併購南非米勒啤酒
江蘇多校操場有毒 學童成年恐不孕
南部進場屠宰鵝隻 染H5N2
3歲女娃挑戰嘉明湖 是瘋狂還是經驗
上市公司9月營收 微增0.12%
涉向銀行詐貸 檢調搜索約談
陸進口數據差 日股軟腳
太陽能前景 多位總經理齊看好
台鐵區間站不停小站 盧秀燕力爭停靠
臨全會換柱 藍委送暖兼邀柱站台輔選
台星登革熱比一比 台擬開發老人疫苗
馬航MH17調查 荷媒：遭俄製飛彈擊落
曾銘宗：證所稅修法若過 台股量可回升
矽品案 法院駁回日月光假處分聲請
高市：109年底禁二行程機車
敘利亞內戰學者落難 英國學界伸援手
世棒12強賽套票 球星親筆寫序號
習近平11月訪新加坡
陸女性就業率達7成 離鄉背井辛酸多
保險投資不動產 金管會年底前續檢討
新台幣收貶1.79角
布萊恩到大蘋果？美媒：不是不可能
傳洪秀柱列不分區 朱立倫：對洪不禮貌
流感高峰期將臨 儘快打疫苗保健康
收費員國道抗爭 106人不起訴
日月光假處分駁回 矽品：感謝法院裁定
找百香果健康媽媽 農試所研發新試劑
元太推智慧藥盒 可紀錄用藥歷程
布農族戰場 姊弟3人從小登嘉明湖
李四川：洪秀柱是英雄 黨代表起立致敬
強化CSR 證交所擬編指數
桃園鵝染H5N2禽流感 防檢局：已銷毀
假處分反制 台中地法院駁回日月光聲請
一棵黃花梨雨夜被鋸走 價值500萬
周永康貼身大秘 冀文林案一審開庭
整併效益 茂迪出貨看升至11月
俄國駐敘利亞大使館遇襲
改善台北市用水 宋楚瑜：埋暗管引伏流
假處分遭駁回 日月光：深感遺憾
駁關切約談 黃昭順：與黨代表正常互動
花東雙軌最難挖隧道 10月底貫通
陸訂三百架波音機 漢翔：不影響訂單
夏立言抵廣州 陳元豐接機
大陸旅遊直接投資 可望突破4.5兆
國防教育影片播中共閱兵 中市不認同
歷史性核協議 伊朗國會准了
印度4歲女童性侵案 主嫌落網
義大展場變現代化博物館 15日試營運
主播吳依潔 順利產下小女嬰
外交人事異動 石瑞琦接任駐越南代表
飲冰品複查不合格 鮮芋仙頂呱呱遭罰
ahq首戰遇SKT 網友以湘北隊比喻
千手觀音來了 17日雲林演出
台鐵15日改點 206列車時刻異動
林書豪以換髮型為樂 明年還有新造型
水庫專管全額補助 經濟部：機會不大
嘉義企業捐復康巴士 造福身障者
銀幕騙子李奧納多 製拍福斯造假醜聞
林書豪熱身賽先發 教頭：例行賽不一定
文化扎根 花蓮學童大陳社區尋寶
矽品收購案 楊瓊瓔協調保障員工權益
增替代役分析大數據 內政部：可研議
中央氣象局氣象報告
蹲愈低跳愈高 投信：第4季股市可期
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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新台幣終結連5升 收32.739元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
漢翔3大投資 明年初開始試製
下士落水亡 金檢：未預設立場
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安卡拉火車站引爆可疑包裹 虛驚一場
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澎湖觀光從業人員英日語研習登場
蘋果晶片門 晶片業者：測試不周全
企業設員工哺乳室 最高補助2萬
澎湖炸棗 在地傳統好滋味
補充保費股利門檻 毛治國擬提高到1萬
墾丁後壁湖 4人潛水失聯
4G第2波競標14日書審 底價144億元
北市安檢4百貨業者 遠企不合格挨罰
變更契約用電 台電歡迎民眾免費試算
線上投保1年 旅平險車險熱銷
台南登革熱受害者 議會助爭賠償
高齡友善城市研討會 桃推友善政策
南京大屠殺文件申遺成功 日擬停供經費
府方人士：張顯耀扭曲政府施政
雲遊3林 獲觀光局3億元補助
墾丁後壁湖 潛水失聯4人尋獲救起
資金多 2年期定存單得標利率續創新低
索羅門總督來台健檢 盛讚高醫照護
民宅火警巷弄小 中市議員要求清查
全台水庫喝飽飽 年底前用水免擔心
台北羽球大獎賽 會外賽揭幕
社區金馬獎 朱立倫勉共維家園
緝菸犬蹲坐暗示可疑 助查獲私菸
澎湖持續推動建構低碳示範島
奧地利首都選舉 紅色維也納傳統不變
河洛文化學術研討會 兩岸學者交流
韓國文化節 電商促銷3折起
日照中心彩繪大型曼陀羅 安老好療癒
新監理系統省公帑 主管記兩大功
新媒體衝擊 中央社邁向全媒體迎挑戰
日本擬削減UNESCO經費 陸指責
矽品股臨會成局 日月光因應策略受矚目
7道驗證混凝土履歷 國產：讓住得安心
假體驗真購物 模範旅行社踩地雷遭罰
總統府：兩岸和平現狀是7年來努力成果
全球執行長100強 郭董排33股神落榜
埔里移樹爭議 正反各持看法未達共識
歐盟改革方案 歐盟要英下月前說明白
交十三聯開案有違失 北市捷運局遭糾正
療癒經濟夯 百貨公司打文創牌
正妹拒添加物 開巷弄輕食找回原味
比利時女孩實驗扮穆斯林 負面反應驚人
國中生小大人尋夢 檳榔西施困境造新生
玉山腳下有機耕作 部落族人慶豐收
嘉義住宅火警 屋主妻不治
美軍基地遷案 沖繩縣長再槓中央
荷蘭調查報告：馬航客機遭俄製飛彈擊落
夏立言抵廣州 夏張二會10/14登場
夏張二會14日登場 看點在這裡
台南市反菸不反商 議員批兩面手法
北市車位需求大 車位價格具支撐
G20近30%職場女遭騷擾 多數吞下來
媒體報導換柱後布局 王金平：沒這回事
豐田新複合動力車 每公升可跑40公里
離岸市場人民幣存款餘額近2兆
武術大師季昭華以色列宣揚中華武術
明年接國民黨主席 吳副總統：從未聽過
少女不敵病魔 母捐手術費助貧生
墾丁潛水失聯4人 獲救後僅失溫
陸客沒空逛機場 觀光局檢討開放市區免稅店
東部外海規模5.5地震 本週第6震
貨櫃藏2000萬私菸 保三總隊擴大追查
日皇伉儷擬於2016年初訪菲
搶救內需 量販週年慶狂吸買氣
雲嘉南風景區設性公園 交部：不會發生
杰威爾：J Cafe非周杰倫投資
上任未滿週年異動 苗縣3里長補選
今彩539開獎
要商務客留久一點 觀光局祭喔熊錦囊包
大樂透開獎
翡翠水庫建專管錢哪來 專家建議這麼做
馬航判遭俄製飛彈擊落 報告未提誰下手
新航新一代A350 明年4月投入服務
法國移民約占總人口9% 10年來微增
駐星代表：強化台星樂齡照護公益交流
習近平國是訪問 英中關係邁向黃金期
氣候變遷 專家：明天過後場景非不可能
投行：大陸取代日本 全球第二富
印尼男墜機後 火山湖全裸獲救
土耳其遭恐攻 中華民國政府譴責暴行
卡式台胞證 張志軍：有利兩岸民眾交往
洪秀柱：尊重臨全會不代表認同正當性
高國輝39轟作收 中華職棒第一人
北科大火警 校方自行撲滅無傷亡
韓台水墨展在首爾大學美術館舉行
輕颱巨爵形成 是否影響台灣待觀察
德邊境管制延長 60萬難民海路抵歐
國民黨臨全會 聚焦廢止洪秀柱提名案
輕颱巨爵形成 北轉角度決定影響台灣程度
霍金：科技讓收入不均惡化
世棒12強 郭俊麟加入中華隊集訓
大樂透頭貳獎都槓龜
今彩539頭獎 1注中獎
馬航空難調查出爐 暗指烏克蘭叛軍擊落
日橄欖球隊世界盃賽揚名 成新英雄
英老翁私釀酒 沙國判鞭刑350下
張志軍宴請夏立言 談陸客中轉
朱立倫致函黨代表 致歉盼團結拚勝選
魯西迪應邀法蘭克福書展 伊朗抵制
阿里巴巴雙11啟動 4萬餘商家參與
大陸深化改革 鼓勵地方差別化實踐
陸iPhone 網傳看不到中華民國旗
全美音樂獎 泰勒絲獲6項提名居首
習近平11月訪問新加坡
台入TPP？市場透明、開放程度仍關鍵
洪秀柱感慨 想當花木蘭卻與岳飛同處境
西華飯店 沉醉十月啤酒香
登革熱死亡人數破百 台南即起受理國賠
又有雙颱 巨爵外圍環流週末降雨
日憂慰安婦史料列世界記憶名錄
（時評）蔡英文要如何「維持現狀」?
補充保費降費率調門檻 財金首長不同調
印尼嬰屍葬樹洞 回歸自然
提案廢止洪秀柱提名 藍中常會通過
朱立倫：努力不夠 向黨員和洪鞠躬致歉
TPP需開放美豬 鄧振中：決定時間點未到
「夏張二會」廣州登場 肯定續鞏固制度化協商
自比岳飛處境 洪秀柱感慨黨換柱之議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
空難調查斷定 俄製飛彈擊落馬航班機
屏東市立殯儀館公務員 涉收紅包
伊斯蘭國證實美軍空襲炸死IS二把手
美：伊朗試射飛彈可能違反聯合國決議
美俄戰機在敘執行任務 逼近至目識範圍
伊斯蘭國籲對美俄發動聖戰 誓擊敗俄國
全球石油需求料減緩 國際油價收盤又跌
製藥股湧現賣壓 美股收黑
陸進口數據疲軟 歐洲股市收黑
上海簡單生活節 嚴爵自掏腰包加碼
皮爾斯布洛斯南 力挺約翰艾瑞克道鐸
麥蒂森布朗亮眼 連妮可基嫚都嫉妒
推特喊撙節 裁員8%
美國民主黨總統辯論 希拉蕊硬仗一場
台欲加入TPP 美官員有建議
網路直播酒駕 佛州婦人被捕
不理會陸 美防長堅持航行飛行南海權利
電影明星的紙雕眼睫毛 台灣人品牌
英媒：陸準備在倫敦發行人民幣計價公債
南化水庫減淤 上游野溪整治有成
石碇坪林秋季小旅行 最愛新北秘境在這
擴大兒虐防護網 兒盟建議社區同監督
新北市農夫市集 烏來甜柿盛產嚐鮮
原愛工坊創部落經濟 具利他雙重價值
夏張二會 拚貨貿陸客中轉突破
夏張二會看點在哪？一分鐘就知
巴西政經危機未除 市場估經濟續衰退
卡式台胞證大事記 陸片面實施引爭議
夏張會舉行地廣州 對中華民國別具意義
張志軍對台喊話 九二共識與一中
東莞台商出走潮 五險一金殺傷力大
台股盤前 關注3重量法說
日客遊野柳正夯 富驛嚐商機
牙買加作家詹姆斯 摘下布克獎
避免公司裁員 巴西勞工接受減薪
美大選競爭激烈 兩黨生態結構丕變
澳洲昆士蘭台僑舉行升旗禮慶雙十
奧地利車禍 22陸客傷
疑拋繩固定裝備 陸軍士兵觸高壓電
台股開盤跌 29.86點
希拉蕊向左傾 備戰民主黨辯論會
新台幣開盤貶0.1分
侯孝賢：懶得想會不會入圍奧斯卡
矽品股臨會如期 日月光跌矽品漲
求拜登參選 支持者自推廣告
南韓海上閱兵 美派核航母雷根號參加
台南登革熱19621例 新增200例
氣候變遷影響 美春天提前3週報到
台北國際旅展日本館 租車公司首度參展
夏張二會 夏立言邀張志軍訪台
徐旭東：無人駕駛車續帶動ETC
國民黨駐澳洲總支部茶會慶雙十
美售台派里軍艦 國防部：儘快辦妥接艦
國防部：繼續推動柴電潛艦籌獲
屏東市立殯儀館收賄案 2館方人員交保
輕颱薔琵形成 巨爵外圍環流週末降雨
英僑團紀念台灣光復70週年圖片展
張盛和：國安基金投太多是與民爭利
冰與火之歌龍女 登全球最性感女人
灣生回家了 來看自己的電影
通緝犯冒用他人姓名 差很大被識破
台南汽車疑追撞小貨車起火 3傷送醫
太陽能展登場 太陽能族群齊揚
白宮：TPP下 豬牛肉汽車等關稅全降
參觀配天宮龍柱仿作 一窺石匠技藝
接黨主席傳聞 吳副總統：風從哪裡來
江西破拐賣集團 智障婦女囚豬圈任挑選
卡式台胞證 中共黨媒：疑慮是庸人自擾
MLB 小熊趕走紅雀 前進國聯冠軍賽
搶攻穆斯林食品市場 沙鹿合作社拔頭籌
韓中日網路安全會議15日首爾舉行
嘉市隨機銬人 吸毒男恍神所為
本土登革熱 2萬3821例
蘋果晶片再出包？這次輪到A7和A8
墨爾本台灣嘉年華會 展現台灣軟實力
救護員值勤又遭殃 酒醉男遭送辦
真是囂張 男潑漆南檢留姓名電話
希拉蕊辯論駁立場反覆：一生堅守原則
芝加哥僑學界國慶升旗 熱鬧滾滾
張育軍免職 陸證監會落馬最高官
陳保基：貿易談判最難的放最後
登革熱死亡病例 突破百人
抗議學校允攜槍 美大學生號召帶假陽具
補充保費股利門檻調高 每年估短收5億
美售派里級軍艦 國防部擬105年接艦
新台幣早盤升1.27角
監院糾正捷運局 柯文哲：以前的爛帳
宏達電One A9帶來革新？ 預告片造勢
臉書影片將推新功能 挑戰YouTube
藥劑師粉墨登場 行動劇推用藥安全
陸十三五準備上菜 A股行情看俏
美民主黨首場總統辯論 川普邊看戲邊批
朱若辭市長 中選會：補選得花1.6億
彰銀假處分案 張盛和：會爭取公股權益
Volvo XC90預售 3個月賣掉過半配額
花旗科技競賽 聚焦行動支付
王品托盤賽11/3登場 陳正輝首度上菜
陸南海燈塔落成發光 越南抗議
恆春機場存廢 交部：105年8月確定
夏立言：兩岸關鍵時刻 應鞏固協商基礎
陸9月物價漲1.6% 通縮壓力又起
貨車撞工程車 1傷送醫
警照顧迷犬11天 臉書助與飼主團圓
為衝票房至美 侯孝賢快人快語
世大運營運費增17億 柯：總預算有降
竹苗以南紫外線強 台南高雄空品差
阿根廷華僑舉辦國慶盃高球錦標賽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
勞工週休二日 勞動部：全年多放6天
換柱議題 中選會：非職權應交檢方處理
陳銘政波蘭主持台灣版畫展開幕
倫敦僑社餐會慶祝雙十國慶
張志軍：兩岸關係再次面臨道路選擇
公股行庫賺輸民營金控 張盛和：不公平
不分區立委 環團倡提名兩呼籲
台股狹幅震盪 中小型股較強
立委關切華航空姐制服 交長建議先換鞋
李雲迪當評審為黃曉明請假 樂迷批評
美民主黨總統參選人辯論 6大看點報你知
MH17空難模擬影片曝光 乘客恐清醒60秒
民眾索嗡嗡包簽名 柯文哲：要加價
萬聖節來了 搞鬼面膜讓你成焦點
中青報刊文：大陸北韓關係急速升溫
台鐵調度站搬家 潮州調度站車頭冒煙
新北綠色循環商店評鑑 169家獲獎
救護車上發酒瘋 救護員遭割傷
洪秀柱PO影片 訴求再次奮起
台科大打造貓空小精靈 助推廣特產旅遊
1公里的愛 瑞芳警推車送老翁返家
鴻海攜手阿里巴巴 共創淘富成真
邱毅批陳菊氣爆案發放不公 判登報道歉
薩國工業展與台灣精品展同步舉行
捷運站問哪買刀欲砍人 大學生緩起訴
瓜地馬拉25種產品暢銷歐洲
徐旭東：接班人不必同姓
馬總統：節能減碳不是時髦是必要
劉德立向巴拿馬外交部呈遞國書副本
楊子姍宣布嫁了 老公是吳中天
希拉蕊自信辯論 民主黨選情未變
印尼爆紅早餐妹 星途難闖回本行
氣溫降 圓仔戶外放風嗨翻
中美雙引擎 研調升太陽能市場預估
林郁方：11月陸軍義務役開放智慧手機
新台幣中午升2.01角
花蓮縣議員停權處分逆轉 劉曉玫可出席
住院未檢出肝癌 死者家屬抗議
新加坡Q3經濟驚險躲過技術性衰退
解決停車亂象 大慶火車站增設機車位
行動影視夯 台男女逾7成每周必看
批蘇永欽干預審判 司改會要求下台
毒品不純設局砍賣家 基警循線偵破
投信：投資REITs 至少有2年好光景
士兵遭高壓電擊 航特部遺憾並致歉
吳副總統：團結就會興 分裂就會衰
元智資工生 媒合平台App獲人氣獎
福斯出包後 日系車爭食百萬級距市場
偏遠離島搭新機 2016元旦落空
App 7天猶豫期恐沒了 消基會跳腳
劉德立拜會巴拿馬國安會執行秘書
盤整 滬股3300點得而復失
徐旭東：世界在變 年輕人需適應
推入TPP 陳保基反對含萊劑美豬進口
尋市場新機 台提倡亞洲開放資料聯盟
MLB 道奇棒打大都會 躲過淘汰命運
新台幣實質走貶 午盤暫收32.538元
大陸財富超過日本 全球僅次於美國
悠遊卡搭車 北市通勤族積點省荷包
打撈海研五號 105年8月前積極完成
卡式台胞證 夏立言向張志軍表嚴正立場
讓婦女上和平談判桌 女權人士赴UN請命
藍中常委提案連署 廢止洪秀柱提名
台北101好美 英媒：全球 8大超高建築
蘋果A7晶片 美陪審團裁定侵權恐賠數億
男子隨機銬人 檢方聲押
機車內有蛇 消防隊協助取出
陸客中轉 陸：爭取早日達成共識
台北宜蘭副首長會面 敲定多點直達客運
亞洲廣場標脫 商仲：成交量藏在價格裡
印尼偏鄉嬰屍葬樹洞 回歸自然
慶祝建交25周年 習近平將訪星
參賽烏克蘭國際發明展 高應大奪金
陸客中轉 夏立言：持續爭取年底前實施
夏立言：監督條例不影響兩岸協議進行
屋毀童求上天別下雨 新屋歡喜落成
TOP崔勝賢主演新劇 11/2首播
小珍妮佛撰文批同工不同酬 氣自己幫凶
徐旭東：台經濟應與世界連線
台灣優質及專利產品在韓拓銷
世新59週年校慶 號召校友傳聲
全國運動會 高市代表隊盼勇奪三連霸
打造明日電站 向電費帳單說掰掰
台股收盤跌 45.41點
北宜召開副首長會議 直鐵方案仍未明
夏張二會談抗戰史 民間共享史料著手
NBA前球星歐頓妓院昏迷 送醫急救
新北紀錄片獎 追星族大戰陳為廷
婦人散步遭熊攻擊 忠犬護主趕跑熊
台股狹幅震盪 跌45.41點
葫蘆墩文化中心 展出幾近失傳編織工藝
權值股腳軟 台股守住8520點
夏立言：適當時機 張志軍願再訪台
蛋黃哥萬聖節版夯 年底展覽優惠票來了
日擔心慰安婦史料也列世界記憶名錄
10月台指期跌38點
長榮空姐2016愛心年曆 亮麗登場
馬航：未來持續配合MH17調查
全球客家會議 建設台灣為世界客家新都
10月電子期金融期齊跌
啄木鳥退休了 康是美20周年換識別
原民入丹大須持身份證 立委疑違憲
英女警尋親 尋人高手蔡淑女再操刀
菲南度假村綁架案 外籍人質求助影片曝光
柯文哲：公布犯罪地址是霍桑效應
帶著台灣藍鵲刺青 英女警回台尋親
國際雷射展 工研院兩大雷射技術吸睛
招商城市交流 高雄拚轉型陳菊找定位
台中監獄培德之聲開播 嘉惠5千收容人
聯合國擬將金正恩移交國際法院受審
陸快遞發展迅速 最多一天一億件
努力不夠 朱立倫鞠躬致歉
俄千島群島外海發生規模6.3地震
土耳其連環爆 總統現場悼罹難者
調高補充保費股利門檻 政院研議中
台灣與抗戰研討會 題材跨歷史到庶民
三大法人賣超台股6億元
106名聖文森災防小尖兵結訓
未標酒精含量 大馬嬰兒藥水下架
詐騙手法被識破 遭警人贓俱獲
國民黨臨全會 朱立倫：救亡圖存時刻
鴻海富士康工業機械手臂 達4.8萬組
賴瑞莎回台尋親 盼30歲前完成願望
九二共識和平之根 陸：根砍掉樹怎麼活
被問柱下朱上 蔡英文沒回答
鴻海淘富成真 生產消費服務一條龍
迷彩戰鬥靴一人發一雙 立委指太嚴苛
開票新制 中選會：明年大選擬開放攝影
實習課程 產官生一起打分數
氣候變遷策略交流 中市盼提升應變韌性
朱立倫：17日後就是團結的國民黨
前諾貝爾化學獎得主 長眠菲國
陸媒稱韓色誘陸賭客 韓著手調查
演說寫書當顧問 柯林頓夫婦吸金有術
捷克摩瑟水晶宮特展 傳達古今美學
低頭族肩頸痠痛 中醫教你放鬆
希拉蕊8年淬鍊 辯論對手眾拳難敵
非蘋手機誰最安全 谷歌Nexus系列奪冠
企業號召募50噸食物 盼助社福邊緣人
永和大陳都更獲進展 單元2先拆除
建案直降價 明年成交價恐再降1成
周正隆：台灣正以自己的方式 在進步
全球自行車明年到北市 觀光效益4千萬
偏鄉英語教學補助 30日截止
音樂之鄉女星產後憂鬱 主動求醫
歐盟重返亞洲 傳將與台展開雙邊協商
台南登革熱感染源 西門跳蚤市場拆除
蔡榮豊：從鏡頭後面 聽見謝天的聲音
和妻吵架 男子跑到大學附近遛鳥
銀行推兒童帳戶 學理財又有好康
提案廢止洪秀柱提名 藍中常會通過
新台幣收貶0.3分
李昌鈺分享經驗 勉大學生勇敢築夢
機械手臂輔助手術 癱婦站起趴趴走
夏立言謁黃花崗 首提中華民國
財神硬塞 大樂透得主曾錯失5千萬
賽德克族特展 台大人類學博物館登場
境外基金規模連3月下滑 挺在3兆以上
台南安平運河驚見女浮屍 警方調查
員警申請退休吐怨言 方仰寧囑關心基層
穿越時光之門 蔣渭水故居地定址揭牌
日鹿兒島川內核廠2號機將重新啟動
楊煥寧調任大陸國家安監總局局長
台灣人愛遊日本石川縣 官方來台搶客
換柱挨告 特偵分案朱立倫列被告
馬總統：政府重視中小企業
想告白 紅毛城特展設告白專區
曼徹斯特跆拳道大獎賽 奧運資格白熱化
長期訴訟恐造成對立 法務部以愛修復
夏立言黃花崗提中華民國 頌揚先烈精神
周永康人馬李東生 出庭受審
蛋黃哥經濟學 萬聖節版食玩萌倒眾粉
挪威郵輪正式進入大陸市場
重訓過度靜脈曲張 健身求診者增多
希拉蕊辯論表現佳 拜登參選空間恐縮小
新台幣震盪連2貶 收32.742元
歐盟峰會將登場 聚焦難民敘利亞
隔代教養 5兄妹渴望一家人吃火鍋
中央氣象局氣象報告
南韓賭場誘陸客 換百萬元籌碼明星陪睡
中油台亞防污防治 獲桃園環保局表揚
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
農漁產安全認證 雲林推新版標章
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
砂石車駛水里市區民不滿 警加強抓違規
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
夏立言提中華民國 陸提兩岸和平發展
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
陸9月CPI漲幅降 專家：降息預期升
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
受累陸經濟隱憂 日股收黑
立院初審 製造輸入偽禁藥最高罰2億
農舍案立院備查改審查 執行添變數
洪秀柱：了解黨焦慮 大是大非不容混淆
多國集併櫃基隆首起跑 每年增50萬噸
北市公車週末改道 共計23線公車
大福彩連50槓 頭彩上看6.3億元
矽品明開股臨會 曾銘宗：無預設立場
爭奇鬥艷 郵差正妹PK歪腰郵筒風箏
2015國際客家文化嘉年華 熱鬧揭幕
台鐵桃園段地下化 桃市盼速達共識
專家：陸戰略轟炸機可長程精準攻擊
台澳足球友誼賽 門票收入破百萬
台灣之星：增資順利 標4G有信心
被遺忘的眷村 柯文哲訪吳興新村老榮民
旅遊有乾淨水喝嗎 帶兩個濾嘴搞定
街口APP上線 搶兆元支付商機
颱風又要來 蘭嶼2百餘人受困3天
安卡拉連環爆 土耳其逮事先知情2人
馬總統：訝異李登輝說無九二共識
公股行庫信貸比一比 華銀額度最高
美食英語 金門學童感受多元文化
安集獲7.2億聯貸 建太陽能電站
信義新天地周年慶 拚54.8億業績
味全人事改組 聲明魏家不涉入經營
謝金河：大陸續擴太陽能廠 台陷虧損
國民黨換柱 臨全會預計90分鐘拍板
不滿司法不公 男潑漆南檢遭函送
黨政軍條款 NCC新法擬回歸法源規範
台灣飯店走向羅馬 業者推1050元搶標
開啟新眼界 小日子大世界人文展
桃園新北熱戰焦點 蔡英文下令加強輔選
弘光科大承辦托嬰中心 評鑑獲雙績優
巨爵恐影響台灣 專家：強度可能近強颱
苗警槓上開花 緝毒兼破地下兵工廠
華隆勞工取回8成債權 銀行捐贈獲表揚
專放外勞外配高利貸 警逮5人送辦
狼師猥褻國中女學生 判刑3年半定讞
觀塘天然氣接收站恐生變 台中港有機會
立院初審 必要藥品不足半年前應通報
4G頻譜釋出 中華電：最快明年Q2推服務
燦坤推超低輻射顯示器 搶護眼商機
企業節電未達1% 經濟部擬罰
聚陽獲利創新高 今年估首創賺一股本
灣生回家尋根 劇中爺奶深夜將抵台
金管會研擬風控偵測SOP 11月底上路
吳中天喊幸運 用一生呵護楊子姍
澳門論區行賞巴士遊 優化路線上路
巨爵颱風跑得快 北轉點恐再西移
校園結合社區 防複合性天災
台灣國家品牌價值全球第24 美陸續領先
夏立言訪大元帥府 喜見中華民國國旗
男子隨機銬人 法官裁定羈押
蔡英文：發展氫能 台灣條件好
高市鳳林路塌陷 陳菊要求安全才復工
澳懷孕猩猩收養新生孤兒 母愛滿溢
張志軍：兩岸2008年以來有五大成果
電腦競賽傲國際 教育部肯定
杭州地鐵拒二郎腿 網友吐槽管太多
技職院校評鑑相互認證 吸引泰生來台就讀
世界最大淡水長臂蝦 澎科大成功繁殖
桃機瘦身好地方 3個月減12公斤
黨政軍條款擬放寬 中華電：太好了
空軍馬基隊辦理軍事勤務隊召集訓練
港股收黑 跟跌全球股市
WTO環境商品談判 自行車入列機會大
免美簽將滿3年 AIT辦攝影賽
聯發科德儀搶攻物聯網 亞馬遜雲端超夯
夏立言：持續幫助台商在大陸發展
28年前緣分 促成金鷹高球公開賽
iPhone 6S晶片爭議 消基會籲無條件換機
謝長廷：維持現狀比九二共識更具體
海軍：持續研發符合作戰需求的水雷
車毀徒步走回家 男溺斃瀑布潭底
大陸海軍編隊 離開波蘭訪葡萄牙
傳總統派人向王金平解釋 府否認
吳健保棄保潛逃 監院糾正法務部
阿里雲棲大會登場 2萬開發者參與
美批南沙造陸 大陸回批美炫耀武力
法國首例 雙性人身份註記為中性
比利小子照片藏身古物店 值5百萬美元
momo周年慶 1元競標iPhone 6S
遭控家暴 單親爸酒後理論抓傷校長
美豬換TPP? 養豬協會:反對開放進口
避開夜間色狼 時報廣場親吻鏡頭重開
亞太電呂芳銘：市占要拚10%
陸媒來台取經 汲取台灣綠能經驗
2.6GHz競標 台灣大：爭取最大頻譜
展露對北極興趣 陸將出席北極圈論壇
iPhone晶片門 官員：商業行為
染伊波拉英護士治癒後 併發症病危
上海站林書豪先發火燙 開賽連得10分
藍臨全會討論換柱 中常委盼不動用表決
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政府打造太平島為和平救難島低碳島
是否當宋楚瑜副手 洪秀柱：不可能
自由發揮畢業單飛 宣布不再出輯
伊波拉治癒後復發 英護士病例罕見
夏張二會 學者：凸顯制度溝通重要性
陸客團傳限縮 陸：遊客會考量自身權益
近鄉情怯 灣生回家了
NBA上海站林書豪先發 半場10分3犯
美媒報導頂尖大使 沈呂巡列名
拿4G頻譜 徐旭東：要最大最好最寬
台鐵嘉義段 火車撞轎車1傷
國民黨換柱風暴 17日臨全會見真章
非洲油王 陸商徐京華捲入蘇樹林案
台北羽球大獎賽 台將9人晉男單32強
馬總統邀餐敘 藍委為朱立倫加油打氣
女子通報有人跳樓 疑拉K產生幻覺
戰機逼近 俄：辨識美方身分
美國零售銷售升幅遜預期
中日高層政治對話 敏感性複雜性仍在
大福彩頭獎槓龜
歐盟執委會將BIA列考量 經濟部樂見
今彩539頭獎槓龜
台鐵嘉義段車禍 轎車四輪朝天
蔡丁貴：陳昭姿對黨支持小英有意見
洪秀柱：不認同程序但尊重臨全會決議
台爵士音樂家赴俄 演出獲好評
恐攻威脅加難民潮 法警抗議工作壓力
夏立言15日赴東莞 聚焦台商台生
前進亞洲 歐盟啟動與台投資協商
夏張二會：盼年底召開兩岸協議檢討會
習近平：全球治理體制變革是大勢所趨
零售銷售數據較預期差 美股開盤小跌
黃蜂大勝快艇42分 林書豪貢獻13分
台鐵撞轎車 女乘客氣血胸無生命危險
大陸國務院：加快發展農村電商
陸委會和大陸國台辦 局處可常態交流
遭警性侵報案不受理 巴基斯坦少女自焚
捷運松山站污水幫浦異常 臭氣沖天
駁蔡丁貴 陳昭姿：沒反對蔡英文當總統
歐盟提投資談判 外交部：盼儘早展開
法總統糾葛舊情搬上大銀幕 前女友擋下
談判起衝突 基隆男子捅對方2刀自首
貧富差距失速擴大 1%富豪控制全球近半財富
中常會廢止提名 洪秀柱：強辭奪理
颱風巨爵恐增強 是否侵台週日明朗
郵局裁百間? 中華郵政：尚在檢討階段
文化部長洪孟啟暈倒 缺席立院預算審查
保１失敗 中經院下修今年GDP到0.9%
立委選舉 國民黨分輔選責任區
新北輔選圍堵朱立倫 小英：時間的巧合
維護食安 蔡英文：從生產到製造嚴格把關
台股今收盤上漲79點 站上8600
從鄂圖曼帝國到獨立 土耳其的分裂始終存在
3D列印創新應用競賽作品展示暨頒獎典禮
高志明：好還要更好 非打臉蔡英文
金融周邊機構關懷老人、贊助體壇
文化部「全國巡迴書展」登場 推廣全民閱讀
搭華航抽大獎 包下商務艙不是夢
台北喜來登 冬日感恩季11月開跑
警政署舉行秋祭典禮弔祭警察英靈
台北君悅凱菲屋變身 空間、菜式精緻驚艷
調降獲利展望 沃爾瑪股價大跌
媒體指30經理涉排氣作假案 福斯否認
美宗教自由報告 批北京打壓各教
周杰倫昆凌愛女亮相 長睫毛好萌
美宗教自由報告 關注在台外傭權益
助抗博科聖地 歐巴馬派300美軍赴喀麥隆
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
台灣網球一哥盧彥勳 上海追林來蜂
福斯2016柴油車款 傳裝影響排廢新軟體
擔心陸經濟疲弱 歐股連3跌
入夜不平靜 洛城漫畫店傳槍響1死
美陸經濟數據不佳 油價連3跌
零售類股表現不佳 美股下跌
美官員：美俄將簽敘利亞空中安全協定
以巴衝突加劇 凱瑞將訪中東
母中風自責8年 黃思婷邀萬人洗腳孝親活動
況明潔劉紀軍 愛的萬物論放閃
香港鬼后同台飆戲 碟仙碟仙演技比恐怖
美舞蹈實境節目名人遭詐欺罪起訴
衛生棉條藏毒給坐牢女 美婦人被捕
台參與TPP 美亞太助卿：再接再厲
瑞士信銀：巴西在全球財富排名下滑
巴西8月零售業績創近15年新低
研究：餐廳服務生是壓力最大工作
駐溫哥華辦事處國慶酒會 場面盛大
溫哥華僑學界國慶餐會 熱鬧非凡
美促陸釋放維權律師張凱
夏立言今赴東莞 聚焦台商台生
加國防部長觀賞明華園表演
輕颱巨爵速度放慢 有增強趨勢
日本泡溫泉 6種美食千萬別錯過
中學生生物多樣性研習營 開放報名
台德簽藥物合作協議 醫藥合作添佳音
小英商號將開幕 Q版小英與想想貓吸睛
駐斯代表處攝影展 台灣女性作品參展
廣州企業孝順稅 薪水10%直接給父母
郵局傳撤百間 中華郵政：尚在檢討階段
商仲：曼哈頓大樓標脫機率大
台股早盤漲80點 衝破8600點
台股蓄勢 上攻待放量
新台幣開盤持平
海邊假釣魚真販毒 3人送辦
台中沙鹿槍擊案 警開4槍將嫌逮捕
南山加碼員工福利 首創長照險納團保
應材捲繞金屬鍍膜系統 接單傳捷報
矽品股臨會員工表心聲 日月光人員現身
美國用餐習慣革新 大型集團廢除小費
新台幣早盤升4.15角
吳德榮：颱風巨爵影響台灣可能性提高
經濟數據差 市場質疑年底前升息可能
宏媒：台灣貿訪團宏國拓商機
婚宴大吹復古風 花轎進場超逗趣
15公尺巨鯨 擱淺嘉義東石外海
矽品股東臨時會 現場股東起口角
年底將調回台北 黃志鵬：感受很深
美知名天文學家涉性騷擾 辭去加大教職
股匯勁揚 台股大漲126點
洪孟啟暈倒 請假未到立法院
愛玩手機 陸高中生右手萎縮肌無力
新台幣早盤勁揚逾4角
竹科光電業10月來再資遣上百人
藍鳥靠3分砲逆轉勝 搶進美聯冠軍戰
竹縣國際花鼓藝術節 17日登場
越南未給台灣免簽 黃志鵬：遺憾
丹麥羽賽輕鬆打 戴資穎女單晉16強
矽品股東臨時會 股東砲轟日月光
中經院下修全年GDP到0.9%
全台紫外線超標 出門別忘防曬
創世華山邀長輩 秋遊太湖公園
台南登革熱新增197例 直逼2萬例
攻擊英雄聯盟伺服器 玩家遭起訴
美國務卿呼籲 釋放大陸維權律師張凱
桌遊納必修 大同媒設系桌遊作品上市
使用牌照稅未繳納 開車被查獲連續罰
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阿公廟會看布袋戲入迷 忘了帶孫女回家
半夜臭醒 異味籠罩半個江蘇無錫城
國際不確定因素存在 國安基金續護盤
哥倫比亞國會頒授湯繼仁勳章
朴槿惠訪美NASA哥達德太空中心
矽品股東臨時會 修改公司章程進行表決
台拚北美觀光 打造台南美食亮點
小珍妮佛批片酬不公 布萊德利庫柏相挺
大立光法說前 股價先漲
韓星東海30歲生日 入伍服役
醫師收回扣案 醫材廠商老董起訴
LOL八強閃電狼對戰OG 全台電競迷集氣
郵政行動支付開跑 手機可付款
演唱會集體跳動 台北小巨蛋增訂罰則
波蘭發明展 台35金世界第二
夏立言參訪台資醫院 肯定台商用心
日本3大地雷景點 札幌時計台上榜
韓星申敏兒愛心捐款 7年10億韓元
NEC與趨勢聯手 推伺服器防禦方案
寄存證信函給洪孟啟 邱于芸：自保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
工人施作師大外牆 不慎墜樓
大陸白領薪資 北京最高上海次之
傳少女時代俞利和男友吳承桓分手
推廣在地音樂文化 中市編預算提升硬體
解禁花花公子 新加坡：言之過早
歐朴會 美中亞太較勁爭拉攏韓
護照含金量排名 中華民國第15名
中經院：國際景氣疲乏 GDP難保 1%
駐巴拉圭大使履新 訪視台商
南檢被潑漆 輪到地院遭殃
看見台灣曼谷放映 旅泰鄉親引頸期待
越漁船遭陸船攻擊 漁業工會譴責
矽品鴻海換股案 矽品股臨會表決未過
黑腹燕鷗來了 北門潟湖跳黃昏之舞
高中英聽列門檻 教師團體質疑
日鹿兒島川內核廠2號機重新啟動
塵爆復建 台北民生重建中心成立
代打LoL被封鎖 癱瘓14萬玩家遭訴
九二共識存在與否 朝野交鋒
汽車應用成重心 法人：啟?成長看好
Angelababy整容？素顏接受鑑定
高速公路買農產 品嚐在地鮮蔬果
成衣族群領軍 紡織相對強勢
NBA前湖人歐頓昏迷 小飛俠探病打氣
矽品結盟鴻海告吹 日月光股價大漲
小巨蛋表演跳動 阿妹曾被投訴
伊波拉感染康復 病毒仍殘留精液9個月
中國崛起 印度強化與美日常態軍事合作
夏立言會廣東台商 聆聽意見盼解決
矽品鴻海換股未過 股東籲找郭台銘商量
安啦！市售嬰幼兒車抽檢全合格
希拉蕊辯論表現優異 邊緣化拜登
台積電大立光發威 台股站上8600點
矽鴻戀告吹 三家股價都漲
蔡英文：維持現狀最符台灣利益
柯文哲不愛參加典禮 擬取消模範生頒獎
女子遭前夫追砍受傷 警循線追緝中
當選立委若被列待觀察 洪慈庸願辭
新台幣中午升 4.23角
列歐盟投資談判對象 外交部：提升關係
尼加拉瓜咖啡出口成長驚人
印度將辦國際艦隊檢閱 大陸派艦參加
防治登革熱義賣 叫賣達人助陣
台中國際動畫影展 小王子搶先放映
矽品鴻海換股案未過 日月光：尊重決議
鋼管反傾銷爭議 陸上訴WTO判敗
柯文哲：不擔心助選與朱立倫打對台
柯文哲頒發績優里長 里長抗議評比不公
成美橋上民眾拿刀疑自殘 警消戒備
特斯拉推自駕系統 15日起美國先上路
矽品資產處理程序修訂 股臨會表決未過
大陸最強幼稚園作業：做出電視機
醫師涉貪收回扣 北檢起訴14人
105班次10路線 雲嘉公車接高鐵站
演唱會太嗨 台北小巨蛋震度達1級
台北宿霧開航 最低新台幣1568元
矽鴻戀破局 股東高喊日月光滾出去
HTC被陸抄襲 網友妙回答
彰縣清水岩童軍露營地 獲補助2億
中經院：估明年經濟成長率 2.27%
新台幣勁揚 午盤暫收 32.319元
調補充保費股利門檻 蔣丙煌：很快宣布
嚴重灼傷恐截肢 噴漆工人家困待援
女檢不滿遭監聽告侵權 黃世銘挨告出庭
北韓閱兵軍人瘦弱 陸媒：影響戰力
陸法人：陸今年底前 可能再降息降準
台灣出口恐受陸供應鏈在地化影響
MLB 奎托好投 皇家再闖美聯冠軍戰
傳總統向朱立倫下指導棋 國民黨駁斥
蔡英文食安政策 高志明強調非背書
快篩也可用光纖 波蘭發明展拿金牌
高考一二級 增列需用名額20名
全年GDP難保1 鄧振中：繼續努力
台灣50每股現金股息 2元
矽品林文伯：找新方法 續推鴻海結盟
防性侵 全球380萬少女被迫燙乳平胸
台中餐旅業主題徵才 薪水上看4萬
財政部：GDP保1 仍有望
北市住宅有缺口 內湖缺最多
長鴻債務波及 高市輕軌進度落後
碩禾明年展望樂觀 估增2至3成
何黨執政 專家：印願強化對台經貿
胡勝正：紅色供應鏈 對台影響大
澎湖宮廟傳統技藝 踏涼傘開班傳承
台商電路板成長估1.46% 優於GDP
嘉義擱淺抹香鯨 恐回不去了
歐登縱慾昏迷 生死一線間
百分百自製衛星 福衛5號明年發射
高鐵站包商跳票 劉建國：交部監督不周
殘缺雙手 曾靖芳彩繪希望
非洲狩獵紀念象牙 大陸進口喊卡
台灣搜房：內外均強美國房市可考慮
台股收盤漲 79.01點
矽品林文伯：增加持股抗外敵 抗爭到底
掛羊頭賣狗肉 男子開茶葉店販毒
台股收盤漲79點 站上8600
大陸台商：卡式台胞證提供便利
傳嘉禾新村將開拆 柯文哲：不會那麼快
南海爭端 印媒：印度外交支持菲
台積電好會賺 前 3季EPS 9.01元
權值股表態 台股守住8600點
開高走高 台股漲 79點
南投觀光業工作多 盼青年留鄉
10月台指期漲 88點
10月電子金融齊漲
搶雙11商機 樂天市場點數回饋5倍
試乘高雄輕軌 用一卡通有機會遊伊豆
美擬駛入南沙島礁12海里 陸媒嗆狠話
社企影展 讓妳第一次認識就上手
提振經濟 國發會：產業升級與強化出口
行車糾紛亮槍恐嚇 警逮人查獲上膛槍
詐騙817次均未得手 8人遭訴
買華航國際線機票 有機會獨享商務艙
政院通過台灣金控公司條例修正草案
大立光好棒 第3季每股大賺61元
登革熱台南趨緩 高雄創單日新高
半導體低迷 台積電估今年全球成長0%
三大法人買超台股113.59億元
樹林連棟鐵皮屋火警 消防搶救
台積電今年資本支出大降逾 2成
侯導帶聶隱娘攻美 放眼奧斯卡
爪哇23歲女警晉升最年輕警局長
矽品鴻海換股案未過 鴻海：尊重結果
高中英聽列門檻 吳思華：尊重校系決定
闖平交道車禍 男子公共危險送辦
珊卓布拉克男友 眼睛看她心想別人
iPhone晶片門 行政院責成政委了解
誰演習近平？習知青歲月傳將拍電視劇
湖南發現牙齒 證明智人更早出走非洲
601旅阿帕契首發團 17日成行
韓亞銀行錦標賽 曾雅妮首輪並列22
超會賺 大立光前3季每股賺近130元
陸空汙嚴重 367城市8成大幅超標
扮刑警詐騙 真警逮車手抄據點
GDP不保1？ 曾銘宗：一起努力讓它破功
包下商務艙不是夢 華航祭史上最大獎
矽品案爭議不斷 曾銘宗：檢討併購法規
日劇組來台拍攝 中市府協助勘景
塵爆患者戰勝腔室症候群 林祺育今出院
毛揆：登革熱防治成常態 制訂SOP
美海軍軍令部長：航行南海無關挑釁
補充保費門檻拉到2萬 340萬人受惠
和女友吵架 到成美橋上持刀自殘
專設兒童抽血櫃台 新竹馬偕醫院啟用
男衝派出所咆哮自焚 手臉燒傷送醫
過境住宿放寬 身體不適可申請
南海爭議 陸官媒抨美：挑釁無止盡
央廣與佛大簽約 節目落腳宜蘭
緬甸政府與8叛軍團體簽停火協議
曼哈頓大樓無人投標 將持續處分
挺教育 家長會長團體辦音樂會
台灣福斯自主召回計畫 召回1.2萬輛
翡翠水庫北市登門要補助 經濟部這麼說
新台幣收升 2.85角
組金光黨專騙老人 姊妹倆判刑確定
教長國外休假 立委質疑公私混用
哈士奇拉雪撬競速 宜蘭24日登場
北市優良公車女駕駛 許丞圻波折逐夢
台鐵志工超貼心 轉乘資訊很便民
曾涉夜店殺警 男酒駕遭逮
陸8成城市PM2.5超標 河南最嚴重
求職面試 專家：態度比技能更重要
南韓：未經同意 日本自衛隊不得進入
尹恩惠抄襲風波未平 欲謀大陸新出路
菲警緝毒 5大陸人被捕
詭異第7局 藍鳥遊騎兵賽後口水戰
不只小確幸 觀光業大賺連假財
東亞最早現代人化石 湖南發現了
包商跳票 高鐵雲林站：如期通車
台灣春夏時裝展 推日月潭映像
李登輝身體不適 取消出席辜寬敏壽宴
16日起 台股融券保證金成數降回90%
高志明：民進黨食安政策 不夠完美
九九重陽 立委籲回家看老父母
全美州檢察長協會 拜會法務部交流
果陀兩岸熱賣戲劇 桃園引發熱潮
兩岸服貿卡關 鳳凰：觀光業很遺憾
微風信義11/5開幕 強調獨家差異化
毛揆：落實在地安老 社區是第一線
強化消防戰力 竹市提升人力與裝備
美升息憂慮減緩 日股3天來首漲
南橫馬拉松 氣爆重傷連袂參加
桃機空難搶救演練 過程逼真
三商壽前3季每股賺2.64元
補充保費門檻調高 342萬人受惠
政院：TPP幕僚改由國發會負責
(火因)隔13年再登台 雲門舞出情慾
戒嚴受難者墓園 北市指定文化景觀
基隆展小啾趴趴走 可樂王盼給遊客開心
中央氣象局氣象報告
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南投200警消欲退休 縣府盼中央協助
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國內首例 Agoda遭補稅罰款逾2千萬元
弱勢乘客搭車優惠 蘇聖男獲優良駕駛
陸委會主委赴陸 夏立言：絕非最後一次
TDK機器人競賽 送優勝隊伍赴日觀摩
檢測作弊 德下令福斯召回240萬輛車
長榮航獲評全球十大最佳機艙服務
臨全會後是否助選情 王金平不推論
廢柱換人 程建人：寫小說都不信這種劇情
北京便宜坊高雄開店 業者捐開幕日所得
準備就緒 高雄輕軌16日啟動試營運
太陽能怨發照慢 能源局：已簡化流程
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大陸維權律師之子被抓 陸媒外媒打筆戰
長榮航空再獲肯定 全球10大最佳機艙服務
健保財務穩定 撥50億醫護加薪
不分區立委提名 蔡英文要擴大主動覓才
收購矽品案 金管會三管齊下檢討併購
男子疑情緒不穩 在派出所自焚送醫
彰化員林傳瓦斯外洩 民怨維修太慢
大陸最複雜高鐵特長隧道在貴州貫通
矽谷人聚餐勝地 米其林牛排餐廳來台
新台幣收32.457元 2個半月高
王健林超馬雲 重登大陸首富寶座
秋涼天皮膚問題多 中醫師研發皮膚製劑
文資會通過松菸修復案 先修紅點
夢幻澳洲黃金馬拉松 105年7月登場
台中北屯區部分路段 16日停水
總結夏張二會 夏立言：官方往來要持續
上海台灣中小企業產業園 30台企進駐
金保三會 22日南投登場
洪慈庸潭子採橘子 餐券每張5000元
台積電法說會 憂喜參半
全運會海上傳聖火 呼應高雄海洋意象
寵物肉食疑染菌 農委會籲先停賣
海軍基地有虎頭蜂巢 打火兄弟火攻滅蜂
大華銀行OBU資產灌水 遭罰200萬
櫻井弘二：每個台灣人 都應該去環島
台灣的療癒力 要自己體會
預期陸將推新刺激措施 港股大漲
歐盟提投資談判 馬總統肯定
阿妹條款明年開罰 攻蛋嗨唱惹憂
台南藍議員 籲洪秀柱以大局為重
翡翠水庫專管 北市：中央出錢蓋得快
民憂未來遺產 北市免費法律諮詢解惑
洩密風波存證信函 邱于芸吐苦水
澎湖白沙樂齡 獲不老神話獎
秋冬新料理 中西佳餚上桌
韓亞銀行賽 曾雅妮手感回溫拉尾盤
樹林染整廠大火 一名男員工死亡
紐約市窮人 平均壽命少富人11年
法國熱門新名 男叫李奧女稱路易絲
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史考特改變心意 湖人也要練3分
大陸新娘 金門書展台灣首發
印尼亞齊宗教衝突 2死2千人逃難
政客難為 荷蘭11名市長請辭破紀錄
章計平出席馬華僑抗戰特展覽
補充保費調整105年元旦上路 342萬人受惠
巴黎聯合國氣候會議 潘基文表合理樂觀
佘雪絹新書 從社會文化認識俄羅斯
免費搭遊艇環日月潭 長者開心展笑顏
嘉義擱淺抹香鯨 以繩索牽回深海
無畏經濟減速 陸億萬富翁人數跳升
亞洲超級團隊 澳洲新創公司AFTR奪冠
玩賓果賒帳 鹿港彩券行受騙上當
巨爵颱風將轉中颱 海陸警報有機會
澎湖成立觀光相關產業服務平台
台南登革熱嚴重 議會擬修法提高補助金
補充保費門檻調高 阿土伯：效果不夠大
Agoda得補稅 旅行業者：起跑點才一致
新聞稿當採訪稿發出 美報記者停職
波蘭國際發明展 南華大學師奪雙獎
高中英聽12萬人報考 試場表16日公布
國民黨17日臨全會 可能洪下朱上
趁便宜 達和航運將購進6艘散裝輪
開證券戶不用跑號子 最快11月上路
健保補充保費門檻提高 蔡錦隆認同
澎警快打部隊案發3分鐘到場
廣大興近期再開庭 台彈道專家將作證
人民幣存款餘額連3減 創開辦來最大減幅
中職年度MVP 猿犀6猛將角逐
福建龍海市法院 增加台籍陪審員
逾億萬年化石揭：史前動物曾染環癬
明年iPhone單倍增 嘉聯益拚營收新高
研究：鈣片和維他命D 難擋結腸癌生長
美擬入南沙海域 陸反批美損害主權
老字號Buffet換新裝 松露燉飯隨你吃
法氣象主播質疑暖化 遭強迫休假
談創業 施宣輝鼓勵年輕人滾雪球
中市勤美天地 例假日將設行人徒步區
賴瑞莎平溪點燈 盼願望成真
陸籍男女乘橡皮艇偷渡金門 移送法辦
第12輪貨貿談判11月開 拚年底前談完
調整補充保費 民團：搞錯方向
UN：減少孩童死亡率 適當洗手不可少
拒絕攔查 中和警開5槍逮通緝犯
是否備好參選宣言 朱立倫：大家想太多
矽品出奇招 日月光最大股東身分有變
中信金旗下壽險 確定叫台壽
遠雄陳情 監委不排除約詢柯文哲
大陸國務院：加快推動能源價格市場化
高中英聽爭議 大考中心：費用已偏低
矽品對日月光提訟 日月光股東身分生變
伊朗客機發動機空中墜地 3百旅客驚魂
矽品提訟確認股東登記 日月光淡定
抗議檢方不公 男潑漆台南院檢遭函送
國發會：瑞士信貸評台灣財富分配平均
習近平：大陸文藝界崇洋媚外
橋牌算不算運動 英高等法院說不是
辜寬敏90歲壽宴 讚蔡英文成長很多
假冒清大研究所學歷領高薪 判賠21萬
矽品鴻海換股挫 日月光身分未定下一步？
習近平訪英 反對黨將提人權問題
台灣美食讚 一年上餐館吃掉6棟101
統一調整戰力 張耀文等6人遭釋出
矽品案爭議 經濟部：尊重市場機制
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新北紀錄片獎 徐自強的練習題奪首獎
搶修中林路 台電估明年初雙向通車
O2O營運模式興起 財政部研議課稅方案
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習近平訪倫敦 英工黨領袖擬與陸談人權
美官員：歐巴馬將宣布中止自阿富汗撤軍
男子路倒派出所 消防人員救回一命
美36州賀國慶 中華民國受廣泛支持
澳門高球公開賽 潘政琮首輪並列51
反TTIP 民眾歐盟峰會外抗議
美中止撤軍 俄質疑對阿富汗助益
岩國基地噪音擾民 日法院判國賠
澎湖海巡漏夜護送離島居民就醫
曾任一馬公司財務顧問 FBI查高盛
美影藝學院新成員派對 凱特布蘭琪同歡
世界主要報紙頭條新聞標題二
農地有產業活動 農委會：難列敏一
新浪微博進軍通訊 可用微博打電話
左左右右換牙期 唱跳先討假牙
中華台北羽賽 地主男女單同晉8強
駭癱LOL再傷人 電玩高手無保飭回
巴黎人類博物館本週重新開館
傳情報機構監控盟邦使館 德將加強管制
威力彩頭獎貳獎槓龜
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復工無期 大巨蛋廠商自救會陳情
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大憲章在陸展覽突變卦 引發敏感猜測
雅虎推新版行動app 逐步淘汰電郵密碼
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洪秀柱PO國父照：不能忘記歷史
不堪家暴殺夫 四川151村民求情輕判
聯準會升息機率大降 美股開高
國民黨要換柱 海外挺柱團體不滿
陸教育部：網路語言粗鄙化 非治理不可
陸9月新增兆元人民幣貸款 創歷史新高
香港網賽女雙 莊佳容無緣4強
大陸退休年齡太早 將逐步推出改革
韋伯全新音樂劇 改編自電影搖滾教室
長榮擬購買多達26架波音噴射客機
李顯龍：龍應台訪談提及新加坡轉變
福斯在歐洲召修850萬輛柴油車
朱立倫：臨全會後報告 帶職參選與否
八仙塵爆案偵查終結 呂忠吉3罪名起訴
維多麗亞酒店 義大利的秋日幸福滋味
新手初馬生死鬥 黃金海岸跑步訓練營
寒軒高雄商旅歡慶七週年 住宿券、餐券大方送
深耕校園 天天都是世界糧食日
蟹肥膏黃的美味季節 苗栗安吃蟹隆重登場!
基隆過去被遺忘 蔡英文：未來是核心
塵爆案八仙全身而退 家屬不滿將聲請再議
紐約臺灣書院播映「看見台灣」系列影片
(時評)國民黨未戰先潰
臨全會將至 王金平：尊重黨代表決定
家屬：塵爆偵結傻眼 萬海八仙沒事
朱郝配選總統 郝龍斌：不會
(時評)洪秀柱的政治算盤
颱風巨爵增強為中颱 CNN：台灣要嚴防
台北賓館17日開放民眾參觀
中華電信勇奪「2015台灣區最佳電訊服務商」
東部今15起地震 郭鎧紋：不會大地震
國民黨換柱 宋楚瑜：大大幫我的忙
八仙塵爆家屬將再議 士檢：被害人權益
《刺客聶隱娘》風靡紐約影展 今日起美國院線上映
女大生騎車環島走唱 為寒士募款
北北基學生悠遊卡 10月31起全面記名
美財長哀叫 11月3日政府手頭缺錢
歐巴馬：阿富汗部隊仍脆弱 美延長駐軍
北約：未來幾週將決定在阿富汗任務規模
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
LOL八強首戰 閃電狼嚐敗
日本等五國 獲選安理會非常任理事國
華航班機孕婦產女 華裔女醫挺身相助
美可能延後升息 歐美股市勁揚
LOL八強首戰 閃電狼二連敗
義調查福斯造假醜聞 藍寶堅尼受波及
LOL八強首戰 閃電狼奪下首勝
涉掏空銀行弊案 摩爾多瓦前總理被捕
升息料延後激勵美股 道瓊大漲217點
LOL八強賽 閃電狼止步
美庫存意外大增 世界油價連4跌
ABC醫藥記者 夏威夷渡假落海死亡
偷渡船撞巡邏艇 希臘海域7難民喪生
宋芸樺床戲處女作 威廉誤觸敏感帶
鄒倩琳燃燒新聞魂 做到獨家就爽
黃翊分享如何踏進舞蹈領域
八仙樂園塵爆案 士檢上午偵結
談TPP 朴槿惠表歡迎
巴黎人類博物館新開 收藏台藝術家銅雕
迎十餘萬難民 瑞典將設帳篷營區
惠譽降低巴西國家主權信評等級
美股漲 台股降融券保證金恐震盪
巴西北部靠採礦 維持經濟不衰退
Fed官員：數據如符預測 年底升息仍可能
希拉蕊聲勢走高 拜登動向未定
希拉蕊搭檔 朱利安卡斯楚成熱門
宜蘭南澳地震 大台北有感
台中辦太陽餅文化節 糕餅買1送1
台灣雲朗布局義大利 羅馬大飯店開幕
詐騙車手明星名 蔡易霖聽成蔡依林
最美公路天長地九 台七丙線最高處
太空人如廁 綁著解放或穿太空尿布
治療登革熱 中醫也有效
曼哈頓大樓流標 商辦市場轉買方
台灣大賽桃猿拚連霸 兄弟復仇一戰
ㄅㄆㄇ遠征加勒比海 海地大學生瘋華文
台南登革熱新增171例 將破2萬例
英雄聯盟8強賽敗 閃電狼：盡力無遺憾
文化部存證信函風波 政院：了解中
解決難民問題 歐盟土耳其組行動計畫
駐巴拉圭大使履新
丹麥羽賽男單 周天成勇闖8強
當作準備大三期末考 大四生普考登榜首
東元併義大利廠交割完成 可認列營收
國道三號貨車碰撞事故 駕駛送醫不治
台股開盤漲 8.56點
新台幣開盤貶0.3分
歐美股市撐腰 台股小漲
矽品提訟攻日月光 矽品日月光開盤都漲
週年慶比批發划算 200萬買樂高積木
台灣雲朗羅馬飯店 搭起歐亞交流橋梁
多明尼加頒贈侯平福勳章
半導體零成長 台積電聯電同挫
邱于芸：一秉初衷 堅守崗位
兆豐國際大中華平衡基金准募
台積電大降資本支出 漢微科重挫
美拒絕轉移南韓新戰機核心技術
監委調查大巨蛋 遠雄：配合調查
台中74號快速道路火燒車 無人傷
彰化家具工廠大火 2000坪付之一炬
健保扣費門檻調高 財長：有助股市
加拿大房市降溫 9月銷量下降
是否帶職參選 朱立倫：臨全會後報告
農地移轉公司使用 應課徵土增稅
台官員投書：兩岸政策改善雙邊關係
新台幣早盤升2.43角
宜蘭連續地震 蘇花公路未傳災情
YouTube名人收入 電玩家PewDiePie稱霸
文化部洩密風波 陳永豐：大家相處還好
夏立言：一中各表核心就是中華民國
首屆亞太伊斯蘭會議 台灣穆斯林參加
河南辣椒奇男 早起吃辣椒漱口
陸媒：美軍艦若入島礁 中方必反制
男疑自殘再自焚 火燒波及19輛車
巨爵增強為中颱 下週二接近台灣
健保費起徵點調高 金管會：助股市量能
南加州土石流 車輛受困駕駛待援
台助宏國推廣酪梨健康種苗繁殖計畫
南海緊張 崔天凱：反對任何人激化局勢
澳餐廳宣傳怪招 雞敲鍵盤發推文
金秀賢老爸 盼與兒子合唱一曲
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高雄登革熱破4千例 續加強防疫力道
變形金鋼現身泰佛寺 廟方：增信徒
永不放棄 身障董事長獲頒名譽博士
土國幫忙擋移民 歐盟金援拉近關係
八仙塵爆逾百日 造成12死
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國防部抗戰有獎徵答 500民眾中獎
高雄輕軌試營運 全國第一條
日月光壓境 矽品鴻海結盟劇本有幾招
張鎔麒代張嘉郡出征 可能性大
憶青春 大陸男大生手寫情書網上爆紅
打造低碳觀光縣 花蓮電動機車補助多
TPP國會表決 白宮沒有時間表
陸大學培育暖男 幫女生開瓶蓋列校規
叛逆生學果雕 國際賽揚眉吐氣
八仙塵爆偵結 侯友宜：尊重司法
朴槿惠態度開放 願與安倍舉行韓日峰會
是否代理市長 侯友宜：還是個未知數
宜蘭蘇澳13震 歷史上曾一天66次地震
金融硬朗 台股力守8600
陸年底擬停產低端 水泥明年量價齊揚
越南籲各國維護南海和平
明年記憶體市況 市調保守看
黃復興書記長盼洪秀柱演說展現高度
印度密使：印巴曾就克什米爾達成共識
台中旅展登場 外交部設攤有獎徵答
占中後 香港11月首次舉行區選
八仙塵爆案 呂忠吉遭訴
南非高速公路橋樑倒塌 2死20傷
八仙塵爆 仍有71人住院
WMF世界文化資產 魯凱族石板屋中選
斷層帶埋石化管 環團憂高雄安全堪慮
塵爆案 呂忠吉起訴八仙董事長不起訴
研究：原始部落也沒睡較多 破8小時迷思
烏鎮戲劇節開幕 物理學家打頭陣
協助塵爆傷者復健 新北成立2機構
八仙塵爆 募得善款逾16億元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中俄35家金融機構成立跨國金融聯盟
求職貸款遇詐騙 小心帳戶被盜用
朱蔡民調僅差10% 蔡英文未具體回應
雲林立委選舉 張榮味子表達參選意願
打造影視之都 中市建置中台灣影視基地
薪低不穩定致缺工 勞動部提供補助
文化次長寄部長存證信函 毛揆：不適當
八仙塵爆案偵查大事記
半夜菜市場偷雞加菜 4男女送辦
全日空星際大戰彩繪機 11月抵新加坡
促查高雄旗山活動斷層 環團赴經部抗議
郭台銘：打造精密製造黃埔軍校
美國會報告：印度宗教自由 近來惡化
金獎大師掌鏡 顏寬?競選CF顛覆傳統
精品服飾店涉售仿冒品 侵權兩千萬
魯凱族石板屋突圍 入選世界文物資產
無薪假29家千餘人 電子業居多
阿里山賓館102年 開放蔣公套房參觀
台積電後市 外資力挺上修目標價
CNN：巨爵挾帶豪雨 專家籲台灣嚴防
內閣踹共 馮燕將暢談社會企業
法國甜點名校 將到大葉示範教學
新台幣中午升7.7分
實價登錄 可查案件逾122萬件
北市動物園查普曼斑馬 產下國慶寶寶
台灣光復檔案展開幕 鑑古知今
長榮規劃買夢幻客機787 航空迷期待
塵爆偵結 新北：家屬不滿可聲請再議
朴槿惠：可能與日相安倍雙邊會談
新台幣午盤小升7.7分 實貶約1.5角
秋高氣爽好出遊 台中旅展人氣旺
大陸反腐通報太草率 中紀委刊文批評
彭淮南後腦勺貼紗布
塵爆八仙未起訴 家屬不滿將聲請再議
鴻海富士康昆山機械手臂 達2千多台
恐嚇飲料公司 彰警破暴力集團
消防安檢合格 塵爆案八仙董座不起訴
八仙塵爆陳柏廷不起訴 萬海：謝謝關心
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塵爆案傷亡嚴重 呂忠吉遭求重刑
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研究：抗生素抗藥性威脅日升
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彭淮南後腦勺貼紗布 央行：不小心碰到
高鐵雲林包商跳票 下游商訴法律續抗爭
大陸印尼合組公司建雅萬高鐵
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八仙塵爆 士檢：第2座電腦燈起火點
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選舉反賄 高雄市府檢調扮青天
印尼宗教衝突 亞齊人逃離家園避難
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臨全會前 吳副總統盼共推合適總統人選
塵爆案偵結 呂忠吉：未完全還原事件
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警消出國創佳績 總統：選手持國旗入場
無薪假 科學園區105人
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塵爆偵結 八仙：尊重檢察機關調查結果
八仙塵爆致12死 10人仍病危
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台南崇明國中女學生墜樓 意識清醒
漢微科Q3獲利減 每股賺6.64元
侯孝賢看舒淇和張震 怎麼看都滿意
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日系外資下修 大立光目標價失守4千元
冥王星表面顏色大公開 科學家驚歎
印尼雅萬高鐵11月動工 估3年完工
八仙塵爆 看見傷者堅強意志
塵爆醫療展現團結力 醫學重大里程碑
歡迎來到臉書 逾75%坦承貼文加料
塌陷高雄中林路復原工程 再發生漏油
為何拍聶隱娘 侯孝賢：強調不能殺人
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八仙塵爆姊弟受害 李媽媽專心照顧弟弟
漢微科估Q4業績轉好 明年樂觀
日執政黨國會議員 邀習近平明年訪日
台南女國中生疑情緒不穩 跳樓送醫急救
習近平訪英 女王親批菜單
三大法人買超台股47億元
黎明淚灑片場 林俊傑飆戲寫歌
遊覽車擦撞倒地 翁遭後車輾斃
欠稅千萬不繳 科技董娘管收
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福斯新聞名嘴 謊稱中情局探員遭捕
奈國清真寺連環爆炸案 目擊者：42死
大海當冰箱 史前台灣人類勇搏大白鯊
吳副總統：違背一中各表怎麼維持現狀
魯凱石板屋獲世界遺產 大頭目高興落淚
印度最高法院准跳舞酒吧 有淫穢即打擊
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蔡康永宣布告別康熙 小S共進退
八仙塵爆起訴1人 奇蹟男孩父喊荒唐
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辦塵爆案碰上妻生產 檢察官勞心勞力
工業住宅觸法 高市籲民眾明辨勿購買
慈濟新芽獎學金 助弱勢生安心就學
查毒 林國正促設緝毒中心
蔣渭水歸根之墓 俯瞰蘭陽平原
保德信人壽業務員擬3年擴編至千人
支付寶拓展境外線下應用 24國可退稅
蔡康永小S辭康熙 王偉忠慰留
醜聞沒在怕 福斯歐洲9月銷售上揚
新台幣收貶 4.8分
北北基學生悠遊卡 10月底全面記名
八仙家屬將再議 士檢：被害人權益
美西語台：犀利人妻有西語劇靈魂
新北節電2% 超商紅利點數送給你
熊熊相惜 威航推台灣黑熊3年保育計畫
台美企業聯誼會 促南加台美企業界交流
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光復檔案展 灣生回家在其中
北市招考清潔隊員 題庫包羅萬象
Fed緩升息 日股好樂
中央社大同大學合作 實務經驗進校園
延攬人才 經濟部與韓大學簽合作備忘錄
富士通女子賽 盧曉晴首輪領先
陸明年願與東協國家在南海聯合演習
福爾摩沙環資展華山登場 免費入場
矽品告日月光股權不存在 高雄地院遞狀
頭貼紗布 彭淮南：我沒事
沒了康熙 大陸粉絲很失落
阿信謝謝康熙 黃鐙輝喊晴天霹靂
八仙塵爆僅起訴呂忠吉 劉致葦父不滿
阿公阿嬤歡度重陽 長壽麵廚藝大賞
印度執政黨省長：穆斯林要放棄吃牛肉
保全督察偷管理費 藏泰3年遭遣返
邁向世界十大 華航成立首家修訓中心
總冠軍賽兄弟洲際主場 北中南設接駁車
蔡英文全國競總將成立 展重返執政企圖
總冠軍賽桃猿主場首戰 腦麻球迷開球
毛治國：應有固定機構 長期研究登革熱
自由台灣黨 台南出發進軍立委選舉
川普競選支出大公開 帽子T恤最花錢
13歲少年流血倒地影片 以巴各執一詞
韓亞銀行錦標賽次輪 曾雅妮衝上第5
中央氣象局氣象報告
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洪孟啟：廉署調查若有違失 立刻辭職
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蔡康永小S閃辭康熙 兩岸粉絲不捨
新台幣收貶4.8分 本週勁揚3.45角
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
萬聖節變裝 美國隊長夯
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
次長寄部長存證信函 毛揆：不符行政倫理
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
驅鳥外交 馬總統肯定飛機防鳥擊研究
逛街拍照打卡 免費網路讓你用
奈國東北連爆自殺攻擊 官方：至少34死
新梗難敵疲態 長壽綜藝節目宿命
新國會內閣總辭否 毛揆：照憲政慣例
中央社長談選才 萬事問爸媽絕不錄用
葉門西部自殺炸彈攻擊 傳12死
收存證信函 洪孟啟強調紀律倫理
駐紮美軍續留守 阿富汗當局表歡迎
陸：明年與東協在南海舉行意外相遇訓練
陸女欲攜8桶丙酮離境 遭要求退運
2015新竹生活節 周末登場
雙新玻璃陶藝聯展 竹市玻工館登場
兆豐金現增 10月底前定價
人氣美食展店 無印良品餐廳進駐美麗華
打遍全球侵權戰 蘋果新勁敵來自大學
包商財務危機 高鐵公司：通車不受影響
台韓簽署招攬人才合作備忘錄
藍臨全會布置 新增團結勝選看板
包商跳票下游抗議 高鐵：近期協調
鄭喻軒擊敗吳珈慶 奪CBSA冠軍
華碩ZenFone進軍哥倫比亞
懶得出門囤大量貨 毒蟲仍被逮
罕見沙塵暴 南橫利稻部落作物染塵埃
藍金門黨部主委 探溺斃民眾家屬
桃園鼓勵青農創業 每年培養50位達人
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八仙塵爆 被害人律師團研議聲請再議
蔡康永請辭成定局 康熙來了將走入歷史
中林路坍處油水外流 拚今晚清洗完成
小客車疑撞護欄 男子燒死車內
威航未來5個月 拓4大日本航點
化學物質防災應變 金門演練
上市公司市值 突破25兆
推動電子商務進農村 陸鼓勵快遞業發展
前蘇聯國家集會 蒲亭說打擊IS有進展
陳立白：紫光美光合作是遲早的事
中華電獲選台灣最佳電訊服務商
浙江網商銀行開業4個月 30萬戶申貸
金門移民服務站 關懷新住民
八仙業者無刑責 官員：增討醫療費難度
關聖宮盃國際高椿舞獅賽 中華隊競技
康熙來了大事記
花蓮陸客團增 旅遊環境嚴把關
桃機保全掛牌 美女保全麻豆超亮眼
參觀風災重建館 副總統肯定莫拉克經驗
臨全會後 洪秀柱18日邀民眾發聲
阿里巴巴225億美元收購優酷土豆
外交部祭抽手機好康 出國登錄人數增加
輕軌停工 高市府協調監督付款
澎湖警消海巡聯手 護送老嫗就醫
世衛：伊波拉西非再現蹤 幾內亞兩例
全家渡海船沉 人倫悲劇凸顯難民問題
法部槓監院 監委七問羅瑩雪
私募基金來台審查模糊？經濟部有話說
安倍邀習近平訪日 陸：先創造氛圍
高市登革熱破4千例 衛局籲配合防疫
力拼總冠軍 中信球團祭1500萬獎金
中國太空站 2022年全面運行
莫那魯道林慶台 27歲瀕死決心戒菸酒
習近平再喊話 脫貧不能有人掉隊
遭疑未向國旗敬禮 林佳龍尊重多元意見
今年以來 超過61萬人渡地中海抵歐洲
遠航熱處理爐啟用 維修能量再創高峰
棒球樂園17日開園 MLB阿契爾現身
看完紀錄片印度的女兒 梅姨：無法言語
土軍開火 擊落侵犯領空不明無人機
南港輪胎站人行陸橋拆除 4線公車改道
菲大選登記截止 99人競選總統
中颱巨爵逼近 菲國嚴陣以待
北市節電課程起跑 侯昌明授私房撇步
包場看灣生回家 憶花蓮時代故事
長鴻負債輕軌停工 藍綠立委作文章
五中前清理門戶 內蒙前副主席被雙開
申設農舍經營計畫書 下週公布
許基宏歸位 兄弟全洋投先發有變數
中職總冠軍賽票房熱 驚傳駭客入侵
馬總統17日出席國際青年大使成果發表
土耳其擊落越界飛機 俄軍：與我無關
深喉嚨爆料 美低報無人機攻擊死亡人數
兩韓離散家屬團聚 20至26日舉行
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習近平訪英 大陸：別談人權問題
吳健保落跑案 法務部監委互槓
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澳門高球公開賽 洪健堯衝上領先地位
台灣茶揚名哈爾濱 奶味金萱茶最夯
經濟沒起色 1/4歐洲人陷貧困風險
臨全會前夕 洪秀柱：挺住信念挺過難關
藍黨代表破千連署 臨全會可能柱下朱上
康熙來了又走了 大陸談話節目逐鹿中原
世界宗教大會美國開幕 心道禪師祝禱
LOL大賽 蔡英文臉書幫ahq隊加油
日韓領袖會談 或11月1日首爾登場
土耳其收250萬難民 嘲笑歐盟危機處理
徐懷鈺淚眼開唱 嗨喊我是女神
土耳其擊落無人機 美懷疑來自俄羅斯
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運將抗議搶飯碗 英高院裁定Uber合法
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中華台北羽賽突圍 王子維勇闖4強
文化部證實 邱于芸去職
安倍內閣踩地雷 一大臣被爆曾偷女內褲
對抗氣候變遷 10大能源公司入列
北市警證實 孫德榮疑持安非他命遭逮
強颱巨爵來襲 菲600萬民眾準備疏散
賽德克族特展 台大人類學博物館開幕
邱于芸遭免職 總統府行政院同意
孫德榮持安毒 警搜出2小包和吸食器
有起火之虞 馬自達召回92.3萬輛車
約旦河西岸猶太聖地遭縱火 緊張高漲
臨全會在即 90分鐘重要議題討論成關鍵
朱上柱下是否定局？ 擁王、擁吳派檯面下角力
游錫堃痛批朱 參選總統棄新北？
柱下朱上 呂秀蓮替洪秀柱抱屈
傳洪下朱上 蔡英文：小心打這一仗
強調團結、呼籲振作！馬臨全會喊話凝聚共識
洪秀柱致詞表達愛黨 願接受臨全會決定
國民黨臨全會通過洪秀柱提名廢止案
民調：66%新北市民認朱應辭職參選總統
（時評）換柱之後的國民黨
邱于芸去職：坦蕩無懼 勇往直前
持安毒 警方：孫德榮坦承有吸食
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美證實 伊朗試射中程飛彈違反禁令
周天成力克天敵 丹麥羽賽進4強
歐股收紅 料聯準會利率按兵不動
LOL八強第2戰 ahq首場敗
南投鹿谷暗夜平房火 無生命徵象男送醫
LOL八強第2戰 ahq二連敗
克羅埃西亞將疏導移民 通往斯洛維尼亞
LOL八強ahq落敗 西門單殺faker
沙國什葉派禮堂遭槍手攻擊 4人受傷
歐巴馬：美準備與北韓接觸 但須先棄核武
阻難民 匈牙利關閉克羅埃西亞邊境
GE財報佳 美股續漲
金獎影帝勞勃狄尼洛 飆火爆演技
港劇張保仔 最美港姐陳凱琳出演
蕭敬騰回娘家 踢館大魔王傳授祕技
醜蔬果可搾汁可料理 巴黎人說一樣美味
美韓元首峰會 堅持北韓非核化
美國女童鉛筆素描 助警逮竊賊
歐巴馬：公布TPP 會說服許多人
巴西18日實施夏令時間
巴西工業就業率衰退 創14年新高
里約商業臨時工 減少三成
建國花市好好玩 美媒也搶報
國民黨臨全會登場 柱下朱上成定局
買早餐無故被砍 男子雙腿受傷
臨全會 北市派近800警維安
靠字帖無師自通 書法家辦師生展
徵才活動 桃園多職缺赴東南亞工作
傳俄駭客入侵道瓊公司 竊取交易資訊
撐過訓練 李亭儇成國軍最年輕女神龍
支持者放話 拜登仍有機會參選
加州土石流 190輛車陷泥淖
秋冬易染流感 最慢12月前應打疫苗
蔣渭水歸根宜蘭 柯文哲林聰賢主持移靈
蔣渭水移靈宜蘭 開挖過程冥冥自有指引
景仰蔣渭水 日籍攝影師記錄大眾葬
止於8強 ahq教練：失誤多
遊客好記憶 大農大富路段命名
搶穆斯林市場 地瓜鳳梨加工品取得驗證
區隔市場 誠品屏東店引進高價專櫃餐廳
馬總統慰問人瑞 贈金鎖片
新興市場金融風暴一觸即發？
飲食西化肥胖 胃食道逆流患者增
美上訴法院裁定谷歌書籍計畫未違反版權
中美網攻 IBM同意大陸審查原始碼
7年級生創小酒館 吸引連鎖商旅合作
台南登革熱新增183例 病例數破2萬
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台大希望計畫 105年擬加倍招生
男爭祖產敗訴 停車場自焚身亡
小酒館隱身商業重鎮 主打家的舒適感
曾銘宗：微型保單 衝年底20萬人投保
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蘋果被咬一口 晶片專利爭議判巨額賠償
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