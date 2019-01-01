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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
我去上學啦 趙權反串灰姑娘
退休規劃 投信給 3建議
陳士魁沈呂巡感謝僑領挺中華民國
金正恩下令部隊備戰 兩韓情勢劍拔弩張
無主地帶探險 Land Rover發揮越野性能
北市委售住宅大樓每坪跌破80萬 2年新低
7月巴西失業率攀升加速
紡織所與5公會捐款陽光 訂製彈力衣
美中二戰攜手 對華情誼到台灣
法國觀光立於不敗 遊客數可望創新高
建築新突破 倫敦將蓋空中透明游泳池
柯P登陸模式 美學界討論
聯電買庫藏股 砸9.59億元
兩韓緊張升溫 美籲北韓停止挑釁
前鎮加工區工廠火警 初步查無傷亡
半導體有喜 B/B值重返1
檸檬栽培拚無毒 農藥零檢出
新北賞蝶懶人包 20處秘境
租金補助 高市還有3千名額
全台紫外線過量 加強防曬避免中暑
紓解台灣大道假日壅塞 週末疏導
舊嘉義市政府 列為暫定古蹟
毒品通緝犯駕車逃逸 高市警追緝
金正恩下令備戰 外交部關注兩韓情勢
外圍環流影響 東台灣短暫陣雨
買菜偷閒賭博 23名主婦被逮
HTC Vive德國獲獎 激勵宏達電士氣
巴拉圭參議員訪台 劉德立辦餞行宴
星國快遞走私 空氣槍藥物最常見
美股重挫 政院關注對台股影響
加國國際龍舟賽 中華台北再奪金
颱風天鵝瘦身 下午北轉關鍵
歐美股重挫 台股開盤大跌120點
台股開盤跌 112.94點
新台幣開盤貶3.2分
為閱兵藍限行 北京地鐵擠爆
金正恩下令北韓前線部隊進入準戰時狀態
憂颱風天鵝來襲 瑞穗柚農搶收
夏立言：大陸連串舉動太不尊重台灣
宏達電跌破47元 再創新低
颱風天鵝來襲 石門水庫打撈沉木
卓士昭率團加國招商 簽投資意向書
兩韓緊張 南韓限制公民入開城園區
破紀錄 印尼逮捕82名台灣詐騙犯
索尼SmartBand 2問世 可偵測情緒
嘉義辦茶藝競賽 傳達茶文化內涵
新台幣盤初升9.6分
任賢齊自掏腰包 修復電影場景打造觀光
墾丁浪高 東琉線交通船下午停駛
颱風天鵝可能影響東部 台東國軍備戰
印尼炸沉外國漁船 越南關切
兩韓交火 朝鮮半島情勢升溫
南北韓情勢緊張 南亞科股價揚
台灣參加薩國能源工業展覽會
陸31省GDP增速 重慶居首遼寧墊底
江蕙演唱會沒唱的 樂迷最愛七老八十
夏立言：九二共識是兩岸對話交流關鍵
台助瓜國發展木瓜產業 專家技術指導
台股下跌 政院：短期受美股影響
中壽儲訓資訊人才 每人花10萬
駭客再洩偷情網資料 創辦人也遭殃
韓美軍調高對北韓軍事監視級別
南韓珍島狗一級指令 進入作戰準備
颱風前省開銷 改良高麗菜划算
越南語培訓 台灣越僑教師進修
五角大廈報告 新艦艇戰機派駐亞太
陸股低開 上海早盤逼近3600點
加拿大女子賽 龔怡萍首輪並列第7
中央氣象局氣象報告
台中老翁墜樓 無生命跡象送醫急救
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
強迫外籍女子賣淫 逮人蛇集團5人
新莊公所技士涉收賄 3人遭聲押
天津爆炸 港媒：凸顯深層矛盾
研究：失智症發生率 部分富裕國呈趨緩
台股跌幅擴大 跌逾200點
吳火生：台股年底指數應比現在高
駁張碩文民調說法 蔡錦隆提告
美籲北韓勿破壞區域和平穩定
爆郭台銘3億男 周玉蔻判賠200萬
無論天鵝遠近 北部和東北部雨勢明顯
南韓：北韓境內有924南韓公民
曾銘宗：美股大跌造成台股跌
愛滑手機頸頭痛 別抱頭痛哭才求診
王建民7局失3分 勝投資格退場
為台灣歷史傷痛 宋楚瑜鞠躬道歉
李登輝言論 宋楚瑜：表達看法應審慎
長輩保安全 北市推緊急救護資訊卡
台辦蘭花展 要讓紐約客讚嘆
罵出問題 廣州社交平台侵權訴訟多
颱風天鵝逼台 北市：大巨蛋屋頂已清理
CNN：曼谷爆炸案 泰警方尋黑衣女
曼谷爆炸案後 旅館退訂潮浮現
初為人父藥頭 抱著襁褓兒販毒
拉脫維亞里加城慶 驚豔台灣捏麵人
抗日將領後代譴責李登輝 籲追回禮遇
颱風天鵝營養不良 強度持續減弱
王建民7局2責失 優質先發勝投
爆料三億男未查證 周玉蔻判賠2百萬
王在希：盼台灣各黨對九二共識表態
國際油價跌 下週油價估降0.3元
頂大秀成果 與社會密切相關
亞系外資揮刀 砍台股指數目標
南北韓局勢緊張 日本憂心
金融股破今年低點 僅5檔倖免
李登輝言論 李鴻鈞：傷國家尊嚴
千萬觀光下個十年 台灣觀光論壇凝共識
新台幣中午升1.8分
八仙塵爆鑑定報告 侯友宜：未出爐
男疑遭陷害被解僱 持刀砍殺同事
英反烏托邦樂園 嘲諷移民等社會問題
爆料三億男案遭判賠 周玉蔻：上訴到底
伍茲發威 文罕首輪表現2年來最佳
颱風天鵝來襲 蘭嶼綠島下午停班停課
卡特罹癌接受免疫療法 治療前景佳
颱風影響 大雨特報台東屏東防豪雨
辛辛那提逆轉勝 謝淑薇莊佳容晉4強
台股重挫 股民盼國安基金進場救市
巴西眾議院議長涉貪 遭檢察官起訴
男子甩中榮醫師巴掌 登門道歉不被接受
迎接新樂園 北市黑熊暫時搬家
天津闢場地 掩埋大爆炸汙染土壤
詹家姊妹逆轉勝 辛辛那提網賽晉8強
曼谷連兩爆真相 軍政府挑戰艱鉅
台股跌200點 營建股成重災區
駐希臘代表處投書 闡明南海和平倡議
屏東潮州鐵路高架化 23日通車
國民黨團：將砍李登輝卸任禮遇預算
中國駐韓大使籲南北韓對話解決
颱風天鵝逼近 朱立倫視察烏來防災
達美班機等起飛 閃電直接劈中
爆三億男遭判賠 周玉蔻表明上訴到底
曹錦輝1局2K 道奇3A仍吞敗
毛揆挺青創 籲堅定信念不怕困難
8月財新製造業PMI初值 6年半新低
台股跌勢加快 股民8月平均賠20萬
淡水母攜子燒炭自殺 子死母送醫
曾助扳倒四人幫 毛澤東侍衛長北京逝
泰領袖為爆炸罹難者祈禱 緝凶無進展
慈善天使朴海鎮 出席青瓦台懇談會
風災後易染類鼻疽 清理應重防護
警搜霰彈槍 男以合法獵槍掩飾被識破
警長期助貧度難關 為民服務典範
訪日外籍客福音 日擬擴大免稅範圍
樂點行動支付獲第三方支付業務許可
陸股早盤大跌 上海3600點失守
台北101：擔心景氣不如奮發經營
台股跌 財政部：未符國安基金進場條件
缺電危機 需量競價每度曾達9.5元
台南老婦陳屍水溝 死因待查
台股跌 財政部：未符國安基金進場條件
美推音樂聯合國 台灣蔡惠雅入選
台股挫 阿土伯：血壓飆到160
毛揆：推動青創讓台灣成創新經濟亮點
人類獵食行為太強 地球生態吃不消
澎湖縣長勉社區人關心社區事
國寶化身郵票 將先民智慧帶入國際
台股收盤跌 242.89點
蔡英文：李登輝言論是個人歷史經驗
台股收盤重挫242點 跌破10年線
廣慈開發案 北市月底拆福德平宅
颱風逼近 北市消：防颱工作已整備
荒野走過廿年 週年會雲林登場
巴西聽證會 麥當勞遭控虐待員工和逃稅
周玉蔻爆三億男案判賠 刑責北檢偵辦中
開低走低 台股跌 242點
向公教界喊話 郝龍斌：絕對挺柱到底
蔡英文：選戰謹慎 不能過度樂觀
9月台指期跌 227 點
疑丈夫染毒服刑想不開 母攜子燒炭
抽驗中元節祭祀品 2件水果農藥殘留
路面下箱涵疑阻排水 逢雨必淹居民苦
宏達電跌跌不休 跌停破45元創新低
澎湖公益彩券盈餘分配 嘉惠弱勢照護
李登輝無抗日說 洪秀柱批賣台
9月電子金融期齊跌
台股跌勢不止 10年線失守
蔡英文：城市再起 因年輕人願投入
台師大師徒制 高教工會：勞雇關係不變
洪秀柱選情 胡志強：還是要加油
取消李登輝禮遇 胡志強不反對思考
股市大跌 張盛和：元兇不是證所稅
李登輝言論 新黨告外患罪新增告發理由
貨貿談判 經濟部：兩岸有意往前走
逾9成印度穆斯林婦女盼禁止塔拉克離婚
蔡英文訪雲林 許舒翔任社團後援會要職
颱風天鵝逼近 宜蘭太平山休園
韓聯社：北韓飛彈處於待發狀態
民進黨：網路謠言攻擊蔡英文 籲勿觸法
台印陸警聯手 82台詐騙嫌犯印尼落網
兩韓緊張 傳北韓準備發射中短程飛彈
F16戰機疑故障轉降馬公 人機平安
被說是馬的傀儡 洪秀柱：我就是我
李辦：李登輝是接受日媒專訪 非投書
修證所稅 國民黨團盼洪秀柱版逕付二讀
蔡英文：洪版證所稅 向民進黨版本靠攏
台股大跌 新台幣午盤實際重貶1.6角
第六屆海峽兩岸書畫展 上海登場
泰追緝炸彈客 懸賞金額增至300萬泰銖
阿帕契風波 桃檢全案不起訴
年燒1.5隻哥吉拉 柯文哲籲金紙減量
總統批李登輝 李辦：無助挽救低迷選情
F-16發電機異常 轉降馬公人機均安
三大法人賣超台股98.94億元
宋楚瑜競選影片 裝可愛扮1歲小宋
挺進直達烏來福山 物資救援無虞
獅子會捐教材 勉偏遠學子向上
李辦籲馬總統看海角七號 就知歷史背景
印度民調：莫迪聲望不墜但政府威信重挫
美總統大選高中生摻一腳 支持率近1成
一中概念為何？兩岸學者交鋒
推公辦都更 北市都更再推海選
謝金河：國人投資海外大於外資買台股
涉詐領管理費 前大學主計主任遭訴
國小主任涉貪 檢方聲押禁見
李蒨蓉PO網炫耀 阿帕契風波大事紀
颱風天鵝原地打轉 北轉還有得等
南韓評估 22日傍晚北韓可能挑釁
盼創雙贏 南投擬訂疏濬回饋辦法
朝鮮半島緊張 菲籲兩韓克制
拒財產申報 政大副教授兼台銀董事起訴
颱風影響 職業電競聯賽選秀延期至8/25
北市福德街民宅頂樓火警 警消馳援
靜電帶動生化反應 延長水果保鮮
台積電破底 市值日蒸發1300億
颱風天鵝逼近 新北籲儲水備用
601旅非軍事要塞 勞乃成李蒨蓉不起訴
全球經濟引憂 日股連4黑
長照納入國中技藝課 屏東首創
台港文化論壇：創造動漫電影合作機遇
警破一路發詐騙集團 8犯嫌落網
颱風侵台 北市：外送及媒體注意安全
課綱爭議組諮詢小組 擬推104課綱
韓美偵測發現北韓準備發射飛彈情資
天津爆炸區域 再傳4處火警
中共9/3閱兵 1.2萬人受閱
華碩巴西發ZenFone 進軍拉丁美洲
颱風攪局 高雄輕軌試營運8月上路難
事在人為 馬總統勉別低估生命潛力
旅菲台商配合華僑 捐米濟馬尼拉貧民
河北孕婦增胖23公斤 生下6公斤巨嬰
總統參選之路 洪秀柱稱像唐三藏取經
技藝傳承 新北請老師傅教青年
天津爆炸 惠譽：保險賠償恐達15億美元
CAT女子賽首輪 盧曉晴並列36名
為還欠債 壯男打劫7旬賣水果嬤
印度再調高鋼鐵產品關稅 恐衝擊中鋼
刺情郎22刀 越女被起訴續押
新台幣收貶1.98角
遠通盃三對三延期 NBA球星會球迷
菲南爆炸攻擊 軍人1死1傷
勞乃成獲不起訴 國防部尊重感謝
學者：陸堅持九二共識 民進黨無法逃避
北市水情上網註冊 Line簡訊報你知
颱風天鵝轉北 賴清德：天佑台南
Epson揪甘心 風災受損品維修有折扣
整合二度就業資源 官民集思廣益
台北大稻埕煙火 延至9月下旬舉辦
神經刀史密斯 與騎士再續前緣
阿帕契涉案人免訴 要塞認定成關鍵
總理辭職大選提早 希臘國會選舉概要
內需商機旺 本土連鎖品牌搶開旗艦店
英國最難訂餐廳 主廚下週跨海獻藝
證所稅議題 彭淮南：值得討論
科技藝術展示會 呈現潮流跨界對談
日月光擬斥資350億收購矽品股份
周永康左右手 李東生遭公訴
天鵝掃菲北 1傷400餘人疏散
北市機車量過多 柯文哲：明年底處理
棒球冬季聯盟復辦 首度場場轉播
遊客注意 北京故宮暫停開放13天
台灣之光 世界西服男裝冠軍凱歸
蔡英文：醫療資源將偏鄉實況納考量
中央氣象局氣象報告
郭台銘獲勝 賠償金將捐公益
拒加入好友 婦人臉書被貼不雅照
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
日月光擬收購股份 矽品：事先不知情
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
香港明報劉進圖遇襲 被告判刑19年
媒體問挺柱 毛治國舉手比讚
撤村山談話？ 日外務省：調整內容
公廁變身精品店 清潔工沒頭路
今夏最萌 奶油獅特展前進台中
台南登革熱延燒 成大6外國學生染病
台灣對抗氣候變遷 美方肯定
以色列報復性空襲 傳敘利亞軍1死7傷
周玉蔻遭判賠 柯文哲：郭董別理就好
會計師專利師高考 22日如期登場
環評現勘不能下車 林子凌：羞辱委員
王震緒獲頒直木獎
水果做成的薩克斯風 樂器冰人氣夯
施明德：感謝連署但不與新黨結盟
颱風天鵝慢吞吞 部分風景區預警性封閉
港股連6黑 週線跌幅創4年最大
排拒難民湧入 歐洲興起築高牆風
海河死魚 天津市府：缺氧
反毒活動瑤瑤Janet現身 毛治國卻抱熊
捍衛國土與護漁 雄檢二度前進東沙島
兩岸貨貿談判 拚年底前達陣
中華女籃搶奧運門票 長庚推秘密武器
朴槿惠：果斷應對北韓進一步挑釁
颱風天鵝逼近 軍方赴宜蘭預置兵力
總統教育獎得主 克服窮病殘疾
花博台灣新創競技場 宣布告吹
日月光擬收購矽品 攻防戰開打
一家親遭批騙票 柯文哲：沒有改變
颱風天上班職災 高市勞工局：雇主負責
陸委會：九二共識的歷史事實不容否認
福建自貿區試辦 允台灣導遊領隊執業
希臘執政黨25名議員脫黨 另組新黨
白線斑蚊北遷 巴黎拉警報
天津爆炸 116死60失聯
花博新創競技場告吹 杜紫軍寫信打氣
股匯齊挫 台幣重貶6年新低
陸：九三大閱兵 五大洲十餘國參加
颱風天鵝逼近 嘉義籲做好防颱
國寶對上歌神 江蕙張學友將合唱家後
北京維權律師浦志強案再延3個月
小農與旅店愛心賣柚 助創世服務植物人
若人民幣續貶 印度央行總裁憂以牙還牙
張五岳：否定一中各表不利接受九二共識
疑因吃水餃沒醬油 監獄收容人毆管理員
颱風影響 南橫公路預警封閉
好幸福 雨後彩虹高掛天空
馬籲李道歉 柯文哲：大家講的都對
颱風天鵝賴著不動 週末要長期抗戰
系統更新 YouBike 25日停止借車
老工藝新創意 藺編趴睡枕奪設計金獎
柯文哲：競選成員跑到蔡宋兩團隊
泰尋炸彈客 外國臉孔遭放大檢視
總統教育獎 李哲溥克服罕病進台積電
MERS疑似患者 南韓診治待確認
斯洛伐克拒收穆斯林難民 歐盟斥歧視
金門重陽敬老活動 開始報名
颱風天鵝影響 立榮復航明班機異動
搶離島機票 航空公司撩落去
颱風外圍環流影響 大雨特報警戒
颱風天鵝 澎離島交通船週末停航
奈米碳管致癌疑慮 採樣器可評估危害
路樹防颱 專家建議借鏡新加坡經驗
南警緝毒遭攻擊 1員警受傷
辣椒聯盟唯晶數位 不排除交叉持股
日月光擬收購矽品 聯電：開放合作
中市抽驗中元祭品 2件水果農藥超標
國銀首例 元大銀併韓國銀行
兩岸兩會互設辦 陸委會：始終主動推動
成大6學生染登革熱 3人外國籍
阿帕契不起訴 監委籲公懲會追行政責任
企業家長期關懷官兵 十軍團贈感謝牌
華航24日起恢復融資券
上海會國台辦 柯文哲：不期而遇
柯文哲：考慮設置警消熱餐快遞
澳洲伊普斯威治市訂8月21日為慈濟日
行銷台灣觀光 雲朗大富翁開跑
監獄出品民眾喜愛 花監技訓展成果
比利時籍聖戰士 威脅發動攻擊
屏科大薄鹽醬油 也向大廠買生醬汁
國民黨：蔡英文為選票包容賣台言論
總兵署假日舞樂賞 22日登場
嘉基創院長夫人 回台感恩禮拜
防颱風天鵝損農作 南投提醒保護作物
滬股暴跌4.27% 創一個半月新低
信邦率先捐電費 苗縣夜間亮起來
澎湖文化叢書分贈給各單位典藏
移民署專員涉A外勞印尼盾 判刑定讞
李登輝22日募款餐會 蔡英文將出席
海南前副省長冀文林 受賄提起公訴
亞俱男排賽爭冠 中華隊讓出首局
張學友加唱一曲 江蕙台上當粉絲
貓熊咬傷 老漢獲賠200萬
預防登革熱疫情 中市社區噴藥滅蚊
亞俱男排賽爭冠 中華隊扳平戰局
光寶創新獎特別獎 得獎作品出爐
天鵝颱風襲台 蘭嶼綠島22日停班停課
上市市值本周大減1.5兆元
法拍購農舍資格擬放寬 學者憂炒作
颱風近 復興航空啟動旅客服務總動員
王岐山：打貪寧斷一指不傷九指
防範颱風天鵝 22日台東離島航班異動
原聲童聲合唱團新專輯 記錄成長故事
颱風天鵝要來了 儲水記得這樣做
號稱全球首見 豬奶起司問世
議員配合款怎麼用 達觀里創參與式預算
泰姬瑪哈陵骨董吊燈墜落 嚇壞遊客
美軍方報告：陸南海造地面積增加
以色列空襲戈蘭高地 擊斃4好戰分子
柯文哲：不要換首長就政策轉彎
桃機南跑道隆起 影響8航班降落
亞俱男排賽爭冠 中華隊逆轉戰情
曼谷24家飯店 爆炸傷患家屬住宿免費
金管會：銀行本票 才能聲請強制執行
颱風天沒水沒電怎麼辦?專家教你應變
被指不理大巨蛋缺失 監察院澄清
颱風天掀巨浪 沒見過颱風陸客冒險拍照
只偷6包米 男賊留1枚指紋認栽
專家：刺探印度駭客 很可能來自大陸
王震緒獲頒直木獎 被讚有寫作天賦
南韓措詞強硬 矢言遏止北韓挑釁
5大銀行購屋貸款利率下調
亞俱男排賽 中華隊主場奪冠
雲林百工百業後援會授旗 力挺蔡英文
陸證監會施鐵腕 嚴查違法減持股票
日月光擬收購矽品 張虔生林文伯大鬥法
我的鬼基友偶像劇 LINE TV首播
颱風天鵝逼近 烏來潛勢溪流保全戶預撤
加入天合聯盟15週年 華航要考航空迷
颱風天鵝逼近 國一基隆端工程順延1週
今彩539開獎
亞俱男排逆轉卡達 中華隊獲隊史首冠
省電整合式服務 新北推節電診所
小矽谷搬離台北？杜紫軍：尊重青創家
因應颱風天鵝 曾文水庫持續調節性放水
大樂透開獎
颱風天鵝不想動 22日凌晨至清晨發陸警
陳偉殷將戰雙城 放眼第8勝
高雄發展3D列印 產業在地化起飛
曼德拉孫性侵15歲少女
天鵝凶猛 菲律賓釀至少2死
亞俱男排賽奪冠 中華隊晉世俱男排賽
曾銘宗：美股若止跌 台股會回穩
公開收購矽品 日月光:非惡意併購
朝鮮半島緊張日甚 歐盟籲兩韓勿挑釁
陸勘察潛水器 完成第一階段海試
陸製造業數據不佳 亞股綠油油
鋼鐵協會24週年慶 陳菊致賀
洪秀柱訪新竹縣 爭取各族群認同
協助加拿大滅野火 南非消防隊受褒獎
國台辦：李登輝破壞兩岸關係
張學友來她演唱會 江蕙哭了
亞俱賽全勝奪冠 中華隊個人獎收穫豐
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
詐騙集團求神仍被逮 贓款現金藏佛堂
國台辦：九二共識是大陸一貫立場
美股開盤重挫
跟國家作對 南蘇丹記者遭槍殺
騎車撞上貓頭鷹 消防隊拆機車救援
這首生日快樂 江蕙獻給塵爆歌迷媽媽
中華隊放手一搏 亞俱男排賽奪冠
星麵包物語出包 道歉承認疏失
大陸部分地區 擴大證券公司港澳資比例
追緝曼谷炸彈客 泰尋求美國協助
張自忠之孫：九二共識應為各方接受
澎湖離島老翁肚痛 海巡頂浪馳援送醫
大陸經濟減速 出了什麼紕漏
亞俱男排MVP 黃培閎：不敢相信
傳聞小行星9月撞地球 NASA：沒這回事
望道號傳遭放爆裂物 原來是船員行李箱
德國去年出生人數 12年來最高
北韓：前線部隊已做好軍事行動準備
陸經濟走疲 新興市場貨幣創新低
中颱天鵝減弱且往北轉 陸警發布機會低
受陸經濟影響 美股重挫530.94點
金正恩：全面備戰 周六傍晚恐轟南韓
金鶯今主場苦吞2連敗 陳偉殷第8勝飛了
糖尿病新藥 可降低心臟病風險
中颱天鵝往東偏不登陸 花蓮雨量已超過百毫米
晶宴會館跨界婚宴服務 讓您輕鬆成婚
美報告：大陸填海造島改變南海現狀
陸俄日本海軍演 操練海空作戰
朝鮮半島緊張升高 美韓聯合軍演喊卡
憂心經濟成長 歐股重挫
聯合國首長促南北韓停止升溫緊張局勢
法國火車發生槍擊 3人受傷槍手遭逮
西德州中級原油價跌 盤中破每桶40美元
美國：已恢復與南韓聯合軍事演習
法國列車槍擊 檢方反恐部門調查
白宮：美空襲伊北 炸死IS第二號人物
宜蘭壯圍車禍 7人送醫
法國列車槍擊 美籍軍人機警制伏槍手
憂慮大陸經濟前景 油價下挫
比利時總理：火車槍擊是恐怖攻擊
陸經濟展望引憂 美股重挫逾3%
愷樂從小超受寵 以後結婚爸爸要陪嫁
華州婦人購二手車 買到四個骨灰罈
李國毅與林予晞受歡迎 小鮮肉為戲加分
殺青酒角色大解放 安心亞可愛女僕出場
鴻夏戀曲重彈 指向液晶事業
天鵝跟氣象局唱反調 陸警發布機會降低
中華民國駐聖露西亞大使館做慈善
威廉波特少棒賽 中華日本賽開打
紐約聯邦大樓驚傳槍響 槍手飲彈自盡
中華民國參與薩國青年博覽會
颱風天鵝漸接近 北部東半部雨勢漸顯
陳偉殷戰雙城 前3局3上3下無失分
天鵝跟氣象局唱反調 陸警發布機會降低
轉降馬公F16戰機 返航嘉義
巴西左派運動上街遊行挺總統
陸戰隊員英勇制服槍手 歐巴馬讚許
如何用社群媒體找好工作 專家告訴你
北美華文創作 文薈雜誌捐台灣文學館
日月光出招收購 矽品已讀這樣回
駭客批偷情網如藥頭 放話再爆料
軍隊戒備 北韓嗆：準備好全面戰爭
巴拉超前3分轟 陳偉殷開懷鼓掌
龍舟世錦賽台健兒奪500M混合組銀牌
天津爆炸後 傳官方用小白兔試化學遺毒
國際地理奧賽 台生拿第一
南區分局上身 U6獲選為警車
詹家姊妹再演逆轉勝 辛辛那提晉4強
試膽 鬼月應景App看這裡
蛇爬行電線 嚇壞散步民眾
委內瑞拉宣布 哥國邊界緊急狀態
3年不漲期限過 大陸景區忙漲價
爭吵提離婚 成大教授遭妻潑酸
華碩ZenFone新品 巴西熱銷
本土劇夯 車廠爭相置入
威廉波特少棒 中華隊首戰不敵日本
紡拓會組團美國參展 商機500萬美元
陳偉殷無緣第8勝 中繼投手搞砸
創新學習 環署徵選環教教案
社群媒體搭橋 一個按鍵就能找工作
台助聖露西亞通過資安管理ISO驗證
威廉波特世界少棒 中華隊輸日本
陸最高檢受理對釋永信實名舉報
打破框架解放線條 王俠軍掀新瓷革命
7月巴西關閉近16萬個職位
日本重砲襲擊 中華隊吞威廉波特首敗
韓報：韓美擬聯手因應北韓挑釁
加拿大女子賽次輪 龔怡萍衝上第1
助台商增競爭力 經濟部組團赴陸中西部
摸魚曠職踢鐵板 湖南登報尋副局長
加拿大高球賽2輪 龔怡萍暫居排頭
電子郵件詐騙猖獗 高市警教妙招
長輩相招出遊 高市公車補助4千
中信金融管理學院放榜 招滿150人
監院：查欠稅大戶等案 幫國庫增7百億
韓國小提琴家林志映 首度來台演出
颱風天鵝來襲前 北市菜價漲3.6%
國民年金保險徵文 盼傳正面力量
機能性服飾熱燒 紡織人才需求增
你跑步我捐款 霧峰辦阿罩霧鄉村路跑
台灣虎航 南區校園大使海選
網路簽賭有賺頭 重開仍遭警破獲
查汽車旅館毒趴 赫見差31歲情侶檔
黑色星期五 道瓊重摔530點
空心菜1把20元 下週起菜價回穩
金正恩嗆聲 朴槿惠：斷然回應挑釁
申請留學美國簽證 27日專家解答
大陸漁民 撈出外國間諜潛航器
7月工業生產 恐連3黑
販毒藥頭藏毒品 書本型保險箱掩人耳目
颱風天鵝掠境 菲北5死千餘人疏散
龔怡萍飆64桿 加拿大女子賽衝上第1
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
颱風天鵝近逼 陳菊視察漁港防颱措施
試委楊雅惠 創作歌曲撫慰八仙傷者
新興市場空頭氣盛 週線跌幅3年最大
李英愛重出江湖 盼新劇師任堂爆紅
中華少棒威廉波特首戰未捷 放眼前4強
香港建築展 台北看得到
颱風天鵝侵襲前 三峽坍路搶通
男子圳溝浮沉 中市消防救起送醫
辛辛那提網賽 謝淑薇莊佳容無緣爭冠
中元普渡 寵物祭祀用品訂單成長
文罕高球2輪回穩 伍茲並列領先
鴻夏戀有續集？傳談液晶事業了
7月商業營收 恐連5個月衰退
BBC嚴選妙聞 賓拉登可能愛聽流行歌
陳偉殷第8勝隊友搞砸 他不責怪
駐尼使館頒台灣獎學金予受獎學生
李慶元獨立參選 挑戰賴士葆
龔怡萍加拿大衝第1 台灣揚眉LPGA
颱風停電災情 台電籲多用網路通報
海南將建海岸帶保護與開發長效機制
細故爭吵 男涉勒斃前妻自首
颱風天鵝偏東移 環流將帶雨來
瞄準開學商機 電信與3C廠商祭優惠
女性膝蓋易受傷 快練柔軟度
阿拉巴馬造勢談移民 川普揚言來硬的
TFBOYS探班林青霞 與女神K歌
石虎受傷倒路旁 中市搶救送特生中心
森鐵愛遇茶香郵輪式列車 9/9開賣
伊斯蘭國迫砲彈 美驗出含硫芥子毒氣
新北聯婚夯 新人夜宿排隊報名
謎幻樂團搖滾飆唱 大啖台灣味
目擊爆炸案主嫌證人 中央社記者找到了
宋楚瑜道歉 洪秀柱：路線正確更重要
柯文哲：明年1月檢討行動派出所
蔡英文：政治人物不應用歷史操作對立
新北果雕大賽 芋頭毛衣栩栩如生
吳育仁參選嘉市立委 對選情樂觀
驚險：7度降落才成功 只剩3分鐘油料
OTC：上櫃本益比創低 投資價值浮現
谷歌推特親上加親 搜尋合作擴至桌機
兩岸一家親惹議 柯文哲：聽其言觀其行
颱風前菜價漲 柯文哲：將檢討追蹤
櫃買總座：離底部不會太遠了
股災 全球富豪失血近6兆元
北市人事超標 柯文哲：先拿掉冗事
阿帕契案不起訴 李蒨蓉：記取教訓
溫室氣體造成融冰 威脅數億人水源
訪工研院 洪秀柱：應增加科技預算
李登輝理想實踐者 洪秀柱問蔡英文
北韓最後通牒倒數 南韓戒備因應挑釁
陸企500強 中石化連11年居首
台企香港招才 約200畢業生應徵
花博創業園區破局 柯文哲：方向調整
韓美戰機8架編隊飛行 向北韓武力示威
雨天帶狗狗散步 專家建議這樣做
颱風過後 注意飲食及環境衛生
傳ATM按鍵貼紙會側錄 郵局澄清
蔡英文大秀客語 公布五大客家政見
金紙減量舉哥吉拉 柯文哲：我無釐頭
南投祖孫變裝秀 長者展不老活力
菊島盃全國慢壘賽 24隊澎湖競技
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桃園男拒捕 持大龍炮襲警
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周麟宴請巴拿馬獲台灣獎學金學生
蔡英文：別為選舉利益煽動特定族群恐懼
中共紀檢系統大調整 不少神秘新面孔
專家出手 新竹知名花生醬添外銷利器
曹錦輝5球投1局 獲救援成功
柯文哲：看CALL IN節目感覺台灣快完蛋
星國吸毒初犯增 7成年齡不到30歲
傳勞乃成被挖角 陸軍：毫無所悉
1週亞幣對美元多貶值
美股重挫影響不一 升息詭譎難料
戰鼓頻催 南韓緊急疏散前線居民
避險需求增 一週金價走揚
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天鵝風雨現 花蓮雨量超過百毫米
北市若停水 士林北投首先受影響
朝鮮半島緊張 南北韓高層官員將對話
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豐原兩高中職待整修 江啟臣協助爭經費
科技廠中元普渡祭拜 保平安
男子手貼5片OK繃 攔查竟藏毒
天津志工徒手挖掘2小時 救出被埋民警
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化解軍事緊張？ 南北韓板門店會談
加拿大高球2輪領先 龔怡萍靠穩紮穩打
輕軌旁綠化工程完工 陳菊巡視肯定
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澎湖菊之音 首度偏鄉聯合巡演
嘉義甜瓜王出爐 1顆500元
美日同盟延長線 許世楷：台可扮演角色
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CAT女子賽次輪 盧曉晴衝並列第8
拿不下來的項圈 橡皮筋狗的悲傷
林依晨被封零負評 自招小缺點
偵測系統助揪甲狀腺癌 早期發現能救命
天津爆炸 安置補貼每戶每季僅3萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南韓朝野籲南北韓對話和平解決問題
颱風天鵝進逼 華航桃園琉球航班異動
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不滿父親術後受疼痛 男作勢打醫護
颱風天鵝逼近 基隆浪高5公尺
氣象局長：預報人應有主客觀預報能力
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江蕙封麥台北倒數第2場 王力宏飆唱
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美股大跌 專家：台股加速打底
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美軍空襲伊拉克北部 炸死IS二把手
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迎接新學期 婦聯會獎助苗縣清寒學子
青年創業 鄭文燦勉年輕人勇於挑戰
支持庇護工場 讓身障者學有所用
中元普渡5000桌 鄧麗君神像受矚
美股豬羊變色 專家說跌過頭了
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巴國：如期參加與印國安顧問會談
八仙塵爆 呂紹熙出院提前慶生
大陸第5次測試極音速滑翔載具
國民黨：蔡英文應說明國家認同定位
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洪秀柱訪新竹市 粉絲持滅文棒力挺
南橫向陽至霧鹿 預警性封閉
老榕樹倒塌 金門建功嶼失色
ABC夜店撿屍逼口交 判刑2年
網友揪阿帕契團 2人衝601旅遭擋PO照
網路傳降腦壓藥停產 健保署闢謠
日兩學童被殺棄屍 兇嫌落網
韓聯社：兩韓展開2+2對話
視察單車道工程 林佳龍：打造自行車網
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卸任禮遇若被取消 李登輝：我沒意見
蘋果股價重跌6% 落入熊市
爭高雄港站保留 文史團體台鐵工會較勁
分局長組北警特攻隊 台北火車站登場
颱風來 朱立倫：烏來新店三峽山區防災
中市七期假日交通打結 管制見成效
廁所不足 東印寄宿學校女生休學
李登輝：用最後人生推第2次民主改革
大陸九三大閱兵 訓練基地首度開放
王力宏護嗓不唱 拉琴為江蕙伴奏
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蔡英文力挺柯建銘 牽手鄭永金
面對民調下滑 洪秀柱說免驚啦
朱王洪同台賀 新黨籲政黨票投國民黨
朱立倫：絕無可能感謝日本統治
列車英雄風光 法總統邀訪艾里賽宮
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夫妻差異過大 梅根福克斯訴請離婚
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堀北真希與山本耕史閃電結婚
北京家長：3成愛洋墨水 6成喜歡名校
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菲海防隊員 回憶逃離恐怖組織過程
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拼國會過半 新黨籲政黨票投國民黨
韓聯社：兩韓會談已完成
南非企鵝島 自然生態保育景點
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洪秀柱：通過總統提名 無私無我
今彩539開獎
陸企500強 中石化連11年居冠
募款餐會 李登輝找蔡英文咬耳朵
颱風天鵝北上 8縣市嚴防大豪雨
大福彩開獎
中信兄弟吉祥物怎麼畫 貴貴老師教你
韓聯社更正 南北韓會談現仍進行中
倒退中前進 印巴在敵意中復談
阿信狂粉留言惹議 相信音樂籲理智
多名英雄奮起 破阻比利時火車大屠殺
堀北真希與山本耕史 假戲真做閃婚
泰國碼頭爆炸案 藍衣男踢可疑包裹入水
府：李登輝媚日史觀 否定台灣主體性
傳法國列車槍手已獲警方監督
天津爆炸 運出3000噸氰廢水
新黨力挺國民黨不分區 泛藍合作極大化
颱風豪雨直潭壩濁度3千 北水處籲儲水
小英籲包容 府：李非普通台籍日本兵
南北韓板門店高階對話仍在挑燈夜戰
成大教授遭潑酸案 妻移送南檢飭回
王力宏伴奏沒說話 送江蕙飛吻
府：不紀念二戰勝利 才傷害台灣主體性
美股大跌 分析師：牛市不會就此止步
洪秀柱回防新北 破除退選流言
陸男拿殺豬刀砍妻 9死4傷
山東化工廠驚爆 離民宅不到1公里
大福彩頭獎槓龜
新黨黨慶 全場聲討李登輝
全球市場遭血洗 6大看點觀後市
今彩539頭獎 2注中獎
3美國人制伏列車槍手 法總統致謝
電扶梯夾傷男童腳 家屬控樂園不關心
大牛首開個唱 苗栗家鄉羅聲響起
出席新黨黨慶 施明德：有點錯亂
諾貝爾經濟學獎得主席勒：市場餘震將至
國際股災來臨 曾銘宗籲股民理性
郭俊麟轉中繼 2.2局失1分
中颱天鵝轉東北行進 山區提防豪雨
〈財經主筆室〉純投資還是霸王硬上弓？日月光、矽品「婚事」宜開誠布公
日月潭伊達邵商圈大火 6建物燒毀4人傷
南北韓對話10小時無果 今下午3時繼續
週一起汽油降3角 柴油降4角
大地酒店推出中、法式禮盒中秋送禮首選
大倉久和 共邀您參與祕密花園婚禮體驗日
金管會：維護市場交易 明起禁止平盤以下放空
全球宜居城市報告北京在陸拿第一 陸媒回噓聲
從傍晚到午夜 兩韓對話仍持續
川普大砲秀到南方 誇口當最偉大總統
俄國擴大鄂霍次克海大陸棚5萬平方公里
英航空展參展機墜毀 7人喪生
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
山東桓台縣化工廠爆炸 9傷
法列車槍擊嫌犯確認摩洛哥人 否認恐攻
英航空展參展飛機墜毀 7死15傷
不接受印方條件 巴國取消國安顧問會談
南北韓高階對話休會 下午3時重開
LLB擊敗波多黎各 中華隊國際組稱王
詹家姊妹扳倒頭號種子 辛辛那提爭冠
大熱天煮納豆 高山峰喊比帶小孩累
唐藝昕爆料 陳曉東入戲變身激動哥
全新原創影集魔人爭霸 預計年底播出
李重儀完封又開轟 中華隊LLB爭冠
中華對加拿大 小將奮力爭少棒續賽
威廉波特少棒 中華對加拿大首局奪9分
擊敗世界第1 詹家姊妹辛辛那提爭冠
英航空展參展飛機墜毀公路 至少7死
英外相：英23日重啟駐伊朗大使館
南北韓高階對話 中場休息下午續開
威廉波特少棒 中華對加揮滿貫全壘打
水頭碼頭現廢油 金門連夜除污
中華隊痛擊加拿大 奪威廉波特首勝
日月潭伊達邵暗夜火 燒9店4人傷
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威廉波特少棒 中華16比4狂掃加拿大
竹市犯罪被害人人權服務協會成立
林中森24日抵福州 參加兩岸兩會高層會談
留學夢缺金援 可申請留學貸款
制伏法列車槍手 2休假美軍身手了得
中華隊砲聲隆隆 威廉波特扣倒加拿大
甲狀腺機能異常 增加腦中風危險
秋老虎炎熱 秋燥傷肺四症狀
颱風天鵝瘦身 減弱仍帶雨
吃煎餃大胃王 史托尼摘冠
無照托育中心燙女嬰 負責人判刑
推廣男旦藝術 胡文閣：刻不容緩
捐齊白石畫作 舒乙：這是老舍的家教
股市賠多少？ 金控法說必考題
屏東高架車站首日啟用 乘客霧煞煞
創業楷模拚經濟 禹介民事業版圖躍進
辛辛那提網賽 喬科維奇決戰費德瑞
Fed升息在即 投信：避開債券原物料
共同社：88%日企說年底經濟進一步好轉
國際利空頻傳 台股僅剩跌深利多
菲馬軍事演習明登場 強化國防合作
腰椎滑脫痛苦難耐 微創手術除病根
六都房市議價率擴大 北市達16%
買海外房地產 掌握先成交三部曲
朴子水源地 登錄歷史建築
日月潭伊達邵火警 商圈4人傷
颱風天鵝影響 直潭原水濁度2514度
拜登會自由派領袖 參選意向不脛而走
南韓邊境居民 盼兩韓高階對話取得成果
全台紫外線過量 外出切記防曬
颱風接連來 葉菜價格幾乎翻倍
頸椎損傷不靠人 江松茂自助助人
加拿大女子賽3輪 龔怡萍並列第1
雲南路段山崩 5人失聯
南北韓一觸即發 高階對話尋求緩和
颱風天鵝帶來豪大雨 北水處籲儲水
首爾初婚夫婦 姐弟戀首超同齡夫妻
威廉波特少棒 教練盼中華小將開懷去打
「十萬個冷笑話」 徵召玩家
龍舟世錦賽 中華隊再獲1金2銅
Xbox One登台周年 推好康優惠
爭睹玫瑰節大遊行 路邊卡位搶頭香
陸軍：勞乃成珍惜機會想留台灣
打造自行車城市 日媒呼籲學習台北
倫敦公用自行車經營大虧損
農睡果園防竊 警加強巡邏護柚
加拿大女子賽並列第1 龔怡萍爭冠
經濟部瞄準雙印 推OBM搶救出口
大型陸龜逛大街 民眾好驚奇
吳思華：占網路優勢將是下世代成功的人
南勢溪上游雨勢強 翡翠水庫放流稀釋
朱立倫：還沒討論不分區立委提名
颱風天鵝來襲 直潭壩調節性放水
山東化工廠爆炸1死9傷 暫未測出汙染
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
氣象專家：颱風天鵝遠離天氣仍不穩
中央氣象局 明天白天天氣預報
母貓熊美香生了 華府動物園喜迎寶寶
好市多全台最大賣場開幕 人車排長龍
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
廣播心理戰不如南韓 金正恩威脅報復
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股破10年線 外資：有機會反彈
王力宏170秒演出 江蕙讚重承諾
颱風擦邊過 東台灣農作未聞災損
蘇嘉全訪印尼僑胞 蔡英文錄影爭取支持
法列車槍擊疑恐攻 嫌犯到過敘利亞
洪秀柱：不擔心民進黨拔樁
菜續漲 改良高麗菜百元有找
颱風影響 台北市蔬菜批發價漲2.5%
澎八二三戰友協會 57週年紀念大會
歌台祭鬼燒金紙 新加坡中元節氣濃
加油且慢 汽油降3角柴油降4角
颱風天鵝接近台北 強度再減弱
加油再等等 明起汽油降 3角
馬桶蓋已不稀奇 陸客赴日搶書包
新黨員入黨 洪秀柱勉活水創新
台股苦等反彈 投顧：7500點有機會
文罕高球第3輪 伍茲吞柏忌並列第2
蕁麻疹好發率 女多於男
朱立倫：勿忘跟阿公阿嬤說聲愛
半導體慘跌 產業危機浮現
半導體市值 今年蒸發1.74兆
柯文哲：新SOP保證不會有濁水
高公局：國5北上高乘載管制暫停
北水處密切監控 每3小時公布監測值
日月潭伊達邵火警前 住戶指有車隊呼嘯
傳挖角勞乃成 以色列辦事處：以國不知情
馬總統：台灣不需核子潛艦
大陸首公布器捐指南 稱已不用死囚器官
聯大9月開議 台與友邦研商外交策略
天鵝颱風影響 直潭原水濁度2384度
低調出席李登輝餐會 柯文哲：去應援
柯文哲：陳佩琪關臉書後氣到不跟我出門
國新合流 宋楚瑜：台灣要放下藍綠
3美國人制伏列車槍手 法總統感謝歐巴馬
蔡英文：政治人物應學習傾聽
放手 馬其頓任移民湧入歐盟
菲國旅遊練打靶 一日體驗當槍神
談網路霸凌 張善政盼社群網站自主管理
韓陸企業界對話 尋求擴大合作
懷孕發福被批灌香腸 美主播：想想你媽
美母熊貓生雙胞胎 動物園驚喜
兄涉酒後肇逃 竟棄受傷弟不顧
吊纜誤觸高壓電 工人送醫無礙
天津爆炸後創傷 專家：注意沉默寡言者
阿帕契案效應 20萬人網路報名參觀營區
張善政：網路發聲 助司法瞭解社會期待
基隆抽驗冰品51件 複驗2件不合格
辛辛那提網賽 小威直落二闖決賽
兩韓邊界緊張未緩解 兩軍維持最高警戒
印度製造正夯 筆電五哥英業達搶頭香
駭! 偷情網站 印度用戶女性眾多
瞄準新興市場 鴻海加快印度布局
柯文哲：明年1月檢討裁撤派出所成效
高規中價手機成主流 你愛哪一款？
中醫藥界相挺 洪秀柱允推白皮書內容
馬總統：台鐵有努力 轉型後虧損減少
女酒駕肇逃落水溝 掙扎喊叫失態
大陸表現不理想 美學者仍看好
育孫感恩活動 阿公阿嬤笑開懷
潘基文籲兩韓通過對話緩和半島緊張局勢
假公益真玩樂 高中生募5萬元樂園玩耍
實驗火箭設計大賽 基隆包辦前3名
南下顧母親 林益世續聲請變更限居獲准
追思戰友 老兵盼定台海和平日
肇逃拒捕警開槍 尋獲車輛追人
大陸閱兵預演 空中梯隊機型數量創紀錄
高市祖父母節活動 祖孫樂融融
振興台股 明起平盤下禁止放空
公益團體善款流向 張善政盼公開資訊
宋楚瑜：執政不分藍綠族群
調查：印度城巿青少年14歲初嘗禁果
烤出濃濃人情味 日式烤麻糬藏巷弄
執政大聯盟 蔡英文：招納各方人才
大爆炸後 豐田再延長天津工廠停產時間
新烏路孝義段 封路到週一清晨
酒駕看手機撞昏老翁 張男求助媽媽
兩韓邊界緊張 北韓炮兵待命人數倍增
北韓七成潛艇離開基地 去向難以探測
詐騙兒遭綁 父紙條求救保老本
大陸大學富豪榜 北京清華年收600億
應對北韓雙重態度 韓美加強聯合戰鬥力
打造台灣競爭力 施振榮：給年輕人舞台
柯文哲：擬在信義區試辦電動機車出租
情勢緊張 兩韓高階對話重新啟動
417公斤巨鱷 阿拉巴馬湖捕獲
颱風天鵝持續北上 西部風力轉強
千禧年三部曲續集內容 書商保密到家
台灣有抗日戰爭 李登輝：看到鬼
幕僚出書談柯文哲現象 柯P：太真實了
好市多桃園開兩家 鄭文燦：看好桃園
內外資吃台股豆腐 證期局將約談券商
穿戴裝置夯 面板雙雄推圓形面板
大陸閱兵預演慶70 網友：不是OL？
台灣拉縴人合唱團梵蒂岡獻聲
駐愛代表處舉辦度假打工青年聯誼
羅志祥談金曲再表演 笑喊我不要
桃園千人環保志工競賽 趣味兼環保
想參觀阿帕契 網友留言灌爆發言人臉書
日月光出招收購 矽品備妥劇本因應
颱風天鵝影響 桃園飛沖繩班機更動
颱風天鵝 烏來往福山路段24日封路
千禧年三部曲出續集 書迷嘆原作者已逝
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曼谷爆炸案 泰警方：凶嫌疑已出境
CAT女子賽 盧曉晴並列第2
我的少女時代 10天票房破億
耗時5年 兩岸租稅協議終於要簽了
柯文哲好友挺 蔡英文：與醫界保持友善
博愛座不利隱形需求 青年建議改優先座
李登輝祖國說 許信良：應考量言論影響
北韓潛艦7成離基地 韓美全力偵尋
陸男釣到1.3公尺巨鯰 做成下酒菜
風城盃游泳賽登場 5百好手較勁
台中失業男持長刀搶劫 警迅速破案
家扶助學金頒發 大專生分享抗壓性
往天涯盡處飛 台灣女生在烏干達
颱風天鵝重創菲律賓 撲向日本
幫派內鬥 薩爾瓦多監獄14死
正體簡化字之爭 馬總統：併列最好
登革熱 台南要求各校開學前孳清病媒蚊
雙喜臨門 美貓熊美香意外產雙胞胎
天津大爆炸罹難者 增至123人
國防部：無迫切需求 停辦教官延役
陸軍上士酒駕 自撞受傷送醫
總統：目前政策不廢死刑 但會謹慎使用
兩韓重啟對話 攸關緊張情勢是否有轉機
嚴防颱風天鵝 觀光局轄下風景區暫封閉
加油再等等 台塑降汽油3角柴油4角
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外交部：法參議院友台小組主席率團訪華
許信良：柯文哲訪上海破僵局 給予滿分
日月潭伊達邵火警 初步排除飆車族縱火
柯文哲拍賣官初體驗：不好意思敲詐太多
打籃球做公益 新聞盃女生隊為愛而戰
書法結合科技 互動體驗真有趣
總統：兩岸和解消弭對立 協商解決爭端
沒有雙臂的陸男 含勺贍養九旬老母親
北韓軍事動作頻頻 南韓批破壞高階會談
女子網咖猝死無人知 警籲多關心旁人
馬總統勉青年有夢想拚命做
江蕙封麥演唱會台北最終場 張惠妹登場
1天3000移民靠岸 義大利內部釀紛爭
若路徑無特殊變化 擬解除天鵝颱風海警
情勢緊張 赴美軍演南韓戰機提前回國
力振台股 曾銘宗馬拉松式觀盤
台塑盃網賽 楊宗樺雙料冠軍
法列車槍擊案凸顯 難監控大量聖戰士
颱風天鵝海警 預計晚上8時30分解除
直潭原水濁度低於1600度 可正常供水
羅慧夫紀錄片長假過後 憶無私奉獻精神
日自衛隊演習 美軍魚鷹機現蹤
拜會高雄白派 宋楚瑜感謝支持
樂團在板橋車站音樂快閃吸睛
大陸經濟放緩 專家籲非洲加強印度貿易
直潭原水濁度降低 北水處正常供水
大陸京津冀協同發展 緩解北京大城市病
曾赴台受訓菲義消 主辦防災講習會
長期遭僱主剝削 外勞女子謝警搭救
台日鐵路紀念章手冊 1萬份25日開放索取
泰國稱曼谷爆炸案已取得更多證物
洛杉磯裝置藝術 3000巨大彩球漂湖面
剛出獄不學好 九份老街當扒手遭逮
府：兩國論始作俑者蔡英文 過程黑箱
高雄登革熱嚴重 獅湖公園首度封園開罰
大陸安監總局長父子被查 疑因天津爆炸
探索美國國家公園 3D電影明年上映
蘭陵王馮紹峰傳復合 倪妮車開到他家
關係回溫 英國重開駐伊朗大使館
大陸養老基金快可以入市了 上限30%
天鵝掠境 菲死者增至13人
嘉義1男大生墜樓 命危
登革熱防疫遭批 賴清德：虛心檢討
北韓渲染報導：南韓青年外逃機票漲十倍
OREO在陸失寵？網友：辣條更好吃
全球股災 財政部：國安基金不進場
遭多國列注意對象 法列車槍手續押訊問
高中生踩烏龜上傳 引網友公憤
中華隊LLB爭總冠軍 估勝率7成以上
菲南工地遭縱火 共黨游擊隊疑涉案
高雄獅湖公園封園又挨罰 養工處：疫情嚴峻
青少年疑自殺跳河 自行脫困上岸
江蕙謝粉絲 陪度小巨蛋最後一晚
涉首相收賄 一馬公司：歡迎瑞士來查
東方之星船難 大陸政府每人賠420萬
獅湖公園封園附近35例登革熱 24日消毒
保持競爭力 新興經濟體放手貨幣走貶
韓媒：台灣元大金控併購韓信儲蓄銀行
瑞士航空展 2架小飛機相撞1死
大都會砲火兇猛 連2場14-9宰洛磯
澎湖新住民 幸福時光首映
駐法代表張銘忠與旅法台商歡敘
天鵝颱風海警解除 各地仍有大雨發生
北海道超級鐵人賽 李筱瑜3連霸
中華隊全勝晉級 LLB次青少棒爭冠
示威爆衝突 黎巴嫩總理暗示可能辭職
聶隱娘8/28陸上映 侯孝賢擔心票房
酒駕看手機撞死老翁 男子罪加一等
余英時人文研究獎 8/31截止申請
彩色之跑 新加坡玩超嗨
台股直直落 借券餘額衝高
颱風天鵝飛離往日本 25日航班異動多
R16東南亞街舞賽 台灣隊奪冠
本土藥廠不符國際規定 藥品有替代性
世田賽男子百米 波特衛冕成功
募款惹議 大直高中：錢匯偏鄉國小
李克強：頂住經濟下行壓力 實現穩增長
英女王在位將創最久記錄 威廉王子致敬
澎湖一名騎士疑遭風吹落橋下 傷重不治
江蕙封麥 張惠妹嗨到台上跌倒
奇葩證明充斥 大陸公安部怒了：別白跑
大選擬提前 希臘政壇引爆口水戰
假募款爭議 中和高中18生記過
波特世田賽百米再摘金 地表最速男無誤
張惠妹獻唱祝你幸福 惹哭江蕙
義大利領軍救4400難民 創單日新高
基隆地層下陷 2戶傾斜幸無傷亡
江蕙封麥演唱會告別台北 喊我愛你們
港財長：隱患交織 股市投資應謹慎
借道馬其頓塞爾維亞 六千難民湧向歐盟
中華青少棒隊LLB 12:0 完成3連霸
7月份失業率3.82%
台股開盤下跌近400點 創史上最大跌幅
台股今重挫376.58點 亞股全面崩跌
血汗海鮮！外籍漁工成海上奴隸
股市跌 房市崩？謝金河：台灣經濟將跌到谷底
跌！陸股今年漲勢蒸發 「國家隊」慘賠千億人民幣
澎湖新住民 幸福時光記錄片首映
高雄新移民季刊編輯群 11年首次會粉絲
屏東縣辦共廚活動 外配開起同樂會
每日額外服用維他命D錠 真有這必要性嗎？
兩韓持續對話 至深夜仍無消息傳出
遭控恐怖攻擊 法列車槍手嚇呆了
LLB次青少棒賽 中華隊挑戰3連霸
LLB拚3連霸 中華隊古林睿煬先發
群眾連2天反垃圾示威 黎巴嫩警水砲驅趕
LLB次青少棒 中華隊奪冠
辛辛那提網賽直落二 詹家姊妹奪冠
Jiji：東京附近美軍1倉庫 起火爆炸
古林睿煬完封 中華隊LLB 3連霸
五角大廈證實 日美軍供應站爆炸失火
首盤奇蹟逆轉 詹家姊妹辛辛那提奪冠
中華隊大賽經驗足 LLB締造3連霸
隱藏版主將全浩偉 轟下中華隊3連霸
IS再爆破 毀壞敘利亞巴邁拉神廟古蹟
英勇制伏法列車槍手 歐蘭德將頒勳4人
LLB3連霸 總教練：投手具壓制力
台灣酷兒獎 10部入圍影片揭曉
玩命快遞 女模火辣跨界無設限演出
魏蔓分享初戀 國中被告白
4乘客英勇阻止列車槍擊 獲法國勛章
加拿大國際文化展 台灣設形象館
險中求勝終奪冠 詹詠然：意義重大
法蘭克福車展 Audi推電動LSUV
台開花蓮洄瀾生態池 滯洪防洪
國際利空頻傳 台股靜待打底
辛辛那提網賽 費爸力壓喬帥 7度封王
日美軍基地倉庫驚傳爆炸大火 未傳傷亡
威力彩頭彩16.5億 財神爺在等你
兒盟徵兒少顧問團 協助提政策建言
南北韓高層對話 無法突破談判瓶頸
夏夜金山賞蹦火 還可嘗青鱗魚特色美食
閩南文化研討會 受理報名
屏東Pbike 開放廣告出租
家扶幸福博物館 10皮箱傳承愛的故事
高美濕地旁工廠火警 警消搶救
彰化田中種火龍果 增加農民收益
國際自動化工業展 聚焦工業4.0
颱風外圍環流影響 各地有雨
紀念抗戰 沈呂巡高歌頌歷史
小威辛辛那提再封后 生涯第69冠入袋
世界遺產古城驚爆 IS炸毀羅馬遺跡
7月失業率3.82% 8個月來最高
板門店對話 馬拉松拉鋸戰
李顯龍：將很快宣布舉行全國大選
千萬真跡畫作被壓壞 達文西特展暫停
章子怡傳懷孕6個月 幫汪峰上頭條？
DRAM現貨價 止跌反彈
日月光公開收購矽品 自有資金支應
林中森：盼陸客中轉年底簽訂
台股開盤跌 67.29點
南北韓會談膠著 專家：雙方備受壓力
南北韓板門店挑燈對話 力尋妥協點
新台幣開盤貶2.5分
台股開盤後續跌 重挫近200點
巴拉圭參議院通過褒揚劉德立
日月光出招收購 與矽品齊奔漲停
垃圾危機 貝魯特連2天警民衝突釀73傷
陸紀念二戰結束70年活動 安倍不出席
台股無血色 宏達電開盤破了43元
6月經常性薪資3萬8833元
矽品委買張數暴衝 破150萬張
亞股挫至2年低 恆生指數開盤跌逾800點
週一起床好痛苦 怪物鬧鐘App能占卜
不再婚頭 英中產階級結婚率跌破6成
寵愛自己 金字塔頂端的放鬆微旅行
林中森抵陸 兩岸兩會下午預備性磋商
日媒：安倍晉三放棄9月上旬訪陸
主計總處：7月失業率15年同期最低
新台幣盤初貶9.9分
北韓部署3大核心戰力 南韓與美軍監控
台股早盤跌320點
港股跟隨美股暴跌 恆指開盤重挫
全球股災 台股暴跌逾400點
西小飛機駕駛猝死 乘客接手降落墜機
陸股跌幅逾6% 日股跌勢擴大
加拿大女子高球賽 龔怡萍無緣冠軍
男子家中拉K 警送公文查獲
中山國中LLB奪冠 林佳龍分享榮耀
中華隊LLB奪冠 完成三連霸
柯文哲：兩岸關係我只是輔助角色
滬股盤中跌8.3% 深股暴跌近千點
曼谷爆炸案 印尼追查東印尼聖戰士
高雄市滅蚊大作戰 化學兵支援
陸男騎腳踏車旅遊 遭塔利班綁架獲釋
台股崩盤跌逾570點 創史上最大跌幅
亞太學生機器人賽 越南再奪冠
新鮮人求職 平均要投66封履歷
男被攔查直冒汗 高市警起獲毒品
南橫巨石砸落 預計傍晚搶通
iPhone6瑕疵 大立光：出貨正常
新北住宅補貼申請 28日截止受理
主計總處：勞動市場無明顯變化
北京舞蹈學院抵台 兩岸9校台藝大交流
柯文哲重申：北宜直鐵 環保要先過關
3D印表機省時更精密 北科大獲獎
櫃買指數創32月新低 200餘檔跌停
黑色星期一 台股史上最慘崩盤
龔怡萍末輪4柏忌 與冠軍擦身而過
文罕高球賽 伍茲賽季結束 勞夫三世奪冠
港股開盤重挫800點 創17個月新低
聯詠淪陷 百元IC設計不到10檔
北市統計 天蠍座機車騎士最愛闖紅燈
台灣移工聯盟：漁工不該被扣膳宿費
國安基金進場護盤 張善政：研議中
67%新鮮人不滿意薪水 逾5成淪零存族
時報廣場裸女挨批 紐約上空遊行力挺
台股崩跌逾580點 史上單日最大跌幅
台股崩跌 金管會緊急會商研擬對策
華航優比速合作 台北深圳貨運每週3班
無預警倒車 用路人驚聲尖叫
八仙塵爆法律扶助 即日起提供
台股崩盤 總統關心指示政院因應
台股暴跌逾500點 電信股都嚇趴了
環保署預告 調升6容器回收處理費率
馬總統：台灣與巴拉圭邦交穩固
台股重挫 台幣差0.2分貶破33元
櫃買暴跌8.39% 台股史上最大跌幅
港股暴跌 4月至今累計跌幅24.7%
金融科技結合 銀行官網也能客製化
要不到錢怒殺嬸嬸 男無期定讞
高美濕地旁塑膠工廠火警 1人受傷
陸股暴跌破底 官方護盤形同無效
出國帶藥 藥師：考量旅遊地點氣候飲食
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
北韓若不道歉 朴槿惠：繼續心戰廣播
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
抽柱換朱 國民黨：絕無此事
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
加拿大女子高球賽 龔怡萍並列第5
李登輝祖國論 國民黨團：蔡英文應表態
iPhone 6相機瑕疵 無關大立光玉晶光
登革熱延燒 台南每天說明疫情
川普批稅制：讓基金經理殺了人還能沒事
台股暴跌 學者：大陸經濟趨緩拖累
台66線追撞車禍 貨車司機夾車身
員工涉偷名錶 店長扮正妹智擒
東京羽田機場旁鋼鐵廠發生大火
2違建蓋在箱涵上 地基掏空屋傾斜
工總：台股住加護病房 速解證所稅爭議
鼓勵駐台研究 外交部培育各國友台領袖
星展：股市恐慌相當金融海嘯
傳國安基金評估進場 金融股率先拉抬
送禮兼做公益 姚文智關懷自閉兒
登革熱境外移入多 北市籲旅遊防蚊
新台幣中午貶5分
基隆地基塌陷 復興路部分停電搶修
財政部：不排除國安基金適時進場
精神指標出線 大立光率先翻紅
DRAM價彈 南亞科華亞科股價揚
幫洪秀柱站台 王金平：要整個黨一起動
換柱傳言 國民黨團：空穴來風當笑話
救台股 行政院召開緊急會議
狗諧音中百萬 彩券行門庭若市
滬股早盤跌8.45% 大陸兩千股跌停
台股萬點迄今 郭台銘身價蒸發268億
韓美協商調派軍力 應對北韓挑釁
台股大跌 王金平拋提早開議
乾旱 中美洲和多明尼加農漁業告急
大陸三大電信 董事長11年大洗牌
台灣首例 國外真跡畫作被壓壞
龍舟世錦賽結束台獲4金1銀4銅
港股早盤重挫逾千點 哀鴻遍野
台股今崩跌 股民平均賠18萬元
南橫巨石擋路 搶修恢復通車
未拆掃描儀 桃機赴美行李仍複檢
海外刷卡別用本國幣別 英人1年被削百億
外交部：巴拉圭參議員訪華
台股崩跌 儲祥生：大環境太惡劣
外資逃了 上週7大亞股全面流出
兩岸兩會登場 陳德銘歡迎林中森抵陸
巡檢病媒源 高市擬填補樹洞
向生蠔進口商求償 饗食天堂敗訴
首獲雨果獎亞洲人 劉慈欣談大陸科幻路
偽造公文製作競選看板 中市議員遭訴
核一到核三廠延役 時代力量要3黨表態
立法院提早開議 藍考慮綠要協商
朴槿惠：北韓須道歉 否則續心戰廣播
國際鋼價漲台幣貶 豐興報價連二漲
帶防彈衣到曼谷 香港記者被扣查
救台股 政院授權國安基金適時進場護盤
未來進香團租車有三保
土擬對我人纖品展開反規避調查
拖著船舵去游泳 河狸寶寶超萌
騎單車穿梭車道 網友：屁孩生死一瞬間
中國大媽跳鋼管舞 70歲打敗辣妹奪冠
江蕙不捨淚崩 曾想別封麥再唱
金融強力收腳 富邦國泰率先翻紅
台股重挫 經濟部：企業籌資不會有問題
不畏橫逆 彩繪生命慈善美展描繪人生
全球股災 陸股人氣潰散暴跌破底
台股收盤跌376.58點
救台股 行政院授權啟動國安基金機制
台股崩跌後縮腳 收盤611檔跌停
人幣閃貶釀全球股災 金融危機山雨欲來
台北股市重挫 收跌376點
上證綜指盤中跌近9% 失守3200點
9月台指期跌 404 點
宏都拉斯咖啡出口值成長32.5%
宏達電跌勢兇猛 股價探40元關卡
9月電子金融期齊跌
香港記者攜防彈背心頭盔 泰國被捕
兩韓劍拔弩張 北韓大罵歸咎南韓
阿帕契變農機後 原來長這樣
神偷阿寶真是寶 員警蒐證還比YA
追蹤塵爆患者 復健照護衛教需求大
失業率略升 人力銀行：徵才潮近尾聲
宏達電跌勢兇猛 收盤探40元關卡
台股大跌 馬總統要求政院全面備戰
高雄遊艇展夯 貿協力邀美羅州組團
北市社子街男子墜樓 卡屋簷待救
陳綺貞談尼采 他是個瘋子
大陸閱兵 國民黨老兵主要來自大陸
兒盟調查：逾4成國中生曾被要求參加課輔
第19屆台北文化獎 舞蹈及陣頭獲選
KPMG廈門片區MOU到手 助台商登陸
台股盤中暴跌7.5% 史上最大
劉憶如：證所稅非台股大跌主因 可檢討
劉憶如：台股大跌 穩定信心有必要
國泰金法說 6月已開始加碼台股
陸外匯中心首公布人民幣兌美元參考匯率
全球股災蔓延 日股收跌4.61%
廣西銀行門口汽車爆炸 1死1傷
全球股市如山倒 投資人急尋對策
勞乃成案 國防部：未袒護相關人員
北市中元節食品抽驗 全部合格
三大法人賣超台股88億元
潛艦籌獲 國防部：軍購和國造並行
防登革熱疫情 嘉義清掃閒置荒地
美國年底前可能升息 經濟學者多同意
熱心資助貧童 曾銘村愛心無國界
台股重挫 國發會：與亞洲金融風暴不同
上海暴雨 市民上班大誤點
女子凌晨疑投海溺斃 警方調查中
李長庚：壽險RBC 建議採逆循環調整
陸股收盤 滬指創8年最大跌幅
台積電告贏梁孟松 判決禁他為三星效力
準備開學了 收心先遠離3C調整作息
劉憶如：美國升息與否 本週關鍵
泰政府網站遭駭客入侵 伊斯蘭團體所為
曼谷又見炸彈 泰警獲報拆解
警方攻堅 毒犯意圖咬舌因太痛作罷
學校強制參加課輔 6成家長感到壓力
陸股暴跌 股民諷「共慘主義」
涉結合公司派炒股 鍾姓男子遭訴
陸股帶衰 歐股跌至7個月低點
嘉市議會臨時會 市府3主管請假遭轟
國泰金股價委屈 不排除實施庫藏股
華碩捐菲鄉村60部電腦
大陸海上首口深水高溫高壓探井完鑽
北京地鐵甘肅河南乞丐最多 環形線重災
南韓人在開城發掘古蹟 部分撤回
滬指8年最大單日跌幅 數千股跌停
7月工業生產 年減2.99%
新台幣收貶8.4分
匈牙利友台議員訪華 強化國會交流
陸軍：目前沒打算讓勞乃成復飛
鮮魚湯店前飄K菸味 4毒蟲遭逮
前北京政法委書記楊曉超任中紀委秘書長
陸股狂瀉8.5% 亞股遭血洗
7月製造業年減3.11% 連3黑
男丁格爾搶手 護理界當寶
黨政人士籲李登輝收回釣魚台謬論
太多監視器壞掉 曼谷爆炸案主嫌難尋
連5衰 7月商業營業額年減4.4%
中彰投分署4名選手 國際技能大賽亮麗
違反選罷法當選無效 郭榮宗辭職抗議
台股重挫 金管會：政府基金進場穩信心
9月1日起 一卡通也可搭台北捷運
婦疑精障白吃 愛心店長請警方助返家
高工畢業靠自修 設計國道程式沿用至今
探討共享經濟 政院邀各界開線上會議
新北YouBike 往外圍行政區拓點
混凝土車翻覆橋下 駕駛輕傷送醫
港股跌5.17% 4個月內天堂變地獄
想看阿帕契 國防部：機關團體可申請
中華女籃授旗 出征武漢亞錦賽
MERS感染4名在中東地區工作菲籍護士
小朋友口腔嚴重潰瘍 原來感染黴漿菌
兩會預備性磋商 重申飛安租稅刻不容緩
英殖民債 印議員：每年1鎊賠兩百年
港股連7黑 跌逾5%
北市流浪貓遭毒殺 僅2成7案法辦
威航首航釜山滿載 穿韓服跟威熊合照
促銷愛心伴手禮 涂醒哲代言
告贏梁孟松 台積電：高興司法支持
兩韓緊張 菲空軍待命撤僑
婦就醫後猝死 家屬醫院陳情
國防部：告發角色 不能聲請再議
印尼盾跌破1萬4千 金融風暴以來新低
澎湖縣長重申效率改革年
勞部：依契約妥安排外籍漁工膳宿
台灣好行優惠套票 暢遊阿里山
新台幣收貶8.4分 6年新低
馬商工會改選 劉康捷蟬聯理事長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
因案挨罰 男子揚言炸捷運站遭訴
頭皮發炎掉髮掉屑疼痛 頭癬易誤會
淡水客運三芝捷運紅樹林站 25日上路
義大利油畫破裂 修復師現場修復
兩會續辦會談？陳德銘：九二共識是基礎
陸股慘跌 國家隊護盤無效被法人套利
高捷牛步 悠遊卡不排除自費設讀卡機
洪秀柱會星商務代表 強調九二共識
神去村開發案 北檢起訴6人
內閣踹共 鄧振中談區域經濟整合
怕浪費陸女乾掉XO 醉酒後遭拒登機
菲馬軍演登場 強化協同作戰能力
旅居海外老太太 贈雲林消防局救護車
北韓調動核心攻擊部隊 20餘氣墊船移防
阿里山森鐵互惠 免費搭日本姊妹鐵道
國民黨青年團總團長甄選 受理報名
現場修復畫作 故宮北美館：很少見
澎54處消防通道全天候禁止臨停或佔用
書船外籍志工迷路 見證台灣人情味
環署發布違水污法按次處罰準則
國中借課強制課輔未改善 恐影響補助款
禁平盤下放空 借券餘額續增
製造業庫存去化 漸露曙光
宏達電股價破底 外資：未來3年難轉盈
全球股災懶人包
表揚外籍傳教士 陳威仁：正港台灣人
大陸試點 農民住房可抵押貸款
希臘最大反對黨組閣失敗 第三大黨接手
運動中心才追加預算就變 中市民代質疑
威廉波特少棒 僑胞辦烤肉趴宴請中華隊
中元節祭品抽驗 嘉義1件蠶豆不合格
蘭嶼護士疑過勞 急救病患後腦出血
複製日本模式 麗寶OUTLET明年登場
台水修管線 泰山五股萬戶停水半天
修繕鐵皮屋頂 義消摔落5公尺不治
展覽空間設計得宜 法國不限觀眾年齡
輕軌共用路權 高市交警尖峰疏導
紀念抗戰 大陸40年來首次特赦
神秘買盤急拉台股近90點 如放煙火
保護名畫 英博物館保全嚴密
設置觀距範圍 保持畫作安全
布萊恩林書豪 同日慶生
大陸地方政府舉債 將設定限額
新手爸媽好緊張 醫師出書分享育兒經
亞洲金融風暴重演？學者：氛圍類似
合庫銀搶海上絲路及一帶一路商機
箱涵破裂2違建傾斜 26日開拆
曼谷爆炸案 台灣傷患將陸續返國就醫
嚴重貪汙受賄 陸擬修法改終身監禁
自營商握8百億 配合國家隊進場
台灣人出遊及早規劃 排名亞洲第2
農民搶種檸檬 產地收購價腰斬
印股重挫 巿值蒸發3.4兆台幣
男子缺錢花用 偷大樓水表賤賣
絕症 3到5年後檸檬樹恐死光
電子支付業務 6業者獲准開辦
兩韓對話進入第三天 傳有所進展
馬幣兌美元創17年新低
巨蛋遷址 中市府：BOT開發省公帑
8月商業營業額 盼好兄弟助氣
約千名公務員 違法兼公司負責人
央行：股災不影響台灣金融穩定
皮斯寇提猛打賞 紅雀免被剃光頭
餐飲店火警 炸飛瓦斯鋼瓶1傷
曾銘宗：美股若沒重跌 台股將回穩
恐攻與難民危機 申根面臨大挑戰
群電明啟動庫藏股 董座個人加碼
台太平島建燈塔 越南抗議
法列車上制伏槍手 英美乘客獲頒勳章
詹家姐妹封后 台灣大發7位數獎勵金
魚夫手繪插畫 重現老嘉義風貌
陸客中轉 兩岸兩會保留溝通空間
卡斯楚再見轟 太空人氣走道奇
阿里巴巴撤資期限 展延至明年2月中
法列車槍擊 演員控訴列車人員見死不救
安倍放棄9月上旬訪陸計畫
科學園區新增4案 投資額共計17億元
保羅波爾波拉 佳士得拍賣價落差大
香港記者獲釋 泰國法院：限制出境
歐股午盤跌勢加劇 德國重挫逾5%
整治地下水污染 微生物復育
珍貴瓷器遭訪客毀損 英博物館揪心修復
中華電孵小金雞 扶植轉投資上市櫃
東京周遭多事 美軍倉庫爆炸鋼鐵廠起火
宏達電砸20億 買庫藏股救股價
今彩539開獎
美日台安全對話 外交部邀前美副卿演講
全球股市想得救 得靠人行扮救市主
日月光收購 矽品審議委員會宣明智入列
查公務員兼職 審計部：會慢慢明朗化
輸薩國鞣製皮革程序簡化
威力彩開獎
法議員拜會吳釗燮 承諾維護台法關係
天鵝重創菲律賓 至少26死
世界油價重挫 紐約跌破39美元
總統府：對美軍購總額20年來最高
日世界野生生物影展 台奪兩大獎
福建自貿區 廈門片區啟動台企快車服務
郭正亮撰文批李登輝 台聯：傷口灑鹽
宏達電剩40元 最高斥資30億買庫藏股
道瓊期指狂跌700點 美股開盤勢重挫
破裂名畫 京銓：文件證明確為保羅真跡
福德平宅28日開拆 留1棟當集體記憶
美股開盤重挫 道瓊狂瀉930點
馬總統投書美媒：捍衛釣魚臺為總統天職
少時上前線 扮演對北韓心戰喊話尖兵
馬陸澳下月商討搜尋馬航新方向
威力彩又槓 頭彩上看18億元
詭譎多變 美股重挫一度逾1000點
威力彩頭獎槓龜
自強號撞到闖越行人 影響行車
日月光收購 矽品強烈籲請股東暫不賣股
印尼擬增30免簽國 台灣可望納入
壽險投資台股鬆綁 金管會列入考慮
美股開盤暴跌 道指一度狂瀉上千點
今彩539 頭獎槓龜
台股續破底 外資8月撤出逾800億元
旅日陳冠宇 明年交流賽可望對戰桃猿
陳德銘：兩岸前行之路不會一帆風順
行銷農業休旅 竹縣邱鏡淳最佳推手
暴力衝突後 黎巴嫩反政府示威延期
美如部署核轟炸機 北韓恐不敢輕舉妄動
南韓男團SJ 10周年活動娛粉絲
鼓勵放款 陸銀擬取消存貸比監管紅線
指數坐雲霄飛車 美股現恐慌
12次出手庫藏股 宏達電救股價路艱辛
進場前安檢 美民眾重視賞藝教育
股災與政局衝擊 希臘股市暴跌10%
兩岸兩會25日舉行第11次高層會談
韓聯社：金正恩不出席陸九月三日大閱兵
大陸紀念抗戰特赦 不包括周永康郭伯雄
亞洲經濟彎而不折 金融風暴不致重演
與其拚救市 大陸還不如拚經濟
上海書展登場 台灣200家出版社參展
18U熱身賽 中華隊1分負美
救台股 金融業暫停暫緩借券
金立群獲推舉為亞投行候任行長
善用警政雲端新技術 強化科技辦案高效能
野村：短期市場波動度偏高
美股恐慌指數7年新高 台股備戰開盤小漲
華航牽手優比速(UPS) 前進華南放眼亞太
朴槿惠堅持北韓道歉 兩韓談判3天達共識
(時評)愈來愈保守的民進黨
與棒球巨星同樂 MLB Baseball Park棒球樂園高雄場開放報名
美股慌台股淡定翻漲 周二漲3.5%成交量破千億
金融業救市誓師 曾銘宗：自己的股市自已救
蔡英文提倡新住民母語認證 及二代母語教學
新移民經營網拍事業 學電腦修圖助業績
先讓專業的來！美研究：減重前找醫師最有效
外配榮眷 感謝榮服處協助度難關
救市緊迫！陸央行下調基準利率0.25個百分點
野村投信：市場脆弱 首選多元資產配置組合
同志地獄！UN：伊斯蘭國已處決30名同志
廢人文學系 日26國立大學擬實施
韓聯社：兩韓會談達成協議
美股開盤重挫後 午間跌幅大減
日俄領土紛爭 俄副總理嗆日
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
兩韓對話終達協議 稍後公布結果
安倍放棄訪陸 擬爭取今秋舉行日中峰會
全球經濟堪慮 歐股重挫
建構飛彈防禦網 傳陸擬實驗預警衛星
南北韓板門店高階層對話達成共識
北韓就地雷挑釁道歉 南韓中止心戰喊話
兩韓高級別對話聯合新聞稿全文
股災來襲 歐巴馬聽取全球金融簡報
全球股災 法德樂觀以對
市場低迷 美油價跌破40美元
美股急跌 道瓊重挫近600點
人流自由受挑戰 歐盟重申政策不變
研究：二次罹癌 美國病例增加
好萊塢星二代 供酒給未成年飲用遭法辦
證券周邊單位自救 今天大誓師
匯市大波動 銀行建議貨幣汰弱留強
美股崩跌 分析：升息或暫緩
美國英雄家屬 獲邀搭私人飛機赴巴黎
美股進入重災區 投資人及早設停損點
進場護盤 國安基金今開會討論
經濟學人：亞洲金融危機不太可能重演
5大訊號 告訴你台股短線落底
時序入秋 日式料理搶先進補
男童愛玩平板 近視暴增嚇壞父母
兩岸租稅協議 台商減稅國庫增稅
釋放情緒壓力 南華大學推正念靜坐
美股重摔 曾銘宗：必要時因應
看見台灣基金會創藝劇場 推台灣百老匯
南方低壓帶逐漸北移 全台天氣不穩定
MP魔幻力量 用音樂翻轉地球
台視我要當歌手 苗可麗林逸欣飆歌較勁
漫威最屌英雄 死侍明年2月登場
全球股災 聯準會升息計畫恐受影響
日股開盤再跌2.6%
台股走勢 劉憶如：本週是關鍵
東元節能創意總決賽 9國44件大PK
西半部大雨 高雄下最多
移民危機延燒 法德籲全歐盟聯手因應
遊戲式學習 考上證照好幫手
台股 張善政：召開國安基金委員會因應
全球股災血洗美股 道瓊一度跌逾千點
全球股災 多倫多股市難倖免
美股重災 恐波及美經濟前景與升息
中環楊梅廠吹息燈 解僱140人
美智庫學者：國際應支持南海和平倡議
南北韓對話達共識 緊張局勢舒緩
天津爆炸 遇難人數升至129人
台股開盤漲 17.02點
兩岸兩會第11次高層會談登場
台股開盤小漲 隨後走低約跌40點
新台幣貶至33元
陸股暴跌 股民每人虧損21.25萬
護盤喊話奏效 台股翻紅
矽品籲暫勿賣股漲停 日月光小跌
嘉市特搜隊 引進雙繩救援
庫藏股發威 宏達電早盤強彈6%
政府基金進場？ 台積電早盤大漲逾5%
陸股早盤低開 滬指跌6.41%
為週年慶暖身 百貨出招迎客
台灣男團SpeXial 首登日本舞台
巴西通膨預估惡化 經濟持續悲觀
陸股開盤暴跌 滬股逼近3000點
大里溪防汛道路遭堆垃圾 列管加強巡查
美股重摔 共和黨參選人批大陸與聯準會
兩韓緊張緩解 北韓潛艇航返基地
錢宗良訪加 肯定台加科技合作成果
搶開學商機 買聯想筆電送防毒軟體
新台幣早盤升1.71角
SJ崔始源大胃王 網友好奇幾人份
越抗議太平島建燈塔 外交部：屬我領土
暴風雨後 港股先跌後回升
加偷情網站遇駭 2人可能因此自殺
兩岸兩會會談 陳德銘三提九二共識
7月製造業營業氣候測驗點降至92點
調查：逾半數巴西人體重超標
馬總統：蔡英文所謂維持現狀為何
逾5成上班族 颱風假看得到放不到
Skyworks逆勢上漲 PA股強勢反彈
美股期指反彈陸股續挫 東證韓澳港翻紅
美總統大選參選人 有貓也有狗
北京太擠 央企禁新遷大學不再設
鴻海砸人民幣7.5億 設特殊材料園區
駐巴拉圭使館助巴文化下鄉
台股甩陰霾 大漲逾200點
景氣動向調查 製造業廠商看壞比率大增
駐巴使館員眷聯誼暨迎新送舊
香港記者泰國攜防彈衣被拘 特首關注
撞姊妹花一死一傷 肇逃駕駛投案
兩韓對峙落幕 朴槿惠：果斷應對奏效
南投仁愛8人遭蜂螫 2人當場休克
天津5公司願買下受損房 修繕再賣出
林向愷：悠遊卡105年3月暢行高捷
葉菜釋出供應量 菜價回跌
流浪體驗營 帶青年接觸街友生活
巴拉圭警察總監頒獎章表揚蘇麗嬌
吳敦義：智慧綠建築搭配ICT照顧高齡
新台幣升逾2角
雲林稅務局：全面查核免徵使照稅車輛
流感疫苗研發大躍進 可提供廣效防護
台股大漲 新台幣強升
境外移入登革熱現蹤 北市噴藥滅蚊
基本面出問題 林向愷籲調基本工資
提早開議否 王金平：過幾天找大家來談
台經院7月景氣調查 營建業再回升
權值股定軍心 台股帶量中長紅來了
稽查孳生源 賴清德工地抓孑孓
疑遭盜帳號 國防部發言人臉書引戰
職業病百百種 烘焙師易氣喘司機老得快
庫藏股奏效 宏達電漲停
壓破畫作修復完畢 掛回展區
調查：85%企業願聘新鮮人
換柱說 朱立倫：空穴來風
經濟內外俱冷 台經院：GDP恐變搶 1
通緝犯住院開溜 遇警關心認栽
股王大立光強彈逾8% 軍心大振
黑色星期一 網友急推：爸媽你們還有錢吧
悠遊卡嗶進高捷 最快105年3月
台中好禮 林佳龍邀大家票選十大伴手禮
台灣加入NPFC 確保秋刀魚作業權
台南登革熱死亡病例增2人 總數達4人
紀念抗戰勝利 張純如雙親訪華
吳當傑：國安基金若獲授權 可即刻進場
捏臀性騷解說員 色館長判刑定讞
兆豐金無擔保交換債掛牌
彭淮南晉升12A央行總裁
彭淮南晉升12A央行總裁
受惠日幣貶 台鐵再買48輛微笑號
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
駐奧克蘭處與奧克蘭大學辦學術研討會
拓展學生視野 高市加強國際交流
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
青年職訓及跨域就業補助 最高28萬元
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兩岸兩會會談 重申九二共識政治基礎
台北101電梯異常 觀景台未受影響
協議達成 南韓關閉邊界心戰廣播
徵短期工 偽卡集團化身加油站員工
可以看阿帕契 左營基地10/24開放
薩爾瓦多今年出口展望良好
周麟參訪巴拿馬水資源署研發中心
陸股跳水 趙薇虧15億章子怡虧6億
馬總統：台美與台日關係達最佳狀態
身分證結合電子錢包功能 106年上路
加入NPFC 外交部：保障漁民利益
陸九三大閱兵 美國僅派使節出席
賣場偷內褲送女友被捕 遭警斥責太傻
Indycar英國車手傷重不治 車界哀悼
台北101電梯將儘快修復 安全無虞
台灣廉價威航首飛桃園釜山航線
國安基金獲授權 視狀況進場護盤
彭淮南再拿A級評比 榮膺12A總裁
滬股午盤跌4.33% 險守3000點
新台幣午升2.83角
南韓停心戰喊話 北韓解準戰時狀態
蘇煥智臉書批下水道是病媒蚊孳生源關鍵
斷頭門檻130%太高？櫃買：評估中
iPhone新花樣 氫燃料電池也可以
製造業上半年投入研發 台積電居冠
逃逸外勞藏農舍 趁酒酣擒獲19人
大陸央行操作7500億逆回購
官方救市 人行降準機率增
川普前妻昔效力 酬勞1美元加衣服盡情買
大閱兵美日不捧場 陸：各國自己決定
真相達文西 馬克為策展人發聲
台中市神岡區住宅火警 搶救中
兩性薪資差異仍在 英女經理人少賺22%
抽柱說傳言 洪秀柱：這不是真的
威廉波特少棒賽 中華勝烏干達
府：馬總統從沒拿過美國籍
總統：台美互信佳 美肯定台美關係
東海國際藝術節將登場 手創異國風情
張善政：授權國安基金適時進場護盤
5000億國安基金 隨時待命進場
輕軌報履勘 高市拚試營運
群電董座自掏腰包發威 亮燈漲停
申請看阿帕契爆紅 北市里長被嚇到
台北101電梯異常 恢復正常運作
農民種菜遭虎頭蜂攻擊 6人狀況穩定
新北105年度總預算案出爐
國安基金待命啟動 金融股大漲逾3%
鴻海攜美觸控商合資 攻大尺寸螢幕
國安基金護盤 金管會各種措施不缺席
馬總統盼南海成和平合作之海
澎監收容人 技訓成果展令人驚艷
2男互嗆 超商內亂扔物品雙雙賠錢
鄭龍水邀李登輝入黨 李辦：謝謝
台北好時尚頒獎 北市府：柯文哲不走秀
毛手毛腳月經不來 少女罹多囊性卵巢症
彭淮南低調 不宣傳 A級總裁
大立光漲停 台股信心來了
拋政策 蔡英文：當選後親自領導司改
國外╲新科技 手機新通知衣服報你知
一卡通暢行北捷 藍白拖展台味
推特：希望幫助台灣企業行銷全球
下鄉拔樁藍營站台 宋楚瑜：苗栗翻盤了
政院給綠燈 國安基金待命進場
國民黨嘉義市立委選舉 徵召吳育仁
美議員：讓台灣擁有自衛能力是美國承諾
麥寮汽電回饋雲縣 4年6億優先惠社福
基隆27日放水燈 可搭免費接駁公車
傷心風險高 糖尿病患要注意
加州無人機 未經許可不得飛越私宅
台股掃陰霾 新台幣中午強升2.83角
全球股災 美專家：動盪仍將持續
股災 社福黨建議排富發放消費券
美股黑色星期一 科技股重災區
台股收盤漲 265.3點
國安基金啟動 台股收盤大漲265點
牙醫鑲牙齒模差異性 桃衛生局一次說明
司改團體見蔡英文 建議常設司改委員會
震盪走高 台股漲 265點
美香搞不定 華府貓熊寶寶累翻一攤人
徵超級部落客 免費玩國外4島
9月台指期漲232點
微軟新專利 瞄準改變人和手機互動模式
國安基金進場時機 列最高機密
甲仙芋筍節 馬拉松揭序幕
9月電子金融齊揚
被指官僚 高市文化局質疑聲援議員
不滿秒數亂跳 男持鐵鎚K小綠人
爐石戰記「銀白聯賽」開打
國產實施庫藏股 要買10萬張
巴總理顧問警告印度 巴國也擁有核武
上市櫃製造業淨利新高 成長15%
綠黨社民黨公布首波不分區立委名單
北京九三閱兵 俄羅斯軍隊壓軸
台積電投資太陽能失利 子公司吹熄燈號
兩岸避免雙重課稅和稅務合作協議全文
牛舌也能做刺身 頂級和牛燒肉店開賣
兩岸民航飛航安全與適航合作協議全文
總統褒揚 張純如雙親代表接受
基本面不好台股大跌 政院：已在補強
健康教育教材錯誤多 民團籲重視課綱
謝金河：避險資金轉向日圓歐元
印度將提減排計畫 不宣布碳排放高峰年
國安基金獲准進場 台股攻克7600
兩岸租稅協議 有助外商經台灣投資大陸
兩岸租稅與飛安協議 簽署了
曾銘宗誓師救台股 續檢討鬆綁措施
苗栗娃娃車事故 幸無人傷亡
兩岸飛安協議 提高飛行安全降低業者成本
第10屆IMPACT 10月台灣登場
自然人憑證服務多 超商可印戶籍謄本
彭淮南低調 指榮譽屬全體國人
貓空站鄰近路段管制 28日起暫取消
宜蘭好酒傳統料理 前進米蘭世博
登革熱疫情嚴峻 台南多區拉警報
三大法人買超台股 46.5億元
憂陸經濟 日股翻黑收跌近4.0%
北市府預算上網 柯文哲：歡迎全民審查
月餅數千元 黨媒批公款花費奢靡
全球失智症報告 3秒1人失智
為低升糖餐添美味 胖主廚享瘦變型男
台灣愛心傳印尼 雅加達海濱貧村賑米
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草嶺古道山徑越嶺挑戰賽 受理報名
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離職員工扮雨衣大盜 搶劫前東家
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林佳龍考察東南亞 出席海外小英後援會
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糖尿病患罹登革熱重症 死亡風險高十倍
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日股重挫 跌破1萬8000點關卡
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輔具奪命 身障學童遭保護帶勒緊窒息
楊實秋辭北市廉委 以無黨籍身分選立委
金門大橋建設延宕 交長視察不悅
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富邦金：7000點是台股長線買點
新店青潭公托中心 開幕啟用
食安消保團訟 追訴北海油脂
促性別平權 人事總處邀美學者分享經驗
星國宣布解散國會 最快9月大選
民進黨:阿帕契案國防部護航 籲檢偵辦
侯孝賢將出席釜山國際電影節
滬股失守3000點大關 今年新低
與女印度教徒互動 男穆斯林遭剝光毒打
蜜蜂貼上感應器 盼揭大量死亡之謎
警逮內衣賊 中年男口袋藏內褲
打工度假協定 馬總統盼台法儘快簽
歐股驚魂略定 回魂漲1.8%
鐵捲門壓小貓 消防員救一命
新台幣收升8.1分
時代力量:許多關鍵司改 小英立場模糊
展現自動化科技實力 國貿局打造體驗館
大陸清華大學山寨校門 現身武漢
美股重挫 分析師：不太可能入熊市
星大選：審慎決定後李光耀的星國未來
勞保老年給付方式 勞保局籲審慎
濁水 柯文哲：27日行政院會提案討論
防治家庭暴力 鄰里通報助求援
斯里蘭卡總統意外宣布板球偶像使英
涂醒哲：議會開議 非必要不准假
日本威士忌 順利運抵國際太空站
中元祭拜 線香勿插入食品
遭欠退休資遣費 可向勞保局申請墊償
基隆違建傾斜屋 坑洞擴大提前開拆
台股蒸發 8兆 許勝雄：政府應有動作
曾遊台南 新北5人罹登革熱
帥警彭聖傑熱心勸說 通緝婦主動投案
成本難敵矽晶 台積太陽能步上關廠
第4代領導班子交替 星大選至關重要
泰飛鳥9/26飛台 台天空第19廉航
星國大選 9月11日舉行
TFBOYS：和保鑣提前體驗初戀
台灣是咱的命競選歌 洪陣營：符合主題
台灣農業 陳保基談建立新價值鏈
全球失智症病例 2050年增近兩倍
全球股災慘 毛治國：台股基本面良好
張志軍：沒有九二共識 既有成果也不保
中市治安滿意度提升 林佳龍：持續努力
美前副國務卿：台灣可在TPP扮演關鍵
曾銘宗：歐美陸股走勢攸關台股穩定
InFocus新機齊發 銷量衝前5名
臉上多個瘤 醫提醒小心是皮膚癌
洪秀柱證所稅版本 連勝文支持
天津爆炸 遇難人數升至135人
陸客中轉有共識 爭取年底實施
駁朱X配傳聞 李四川：只會有洪X配
嘉市5例登革熱 4例為境外移入
麥寮汽電促協金 雲縣爭取嘉惠社福
台中市紅龍果評鑑 冠軍甜度20.8
齊買績優股 四大基金國安基金不對作
新北建置全球商貿網電子商務平台
台南登革熱嚴峻 病例將破2000
農業 洪秀柱：不放棄陸市場更拓展全球
雄檢拍賣扣押名車 Audi跑車流標
人類自由指數香港居榜首 台灣24
APP買書變多 博客來年底推電子書
萬人孝親洗腳 張朝國盼看到台灣的善
李顯龍臉書 大選尋求人民委託
台南登革熱4死 醫師籲老人防蚊
恆指翻紅 陸股續沉淪
台北101電梯異常 崇友：非電梯問題
2公尺長偽虎鯨擱淺新屋海岸 順利獲救
柯文哲球衣義賣 12萬賣出面交
推廣傳統獅頭藝陣 雲林北港展工藝
八仙塵爆 嘉基傷患26日出院
開學季 5大指標選好檯燈
北市府105年預算 教育局居冠
社子島特別安置計畫 北市提4方案
葛光越訪斯克倫達 瞭解城市發展現況
車資糾紛 小黃司機涉持刀砍乘客
中央氣象局氣象報告
全球衛生安全綱領 美倡議台盼入
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
千葉羅德社長訪桃園 交流台日職棒互訪
台股強彈 帶動新台幣升值
美太平洋艦隊司令：以協商解決軍事衝突
對流旺 雲林以南防豪雨
參與TPP 馬總統盼美協助
無薪假恐重演 許勝雄：問題在投資環境
LINE推出即時定位分享服務
女買萬元點數 超商男店員阻詐騙
宋楚瑜登門請益 李元簇送包種茶：穩當
隱身豪宅開毒趴 警上門逮6男2女
鬆綁投資金融科技 最快9月上路
特展畫作真偽 主辦單位：相信鑑定師
法經濟部長：中國大陸是全球復甦大風險
傳無薪假再現 勞動部：持續關注
柯文哲球鞋赴時尚趴 嘲劉姥姥進大觀園
人類自由指數香港第1 台灣排名第24
瑞士檢察署證實調查一馬發展公司
新加坡國會大選 選前一天冷靜日
環署：清污染土壤採審查許可制
雲門舞集(火因) 秋天重返台灣
掌握青春期 轉骨打造理想體型
股市崩跌 大陸宣布降息救市
大體老師無私奉獻 綻放生後美麗
張志軍：九二共識才能確保兩岸和平
陸再拋文化協議 兩岸兩會僅交換意見
東元布局機聯網 推工業4.0智慧馬達
澎湖遠航馬拉松賽 11/15菊島開跑
嘉義小劇場戲劇節 展現土地力量
人行降息1碼 降準2碼
闖紅燈挨撞喪失嗅覺 男判拘役
王品攜手TripAdvisor搶商機
雲林縣財政困難 台塑：撥1.5億應急
砍伐熱帶雨林 35年後消失一個印度
大雨 南投竹山一級淹水警戒
無薪假再起？台經院：需注意就業惡化
牛奶針不能解毒癮 誤用恐致命
港股結束7連跌 收升0.72%
東元劉兆凱：加速布局台灣離岸風場
國民黨：地方黨部依法承租公有地
1世代好會賺 大手筆購屋孝敬爸媽
人行再降息救市 陸股期貨漲幅擴大
救台股 金管會找其他部會打團體戰
人行降息降準 三農小微企業再定向降準
金管會：國銀海外布局合宜
雲縣財政開源 爭取麥寮汽電促協金
大馬淨選盟募款破千萬 氣勢強
中元拜拜中秋烤肉 豬價穩
公布董事持股 矽品再籲股東暫勿賣股
菲學者：台菲可共同開發南海資源
10大自行車經典路線徵選 花蓮5條入圍居冠
職棒球星化身孩子王 植入正面力量
老材料新詮釋 法式下午茶飄台灣味
美科學家：個小男症存在 暴力風險較高
名畫在台被壓破 英媒報導網友熱議
中秋月餅預購開跑 早鳥價有優惠
世新另類新生營 體驗飢餓募款助貧童
經貿專家：大選兩岸政策走向影響FTA
曼谷驚爆 泰：觀光人數維持正常水準
疫情來襲危國家安全 盼設防疫基金
路旁傳哀叫聲 以為貓咪竟是小獼猴
荷蘭調查 當地壽司吃到飽多不衛生
超級新人再見彈 小熊2-1擒印地安人
先赴記者會 柯P順道視察中山分局
違建能營業 林右昌：中央規定地方困擾
亞西國家青年台灣文化研習營登場
別對宏達電失望 王文祥：還有秘密武器
北捷工會團體協約禁止非工會員工搭便車
闊別2個多月 中職台南再登場
壓破畫作者不同 策展人：拍賣網誤植
王文祥：別對宏達電失望 還有秘密武器
人行降息降準 投信：不意外
陸經濟成長下滑壓力大 人行降息又降準
彰化抽查學校健康中心 校護不滿抗議
美太平洋司令訪菲 討論安全事務
麥寮汽電：提撥促協金 造福雲林鄉里
颱風來襲延誤 台酒路跑退費致歉
名畫破洞風波 國外網友：意外難免
大都會上演煙火秀 8支紅不讓轟垮費城人
娃娃車闖紅燈釀追撞 幼童驚嚇大哭
秋季旅展逢淡季 出國最多省逾2萬
大陸1年半 5度降息6次降準
宋楚瑜苗栗拜票 國民黨：待客常情
民進黨：兩岸協議須符尊嚴對等互惠
柴?幸將首度主演NHK大河劇
社民黨轉述 柯文哲：新國會藍綠不過半
今彩539開獎
讓長輩活得更有尊嚴 洪秀柱提長照政策
市場化改革 人行部分鬆綁定存利率上限
部分抗戰老兵 陸頒發紀念章
高海攀登 歐都納登山隊首攀G1傳承經驗
美國安顧問月底訪北京 為歐習會作準備
鳥叔PSY與舊識聯手再闖江湖
大樂透開獎
全運會高市代表授旗 陳菊盼三連霸
朴槿惠是否出席北京閱兵 南韓：未定
別急著賣股票 時機還未到
木柵高工張翔舜 奪國際技能競賽優勝獎
紫光子公司擬來台設分公司 投審會否決
出口不振全是廠商錯？鋼鐵公會槓央行
不到萬元 北市社區公共保姆9月底上路
黑色星期一後 歐洲股市強彈
女性自殺炸彈客 奈東北方6死28傷
人民福祉 南蘇丹總統終將簽署和平協議
千萬真跡畫作在台受損 德媒熱議
LLB次青少棒冠軍返台 林佳龍接機
日感染吃人菌患者 今年創新高
人行降準 估釋放3.5兆元流動性
人行降準降息 學者：先穩股匯市
軍公教聯盟黨反對退撫基金為股市護盤
懷疑抓耙子 男軟禁外甥遭法辦
桃機供電車疑起火 緊急撲滅
台灣人挺宏達電 7月銷量再稱霸
陸股血流不止 股民終等到人行降息
大陸閱兵好嚴 車輛時間誤差0.05秒
桃機電源車過熱冒煙 緊急撲滅
陸降息拉經濟 專家：長期恐有泡沫危機
難民跨越塞爾維亞入歐盟 單日破2000人
范瑋琪張韶涵沒有誤會 福茂發聲明
宜蘭蔡英文後援會成立 近百團體獲授旗
黑色星期一後美股勁揚 道指漲350點
陸民盜伐林木 緬甸：直接開槍
曼德拉孫性侵少女 辯你情我願
核安兵演 中央地方應變中心同步開設
准股市傷情假 網友讚中國好老闆
高市藝文展場檔期遭質疑 文化局釋疑
IS發布炸敘利亞古廟照片
陸客中轉 兩會仍有歧見但保留協商空間
大樂透頭獎槓龜
助甄試作弊 花蓮原民處代處長偽文起訴
今彩539 頭獎槓龜
澎湖馬拉松 空姐PK麻豆
開放網購 隱形眼鏡清洗液可賣
對流旺盛 5縣市防大豪雨
約堡機場查獲大批毒品 市價近億元
兩韓情勢稍緩 金正恩反應過度失顏面
SBL領隊會議確定 旅外球員須經選秀
砸店洩憤店家未提告 3人落網被請回
帶團遊獵非洲國家公園 導遊遭獅子咬死
檢警環合作 查獲非法棄廢棄物十萬噸
消防未過？H&M取消站前店開幕活動
陸恐影響全球復甦 法國籲強化歐元區
82年次以前役男 延長徵兵1年
日AV產業衰 放眼大陸等海外市場
疑載到爆炸案凶嫌 泰警約談計程車司機
人行降息又降準 力穩經濟基本面
陸金融危機成風暴 美學者早預見
李克強：大陸有能力完成全年經濟目標
美德駐馬來西亞大使挺淨選盟集會
達賴中間道路 中共統戰部：不接受
蔡舜任修復受損畫 看不出裂痕
林泓育三響砲 桃猿13：3勝獅
陸降息降準 人行專家：貨幣政策沒轉向
台北文華東方婚禮體驗展9月登場
雲朗帶您揭開18摺小籠包的秘密
雲品溫泉酒店 邀您一同日月見證 鎖定愛情
天成大飯店 天天聚餐饗好康 買一桌送一桌
美股劇烈震盪大跌 台股買盤進場跌幅收斂
新光金控104年財報 較去年同期增長近1.9億元
企業有愛贈平板迎開學 鼓勵弱勢家庭優秀學子
台股早盤跌百點翻紅 金融股領頭收漲39.95點
(時評)誰打敗了日本？
趕製主題燈區 配合故宮南院開館
台南登革熱疫情大爆發 突破2000例
來趟上海微旅行 走進張愛玲的文學夢
4成冰品生菌超標! 米朗琪頂呱呱入列
墾丁泊逸酒店 漁人之樂 一起度假趣
台灣人超會吃 每天吃掉的雞排超過10座101
荷蘭天才少年 畫出驚人伊斯蘭國恐怖勢力地圖！
《愛的禮讚》70歲愛侶體驗人生最後一場戀愛
法列車攻擊事件 檢方列恐攻案調查
星9月11日大選 禁負面手段競選
美軍明年或在日本岩國基地部署F35戰機
盧貝松拍不說法語法國片 愁拍片獎勵
炸彈威脅 德國社民黨總部緊急疏散
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法國北部又發生槍擊 已知3死
中國人民銀行降息 歐股收盤大漲
法媒：北部槍擊案3死 可能是尋仇
法列車攻擊事件 槍手意圖恐攻謀殺未遂
法列車恐怖攻擊 比利時搜索兩處民宅
法國北部槍擊案 4死3傷
黑色星期一後 美股收盤由紅翻黑
美股收盤由紅翻黑 道指跌逾200點
國際油價收漲 收復部分失土
人間凶器陳怡蓉 不習慣被打喊卡就尋仇
恐怖圖文作家阿慢 新書淒厲登台
不見阿飄不見血 打造不安極致驚悚片
法國槍擊嬰兒殞命 槍手疑醉後行凶
大聲喧嘩 黑人團體被趕下火車
投信：台股第4季多漲勢
自己收入自己拚 中信人壽徵3千人
北卡網賽 盧彥勳挺進3輪
威廉波特少棒 墨西哥擊敗中華隊
東台與國研院簽MOU 攻3D列印醫材
資策會打造智慧街道 助視障者安心
義媒：被壓壞名畫 作者是Nuzzi
全國教育局處長會議 課綱國教議題受矚
抗伊斯蘭國 美：土耳其將儘快加入盟軍
為氣候發聲 分享影片抽禮券
黎巴嫩藝術家辦特展 詮釋眼中兩岸
適才適用友善職場 肢障者覓職不難
低壓帶影響 注意局部大雨或豪雨
日股開高 陸降息激勵
大福彩連36槓 頭彩4.1億也迷人
陸股陰霾罩頂 美股急殺
動漫拚經濟 高捷少女紅到日本
陸降息降準刺激 新興市場創2年最大漲幅
人行雙降激勵 台股可望續彈
抗爭變調 西印古茶拉底省部分地區宵禁
北部西南沿海易長浪 活動要小心
9個大陸城市 網友說娶不起老婆
進典秀台灣首款超耐蝕鈦合金閥
王應傑：賣房救股 議價空間將拉大
日生保險擬併購三井 奪回日本龍頭
台股開盤跌 42.98點
男童意外壓破名畫 美媒引中央社報導
新台幣開盤貶 0.6分
4成冰品不衛生 刨冰不合格率高
MERS陰影減退 韓消費信心回升
矽品再籲股東暫勿賣股 開盤小跌
百年富貴角燈塔 29日起開放
林中森會福建省長 盼提前供水給金門
美股由紅翻黑 台股早盤跌逾百點
瓜國總統涉貪 最高法院批准彈劾請求
台灣7月銷量稱王 宏達電放量上攻
美股由紅翻黑 台股早盤跌逾百點
貓熊美香偏心大孩子 美動物園憂心
總統：鞏固台灣生產製造不可或缺地位
美駐日大使電郵也惹議 私人信箱辦公務
人行降息刺激 陸股開盤小漲
新台幣早盤勁揚逾 3角
4成冰品不衛生 米朗琪冰沙入列
募兵制議題 總統：國防部會說清楚
看藍眼淚要快 錯過等明年
APEC衛生論壇 蔣丙煌30日菲國演說
台南登革熱 突破2000例
全台紫外線偏高 外出做好防曬
達文西展受損畫修復 作者風波未平
開學季購物潮 刷卡回饋有好康
嘉縣檢驗校園水質 確保學童飲水安全
康乃狄克公開賽 詹皓晴晉女雙2輪
共軍女儀仗隊有模特兒 胸挺鋼條練對齊
崔智友新韓劇 與兒子就讀同所大學
IDC：陸智慧型手機市場今年料降溫
張善政：打造HITCON成台灣招牌比賽
苗栗市路邊停車格 9月開始收費
傑布布希錨嬰說 亞裔反彈
川普酸女主播蠢婦 福斯新聞要求道歉
越擬調高區域基本薪資 漲幅未搞定
中元節需求大 菜價回跌放緩
總統：埋頭練功 機會來臨大舉邁進
民進黨若執政 10個月後兵役制度定案
越南半月內查獲4起走私動物製品
港男偷安全帽和解 店家不究仍送辦
八仙塵爆傷者 連捷一出院
加媒鼓勵學生前往台灣度假遊學
多倫多股市漲98點 加幣續貶
蘋果紅了 大立光挑戰重返3000元
一窺北市淨水場 從原水到自來水
不當購買關鍵字廣告 世界健身遭罰
波多野結衣代言悠遊卡 柯文哲：是誰
建案廣告不實 億欣富冠遭罰
被控紅衫帳目不清 施明德：可殺我勿辱
櫃買調整富櫃50指數編製規則
原油跌中油大虧 經濟部檢討油價機制
建案廣告不實 京璽遭罰
北市反霸凌 辦LOL電競比賽
越捷招空服 不限國籍限身高年齡
天津爆炸 陸考慮加大危險物品肇事罪刑
股市護盤 張善政：前朝進場政治味濃
川普再槓媒體人 嗆名主播：滾回電視台
LINE Pay首波合作商家上線
冰品不衛生 米朗琪小南門上榜
母子用雲端科技經營六合彩 仍遭警偵破
大陸打擊非法匯款 澳門配合
彭(雙)浪：面板業下半年秋天 拚獲利提升
江南Style MV瀏覽量破24億次
涉提供發票核銷國務費 扁家友人遭訴
國教領綱草案公聽會9月啟動
雙城論壇 柯文哲：成效要好幾年才知道
新台幣勁揚 盤中升逾 4角
快找找 威力彩二獎3856萬沒人領
陸股翻黑 台股7600點震盪
泰國廉航來台 酷鳥非飛鳥
鄧振中：面板業兩岸合作 根留台灣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
百思買拚成長有成 營收遠超預期
滬股破2900點 深圳成指跌穿萬點
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
曼谷四面佛被炸毀下巴維修 正常參拜
台南登革熱嚴峻 中央撥快篩試劑
陳妍希戀愛了 楊過陳曉的經紀人認了
持槍挾持師生 美警：男孩投降遭拘留
NASA創意發想 木星衛星像平底鍋
北韓解除準戰時狀態 南韓降警戒等級
役男延長徵兵 林郁方：填補國軍人力
全日空班機引擎異常 急降大阪機場
大陸大畢生領多少？月均1.3萬元
八仙塵爆傷者連捷一出院 盼快回家團聚
薩爾瓦多將維持低度經濟成長
挨批全募兵制跳票 國防部澄清
師承學長技藝 模具國手王佑竹為國爭光
汐五高架貨車疑爆胎翻覆 駕駛命危送醫
受損畫作者 京銓：專業判斷是保羅
迎輕軌 高雄市請袁艾菲代言
刮刮本新療癒風 1小時2000本完售
抽驗市售10筆電 標示僅蘋果全合格
數千難民搶入歐 德宣布放寬庇護
朱立倫：藍委為宋楚瑜站台是老友見面
有夠衰 老婦外出竟被折斷路燈桿砸傷
張艾嘉任釜山影展新浪潮獎評委會主席
澎湖艦歲修 海巡署調派南投艦進駐澎湖
小籠包的逆襲 陳妍希事業愛情兩得意
人行降息刺激 陸股早盤震盪小漲
新台幣中午升 3.81角
東元邱純枝：智慧馬達Q4開始出貨日本
達文西展 故宮：未曾申請辦理
芽菜菌多勿生食 泡沖漂3招防中毒
輕軌何時上路 陳菊重申尊重專業
股匯走跌 印尼政府採因應措施
群創鴻海合作面板廠 明年首季量產
預算超支 柯文哲：議會刪一刪剛好
阻止法列車恐攻 美軍將獲頒勳章
波多野結衣拍攝名人悠遊卡 走清新風
販毒遇警想逃 疑吸毒體力不支被逮
女子乳頭凹陷羞於啟齒 手術矯正
教師爭工時 范巽綠：不是當務之急
汐五高架車禍 貨車駕駛命危
福建自貿區5年規劃 經濟成長18%
威廉波特中華少棒淘汰 贏得友誼
北北基計程車費率漲 新表換裝檢定
阿根廷僑界籃球賽頒獎
健康教育教材 教部要求更嚴格把關
陸降息降準 人民幣與利率交換雙雙下跌
國防部：澎防部遷建 政院已核定
東豐快速道停工又復工 江啟臣：應究責
今年上半年瓜地馬拉觀光業成長大
預約人生下半場新書 撰更生人勵志故事
陳曉戀上陳妍希 趙麗穎是前女友
陸海警船駛入釣島海域 今年第23次
兒少性剝削 逾4成透過網路管道
東元今年業績目標持平 未計畫庫藏股
兩岸政策協會民調 54.9%認不會換柱
買盤點火台積電金融股 拉升逾180點
人民幣兌美元中間價貶破6.4
人民幣兌美元中間價 創4年來新低
募兵成長 國防部：106年徵兵會更少
八仙塵爆傷者 連捷一開朗度過治療過程
不滿老公重男輕女 美狠婦殺3子
北市清廉度指數 廉委會將啟動調查
八仙塵爆出院 連捷一有燒傷經驗
新北地院判議員張晉婷當選無效
柯文哲預言：明年國會 藍綠不過半
研究：低維生素D與多發性硬化症有關
國防部：83年次後役男4個月軍訓不變
劉詩詩談與吳奇隆婚禮：正在籌備中
同志或黑人007 前龐德演員說讚
食藥署預告 食品輻射限值更嚴格
高中職學費補助 105學年度拉齊
兩廉委接連請辭 北市：盡快補齊
國家隊加持 金融股連兩紅
談西藏 習近平：堅定不移反分裂鬥爭
防疫如作戰 蘇煥智：府會關係應和諧
陳妍希陳曉認愛 新時代神鵰俠侶
全球股災 美專家憂金融危機恐再現
募兵條例 王金平盼儘快通過
開學後腸病毒倍增 新北籲多洗手
阿帕契團11月成行 市議員何志偉首發
冰品衛生NG 開罰3家部分複驗合格
東漢燒窯遺址洛陽出土
台股收盤漲 39.95點
議會通過 Uber可合法在洛杉磯機場載客
竊聽日官日企 歐巴馬向安倍致歉
炸傷台客錯訊莫轉發 救助資源徒浪費
震盪收紅 台股漲 39.95點
王建民單場挨13安 近10年最慘
觸控展 工研院展新彎曲科技
吃國安豆腐 台股最後一盤殺33.7點
國民黨團：台灣人不是日本人
9月台指期漲 35 點
黃國昌將請益柯文哲 盼速推民生汐止線
前文官廳長疑收賄 巴西法官要求調查
護盤有影 台股翻紅收復7700點
9月電子期跌金融期漲
陸企熱衷海外投資 美以德最受青睞
曼谷爆炸受傷台客分批返台就醫
陸雙降穩定作用小 亞股早盤震盪
老婦撿紙箱被當賊 屋主堅提告
登革熱疫情 國民黨團：賴清德防治不力
兵役制度 民進黨提改良式募兵制
彰縣辦中古車講座 買賣採定型化契約
三星Note 5熱銷 64GB版本到貨
股價和金融風暴差不多 友達董座抱屈
男子持刀切腹 欲跳樓獲救
宜蘭頭城議員補選 時代力量第一戰
傳印尼最恐怖鬼怪 包頭僵屍敲門
北市推全面免附戶籍謄本 年省千萬
印度普查 印度教人口比首度跌破8成
大陸奇葩證明 女孩作超音波證明有子宮
第50屆金鐘獎下午公布入圍名單
梅克爾訪難民中心前夕 德簡化庇護規定
友達董座：面板通路庫存減少中
中常委改選 朱立倫：堅持乾淨選風
物聯網應用 製造醫療金融跑得快
大陸醫藥廣告變嚴 9/1起禁用代言人
沙國大樓瞬間半邊坍塌 無人受傷
花蓮縣原民處甄試舞弊 監委調查
三大法人賣超台股 110億元
上海像大家閨秀 台北是絕世美女
新光金前7月賣台股近350億 準備回補
吳當傑：國安基金進場護盤 專業判斷
印尼首條高鐵 中日競爭白熱化
新光金手中的宏達電 賣光了
涉醫材採購收賄 前陽明附醫院長起訴
穩健經濟 朱立倫：執政就要負責
疑家產分配不均 男子持刀自裁
火災受傷定義 柯文哲：從首都做起
中華電信攜手微軟 推全方位雲端服務
中市推青年希望工程 落實12年國教
友達：台幣貶1% 獲利增0.4%
北市免費瓦斯安檢 週末不打烊
人行降息護盤不力 陸股震盪收黑
對比兩韓 總統：兩岸努力有價值
恐嚇取財 男子分判10月6月徒刑
鳳山龍成宮中秋助弱勢 擬發放45噸米
晨星子公司晨發擬取得奕力全部股權
八仙塵爆 新北成立陽光重建中心
南投家扶孩子回娘家 剪髮領物資樂開懷
國手生涯倒數 林志傑：打好每場球
國發會：景氣恐維持藍燈 第4季才好轉
日股勁揚逾3% 大陸降息激勵
長頸鹿難產 冒險剖腹母子仍不治
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新台幣收升1.14角
歐股回跌 大陸經濟疑慮徘徊不去
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靈鷲山法會 副總統：對社會積極正面
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美菲軍事首長會晤 談安全挑戰
敵對黑幫同車鬥毆 印警方獄方互槓
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楊可涵金鐘爭后 評審：可圈可點
中俄黑龍江界河應急聯合演習
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國宴主廚邱欣慶 招待弱勢童用餐
國姓產業路塌 鄉公所先闢臨時便道
南勢溪上游崩塌增 與濁水關聯待確認
比照春節 馬耀比吼：歲時祭儀應放3天
美鼠疫病例罕見激增 4個月11人染病
台南防登革熱 社區菜園將全廢
北約2軍人軍營喪命 槍手穿阿富汗軍服
防治登革熱 涂醒哲：疑似就通報
晨星子公司併奕力 奕力明年Q2下市
參選雲林立委 吳威志願用最大努力
國民黨徵召選立委 林江釧：爭嘉縣建設
打造亞洲必訪城市 北市盼景點洗牌
越南台灣快閃活動 推廣台灣品牌
中鋼10月11月內銷盤價降0.4%
南韓情侶約會 平均花千餘台幣
反設酸洗廠污染河川 路竹神民抗議
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波多野結衣悠遊卡照片 疑A片封面
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洪秀柱訪花 傅(山昆)萁熱情接待設挺柱看板
中東求水若渴 水資源壓力最大
讓菸葉廠變樂園 嘉市府邀民獻策
北市：2個月內設制訂國小圍牆SOP
打通巷弄 朱立倫：讓學童安全回家
歪腰郵筒kuso明信片 限量1萬組
楊鎮浯參選到底 不會泛藍整合
難民湧入 匈牙利增派逾2千警守邊境
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
韓新綜藝新西遊記 擬獨家網路首播
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
睽違4年 東沙環礁見證小海龜誕生
兩韓高層對話有共識 民意挺朴槿惠
閉鎖型公司法 勞務信用折抵股數設限
菲機場地板塌陷 外國旅客掉進洞
台積電退出太陽能 郭台強：沒辦法的事
大馬下週舉辦國際反貪大會
杜絕新違建 北市：新建物須無違章證明
聯發科孫公司併奕力 瞄準整合趨勢
港股收黑 對大陸降息無感
資金帶動新台幣升值 收升1.14角
中華電信攜手微軟 引爆雲端高成長
列車槍擊案後 歐盟擬提高鐵路安檢規格
王光輝之子加入兄弟 王威晨披黃衫
恆春豎孤棚28日登場 立燈篙揭幕
美太平洋司令訪菲 同意加強情報合作
LINE推出B2B行銷新服務
陸客中轉無時間表 陸方未承諾年底實施
假警察詐騙民眾 正版警察飛車阻止
105年特招考試 增至12校
東豐快速道重啟環評 中市：為程序正義
陸股何時彈 法人寄望習訪美及五中全會
葉門部隊朝沙國發射飛彈 衝突加劇
三星S6 edge+ 時尚大師超模加持
北市：10月起拆除營業用違建廚房
食安把關 手機隨手測重金屬不是夢
男墜草屯隘寮溪 救起無生命徵象
中元祭迎斗燈遶境 基隆27日放水燈
老有所托 大湖日照中心揭牌
李登輝：台灣過去確實沒有跟日本對抗
中華男籃備戰亞錦 瓊斯盃鎖定亞洲球隊
經濟部公布 北北基山崩地滑敏感區
低壓影響 雲林以南防豪雨
雲林好物專賣店 進駐台北車站微風廣場
涉助詐國務費逾500萬 吳淑珍友人遭訴
救經濟 大馬設特別經濟委員會
蔡英文見史坦柏格 送小豬撲滿及包種茶
16個夏天風光爭金鐘 職人劇受肯定
群創23.6吋電視面板銷墨西哥印度
報馬仔基因 植物轉大人全靠它
澎湖沙港海域傳老翁釣客溺水意外
坑道歌劇院 翟山十月登場
傳韓國SK會長崔泰源9月初訪鴻海
波多野結衣代言悠遊卡 婦團批判
北京閱兵 隔壁河北車輛也限行
消保處：廣告稱真品展仿畫 可申訴退票
持噴燈恫嚇燒下體 2男判6月徒刑
臥床病人專屬運動器材獲光寶創新金獎
大陸民眾小確幸 京津冀互打免漫遊
擬放寬海砂屋獎勵 柯文哲：我不同意
宏?股價破底 三巨頭給員工的一封信
八仙塵爆 台北慈濟2傷患出院
新北推動媽省里工居家節電計畫
監委：要塞堡壘法落伍 國防部擬修法
陸央行降息 亞股漲跌不一
進口食品竄改效期 高市封存上百項
柱姐拜會傅(山昆)萁 民生經濟不分藍綠
美國亞洲廚藝賽 台北場11月舉辦
高雄不收台東垃圾 台東焚化爐恐重啟
夏立言盼9月夏張二會 時間議題還在談
小帕戰女優 魔法少女代言一卡通
澎七美水庫水面發現不明膜層 待檢驗
波多野結衣天使款悠遊卡惹議 將回收
因應高齡社會 毛治國：強化輔具產業
貧童翻身成教授 葉耀宗不忘回饋家扶
大提琴首席掌骨碎 手術救回音樂路
義大利麵條有活蟲 過期食品改標聲押8人
逃逸泰勞罰鍰收容遣送費 泰方允墊付
曼谷爆炸徐姓男子 27日醫療專機返台
天津爆炸 死亡人數攀升至139人
登革熱噴藥 超商未蓋貨架惹議
台股溝通之旅 金管會與土洋法人會商
電子發票好處多 西湖渡假村設推廣中心
波多野天使款悠遊卡惹議 將回收改版
冰品大腸桿菌超標 中市衛生局複檢
資策會禾多攜手 助商家上雲端
瞄準中亞東歐商機 歐銀將來台辦說明會
大草原BOT渡假村 鹿野鄉民連署反對
台灣史上第一 汪亦岫奪奧運馬術門票
金鐘爭后林心如哭了 蔡淑臻激動
金鐘綜藝入圍 評審：原要從缺
談登革熱防疫 蘇煥智提恢復鄉鎮自治
香港若訂標準工時 研究：7千企業虧損
反制陸南海造島 美擬增加亞太軍演次數
府重申釣魚台主權 請李登輝問蔡英文
日自衛隊10式戰車落鏈 網路瘋傳影音
釣魚台歸屬 李登輝請總統拿證據
澎湖重陽敬老列車 七美離島啟動
i-Voting挨批黑箱 中市：公開透明
花蓮原民抬擎天柱 願洪秀柱擔重任
2千年的雞蛋怎麼拿？難倒大陸考古學家
難民中心暴動 匈牙利動用催淚瓦斯
男子北捷車廂嘶吼 旅客竄逃無人傷
北捷男客車廂尖叫 非砍人事件
10筆爭議黨產 國民黨：按時間處理完畢
臉書新應用程式 擴增影音分享功能
救股價 宏?不打算買庫藏股
邱復生：強化基本面取代庫藏股
105年免試拍版 基北採108方案
台不?鋼扁軋製品 土耳其反傾銷調查
少女時代新專輯 美告示牌排行榜首
為時代力量助選 柯文哲將站台唱歌
抗菌番茄種子 價比黃金高
機棚起火10航班轉向後 都柏林機場重開
為中資開後門？高鐵駁斷章取義
徵兵延長 105年替代役員額縮減2.4萬
梅克爾訪東部難民中心 極右派群眾嗆聲
女兒動輒喊累叫痛 竟是罹罕病
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江蕙封麥高雄場 保留票27日開賣
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義大利麵有噁蟲 最高罰300萬
橘子大夢計劃 首位自訓女飛行員誕生
悠遊卡有波多野結衣 一劍浣春秋這麼看
新創團隊前進矽谷 國發會爭取台灣冠名
陸股跌不停 多家券商陷監管風暴
藍正龍拚金鐘稱帝 楊一展平常心
經長：鞏固主力產業優勢拚經濟
AV女優悠遊卡 北市藍綠議員齊聲批
沙國1天處死4人 今年已130人遭處決
日航空業人為疏失案例增加
夠麻吉攻行動支付 8個月成交2千萬
英媒：陸股市震盪 李克強政治前途堪虞
西印度暴動3死 多城宵禁警軍增派
房市冷 申請建照開工量減
民進黨：國民黨黨產涉竊佔 檢調應究責
日大學生辦廁所啟用儀式 耐人尋味
國民黨無新血 洪秀柱：國家認同出問題
女學生被綁架滿500天 奈國人大遊行
PK波多野結衣 郭采潔也代言悠遊卡
泰大象發狂殺象夫 3陸客逃森林幸尋獲
郭俊麟中繼2局無失分 保送陽岱鋼
南海運補受阻 菲盼美協助保護
美電視台記者現場轉播遭擊斃
少林武僧來台 最小年紀僅5歲
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逃過911 灰塵女鮑德斯胃癌病逝
偉大母愛 乳癌母忍劇痛搏命懷女
天津爆炸炸到他？大陸安監局長遭免職
謝謂君推廣台灣觀光 拜會釜山市政府
大乾旱造成大糧荒 辛巴威需量孔急
大福彩頭獎槓龜
美電視台記者現場轉播 遭槍殺
今彩539 頭獎2注中獎
星際大戰玩具開箱實況 9月3日全球直播
過期食品改標銷賣場餐廳 3人羈押
李克強：加快融資和金融租賃行業發展
陸股猛跌 中金所164客戶遭限制買賣
記者現場直播遭槍殺 震驚全美
難民蜂擁而來 匈牙利考慮動員軍隊控制
美2記者連線採訪遭槍殺 凶手疑似白人
美股飆漲619點4年來最強 台股開盤上10年線
小病賴急診將自費? 衛福部：預計9月份公告實施
連戰將出席陸閱兵 第三次連習會將登場
勤洗手嚴防腸病毒 開學病例恐增2.5倍
補校近半新住民 想親自教育子女
羅工弱勢生苦讀 統測如願上理想校系
新二代苦練賽艇 獲亞洲錦標賽亞軍
優質先發陳偉殷擒皇家 平記錄奪第8勝
油價下週估降1元 經部：將調整油價機制
施振榮引領年輕智造者 掌握智聯先機
東元展現佈局工業4.0強大企圖心
愛普生連續5年穩坐工業用機器人龍頭寶座
美股大漲激勵 台股漲108點站上10年線
新竹喜來登迎月庭丼飯美食饗宴
(時評)居住正義是痴人說笑
台北西華 推出手工地道港式月餅
連爺爺要到對岸閱兵？
台南大億麗緻酒店同業平日32折超低住房優惠價
羅技證明致力於轉型為設計導向型公司
棒辣椒手遊Marvel Future Fight進行遊戲重大更新
台北凱撒 中秋禮盒傳統與創意各展新意
7月景氣又見低迷藍燈
哈薩克巨型地畫謎團未解 學者盼成世界遺產
陸經濟走緩新常態 台商怎麼辦？
adidas Originals公益創作翻玩經典鞋款 攜手為台灣藝術發聲
槍殺電視記者 疑犯社媒貼影像
張榮恭：連戰出席大陸抗戰閱兵會習近平
槍殺電視記者案 凶嫌與警對峙開槍自裁
我方人士出席陸閱兵否 府挺陸委會立場
星大選將屆 朝野相繼推准候選人
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槍殺前同事自戕 嫌犯生死未卜
投資人盼脫困 美股開盤大漲
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美直播槍擊慘案 兇嫌社媒訴不滿
南警攻堅 破獲販毒集團逮8人
反彈力道不足 歐股下挫
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槍殺前記者同事 美嫌犯傳已身亡
偷情網站遭駭 赫見歐盟官員
美警方證實 槍殺記者嫌犯已傷重死亡
記者遭射殺 白宮慰問談槍枝管制
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假小賈斯汀 陳屍南加州飯店
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小英募款文創小物 分眾吸睛也吸金
金管會出手救市 9天危機處理一覽表
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朴槿惠將出席北京抗日勝戰閱兵大典
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陳偉殷扛重責 金鶯戰皇家盼止6連敗
李濤給教長上課 盼重視城鄉差距
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國民黨金門縣黨部 29日論李登輝功過
母負氣離家未歸 3女在家挨餓
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陳偉殷優質先發 第8勝有望
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高齡化時代 銀髮產業旺求才若渴
波多野結衣悠遊卡爭議 經紀人鞠躬道歉
李淳入圍金鐘 李安教說感言
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柯錫杰鼾聲大 睡眠呼吸中止治療後改善
印尼逮30台灣人 查獲毒品2.5公斤
台股收盤漲 108.96點
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石門水庫貼滿水位 下午5時排洪
中山國中棒球隊凱歸 中市府慶功
吳副總統：九二共識是兩岸和平穩定基礎
瞄準中國大陸 印度澳洲下月海上軍演
美股暴漲給力 台股收漲108點
開高走高 台股漲 108.96點
9月台指期漲 73 點
激情過後 宏達電股價暫冷靜
日維新黨內訌 橋下徹將退黨
9月電子期漲金融期跌
被驗出吸毒 毒蟲怪檢驗試劑不準
連戰大陸行 洪秀柱：心中自有一把尺
日月明功二審宣判 部分被告刑期加重
池上好米 9/1起跟長榮航空飛上天
韓美計畫因應北韓大規模殺傷性武器
戴季全稱不識波多野結衣 議員批唬爛
救陸股 人行多管道向市場挹注流動性
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防併校爆借學生 苗縣向中央叫苦
一帶一路商機夯 台灣廈門女企業家結盟
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奧萬大香杉林步道 平緩易親近
快開學了 鯉魚潭紅面鴨活動尾聲
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滯留急診占資源 擬修法自費每日3千元
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青瓦台：南北韓將續協商 應冷靜面對
性和謊言 印度名女人殺女受矚目
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無照賣犬貓 北市查獲威利寵物再犯
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鰲鼓濕地賞鳥趣 鳳頭燕鷗來避暑
三大法人賣超台股77億元
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消費券概念引入復康巴士 蔡英文說聰明
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林佳龍訪柬埔寨 為台中招商
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陸股雙雙收紅 深股重返萬點
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教練威廉波特冒用證件 棒協：個人行為
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開學在即 苗縣校園災損未修復
新式心臟支架能分解 成大斗六分院引進
中研院士陳守信 獲顧尼爾獎
皮膚不明結塊潰瘍 小心罹皮膚癌
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載陸客遊覽車恆春翻覆 1死15傷
巴國法庭下令立即逮捕前總理季蘭尼
自動播放槍殺畫面 社群網站引來批評
原水濁度500度 北市不必擔心停水
陸婦怒 人民幣5萬存62年僅值50元
軍公教聯盟黨歡迎宋楚瑜對話 改革年金
遊東京迪士尼順手牽羊 尋求急難救助
山老鼠雇逃逸外勞盜伐 警逮12人
共軍：不參加北京閱兵 大陸尊重
傳IS自殺炸彈攻擊 伊拉克2將領殉職
石虎1家求生史 休士頓影展摘金
新北菜市場名 陳怡君陳冠宇男女榜首
午後大雨 新烏路再斷搶修中
夜市小吃廢油回收流向 環保媽媽籲管控
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菲國前10名富豪 逾半數為華人
金門籲中秋返鄉民眾 不忘預防登革熱
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鄉間多老人 警宣導慣用技倆防詐騙
敬酒糾紛剁手指 警破桃園十三鐵衛幫
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張嘉郡露臉 語帶玄機可能有新聞
陳鎮湘：募兵不能藉減員額補兵源不足
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這叫女力：渣男鹹豬手 印正妹糾眾公幹
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
防範登革熱疫情 嘉義動員深入村里
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘋果雖居平板龍頭 下半年恐不給力
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李登輝日祖國論 二戰受害者：不敢相信
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義美高志明：努力去做 相信台灣
暑假尾聲 大陸學生得了開學綜合症
談抗戰史實 高孔廉：贊同郝柏村講法
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用棉條無關處女膜 女T普遍不愛用
大陸發射遙感27號衛星
止跌反彈 歐股開盤勁揚
塵爆燒傷60% 蛋糕師傅林獻桐出院
制服員警砸車 印警遭控製造暴動嫁禍
開門不用鑰匙 體驗物聯網真有感
美遭槍殺女記者父 別坐視瘋子擁槍
救台股 金管會籲勿集中特定時間賣股
發掘藝術新秀 101人5輪評選出8人
魏明谷到彰基健檢 醫師直誇好親和
LINE參與駭客年會 推2大資安功能
美股收紅激勵亞股攀漲
初秋新料理 霧峰農會酒莊創新嘗試
加速審查 投審會開放10業務線上申辦
化南海緊張 林永樂推東海和平倡議經驗
天津爆炸 遇難者升至145人
日本AV產業內需疲軟 放眼海外市場
家扶受助生上大學 感謝助學情圓夢
新北開拆林口51間鐵皮大違建
威廉波特證件風波 當事人致歉
營建署：日勝生下週1提合宜宅補強案
駐諾魯大使館歡送台灣獎學金生
想賞金針花海 導航指錯路摔落山
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胖達人內線交易案 28日宣判
中信金換股合併台壽保案 金管會准
世界最美海灣組織執行長抵澎 強化交流
中澳美軍隊 舉行聯合訓練
閉鎖型公司法 可望9/4上路
天津爆炸案 核心區受災戶可退預售屋
進攻電玩直播 YouTube Gaming強勁上線
家事外勞調薪確定 月薪1萬7千元
台韓網球一哥對決 盧彥勳艱辛勝出
總統府：綠縮役期導致募兵 事實非卸責
吃不完打包 僅1/5荷蘭人這麼做
大巨蛋旁淹水逾10公分 遠雄挨罰5萬元
山口組鬧內訌 日警防黑道火拚
維持現狀 高孔廉：不講內容怎檢驗
波多野結衣：事情平靜後說明想法
金鐘入圍險從缺 綜藝人熱議
澎湖治安滿意度再蟬聯全國第一
基隆警員值班完猝逝 疑心臟衰竭宿疾
驗血似可預測癌症復發 有助提高存活率
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阿善師武藝群英會 明華園九天加少林
SEGA奧爾合作推手遊 9月上市
富邦公益籃球營 周杰倫與學童尬球技
壽險救台股 千億銀彈上膛
中信銀內控出包 遭罰300萬元
NBA巫師球星 訪台任1日店長
台泥：Q3大陸水泥價持穩 Q4看旺
105年續徵役男 高廣圻：沒增加役期
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中泰鐵路擬十月開工 來回只要3千多元
產業替代役明年開跑 第2年月薪2.8萬起
國民黨：南港服務社合法使用無強占
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手機訂位點餐結合行動支付 9月開跑
101週年慶謝客 觀景台開派對
英國移民人數大增32萬 再創新高
孫鵬：與狄鶯一切正常
EX-亞洲劇團深耕苗栗 推假日劇場
謝金河：股災震央在中國大陸
台聯：國民黨占用7處公有財產
宜蘭監獄管理員疑涉貪 檢方約談到案
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連任自民黨總裁 安倍有望無需投票
洪秀柱籲修4法 振興股市解決低薪失業
淨選盟4.0集會 全球50城市同步
法國浪費太多食物 政府著手要管
印度火箭升空 軍事用途通訊衛星入軌
券商：追繳令續發 散戶斷頭壓力重
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櫻花鑽上身 石原里美：被震撼住
藍議員承擔高市選立委 阿母相挺
監視南海即時情況 菲求助美軍
旅展超低價 秋節出國含稅萬元有找
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美第二季經濟成長 修訂後為3.7%
日執政黨黨魁選舉 安倍可望連任
東海食品變造包裝效期 檢方查扣資產
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波多野悠遊卡 15名民進黨議員要求停售
陸中信證券涉違法 台育駿科技董座被查
南韓官員：尚未考慮舉行兩韓領導人會談
勞動部：家事外勞調薪28日定案
張善政：國安基金都有進場
遊覽車閃狗翻覆 陸客1死13傷
波特世田賽200公尺再摘金
推居住正義 總統：須抑制不當購屋需求
大巨蛋旁淹水挨罰 遠雄:若沒錯將申訴
800公尺自由式 卓承齊破全國紀錄
奧地利公路旁卡車 發現恐達50具難民屍
卡崔娜風災10週年 歐巴馬肯定重建成果
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八八水災重建 馬總統頒紀念章表揚
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連戰訪陸 陸委會：應彰顯中華民國抗戰
美第2季經濟成長3.7% 優於預期
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美初申失業救濟金人數減少
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波多野結衣臉書 湧進台灣網友留言
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希臘總統任命看守政府總理
捷運南京三民站疑青年持槍 警方尋找中
美遭槍殺記者在地囡子 工作搭檔像兄妹
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希臘任命看守政府總理 首位女性總理
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豪雨特報 南部和外島嚴防豪雨
抗爭近9個月 賴清德進議會施政報告
華泰華漾 手工製作 健康少油慶中秋
雲朗中秋月餅創新與傳統兼具
(時評)全募兵是一場政治騙局
連赴陸閱兵 府：考量社會觀感宜避免出席
勞動部與外勞輸出國達共識 家事移工調薪至17k
大億麗緻酒店「秋蟹料理」9/1起上桌
新北企業辦烤肉趴 關心偏鄉新住民
台股開高走高漲194點 收復8000點關卡
台南大億麗緻 國際旅展住宿券37折起 餐券64折起
運動Non stop 提升企業競爭力
金點設計獎在華人市場發光 參賽作品件數創新高
NASA挑選太空人方式公開 你適合當太空人嗎？
美研究：自閉症孩童創造力優於一般人
海尼根帶路 三大台北秘境搶先看
易遊網APP「滑」出單日百萬營收
鴻海與矽品今股權交換 成矽品第一大股東
巫師隊後衛BRADLEY BEAL來台會球迷
杜拜智慧棕櫚樹 免費查詢充電連Wi-Fi
東京奧運主會場工費上限或為1550億日圓
奧警：卡車50難民 進奧地利前已死亡
蘋果9月9日發表會 料推新iPhone
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美經濟成長傳佳音 歐美股市勁揚
難民船利比亞外海沈沒 恐有數百人喪生
美經濟成長傳佳音 油價飆漲逾10%
成長利多激勵美股勁揚 道指飆369點
盧彥勳背傷退賽 期待下週美網出擊
情歌王子張棟樑 簽書會粉絲熱情支持
火爆動作片迷城 林嶺東狠操古天樂
任賢齊拚生計 錄兒童節目緊張超想哭
奧地利難民遇難 歐盟斥犯罪行為
巴黎仿冒博物館 專門收藏假貨
單日10億人上臉書 締重要里程碑
罷工不斷 倫敦24小時地鐵延後推出
壽險暑期實習 教學子職場3力
投資新興亞債 持有3年幾乎必賺
福斯拿下德國設計委員會8項大獎
台留學生在美弒母案 中止刑事審理
巴西車市持續萎靡 車廠減產裁員
美學者：大陸經濟衝撞開放資本市場
克萊亞衝刺國際市場 闖出時尚台灣名號
工研院生醫展 讓你看到重生的奧妙
台助露國衛生教育 辦全國減重比賽
台灣電影參加瑞典和平與愛影展
HTC A9像iPhone 6？網友論戰誰抄誰
美股大漲 台股挑戰8000點
日本7月通膨零成長
蘋果發表會來了 女生最關心粉紅機
2015秋季旅展 台北世貿一館登場
韓花美男樂隊Click-B重返樂壇
開學日逼近 台南學校加強清理環境
西南氣流影響 各地有雨
文青上海 走進武康路上的風光歲月
民調：若發生戰爭 韓民83%願參戰
巴拿馬大學頒榮譽狀 表彰周麟貢獻
義專家：損毀名畫作者應為努濟
台股開盤漲 99.22點
菲國第2季經濟成長5.6%
吳宗憲不滿金鐘評審 吳姍儒挺爸
美股大漲激勵 台股早盤續揚百點
新台幣盤初升4.95角
鄧振中訪台積電 張忠謀接待
課審會召開 將成立小組檢討課綱
鼓勵民眾做公益 西瓜莊園招待兒童餐
北京樂陞資產重組 今起停牌
湯繼仁哥國大學講解台灣政治制度
賴清德稱改革有成果 進議會施政報告
日7月通膨歸零 新刺激措施料出
大陸國台辦：連戰應邀出席北京閱兵
傑布獲前眾院大咖力挺 拚初選加分
夏普擬售液晶事業 將與JDI及鴻海談
陸股開盤漲逾1% 滬股站上3100點
3歲幼童深夜遊蕩 嚇壞開車駕駛
人民網總裁廖玒遭查
油價升 多倫多股市強力反彈
新台幣早盤勁升逾5角
迪士尼偷竊案 外長指示外館處理
日星栗山千明跌倒骨折 住院動手術
阿善師武藝揭序幕 西螺群英會展盛況
悠遊卡風波處置 柯文哲：不個案處理
賴清德決定進議會 臉書貼文述心境
氣象局調高雨量分級 強化防災應變
陸客屏東車禍 海基會聯繫家屬中
膽固醇難控制 美通過注射型新藥Repatha
台特技團河內演出 獲觀眾肯定
蘋果新機題材 領台股重登8000點
水位高 曾文水庫調節性放水
壽險業務員人數 創新高
桃機地板晶化如鏡 另類國門之光
人民幣中間價升近1角 5個月最大升幅
裕隆獲准登陸設汽車金融 集團同歡
搶救落果文旦 新竹推柚皮清潔劑
單騎愛地球 高市徵創意勁裝參賽
1民眾騎腳踏車在平交道遭撞斃
保護陸蟹產卵 墾丁台26線縮減車道
假修車真竊盜 警調監視器逮人
夏普再傳賣液晶事業 鴻海頻遭點名
星前外長新書 台灣政壇人士相挺
壽險業務員人均貢獻 中華郵政奪冠
錸寶十年磨一劍 笑迎OLED新世代
自造者嘉年華 29日靜宜大學登場
宇宙星系圓盤狀變橢圓 80億年大變化
柯文哲：將處理悠遊卡公司結構問題
台66線化學槽車線翻覆 氫氟酸刺鼻
賴清德進議會 謝龍介：為疫情滅火
出口商拋匯 新台幣實質小升
連戰將出席陸閱兵 王金平：尊重
連戰9/1會見習近平
台股開高走高 站上8000點
馬總統投書 華時更正網搜標題
北京故宮展清明上河圖 十年來首次全卷
越南行李車追撞 華航班機延遲起飛
中元節來了 陸媒：鬼界春運可以遇到鬼
黃昭順：國親合作才有勝選機會
特斯拉P85D評比稱霸車界 股價勁揚
希臘脫歐和貓咖啡 收入牛津線上字典
屏東檸檬黃龍病 疫情嚴峻將減產
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
專家：日本二戰掠走中國10萬文物
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
腳踏車闖平交道事故 延誤4千旅客
死囚鄭性澤非常上訴 遭駁回
胖達人內線交易案 下午宣判
賴清德進議會 李全教：平常心對待
中元節又逢大雨 菜價 8年最貴
台中抽驗青草茶花茶 1件不合格
小姐嫖客性交易 應召站全都錄
給力券免費職訓 洪秀柱政見破低薪
竹縣義民文化祭 29日熱鬧開跑
肯邦力行大隊義剪 6年愛心不間斷
不爽被質疑戴假髮 川普邀人上台驗身
再談i-Voting 柯文哲：無對錯
陪宋楚瑜訪美濃 鍾紹和：陪老長官
鄧振中：電價10月可望調降
媒體新趨勢 記者要會寫程式
連戰出席陸閱兵 柯文哲稱看不懂
陸股早盤上漲 滬股站穩3100點
潘基文將出席中共閱兵 會晤習近平
北市陸橋地下道 柯文哲：半年專案評估
希拉蕊長島夏日租屋出售
挾持演練逼真 女巡官被救出腳軟
謝金河：油價強彈10% 是好佳兆
新台幣中午升4.67角
U18青棒 中華首戰加拿大
台經院：製造業景氣燈號連4藍
雨衣哥騎上國道 高速狂飆遭開罰
大陸豬價連續上漲4個月
阿善師武藝群英會 結合體育文化觀光
消保法修法 消基會質疑糾紛恐增加
林辰峰獲谷歌新聞獎學金 台灣學生首位
北市大樓地下室起火 警消馳援
北市發生1起疑民眾自焚意外
參訪台積電 鄧振中：對企業有信心
李新穎主持中美洲3計畫援款捐贈
基隆違建傾斜屋 拆除後規劃闢公園
賴清德進議會 口稱李議長向社會致歉
農場爆虐雞 麥當勞泰森食品終止合作
北市性平辦公室：公部門應思考正面行銷
中元拜拜 量販大推優惠
陸閱兵 府：考量社會觀感宜避免出席
國防部：退將不要參加中共抗戰活動
連日強升 新台幣實際升勢轉緩
中年男疑自焚 當場死亡
大學生買毒開趴 遭逮辯稱賺錢
連戰將觀陸閱兵 陸委會：盼維對等史實
教育部開課審會 學生場外抗議
台越投資保障協定 翻修有譜
吳育昇：連戰勿出席陸閱兵大典
赴歐難民船又翻覆 200死110人生還
電子金融集團股發威 台股大漲200點
近5年大客車事故 國光客運件數最多
高溫易生丙烯醯胺 少吃油炸烘焙
跨年活動互槓 柯文哲要兩局處協調
陸客團屏東死傷 國台辦關切
進議會是承擔 民進黨肯定賴清德
代收貨款詐騙校園 得手20餘件
克里奇中間體 中研院找出酸雨可能因子
中秋連假 台灣高鐵29日開放購票
中元節 澎湖依傳統習俗祭祀
台北國際電子展 增電力能源區
澎湖龍門漁港出現油污 漏夜防堵清理
蘋果9月9日Siri搞神秘 傳新手機將變大
彰化市收垃圾變動 10月起週休2日
金門必訪景點PK 翟山坑道奪冠
淨選盟集會促改革 大馬封鎖網頁
當模特兒先寄裸照 色男遭逮
台股收盤漲 194.63點
潘基文將出席北京閱兵活動
毒蟲膽大包天 攜毒派出所旁鬼祟遭逮
賴清德進議會 網路熱議反應兩極
國安基金連4天發威 台股再漲194點
大雨 高雄仁武二級淹水警戒
開高走高 台股漲 194點
9月台指期漲 197 點
朱立倫：中華民國政府領導抗戰是史實
中市和平2民眾釣魚 1人遭沖走
9月電子金融期齊漲
驚驚漲 大立光重回3000元
講習選戰經驗 黃昭順籲藍軍團結
八八水災重建 總統：被譽國際典範
中元普渡 新北首創網路線上普渡寵物
大巨蛋工地積水生孑孓 北市開罰
台股類股齊揚 收復8000點關卡
賴清德進議會 蘇煥智：總是好事
兩韓息戰鼓 金正恩：轉禍為福
康健雜誌：黑糖含丙烯醯胺 過量恐致癌
聯發科台元實驗室火警 無人傷亡
宋楚瑜籲大陸 尊重抗戰史實
女友懷孕缺錢花用 男持刀行搶遭訴
日月光收購案 矽品審議會：有疑慮
被指永遠值得期待 王金平：不敢當
上半年京都十大景點 清水寺奪冠
泰前總理戴克辛涉非法放貸 法院未宣判
南韓提議 兩韓9/7舉行紅十字會議
孩子睡不飽 9成贊成上學時間延後
Yahoo奇摩拍賣 影音刊登抽蘋果錶
波多野結衣卡送議員 悠遊卡：問政需求
北韓政策獲好評 朴槿惠民調創新高
賴清德進議會 呂秀蓮：鬆一口氣
國際龍舟錦標賽 29日起一較高下
國民黨團：賴清德道歉 撤換顏純左
警方中元節祭祀好兄弟 芭樂不能上桌
謝龍介遭恐嚇潑酸 洪秀柱籲唾棄暴力
連戰將觀陸閱兵 洪秀柱：心中有一把尺
喝農藥1週後不治 家屬誤以為開玩笑
懷孕照吸毒 連警方也搖頭
三大法人買超台股45.86億元
電子支付上路 電商H2可望增兩成
台獎競爭激烈 海地大使肯定受獎生
教育團體籲 大選前暫停教師團協
北市男子自焚 疑久病厭世
雨中迷失山區 沖天炮救8旬老翁
環保嘉年華登場 廢電池換二手書
雨勢不斷 職棒台南犀獅戰延賽
U18世界盃青棒賽 中華不敵加拿大
蔡依林再加碼 11/5起連4唱
印度巴基斯坦邊界交火 至少9死50多傷
台北橋增自行車道 施工期間機車道縮減
拜登有意爭總統提名 希拉蕊暗中阻撓
波多野結衣悠遊卡 販售所得捐3團體
綠電推廣創里程碑 15家法人認購達百萬度
4歲暴斃 明星北極熊柯努特死因出爐
台股收復8千點 金管會：續盤點救市
矽品5大點駁日月光收購 籲股東不賣股
HTC水管相機RE 獲IDEA大獎
愛麗絲150歲 紀念商品牽動粉絲神經
中信金信義總部標售 9家競逐
賴清德進議會 蔡英文肯定他對抗黑金
蒸餃籠墊包鞋布 網友熱議
傳鴻海與矽品策略聯盟合作
工業4.0 研華攜手松下
墨西哥內閣改組 外長問鼎大位先鋪路
大雨當心 新北新莊板橋淹水警戒
波多野結衣悠遊卡 善款捐3公益團體
韓SK集團崔泰源將訪台會郭台銘
黃景泰涉貪案 下午5時宣判
陸股收盤大漲 滬股站上3200點
打破迷思 別靠黑糖補鐵補鈣
撞死孕婦 夫婦賠700萬元換緩刑
搜救狼犬加拉不拉多 找到寄養家庭
全球股市彈漲 日股跟著大漲
澄清媒體報導 人民網暫停交易
不滿政策打壓 外勞仲介赴勞動部抗議
油氣價雙降 桶裝瓦斯將可省60元
不要戰爭反安保法 東京大學生絕食抗議
賴清德不進議會大事記
外籍家事勞工調薪至1萬7000
新北午後大雨 土城水深及膝
不用i-Voting選才 蔡英文說無否定之意
中信證券遭查 陸媒：或因股市放空
家庭看護工薪1.7萬元 9/1起適用
九三閱兵 胡為真：退將不該去
北市確診1登革熱個案 去過高雄台南
馬尼拉華人中元普渡 不燒紙錢不供葷
遇駭偷情網騙很大 爆出女用戶多是假
揪團買春有折扣 高市警喬裝破獲
民雄大士爺祭 童扮八仙暖身
中市和平區1人遭溪水沖走 尋獲已死亡
金馬52主視覺 張叔平秀俠女風采
登革熱防疫 監院籲記取前車之鑑
新台幣收貶 0.2 分
抗日月光收購 鴻海與矽品股權交換
維州喪命記者父親 矢言推動槍枝管制
仲介要外勞入境驗愛滋 勞動部難認同
拜旺旺 鄧振中盼台灣經濟旺
高市公共腳踏車搬遷機房 暫停營運
石門水庫排洪23小時 關閉排洪隧道
台灣貿易訪問團訪泰 拓展東協商機
波多野結衣悠遊卡惹議 全家超商不賣
奧地利難民車藏70多屍 傳3人被捕
課審會決議 新設歷史課綱諮詢小組
肛門撕裂傷 男子性侵女子遭起訴
印度普查 287萬人無宗教信仰
鴻海矽品結盟 鴻海將成矽品最大股東
謝謂君首爾主持台灣觀光洽談推廣會
北捷新任總經理 顏邦傑接任
愛吃零食喝糖飲 小學生易胖又便祕
軍公教聯盟黨：應創新思維強化募兵條件
桃機第三航站 國際競圖台英美出線
新北午後大雨 土城托老中心撤離
謝龍介被恐嚇 國民黨：譴責暴力
立院旁開槍 槍手藏陸遭遣送回台
圓圓為吹冷氣假懷孕 動物園：生殖策略
星前外長：台灣對新加坡功不可沒
北捷總經理顏邦傑 曾任高捷總經理
矽品鴻海結盟 日月光：沒意見
台積電憂缺電 鄧振中這麼說
兩岸和解 夏立言：九二共識是關鍵
台東台11線自小客車撞電桿 1男命危
兒站機車後座未載安全帽 婦遭檢舉
柱姊提給力券 勞部：失業率折半
國際技能競賽放異彩 感謝知遇恩師
華爾街之狼後續 檢調搜索
胖達人內線交易案 小S老公判無罪
男住院用餐噎死 4醫護不起訴
前基隆市議長黃景泰涉貪 判20年
世界台商總會訪印尼 挺台入RCEP
竹塹中元城隍祭 城隍爺盛大遶境
網路抹黑 國民黨：不會坐視不管
胖達人內線交易案 小S公公判2年
賴清德決定進議會 蔡英文早知情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
機捷年底通車跳票 延至明年3月
賴清德進議會 議員口角險衝突
貓咪角逐加拿大總理 徽章T恤應有盡有
苗栗比丘尼失蹤 嫌疑男聲押
賴清德進議會 緩壓也解對立
屏東里港鄉長 被判當選無效
鴻海換股 林文伯：股東不會損失
周杰倫挺TFBOYS 催生剩下的盛夏
販賣山寨名牌飾品 遭通緝還重操舊業
賴清德進議會 涂醒哲聲援
美大學校園傳槍響 1人身亡
胖達人被控內線交易案大事記
美國防部授權出售巴國攻擊直升機
中俄海上軍演結束
賴清德終進議會 議員舌戰議長抱平常心
國家體育館跑道重鋪 高市盼符國際水準
平穩颱風菜價 家樂福推200噸蔬菜
下屆課審會委員名單 研議公開
法經濟部欲討論35小時工時 總理否定
報告：巴基斯坦10年內成第3大核武庫
外資匯入 新台幣盤中強升收小貶
波多野結衣悠遊卡爭議 超商暫不販售
謝龍介遭恐嚇 警方偵辦並加強維安
登革熱延燒 台南病例突破2500例
反嚴格管制槍枝 川普：問題在心理健康
獲利了結賣壓 港股收黑
郝龍斌：郝柏村曾力勸連戰勿出席陸閱兵
電子支付上路 可推升經濟成長
穩定度未達97.5% 機捷最快明年3月通車
大陸證監會約談上交所等19個單位
LED照明及車用電子異業結盟 拚商機
泰總理訪菲 承諾促成南海準則
胖達人作證 小S夫脫身無罪
中華電4G新廣告催淚 待嫁女兒不捨
金門縣府餐廳彩繪 員工吃飯好心情
台灣大選 星前外長：對選後局勢不悲觀
生蛋7年 浙江老母雞變公雞
中元節祭祀 柯文哲：心存善念
捍衛股民正義 金管會檢討補充保費
郝龍斌：台灣政治人物不宜出席陸閱兵
金門醫院水頭 縣府加開接駁車
宏達電固樁中高階 低價戰可望止血
澎湖家扶弱勢助學金缺口 待各界伸援手
認了 片岡愛之助與藤原紀香相戀
不分區立委提名 民進黨9月組委員會
跳脫方正 Instagram照片增人像風景模式
問政需求要波多野結衣卡 北市議員否認
登革熱致死率低 顏純左：若誤解願道歉
遭指不敢審李全教案 台南地院：誤解
義大犀牛行銷高雄 宣傳水上計程車
滯留急診改自費 9月上路踩煞車
洪辦：日媒對民進黨執政提出質疑
涉狎童罪 教廷前大主教受審前病逝
大馬華人被威脅 示威將遭血洗
法官暴打恐嚇者 陸民：知道報警也沒用
洪秀柱盼吳敦義王金平多點關懷
官員：印巴邊界交火 10死逾50傷
內線交易賣股 小S公公判2年
低頭族小心 長時間滑手機擠出雙下巴
104張收據詐900萬 黃景泰判20年
壽險投資台股鬆綁 年底機會高
鑑賞期例外定義 消保：相關團體共議
波多野卡惹議 國民黨議員要戴季全下台
習近平訪美前 陸美暗指雙邊關係緊張
空軍馬基隊戰力週 軍歌競賽
鴻海結盟矽品 日月光收購案破局?
澎湖海巡對越界陸船祭重罰查扣
北捷有男子咆嘯 無人受傷
李四川：入黨為國舉才 不為打敗綠營
租稅飛安協議 夏立言：兩岸協商如常
宋洪配 洪秀柱：根本不可能
出口恐連七黑 張盛和：8月雙位數衰退
大陸部署全面物流改革
國民黨中常委29日改選 任期改2年
橘子：投入電子支付 無所不用其極
一卡通暢行 北捷自行車嘜A通
雲林黑心油案 業者判10年2月
北捷淡水信義線男子咆嘯 無人受傷
黑幫山口組分裂 日政府高度關注
歐盟冷軋不鏽鋼板反傾銷稅 台灣獲調降
危機時刻 張盛和：掌握強項建立優勢
懷孕34週昏迷 孕婦胎兒送醫不治
男持美工刀捷運旁揮舞 警方逮捕
張盛和生日 祈願股市長紅
台越投保翻修 爭取第三地赴越台商適用
華碩ZenFone新品 接單旺
新華社文章要求日皇道歉 東京抗議
陸證監會移送22起證券違法案件
獵豹移動搶攻行動廣告 全球10國巡演
揮淚斬角保命 南非部分犀牛沒角見客
難民遺體多 巴勒摩無處可葬
聯合國：今年渡海赴歐難民已逾30萬人
前登月太空人 計畫2040打造火星太空城
台塑盃男網賽 易楚寰謝政鵬晉八強
台南登革熱 香港也怕怕
巴西Q2成長萎縮1.9% 陷入衰退
看中人潮錢潮 美食餐廳進駐百貨
波多野悠遊卡 越南林志玲感嘆喊話
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大樂透開獎
矽品：鴻海策略結盟 與日月光無關
德國福斯汽車 百億投資南非
美軍攜手蘋果波音 開發穿戴式裝備
涉詐公款遭判20年 黃景泰：一定上訴
蘋果9/9發表會 Siri給提示裝可愛
習近平會白宮國安顧問
陸客團屏東車禍 7名傷患家屬赴台
國家通訊社：希臘9月20日改選國會
天氣影響 遠通盃三對三延賽
國道3號嘉義段 接連追撞6人傷
NBA球星畢爾來台 將與粉絲互動
越南國慶特赦近2萬囚犯 政治犯除外
鴻海結盟矽品前景受矚 矽品31日說明
花蓮市區槍響 男中4槍無生命危險
曹錦輝進暫時離隊名單 缺陣至少3天
奈總統：將停止只仰賴石油出口經濟
東京奧運主場館新計畫 建設費大減
劉若英感恩開唱 喊再唱20年
看蘆葦之歌 洪秀柱感動落淚
湖南造紙廠中毒事件 7死2傷
傳談吳洪配 李四川：絕無此事
大樂透頭獎槓龜
暫時取消登錄 曹錦輝三天可歸隊
今彩539 頭獎槓龜
苗栗宜蘭逾債限 財政部緩撥統籌款
薯條該叫啥 荷蘭吵不休
利比亞外沉船 找到82具移民屍體
為獅王復仇？ 辛巴威母獅咬死導遊
美7月消費支出微升
歷經本週震盪 美股開盤後走低
前妻談習近平 不是理想主義者
張志豪代打3分砲 兄弟逆轉桃猿
巴西陷入衰退 政經局勢益加黯淡
台南區間車機車疑相撞 1騎士死亡
鴻海矽品結盟 日月光：不影響收購進行
重溫美好民歌年代 星歌迷大飽耳福
歐洲移民悲歌何時了 車堆腐屍海漂浮屍
美Discovery傳媒執行長所得高出員工平均薪資1951倍？
陽明山冷水坑公車翻覆 34人24傷
連戰將出席陸閱兵 馬總統：不宜參加
曼谷爆炸疑涉案 泰警逮捕1土耳其人
陸出境旅遊持續成長 去年人次首度破億
遭駭洩密 偷情網站負責人下台謝罪
好兆頭 日上半年嬰兒出生數增1.2萬
歐股漲跌互見
聯準會副主席：尚未就升息做成決定
土國組臨時政府 親庫德族政黨首度入閣
聯合國秘書長呼籲 加強因應移民悲劇
秘魯發生5.5地震 未傳毀損或傷亡報告
跌過頭 油價連兩天大漲
美股漲跌互見 結束1週激烈震盪走勢
打破社會框架 菜鳥刑警宥勝屢踩紅線
忐忑流年精選紀錄片 堅定力量望見時代
粉絲熱情 黃騰浩逛夜市無緣啖美食
警戒升高 比利時加強國外使館維安
美賭城高溫 小孩在車內熱死
巴西經濟危機 第2季衰退1.9%
車堆移民腐屍 匈牙利警方逮捕4嫌
加歌星席琳狄翁重返賭城演唱
賣原子筆的爸爸 網路瘋傳揪人心
旅瓜國華人國際獅子會新任會長就職
潘基文將出席陸93閱兵 日很不滿
南韓首座核廢料處理場完工
各地天氣不穩定 中南部局部豪雨
倫敦古蹟柯芬園 10萬顆氣球壯觀妝點
橫濱輪胎高球賽 曾雅妮次輪衝第1
宏達電Q4有亮點 預告台灣3機齊發
考試院薩克斯風社 紓壓兼健身
澎湖區漁會海鮮節 海鮮料理免費嚐
東南亞登革熱疫情升溫 籲提高警覺
橫濱輪胎賽次輪0柏忌 曾雅妮衝第1
駁斥機海戰 宏達電：努力找平衡點
屏東大鵬灣路跑 連3場馬拉松
瓊斯盃男籃 中華戰田臥勇太拚復仇
五月天東京搖滾開唱 HTC粉絲賺到
InterDigital控微軟 美ITC終判未侵權
男性BMI正常 7.3%腹部肥胖
Uber 興起 在台灣關卡重重
竹市那魯灣村豐年祭 盛大登場
你的車就是我的車 從UBike到Car2Go
台中公園傳溺水 男救起已亡
瓊斯盃登場 林志傑國手生涯倒數
31日開學日 賴清德要求校園務必孳清
海外當兵助友邦 台灣役男小兵大貢獻
橫濱輪胎賽飆64桿 曾雅妮次輪第1
大陸央行撤銷浙江易士支付牌照
日官網刊釣魚台等資料 強調主權
曾雅妮回來了 2012年來前2輪領先
中華少棒飲恨威廉波特 章文樑設宴鼓勵
一場轉型戰爭 杜紫軍：台灣企業要振作
推動經濟轉型 杜紫軍：要勇於改變
巴克萊高球賽 史畢斯出局失球王寶座
嘉市聖奧德堂 恢復禮儀聖祭
台灣文明之印記特展 拉脫維亞揭幕
獲贈鍾馗像 洪秀柱：幫我斬妖除魔
民主黨全國委員會 希拉蕊轟川普
前Beats CEO求去 蘋果音樂服務痛失大將
馬總統南下海軍基地主持秋祭
任數字王國執董 宏達電：周永明未離職
天津爆炸 遇難消防員許多為獨子
越南特赦逾萬餘囚犯 外國籍34人
台北101購物 明年起可辦e化退稅
秋初出遊新選擇 新北步道賞魚去
五月天日本武道館開唱 寫下歷史
矽品有請郭台銘宣明智 8天逆襲日月光
華府動物園：貓熊寶寶是男的
瑞芳藝術饗宴登場 邂逅樂舞詩歌
台塑化提早降價 汽油降0.7元柴油0.8元
高鐵中秋特價票秒殺 熱門時段仍有位
遊南台灣 切記做好防蚊措施
正妹當牌友 到場時發現全是男的
宏達電布局虛擬實境 周永明助陣數字王國
連戰應邀赴大陸 副總統盼堅定講出史實
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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LINE Pay支付 信用卡占優勢
開拓動漫祭 首辦cosplay大賽
台灣支援巴拉圭蘭花植栽與培訓
網咖起口角 掏刀殺人判刑定讞
連戰赴陸觀閱兵 李登輝：百姓會怎麼想
股災影響房市 賣房遠水難救股市近火
洪秀柱選情 副總統：該關心的都會關心
北捷悠遊卡AV熱 廣州地鐵票主打安全
火星之旅熱身 模擬生活實驗展開
鴻海軟銀機器人 1分鐘又完銷千台
阿善師武藝群英會 西螺登場
豪棒禮物盒 臉書帖開箱文
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宋楚瑜：紀念抗戰勝利 其他活動應審慎
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著色書這樣畫才正確？ 網友笑翻了
廣州軍區前空軍政委落馬 中將軍老虎
鴻海矽品結盟攻SiP 封測整併大風吹
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訪馬頭山 宋楚瑜允找回有感政府
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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南部登革熱持續蔓延 如何有效防治Q&A
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橫濱輪胎高球賽暫停 曾雅妮暫居第2
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中央氣象局氣象報告
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川普反移民論調 恐痛失關鍵拉丁選票
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天然氣桶裝瓦斯估雙降 桶裝約省1便當
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炫郵輪9月來 可跳傘機器人調酒
百貨週年慶血拼 達人提供5大攻略
北市街頭擄人 下班員警通報救出被害人
MERS影響 前往南韓外國人連三個月減少
女大生弄丟比賽鞋 警協尋助晉級
場地泥濘 中職雙重賽日場延賽
輔選柱柱姐 朱立倫：勤跑基層較重要
1公噸落石衝民宅 幸有防護網
澎湖雨勢驚人 單月新高直逼年雨量
大陸取消9個死刑罪
加油等等 中油降汽油7角柴油8角
南韓自殺率 經合組織成員國最高
波多野悠遊卡爭議 藍議員批柯文哲切割
青年發展學院 結合雲嘉南學子
路上撿紅包以為冥婚袋 被查獲鬆口氣
為升息開大門 Fed副座：不會等通膨達2%
半島電視台3記者遭埃及判刑 美深感失望
早起上學 美研究：睡不飽讀不好
總統辯論 洪秀柱批蔡英文閃避
日本官網稱擁釣島 外交部：不予承認
大選辯論 洪辦：洪秀柱不怯戰
阿善師武藝群英會 風雨展熱情
香港紀念抗戰遊行 老兵持中華民國國旗
大選辯論 蔡英文盼等登記完成後進行
桃機免稅店體驗購機 享好康
計程車倒車肇禍逃逸 再撞機車騎樓
網友封世界最好吃爆米花 傳年底前來台
大雨攪局 嘉義神鬼傳奇踩街取消
曾是問題學生 奪世界空調冠軍
台糖：紅糖丙烯醯胺含量低
限制高齡駕駛 民眾建議汽機車分開
大陸地方債今年上限80兆 依法控管
MLB勇士主場傳憾事 球迷從看台摔下身亡
齋僧法會 吳副總統祈福
鳥擊 泰廉航大鳥航空班機平安轉降
搶頂級客 富邦華一銀要讓銀行飄咖啡香
綠委質疑連戰赴陸 朱立倫不回應
饒舌歌手慈善會獻唱 蘋果摃TIDAL
陳(沖)：提振經濟 可採擴張財政政策
小草書屋啟用 朱立倫感謝各界
男涉偷智慧型手機 辯不會用丟垃圾車
矽品鴻海逆襲日月光 股東臨時會見高招
1500公尺自由式 卓承齊刷新全國
馬來西亞反政府示威第2天 氣氛歡樂
華碩大尺寸手機 稱霸菲律賓
洪秀柱：歌謠學客語 發揚承傳客家文化
義參議員馬朗訪華 外交部將頒贈獎章
開學日BLUE 學生出現開學症候群
入秋單眼相機拚戰 狠降萬元最吸睛
蔡英文端政見 五大社會安定計畫
人民幣匯率期貨 推第2波交易獎勵
團團圓圓過生日 保育員手做蛋糕慶生
氣喘兒別禁足 適度運動助改善
一塊黑森林蛋糕 台選手勝歐洲廚師奪金
悲慘世界首位非裔男主角 失足墜樓亡
雙人組設計師品牌獲選 共闖東京時裝週
高病原禽流感? 嘉縣撲殺6千餘隻肉鴨
酒客突開門致騎士摔車 運將肇逃獲緩刑
楊泮池勉台大新生 探索無限可能
國際數位內容交流會 9/8登場
蔡明忠：陸去槓桿化 台資可參與商機多
趕赴國王選妃 史瓦濟蘭65少女魂斷公路
避關注 蔡明忠兒子先在外面歷練
車堆移民腐屍 4嫌匈牙利受審辯稱清白
吃完筍子呼呼大睡 偷筍賊遭8旬翁活逮
澎湖教育界耆老陳連富 晨泳意外溺斃
張榮恭：連戰赴陸 大家拭目以待
緊張緩和 兩韓軍隊警戒均恢復平時水平
疑大雨視線差 三車追撞2死
開學日 北市加強取締違停
開學了 新北協助八仙塵爆學生需求
基金業：人民幣一次性貶值貼近市價
便利偏鄉交通 高雄導入公車式小黃
彰化街頭藝人審查 魏明谷打氣
鴻海結盟矽品 搶蘋果工業4.0智慧車
王金平續任立委否 盧嘉辰：全力支持
瓊斯盃籃賽 韓國遭俄羅斯絕殺
曼谷爆炸案 警：嫌疑人不肯配合調查
法防長將到訪 傳印度決購36飆風戰機
訪視滷味觀光工廠 吳副總統讚賞
川培配有譜？培林肉麻吹捧 川普飄飄然
助理納保身障聘不足 台大批兩套標準
連戰出席大陸閱兵 蔡英文：有違觀感
巴基斯坦西南小機場遇襲 1死1遭綁架
樂騎單車喝咖啡 永安漁港風情聽音樂
廈門電扶梯疑通電 7歲童昏迷送醫
菲律賓蔡英文後援會 馬尼拉成立
閃電波特笑傲世田賽 宣示王者地位
藝術家姚仲涵 日光燈明滅啟動聲響
蚊子偏愛含糖飲 毒糖餌新法剋蚊
苗栗農民歡喜要出國 業務員吞旅費丟包
連戰赴陸閱兵 許歷農：各人心中有尺
洪秀柱：競爭對手兩岸政策模糊
陸女減肥營猝死 健身院判賠250萬
天津爆炸 遇難人數增至150人
嘉市祖父母節 三代同堂運動會
曼谷爆炸案 首名台灣傷者訴說慘狀
防登革熱 大肚魚孔雀魚吃蚊幼蟲
洪秀柱：明年選票名字絕對有洪秀柱
市調機構:陸電視面板過度集中32吋
印度蛇蠍女 傳為財產分配謀害親生女
曼谷爆炸案受傷獲助 張道源發願行善
超能玩很大 羅賓威廉斯最後獻聲
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統辯論何時辦 藍綠喬不攏
持空氣長槍射人 遭逮後稱無惡意
古坑華山文化長廊 彙音寶鑑現風華
關心台南新移民 國民黨協辦家庭日
連戰啟程訪問中國大陸 未發表談話
柯文哲力挺洪慈庸 正面態度面對困難
俄國黑熊渡江 陸方麻醉後野放
U18世界盃青棒 中華優勢火力扣倒南非
台南登革熱疫情發燒 專家：問題在人
波多野結衣悠遊卡 萊爾富：確定不賣
新北住宅租金補貼 合格戶可望都獲補助
女籃亞錦賽 中華大勝泰國71分
台師大師生募款 為獨居長者修繕房屋
禽流感 嘉義朴子撲殺6064隻肉鴨
曾銘宗：海內外金融整併 下半年還有
曼谷爆炸案逮1人 警方搜捕更多嫌犯
推動民國熱 辛灝年：中華民國前途光輝
陸紀念抗戰閱兵 郁慕明搭機赴北京出席
大雨滂沱 嘉縣傳災情
桃園義民文化祭挑擔 展義民精神
蘇煥智盼記者發揮第四權力量
鋒面滯留 大雨下到9/2
國際供佛齋僧大會 祈桃園台灣平安
力挺婚姻平權 丁寧：同志出櫃是使命
女子坐后豐大橋 員警驚險搶救
中市桶裝氬氣外洩 消防局緊急封鎖
湖北破獲代考企業 夫妻檔首謀來自名校
馬哈地號召人民力量 推翻大馬涉貪首相
紅雀投手克服傷勢 生涯首度扣倒巨人
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數萬民眾包圍日國會 抗議安保法案
華視精選江蕙 回味青澀模樣
以蛀牙喻台灣問題 蔡英文要補蛀牙
台塑盃男網賽 楊宗樺單打亞軍
聶隱娘大陸首映日 票房不俗逾5千萬
西印抗爭 評論：反映莫迪模式誇張炒作
悠遊卡公司 柯文哲：很頭痛的結構
賣筆爸爸獲捐款 喜極而泣想助敘國難民
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大陸出境旅遊人次 有望再稱霸全球
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柯文哲期勉洪慈庸 堅持做對的事
瓊斯盃台菲大戰 首節中華藍6分落後
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洪秀柱：正視抗日戰爭歷史觀
嘉縣爆禽流感 雛鴨來自雲林
日反安保法民眾包圍國會 號稱12萬人
美網戰火將啟 小威劍指年度全滿貫
陸最大券商高層被查 傳救市違規
禽流感 大雨後應加強消毒
瓊斯盃台菲戰 中華藍追上16分差距
約翰藍儂生前彈奏最後鋼琴 利物浦首展
嘉義爆禽流感 擔心隱藏性病毒
象猿雨中苦戰 周思齊開砲定勝負
連戰抵達北京張志軍迎接 不回答問題
瓊斯盃台菲大戰 中華藍69比77落敗
日維新黨分裂 橋下徹將組新黨
法總理疾呼 應接納逃離戰亂迫害難民
媒體等連戰 赫見陳由豪現身北京飯店
澎湖防豪雨 桃園到高雄防局部大雨
泰警：爆炸案嫌犯是人蛇集團成員
投身非洲保育 英哈利王子親手檢查雄獅
台灣文化沙龍 李昂倫敦將開講食色性也
靠喝溪水維生 加州登山客失蹤9天獲救
睡人作者薩克斯 82歲癌症辭世
北京嚴查空汙 雪花啤酒完全停產
連戰將參觀盧溝橋
菲律賓後衛殺翻 中華藍反撲失利
港都開唱 江蕙對鄉親高喊我愛你
北港傳登革熱 學生已返家休養
黛妃身亡18週年 狗仔文化依舊
沙國地方選舉展開登記 女性首度參選
驚悚小說作家自爆 曾兼任英情報員
自由廣場前男子自焚 動機和身分不明
台南市登革熱破3千例 6成發燒持續7日
台北神旺 手工月餅好評登場
蘭城晶英《喜盈映晶月》中秋月餅禮盒
台股開低走高 收盤漲155點
(時評)自抬身價的連爺爺
宏達電將裁員600人？ 桃園和新北市府證實
新住民創「蟬寶寶」 推廣二手嬰兒用品共用
欣葉月餅禮盒 餅香 情重 秋意濃
新住民親子共學 認識父母成長故鄉
晶華 四款特色月餅陪您過佳節
前南投縣長李朝卿涉貪案 一審判30年
錫板初秋市集 藝術家進入三芝社區
外幣NCD業務登場 集保提供發行及結算交割服務
資產還是負債？德國大企業這樣看難民....
史國國王選妃釀車禍 死亡人數羅生門
橫濱輪胎高球賽3輪 曾雅妮並列第2
馬哈地力挺抗議黃衫軍 大馬首相壓力大
歐盟部長9月中召開緊急會議 談移民問題
車廠暗夜火 幸未延燒旁進口車廠
橫濱輪胎高球賽爭冠 曾雅妮落後2桿
埃及10月中起 2階段舉行國會大選
陸記者自承散播假資訊 引發股市暴跌
橫濱輪胎高球賽 曾雅妮並列第2做收
大航道菁英賽 潘政琮並列11名做收
曹西平主持背包踐客 成立圓夢事務所
黃曉明秀人間胸器 虜獲陳喬恩
達賴喇嘛14世 9/11全台上映
巴黎近郊麥田收穫節 重現農村記憶
IS再下毒手 毀敘利亞巴邁拉貝爾廟古蹟
預報貨物系統順利上線 通關新紀元
台薩舉辦中華書法展示
台灣文化節 謝建得再風靡多倫多
相隔6個月 曾雅妮再獲亞軍佳績
降價屋增加 雙北感受最深
暴打川普人偶 拉美社區熱賣
台股拚月線 外資可望扮推手
搶日本SIM Free市場 宏達電蓄勢待發
法國愛台開心歌友會 年會歡聚
保加利亞總理座機緊急降落 半年來第2遭
男子自由廣場前自焚 動機不明
借鏡蘇迪勒 北市工務局檢討報告將出爐
北市開學瘋創意 教育局長扮小小兵迎新
新北藝棧 開放藝文團隊申請進駐
颱風過後 太魯閣施工交管
歐盟9月開特別部長會議 談移民潮危機
翻轉數學 玩遊戲當奠基工程
開學日 家長帶學童返許厝分校上課
埃及外海發現巨大天然氣田 蘊藏豐富
威力彩頭彩19億 財神3度來敲門
提高人行空間 中警監視系統主機遷移
鴻海結盟矽品 吳田玉看法受矚目
遠東科大棒球隊 韓國移訓備戰
新住民親子共學 繪出家鄉風景
滯留鋒近水氣多 注意瞬間大雨
台南登革熱嚴峻 學生穿長袖到校多
102年底國富毛額增至214.84兆元
日男持刀闖超商挾持店員 遭警制伏
金喜善將演大陸電視劇「幻城」
東方神起鄭允浩入伍 小平頭近照曝光
天津爆炸後 中小學如期開學
102年國富統計 每人資產增60萬元
台股開盤漲 9.41點
苗栗比丘尼失蹤 犯嫌稱嚇死後棄屍
隱身巷弄小確幸 車輪餅幸福滋味
新台幣開盤貶2.8分
鴻海矽品結盟 日月光開低
鴻海結盟矽品 股價齊揚
陸記者坦承散播假消息 遭當局拘押
台股早盤走低 失守8000
利比亞外海又有船沉 至少37死
機上全程開放用3C 手提電腦除外
亞投行首任行長金立群下月初訪韓
波多野悠遊卡 下午公布販售通路
開學日 學長姊牽新生上學去
MSCI季度調整 盤後生效
中南美洲台灣商會總會長訪瓜地馬拉
韓高恩結婚啦 新郎倌小4歲
蔡英文生日願望：台灣變得更好
南北韓軍方警戒恢復常態
男子自由廣場自焚 台大加護病房救治中
小英慶生 點亮台灣蠟燭不滅
最新登革熱疫情 台南破三千例
新台幣早盤升2.88角
台南登革熱病例數破3000
102年國富統計 每戶資產多91萬元
台積電：目前無建電廠計畫 未來還遙遠
大陸股市開盤雙雙下跌
雄影放4部經典 紀念卓別林流浪漢百年
鈴木汽車與福斯解除合作關係
報導證監會資金退場 大陸記者被拘
總統：地方政治與民眾生活相關
陸股重挫又要閱兵 公安部嚴查造謠
開學有愛 捐風災學生新制服書包
9成大專生曾打工 逾5成不滿意薪資
軍密文件案 邱義仁蔡明憲無罪
陸5大銀行上半年獲利 創上市以來新低
建議追蹤移民如包裹 美總統參選人挨批
橫濱輪胎賽 塔姆莉絲LPGA打10年首奪冠
U18青棒抗韓 中華關鍵戰役
張銘忠與旅法僑領歡敘
李朝卿涉貪案 下午一審宣判
諾丁丘嘉年華 彩色趴料吸引百萬人
亞股下挫 美升息疑慮再起
花蓮鬧區槍響 行車糾紛開道具槍
郵局12年來最大退休潮 估逾千人
入秋蛇類仍活躍 加強居家環境整潔
台南讀大學遭蚊叮 雲林首例本土登革熱
越南興建首座太陽能發電廠
傳美9月微幅升息 韓元帶動亞幣偏弱
假冒警察辦案搜身 搜走1千元
郵局招逾2千人 12年來最多
普渡供品 新北8市場捐社福機構
姐夥男友踹死中風妹 2人羈押
出國就是要上網 遠傳韓國漫遊殺低
半夜鬼上床名導演癌逝 享壽76歲
華郵：網路竊密 美將制裁大陸業者
教師情境測驗 助師資生探索檢視
防登革熱封獅湖公園 鄰校學生仍多夏裝
漲多稍歇 台股8000點震盪
貧戶增加？ 吳敦義：是救助門檻放寬
3成8學子背學貸 平均29萬元
下游訂單待消化 豐興報價持平
人民幣兌美元中間價 連二升
中常委拱續任不分區 王金平：沒拜託
總統辯論何時辦 宋楚瑜：勿成口水戰
軍事密件案證據不足 邱義仁蔡明憲無罪
善用跨域就業津貼 求職路更寬
發燒7天 感染科：這波登革熱特徵
上海股市早盤盤中失守3200點
氣爆過後 高雄市災區推都更案
泰勒絲妮姬米娜大和解 MTV獎一唱泯恩仇
台積電建電廠？ 經濟部：待電業法修正
攻印度金融業？傳鴻海擬在印度設銀行
老翁迷途新北市 三重女警護送過河回家
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
王建民6局失7分 連兩場被打爆
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
登革熱延燒 台南訂週六清潔日
買氣冷清 8月全台房市量縮17%
新雨量分級9/1實施 民眾警覺應提高
諾魯國會議長訪華 外交部：邦誼篤睦
新北貢寮車禍 消防搶救
早期乳癌治療新思維 免放射治療之苦
買福祉車免貨物稅 每輛省十多萬元
4縣新增登革熱 疾管署介入防感染
截肢老翁登山夢 沒雙腳也要登頂聖母峰
新台幣中午升2.42角
尼加拉瓜今年經濟成長將達3.9%
專家：東風5B是全新洲際飛彈
MTV音樂錄影帶大獎 主要得獎名單
友善校園週啟動 邀師生防制校園霸凌
貨車轎車內命案 疑夫妻輕生
陸股慘綠 老翁怒打綠衣鄰居
陸股早盤跌逾2% 滬股險守3100點
總統舉旅館業買義古堡：台義關係提升
小英提辯論時機 柱姐：換時空就換想法
立委期間修法疑自肥掏空 王令麟無罪
龜山國小如期開學 五代同堂助重生
李四川南下 朱立倫：協調立委選舉
新課綱上路 高師大附中：很平靜
南部雨大 曾文水庫再調節性放水
真的喝茫 男酒駕攔警車反遭逮
大雨下不停 高雄市列淹水一級警戒
國防部：若情勢急迫 共軍恐直攻台灣
南北韓研擬離散家屬定期團聚事宜
匈牙利脫水送醫3敘童失蹤
12強賽45人名單 有陳偉殷沒彭政閔
北市婦女免費乳癌檢查 照X光送禮券
宋楚瑜：打造鰲鼓濕地示範區
自行車節 全台找喔熊抽大獎
綠蠵龜擱淺 岸巡72大隊救援
宏達電裁員 桃園傳將裁400人
大陸抗戰片票房疑灌水 電影票遭塗改
發展多元文化 林佳龍將打造東協廣場
交流獲迴響 工作生活平衡工坊增班
菲政府與獨立教會互槓 被指涉大選暗鬥
大馬淨選盟集會和平落幕 30萬人參與
1桿之差失冠軍 曾雅妮懊悔哭了
泰國爆炸案 曼谷郊區再查獲炸彈材料
不動產慘澹 高雄市交易量少2成
國慶演說 納吉抨擊淨選盟集會
納豆來的靈感 不融你手的冰淇淋將問世
總統府演練反特攻 國防部否認
預期美9月升息 新台幣實質貶逾2角
小學課輔保全仍不足 北市家長憂
上海廠傳停工 宏達電：廠區皆運作中
北美最高山改名 凸顯阿拉斯加原民文化
澎湖3所國小 今年沒新生
連戰參觀抗戰紀念館 題字懷想血淚史
27歲朱昱瑋 受封世界超級名廚
APEC衛生論壇 蔣丙煌分享健保經驗
台灣黑毛和石斑 並列養殖魚雙雄
啟動潛艦國造 明年度編預算
防治登革熱 毛治國：跨部會協調
巴克萊高球賽 澳洲戴伊封王
台股收盤漲 155.74點
波多野悠遊卡 林向愷：兩難決定
大選辯論 民進黨：登記完成後進行
傅(山昆)萁重申居住正義 盼青年都能買房
買單灌尾盤 台股收盤戲劇性大漲155點
震盪走高 台股漲 155點
蔣丙煌：台灣健保財務相當穩定
金山磺火捕魚 蹦火仔通過民俗登錄
9月台指期漲 98 點
宏達電裁員 鄭文燦：協助員工轉業
逃過廣西狗肉節 數百隻狗失關注恐斷炊
印度競爭委員會控谷歌濫用巿場主導地位
闖公司開槍 中彈傷者開槍者雙雙送醫
9月電子金融期齊漲
24歲攝影助理自由廣場自焚 未留遺書
陸委會：兩岸協商不受大選影響
專家指 大陸飛彈東風10非長劍10
台股神龍大擺尾強彈百點 亞股第一勇
台南登革熱 議員質疑隱匿死亡案例
國道1號3事故 5人輕傷送醫
泰國爆炸案 泰警方發布2嫌犯追緝令
12年國教 北北基105年推108方案
海軍孝子遭撞亡 凶嫌落網
疑因大雨困溪底 南投6人待救
遊愛河 啟動水上計程車
台積電鴻海急拉助攻 台股大漲155點
曾銘宗：台股限空令 最快本周取消
U18青棒抗韓 中華隊1分飲恨
連戰參觀抗日紀念館 贈送史料並題字
中華電攜手宏達電趨勢科技 拚行動資安
MTV獎 肯伊威斯特放話選2020總統
質子治療諮詢門診 長庚9月開設
助攻亞洲盃 曾銘宗9/3出訪東南亞
工業生產數據疲軟 日股收黑
三大法人賣超台股18億元
反安保法生力軍 日媽媽族學生攜手抗爭
反商情結 洪秀柱：當選將(啟)動社會對話
李四川：已提名洪秀柱 無換人問題
李朝卿涉貪案 一審判30年
母子均安 隋棠臉書貼產後照片
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運氣差錯失冠軍 曾雅妮收拾心情再拚
出動孵蛋器 大紅鶴寶寶問世
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健喬攜手日藥廠 引進膀胱過動症新藥
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幸福人壽掏空案 黃正一收押
小金門上兵證實感染登革熱
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傳阿聯將尋求印度協助火星任務
南僑：下半年延續上半年強勁動能
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花蓮兩白骨 五子命案父母服毒身亡
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金警中秋自製MV 向鄉親賀節
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印媒：富士康將在印投資設付款銀行
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一上吊一仰藥 新北夫妻輕生
新台幣收貶3.8分
大甲國道下閒置地 蔡其昌爭取綠美化
兄弟3洋投敲定 康崔拉斯轉任教練
愛立信：2018年冬奧 開啟5G試驗
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CIPA首次在台舉辦 共同保存文資
學童回許厝分校 雲縣府：尊重受教權
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取締濫墾 檢方第1把刀砍向民代
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台鳳炒股案 黃宗宏判刑確定傅(山昆)萁更審
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南僑：烘焙油價格向上趨勢可期
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學童回許厝分校上課 台塑企業：未予補助
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越南熱烈慶祝建國70週年
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國民幸福指數 台灣續居亞洲第一
酒駕追捕嫌疑人罰兩萬 改判無罪
達觀里參與式預算 3工程提案中選
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夜路走多遇到鬼 男趁鬼月行竊遭逮
疑財務糾紛 工程公司老闆娘遭槍擊
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雲林首例本土登革熱 縣府籲清除孳生源
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北市木新路火警 警消救援
朴槿惠將晤習近平 聚焦朝鮮半島情勢
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防子女不孝 南韓將修法
黑色8月 歐股月線恐創4年來最慘跌幅
永和警偵破組織案 頒破案茶鼓勵
屏東1鴨場禽流感 撲殺5780隻鴨
矯正署新外役分監 9/1成立
美國升息別再拖 全球央行做好準備了
幸福指數亞洲第一 國人生活滿意度升
103年度機關企業綠色採購 達160億元
李朝卿涉貪案 判30年褫奪公權10年
港股恆指小漲 月線創近4年最深跌幅
民進黨：社會住宅是解決居住問題第一步
加拿大在杭州設貿易代表處
看到目標就出手 徐薇淩飆生涯最低桿
想進大聯盟 古巴球員睡球場外
潘基文出席北京93閱兵 日官方批
日月光收購 矽品林文伯提4大疑慮
柯文哲認錯：AV悠遊卡不對 不可公開賣
結合工筆畫 月餅遇見台灣藍鵲
兩智障兄弟走失 飢餓多時被警尋獲
波多野新版卡不賣 舊版9/1電話預購
宏達電裁員 新店廠解雇200人
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東京車站前將蓋摩天大樓 日本最高
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
傳宏達電新北市裁員200人
林佳龍：支持建設 擬發行交通電子票證
20年前舊地址 警助陸女圓尋親夢
公權力不彰 建研會籲政府硬起來
自行車經典路線 台東天堂路參賽
苗縣首例本土登革熱 女大生暑假住台南
舊版波多野結衣卡9/1零時起電話預購
宏達電裁員啟動 兩岸傳已裁千人
台股擺尾 期貨每口最多賺賠4.1萬
塔利班承認掩蓋首腦死訊 權力鬥爭未息
幸福人壽掏空案首開 鄧文聰否認犯罪
以軍挾巴勒斯坦11歲男童 影片瘋傳
塗鴉大師貼圖 嘲諷歐盟難民政策
13種藥物退出健保 有替代藥不缺藥
江澤民題字移走 中共黨校說為交通安全
公車路線學生出點子 交大抱走30萬
東北岸也捕得到 烏魚子量增
花蓮五子命案 劉志勤夫妻服毒自殺
不只宏達電 王雪紅旗下威睿電通也裁員
入座大陸高鐵餐車 得買1杯440元茶
判李朝卿30年 法院：背棄縣民有愧職守
宏達電裁員200人 新北將輔導就業
疑雷擊打碎高市大樓牆角 落石砸4車
台灣送愛到史瓦濟蘭 家扶代發愛心鞋
宏達電解僱員工 桃園專案輔導
宋楚瑜：蔡英文安心住宅需妥善規劃
滬股2個半月暴跌近5成 創紀錄
大雨挹注 曾文南化水庫放水
八仙塵爆復健 督導專管中心跨縣協調
父母陷毒海被捕 2歲稚女無辜入獄
中華電行動防護App 目標百萬戶
卓士昭率團訪印尼 盼緩漲消費品關稅
是否要戴季全下台 柯文哲：不會啦
林右昌勉棒球選手蕭仰辰 盼企業相挺
美9月升息增溫 新台幣轉貶
偷情網站遭駭 大陸用戶上海最多
矽品林文伯：結盟鴻海每股淨值增5元
IFRS新制將上路 5產業影響大
禽流感 雲林元長撲殺雞隻1.7萬隻
亞幣8月全趴 貨幣戰蓄勢待發
小一新生入學 台中國小卡通人偶迎接
營養午餐調整上路 縣長開學日試吃
加拿大廚藝大賽 台灣奪金端出虱目魚
婦聯會致贈獎學金給澎湖高中職校
散裝蛋貼來源碼 明起2階段落實
一卡通進北捷寬閘 悠遊卡105年高雄通
消防員因公殉職被駁回 屏府不滿
蔣丙煌出席APEC衛生論壇 成果豐碩
澎湖獨居老者不治 不及品味志工送餐
助青年弱勢安居 新北辦論壇汲取建議
降低骨折術後風險 骨質疏鬆照護有一套
曾銘宗：短期救市措施 最快本週取消
大江攻陸有成 8月營收續拚新高
原相第7次買回普通股 預計2千張
艾利耶塔無安打完封勝 小熊氣走道奇
國民體育日 中華體總表揚推廣有功團體
學校陸續開學 中市嚴防腸病毒疫情
波多野卡電話預購 已向柯文哲報告
中職二軍第五隊 吳志揚盼明年上路
宏達電新北桃園廠解僱員工 專案輔導
從良再印悠遊卡 柯文哲：建議很好
中共在海峽部署飛彈 增加百餘枚
重溫送小一孩子入學 隔12年再感動一次
李朝卿涉貪判30年 律師：李上訴捍清白
日擬提高國防預算 加強防禦東海島鏈
台灣之光 ETC獲國際首獎
蔡英文鼓勵年輕人 接起世代責任
SIM卡糾紛劫財劫色 2人送辦
外幣轉讓定存單上路 中國銀行發最多
花蓮市區撞車打群架 爭風吃醋引起
陶晶瑩無奈 電視台只愛聊婆媳夫妻八卦
狠殺房東案 港生遭判無期徒刑
家樂福林口開新店 目標明年破百間
感動人的牛肉麵 牛排教父推私房口味
新櫃特賣一波波 百貨催買氣
外交部：與亞利桑那州簽署駕照互惠協定
女籃亞錦賽 中華輸給上屆冠軍日本
柯文哲調走倒茶技工 有客人自己倒茶
菲前總統艾斯特拉達將出席北京大閱兵
宋家豪拒加盟 統一獅領隊說重話
CSO絕對武力選拔賽 猜猜我是誰勝出
卡債族福音 利率上限明起調降至15%
烏克蘭國會外警民衝突 爆炸造成十餘傷
基隆2例本土登革熱 都在台南感染
連戰會俞正聲：國共曾合作抵抗強權
全家攜手台新銀 帳單刷卡輕鬆繳
大陸手機實名制 9/1起更嚴格
陸客變少了 Coach香港中環店熄燈
下藥性侵陸男模 假廣告公司老闆遭重判
鬼月颱風加股災 8月房市今年新低
富櫃50指數成分股 明起加入光環等9檔
發掘天使才藝 富邦金當推手
職訓有成櫃姐變黑手 陳怡瑋拿下雙證照
憂登革熱疫情延燒 籲民眾勤清掃
國道1號彰化段7車追撞 6人輕重傷
義國參議員愛台灣 林永樂頒贈獎章
前美總統後人訪華 獲頒抗戰勝利紀念章
歐巴馬訪阿拉斯加 力求平衡經濟與環保
印度4到6月成長率7%
法記者涉嫌勒索摩洛哥國王 自清是被動
今彩539開獎
波多野結衣悠遊卡大事記
柯文哲：盼各總統候選人提公共住宅政策
反地方分權 烏議會民眾擲手榴彈爆衝突
奧地利邊界安檢抓人蛇 車陣塞50公里
非典型選戰 美政治素人高人氣
威力彩開獎
慢融少脂冰淇淋 英科學家找到秘方
輪椅族專屬Cosplay音樂會 關注弱勢
埃及外海發現天然氣 牽動地緣政治
澳洲自然奇景 海蛇鬥毒魚恐兩敗俱傷
開學日遇豪雨 高市嚴防登革熱進校園
香港零售額連跌5個月 陸客7月少1成
柯文哲改善鄰里交通 估需2.7億元
談波多野悠遊卡爭議 倪重華：建議勿賣
新加坡大選提名日 朝野競逐89議席
雙卡利率明下調 銀行:不會調整客戶權益
疑詐領工資事發 人力派工槍傷老闆娘
美眾議員金恩首訪華 出席抗戰紀念活動
瓊斯盃籃賽 中華藍19分之差擊敗美國
雙卡利率上限降 卡債族籲納入費用計算
協助難民 歐盟法國建1500人帳棚
日公共運輸儲值卡不可能用AV女優圖像
台瘋塑膠袋穿搭照 外媒：搞怪時尚趨勢
波多野悠遊卡惹議 北市女委會籲停售道歉
連戰：國軍重擊敵軍 結合敵後阻日野心
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東京鐵路小火災連7起 日警追查
威力彩37連槓 頭彩上看21億元
威力彩頭獎槓龜
愛子情深 貝克漢臉書秀新刺青
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惡熊重擊 全球股市8月慘兮兮
美股開盤下挫 道瓊指數跌200點
威斯特選總統 網友興奮吵翻天
波蘭發現納粹列車 疑藏稀世珍寶琥珀宮
太鬱卒 日男持刀挾持超商店員
澳門GDP連4降 Q2衰退26.4%
瓊斯盃籃賽 中華藍大勝美國
烏克蘭國會外警民衝突 1軍人喪生
深圳微整形迎開學 台醫美兩折秒殺
台灣用愛彌補 蒙古國唇顎裂手術義診
陸房市再鬆綁 買第二棟頭期款比例再降
梅克爾：難民危機考驗歐盟核心理想
直達北韓邊境 瀋丹高鐵9/1通車
天津爆炸 遇難人數增至158人
敘古城巴邁拉又傳爆炸 古蹟恐再遭殃
單輪兩度一桿進洞 哈曼演出罕見好戲
美股8月17年來最慘 台股周二開跌
泰爆炸案未破 警先分光緝凶獎金
烏克蘭釋權烏東 爆衝突1警死上百傷
嚇人蠟像再現 網友：沒有最醜只有更醜
【公民論壇】波卡道德行不行？
連習會：抗戰勝利包括台灣奮戰的血汗
「第六屆Curves物資傳愛」送愛到勵馨 圓滿落幕
寒軒 榮獲2015高雄綠豆椪大賽金質獎
美紐約速食新規 附玩具兒童餐須含水果或蔬菜
台股收跌157點 驚險守住8000點
高雄登革熱零死亡破功 從發病到死亡僅5天
12縣市大雨特報
暗黑《時尚代價》 揭開平價時尚的真實成本
晶華azie 美東最夯「食」尚頑童來台客座！
台北王朝 秋涼暖身 蟳好味
「美麗佳人」盼成外配在台第二個家
(時評)新黨化的國民黨
台中一廣將變身 規畫為「東協廣場」
日核爆受害者將參加諾貝爾和平獎頒獎
奧地利加強安檢擋難民 歐洲分歧加深
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
北市社會局長：波多野悠遊卡應停賣
搶波多野套卡 粉絲打爆悠遊卡公司專線
英未來軍艦如星艦 50人操作威力強大
憂慮陸趨緩和美升息 歐股走低
擴大烏東自治權引爆衝突 一死數十傷
美網 伊娃諾維琪首輪出局
台瘋塑膠袋穿搭照 外媒：搞怪時尚趨勢
山東化工區爆炸 尚無傷亡報導
維安 比利時將蒐集機船火車乘客資料
美降產油估計 國際油價大漲
陸趨緩陰影難除 美股收跌
福斯恐怖科幻新作 怪物11/27上映
混混變明星 艾德斯克林星運看漲
12年前深V禮服 藍心湄火辣重現
盧彥勳美網腰傷退賽 暫專注亞洲賽事
世界棒球12強賽 王建民有意願
台灣與亞利桑那州簽駕照互惠協定
捍衛義大利美食價值 義推食物法案
投資ETF成風潮 成交占比提高
建物施工3個月 紡拓會暫撤西園29
WRC拉力賽芬蘭站 碎石路段挑戰大
實境節目影響 美青少年整型漸普遍
對嬰兒下藥 美托兒所涉虐童遭調查
經濟疲軟颱風攪局 8月房市持續低迷
美股挫 台股恐震盪
陳偉殷先發戰光芒 爭取第9勝
波多野卡全賣光 粉絲沒搶到好心碎
AndroidWear支援iPhone挑戰AppleWatch
立院第8會期報到 黃偉哲拔頭籌
新加坡大選提名日 拉開選戰序幕
超療癒 網路萌貓明星融化你心
后里苗圃綠化環境 開放領苗
落實性別教育 勵馨開課解性別迷思
北市電腦公會與印度省份簽合作備忘錄
小兒夜驚非夢魘 減壓不須收驚
市場對巴西經濟指數預估惡化
金門國家公園20年 10月研討會
陸4部會聯合發文 引導陸股救市新思路
巴西經濟惡化 動搖服務業
出租學校屋頂裝太陽能 彰縣節能減碳
兒少性侵防治 徵文發聲掃夢靨
李素妍9月走紅毯 新郎是風險企業家
美股跌近115點 台股開盤跌57點
台股開盤跌63.39點
日鍍鋁工廠爆炸起火 尚未傳出傷亡
矽品結盟鴻海淨值增 矽品鴻海開盤小跌
新台幣開盤貶0.5分
陳偉殷對光芒先發 投4.2局失5分
歐巴馬參與電視實境秀 荒野求生全都錄
陳偉殷挨兩轟失5分 無緣第9勝
健康報報網站上線 保健養生看這裡
外來客巨額違規罰單 紐約警方沒轍
鐵達尼號最後午餐菜單 估拍得227萬元
配合汰換管線 中市沙鹿部分地區停水
新台幣早盤升逾3角 破32.5元
十二年國教領綱公聽會 本週起舉辦
宏達電瘦身計畫啟動 股價一度翻紅
台股早盤跌逾百點
小一入學 校長扮米老鼠迎新生
一週資金自股票基金淨流出295億美元
連習會 連戰：血汗換來中國光復台灣
新台幣早盤升3.3角
日媒民調：安倍內閣支持率回升
美股走跌拖累 台股盤中跌逾百點
大陸娛樂節目停播5天 閱兵只播抗戰劇
攻印度線上物流 傳鴻海投資7千萬美元
台南登革熱病例單日增231 再創新高
韓美外長會 聚焦朝鮮半島議題
波多野悠遊卡 鍾小平告發柯文哲背信
洪秀柱版證所稅 王金平盼新會期速推
蓄水率近100% 曾文水庫調節性放水
陸股開盤雙下跌 持續震盪
台南登革熱疫情 單日病例數破200
日多艘漁船翻覆 2無生命跡象2失蹤
難民輾轉千里 終抵夢土德國
BigBang成員相互爆料 笑果十足
苗栗麵包店火警 老闆娘嗆傷送醫
人民幣兌美元中間價 連三天升值
唐從聖飾老扒手 大吃女乘客豆腐
宋楚瑜訪藍委 王金平：對方接受都可以
槍口救人 錢秀玲家屬參加紀念抗戰活動
台灣之星「青春加油曲」點閱近260萬
大陸光棍 2020年等於澳洲總人口
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斗六警破情侶詐欺集團 逮4人
遭起訴收賄 李沃士：莫須有罪名
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投保受理智盛股票內線交易委任求償
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權值股打回原形 面臨8000保衛戰
大專學習型助理 勞團盼限縮
連習會 連戰談話新聞稿全文
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新北社會宅 108年前目標7000戶
總統：9年360億 提升產業結構
iPhone6S將亮相 砷化鎵紅通通
潘基文將出席陸93閱兵 日猜動機
印尼旅遊部長：台灣有望列免簽
美4天大掃蕩 逮捕244名移民
曼谷爆炸案 傳泰女嫌否認涉案
女性漏尿性冷感 雷射改善效果佳
九一記者節 馬總統：記者節快樂
矽品認定收購為惡意攻擊 日月光挫跌
不只峇里 印尼部長招手台旅客觀光
大陸8月製造業PMI再降 3年新低
自動通關 符合條件役男可申請
氣候變遷挑戰急迫 歐巴馬：加速對抗
越政府開議 聚焦經社發展問題
台南登革熱 疾管署:初審10例死亡
上半年宏都拉斯逆差超過25億美元
醋男手刃女友 抄佛經獲判無期定讞
連戰：8年抗戰是中華兒女用生命捍衛
擄人殺富商案 徐自強更九審逆轉無罪
今年超強聖嬰 預測1個秋颱侵台
調查：近7成幼兒園門禁管理鬆散
立法院新會期9/15開議 先審法案
中研院士翁玉林獲古柏獎
連戰：贊同兩岸共用史料共寫史書
登革熱民眾慌 疾管署將邀專家釐死因
男持刀割手臂 警驚險奪刀化危機
巴拿馬臺商會會長及理監事就職
台灣特技團曼谷演出 觀眾爆滿掌聲連連
沙志一：農舍會依宜蘭縣府稽查修正
南韓疾病管理本部掌管傳染病防疫
U18中華隊搶進甲子園 對古巴不能輸
連戰：不容台灣意識被誤導為分裂意識
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媽祖當前 男子偷走南瑤宮香油錢
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打12強賽 陳偉殷聽說大聯盟不同意
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旅客下跌 香港特首：有人趕客
國道3號土城至三鶯雙向 2日夜間封閉
開學商機 廠商推買指定機種可抽機票
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大陸房市續回暖 百城房價連4個月漲
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九一記者節 柯文哲當主播謝記者
登革熱嚴重 台南列管資源回收場
八仙塵爆80%燒傷 陳佑仁歡喜出院
8月雨多 基隆澎湖創新高
台南登革熱嚴重 神明指示防疫
愛立信攜手SK電信 開發5G技術
立院不提早開議 第1週先處理法案
連戰：九二共識具不可替代的價值
府：抗戰由國民政府領導不容否認
鬼月不宜？ 北台灣房案量創10年最低
全國技術士技能檢定 即日起報名
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陳偉殷無緣第9勝 控球失準
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19例死亡疑登革熱 專家會議2日複審
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疑瓦斯外洩 麵包店火勢猛烈
新莊當街槍擊 男子中槍警緝凶
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台股差點破8000 吳當傑關心
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深圳嚴懲闖紅燈 求職買房可能受影響
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社會住宅遭質疑 蔡英文反批執政黨
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偵查隊長奮不顧身攀車門 逮詐騙集團
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好久不見德拉奇入圍日影展 林佳龍力挺
大陸神土 修復重金屬汙染農地
中市產業發展論壇 討論4.0智慧製造
擄人殺害案首次無罪 徐自強激動落淚
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大陸金融動盪 蔡友才：對岸籌碼多
慕谷慕魚戲水 2童溺水
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男債務糾紛槍擊身亡 警以車追人緝凶
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技專術科老師條件 須1年業界經驗
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徐自強擄人勒索無罪 高院：罪證不足
交通財經健保新制 9月上路
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追思八二三 魏明谷：攜手追求和平
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9月電子期金融期齊跌
童子賢：台灣媒體新聞重通路輕內容
東風21D 終段機動反制航艦
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菜價回跌 蔥等下週才會跌
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