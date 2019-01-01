漢
En
News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
民進黨政治獻金收入 多國民黨8千萬
南加掃蕩非法移民大執法 逮244人
陸製造業不振 分析：經濟成長難保7
日月光吳田玉：收購矽品善意初衷未變
民進黨：連戰赴中對國際釋放錯誤訊息
全球文化遺跡 淪戰爭衝突犧牲品
涉剝削員工 澳7-Eleven成立調查小組
半導體景氣 漢微科：低預期
德里登革熱疫情拉警報 5年來最多
施政排行第9名 柯文哲：還需要努力
中鋼與印尼AG集團簽署合作備忘錄
台南登革熱嚴峻 1公分積水也有孑孓
人力需求僅2萬6 創7年來同期新低
三大法人賣超台股54億元
解開扣子拍宣傳照 郝龍斌不再正經八百
3月男嬰猝死 褓母急做CPR難挽命
習近平：堅持九二共識凝聚民族復興力量
裙子愈短打折愈多 南京火鍋店麻辣折扣
馬國男藏毒遭逮 瞎稱水煙用具
台彩賣出刮刮樂 繞台灣176圈
基隆中山一二路拆遷 規劃景觀大道
防登革熱疫情擴散 屏東購快篩劑
瓊斯盃籃賽 菲俄濺血
最高法院：議長選舉亮票非洩密
死亡車禍 機車騎士頸動脈斷裂死亡
新北雲端救護 行動急診評鑑冠軍
弱勢青少年扶持計畫 國際肯定
波多野悠遊卡 柯文哲要戴季全寫報告
沙志一農舍 宜縣府：依法處理
導盲犬住飯店 不能收寵物清潔費
助金融打亞洲盃 曾銘宗3日帶團出訪
手機未趨緩 台積電對半導體樂觀
開學網路霸凌危險期 教育部急教5步驟
對流旺盛 北部中南部山區大雨特報
韓星Gary形象受損 經紀公司擬法律應對
陸股收跌 滬股險守3100點
抄襲爭議 東京奧運帕運會徽傾向停用
日月光：善意收購矽品 依法事前不能說
兒童雨衣 今起列強制檢驗
國際半導體展 觀展人數估創新高
體貼南投縣民 台中榮總下鄉服務
刺客聶隱娘殺出書市 搭著色書迎擊
AV卡爭議 北市婦女會要柯文哲道歉
與妻口角 男子持土製炸彈恐嚇
中共閱兵前 陳德銘和郭金龍宴連戰伉儷
又得第一 賴清德：未因困難而改變
偷渡客涉殺老夫婦 死者家屬：國家殺人
連戰參加閱兵 警政署派隨身保警
紅色供應鏈 衝擊台灣面板與行動裝置業
費城新人拍婚紗 3000單車客裸體搶戲
施政排行19 涂醒哲：用心改進
馬總統：台灣生技產業蓬勃發展
私運保育龜至陸遭查獲 通緝男遣返
宜蘭學子獲芭蕾大賽殊榮 赴美進修
抄襲爭議 東京奧運帕運會徽停用
亞洲將現機師荒 航空學校吃香
日經重挫近4% 大陸經濟疑慮徘徊不去
新台幣收升1.3角
北京閱兵 香港近300人出席
占用八仙洞遺址 法官判廟公輸
逃逸女越勞賣淫 遭剝削整天待命
涉索賄千萬辦小鴨展 黃景泰再遭訴
釣魚線偷香油錢 前科女被逮
營養午餐升級 林佳龍與小學生共餐
歐洲移民危機 維也納單日流入3650人
周麟支持中美洲推動青年體育與運動計畫
子女大學學費 逾4成父母認為難負擔
農用不明確 農舍成合法退休宅
董座遭起訴 甲山林：沒賄賂基隆前議長
亮票案非常上訴遭駁 顏大和：尊重
獵殺海豚季開鑼 日逮捕美知名動保人士
雲林濁水溪舞團 北義演出轟動
詐騙集團車手黑吃黑 4人遭判刑
中元普渡 北健捐物資給自閉協會
鴻海：審慎評估印尼商機 追求投資機會
鎮小江共諜案 判刑4年
中秋送禮免煩惱 台北市推省荷包套裝
iPhone 6S登台 首輪9/18開賣有望
台南登革熱嚴重 成大：自然因素是元凶
日月光排廢水案二審辯結 29日宣判
節能減碳 環署鼓勵選購二手家具
波卡預購 悠遊卡公司：有和柯文哲報告
每天被問 柯文哲：現在會忍住不該講的
桶裝瓦斯天然氣明雙降 瓦斯每桶省58元
新北市場有好康 消費滿百抽機票
公務員違法兼職 最高層級達副市長
談國共抗戰 中共歷屆領導人這樣說
泰總理：爆炸案第2名外籍嫌犯落網
卡麥蓉狄亞偕夫返美 懷孕傳聞滿天飛
亞幣齊揚 新台幣終止連3貶
台西夢幻沙灘女屍 警方籲指認
鄭龍水拜會 洪秀柱盼建立社會安全網
疑似登革熱死亡首例 高市：沒去過台南
2大學新鮮人 慕谷慕魚戲水溺斃
體育署鼓勵學生跑步 累計里程到巴西
曼谷爆炸案 泰逮捕第2名嫌犯
一卡通上路首日 1622人次使用
日月光：收購矽品無反托拉斯疑慮
中市iBike站票選出爐 議員批黑箱
湖人克拉克森：林書豪時常鼓勵我
中華電Hami頒獎 戴季全取消出席
南投馬家燒傷小姊弟獲善款 助復健求學
施政分數吊車尾 徐耀昌：虛心受檢視
連戰籲習近平 重視台灣提出的和平倡議
大手牽小手 小朋友和獨老彩繪柚子
北市路燈廣告旗將收費 估收入近3千萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
想擁有傲人膚質 藝人分享保養秘訣
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國民黨：抗日戰爭由國民政府領導
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
秋遊日中漲 赴歐美加紐澳省荷包
北市搜救隊參與演習 日本感謝
施明德盼網路連署 中選會：需親筆簽名
泰國總理：曼谷爆炸案主嫌黃衣男被捕
出口食蛇龜被查獲跑陸 通緝犯押解返台
大陸閱兵 時代力量促連戰向國軍道歉
經濟數據不佳 陸股再現千股跌停
瑞信論壇9日登場 聚焦科技景氣
證交所辦產業研討會 生技醫療先發
中共治藏逾一甲子 藏區依舊不安
西藏問題 學者：北京強硬難與達賴對話
3萬年前史前遺址 八仙洞還給老祖宗
會計師：兩岸租稅協議 台商及時雨
巷道停車收費 北市：年底前完成
陸經濟陰影籠罩 德法股市早盤重挫3%
持續發燒肌抽躍 可能腸病毒併發重症
突破媒體困境 樊祥麟：可從眾但不媚俗
入秋蓮芋正當時 廚師巧妙推暖胃菜
樹林紅麴飄香 健康美味不停筷
郭台銘：企業反應要快要準 抓緊機遇
連習論抗戰 學者：中共史觀未變
縣市長民調陳菊平盤 市府：審慎參考
金銀五會 9月中在台登場
小一入學 校長寫姓名捲軸致贈
西班牙舉辦侯孝賢回顧影展
羅斯福孫：蔣介石開羅會議 扮重要角色
年省千萬委辦費 苗縣自徵牌照稅創首例
鎮小江共諜案 法官引李後主警世
AOA出道3年 10月來台演唱會
30分鐘篩出來 滴血二條線驗登革熱
天堂的果實 木虌果類胡蘿蔔素比番茄高
桃園市民卡 搭車借書繳車費都行
NASA：發現雙黑洞類星體
郭台銘：認識矽品林文伯快30年了
斗六文旦登場 創意展銷
登革熱疫情升溫 中市訂清潔日加強清理
本土登革熱 上週增1424例
總統府對抗戰表立場 連戰不回應
單親母產檢 一雙幼子獨留家葬火窟
徐自強案多次更審 預謀殺人犯意須調查
往昔互看不順眼 歐尼爾布萊恩大和解
U18世界盃青棒 中華隊無緣複賽
鬼月到 8月新車銷售腰斬
郭台銘：結盟矽品互補整合 長期投資
陸客偷渡金門 警方查獲
基隆推櫥窗計畫 寵物店參與流浪犬認養
三星圓形智慧錶 Gear S2亮相
日失業率創低 投顧：日股基金賺復甦財
開放一卡通被指涉圖利 北捷澄清
科發基金 助台灣新創前進矽谷
外資連3月匯出 近90億美元
歐盟7月失業率9.5% 4年來最低
澎湖縣長陳光復施政滿意度 擠進前段班
LINE@生活圈 註冊用戶破20萬
最高法院決議：議長選舉亮票無罪
東京奧運抄襲被撤 原設計師：贏了
紀念抗戰 總統：非炫耀勝利是追求和平
飆車族惹事 新北檢首波起訴3人
連戰赴陸員警陪同 保六總隊：符合規定
行動支付來了 SOGO首推電子禮券
雅虎執行長梅爾懷雙胞胎女兒
航空燃油附加費 降至6年前水準
郭台銘：鴻海結盟矽品 1加1大於3
學校通報登革熱 累積258例
挺國造潛艦 林國正：自己潛艦自己造
高市疑似登革熱死亡病例 8旬母也確診
天津爆炸 增至159人遇難
中國集團犯案新招 巴黎人被催眠洗劫
林崇志接任澎湖望安警分局長
曾銘宗：外資匯出沒有大波動
北巿電腦公會與印度泰倫加納省簽備忘錄
3月大男嬰猝死 合格保母送辦
總統創新獎徵選啟動 獎金200萬
陸經濟數據欠佳 港滬股市雙雙下挫
馬總統贈前美總統後代抗戰勝利紀念章
國寶畫家陳陽春訪菲 畫筆宣揚台灣之美
基隆2登革熱病例 全市總動員
查到登革熱孳生源 高市10校挨罰
兩雲縣議員涉賄判決 當選無效兩樣情
創投投資創新產業 年底前再通過3到5家
咖啡革命再起 手沖咖啡機器人問世
北市登革熱38例 36例境外移入
連結竹山鹿谷觀光 擬改善鄉道投49線
台中機場快閃 華信空姐超吸睛
壽險業搬帳衝獲利 金管會嚴管
施政排行退步 張花冠：這是警惕
台西夢幻沙灘女屍 褒忠鄉人死因待查
升息與否 美聯準會面臨艱難抉擇
曼谷爆炸案 泰警通緝3土耳其嫌犯
澎湖戶政跨縣市服務平台 再增11縣市
長期抗蚊 學者籲台南成立實驗室
亮票無罪判決 康裕成：有助落實民主
健保署撥20億元 為護理人員加薪
國史館：中共領導敵後戰場的說法不存在
現身反貪黃潮 馬哈地：無法忍受納吉
博弈收入大跌 澳門政府勒緊腰帶
徐自強案纏訟20年 首次逆轉無罪大事記
媒體提問連戰談話 馬總統笑而不答
大馬警方調查淨選盟集會主辦人及參與者
徐自強案過程曲折 疑點重重
日月光吳田玉：今年半導體成長零到5%
女籃亞錦賽 中華不敵韓國
連戰抗戰說 學者：不代表台灣主流民意
法媒刊台學者甘逸驊南海議題專文
北市：放寬公宅申請入住者所得限制
蔡英文推長照 國民黨團：偽版2.0
助難民安置 難民版Airbnb創立
長照2.0被指有缺陷 民進黨：曲解
復興航空新機到 明年底平均機齡4年
六都8月移轉月減逾1成 房市交易探底
曼谷爆炸案疑似主嫌落網 傳來自新疆
星大選提名日 89國會議席戰火全開
鎮小江涉吸收共諜 在台發展情報網
連戰會習近平 陸委會：民間交流
保障記者勞動權 央廣推動編輯室公約
瓊斯盃中華藍白兄弟內戰 俠獸休兵
姊妹淘商機 百貨少女裝區餐飲名店進駐
大選辯論時機 洪秀柱：期待但看情形
泰警：待人證及DNA指認落網嫌犯
新007 丹尼爾克雷格將賦予龐德新形象
宋瓷激發靈感 法國陶藝家作品驚艷上海
化解難民危機 歐盟5關卡待克服
推廣紡織業 新北辦機能時尚走秀
菲促APEC確保跨境工作權益
中颱奇羅跨過換日線 來台機率低
今彩539開獎
衝就業推創新 大陸中小企業基金3千億
慰安婦歷史 張博雅：台灣人不能不知道
澎警破大型賭博電玩 查扣87機檯
台灣團隊圓矽谷夢 台矽基金助陣
法國新公民課上路 強調反歧視
美前助卿：大陸面對歷史 不應扭曲
大樂透開獎
疑死亡病例現蹤冷區 高市防登革熱破功
朴槿惠赴陸 率156人經濟使節團
20年前送兒上學後 富商黃春樹遭綁撕票
移民危機 列車破紀錄載2200移民入德
馬航易名新馬航 盼重新出發
希拉蕊數千電郵公布 150封追列機密
外交部抗戰音樂會 群星會歌星美黛獻唱
8個月內3度選舉 希臘網民戲謔以對
百萬爽差來了 雄獅募集滑雪特派員
大學生返校5折優惠 高鐵延長8天
道瓊開盤重挫逾300點 陸成長疑慮拖累
瓊斯盃地主內戰 老大哥中華藍略勝一籌
王見王 洪秀柱蔡英文2日首度同台
慈悲禧年期間 教宗賦予神父赦免墮胎權
花蓮規模5.5地震 最大震度6級
郭阜林中職首轟 林子崴首勝入袋
大樂透頭獎槓龜
花蓮地震 震央無災情傳出
今彩539 頭獎 2注中獎
郝柏村：沒有蔣中正領導就沒有抗日勝利
英精子銀行缺精主 推超人廣告鼓勵捐輸
張照堂東京辦展 日攝影界讚才能卓越
瓊斯盃 楊敬敏：膝傷好了逾8成
新專輯免費下載 麥莉希拉投震撼彈
涉網攻美商業目標 傳美擬制裁陸俄
經濟連兩季萎縮 加拿大陷入衰退
CERN：上帝粒子作用如同預期
威尼斯影展 美串流巨擘展露實力
陸表現太差拖累 台股開盤摔百點失守8000
連戰抗戰談話 國防部、學者無法認同
今日6起有感地震 震央皆在東部海域
台南登革熱日增273例 共3507例
睡眠對身體很重要？美最新研究揭關鍵差別
PMI與NMI重挫創新低
新竹喜來登 鳳梨酥禮盒獲媒體評比奪冠
寒軒用餐 即抽江蕙演唱會門票
台北華國 優質雲林伴手獻給您
台股開低收盤小漲17.73點 重回8千
文創投資二期計畫 鼓勵產業跨域整合
領先全國！新北全球商貿網上線了
研究：年過50又過重 恐加速阿茲海默症發病
移民署實習 大專生立志當移民官
英柱首同台 握手零寒喧
(時評)現代版指鹿為馬
常在律師王韋傑獲任命美FDCC國際法律事務部門副主委
美麥當勞早餐10月起全天候販售
空前糗 東京奧運會徽涉抄襲停用
嘉義民宅疑瓦斯氣爆 8旬婦灼傷
陸經濟減速添憂 全球股市接棒重挫
安倍正式宣布競選自民黨總裁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日本防災日 167萬人參與防災演練
機組員肢體衝突 陸航空公司挨罰
陸經濟減速添憂 歐洲主要股市收盤重挫
查案找錯地址 美員警屋主屋狗通通挨槍
CDC：美國成年人 心臟比實際年齡老7歲
反課綱林冠華男友 住宅服藥輕生獲救
陸經濟減速添憂 美油價收盤重挫7.7%
陸經濟減速添憂 國際油價收盤重挫
陸經濟減速添憂 美股收盤重挫將近3%
陸經濟減速添憂 美股重挫道指大跌470點
伊利諾州爆殺警奪槍案 三嫌在逃
加入母公司Alphabet 谷歌更新公司標誌
洛杉磯代表美國 爭辦2024年奧運
花邊教主女星推尿布包 要價860美元
瓜地馬拉國會奪總統豁免權 為起訴鋪路
紡拓會率團上海參展 商機340萬美元
台灣新車銷售滿意度 NISSAN奪冠
鬼月後衝業績 LUXGEN推優惠
北市8月房屋移轉 創16年同期新低
投信：亞股長多趨勢 定期定額握先機
去留歐盟公投 英國慎重選票提問設計
墨西哥亂葬崗 驚見3萬多個骨骸碎片
郭台銘：會見韓SK 攻印度供應鏈金融
鬼才札維耶多藍 憂傷大象之歌大爆發
屍憶扮水鬼 張?背鉛塊吃足苦頭
金鐘50響特別節目 沈春華開起同學會
嘉義民宅疑瓦斯氣爆 8旬婦灼傷
郭台銘：日月光整合矽品 不會大於2
英電影協會辦回顧展 侯孝賢將訪倫敦
放心托育 選擇優質托育人員有撇步
想好眠 醫：多運動勿假日補眠
疑槍殺天道盟成員 許姓男子清晨落網
巴西女逛街命大 皮包擋下流彈
守護市民安全 竹市建置大量監視器
傳蘋果跨足網路電視 有意自製節目
日亞化提告涉侵權 億光：了無新意
補腦防失智 多吃魚堅果蔬果
美股大跌 台股關注8千點保衛戰
多元就業助轉型 通靈尪姨變導覽
3颶風聚首太平洋 可能由聖嬰引起
中市兩運動中心 明年初完工營運
新興產業崛起 科技人才薪上看60K
警拂曉出擊攻堅 殺手許萬珍落網
美股再次下挫修正 賣壓恐未結束
巴西石油弊案 逾8成民眾稱總統知情
總統府：金溥聰6月循例獲聘為資政
台股開盤跌66.19點
南韓最受歡迎藝人 劉在錫居冠
稽徵發生問題 巴西經濟復甦延後
新台幣開盤貶8分
陸熄火引股災 台股開盤後跌百點
越獄iPhone帳號遭盜 18國用戶受影響
台股盤初跌逾百點
朴槿惠訪陸 出席北京閱兵大典
全球招商大會 投資額1560億新高
A-ha合唱團暫時合體 新專輯4日發行
韓版新西遊記綜藝 衝韓陸網站點閱率
海洋量子號郵輪 首航台中港
曾銘宗：限空令取消還早
戴爾成立新事業部 搶攻資料中心商機
YG娛樂與騰訊結盟 BigBang代言
多倫多股市大跌 加經濟陷入衰退
鄭文燦訪日 將會日本前首相森喜朗
總統：台灣具4優勢 吸引外資
曾銘宗：台銀公營體質打不了亞洲盃
父愛救子 翻車瞬間將兒推出車外
共諜鎮小江案 國防部籲檢上訴從重求刑
墾丁珊瑚被盜242株 逮2嫌
金溥聰接府資政 總統笑而不答
金管會抓低價競爭 先查產險
陸股開盤大跌 深股跌破萬點
外媒：亞投行貸款條件低於世銀
台南登革熱再增273例 又創單日新高
宏達電裁員 勞團桃園廠前抗議
新台幣早盤升2.41角
燦坤開學鈔省購 買電腦周邊送主機
王金平：超過1年沒見金溥聰
被指爆楊丞琳祕婚 邱勝翊澄清
用智慧逃離戰亂 難民赴歐之路始於臉書
調查：職場討厭鬼 心機鬼排第一
議會亮票無罪 王金平：立院沒這類問題
校園防治登革熱 這些細節要注意
宜蘭外海地震 芮氏規模4.3
傳AV女優系列卡 柯文哲：我不曉得
東京奧運會徽撤 贊助商急因應
中經院：8月PMI跌 創新低
人民幣兌美元中間價 連四升
山東化工廠爆燃5死 官方又稱沒汙染
樂活公益健走 雲縣隆重登場
巴拉圭伊泰布省長應邀訪華
台青年大使團訪瓜交流
調查：辦公室如地獄 7年級生最懂
台捐贈宏國能源部大型發電機
擴張中斷 中經院：NMI創編來最低
台日鐵道結緣 內灣長良川締姊妹
北市圖公共電腦 10月起不能玩遊戲
慶祝軍人節 馬總統表揚國軍楷模
台南滅蚊 疾管署否認出現抗藥性
股匯脫鉤 新台幣盤中升破32.5元
WSJ：馬總統強調抗戰為中華民國所領導
歐洲之星軌道遭闖入 列車停擺
夏普賣總社大樓籌錢 與宜得利協商
本土登革熱近4千例 台南占3500例
龜山島海域淺層地震 雙北感受明顯
任內允諾打擊犯罪 瓜總統反成貪汙嫌犯
會計轉職禮體師 挑戰百萬年薪
憂全球經濟成長 亞股走低
歐巴馬走冰河 先到咖啡館打包肉桂捲
美民主黨通過友台案 支持台灣安全
幫新鮮人找工作 新北2年牽成832人
山寨白宮記者會 美方指毫無根據
宏都拉斯加工出口今年將成長7-8%
豬肉假冒羊肉火鍋肉片 男遭訴
老梗詐騙婦人 2車手住家外遭逮
北市聯合婚禮 8對同志報名
登革熱稽查 台南開出1229張罰單
談課綱 嚴長壽：歷史並非選擇題
不甩無薪假 裕隆和泰車加薪
連戰登陸談話 管中閔：自貶身價
台股開低走高 盤中回攻8千
盧超群：半導體實力比股市看到的好
廣東東莞村官年薪傲人 有人領150萬
馬總統：遺憾中共自稱領導抗戰
挺扁陳昭姿 列自由台灣黨不分區
議長選舉亮票無罪 不妥可修法
PMI與NMI皆創新低 中經院：經濟疲軟
江蕙演唱會門票 網拍詐騙近百件
紙風車劇團到花蓮 搬演武松打虎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
印尼新增免簽待遇 最快10月生效
日月光矽品案 盧超群：不要負面看
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
馬總統：抗戰由國民政府領導
台贊助薩辦教育機器人活動營
退休師出版對日抗戰書籍 保存歷史真相
柯文哲5日訪金門 慰問國軍官兵
曹錦輝3A後援3局 送2K無失分
半導體展登場 台灣成長估勝全球
宜蘭外海1小時連3震 密切觀察群震
上半年成績佳 桃機貨運目前全球第9
頂尖基金經理估 油價跌破30美元
男引廢氣自殺 巡邏警救回一命
連戰抗戰談話 施明德：摸摸自己的心
世博美食大賽 台灣團隊獲總冠軍
聽美妙的樂音 聽損兒掌握語言黃金期
塵爆釀災停業 八仙通報資遣13員工
建國70週年 越南盛大閱兵慶祝
登革熱發燒 高市跨局處防疫
吳姓女子傷重 八仙塵爆12死
傳出手輔選 金溥聰：子虛烏有
新台幣中午升2.3角
羊油拌豬肉假冒羊肉 男遭求處重刑
陸股早盤由黑翻紅 成交量縮
改善內湖交通避尖峰 柯文哲：短期計劃
酒駕累犯問題嚴重 警方盼加強酒癮戒治
今年全球票房料破紀錄 多虧這幾部電影
艾克爾明年合併日晶圓廠
陸銀凸槌 通知客戶信用卡消費50億元
鼓勵肝病篩檢 學甲扶輪社祭好康
遇見老台北特展 重現百年變遷
慕谷慕魚偷獵山羌水鹿 4男遭逮
宏達電裁員 勞團質疑工會無聲音
梁明成：日月光收購矽品 對艾克爾有利
澎漁船再興旺擱淺 海巡消防拖救
尬小七塑膠時尚裝 青農自創肥料裝
市場波動變大 曾銘宗：以後非常普遍
台股翻紅 新台幣午盤升2.3角
謝金河：全球金融市場不會穩定
財政部重申：出國購物免稅上限2萬元
台股有撐 紡織雙雄強漲
擘建金融科技 金管會找上資策會
東部地牛勤翻身 半天6次地震
防疫 高市勸導舉發並行
台電尖山電廠發起捐血 送特有冰棒
陸農種出家具樹 樹枝糾纏錯結成椅子
印陸軍總司令：準備就緒對巴打短暫戰爭
馬總統：台灣抗日先烈效忠祖國非日本
彭麗媛夫人閱兵先例 陪習近平登天安門
最悲傷作文 學校將拆除負責人被拘
馬總統：國民政府領導抗戰 不容抹煞
棒球亞錦賽24人名單 曾仁和王維中入列
都是石門國小 桃園新北樂共學
林書豪再出招 化身凸肚健身教練
宏達電微博預告「萌耀」9/6上市
97廠商急徵i人才 職缺逾600個
登革熱疫情 柯文哲：北市防疫保持警戒
汪傳浦病逝 被控貪污不起訴
美網 澳洲小將太不羈 敗在莫瑞拍下
勿抗拒消毒 高市1歲童染登革熱
梁明成：日月光收購矽品無反托拉斯疑慮
漸凍失智可望基因治療 長庚創新技術
父心力交瘁 掐死腦麻兒遭訴
阿嬤1天吃41顆藥 醫師驚訝
網評最好吃爆米花 12月中101亮相
哈佛大學虛擬教室 無課桌椅只有螢幕
八仙塵爆12死 188人仍住院
藍光教父中村修二 看好LED前景
全球金融動盪 IMF警告外溢風險
八仙塵爆第12死 家人悲痛放棄急救
退將參加北京閱兵 立委要求公布名單
梁明成：明年陸IC設計超越台灣
台灣生育率低 外資憂人才危機
男出獄恩將仇報 涉對前雇主行竊
東豐快速路復工 蕭家淇協調預算保留
台股收盤漲17.73點
日月光：從SiP出發 有利產業發展
救股市 大陸50家券商撒5000億元
馬總統鞠躬 向抗戰前輩表敬意
義民節慶典 洪秀柱蔡英文首度同台
搜救犬報到 國際評鑑考驗搜尋能力
巴黎公寓清晨火警 8人喪生
施明德：若盲目支持蔡英文 未來受檢驗
阿帕契團貴婦 涉毆警遭起訴
高雄議員亮票無罪 賴清德：正確判決
手機背景DIY LINE新App上線
不明氣體飄入校園 2學生身體不適送醫
午後對流雲系發展旺盛 13縣市防大雨
楊丞琳：我怎麼不知道我結婚了？
搖滾台中週末登場 輪番接力開唱
李振昌3A救援挨轟 投1局失2分
台股開低走高 收漲17點
麥寮宿舍空盪盪？ 台塑：宿舍滿床
洪秀柱眼睛被煙燻 王金平遞眼藥水
不滿經濟政策 印度1.5億勞工罷工1天
梁明成：鴻海結盟矽品有綜效
照顧病妻28年求解脫 江西老夫殺老妻
9月台指期漲116點
台股跌逾百點後走高 收盤重回8千
仿冒老船長商標服飾 賣排汗衫露餡
大陸防資本外流 遠匯作空人民幣成本增
經部招外商 金額1560億元創新高
9月電子期金融期齊漲
刑案發生數減低 警政署：台灣治安平穩
亞大碩士生獲日本插畫大賽最大獎
捷運萬大線又一區段決標 近期動工
鐵路地下化百公頃地 高市要闢綠水廊
微軟萬用折疊式鍵盤上市
美日聯合軍演 約4000人參與
王維中若打亞錦賽 郭李建夫：定位先發
假扮健身教練 林書豪吳建豪同搞笑
男在家拉K 母溺愛攔警抓人
陸經濟疑慮揮之不去 日股由紅翻黑
北捷轉乘台北客運溢扣車資 將加倍補償
蓄水率達95% 石門水庫要排洪了
原物料跌但月餅漲價 消保處關切
三大法人買超台股42億元
屏東客家區六堆黑豬 取得商標權
李榮浩忙新輯 沒和楊丞琳結婚
新北市府員工餐廳 餐點熱量全公布
台中國家歌劇院 105年9月開幕
午後對流雲系發展旺盛 高屏山區防豪雨
大雨又來了 新北市新店淹水警戒
陸民航新規 2小時內航線恐不供熱食
雨量豐 石門水庫下午4時調節性排洪
洪秀柱：當選後召開全國司改會議
總統府：資政遇零星變動不會發新聞稿
國民黨中常委擬提案 朱立倫當副手
唐氏女找到真愛 爸爸的信有洋蔥
與蔡英文同台 洪秀柱：參拜不分藍綠
頑皮狗成長為搜救犬 國際評鑑大考驗
政府基金護盤 台股守住8000點
社會住宅政策 朱立倫籲兩黨公開辯論
蔡英文：連戰說法對參與戰爭者造成傷害
陸股收盤下跌 滬股險守3100點
IMF：大陸經濟雖減速 亞洲表現仍佳
大龍國小祭孔85載 佾生家傳三代
IMF示警 曾銘宗：促金融業注意
非洲野驢混群唱情歌 跟弓角羚羊當鄰居
3歲男童迷走1公里 熱心警助返家
通緝男赴警所探應召女友 雙雙上銬
企業創新 張善政：併購是不錯作法
八仙資遣是否合法 新北將查財務資料
技術領先 張善政：台半導體安全
9月候鳥來 禽產業大消毒
前澳總理陸克文遭逼退 曾盼希拉蕊安慰
配合故宮南院將開館 嘉義辦百年文物展
新台幣收貶8.2分
神明的錢都敢偷 宜蘭進安宮香油錢遭竊
新北新店台9線落石 單向交通管制
助偏鄉小校 教育部推城鄉共學
陸搶抗戰話語權 邀飛虎隊老兵開記者會
鬼月就是要搞鬼 超商集點新品萌到尖叫
北市新增登革熱本土病例 曾赴台南旅遊
大陸辦閱兵 朴槿惠出席
陸6000公尺深海潛水器 完成驗收
北京大閱兵 菲派駐陸大使參加
北水處焦慮 柯文哲盼中央加速水土保持
難民躲引擎蓋下偷渡 司機慌張過境露餡
機場自動查驗通關系統 獲國際讚賞
韓娶媳花6萬7688美元 嫁女5萬766
5成看屋買方 出價直接按實價打八折
防大腸癌侵蝕歲月 篩檢莫怕麻煩
陸股震盪 MSCI：不影響納入決定
裘莉20歲黑白裸照 台幣9萬帶回家
悠遊卡集點 新北盼納公車微笑單車
聯發科Micromax合攻印度市場
中國好聲音4登台 周杰倫萌搶鏡
電子大廠解僱 陳雄文：觀察啟動機制
將在大陸拍電影？華納兄弟不評論
是金ㄟ 台奈米檢測技術獲突破
宜蘭慈心華德福學校 改制為完全中學
陸網路投融資公司落跑 千人損失3兆元
泰警：製炸彈設備上有落網嫌犯指紋
翁大銘大媽遺體 放豪宅判免遷
鴻海明除權息 台股點數蒸發20點
賴清德施政成績居冠 議員：連鬼也不信
棒球點子王林敏政 獲頒終身成就獎
桃捷新列車運青埔機廠 造價10億
看好台灣 外商來台投資觀光開咖啡店
洪秀柱：蔡英文是可愛又可敬的對手
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
曼谷爆炸案 泰再發逮捕令追捕土耳其男
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
情資共享奏效 宜警一口氣破20餘竊案
東勢首座長青食堂 老人歡樂共餐
牧草代替木屑種菇 屏科大推廣環保技術
閱兵前 習近平先會朴槿惠
科思創分割獨立 擬明年在德國掛牌
偷抓保育食蛇龜販賣 狡辯觀賞用
幕僚：連戰強調國民黨主導抗戰是事實
印度罷工 號稱1億5000萬人響應
新店花園新城擋土牆坍方 壓毀住家
防範登革熱 嘉義全民清潔運動
金融業3大風險 金管會動態管理
雲縣溫網室講習 吸引新農族參加
研究：全球暖化恐改變象鼻蟲性別平衡
中共查腐敗 最快3小時落馬
微軟萬用折疊鍵盤上市 三大平台通吃
創世圓夢 植物人8歲童看火車
北京閱兵 連戰夫婦將登天安門
重回先發位置 郭俊麟首局掉4分
大陸車市冷吱吱 油市也受牽連
新龐德誰出線 伊卓瑞斯艾巴被嫌太黑
疾管署複審 10例確定死於登革熱
捕魚撈到響尾蛇飛彈 漁民嚇壞了
北市百年日治戶口簿 註記吸鴉片和纏足
開車撞上載瓦斯貨車 幸好鋼瓶未受損
大陸啤酒業 20年來首見持續負成長
台灣觀巴貼心 語音導覽無線上網
蔡英文：改良式募兵制度 珍惜善用人才
義大利共和報：蔣介石主導對日抗戰
鴻海3日除權息 市值估減575億
台灣街舞冠軍 歐天進10月前進亞洲賽
北市男子墜樓 當場死亡
清除病媒蚊孳生源 避免登革熱上身
波多野結衣卡爭議不斷 美媒冷眼看
許建中遞補議員 重回金門縣議會
中秋節連假 烤肉月餅準備好了
義學者：北京扭曲抗日歷史是為政治目的
塵爆美國傷者 出院返美父哽咽感謝
湖北教師十大禁語 別問家長幹啥的
洛時：大陸閱兵使美中關係更為緊張
靜待美國數據公布 新台幣轉貶
肯定科林對台貢獻 鄧振中頒贈獎章
B2生質柴油喊卡 經濟部遭糾正
港股隨陸股震盪走跌 收在2年低點
北京迎閱兵藍 陸氣象局：老天爺演變
金正恩照片不能揉 高麗航空世界第一怪
到巴格達工作 土耳其18建築工人遭綁
台觀光局大馬參展 好康大方送
第45屆全國技能競賽 16日登場
社區老照片展 長者笑談當年勇
改良式募兵制 民進黨提5項措施
AIT：八仙塵爆美籍傷患出院謝台灣
新加坡大選戰火 首場群眾大會開鑼
屏東滿州車禍 至少4人受傷
權證資訊 可一站式查詢
學校通報登革熱 突破300例
登革熱10死 9成有慢性病
桃園八德住宅火警 1人遭嗆死
宏?攻運動服務 併購愛普瑞公司
金門烈嶼消防隊捕獲3米蟒蛇
小熊球團不放人 曾仁和無緣亞錦賽
前進中東 兆豐銀籌建阿布達比分行
股市回穩 壽險全年獲利挑戰1500億
竊賊偷26株蘭花價逾2百萬 枯死大半
稻江護校學生赴日參加攝影節 獲獎爭光
汪小菲挺連戰：個別台媒的抨擊不對
緊身褲男跳舞挨揍 網友批打人有直男癌
張虔生：公開收購期滿將約林文伯
數位學習 毛揆促引進第三方認證
台灣好行 縱谷花蓮線好玩又可抽獎
菲大法官讚馬總統 可提名諾貝爾獎
新德里台灣之夜 青年大使登台
陸紀念抗戰 錢秀玲之子：不知該說什麼
回收偏低 歐盟逾6成電子商品丟棄
駁抽梁換柱 朱立倫：團結專注選務工作
澎湖公務人員協會2日成立
豪弟林書緯初登場就先發 首節展現速度
印尼高鐵標案結果 明送交佐科威
會見身障聯盟 蔡英文提六大支持系統
綠質疑政獻申報不實 藍營：依法申報
高雄客家中元賽豬公 冠軍重1420斤
屏東傍晚2起車禍 7人受傷
市場有潛力 中鋼擴大投資印尼鋼廠
韓SK參訪鴻海 郭台銘崔泰源暢談
宏達電資遣員工 預告期最長3個月
豪弟林書緯初登場 半場6分1助攻
人民幣即期匯率 三週來新高
美重視抗戰紀念 AIT臉書登馬總統合照
健保署試辦藥物差額給付 民團批
老鷹四少出合輯 喝雞精盼吸金
新生兒死亡率高 印度希望15年內降低
超級月亮加紅月 9月28日上演
天津爆炸 遇難增至160人
菇產值 4年後要達152億元
今彩539開獎
移民署行動列車七美訪視新住民
英媒：大陸閱兵展示航母殺手飛彈受矚目
嘉義市發生槍擊案 1男子喪命
天津受損屋賠償有爭議 政府先利誘
大福彩開獎
法國新生兒 約1/5與爸爸不同姓
市場震盪再起拖累亞股 歐股開高走低
Serpenti國際藝術 躍上台北 101
孩童刀鋸泰迪熊 比利時漫畫引爭議
印尼高鐵案 再延一週見分曉
林書緯轟全場最高19分 率隊逆轉勝
3公司非法經營證券業務 陸證監會開罰
花蓮市海邊出現水龍捲 網友驚呼連連
陸韓峰會 同意早日召開陸日韓峰會
泰警：落網嫌犯承認在爆炸現場
西武軟銀殺進延長 郭俊麟幸運逃敗
陸客好猛 在澳洲日灑4億
兩韓對話前 北韓無人偵察機曾飛越南韓
期交所調高人民幣匯率期貨保證金
擴大營運 外商房產集團吹合併風
性有賣點 波多野結衣悠遊卡風波上華郵
Blizzard亞太區冠軍賽首度在台舉辦
嘉義市黑道仇殺 1男遭槍擊喪命
陸女巴黎催眠洗劫路人 法國前所未見
英最醜建築評選：倫敦對講機大樓
大福彩頭獎
總統肯定半導體業界辛苦付出
各國減排目標不足 升溫將逾聯合國標準
蒲亭抵達北京 展開2天訪陸行程
林書緯轟最高分助隊勝 謙稱團隊至上
今彩539 頭獎 1注中獎
愈來愈多安卓系統手機 遭惡意軟體鎖定
索馬利亞叛軍威脅反伊斯蘭教義男女
美股反彈 道瓊指數盤初漲逾1%
女籃亞錦賽 中華不敵中國大陸
明治天皇的玄孫持大麻 遭起訴
被指閱兵秀肌肉 大陸反批心態不光明
瓊斯盃不敵俄羅斯 中華白勝場未開張
歐巴馬走訪北極圈小鎮 討論原住民議題
中視：93大閱兵是特別報導非直播央視
東北亞博覽會 引資逾1.1兆元
充實4G銀彈 台灣之星增資100億元
洪秀柱臉書貼文 暫停行程深刻反省沉思
IFA展登場 宏?新品齊發
女子站12樓遮雨棚欲跳樓 警消搶救
頻譜爭議 遠傳向台灣大追加求償10億
王柏融MVP表現 桃猿擊敗犀牛
暫停行程 洪辦：不會退也不會接副手
華碩ZenWatch 2 IFA展亮相
暫停行程兩三天 洪辦：思考帶黨逆轉勝
歐巴馬獲參院關鍵票 保伊朗核協議生效
美道瓊指數大漲293點 台股開盤震盪
元祖創辦人 連鎖餐飲事業西進傳出慘賠
洪營：洪參選到底 下週一恢復行程
移民署行動列車 訪視七美新住民
新住民開店 盼孩子與事業一起成長
抗戰 馬總統：中共非中流砥柱
印尼興工高鐵 中日雙方積極爭取訂單
連戰夫婦登天安門閱兵 馬總統：痛心遺憾
(時評)有感於柯Ｐ上央視
美股大漲經濟唱好激勵 台股周四收漲60點
柏瑞投信正式代理天利系列基金 8月1日生效
台南登革熱3825例 日增318例創新高
寵物友善餐廳大集合- 短腿柯基的誘惑
防炒作 草案通過擬禁別墅型農舍
【藝起綠動】百位名人回收光碟親繪藝術義賣
再遇見危機？基金經理人建議冷靜撿便宜
敍童伏屍照片撼全球 加拿大、歐洲難民政策遭批
洪秀柱暫停行程引聯想 國民黨：絕非退選
移民爬上歐洲之星 鐵路交通停擺乘客苦
世界資源研究所：熱帶森林迅速消失
暫停行程 洪秀柱幕僚比喻：閉關練武功
彭博：習近平即將推動軍事大變革
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
預期陸將採救市行動 歐股全面反彈
星大選首場群眾大會 炒熱選戰氣氛
青年大使赴歐交流 德國重減碳印象深
葉門清真寺遭自殺攻擊 至少20人喪生
IS稱為葉門炸彈攻擊案負責
聯準會：美7和8月經濟穩定成長
歐巴馬訪阿拉斯加 陸艦現?白令海
金馬影展 網羅坎城4大影展夢幻強片
邪靈刑事錄 再掀毛骨悚然破膽潮
王傳一哭功了得 惹粉絲淚崩
經濟穩定成長 美股上揚
美存量增產量減 油價溫和反彈
與玩具倉鼠同名同姓 女主播告廠商
美網傳佳績 詹氏姐妹挺進第2輪
美尊重台灣與史實 駐美處參加二戰紀念
金融業粉絲團拚場 聚人氣
法列車制歹徒 美英雄將參加明星共舞
陸生學雜費代收 一銀市占最高
高通新高階處理器 三星搶單成功
二戰話語權 北京不放鬆
美二戰紀念活動 沈呂巡首度出席
威力彩21億 揪團包牌密技公開
巴西7月工業生產跌至6年新低
鄭文燦赴日 撙節開銷搭經濟艙
難民危機 英相：收容不能解決問題
默契佳 詹氏姐妹美網乘勝追擊挺進次輪
重視客製化 6成8屋主願找室內設計師
地球有3兆棵樹 為先前預估8倍多
加媒：閱兵 中共軍事主義興起
巴西2015年汽車銷量跌21.35%
美股漲 台股短期震盪整理
漢光演習7日登場 以中共為假想對象
迎iPhone6S上市 iPhone6降價清庫存
紀念抗戰勝利 政府民間出版遠征軍戰史
史實不容扭曲 中華民國主導8年抗戰
社會企業體驗 報名4日截止
MIC：創業風 為台代工業創契機
洪秀柱暫停行程 洪辦上午記者會說明
抗日名將日記 還原國軍抗戰史實
歐央行利率會議 投顧：應有助投資信心
MH17同航線 馬航班機廁所故障轉降印度
國民政府領導抗戰 總統：不容扭曲
車輛暫不用 辦停駛可省稅費
改良彈道飛彈首亮相 專家：對台威脅大
澎婦人拾螺未歸 尋獲時無生命跡象
學者：抗戰真相 陸無法一手遮天
令狐榮達調回台北 加媒報導
國軍意志信念抗戰 日軍深陷中國戰場
台股開盤漲 42.50點
美股大漲293點 台股開盤漲42點
蔡英文走訪中台灣 首度輔選洪慈庸
秋天吃土瓶蒸學問多 料理職人教你
解讀陸九三大閱兵的政治意圖
竹市友愛動物親子寫生 開放報名
宏捷科7月獲利 創新高
美網直落二過首輪 詹家姊妹晉32強
加媒亦報導台北悠遊卡女優事件
蒙特婁僑學界歡送令狐榮達
鴻海除權息穩健 早盤堅挺
早餐店太操 旋轉肌袖破裂手臂舉不直
預防登革熱 清除積水容器防病媒孳生
韓片思悼角逐奧斯卡最佳外語片
詹謹瑋遭直落二擊敗 美網止步首輪
韓SM娛樂旗下 男將魚貫入伍
中共爭話語權 兩岸難合寫抗戰史
農糧署：單一菜最高價 不代表菜價
宜蘭小貨車撞化學車 2人受傷送醫
新台幣早盤強升逾2角
和平崛起？解讀中共歷次閱兵意涵
台南登革熱直逼四千例 單日病例又新高
江美琪產小壯丁 老公不敢抱兒
陸閱兵怪招多 正妹含筷登記排便攏總來
北京閱兵高度戒備 逾90萬名人力維安
傳鴻海攜OPPO印度製造 設基金助新創
薩媒：薩國蔗糖輸銷台灣大幅成長
韓中就FTA儘早生效達成共識
洪辦：洪秀柱參選到底 下週恢復行程
青年大使瓜國植樹，見證台瓜友誼長青
軍人節 馬總統首赴五指山告慰英靈
紀念抗戰勝利 香港放假1天
買地送屋違章農舍 苗縣拆除
本土登革熱 病例數破4000
洪辦：洪秀柱身體沒問題 絕對參選到底
洛時：學者多認同國民黨打贏抗戰
台青年大使團訪紐西蘭 文化交流
邱顯智說新竹市泛綠整合或許進一步討論
沈榮津：台歐盟洽簽ECA 共創雙贏
中樞秋祭 抗戰紀念影片悼英靈
張盛和：土銀IPO 員工權益不影響
習近平：裁減共軍員額30萬
F-譜瑞敦泰擬買庫藏股 股價揚
登革熱疫情嚴峻 台南2防疫人員感染
洪辦：暫停行程沉思人事政策問題
校園宣示反霸凌 蘇麗文親善大使代言
曝露熱點區 防疫員染登革熱
安全駕車 路口路權號誌要注意
紀念抗戰勝利 大陸股匯休市4天
勞工配合登革熱防疫 台南籲雇主准公假
快去加油 下週油價估漲1元
逃逸越勞開毒趴 警方查獲
6旬劉曉慶坦承整容 要大家別盲目跟
G20前夕 IMF警告全球經濟下行風險
越南百對新人集團結婚
嘉市槍擊案 警方：酒醉結仇
通緝男擁槍自重 警奪槍壓制逮人
台股平盤上震盪 鴻海穩健
小雞怎麼選 高市2新秀促泛藍團結
資訊業變革3趨勢 台灣可以這麼做
資策會：明年半導體景氣 恐反轉向下
盜墓集團南北偷透透 判刑定讞
請叫我神 印尼男子怪名引爭議
資訊電子整併潮 中國大陸是關鍵
免疫療法治白血病 出現長期成效
難民童伏屍海灘照 能否打醒歐洲政客
行動通訊創新 引領9大風潮
馬總統引李登輝談話 中華民國領導抗戰
貨櫃車貢寮翻覆起火 駕駛右腳骨折
大陸閱兵江澤民現身 連戰夫婦登天安門
朱立倫否認洪秀柱要退選
統一砸重金 找法式麵包烘焙王
台南北區登革熱嚴峻 正覺里最嚴重
外媒稱波卡是性行銷 柯文哲：認賠殺出
調查：3成8家長願送孩子念實驗學校
機車公車擦撞 母女捲入車底幸無礙
中央氣象局氣象報告
立法院欲修證所稅 張盛和：樂觀其成
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
上半年 宏都拉斯礦產出口降35.7%
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
看壞？面板成外資提款機
嘉市槍擊案 兇嫌雙槍犯案
蔡英文：尊重洪秀柱選戰布局與節奏
連戰登陸閱兵 蔡英文：非常遺憾
數百帳號收費編寫 維基百科封鎖
花蓮逛夜市看戰機 東大門新亮點
影視扎根 中市校園巡迴放映電影開跑
防蚊優先選DEET成分 精油恐無效
處理濁水 柯文哲：單月花費2000萬
公然侮辱學生 國小老師被起訴
登革熱防疫 海大提繁殖台灣稻田魚
白露將至 下週涼意更明顯
日月光矽品鴻海難喬 MIC：都互補啦
違藥事法 男賣電子煙液被送辦
防蚊液4迷思4真相 選DEET成分
朱立倫：國民黨堅持中華民國史觀
大陸閱兵飛彈展示 凸顯共軍戰略意圖
新台幣中午升 2.61角
謝淑薇美網女單止步 臉書流露真性情
張盛和：國安基金進場 台股已回穩
塵爆港女大生出院 不忘熱情鼓勵傷友
女童未上課 警破門救癱軟母送醫
改名後變矮 北美最高峰高度下修3.5公尺
朱立倫：洪秀柱閉關 調整競選步伐
核廢境外處理預算 環團籲立院刪除
BenQ 4G運動攝影機 遠傳首賣
股匯齊揚 新台幣午盤升2.61角
斷交後首獲邀 沈呂巡出席美二戰活動
鬼月萬般不適 8月住展風向6年新低
瓜國總統涉貪 檢方：法官發逮捕令
雅虎CEO懷雙寶 只請2週產假引發熱議
應材估3年後 12吋晶圓產能增5成
25台爬梯機免費借 身障上下樓別叩119
行政院生技會議 鎖定健康照護5議題
學生助理納保爭議 大學：釋憲可考慮
捷運汐止段停擺 柯文哲：要全線規劃
戴假髮塗黑臉扮非裔 女足隊員停賽
總統：先烈效忠祖國非日本 不容遺忘
大環境有多冷？ 應材：超乎預期
王金平：洪秀柱意志高昂 努力準備
太魯閣峽谷音樂節 優人神鼓擔綱
澎湖家扶幸福角落小舖一起發現幸福
登革熱燒不停 環署巡察抽查防疫
紐時：國民黨所率軍隊是抗戰主力
部分國人參與陸閱兵 馬總統痛心遺憾
金孫發燒就醫 阿公不耐等候砸急診室
核廢料境外處理 台電：爭取時間應變
台贈德國卡市生日禮 揭幕受重視
40多公斤毛球掛身上 澳洲野羊剪毛了
10招小撇步 不上健身房也能燃燒熱量
露西鮑兒傳記影片 凱特布蘭琪擔綱
塵爆女患者剃光頭 弟弟陪剃度難關
中油金牌加油站評選出爐 大台北槓龜
曼谷爆炸案 輪廓漸浮現獨缺主嫌
鄧振中將訪澳 聚焦TPP、ECA
兩韓貿易恢復到對北韓制裁前水準
苗縣拆違規農舍 假日農夫抗議矯枉過正
台股收盤漲 60.66 點
首度輔選洪慈庸 蔡英文：兩黨最大交集
中共裁軍 意圖平衡閱兵新式武器威嚇
煤灰含放射性汙染物 強度達一般土壤5倍
台股收盤漲 60.66點
中共裁軍 林郁方：對台威脅不減反增
中共九三閱兵 陸空新裝備登場
中東戰火衝擊 1300萬童無法上學
9月台指期漲39點
農發條例擬修正 炒作別墅型農舍喊卡
黃茂雄：施政慢下來 工商業帶頭衝
防範登革熱 魏明谷示範蚊防四寶
回憶遭判死定讞 徐自強：盼速槍決解脫
登革熱防疫 政院撥3千萬元支援南市
南投親近藝術巡展 前進校園扎根
瓜地馬拉法官 對涉貪總統發出逮捕令
極限自拍要人命 各國出招遏止歪風
女老師辱童 考績乙等調科任
劉文雄：秦金生未出席陸閱兵
愛車失竊報案 10年老同學警所再相逢
9月電子期漲 金融期跌
籌募擴建經費 創世義賣文旦慶中秋
台股收漲60點 站上月線
解放軍艦首度穿越白令海峽
中共裁軍 歐習會前意圖對美國釋出善意
母找人幫養孩子 社工介入輔導
中秋月餅開賣 葷素兼具訴求養生
黃茂雄：強制性稅制不好 施政應細緻
紐時：大陸裁軍 區域擔憂依舊
載百人難民船 馬來西亞外海翻覆傷亡不明
嘉縣婦人遭砍 凶嫌精神不穩定
黃茂雄：紅色供應鏈有影響 我們韌性強
因應高齡化社會 政院推輔助科技
郭岱君：中共應真心誠意面對史實
菲越今年內簽署戰略夥伴協定
難得吃1桌3千元 院檢認定賄選
嘉縣破獲暴力討債集團 7人到案
連戰出席陸閱兵 國民黨遺憾與不解
陸閱兵 印媒：可能導致軍備競賽
提升防震應變 消防署辦線上演練
產業整併 東元黃茂雄：關鍵在人
實施藥品差額給付 還有一段時間
三大法人買超台股 11.21億元
第二預備金預算爆增 柯文哲：總控概念
兩岸將談貨貿 毛揆：爭取民眾認同
國考典試人力重複 考委建議廣納人才
陳德銘訪台 9月夏張二會後有望
董坐硯雕展 呈玉山之美
瓊斯盃火藥庫 菲律賓對伊朗再爆衝突
副總統談柱柱姐：該做的都會做
11萬老農退休 需3萬青農投入
朴槿惠出席閱兵 凸顯大陸北韓關係倒退
陸官方限制股指期貨交易 防股市不穩
推廣節電 柯文哲泛舟哥爬樓梯尬戲
莫斯科國際機場火災 40航班延誤
軍公教聯盟黨政見 創國防民生雙贏
逆勢操作 高市標售精華地
諾貝爾得主鼓勵赴美 學習矽谷精神
禁炒農舍生變 陳保基籲速修法
國父涉嫌偷車 原來是竊嫌名字
日股收紅 華爾街漲勢帶動
中彰投3縣市藝術家聯展 中市登場
推動和發產業園區 高市昐創4百億產值
歌手齊聚發聲 籲尊重音樂版權
涂醒哲：雲嘉嘉聯防登革熱
滿足偏鄉醫療 衛福部推五大策略
台積電：Q3營運目標不變
集環保標章 抽保溫杯超商禮券
婦人牽兒過馬路 遭撞後再被輾
台灣民眾保險普及 但保額不足
老共高捧抗戰舊部隊 戰功卻輕輕帶過
府：資政遇零星變動不會發新聞稿
協助外籍人士 外語替代役累計1081位
星大選 將公布抽樣計票結果
九三軍人節 朱立倫秋祭緬懷先烈
解大林蒲水患 陳菊把脈治水
梅雨專家陳泰然 服務教育40載
愛心3000斤 文旦助創世
于美人出書談婚變 淚憶女兒貼心
馬總統：台美經貿關係密切
新台幣收貶3.9分
瓜地馬拉總統涉貪宣布辭職
時尚奶爸溫昇豪走秀 小女兒不讓出門
移民船載近百人 大馬外海翻沉至少13死
男子疑攜槍賣毒 宜警埋伏破獲
瑜鹵允浩唱從軍樂 U-IE純友誼探訪
國家隊進場 吳當傑：台股漲逾8%
吳思華訪德 簽官方教育交流意向書
MBC網路為韓熱門音樂行銷世界市場
經濟部爭取加班工時放寬結算
抗戰起義 鄭銘河入祀北市忠烈祠
朴槿惠登天安門 同習近平看閱兵
天氣不穩 西螺市場菜價創新高
培養藝術觀眾 偏鄉巡演變遍地開花
萬能金龜車老牌演員 迪恩瓊斯辭世
NAND供過於求 恐至明年Q1
台日通啟航 首檔基金10日掛牌
新北推產經大學 500學員結業
屏東3肉鴨場染禽流感 撲殺萬餘隻鴨
華南金前後任董座 搶買持股
減緩台南登革熱 稻田魚10月放養戶外
友嘉規劃2018年在台上市
美老兵告訴大陸記者 是蔣介石在抗日
斗六文旦吉園圃認證 老欉甜度提升
崔泰源會晤徐旭東 談石化能源電信
行竊失風勒屋主脖 3毒蟲遭逮送辦
監獄夯貨熱賣 港客也手滑血拚
蹲點計畫 外籍生享萬元特色學習
台南碳烤店槍擊 無人受傷
越南擬漲基本薪資 最高調幅12.9%
政軍兵推7日登場 模擬網路攻擊
抗戰70年紀念 雲縣國民黨部贈書榮民
內行人最愛 隱藏式酒吧台北現身
南韓傳奇組合H.O.T擬再度合體
農團擬公布反對禁炒農舍立委參選名單
登革熱肆虐 桃園防疫總動員
港女走過塵爆傷痛 堅強鼓勵他人
登革熱嚴重 台南市議會淪陷員工感染
外勞符要件 留台工作擬可無年限
初秋新料理 中西式混搭加入傳統味
台德簽署教育意向書 官方首度
北市破案率高 柯文哲：犯罪率也高
有機營養午餐 花蓮新學期開辦
Sony攻高階 3款新手機齊發
女子袋裝美髮假人頭 警乍見頭皮發麻
愛情隧道拍照 陸女2度逼停火車
秋賞美食 古華絕代雙椒新鮮上桌
布達佩斯車站重開 移民湧入列車停駛
憶抗戰義舉 馬總統肯定約翰拉貝
中央氣象局氣象報告
搶攻新聞市場 蘋果將推免費新聞app
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
彈性用人 考委建議修公務員調任規定
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
亞洲最大郵輪抵基隆 4千旅客創新高
大陸紀念抗日勝利大閱兵 日本不悅
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
北市想拍攝裸體攝影 倪重華：僅是構想
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
叫她社群女王 金卡戴珊擁4500萬IG粉絲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
痛到無寧日 癌痛別強忍快治療
吸引愛貓者朝聖 廣島推貓咪街景地圖
陸國防部：裁軍30萬 2017年完成
南投特價肉乾禮盒 搶中秋商機
首筆陸俄銀團拆借業務 金額50億
鄭文燦會岸信夫 達城市交流共識
天津美食狗不理食品 申請掛牌新三板
違法幼兒園名單 教師工會籲公布
連結古蹟搞藝術 新竹藝動節開跑
世足亞洲資格賽戰伊 殷亞吉先發上陣
北京大閱兵 菲媒反應冷
謊稱壟斷網路關鍵字 非法吸金逾億
台灣阿嬤陳綢演講 盼攏來做好囝仔
台中自動化機械展登場 250家參展
預約未來 台灣大推時空訊息App
本土性登革熱 嘉縣出現第4例
匈牙利總理：移民危機是德國問題
護盤別忘中小型股 吳當傑：聽到了
新台幣緊盯韓元 收貶3.9分
被控摸女助理大腿 陳朝容遭起訴
不送菜廚工難僱 雲林山區國小用餐窘
領養未成年難民 義民間團體籲開放
活絡觀光做愛心 陽翟大街辦市集
出席陸閱兵 學者：連戰需向國人說明
梅花湖鐵人賽 京奧金牌女將參戰
學者：陸裁軍無損軍力 轉向高科技效能
集點戰一觸即發 量販拔「刀」相見
傑布．布希逆襲 新廣告拿川普開刀
民進黨：習近平宣誓裁軍但對台威脅未減
經濟疲弱 逾半數法國人反對接納移民
內政部：未來限3種人可興建農舍
酒醉罵員警又裸奔 男子被逮悔不當初
微風集團拓點 看上高雄台中
民眾赴陸參加閱兵 陸委會表遺憾
保險投資金融科技 10月上路
連戰出席陸閱兵 洪秀柱遺憾
IMF：大陸經濟對全球衝擊超過預期
爭取支持台灣加入TPP 鄧振中將訪澳
澎學生專船4日啟航 輸運離島學生返鄉
台中安和自辦重劃 二審判決議無效
推展澎湖少棒發展 遠航贊助1百萬元
日：習近平演說無和解跡象令人失望
不用再跑銀行 業務多在線上完成
中和雨傘伯車前倒臥 警著手尋人
宏達電8月營收出爐 8年半新低
匈牙利總理：移民全湧向德國
登革熱升溫 台南爆旅遊退團糾紛
澎湖各界秋祭先烈陣亡將士並慰問遺族
看準中秋節商機 中市百貨賣場推促銷
網友熱議習近平左手敬禮 官媒：揮手啦
傳尹衍樑北京心臟病發 查證中
空屋暗夜鑿牆聲 男子毒後施工被逮
貿協東南亞拓銷團 馬尼拉成效佳
歐巴馬踏入北極圈 疾呼暖化嚴重快行動
護台股 國家隊還有逾7千億銀彈
哨船頭懷舊復古風 品嚐尚青基隆海鮮
澎湖地檢署2位新任檢察官到職
銀行業冷風吹 前7月獲利不到2千億
中共閱兵胡錦濤亮相 手抖受關注
歐盟籲各國收容10萬難民
夏張二會議題難產？陸委會否認存歧見
傳尹衍樑心臟病發 潤泰新：暈眩無大礙
公保年金分年提存？十月電價降幅可望增
農發條例限農舍轉農民 房仲：土地正義
習近平閱兵演說精簡 提裁軍引關注
布達佩斯滿載移民列車 駛向奧地利邊界
老鎮長開車自撞 摔邊坡無大礙
親民黨：秦金生拿捏分寸 未參觀陸閱兵
初秋冰品超精采 香蕉芒果柚香全出籠
慶祝國民體育日 體育署推網購優惠
出席陸閱兵 連戰：推動和平須勇往直前
德難民人數 2014年達逾20年新高
潭子區石牌公園 林佳龍允全力修繕
痛失統一阪急 北富銀爆剪卡潮
性侵少女判無罪 新北市警局遭糾正
中華白小輸韓國 瓊斯盃吞5連敗
公共工程徵才 釋出138職缺
城市裸體攝影 議員：台北不應變肉色城
進口壯陽藥違規添加 食藥署籲勿買
傳小米筆記型電腦 鴻海有一份
宋楚瑜到雲林 與地方談教育資源分配
匈警方攔下擠滿移民列車 帶往難民營
英雄紀元首次改版
原水濁度屢飆高 北市：考慮設取水專管
美麥當勞全天供應早餐 蛋荒恐加劇
銀行銷售TRF 要做壓力測試
印度總統10月歷史性出訪以色列
國寶級雕刻師現身佛具街 重現艋舺盛況
公保年金提存有解 十月新電價降幅樂觀
氣候暖化 專家提醒登革熱恐本土化
太地町海豚圍捕船出港 反捕鯨團體抗議
化腐朽為神奇 錫箔膠帶創作金工藝術
法媒：抗戰歷史是蔣介石擊敗日本侵略者
敘童伏屍海灘 父心碎：妻兒3人都死了
連戰觀閱兵 李新建議停權
洪一中讚王柏融 出棒快如火雲邪神
連戰參觀陸閱兵惹議 藍營人士促祭黨紀
超商買到波卡 悠遊卡：將要求業者返還
敘3歲難民童陳屍海灘 法籲歐緊急行動
替洪慈庸站台後 小英：政黨票投民進黨
雲林查獲稀有動物 保七逮1嫌送辦
遠航深耕澎湖 捐款百萬推廣棒球
禽流感新增3肉鴨場 今撲殺
U18世界盃青棒 中華隊1分勝捷克
父母阻兒變性 美法官裁定OK放行
歐洲法院：義居留證太貴 有礙移民融合
倪重華：城市博物館聚落計畫全案終止
今彩539開獎
逾15萬民眾連署多收難民 英相壓力增
洪秀柱：著急國家困境 盼聚眾人力量
中華白從心出發 瓊斯盃力拚韓國惜敗
陸白酒景氣回暖 上半年銷量增速大
威力彩開獎
歐洲央行維持基準利率不變
為維安 北京人看不到北京閱兵
扁拒見醫療小組 陳昭姿：我也會生氣
連戰天安門晤胡錦濤 提及五項願景
習近平會蒲亭 中俄簽共同開發石油協議
中共裁軍 網民擔心影響就業
陳冠宇壓制陽岱鋼 本季第3勝
李克強主持閱兵 陸媒：今年性質不同
任賢齊允包婚事 九孔蚊子舞衝票房
中華藍後來居上 瓊斯盃勝俄羅斯
無人機新用途 幫消防隊滅火
抗議 1500多輛拖拉機車隊進巴黎
歐銀下修成長預測 承諾必要時加碼QE
湯唯：老公金泰勇是良師益友
國際青年大使演出轟動愛丁堡
波蘭總理：願協助難民 但拒配額
威力彩頭獎槓龜
威力彩連38槓 頭彩上看23.5億
大陸絲路基金 投資俄液化天然氣
美7月份貿易赤字縮小 5個月來最低水平
伊朗最高領袖贊同 國會表決核協議
波多野結衣卡 悠遊卡公司：下週出貨
EU籲收容10萬難民 解危機東西歐現歧見
大陸閱兵話題排行榜 裁軍30萬居首
今彩539 頭獎無人中
劉錚瓊斯盃飆21分 中華藍逆轉勝俄
嘉義市槍擊案 凶嫌聲押獲准
允移民過境 奧地利不查驗身分和登記
劉錚替補砍21分 中華藍力退俄羅斯
洪秀柱閉關入山 向菩薩求智慧
伏屍海灘 敘小難民一家逃戰火遇死劫
世足亞洲區資格賽 中華隊不敵伊拉克
難民危機 法德聯合提案設定配額
難民童伏屍海灘 土耳其警方逮捕4嫌
德勞工部長：難民危機恐衝擊歐洲構想
陳俊秀棒打羅嘉仁 讚陽耀勳拚戰精神
溫智豪攻唯一進球 中華男足輸伊拉克
川普若獲提名 傑布．布希承諾支持
大陸股市休市兩天 華爾街股市開高
寵物友善餐廳大集合 - 萌犬的進擊！
連戰返國 隨行人員遭丟鞋
台南登革熱破4000例 週增1414例
萬巒新二代學童逾1/4 圖書館推親子共讀
全球首家乾式熟成風味牛肉麵 愛.熟成21進軍信義區
美福食集推出精選野餐．烤肉系列商品與禮盒
台中金典推「蠔秋鮮食節」 新鮮生蠔 秋蟹集合上桌
網友：有大洋蔥！中華電信《曼曼故事》觸動人心
優秀藍領移工 留台年限取消
(時評)「全力挺柱」挺得住嗎?
筆電用戶福音！Google Chrome新版本耗電較少
扁二次金改案 瑞士匯還2億不法所得
三星 發表全新滾筒洗衣機
修正農發條例 落實農舍與農業經營不可分
防疫檢疫局防範疫情傳播 啟動防疫機制
麗豐 全面搶攻健康商機
防疫檢疫齊心合力 創造蓮霧外銷佳績
法檢方證實 留尼旺島殘骸屬馬航客機
IMF：陸雖震盪 人民幣入通貨籃不足慮
梅克爾：難民潮問題宜歐洲國家共攤解決
連戰返國快速通關 隨行人員遭丟鞋抗議
陸艦現蹤白令海 美海軍部長：開始返航
難民危機 英相：會履行道義責任
台灣男籃亞洲第5 周俊三：僅供參考
農民氣憤入不敷出 上千拖拉機聚巴黎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陸股休市 歐股勁揚
敘小難民溺斃震撼全球 心碎父憶慘劇
瓜地馬拉總統涉貪下台 恐淪階下囚
敘利亞溺斃男童父：只想守在妻兒墳旁
歐洲央行可能加碼購債 油價上揚
川普誓效忠共和黨 不會脫黨選總統
觀望就業報告 美股漲跌互見
前日相村山訪北京 傳身體不適住院
方炯鑌令人羨 大馬郭雪芙陪遊
滿大人整組壞光光 萊恩雷諾斯換命救援
嚴爵香港演唱會 苦練粵語謝歌迷
吃鐵板燒跌倒燙傷 美女星告餐廳
KIA祭奇招 買汽車送機車
瓜地馬拉總統涉貪下台 法官諭令收押
旺季到 太陽能現貨價普遍走揚
前任內華達州小姐 再度涉毒被捕
英系SUV JUKE新款登台
少子化帶動親子樂園 百貨吸客新寵
南非調高關稅護本國產業 台商注意因應
敘男童溺斃掀波 加國否認駁回移民案
憂有反日活動 日關注陸動向
陸閱兵 美報：一兼二顧 展軍力賣武器
陸股基金 投信：選美元計價避匯損
巴西經濟危機 藝術市場仍成長
中華民國贈多明尼加兒童書包
巴西不動產近6年首次跌價
南警逮毒駌鴦 開槍擊傷1人
防範登革熱疫情 中市加強校園清理
宜蘭礁溪 徵求微電影與詞曲創作
少年On Light職場體驗 助尋找人生方向
開學季 蘋果筆電線上預購95折
物聯網多元應用 資安對策成課題
感受法式優雅 從吃法國料理開始
物聯網與大智移雲 催生新數位化
巴拿馬國際留學展 台灣攤位人氣旺
李永豐柯一正 9/6屏東對談
艾森豪總統孫女訪台 收到神秘禮
美升息時程牽動後市 台股短線震盪
澎湖漁民非法漁撈 檢方移送裁處
奮勇衝進火場 美受災民眾只為了肋排
增進工業交流合作 台厄簽署合作協定
屏潮驛遊券加印 5日開賣
敘男童溺斃 引爆網友對難民問題熱議
男子受困電梯 消防隊：可撥112
資金流出股票基金 規模大於歐債危機
台股開盤跌 17.08點
研究：農場塵土 有助兒童減輕過敏反應
敘小難民溺斃事件 打亂加大選節奏
韓星文瑾瑩與陸星材合演村莊
德律結盟松下 搶全球商機
創作歌手齊聚發聲 呼籲尊重音樂版權
與危險交手 小心謹慎享受一個人旅行
巴拉圭奧會謝劉德立對台巴體育交流貢獻
北京連15天PM2.5一級優 創紀錄
張盛和：年金改革勢在必行
投訴奶粉有蟲 客服：要先問蟲的國籍
新台幣早盤升逾2角 未破32.5元
美官員：1週內宣布制裁大陸網駭企業
新台幣貶值 海外投資有賺頭
張晉創會習近平 強化越中關係
伏屍小童一家傳申請移民遭拒 加國挨轟
開車族注意 下週油價恐大漲1元
陸駐美大使：中美應超越分歧致力合作
單週增1414例 台南登革熱破4千例
提升熱顯像儀知識 邀美國教官講習
中華民國國徽 美二戰紀念官網列入
南印列車出軌 已知39傷
嘉義虱王爭霸 移師3D彩繪村
破窗偷16萬LV包 警以車追人
碧湖公園有裸跑男 遭逮稱壓力大
登革熱病例數 台南市破4000例
市售口罩 消保處：半數不合規定
不碰螢幕 手勢操控3C產品
青年大使訪舊金山 表演獲掌聲
掉漆搶匪 持瓦斯槍搶加油站被捕
對連戰祭黨紀？ 王金平：黨中央決定
新北市：無登革熱社區感染
拜登問鼎白宮仍未定 考量心力
台南登革熱嚴重 價購個體資源回收物
CP值太低 印尼退回中日高鐵案
台股平盤狹幅震盪 量縮觀望
跨串流影音 亞馬遜5億美元併Elemental
陸船蛇行逃逸 海巡優勢逮獲
懷疑鄰居下降頭殺人 嫌疑人投案
加州傳校園槍擊案 1死1傷
僑胞慶軍人節 張良任：抗戰史不容扭曲
高教創新轉型 教育部推新網站
陸九三閱兵 海外華媒：親南韓遠北韓
法國證實 留尼旺拾獲殘骸屬馬航
中市抽驗入菜料理 全數符合標準
韓藝人朴時妍懷第2胎 喜上眉梢
美網女雙 莊佳容謝淑薇分頭晉級次輪
藍心湄拍雜誌封面 全裸不修片
兩蔣日記歸台審判 美法官駁回
日本房產 東京神田站獲青睞
3C大展 廢品回收換LED檯燈
經部：核廢料再處理總經費113億
連戰赴陸閱兵 朱立倫：送考紀會討論
陸銀壞帳攻堅戰 工行設資產處置團隊
蔡英文：執政推3大產業政策 明年上工
湯唯「命中註定」 南韓10月上映
不再只分男女 哈佛新生可選第三性
談了27年 中俄黑龍江大橋簽署協議
保障菲人 菲加嚴外僑打工規定
因應登革熱 台南5日首開專家諮詢會議
英特爾砸16億 加入研究量子電腦
習近平：否認侵略歷史會失信於人民
觀光夯 住宿餐飲業1.5萬職缺徵才
上海大韓民國臨時政府舊址重新開放
立院核廢料決策小組 翁重鈞任召集人
新台幣中午升 2.28角
韓團INFINITE炸台 粉絲瘋狂接機
生技健康論壇登場 聚焦精準醫療
朱立倫：洪秀柱閉關後會對外說明
秘境情色無邊 警方破獲小吃店
新台幣午盤升2.28角
金正恩另類女子樂團 東抄南韓西學洋人
清除黃色炸藥污染 解藥在植物身上
消保處：口罩現無PM2.5檢測標準
海外華媒：郭伯雄癌末 恐等不到上法庭
IC市場 工業通訊成長前2大
睽違一輪生肖年 黑頸冠鶴再傳喜訊
習近平閱裁兵 紐時：鄧小平後另一強人
連戰赴陸閱兵 台聯立委告涉外患通敵
北北基計程車費調漲 10月上路
秋鴨宴 古華霸王土番鴨靚鍋超補
200萬買把妹神車 網友推薦這台
貴子坑違建案 業者建管處人員起訴
基隆計程車運價 10/1起調整
嘉義市槍擊案 14顆子彈貫穿死者
塵爆患者出院 中職裁判兒想回球場
江澤民李鵬看完九三閱兵 缺席晚會
鈊象財神到 營收可旺到年底
落跑吧愛情首映 小朋友搶頭香
蒲亭呼籲：建立對抗極端主義國際聯盟
印尼退回陸日高鐵案 要求另提案
總統：說台人不抗日 是不了解台灣史
蔡英文出席家電展 親藍企業主力挺
北北基計程車費10月漲 起跳價不變
添好運徵才 釋出100個職缺
量能不繼 台股再跌破8000點
憂新iPhone不給力 大立光暗淡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
曼谷四面佛重新開放 遊客湧入
拒發結婚證 美大媽成反同志婚急先鋒
美網花絮 喬科維奇扮愛神 幫好友求婚
傳與聯發科合併 立錡否認
台股收盤跌 95.35點
小黃漲價兼換表 未換前照舊表收費
循澳門模式 海參崴規劃成東方賭城
連戰出席陸閱兵 郝龍斌：不宜與遺憾
陸客團墜海 公路總局免賠定讞
蘋果新機疑慮 台股固守8000點
弘光科大學生專題研究 獲科技部創作獎
鄧振中：核廢料國外再處理 做不好就停
行動派出所建功 助迷路老翁返家
台股跌 95.35點
飛行傘卡檳榔樹 男摔落骨折
投顧：美股震盪變常態 審慎不過度悲觀
9月台指期跌85點
女嬰長男性器官 疑因母親懷孕愛做美甲
化學工廠違法又失火 高市裁處停業
毒販躲查緝 衝撞警車反掉入農田
兩陸女在泰被搶遭性侵 求救使館才曝光
加拿大風味派 滿足下午茶小確幸
嘉義紙錢集中燒15噸 環保減碳
亞洲最迷你 添好運阪急店13日開幕
9月電子期金融期齊跌
集愛工坊推秋節伴手禮 澎縣府會響應
瘦身美容業儀器 3成沒許可證
台股死守8000 周線收小黑
岡農中鋼合作 就業班百分百留用
優鮮台灣計畫 友達鼓勵採用在地食材
八仙缺一洞 乾元洞難收回
蔡英文開賽車試身手 時速30公里
登革熱最後防線 台東防疫總動員
呂秀蓮將告連戰外患罪 籲全國同步告發
用TGOS Maps找政府機關 還可查PM2.5
北市：城博案未喊卡 是調整規劃
博班生研發自行車煞車系統 保障安全
考紀會：未接獲連戰黨紀提案
浩鼎：生技業整併有利國際競爭
租賃對陸風控未落實 金管會緊盯
開路爭議 高市府挨告涉圖利包庇
五斗米靠腰 果陀喜劇熱延燒高雄
富婆人工生兩女 5年後冒出一兒子
植物人復健路迢 創世盼各界協助
三大法人賣超台股58.23億元
閉鎖性公司法 正式上路
計程車費又要加價 司機月增六千收入
超商賣牛丼 全家聯手吉野家搶外食商機
羅東林管處推森藝館 日式舊宿舍改造
蔡英文：中國裁軍 不必然會削弱軍力
登革熱蔓延 雲嘉嘉3縣市聯防
連戰赴陸閱兵 呂秀蓮告發涉外患罪
偷渡夢碎 斯里蘭卡男遭逮遣返
貴子坑案起訴3公務員 北市：勿枉勿縱
中彰投SBIR成果展 3縣市產業升級
獲李安賞識 黃婕妤拍片入圍洛城電影節
陸又逮維權律師 張凱被控竊國家秘密
秋風起 來新北吃萬里蟹尚青
產業憂缺限電 毛揆：加速推動替代能源
北北基計程車調價 民眾：還可負擔
偷近30萬元玉墜 笨賊賣5000元
Google在日推音樂串流服務
陸央企穩增長 積極洽談地方合作
二戰義舉 總統肯定錢秀玲救人善行
校園養蚊 輔英科大挨罰
計程車換表 北市：中央研擬補助方案
八斗子蔣經國銅像損毀 漁業署允修復
保護毛小孩 狂犬病疫苗施打起跑
新台幣收貶3.2分
兄染毒惡習不改 弟報警幫抓人
連習會 丁遠超：連戰提到中華民國
防蚊大作戰 涂醒哲宣導
日月光與TDK結盟 深耕高雄
中信兄弟隊慶 林明憲王金勇再當球員
兩起敲破櫥窗偷名牌包 警方清查
農發條例修正 農委會與國民黨團溝通
12吋晶圓廠獨資登陸 即日受理申請
短暫就業離職 失業給付等待期不重算
疾管署：南市疫情不降溫擬設前進指揮所
陸版杜賓稅10月開徵 打擊放空人民幣
朴子溪自行車道票選 張花冠催票
半數亞太民眾喜歡印度 比例低於大陸
秋蟹正肥想嘗鮮 進口量少價格漲
中華電4G新廣告 觀看人次破200萬
諾貝爾獎得主馬拉拉 影片記錄私下一面
員工染登革熱 台南議會噴藥滅蚊
北京閱兵 平可夫：恐升高全球軍備競賽
推區域經濟整合 政院感謝歐洲商會支持
王陽明蔡詩芸 澳洲婚禮藏驚喜
秦金生返台 強調未參觀大陸閱兵
台灣青年大使拜會紐西蘭IPC大學
高爾夫5女子賽 盧曉晴首輪並列14
初級學員練飛行傘 卡檳榔樹摔斷腿
中市消防局救災評比 受測人員均標
八仙塵爆傷情分類採5度10級
IS又破壞 炸毀敘利亞沙漠古城塔墓
跟進韓元 新台幣貶逾一週低點
公益彩券人均銷售額 桃園超越台北
宜蘭舊城銅錫工藝展 傳統中見創意
動物園路跑 簡愷樂化身豹女郎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
助偏鄉子圓音樂夢 黃裕翔全台募琴
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日圓攀升 日股下挫7個月低點
玉里陌生男幼兒園接孩童 烏龍一場
雙港論壇 寧波高雄青年世代交流
12吋晶圓廠獨資登陸 台積電評估中
朴槿惠支持率54% 世越號事件後最高
孫立人故居前 沈智慧：抗日名將在此
生華科小分子化合物授權美商
心理策略推一把 專家：全球大挑戰能解
讀懂女神心情 陸男研發經菇棒測經期
公益彩券累計盈餘3412億元
發表競選專輯 蔡英文開口高唱亮點
緬甸國際國家兩航空 將飛台
台灣外匯存底4247.9億美元 創新高
親民黨：北京閱兵邀請函非主動索取
載女友上摩鐵遭拒扭打 貨車司機被逮
員山公墓遭倒50噸垃圾 環保局追查
梅花湖鐵人三項 奧運金牌試場地
小琉球護龜 下海捕捉傷病龜救治
一日拍賣官 百歲人瑞樂助人
國防部中市閒置地 黃國書建議闢停車場
屏東鹽埔鄉長 涉賄選被判2年
上海主廚赴台 重現蔣宋美齡婚宴菜
機場捷運BOT案 林陵三不懲戒
澎湖海巡拂曉出擊 陸船就逮重罰
登革熱疫情燒 南部防蚊商品業績暴增
暗指對手拿回扣判4月 邱鏡淳要上訴
美公布就業數據前 港股挫抵2年多低點
12吋晶圓廠獨資登陸 就等台積電遞件
法學者：協助難民是義務
秦金生：閱兵時刻沒在觀禮台
印尼霾害又起 6省進入緊急狀態
防治登革熱 加強查察11大專
日月光TDK合資簽約 中央地方官員見證
新北下月調小黃運價 起程運價不變
澎湖出現首例登革熱
公懲會議決不受懲戒 林陵三：尊重
伏屍海灘男童父帶棺返家鄉 心碎葬妻兒
天津爆炸事故 核心區清理進入收尾
千金女芭莉絲丟百萬戒 消防員找到歸還
鄭文燦日本演講 籲合作建設繼續前進
朱立倫籲多買庇護工場中秋商品
央行：金融風暴不會重演
台北郵局萌座椅 專為兒童設計
WTO：台灣已簽署貿易便捷協定
偏鄉童免費看3D 曲全立繼續做
豐原文高用地 江啟臣爭取建網球場
郭艾榛調姿勢求穩 歡樂友緣賽拚冠
花女百年校樹生病 志工團醫護老樹
新加坡福建文化節 道地美食全出籠
追加登革熱快篩劑 疾管署設協調小組
許志堅涉貪案 檢廉約談林敏雄
股匯市震盪劇烈 財政部鼓勵買公債
PGA野火邀請賽 潘政琮首輪領先
天津爆炸後 3百中小學如期開學
連戰赴陸閱兵 連辦：哪句話違反黨章
調查：中小學生1至2成手機成癮
銘旺實毛利增 歐美平均接單
50台斤大鱉王 南庄文創市集亮相
空軍馬基地 舉辦秋節懇親會
吸完K毒褲沾粉 警局問路後被逮
李克強9日出席大連夏季達佛斯論壇
經濟學人：大陸閱兵展現北京當家地位
卡麥隆：英將再接納數千敘利亞難民
波卡風暴 林向愷：擬年底提評估報告
國發基金匡列10億元 投資社企發展
檢討波卡 戴季全：被柯文哲狠狠修理
菲明星中鋒布拉契 將缺席瓊斯盃
女籃亞錦賽4強 中華不敵日本
小蠻王承嫣桃猿開球 自稱蠻哥一定帥
抗戰話語權 學者：台灣應多向國際宣傳
苗縣培育國際菁英 9高中生赴美修習
交換一日乘車券 台日鐵道簽約締盟
台灣第一個24小時電玩電視頻道開台
舊石器時代文物 文化部允協助歸還台東
小兒麻痺街友勤練歌 立志考街頭藝人
台灣50成分股 剔除宏達電
呂秀蓮告連戰外患罪 連辦：何罪之有
東區粉圓巷每坪501萬 北市最貴店面
藍委：農業用地興建農舍辦法應送審查
經部與業者合推需量競價計畫
本周上市市值減387.2億元
不受影響 連戰夫婦金婚宴如期舉辦
聲討納吉 國際反貪大會：解釋7億
貿易便捷協定若生效 台GDP出口雙增
泰落地簽證申請表電子化 非電子簽
聯合國：英願收容4000敘利亞難民
歐股重挫 靜待美公布就業數據
苗栗西湖柚來了 徐耀昌喊讚推銷
最後一戰冠軍賽開跑 總獎金一百萬美元
大雨沖刷 福隆觀音亭海灘水質差
中共閱兵結束 空汙重返北京
建中泳將溫仁豪 達奧運B標
南市非法倒廢黑油泥 環警聯手破獲
馬尼拉以南省分 驚傳兒童綁架潮
國際移民組織：利外海至少30人恐已溺斃
今彩539開獎
華航空少夏威夷遭搶受傷 原因待查
300移民逃出難民營 匈牙利封邊界關卡
大樂透開獎
中共長壽將軍張震去世 享壽101歲
陸：台籍人士出席閱兵 有利兩岸關係
張睿家秀肌情 宋芸樺練馬甲線
美8月非農新增就業未達標 失業率降
地下油行漏油污染 高市重罰送辦
尹衍樑身體不適 謝金河臉書祝早日康復
敘3歲難民童下葬 父：我已付出最大代價
江蕙施文彬合體 高歌傷心酒店
丁遠超：連戰談話值得肯定 怎是賣台
許志堅涉貪案 林敏雄列證人請回
大陸接受WTO貿易便利化協定議定書
洪秀柱閉關 感悟要做觀世音
匈牙利難民營爆逃離潮 2300人揚言逃脫
不敵身材優勢 瓊斯盃中華藍輸伊朗
許志堅案 林敏雄蔡建生以證人請回
密謀互不挖角被告 矽谷科技業136億和解
加拿大8月失業率升 工作卻增
遏止移民潮湧入 匈牙利國會通過新法
大樂透頭獎槓龜
范瑋琪產後義演 王宏恩合唱詩歌
今彩539 頭獎 1注中獎
談洪秀柱 呂秀蓮：政治有時該急流勇退
林敏雄：證入身份受偵訊 否認行賄
逾千移民開始從匈牙利徒步前往奧地利
美就業報告出爐 美股重挫
中華藍不敵伊朗 周俊三：輸球但增信心
美就業成長放緩 失業率降至5.1%
曼谷爆炸案陷膠著 新逮男子非黃衣主嫌
黃浩然生涯首度雙響 不許網友說怒轟
超級籃球夏季聯賽 林書緯再度亮相
文姿云連闖4關 亞錦賽奪金
3歲小難民冰冷身軀臥海灘 震醒政客
范范產後首場表演唱詩歌 傳唱祝福
全台病例破5000大關 南部登革熱嚴重
一場謊言...遭男童壓壞名畫 拍賣公司指作者為努濟
歐盟難民卡關遺憾生 從國際法看難民問題
富鄰不歡迎 敘利亞人未逃向波灣國家
連連看畫書風靡歐美 紓壓著色新寵兒
市場揣測美即將升息 歐股重挫
美就業數據引升息疑慮 美股盤中重挫
拍賣公司：名畫作者為Nuzzi
結束與匈牙利警方對峙 移民離開車站
拍賣公司：名畫作者為Nuzzi
G20美向陸表達 避免競爭性貶值
投資人評量美經濟展望 油價挫
難以負荷 比利時縮減每日難民名額
美股收黑 就業報告引發升息疑慮
林昕陽演唱會 15首好歌回饋歌迷
魯蛇爸變人肉夾心 大衛坦能特沒爸氣
敘利亞難民：到英國只為了求生存
孫翠鳳邀友情客串 豬哥亮挫到閃尿
英承諾收容數千敘國難民 援助1億英鎊
難民如潮 英媒提建議化解危機
金價跌 Fed升息預期轉濃
實現兩韓統一 朴槿惠找北京幫忙
巴黎家飾展 台灣品牌搶占一席之地
3兒聯手虐狗 華州母親代受過
加人促政府 加速收容敘利亞難民
專業投資人大不同 投資標的多10倍
各行各業禁忌多 小心踩到地雷
巴西汽車賣不好 寄望哥倫比亞買單
工研院研發淨水器 挺進烏來救災
德國收容難民 梅克爾說不加稅
賣屋籌現金嗎？ 專家教你聰明理財
20國集團 巴西經濟最封閉
大腸癌患者增 血便腹痛速就醫
宜蘭市星光音樂會登場 咖啡元素
家扶夢想加油站 揪民眾為弱勢童打氣
名產中秋禮盒 屏東百貨公司一次網羅
竹縣藝術行動列車啟動 7日起巡迴
2015竹塹風箏節 風城登場
美股再挫 觀望氣氛濃 惟仍可能升息
規劃子女留學 4大重點缺一不可
中秋送禮 選健康獻愛心
鄭文燦：桃園陂塘轉型兼滯洪與生態
國際技能賽奪牌 哥倆好苦盡甘來
奧德敞雙臂 準備接收匈牙利難民
青年大使演繹台灣之美 驚艷瓜地馬拉
中華民國援贈尼加拉瓜白米
開學季 學生精打細算買3C產品
世界盃毽球賽 高碩泰為選手加油
台灣LED產值 上半年衰退近20%
李新穎主持薩國援款捐贈儀式
iPhone 6S快來了 爆料消息揭謎底
十二年國教領綱 公聽會起跑
登革熱病例數 全台破5000大關
點交爆粗打瞎買家 屋主判刑定讞
難民離開匈 奧地利紅十字會將收千人
斥資6000萬美元 中國中車美國建廠
Google可望重返大陸市場
解放軍瘦身 陸軍恐首當其衝
美財長呼籲 人民幣勿競爭性貶值
萬里蟹紫蘇梅 酸味提鮮更鮮嫩
台灣虎航慶週年 認養老虎
周麟拜會巴拿馬新任華裔觀光部長
國家人才發展獎甄選 8日截止
創業輔導計畫 助女蘭嶼成功開餐廳
野火賽次輪 潘政琮1桿之差並列第2
紀念二戰結束 美方認同台灣作法
匈牙利屈服 派車送難民前往奧德
賴清德：做好防蚊 到台南不會有事
阿根廷願敞開大門 歡迎敘利亞難民
登革熱單日病例創新高 賴清德上陣督導
台電尖山電廠捐血送特製冰棒現人潮
大葉校長開課 社區大學教蒸魚
蘋果布置發表會 新iPhone拭目以待
大立光8月營收小增1%
志願服務徽章 教部徵求設計稿
防蚊抗登革熱 正確攻略來了
蔡英文：政治人物應該小聲一點
花蓮推觀光除髒亂 空地不整理開罰
監院：公務部門派遣工 5年降幅43%
澎湖最大規模社區聯誼體育賽事登場
詐騙車手凌晨就上工 民眾報警遭逮
疾管署：不需成立中央疫情指揮中心
退門號宅配收款 是詐騙別上當
香港旅遊零售業萎縮 業界籲勿趕客
英語課發錄音帶 家長傻眼：誰能聽？
林佳龍視察北坑登山步道 將設停車場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
選後兩岸關係 容安瀾分析走向
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
連戰金婚宴 王金平：已祝賀但不會去
防登革熱 北市周末到61校消毒
最拚女老師 邊吊點滴邊上課
想念爸媽 留守女童橫越大半中國
慶抗日勝戰 漢江畔自行車健行大會
越南開學日 2200萬學生進入新學年
瑞芳水湳洞貨車與機車相撞 女騎士身亡
黨媒闢謠 大陸外匯存底不會用光
運將撿屍醉女 強壓逞慾吃官司
房市交易冷清 老建商打造網路新行銷
農委會：下週菜價會回跌
伏屍男童照撼動人心 攝影師：無聲吶喊
廢物可變黃金 釋迦葉可做抗菌品
工研院無毒苗木 用科技為農業加值
波音佛州廠開幕 將打造商用太空船
學生教室內火烤小強 校方加強安全教育
外媒：鴻海攻機器人封裝 降低依賴蘋果
登革熱嚴重 國衛院：對蚊子了解不夠
柯文哲：軍隊國家命脈 支持國軍
慶祝國民體育日 彰縣表揚有功人士
連戰赴陸閱兵 蔡英文：輿論已表達清楚
女性表現傑出 總統肯定創新不服輸特質
匈牙利不再擋移民 專車送往奧德
開學日索賄日 南京小學校長就地免職
防登革熱疫情 中市總動員清孳生源
房祖名低調現身夜店 新專輯籌備中
癌篩揪壞東西 早發現早救命
頂樓放保麗龍裝水降溫 孳生孑孓挨罰
洪秀柱要做觀世音 謝長廷：神佛嚇一跳
連戰友人賀金婚 朱立倫：很正常
桃園客家美食大賞 推廣客家文化
內政部：1到8月出生率略升
天氣太晴朗 大台北有機會飆36度
王金平盼律師界更著力人權伸張
兄弟為吸毒專偷老車 沒防盜易下手
殲15飛官 參加閱兵後才考航艦起降
把久聽作狗 港陸誤會添一樁
毛治國訪嘉義 讚明華社區為典範
連戰金婚宴 政界誰出席受矚
范瑋琪九三貼娃照 大陸網友批不愛國
農業設施亂種電 設備恐拆光光
達文西展真偽風波 主辦單位未回應
納達爾不敵佛吉尼尼 美網3輪淘汰
池昌旭抵台 粉絲尖叫桃機爆棚
綠地變水泥樓 台東市民抗議南京路都計
Hakka傳奇路跑 體驗客家精神與文化
疾管署長：噴藥滅蚊無效 多是為宣傳
美網女雙 詹詠然一日雙勝好開心
蔡英文：推國防自主帶動產業發展
毛治國參訪傳產社區 讚發展典範
工程界力挺 蔡英文：國會輪替落實改革
拆BRT白海豚掉漆 中市擬開放認養
黑幫收小弟 討債恐嚇遭警法辦
開學校園防登革熱 高市3副市長出馬
經濟困境 蔡英文提產業發展新方向
一週亞幣多貶 日圓人民幣升
犬貓零安樂不夠 朱立倫籲零棄養
BBC精選趣聞 蛤蠣唾液可採絲
月琴民謠季開唱 北投展風華
天津大爆炸遺址 將改建生態公園
朝日新聞：日本擬放寬難民認定制
沒有躺著選 民進黨要角輔選分進合擊
iPhone 6S來了 機殼雙雄業績喊衝
推廣哺育母乳 彰基醫院辦推廣活動
強壓毛毯悶死1歲娃 毒父遭訴
藍營質疑北市府圖利一卡通 北捷澄清
股市短線回穩 金價漲多回落再小漲
2千難民從匈牙利搭車 雨中抵奧邊境
披頭四經紀約 料2500萬元拍出
瓊斯盃籃賽 中華白力抗日本惜敗
士林陽明山共乘路線 志英車隊上路
澎湖追星4部曲 遠航好康送給你
強暴日女觀光客 印度3男各判20年
探索夏威夷海底 科學家大開眼界
行動派出所 北市警：試辦成效良好
洪秀柱將出關 6日開記者會談心得
台南連雅堂銅像遭抹紅漆 警方調查
印刷工廠宿舍變毒窟 泰勞集體吸安
秋天野餐商機 吹卡通風戀愛風
世界盃U18青棒賽 日9:0大勝古巴
研究：獵物再多 狩獵者數量也難增
乘風看世界 陸兩盲俠月騎兩千里到北京
強風吹掀屋頂 童冒雨祈求上天
蔡志忠首部大陸動畫片 10月上映
柯文哲金門勞軍 籲支持國軍
蔡依林丁噹 攻蛋門票被搶光
參選總統 施明德：忍無可忍
8日物理治療師節 籲民眾多動多健康
滑步車挑戰賽 小小騎士向前衝
大陸海口現糖精棗 吃過量會大出血
西點枕頭戰打過火 30學生淪傷兵
退休銀髮歸零再出發 再創職場第二春
連戰金婚宴 徐弘庭：未接獲出席禁令
桃園復興民眾失足墜落山坡 警消救出
農業設施申設太陽能 作物產量要達標
澎社照據點成果展 銀髮族秀活力
關於蚊子的知識 一定要知道
台中創意影片大賽 林佳龍揭曉名單
紀錄片麵包情人 移工故事感人
新增2例登革熱 嘉義縣6例確診
首次勞軍 柯文哲：恢復軍人榮譽感
iPhone 6S待發 宸鴻再獲青睞
觀陸閱兵 大陸異議人士批連戰
澎湖西嶼遊憩 早期軍事遺址具開發潛力
APEC第3次資深官員會議 宿霧登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
台菲金融交流 保險證券有望簽MOU
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印尼禁小情侶夜間約會 抓3次強迫結婚
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
瓊斯盃籃賽 伊朗擊敗俄羅斯提前奪冠
內政部：上半年火災死傷人數707人
登革熱病媒蚊密度 彰化縣3村里列2級
達文西展爭議 主辦人整理資料下週說明
河南小夥子雙腿截肢 靠雙臂登泰山
持切管鉗行竊愛穿名牌鞋 男子落網
蔡英文屏東後援會成立 談建設與安定
用臉書倒數千安 劉芙豪請到賴清德
超商前打劫 背包內女友匯款單露餡
桃猿外野超競爭 藍寅倫壓力大
防止小花蔓澤蘭蔓延 新竹市民動手清除
年輕人熱情尋夢 文化部長感動
鄭文燦訪日 觀摩美術文創會展經驗
大手牽小手 碧砂漁港野餐趣
美網公開賽 納達爾爆冷輸球 止步3輪
連戰聲明 未說22場會戰國共攜手
俄羅斯將在大陸發行人民幣債券
核災4年半 福島楢葉町解除疏散令
SHE拆夥對決 Ella嗨奪冠
房屋稅地租統統漲 地上權宅更辛苦
為中華隊賭上生涯 王躍霖珍惜舞台
星福建文化節 阿基師化身最佳代言人
韓星金鐘國抵台 大秀美肌
對抗金正恩宣傳 BBC開闢對北韓廣播
央視主播辭職照顧癌妻 網民嘆好男人
連戰金婚宴 郁慕明高育仁陸續到場
金門中秋博餅登場
不滿被插隊 陳冠希與旅客衝突進派出所
洪秀柱出關變什麼樣 謝長廷：我也好奇
疑人際不睦 清大生投湖輕生
洪孟啟盼獨立書店成社區文化據點
e簽證系統出包 菲承諾解決問題
與連勝文所見略同 北市爭穆斯林觀光財
澎湖海巡查扣陸船漁貨 全數海拋
防禽流感改養法 放山雞恐消失
天津爆炸 遇難人數升至161人
躬先表率 芬蘭總理提供自家給難民
連戰金婚宴 獨派團體場外抗議
敘利亞小男童之死 網友為他添翅成天使
若禁放山養雞 產業擬北上抗議
野望影展得獎作品 海科館免費欣賞
台灣綜藝團大馬演出 贏得滿堂彩
各國第一夫人 閱兵後忙逛秀水街
曾銘宗：布局菲國金融享 3大優勢
台灣特產 飄香金門風獅爺
紐崔萊單車公益 犀睛女孩力挺
擅印產銷履歷可重罰百萬 勿試法
情繫澎湖島 家扶認養人相見歡
謝龍介：台南若無力防疫 中央接管
菲養猴場 驚現伊波拉病毒
投奔奧德難民潮不斷 奧國願庇護
連戰辦公室書面聲明全文
呂秀蓮倡導和平中立 推動公投連署
夫妻口角 妻持刀殺夫後燒炭自殺
台澳會議盼促進雙方經貿關係
青年大使將台灣之愛傳給敘國難民
從數字看歐洲難民危機
亞錦女籃 中華輸韓屈居第4
連戰夫婦金婚宴 政商名流匯聚
奧運金牌跑梅花湖三鐵 肯定賽事規劃
匈牙利：送難民至奧是歐盟移民政策失敗
李大維訪達爾文 感謝僑領支持
綽號姐姐販毒圈出名 字典藏毒全推男友
入秋首道鋒面 7日北部降8度
不滿要分手 男子痛毆同居女重傷
今彩539開獎
劉志攻訪北愛爾蘭 推動經貿外交
大福彩開獎
巴黎工藝博覽會 台灣展現精湛竹藝
西苑女泳將 林姵(文三)挑戰奧運A標
戴季全交報告被電 柯文哲：哪那麼簡單
閉關心得 洪秀柱：反省與承擔
INFINITE攻蛋 Hoya負傷飆舞
中壢龍岡外籍人士鬥毆 警方調查
陸經濟敲警鐘 G20尋求提振市場信心
烏東停火首次落實 1週未交火
戴維斯補籃 中華藍絕殺紐西蘭
廖文揚踢館奪勝 喜歡投桃猿主場
鍾小平建議柯文哲 將遊民載到陽明山
4台灣藝術家 赴比利時展演聲響藝術
匈牙利巴士載運 數千移民進入奧地利
蔡英文：完成國會首次政黨輪替
平可夫：日二戰史與中共有關戰役僅1處
封麥高雄場 江蕙蕭煌奇對唱
大福彩頭獎槓龜
歐盟：難民已成現實 愈快接受愈能因應
今彩539頭獎槓龜
蘆洲晚間傳槍擊 警逮1嫌
中華藍最後一擊 周俊三：球給志傑
碧潭永和樂飄揚 朱立倫邀民同樂
上海地鐵7個月電扶梯客傷300起
時代雜誌：馬總統指北京閱兵意在修改歷史
謝金燕秀美腿 邊唱邊丟籃球
難民抵達希臘離島 懷中男嬰死亡
G20：全球成長不如預期 但將加速
連戰夫婦金婚 連方瑀高歌1小時
入秋了 週一北部降8度
台南晶英 推出「海之幸 秋旬鮮蠔季」
台北喜來登【秋の蟹逅】盡享海味盛宴
〈財經主筆室〉股災 不保證投資人學乖。
洪秀柱閉關3天心得：堅持走對的路
國防部「同心27號」演習召集令6日12時生效
本土登革熱 台南達4884例 全台共5542例
加油要快週一汽柴油漲 汽油1元柴油1.2元
北市未善盡修繕 紅點博物館擬退出台灣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大陸成長放緩 G20認為不必緊張
美網女雙 莊佳容2輪止步
稱難民是經濟移民 比利時政客惹議
美網男單 費德瑞晉16強
西班牙拉力賽車失控撞觀眾 6死20傷
黃子佼半夜敲通告 張清芳：以為他要結婚
震撼擂台口碑佳 傑克葛倫霍問鼎奧斯卡
萬磁王拍福爾摩斯先生 下禁看令
台裔母親帶小孩離家 前夫供獎金協尋
野火賽3輪 潘政琮2桿之差並列第5
洛機場傳發現疑似炸彈 疏散旅客
關自閉兒逼吃狗食 阿根廷狠父被捕
英媒：英將收容1萬5000敘利亞難民
法國盧森堡花園 傳奇400年
訪肯辛頓公園 體驗英國王室風情
安慰憂鬱症友人 別說這句話
時尚之都米蘭 雙教堂公園傲立
難民問題 土耳其：20國峰會將討論
瀑布溪流最動人 康塔雷拉稱霸聖保羅
江戶櫻花仙境 上野公園美絕一世紀
南非約堡植物園 新人拍婚紗首選
作戰飛機發展多元 陸以美為師
陸峨嵋山坍方 台親友團已1死4傷
星國植物園 千種蘭花齊爭艷
百搭電影場景 紐約中央公園
外需疲弱 8月出口估連7黑
海基會：四川峨眉山樹倒 台灣遊客1死
新戰車直升機 陸急追立體作戰
持刀赴玉巿殺人 寄生蟲妄想男判19年
花蓮濕地復育 水鳥生態豐富
美國升息未明 台股最大變數
9月文資月 屏縣府推4大行動
竹縣70歲以上老人 免費健檢開跑
落魄台翁滯留菲國 華社熱心伸援
蘇花改漢本遺址 估挖掘經費再增億元
新彈道飛彈 陸威懾戰略添籌碼
學者：陸裁軍著眼活化戰力兼肅貪
黑心陸商用紙做假米 汕頭人吃半年
暴雨引發土石流 台女魂斷峨嵋山
煤礦自燃飄臭味 高市環局開罰
潭雅神中清路自行車陸橋 7日起施工
威力彩大福彩 那個頭彩先開出？
本土登革熱 台南增至4884例
黃石公園落難42天 狗狗奇蹟生還
三星智慧錶配件 邀時尚大師操刀
剷除小花蔓澤蘭 歡迎揪團賺外快
泰總理帕拉育撤銷前總理載克辛警階
廣州地鐵塞爆 連座位都拆了
援助難民 蔡英文：台灣不能缺席
周小川談陸股 調整已大致到位
難民問題加劇 英贊成脫歐人數首度領先
出關記者會 洪秀柱：國家真的病了
洪秀柱：流言觀望到此為止
小資族必學 省錢6招享受生活
出關記者會 洪秀柱談話全文
洪秀柱：我的對手始終是蔡英文
北市人工清洗隧道及地下道 籲小心駕駛
道文化論壇 弘揚道教促兩岸和諧
日媒：陸最大巡邏艦停泊浙江近釣島
台加租稅協定有成 令狐榮達回台接政次
維護系統供電 北捷鷹眼出動
詮釋丹麥女孩 主角：受跨性別者啟發
陸財長談經濟新常態 未來5年保7為主
妻殺夫疑先下藥 待法醫解剖釐清
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
新莊文藝中心推樂齡禪繞
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
大陸小學生開學裝備 萬元書包定位手表
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
登革熱防疫 賴清德：盼市民配合
溫州吃人電扶梯 早被查封卻還在用
新電價降夏月結束 10月估省近百元
四川土石流遇劫 部分旅客今返台
沒有不可能 許龍川搭與印尼經貿橋
聯大70年 台美社團第23年促入聯
安室奈美惠宣布明年3月台北演唱
IFA展 新機比美三星主攻物聯網
視障小鼓手呂岳駿 惹哭豬哥亮
瓜地馬拉贈勳孫大成
濟州島外海釣魚船翻覆 8死多人失蹤
防蚊疫吃紅芭樂 疾署建議還是多喝水
登革熱已死10例 14例待審
花10元拚運氣 夾娃娃最怕遇到7件事
台灣青年大使訪瓜表演 瓜總統接見
娃娃機保證取物價太高 業者恐挨罰坐牢
自行車路線票選 柯文哲為北市拉票
羅德島台灣日 20隊參與龍舟賽
加油要快 汽油明漲1元柴油1.2元
大陸濟南大學新生報到 被天井蓋砸死
閉關沉澱 洪秀柱：相信朱立倫理解
國防部同心27號演習動員令 12時生效
台灣味飄海外 江振誠受邀荷蘭客座
拆除遮雨棚 南瑤宮中埕重見天日
李登輝發言 洪秀柱不解泛綠為何寬容
國民體育日 賴清德不忘宣導滅蚊
中油：汽柴油明漲價 近半年最大漲幅
張榮恭：連戰赴陸經多方審慎決定
民進黨：洪秀柱反省別人多過反省自己
防治登革熱 雲林社區動員清掃
松山車站21層樓吊籠作業 未通報遭罰
中共再批達賴 學者：為談判拉高姿態
洪秀柱：蔡英文和宋楚瑜是李登輝傳人
啃老兒長期吸毒 母無奈避居他處
敘男童死前哭喊：爹地拜託別死
大陸土壤汙染嚴重 復原恐需35兆元
機車考照題庫增81題 明年初上路
助青年社企創業 教育部提供免費培訓
整合技術 台半導體業提升關鍵
陸私募最牛道歉信：虧損是市場差我不差
陸客大鬧曼谷機場 高唱義勇軍進行曲
選購保健食品 先認識3大標章
選舉非選戰 洪秀柱邀小英終結藍綠惡鬥
日研究：催產素可改善亞斯伯格症
李振昌1.1局送2K 再獲救援成功
不輸伏屍男童照 另3張經典照也撼動人心
模組廠力拱 快充市場逐步起飛
四川峨眉山樹倒壓人 罹難者骨灰今返台
鴻海攜矽品抗日月光 物聯網封裝搶卡位
逆轉台南登革熱疫情 疾管署估9月底
擔心藍光傷眼 電子大廠推安全螢幕
是否在台再披國家戰袍 林志傑沒說死
台灣原聲團訪波蘭 演唱獲回響
洪秀柱出關 宋陣營：察覺不出改變
捕捉臉部動作好犀利 傳蘋果想併購
致敬蕭泰然史擷詠 Butterfly奏名曲
洪秀柱閉關心得 蔡英文：尊重
洪秀柱盼確立兩岸分治不分裂
冒用身分借開運金 男判4月徒刑
蘇寧萬達戰略合作 網店入駐萬達廣場
職場新鮮人 5招化妝心機一定要知道
紐時：天津爆炸受損屋主苦等政府賠償
秋冬時尚 5大造型關鍵字必勝
台灣青年大使訪露國 促文化交流
韓團INFINITE離台 女粉瘋狂送機
小資東京過耶誕 香草促銷1218元
選總統 洪秀柱：該承擔就承擔
登革熱藉都市化擴散 藥物疫苗終難根除
洪秀柱：蹲下是為了再躍起
接管台南成立指揮中心？疾署：還無必要
創意調茶 元培科大獲最佳創意
青年大使訪紐西蘭 演出獲掌聲
鞋跟和鞋底分手 台鐵員工救援成功
洪秀柱出關選到底 王金平：全力支持
今年中秋逢月全食 加演超級月亮
少女躲取締1死1傷 高市警長挺基層
IFA展 宏?華碩攻電競
蘋果發表會即將登場 Apple TV備受注目
美科技公司勞動力分析 白人男性仍主宰
60年前寫下傳奇 自由中國號的故事
泰軍政府支持新憲遭駁回 大選可能延後
瓊斯盃中華白輸菲律賓 全敗收場
美與大馬協商進駐巡邏機 監視南海共軍
出口不佳 徐旭東：開發中東和南美
學校廁所性侵少女 男判7年確定
移民潮湧入奧地利 前進德國
中秋愛心伴手禮 張花冠助行銷
這才叫功夫菜 嫩豆腐1分鐘變菊花
習近平訪美 崔天凱預告會有驚喜
男大生參加社團活動 飯店墜樓
松菸文創周邊管制外車 暫緩實施
菲華僑義勇軍理事就職 憶抗日血淚
遊客為患 巴塞隆納停發新旅館執照
公共藝術饗宴 魏明谷邀民眾參與體驗
傳擋農舍案 官學農團指違母法
隨機打人再現 男半夜返家遭棍毆
蔡英文台中後援會成立 林佳龍力挺
美食美景 騷人墨客體驗義大利
古代壯遊 名人忍受顛簸和粗食
馬伕兼放高利貸 10多應召女受害
在哪閉關 洪秀柱：廟不可言
登革熱燒東南亞 馬來西亞8萬例200死
鄭文燦訪日 替郭俊麟陳冠宇加油
投顧：基金理財EASY 及早開始
防治登革熱 教育部將加強查訪校園
網傳鐵路地下化文宣 桃市：扭曲抹黑
瓊斯盃中華白新兵日記 全敗但有收穫
林國春：全國小學應設電子圍籬
貪腐撼政局 瓜地馬拉大選料進入第2輪
曾銘宗：金融業評論台股要有事實根據
促APEC包容性成長 台捐70萬美元
洪秀柱出關拉票 承諾陸配4年拿身分證
甩脂肪 體驗中醫調理按摩
濟州島外海釣魚船翻覆 增至10死
旅外青年座談 涂醒哲鼓勵返鄉創業
iPhone進補 可成8月營收創新高
金鐘國撂中文玩手遊 RM見面會不來
遠東建築獎 舊屋改造獎傳承文化
西藏班禪轉世靈童 陸：正接受教育
陳冠希與插隊大叔和解 其實誤會一場
捷運淡水信義線 疑支架掉落車廂上方
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
台塑油價大漲逾1元 半年最大漲幅
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鄭文燦訪羅德球場 盼打造桃園棒球園區
梅花湖鐵人賽 運動正妹搶眼
大陸十一長假在即 景區漲價多
德今年料收80萬難民 估耗費3672億
德國啤酒聞名全球 釀酒也有法律
馬來西亞外海印尼移民船難 增至50死
竹市義消訓練 新裝備衝火場
高爾夫5女子賽 盧曉晴第3名
北捷淡水信義線 恢復正常營運
蔡英文致詞突警鈴大響 幽默化尷尬
3D列印行動實驗室巡迴 7日抵馬公
俄烏拉爾天坑變深淵 吞噬周圍度假屋
艾利耶塔球威火熱 小熊2-0踩響尾蛇
調查：124萬人情緒困擾 逾1成曾自殺
澳總理：願收容更多伊敘邊界難民
空軍馬基隊官兵協助淨灘
南韓研究對大陸遊客免簽
菲華僑社舉辦抗戰勝利史料展
學甲虱目魚促銷 盼產業受重視
飛人陳信安重返球場 當教練做公益
參選立委 郝龍斌：保證負責任做下去
曾怨當官不及打工仔 山東濟寧市長辭職
全力輔選洪秀柱 國民黨：配合洪辦規劃
登革熱防疫無假期 高市3副市長督軍
台灣團峨嵋山遇劫 旅客返台神情哀戚
侵入高雄港船隻扒竊 兩人送辦
藍鳥5-1擒金鶯 普萊斯百勝入袋
賈西亞7局固若金湯 紅雀趕走海盜
善心女鑽坑道 救狗媽及6幼犬
蘇迪勒襲台滿月 新北道路多搶通
火龍果盛產遭竊 南投警執行護果專案
炫富女郭美美涉賭案 10日北京開審
台電號召捐血送冰棒 民眾熱烈響應
水泥場傳異味 兩環保公司送辦
習近平談和平 菲嗆：先停南海工事
想婚立馬上手 飯店推婚禮體驗日
紅點擬退出台灣 議員批無望設計之都
結束遊戲宣傳 韓星金鐘國離台
林志傑瓊斯盃最終戰 對韓首節砍8分
考駕照太緊張 昆明女心臟病發亡
夢幻奢華婚宴 教堂花園一次滿足
蔡英文：民進黨國會過半推進步大聯盟
雷擊肯塔基州金賓倉庫 形成火龍捲奇觀
教宗籲請 歐洲每個教區收容1個難民家庭
無線空白頻率擬開放 電視學會憂心
助經濟整合 政府捐APEC70萬美元
洗手間驚魂 澳洲發現馬桶裡藏蟒蛇
洪秀柱出關 高唱台灣光復紀念歌
瓊斯盃籃賽 半場中華藍41比45韓國
陸官方：推出有內涵的廣場舞並提供場地
印尼第一大報專訪馬總統 展望兩國關係
傳法國擬改變立場 入敘境空襲伊斯蘭國
瓊斯盃籃賽 前三節中華藍落後韓
333旅遭投訴 陸軍：檢討失職人員
朱立倫談洪秀柱：沉潛後要更努力
大批難民抵德國 民眾手舉標語熱情歡迎
瓊斯盃籃賽 中華藍拉尾盤氣走韓國
教宗以身作則 呼籲歐洲教區接納難民
周思齊3安打 中信強攻勝義大
英女王在位將創最長記錄 見證歷史變遷
瓊斯盃最終戰贏 林志傑和球迷眼眶紅了
挑戰自拍王 印男稱1小時拍1800張
美陸引發亂流 G20財長審慎行事
崔天凱：美國整天在別國打仗用不著閱兵
普渡供品開放搶福 招數盡出40秒掃光
池昌旭秀台語 貼心幫粉絲呼呼
香港鉛水問題 擬全面檢驗幼稚園用水
許銘傑優質先發 桃猿1分險勝獅隊
北市為政怠慢 紅點博物館逢雨就淹擬撤
是否出席國慶大會 蔡英文未確定
瓜地馬拉大選登場 總統料將二輪決勝負
遭否決 泰國憲法草案重擬
瓊斯盃 中華藍逆轉退韓奪季軍
江蕙封麥高雄場 康康當嘉賓笑翻全場
大陸女排戰勝日本隊 奪世界盃冠軍
日黑幫山口組分裂 警方憂爆發衝突
難民湧入德國 企業界展臂相迎
命運大不同 敘利亞童安睡父親懷中抵德
IS逼近敘利亞脊梁 難民恐倍增至800萬
德國敞開大門迎難民 單日料萬人入境
豪大雨特報 鋒面影響北部降8度
成旅晶贊‧台北蘆洲 精湛萬里蟹盛宴
澳洲國際藝術慶典－布里斯本節9月開跑
登革熱疫情持續擴大 台南破5000病例
2015新光公益路跑 將跑步化為愛的力量
台股成交量創7個月新低 失守8000點
創業市場為什麼會需要你？
移工記錄片《麵包情人》揭台菲感人故事
(時評)洪秀柱的投降書
中小企業處長葉雲龍 推動台灣隱形冠軍
哈佛研究：工作壓力大傷害同吸二手菸
聯發科明年合併立錡 砸292億元購100%股權
維多麗亞 奢華婚禮體驗日完美落幕
台灣有愛！移工想婚 老闆助辦傳統回教婚禮
推新住民女權 阿公阿嬤演給你看
抱起伏屍小童 土國警員：想起自己孩子
民調：伊麗莎白二世 英國最愛歡迎女王
希拉蕊陷爭議 民調下滑選情低迷
法國阿里宋嘉剋敵 闖進美網男單8強
美網女單4輪 大威直落2輕騎過關
小威闖過美網4輪 8強將與大威姊妹鬩牆
美網女雙 詹家姊妹闖關成功 挺進4輪
野火邀請賽 潘政琮並列第3做收
美網女雙逆轉勝 詹家姊妹闖進8強
任賢齊暢談心路歷程 拍電影寄託親情
全家玩到趴 喜劇咖從小看得出
闊別多年 趙薇虎爸貓爸回歸電視圈
詹氏姐妹反敗為勝 挺進美網女雙4強
SUBARU挺你認真去活 車主熱烈迴響
日圓貶 上半年日成衣進口量減價增
研究人員開發新太陽能紡織技術
滑鼠晶片弱 原相業績3個月低
調查：6成5上班族想跳槽 主因薪水低
威力彩23.5億 史上最長連槓
准難民前往奧德緊急措施 奧地利決叫停
學習共同體 學生參與樂在學習
校正公電（CAP018號）
公有土地簡易綠美化 新北遍地開花
台股整理 關注績優電子股
漢光演習登場 馬總統校閱反舟波射擊
大學未確實開課 可向教部檢舉
除刺青義診 幫弱勢青少年重生
頑固便祕瀉不出 宿便糞石撐破腸
技能競賽國手 傳承後輩力拚全國賽
曼谷爆炸案 傳陸男將炸彈交給主嫌
鄭文燦訪日 互贈印西米與台灣鳳梨酥
1萬多瑞典民眾示威 支持收容難民
日月光公開收購 矽品再出招逼表態
台股開盤跌19點 又破8000
台股開盤跌 19.01點
美網逆轉勝 詹詠然：不自亂陣腳
聯發科業績5個月高 Q3可達陣
宏都拉斯一鄉一特產示範商店開幕
和大8月同期高 Q3挑戰單季新高
韓江原道襄陽機場闢至陸9城航線
噴反猶太塗鴉 王后的陰道雕塑再遭破壞
旅法越棉寮僑團餐敘 凝聚力量支持台灣
陸股假期結束 官方連夜表態：不會不管
泰全僑盟敬老持續12年 謝武樵見證
登革熱疫情延燒 南市破5000病例
大雨影響 石門水庫調節性放水
戒酒癮幫助迷途少年 大叔重展人生
新台幣早盤升逾1角
大陸小鮮肉吳亦凡光頭造型 登時代廣場
圖書館票選 張花冠臉書為民雄拉票
艾陶撲日 專家：週末恐有颱風形成
全台登革熱5948例 8日恐破6千大關
上海股市開盤小跌 深股開盤小漲
反課綱爭議 北市報告指依法逮捕記者
凝聚共識 旅法僑領舉行僑務工作座談
女童捐撲滿救毛小孩 志工動容
女警負傷 奮勇逮抓狂小黃運將
整頓環境治安 打造望高寮成亮點公園
福特攜資策會 挑戰雪山隧道智慧交通
雪莉和崔子甜蜜照曝光 恩愛如故
獨尊英語 培林挺川普
薩國副總統訪華 增進兩國經貿及邦誼
台灣原聲團訪柏林 天籟童聲國際交流
北市本土性登革熱 累積4例
大小威美網8強將對決 對戰紀錄小威勝
全台紫外線偏高 外出別忘防曬
關注社群 證交所：沒有張國煒條款
萬海搶國際蔬果運銷商機
酒駕自摔機車撞車變火球 男大生輕傷
鋒面南下 高市零星積水
科技業再傳不幸 瑞昱李朝政辭世
警依法逮記者 北市報告盼兼顧新聞自由
茂林情人谷戲水 一高中生溺斃
詮釋賈伯斯 法斯賓德看好角逐奧斯卡
廣東小學生打坐代替午睡 惹爭議
陳華玉贈中德協約複本給德國歷史博物館
大陸股市盤中翻紅
促台越教育交流 教育部於越南新設點
iPhone明年模樣 挑戰更薄
大陸環保考核將與民眾感覺掛鉤
登革熱病例破5000 台南持續噴藥
湯唯夫婦挺玄奘 李康生開葷慶功
陳妍希曬攀岩照 網友：過兒快接住姑姑
豪雨不停 雲彰縣列淹水警戒
反課綱初稿 柯文哲：不一定要懲處警方
洪秀柱出關 王金平秀頭版強調支持
德擁抱難民 法極右派批：低薪找奴工
王金平：禮貌上會邀蔡英文參加國慶
陸2014經濟成長率 下修至7.3%
權值股走弱 台股8000點失守
1-7月巴拿馬觀光客成長17.3%
3被逮記者批 反課綱報告像作文比賽
人民幣兌美元中間價 連5升
墨西哥43學生失蹤案 獨立調查駁燒死說
內閣踹共談文創 洪孟啟接受網友提問
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
吸金勝哥哥 夏綠蒂公主帶財50億美元
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
青年大使訪聖露西亞 關懷中途之家
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
柯文哲：紅點是大巨蛋受害者
瑞昱李朝政打敗英特爾 門外漢變技術長
新iPhone壓力感測 3種觸控新花樣
弘光科大月餅 美味健康低熱量
大立光營收動能趨緩 一度跌逾百元
調查：職缺逾7成設限年齡 均薪30K
曾銘宗：台股禁空令取消沒有時間表
高爾夫球品上半年產值年減6%
拒養政治肥貓 施明德籲刪選舉補助款
新台幣中午升 1.59角
瓜地馬拉總統大選開票 莫拉萊斯領先
閱兵後陸股交易首日 陸媒看短空
最新國債鐘 每人負債23.1萬元
阿聯酋500張機票免費抽 官方證實假的
紅點博物館擬撤台 文化局歸咎遠雄
不勝唏噓 多位科技菁英相繼辭世
買餐飲禮券掛4保障 1個月後上路
陸女偕前夫殺人鋸屍 判無期確定
陸股早盤上漲 滬股守穩3100點
老婦心繫亡夫愛犬 動保伸援收容
印尼移民船難 增至63死
堵難民潮 以色列約旦邊界築牆
官方稱罹難親屬情緒穩 陸媒：不是人話
天氣轉冷 超商拚冰品互尬熱
學步車藏地雷 7大重點要注意
明年免試入學 僅6就學區完成備查
助攻亞洲盃 曾銘宗：年底前再訪東協
紅點擬撤台 遠雄：市府應確認原因
新台幣盤中實質走貶約 1角
賣萌神器讓頭上長草 陸網友瘋豆芽髮夾
青年大使訪貝里斯 任務圓滿成功
男童之死扭轉態度 因應歐洲難民危機一覽
遲來正義 高雄議員怨昔亮票遭罰
阿湯哥不服老 動作片想演到95歲
誆前軍中同袍投資 詐2千多萬遭訴
調查：投資者多預期人民幣續貶
日黑幫山口組分裂 新組織勢力未定
柚子落果大傷 批發價漲1倍餘
王維中首度3A先發 6局0失分獲勝投
幫助街友 柯文哲：圍堵不是辦法
下游訂單待消化 豐興鋼筋降400元
親民黨：陸閱兵 秦金生不在觀禮台
王建民優質先發 本季3A最終戰獲勝
九把刀臉書批邱毅 15網友獲不起訴
ETF掛牌 台灣可投資原油期貨
一卡通暢行北捷 用量增溫
南投竹山天梯 傳男遊客昏迷
曾銘宗：台股漲跌幅10%適應期一兩年
基市環保局：清孳生源為主 噴藥為輔
女醫師罹乳癌子宮頸癌末期 高常人2倍
還民收視權 台聯推有線一百無線免費
信徒施放專業煙火未申請 千發遭扣
兩棲演練 海龍展現突襲戰力
台股收盤跌 14.04點
台股成交不到700億 8000點失守
鄭文燦訪千葉 邀明年參與台灣燈會
客家藝術下鄉 巡迴列車啟動
觀陸93閱兵 潘基文與日官口水戰
印尼國會議長赴美挺川普 遭轟下台
生產力4.0 工研院開課說分明
台股跌 14.04點
河北山寨獅身人面像才挨告 又蓋金字塔
為難民吶喊 22年前反納粹歌曲翻紅
阿里山野溪雲霧繚繞 如人間仙境
9月台指期漲38點
貼紙覆蓋護照國名 菲移民局：不宜
城市科大開學 新生體驗騎牛機試膽
9月電子期金融期齊漲
南投中寮傳釣客失蹤 警消搜尋
首爾電視劇大獎 陳柏霖林依晨將出席
兒癌病房有童趣 不再只有哭聲藥水味
人氣韓星池昌旭離台 粉絲不捨
滅紅火蟻 祭29個月作戰計畫
鋒面報到 雲林時雨量55.5毫米
菲澳將展開聯合軍事演習
台股觀望氣氛濃 量創7個月新低
毒品搞童趣 警查獲毒品跳跳糖
矽品逼表態 日月光這麼說
禁用人工反式脂肪 台擬3年後跟進美國
青年大使見證台灣家扶尼加拉瓜認養計畫
油價走低 台塑四寶8月營收續減
中華男足歷史一役 要用勝利回饋球迷
還好弟弟沒他強 喬帥笑看大小威內戰
標售364天期NCD 利率創新低
聯發科立錡結盟 蔡明介出席記者會
網購詐售波多野結衣卡 2名男子受害
稱有江蕙演唱會票 陳美鳳前經紀人起訴
金門后湖現魚屍 多達3萬尾
三大法人賣超台股18.79億元
賺飽富人財 阿富汗整型醫回饋窮人
洪曉蕾夫家經營不善 店面遭強制執行
韓星尹恩惠否認剽竊名時裝設計
涂醒哲製蛋黃酥 促銷腦麻月餅
人猿寶寶平安成長 盼回媽媽懷抱
在位破紀錄 數字看英女王登基63載
澎湖鋒面過境 閃電雷雨交加
給新生與家長的10建議 台大師這樣說
台電：劉黎兒憑空杜撰 不排除提告
促招商 屏東縣府成立單一窗口
新聞盃籃賽開戰 女生隊公益賽吸睛
爭工作尊嚴 兼任教師赴政院抗議
謝何鳳山生命簽證 以國科學家訪華
華銀徵才外派 年薪可超過200萬
男酒後訪友 爭吵反遭奪刀刺死
雲林電影節 12日開幕
各界促擴大收容難民 美仍不動聲色
萬粒白米拼金剛經 柯文哲讚有文創
急拆洞洞館 審計室指東縣府招標有問題
勞農保黃牛陷阱多 宣導防詐騙
林志傑打亞錦賽 中華野獸再出閘
東芝爆醜聞後 財報公布虧損大
紅點撤出怪遠雄 議員：北市淪設計地獄
聯發科公開收購立錡51%股權
假裝打籃球 趁機偷手機
廣州商場不讓外人如廁 違者罰500元
滬股收跌2.5% 深圳股市跌破萬點
阿帕契勞乃成再議案 高檢署分案審核
洛時美食展 台灣美食吸睛
地下道積水及膝 高市交通打結
中鋼高品級電磁鋼片新產線投產
助性向職涯試探 東引結合本島離島資源
紐西蘭得獎小說遭禁下架 20多年首見
新台幣收貶1.02角
畫作惹議 京銓藝術：質疑者應提證據
難民數量空前 德再灑2210億安置
8月出口年減14.8% 連 7月負成長
遭雷劈死 南印度1天19人
前8月 越南外資成長3成
紅鼻子來了 台大癌症兒童都笑了
聯發科砸292億元 明年Q2合併立錡
iPhone 6賣很多 消基會質疑保固不全
鄭文燦訪日 關注機場交通與產業發展
女子橋上意圖自殺 警搶救險腿軟
英媒發起歡迎難民行動 超過30萬人連署
台灣女性攝影家作品展 紐西蘭揭幕
陸客瘋搶奶粉 澳洲超市祭限購令
嘉義縣新增登革熱確診 台南感染
憲兵遭追債 憲指部：已列入汰除
日股小紅作收 低接買盤進場
聯發科立錡並肩作戰 力抗紅色供應鏈
釋迦爆發果實蠅 專家籲防範
重預防 台積電增聘短期心理師
手機逗弄童生殖器 社區總幹事被撤換
我的少女時代賣破3億 王大陸將裸泳
拚履勘順利 高雄輕軌續測試
收容難民 匈牙利籲歐盟金援土耳其等國
周恩來特型演員 性侵未遂判3年半
擬禁反式脂肪 譚敦慈：林杰樑會開心
不反對玩遊戲 葉丙成盼大一新生先別玩
學生投稿肯定 金警表彰學子
換表過渡期間 北市：舊表採用舊費率
汐止廠房漂白水外洩霧化 2員工送醫
新加坡執政黨向左微調 盼爭取選民忠誠
安徽高中生留遺書 下輩子不當窮人小孩
?防彈設備遭禁足 香港記者可離泰
登革熱疫情 台中市已33例
宏達電再出招 雙旗艦9/29日本亮相
賺到了？陝西超市買瓶裝水喝到白酒
央行救出口 新台幣翻黑貶1.02角
安倍料連任 經濟學家：不會再大膽經改
穆斯林空服員拒奉酒 航空公司勒令停職
矽品8月營收 歷年同期次高
府：馬總統選舉補貼款非個人領取
總統：任內簽署台日合作協議達25項
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
外資上周賣超59.44億元
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
總統教育獎得主 奮鬥歷程遠播海外
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上海攬才 與LinkedIn戰略合作
港滬股收黑 觀望陸經濟數據
亞洲吹韓流 首爾躍居新興時尚之都
歐洲難民危機 聯合國：各國合作可控制
碩士生鬧跳樓 僵持12小時被拉下送醫
每天反式脂肪 心血管風險增1/4
印度雷擊奪22命 板球女將逃過一劫
日本楓紅將登場 賞楓撇步快筆記
扶植生技 業界：經濟部大膽點火
世棒12強若奪冠 選手獎金125萬
比利時申請不易 難民踢足球解鄉愁
澎湖科大生 奪全國洄游農村競賽銅牌
泰國警方：曼谷爆炸案1嫌承認持爆裂物
師生戀曝光被解聘 一審判校方有理
歐陽三姊妹秀廚藝 挺海街日記
北京閱兵 陸否認冷落崔龍海
閱兵後爭主權 陸建釣魚台紀念館
未戴安全帽拒攔查 男扯傷警
慣竊偷3千斤火龍果 南投警逮人
財政部：今年出口很難轉正
逃逸外勞學蜘蛛人 爬鷹架仍被捕
行車糾紛 冒牌警怒嗆小黃運將
刈香遭開22罰單 慶安宮不服
澎湖南方四島最夯景點 藍洞禁止私闖
聯發科收購立錡 業界：一頭霧水
上海擬推好人法 鼓勵民眾做善事
若開戰 巴基斯坦：印度無法承擔損害
人工反式脂肪英文都有標 少碰
應付移民危機 希臘要求歐盟人道援助
禁人工反式脂肪 專家：食品業衝擊不大
雲林斗六淹水 時雨量超過設計容量
出口跌 學者：景氣轉好最快也要明年
第一金現增 董座將認購
台股再見窒息量 曾銘宗：禁空令影響
違停害命 警追查1年半揪禍首
廣案續開庭 神探李昌鈺門生作證
商服業景氣連5黃藍燈 盼9月開學商機
新竹市與日本德島縣簽署教育交流協定
民歌40澎湖限定版 25日菊島相聚
超級新人151公尺驚天轟 大聯盟本季最遠
劉黎兒：台電應公布核安真相
舊左營國中建旅館 高市要24億權利金
日月光矽品與聯發科立錡 公開收購兩樣情
登革熱病例多 奇美博物館：謠言
日月光公開收購矽品 設計問答集催油門
移民湧入歐洲 裘莉籲優先處理戰亂難民
救出口 經濟部期待蘋果光
美國軍人留字條提及炸彈客 遭檢警調查
抗登革熱 疾署長親自進駐南部
產險殺價競爭 最重處停業
友達大尺寸面板出貨 月增近2成
陸外匯存底連4降 月減金額創新高
美軍人紙條寫炸彈客 警攔截訊問
東芝終於公布財報 負責人致歉
邦賈納止血成功 巨人7-4力克洛磯
法國總統承諾 將接納2萬4000難民
浙江化工廠爆炸 現場甲醇燃燒
印股跌破心理關卡 盧比大貶
攝護腺肥大手術後 仍存癌變危機
德民眾迎難民 小女孩看到玩具熊笑開懷
林曉培情傷重 李度嘆歌名詛咒
台灣食寓 臨時餐館米蘭開幕
半導體生產設備進口 連3月雙位數成長
台塑四寶業績 第4季可望回溫
中秋烤肉升火有撇步 網友自製風扇爆紅
鬼月童言忌 馬祖北海坑道毛毛的
宏?電競產品 獲外媒評為IFA首選
不再悶頭炒菜 洪辦將端出牛肉
瑞昱聲明 李朝政並無工作變動
紅點擬退出台灣 文化局9日開協調會
味全：產品未添加反式脂肪
民進黨：施明德應關注國民黨黨產
南海爭議延續之際 美日軍艦相繼訪菲
難民大量湧入 梅克爾：將改變德國
學名藥遭貶低 業者：不用玩了
各國買學生票規定不同 外交部提醒注意
雲林禁燒生煤條例無效 台電：供電鬆口氣
紅點擬退出台灣 文化局9日召協調會
穀賤傷農 數千農民燒稻草圍歐盟
今彩539開獎
馬總統8日視導政軍兵推
威力彩開獎
漢微科8月業績升1.7倍 Q3可達陣
華亞科8月業績降 27個月低
匈總理：移民尋求在德國生活 非真難民
總統盃游泳賽 陳思琦二破全國
感言被說沒牛肉 洪秀柱：總統是抓原則
雲林縣擬禁用生煤 環署駁：無效
瓜國總統大選政治素人領先 待二輪決勝
大連夏季達沃斯論壇 聚焦科技影視
曲全立揚威釜山 3D紀錄片奪獎
東方辛德勒 馬總統將褒揚何鳳山
黏鼠板黏到貓 桃園動保處將開罰
南僑：自家烘焙用油沒有反式脂肪
推大盤冷卻制度 曾銘宗：沒有必要
體育推手獎 首納新聞從業人員
漢光31號演習登場 國軍驗證戰力保存
法總統：如無財務承諾 氣候會談恐失敗
雲豹採購案遭指袒護廠商 國防部駁斥
卡帶槽當手機槽 世代差異搞笑瘋傳
腹痛不治信偏方 陸婦生吞10針9磁鐵
威力彩連39槓 頭彩上看26億元
貿協新加坡拓展 搶攻東協商機
威力彩頭獎槓龜
陸股擬設盤中暫停機制 定5%7%門檻
曼谷晴空驚見隕石墜落 民眾憂心是凶兆
今彩539 頭獎 1注中獎
星大選午間群眾大會 民主黨打頭陣
大立光驚傳違約交割
抗議冒牌義大利貨 義農民封鎖公路
敘難民危機裝聾作啞 波斯灣富國遭質疑
蔡英文：內需外銷並重加快轉型腳步
蘋果新iPhone 處理速度料加快
美陸戰隊情侶 開玩笑過頭送辦
上海靜安閘北兩區合併 聽取意見中
轎車衝撞路邊車輛 3人受傷
農產品價格直直落 歐盟5億救農業
美選舉風向變 政治廣告看重社媒
陸：持股逾1年 股息暫免徵個人所得稅
泰王肺部發炎 健康狀況引發關注
港媒：解放軍擬裁2軍區3集團軍
法總統警告 難民危機恐致申根區瓦解
泰王肺部感染發燒 目前恢復中
8月CPI 連續8個月走跌 跌幅0.45%
寒軒高雄7週年慶 Lucky 7 送好禮
職場生活》七種被討厭的職場行徑
國賓安棠德文創體驗 遊盡花蓮風采
新二代當老師 赴緬教中文
新住民媽媽帶頭 母子3人檔做志工
台擬跟進美禁反式脂肪 trans fat是什麼？
新住民堅強無怨撐家 獲家扶中心表揚
全國首創！新北戶所推跨區印鑑數位化
脫北者：金正恩殘暴鞏權 政治穩定是假象
蔡英文：有機會參加國慶 總統府：樂見
台股再創近期新低量 成交值僅661億元
景氣寒冬的飯店業淘金術
媽媽是新住民 台大資優生：我沒什麼不一樣
中秋烤肉必備 文旦釋迦12日花博開賣
帶狀皰疹疫苗長者早打早好？專家：不符經濟效益
涵碧樓大放送 揪團分享貼文 輕鬆抽午茶券
新台幣收盤貶破33元 創6年新低
小抹香鯨擱淺 宜縣府助返海洋
(時評)「深水區」淹死誰？
阿罩霧風雲續集 18日上映
星際爭霸戰上映49年 寇克船長出自傳
女王無遜位跡象 英恐成老邁君主格局
聯合國報佳音 全球森林縮減速率減半
難民不斷湧入 匈牙利防長辭職
年底前 魁北克將收容3650敘利亞難民
難民潮湧不斷 南歐國界緊張
陸安撫股民 助歐股上揚
美網 瓦林卡和艾薩蘭卡晉8強
英相：未來5年收容2萬敘利亞難民
陳偉殷挨A-Rod轟 連兩戰大量失分
俄拒與OPEC合作減產 國際油價續挫
麻醉風暴演技爆發 吳慷仁不帶妝很入戲
談夫妻相處之道 吳淡如：彼此放生
聽見天堂鳥 李博翔逆風飛翔感人肺腑
外國人買台股 開戶更方便
投信：台股未來3個月 下跌風險降低
抓台股反彈 展延牛證事半功倍
金價跌 銅價漲
台紡織業前進慕尼黑布副料展搶商機
洋基火力全開 8比6力克金鶯
台化洪福源：台灣要做大陸追不上產品
洋基勝金鶯 陳偉殷表現無關勝負
金鶯敗給洋基 陳偉殷懊惱投不好
印航降落起火 153人平安
美網混雙 詹詠然與波柏納晉級前4強
女兒手機帳單逾500美元 老爸沒收手機
台南民宅火警 救出4人無傷亡
不敵洋基 陳偉殷：沒做好該做的事
詹詠然台灣內戰勝出 美網混雙晉4強
美網 哈勒普潘妮塔雙雙進軍8強
挑選幼兒園環境 靖娟基金會指路
錢進美股基金 8週來規模最大
台股量能近期新低 法人估整理格局
美網混雙激烈拚戰 詹詠然勝謝淑薇
國際文化藝術交流展 屏科大展出
酒後雙腳劇痛 失業男求助119
研究：美國高中生用電子煙吸大麻
日自民黨魁選舉 安倍確定可連任
史無前例 英無人機炸死英籍IS聖戰士
蘆洲清晨傳火警 1老婦無生命跡象
超萌寶寶模特兒 拍出爆紅沐浴乳廣告
8月CPI再跌0.45% 連 8月走跌
日執政黨魁選舉無對手 安倍篤定連任3年
日月光8月和前8月營收 歷史同期新高
運務員長太帥 換路線女客戶抗議
BBC民調：逾半數英人不挺多收難民
兩韓紅十字會商討親人團聚 未達共識
台股開盤漲 13.41點
聯發科收購立錡 股價同漲
遠傳影城搶行動商機 三大主題吸睛
大立光驚爆緯約交割 股價免驚
獵殺辛巴威獅王 美牙醫將重返工作崗位
金防部實彈射擊震撼 軍事迷拂曉捕捉
政軍兵推 馬總統視導遭網攻應變措施
新台幣開盤摜破33元 創6年新低
金喜善客串演出大陸科幻電視劇
台灣虎航辦路跑 贈百張機票
菜貴3週沒降 今逼8年前最高
宏達電雙旗艦機出鞘 股價重返50元關卡
難民跋涉萬里 偏跨不過英法海峽
持槍討債反被追打 藥頭直呼丟臉
法國加萊難民進退維谷 居民也有苦衷
本土登革熱破6千 近9成在台南
新日興擴廠 搶高階市場
調整募兵期程造成跳票誤解 高廣圻致歉
登革熱嚴重 台南53校161教職員生染病
蘋果明秀新品 大隻佬iPad將是重頭戲
疑擁農舍引質疑 宜縣府秘書長請辭
油價走跌 物價連 8月負成長
金防部實彈操演 女砲長成嬌點
悲天憫人 上千美國人願接難民到家中
陸股開盤 滬深股市跌近1%
宋楚瑜沒閉關 自喻老船長找回澎湖光榮
台南登革熱5586例 34行政區淪陷
菸品危害大 兒童劇團校園宣導
林俊傑家鄉開唱 媽媽現身合唱
南北同步逮3車手 警攔下56萬元
緬甸11月大選 翁山蘇姬籲國際社會監督
周杰倫索賠5百萬 北京一飯店擅用婚照
桃園千葉 明年有望舉行高中棒球對抗
經濟部4策略10作法 推亞太食品供應中心
復興發動機異常 順利降落馬公機場
青年大使亞太二團 印度清奈轟動演出
蘋果布局機器學習 招募人工智慧專家
推動一帶一路 港首個協會成立
重慶婦人跌化糞池 泡了35小時獲救
復興發動機異常 取消後續兩航班
好老師記一輩子 教部推FB分享
物價連8月跌 金融海嘯以來最長紀錄
自備餐具享優惠 11日水湳夜市登場
疑心兵變勒斃女友母女 二審仍判死
登革熱防疫 疾管署長：長駐台南非接管
宏達電強勢攻漲停 萬張買單排隊
推珍惜水資源 地球水公主選美登場
秋風起 南方泡湯渡假好愜意
台南清晨槍響 1男中彈送醫
反中塗鴉 灣區街頭流竄
廣西大亨騙貸3千億 7銀行遭殃
台股收復8000點 量縮震盪整理
越女遊動物園 遭白虎咬斷左手
人民幣兌美元中間價貶 終止連5升
復興航空發動機異常 平安降落馬公
料韓銀降息 韓元貶到5年低點
2015 台北國際數位內容交流會開幕
職場迷航 調查：逾6成人找不到方向
泰國白天隕石墜落 民眾看法迥異
虎航路跑開放報名 號稱CP值最高
瓜國總統大選 喜劇咖決選勝出機率大
韓中重申朝鮮半島無核化目標
打破低薪 洪秀柱盼產學接軌加薪抵稅
南北韓獲共識 離散家屬金剛山團聚
洪秀柱再出發 朱立倫：按步驟輔選
難堪往事遭起底 加拿大2人退出選舉
刪選舉補助款 王金平：有共識就修法
台科大研發自動供餐系統 機器人幫煮麵
WPI年減9.23% 進出口創6年最大降幅
蔡英文：調整行程 有機會參加國慶
墨毒梟推特疑洩蹤 鄉民扮起鍵盤柯南
勒斃前女友母女 殘虐男判死刑
台鐵花東線雙軌營運 分段通車
殺人犯變博士生 砍女友判刑7年
怕遣返大陸 曼谷爆炸案嫌犯供案情
復興漏滑油虛驚 外管破裂造成
法國總統歐蘭德11月訪陸
中美洲企業團體協商促進區域貿易
領嘸颱風農損補助 北市將向農委會溝通
大陸金光黨裝神弄鬼 遭逮稱台人好騙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
景氣下滑 雄獅：觀光業影響不大
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
擔心8月獲利 金融股遲遲不動
高市農會：再過1週 葉菜價可望回跌
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
國光生技攜日藥廠 攻流感疫苗市場
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
病假加生理假領半薪 1年最多33天
節電救北極熊 網友反諷送電子烤盤
尼副總統接見青年大使團
青年大使訪愛爾蘭 表演節目促進交流
LINE跨足電子禮券 用不完可退錢
自地自建悠活宅 新北推8天內快速發照
寶島債保單電訪制即日實施
美國勞動節送帶薪病假 歐巴馬暗批政敵
蔡阿嘎代言 邀你到新北吃吃喝喝
墨西哥電視台將播犀利人妻
施明德：若領選舉補助款 全數捐出
越共總書記將訪日 促兩國關係
高鐵新3站12月啟用 站站停多18分
流感疫苗原液銷日 王金平盼生技發展
1-8月 宏都拉斯通脹達2.57%
陸一小學教室租給賓館 學生無處上課
飛機上餐桌板 骯髒程度勝廁所沖水鈕
智冠：將攜手百度 求翻轉契機
軍營養孑孓挨罰 陳菊促軍方改善
Line禮品小舖開跑 王品4品牌搶頭香
央行救出口 新台幣實質貶逾1角
國安層次問題 李濤：讓老師有尊嚴工作
製造仿冒知名服飾 2年獲利2千萬
塑膠食品容器耐熱性 4件不合格
推現代國民婚禮 內政部募集創意短片
登革熱嚴重 賴清德：將議定住院條件
蔡英文有機會參加國慶 打破藍綠是考量
台青年大使訪聖露西亞獲迴響
刺傷越女搶金飾現鈔 男子遭逮捕
高鐵：先仲裁再財改 公司危機大
疾管署長進駐台南 專家肯定
BBC拍中式教育 引發制服太醜檢討
苑裡稻田彩繪 720度看貓熊
立院將開議 政院推優先法案拚經濟
促銷愛心有機文旦 創世教做防蚊液
長期沒自來水 溪洲部落自鑿井
巴拉圭東方市僑團為劉德立餞行
美網混雙進4強 詹詠然：全力發揮
登革熱防疫 疾管署長：藥還是要噴
蔡英文可能出席國慶 總統府：樂見
物聯網跨領域人才 起薪45K
宜縣府秘書長農舍爭議 請辭獲准
交友網站搏感情 詐陸網友個資清空帳戶
防治自殺 南投工作成果顯著
蔡英文：把體育運動當成國家重要戰略
民代募款有壓力 蔡英文：盡力而為
高鐵列車將改點 增北上半直達車
賭柯文哲違建政策難行 房市聞人送月餅
學生染登革熱 賴清德：不停課或關校
沙志一：宜蘭農舍將主動改善
溫老師備課FB中毒滅團 再站起
印尼美麗女拳手 PK大漢沒在怕
台股收盤漲 14.94點
署長進駐台南 政院：中央地方合作順暢
洗錢處幹員涉洩密起訴 調查局將懲處
英國女王善持家 王室資產媲美祖克柏
陳柏霖和河智苑合拍致命戀愛開鏡
台股量能又退潮 再創近期低量
歐盟強制配額 成員國分攤16萬難民
台股漲 14.94 點
挪用客戶千萬定存 前銀行襄理遭判刑
邀藝術家豪宅辦畫展 推廣建築美學
民進黨：一直捍衛中華民國存在
一改隧道恐怖印象 信義快融入北市地景
疑談判遭槍擊 男暫脫離險境
登革熱蔓延 疾管署：僅台南高雄未控制
洪秀柱：樂見蔡英文正視中華民國存在
9月台指期漲 46點
拉麵控新去處 北海道甜蝦拉麵登台
9月電子漲 金融期跌
蔡英文擬出席國慶 國民黨盼非選舉考量
竊盜遭通緝 警跟監逮人搜出毒
拓寬三農小微企業融資 陸發展金融租賃
澎湖要新建臺華輪 縣府聽取各方建言
立院程委會 證所稅修法列報告事項
10年期公債標售利率 創2年新低
量能續退潮 台股固守8000點
消基會抽驗墊板 塑化劑竟超標356倍
課業重又被欺負 高三女海邊尋短獲救
中市抽驗秋節食品 3蔬果農藥殘留
澳陸自貿協定受阻 澳總理砲轟仇外勢力
青年大使訪巴拿馬 演出前先熱身
住環保旅館租環保車 享優惠可抽獎
播愛心 青年大使訪巴國慈善機構
台籍看護工偷單車 金警查獲
動作片吹大叔風 平均年齡飆近半百
烽火浮生錄抗戰照片展 9/9台南登場
不滿宜蘭農地政策 千人抗議
數百難民突破封鎖線 徒步走向布達佩斯
綠色和平：偏遠山區遭全氟化合物污染
監委嗆公懲會 剝奪監院行使監督權力
防登革熱 南投市全面水霧藥劑消毒
登革熱平均日增350例 單週1.8倍
陸8月進出口雙降 進口衰退14.3%
世足資格賽 FOX直播中華戰越南
印尼能源部長：12月重返OPEC
三大法人賣超台股39.17億元
印尼日惹禁華人擁地 歧視政策惹議
南韓查假球 廿多人涉案明星籃球員在列
日豔星川島直美成紙片人 引關注
調查：不景氣 企業聘雇轉保守
德國疾呼鄰國伸援 舒緩難民危機
走私大陸蒜頭 金門岸巡查獲
魏明谷視察西濱快工程 盼交通便捷
日股收黑 日經指數今年漲幅吐光光
拆車牌秀超跑標誌 耍帥不成被罰
談愛情論身材 師大音樂劇兩岸巡演
抓沒戴安全帽 警逮2毒蟲
疑似登革熱死亡31例 19例待審
嘉義購快速檢驗劑 掌握防疫時效
紅火案開庭 辜仲諒律師：未操縱股價
每週700難民童 渾身是傷抵瑞典
難民湧入歐洲 林永樂：必要時援助物資
登革熱病例返台東 住院隔離
防堵登革熱 桃園從校園做起
105年起 北市列管6層樓以上化糞池
搭客運遊基隆北海岸 買套票享優惠
環保署：全面補助果菜市場電動運輸車
阿里巴巴雙11 馮小剛助陣
8旬翁襲胸還比讚 櫃姐淚崩報警逮人
被中紀委列為楷模 朝陽群眾很HIGH
藍委欲刪李登輝禮遇 台聯批荒腔走板
逢甲與紐倫堡大學合作 提升研發能量
禁用生煤 經濟部：影響電力穩定供應
酷鳥將飛台灣 送5千張零元機票
高盛估計 陸國家隊已斥資7.5兆救市
職場麋鹿 年僅25歲已換32份工作
世足資格賽中華戰越南 好康大放送
台苯高雄廠火警 無人傷亡
庫德族衝突 土耳其東部10警遇襲亡
新台幣收貶6.8分 貶破33元
無業男松山機場鬧事 割銀行廣告箱
滬股收盤站穩3100點 深圳重登萬點
山東救房市 政府可收購庫存改為學校
男子拒捕 開槍咬傷員警
雲林禁用石油焦無效 李進勇：據理力爭
早上偷車偷銀樓 男子當晚就被逮
DRAM價反彈 威剛業績 4個月高
星大選倒數計時 李顯龍全力催票
內政部：地方不服中央函告可聲請釋憲
陪讀計畫 用愛陪伴弱勢童
東方之星沉船百日 原因還在調查中
不用側錄器 用手抄也能盜刷信用卡
防治登革熱 加強查察12大專
抑制登革熱蔓延 基隆分發藥劑消毒
女大生高雄染登革熱 返東發病隔離
遠百救股價 預計買2.5萬張庫藏股
無印良品業績穩定 持續拓點
花蓮提升防疫整備 清潔日防登革熱
台印破詐騙集團 千萬贓款藏佛堂
104年政軍兵推 總統視導參演實況
譚維義為台奉獻 紙風車改編行醫故事
成大新登革快篩試劑 具準確價格優勢
蔡英文募款餐會 黨籍市議員配額賣餐券
吸引伊斯蘭資金 永豐金證大馬辦論壇
被爆擁農舍 宜蘭水利會長：一切合法
大陸十一長假前 專案整頓景區門票亂漲
鄭文燦拜會森喜朗 力邀台灣燈會點燈
南投稅務出張所 轉型文創休閒空間
物價連跌8個月 國發會：整體仍穩定
新台幣收盤貶破33 6年來首見
宋楚瑜訪澎湖談水源 深感天助人助
廣案庭審冗長 辯方律師耍冷
交通號誌電腦板失竊 竟是包商先做後盜
LEXUS ES車系小改款 價格微降
台苯高雄廠火警 挨罰又局部停工
台苯火警黑煙含粒狀污染物 最高罰百萬
打工度假職場卡位 晶華麗晶找實習菁英
屢吃霸王餐無可救藥 男遭判6月
藍：民進黨總統選舉補助款成黑箱經費
阿里巴巴攜手麥德龍 攻跨境電商
農地遭重金屬污染 耕耘機鏟除稻作
登革熱防疫大作戰 清除孑孓行動日
myfone購物App 在地小農跨入電商
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
推客語文學 媒體人發表新書不死鳥
陸全國台聯：兩岸千萬不要有極端狀況
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸女懷2孩8個月 不墮胎老公就丟工作
酷刑聲請年耗26億 港擬防假難民湧入
東區矯正機關展紀律 隊形變換比賽
高中英聽測驗9日起報名
為齊邦媛故居請命 洪秀柱盼保留
張燦鍙妻美國過世 施明德盼辦追思會
模擬跑道遭炸毀 漢光演習演練搶修
搜救犬在台東 還要接受山豬挑戰
德副總理發豪語 可年收50萬難民數年
10月新電價2.8181元 每度降幅2.33%
西印馬拉斯沃德今年傳660農民自殺
滬港股市震盪激烈 黑翻紅大漲作收
阿里造勢雙11 晚會明星站台全球直播
手機App充當保鏢 深夜獨行更安全
五星級逃難 砸大錢換安抵歐洲
農行來台申設辦事處 金管會點頭
誠品講堂 馬欣獻上電影另類處方箋
連戰祖父銅像遭抹紅 警傳喚噴漆男
10月新電價 9月底前公告
爭取祭典假 原民會將與各部會協調
印尼美女拳手 打出自信走出婚變
聯合國：3萬難民聚集希臘島嶼
外勞外展看護 八仙塵爆傷患適用
台南槍擊案 友人搭救誤輾傷者
瓜國大選素人領先 外交部：邦誼穩固
北市購屋自備款 要5年半不吃喝
北台灣媽祖文化節 柯文哲將親迎金面媽
iPhone 6S銷售不熱？ 研調認為有壓力
校園登革熱 累積603例
中和辦廟會 土地公坐三輪車遶境
愛心月餅訂購率縮減 徐耀昌代言
男攀竹山天梯不治 縣府擬設直升機設施
中秋連假 國人最想遊東京
銷售流失 南韓三星總部傳將裁員10%
台中版海角七號 台日跨海視訊圓日師夢
智慧機淘汰賽啟動 大陸品牌發威
王金平：蔡英文出席國慶有助朝野和解
台苯：儲槽遭污染自燃 不影響生產
上市櫃上半年海外大陸獲利 衝高
峨嵋山遇劫 傷者和領隊9日返台
北市跨年晚會 從TVBS改三立主辦
工具機公會：新台幣貶值最佳時間點已過
薩國駐華設經濟處 總統肯定創造商機
無障礙小黃 年底達400輛
APEC財長會議 10日菲律賓舉行
台灣人愛惜手機 亞洲4大市場居冠
瓦城營收旺 連7月雙位數成長
男持毒品心虛 遭盤查露餡
惡意App情色當誘餌 偷拍鎖手機要你付錢
防治登革熱 專家：引海水倒漂白水無效
疑感情工作問題 屏東大學學生跳樓亡
防蚊 專家：室內也要噴藥
陸籍女子日本殺老闆 判12年10月
金管會：大立光違約交割 無關禁空令
世足資格賽中越戰 先發門將邱育宏
郝龍斌競選主視覺 線條延伸打造好基隆
歐元區Q2經濟成長上修至0.4%
IOM：難民死亡較去年大增500人
颱風艾陶近日本 可能登陸
接單旺到年底 中美晶擬增人擴產
電價降2.33% 小家庭月省3顆茶葉蛋
卸任禮遇恐遭刪 李登輝：惡鬥產物
雲林捍衛自治條例 涂醒哲聲援
紐西蘭南島出車禍 台遊客1死1傷
凱特準備拼第3胎 40歲前想有4小孩
立院新會期將開議 政院盼快過彈性工時
陸生15歲上大學 人生若重來不願跳級
女子捷運上用皮包打人 遭警帶離
台客紐西蘭遇死亡車禍 家屬將趕赴處理
政院拜會立院 尋求儘速審議優先法案
新北體育蓬勃 朱立倫感謝選手
蔡英文有機會參加國慶 謝長廷肯定
捍衛中華民國 洪秀柱籲拿掉台獨黨綱
黎巴嫩刊廣告阻難民 丹麥遭批沒人性
舉債減資本門增 高市總預算縮
染登革熱賠不賠？ 壽險業：賠
中秋十一連休 陸民拼出16天超長假
援敘國難民 外交部：協調民間參與
世足資格賽 台越上半場0比0
台南登革熱重症轉醫學中心 出血者住院
被評大陸最醜建築 鄭州金蛋直呼太委屈
鄭文燦會前日相 巧遇日大臣談TPP
韓元一度貶至5年低 亞幣升貶互見
台股跌 金控 8月獲利縮水
受惠燃料下跌 電價全年降幅近一成
大馬擬今年完成納吉涉弊調查報告
世足資格賽 越南1比0領先中華
捷運列車2女衝突 警：誤認他人
搭高鐵去泡湯 僅付車資還送住宿
薩國肯定馬總統執政提升中華民國能見度
曼谷爆炸案嫌犯供稱 中國首腦事前離境
獲不起訴 鄭文燦盼查航空城公司
新007電影主題曲 山姆史密斯獻唱
彰化農地重金屬污染 環署助農補償
世足資格賽 中華0比1落後越南
忠義國小存廢爭議 里長斥北市府騙人
民進黨：總統選舉補助款 依法編製
勞工大會 拜登競選風格露端倪
今彩539開獎
大樂透開獎
世足資格賽 中華扳平
歐洲股市勁揚 美股開盤可望大漲
收購矽品 日月光備妥銀彈
英在位最久女君主 超級比一比
台灣人愛嗑大閘蟹 去年吃掉800噸
世足資格賽 中華1比2負越南
南韓5年捐1億美元助國際因應傳染病
中興航空財務問題 面臨撤照危機
日司法考試爆洩題弊案 教授挨告
莫迪籲投資 業界要降息
貼國旗貼紙 洪秀柱賣力為國足加油
農委會：4重金屬作物殘留未定標準
憂民粹治國 洪秀柱籲大家臉書集思廣益
洪秀柱籲華僑 愛國家就回來投票
伊拉克司法部次長傳遭綁架
疑毒品交易糾紛 情侶檔擄人凌虐
不滿動刀結果 俄病患槍殺整型醫再自盡
有感降價 電價重回2年前
美股開盤大漲 道瓊指數勁揚逾300點
台南槍擊案 傷者疑曾對空鳴槍示威
李嘉誠整併公用事業 年來2度組織重整
中共空軍9/10舉辦航空開放活動
宋楚瑜走訪澎湖 關切兩岸議題
邦喬飛北京上海演唱會 突然喊卡
騎士擋汽車還作勢衝撞 引起網友撻伐
台菲合作 逮捕台陸68詐騙嫌
大樂透頭獎槓龜
中共黨媒：大陸北韓關係現階段微妙
大陸武鋼柳鋼 合作破局
阿帕契首度參與漢光演習戰力整補驗證
今彩539 頭獎槓龜
法國政府籲地方接納難民 極右派不配合
教宗放寬天主教徒離婚規定
萬磁王發威 王勝偉再見觸身助象勝獅
星大選倒數計時 競選語言火力全開
北市擬降囤房稅 1年內待售新屋稅2%
越南傷停進球 中華男足1球飲恨
竊交通號誌電腦板 承包商50萬元交保
伊拉克司法部次長 首都遭攔車綁架
法國指接納所有難民將是IS勝利
外匯存底明顯減 人行解釋有多重因素
撇打房疑慮 北市擬下修囤房稅2%
越南球迷鬧場斷氣勢 中華隊反撲失利
梅克爾籲歐洲建立聯合庇護系統
人類一大步 太空人遠端遙控地球機器人
歐盟收下難民之後 真正危機才要開始
美股勁揚 台股開盤大漲150點
登革熱埃及斑蚊傳播快 專家教如何自保
勞動部訴願統計 成功比例僅一成五
新移民體驗營 移工學習影像紀錄
「臺灣文化沙龍」李昂倫敦開講「食色性也」
(時評)台鐵財務缺口 不應是台灣記憶的缺口
「藝起綠動」百位名人光碟藝術創作義賣
九月週末 到新竹喜來登品酒聽講座
澳門JW萬豪、麗思卡爾頓酒店 開業百日慶典日
50歲以上熟齡族注意營養 享受活力人生
國際盤好轉 人氣回籠 台股反彈可望延續到下周
登革熱死亡病例再添8人 累計18人
沙塵暴席捲中東 8人喪生數千人不適
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英無人機入敘狙殺聖戰士 合法性受質疑
陸股勁揚激勵 歐洲主要股市收盤上揚
英女王在位將創歷史 外界罕見事掀密
數百移民突破警封鎖線 走向匈牙利大城
恐載軍援助敘利亞 保加利亞拒俄飛領空
反同志婚急先鋒 美大媽書記官獲釋
陸8月進出口雙降 世界油價漲跌互見
美股收盤大漲 道瓊指數勁揚390點
綾瀨遙 長澤雅美 美食當前不忘鬥嘴
唱好李宗盛作品 林育(群)包廂K歌
李崗募資打造阿罩霧風雲II-落子
美學者：假裝美盟邦 陸圖抗日戰功
萬海四獲印度遠東區年度最佳航商
使用私人電郵 希拉蕊終於道歉
買房規劃 中信銀提供一站式服務
投信：陸救股市 國家隊打組合拳
紅點設計總裁彼得：臺北館遠差世界各地
美網女雙 詹氏姐妹8強止步
客戶調庫存 盛群業績今年次低
投顧：美股8月大跌 9月反彈機率高
二戰70年 美國之音紀錄片還原史實
世銀經濟師：聯準會升息可以再等等
陸經濟崩盤嘸見影 美股跟著漲
美股勁揚 台股區間盤整
心痛敘難民危機 李昂籲台灣自我警戒
威瑞森2016起測試5G 進度超前
經理人：美房市改善 帶動水務基礎建設
DEET成分安全有效 慎選防蚊用藥
海軍少校轉進空調業 產訓合作造人才
iBike興大站啟用 暢遊景點更方便
英航班機賭城跑道起火 2人輕傷
屏美館快樂藝術列車啟動
未來求職加分成學生工讀首選
巴拿馬總統夫人招募志工 僑界響應
日一高中設自衛隊課程 防衛省驚訝
老件新作 家具延續光陰故事
援助難民 挪威旅館大亨提供5千晚住宿
日媒：大陸軍改 擬設天軍
美股大漲 台股開盤勁揚150點
台股開盤漲95.72點
今年巴西經濟水準預估衰退
正崴8月營收99.75億 今年新高
首爾安全對話 討論朝鮮半島統一問題
瓜地馬拉前總統 涉貪遭檢方起訴
韓星鄭宇成和黃政民主演警匪片
Ella挑戰舞台劇 怕當老鼠屎
自用宅土地 22日前入籍申請享優惠
江蘇法院奇葩誓詞 說謊靈魂日夜不安
金門單車遊11月登場 9/14報名
台北菜價略跌 葉菜類仍貴
創新植入物 早期偵測轉移癌細胞
歐巴馬實境秀豁出去了 跟熊搶鮭魚吃
南市破6千登革熱病例 全台近7千例
股匯齊揚 新台幣早盤升逾4角
鄭文燦東京行 提升桃園知名度
天津爆炸受損房屋 市價1.3倍回購
受惠蘋果新機逐季加溫 日月光大漲
六角拓營運版圖 9月起營收喊衝
張旭成：歐習會 美不應忽略台灣
閩南文化研討會 金門19日登場
電競滑鼠旺 原相第3季可望優預期
上海深圳兩市 今天雙雙開高
台南登革熱破6千例 單日483創新高
禁菸場所解菸癮 小心荷包失血
阿里巴巴跌不停 騰訊亞洲網路業稱王
登陸閱兵後 連戰首出席抗戰新書發表會
台原聲童聲合唱團維也納演出
奧克蘭慶祝抗戰勝利活動展開
絆倒抱小孩難民 匈牙利記者丟飯碗
美網女單 小威擊敗姊姊挺進4強
衝撞總統府 張德正二審判6年
大陸資本外流 已超5000億美元
誹謗不起訴 鄭文燦：全案須勿枉勿縱
金融物流產業訓練 助新鮮人快速就業
北市推集中報案 警：時間縮短
台灣青年大使訪索羅門群島
調查：錢不夠用 75%民眾憂財務
英女王成為英國在位最久君主 首相致敬
iPhone 6S觸控面板 投顧看好業成
習近平月底訪美 將在聯合國大會發言
生技觀測指數 守住晴天區
國慶連假台鐵加開187班車 24日開放訂票
台青年大使精湛演出 感動尼國觀眾
iPhone 6S將現 語音辨識再進化
波卡爭議 柯文哲要戴季全上性平課
登革熱疫情升溫 全越病例近3萬例
關閉心房中隔缺損 不開心也能開心
登革熱疫情升溫 網購蚊帳銷量翻倍
抗戰勝利紀念 馬總統籲中共善待老兵
傳美軍機現身東部外海 軍方全程掌握
北捷裸拍不起訴 柯文哲：法院不歸我管
小巨蛋冰上樂園及北投會館 體育日免錢
聯合國新階段目標 美達標可能性最低
八仙塵爆傷患 新北備170個職缺
八仙塵爆 新北有線電視業者捐千萬元
宏達電否認OnePlus買上海廠
巴拉圭老人院開幕 台灣贈設備支持
李嘉誠再出手 旗下公司全部外遷
兼助理是學習 高教工會籲從嚴勞檢
明代官員愛美 張居正早晚擦保養品
男性自殺死亡是女性2倍 也有兒少尋短
颱風艾陶登陸日愛知縣 已知6傷
福建將設福州新區 推兩岸交流合作
日股早盤大漲近千點 今年最大漲幅
非法定篩檢 輸血可能染登革熱
曼谷驚爆衝擊 旅遊估損640億泰銖
全球股漲 台股盤中大漲逾250點
東海岸集選區 新加坡群眾大會大車拚
中央氣象局氣象報告
兒童定位手錶熱銷 大陸專家稱輻射強
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
增法治常識 教育部推超級法律王節目
本土登革熱再增560例 估明天破7000例
烽火浮生錄抗戰照片展 台南登場
柯文哲嗆帥過頭：蛋黃酥快送來
推廣綠色殯葬 北市聯合海葬9日截止
南投擬調整午餐政策 縣府：本學期不變
穆迪：台灣銀行業展望穩定
連戰：國民政府領導抗戰
Apple TV攻遊戲 新模樣搶先報
台灣特技團印尼獻藝 博得滿堂彩
曼谷爆炸案 泰警押嫌重建現場與過程
悠遊卡公司：已討論設立性平委員會
登革快篩試劑缺貨 疾管署追加1萬劑
台股勁揚 台幣上午暴衝升5角
雙十國慶高鐵車票 11日凌晨零時開搶
蘇拉風災沖斷 虎尾鐵橋修復通行
撞總統府二審判更重 張德正不想上訴
年金舉債17兆 民團組聯盟促改革
巴拉圭衛生部贈感謝牌給劉德立
伊斯蘭國把強姦當武器 裘莉籲強勢因應
iPhone快沒招 蘋果下一步可能瞄向企業
為生命找出口 花蓮慈濟展口足畫
奇美醫院副院長訪薩 簽合作協議
Google簡立峰：台灣應朝智慧服務發展
僅收基督徒難民 法政府嚴批兩鎮長
智能汽車恐爆資安漏洞
塵爆傷者進手術室 很怕最後一次看世界
塵爆家屬：盼社會對孩子不要有異樣眼光
新台幣中午升 3.73角
王健林拆地標 馬德里7萬人連署反對
動保團體：國人吃肉超量 中秋要節制
小黃搶快闖紅燈 轎車遭撞翻
馬總統提歷史文件 證明台灣光復
劉德立贈輪椅給巴拉圭醫療院所
台糖工會抗議虎尾宿舍群列古蹟
登革快篩試劑缺貨 南管中心實驗室支援
一生一樹校園扎根 弘光新生綠化校園
強力掛勾 吊起評審奪金牌
放量漲 滬股早盤站穩3200點
全球股市漲 新台幣午盤升3.73角
泰爆炸案嫌犯 在車站面交背包給炸彈客
疑似登革熱死亡增至36例 2例已排除
陸委會：夏立言出訪有助政策溝通
呂秀蓮：蔡英文去國慶大會我就去
文資委員勘紅點 強調大巨蛋施工是肇因
宜蘭頭城搶孤 12日鬼門關前登場
傳國民黨立委擬倒閣 林德福：空穴來風
河南婦自稱昌平公主 詐騙千餘萬
菲第2季民調：失業率23.2%
美網不敵妹妹 大威：輸球不好玩
動畫幕後曝光 蔡英文：我沒那麼可愛
減少老化問題 毛治國：預防勝於治療
台股今大漲 漲點創今年最多紀錄
iPhone 6S遇換機週期 大立光逼近漲停
抗癲癇藥誘發嚴重過敏 老師機警救學生
冷水坑公共浴池旁 男疑陳屍車內
英航飛機賭城起火 傷者增為14人
台青年大使露國表演 獲得滿堂彩
有熱水洗澡 志工幫長輩修繕浴室
Sony M5水水機 中華電開賣
駁操盤說 金溥聰：卸任後專心調養身體
馬總統籲陸善待抗戰老兵 安全過晚年
大學兼任助理勞檢 3成違法遭罰
邀學童一起跑步 甜美女星大秀肌肉
柯文哲嗆蛋黃酥快送來 帥過頭：祝福他
大陸經濟打噴嚏 印度鑽石城5千人失業
全球股市響漲聲 亞股氣勢如虹
男打爆女師頭劫財 一審判死刑
澎化學兵排協助社區防疫消毒
紅點博物館修繕 文化局承諾年底完成
高市高一生墜樓身亡 啟動輔導機制
澳增收萬餘難民 對IS空襲擴大到敘利亞
Instagram在台推出廣告服務
經濟逃犯游健二 從中國押解返台
楠梓加工區聯合徵才 釋341個職缺
許志堅涉貪案 傳喚樂揚總經理
沙國外交官涉嫌囚尼泊爾婦女為性奴
台灣青年大使團訪墨 熱力演出及交流
澎水上救生訓練 歡迎報名取得合格證書
iPhone 6S起飛 鴻海衝高日月光漲停
北市跨年晚會改三立辦 柯文哲密訪TVBS
富味鄉撤銷裁罰 新北：衛福部訴願認定
台北101周年慶登場 定成長2成高標
改善財政 高市舉債減赤
紅衫軍風波 施明德提再審被駁
阿里巴巴搶大餅 成立體育集團
政見不同 狄志遠退出香港民主黨
台股收盤漲 285.42點
桃園學戲飆戲 林耀華引領奇幻世界
亞股勁揚 台股收盤暴漲285點
陸商越界游泳遭友丟包 海巡逮獲
警察20槍打死獅子 網民：手榴彈不更快
亞松森前市長贈感謝狀給劉德立
吵架後 溫州火鍋店服務生開水澆女客
台股漲 285.42點
習近平訪美 西雅圖辦網路論壇秀實力
美網男單8強 喬科維奇戰4盤晉級
廣東香港舉行會議 商簽5項協議
傳國民黨立委擬倒閣 洪秀柱：沒這回事
柯文哲密訪TVBS 北市府：交換時事看法
費城半導體大漲 半導體股齊揚
9月台指期漲360點
林伯豐：讓企業賺錢加薪較重要
台鐵秋節連假加班車 11日開放訂票
赴陸閱兵惹議 退將為連戰緩頰
苗市宣導防治登革熱 菜園盆栽莫輕忽
林伯豐籲延長加班工時及取消證所稅
李稻葵：大陸經濟需要針灸式刺激
9月電子期金融期齊漲
顛覆傳統 印尼亮麗女牛仔賣祭牛
35歲以上熟男籃賽 歐巴馬：我會很厲害
巴拉圭農牧部贈感謝狀給劉德立
國民黨：民進黨只會指責對手 財務說不清
上海53景區凍漲 東方明珠門票不變
衛福部撤富味鄉4.6億罰鍰 新北：尊重
歐洲難民危機 菲願伸援
傑洛米史考特 好萊塢首位留手印設計師
高中生創作Q版畫 療癒病痛
類股齊揚 台股大漲285點
洪秀柱：五軸策略建構台灣4.0
洪秀柱：穩定供電國家才有發展
塵爆正妹出院 男友不離不棄要求婚
蔡依林力作 武則天手機直播網友圍觀
日經狂漲近8% 創7年來最大單日漲幅
癲癇1天發作400次 墨解除女童大麻禁令
113歲人瑞愛滑平板 還能獨自去夏威夷
湖北男藏刀闖法院 刺傷4名法官
三大法人買超台股逾 265億元
貨車落海在即 岸巡即刻救援
阿里巴巴節能數據中心 千島湖引水降溫
土地徵收16年未開路 柯文哲指示1年完成
神秘跑水路 農村飲水思源
猩球崛起印尼上演 逾百潑猴鬧市場
販售偽造江蕙演唱會門票 3男遭訴
向錢看 Instagram擴大廣告服務
女友心死 失意男自殘以死相逼
農地遭重金屬污染 彰縣設管制區
柯震東呼麻後首度復出 代言線上遊戲
景氣多空未明 無礙金融業徵才
洪秀柱：非核家園不是2025年可完成
聯合國：未滿5歲死亡數 印度占2成
特教生特奧創佳績 涂醒哲讚許
敘利亞難民太可憐 川普也贊成收容
文山區蓋公宅擬遷廟 柯文哲要擲筊
菲亞錦賽男籃名單 克拉克森不在陣中
沙烏地空襲葉門 7印度人失蹤
電鍍廠偷排廢酸液 雄檢起訴
曼谷爆炸案嫌犯 約車站交背包給黃衣男
瑞士首家中資銀行將正式成立
台中敬老卡換悠遊卡 民怨不方便
政府平抑房價 穆迪：房市持續下修
高市罰很兇 交通違規罰鍰1年15億
滬股收漲2.29% 站穩3200點
別叫移民 蒂妲史雲頓：他們是戰爭難民
連喝1星期麻薏湯 洗腎婦險喪命
落實照顧 朱立倫：黨增設新住民委員會
新台幣大升2.28角
為現代女性發聲 喜劇送歡笑兼做公益
台南新光三越西門店 空氣品質不合格
小英有機會去國慶 柯建銘建議黨團也去
大白天男持刀搶超商 民眾尖叫嚇跑
慣竊出獄再犯案 停紅燈時遭逮
足球界團結助難民 球衣義賣捐門票所得
前8月稅收1.4兆元 歷年同期新高
虎尾鐵橋修復通行 重拾百年回憶
香港球迷又噓國歌 足總：比較小聲
司法官特考律師高考 第一試10日榜示
航特部士兵自戕 送醫不治
台韓經濟聯席會議首爾登場
大陸行動世代 稱沒網路比沒帶錢可怕
出國報告被指未登錄 僑委會：有送立院
鴻海專利貨幣化 將拍賣27項專利組合
傳國民黨立委擬倒閣 王金平：沒訊息
台菲聯手 破獲詐騙集團逮82人
防治登革熱 新北公有市場大掃除
掌聲響起 弱勢長輩K歌歡度中秋
人權邁進 愛滋感染者可望器官移植
染登革熱 網球國手彭賢尹台維斯盃換人
處理難民危機 美不排除重新安置
苗栗文創品 台鐵旅人新焦點
台東抽驗食品 蔭瓜和黃蘿蔔防腐劑過量
室內噴藥滅蚊 儘量莫覆蓋
榮科籲歐盟 同意強制安置16萬難民
另一半背叛 失婚女藉證照重生
大陸提指導意見 助推金融租賃行業
逃到歐洲難民數 UN：今明兩年達85萬人
總統科學獎得主出爐 馬總統將親頒獎
就是字創造新字體 設計圈樂見
羅斯福路民宅火警 警消馳援
蘋果iPhone 6S效益 瑞信看好
發展金萱體 呼籲重視台灣字型產業
新台幣勁升2.28角 中止連 5貶
日股狂漲1343點 逾21年來首見
論政聯盟挺柱 朱立倫洪秀柱合體造勢
塵爆傷患 新北統計:逾6成已出院
游健二貸款潛逃中國 上海押解歸案
環保署：11至13日全民清掃殺孑孓
虎尾糖廠宿舍群列古蹟 台糖工會抗議
破除民粹 洪秀柱：政治人物要講真話
趕搭客運車 女高中生撞破玻璃門
台股短線漲15% 國安基金進場有限
歐盟商會盼大陸市場化改革加速
國巨前8月營收小幅年增
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
捷運裸拍不起訴 網友：與波卡雙重標準
咖啡廳不只喝咖啡 還能洗衣打拳擊
美破冰船獨闖北極 展現爭雄實力
柯建銘立委選情艱困 蔡英文相挺
北市官員上班傳股票訊息誤LINE柯文哲
柯建銘:若藍真的提倒閣 再來見縫插針
餿油案 郭烈成賓士車152萬拍出
網球國手彭賢尹得登革熱 疑在泰感染
沙志一違規農舍 僱工改善
財政部：今年稅收可望超徵1600億元
雕鈔票鋼模 陳逢顯轉化芒雕藝術
林佳龍：吸菸可能會跟著吸毒 反應兩極
登革熱死亡病例再增8例 共18例
北市本土登革熱新增3例 皆曾赴台南
救國團占用公有地 雲縣府盼速拆屋還地
陸租瓜達爾港2000畝地 建經濟特區
8例確定登革熱死亡 都住在台南市
高積雲好療癒 原來是變天徵兆
主計總處：行政院要求國內外旅費嚴管
全球自行車城市大會 友善店家逾5百間
台灣投資人神操作 陸股ETF大賺
成立殺死徐耀昌專頁 查獲貼文者送辦
兼任助理定義 開跨部會平台釐清
推動社區關懷據點 毛揆：實現在地安養
史上最高第二預備金 藍營要柯市府減5億
慈善公益攝影展 助尼泊爾學童翻轉人生
月來越幸福 彰縣邀身障朋友過中秋
緬甸總統會晤叛軍領袖 討論停火協議
梅克爾提約束力分配難民 不設上限
印度血汗茶園 供應英國高檔茶
防登革熱穿長袖衣褲 教育部盼學校勿懲處
讚柯文哲有種 帥過頭服輸請吃蛋黃酥
歐盟籲安置16萬難民 基金援助非洲
首批200難民抵法 陸續還有千人
首爾電視節台灣日 力推台灣影視作品
獵獅牙醫重返診所 媒體圍堵鄰居相挺
瓶裝礦泉水溴酸鹽超標 銷毀逾萬箱
音樂節慶典 表揚歐巴馬祖母
澎湖光雕花火秀 10日吉貝島璀璨登場
監委將巡察公懲會 要求說明停審標準
為007獻唱 山姆史密斯喜登事業顛峰
證所稅修正 阿土伯：應鼓勵長期持股
911恐攻周年 美駐斐使館籲僑民小心
拋摔幼犬慘死 男子遭聲請簡判
Netflix明年初登台 OTT土洋戰開打
中秋烤肉免動手 懶人族首選烤肉趴
高雄國軍福利品管理處有孑孓 遭告發
印尼看護腦溢血 屏基助復健救她後半生
嘉義馬稠後招商 吸引廠商了解
身障者計劃出國 移民署宅辦金馬證
歐盟雙管齊下 協助難民並加強邊境管控
中華足球教頭痛哭 不服輸眼淚感動人心
辜成允認同洪秀柱 利弊都說
到上海量身訂做旗袍 人人都可以是張曼玉
美媒再曝光：一馬公司匯款失信
防登革熱 南投總動員清積水容器
鄉野齊彈音樂會 國樂結合地方
海基會台商秋節活動 29日登場
防堵登革熱 仁德滯洪池放養魚群
股市低迷 財政部：證交稅恐短徵逾百億
桃園區公所土地 病媒蚊指數9級重罰
體育節 王金平憶大聯盟開球strike
港股大漲逾4% 創近4年最大單日漲幅
9點前上班 英睡眠專家：折磨人
關懷弱勢長者 花蓮糕餅業送月餅
神明託夢戴帽避警 毒販仍遭逮
政風官員上班LINE傳股票訊息 北市記過
撞總統府無悔意 張德正二審加重判6年
疾管署：18例登革熱死亡 14例待審
赴陸惹議 中常委：連戰對兩岸有貢獻
歡度中秋 澎湖發放身障秋節慰問金
垃圾電能創新高 焚化廠售電逾55億元
外銀開槍 今明年經濟陷保1保2戰
台灣大前8月每股賺3.86元
香港老國腳獲發中華民國護照
勇闖全國賽 政附贏大學生
減少新生摩擦 陸大學依星座分宿舍
蘋果新機效應 瑞信審慎看台股
跟女友吵架騎車發洩 陸男半年騎到非洲
紅點營運總監10月抵台 了解修復狀況
家賊難防 兒盜母提款卡密碼一試就中
柯震東：粉絲先給王大陸接管
不給錢就斷電 男觸電露餡被逮
冷處理凍獨反凍獨 民進黨祭出對中紀要
登革熱疫情亮紅燈 網購防疫品暴增5成
蛋黃酥下單照顧殘障 帥過頭有人情味
毛揆：生技資通訊跨域合作帶動經濟
數百移民突破警方防線 挺進匈牙利
剛果礦區意外 至少13人罹難
國泰金8月獲利 暴減逾 8成
少輔生受教權遭漠視 監院糾正法務部
西門町大樓藏賭場 萬華警方掃蕩
走趟台江 黑琵之美盡收眼底
里昂藝術雙年展 主視覺採用台灣創作
酒醉男子醫院內持刀揮舞 遭警逮
實驗教育 高市通過2校
iPhone 6S來了 網友盼無線充電
孟加拉擬與海爭地 安置氣候災民
金門陶藝薪傳 加碼窯烤和美食
觀護盃16日開戰 今年獎盃藝術巧思
疾管署長：將把防蚊液貨源集中南部
急診室內持匕首揮舞 1男遭逮
李克強：經濟形有波動 勢仍看好
蘋果最新發表會 5大重點報你知
德歡迎歐盟開特別高峰會 商難民危機
歐盟接納16萬難民 治標難治本
淪IS首腦奴隸 庫德少女憶非人生活
上班討論股票記過 北市政風處：非下單
茅于軾質疑中共抗戰 掀陸網友罵戰
需求不振 瑞信看淡亞太科技業
憂以訛傳訛 BTC委員建議提供名嘴資訊
習近平祝賀北韓建國67週年
暑期商機挹注 超商雙雄業績旺
表揚體育推手 副總統頒獎
河南上空出現黑色汙染帶 陸：調查中
鄭文燦林聰賢沖繩參訪 會台商
天津爆炸 核心區貨櫃清理完畢
亞股氣勢如虹 歐股接棒漲
攬貨業：運量增 Q4景氣微露曙光
榮科：誰勝選 希臘都要落實紓困協議
搶攻穆斯林旅遊 北市府首設祈禱室
新興市場匯率波動 華碩擬減筆電出貨
疾署：1000劑快篩 11日到台南
元大一品苑一拍流標 寄望二拍
陸版楚門的世界 看病吃飯遭網路直播
今彩539開獎
羅浮宮奧賽凡爾賽宮 秋天起每天開館
巴基斯坦槍手槍擊記者 24小時兩起
國際油價挫低 靜待美國庫存報告
大福彩開獎
漢光演習 眼鏡蛇參與地空整體作戰操演
難民突破防線 匈牙利高速公路一度關閉
男持刀急診室鬧事 警依恐嚇罪移送
大二生徒步環島 見證台灣濃濃人情味
論政聯盟朱洪造勢 粉碎謠言挺柱到底
醫院氧氣槽外洩 20多名患者疏散
登革熱惡化 洪秀柱指民粹縱容權力傲慢
陳冠宇第六局挨轟 勝投飛了
傳大陸海南航母基地 基礎設施完成
被記過 政風處主秘：不會上班買賣股票
敘國軍方：駐敘俄軍事專家增加
刺客聶隱娘 代表台灣角逐奧斯卡外語片
大福彩頭獎槓龜
沈呂巡：紀念二戰是中華民國的權責
韓大學畢業生就業平均初薪 亞洲居冠
今彩539 頭獎 2注中獎
梅克爾籲記取戰後教訓 助難民融入德國
日境外原爆受害者 可獲醫療給付
日國會審安保法案 朝野展開攻防
駁放話說 李四川：張友驊所指非事實
台鐵電梯關乘客 驚魂1個半小時
陸媒：南京明朝皇城遺址 變科技城工地
王維中返台啦 口罩遮臉臉書po文
李克強：人民幣持續貶值不是政策取向
把握滿壘 林哲瑄一棒清壘大逆轉
歐盟提強制配額 22國分攤12萬難民
車手持偽卡提領 機警行員報警追捕
醫院氧氣槽外洩 氣切患者急轉送
日經帶動全球齊揚 美股開盤走高
成英國在位最久君主 女王：從來沒想過
泰警方：爆炸案主嫌持陸護照潛逃孟加拉
衣Q最佳女性 時人：影后瑞絲薇絲朋
iPhone 6S無新意？ 網友：不換留給我
老爺大酒店 秋遊台北輕鬆暢行
蘋果iPhone6S 玫瑰金外殼、相機規格更強、3D觸控
月餅包愛心 三種需要一次滿足
愛滋患者接受器捐？ 預計年底上路
詩肯引進Outofstock的PROLOGUE家具 引領柚木家具輕風潮
趨勢變更無線網路名稱等3項防護建議
臺灣行動支付與金融機構推動t wallet應用
心率較慢年輕男性 犯罪率高出39%
新北好市節桌宴10月4日 新莊體育館席開88桌！
雙北房價跌 蛋黃區神話破滅？
台南登革熱達6576例 日增507例創新高
(時評)出席國慶典禮的智慧
趨勢變更無線網路名稱等3項防護建議
台灣行動支付與金融機構推動t wallet應用
臨時會通過國有民營化 高鐵明年初將降價
(時評)用了48個問號的反省文
華航粉絲團專頁客服上線 服務行銷拔頭籌
臺灣推出大中華區首檔原油期貨ETF
日本指數型基金上市 提昇台灣經濟動能
社區創造新活力 銀髮族北車快閃
國際宣傳 監委：行政院強化統籌
希拉蕊表態 力挺西方與伊朗限核協議
蘋果發表會將登場 庫克先喊話
亞股表現激勵 歐股連3漲
凱瑞：美將接受更多敘利亞難民
蘋果發表會開始 介紹Apple Watch
蘋果發表會 大螢幕iPad Pro亮相
星競選活動落幕 東海岸選情緊繃
iPad Pro亮相 號稱史上最大平板
Apple Watch 增新色 添新軟體
Apple TV功能大革新 結合Siri
蘋果推iPad Pro 799美元起跳
蘋果發表會壓軸 新iPhone亮相
Apple TV新版機上盒可聲控搜尋視訊
Apple TV 起價149美元
新iPhone可3D觸控 有玫瑰金版
蘋果發表會 多項新品亮相
拉鋸市場形態 美股跌
憂美存量增 油價下挫
iPhone 6S首發沒台灣 果粉好失望
iPhone6S相機鏡頭大升級 史上最強
美國女星自創大尺碼牛仔褲品牌
北美暑期電影票房 歷年次高
專家：iPad Pro將衝擊筆電市場
iPhone6s大玩3D Touch滑起來更順
英航失火乘客平安 資深機長被譽英雄
投信：陸股可望重回牛市
習近平訪美 25日歐習會
日系車熱賣 F-廣華期待急單
台學者投書金融時報 指國民黨主導抗日
印度將超越大陸成為全球最大棉產國
永不妥協真實女主角 控美國環保署說謊
第2季巴西智慧型手機銷量跌13%
威力彩26億 怎樣集資有保障
要求加薪 西雅圖教師集體罷工
加央行維持基本貸款利率不動
上海名點心太軟 主廚教你這樣做
iPhone 6S較勁非蘋 機皇爭奪誰勝誰負
健康聯盟樂活台中嘉年華 9月登場
永和大陳社區都更 紅豆鬆糕暫不飄香
蚵仔煎做成玉子燒 楊震宇發揚台灣味
網軍不缺席 選立委靠社群拚人氣
IS再犯案 綁架勒贖大陸和挪威籍人質
小英競選專輯 用音樂觸及政治冷漠群
旺季需求升溫 太陽能現貨價續揚
重視婦女權益 雲林推友善元年
漢光演習 馬總統新竹校閱反舟波射擊
Apple TV驚艷 語音辨識有智慧
陸客自由行名額放寬 十一長假將現高峰
7月聖保羅工業生產衰退12%
加拿大8月新屋開工量大增
美股豬羊變色 恐影響台股表現
法人：智伸科今年成長看15%
世銀：90%經濟體法律歧視婦女
台灣藝術家創作 里昂雙年展譽為巨星
青年大使索羅門群島演出轟動
iPhone6S相機大升級 大立光玉晶光吃補
張榮發贈機票 孝女圓陪母返鄉夢
安排陸人在美假結婚 加州父女檔被捕
漢光聯興兩棲登陸 加祿堂三軍聯合作戰
美股豬羊變色 台股開盤約跌41點
台股開盤跌41.79點
美時8月營收 年增93.4%
漢光演習聯雲操演 悍馬車從天而降
iPhone 6S驚豔 新功能讓供應鏈受惠
聖露西亞總督接見中華民國青年大使團
台南體育用品社火警 初判無人受困
韓現代汽車恐連續第4年罷工
iPhone 6S沒驚喜 蘋概股不亮
iPhone 6S不亮 宏達電勁揚6%
葛來儀：習近平訪美會提九二共識
法人：需求回溫 迅杰Q3可望增4成
漢光演習反舟波射擊展火力 總統肯定
青年大使露國亞瑟路易士學院演出轟動
TFBOYS首演電視劇 與黃磊飆戲
新台幣開盤貶7.5分
新台幣開盤貶 7.5分
蘋果推新品 網友投資人反應兩極
策畫假結婚申請移民美國 中國父女遭逮
歐巴馬任期將屆 對台軍售再成話題
陸8月物價年增2% 漲幅今年新高
陸股開盤 滬深股市跌逾1%
大貓熊闖入四川養蜂人家 不怕人只顧吃
登革熱持續延燒 全台破7千病例
台南登革熱新增507例 再創單日新高
iPad Pro目標取代筆電 攻多媒體及設計
任賢齊舒淇沒親熱戲 因怕被罵自肥
iPhone 6S登場 觸控面板供應商股價漲
韓女團f(x)4人組重返歌壇
下週油價每公升估降0.3元
高鐵降價 今年底明年初有機會
金賢重放棄新兵慰問假 前女友即將臨盆
加州協助自殺法案 州眾院過關續闖參院
元大投信與歐洲勢拓簽訂指數授權合約
單戀不成殺死學姊父 男重判20年
巴拉圭國防部長贈勳給劉德立
台大醫院訪拉脫維亞 推醫療合作
iPhone 6S亮相 勁永可望受惠
景氣寒冬 陸生產者物價42個月負成長
美麗水母雲怎麼形成 專家告訴你
全台太陽熱辣 北部紫外線達危險級
旅行帶回書 開啟閱讀新視野
防蚊商品熱銷 超市開幕設專區
日大雨警報 2縣4萬人須疏散
助蘇迪勒烏來受災戶 台科大免費修電器
登革熱7453例 40例疑似死亡
iPhone6s首賣 香港比大陸便宜
大陸與北韓邊境貿易區 10月開張
青年大使在聖露西亞推廣木球運動
食品價格升 陸8月CPI漲幅擴大
單戀不成殺死學姊父 李姓男子判20年
蘋果發表會看懂沒？專家告訴你7大亮點
韓女團前隊長閔先藝懷第2胎 獲祝福
鼓勵在韓逾期勞工返國 越南給予免罰
保全曠職遭扣薪 不爽開槍射經理
劉世芳果貿尋支持 稱與眷戶結緣
ZARA有LINE了 UNIQLO瀰漫法國風
防治登革熱 南華大學放金泥鰍
登革熱肆虐 台南不禁止中秋活動
美股收黑 台股低檔盤旋
蘋果推好康 月繳32美元讓你年年換新機
駐德代表處舉辦論壇 魏國彥專題演講
國慶座位安排 王金平：今年要格外謹慎
iPhone 6S首發沒台灣 9月底開賣有機會
首檔日股ETF掛牌 亞股ETF明年遍地開花
如興以小吃大併玖地 股價躍年餘新高
大陸官方下條子 防止資本外逃
暑假太悠哉 開學後小兒流感增加
中央氣象局氣象報告
美網混雙直落二吞敗 詹詠然無緣爭冠
牙醫性侵女友僅判傷害 高檢提上訴
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
北市新增1例本土性登革熱 曾至台南
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
iPad Pro衝擊筆電 傳鴻海吃到飽
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
校閱漢光 馬總統：國防不會絲毫懈怠
台北市勞檢銀行業 97％不給加班費
炫富女郭美美涉賭 認錯不認罪
研究：男孩靜止心率低 成年後易犯罪
火車站月台執勤踹人 警：被挑釁
多米尼克風災 台灣援助10萬美元
拿偽鈔騙透透 男吃牢飯定讞
參加國慶是否拿國旗 小英回：下一題
首爾亞歐物流研討會 促開發中亞地區
新降血脂藥有效但太貴 研究團體籲降價
苗縣府今正常發薪 局處首長玩團康挨批
反腐 中共擬為高階領導立規矩
戴資穎輕鬆克敵 日本羽賽進8強
墨比爾斯：動盪恐持續 不要怕買股
銀行未給加班費 金管會：工作型態不同
澎湖企業家百萬回饋母校 推展音樂
本收成年度瓜地馬拉咖啡將減產
美網混雙不敵辛吉絲 詹詠然4強止步
歐巴馬將會習近平 盛大歡迎掩緊繃關係
酷鳥0元機票剩千餘張 最後2天
洪辦經費 朱立倫：該怎麼報就怎麼報
新加坡大選 朝野大對決
1-8月 瓜地馬拉僑匯成長9.9%
南韓將加強國際合作 因應北韓挑釁
川普批同黨女參選人長相：看看那張臉
宏?泛美總部總經理病逝 年僅38歲
紐約減鹽作戰 連鎖餐廳高鈉食物需標示
喔熊組長陪你搭捷運 北捷淡水信義線好萌
漢光演習反舟波射擊 姊妹花砲手成亮點
陸改開羅會議歷史 日前防衛大臣批
佐科威推新措施 刺激印尼經濟成長
勇闖中台灣首播 行銷中部好山好水
台北市官員誤LINE 柯文哲看報知道
新台幣中午升 1.85角
iPhone 6S首發沒台灣 10/2有望開賣
iPhone 6S沒驚喜觀望業績 台積電弱
柯文哲赴議會民進黨團報告 戴季全隨行
返泰勞工就業 泰國台商承接意願高
水利署辦活動 可抽智慧型手機
醫療程序疑傳播阿茲海默症 專家：免驚
民國黨首波區域立委 徐欣瑩再戰新竹縣
因應北韓挑釁 南韓模擬攻擊作戰
微熱山丘桃機展店 出國送禮新選擇
台屋港賣 建商拚外銷加減賺
共軍9/11起台灣海峽實彈軍演
新台幣午盤暫收32.59元
科技業過勞壓力大 3個月痛失5位菁英
陸CPI漲2% 專家：通縮壓力未減
假扮員警詐騙 本尊現身抓人
黑面琵鷺來度冬 台江賞鳥季節起跑
宏達電智慧錶有影？ 代號halfbeak
駁質疑 總統府：馬總統非誤認史實
連戰維安 警政署：符合法令
壓力大想自殺的港人 31至40歲為主
民進黨團：警力淪連家私人保鑣
陸股早盤逾千股跌 滬股險守3200點
上海迪士尼要藍天 仿北京關工廠
Apple TV機上盒 傳鴻海吃肥單
講話占同志便宜又撇清 同志最怒
墨比爾斯：人民幣應不會再大幅貶值
墨比爾斯：除非美升息幅度大才有風險
iPhone 6S沒驚喜 外資：先觀察銷量
共軍台灣海峽演習 國防部：已掌握
台灣青年大使團訪墨演出
周天成力戰3局 日本羽賽晉男單8強
金博館掌中戲神威 齊天大聖拯救唐僧
香港亞視股權易手 前景未明
蔡英文：執政後不會減陸客訪台總量
台北港油污毒化災演練 降低環境衝擊
老人處境評比 印度排名糟
大學生期待月薪與起薪 落差逾4千元
尼國舉辦台灣書院文化光點計畫
IKEA預定2017年開始在印度營運
北市降囤房稅利多 營建股衝高
淡江大橋109年完工 新市鎮吸引30萬人
企業勞工因貿易自由化受損 擬立法支援
肯定何鳳山 馬總統：抱歉褒揚令來晚了
台股收盤跌 18.24 點
日鬼怒川潰堤淹小鎮 民眾揮黃巾呼救
台股跌 18.24點
調降建商囤房稅 柯文哲：實事求是
美網收穫豐 詹氏姊妹轉赴亞洲賽事
陸反壟斷再開鍘 東風日產被罰逾6億
天津爆炸 遇難人數增至164人
動員全國清孑孓 全台本週末大掃除
台積電8月業績降 今年第3低
9月台指期跌72點
徐昌東等來台參訪 籲兩岸加強交流合作
生技股亮眼 台股收盤跌18點
研究：親友團最會勸敗 社群行銷沒啥用
高雄自殺死亡高於平均 男人別怕訴苦
洪秀柱：開放陸客額 觀光服務也要提升
9月電子期金融期齊跌
公務員退撫法 試院列亟需優先法案
陸小學生相思日記：我想去看你可是沒錢
伏屍童擋不了奔歐心 難民：會死就是會死
振興足球 洪秀柱：爭取辦國際賽事
響應環保 彰化縣提倡中秋不烤肉
政府資料開放 民間介接月底上線
新竹市政府汰弱留強 遭監院糾正
致力氣候公約承諾 毛揆：強化林業管理
吳思華：用自己的方式感謝老師
墨比爾斯：新興市場經濟成長快
準爸爸安在旭展愛心 高額義捐
大立光弱 蘋概股悶
印尼女狙擊手 百步穿揚不讓鬚眉
聽障生創作繪本 劉子榕獲文薈獎
不吝讚美別人 南非街友獲重生
登革熱快篩1萬2千劑 10天內陸續供應
吳思華：招不到學生 不是學校的錯
與恆春民眾座談 洪秀柱強調開放政策
林心如跌倒下巴直落地 如期出席金鐘
台中市平均每天1人自殺 上吊最多
三大法人買超台股 12.39億元
紀念文壇女傑 政院通過羅蘭褒揚令
宜蘭東部外海地震 芮氏規模4
一輩子2度當難民 8旬嬤只求頤養天年
中國阿拉伯博覽會登場 聚焦一帶一路
中科院研發蜂眼雷達 首現身漢光演習
信義公民會館內實景 Google也可看
深夜駕車未禮讓 金門車禍1死3傷
北科大創新創業培訓營 教師撒希望種子
懷疑被戴綠帽 鶯歌男子鐵窗上吊亡
陸8月CPI溫和漲 貨幣寬鬆仍有空間
拚觀光 蔡英文提發行觀光卡
吳思華：除了華德福 實驗教育可更多元
iPhone 6S 遠傳下午4時開放預約
非立院不過 王金平：法案有尖銳衝突
祈福黨騙窮困老婦 5陸客遭逮
渣打7月人民幣環球指數回升 3月後首見
快時尚戰場延伸 H&M搶攻台中市場
iPhone 6S遠傳搶頭香 預約起跑
敘利亞危機 列強各有盤算衝突難解
誤把海藻當油污 料羅灣虛驚
深度透明 菲預算透明度名列前茅
華航推臉書客服上線 即時回覆
邦喬飛遭大陸封殺 台灣演出加場
失智銀色海嘯 余光憶李季準與羅蘭
集結中彰投美食美景 食尚玩家當嚮導
李克強：大陸經濟不會硬著陸
清除病媒蚊孳生源 台大要求開學前完成
故意絆倒敘利亞難民 匈女記者遭開除
飛越鐵幕78次 黑蝙蝠戴樹清將獲褒揚
矽品質疑日月光 籲股東不賣股
退撫改革懸而未決 試委憂選後暴離退潮
大亨跨界 防毒先驅邁克菲組黨選美總統
吳思華：不該一校第一 其他都不入流
渣打：估美國年底才升息 今年不保2
新台幣收貶8.1分
洪秀柱：登革熱防疫不做好 誰敢來觀光
金門海巡不畏惡浪 展現護漁決心
流浪貓報恩 擊敗入侵眼鏡蛇
高雄辦全運會 併同行銷輕軌
陸股收盤下跌 滬股失守3200點
台中民眾抗議果菜市場製造髒亂
德州女遭臨檢搜出毒品 陰道還藏槍
色情視訊平台 26少女上線賺外快
壽山路拓寬 往來新莊林口更安全
台南議會黨團協商 支持防登革熱預算
大陸重罰 前7月環保罰單14億元
會計師：企業防弊 不怕家醜外揚
矽品林文伯質疑日月光 籲股東不賣股
日股收黑 中美疑慮拖累
鄧振中返台 不對台澳ECA設期限
員警酒駕遭攔 刑事局：記一大過
觸感升級 iPhone螢幕不再只是冰冷玻璃
獎勵弱勢 彰縣調增獎學金金額
高鐵財務困境終解套 票價回原點
北市擬放寬囤房稅 藍營將全力杯葛
新北文旦上市 好吃又防蚊
長期挺台灣 印尼前官員神似孫中山
汰弱留強監院糾正 竹市府：已續僱
iPhone 6S四大電信商預約 玫瑰金最搶手
港股收黑 尾隨亞股和美股挫跌
星巴克革命 亞洲首創精品概念店現東區
癲癇症患者駕照註銷 公路總局暫緩
登革熱疫情 新竹市增3確診病例
陸人疑遭IS綁架 媒體肉搜出身分
曼谷爆炸嫌犯行賄 不法入泰國
攬愛河全景 高雄輕軌設高架站
知名醋類大廠涉回收重製販售 檢調搜索
境外央行將可直接進入陸銀行間外匯市場
阿里山高山茶 標章統一包裝
金控老闆水果癖 注重功效各不同
解決虎尾淹大水 建下水道滯洪池
主管訓練遭疑玩團康 苗縣府：培養共識
統計：失智日增25人 130年達高峰
被指不願追機車違規 警方：依法開罰
國民黨台南黨部主委 鄭慶珍11日接任
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
勞檢缺失多 澳盛銀：著手改善
陸最凶殘禁狗令 聲稱衝入你家殺狗
奇葩大陸火鍋店 要員工在廣場集體跪拜
天際線放寬 宜縣府：依都委會決議
難民湧入 德國因應有序仍不免混亂
電信前8月獲利 台灣大稱王
查獲逃逸外勞 竟是刺青高手
鼓勵新生就讀 萬能大手筆頒6800萬
台中國際動畫影展 節目單官網公開
蘋果發表iPad Pro 研調看扁銷量
臉書爭議神隱迄今 陳佩琪13日現身
共軍台海演習 國防部：年度計畫訓練
柯文哲民進黨團報告 聚焦二備金與波卡
赴義取經保濕良方 自創品牌闖出一片天
鴻海8月營收 年增6.48%
債台高築 財政部緩撥苗栗2億統籌稅款
開拓獎勵旅遊市場 韓國來台吸客
大量移民湧入 奧匈面對史無前例情勢
巴黎工藝博覽會 法總理欣賞台灣竹藝
共軍實彈演習 國台辦：例行年度訓練
雲縣三長出動督導 防治登革熱總動員
考成改列遭疑買票 中油：無政治操作
歐洲股市回跌 隨日股和美股走低
閃電鐵槌政黨標誌 星大選色彩超多
WhatsApp有漏洞 電腦版用戶恐遭駭
新加坡大選火花四射 朝野拼89議席
星大選火力開 東部集選區戰況激烈
爛男裝富二代 誆騙空少冒用身分
中共軍演 陸委會：應有自我防衛決心
兩岸監督條例 陸委會列優先法案
林佳龍視察污水道工程 盼提升接管率
工研醋代工廠涉混摻過期品 檢調搜索
耐斯王子大飯店登高賽 開始報名
鄭文燦訪沖繩高校 盼國際化多交流
大陸將9月9日訂為拒絕酒駕日
新加坡大選 新一代領導團隊漸成形
日罕見暴雨釀洪災 2失蹤10萬人撤離
搭公車飆網 竹市推公車上免費4G
綠色和平：在台灣船隻上查獲非法魚翅
南非人骨化石出土 屬新人種
俄國願收容 難民卻鍾情其他歐洲國家
全民參與公共政策 公民提議平台上線
郭榮宗辭桃園市議員 11/14補選
新台幣翻黑 收貶8.1分
匈牙利鄰塞爾維亞邊界 又來5000移民
台達電8月營收 年增11%
柯建銘臉書提九月政爭 府：不值一評
防登革熱 關懷中心教做艾草蚊香
新加坡大選 李光耀選區反對黨拚插旗
FAO：全球糧食商品價格挫至7年低
北市市場處長難產 柯文哲臉書二度徵人
國光獎金新規定 奧運奪金最高3千萬
發展輕軌 鄭文燦參考沖繩單軌電車
台灣食材創新法式料理 日本大賽揚威
和碩8月合併營收 月增13.41%
炫富女郭美美 開設賭場遭判5年
英12歲少女測智商 高於愛因斯坦
遺體火化不再免費 高市9/12起收費
一馬公司發聲明反駁美媒
共軍台海演習 林郁方：應非針對漢光
公親變事主 別人談判他開槍被逮
婦人血壓高無解 醫師家訪才知婆媳不合
台東美麗灣復工案 法院判違法應撤銷
解決黃濁水拉專管 北市盼中央出資幫忙
民進黨19日全代會 首場大型晚會造勢
廣達8月合併營收 月增8.7%
中山區所修羅展 一探COSPLAY文化
鴻海8月營收同期高 9月轉旺全年衝高
APEC財長會議登場 菲總統歡迎各代表團
華文朗讀節 結合野餐草地朗讀
中秋國慶國道 深夜至翌晨免費
秋季吃蟹正逢時 創意8吃法
當孩子點燈人 黃秀霞獲校長領導卓越獎
桃園挖破瓦斯管線 民眾虛驚
代言洗衣機 西島秀俊自稱愛洗衣
習近平訪美 陸學者：關鍵時刻關鍵訪問
歐洲13大報齊發聲 籲歐行動解難民危機
台漁船傳違法捕撈 綠色和平查獲鯊魚鰭
美麗灣復工案宣判 業者：早已判決停工
中國的辛德勒 何鳳山二戰義行流芳國際
來得及說再見 陶(吉吉)溫昇豪公益站台
北市校園巡守隊護校安 柯文哲讚省錢
不信任男人 埃及推粉紅計程車
珠海購房 台灣人合約免公證
鑄造業不再是黑手 拚3K升級為4C
拚全國10大自行車道 新北送好禮
恐怖分子混充難民 歐盟：不太可能
拚自救避接管 朝陽董事會通過增資
臉書傳訊騷擾 婦團：勿姑息勇敢檢舉
蔡英文觀光政策 洪秀柱：4年前再包裝
苗縣稽查糕餅業 合格百分百
澎湖農漁產品 經濟部允助打開國際市場
黃昆輝：技職教育是台灣競爭力來源
總統褒揚何鳳山 何曼禮：還公道一大步
吳復連親自指點 黃仕豪勤練二壘
日本大地藝術祭 值得澎湖借鏡
金控8月獲利減6成 開發新光轉虧
軍公教聯盟黨 促監院查所得替代率逾百
藏青會絕食 抗議西藏歷史最黑暗時代
無照駕駛躲警車禍亡 警：執法追查沒錯
新加坡大選日 晚間10時公布抽樣計票
洪秀柱拜訪屏縣議長 拜託當分身
總統大選 澎湖啟動查察賄選聯繫平台
護航漁船非法捕撈? 漁業署：合法作業
景氣不佳 鑄造業啟動強制特休
鄭文燦邀沖繩知事來台 加強交流
台簽海洋通訊倡議 索國建安全中心
納萊蒂人骨化石出土 可望解開人類起源
國際青年羽球賽 台兄弟檔晉8強
日本LPGA 盧曉晴姚宣榆並列20名
北市：將進行翡水拉專管案評估報告
颱風豪雨釀鬼怒川潰堤 日本7人失蹤
檢方查工研烏醋 新品疑混摻過期品
華為站穩台灣市場 設立品牌店
鴻海富士康徵才 網絡招聘節吸睛
新增登革熱疑死個案 高市嚴防疫情擴散
群暉推新品 強化虛實整合
解放軍將加快推進空軍建設
手動修圖讓女模笑 蘋果發表會惹罵
紀念抗戰 馬總統還原真相對歷史負責
今彩539開獎
工研烏醋豆瓣醬 13日午夜前下架
曾銘宗盼證所稅修法快過 網友按讚
陸銀在台分行好賺 前7月追平去年全年
歐付寶第三方支付 搶金物流整合服務
大醇涉混摻過期品 13日午夜前下架
威力彩開獎 頭彩高達26億
宏?8月營收 月增24.39%
歐洲議會投票 支持難民配額安置方案
不堪負荷 奧地利駛往匈牙利列車暫喊卡
歡樂友緣高球賽 呂雅惠賴怡廷同領先
三創展演空間惹議 柯文哲：法制化
歐盟助敘利亞兒童教育 盼書本帶希望
陸擬發射嫦娥四號 登陸月球背面
東交所批准日本郵政與兩子公司同時上市
阻難民湧入 馬其頓擬邊界築高牆
101珠寶腕錶大賞 千萬刷手現身
問題烏醋豆瓣味噌 11項要下架
政府變大股東 高鐵命運黑翻紅
拉專管降原水濁度 北市低水價恐再見
去台大醫院 洪秀柱：拔睫毛倒插
全球核能發電量 到2035年估成長逾45%
陸客來台中轉 賴正鎰：可增百億商機
仰得挑戰賽 卓宗霖奪職業生涯首冠
涉混摻過期品 大醇負責人500萬交保
iPhone 6S預約 五大電信商開跑了
上海蘋果遭查 欠稅近23億
台聯指占公有地 救國團：依法申請承租
打火兄弟鑿牆救貓 民眾稱讚
來台中轉暫緩 賴正鎰：不排除登陸爭取
陸1至7月環境開罰 河南罰最多
梵蒂岡：教宗11月訪非洲3國
台研究登國際 中風針灸降5成復發率
與宋競爭 洪秀柱：支持者會棄保
中秋雙十宜蘭郵輪專車 15日預售車票
土國再啟反規避調查 經濟部籲業者注意
阿里體育與Pac-12 獨家戰略合作
翁山蘇姬首場選戰集會 吸引數千人到場
大醇涉混摻過期品 士檢聲押兩人
日川內核電廠1號機組 轉為常規商業運轉
大陸8月CPI新聞 機器人記者發最快
APEC部長會議 日本支持台入TPP
英國央行利率按兵不動
提振經濟 墨比爾斯：台灣應降低稅負
大愛電視台劇集 首爾獲特別獎
威力彩連40槓 頭彩上看29億元
威力彩頭獎槓龜
全球股市仍處動盪 美股開盤微漲
新加坡明大選 在野黨有機可乘
墨比爾斯：中國大陸經濟不會硬著陸
中秋佳節烤肉 文旦肉類供應穩定
美上週初請失業救濟金人數減 符合預估
歐洲移民危機 法前總統：中止申根協定
許基宏轟出MVP 兄弟穩坐龍頭
信評遭砍至垃圾級 巴西股市開盤挫逾2%
iphone6s鬥魚桌布 泰攝影師拍
財政部:緩撥宜蘭苗栗統籌稅款
今彩539 頭獎 1注中獎
台漁船被控載非法魚貨 漁業署：不護短
韓友台人士義賣 為八仙塵爆傷患籌款
俄外長：俄國從不隱瞞在敘利亞駐軍
出腳攻擊難民 匈牙利記者遭刑事調查
關鍵州民調：桑德斯二度勝希拉蕊
12強棒球賽日45人名單 強投入列
專家：人類胚胎基因改造研究不可或缺
三星彩開獎造假？ 攝影機凸槌啦
豪爾演出雙20 台銀SBSL勝台啤
日鬼怒川決堤洪水成災 至少9人失蹤
蓋達號召攻美商界領袖 美國人的惡夢未結束
大醇涉混摻過期品 1主管在押 5人交保
高雄寒軒 烘培冠軍雙主廚聯手中秋獻禮
新光三越大億麗緻專櫃新登場 好康活動開跑
(時評)開學搞COSPLAY？
登革熱疫情持續擴散 台南日增再創新高
一天一蘋果和番茄，肌肉萎縮症遠離你？
台北華國 推出秋蟹系列料理
公道伯挺金萱體 就是字：感恩讚嘆
海大創招收紀錄 200陸生入學
朱立倫：落實照顧 國民黨增設新住民委員會
外勞戲劇巡迴新北 教童學尊重
南非發現新人種「納萊蒂人」化石
日本關東雨災 宮城縣發布「特別警報」
蘋果股價大漲1.8% 激勵美股三大指數
以色列國防部長：俄國部隊已抵敘利亞
美首長：陸駭客持續鎖定廣泛美利益
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
愛維養錦標賽 李旻首輪並列第6
難擋批評 歐巴馬下令美收容1萬難民
歐洲股市收黑 美股午盤勁揚
逢911週年 蓋達號召攻擊股神等富豪
美國原油產量減 激勵世界油價勁揚
共和黨少2票 封殺伊朗核子協議受挫
聯大壓倒性多數通過 允升巴勒斯坦旗幟
蔡振南陳怡蓉父女對決 髒話滿天飛
新垣結衣化身臭臉教師 迷死國中生
比爾坎登最大願望：來台灣旅遊吃美食
聯合國允升旗 巴勒斯坦獲外交勝利
金融震盪 歐日撐起成熟市場一片天
台廠電動車 法蘭克福車展亮相
台簽海洋通訊倡議 助索馬利亞海事安全
日豪雨成災 12人失蹤700人受困
梅克爾盼難民早日上工 融入社會
標普降評：巴西喪失投資級評等
辣椒新手遊 神之子9月添動能
狼圖騰 洛城中國大戲院IMAX首映
大專生快參加期交所有獎徵答 拿好獎
長榮謝志堅：跨境電商帶來航運新契機
巴拿馬美洲專業大學盼與台灣學術交流
蘋果美股反彈 蘋概股受矚目
南警破獲販毒集團 逮捕11人
維護河川 南投水環境巡守隊貢獻大
喝茶文化大不同 美國人愛冰不愛熱
台蠟股票自9月14日起停止櫃檯買賣
新北水上巴士 推夜航新店溪航線
能源使用新模式 需量反應聚合商興起
法人：崇友今年業績可挑戰新高
大鵬灣發哥處長 演過波麗士大人
兩岸爭奪抗戰歷史 美學者熱議
社區健康營造 基金會金門辦義診
楊惠姍琉璃巴黎參展 從病痛悟菩提
吸遊客回籠 台南濱海景點招手
青年大使巴拿馬公演獲好評
東京10大人氣景點 迪士尼就占兩個
黃聯昇參觀阿根廷小巨蛋
巴拉圭參議院表揚劉德立貢獻
台股開盤跌 4.55 點
巴黎博覽會 台灣展出竹瓷琉璃3工藝
傑布．布希：川普是時候該認真了
臉書擴大即時影音 新聞可現場直播
9月起走強Q4衝高 鴻海開盤上揚
警大教授黃炎東：抗戰史實不容抹滅
8月營收趨緩 台積電開盤持平
中秋烤肉聖地 7成網友：自家陽台門口
波卡案 戴季全：柯文哲差點政治翻船
日豪雨釀災 宮城縣澀井川潰堤
地方特考1628職缺 15日起報名
鴻海布局印度好忙 傳攜金立製造手機
大陸夫妻全球最高 合計423公分
台南登革熱破7000例 單日新增再創新高
新加坡大選 投票作業展開
全國古蹟日 認識老街前世今生
艾陶重創日本 吳德榮：變性過程致雨勢
陸西沙4G網路覆蓋 越南抗議
管制車輛進出焚化廠 提升南寮空氣品質
陸股開盤小跌
王品8月營收回暖股價揚
醋涉混摻過期品 大醇1主管在押
迎教宗與習近平 美國兩樣情
曼谷爆炸案後續 大陸媒體噤聲
韓星金賢重：從未拒絕親子鑑定
習近平將與美企領袖見面 有助雙方市場
登革熱仍在蔓延 全台破8千病例
大廣高速事故 12死19傷
塞爾提克菁英賽 潘政琮首輪並列第4
類風濕性關節炎 小分子口服藥免挨針
王岐山論述中共政權合法性
Apple TV收視體驗大改善
愛沙尼亞塔圖大學正體中文班成果發表
戴季全：自己欠缺政治性檢討機制
孫大成獲瓜國大學表揚
新台幣早盤升3.87角
生活習慣殺人 死於吸菸高血壓人數激增
涉捕鯊割鰭棄身 海巡艇將登漁船檢查
玉米遺傳育種 關鍵蛋白找到了
北市車禍 婦人遭貨車撞傷送醫
台鐵中秋票開賣 1分鐘賣10.6萬張
1個月沒繳房租 原來是情侶燒炭雙亡
本土登革熱病例數 連日創新高
只為找手機失主 警員挨家挨戶問
檢調搜索 4公司 股價急跌
防治登革熱 居家園藝5撇步
高雄無車日 千人預約騎遇水岸輕軌
僵直性脊椎炎治療不積極 當心身高縮水
加油等等 下週汽柴油估降0.3元
品質遭質疑不良 大安工研發聲明澄清
酒駕遭攔搜出槍彈 稱搬家放車內
蘋概股回神 台股收復8300點
女神卡卡肉片裝 搖滾名人堂看得到
台南惡客木棍襲擊女高中生 警方清查
悠遊卡公司：波卡電話訂購賣1萬2千套
北市再3例本土登革熱 都到過台南
非法外勞雇主 檢舉金加碼最高7萬
登革熱快篩 1000劑到貨
甘肅50小學生 疑似營養早餐中毒
東森電視交易案定了？ 東森國際：不知情
防登革熱 桃園校園防疫有一套
改善廁所文化 廣州機場新思路
鎖定陸港澳女子詐騙 先學馭女術
陳威仁：宗教讓台灣最美的風景是人心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
劉德立宴巴拉圭總統 感謝支持中華民國
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
涉連敲櫥窗偷名牌包 市警逮2嫌
與超商店員口角 婦女長鳴喇叭
王金平：當然尊重馬總統
紐時：性別非台灣大選決定性因素
國泰金入選道瓊永續指數新興市場成分股
華義超神英雄傳說手遊開放不刪檔封測
孟加拉深水港 路透：要日資退陸商
見證花蓮發展史 推鐵道神軌奇航
林依晨韓片場會周元 說韓語嘛會通
美太平洋司令部：共軍實彈射擊例行演訓
都是烤乳豬害的啦 菲3記者丟飯碗
iPhone 6S今年出貨 市調估8500萬支
波卡政治翻船 柯文哲：給長官製造麻煩
台海軍演 共軍人士：不同96飛彈危機
3星彩開獎 東森財經為取鏡錯誤致歉
台南女高中生遇襲 凶器疑木棍或榔頭
酸女對手的臉挨批 川普駁：我是說形象
兼職2工作 廚工資助國內外4貧童
日本人瑞破6萬 創新高
滿月酒探討同性婚 10月攻上新加坡
玩不怕 全球觀光客上半年續增
波卡做公關 戴季全：這不是暗槓
東森電視傳高價賣 東森股價飆漲停
大醇混摻醋案 大安工研董座列證人
因應登革熱 台南請醫院多空病床
添好運新北徵才 28K起跳
捐肝給父親 韓團智妍哥哥孝名傳開
矽品林文伯致股東信 日月光不回應
委內瑞拉反對派領袖 遭判13年徒刑
南冰洋吸碳量倍增 力抗全球暖化有功
少女時代主唱太妍將發表首張專輯
新加坡大選 選民投票決定未來
新台幣中午升 3.18角
秋節輕鬆到離島 蘭嶼綠島有加班船
台灣本島運毒至金門販售 金警破獲
外媒：鴻海攻自動化 人工操作仍不可少
大安工研指品質無虞 士檢：證據辦案
南京防空警報測試 今年起改為9/18
拜登專訪感性談大選 難走出喪子陰霾
安迪沃荷版畫被掉包 遭竊多年無人知
離岸人民幣最大升幅 外媒：疑官方干預
日豪雨成災 3死26失蹤
綠委批堤防破口當天災 新北市府澄清
金磚銀行將與亞投行合作
新台幣午盤大升3.18角 暫收32.538元
巴拉圭眾院議長將訪台 劉德立設宴餞行
傳教廷與陸建交 外交部：沒這回事
投資競賽 總獎金23萬元
促外企投資 行政院公報推英文電子報
藥用植物基改 不怕化療藥缺天然來源
新黨赴監院陳情 籲彈劾李登輝
伽利略計畫 衛星再添2枚升空
凱蒂貓來不成 劍湖山仍判賠
台漁船涉有違法魚翅 海巡署將臨檢
不怕防蚊液缺貨 中華醫大自行研發
涉收賄接受招待 軍官二審遭判8年
撐到領文憑 印尼病生辭世感動網友
善心人士伸援度難關 女屋主跪謝
日月潭跑車遊覽車事故 5人傷送醫
虎頭蜂擾官兵 烈嶼消防跨海救援
宣導交通安全 新北推嘻哈舞曲短片
CNN改共和黨辯論規則 前惠普執行長受惠
不分區提名 蔡英文：考量專業與代表性
餿油案法官輕判部分 屏檢上訴求加刑
2男涉偷櫥窗名牌包 警以車追人逮捕
豪宅稅比個人所得稅低 巢運提藥方
共軍台海演習 國防部掌握相關動態
國際獅子會捐130萬濟澎清寒與獨老
涉三起槍擊案 陳勇志死刑發回更審
和證嚴法師共進早餐 柯文哲：互相認識
陸整頓景區廁所 排隊不能超過10分鐘
翡水專管取水案 北市：勢在必行
釜山國際旅展 台灣促銷美食文化
旅館喝酒 2男性侵女友人遭判刑
澎湖沙灘路跑 週六隘門海灘登場
中國大陸軍演 洪秀柱：免驚
老婦過馬路遭吊車撞傷 送醫不治
教育奉獻獎 13退休教師獲獎
馬蘭布瑞頓春夏新裝 紐約客驚艷
台股收盤漲 37.14點
農委會重申 順得慶漁船沒違法
痛恨民粹 洪秀柱：不想再看電視
台股漲 37.14點
蔡英文推薦花東立委 隔空拚場宋楚瑜
消防公安 北市拆晴光市場遮雨棚
保時捷遊覽車對撞 3陸客受傷送醫
9月台指期跌2點
疑不慎跌落漁塭 養殖戶溺斃
普渡不忘開議 王金平巡視立院整修
BBC直擊印度血汗茶園 大廠承諾改善
蘋概股領軍 台股站上8300
瑞芳3釣客落海 2人無生命跡象
9月電子期漲 金融期跌
跑車跨中心線撞陸客遊覽車 5人受傷
囂張歹徒 印尼政府部會大樓遭槍擊
陸首家網銀微眾銀行 行長不滿一年辭職
宋楚瑜訪花蓮 傅(山昆)萁接待老長官
台日產學合作 山口縣廚師教刀工
二備金過高 柯文哲擬公布支出項目
泰國拚觀光 機票住宿券送最幸運遊客
殺人偽裝成死者墜樓 檢要求重刑
大陸中斷65年 兩岸將共同辦商人節
男悶死女友裝成燒炭自殺 警識破逮捕
街頭槍擊波及豆漿店員工 高市警破案
日本羽賽直落二勝 周天成男單闖4強
毒癮難戒又罹癌 男嘆毒毀人生
陸官員：適時推動清真食品官方標準
我的少女時代校園場景 19日開放參觀
遭檢調搜索 揚華：營運不受影響
三大法人賣超台股10.44億元
海洋電子音樂嘉年華 李妍憬代言
過期品再製拗醋愈陳愈香 學者斥歪理
激戰3局 戴資穎成功進日本羽賽4強
日月潭保時捷撞遊覽車 5人輕傷
新加坡大選 恐面臨選民結構衝擊
德慈善團體籲踴躍捐款 援助難民
TOKIO國分太一將結婚 通知粉絲
Sony西門直營店 搬遷至微風信義
買氣不如預期 林佳龍伉儷促銷社福月餅
府方人士：柯建銘粉絲團混淆視聽
日本洪災發疏散令 東京等地百萬人急撤
新北瑞芳3釣客落海 2人命危
緊盯Fed 南韓央行維持利率不變
911恐攻14週年 受害者持續對抗病痛
廣州中山大學南方學院 聘42台籍教師
遭跑車撞 遊覽車上是陸旅遊業者踩線團
遏止酒駕 越南擬提高罰款
印度登革熱偏方 羊奶行情破表
財政部盼重視年金改革 非針對軍公教
總統:面對歷史實事求是就事論事
推展華語市場 台選派18人赴法
台工時高 勞團：刪國定假是減薪
後李光耀新加坡 兩黨制仍待觀察
老婦被騙交金鍊 警協尋逮2青少年車手
桃園科技公司疑氨氣外洩 1女不適送醫
工研醋食安事件 食安辦：詐欺個案
量縮盤整 滬股險守3200點
嘉義第9例登革熱 個案同事也確診
賴清德：若登革熱嚴重 10月不去日本
老舊公寓設電梯 北市補助最高300萬
防範登革熱 竹市6大學病媒蚊密度調查
新台幣收升1.46角
搶中南部市場 GAP台中大遠百店開幕
食蚊魚防登革熱 台灣鬥魚最佳
大陸將建高海拔宇宙射線觀測站
日勞工派遣法修正過關 評價兩極
群創入選道瓊永續世界指數
搶攻百貨賣場 平價時尚品牌紛進駐台中
北市情殺案 男懷疑女友出軌憤行凶
台港策進會與協進會 17日聯席會議
秋意漸濃 黑琵台南現蹤
台開委託銷售 花蓮日出山莊香港開賣
泰警方：曼谷爆炸案主嫌潛逃到大陸
上櫃公司聯合假交易 檢調23路搜索
專偷馬自達3 警破竊車集團起槍毒
擴大租金補貼 營建署：已近6萬戶
浙江婦睫毛特濃密 藏10多隻陰虱
警政署公布人事 方仰寧調屏東縣警局長
天津爆炸165死 準新郎消防員罹難
IS廣發威脅 日本駐外使館加強維安
綠色和平控東港漁船 漁會抗議
工研食品 嘉義市回收176.4公斤
查獲8名逃逸外勞 雇主移請裁罰
911事件14年後 恐怖主義更多樣化
男扮女裝偽造個資 揪團登山營利
當前民粹政治氛圍 洪秀柱感概萬千
10月火車將改點 東部民眾盼增運能
大陸網友削林依晨 韓國人也看不下去
myMusic年中榜出爐 周杰倫稱霸
枕頭悶死女友 網友勸用自殺報警
中美因素夾擊 日經收小黑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
澱粉夜市醬油 下波食安稽查重點
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
LINE猛擊三國 新章節將上線
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
難民蜂擁而至 德收容所不平靜
稽查飲用水 9成7合格
新台幣升1.46角 收32.710元
砍傷美國駐韓大使 嫌犯判刑12年
上市公司8月營收 年減4.23%
男闖民宅石頭砸人 獨居老翁命危
台灣美樂地專輯上架 衝銷售排行榜
查驗市售蛋 1件不合格 已改正
桃園節能創意教案徵選 總獎金10萬元
東南亞食品原料展 台灣12廠齊聚曼谷
大安媽祖園區工程 媽祖神像重新募款
遇性騷擾 可向勞工社教局處申訴
金萱體家族 2016年8月先推半糖
中秋節不只烤肉 遊樂園踏青更健康
方仰寧調屏縣警局長 潘孟安平常心
違規過期醋 中市衛生局要求下架
工研問題醋 桃園下架946.55公升
通訊軟體認識 司機悶死懷孕女友
食安稽查 吳記蛋品驗出用藥違規
警界人事異動 調整39高階警官
英媒：香港警方查納吉戶頭
花蓮五子命案 偵結不起訴
遭裁員中年女 花布包找尋一片天
大樹資源回收宣導站 邀民一起愛地球
阿罩霧風雲立院特映 李崗讚王金平帶種
偏鄉獨老送餐 超商合作推快樂餐
日本LPGA次輪 盧曉晴衝上第2
揚華年初至今 已換3任董事長
中秋節伴手禮 中彰投聯手行銷農特產品
彰化縣府及議會團訪日 會京都府知事
砍頭後走跳18個月 無頭雞麥克轟動全美
當庭批評檢察官 女子一審無罪
虹橋傳道會湖西設兒少音樂才藝營
跨坐12樓頂短牆 企圖輕生女被救
沒讀高中拚上教授 趙大衛獲師鐸獎
矽品排廢水 台中市環保局開罰
馬迷新玩具 新馬二預購有禮
早盤漲幅回吐 港股收跌
高雄港走下坡 洪秀柱誓言挽頹勢
上市公司市值站回24兆元
希臘國會大選 激進左派聯盟民調領先
IS揚言攻擊日本駐印尼大使館
中秋送暖 北市籲助購身障秋節禮盒
政務顧問建言 毛揆允保障新住民權益
基隆漁船翻覆3人落海 1人命危
周年慶前哨站開打 百貨攜手時尚達人
林依晨被陸罵翻 經紀人：不沾政治
澎湖縣運會開幕 一連3天競技
移植達人精神 日本雜貨餐廳台灣發熱
中市向上路停車位難求 將增建停車場
洪秀柱訪高雄港 允為碼頭工人爭生機
花蓮五子命案偵結 謎團仍未解
王岐山說人民選了中共 網民問可否重選
iPhone 6S預約夯 逾5成果粉指定玫瑰金
登革熱塞爆奇美成大 將設應變醫院
北市破獲大型繁殖場 查獲349隻名犬
67歲老將接台南黨務 鄭慶珍穩藍基本盤
歐盟下週談難民 若沒結論開高峰會
新加坡大選 在野黨盼終止一黨獨大
頻譜爭議 高院維持遠傳對台灣大假處分
洪秀柱：放下成見參加國慶
台灣欒樹捎來秋意 黃海超吸睛
沈芯菱金門做公益 陪學童觀生態
矽品林文伯：日月光公開收購是掠奪
全球10個惡名昭彰恐怖組織
登革熱防疫 家長會長贈清洗機
樹林紅麴嘉年華 型男主廚料理秀
高鐵苗栗彰化雲林站履勘 拚12月通車
華碩百名志工團 協助偏鄉縮短數位落差
國民黨不分區提名 9月下旬討論
大陸醫師計畫換頭手術 爆倫理爭議
TOKIO國分太一婚了 娶電視台前職員
陳節如：公告地價查估 嚴重低估
金大迎新 校長勉新生發掘潛能
澎湖縣衛生局：問題醋13日前全數下架
啦啦隊員挺柱未報備 球團禁賽
鄭文燦：訪日行銷桃園知名度
末3洞連抓3鳥 呂雅惠奪冠
大選在即 金門檢警調期前會
中區大學運動聯盟成立 林佳龍見證
外交部：農訪團訪美簽30億採購意向書
東方神廚來台掌勺 重現粵式本幫菜
北市局處參賽未奪冠 柯文哲：要列管
陸外交部：IS肉票與失聯公民特徵相符
抽驗水果多無虞 嚴管神經毒農藥
匈牙利難民營慘況 像餵食動物挨批
新加坡全民投票 東海岸集選區超激烈
菲MVP男籃邀請賽 中華隊負紐西蘭隊
古又文秋冬黑紅寬版新裝 詮釋電影
德多數民眾支持門戶開放接納難民
今彩539開獎
富岡漁港製冰廠氨氣外洩 未造成傷害
德國：移民危機恐為歐盟史上最大挑戰
洪秀柱臉書聲援3名LamiGirls
大樂透開獎
王陽明分身多 蔡詩芸：我老公最帥
籌措醫藥費 癌末男販毒被逮
IEA：沙國廉價石油將淘汰美頁岩油業者
北京：網路安全問題應為中美合作點
煙霧警報 菲航緊急降落
好戰分子稱綁18土耳其人 提放人條件
驚傳狂犬病鼬獾咬人 今年第2例
柯文哲：總預算視覺化 讓全民監督
李氏兄弟落敗 中華隊提前打包
台灣入TPP 鄧振中：美說法微妙變化
政院：超前部署 防登革熱疫情擴散
APEC財長會議 採納宿霧行動計畫
封麥倒數第3場 江蕙欽點視障小鼓手
法國農民吸農藥腦損 孟山都判賠
檢方跡證 指向劉志勤夫婦殺害5子女
周思齊棒子燙 歸功丘昌榮情蒐
IS稱4000聖戰士混入歐洲 法追捕一人
洪秀柱心疼伊梓帆 將當面慰問
西印度宗教節慶禁吃肉 引爭議
矽品被檢舉排廢水 公司致歉處理不周
大樂透頭獎槓龜
德女記者潛入 報導難民在接待所辛酸
今彩539 頭獎 2注中獎
紅色供應鏈來了 鄧振中老神在在
蔡旻佑開唱 魏如萱站台幫擦汗
感謝伸援 非洲難民女取名梅克爾
大陸斥資750億 設中小企業發展基金
高盛調降原油期貨預測 國際油價下滑
抹黑栽贓 洪秀柱：沒在怕
救國團租金過低 國有出租基地規定導致
油價重挫 美股開盤走低
氣候高峰會在即 台灣兩週內提減排目標
外資金童喊多力旺目標價 金管會開鍘
阿裕尼集選區 星抽樣計票反對黨領先
亞太財長誓言 不競貶貨幣
東海岸集選區 星抽樣計票行動黨領先
911攻擊14週年 歐巴馬率全美默哀
高國輝30轟出爐 犀牛打爆兄弟
日豪雨成災 自衛隊救人判斷力神準
華潤集團前董事長宋林被開除黨籍公職
為難民請命 艾未未籲西方做更多
德週末4000官兵待命 協助空前湧入難民
抽樣計票 星執政黨似表現亮麗
板橋袋屍案 套房男子遺體裝在塑膠袋
挺柱啦啦隊員遭禁賽 洪秀柱心疼
華航新制服上線首招空服員 男性報考踴躍
水庫淤泥大變身 成抗「壁癌」新藥
新加坡國會大選 李顯龍帶領執政黨大勝
蔡英文總部10月中成立
我國財務困境顯示年金改革已迫在眉睫
懷念蝴蝶派 義美新包裝征服味蕾
橫渡地中海抵歐難民 今年已逾43萬人
李顯龍：行動黨團隊將創造更溫馨家園
吊臂砸麥加大清真寺 至少62死30傷
新加坡大選 執政黨勝出
新加坡大選 人民行動黨蟬連執政
謹慎面對Fed下週利率決策 歐股收黑
食物組成 以色列手持裝置一掃就知
丹戎巴葛集選區 反對黨難越雷池
目擊者：槍擊報導後 華府車站進行疏散
星大選阿裕尼集選區迄未公布投票結果
愛維養賽次輪 李旻龔怡萍並列23名
目前開票 星國會大選執政黨取得83席
阿裕尼集選區 新加坡工人黨保住戰局
起重機吊臂砸落麥加大清真寺 至少87死
新加坡大選 執政黨奪83席壓倒性勝選
獲絕對領先優勢 星行動黨蟬連執政
新加坡大選揭曉 行動黨獲69.86%選票
日關東芮氏規模5.3地震 東京明顯搖晃
高盛下修油價預測 油價下跌
聯準會決議利率政策前 美股收紅
東海岸集選區 新加坡工人黨挑戰失利
美少女廣瀨鈴 演戲不靠劇本
何飛鵬燒光7200萬 鼓勵年輕人創業
換命法則 美國富豪川普借豪宅拍光光
李顯龍：行動黨團隊在大選中及格了
麥加大清真寺意外 死亡數增至107人
金銅齊跌 靜待Fed集會
紐約紀念九一一14週年 家屬哀痛依舊
緬甸選舉 美亞太助卿談台經驗
派屈克丹普西加入BJ單身日記3演出
台比藝術交流 台灣藝術家獻聲比利時
促銷萬里蟹 首場活動富基漁港登場
桃園楊梅住宅火警 2人無生命跡象
宜蘭頭城搶孤 深夜登場
巴西國企弊案 聯警要求聆訊前總統
台灣青年大使將訪渥太華
原住民親子繪本創作活動 9月竹市登場
中藥配方酸棗仁湯 能安神助眠
家暴自焚印度傷者 走出困境分享愛
來嘉找頭路 嘉市提供近千職缺
吉安溪步道結合自行車道 花蓮水岸亮點
印度婦女團體來台 學修飾化妝再展笑顏
民調吊車尾 裴利退出共和黨總統提名戰
台青年大使訪波蘭 演出佳評如潮
加州議會通過安樂死案 待州長簽署
人民幣急貶 亞幣投資人可撿便宜
拓商機 台灣產業拓銷團訪墨西哥
行動黨續執政 駐星代表處恭賀
印度索奩焚妻 台助燒傷中心3年有成
桃園楊梅住宅火警 2死1傷
竹市焚化廠 獲環保署管制卓越獎
車廠各有擁護者 但也都有不能說的秘密
iPhone 6s 大陸預購炒到4萬元
麥加大清真寺吊臂砸落 現場血跡斑斑
高雄加工區徵才 月薪上看39K
iPhone 6S玫瑰金 大陸黃牛價翻3倍
辦信貸 眉角要注意
股匯市趨穩 黃金避險光環失色
劉若英專輯封面用金萱體 奶茶配半糖
陸資入主華爾道夫飯店 歐巴馬迴避
產後半年仍漏尿 雷射改善陰道鬆弛
印度國鐵列車出軌 2死8傷
美中牽動市場 亞幣升貶互見
祭拜老大公 可以這樣做
小威美網4強爆冷輸文琪 年度大滿貫飛了
警攔查可疑車輛 開14槍波及旁邊超商
與美爭搶馬來西亞？中馬首度麻六甲軍演
頻譜之爭 台灣大：目前可續使用
買地送屋藏陷阱 小心假日農夫夢碎
美國升不升息 外銀不同調
中共：文藝由黨領導 聚焦中國夢
國寶也能結婚 台大迎娶排灣族祖靈柱
台贈援助薩國環境及天然資源部建物計畫
1個石榴快2公斤 陸農想破世界紀錄
南韓擬試射射程800公里飛彈
大學陸續開學 登革熱防疫拉緊報
登革熱日增617例 再創單日新高
北市破獲非法繁殖場 名犬數歷年最多
點亮台灣圖貼外牆 蔡英文總部成立倒數
宜蘭頭城搶孤 吊孤棧作業發生倒塌意外
搶攻手遊市場 昱泉結盟唯晶
北韓若核試 南韓可提前掌握
樓梯車擦撞 越南客機延遲起飛
板橋套房袋屍命案 疑他殺與毒品有關
新北市YouBike破200站 全國最多
不分區提名 謝長廷：派系不應超越黨
華航招空服員錄取近3趴 男考生激增
港媒揭大陸偽證多 可造港警假證
溫差大 台東縱谷爆發稻熱病
火線救援 鬼門關旁拉跳樓輕生女一把
大陸央行存準考核新制 穩定流動性
韓星孔曉振義助 客串電影霸氣計畫
新加坡人民行動黨大勝 新領導團隊成形
iPhone 6S動態快照洩隱私？蘋果說安啦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
行竊完又折返現場 男遭逮送辦
新加坡大選 工人黨擴政治版圖止步
人民幣香港即時結算 日均首度破兆
杜絕登革熱 陸軍10軍團校園消毒
美升不升息 市場都在看
板橋袋屍案 死者疑販毒擁數十支手機
疑不收難民 沙國駁：10萬敘人獲居留權
總統視察高鐵彰化站 肯定軌道運輸
登革熱挫觀光 賴清德：控制疫情為要
罕見過敏性血管炎 蚊子叮咬就發燒
老大公廟13日關龕門 好兄弟返回冥間
老大公關龕門 祭拜有學問
曼谷爆炸案 泰警將向大馬引渡嫌犯
登革熱燒恐缺血 專家籲謹慎輸血
鬼月結束前一刻 宜蘭頭城瘋搶孤
科技業太拚 國碩主管每年健檢
林書豪紅沙發照 盼掀林來蜂
宇瞻指尖隨身碟 靈感來自雪梨歌劇院
廖內群島領空權 印尼向星國追索
見正妹穿美鞋 衝動男尾隨偷鞋
習近平訪美 或談接回3.9萬非法移民
陳建宇：高鐵12月起降價 北高1490元
全台紫外線過量 週末出遊切記防曬
巴拉圭三軍總司令授勳章給劉德立
關鬼門無主孤魂回冥府 敬鬼神轉化孝心
習近平訪美 董建華參與部分活動
柯文哲：北市參賽奪冠要變習慣
嘉大防登革熱 自行研發驅蚊精油
iPhone 6S語音辨識 免驚隱私不保
陸閩龍漁船首航就越界 被查獲呼倒霉
鬼月結束 竹市都城隍廟晚間關鬼門
高鐵12/1降價 北高1490元
警強制攔停毒蟲 民眾拍下大讚帥
貨櫃車翻車 吊車吊起驚見壓死2男
方仰寧調升 柯文哲：有機會就好好做
年輕選票回籠 星行動黨繳交亮麗成績單
怪男帶bb彈玩具槍搭台鐵 引發虛驚
余陳紀念策展 星雲稱蔡英文媽祖婆
緬甸擬考量調降台灣布品關稅
女登山客玉山摔傷 海鷗成功救援
BBC精選趣聞 洗腦神曲揭秘
台中男釣客失蹤 警消尋獲已死亡
玉山登山客受傷 空軍救護隊救援
整頓股市 陸證監會開罰數家證券期貨商
中聯辦：香港不實行三權分立
大陸每年自殺13萬人 40%患憂鬱症
911恐攻14週年 華府車站傳槍響
曹錦輝後援1局無失分 本季告終
黃子佼拚湊6金鐘 雙料得獎就婚
官員誤LINE股票訊息 柯文哲：勿放大
舉重亞錦賽 陳士杰奪2金1銀
戴季全自打臉 柯文哲：做了就認識
竊賊闖陸客房間 女所長1案抓3人
貨櫃車轉彎翻車 壓死路旁2名男子
中印度餐廳瓦斯爆炸 20死80傷
非法繁殖場345名犬 有機會開放領養
徐自強案死囚黃春棋 拒絕證言挨罰確定
不分區立委提名 蔡英文：專業能力導向
台中西屯區公園發現棄嬰 無外傷送醫
伊梓帆挺柱遭停賽 白盟質疑太擴大
偉盟3被告涉炒股不延押 特偵將偵結
助海地農業發展 台灣援助460萬美元
尚福林明抵台 當晚會晤曾銘宗
創停留太空最久紀錄 俄太空人安返地球
黃心健立體影像展 尋找父親的記憶
蒼井空訪台 臉書貼照秀愛台T恤
大選全盤勝 星人民行動黨掌握契機
國立亞松森大學贈劉德立感謝銅牌
APEC財長會議 台美雙邊會談成果豐碩
印度餐廳瓦斯鋼瓶爆炸 死傷慘重
張愛玲逝世20年 住過路過景物依舊
吳季剛發表新裝 盼與凱特布蘭琪合作
防登革熱 國家級天然防蚊霜上市
工程驗收問題 包商寄疑似靈異照遭訴
菁英盃健美賽 吳副總統：強健體魄
登革熱防疫 快篩納入公費
麥加大清真寺吊臂塌 印度2死15傷
江孟芝數位作品入選芝加哥IEEE
傳愛 書車奶奶林素美獲教育奉獻獎
陸民想用天然氣 得交不自殺切結
南韓民航機師離職劇增 大陸重金挖角
登革熱疫情拖累 台南血液庫存特別低
台鐵潮州站升等 紀念車票19日開賣
整頓裸官 中建總公司調動23人
台中洛陽公園發現棄嬰 警方追查
菜價居高不下 農委會：中秋前回穩
苦瓜牛蒡解便秘 久坐族救星
衝刺市占 全國電力推家電體驗館
提升品牌黏著度 宏達電拚VIP服務
台北夜店集中地 信義分局強力臨檢
敘利亞難民另尋門路 騎單車赴歐洲
台北野餐日 柯文哲：為何都衣不蔽體
挾毒搭小黃 遇路檢偷車逃逸仍遭逮
南投忘憂森林 車輛在彎道處墜谷
續任不分區否 王金平：沒人正式談過
菲華文教服務中心 辦僑務工作會談
巴拉圭三軍總司令贈勳劉德立
林鳳營站穩第3 力拚市占第2
肚皮動靜引關注 Ella：明年積極做人
大馬證實引渡2名曼谷爆炸案嫌犯
巴拉圭總統欣賞台國際青年大使表演
美網女單決賽沒小威 二手票價瞬崩
通報登革熱確診 桃園1大學生獲獎金
頭城搶孤作業意外連連 地方議論紛紛
張國榮生日快樂 過世12年影響力依舊
柯文哲不敢拆大巨蛋 帥過頭賭萬顆茶葉蛋
家鄉不夠慘 移民尋求庇護難
台援協巴警察總部養老院修繕交誼廳
總統訪小鎮文創 處處驚豔大開眼界
美麗灣官司再輸 建照和使用執照無效
iPhone 6S來襲 宏達電不缺席
遇盤查加速逃 警快打圍捕查獲槍毒
談不分區 蘇貞昌：相信蔡英文的智慧
全民社造參與年輕化 勾勾平台串供需
臉書公道伯 王金平：沒授意沒資助
誠品生活登陸 2017年深圳開幕
校園有虎頭蜂窩 消防員火攻
張懋中提醒青年 諾貝爾獎頒最會發問者
波卡惹議 林向愷：董事會一定會討論
兄弟本色日落黑趴 嗨翻洛杉磯
黃海禁漁期結束 青島捕獲4公尺劍魚王
台南基層座談 洪秀柱展親和力
Back to list