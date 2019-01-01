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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
農委會副主委王政騰13日退休
北韓DMZ越線埋地雷 炸傷2南韓兵
周迅否認懷三胞胎：現在一胞胎也沒有
新iPhone可能攜蘋果TV亮相
流入中美洲外資 薩爾瓦多只占0.3%
烏來空投物資增漂白水 傷患下山治療
有意入主全球一動？台灣之星不評論
近十年來 薩爾瓦多僑匯成長37%
楊國寬坦承行為不佳 向大眾與台電道歉
颱風過後 蔬菜價倍漲
張國煒自責 長榮航：會繼續領導
颱風農損6億 農委會從速補助
馬雲談青創基金 台灣審批程序複雜
阿根廷政黨初選 執政黨總統參選人領先
新台幣中午升 1.14角
印度宗教節慶爆踩踏意外 至少11死
續搜烏來失聯民眾 軍方出動直升機
石門水庫快滿了 下午調節性放水
謠言破除 大立光重回3000元
文旦木瓜受損多 價格恐波動
2國中生遭虎頭蜂螫傷 送醫無礙
海地相隔4年後首度選舉 零星暴力衝突
災損 高市香蕉芭樂傷重
新北大漢橋下發現浮屍 身分待確認
教育部：拒馬蛇籠會盡快撤除
景美溪邊有男屍 警消封鎖現場調查
世青少女排賽 中華隊不敵埃及
林永樂：日核災區食品 朝解禁方向規劃
支持非核家園 洪秀柱：重要是如何達成
受災民眾把握時效 申報損失可減稅
颱風天航班大亂 長榮董座張國煒自責
颱風蘇迪勒災情慘 總統訪宜蘭災損農民
劉若英談媽媽經 自我變少了但很幸福
性侵通緝犯公園徘迴 遭眼尖警查獲
全台仍有近2萬戶停水 基隆最多
救災優先 新北新烏路便道搶通
颱風蘇迪勒 1219校災損1.9億
颱風農損逾10億元 宜蘭最慘
索羅門群島外海強震 規模6.9
投信：台股投資價值浮現
烏來新店失蹤14人 搜救隊把握黃金期
颱風肆虐 苗栗公館芋頭倒一半
電話詐騙增 香港政黨求助廣東公安
反墮胎挨批不一致 盧比歐捍衛立場
安倍戰後談話 林永樂籲維繫友好關係
宜蘭農損達2億元 馬總統下午前往勘災
王品獲利腰斬股價跳水 丟了觀光股王
驚奇4超人影評超低劣 導演有話要說
南投清倒樹 颱風後上班日交通順暢
陸股開高走高 上海股市早盤漲逾3%
前雲林鄉代打人 台電：不排除提告
颱風清除傾倒圍籬 警遭鐵皮擊中受傷
彗星67P將抵近日點 待陽光褪去神秘外衣
藝人阿西受困烏來 日本搜救隊助下山
歪腰郵筒爆紅 台南也有一個
颱風災情 聯合大學招牌被吹落
傳播妹糾紛槍傷無辜 經紀公司員工落網
柯文哲：腳踏車道讓樹穴更小 促找平衡
破除謠言 台積電罕見盤中聲明
撿石頭遭溪水沖走 直升機救援
日川內核電廠將重啟 新規實施後首例
台股收盤漲 24.55點
因應宋楚瑜參選 洪秀柱：與黨聯合作戰
颱風天堅守崗位 網友感恩辛苦了
民眾困烏來 毛揆：全力搶修便道及通訊
台電搶修人員遭毆 毛揆致贈水果慰問
不滿颱風停電 台電辦公桌玻璃被砸
基隆停水久 台水全力復水中
承載人類宇宙夢 羅賽塔號任務時間表
華航新制服立牌 陽光小鮮肉征服全世界
震盪走高 台股漲 24.55點
路樹倒萬株 陳菊允檢討保護支撐
颱風創台 MECO：菲人將祈禱並伸援
台灣女婿傅德恩任AIT台北副處長
8月台指期漲56點
桃機出入境爆量 消化滯留旅客
NHK：安倍戰後70週年談話將納道歉
英仙座流星雨將報到 月光不搶戲
台積電7月營運旺 歷史次高
伊斯坦堡美領事館前傳槍響 1男1女涉案
8月電子金融雙漲
日K線連2紅 台股止跌有望
男子涉勒索 恐嚇信錯字連篇
9萬多戶仍停電 台電積極搶修
捉妖記票房破百億 延長放映挑戰冠軍
宏達電又傷股東心 收57.5元新低
台日三方網通合作 共建跨國實驗網路
雲林台電：全力搶修 清除樹障才供電
關懷八仙塵爆 駐華使節團捐10萬元
天災農損 蔡英文：補償保險雙管齊下
自來水濁黃 議員批北市府放任民眾搶水
血癌末期不怕被關 男子組販毒集團
洪秀柱：任何不應為了選舉抹滅過去政績
許信良：北京不會出手挺宋楚瑜
百萬戶影響 北水處3天內公布補償方案
佛格森非裔遭槍殺週年 爆衝突至少1傷
市政體驗營 中小學生跟柯文哲嗡嗡嗡
百貨颱風天不營業 臉書2.1萬人連署
中風男溺斃水塔 原因待釐清
登革熱疫情升溫 颱風過後快清積水
文化部建議華視 成立小農網銷平台
海上絲路從哪兒起？多地都說是我
澎南海之星2號今首航望安七美等離島
農損補助 總統指示從簡從速從寬3原則
三大法人買超台股 8.33億元
印尼通譯丟工作 採芒果打工被逮
宣布參選立委 吳成典推小服貿
大發水財 食品股飆高
水利會小組長清洗水門 不慎落水
大高雄引南化水庫 供水安啦
小珍妮佛拍片開溜 造訪醫院樂壞小病患
颱風後防登革熱 北市加強消毒
伊斯坦堡美領事館槍響 警逮1女性嫌疑人
歪腰郵筒非台北專利 花蓮也有一個
躲颱風 暗光鳥飛入市區公園
安倍戰後70週年談話 擬推多語版
台中越南小吃店鬥毆 越勞遭刺死
伊斯坦堡警局遭自殺攻擊 3死至少10傷
大陸：中美互派官員 準備習近平訪美
張榮味臉書宣布 張嘉郡退選立委
百鬼夜行祭 南投廣靈技藝團演鍾馗嫁妹
巢湖藍藻水源地集聚 安徽發布紅色預警
LINE推漏洞回報計畫 獎金等你來拿
彰化仍1萬戶斷電 趕工入夜前供電
議員公費私遊 澳老爹怒募款效法
解放軍：今年聯合演習100場以上
原水濁度破表 劉銘龍：氣候變遷進行式
兩戰12轟 小馬少棒中華單日兩勝
涉炒TDR賺上億 鍾文智遭訴
颱風停電多 廖正井籲民眾同理心互助
張嘉郡退選 國民黨：持續溝通
河智苑陳柏霖傳緋聞 經紀公司否認
曾虛白台達獎 得獎名單
東莞玩具廠倒閉 數百工人討薪抗議
男團SHINee新歌登上音樂網站榜首
喪妻打擊 李光耀晚年曾想安樂死
新媒體時代 樊祥麟：媒體不忘社會責任
亞洲阿卡貝拉音樂節 台灣團體驚艷上海
山海屯音樂節逾時擾民 遭開罰13次
台達電能源獎得主 獲補助採訪氣候會議
烏來便道搶通 物資供應無虞
佳麗排排站 張如君控選美鬧雙胞
南韓建議兩韓對話 北韓拒收建議信函
佛光盃籃賽理念 整個球場都是教育
日股震盪走高 收漲0.41%
非預期懷孕多 每年墮胎數超過40萬
佛光盃籃賽 台北市大獲女子冠軍
瓶裝水賣翻 網購業銷量暴增
推廣甘藷 新北田園體驗活動15日登場
偶像劇景點遭摧毀 颱風過境影像曝光
新台幣收升1分
泫雅新專輯走性感風
打工度假 到東海岸和部落交朋友
颱風強襲 台中農損1190公頃
邊騎機車邊揮刀 酒駕男遭撞倒就逮
自殺炸彈襲喀布爾國際機場
上海股市大漲近5% 站上3900點
大專校務平台 學生數註冊率學雜費查得到
肩傷無法投 吳至綸用打擊幫球隊
華碩7月營收 月減17.11%
莫高窟數位化 最珍貴A類即將完成
颱風天趁火打劫 竹市慣竊遭逮
佛格森警民衝突交火 開槍男子受重傷
颱風重創烏來 央行金庫不受影響
貓纜部分纜線受損 15日恢復營運
搶救烏來 毛揆：秋節前搭鋼便橋
張嘉郡臉書貼文 引發退選聯想
颱風斷樹枝 毒蟲見警跑慘被絆倒
阿里砸千億投資蘇寧 成第2大股東
張嘉郡：退選不退黨 臉書表心意
民進黨：蔡英文副手人選不限黨內
免簽待遇再增6國 達148國
違環評要趙藤雄上課？遠雄：先弄清對象
總統將頒褒揚令 約翰拉貝孫訪華代領
柯文哲颱風天在家吃飯 藍議員痛批
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
颱風過境 嘉義蕉農損失重
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台獨行動黨暫不組黨 支持時代力量
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
壽山動物園風災受創 休園5天
蘇迪勒農損重 毛揆指示分級補助
羽球世錦賽 周天成首輪惜敗
燦坤空拍機體驗營 8/22起飛
中市晚間陸續恢復供水復電
鴻海7月營收 歷年同期新高
台電烏來電廠爆炸? 總經理否認
美調查：逾8成成人曾傳色情短訊
災害搶修 阿里山森鐵12日復駛
謊稱掉錢真搶錢 眼尖警逮人送辦
颱風蘇迪勒強風 30處古蹟部分受損
水利會小組長清水門 疑不慎落水溺斃
能源排序 洪秀柱：增綠減碳減核
協助農損 馬總統：從簡從速從寬
佛光盃籃賽 日本筑波大學獲男子冠軍
佛光盃籃賽 北市大蟬聯后座
日核災食品分階輸台 食藥署審慎評估
泰國清邁動物園罕見4小白獅亮相
阿富汗首都機場爆炸案 4死17傷
颱風重創烏來通信 中華電搶通了
日本聲優漫博現身 甜美吸人氣
北市府開罰 趙藤雄若敗訴要上課
風災嚴重 美國在台協會發聲明慰問
鹿野大草原蓋飯店 立委劉櫂豪反對
蘇迪勒重創台北動物園 財損破千萬
日本政府暫停沖繩美軍基地填海工程
又到發薪日 苗縣8月薪情穩
金門民宿挺 環島塗鴉夢向前行
港股漲跌互見 中資股獨強
烏來沒水用 水利署派秘密武器支援
申奧治霾 北京1至7月淘汰21萬輛舊車
阿里山森林鐵路 12日恢復營運
羽球世錦賽爆冷輸球 周天成首輪出局
大聯大7月營收創新高
陸上半年黃金消費 下滑1.42%
颱風過後搶水搶菜 量販店急補貨
石門水庫為何颱風天洩洪 真相原來是
桃園環保局加強飲用水把關
藍鳥狀況火燙 3連勝橫掃洋基
香港發起閃眼挑戰 為殘障人士募款
張榮發基金會攜手北醫贈澎小學牙刷
歪腰郵筒爆紅 飯店業者搶搭郵筒微旅行
桃園分署 年底前暫緩受災戶強制執行
反課綱微調風波 教育部撤告
司馬庫斯聯絡道中斷 縣府全力復建
日政壇媒體傳聞 安倍7月底曾嘔吐不適
谷俊山一審判死緩 貪汙受賄5罪併罰
巴黎市府不顧市民反對 照辦以色列活動
台北射箭賽全國理事長盃 即將開戰
反課綱微調闖入部長室 教育部撤告
苗縣農損逾5千萬 文旦芋頭柿子最慘
外資上周賣超48.29億元
斗南老翁遭撞身首異處 肇逃者落網
緬甸水災災民逾百萬 台商無恙
嫖少女辯誤吃 法官採信一審判無罪
鄭文燦：北北桃結為1小時生活圈
遲來的祝福 金門表揚模範父親
花蓮縣議員劉曉玫停權 將提告縣議會
棒球亞錦賽60人名單 職棒球員入列
香港大學聯招 1.7萬錄取創新高
義大利環境部長因中國專案受調查
潔淨能源當道 希拉蕊挺煤炭業立場改變
颱風來襲 彰縣農損初估380公頃
電信三雄7月獲利 中華電超車台灣大
男子押妻欲同歸於盡 警及時逮捕
反課綱微調學生挨告 教育部撤告
鼓勵身心障礙生 南投增獎助學金名額
台北動物園11日開園 部分區域仍封閉
納吉捐款論 惹胞弟與前首相抨擊
颱風蘇迪勒 1560校災損近2.9億
旅遊風 助攻Q2租賃業營收成長
鴻海布局印度 生產小米智慧手機
宏?7月營收 今年次低
慈濟出動推土小山貓 助災民清理住家
佛光盃籃賽 日本筑波首參賽就稱王
金大校長黃奇 東南亞感恩行
蘇迪勒豐沛雨量紓解澎湖水荒
虱目魚塭停電 銷陸契作戶搶收
風災拋核四 環盟質疑洪秀柱能源政策
蘇迪勒風災 毛治國：防災系統發揮功效
誆賣金秀賢門票 女判罰萬元
颱風重創雲縣 損失逾2.9億元
香港再有電話詐騙 老婦被騙8千萬
立霧溪出海口 膠筏翻覆1漁民亡
颱風蘇迪勒侵台 8死4失蹤420傷
烏來復原不延宕 毛揆親盯搶修速度
莊智淵請辭 合庫：怎可代表天津隊
台電烏來電廠意外 損失約千萬元
颱風肆虐 麻豆文旦產地9月恐缺貨
法廣神標題：令完成完成令計劃的計劃
記憶體差 晶豪力積淨利減逾8成
桃捷兩站風災受損 高鐵局承諾檢討
張棟樑出書長假 呈現全新風格
新台幣兌美元收升1分
港府：洪瑞珍三明治進口前汙染
吸二手菸一甲子 94歲婦罹膀胱癌
王大文努力求愛 桃花符加持
太陽能新增競標容量 11日辦說明會
防揚塵 中鋼規劃原料堆置室內化
瑪莎臨時彈溫柔 Ella接招
烏來勘災 毛治國：儘速復甦溫泉商機
颱風蘇迪勒 大陸17死5失蹤
站在巨投肩膀上 菜鳥林子崴進投手王國
颱風重創花蓮農業 蕉農最慘
教育部撤告 苦勞網記者：只是第一步
經濟華麗轉身 菲成台學府出訪熱點
金控前7月獲利 7家EPS已逾1元
伊斯蘭國擴張版圖 謀5年內稱霸天下
偷渡移民多 歐盟坦言挑戰嚴峻
風災後停水電 食藥署籲注意衛生
海賊王上演逆轉秀 3連戰剃道奇光頭
昔打球純興趣 江辰晏體會職棒現實
颱風蘇迪勒農損 累計逾15億元
整治排水系統 大馬尼拉區停水3天
入夜了 約5萬用戶仍未復電
馬雲：阿里投資蘇寧 2個月就拍板
補實人事 高市府首長異動
身障者就業困難 監委促行政部門改善
英政府：增強健康 中年人需多睡覺
今彩539開獎
阿里巴巴蘇寧合作 外媒：直接威脅京東
助美獨立戰爭 18世紀複製戰船返法
海外信保基金巡迴東協助台商貸款
夏日三道排毒菜 大陸媒體推薦
威力彩開獎
上半年核發使用執照量創高
瑞典IKEA傳持刀攻擊事件 2死1傷
菊島盃青少年棒球賽 15支隊伍較勁
日本擬調高中課綱 國際社會關注
澳贈菲2登陸艇 10日正式服役
烏來交通搶通 物資送進山區
外國客在韓購物20萬韓元或可當場退稅
力挺洪秀柱 朱立倫將親自主持主委會報
男童鞋子卡手扶梯 幸無大礙
災後重建 陳振川：加強基礎建設抗災力
宣揚運動比節食重要 可口可樂挨批誤導
指柯文哲颱風天在家惹議 陳佩琪關臉書
谷俊山死緩 法院：因歸案後有重大立功
災後重建 陳振川籲縣市設整合單位
維也納台灣音樂節 百人合唱福爾摩沙頌
徹夜搶通便道 烏來居民感謝外援
燒肉店女員工被懷疑偷酒 自殺身亡
德部落客叛國調查 檢察總長撤銷
NHK：安倍內閣支持率降至37%
指柯文哲颱風天在家惹議 陳佩琪關臉書
務求周全 德國說希臘紓困協商急不得
張震嶽我愛台妹 列大陸網路音樂黑名單
威力彩頭獎槓龜
連31摃 威力彩下期看13億
莊智淵媽：合庫誤解 莊智淵很愛台灣
今彩539 頭獎1注中獎
城市綠意添人情味 米蘭擬為樹木命名
新加坡國慶 李顯龍臉書照片分享
股神大手筆併購 美股開盤大漲
波克夏豪擲1.2兆 迎娶精密鑄件
助學子擺脫學貸重擔 希拉蕊提助學計畫
希伯來大學簽署台灣研究講座計畫備忘錄
台電：2.6萬戶今夜無法復電
日本經常帳順差 創311震後新高
誠品信義店 男童腳趾遭電扶梯夾傷
理事長盃射箭賽 彭家楙盼再創佳績
遭陸列網路禁歌 麻吉：沒影響
舒淇談聶隱娘 不想再與張震合作
太空新紀元 太空人首嘗自種蔬菜
大陸音樂黑名單 陰三兒新街口占1/5
阿里蘇寧聯手 京東股價大跌5%
泰王肺炎住院治療 恢復中
颱風災損 可減免稅捐
新竹喜來登 咕嚕熊劇團 親子同來共渡美好週末
台南大億麗緻 優惠住房專案 並贈千元餐飲抵用券
台灣世界展望會 關懷受助兒童及家庭平安度過風災
紐約退伍軍人症疫情再添2死 共12死
殷仔投出本季代表作 勇奪第六勝
(時評)孩子走上街頭 大人之恥
雙北供水濁度高 經濟部：北水處操作不當
和大7月營收創新高
逃逸外勞思鄉 海巡安檢所投案
人民幣重貶救市仙丹？外媒：代價也很高！
新北午後大雨考驗救災 烏來增3人失聯
80歲以上輕度失能 開放申請外勞
只差一步 希臘將達紓困協議
新移民成長營 增設生活輔導課
文化部「翡翠計畫」鼓勵東南亞人士來台交流
阿密特霸氣唱壓軸 五月天伴舞
破天荒第一次 太空人品嘗太空種植蔬菜
日本國債再創新高 逾1057兆日圓
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美媒：陸網諜駭入美官員私人電郵
佛格森和平示威失控 警槍傷1人逮5人
報復士兵遭炸傷 南韓恢復對北韓喊話
日防衛省展示二戰時巨大地下戰壕
希臘紓困樂觀 歐股收高
能否達成希臘紓困協議 外界樂觀
巴基斯坦爆性虐兒童醜聞 恐掀政治風波
處置難民 歐盟撥會員國24億歐元
保養太空站 俄太空人出艙幹活
暴亂又起 美佛格森市進入緊急狀態
可能已近底部 國際油價反彈
油價和企業收購推升 美股勁揚
謝祖武遇恐龍家長 仗義相勸遭白眼
阿姆傾力創作 震撼擂台主題曲超凡入聖
海街日記 長澤雅美大方秀美腿
美樂透得主 為涉毒男友花9百萬美元
抗政治地心引力 川普大幅領先不變
金剛不壞之身 川普民調仍居高
App認證 網銀轉帳額度可上調
研究：解城市的渴 從森林源頭做起
長榮向台船訂購10艘貨櫃輪
台IEP計畫 助全球推動環保
主管坐車哪台好？ 專家選Audi A6
Google組織重整 成立母公司Alphabet
陸股要摸底 投信：就是現在
土地買賣冷 桃園台中量縮近6成
花蓮七星潭 列全台10大危險海域
企業技術傳承 政府出錢助轉型
熱帶性低氣壓遠離 午後留意雷陣雨
颱風過後 預防登革熱
中年求職免驚 職訓重啟新人生
全台紫外線過量 防曬避免中暑
巴黎扒手聲東擊西 魔術師破解伎倆
不讓陌生男救援 父眼睜睜看女溺斃
駐巴拿馬使館參加國際花卉展
美股大漲 台股可望反彈
屏東農舍火警 37歲男子身亡
吳念真塵封30年劇作 押解觸動人心
美商務部：台仍是美第10大貿易夥伴
台玩家看遊戲實況 男女大不同
離譜夫妻 3子獨留家中2天未進食
巴西總統憂816全國反政府遊行
誤食藥物昏迷 幼童送醫脫險
颱風受災企業 中小企業處伸援手
韓藝人河智苑否認與陳柏霖戀愛
谷歌成立母公司Alphabet 盤後股漲
台股開盤漲98.37點
Super Junior特輯橫掃排行榜
台股盤初漲逾百點
婦聯會與采苑合唱團 維也納獻唱
7月營收創高Q3增溫 鴻海開高
颱風過後 摘除虎頭蜂窩
謠言破除 台積電報復性反彈
台布拉瑞揚舞團多倫多演出獲讚揚
台達電併購效應 7月營收創新高
暑假組團行乞 大陸媽媽丐幫月入50K
大陸內蒙軍演 外媒曝仿台重要政軍設施
全台3萬戶停電 多數今晚前可復電
醫院追打前妻露行蹤 通緝犯落網哭求饒
紓困案 希臘與債權人就預算目標達共識
南港展覽館擴建意外 包商爭取復工
車禍導致機車捲入輪下 所幸未遭輾過
新台幣早盤升1角
雙城論壇成局 柯P大陸小組還原三部曲
精進師資生素質 13所師培校獲補助
日重啟川內核電廠 新制實施以來首例
日重啟川內核廠 2年零核電告終
二戰拆散71年 義大利老婦與女團聚淚崩
佩琪貼文被罵哭 柯文哲要妻別理霸凌
張嘉郡退選 朱立倫：持續溝通
李英愛新作師任堂 港英皇娛樂也投資
大陸航班準點率 全球墊底
港媒：栗戰書要求肅清令計劃餘毒
Google矽谷傳奇大事記
Google新執行長皮查伊 鮮為人知的舵手
回應駭客說 陸批美麥克風外交
橙劑受害者日 越南辦關懷活動
特戰部隊續搜烏來失聯民眾
獨腿清潔工拄拐杖掃街 陸民沒臉丟垃圾
MERS 韓疫情最快9月8日結束
鐮刀男超商起口角 雲警帶回2男偵訊
南韓將為掌握非軍事區主導權作戰
Google全球科學展 台灣學生入圍20強
南韓要北韓為地雷炸傷士兵道歉
貝里斯國合之友會辦獎學金說明會
人民幣兌美元中間價 創史上最大貶幅
擔心通膨預期 大陸不發行5百元大鈔
人行宣布改革人民幣中間價報價機制
勞團：低薪是國恥基本工資應26k
屏東高士村重建神社 日神官出錢出力
強彈百點遇壓 台股信心仍不足
歸仁釋迦受風災 農民盼協助
總統：與宏都拉斯情誼源遠流長
宏達電除息0.38元 早盤瞬間填息
選對卡 線上購物回饋Fun心趣
涉酒駕案偵結 藝人黃仲崑遭起訴
南下高雄武廟朝聖 毒嫌遭逮
搞錯規則 小馬少棒中華慘敗拿第3
台助提升農業技術 與聖文森簽計畫
颱風急難救助 新北每戶發1萬元
新生兒黃疸雖常見 可能潛藏重病
越中防務戰略對話 河內舉行
人民幣重貶 大陸央行：市場供需
挺柱 朱立倫下令各地黨部總動員
張嘉郡退選 王金平：可能張父身心俱疲
涉飲酒3小時再駕車 藝人黃仲崑起訴
瑞典小情侶加入蓋達 懷胎6月遭IS俘虜
朱立倫：山區國土保育有很大努力空間
歪腰郵筒擠爆 小紅小綠要搬家了
陸放手人民幣貶值 亞幣跟貶
義前總理縱慾別墅 傳5.5億美元賣沙王儲
蘇迪勒肆虐 侏儒抹香鯨斷氣慘死
新iPhone比一比 還有其他玄機？
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
尼加拉瓜出口不振 逆差劇增
搶水僅短期效應 食品股股價跟著降溫
避免風災後喝濁水 注意 6個小撇步
台版靖國神社在屏東牡丹 11日揭幕
颱風後瘋歪腰郵筒 外國網友讚苦中作樂
鐮刀男超商起口角 斗六警依法移送
郭永樑代表政府捐贈宏國計畫款
反課綱學生涉公訴罪 北檢續偵辦
柯文哲：水土保持失控才考慮水庫設專管
颱風後葉菜類漲 高麗菜根莖類較親民
補實7首長 高市府駁選舉考量
碧血丹心 國防部辦紀念抗戰音樂會
健保給付放寬受惠 男子抗癬成功
新台幣上午貶破32元 貶2.9角
菲議員：南海天然氣可供菲電20年
被質疑汙錢 大陸鄉村最美女教師氣炸了
街頭抗議再起 美佛格森市進入緊急狀態
促消費 陸擬推動夏季週休兩天半
人民幣匯率改革大事記
青蔥耕地受損 1斤飆上160元
健保署啟動 燒燙傷整合照護5百人受益
朝聖要快 歪腰郵筒13日搬家
台盼入TPP 美學者：難排大陸因素
蚊子大軍來襲 泰家具行求援
新台幣中午貶2角
共軍四川舉行實兵對抗演練
颱風影響水質 北水處減免水費
颱風蘇迪勒 1827校災損3.57億
颱風未釀災 瑞穗文旦農鬆口氣
世青少女排 中華隊不敵墨西哥長人陣
涉陸電話騙案趨增 港媒籲打擊
陳偉殷挑戰第6勝 取得勝投資格
士林官邸北側 闢設臨時大客車停車場
鄧振中參訪薛長興 送出4讚許
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要中油申請開挖 榮化聲請遭駁
苗縣府融資平台 112家廠商申請
提升公部門競爭力 人事總處邀專家研討
台學生入圍Google科學展 歷年最佳
西雅圖通過徵收槍械稅
蘇迪勒肆虐 三峽失蹤父親尋獲遺體
從未曝光黛妃影像 珍貴婚照9月拍賣
仲介網站招來狼保姆 涉嫌性侵兒童
谷歌大變身 分析師：投資人樂見透明化
災後復原快 澎湖縣長致謝三軍官兵
莊智淵：合庫禁赴陸 非選手之福
7.1局失1分 陳偉殷第6勝到手
民進黨：奇文當瑰寶 國民黨自砸招牌
桃園搶電傳押人 民代說只陳情
人民幣重挫 渣打：增加納入SDR機會
新兵遭戰車輾斃 海軍司令部判賠
陸放手人民幣貶值 台幣爆大量貶破32
倒樹清不完 柯文哲為同仁緩頰
內政部服務品質成果會 陳威仁頒獎
新北搜救挺進三峽 有木里民平安
漏很大 遠東辦展體認水資源
談社會責任 遠百新營運長：體恤員工
經濟部加大力度 卓士昭美加招商
卓蘭水果季 邀親子同遊採果
加州法律不准使用alien字眼
鄭文燦：民代押人修電亂象應改變
歪郵筒莫名爆紅 美媒：旅遊新景點
日重啟川內核廠 安倍核政策惹質疑
烏來無堰塞湖 內洞遊樂區暫不開放
七夕情人節 八里推心型幸福柚
安全性考量 台南歪腰郵筒拆了
台股收盤跌72.7點
澳洲公布減排新目標 環團立刻打臉
父母斷絕金援 37歲男自焚
廢鋼纜變藝術品 康木祥打造台灣如意
張娜拉出車禍 以戲為重拍完再就醫
彭文正辭台大教職 晚間回歸政論節目
聖露西亞駐華大使預計9月抵任
老闆肇逃教唆員工頂罪 2人都送辦
陳偉殷飆速 111球克水手
羽球世錦賽 白馭珀女單挺進16強
台股豬羊變色 收盤翻黑跌72點
台股開高走低 跌72點
8月台指期跌 82點
藍綠選戰對決 後援會搶人拚場
周玉蔻跳船說 顏寬?三不回應
川普砲火猛恐自毀 共和黨難忍傻蛋出線
喬治工商4處違建未改善 建管處拆除
8月電子期金融期齊跌
亞大10作品 獲德國紅點傳達設計獎
鴻海布局空氣清淨系統 連結雲端管理
經濟成長低於預期 美媒：新台幣看貶
查核地方公設工程 施工品質缺失多
國民黨團：小英租用暴力反民主
雅思成績攀升 台生英文能力躍前段班
學者：新台幣貶值救出口效果有限
希臘與債權人敲定財政目標 紓困協議近
宋參選 民調逾7成認為拉洪秀柱支持票
國民黨：郝志堅是公認兩岸權威學者
浮洲淹大水 議員要求彈劾朱立倫
徐旭東捐館給北市 借場地一樣要付費
水濁扯南勢溪水保 農委會不以為然
視戰地記者為間諜 美國防部新指南惹議
棒球場搶修 中華職棒颱風過後復賽
陸客Y世代崛起 最愛台灣文創旅店
羽球世錦賽林丹成焦點 盼再戰李宗偉
莊智淵若無違約 體育署支持參加聯賽
三大法人賣超台股53億元
北市永平中繼國宅 受理短期出租
林百里：Q3辛苦但還是有機會好
希臘與債權人達成紓困協議
輕度肢體生黃婉蓁 考上台大法律
支援新北市災後復原受傷 副連長送醫
中市全面供水 大甲溪水源濁度控制中
歪腰郵筒 網友：搬走就失去味道了
颱風過境影響蔬價 中市啟動調節機制
彭文正請辭 台大新聞所長尊重祝福
增市庫收入 南投市文林路停車場擬收費
研究：全球暖化 英國蝴蝶瀕絕
台中愛心食材交流平台 每月服務800人
廣達上半年EPS1.83元 年減1.94%
人民幣重挫 逾800億慘遭套牢
獨留3子在家 社會局依法裁處介入安置
提升集合住宅火警搶救 中市消防局演練
聯發科看好印度東南亞手機市場
內湖737商圈 勾起庶民美食回憶
人民幣中間價重貶 大陸央行借力穩經濟
烏來災區搶通便道 電力供應逐步復原
華碩財務長 吳長榮接任
日農水產品出口額創新高 再拓通路
朱立倫：努力實現新北成社企之都
美國黃河黃5天 科州發布緊急狀態
推動簡便服務 內政部聚焦雲端網路
中市大樓2男身亡 疑吸毒過量暴斃
羽球世錦賽 許仁豪白馭珀獲勝晉級
中科聯外道動土 促進北台中發展
颱風農損近23億 香蕉損失慘
南韓在非軍事區概念 防禦改為攻擊
安國組織重整 擬一分為四
菲國人口續飆 料破1億160萬
身障預算攀升 總統：重視與照顧弱勢
PC戰場 華碩要當前3名
抗戰音樂劇 藝人拍到感動流淚
台幣貶 工商團體：對出口有幫助
國新合作 台北第2選區禮讓潘懷宗
颱風肆虐新北3死4失蹤 市府發救助金
林百里：新世代來臨 軟的比硬的好
風災過後 陳菊指示輕軌安全上路
台幣重貶 工具機公會：36元才能喘息
棒球亞錦賽在台中 中華首戰南韓
午後大雨 新北市中和區二級淹水警戒
大雨考驗救災 烏來新增3人失聯
高中職畢業生 學生優惠不再空窗4個月
颱風吹毀防鳥網 苗栗大閘蟹陷危機
新台幣收貶3.2角
小心淹水 新北中和二級警戒
共黨報評退而不休 陸媒紛呼應
台低薪只比希臘好 學者籲基本薪資26k
人民幣貶值影響出口商 日股收黑
水土保持議題 監委關切
眾歌手為公益而唱 倡導1塊錢獻愛心
批名嘴劉駿耀下流 張大春無罪
錢進人民幣虧大了 賠掉年輕人近半年薪
颱風蘇迪勒 2006校災損達4.34億
災後復原 蔡英文感謝無名英雄
油炸食物很傷心 心臟病風險增5成6
腹瀉群聚205起 5成人飯前不用肥皂洗手
廢車不回收 年耗萬元傷荷包
馬總統：台灣經濟情況不差
笑談第6勝 陳偉殷：感覺很好
台幣重貶3.2角 創近5年新低
助烏來災後復原受傷 副連長送醫
遊溪頭聽音樂 保育結合租稅宣導
歪腰郵筒除役 中華郵政公布紀念戳章
少女時代推專輯 曲風融合動感復古
社子島開發 拚柯文哲就職週年定案
火車性愛趴主辦人 二審判仍須登報道歉
致命誘惑 亞洲大黃峰歐洲遇天敵
三峽路斷 朱立倫：搭鋼便橋通行
蔡英文探視部落受災戶 災民落淚
遠揚工安停工4月 中捷綠線全面復工
台灣會計師可任福建自貿區合夥人
九華山地藏庵 服務利他獎出爐
基本工資明審議 經濟部：盼暫緩調漲
張大春批下流無罪 劉駿耀轟法官
胖卡產業說明會 與里長合作深入社區
中市2男參加毒趴 疑吸毒過量暴斃
澳嚴打非法打工 LINE談工作被遣返
解決夏季滿臉油光 女性要扳回顏面
趙傳讚徒Jennifer 女神級唱功
指紋辨識曝資安漏洞？ HTC：已解決
張嘉郡退選立委 李進勇籲守護家園
心路香蕉蛋捲上市 高市首長相挺
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
苦苓再婚 娶交往9年女友
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夏日易爆胎 服務區提供檢測服務
4歲女兒吃奶嘴也有事 貝克漢回擊
廢氣薰佛館 高市攔檢客貨機車
金禧國慶落幕 星進入大選季
學生想換分局長 柯文哲笑稱已陣亡2個
越學者：陸早晚設南海防空識別區
中龍鋼鐵斥資90億 建室內原料儲存場
希臘債權人協議 歐元財長14日討論
侯友宜未受困 重機具進駐烏來災區
婦人淚眼流鼻涕 竟是豬牛肉過敏
英業達：第2季是全年谷底 Q3樂觀
上市公司7月營收轉負成長
央行放手新台幣貶破32 近5年新低
屏東農損擴大 達2億3627萬元
教會批反難民為選票 義反移民黨速反擊
上海報紙拉警報 1/4市民不看報
著眼動物福利 台大生獲雅思獎學金
白襪投打俱佳 8-2轟下天使
雪霸登山步道未開放 山友硬闖將開罰
颱風重創農業 雲縣府：把握30日報勘驗
光寶上半年 EPS1.33元 Q3溫和成長
人民幣貶值 港股收小黑
學子參觀擎天廳 大開眼界
人民幣放手貶 客戶受傷不大
原水濁度近4萬 北水處：百年首例
希臘與債權人敲定紓困協議 送交國會
體署協調 合庫同意莊智淵大陸出賽
合庫槓莊智淵 桌壇老問題浮檯面
Sony中階雙連發 大大水水機登台
駁民調第三 洪秀柱：網路民調高
半個月內 合肥第2個官員非正常死亡
台積電擬買下豪威的采鈺精材持股
公園處技工救災車禍亡 北市全力協助
人民幣貶值 華碩：在忍受範圍內
民代不滿桃機安檢沒禮遇 航警說明
台幣貶 半導體廠營運有望受惠
龔薩雷茲8局無失分 國民輕取道奇
曹佑寧登西武巨蛋開球 郭俊麟蹲捕手
南投拚財政 縣有建物出租外牆掛廣告
台灣農業起源？南科遺址挖出第一顆米
對抗登革熱 台南決議強勢開罰
澎警局表揚退休和升遷人員
不畏癲癇脫臼 江典諭銀得特奧輪鞋
只有這才是天堂 小琉球綠蠵龜影片感人
自行車道不夠 柯文哲臉書推廣騎車禮儀
彭文正請辭 若回鍋台大可累計年資
合庫放行莊智淵 莊智淵母謝各方努力
高雄鐵路地下化損鄰 交通部允善後
陸放手人民幣重貶 亞洲各國央行免驚
持老照片來台尋親 陸女台灣阿嬤相見歡
高士村日本神社 李登輝贈賀詞
謝長廷：宋楚瑜無法創造柯P效應
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立委退選 洪秀柱：大家在一條船上
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酒後失控拒送醫 男子簽名表不滿
異常高溫 托斯卡尼潟湖大量魚類暴斃
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台幣重貶 機械公會：破34元才漸有感
周志懷：兩岸關係明年具不確定性
澎文化局合唱團赴滬演出獲佳評
反課綱籲公布會議紀錄 北市教局：支持
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洪秀柱：宋楚瑜寧滿臉污泥 雙手捧綠
母貓二玉 和歌山電鐵貴志站新站長
合流部落勘災 鄭文燦允照顧災戶
搶修電力設備 彰化工人遭高壓電傷
慈濟醫院骨髓捐贈 突破4000例
食藥署：美國解禁2項日核災食品
鄭文燦：農損盡力爭取最高補償
颱風過後眼鏡蛇竄出 後續處置引論戰
搶修復電遭電弧灼傷 1台電員工送醫
希臘紓困協議到手 仍須繼續打通關
美學者評論 洪秀柱：蔡英文美國行破功
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人民幣收貶1.87% 21年最大貶幅
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花貓站長小玉辭世 二玉接班
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配合排砂 新北三鶯等地晚起停水
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日職西武KANO日 曹佑寧開球
該理賠少理賠 三商壽遭重罰504萬
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人犬戰場情 美國軍犬重回南非軍人懷抱
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希臘紓困原則上達協議 細節仍待敲定
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陳致中：徐佳青沒還扁清白 不能當立委
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人民幣劇貶 恐引發新貨幣戰爭
林務局判釋烏來總崩塌近57公頃
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(時評)2016國民黨的三根樑柱
內憂外患台股收盤重挫110點 台幣重貶3.85角
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董氏批考察菸商 高市：供查緝參考
三重社大 開辦新住民文化講座
新住民學美容美髮 成新秘生力軍
人民幣重貶專輯（一）─新貨幣戰爭 到底會不會開打？
教育部供托育補助 助新住民進修
Facebook渴望取代Twitter的即時新聞快報
萬無一失？凍卵恐降低「生」機
馬來西亞反對黨告總理 政治危機蔓延
八仙塵爆第11死 26歲女70%燒傷往生
雙北喝髒水誰負責? 空拍機緝凶 !
法國高溫 葡萄酒產量料減但質仍優
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人民幣劇貶 大砲川普猛轟
美破獲駭客內線交易 起訴9人
人民幣重貶 美警告陸不要背離匯率承諾
奈及利亞市場驚爆 約50人喪生
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美佛格森市示威傳暴力 150人被捕
美破獲駭客內線交易 不法獲利1億美元
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人民幣突重貶 美股大跌蘋果重挫
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破風無懼颱風 開出2200萬紅盤
德國片維多莉亞 原始劇本12頁
勞資談判破裂 倫敦地鐵將再罷工
美關鍵州共和黨民調 川普仍居冠
人民幣重貶 美：陸動搖承諾將令人不安
瑞士偷水為牛隻解渴 法國抗議
希臘度假之旅 義記者忙搶救難民
英女星綺拉奈特莉產後亮相 身材苗條
投信：人民幣下半年還有貶值空間
人民幣當國際貨幣 北京臨兩難
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全台紫外線過量 竹苗地區最曬
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公告地價與土地公告現值 別弄混
邀青年分享國際參與 最高獎5萬
白天高溫炎熱 午後留意雷陣雨
海上書船望道號泊台中 13日開放參觀
攝氏44度熱浪強襲 埃及42人熱死
人民幣挫歐美股倒地 台股偏弱整理
七夕情人節 頂級飯店搶金字塔端客群
加研究：營養不良 健保巨大開銷
今非昔比 松山南港套房率先跌價逾1成
陸駭美官員電郵 國務院不證實
兩購物者遭刺死 瑞典IKEA分店停售刀具
台股開盤跌27.73點
人民幣重貶 亞洲貨幣戰隱現
台生林佳瑩獲芬蘭國際作曲大賽第3名
宋承憲劉亦菲聯袂出現大陸綜藝節目
韓藝人池城入圍首爾電視劇大獎
彭文正：這輩子應該不會再回校園
屏東市麥當勞火警 火勢延燒2樓
人民幣重貶 美兩黨議員同聲譴責
宏捷科光環解禁 再等等
警副所長夫妻涉販毒 南投檢警逮人
非禮勿弒 喬爾埃哲頓自導自演省經費
貴州煤礦事故 已10死5傷
嘉義伴手禮標章 提升品牌信賴度
性工作除罪化 國際特赦組織投票通過
羅傑斯盃網賽 盧彥勳會內賽首輪出局
權相佑新作情敵蜜月 28日大陸上映
台股早盤跌破8300點
鴻海證實獲官方通報 女員工鄭州廠外亡
朱立倫：先團結黨員再爭取選民支持
新台幣早盤貶1.82角
巡視咖啡園墜崖亡 蘇迪勒又添1死
嘉市北興國中 捷克音樂節授旗
金融股補跌 台股再挫百點破8300點
颱風搶救全台通訊 這些爸爸是無名英雄
助攻亞洲盃 金控銀行負責人兼任鬆綁
涉暴力攬廢棄物工程 負責人羈押禁見
高鐵TR34列車組抵台 因應新站營運
台積電等高淨值投資法人 投資鬆綁
人民幣兌美元中間價再貶1.008角
赴陸閱兵朴槿惠遲疑？ 學者：因為蒲亭
中市和平山區車墜谷 駕駛脫困
台馬之星首航 首設電影院不開放
人民幣貶值 港評：刺激出口
柯文哲：陳佩琪被罵哭 心情還沒改善
赴陸打球掀波 莊智淵細數心路歷程
利比亞總理電視衝動喊辭 發言人否認
聘金不夠分期付款 大陸準女婿寫借據
泰10月推半年多次簽證 擴大旅遊市場
新台幣貶 聯發科營收可望優預期
人民幣重貶 金融股重災區慘跌逾3%
人民幣重貶 捷安特：有自然避險
土耳其攻擊事件 外交部提醒注意
希拉蕊交伺服器 情報圈建議電郵列機密
山寨版知名品牌保險套 一灌水就漏
用緝私獎金考察菸商 高雄市挨批
凱瑞：大陸與俄極可能偷讀我的電郵
中原手繪動畫省思盲從 獲紅點設計獎
巨大美利達獲利縮水 股價重挫
經濟部與美半導體廠簽投資意向書
歐盟年浪費食物2200萬噸 英國最嚴重
國軍續派兵力 助烏來災後復原
北市意外 貨車疑壓傷人
救災沒過父親節 柯文哲：沒什麼好委屈
菜價回穩 庫存調節高麗菜一顆50元
大陸通過國企改革 提高員工持股及重組
基本工資調不調 下午攻防
客家第2代 接棒美食產業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
iPhone 6s有譜 6c恐下次再連絡
中央氣象局 明天白天天氣預報
人民幣續貶 台股8300點失守
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
洪水來襲河川暴漲 阿根廷萬人疏散
老闆欠債遭押 行經警局跳車報案
人民幣重貶 對陸股影響分歧
台中休閒美食展 搶攻中秋節商機
華碩獲利優預期 股價大漲逾9%
尼加拉瓜上半年僑匯成長4.75%
大金捐北科大 百坪環控檢測中心
颱風受災減免 基隆稅務局設單一窗口
1-7月宏都拉斯通膨達2.54%
蘇迪勒肆虐 軍民齊為烏來老街總清掃
蘇哈托家族挪用巨款 印尼法院令歸還
特戰退伍淪蜘蛛大盜 攀爬大樓行竊遭逮
桃園在美招商 籲投資航空城
新台幣中午貶1.19角
哪裡好玩 西拉雅風管處推行動借問站
洪瑞珍第二波檢驗 仍無致病菌
農損近3億 高市受理救助申請
新台幣早盤最低貶1.82角 創5年新低
幫你找戰友 暴雪英霸隊友人力銀行上線
義民廟參香 洪秀柱指選舉是路線之爭
淡江大橋長相 國際競圖下午揭曉
保障消費者 加強查核海外不動產銷售
三洋翔菱圍標大潤發冷凍設備 遭罰
陸女偷漢子生子 台商夫訴離婚求償勝訴
侵權積木欲登陸辦展 警及時攔截
合船採購黃豆許可 展延5年
基本工資審議 社民黨批假戲碼
按摩棒斷膀胱內 涉性侵牙醫改傷害論罪
熟客酒後摩鐵跌傷 索賠敗訴定讞
總統：台灣波蘭雙邊貿易成長
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颱風蘇迪勒農損逾27億元
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前中市官員擅蓋章代決標案 市府不評論
台美合辦MERS研習營 展現夥伴關係
世青女排賽先盛後衰 中華隊不敵秘魯
會員集體中毒 瑜伽會館吃官司
辦許志堅涉貪案 檢廉提訊白手套
與蔡英文合拍定裝照 洪慈庸比愛心手勢
警副所長涉吸毒被逮 派出所藏毒品
蔥香菜九層塔 翻倍漲
台股收盤跌110.76點
屋毀無法棲身 獨居翁獲善心修繕
李俊俋：護樹要專業 事權應統一
苗栗海洋啤酒觀光季 龍鳳漁港樂一夏
雙城論壇議員限額 柯文哲：大陸決定的
金融成重災區 台股失足跌破8300點
新竹學童藝高 在日舞出外交
寶島獻愛 陸大學生將訪八仙塵爆傷者
網友澳幣攻勢太強 募款爹讚打臉政客
大陸冤獄20年 遭毆打逼供前女友跳樓
台股開低走低 收跌110點
蘋果重挫拖累 大立光再失守3000元
賴正鎰：匯率調整刺激出口是健康的
8月台指期跌 63點
警查毒品找無磅秤 赫然發現偽裝成滑鼠
金卡戴珊恐觸法 社群網站打廣告
8月電子金融期齊跌
颱風夜搶救自殺女 警政署肯定
風機倒塌 台電:兩個月內完成調查
里長籲遷移建國花市 北市府暫無打算
夫妻酒後爭執 妻跳車受傷
MERS國際研習營 台美疾署攜手召開
監察院老招待所 變身養生宅
民進黨與時代力量整合 淡水選區有共識
留才攬才 金融業讓員工當老闆
借鏡初音 北市資訊局推虛擬偶像代言人
美利達營運破風 拚提升「含金量」
台幣續貶 台股8300點淪陷
屏東納現金救助災區 農漁民快申請
菲里長疑無力付贖 慘遭恐怖分子斬首
與中央為水濁互槓 柯文哲嗆拿資料比對
日流行手足口病 預估持續至9月
兩岸兩會第11次會談 8月下旬有望
清潔工鋸路樹 摔下受傷送醫
歪腰郵筒太熱門 傾向不搬
蘇迪勒災情 新北：學生如期開學
培生4億6900萬英鎊出售經濟學人股權
三大法人賣超台股92億元
達成加薪協議 巴拿馬運河工人取消罷工
歪腰郵筒太萌了 順民意傾向不搬家
沒錢也能辦活動 徐耀昌：企業贊助相挺
義消議員捐車 力挺新北消防戰力
失手污染河水 美環保署恐挨告
課綱若成政治動員 朱立倫：傷害社會
基本工資 勞長：CPI與GDP參數先試算
卓永財：日本工具機旺 台下半年不樂觀
新台幣盤中下午3時貶2.49角
菲國巴士飆車肇禍 至少4死30傷
大陸豬價走揚 專家：理性看待豬週期
陝西山崩約40人受困 已救出14人
國道3號大貨車追撞拖板車 司機受困
馬國稱尋獲MH370殘骸 家屬不接受
抗日神劇又來了嗎？ 陸影視迎抗戰季
連22年 靈鷲山水陸空法會19日舉行
傳言再起 台積電：16奈米如預期
小三勸退師 搶救婚姻要價50萬
新台幣盤中 貶3.82角
港警突襲Uber辦公室 逮捕5司機
雀斑迪迪追隨葛格腳步 3歲樂當鎮長先生
保險套服務機 新北推進大專院校
台幣收盤前半小時 創5年多新低
日航空難30週年 數百人山區追悼
永安漁港傳一女溺斃 死因待查
台中國際動畫影展 45件入圍拚首獎
思覺失調遺傳新發現 大腦網路隨機化
1架美軍直升機墜琉球外海
颱風過後巡水圳 掌水工溺斃
高市花菸捐考察菸商遭檢舉 邱淑媞震驚
基本工資難漲 團結工聯：草莓資本家
人民幣重貶 羅智先：未來殺價競爭更大
蘇迪勒肆虐烏來 災區居民樂天辦桌
促進農業發展 農委會：培育3萬青年投農
七夕情人節 義大推情侶套票
南勢溪水土保持 北市公布政院開會資料
恍惚走路 香菸盒內藏K菸男遭逮
三峽鶯歌水來了 下午3時恢復供水
順應民意 歪腰郵筒暫原地保留
人民幣重挫 未見保單解約潮
陸推週休2天半 旅遊業者備戰
共同社：美軍直升機沖繩美軍營附近墜海
歪腰郵筒產生器 想合照免排隊
基本工資 資方：企業倒勞工也受害
新台幣收盤重貶3.85角
第43屆國際技能競賽巴西登場
印尼內閣改組 經貿部長遭撤換
人民幣貶值 越南擴大匯率浮動區間
上銀Q4優今年創高峰 衝自動化機器人
培生賣經濟學人股權 退出新聞出版業
台幣貶至5年2個月新低 仍力守32.5
記憶體市況差 威剛虧損20季高
炒股獲利潛逃赴陸 俞宗碧遣返歸案
陳菊任競選總部主委 蔡英文盼發揮戰力
積木玩具大展中市登場 歪腰郵筒正夯
台北航太展 國防館展89項展品
台中市業者參加香港美食博覽
鋼琴家陳瑞斌爾灣演出 萬餘樂迷聆賞
歪腰風潮延燒 超萌郵筒變杯子蛋糕
美軍直升機墜沖繩外海 2人下落不明
華碩ZenPad體驗車 8/15開跑
任蔡英文副手否 賴清德微笑未回應
大藝術家狗明星安樂死 烏吉身影留人心
羽球世錦賽吞敗 許仁豪無緣16強
柯文哲：智慧城市首先要有智慧市長
劉姓女子不治 八仙塵爆第11死
台積電樂見開放獨資登陸設12吋廠
國民黨屏縣黨部 招募挺柱志工
警方破門 毒販急丟毒品仍被逮
專家：中國經濟成長潛力遠未耗盡
翡水曾提醒 南勢溪上游崩坍造成混濁
女子捲車底 倫敦熱血路人抬車救命
柯文哲：颱風天在市長室是腦袋裝水泥
班機延誤 陸童罵空服員：畜生養的
國民外交 台灣特技團巡演東南亞
卓永財：台幣匯率應動態 34元有幫助
感受南台灣魅力 高屏行銷旅遊亮點
三星Note 5亮相前 台北3D光雕秀暖身
美學者指暴力 蔡英文：文章偏頗
泰國老人專門收容流浪狗 背後有故事
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
平價時尚一級戰場 Bershka進駐信義區
被爆擅蓋章代行決標 葉俊傑要求更正
臺馬之星首航 馬祖對台客輪新里程碑
歪腰郵筒好寶貝 派保全24時巡邏
嘉義風災損害重 初估金額近7億
人民幣重貶 宏達電：無實質影響
反服貿衝警方 陳為廷判拘役20天
八仙塵爆第11死 女70%燒傷往生
以功代金 高屏綠色普渡中元有愛
宋楚瑜找出路戰袍 融入藍綠
金光閃閃蘋果錶 付9萬9蒲亭讓你戴上手
清令計劃餘毒？前屬下霍克遭雙開
颱風過後運毒報關 起出20公斤K毒
頂新案結辯 魏應充仍稱尊重專業
看看你有多愛闖紅燈 深圳公布星座排行
按摩棒斷女友膀胱內 牙醫判刑入監
26歲女70%燒傷 塵爆第11位死
柯文哲：每次講話幕僚都在擦汗
爭取高教機市場 漢翔展兩款新模型
人民幣重貶 卓永財：台工具機影響不大
總統：科技預算逾1千億 史上首次
開空頭支票訂布匹 得手後躲大陸
南韓專家分析：金正恩重度肥胖
人民幣連2日重貶 台幣貶至逾5年新低
羽球世錦賽 戴資穎輕鬆過頭關
逃亡10年通緝鴛鴦 眼尖警查獲
人民幣續貶 日股臉黑
高中學力鑑定考試 8月底報名
日本11家第1名旅館 靜岡4飯店入選
羽球世錦賽女單 戴資穎晉級16強
青少年網路成癮 家長應陪伴求診戒斷
高屏攜手 到星馬推觀光
中市美術園道餐廳多 管委會設借問站
替慰安婦請命 韓八旬老翁自焚
基本工資調整暫緩 第4季再討論
青江菜變果汁 蔬食料理創意無限
身材壯碩藏不住 女賊躲防火巷露馬腳
北市3疏散門紅黃線 13日7時前須移車
防杜網路霸凌 政院廣邀意見
生技公司捐獻 高市復康巴士添新血
八仙塵爆 大陸醫療專家13日來台
人民幣貶值重創全球股市 港股無法倖免
台馬之星首航 總統感謝馬祖犧牲
經濟學人脫售 英再流失菁英媒體
大陸7月工業生產 減緩速度超出預期
新版汽燃費分配公式 北高減約35億
施明德：宋楚瑜當總統比蔡英文危險
漏油釀水污 瑞芳民眾可望獲補償
國巨實施庫藏股 將買回4萬張
經濟弱時機差 基本工資暫緩調整
中科院大型無人機 航太展首度亮相
道士轉行組詐騙集團 14嫌落網
涉嫌司法黃牛 法警2萬交保
安全控管 寄北京西藏郵件近期採實名制
洪秀柱：示範區活絡台灣經濟命脈
遠傳中嘉合作 張善政：自然現象
百年孤寂作者馬奎斯骨灰 12月返祖國
雙北供水混濁誰錯? 看看石門水庫怎麼做
北約俄羅斯頻軍演 較勁也互探虛實
陸推周休2天半 湖南寧鄉旅遊局搶頭香
金正恩整肅不手軟 槍決高官
中鋼上半年每股賺0.54元
法麥當勞禁員工送餐給遊民 用語惹議
金建利16號失聯 台中外海尋獲
大陸填海造陸完工 接著要蓋樓
中市路樹風災傾倒 疑是樹根黑網釀禍
陸客中轉共同意見 海基會：樂觀期待
尹衍樑加持 泰福生技8/13登興櫃
12吋晶圓廠獨資登陸 9月可望放行
花蓮鯉魚潭魚群暴斃 臭味薰天
韓聯社：北韓副總理已遭處決
羅智先：下半年辛苦 每天當最後一天拚
山老鼠颱風天盜伐 1.6噸肖楠木遭殃
王品舒果年底前 新加坡開第2家店
蔡英文：環境永續在地經濟是重建原則
新台幣重貶 出國換匯這樣做最划算
官媒：人民幣良心價 不會引發貨幣戰爭
經濟學人被飛雅特收購 賣車也賣知識
挺大馬淨選盟 網軍放話要搞駭
人民幣持續大貶 傳人行進場干預
(奚鳥)籠中元祭登場 日本菇菇吸人氣
機器人好厲害 能自行演進一代比一代強
佛州惡人凶殘殺狗 囂張留言哈哈哈
研究：多攝取魚油 預防精神病找上你
法警當黃牛涉詐財 基隆地院嚴懲
風災受災區 暫緩強制執行
睽違15年 融券成數明起調整至120%
中秋送暖 莫非情侶聚首支持唐寶寶
中壽董座意外現身 開發金購併添想像
柯建銘怒斥選對會 批新竹市協調不力
台北詩歌節 多元成詩徵件
林務局：舊崩塌地已復育 不會汙染水質
地方動員不足 朱立倫要求改進
接見星國代表 蔡英文盼加深台星友誼
培育超商人才 商發院揭職能基準
人民幣續貶 亞股全倒
河野克俊訪菲 深化菲日軍事合作
吹噓氫美機療效 花蓮查獲銷毀
蘇迪勒農損逾30億元 近十年第六高
台南登革熱患者 頭傷死亡引關注
林佳龍：BRT運量僅5% 有成長空間
陽明山菁山遊憩區 營建署8月底招商
公主般高規格 飯店推客製化夢幻婚宴
蘇迪勒襲台 翡管局8日網路斷訊剩電話
國際青年日 民團邀投稿公共參與照片
你不知道的事：太空武器布滿地球軌道
TPP最後談判艱難 澳洲憂拖久恐破局
颱風蘇迪勒肆虐 北市逾千件鐵皮屋受損
淡江大橋單塔斜張 全球最大
反銀行剝削勞工 林國正促勞動檢查
新台幣重貶 央行：匯率由市場供需決定
傳希臘經濟今明兩年恐萎縮
人民幣再貶 全球金融市場大地震
紀念抗戰勝利 德商後人謝政府善舉
查德總統誓言 年底前消滅博科聖地
量販迎中元檔期 不怕民眾半夜找上門
消弭海外置產風險 日本信義一條龍服務
10年商機66億元 將創農科授權最高獲利
基本工資案 擬每年第4季檢討
今彩539開獎
基本工資暫不調漲 工總：正確
教育圈紛擾多 柯文哲：不應淪政治工具
胖卡環島賣漢堡 4男孩愛心感動花蓮人
調融券救台股 券商：宣示大於實質
江西看守所 自由出入手機搖控販毒
希臘第3輪紓困協議 仍待磋商細節
新光金：先賣曼哈頓 A8再看看
大福彩開獎
IS宣稱斬首克羅埃西亞籍人質
志摩市迎G7峰會 海女吉祥物挨批色情
全球港灣城市研討會 洛杉磯副市長來台
希臘獲紓困 歐盟10月檢視是否真改革
萬華雙子星剩1年完工 商機20億
阿里巴巴擬回購40億美元股票
大馬反對黨告總理 違反選舉法
鴻海富智康上半年獲利 大增1.6倍
台肥南港經貿園區C3 中國信託人壽得標
上海大力號出航 打撈南韓世越號
跨境直郵首航 台灣肉乾鳳梨酥登陸
為股市叫屈 曾銘宗：基本面沒這麼壞
深港通 7月底已完成技術準備
融券成數調至120% 投顧：影響有限
達佛斯論壇維安演習 大連特警秀身手
農損嚴重 毛治國：儘快發放救助金
午餐會TPC 陳依妏林文科首輪領先
金管會研擬鬆綁融券回補
解放軍戰場搶修 首度運用3D列印
台鐵集集線區間車撞路人 警方處理中
台北射箭公開賽 陳信夫張心怡領先
大福彩頭獎槓龜
蔡依林江蕙雙J合體 尬舞唱舞女
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美利達2016新車上陣 車迷免費體驗
紀念抗戰勝利70週年特展將在大馬舉行
今彩539 頭獎 3注中獎
付費讀深入報導 義大利讀者說願意
老闆娘信讒言 燒肉店員工被指偷酒自殺
巴拿馬乾旱嚴重 宣告緊急狀態
陝西山陽大山崩 仍有66人受困
大陸財金數據不如預期 美股開盤走衰
人民幣貶值 該知道的8件事
人民幣貶不停 傳北京想要貶10%
汽燃費重新分配 北高仍居前兩名
小模汽車旅館遭逮 懷疑內情不單純
人民幣續貶 歐股重挫
角川妖怪美少女手遊 明年Q1登台
台鐵集集線區間車事故 疑行人侵入路線
老虎咬死人 河北動物園發生慘劇
桃猿逆轉不成 統一1分險勝
人民幣劇貶 陸專家：釋放壓力而已
手臂第3隻耳連網 澳藝術家讓你追動態
北京貨幣政策 白宮難拿捏
美軍直升機墜琉球外海 7人受傷
劉曉波獲准見人 兄弟：他身體還好
達成第3輪紓困協議 希臘總理有信心
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(時評) 大家都是天龍人
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日第一大蕎麥麵湯太郎 進駐富錦商圈
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八仙傷者射箭國手喻亭妍 今康復出院
雨下不停 台北大稻埕音樂節延期
農村再生青年洄流 美少女回鄉行銷農村
(時評)朱立倫瞬間醒來
提升客庄觀光效益 客委會投5億
雨下不停 台北大稻埕音樂節延期
打撈死魚數千尾 還鯉魚潭美景
混濁水繼續供應 北市副市長鄧家基：是北市的決定
雀巢膠囊咖啡機 聰明享受好咖啡
9月9日蘋果出iPhone7？日報導指iPhone 6c
URS27W城市影像實驗室架時光機 讓你遇見老臺北！
救經濟？央行放寬房市管制措施
天津爆炸解密 肇事瑞海公司遭起底
《蘋果》與臉書合作推60秒新聞
歐元區財長開特別會議 商希臘新紓困案
紓困款挹注希臘各銀行有限制
日前首相鳩山訪南韓 下跪謝罪
815大戰投降日 安倍不參拜靖國
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
台官投書美媒 維繫兩岸互動與自衛
反映亞股下滑 歐股全面收跌
天津發生巨大爆炸 原因不詳
天津貨櫃場大爆炸 逾300人受傷
和維部隊爆強暴醜聞 潘基文開除負責人
索羅門群島外海發生規模6.6地震
台灣藝術家池上鳳珠 在義舉辦個展
對抗橄欖樹蟲害 西班牙考慮基改果蠅
天津爆炸案 證實7死至少180傷
美前總統卡特罹患肝癌
美供給量減少 油價從6年低點翻升
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陸媒：天津爆炸案 13死300傷
松隆子回歸近鄉情怯 木村拓哉虧不來電
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布魯塞爾夏日花祭 探訪中世紀市政廳
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台南民宅火警 1命危2嗆傷
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電腦線上遊戲 男女都愛角色扮演
居家栽種小鮮肉 美觀又好吃
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中元環保普渡 以功代金抽黃金
朴槿惠十月訪美 考慮九月訪陸
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美股大逆轉 台股稍獲喘息
世界盃電腦技能賽 台選手獲佳績
天津爆炸300傷 患者無麻藥生縫傷口
HTC M9+荷蘭暫下架 傳4G功能出包
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朱智勛摟佳仁 首爾約會照曝光
新台幣開盤持平為32.465元
巴西國際技能競賽登場 台灣館開幕
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老翁候車昏倒無呼吸 AED救一命
奇太映稱有育兒天賦 力挺愛妻柳真
凱瑞訪古巴 美國務卿60年來首次
破風票房開紅盤 彭于晏回台謝粉絲
阿里股價跌 馬雲財富縮水7.5億美元
天津爆炸案後 湧入百名捐血者
台紡織業參加美戶外展 商機千萬美元
愛丁堡藝穗節 台灣團表演吸睛
上學途中被撞 國中女生命危
新台幣早盤升2.61角
M9+ 4G傳出包 宏達電再創新低
小馬青少棒 中華隊奪史上第7冠
天津消防員一進火場就爆炸 首批全失聯
小馬青少棒 中華隊7度奪冠
涉詐欺 屏市長與丈夫一交保一收押
研究：手術病患聽音樂 術後疼痛感較低
天津爆炸 目前未接獲台灣人傷亡通報
天津爆炸威力大 現場景象超震撼
天津爆炸 康師傅工廠玻璃震破
宏達電跌勢煞不住 陷50元保衛戰
人民幣兌美元中間價再貶1.1%
合掛看板否 黃國昌盼蔡英文先承諾改革
王世均夫婦豪宅法拍 無人投標致流標
有多少錢 才有安全感
北市辦創傷研討會 盼共創雙北合作
癌末藥頭住院 提著尿壺販毒
英特爾傳獲新iPhone數據晶片訂單
天津兩次爆炸 相當53枚戰斧巡弋飛彈
人民幣貶值 專家：對越經濟不利
國軍續派兵力 助烏來復原
爆炸後 天津衛視還播韓劇被網友罵翻
台灣協助瓜國重建橋樑 造福人民
參加公祭 宋楚瑜顏清標相擁勉為台打拚
植物抗旱機制 中研院新發現
蘇迪勒風災幾斷指 男劫後餘生
被控在加州虐子 台灣媽媽不認罪
荷蘭眾議員馮博默訪華 關注兩岸議題
洪秀柱拜會清真寺 努力不懈求勝
男毆死老母 判無期徒刑確定
Rain演克拉戀人 點閱破33億次
宋承憲錄大陸節目 向劉亦菲求婚
湯唯金泰勇夫妻檔 有望再合作電影
金門縣黨部爭取 口蹄疫牛隻補償金有譜
天津爆炸 康師傅：工廠陸續恢復正常
泰南大車禍 車輛撞樹10死2重傷
天津爆炸公司 專做危險化學品運輸
在地色彩繪小羊 美感教育新招
台日木偶劇交流 三昧堂驚豔日本
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
牛鈴叮鈴鈴擾人清夢 瑞士法院勒令拿掉
4警涉掩護旅客攜過量菸酒 羈押禁見
慰安婦紀念日 蔡英文推薦蘆葦之歌
信心不足 台股開高走低
被控違反選罷法 張景森未到庭
烏來溫泉違法多 朱立倫：10年未發照
天津大爆炸 台商：警笛聲響了1個小時
岩隈久志無安打比賽 日籍投手第二人
颱風天停水或供水 柯文哲：做新SOP
傳馬雲60億購香港別墅
為國民黨立委參選人站台 宋楚瑜：願意
12吋晶圓廠獨資登陸 經濟部下午預告
陸股開低走低 天津港一度暴跌逾6%
兄弟聯手竊錢 遇警巡邏逮人
調查：台北雙薪家庭買房 不吃喝45年
慶光復70周年 南韓特赦6527人
宣明智入民國黨 徐欣瑩歡迎
香蕉慘 明年春夏蕉產量減近半
瓜地馬拉7月通膨0.51%
伊殿園違法魚塭 新北：報水利署處理
柯文哲：中央應回答南勢溪為何水濁
泰國烤蝦吃出美味 酸辣蝦湯最道地
NFL大帥哥變ET 出庭素描讓他洩氣了
尬LINE Yahoo推微視訊App
天津爆炸 消防傷亡慘重暫停救援
人民幣止貶 新台幣反彈逾2角
入夏以來 台南首例登革熱重症死亡
清晨收工騎自行車 男遭大車追撞亡
台中市婦女挺柱後援會 邵曉鈴號召
李昇基和潤娥 戀人變成師兄妹
天津大爆炸 恐至少42人死亡
新台幣中午升2.7角
第2季GDP差 主計總處恐修正全年成長
民眾攜鉅款遭越南逮捕 外交部籲守法
鬼門將開 新港奉天宮封鐘鼓
中華小馬世界青少棒奪冠 馬總統電賀
全台首例登革熱死亡 距發病只3天
洪秀柱自提被唱衰 仍要堅定拚了
少女遺失註冊費 店家預支度難關
大陸地方GDP增速 重慶最高遼寧最低
不畏彈劾壓力 巴西總統羅賽芙堅不辭職
視察交通尖峰車流 林佳龍打90分
嘉市蘭潭水庫 撈起女性落水者送醫急救
把你家當我家 竊嫌偷東西順便洗澡
助就業 儲備幹部線上就博會招商
小馬青少棒賽中華奪冠 僑胞歡欣
熱風吹乾雲林落花生 搶復耕
苗栗3傑獲客家貢獻獎 縣府表揚
涉找妻當顧問自肥 大有巴士前董座起訴
天津爆炸案 消防隊留遺言網友淚推
颱風在家坐鎮 柯文哲：能掌握就可
天津爆炸區 7月才剛舉辦危化品演練
酒後口角砍傷人 警逮送辦
夫妻奉獻為創世 七夕讓愛不孤單
天津大爆炸 大火過後小心有毒氣體
CNN：台灣月子中心 老外住了也說讚
確保烏來物資分配 新北將逐戶調查
嘉市蘭潭水庫 女性落水者救回
台南登革熱 爆發第二型大流行
開挖砂石再回填污泥 一家人被逮
颱風多休1天 中元節豬肉夠了
基隆提倡紙錢集中燒 15處可交運
抗戰勝利紀念套幣郵票 兩岸熱門收藏
兩岸關係 總統：3參選人也說維持現狀
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潤娥和李昇基各忙各的 緣盡情了
促銷農漁特產 澎湖白沙辦品嚐活動
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七夕情人節這樣過 閃瞎所有人
暴力逼租伴唱歌曲 警逮主嫌送辦
一汽集團前董事長徐建一 受賄遭雙開
夫涉詐欺被收押 屏市長交保否認涉案
北市紙錢集中燒 提供社區宮廟預約
天津大爆炸 工人宿舍鐵皮扭曲面目全非
新鮮卵子VS冷凍卵子 研究說有差
高廣圻參觀航太展 頻讚無人機
12吋晶圓廠獨資登陸 經濟部將鬆綁
卡車炸彈攻擊 伊拉克60死200傷
日麥當勞上半年虧損大 創最差紀錄
軍人退撫基金 108年帳戶用罄
首例南市登革熱重症死亡 疫情翻倍
台股收盤漲28.36點
謝金河評宏達電 現金並非股價堡壘
瀕絕黑嘴端鳳頭燕鷗 馬祖繁殖
對流旺 16縣市大雨特報
南勢溪水混濁 陳保基：道路坍塌導致
聯想全球裁員3200人
支持經濟自由島 藍請蔡英文放過台灣
司法特考考題出包 考選部坦承疏失
台股整理 漲28點
安倍期許2018年首相還是他
8月台指期漲 5點
天津爆炸案 官方通報44人死
供應濁水 政院：北市的決定
電子領軍上攻 台股站上8300點
8月電子金融期齊漲
午後大雨 新北汐止淹水警戒
雙城論壇議員限額 柯文哲盼各黨1人
人行：人民幣貶10%促出口 無稽之談
開水電行當堂口 不爽標價高就鬧事
企圖性侵酒醉台女 星檢盼重判和鞭刑
罰UBER近1年 國庫多3700萬
塵爆傷勢復原 射箭國手喻亭妍出院
看人吃豆花 就知是不是嘉義人
人民幣暴跌 美評：儲備貨幣之路尚遠
羽球世錦賽 白馭珀無緣8強
柯文哲：下午公布颱風復原SOP
颱風遠離 北台灣1600戶還未復電
中元普渡 新北籲少燒紙錢
宣明智：個人加入民國黨 與聯電無關
重啟烏來觀光 毛揆：秋節前搭好鋼便橋
毒販防黑吃黑 毒品鎖保險箱遭警查獲
紀念抗戰70年 蘇聯援華飛行員後代訪華
KANO精神前進日本 涂醒哲授旗
與黑卡拚了 本土頂級卡面市
天津爆炸 倖存員工：沒受過危化品培訓
三大法人賣超台股15億元
宏達電新M9+快登台 改為單鏡頭
脫逃外勞 移民署：2人已抓回
農業設施險 陳保基：年底前推出
天津大爆炸 BBC直擊：現場景象駭人
大雨來襲 汐止中興路積水
台幣午後續升 升值3.06角
天津爆炸 台媒外媒採訪遭粗魯對待
車手假冒檢察官拍照 鉅款一去不回
藍天衝刺大陸業務 獲利比重目標逾8成
澎軍人地域加給偏低 人事總處澄清
汐止南陽街涵洞 大雨積水1米
南非小學生學中文 教師批屈服帝國主義
接蔡英文總部主委 陳菊：會以市政優先
雙北基隆宜蘭花蓮 升級豪雨特報
宋楚瑜：本土同志盼不被汙名化
爭取東協6億人口商機 毛揆：市場導向
核能所突破技術瓶頸 隔熱膜全球商機大
施明德：藍營有人與蔡英文暗通款曲
長輩易受騙 假冒政府機關最多
潭中湧出糞水 疑養豬戶暗排
張善政：靠匯率救經濟 像吃類固醇
政爭不敵總統 緬甸執政黨黨魁遭解職
東莞大廈前方突陷大坑 數千居民撤離
停水或供濁水 鄧振中：這是判斷問題
台灣IC產值估增2% 遜於全球水準
超商霜淇淋加新品 山梨白桃挑戰味蕾
華山中秋慈善餐會 盼認養辦桌
汐止南陽街積水消退 橫科路水淹半輪胎
新台幣收升9.9分
模擬漁港油污染 台中市環保局演練
郭子乾酸颱風天別回家吃飯 柯文哲苦笑
竹山高中學生參賽獲獎金 捐家扶展愛心
上海地鐵疑似臥軌1死 交通已恢復正常
加速公共建設 毛治國：兼顧工安與品質
北市：私地老樹需由私地主維護
與宋楚瑜會面 王金平：寒暄兩句而已
南勢溪水濁原因 水利署林務局攜手查
台鐵招隨車員 月領約3萬元
伊拉克卡車炸彈攻擊增至76死 IS稱犯案
金城武樹引人潮 池上米自產自銷夯
航太船艦資安 蔡英文提國防產業3重點
越南查獲大量走私象牙與犀牛角
匯豐：人民幣貶有助離岸跨境貸款
央行尾盤調節 台幣小升
全球最大海上書船望道號 開放參觀
央行：購屋貸款調高至6成
新北破非法賣犬 開罰5萬元
登革熱擴大疫調 疑受愛滋防治排擠
石門電廠恢復發電 一年1.3億元效益
天津爆炸1名台幹輕傷 有台企房舍倒塌
桃園登革熱確診病例 未出國未到南部
學者：亞洲國家帶動世界經濟成長加速
助台廠掌技術 12吋晶圓廠可獨資登陸
颱風雨後排廢水 台南1畜牧場遭查獲
兩岸圖書交流 陸作家分享書寫點滴
陸對人民幣掛保證 日股收漲
好禮獻溫情 身障團體秋節禮品開賣
原水濁度高 新北部分地區停水
被控背信案 陳威陶判刑6月
體育賽好成績 毛治國：專業團隊不可缺
洪團隊：搭高鐵標準車廂與民眾互動
欠鄉鎮款項 苗縣府：多數可進融資平台
炎亞綸代言SH150 邀學生一起動
雲林查獲應召站 未成年女子賣淫
東海南海和平倡議 美參議員肯定
美軍少校參戰血幅 贈予軍史館
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
騎趣花蓮 5條自行車路線遊山玩水
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
天津爆炸 北京軍區出動核生化救援隊
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
起立坐下加走路 老年人輕鬆測肌力
雙北喝濁水 北水處：盡速擬新版SOP
兄弟檔慣竊遭逮 加總16條通緝
北市動員7萬人次 拼14日前回復市容
天津爆炸 陸委會慰問並籲尊重採訪自由
台糖楠梓量販美食區 一元餐券吸人潮
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
首度在日職對決 郭俊麟三振陽岱鋼
男子腰插空氣槍搭北捷 遭警帶回
烏來里復電 復水再等等
六輕演練 李進勇：應有國家級水準
天津爆炸台幹受傷輕微 已報平安
元大金砸565億併大眾銀 擠進第7大
老婆偷情 日男怒剪小王命根子沖馬桶
郭俊麟三振陽岱鋼 挨中田翔全壘打
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小米秋季發布會 紅米Note 2亮相
前男友送的白魔鏡 魏蔓不捨丟
中市補救業 釋出上千免費補習名額
人民幣暴跌 陸客剁手黨收山不買了
菸酒檳助長食道癌 喝酒臉紅者高風險
蘇聯援華飛行員後代 總統贈紀念章
人民幣匯率偏差校正 陸央行：基本完成
綠委質疑苗縣補助款遭扣
烏來主要道路 20日前全線搶通
員警逮車手起貪念 暗槓30萬曝光
天津爆炸 宋承憲劉亦菲哀悼范冰冰豪捐
北市攔查學童交通車 薇閣國小車齡超標
大鵬灣滑水 身障人士大喊刺激
調高房貸成數 房仲：打房最嚴時代結束
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新台幣早盤升2.51角
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新台幣匯率盤初實際成交價持平
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政院親子日 毛爺爺被小孩包圍
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阿里山辦茶週 品茗欣賞山林美景
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涉貪污包庇建商案 檢廉提訊許志堅
詹詠然姐妹羅傑斯盃網賽晉8強
元大金併大眾銀 近150萬張排隊搶買
鬼門剛開 載紙錢車在國道燃燒
朴槿惠下月初可能出席北京活動
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宋楚瑜出席閱兵？ 張志軍重申原則
調查：近9成國高中生每週喝含糖飲料
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天津大爆炸 習近平下令科學施救
天津大爆炸 官方：50死701傷
天空聖地 日信徒認為空海還活著
竹苗以南紫外線超強 外出務必防曬
台積電聯發科遭降權重 股價挫
天津大爆炸後 在港上市天津股票趨穩
人民幣中間價回穩 升值0.35分
MSCI季調 投信：幅度輕微
波特蘭菁英賽首輪 龔怡萍並列21名
韓媒：北韓軍拿朴槿惠照片作標靶
越南查獲走私象牙與犀牛角
無黨籍加入 親民黨成立台南市議會黨團
貴州普安煤礦事故救援結束 13人遇難
鬼月阿飄出遊 菲媒報導禁忌
台股權重連 8降 指數游走平盤下
泛藍2組總統參選人 李全教：穩死的
羅傑斯盃網賽 詹家姊妹晉級8強
新台幣走貶 估下週油價小漲0.1元
歐習會前談人權 美中閉門過招
民宅開賭場 挖牆藏監視器避查緝
颱風過後 嘉市清運277噸廢棄物
金廈海域魚苗放流 兩岸齊護漁
霸占夜市地盤 計程車暴力集團遭警搗破
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
助北市清除路樹 經濟部調度器材支援
南海風雲詭譎 美中軍方互動限制增加
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天津爆炸 陸急查原因 企業忙估損失
濁水爭議 柯文哲：下週公布檢討報告
犁頭尖文化千年石棺 文資結合觀光
千戶待復電 新北恢復正常供水
新屋殉職救火弟兄家人 盼重釐真相
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赴日交換生失聯 外交部全力協尋
MSCI調權重 台積電降幅最大
人熊大戰 美老兵幸運逃生
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太陽系外類木行星 天文學家拍到身影
新台幣中午升2.21角
三星Note 5明開賣 售價2萬3880元起
第一屆阿卡星聲代 15日大展歌喉
美前總統哈定不倫生女謎團 DNA揭曉
板橋公車轉運站施工 候車月台調整
郭守正：三創每月來客數50萬達標
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詹詠然姐妹擊敗強敵 羅傑斯盃晉8強
高雄市府證實 不辦國慶煙火
宏達電沒勁 經部：願協助
陸僧在日高野山 要學回唐密
農地被倒爐渣 今取樣檢驗
爐渣埋溪畔農地 調查站追查中
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受夠六輕污染 雲林居民聯合求償7千萬
課綱爭議 國教院澄清沒黑箱
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褒揚抗戰義舉 總統一度哽咽
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疑爐渣污染 學甲公糧控管停售
士兵遭樹木壓死 家屬質疑求真相
安全考量 104年國慶首度不放煙火
天津爆炸傷亡多 住宅區鄰近危化品倉庫
中元紙錢集中燒 嘉義以米代金
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正義國宅都更槍擊案 沈宗基無罪確定
天津爆炸 BBC：大陸狂刪網路抨擊貼文
菊島盃國際少棒賽 57隊15日開打
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午後又有大雨 16縣市小心
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嘉義鄉代賄選 判刑2年6月
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風災後供濁水 藍籲北市府依法行政
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救災龜速 柯文哲：主要是量太多
宏達電忍痛裁員 市場漲聲鼓勵
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鬼月到 溪頭妖怪村群妖遊行
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防天津爆炸重演 環署強化氰化鈉稽查
大陸空污每年死160萬人 影響冬奧
少女時代忙忙忙 事業愛情如魚與熊掌
質疑市府濫用行政資源 藍營籲調查
兩岸聯手護漁 金廈海域放流魚苗
參觀三創 柯文哲郭守正互動少
東森力霸案更一審 王令台王令楣判刑
華航首飛常州 搭配浦東杭州進出
SJ來台代言 韓迷擠爆東區
美女童自創品牌服裝 籌基金抗病魔
刁建生：民主警政兼顧人權秩序
主持普渡談未來 王金平：隨因緣走
韓媒：雪莉飾演玫瑰 重返大銀幕
大型網路論壇 涉提供性交易廣告
憶抗戰義舉 馬總統：中華民國恩人
三大法人賣超台股19億元
雅加達國際學校性侵案逆轉 被告無罪
國際菸商設廠台南 民間團體抗議
PO文稱城隍爺要收96人 網友下跪道歉
南京大屠殺保護婦孺 魏特琳精神長存
台聯籲課審會公開進行 勿重蹈黑箱
國會喬不定 希臘總理喊話挺紓困
屠殺中的良知 拉貝拯救20餘萬中國人
夏立言報告 王金平：遵守監督條例內涵
韓三星集團董事長胞兄 病逝北京
抗戰勝利70週年特展 15日起展出
力晶力拚再賺百億 每股淨值可望返票面
非法倒廢土 多從 4偏門騙租田
歐巴馬度假 隨行不忘帶6本書
國民黨籲日本政府反省 勿逃避歷史真相
19歲天津消防員獲救問：隊長火滅了嗎
男子不滿復電慢砸玻璃 警方函送
大馬延長台旅遊免簽期限至30天
全力搶災 北市盼比照八仙事件發加班費
Uber搶進香港 港府重申必須合法
二戰蘇聯援華飛行員 救命紙條不離身
輕井澤高球賽 盧曉晴首輪領先
福建暴雨 洪水沖走汽車人被嚇哭
午後大雨 宜蘭冬山蘇澳淹水警戒
助攻亞洲盃 中華信評服務9月上線
維修完成 貓空纜車15日上午復駛
創世義賣文旦 壘球女將祝紅不讓
希臘國會通過紓困案 凸顯執政黨分歧
蔡英文出席豐年祭 與傅(山昆)萁互動熱絡
新台幣收貶0.2分
藝起來高鐵 塗城國小弦樂團台中站獻藝
談釣魚台 洪秀柱：兼顧主權漁權
蘇迪勒過後 石門水庫漂流木需清3週
怪叔叔候車亭露鳥 女高中生心驚驚
宏達電節節敗退 網友：威盛2.0
員工抱怨救災忙填表 北市：將簡化
助查獲600公斤K毒 緝毒犬建功
主計總處:下修全年GDP預測至1.56%
SJ逾千名粉絲瘋狂捧場 東區幾近淪陷
隔7天3A出賽 曹錦輝1.2局無失分
SJ嘴甜登台 粉絲冒雨擠爆街頭
憂大陸經濟前景 日股收跌
國衛院健康團膳指引 外食健康文化
羽球世錦賽 戴資穎無緣進4強
美法院裁定 不能拒做同志結婚蛋糕
星光大道登陸 將在愛奇藝播出
林智堅視察菜園 防病媒孳生源
永和大陳社區都更 4年後可搬回
美廚神茱莉亞柴爾德獎 首屆頒雅克貝潘
茶飲新潮流 英倫風調茶感受優雅氣息
台工銀改制商銀 工銀走入歷史
戰後70週年談話 安倍將發表
羽球世錦賽女單 戴資穎無緣4強
故宮南院開館商機 鼓勵投資旅宿
三峽滿月園道路坍 警籲暫勿前往
大陸國務院：全面提升危化品應急能力
人民幣貶值憂慮消退 港股小跌
兄弟象一家人活動 將放近萬顆氣球
台工銀擬改制 改叫王道銀行
天津爆炸 市府：難說何種物質引發爆炸
開合法診所掩護 涉賣管制藥物遭逮
北京精品圖書巡展開幕 雕版師傅秀刀工
不偷黃金改偷綠金 釋迦和荖葉竊案頻傳
保2不成 曾銘宗：超乎預期
安倍發表戰後70年談話
宜蘭海邊發現女屍 初步排除他殺
兩岸出版業論壇：必須思考數位化創新
聯合國無薪實習住帳篷 紐青年認是噱頭
再進烏來視察 朱立倫指示防疫工作
今年保二破功 主計總處:明年緩步復甦
農曆7月鬼門開 地獄鬼道混一談
全年GDP不保2 鄧振中：警惕
安倍戰後70週年談話 表反省道歉
明年GDP預測2.70% 經濟外冷內溫
兩熱低壓 將相繼變天鵝閃電颱風
車靠邊禮讓救護車 救護員讚喻摩西分海
搶救烏來 直升機送醫護人員進駐
紀念抗戰 總統：譴責侵略追求和平
中元紙錢集中燒 桃園金好運專車收運
兄弟洋投再升級 補進克拉帝
余天右眼開刀 李亞萍很擔心
北韓否認在非軍事區埋地雷
疫情擴大 台南防疫人員未染登革熱
金融市場震盪 資金躲進貨幣型基金
GDP保2%不成 產業界:明年也不樂觀
拚集球員卡 周思齊吃口香糖吃到嘴超酸
河野克俊：盼增日菲軍事演習
椎名林檎浴衣亮相 揮扇嗨登台
天津大爆炸 台商出門打牌躲過死劫
安倍戰後70年談話 提及侵略道歉
防詐騙 金門刑大訪銀行落實提問
天津爆炸 陸女謊稱父親身亡上網行騙
獎學金要脅 陝西惡狼性侵女童
韓媒：安倍談話缺真誠 謝罪如過去式
空姐險變賊 自查銀行行員偷美金
經濟成長下修 行政院：比預期還低
彰化學校屋頂種電 估年收1億元
中市第三市場攤販違規佔路 協調有共識
GDP不保2 徐旭東：要樂觀一點
取消血清監測遭質疑 疾管署澄清
買賣工業用皮革油 進威負責人緩刑
第四屆香港週 當代藝術展15日開跑
颱風過後 宜蘭太平山15日復園
農委會:逾6百公頃農地遭污染停耕
國民黨：根本沒有所謂的27路網軍
雲林客運公車 試辦隨招隨停
女喝醉摔落橋 卡管線縫隙懸空中
萬芳醫院院長交接 連吉時接任
登革熱疫情加劇 北市籲民眾清除積水
陸證監會：未來數年將持續穩定股市
台高等教育展大馬開跑
北醫大澎湖義診 教老人防跌保安康
約翰拉貝二戰義舉 南京人集資感念
烏日高鐵站到南投水里公車 20日營運
木村拓哉被換角 木村瑤瑤代打
唐獎得主余英時獲CAAPS終身成就獎
蘇迪勒受災戶 新北：可申請安遷救助
大陸空軍今年第3度西太演練
遺產不見了 養子質疑養母被迫立遺囑
安倍：對過去懷著深沈悔悟
多頭弱 上市公司市值再減1.61%
天津大爆炸 黑煙未滅建築破碎
安倍道歉 馬總統盼日本持續正視歷史
GDP保二不成 內需溫和支撐經濟成長
歐元區Q2經濟成長 低於預期
港務公司：台灣商港不存高爆炸性品
狂犬病疫情持續增加 台東全淪陷
德國人被監控到怕 微波毀身分證晶片
農曆7月鬼門開 民俗禁忌可不少
鬼門開職棒吹靈異風 紅衣小女孩開球
GDP保2失守 學者建議內需扮演要角
農田倒爐渣 深埋2公尺藏心機
創新再創新 尹衍樑獲頒傑出科技創新獎
夜市擺攤賣山寨名牌服飾 女子送辦
大馬：馬爾地夫發現物非MH370殘骸
寶成上半年 每股賺1.62元
安倍道歉 學者：日中關係仍波濤洶湧
人民幣止貶 新台幣小貶0.2分
中共巡視新條例 擴大調查範圍
中央經費直撥鄉鎮 徐耀昌：樂觀其成
搶救風災復原 北市員工1死15傷
獒犬咬傷阿伯 婦人察看心臟病發
高市不辦國慶煙火 藍營議員力挺
馬總統肯定水利小組長 盼發揮三生功能
高雄港市合資設公司 合力開發港區土地
澎坊免稅店 捐助澎湖棒球發展基金
安倍：沒參戰後代不該背負謝罪宿命
大台中高快速路網 110年完整串聯
國際慰安婦日 黃紫絲帶反性暴力
香港鉛水 累計118婦孺血鉛超標
GDP不保2 鄧振中：無須洩氣
台南爐渣問題稻米 流向不明
士兵遭樹木壓死 檢：施放動作不一致
颱風蘇迪勒受損累計近36億元
民進黨：肯定安倍晉三和平承諾
午餐會TPC 呂文德延長賽稱王
加速壽險入公建 達成兩共識
日未對慰安婦道歉 婦團同聲譴責
歐元區Q2成長僅0.3% 法國零成長
台北射箭賽 中華隊勇奪4面金牌
天津爆炸 已56死721傷
新華社：安倍談話迴避直接道歉
花蓮得票數 蔡英文有信心
陸商務部：中日韓FTA談判擬9月再啟
感受陸威脅 日加入美菲海上演習
安倍痛切反省二戰 稱後世不應繼續謝罪
天津爆炸 長榮物流公司損失難估
今彩539開獎
安倍：不能讓子孫背負持續謝罪的宿命
狗仔騷擾小喬治 威廉夫婦憤怒譴責
GDP太難看 商總籲發消費券
南韓外長：日本拿出誠意最重要
年金議題 蔡英文：願與政府討論
大樂透開獎
安倍談話 南韓朝野政黨各有解讀
安倍戰後70年談話 外交部籲記取教訓
震旦集團傳善獎 5機構獲獎
天津爆炸首批消防員：噴水後貨櫃爆炸
GDP不保2 張盛和：消費難補出口衰退
貧富差距縮小 家戶所得差距連5降
安倍談話 國民黨期待具體落實
佐科威國情咨文 大興基礎建設拼經濟
台鐵訂票更便民 將增手機取票
陜西山陽山崩 仍有64人失蹤
GDP沒保二 國發會：經濟未傷到筋骨
歐盟：全世界出現二戰後最大難民危機
泰破獲詐騙集團 11台灣人落網
法國Q2經濟零成長 全年目標維持1%
25萬難民湧入歐洲 歐盟：二戰後最大
青少棒世界冠軍 選手光榮返台
虎鯨家族 驚艷三仙台海域
安倍戰後70年談話用詞謹慎 未直接道歉
凱瑞抵古巴 進行歷史性訪問
大樂透頭獎槓龜
聯合國：人道援助叛軍 南蘇丹解封鎖
安倍談話 學者：有助日東亞外交穩定
江蕙補唱颱風場 跳電螢幕斷訊
今彩539 頭獎 2注中獎
林宅血案等案 宋楚瑜：當選後重啟調查
治療腦病變 科學家研究有成
美歡迎安倍談話 重視日本承諾和平
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血汗百貨公司 6成雇主沒給櫃姊加班費
亞洲俱樂部男排賽 中華隊射日成功
安倍談話 大陸官媒：迴避直接道歉
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安倍談話 未明言慰安婦問題
復交 美國旗在古巴再次升起
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安倍談話 前首相村山：焦點模糊
終戰日默哀 日皇首次提及「對大戰深切反省」
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天津大爆炸 元兇背景及毒物飄台謠言頻傳
天津又傳多起爆炸 3公里內人員緊急撤離
人民幣重貶專輯（二）─早已開打的貨幣戰爭
家事外勞確定加薪 月薪調至17500元
家事外勞確定調薪 印、菲態度強硬
你的iPhone是什麼顏色？ 蘋果員工逾六成為白人
安倍戰後70年談話全文
經濟學人：習近平應記取歷史教訓
習近平將到訪 美官員稱務實處理關係
火車司機擬秋節停駛 台鐵進行溝通
日相稱痛切反省 美表歡迎
陸：日應誠摯道歉 徹底與侵略歷史切割
市場氣氛保守 歐股小跌
林怡君世界盃射銀 再獲奧運參賽門票
厄瓜多火山噴發 火山灰柱衝上5公里高空
傳巴黎銀行逾億美元 和解外匯操控官司
古巴外長：準備好與美國討論任何議題
美油價技術反彈 自6年半低點回升
歐元區同意對希臘高達860億歐元紓困
美股收紅 經濟利多激勵
超時空奇俠 瑞斯謝爾史密斯客串演出
落跑吧愛情 任賢齊舒淇愛情喜劇
馬子們改編日劇 大尺度嚇到小出惠介
詹詠然姐妹 羅傑斯盃八強止步
希臘第3輪紓困 歐元集團點頭
兩颱形成 天鵝可能靠近台灣
手捧星條旗 美降旗老兵見證旗重升
劉志攻投書經濟學人 澄清南海主權報導
無法列寶寶出生證明 佛州同性伴侶提告
IMF樂見歐洲同意紓困 但警告希債仍過高
雙颱形成 雲嘉南清晨降雨
登革熱延燒 台南北區18日戶外噴藥
水氣偏多 各地午後雷陣雨發生機率高
國際技能競賽 台灣選手全力以赴
白蓮霧老樹漸少 新市公所推復育
清潔滑順不可兼得 洗髮精成分單純就好
輕鬆哺乳 共創友善空間競賽
天津爆炸 救援人員連夜封堵下水道口
台灣參加巴拿馬國際教育展
颱風天鵝增強 可能變中颱
母親昏倒無呼吸 少女口對口救活
吹染燙髮 破壞修補靠護髮
台聚酯醛環氧樹酯 印度將取消反傾銷稅
天津爆炸現場凌晨再起火 瀰漫刺鼻氣味
鬼月看屋買屋 房仲：還是白天來吧
喜憨兒與插畫師合作 推繽紛中秋禮盒
期交所捐款 助偏鄉學童文化之旅
大陸TFBOYS紅不讓 吸粉能力強
陸版AKB48 SNH48很吸金
小米神奇竄紅 米粉力挺功不可沒
菸樓迷路百鬼夜行 花蓮鳳林玩創意
日內閣大臣參拜靖國神社
鬼月到 網路流傳開車5大禁忌
款待好兄弟 普渡商機上看百億
北韓揚言空襲南韓 核武威脅美國
曾參與駝峰任務 美飛行員血幅亮相
澎湖生態青灣魅力與史蹟導覽
IC設計每股獲利 群聯超越聯發科居冠
初來乍到 新鮮人必須知道的五大眉角
天津大爆炸 遇難人數升至85人
劉德立拜會巴拉圭參院議長
獲利王易主 蔡明介潘健成身價消長
自動販賣機搞神秘 臉書兩萬人按讚
需求弱 外銷訂單恐連4個月負成長
新北徵愛動物的動保志工
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戰後70年 安倍奉祭祀費未參拜靖國
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景氣不振 楊基寬籲發展軟實力經濟
海洋保育 新北禁捕抱卵母蟹3個月
雲端藥歷助剔除重複用藥 年省50億
北京通州實施最嚴格住房限購令
安倍談話 朴槿惠：有不少遺憾
菲渡輪失火延燒 船員受傷
法人：櫃買市場利空出盡訊號浮現
水集集嘉年華 藉玩樂認識水資源
國教領綱小組 全教總質疑不夠多元
天津爆炸 港媒：消防須專業化
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安倍二戰談話 南韓總統不滿意
台中中區再生 青年創業服務平台啟動
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
大陸央行7月再增持黃金
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
擘劃國際港灣 台美法韓談市港拚商機
仲夏大都會台灣之夜 葛仲珊開球
PGA錦標賽2輪喊卡 史畢斯拚創紀錄
蘋果傳對自駕車測試場有興趣
安倍談話 總統：日本應做更多更好
龔怡萍猛抓7鳥 波特蘭賽升至第3
洪秀柱基隆合體 郝龍斌：全心挺柱
台灣特技團 赴越演出2場次
BBC趣聞 太平洋條紋章魚會親吻
天津爆炸 觸發廣州加強監管隱患
Goole Play代扣 中華電回饋百元
天津爆炸 已85死721傷
烏來違建 朱立倫：該拆就拆
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執子之手半世紀 7旬奶奶首拍婚紗照
川內核廠附近火山活動增 警戒升高
北韓啟用平壤時間 比首爾遲30分鐘
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朴槿惠批北韓埋地雷 傷害民族情感
安倍戰後70年談話 菲政府認同
錢櫃傳有人打架 快打警隊到場
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繁殖高峰 抱卵母蟹禁捕3個月
金視獎 桃園北健電視獲社區服務獎
阿里山公路 遊覽車與轎車擦撞1人受傷
宋稱戀國民黨 洪秀柱：請行動表示
天津爆炸區有7百噸氰化物？官員不清楚
男涉竊輕型機車 因老舊警研判單純代步
對流旺盛 新竹以南大雨特報
草屯再邀兒童劇團演出 搶票趁早
迎七夕 台北孔廟祈願袋載幸福
照顧癱瘓女兒 20年如一日
再告周玉蔻 洪辦：意圖使人不當選
經典勝利之吻 紐約時報廣場重現
天天工作20小時 飯店總座肝癌換肝
遭妻譏不夠勇 怪叔叔露鳥遭送辦
當街兜售江蕙門票 男稱友人託售免罰
日紀念二戰結束70週年 中韓批道歉不足
環保署：天津爆炸污染物不會飄台
歐巴馬音樂喜好大公開 經典少不了
領綱小組遭疑 國教院：已考量多元性
戰敗紀念日 日皇：對二戰深切反省
台美環保署長會晤 深化合作
烏來搶修道路 儘速在20日前通福山
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8旬老翁迷路12小時 警助返家
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HUSH自嘲火龍果姊姊 預告新輯猛
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濁水事件 柯文哲：錯就錯了 那就道歉
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祝福八仙塵爆傷患 陶博館演唱會獻愛
日本政治人物拜靖國 外交部遺憾
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隔代教養照顧中風妻 陳鎮堅膺模範父親
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鬼月到 彰縣環保局推紙錢減燒
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台幣貶吃掉降幅 下週油價恐漲1角
天津爆炸點急疏散 特警：那東西在附近
莎朗史東的逆襲 重熟女比嫩妹正
駕駛艙缺氧 英航班機急返倫敦
田園體驗採甘藷 金山湧人潮
北市東園少棒隊 進軍美國威廉波特爭霸
杜紫軍預期 Q4經濟成長率會緩升
情傷女燒炭輕生 警破門及時搶救
請領加班費 柯文哲：求人不如求己
柯文哲：現在只要下大雨就焦慮
不滿安倍談話 民團赴日交流協會抗議
看空 索羅斯大賣阿里巴巴股份
天津爆炸 陸歌手獻唱消防員
雙城論壇送悠遊卡 柯文哲：鼓勵消費
大陸抗戰老兵看神劇：都是亂編
懷秋射門踢歪 林俊傑臉書直播
天津大爆炸 克麗緹娜捐款250萬元
台南追到爐渣問題稻米 幸未流出市面
洪秀柱見護理人員 大吐被霸凌苦水
開羅會議納毛澤東 國史館長斥陸劇荒謬
米多里室內樂團 高鐵嘉義站演出
出席水資源祈福餐會 柯文哲捐款響應
澎湖肢障民眾 動手作健康食品
韓評論：安倍談話暴露日侵略歷史觀
藍營發起罷免 柯文哲：可趁機修法
男騎機車疑自撞 越護欄落溪谷
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黃金短線反彈 未改中期偏弱格局
山東濟南陪經濟夯 學者呼籲立法管理
內政部：今年出生嬰兒可維持21萬人
天津港全面戒備 一級劇毒氰化鈉
冬季聯盟復辦5隊參賽 FOX轉播
盤山體驗坊 再造菜脯風華
透過鏡頭揚善 心理師獲攝影金獎
助理納保後遺症 身障比例大學苦惱
蔡依林攻蛋加場 擺攤秀翻糖蛋糕
竹市傳登革熱感染病例 衛生局追蹤
天津：大氣未檢出氰化氫
品讀北京 台中文創園區登場
美遇害女人質被爆 屢遭IS首腦強暴蹂躪
疑自行墮胎 越女死亡
韓美通報演習 北韓聲明嚴厲應對
南韓譴責安倍供奉靖國神社祭祀費
莫迪：2022年印度成已開發國家
看毒友火化骨全黑 發願戒毒
靜坐與匿名談話 從身心靈根絕毒害
蕭美琴：我不是犧牲打 對選情有信心
天津：貨櫃場有氰化鈉 數量不明
天津爆炸60小時後 男子貨櫃中獲救
馬總統訪榮總玉里分院 關懷精神病友
酒醉倒路旁 遭失業男趁機洗劫
基隆祈福 蔡英文：盼成綠色執政典範
交部支持創新 反對UBER非公平競爭
同濟會年會 副總統盼發揮同舟共濟精神
平埔族爭正名 賴清德：透過政治解決
垃圾山庶民文物 北市撿選保存
著色書還在燒 你好奇的祕密花園現象
華人紀錄片影展開跑 逾20部首映
凍漲18年 家事外勞有望加薪
統一獅中意FOX 盼明年再合作
台灣鄉親捐米濟貧 菲地方官員感謝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
車內淒厲狗叫聲 警聞聲關切查到槍毒
廣東愛滋病患56亡 傳染病致死人數第一
南投10月集團婚禮 首創水陸空合一
清淤搶災多人傷 北水處：只盼盡快復原
誰說不能做代工？薛長興掌握2成功秘訣
台灣駐香港辦事處 舉行抗戰勝利活動
計程車業：UBER對消費者無保障
農糧署：廢爐渣農地稻穀 未流入市面
天津爆炸 陸媒：氰化鈉為河北企業所有
新北兒藝節變裝遊行 數千民眾同參與
紀念抗戰勝利70年 中山堂辦特展
索羅門外海6.6地震 無海嘯之虞
芥菜種會進原鄉 以繪畫鼓舞學童
中俄海上軍演 陸方船艦啟航
洗潔品微粒污染多 歐美大廠停用
金門檢查危險物品工廠 全部合格
桃園排灣族小米祭登場 熱情生命力
卓君澤初體驗 超美女主播緊張又興奮
中市完成第一階段清理 續清斷枝殘葉
大林慈醫15周年 服務逾1000萬人次
薪資倒退 郭守正：專注就會找到出口
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創藝舞陣 高雄市三太子踩街
林哲瑄首安就是滿貫砲 命中牆上汽車
捷客街舞大賽 冠軍獎10萬
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侯友宜視察烏來 盼搶修道路通水通電
天津爆炸無活口？50大陸網站被關
李宗盛親做卡片 不捨江蕙封麥
新北坪雙產業道路崩塌 開挖搶救
老爺爺賣菜 空姐臉書貼照引熱議
國學熱 孔垂長促成大陸學子來台交流
山寨止血帶 止血不成要人命
今彩539開獎
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改口？央視：天津港檢出氰化氫
發生爆炸慘劇 教宗為天津祈禱
烏來災區 中華電行動通訊全區搶通
林哲瑄首安轟滿貫砲 中職第二人
新北坪雙產業道崩塌 雙向道路中斷
天津爆炸獲救男 事發時家人叫他往外跑
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星副總理：應以國家未來選新領導層
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今彩539頭獎 無人中獎
王識賢助陣江蕙 爆家後寫歌祕辛
二戰70年 日美官員出席珍珠港紀念儀式
坪雙路斷無人受困 漏夜搶修
天津爆炸 習近平：遏制安全生產事故
天津爆炸104死 氰化鈉位置已鎖定
女性威而剛拚上市 三闖美藥管局
伊朗坦白交待 以往核子活動資料
廣島原爆70周年 歷史遺跡成新熱門景點
天津爆炸112人罹難 陸防化兵入核心區救災
〈財經主筆室〉人民幣驟貶 中國恐成金融市場黑天鵝變數
板橋浮洲百人遊行 要求朱立倫出面
低脂比低碳水化合物飲食更能有效健康減重
陝西山崩64人仍失蹤 老礦工：是礦難
失落自由夢－滯港國際難民無權工作 賣淫走私活如蟻
馬總統：慰安婦是被迫的 勿再爭辯
不願向命運低頭 法小母牛逃脫屠宰場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英女王出席戰勝日本70週年紀念活動
巴格達連串炸彈攻擊 至少24死
電腦凸槌 美東數百航班延誤或取消
二戰結束70年 華府展浩氣長流巨畫
豬哥亮為戲犧牲 化身百斤大胖子
強尼戴普不搞笑 黑白兩道鬥狠
陳建州憶座艙長父親 輕鬆智取奧客
火山蠢動 厄瓜多宣布進入緊急狀態
戰鬥民族俄羅斯 排隊神奇不會亂
法國夢幻美食 鵝肝醬與拜雍火腿
美東數百航班延誤 逐步恢復正常
嘉檢查賄選小組 17日揭牌成立
央廣繡球趴 為單身族覓良緣
自營部門損 券商7月轉虧
中南部短暫雨 其他地區午後雷陣雨
台股周線4連黑 所幸流動性無虞
人民幣重貶帶動一週亞幣全面走貶
颱風天鵝略增強 是否侵台未明
麻花捲試吃 票選最佳店
難民希外海遇襲為搶船鬥毆 人道組織憂
人民幣急貶 科技業財務長這麼說
柯文哲新竹行程滿檔 返家補過父親節
宜蘭好玩卡 遊蘭陽享優惠
出租土地被倒廢棄物 當心吃官司
紫外線過量 花東高屏較曬
帶動觀光 竹東獲選風情小鎮計畫
人民幣重貶 衝擊陸內需
亂停UBike被檢舉 男涉侵占遭訴
兩岸道文化藝術交流論壇 9月台北登場
太平島建燈塔 強化宣示主權
中年男攝護腺肥大 禁憋尿久坐
戰後最大難民危機 義外海再傳船難
回收颱風落果 樂齡中心教作果醬
亞幣匯率變動大 宏?華碩緊盯
協防土耳其告一段落 德明年撤飛彈
天津爆炸 台辦：台灣捐逾3000萬
人民幣貶 食品業嘆苦日子來了
救護車故障 國道警車緊急協送心臟
永豐餘志工陪讀台東孩子看世界
堤防擋颱風 學甲濕地綠意未減
紡拓會助聯誠興 重加工建新品牌
波特蘭菁英賽3輪 龔怡萍並列第5
一顆蘋果兩樣情 大立光讚玉晶光嘆
物流公司火警 兩建築付之一炬
來去花東盡興玩 App報你旅遊小撇步
義大利台伯河支流 驚傳斷腿分屍案
水濁掀搶水大戰 量販店水銷量增3成
日本美食吃透透 台茂物產展爆人潮
二戰老兵洛杉磯受表揚 盼永久和平
中央山脈變花美男 手機漫畫族也瘋狂
CNEX紀錄片影展 9月登場
台幣貶 機械工具機業盼續貶抗日廠
成為職場常勝軍 五件一定要知道的事
竹圍遊艇音樂派對 捉住夏日尾巴
開學季繳學費 可以這麼做減輕負擔
外力天災誤點 台鐵擬部分賠
製冰廠維修工人疑觸電 送醫不治
王建民3A先發 奪完封勝
韓導演洪尚秀新片獲洛迦諾影展金豹獎
教育電台募祖孫悄悄話 盼喚起親情
愛阿華農博會 希拉蕊與川普尬人氣
烏來堰塞湖已溢流 林務局：安全無虞
王建民大復活 3A完封勝
人民幣定存要不要解約 再觀察
歐巴馬打小白球 柯林頓陪打不忘叫好
辣椒壞風水 國道員警平常心看待
啟動查察 雄檢查賄選小組17日揭牌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
柯文哲拍賣簽名球衣 為少棒隊加菜
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
梨響中嵙悠揚健走 開始報名
家事外勞調薪 適用新案8月底協商
疑口角糾紛 男子遭槍擊
星際大戰 將進駐美迪士尼樂園
王建民完封勝 投出今年代表作
澎湖青灣仙人掌與樂團相爭輝
洪秀柱提員工加薪 企業抵稅
環保署長魏國彥赴美 宣揚台減碳決心
平價時尚在台崛起 背後的5個秘密
執政終結社會對立 蔡英文掛保證
陳曉東陪產 獅子座小女兒報到
快去加油 中油17日汽柴油小漲1角
農產運輸 蔡英文：北迴鐵路加一軌
監委盼建立生產履歷 杜絕林木盜採
快去加油 汽柴油明漲1角
打撈世越號沉船 現場勘查將展開
遠離喀拉腿 慢跑前應徹底伸展
桃機櫃台竄小蛇 10分鐘被逮
嗜甜上癮損健康
對流旺 新竹以南大雨特報
夏立言：兩會11次會談8月底召開
台中市龍井區達淹水一級警戒
巴西移民局官員涉收賄 讓陸客非法入境
翁重鈞推薦林江釧參選嘉縣立委
陸高鐵網向北延伸 哈齊高鐵17日通車
搶通烏來居民讚謝 中華電員工心頭暖
蔡英文：要用改革得人心
日櫻島火山地震逾千次 恐大噴發
朱立倫：從未估算立委席次
軍公教不調薪 總統支持政院預算規劃
柯文哲訪新竹 回憶高中生活
大陸閱讀調查：去年1人讀4本書
狂犬病未歇 毛小孩打疫苗避入山
雙颱形成 北市加強溝渠清疏
英超模經紀爆聯合壟斷 警大舉搜索
趕上班4護士不忘救人 網友:人間溫暖
陝西發現漢代萬骨坑 屍骨遭斬首或腰斬
阿嬤遊香港掉錢包 酒店原封不動寄回
陸女撿垃圾被撞飛 官方籲禁開車扔垃圾
打警察罵六字經 男判拘役30日
史諾登再爆 AT&T協助美國安局監控網路
坪雙產業道路3天搶通 8車人員平安
印尼經濟樂觀 明年目標成長5.5%
北市忠孝東路4段停電 已恢復
松菸護樹攜手北市府 合作扶正倒塌路樹
客家義民爺文化節 凝聚情感新元素
義民爺文化節 朱立倫挑擔踩街
溪水暴漲 中市2民眾受困待援
午後對流 台中彰化雨最多
雨靴風波 洪辦幕僚：願公開對質
台入TPP 沈呂巡：美多次表歡迎
川普：選上總統將驅逐非法移民
北市東區1684戶中午停電 已恢復
大陸：日軍遺留化武 銷毀進度落後
大馬文華之夜 肯定留學台灣成果
高中數學競賽 南一中大贏家
鈴木一朗安打數 超越大聯盟柯布
恐怖故事大賽 一句話讓你發冷汗
綠估立委席次過半 洪秀柱：太自滿了
雙城論壇17日登場 柯文哲率團赴上海
守鱟一生 女背男趣味競賽
神犬 散步順便抓偷挖地道囚犯
色情網站危害兒少 刑事局偵破
美東華人學術聯誼會40週年 回首國建會
總統立委選戰 檢調17日啟動查賄
林思伶大馬宣傳台灣高等教育
優勝美地2露營客遭樹枝砸死
老農倒臥田埂 靜脈出血身亡
32公分廚刀殺室友 男子自首判刑
天津爆炸空氣監測 測得2次氰化氫超標
蘋果汽車將測試 時程較外傳快
侯友宜新店勘災 災民下跪感謝
搶攻客家選票 吳伯雄勉洪秀柱客語致詞
中市2釣客溪中受困 救出自行返家
恐怖Airbnb 跨性別房東性侵房客關多日
佯驅除嬰靈騙女上車性侵 惡狼判刑
桃園原住民聯合豐年祭 散發熱情
三峽有木里替代道路 17日可望搶通
有愛無礙 罕病者汪雪真高雄空大畢業
募二手3C產品 助脊髓損傷友學習
國民黨粉絲推罷免柯文哲 吳育昇：不宜
東印官員藏巨額賄款 搜索警數錢手軟
盧曉晴NEC高球賽封后 今年日巡賽第3冠
輕井澤高球賽 盧曉晴奪冠
車友聚會傳情色 警通知相關人到案
軍公教不調薪 政院：院會尚未決議
颱風重創 士林官邸白梅花樹全扶正
翻轉農業 醫檢師蔡祐安回鄉種鳳梨
週末加雙颱威脅 菜價飆高
台南社團後援會成立 蔡英文授旗
尼泊爾多的是鬼學校 假教學真A錢
中橫63K坍方 中橫便道因雨封閉
天津大爆炸 李克強到現場慰問
IS再發肉票照 不付贖金基督徒恐成性奴
大陸新食安法10/1上路 第三方有責
雙城論壇赴上海 柯文哲將參訪四行倉庫
疑自殺攻擊 巴國旁遮普省內政廳長受困
蘇迪勒重創烏來 上尉打出首通衛星電話
警局鬥牛賽獎品豐 參賽隊數增
數千鑽油台將除役 有人提議改蓋監獄
老外熱血 號召民眾大安濱海淨灘
末輪表現完美 盧曉晴輕井澤賽奪冠
新台幣貶值 台塑汽柴油明漲1角
盧曉晴單季第3冠 平生涯最佳紀錄
水果漲價 蔬果汁店祭買果汁送水果吸客
躲廟盼神明保佑 逃逸外勞仍被逮
原力即將覺醒 星際大戰新片故做神秘
嘉市啟智協會更名揭牌
朱立倫捲春捲 行銷深坑四寶
馬總統：討論慰安婦強迫與否非文明國家
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
伊藤潤二恐怖美學 12月在台曝光
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬公老樹風災傾斜 澎縣府移植
台中午後大雨 零星積水無重大災情
台博館國民影像 牽起尋人啟事
綠黨社民黨整合 共提不分區立委名單
雙城論壇陸方限制多 柯文哲要建立互信
印尼客機東部失聯 乘員共54人
菲將接收10架軍用直升機
副總統：珠心算可幫助失智人口
巴國旁遮普省內政廳長遇襲受困瓦礫堆下
維生管線搶修 烏來夜間封路搶通
印尼搭載54人客機 巴布亞失聯
遊覽車駛軌道 高雄輕軌統包商求償
工程師辭職 全心照顧遲緩兒女兒
北水處已有新SOP 柯文哲說水不再混濁
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桃園球場積水 犀猿戰延期進行
印尼客機巴布亞失聯 無台灣人
天津大爆炸 大陸最高檢要查瀆職
測試對方有無同理心 試著朝他打哈欠
嫌飛機廁所太小 陸客讓小孩在機艙大便
太平午後暴雨2人受困 119平安救援
宏達電7月董監持股 周永明不在名單內
蔡英文：提供乾淨水 中央地方都有責任
柯文哲走訪新竹 觀摩客家文創經驗
印尼客機巴布亞失聯 民眾通報目擊墜機
彰化二林家庭福利服務中心揭幕成立
雲林下大雨 海釣客受困平台求援
黃美珍張瑞哲婚宴 碰鼻秀親親
外國駕駛積欠倫敦近百萬英鎊停車費
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反課綱學生撤退 柯文哲：靠天幫忙
天津大爆炸 找到氰化鈉700噸貨主
雨後路樹倒塌 台中市府加緊清理
巴黎郊區政府大樓傳槍響 兩嫌在逃
中市傳3人疑燒炭 消防局搶救中
坪雙產業道路坍方多 搶通需1個半月
印尼失聯同型客機 曾耗盡油料迫降
巴基斯坦自殺攻擊 省府內政廳長喪命
洪秀柱鼓勵青年 不好年代有最好機會
傑布‧布希：撤軍讓IS崛起 希拉蕊還擊
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推動勤於閱 松商校長張耀中獲師鐸獎
陳由豪漳州PX爆炸案 13人移送司法
英上議院議員怠職 坐領數十萬英鎊津貼
克蘭頓9局失1分 中信贏球穩居第1
印尼客機傳墜山 官方全面搜救
國內線客機失聯 印尼恐再遭空難打擊
日可愛教主卡莉怪妞 立志征服全球歌迷
台北射箭賽 陳信夫藍巧如稱王封后
學者：認同慰安婦非被迫 恐脫東亞史觀
植深根樹種 高市將汰換黑板菩提樹
呂前副總統訪菲 台商與僑胞歡迎
澎湖拉縴人兒童合唱營成果發表
釣客受困大甲溪 消防員游到對岸救回
北醫楓杏服務隊義診 近千人受惠
泰國大型單車活動 王儲成注目焦點
德財長稱許希臘改變立場 但會監督改革
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椎名林檎問呷飽沒 拿大聲公飆唱
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陳偉殷戰運動家 挑戰第7勝
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噶瑪蘭戰士潘弘旻餓肚拚戰 旗開得勝
印尼失聯客機撞山 傳村民發現墜毀處
印尼失聯客機傳撞山 位置在歐巴佩區
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隊友狂打18分相挺 殷仔笑納第7勝
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台北喜來登為您重現經典懷舊美味
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天鵝吃胖變中颱 路徑各國預測不同
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威力彩14億 屬猴獅子座最有中獎相
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PGA錦標賽創紀錄 戴伊首抱大滿貫賽冠軍
天津爆炸救出小狗 寸步不離救命恩人
打擊恐怖犯罪 埃及頒布新反恐法
GDP下修不保2 法人看台股偏保守
台股開盤漲 2.26點
新台幣開盤貶6.7分
天津爆炸傷亡重 官媒齊喊究責
川普懶理黨內立場 不保證廢核子協議
日Q2經濟萎縮0.4% 安倍第3枝箭慢如蝸牛
柯文哲參加雙城論壇 下午啟程赴上海
蘋果料推新無線滑鼠鍵盤 直接充電
男子總統府前欲自焚 警憲制止
史上最土蠟像館 陸網友吐槽：提刀來見
天鵝路徑難預測 吳德榮：週三後才明朗
護理人員大出走 逾5成想當逃兵
日醫師駕車池袋鬧區逆衝 釀1死4傷
男凱道前欲自焚 2月曾駕車衝撞總統府
新台幣早盤升1.2角
失聯印尼客機 發現殘骸
登山大雨兒失溫 南投消防員救送醫
大立光除息秀 完美填息
莫瑞雙喜臨門 教練產子又贏蒙特婁網賽
萊爾富川辣麻醬涼麵 大腸桿菌超標
車停路中間 警協助意外查獲毒品
港商捐助天津殉難消防員家屬
天津爆炸 保險業恐賠付數百億元
社企分享會 國際交流28日登場
大眾銀早盤再亮燈 創8年新高
印尼客機失聯 搜救機發現殘骸
情人節告白景點 至善學生告訴你
拼經濟！ 央行降息壓力增
北市衛生局抽驗米濕製品 3件不符規定
日圓歐元近1年貶幅大於人民幣
山老鼠佯稱登山客 盜伐扁柏樹瘤
車輛老舊回收 不等於報廢
LPGA波特蘭菁英賽 龔怡萍並列亞軍
PChome搜尋 新功能個人化比價
嘉義市城隍夜巡 重現古代審判
波特蘭高球 加國小將奪冠龔怡萍並第2
關心總統大選 英學者訪華瞭解選情
恐怖分子鎖定女遊客 假結婚闖英國
股王填息難挽GDP衝擊 台股觸低
美職棒大聯盟體系首出櫃 鄧森：好輕鬆
央行鬆綁房貸救房市？ 仲介：想太多
綠黨社會民主黨 宣布共組參政聯盟
雄檢查賄選小組揭牌 掃除選舉歪風
柯文哲訪上海 媒體關切是否會張志軍
雲縣檢警調政風 查察賄選小組揭牌
台南市長官邸委外 遭爆搭違建
天津大爆炸現場 火舌及新爆炸未停歇
大專藝術工作隊 偏鄉服務散播藝術種子
大選查賄 羅瑩雪：查得深辦得準判得重
宏達電董監未捧場 股價暫守50元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
新北聯合婚禮走宮廷風 抽歐洲機票
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
初聞黛妃車禍 女王疑剎車恐被動手腳
複合式兒童食玩商品檢測 75%不合格
全民抓賄選 基檢查賄小組揭牌
馬總統：與瓜地馬拉雙邊交往頻繁
MP魔幻力量攻日 小淳供失戀曲詞
涼麵不合格 萊爾富：自行送驗沒問題
天津爆炸 港媒：政府處理是公關大災難
柯文哲向學生訴苦 抱怨媒體治國
現代婦女獲傳善獎 盼推戀愛暴力防治
乾旱 薩爾瓦多經濟成長恐降0.3%
台中1工人觸電 命危送醫
國際技能競賽 中華隊創歷屆最佳成績
印尼搜救隊前進墜機點 找罹難者
陸官方逐步退出救市 有意回歸市場調節
大陸最北高寒高鐵 哈齊高鐵開通了
SBL 富邦勇士洋將陶斯回鍋
自強號上有蛇 已捕獲交消防隊
新台幣中午升6分
斯里蘭卡國會大選登場 聚焦強人回歸
尼加拉瓜咖啡出口價量齊揚
大直水岸宅 每坪210萬成交
黃曉明秀肌情 被陳喬恩胸咚
劉謙當爸爸了 太太北京生下男嬰
台中市工人觸電 消防局搶救送醫不治
美知名民權領袖龐德逝世 享壽75歲
以訟止謗 洪秀柱告胡忠信
行政院敲定 軍公教明年不加薪
吳敏求：研發才是長期競爭力關鍵
火車上有蛇 台鐵花蓮捕獲
半導體是新工業之母 前景樂觀
前7月機械出口減 陸仍為主要市場
國際菸商台南設廠 反菸團體監院陳情
印尼客機撞山 巨款助貧金在機上
防腐劑超標怎麼辦 專家：浸清水釋出
摩根佛里曼繼外孫女 街頭遇刺身亡
台鐵：任務達成 電子票證優惠擬取消
小學生書包要價上萬 台灣一週賣10個
天津爆炸114死 副市長終於露面了
澎湖查察賄選暨暴力執行小組揭牌
菊島盃國際少棒趕場補賽 每場限1小時
端正選風 南投地檢查賄不分黨派
洪秀柱提加薪 國民黨籲民進黨勿杯葛
胡忠信質疑藍營挺柱 國民黨：全力輔選
GDP不佳 台幣貶值壓力再現
首檔日股ETF 匯率無風險
動物園收治藍鵲白鼻心 保育員變保母
太平洋港埠協會 高雄港朝旅運發展
印尼墜機 載有鉅額貧困家庭資助金
眼睛位置很奇怪 猜猜這是什麼魚
LLB次青少棒 中華首戰勝巴拿馬
自強號上有蛇 無毒白梅花蛇
爐渣填地租農民 議員爆不只種米
少女連偷機車贈男友 為愛摔車仍不悔
訂單能見度高 凱基點名台股12強
謝金河：中國大陸經濟降溫比預期可怕
與傷口對話 塵爆傷患正面療癒
波特蘭賽封后 17歲韓德森不能飲酒
促台灣瑞士交流 日內瓦邦議員訪華
施明德批宋楚瑜：平庸邪惡的人復僻
高鐵贈車票 助童旅遊圓夢
不許遲發薪 卡達重大勞動改革18日上路
台股收盤跌 92.22點
搶進偏綠政論節目 洪營組青秀柱講團
林佳龍推七七亮點 發展台中國際觀光
凱瑞高中母校傳強暴案 奪貞操惡習曝光
8200岌岌可危 台股創近21月新低
王安龍任中共中央軍委辦公廳副主任
承辦全運會 高市展奪冠信心
國軍天雷操演 36門火砲齊發
開平走低 台股跌 92點
8月台指期跌 88 點
台7甲線落石暫封 入夜前搶通
韓在野黨魁建議朴槿惠出席北京閱兵
8月電子金融期齊跌
搭機赴上海雙城論壇 柯文哲不走公務門
韓美乙支自由衛士聯合演習啟動
玩高空自行車墜亡 湖南景區安全意外
兩岸兩會11次高層會談 18日說明會
亞太聽障運動會 10/3桃園登場
GDP下修衝擊 台股收21個月低
藍營不挺柱？ 吳敦義：當然挺她
趁大雨滂沱聚賭 警逮14人
保障家庭幫傭 印度將定最低工資
金喜善欽點卞耀漢 想合作拍戲
可喝的書 化身落後國家飲水救星
奪紅點設計獎 樹德科大14件揚名
外資續逃 亞股僅日股倖免
櫻島火山恐爆發 核電廠正常運作
暑期親子交流兩樣情 單媽攜子拚生計
黑石集團想買101 頂新：很多人想買
不要強佔資源 原民希望有權處理漂流木
林丕容隨行雙城論壇 柯：了解當地人文
三大法人賣超台股41.69億元
男子受困筏子溪沙洲 消防局搶救
選舉查賄起跑 中檢揭牌
遊覽車誤闖輕軌道 高捷擬罰
感恩奉茶 法鼓山聯合祝壽開放報名
陳佩琪生日禮物 柯文哲：口紅一支
塵爆傷者慶重生 未來更珍惜生命
風雨修復電力卻遭砸車毆傷 台電今提告
越南登革熱疫情升溫
外資今年買超台股 不到千億元
空品規範增PM2.5 105年生效
捐卵賺錢整形 醫師：不能商業看待
警盤查違停男 搜電動窗面板下藏毒
印尼：失聯客機很可能落地前撞山
鄧紫棋紅不讓 新浪微博風雲榜奪冠
張善政：匯率競貶像軍火競賽 不是好事
澎金馬超夯 離島陸客配額年底可望增加
金門選舉查賄 全面啟動
日經濟緊縮小於預期 日股收漲
宣示查賄決心 檢警調共同揭牌
一汽豐田天津廠50人傷 暫時停產
塭仔圳市地重劃 朱立倫：充分溝通
藥頭遭逮 反耍賴指警方搜索票造假
徐若瑄臥床142天 小V寶報到
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訪阿聯 莫迪：有1兆美元投資印度可能
出手救GDP 張善政：政府將有短期措施
新台幣收貶2.53角
颱風落難 動物園搶救白鼻心和藍鵲寶寶
虱目魚價跌 每台斤36元近年低點
4陸人遭詐騙 法務部：罪贓移交還40萬
血汗與淚水 亞馬遜速度創新背後的內幕
遠傳大寬頻 Xbox One五千有找
無尾熊討抱抱 原來要抱車輪不是人
台幣重貶2.53角 創近6年新低
反核四違集遊法 蔡丁貴洪崇晏無罪
迎七夕 台中慈濟醫院辦捐血活動
印度廉航買250架飛機 創空巴紀錄
台東野營生活節 邀你輕旅吹太平洋風
澳洲總理封殺同性婚闖關 同志姊失望
輕井澤最高單總價 內湖整棟商辦交易
SM文化城拚韓流觀光 SJ成員亮相
華碩雲端攻智慧家庭教育雲 下半年賺錢
豬源供應充足 中元節豬價持穩
林宥嘉當兵投入 答超商店員也報告
新航線新機隊 華航再徵百名空服員
菲律賓空軍 添10架直升機
竹苗檢警調齊揭牌 大選查賄啟動
新北文化下鄉 推巷弄藝起來巡演
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
牙買加警方攔截大麻貨櫃
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
國際技能競賽 國手表現佳
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
搞怪無上限 臭豆腐竟能夾進漢堡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
莫迪訪阿聯 印媒：著眼對抗IS
司法調查國安海巡特考 10月中榜示
小開分屍焚屍案 陸女被判無期確定
機車疑遭酒駕逆向撞擊起火 騎士送醫
緬甸執政黨高層會晤 商討對付前黨魁
Uber妥協 荷蘭只聘專業駕照駕駛
杜絕賭博電玩 西螺警方一舉查獲35台
器官捐贈海報展 曾受贈病友響應
柯文哲不再獨享兩經濟艙位 多了副市長
世棒12強 麥卡貝搶下網路轉播權
北韓地雷炸傷南韓兵 朴槿惠：軍事挑釁
上半年有91家上櫃公司每股賺逾2元
勇敢做自己 工程師轉行室內設計
南投銷毀300萬元私菸酒 籲民眾勿購買
鐵皮雨棚隨風搖 斗六門大樓卸下危機
颱風天鵝營養好 有機會成強颱
國發會通過中油第3座天然氣接收站案
百鬼夜行徵圖 二信高中獲首獎
機車換電動車 設籍北市最高補助逾2萬
好心移開電線 疑遭電擊無生命跡象
重量級詐騙車手逃跑 氣喘吁吁投降
颱風接連來 水利署擔心二次災害
天津大爆炸 南韓人關心毒物是否飄來
天候差 印尼暫停搜索失聯客機
謝欣穎拍聶隱娘 受挫找回初衷
怕人民幣再貶 港股收1個月低點
上市公司上半年獲利 年增18%
好市多中壢開新店 22吋鋼鐵人等搬空
貨貿協議19日北京諮商 年底前難達陣
英勇列車長捕蛇怕怕 旅客安危放首位
大陸示威？海軍艦隊直穿對馬海峽
颱風天鵝來襲 新北搶修新烏災區
男子陳屍汐止溪谷 死因待查
蘇迪勒風災斷訊 烏來全搶通了
翠山莊被控侵占鄰居地 李坤儀敗訴須拆
爭FIFA大位 鄭夢準批對手與主席像父子
日民調：近6成日人肯定安倍談話
家長憂新兵水中毒 陸軍：非強制喝足
陸女計步器綁在狗腿上 每日兩萬步稱霸
余英時尹衍樑獲頒CAAPS成就獎
南海案答辯期限至 北京似無動作
工人觸電身亡 台中市府勒令業者停工
翠山莊住居遭判拆 李辦收判決書再決定
帶偏鄉童站上國際舞台 林子豐獲師鐸獎
每股淨值不到5元 東華列全額交割
台積電聯發科股價破低 發生什麼事了？
NBA球星巴恩斯裝熟 蕾哈娜打臉你哪位
菲重量級國會議員 挺台灣加入RECP
國產署地上權開標 地段仍是王道
遭指阻陽大醫學中心發展 許文政否認
新台幣貶至金融海嘯尾 近6年新低
澎縣臨員逾400人 將建立考核制度
渣打:台灣今年經濟成長2%
女購10萬遊戲點數 熱心店員報警阻詐
颱風天鵝將來 林佳龍：做萬全準備
朱立倫：要讓公有市場更乾淨
會見上海市長楊雄 柯文哲：盼更多交流
隊友打不停 球評讚殷仔維持好節奏
印度廉航大手筆 空巴獲歷來最大訂單
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釣客受困頻繁 中市消防局提醒避免
北市358藥物回收站 避免用藥浪費
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通緝犯出遊被逮 澎湖旅程泡湯
機場捷運工程車脫軌 撞擊導電軌變形
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曼谷傳爆炸巨響 電視台：5死20傷
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兩岸簽租稅協議 台一年稅收增133億
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5年熬出頭 獅隊朱元勤憶往差點掉淚
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曼谷市中心驚爆 傳至少12死數十傷
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楊雄夜宴提九二共識 柯文哲未回應
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騎重機摔車 男斷臂送醫不治
楊雄提九二共識 柯文哲主張一五新觀點
曼谷鬧區大爆炸 現場慘不忍睹
柯文哲接風宴 上海市長黃魚煨麵迎賓
2深情毛小孩 遭棄養但終遇善人收留
威力彩連33槓 史上第2長
天津大爆炸 災民要政府賠償給答案
威力彩頭獎槓龜
馬國青年疑遭虐殺 警逮捕4嫌
今彩539 頭獎 2注中獎
柯文哲遊黃浦江 東方明珠碼頭封港
不斷電系統燒壞 台鐵網路系統首度全掛
奧立佛艾梅里亞 英最夯嬰兒名
美股開盤下挫 道瓊指數跌逾百點
曼谷驚傳爆炸 王仁甫驚險躲過
曼谷爆炸危機未解除 可能仍有未爆彈
東京奧運會徽被控抄襲 爭議升溫
曼谷大爆炸 雄獅:一對父女受輕傷
毛澤東成開羅會議主角 網路一片訕笑
曼谷爆炸案15死80傷 傳鎖定外國人
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川普：斷伊斯蘭國財源 願派地面部隊
曼谷四面佛鄰近爆炸 5台灣人在場2人輕傷
曼谷大爆炸 經濟部：台商未傳損失
曼谷險遇爆炸 王仁甫季芹報平安
上班前熱舞醒腦 晨間派對全球正夯
曼谷爆炸案增至27死 有數名外國人
台鐵系統大當機 近2小時後恢復正常
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曼谷爆炸案 5台灣人送醫
曼谷爆炸 李毓芬等人報平安將返台
曼谷爆炸 台籍父女受傷送醫無大礙
曼谷爆炸台灣父女檔受傷 幸無生命危險
曼谷爆炸 外交部：3名台灣人受傷
亞俱男排賽 中華5連勝將對上韓國
曼谷爆炸案 警方研判與政治有關
曼谷爆炸現場混亂 目擊者：地上都是血
曼谷爆炸 大陸官媒：有陸客死傷
曼谷四面佛聚人潮 業者估觀光恐再跌谷底
曼谷爆炸案 在院治療4台人無生命危險
楊雄提九二共識 柯文哲：尊重
泰國曼谷17日晚間爆炸 台灣民眾5傷1失聯
曼谷爆炸 官方公布10處危險區域
中颱天鵝 是否侵台變數仍多
雙城論壇今登場 柯文哲重申一五新觀點
曼谷爆炸鎖定可疑嫌犯 台失聯男已尋獲
裝多少太陽能板才真省錢？Google也知道
登革熱延燒台南 第二例重症死亡
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野村投信：曼谷爆炸案短期傷泰股 惟中期仍具止穩回升機會
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研究：孕婦早產與否和身上微生物菌多寡有關？
（時評）柯文哲、習近平的毛澤東交集
是人不是鼠！登歐陸難民非人待遇催淚
洪秀柱提調整證所稅 政院：立院需有共識
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曼谷爆炸案 四台灣旅客受傷二人失聯
台灣旅客目擊曼谷爆炸 現場血肉模糊
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曼谷爆炸 星媒：有新加坡人受傷
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歐股震盪 收盤漲跌互見
星外交部強烈譴責曼谷爆炸案
德65歲嬤產4胞胎 雖早產但即將出院
泰國爆炸 歐盟表慰問
舊金山和葉門外海地震 尚無災損通報
曼谷爆炸 泰警證實至少19死逾120傷
曼谷爆炸案 台女嚴重燒傷入加護病房
曼谷爆炸是否為恐怖攻擊 美指言之過早
曼谷爆炸案 台灣民眾5傷1失聯
曼谷爆炸案重創泰國觀光 業者嘆完了
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攝影棚鬼影幢幢 陶子崩潰大叫
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微弱鋒面通過北部海面 各地天氣不穩
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雙城論壇今登場 柯文哲率團出席
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曼谷爆炸 英媒：泰恐加強旅客安檢
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欠2千元毒債 馬來西亞籍男遭虐殺
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防詐騙 華州警局停車場網拍面交地
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巴西民眾上街示威 要總統下台
駐加代表處歡送副代表陳克明
亞幣大跌 南加感受深
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退出KARA 姜知英以暗殺教室回藝壇
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汐止山區棄屍案 嫌疑人羈押
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曼谷爆炸 外交部：國人5傷
機場旁火警 疑焊接不慎引燃
酒駕停路口睡著 遇警逃逸肇事落網
台幣外幣優利存款來了
大立光除息好樣 激勵蘋概股接棒
菜價聞風漲 蔥 1斤飆300元
曼谷13處列危險區域 觀光客小心
詐騙頻傳 健保署籲提高警覺
身歷曼谷爆炸 返台旅客：好恐怖
天津爆炸 陳光標率眾救援隨即中毒
南韓衣戀集團綜合館台北開業
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男線上販毒 花招百出仍落網
朴子派出所 包公神像助辦案
漢光31號演習 9/7登場
開城工業園區北韓員工最低工資漲5%
登革熱延燒 台南第二名重症死亡
父子檔橫行鄉里 虎尾警方逮17人
又是甜食 谷歌新安卓系統取名棉花糖
買文旦 果農忍痛教3招辨落果
印尼搜救員抵墜機地 先找黑盒子
曼谷爆炸 高雄旅行團照去
曼谷爆炸 港特首要求泰國徹查
颱風天鵝 朱立倫：預防性撤離
日媒：安倍料9月3日下午訪大陸
登革熱發燒 台南病例近千例
朱立倫：下週可完成立委提名
機車事故多 賴清德盼大學生小心
柯文哲：盼雙城論壇搭起兩岸的鵲橋
曼谷爆炸 越南籲國民勿到現場
認識在地農業 魚池鄉推食材旅行
開高拉回 台股暫守8200點
高屏生活圈 屏潮鐵路電氣化23日通車
沙鹿國中整修大樓火警 搶救中
曼谷爆炸死裡逃生 受傷父女下午抵台
群益深証中小板基金准募
桃園又現牛奶河 議員po文批惡劣
新iPhone將現身？ 德國手機商洩底了
曼谷發生爆炸 香港旅客表憂慮
颱風落果嚴重 麻豆文旦9月初就缺貨
學者：聖嬰負向機制踩煞車減弱颱風強度
曼谷爆炸 台資銀行不受影響
亞馬遜被爆血汗內幕 老闆喊冤反擊
南北韓青少年將參加平壤國際足球賽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
商辦需求調查 信義區與民生敦北增溫
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
三星Note 5登台首賣告捷
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
曼谷爆炸 外交部增列旅警十危險區
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
漢光31號演習 沱江磐石艦參與演練
男遛狗賞風景 驚見女浮屍
印尼搜救員抵墜機地 發現20具遺體
曼谷爆炸案 失聯台男子尋獲
正確使用熱水器 不可不知的九大事項
北市公園處技工因公殉職 處長率捐3萬
面板雙雄獲利佳 Touch Taiwan秀技術
陸配淪落養生館 為男客性按摩被逮
腹大頻尿要注意 小心卵巢癌
一銅愛心獎助學金 人壽基金會雲林起跑
日內瓦邦議員訪中央社 了解媒體運作
香港提升曼谷外遊警示至紅色
星光大道首播 瀏覽量超過200萬
曼谷爆炸 大陸公民3死15傷
曼谷爆炸 總理：泰國史上最慘重攻擊
今年首季 多明尼加進口成長拉美第一
偽造聯合國護照 詐騙基金會遭逮
救台股 洪秀柱提改變證所稅政策
馬總統：遺憾安倍未對慰安婦道歉
南港軟體園區28日徵才 平均薪資3萬
國防部：嚴密掌握共軍演習動態
國防部：反對兩岸航線直穿海峽中線
台北上海 簽署4項合作備忘錄
男子酒駕送上門 直撞警消門口
上半年 宏都拉斯經濟成長3.6%
曼谷爆炸 王思平遊泰直呼可怕
陸在美找令完成 美中三緘其口
新台幣中午升1.85角
疾管署：南市登革熱疫情急速上升
輕軌試營運 陳菊：回歸專業安全
鄭捷見高中老師：抱歉讓妳失望
陸客中轉 陸委會：兩岸無共識
天津爆炸案 大陸公安部長：查到底
印尼墜機 尋獲38具遺體
陸商品房均價連3月上漲
吃阿斯匹靈 可能降低肥胖患者罹腸癌率
交通部長：機場捷運年底無法通車
地檢署對面領贓款 男子當車手被逮
幼兒乘車 兩大法寶不可少
乘客多動物流竄 紐約地鐵誤點多
曼谷爆炸 星媒：1新加坡婦女罹難
天津爆炸 警方已控制瑞海實際負責人
曼谷爆炸案 嫌犯疑與紅衫軍有關
市場擺攤賣山寨名牌服飾 一女送辦
印尼墜山客機 乘員全罹難
暑假最終戰 超商卡通商品又一波
曼谷大爆炸 準備赴泰民眾心慌
玩自拍 陳菊推特社群行銷高雄
曼谷爆炸 外交部：6國人受傷
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曼谷爆炸 旅遊業估遊泰掉2成
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草根調查：5成5家長認兒女恐網路成癮
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改組在即 泰總理宣布擬就新內閣名單
選前是否訪美 洪秀柱：9月以後再說
落實租稅公平 洪秀柱提改變證所稅
王宋合體輔選 王金平：不答假設性問題
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疑心前妻搞曖昧 醋男殺人判刑
南投民宅火警 一度傳兒童受困幸救出
曼谷爆炸案後 香港兩旅行社取消出團
八仙塵爆 亞東醫院收治傷者全脫險
兩岸租稅協議 不溯及既往
金融股今年漲幅 全數吐光
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台灣生技 搶攻陸毛小孩商機
洪秀柱版證所稅 曾銘宗贊同
牽手半世紀 華山助雙殘夫妻圓婚紗夢
抗議馬頭山掩埋場 高市府允嚴審
曼谷爆炸案 傳引爆點疑在摩托車與椅子
研究：喝咖啡有助向大腸癌復發說掰
調整證所稅 政院：立院需有共識
教部起飛計畫 1.69億助弱勢生升學
強人棄甲 斯里蘭卡前總統權力夢碎
網家3天跌逾百元 1張損失4個月薪水
分駐所長涉酒駕 撞傷路人遭嚴懲
同濟會捐兒童服務專車 林佳龍感謝
基隆非營利幼兒園 105年8月招生
機捷通車日 8月底再決定
讓你看得夠 101煙火秀將延長逾20秒
台船與工會續簽團體協約
曼谷爆炸 經濟部：台商均安
印尼撞山墜毀客機 黑盒子尋獲
力挺宋楚瑜 李鴻鈞：宋能力最好
台股收盤跌 36.2點
YG娛樂告媒體 為破壞名譽索賠
買地送屋違章農舍 苗縣9月強制拆除
50歲青春夢 退休教師海外志工樂
周麟出席巴華裔協會理監事就職典禮
開高走低 台股跌 36點
蔡其昌穿針 發明家捐贈校園漏水警報器
港陸9月深圳足賽 引發政治憂慮
台股收盤跌破8200 再創波段新低
每天當最後一天拚 統一股價創2年新高
8月台指期跌 68 點
曼谷驚爆 泰國：不排除任何團體犯案
印尼失事客機黑盒子 東部山區尋獲
悠遊卡與上海合作 北市盼半年內修法
銀髮照護正夯 需求大將再增4萬人
8月電子金融期齊跌
駐泰代表處和僑胞總動員協助台灣傷者
中華民國捐助巴拉圭平民住宅啟用
台股跌破8200 創近21個月新低
曼谷鬧區淪煉獄 8名外籍人士喪生
高鐵巧遇 宋楚瑜對謝長廷說最近被抹綠
印尼找到墜山客機黑盒子 可望解謎
天津降雨恐散發有毒物質 民眾好害怕
裴勇俊怒了 狀告30多名惡意留言網友
經濟部赴美加招商 估引資110億
台灣紀行 洛杉磯首映
澎湖光雕花火秀 七夕情人節首演
韓星洪錫天曼谷驚魂 網友回應熱烈
外交部：聖克里斯多福總理18日訪華
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快沒油未呼救 遠航懲處機師內部檢討
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三大法人賣超台股14.75億元
曼谷爆炸案 菲國最強烈譴責
南高登革熱升溫 疾管署籲嚴防大流行
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金門金城武樹 穿彩衣引爭議
彰縣推動中小企研發 簽約盼產業升級
綠色生活 台東縣推冷氣不低於26度
頭一遭 奧運鐵人三項金牌來台參賽
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北市聯合婚禮 邀請同性伴侶參與創先例
柯文哲說兩岸一家親 綠委：不宜涉主權
泰總理：曼谷炸彈案紅衫軍同伙所為
牛奶河凶手抓到 中壢唐永排廢水挨罰
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柯文哲：上海晚宴忙喝酒 沒提九二共識
基本工資緩漲 勞長早知經濟數字難看
午後大雨 南港文山區一級淹水警戒
機捷遭指鋼軌墊片斷6千片 交通部澄清
調解大王 陳大錡：兼顧情理法
印尼尋獲墜機上助貧巨款 多已燒焦
柯P兩岸語錄 一分鐘快速回顧
花蓮縣5議員遭檢調約談
防南高登革熱疫情 疾管署供快篩劑
陸股暴跌逾6% 滬指3700點保衛戰
台助聖露西亞建兒童活動公園
劉德立拜會巴拉圭眾院議長
陸船暗夜擱淺 馬祖海巡救援
曼谷驚爆天搖地動 人被炸飛18公尺高
曼谷罕見大型爆炸攻擊 誰居幕後揣測多
建立農政溝通平台 江啟臣邀陳保基座談
騎巷弄避臨檢 逆行遇警車遭逮
屏東鐵路高架化 台鐵發行紀念套票
世上第1種開花植物 1.3億年前長在水中
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抗戰援華友軍 馬總統：恩人
大陸安監總局長楊棟梁 遭調查
高架橋下地下油行 藏油品4萬餘公升
屏東演藝廳 建築師雜誌讚方便民眾使用
曼谷爆炸 旅行社:照常出團
太空電梯不是夢 加拿大公司取得專利
天津爆炸生還 韓鳳群體內毒物未超標
王品下半年拓店 將徵才250人
曼谷爆炸案 警方公布嫌犯監視畫面
鯨豔連連 三仙台海面大群鯨豚共舞
培育國貿人才 進出口公會邀大咖開課
泰慘重攻擊 四面佛驚爆Q&A
謝金河：海外置產 先看準匯率
七夕情人節約會 男女常忽略 3細節
祖父母節前夕 群園基金會舉辦感恩餐會
曼谷1男子丟小型爆裂物 無人傷亡
曼谷再傳爆炸 沙通碼頭遭人丟爆裂物
曼谷爆炸 當地觀光維持正常
空服員遲到沒轍 印航忍痛發獎金激勵
林全：洪辦方案形同放棄證所稅
憂大陸經濟 日股收黑
菲上半年交通事故增 近600人喪生
悼天津爆炸 大陸央視等暫停娛樂節目
胡士托風波男星 攻擊影業高層服刑2週
颱風天鵝威脅 工人忙修傾倒路樹
緬甸執政黨動盪 翁山蘇姬憂11月大選
衝刺大眾創業 創新入大陸教學標準
午後強降雨 台北市災變中心二級開設
不清狗大便 西班牙驗DNA揪缺德飼主
大陸9/3閱兵 白俄吉3國參加
林柏翰奪奧林匹亞競賽金牌 涂醒哲贈書
廢爐渣成飛灰 林國正促置封閉建築
配息不除息 證交所反對
曼谷爆炸 團客旅遊避開四面佛周遭
海巡艦添快砲 9月海上實訓
母攜4歲女兒入住民宿 疑燒炭雙亡
世界級麵包進軍台中 7年級生合力打造
宋楚瑜辦公室若成立 王金平：會送花籃
七夕贈禮折扣下重手 手錶銷量年增5成
香港取消8月全部曼谷旅行團
情人節送啥？ 男愛3C女愛美體家電
印名片攬客改電表竊電 警呼太囂張
農糧署：學甲遭埋爐渣農地應驗土壤
曼谷爆炸 大陸官方：陸港4死20餘傷
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宜蘭販毒暴力討債高利貸 警方瓦解
亞馬遜爆血汗內幕 社群反應兩極
港股連3黑 人民幣貶值陰影罩頂
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結褵一甲子 植物人奶奶拍婚紗夫淚吻
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經營管理之爭 中鋼富田打口水戰
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
檢舉環境公害 獎金最高百萬元
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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金管會：台股除權息制度不調整
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台北市豪雨12件災情 災變中心二級開設
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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男童非洲狩獵 握槍與死獅合照
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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兩岸公益賽 中原大學獲唯一特等獎
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林佳龍：樂見兩岸城市交流
傳銷公司風淩偷跑 遭罰30萬元
公平會：5大便利超商逾 7成在 6都
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走出塵爆死亡拔河 朱俐轉普通病房
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台股摜破8000 盤面一片烏黑
中秋月餅戰開打 廣式月餅搶市
總統教育獎 澎湖2人獲選將赴台北領獎
讓百萬人感動落淚的8歲小小鼓手
印尼宣稱再炸34艘外國非法捕魚船
遠傳客服雙平台 網路行動化亮眼
灌裝盜版軟體攬客 蘋果專賣店3人送辦
柯文哲訪上海 最愛參觀醫院
化工廠火警爆炸 警消暫退外圍警戒
移民署：已提Hydis工人訴願答辯
引用金蘭生醬汁事件 豆油伯接受退換貨
謝金河：不要說台股下跌跟你沒關係
天鵝颱風強度增 北市道路復原逾8成
台股收盤跌 155.38點
美媒：中國8/6試射東風41
美名嘴歐唐納爾 尋獲失蹤女兒
鬼月百無禁忌 學生增長知識
民進黨：樂見各縣市長與大陸城市交流
吸引少年加入恐嚇取財 警逮10多人
首名打擊IS陸人 回英國繼續念書
中市籌設燒燙傷重建中心 2千萬募到
震盪走低 台股跌 155點
警入校逮人 印度影藝生抗爭升溫
洪秀柱版證所稅 朱立倫：可獲社會認同
颱風天鵝接踵至 中市建設局加緊清殘枝
8月台指期跌 170 點
宋楚瑜：能讓兩岸和平 不損台灣人尊嚴
李長庚看台股 籲大家要有信心
少年拒作偽證 遭角頭騷擾一年多
8月電子金融期齊跌
新北：稅捐處不會揣測活動內容
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不敵大盤疲弱 宏達電紅翻黑
類股全軍覆沒 指數勉強守住8000
提槍上陣卻乏力 香蕉男快就醫
曼谷爆炸 返台張姓父女手術順利
颱風後重整 清潔工人摔傷
台股破底 曾銘宗：信心不足
毛治國：證所稅可以討論也值得討論
颱風天鵝來襲 石門水庫調節放水
助理納保解套 台師大改推師徒制
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助弱勢學生繳學費 南台中家扶頒助學金
計程車將改新表 運匠盼補助款信託
藍下證所稅辯論戰帖 綠：隨時準備
空服員不想待 長榮歡迎求去免賠償
天津爆炸 美學者：官員下台或被起訴
連勝文外包公司欠加班費 北市將協助
南警查違停車 起出槍毒送辦2人
三大法人賣超台股86.96億元
施明德批宋詐騙 擬如影隨形揭底
北市麵製品抽驗 2件標示不合格
國泰醫院與幫幫忙基金會 獲頒外交之友
濁水溪砂石疏濬爭議 林明溱盼勿撕破臉
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朱立倫：智慧防災 嚴管坡地安全
天津爆炸案 安監局長之子也被帶走調查
老人健保費補助 高市恐排富
巴西迎奧運 中國製造電動車組全交付
經濟數據不佳 鄧振中：警惕
登革熱延燒 賴清德：全面防疫
中橫道路施工遇坍 男落崖身亡
泰警懸賞百萬泰銖 緝拿爆炸案嫌犯
捐贈實物銀行 嘉市頒感謝獎牌
經營粉絲團 曾銘宗分享心得
因應少子化 北市：發展實驗教育
遭監院彈劾 賴清德：聲請釋憲
敘利亞古城浩劫 IS斬首81歲古物學家
胡潤富豪榜 陸商王健林居華人首富
富邦馬拉松掰 台北馬拉松接棒
肺泡漏了氣 縱膈腔氣腫釀成胸口痛
陸高速公路大塞車 都是西瓜惹的禍
新北首座3合1身心障礙大樓啟用
台股破底 商總籲四大基金護盤
天津爆炸 炸出大坑聚積4萬噸汙水
活菌減水稻病害 農民避罹癌風險
花旗管國霖：10年後4成銀行靠網路吃飯
德50萬隻螞蟻示威 籲保護亞馬遜雨林
栗喉蜂虎生態片 金管處播放
曼谷捷運站傳爆裂物 警方證實紙箱
陸股震盪劇烈 早盤重挫收翻紅
男女私奔 印長老會議：強暴他姊妹報復
隱形胸貼9月拍賣 抵償罰款
欣賞共產黨？柯文哲：學習優點
泰國懸賞百萬泰銖 緝捕爆炸主嫌
郝龍斌穿圍裙戴口罩 推廣老人供餐
親民黨：尊重施明德批評 會再請教
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
檢警調南部聯席會議 總統出席打氣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸韓FTA座談 中小企業主提建言
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
洪秀柱：解決經濟問題比去看誰重要
曼谷橙色警戒 長榮華航退改票免手續費
獎勵環保提貨券兌完未公告 民眾撲空
中市抽查10家婚宴會館 9家不合格
轉當副手 洪秀柱：不可能
熱血女大生 促成高齡友善商店
客家庄手工釀醬油 豆油伯打響名號
菜價約漲16% 北市啟動蔬菜平價機制
綠挺賴清德 推正副議長選舉記名投票
電信業拚智慧城市 3年內達260萬付費戶
東海岸鯨喜連連 短肢領航鯨成群
HTC Vive前進美網 對戰莎拉波娃不是夢
男子蘇澳海邊採貝類 不幸落海失蹤
菲軍警提高警覺 防範炸彈攻擊
日本鹿兒島特色食材 11月台灣吃得到
滿15年未領徵收補償 高市5千萬待領
竹市府前廣場噴水池啟用 戲水新去處
泰公布男嫌炸彈客畫像 黑髮蓄鬍膚偏白
南印機場全太陽能發電 號稱全球首座
港股連4黑 吐光今年漲幅
香港首例 找不到屍體仍判謀殺罪
電子錢包綁定高鐵 搶票更便利
朴子整合計畫 盼青年返鄉安居
赴匈牙利旅遊 提防假鈔假警察詐騙
颱風交通輪停駛 蘭嶼綠島忙補物資
承億文旅接手讀書人 最快年底重開張
賴清德：王金平應跟蔡英文合作
太晚 逾2成台灣人年過40才規劃老本
中市登革熱19病例 衛生局控制疫情
綠營批上海行 柯文哲：我的態度一致
小港粉塵污染 中鋼否認是污染源
豆油伯爭議 學者：若純釀就沒問題
美濃瓜泡水腐爛 網友直呼心疼
澎湖庇護工場秋節禮盒 訂購享優惠
萬金石馬拉松有山寨版 新北市籲勿受騙
中市府放棄體育署補助 盧秀燕遺憾
振興經濟 金管會擬短中長期措施
被披露黑心集資 日國會議員離黨謝罪
台灣ETC再爭光 獲智慧運輸大獎
日擬編國防預算 金額創新高
琉球鄉長補選 4人登記
經濟部邀電信商建智慧城 商機300億
近200萬年前人類小指 或改寫演化史
民進黨自估立委席次 約54到64席
巴黎搶賺觀光財 特定區域商店週日營業
中嘉案將嚴審？遠傳李彬：不會有中資
烏來1男下溪捉魚 落水失蹤
信義房屋九獲天下企業公民獎
陸片開羅宣言瞎 網友問：宋美齡陪誰去
彰化縣長金門勞軍 慰勉海巡辛勞
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談判破裂槍聲響 犯嫌等9人到案
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曾銘宗:推救市措施 不能太過太強
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喘咳血腫暈別輕忽 可能患肺動脈高壓
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國民黨內民調 洪宋民調加總勝小英
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罕見棕白貓熊現身 陸網友：褪色了
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人事總處：公教人員積極投入志願服務
人民幣自由化 周小川角色凸顯
曾銘宗臉書破萬 嚐到網路霸凌
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曼谷爆炸 專家：應是外國團體所為
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出發前喝酒 飛機副駕駛遭判刑
英相嗑洋芋片搭廉航 網友讚好樣的
問的多退的少 曼谷退團人數僅1成
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希臘首批私有化 14機場俗俗賣
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柯文哲言論 謝長廷：不影響民進黨
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工程界甄子丹 夏恆仁只想貫通隧道
天津爆炸 代書記：我有不可推卸的責任
跟上時代 大陸成立首個網路文學系
男囚靠床單枕頭翻牆越獄 澳洲臉丟大
國台辦：兩岸關係不穩 交流合作會倒退
柯提民間先行 滬學者盼兩岸全方位交流
上戶彩生女 木村拓哉喊加油
曼谷爆炸 警公布嫌犯增至3人
調查：英多數大學生 從事低技能工作
曼谷爆炸案嫌犯恐被滅口 泰總理籲自首
北京等7省市 陸委會解除黃色旅遊警示
泰爆炸男嫌畫像曝光 膚白戴黑框眼鏡
希臘第3輪紓困案 德國國會點頭
戰力展示壓縮預算 國防部駁斥
洪秀柱：競選之路走得非常辛苦
日太空船白鸛5號機 發射成功
曼谷爆炸嫌犯 泰警查無蹤跡
150奈及利亞村民遭博科聖地殺害
洪辦籲蔡英文 儘速通過證所稅修法
拚經濟 行政院明端短期提振措施
今彩539 頭獎1注中獎
驚喜 科學園區上半年營收創新高
大福彩頭獎槓龜
曼谷爆炸案 陸港7人死亡
財政部：台股跌未失序 國安基金不進場
賭博電玩闢密室交易 雲林查獲5家
泰負擔爆炸醫療費 外交部助台傷者申請
美7月消費者物價小漲0.1%
憂陸經濟 歐股走低
返抵國門 柯文哲：要時間消化感想
國民黨立委選情 保守估拿50席以上
天津驚天爆 河南大安檢
天津中化危險品倉儲 離幼兒園5百公尺
亞俱男排賽勝韓國 中華隊挺進4強
聯準會公布會議紀錄前夕 美股開盤走跌
泰當局：曼谷爆炸嫌犯是外國人
華航抵台班機發現鋼瓶 美國地勤搞烏龍
追查曼谷爆炸嫌犯 國籍與下落仍不明
菲軍斃15名恐怖份子 2肉票趁亂逃脫
警專新生校內牽女友手 遭學長體罰昏倒
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維多麗亞酒店「皇家婚禮體驗日」限50對新人
7月外銷訂單連4黑 年減5%
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強颱天鵝慢飛 17:30發布海警
兩岸華語測驗角力 台灣擬推更初階級別
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員警不當造謠生非 警政署從嚴懲處依法究辦
泰四面佛爆炸案主嫌 講非英語外國話
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陸股震盪拖累 歐股下滑
泰爆炸案主嫌講非英文外語 皮膚白鼻高
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憂陸經濟成長減緩 美股下挫
威脅炸燬自由女神像 美男子被捕
歐元區部長通過第一筆希臘紓困撥款
超能玩很大 羅賓威廉斯最後獻聲
拍吻戲 劉以豪抓準時間魏蔓害羞石化
漫威：超級英雄王國 揭好萊塢大戰內幕
KIA促銷大優惠 送你萬元購物金
聯合國和維部隊又傳強暴事件
刀鋒跑者假釋 南非司法部長喊停
沒有情人的情人節 獨身經濟3大風險
華航七夕摻一腳 名人診斷情人旅遊雜症
環團抗議粉塵 中鋼：非自家原料
華府貓熊美香 最快下週生產
泰國爆炸誤植台灣 聖荷西信使新聞道歉
颱風天鵝準備北轉 預計傍晚前發海警
把關公共安全 高市抽查特定場所
威力彩頭彩15億 坐擁豪宅跑車不是夢
屏東勝利文創園區3D彩繪 打卡新亮點
西半部高溫 東北部陣雨
太陽能價格漲跌互見 台灣電池獨漲
全台紫外線過量 花東較曬
美股挫 台股8千保衛戰
AVID台灣研發中心開幕
紐約再傳伊波拉 虛驚一場
颱風天鵝逼近 竹市魚產業文化節延期
黛妃三代同堂合成照 網友瘋狂轉傳
亞馬遜血汗內幕報導 以偏概全惹議
發掘平凡美感 水桶杯子展驚喜
曼谷驚爆 泰警：炸彈客可能戴假鼻子
朴槿惠表姊夫涉貪被捕
華航舊金山抵台班機 發現瓦斯鋼瓶
台股開盤跌 18.53點
新台幣開盤貶0.7分
美通膨放緩 升息與否眾說紛紜
最會劈腿城市排名 聖保羅叫我第一名
英法聯手 力抗非法移民危機擴大
召募機師 疊老鼠夾測人格特質
台股開盤跌破8000
占中學生將遭訴 美籲公平透明
開羅安全單位大樓附近爆炸 恐有死傷
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韓LYn公開新曲 重返歌壇倒數計時
辛辛那提網女雙 謝淑薇莊佳容闖8強
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抗議廢校 新開村民盼2年轉型
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有錢難買自由 賄選偽證不得易科罰金
300年沉船寶藏出水 價值450萬美元
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曾銘宗9月訪東協 拼4大目標
冰雹打到駕駛艙玻璃 追風機提前降落
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情人節獻禮 大陸玫瑰香報傳情意
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菲軍斃15名恐怖份子 2肉票趁亂逃脫
越南宣示南海主權 再辦資料展
颱風菜價貴 傳統市場省一半
颱風天被迫出勤 勞團籲勞檢百貨業
信心不振 台股8000點失守
終於止跌 金融類股差點破千點
行政院端振興措施 智庫：務實點
港澳青年來台工作 靠華語加分
砲彈變觀光客 總統：兩岸關係改變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
應用中美洲地理資訊 台灣助薩國訓練
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
不滿老公重男輕女 美國蛇蠍婦怒殺3子
幼兒心臟難開刀 台大醫院巧手救命
夜市待用麵供餐弱勢 溫心暖腸胃
設高檔藝術家具行吸金 6犯嫌收押
強柱見效 朱立倫：持續努力
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Apple Watch進休息室 美大聯盟准
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加工出口將為宏都拉斯賺進45億美元
追查炸彈客行蹤 泰警求助國際刑警組織
北京紀念抗日活動 朴槿惠決出席
華航班機鋼瓶 無瓦斯無危險性
毛澤東出現開羅會議 總統：大笑話
南韓機場忘我購物 陸東航安全員未登機
華航機上鋼瓶無瓦斯 倉庫代理忘帶走
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SG WANNABE重返樂壇席捲音樂排行榜
八仙加護人數下降 雙北辦感染管制研討
瓦斯鋼瓶搭錯機 SFO未回應
調查：台灣未來風險 逾35%指總統大選
陸學者：台灣大選 結果不同前景不同
北水處：原水濁度1萬2000度停止取水
七夕情人節許願 奇美博物館情侶多
國民黨團指違行政中立 高市雲縣均否認
颱風天鵝靠近 測到3公尺長浪
聯發科股價創3年低 Q3營運可達陣
接連爆炸 菲對泰國發危機警示
颱風漸逼近 釣客疑似落海失蹤
7年之夜 張東健以新片重返銀幕
新台幣中午升1.7角
外銀看人民幣 還沒貶夠
揪出炸彈客 泰國要求國際刑警協助緝兇
業者嘆財政部把企業當羊剃毛
外交部：旅警燈號非出團退費依據
網壇壞小子為穢言道歉 瓦林卡批沒誠意
綠營喊國會過半 洪秀柱：過半還得了
颱風影響 志願士兵第6梯次考試延期
第一次拜月老就上手 霞海城隍廟授撇步
迷糊老爸 搭捷運竟把小孩搞丟
房貸管制期間 新北漲桃園跌
月子沒坐完就上工 女車手診所複診遭逮
秋天兩鐵小旅行 屏東推6路線
台灣大M+通訊軟體資安 經濟部掛保證
巨量資料平台社群版 公司分析好幫手
曼谷爆炸案 第2與第3嫌畫面公布
出國租WIFI 4件必做功課
河智苑澄清與陳柏霖緋聞
郵局董座扮郵差 陪同送包裹
台股短線下跌 學者：平常心看待
LLB連勝 中華隊國際組爭冠
印度阿薩姆省水患 影響20萬人生計
石化廠爆炸1死8傷 副工程師判緩刑
男疑女友出軌 黏情敵機車毒品栽贓
鄭運鵬：沒有意識型態到迴避大陸字眼
曼谷爆炸案 泰警：至少10人涉案
大型活動在即 北京今起多項交通管制
曼谷計程車司機：爆炸案凶嫌冷靜非泰人
鋼瓶誤留貨櫃 華航追究代理責任
批洪秀柱學歷造假 周玉蔻挨告出庭
縫製小英包中錢包 蔡英文笑稱滿載而歸
陸財政部：1至7月國企利潤降2.3%
5月未足額進用身障 台灣高鐵最多
馬總統：中華民國與克國交流緊密
洪秀柱訪苗栗端客家政策 籲挺柱破難關
中元普渡品抽驗 嘉義1件不合格
投資比特幣 精品店老闆娘詐騙逾億元
北市全新i-Voting 年底起跑
幫宋楚瑜站台 王金平：怎麼可能
孫大成主持獎學金贈瓜學生典禮
曼谷爆炸至少10人涉案 泰警：網絡龐大
加速產業升級 併購基金 9月有影
瑞海違規卻通過 安評機構後台很硬
七夕納涼祭 花蓮慶修院滿是日本風情
公務員請領育嬰津貼 平均34歲
日本優衣庫將實施週休三日制
新開國小擬廢校 村民北上陳情
台助巴拉圭建住宅 巴總統主持啟用式
七夕粿仔 澎湖傳統年節美味
女搭公車昏迷 急救恢復心跳送醫
警圍捕計程車之狼 民眾PO網瘋傳
曼谷爆炸 泰：不太可能國際恐怖分子犯案
支持者心急 美新州成立柱柱姊後援會
蝙蝠女伊馮娜克雷格 78歲乳癌辭世
台股收盤漲 7.97點
印度校長要談情說愛 學生放假回家
待用餛飩麵不渾沌 夜市愛心溫暖弱勢
台股震盪外資買美元 新台幣實質小貶
震盪整理 台股小漲 7.97點
汽車炸彈爆炸 開羅6警受傷
【台股期指】9月台指期漲 6 點
增需用名額 高普考錄取率升至6.19%
9月台指期漲 6 點
9月電子金融期齊漲
新北八里山林冒煙 消防搶救
曼谷爆炸無關國際恐怖分子 非鎖定華人
漢城僑中修繕完工 理事長剪綵
販毒主嫌腰插雙槍 警逮捕格外小心
週休3日 台灣優衣庫不跟進
七夕擄獲少女心 漫畫教心動5招
天津爆炸 紐時：暴露政商關係
傳接副閣揆 曾銘宗：第一次聽說
大水溝野餐 凝聚金門盤山村落情感
曼谷爆炸傷者洪女轉院 手術順利
桃機停車場傳燒炭自殺
未繫安全帶遭攔 搜出千餘包毒品
IMF延現狀 人民幣暫無望納貨幣籃子
中式教育在英國 考試成績慘電英國班
行動電源列檢 品質大幅改善
曾銘宗：洪版證所稅可讓台股量能回升
七夕情人節 動物也放閃曬恩愛
長榮求去信 工會：尊嚴勞動才有熱情
工業區違規住宅 北市擬調高房屋稅
推觀光客來台 杜紫軍：年底增收107億
追風機遇冰雹 擋風玻璃裂損平安降落
涉炒作新傳媒TDR 兩炒手起訴
謝金河：股民心碎了 張部長在哪裡
七夕情人節 公道伯臉書放閃
八仙塵爆家屬：求援無處找
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颱風天鵝掀浪 墾丁海灘插紅旗
三大法人賣超台股56.11億元
警專宿舍無冷氣 立委籲儘速解決
缺宿舍學生睡禮堂 警專：容訓量超標
男子罹乾癬長紅斑 以為卡到陰
調價指標重挫 下週油價轉跌2角
投顧：油價跌促能源高收益債走跌
復興機務陳屍桃機停車場 疑燒炭自殺
七夕憶愛妻 宋楚瑜貼身帶陳萬水手帕
新生遭爆料 警專：家屬不排除提告
台北市負債 柯文哲：上任後少了66億
桃機不平靜 鋼瓶後又查獲海洛因
視網膜病變致全盲 參加職訓獲新生
由漲轉跌 24日汽柴油價跌2角
戴資穎世界排名第3 台女最佳紀錄
爭取光復 台籍抗日將領李友邦蒙冤50年
東石海埔地北堤塌 水利署允諾修復
帶動經濟 毛揆：提前啟動公共建設
台籍抗日將軍李友邦 在台升第一面國旗
聯合國將開議 外交部請友邦為我執言
每週工作超過55小時 中風風險大增33%
台企業規模小易吃虧 國發基金點火併購
彰縣抽檢夏季冰品冷飲 5件不合格
BenQ贊助格鬥遊戲盛會 鬥魂2015
家屬簽同意書 菲南性侵嫌犯被私下處決
經濟雖走疲 印尼要台商放心投資
打造綠光城鄉 高市借鏡星國經驗
銀行投資台股上限 金管會將鬆綁
苗縣官員吐苦水 怨財劃法不公平
巴黎科學博物館大火 逾百名消防員應戰
颱風天額逼近 北捷啟動防颱SOP
蔡英文：城市交流不要有政治前提
警深夜埋伏攻堅 破獲德州撲克牌賭場
馬德里爬坡路段多 公共電動單車租借夯
易飛網曼谷轉團 最高5千元折扣
傳接副閣揆 曾銘宗三度強調沒有
濫用六房媽神威 暴力討債害人中風
壽險買房2.875%緊箍咒 擬鬆綁
防治登革熱 藍籲賴清德別再政治操作
染指未成年少女 美Subway代言人認了
全球500大景點 故宮及101入選
力挺賴清德 小英：當選一定會改革黑金
7月外銷訂單 連4個月衰退
賴清德：若遭撤職 將再重選
預算未編 行政院：軍公教確定不加薪
經濟與社會轉型 105年政院施政重點
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新台幣收貶 1分
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北印學院測驗 學生抗議校方沒發小抄
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銀行投資台股鬆綁 1300億銀彈上膛
台灣之星推月租半價 網路門市開站
傳南韓回擊數十砲 北韓尚無回應
台灣之星：2018年邁向獲利
北韓向南韓前線部隊開火
天津爆炸 肇事企業承認官商勾結
綠營喊國會過半 宋：別追求勝者全拿
毛揆：不動產交易透明 實現居住正義
天津爆效應 北京公布2千家危化品企業
韓聯社：北韓疑似向南韓發射火箭炮
颱風天鵝引長浪 已出現5.5公尺浪高
新北：八仙塵爆家屬感謝市府做太多
為手機充電拔呼吸器電源 證實假新聞
學者：李登輝事實不分邏輯不清
社福愛心秋節禮 毛治國鼓勵多訂購
男持剪刀割下體 送醫時睪丸外露
七夕獻禮 邦喬飛唱月亮代表我的心
王大陸爆紅 粉絲獻上大陸妹
英女王不退位 查爾斯登基再等等
台北2050願景 柯文哲邀民共思
打造銀髮族樂活大縣 花蓮跨領域規劃
北韓發射火箭炮 南韓還擊
中央氣象局氣象報告
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東琉線交通船泰富輪 再加1艘
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金宇彬和秀智合演新劇
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瓦斯燈鐵鎚燒敲手指催債 警逮5人
駐泰代表處：全力助傷患和家屬爭取權益
富邦華一銀上海自貿區支行開業
紀念抗戰討好中共說 府駁李登輝
憂陸經濟前景 日股收跌
罹腸癌保全照上班 受惠健保口服化療
宋楚瑜：學柯文哲財務公開
難靠殺價競爭 推生產力4.0整廠輸出
颱風來了 停電通報村里長也行
行李藏毒 航警查8公斤海洛因
郭俊麟戰金鷹 首局3上3下
曼谷爆炸案 101：強化安檢
李登輝投書日媒 二戰時是日本人
颱風天鵝海警 威脅巴士海峽東南部海面
颱風天鵝逼近 綠島撤離1734人
歐蘭德矢言減稅 經濟成長先讓人民有感
探討課綱微調 雲林啟動在地論述
涉受賄 南韓前女總理將入獄
港商永升申請經營免費電視
外交部舉辦氣候變遷研討會 21日登場
天津爆炸區現大量死魚 官方說天熱缺氧
駁李登輝 府：九二共識非捏造
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颱風天鵝來襲 毛揆：提防累積雨量
轎車等待拖吊遭撞 女子墜橋幸運獲救
金門發現水獺屍體 疑生前病變
天鵝海警 威脅巴士海峽東南部海面
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寶萊塢女星 偷走男星電影鋒頭
防詐騙 香港手機來電今後有提示
竹蓮寺七娘媽生 少年?轎腳轉大人
感恩回饋 受助生再濟助受助生
七夕訪苗栗 洪秀柱：情人越多票越多
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李登輝言論 洪秀柱籲全民口誅筆伐
修證所稅 國民黨團21日黨政平台討論
韓禁進口日水產 日首度向WTO提告
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周玉蔻控三億男風波 21日宣判
颱風近 21日起瞬間強降雨變明顯
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七夕去死去死團 大陸婉君搞笑唱衰愛侶
嘉市歇業餐廳火警 火勢濃煙驚人
希臘過路財神 剛拿錢就還錢
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颱風又快來 軍方助台南防登革熱
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防天鵝颱風 北市23日前復舊蘇迪勒災損
憂登革熱疫情升溫 高市升黃旗警戒
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北韓要求南韓48小時內停止心戰廣播
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銜接蘇花改 花蓮縣議長盼拓寬縣道
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