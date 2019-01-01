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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
2016台北電腦展 數百家廠商登錄
古蹟內品味冠軍咖啡 人文氣息相佐
美股跌央行利率決策 市場矚目
歐盟促成員撇歧見因應難民 擬增撥補助
愛德萬攜馬來西亞封測廠 設東南亞中心
Yahoo奇摩跨境香港招商會 近千人報名
謝金河：希拉蕊一怒 美國生技股慘跌
歐盟10億歐元援助難民
難民危機 歐盟束手無策
成大電機系館清晨火警 無人傷亡
湯唯拍畫報 大膽挑戰透視裝
低頭也能賞月 中秋吃日本料理超搭
洪秀柱校園演講 爭取年輕選票
台股開盤漲37.74點
台積電Q4營運恐低預期 開盤漲
日月光反鴻矽換股 日月光漲矽品跌
習近平掛保證 將公平對待美投資人
臉書新功能 360度無死角環景影片
大戶變假外資 曾銘宗：證所稅是主因
尋失聯AT-3 空中搜尋尚無所獲
曾銘宗：外資有回來跡象
統合視導總量 吳思華盼今年度減少3成
僑委會表揚多倫多地區資深教師
TIFA 鄧振中：現非處理美豬時候
颱風杜鵑西偏 中秋烤肉恐泡湯
明華園加國巡演 古城劍橋加場演出
韓星瑜鹵允浩海外粉絲捐愛心米
註銷牌照車放路邊 未報廢照開罰
出口慘致工商業衰退 鄧振中：預期中
秋節沒訂到票 試試高鐵全車自由座
上海禁毒新規 吸毒藝人作品禁播3年
台南登革熱破1.3萬例 新增585例
多倫多大學設台灣漢學資源中心
紀念蕭泰然 台灣書院辦文物展
以嬰兒當掩護偷烤肉用品 4嫌送辦
新台幣早盤貶 0.5分
助理納保校長連署 教長盼依6月命令
陸股開盤小漲
歐習會前 美爆560萬職員指紋遭駭
陳士魁：兩岸僑務情勢依舊嚴峻
大選僑胞影響力 僑委會：約5千人
股匯齊揚 新台幣強升逾3角
封18世紀爭議傳教士聖人 教宗惹爭議
課綱爭議 吳思華重申教育中道
登革熱逾1萬5千例 單日增692例
衝教育部事件 出庭學生：尊重司法
總統參選人進學校 教育部將釐清
解決難民危機 歐盟將提撥10億歐元
調查：薪資停滯 逾9成上班族懷創業夢
歐習會當天 彭麗媛蜜雪兒將訪貓熊館
連兩賽闖4強 周天成世界排名升第6
傳藍委連署換柱 洪秀柱：聽聽就好
哥國政府與革命軍 半年內簽和平協議
北市4成補習班違規 士林何嘉仁最嚴重
阿里山神木見證 12對新人體驗鄒族婚
駐阿根廷代表處參加春天環保摺紙活動
陸維權人士高智晟 披露刑求遭遇
阿國台灣文化週 黃聯昇客串演布袋戲
ETF成交值破兆 低稅率誘因大
地方盼辦初選 國民黨：全力輔選張顯耀
全年GDP保 1？ 鄧振中：有困難會努力
秋節國道返鄉 估北高最多5小時
逾百大學師連署 力挺兼任助理納保
廣東省長訪問泰國 強化港口合作
歐習會前 諾獎得主要求釋放劉曉波夫婦
泰漁船違法捕魚 遭越南逮捕
陸南海規劃 越南抗議
救援AT-3黃金時間 加強搜山谷漥地
學測是否延後 吳思華：各有利弊
英國台灣文化沙龍 展蔡筱淇與夫婿作品
默克獲銳高白光LED螢光粉專利授權
持剪刀闖民宅刺傷老人 女強盜判刑定讞
教育部統合視導繁雜 宜蘭縣全面拒辦
創業維艱 調查：創業者僅5%持續經營
清油污超方便 清大團隊神奇海綿獲獎
震盪走低 台股下探8100點
銀髮人力資源就業 媒合率逾4成
中秋連假 新北部分路段停車免收費
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
李澄然瑞典推廣留學台灣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
颱風上山當山老鼠 檢聲押15人獲准
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
重物擊中後頸 雙腳癱軟沒知覺
民調：菲總統大選3強鼎立
下週汽柴油價估持平
國慶日本祝賀團 10/9訪華
華府迎東西貴客 民眾兩樣情
烤肉食材小改變 膳食纖維倍增
柯文哲：66億是減債計畫 媒體誤會
立委質疑課綱期程 教長承諾不偷襲
上班族創業典範 臉書祖克柏奪魁
不滿遭地下錢莊恐嚇討債 男刺殺要債人
挨批政治打手 法務部否認
蔡英文：維持現狀是社會共識
蔡英文10月訪日 亞協：會提供協助
南韓：未發現北韓準備發射長程飛彈
台灣捐助宏國醫院擴建完工啟用
李新穎主持捐薩客貨車儀式
日月光鴻海矽品三角戀 委託書對決關鍵
北市最有感施政 柯文哲：我也不知道
鄧振中：公司間併購是好趨勢
上海房價太貴 陸男棄百萬年薪改賣涼皮
張嘉郡若重批戰袍 王金平：要有轉折點
中油賣月餅12.8萬盒 比15座台北101高
陳瑞憲打造精品旅館 宛如來到歐洲
雙酚Ａ奶瓶 大賣場已下架
單身無法治國 洪秀柱：胡說八道
iPhone 6S來了 FriDay購物封館搶購
北市非法345隻名犬 有望明年1月送養
進軍東協 台商：善用自身優勢
中台灣觀光結盟 雲嘉年底可望加入
日藝人北斗晶罹乳癌 粉絲打氣
新光銀與緬甸MAB簽MOU
美電子書銷售少1成 由盛轉衰
鹿野大草原開發案 縱管處停止開發
中美洲觀光產業商機考察團訪瓜地馬拉
闖教部公訴罪 吳思華：願意寬恕
新台幣中午升 2.66角
台企組團考察宏都拉斯投資環境
新生開學禮 淡大送環保碗公幫省錢
涉索回扣 雲林縣大成商工校長收押
大雨特報 雙北山區與北海岸防局部大雨
蔡英文：守法辦募款餐會 有2道防線
檢舉不良工地 藍委盼提高獎金
矽品林文伯狠砸10億買股 捍衛經營
戴資穎代言永慶盃路跑 先與蘋果跳舞
肺癌肋膜擴散非絕症 光動力毒殺癌細胞
石岡人反隧道自救抗議 高呼林佳龍下台
新台幣匯價實質走貶 午盤收32.984元
首都圈公宅論壇 柯文哲邀總統參選人
量縮盤整 上海股市早盤險守3100點
教宗車隊靠近 5歲童衝出為非法移民發聲
政院修法規範無人機 15公斤以上中央管
石世豪：中嘉案9月底前不會有結論
台商腦溢血 金門紅會救援
習近平訪美 美再向陸遣返貪汙犯
限期升等爭議 教長：要綜合評估
卡式台胞證 陸委會：沒有資安疑慮
台灣之星推韓國漫遊服務每天188元
雙酚Ａ有害 舉證受害才能求償
習訪美光環不敵教宗歷史之旅
韓國夯團BIGBANG抵台 粉絲熱情
男子偷水溝蓋 辯稱卡陰要拜神
柯文哲：忠孝西路路型規劃中
備戰全運會 戴資穎盼為高雄留下冠軍
歐習會 外交部：應不會超出預期
高鐵新設3站12月通車 交部審慎樂觀
隕石撞地球 永久改變化學成分
習近平見美科技界大老 允減少設限外資
登革熱發燒 金門景點加強防疫
癱瘓後的第一步 美病患靠念力創下先例
蔡英文：把客家變成台灣文化與產業主流
客家庄桐花2次開 中秋賞月兼賞桐
桃園衛生局提醒飲水注重安全
教宗主持封聖儀式 沈呂巡受邀觀禮
林佳龍：低碳不是口號 將採取行動
爭取國際空間 政院：持續推動條約洽簽
政院修法規範無人機高度 業者：已建議
台股收盤跌70.32點
習近平訪紐住華爾道夫 歐巴馬轉移陣地
教宗與習近平訪美 林永樂：兩者無關
福斯4月發召修信 警告排氣系統小問題
波音海外首家工廠 大陸中選
銀行推線上信貸可轉他行帳戶
登革熱破1.5萬例 明將破去年全年紀錄
卡式台胞證 陸委會：沒必要影響夏張會
保訓會：跨國企業也引進與馬對話
台股開高走低 跌70點
10月台指期跌51點
中立遭質疑 宏觀電視澄清
直升機運補物資 替換搜救人員受限天候
對付困難梭菌 抗氧化藥物露曙光
10月電子金融齊跌
短線回測難免 台股力守8100點
安倍再射箭拼經濟 訂大目標
浙江6層樓民宅凌晨倒塌 居民提前撤離
屏東地震 芮氏規模4.5
薏仁水紅豆水稱療效 消基會質疑違法
天文館推101賞月 兒童新樂園祭優惠
圖資結合登革熱疫情 內政部推應用計畫
地震搖晃 高市尚無災情傳出
悠遊卡人事案爭議 北捷：嚴密監督
屏東地震 未傳出災情
桃園市全面拒辦教部統合視導
辦學生團膳涉索回扣 大成商工校長收押
買智慧手機 電信業者提供教學
全力搜救AT-3 空官無心過秋節
挺挺動物生活節 浪浪鯨豚展生命容顏
兩岸議題 洪秀柱：矇眼摀耳無法解決
北市新增4例本土登革熱案例
鼓勵創新創業 毛揆：民間主導政府輔助
少女時代泰妍辦個人演唱會 一票難求
公務員自願退休應准改得准 已納修法
三大法人賣超台股91.52億元
夢想參加甩尾拉力賽 偷賽車撞牆被逮
蘋果火速釋出iOS 9.0.1 修補4問題
美第7艦隊以雷根號航空母艦牽制北韓
不孝兒讓媽蹲行李廂 大陸警察傻眼
陳柏霖新片12月韓國上映
印尼又變卦 擬續推雅萬高鐵方案
韓女演員金荷娜與企業家相戀
國道翻車意外 好心人救到自己老爸
舉報納吉貪腐者再遭大馬逮捕
福斯損德製招牌 媒體諷：車業阿姆斯壯
桃猿爭冠加分 外籍教練蘭斯父回歸
開放中國大媽買台股 曾銘宗：會有配套
過去25年 6颱鬧秋節
新機將開賣 陸山寨蘋果店遍地開花
國安基金10月中退場 曾銘宗：只是猜測
葉門清真寺驚傳炸彈攻擊 至少29死
中部PM2.5高 台塑：露天焚燒恐是元凶
周麟獲頒巴拿馬首都市鑰
石岡人反隧道抗議 中市：不會拆民宅
阿帕契貴婦 毆警出庭認罪
台股收黑 吳當傑：國安基金仍在
台中好音樂 秋節假期市政公園開唱
彰化媽祖遶境 魏明谷宣示啟動
議員調侃送書砸蚊子 顏純左：已停發送
洪辦：洪秀柱參選決心堅定不移
台股漲跌幅調回 曾銘宗：不能待在兒童池
布料藏毒遭逮 改用紅酒瓶裝
福斯優等生形象全毀 車主難過遭背叛
教育部統合視導 台中市全面拒絕
台電塔山電廠發起 軍民淨灘
中華澳門男足友誼賽 門票3成當獎金
竊嫌遭圍捕 離奇休克身亡
雲林環保局長請辭獲准 副縣長暫代
新台幣收33.260元 續創6年半新低
課綱先修法後審議 立院激辯
合格防蚊液缺貨 月底9萬瓶到貨
雙軌訓練計畫 大一生就可進職場
南韓國會議員欲訪開城園區 北韓拒絕
台股承銷大變革 明年改採競拍
破跨境販毒集團 博士生為錢助運毒
高市中林路崩塌 環團要求停工
訂單遞延 環球晶圓：第4季保守
嘉縣：統合視導操死大人 學生無感
紐拒收氣候變遷難民 吉里巴斯男遭遣返
胡彥斌鄭爽分手了沒？大陸網友超關注
通緝犯躲13年遭逮 教師女友淚崩
台電龍門淨灘 秋節賞月更明亮潔淨
大林慈濟心蓮病房 健康月餅DIY
iOS 9.0.1釋出 網友：更新後變順了
美甲店涉改標籤 民眾使用過期品
杜紫軍：GDP第 4季有機會回升
黃金陣容戰澳門 中華男足全力搶勝
阿里巴巴：改採杭州北京雙中心
反課綱學生：教育部長應公開審議過程
鄰里交通改善 北市：109年完成
桃園急採500快篩試劑 防登革熱
花旗：台GDP可保2 明年下修至2.4%
中共治新疆高壓維穩 學者：治標不治本
新台幣連5貶 續創6年半新低
海洋廣場破損 郝龍斌邀營建署會勘
柯文哲幕僚疑喬替代役 兵役局誤傳群組
日股重挫近3% 福斯醜聞和日圓走堅拖累
檢討統合視導 雲縣府：讓教師回歸專業
馬祖藍眼淚攝影徵集 評選結果出爐
張顯耀：爭取支持 有人幫忙會感恩
沙國朝覲踩踏事故 傳150死400傷
傳被搶單？大立光：不對單一客戶評論
央行宣布降息半碼 終止16連凍
呂志和獎成立 年發775萬美元
中秋吃烤肉 低脂肉類魚貝類較健康
平價咖啡再升級 有機咖啡雙重認證
蔡英文台三線浪漫大道 聽音樂聞香氛
救經濟 央行宣布降息半碼
港股收黑 全球需求疑慮拖累
朱立倫：地上權觀念有助推動公共住宅
呂志和獎 香港第2個國際大獎項
疑考試失利 男持刀砍姊後自戕
男籃亞錦賽 中華首節落後哈薩克18分
官兵體能鑑測 澎防部全數過關
馬總統：對未來募兵制前途樂觀
矽品林文伯陣營砸逾20億 增5萬張持股
阿里山10大婚拍秘境 票選出爐
犀利人妻夢幻場景 關島四季都好玩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中共新疆黨委：蒙面罩袍是極端服飾
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
入秋就等這一味 苗栗大閘蟹上市
賴維中赴中天學校贈僑委會華文教科書
防競業條款濫用 勞動部要求給補償金
劉錚跳出來 中華半場落後哈薩克12分
洪秀柱：愛之唯恐不及 怎會換掉徐巧芯
怕陸客旅遊不文明 陸駐外館提醒別亂來
菲南度假村綁案 歹徒畫像出爐
王金平舞關刀 盼學習關公精神
沙國踩踏事故 現220人死450傷
花蓮第一輛無障礙計程車上路
教宗訪美：神職人員性侵罪行不能重演
北市傳砍人案 女子右手受傷
推入台證改卡式 洪秀柱：應多方思考
找回退選立委 朱立倫：大家都在努力
美中軍機黃海遭遇 陸：核實中
穆斯林哈芝節 星進口羊逾3800頭
央行降息半碼 房貸1千萬年省逾7千
央行降息半碼 工商界：有利提振景氣
公費留考 105年起限博士
大魯閣草衙道就業博覽會 1500職缺
希臘小島再現難民潮 1小時內湧入逾千人
央行降息半碼 投信：台股中性偏多
彭淮南：貨幣寬鬆 政策不一定跟美國走
教師節前夕 金門一教官遭毆
共軍：裁軍30萬人 2017年底完成
智慧手機教學 三大電信：已實施
中共統戰工作升格 陸委會籲正視現實
央行降息 投顧：台股影響不大
疑地震搖晃 高市待拆海砂空屋崩落
央行降息 經濟部力挺：有助投資出口
央行降息半碼 學者：宣示大於實質作用
巧遇債主遭討錢 男不爽持刀砍人
王大陸尬歐巴 郭書瑤拚驚豔釜山
台灣美食饗宴 厄瓜多受好評
爭取計畫道路補助 盧秀燕邀營建署會勘
麥加朝覲踩踏事故 台灣交流團員平安
澎湖家扶受扶助家庭 饗食月餅慶中秋
教導自閉兒搭車 父親花4週感人心
行李搜出子彈 美傳教士告菲機場栽贓
卡式台胞證 陸委會：應強化事前溝通
威力彩貳獎沒人領 快對獎
消除窄巷高樓 新北嚴管容積移轉
央行降息 儲祥生：對台股有利
彭淮南：年金要改革 台灣非第2個希臘
苗市風箏節祈福 主題粄仔獻神農
鄭文燦視察機捷A7站區段開發
星濱海灣花園花穹 菊花喜迎中秋
動手做 光啟學生修車煞出一片天
陳菊：將辦全球生態交通盛典
秋節前夕 金門岸巡威力掃蕩
陸股收盤雙雙小漲
景氣冷 快時尚逆勢掀開店潮
整體治安穩定 毛揆：注意槍枝防制
柯文哲幕僚疑喬替代役 藍批團隊腐敗
亞錦賽中華輸哈薩克 晉12強有危機
陸：與美增簽軍事危機通報機制
折翼天使 小可樂果劇團南京演青鳥
央行降息 金融業：收益影響有限
彭淮南：Q3景氣落底 估全年最低
中秋將至 遠航助喜憨兒行銷禮盒
陸5歲男童開車上路 網友批父是殺人犯
不怕手黑手髒 技職生闖出一片天
Skype創辦人：先工作再創新創業
柯文哲幕僚邱昱凱喬替代役 請辭獲准
上櫃公司涉炒股 新北地檢約談多人
陸夫婦尋子22年 子：養父母在家等我
台灣民眾享上海準市民待遇 11月上路
大陸將邀東協各國國防部長會晤
央行降息 台外幣投資策略大不同
監所中秋懇親 極刑犯會親友
教育部統合視導 竹市籲把老師還給孩子
鴻海續賣GoPro股 收益2.65億元
幕僚喬替代役請辭 柯文哲批准
身障中心迎中秋 百位院生齊烤肉
田間可愛圖案 富里水稻彩繪
iPhone 6S封館搶購 friDay購物喊卡
央行降息 曾銘宗：有助股市動能
亞錦賽中華輸哈薩克 晉12強難度高
經濟部救投資促研發 大翻修產創條例
澎湖農村再生有成 水保局肯定
朝覲發生踩踏悲劇 伊朗責沙國疏失
金融科技辦公室 揭牌成立
央行降息記者會 彭淮南關鍵問答
習大大是誰 人民日報宣傳短片網路熱議
俄將在地中海演習 稱與敘衝突無關
日本動物樂團來台演出 喔熊組長助陣
央行降息 渣打：一次性事件
泰國半年多次簽搶客 飯店推住宿優惠
基隆海洋廣場 最快105年3月整修
縣市拒統合視導 吳思華：不該拒絕監督
苗縣產業拚升級 創新研發成果亮眼
桃機目標遠大 2042年旅客上億人次
法官暴走恫嚇被告 評鑑建議免職
中秋賞月 讓夢想跟著寶礦力登月
桃機智慧化 報到安檢時間將省半
M1B及M2年增率 連8月死亡交叉
引用電影軍中樂園推金門遊 僑委會致歉
水電瓦斯發票中獎 繳費人才有兌獎權
搜救AT-3飛行員 傍晚仍無結果
總統：生技業GDP貢獻 5年內衝14%
邱昱凱閃辭 臉書PO文自稱草包
生醫新農業選秀 台康祥圃奪金獎
中信女子賽 4台女3桿落後領先者
今彩539開獎
研究：喝母奶的小孩智商未較高
秋節易塞路段 國道8處省道32處
只收留無法解難民潮 梅克爾籲友邦伸援
威力彩開獎
陽明山民宅 眼鏡蛇出沒遭逮
醫改會：藥盒說明如教科書 藏藥害危機
邵逸夫獎頒獎 美國德國學者獲獎
曾銘宗支持洪版證所稅 籲朝野取共識
李政宏出任上海台商協會新任會長
大江生醫攜手蝶理 攻日本原料市場
常被問換柱問題 洪秀柱指對手刻意打擊
彭淮南：新台幣具出口價格競爭力
蔡英文高市募款餐會 每券3萬席開百桌
BIGBANG攻蛋 播五月天歌曲暖場
降息助漲房市 彭淮南：沒必然關聯性
教宗赴美國會演說 政治話題恐有爭議性
國民黨：蔡英文忽視客家文化保存
木柵段公宅 北市：107年完工
安倍射新3支箭 訂大目標
背工倒臥路旁 消防人員協助搬運下山
華郵：歐巴馬對習近平應強硬
拚內需 經濟部擬再祭節能家電補助
法蘭克福車展 賓士會場萬頭攢動
中共打貪 體育首虎肖天遭開除黨籍
檢測陰錯陽差 福斯造假醜聞終曝光
傳BMW排放檢測也造假 BMW駁斥否認
反美軍基地 沖繩縣長海內外疾呼
麥加踩踏慘劇 未傳出大馬穆斯林傷亡
威力彩頭獎槓龜
王柏融17戰7轟 桃猿大勝獅
今彩539 頭獎2注中獎
德交通部長：福斯造假風暴燒到歐洲
柯文哲幕僚喬替代役 消防局LINE也在傳
15公斤以上無人機 使用者要考照
川島直美病逝 享年54歲
BIGBANG秀中文 嘴甜送飛吻
福斯執行長下台 料仍可撈22.4億
北市大安路1女2男刀傷 送醫治療
美學者主張 務實調整美中關係
換柱聲不斷 洪秀柱：相信台灣人民智慧
海碩盃男網 王宇佐楊宗樺闖單打8強
受夠歧視及暴力 伊朗男求英警遣送出境
習近平訪美首站輕鬆 政治議題留待華府
法國慣用柴油車 政府要隨機檢測福斯
北市傷人案 3老人受傷
山區背工無心跳 證實藍教官幸益真
新加坡中秋意濃 港式潮州月餅紅火
豔星川島直美癌逝 享年54歲
荷：未有跡象顯示好戰分子偽裝難民滲歐
德企業信心意外攀 福斯衝擊恐下月顯現
謝謂君：木村拓哉為台宣傳片將上映
教宗籲美國會接納移民 摒棄敵意
警力全面動員疏導 中秋假期安全順暢
(時評)別再只用Line以治市了
中華電信品牌遠播海外 榮獲「世界品牌獎」
美河市徵收案 大法官宣告違憲
杜鵑擾中秋 氣象局估27日發布發海警
俄在敘利亞擴軍 國際要求解釋意圖
沙國踩踏事件 現至少717人死863傷
男籃亞錦賽 中華隊無緣12強史上最差
印尼東部規模6.6地震 尚未傳傷亡
歐股收盤重挫 美股午盤下跌逾1%
福斯汽車造假 歐盟：零容忍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿根廷股市不安 早盤暴跌8%
臉書局部當機 短時間即修復
歐習會正式登場前 私人晚宴先過招
沙國踩踏慘劇上千死傷 國王令迅速調查
西雅圖觀光鴨鴨車撞巴士 2死9重傷
美俄總統下週會談 關鍵議題各說各話
美聯準會主席葉倫：今年稍後可能升息
美股收黑 開拓重工將裁員萬人股價大跌
教宗飛抵紐約 將赴聯大演說
世界油價小幅反彈
習近平抵華府訪問 歐習會籠罩陰影
毛林林為愛使壞 狠過如妃
周丹薇拍昏倒戲摔傷瘀青 敬業不NG
飢餓遊戲凱妮絲 亂世佳人郝思嘉真有其人
歐習夜宴敘私誼 談硬問題減歧見
巴黎外國文化週 台灣主推人與自然
法國總統府新版網站 重視社群溝通
台灣作家舞鶴 法國3城巡迴座談
8月份巴西失業率升至7.6%
雙利多 投信：美元計價陸股基金夯
西雅圖重大車禍4死 數十外國學生遇劫
葉倫開金口 Fed年底升息有譜
西雅圖大車禍 是否有台籍學生查證中
英運輸大臣：全面檢驗市售新柴油汽車
台灣珠寶巴黎展出 設計彌漫中國風
莒光號豐原撞死男子 原因待查
中秋起連3天 注意超級大潮
北市消防局：絕無喬兵役人事
中秋連假 到墾丁賞鷹趣
LINE鬥陣英雄 下載破150萬
中秋連假 屏市眷村老樹慶生
迎中秋 屏東潮州戲曲公園辦音樂會
北韓抗議南韓成立搞破壞特戰隊
央行干預 巴西美元匯率回貶
輕颱杜鵑可能增強 26日起防長浪
央行降息半碼 台股拚力爭上游
全台紫外線偏高 外出別忘防曬
富邦日本東証基金准募
海洋生態展示館 將成基隆新地標
師鐸獎今頒發 72師享榮光
烤肉注意衛生 別誤吃致癌物
英雄聯盟世界冠軍賽黃金入場券倒數
這次非惡搞 俄總統親自打給艾爾頓強
台股開盤漲16.94點
央行降息 台股早盤小漲16點
iPhone 6s銷售起跑 買氣好壞受關注
美中元首會 第一夫人穿衣很政治
亞洲App使用偏好 男愛拍照 女瘋購物
沙國踩踏慘劇 教宗向穆斯林表達關懷
國道深夜至清晨免費 25日起連3天
歐習會 習近平將提排碳限額貿易計畫
矽品反日月光介入 雙雙開高
福斯醜聞罩頂 網友力挺到底
蔡英文募款餐會惹議 羅瑩雪：不置評
7年級生拿師鐸獎 偏鄉一待8年
習近平首次美國是訪問 諸多議題引關注
習近平抵華府 美媒播教宗紐約行
水費增要學生賠 校方：爆料扭曲
央行降息半碼 曾銘宗：助股市量能提升
新台幣早盤由小貶轉升2.35角
陸股開盤小跌
若朱立倫辭市長當副手 洪秀柱：很高興
陳雄文：有無薪假趨勢 但不很嚴重
習近平訪美 陸維權人士高智晟傳失蹤
新台幣早盤創6年半新低 後升2.35角
幕僚涉關說 柯文哲：市長不會管這種事
登革熱1萬6074例 破歷史紀錄
亞錦賽籤表硬加傷兵 中華名次史上最差
暗槓3千波卡 公平會查是否涉廣告不實
聽障師誨人不倦 師鐸獎肯定
國泰航空班機急降印尼峇里 無人受傷
飛香港班機迫降印尼 國泰航空否認起火
8月景氣動向 製造服務業皆下滑
涉潑汽油欲燒鄰居 男遭收押
歐習會談什麼？一分鐘讓你看懂
歐習會減排有譜 陸將提排碳限額貿易
歐習會談兩岸議題 但很難深入
加學者：陸美應認真對話 尋求雙贏
天母公宅 柯文哲：改建不影響原功能
雙邊投資協定 陸方很想簽美方還在看
歐習會 南海議題過招受關注
歐習會 網安議題可望交鋒
新北國中生上課途中疑遭刺傷
登革熱病例數與單日增幅 雙創歷史新高
歐習會 人權變成儀式性議題
歐習會談人民幣匯率 陸方強調無貨幣戰
女用避孕環風險未知 FDA進行評估
韓星安七炫盼明年1月發行新專輯
詹凱臣：政務官要有風骨 不要像變色龍
喬替代役風波 柯文哲：真的不知情
議員批用人哲學 柯文哲：有錯就改
謝金河：台灣經濟比想像的還不好
新竹徵才30日登場 釋1800職缺
男卡馬桶動彈不得 洗碗精助脫困
馬總統29日與歐洲議會議員視訊會議
碩士生迷姦高中生 判刑8年定讞
韓演員丁一宇變身設計師 粉絲驚喜
經濟隱憂 台股跌破8100點
新疆煤礦遭襲擊 港媒：46死傷
國中生上學 遭4人毆打電擊送醫
大立光再遭空襲 股價回測前低
國中生4樓墜樓 幸落草地意識清醒
嘉市托嬰中心開幕 每月僅8千元
花崗國中午餐事件 教師會挺鐵木老師
押金制學生悠遊卡 10月底轉普通卡
蘇花和平隧道附近火燒山 空勤救援
議員欲刪第二預備金 柯文哲：依法辦理
賀台灣穆斯林忠孝節 土耳其贈5宰牲牛
央行降息 金融股賣壓沉重
習近平訪白宮 歐巴馬迎接秀中文
教宗熱續發燒 紐約維安交通空前壓力
朱立倫：洪秀柱副手人選原則來自中南部
景氣差 台經院：像開車塞在雪山隧道
議員批搞色情耍特權 柯文哲：已處理
台鐵中秋加開樹林羅東區間快 單程百元
加油要快 下週油價恐小漲1角
洪團隊找新血 發挺柱青年召集令
美：陸將宣布2017年設碳排交易市場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
穿梭華府 教宗走習近平來
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越媒：越南願為全球發展做出貢獻
蔡英文盼北京多了解傾聽台灣民意
宣昶有：我不是家暴男
藥頭欲趁中秋假期販毒 警及時查獲
中秋節 東隆宮陣頭表演與神轎展
中秋見真情 花生糖老闆助圓烤肉夢
林文伯砸重金保經營 矽品大漲
吳思華謝師恩 提行政減量
庫克把玩雙鏡頭手機 華晶科幕後推手
郵政博物館26日巡迴澎湖展出方寸之美
搜尋失聯AT-3 地面部隊地毯式搜索
金正恩發獎金給軍民 賀建黨70週年
八里雙屍案死者家屬：與絕望奮鬥到底
中秋節大優待 中市路邊停車場暫停收費
中秋夜團圓 花蓮賞綜藝晚會
馬總統監誓 高振群令狐榮達等人宣誓
沙國踩踏事件 民進黨表哀悼
iPhone 6s開賣 網友開箱摔給你看
福斯案求償？消保處：檢驗出爐後研議
iPhone 6s澳洲開賣 機器人也來卡位
中市男子疑墜樓 送醫搶救
自行車369 中市將增至200租賃站
澎湖消防局慰勉離島弟兄 做好三安
新台幣中午升2.36角
宣明智心疼愛子 質疑驗傷單被濫用
奧運主場館建案亂 日文科大臣位不保
總統：正確歷史傳下一代 不容抹煞
議員送清君側字版 柯大方接受
誤傳Line 北市府將懲處兵役局秘書
陸推卡式台胞證 立院朝野發共同聲明
國際奶粉價跌市售反漲 公平會要查
蘋果新機開賣 新加坡果粉超嗨
毛治國施政報告 聚焦突破經濟困境
Angelababy曬巨鑽 秀婚期
輕颱杜鵑更近台灣 有可能發布陸警
iPhone 6S開賣 香港水貨價不如去年
Oculus結盟Netflix 看電視更有臨場感
福斯廢氣排放出包 台灣車主爭權益
抽驗烤肉食材 絲瓜敏豆農藥超標
陸國企混合所有制改革 意見公布
菜園驚見2條大蛇 消防隊：充氣的啦
滬股早盤失守3100點 深圳跌破萬點
謝啟彬夫婦南非演奏爵士樂獲好評
台幣實質交易匯價貶破33元
竹市抽驗中秋應景食品 均符規定
不止奶瓶 消保處：母乳儲存器也納管
印度對USB課反傾銷稅 台灣提諮商
路邊遊覽車起火 幸無人傷亡
歐習會前 陸媒文章：台灣議題敏感
進口花生紅薏仁 驗出黃麴毒素超標
毛揆：卡式台胞證容量小 不具追蹤功能
大舌女濮雙婷痊癒 翻轉人生回緬甸
研究：美1成孕婦喝酒 3%是酗酒狂
買盤力挺抗禿鷹 大立光爆量黑翻紅
金鐘50風波 綜藝三王一后歸位
拓展台灣美食 大紐約6家餐廳獲選
逢甲智慧商圈 磐儀負責整合物聯網
吾爾開希籲美重新檢視一中政策
台股收盤漲9.25點
釜山電影節20週年 播百部亞洲電影
統一發票千萬獎 54719495
柯文哲：不會懲處兵役局秘書
洪副手來自中南部 王金平：我都不知道
中秋不一樣的月光 超級血月天文秀
你看你看月亮的臉 NASA秀給你
台股震盪 收漲9點
兩年4次血月預言末日將至 專家斥無稽
護照貼台灣國 領務局：美海關恐沒收
統一發票7、8月千萬獎號：54719495
10月台指期漲30點
貿協紐約辦台灣精品會 拓展北美市場
10月電子期漲 金融期跌
無本生意 水果商偷酪梨遭逮
山徑競走練體能 強化巡山員護林能力
鴻海矽品換股 日月光重申反對立場
桃猿主場又出招 補教名師呂捷開球
議員當選無效案開庭 李全教未出席
新北推田園茭饗趣 促銷三芝茭白筍
統一發票最新獎號 千萬元幸運兒估14人
宋楚瑜：下鄉展現動員力 不是拔樁
台灣5家數位服務業大馬找合作夥伴
悠遊卡人事案 林向愷：會先撤
台股漲9點 力守8100點
強力推薦 北市30座最佳賞月公園
教宗轉抵紐約 民眾熱烈歡迎
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台灣之星增設桃機服務點 搶十一商機
三大法人賣超台股36億元
警養流浪狗嚇退賊 獲讚耳濡目染變警犬
藍指150萬餐券恐違法 民進黨：亂指控
全壘打追逐戰 高國輝林智勝白熱化
瓜地馬拉頒孫大成勳章 表彰貢獻
一審判當選無效 廖裕德：將上訴
簽意向書購夏普面板股權？ 鴻海不評論
世界品牌獎 中華電信獲肯定
2043年香港人口822萬
福斯醜聞罩頂 沃佛斯堡前景堪憂
酒後懷疑妻不忠 持刀砍傷夫妻檔
西雅圖車禍 外交部：有一台灣傷者
浪漫中秋 大啖頂級海陸烤肉兼賞月
傳錯LINE群組 北市兵役局秘書申誡2次
貢糖原料檢驗不合格 金鼎祥：已銷毀
中秋捐發票 免費遊傳藝中心
宋楚瑜參觀太陽能屋頂 籲調整綠能政策
國民黨卓蘭鎮長挺蔡英文 無畏黨紀
藏身都市邊緣 陽明山絕美祕境餐廳
隱形眼鏡夯 今年產值拚110億
TPP最終回談判 本月30日登場
避開教宗到訪大塞車 紐約客改搭直升機
未來財政困窘 學者：整合公教與勞保
雲林垃圾危機 李進勇4呼籲
拖板車司機轉業 種瓜大豐收
男足友誼賽 足協盼買票進場挺中華隊
新台幣收33.292元 續創6年半新低
波卡名單 林向愷：成立專案小組助調查
鎮長挺蔡英文 國民黨：黨紀按制度處理
西雅圖大車禍 台學者女兒幸未受傷
大陸長征十一號首飛 發射衛星更快
滬昆高速公路4車追撞 21亡11傷
出生4天染登革熱 原因待釐清
全台首見屬地職業電競賽 10/2開戰
雲林垃圾危機 縣府將盡力解決
泉州4公尺大蟒蛇 捕羊時被人逮到
新鮮安全大安蔥 引入裕毛屋販售
防治登革熱 台中持續列管追蹤各場域
蘋果公布25款App遭駭 微信中鏢
賠漏水費爆料偏頗 校方憂負面教育
美河市案徵收毗鄰地 大法官宣告違憲
南韓演員金荷娜否認結婚傳聞
調查：台員工協同能力 亞洲排名落後
嘉市商圈協會 26日晚間蘭潭賞月
中市議會臨時會擦槍走火 官員坐冷板凳
頭份中秋聯歡 賞月摸彩聽民歌
提升南投偏鄉醫療 都卜勒超音波啟用
高雄輕軌災害演練 交部：符合期待
華義第4季拚單季轉盈
兩岸貨貿談判 9/28北京登場
金門55歲年金 縣長率首長捐出
民間救災 台中頭家厝義消分隊成軍
朱立倫：副手來自中南部原則已定
秋節連假 金門縣府全台機場服務
桃園成立專戶 盼愛心助原鄉受災戶
中秋月圓 新北上山下海賞月去
竹圍永安漁港 海邊賞月吹海風
蘋果新機開賣 越南學生代購賺大錢
客家園區祕境飄五月雪 秋天也能賞桐
新竹17公里海岸 中秋賞月好去處
中秋賞月 八卦山大佛看夜景
軍公教退撫基金收支失衡 監委立案調查
議壇當祭壇 日參議員遭口頭警告
賞月好去處 清水鰲峰山觀景台
行銷高雄城市商品 彩繪公車上路
表演工作坊新戲 桃園首演受矚目
台南市登革熱 開罰近55萬元
高素榮解除日本高利貸廣告合約並道歉
推自由行 宜蘭縣府赴日行銷
中秋連假遊彰化 車潮分流避塞車
路邊遊覽車疑遭縱火 警逮1嫌
法國基因研究 揭開藍紋起司秘密
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
用愛LINE著你創意賽 女模上街催稿
中央氣象局 明天白天天氣預報
智慧新時代 手持裝置線上點餐付費
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
歐習宴 習：推動中美新型大國關係向前
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北：人事費占總歲出比 6都最低
麥加踩踏意外 沙國當局遭指責
台中市議會藍綠互嗆 議程倉促結束
陸男駕船違法入台 桃檢起訴4人
滬指失守3100點 陸股成交量再萎縮
高中畢業扮教授 投資期貨騙50人
一審判當選無效 秀林鄉長辭職投入補選
新台幣收33.292元 週貶6.29角
忠貞鐵衛憲兵展 屏東開展
挑戰金氏紀錄大佛畫 高雄開箱亮相
Office 2016上市 打造行動工作新世代
紐奧良音樂太吵擾民 市政府要管
大陸可能建空中實驗室 調查南極地質
防連假就診潮 台南開登革熱門急診
搜救AT3恐颱風擾局 空官：不輕易暫停
日股收高 葉倫談話激勵
瑪丹娜演唱會襲台 ibon搶票有撇步
國際客家文化嘉年華 點燈揭序幕
衛生所打錯疫苗 4合1變成5合1
美河市案徵收毗鄰地 宣告違憲
愛心藝工隊 金門監獄關懷義演
政大附中制服日 校長變身皇帝
兩通緝犯藏匿大陸 刑事局押解回台
擴大中國大陸布局 茂迪結盟江蘇艾德
中秋節賞花趣 科博館賞月兼賞花
中秋連假颱風來 北市已做防颱整備
上市公司市值 周減逾9600億元
澎湖光雕花火秀 秋節加碼演出
港股反彈收高 週線仍收黑
歐股強彈走高 美釐清利率前景
有車位才能買車？大陸考慮讓地方試點
新興亞股6國降息 資金動能足
民眾省菜錢捐復康巴士 朱立倫：感動
蔡英文訪日 陸：嚴重關切堅決反對
臉書當機 網友揶揄打趣
李維維入圍金鐘 業者贈紅內衣祝好運
綁架撕票 前美國小姐親屬身亡
哀悼謝幕 MIT台灣誌藍教官金鐘缺席
中秋節不烤肉 苗栗環局喊話低碳護地球
APEC中小企業部長會議 台倡議亮眼
林向愷接任悠遊卡公司董事長
抗登革熱 政院：政府結合社區動員
iOS 9存有安全漏洞？可繞過螢幕解鎖
東京奧運追加項目 篩選作業近尾聲
打亞洲盃 富邦金籌資250億元
國民黨：陳啟昱說法傲慢自大
周華健挺金鐘 壓軸演唱怕忘詞
小王子經濟學 戳中大人心中的單純
中秋連假 北市警加強酒駕取締
培力新台灣之子 搶東協台灣雙邊優勢
醫師涉收回扣案 廠商遭拘提
業餘高球秋季賽 王偉軒陳萱登頂
美河市徵地違憲 日勝生：市府地主爭議
印尼巴布亞強震增至62傷
大成商工校長丈夫 自行到案獲交保
福斯新執行長揭曉前夕 股價上揚
放山雞擬採半開放式養法 養雞協會樂見
手寫卡有感情 弘光新生手寫千張感恩卡
陸大學生被退學 竟墜樓身亡
高雄輕軌履勘 10缺失待改善
貨貿加速 經濟部:有信心年底前談完
貪父揪兒盜伐林木 雙雙送辦
汀州路龍腦拆了 北市：未有抗爭
房市寒冬 房貸與建築貸款年增率雙降
遠見調查：6成民眾怕罹癌 飲食運動預防
中秋前夕 宋楚瑜訪高雄氣爆災區
含雙酚A奶瓶 可退2倍金額
美河市案徵收違憲 北市：配合中央檢討
義媒：美企業界臣服於習近平
洪總讚陽耀勳 日式巧打夠黏
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藍營人士倒戈 蔡英文組織戰驗成果
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秋節敦親睦鄰 馬基隊探視獨居老人
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櫃買董事會通過芮特等上櫃案
難民湧入 歐盟憂極端右翼崛起
換瓦斯不當 基隆廟口夜市3人灼傷
中秋3天連假 國道估26日車最多
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台銀降台幣存款利率 29日生效
Uber再受創 比利時要求限期退出
中信女子高球賽次輪 徐薇淩程思嘉並第3
女提告未獲三聯單 彰化警方認疏失
輕軌履勘 高雄市：試營運近了
大樂透開獎
第三次兩岸協議成效檢討會議 年底召開
販賣殘留農藥飲品 2業者送辦
波卡檢討報告 林向愷：董事會決議退回
歐習會即將登場 難掩緊張情勢
日攝影家福島菊次郎病逝 享壽94歲
搜尋AT-3無結果 軍方不放棄希望
美第2季經濟成長上修至3.9%
巴西政經情勢不穩 美元居高不下
香港登革熱81例 10年同期最高
副手人選 洪秀柱：會與朱好好研究
三王一后金鐘合體 吳宗憲預告開罵
美中峰會 歐巴馬白宮迎習近平
遠征軍解密 孫立人抗日史蹟展登場
年金破產 軍公教聯盟黨要兩黨道歉
林中森：台商可把握大陸十三五商機
兩岸東亞問題 洪秀柱盼民眾理性討論
大貨車疑輪胎過熱 休息站內起火
民調：多數美國人認同教宗氣候主張
泛太平洋女網賽 詹家姊妹闖冠軍戰
不顧教宗熱 蘋果新機紐約照賣
杜鵑變中颱 中秋節發海警
美眾院議長貝納下月底辭職
U-ber與計程車 學者：讓市場競爭決定
福斯排氣檢驗造假 德國有280萬部
大樂透頭獎3注中獎 各得1.38億元
消費支出轉強 美Q2成長上修至3.9%
白宮國宴迎習 美國會早餐致敬人權鬥士
今彩539 頭獎 2注中獎
陸證監會連續開罰 學者：審核轉向監管
林中森：陳德銘訪台時機在夏張二會之後
高國倫蟬聯蘇州台商協會會長
以和為貴 歐巴馬高規格待習近平
澎湖農會澎南超市 開出千萬大獎
海碩盃男網 台將單打落馬爭冠靠雙打
教宗抵聯合國 為窮人與地球發聲
日防相：未擁水下聲波監聽系統
亞太抗氣候變遷 亞銀2020年前加倍資助
王柏融太強了 洪總不知如何形容
習近平：中美合作 隨時而動順勢而為
白宮迎習近平 歐巴馬：坦誠解決分歧
保守派掣肘 美眾院議長10月30日辭職
歐巴馬高規格迎習近平 雙邊關係難突破
泛太平洋女網雙打冠軍戰 無緣台將對決
習近平歐巴馬過招 場外叫喊聲不斷
亞錦賽中華勝卡達 排名賽對新加坡
中秋連假第一天 注意大潮、颱風環流影響！
台北文華東方酒店 中秋傳遞愛心關懷
金鐘獎第50屆周六夜登場 入圍名單回顧
發現AT-3教練機殘骸？參謀總長證實
教師節將至...洪出席教師後援會 蔡臉書談教育行政簡化
麥加踩踏悲劇的現在與過去
蔡英文10月上旬訪日 陸外交部關切反對
宋楚瑜屏東展現動員力 首支競選影片金鐘50首映
紅點最佳設計獎 台灣囊括7件超讚
歐習會 美中提出氣候變遷因應計畫
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美中第一夫人命名 華府貓熊叫貝貝
歐習記者會 歐巴馬提台灣關係法
美升息展望較明朗 歐股大漲
福斯汽車任命保時捷穆勒為新執行長
美陸達協議 停止網路偷盜牟利
標普宣布烏克蘭將選擇性債務違約
習近平有信心 未來大陸經濟健康成長
教宗聯大演說 為和平與正義發聲
歐習記者會談台灣 美堅守承諾中未提
福斯新執行長誓言 首重重拾外界信任
美經濟改善 油價走揚
國民阿媽樂觀抗癌 樹木希林催生銅鑼燒
神秘沼澤懸疑重重 宛如火線追緝令
妮可基嫚完美演繹尋子心切母親角色
iPhone 6s登場 湧現排隊人潮
金價跌 Fed今年升息明朗
名廚江振誠荷蘭獻藝 媒體讚不絕口
洛城台灣產品日 10/1登場
艾未未首次英倫個展 批陸政治創作入列
教宗熱席捲紐約 蘋果迷搶新機更嗨
戰爭與和平 難民童畫作令人鼻酸
中秋超級大潮加颱風 沿海防淹水
金鐘50 藍正龍強運3度爭帝
總統出訪伴手禮 瓷器手機展台灣特色
友邦送禮多元 馬匹羊隻豹頭都有
小英與立委競選總部將成立 選戰開跑
搶攻首投族 藍青年團重青年需求
歐習會落幕 外交部：美承諾對台安全
颱風攪局 全台可能看不到超級滿月
各年齡最佳上床時間 專家告訴你
黑莓再出新手機 救亡圖存
中美洲議會表揚孫大成
金鐘爭后 林心如呼聲高
中秋烤肉兼顧健康 高市衛局有一套
鼓勵生育 霞海城隍廟贈良緣好孕裝
iPhone6s開賣 陸蘋果供應商遭控剝削
金融市場動盪 黃金避險需求增溫
越南國家主席會潘基文 談南海
國道現車潮 多處車速40公里以下
美中高層午宴 雙方言語交鋒
蔡英文：簡化教育行政 重視師生互動
新北淡金公路工廠火警 無傷亡
歐巴馬習近平 頭髮都白了
歐習會 習近平提6建議
習近平訪紐約 華爾道夫飯店檢查嚴
人口結構失衡 內政部籲適齡婚育
搶食中秋月餅市場 高市業者各顯神通
西雅圖車禍 台灣學生受傷住院觀察
末代進士反割台 五人上書滿120年
博餅餐敘放天燈 金門中秋亮點
馬總統訪視雲林 品嘗綠竹筍
中秋不烤肉 旅菲華人搏狀元
疑發現AT-3殘骸 待軍方確認
通話軟體互嗆 KTV尋仇警逮4人
你今天反式脂肪了沒？美食當前停看聽
輕軌試營運 陳菊：越快越好
中秋連假不忌口 反式脂肪好傷心
歐習會南海議題交鋒 學者：衝突會持續
歐習會 民進黨感謝美國信守對台承諾
朴槿惠抵紐約 出席聯合國大會
鴻海軟銀機器人 1分鐘額滿再狂銷千台
愛貓發現偷窺狼 服務生遭逮
歐習會談網攻達共識 美方不忘亮立場
曼谷黃衣炸彈客 早落泰警手中
中原大砲級望遠鏡 賞超級月亮
澎今年土托魚提早報到 物稀為貴
法媒聲援台灣推動參與聯合國
海科館迎中秋 推新片再闖大峽谷
中秋連假 海科館軍公教免費
夢幻中秋烤肉趴 麗寶199秒高空煙花秀
萬里蟹正夯 男子吃不過癮伸第三隻手
樹林頭夜市擾鄰 附近社區提撤除敗訴
爆炸案被捕嫌犯認了 泰警：需更多證據
昇恆昌變魔術 美化桃機候機室
新北中和民宅火警 消防馳援搶救
登革熱1.6萬例 增3疑似死亡例
教師節 教師新北河濱免費騎單車
金門旅台鄉親搭船返鄉 縣長親迎
教宗出搖滾專輯 要信徒跟著嗨起來
副手人選 洪秀柱：和朱立倫有共通想法
西雅圖校車撞鴨鴨車 1陸生喪命
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淡水家具工廠火警 濃煙竄天無傷亡
紙風車卡車藝術 巡演南投國姓鄉
參謀總長證實發現AT-3殘骸
工研院百米紀錄保持人林玉君開店逐夢
高鐵輕旅慢活 一日行比單買車票划算
台南孔廟文化節登場 防蚊液味輕飄
教宗紐約主持彌撒 2萬人塞爆會場
入秋小烏來文青微旅行 感受秋意
洪秀柱：兩岸立場模糊將面臨嚴峻情勢
總統訪雲林榮家 祝賀秋節
遊戲公司推中秋好康 搶連假商機
尋獲AT-3殘骸 飛官下落成搜尋重點
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易明評歐習會 坐而言不如起而行
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腸年齡調查 青壯年比實際年齡老
龍腦戶泣訴遭拆 柯文哲將再訪
宋一國：對政治沒興趣 不涉政壇
煙霾周末情況好轉 星中小學將復課
中鋼董座鄒若齊退休 畢業旅行露蹊蹺
戶政系統當機 內政部：不影響結婚登記
美中國宴 蜜雪兒選穿Vera Wang禮服
美國未升息 亞幣走跌
發現疑AT-3殘骸 國軍增派人力地毯搜尋
中秋連假國道塞 彰化段僅時速20公里
中颱杜鵑略南偏 最快秋節晚發布陸警
中和民宅火警波及3住戶 無傷亡
橘子樂利進軍天貓國際 搶陸雙十一商機
房屋位處龍腦突遭拆 釘子戶泣訴不知情
龍腦釘子戶遭拆 柯文哲：我也不知情
秋節南來北往 穿淺色衣褲擦敵避防蚊
空官：尋獲AT-3殘骸 全力搜救飛官
連假開跑 警政署加強交通疏導
東方神起和SHINee入選美滾石雜誌
呂欣潔：未談理念先整合 是政治算計
綠募款餐會查辦否 藍綠交鋒
中秋節喜訊 烤肉配菜不貴了
老灰狗拜拜 國光車王年底走進歷史
不捨老灰狗 巴士迷包車1日遊
經典車款老灰狗 見證台灣經濟起飛
BBC精選趣聞 膀胱漲尿 說謊不用打草稿
美河市恐巨額求償 柯文哲：想到就腳軟
翻轉農業 老農也會用臉書討救兵
香港飲用水含鉛事件查明 水管焊料肇事
習近平鋒芒被搶 歐習會相互過招
防軍機互挑釁 歐習會後宣布協議
王建(火宣)獲頒華人愛心獎 6得主事蹟感人
中秋假期近海不平靜 有逾12公尺狂濤
瑪丹娜攻蛋票 開賣15分鐘搶光
大陸銀行間市場計劃向美國投資者開放
歐習會後 學者：美中衝突競爭又合作
轉換跑道 林玉君：首要踏出去
國1中部路段 南下彰化系統最塞
徵收毗鄰地聯開違憲 日勝生：公建頭痛
戶政系統當機 內政部：已恢復正常
替代役關說案 柯文哲：有證據就處理
洪秀柱哽咽：希望可改變我的黨
瑪丹娜ibon萬張票半小時賣完 網友唉嘆
中市議員黃錫嘉病逝 30日告別式
中秋節烤肉 肉價不貴
颱風鬧中秋 北市做好防颱整備
迴避高育仁 宋楚瑜：不想被誤會
還嫌電塔醜？台電祭十萬邀你幫電塔換裝
被教宗比下去 沖淡習近平訪美新聞
iPhone 6S何時登台？ 通路商押寶
美軍：受訓敘國反抗軍 繳械蓋達分支
秋節連假首日 北高尖峰4.2小時
搜尋AT-3 座艙發現2飛行員遺體
駁報導不實 總統府還原馬總統談話
教宗訪校園氣氛溫馨 女童當起小老師
登革熱發燒 嘉縣再添2例
新加坡對涉燒芭公司發出通知書
國光劇團大馬首演 獲觀眾好評
無車日 陳菊允建1千公里鐵馬道
歷經餿水油風暴 台灣重塑美食王國
強化食用油管制 黑心油消失了
食安風暴壟罩 廢食用油回收增6倍
Office 2016來了 網友在意收費
小吃攤廢油回收 估年收6億元
擺脫餿油 黑橋牌走出來了
用油兩度受創 李鵠自製豬油檢驗合格
走過餿水油風暴 夜市攤商元氣漸恢復
南投中興新村連傳盜砍龍柏 警逮毒蟲
南海之爭 蘇比克灣轉型前沿軍事基地
中秋賞月好去處 百年虎尾鐵橋展風采
中市忠孝夜市攤商 爭取成立觀光夜市
蘭潭泛月 中秋賞月人氣高
中秋到嘉義吹海風賞月 十分愜意
七股機關車鹽雕亮相 中秋好去處
江宜樺不後悔入閣 年輕人從政要熱情
中秋賞月遊南投 日月潭溪頭光害少
嘉市賞月去處 北香秋荷重現
金鶯對上紅襪 賴銘琪開球秀技
登革熱防疫 台南再招募250人
洪秀柱桃園走動式講演 支持者喝采
中秋烤肉秘方大蒐羅 啤酒蝦超台最吸睛
企業捐贈澎縣府2部復康巴士
販賣殘藥商品 洪姓夫婦收押禁見
人幣若符IMF標準 美方支持納SDR
金鐘50 典禮星光焦點搶先看
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農作物保險11月開跑 高接梨先試辦
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中市1男子墜樓 送醫搶救
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禁對機器人起邪念 軟銀規範條款模糊
駁抹黑 郝龍斌：上任距徵地差15年
歐習會前會 習近平：投資環境將更開放
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歐習記者會 未掩民主人權議題分歧
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槍殺運將棄屍案 主嫌判無期確定
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中央氣象局氣象報告
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網路遊戲口角衝突 網外西門町錢櫃鬥毆
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方念華得教育文化主持獎 歸功團隊
4人遭綁 菲在好戰分子地盤發現可疑船隻
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金鐘音效獎：超級夥伴
金鐘迷你劇集男配角：吳慷仁
金鐘迷你劇集男主角：莊凱勛
金鐘攝影獎：胡午正
吳慷仁麻醉風暴得男配 首敲金鐘
金鐘迷你劇集編劇：黃建銘 王卉竺
金鐘迷你劇集女主角：嚴藝文
金鐘迷你劇集導演：蕭力修
大都會擊退紅人 國聯東區封王僅差一步
大福彩頭獎槓龜
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金鐘迷你劇集獎：麻醉風暴
防治空污 巴黎明實施無車日
連勝兄弟洋投 桃猿爭冠信心大增
泛太平洋網賽 詹詠然詹皓晴女雙亞軍
莊凱勛迷你劇集稱帝 獎金捐藍教官
嚴藝文首度敲金鐘 奪迷你劇集影后
金鐘戲劇節目編劇獎：呂蒔媛
金鐘戲劇節目男配角獎：蘇達
孫立人不再是禁忌 20老將緬懷歷史傳承
麻醉風暴金鐘風光 蕭力修：很幸運
金鐘戲劇節目女配角獎：許瑋甯
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黃子佼獲主持獎 瀟灑向孟耿如求婚
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金鐘非戲劇類節目導播獎：黃慧娟
榜上榜金鐘奪獎 趙樹海遭海虧
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歐習會落幕 成果與歷史回顧
第50屆金鐘獎 16個夏天奪戲劇獎 麻醉風暴大贏家
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金鐘戲劇節目獎：16個夏天
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藍正龍奪影帝 感性謝周幼婷
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16個夏天奪戲劇獎 麻醉風暴大贏家
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末世餘生第二季 10/5與美同步首播
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秋節享美食 守2少1低高纖原則
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教宗訪費城為新移民打氣：多苦都別氣餒
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搭伙網：讓外食族都能分享媽媽味
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酒友救援不及逃離 金門男滅頂
霧林老兵 北橫無名英雄血淚史
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國民黨不分區 為黨辯護列重要考量
習近平聯大演講 網民：座位好空
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登革熱延燒 台北市再添1本土病例
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新北警查處小黃 績效6都之冠
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曾說退黨 董淑貞現身國民黨挺柱
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內有惡犬 警方空拍機蒐證逮人
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越媒：美中仍缺乏戰略互信
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本土登革熱延燒 嘉縣第16例確診
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王力宏頭頂柚子皮 網友虧：戴綠帽
教宗慈愛滿溢 訪費城替罕病童祈福
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政大IMPCT團隊 榮獲柯林頓霍特獎
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颱風逼近 搜尋警官任務暫停
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10月眾星聚集 米其林主廚輪番來台
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泰國賞螢船撞船意外 1死多傷
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政大團隊獲霍特獎 陳安穠：改變世界
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美警擊斃非裔輪椅男 影片流出惹議
颱風杜鵑逼近 下午5時30分發布陸警
急診暴力 醉漢揮拳打護理師
宮前丹墀完工 金湖觀海好去處
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柱稱差7百分點 蔡英文：有一些差距
杜鵑颱風來襲 石門水庫調節排洪
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颱風陸警5時30分發布 北台灣防大雨
颱風杜鵑來襲 北市晚間11時一級開設
颱風杜鵑來襲 新北籲儲水備用
Apple Watch多堅固？ 撞破巨型玻璃牆
颱風杜鵑來襲 竹縣晚間成立應變中心
黃子佼求婚 不讓孟耿如太早當媽
木村拓哉號召強 觀光局盼日本客正成長
颱風杜鵑將至 石門水庫調節性放水
眾院卡位戰 茶黨踢走貝納當起造王者
孔雀魚穿禮服 揭開美麗的秘密
颱風杜鵑來襲 新北水上巴士停航
創新科技展 看展長見識兼做公益
加泰隆尼亞展開獨立投票
難民危機 聯合國：應對時間拖太長
新北打造天空之乘 專案規劃自行車道
太陽能無所不在 生活應用大盤點
夫妻都非色盲 若小孩色盲是男還是女?
台中市災害應變中心 晚間8時二級開設
海碩男網賽 楊宗樺謝政鵬雙打稱王
吳宗憲金鐘反擊 小S笑虧評審
朝覲踩踏慘劇 伊朗最高領袖要沙國道歉
中秋求良緣 內政部找月老加持
日式甜點合體 蕨餅抹茶變爆漿車輪餅
邦喬飛陸演唱會泡湯 台灣歌迷搞的鬼？
直潭原水濁度50度 颱風水質定時公布
許瑋甯得獎 阮經天傳訊恭喜
哪些人適合做外匯交易員? 看特質就知道
想靠外匯交易獲利 小心變最後一隻老鼠
尬百貨周年慶 電商美妝服飾1折起
宛如冷戰再現 俄羅斯愛沙尼亞交換間諜
新加坡中秋節 雙拼大?餅古早味正夯
推美感謝師恩 教部號召群眾快閃演出
颱風中秋襲台 民眾衝量販店買水掃貨
蔡英文：台灣與東南亞互補性強
婦縱火害命長子 反燒自己命危
紫南宮慶中秋 擲筊送金雞
相驗殉職飛官 嚴重燒灼外傷
旅菲台商慶中秋 駐菲代表訴說心願
美國務卿晤伊朗外長 盼終結敘利亞內戰
捷星日本航空飛台灣 新闢名古屋航點
颱風杜鵑來襲 柯文哲臉書籲儲水備用
中秋拜月亮 男獲功名女得美貌
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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台塑跟漲 明凌晨起汽柴油漲1角
談選舉 宋楚瑜：菩薩心腸羅剎手段
卡式台胞證監控？杜紫宸：多此一舉
木村拓哉吳宇森宣傳台灣 影片東京首播
颱風逢中秋大潮 經濟部:低窪地防淹水
中秋節吃大餐 小6童連6年不缺席
AT-3失事原因 成立調查委員會調查
強烈颱風杜鵑 陸上颱風警報發布
原水濁度恐飆升 桃園民眾儲水備用
颱風杜鵑來襲 三峽新店烏來防土石流
千年茄苳樹王公過生日 契子女大團圓
台北孔廟祭典 柯文哲不出席
台中桶屍案 檢方29日解剖
奪命特發性肺纖維化 久咳速就醫
杜鵑變強颱 陸上颱風警報發布
杜鵑颱風逼近 苗縣晚間正常上班上課
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歐習會 菲媒反應冷
談家庭生活困難 教宗開出愛的處方
情侶吵架 女子拉車擦傷送醫
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颱風杜鵑來襲 桃園泰雅祖靈祭取消
高國輝第35轟 再創中職單季新高
因應颱風杜鵑 國軍災變中心一級開設
攸關國家安全 法國首度空襲敘利亞
澎湖子宮頸抹片乳房攝影 28日巡迴篩檢
28日上班課 新竹市晚間8時公布
八仙塵爆重建路漫漫 病友耐心復健
28日上班課 新竹縣晚間9時公布
28日上班課 北市晚間9時前公布
用刺蝟刺激募款 皇家保護鳥類學會惹議
杜鵑颱風來襲 政院籲民眾做好防颱
28日上班課 桃園晚間8時宣布
消滅貧窮 碧昂絲攜手美第一夫人
颱風杜鵑來襲 新北警防颱勸離釣客
官兵辛苦了 搜救完教練機又要防颱
颱風杜鵑陸警發布 竹市開放路邊停車
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中秋烤肉蚵價揚 5人竊鮮蚵被逮
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颱風杜鵑逼近 北台28日風雨轉強
超級血月奇觀適逢中秋 陸推賞月航班
28日午夜後 慎防暴潮淹水
颱風杜鵑來襲 新北：十分瀑布停止入園
台鐵東部幹線 新自強號開放自由席
颱風杜鵑撲向北台 CNN：慎防強風豪雨
新竹縣 28日上班上課
星雲：心目中洪秀柱已當選總統
高雄台東 28日上班上課
新竹市28日正常上班課
為戲苦學客語 朱芷瑩自製小字典
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霾害嚴重 大馬多處28日停課
洪秀柱盼有岳飛情操勿有遭遇
玳瑁海龜上奎壁山賞月並產卵
苗栗縣28日正常上班上課
颱風杜鵑來勢洶洶 警開逾10張勸導單
宜蘭縣28日停班停課
強颱杜鵑接近 中投以北納警戒範圍
彰化縣 28日上班上課
南投縣28日上班上課
台中市 28日上班上課
陸客日本鬧事 新婚夫妻圍毆店員
藍鳥22年首晉季後賽 大都會獲區冠軍
交界長城有救了 京津冀簽約共護
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蒙特婁台灣電影節開幕
班課訊息擺烏龍 桃園市：檢討改進
歐蘭德：法空襲摧毀敘境伊斯蘭國訓練營
颱風杜鵑來襲 台大醫院門診休診
邦喬飛抵台 小小粉絲幸運合照
澎湖子宮頸抹片乳房攝影巡迴篩檢取消
空襲在敘伊斯蘭國 法國稱出於自衛
義媒：歐巴馬未能降服中國龍
香港維多利亞港失火 5人輕傷
強颱杜鵑擾台 陸空交通多異動
陸中秋假期 鐵路估運850萬人次
高國輝第35轟推高紀錄 義大止連敗
台北市28日停班課 祭孔大典延期
桃園市28日停班停課
上班上課資訊 桃園市一度擺烏龍
颱風午後接觸陸地 北部東半部風雨強
世界麵包大賽 台灣選手奪冠
桃園28日停班課 一度烏龍提前發布
邦喬飛強碰杜鵑 28日取消開唱
晤教士性侵案受害者 教宗：上帝也流淚
杜鵑颱風逢大潮 新北備沙包防淹水
北市28日停班課 開放紅黃線停車
錢塘江觀浪 十一長假最澎湃
颱風杜鵑29日登福建 兩岸客輪停開
基北宜桃28日停課 各地慎防暴潮
國道高乘載匝道封閉 28日都取消
杜鵑來襲 新北預防性封路與撤離
颱風杜鵑襲台 北市微笑單車停止營運
獨派料勝選 加泰隆尼亞擬片面宣告獨立
金融時報：中美就亞投行取得共識
龍洞攀岩場4人受困 越過海路成功救援
男籃亞錦賽 中華大勝新加坡46分
颱風杜鵑來勢洶洶 朱立倫：預防性撤離
強颱杜鵑到 台鐵東部幹線列車取消
首屆海外十大傑出青年頒獎 挹注正向能量
強颱杜鵑近逼 基北宜桃周一停班課 各地防暴潮
土石流災害應變小組啟動 提高警覺嚴防災害
〈財經主筆室〉是什麼讓12A總裁彭淮南變了？
杜鵑暴風圈觸陸 今午後風雨最強
(時評)提名張顯耀，意在測試馬英九？
矽品27頁致股東信 遊說支持「鴻矽戀」
迫害女權者談促進女權? 希拉蕊:習近平無恥
杜鵑颱風來襲 警政署加強防災作為
大學生登山受困 警政署派員全力救援
北北基周二全天停止上班上課
颱風杜鵑來襲 阿里山午夜起休園
撞球世界雙打 柯秉逸張玉龍攜手爭冠
強颱杜鵑逼近 台北市捷運28日正常營運
歐習會落幕後 美中關係走向難料
傳早知造假裝置恐觸法 福斯無視警告
兩伊俄敘掛鉤 加強協調打擊伊斯蘭國
阿富汗排球賽爆攻擊 至少9死33傷
阿富汗足球賽遭自殺攻擊 至少9死逾50傷
練習不下50次 麵包師陳永信法國奪冠
加泰隆尼亞選舉 分離派贏絕對多數議席
西班牙加泰區選舉 分離派奪過半數議席
教宗開始主持費城最後彌撒
撞球世界盃雙打 柯秉逸張玉龍奪冠
撞倒英格蘭 柯秉逸張玉龍世界盃奪冠
西班牙加泰區選舉 分離派宣稱贏得勝選
張玉龍柯秉逸雙球王 世界盃雙打摘冠
妙管家當年走紅童星 坦承為愛滋帶原者
巴黎市民體驗無車舒暢 期盼更多無車日
西加泰區選舉 分離派取得區議會掌控權
夏于喬透露單身中 最愛默默守護男
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綠葉出頭不簡單 鍾欣凌為求露臉偷加戲
柯秉逸手感火燙 今年連摘3冠
旅奧地利僑胞聯歡慶中秋
慶中秋 諾曼地台法聯誼會聚會
阿根廷僑校慶祝教師節
桃園復興榮華橋坍方 大型車無法通行
路跑再進化 跑步不只是比賽
防杜鵑豪雨 石門水庫防汛應變水情
美3總統後人訪台 沈呂巡重要推手
歐巴馬29日聯大場邊 晤古巴總統
正確跑步眉角多 專業教練報你知
兩岸體育新聞交流 新媒體成共通語言
達賴喇嘛上週赴美體檢 至今未出院
颱風杜鵑來襲 北市9時關水門
颱風杜鵑來襲 提前北返民眾擠爆普悠瑪
中秋連假 阿里山步道輕鬆遊
吃藥配酒不聽醫囑 沒效又傷身
了解髒汙種類 天然去汙劑對症下藥
王柏融超猛 新人王之爭有看頭
羅斯福孫子訪台 美棄攻台會議相片曝光
崙背詔安客家文化館 體驗客家中秋味
破解用藥6NG 遵守5要保平安
颱風杜鵑 東琉線交通船中午起停駛
颱風杜鵑 午後到明天上午影響最劇
颱風杜鵑來襲 蘇花公路午後封路
水庫放水 雙北桃園放流警戒
迫害女權還大談女權 習近平遭美打臉
強颱杜鵑來襲 受災戶保費房貸可緩繳
颱風杜鵑來襲 中市民可至公所領沙包
全球婦女峰會 彭麗媛全程陪同習近平
颱風杜鵑來襲 基隆公車部分停駛
颱風杜鵑來襲 台南登革熱噴藥持續
颱風來襲 嘉義林管籲勿往山區濱海
颱風杜鵑來襲 太空人關心台灣朋友
颱風杜鵑逼近 基隆開放紅黃線停車
颱風杜鵑來襲 蘇花公路12時起禁入
杜鵑颱風襲台 越航飛台北航班取消
上網修愛情法律學分 戀愛別逾紅線
紐西蘭奧克蘭慶祝抗戰勝利史料展揭幕
颱風杜鵑來襲 澎湖如期祭孔
聖文森檢察總長 應邀率團訪華
屏東祭孔 外籍生參加
颱風杜鵑來襲 曾文水庫調節性放流
加強愛情EQ 教育部補助大專開情感課
颱風杜鵑來襲 百貨今早正常營業
大學生戀愛邀約小撇步 上網學得到
蔬菜渣變漢堡 聯合國請世界領袖吃剩菜
颱風杜鵑逼近 國軍助宜蘭防災
颱風杜鵑擾局 雙鐵收假人潮提早現
日月光遊說矽品股東 投鴻矽戀反對票
印度總理訪臉書 祖克柏相談甚歡
宣揚儒教 北港武德宮辦祭孔大典
颱風杜鵑來襲 北橫部分路段下午封閉
登革熱疫情續嚴峻 台南病例破1.5萬
颱風杜鵑襲台 直潭原水濁度安全範圍內
大陸工業亮紅燈 8月利潤年減8.8%
颱風衝擊交通 台鐵西部幹線下午停駛
颱風杜鵑來襲 竹縣中午12時起停班停課
颱風杜鵑來襲 竹市下午停班停課
颱風杜鵑來襲 虎航威航興航班機調整
強颱杜鵑暴風圈觸陸 晚間登陸宜花
星小印度屠妖節 模特兒走秀萬種風情
完成履勘改善事項 高雄輕軌將上路
颱風杜鵑逼近 苗縣午後停班停課
颱風杜鵑來襲 觀光局封閉36景點
颱風杜鵑來襲 柯文哲：今天不回家吃飯
中秋變盤嘸影 選股不選市才對
颱風杜鵑來襲 中市晚間停班停課
中秋教師節法定休假 應給假給薪
颱風杜鵑來襲 花蓮縣下午停班停課
滬深股市早盤漲跌互見
中秋變盤？ 台股量能冷不利反彈
颱風杜鵑攪局 台東車站20年首次擠爆
颱風杜鵑來襲 南投傍晚停班停課
颱風杜鵑雨勢大 慎防積水養孑孓
日本警方星座分析 牡羊座開車最不專心
颱風杜鵑入夜後宜花登陸 越晚風雨越大
機械師退而不休 事業第二春
颱風杜鵑來襲 新北水門中午關閉
颱風杜鵑來襲 美麗華摩天輪暫停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
北市工人墜落 警消救援
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
占中1週年 發起人籲思考未來
颱風杜鵑來襲 中市勞工局籲加強防災
颱風杜鵑襲台 北市宣布停收垃圾
花蓮和平風雨大 即刻停班停課
颱風杜鵑來 桃園復興羅浮巴陵12時封路
飛日航班倍增 高市赴東京旅展搶客
百艘陸船大舉越界 海巡驅離
颱風杜鵑來襲 桃園全市停收垃圾
颱風杜鵑來襲 彰化今晚停班停課
颱風杜鵑襲台 翡翠水庫下午調節性放水
全台各地水庫放流 雙北桃園警戒
柯文哲與馬總統視訊 柯:謝謝總統關心
教宗結束訪美行 滿心感激 滿盈希望
颱風杜鵑來襲 南湖大山等劃為警戒區
占中週年 國際特赦籲大陸釋放聲援者
颱風杜鵑來襲 土石流黃色警戒468條
颱風杜鵑來襲 桃園復興霞雲封路
颱風杜鵑 新烏路北宜公路將封閉
長征11源自東風31 戰時快速部署衛星
颱風杜鵑逼近 新北二堤外道中午封閉
矽品寫信給股東 遊說同意鴻矽戀換股
不老女神劉曉慶草地戲犬 青春依舊
北市易淹水地區 柯文哲有意公布
颱風杜鵑襲台 柯文哲下午視察抽水站
颱風杜鵑急襲 返鄉民眾塞爆花蓮車站
颱風杜鵑來襲 國家森林園區今休園
颱風杜鵑來襲 石門水庫調節排洪
颱風杜鵑來襲 新北4千人預防撤離
颱風杜鵑來襲 澎湖晚上停班停課
彰化華豐輪胎廠大火 所幸無人傷亡
颱風來也要烤肉 中秋超商吐司賣最好
颱風杜鵑 馬總統：記取蘇迪勒教訓
颱風來襲 嘉義至阿里山路段晚間封路
颱風杜鵑襲 東華大學29日停課1天
颱風來了 台電籲停電通報分流
颱風杜鵑來襲 中橫花蓮段下午封路
颱風杜鵑來勢洶洶 馬公機場人潮爆滿
颱風杜鵑阻邦喬飛開唱 退換票挨轟
颱風杜鵑來襲 中市晚間暫停收運垃圾
加泰隆尼亞獨派大勝 誓脫離西班牙
颱風杜鵑來襲 澎湖光雕花火秀取消
颱風杜鵑襲台 北市原水濁度飆籲儲水
不受颱風杜鵑影響 祭孔民眾爭拔智慧毛
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颱風杜鵑來襲 南橫18時預警性封閉
颱風杜鵑來襲 桃園復興撤離350人
颱風杜鵑來襲 嘉縣山區部分路段封閉
台學者極端氣候研究 登美媒報導
颱風杜鵑襲台 原水濁度飆2500度籲儲水
超級血月登場 網友KUSO搬出月光仙子
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史畢斯巡迴錦標賽奪冠 重返世界第一
颱風杜鵑逢大潮 王功漁港道路淹水
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颱風杜鵑襲台 桃園防大潮影響河川
颱風杜鵑 高市山區民眾預防性撤離
颱風杜鵑 朱立倫籲民眾勿外出
章子怡素顏自拍 網友：敢不敢曬肚子？
颱風杜鵑襲台 台中災變中心一級開設
百貨週年慶怎麼買 小資女精省看這裡
颱風杜鵑未來24小時風雨強 留意淹水
北市原水濁度再飆高 達4500度
颱風杜鵑攪局 高鐵苗栗出包
加泰隆尼亞選後激情 挺獨民眾嗨翻
颱風杜鵑來襲 土石流黃色警戒558條
颱風杜鵑 災變中心籲整備抽水站
放煙火震碎玻璃燒車 2男遭警送辦
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颱風杜鵑來襲 嘉縣籲沿海低窪防淹水
颱風影響 復興航空取消29日部份班機
婦人疑為財涉縱火害子 反遭火吻不治
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颱風杜鵑 慈濟成立防災協調中心
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颱風杜鵑襲台 桃機306航班取消
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為看教宗開車2萬公里 方濟各：瘋狂
台南家長團體不滿教師工會 向孔子告狀
颱風杜鵑來勢洶 雲縣沿海防淹山區警戒
颱風杜鵑來襲 嘉市晚上停班停課
有房有車才肯嫁 台女占比不到5%
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九寨溝千把琵琶合奏 創金氏紀錄
粉領頻尿不敢喝水 膀胱沾黏惹禍
反擊希拉蕊 大陸：只抓違法女權人士
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快艇爆炸 馬爾地夫總統所幸無恙
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台中精神異常男子跳橋 擦傷送醫
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占中1週年 泛民團體集會紀念
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高鐵站擠爆 台北台中高雄停售自由座
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牛奶硫氰酸鈉過量？河北遼寧口水戰
男遭砍倒臥碧砂漁港防波堤 警鎖定對象
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華為擘畫雲生態 首屆開發者大會10月見
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福山雅治與吹石一惠閃婚
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連假後收心更要清腸 試試一日流質餐
高雄小港中林路又塌 林國正促調查
警助女尋母 失散22年終團圓
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颱風杜鵑來襲 宜蘭國道客運停駛
颱風杜鵑來襲 新竹海邊風浪漸強
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颱風杜鵑來襲 台南晚間停班課
竹科小助理轉型 17次登上百萬經理人
颱風杜鵑來襲 台南龍山漁港堆沙包
29日是否上班課 台中晚間9時宣布
金大師生彩繪柚子慶中秋
日最性感男人福山雅治婚了 娶吹石一惠
颱風杜鵑來襲 南投目前無重大災情
全球科技股9月優於景氣循環股
颱風杜鵑來了 台北百貨提早打烊
受累日圓走堅 日股收黑
原水濁度飆高 新北減壓供水
Twitter推影音App 提升下載率
颱風杜鵑來襲 遠百調整打烊時間
颱風杜鵑 結構紮實如小鋼砲
颱風杜鵑襲台 柯文哲視察抽水站
搭普悠瑪像逃難 搭莒光號像包車
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八仙塵爆案 士檢近日偵結起訴
原水濁度破6000 北水處減量取水
颱風杜鵑來襲 曾文水庫開閘放水
機車退出騎樓 北市14處30日上路
歐洲議會視訊 總統談致力亞太和平
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量縮上漲 滬股收復3100點
收政治獻金避觸法 監院將辦說明會
原水濁度破6000度 北水處減量取水
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柏林超馬 陳雅芬締造個人最佳成績
颱風杜鵑來襲 佛光大學29日停課
聯合國婦女峰會 越承諾促進女權
颱風杜鵑侵襲 全台逾3.3萬戶停電中
宗教祭孔 北港武德宮首辦
颱風杜鵑侵襲 新光三越及SOGO提早收工
颱風襲台 華信國內線29日中午恢復
颱風杜鵑 全台疏散撤離近2300人
陸處罰15家媒體「失實報導」
颱風杜鵑加快腳步 傍晚6時前登陸
原水濁度達1萬2000度 北水處停止取水
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
颱風杜鵑吹得交通大亂 收假像逃難
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
颱風杜鵑來襲 北市內湖鷹架倒塌
原水濁度1.2萬度 北水處停止取水
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德國情報首長：極右派大動員上街反移民
巧遇郭炎土 謝金河：中鋼命運難料
颱風杜鵑來襲 桃園復興區全區停電
修車廠冒火 鐵皮屋毀無人傷
北捷文湖線全線 淡水線部分路段停駛
淡水河三級警戒 水利署籲留意
颱風杜鵑來襲 尖石五峰預防性撤離
颱風杜鵑預計6時登陸 蘇澳17級風
颱風杜鵑來襲 土石流紅色警戒23條
颱風杜鵑來襲 登山隊伍安全下山
颱風杜鵑來襲 台電大甲溪上游調節洩水
火車站爆人潮 不遠處女子上吊亡
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交屋走錯間 陸男花5天裝潢鄰居家
強颱杜鵑風強勁 鄭明典：別出門
颱風杜鵑來襲 軍艦漁船泊靠基隆港
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金融保險業多角化 從業人員好薪情
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女子高燒求援 淡水警護送就醫
颱風杜鵑襲台 基隆最高3.4萬戶停電
颱風杜鵑襲新北 招牌打傷行人送醫
颱風杜鵑來襲 遠百打烊時間再調整
颱風杜鵑吹襲 OPEN將褲子遭吹走
颱風杜鵑來襲 國軍協助撤離四千人
大陸高速公路ETC 實現全境聯網
颱風杜鵑打亂雙鐵交通 車站擠滿人
颱風杜鵑來襲 邱鏡淳視察溝貝水門
颱風杜鵑襲台 宜蘭縣列淹水一級警戒
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大陸證監會 9月處罰案達30起
新加坡新內閣出爐 10月1日宣誓就職
中南部搶收蔬菜 若無災情價量可穩
颱風杜鵑來襲 廬山溫泉區200人撤離
颱風杜鵑風狂 大樓顫慄像明天過後
四分溪暴漲 北市府籲車輛改道
高雄停電2萬戶 員警拿電筒值班
颱風杜鵑來襲 淡水百人觀浪警勸離
東京建議棒壘球返奧運 待國際奧會定奪
颱風杜鵑加速 中心午夜出海
颱風杜鵑狂掃 北市公車晚間7時後停駛
颱風杜鵑狂吹 彰縣2.4萬戶停電
颱風杜鵑來襲 新北公車晚間7時停駛
傳安曲活佛返大陸 西藏流亡政府未回應
翻修豪宅惹人嫌 喬治克隆尼成惡鄰
北市長安東路大火 消防隊員2人送醫
放眼太空 印度發射迷你哈伯望遠鏡
颱風杜鵑發威 台北市2.5萬戶將停水
不畏颱風杜鵑 團客搶登101觀景台
男神福山雅治婚了 跨國粉絲心碎
桌球亞錦賽連輸3點 中華無緣冠軍戰
北市長安東路大火 4消防員灼傷送醫
颱風杜鵑侵台 一級淹水警戒擴大
奧迪也搞鬼 210萬輛車裝有造假裝置
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暴肥無礙 布拉契完勝哈達迪
明年選後 陸學者：美國將發出清晰訊號
日最高壽人瑞東京婆婆去世
颱風杜鵑襲台 近60萬戶曾停電
東京奧運追加項 日選出棒壘球等5項
颱風杜鵑來襲 花蓮南區颳焚風
義媒：北京有意投資義大利郵政
藍心湄挺憲哥小S 稱金鐘發言適當
大陸十一長假 必有的10種新聞
颱風杜鵑風雨強 桃園逾6萬戶停電
颱風杜鵑襲台雨量豐 石門水庫洩洪
颱風杜鵑襲台 台北文山區淹水一級警戒
長安東路大火無受困 5消防員輕傷
颱風杜鵑催菜價 葉菜貴1倍
台東焚風火燒雲 天空紅通通
加泰隆尼亞獨派獲勝 比利時獨派振奮
颱風杜鵑發威 蘇花改組合屋倒塌
明治天皇玄孫涉毒 判刑6月
颱風杜鵑上班課訊息 桃園最快8時宣布
颱風杜鵑來襲 高市嚴加戒備
颱風杜鵑襲台 全台近百萬戶曾停電
福斯醜聞無緩和跡象 股價再挫7%
棒壘球有望重返奧運 恐減為6隊參賽
颱風杜鵑風力驚人 101玻璃門被吹壞
颱風杜鵑逼近 北寧路晚間8時封路
發表教育宣言 洪秀柱盼找回尊師重道
柯文哲想公開易淹水地區 北市府已上網
颱風杜鵑來襲 台鐵電車線遭掉落物扯斷
颱風杜鵑侵台 4縣市列淹水一級警戒
占中週年紀念 千人集會
颱風杜鵑發威 台鐵多處線斷停駛
未達要求 陸幼兒園老師怒踢20名幼童
金髮全球夯賣 烏克蘭女性賣髮謀生
颱風杜鵑肆虐 台鐵災情慘列車延誤多
台金航班 立榮華信遠東29日上午取消
台中市29日停班課
北市29日上午停班停課
台東縣29日正常上班上課
失事AT-3飛官 死於瞬間撞擊
新北29日上午停止上班課
澎湖29日停班停課
颱風杜鵑侵台 13鄉鎮列淹水一級警戒
搶救成功 台北101玻璃門復原
收假車流量 國5較去年中秋增4.5%
搭電車鳥被夾 菲男挨批想紅
颱風杜鵑強風雨 桃園逾10萬戶停電
基隆29日上午停班停課
颱風來襲 29日台北股市休市
長安東路火警撲滅 未傳人員受困
福斯汽車舞弊 前執行長遭調查
北市長安東路火警撲滅 未傳人員受困
颱風杜鵑來襲 陳光復籲做好防颱
台北29日上午停班 匯市下午2點開盤
金門29日停班停課
北市29日上午停班停課 學生下午1時上課
希拉蕊批習無恥 美陸網友叫陣
颱風杜鵑襲台 高雄市撤7區居民
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颱風杜鵑侵台 15鄉鎮淹水一級警戒
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郭伯雄弟郭伯權 遭提請免職
邦喬飛開唱遇颱取消 僅座位區要換票
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颱風杜鵑襲台 新竹工地吊臂倒塌砸車
桃園29日停班停課
颱風杜鵑影響 新北15萬戶停水
新竹縣29日停班停課
北市29日下午1時30分上班
雙北29日只停班課半天 家長開罵
新竹市29日停止上班上課
苗栗縣29日停班停課
強颱杜鵑襲台 總統籲盡量不要外出
颱風杜鵑撞中央山脈 午夜減弱為中颱
杜鵑颱風肆虐 海陸空交通大亂
1大馬人死於麥加踐踏事故
颱風杜鵑攪局 澎湖至少3千旅客滯留
馬雲：感謝女性給予創業勇氣
颱風杜鵑襲台 原水濁度逾2萬5千度
德調查福斯前執行長 限期提補救方案
颱風杜鵑侵襲 宜蘭羅東招牌倒塌
颱風杜鵑吹倒樹 台中2學生遭壓傷
台南市宣布29日正常上班上課
台北市放半天颱風假 柯文哲臉書遭灌爆
加泰隆尼亞獨派勝選 引發不確定性
高鐵29日午恢復營運 台鐵時間未定
劉志攻轄訪利物浦 推動經貿外交
義學者：加泰隆尼亞選舉 歐洲的大地震
外國公債交易結算款券 29日照常辦理
強颱杜鵑襲台 台中24萬戶停電
颱風攪局 台大29日上午開設颱風門診
颱風杜鵑侵台 銀行29日下午1點半營業
聯大開幕 潘基文籲處理難民敘利亞問題
屏東縣宣布29日正常上班上課
花蓮縣29日停班停課
颱風杜鵑影響 宜蘭縣29日停班停課
加泰隆尼亞推動分離 西總理：依法行事
iPhone 6S登台 電信三雄10/9開賣
低卡輕食創意台灣料理 風靡阿根廷
颱風杜鵑攪局 澎湖晚間強風驟雨
高雄市3山區29日停班課
颱風杜鵑來襲 基隆29日全天停班停課
少子化 陸人口2017年後恐快速下降
新北轉彎 29日全天停班停課
颱風來襲 中市公車29日上午暫停服務
北市轉彎 29日全天停班停課
臉書一月開放？陸網友：新浪必哭死
颱風杜鵑創風力紀錄 午夜後有機會減弱
威力彩頭獎槓龜
駭客發布錯誤停班課訊息 桃園要查
今彩539 頭獎無人中獎
新iPhone首賣週末 熱銷1300萬支
泰王肺炎痊癒 康復靜養
颱風杜鵑襲台 台北股匯市29日全休市
盼朱立倫當副手 洪秀柱：是生命共同體
颱風杜鵑襲台 台北市開放紅黃線停車
颱風杜鵑影響 長榮高雄航班異動
颱風杜鵑來襲 瑞芳警冒雨助撤離
中國經濟再傳利空 美股早盤重挫
星新內閣 2到3年中期會較大調整
探索火星新發現 地表夏季有水流動
邦喬飛隔20年登台開唱 遇颱全泡湯
林志傑十分轟科威特 中華亞錦13名
颱風陸警部分解除 全台災情總整理
雙北停水 估100萬戶受影響
颱風過後飲水應煮沸 環境整頓防治登革熱
淹水區房價各表 撕去淹水標籤才保值
(時評)辯論救不了洪秀柱的選情
日月光偷排廢水案 法官認立法疏漏二審全判無罪！
更新：台鐵宜蘭線、北迴線傍晚通 加開車次運客
杜鵑擾中秋 雙鐵交通爆逃難潮 交通部提檢討措施
台商後援會 馬吳朱將同台挺洪秀柱
颱風假怎麼放 雙北順應民意
王勁鈞妹憶哥哥 指家屬會堅強
美太空總署：證據顯示火星上有液態水
颱風杜鵑全台24人傷 預防疏散7125人
颱風杜鵑發威 逾71萬戶沒電可用
颱風夜 基隆市成功一路機車行火警
聯大總辯 歐巴馬展強勢 習未提台灣
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
實驗室排廢檢測 與道路實測落差大
陸數據不佳礦業股走空 歐股下挫
確認安全 台鐵南高屏區間車可望6時復駛
歐盟執委：福斯醜聞無損德在歐盟影響力
火星上似有液態水 可能孕育生命
颱風杜鵑凌晨1時出海 暴風圈仍壟罩全台
塔利班進擊 阿富汗東北大城大半失守
颱風挾雨 八掌溪達河川水位一級警戒
爭辯敘利亞問題 美俄領袖聯大交鋒
颱風杜鵑過境 8縣市列淹水一級警戒
陸工業數據空襲 美股重挫
陸工業獲利衰退 國際油價跌
颱風杜鵑襲台 土石流紅色警戒184條
颱風杜鵑漸離 全台182萬多戶曾停電
夢想家聯盟公益MV 楊貴媚張甯母女臉
黃子佼黃韻玲王見后 互尬金鐘先禮後兵
A-Lin世界巡唱 北京站買氣火爆
颱風杜鵑襲台 八掌溪水位一級警戒
颱風杜鵑減弱 中午前後解除本島陸警
聯大總辯 習近平未提台灣議題
教宗方濟各：若能訪問中國 是種喜樂
角逐美眾院議長 麥卡錫宣布參選
1151移民在利比亞外海獲救
廢氣排放造假 奧迪斯柯達也有份
臉書一週掛點2次 網友上推特吐苦水
颱風杜鵑襲 高市山區路斷
樹林傳女子跌落水溝死亡 死因待認定
領護照不受影響 領務局11時起開放
台南正常上班課 網友質疑賴清德
颱風杜鵑襲台 花蓮對外交通中斷
澳洲版刈包 成知名餐車美食
颱風影響 金門陸海空交通調整
犧牲暑假 東專學生拿下造景金牌
颱風杜鵑過境 嘉義山區雨量驚人
高市正常上班上課 網友罵翻花媽
打擊IS 4英人將被列聯合國制裁名單
日本首相擬10月7日改組內閣
颱風漸遠離 苗栗以南防豪雨
巴黎外國文化週 台灣活動揭幕
無論課稅與否 雅虎將分割阿里巴巴股權
颱風杜鵑 中市25萬戶停電32人傷
颱風杜鵑襲台 全台逾54萬戶仍停電
台東熱氣球 參加美熱氣球嘉年華
颱風杜鵑受災戶減稅 30天內申請
颱風天撞橋墩 車斷兩截人亡
因應颱風 三創調整營業時間
鐵軌淹水 台鐵北上區間車受阻
美元匯率飆升 衝擊巴西民生
不畏iPhone 6S登台 宏達電索尼尬場
巴西工業信心指數降至史上新低
市場預測巴西經濟持續衰退
台鐵損害大 南部區間東部先復駛
颱風杜鵑襲台 台82線嘉義段封閉
全球領袖誓言 聯合國維和部隊增派3萬人
颱風杜鵑陸警解除第一波 東部台北高屏
北捷恢復營運 僅文湖線停駛
颱風杜鵑雨勢驚人 全台水庫喝飽飽
北市原水濁度降到6000 準備恢復取水
颱風杜鵑遠離 北市晚間正常收垃圾
高市不放颱風假 氣象預測沒失準
北捷文湖線 預計9時40分通車
高鐵午前停駛 機動加開全自由座
駐秘魯代表處舉辦中秋節聯歡
民眾賺颱風假 百貨公司開門迎客
台鐵北迴線仍停駛 普悠瑪陸續復駛
分享電子廢棄物管理經驗 哥國舉行會議
北市12時逐步恢復供水
颱風假放全天 朱立倫：考量交通與安全
駐墨代表處與僑界中秋聯誼
颱風杜鵑襲台 竹科電力小壓降
颱風杜鵑來襲 山區送貨輾過落石跌山溝
颱風杜鵑登陸福建 數十萬人撤離移轉
颱風杜鵑 吹落苗栗天后宮騎龍將軍
凌晨產區大雨 葉菜花果受損
趙又廷：我真的急著當爸爸
原水濁度降 北市18時恢復全區供水
民進黨：未收到美方要求接受九二共識
陸股開盤下跌
美控日立涉嫌行賄南非非洲民族議會黨
颱風杜鵑 教召軍人耽誤報到不延訓
Youbike下午2時恢復營運
颱風杜鵑漸遠離 全台2死324傷
杜鵑掀檜木 颱風飄清香
佛州議員體驗平民生活 領取最低薪資1週
陸南海工事 越南：違反國際法
颱風杜鵑掃過 新北仍6.3萬戶停電
幹細胞移植 首例治黃斑部病變手術成功
旅波哥大僑胞舉行秋節餐會聯歡
杜鵑雨勢驚人 基隆南嘉一級淹水警戒
颱風停電仍逾50萬戶 台電派3000人搶修
颱風杜鵑遠離 石門水庫持續洩洪
濁水問題 柯文哲：專案處理翡翠專管
文湖線恢復營運 北捷全線正常行駛
颱風遠離 台東海上交通尚未恢復
全球股市賣壓湧現 日港股市跌逾3%
颱風杜鵑 新北公車恢復行駛
史上首次 玩家集資讓遊戲重生
周麟巴拿馬出席慶教師節活動
登革熱逼近1.8萬例 颱風後應清積水
颱風杜鵑出海 雲林仍有4萬戶停電
台鐵台中站 午前視風雨維修恢復通車
颱風災損 30日內可申請減免地方稅
颱風杜鵑漸遠離 全台2死324傷
颱風杜鵑掃過 新北1死7傷
民眾賺颱風假 工商團體體諒天候難測
颱風杜鵑肆虐 烏來路再斷
颱風杜鵑創台鐵 北迴線最嚴重
央大：9月消費者信心指數續降
炫富女郭美美未上訴 5年牢獄判決生效
茱麗亞學院天津分校 2018年開放
朴槿惠籲北韓走向改革開放
颱風後1週 登革熱防治關鍵期
柯文哲：這種天氣放假 對不起國家民族
颱風杜鵑來襲 彰縣4萬多戶停電
川普公布減稅大計 美半數家庭免繳稅
改善財政 陳菊：守紀律調整稅基
柯文哲：醫院存水夠 不用專門送水
東部農產多無虞 宜蘭三星蔥傳損
颱風後飲水當心 務必煮沸再喝
颱風杜鵑侵襲 中市1死228傷
颱風後用水 多流3分鐘再煮沸尚安心
MTV台美極限運動明星 高空跳傘意外喪生
聯合國維和峰會 越南提建議
邦喬飛演唱會取消 粉絲惋惜
颱風杜鵑遠離 桃機輸運量逾12萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新疆推漢語教育 增強民族認同
高鐵11時30分起 加開多班全車自由座
教宗談訪中 外交部：教廷重視台灣感受
新北調6千清潔人員清路樹
颱風假無風雨 柯文哲：對不起國家民族
廣州放飛十萬隻蝴蝶 專家籲尊重生命
YouBike中午12時起恢復營運
網購電商物流倉儲 桃園雙港優勢最熱門
颱風神防守 超商門面搭鐵皮
柯文哲：颱風災民若少可送住旅館
颱風杜鵑遠離 桃園仍2萬多戶停電
餵養流浪狗被罰 動保團批高市府
停班課縣市外 台南7校個別停課
颱風假怎放 林右昌要訪朱立倫
瓷器解密 黃海沉船確認為滿清致遠艦
颱風雙鐵疏運引民怨 交長致歉籲體諒
北市一度宣布放假半天 1999被打爆
小小兵上街頭？大陸3D斑馬線很嚇人
瑪丹娜來台演唱會 小年夜加場陪過年
日月光排廢水案 二審逆轉改判無罪
新北河濱滿目瘡痍 市府趕工清理
颱風離境 阿里山部分路段通行
颱風杜鵑暴風圈11時30分脫離台灣本島
廖世傑墨國推介台灣青年創業經驗
旅巴拿馬僑胞歡慶中秋佳節
颱風杜鵑影響 新中橫部分封閉
周麟巴京國立大學演講 介紹台灣成就
台鐵西部幹線 中午12時陸續復駛
聯大總辯 巴拉圭挺台灣
保羅沃克車禍喪命 愛女告保時捷
颱風杜鵑暴風圈離台 持續大雨特報
柯文哲不排除建翡水專管 解決高濁度
雨大路積水 台南部分國小停課
颱風襲台值抽穗期 稻米產量恐大減
颱風杜鵑 台灣本島陸警11時30分解除
北市新增1例本土登革熱 累計32例
烏來路斷 台9甲線估30日搶通
薩華人中心歡慶中秋暨教師節
澎縣府單一窗口服務10月1日啟動
男辮正夯 潮男頂上綁辮吸睛
颱風杜鵑強風 台中港區貨櫃遭吹落
國內班機午後恢復 離島開加班機
颱風遠離 澎湖協調台華輪疏運遊客
擔憂陸經濟趨緩 日企回頭增加國內投資
美俄同意以外交手段 終結敘利亞內戰
颱風杜鵑降雨大 曾文水庫洩洪壯觀
中林路再坍 陳菊促正視大林蒲遷村
颱風陸警解除 土石流紅色警戒106條
阿里山封閉 陸客招牌下拍照留念
黃磊孫莉相愛20周年 穿婚紗補辦婚禮
颱風公車救騎士 278路司機：小事啦
颱風杜鵑遠離 國軍3萬兵力待命復舊
颱風杜鵑遠離 蘇花公路分階段搶通
颱風杜鵑過境 未來2週登革熱關鍵期
日月光排廢水案二審無罪 感謝還清白
包青天臉不黑？專家：只是白面書生
把酒不言歡 歐巴馬與蒲亭敬酒冷冰冰
颱風杜鵑遠離 全台仍有35萬戶停電
四面佛爆炸案 泰警指反對勢力結合
颱風遠離 核電廠升載中
颱風杜鵑 馬公警方派員管制免生意外
彭淮南緊盯國際動態 風雨無休坐鎮央行
颱風天沒水用 網友的煩惱是這個
登革熱增534例 颱風後1週防疫關鍵
颱風遠颺雙鐵復駛 高鐵左營站人潮再現
央行：跨行專戶858億元 足供ATM提領
脫離暴風圈 嘉義市解除1級開設
颱風過境登山隊受困山區 警消救援
陸最高法院副院長奚曉明 遭雙開送法辦
台南7校停課 主因交通問題
瓜國聖卡洛斯大學表揚孫大成
台中鐵桶藏屍案 檢解剖無銳器傷
海上風浪大 120客運船班停航
嘉義布袋海水倒灌 潮退暫不撤居民
北市逾千路樹傾倒 17時前搶通66幹道
颱風杜鵑過境 民眾斷枝挖寶
首爾10月1日啟動外國遊客歡迎週
大陸防洗錢 銀聯卡境外領錢將限額
2015旅客首選十大最佳航空 華航奪第2
颱風杜鵑苗栗災情零星 近5萬戶停電
外食族重口味 小心年輕就高血壓
選不好大家難過 洪秀柱反問有錯嗎
泰媒報導強颱襲台 2死數百傷
颱風杜鵑 壽豐一養殖戶台灣鯛暴斃
南韓調高外國人在韓參加醫保門檻
藍批登革熱發燒還輔選 陳菊：是責任
宏?駁斥裁員說：組織調整是常態
颱風杜鵑停水 新北市設13臨時供水站
12省道坍方路基流失 南橫10月中才能通
颱風杜鵑過境 新社香菇寮多處倒塌
紐西蘭劃設海洋保護區 面積等同法國
雙北YouBike 中午12時起恢復營運
教宗結束訪美 才談美同志婚爭議
盧昭吟有教無類 愛心獲獎肯定連連
台中9萬戶停電 林佳龍盼入夜減到萬戶
武漢女網賽雙打 詹謹瑋首輪敗
颱風杜鵑登陸 廈門海水倒灌
颱風暴風圈籠罩 金門車船全面停航
釜山電影節 首度以寶萊塢電影開幕
日月光排污無罪 高市籲負起社會責任
台鐵冬山新馬間電車線斷落 全力搶修
颱風走了 25萬餘戶未復電
曼谷推新路線公車A3 從機場至邦拿
南海議題 菲民眾漠不關心
工人踩壓掉落鐵皮 反遭風吹高墜落亡
颱風杜鵑遠離 預計傍晚解除警報
颱風杜鵑助清淤 石門水庫省1.5億元
日光月排污案無罪 環團批法規無嚇阻力
大甲溪濁度飆升 台中自來水黃黃的
大潮海平面上升 王功漁港淹水
敘利亞總統好人壞人 歐巴馬蒲亭舌戰
日月光廢水案二審無罪 環團：沒天理
烏來又坍 朱立倫：年底前建永久橋梁
日股重挫 陸疑慮拖累
黃立成17 App染黃 Google證實下架
台北市8區運動中心 30日正常營運
羅智強：換柱政治負作用大是假議題
對全球經濟走向不安 日股重挫
釜山影展 外媒點名5部必看佳作
八仙塵爆善款 第一階段10月中發放
台鐵復駛 台中火車站再現人潮
基隆35噸土石坍塌 下午清除完畢
颱風杜鵑攪局 遠百業績少6000萬
泰前總理盈拉臉書 指被起訴不合法
西班牙作家評加泰隆尼亞獨派 民粹
八仙塵爆 10月擬發善款8.5億
印尼高鐵將採陸方案 日：遺憾至極
閩南元素基底 金門文創品驚豔
在菲被捕42台籍詐嫌 押解返台
邦喬飛演唱會取消 提前離台
意念游標變快 癱瘓者自理生活不是夢
放颱風假 郝龍斌：父子騎驢大家共擔
巨型炙燒叉燒拉麵 高雄10月吃得到
白濁水難處理 北市延30日清晨恢復供水
連假遇颱風 交通停駛陸上警報同步發布
習近平伉儷 10月首次赴英國是訪問
滬深兩市收跌 近2千股黑壓壓
大陸滿漢全席造價逾億元 玉石做的
習近平10月首度赴英國是訪問
邦喬飛允諾再來台 粉絲淚眼相送
越南主席指填海違法 陸：合情合理合法
登革熱防疫 新北公費快篩試劑啟動
颱風又逢大潮 苗栗沿海漁港受創
颱風災後 防傳染病登革熱12點提醒
陳海茵等了12年 女兒來報到
兩岸貨貿協議 陸委會盼年底前完成協商
扮司法黃牛索賄 前檢察官判刑7年確定
預購車票遇颱風 雙鐵1年內可退換
白濁水難處理 北市延30日清晨恢復供水
iPhone 6S能防水？ 網友測給你看
習近平訪美 陸自稱成果豐碩
公務人員3節慰助金 陳菊：會檢討
中林路又傳沉陷 台電再度致歉
全國社會籃賽 激戰板橋體育館
放山雞解套 農委會同意半開放式飼養
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
前9月 越南經濟成長6.5%
國際股市又重挫 台股開盤看美股臉色
八仙塵爆 新北醫療墊付到9/30
超乎市場預期 印度央行降息兩碼
颱風杜鵑肆虐 雲林農損近8千萬
17 App染黃下架 黃立成：會嚴審用戶
中磊獲選亞元雜誌最佳管理企業
高球名人賽暨三商杯 10/1淡水開打
颱風26萬戶曾停水 15萬戶仍苦等復水
郭岱君：抗戰史研究關係兩岸未來發展
國二班長帶手機到校 班導怒丟2樓
颱風杜鵑釀災 災害補助款可免稅
颱風天摩鐵開毒趴 玩情趣大富翁
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台鐵北迴傍晚通車 開放普悠瑪自由座
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2分鐘看懂福斯造假醜聞
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基隆5區晚間6時停水 影響4.8萬戶
金門國軍堆沙包 搶救金沙水庫
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大陸台商困境 郭山輝：幾十年來最嚴重
西班牙ABC日報專訪侯清山
台灣三商名人賽 潘政琮返台參戰
颱風杜鵑過境 蔡英文向救災人員致敬
中俄合建漂浮核電站 陸航艦將受惠技術
杜鵑颱風警報 17時30分全解除
總統：持續深化台歐優質夥伴關係
八仙塵爆復健 連捷一能走也能蹲
大陸試射飛彈 專家：疑似新型
颱風來襲 陸船漂流金門
宏達電M9+極光版與蝴蝶3 日本亮相
颱風杜鵑肆虐 校園損失估2792萬
颱風過後多漂流木 2男擅自搬運遭逮
急求績效法辦智障男 陳菊籲社工協助
福山雅治愛攝影 掌鏡拍照結緣妻子
天安門母親丁子霖丈夫 蔣培坤病逝
颱風杜鵑致農損1億7000萬 雲林最甚
陳德銘夏張二會後訪台 可能到苗栗南投
颱風天做什麼 民歌40演唱會重播陪伴
西班牙哲學家：加泰隆尼亞選舉是騙局
總統提歐洲經驗 啟發東海和平倡議
葉門婚禮慘遭空襲 傳131人喪生
印尼課鋼品防衛稅 經濟部狀告WTO成立
聯合國午宴剩餘食材入菜 提醒糧食危機
謝金河：陶醉颱風假小確幸 經濟不會好
每天跑步1英里 英小學全校0胖子
總統：台歐談投資協定 當前時機佳
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北市：車輛30日7時前駛離紅黃線
颱風杜鵑影響 中華電搶修17萬寬頻戶
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台菲打擊跨境詐騙 42台嫌押回台
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河南家屬辱醫護 4人被刑拘
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嘉能可股價續暴跌 港股重挫近3%
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杜鵑太強 大馬考察團延飛
鮭魚料理大躍進 創意三杯口味進補
西媒體人：加泰隆尼亞選舉引發政治危機
重探抗戰史 郝柏村：抗戰是正義之戰
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台商醉誤事 疑內鬼竊走近億元黃金
颱風杜鵑遠離 阿里山30日開園
台南兩處大排潰堤 農田受損慘
總統：台灣持續積極加入亞投行
颱風後登革熱防疫 高市憂舊部落養蚊
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押解詐騙集團42人 班機盤旋2小時落地
日月光案二審 法官：難證蓄意偷排
越地中海投奔歐洲 今年超過50萬人
兩岸共寫抗戰史 呂芳上：先互承認現狀
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大陸跟尚比亞簽署人民幣清算安排備忘錄
力圖止血 福斯將全面召修1100萬車
響應登革熱防疫 生技業捐牛樟芝產品
美玩具名人堂徵選 忍者龜疊疊樂入圍
遠洋漁船高雄港外海沉沒 23人全獲救
總統：九二共識與兩岸關係相合則旺
宏達電雙旗艦發威 Q4營運加溫
總統視訊會議 歐洲議員肯定
菲南度假村綁案 人質杳無音訊
吳釗燮赴美 參加美台國防工業會議
颱風過後 宜蘭動員恢復家園
東京影展 台灣3片入圍兩單元
台對外關係協會與印尼智庫簽備忘錄
郵局降存款利率 學房貸負擔略減
按需經濟夯 美獨立勞動人口持續增加
台鐵北迴宜蘭線 晚上9時復駛
今彩539開獎
台中平交道火車自小客車事故 無人傷亡
大樂透開獎
總統：一中各表 指的就是中華民國
福山婚了 日官籲媽咪們增產報國
颱風走了依舊停水 網友抱怨
颱風攪亂金門航班 縣府緊急調派加班機
福斯：全球180萬商用車安裝欺瞞軟體
副總統：兩岸和平穩定 台商貢獻大
福斯造假 荷蘭停賣比利時告上法院
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日本女子高球公開賽 盧曉晴拚衛冕
斷折紅綠燈堅守崗位 被吹落地也要倒數
支持政府共甘苦 副總統肯定台商
港大民調：港府與中央關係 97年新低
希拉蕊選情不妙 王牌柯林頓出馬助選
夏張何時會？夏立言：不會等太久
台灣舞者登陸逐夢 上海大劇院演出
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漁船高港外海沉沒 全數獲救4人送醫
颱風杜鵑雨量驚人 員山子分洪量創新高
歐鴻鍊印大演講 非典型外交突破困境
郭山輝：選情若加溫 台商投票意願變高
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大樂透頭獎 1注中獎
日相安倍：須與中國發展友好穩定關係
因應難民危機 德內閣通過包裹措施
馬總統與歐洲議會視訊 德國各界肯定
睽違13年 X檔案將復活
洪秀柱勉教師 一起抗拒理盲風雨
馬總統與歐洲議會視訊 波蘭學者肯定
颱風天漁船沉 23人歷劫驚魂未定
北海道旭岳降初雪 紅楓白雪美
華航獲TheDesignAir 2015 旅客首選十大最佳航空
2015WEF全球競爭力 台灣排15下滑1位
美麗信花園酒店推鮮堡 滿足秋季口腹之慾
台北國賓 秋蟹盛宴橫行登場
黑心營養午餐 驚爆化學藥水煮白飯
台北喜來登推出尾牙春酒專案
無薪假潮恐再現？ 勞動部：子彈已備好
蔡英文10月訪日 陸國台辦重申反對台獨分裂活動
台南大億麗緻 推出住宿買一晚送一晚
寒軒高雄商旅 推出「寵愛仕女住房」
台灣指標民調：蔡英文45.8%創新高
台商後援會成立 洪：不能退縮和自亂陣腳
臺灣歌謠新移民歡喜學唱 成果發表會成功
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(時評)颱風預報目睹之怪現狀
被爆拿公帑補助藍委 洪孟啟請辭 毛揆慰留
電電工會支持政府提爭端諮商 保障我國USB業者權益
8月景氣續呈藍燈
期交所第4季歐臺期及歐臺選交易獎勵活動 10月起開跑
法學者肯定南海倡議立意 待選後觀察
化敵為友 歐巴馬與古巴領導人會談
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
不甘賤售愛迪達 法大亨再提告索賠
全球成長不確定 歐股收盤下挫
歐巴馬會晤古巴領導人 談如何加強合作
歐巴馬：要擊敗敘境IS 阿塞德必須下台
花蓮凌晨3時37分地震 規模5.1
與美別苗頭 俄將向安理會提反恐草案
花蓮凌晨地震 無災情傳出
馬總統與歐洲議會視訊 英學者肯定
歐巴馬會卡斯楚 談及人權
馬總統對歐議會視訊 義同步舉辦座談會
股市穩定 國際油價上揚
美股震盪 道瓊收高那斯達克收低
WEF全球競爭力 台排15下滑1位
胡瓜率醫師團 嗆辣出擊
沈時華配額用完 自認愛情絕緣體
艾拉費雪厄孕纏身猛撞邪 誤陷詭異祝福
迎戰蘋果 谷歌推兩款Nexus智慧手機
藉著敘利亞 蒲亭讓西方忘了烏克蘭
谷歌推兩款Nexus智慧機 搭指紋識別器
巴西5-7月失業率創3年新高
宏達電：拉長產品生命週期 優於機海戰
高階機都差不多？宏達電：得打品牌戰
宏達電：旗艦機1.99萬元是甜蜜點
假疫情騙納粹 波蘭醫生救8千人
iPhone 6S 10/9登台 電信商再開放預約
中華電全力衝4G 將終止3G手機補貼
美股反彈 台股月線有望收紅
美元強勢有利巴西出口 效果有限
直聘外勞3利器 掌握聘僱大小事
瑞典國際教育展 台校設攤吸睛
憂TPP影響生計 加農民渥太華示威
多肉植物具療癒 屏大輔導創業
魔戒男星奧蘭多布魯 訪馬其頓難民中心
金凱瑞前女友陳屍加州住處 疑似自殺
4G超越3G用戶 中華電：黃金交叉在明年
不辦iPhone 6S首賣？ 中華電：未決定
大巨蛋協力廠怒吼：還我工作權
白飯疑加藥水 高雄市查29校民營供膳
廢棄家具再生中心火警 無人傷亡
陸第4顆新一代北斗導航衛星 發射成功
歐美股弱勢 台股早盤補跌約70點
台股開盤跌53.82點
新台幣續創近6年半新低 開盤貶0.8分
薩國舉辦台灣產品包裝訓練班
台開花蓮會館綠建築 通過颱風考驗
中美洲觀光產業商機考察團訪問巴拿馬
史諾登加入推特 追隨者2小時破25萬
女神卡卡 獲封2015年告示牌年度女性
股匯不同調 新台幣早盤升逾3角
iPhone 6s過熱？ 網友酸冬季必備保溫品
日月光矽品爭戰白熱化 股價同挫
台股開跌 張盛和：國安基金隨時備戰
英中核電站合作 有望簽逾1兆協定
兒童客語節目 首創cosplay實境教學
多空論戰 大立光弱勢開低
北水處：大台北轄區全部復水
Ralph Lauren創辦人卸任執行長
日本允撥15億美元 援中東難民建構和平
GDP保1 杜紫軍：沒更壞數據
聯合國大會總辯論 聖文森為台執言
菲國際機場再傳醜聞 台商提醒留意
陸股開盤小漲 深成指收復萬點
台南登革熱1萬5793例 增294例
颱風夜盜農產 警組專案防竊
國內機票是否降價 10月1日揭曉
助民清家園 北市環保局加班收垃圾
台鐵區間車冒煙 停靠竹南崎頂站
無薪假恐再現 勞動部：子彈已備好
企業辦理托兒措施 中市最高獎勵6萬
畢業金釵設計銘傳新旗袍 助國慶添光彩
iPhone 6s銷售破紀錄 蘋概股不同調
高雄監獄挾持案 典獄長等不起訴
北韓不滿朴槿惠 稱兩韓家屬相會告急
iPhone 6S熱賣 鴻海小跌
退輔會研擬 設立南部職訓中心
SUBARU Levorg將導入台灣
槓蘋果搶年底採購商機 谷歌推2款Nexus
南橫利稻段坍方 傍晚前搶通
史聖兩國聯大挺台 籲納中華民國
中共18屆5中全會 傳10月中召開
周麟巴拿馬專題演講對日歷史
颱風假誰決定 柯文哲：給基隆更多尊重
登革熱病例破1.8萬 上週增14例死
韓藝人林珠銀主演大陸網路劇
韓星趙寅成寓所 大陸粉絲硬闖
前Wonder Girls安昭熙棄歌從影
投票年齡降 日編高中副教材
宋慧喬新劇希臘拍外景
G7等國挹注18億美元 資助聯合國難民署
高雄市15校用甫洲飯 立即喊停
日安保法公布 自衛隊將訂行動標準
經濟未見好轉 勞動部：基本工資恐不調
大巨蛋廠商要自救 柯文哲：遠雄應面對
凶宅或易淹水 10/1起列入不動產記載
傳馬總統怒責朱立倫 總統府：絕無此事
新北破製毒工廠 查獲43萬錠一粒眠
男女失衡 陸光棍危機恐2020爆發
調查：台灣最幸福縣市 花蓮奪冠
和陸簽網路協議 美國情報總監懷疑成效
輔選籲罵刪預算立委混蛋 董翔龍道歉
六都台北市最幸福 新北市吊車尾
英央行總裁：氣候變遷威脅全球經濟
國安基金選前不退場？張盛和：甚為妥當
巴勒斯坦旗幟 首次在聯合國升起
白飯疑加藥水防腐 檢調偵查蒐證
搶婦女票 希拉蕊宣示：我是女權主義者
葉菜受損不嚴重 1把仍漲5元
登革熱疫情台南市趨緩 高雄市持平
貨貿 大陸國台辦：兩岸都盼年底完成
國台辦：已簽發23.8萬張卡式台胞證
立委質疑國銀在陸曝險高 要求提報告
六都首長施政滿意度 高雄奪冠
調查：新進員工 企業要求多益532分
軍人退休金 退輔會：政府會扛起來
TPP拚定案 環太平洋貿易代表重啟會談
北市全部復水 水量水質都正常
中央氣象局氣象報告
台股開低走高 盤中翻紅
洪秀柱：不要讓換柱說混淆視聽
高中生姿勢不良 脊椎側彎多
防腐藥水煮白飯 屏東縣停用並求償
朱立倫：洪秀柱副手一定來自中南部
17App染黃下架 NCC：要靠自律
大紐約慶雙十 歡欣鼓舞五花八門
傳北市仍出現黃水 柯文哲：會調查
10月起 買屋須公開凶宅或淹水紀錄
十三五計畫明年啟動 投信：陸股看俏
謝金河：嘉能可大跌 陸經濟恐比想像差
國片花漾票房慘 馬祖酒廠拒付錢
法飯店清潔婦辦窮人時裝週 慶勞工勝利
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
持多卡領現金引側目 2車手遭逮
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
調基本工資 陳雄文：目前看機會不大
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳鴻海邀蘋果 共同投資夏普面板股權
101煙火籌錢 張盛和：缺口公股行庫補
馬總統吳副總統同台 力挺洪秀柱
登革熱死亡新增14例 37歲男最年輕
2日本人傳因間諜嫌疑在陸被拘
歐習會談台灣 崔天凱：美中各表立場
泰國安帕瓦水上市場 海鮮美食任你嚐
民眾反映復水有水濁 北水處澄清
無薪假再起？ 園區管理局：狀況還好
蔡英文訪日 陸：反對任何人從事台獨
李敏鎬代言韓旅遊 影音瀏覽破2千萬次
新台幣中午升3.92角
調查：陸生對在台學習環境滿意度高
薄酒萊及路跑用品 超商預購新焦點
金門烏骨雞屏東午仔魚 藥檢不合格
腸病毒腹瀉流行期 家長要注意
颱風遠離 石門水庫漂流木最快2週清完
景氣燈號 杜紫軍：不會更惡化
賴清德：主張台獨 不一定要兵戎相向
幸福城市第4名 柯文哲盼與世界城市比
國台辦宣稱：歐習對台立場有助鞏固一中
酷朋撤台 林一泓：消費者權益須保障
添加鮮保利 甫洲：合法可保鮮
歷史建物蓋民宿？旅館公會籲三思
颱風農損水稻減產3成 玉米嚴重泡水
身家遭估45億美元 川普：想把我搞窮啊
國人平均壽命79.84歲 女較男長壽
疑購船糾紛 漁民遇尋仇跳海命危
教師節 駐館巴黎辦座談會
中市工人墜地 腰部遭鋼筋刺穿
北市意外 男子疑遭大樓磁磚砸傷
臉書推新功能哦 可搜尋附近好友
桶裝瓦斯要漲了 10月每公斤估漲7角
塗鴉藝術吸睛 紐約台灣會館變裝
頭彩得主捐2.9億 林佳龍感謝嘉惠中市
貓狗寄生蟲 可能與失智症有關
甫洲指添加物合法 商譽受損要提告
滯留澎湖旅客 海空同步疏運
行車糾紛囂張亮槍 警逮1男
汽車滿意度調查 非豪華品牌NISSAN最佳
愛因斯坦環中黑洞 質量估3億個太陽
比爾蓋茲富可敵國 連22年榮登美國首富
張盛和：建商賺太多 降價1至2成才有感
出口商拋匯 新台幣午升近4角
疑用化學劑煮飯 檢調未查獲非法添加物
高教工會上演穿越劇 憂高教崩壞
樂陞收購同步網路 將辦20億私募
北市大樓磁磚掉落 男遭砸腳趾變形
談換柱說 洪秀柱：不能自亂陣腳
消保處驗30件塑膠吸管都安全
蔡英文要維持現狀 總統：就是九二共識
金門軍民雨中攜手 清理颱風災後環境
台商挺柱大會 朱立倫籲動員回台投票
颱風過後慎防登革熱 防疫拚反轉
舊常態到新常態 台灣迎戰大陸悶經濟
大陸新常態挑戰嚴峻 台灣經濟衝擊更大
大陸反壟斷與雙創戰略 兩岸競合新局
民國黨徵召楊石城 參選基隆立委
南投推急難餐食援助 納派出所更便民
大陸開放臉書？國台辦拒評論
颱風杜鵑侵台 國台辦表關注慰問
買屋公開凶宅等資訊 房仲：費時糾紛多
科學園區休無薪假 科技部：提供協助
計程車費10月調漲 北市推簡易對照表
石門水庫洩洪 流掉 1座水庫量
大馬殼牌石油2年裁員1300人
張盛和擬建議 國安基金1月前不退場
颱風杜鵑農損逾2億元 雲林縣較嚴重
台南登革熱肆虐 賴清德再致歉
台股收盤漲48.89點
研究：專注做家事能紓壓 身心都有益
教宗請命無效 喬治亞州唯一女死囚伏法
前9月 越南輸出逾9萬勞工
台股開低走高 漲48點
犀利人妻西語版 搶進洛杉磯
悲情台股 單季重挫1141.78點
北市節能賽 得獎者共省4179公噸碳排放
世棒12強 中華隊公布28人名單
中市軍用救護車撞牆 6人受傷送醫
台股終結月線連4黑 有望續彈
10月台指期漲16點
全球首例人工哺育穿山甲寶寶 芎梧慶周歲
國小學童疑誤喝變質鮮奶 8名身體不適
10月電子期漲 金融期跌
打集體戰 房仲新品牌年底衝百店
疑藥水白飯 高雄市15校停用
大巨蛋停工處分訴願 北市移付懲戒
杜英宗：今年經濟好轉很困難
改運後自覺鴻運當頭 連犯竊案仍被逮
習近平訪美 核心幕僚受關注
宏?8吋電競平板 10/5起預購
台灣美食洛杉磯認證 勞勃許奈德也愛
性侵勒斃少女 惡狼判無期確定
選出28人名單 郭泰源：快樂又痛苦
芬蘭少年反移民 穿三K黨服飾恐遭控罪
跨海直售 吉室商行啟航搶商機
軍用救護車疑車速過快撞牆 6人受傷
發救災新聞引爭議 警方：並未要求
韓防彈少年團 海外粉絲最愛模仿
台中椪柑竹筍受災嚴重 立委爭取補助
發展風力發電兼觀光 澎湖擬再建11部
見梅健華 宋楚瑜盼共同維護區域和平
馬總統期許高階文官 關鍵時刻做好決策
營所稅暫繳申報 今天截止
婦手腳綁繃帶行乞 見警來拔腿狂奔
高雄監獄挾持案 雄檢：查無勾串事證
三大法人賣超台股7.47億元
競爭力排名退步 經濟部：檢討改善
杜英宗：今年壽險業獲利創高有困難
颱風攪局 台南登革熱防疫考驗大
交流深化 台韓今年拚簽2經貿協議
談台韓競爭偏見 趙百相：加強友誼好感
韓駐台代表：兩岸和平對東北亞很重要
陸首顆暗物質探測衛星 年底發射
披頭四成名關鍵合約拍賣 1848萬成交
徐自強案司改會籲撤上訴 檢察總長尊重
大巨蛋案 北市移付承造人及監造建築師
裝潢工製毒 新北查獲43萬錠一粒眠
4G第二波頻譜競標 採遠端競價
超炫凌空觸控介面 新科技靠超音波
周年慶暖身造勢 百貨公司拚了
補助款惹議 洪孟啟提辭呈
橘子轉投資樂利 今年營運估成長40%
洪秀柱：蔡英文說維持現狀 大家信嗎
北藝大攜國小 藝術統合教學助特教生
世大運吉祥物 不是i-Voting黑熊
獎勵青創 客委會逐夢轉型蒲公英計畫
8成5小學生認為台灣空污嚴重
投資人逢低買進 日股彈漲
白飯添加鮮保利 食藥署：適量未違法
環保署：福斯車廢氣排放初驗合格
泰姬陵泥漿敷臉 估9年完成美白
董翔龍輔選失言 立委臨提譴責
五金公司欠債 債權人搶搬機具爆衝突
陸媒卯上李嘉誠 你來我往
放話易生誤解 朱立倫：黨內大老要溝通
自用宅招租爭議 政院辦線上諮詢會議
颱風後嘉義縣環境消毒 杜絕登革熱疫情
日相安倍晉三：10月7日內閣改組
貨貿談判 經濟部:兩岸盼年底前完成
閒置空間變可食地景 朱立倫邀市民響應
蔡英文20萬戶社會住宅 3方式取得
趙天麟聘戴季全任顧問 即起生效
印尼鐵路興建採用陸方案 看中大陸膽量
士檢邀藝人宣導 神叼俠侶抓賄選壞蟲
國際水展高雄登場 估4000萬美元商機
日星向井理當爸 網友猜奉子成婚
網傳蘇嘉全募款餐會密令 民進黨否認
大雨特報 竹苗有局部大雨發生機率
陸最美女醫師 累到吸氧後繼續開刀
景氣憂鬱 8月燈號續呈藍燈
圖資豐富 內政部電子地圖獲國際肯定
公費流感疫苗10月開打 老孕幼應接種
新台幣收33.128元 升1.64角
惠來遺址12週年慶生 許願都計變更
全球暖化加劇 紐約洪災風險增加
卓永財：上銀不裁員不減薪
北市三所小學誤喝酸奶 供應商福樂回收
暢所欲言 傳推特新服務不限140字
流感疫苗 新北50歲以上即可公費接種
北市施工意外 男子遭鐵條砸頭
印度降息2碼 投信：印股看漲
陸生對台印象 國際觀和對陸瞭解不足
謠言吃牛肉 北印村民遭打死
大巨蛋廠商自救會要求遠雄和北市說明白
陸多景區限流 網友：可能引衝突
防越界陸船 海巡署：提高留置天數
升降機卡卡 駕駛受困近2小時
毒品變身巧克力 高市警方允肅源
俄國會通過授權出兵敘利亞
限定熱區防疫 台南臨時人員未招滿
新店山老鼠案 馬姓主嫌投案遭聲押
服貿卡關 工行入股永豐銀破局
馬總統盼台歐談投資協定
南區8縣市 共同推動餐桌文化
陸資銀行挺進一帶一路 東南亞最集中
新社菇包120萬個泡水 立委協助補助
復水 淡水深坑還要再等等
涉替陳以真賄選 65歲婦人遭起訴
為電競選手加油 柯文哲：又carry了一場
挺宋楚瑜 李鴻源：守專業分際
WEF：亞洲表現優 大陸需轉型
電影揭發學生無知 菲總統氣惱
委外洗腎紛爭 彰濱秀傳判賠6000萬
大陸龍袍男搭公車：愛卿朕到站了
強茂結親茂迪 搶太陽能模組訂單
體驗馬祖文化美食 10月3日桃園見
遭酸太肉 超模吉吉哈迪德：我就是這樣
美國防預算案 台灣參與紅旗演習未列入
淡水環境藝術節 10月3日登場
美議員籲五角大廈強化與台軍事交流
越古高層會 促進兩國合作關係
鋪路出兵敘利亞 俄議會允需境外用兵
烽火浮生錄抗戰照片展 10/1新竹登場
提升能量 中市消防局編預算充實裝備
降低原水濁度 石門水庫7時排洪
婦疑產後憂鬱 車內燒炭昏迷獲救
景氣燈號連3藍 國發會：經濟疲弱
淡水河漲潮 二重疏洪道部分積水
不分區提名委員會成立 小英盼主動覓才
桃園復興陣雨邊坡崩 夜間管制交通
宏?攻電競 目標搶下第2大品牌
廢輪胎回收再利用 道路瀝青更抗滑
陸吹響一帶一路 各地爭資源民眾仍茫然
宣揚環保理念 美前副總統高爾訓練助手
伊朗漁船載武器欲送葉門叛軍 遭扣押
習近平大國戰略 台灣國際參與的新賽局
挑戰大師同名小說 高中師拿文藝獎
新台幣收升1.64角 終止連6貶
台中花都藝術節 營造傳統風格
陸股迎十一小漲 深成指萬點得而復失
大雨就停水 郝龍斌：尊重專業無此問題
心目中誰最有錢? 小朋友這樣答
提升機械產業競爭優勢 毛揆：產業聯盟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
洪孟啟請辭 藍綠要求交代清楚
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
大巨蛋協力廠組自救會 遠雄：立場一致
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
獅山砲陣地砲操 回復正常場次
毛治國慰留 洪孟啟：再與家人討論
洪孟啟請辭：補助立委的報導不實
黑衣部隊訓練 Discovery完整公開
棒壘回奧運 里約奧運後定案
菲美演習明登場 地點遠離南海
無風無雨颱風假 卓永財發簡訊通知上班
杜鵑風災 卓蘭果農：葡萄受害到明年
六輕前截水溝魚群暴斃 疑溶氧量降低
台商高喊打倒 王金平：沒那麼偉大
酒女多杯混毒奶茶致死 製毒茶男起訴
散布不實登革熱訊息 最高罰50萬
林佳龍視察長春運動中心 帶動南區發展
廣西柳城縣多起爆炸事件 原因不明
港股反彈 本季仍計跌逾20%
颱風杜鵑橫掃 中市主要道路清理完成
金門問題烏骨雞 已回收並罰款
華碩：未凍結品牌主業人事
晶心宏?結盟 搶物聯網雲端商機
急轉未減速 高市測速猛罰遭民怨
颱風杜鵑橫掃 台中市農損3千萬
孕婦幼兒高危險群 應打流感疫苗
有作弊裝置福斯汽車 在法售出近百萬輛
國民黨中常委聲明 未請總統出面輔選
阿兜仔心聲 台灣騎鐵馬享家溫暖
統力機械前董事欠稅 自動報到管收
蔡英文：社會住宅不是要跟市場搶生意
鹽埔鄉長涉賄選 遭判當選無效
資優生挑戰死神 生命這堂課依然亮眼
好自在也望塵莫及 超吸水路面好威
陸女赴韓整型失敗 首爾街頭示威
杜鵑折斷60歲鳳凰木 苗栗人心疼
下期營業用車輛使用牌照稅 明天起開徵
澎防部6百官兵 投入災後復原獲稱讚
牽拖馬郝徵收 藍：時代力量扭曲事實
檳榔四口 婦人涉替候選人賄選遭起訴
金警危安演練 過程逼真
5局沒失分 陳冠宇勝投候選人
境外基金深耕台灣 僅摩根安聯達標
煙霾續侵 大馬18區空氣不健康
臉書直播NBA騎士訓練營 運動項目首創
楊石城參選 國民黨積極勸退
新疆自治區60周年 世維會籲中共勿慶祝
聯發科蘋果合作 加速物聯網布局
WEF全球競爭力 台灣總經環境排名躍升
北市文化局：華光城牆石 會派員會勘
WEF全球競爭力 菲繼續上升
大排潰堤淹番茄 農民盼協助
颱風杜鵑釀災 土銀辦理紓困貸款
敘內戰平民死亡率高 加劇難民危機
小英談年金：選前不加碼 選後落實改革
兩岸貨貿談判 原產地規則還在喬
廣西柳城包裹連環爆炸 3死數十人傷
調查：9成學童沒有天天5蔬果
TIFA若觸美豬議題 外長：不開放
颱風杜鵑農損逼近3億元
電郵出現在偷情網站 潘孟安：遭盜用
爭亞投行商機 台商海外標案估470億
南北韓工會十月在平壤辦工人統一足球賽
日本政府證實2名日人在大陸被捕
北市區里家戶節電 冠軍獎7萬
國道車禍失聯 家屬懷疑跌落八掌溪
離家20年街友病危 警助父女重逢
台灣自行車節 20團體同時環台
12強賽 郭泰源：中華隊要強攻
窮到賣樹 台東縣府籌錢蓋警局廳舍
澎湖警方跨海緝毒 逮販毒3兄弟
吳宗憲金鐘引言 最高收視4.17
中彰投分署雇主座談 開創新勞資雙贏
新北水門周邊紅黃線停車 10/1取消
4大法官卸任 司法院歡送
分析師：最快11月 面板廠恐沒利潤
國防部感謝美國會推動交流計畫
北市新增2例本土性登革熱 累積34例
北市違建營業廚房 10/13強制拆除
南韓：遏制北韓新挑釁是下半年外交主軸
蘇花公路坍方 部分路段無法通行
男持刀衝入養生會館 女店員遭砍
賴清德喊台獨 洪秀柱：蔡英文該說清楚
資料外流無端掀波 洪孟啟心寒
憂選情冷 國民黨中常委籲輔選動起來
工行永豐銀不婚了 改作朋友
在敘軍事行動 克宮：俄是唯一合法國
雄獅推第二品牌旅天下 1元機票週週抽
德記者：伊斯蘭國計畫發動核子大屠殺
7局7K沒失分 陳冠宇豪氣勝投
憲兵指揮部指揮官 許昌接任
個人意見小說印上杯套 喝咖啡有文青味
澳洲流浪綿羊除毛41公斤 創世界紀錄
台美TIFA明登場 美方提不提豬肉受矚
WEF排名下滑 學者：點出台灣沉痾
賴清德台獨說 陸：讓人對民進黨更疑慮
103年退休年齡57.8歲 歷年最高
台灣茶文化味 擬請金城武代言
暴雪BlizzCon世界盃門票 10/2開戰
俄羅斯對敘利亞展開首次空襲
國會允出兵敘利亞 俄強調支持阿塞德
若有用公帑資助藍委 洪孟啟：以死謝罪
WEF排名下滑 學者：國發會功能弱化
馬國不鏽鋼品反傾銷調查喊卡 台灣樂見
今彩539開獎
林布蘭兩畫作 荷法大手筆合購
大福彩開獎
9月房市交易減6% 桃園買氣回溫
福斯排廢作弊車 英召修近120萬輛
大巨蛋案 遠雄：透過自救會與廠商溝通
陸放血救市 最大股指期貨市場重傷
撐經濟又要救股市 人行降息蠟燭兩頭燒
大陸民營徵信緩解融資難 匯改師法台灣
護USB政府告上WTO 電電公會支持
兩岸貨貿談判關鍵 工業貿易雙主談出擊
退撫基金恐破產 軍擬調高提撥費率18%
敘利亞證實 阿塞德向蒲亭尋求軍援
廣西爆炸 陸網媒處理反覆引起質疑
美河市案 大法官：不在違憲範圍內
台灣抗日叢書 史實記錄台灣人無缺席
文創是伯樂 洪孟啟：讓創意人專心創意
2公司涉亂倒廢棄物 新北檢搜索
朝覲踩踏 伊朗要求伊斯蘭世界共同調查
天母百貨周年慶開紅盤 百萬刷手助威
逢低承接 歐股彈升
國防部：共和新村改建無違法
三星Galaxy J 周周抽首爾雙人遊
美升息按兵不動 投顧：美股震盪成常態
離奇 找水花豹戴鐵甕遊蕩
營養午餐添加物 毛揆：訂定相關規範
陸美女總裁罹癌 呼籲生活張持有度
俄證實空襲伊斯蘭國 蒲亭：先發制人
陸不限購城市首套房 頭期款比例降
希臘小島外海救難民 仍有婦孺溺斃
俄國證實對敘境IS聖戰士發動空襲
大福彩頭獎槓龜
大陸城市認同 重慶人最高
今彩539 頭獎3注中獎
日本交流協會訪澎湖 陳光復盼強化交流
台9線宜蘭東澳段坍方 晚間搶修恢復
俄總統：反恐須先發制人 殲敵於敘利亞
爭奪戰略要地 北約聯軍支援阿富汗軍隊
兄弟轟垮桃猿 封王亮燈M5
看齊歐股 美股開盤勁揚
廣西爆炸案7死 還有逾60個可疑包裹
空襲敘國 蒲亭：對恐怖分子先發制人
期交所Q4期貨市場獎勵活動 10月1日起跑
陳冠宇豪氣奪下第5勝 7局7K沒失分
陸廣西爆炸嫌犯身份經確認 60餘可疑包裏待排爆
「新版不動產說明書」上路 凶宅僅第一手需告知
心臟衰竭即被宣告死期? 9成民眾霧颯颯
捷絲旅宜蘭礁溪館 秋高氣爽出遊去
西華飯店 午間輕奢華 海陸珍饌五味任選
欣葉 秋季蟳肥鴨腴 味鮮美
神旺飯店 萬聖魔幻夜 搞怪有「禮」送餐券
不打伊斯蘭國？大國疑俄對敘空襲動機
賴清德台獨說 國民黨：玩兩面手法
賴清德喊台獨 蔡英文盼外界別無限上綱
美股亞股翻紅帶動下 台股收盤漲114點
WEF全球競爭力報告 台灣排名與隱憂
國內機票將調降 國內旅遊盼回溫
期交所開辦第4季交易人期貨及選擇權課程
桶裝瓦斯每桶漲24元
永瀨任義美一日店長 2日開賣戀戀銅鑼燒
應金融數位化浪潮 集保結算所成立數位化金融專案小組
Sony Mobile不間斷的超強震撼
(時評)民主運動的悲劇英雄
蒲亭：敘國總統必須與反抗勢力妥協
美政府經費將罄 參院緊急通過支出案
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
台灣競爭排名降 WEF：仍是亞洲前列
米蘭世博倒數計時 人潮滿滿
米蘭世博過後 專家建議設農產飲食園區
歐股上揚 投資人逢低承接
俄敘國舞劍 被指意在反抗勢力 非IS
阿巴斯：巴勒斯坦不再受與以協議限制
美學生校園開火 校長受傷
全球最佳大學排名 台大第167創新低
全球最佳大學 加州理工學院5連霸
全球最佳大學排名下滑 台大：瞭解原因
油價持平 美存量增 產量下滑
美股上揚 歐亞股市漲勢帶動
避免政府關門 美眾院通過臨時經費法案
吳慷仁感謝曹瑞原 點燃心中那把火
梅爾布魯克斯新片 開金嗓加持
蘇打綠深信音樂力量 無畏低迷CD市場
俄國防部公布空襲敘境IS影片
嘉義市菸酒倉儲火警 烈酒冒藍火焰
展望台美關係 美學者籲美審視現況
不克參加喜酒 缺席客人收到餐費帳單
李振昌大聯盟登板 1局3三振無失分
早已不打NBA 喬丹球鞋仍熱賣
美股上揚 台股個股表現
蘋果Apple Music在陸低價推出
未開先轟動 韓式烤肉又來了
MERS連帶衝擊 濟州島台客少5成
小金門芋頭節 挖芋親體驗
日月光收購矽品今交割 短命最大股東?
雨天濟州島 悠閒景點品味生活
iPhone 6S 9日登台 第二波預約掀戰
廣西17起爆炸 嫌犯可能雇他人送快遞
對台軍售 美學者：今年底有機會
毒針出包 奧克拉荷馬州暫緩處決死刑犯
微軟與谷歌協議 專利之戰和解收場
美俄州與台簽署駕照互惠協定
北北基計程車費 10/1起調漲
沈呂巡：台入TPP先專注自身經濟
廣西1日上午8時又傳爆炸 暫無傷亡
加魁北克前省督詐欺背信 判刑18月
巴西沉重賦稅 投資經商主要難題
期市交易活絡 期交所祭獎勵推波助瀾
颱風攪局 9月房市續量縮
OPPO機皇R7 Plus 遠傳今天開賣
美俄將軍事會談 避免在敘意外爆衝突
台股開盤漲20.68點
威睿資產買家 確定是英特爾
台南登革熱新增418例
元晶上市首日 股價漲逾5%
北北基計程車費 即起調漲
鞋臭熏天 旅居米蘭菲人怒砍印度室友
全球競爭力排名 巴西下滑18名
書店裡的影像詩 獲關島電影節評審團獎
泰安土石坍塌 遊客目睹驚險瞬間
全球大學排名低 教長：需開源
李克強提一國兩制 共築海峽兩岸共同體
亞幣齊揚 新台幣早盤升逾 3角
希拉蕊爭議電郵 國務院公布第5批
不服補徵稅捐復查 民眾可提訴願
公費流感疫苗開打 65歲以上長者接種
GOMAJI週年慶開跑 餐券1元搶購
編預算買碎紙機 府：給新任總統用
桃機塞 交長：明年初雙跑道改善
旅瓜台商會及廣東同鄉會慶中秋
周麟向駐巴拿馬外交使節團辭行
助理納保爭議 教長：加強監督大學
補習班涉非法重製軟體 侵權6百萬
復航總經理辭職 任職僅 1年
大馬美食雲集 香辣沙爹全球著迷
巴勒斯坦旗飄揚聯國 阿巴斯：自豪的1天
夏張二會 夏立言：計劃10/13舉行
TIFA會議登場 美豬進口議題受矚
持老虎鉗恐嚇檳榔攤 肢障男就逮
卡式台胞證 夏立言：夏張會時將表不滿
鴻海衝印度製造 合作華碩手機有新進展
中市大慶文心南路邊停車 1日收費
避險增溫 近兩月資金轉向貨幣基金
諾魯及馬紹爾聯大挺台 巴拿馬沉默
夏張二會10/13 夏立言訪廣州東莞
登革熱續燒 台南破1.6萬例
歐洲火箭順利升空 為澳洲阿根廷送衛星
石素梅：GDP保1有難度
賴清德：求同存異 解決兩岸問題
風災健保卡損 可例外就醫
越南對旅外越僑實施免簽
課綱爭議不考 立委質疑太多曖昧
登革熱疫情 台南趨緩高雄持平
旅瓜華僑總會紀念孔子誕辰
中經院：9月NMI續跌 指數創新低
不老騎士追夢不滅 挑戰花東南迴
復航總座吳滬生轉顧問 陳葦洲接任
南韓進出口連9個月下滑
全台紫外線過量 外出別忘防曬
宏達電A9快來了？ 20日官網直播
中經院：9月PMI小幅回升 連3月緊縮
涉罵記者神經病 連惠心被起訴
板橋傳瓦斯外洩 消防人員封街處理
不敢聘兼任助理 立委憂影響教學
頭痛視力衰退 小心腦出血作祟
歐美股反彈 台股早盤漲逾百點
馬總統與歐洲議會議員視訊會議
調查：國人日看螢幕8.4小時 成長1.6倍
股匯連袂上揚 新台幣升逾4角
日本製造業信心轉弱 較市場預期差
索尼行銷不手軟 周杰倫代言Z5系列
波卡爭議 悠遊卡公司成立審議委員會
涉罵週刊記者神經病 連惠心遭起訴
韓星G-dragon與日模再傳緋聞
台股股匯雙升 觸抵8300點
奧迪將在韓召回10餘萬輛廢排造假車
巴國畫家台灣開畫展 返鄉分享見聞
越南登革熱病例增至近4萬 24死
連假遇颱風交通亂 立委建議演練
登革熱延燒 楊志良：病例恐再攀升
福特野馬更有力 導入5.0升GT車款
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
民航局：國內機票10月30日調降
本收成年度 宏都拉斯咖啡出口增27.9%
山藥產季到 新北邀民眾上山採藥
瑞芳2車相撞 駕駛受困
大陸內外需求弱 9月製造業景氣不佳
鬼月盜墳墓龍柏 半夜睡不安寧
聲寶推高齡住宅 結合健康科技
泰國籲民眾減少用糖 降低醫療支出
SHE合體配音小王子 直呼愛死了
周覓和李多海搭檔出演最佳戀人
防治登革熱 居家園藝要巡倒清刷
辦申根簽證新規 需採10指紋
第二預備金買地 北市國民黨團捶桌抗議
獲許可營運 高雄輕軌要上路了
大陸國台辦證實 夏張會10/13登場
陳水扁貪污兩億元 北檢追繳入國庫
GDP難保1？ 中經院：國際因素影響大
助理納保爭議 校長將見毛揆說明難處
高鐵手機購票 增列車訊息推播
廣西爆炸 柳州郵政暫停包裹送件
TIFA會議登場 場外民團抗議
洪孟啟請辭案 政院：無進一步發展
馬總統與歐洲議會視訊會 斯國學者肯定
退輔會成立保全公司 承攬軍方勤務
南部水庫喝飽 應可穩定供水至年底
台經院：製造業景氣燈號連5藍
連惠心遭起訴 委任律師：檢方誤會了
立委批農舍案唱高調 陳保基照推
桃園市府：社團補助無關顏色
小吃飄香 台灣民俗文化節北京登場
人工真皮移植成功 塵爆重傷者出院
新充電來源 採集無線電波電量
習訪美 年輕核心守門員漸浮檯面
TPP談判卡關癥結 汽車零件議題傳有進展
臉書大頭照動態呈現 網友：自戀狂會愛
禽舍建太陽能 雲縣30MW優先免競標
DRAM後市保守 Q4價格估跌15%
新台幣中午升 4.08角
對抗流感 高雄市備30萬劑疫苗
遭影射洩密 文化部次長邱于芸澄清
駐阿根廷代表處赴科爾多瓦辦行動領務
免費社群分析上線 網軍鄉民熱議不漏勾
主張台獨 賴清德：中國若有動作損風格
連假加颱風假 遊戲股樂翻天
夏張10/13廣州會 盤點貨貿等議題
特殊性關係 柯文哲舉例打盤尼西林休克
TIFA展開談判 政院：會考量國民利益
9/28高鐵優惠票 擬換票不補差價
籤詩遭變造流傳 南鯤鯓代天府報警
北投纜車北市環評 法院判撤銷
日安保法 高華柱盼對區域安全有貢獻
新光三越南西店周年慶 化妝品優惠秒殺
世大運吉祥物設計遭批 北市：不會再變
外資回來了 新台幣午盤升4.08角
投保中心受理富味鄉內線交易案委任求償
海神電音嘉年華 未獲中市府核可將退票
俄空襲敘利亞 傳美1小時前才獲告知
陸9月非製造業PMI為53.4%持平
高考一二級登場 考選部提供防蚊噴劑
美河市案未違憲 柯文哲：最後結果為準
陸新規十月上路 賣黑心食品要賠10倍
憂榮民遭陸配騙婚 蔡煌瑯董翔龍對嗆
晶電：照明需求加溫Q4淡季不淡
GDP下修 石素梅：不是預測失準
鄉民正義發威 GOGORO終於降價
藍營指二備金買私地 柯文哲：郝規柯隨
澎醫啟用化療注射劑調配室 造福癌患
反式脂肪不見得傷心 得看還吃進什麼
進軍日本SIM Free 宏達電2新機連發
公費流感疫苗接種 澎湖開打
美核動力航母雷根號 進日橫須賀港
巴提克什米爾非軍事化 印批恐怖主義
解決少子化 宋楚瑜提760億元政見
柱拖垮選情說 王金平：我沒有辦法評論
文化部補助惹議 藍自清綠促查明
基因變異 有助非洲兒童躲過瘧疾
樂天市場週年慶 點數最高20倍回饋
流感疫苗開打 衛福部購316萬劑
奶茶妹妹與劉強東婚禮 傳在澳洲大堡礁
柯文哲：世大運吉祥物 還是台灣黑熊
宏達電成立e-shop 搶進日本虛擬通路
台灣企業有意投資宏都拉斯水產
應驗娶某前好運 員警查獲毒品
鴻海子公司鴻騰證實 與安華高深入合作
家長瘋私校 立委質疑國教政策
郵局推造型紙箱 郵車造型賣萌
新種作物受災 救助可重新認定
台股收盤勁揚114點 國際股市推一把
台股收盤漲 114.7點
卡式台胞證有RFID 讀取範圍有限
台北市推獎勵旅遊及會議展 曼谷吸睛
台灣自行車節 交部：創造2.2億產值
商業不動產冷到爆 建商思考售地
波卡爭議 台北市議會退回報告
開平走高 台股漲 114.7點
柯文哲：劍潭活動中心 停約會給緩衝期
流感加肺炎鏈球菌疫苗 桃園雙重護長者
廣西爆炸釀7死 官方嚴查化學品郵件
嬰兒時期缺乏腸道益菌 罹患氣喘風險高
台股電金衝鋒大漲114點 8300差一步
奧斯卡影后瑙瑪希拉獎座 590萬台幣拍出
10月台指期漲174點
10月電子金融齊揚
船東無故變更航班可要求無償退票
台股盤中大漲百點 曾銘宗：樂觀其成
姐妹檔之戰 詹詠然詹皓晴獲勝
福斯造假 霸菱：戴姆勒與BMW不一樣
颱風過後 基隆友蚋溪驚見浮屍
推動金融科技創新 毛揆：注意副作用
防疫登革熱 賴清德擬縮短訪日行程
提亞洲矽谷 小英：不排除大陸人才
房仲：利率影響有限 房價比氣長
家暴父酒品差 酒醉開車撞傷兒子
帶動台灣出口成長 政院推品牌發展
彰化辦藤山健行 宣導廉潔反賄
(時評) 留下買路錢 預算就過關？
高鐵今早部分列車延誤 狀況已排除
老爺大酒店 秋遊台北精省成行
台北神旺 Bon Amis牛排館新開幕
2015新光公益路跑賽賽贈車儀式
永瀨任義美一日店長 與高志明賣戀戀銅鑼燒
台南登革熱有反轉跡象 立院備詢賴清德拂袖離席
人才發展年會 全球頂尖領導力思想家來台演講
(時評) 台商選票真好騙？
蔡英文：台灣經濟未來在整合力量和資源
過世竟然違法？全球禁止死亡的小鎮
WorldVentures環宇全球澄清強調合法經營
華航開航高雄-熊本 推出酷Ma萌主題班機
洪秀柱重申打死不退 中華民國憲法是終極統一
雄檢破獲黑心麵條米粉 違法添加漂白防腐劑
敘反軍山地獵鷹控俄戰機 飛彈攻擊基地
俄考慮空襲伊拉克境內IS 伊表歡迎
中情局從美駐陸大使館召回部分人員
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
Q4首日交易 歐股漲跌互見
美校園驚傳槍擊案 CNN：10死20傷
美驚傳校園屠殺案 15死20傷
俄州校園槍擊案死傷慘 槍手遭制伏
美媒最新民調 希拉蕊領先幅度縮小
俄戰機連連出擊 再轟伊斯蘭國目標
大雨特報 鋒面過境凌晨雙北閃電大雨
觀望美就業報告 世界油價走低
美東迎華金颶風 警報升級
美校園屠殺案13死 槍手傳已斃命
等待就業報告 美股收盤持平
20歲槍手開殺戒 美又見校園屠殺慘案
美軍C-130運輸機墜毀阿富汗
007惡魔四伏 主題曲完整版曝光
草莓姐姐柳丁哥哥獻聲 手繪電影配音版
莫文蔚玩舞台概念 世界巡演驚喜歌迷
英國評比最佳大學 法國媒體冷感
MERS疫情 南韓可能29日宣布結束
美又見屠殺案 歐巴馬震怒再籲管制槍枝
輕颱彩虹形成 來台灣機率不高
買三星手機 抽首爾雙人遊感受K-POP
華金颶風撲美東北 新澤西發布緊急狀態
台灣之星101旗艦店 勇奪國際設計獎
知名好萊塢女製作人 減掉53公斤
雙北清晨大雷雨 冷暖空氣交會造成
美軍運輸機墜阿富汗機場 10死
南投深夜火警燒3屋 疑煮宵夜不慎釀禍
憂陸經濟硬著陸 大量資金逃離新興市場
持槍男子企圖射警 遭開3槍雙腿中彈
世銀總裁：巴西財長不易當
小泉進次郎穿紅圍裙煮菜 否認要入閣
看不見的米蘭世博 滴水不漏的夜間安檢
等待營收公布 台股整理機會大
巴西民調：民眾不滿總統執政
看不見的米蘭世博 食物銀行回收剩食
期交所祭好康 交易人期權課免費
俄男孩高樓爬窗手放開 網民也嚇壞
國軍研發紅外線感知儀 搜救無死角
韓國中秋吃松餅 五顏六色好繽紛
雙北房屋買賣移轉 9月仍陷低檔
基隆夜歸女子受襲擊 手部受傷
觀光醫療大餅 泰國也搶做
基亞生疫苗廠取得使用執照
交通大小事 德國和你想的不一樣
近9成巴西企業年底無意聘臨時工
打造台灣競爭力 宏?推悟智專案
活力台灣在阿根廷隆重登場
iPhone 6s Plus成本多少？
瑞典國會議員支持台歐盟簽投資協定
新北清晨閃電大雷雨 市民儲水備用
韓媒：盧武鉉和金正日曾開通熱線
STUDIO A擴大通路 全家也賣日上網卡
亞洲電影的力量台灣篇 南韓深夜播映
台股開盤跌2點
俄勒岡校園槍擊案 官方證實10死7傷
高鐵電力系統異常 苗栗停駛35分
陳意涵威尼斯倒立照 陸媒娛樂版也關注
陸十大壅堵景點排行榜 西湖人最多
高鐵電力異常 列車停靠台中苗栗交界
全球最佳大學 李嘉誠資助的汕大入榜
台南登革熱16639例 新增428例
新北貢寮濱海路車禍 聯結車跨越分隔島
旅日首年成績不佳 郭俊麟難過
LG旗艦機V10亮相 首創第二螢幕
不想再跑了 通緝犯中秋遇警主動投案
台灣產品日 洛城登場
國慶座位鄰近蔡英文 洪秀柱：會打招呼
洪孟啟接受慰留 政風調查給社會交代
新台幣早盤走升
韓星崔真實離世7週年 永遠的灰姑娘
三溫暖春色無邊 檢警地下密室查性交易
海地索羅門聯大挺台 尼加拉瓜未提台灣
典範科技大學團倫敦舉辦論壇 成果豐
洪秀柱：連勝文是非常優秀年輕人
禮車太遜了 陸新郎坐橡皮艇娶妻
吸膠男超商賒帳不成 持刀割傷店員
大陸十一黃金週 訪港人數下跌
身高傲人得擔心 研究：罹癌風險恐較高
信評：經濟不確定性升高 新債發行恐減
刑事局查獲雷管引信 追查來源動機
台南登革熱新增例趨緩 疾管署審慎樂觀
俄州校園槍手查出 美媒：26歲男子莫瑟
退輔會設保全公司 高廣圻：樂觀其成
無薪假蔓延否 金管會：再觀察
陸十一長假壅塞 高速公路打球蹓狗
備詢見登革熱道具 賴清德拂袖離席
新台幣早盤升逾2角 實質走貶
道路坍塌 太平山森林遊樂區持續休園
哪家銀行具世界知名度？ 中信銀獲選
十二年國教減壓升學 僅3成7認同
越南前9月 車禍及傷亡減少
俄勒岡校園喋血 槍手疑留言放話想出名
陸貪官捐款 加拿大自由黨遭非議
促成良緣 駐巴使館添佳話
台南登革熱有反轉跡象 持續觀察2週
美俄勒岡校園槍擊 學生驚魂記
父母離婚兒難為 婦團教戰3多
重陽敬老禮品加碼送 中市國光里揪感心
瓜京市府辦活動 同慶中華民國生日
宜縣府3日辦徵才 供上千工作機會
下週汽柴油價估持平或漲1角
用王道征服你 台工銀改名王道銀
雲縣地籍重測成果公告 開放民眾閱覽
不畏謠言 洪秀柱重申打死不退
台股8300附近震盪 量縮價穩
華航熊本萌開航 熊熊來接機
蔡英文：台灣經濟困境在國家治理問題
洪秀柱：中華民國憲法是終極統一
偏愛黑色單車 笨賊騎贓車遭逮
朱立倫：新北托嬰盼107年達200所
溺殺雙屍案 最高法院開庭
阿帕契不起訴再議案 高檢署發回續查
投資賭場將開幕 伍豐送股東紀念籌碼
iPhone 6S來了 台灣大提前升級免違約金
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
泰國素林省大象節 將創世界紀錄
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
高中職通勤時間 平均30分鐘
台南市議會口角衝突 議長議員對嗆
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高市議員：陳菊應重防疫 別忙輔選
宋申武投書加媒 闡述兩岸和平意義
超微擬全球裁員500人 力減成本
朱立倫：國民黨需要真心團結
養豬業護生計 反美豬進口
高鐵卡苗栗 誤9班列車
亞洲時基揭幕 台多位新媒體藝術家與會
TIFA會談 美：農業議題須取得進展
TPP談判延長 各國拚最終定案
美校園驚傳槍擊案 疑為仇恨犯罪
求職有定向 發展署10月推職涯探索課
網路團購夯 網友消費習慣報你知
台美貿易量大 沈呂巡：入TPP是必然
菲台商捐輪椅 關懷弱勢族群
沈呂巡：中華民國二戰貢獻全球性
女拔智齒差點神經麻痺 二度矯正
玉雕師陳培澤 授證技藝保存者
吳恩文攜毒案 檢方：待驗尿報告出爐
陸法院副院長放高利貸 用判刑作威脅
改善空污 嘉市邀李遠哲開講
豐國869號沉沒 預計5日提移除計畫
宏國技訓班啟用 台助培育第二專長
新台幣中午升 1.24角
陸品掛台製遭查 經部：主動向歐盟說明
經濟部：台韓產業具有合作利基
屏東議長賄選案 周典論等10議員起訴
北部三溫暖 高溫上下6至7度
抗議龍腦戶遭偷拆 北市：研擬SOP
記錄台中大小事 有線公用頻道播出
仁寶重啟投資越南 拚年底運轉
嘉縣銀髮學堂 快樂不憂鬱
減輕員工照顧壓力 企業設托嬰中心
慶雙十 林務局森林遊樂區門票半價
周小川：全球金融危機把人民幣推向國際
彰化原住民文化節 推廣原民文化
台灣經貿名列前茅 副總統：僑商貢獻
立委跳船轉向 朱立倫：民主就是這樣
非洲王語嫣到大陸 毒舌網友：段譽哭了
文化部補助款風波 廉政署立案查
火山爆發和小行星撞地球 導致恐龍滅絕
外勞吃貓狗 勞動部：服刑後不得回台
募兵配套 國防部：年底前完成
彰銀案有解？最高法院裁定發回重審
吳郭魚洄游 釣客道路垂釣
謝金河：中國大陸買台灣 比打台灣便宜
新台幣午盤收32.956元 實質走貶
傳裁員 富圓采：楊梅廠到期資源整合
20堂營養課 好體質先吃蛋白質
感謝鄰長服務 嘉市贈腳踏車
員警迴轉攔查 與機車騎士相撞腦震盪
蔡英文：退休基金投資創投
振興經濟 毛治國：艦隊已啟動
小米創辦人雷軍：手機淘汰賽剛開始
陸股跌人民幣貶 上金所黃金提取創紀錄
僑委會籲紐約僑民注意返國投票事宜
戀戀銅鑼燒 高志明盼為年輕人暖暖心
台馬旗袍文化展 呈現傳統與現代美
秋意漸濃 鰲鼓濕地冬候鳥報到
美近年重大槍擊案整理
父疑攜子女車內燒炭 釀3死
空軍：陸續更新飛官用求生發報機
屏東議長賄選案 議員只拿到零用金
364天期定存單 利率續破底
泰國旅遊旺季 軍警警戒維安
公費流感疫苗開打 國光出貨增溫
台股收盤漲9.09點
打造數位化金融環境 集保力推行動金融
全運會羽球女團 戴資穎率高雄市奪金
河南新鄉觀光飛機墜落 3人生死不明
辜寬敏：蔡英文若勝選 採積極和平外交
學童放假愛看電視 護眼電視夯
10月台指期跌 30點
10月電子金融齊跌
台股整理 漲9點
德里通報6486例登革熱 19年之最
首例iPS治眼疾 日團隊：術後狀況好
吳恩文攜毒 供稱被抓後收入不穩
狹幅整理 台股收復8300點
板橋暴雨路面隆起 下班前修復
高中職通勤時間 城市比鄉村更長
無薪假創今年新高 這產業還缺人
柯文哲團隊傳內鬥 北市：故事情節
新北民歌40 羅吉鎮鄭怡再唱神話
北市聯醫：單人房補助調整尚無時間表
三大法人賣超台股6億元
雲林垃圾台北燒之議 縣府：未正式提出
台中豐原火警 消防救援中
日新安保法 學者：改變台海戰略關係
日本家庭支出回溫 仍難逃衰退命運
陸客自由行 偷賣山寨版手機被逮
遺書寫請不要救 台南夫妻疑債務燒炭亡
港府統計 十一訪港旅客增加
雲林垃圾焚燒問題 南部縣市助解
台灣廣富號落戶香港 帆布袋國際化
李登輝：賴清德台獨怎麼負責我沒意見
中彰投分署打造五合一平台 簽署備忘錄
阿帕契案高檢署發回續查 國防部尊重
改善霾害防氣喘 美國下修臭氧標準
俄空襲敘利亞 俄議員：將持續3到4個月
刑事局駐菲警官 獲頒肅毒楷模獎
台灣皮鞋店林果良品來港設點
六角形水族箱 台北發明展拿金
苗栗第1選區立委選戰 康世儒團隊啟動
男A農會公款包養 判女友還錢
韓國考駕照兼旅遊 大陸熱銷
送綠金下山 公路局不敢鬆懈
王金平：談統獨終極目標 恐引大糾紛
颶風華金襲巴哈馬 估對美東威脅不大
桌球亞錦賽男單 莊智淵銅牌起跳
美麗華周年慶8日起跑 力拚10.5億目標
國中會考 校長協會籲延到6月
新台幣收貶7.6分
吳宗憲槓馮光遠 先爭什麼是放屁
麵條米粉違法添加漂白防腐劑 流入市面
結紮別怕 男性雄風依然持久
風災農損查報 古坑公所：盼10月完成
高惡性轉移性乳癌 治療面臨困境
越美防務對話 促海上安全合作
藉贊助全國溜冰賽煙火之名 監守自盜
美台國防工業會議 潛艦是討論重點
iPhone 6S專案價 台灣大調漲逾1成
跳船潮 國民黨：依黨紀規定處理
印度：2030年非化石燃料發電占4成
豐原木材行氣爆 6人傷
阿帕契案發回 高檢：桃檢適用法條錯誤
海上雙颱 彩虹彩雲侵台機率低
肝膽名醫網購安眠藥 獲緩刑
颱風攪局 台北孔廟釋奠改為9日舉辦
阿帕契案 勞乃成遭懲戒休職2年
泰國第2200萬名遊客 陸女直呼泰爽
傑出台商頒獎 吳敦義：別弱看台灣
彰化劇場藝術節 推廣藝術融入生活
評估復育效益 放流1.5萬標識魚苗
日股持平 觀望美就業數據
俄州槍案再撼全美 歐巴馬痛批槍枝政治
大陸再逮紅色通緝犯 吸金34億元
無薪假人數破千 勞動部：情勢穩定
川島直美香消玉殞 掌聲中告別人生
世界動物日前 消基會籲政府設寵物血庫
國際聯盟要求俄國停止空襲敘反抗軍
台菲查獲毒品 刑事局聯絡官獲楷模
颱風受損車輛報廢 主動退牌照稅
美元清算銀行 兆豐銀續任
吳宗憲氣到想走人 叫馮光遠改選里長
高鐵廁所偷拍 保全將禁帶私人手機
董氏：330萬人不快樂 近半明顯憂鬱
刑警陪妻上醫院 巧遇通緝犯逮捕
嗶經濟時代來臨 4大超商銀彈全上膛
亞馬遜眼紅 封殺蘋果谷歌媒體串流裝置
境內美元清算上路5年 匯費省逾17億元
南韓：尚未發現北韓將發射遠程火箭跡象
疑送美女豔舞慶生 菲官員被罵翻
恆指大漲3.2% 陸出招救經濟
陳菊：登革熱防疫不應分藍綠
偵破銀行搶案 胡木源勉勵瑞芳警局員警
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
2人受困宜蘭沙洲 警消赴救援
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
阿帕契案 勞乃成懲戒休職2年
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
香蕉飆漲 竊賊改偷另類黃金
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台南登革熱肆虐 賴清德挨告
一卡通前進全聯 陳菊持卡光顧力挺
雄檢查獲黑心米粉麵條 2業者交保
桌球亞錦賽 莊智淵首奪男單獎牌
雲林國際偶戲節 展開連台好戲
反猶太反穆斯林 歐洲宗教仇恨仍存
提防流動性風險 銀行高利搶人民幣
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新台幣收33.156元 本週升1.36角
梵谷和畢卡索名畫在港展出
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局氣象報告
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代言電影節 許瑋甯把高雄當第二故鄉
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湖北男亂丟垃圾 白金戒指飛出窗外
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登革熱防疫 小英下令全力協助賴清德
汐止黃昏市場人氣魯牛肉 養出碩博士
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澎湖公路異程接力賽 縣道開跑
黑豹旗162隊開打 青棒史上最多隊
柱姐質疑小英 要維持怎樣的現狀
巴黎時尚週 侏儒女模自信走秀贏掌聲
林義雄領隊除爛委遊行 千人上街頭
交大棒球體資生 車禍傷重不治
歷史建築土庫庄役場 50年代特展
星異議人士提名謝太寶角逐諾貝爾和平獎
馮小剛談陸片 還是得多向好萊塢學
治療白內障 無刀飛秒雷射精準鎖定
習近平臉書百萬讚 網民：404怎突破的
警助老婦買菜返家 感動逾萬網友
遠雄發動募資 助偏鄉孩子自製提琴
軍公教聯盟黨選戰營操兵 行銷政治素人
台大醫院雲林分院 邁向準醫學中心
朱立倫籲黨內有話直說 團結一致
中市府掛彩虹旗 兒少團體也盼關愛
軍力評比進步 國防部：全民支持努力
南台中家扶 認養人與認養童相見歡
地勤車撞機 高航站初判倒車不慎
TPP關鍵議題有進展 協議達成現曙光
金管處20年 探討金門未來
合建分屋明年出售 以土地持有期計稅
iPhone 6S首波20萬支 今天到貨囉
阿里山森鐵災害嚴重 年底無法通車
疑風浪打翻膠筏 台南2死1傷
火雞場染禽流感 雲縣撲殺近千隻
張艾嘉：釜山影展猶如導演必經門檻
空襲IS 俄總理：不受恐怖主義威脅
楊貴媚「西城童話」釜山舉行全球首映
為拍照貼近懸崖 大陸遊客被批不要命
廣東孕婦遇堵車 交警步行4公里開道
基隆鐵條怪客落網 女抱母流淚指認
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蔡英文將訪安倍故鄉 雙方釋出親近訊號
士林國際文化節 熱鬧開鑼
頻譜爭議 李彬：若台灣大願意就談
北京市大學新生軍訓 要教怎防AIDS
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洪連配笨蛋說 柯文哲尷尬避談
失業男手刃祖母 女友報警逮人
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朝聖踩踏罹難伊朗人 首批遺體返國
選舉捐款監院擬開罰 柯文哲將幫處理
保全挨槍案 凶嫌妻不配合陷膠著
駁廉委找無人 柯文哲：先修改退出辦法
指應賭切腹 柯文哲：亂講話習慣要改
問題米粉麵條 封存逾2千公斤
頻繁空襲 俄一天內再摧毀IS多據點
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林金田揮灑畫筆 展出70多幅畫作
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藍中常委擬提案開臨全會 討論是否換柱
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大福彩開獎
德慶統一25週年 籲團結因應難民危機
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嬉哈教主鄭子靖帶路 夜訪西門町不夜城
梵蒂岡神父出櫃 承認有同性伴侶
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不明人士攻擊 日本公民橫死孟加拉
南港瓶蓋工廠案 北市：7日前定案解決
尼泊爾燃油荒 南航東航暫時停飛
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官員：台灣國民黨聯盟 發起人沒廖了以
李登輝駁斥洪秀柱憲法終極統一論
大福彩頭獎再槓龜 連48槓
今彩539頭獎槓龜
移民不斷硬闖 歐洲隧道駕駛快崩潰
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韓國選手獲得《爐石戰記》亞太區冠軍
韓國囊括魔獸世界及爐石戰記亞太冠軍
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
MSF：昆都茲醫院遇襲 增為至少19死
陳偉殷6局失2分 握勝投資格退場
陳偉殷最終賽 領先退場球迷鼓掌
陳偉殷優質先發 獲本季第11勝
智利規模6連環強震 未傳災情
告別秀勝洋基 殷仔謝球迷4年相挺
自由球員市場 陳偉殷慢慢規劃
巴格達連環驚爆24死 IS宣稱犯案
溫嵐全新專輯 首波主打放閃
詮釋冰店老闆娘 菊池亞希子剉冰特訓
遠離塵囂：珍愛相隨 造型考究
荷比共治 一個小鎮兩個國家
空軍上校王同義失事3年 法國同袍不忘
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永慶盃路跑 總統：規律運動人口增
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日男孟加拉遇害 伊斯蘭國出面稱犯案
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星國歷史印記的植物園 千種蘭花齊爭艷
重離島 林炳坤籲政黨票投無黨團結聯盟
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年底想換車？車商送錢送配備
景氣連3藍 台股期待科技業旺季到
美疑誤炸阿富汗醫院 歐巴馬承諾調查
爆炸後沒人敢收包裹 廣西警方忙澄清
英雙層巴士衝撞超市 2死6傷
數字看諾貝爾獎
諾貝爾獎金怎花 得主各有巧思
永慶盃路跑 嘉義場次達萬人
大陸十一長假結婚潮 司儀賺飽飽
我的孔雀魚不吃小魚兒 怎麼辦到的？
台助地方建設 露國總理致謝
世界動物日 馬總統籲認養代替購買
林書豪轟最高17分 林來蜂首役取勝
中市原民中低收入租金補助 31日截止
颶風華金發威美東南淹大水 民眾苦中作樂
南海爭議 美預期菲陸遵守仲裁結果
登革熱病例數 首度突破2萬
新北加強抽檢有機蔬菜 全數合格
日月光假處分若成立 宣明智：股市災難
林文伯：有長期抗戰日月光準備
登革熱破2萬 台南疫情降高雄升
美食外交饗宴 台廚師巴國受稱讚
動物園傳授 分辨水獺河狸的7個祕訣
陸客十分瀑布迷路 瑞芳警伸援手
陽澄湖大閘蟹 挑選有訣竅
富基漁港辦桌 邀大啖萬里蟹
誰是吃蟹第一人？歸功大禹治水
全美最大工會 公開力挺希拉蕊
大閘蟹價格起落 看天吃飯
英雄聯盟 台灣隊ahq打敗歐洲霸主
傳產注入創新思維 經濟部扮推手
讓母消暑 孝子黑夜偷西瓜被逮
北投發生車輛翻覆2傷 意識清醒送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
房市量價修正 恐旺季不旺
北市官員回家趣 假日變身柿餅模特兒
林文伯：矽品未來將實施庫藏股
拚出口 系統整合推動平台5日啟動
江碩平擬提案討論換柱 基層點名朱吳王
千人情人湖齊健走 運動兼淨山
訪水火同源 宋楚瑜：藍綠應合作
漸凍鋼琴家彭怡文 獲熱愛生命獎章
東隆宮迎王祭4日請水 為期7天
北市新增2例本土登革熱 累計40例
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全台紫外線超標 出遊切記防曬
颱風彩虹襲陸 海南2萬艘漁船避風
鼓勵小額捐款 洪秀柱推挺柱握手馬克杯
基層焦慮 國民黨中常委擬提案討論換柱
將與宋楚瑜同台 柯文哲：自然就好
美要求延長藥物專利保護 TPP陷入僵局
東協經濟夯 台商進駐蘇比克灣潮再現
旅泰華僑台商慶祝雙十國慶
為漸凍鋼琴家彭怡文圓夢 音樂會傳愛
飲食缺鋅鐵氨基酸 影響受孕生育力
陸媒批李嘉誠 唐英年：不公道
建築物防焰物品設置 3縣市合格率滿百
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鴻矽戀 兩國際研究機構表態反對
國際油價漲跌互見 中油：油價不調整
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不畏登革熱 賭客獅湖公園聚賭遭逮
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中央氣象局氣象報告
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9局下半救援 王金平：現在沒這個問題
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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第三勢力選將搶票 競總成立衝人氣
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(時評)國民黨的東南自保
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法蔚藍海岸暴雨 洪災造成16死5失蹤
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瓜地馬拉土石流 87人罹難350人失蹤
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日經長：TPP談判將宣布成達成原則協議
葡萄牙大選 執政聯盟領先在野社會黨
初步結果：葡中間偏右執政聯盟可望勝選
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瓜地馬拉土石流 死難者增至近100人
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葡大選 在野社會黨領袖柯斯塔承認敗選
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苗栗通霄漁港膠筏翻覆 1人獲救
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國泰亞太入息平衡基金准募
柏瑞亞太高收益債券基金准募
花蓮又現鐵桶藏屍 台中檢警清查
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敘2千年古城地標勝利拱門 遭IS炸毀
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迎全運會 高市公共腳踏車換小藍波
柏南奇：金融危機 應起訴更多企業主管
矽品：日月光收購利益衝突 毫無益處
健保財務穩定 安全準備金史上最高
5度參加釜山影展 湯唯：很依賴丈夫
張忠謀估有望復甦 晶圓廠股價揚
新台幣早盤最高升3.96角 升破33元
健保費11月開會討論 費率穩定為主
花蓮桶屍 台中警方研判新個案
消滅登革熱病媒蚊 動物園有請負子蟲
傳頂新欲賣101股權 張盛和：沒聽過
瓜國山崩災情慘 尋獲親屬遺體竟算幸運
國慶日雨過天青 放晴時間點仍分歧
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HTC中階新機A9 在美通過認證
兼任法醫年收5百萬 立委籲公布名單
韓新秀韓可露 11月要出嫁啦
阿里山公路滾落巨石 幸無傷人
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投信：全球中小型股 年底前有行情
無所遁逃 30萬個監視器密控北京
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不滿母遭施暴 男毆死母同居人遭判刑
立委問520意涵 央行官員：總統就職日
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跨黨派立委參選人要求 黨團協商全都露
故宮南院開館 院長立委賭雞排珍奶
林之晨：5年內網路人力缺口達30萬
韓9月外匯存底3681億美元
印尼高鐵案花落大陸 網友轟佐科威政府
泰暴雨毀損養殖池 數百鱷魚落跑
簡太郎：政院服務中心任用資格可檢討
救經濟 張盛和：不反對減稅
提升勞權意識 全教總盼從教育扎根
亞太電商展6日登場 50家廠商爭艷
iPhone 6S登台 中華電通路 9日搶客
9月外資淨匯出 縮減
美豬議題 鄧振中：現在不是處理時機
談翻譯 習近平貼身女翻譯：沒有譯不出
中市抽驗營養午餐 全部符合標準
潛艦與網路 美台國防會議焦點
柯文哲：我沒把議會當敵人 只是嘴巴賤
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東港東隆宮迎王 遶境4天除煞
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謝龍介指賴清德防疫失職 擬具狀告發
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電電公會：入TPP對中小廠有利
新北查管道工程安全 11業者遭罰
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香港前特首疑行為失當 遭廉署調查
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洪慈庸拜訪台中議會 邀林佳龍任主委
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北市濁水問題 柯文哲宋楚瑜要中央出面
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飛飛Flyff Online重生 喚出玩家熱情
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曾蔭權法院出庭 強調無愧
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高啟全傳跳槽中國紫光 科技部喊顧樁
台北市新增3例本土登革熱 累計43例
國5連假擬開放路肩 最快元旦上路
德媒：德國預期今年150萬人尋求庇護
颱風彩虹好威 五分山雷達捐軀大陸重演
高啟全離職傳入紫光 陸攻記憶體非易事
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老外在泰國受窩囊氣 景區門票貴10倍
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花8元買茶葉蛋 中千萬元大獎
大馬籲印尼懲罰煙霾製造者
可成9月營收 續創新高
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巨無霸南瓜贏北加州大賽 外形像飛碟
中國式假摔 陸翁京都強索3萬賠償
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亞幣齊揚 新台幣創近兩週新高
疑酒後不付帳 男持刀亂砍3人送醫
高啟全傳轉戰紫光 與美光合作受矚目
全球反彈聲浪不斷 優步仍堅稱前景看好
iPhone 6S零元購機 台灣大月付2599元起
央行準備金乙戶利率 6日起調降
土庫曼鮮師落腳義守 愛台美食人情味
APP17案 黃立成訊後請回
少年整形被拒吵不停 父警局求助
河馬阿河摔死業者免罰 中市府將上訴
北澳達爾文僑界國慶晚會
國慶連假 國道週四下午現車潮
南京街頭長腿豐臀坐凳 受青睞
鰻魚供應商被檢出孔雀綠 負責人遭訴
台灣大iPhone 6S資費 攜碼購機折2千
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林火霾害延燒 大馬首相籲印尼採取行動
宏達電Q3財報出爐 每股虧5.41元
全運會女子體操全能賽 高市旅美小將摘金
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諾貝爾醫學獎三人獲獎
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雲林海線立委 藍營人選現曙光
諾貝爾醫學獎 愛爾蘭日本大陸3人獲獎
諾貝爾醫學獎3得主 日本人大村智入列
廣電三法協商過程火爆 仍無結論
不堪杜鵑吹襲 棲蘭神木王昭君韓愈倒了
APP17案 黃立成限制住居出境
陳冠宇先發對火腿 首局3上3下
蔡英文訪日 將拍賣時代封面照海報
諾貝爾醫學獎 屠呦呦獲一半獎金
僑委會：4千多名僑胞報名返台慶雙十
宏達電Q3虧半個股本 微幅優於財測
大陸央行：人民幣匯率再擴雙向浮動彈性
陳冠宇先發對火腿 兩局無失分退場
慶神明聖誕 募萬斤白米捐弱勢
高啟全傳轉戰紫光 競業條款是重點
東專下一步 立委積極促和東大合併
黃志鵬：越南將成為東南亞鋼鐵中心
對抗寄生蟲病有成 3人獲諾貝爾醫學獎
菲專欄作家 轉達台盼簽FTA訊息
研調：紫光美光若合作 華亞科恐受衝擊
諾貝爾文學獎得主 8日揭曉
紫光併美光不成 高啟全背後有故事
買現代新車送優惠 指定車款直接折價
回收廣播記憶 央廣揪全球聽友捐文物
福斯造假案求償 消保處緊急開會研議
系統整合艦隊啟動 搶攻3千億美元商機
腦麻選手環島抵嘉市 涂醒哲打氣
諾貝爾醫學獎得主屠呦呦 抗瘧藥發現者
水湳會展中心 林佳龍：朝多功能規劃
國際太空站 微重力環境下研究實驗室
柯象返鄉紀念日 指示打造紙金尊
iPhone 6S資費 遠傳0元門檻月付2699元
北京故宮男廁改女廁 換男士排長龍
諾貝爾醫學獎得主 屠呦呦之名源自詩經
傳朱立倫辭職選總統 民進黨不評論
澎湖海巡與民有約 傾聽漁民心聲
小額發票頻中千萬獎 超商看好兌獎商機
福斯1.7萬輛車將召回 車主可獲補償
工作室藏竊聽器 艾未未：總是會有驚喜
法南暴雨成災 外長：氣候會議必需成功
外資上周買超19.23億元
17 App下架 17Life App得利
醉男小吃店賴酒帳 持刀亂刺3傷
老菸槍沈玉琳要戒菸 還當戒菸大使
六福萬怡酒店開缺5百人 首創情境面試
中共統戰部長 出席香港抗日勝利大會
8月商業服務業景氣 連6黃藍燈
研發非洲傳染病藥劑 日大村智獲醫學獎
南台灣最夯Buffet 月底台北吃得到
唐獎基金會應邀出席日本科技與社會論壇
解決垃圾問題 南投推鄉鎮設掩埋場
監委下鄉新竹縣 視察內灣文創園區
秋老虎發威 供電亮警戒
諾貝爾醫學獎 二三事報你知
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諾貝爾醫學獎得主 康貝爾小檔案
多元住宅政策 協助民眾取得適宜住宅
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澎湖家扶新人新願景 引進國外經驗
恐嚇魚市場碎冰攤商 4人遭法辦
花蓮2桶屍案 檢提訊楊姓嫌犯
2歲女童出養 寄養家不捨如嫁女
兩度勸退洪不成 將開臨全會徵召朱立倫
金馬獻映 致敬法導莫里斯皮亞拉
聚陽9月與Q3營收 雙創單月單季新高
屠呦呦非主流 國內忽視國外獲獎
吸毒交保脫序挑釁頻被捕 警方搖頭
抑制寄生蟲病 諾貝爾醫學獎3人分享
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洪秀柱如果願意退 朱立倫願意承擔
大村智獲諾獎 被譽拯救2億人生命
謝金河：高啟全跳船 非同小可
2015年諾貝爾醫學獎小簡介
大村智獲諾獎 戲稱該頒給微生物
iPhone 6S資費出爐 電信三雄比一比
路透社：TPP已達成協議
福斯未如期交合格車 可要求定金加倍還
傳朱立倫勸退洪秀柱 洪辦：尊重黨制度
第二具桶屍比對指紋 查出死者身分
高國輝陽春砲 38轟持續創紀錄
台根除瘧疾半世紀後 青蒿素揭新頁
醫學獎得主研究成果 可造福34億人
中華青少棒8日出征 范巽綠授旗打氣
高市小港又有路塌 疑台電工程再肇禍
碩禾營運旺 連6個月創歷史新高
諾貝爾醫學獎 大村智：應頒給微生物
日媒：TPP達成實質協議
民進黨：辦募款餐會 非常坦蕩
善用中醫智慧 屠呦呦堅持崗位獲諾獎
藍立委參選人競總成立 竟收到對手賀軸
敘利亞情勢嚴峻 北約首長會土耳其外長
北市新公車亭椅背反方向 為了輪椅族
外交部：美康州副州長訪華參加國慶典禮
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朱立倫兩度懇談勸退選 洪秀柱拒絕
俄國防部稱空襲9伊斯蘭國據點
17APP涉情色 黃立成臉書發聲明
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傳高啟全跳槽紫光 經濟部：有影響
台灣DRAM恐邊緣化 研調籲開放
TPP達成協議 3分鐘看懂對台灣影響
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TPP談判達成協議 巨大經濟圈將應運而生
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傳朱勸洪退選 藍委：母雞強對黨較有利
信義區A辦 華新麗華花旗信義大樓奪冠
中橫第二桶屍案 中警疑情殺引起
勸退聲浪漸大 洪秀柱6日下午回應
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開發抗瘧除寄生蟲藥物 3人奪醫學獎
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美國官員：TPP達成協議
中草藥抗瘧有所本 諾貝爾獎終於肯定
藍營擬換柱 民進黨內認朱立倫時機已過
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洪秀柱：啟動換柱 傷黨及參選同志
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漢堡肉混攙待釐清 若蓄意將擴大稽查
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北市營養午餐有怪味 辯稱自來水放太久
台將申請為打口蹄疫疫苗非疫區
美貿易代表：TPP達成協議
洪秀柱參選總統大事記
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駐大馬代表章計平上任 僑界歡迎
歐巴馬：TPP為美勞資創造公平競爭環境
洪秀柱：啟動換柱 黨與參選同志傷最深
諾貝爾醫學獎 重視被忽略的熱帶病
康貝爾驚喜獲獎 推崇長年工作藥廠
兩度勸退洪秀柱不成 開臨全會箭在弦上
戰機與潛艦 台再向美提軍備需求
TPP完成實質談判 外交部爭取加入
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屠呦呦：看電視才知得諾貝爾獎
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領空若遭侵犯 土總理：將啟動交戰規則
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