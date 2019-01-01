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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
屏東營養午餐抽查 4件殘留農藥
中市收購次級柑桔 千噸製果汁
外資上周賣超176.22億元
109歲人瑞 玉里田園生活樂
柯文哲：世大運選手村移交 13日討論
桃園辦大溪豆乾共識座談會
金球獎頒獎典禮 令人印象深刻金句
巴黎槍擊案後 梵蒂岡恐成目標
金門救護車收費 分3年施行
鴨源來自疫區 花蓮翰品停售烤鴨
台企銀武漢分行獲准籌備
小型基地台商機 愛立信看旺
處理禽流感 張善政13日赴農委會
德司法部長告誡勿利用受難者煽動群眾
量縮整理 大陸股市收黑
擔心過去1年漲過度 陸股連3跌
雪梨網賽逆轉勝 詹皓晴雙打晉8
台塑化總座：油價待Q2好轉
去年最安全航空 長榮第3
新台幣兌美元 收升8分
季建業受賄案 16日煙台開審
教宗將來訪 菲：民眾熱情成威脅
禽流感新病毒怕熱 熟食安全勿慌
防禽流感 基隆未發現異常
胡佛：台灣應脫離藍綠對決漩渦
TIFA時間未定 經部盼電商有進展
菲校爆炸事件 至少2死15傷
和碩：內鬼案 公司主動提告
香港禁止從台灣進口禽蛋
退蛋辦法 大武山：憑發票退錢
撤銷Uber登記 經部：由北市判斷
家禽流感爆發 機上餐點免驚
公車道未列財產 柯文哲：以前馬馬虎虎
聯電12吋廠 獲德國安全認證
金門馬拉松 產值高達8千萬
高鐵議題 民進黨籲葉匡時尊重國會
國家英雄死於台空難？ 印執政黨：捏造
加強敏感地區維安 法部署1萬軍人
宣判完就返家 大陸保外就醫浮濫
核一廠燃料把手鬆脫 原能會要查
江蘇警察自拍搞笑防騙影片 網路暴紅
防禽流感入南投 林明溱拚防疫
凱瑞結束印度訪問前出車禍 無恙
國發基金點火 矽谷創投來敲門
葉匡時找殷琪談高鐵 不樂觀
2020年行動視訊量 估增10倍
羅錦龍獲複數年約 本季月薪26萬
尾牙表演 上班族愛辣妹熱舞勝猛男秀
歐盟反恐航空旅客個資互通有共識
仍在奮戰 宏?營收8年新低
公館徒步區續辦否 i-voting調查
印尼官員：亞航墜海前因氣壓變化爆炸
防禽流感 台東放山雞加強消毒
陸手機業成長趨緩 去年出貨4.5億支
三安頻挖角 晶電擬採法律行動
亞洲航空墜海前爆炸說 印尼調查員駁斥
屏東漁船 小琉球海域擱淺
機器人當助手 植髮手術大精進
新北營養午餐 未用大武山蛋
防禽流感 高雄成立應變小組
屏東高規格防疫 再送4場檢驗
葉匡時籲兩黨 理性專業解決高鐵
活用稀土 內蒙訪問團抵台交流
台灣稅收創新高 去年超徵千億元
東港漁船翻覆 2船員仍未尋獲
感性遊行後 法國檢討反恐系統
澎湖書法家揮毫贈消防隊員春聯
受刑人暴斃 監委查有無虐囚
大陸2014年汽車銷售放緩
陳光復重申澎湖未解聘臨時人員
大陸長假後遺症 離婚率暴增四成
超商雙雄去年營收 穩定成長
紀政：陳順勝養生撇步是健走
淳品儲放石油惹議 中油：該報就報
中油油槽未申報 新北將重罰500萬
台灣多家金控大賺 逾2800億
價跌稅增 大陸緊抓油價防汙染
基市國小門口車速快 議員會勘
新北平溪天燈節 2/22登場
回鄉4年 苗縣警局長曾義瓊榮退
廣達12月營收 去年單月新高
外企德國分支提供逾300萬份工作
巴黎槍手影片流出 不同組織協同行動
金門大學拜會縣長議長 爭取經費
防禽流感擴大染雞場 消毒管制與通報
國民黨控 民進黨監視議員投票
偽藥被查獲 三陽製藥申請歇業
武媚娘傳奇有胸版 暗藏木馬程式
高鐵問題 曾銘宗：先找出短期方案
王俊博：兩岸應合作擦亮遊戲IP
嘉義3鵝場染H5N8 整場撲殺
今彩539開獎
比利時媒體遭恐嚇 警方逮捕1人
賴清德：不進議會不影響市政
史前巨型水怪 曾出沒蘇格蘭海域
威力彩開獎
國民黨批賴清德 查賄雙重標準
遠航營運長稱收致死威脅
十萬夥急首映 破億康康剃光頭
兒童不宜玩具熊 血腥恐怖死熊照賣
加強維安 法部署1.5萬名安全部隊
台塑4寶Q4 虧損170億
相聲小聚場 苗北推說唱藝術
曾銘宗：去年OBU獲利 成長逾6成
專業職涯諮詢 助民眾轉職
蔡英文盼朱立倫正視黨產議題
涂醒哲被指出入養生館 市府：如舔耳案
金管會:保險經紀人佣金揭露須再議
宏國國會外交委員會主席訪華
日新年度預算創新高 社保支出增
麥肯錫：逾7成陸人考慮網路銀行
藍色經濟 國發會選定大鵬灣示範
大同首創雲端智慧節能得獎範例
世大運選手村 營建署：擬轉社會住宅
獄政案移審 王令麟秘書續押
接管高鐵有法源 阻撓將重罰
黎智英住宅被丟汽油彈 陸網友直指中共
今彩539頭獎 2注中
威力彩頭獎槓龜
民進黨：盼台日有更多交流
台爆禽流感 世衛組織密切注意
記取法國慘案 英國擬反恐演習
占中後首次 民陣2/1發起真普選大遊行
懷疑父是外星人 男持榔頭弒父
台塑集團年終獎金 約4.1個月
法諧星耍嘴皮 涉煽動恐怖主義遭調查
教宗敦促穆斯林領袖 譴責宗教暴力
男子漁港溺斃 疑被私刑逼跳海
H5N8疫情 全台9處水禽場確診
泰國台商慈善高球賽 捐輸踴躍
柯文哲父母遭查稅 財部高層：無針對性
巴黎血案1槍手 傳曾與內褲炸彈客同住
港男走私iPhone被捕 全身綁滿如兵馬俑
促創業園區 管中閔今天會柯文哲
懷疑父親是外星人 精障兒持榔頭弒父
王令麟涉行賄北監官員 北檢起訴
「會擠牛奶」的克羅埃西亞首位女總統
中國下調2015年GDP目標至7.2%
林佳龍宣佈 台中捷運綠線提前兩年試營運
李登輝：贊成修憲、降低門檻
朝野達成共識 立院啟動修憲
被指出入按摩店 涂醒哲將提告
港特首：占中涉外國勢力
霧鎖金門機場 蘇花中斷 海運備援帶您安全回家
綠色和平組織進入中華電信板橋雲端IDC大樓
從”心”探索大堡礁 預約漢密爾頓島浪漫情人節
教育部積極推動技專校院與產業公協會交流平臺
修憲應針對改善全民安全利益非政客分贓
賴神與賴皮？
中國填海造陸 又一礁變「島」
2015HOF婚戒放閃 白歆惠想要「先有後婚」
高鐵財務問題與解決評析乙文 高鐵局回應說明
柯蔡募款餐會同桌 說笑要柯「慢慢吃」
陸客投資台股 李述德正面看待
台灣、尼泊爾國會議員友好協會成立大會（圖）
陸客來台狂掃面膜 鳳梨酥名店跟風引進業績嚇嚇叫
2月起 陸客至離島觀光名額可望增加
春節陸客來台旺季 申請入台人數大爆滿
雲科大國際學生春節聯歡餐會 體驗農曆春節傳統習俗
用愛守護臥床病夫 越配：再苦也要自己照顧！
美調查：臉書用戶成長放緩
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐洲主要股市多半收高
涉巴黎血案 保加利亞將引渡1法人回法
聖戰團體駭入 美中央司令部關推特帳號
美軍方社群網站遭駭客入侵
駭客爆美將領資料及對陸情蒐結果
當仁不讓 C羅3度獲國際足總金球獎
能源股帶頭下殺 美股續跌
布倫特原油跌破50美元 6年來首見
吉爾別克 紐約時報發現新國家
安全需求龐雜 歐巴馬缺席巴黎遊行
最難訂餐廳 美書呆女徵男共餐
外幣健康險 保費最多省3成
現代車款獲GOOD DESIGN Awards
觀望惜售 六都店面交易縮35%
綠色和平闖中華電信工地抗議
英普普藝術大師瓊斯回顧展 粉絲驚喜
嘉縣染H5N8 3場撲殺5830隻鵝
油價跌希臘動盪 資金撤出股市
王豫元代表馬總統向教宗賀年
研調樂觀看待今年電池市場
剷除對手 Cree告東貝光電侵權
蔣經國逝27週年 馬總統謁陵
東北風季減弱 氣溫回升
法警：巴黎恐攻6嫌可能仍在逃
美軍中央司令部帳號遇駭 無機密外洩
美股跌 台股拚守月線
大陸一帶一路規劃 快公布了
台股開盤跌16.59點
最新查理週刊 穆罕默德舉牌：我是查理
民航局：無法接受陸劃中線西航路
防禽流感 師生不接觸禽鳥
嘉縣染H5N8 化學兵消毒防疫
路竹鵝場疑似中鏢 高市移動管制
印尼：亞航第2具黑盒子打撈出海
米高基頓鳥人奪金球 因為不放棄
2015年候鳥計畫開始報名
蔣經國逝世紀念 吳敦義謁陵
華府地鐵隧道冒煙 1女身亡
巴黎攻擊 法警：多達6恐嫌仍在逃
砂石車自行車相撞 男騎士身亡
印尼電視台：亞航第2具黑盒子打撈出海
Cree告完宏齊 換告東貝
新台幣早盤升 2分
貓空纜車因強風影響 暫停營運
ECB量化寬鬆 投顧：義股逢低買進
一帶一路 新疆與連雲港可望先啟動
陸劃M503航路 交通部：無法接受
雷軍：小米5年後 問鼎全球老大
禽流感疫情擴大 防疫概念股續強
汽車業看好 台傳動系統廠業績佳
中日海上磋商 大陸期待不高
歐巴馬談資安 社群網站軍方帳號遭駭
新廠助攻 法人：高鋒業績續衝高
屏東沉船2失蹤船員 仍未尋獲
央行推出羊年紀念套幣
陸M503航路 交通部憂衍飛安風險
華府地鐵竄濃煙 84送醫1死
蔡正元勸柯文哲：囂張沒落魄久
張善政：防疫要1個月 有點久
未來創業方向 雷軍：互聯網智慧家居
空腹血糖越高 胰臟癌風險愈高
潘孟安囑監控營養午餐禽蛋來源
協商高鐵財改 王金平：還沒聯絡
阿根廷台灣越野車隊備戰國際賽
柯文哲市政會議 因應禽流感
照書正確養 衛福部次長出版育兒百科
中共黨刊評選十大思潮 新自由主義居冠
台股黑翻紅 航運揚帆展翼
鴻碩營運大躍進 今年營收看增5成
陸劃新航線 空防任務不受影響
元大寶來投信與匯添富簽MOU
保護專線年22萬通 多親密關係暴力
華府地鐵隧道冒煙 地鐵部分停駛
越貴越好 南韓星巴克比美貴7成
總統補貼款 國民黨：姚立明雙重標準
盧布貶值 陸客赴俄羅斯瘋狂掃貨
顧兩幼兒 媽媽頭臉長皮蛇
柯文哲不理蔡正元 哈哈大笑
美元計價 陸2014進出口年增3.4%
陸2014進出口成長2.3% 未達標
校車司機昏倒 學生急抓方向盤
男子酒後逆向開車 撞死機車騎士
周永康徐才厚判死否 陸媒：關鍵在立功
台股開低走高 傳產金融撐盤
鄭容和單飛出輯 林俊傑飆唱
無名氏5年捐9千萬 23萬人受惠
不滿停灌休耕 農民赴政院陳情
中日同意 盡快啟動海上聯絡機制
陸新航路 最近距海峽中線7.8公里
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中看不中用訓練 解放軍喊卡
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
巴拿馬汽車市場去年成長7%
瑞銀：今年全球經濟成長估3.5%
Cree提告 東貝：無侵權疑慮
張善政關心禽產價 今未波動
圍堵疫情 李進勇坐鎮指揮
北韓擬開發圖們江 示範南北韓合作
帝國大廈秀頂燈 悼查理受難者
尼加拉瓜加工出口區就業機會增
不滿日月光罰太輕 環團籲速修水污法
總統訪視大溪豆乾 與鄭文燦相遇
日立盃獲亞軍 盧曉晴陳孟竺世排升
闖入大武山宿營 比出國玩還貴
羊年生肖紀念套幣 1/22開賣
中部高屏空氣差 外出戴口罩
照顧農民 禽流感補貼擬調高
盆唐宅 韓人婦湯唯的可愛稱呼
性愛樂園構想遭批 觀光局澄清未定案
柯文哲趙藤雄隔空 槓巨蛋移樹
德披薩要通關 瑞士人小確幸飛了
北市交通資訊中心調整導覽時段
警政署：6歲以下童失蹤將列緊急協尋
被拱跳舞爆粗口 柯文哲：有說就道歉
朱立倫：願協調 盼辦好世大運
AIT：台美將繼續加深情誼
炒作台開股票 張滔判刑定讞
新台幣中午升 4.5分
國軍出動化學兵 助禽流感消毒
三安若挖角晶電 經部：最重可撤銷投資
支付命令淪詐騙招數 立委提修法
德10萬人寬容遊行 反伊斯蘭派相形見絀
因應禽流感 柯文哲：煮熟再吃
因應禽流感 張善政促超前部署
大陸暫禁止進口美國禽類產品
2014大陸汽車銷量創新高 全球第一
大巨蛋工程延宕 趙藤雄：何忍虛耗
小米創辦人雷軍 台灣行旋風快閃
不滿菜園被踩 男子毒狗吃官司
禽疫監控 1人檢出季節B流感
陸第三批自貿區 重慶西安武漢呼聲高
巴黎恐攻猶太4遺體 運抵以色列
台糖攝影比賽 總獎金35萬元
情侶施暴拒警協助 原是通緝犯
5年捐款9千萬 無名氏寒冬送暖
台中歌劇院正式開館 林佳龍：延後半年
亞航黑盒子初步報告可望1個月出爐
張學友經紀人鬧翻 出道30年不想慶祝
禽流感擴大 大成：影響不大
九把刀誹謗邱毅案 2月初宣判
道奇官網公布 已簽下曹錦輝
朱立倫：新燕案終止 很明確
昆凌怕痛 與周董造人計畫慢慢來
黨推薦總統候選人 補貼款黨領
陸4G衝百萬基地台 封測業績加碼
新北市實物銀行 逾6億元助95萬人
裝修糾紛不再求助無門 可求償
年後轉職潮搶人 中信人壽徵業務
營收不佳 施振榮仍力挺陳俊聖
無名氏挺朱立倫 連5年捐千萬
印度瑜伽大師品牌產品年收逾102億
赴立院說明善款 陳菊：不需要
少年躲尋仇跳海枉死 警逮3人
雲林傳死鵝丟大排 縣府揪凶嚴懲
難睡者聽音樂 深睡期增20%
禽流感防疫 朱立倫：做好監控
大巨蛋移樹爭議 遠雄：人命安全誰顧
教宗來訪倒數計時 菲全城戒備
陸劃新航路 陸委會：無涉陸客中轉協商
澎湖增11處消防通道禁臨停占用
疑視線死角 砂石車輾死騎士
水禽流感北移 1雞場送驗
世新人力銀行 整合校內實習平台
福懋涉內線交易案 前處長遭訴
李明亮憂病毒突變 籲摸蛋殼要洗手
拚澳網 張凱貞生日兼誓師
星外長：不允許辱宗教種族言論
禽流感 彰縣未傳新疫情
上市公司去年營收逾28兆
環團突襲抗議 中華電保留追訴權
WTO官員應邀訪華 交流多邊貿易議題
睡夢中驚醒 雷軍創辦了小米
印尼官員證實：亞航第2具黑盒子撈出海
兩岸四地企業愛心獎 台商順發3C獲頒
教宗訪菲期間 海陸空交通嚴管
鐵達尼文物拍賣 倖存者信：獲救像有錯
台股收盤漲53.5點
防禽流感 南市召開應變會議
大巨蛋移樹 柯文哲：歡迎遠雄溝通
柯文哲：努力做好市政讓蔡正元痛苦
大陸加強網管 微博與貼吧也要實名制
施振榮：新新宏?很快誕生
美以領袖熱線 談伊朗和巴申入ICC
禽場提早撲殺 對外感染少 3天
CNN：法超市槍手 早列美恐怖觀察名單
雲林出頭天 大陸武術賽掄金銀銅
遭爆疑不當按摩 涂醒哲告加重誹謗
華碩主機板 全球銷售破5億片
紐約市民卡好康多 無證移民愛
台北股市開低走高 收漲53點
柯文哲盼空總地換國有地 蓋公共住宅
拉布拉多只想玩 捨主人自己搭公車
1月台指期漲64點
經濟部：聯電陸投資無技術外流
1月電子期金融期齊漲
雞是否染新病毒 待檢驗確認
台派常駐醫療團 逾10萬人受惠
新北滑世代 推動智慧繳費
公廁沒衛生紙 日本人急扣警察速遞
民安萬安演習 3月中登場
鵝染H5型禽流感 雲林增7場
男子疑欠債 公墓旁自焚
美在台升旗 呂秀蓮籲台在美比照
立院通過103年國營事業預算
水禽流感至今 最高損耗近2%
礙美景 基隆大佛前違建強拆除
壹傳媒縱火案 港警鎖定至少4人
籌組職棒第5隊 大魯閣認真看待
禮儀師吸毒紓壓 開車上路遭逮
Uber爭議 經部下午對外說明
大陸南海填海造陸 赤瓜礁也變赤瓜島
傳產金融發威 台股重回9200點
愛毒販被捕 酒店妹求籤早預感
高市總預算編列 陳菊：量入為出
台灣尼泊爾國會議員友好協會成立
陳致中：圖書室無關扁 別牽拖
陸日海上聯絡機制磋商 有進展
回應投書 桃市：航空城開發更透明
按摩店：美容師與涂醒哲合照離職前拍攝
郵政寶寶萌躍外牆 療癒新景點
三大法人買超台股 27.88億元☆
樂天信用卡登台 引爆點數經濟
道奇簽曹錦輝 中職再去函MLB
預防禽流感 桃園市府成立聯合稽查
羅姆尼有意3度參選 關鍵州訪支持者
鼓勵創業 陸獵豹在台設基金
挺兒選立委 游錫(方方土)：不捨但鼓勵
加量供應 花蓮年貨魚鮮禮盒搶市
歌劇院工期仲裁 林佳龍促做好因應
葬儀社駕駛藏毒遭逮 下跪求警
防禽流感 彰縣營養午餐不用問題食材
陳菊：財政問題是高雄市的痛
父母遭查稅 柯文哲：國家要行政中立
監控禽流感疫情 花蓮訂作業流程
美庫存料增加 油價跌破45美元
工人墜3米深河床 警消吊掛救人
涉貪無罪答辯 賴素如喊冤
染H5N2 屏東晚上撲殺兩千隻鵝
光子刀放療 納健保給付
不動也能塑身 大同醫院展成果
嘉縣2肉鵝場 檢出H5N2
臉書按讚 信義戶所送圓仔燈筆
台中世貿國際旅展 春節前衝買氣
柯文哲令查局處財產 前局長反嗆
技職再造 84產業設人才平台
陸設新航路 不影響台空防安全
桃機要求業者 禽肉蛋類來源安全
內政部人事異動 黃麗馨接主秘
占中後港首份施政報告 擬重青年政策
小S黃子佼破冰 近80萬人見證
廉政署搜大同鄉公所 帶走鄉長
清大邀戶外閱讀 共享梅香書香
新台幣收貶0.6分
各方盼第5隊 中職會長新任務
逃亡10餘年 通緝犯酒駕栽了
防空污霾害 上網掌握最新資訊
炎黃春秋揭江澤民秘書是共軍貪官後台
爭產刺死前妻 莽男二審判無期
涂醒哲：這個社會生病了
陸劃新航路 航空業：按核准路線飛
按摩妹：涂醒哲是清白的
雲科工石榴班招商 申購百分百
撫占中傷痕 傳香港邀五月天開唱
稀疏眉兇惡 拿陳偉殷照植眉
104免試 基北外6月底放榜
小提琴家希拉蕊韓 再度來台演奏
遲到半個月 台東梅花接棒綻放
失溫影像展 看大稻埕古往今來
蘇眉魚上桌 海鮮店和魚商全法辦
賠很大 吸毒酒駕撞上保時捷
陸外貿增速5年新低 可望定向寬鬆貨幣
屏東棗農捐千盒蜜棗 創世義賣
國軍第五作戰區 化學兵助防疫消毒
探陳水扁 賴清德送碗粿麻油
恐怖主義風險保險法案 歐巴馬簽署成法
加保解境6天 林榮錦報到出庭
台中BRT體檢小組 17委員組成
霾害假 魏國彥：仍需討論
盧曉晴求升級 學世界級果嶺判讀
提振買氣 民代買烤鴨送民眾
峨嵋車場2男死車內 疑遭槍擊
Uber歇業與停業 經部要交部說明白
防禽流感 鄭文燦視察屠宰場
營運和內部需求 聯發科設兩大事業群
政院：高鐵往接管方向進行
佯裝看金飾 男搶金鍊子就跑
消基會抽驗蜂蜜 近6成不符標準
台灣漁業展徵展 全台巡迴說明
鵝場疑染病 高市：確診就撲殺
板橋婦人過馬路 疑遭吊車輾斃
亞航失事客機2具黑盒子都已尋獲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
廈門新增5人感染H7N9 1人死亡
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
按摩妹自清 對涂醒哲感抱歉
酒後硬入牌局遭拒 持刀砍友送辦
郵局招租商旅 年租金逾千萬
防禽流感 學校留存供售紀錄
峨嵋停車場槍擊兩死 北警緝凶
北市重案 2男遭掃射槍斃
前雲南省委書記白恩培 被雙開
菸價暴漲 民調：韓9成菸民決心戒菸
李鵬之子 山西省長李小鵬疑遭架空
曼秀雷敦前董座 檢重新限境
追思罕病天使 南華辦黃子綝畫展
北市學校停訂報 特殊用途除外
樂天信用卡登台 目標台灣第1大
國民黨17日選出新主席 19日就職
傳蘇州廠倒閉 閎暉駁斥
越南春節返鄉車票 一票難求
台達太陽能逆變器 獲日電廠訂單
新台幣區間震盪 收貶0.6分
大陸放寬二孩 港玩具商攻陸市場
內政部：社團協辦喪事要申請
中央統籌稅款超徵 地方可拿大紅包
毛治國：以3D列印改變鑄造業
北市槍擊案 2死者堆疊車內
受僱被逼簽本票 法扶相助免還錢
蕭家淇勤掃街 黃國書辦客廳會
陸劃新航線 台聯要求民航局報告
顧能：下調今年全球IT支出成長
想開小黃 新北也開放執業測驗
雲林打撈大排死鵝 縣長下令揪凶
蓋瑞歐德曼婚姻再碎 第4任妻訴離
周錫瑋畫像出爐 補齊歷任台北縣長
曼谷水上市集 散客交通指南
吸收統一 北韓要南韓表態遭婉拒
顧能：去年第4季PC市場回穩
堵疫擴散 李進勇籲簡化檢驗流程
白化珍珠龍膽石斑 海生館展出
王令麟再遭起訴 發聲明喊冤
陸12月出口報喜 續撐經濟成長
鵝場再傳感染 鵝農鴨農都恐慌
奧克蘭網賽 盧彥勳單打晉16強
油價續探底 料可能跌破40美元
明中午起 鴨鵝確認安全恢復屠宰
縣府推觀光 金防部允全力協助
義總統納波里塔諾14日辭職
禽流感延燒 嘉縣請國軍助消毒
曾銘宗：台灣錢淹腳目 基本面無虞
PC市場回溫 聯想穩居龍頭
德各地民眾群起抵制排外行動
嘉縣H5N2鵝場 陸續執行撲殺
假圓夢真吸金 不法獲利3.5億
結合光電業 中市打造台灣光谷
南韓：離散家庭團聚與軍演無關
葉匡時臨去 心繫高鐵與收費員
澎科大研發海洋科技 為地方創產值
傳印度關廠員工擬絕食 富智康努力協商
資金退潮 大陸股市收小紅
中日海上聯絡機制磋商 日稱邁出大步
羊年紀念套幣 每套1600元
登山險擴大 納搜救費用
九旬抗戰老兵捐款 助退伍創業
臉書按讚 悄悄洩露你的個性
北市校停訂報 校長家長有異見
停止過戶日停資 3月16日取消限制
北港燈會晚會復合 縣府朝天宮破冰
小米身價飆升前 臉書入股不成
鵝鴨致命候鳥沒事 禽流感來源成謎
查理週刊爆夯 新封面穆罕默德滴淚
陸劃新航路 立榮:不影響金馬航路
北市槍擊 近距爆頭行刑不留活口
投審會發函Uber 限16日前說明
旅菲國民黨員 完成黨主席補選投票
14日訪台 沙提雅提：好興奮等不及了
力挺查理週刊 法讀者將排隊購買
離不離開巴薩 梅西語帶保留
白恩培被雙開 陸最高檢隨即偵辦
台企銀海外獲利比重 今年衝4成
何志隆燒翡翠青瓷 重現漢唐藝術
一坨禽鳥糞 病毒量10的8次方
林右昌：打造基福公路示範景觀
許惠品以色列鋼琴獨奏熱烈迴響
世大運選手村 北市爭取半數宅
停車場槍擊 警掌握凶嫌身分
10歲後學第2外語 仍可增強腦力
CNN無人機採訪新聞 獲准測試
北市學校停訂報 教局：非市長指示
德智庫：以阿人對德國多感覺良好
民進黨立委指控 退輔會：依法處分欣雄
匯豐：大陸經濟今年最大風險是通縮
臨危不亂救全車 高三生獲獎勵
歐洲央行推不推QE 本月下旬揭曉
中信銀流通卡 今年拚600萬張
促經貿往來 總統：與愛爾蘭洽簽DTA
經理人：今年景氣上升循環更長
獄政涉貪 法務部：痛定思痛
談創業 傅盛：找邊緣地帶切入
公衛學者：韓國實驗H5N8會傳給雞
人妻網拍詐騙還債 全家是人頭
五千隻鵝幾死盡 遲報恐失補償
強攻手遊 華義2月推新品
歸亞蕾新片「重返20歲」 大陸票房破6億
數位金融升級 網路交易範圍擴增
巴黎連續槍擊遇害3員警 身後授勛
美研究：激勵節電 祭省錢招數沒用
今彩539開獎
大陸建設：高鐵要跳脫官民股思維
自由平等博愛發源地法國遇襲 撼動全球
創業園區地點 國發會:續與北市溝通
長得美免費 河南餐廳鼓勵靠臉吃飯
大樂透開獎
網路開戶 未來視訊認證也可以
兄弟豪氣加薪 鄭凱文月薪50萬
屏東31鵝場移動管制 送檢21件
高鐵提前發年終 安定員工情緒
替補無所謂 簡浩要當第4節先生
總統專機 清泉崗基地陳展
巴黎血案猶太受害者 長眠耶路撒冷
韓男團接觸女粉絲 惹惱大馬穆斯林
北市槍擊案 堂兄弟遭爆頭
挪威旅展台灣展攤受矚目
傳查理週刊槍案武器 購自比利時
網路國際書展 博客來6萬冊迎戰
上海自貿區放寬電商 外資可100%持股
陸闢新航路惹爭議 陸學者：有需求
沙提雅提：筆和書本比子彈更有威力
挑戰電子商務 外貿老兵創新局
聽老婆的準沒錯 美老翁中百億頭彩
救人很帥 弘光學生救車禍傷者
停車場槍擊案 凶嫌冷靜殺2人
北市食安委員會 柯文哲任召集人
學校不訂報 遠流董座：好可怕
葉匡時騎YouBike告別交通部
民進黨擬阻台南開議 國民黨批反民主
澎湖縣長致贈各級民代當選證書
空手道練1年 國中生拚進全中運
巴黎槍擊案法國關係人 保加利亞落網
肉鵝死亡率暴增 彰縣撲殺兩千隻
桃園禽流感疫情 撲殺兩千隻鵝
數理資優交流 江翠國中迸火花
NTT西日本研發附WiFi熱點路燈
陸劃新航路 綠促向國際抗議
屏東感染鵝場 撲殺完畢
手術後發現未腦死 德醫師停摘器官
券商投資寶島債 銀彈大增
埃及前總統穆巴拉克獲重審 續遭關押
關島熱低壓 有機會變颱風
中華成棒總教練 郭李建夫續任
明午恢復鴨鵝屠宰 須有獸醫健康證明
鋒面到 14日北部高溫降5度
幸福國寶標售 壽險與壽險金控爭搶
希臘財長警告左派如勝選 恐有脫歐之虞
禽流感疫情爆發 監委申請調查
葉匡時喻從政 奇妙豐富公務之旅
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
習近平首度點名 周永康令計劃嚴重違法
陳柏霖鹿（日含）爭愛 19日合體
安撫小女友 日男師校園全裸示愛
卓士昭：台印度產業合作不限3產業
嘉縣3鵝場 再檢出禽流感
油價直直落 盧布對美元劇貶5%
內政部：協助社團申請殯葬許可
百年公立疫苗退場 爆缺貨隱憂
富士通戒指型終端 隔空輸入不是夢
感染禽流感 雲林鵝死4萬2000多隻
查理週刊新封面 恐再激化分裂
美股開盤大漲 道瓊指數飆升270點
印度官員提治療同志計畫 遭打臉
教宗亞洲行首站 因疲累取消會晤主教
拼音之父周有光109歲大壽 盼陸民主
陸日海上聯絡機制 安倍促續談
軍事專家: 習近平調整將領、建立「子弟兵」
外媒報導 台灣出現世界首見H5N2
中國缺席巴黎遊行 官媒批「新聞自由要有限度」
壹傳媒遭縱火 梁振英：不容忍暴力
中國反駁菲指控「填海造陸」
不知要跳舞當眾動怒 柯P向許立民道歉
新住民家庭需要更多教育上的協助
就算辛苦 也要讓孩子學英文
笑臉迎人 陸配賣葡萄深受歡迎
大陸配偶作「水煮活魚」 抓住台灣人的胃
醫師娘當心靈導師 大陸配偶走進監獄輔導受刑人
募得防寒衣物 外籍漁工溫暖過寒冬
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城鄉英語落差 師長與家長應積極調整孩子心態
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日夜掛耳機耳鳴 聽力提前退化
龍華科大奪2014「新北映象60」影像比賽佳作
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女權運動家 施寄青病逝
警政署核定 邱豐光接北市警察局長
追思彩繪罕病天使黃子綝 堅毅的生命力 長存人間
寒軒高雄商旅推西式年菜+自助輕食吃到飽
風塵樸樸 習近平將到英國「國是訪問」
台北台中高雄警察局長異動
邱豐光接警局長 柯P：只有他合條件
施羅德投信：2015年的全球投資建議─SMART
學校停訂報 柯文哲：解讀錯誤
comico手機原創漫畫 五部台灣新作1月上線
深耕社區八年有成 「數位好厝邊」看見台灣亮點
飛安考量 機場緊盯過境客隨身液態物
鴨農憂病毒傳播 沖天炮趕候鳥
廢油處理 環保署取消時限
嘉義禽流感延燒 鵝死亡逾6萬隻
立院初審 排毒廢水最重判無期徒刑
中國規定 全面實施網絡「實名制」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿聯堅持不減產 油價跌勢料仍難止
動物衛生組織：H5N2傳人可能性低
回應M503航路 陸：兩岸有溝通
法國會延長對伊拉克伊斯蘭國軍事干預
美國導演工會獎 年少時代導演入圍
法總理：法與恐怖主義交戰 非與伊斯蘭
OPEC不減產 世界油價創近6年新低
德總統告訴穆斯林社群：我們都是德國人
油價創新低 美股再跌
協尋失蹤兒 美臉書將發警報
成功處理危機 歐蘭德支持率僅微增
農曆年前 陸股台股都有表現
迎接物聯網 華為去年研發砸大錢
福特也有超跑 GT驚艷北美車展
中鋼印度廠竣工 產銷服務拓南亞
峨嵋停車場命案 警方帶回關係人
中小企業提升雲實力 遠傳助攻
經理人：新興貨幣投資價值浮現
基改作物意見兩極 歐盟放手各國決定
空廚6道年菜3千有找 最適小家庭
投顧：看好香港H股
伍迪艾倫操刀影集 亞馬遜出奇招
民調：多數老美支持基改食物標示
美股止穩 台股挑戰前高
查理週刊繪先知 美國挺 穆斯林憂
世銀：開發中國家經濟成長加速
玉山下雪了 積雪3.5公分
影音串流崛起 亞馬遜網羅伍迪艾倫
蘋果穿戴式攝影機獲專利 向GoPro下戰帖
北市火警疑似違建 姊妹慘死
禽流感 桃園逾2千隻鵝凌晨撲殺
歐銀官員談貨幣刺激 歐元創9年最低
新年第一場雪 玉山積雪4.5公分
伊斯蘭國影片 10歲童處決疑似俄間諜
福建運鈔車墜入閩江 4人生死不明
台股開盤漲9.78點
歐巴馬顧問將離職 傳轉投希拉蕊陣營
路竹鵝場確診 高雄市漏夜撲殺
水氣足 玉山積雪合歡山雨夾雪
油價大跌 開發中國家料成長加速
停車場槍擊鎖定1男 疑販毒引殺機
英官員：習近平預定今年訪英
龍潭火警 兄弟獲救母昏迷
金酸莓獎 變形金剛4入圍7獎最臭酸
日本通過4.98兆日圓國防預算 創新高
涉謀毒殺美眾院議長 調酒師遭起訴
Uber司機是否廣告不實 公平會介入
毛規習隨 自由之家：中共統治危
全智賢金秀賢人氣旺 廣告收入高
2015全球經濟成長 世銀估3%
歐巴馬沒去巴黎 議員轟：希特勒都去了
新台幣早盤升 7.7分
港媒：周永康薄熙來曾密談要大幹一場
內政部：世大運選手村坪型研議中
嘉縣兩禽流感鵝場 執行撲殺
特斯拉大陸銷售意外疲軟 盤後股價重挫
柯文哲父母遭查稅 財政部：秉公處理
台泥節能有方 旗下三廠通過驗證
台攝影展 田納西民眾感台式風情
北韓與大陸貿易激增 對陸依賴度高
SpeXial再增新團員 10人組合
經部開抗旱會議 檢討是否擴大休耕
世銀砍今明兩年全球經濟成長預測
台灣學人聚焦紐約影展 很有看頭
毛治國：盼台灣成創新創業基地
美股意外殺低 台股壓力轉重
南韓就業人口增創2002年來新高
韓片「國際市場」破千萬人次觀賞
禽流感新增7場 雲林撲殺6700多隻
北市教局護食安 赴國小檢查
西門町槍擊案 解剖2死者
禽流感 陸近期未進口台灣畜禽產品
密謀毒殺 調酒師幻聽美眾院議長是惡魔
貪污限法定職權 法部：沒必要
頂新獻金案 特偵組傳連勝文作證
涉向前老闆暴力討債 4嫌送辦
國台辦：保持與國民黨良性互動
寒假將至 教部提醒活動安全
新台幣千元鈔飛散路面 薪資路人幫忙撿
李開復：未來看創新小公司
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
車子顏色反映個性 iPhone帶動白色回歸
貧童沒吃早餐 比率高一般童10倍
券商買債鬆綁 金管會盼增發展空間
品讀雲林 圖書櫥窗展亮點
台鐵CT273懷舊行 16日開訂
育達科大裁資深師 工會陳情
日內閣通過新年度預算 國防費創新高
貿協估台灣今年出口成長率3.58%
諾貝爾和平獎得主沙提雅提今訪華
崔振赫將入伍 登台過情人節
抗衡大陸軍力 日本通過創紀錄國防預算
陸劃新航路 國台辦：與台灣繼續溝通
台幣貶值受惠股 法人看好13檔
澳門專家：大陸劃新航路不明智
禽流感影響生意 侯家鹽水鴨掉6成
貧童想當蔡依林 夢想為家人買房
油價跌 加產油省經濟待觀察
道路徵收會勘 5人被撞傷送醫
跨國三角貿易詐保金 3嫌送辦
避險資金買日圓 帶動台幣升值
秋冬空氣差 立委籲測站倍增
禽流感送驗 感染39場無雞場
禽流感疫情 新北河濱大消毒
張赫飾高麗王子 動作不用替身
拓銷大陸市場 貿協採66策略
禽流感健康監測 21人感冒症狀
揮桿天堂 泰國球場選擇多
遭控涉賄 前台南市議長賴美惠提告
德穆斯林悼巴黎罹難者 族群大團結
國台辦：劃新航路與陸客中轉協商無關
全國能源會議網路討論 網友興趣缺缺
熟面孔 毒鴛鴦再犯落網
圓仔獨立後 與母各自過淡定生活
教宗訪菲5天 行程滿滿
要讓世界笑 查理特刊嗆恐怖分子魯蛇
英業達估今年系統產品出貨增4成
春節後是否二階限水 2月上旬決定
先天性眼瞼下垂 手術解除困擾
西門町命案 凶嫌犯後電梯清槍
公館徒步區 i-voting開放登記
毛治國：重組資通訊 發展創新
陸轉型陣痛 世銀籲持續改革
新台幣中午升 8.8分
柯文哲接見愛爾蘭眾議員 全程秀英文
網路防盜刷 金管會持續要求
立院初審 雙卡利率降到15%
戴維斯留職支薪 養傷為打中華隊
湖人戰熱火 首節落後10分
禽流感防疫人員 無人感染
禽流感延燒 國軍助禽流感疫區消毒
官員感情風波 外交部：調查了解處理
煮熟了沒問題 鴨肉美食人潮現
英官員：習近平今年對英國國是訪問
朱立倫：歡迎年輕人住到新北市
獻金案作證 連勝文訊後離去不受訪
防禽流感 環署將加強環境巡察
傳連勝文作證頂新案 連幕僚：訝異
立院初審 保險業可境內設OIU
肉鵝場遭撲殺 動防所嚴密監控
首節進攻當機 湖人落後熱火10分
加強釣島警備 日將增6艘大巡邏船
一般家用LED照明 將納入回收
高市議會秘書長 陳順利升任
環署：空污減量計劃納雲彰等地
傳接北市警察局長 邱豐光：未收到命令
非法電台干擾 大連機場無法正常降落
蘋果綁約價相近 公平會討論
澎湖科技大學夢想澎湖成果展
挺身障者 北市推庇護工場產品
航調處基隆站緝私 抄千餘公斤毒品
復興早鳥優惠 沖繩6千有找
湖人戰熱火 半場落後10分
邱豐光接台北市警察局長
劣油上游廠 強冠董座堂弟夫妻遭訴
集團結婚 嘉市送金鏟子助好孕
白宮：美國原油出口規定一直未變更
英業達擬配合小米前進印度設廠
貿協：白為民5月來台採購面板
曾率兵襲沙巴 菲南蘇祿王儲辭世
天冷乾燥皮膚保濕 慎防冬季癢
上半場命中率低 湖人落後熱火10分
聖戰團體猛攻奈及利亞 逾萬難民奔逃
澎縣打造湖西黃金海岸文化長灘
兩岸區域經合銜接 國台辦：很快有消息
鴨鵝今午起有條件恢復屠宰
港特首抨擊學生會民族自決論
氣象局：不反對適度鬆綁氣象法
中小企業取經 巴拿馬盼台協助
華山都更難耐 建商出脫建物換人玩
奧克蘭網賽 盧彥勳單打無緣8強
越航機師罷工 威脅飛安
柯文哲證實 屬意邱豐光接北市警局長
調查：中國形象下滑 外國遊客減少
考量開票 罷免案設百餘投票所
無懼升息 法人依舊看好亞股
港府撥款支持各類創新發展
怕染禽流感 南投蛋鴨農通報死20隻鴨
通路商力挺 東貝正面迎戰Cree
特斯拉電動車大陸銷售疲軟 台廠沒在怕
湖人戰熱火 3節落後8分
香港航空徵座艙長 月薪12萬起
宏國貿易代表訪郭永樑 促經貿交流
薩國天災防範主管將訪台
禽流感撲殺損失補貼至少 6成
台股收盤跌51.57點
管中閔：盡快確定創業園區選址
林書豪獲選時代華納單周最佳球員
投顧：利用基金進軍歐洲房地產
湖人翻盤不成 3節落後熱火8分
隱藏版豆沙酥餅 曼谷人最愛
農委會：鵝隻供應不致短缺
國民黨：黨主席補選未違反黨章
台北股市收黑 跌51點
中市纜車案無人投標 暫停招商
港府籌建中藥檢測中心 訂定標準
1月台指期跌79點
全家新廠(啟)動 鮮食年營收上看120億
女作家施寄青 南庄木屋過世
浙江台州停車棚火災 8死
查理週刊堅持嘲諷 特刊內容搶先看
1月電子期金融期齊跌
湯唯入戲深 喊卡仍狂親馮紹峰
台積電遇亂流 台股失守9200
湖人進攻無力 不敵熱火
地政人員鑑界遭撞 疑酒駕逆向超車
智慧城市展 估上百家廠商參展
槍擊案 柯文哲：相信警察局專業
行銷貢寮鮑 新北推安心標章
歐盟憂恐攻難防 監獄恐成激進派溫床
沙提雅提新德里候機 晚間抵台
林書豪末節反撲 湖人惜敗熱火
菲國掀教宗熱潮 信徒迫不及待
德鋼琴賽 台灣林灝維兒童組奪冠
北京大學神考題 愛的東南西北好有戲
石門水庫水情不樂觀 春節後恐二階限水
看好出口表現 郭台強：當然會加薪
包圍台南市議會 民進黨決取消
NBA威廉斯52分 灰狼止15連敗
教宗主持封聖 斯里蘭卡數十萬人爭睹
查理週刊特刊引發美媒新論戰
防禽流感 比照管廢油回報清理
騎機車左右搖擺 男喝茫被逮
立遺囑不搶救 施寄青心肌梗塞離世
台灣蝴蝶蘭花苗進軍巴西
三大法人賣超台股 73.65億元
警雙響炮 通緝犯怨遭連累被捉
東吳攜國研院 研究政府開放資料
施寄青逝世 尤美女震驚不捨
林郭文艷：縣市長應提智慧城市建設
北市槍擊案 2死者分別中4槍2槍
盧彥勳撐過搶七 奧克蘭雙打晉8強
今年投資台股 講求SPEED
酒駕撞鑑界公務員 公共危險送辦
禽流感疫情 學者：勿過度恐慌
學甲養殖漁民 動員聲援李全教
中共中紀委開除申維辰梁濱黨籍
港學聯回應特首批評：疑神疑鬼
防禽流感 桃園未見問題產品
布萊恩最後一擊失手 湖人3分飲恨
柯文哲：下週與趙藤雄談大巨蛋
異常死亡 竹南養雞場禁止移動
吳敦義：務使禽流感傷害降最低
總統重視兒童議題 將請益沙提雅提
竹縣長選戰未了 新竹地院驗票
缺錢買毒 男子行搶前老闆娘
防禽流感 金門加強防疫
簡立峰：不想吃虧 新創事業難行
台南議會臨時會 兩黨取消動員抗議
王維中餵狗藥影片 陳偉殷緩頰
台達跨足生醫 新加坡實驗室開幕
菲南爆炸事件 輸電塔被毀停電
今年第1颱生成 對台無直接影響
教宗將到訪 菲軍方組祈禱戰隊
離婚教主施寄青去世 婦團震驚遺憾
市府派員刷地板 新竹火車站回春
內政部：政黨補助金門檻不宜過低
貢寮鮑和大陸鮑 外觀可鑑別
工程款爭議 林洲民：我是受害者
防疫動員 桃園即時掌握不掩蓋
邱豐光將接北市警局長 低調忙打包
雙卡利率上限15% 估90萬人受益
施寄青過世 書展留遺憾
環南市場臨時點 北市鎖定萬華區
防禽流感 高市公園禁餵禽鳥
立院初審 金融業違規賣產品可罰千萬
新台幣收升3分
內政部：不當黨產爭議應循司法
陳明真高齡當媽 感謝註生娘娘
柯文哲談松菸：合法但觀感不好
封存選票案 鄭永金抗告成功
涉收賄 高市建管處副處長羈押
天冷易心肌梗塞 患者多2成
花蓮遊覽車和拖板車擦撞 3傷
陸劃新航線 陸委會：兩岸續協商
施寄青為婦權奔走 晚年通靈解惑
日媒：中共反腐大刀將揮向藝文圈
嘉義2鵝場 再檢出H5禽流感
水禽恢復屠宰 中市府籲勿存僥倖
送書到都蘭 清大生單車送愛
朝陽獲利逾4億 今年拚淨值轉正
劉德立拜會巴國新任財長貝尼亞
棄病死鵝屬實 最高罰100萬元
施寄青名言錄 有婚姻就有外遇
一直玩還是定下來 男人的選擇看女人
四川樂山地震規模5 傳2傷
沙提雅提推文 訪台像與家人團聚
湖人進攻當機 慘遭熱火焚身
禽流感 潘孟安將爭取從優補償
防禽流感 學校需選購合格禽肉
陸劃新航路 國軍提高空防因應強度
台65線鋼瓶貨車翻覆 無人傷
巨蛋護樹議題談清楚 柯文哲下週會遠雄
雞染新病毒否 陳保基親自公布
全球領袖巴黎上街 猶太報紙少了梅克爾
黨員力挺 民進黨台南主委暫留
大同今年本業成長 去年整體小賺
國民黨17日選黨魁 吳敦義籲踴躍投票
民進黨立委補選 盼5席全壘打
高市罰違勞基法業者 正義在列
水污法修正草案 初審過關
北市教育局副局長 首度採遴選
柯文哲：選手村移交列雙北論壇
查理週刊新上市 巴黎剛開店就售罄
智慧城市展 遠傳瞄準雲端大未來
香港停投資移民 媒體：反腐反裸官
想要手機搶路人 兩少年送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
廣東公安廳副書記蔡廣遼 遭調查
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
前高市建管處副處長涉收賄交保
15日西半部溫差大 東半部短暫雨
大眾電信客訴增 NCC續關注
抨侮辱 伊朗譴責查理週刊封面畫先知
禽流感衝擊 雲林水禽供量減4成
不同軌距蒸汽火車 花蓮喜相逢
大陸住宅新屋庫存 去年續攀高
染H5N2 屏東新增6鵝場
尾盤阻升 新台幣升3分
林欽榮：台北市推智慧城市四大組成
建管副處長涉賄 住家現金四散
爆發禽流感疫情 陸軍助消毒
雪梨網賽 詹皓晴雙打無緣4強
新一期查理週刊 法報攤15分鐘搶光
國民黨：總統選舉補貼款公開透明
聞施寄青去世 于美人痛哭
12養禽場送檢 台南全力防疫
關心禽流感疫情 卓伯源訪養雞場
台南肉雞場確診染H5亞型 今晚撲殺
黃金現貨交易平台 1週報酬率達4%
竹縣長選票案 高院裁定全封存
蜂擁而至 近30萬非法移民闖關歐洲
查理再刊穆罕默德 IS：極度愚蠢
水情緊 科學園區暫無影響
法人鏈結產學合作 張善政：跨一大步
墾丁新種蝸牛 取名墾丁高口蝸
第5屆監委 30日首度巡察行政院
小米15日發表會 新品搞神秘
沈呂巡父逝 近日返台奔喪
2015台灣燈會 台旅會北京強宣傳
查理週刊供不應求 加印至500萬份
禽流感疫情 澎湖未發現異常
葉門蓋達組織宣稱犯下巴黎槍擊案
澳網會外賽 王宇佐艱苦過首輪
防堵禽流感 雲林20鄉鎮全面消毒
海基會副董馬紹章 30日卸任
陸採購台面板 貿協盼逾45億美元
台北港海巡基地動土 105年完工
施寄青逝世 鄭麗文不捨
有禮貌守秩序 台灣人成大陸活教材
世棒12強賽 中華以洲際為主場
林佳龍期許蔡義猛 感謝邱豐光
雙卡利率降 信用卡現金回饋恐減半
春節離島加班機 再釋5千座位
舜憶傳財務危機 銀行團擬紓困
進軍好萊塢 湯唯抵台宣傳
酒後續攤釀追撞 堂兄弟送辦
巴黎槍擊案 蓋達首腦下令行動
股價重挫 華碩信心喊話
禽流感防疫 中彰投攜手
玩笑開太過 法諧星涉袒護恐怖主義被捕
病死鵝丟河川 陳保基籲地方嚴查開罰
台缺FTA 梁國新嘆拓銷事倍功半
匯豐：今年美元續強 人民幣盤整
義大利總統提請辭職
副總統：創業幫助國家向前邁進
推不推QE 歐洲央行：選擇不多
亞洲航空班機機身 星海軍找到位置
防禽流感 彰縣查緝非法屠宰
薩賓娜再訪台尋親 盼母相認
石油收入劇減 大馬急修預算案
因應禽流感 政院成立應變中心
鈔票中華民國4字 沈呂巡父親所寫
西門町命案 檢訊問死者親友
陸劃新航線 蔡英文：應捍衛國格
鄭永金邱鏡淳再交鋒 提當選無效
上市公司編制CSR家數達153家
橡木桶藏安毒 警趁寄貨後攔截
外帶年菜夯 訴求吃安心及小份量
台灣燈會台中飛揚 赴香港行銷
青年參政 民進黨：借鏡美國經驗
胡志強轉戰媒體 到旺旺集團
師大附中黃子嘉 奪德國鋼琴比賽冠軍
挹翠山莊崗哨亭爭議 北市再會勘
陳偉殷王維中17日訪板橋動物之家
峨眉停車場槍擊案 家屬招魂
協助創新創業 前進矽谷設基地
紓報稅潮 中山戶所辦憑證贈禮
台北港海巡基地動土 大艦可駐守
民進黨中國事務委員會 21日重啟
陳菊允加速建設大寮
防禽流感 營養午餐可調菜單
描述香港警察小說 奪台北書展獎
正新建大 海內外積極擴廠
禽流感通報 屏東送檢累計37件
股價跌 台積電市值蒸發逾3千億
槍擊案 死者家屬盼柯P魄力緝凶
主動攀談員警 通緝男被逮
翁豐堉回金門 盼推廣棒運
吳敦義：冷靜腦與溫暖心看房地產
中共前中央軍委副主席張萬年病逝
中職：曹錦輝有意放水 違反運動道德
亞航空難 印尼政府明快危機處理
民進黨批馬總統 黨政人士斥荒謬
拒無效急救 26萬人健保卡註意願
效力6年 馬紹章將離開海基會
嚴明：國防不鬆懈 重視中共擴軍
施寄青辭世 公視播紀念特集
蕭家淇起早拜票 黃國書綠營高層加持
倒吃甘蔗 宏?去年底PC稱霸多國
香港暫停投資移民 轉而招徠人才
澎湖聯合執行清道專案 清除路霸
學術交流 仁德與北醫大簽約
歐元區防通縮 歐央行：除QE外選擇有限
台南1養雞場傳疫情 全數撲殺
新北警局212官警調整職務
朝野無共識 政黨法草案擇期再審
立院初審 設問題保險公司退場制
行政寬容誘惑 國寶幸福標售案搶手
洛陽紙貴 查理週刊eBay飆高價
女率小弟放高利貸 南投警逮人
智慧城市展 華碩秀5大應用
翟本喬:想清楚再創業 不創新就出局
台達-IBN生科實驗室 星國啟用
義大利總統請辭 推選繼任者費思量
賦稅署:勿低報貨物完稅價逃漏稅
台北關 受理降貨物抽驗比率申請
今彩539開獎
個人農民委託他人代耕免徵營業稅
新型兩岸仲介 戒毒種水果都有
諾貝爾和平獎得主沙提雅提抵台
總統：日竊釣島120年 自始無效
討論集集鎮發展 陳紀衡會林明溱
基隆市府新人事 林右昌期勉新能量
薰衣草餐廳藝術展 蕭青陽參展站台
Selina姊妹代言So-net手遊
通貨緊縮疑慮不散 歐股下跌
民進黨籲政府評估受害補償機制
台日協商漁業捕撈細則 未獲共識
星2015妝藝遊行 台原民團獻藝
開心兒又中風 中西醫互補解危
雲林東勢丟棄死禽 違法送辦
習近平：當縣委書記時 12點準時睡覺
勞保年金還貸 扣抵比例擬調降
共軍將領張萬年 1996年台海危機要角
禽鳥集體死亡 山西黃河濕地景區急關閉
有害物質外洩 太空站人員撤出美艙房
36道問題 助陌生人快速建立親密感
今彩539 頭獎 1注中
投資房產限制 壽險業:取消或降低門檻
志工生日歌迎接 沙提雅提笑開懷
胡志強轉戰媒體 旺旺中時證實
傳被追稅百億韓元 張根碩：誇張
公館慢行徒步區 3578人登記投票
陸主流尺寸面板 還是靠台廠
陸艇旅遊 楊應雄：有譜
鼓勵青年參政 妖西加入民進黨
查理週刊出刊 英伊斯蘭領袖籲教徒自制
大陸：外貿高成長 一去不復返了
港大：學生會刊物享編採自主
府：馬總統帳目禁得起嚴格檢驗
在韓建阿里巴巴城 代理公司否認
馬紹章遺缺 陸委會海基會會商中
泰式生活旅遊年 曼谷辦遊行旅展
副處長涉賄被押 高市府予停職
學校訂報 柯文哲：若必要可續訂
蓋達聲稱攻擊 查理週刊續出刊熱賣
零售銀行獲利差 美股開盤大跌
嘉義住宅火警 屋主疑嗆傷昏迷
捍衛新聞自由 《查理週刊》12日照常出版
國際油價跌破45美元 比礦泉水便宜
國民黨17日選主席 19日就職
禽流感擴大 飯店烤鴨燒鵝停賣
新加坡海軍 找到亞航客機機身
柯文哲索償 日勝生股價走跌
無名氏連續5年捐善款 金額累計9千萬
桃園專勤隊破獲不法集團
陸配跨越身體障礙 學開公車獨養兒
志工培訓 學做越南料理體驗文化
安麗「追夢」計畫 用愛陪伴新住民成長
淡江大橋第三場說明會 於美國舊金山舉行
Xuite最夯十大景點餐廳出爐
糖尿病病患 需注意足部病變
藝術首購族下單要快 佟京華靝彩美麗綻放
104年度全國大專校院校長會議
雲林地院院長何志通要讓人民對司法有信心(二)
金門地檢署檢察長黃和村查察賄選表現優異(一)
就是因為馬英九不夠壞？
教育部「青年居住論壇」粉絲頁辦理說明
UBER代表拜會交通部 尋求雙方共識
光明遠大吉祥年 點燈祈福許好願
教宗訪菲 向菲人傳達悲憫訊息
第87屆奧斯卡主要入圍名單
高鐵財改破局 葉匡時點名殷琪
停車場雙屍案 確定兇嫌身分
世界經濟論壇下週開幕 構思團結之道
法航母戴高樂號 支援伊境軍事行動
柯文哲：一定有外星人 不用懷疑
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
整合民主黨 希拉蕊白宮路蓄勢待發
未鳴槍先起跑 共和黨提名戰開打
檢警鎖定雙屍案兇嫌 境管追緝
柯文哲：雙子星案要重新開標
美眾院通過推翻歐巴馬移民改革行政命令
法國欲隔離極端受刑人 實際問題多
兒時遭家暴腦傷 華州15歲少女亡
券商去年大賺312.84億元
零售報告不佳 美股下滑
智慧城市聯盟成軍 推動物聯網應用
物聯網時代 關注新營運模式
黑莓傳將被三星收購 股價狂飆
代銷業：房屋稅過高會趕跑資金
玻璃導光板讓電視變超薄
談區域情勢 美國務院助卿讚台美貿易
三星電子傳相中黑莓 開價75億美元
復航早鳥報到 桃園琉球6千有找
美男支持伊斯蘭國 圖謀炸國會被捕
美男企圖加入蓋達 判刑20年
黑莓否認三星欲併購 股價大洗三溫暖
陸劃新航線 美國務院籲空安第一
國際股市動盪 台股拉警報
國際債券市場再添新兵
日澳EPA生效 95%項目將免關稅
查理週刊eBay喊高價 賣家趁火打劫挨批
光點計畫新約 愛丁堡大學再攜手
太陽能上游價跌 下游價平
東京一水族館 鮪魚鰹魚大量暴斃
貓咖啡退燒 洛城擬開設狗咖啡廳
DRAM成長趨緩 市場估降至7.7%
羅馬機場飛機上傳有炸彈 當局疏散
諾貝爾和平獎得主沙提雅提訪華演講
台南民宅火警 2人送醫檢查
中拉論壇 8邦交國保證無損邦誼
徒手征服岩山 兩美國人寫歷史
台股開盤漲25.20點
法國諧星袒護恐怖主義 即將受審
乘客自稱帶炸彈 羅馬飛維也納班機疏散
名嘴出任務DVD 特別收錄金正恩約會影片
亞洲肌力訓練研討會 文大登場
寒假防網路沉迷 教部給家長信
廣州1家6口疑食鹽中毒 體內抽出黑血
大立光法說前多空拉鋸 等風向球
陸出手闊綽 加重台援外合作壓力
文化交流 台參與歐洲指標活動
嘉義城隍廟300週年 微電影比賽
衛福部：禽流感禽傳人機會非常低
嬰恐卡住 Ikea回收17萬嬰兒床墊
國共論壇 國民黨思考調整轉型
陸日擬重啟協商 談安保海洋開發
林永樂：向ICAO傳達反對陸新航線
大陸核電在建機組26台 世界首位
陳佩琪臉書文 蔡正元：不需學周玉蔻
呂慶龍邀法工商界訪台尋商機
台南議會臨時會 未見抗議群眾
歐洲訪台人士成長 開發德英法觀光客
高市：李政賢涉索賄收押停職
布萊德利庫柏 展現狙擊手兩難
外交官感情風波 林永樂：啟動調查
專利授權糾紛 蘋果愛立信交鋒
台灣移民故事登美劇 劇中爸演過金正恩
汽車業夯 台零組件廠東陽獲利佳
谷歌自動車測試版 2到5年內上路
旅薩僑商農企好樣的 使館取經
新台幣早盤升 3.7分
高市2副處長涉收賄 廉政署追共犯
擴大網路使用率 臉書哥國推新App
傳換沈呂巡 林永樂：絕對沒有
罷免案投票所 中選會：不影響選民
美73%民眾：有生之年將出現女總統
陸新航路 林永樂：有修正空間
去年獲利衝新高 毅嘉股價強彈
機場服務費不應相同 交部評估
陸國務院2千億創投基金 扶持創新產業
印總理縱容反穆斯林暴動案 美法院駁回
陸新航路危飛安 交通部：溝通
停車場槍擊案 毒品糾紛引殺機
林永樂：努力爭取教宗訪台
挑戰世界最難攀岩 美國好漢徒手做到了
上海多個燈會停辦 市民：不能因噎廢食
微軟推低價智慧手機 目標歐亞非等市場
公私有分 臉書企業版測試出爐
台積大立光法說登場 指數盤整
第十屆國共論壇 陸國台辦：將及時發布
氣爆災區振觀光 馬戲團前進夜市
張忠謀將出面澄清 台積電股價反彈
陸劃新航路 外長盼美方督促兩岸協商
宏京市長訪中華民國使館 盼推合作計畫
外交官感情風波 暫停外派接受調查
小米新品發表 台供應鏈旺
彰縣撲殺蛋鴨 築牢禽流感防線
中選會人事 立院要求補資料再審
貪污限法定職權 國民黨團不支持
港暫停投資移民 萬人趕末班車
美國特勤局頻出包 4助理局長遭撤換
物聯網夯 IC載板大廠南電大漲
經濟部：歐韓FTA威脅台灣
新北消費爭議案件年增逾千件
農曆年前 北市開家事清潔班
科教館30萬顆氣球 打造兒童天堂
高市建管處索賄傳聞 廉政署籲檢舉
結盟雷軍團 英業達股價強彈
都市地價指數 金門漲最大
賴清德沒到議會 國民黨議員轟
嫌狗吠砍殘鄰居 男判賠8百萬
總統：台灣高教不能關門作皇帝
厄瓜多選美皇后抽脂喪命 家屬怒告
北台灣今年房市 業界估1.3兆元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越南台商冬令救濟 傳愛17年
除舊布新 士林區所辦年終掃除
高永光占教缺 教部：不復職視同辭聘
巴拿馬副總統：盼台巴加強合作
曼谷中國城精華區 濃濃春節味
拚經濟 印度央行無預警降息
Uber司機被控在芝加哥綁架性侵乘客
氣球展難維持 雙層氣球專人補
南韓利率連3月不動 砍GDP預測
首波高病原流感至今雞未檢出
防胃食道逆流 先控制飲食體重
蘋果猛攻大陸市場 連開5家直營店
攻跨境支付 樂點卡結盟巴西龍頭廠
上海外灘踩踏 家屬陳情要賠償解釋
三星堅稱報導不實 否認收購黑莓
谷歌新手機組裝像樂高 波多黎各試水溫
Uber風險多 消基會不鼓勵搭乘
不怪原生家庭 薩賓娜盼見生母
服務費 松山及小港機場可望少漲
中共一號文件 連12年聚焦三農
魚菜共生 霞雲學童原鄉環保尖兵
去年底 瓜地馬拉咖啡出口降
官員收賄 陳菊指示經手案翻過來查
台灣光電業去年產值逾2兆
和大去年獲利衝高 員工調薪上看7%
瑞銀：台灣今年中可能升息
彰化員警舉槍自戕 送醫搶救
新北議長選舉亮票案 10人無罪確定
統計：亞洲海盜襲擊搶劫案增加
墨西哥電信大亨 紐時次大股東
韓YG娛樂京畿道建K-POP集群
陸蛟龍號深潛 發現神秘未知生物
新台幣中午升 8.5分
柯文哲索償 日勝生：勿未審先判
抨查理週刊攻擊案 祖克柏：為言論自由
關灣5葉門囚犯 移交外國
吃醋殺陸妻 男自首判刑定讞
台灣美食 加州最捧場
網購韓商品夯 陸客最大宗
陶博館互動體驗 可滑大台螢幕
巴克萊：估台灣今年GDP增4.5%
砂石車開進4村落 村民抗議
峨眉停車場案凶嫌 曾犯劫囚案
總統：大學整併非走不可
美核准肥胖剋星 騙大腦你不餓
挹翠山莊崗哨亭 估16日有結論
澎湖整合性預防篩檢17日登場
員警舉槍自轟 彰警了解
台南美呆了 美清寒學生終圓台灣夢
陸對拉美經貿承諾 外交部關注
疑似禽流感 彰化通報4例未新增
下屬涉收賄 建管處長黃志明請辭
太原GDP成長3% 市長：令人慚愧
航空站企業化 交部：正確方向
首波鴨鵝流感 鵝耗損逼近2成
核廠延役與否 能源會議網路討論
縮短工時 專家：政府堅持最關鍵
亮票案見解不一 檢提非常上訴
美伊進行實質談話 盼加速達成核子協議
彰化1警持槍自轟頭 同事感意外
澎湖春節第二波加班機 21日晚訂位
開發研究優異 日月光獲頒SEMI Award
布局一帶一路 陸西部交通投資3兆元
選議長亮票無罪 高院：無罰責
雲林傳亂丟死禽 李進勇：究辦
交部：盼M503西移雙方限航區中間
美河市案 日勝生求面見柯市長
博物館法草案 立委指半部法
桃園運將累 每天百公里月入22K
豪宅開放空間不足 高市將促改善
黃金ETF 3月募集
上海月嫂薪水5萬 稱霸四大城
雙子星案後續 柯文哲擬就任百日說明
國硯豪宅被指行賄 建商不回應
勒索李炳憲案 兩被告遭判刑
涉連犯3起強盜 警逮假釋男
警署：DNA建檔助尋親盡量配合
專搶轎車前座包包 2男落網
國民黨團：依法領取總統選舉補貼款
不滿同事 男委託駭客入侵公司主機
防禽流感擴散 民進黨團提策略
阿富汗塔利班 讚揚查理週刊槍擊案
陸面板產能大開 台廠要維持技術領先
台股收盤跌15.14點
兆豐銀衝財管 募百名理專
執行交通勤務 彰化1警持槍自轟頭
台股盤整收黑 跌15點
立院初審 商品可排除7天鑑賞期
1月台指期漲25點
抗伊斯蘭極端主義 歐巴馬卡麥隆誓合作
胡志強轉戰媒體 林佳龍：最大祝福
台積電去年每股賺10.18元
城市交流訪陸 鄭文燦：有需要就去
禽流感 毛揆：防疫視同作戰
盤面無主流 台股收盤跌15點
台灣刈包店 紐約闖名氣
遭批佔缺 試院：高永光已辭聘
性騷 韓星Clara告經紀公司老闆
1月電子期金融期齊漲
Uber男司機伸狼爪 被控性侵男乘客
北市警新局長 無縫接軌打擊犯罪
韓Running Man台大會粉絲
槍擊雙屍案 邱豐光：全力破案
國民黨：民進黨應交代選舉補貼款
檳榔西施遭打劫 警追緝持刀搶匪
奧斯卡提名 鳥人年少時代爭鋒
農委會：夏天鵝可能短缺
大陸奇葩年終獎金 饅頭VS賓士
大立光EPS 144.85元 寫下台股紀錄
長榮航空 米其林三星餐上機
政院修法納管管線 高市反對
石化管線就地合法 高市批不正義
六角將上櫃 中籤率僅0.88%
小米發表會 小米Note亮相
法總統官邸外驚傳汽車衝撞 1女警傷
匯兌進補 大立光Q4獲利季增達4成
韓家禽禁運36小時 嚴防禽流感
小黑狗叼出嬰屍 手腳遭啃食
大學名額擬減3成5 學博士減幅大
導聾犬入法 朝野協商獲共識
河馬水中狂追快艇 影片網路瘋傳
反擊流言 許智傑懸賞抓造謠
帶狀(泡)疹肺炎鏈球菌 成人疫苗防身
防禽流感 台東境管陸水禽
蘭女日本論壇獲首獎 林聰賢表揚
沙提雅提訪華 總統：共同救兒童
禽流感波及 台南7禽場撲殺
三大法人賣超台股 35.68億元
准遷205廠 高市要打造國際金融
罷免投票日 有投票權勞工有假
基隆春安工作 2/8起跑
台積電：Q1業績預估超水準
全球第2大富豪 躍居紐約時報最大股東
幼兒園擬可提供課後照顧
國民黨台南議員 再連署開臨時會
賴清德缺席臨時會 議會譴責
南韓藝人池錫辰 喊喜歡台灣
法鼓山各道場開放隨喜點光明燈
大陸2014新增貸款 創歷史新高
宜蘭三星花海美食攤位 開放認養
湯唯與雷神激情床戲 直呼YA
小米新機Note 11500元起跳
警政署：尚未掌握槍擊案犯嫌行蹤
續在看守所過年 謝依涵：應該
交通部：與Uber續尋求共識
Uber爭議 政院定調由交部處理
傑安特創辦人劉金標：要就做唯一
促大學合作合併 教部擬制定專法
派出所創LINE群組 里民隨時報情資
國產多角化經營 本業地產齊發
議員：柯文哲承諾社子島加速開發
大統定讞未沒收 檢提非常上訴
眩暈症勿輕忽 合併頭痛需就醫
支付命令修法 司法院有異見
張國煒：兩岸航路應更短更舒適
GoogleTranslate更強大 文字語音即時翻
國軍協助清家園 榮民備感窩心
毛揆：改變農業是弱勢狀況
長春怪餐廳 機器人女俠好吸睛
電價設緩衝機制 經長尊重各黨團意見
朱立倫：北市參與社會宅是好事
防禽流感蔓延 賞鳥保持距離
選手村房型 營建署與雙北再研商
北市西區計畫 105年拆忠孝橋引道橋
新台幣收升4.6分
老翁領巨款 郵局誤認詐騙報警
台積電資本支出 上看120億美元
北京霧霾持續 多地空氣嚴重汙染
尋亞航乘客遺體 佐科威：一具都不能少
議會綠大藍 朱立倫：市民福祉為先
沙提雅提擬辦國際童工論壇 台灣不缺席
義大美式球風 投手教練找外援
陸片配額公布 一個勺子拔頭籌
大立光：雙鏡頭議題越來越熱
沙提雅提訪華 外長盼加強合作
馬總統：樂於支援世界保護兒童運動
行動年 金門觀光協會重新運作
宜市公務老宿舍 擬變身文創區
台積電好旺 張忠謀：重回領先地位
周杰倫18日結婚 侯佩岑獻祝福
缺席議會遭移送 南市府尊重
男躲女廁偷拍 竟拍到男子如廁
大象發情期 泰國公象夫賺外快
中華電跨足電子商務 挑戰PChome
組織調整 日月光旗下環電分割
央行外匯局長 顏輝煌升任
中市家禽場消毒完畢 並無異常
下週汽柴油估降1元 機車加滿百元有找
台積電賣ASML持股 賺210億
雙卡利率降 非監管機構有商機
寶齡腎病新藥 取得台灣藥證
SBL明星賽改變 只進行一天
慈濟停售味全代工香積麵
搶物聯網商機 中保無限+推親民價
北市：雙子星案擬重開國際標
謀剌教宗有前例 菲律賓升高維安
台銀男籃傳內訌 影響球員心情
沙提雅提人生任務：每個兒童有童年
中央氣象局氣象報告
監測防疫人員健康 嘉義5人陰性
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
洪秀柱：台灣支持沙提雅提捍衛兒權
小米Note亮相 不到1.2萬元
傳姐弟戀 綾瀨遙：只是朋友
印尼擬修法外國人工作需會印尼語
中市完成禽場清查消毒 無異狀
台中119殉職先賢 蕭煥章追思
俄羅斯催歐盟 快鋪天然氣管線
教宗傍晚將抵菲 民眾夾道等候
墨移民住美國 可免返鄉領出生證明
退出油品後 味全泡麵生產也全面停止
大陸40多城市 取消住房限購令
北市：應訂社子島解禁新建管法
穆迪：對高鐵曝險金額 台銀最多
喝含酒精提神飲料 運將被扣車
冷氣團及輻射冷卻 日夜溫差大
精英LIVA X迷你電腦上市
誣告他人罵客兄 男遭判刑6月
朱立倫：平常心看待首長兼黨魁
公館徒步區i-voting 逾7成贊成續辦
深山驚見男屍 果農急報警
大學退場 教部盼祭土地活化誘因
教宗抵訪 菲舉國歡迎
卡達飛德國 空巴A350載客處女航
學測英聽試場分配表16日公布
澳網會外賽 謝淑薇詹詠然淘汰
經部擬加薪換外勞配額 勞部不茍同
屏東屠宰業者 籲推動禽類室內養殖
小米蘋果三星 新機比一比
沙提雅提：自由力量大過子彈
去年底銀行人民幣匯款總額逾3190億
柯文哲：我是兩岸關係新的突破口
老薑價漲頻遭竊 農怒罵無法無天
和平電廠環評錯誤多 補件再審
沙提雅提：台灣是慈悲土地
防疫人力不足 雲林籲中央支援
江惠貞協調活化板橋中廣放送所
科學園區新增4投資案 總額逾30億
高市議員冒領助理費 二審定讞
迎教宗 馬尼拉街頭貧童集中拘留
選議長亮票 高院：並非洩密
戴爾XPS 13超薄筆電上市
陸劃新航路 陸委會：協調完成才能生效
美零售數據不如預期 台幣升4.6分
西班牙前國王私生女認親 法院受理
陸新增貸款成長放緩 人行可能降準
獅城紅龜粿 前世今生搞創意
世界經濟論壇 李克強發表演講
西門町命案 蔡宗育遺體發交家屬
第3批所得稅退稅 20日起核退
江蕙加場 16日公布售票與場次
春節來台觀光潮 陸客排隊到3月
賴清德不赴議會 國民黨提告
拚旅遊 大陸推景區廁所革命文件
屏東沉船失蹤者 3天仍未尋獲
李登輝生日 盼台灣成為幸福國家
台商回台達標 投資2411億
選議長亮票無罪 民進黨籲嚴查買票
強勢反彈 上海股市重登3300點
暖冬蘭花提早開 台商傷腦筋
王豫元向馬爾他騎士團元首賀年
防禽流感 花蓮境管活禽1週
英32DD女主持人切乳 辦咪咪告別趴
瑞士央行棄守匯率底線 瑞郎聞訊狂升30%
陸劃新航線 立院擬發共同聲明
胡志強接旺旺集團副董事長
台新金控財政部 假處分遭駁回
禽流感 屏東送檢數爆增至63件
自小客失控翻覆 駕駛重創慘死
彰化肉鵝染H5今晚撲殺
首都大飯店松山館開幕 首推夜市觀光
客家福菜節 24日苗栗公館登場
陳保基：不曾砲打地方 稱許辛苦
台南傳禽流感 議長帶隊訪疫區
沙提雅提：救兒童就像救了自己
十年磨一劍 中華精測今年溫和成長
陸船越界釣魚 海巡逮人
建管風紀出包 高市府調整人事
防禽流感 寵物鳥也要消毒
改變北市府文化 柯文哲提4原則
日跑百公里22K 運將：薪水難估算
國民黨修憲小組 聚焦閣揆同意權
亮票無罪 新北議員：還公道
沒棍棒沒蘿蔔 大學合併退場難
林口國宅對半切 營建署：非事實
事事要求完美 男子罹患身心症
歡送俠女沈啟 神秘嘉賓現聲
華航背包客假期 大阪萬元成行
助勞工度年關 紓困貸款明開辦
助理費案 高市議會：改革缺失
周刊指跑道一周凹陷 桃機反駁
日月光中水回收廠 試車運轉
力推客家菜 桃市府頒優質餐廳認證
陳子雲師生音樂會 四手聯彈展琴意
雲林縣禽流感 今再通報13場
全國最老近百歲鄰長辭世
基市小內閣 文化環局首長就任
旱灌供水不足 林明溱允積極改善
蝴蝶園主700昆蟲標本 遺愛傳承
台捐300萬 助大馬災後重建
法院駁台新金假處分 財部尊重法院
君品頤宮新菜 醉牛腱八寶鴨上桌
雙胞胎男嬰報到 黑人臉書報喜訊
池伯成癡迷畫虎 90歲辦展
潘孟安大口吃禽肉 安民心
加速開放資料 民間社群籲立法
嘉義檢出11場全撲殺 近2萬隻鵝
停車場槍案 死者家屬哀傷招魂
馬紹章辭海基會副董 周繼祥接任
沙提雅提讚揚台灣國際援助成就顯著
石化管納管 經部籲挺工廠管理法修法
星燒鴨雞 當地人不願分享的國家機密
聖母醫院老人醫療大樓 獲贈塑鋼窗
防流感 禽場內魚池須同步處理
前車城鄉長涉收賄圍標 檢方起訴
范瑋琪產雙胞胎 大小熊貓提早報到
美關灣5囚移監他國 稱經安全評估
食藥署修標準 初榨油增驗農藥
彰化疑第5起禽流感 肉鵝2天死205隻
楊紫瓊回饋大馬賑災 鄉民按讚
北市推西區計畫 北車交通重整
假處分遭駁 台新金考慮下一步
國四延伸工程 民眾反對設隧道
61歲男常暈眩 竟是心臟長瘤
男神再視 亞蘭德倫將登BTV春晚
長榮精選 搭機享米其林三星料理
降低卡債族負擔 14家銀行達標
澎湖潮音寺開工奠基
守護失智長者 號召瑞智友善商家
瑞士央行棄守匯率底線 瑞股挫逾12%
總統立委併選否 最快2月決定
年菜預購不手軟 超商推龍膽石斑鍋
立院初審 油症患者無歧視條款
王力宏湯唯走紅毯 與粉絲玩自拍
阿喜看醜比頭 直呼許效舜像粉屁桃
法人：康舒今年營運成長估約二成
德媒駐陸記者：大陸當局逼我承認是間諜
空難氣爆捐款熱 社福募款遇寒冬
國軍16日支援南市搬病死家禽
教部擬減招生名額 大學憂人才斷層
薪情底定 中信兄弟士氣高昂
新北一國中生 墜14樓不治
巴黎遊行高官缺席 美派國務卿訪法
田寮河岸釣魚 基市府：不建議
今彩539開獎
牽涉校產師生 大學整併難
殺警案曾威豪等交保 高院發回
台積法說會利多齊發 認錯行情可期
威力彩開獎
花東聯手防疫 縣境設管制哨
澎湖觀光座談 發展冬季旅遊
若俄改變立場 歐盟：減緩制裁
范瑋琪產子好友道賀 梁靜茹感動哭了
納波里塔諾 賦予義總統新角色
隋棠結婚 婆婆是賴佩霞
迎教宗拘街童 菲政府否認
管到美國去 日要求改教科書慰安婦內容
朝野協商共識 海岸立法分級保護
高院：寫作文無法防止曾威豪逃亡
矽谷科技公司互不挖角案 傳將和解
葉匡時：辭職是讓人重視高鐵財改
台積電大立光攜手 同寫台股驚奇
保險參與金融進口替代 保費擬可減輕
司法官應考年齡 試院建議取消
OPEC預估今年需求降至10年低點
維也納旅遊展台灣館推銷觀光特色
澎湖民宅窗檯出現猛禽紅隼停棲
上班族最愛三明治 業者搶外食商機
第87屆奧斯卡最佳男配角獎入圍名單
第87屆奧斯卡最佳女配角獎入圍名單
領先15分不夠花 台銀遭台啤逆轉
歐洲議會提議對俄國實施新制裁
旅韓華僑聯誼 石定同歡
第87屆奧斯卡最佳男主角獎入圍名單
第87屆奧斯卡最佳導演獎入圍名單
看好商用 戴爾PC市占拚連12季成長
第87屆奧斯卡最佳影片獎入圍名單
第87屆奧斯卡最佳女主角獎入圍名單
第87屆奧斯卡最佳外語片獎入圍名單
外交部發布奈及利亞旅警
辭壹傳媒董座 黎智英：因參與民主運動
威力彩 頭獎無人中獎
防北韓人越境犯罪 大陸加強邊境巡邏
今彩539 頭獎槓龜
小米新品發表 雷軍賣萌玩自拍
香港出現疑似中東呼吸綜合症
坐月子中心丟人 婦人偷抱女嬰
教宗訪菲 關懷貧窮剝削和不公義
奧斯卡入圍 鳥人布達佩斯飯店各9項
KANO凱旋登日 永瀨感動哽咽
瑞士央行棄守匯率底線 出口股受重創
台積電法說 外資按讚
達吉特撤出加拿大 1.7萬人恐失業
美財長：美解除古巴旅遊與貿易限制
美股開高 瑞士央行棄守匯率底線
油症受害死亡領撫慰金 蘇清泉稱圓滿
法國欣賞多元電影 國片導演謀合作
越南大使：聯手美日制大陸 非越南政策
偷抱女嬰 婦人尋獲女嬰平安
黑莓澄清 未與三星談收購
日本兩大文學獎得獎作品揭曉
奧斯卡入圍 布達佩斯飯店大黑馬
第87屆奧斯卡獎完整入圍名單
疑因剛流產 婦涉偷抱女嬰
入圍外語片 阿根廷7度出征奧斯卡
周玉蔻爆料 郭台銘提告賠償千萬作公益
風頭上 法國上週遭受19000次網攻
奧斯卡入圍揭曉 鳥人布達佩斯大贏家
大陸金掃帚獎 陸10大票房片入圍5部
外貿協會董事長梁國新:看好雙印新政府改革商機
南方澳漁港店家接納外籍漁工融入社區
落實通報機制 金門2月起不定期聯合稽查旅館
清華邀愛書人走出戶外 「花下閱讀」吸引外籍美女共品書香
苗栗104年春安工作協調會 目標「四連霸」
外籍配偶美髮職訓班結訓學員 為榮民義剪迎新年
教育部4月起補助新二代學母語
郭台銘告周玉蔻刑民事 再掏錢作公益
華航第四架 777 新機抵台 美國航線煥然一新
全台鵝場最大耗損率升至24%
加減乘除體重控制術 不怕身材「走鐘｣如山崩
獎參接管配套修法
監察院彈劾台北地院法院呂政燁審案草率(四)
檢察官劉仲慧開庭言行違失被判休職一年(三)
高鐵再次澄清說明 財務改善方案相關評估數據
胡志強接旺旺副董 朱立倫讚許
春節假期返鄉出遊 多利用公共運輸
仁寶：今年手機挑戰4000萬台
宏達電新機皇來了 將於MWC亮相
旅客在大陸購物退稅 大陸全境啟動
美國銀行獲利不佳 美股開盤下滑
奧斯卡提名出爐 遭評欠族裔多元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股紅通通 瑞士棄守匯率底線股市重挫
比利時反恐行動 傳2死1重傷
比利時反恐行動 傳3嫌斃命1被捕
台灣捐5萬美元給沙提雅提挽救童年運動
查聖戰士引槍戰 比利時傳2死
恐怖分子傳將犯案 比利時警方先發制人
阻止恐怖攻擊 比利時反恐2死
真主黨擁伊朗飛彈 稱可攻擊以色列全境
難以融入社會 比利時穆斯林嚮往聖戰
銀行股領跌 美股連五黑
OPEC看淡需求展望 世界油價再挫
去年資本市場籌資4793億元
開賣查理週刊 比利時報攤被恐嚇
禽流感疫情 壽險：若傳人保險有賠
恐怖分子疑將出擊 比國警方突襲殺2嫌
房仲：去年股市漲贏台北房市
資金外流買高價房 日本信義成績讚
經理人：波動市場 考慮投資亞債
英特爾財報超標 財測落漆
談改革 拉加德籲重貿易與金融
羊年將到 金士頓推喜氣羊隨身碟
虧損 美國達吉特撤出加拿大
奧斯卡提名揭曉 影評看好鳥人
台股線型糾結 大漲大跌不易
民間開放資料社群座談 網路直播
瑞士宣布瑞郎與歐元脫鉤 歐元重貶
展望全球經濟 IMF總裁不樂觀
俄羅斯英雄貓 寒冬供暖拯救棄嬰
壽豐4.2地震 最大震度3級
柯文哲新警察局長上任 西門町槍案待破
陸民旅遊不文明 官方要管
蒲亭贈委內瑞拉總統英雄劍
納波里塔諾和義大利共產黨興衰
童書建議禁豬 英牛津出版社挨批
台股開盤漲82.54點
諾貝爾和平獎沙提雅提 下午清大演講
白天回溫 中南部夜探10度低溫
巴拉圭調查線上賭場 拘留80名台灣人
白人獨占提名 奧斯卡惹議
矽谷互不挖角 蘋果谷歌捧4.15億和解
法說報佳音 台積電股價大漲
江蕙加場 下午記者會公布場次
獲利大驚奇 大立光跳空大漲
共軍公布打虎榜16人 成都軍區重災區
台積電擴大投資 設備廠樂
瑞士匯率政策丕變 出口業者哀號
美官員：陸劃新航線 應處理飛安關切
教育團體：無電價優惠 校園財政困窘
萬寶路男牛仔人生謝幕 享壽85歲
警擊斃2嫌 阻比利時版查理週刊慘案
陸新造船長江沉沒 3人獲救多人失蹤
我是查理原創想申請版權 避染銅臭味
汐止鐵皮工廠火警 1人受傷
國4死亡車禍 BMW追撞聯結車
新台幣早盤勁升逾2角
福布斯陸企潛力榜 行動網路業拔頭籌
星雲：做人比讀書更重要
巴拉圭剿賭博網站 台灣勞工疑被迫吸毒
台助秘魯e化 簽合作備忘錄
谷歌眼鏡暫別市場 改由iPod之父操刀
沙提雅提訪兒福聯盟 讚台灣志工
李新穎在薩國說明台灣獎學金計畫
英專業乞丐 刷卡機收捐款
一家4口陷困境 員警代募59萬元
比利時破獲恐怖組織 獲伊斯蘭國指導
大立光後市 外資按讚
前國道收費員 高鐵車站提訴求
國中生自殺 新北籲勿報導細節
花旗併大來卡 卡友權益不變
禽流感疫情 立委籲擬應變計畫
伊斯蘭國在阿富汗和巴基斯坦招兵買馬
國泰金調查 景氣展望創22個月新高
總統：將心比心 酒駕非只數字
劉德立款宴巴拉圭前總統杜華德
美CDC：流感疫苗有效性23% 仍建議施打
近15萬對結婚 10年來第3高
103年出生登記 近10年次高
鎮小江共諜案 退役少將起訴
油價跌帶動消費 台幣早盤勁升
國民黨主席選舉 王金平擬投票
租車當改槍行動工廠 男落網
學測英聽隔天考 准考證別弄錯
YouBike前30分免費 劉金標：全球最少
約旦國王批查理週刊新封面侮辱先知
10月上太空 莎拉布萊曼下週開始訓練
台積電衝先進製程 創意水漲船高
江蕙不露面 陳子鴻下午說明加場售票
巢運要求推房地合一實價課稅
高雄議長亮票案 檢提非常上訴
沙提雅提兒盟合作 助接待印度受暴兒
傳統年菜油膩 過完年3成增肥近2公斤
青瓦台：盼慰安婦問題早日解決
瑞士攪局 日股早盤大跌
共軍16虎 多人與徐才厚谷俊山有交集
陸代表訪越 盼促進兩國關係
巢運要求面見毛揆 推房地合一
猝死可預防 發病3趨勢
港內廢棄物多 小琉球海龜常迷航
補貼回歸各機關 台電盼政院協商
馬總統：拯救兒童 政府樂協助
台南新5鵝場感染禽流感 全面撲殺
韓團EXO首爾3月演唱會將開賣
澳網籤表出爐 盧彥勳首輪迎戰費爸
曼谷趕建捷運 2029年13線營運
槍殺計程車司機 主嫌判無期徒刑
中日韓自貿區談判會議 磋商貨貿降稅
禽流感人員 健康監測676人
台中市警察局 新卸任局長交接
美股連 5黑 台股開高走低
用臉書不會導致壓力 男性比女性較無感
顧眼睛 選低頻閃無藍光LED燈泡
教宗招牌微笑 融化菲國人心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
縣市簽約 合作共管彰化藝術館
中共劃新航路 立院要求嚴正抗議
王岐山警告自家人 再不作為要算帳
查理週刊受害者長眠 漫畫點綴棺木
史上爆量 陸客春節訪台辦件大塞
廣西爆炸事故 6死19傷
魏國彥：防疫 1244通力合作
103年男女嬰性別比 近10年最低
柯文哲：邱豐光上任 治安利多
驗鴨鵝流感 台首度發現H5N3
英特爾展望保守 電腦族群有壓
新台幣中午升1.71角
稽查家禽攤商飼養場 苗栗無違規
收費員高鐵站抗議 貼自製查封條
台中國際旅展 民眾搶抽江蕙門票
柯文哲拆陸橋 房仲：附近房價漲
中共劃新航路 立院要求知所節制
計程車司機命案 主嫌處無期徒刑
湖人戰騎士 首節打平
彰縣生育補助每胎3萬 超越台北市
103年結婚日 選520最多
教宗訪菲 部分紀念品鉛含量超標
湖人迎戰騎士 布萊恩對詹姆斯
教宗方濟各 籲菲律賓打擊貪腐
要韓美停軍演 北韓：非為核試找藉口
經濟不明朗 REITs仍逆勢漲
台首度發現H5N3 新病毒計3種
雙屍案 邱豐光：短期內破案
宋智孝抵台 粉絲熱情場面混亂
禽流感防疫 中市查獲1起違法私宰
西門町命案 柯文哲：交專業解決
湖人戰騎士 半場超前
林志明接民航局長 首重飛安
立委盼護照號碼跳過4 外交部研究
國中生自殺 校方：在校表現正常
iPhone6經濟 河南外貿創新高
樂桃可望獲准起降羽田 將飛台北
韓星李昇基電影處女作登票房榜首
青少年受挫 心理師：主動關懷
教宗：敢罵我媽 等著吃我一拳
遭指新大樓有缺失 國防部說明
嬰被偷 月子中心開除出包護理師
甄嬛傳主題曲演唱者 姚貝娜重病昏迷
男駕車撞安平運河 跳河獲救送醫
紐經處講座 談台灣的重要性
沈啟卸任 獲頒交通一等獎章
教長建議台特教收國外學生 走向世界
遊日血拚排行 台灣人愛買藥
亮票案提非常上訴 國民黨支持
半導體跨領域 瑞銀：結合智慧家電
沙提雅提清大演講 電視牆同步轉播
北市警局新局長 接任就上工
鵝再添重組病毒 未確認全球首例
全美首例 公民考試通過才能高中畢業
公文誤傳頂新 屏東衛生局稽查員起訴
鄭文燦：航空城帳冊移送廉政署
德國舞動藝術節 邀雲門壓軸演出
尼日譴責諷穆罕默德 禁查理週刊
江蕙演唱會加9場 改宏?雲端售票
台股收盤跌26.8點
涉偷抱走女嬰 婦略誘罪送辦
湖人戰騎士 騎士反超
瑞郎促資金流日圓 台幣午升1.71角
高鐵接管法源 下午擬交付協商
3億先生是誰 柯文哲：問周玉蔻
台股開高走低 收跌26點
生技廠掩護製偽藥 警查獲逾億
大巨蛋 柯文哲：擺出不受勒索態度
1月台指期跌79點
陳家欽掌高市警 打造零恐懼城市
外資看好台積電 巴黎證券不同調
學測新增NVDA報讀 4身障生申請
學校用電優惠 國民黨團盼維持
張善政：政府網站太難看將重整
殺警案遺孀哽咽：相信人性本善
屏東染H5N3鵝場 全場53隻鵝已死
新警長人選涉貪 印尼總統惹議
台積電領漲 台股仍跌26.8點
新北：不再受理新燕案任何程序
陸國安部副部長馬建被查 中紀委證實
1月電子期金融期齊跌
以獵犬交換獵槍 男遭逮送辦
教部限餐飲招生 技專籲先管高職
江蕙：歌迷喜歡聽 我就開心唱
巴拉圭拘留台灣人 外交部關切
李千娜演單親媽 戲如人生淚崩
最高檢：亮票足以綁架期約賄選
餐飲人才膨脹 教部禁技專招生增
社子島開發 柯文哲盼最短時間解禁
南洋美食沙嗲 各地大不同
柯文哲：YouBike爭議非挑戰財團
不敵騎士 湖人3連敗
湖人不敵騎士 布萊恩17助攻
影評人大獎 鳥人年少時代最風光
兩岸漁民座談 王郁琦：樂觀其成
邱豐光赴萬華分局關切雙屍案
民進黨團動員 拚5立委補選全上
苗栗風機案環差 初審通過
放寒假囉 中正大學推共乘返鄉
妨礙交通 北市拆挹翠山莊崗哨亭
金宇彬亞洲粉絲見面會 深圳啟航
嘉市購物節 抽東京來回機票
復航：加薪幅度 人人不同
新北加強稽查供菸酒給未成年人
異國美食圍爐展技藝 小天使扯鈴
高階掃描儀 聖馬爾定醫院啟用
陰謀攻擊國會被捕 20歲美男是媽寶
李鴻源：內閣制要健全文官制度
頂新獻金案 特偵組傳劉奕成
防禽流感擴散 彰縣3禽場完成撲殺
三大法人賣超台股107.69億元
邱豐光慰問雙屍案專案小組
立院三讀 電動車免牌照稅延3年
高鐵接管法源 交付朝野協商
羊年新造型 獅城牛車水變身
藤蔓卡電車線 高鐵苗栗段跳電
陸央行定向調控 鎖定三農與小微企業
東大路思義教堂 中市送審文化資產
吳志揚訪體育署 談世棒12強賽
土耳其學者：恐怖組織讓伊斯蘭教蒙羞
菲國海燕災後互助精神 教宗讚賞
金鐘國抵台 熱情粉絲瘋狂
助彈性規劃 台大盼減上課週數
胡志強轉進媒體 朱立倫：很好
亂丟死鵝 雲林揪凶重罰
航空城疑帳目異常 桃市府移廉政署
中鋼降3月報價 平均每噸425元
瑞郎飆升 學者：歐元區復甦恐拉長
春節好去處 遊樂園優惠懶人包
幼兒園不得僱派遣工 教部澄清
林明昇：復航今年成長看 2成
查航空城公司 朱立倫：與我沒直接關係
陳子鴻：江蕙封麥念頭沒動搖
郝龍斌籲國民黨員支持朱立倫
尋高雄鐵道站 日籍女學生為阿公圓夢
距離澳網會內賽 王宇佐剩一關
經部：最快106年開徵耗水費
韓國人愛咖啡 攝取頻率高於泡菜米飯
世大運選手村 李鴻源：中央堅守原則
沙提雅提精神 張淑芬籲學子學習
新台幣收升1.41角
德國排外集會 參與者多不滿時局
立院三讀 立第三方支付專法
沙提雅提清大演講 座無虛席
桃園航空城 廉政署已分案蒐證
洛杉磯聯合學區 營養晚餐人數擬倍增
府：總統不會坐視縱容惡意抹黑
疑涉毒 80名台灣人巴拉圭遭拘
新北破毒窟 警：宛如量販店
桃連區20日辦理第一次志願選填
李遠哲：改變不公平 學沙提雅提
許乃權涉共諜案 檢續查資金流向
中法戰爭古蹟 澎湖推觀光
出國買藥自用 食藥署放寬36瓶為限
南韓：仍盼兩韓離散家屬春節團聚
第三方支付 儲值匯款上限5萬
毆父殺妹 畏罪跳樓男起訴
李遠哲：台灣兒童苦讀也是一種奴役
大型經濟刺激 大陸再度否認
教宗面前 菲律賓總統大吐苦水
吳志揚：爭取續辦冬季聯盟
柯文哲要求檢視大巨蛋相關合約
聯結車與貨車相撞 貨車駕駛重傷
詐騙車手 2小時狂領149萬遭逮
中共殲11A戰機 航電傳升級
太魯閣普悠瑪 春節試辦自由座
江蕙加場宏?賣 施振榮有信心
婦涉偷抱女嬰送辦 3萬交保
冷氣團來襲 17日全台空品亮紅燈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
世棒12強賽 吳志揚爭中職組訓
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
前南京市長季建業當庭認罪 盼法院輕判
假還錢真強盜 兩男搶勞力士錶
義在敘被綁人質獲釋 傳付高額贖金
維持競爭力 中鋼降3月內銷價
禽流感消毒 國軍化學兵伸援
學校優惠電價補助 原則確定
走進網路世代 管中閔與舞蹈家談夢想
台中市住宅火警 警消搶救中
台鐵春節票 28日起開訂
投信基金規模 去年跌破2兆
製油工廠大火 200坪廠房付之一炬
朱立倫掌國民黨 美媒：平衡大陸政策
德政府擬立法 可沒收恐嫌身分證
犀牛啦啦隊改組 犀睛女孩6人當選
犀利人妻犀利嫁 隋棠沒想太多
17日清晨低溫 西半部日夜溫差大
新研究：海平面上升快過想像
勞健補助款爭議 柯文哲：欠債還錢
桃園慶祝消防節 美女任大使
仁寶：下半年啟動越南生產基地
林書豪出賽時間減少 仍樂在其中
買不到 App也可下載查理週刊
後宮甄嬛傳主題曲主唱姚貝娜 病逝
連勝文：收3億政治獻金是惡意謊言
電動車免牌照稅3年 鼓勵大於實質
高鐵春節車票 20日開訂
凱瑞訪巴黎 為缺席反恐遊行致歉
禽流感不敢吃雞 豬肉悄悄漲價
路思義教堂獲全球建築 啟動養護維修
印尼總統簽法案 禁參與IS公民返國
台北市封城掃毒 查獲90公斤K毒
仁寶集團旺年會 抽獎總額3000萬
宏?雲端預存功能 幫江蕙迷搶票
本周上市市值小減 0.8%
盜領男友母存款 女子被起訴
接獲炸彈威脅 巴黎東站關閉疏散
林其緯參加測試 統一獅開合約
廁所發現色狼 女子報警逮人
備戰12強賽 體育署促組合作平台
營造廠排泥漿 滾滾黃流遭告發
體驗魚菜共生 湯志民帶學童玩科學
防禽流感 嘉義縣監控濕地候鳥
用過核燃料送國外處理 春節前後招標
府：民進黨民代惡意抹黑 令人遺憾
民調：朴槿惠支持率35% 創新低
嘉縣染禽流感鵝場 再撲殺5場
民進黨擬成立新聞部 時程未定
營建署：公園路阻待改善
女王IOS上線 小燕姐盼下載破50萬
禽流感疫情 陳保基允48小時內判定
沙提雅提：消除童工才是句點
朱立倫：新燕案非任內准予迅行變更
侵占遺失物全都錄 男子送辦
禽流感延燒 小三通加強檢疫
賴清德：莫認為地方黑金理所當然
疑似禽流感雲林增18場 虎尾上榜
春節6天 國道深夜至清晨免費
國民黨：主席補選無違黨章
徐志榮發表文宣 吳宜臻挽袖捐血
漁船越界盜砂捕魚 王郁琦盼陸方出面
鎮小江案 軍方續擴大保防教育
兒童患濕疹 得耗雙倍時間入睡
勃根地舌尖之旅 文華東方獻菜
灌籃放槍 布萊恩虧詹皇初老症
雲林防疫 中央助防護衣消毒水
羅援：不可低估徐才厚案對共軍造成內傷
陳保基掛保證 台雞與韓雞一樣安全
甄嬛傳主唱者 姚貝娜捐眼角膜遺愛人間
法國遭大量網攻 多家媒體網站癱瘓
石化公會：管線工安問題在管理
佳兆業遭中銀控告 房產被限制交易
廢水溢流 華亞科：已派員清理
學校電費補助 中央承諾買單
甄嬛傳主唱姚貝娜 中國好聲音攀高峰
金大學生募集衣鞋送非洲
全日型身障照顧 澎湖將採公辦民營
國際匯市波動 新台幣勁揚
校園玉米慶收成 義賣做公益
慈濟受邀赴菲 參與教宗萬人彌撒
消失多年小獵犬2號 火星表面現蹤
油價估降1元 轎車加滿可省便當錢
採集指紋 南檢：民進黨團主動提供
李鴻源：社子島墊高堤防可行
第三方支付三讀 曾銘宗：子法草擬中
重整政府網站 國發會:專業團隊檢核
遭偷抱女嬰 家屬：平安回來就好
國民黨主席17日補選 邁朱立倫時代
台中市大樓火警 無人員傷亡
比利時反恐突擊 警拘留15人
澎湖消防局提前辦消防節大會
李全教：願親訪賴清德 不迴避官司
比利時恐怖分子 計劃殺警
桃園屠宰場再傳禽流感 17日撲殺
澎湖衝浪意外 男子昏迷送醫
禽流感嚴重 張花冠提4需求
054A型黃岡艦 列編東海艦隊
苗縣送檢土雞場 結果陰性
禽流感陽性 彰縣撲殺伸港土雞場
阪神大地震後 日人防災意識升高
獎勵環保 電動汽車再免3年稅
第三方支付子法 銀行電商業研商
人染H7N9禽流感 江西發現今年首例
大陸房市危機說法 官員不同意
交部：透過陸委會與陸協商航線爭議
九合一失利 連勝文：非否定兩岸關係
歐洲升高反恐警戒 逮捕多名嫌犯
凱瑞擁抱歐蘭德 美法同悲
業者：第三方支付子法限制多如牛毛
國際奧會：2018平昌冬奧不分散舉辦
握愛子小手 黑人陳建州化身慈父
台中空污減量小組 3月前成立
巴黎又傳武裝分子挾持人質
喀拉蚩反查理週刊抗議 法新記者中彈
屏東1學童 遭狂犬病鼬獾咬傷
氣爆案遭約詢 陳菊：承擔面對
感染禽流感 屏東新增12鵝場
傳承書法 創意微電影吸睛
沙提雅提清大開講 印度交換生熱迎
今彩539開獎
桃園屠宰場確診禽流感 國軍支援消毒
管碧玲：中油確認油外洩案賠償
瑞郎歐元脫鉤 資金避險日圓亞幣升
認列百億減損 亞太電去年恐轉虧
香港破獲賣淫網站 網購援交VIP試用
大樂透開獎
魏國彥拜會林佳龍 期打造綠色城市
佩爾雙二十 達欣中止七連敗
俄國太空人點餐 魚子醬和無糖茶送到
禽流感爆發豬價漲 直逼史上最高
人民幣即期走貶 2014全年升6.24%
屏東國一生 在家被狂犬病鼬獾咬傷
審慎戒備 歐盟執委會加強總部維安
澎湖海水淡化廠 水公司允增加出水量
江西H7N9病例 台提高旅遊疫情
法再傳挾持人質 法媒：非恐怖行動
注射死刑出包後 奧克拉荷馬恢復行刑
對日皇贈勳不敬 桑田佳祐致歉
中共腐敗嚴重 習近平：蒼蠅每天撲面
七龍珠特展 筋斗雲車上街造勢
七級煉獄登台 秀國旗搖滾嗨唱
第三方支付子法 曾銘宗:會協商出共識
北市欠健保費 108年還清
大樂透頭獎無人中
今彩539 頭獎4注中獎
上海股市週線連10揚 5年多新高
金像獎成白金 奧斯卡太白推文發酵
巴黎挾持人質武裝男子投降 人質無恙
美濃1鵝場染禽流感 撲殺四千隻
巴黎挾持案人質獲釋 應無關恐攻
板橋車禍 轎車90度街頭翻車
高鐵董座范志強堅辭 交部頭大
報導：馬建落馬 疑與令計劃有關
汪小菲：台灣不必怕服貿
瑞郎狂飆 英外匯商中槍倒閉
中日韓FTA 日官員：分歧仍大
經紀公司：Clara曾哭求原諒
港島驚現二戰炮彈 現場安全引爆
西方情報：法德比荷可能遭攻擊
1鵝場染禽流感 高雄漏夜撲殺
韓星李政宰被檢舉涉嫌瀆職
大陸388個市 展開空氣品質新標準監測
英相：英美情報機構將加強網路安全合作
瑞郎與歐元突脫鉤 全球市場哀嚎
大陸旅遊局副局長霍克 涉貪被查
美濃鵝場染禽流感 漏夜撲殺2482隻
柯文哲18日將南下 擬探望陳水扁
柯文哲對世大運火大
陳瑞聰：仁寶今年營收挑戰新高
本週台股跌0.84% 周線收連二黑
星雲大師將訪菲 18日晤方濟各
政府接管法源卡立院 高鐵恐中斷
夜店殺警案 檢抗告成功重開庭
國民黨主席選舉今投票 得票率受關注
朱立倫當選主席 逾99%得票率創新高
習近平賀當選 朱立倫覆電感謝
李光洙劉在錫抵台 粉絲興奮尖叫
11年新低 歐元貶破1.15美元
歐銀料購債刺激經濟 歐股收紅
美12月消費物價月度跌幅 6年來最大
抗議查理週刊嘲諷先知 尼日群眾放火
台灣東部海域地震 規模4.7
美股勁揚 終止連5黑格局
台連續發現新病毒 OIE：非不尋常
台灣人巴拉圭涉毒 續接受調查
地球酷熱引發巴西嚴重乾旱
阿根廷中文學校教學成果豐碩
埃及H5N1禽流感1女身亡 今年已3人病故
呂慶龍邀法國工商界參訪台灣
黨主席補選 馬英九投票
MLB實驗投球計時器 20秒須出手
自小客拒盤查逃逸 員警受傷
英警遭恐攻威脅 提到最高層級
現值調高 近來交屋傷荷包
台酒聯手日商 耕耘台灣清酒市場
港府：台灣樽裝腐乳含二甲基黃
地球氣溫破紀錄 2014年史上最熱
桃園禽流感 撲殺2萬2000隻鵝
北國天冷 棒球隊移訓台灣夯
避險急如風 金價周線飆5%
補師資徵學伴 助偏鄉童學英語
國民黨魁選舉登場 朱立倫同額競選
朱立倫：我可以最弱 國民黨要最強
湖人若要求坐板凳 布萊恩：會照辦
嘉縣染禽流感 將撲殺7鵝場
殺警13人交保遭撤銷 法院重開庭
山東高速公路4車追撞 12死6傷
規避登檢 海巡民船合力逮人
輪網訓練班 每週六準時開課
金門春運 遠航力挺
流感併發敗血症 威州婦人喪命
登革熱大戰 廣州花10億元化學滅蚊
胡志強投票選黨主席 下週辭副主席
瑞郎突擊 外匯商FXCM喜獲救命錢
英相：社群網站有責任協助反恐
瑞郎掀風暴 歐美大咖銀行蒙巨虧
吳敦義：不會續任副主席
南韓阻空飄名嘴出任務 避刺激北韓
越陸慶祝建交65週年 修復關係
染禽流感 桃園撲殺2萬2千隻鵝
逾7百萬人無壽險 金管會提醒規劃
草莓季來了 零食甜點粉嫩登場
同性婚姻合法爭議 美最高院將最終裁定
中華民國助露國永續能源等計畫
姚貝娜眼角膜很透明 捐給成都深圳病人
趙德胤新作 法國電影組織看好
韓片加持 釜山小吃大賣
彰化立委補選 國民黨民進黨假日動員
新增H7N9病例 江西入黃色旅遊警示
北韓在蘇格蘭開國營餐廳賣香肉湯
吳思華：學習不只在教室
以巴衝突是否涉戰爭罪 ICC調查
瑞郎脫鉤歐元 投資熱錢炒作港幣
胡志強：下週辭副主席
同性婚憲法爭議 美最高法院將裁定
3周年 台日混血太魯閣號將上路
屏東廢油廠爆炸 3人受傷
台灣人口2343萬 女多於男
預購傳統年菜 熱量是平常近5倍
營建署：故宮南院預定10/7完工
北部高屏空氣差 外出戴口罩
華航777交機 美航線煥然一新
失意奧斯卡 逐夢大道白宮放映
台中旅展登場 消保官抽查禮券販售
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
米克拉轉中颱 19日東南部有雨
阪神大地震20週年 日多處集會追悼
三國人物入菜 年菜充滿故事性
林書豪先發對爵士 半場得分掛零
創業園區經營團隊 鼎騏國際獲選
停車場雙屍案 警掌握中間人
降價難 義美直指通路商不對等交易
北市小型徵才 459個工作機會
新北客家園區 假日戲棚連登場
自小客國道拒盤查逃逸 警受傷
送檢192禽場 確認 3種病毒
歐元貶破1.15美元 靜待歐版QE
虎航招新血飛日韓 月薪5萬起
爸爸回來了 吳尊女兒萌樣吸睛
吳乃仁刑滿出獄 直接回家
國中女生拾獲17萬 物歸原主
港驗台豆腐乳 含禁用二甲基黃
莫言作品退貨後 大家討論紛紛
王金平談黨籍恢復：順其自然
長江沉船事故 21死1失蹤3獲救
柯文哲18日南下 將去看陳水扁
貝克漢長子鋒芒藏不住 代言波蘭時裝
讓民眾安全健行 南投林管處維護14步道
王金平盼黨改革符合社會期待
新社后橋 將設自行車牽引道
立委推戶外教育法 教長允評估
中東反查理週刊示威 喊出我是果艾齊
教宗訪菲 麥克阿瑟銅像亮起來
總統視察故宮南院工程
交通事故死亡 雲林警方數據遞減
甄嬛傳主唱姚貝娜逝 陸媒入太平間偷拍
台留美學人影展揭幕 音樂劇最吸睛
除內鬼糾不法 科技公司處理明快
劉德華演失孤 化身農工苦尋子
洛陽紙貴 查理週刊已狂賣190萬份
大陸設創投基金 市場機制推動創新
澎湖社區預防篩檢引人潮
吉羊獻瑞書贈春聯 馬公熱鬧滾滾
厚植人才實力 桃竹苗分署辦人資計畫
市圖：水金九民宿閱讀旅行正夯
將軍府活化 嚴明：尊重地方
柯文哲：社子島開發可辦小型公投
避談3億男 柯文哲：選舉已結束
租民宅販毒 暗號聯繫避查緝
新年首場聯合徵才 有職缺起薪65k
禽流感現北部 國軍助防疫工作
禽流感確診 已撲殺89.8萬隻
江美琪閃婚 登記樂當林太太
大巨蛋合約 柯文哲：實在太扯
食安新制執行狀況 立委19日訪義美
風雨中主持彌撒 教宗安慰海燕災民
學者研判 禽流感病毒去年底來台
台大春節祭祖 700僑外師生齊聚
柏林中央車站 疑被極端穆斯林鎖定
崇右創意短片 入圍全球前20
風強雨大 教宗縮短慰問菲災民行程
總統：條件自己創造 不能在那邊等
年度風雲機 宏達電 M8勝出
湖人不敵爵士 林書豪得6分
投球限時 陳偉殷：受影響就非好投手
當代水墨畫之父劉國松星國開展
病歷中文化 柯文哲：現階段不可行
公館徒步區 店家住戶投票表決
夜店殺警案 曾威豪千萬交保
柏林影展電影大觀 2台灣影片入選
加速棒球比賽 中職領隊都贊同
20秒投球計時器 王維中率先體驗
H7N9 山東臨沂確診1起輸入型病例
解身體的渴 毒販新變種毒品包
美國專利前50大 台積成長居冠
鄧麗君分館 長兄金門探路
DRAM現貨價 創16個月新低
教宗起飛後 搭載官員菲民航機著火
台南新增6養鵝場染禽流感 撲殺中
視察故宮南院 馬總統贈加菜金
李顯龍談占中學運：星港台情況不同
教宗海燕災區彌撤 志工意外身亡
男涉偷車衝撞 警開6槍制伏
徐志榮公館總部成立 3縣長力挺
雲科工石榴班區 廠商最快6月進駐
協助青創 AIC攜手台灣IBM
深圳晚報偷拍姚貝娜遺體 華誼全面抵制
奉行老二哲學 錢宗良反成關鍵人物
沙提雅提：探討生態和人類和諧共存
西門町槍擊雙屍案 檢約談中間人
賣出未來果醬 業者致歉退款
防酒駕 柯文哲：贊成楊志良推烈酒捐
保單健檢 4問 不夠再補
查理週刊遇襲 凸顯記者編輯更難為
天公不作美 慈濟人與教宗緣慳一面
柏林綠色週農業展熱鬧登場
柯P說違約 遠雄：下週當面報告
節能滯洪 高雄市增9百棟綠建築
雞排妹提醒小心 柯文哲：不合理仍抗議
森管員特展 羅東林業文化園區登場
匯市波動再起 聚焦黃金價值
線西鄉長補選 蔡英文站台
遊天堂見耶穌攏是假 美暢銷書下架
原住民弓箭賽 百名選手南投競技
陸客瘋台灣 台旅會盼放寬團客離島配額
國發會新年5主軸 打造創新動態台灣
戴比川水墨畫展 宜蘭文化局登場
劉在錫領軍 Running Man秀俏皮舞蹈
金門學童繪看板 為馬拉松加油
殺警案被告 沒交完作文險遭押
嘉市集團結婚 26對接受祝福
雙胞胎兄弟 一起吸毒遭警逮
海巡署明年進駐台北港 捍衛釣魚台
澳網會內賽 王宇佐首輪碰伊斯內
甫假釋出獄再涉偷車 男回籠
避險資金湧日圓 本週亞幣多升值
陳偉殷異鄉征戰 心繫台灣毛小孩
美國最大債主 大陸連3個月減持
用最熟悉方式應考 對身障生才公平
疑山老鼠盜伐 男子烏來遭槍擊
推無障礙環境 拆公園車阻798處
賣淫報導誤植瑤瑤照片 香港太陽報道歉
水禽染流感 高市3場採驗
關懷愛滋 千人排螢光紅絲帶
全國首家食物銀行聯盟店台中營運
名字有熊易入監 毒蟲改名仍落網
防禽流感 北市送雲林防疫物資
蕭家淇市場拜票 黃國書總部成立
三搶一 統一獅簽下林其緯
跟隨教宗菲機衝出跑道 無人受傷
纏繞之蛇獲奧斯卡提名 家鄉未演先吵翻
姚貝娜告別式 20日在深圳
新鮮食物送到家 響應泰雅共食計畫
陸客最愛旅遊地 日本連2年第一
Running Man來台 飯店送驚喜
47%玉山獼猴帶(泡)疹B病毒 民眾慎防
沙提雅提：因慈濟志工熱愛台灣
法籍藝術家落腳台灣 開擲石個展
M503航路 兩岸近日將溝通
禽流感防疫人員 健康監測833人
最年輕院士涉貪 中國工程院停權
植物人需尿布 創世籲各界捐助
回應香港占中 人大政改決定一字不改
林書豪先發6分 湖人輸爵士
提前賀朱立倫當選黨魁 蔡英文送花籃
礁溪轉運站違停嚴重 宜縣府擬強制移車
人行貨幣委員估陸今年經濟成長7.3%
公館徒步區投票 店家住戶多數反對
姚采穎轎車爆胎 撞護欄人平安
雲林1鴨場淪陷 確染禽流感H5N2
豆腐乳含二甲基黃 中市：非麥君代工
警戒升高 布魯塞爾軍車現蹤
南科管理局慶12年 新人結連理
3人墾丁潛水 外海漂流2小時獲救
公館徒步區 北市不再執行
陸股大漲 帶動ETF規模增
姚貝娜遺體照 深圳晚報記者：隨它吧
沙提雅提與學生相約 關懷弱勢
金鐘國襯衫好緊繃 示範練腹肌
宜縣議員林志鴻 選舉補助款捐公益
國民黨主席補選澎湖投票率4成8
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
春遊歐洲南美 把握時機省荷包
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鏡頭說故事 台灣攝影師展現澳門人文
店家居民反對 不續辦公館徒步區
桃園撲殺2萬多隻鵝 高標準防疫
阿里巴巴低調推釘釘 鎖定企業即時溝通
陸新航線報告 立院擬開秘密會議
雲林3成多鵝隻染流感 產業低迷緊繃
關西古厝開趴 文創市集在老街
蔡英文車隊遊行 拉抬吳宜臻
嚇死人 火警撲滅驚見民宅藏400公斤爆竹
禽流感衝擊 雲林籲救濟養鵝產業
屏東工廠鍋爐爆炸 1員工炸斷腿
老翁吞魚刺 卡肛門前引發筋膜炎
星雲大師抵菲 料唔方濟各
疑與家人口角 女子負氣跳樓身亡
國台辦：M503航路技術問題 陸願再溝通
再冷一晚 北台灣18日回暖
台灣第一小生魏少朋追思 好友歌聲送別
上海車牌新年首次競拍 均價逾37萬元
青海高速公路逆向對撞 7人死亡
軍隊巡街 比利時回教徒與好戰分子撇清
酒駕執法奏效 肇事死亡人數減少
周杰倫昆凌結婚 婚紗照浪漫曝光
北韓洗腦教育 體育數學課不脫金氏政權
許水德宣布 朱立倫當選國民黨主席
感染禽流感 屏東新增13場
防檢局：禽流感確診場址增41場
食藥署：度小月登錄不實促補正
H7N9禽流感 福建2人死亡
疑酒後對警咆哮 雲議員低調
公館徒步區停辦 柯文哲：有趣案例
朱立倫當選黨魁 朝野有期許
趙紫陽逝世10年 故居現悼念人群
公館徒步區取消 商家民眾不同調
兩岸溝通M503 民航局：期程研議中
瑞郎脫鉤歐元 造成7大受害者
挽國民黨頹勢 朱立倫考驗艱鉅
新北永和鐵皮屋濃煙 消防搶救
朱立倫時代開步走 國民黨挑戰嚴峻
柯文哲柯建銘同台 3億獻金成焦點
富邦殺手 金酒一分險勝
朱立倫當選國民黨主席 19日上任
朱立倫當選國民黨魁 習近平致賀電
很久沒有敬我了妳 返鄉首映
大巨蛋爭議 柯文哲郝龍斌空中交火
倉庫囤400公斤爆竹 民宅超危險
蔡英文期待朱立倫共為憲改努力
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新北永和鐵皮屋火警 救出1男
朱立倫當選國民黨主席 馬總統電賀
阪神大震廿週年 日媒籲加強危機管理
嘉縣染禽流感 鵝死亡數破10萬
兌政見 柯文哲：和平國小做實驗教育
林洲民工程款爭議 柯文哲：法律解決
紅十字氣爆善款捐消防車 災區圍爐
遼寧官員魏俊星被查 為趙本山舊識
朱立倫覆電習近平 兩岸擴大交流創雙贏
嘉縣黑羽土雞場 通報禽流感疫情
愛上失散多年爸 18歲女要嫁他
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陳其邁誣指 府：國稅局已說明
中彰投行銷觀光 港組千人團
中紀委常委崔少鵬 空降吉林紀委書記
朱立倫19日就職黨魁 馬總統觀禮
防中國及北韓 駐日美軍追增神盾艦
雙屍案 陳姓副堂主列毒品被告
王丹臉書：清大聘期至7月不再延續
萬科：大陸房市卡三關 難再高成長
主控犯滿離場 裕隆延長險勝達欣
當選國民黨魁 朱立倫感謝黨員
演唱會高雄最終場 張懸閉關
入圍名單缺多元化 美影藝學院主席回應
阪神震災20週年 藤原紀香憶當年
全球新興創業起飛 台灣仍欠東風
劉志攻訪威爾斯 促台英經貿交流
偵測到煙霧 英法海底隧道關閉
今彩539頭獎 1注中獎
大陸網信辦：去年關閉網站2200個
李光洙露背扮辣妹 熱舞池錫辰
溝通M503航道 陸委會：時間待聯繫
方濟各跨宗教對話 星雲派弟子參加
姚貝娜捐眼角膜 受贈者重見光明
冒颱風威脅 教宗赴海燕災區
農委會: 禽流感養殖場共101處、首度檢出H5N3病毒
英國教堂結婚 周杰倫浪漫寫曲
周杰倫昆凌 英國教堂甜蜜完婚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加拿大兩警官遭槍擊 嫌犯逃逸
俄礦場爆炸起火 至少2死
印尼處決6毒犯 包括5外國人
銀髮商機 歐洲電動自行車正夯
希臘逮捕4嫌 調查比利時恐攻陰謀
加拿大兩騎警遭槍擊 嫌犯落網
地震 台南凌晨連3震
缺錢 羅馬考慮出售街道古石
美佛州商場槍擊案 2死1傷
希臘逮捕4嫌 似與比利時恐攻陰謀無關
加州華人工商展 台灣精品吸睛
輻射冷卻 嘉義清晨10.3度
八仙山觀星 東勢林場推天文冬令營
嘉南大震51週年 南部凌晨連3震
英法海底隧道排除冒煙事故 即將通車
污染及揚塵 敏感族少戶外活動
2015海外青年英語服務營 受理報名
北市環保再生家具 年終拍賣
加拿大兩騎警遭槍擊 嫌犯死亡
103年工業生產 挑戰新高
103年商業營收 拚14.5兆元
高鐵財改觸礁後 19日首開董事會
雙英中台灣輔選立委 柯文哲到屏東
細懸浮微粒好發期 基隆市加強監控
梅山公園梅花綻放 吸引目光
嘉南大震51週年 老人滄桑話當年
今年民間投資目標 上看1.4兆
103年外銷訂單 拚4700億美元
1個披薩賺6萬6台幣小費 美外送員樂壞了
高鐵日運量目標23萬 估1甲子難破21萬
大馬羽賽陳宏麟王齊麟男雙 對日爭冠
男咳嗽發燒不癒 竟是肺膿瘍上身
騎YouBike 朱立倫輔選卓伯源
種鵝場染禽流感 嘉縣上午撲殺
近視童 可選擇角膜塑型眼鏡
央廣招募國際廣播人才 陸生爭獻聲
福建自貿區側重對台經貿 擬3/1掛牌
反查理週刊 尼日連2天示威至少10死
地下醫療器材廠 桃園衛生局查獲
駐檀處宮殿建築搶眼 宣揚國家利器
當選黨魁翌日 朱立倫衝刺立委選情
印尼處決巴西荷蘭毒犯 掀外交風暴
陳保基：疫區嚴控 勿打口水戰
大連液化氣站爆炸 陸男全身是火求救
秦昊膠水黏眼皮 揣摩盲人按摩師
台股高檔震盪 選股優於選市
柯文哲南下 首站台南永康拜廟
魯冰花就在今夜 民歌40重現
警勤加給新分級 6都近期實施
朱立倫力挺卓伯源 籲選民支持
花東後山風景 醫療的美麗與哀愁
六都房市寒冬 住宅交易金額年減31%
金馬獎最大贏家推拿 與台灣觀眾見面
境外空污 中南部細懸浮微粒紫爆
金門馬拉松 肯亞抱走男女冠
空汙防治沒做好 浙江地方官別想升官
北市房市降溫新屋停滯 重劃區去化不易
麻疹疫情嚴峻 出國前打疫苗
新北消防員 門號好多119
教宗馬尼拉彌撒 信眾漏夜卡位12人受傷
新北YouBike 再添2站
新北輔導企業辦理勞工托兒設施
方濟各會覺培 菲播報員誤認是星雲
任教30年 校長李漢明退休開畫展
超自然影集X檔案 重返小螢幕有譜
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
手機斷訊護教宗 菲眾議員批評
台灣人有錢 進口車去年大賣
柯文哲：體育局長覺得壓力大
上海再現H7N9 1個多月來第2例
養殖業邀陳菊登陸行銷
緬北戰事全面升級 數百陸民被困3天
印度諾貝爾和平獎得主 誓救更多童奴
陳景容80回顧展 港藝中心展出
首例！彰雞場染新型H5N2亞型禽流感
台灣志工的愛 沙提雅提揪感心
男子性侵少女 遭監聽露餡判刑
陸劃新航路 美方鼓勵兩岸溝通
捷運施工 新北簡訊提醒改道
薪資水準學用落差 北市努力
陸資進駐法國酒莊 傳統沒走味
緬甸汽機車零配件展 月底前報名享優惠
8旬嬤領巨款 郵局防詐請警護鈔
查理週刊總編：畫漫畫是捍衛宗教自由
禽流感防疫 健康監測逾千人
曼谷辦理行人徒步商圈 再增5處
陸首家網銀上線了 遠端「刷臉」開戶
幸福巴士 法鼓山載新人完婚
汽油降1元 柴油跌破20元
老翁迷航百里 熱心員警助返家
年關近 苗警防搶演練逼真
大陸公務員大加薪 漲幅上看一倍
435藝文特區 綠廊道享野餐趣
特教生送愛 募愛心發票助弱勢
南投立委補選 吳敦義挺許淑華
中東太陽能市場有潛力 系統整合是關鍵
穿戴無線充電商機旺 晶片廠看俏
韓青年土耳其失蹤 不排除加入伊斯蘭國
彰土雞場 染新H5N2亞型禽流感
金門馬拉松 近2萬人創新高
金門馬拉松 上演求婚記
智慧城市 台灣物聯網發展重要指標
柯文哲訪台南 盼取經文創產業
雲林北港火警 8旬翁送醫不治
教宗彌撒不夠看 世界盛大人道活動一覽
陸12月房價續跌 房市買氣回溫
朱立倫力挺蕭家淇 擔心投票率
公平會人事 藍開放綠理性審查
股王大立光林恩平 成功密碼是打坐
國民黨主席補選投票率 與過去相當
建青專訪 柯文哲稱遠雄無法無天
土雞場驗出H5N2 彰化全場撲殺
約勞力士賣家看貨 男搶奪遭訴
雞年宰3.4億隻 農委會緊盯新疫情
賈桂琳甘迺迪信件照片 拍得近3萬美元
規劃目標活動 過動兒也專心
柯P斥無法無天 遠雄：本週會晤說明
趕赴伴娶 途中車禍撞死騎士
喜憨兒推年節禮盒 盼支持公益
禽流感疫情升溫 豬價漲至84元
涉性侵偷拍多女 囚男抗告遭駁
使用瓦斯確保安全 記得3點不漏
傳體育局長辭 柯文哲：上班再處理
騎車出遊 母子遭撞翻落駁坎
韓流發功 韓化?品出口爆增
男遭擄斷雙掌 警逮4嫌
禽流感防疫 國軍清運鴨鵝4萬隻
封測法說在即 去年EPS估波段高
習近平：今後軍官收入主要靠工資
竹縣棒球協會成立 推社區棒球隊
英法海底隧道恢復通車
小米Note出鞘 台灣相機供應鏈俏
童振源：民進黨應檢討整合決議文
捷運揮舞滅火器 男子遭制伏
澎湖景福祠土地公遶境
教宗馬尼拉彌撒 會場已有300萬人聚集
感應卡搶萌商機 卡通圖樣提升使用率
被爆假學歷 何淦銘：不實指控
消保處：統一捐食安基金3000萬
天才老爹丹佛演出 抗議民眾場外叫囂
柯文哲探訪陳水扁
昆凌乖巧會煮菜 收服周杰倫心
平交道柵欄突升 疑天候擾電路
林濁水：民進黨兩岸政策莫隨民怨更激進
水情不佳 烏山頭水庫祈雨
國際扶輪捐百萬 助弱勢家庭托育
年菜上桌 健康好煮義
太平北天宮安座剪綵 林佳龍主持
教宗抵達馬尼拉彌撒會場 現場歡聲雷動
無辜兒受苦 教宗籲全球學習哭泣
叱吒雲林40年 陳錫章告別式哀榮
南方莊園年菜外帶 主打健康飲食
電信業送暖 拚公益不落人後
少林武僧水上漂120公尺 破世界紀錄
姜太公廟 鄭文燦盼成信仰中心
澎湖消防向獨居老人宣導居家安全
四川男疑殺親 斬頭放鐵鍋
陸生環島 製明信片行銷台灣
家扶兒心聲 願媽媽多陪我
長榮飛安評比再創佳績 全球第3
陸公務員：現在出去吃飯都有些抖
南王部落天籟音 從古調唱到金曲
基進側翼組政團 彰顯年輕力量
胃口變易怒行為怪 小心失智症
2015年大立光股王傳奇 雙鏡頭之戰
大陸怪駕駛 高速公路路肩做體操
越冬青斑蝶掛樹上 宛如枯葉
立委補選 民進黨打肉搏戰
加強上級領導 陸中央紀委空降或成常態
大陸將劃設國家沙漠公園
伊斯蘭國釋放350名亞茲迪人
涉擄舊愛痛毆 恐怖情人遭訴
企業社會責任報告書 食品業量偏少
台商賑濟食品 印尼人：台灣真棒
綠營控馬逃漏稅 國民黨：烏龍爆料
王丹去留 清大盼外界尊重學術自主
國人在印尼遭處決 巴西荷蘭怒召大使
北海道暴雪 交通大亂考試延
張學友與蔡明亮 相會法華講座
周杰倫大婚教堂 2萬多台幣可辦婚禮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
自強號撞擊 入侵行人死亡
廣州滅蚊花10億元 流向遭質疑
戲稱滅鼠為滅門 陸網友被拘10天
柯文哲訪台南 與賴清德午餐會
廣東政法委：黨委不帶頭守法 誰還信
大玩中台灣 台中在港設主題館
造福中產階層 歐巴馬擬拿富人開刀
社子島開發 北市發想生態社區
柯文哲探扁 籲社會勿陷循環報復
蔡英文彰化站台 籲票投陳素月
19日南方雲系北移 東半部南部有雨
蘇花蘇澳段施工 19日起單線交管
台南宣導消安 孫翠鳳任大使
教宗：人類破壞環境就是背叛上帝
雲林四湖棄死鵝 飼主亂丟遭查獲
江蕙加場票 19日起先註冊
周杰倫娶昆凌 大手筆砸兩千萬
傳陸民緬北被困 陸駐緬使館：查證中
巴黎恐攻影響 祖克柏挑讀書會第2本書
沙提雅提離台：建立台與世界兒童關係
古蹟郵局重現風華 點燈添浪漫
賣江蕙演唱會票 二手黃牛送辦
英同志演員史蒂芬弗雷 和作家男友結婚
年菜戰開打 業者推主題套餐
基隆共識營 林右昌籲翻轉新思維
救災添利器 城隍廟捐工程車
離職企業員工 陳屍嘉大民雄校園
禽流感 彰化縣再傳土雞場異常
研究：女性屁股大 容易生出聰明寶寶
方濟各：如有空願見星雲法師
北市翻轉西區 台北郵局最大鑽石
查度小月麻油辣腐乳 追豆腐商
星雲大師：宗教之間應有三和
嘉市花田音樂會 找回土地感情
度小月辣腐乳檢驗 結果19日出爐
農委會：雞鴨供應仍夠民生所需
北市停車場槍擊案 凶嫌車輛尋獲
一滴血 嫌犯膚色身高年齡全現形
朱立倫19日就任國民黨主席
環球時報：官方對趙紫陽評價 沒變
體育局長傳辭 世大運風波不斷
防殺手陳福祥偷渡 警方監控
教宗馬尼拉露天彌撒 人數低於預期
柯文哲旋風颳東港 寸步難行
南海爭議中 陸越建交65週年仍發賀電
張學友與蔡明亮 對談美善流轉
日民主黨黨魁選舉 岡田逆轉勝
周杰倫結婚 J女郎各有幸福歸宿
禽流感 屏東新增5場感染
教宗馬尼拉彌撒 估達600萬人創紀錄
醫療界挺黃國書 成立後援會
屏東立委補選 國民兩黨東港拚場
台塑降汽油每公升1元 柴油1.1元
高雄防疫禽流感 再撲殺五千鴨鵝
顧選區 費鴻泰按慣例辭黨鞭
KANO將登日本 NHK採訪魏德聖
捷運內揮滅火器吼叫 乘客嚇壞
電商蓬勃發展 法人看好龍頭廠受惠
大馬羽賽男雙 陳宏麟王齊麟亞軍
追入火車站砍同胞 越勞誤傷己
亞洲保齡球賽 台選手拚團體獎
清大梅園盛開 梅香撲鼻
國軍75名化學兵 赴雲林消毒防疫
占中要角周永康向港警報到 被釋放
烏東戰事升級 烏軍密集攻擊頓內茨
日再爆雞隻染禽流感 安倍要求防疫
壯男騎小車攜槍過橋 太顯眼警攔逮
張婕宜清貧不餒 為特教生說故事
搶尾牙商機 燦坤全國電折扣戰開跑
410還權於民 民團促補正公投法
菲台灣同鄉會改選 林伯陽接會長
廣東再增2名H7N9病例
雲林禽流感 北市贈防護裝備
1月淡季不淡 估電視面板出貨僅略減
嘉縣禽流感 再通報2禽場
希臘反恐逮4嫌 未發現與比國恐攻有關
大馬羽球大師賽 雙麟配男雙亞軍
北市再生家具拍賣 單日拍出百萬
香港成立青少年軍 反對派憂洗腦
朱立倫就任黨魁 李四川可望接秘書長
方濟各菲國彌撒 號稱規模最大
亞洲重要性提高 教宗喜迎百萬信徒
牙籤插零食惡作劇 日無聊少男落網
立委補選 柯P唯一站台莊瑞雄
台鐵南北各一撞死事故 耽誤萬人
阿根廷警方助台單車騎士 黃聯昇致謝
英經濟學人週刊首位女總編 呼之欲出
日少年惡搞耍警多日 終於落網
澳網盧彥勳練球 準備挑戰費德瑞
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歐巴馬國情咨文 擬徵富人稅
處死毒犯 佐科威：印尼須迎戰販毒集團
陸官員：中韓FTA 地方經濟合作將加強
疑搶快穿越鐵道 外勞遭火車撞死
IS透過英女聖戰士煽動恐攻
近半數法國人反對刊登伊斯蘭先知漫畫
菲國彌撒 教宗籲愛家愛兒童
無緣奪冠 陳宏麟：不敵對手速度
防禽流感 珠三角今年內限活禽交易
中美洲災防官員訪華 盼增合作
傳連勝文掌青發會 幕僚未證實
菲國700萬人風雨無阻 參加教宗彌撒
全球生活費指數排名 台灣第54
偷拍姚貝娜遺體 深圳晚報發表致歉聲明
高鐵入不敷出 面臨破產被接管
教宗馬尼拉主持彌撒 3百萬人湧入聆聽
國民黨說明 「黨員人數、投票率」
回應鴻海 北市：不受財團威脅
接觸禽流感 1266人健康監測
避險資金湧入 台幣上午勁升0.138元
義美: 食品只漲不跌、問題在通路商
美善正在流轉 法子、名導、歌神相會法華講座
2014印尼雅加達IEYI世界青少年發明展金牌獎隊伍頒獎典禮
民主施政凡不合常理者必有鬼
儒家思想緩解西方宗教對峙！
引領萬物聯網 中華電信搶進智慧城市商機
鴻海嗆「三創」停工 柯p: 市府不受財團威脅
東海大學僑生春節祭祖師生聯歡餐會
陸配積極融入台灣 獲花蓮縣政府讚譽
府會首長鳴槍開跑金門馬拉松萬人參與場面壯觀
防災無假期 公路總局104年度天然災害兵棋推演
標誌標線搜查隊 提案拿大獎 謝謝民眾熱情響應
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考察食安 衛環立委參訪義美
航站槍擊 女保全捨身救中槍旅客
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柴山步道焦屍 警方調查身分死因
城隍千秋大典 林智堅許明財同台祝壽
承認書中內容部分不實 脫北者致歉
博科聖地再犯案 喀麥隆攻村擄走80人
防恐怖攻擊 義驅逐9名聖戰士
下輪伊朗核計畫談判 2月初登場
美副總統官邸附近 驚傳槍擊
烏東戰火擴散 俄表憂心
大難不死 男子車禍夾縫生存
蒲亭提議停火撤砲 烏總統回絕
江蕙加場票來了 9時起先加會員
NFL國聯冠軍戰 海鷹啄傷包裝工
納智捷電動車 暢行佛光山
統一投信定期定額扣款居冠
越南去年紡織出口208億美元增16%
紡拓會率團赴港 展台灣時尚薈萃
江蕙加場票 9時起先註冊
美股大漲190點 可望帶動台股
NFL逆轉包裝工 衛冕海鷹再拚超級盃
鴻海喊話北市府 三創生活園區停工
特藝石油TDR 20日起變更交易
野村多元資產動態平衡基金准募
以總統促阿巴斯 重啟以巴和談
台股開盤漲55.9點
呂慶龍訪問法東大城繆路士
朱立倫就職國民黨主席
台股盤初漲逾百點
三創園區暫停工 鴻海早盤小漲
聖露西亞建藝術中心 台灣助力
認列百億虧損 亞太電爆量跌停
鴻海三創園區暫停工 待北市府回應
嘉縣禽流感 再撲殺2場
禽感場周邊雞隻送宰 需健康證明
馬總統勉黨員做朱立倫的後盾
傳內定國民黨秘書長 李四川不鬆口
三創生活園區 力拼如期完工
歐洲重新出發 Uber執行長誓言創造就業
延長賽致勝達陣 NFL海鷹飛進超級盃
宏達電新機皇Hima將現身 股價飆
朱立倫就職 吳敦義20字祝福
替生獲阿伯爾克基影展最佳短片
高鐵下一步 董事會下午會商
化感傷為力量 吳伯雄勉黨員支持朱立倫
新台幣早盤升逾1角
抓新疆維族偷渡者 廣西警擊斃2人
新增2雞場 染鴨鵝高病原流感
台鐵轉轍器故障 7千多人延誤
曼谷公車趴趴走 冒險有驚喜
濃煙事件 華府地鐵當局道歉
國民黨要再起 朱立倫：奮鬥從今開始
比國恐攻陰謀 希臘落網1嫌涉案將引渡
東西岸飽和 亞裔新移民落腳全美
沈呂巡父公祭 馬總統到場弔唁
防雞場疫情擴散 全系統消毒3天
印尼：處決毒犯不傷與友邦關係
新年應景服務 電信業搶商機
細懸浮微粒濃度高 南部離島空品劣
遠傳因為有愛廣告 兩岸瀏覽逾3億
聯發科客戶日 聚焦LTE
馬總統勉朱立倫 為國民黨打拚
陸東風21飛彈部署長白山 宣稱可封日本
金融領跌 陸股開盤跌逾5%
林佳龍：暫停台灣塔相關工程
歐盟難題 穆斯林人口高成長
朱立倫：行政立法同步 黨意民意連結
新台幣盤中升逾1角
環球小姐自拍 黎巴嫩批以色列不識相
教宗搭機離開馬尼拉 信徒歡送高呼萬歲
22日冷氣團影響 低溫再探10度
霸地盤阻小黃載客 6男送辦
朱立倫：檢討兩岸問題行穩致遠
教宗離菲 菲人開始自省
NFL美聯冠軍戰 愛國者踹小馬進超級盃
台股漲 航運漲多回檔
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
大陸錢緊 財收年增跌回個位數
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
光啟亞東簽協議書 加強學術交流
周杰倫婚禮影片曝光 宛如拍電影
華晶科雙鏡頭帶動 影像營收將翻倍
疑禽流感 彰化土雞場2天死7千隻
歡呼兒高球賽 盧曉晴獻愛心
力挺朱立倫 吳伯雄：放心做
陸媒：共軍少尉月薪15K
失蹤南韓青年 疑接觸伊斯蘭國
美國東北部凍雨 路面結冰車禍頻傳5死
廣東天津福建自貿區 傳3月掛牌
掃除毒騾 佐科威不惜得罪友邦
越外長：和平穩定有利越陸關係
朱立倫就任黨魁 出席府黨政會報
地質敏感區開發 須做安全評估
大陸證監會開罰 相關ETF重挫
補正並修法 社團號召4/10返立院
台股類股齊揚 站上9200點
周杰倫童心未泯 玩起丟捧花
提醒頭部姿勢 閱讀矯正器獲獎
鴻海護商譽 砲轟三創權利金臆測
選議長修法改記名投票 劉義周贊成
澳網女單 第五種子伊娃諾維琪爆冷出局
三創停工 北市府：不接受財團威脅
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
寒冬送暖 業者捐2萬便當義賣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
槓上柯文哲 郝龍斌：忍無可忍
李四川接國民黨秘書長 林奕華掌文傳會
看好宏達電 外資大幅調高目標價
律師盼速修法拚自立 司法院保留
度小月辣腐乳含二甲基黃 勒令下架
國際平盤 豐興本週鋼筋跌200元
青年職涯發展中心 助走出職涯迷惘
國民黨副主席 郝龍斌黃敏惠出任
國民黨：中山會報不再舉行
新台幣中午升1.33角
鴻海護商譽 反駁經營附屬事業臆測
奶油種類多標不清 食多易傷身
痛宰小馬 NFL愛國者第8度闖超級盃
清水斷崖清出垃圾 追元凶開罰
雞鴨鵝外 添3白頭翁染流感
約20國民黨立委連署 盼撤黨籍案上訴
休旅車墜落蘇花山谷 警消前往搶救
台東外海地震 規模5.2
三創園區爭議 童仲彥告郭台銘
寒假營隊啟動 雲科大社團授旗
台南交流道塞 改善工程各界盼
國民黨團：電價回饋800元已扣抵
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佛光山菲國興學 義助清寒生
越女在印尼遭處決 越南回應
林榮德盼撤對王金平黨籍上訴案
鴻海護三創 郭台銘：絕對禁得起考驗
陳保基：會公開禽流感所有病毒
李敏鎬演黑幫男 不再演花漾男
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回應北市府 鴻海：問心無愧
男到車庫開車 疑遭鐵捲門壓死
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祖母死家中 男偕乾媽剪左腳辯假人
鴻海回應北市府 問心無愧請還公道
陸禁令10年 高爾夫球場反增343家
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陳和皇勇闖達卡拉力賽 拚國民外交
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白頭翁染H5N3亡 禽宰場加強消毒
台灣佳餚上天 全日空推時令美味
疑人工輻射外洩 原能會：絕非事實
台鐵轉轍器壞6小時 誤近9千人
韓星張根碩道歉 傳被追稅近3億
黨籍案處理 王金平：尊重黨中央
赴喜宴遭灌 醉漢酒駕犁田被逮
第三方支付專法通過 概念股走勢分歧
掌政策會 賴士葆：任重道遠
蘇州秋褲樓爛尾11年 恐4度違約
柯文哲：財團怎可如此囂張
去年下半年波動大 台股基金失血
日擬加強自衛隊據點 前進東非
台股收盤漲35.77點
李四川將離任 政院：無空窗期
兩岸農漁座談20日登場 張志軍出席
港金管局：不更改聯繫匯率制
研華：台灣發展物聯網 PaaS是關鍵
台股開高走低 收漲35點
1月台指期漲 66點
朝野共識 電價年漲幅不超過6％
1月電子期金融期齊漲
台灣塔預算增加 前都發局長：未提出
朱立倫辦公室主任 張其強出任
卜蜂建雞舍 民眾陳情盼阻施工
醉後騎車上道 男派出所自投羅網
豬價已漲足 年前漲機率不大
反挺伊斯蘭集會 德警方全不准
美古復交 紐約州長擬訪古巴
全教總籲學測和英聽試場脫勾
陸股黑色星期一 4大利空罩頂
全球機場準點率 星排名第4
禽流感 農委會：補助從寬認定
房產遭疑 中選會被提名人澄清
台股開高震盪 權值股撐盤
巴黎恐攻 凸顯伊斯蘭威脅進化且更危險
柯文哲晤林榮顯 日勝生：溝通是好事
限時說明 柯文哲：財團怎可如此囂張
陳保基允禽流感撲殺兼顧動物福利
泰國愛美3歲童 拿魷魚隆鼻
愛國者進軍NFL超級盃 布雷迪讚隊友
香港轉機好康 贈70港幣優惠券
三大法人買超台股65.92億元
車墜蘇花百米深谷 夫妻命大獲救
郵件遭丟斷崖 中華郵政將究責
德政要玩自拍 自曝種大麻惹麻煩
澎湖冬季觀光 2月首航青島
禽肉買氣降 養雞業盼年節前回溫
高應大：太陽能車國際賽被要求遮國旗
任國民黨秘書長 李四川：盡力而為
豬價漲1成達高檔 再漲有限看供量
南投2起傷人案 市長盼速破案
罷免蔡正元案成立 2/14投票
大陸公務員加薪 官方證實
新北：禽內供需均減少 價格穩
世界大學啦啦隊錦標賽 彩球雙人奪冠
花現澎湖 一次看遍四季花海
一家3口登山迷途 警靠電桿找人
台中航空站警開槍 2人中槍送醫
郝要透明 柯反嗆：你在任時怎不公開
孩童變身消防隊 搭雲梯車展威風
高市H5禽場周邊消毒 化學兵伸援
監獄發明可減刑 大陸專利販售新客源
柯文哲：消防員缺額多 應加薪
台中航空站槍擊 非陳福祥
立委補選倒數 檢警調通力查賄
滬股暴跌7.7% 7年來最慘
湖人出征鳳凰城 林書豪有望先發
南台黑面琵鷺普查 1795隻
旅日棒球名將陳大豐過世
獻給旅行者365日 佛光山贈書嘉市
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桃園推低碳社區 成效可觀
台北港砂石車對撞 2駕駛受傷送醫
擁吻加擁抱 免費續住五星飯店
涉逃稅 張根碩熱門節目演出被取代
新台幣收升9.3分
陳大豐病逝 陳偉殷深感遺憾
女子遭友人搶劫 警陸續逮共犯
群聯入股宇瞻 攜手攻工規市場
柯文哲：除弊不是施政首要
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新公式最快4月上路 經長:新電價會降
度小月辣腐乳 部分含致癌染劑
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占地養鴨污清水溪 河川局強拆
F-訊芯上市承銷價 每股110元
兩岸準備共研區域經濟整合 溝通了
遠傳攜華碩雲端 搶企業通訊市場
郵件變垃圾 中華郵政鞠躬致歉
LPGA新季開戰 台女將添生力軍
區域經合銜接 陸：兩岸近日已溝通
陸生加簽一條龍 金門助返鄉過年
台中清泉崗機場槍戰 傷者不治
柯文哲：大巨蛋若違約 最多罰3百萬
國防部澄清自由時報內容不實
幼照法修法爭議 教團隔空互辯
朴槿惠：應為北韓參與對話創造條件
鹿(日含)理想女友 進擊巨人米卡莎
索尼高球賽 華克贏9桿連霸
反翹課 南開大學考認教師照片
壓力大冒蕁麻疹 女性常見
鄭文燦：桃園朝鐵路地下化前進
分析：大陸海軍軍力今年首超日本
希臘左派聯盟：盼續用歐元勾銷債務
大陸海警船今年二度駛近釣魚台
新電價公式過關 最快4月啟動
台灣塔喊卡 蕭家淇憂損國際信譽
驚見霰彈槍 警破獲地下軍火庫
陸股暴跌 香港國企指數重摔4.98%
竹市育兒利多 林智堅籲踴躍登記
江蕙加場演唱會 逾10萬人登錄會員
獄政涉貪案續押 王令麟祕書抗告
反腐落實責任 中紀委：今年抓地級市
電腦展商信心創高 智慧穿戴受期待
郝龍斌忍無可忍 柯文哲：透明就無爭議
李(王民)廷孕味十足 李炳憲升格人父
大魯閣：提構想 不直接組第5隊
罷免案成立 蔡正元考慮是否答辯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
再爆禽流感 大武山22萬雞將撲殺
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
江蕙演唱會加場 宏?系統運作正常
鴻海護商譽動作 柯文哲批財團囂張
大陸中信證券暴跌 疑涉內線交易
新北勞工大學 夫妻報名打8折
雲林逮棄死雞業者 先以廢清法送辦
度小月麻油辣腐乳 檢出二甲基黃
女兒未戴安全帽 男子搶警槍遭擊斃
大陸2014經濟成長 恐創24年新低
全台20日雲量增 東南部有雨
熱情消防員 保持助人初衷
禽流感效應 高市毛豬行情一路漲
紐約要調高最低時薪 拼全美第一
知名連鎖百貨：未聞歐系商品要漲
央視羊年春晚 陶(吉吉)入列
六都家戶購屋比 林口淡水西屯居前三
控總統妨礙調查 阿根廷檢察官寓所身亡
來台跨年急性中風 獲救讚台醫療團隊
林口傳雞屍棄置 動保處急清理
河南強拆房 寒冬將裸睡3住戶架屋外
王力宏雷神相見 話題圍繞孩子
韓星Clara性騷擾風波發酵
高雄氣爆後消防節 陳菊致詞哽咽
雞農被偷怕了 村長廣播拜託不要偷雞
金門僑胞回饋故里 贈山后中堡模型
柯文哲批太商業 台北文創：成國際地標
李娜退休後傳喜訊 今夏將當媽
澳網男單首輪 盧彥勳不敵費德瑞
水獺3兄妹 吃飽後最喜歡一直玩
緬甸北部戰亂 數百名中國人被困
李娜宣布懷孕 預計夏天迎接新生命
澳網首戰遇費德瑞 盧彥勳不敵
台中槍戰嫌犯女兒 林佳龍指示輔導
賴清德邀王丹台南任教 謝龍介批不宜
避險資金湧入日圓 台幣升
澎湖豬肉海鮮 價格創新高紀錄
電價公式過關 執行細節難題不少
基輔團結遊行 定調巴士慘案為恐攻
H&M台灣首家店 2月開幕
賴清德證實 邀王丹到台南任教
苗縣書法家贈墨寶 期許穩重施政
四川土產豆腐乳 全面預防性下架
2001年中華隊 陳大豐光榮一役
主動通報撲殺疫禽 政院全額補助
大馬查扣部分美國進口蘋果
疫情若惡化 政院備案進口冷凍雞
熟女愛抽菸 心肌梗塞險送命
禽流感補償 嘉義縣民代盼提高
國共領導人會面 陸媒：朱立倫較無顧慮
台中航空站傳槍響 旅客地勤驚呼恐怖
染新禽流感 主動通報全額補貼
大陸除夕終於放假 加班費卻少了
財部與新北高雄 攜手開發國有地
徐薇淩挾高人氣 登LPGA舞台
歐銀QE規模 專家上看6350億美元
大陸民航局：嚴查飛機上打架鬧事
創新低 日10年期公債殖利率0.2%
民進黨中國委員會 21日討論城市交流
台股今年高點 瑞銀證看9650點
慶消防節 南投消防局秀救災專業
世棒12強賽台日合辦 識別標誌公布
復興航空：盡力處理澎湖空難善後
台北市體育局長楊忠和請辭
歐蘭德反恐表現佳 支持率升到40%
禽流感影響 宜蘭豬價漲
陸大公信評 提供歐洲投資訊息
楊忠和上台26天請辭 柯文哲尊重
OTC：信億違資訊申報 罰3萬元
辭體育局長 楊忠和：階段任務完成
屏東野生斑點鶇 染H5亞型
台灣權證發展 亞洲僅輸香港
中壽去年每股賺2.15元 創新高
歐巴馬國情咨文 焦點主題
外資上週賣超159.17億元
元大寶來證徵才百名 保障底薪
中共幹部兼協會領導 新華社：存在腐敗
苗縣又見死亡白頭翁 防疫所忙送檢
防陳福祥出境 東巡局加強查察
未出獄就有工作 岩灣技訓所視訊媒合
棒球人的韌性 陳大豐奮戰到最後
防登革熱 高市擬推防治即時通App
大武山土雞場 首例雞染H5N8
入山採山蘇失聯 宜蘭老婦獲救
黃國書獲陳菊獻聲 爭取選民認同
豬價逼近最高點 農委會明出手調節穩價
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雲林縣長宣示 禁燃石油焦與煤
追查陳福祥 海巡移民加強管制
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傳美告知澳 陸駭客竊美F35戰機機密
朱立倫：我的專職是市長
雅虎台灣十大美圖 坪林茶園居首
法雜誌嘲諷黃禍 中國官媒抨擊
分析：大陸債市今年難免振盪
作家段彩華辭世 享壽82歲
京元電徵才 苗栗青年返鄉就業契機
周杰倫效應 旅行業：歐洲古堡之旅夯
染黃豆腐乳 業者未吐實恐有未爆彈
民進黨：盼朱立倫改革憲政與黨產
溫嵐演出撞攝影機 左臉濺血
歐盟主席：不會乞求英國留下來
大陸去年12月新建住宅均價 跌幅收窄
陳大豐病逝 日職各界哀悼
高鐵董事會逾4小時 盼修財改
墜蘇花山谷無礙 傷者：應去買樂透
未來5年 英大幅加碼投資中國大陸
今彩539開獎
山海美景被嫌 冒險攀岩撿垃圾
傳竊美F-35戰機機密 大陸撇清
楊忠和辭體育局長 紀政：遺憾
桃園警勤加給 2月發放追溯回1月
威力彩開獎
法院裁決哈瑪斯撤出黑名單 歐盟決上訴
樂天超級點數達人 年賺25萬現金
陳大豐病逝 郭李建夫：傷心難過
郵件扔棄斷崖 花蓮郵差自首
五年級同學會 捐球鞋禮券助弱勢兒少
行銷寶島之美 印尼雜誌讚花蓮
台南禽流感 傳染高峰還沒過
駐義代表高碩泰訪西西里島
此波牛市近尾聲 陸股短線恐陷盤整
堅果風波遭押 韓航千金首次出庭不認罪
被控竊取F-35機密 大陸：毫無根據
北市：台大急診病患可在北市聯醫等病房
新電價最快4月調 6月夏月電價照漲
查國硯發照缺失 高市要業者限期改善
人人影視可能復活 官網稱即將蠶變
搜菸衝突 校方：檢討未通報教師
雲林禁燃石油焦與煤 台塑：勿一國兩制
馮光遠將出任北市廉政委員
福田康夫：安倍為二戰致歉可緩和疑慮
政府接管高鐵 面臨近4千億訴訟
在地作家圖像 葉日松分享創作
兩岸共研區域經濟整合 經部準備好了
歐巴馬想盡辦法課稅 共和黨打臉
日曬較少 北方人罹失智症風險較高
人間國寶賴碧霞病逝 享壽83歲
殺警案交保 曾威豪派出所報到
烏坵公所參觀戰情室 海軍：不涉機敏
抗議刊先知漫畫 車臣號稱數十萬人示威
陸委會：兩岸經貿與區域整合應同步
楊忠和意外旅程 打好世大運基礎
日相指爭議領土屬印度 大陸：嚴正交涉
威力彩 頭獎槓龜
處理疫情 政院：地方有人有物資
陸一胎化鬆綁 台兒童美語業搶商機
今彩539 頭獎槓龜
維族大舉外逃 傳因遷徙聖戰
歐盟堅持列恐怖組織 哈瑪斯批不道德
缺席友人生日趴 英男童被追帳
冠軍桿弟加持 李旻盼追曾雅妮腳步
菲倉庫圍牆倒塌 已知11人喪生
日週刊指安倍或罹癌 主流媒體未跟進
CIA疑謀殺囚犯 美新書揭真相
烏克蘭再指控 俄2營部隊越界入境
葉匡時：歷任政府未掌握高鐵BOT精神
澳網開紅盤 夏拉波娃強勢晉2輪
土耳其總統主持內閣會議 強化權力
聽聞劉兆玄下台 蕭萬長：我激動落淚
去年訪日外籍客 消費逾台幣5400億
朱立倫、吳敦義交接 馬親自觀禮
「台灣塔」預算暴增1倍 林佳龍喊卡
李四川接秘書長 大黨鞭賴士葆
嘉義縣禽流感 鵝損失量達48%
未戴安全帽警取締 搶槍駁火1死2傷
北市體育局長楊忠和 上任26天請辭
大陸通報15起H7N9流感病例 3死
桃園新屋火警 6名消防人員死亡
米苔目也能有越式口味
越南台商連續17年冬令救濟
國民黨：中山會報將不再舉行
桃園火警6消殉職 疑閃燃肇禍
桃園新屋火警 鄭文燦：重罰該拆就拆
美國指控 中國竊取F-35設計資料
三大法人買超台股93.76億元
劉德華睽違10年 再登央視春晚
日小報稱 安倍疑似患有大腸癌
2015富邦盃少棒邀請賽19日登場
兒子勝打、勝投 陳瑞昌舉看板加油
首日賽事 紅葉、東園、長安2勝領先
雙北本一家何需爭搶國宅！
高雄第一科大為創業型大學典範(二)
產學合作促進國家經濟發展
新屋火警 內政部籲各縣市拆違建
警政署與交通部 共同記者會提供數據說明
｢全國道安扎根強化行動｣103年事故防制績效
北捷董事會通過賀陳旦先生為新任董事長
毛治國探視殉職警消 強調從優撫卹
中華航空及華信航空榮獲民航局 103 年度金翔獎
候鳥檢出H7N9 疾管署：不會傳人
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
葉門首都激戰引政變指控 雙方暫達停火
美古本週歷史性談判 促關係正常化
合作反恐 歐盟與阿拉伯國家共推計畫
聆聽國情咨文 來賓背景具政策說服力
歐盟從海外下手 蒐集恐怖威脅情報
桃園6消防弟兄救災 命喪火窟
桃園凌晨保齡球館大火 6警消殉職
油價跌 供應過剩加劇
虛驚 莫斯科排除伊波拉病毒入境
聯網車標準 加速通訊行動服務
5星飯店集4大機能 成就超級A商圈
加州爆麻疹 病例破50起
柯文哲計畫參訪智慧城市展
上証暴跌 投信：免驚
台企銀主辦信越建設聯貸
房仲：近1年新屋漲不動老屋姿態軟
指控阿根廷總統 檢察官被發現身亡
食物過敏被送急診 美男子告餐廳
年輕消防員殞命 火場撤離爆燃
桃園6消防人員罹難 檢方相驗
神探福爾摩斯英倫展 魅力無邊
6警消殉職 政院表達最深哀悼
歐股揚 台股蓄勢挑戰9200
預測：大陸2014經濟成長率7.4%
乾旱影響供電 巴西10州斷電
信錦跨足陸博奕商機 營運再戰新高
油價崩 匯豐砍13產油國GDP預測
20幾歲消防員殉職 惡火無情
資金流出股票基金 歐日逆勢增
疑自殺卻無遺書 阿根廷檢座之死有疑點
鄭文燦：殉職警消從優撫恤
2殉職警消剛畢業 陳威仁慰問家屬
警消救災罹難 痛失6英雄
兩岸農漁業交流 平潭登場
加百年教堂1元出讓 乏人問津
明年初上櫃公司電子表決須納章程
台股開盤漲14.06點
義大利花豆 窮人肉食替代品
頂新案審理庭 地院開放禮堂旁聽
桃園6警消殉職 同仁跪地痛哭
鄭文燦：殉職6警消 從優撫卹
桃園6消防弟兄救災 館內安檢合格
桃園6消防救災罹難 桃園30多年首見
桃園市查違建 鄭文燦：該拆就拆
王丹：向6名殉職警消致最高敬意
殉職警消陳鳳翔 兒子未滿月
中華精測上興櫃 漲幅逾50%
博磊掛牌上櫃 漲幅逾22%
取締變機場槍戰 陳威仁：難理解
桃園新屋大火 屋主也是義消
桃園6消防員罹難 距離出口15公尺
桃市大火 勇消多在櫃台旁罹難
陸擬全面開放外資准入 審批制改報告制
義大利蒙特福地馬拉松 台選手亞軍
殖利率走低 Fed不改今年升息步調
6警消殉職 鄭文燦：大悲
日前進東非加強防衛 歐盟樂見鄰國保留
結盟攻工規市場 群聯宇瞻股價揚
桃園6消防救災罹難 爆燃引起
南投鐵皮商店起火 無人員傷亡
六角上櫃衝140元 漲幅27%
童子賢：物聯網結合智慧城市成長快速
立院三讀 地院設調查保護室
新台幣早盤小貶
桃園新屋火警 屋主還是義消
警消罹難 網友慟：謝謝守護每個夜
毛治國：殉職警消從優撫恤
消防員殉職 網友籲鄭文燦提升裝備
李克強：陸今年經濟下行壓力依然較大
品牌積極備貨 電視面板報價不墜
美代表團訪古巴 卡斯楚沒現身
2014大陸經濟成長7.4% 創24年新低
萬物聯網 中華電搶智慧城市商機
華碩ZenFone2體驗會 3月登場
桃園6警消殉職 朝野立委哀悼
陸2014經濟成長 1990年以來新低
桃園新屋火警 疑閃爆燃釀重大死傷
王金平：考紀委員有民意基礎最好
科技部長人選 張善政：考量巨觀策略
台灣燈會 羊年小提燈搶先曝光
桃園新屋火警 救災時間表
澳洲升高警方恐怖威脅層級
毛治國：悲痛警消弟兄殉職 從優撫卹
高鐵春節開訂 30分鐘賣18萬票
台泥能源管理系統 獲SGS認證
蔡依林化身蛇蠍女 盡情勾引男人
民航金翔獎 華航華信獲獎
立院三讀 開放國考應考人閱卷
遠百企業總部 Mega Tower啟用
陳水扁台南就醫 趙建銘看診
航運強漲 台股收復9200
經濟成長24年新低 陸統計局：新常態
韓阻諷金正恩片空飄 脫北者促行文
立院三讀 定勞工申訴保護條款
桃園新屋火警 採檢體比對DNA
超級紅包刮刮樂 23日上市
立院三讀 收養可申請育嬰留職津貼
桃園新屋火警 靈堂設妥人哀傷
紐約甘迺迪機場傳炸彈威脅
人體藝術募款 身體供陌生人刺名
澳網男單 日本一哥錦織圭直落3晉級2輪
毛治國：邁向智慧城市 盼台灣創新經濟
韓星延政勳任中國旅遊年宣傳大使
桃園新屋火警 網友：拿魄力拆違建
立院三讀 外籍愛滋患者免強制出境
方濟各：好教徒不該像兔子猛生小孩
陸2014房市銷售衰退 辦公大廈最慘
生魚片永續調查 三井爭鮮得分少
陸12月工業生產 年增7.9%
桃園新屋火警 家屬悲傷抵達醫院
家和萬事興 李四川助促成
禽流感 雲嘉嘉籲提升為國安問題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
看壞景氣 IMF下修全球成長率
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
桃園新屋火警 蔡英文蘇貞昌哀悼
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
2014 大陸居民收入年增10.1%
陸經濟成長 IMF估難保7%
英太陽報大變革 第3頁不再露胸器
政院祕書長人選 立院新會期前敲定
大武山蛋雞場14萬隻雞 完成撲殺
美乘客疑染伊波拉 下機送醫檢查
一江山戰役60週年 總統肯定先烈貢獻
大陸13.7億人 男比女多了3千萬
國內公共場所大火 曾釀64死
穆斯林專區以訛傳訛 美媒亂報掀波
榴槤藏海洛因 女毒梟無期定讞
新屋火警 罹難者最高撫卹1900萬
越南簽證說明會 化解台商疑慮
郵差丟包清水斷崖 坦承已3年
童子賢：物聯網加智慧城市創商機
街頭集體鬥毆 刀棍毆人砸車
柯文哲嗆郭董 選舉沒拿你錢
候鳥驗出H7N9與陸禽傳人不同
華航孫洪祥：集團擬買50架新窄體客機
立院組修憲委員會案 交付協商
新屋火警 鄭文燦臉書發文評價兩極
國會擬封殺稅改 歐巴馬民意升
桃園新屋火警 6警消瞬間遭火噬
台中航空站槍戰 家屬：有疑點不解
航站槍擊嫌犯稚女 中市社會局輔導
探索海洋 科大生獨木舟環島
訪日外籍客創新高 台灣客最多
林書豪首節5分 湖人戰平太陽
6警消殉職 消防署：撫卹金1900萬
桃園大火 朱立倫爭警消超勤津貼
兩岸農漁交流 台業者建議簡化檢疫
IMF下修全球經濟展望 3年來最大幅度
陸客自由行 元宵節擬增至5千
美國會領導層底定 續強化台美關係
天堂與人間 南德日報描述台灣
台灣燈會 主燈吉羊納百福亮相
新台幣中午貶4.3分
禽流感嚴峻 雲嘉盼提升國安層級
警消殉職 沃草：消防衣如乞丐衣
今年首波寒流將南下 下探8度
新屋大火 網友痛心籲搶救消防員
LG金色抱抱機 情侶放閃必備
油價降 華航盼今年獲利好轉
陳水扁看骨科 關節退化兼骨鬆
陸2014內需成長 11年來新低
吳奇隆劉詩詩 疑公布婚訊
頂新案 陳茂嘉稱不知有評鑑報告
印尼：亞航墜機與恐怖攻擊無關
朱立倫：BOT應公開透明
立院三讀 重組牛火鍋湯須標示
飯碗難顧 UN：5年後全球2.1億人沒工作
禽流感擴大 豬肉價漲近15%
渤海海底高鐵擬納十三五 造價逾兆元
童子賢：公共資源要照顧人民
谷底回升 103年僑外資成長17%
大立光發動攻勢 挑戰前高
消防節剛過 桃園6消防殉職憾事
春節疏運 雲林快速道互連好行
達美班機紐約傳炸彈威脅 乘客全下機
桃園新屋火警 網友發起線上祈福
新屋火警罹難 曾重仁家人傷心欲絕
WSJ 大陸重視朱立倫任國民黨主席
禽流感健康監測 7縣市1377人
遭質疑年終縮水 華航澄清
閃燃爆燃威力大 火場消防殺手
柯文哲：選舉沒拿錢 不欠鴻海
歐巴馬易守為攻 無懼跛鴨扭轉劣勢
柯文哲：體育局長不一定要體界人士
林書豪2助攻護航 湖人半場打平太陽
日本臉友批評曼谷機場服務差勁
越南擬建國家自然博物館
桃園新屋火警 雲林子弟罹難
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新屋消防分隊靈堂 悼念6殉職警消
華航歐澳洲長程線 明年全換新機
台南自行車橋完工 近期通行
吳奇隆曬婚戒照 劉詩詩：我們很幸福
資料不齊 投審會要Uber再補說明
達美航空2航班接炸彈威脅 1班狀況排除
竹市爆食安 大廠植物油含重金屬鉻
童子賢：文創不應沈溺建築硬體
英交通部長將訪台 歷來最高層級
新北擬放寬逾20年老屋搭雨棚
金賢重施暴女友 判罰500萬韓元
用油旺季 台塑化可望受惠
恐致人愛滋 立院三讀可強制採檢
澳網首輪 張凱貞勝王宇佐敗
總統：推兩岸和解 不忘建軍備戰
桃園平鎮回收場火警 濃煙沖天
鄭文燦：公安稽查高標 提升消防裝備
警勤加給 林佳龍：依新標準發放
和碩切入奧迪 今年智慧車產值大增十倍
桃園新屋火警 竹山消訓教官不捨
航站槍擊嫌犯稚女 醫師建議輔導
立院設修憲委員會 下會期再議
太陽快打旋風 湖人第3節落後
油價跌 華航獲利可望創新高
縣長首度備詢 澎湖開啟藍綠共治
大倉媽祖園區存廢 澎湖府會議論未定
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韓擬修法進口未經殺菌處理奶酪
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立院三讀 確立愛滋治療給付來源
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創世寒士尾牙募款僅5成 祈求達標
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楊忠和請辭 澄清未和柯文哲不合
港區人大代表籲引用國安法 惹爭議
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桃園新屋火警 逃生有應變技巧
台股收盤漲77.63點
教宗秋季訪美 紐約客興奮以待
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網路詐騙頻傳 教部製海報宣導
聽江蕙演唱 首日註冊會員破20萬
兒取名璿飛璿翔 陳建州秀全家福
社團籲成立禽流感防疫諮詢小組
甲類建設公債 平均加權利率2.02%
台股開高走高 收漲77點
1月台指期漲 87點
烈士王生明之子：一江山戰役應納課本
立院三讀 勞工債權與抵押權並列第一
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香港特首：報效祖國是人民責任
台中航站槍擊案 檢初排警用槍過當
金恩紀念日 美再現反警暴力示威
1月電子期金融期齊漲
新屋消防員罹難 中壽理賠650萬
李進勇實現承諾 進用前國道收費員
股王領漲 台股飛越9200
防禽流感蔓延 高雄準備金支援消毒
林書豪雙十 湖人仍遭太陽灼身
智慧城市展登場 大同秀3大應用
見趙藤雄 柯文哲：39糾正案一起談
甄嬛傳主唱姚貝娜追悼會 那英致詞痛哭
年菜傳愛 主廚與罕病友共下廚
台加經貿 馬總統盼3協議強化
偷竊後良心不安 歸還仍犯罪
柯文哲再嗆郭董 鴻海研商因應
江蕙票很搶 9萬票有20萬人申請
學生畢展 DIY紙紮現新意
桃園大火 葉毓蘭哀悼殉職警消
駐館強化與巴拿馬科大學術交流
伊斯蘭國影片 揚言撕票2日本人質
禽流感病毒哪來 候鳥還未驗出
穩住客源牟利 毒嫌降價求售
李新穎參訪薩國台商企業
浙江漁船失聯 14人下落不明
吳奇隆娶劉詩詩 四爺若曦共枕眠
大寒進補 主廚私房食譜報你知
演藝圈喜事連連 接力婚頭
許勝雄：兩岸資通訊朝 4面向整合
關懷獨居長者 超商年菜辦桌送暖
連偷6機車代步 警按圖索驥查獲
中南部空氣糟 沒事少外出
中選會公聽會 多贊成總統立委併選
徐才厚落馬 南京軍區補刀：歷史大奸臣
三星：考慮分割股票 安撫投資人
嘉義城隍廟爭取國定古蹟 1/23審議
消防員陳鳳翔殉職 母：我兒很偉大
強化國際交流 元智推海外研習
來嘉森鐵小旅行 夜宿博物館
2月上班13天 蕃薯藤員工樂過年
桃園新屋火警 消防家屬招魂令人鼻酸
打造典範 富邦勇士籃球隊推商品
逾6成網友行動購物 帶動隨經濟
國道火燒車 駕駛驚險逃命
台泥年終2到10個月 最多24個月
雲端產業服務團啟動 聚焦10大應用
2015博鰲論壇 3月登場
教宗否認拒見達賴 不排除會面
菲樞機主教訪萬年寺 轉達教宗問候
蔡英文籲 國安規格防疫作戰
竹市公布食油含鉻 專家存疑
立院通過 電價年漲幅不超過6％
控兒子不扶養 八旬老母討房勝訴
台東縣府：加強蘭嶼碼頭登船設施
崇越：入中職前先打日本獨立聯盟
IMF下修義經濟成長預測
憶關鍵478天 蕭萬長：有劉兆玄真好
三星市占衰退 仍守穩全球智慧機龍頭
柏林綠色週 歐洲美食巡禮
聖戰士嗆殺日人質 限時72小時救命
全球智慧機排名 陸品牌10強取6
要殺2日人 伊斯蘭國向安倍喊話
毒犯待處決 印尼盼外界尊重法律
瓦斯安檢 2不2要防詐騙
華銀上海分行開業 待人民幣開放
經濟規模超越美國 大陸官員不認同
12月外銷訂單 442.3億美元
驗嘸毒豆乾 消基會批目不見睫
新台幣收貶1.44角
外媒報導佛光山代表會教宗 臉友按讚
加拿大特種部隊 與伊拉克IS交火
世衛組織：陸每年300萬人過早死亡
103年外銷訂單 創歷史新高
吞嚥不順 頸部食道憩室作祟
街頭鬥毆 警：緝捕參與者
李娜將當媽 虧老公不會換尿布
陸GDP成長下滑 經濟發展邁入新常態
國考開放閱卷 考選部將擬辦法
吳進木主持電腦教室啟用典禮
兩韓談無核化 南韓不設前提
北市：YouBike朝使用者付費
遭好戰分子要脅 日本不向恐怖主義投降
結合台東特色 東大擬設第4學院
搭新航遊星 可加購獅城全景通
未足額進用身障者 鴻海上榜
伊斯蘭國揚言殺2日人 日緊急因應
老人商機 阿里推專區京東瞄準孝子
凌陽退出STB市場 資產賣陸商
屏東大學力求突破 爭取博士班
泰山：無標示不實疑慮 暫不下架
台泥：今年兩岸水泥需求審慎樂觀
劉兆玄新書 戰勝金融海嘯敗給天災
巨無霸地瓜王 12台斤超吸睛
鄭文燦：清查違規球館為何未取締
棒球改打7局 世界棒總列選項
櫻花2月開 暨南大學賞櫻品茗
習近平加薪6成2 還不到6萬台幣
跌深反彈 上海股市漲1.82%
詐領補助款 成大21人緩起訴
大陸男多於女 專家：長得不帥難找對象
防疫如作戰 悍馬車出動消毒
拚人氣回流 氣爆區引進馬戲團
陸GDP年增創低 投顧：應正面解讀
購物網站警訊 北市點名33家
伊斯蘭國挾人質勒贖 安倍要求立即釋放
劉兆玄：盼朱立倫帶領國民黨走出低潮
柯文哲嗆郭董 鴻海：一切依照法律程序
詐國外研究補助款 教授判拘役
誤認房事太激烈 女婚前驚罹原位癌
世棒12強台灣開幕 日本本土先戰
賴清德：台南與捷克合作前進歐盟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
竹市公布7問題油 量販超市未售
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
103年酒駕死亡169人 史上第2低
消防署：106年前補足消防員缺額
台函校開放9學科102種課程
微軟Outlook 傳遭大陸駭客攻擊
蕭家淇承諾願景 打造幸福生活
大統益福壽：沒有標示不實 不會下架
網路犯罪 大陸兩億手機遇駭
北市府春聯掛柯文哲競選口號
獨居長輩圍爐 男學生織圍巾送暖
福島核電廠意外事故 兩作業員死亡
研調：陸4G機滲透率 今年挑戰4成
北市：YouBike朝使用者付費規劃
追逐20公里 毒蟲海邊被逮
新屋殉職警消 南山理賠千萬元
IOI買101補件 申請匯入251億
蛋黃哥太療癒 超商乘勝追擊
轉貼頂新米糠油謠言 網民處拘役40日
台灣堤諾比薩進軍香港市場
汽車旅館查槍毒 起出霰彈槍
歐央行會前觀望 台幣貶1.44角
銀行登陸成本高 薪資超越台灣
歪曲黨史國史 大陸封殺微信帳號
羅智強：持續發聲捍衛自身名譽
澳網沒驚奇 喬科維奇瓦林卡輕騎過關
北捷董座 賀陳旦出任
阿里山門票歸中央 陳明文盼回饋
安倍誓救人質 仍將金援IS作亂國家
桃園新屋大火 壽險理賠逾千萬
新北：社會住宅BOT禁得起檢驗
大陸專家再呼籲：全面開放生兩胎
飯店推春節超值餐 每桌5千有找
首場故事型路跑 頂燈豐3月起跑
鴻海：身障員工已補足進用
世棒12強賽 日韓確定派一軍
太平輪罹難家屬陳情 盼遷紀念碑
國泰人壽獲准辦理兩岸理賠
2015博鰲論壇 習近平將發表主旨演講
食藥署：植物油鉻含量未逾背景值
台外銷訂單增 可惜無助就業與薪資
陸劃新航路 呂秀蓮促蔡英文抗議
北市府大樓 柯文哲擬改造為智慧建築
陸媒：確有陸人困緬甸 非因戰爭因盜伐
北京家樂福 牛排醬包油包傳過期
縣市首長爭曝光 業界憂政策延續性
1月DRAM合約價 估跌6%內
柯文哲童子賢談智慧城市委員會 有共識
禽流感防疫 國軍續派遣兵力
寒流21日報到 入夜氣溫降
朝野共識 擴大防未同居恐怖情人
金管會：金融業對瑞士曝險約1665億
清境民宿爭議 南投縣府助合法化
世棒12強 體署重申組最強中華隊
大陸網民 憤青日少屌絲日增
聚陽去年每股稅前11.82元 創新高
豬價創高 增加供應及禁惜售穩價
TutorABC推出客廳英語教室
桃園新屋火警 警約談球館負責人
秋冬空氣差 擬訂霾害出勤指引
外銷訂單 經部看好今年再創紀錄
海岸管理法三讀 飯店不能圈沙灘
證金股票擔保貸款 不限制用途
張志軍：對台方針要讓民眾有感
印尼媒體呼籲提升台灣與印尼合作
中市擬恢復統一挖補 將新增費率
陳致中再入黨 仲裁會朝正面思考
柯文哲要郭董想看看 鴻海靜待市府回應
智慧城市展 華碩雲端秀30項應用
台慣竊專偷名牌行李箱 曼谷機場被逮
傳比利時恐怖分子逃往西班牙
電視面板未跌 4K2K有壓力
安倍強烈憤怒 不向伊斯蘭國妥協
未登記工廠 林佳龍：即報即拆
翻轉前朝政策 學者：要看長期成效
改搭商務艙發言惹議 蘇清泉澄清
進軍中職 全球人壽願攜手崇越
柯文哲徵廉政委員 26日報名止
替同仁抱屈 郝龍斌：忍無可忍
竹苗警局長 陳耀南王嘉衡陞任
第2波離島春節機票 21日晚開搶
小威殺氣十足 挺進澳網女單次輪
油價下跌影響 國發會：注意金融動盪
管中閔再會柯文哲 創業園區落腳花博
朱立倫首場中常會 王金平黨籍案受關注
奶爸射手陳順詳 再獲單週最佳球員
好戰分子亮刀 要讓日本人作惡夢
坎城影展評審主席 柯恩兄弟搭檔
農委會1週內公布禽流感病毒基因
張志軍：九二共識是兩岸的錨
春節疏運 劉櫂豪要求空運加開
IOI買101 經部最快2個月審查
今彩539開獎
同年度不同期自宅貸款利息 可合併扣除
惡火噬6勇消 潘孟安郝龍斌不捨
大陸交銀：大陸今年經濟 謹慎樂觀
中市托育一條龍 4萬幼童受惠
又傳打人 柯文哲：信義分局長是誰
童子賢：應檢討台灣BOT糾紛為何多
大樂透開獎
球館惡火奪6命 違建又違規營業
人質危機 打亂安倍晉三中東行程
涂醒哲告媒體 象徵性求償1元
男登山失聯 蔣公銅像成尋人指標
國共論壇邀朱立倫否 張志軍：會溝通
不明無人機 夜半飛越法國總統府
棄置死鵝案 李進勇頒破案獎金
攻行動支付 夠麻吉團購金額衝50億
台北工具機展 規模再創新高
傷後耐心佳 張凱貞澳網克強敵
崇越打日本獨盟 自評實力相當
鴻海市值蒸發 柯文哲：怪它自己
亞洲航空客機空難 疑高速爬升後失速
26款問題腐乳下架 業者罰6萬
鼓勵開發邊陲 蒲亭同意土地大方送
勞動力短缺 毛揆促配套政策
野牛氣墊船 大陸疑已納編
行動辦公室 黃國書推APP
13歲少年矽谷創業 研發盲文印表機
屏東大學陳劍鍠 應聘香港大學
法國社會分裂 總理批種族隔離
納吉調整預算案 下修經濟預測
星提新禁酒令 公共場所禁酒
港商：北京未償還遼寧號航母代購費用
疑候鳥啄死烏魚 金門業者損失重
呂慶龍鼓勵法技職及手藝協會訪台
中東冠狀病毒 阿曼旅遊疫情提高
桃園速解桃女廢棄校舍問題
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黃子佼面對挫敗 提醒還不夠好
頂新劣油開庭 陳茂嘉否認曾稽查
緯創高雄軟體產品研發中心啟用
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竹市油安烏龍 油廠喊無奈
共軍國防大學副主任段天傑 傳被查
輸入民權飄落美國國旗 微信又遭批
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天災人禍頻仍 政府與企業信任度下滑
今彩539 頭獎2注中獎
綁日本記者 伊斯蘭國多次要贖金
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柯文哲想造智慧樓 中華電：樂意討論
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習近平：政法工作要嚴守紀律 不可私用
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小官巨貪 廣東科級官員貪污4.5億元
失意人生落難者 讓日本捲入人質危機
葉門首都再爆戰事 叛軍攻入總統府
國情咨文在即 歐巴馬鼓勇面對政敵
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失蹤12年 英火星探測器躺在火星上
柯P再嗆郭台銘「太囂張、公事公辦！」
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國民黨週三中常會 或將討論撤告王金平案
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紅葉潘氏雙胞胎接力建功 哥常被弟欺負
國防後備部郵局 喬遷
保障海上人命安全 避免海洋環境遭受損害
三「羊」開泰迎新年!
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中華電信再獲國際企業永續年鑑銅級獎
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產學研發大集合 智財變成黃金(三)
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波士頓醫院槍擊 槍手舉槍自盡
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傳簡太郎接秘書長 政院：無所悉
張盛和：台股審慎樂觀
歐巴馬抵國會 發表國情咨文
國情咨文演說 歐巴馬：美國展開新頁
桃園新屋火警 鋼架建物延燒風險高
張盛和：接到檢舉連勝文800餘件
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人口漸老化 業者辦論壇籲重視
玉山見雪蹤 積雪0.5公分
柯文哲：晚間8時半趙藤雄來市府
歐巴馬國情咨文 不敵肥皂劇
低溫特報 西半部下探10度
屏東蓮霧蜜棗伴手禮 宅配到家
陸劃新航線 美國務院駁陸外交部
吃燒酒雞返家摔車 警手到擒來
春節湧車潮 阿里山公路易塞
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鴻海靜待市府回應 強調依法程序
殘障人士抗議 曼谷捷運決增設電梯
傳王張金門會 王金平：不便透露
英最佳炸魚薯條外賣店 冠軍在蘇格蘭
國安局：總統跑步時維安工作嚴密
台師大360度攝影監控 鏡頭以一抵四
挑戰38公里 弘光身障生礙不怕
黨籍案再成焦點 王金平：尊重結果
防禽流感 宜蘭22日起境管活禽
台中傳車禍 火車撞行人
寒假逛社教館 集章換紙膠帶
國情咨文 白宮首度提前公開全文
口腔反覆潰瘍 貝歇氏症作祟
柯文哲：若官商勾結 好人更不願來
支付命令淪詐騙 司法院：讓審查更嚴
惠普擬推專業設計平板電腦 提振銷售
柯文哲見趙藤雄 晚間8點半討論大巨蛋
桃園新屋火警罹難勇消 靈位移殯儀館
全球房價最負擔不起 溫哥華第2
高屏金門空品紫爆 外出戴口罩
電子傳產合攻 台股登上9300點
台鐵列車台中撞擊 入侵行人死亡
新台幣盤中升 1.03角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓歌手金章勳機艙吸菸 判罰款
翻新頁 歐巴馬大談經濟政績
陸劃新航路 王郁琦：將再與大陸溝通
澳網女雙首輪 謝淑薇蜜爾莎過關
14.5萬徵座艙長 600人來搶
新北櫻花季 烏來石碇花正紅
最受歡迎密碼 123456
行人越軌遭撞 台鐵單線行車
大陸核電巨頭 擬複製高鐵模式出口
憂退場私校校產轉私產 教團籲監督
週刊爆陸幹涉貪 郭台銘親筆三聲明回應
施工 蘇花公路和仁段實施交管
電視面板漲勢歇 面板雙虎跌停
中華信評：台產業信評 預期穩定
桃園新屋火警 消防：救火防蔓延
桃園火警 王金平支持採購新器材預算
開飲機品質不符規定 小心觸電
歐巴馬年度國情咨文要點
聯合國際攜大陸通聯 攻跨境支付
柯文哲擬北市免費4G上網
富二代設改槍廠 疑賣槍給陳福祥
國情咨文 歐巴馬：破窠臼 助中產階級
歐巴馬籲貿易授權 箭指大陸
國防部：忠愛營區不宜分割使用
禽流感 鵝最大耗損估逾6成
展覽館利用率約2成 高雄拚會展
動物園看羊駝 有機會近距離接觸
張盛和：BOT案本意良善 財務預估難
虎尾要道平和橋 1月底4線通車
消防員殉職 馬總統將赴靈前致意
河馬阿河火化 暫存北市動物園
陸大使：續推動陸越友好合作
歡呼兒慈善賽 盧曉晴募逾555萬
破慣例爭網民 國情咨文先上網
王張會 地點不設限
國情咨文 歐巴馬要美當醫學領頭羊
北捷羊年紀念車票 31日開賣
新台幣中午升 1.42角
機場槍擊案 嫌犯家屬盼盡快落幕
回應國情咨文 共和黨邊罵邊說願合作
印尼國會通過恢復地方直選權
桃園火警 殉職消防家屬：求仁得仁
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法人：去年獲利高 日月光矽品走堅
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日銀維持空前寬鬆 砍通膨預期
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王張金門會 嚴正表明對陸M503立場
拒印查理封面 星馬來協會贊同
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余定陸：台灣缺國際舞台企圖心
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國情咨文 歐巴馬：美與恐攻受害者同在
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澳網2輪鏖戰3盤 夏拉波娃險勝同胞
連續縱火 化工男判刑15年
慶生傳糾紛 青少年群毆9人到案
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亞太漫遊爭議 NCC將開聽證會
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張志軍訪金門 初步規劃3天2夜
日圓走揚帶動 台幣午盤暫升逾1角
上海踩踏慘劇 黃浦區委書記區長下台
豬價創高 台糖增供3千頭
台股開高走高 收漲68點
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桃園新屋火警 郭台銘弔唁殉職勇消
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柯文哲社子島變威尼斯 里長打臉
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豐田連3年稱霸 今年面臨激烈廝殺
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基隆違規保齡球館 市府：依法處理
蜜雪兒國情咨文套裝 撞衫影集女主角
抗禽疫 雲林籲中央成立救難大隊
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桃園新屋火警 指揮官8次下令撤出
澳網救2賽末點 夏拉波娃驚險晉3輪
柯文哲擬成立台北租屋公司
宏?供應商大會 揪協力廠拚成長
湖人對鵜鶘 布萊恩出賽仍是問號
台南53消防分隊 僅5台熱顯像儀
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桃園新屋火警 蔡英文率全黨默哀
外灘踩踏慘劇 上海未提賠償
列寧陵寢潑聖水 2俄男拘禁10天
四川土產腐乳 2產品含二甲基黃
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悼殉職消防員 國民黨中常會默哀
三大法人買超台股 169.66億元
精密機械職訓班出路佳 學員全就業
殉職消防員 廖正井：應可入忠烈祠
登報陳情違建 新北：找錯對象
公園施暴安全帽毆街友 少年到案
新屋火警錄音還原 未關閉水線
澳網直落三贏地主 莫瑞賈斯克晉3輪
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水情吃緊 台南一階段限水持續
國情咨文 2016潛在總統候選人回應
陸客自由行增 民宿業準備好了
黃志芳將入民進黨 接任國際部主任
南部水情吃緊 嘉義3月恐限水
長照法待凝共識 衛福部盼速三讀
情人節商機 超商推巧克力搶市
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憂缺水 高雄攔河堰支援南化貯水
蕭家淇黃國書相見歡 互相拉票
關心獨居老人 彰市免費點光明燈
桃園新屋火警錄音還原 7通譯文忙撤出
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軍方採購弊案 國防部配合偵辦
萬達開礦案環評 決議進二階
越捷總部五彩繽紛 員工更帶勁
安全帽施暴毆街友 臉書引公憤
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誘拐少女離家 男網友落網
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令計劃將被免去政協副主席
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歐巴馬國情咨文 紐時質疑可行性
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馬總統：台日漁協具區域和平意義
北市查餐廳廢油流向 73家加強輔導
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失蹤男子機車在花蓮 警在天祥搜尋
陸設新航路 王郁琦：並非台海內海化
大車易有視線死角 民眾應注意
壯漢情緒失控帶嬰撞牆 警壓制奪嬰
日台裔作家陳舜成辭世 一生獲獎無數
6救火勇消殉職 總統弔唁
捍衛查理週刊 亞洲穆斯林憂反伊斯蘭
武媚娘為何封胸 廣電總局：有礙健康
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5萬人連署反修幼照法 籲教保員認證
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
男跨越鐵軌 遭台鐵列車撞死
吳奇隆最快年底辦婚宴 非奉子成婚
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萬里蟹冬天降價 好吃便宜
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台北電玩展 估參觀人潮衝50萬
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胃縮小手術 女子減重50多公斤
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陸生碩博士班招生開跑
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林佳龍捐選舉補助款 救中區再生
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寒士尾牙認桌率低 受助單媽一日捐
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疑找男網友跨年 女高中生失蹤至今
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葉門總統府遇襲 第2大城關閉機場
校園綠屋頂 校長帶球員市集義賣
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法反恐新措施 嚴密監視3000人
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桃園新屋火警 監委申請調查
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營建署：寬頻管道已鋪1.3萬公里
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南投文化局22日邀書法家春聯揮毫
中華信評:大陸GDP下跌 台易受拖累
毒販開車衝撞 警開16槍制伏
香港貓熊盈盈 或回四川造熊
教宗示好 大陸：拿出實際行動
安全帽施暴街友 母陪子哽咽道歉
大陸特有鳥類唐秋沙 首度現蹤澎湖
課稅罰款各有堅持 高市預算難審
新竹瓦斯技士涉收回扣 檢調約談
慰問打火弟兄 裕隆捐300萬元
千頌伊美妝粉霜 去年秒殺熱銷
街友喊裡面有人 老翁暴斃公廁
大專棒球聯賽 康寧擊敗輔大
總統弔唁勇消 籲重消防人力裝備
栽在伊斯蘭國 後藤：遭地陪背叛
殉職警消遺體 解剖釐死因
大陸南海工事 菲美籲各國正視
Jessica否認與權寧一同居試婚
禽流感疫情 彰化縣新增5處
金可尾牙 林志玲：再代言30年
澎湖春節加班機第二波 恐仍供不應求
自小客國3撞護欄起火 1人受傷
統一獅春訓 邀韓職二軍交流賽
議員公布三創契約書 鴻海：禁得起檢驗
為了教宗 菲女歌星女作家約釘孤枝
台中種鵝場染禽流感 22日撲殺
桃園火警 基消防局長：不應急究責
納達爾球拍藏玄機 擊球數據全都錄
收炸彈恐嚇信 布魯塞爾虛驚
少女願等男網友 父：讓時間沖淡
達佛斯經濟論壇與會女性比例偏低
澎湖吉貝斷纜 搶修完成近日供電
街友遭施暴 新北：助避寒職業重建
年來了 藥妝通路推送禮自用商品
移民德國人口多來自東歐及南歐
公平會中選會人事 藍支持綠開會討論
禽流感人員 健康監測1585人
黃煌雄：黨產應早日終結
雲縣議員黃勝賢 涉妨害公務遭起訴
謝長廷：兩岸政策可用網路凝聚共識
法國人中26億頭彩 幸未錯過領獎期限
2014年大陸電商交易 估計65兆
女猝死租屋藏槍毒 警逮前男友
今年初至今 越南油價2度調降
掃除貿易障礙 經長：別騎到台灣頭上
發豪語 金可要當亞洲最大光學集團
趙藤雄到北市府 與柯文哲談大巨蛋
民進黨：朝野合作讓長照上路
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搶救人質 安倍：不向恐怖主義低頭
拚出口 經部鎖定11個重點市場
桃市府：1月起發放消防勤務繁重津貼
今年房價估跌1成 小銀行壓力大
榮化不動產售中鋼 估獲利1.69億
老婦修樹砍傷腿 失血過多身亡
大巨蛋爭議 柯文哲趙藤雄會談
伊拉克石油部長：油價已觸底
陸劃設新航路 軍方將適度應處
台積電屬意中科建新廠 另有備案
納達爾有驚無險 苦戰5盤晉澳網3輪
狗不理包子舖 要來賣咖啡
攻行動支付 聯合國際明年拚獲利
和談在即 烏東爆激戰5平民喪生
基隆違規保齡球館 市府開罰6萬
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殉職警消遺體局部複驗 非大體解剖
男子開賓士車擁毒 企圖衝撞攔檢警
榮民傳被打還沒飯吃 退輔會澄清
國民黨調整考紀制度 2週內提方案
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許淑淨林子琦 力挺永不屈服
兩韓談統一 高來高去打高空
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黎智英被港警預約拘捕 無條件釋放
OPEC拒減產 阿曼批不智
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Win 10揭密 微軟新品震撼登場
美大使首爾獲麟兒 看八字再取名
考紀會改革 王金平：符合實際
李克強：大陸不會發生系統性金融風險
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苗栗立委補選 徐志榮2號吳宜臻1號
湖人對鵜鶘 林書豪未先發
新台幣早盤升 1.4角
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再露點 太陽報第三版沒封胸
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羊年套幣買氣旺 銀價走軟售價廉
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去年失業率3.96% 近7年來最低
週末狂睡 生理時鐘大亂易發福
林書豪替補對鵜鶘 半場得7分
蘋果宏達電加持 外資欽點可成
柯文哲：不是反商 是反對奸商
微軟使絕招 Win 10與新品齊發
李克強會波洛申科 烏克蘭危機政治解決
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歐版QE待發 台股創波段高點
美輪胎雙反案稅率敲定 符預期
撤案期望落空 太陽能業者不悲觀
屏東立委補選抽籤 廖婉汝3莊瑞雄4
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台中立委補選 黃國書1號蕭家淇2號
員工上陣 李進勇帶頭撲殺病禽
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柯文哲：不反商仇富 只反對奸商
德反穆斯林領袖扮希特勒 掀風暴辭職
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釣竿藏毒走私 緝毒犬失靈
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老虎製品走私 越警月內破2案
助青年職涯發展 北市辦講座
韓EXO演唱會門票預售網站癱瘓
1%批評99% 達佛斯富人受訪掀波
大巨蛋案 公民團體籲柯文哲別移老樹
立院同意 邱永和任公平會副主委
聯華食推減油20%可樂果
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曼谷市整頓市容 電信電纜地下化
圖坦卡門鬍子掉 埃及博物館竟用樹脂黏
馬總統：把災防當常態工作
狗鼻裂成紙片 奔波200公里救援
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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網民上網時間 菲居全球之冠
立院同意 顏廷棟等3人任公平會委員
音樂融入教學 生活處處是節奏
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陸劃新航路 外交部向國際表達嚴正立場
北韓外交官受命 力阻名嘴出任務
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百歲人瑞分享長壽秘訣：少碰男人
中市立委補選 黃國書1蕭家淇2
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蘋果出手變闊 政府遊說支出締新猷
小護士為病患除毛 整形醫緩刑
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桃園新屋火警 持續鑑識還真相
啥米 信義區豪宅車位820萬元
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彰化立委補選 陳素月1號卓伯源3號
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不滿華航年終 社團辦憐荒尾牙
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林書豪得7分 湖人不敵鵜鶘
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立院同意 張瓊玲劉嘉薇任中選會委員
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吳思華拼創新 要求3成新元素
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彰化立委抽籤 卓伯源抽中3號
中華電攜手台大 進攻智慧農業物聯網
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雲林縣長帶頭 撲殺病鵝淚與累
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澳網女單次輪 艾薩蘭卡拍落丹麥甜心
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