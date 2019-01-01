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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
菁英盃錦標賽 健美女神李佾明封后
嘉義城隍誕辰 新竹北管慶賀
國民黨不分區提名 朱立倫：月底討論
彎彎跨刀插畫 替花蓮弱勢社區賣月餅
台積電盃科普競賽 附中生奪冠
鞏固台灣市場 宏達電靠通路服務拚差異
農產食安 蔡英文允推履歷制
陸民遭伊斯蘭國綁架 官方反應受矚
最不友善城市 莫斯科榜首
慶地藏王菩薩壽誕 席開300桌宴弱勢
澎湖沙灘嘉年華 1300選手開跑
紅麴文化節 朱立倫現場秀廚藝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
漢光模擬共軍威脅 實兵驗證三軍聯戰
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
難民船希臘離島外翻覆 4兒童失蹤
蘇貞昌妻子繪記憶的溫度 留下蘇母身影
眼鏡蛇屢勸不聽 忠犬護阿嬤使殺手(金間)
中印度瓦斯鋼瓶驚爆 已82死傷逾百人
陳雄文：勞工週休二日 假沒少
林煜清找回尾勁 爭得下一場先發
偷千萬鑽石吞肚 陸女曼谷機場落網
魏明谷訪京都 擘劃彰化鐵路高架化建設
恐怖分子取得敘護照入歐 恐只要花1萬2
違規過期醋陸續下架 14日起嚴查通路
推舊換新？ 宏達電：能鞏固老客戶
麥加朝聖重大傷亡事件一覽
學甲慈濟宮捐藥 助防登革熱
北市防疫登革熱 公私聯防總動員
嘉縣推哺餵母乳 寶寶爬爬樂比賽
男搭火車玩空氣槍 乘客嚇壞急報案
南投忘憂森林傳車墜谷 3人無傷受驚嚇
募款餐會工作人員推民眾 民進黨致歉
埃及內閣總辭 總統接受
何卓飛籲各縣市推動333運動計畫
大選將至 高孔廉倡議推動通訊投票
萬里蟹來了 民眾讚不絕口
彎彎投身公益 插畫禮盒助賣月餅
代彭政閔先發守一壘 許基宏開轟
問題醋續下架 新北禁大醇生產出貨
毒蟲遇休假警 帆布袋毒品漏餡
防堵登革熱 岸巡海巡齊消毒
推動病人安全行動大會 產官學齊聚
印度餐廳爆炸 死亡人數增至104人
雲林電影節開幕 阿罩霧風雲打頭陣
防蚊大掃除 新北萬人動起來
30年前的美術課 師生重新開課
退休理財 找出勝利方程式
蔡英文：寬頻是每個人的基本人權
拍電影人傳記 林書宇想回新竹取景
登革熱疫情擴大 防蚊商品特價搶市
大陸最大貨櫃輪鄭和號 上海命名交付
賴清德約談像訓話 里長防疫吐苦水
板橋袋屍案偵破 警將開記者會
日企憂中國經濟前景 本田摩托回日本
板橋袋屍案偵破 死者疑吸毒暴斃遭棄屍
防治登革熱 宋楚瑜籲南市府會合作
裝女臉書套秘敲詐裸照 印男遭逮
沙國調查清真寺慘劇 年度朝聖照常舉行
難民聚集 匈牙利到鄰國火車受影響
澎湖小英姊妹會 深入村里拜票
退輔會：退除役官兵轉職無坐領雙薪
蘭花業者吐苦水 洪秀柱允助解決
執政黨大勝 星總理沉浸勝選喜悅
減緩失智 紅酒藏祕密化學物質
難民空中偷渡 荷蘭機場出現死屍
祝福13日終場 江蕙不捨離情依依
袋屍案1犯嫌落網 躲查緝剔光頭
台東秋節返鄉專車 排6小時買不到
新片拍攝驚傳墜機2死 阿湯哥沒事
勞保投保上限 勞部：最高調至4萬8
袋屍案逮獲疑犯 供稱死者吸毒暴斃
李四川：不分區提名按制度進行
今彩539開獎
大福彩開獎
伊斯蘭國在俄羅斯徵才 優先鎖定醫生
印媒：印陸部隊又在拉達克對峙
誤為通緝犯 黑人前球星遭警察打趴在地
台北發源地 柯文哲要讓艋舺公園變乾淨
空軍馬基隊淨灘 以行動響應敦親睦鄰
陳家駒拚到跛腳 官大元生涯50中繼
柯爾賓掌工黨 英退出歐盟可能性增
謝金燕嗨唱送禮 幫韋禮安搏版面
埃及政府總辭 總統令石油部長組新內閣
菲MVP男籃邀請賽 中華隊2連敗
祝福演唱會壓軸嘉賓 小S讚永遠的巨星
待太空最久 俄太空人回地球氣色獲讚棒
今彩539頭獎 無人中獎
大福彩頭獎續槓龜
吉達辦事處辦活動拓銷台灣產品
板橋袋屍案 棄屍過程監視器全都露
腥聞纏身 少林方丈缺席嵩山論壇年會
法政府促收容難民 一位補助近4萬
謝金燕加持 韋禮安願脫到剩內褲
泰警：曼谷爆炸案嫌犯之一為維族男子
敘戰不歇 年底前將再有百萬人逃離家園
大陸與阿拉伯 互派留學生1.75萬人
北京故宮三百年銅缸 情侶刻字秀恩愛
支持收容難民 丹麥3萬人集會
桃機旅客爆量 3航廈等不及將建4航廈
登革熱破8000例 台南35區淪陷
宋楚瑜長照政策 李鴻源背書說明
加油且慢 明汽油降0.3元柴油0.4元
民調起伏 宋楚瑜：由選民最後決定
佛教正德醫院動土 王金平及宋楚瑜同台
感謝台灣消費者支持 義美首度發行「食尚卡」
〈財經主筆室〉從黑心食品到造假財報 別讓MIT成黑心代名詞
印尼雙人組看社會 行動藝術在台正式發表
愛維養高球賽3輪 龔怡萍並列29名
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
梅克爾：解決敘危機 有必要與俄合作
委內瑞拉影片奪威尼斯影展金獅獎
威尼斯影展 委內瑞拉影片奪金獅獎
飛機上尿液四射 美男子被捕
黃蜂警衛不識林來瘋 問他哪隊的
美網女單 潘妮塔大滿貫賽首度封后
塞爾提克菁英賽 潘政琮並列第6
女星殺手綾野剛 轉型演技派男神奪影帝
女神前輩提點 短髮控楊子儀難招架
BY2首支動畫MV 雙槍對抗外星人
台法青年交流協會 促分享資訊人際互動
比利時國際茶碗展 台灣展品驚豔
美網女單封后 潘妮塔風光宣布退休
習近平特使訪華府 美未宣布網駭制裁
多倫多國際影展 張艾嘉談念念
全台紫外線過量 防曬避免中暑
中市府助拍片年增1倍 打造影視城市
糖尿病患控糖好苦惱 調藥兼減重
馬尼拉牆中之城 走踏400年遺跡
兄弟檔帶家扶生 田頭種出友善好米
坪林農會成立北台首座茶油示範工廠
醫護警告：匈牙利難民營恐爆發傳染病
4單位支持屏東少年足球 再捐200萬
南非約堡瑕不掩瑜 兼容並蓄很陽光
台南文學季 12主題串聯到年底
古典現代族群融合 聖保羅成尋夢園
癌因性疲憊讓人絕望 運動食療可緩解
開學了 中華電教孩子網路收心操
反難民 捷克波蘭斯洛伐克萬人遊行
遏止農舍亂象 宜縣府祭出高標準
勾勾gogo募集平台 媒合社區營造
孩子眼中的空污 體育課喊停了
嚴審農舍抑制農地炒作 外界看法不同
農舍亂象充斥 政策待全面檢視
台南登革熱破8000例 35區淪陷
農地銷售噱頭 買地送屋成違規農舍
蘇格蘭獨立呼聲再起 民族黨擬再推公投
習近平：政治局委員要以身作則
載斷氣少女丟包醫院 2少年落跑
難民潮湧至 慕尼黑難消化
大事齊發 台股震盪加劇
開車族必看 省油4大絕招
丈夫離家工作 大陸少婦瘋狂相親13次
柯文哲：公車軍警優待票 至少保留1年
是否出席國慶 柯文哲：回家再想想
第72屆威尼斯影展 拉美最大贏家
中國辛德勒何鳳山 上海簽證救猶太人
Selina老公宣布 參選北市立委
登革熱延燒 全台破9千例台南破8千
跨夜路跑傳愛 支持家扶孩子助學
校長讓女學生陪酒 陝西一所職校遭撤除
小型企業員工教育 免費客製訓練
台鐵10月中改點 206班列車調時刻
福爾摩斯聲援難民 替募款MV錄感性口白
柯文哲：徵兵制與募兵制應並行
Selina老公選立委 自稱不藍不綠不橘
美國無論升息與否 對資本市場都好
呂忠達：美升息前戒慎恐懼 別戀棧
登革熱疫情升溫 高市破千例
醉後大丈夫 陸男：我酒駕快抓我
出國跑單幫為業 必須誠實繳稅
聯大將開議 民間盼國際重視台灣參與
衣不蔽體 柯文哲：玩笑話不要當真
狂犬病鼬獾咬傷人 傷者施打疫苗
櫃買反彈近20% 本週挑戰季線反壓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
李鴻源：任宋楚瑜副手不在規劃中
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
24歲男開賭場想撈錢 開賭就被抓
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
選戰行程爆滿 選將戰鬥餐各有妙招
男子陳屍出海口 攜有毒品死因待查
日本LPGA爭冠 盧曉晴獨居領先
義美創立81年 首度發義美食尚卡
自己食材自己種 新北推親子課程
清大接任招聯會 民團憂入學管道失衡
是否支持警察組工會 洪秀柱：茲事體大
竹科設攔檢點 保警：為全住戶服務
陸女偷鑽吞鑽拒進食 泰警：等排出體外
協助地方建設 政院：補助高雄上千億
范冰冰數學曾考21分 微博貼文自嘲
楊冪生日 真老公國民老公都貼文祝賀
陸商進貨iPhone 砸千萬收到樣品
澎湖二手貨市集 營造低碳生活島
iPhone 6S首賣價 12國家地區有玄機
舉報錶哥成名 大陸爆料達人詐騙判5年
大陸工信部：汽車業長期持續中低速成長
加油再等等 汽油降0.3元柴油0.4元
苗栗比丘尼失蹤案 新竹尋獲屍體
台灣受虐狗 英皇室家族跨海收養
高雄煉油總廠年底關廠 原址生態復育
愛爾蘭僑胞歡慶中秋
巴眾議院頒感謝牌予劉德立
台青年大使團巴拉圭演出
巴眾議長接見台青年大使訪問團
巴國副總統為劉德立夫婦餞行
駐尼使館舉辦抗戰勝利70週年酒會
推廣觀光 台辦單車跨布魯克林橋
大學入學管道失衡 教育部將和各界溝通
中油：汽柴油價格小降 短期區間震盪
江蕙封麥演唱會 特別嘉賓比一比
北大風華音樂饗宴 水影舞集獻藝
拚暖冬觀光 高市續談增闢大陸航線
傳競選經費民代買單 洪秀柱駁斥
著色書遍地開花 新型態畫本搶攻灘頭
北市公車費率調漲 9月底公布
參賽世界盃 高市搜救犬出征丹麥
愛馬仕檢討製作流程 柏金包不改名了
柯文哲指衣不蔽體 Janet：不介意
是否續任不分區立委 王金平避而不談
防登革熱多管齊下 清潔環境搭生態防治
終結血汗 洪秀柱：護病比2年追上日本
波音首個海外工廠可能落腳大陸
賈伯斯電影一籮筐 只有1部讓老夥伴點頭
iPhone 6s大陸預購 官網塞爆
陸商砸3百萬 紐時廣告行銷習近平新書
柯文哲迎金面媽祖 淡水河畔灑淨祈福
聯發科不斷整併 晶片廠淡定
麥加慘劇 朝聖者：有人在我眼前死去
江蕙最終演唱 今夜告別歌壇
台鐵幸福飯糰15日開賣 搶攻早餐商機
香港人好難懂 愛送人月餅不愛收月餅
張承中挑戰 費鴻泰盼理性陳述理想
證所稅修不修 學者看法分歧
美國司法部：希拉蕊有權刪除私人電郵
證所稅 台灣股市禁忌
中山高台中段3車連環撞 3人送醫
中華女團射下韓國 世界大獎賽奪金
印媒：沙國外交官寓所性奴疑遭多人性侵
傳台灣生態照片 可獲單眼相機
王大文大馬簽唱 歌迷捧場
取名祕密基地 色情店遭警喬裝破獲
吃蟹二原則 即煮即吃不吃死蟹
陸研發第4代武裝直升機 具匿蹤功能
弱智少女忘返家路 基市警員熱心協助
美若升息 外資：台股恐打第2隻腳
高市梅花鹿 交換四川小貓熊
張承中不藍不綠不橘 路線受考驗
日本LPGA 盧曉晴奪冠
張承中關心弱勢 Selina支持參選立委
新北紀錄片 進軍香港華語紀錄片節
冥王星地貌多變 NASA公布新影像
蔡英文擬參加國慶 李登輝：想法很對
陳佩琪哽咽自責白目 以後不寫臉書
高雄港貨櫃掉落洩出化學品 無人傷亡
日月光鴨子划水 矽品轉守為攻打輿論戰
斷氣女被丟包醫院 警追男友行蹤
張承中選立委 Selina支持老公
時代力量不分區初步名單 10月出爐
中信兄弟潘萣翔染登革熱 穩定恢復中
魯煒：擬設立大陸東協資訊港建設基金
呂欣潔：張承中應說明家族兩岸往來
柯文哲陳佩琪尷尬互動 同場不同台
大陸房市冷颼颼 開發商購地費用負成長
盧曉晴末輪穩定 奪日本LPGA冠軍
陸8月工業生產年增6.1% 不如預期
斷氣女被丟包醫院 男友彰化遭逮
等女友吃早餐 男子突遭攻擊
W飯店泰國美食節 消費抽曼谷機票
蔡英文新書上市 英派是勇於做夢台灣人
印度5院拒診 登革熱子亡父母自殺
抗拒海岸種民宿 部落族人有心難敵現實
單季奪4冠 盧曉晴破個人紀錄
台灣要往前 林伯豐：別糾結在歷史傷痕
日本央行預料不會加碼貨幣寬鬆
天籟之笙 薩克斯風手胡笙傳奇人生
入深藍票倉 郁慕明助施明德連署
嘉義城隍夜巡 查看好兄弟有無逾假
飆創意 高市親子創作酷酷手提袋
音樂職涯40年 胡笙要獻藝饗義消
青年買不起房 林伯豐建議以租代買
李登輝：做日本人奴隸很悲哀
不分區立委提名 朱立倫：照既定時程
紅襪老爹生涯500轟 MLB史上第27人
華郵：希拉蕊私人電郵或許找得回來
為開放暖身 藝術家前進大膽島
登革熱肆虐 環保署長：台南反應不慢
澎湖身障者大展歌喉 提前歡度秋節
唐氏症和仿生手女模 驚豔紐約時尚週
朱立倫盼有機蔬食成主流飲食文化
台灣經濟要好 林伯豐：立法院別再空轉
陸投資成長趨緩 房市製造業很沒力
教團憂甄選比率再提升 招聯會：多慮了
陸內需消費略回揚？主因是零售價變貴了
比丘尼遭搶奪棄屍 屍體腐壞見骨
李登輝：日本是外來政權 做奴隸悲哀
封麥最終場前夕 江蕙輾轉難眠
2025年非核家園? 林伯豐：時機太快
超級瑪利歐30歲 粉絲扮水電工同歡
慶中秋 菲留台僑胞玩搏狀元
菸商在台設廠 董氏憂台淪菸業金三角
斷氣女被丟包醫院 男友案發前曾毆打
疑不滿同業插隊開槍傷人 貨櫃司機遭逮
防疫情擴散 中市成立登革熱防治中心
習訪美前夕 美中溝通網路安全
無業持刀恐嚇超商搶劫 只想吃牢飯
嘉義文青展創意 設計青春茶器
東京電玩展來了 規模創新高
柯文哲：除非彗星撞地球 否則政黨輪替
登革熱嚴峻 魏國彥：環署不必進駐台南
顏純左發登革熱衛教卡 遭魚販怒罵撕碎
陸發布國企改革意見 分商業與公益類
墨西哥西北外海傳規模6.6淺層強震
台南招募登革熱防疫人員 月薪23K起
10歲走唱44載 江蕙晚間告別藝界人生
惠妮休斯頓全像演唱會明年起跑
機車騎士酒駕 撞穿民宅鐵捲門
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑:汽油明起降3角柴油降4角
韋禮安首攻蛋 慶功掀衣秀肌情
進修再出發 瑜伽師翻轉低谷拓職涯
斷氣女被丟包醫院 男友到案遭追打
德開大門迎難民 慕尼黑達承受上限
立法院本周開議 證所稅修正成焦點
殺害比丘尼棄屍 嫌犯大玩心理戰
慶雙十 白嘉莉將返台領唱國歌
聯醫10週年院慶 柯文哲要做比衛福部好
金門百年老店 用心獲肯定
高學歷挹注偏鄉部落 為偏鄉尋活路
關鬼門活動多 好兄弟返回冥間
黑豹旗10月開打 金馬大戰揭序幕
10歲陸童成搜尋大神 發現疑似超新星
募款餐會未公開 蔡英文：涉捐款人隱私
快遞變魔術 小米手機變一包米
大陸國企改革 從什麼都管變管資本
國家重要民俗 邵族祖靈祭獲文化部授證
被稱媽祖婆 蔡英文感謝星雲法師期勉
立法行政研討會 馬朱王洪將同台
唐寶寶自立 扶他們一把展翅高飛
邦賈納完全比賽破功 巨人仍痛宰教士
張承中參選 郝龍斌：全力支持費鴻泰
美升息疑慮可望釐清 助台股上攻
關於登革熱快篩 一定要知道的8個問題
菸商屏東設廠 財政部：依法同意籌設
媒體稱北車火警 消防局：未接獲通報
老大公廟關龕門 中元祭落幕
江蕙封麥最終場 麥克風收進珠寶盒
波卡事件 柯文哲爆：企劃案是女生寫的
大陸成功發設首顆通訊技術試驗衛星
被逮也甘願 江蕙封麥通緝犯粉絲來捧場
聲援難民 德甲球隊拜仁不落人後
軍公教地域加給 人事總處：考量不同
加州野火肆虐 數千人撤離4消防員受傷
台鐵售票系統再當機 1個月第2次
男子遭人持刀攻擊 受傷送醫
大陸微整型黑幕 4天培訓變專家
捷運站外被噴辣椒水 2人送醫
斷氣女被丟包醫院 涉案男友拒夜間偵訊
封麥最終場 江蕙哽咽唱藝界人生
國際愛與和平日 正向能量穩定社會
傳瑪丹娜明年攻蛋 主辦單位15日公布
土城聯合豐年祭 迎祖靈歌舞慶豐收
澳洲台婦女會訪印尼 促進交流
被泰勒絲控摸屁股 電台DJ遭炒魷魚提告
江蕙歌迷追23場 最終場準備毛巾大哭
陸女偷千萬鑽石吞下肚 泰警請醫師取出
張志豪蔣智賢連兩轟 中信4分克義大
菲MVP籃賽 中華隊3戰盡墨
梅偉瑟不改傲氣 生涯全勝風光高掛拳套
街頭口角 越南男子刺傷同鄉
適應輔導 高雄外配快樂學做布偶
面對新一波移民潮 奧地利嚴陣以待
台灣九天民俗技藝團 南非演出獲滿堂彩
重慶直升機航拍時墜毀 4人遇難
越男雅房內遭同鄉刺傷 全身血下樓求救
板橋袋屍案 棄屍凶嫌留置室自殘
台南登革熱嚴重 中職球員盼換場地
憂民粹如病毒擴散 洪秀柱促力抗歪風
中職獅隊戰桃猿 反撲無力苦吞6連敗
陸推國企改革 加強監管是重點
江蕙脫口說到復出二字 歌迷鼓掌叫好
青年大使團 馬尼拉演出成功
板橋袋屍案 凶嫌以殺人罪移送檢方
陸媒：上海成都擬建高鐵 串聯22城市
江蕙唱落雨聲 哽咽憶母談孝順
中西沙島熱低壓 可能成輕颱
台鐵事故 桃園至鶯歌目前雙線不通
金酒冠夏聯 胡凱翔林書緯個人獎贏家
NBA傳奇球星馬龍辭世 享年60歲
瑪丹娜美國首唱 青天白日現華府
希臘外海28難民溺斃 半數是嬰兒孩童
江蕙封麥淚不停 轉身揮手告別
泰王肺部感染發燒 血壓正常穩定
難負荷難民湧入 傳德國將恢復邊界管制
麥克風原為玩具 江蕙：封麥後不屬於我
新北鶯歌男子遭列車撞倒 後腦撕裂送醫
美下週決定是否升息 全世界坐立難安
愛維養錦標賽 龔怡萍並列11名
蔡英文新書「英派」 談改革 十月上架
皇家季節酒店邀您節能遊台中
美麗信「秋戀食光」法式經典傳統點心
李登輝：做日本奴隸悲哀 新書明日上架
金鶯陳偉殷第9勝入袋 8：2擊垮皇家
助弱勢青年就業 桃竹苗分署勇奪國際大獎
張承中宣布參選立委 不會為參選而入黨
(時評)蔡英文的雙十國慶
台股尾盤急拉回8300點 小漲1.47點
(時評)等老人死掉？且慢，新危機醞釀中
第六屆買得起藝術博覽會 藝術盛會全民共享
海尼根城市星酒吧 亞洲唯一 驚喜降臨
2015海宴水產精品 璀燦登場
2015新光全國兒童繪畫比賽 百位小畫家共襄盛舉
耶城阿格撒清真寺 以警巴人再爆衝突
美籃壇傳奇中鋒馬龍 傳因心臟病猝逝
國3北上5車追撞起火 2死2傷
遏止難民湧入 德暫恢復邊界管制
德國暫停與奧地利火車交通12小時
英工黨向左轉 新領袖籌組影子內閣
移民太多 捷克升高與奧地利交界管控
德國暫行邊界管制 歐盟重申開放政策
德動員數百警力 檢查管制邊界
老薑彌辣 辛吉絲美網摘第11座女雙后冠
喬帥費爸美網爭王座 因雨延後
德警在邊界開始實施管制檢查
雨神攪局 喬帥費爸美網龍虎鬥再往後延
凱莉墨里根胃口大開 周旋三男四角戀
陳彥允黃子佼磨鼻子 差點直接親嘴
巴黎假期 郭采潔古天樂上演親密戲
福斯友善環境 致力環保
瑪丹娜明年2月可望台北小巨蛋開唱
財政部推中古車外銷 舊車換新享優惠
房市冷熱三溫暖 新北高雄H1委售減4成
金融挺文創 中信金贊助夢想海洋
北市平面車位漲機械跌 內湖士林漲很大
泰王肺炎及血液感染 已接受治療
塞爾提克菁英賽 潘政琮延長賽奪冠
Fed升息否 全球神經緊繃
中美洲觀光產業商機考察團訪薩
美網男單決賽終開打 喬科維奇拿首盤
威力彩若又摃 頭彩將創史上新高
光洋科擬買回1萬張庫藏股
台青年大使訪聖文森 聖國總理熱情招待
立法行政研討會 馬朱王洪將同台
敬師月逛觀光工廠 老師享好禮
大專防治登革熱 這些細節要注意
美股大漲 台股不看淡
中醫：多護膚少冷飲 降低富貴手復發
星海爭霸Ⅱ虛空之遺11月10日上市
心律不整勿輕忽 中醫治療也有效
中美洲農牧保健組織餞宴孫大成
台原藥9月14日起每45分鐘撮合一次
台南鐵皮店面火警 幸無人傷
陳偉殷拚季末好成績 金鶯對皇家
豐原民宅疑瓦斯漏氣 3人一氧化碳中毒
埃軍警意外開火 墨觀光團12死10傷
美航烏龍 8月飛夏威夷曾派不合規定飛機
潘政琮覺醒 塞爾提克菁英賽奪冠
台股開盤漲 26.75點
關島熱低壓 可能變颱風
巷弄劃設楔形標線 降低車速減少事故
美網男單決賽 費爸喬帥暫打平
外資力挺 新機醞釀 宏達電強攻
股匯齊揚 新台幣升破32.5元
東勢一婦人落水 救起已無生命徵象
日阿蘇火山噴發 警戒層級提升
蘋果A10訂單 法人看法不一
高寶璟美夢成真 最年輕LPGA大賽冠軍
多傾聽陪伴 防老人憂鬱想不開
新增407例 台南登革熱達8429例
川普轟肥貓CEO 爽領高薪可笑可恥
加巡獎金榜竄第2 潘政琮：拚第1
大陸土豪海外購屋 70%現金付款
調查：1/4大專生畢業即負債
環球晶圓25日上櫃 明起公開申購
美網男單決賽 喬科維奇暫領先
罐頭當三餐 營養不良跌倒就醫逾百次
維格餅家與微熱山丘 標示不合格
中秋節獎金 韓企業平均發3萬多元
芭比克莉絲汀娜過世 父首度公開談話
高警眼尖 通緝犯接連就逮
登革熱全台逼近萬例 高雄接近破千例
男涉毆死女丟醫院移送 家屬圍警局
泰巨鱉被魚鉤鉤住 爬入民宅求救
經紀人：李準基全慧彬關係好 絕非戀人
郵局壽險保額 4百萬將變6百萬
陳偉殷7局失2分 第9勝有望
台灣小吃進軍曼谷 轟炸魷魚雞排受歡迎
寧夏阿拉伯語學校 有台灣學子身影
木球也能奏出巴哈名曲 驚豔五千萬人
砸車有禮 山東車商推砸車送新車
漁船麟山鼻外海意外6傷 有人意識不清
生技寒冬已過 投顧喊進5檔
因應登革熱疫情 國防部營區消毒
迎猴年 台科大舉辦生肖設計賽
工研院UL結盟 助太陽能攻歐美
新北瑞芳區銀行遭搶 警當場逮人
三輪慈善基金會會館落成 永續行善
詐領保費400萬 壽險經理送辦
桃園供應國小弱勢學童早餐
維格餅家微熱山丘 產品標示違規
墾地焚林 印尼：已失去4成雨林
美網男單 喬科維奇封王
巴拉圭議長率團訪華 馬總統將贈勳
韓惠珍產女 球星老公幸福感恩
陳偉殷7局好投 有望奪第9勝
華南銀行招考 5年資滿拼年薪百萬
本土登革熱9566例 明天恐破萬
日阿蘇火山噴發 濃煙高3600公尺
台青年大使索羅門群島訪問圓滿成功
雲動科技Orbweb.me 9月新版上線
陳偉殷7局優質先發 第9勝入袋
中石油整改 處分各級一把手129人
韓十大企業集團市值蒸發近一成
秋節食品禮盒過海關 韓機場加強檢疫
貝嫂紐約秀新裝 想幫希拉蕊救衣Ｑ
六輕空污量釐不清 環團籲檢調介入
內閣踹共 蔡玉玲將談虛擬世界發展
墨觀光客遭埃軍警誤殺 墨方要求調查
抽驗工地帽2成不合格 耐撞等堪憂
縱火延燒奪3命 男免死定讞
北市確診第12例本土登革熱 曾到台南
營養午餐菜量不夠 老師po文引爭端
中央氣象局氣象報告
中印兩軍對峙 越界拆哨所爆爭端
無黨選立委 張承中：我是阿中模式
就差4分鐘 敘難民被擋在德國邊界
中央氣象局 今天白天天氣預報
對抗登革熱 宏遠幫你衣褲加工防蚊
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股反彈格局未變 8300點整理
老師集體罷工 西雅圖公立學區沒能開學
東莞黑救護車橫行 當局圖整頓
離譜 印尼恐囚妻溜進牢房
助抗登革熱 台南將募臨時人員
觀望市場價格 豐興本週各產品平盤
民進黨公布紀念版小豬 籲小豬回娘家
中秋不烤肉 無菸公園賞月圓
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加州野火燒不盡 災區宣布緊急狀態
阿根廷地區舉行僑務座談
衛福部：9月推長照服務量能計畫
高盛估油價20美元 謝金河：拭目以待
陳偉殷卸下壓力 獲第9勝
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台股收盤漲 1.47點
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求職屢碰壁 減重成功才圓夢
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立院15日開議 李四川盼通過重要法案
立法行政研討會 毛治國提優先法案
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團體參觀阿帕契 航特部準備好了
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難民潮狂襲 歐洲申根區規定面臨考驗
苗縣第2例 男大生染登革熱
英業達結盟金山軟件 推兩岸用語大詞典
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立法行政研討會 洪王一起步入會場
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太陽光電競標 得標裝置容量2.6萬瓩
Desire 626 HTC最俗4G雙卡機
關鍵字涉吸金25億 檢調搜索
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社交網路高人氣 祖克柏為莫迪辦問答會
新台幣收貶1分
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阿蘇火山噴發 日警告觀光客勿前往
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長春石化總裁林書鴻 獲北科大名譽博士
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南方澳進安宮香油錢遭偷 竊嫌落網
滬股重挫2.67% 再現千股跌停
SBL新人選秀 蘇奕晉宣布退出
新北蛋黃酥節 十大名店登場
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高市登革熱破千例 防疫層級拉至中央
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日本阿蘇火山噴發 雄獅：三團都平安
睽違5年 張清芳再登小巨蛋開唱
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中鋼獲選世界指數和新興市場成分企業
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鍛鍊意志力？陸大生看著數十道菜踢正步
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山里部落創首例 林地恢復為建地
北市議會開議 藍綠都要戴季全下台
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新台幣先升後貶 傳憂心出口
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查獲金針含二氧化硫 花蓮銷毀逾百公斤
狗咬人又撲警 日警開13槍擊斃
蘆竹郵局新廈 提供更佳服務
難民危機 匈牙利單日湧入5809人破紀錄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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國營事業獎金大PK 打趴新鮮人年薪
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泰警：曼谷爆炸案主嫌逃往土耳其
傳中印兩軍對峙 陸否認還要印度澄清
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威力彩1人獨得28.7億 靠利息就可爽爽過
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德國否認對難民關大門 今年料收百萬人
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日首相夫人養蜂採蜜 自誇爽口美味
政院：重視登革熱疫情 2月即防治
威力彩28.7億1注獨得 彩券行老闆要還願
伊梓帆遭網路霸凌 洪秀柱將當面慰問
達賴喇嘛：專制政權下的人民不能說實話
德難民政策急轉彎 挨批思慮不周
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聶永真質疑抄襲 劉國隆澄清致歉
魔力紅南港開唱 嗨翻1.8萬粉絲
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總統府：蔣中正總統日記早已公開
埃及部隊誤炸遊客 傳8墨西哥人遇害
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德國邊境重新管制 宛如回到80年代
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東芝白色家電製造 或退出日市場
大貨車下砸道失控撞3車 2人輕傷
威力彩28.7億被抱走 網友哀嚎夢碎
梵蒂岡鐵路線大眾化 教宗夏宮供參觀
疑倒車不慎落海 男無生命徵象
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悠遊卡董事長戴季全降任總經理 戴：尊重
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艾波特遭逼宮下台 滕博爾成澳洲新總理
密州大學槍擊 1教授身亡
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樓學賢變裝肯尼 女神拐拐直呼好帥
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意見分歧 歐盟強制難民配額無果
金價小漲 靜待Fed集會
人道援助與社會秩序 歐盟平衡難尋
富邦投信申請印度輕巧指數 證交所認可
法學者：接納難民有助重振歐洲經濟
8月股災重創 境內基金失血近千億
阿諾史瓦辛格將主持誰是接班人電視秀
信託非有錢人專利 養老不分貧富
展望兩岸關係 台學者各有觀察
海外房地產避匯損 專家：看好美元計價
大直水岸豪宅翻倍漲 帝景水花園奪冠
投顧：iPhone 6S系列出貨 衝7500萬支
東台Q3業績估逾27億 創31季新高
忠孝橋清晨車禍 1女無生命跡象
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國際海洋生物研討會 探討6大主題
證所稅修正案登場 台股屏息以待
彎彎手繪中秋禮盒 義賣助弱勢學技能
申根邊境管制不罕見 因應移民是首次
腹腔鏡治疝氣 傷口小復發率低
得獎無數 侯孝賢：從未想過當演員
洪版證所稅 朝野動員攻防
俄克里姆林宮網站 遭駭客猛烈攻擊
密州大學槍案 疑三角戀引殺機
好玩家攜手Fiiser推立即玩新平台
爐石戰記世界盃聯賽 台港澳代表出爐
台股開盤漲12.05點
北韓稱建黨日發射衛星 也可能射飛彈
巴西經濟危機衝擊拉美國家
市場估今年巴西GDP衰退2.55%
韓星鄭容和新曲MV秀身材
統一夢時代攜手遠傳 導入智慧巡檢
陸證監會深夜公告 清理6成涉場外配資
臉書留言在捷運報復 男網路取暖遭送辦
曾銘宗：不會比現在更壞 盼證所稅速過
張承中選立委 願公布大陸投資項目
修證所稅 王金平：藍綠都有提
月餅結合桌遊 飯店奇招訂單旺
風災牆倒屋掀 波麗士大人協度難關
展望台美關係 美學者籲台拚經濟
防堵登革熱增溫 桃園將開罰
偷渡客葬身大海 義助辨識無名氏身世
公益捐贈眼鏡 經濟弱勢學童受惠
朱立倫：全面做好登革熱防疫工作
復興入侵跑道險釀禍 將嚴懲駕駛
陸股開盤大跌 滬股挑戰3000點
逼退艾波特 滕博爾即將宣誓出任澳總理
陸無臂男孩上大學 2分鐘疊好被子
聯勤廢棄營區養蚊挨罰 化學兵噴藥
證所稅立院攻防 小英柱姐坐鎮
習近平訪美前夕 傳陸南海建第3跑道
提前進入跑道 復興航空不排除開除機師
新台幣早盤升 1.64角
台南登革熱8666例 新增237例
阮經天范逸臣 為戲慶功裸泳始祖
乙未割台珍貴史料 中研院展出
全台登革熱9862例 高市破千
美學者看兩岸 習主導方向是關鍵
貨車追撞前車 司機受困無大礙
立院開議 蔡英文：審法案勿選舉考量
證所稅修法 張盛和：有助股市都可做
上任屏東縣警局長 方仰寧：難得經驗
促銷花蓮文旦 王洪巧遇同場亮相
QS世界大學排名 台大躍升第70名
世界大學排名 香港4所入百大
谷歌找車業老手掌舵 拚5年內量產自駕車
證所稅修法 小英盼朝野好好談
中國信託女子高球賽 徐薇淩盧曉晴返台
復興航空國內線 10月全用ATR新機
雲門巨作稻禾登紐約 呈現最美稻田
大安工研賠償 代工烏醋退費2倍
馬偕醫院院長交接 郭台銘曾馨瑩現身
越共總書記訪日 提雙方合作3建議
強調多元文化 洛城申奧影片出爐
遊艇品牌東哥9/23登興櫃 拚明年上市
林懷民：雲門劇場等候天才
畢生教育阿富汗難民女童 女師獲獎
夫中獎後逼離婚 陸法院判妻應得5百萬
美國太空總署全球展 2016首來台
鄧振中籲中小企業 關注創新育才環保
iPhone 6s上膛 宏捷科全新PA大贏家
波卡風暴 戴季全遭拔悠遊卡董事長
國軍登革熱確診35例 18例已康復
新北居服中心成住宅法人首例
登革熱防疫疑破功 台東拉緊發條
女記者直播遭槍殺 男友首返主播台談愛
韓iKON出道新曲橫掃主流排行榜
搶夜歸女皮包 男被聞聲民眾圍捕
美官員：俄派戰車與砲彈至敘利亞
入夏後登革熱破千 高市全力抗疫
顏純左：高雄是中央指揮登革熱防疫主因
傳鐵票區生鏽 徐耀昌：不會按兵不動
7幼犬裝籮筐棄水溝 動保志工救回送醫
移工聯盟：支持刪3年回國1日規定
美：北韓發射衛星違安理會決議
登革熱新病例減少 疫情仍嚴峻
開放參觀阿帕契 羅紹和：不會變遊戲場
台精品展馬德里舉行 拓展西班牙市場
柯文哲：將提案戴季全降任總經理
藍黨團大會 微調通過洪版證所稅
北韓暗示發射衛星 日韓警告勿挑釁
登革熱全台淪陷 台東也不例外
戴季全降任總經理 悠遊卡公司：尊重
駕駛疏忽入侵跑道 復興將開除
兩岸四地共思 數位環境下的媒體機遇
買盤觀望 台股震盪整理
魚類資源枯竭 花蓮放流20萬尾魚苗
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臉書德國攜手 打擊種族歧視仇外言論
FAO：聖嬰現象為害中美洲農作物
駕保時捷肇事案 復興航空董座起訴
魏明谷拜會群馬縣知事 推動城市交流
戴季全遭拔悠遊卡董座 擬由林向愷接任
台官員：軍事力量無法歪曲抗日史實
台股彈力減 店頭市場相對強勢
伊梓帆聲明：沒跟球團簽任何合約
泰記者被捕逾百網頁被關 媒體陷恐懼
勞動部籲大專校院 儘速完成兼助分流
法電視台製播台美食特輯 迴響熱烈
證所稅攻防 國民黨立委喊話勿杯葛
馬總統贈勳巴拉圭眾議院議長
K他命氾濫 1晚逮8毒客
台文化訪團紐西蘭奧克蘭公演獲好評
東日本雨災釀至少7死 14人平安找到
陸EMBA學員集體炒股 慘賠5億
參謀本部：全力配合賴清德防疫登革熱
是否續挺柱 伊梓帆：支持對的人
姊姊妹妹動起來 女性運動商品俏
台畫家熊妤入選法國秋季沙龍展
降任總經理 戴季全：尊重及致歉
國壽攜手中國人壽 兩岸互相申請理賠
青瓦台：不宜斷言北韓是否試射衛星
盼速塵埃落定 羅明才提案廢證所稅
證所稅修法 立院逕付二讀
新台幣中午升 1.36角
奇美醫院副院長訪薩 加強醫衛交流
關鍵字吸金案 幹部收押總裁未到案
與iPhone 6S互尬 非蘋陣營新機如潮
和平島釣魚倒車不慎落海 兄弟淪波臣
量縮下挫 陸股早盤跌逾2%
復興找專家 飛安仍讓人捏冷汗
共和黨反移民言論 歐巴馬批很不美國人
歌手Sandra朴扮選美北韓佳麗
大陸8月財政收入增速驟降 壓力大
日月光購矽品 宣明智：釐清投資還是購併
對抗登革熱 高市建請中央成立專責機構
鍾欣凌挺反毒 自爆減肥吃到毒
大陸培訓小三勸退師 規定不得愛小三
備戰歐習會 外交部：已成立專案小組
滕博爾宣誓就任澳洲總理
QS調整評比權重 平衡人文科學領域發展
登革熱疫情 台北新增2例
韓星高素榮考慮接演電影自由夫人
兩機洛城機場滑行 地面機翼擦撞
國際青年大使團 訪星傳播愛心
鴻海矽品策略結盟 宣明智：我不在場
股民愛刺激 證交所推台指2倍指數
提供大陸買主平台 台灣名品虛實整合
太陽花學運遭警驅離 向北市府求償千萬
老師PO文指青菜少 遭記1小過
新北推荷蘭瘋車日 米飛兔代言
艾波特服輸 滕博爾宣誓任澳總理
鄭文燦：第四航廈以兩岸直航班機為主
悠遊卡公司董座 林向愷將接任
黃子佼搭檔林志玲 主持金馬52
母子日月潭失聯 警消搜尋
鬼都嚇破膽 鬼月房市急縮25%
澎湖歡送常備兵役男入營
70屆聯大將開議 元首與會創紀錄
印尼霾害空汙破表 迎面不見人
八仙塵爆重傷患出院 為住院患者加油
活化嘉義菸葉廠 藝文聚落奪冠
修業狀況差 陳為廷遭清大社會所退學
央行：薩爾瓦多8月通膨呈負數
新台幣午盤升1.36角 實質走弱
雲林2肉鴨場染禽流感 將撲殺
苦候太久 新興國盼Fed速速升息
鴻海矽品結盟 宣明智：不需我牽線
推進一帶一路 大陸設雲南滇中新區
日月光購矽品 宣明智：情況不上不下
道瓊永續指數 台灣大4度獲選
狠女燒死男友 判無期徒刑定讞
朱色蜂蜜罕見 泰國捕蜂人秀絕技
資助貧童喜獲麟兒 10年後女兒開音樂會
宣明智：台生技業應在陸市叫座
車禍失命根子 仿生陰莖男盼終結處男身
撫慰泰勞 南僑桃園廠辦四面佛祈福
高雄輕軌一波三折 試營運恐延至10月
林書豪封麥 退出RAP界
中華電信私設基地台 與出租戶遭判賠
博士警局長 陳福海：委屈了
替代役期縮短 國合會：海外志工可彌補
中華民國贈款援助多米尼克風災重建
微軟TechDays 聚焦8大技術
台股收盤跌47.3點
美利率會議前夕 台股跌破8300
張慶忠議場下跪 訴求速審監督條例
藍委拱王續任不分區 王金平：現不宜提
密西西比州校園槍擊嫌疑人 傳自殺身亡
台參加墨國際五金商展 爭取商機
戴季全降任總經理 藍綠議員看法各異
營養午餐菜少風波 貼文老師遭記過
台青年大使團訪薩 加強交流
屏檢破獲竊電案 台電全年損失1.65億元
滅蚊藥水過期 台南議員要求調查
台旅客入境峇里遭索賄 印尼警調查
融資券比調整 宏達電收跌逾5%
台股開高走低 收跌47點
台2016半導體產值 估年增2.2%
王大陸慶功裸泳 背全裸秀屁屁
不畏景氣冷 全年汽機車零售拚新高
證所稅修法 藍黨團力拚18日過關
9月台指期跌38點
長輩生活環境多障礙 調查2成未用輔具
少女時代泰妍與EXO伯賢 姐弟戀告吹
中研院翻轉1895 台灣人選擇不只一種
明年資訊品僅桌機和伺服器成長
9月電子金融齊跌
申請暑假服兵役開跑 11月16日截止
台南滅蚊再出招 將置放誘蚊產卵器
廢礦區重採 莫迪政府南印淘金
瑪丹娜明年2/4攻蛋 最低800元
教宗即將訪美 維安空前嚴密
冠堤拒繳罰款逾4千萬 負責人遭管收
禿頭大盜專偷展示機 警方鎖定逮人
品牌認證徵件起跑 樹科大打造軟實力
台灣社企助薩國創建學齡前教育中心
太空站待了半年 太空人最想念新鮮空氣
拔戴季全董座 柯文哲：這是愛護他
觀望量縮 台股8300點失守
教廷頒駐瓜大使孫大成騎士勳章
電信基地台被控侵害安寧 原告勝訴首例
中央社董事長：告知真相是媒體重要價值
北韓寧邊核設施恢復運轉
施明德跨不過連署門檻 宣布退選
母攜子疑輕生落日月潭 警消搜尋中
大陸富人89萬 增速亞太第2
歐盟協議未果 匈牙利關閉邊境通道
四川4胞胎千金 暫名玉潔冰清
日經收紅 日銀貨幣政策按兵不動
遭質疑跳票 柯文哲：也沒反攻大陸
三大法人賣超台股15.51億元
治兒童病偏方 南印度驢奶貴森森
柯文哲施政報告 藍營杯葛預算
參觀阿帕契 嘉義首發團報名踴躍
防治登革熱 毛治國推防火牆概念
柯文哲施政報告 王世堅批穿國王新衣
去年中小企業家數 創新高
施明德退選叮嚀 和解是唯一的路
宏達電蝴蝶3 即將飛進台灣
RCA職災罹特定癌亡 勞部發慰問金予家屬
課堂上電腦用得多 學童課業也沒比較好
議員誰拿波卡 國民黨嗆公布名單
北韓若射衛星 南韓將促安理會速對應
涉偷陳澄波畫作 竊嫌遭起訴
李登輝：王金平說不定當黨主席
抗蚊不應本位本義 毛治國提工作重點
協助水五金產業 宋楚瑜：規劃成立園區
治療子宮肌瘤新技術 海扶刀免切除子宮
小賊偷車 橫跨南北犯案再被逮
柱應辭副院長否 王金平：尊重她意見
陸公安部：9/21全面啟用電子台胞證
5歲植物人上學去 社會送愛心
李登輝：我是台灣人 這很清楚
國分太一憶病痛 感性謝嬌妻
青年大使關懷澳洲腦性麻痺家庭
證所稅交協商 朝野18日再戰
救出口 貿協爭取GPA標案
外交大突破 台灣主辦APEC婦女研討會
巨石強森勇救落水毛小孩 獲讚鐵漢柔情
涉台劣質油 香港公證行董事入獄
選總統無望 施明德：跨不過門檻
開鍘伊梓帆 桃猿球團重申管理原則
元智研發下肢機械服 可助復健搬重物
匈牙利封塞爾維亞邊境關卡 逮16人
曼谷爆炸案維族人涉案 陸反應低調
防疫專家齊聚 中彰投跨域聯防抗登革熱
國際青年大使訪澳洲
HAPPY GO集點 日本也通
新台幣收貶6.6分
不想揹波卡黑鍋 議員要求公開收卡名單
蔡英文：若當選踏出原住民自治第一步
漢唐創辦人及前董事長王燕群辭世
證所稅再修 會計師：券商被搞瘋了
反共片風波 學者：陸旅行社做法可商榷
難民危機 教宗憂IS 達賴籲伸援
德祭邊境管制 仍有逾4500難民湧入
陸媒談報業經營 抓住核心讀者就有利潤
難民湧入 匈牙利料宣布緊急狀態
推廣綠生活 環署出書可網路下載
歐習會美關切網安 陸：攻陸駭客應追究
聯電買回20萬張庫藏股 執行完畢
澳洲政壇頻改朝換代 廝殺如限制級片
陸股收盤大跌 滬股險守3000點
乙未割台之役 美國記者這樣看
菲南恐怖分子 釋放9名肉票
波卡惹爭議 林向愷盼給戴季全機會
推非基改大豆契作 中市舉辦觀摩會
擁槍自重防黑吃黑 毒販落網遭法辦
要你住得安心 觀光局推旅宿證號
南港舊廠開發 年底出售7成商辦
匈牙利移民潮破20萬人 落實封鎖邊境
適用地價稅優惠減免 9/22前申請
癱瘓天使開畫展 勉大學生奮發向上
波卡風暴 開議2小時柯文哲無法報告
追查竊盜案 金門警跨海逮獲犯嫌
一個笑一個哭 天真女娃影片超療癒
全台唯一 桃機音悅候機室登場
股匯齊跌 新台幣收貶6.6分
北韓證實 重啟鈽反應爐
王大陸裸泳 曲家瑞直呼看到了
魔力紅來台開唱 私約盧彥勳單挑網球
嘉市警局長交接 侯崇文勉勵拚治安
北韓：寧邊核設施已恢復運轉
為做外勞生意 色情護膚館英語教學
駕耕耘機疑不慎撞樹 老農重傷
基福公路首辦路跑 逾2千人參賽
疾管署長：中央指揮防疫登革熱非接管
陸證監會高層變動 李超任副主席
中秋烤肉 型男主廚MASA露一手
北市公車擬漲價 藍營籲環團共監督
私設基地台首例敗訴 中華電：提再審
阿姆斯壯禁藥醜聞 登多倫多影展大銀幕
高通推出中階處理器及快充新技術
北韓嗆聲核雷聲 暗示試核
中央指揮防疫 台南定期記者會取消
議員索波卡名單 16日11時前提供
登革熱嚴峻 新北跨局處會議防治
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
陳怡汝設計膝部復健機 獲紅點設計獎
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院三讀募兵條例 水電補助入法
澳新總理就職 誓言拚經濟終結黨內分裂
景氣影響買氣 百貨購物節刺激消費
募兵暫行條例通過 確保轉型成功
中市車禍 2童壓車底救出送醫
與林志玲主持金馬 黃子佼笑說得坐著
南庄疑有宗教人士放生毒蛇 網友撻伐
政見跳票反攻大陸說 柯文哲道歉
台肥南港地上權 與2得標壽險簽約
周年慶車拚 微風廣場京華城出奇招
凌群攜手日商 拓全球網路市場
新北蘆洲神將文化祭 19日登場
韓藝瑟為Teddy慶生 大方曬恩愛
難民湧入 匈牙利宣布南部進入緊急狀態
首屆全球青年設計大會 助台灣接軌國際
北市選舉懶人包 看懂總統立委併選
嘉義朴子肉鵝場 疑染禽流感
網路戰略 中美國家級智庫9月交流
菲軍方估陸南海造島工事 年內完成
青年大使交流 菲端臭芒果伺候
憂治安變差 3成荷蘭人盼關閉邊界
台鐵10月改點 恐影響台東縱谷醫療
滑水衝小鎮 集集玩透透
水湳經貿園區 林佳龍：重新定位
全台 8成勞工 受僱中小企業
亞錦成棒首戰韓 郭李不容外隊撒野
中壢搖滾音樂 藝人輪流開唱
國銀香港分行 上半年獲利減逾2成
澎湖牡蠣優鮮認證 秋節安心烤
移民船愛琴海翻覆 至少22死211獲救
中美簽約 建全球最大環球影城
法國右翼市長 不歡迎難民直白說
鴻海矽品說明會 郭台銘林文伯開講
國壽與政大建教合作 再續3年
議員索取 台南環保局發送過期滅蚊藥劑
獅湖公園封園防疫3週 16日重新開放
中華業餘主力 強碰日韓新生代
想惡整情敵偷騎錯車 男糗大吃官司
法蘭克福車展 BMW董座台上昏倒
永慶：內外皆虛 央行升息機率不大
除了登革熱 中小學還要防腸病毒
上班點擊千次色情網 大陸官員被舉報
推動金融科技 金管會推 4措施
保險業首例 富邦入股韓現代人壽獲准
海上有香菸可撿 漁民：魚也抽菸嗎
第七次中英經濟財金對話將登場
LED燈泡需求不振 價格直直落
視察路平 鄭文燦：春日路3年禁挖
澎衛生局加強秋節抽驗食品與稽查環境
Play365平台代理手遊女神進化論
行銷鑽石斑 高雄海洋局邀業者遊永安
水湳經貿園區區段徵收 議員抗議黑箱
亞錦成棒賽 觀眾席可舉國旗加油
中央指揮防疫 首次會議訂5要領
傳新店裁40人 宏達電：在15%範圍內
習近平訪美 網安將成議題
吸毒男涉挾女駕駛 向警要汽水喝時遭逮
難民湧入歐盟 今年已突破50萬人
政策動態調和 張盛和挺洪版證所稅
防登革熱 苗縣戶外活動避開流行區
房市買賣方認知差距大 7成看跌
境外基金愛台灣措施 鬆綁
桃園土地公節 貼近生活信仰
阿里山景點永結同心斷裂 遊客心碎
立院三讀 金控公司虧損應限期補足
打發國慶連假 城市度假最潮選擇
法務部政次 林輝煌接任
南投杭州兩湖論壇 交流觀光農產
升空失蹤2年尋獲 GoPro拍下壯麗地球
塵爆傷患就業 政院：一人一專案媒合
習近平：要實行更主動的開放戰略
廖慶星國際料理賽奪超金 客家菜國際化
觀光飯店搶進 萬豪在台還要開3家
第13季SBL狀元 達欣選施顏宗
畫家洪根深期盼澎湖有座美術館
柯文哲施政報告 藍營議員集體退席
男闖空門行竊 太累睡著遭警逮
證所稅逕付二讀 曾銘宗：台股不會更差
廣東4年投近百億找礦 發現6大礦產地
鴻海矽品通過結盟 郭台銘林文伯開講
立法院擬頒獎章 答謝韓友台人士
習近平訪美前 維權學者郭玉閃獲釋
施振榮：台灣龍頭企業都有宏?的基因
法國阿爾卑斯山區雪崩 5死2失蹤
貝嫂說拒紙片人 時裝秀全用瘦模挨批
塵爆獎金多報33倍 衛福部打臉洪浩雲
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人民幣存款降溫 月減近百億元
施明德退選 洪秀柱：歷史不會忘記您
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中信證券又疑內線交易 3人遭調查
王豫元功成身退 開創新局受肯定
歪腰郵筒萌樣上身 郵務車變可愛
泰警首次鬆口 承認曼谷爆炸案牽涉維族
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燦坤冰洗節 揪全聯衝業績
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鐵軌遭置水泥塊 普悠瑪急剎幸未釀禍
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國道救人遭撞重傷 鳳凰志工樂觀復健
南韓最高法院判決 通姦者無權訴請離婚
新北：為宏達電資遣者媒合工作
日警查鐵路縱火案 戴帽單車男涉重嫌
圖書券方案 文化部擬擴大範圍
60年前台肥地一坪6塊5 現值350萬
醫院拒診 德里6歲登革熱病童亡
高鐵中秋再加開3班 17日可預購
SBL狀元郎施顏宗 達欣看好得分能力
新北市圖：揪團申請可到府辦證
搶救換季皮膚問題 印度七輪SPA搞定
越日高層會 增進雙方政治互信
阿罩霧風雲進校園 朱立倫：閱台近代史
北加州野火肆虐毀數百民宅 1死
歐巴馬不來 莫迪仍下榻華爾道夫
大陸學者：兩岸關係發展不確定性上升
煙霾嚴重 大馬2千學校停課
登革熱萬例年間成常態 考量引進疫苗
因應難民危機 德奧總理籲開歐洲峰會
達欣補洋將 找來菲名將多希特
北車側門冒火光 疑施工不慎
台資銀行大陸設點 將加強授信業務金檢
丁噹送悠遊卡貼 黃子佼笑稱尬波卡
今彩539 頭獎槓龜
大樂透頭獎無人中
分析師：難民危機也許是歐洲經濟轉機
蒲亭保證繼續軍援 力挺敘利亞政權
公費快篩就醫分級 納登革熱防疫
義守球員有新舞台 謝玉娟激動落淚
防登革熱 蘇煥智籲擴大免費快篩
谷歌來護象 街景車勇闖肯亞國家公園
逃離戰火煉獄 敘利亞人冒死投奔歐洲
導覽臉書新總部 祖克柏只有一張辦公桌
統一逆轉義大 結束6連敗
殺害同僚及同居女子 美教授舉槍自盡
魔力紅嗨登台 安可唱迷失的繁星
陸經濟成長驟降 各大車商減產
零售銷售額成長 美股早盤勁揚
法國先行空中偵察 擬空襲敘利亞
地震搖晃雙北很有感 花蓮最大震度5級
北韓重啟核設施 美籲避免挑釁行動
立院三讀募兵條例 創業、水電補助入法
總統選舉民調 朱立倫：續提好政策
(時評)小學體育課要多元 不應廢掉躲避球
隨時美齒又去味！時尚大師李佑群愛用齒妝水
登革熱全台破萬例 陸：發布旅遊提示
首屆亞洲會展青年論壇 9月23日台北登場
張榮發贈機票 圓新二代陪母返鄉夢
談民調 洪秀柱：努力追趕蔡英文
議員酸與戴季全有「特殊性關係」 柯文哲動怒拍桌
展場打卡 張杰名畫帶回家
高雄外配做布偶 學手工兼交朋友
人才培育搖籃 華航與政大聯手產學合作
俄國際宣傳新攻略 「媒體戰」對抗西方
文華東方中餐廳雅閣推新菜 滋補養顏女性愛
移民署為外籍漁工辦義診義剪
移工聯盟：黑箱協商保仲介 外勞權益喬不見
掃貪不避親！臺南地院檢察署偵辦警員涉包庇賭博電玩案
花蓮外海1天逾20震 周三晚又一震規模5.5
習近平訪華府 美無意先宣布制裁網攻
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
匈牙利關閉邊界 移民失望困惑
台美TIFA會議 今年將召開
防影響歐習會 美無意先宣布制裁網攻
梵蒂岡：教宗訪古巴 可能與卡斯楚見面
美經濟數據不如預期 歐股收紅
歐盟部長下週再度集會 討論移民危機
奧地利：如有必要 邊界管制可能擴大
花蓮凌晨地震 規模5.6
阿拉斯加水上飛機墜毀 死亡人數不詳
北韓重啟鈽反應爐 美籲避免挑釁行動
陳子鴻被震醒 曹雅雯住18樓心慌
阿拉斯加水上飛機墜毀 3死7傷
美國產量下滑 國際油價微漲
美零售銷售額成長 美股收盤勁揚
冥視行醫 吉姆帕森斯指艾拉費雪有病
品冠陪妳找回青春 想起妳的少女時代
瑞秋麥亞當斯假戲真做 隨興加吻戲
優人神鼓巴黎演出 法國觀眾熱烈叫好
Jaguar征服地心引力 克服6.5G重力
後悔入籍美國 女星發言惹爭議
16年式鋼砲預售 馬自達福特同步起跑
開學買新機車 刷卡可分期零利率
白宮：歐巴馬25日款待習近平
北市30坪房自備款 得不吃喝23.5年
三星Galaxy A8 率性黑登場
遠傳行動客服App 首推免費好康專區
台灣竹藝精湛 設計師期許美感升級
美股強彈 台股蓄勢挑戰8300
Snapchat新服務 付費回顧更多消失訊息
今年想省地價稅 還有6天可申請
MIC：台半導體應緊密合作 攻陸市場
氣喘久咳不癒 胃食道逆流惹禍
台灣東部地震 與那國島也搖
腎臟病變初期不明顯 注意六大警告徵象
祖克柏證實 臉書設計不喜歡鍵
2016全球伺服器出貨 估增6.8%
友善職場 職務再設計獎金加碼
地震 竹科廠商生產正常
制裁大刀難揮 歐習互擁親密敵友
范冰冰生日 李晨PO合照甜蜜慶生
屏東原鄉逍遙遊 來去部落採咖啡
外籍漁工疑酒後失足落海 警消搜尋
創業競賽起跑 獎百萬支持創新
拉難民一把 谷歌推出捐款行動
難民收太少 美國人道老大哥招牌掉漆
台股開盤漲41.43點
減少空污 南投推旅館鍋爐改用清潔燃料
美股漲228點 台股開盤重回8300
第14任總統選舉 選舉公告將發布
一夜多次搖晃 花蓮無災情傳出
奧地利邊境管制 歐盟背書
東部13震 氣象局：板塊推擠正常現象
大陸網路駭客 白宮：歐巴馬會提關切
歐巴馬：難民危機加劇 美歐需合作因應
巴西新財政措施 經濟學家：不能治本
豪雨特報 新北基隆防豪雨
減稅稅率行不行 日執政黨有得喬
世銀評巴西 不重視好老師
iPhone 6S有點重 謎底在3D觸控
東北風雨勢大 基隆新北淹水警戒
新台幣早盤升 2.42角
登革熱疫情仍嚴峻 台南破9000例
馬雲談企業責任 花錢投資比捐款重要
楊念祖加國演講 回顧中華民國二戰角色
疫情嚴峻 高市軍政民合力防疫
營運長8月加碼500張 宏達電股價揚
南韓派出神盾戰艦 防禦北韓發射飛彈
猶他州急流沖走汽車 至少15死
車仁杓演新劇 向MERS醫療人員致敬
放下網球拍走上伸展台 小威挑戰時尚圈
習近平訪美 將出席聯合國70周年活動
登革熱全台破萬例 台南破9千例
上市公司前8月現增實際募資702億
嘉縣公車月票走入歷史 電子票證取代
民眾低報賣房所得 連補帶罰324萬元
高中英聽測驗第一次考試 今天截止報名
全台紫外線過量危險 外出別忘防曬
基隆武崙溪水暴漲 馬路變黃河
宋承憲劉亦菲合體 為新片宣傳造勢
iPhone 6S特色多 庫克最愛3D Touch
北韓暴雨成災 大陸捐10萬美元
非禮勿言 廣東小學禁用不文明語
用井水違規製冰7年 每天製量1.2公噸
登革熱疫情未見趨緩 高市也升溫
柯文哲：還好我沒拿波多野悠遊卡
市場觀望 台股8300徘徊
中選會張貼總統選舉公告 大選啟動
臉書將推不讚鍵 網友擔心霸凌加劇
菜價翻倍 一顆高麗菜恐破200元
登革熱流行高峰 民眾應提高警覺
抗戰勝利70週年 駐處鹽湖城辦活動
中央氣象局氣象報告
陸：台獨勢力企圖否定中華民族抗戰成果
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
夏張二會和陳德銘訪台 國台辦：溝通中
與德競爭 大陸擬向埃及出售潛艇
匈牙利封邊界 難民改從克羅埃西亞入歐
第20號颱風科羅旺 不影響台灣
防範淋巴癌 留意身體六大警訊
韓國羽賽直落二 戴資穎輕鬆過頭關
台彩中秋加碼5億 威力彩加2億
中秋不只有烤肉月餅 應景小物卡優惠
台裔子弟遭霸凌致死 37人被控有罪
超商集點火熱 夏季拼到秋天
ARM竹科設計中心22日開幕 看好物聯網
陸：台灣議題重要 歐習將談重要議題
未來5年經濟成長 越共訂年均逾6%
牧德17年來都賺錢 金融海嘯也沒虧
上半年 尼加拉瓜僑匯成長4.8%
美環球影視攜手南韓 進軍電視劇市場
站穩PCB設備廠 牧德進攻半導體產業
切結不參加反政變運動 泰記者獲釋
想整范冰冰瓜子臉 陸女卻變戽斗
宏都拉斯僑匯成長 達24億多美元
洪秀柱致施明德公開信 允讓台灣和解
波多野卡索卡名單 議會仍未收到
法鼓山心劇團校園巡演 盼提昇善的力量
陸：無九二共識 兩岸觸礁擱淺機制坍塌
陸客又惹惱泰國白廟 任拍白娘子照
鴻海矽品結盟底定 矽品穩健鴻海守平盤
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蕭敬騰險遭潑糞案 4男判刑
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大葉校園夜跑 大一新生展開新生活
煙霾揮之不去 新加坡灰濛濛
大陸迎負利率時代 存1萬年虧25元
攜菜刀站總統府前馬路 男遭警帶回
分家前瘦身 惠普宣布裁3萬人
眼盲美式足球員 首度參與南加大練球
遠雄苗栗健康園區復工 繼續造福鄉里
越來越晚生 婦女平均30歲生第一胎
挺伊梓帆 洪秀柱：抗議網路霸凌
洪秀柱談民調：努力追趕蔡英文
陸：管控史觀分歧 警惕台獨否定抗戰
賞楓要慢 2015首波紅葉預測出爐
國道3號新竹往桃園路段車禍 1死2傷
新台幣中午升 2.13角
台灣文化週活動將在大馬熱鬧舉行
印巴總理聯大期間場邊會晤 可能性不高
台股攻上8300 新台幣升逾兩角
陸：發布登革熱台灣旅遊提示
金峰魯肉飯漏開發票 被罰停業10天
崑山科大神奇鑰匙圈 不怕掉手機
普悠瑪急煞 司機一念間化解翻車危機
藍營：洪秀柱領導台灣 在國際占一席地
國台辦：陸客中轉與便利往來是完整內容
量縮盤整 滬股早盤險守3000點
王大陸吻陳玉珊 經紀人：沒過從甚密
搶鐵飯碗 逾3萬人報考台電874個缺
傳美媒Comcast洽購日本環球影城
三星舊換新 蘋果宏達電機種也可折抵
洪秀柱唱小調敬老 獲滿堂彩
關注同志議題 艾爾頓強想和蒲亭聊聊
股民抄底？ 陸股ETF爆量
星雲：71年國民黨員 不忘初心
東部地震 蘇花改工程無異狀
氣候暖化又一壞消息 北極蚊子增生
抗菌洗手乳真相 殺菌力沒贏過肥皂
大陸國台辦：李登輝史觀錯亂
王金智及胡慶祥接大紐約僑務委員
蔡英文：持續以穩健態度處理兩岸關係
富邦金進軍印尼 評估入股Panin銀行
高雄拚觀光 新增直航常州班機
人民幣貶值 陸商務部：不是為了出口
索波卡明細 北市議員要74套退46套
東海中國大陸油氣田照片 日本全公布
iPhone 6S買氣 撐製造業營收成長
恆春出現4例登革熱 業者擔心影響觀光
美：北韓或可分離同位素 核彈威力更猛
北市開發案無人標 柯文哲：無關五大案
經濟1年轉強？不到2成經理人樂觀
波卡爭議 議會拿74套退46套
今年6移入多重抗藥結核 3例為陸配
Fed會前 華爾街怪異 預期長期低成長
棒球亞錦賽中華首戰南韓 曹佑寧第一棒
探神秘樂園 華航新增高雄常州航線
收賄洩軍方標案 上校判刑定讞
台南登革熱肆虐 中職：不換場地
宋芸樺貼照解圍 自招也親陳玉珊
日參院審安保法案 已到關鍵夜
無黨選立委 阿中：不欠國民黨
蔡英文拉抬柯建銘 邱顯智：參選到底
重建緩慢 尼泊爾旅遊警示調降至橙色
蕭敬騰險遭潑糞案 4男判刑
莫迪美國行 將訪蘋果執行長庫克
員警涉收賄包庇電玩 南檢聲押6人
台股收盤漲73.3點
美利率決策前夕 台股重回8300
大選起跑 銓敘部要公務員嚴守行政中立
合庫銀與緬甸合作銀行簽MOU
波卡議員索卡名單 吳碧珠：應公布全名
呂秀蓮辦和平嘉年華 籲政黨先和解
波卡名單公布 議會18人索取
台股電金領漲 收復8300
9月台指期漲81點
台股開高走高 收漲73點
嘉義肉鵝場染禽流感 撲殺並擴大採驗
北台928推案腰斬 6豪宅強勢上路
昔日風光酒店股東 淪為宵小度日遭逮
地方特考澎提報37個職缺
基隆強降雨 武崙溪暴漲灌進店家
9月電子金融齊揚
詐騙也防內賊 扣車手證件藏鞋內
吳思瑤坦誠 助理索取20套波卡
越日聯合聲明 強化海上安全合作
曾銘宗：美國若升息 台股利空出盡
上半年製造業投資趨保守 Q3可望回溫
入歐新路線 首批移民抵克羅埃西亞邊境
朴槿惠將出席聯合國開發高峰會
陸開採東海油田有新動作 日抗議
陸清理閒置預算 改投1兆於工程建設
澎湖數位種子 中興國小智慧教室啟用
鄧振中：貨貿 有利加入區域貿易協定
TIFA預計10月召開 鄧振中：不談豬肉
議員質詢波卡爭議 柯文哲氣到拍桌
劉德華要來了 20日電影慶功開趴
波卡名單 議員：銷售前預購是最大黑箱
三大法人買超台股23.39億元
嘉義社區藝術季 藝文深耕社區
禁用反式脂肪 5年光在英國可救7千命
遠雄續推健康園區 苗縣樂觀其成
抗炎驅蟲取材森林 林試所確認樹種
徐弘庭諷柯戴特殊性關係 柯文哲怒拍桌
軍艦維修遭指圖利廠商 國防部：均合法
機捷 朱立倫期許105年3月通車
iPad Pro商用定位 分析：會踢到鐵板
涉圍標中油供油監控工程 3廠商遭搜索
蛀牙牙周病易口臭 就醫改善
雀兒喜談希拉蕊：很訝異不是人人喜歡她
加州聖縣議會歡迎馬鍾麟到任
台中花都藝術節 推205場次展演
鴻海矽品說明會 媒體出席比法人踴躍
南韓：北韓若發射飛彈 將積極回應
研究：服抗憂鬱藥 年輕人暴力風險增
王大陸慶功激吻 陳玉珊：勿刻意解讀
傳廖姓議員索波卡 悠遊卡：是助理
一夜連震 學校傳出災情
挺柱風波 伊梓帆不願再提
銷售前預購1608套波卡 電話訂購前訂的
匈牙利關閉邊境首日 367難民入境全被捕
藍中常委提案 提高不分區立委提名門檻
示範區逕付二讀 杜紫軍：出乎預料
官方施壓 艾未未：我會少講政治
美國AMC數學測驗 報名費調降2成
2024奧運 洛杉磯等5城市爭辦
蔡英文來訪 北市農會幹部：感受善意
分享災害救助經驗 陳菊：血淚交織
高市標售精華區土地 建商觀望
秋瓷炫于曉光相戀 又一對韓中演藝情侶
無需賣腎 陸精子銀行捐精送愛瘋6S
陸商務部：8月對外直接投資年增7%
波卡爭議 北市議會提早散會
戰爭遊戲網涉吸金7億 檢調搜索扣超跑
伊梓帆風波 鄭文燦：勿政治化炒作
男子開車撞進店家 疑疲勞駕駛
計程車撞人 老婦命危送醫
大陸需求旺 太陽能漲價
林義傑領軍 台灣精品跑進柏林超馬
大陸提九二共識 呂秀蓮籲面對新民意
郭台銘：18年前就看到封裝大趨勢
陸股收盤大漲 再現千股漲停
朱立倫：交流提升災害防救觀念與技術
林文伯：鴻海矽品結盟SiP營收獲利升
台青年大使厄瓜多公演 促進文化交流
台中運動家成棒隊成立 廖了以領隊
出養童等家逾250天 兒盟募助養人
新台幣收升2.4分
台南募180名防疫人員 逾500人搶
北市增2例登革熱確診個案 均到過台南
法防長：數週內將空襲敘利亞IS分子
印尼摩鹿加群島傳6.4強震
東京電玩展 樂陞光榮再度攜手
石門水庫楓半馬 享受沿途美景
花蓮午餐白菜風波 學生挺老師欲言又止
談國家現況 洪秀柱:焦慮二字
郭台銘：F-訊芯上市前 林文伯想買
議會暴怒 柯文哲為情緒失控致歉
為救災人員請命 蔡錦隆：加班費法制化
房市低迷 潤泰新：備妥銀彈因應
陸客中轉 林中森：期待年底實施
故宮南院擴大優惠 雲嘉南半年免費
西班牙王后生日訪白宮 蜜雪兒導覽菜園
TIFA十月台北開 台擬提TPP和BIA
波卡爭議 北市議會提早散會
星雲盼當選 洪秀柱：努力不負期盼
入歐另闢路徑 首批移民入克羅埃西亞
陳柏霖主演電影 CNBLUE唱主題曲
馬總統：政府高度重視社會福利
翻譜不用手 新發明腳踏無線操控
地方政務研究班結訓 吳副總統勉勵學員
安迪沃荷2幅遭竊畫作 交還警方
上班族肥胖指數竄升 新北找達人教運動
郭台銘：鴻海矽品結盟 日月同光不變心
鐵軌排石頭 2少年看到報導驚慌投案
日股收紅 隨著國際股市走高
港股勁漲逾2% 陸股大漲激勵
杭州獲2022亞運會舉辦權
遊戲網吸金案 臉書貼超跑吸民眾投資
教師投書引爭議 宜蘭家長不滿提告
波卡爭議 議員：北市府包庇市府顧問
放寬外資投入大陸房市 配套措施將推出
郭台銘：相信張虔生 日月光是純投資
10月新電價 每戶約省35元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
致命野火肆虐北加州 燒毀585棟民宅
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
接觸食物塑膠容器 105年強制標示
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
五輕遷至國外 中油年底前提評估
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
豐原疑有人跳水被沖走 消防搜救
U20女排勝墨西哥 中華隊複賽首勝
收到60套波卡 市府顧問：已退50套
陸船艇拋錨未發現 海巡署15人遭議處
泰王病情趨穩 血壓心跳恢復正常
藍源佛州設發射基地 貝佐斯太空夢起飛
黨慶29歲 蔡英文：體認現實仍有理想
星巴克蛻變 走入在地帶進生活感
平價挑豆機 助農民挑大豆不鬥雞眼
慕尼黑啤酒節快登場 遊客與難民恐強碰
狀似精裝原文書 藥頭用來藏K毒非K書
柯文哲怒拍桌 國民黨團要求公開道歉
遛狗聽到似貓聲 竟是棄嬰
諷特殊性關係 徐弘庭：所言可受公評
敘利亞考古遺址遭大規模掠奪 成IS財源
因應金融科技 基金平台年底前籌組
伊梓帆被冷凍 國民黨團質疑政治考量
世界經濟自由排名 台灣升至第15
染登革熱死亡 入夏以來25例
馬勝吸金近140億元 13人遭起訴
馬總統：溫減法通過 訂減碳目標
延遲給波卡名單 北市府：因電腦故障
洪秀柱：兩岸維持現狀 溫水煮青蛙
台灣經濟明日之星 政院力推創新創業
違法基地台 NCC：每年查獲百件
苗縣動員稽查孳生源 開多張勸導單
周天成逆轉勝 韓國羽賽驚險晉級
印尼學者：林火霾害星馬有責
移動國土外傘頂洲 雲縣府評估觀光
小象跌深井 南印度村民營救
郭台銘：要買iPhone 6S玫瑰金送太太
陸中秋十一休12天 熱門機票漲3倍
染登革熱25死 將衝破2014年紀錄
被搭訕公布電子郵件內容 女判賠
台中國際動畫影展 18日開放索票
台南1養鵝場爆發禽流感 將全面撲殺
古代投石機啟靈感 元智學生設計復健器
緬甸古典音樂 中研院辦特展
藥製衛製有差 挑選防蚊品要注意
報告：全球近1/3人口營養不良
電信業者架基地台 林國正率眾抗議
波卡名單未露全名 悠遊卡怕洩個資被告
選手挑戰柏林馬拉松 宣傳台灣精品
電價降 10月家戶電費可省150元
印度省府招368人 230萬應徵
新台幣升2.4分 終止連2貶
聯電訪金門大學 盼成為人才資料庫
兩岸集團結婚 19日澎湖首度舉行
呂秀蓮：21世紀是女性的世紀
iPhone 6S 瑞儀背光模組出貨超越日商
深圳台商總會長 返回澎湖捐款濟弱
基隆淹水受災戶 稅賦可減免
旅遊界奧斯卡 國內單車行最夯
環遊世界第一步 從超級部落客開始
上緯攻離岸風力發電 西門子助陣
病房智慧化 中國醫大附醫啟用智慧病房
金峰魯肉飯9年前遭停業 損失500多萬
中市七期蓋立體停車場 市府評估有必要
視障特教師 李堯跨障別教學獲肯定
大陸外長：中美必要在亞太地區合作
嘉義知識王網路答題 頭獎送智慧型手機
東京電玩展 奧爾2款新手遊亮相
機器人手沖 他開啟咖啡革命
全國技能競賽登場 體驗嘉年華開展
Yahoo百貨周年慶 推8小時急速送貨
奇異爭取出口融資 美國內廠工作外移
中秋烤肉 量販店端出烤乳豬吸客
組策略聯盟 中華電負責陶朱隱園機電
確保老兵參與二戰紀念飛行 哈利讓位
觀光商機夯 億元透天店交易穩
雪隧內逼車又攔車 警方追查中
郭台銘：廢證所稅 改徵富人稅
楊實秋提在野整合 阿中：會想想
疑酒醉起糾紛 男子當街踹頭撒尿
蒜泥腐乳伴中秋 大陸暗黑月餅捲土重來
奧運資格賽 中華女足勝約旦
郭台銘：若無戒急用忍 面板怎拱手讓人
WWF：全球海洋生物 40年來減半
日月光捐500萬 與台南市共抗登革熱
謝金河：別老用政治手段解決經濟問題
封測業：產業水平整合是趨勢 有效益
查理周刊犯眾怒 嘲諷亞藍被噓
揮伊梓帆風波 桃猿主場3轟煙火秀
憂陸破壞選舉 菲計票機移台灣生產
美國若升息 財金官員：各國影響不一
蔡英文點名加強輔選柯建銘
標普開鍘 日本主權債信評等遭降1級
防檢局：鴨染禽流感比例低 莫恐慌
美威斯康辛州副州長 盼加強與台合作
狀元施顏宗處女秀 達欣邱總滿意
高鐵苗栗站將通車 縣府盼增加停靠班次
選戰艱困 朱立倫籲中常委團結輔選
陸客團遊覽車與自小客相撞 4人送醫
台灣伺服器市場 聯想首季稱霸
美國升不升息 一分鐘看懂
超越北美 亞太將成全球最富裕地區
鴻海矽品策略結盟 攻指紋辨識
雖有登革熱陰影 南部業者赴陸推展觀光
朱立倫：不分區提名按歷屆程序走
高通擬投資中芯長電 擴大陸布局
郭台銘：相信張虔生 外界別臆測
今彩539開獎
齊柏林挺夢想海洋 讚海軍出現了
澎湖講美少棒隊表現佳 陳光復嘉勉
澎縣長代內政部表揚資深義警人員
福建幼稚園著火 2樓拋接引爭議
蘇花落石砸中車輛 幸無人傷亡
亞錦棒球戰韓 中華第4局扳平
大福彩開獎
新電價 工業平均每度2.6649元
敘利亞假護照 荷蘭總理也拿得到
大陸證監會主席助理遭調查
身世成謎 菲女參議員宣布選總統
管制難民 奧薩爾斯堡與德雙向列車停駛
個性太冷 蔡英文：我不是沒有熱情
諷柯特殊性關係 徐弘庭對台灣社會道歉
大陸網路金融夯 業者估5年缺百萬人才
花蓮晚間9時地震 規模5.5
王大陸吻陳玉珊 葉如芬：別想太多
連續地震加大雨 蘇花公路發生落石
洪秀柱嘆社會病了 不在意善良
國際青年大使團 青春活力展愛心
顏行書：富邦需要楊興治強悍的防守
花蓮晚間地震規模5.5 台北也很有感
幫植物人申請證明 醫院：須本人到院
新加坡大選後 李光耀92歲冥誕
傳曾提議讓敘利亞總統下台 俄否認
標普看壞經濟前景 砍日本主權債信評等
陸客團遊覽車與小客車相撞 3陸客擦傷
歐陽娜娜留台自學 放棄獎學金
大福彩頭獎槓龜
泰總理：最快2017年7月舉行大選
今彩539 頭獎 2注中獎
大陸奇葩證明 證明你媽是你爸老婆
加壓防守奏效 中華女足克約旦
波河支流氾濫 比森薩郊區滿目瘡痍
大陸連續劇前情提要20分鐘 觀眾崩潰
連續地震 民眾憂無法安心入眠
調查：2015年大陸薪酬成長趨緩
地震頻 網友：花蓮人已經習慣了
德毗鄰法國部分邊界 加強護照檢查
美股開高 觀望Fed決策會議
軍艦維修遭指圖利 國防部：未圖利
單場雙響砲 林智勝：看到高國輝車尾燈
日驚傳4死血案 疑秘魯男行兇
奧地利僑商成立洪秀柱後援會
棒球亞錦賽 中華2比8不敵南韓
地震後蘇花公路多處落石 進駐裝備警戒
豐原民眾落水案 竟是謊報
小客車撞到陸客團遊覽車 開車員警不治
新德里爆發5年最嚴重登革熱 病例近2千
東京入夜 1萬3千人示威 反安保法付表決
智利外海發生8.3強震 發布夏威夷、秘魯海嘯警報 (含影音)
君品酒店再掀廣式美饌熱潮
誠品行旅慶中秋 推出多項優惠專案
登革熱全台破1.1萬例 共25死
新住民慶中秋 學烘焙不忘送愛心
外資對台信心增 台股收盤漲逾百點
退而不休「書香阿嬤」教新住民讀中文
(時評)蔡英文可以不要「九二共識」
2015全球青年設計大會台北揭開序幕
從軍報國倡女權 台師大緬懷謝冰瑩
蔡英文公布募款金額7566萬元 〈含影音〉
跳躍的大豆 滾出原鄉新綠金
談兩岸關係 洪秀柱：政經並行
哪些議題受民粹影響 柱姐邀做民調
難民邊界受阻 與匈牙利警察衝突
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
匈塞交界衝突 20警傷數十移民闖進匈境
歐巴馬：太平洋貿易協定可在今年底達陣
蔡明憲等參觀紐約聯合國 過程順利
慶賀釀酒業合併 歐股上揚
安理會下週或開特別會 商歐洲移民危機
俄建議美就敘利亞問題舉行軍事會談
布吉納法索總統府衛隊劫持總統總理
克羅埃西亞讓移民自由通過 數百人湧入
歐巴馬推文安慰冤枉被捕德州男童
習訪美前 歐巴馬警告大陸勿網路武器化
聯準會開會前 美股連續2天上漲
美存量產量降低 油價上揚
JR中秋節最慘記憶 餿水油蛋黃酥下肚
狗明星不甩天王 賽門藏香腸收買狗心
豬哥亮和趙傳比帥 自嘆歌聲不如
全球經濟自由度 巴西排名下滑
TPP拚今年達陣 歐巴馬信心十足
台灣自行研發電動車 2017年上市
艾爾頓強被愚弄 與蒲亭對話是惡作劇
助聖露西亞孕婦 台灣捐贈健康手冊
美前亞太助卿：美中關係空前緊張
投信：美國升息後 亞股正報酬居多
阿根廷各國商會齊聚 促貿易交流
打敗科技業 中信金獲頒最佳經理人
智利外海7.9強震 恐引發海嘯
卡哇伊月餅造型產品 登淘寶網熱搜榜
台灣建築美學研習營 品建築活動開跑
遠傳攜手兒盟 送暖「等家寶寶」
台南近海凌晨地震 芮氏規模4.5
OECD調高巴西經濟衰退預估
花蓮規模5.6震後 有感無感餘震多
智利強震上修至8.3 夏威夷海嘯警報
洛杉磯布羅德博物館揭幕 20日開放
習近平訪美期間 將參觀波音與微軟
美股勁揚 台股盤堅格局
阿根廷老虎城 看見台灣龍舟賽
60歲重當柚農 傳承優質文旦
2018全球SiP市場上看4百億美元
模組廠紛推DRR4新品 搶電競商機
周杰倫調音耳機 進駐便利商店
客雅溪污水截流成效佳 溪水變乾淨
巴黎紡織展強打機能性布料 首推台灣
智利強震海嘯警報 不影響台灣
召募英派青年 民進黨要推進鄉團
被絆倒敘利亞難民父子 落腳西班牙
拍屏東短片創作競賽 大賞獎10萬
女子遭鐵捲門壓住 中市消防局救援
台採購美農產品 美國會議員致謝
台股開盤漲55.56點
投顧：美若升息維持低檔 多頭延續
美股續漲 台股早盤衝上8400點
合攻指紋辨識 鴻海矽品開盤都漲
味蕾喚醒秋天 5款秋蟹料理搶先聞香
豆芽髮夾 淘寶狂賣百萬個
鴻海攻系統級封裝 轉投資F-訊芯開高
陳怡君以音符入畫 淡水看世界名曲
布吉納法索領袖變人質 選前政局陷混沌
前偉盟董事長涉炒股案 特偵偵結起訴
中秋烤肉自己來 輕鬆烤出星級美味
酒店外打架 快打部隊到場人跑光
百度：有可能在美主動下市 回大陸A股
新加坡濱海灣花園 中秋燈會超讚
中華隊參加阿根廷現代五項世錦賽
巴國飼料工廠啟用 促畜牧業發展
偷拿夾娃娃機內物品 新招用磁鐵吸附
特拉維夫大學推動台灣研究講座計畫
新台幣早盤升3.54角
越南鼓勵日商擴大投資
苖縣3歲童疑墜樓 昏迷送醫
被扣滯菲3月餘 得滿福號啟程返台
高市警法制室主任傳登山失聯
Red Velvet專輯 橫掃中韓音樂榜
迎接大數據浪潮 張善政：心態是關鍵
退而不休 雲縣義勇消投入防救災
外資匯入 新台幣早盤升近4角
髒空氣真要命 死亡人數超過瘧疾愛滋
台灣青年大使訪南非 演出受好評
南韓超音速教練機T-50將外銷泰國
登革熱全台超過1.1萬例 台南逼近萬
雲門下一波演稻禾 紐時全版報導
新加坡小印度 屠妖節節慶味道濃
嘉檢推藝文 腦麻兒聯展
高雄建材展 展出建材新趨勢
智利強震後 掀4.5公尺大浪
批川普假共和黨 小咖辯論砲打共同敵人
布吉納法索總統遭挾持 美籲立即放人
陸股開低 滬指盤中跌逾1%
智利8.3強震 海嘯警報估浪高達3米
奔歐難民潮罕見溫馨照 溫暖網友心
東京電玩展登場 台廠搶商機
廣州美女賣晚安 每晚問候陌生人
碳封存開發擬環評 環保署預告
北市高職學生墜樓 送醫前意識清醒
迎大數據 蔡力行：中華電坐擁寶山
巴運河博物館展覽海巫號帆船模型
張育軍落馬 陸媒：金融反腐進深水區
油價漲後市俏 太陽能股齊揚
南韓：北韓若發射衛星 勢面臨制裁
台港對話 探討經文合作
登革熱單日增622例 創新高紀錄
登革熱防疫 竹市動員人力巡檢
引領女權投身軍旅 台師大緬懷謝冰瑩
徐弘庭：請柯文哲三思戴季全去留
嘉檢生命講座 謝玲談翻轉人生
台灣文化週活動 阿根廷首都開幕
泰國暴雨 巴達雅市區變水上人家
澳洲昆士蘭州議會成立友台小組
加盟展明開跑 公平會：慎選加盟體系
美升息與否擺一邊 台股漲逾百點
3歲男童疑墜樓命危 母第一時間不知情
巴拿馬8月物價平均下滑0.4%
二戰紀錄片 飛虎隊員憶國軍抗戰往事
東京電玩展登場 智樂堂最新手遊曝光
大數據關鍵 張善政：就是換腦袋
中央氣象局氣象報告
官方統計 巴拿馬上半年成長5.9%
中央氣象局 今天白天天氣預報
網拍高麗人蔘隱形眼鏡 當心觸法
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
樂陞多平台遊戲大作 強攻東京電玩展
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中秋節播愛心 朴信惠義賣愛心包
索取波卡新名單 5北市議員索卡
拍照打卡 牛車水中秋花燈照亮朦朧夜
吳敦義：推動商業服務業4.0
下週汽柴油價 估降0.3至0.5元
威力彩連2次大獎 這家彩券行都中
Apple TV遊戲開發 留意小撇步
王金平再籲國民黨 速擬輔選計畫
劉亦菲宋承憲拍拖 同場宣傳零互動
為流浪貓行竊 女大生愛心變質
中美爭搶越南 日本也將提供二手船隻
傳德內政部擬簡化移民遣返流程
聯合國世界旅遊組織下屆大會 成都承辦
姊妹鬩牆勝出 戴資穎韓國羽賽晉8強
徐弘庭限網友24小時刪髒話 否則提告
營養午餐風波 教師工會：勿動輒懲處
立院召委選舉出爐 藍9綠7
遭清華退學 陳為廷：打算考律師
大陸撐人民幣 7月大幅減持美債
黃遠已拿金鐘 老爸黃仲崑沒信心
以媒高度肯定馬總統褒揚何鳳山
威航推中秋威熊彩 抽旅遊金
新台幣韓元REER差距縮 競爭優勢減
壽險股領漲 金融股大漲2%
智利強震僑胞平安 外交部：密切關注
波卡新名單公布 僅5名議員索卡18套
新台幣中午升3.58角
索波卡名單 出現大甲鎮瀾宮
防海嘯災害 警政署試放警報
名模洪曉蕾愛巢豪宅 二拍又流標
師鐸獎 72位教育人員獲獎
中美共設高鐵公司 明年9月開工
經理人：美升息前波動 新投資機會浮現
俄羅斯人均月薪 首度低於大陸
柯文哲能否議會報告 視波卡名單而定
股匯雙漲 新台幣午盤升3.58角
虛實整合 經濟部：全通路時代來臨
共和黨參選人圍剿川普 歐巴馬躺著中槍
U20女排複賽2連勝 中華分組第1
戰爭遊戲吸金案 聲押主嫌等12人
邦交國布國領袖遭扣 外交部密切關注
社區保全搶住戶 判刑4年定讞
陸股開低走高 早盤暫收漲
持護照參觀聯合國遭拒 外交部嚴正交涉
審安保法案 日本參議院內外攻防
使用過期藥水滅蚊 台南環保局否認
亞斯伯格症優先申請 彩券回饋金助就業
微風周年慶 盼衝20.6億元業績
港澳含肉月餅擅攜入境 恐遭罰逾萬元
為救鬥牛犬 加拿大航空緊急改道
近1/5高中職生 手機成癮高風險
高市警法制室主任登山失聯 警消搜尋
住家在斷層帶上？ 上網輸入住址可查
陸暴力救市 高盛CEO重砲抨擊
挑戰Uber 陸美叫車軟體聯手
馬總統：現狀非天上掉下來
大數據育才 張善政：官學界齊發動
登革熱蔓燒 疾管署研判延續至明年1月
張震貝克漢共晚餐 網民：要帥裂屏幕嗎
房市928檔期 推案量北溫中冷南熱
華爾街高度懷疑美升息空間
履行承諾 童仲彥18日發雞排珍奶
智利大地震 加州紐西蘭發海嘯警報
波卡事件 張景森：柯文哲不願犧牲部下
班機高空彈氣囊 旅客左腿紅腫
陸外匯局：人民幣貶值壓力釋放完畢
行政院：行政體系做好政務是最好的輔選
抗登革熱 高雄榮總台南分院開門診
智利強震 至少3死
地震搖不停 新北72小時救援演練
中市連兩起鐵捲門壓人 2女命危送醫
雲林破人口販 查獲7名未成年傳播妹
住交通繁忙路段 罹患罕見血癌風險恐升
反課綱微調學生收傳票 北檢：了解狀況
大學生竊車牌 車主收罰單才知被偷
重陽節敬老禮金 中市結合各區活動發放
智利強震5死 天搖地動畫面怵目驚心
台南土地開發案 市調處否認移送檢方
綠色和平：台籍漁船疑洗魚 諾魯禁轉載
朴槿惠決每月捐薪2成 助青年就業
投信：為升息做準備 布局多重資產
兩蔣陵寢勤務 國防部：與桃園市協調
傳統餅店香舖 招呼借問觀光客好溫馨
印媒：印陸10月聯合軍演
登拉庫音溪 柯姓山友失聯
台股收盤漲112.21點
股匯雙漲 台股收盤勁揚112點
民進黨慶廣告 蔡英文訴求打敗時代困境
共進苗栗學童營養午餐 洪秀柱稱幸福
微軟涉性別歧視 集體訴訟找上門
涉炒股 前偉盟董座7人遭訴
馬公國際磯釣賽 姑婆嶼競竿首獎5萬
調查：對災難最脆弱城市 台北東京首爾
台股開高走高 漲112點
邱顯智邀柯建銘辯論 民進黨續溝通
10月台指期漲161點
試委建議 依障別有不同延長考試時間
雲門巨作稻禾首舞 紐約客深受感動
中市遊覽車與休旅車相撞 5人傷
前立委蔡豪假釋出獄
巴獨擄人質換囚 印尼特種部隊待命攻堅
防治登革熱 投縣籲清除積水容器
重機騎士墜中橫深谷 疑自摔亡
蔡英文選總統 3個月募7566萬元
T-34教練機冒白煙 人機均安
習近平訪美 將加大聯大演講力道
10月電子金融齊揚
台港兩會新增5個合作項目
中秋連假疏運 毛揆：落實安全應變措施
波卡餘波未了 議會暫不邀柯文哲備詢
台股大漲112點 類股齊揚
適才適用 自閉青年成機台清洗高手
國泰金下修今年GDP至1.7%
午後對流旺盛 東高屏防局部大雨
遭控挾尼國婦女為性奴 沙國外交官離印
印尼反恐局：IS成員潛入坡蘇縣
2印度人在利比亞遭挾持
三大法人買超台股141億元
假鈔釣車手 天天詐騙集團遭破獲
教部推數位學習 政院：帶動產業發展
假釋犯酒駕連撞6車 判刑5月
北市議會黨團協商 要求柯文哲道歉
販毒鴛鴦拒捕 尿褲子咬舌怪招多
券商：陸股尚未落底 10月後一片晴朗
文化出發關懷社會 林峻丞打造創意基地
登革熱滅蚊 僅1成1防蚊液有效
林佳龍赴行政院會 籲設登革熱檢驗機構
平價時尚品牌進駐中市 人潮排隊搶進場
彰化縣修正食安條例 層級提高至縣府
聯發科晶片獲中移動VoLTE認證
Pinterest網站釘照片 用戶破億
推動青年住宅 內政部擬修住宅法
因應高齡化 營建署推無障礙住宅
醫學中心看輕症吃資源 醫改會盼改變
到醫學中心看感冒 民眾就醫習慣使然
愛心團體中秋送暖 禮盒免費贈社福
鄭性澤案 監委調查偵辦鑑定有無疏失
共和黨提名辯論 惠普前CEO表現不俗
空屋滲水長青苔 南市議員再揭髒亂點
解除禁空令？曾銘宗：觀察股市價量
空官：T34起飛前熄火 機械故障
國泰金：央行 9月可望降息
振興台股 證券戶開戶擬簡化
北市基隆路民宅火警 警消馳援
氣候專家諾貝爾獎得主 肯定溫減管理法
洪秀柱參訪苗栗 與學童共進營養午餐
金溥聰：馮光遠為選舉不斷惡意造謠
國道3號車禍 1女送醫前無生命跡象
癌末翁欲尋短 員警不忌糞臭撲身拉救
8.3地震來襲 智利歷年強震回顧
大數據變一門生意？蔡力行：路還很長
挺季全不如挺妓權 民團送戴季全公娼卡
月餅熱量爆表 宜減量搭水果
富邦財險四川分公司開業
北市磚造民宅火警 屋主2度燙傷
共和黨參選人辯論 精彩金句一次看
新台幣收升1角
政院投入輔選 朱立倫：有這樣聲音
故宮南院12/28試營運 展翠玉白菜
為閃小狗 男子開車墜落山谷
日安保法 參院特別委員會表決通過
柯旻豪加盟裕隆 魏永泰盼重現快速部隊
多希特現身花蓮小巨蛋 觀護盃將亮相
登革熱疑似死亡 高市再添一人
周年慶開打 板橋大遠百祭韓國展造勢
移民潮入歐 傳4000人湧入克羅埃西亞
聯準會升息與否 葉倫信念面臨考驗
新北市本土登革熱病患 9成4來自南部
張承中選立委 Ella：不會站台
亞太聽障運動會 近千名選手桃園較勁
台灣青年大使在厄瓜多推廣木球活動
2030年溫室氣體排放減量 台灣比韓國嚴
張善政：證所稅意識形態有觀念障礙
傳年底再併購 聯發科：短期無計畫
日股收紅 Fed公布利率決策前夕
涉囚尼泊爾性奴 沙國從印度撤回外交官
保護殯葬個資 內政部訂管理辦法
善導寺站名不符當地文化 里民連署換名
陸股尾盤大跳水 滬股失守3100點
蔡英文公布政治獻金 洪秀柱羨慕
國境管理國際研討會 移民署推識別系統
佔地利之便 板橋大遠百周年慶拚21億
張盛和被太座釘？ 說不知如何形容
國發會：部分文化設施自償率可達30%
冒牌醫師開戒毒診所 遭警查獲
民進黨:大選支出估7億 目前僅募1成
羅美玲自然產子 小吉羊報到
國慶維安強化 確保慶典順利
男子阿里山迷路 搖晃手機螢幕獲救
電鍍廠派人把風排廢水 當場被逮
台灣第一魚 鬼頭刀登錄SFP國際網站
布吉納法索過渡政府遭解散 議長斥政變
新台幣強升1角 創近1個月新高
地球水公主20日決選 方駿率佳麗暖場
港股恆指收低 陸股挫跌拖累
消防設備師執業資訊公開 便利民眾查詢
凱蒂佩芮時尚趴演出 獻唱鼓勵小助理
夏張二會 陸委會：9月來不及了
難民收容沒共識 義不啟動身分辨識中心
風乾可入藥 海南蚯蚓大浩劫
發展觀光魅力景點 李進勇踏勘移動國土
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
十年如一日 十對老夫妻年年參加槌球賽
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
比一比 三星Note 5對戰iPhone 6S Plus
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
霸占兩年不移走 宜蘭最牛停車戶
成大自製液態蘇力菌 消滅孑孓一把罩
共和黨二辯 首個初選州新州選民讚川普
美學者：美中關係惡化 更近臨界點
新北首例老舊公寓增建電梯完工
趙藤雄出書批柯文哲 對遠雄毀滅性測試
立法院新會期 經濟部列3優先法案
伊拉克首都傳3炸彈爆炸 至少12死
陸媒：外企跑路潮 影響數千萬陸民生計
台北市本土登革熱 新增3例
公務員初考 10/20開始報名
百貨週年慶檔期 一次掌握
男子偷東西被抓 疑跌倒脾臟破裂
嘉縣第10例登革熱 評估台南感染
周天成驚險獲勝 韓國羽賽進8強
小額支付 瑞芳第二市場可刷icash
外太空陳釀威士忌 特殊煙燻味
英國防大臣：330聖戰士命喪英空襲
歐習會前 楊潔篪打頭陣先會見拜登
APEC婦女論壇 台首次主辦研討會
越南最大火力發電廠竣工
不景氣沒在怕 百貨周年慶千萬刷手現身
矽品林文伯：股東不應賣 拒日月光控制
第一金現增達陣 股東繳款近8成5
富二代行竊只為刺激 筆電不偷偷20元
歐洲議會通過配額安置難民計畫
推動無障礙運輸 復康巴士免關稅
布吉納法索政變領袖封鎖陸空邊境
蔡英文：維持兩岸和平穩定雙方都有責任
新書：獲諾貝爾和平獎 歐巴馬大感意外
大陸北韓簽協議 圖們江蓋新橋
獵豹瞄準大數據 拚海外市場
海嘯警報 智利全面解除
臉書販售仿冒運動商品 檢警逮捕2嫌
陸客中轉航路優化 陸委會重申脫鉤
TIFA談美豬？鄧振中：不碰開放問題
歐股觀望氣氛濃 靜候Fed利率決策
故宮南院年底試營運 白菜肉形石輪助陣
克羅埃西亞小站擠爆 近5千移民想登列車
TRF傳爭議 金管會籲擔保品給彈性
大樓變越女應召站 警方查獲教戰手冊
孝親洗腳10月展開 即日起網路報名
洪秀柱訪生醫園區 想成為超級英雄
會計師：證所稅爭議 台企擬赴陸上市
歐習會 陸：兩人將直接溝通美中分歧
要求比照受惠 麥寮台西向六輕爭促協金
登革熱旅費怎麼退 消保處21日討論
力挺孝親活動 翁立友為母洗腳
無懼登革熱疫情 高市赴上海推廣旅遊
公布募款支出收入 蔡英文：向人民交代
智利強震 死亡人數增至8人
時序入秋 茶香冰淇淋領食尚
朱立倫表揚並感謝教師的辛勤付出
澎湖重陽列車啟動 巡迴全縣1市5鄉
登新康山 柯姓高階警官失聯
士兵落海身亡案 艦長業務過失致死起訴
膽敢帶入校 泰海軍生蘋果三星機自砸爛
日安保法 參院特別委員會扭打中通過
黃立成封鎖控管 防直播APP染黃
賽博進軍旅遊市場 邀織田紀香談創業
台韓修航約 高雄也可飛金浦
故宮南院完成95% 景觀橋率先完成
市政公園空間解放 台中好音樂登場
台中郵局募集喜憨兒月餅 轉贈弱勢兒
馬公新住民學手工技藝 螺殼變美貝
菜鳥網絡攜手美國郵政 加強跨境物流
國寶級補瓷師傅 金門秀失傳技術
新北街舞賽 優勝隊伍前進法國馬賽
登革熱肆虐 醫師：沒那麼可怕
IDC：陸智慧機組裝廠 Q2排名跌
計程車換表不及 10月漲價用對照表
北市車禍 砂石車撞機車3傷
線上開戶年底上路 要趕趕
倡導不殺生 宗教團體供免費素餐
港澳4大名店 鎮店菜色跨海來台
洪秀柱訪竹北生醫園區 談政策開放
該做的沒做 竹科大老重話批立院
布吉納法索議長譴責政變 稱暫代領導人
外交部強調與中美洲4國邦誼穩固
法國現有資源 可安置3萬難民
數位新時代 陸媒吹起創新創業風
愛老人K歌賽 獨居嬤重返舞台圓夢
小金門大火 廈門親友關切
智利地震 居民臉書平安通報站傳訊
比利時開始遣返條件不符伊拉克難民
戴季全為波卡致歉 18日起請假不領薪
習近平訪美 學習小組畫重點
向黃土水致敬 中山堂展116件雕刻作品
吸毒人數增加 毛揆：大數據分析防制
兩岸標準論壇 將簽車聯網合作備忘錄
戴季全為波卡致歉請假 林向愷代理董座
洪門抗日貢獻 全球洪門人齊聚見證
多希特觀戰觀護盃 達欣險勝美國
王躍霖先發 弟王維中探班兼看球
前偉盟董座 涉炒股千萬交保
布吉納法索政變領袖：將釋放在押總統
中年創客 陸男發明洗頭安全帽
網友搞KUSO 柯文哲變太鼓達人
科技廠心聲 對財政部最頭痛
大陸作家冰凍頭部 期盼50年後復活
期待訪美 習近平盼深化兩國友誼
學者：全球暖化的可怕 如每天掉萬架飛機
挨批反應慢半拍 德難民當局主管請辭
阿罩霧風雲2首映 李崗聽歌就想哭
平價時尚廝殺 出招攻利基市場
馮燕：台灣性別平等 距離拉近中
共同社：日安保法案 諸多課題尚未解決
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日本五在野黨將提內閣不信任案
艾未未走上英街頭 籲人道回應難民危機
威力彩開獎
洪秀柱演說 科技大老讚有備而來
班機延誤22官索賠40萬 民航局協調
邊境管制擋不住 難民持續湧入中歐
花崗國中聲明 縣府干預懲處非事實
美升息在即 收益型基礎建設看俏
接納難民 德2年支出可能破9000億
陸證監系統掃內鬼 學者：應借鑑改革
傳北韓不滿北京親南韓 整肅大陸僑民
陸太平間收防老鼠啃咬費 遭投訴
趙藤雄批柯文哲 莫須有毀遠雄
美利率牽動全球 升不升各界關注
日執政黨輕視安保法案違憲論 種下禍根
魏國彥：建構環境經濟國安三贏低碳路徑
難民危機難解 歐盟臨時峰會討論
智利強震 當局解除海嘯警報
Selina獻唱拍短片 鼓舞塵爆傷患
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難民一波波 歐盟團結遭撕裂
軟銀鷹不軟 再度稱霸太平洋聯盟
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日參院委會附加決議 派自衛隊需國會准
因應秋冬禽流感疫情 政院促超前部署
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挺創新創業 上海長寧將發5千萬補助券
國防部：持續維護兩蔣園區
陳明軒5局完全比賽 中華21分勝印尼
天候延誤航班 航空公司最無奈
查看爆胎被撞 駕駛身首異處
高仲源：向世界推銷中華民國退輔制度
台南衛生局：未聽說護理師連署罷工
克羅埃西亞：未來2週湧入難民數恐破2萬
美股開盤微跌 投資人觀望Fed是否升息
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習近平：建設性方式妥處中美分歧
中華隊力拚亞錦賽 籃協重賞獎勵
日民眾繼續抗議安保法案 支持派也集會
移民危機 保加利亞邊界擬部署千名部隊
參院委會通過安保法案 日學者褒貶不一
美聯準會暫不升息 台股小跌暫守8400點
立院關門說 洪秀柱：媒體錯誤解讀
台南登革熱突破萬例 創歷史新高
台北國賓 推出秋旬專屬的美好風味
「藝起綠動」買得起藝博會 周末全民飆藝術
新竹喜來登 秋收紅柿 田園樂套裝旅遊
募款額度受關注 蔡英文：選舉還在暖身
(時評)到底誰欠國民黨?
人民幣匯率期貨掛牌兩個月 日均量逾2萬口
親綠智庫指民調下滑 宋楚瑜淡定
南蘇丹油罐車爆炸 增至100多人死
美政府科學家：全球八月氣溫創新高
南海與網安 議員力主美國對陸硬起來
布吉納法索政變引爆抗議 至少3死60傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊拉克男子刺傷女警 遭德國警方擊斃
聯準會將宣布利率決定 歐股止步觀望
零利率政策不變 聯準會暫不升息
顧慮世界經濟疲弱 聯準會暫不升息
難民太多 克羅埃西亞挺不住
聯準會宣布不升息 美股短暫由紅翻黑
美暫不升息 葉倫：全球經濟展望不確定
展現人道 斯洛維尼亞將收容5千名難民
美宣布不升息 股市震盪終場跌多漲少
聯準會9票對1票 決定維持利率不變
鴿派占上風 Fed仍可能緩步升息
聯準會決定不升息 世界油價下滑
米蘭世博的雙十台灣美食文化節
超時空奇俠 20日台灣首播
玩命快遞:肆意橫行 台灣新片冠軍
前女F4劉樂妍擺脫性感 當台灣新鬼后
聯準會維持利率不變 年底前仍可能升息
美不升息 投顧：有利美股台股
美不升息 曾銘宗：短期不確定因素解除
美不升息 專家：利空出盡有利台股
巴黎數百人等庇護 理髮養雞自己來
智利強震 日本出現輕微海嘯
全球不確定性 促Fed暫不升息
美不升息 金融圈：央行政策利率續持平
美不升息 台股中性看待
MIC：下半年全球半導體銷售持平
路跑大哉問 教你變身馬拉松達人
華語歌手搶進北美 蘇打綠洛城首登場
國際版畫邀請展 宜蘭美術館登場
欣賞夕陽彩霞 高輪啟動新航線
Fed緩升息 市場預測延至明年
投信：不畏股災 醫療保健類股逆勢漲
智利強震影響 日本觀測到海嘯
北市民眾公園運動 發現上吊女子報警
阿聯酋聯航台北航班 改艙等換機型
半導體B/B值 攀5個月高
強力驅逐難民 匈牙利堅持有理
法蘭克福車展 福斯獲最佳家庭車款
女子倒臥橋下 消防員送醫救一命
推地上權青年宅 房仲：政府美意恐枉然
金門社政志工訓練 有請青年學子
買家觀望 DRAM現貨價緩跌
AIT新聞官陳漢藝 台式手語也會通
援助難民 Audi捐百萬歐元
德IBA世界點心大師賽 台灣奪冠
聯發科搶下亞馬遜電視盒平板訂單
台股開盤跌12.43點
Fed不升息 台股小跌暫守8400點
Fed不升息 專家教你怎麼看
英國地區成立洪秀柱後援會
疑潛盾工程肇事 高市中林路塌
大安蔥無農藥 獲產地標章認證
Fed不升息 台股開盤小跌
臉書新功能助記者找新聞 挑戰推特
竹圍外海漁船翻覆 9人落海搜救中
台灣青年大使訪星展愛心
獵捕沙氏變色蜥 民眾賺獎金
台烘焙密碼進軍多倫多 首家門市開幕
地震頻傳 中興保全警報系統預警奏效
登革熱疫情延燒 竹市增至9例
全球最貴城市 聖保羅排名第43
習近平訪美 蘋果等30名企業領袖座談
美元漲多暫歇 新台幣早盤升逾2角
越漁船遭泰槍擊 越南譴責求償
白宮新花藝總監 車庫創業女移民
Fed不升息 商總：台股陸股漸恢復正常
台南登革熱首度破萬例 創歷史新高
亞太電貼圖下載 逾330萬人次
河南準空姐軍訓 頭頂礦泉水練毅力
習近平很忙 訪美後接著訪英
新增523例 台南登革熱首度破萬例
日月潭泳渡在即 岸邊現疑母子浮屍
登革熱延燒 台南破萬例
亞馬遜推低價新平板 搶攻低階市場
柯文哲：議會有權要求交公關卡名單嗎？
Fed不升息 國發會：對台影響不大
桃園秋節產品二波抽驗 全合格
趙藤雄批毀滅測試 柯文哲：公安優先
韓星金賢重：絕不迴避親子鑑定
花式滑冰女王金妍兒 韓人心中最具魅力
日本賞楓 華信台中直飛大分長崎
新台幣盤中升2.85角
柯文哲：北市災害防治 的確脆弱
加油且慢 下週油價可望降4角
屏縣府通過4項文資 閩客原民都有
路竹會義診 聖克里斯多福總理感謝
夏張會延期 夏立言：完全無選舉考量
貨輪擦撞 世暉31號翻覆9船員未尋獲
電子回神 台股平盤附近震盪
打造無障礙空間 移除人行道不當車阻
漁船與貨輪相撞 9人落海失蹤
麥可法斯賓達演賈伯斯 成年度代表作
日月光公開收購矽品 已達最低門檻
登革熱疫情悶燒 南市破萬例
大陸地方政府呆帳 想要國有銀行埋單
出國賞月趣 日韓大熱門
禮來糖尿病新藥 大減心血管死亡風險
台電布纜線 潛盾工程故障肇路坍
登革熱醫護人力吃緊 照八仙模式調度
Fed不升息 投顧樂觀看台股
IMF呼籲大陸 改善經濟數據可信度
波卡風波 柯文哲：超越公司管理界線
門號不實名登記 廣東將強制撤銷
日月光公開收購矽品 超過5%最低數量
校園養毛小孩 北市居六都之末
漁船貨輪相撞 海巡潛水特勤搜救
搞笑諾貝爾揭曉 學者捨身讓蜂叮得獎
曬恩愛 張東健高素榮曝新照
外資看好工業電腦 點名5檔
改善財政 高市連5年減少舉債
邱顯智團隊:318學運不欠柯建銘恩情
戴季全去留 柯文哲：不是我說了算
千里跋涉抵德 難民童赴歡迎會玩出人命
韓歌手崔真10月迎娶權多賢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
超級食物入菜 美式餐廳吹蔬食風
習近平訪美 紐時：議題繁重行程緊湊
男遭查獲毒品 警再起出偷竊支票
Fed不升息 科技業財務長這麼看
前和旺董事長涉炒股掏空 檢起訴求重刑
遭控施壓國泰航空 交部次長：為民服務
河南煤化公司爆炸 氨氣洩漏20人中毒
哈利波特隱形斗篷 科學家做出來了
越共總書記：越日關係達最佳階段
新北文旦王 甜度達12度
大陸與馬來西亞展開聯合軍演
工總：Fed不升息 有利台商
Fed不升息 投信：美股高檔震盪
紐時：陸可能要求美科技商交出用戶資料
年長者愛學習 樂齡大學5年翻倍
登革熱破萬 台南衛生局:醫護人力夠
議事效率遭質疑 王金平舉日安保法回應
巴國空軍基地遇襲 5槍手遭擊斃
涉炒股 上櫃冷凍公司董事遭訴
海巡潛水搜救船難 告知船長家屬進度
渣打銀：Fed可能在12月升息
Fed不升息 投顧：新興市場央行最急
高市財政惡化 議員促努力收支平衡
世暉31號碰撞翻覆 裕民協尋中
邱顯智邀柯建銘辯論 蔡英文：尊重參選人
國軍105年募兵 目標1.6萬人
川普：若當選總統 薪水一毛都不要
劉德立向巴拉圭最高法院院長辭行
新台幣中午升2.62角
大陸第5直轄市？深圳或將升格
巴基斯坦空軍基地遭攻擊 3槍手亡
北上廣深房價持續上漲 深圳暴增30%
保訓會：絕無仗勢向國泰航空索賠
新台幣午升2.62角 走勢穩
習訪美安全首要 第一夫人服飾較勁
寶馬高球首輪喊卡 戴伊領先拚世界球王
胖達人案小S夫無罪公公有罪 檢提上訴
協商無結論 證所稅無望18日闖關
台北市議會舊址11月拆 變願景館
台北國際發明展 10/1登場
東元併義大利廠商 公平會准了
陸民罵漢奸 周杰倫提告求償300萬
蘋果app 安卓用戶狂酸
印尼南海建軍事基地 要陸變更九段線
iOS 9 果粉：有閃退 字體不習慣
澎縣長陳光復秋節慰勉縣府志工
澎湖漁船彭佳嶼失火 4名船員被救
和旺前董座涉炒股掏空起訴 檢求重刑
少時俞利機車辣照 網友：女神超性感
新北議會亮票案無罪 非常上訴遭駁回
台灣旅展前進印尼 美食浪漫促觀光
聯準會暫不升息 亞洲股匯走高
胖到無法彎腰穿鞋 男縮胃換新生
觀護盃多希特披達欣球衣 坐板凳未登錄
報導：大陸要求美國遣返令完成郭文貴
統一成功搶攻大陸高端產品市場
400網友罵髒話 徐弘庭：一定告
當科技遇上幸福 生活中擦出火花
矽品員工勞動部陳情 日月光有回應
1成市售涼蓆甲醛超標 恐致癌
高速公路有豬 國道警即刻救援
孝子捐肝救父 從不退縮
氣候專家：抑制全球暖化是道德問題
Fed不升息 投顧：僅外資投機客敢買股
走訪台北市舊議會 議場桌椅完整
中石化集團前總座 遭開除黨籍
漁船桃園外海翻覆 船長妻：快搶救
日月光收購跨門檻成局 矽品傷腦筋
貪汙犯楊進軍遣返 陸稱與美合作有進展
台電施工路塌 中油11條油管停用
F1新加坡大獎賽 濱海灣變身賽車道
人民幣跨境支付系統最快10月上線
台股收盤漲16.64點
廣播金鐘 李季準獲特別貢獻獎
雜糧栽種面積 5年後增1.6倍
巴空軍基地遇襲8槍手亡 塔利班稱犯案
台中某高校傳霸凌 校方：盼網友刪影片
台股開低走高 漲16點
德里登革熱拉警報 偏方羊奶價狂飆
柯文哲質疑 議長：議會有權要波卡名單
蘋果iOS 9 10大亮點非知不可
台股小漲 周線連2紅
蔡英文：台南沙崙成立創新綠能科技園區
中林路坍塌 往大林蒲要繞行
10月台指期跌4點
男登雪劍縱走腳骨折 直升機救下山
10月電子期持平 金融期跌
Fed不升息 投顧：助風險資產走勢
徐弘庭向柯文哲道歉 童仲彥依約送雞排
基隆漁船9人待救 郝龍斌慰問家屬
碰撞漁船翻覆9人待救 亞泥2號入港調查
5、6月統一發票千萬獎 2張未領
保護車禍阿嬤 店家推攤車當路障
馬總統：沒有抗戰勝利就沒有台灣光復
三大法人買超台股10.75億元
紀念九一八 港團體向日示威
不敵病魔 台中市議員黃錫嘉過世
討賭債酒店外開槍 警迅速破案
改裝電表竊電 警逮2嫌
立院三讀 看護外勞在台年限有條件延長
雲岡石窟立佛 坍千餘年後有望恢復主體
裕民航運：協助搜救失蹤船員 配合調查
國際青年大使團秘魯演出滿堂彩
爭議課綱如何不考 國教院訂4原則
失業勞工子女就學補助受理申請
國家英雄檔案解密 恐衝擊新德里政壇
北市抗災最脆弱 鄧家基要區域聯防
歐習交心或冷會 學界各有見解
台中私立高中傳霸凌 校方：依校規處理
核一核安演習 21日登場
腰傷未癒 盧彥勳退出高雄海碩盃
解決街頭藝人亂象 紐約將闢專屬空間
高雄路塌 中鋼廠區部份外牆馬路毀
日月光收購矽品 勞動基金審慎評估
民調：朴槿惠支持率連3週逾50%
歐洲跨國列車再傳恐攻疑雲 車站疏散
新台幣收貶0.1分
不滿工程疑震壞民宅 七股居民抗議
趙又廷吻姚晨直冒冷汗 她老公全程掌鏡
恆春半島候鳥季 查獲首件獵捕伯勞鳥
男性幹細胞培育出精子 受孕功能未知
社子島接水電修屋 北市：10月起受理
華碩設備捐台大 施崇棠勉學生獨立思考
Fed不升息 吳當傑：國安基金密切觀察
桃園外海翻船9人落海 清除漁網入船艙
百年古蹟 監察院19日開放參觀
漁船翻覆9人待救 海巡搶黃金救援時間
偷車代步怕遭逮 3天5輛輪番騎
擄兄向弟索債 板警台南即刻救援
中林路塌陷 經濟部成立緊急應變中心
北韓特工疑在中國綁架南韓公民
量縮盤整 陸股小漲作收
日圓升值 日股下跌近2%
高市警法制室主任登山失聯 同事盼平安
西紅柿是菜 陸女解秘語救老公小命
中國日報：陸青對美國人好感度不到4成
南沙填海造陸 陸建物規模直逼五角大廈
啤酒節難民尋樂者恐碰頭 慕尼黑人擔憂
燦坤50家通路 全面鋪貨Apple Watch
第2波iPhone 6S開賣 外電傳10/2
保訓會：國泰長年漠視台旅客權益
保訓會批忽視權益 國泰航空喊冤
陸童注射過期疫苗致發育遲緩 網友狂怒
歷史補充教材 灣生回家列入
馬總統：台灣社會充滿愛心熱情
iOS 9更新負評洗版 專家建議不妨等等
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
亞錦棒球兩岸大戰 黃暐傑先發
日國會審安保法案 朝野將決戰
日本女網賽 詹家姐妹雙打爭冠
自小客車掉落大排水溝 駕駛送醫
防登革熱 桃園地毯式孳清
成大校友傑出成就獎 7人獲獎
防堵登革熱 屏東縣政府總動員
台北居大不易 房租亞洲第二高
為子買現烤披薩 父拉K等待被逮
北市：社子島開發12月I-voting
日月光收購跨門檻 矽品認投機損股東
Fed未升息 港股收高
開疆闢土 傳蘋果將開啟陸行動支付服務
華邦庫藏股完成 每股6.94元
中一中教師變性 曾愷芯秀身分證變女性
美智庫建議歐盟 勿解除對大陸貿易壁壘
iOS 9閃退？ 3C達人：App沒跟上啦
日網賽 謝淑薇單打輸 詹氏姊妹雙打爭冠
暖男品冠新專輯 唱出年少時代
印尼頭號恐嫌報復政府 斬首3平民
肇逃繞小路避查緝 警鍥而不捨逮捕
提倡反毒 中信基金會演反毒劇
Fed未升息 投信：政策偏市場派
詐領健保病逝 子女承擔醫院求償
上市公司市值 連2周增加
國銀對陸曝險降溫
船長妻痛哭：怎麼9個都不見人影
證所稅修法 立法院11月再戰
動保團體:柯文哲應辦毛小孩安養中心
中原大學防災演練 強化應變能力
回應時代力量 柯建銘：沒有誰欠誰
股匯不同調 新台幣收小黑
高市沿海三路塌陷 環保局監控
萌生愛意？6旬老婦壁咚強吻小學男童
陸女休克送醫 老公堅持先百度才能服藥
抵歐難民21萬 匈牙利占比高
綠委：粉紅收屍隊入侵 老兵受害
國泰財險引資螞蟻 蔡宏圖馬雲親自簽約
維護校安 105年徵6千名教育替代役
證所稅修法 曾銘宗盼盡快有共識
台電招考 3萬人爭搶8百個鐵飯碗
曼谷亞洲綠建築及改造展 台廠商搶商機
台灣月來臨 今年重點青年文創
網路散佈登革熱疫情謠言 警移檢方偵辦
統一大陸高端產品 3年後拚過半
登革熱破萬 記取經驗因應未來
凌昇科換股併源大 擴能源事業
華碩VivoWatch 年底前登陸有望
順得慶漁船違規割鰭 將扣照
李康生演樓下的房客 有特殊性關係
航班延誤多 團體自由行保險最重要
張清芳年底演唱會 李宗盛擔音樂總監
大力士列車再傳恐攻疑雲 荷警疏散乘客
澎湖馬公國際磯釣賽 選手姑婆嶼競竿
展望會幫繳學費 台東4千貧童快樂上學
搜尋失蹤警官柯玉錕 發現睡袋和炊具
百年風華 台北賓館19日開放參觀
高雄地方產創研發 企業囊161件專利
抗議拆瓶蓋工廠 北市：持續溝通
台南登革熱延燒 弄清防疫撇步莫恐慌
漁船翻覆事故 漁網卡海底搜救困難
台股禁空令 下週一起取消
因應總統大選 刑事局查緝槍毒
氣候變化 登革熱預估病例數下修
沙志一未收到農舍罰單 會配合修正
安心掛行李 桃園機場引進省力機械搬運
不爽女友遭搭訕 押人軟禁討贖款
大陸證監會：繼續嚴打違法減持
北市產發局推山藥料理 邀民眾小旅行
韓國羽球賽 周天成晉級4強
防資本外流 傳人行上調陸銀購匯手續費
跳蛙式公車 基隆至金山20日上路
延外籍看護工在台年限 數千家戶受惠
張育成開轟 中華2:0領先大陸
世暉31號翻覆 9船員下落不明
美在亞太合作對象 包括志同道合夥伴
日強推新安保法 陸：盼傾聽正義呼聲
系統更新 新人可提前指定結婚日
台灣原創遊戲教具 獲日本專家肯定
陸男遇30年前女神 婚外情一起貪汙
日本五在野黨提內閣不信任案 遭否決
香港萬聖節 自己的喪禮嚇到最高點
桃園防災日 全國海嘯警報試放
台股禁空令取消 曾銘宗有3大考量
楊岱均三壘打 中華3比0領先大陸
核安演習下週登場 動員6千人史上最多
克里姆林宮：如敘要求 俄考慮派兵
Fed不升息 日股大跌亞股全面漲
德國：歐盟國家不協助難民 就拿不到錢
公廣集團金鐘50入圍大贏家 齊辦茶會
得滿福3號 今晚返抵東港
日朝野鬥法 奇襲術對抗牛步術
馬總統促做好全面資安防護
張閔勛二壘打 中華4比0大陸
韓國羽賽 戴資穎不敵地主成池鉉
台北國際旅展 預售票21日開賣
漁船基隆外海起火 友船海巡齊援
唐氏症基金會送愛 不忘馬祖東引兒童
禽流感案例增 雲林斗南2鴨場將撲殺
守護海岸線 雙北醫檢師金山淨灘
布吉納法索政變領袖釋放過渡總統
楊儒門赴澎湖 菊島主講農創故事
台裔科學家??定律 拿下搞笑諾貝爾獎
米其林旋風再起 150名額2天搶光
沙志一違規農舍 複查未過關
亞錦兩岸棒球大戰 中華5比0領先
登革熱病例數下修 疫情估月底反轉
中共反腐對媒體開刀 青島報業總座被查
防檢局：狗染H6N1 無隱匿
美媒再披露 一馬虧欠10億美元
軍公教聯盟：終止李遠哲式教改
民進黨全代會 宣示已做好準備
北市：定期和遠雄開會討論大巨蛋公安
台電施工道坍 高市勒停工並開罰
遠雄：台南飛雁新村都更案無暴利
觀護盃籃賽 多希特預告19日上場
與台互動佳 菲千島詩社走過30年
分流奏效 登革熱醫護人力沒問題
連網車打造美麗新未來 遭駭風險難消
今彩539開獎
大樂透開獎
大陸眼鏡蛇群越獄 咬死養蛇場老闆娘
傳敘女童溺斃土國海灘 移民悲歌又一起
蔡英文高雄競選總部 律師團成軍
布吉納法索政變 大陸外交部：關注中
義羅馬競技場無預警關閉 遊客吃閉門羹
布國政變 外交部提升旅遊警示至橙色
退輔會：老榮民欲再婚會提醒評估
蔡英文：宜蘭醫療需求應重新檢視
歐股重挫 Fed利率按兵不動
痛經出血量多 可能子宮肌瘤搗蛋
亞錦棒球賽 中華7比0勝大陸
涉掏空炒股遭續押 和旺前董座喊委屈
經濟學人：習近平訪美難化解美中緊張
日遊客泰姬瑪哈陵自拍 摔落樓梯喪命
撞球9號球世錦賽 柯秉逸將爭金
聯準會推遲升息 法德股重挫逾3%
校園防疫 政院：列校長考核參考
大樂透頭獎槓龜
Fed不升息 必須懂的四大關鍵Q&A
日本安保政策的變遷
今彩539 頭獎無人中獎
關係升溫 美續鬆綁古巴經商旅遊禁令
Fed暫緩升息 美股開盤重挫
日安保法案將表決 料在野黨難擋
台中1婦人疑落水 警消搜尋搶救
成都豪華三輪車 Wi-Fi音響全都有
入主羅浮酒店後 錦江國際5百億買鉑濤
敘利亞部隊 傳開始使用俄新式武器
雲南暴雨 7死17傷
劉芙豪千安里程碑 中職第17人
洪秀柱：當選後找回民眾對政府信任
世界盃倒數一千天 莫斯科啟動計時鐘
反對聲中 日國會似將通過安保相關法案
高國輝破紀錄32轟 台灣第一人
台美日學者台北談安保法 日學者：限制不利區域安全
松菸BOT案落幕 稅後淨利超額部份50%回饋市府
談區域和平 蔡英文：維持台海和平穩定發展現狀
克羅埃西亞巴士運送移民往匈牙利
美俄防長通電話 會商敘利亞問題
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
撞球9號球世錦賽 柯秉逸摘金登球王
歐股收黑 投資人憂心經濟前景
日安保法案國會過關 國防政策大轉變
民意反對無效 日參院通過安保法
雙喜臨門 柯秉逸撞球世錦賽摘金當球王
罔顧反對聲浪 日國會通過安保相關法案
非盟暫停與布吉納法索活動 恐施加制裁
日通過安保法 外交部：盼善盡國際責任
全球經濟前景引憂 美股受挫
聯準會延緩升息引發疑慮 美股收黑
日安保法案通過立法 安倍達成心願
成長緩慢 穆迪降法國主權債務評等
小鮮肉激似藍正龍 安心亞妹妹變姐姐
廢柴特務來真的 傑西艾森柏格以一打十
自行車加國失而復得 台灣騎士續環球
謝祖武前進校園 小廚師不認韭菜飆淚
法國木骨架建築 觀光客愛但數量漸減
Fed不升息 金價吐怨氣
天公作美 義葡萄酒產量可望世界第一
尼格阿馬羅葡萄 南義黑珍珠
古老傳說 義大利看著月亮品酒
地中海難民潮 恐沖垮歐盟精神
聯大開議 友邦挺台循例推案
配置熱顯像儀 提升火場救援能力
孩子沉迷網路 專家教你怎麼辦
民進黨全代會齊造勢 冷處理凍獨反凍獨
打鼾擾人 正壓呼吸器帶來好眠助回春
委國戰機攔截非法機 墜毀毗鄰哥國邊界
美元兌巴西幣 創近21年第2高
台灣向伊利諾州採購黃豆玉米
紐處大樓喔熊迎賓 營造台灣文化意象
拉脫維亞國家圖書館台灣漢學中心揭幕
校車墜池塘 佛州5年級男孩義勇救人
難民衝撞警戒線 斯國警催淚瓦斯反擊
台北忠孝橋車禍 汽車翻覆駕駛送醫
竹圍發現遺體 身分待確認
上海科技大學開學 校長江綿恆致詞
香港寄北京包裹 打開竟是箭毒蛙
伊林女模轉行 賣老外愛的菜
正妹非草莓 七年級生用行動證明
台中港區綜合體育館旁火警 警消撲滅
河南化工廠氨氣洩漏 154人送醫檢查
中秋連假 嘉義辦飛舞鋼管
北韓不顧國際反對 重申將發射衛星
日安保法過關 南韓促日遵和平憲法精神
台灣青年大使新加坡演出超吸睛
越南中部暴雨成災 釀6死
登革熱單日新增746例 又創新高
深度慢遊體驗 花蓮華東部落純樸
美擴大鬆綁古巴經商旅遊禁令
大陸化工廠 隨習近平輸出美國
廣播金鐘 南方凡人二重唱同台演唱
文旦香甜又養生 做成驅蚊香也熱賣
日安保法案 陸質疑是否放棄和平道路
助抗登革熱 特製防蚊帽登場
登革熱煞不住 台南高雄單日新增創新高
活蟹開賣 就在野柳萬里漁港假日市集
基期高加油價低 8月外銷訂單恐5黑
電價爭議 洪秀柱籲蔡英文誠實面對
8月工業生產估連4衰 減幅可望縮小
十一長假商機 高山農場也向陸客招手
鴻海矽品日月光三角戀 小股東懶人包
日通過安保法 菲盼強化戰略夥伴關係
大陸無腿蛙王求婚 比特奧決賽還緊張
台農產品採購團與愛阿華州簽約
持護照至聯合國被拒 環時：這就是現實
iPhone 6S有3D觸控 保護貼不能亂來
16個夏天爭金鐘 職人劇來勢洶洶
洪秀柱：執政黨好的地方不能抹煞
紡拓會率團赴法國面料展 商機3百萬美元
中央氣象局氣象報告
霾害延燒 印尼：控制林火還需一個月
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
全力防登革熱 賴清德暫停輔選行程
全台紫外線過量 雲林PM2.5濃度高
統一：通路為王已過 產品掛帥來臨
鴻海電商富連網 三創園區做公益
開闢高美服務中心周邊道路 舒緩交通
中秋出遊不塞車 觀光局遊樂園推優惠
關注登革熱 賴清德暫停輔選
日通過安保法 蔡英文：整體影響待觀察
馬總統：大愛村永久屋經驗獲柯林頓讚賞
環保知識競賽 副總統勉勵環保志工
統一拚食安 窩裡反制度最高賞500萬
人工日曬米 外埔陳家三代傳承
台股禁空令取消 曾銘宗：回歸市場機制
工時長周末難休假 投身餐飲先做4準備
習近平訪美 展現3個期待
印尼亞齊施鞭刑 婚前性行為得挨鞭
大陸首艘自建航母 傳12月下水
節能路燈換裝 新北邁向減碳綠城市
蔡英文：沒預期10年內電價有上漲可能
開學季 人生第一輛機車首重實用
台綠耕隊訪印尼 共創台印產業契機
坑洞種水稻芭蕉 泰居民抗議馬路失修
賴清德抽檢下水道 未發現孑孓
日安保法案 陸國防部：堅持冷戰思維
巴拿馬邊防局贈卓越服務獎章給周麟
蘋果伸援難民 員工捐款老闆加倍
登革熱病例飆 人力噴藥機具不夠用
魔鬼阿諾很健康 一尾活龍上健身房
馬公無錫包機首航 每2週1班
世暉31號意外 遺體確認為印尼船員
推動垃圾減量 東海大學值得觀摩
捐電子發票少 創世發條碼貼紙
竹圍外海發現遺體 海巡隊持續搜救
希臘大選在即 激進左派聯盟民調略領先
印度文化部長：女孩夜晚外出非印度文化
登革熱肆虐 北市新增1菲籍境外移入案
出櫃同志出頭天 歐巴馬欽點任陸軍部長
連續地震後 花蓮海岸公路坍
大陸海軍船艦首次訪問丹麥
李新穎以台灣名廚美食饗宴薩副總統
防災體驗活動 花博公園登場
誰說新鮮人恐剩16K？ 曾銘宗：要約談
澎國際磯釣賽首日 風向影響釣況
民進黨：發展綠能會漲電價是落伍思維
洪秀柱下戰帖 籲蔡英文接受電視辯論
競賽泳渡日月潭 百人挑戰拚獎金
曾銘宗回母校 自爆大學成績差曾二一
看職棒登上親吻鏡頭 卡特擁吻夫人
百年老店 基隆李鵠浴火重生
中秋節烤肉趣 「雞絲」準備好了嗎？
王師父打造金月娘 雙和美食傳奇
社口?記餅店 讓人懷念的古早味
彰化不二家蛋黃酥 手工製作香氣四溢
華碩ZenFone前進高雄 助偏鄉學童
西班牙首次引渡大陸經濟犯
投身金融業先做4準備 曾銘宗這麼說
高市中林路坍塌 中油11管線停擺
爭議落幕 台北文創超額分潤回饋市府
反毒反飆車 桃園宣導遠離毒品
日通過安保法 前駐日代表：對台有利
花蓮觀護盃 達欣外援多希特處女秀亮相
教宗訪美推銷軟實力 紐約維安挑戰
BBC精選趣聞 海狗騎鯨魚衝浪
台北文創：松菸超額50％回饋北市府
SUPER師助開竅 學生寫萬字小說
SUPER師用臉書輔導 半夜訊息也會回
阿里巴巴股價滑落 網路科技股遇冷
浙江霸氣月餅 放了10年完好如初
購車預算夠 鐵包肉總比肉包鐵安全
中保無限+破萬戶 請兩千員工吃漢堡
競賽泳渡日月潭 冠軍50分鐘內游5公里
外地輔選挨批 賴清德：未影響防疫
清孳生源巡倒清刷 發現孑孓要倒馬路上
漁船翻覆意外 尋獲第二具遺體
高金素梅公布協商影片 段宜康質疑演戲
日月光矽品案 業者嘆投資人逐近利
IC設計員工是資產 惡意收購難
IRF設計首獎 五楊高架台灣之光
竹圍漁船碰撞案 登亞泥2號海事調查
美國利率不變 亞幣走揚
宋楚瑜：秦金生沒附和陸史觀 不需負責
松菸談判 柯文哲：早就談好簽約
蘋果超夯擋廣告App下架 竟受道德經啟發
中秋慶佳節 永瀨正敏現身街頭發銅鑼燒
嘉義複合式健康篩檢 打造長壽新樂園
林書豪看騎野牛 嗨翻又耍萌
Fed不升息 金價週線漲3.13%
張清芳演唱會三場完售 再造顛峰
棒球亞錦賽 中華14比0贏巴基斯坦
下福外海尋獲第二具遺體 身分待確認
懷疑昔日同窗偷東西 男子縱火遭逮
中華大勝巴基斯坦 決戰日本
漁船翻覆案 第2具遺體為大陸漁工
美指控福斯汽車 規避污染管制
崔始源攜韓智敏客串演出網路劇
日本通過安保法 抗議群眾誓言不退
地球清潔日 魏明谷帶頭清垃圾
外木山淨灘 清出236公斤垃圾
眷村文化節 朱立倫重溫眷村時光
副手人選 蘇貞昌游錫(方方土)：尊重蔡英文
漁船翻覆意外 船艙又拉出2具遺體
寶馬高球2輪擴大領先 戴伊手感發燙
美媒稱10億美元下落不明 一馬否認
登革熱免驚 滅蚊就靠這3招
登革熱嚴峻 醫界辦研討會交流
萬人泳渡日月潭 20日交管禁停車
周麟獲巴拿馬頒發卓越服務獎章
花蓮農產品 台北花博公園買的到
波卡事件府會緊張 柯文哲受訪怕挑釁
台名廚美食饗宴 薩副總統稱讚
大巨蛋火警擋救災 柯文哲：依法處理
恐遭監院罰百萬 柯文哲：要回去籌錢
信義房屋送月亮柚 闖關拿獎人多多
日新安保法 司徒文正面看待
日本女網賽 詹詠然姐妹雙打稱后
登革熱疫情 綠縣市長戰戰兢兢
搶創新商機 北京5千億銀彈挺文創
推藥品差價負擔 楊志良質疑頭殼壞去
新住民電影日 外配導演鼓勵找幸福
中秋連假到花東 智慧旅遊趴趴GO
蔡英文：執政是責任 不是榮華富貴
全國技能競賽 副總統勉選手再創高峰
鍾麗緹生日 小12歲男友張倫碩示愛
小微企業貸款增 陸銀監會看好普惠金融
第2屆武術文化節 逾千名高手比武
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
國會選舉 許信良憂分裂投票
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美鬆綁禁令 古巴經商路仍難行
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
健保總額協商 部分達共識
洪秀柱：親師同盟 教育會成功
林益全滿貫砲 生涯百轟達標
林子崴遭球襲 蔣智賢補刀滿貫砲
一帶一路 陸願與東協談產能基建合作
世暉31號船長紀萬得遺體尋獲
全國技能競賽 雲嘉南分署表現佳
LamiGirls變裝 挑戰烏克麗麗
登革熱前車之鑑 細數當年霍亂防疫史
安保法已過 日最快10月上旬改組內閣
洄瀾森巴嘉年華 民眾快門按不停
銜命抗日 呂彥青先守電視看日韓戰
還乾淨賞月去處 台糖員工淨山
日通過安保法 洪秀柱：遺憾憂心
前日相村山：安保法通過 鬥爭從此開始
職場體驗找工作 社會新鮮人分享成果
收費員全代會外陳情 民進黨籲政院負責
找前女友復合不成 男縱火遭逮
登革熱延燒 政院：重視校園防疫
詩人須文蔚 菲國主持現代詩講堂
北市入圍十大自行車路線 柯文哲籲支持
塑膠啤酒箱輕便 德國企業帶動風潮
移民危機 匈牙利號召預備役人員相助
國民黨：蔡英文閃躲台獨議題
韓國羽球賽 周天成獲銅牌
埃及新政府成立 前石油部長任總理
台中國際動畫影展 共享動畫盛會
為流浪犬找出路 北市推廣認養校園犬
海峽情兩岸親 13對新人見證愛
教宗動身 巡牧古巴與美國
新北就博會 吸引上千民眾參與
澎隘門沙灘運動嘉年華活動熱鬧
告別2015 十大跨年煙火景觀飯店
台中福正宮發獎學金 保佑學子樂學
希臘外海移民船沉沒 敘利亞女童喪命
社會企業熱潮 借鏡真人圖書館
飯吃太快易胖 專心慢食能享瘦
空大千生畢業 14人是7旬翁
天津爆炸案 海港城環境重建方案出爐
照顧弱勢貧生 助學金嘉惠60名學子
四川公車司機怕濕身 雨天開車要撐傘
竹圍漁船碰撞案 4遺體身分確認
蔡少芬激吻真老公張晉 網友嘆虐死單身
總統：外媒提及國民政府主導抗戰
生涯百轟 林益全：全壘打非我強項
竹圍漁船翻覆 海巡持續搜救5失蹤者
春畫展讓人臉紅心跳 日本初登場
奪第六座雙打冠軍 詹皓晴生日大禮
眷村國宅暗夜惡火 燒毀17輛車
金鐘綜藝被轟 藍心湄：老娘不去了
難民湧入歐洲 申根體系面臨嚴重危機
澎湖興小第10屆校友 47年首開同學會
王金平輔選 藍委參選人盼他續任院長
為走谷川大橋 總統車隊折返
數百難民群集斯洛維尼亞邊界
觀護盃富邦遭淘汰 顏行書：球隊陷低潮
琉球鄉長補選 原鄉長再當選
研究：太極有益治療疾病
林郁方：日新安保法未必有利台灣
供留學台灣參考 大馬舉辦遊學團
紙風車中秋夜特別版 花蓮開演
日安保法剛通過 陸海警船駛入釣島海域
澎湖岸巡72大隊 岸際救援演練
染登革熱 彭賢尹：一度出現幻覺
李季準獲廣播金鐘特別貢獻獎 場面動容
今彩539開獎
建中備戰黑豹旗 打擊場特訓
登革熱蘭嶼淪陷 達悟族擔心
美指敘總統阿塞德須下台 時機待協商
中國大媽脫鞋熏到女孩 兩人火車上互毆
田馥甄自稱物美價廉 笑虧瑪丹娜
海象轉差 海軍暫停翻覆漁船搜救
檳榔樹下種咖啡 台灣特有風貌
敘難民抵加興奮 難相信夢已成真
希臘選前緊繃 齊普拉斯重拾些微領先
陳菊：明年要從台灣頭贏到台灣尾
澎坊星光音樂會 再掀旅遊高潮
洪秀柱承諾當選後每年到谷關解決問題
大福彩開獎
遭抹黑影響捐款 洪秀柱籲小額捐款
韓再見兩分砲 逆轉射日封王
大福彩頭獎槓龜
29歲黨慶 小英：30歲讓大家都快樂
今彩539頭獎槓龜
林益全百轟之夜 犀牛連2天屠猿
香港鳳凰優悅電台經營困難 牌照還政府
新加坡屠妖節 亮燈及傳統舞蹈超熱鬧
竹圍漁船碰撞案 裕民：報告完成後說明
蔣智賢周思齊包10打點 兄弟大勝獅
華時：歐習會重頭戲在擴大兩軍交流
廣播金鐘 正聲教育廣播並列大贏家
撞翻漁船釀死 2貨輪船員交保
反安保法 日人怒批安倍
田馥甄唱小幸運 林宥嘉退伍首秀
虎航引擎訊號異常 班機延誤
噶瑪蘭島田莊司推理小說獎 黃奪首獎
莫文蔚3度攻蛋 女天神之姿登場
時間緊迫 歐巴馬促國會通過新年度預算
被責不吭聲 川普：無義務為歐巴馬辯護
〈財經主筆室〉美不升息後 多空操作看五大要點
漁船遭撞翻覆 尋獲4遺體
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全台登革熱1萬2766例 孳清顧問進駐台南
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藝術雙年展「造動」 論述亞洲躁動現狀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利比亞外海 單日救起逾4500移民
布吉納法索政變騷亂 至少10死113傷
巡牧古巴與美國 教宗飛抵哈瓦那
貝南總統：布吉納法索過渡政府將復職
教宗抵哈瓦那 古巴領袖接機
SpeXial教跳舞 舞步竟像胯下癢
涂善妮做烘培 陳雅琳想拜師
阿姑周遊偕夫李朝永 談34載電視人生
中歐國家封邊界阻難民 歐洲團結爆危機
陳偉殷挑戰單季10勝 雙方首局平手
等過好日子 難民兒童簡易遊戲找童年
加巡封關戰 潘政琮3輪暫並列35
人死留皮 專業協助保存刺青皮膚
維珍班機紐約起飛前碰圍欄 無人傷
陳劭彥倫敦推時尚影片 展現新設計
科羅旺颱風雖遠 注意台灣沿海長浪
北台灣房市928推案量縮 降價小宅成趨勢
貝南總統：布吉納法索將回復文人統治
人民幣期貨講座 企業反應熱烈
綠色旅遊 高市推環保旅店和餐館
陳偉殷7局失1分 握勝投資格
世界自由車公路賽 32萬失竊賽車找到了
FED趨鴿派 有利風險資產彈升
認識活化石 浯江溪口鱟導覽
北市套房火警 身障人士送醫插管急救
升息不確定性暫除 小心禁空令解除
陳偉殷7局失1分 奪本季第10勝
開學過敏季 過敏童求診增月底高峰
陳偉殷優質先發 奪本季第10勝
男童兄弟公園遭摸鳥 猥褻男判5年
看電影配銅鑼燒 義美搞另類行銷
漫步金色聖城 耶路撒冷神得很
吉隆坡黑風洞 神秘莊嚴之境
中秋烤肉不發胖 先來杯優酪乳
萬人泳渡日月潭 邊游邊玩氣氛熱
天使之城曼谷 吃喝玩樂很到位
長征六號首飛 20顆衛星進入軌道
百年龍邊橋 見證河內歷史
聯大開議 友邦將挺台對區域和平貢獻
高鐵台北至苗彰雲 430元到930元
中秋五大應景App 氣氛一秒鐘就來
教宗展開美古9天訪問 籲進一步融冰
抗登革熱 孳清顧問團進駐台南
偏鄉國中教室不足 慈濟點燃希望
披頭四1961年首張唱片合約 244萬元落槌
登革熱最新統計 1萬2766例
與安室奈美惠同台 Crystal Kay變迷妹
難民危機升溫 上萬人湧進奧地利
艾美獎20日揭曉 慾望師奶偕夫出席
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施振榮獲美西玉山科技協會頒發成就獎
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鴻海日月光矽品三角戀 兩波關鍵點決戰
甘肅防空演習太逼真 9人狀況危重
王品食品雲上線 陳正輝捍衛食安
電動自行車 將禁行北市人行及自行車道
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恐遭監院罰百萬 柯文哲：那也要交啊
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萬人泳渡日月潭 吳副總統祝游出健康
外需弱 8月商業營收恐連6黑
駁民調不看好 洪秀柱：朝勝選前進
中秋烤肉 台中市多不開放公園及綠地
洪秀柱：釣魚台主權屬於中華民國
恃強欺弱 竹聯台中南尊會長檢肅到案
歐習會登場前 陸對美網攻減少
不服無罪判決 高檢：徐自強案上訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
安保法過關 民進黨盼日本貢獻區域和平
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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世棒12強賽 棒球強權精銳盡出
逾百教授連署 憂高中生學力與大學入學
關心總統選舉 英國會議員團訪藍綠
金鐘綜藝挨轟 音樂類節目爭獎
全台紫外線過量 中部雲林空品差
陽澄湖大閘蟹今天開捕 至少漲價1成
金立群：逾20國等著加入亞投行
養殖業也有紅潮 業者盼建品牌解危機
柯文哲將去看南港瓶蓋工廠
竹圍漁船翻覆第3天 海巡持續搜救
油價連二降 中油21日汽柴油降4角
電動自行車 北市10月1日起禁行自行車道
加油等等 中油汽柴油明各降0.4元
通緝犯假裝胞弟闖關 一顆痣破功遭逮
基福馬拉松起跑 林右昌盼提升為國際賽
傳局處長都有拿波卡 柯文哲：我不知道
造訪偏鄉 洪秀柱：打造都市學習環境
西安地鐵推出絲路專車 重現漢唐盛世
南部登革熱發燒 中秋送暖物資增防蚊精油
iPhone 6S將發售 模組廠搶搭蘋果熱
臉書玩了多久App哪個耗電 iOS9都告訴你
日本安保 宋楚瑜：不與美日軍事聯盟
漁船竹圍碰撞翻覆 海空持續搜索
台南登革熱嚴峻 孳清顧問團啟動防治
內湖公民會館開幕 柯文哲吳阿明揭牌
全球60家新創科技 敦宏進榜
第67屆艾美獎 主要入圍名單
Apple TV尬對手 各有一片天
台灣水果質優 泰國農民種植意願高
台電求才只要高中職 來的全是大學生
美媒：FBI調查一馬公司醜聞
復興空難超荐法會 祈求平安
怕助人反被誣賴 鄭州人先拍照再攙扶
中秋5種迎接「大烤」現象
卡式台胞證 爭議聲中全面啟用
粉鳥林漁港女性不慎落海 海巡搶救
官方資訊亂 維權人士研發6語App幫難民
一馬涉洗錢 傳FBI展開調查
菜價趨跌 中秋烤肉先配綠葉菜
養孔雀魚 水要乾淨又不能太乾淨
1/2+1/3=2/5？ 大學師憂高中學習不完整
國庫補貼核能？ 台電喊冤
泰前總理要紅衫軍先裝死 等大選贏回來
秋節關懷情 馨生人分享故事做麵包
柯文哲：松菸超額分潤是合理設計
東方歌劇 明華園洛城首度演出
美官員：或可在平壤與北韓對話
台中1男子揚言跳樓 消防局雲梯車救援
吃膠原蛋白護膚 醫師：無效啦
希臘國會大選 投票作業起跑
紐時：中美有望簽網路軍控協議
智庫：台海有事 美軍7天內難獲空優
還原我的少女時代場景 劉德華唱給你聽
涉脅迫逃逸女外勞賣淫 警逮6人
民調：泰民眾最關心誰是爆炸案主謀
兒藝館轉型 打造中市首座市立博物館
加州野火獲控制 仍持續威脅
守護偏鄉孩童 年輕師獲師鐸獎
長頸鹿連死3隻 動物園：無關近親繁殖
旅星各界 木球網球賽慶國慶
登革熱疫情燒 蘇煥智：防疫SOP有漏洞
受邀韓國廚藝賽表演 秀台灣三杯雞
萬人泳渡日月潭 3人送醫已好轉
綠黨社民黨提名不分區 工會秘書長入列
照顧新住民 毛揆：外配基金轉型並擴大
橡皮艇也渡海 希臘外海26移民落海失蹤
致癌難消化營養不均 烤肉3大地雷
九二一防災日 全國海嘯警報試放
虱目魚王拍賣萬元 捐國小午餐
國親合 朱立倫：努力促成大團結
酒後失足墜邊坡 女子奇蹟獲救
棒球往下扎根 營隊體驗野球魅力
與時間賽跑 印度搶救受困隧道工人
漁船翻覆意外 尋獲第5具遺體
金門海巡口袋戰術 夜逮3艘越界陸艇
救護車與機車事故 2傷者送醫無大礙
日本真子公主英國低調求學 攻讀藝術
竹圍漁船翻覆案 尋獲遺體身分待確認
台中88潑水節 未來擴大舉辦
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占中近1年 我要真普選標語再現
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
許秀雯參政環島行 盼爭同志權益
中山高彰化段貨櫃車翻 壓2車5人傷
加拿大審移民造假 涉及上千大陸移民
許富凱開唱 田馥甄鼓勵媽追星
蔡英文：嘉義市要贏1萬2千票
副手人選 蔡英文：會在適當時機公布
推社會住宅 蔡英文：會與地方政府合作
是否視察瓶蓋工廠 柯：軍機瞬息萬變
南港瓶蓋工廠拆除工程 柯文哲喊停
北市新增3例本土登革熱 累計22例
票房破5億 劉德華再來唱給大家聽
促進與金門情誼 桃園成立交流小組
逆境展運動長才 許立慈為國爭光
前總理：希臘將選出戰鬥政府開創新時代
教宗訪哈瓦那 革命廣場舉行大型彌撒
郭泓志本季報銷 恐第6度動刀治肩傷
桃仔園二手家具拍賣會 資源再利用
加油且慢 台塑21日降汽柴油4角
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馬公磯釣賽 日本釣客跨海參賽奪冠
守連戰防線說 宋楚瑜：又不是德軍法軍
秋遊慈湖 覽美景啖美食
南港瓶蓋工廠拆除工程 柯文哲裁示停工
查政治獻金 監察院：沒有政治考慮
桃園永安漁港船舶起火
宣導滅蚊 成大學者走入社區
日華懇會長平沼 申請返自民黨
活動少排在台南 蔡英文：不打擾賴清德
日本逾80歲人口 首度破千萬
電競選手座談 柯文哲：應開發老人遊戲
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中山高貨櫃車翻覆 5人受傷送醫
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拚勝選 蔡英文：競選團隊被操得厲害
陸5名異議人士被拘 未申請在台停留
高市路塌陷毀下水道 21日出動抽水機
2歲後只喝可樂 5歲陸童蛀爛14顆牙
為見教宗一眼 8萬紐約客將夾道苦候
橄欖球世界盃爆冷 日本贏南非
棄報觸網 陸媒體人紛紛跳槽新媒體
航空館落成 總統：傳承空軍歷史
瓶蓋工廠守衛隊 21日赴文化部陳情
抗震盃 台大奪研究生組冠軍及創意獎
F1新加坡大獎賽 競逐過程精彩
國內╲柯文哲又失言 拿流浪狗比喻街友
澎湖基督教會淨灘 歡慶宣教150年
中華隊亞錦賽抗日爭銀 首局0比0
竹圍漁船翻覆案 遺體運抵正濱漁港
柯文哲：街友定點發便當 流浪狗定點餵
杜拜多金帥氣王子 心臟病發英年早逝
洪秀柱中市造勢大會 基層熱情相挺
亞錦賽爭銀 中華隊前3局與日本戰平
高市飯店送防蚊液 台南轉單團客增
美媒：一馬醜聞打擊投資信心
竹圍漁船翻覆案 第5具遺體為大陸漁工
數字看希臘大選
左腿截肢鐵人賽完泳 陳永勝獲滿場掌聲
關島熱低壓 可能變颱風
中市黃復興挺柱 洪秀柱：請做我的分身
洪秀柱中市造勢 立委參選人站台力挺
難民潮緊接歐元危機 威脅歐洲夢
Fed未升息 台股短線觀察外資動向
中華隊亞錦賽爭銀 5局下半先馳得點
朴槿惠向士兵頒發特別休假證
陽澄湖大閘蟹開捕 大個頭蟹產量減
重開關卡 匈牙利通塞爾維亞公路暢行
美訓練75反抗軍戰士 返敘抗伊斯蘭國
毛揆訪安養中心 老奶奶送反字筆墨
世界12強棒球錦標賽 冠軍金盃亮相
大陸漁民脫逃 金門通知廈門協處
北市府：柯文哲並未將野狗比作街友
希臘大選 初步投票率低
中華隊亞錦賽爭亞 呂彥青6局0失分
長春到琿春 大陸最美高鐵通車
洪秀柱：蔡英文再次逃避兩岸問題
7局上攻1分 日本亞錦賽追平中華
疑停車糾紛 男子遭人持刀刺胸不治
瓶蓋工廠爭議 北市：依據文資法審議
蘇智傑亞錦賽開轟 中華領先日本
重塑蓮花F1車隊
桃機廁所跌倒 老婦頭受傷流血送醫
F1車隊的機密車庫側記
國際地科奧林匹亞 台灣排名第一9連霸
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希臘前總理再度勝選 執政路難走
週一鋒面到降雨機率高
台北文華東方 盛邀雪梨名廚Peter Gilmore客座
期交所「人民幣匯率期貨講座」 中小企業反應熱烈
集保首屆「大專生金融就業公益專班」正式開課
台南登革熱確診病例降 14週來首度反轉
(時評)還給學生可以呼吸的跑道
台股跌150點暫守8300 國安基金暫不退場
布里斯本 人氣快餐車征服你的胃
警政署策略研討會 談社群媒體、巨量資料
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Skype全球多國斷線搶修中 網頁版不受影響
金融危機後最低迷 8月外銷訂單年減8.3%
高國輝平紀錄33轟 犀牛1分輸桃猿
希臘大選出口民調：激進左派聯盟小勝
希臘國會大選 激進左派聯盟估將險勝
多明尼加遺傳疾病 女孩青春期變男兒身
辯論後川普支持度下滑 費奧莉娜躍第2
希大選開1成選票 激進左派領先得票3成5
奧克拉荷馬州地震大增 疑採頁岩油導致
出口民調：齊普拉斯得票33-35% 勝選
希臘大選 反對黨承認敗選
希臘新民主黨黨魁 承認大選落敗
凱瑞：美將增收難民 明年達8萬5千人
美增收難民 敘利亞人為主
官方計票：激進左派聯盟3成55得票勝選
獨立希臘人黨願與激進左派組聯合政府
歐洲男籃賽 西班牙剋立陶宛 3度封王
贏得大選 齊普拉斯誓言打擊貪腐
5成選票開出 齊普拉斯以35.5%得票領先
齊普拉斯證實 將與獨立希臘人黨組政府
重返執政 齊普拉斯路難走
法國古蹟日 總統府開放參觀湧2萬人
開7成選票 齊普拉斯3成54得票贏得勝選
玉山銀越南同奈分行開業
007龐德最新車款 年底新車大展亮相
納豆自曝國中暗戀3年 交往7天被甩
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共和黨參選人：穆斯林不該當美國總統
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家扶邀民眾縫傘 體驗貧窮與弱勢同甘苦
錦飛鳳傀儡戲劇團 台南展演3天
李新穎參加薩國微小型企業創新展覽會
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空氣差 埔里崙背細懸浮微粒偏高
艾美獎喜劇類最佳男主角 傑佛瑞坦伯爾
坐小黃玩十萬個冷笑話手遊 送乘車券
男登白姑大山摔傷腳 仁愛消防救下山
教宗訪古巴 主持彌撒會晤卡斯楚
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加巡封關戰 潘政琮並列27名
歐美股市挫 台股跌逾百點破8400點
疑背包客闖入 巴黎鐵塔一度關閉數小時
齊普拉斯贏希臘大選 發表勝選感言
郭台銘遭罰款 鴻海揭露資訊慢
中環今起庫藏股 股價逆勢紅
證所稅未過 張盛和：股市影響還好
股匯齊挫 新台幣開盤貶逾1角
男籃歐錦賽 西班牙宰立陶宛奪冠
台股再破8300點 待國安基金伸援手
糖果鳥塗鴉紐約台灣會館 另類藝術空間
開辦嘉郡小學堂 給自己十樣人生禮物
軍人自購裝備 高廣圻：個人做法
潘政琮加巡獎金榜第2 明年升級
地方傳換柱 王金平：胡思亂講
雄影國際視窗片單 新穎電影美學
竹科裁員241人 光電業占8成
日月光收購矽品 法人持股也鬆動了
毒蟲連3次入侵住宅行竊 被逮剩54元
調查：6成5企業第4季有徵才意願
嘉義偏鄉國小實驗教育 轉型契機
街友與野狗 柯文哲：是在講管理辦法
捶桌發怒 柯文哲在市議會鞠躬致歉
金溥聰與馮光遠官司 金溥聰出庭
驚傳裁員2至3成？ 王品否認
調查：3成民眾估台股年底跌破7千
央行動不動 週四揭曉
草屯傳隨機掏槍搶奪未遂 鎮民心慌慌
槽車二氧化碳外洩 國道出現雲海
特殊性關係捶桌發怒 柯文哲鞠躬致歉
中林路修復 台電估還要3天
擠滿難民橡皮艇遭撞沈 6孩童淹死
傳鴻海提案買夏普面板事業 蘋果參一腳
毛治國預算報告 公共建設1890億元
新版台胞證上路未告知 陸委會不滿
中秋隔天才滿月 肉眼難分辨
王品否認裁員 強調今年已辦多場徵才
揭露資訊慢遭罰 鴻海：依法辦理
英時尚教母伸展台 化身示威場
柯文哲：10月邀總統參選人幕僚討論公宅
調查：2成7企業估第4季營運下滑
登革熱週確定病例降 台南首度反轉
達成預設目標 潘政琮開心升威巡
上週美股跌 曾銘宗：台股沒問題
習近平訪美 陸專家：定中美方向
南港瓶蓋工廠 柯文哲22日找民團開會
菲總統大選民調：無黨籍女參議員領先
職務再設計賽首獎20萬 徵件倒數
歐習會擬簽網路軍控協議 學者質疑
九二一驚天動地 桃園防災記取經歷
秋瓷炫于曉光拍拖 約會熱點健身房
金溥聰告馮光遠求償案 10/6宣判
艾美獎 喬漢姆和戴維絲奪演技大獎
高鐵穆斯林祈禱室 台中站率先設
屏基7-11合作 推出智慧健康量測站
毛治國：陸溝通不足 傷害台灣人民感情
綠黨社民黨共推不分區 10月衝刺政黨票
趙薇挑戰最驚心動魄床戲時 老公來探班
韓東海高球賽 韓小將安秉勳奪冠
柯文哲：只有噴藥無法抑制登革熱疫情
艾美獎戲劇類最佳影集：冰與火之歌
金門漁船船長落海 海巡搜救中
柯文哲：戴季全恐無法當悠遊卡總經理
越南勞動生產低 專家：減緩經濟成長
中油媽媽站長 38年的加油工
配合中央 台南登革熱指揮會議不再開放
67屆艾美獎 主要得獎名單
日月光收購將屆 矽品一度跌破40元
英擬斥資1027億 興建新核電廠
私校兼任教師鐘點費 調漲有望
權值股乏力 台股跌破8300點
台股連2周蟬聯亞股吸金王
暑假夢幻實習 弘光餐旅入住五星酒店
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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李嘉誠撤資 中共黨媒：不必挽留
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
社團集氣送愛給家扶 感受秋節氣氛
登革熱嚴峻 台南噴槍永遠都不夠
柯文哲：已叫戴季全請辭
歐巴馬模仿達人 從大陸紅到美國
台南登革熱 新增347例
寶馬高球賽封王 戴伊躍登世界球王
洪秀柱重申 台灣應推動多元能源政策
中秋節最不想收到的禮品是 月餅
美承認比特幣 F-世芯股價揚
登革熱疫情現反轉曙光 仍需3週觀察
馬總統：來台境外學生明年破10萬
艾美獎紅毯高溫38度 男星襯衫滴出水
柯文哲：現在已叫戴季全請辭了
未足額進用身障 台灣高鐵18人最多
台股跌破8300 吳當傑：國安基金不退場
新台幣中午升 1.64角
習近平22日訪美 可能觸及台灣議題
溫室遮蔭噴霧降溫 蔬菜產量大增
友達：未裁員 70多人選擇自願資遣
外資匯出 新台幣實質走勢偏弱
難民歐洲尋無家 失根孩童恐成幽靈人口
舒淇舌戰趙薇 還上傳大啖美食影片
不聽醫師話 登革熱病患喝符水變嚴重
海地官員訪華考察技職教育
高雄軟體園區工人墜樓 意識清醒送醫
學測加考高三課程 最快108年實施
謝霆鋒避談王菲 不會參加親子類節目
漢微科估Q4回升 全年目標可達陣
國防部：禁止國軍官兵私自採購個人裝備
吸毒後哺乳 男嬰死母遭訴
Nutella巧克力棒爆紅 全家估賣破百萬杯
習近平訪美 9/28首次聯合國演說
竹圍翻覆漁船案 拖船抵事故現場
柯文哲：不會讓戴季全當悠遊卡總經理
林鳳營拚買氣 週週抽出10萬元
卡式台胞證 毛治國：堅持只做旅行證件
水湳區段徵收工程 105年6月完工
保健食品琳琅滿目 僅37%民眾常吃
華納來港 點燃東方好萊塢期望
豐興：國際廢鋼跌 下調國內收購價
高市連鎖運動用品店遭竊逾百萬
大陸新城區規劃人口34億 專家稱失控
嘉郡小學堂開設 用志工角度關懷雲林
生技股強勢表態 多家攻漲停
艾美獎寫歷史 非裔首奪戲劇最佳女主角
天津爆炸後 上海最大危險品倉庫搬離
華光居民告方仰寧 不起訴
澎湖地質景觀在亞太地質會議大幅行銷
中林路坍塌 大林蒲居民籲台電高層出面
救經濟 財長：貨幣與財政政策雙管齊下
世暉31號 下午5時拖抵台北港
還高中完整學習 楊泮池建議延學測晚開學
變態男子侵校園 猥褻小二男童
菲律賓總統大選 孤女議員拉大民調領先
希臘國會大選結果底定 各黨席次分配表
韓星蘇有珍添一女 有兒有女萬事足
旅泰台商中秋晚會 吃喝玩樂老幼同歡
台股收盤跌155.1點
柯文哲表態 戴季全不當董事長跟總經理
權值股腿軟 台股力守8300點
回顧921 宋楚瑜推防災政策白皮書
嬰屍當垃圾 莫三比克醫院扔垃圾場
台股挫逾150點 暫守8300點
鹿林山保育有成 捕捉罕見動物影像
台股開低走低 收跌155點
港人入台簽證 申辦地點搬遷
北市598棟空屋積水 登革熱溫床
10月台指期跌168點
柯文哲承諾 任內開放旁聽文資委員會
經費沒了 第一民族黨參選人跳船
10月電子金融齊跌
澎衛生環保齊籲全民防堵登革熱疫情
清明上河圖原件 北京故宮亮相
洪秀柱會小學老師 爆被打耳光超記恨
中國社科院也估 陸今年GDP保不了7
再發消費券否 毛治國：大景氣沒特效藥
艾美獎大贏家 冰與火之歌：權力遊戲
長榮中學校慶 犀牛球星同賀
假問路真強盜民心慌 毒蟲遭逮
台股大跌 吳當傑：不要1天就失信心
打死妳也白打 陸警掏槍撂話惹議
洪秀柱：大選國親整合有合作空間
台漁船非法捕撈 將在國際會議公布
嘉義第12例登革熱 感染原因待釐清
三大法人賣超台股140.81億元
調查：結婚門檻在哪 年薪55萬元
桃猿出征石垣島 號召官方加油團
韓防長：美請日派兵半島 南韓可拒絕
山老鼠載運檜木 保鮮膜藏不住香味
打造烏日副都心 區域均衡發展領頭羊
淡北道路二階環評 正反方到場關注
攻高質光碟 中環獲日商授權
中秋烤肉何處去 北市開放23處
惡意軟體入侵蘋果App Store 微信也中招
群創：資遣員工 與產業不佳無關
第4季 屏東工作機會增加
房東張淑晶 與兄爭屋勝訴定讞
拖帶竹圍翻覆漁船 斷纜延後到港
蘇打綠洛城演唱 歌迷如痴如醉
蝸牛精神 印尼偏鄉搬家帶屋走
瑞士黃金吸金逾10億 檢調搜索查扣遊艇
蔡明亮拍金馬52形象廣告 李康生全裸
談選情 游錫(方方土)：民進黨要戒慎恐懼
輔選洪秀柱 毛治國：天經地義
高雄中林路塌 台電：不迴避該負責任
立隆庫藏股買回3500張
王品驚傳裁員？陳正輝：早上才聽說
中市七期有瓦斯減壓站 民代要求地下化
連5黑 8月外銷訂單年減8.3%
新台幣收貶2.76角
卡式台胞證上路 陸委會：欠溝通不尊重
南僑受累人民幣貶 8月獲利大縮水
大陸國台辦：卡式台胞證仍是出入境證件
中研院太平洋鄰里協會 探討大數據影響
宋楚瑜盼政府攜社大 服務長者新住民
卡式台胞證 蔡英文盼政府協商解決
台達電助納米比亞 打造最大太陽能電廠
卡式台胞證 洪秀柱：應消疑慮再實施
中林路塌陷中油損失8千萬 要台電賠償
股匯雙殺 新台幣重貶2.76角
老虎襲人 紐西蘭動物園不安樂死
外資上周買超188.85億元
菜鳥變政治賭神 齊普拉斯贏希大選
瑞士黃金吸金逾10億 星籍主嫌送複訊
特殊性關係案 金溥聰馮光遠庭上激辯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
陸股收盤漲 滬股站穩3100點
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國有地地上權標售冷 標脫率不到4成
中央氣象局 １週天氣預報
馮光遠批馬金體制 金溥聰反批選舉造勢
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南港瓶蓋工廠爭議 文化部尊重北市府
撤台風波 紅點總裁22日會倪重華
高雄中林路塌陷 3天內搶通電信
中校自買裝備PO網 國防部交海軍檢討
王建民不打12強 重責交年輕人
澳洲大罷工 國際線旅客遭延誤
罰不怕 高市重罰企業違勞基法
香港慈善團來台遊玩 10萬贈偏鄉小學
轉動幸福 台塑贊助校園巡演
台西鄉長遭起訴 趙瑞和喊冤盼還清白
愛買進駐奇摩網購 攻生鮮12小時到貨
新北增6例登革熱 單日最多
星雲：洪秀柱是觀世音 蔡英文是媽祖婆
不打12強賽 王建民：沒把握調到最佳
因應難民潮 東歐外長集會商議
加州野火延燒 迄今燒毀1400戶民宅
九二一倒塌大樓 變身台中希望家園
新北辦國標舞世界盃 10月登場
網購援交老伎倆 1個月詐騙3起
憂農業斷層 大學研究助理回鄉從農
陸委會：會觀察卡式台胞證有無不當
燒死前女友 男一審判無期徒刑
港股收黑 挫至1週低點
花好月圓 工筆畫大師進駐桃機
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三列車測試 高雄輕軌待履勘
重溫我的少女時代 復古過中秋
幸福轉愛 捐贈雲林家扶賀中秋
習近平訪美首站 凸顯和華盛頓州淵源
新北捷運青年租金補貼 10月開辦
國家防災日 林佳龍：記取教訓能減災
歐股開低 福斯重挫拖累德股
王品陳正輝：今年是整頓期
泰金寶挹注 新金寶明年營收衝2千億
航警機靈搭肩要協助 通緝犯露餡
鼻竇炎襲腦頭痛 出國復發險喪命
工研院：台晶片廠應加速整併
二階淡北道路案 替代方案多又雜
福斯汽車傳排放數據不實 股價狂跌逾20%
單靠降息救經濟? 央行：難
寒士街友慶中秋 披薩取代月餅喻團圓
逆風操作外 央行力穩匯市多了一招
攜手群聯 泰金寶跨足半導體封裝
全國東方舞奪冠 2新住民獲譽澎湖之光
法國國鐵涉歧視北非契約工 判賠
自行車標準手勢 右轉舉左手
王品福利縮水？陳正輝：調整再出發
安寧非臨終 珍惜每天活得精彩
毛揆：出國預算愈編愈少 妨礙國家發展
偏向虎山行 洪秀柱：只剩我一人
公費流感疫苗 10月起接種
齊普拉斯贏大選 歐盟盼希臘政局穩定
不滿捷克靠攏陸 蒙面俠府前怒升紅內褲
毆傷女模 科技董座判賠兩百萬
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新三光越桃園站前店 週年慶送好禮
學者：洪秀柱支持者堅定 不可能換柱
涉非法挪用公款 大馬法庭：納吉須答辯
小男童遭男子猥褻 桃園加強補救
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齊普拉斯重獲執政權 減債協商首要任務
齊普拉斯勝選 媒體：眼前任務艱鉅
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少女腹部疼痛 竟是卵巢癌
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積水養蚊 苗縣開出逾百張勸導單
接單慘兮兮 經濟部估9月恐兩位數下滑
柯文哲秘書澄清：從未拿波卡
劉若英湯唯周迅桂綸鎂 破天荒合唱
約翰藍儂嘲弄殘障動作 粉絲震驚
亞洲最貴豪宅 香港33億元居冠
澎南方四島社區生態旅遊 創造雙贏
旅星僑界國慶活動 木球網球賽開鑼
社大對談 蔡英文：在台受教育很辛苦
雞籠城隍美食節開跑 議長粉墨代言
福斯汽車排放傳作弊 南韓將檢測
菲男臉書貼煽動言論 星判入獄4個月
糖朝遭檢舉蟑螂 衛生局又查出過期醬汁
三緯3D列印機 10月新增美國通路
搶修中林路 高市促檢測管線安全
鄭文燦會梅健華 盼加強台美城市交流
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中秋烤肉吐司賣翻 超商量販備戰應烤
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併購案發酵 投審會估第四季比第三季好
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報告：今年出生的英人逾3成將罹失智症
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東哥23日登錄興櫃 訂單直通明年底
以為撿到便宜 軍校生買點數遭詐數萬元
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新光三越第一波周年慶 下重手催買氣
大阪咖哩味來了 10月京站見
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大陸電商成立台灣館 農民契作米進駐
迎習國宴 華郵籲為陸良心犯留座
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蔡英文新書 2012敗選自責民眾淚海
日眾多地方政府遭網路攻擊 來自陸居多
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台漁船非法割捕 漁業署將確認鯊魚種類
2萬元會錢未付 台南1對夫妻燒炭自殺
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2度斷纜船擱淺 世暉31號終抵台北港
科學工業園區新增4案 投資27億
聯合國：全球半數以上人口未上網
南京台名品展閉幕 促129億元商機
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林智勝棒子教訓 菜鳥陳韻文驚呆
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特別統籌稅款 主計總處：非政院私房錢
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高雄中林路面塌陷意外 估損失5億
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首度出庭 金溥聰：馮光遠為選舉扭曲事實
通緝犯衝撞警車 警開3槍無人傷亡
瀕危蘇門答臘象遇害 印尼人憤怒
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美股開盤上揚
新書揭露英相卡麥隆年少放蕩行徑
齊普拉斯再掌權 將要求歐盟齊協助難民
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〈關於〉民進黨總統參選人蔡英文
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空軍AT-3教練機失聯 搜救暫無所獲
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〈關於〉親民黨總統參選人宋楚瑜
期交所創辦「期貨鑽石獎」鼓勵交易
集保結算所 跨國境保管業務開跑
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移民危機 匈牙利國會授權政府部署軍隊
布吉納法索軍隊集結 逼政變領袖繳械
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萊斯：反對兩岸任何一方片面改變現狀
希臘新總理齊普拉斯宣誓就職
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萊斯：陸網攻非小事 決定雙邊關係走向
布吉納法索政變領袖道歉 願交出權力
德下令 大規模檢測福斯柴油車
智利餘震再襲 規模6.5
據悉威斯康辛州長華克將退出總統選戰
技術修正 國際油價跌深反彈
扭轉頹勢 美股上揚
驚爆焦點首映 瑞秋麥亞當斯秀薄紗誘惑
鄧紫棋填詞譜曲 瞬間為專輯暖身
心急小僑婚事 孫德榮：劉亮佐在等什麼
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難民危機 匈牙利總理：歐洲面臨威脅
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談歐習會 萊斯：不掩蓋雙方歧見
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台晶圓代工高階製程 營收比重估4成
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8月外銷訂單連5黑 台股利空待消化
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創見推DDR4模組 強攻工控市場
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同志難逃死罪 IS再處決10名男同志
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十三行人面陶罐 轉憂為喜露神秘微笑
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台灣大天天賺App 首創紅利折抵帳單
胡勝正：台灣競爭力下滑才是關鍵
多倫多男子成功戒糖一千天
7月經常性薪資為3萬8851元
醉上國道火燒車 駕駛一度拒酒測
台股開盤漲35.27點
鐘聲響起 大專生金融就業公益專班開課
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冰箱驚見女性生殖器 屋主在南非遭押
新台幣早盤一度觸及33元
露鳥俠疑苗栗趴趴走 網友po文提醒
法蘭克福車展 參觀人數破35萬
市場預估今年巴西經濟衰退2.7%
卡式台胞證 毛治國：國台辦已正面回應
韓中簽3協議 降低貿易技術壁壘
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貨櫃車校車車禍 校方：9學生留院救治
台南登革熱12066例 單日再破600例
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習近平訪美困難重重 美高姿態以待
8月失業率3.90% 初次尋職失業增6千人
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酒駕撞傷老翁肇逃 警清查監視器逮人
外資連10買力挺 宏達電股價好威風
歐習會談台灣 卜睿哲給歐巴馬3建議
學生版洪仲丘案 陸生被罰跑步暈倒身亡
保護花東景觀 專家盼建構法制
威斯康辛州長 退出共和黨總統提名戰
iPhone 6s Plus電池容量變小？
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全國技能競賽 嘉工奪4金2銀
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大學校長連署陳情 盼排除兼任助理納保
中秋抽驗食品 台東今年月餅很健康
警扮社工逮販毒夫妻 稚孩轉介社會局
住宅政策 洪秀柱：有工作就買得起房子
郭台銘：相信張虔生誠信 歡迎純投資
王金平：與朱立倫談輔選 沒談續留立院
賣汙染花生 美食品公司前老闆判28年
北市勞動局證實 GROUPON已裁員100人
齊普拉斯回鍋希臘總理 要拚經濟減債
陸股連2漲 台股反彈
日月光+矽品>2？ 郭台銘：郭字倒過來寫
粵港澳投資論壇 簽合約779億元
未保持車距 校車撞貨櫃車11傷
前7月經常性薪資3萬8591元 同期最高
花2億裝潢辦公室 柯文哲：要求費用精簡
卡式台胞證惹議 毛治國提模式
陸戰隊戰術及防護背心 12月獲得
搶客家票 蔡英文啟動3天浪漫台三線
汰換管線 中市豐原區部分地區停水
中美洲各國與南韓談判貿易協定
Groupon傳撤台 客服：產品皆可使用
菲南渡假村 3外國人1菲人遇劫
調查：買豪華車最不滿漲價與交車慢
GROUPON退出台灣裁員 北市：程序合法
Groupon傳撤台 前總座po文招手獵才
雲林六輕台化廠疑氫氣爆 無人傷亡
綠營：橘營撤單身女子文宣 顯見爭議
購物卻留狗狗在車內 小心挨罰
截至7月份 宏都拉斯經濟成長3.4%
歐習會前 美財長促陸重申經改承諾
洪秀柱推公民住宅 6百萬可買大台北房
三高上升 男性心肌梗塞是女性3倍
促進身障就業 新北首創參與式預算試辦
想念失散多年好友 老五老助圓夢
台南家扶中秋送暖 月餅搭防蚊液
海鮮豬肉易帶菌 烤肉要注意
王金平：朱立倫了解目前競選情勢
APEC技職論壇 台灣秀產學成果
自撞石墩翻車 女駕駛平安無恙
利變型年金險熱銷 前 8月增 7成
美無良商人判重刑 受害家屬欣慰
莎翁逝世400年 台文館辦特展
柯文哲不參加國慶 考慮自己辦
人民日報談習近平訪美 攸關兩國未來
大聯合政府 宋楚瑜：癡癡等與各黨合作
大稻埕音樂情人節 北市闢兩線煙火專車
國父南洋基地 駐星代表訪晚晴園
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
親民黨單身言論惹議 洪秀柱：兩回事
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
格子舖公益販賣機 照顧弱勢婦女
亞銀下修大陸經濟成長預測值
白茸基率團訪台 將獲頒國會外交獎章
檢舉水汙染 新北祭最高千萬元檢舉獎金
日月光公開收購今截止 矽品力守40元
因卡式台胞證停辦夏張會？陸重申立場
台電施工中林路塌 毛治國道歉
卡式台胞證 陸委會：功能與紙本相同
兩岸標準論壇 發布6領域8標準文本
從校服到婚紗 大陸網友瘋曬愛情長跑照
放學獨行巷內 國中女生險遭狼襲
裁掉會客室 柯文哲：我沒什麼朋友
大陸經濟疲軟 亞銀砍亞洲成長
習近平訪美交朋友 先赴企業界拜碼頭
廣電三法修法 藍支持綠願協商
法國新駐台代表紀博偉 招手台商
台化芳香烴廠氫氣閃燃 5分鐘滅安全第1
全運會快閃活動 高雄96校上萬師生響應
大陸證監會主席助理張育軍被免職
佳能五股廠起火 無人受傷影響不大
舒跑杯台中場將開跑 10月起網路報名
新台幣中午升 2.78角
用心陪伴高關懷生 商育英獲菁師獎
南港瓶蓋工廠 柯文哲晚間找民團開會
習訪美 陸學者：中美貿易協商將有進展
北市本土登革熱 累計23例
因應登革熱 台南醫院停收非緊急病人
提公民住宅 柱姐批小英社會住宅虛擬
歧視單身女性惹議 宋：絕非親民黨文宣
大陸北斗衛星系統可監控公車 防私用
農業雲起飛 問題茶立馬查
異位性皮膚炎 女嬰抓到皮膚流血
佐科威將任滿一年 施政受質疑
電價調整亂無章法？ 經濟部說分明
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陳瑞隆：兩岸標準合作 打造特色產業鏈
總統盼與加拿大啟動投保協議談判
救狼喔 麥莉希拉聲援反對加拿大獵殺
登革熱疫情延燒 中市民代憂空屋未管理
菲南發生綁案島嶼 台商接待親友必遊
用無人機送女友月餅券 廣場舞大媽擊落
美大選淪炒作議題 穆斯林憂再遭仇視
新台幣中午升2.78角 實質走勢偏弱
陸戰隊：未授意許誠宜可穿自購裝備
登革熱發燒 賴清德：沒停班停課必要
免奔波 高市開辦行動戶政所
內政部：自然人憑證將突破500萬張
八仙塵爆 日相安倍肯定台日救援合作
男跳花蓮大橋 吊掛救起無生命跡象
六輕台化廠氫氣爆 李進勇察看
習近平：市場震盪 不影響大陸改革
巴西海灘驚傳集體打劫 遊客驚慌逃竄
卓士昭：兩岸產業合作將生態系做大做強
射箭奧運測試賽 譚雅婷射下銀牌
菲律賓薩馬爾島危險 觀光局籲避免前往
GROUPON傳撤台 網購競爭激烈壓力大
健保卡報稅 毛治國：努力促成
黨慶使節酒會 蔡英文提新南向政策
內蒙古車禍 車上49人已知6死
安謀亞太首座CPU設計中心開幕
藉賽鴿名義賭博 檢察官起訴129人
華中首批台資銀 土銀中小企銀前進武漢
媽祖婆副手 蔡英文：去問媽祖婆
首度道歉 鄭捷：除了死刑沒有別的
日媒：安倍擬兩院選舉護安保法
朝覲開鑼 百萬穆斯林齊聚麥加
打撈廢棄漁網 民眾自發澎湖潛水淨海
中林路塌 陳菊不滿要究責
保訓會：公務部分不向國泰航空求償
印尼生遭師罰撞頭8百下 傷重送醫
宏達電新機即將出籠 股價漲逾5%
台股收盤漲58.88點
大稻埕煙火將交管 北市籲民眾留意
空軍證實 1架AT-3失聯
李敏鎬和秀智分手 經紀公司否認傳聞
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大葉高島屋周年慶 估20天衝8.4億元
傳立委恐下探40席 國民黨澄清
AT3教練機失聯 陸空展開搜尋
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安謀中心開幕 張善政：重要里程碑
季線壓力大 台股小兵擔綱
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10月電子金融齊揚
第14任總統大選 4組參選人登記連署
鄭捷道歉又喊不公 10/30宣判
彰縣觀光論壇 找出產業政策新方向
日偶像團體嵐宮城演唱 人潮錢潮湧進
高雄中林路塌陷 電話陸續復話
南市登革熱疫情趨緩 高市上升
AT-3教練機 南投信義鄉失聯
與快樂國度更近 斐濟航空推直飛包機
吳亦凡和鹿?與SM娛樂談約失敗
人行首次發行海外人民幣票據 倫敦中選
突破2個髮夾彎 台日聯手救命
勞團槓大學校長 連署保障兼任助理勞權
綠大於藍 高督盟指監督力量衰退
大陸投資糾紛多 台商：命短的拖不起
關注敘利亞難民 蔡英文提參與援助計畫
團購熱潮消退？ GROUPON面臨挑戰
中秋出遊投保旅平險 三要原則報你知
大安光陰故事 重現台鐵縱貫線
AT-3失聯 海鷗直升機搜尋
網攻議題觸動美陸神經 習近平出面澄清
技職再造 產業學院將有6千人畢業
三大法人買超台股10.20億元
洪秀柱：南海主張需堅定 不能講空話
空官：AT-3失聯前無異常呼叫
品牌服務業科技創新 台味故事成顯學
南僑小廚師高價泡麵 光棍節全家開賣
AT-3失聯地點 初步判斷南投信義鄉
登革熱疫情進高原期 台南高雄續拉警報
台大有條件連署 盼兼任助理納保緩衝
布吉納法索政變領袖 傳釋放過渡總理
新北推產學橋接服務網 促產學合作
空軍AT-3教練機意外事件一覽
訪美前受訪 習近平再提中國夢
催生第2國球 羽球大獎賽10月開打
蔡英文提新南向政策 新加坡代表樂見
早療整合照護 9000兒童受惠
朱王會 談黨內輔選業務
空軍教練機失聯 南投警消待命
登革熱肆虐 台南老翁疑燒柴驅蚊釀火警
開發5G技術 政府撥款5000萬美元
習近平啟程訪美 夫人彭麗媛同行
失聯教練機 空官：近3月飛機操作正常
女會計遭竊百萬 警鎖定特定對象
技職教授蹲點 李嘉華：半年有個鳥用
黃昭順：個人因素退出立委選舉
黃昭順退選 國民黨擬徵召張顯耀
血融合顏料 泡泡龍女孩出繪本
蔡英文10/6到10/9訪日
關懷演藝權益 洪秀柱高歌2曲
台中光影藝術節 串聯中西區古蹟
羽球大獎賽 王沛蓉呂佳彬領銜抗敵
嘉市石猴拍賣 捐助腦麻協會
河內暴雨 街道成河
童子賢：22K是長年錯誤印象
被陸網友罵 林依晨高EQ回應
重視台日關係 蔡英文10月訪日
印尼女模涉賣淫 稱迫於經濟壓力下海
習近平訪美 歐習會難避4大議題
校園猥褻小二男童 變態男落網
教練機失聯前 塔台呼不要飛離空域
基市府爭取補助計畫 成果豐碩
大陸反家暴法草案 納入強制報告等制度
新台幣收貶3.2分
美升息臆測再起 亞幣回貶
AT-3失聯 花防部參與救援
蔡英文預定訪日 台僑將辦晚會
別再說不安全 ALTIS補足9大安全配備
畜牧糞尿變能源 可全量再生農地肥分
宋楚瑜盼找回企業動力 不是求助馬雲
路旁撿到皮夾 3歲童拾金不昧
登革熱延燒 病患家屬嗆賴神改賴鬼
基市通過遊戲場作業要點 盼有效管理
吃月餅走復古風 台東封仔餅濃濃鄉土味
可能送不到的影片 南韓人訴說：我想你
中市路檢查酒駕 查到吸毒者
六輕氣爆 李進勇要求加強管理
新型諾羅來勢洶洶 中秋節別變腹瀉日
陸風華高科擬公開收購光頡 上看4成
新台幣貶3.2分 創兩週新低
葛光越獲里加市長頒文化活動貢獻獎
盼助理納保延緩 姚立德：目前三方皆輸
紅點總裁會面倪重華 全力支持設計之都
心臟病發病患 減β阻斷劑劑量增存活率
10大外資看美股 年底前多表樂觀
維修機械停車位 男遭壓傷命危
港股收小紅 市場聚焦習歐會
中秋獻愛募發票 創世籲捐電子發票
天母SOGO周年慶 祭24%回饋史上最高
美媒：美司法部調查納吉與繼子
中秋節烤肉 7招讓你安心用卡式爐
AT-3失聯 海鷗直升機搜尋無所獲
訪古巴人氣旺 教宗方濟各將飛美國首訪
中國大陸LED封裝產業併購潮來臨
防蚊叮咬藥來助 有效遠離登革熱
AT-3失聯 直升機搜尋無功
日月光公開收購矽品超標 達36.83%
台中東勢豐原快速道路 石岡民宅不拆
總統：向英國學習有效與反核人士溝通
泛太平洋女網賽 詹家姊妹晉8強
洞察日據都市規劃 萬華林宅保留至今
南港瓶蓋工廠 北市：柯文哲晚間討論
福斯涉弊恐遭罰5900億 全球紛追查
史丹利下跪濺血 Gigi淚答會嫁
幽靈推病毒襲擊 每日130萬台手機中毒
國道4號下平面道路 拖車起火燃燒
吳清基：專科改制是寧靜革命
出戰協會盃 崇越網羅日籍投打
陸風華高科擬公開收購光頡 成最大股東
菲台商總會與醫院簽署醫療備忘錄
傲氣飛鷹臉書集氣 失聯AT-3人機平安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
洪秀柱：黃昭順參選意願不高
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸股成交量回升慢 市場信心不足
避不良交互作用 慢性病患吃柚當心
為失聯飛官祈福 斗六公所集氣
歐股重挫 福斯股價持續大跌
食藥署：7業者果蔬汁及乳品 標示不實
LINE Pay上線報捷 擴大招商囉
廢棄冰箱搭代步車 打造迷你玩具吉普車
民進黨提新南向政策 學者建議擴大範圍
林依晨：現實生活從沒被壁咚過
三星翻轉教育 全台布點15所智慧教室
日月光收購矽品 曾銘宗：1+1大於2
傳戴季全辭職 悠遊卡：晚間確認
二軍冠軍賽首戰 Lamigo勝中信
廈門男子酒駕 吹噓要去錄央視節目
八仙塵爆教訓 遊樂園投保金額大幅提高
泰迪熊博物館 擬進駐北京市郊
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日月光購矽品應賣超標 按比例收購
傳辭悠卡董座 戴季全晚間將發聲明
iOS9升級卡卡？ 蘋果公布解決方法
福斯弊案涉千萬輛車 股價再狂跌20%
非法入境人數激增 美恐再現難民潮
林口電廠工安意外 泰勞墜落死亡
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法國首座阿茲海默村 預計2018落成
中職二軍全壘打王 陳金鋒8轟
菲南度假村綁架案 外籍肉票身分認明
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視察中林路塌陷 經長：不容第二次傷害
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先玩後付款 阿里巴巴啟動未來景區
上海市金山區副區長涉違紀 接受調查
單身女子文宣 宋楚瑜致歉
波卡風暴 戴季全請辭悠卡董事及董座
澎湖更生人做月餅 提前歡度中秋
日月光收購達標 矽品：盼不介入經營
紅點場館暫移台創 倪重華承諾優先修繕
戴季全請辭 林向愷暫代悠卡董座
打造藍色經濟 大鵬灣東港小琉球創亮點
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歐習會前 華裔美商人涉竊密大陸被拘
阻登革熱入侵 苗縣成立防疫指揮中心
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吊車作業不慎 工人夾兩車間喪命
戴季全聲明全文 辭職不願影響預算審查
螺肉中毒 屏東衛生局：入口不對就吐掉
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台自製半導體檢測設備 成本省一半
雋永帝王宴 桃機國門隆重登場
登革熱疫情 麻油殺蟲用品熱賣
日本A片入侵 比利時官網遭駭
券商護盤 庫藏股宣示意味濃
中秋超級大潮攪局 海邊河濱烤肉小心
台股量縮 曾銘宗：禁空令沒解除量更低
熱帶薑荷花 送情人不輸玫瑰
GROUPON傳撤台 投審會：未收到撤資申請
金保會10月召開 金證會年底前一定開
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Office 2016系統優化 為團隊而生
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航空迷照過來 協和號復飛有望？
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歐習會 外交部：美方重申對台政策未變
李登輝：期待王金平領導本土國民黨
高鐵倒退嚕 上百旅客可退車票半價
強制編CSR報告書企業擴大 106年適用
搜救AT-3 花蓮救難隊23日搭直升機上山
小米電話卡伴新機發表 資費簡單明瞭
兩岸議題 學者：美國不輕易配合大陸
孫學研究台灣式微 中山思想論壇盼重視
中秋十一長假 預估千萬人次遊香港
黃昭順退選 藍換實力老將綠拚全壘打
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副總統：精進工具機產業技術 再創新猷
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波音大陸設廠有眉目 傳選址浙江舟山
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中林路塌 林國正促正視大林蒲遷村
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童仲彥預購15套波卡 開放承購
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雙城龍舟文化交流 新北市議會奪冠
女國中生小巷遭襲 警逮1嫌
柯文哲祭孔與總統同台 北市：尚未確定
至死不渝 92歲深情翁為垂死妻唱情歌
澎縣長贈秋節慰勞金 慰勉國軍官兵
奧運女足資格賽 中華緬甸半場踢平
美海軍超級大黃蜂戰機墜毀 飛行員逃生
一銀推行動支付 到寧夏夜市免帶錢包
防治登革熱 空軍馬基隊協助環境整理
福斯美洲主管 罕見坦承徹底搞砸
奧運資格賽戰緬甸 中華女足1球落後
大陸風華高科收購光頡 國巨不怕
(口焦)吧哖將滿百年 洪秀柱籲反省認同問題
大陸世界跳水冠軍熊倪之父 陳屍湖岸
酷朋推動重整 全球將裁員1100人
美中合作利多 陸網友最盼：便宜美國貨
緬甸火力全開 中華女足3球落後
美日韓外相將在紐約舉行會談
搜救AT-3 特戰部隊開路
長城消失30% 河北公安允諾嚴打
福斯醜聞衝擊汽車業 美股開盤重挫
大樂透頭獎槓龜
中華女足輸緬甸 奧運資格賽止步
今彩539 頭獎槓龜
歐盟喬難民計畫 聯合國批規模不足
法媒盛讚iPhone6s
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卡式台胞證事件 陸委會：列夏張會考量
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大陸小鮮肉吳亦凡 成為年度封面王
質疑過去黑箱審查 瓶蓋工廠擬全區保留
習近平訪美議題多 經濟料是重頭戲
想蛋洗總統官邸遭識破 台聯青年軍被逮
台聯青年軍蛋洗總統官邸 府譴責暴力
陸籲簽投資協定 美方認離目標有些距離
大都會完封勇士 向國聯東區冠軍挺進
歐習會 美：尊重民主 要求北京克制
15屆威尼斯建築雙年展《臺灣再製-常民構築》獲選
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世上首台無人駕駛公車 荷蘭將正式上路
始祖在這！美Stanford線上百科更早更權威
美股跌台股重挫172點 失守8200
陸空搜尋失聯教練機 派遣UAV無人機
(時評)習近平愛點名
抗日歷史 洪秀柱：仇恨可以放下 歷史不可抹殺
登革熱疫情仍嚴峻 台南單日再破600例
華泰名品城年底開幕 徵才2000人
下半場連失3球 中華女足無緣晉級
歐盟部長表決通過 安置12萬難民
歐盟同意安置12萬難民 今年恐湧入百萬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
習近平抵西雅圖 展開對美國是訪問
酷朋整頓國際業務 全球將裁員1100人
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福斯股價暴跌20% 歐洲主要股市收盤重挫
歐盟部長難民安置 給予例外寬限
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歐習會前關切陸新安全法 白宮接待NGO
歐習會前 白宮國家安全顧問接見NGO
教宗抵美訪問 歐巴馬親自迎接
市場仍處波動 國際油價漲跌互見
福斯醜聞和全球成長衝擊 美股收盤下挫
習近平抵美 歡迎與抗議人潮齊聚
歐習會談台灣 美：尊重台民主
歐盟通過難民配額 中歐國家揚言杯葛
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四大名捕古裝顏值爆棚 首播收視第一
電影震撼擂台 演員不假替身親自上陣
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HYUNDAI發表性能次品牌「N」
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東歐反難民 歐盟峰會恐動用表決
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習訪美前 陸戰機危險攔截美軍機
政變領袖：布吉納法索總統將重回總統府
DRAM現貨價破底 創33個月低
第21號颱風杜鵑形成 不直接影響台灣
美元走強 巴西經濟大國排名將下滑
台文化週大馬開跑 獲熱烈迴響
微軟作業系統占整體PC比重估過半
蔡英文新南向 林永樂：聽來像維持現狀
古法燻烘 東山龍眼乾口感香甜
福斯醜聞重擊歐美股 台股恐修正
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中興大學傳火警 羊舍起火燃燒
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克羅埃西亞總統：梅克爾應負責難民危機
陸經濟衰退 IMF總裁：衝擊比預期還大
全台紫外線過量 防曬避免中暑
北韓沿海部署10多艘隱形高速艦艇
歐美股市再挫 台股早盤跌96點
台股開盤跌79.39點
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習近平展開訪美 重申經濟改革開放
集保完成第一筆壽險外國債款券同步交割
興大羊舍傳火警 16頭羊遭嗆死
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政變領袖與軍方達協議 終結布國僵局
歐習會 林永樂：美盼兩岸穩定發展
老翁對病重妻子唱情歌 網路瘋傳
防疫經費減 疾管署：有快速動用預備金
澳總理稱中國在南海擴張 陸盼立場中立
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韓美聯合國防協商會議 研討因應北韓
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陳明堂：敏感職位不助選
銷售前預購波卡 汪志冰：離職員工代購
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教宗訪美捨禮車 酸民：耶穌連駱駝都沒
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人民幣TRF傳災情 彭淮南：用歐元買有賺
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總統：教師是帶領孩子成長的正面力量
解決街友問題 洛杉磯擬斥資1億美元
中市廠商徵才 24日大里工業區登場
元大寶華大砍GDP至1.15%
傳戴季全涉觸法 柯文哲：依法處理
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整理回收赫見50萬 瑞芳婦驚送派出所
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抄襲風波 尹恩惠取消釜山影展行程
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韓SM娛樂大陸法院狀告黃子韜違約
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
朱立倫：司法證明張顯耀清白
習近平：大陸是網路安全捍衛者
專採烏來檜木 山老鼠造成土石流
定期定額投資ETF 每月幾千元也行
韓女藝人李詩英結束拳擊手生涯
油汙染緊急處理 雲林應變演練
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中華白海豚成群嬉戲 龍鳳漁港釣客驚艷
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內湖分局漂流木案 撤銷懲處警員
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外資匯出 新台幣實質走弱
兩岸技術論壇落幕 凝聚32項共識
國軍兵分兩路 挺進AT-3機失聯處
兩岸攻智慧製造標準 鎖定機器人
泰國推半年多次簽 鼓勵週末渡假
天津大爆炸消防員 昏迷40天甦醒
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民進黨：募款餐券符政治獻金法規範
習近平談人民幣 反對打貨幣戰
抗日歷史 洪秀柱：事實不可抹殺
福斯廢氣排放出包 台灣福斯喊話
日職 陳冠宇先發對樂天首局無失分
頂新門神說敗訴 林德瑞遺憾將提上訴
陸股早盤下跌 滬股逼近3100點
柯文哲邀企業每月關燈1小時 省電2萬度
新南向 蔡英文：不代表不重視其他市場
央行外匯存底持人民幣 彭淮南說有賺
福斯驗氣造假醜聞 玷汙德國製造名聲
回心轉意 鄭汝芬決定續披藍袍拼立委
國家射擊訓練基地 公西靶場上梁
難民新選擇 2萬人憧憬巴爾幹小國利伯蘭
警假冒社工辦案 社工司將發函禁止
金錢時間不對等 立委籲高鐵推差別費率
南韓黑色星期五購物促銷 總動員
經濟問題為國安層次 學者：央行可能降息
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秋節應景食品抽驗 新北1醬油不合格
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福斯風暴襲擊 台股重挫172點
台股收盤跌172.5 點
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三大法人賣超台股185億元
中秋多脹氣 中醫穴位加茶飲改善
北市招考儲備清潔隊員 月薪最高39K
張善政：台南醫護人力病床數OK
遊覽車駕駛肇事逃逸 行車記錄器露餡
麻將協會變賭場 貼不起訴書當噱頭
菲南綁匪躲過追查 帶人質藏匿山區
朱立倫：鄭汝芬競選到底
高捷穹頂加料 每天上映光炫秀
羅德勝樂天 陳冠宇好投無關勝敗
台積電調升Q3目標 估Q4降
亞錦男籃開戰 中華目標保四
騎車自摔落水 男仰漂保命
兒少離家出走 4成為感情
援建衛生中心 海地感謝中華民國
市售調酒逾9成未標熱量 立委籲修法
蔡英文：創造下一個客家美好年代
查募款 民進黨批法務部隨國民黨起舞
傳太陽能淪詐騙新手法 能源局關切
纜繩斷漁工骨折 澳底海巡馳援
陸製造業沒起色 考驗習近平改革
習近平：中美不能戴有色眼鏡觀察對方
網友相交3月就上床 大一女染菜花
總統：辯慰安婦自願否 不文明
華隆獲償款每人近60萬 秋節前入帳
大台北公車全票 最快105年起漲1元
吊車撞壞高壓電電死人 判賠近150萬
十款台灣泡麵 美國泡麵控按讚
第3季超標 台積電：今年業績可達預期
國道車禍 小客車2人命大獲救
朱立倫：國民黨更重視永續發展
林蒼生喊話 企業不能只想賺錢
烏坵女兒高丹樺 宣布參選立委
日嗑一包泡麵 腎病夫妻險洗腎
8月工業生產 連 4黑
新台幣收貶2.79角 貶破33元
8月工業生產連4衰 減幅擴大
陸股收跌 滬股險守3100點
台股重挫 彭淮南：與歐美股市高度相關
大台北公車票價調漲 百萬人次受影響
中市五權西路路平 4.2公里一次到位
國際水展30日登場 預估商機逾十億
台積電Q4低預期 首度先預告展望
示範區條例待審 民團質疑專班偷跑招生
餐飲老闆偏鄉送愛 雞排肉圓珍奶飄香
再展新店 UNIQLO進駐台中沙鹿
門神說免賠 法院：周玉蔻說法可受公評
中秋出遊不塞車 高公局撇步報你知
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福斯連挫3天拖累汽車股 歐股走低
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毛治國：IC產業需走出代工宿命
兒少離家出走 女性人數是男3倍
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古巨基升格人夫 唱失戀情歌沒問題
8月商業營收 連6個月衰退
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搜救失聯AT-3 海鷗直升機搜無發現
弱勢家庭兒童 按摩奉茶謝師恩
元智跨界超越競賽 獲優勝獎
遠傳入主中嘉 公平會：實質控制須申報
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疑電視起火釀災 延燒5屋所幸無傷亡
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