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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
聯準會聲明前夕 美股開盤走高
鄭崇華：產品研發 台灣做得很不夠
日本最低時薪調漲 創最大漲幅
台北榮總洗衣部起火 火勢及時撲滅
劉芙豪再見全壘打 獅11局勝犀牛
台塑高層收賄案 檢調搜索廠商
艾森豪援台史頁 60年後仍感念
壯男助倒退翁過馬路 網友喊讚
東京奧運會徽被指酷似某劇場商標
附近失火 羅馬機場離境航班全叫停
香港泛民團體反對北京申辦冬奧
柏金包用鱷魚皮惹議 愛馬仕展開調查
外界猜測 北韓即將試射長程火箭
台塑高層收賄案 檢調搜索廠商逾3小時
許志堅涉貪案 白手套遭聲押
疑似為馬航MH370殘骸 現蹤印度洋小島
寒舍樂廚 寶貝fun樂 暑期限定活動
寒舍餐旅 SUKHOTHAI&泰喜歡 推出愛戀情人精選套餐
陽明山天籟推出鐵人爸爸挑戰賽 陪你歡慶佳節
反課綱微調北高發言人 20歲林冠華燒炭身亡
中國查獲4萬多支iPhone仿冒品
幸福人壽掏空案 特偵組建請從重量刑
(時評)大學砍工讀名額 矯枉過正
訊連上半年EPS 2.33元
反課綱生自殺亡 反課綱和家長聯盟：吳思華下台
未來主義酒店「奇幻賓館」歡慶開幕
巴黎迪士尼違法售外國遊客較貴門票
反課綱微調引發的爭議 吳思華：願負完全責任
比優秀學歷更重要的五件事
(時評)執政者要牢牢記著他們的名字
(時評)一位高中生之死
成長恐有疑慮 推特股價重挫13%
松林失火一度叫停 羅馬機場恢復營運
阿國情報機構：塔利班首腦歐瑪已死
許志堅涉貪 檢方聲請羈押禁見
法屬留尼旺島發現疑似馬航失蹤班機殘骸
阿富汗總統府聲明 證實塔利班首腦死亡
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
企業獲利亮麗 歐股走揚
談陸股衝擊 拉加德樂觀
聯準會維持利率不變 未暗示何時升息
Fed最新聲明 利率維持不變
美股收高 聯準會維持利率助漲
美存量意外減少 油價上漲
白宮：歐瑪之死可信 盼有助阿富汗和談
鬼哭神嚎惡靈15翻拍經典鬼片 驚悚一夏
姚可傑新歌飆高音 MV胸肌男超搶眼
李建復攜手央廣 推播臺灣好聲音
玩手機秀腹肌 同志天菜祖雄讓粉絲害羞
世博搶客 米蘭餐飲業哀鴻遍野
法非法移民冒輾斃電擊風險 就是想赴英
義內政部：羅馬黑道問題嚴重
生日快樂歌 版權問題引爭議
福特汽車發展 見證美式車演進歷史
機會又敲門 威力彩27連摃
美股大漲 台股拚8600點
調查：賣屋因怕加稅跌價 讓價意願高
電子發票歸戶省事 還省印花稅
投信：歐銀行業獲利轉佳 可望推動歐股
供需穩 太陽能現貨價連2周持平
疑馬航370殘骸 現蹤印度洋法屬小島
大聖保羅失業率6月升至13.2%
武媚娘手遊 辣椒方舟取得代理權
許志堅涉收金條 收押禁見
電腦應用展 闔家同樂拿好康
甜蜜一夏 清爽食感甜點正夯
MH370殘骸疑現東非外海 大馬派團了解
國泰航空班機冒煙 緊急降落阿拉斯加
竹市首座運動中心 8/1正式開放
裴勇俊結婚場地 夢幻如童話場景
懷舊港式滋味 經典老菜重現江湖
各地晴朗炎熱 山區注意午後雷陣雨
ECLAC預測巴西經濟將衰退1.5%
300億韓圜救觀光 李敏鎬任親善大使
鬼月遊南投 妖怪專車直達溪頭妖怪村
4G免千元吃到飽 台灣大遠傳續戰
新竹名產米粉 前進米蘭世博會
課綱爭議大 教育部辦4場座談會
冒名香港中聯辦行騙 嫌犯落網
台股開盤漲6.42點
幸福人壽前董座掏空案 特偵偵結起訴
韓3大造船商 第2季虧大了
上櫃公司董監酬金明揭露
學生抗議政治介入校務 港大校長斥責
疑酒後爭執 兄持尖銳物刺死弟
連戰皆捷 中華隊邁進世界青棒冠亞軍賽
傳新iPhone量產 富士康產線加班
南韓天弓飛彈試射成功 可望量產
大義滅親 父報警抓吸毒子
MERS疫情近絕 韓25天未見新確診
庫藏股激勵 聯電股價強彈
薩國台僑生勇奪化學奧林匹克銅牌
豔陽高照 全台紫外線過量危險
Yahoo新軟體 視訊不講話改打字
傳神祕碎片馬航殘骸 3D10分鐘鑑定
林全：不可能參加任何選舉
加保守黨政府要趕在選前簽TPP
雲警偵破槍毒集團 逮3嫌
女足小將爭光 林小雲逆境拚佳績
柯文哲接見上海市副市長翁鐵慧
大陸環保部前副部長張力軍 遭調查
台股早盤漲101點
新台幣早盤開貶走升
開拓中東市場 屏縣府辦說明會
資助貧童10年 愛灑斯里蘭卡
別來吃豆腐 宏達電股價強漲
苗栗快速道路散落砂石 轎車翻覆3人傷
英特爾來台發債 規模達300億元
免連網也能翻 谷歌翻譯App新增20語言
房價暴漲賣後反悔 深圳法院：繼續履約
買一送一 宏達電推蝴蝶機2促銷
美醫獵殺獅王遭威脅：入獄都便宜你了
涉掏空幸福人壽逾百億 鄧文聰遭求重刑
緬甸必購伴手禮 鹽烤帶皮腰果
擋風玻璃有裂痕 維珍澳洲班機折返洛城
越總理會英首相 加強戰略夥伴關係
月配息保單誘人 理專：先詳閱說明
憂退禮券泛濫 擬要求提購買憑證
ATM可預約詢問房貸 不用趕3點半
朱立倫：許志堅經手都更案全面清查
大陸海警今年已21次巡航釣魚台
女童割喉案 士院首度開庭
美參院通過鄧福德出任參聯會主席
寮國軍用直升機墜落 22死1失蹤
留尼旺島殘骸 傳符合MH370客機型號
天文新發現 首見太陽系外極光
曹錦輝重回小聯盟 中繼解決1人
反課綱微調北高發言人 疑燒炭亡
大漲逾百點 台股收復8600
柯有倫賽車8秒破百 上演玩命關頭
林全：證所稅實施有問題 會失敗
美陸南海互尬 華府盼歐陸發聲相挺
李登輝釣魚台說延燒海外 紐約僑社譴責
宋楚瑜若參選 李鴻源：樂意專業協助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
官方估計 宏都拉斯成長3-3.5%
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
尼加拉瓜經濟的支柱 畜牧業
授權免煩惱 活動中心卡拉OK安心唱
北戴河會議 聚焦政經軍改等六大議題
上海市副市長訪北市 討論城市交流
南鐵地下化價購會議 自救會陳情
農委會：蛋減產季節性因素 價未漲
涉行賄台塑高層 父子檔廠商複訊
泰民眾祈雨射火箭 險撞上軍機
印尼破獲網路詐騙集團 11台灣人涉案
港媒：海外陸工愛滋病風險高
女童割喉案龔重安 律師眼中宅男
觸底強彈 金融漲幅居冠
電腦應用展 正妹大劈腿獲優惠價筆電
聯合國：印度人口10年內超越大陸
柯文哲接見翁鐵慧 重申一五新觀點
北市內湖民宅火警 警消馳援
反課綱學生疑輕生 毛揆萬分悲痛
郭榮宗違選罷法 一審6個月
LLB世界青棒賽 中華隊2連勝
熱翻了 上海29日高溫飆38.8度
兄弟口角互襲 弟左胸遭刺傷重不治
i-ONE儀科創新競賽 首辦有獎徵答
陸整治旅遊秩序 可網路檢舉不文明遊客
新台幣中午升 8.9分
總統：已在知識經濟走上正確道路
預防大地震 大馬尼拉總動員
台會展領航計劃赴馬交流反應熱
港女大生打工事件 台東縣府判定未違法
基因組編輯將魚變大 日研發成功
洛杉磯特奧男籃 中華大勝印尼
厄瓜多成立留台校友會
北市大樓火警竄濃煙 消防員救人
笑氣氧氣二氧化碳 不得任意販售購買
柯文哲見翁鐵慧 國際事務變媒體事務
NBA名後衛紐約豪宅3350萬美元讓售
伊波拉造成萬人亡 避往幾內亞等國
小確幸 下週油價估續降
反課綱青年自殺 教部難過意外
無肛男嬰瘦像外星人 大陸婉君募款援救
反課綱成員疑燒炭輕生 北檢：遺憾
甩掉臉書症候群 新網站要你認識芳鄰
推綠色採購 環保署規劃綠點制度
反課綱學生疑輕生 洪秀柱：非常難過
朱立倫：許案嚴重打擊市府團隊
臉書人人愛 半數網民每月至少用一次
電腦展大拚場 10元買筆電一元標手機
U12世界盃少棒賽 中華複賽抗日
火柴心便民服務站 就近服務民眾
高雄氣爆週年 陳菊：將傷害轉為力量
咋舌 新竹建案開價破百萬
調查：民眾支持漲健保及家醫制
韓：軍演與否不能成為兩韓對話條件
非洲發現疑似馬航殘骸 大馬派人確認
特奧大豐收 中華隊單日進帳十金
東京奧運會徽酷似商標案多一樁
毛揆：工業區再生水利用 必走的路
來台遊價差5倍 陸業者：低價等著被宰
小巨蛋禁帶動跳 柯文哲要裝地震測量儀
公務員獎金 柯文哲：應讓薪水有彈性
南非簽證須親辦 外交部反映盼放寬
宏?攻電腦展 銷售預估大增3成
反課綱生燒炭亡 生日成忌日
夫妻缺錢殺父母圖保險金 檢起訴
顛覆傳統 穆斯林女孩打扮蘿莉風
不只瘋著色書 色鉛筆也搶到沒貨
慶祝原住民日 彰縣原民館辦展覽
學生疑輕生 國民黨批蔡英文煽動悲劇發生
攝護腺癌有5種 新研究發現助治療
鄂爾多斯旅遊紅 昔日鬼城成賣點
台股收盤漲88.01點
高雄氣爆善款 藍營質疑市府用途
涉助鄧文聰掏空 香港渣打女專員通緝
人事總處：覈實控管五都員額成長
管線自治條例被打臉 高市：照執行
分析：政治干預正破壞香港文官制度
藍營質疑氣爆善款濫用 陳菊：願受檢驗
慶祝韓星張根碩生日 粉絲團辦攝影展
反課綱青年疑輕生 蔡英文：很難過
台股走高 漲88.01點
8月台指期漲125點
遠雄：與市府有共識 讓巨蛋園區更安全
8月電子金融齊揚
對抗氣候變遷 政黨路線影響加州人看法
反課綱學生自殺 家長聯盟籲教育部撤告
宏達電攻電腦展 「小安海瑟薇」助陣
湖人老大Kobe 8月造訪台灣
台股反彈 類股齊揚
少林寺方丈傳聞 大陸宗教局表態關注
陳肇隆9月退休 續留高雄長庚看診
apple watch禁入國考場地
群創第2季每股盈餘0.54元
北市大樓火警 1男嬰4大人送醫
全真白陽道澎湖總壇 落成啟用
童沉迷手機遊戲 母求助警協助開導
童患妥瑞症加鼻過敏 中醫有解
金溥聰：馮光遠不斷誣衊 堅採法律行動
綠營民調：7成認同新課綱緩實施
看歌仔戲邊玩APP 傳藝推互動戲碼
首爾蠟像館開幕了 都教授勇樣歡迎你
三大法人買超台股 29億元
外交部維持烏克蘭橙色旅警
留尼旺殘骸或屬MH370 洋流方向添佐證
陸女遭拐賣 最終成為山區最美女教師
韓女團Wonder Girls推主打歌
牙醫獵殺獅子王 恐衝擊非洲狩獵行程
李鴻源：防災應權責相符
反課綱青年自殺 毛揆：非常悲痛
日月光Q2每股賺0.48元
涂醒哲告媒體 暫不考慮和解
城隍爺出巡 就業巡迴車同為民服務
秀愛主演新片扮演投誠冰球選手
屏市國民運動中心 下月試營運
Kitty變身 限量抱枕31日開賣
有夠煞風景 不厭亭遭噴死台灣人
宅男變美眉 與陸商交往詐騙百萬
大陸前環保部副長張力軍被查 被控涉黑
嘉市KANO嘉年華 升起大棒球
塵爆救治 林口長庚：已22人出院
新北桃園新竹大雨 可能有冰雹
反課綱學生疑自殺 總統促教育部速溝通
菜鳥找工作 薪水不是唯一
飛車賊搶包包 婦人倒地受傷
緬甸總統大赦 違法大陸伐木工要回家了
澎湖南海之星2號交通船 試航順利
課綱爭議 吳思華：願負完全責任
日月光上半年每股賺1.06元
金大中遺孀將搭南韓廉航直飛平壤
日月光Q3封測稼動率可增5%
遠傳將公布重大併購 4時說分明
歌手兼演員崔始源下半年入伍
大巨蛋大底完工 柯文哲：最怕的解決了
涉行賄台塑高層 父子檔廠商請回
吳思華赴林家慰問 遭學生嗆罵
Hydis工會提不當解雇訴願 駁回
揚智估下半年比上半年好
日JFE鋼鐵投資台塑河靜鋼廠5%股權
ChinaJoy登場 550家廠商爭豔
日圓走軟美股漲勢推升 日股紅不讓
新台幣收貶7.8分
斗六出現鴿子雲 氣象局：對流雲作用
梅爾吉勃遜返澳 執導二戰史詩電影
台股利空出盡？ 先看法說會後股價
王偉忠上康熙 笑嗆陳漢典叛徒
馬祖海陸卡蹓 划獨木舟騎自行車
遠傳透過購買債權 與中嘉合作
彰化毒豆乾案 盧天榮父子判刑
吳思華：新舊教科書併行即承認舊綱存在
沐風關懷協會 10年助近千弱勢童
許志堅疑涉賄 監委立案調查
兩岸貿易額上半年降2%
手搖杯標示新制將上路 花蓮衛生局稽查
遼寧乾旱 發射688枚增雨彈
新竹油庫廢除議題 員工捍衛工作權
台日人形劇交流 三昧堂赴日演出
AIT新處長：台美關係現在最堅實
反映成本 警大考試報名費調高
農地鐵皮屋 非法生產美髮產品
拖板車疑煞車失靈 撞死機車騎士
大溪文藝季登場 遶境禁大量鞭炮
砂石沿路掉釀車禍 秤重不足才知
孩子書屋 535志工接力築夢
奧會璞園攜手 矯正機關傳遞逆轉勝
遠傳情牽中嘉 進軍智慧家庭
北京9/3閱兵 首都機場上午停飛
賴正鎰：官不聊生 企業不好做
自貿區與服貿脫鉤 曾銘宗：樂觀其成
兒疑反課綱輕生 母：盼勿借題炒作
中船重工：大陸國產航母進展順利
著色畫App下載破50萬 想玩就玩
夏季好發異位性皮膚炎 多穿寬鬆衣物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
老人指引警員緝毒 直呼土地公顯靈
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑收賄案 廠商父子作證請回
賴正鎰：建議恢復總統間接選舉
慶祝原住民族日 南投辦健康活力秀
跨境電商直郵 開啟台商新通路
課綱爭議 民進黨：國民黨轉移焦點
林母：冠華已做快樂天使 海闊天空
少女產嬰丟草叢 檢方解剖查死因
提升服務業能量 毛治國：雙管齊下
護北市環保局臨時工 裕隆付保費
金廈泳渡 台灣選手備戰
殺害爺奶 吸毒男起訴
塵爆首月醫療費5億 將向業者追討
信用卡紅利 小7可折抵消費
傲氣飛鷹紀錄片 見證飛官養成教育
日月光下半年逐季增溫 Q4站高
毒豆干案 芊鑫負責人父子遭判刑
美元偏強 台幣貶破31.6
找回失去土地 桃園發行泰雅古地圖
救護員化身產婆 順利幫孕婦接生
台北城市盃拳賽 吳宥緯賓夢婕拚奪金
敘反抗軍首腦遭綁 美扶植計畫遇挫
小琉球三隆宮迎王平安祭 王船進水典禮
智冠攜手陸商 打造HTML5遊戲團隊
孩子的書屋 一屋一田築夢
八仙塵爆傷者出院 鼓勵其他傷患
林詩嘉世錦賽爭金 獲奧運參賽權
星NATAS旅展 台喔熊背包喜迎客
工業區土地使用項目 刪除商業設施
麥格塞塞獎得獎名單揭曉
建物消防安全 內政部強化管理
鄧文聰掏空案起訴 法院裁定續押
星國蘭花外交 佐科威夫人名成花名
張老師基金會：保有青山才能實踐理想
陸股帶衰 港股臉綠
雲縣財困 張榮味主張專案調查
渣打：大陸年底前將再降準1百分點
高屏4科大 聯合成立食品研發中心
明年地價稅看漲 公告地價增幅恐創高
NCC：尚未接獲中嘉經營權變更申請
撫慰氣爆死傷者 地景藝術開工
Android新漏洞 手機恐全面癱瘓
塵爆出院 醫師籲傷者復健加強皮膚照顧
雙城論壇 陸委會籲大陸保持正面立場
郝龍斌邀請回國民黨 張耿輝：沒考慮
伊甸富邦攜手設輔具站 長者行動更便利
戒菸門診免掛號費 不限北市民
出光斥4百億購股 入主昭和殼牌
2015台北藝術節 呈現44場演出
宏?藍天計畫第三波 攜手資策會
中嘉案 投審會：若涉及股權移轉需送審
遠傳牽手中嘉 踏出併購第一步
法核電龍頭財務困難 出讓過半控制權
拖板車交流道失控 釀1死3傷
Fed升息傳聞推升美元 亞股漲多跌少
新任中選會委員 毛揆提林慈玲等
宋美齡舊居售3.5億 華人買家搶看房
承商積欠協勤費 林國正協調解套
澎湖議員陳百川賄選案 宣判當選無效
暑假過半 30飯店推加床僅1美元
關島熱低壓 有機會成颱
栗喉蜂虎生態片首映 觀眾爆滿
首腦傳身亡 塔利班否認談和
應收帳款太高 揚華佳營及偉盟留校察看
冷排水養殖仿刺參 節能又省時
世界盃少棒賽 中華0比3落後日本
4年來首見 退撫基金上半年虧18億
南海軍演 動員規模接近局部戰爭
吳思華籲年輕人珍惜生命
台68線槍擊案 凶嫌於死者出殯日落網
台日簽協定 危難事件醫師相互支援
永眠印度南部 前總統卡蘭葬禮肅穆
嘉縣府發起一週一蔬食
法國之後 比利時農民封路抗議
後備部隊編組 國防部：能夠滿足需求
福建人房貸倒帳多？上海銀行怕怕
指定銀行明起得發行外幣可轉讓定期存單
反課綱發言人疑輕生 陳菊難過
外交部頒贈西班牙眾議員巴紐獎章
前副手涉貪 朱立倫嘆動搖用人不疑原則
盡夏台中商圈嘉年華 8月熱鬧登場
太陽能產品自行車螺絲銷歐 需經部核准
中信未過環評餐廳先營運 北市擬開罰
南海軍演 大陸國防部：例行訓練
八仙塵爆第10死 31歲郭女不治
宣導交通安全 警方製作人形立牌警示
台星科將脫離新加坡星科集團
商總籌備和柯文哲舉行早餐會
嘉義4奇木業者 蒐購盜伐木送辦
俄否決MH17國際仲裁 荷蘭高度遺憾
破竊戰鬥機油集團 首腦12年前被通緝
中信金搶頭香？蔡明忠：陸不會獨厚一家
神壇火警 教養院虛驚一場
展望會助學 進取女孩樂當大一新鮮人
反課綱青年輕生 教育局2天前有情資
模範父親黃漢章 朱立倫譽典範
課綱座談會 學生灑冥紙抗議
Q2房市冷 北市新案議價空間增逾3成
郭俊麟6局失1分 敗投候選人
中土合作反恐 陸媒：土耳其已逮千人
董子恩安打建功 中華1分落後日本
歐洲市場復甦 雷諾獲利攀升近倍
聯合國達成JCPOA協議 外交部歡迎
非抽籤 反課綱學生盼全能見教育部長
中俄二階段海上聯合軍演 8月登場
歷經波折情變 中嘉終於訂親遠傳
為愛翻轉慈善拍賣 所得可購氣墊床
瓊斯盃中華藍對紐西蘭 包喜樂先發
朱立倫盼中小企業進軍國際
日相安倍：自衛隊可赴南海掃雷
吳秉恩全壘打 中華少棒7比3日本
艾未未：英國拒發6個月簽證
艾未未訪英簽證 意外只准停留20天
安倍：台灣是重要夥伴
中華少棒7：3逆轉勝 日本小將哭了
郵輪來台成長 估今年78萬人次
西武打擊熄火 郭俊麟優質先發仍吞敗
吳秉恩全壘打 中華少棒7比3逆轉日本
助攻金融亞洲盃 曾銘宗下月組團參訪
反課綱民眾聚集教育部前 祝吳思華好眠
日女平均壽命86.83歲 連3年世界第一
評反課綱 王曉波請蔡英文饒了孩子吧
課綱爭議 蔡英文：若執政會改正錯誤
桃園課綱座談會 不同意見爆衝突
今彩539開獎
張金鶚：房市可能修正5至7年
消息人士：塔利班選出新領袖曼蘇爾
威力彩開獎
習近平：保持戰略定力 適應經濟換擋
瓊斯盃女籃 中華藍擊敗紐西蘭
群創：Q3旺季延遲 客戶計畫未變
中華電4G用戶數 年底上看420萬
外交部頒贈龐維德頒大綬景星勳章
南投課綱座談會 學生默哀輕生林姓青年
大馬首相：疑似MH370碎片送法國鑑定
緬甸大赦 大陸勞工也獲釋
中共政治局：開展西藏反分裂鬥爭
中華少棒逆轉射日 下一戰對美國大軍
八仙塵爆第10死 親友陪伴下辭世
西藏首虎 人大副主任樂大克免職
總統沉痛學生輕生 取消晚間行程
課綱說明會 青年自殺論引爆衝突
華盛頓迅速沉入海中 未來百年沉15公分
化解執政黨內歧見 希臘總理不惜公投
不可能的任務5才上映 阿湯哥6要再賣命
上引水產冷藏過期生干貝 北市將開罰
親信曝納吉涉貪腐 影音全都錄
林全指證所稅傷經濟 張盛和:誤解
蔡英文：海洋國家要先打開大門
瓊斯盃中華藍擊敗紐西蘭 包喜樂7分
倫敦開膛手傑克博物館 未開幕先惹議
課綱微調座談 學生要求撤回課綱
太平洋高壓增強 全台31日晴朗炎熱
威力彩頭獎槓龜
中俄聯合軍演 8月日本海登場
油價雖挫 油國組織稱無意減產
今彩539 頭獎 1注中獎
博科聖地割喉 奈及利亞10漁民慘死
郭伯雄受賄 開除黨籍移送司法
消費者支出和出口攀 美國Q2成長2.3%
麗寶建全台最大購物商場 赴日招商
塔利班證實 首腦歐瑪已死
課綱座談 學生盼教育部知道他們訴求
郭伯雄落馬 凸顯共軍肅貪力道
警方加強維安 法移民穿越隧道赴英減少
學生突襲轉進立院 要求開臨時會廢課綱
多國選舉將屆 TPP臨最後關頭
13號輕颱蘇迪勒形成 朝台東方海面移動
中共紀委：郭伯雄受賄犯罪 情節嚴重
兄弟單場連7局得分 平19年隊史紀錄
巴基斯坦：阿富汗和塔利班和談延後
若立院臨時會撤課綱 教部：依法行政
課綱座談 學生向官員撒冥紙抗議
塔利班證實歐瑪已死 選曼蘇爾為新領袖
馬航MH370殘骸漂流軌跡 可追蹤墜機地點
旺仔不合格？旺旺集團：非旗下產品
民進黨台聯贊成開臨時會 撤回課綱
反課綱群眾包圍教育部 揚言升級行動
2022年冬季奧運主辦權今揭曉
反課綱學生：部長出面 教育部政次協調遭拒
出口熄火?第二季經濟成長率僅0.64%
愛吃起司到開店－英男棄高薪研發百款起司
教長吳思華今下午出面 盼與學生理性討論課綱
(時評)為反課綱學生說句公道話
柯文哲抵達教育部現場 呼籲學生要理性平和
氣候變遷殃國安 小島國家倡列安理會議程
讓10%偏遠地區也能上網！臉書推無人機網路熱點
法院今駁回假處分聲請 課綱明照常上路
反課綱議題延燒 國際媒體聚焦台灣
上市公司財報參差 美股開低
校警攔停不爽開槍 美再傳白警殺黑人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
殘骸若屬波音777 幾可確定出自馬航
英國拒發簽證 艾未未抵達德國
企業財報利多 歐股上揚
希臘與歐盟談妥前 IMF暫不參與紓困
美牙醫屠獅引公憤 引渡請願案達門檻
抗議課綱 學生群眾堅守現場抗議到天亮
個股各自表現 美股走勢分歧
油國組織堅不減產 油價下滑
發片滿月茶會 林昕陽炒金瓜米粉展廚藝
妮可睡不著配樂受讚譽 樂迷趨之若鶩
何紫妍告白頻NG 嬌嗔黃騰浩害她笑場
英國女子公開賽 盧曉晴首輪並列第6
大樂透頭彩3.1億 今年第3高
投資人民幣 貨幣基金夯
金秀賢新作Real 女主角可能徐恩雅
道奇交易補強 曹錦輝遭指定轉讓
擺脫MERS 韓部長上海促銷郵輪旅
韓劇她很漂亮 雙生雙旦浪漫喜劇
留尼旺殘骸週末送檢 盼解馬航失蹤之謎
反課綱群眾佔據教育部 揚言升級行動
夏遊溪頭 妖怪村群魔亂舞
遇見幸福 屏東雲林合辦未婚聯誼
美股漲跌互見 台股反彈後震盪築底
巴西經濟衰退 全球排名將下滑
深坑老街百年樟樹染病 醫療團隊搶救
南韓格雷萬蠟像館 所有韓星一次看
難民闖關不斷 英擬派部隊化危機
一親芳澤 醉身古代6大美女之中
里約奧運 水質汙染威脅運動員健康
韓國觀光慘跌 台灣觀光客少最多
撫慰氣爆傷害 高雄舉辦系列展演
達拉斯機場客機起落架起火 乘客幸無礙
反課綱群眾訴求吳思華道歉下台
小丸子列車現蹤日本 卡哇伊破表
輕颱蘇迪勒酋長名 強度續增
英國女子公開賽 盧曉晴首輪並列第6
留狗熱車內 女星畢爾斯惹麻煩
送網路到全球 臉書無人機準備實測
第2季GDP大降超乎預期 創11季新低
午後山區雷陣雨 蘇迪勒暫無威脅
曹錦輝遭指定轉讓 移出40人名單
台股開盤漲19.43點
魏家逃稅？頂新：依法完成納稅
間諜照露玄機 新iPhone愈來愈清晰
屏東泥火山 新園公墓內再噴發
浴火重生 塵爆燒傷53%黃士綸出院
行銷KANO棒球季 公車0元優惠
魏家查稅結案 國稅局：內容無法透露
伍迪艾倫大談忘年戀 自稱待妻如父
是否開臨時會 王金平：視連署情況
GDP大降 曾銘宗：出乎各界意料
陸南海造最長跑道 空中戰力增
新台幣早盤小升
不止手機 新Apple TV也將現身？
臨會處理課綱案 王金平：有討論餘地
外需弱 估全年經濟成長率2.68%
GDP衝擊台股？曾銘宗：等半年報出爐
因應氣候變遷挑戰 台灣協助貝里斯
酒醉男子捷運站揮美工刀 警方帶回
7月境外基金績效 股跌債漲
柯文哲籲教育部出面：當打手要勇敢一點
抗分裂 希臘執政黨9月開緊急大會
大立光賣隱形眼鏡 下載APP就送
回味公路大小事 公路博物館開張
課綱爭議 洪秀柱籲回歸理性探討
地政電子謄本 超商可申請
湖南夫妻補結婚證 得證明我是原來的我
TPP協商 日擬取消黑鮪等關稅
中美洲漁業整合組織新政策啟動
資訊奧林匹亞競賽 台灣近4年最佳
乾旱讓樹木元氣大傷 氣候變遷恐惡化
等不到部長 反課綱學生：我們不退
雲林推行動社福 照顧老殘婦幼貧
北京申辦冬奧 7/31晚揭曉
第2季GDP大降 產業界嘆困境難解
上半年民間投資 達成率逾5成
習近平舊部屬 陳敏爾任貴州省委書記
柯文哲籲吳思華出面 躲避不能解決問題
第2季GDP大降 國發會：內需仍活絡
徐耀昌拚觀光 香港行銷苗栗好山水
走讀烈嶼 200元住宿券大放送
外資大砍台股目標 降至9180點
第2季GDP大降 國發會：內需仍活絡
湖北手扶梯慘劇 同廠牌廣州封停8台
歐巴馬籲支持者遊說國會 護航伊朗協議
罹癌不治療 肝肺癌落跑率最高
國民黨團：若開臨時會 須併討論他案
經濟數據不佳 台股震盪築底
台大醫院院長交接 何弘能接任
台灣女性光影敘事 薩爾瓦多展出
川普聲勢不墜 希拉蕊面臨硬仗
勞方要調基本工資 資方：是相害
旅客暴雨受困島嶼 越派軍艦接人
教育部政次出面協調 反課綱學生拒溝通
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
人力銀行：企業用人尚未受景氣影響
70週年照片展 回顧中廣歷史
又見3顆超級地球 母恆星藏在仙后座裡
傷痕代表勇敢 塵爆重傷患者出院
新聞聯絡官遭批虛設 柯文哲允檢討
東森力霸案更一審 王令麟遭判3年4月
葛來儀：北京回應台灣大選方式多
助RCA受害者 勞動部出1億供擔保
一起加油 塵爆傷者黃士綸出院
變健康可以很簡單 少坐多站
談台灣女性競爭總統 趙小蘭樂見
八仙塵爆傷患出院 第一件事想回家
告發遠雄大巨蛋案 公民團體成員出庭
課綱微調 國民黨團：願和學生溝通
陸貨偽裝原廠 警破9百件仿冒相機電池
歐洲經貿辦事處處長 馬澤璉接任
Q2 GDP劇降 鄧振中：審慎以對
高雄石化氣爆週年 法會消災祈福
速食飲料標示 雲縣府突擊檢查
新台幣中午升 5.4分
反課綱青年過世 洪秀柱默哀
台積電董事去年每人爽領5千萬
柯文哲下午赴教育部 探視學生員警
學者：Q3出口恐更差 應加薪帶動內需
大陸國家隊護盤陸股 6千億基金來了
SpeXial寫真書 秀陽光魅力
澎湖成年禮自行車挑戰200公里
俄國反對 馬航東烏案未獲安理會決議
沒錢繳車貸怕銀行拖 竊車牌因違停遭逮
林冠華疑自殺 林佳龍籲教育部懸崖勒馬
艾奎諾欽點接班人 曾任特使與台交涉
網傳香皂迷魂大盜 警意外抓到
關鍵議題難喬 TPP最終協議仍無影
菲明年總統大選 艾奎諾欽點內長參選
陸男掌嘴求女友原諒 竟打暈自己險車禍
台經院：第2季製造業景氣呈衰退藍燈
傳黑幫百日殺百人 洛警：謠言
房市買氣小增 北市衰退幅度較大
東港迎王祭 3人環島號召遊子返鄉
雪隧科技執法 不取締未保持安全車距
留尼旺島機骸 澳：愈來愈相信是MH370
是否開臨時會 立院下午3時協商
毛小孩很愛跟 莫高窟有寵物臨時托育
課綱微調爭議 政院重申3原則
105年度總預算籌編 歲出增用於社福等
十三行博物館旁 男子自戕身亡
國小生家長接送多 柯文哲：弱國表現
南投抽驗月餅餡料 12家業者過關
總統：新課綱採原住民族沒惡意
毒品控制從事性交易 警逮10人
中共中紀委：楊衛澤與仇和被雙開
印尼團體頒獎給金正恩 印媒評論
孩童溺水 台中太平警消救援
下週油價估降4角 桶裝瓦斯天然氣同降
Line TV實境秀 SpeXial Life吸睛
否認內線交易無悔意 在監王令麟判刑
經理人：美企業現金充裕 美股強勢續航
台股收盤漲13.85點
勸離反課綱子遭拒 母沉痛喊話
憂景氣壓抑投資意願 經部下半年加把勁
BenQ新智慧手機 長輩也輕鬆上手
吳思華：如果現在下台 如何解決後續問題
台股震盪 漲13.85點
8月台指期跌37點
澎湖海事職校與國中小校長佈達交接
8月電子跌 金融漲
研究：地磁場形成時間 至少42億年前
海外房產銷售陷阱多 消基會提醒留意
聯發科Q2淨利 9季新低
台南運河女浮屍 身分待指認
頂新製油：樣本來自同一個油槽
專利訴訟贏了 宏達電獲賠上億元
台股最後一盤狂拉52點 硬是收紅
吳思華出面 盼與學生理性討論課綱
愛上工廠千金發生關係 外勞判10月
蔡英文：立院做決議 解決課綱爭議
聯發科降智慧機晶片出貨目標
低預期 聯發科估第3季僅溫和成長
被肥胖鄰座逼到受傷 澳男告航空公司
聯發科今年不妙 恐降5%至10%
U12世界盃少棒 台美爭冠軍戰門票
王金平：民主政治可貴 在於多溝通協調
涉內線交易遭判刑 王令麟：遺憾無奈
令計劃姐夫重返工作 約20天去向成謎
柯文哲赴教育部 探視學生員警
三大法人賣超台股 18億元
抗拒勸離 反課綱學生和父母起衝突
課綱微調爭議 毛揆請吳思華續溝通
柯文哲：勿再為意識型態陷兩極抗爭
朱立倫：立院臨時會 也盼討論民生法案
聯發科估將搶下2成LTE市占率
柯文哲：只要學生保持平靜 警不會驅離
國中生溺水 送醫後宣告不治
遊客人次台灣第3 澳門力推文化社區遊
猶太人疑西岸縱火 燒死巴勒斯坦幼童
偽劣金門高粱酒販售 警查獲盤商
學生宣告談判破裂 吳思華遭丟香蕉皮
去年失手殺死兒 父疑內疚飲彈身亡
雲南野狼偷雞 村民燉肉吃了驚呆網友
威睿賣資產 威盛估賺1億美元
赴印度教華語 教師返台分享
北美市場今年貢獻凌華營收破1億美元
菲萊探索彗星 發現有機分子
反課綱 李鴻源籲決策者了解學生訴求
汽車?有蛇 有請保養廠老闆
國際數學競賽 台灣3金12銀6銅10佳作
非洲大蝸牛入侵 美佛州耗千萬美元對抗
聲請假處分反課綱修正 行政法院駁回
不滿名譽受損 宜蘭各農會告農業處長
朴子有多少醫生 嘉縣新書來解答
香港性別相差率擴大 女多男少
刺蝟亨利討抱抱 Oculus推虛擬實境動畫
疑耕耘機闖入校園 PU跑道傷痕累累
職場深耕服務 助智能障礙者穩定就業
工人誤觸電線遭電擊 警消搶救
第二季GDP大降 瑞銀:下半年比較好
課綱微調爭議 立院協商是否開臨時會
新台幣收貶8.1分
安東盃少年籃賽 8/8開打
教長籲學生：做20年不後悔的事
食品標示新規上路 雲林稽查要求改善
台製德式香腸 征服米其林主廚的胃
抗課綱修正遭駁回 高二生父親提抗告
推農村永續 生態保育結合經濟發展
日月光攜手TDK設廠 落腳楠梓加工區
光影舞團enra登台 預告有驚喜
柯文哲：創造台北餅就是文創
松林火災影響 羅馬機場混亂
朝野協商破局 立院是否開臨時會仍未定
立院協商是否開臨會 吳思華與會
希拉蕊變髮好貴 高於美國人一週所得
茶飲標示新規實施 中市12家稽查合格
日股收紅 投資人觀望財報表現
屏東出現本土登革熱病例 入夏首例
伊朗將協助印尼發展核能技術
李登輝釣魚台言論 宜蘭漁民抗議
飲品新制 手搖杯等即日起強制標示糖量
大陸人口販賣 女性淪為性交易受害者
華邦估Q3營運溫和 擬買庫藏股
華義波可龍迷宮手遊 下載破150萬次
GDP不保2？ 曾銘宗：不至於這麼慘
基隆軍港遷移 陳建宇允諾盡快
北市中古屋均價60萬 創27月新低
港股恆指收紅 國企股隨陸股挫跌
和昇牽線 牡丹江市包機直航有譜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
打擊國際盜獵供應鏈 大陸扮關鍵角色
石斑大王涉妨害名譽 被起訴
男紅線違停 警抄獲摻毒咖啡
阿里山高山茶 前進米蘭世博會
女毒蟲攜毒遇警 載2歲兒逆向狂飆
鐵馬賞景嚐好梨 新開社區迎賓
南京最後的民國機場 7/30走入歷史
第二季GDP慘 宣明智：應審慎樂觀
新舊教科書併行 8月發課本沒問題
貿協前進新加坡 推廣說明會招商
三國戰紀PS4版 參展ChinaJoy
大陸：旅遊業是經濟成長新動力
立法院8/4召開談話會
《全球中央》獲文化部評選優良雜誌
一帶一路長江經濟帶 陸下半年加快實施
水電工自學網路 替詐騙集團騙陸民
藍月不藍 台北晚間看得到
台灣吃透透明開跑 消費滿額抽機票
宏捷科8/3起再度分盤交易
基本工資 8/12開會討論
想紅要有身分證 紅烏龍賽需備產銷履歷
與外星人近距離接觸 梵蒂岡持懷疑態度
宜蘭一釣客落海 生命垂危
陸股7月大跌 2009以來最差單月
遭控為李全教買票 3人判有罪
陽岱鋼喔熊相見歡 邀日球迷來台
2022冬奧 北京主辦
法未交戰艦給俄羅斯 傳已達成賠償協議
出口動能弱 國發會：今年保3恐困難
幸福北海岸 女王頭見證婚禮
睽違7年 倪福德重返中職先發
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文具展抓抓樂 撈開學文具秤斤賣
嚴格把關 紅烏龍競賽刷掉1/3
紀念雙亡父母 青年刺青留念
反課綱世代對立 籲家長多傾聽
下水捕魚竟遭電死 檢警勘驗釐清案情
德法之後 美再爆監聽日政壇和企業
亞幣競貶加GDP下修 台幣重貶近1角
WiMAX下一步？宣明智：政府應指路
校園當藥頭 17歲少年毒害學弟妹
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大東建託高球賽 姚宣榆首輪並列26
郭伯雄後 解放軍再公布2落馬軍虎
澳洲：現蹤殘骸無助解開馬航謎團
維護社區治安 南投辦研習
林永樂贈勳聖多美普林西比外長
印度銀行香港分行 違反洗錢條例被罰
上海ChinaJoy SG不露事業線
涉賄一審判當選無效 琉球鄉長辭職再戰
澎湖惠民啟智暑假生活輔導 照顧弱勢
東元併義大利廠 衝工業4.0自動化
遠傳訂親中嘉 蔡力行：中華電策略清楚
台灣出口疲軟 施振榮：努力最重要
台南新化農損補助 即日起受理申請
OIU許可證 國泰富邦拿到手
玻璃工人搭捷運 找工具誤認持刀
女籃抗韓 體育館爆滿
工人誤觸電線遭電擊 無生命危險
2022冬奧北京辦 唯一雙奧運城市
上市公司市值再減1.06%
上半年民間投資 台積電貢獻大
辛巴威部長：應引渡獵殺獅王美牙醫
美國四壞連連 中華少棒4分領先
電信之父方賢齊 科技大老齊追思
遭鋼筋壓頭 工人無生命跡象
橫渡金廈 2百泳士共游和平海
立院8/4談話會 決定是否開臨時會
基隆62甲線 貨櫃車翻覆壓到小客車
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建商叫苦 盼政府重視打房問題留生路
少林方丈再被爆 警方筆錄證腥聞
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英飼養員攜手泰迪熊 餵奶萌樹懶寶寶
徵收條例規定公告30天案 大法官：違憲
美2分彈 少棒台美5比5暫平
冬奧申辦成功 習近平發賀電
課綱微調 柯文哲籲教長出面溝通
會考英聽烏龍 移北市府師大議處
5.2地震襲伊朗 尚無傷亡損壞通報
北北基免試入學 確定7級108分方案
印尼代表處搭橋 輔導外配適應台灣
習近平拔擢 之江新軍漸有一席之地
瓊斯盃女籃 中華藍上半場落後韓國
全台首間冰淇淋漫畫屋登場 清涼一夏
通膨和失業率持平 歐元區維持溫和成長
課綱微調 府院力挺吳思華
台裔設計師王大仁將離職 巴黎世家證實
涉違廢棄物清理法 雲林縣議員一審判刑
米其林美食 英業者貼心送到家
橄欖樹致命病菌 入侵法國科西嘉島
全球興建中核能機組 4成在大陸
宏?應用展業績 拚年增3成
遠雄:將請大巨蛋設計師向北市府說明
馬來西亞官員：接近解開馬航失蹤之迷
課綱不會禁錮心靈 高中校長投書
亞洲花式撞球錦標賽 旅日羅立文奪冠
移民問題 歐盟民眾最關心
客人持刀攻擊 彩券行老闆掛彩
第二季GDP大降 賴正鎰：保3無望
U12少棒 中華6比6美國
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北戴河會議 或於下週召開
臉書財報公布 透露4大趨勢
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Uber擴張印度業務 擬砸318億元投資
今彩539開獎
太空威士忌比較醇 三得利要實驗
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苗栗藝文團隊 入圍傳藝金曲獎4獎項
詐賣納骨塔 前足協理事長遭訴
遠雄同意大巨蛋全區審查 北市：贏了
瓊斯盃女籃 韓國擊敗中華藍全勝稱后
大樂透開獎
星國際廚藝賽 環球科大師生組摘銅
冬奧主辦到手 北京歡慶
課綱爭議 BBC報導學生衝教育部
東莞建地鐵 將與深圳互通
金融打亞洲盃 曾銘宗將率團訪東協國家
大巨蛋安檢會議 北市：遠雄沒精準回應
韓MERS將結束 外交部仍提醒注意
U12少棒 中華勝美國闖進冠軍賽
北京拿下冬奧 市民有人興奮有人漠然
日本渡輪起火 1船員下落不明
大陸央行：網路支付擬每日限2.5萬
世衛宣布 伊波拉疫苗初步測試成功
擺平澳洲 中華合球取得冠軍戰門票
希臘股市擬下週重開 仍有待財政部點頭
伊波拉疫情可望結束 疫苗防護力100%
疑似馬航碎片送至法國檢驗
瓊斯盃女籃 中華藍不敵韓國獲得銅牌
大樂透頭獎 1注獨得3.12億
客輪北海道外海起火 1人失蹤
今彩539 頭獎槓龜
少棒打垮美國 中華週日爭冠
氣爆週年紙風車獻藝 陳菊祈願
九州電力擬8月10日重啟首座核子反應爐
大陸練兵 不只山寨中華民國總統府
專家呼籲台商發展電商化平台
王勝偉完全打擊 兄弟隊史第一人
全國羽球排名賽 陳曉歡拚女單首冠
台灣慶典在東京 備美食搏感情
蒲亭被控 下令殺害前特工李維寧科
印度孟加拉飛地互換 結束六十八年國中有國
微調課綱在抗議聲中 今如期上路
台鐵電車線周六遭壓斷 誤1萬7千多人
課綱爭議教育部軟化 吳思華傾向不提告
印度孟加拉飛地互換 迫部分家族拆散
政策急轉 英重新核發艾未未半年簽證
歐洲主要股市收高
爭議課綱上路 教育部前氣氛平靜
希臘股市暫停5週後 下週恢復交易
油價挫跌 原油生產前景堪憂
防止恐攻 喀麥隆傳驅逐2千多奈國民眾
石油股疲弱 美股收黑
英國女子賽次輪 盧曉晴衝上並列第2
獅子座史努比 8/10歡慶65歲生日
趙權頂金髮被當不良學生 受女同學歡迎
武媚娘掐王皇后來真的 施詩當場爆青筋
哥倫比亞軍機發生意外 12人死亡
美專家：隨身攝影機可能影響警察執勤
Uber宣布與美銀髮族司機合作
陳偉殷先發戰老虎 爭第6勝
人類乳突病毒疫苗 美青少年接種人數增
加拿大經濟連5月負成長
假日何處去 中信銀周日創意市集
希拉蕊私人信箱部分電郵 美列機密
搶鐵飯碗 105年度國考共18次
白天晴朗炎熱 午後山區留意雷陣雨
夏日游泳戲水 小心紅眼症
花蓮縣議員團訪駐法代表處
新北失業勞工子女就學補助 開始申請
自行車餐車在巴西成新流行
馬總統赴台中中國附醫健檢
9大專8月起調漲學費
屏東春日部落盛事 小米聯合豐年祭登場
婦女二度就業 樂當頭家實現自我
婦女二度就業 那些戰勝不了的事
板橋435藝文特區 3千童玩任你玩
人民日報：查處郭伯雄 體現從嚴治軍
瓜地馬拉首都地震 規模5.1
夜訪景福宮 月光下的李氏朝鮮王朝
胖就是美 陶藝家鍾情三層肉
蘇迪勒颱風來不來 看高壓變化
金鶯對老虎 陳偉殷左投失利
巴西經濟表現與全球背道而馳
反課綱混亂中 基北免試確定108方案
跨太平洋貿易談判 消息人士：協議難成
教部前反課綱氣氛和緩 警撤正門拒馬
美媒：陸經危機對美機遇與危險並存
南韓通仁市場行動自助餐 吃遍道地美食
曾虛白獎台達獎得主 8/10揭曉
祖克柏臉書報喜訊 嬌妻懷了小公主
教部前抗議未歇 微調課綱如期上路
免費乳房篩檢率僅4成 晚期發現難挽救
曾銘宗能做就趕快做 擦亮金融業光環
越南查獲大量走私武器
網友猜 范冰冰將穿紙巾婚紗嫁李晨
車身穩定系統 SUV多列標配
全台紫外線過量 花東最曬
疑開車衝撞 警槍擊發駕駛中彈
桃機拚形象 經濟艙客享高檔休息
反課綱占教部 下午聲明全台串聯
卡車拉斷電連線 台鐵大湖至路竹間不通
朴子出醫生 新書發表會
社會企業國際研討會 5日登場
李顯龍：高度關注馬國政局發展
祖克柏升格準爸爸 臉書報喜迎女
拚閱兵 天安門大修到9/7不營業
涉大陸詐騙案趨嚴重 港陸聯查
屏東鐵路電氣化將通 9列車短暫停駛
私人飛機墜毀英國 傳賓拉登親戚罹難
反課綱團體：65％立委參選人反課綱
身障運動傷害難診治 馬偕設特別門診
棒球扎根 創見啟動種子計畫
新舊課綱並用 高市：選無爭議舊課綱
運動行銷 創見威剛策略大不同
大溪文藝季登場 藝陣文化體驗魅力
課綱爭議 蔡英文：癥結在程序不正當
iBike站點你決定 票選活動開跑
陳偉殷3.1局失6分 無關勝敗
疑車輛漏汽油 休旅車起火
柯文哲放閃情人鎖 慶七夕情人節
大陸7月製造業PMI下滑 未如預期
強化電子商務 雅虎併購物網Polyvore
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
立委諷皇太后 周功鑫求償敗訴確定
教育基金會買下廢校 成立夢想家學園
申冬奧成功 有助京津冀環境治理
和中油拚了 台塑提前降油價3至5角
新課綱上路 南投：新舊課綱並行
蔡英文：若執政 將向原住民道歉
陸7月非製造業商務活動指數 連2升
化解課綱爭議 央廣中午專訪吳思華
英女子高球公開賽次輪 派特森領先
右手握毒放口袋 裝左撇子避查緝仍遭逮
和中油拚場 台塑又提前降油價
澎湖聯合歡慶父親節 場面溫馨
台鐵電車線壓斷 台南高雄間公路接駁
嬰兒溼紙巾盒中藏毒 男遭逮
健檢 馬總統每年選擇不同醫院
上半年旅客499萬人次 陸客最多
營造品牌 新北推萬里蟹剪紙比賽
反課綱 洪秀柱：不會成為壓力
港府取消對南韓紅色外遊警示
朱立倫：課綱議題 政黨把手拿開
韋禮安攻蛋狂操 超怕胸肌太大
馬總統健檢 BMI值腰圍正常
電腦應用展 扮小小兵三太子搶好康
印孟飛地互換 居民喜迎新祖國
競選陣營搶先報 希拉蕊超健康也超有錢
牙痛酸麻無解 原來是假牙導電
陳偉殷打虎大失血 反省找問題
中紀委37天擒8虎 每隻都具指標性
新北辦毛寶貝走秀趴 民眾搶認養
教長與學生座談會 5日照常進行
撤教育部大門拒馬 警：安全考量
恩師朱樹勳卸任 柯文哲笑稱北市有職缺
TPP夏威夷部長會議未達協議
台鐵電車線被扯斷 高雄段客運接駁
課綱爭議 吳思華願和立院找出可行方案
3款輕薄平板 推薦出國帶著
台鐵電車線斷 中午前已延誤7千人
台北魅力品牌首度英倫登場 聚焦2016
中租租車進駐高鐵站 憑票根有好康
金廈橫渡 200泳士前進小金門
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粗心女兒用肥皂水打點滴 陸大媽險喪命
課綱爭議 吳思華傾向不告學生
創櫃板系列介紹巨微雲集公司
砷化鎵廠Q2毛利率創歷史高峰
看反課綱 李遠哲：聽聽孩子聲音
賴清德籲教育部 對記者學生撤告
TPP貿易談判觸礁 爭議喬不攏
台鐵大湖路竹電車線斷 提前搶通
表彰模範父親 吳副總統親自頒獎
電車線斷台鐵願退費 求償肇事者
農民座談 洪秀柱：大陸市場放棄很奇怪
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三義木雕藝術節 創意扮裝開跑
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台鐵電車線斷 台南站擠爆旅客怨
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解讀大陸7月PMI：小企業困難多
BBC嚴選妙聞 雞啼講輩分 菜鳥滾一邊
曾任仇和秘書 昆明前副市長遭逮捕
反課綱闖入教部 吳思華：至今沒正式提告
吉隆坡新機場紕漏多 亞航求償33億
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遼寧鹿茸經濟 出口量超越全球一半
痞客邦黑客松登場 引導駭客接軌產業
美新版課綱 多元意見皆陳鼓勵思辨
美修歷史課綱 師生各有異見
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大陸祈福黨4人來台涉詐財 檢方起訴
機翼殘骸運抵法國 專家盼解MH370謎團
台南市圖重開館 空間更大更明亮
教育部網站疑被攻擊癱瘓
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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中央氣象局氣象報告
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要救小微企業三農 陸設國家擔保機制
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抽驗丙烯醯胺 市售薯條薯餅合格
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課綱爭議 蔡英文盼開臨時會解決
印尼經濟走疲 西爪哇2百企業停產
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戰鬥吧機器人 桃園站前店展開
華碩財務長驟逝 施崇棠：痛失英才
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明天再加油 汽柴油降4角
中華民國贈米海地 國際肯定救萬人溫飽
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電腦應用展 親子遊買氣爆筆電搶手
總統出訪 幕後準備辛苦不為人知
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少棒爭冠 李灝宇吳秉恩銜命抗美
新北捷運施工 圍籬降一半安全加倍
民團號召繞教部 聲援反課綱
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國道上掉輪胎逃逸 2車追撞
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屏東2車禍 軍人3死
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南海爭端 東協與大陸考慮設熱線
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U12少棒台美爭冠 球迷早上就排隊
2020山蔘博覽會 韓咸陽將參展
空瓶長成相思樹 背後秘密是
父親節近了 義式星級料理款待爸爸
男子疑野溪溺水 無生命徵象
臉書粉絲頁當機 已陸續修復
嘉大民雄校區 郵局補摺機起火
大陸全國政協委員黃英豪遭港廉署起訴
歐巴馬揭櫫抗暖化對策 規模歷來最大
跟著綠色企業這樣做 省水逾6成
八仙塵爆 侯友宜：新北市第一時間道歉
職能發展學院建社宅 北市待研議
嘉大補摺機起火 200萬元無恙
百公斤綽號小叮噹 警找藥頭傷腦筋
八仙重啟營業否 侯友宜：若安全樂觀其成
貴州上半年與東協外貿高速成長
母乳哺育率連2年降 甩舊觀念促母嬰同室
社會不同看法 吳副總統盼愛心智慧處理
國光客運搬遷 台中火車站前規劃轉運站
周天觀：一定會重新回到教育部
父親節大口吃肉 肋眼沙朗一次滿足
金牌與未婚妻兼得 義泳將雙喜臨門
外勞釣魚溺水失蹤 警消搜尋無所獲
單車撞單車騎士癱瘓 判刑5月
土耳其叛軍發動自殺攻擊 2死24傷
對抗登革熱 廣州每周派出百萬太監蚊
澎縣首長盃舞蹈成果發表 交流觀摩
身陷情色醜聞 傳少林方丈留寺調查
新疆投資安全嗎 官員：台商放心
U12少棒季軍戰 尼加拉瓜完封古巴
開過頭竟倒車擦撞 後車墜入豎井
挹注財政 高市百億市產設定產權
涂醒哲：嘉有老爸 幸福偉大
郭碧婷邀親友看風中家族 見吻戲竊笑
鄭文燦盼陀螺文化木器工藝傳承
幫老爸補元氣 大啖海鮮好滿足
台中麵包果節 推創意料理
南韓辦世界軍人運動會 北韓不參加
田總樣本藥命外流 1/3奪牌選手恐涉禁藥
解套因病致貧 陸大病保險支付明定5成
少林寺流國際親善空手道錦標賽台中開幕
嘉市慈暉父親 聽障兒子上台大
蔡英文：多元產生衝突 應坐下來談
留尼旺島傳發現疑似飛機機門
暢遊基隆鎖管季 享受低碳輕旅行
求安全 439石化管線明年底前檢視
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臨時會 賴士葆：感覺不想開的人較多
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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陸第三方支付辦法草案 學者憂心過嚴
周天觀盼教長敞開心胸 傾聽學生聲音
上海商場電扶梯夾人 清潔工截肢
攝影官臉書發文 柯文哲路過教育部
獅王塞西爾投影 躍上紐約帝國大廈
課綱爭議 政院請吳思華續與各界溝通
大馬：留尼旺殘骸出自失蹤馬航同型飛機
拚營運 高雄輕軌分3組辦理初勘
男對課綱政策有意見 噴漆南投縣府牆
學生助收割 體驗砌石修水圳
不再讓阿河掉淚 展演動物業須交保證金
物聯網包山包海 恐淪駭客新樂園
比食安更毒 卡路里毒性效應會致病
兩岸狀元盃珠心算暨數學比賽登場
敏感時刻 宋祖英央視亮相
羅傑斯看好陸股 不贊同政府救市干預
U12少棒冠軍戰 台美先發陣容
藍風車搖滾音樂祭 高中生歡度暑假
U12少棒台美爭金 1萬張門票搶購一空
澳國會議長爆旅支醜聞 黯然下台
桃園立委 民進黨盼5席全上
北捷總經理孫以濬 向柯文哲請辭獲准
賣黑心澱粉 味元負責人限境
善待動物組織：終結各種戰利品狩獵
蘋果密訪BMW工廠 不放棄攜手造車
U12少棒台美爭金 中華1:0領先
香港完成同步雙肝移植 全球首例
宜蘭收容所 4越南收容人脫逃
中共十八大後 僅3省市沒虎下台
丹麥射箭世錦賽 中華男團獲銅
反課綱遊行 頑皮豹扮豹民串場引注目
金廈海泳落幕 4百人力戒護
澎湖海膽不見了? 中央與地方攜手搶救
少年失足落水 熱心男救人卻溺水亡
江西女網賽決賽 張凱貞不敵前球后
U12少棒台美爭金 中華2比5落後
洪秀柱：青年對未來茫然 政治人物警覺
酒駕撞警員致傷 殺人未遂送辦
曾在議會遭柯P飆 北捷總經理閃辭
阿里山盜林 男子送辦
水龍頭柄撬開鐵窗 4外勞逃逸
曾有緋聞 張容軒自富邦勇士離隊
反課綱議題 大學校長盼冷靜處理
U12少棒台美爭金 美國6：2領先
美牙醫辛巴威屠獅 妻也是漁獵好手
不願分手 男砍殺女友及女友父親
傳1/3世界級體育比賽得獎者服禁藥
司宛春入美廚藝名人堂 唯一亞裔
京奧吉祥物 貓熊晶晶生雙胞胎
U12少棒 超大國旗破萬球迷應援
U12少棒賽 中華輸美國屈居亞軍
涂醒哲案爆料者 自首擁有槍械
蔡依林送名牌包蛋糕 有望擔江蕙嘉賓
郭台銘：布局貴州 掌握一帶一路契機
北韓遮掩飛彈發射架 圖避開衛星監視
手捲入輸送帶 女童斷手接回
尋找失蹤馬航班機 發現更多金屬殘骸
嚴爵拍新歌MV 耍狠一直打
北京中關村 上半年收入破7.5兆元
北捷總經理去職 柯團隊去職第2人
MERS陰影再現 南韓隔離3疑似患者
大馬官員：留尼旺新發現物體無關馬航
海底隧道移民危機 英法籲歐盟聯手解決
過濁水溪沒票 洪秀柱：打破傳言
阿杜太緊張 和江蕙合唱發抖
中華小將落敗落淚 球迷不散場秀秀
涂醒哲案爆料者自首 擁美制鎮暴槍
泰國少林演出缺席 釋永信：事務纏身
U12少棒 中華隊吳秉恩等3人獲選明星隊
全球藝術品拍賣市場 美超陸奪冠
丹麥射箭世錦賽 中華混雙獲銀
青海單日2起嚴重車禍 釀8死
大英圖書館 列入英國家1級古蹟
課綱議題 至少7師3生3日對談吳思華
國際田總藥命指控 俄：權力鬥爭
黨政人士：臨會只談課綱 正當性有問題
同天宣布軍演和郭伯雄 陸媒：非巧合
傳鴻海軟銀阿里 5億美元投資印度電商
加總理解散國會 宣布10月大選
希臘股市重開市 預料將大跌
丹麥射箭世錦賽 林詩嘉女單銀牌
美南海行動 政府軍方似不同調
美埃恢復戰略對話 修補受損關係
蘇迪勒變中颱 強度續增
馬總統：釣魚台屬我領土 李登輝應道歉
反課綱學生堅持撤綱 下午將與教部長對談
柏瑞投信正式代理天利系列基金 8月1日生效
國民黨揚言報警 匿名者：會怕你們嗎?
課綱對談二小時未果 學生壓力大落淚
土耳其打擊伊斯蘭國？ 打擊異己才是真
緬甸雨季大洪水 死亡慘重
研究：電腦益智遊戲防失智、改善精神失常
專家建議比照香港 入境菸品擬上限19支
希臘股市重啟 暴跌下殺23%
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紐約九人遭到槍擊 民眾錄下槍手身影
新光公益路跑賽9月6日開跑
留尼旺續尋疑似馬航殘骸 尚無新發現
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博科聖地再作亂 攻擊村莊13死27傷
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全台紫外線過量 花東最曬
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雙流森林遊樂區 台灣百合開
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印度雨季災情慘 上百死數十萬撤離
台股開盤跌 39.03點
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展望保守 聯發科股價跌破3百
大砲川普轉性 黨內電視辯論稱不出重手
雲林縣柔道夏令營 教防身技能
Dynamic Duo崔子F(x)雪莉合照曬親蜜
鴻夏戀有影？夏普高層考慮面板重組
漢微科跌停 創 6個月新低
穩盟國關係 美埃聲明訴合作
美又1醫師涉違法狩獵 網站大剌剌秀獵物
菲律賓首季犯罪案件激增
健康存摺App創意競賽 總獎金58萬
新台幣早盤升7.6分
台股回跌急又快 跌破8500點
反課綱學生下午2時和教長對談
釣魚台爭議 李辦：請總統多讀書
萬里養生館暗夜火警 幸無人受傷
7月PMI轉緊縮至48.6%
應用展倒數 聯想17款福利品大出清
日提振經濟 基金業：日股受惠內需行情
7月PMI轉緊縮 3月以來最低
癌友睡不著好困擾 腹式呼吸助入眠
吳德榮：蘇迪勒遲早變強颱
港媒：習近平將全力穩經濟
中經院：7月非製造業經理人指數回升
MERS時期 韓軍啟動戰時計劃送病患
台東養雞場雞隻暴斃 已採取檢體送驗
台贈強化中美洲社會統合規模計畫援款
這就叫傳承 一家4口都從警
大陸獨腿村醫 拐杖走出十萬里出診路
電子展望差 台股跌破前低8501點
反課綱學生：府院若釋善意 可討論
韓6月經常收支順差121.9億美元
通緝犯假冒身分 電子指紋機破解
奈軍掃蕩博科聖地 一口氣救178俘虜
北京蔬菜進城 年產230萬噸垃圾
宏達電Desire 828登陸 捨「雙下巴」
韓MERS疑似病例 旅遊疫情不提升
傳鴻海分拆匈牙利廠射出成型事業
上海股市早盤跌破3600點
炎炎夏日不吃飯猛吃冰 正妹體重爆增
慢飛小天使 準備好起飛
敦煌月牙泉罕見鐵背魚群游
陸女地鐵站跳鄭多燕塑身操 網友有意見
工研院與趨勢科技聯手 抵禦駭客集團
路不平車禍截肢 基市國賠定讞
大陸晶片公司落戶香港科學園
監院通過彈劾前新竹縣長鄭永金
拒菸反毒成長營 涂醒哲獻舞
盧曉晴奪冠失利 感謝球迷熬夜力挺
油價軟 海運股揚帆空運股小黑
台東雞隻暴斃 送檢確認非禽流感
比代購便宜 樂天祭主打日系商品
釣魚台屬日說 學者：李登輝損國家主權
一家墜谷母命危 小女孩攀陡坡求救
府：馬總統對主權立場寸土必爭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
男子駕車衝撞愛國者飛彈基地
國道客運車禍 駕駛受困獲救
有求必應 女版魔鬼剋星演員探視病童
勞團訴求 勞退提撥提高至12.5%
團隊成員貼文涉種族歧視 川普怒鍘
滅絕度度鳥遠親 綠簑鴿睽違3年孵蛋
PMI指數滑落 中經院：廠商對Q3保守
師生戀互傳不雅照 高中男師緩起訴
新台幣貶值救GDP 謝龍發：有幫助
南韓：不考慮由李姬鎬向北韓轉達立場
全智賢扮復仇新娘 暗殺南韓熱映
上市公司半年報 8/14前申報
若人民幣納SDR 香港金融市場有機遇
蘇花改最長 觀音隧道南下線貫通
度假惹議沙王轉移陣地 南法海灘重開放
三星報價漲 模組廠估DRAM小彈
金管會檢討除權息制度 8月底完成
酒駕遇臨檢換位 天真兒戳破謊言
是否開臨時會 國民黨團大會4日決定立場
李振昌吞敗 連續8場無失分中斷
高雄輕軌 沿線號誌時制大變革
MERS 韓5疑似患者接受基因檢測
陸7月財新製造業PMI終值 兩年新低
泰國中華國際學校 華文教育搖籃
仁德怪屋頂樓燒 雲梯車滅火救人
瓜國大報表揚孫大成推動外交貢獻
CEPAL：薩爾瓦多年經濟成長2.2%
灣仔碼頭高雄廠熄燈 高市將輔導就業
南海爭端 大陸東協有意設熱線
以色列同志遊行遇刺 16歲少女傷重不治
新台幣中午升8.2分
民進黨團促開臨會 提解套兩方案
搶賺陸客財 雄獅股價強彈
歐巴馬抗暖化鎖定電廠 業者不滿料掀戰
反課綱學生與教長對談 網路有直播
鋼市走平 豐興報價止跌持平
考選部長董保城卸任 邱華君上任
施振榮彰中母校開講 給高中生十二堂課
朱立倫：立院臨時會應納民生法案
女董座婚傘遺失案 婦人竊盜非拿錯遭訴
美東募款造勢 全力拉抬柱柱姐選情
外商加碼 越7月外資大增
PMI跌破榮枯線 中經院：全年恐難保3
嘉市1789筆土地未辦理繼承
兩岸四地經貿機遇 專家主題研討
上海股市午盤失守3600點
學生包圍教育部 民調過半不支持
紀念音樂家劉天華 9月香港舉行音樂會
學外語經驗 總統分享必學的一句話
韓流明星直播 V App上線
台股重挫 曾銘宗：GDP下調影響
八堡圳慢跑 二水鄉辦跑水馬拉松
匿名者駭客攻擊 經濟部官網也遭殃
曼谷文青最愛湄南河畔 享受泰式優閒
違法持股遭彈劾 鄭永金：一時疏忽
澎湖海巡隊擴大威力掃蕩
拜登有意問鼎白宮 希拉蕊陣營泰然面對
北市免費癌症篩檢 父親節前夕登場
殺女友割腕故布疑陣 凶嫌認了
反課綱生與教長對談 警力未增
韓元升 台幣午盤暫升
花蓮推賣斷式青年住宅 一戶售250萬
提高勞退金提撥率 勞部：再研議
太離譜 湖南公車司機用腳趾開車
民進黨：鄭永金遭彈劾 疑有政治動機
愛上陸配 男販毒供養被逮一肩扛責
大林街道油氣重 開挖解恐懼
與中國大媽搶座位 女子上衣差點被脫
股東會電子投票 占比達4成3
演員安定亞涉打人 北檢起訴
未婚健康女凍卵 在大陸違法
台股收盤跌 140.93點
佐科威：小心印尼人口紅利成雙面刃
墨西哥虐殺案 1攝影記者身亡
股王股后同落難 台股創17個月新低
開低走低 台股跌 140點
田總樣本外洩再掀禁藥疑雲 田徑界籲查
不要拒絕傾聽 林佳龍：學生不是屁孩
新北兒藝節童話公車上路
酒駕停路中 水電工呼呼大睡
8月台指期跌123點
8月電子金融齊跌
課綱議題 程建人：外交形容詞應謹慎
衝撞飛彈基地 國防部：已掌握民眾資料
紐時：經濟似未好到足以升息
印尼伊斯蘭團體促立法禁穿比基尼
台股空頭又開殺 傳產金融力撐8500
匯豐Q2獲利衰退3.8% 上半獲利衰退1.3%
手機看3D影像？請你跟著這樣做
中市抽查枸杞菊花 1件含殺蟲劑
撫慰過世毛小孩飼主 北市首推講座
股王蒙塵 大立光跌破 3000元
反課綱代表：今對談不做決議
民團喊話民進黨 帶反課綱生回家
發票千萬獎落誰家 下午4時30分公布
洪瑞珍三明治 彰縣衛生局取樣檢驗
中毒黑琵病癒野放 成功北返繁殖
反課綱環島到屏東 欣慰屏東用舊課綱
三大法人賣超台股 63.97億元
吳思華：除非證明不合法才能撤銷課綱
最佳城市京都奪冠 曼谷重回榜單
出席公益影展 吳副總統與柯文哲零互動
洪秀柱否認向馬總統討救兵
香港家電連鎖店DSC倒閉
會梅健華 蔡英文：持續與美緊密溝通
故宮南院年底開館 嘉縣府盼典藏文物
台東雞暴斃 證實H5N2禽流感
建照快逾期 高市超高建築動起來
大台中山手線 林佳龍籲總統參選人支持
打家庭溫情牌 希拉蕊電視競選廣告亮相
外資上周賣超83.94億元
每集400萬 星光大道加入新媒體互動
1385公里長征 美人權團體爭種族平等
受紐約理髮哥啟發 髮型師義剪感動河南
防大巨蛋重演 北捷線建案要北市府同意
吳副總統：釣魚台當然是台灣的
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墾丁參加旅宿 港生將結連理
課綱爭議 施振榮：大家各退一步
營收成長 德商業銀行獲利增2偣
黃世銘二度送評鑑 檢評會駁回
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味全：632項產品 2年內產銷透明
朱海君出專輯 老公NONO饒舌獻聲
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傳二戰受害大陸民眾與三菱達成和解
海巡護漁威力掃蕩 3千噸宜蘭艦領軍
少婦丟嬰入池 起訴殺人未遂罪
福建4人吃烤魚 2人死亡
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山西又乾旱又洪水 近400萬人受災
ASUS ROG夏季大賽 台選手奪冠
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希臘股市重新開市 重挫近23%
大草原BOT蓋度假村 台東罵翻天
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新台幣收貶2.3分
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李娜英有喜啦 元彬升級當爸爸
讓App更安全 張善政：扶植認證產業
陸船鐵條抗檢 金門海巡逮回
台中工人墜樓意外 警消救援
和熊大喝下午茶 首爾咖啡店超療癒
取消免稅菸 財政部：暫不更動
4通緝犯陰錯陽差紛落網 直呼倒楣
免稅菸擬嚴格限量19支 國健署：尊重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
保單殺價競爭 恐遭停業
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
漁船遭陸船攻擊 越漁業工會再抗議
新任軍備局長 何安繼接任
買茶葉蛋冰棒中千萬 快對發票
行動電源旺 遠傳搶商機
包商操作不慎 國道瀝青從天降
黑道滲透 羅馬向下沈淪
擬取消機場免稅菸 旅客喊太誇張
破獲地下通匯集團 機場攔截3千萬
AIT率美6州 來台辦投資說明會
太陽宇宙射線恐構成健康風險 英當局憂
弘塑控涉侵權 辛耘否認指控
桃院首開庭 收費員陳情喊還公道
量縮盤跌 上海股市險守3600點
反課綱學生痛哭 吳思華說明課綱
匿名者駭客攻台 新黨：國安危機
拉拉熊背水一戰 超商集點白熱化
北檢傳自焚虛驚 警方護男返家休息
中華少棒獲亞軍 賴清德設宴鼓勵
台中市政府LINE好友破50萬 送好禮
陸空軍戰略報告 載明攻擊能力擴至西太
陳水扁保外就醫 再展延3個月
闖教部學生若認錯 教育部願朝撤告努力
敘利亞戰機墜毀市場 12死數十傷
嘉義神鬼傳奇 火燈夜巡打頭陣
科學好好玩 嘉市夏令營開跑
林佳龍屁眼說 藍黨團批發言不當
朱立倫肯定淡水馬偕備援燙傷中心
MG149案 北檢傳喚醫材廠商業務
日高中生澀谷遊行 反對安保法案
沒在大陸用台灣餿水油 康師傅急澄清
海巡首位女管制官 看CSI愛上執法
2015漫博會 6日開跑人潮盼破60萬
LPGA台灣賽 蕭萬長盼助台將拚奧運
陸製造業乏力 日股收低
砍檳榔 農民改種有機台灣香檬
友善流浪動物 高市重金造關愛園區
韓元升 台股重挫台幣僅小貶
全台首家 小米之家8/7開幕
陸製造業遜色 港陸股齊跌
觀看風中家族 洪秀柱感動落淚
維護國安 大陸部分無人機管制出口
水上機車故障 外籍人士漂流多時獲救
半導體材料瓶頸重大突破 國際期刊按讚
聯想筆電應用展賣翻 整體銷量增2倍
正義黑心油案外案 前老總涉賣發票被訴
新北擴大法扶 成立青年律師團
婦援會：不可自願二字簡化慰安婦受欺壓
柯文哲：尊重陸提九二共識是兩岸基礎
AIT7日及10日暫停簽證服務
台中工人墜樓 右手腳骨折送醫
阿波羅11號登月 旅費不到7000元
台銀滬行全人民幣業務到手
雲林縣府設置客語服務台
洪秀柱會梅建華 指九二共識是梁柱
扁尿袋不離身 矯正署再允保外
玩手遊免流量費 中華電拚了
鬼月前掛牌 新車7月賣4.6萬台
4名外勞逃逸 移民署查緝
台南登革熱疫情延燒 高市加強防堵
反課綱學生鞠躬致歉 4日上午開記者會
陳智郁不敵地主 亞洲競技體操賽摘銀
湖口推觀光 街頭藝人現身老街演出
立院4日談話會決定開臨會否 朝野動員
快找統一發票 14位準千萬富翁未領獎
中國建黃岩島軍事基地 菲：暫無跡象
似龍捲風 專家：熱對流現象
台塑儲油未經環評 挨罰定讞
澎湖藍洞觀賞陷急流 幸平安脫困
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張有?：3年力拚全球最佳10大航空公司
疑抄襲 比利時設計師盼日改奧運標誌
可勝蘇州廠傳暴動 可成：不影響營運
美智庫：太平島機場可起降F-16
陸提九二共識兩岸基礎 柯文哲瞭解尊重
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櫃買市場業績發表會 11日接棒登場
台股跌1500點 股民平均賠逾40萬
敘戰機空襲時墜市場 27死數十傷
專家：小孩挑食可能是心理毛病徵兆
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電腦應用展落幕 買氣搶搶滾
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亞洲男子排球錦標賽 中華不敵韓國
勞退提撥拉高 工商界：不能一味討好勞工
田徑界藥影幢幢 國際奧會：絕不容忍
啦啦隊員球場遭性騷 壯壯臉書訴心聲
花蓮民生用水緊 水璉村靠水車送水
資策會董事長 張進福續任
台北市國小學童乳品供應 明年停辦
遭監院彈劾 鄭永金：公道自在人心
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確認殘骸歸屬 大馬將搜尋留尼旺島沙灘
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暫緩課綱未獲共識 學生失望痛哭
簽約金400萬 桃猿簽下林承飛
高病原禽流感 雞鴨鵝全撲殺
成名光環 艾瑪華森：難以置信不舒服
小米之家首度登台 8/8正式開幕
印尼慰安婦紀錄片 倖存者傷痕難抹滅
抗戰紀念保天空藍 北京周邊停工16天
毛小孩枉死 動保團體：管理疏失
搶救漢本遺址 發現原民戴舶來品
酒商涉售洗標籤紅酒 檢詐欺起訴
北市小學生乳品供應 105年停辦
臉書貼文遭辱罵 廖大乙提告求償
柯P談九二共識：了解尊重大陸立場
法國政府首長暑休近3週 多數留在國內
香港禁止台灣洪瑞珍三明治 進口與銷售
宏?筆電熱賣 應用展銷量年增4成
鍾任壁獲駐日台灣文化中心頒感謝狀
高階將領調動 何安繼部隊歷練完整
陳佩琪：柯文哲說得天下失去我也枉然
大馬：納吉7億美元來自捐獻者
關務署：適時檢討旅客攜菸免稅額度
希臘股市重開狂瀉 午後跌幅縮減
伊席爾再見轟 道奇橫掃天使
課綱微調 藍籲新舊課綱併行上路
上期統一發票 11張百萬幸運兒未領
今彩539開獎
搭中信主題日 3球星任一日店員
測試衛哨是否摸魚 男駕車闖飛彈基地
威力彩開獎
襟副翼藤壺 或可解開馬航班機失蹤之謎
外資7月匯出33億美元 逾3年新高
陸打擊放空救市 美對沖基金成箭靶
善用花東優勢 交部盼推東部沖繩航線
妖怪音樂祭搭高鐵 太嚇人不准上
黑心白木耳進口 海巡查獲5公噸
香港再發現3公屋 飲用水含鉛量超標
吳思華：爭取10天內公開課審委員名單
陸企飼養汗血馬 著眼絲路國家賽馬商機
大陸拚交通基建 上半年砸5兆元
印巴緬甸逢雨季 洪災山崩奪數百命
原爆70週年 日相安倍將出席紀念儀式
英調查：出國度完暑假 壓力反而大
日團隊研發美女機器人 可自然對話
蘇迪勒變強颱 最快6日海警
課綱微調 國民黨傾向不開臨時會
海盜3-0宰紅人 觸身球引發火爆衝突
非洲移民想赴英 又見大規模試圖闖隧道
威力彩頭獎槓龜
華碩電競配備 應用展銷量年增260%
NBA布萊恩紀綠片 天貓魔盒獨賣
今彩539 頭獎1注中獎
部分藥檢數據異常 恐危及運動員健康
Yahoo攻多螢 加碼MOD平台
北市國小停供乳品 家長籲勿忘弱勢
上半年移轉13.5萬棟 年減18%
義媒：希臘人縮衣節食 加速經濟下滑
英政府宣布打擊非法移民新方案
西安暴雨 秦嶺山洪遊客2死7失蹤
柯P提九二共識 學者：雙城論壇有望
等待公布數據 美股早盤漲跌互見
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國父故鄉中山市 陸最大月餅出口基地
陳光復：過度捕撈 最終還是漁民受害
美智庫：陸或準備建南海第二條飛機跑道
偷拍潛艦內部機密 美士官恐遭起訴
柯文哲再談九二共識 營造雙城論壇氛圍
希臘股市恢復交易 單日跌16%創紀錄
防炒短線 上交所凍結異常交易帳戶
停擺5週 希臘股市重開上演大屠殺
躲行李箱企圖偷渡 摩洛哥男窒息亡
法國大導演盧貝松成美國稅務居民
美大選首場辯論 川普跑第1成箭靶
蔡英文凌晨抵達教育部 為反課綱群眾打氣
住宿大億麗緻酒店 享40間商家好康優惠
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新光金及新壽CSR報告書獲SGS雙保證
千金難買早知道-落實性教育 避免未成年懷孕
幼鯨誤闖阿根廷首都碼頭
理想大地南洋美食節 四人同行爸爸免費
陸手扶梯意外頻傳一周三起 男清潔工截肢保命
朝野今決議不開臨時會 建議教育部檢討課綱
首顆3D列印口服藥 美FDA過關！
英研究：一周閱讀30分 健康情緒大加分！
日本高等教育改革 安倍料廢「沒用的」人文學科
奇偶上半年EPS2.31元 年減3成餘
凌通上半年EPS1.62元 年增16.5%
希臘股市復市驚嚇 歐股Q2財報優預期獲支撐
1至7月 外資買超台股近1500億元
宏碁將推出Windows 10筆電
獅王遭獵 各航空公司宣布不再運狩獵品
監察院彈劾 賴清德：違憲擴權 無法接受
挪威之星 前進亞洲
匿名者攻擊政府網站 政院籲網友理性
川普怨共和黨不公 揚言獨立身分參選
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操控Libor 交易員海斯重判14年
南韓樂天集團爭產風波 手足持續較勁
三菱受害勞工團體 北京發聲明接受和解
無視希臘狂跌 歐洲主要股市多上揚
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美創舉 限制發電廠排放量
白宮：環太平洋貿易協定均須符TPP標準
石油股拖累 美股下挫
油價重挫 紐約油市收在45.17美元
惠妮愛女入土 與母同葬一地
彭于晏帶頭破風 單車版玩命關頭
黑色烏托邦 HBO同步首映
智利礦災搬上銀幕 33：重生奇蹟
荷蘭橋樑工程意外 至少20人傷
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法國東部墓園 連續遭人破壞
買房財務規劃 一指搞定
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東協外長會論南海 美中不同調
美戶外用品夏季展 台商規模最大
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日本原爆70週年 受害者：身心煎熬
日本原爆浩劫 廣島祈求和平
廣島原爆倖存者 談核色變
廣島長崎原爆 源起曼哈頓計畫
參與研發原子彈 美科學家力倡核裁軍
廣島長崎原爆 轟炸機機員憶往支持決定
二戰最先進 地獄火鳥B-29轟炸機
太平洋高壓減弱 中南部留意雷陣雨
美股下挫 台股8500點保衛戰
需求弱 伺服器記憶體跌價擴大
王毅：凍結南海島礁建設 誰說了算
24元買冰棒 發票中獎千萬
六都建物移轉不同調 台北跌新北高雄增
3D列印義肢 跛腳雞變快腿
化解難民湧入危機 英增派邊境警衛
穆迪：波多黎各部分債務違約
巴西石油弊案 前文官廳長被捕
反課綱抗爭持續 教部預定5日座談
台股開盤漲 9.84點
送爸爸什麼禮？ 刮鬍刀萬年不敗
巴西布拉戴斯科銀行收購匯豐業務
楊可涵告別式 男友淚眼現身
國民黨團大會 吳思華出席
吳思華：翻白眼是誤會
澎湖地方型產業創研 最高補助100萬
羅馬像舊版西西里 黑道暗中滋長
四技二專登記分發放榜 錄取率91％
夏有禽流感首見 病毒疑轉變耐熱
震波治療 屏醫開性福門診
賴士葆：教育部已釋出最大善意
老爸難為 大嘆經濟負擔重
虎頭蜂築巢舊監 消防員噴水破除
孫大成接受瓜國非政府組織團體表揚
上海自貿區四大片區管理團隊出爐
英法海峽移民危機 衝擊英商業活動
蘇迪勒八八襲台 莫拉克陰影再現
就業中心職涯服務 助發掘個人優勢
土水污調查整治 環署徵創新技術
電腦圖像年會洛城開幕 黃心健演出
購買性治療藥 韓年輕男性多
印度製造很忙 傳鴻海助索尼液晶電視
幫楊可涵拿金鐘 張庭瑚深情貼文
HTC Vive全球奔走 8/14上海亮相
全台紫外線過量 花東達危險級
新台幣早盤先貶後升
颱風蘇迪勒來襲 北馬里亞納進緊急狀態
最愛哪款老爸？ 8成網友選李李仁
楊可涵告別式 星友不捨相送
英國小鎮封宮廷小丑 7世紀以來第一人
馬戲團帳篷塌壓死人 新州嘉年華出意外
MERS 中東返韓2人檢測呈陰性反應
樂桃航空 首航班機恐遇颱風
UN請命無效 巴國如期處決少年殺人犯
漢微科2天市值蒸發逾2百億
國民黨團決議 不召開臨時會
進來坐坐 他里霧美學生活特展
蘇迪勒如狼 氣象專家：中心破壞力大
聯合國新脫貧計畫 年估投入100多兆
弘光科大生苦練英文 多益進步530分
海峽機器人大賽 蘭潭國中獲總冠軍
反課綱包圍教育部 不支持民眾過半
味全力挽民心 股價率先走出谷底
故首相涉孌童 英查貪汙扯出案外案
鋸子工廠中高齡員工 拚出上億產值
新iPhone間諜照 品管時間成焦點
杭州相親會 公主抱量胸圍遭吐槽
戴尾戒避小人 小指遭燙傷腫脹陷困境
再傳婚變 威爾史密斯動肝火駁斥
朱立倫：個人贊成立院開臨時會
名稱混亂 深圳700條路改名
1人被水母螫死 泰國海岸設67處急救站
反課綱群眾：暫緩課綱即願討論撤離
蔡英文探學生 朱立倫籲政治力退出
是否開臨時會 王金平：可能表決
課綱爭議 洪秀柱盼蔡英文疼惜孩子
韓搖滾樂團一團員Van玩水不幸溺斃
越北水患災情擴大 增至25死
55件包裹爭議 雄獅：非單一旅客購買
Wonder Girls重返樂壇成績亮眼
廉航紅眼飛桃園羽田 搶年輕客
LPGA台灣賽 力邀盧曉晴參賽
官方估計：明年巴拿馬經濟將成長6.3%
史丹佛網賽雙打 詹家姊妹晉8強
非軍事區傳不明爆炸 2南韓士兵受傷
全球股市目光 聚焦東北亞
吳思華疑翻白眼 柯文哲：小細節不要理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
股王反彈無力 台股8500點失守
三娘是王永慶配偶 律師：不具判決力
油價重挫 太陽能族群黯淡
蔡英文夜探學生 國民黨：收割政治利益
KANO紅不讓 App跑壘享優惠
大陸國家體育總局官員潘志琛被調查
共和黨人為辯論暖身 川普影子揮不去
嚴師出高徒？中式教育英國碰壁
華盛頓網賽男單 盧彥勳首輪出局
花蓮金針花海季 7日登場
台東發生禽流感 嘉縣加強防疫
美商推塞西爾娃娃 為動物保育團體募款
內閣踹共 林永樂外交解密
高雄食品展 飯店餐飲設備一條龍
拒進議會 監院7比2彈劾賴清德
鴻海印度大突破 首次在地製造液晶電視
歐洲股票型基金 資金連11週淨流入
殺美魔女主持人 男判14年刑定讞
不給錢就襲臀 車站遊民伸鹹豬手起訴
立院開臨時會否 朝野協商
新台幣中午升 4分
九二共識內容 柯文哲：很難回答
課綱爭議 柯文哲：不可能一次對話解決
營養師：告別鮪魚肚 老爸更健康
支持教育部 國民黨團決議不開臨時會
購物新勢力 暢貨大戰即將開打
北捷頂埔站通車悠遊卡優惠 5日截止
吳思華：新舊並行自主選書更具意義
送禮「錶」真情 時尚經典任選
3D列印輔助 口腔癌切除重建更精準
迎接父親節 中區資訊展免費參觀
超商即時飲 咖啡冰沙木瓜牛奶突襲
大陸阿信 8歲女童寫下14頁感恩簿
聯合勸募23年 去年助百萬弱勢
壯陽嗎？69種大陸藥酒含威而剛
宋康昊和孔侑將在韓陸拍電影密探
世界最大傘在江西 開傘需時14分
美國女歌手關史蒂芬妮訴請離婚
二二八事件 總統：政府坦然面對錯誤
兩岸四地經貿論壇 一帶一路成焦點
疑遭舉報 中國一重董座吳生富自殺亡
大陸防投機作空 祭出融券新規定
蘋果登陸臉綠了 被小米華為超越
黏多醣勇士兄弟檔 獲周大觀助學金
莫拉克後 喜見山區鳥兒重生
不可能的任務5 台美首週票房冠軍
掐死前女友 恐怖情人判無期
南韓實戰部署新一代多管火箭系統天舞
中小學校長協會 籲學生撤離教育部
立院不開臨時會 建議教育部檢討課綱
盧彥勳花旗杯惜敗 難破華府魔咒
監院彈劾賴清德：集體不進議會開惡例
謝依涵男友涉殺人不起訴 高檢駁回再議
基隆以功代金 動保團體不缺席
新生兒逾21萬人 總統：開心
華爾街日報：李登輝仍影響台灣政局
射箭世錦賽2銀1銅史上最佳 選手凱歸
吸食合成大麻後 美男子將妻斬首
柯文哲：把酒駕者當病人處理
石化管線路徑不揭露 環團批高市不及格
迷途鯨魚現身阿根廷 躍出水面民眾驚喜
小學發牛奶喊卡 柯文哲：照三餐吃就好
抗獨史陣線發國旗 反課綱群眾拒絕
挺課綱傳上街 反課綱盼理性對談
訴訟時效近仍審不到亞桑傑 瑞典急壞了
台股收盤跌 13.55點
南韓現代峨山高層北韓悼念鄭夢憲
獵長頸鹿po網引公憤 女獵人上節目討拍
覬覦土方工程 幫派介入建案
高價股恐慌賣壓趕底 台股尾盤縮腳
震盪整理 台股跌 13.55點
8月台指期漲11點
訴求達到 王金平：大家可以安心回去了
反腐致股價下跌 美投資者告不成中石油
8月電子跌 金融漲
女生吹冷氣喊太冷 研究推性平空調
台中沙鹿市場槍擊案 開槍男遭訴
南投課綱爭議 議員擬提案暫緩用新版
台學者南海和平倡議專文 印尼媒體刊登
北市聯合奠祭免費接送環保葬區
立院協商課綱結論 教部尊重並盡快執行
見上海副市長改窗口 柯文哲：大陸抗議
中彰投治理平台會議 強化交通連結
河川被汙染 華州城市控告孟山都
南部水庫抗旱 楊偉甫視察鳳山給水廠
再現擺尾 台股8500點失而復得
抗戰勝利70年 美3總統後代受邀來華
遊藍色公路 發掘金門另類美
送別楊可涵 張庭瑚：夢裡的她很開心
洪秀柱籲政治人物放過孩子
了解民情民意 內政部辦施政滿意調查
虛列上級補助收入 苗縣這招用10年
東協部長會議 美將提南海三停倡議
電子不可靠 食品旺季到表現亮眼
會議當場開票 湯志民斥課審黑箱說
保全缺錢買酒 搶滷味攤得手3千元
三大法人買超台股 52億元
紓困7年 英政府處分蘇格蘭皇銀持股
賴清德遭彈劾 台南朝野各自表述
調查：5成孩子每天和爸爸聊不到半小時
英國公開賽第6 盧曉晴世界排名升
技能國手遠征巴西 勞長勉為國爭光
打架動手又動口 咬斷手指幸接回
葉菊蘭致信 盼反課綱學子珍惜自己
太平島機場 國防部：執行人道救援
蔡英文探反課綱 林郁方：司馬昭之心
卸任後首件要事 歐巴馬：大睡一覺
陸9/3閱兵倒數計時 九件事已定
8吋晶圓未來3至5年供需 估平穩
立院協商達結論 王金平盼學生安心回去
樂桃航空開新航線 將來台招空服
挺賴清德 陳菊批監院傷害民主價值
李蒨蓉現身沖繩 桃檢證實解除境管
立院朝野協商 吳思華曾提辭職
花旗跨境自動化資金池 新增人民幣
台南登革熱疫情升溫 疾管署籲清孳生源
反課綱生重申：暫緩課綱是底線
肯定加國代表貢獻 外交部頒贈獎章
立法院未開臨時會 維安警力減少
讓父親健康過節 鼓勵爸爸動起來
世錦賽中華射箭隊 創佳績凱歸
扛責顧2孫獲模範父親 7旬阿公展韌性
派出所旁販毒 2男遭逮
LLB青棒賽 中華隊無緣進世界大賽
教部：8月底前開課審會 納各界意見
苗縣8月發薪無虞 融資平台供廠商洽辦
高市研考會主委 劉進興出任
基本工資調漲 勞長：我要保持中立
微創手術結合組織膠 擺脫狐臭困擾
紐時：令計劃弟弟或尋求美國政治庇護
青海油田 探明油氣儲量突破10億噸
新台幣收貶2.1分
金門竊嫌缺錢 竊鋁梯賤賣
美新澤西州嘻哈演唱會外 2人遭槍擊
香港2局長5日訪台 出席城市論壇
大陸學者：台灣應該加入一帶一路
礦工子弟做西裝 獲總統6次召見
北市公車動態資訊 滿意度逾95%
打工度假 健保署建議別停健保
印度央行 維持利率不變
數位金融新體驗 臉孔指靜脈都能辨
屏東作家全國巡迴 11場講座
遭監院彈劾 賴清德：無法接受
苦老還是享老 理財工具決定你生活
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
獨居老人 全家福照片是志工
山珍到海味 雲林十大伴手禮亮相
婦人登山不適 警背負下山
全球暖化若嚴重 埃及斑蚊恐侵全台
日職吉祥物來踢館 統一獅萊恩特訓
販毒謀高利潤 海洛因混葡萄糖壓成磚
監院彈劾賴清德 潘孟安盼公懲會還公道
女賊搶水果攤遇勇嬤 民眾協助逮人
賴清德遭彈劾 民進黨批監院公信力低落
MERS究責 朴槿惠調整人事
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
金門：染口蹄疫牛掩埋 未污染土壤
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
美利達贊助電影破風 彭于晏燃燒單車魂
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
見反課綱群眾 在野黨：立院打持久戰
布袋3D戶外彩繪 8日起提供導覽
藏身台北巷弄 日式小神社賣立吞三明治
不用擁有卻能享有 41老人捐地養千人
美陸雙利空罩頂 日股小跌
東園國小投手放水 柯文哲揮出安打
中寮隧道7車連環撞 3人傷
萬達漸退實體通路 轉向電子商務
全台最快樂商場 2016年夏開幕
澳洲廢棄舊冰箱 塞滿腐爛鱷魚頭
仿台灣白色船體 越界大陸漁船遭識破
男子疑自殺臥軌 屍首分離
美國商機日明登場 助攻下半年出口
颱風蘇迪勒驚人 專家教你怎麼買菜防颱
原爆生還者淚水 無聲控訴安倍史觀
北京嚴打炒股 港股收平盤
北市凶殺案 男子持刀砍傷人
十鼓夏令營 雲林學子心靈饗宴
民進黨籲重新公告舊課綱 支應加印經費
總統：台北推垃圾分類 美友人肯定
虛擬實境夯 估明年銷售量躍升
新台幣續貶 創逾半年新低
在野黨溫情喊話 反課綱退場否5日決定
大陸商務部：下半年進口仍將低位運行
台日鐵道10車站 跨國集章換提包
颱風未到先掀浪 二仁溪一釣客失蹤
越南拚觀光 旅客人數回升
軌條砦遭竊 警10小時內火速偵破
彈劾賴清德 監委：聖人無法治國
鼓吹極端主義 印尼教科書曾惹議
空巴超音速飛機 倫敦到紐約只要1小時
金酒籃球營 挖掘明日之星
賴清德遭彈劾 公懲會費思量
站台保養品小突槌 大S嘆變健忘
北市營養午餐將漲10元 5成學校跟進
副總統：兩岸在九二共識基礎最安全
抗戰救古籍 文獻保存同志會無名英雄
職棒啦啦隊疑遭性騷擾 球團加強保全
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洪瑞珍香港出事 檢驗報告近日出爐
亞洲男子排球錦標賽 中華痛擊泰國
麥寮洗刷髒亂名 獲環保拔尖級
智慧手機百百款 誰是美國用戶最愛
悠遊卡衝特約商店 可委託銀行
台中透天厝火警 警消搶救
強颱蘇迪勒海警 預計6日發布
反課綱學生遭登門查訪 警：家屬通報
大陸商務部：希望TPP保持透明開放
泰源幽谷種出新希望 長榮捐贈農機具
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阿罩霧風雲 用多元角度看台灣歷史
高雄輕軌共用路權 人車遵循新號誌
役所廣司：戰爭開打容易結束難
強颱蘇迪勒逼近 石門水庫洩洪滾動檢討
馬公分局長周冠輝勉退休官警終身警察
大陸最大券商 暫停融券交易
鼓勵創業 香港政府給訓練還供津貼
OBU發外幣NCD 第4季可望實現
蘋果語音信箱新服務 Siri可代接電話
打過疫苗照染日本腦炎 衛生局嚴防疫
大陸電玩市場9千億 蛋黃哥想分一杯羹
立志學美髮 混血兒技職生圓夢成國手
樂桃航CEO 視台灣第二故鄉
洪瑞珍三明治 香港：疑似製造時受汙染
十大自行車路線選拔 基隆推海岸線
民團籲課審會納學生兒少團體代表
東亞海域和平論壇5日登場 馬總統將致詞
英法移民危機 歐盟願協助
懷孕6月還吸毒 員警搖頭
流浪狗接受禮儀教育 盼獲重生
搭一帶一路便車 兩岸四地企業家熱議
電影落跑吧愛情 任賢齊行銷澎湖觀光
猜猜我是誰 男子遭詐騙50萬
遭指監督功能不彰 苗縣議會：府會和諧
奪台灣小姐后冠 原民美女陳海琳爭光
6月銀行承作衍生性金融商品餘額減少
中信銀元大銀獲准設仰光辦事處
政院研議 新住民母語納國小課程
歐巴馬減碳計畫 呼應教宗通諭
陸企承包打撈南韓世越號
賴清德遭彈劾 謝龍介：應公開道歉
雙向借券 提前11月底實施
綠竹筍料理紛上桌 手路菜銷魂口感破表
搭便車機器人在美斷頭 團隊無意緝凶
吃米知米價 物價平台讓你上網查
晚期肝癌可延命 半百農友擁金孫過節
iPhone退燒 在陸市占掉到第3
大陸央行：下半年貨幣政策注重鬆緊適度
陸通緝犯盜用身分證 證件主人也是逃犯
Xbox推官方直播頻道 祭主機好禮
郭台銘再訪印度 料與莫迪共同宣布投資
碩禾營運旺 業績連4月創新高
法務部網站遭駭 若違法將究責
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櫃子牆壁皆樂器 另類咖啡廳吸客
始源愛上墾丁 談劉雯笑而不答
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課綱協商數度折衝 結論符政院三原則
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月之海INORAN楊乃文 分享音樂創作歷程
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辛巴威缺水缺電又失業 世人只關注獅子
中華統一促進黨路過教育部 警：掌握中
南港火車站內 工人疑遭電擊送醫
今彩539開獎
蘇迪勒來勢洶洶 美媒：今年最強颱風
大樂透開獎
基亞疫苗6日登興櫃 每股30元
上海飆39.2度高溫 要靠颱風解熱
希拉蕊淪為箭靶 拜登成民主黨備胎
金漫獎頒獎典禮 首次電視轉播
阿里巴巴委任伊凡斯 掌全球化業務
英修改歷史課綱 讓學生綜觀史實脈絡
傳鴻海與印度Adani合資50億美元
活路外交有成 林永樂：國家更有尊嚴
大馬發逮捕令 抓英國前首相弟媳
9千打火英雄力拼 對抗加州擴散惡火
江蕙演唱會 如遇颱風假將延期
高雄輕軌訂價30元 試乘免費
貝爾崔完全打擊 遊騎兵棒打太空人
氣候變遷破壞海洋 除碳技術也救不回
德漢堡二戰防空建築失火爆炸 38傷
四川通江：做壽需滿70歲 限十年一次
鼓勵創業 大陸高校生休學創業算學分
國民黨：課綱微調合法 民進黨勿扭曲
外長內閣踹共 網友問如何當外交官
北京冬奧將建醫療中心 設空中急救通道
公股拉尾盤? 財部：沒這麼做
一週熱死25人 日本中暑人數破萬
賴清德遭彈劾 綠營縣市首長聲援
倫敦地鐵將大罷工 交通噩夢再起
大馬首相涉弊證實清白 自家人也不信
大樂透頭獎槓龜
澎恰恰不肯走 江蕙：臉皮最厚嘉賓
今彩539 頭獎槓龜
洪瑞珍三明治 香港再傳食物中毒
iPhone新機可能變厚 以防折彎
比利時編教材 荷法德語區自主
辛巴威旱情嚴重 估至少150萬人飢荒
美牙醫殺獅內應 2辛巴威人遭逮捕
無人機闖入甘迺迪機場 國安部門拉警報
強史都華卸主持棒 美總統參選人鬆口氣
翁克堯本季首安 打下桃猿700勝
吳思華：面對惡意批評 心理難過
懷疑偷竊 醉男持刀砍人同事
深圳闖紅燈 罰戴綠帽穿綠衣
小飛俠布萊恩訪陸 也了啥叫打鐵
美減排計畫 法總統讚有助氣候協議
吳思華：辭職念頭 腦海浮現多次
消防車撞汽機車 4民眾受傷
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吳思華否認施壓林冠華母親錄音
擦亮自家企業王國品牌 川普參選豪賭
颱風蘇迪勒暴風圈 估7日至8日影響台灣
晶華麗晶集團陸再拓版圖！品牌插旗哈爾濱
CPI連7月跌 主計處：無通縮疑慮
台北神旺飯店 七夕魔法浪漫夜
孩子心中盼 父子多互動和陪伴
反課綱學生堅守教育部 風雨無阻決不撤
白狼今率眾抗議民進黨 著日軍服諷媚日忘祖
〈公民論壇〉我們真的需要反課綱嗎？
(時評)宋楚瑜的兩個難題
(時評)宋神掌的最後光環
美國26州380多人爆發腸胃病傳染
賴清德下午現身民進黨 再批監院擴權違憲
美版苗栗 波多黎各債務危機悶燒
錯過就悲劇！美廉航網：假期返鄉機票一年這周最便宜
12項你所不知道的Gmail隱藏版功能
教育部撤告 學生：撤回課綱訴求不變
柯文哲勸撤離 反課綱代表：最快6日決定
共和黨總統參選人 槍管煎培根討關注
林冠華母親：不能再失去任何一人
蘋果股價重挫 美股午盤小跌
畢卡索國寶畫作禁離境 法海關扣押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
郭台銘：擬在印度建多個產業完整供應鏈
歐洲主要股市 收盤漲跌互見
郭台銘在新德里開記者會
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國際油價溫和上揚
印度十年計劃 郭台銘：帶進整個供應鏈
美股收低 蘋果股價重挫3.2%
美軍事訓練中心遭槍擊 無人受傷
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鄧紫琪大陸巡演落幕 準備開拔歐洲
廢青同盟 恣意年少的美好叛逃
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韓日爭歷史話語權 吵到美國來
美製鋁廠傳爆炸 多人受傷
蘇迪勒強颱 美媒稱怪獸
周麟出席巴拿馬公校交通車捐贈儀式
反課綱持續 吳思華南下與學生座談
大學考試分發入學 6日放榜
各地晴朗炎熱 東南部短暫陣雨
共和黨電視辯論 川普等10人入列
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巨大天坑 紐約市區現蹤
印度兩列火車脫軌 傷亡人數不明
台股搶反彈 觀察指標股
澎湖翻轉圖書館意象 看書還可聽音樂
宜蘭童玩節文創館 體驗中認識生活美學
7月CPI年增率跌 0.66%
杜拜機場計程車載客 小紅才有份
中秋月餅戰開打 飯店推在地口味
孤獨一匹狼消瘦 強颱蘇迪勒強度略減
遠處新疆最北 喀納斯景色人文兼具
康熙調查局 Kid鬆口熱線許維恩
阿根廷僑界籃賽圓滿落幕
台股開盤跌 5.92點
美指蘇迪勒是怪獸颱 辛在勤：看看就好
CPI連 7個月下滑
口服避孕藥 10年預防20萬人罹子宮癌
警察大叔幫接生 女娃呱呱降臨紐約世貿
金大中遺孀訪北韓 遭炸機恐嚇
CPI連跌7個月 主計總處：無通縮疑慮
人民幣納入SDR IMF報告建議延後
課綱微調未達共識 吳思華台中座談
世棒12強保單 明台：保障可再提高
郭台銘攻樂活養生 重用曾馨瑩姊夫
美國FDA准了 3D列印藥丸首度過關
掘土蜂築巢棒球場 消防人員挖除
總統：絕不接受釣魚台主權不明
攻小額支付市場 橘子投資微程式
橘子投資NOWnews 深化媒體布局
高溫近50度 德國會大廈玻璃圓頂關閉
北市工安意外 工人墜樓意識清醒
新台幣早盤小升
WPI年減9.98% 近6年最大降幅
毒蟲曾被抓 騎車左顧右盼反引警注意
泰國機場啟用新系統 旅客加收35泰銖
避南海爭端 陸擬與東協國家設熱線
韓代言明星 陸網友最愛金秀賢
柯文哲17日親赴上海出席雙城論壇
促區域和平 外長：中華民國展積極作為
吳榮泉投書 籲加重視台農產品市場
出門必防曬 竹苗以南紫外線危險
傳白狼將路過 反課綱學生歡迎來對談
陸90後女生喜研中藥 申請多項專利
一句我靠 西安警察拘留洛陽警察
最優育嬰福利 Netflix慨供1年有薪假
交易系統獨立 證交所：沒那麼容易癱瘓
毒友為妻翻臉 憤而持刀殺人
黃淑凰造快樂天堂 讓寄居蟹換厝
馬總統提和平倡議 學者認同盼各方合作
財長：7月出口減幅縮小 H2好轉
車摔山谷 東華大學5師生受傷
肇事逃逸阻兒救人 死者竟是自己母親
陸女搶座扯衣走光 網友分享搶座奇聞
男女婚了沒 薪資大不同
馬總統重申釣魚台與太平島主權
江蕙頻笑場 虧澎恰恰鼻孔對唱
顛覆陰森印象 太平間走南洋風
韓慶光復指定公休 民眾爽賺連休假
白狼赴民進黨抗議 批政客毒化年輕人
課綱不撤 反課綱學生：堅守教育部
柯文哲：用訴訟施壓是遠雄一貫手法
男演員收入榜 小勞勃道尼冠軍成龍第二
柯文哲：監察院有沒有也差不多
性教育課綱惹議 安大略省府仍將推行
東森美體膠囊衣廣告不實 公平會開罰
金融抬頭 台股跌深反彈
湖人布萊恩訪台 3小時跑3行程
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
選哪種課綱 柯文哲：尊重各校決定
iPhone大陸市占掉 拖累蘋果股價
泰最高法院裁定 法輪功註冊合法
布局印度有譜 郭台銘：投資20億美元
川普太紅 加選舉電視辯論撞期憂沒人看
少女時代潤娥新畫報 變身金髮美女
朝野協商結論 朱立倫：已達開臨會目標
輕軌初勘 採30分班距模式
李姬鎬訪北韓 能否見金正恩成焦點
BRT公車出包 擋快車道造成交通壅塞
警犧牲休假查獲肇逃者 還被害人公道
毒蟲駕贓車被攔逃逸 警依指紋緝捕
告柯文哲 遠雄：與大巨蛋分開處理
美國商機日登場 AIT籲排除貿易障礙
陳振貴澄清 簽署校長聯合聲明非被迫
傳馬架空朱王 府：絕非事實
台中北屯自來水管破裂 下午恢復供水
無業男踹母討錢 警逮人送辦
面板業景氣入秋 電視面板跌勢重
巴拿馬盼以運河拓寬挹注經濟
亞歐企業擬在宏都拉斯成立物流中心
洪辦：如有助選情 朱立倫會樂意任主委
奧運會徽被指剽竊 日設計師否認
大陸社科院：政府負債逾280兆
事業有成 企業自製課桌椅捐偏鄉
越南與歐盟完成FTA談判 可望年底簽署
漲工資 經長：會反映企業聲音
懷孕2個月？ 章子怡拒接電話未回應
防治登革熱 新北籲除病媒蚊孳生源
賴清德不進議會 李全教提請假解套
雲門舞作稻禾下月搬上紐約舞台
晚婚壓力精蟲質劣 不孕率增加
反課綱學生：不排除轉進國民黨部或立院
遠雄：大巨蛋珍惜與都發局理性協商
颱風安全議題 柯文哲：與反課綱生商量
陸低價搶市 台上半年鋼鐵出口年減近2成
吳衍震桃米駐村展 記錄豐富生態
宏?推出Win 10雲端筆電
加外掛被抓包 玩家爭復權敗訴
男涉撞死女大生 家屬撒冥紙抗議
新台幣中午升 7分
人民幣納SDR恐延後 北京原計畫今年
總統：強國先強身 打造運動島
雙城論壇17日上海舉行 柯文哲出席
四川大涼山女孩：飯做好 媽媽已經死了
鄧振中：拼經濟 續推短中長期方案
漢微科跌3天 1張少42萬元
新手爸媽免擔心 育兒親職網零時差查詢
騎士路口未禮讓 消防車救災撞傷4人
台聯指整合推3席 民進黨等待第三勢力
警開巡邏車過失撞人 判北投分局須國賠
防治登革熱 政院籲注意颱風後環境整潔
還有降息可能 陸債適合穩健投資
朴槿惠盼南北韓和諧共生
研究：多吃辣椒 有助延年益壽
颱風將至 教部盼柯文哲勸學生回家
外資大買力挺 中華電逼近百元關卡
因應颱風來襲 空軍營區開放取消
魏明谷查工程品質 道路刨除重作合格
基隆立委選戰 郝龍斌和蔡適應首度握手
不服遭羈押 偉盟前董座父子提抗告遭駁
國民黨團籲 賴清德快進議會
安裝導引槽 YouBike還車更便利
大立光重回3000元關卡
輕忽禽流感疫情 監院糾正農委會
彭進添106歲 五代同堂當選模範父親
物價連7跌 學者：全年CPI恐負成長
北市男子賣場內受傷 疑似切腹
老大名號遭取笑 率眾毆人
小心隱私外洩 手機筆電電池也會露餡
紐時：南海各方應定準則要陸方接受
追颱風蘇迪勒 氣象局啟動投落送觀測
外傳挺宋楚瑜 張榮味：報導捕風捉影
北市：將協助負擔改選教科書違約費用
匿名者揚言攻擊 國民黨：社會難接受
北極爭奪戰 俄向聯合國提擴大國土
颱風來菜價漲 高麗菜批發漲4成
華映獲工研院技轉 攻軟性AMOLED
王建民短暫返台後 繳出優質先發
女深夜無故躺路邊 引人側目
松機遷建 柯文哲：明年換政府會處理
印媒：鴻海在印年產4億支手機 半數外銷
遊樂園大戰開打 第2人只要1元
閃靈晚間赴教育部獻唱 可能強碰白狼
台股收盤漲 31.41點
史瑞克好友登場 野驢現身台北動物園
若拒九二共識 學者：台灣戰略位置將變
開低走高 台股漲 31點
罕見P型血 陸女孩3個月終於等到開刀
8月台指期漲 59點
陝西佛協批少林寺：借佛斂財
8月電子期金融期齊漲
Garena聯手騰訊等大廠 推5款手遊
颱風將至 各界擔心反課綱群眾安危
聯發科股價破底 蔡明介身價3天少25億
課綱爭議台中座談 不開放媒體進入
晶華麗晶擴版圖 哈爾濱據點2017開幕
東海和南海倡議 美學者肯定
金融穩盤 台股跌深反彈
父親節颱風來亂 台鐵仲夏寶島號停駛
颱風影響 蘭嶼綠島6日下午後停航
阿弘哭了 塵爆傷者不捨媽媽辛苦照顧
專家警告 Windows 10恐有威脅隱私之虞
LINE貼圖插畫展來了 超夯作品登場
香港粵劇紅伶林家聲逝世
外資猛買 統一創1年新高
自行車節彩繪列車 喔熊邀民眾共騎
課綱座談會 中籤學生不參加
台灣大瞄準電競 贊助職業隊伍ahq
颱風來襲 反課綱群眾考慮暫避風雨
男疑似切腹 家樂福：狀況已排除
北捷女乘客情緒失控 送醫治療
印尼籲日相安倍向二戰受害者道歉
要柯文哲勸退學生 北市：立場已表達
三大法人買超台股 32.45億元
萬華賣場賤血 男子持新刀切腹
監院彈劾賴清德 陳威仁：法律規定
八仙塵爆 病危數降到98人
反課綱 呂秀蓮肯定青年行動
爭取泛藍支持 朱：不到絕望不終止合作
羅馬貪腐嚴重 義大利難保安康
經濟學人：若蔣介石贏內戰 亞洲大不同
心悅與千禧舞蹈團 北義演出成功
朱震王品蓁梁豔柔退出反課綱決策核心
比照江惠模式 池上米不參加全國競賽
重現北門風華 忠孝橋引道2016年拆
吳思華：把課綱爭議當成國教契機
賴清德被彈劾 呂秀蓮懷疑是政治動作
攜25公分獵刀登機 前007皮爾斯遭攔下
江蕙封麥演唱 遇颱風假將延期
課綱台中座談 學生控要在門口下車未果
防疫遭糾正 農委會：改正缺失
宋楚瑜動態 朱立倫：不放棄爭取支持
不開臨會 國民黨：朱立倫全程掌握過程
抗戰勝利史料 香港展出
忘拉手煞車 轎車倒退嚕連撞2車
現身民進黨 賴清德再批監院擴權違憲
涉洩漏稽查資訊 檢方搜食藥署
處理強制送醫 2警遭疑精神異常男砍傷
京城銀庫藏股 董座盼股價至20元以下
肯亞載200人渡輪翻覆 至少2死多人失蹤
推廣奶茶文化 港業界全城贈送
課綱座談會 高中生舉大字報表立場
雲林建構寧適家園 3鄉鎮獲補助
父親節遇颱風 餐廳訂位不減反增
世界好大趴 遇颱風假會延期
日股收漲 企業財報報佳音
不甩歐盟？ 俄媒：捷克出席北京閱兵
金門警破獲規模最大簽賭站
嘉義檢警查獲盜伐 逮7名幕後成員
外資狂買 食品股攀高
恆春古城千人傳唱民謠 要創金氏紀錄
台灣首家 小智研發獲WEF科技先鋒獎
Kobe專機抵桃機 旋風式訪台
營建署住宅價格指數 台中季漲最多
反課綱學生：盼課綱編訂法制化
父親節將至 洪秀柱勸反課綱學生回家
JFK用過JFK再用 凱瑞三借甘迺迪家拐杖
檢察官調動名單出爐 蔡啟文：差強人意
朱震3人退出第一線 反課綱代表尊重
新台幣收貶2.4分
英法海底隧道偷渡 歐盟助辨識身分
吳思華：舊課綱隱形有效
需求再起 台泥漲廣東水泥價
基金業：美股波動增 仍適合投資
垃圾變建材 小智研發熬得久獎很大
電視晶片回溫 聯詠估小幅成長
總統：第2季經濟成長轉變要注意
車手黑吃黑 詐騙集團追捕反遭破獲
劉亦菲宋承憲深夜返豪宅 戀情疑曝光
大陸航空燃料突破 煤變油加強戰機續航
布萊恩專機抵台 低調快速通關
可成第2季每股賺6.81元
吳思華：讓高中教師依專業選書
恃強暴力逞凶鬥狠 警逮9人送辦
教育部決定對學生撤告
泰國雨季來臨旱象可望解除
吳思華對談會 學生代表要求散會
行動影視流行什麼?女哈韓劇男盯新聞
屏東泥火山泥漿 埋塞萬丹圳2公里
前英首相弟媳：納吉愚蠢破壞民主
民進黨籲白狼 別騷擾或挑釁學生
中油月餅禮盒開賣 物超所值
慣竊偷滷味落網 女友傷心蹲路邊哭
台灣大攜手凱擘 OTT服務明年問世
共同社：安倍14日發表戰後70週年談話
大立光7月營收52.55億 月增3%
百貨衝暑假商機辦活動 來客數增1成
捷運帶刀割傷案和解 廚師獲不起訴
布萊恩與球迷玩自拍 很高興再訪台
台灣大攻手遊 盼台灣急起直追
泰勒絲及時授權 澳長青劇團免開天窗
陸企投資122億 開發英國度假村
吳思華將撤告 北檢依法辦理
韓星宋承憲與劉亦菲戀愛ing
追憶馬水龍 9/5基隆辦音樂會
食藥署稽查員 涉當藥商門神
親民黨：宋楚瑜是否選總統 6日宣布
蛇精男愛現無下限 陸網路紅人爭議多
義式泰式都好味 滷肉飯無國界
京城銀董座：台灣問題多 選總統是佛心
颱風襲台 北市消防局：嚴加戒備
課綱爭議 吳思華：撤銷對學生提告
迎合早餐主義者 美業者3頓都賣早餐
第四台危機？數位影視撐起一片天
宋承憲承認與劉亦菲戀情
肥胖貪杯 醞釀台灣下一波肝病
佛光盃國際大學籃球邀請賽 高雄登場
李登輝釣魚台發言惹議 藍擬修法停禮遇
海線鐵路平交道故障 柵欄不升交通亂
課綱微調座談會 學生代表批假象
聲援賴清德 民進黨：監察院濫權彈劾
外傳今晚撤離教育部 反課綱代表駁斥
合理使用抗生素 南部醫界研習
移民署長訪印尼 擴大雙邊移民事務合作
港股收小紅 消費類股領漲
林安泰古厝拓印徵選 贈萬元大獎
NCC：中嘉案買家已提出申請
活化松山療養院 柯文哲成立專案小組
反課綱環島到恆春 國民黨工送茶水
南韓歌手李貞賢 拍片好心情不拿片酬
大陸7月服務業PMI 11個月新高
跟爹學理財會存錢 年輕父母怕兒啃老
7月外匯存底 續創8個月新高
美CDC：管好抗生素 5年可救3萬7千人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
颱風來勢洶洶 高市整備並啟動防汛
中央氣象局 明天白天天氣預報
詩肯家居向ZARA看齊 10年拓百店
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
稽查員涉洩密 食藥署：主動通報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
宏達電員工會議室嘿咻 已嚴懲解雇
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
化區域爭議為合作 前美官員讚台灣貢獻
警消執行救護 遭疑精障者攻擊
首批OIU發照 國泰中信搶開業
課綱座談學生7訴求 教部要對學生撤告
課綱爭議 朱立倫：原則就是支持教育部
前阿根廷代表促進兩國關係 外長頒獎章
威航首航釜山 最低只要199元
父親節到 健康蔬食風成美食選擇
忠孝橋引道8天搶拆 十米高屏保護北門
老年服務人力斷層 青年投入動能弱
颱風來了 李富城落腮鬍復出播氣象
若美國9月升息 央行：準備好了
谷歌塗鴉 紀念紅綠燈問世101週年
大雨攪局 新莊獅象戰延賽
陸客走私巨量象牙 遭瑞士海關截獲
安倍9月訪陸？王毅：從未聽說
毒鴛鴦落網 警局牽手曬恩愛
神仙姐姐劉亦菲 陸媒：乾爹撐腰白富美
支持課綱調整 民眾送連署書力挺吳思華
東森國際決定全部出售東森電視持股
銀彈威力 陸客赴波蘭消費僅次美國人
澳洲學者：南海主張 台灣應與大陸區分
颱風前澎湖湧現遊客 提前過父親節
陳菊等擬在政院提案 盼重申舊課綱有效
韓名導播羅永錫赴大陸拍新西遊記
大陸航艦 最多搭載40架殲15
颱風父親節攪局 餐飲業：沒出現退訂潮
金大中遺孀抵平壤 北韓高層接機
埔里再發展 南投縣府規劃6億元
颱風若出現焚風 台東鳳梨釋迦恐減產
非法移民紛爭 學者：觸動歐盟神經
廢紙從天而降 轎車險遭淹沒無人傷
颱風前水龍捲 遊客驚呼天上河
高澎區域聯合治理 跨出第一步
颱風蘇迪勒恐襲台 政院籲做好防颱整備
印度禁色情網站 網友幽默提禁令建議
南海行為準則 陸與東協同意加速諮商
澎馬公市民每人公費投保意外險
黑松兒童夏令營 助弱勢童快樂過暑假
對流旺盛 蘭嶼出現水龍捲
提升防災意識 政院9月辦國家防災日
希臘股市重開第3天 盤中跌近4%
提高造市效率 權證增額上限放寬
高雄輕軌初勘 委員會有條件通過
德國五湖電影展 台灣4度參展
操盤佳 7月台灣外匯存底勝韓國
搶先南韓 萬事達卡在台推頂級卡
澳贈2登陸艇 航近菲國母港
DRAM合約價 7月跌15%
精緻工藝型偶 驚現林安泰古厝
柯文哲出席雙城論壇 陸委會樂見
科比秀中文：我愛台灣
山老鼠盜伐 熟記偵防車號避查緝
王毅：大陸已停止在南海造陸
西安突發山洪 1家8口聚餐瞬間失蹤
颱風蘇迪勒來襲 北捷完成防颱應變
可成董座：Q4會很有感覺成長
王毅會凱瑞 南海爭議成焦點
超驚喜 美國商機日拚出4.16億美元
搭火車缺盤纏 少年竟偷香油錢
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北市東區店面單坪逾750萬 創新高
癌細胞端粒複製不休息 台大團隊幫踩煞車
十二年國教課綱研修 社會科暫緩
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颱風成可怕穿心颱 小農哀號:快嚇死
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印尼調高關稅 台受衝擊逾6千萬美元
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桃園採舊課綱 連署教育部負擔相關費用
全球最大飛機 有望代勞發射火箭
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稽查員涉當藥商門神 食藥署遭批疏失
擊敗馮迪索 成龍全球影星收入第2
山老鼠囂張 用吊車僱外勞盜伐
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官員不進南議會 議員CALL OUT
王世堅嗆張安樂：Over my dead body
改革勞退制度 立委林國正促修法
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做MRI忘拔脈搏器 法男拇指灼傷入骨
台銀等獲准設仰光辦事處
辛巴威獵獅引公憤後 嚮導延期受審
可成上半年EPS 12.85元
視愛紗為理想型 大隸卻不敢高攀
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印尼調高千項產品關稅 經濟部全力因應
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世泳賽男女400混合接力 美破世界紀錄
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節能績優 減碳逾251座大安森林公園
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科比說話算話 霸氣送28雙球鞋
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油市慘跌恐吃掉盈餘 中油笑不出來
白狼赴教育部前抗議 支持吳思華
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印度洪水淹鐵軌 火車出軌至少27死
利比亞外海移民船翻船 數百人恐溺斃
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王毅：大陸已停止南海填海造地
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廣島將舉行原爆慰靈暨祈求和平儀式
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GOLF新年式上市 全車系低利優惠
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缺黑盒子 難辨地中海重大船難肇因
陳偉殷罕見4次四壞保送 本季次高
陳偉殷MLB生涯500K 無緣勝投
法式越南三明治 台北首開分店
里約奧運工程落後 巴西拍胸保證
巴西房價跌 吸引外國人置產
加經濟露曙光 6月貿易赤字減
葛來儀：王毅南海說法欠說服力
美股漲跌互見 台股區間盤整
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CNN：強颱蘇迪勒直撲台灣 風雨威脅大
泛綠整合 吳思瑤陳思宇民調登場
金礦本山五坑 相思牛條仔藏秘密
反課綱強碰颱風 撤離與否將說明
智慧保母系統 幼兒照護一把罩
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謝金河質疑財政部長張盛和發言不當
駐尼使館贊助尼國空手道聯盟
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近視代溝 父母棉被內看書孩子看3C
大立光8月展望轉保守
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台灣青少年參加羅馬尼亞國際藝術節
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布料出口增 台韓紡品輸出差距可望縮減
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宋楚瑜是否選總統 10時記者會表態
偷倒廢棄物增多 環保局24小時巡查
美再傳電影院槍案 兇手遭擊斃3人受傷
旅行社虛報億元進項憑證 重罰
台股開盤漲 24.23點
尼國大學學程改善計畫 國合會力挺
Q3手機出貨 華碩可望超越宏達電
美潛艦抵菲 時機敏感引人矚目
富比世科技富豪榜 蓋茲第1馬雲第7
男子新莊頭前國小墜樓 原因待調查
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張銘忠參訪旅法台商 表達政府關懷
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大考分發放榜 錄取率95.58%
出國留學 英國志奮領獎學金受理申請
大立光下修8月展望 再破3000元
標靶合併化療 助8旬翁擊退雙癌
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文宣曝光 宋楚瑜宣布參選總統
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中華隊抵秘魯參加世界青少年女排賽
不畏颱風擾局 高雄展館兩項展照辦
日本廣島核爆70週年 市長籲終結核武
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重新選書 陳菊提案中央用預備金支應
新台幣早盤升8.3分
劉亦菲微博發?? 認了與宋承憲戀情
蘇迪勒颱風 上午11時30分發海警
韓年輕人不願工作比率 OECD排第3
包裹情緣 台北郵局見證愛情
防颱不忘防曬 西半部紫外線過量
東森電視要賣 東森國際漲停慶祝
巴國會外委會新主席 盼再訪台灣
涉持刀搶西藥房 警逮1男
油電糖水招募新秀 月薪35K起跳
搶先體驗冬奧 張家口現旅遊熱
10美元改版印誰好 小羅斯福夫人呼聲高
蘇迪勒將襲台 海警陸警接續
宋參選總統 朱立倫：國民黨不畏戰
周麟拜會巴拿馬拉丁大學校長
優衣庫影片公開播 大陸警方要查
日本美食大逆襲 拉麵豬排輪番來台
劇團處女秀獻高雄 身障及陪同者半價
颱風來襲 桃園濱海休閒趴順延
宋楚瑜4度參選 強調老兵不死
颱風要來了 高麗菜1顆破百元
颱風蘇迪勒挾強風豪雨 花東登陸機率高
姐大義滅親舉報弟藏槍毒 警逮人
風情小鎮 西螺展現新風貌
課綱爭議 宋楚瑜：為何不能暫緩1年
水蜜桃姐姐請吃飯 愷樂：眼淚都奔出來
女騙有門路可去台電上班 被逮仍數錢
73刀殺死同居人兒子 兄弟被起訴
全球衣Q排名 英首相夫人擠下泰勒絲
中市工地傳工人墜樓 警消搶救
反課綱撤離與否 學生提二大考量
越南研修國教課綱 加強學生資訊能力
新莊頭前國小學務主任 疑墜樓送醫不治
大立光重挫 台股失守8500
提九二共識 宋楚瑜：維持中華民國現狀
防曬品使用不當 醫師：愈擦愈糟糕
颱風逼近 外役受刑人提早離開綠島
新鮮人求職 向前輩請益事半功倍
設詐騙機房遭破獲 重起爐灶仍被逮
藝人黃仲崑酒駕 遭警送辦
大馬首相：留尼旺島殘骸證實來自MH370
加油再等等 下週油價估降7至8角
採計科目變動 指考生填志願數6年新高
朴槿惠：推進勞動改革實現經濟再騰飛
方相舞團歐洲藝術節吸睛 行銷軟實力
宋楚瑜參選總統 承諾組聯合政府
特斯拉財報不佳 概念股兩樣情
蘇迪勒追風計畫 颱風很強很大
宋承憲獲評理財高手 網友嘆羡劉亦菲
預售來客成交揚升 住展風向回溫
吃莧菜曬太陽被毀容 陸婦臉手像黑木炭
南投仁愛賽德克族困2週 對外求援
欲出國遭攔阻 台塑涉收賄員工交保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
廣島受爆者團體籲安倍撤新安保案
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
單車環島圓夢 國中生成就感十足
銀髮族網購 最愛鞋墊
不只菜市場 超市菜價也漲了
颱風蘇迪勒猛襲 塞班島斷水斷電
收成年度前10月 宏國咖啡出口增22%
宋楚瑜宣布選總統 柯文哲贈匾額
大立光跌停 台股盤中跌逾百點
中市工人墜樓 意識不清送醫救治
花蝴蝶留名星光大道 超萌龍鳳胎黏娘
投資警報響起 平衡型基金持盈保泰
涉酒駕獲請回 黃仲崑不發一語
雙十連假離島班機 10日開放訂位
宋楚瑜參選 國民黨：絕不畏戰
蘇迪勒颱風海上警報發布
宋楚瑜參選 洪秀柱：會愈戰愈勇
宋楚瑜參選總統 柯文哲贈匾致意
共和黨首場辯論前 美作家轟川普
反課綱遇颱風 學生：安全作第一考量
殺越南按摩女 男判無期徒刑確定
宋美齡長島故居託售 高出市價3成
宋楚瑜參選 民進黨謹慎以對
李鴻鈞挺宋楚瑜 下午宣布退出國民黨
新台幣中午升1.05角
宋楚瑜選總統 國民黨團籲啟動溝通機制
課綱爭議 國民黨：民進黨政治操作
基金業：美經濟下半年迎頭趕上
張志軍：柯文哲了解大陸與國際小組不同
泰擬推半年多次簽證 擴大旅遊市場
七夕情人節 女性最想收到精品包
廣島原爆慰靈式 逾5萬人出席
票選金門必訪景點 抽機票
大學指考放榜 建中438人錄取台大
小米之家登台 手機1小時快修
與柯文哲密會北社 學生：場地方便
南海問題 總統：和平解決爭端
張志軍：釣魚台屬日本說法出賣民族利益
賴清德拒進議會 議員提案停職
颱風蘇迪勒逼台 北市籲加強工安
運動最佳時間：正午12時
台大考試分發錄取生 建中蟬聯冠軍
蘇迪勒颱風會登陸台灣 慎防超大豪雨
颱風來文旦稻苗恐遭殃 農民心驚驚
因應颱風來襲 外交部提前核發護照
宋楚瑜：參選不是要分裂哪個黨
大陸新南極破冰船獲批 將砸63億打造
趁哨兵打瞌睡 一舉擒獲14非法外勞
李鴻鈞將退黨 國民黨：尊重
開刀房聽音樂 醫師需重複指令偏高
颱風如來襲 漫博會照常舉行
大立光跌停 後市外資看法分歧
黃仲崑坦承飲酒3小時 訊後請回
山西建案驚現保麗龍牆 百名業者拒收房
漫博會開跑 星際大戰迎漫迷入場
小班偷吃美女保母 飯店藏嬌擲千金
陳菊賴清德 勸反課綱學生回家
馬槽小客車翻覆 2人受困
進口車市占若逾4成 國產車恐消失
莫迪以港領軍出口 盼驅動印度經濟
漢微科連4天跌停 臨千元保衛戰
大學放榜 馬公高中錄取率7成5
蘇迪勒颱風逼近 太平山暫休園
花蓮瑞穗獲挹注 形塑莊園農村溫泉觀光
廣島核爆紀念 凱瑞：凸顯伊朗協議重要性
總統：新生兒有機會比103年多
宋楚瑜參選 洪秀柱：不遺憾但很難尊重
派出所落成啟用 值班台材質改木頭
司法官律師特考 遇颱風恐延期
女兒不聽話老爸伸腿踹 熱心民眾報警
颱風蘇迪勒海警 課綱座談會取消
矽谷人特愛這一味 法式越南三明治登台
聽力受損易招危險 宜及早處理
農舍法修正衝擊 宜蘭房市農地買賣挫
文山區一男子遭砍 手背受傷
香江行銷農產觀光 苗縣成果豐碩
台股收盤跌 92.71點
失學測拚指考 文組建中生上台大醫學系
颱風蘇迪勒逼近 宜蘭店家暫拆招牌
大立光收跌停 1張跌掉30萬元創紀錄
股王股后跌停 台股收跌92點
台美合作 12日舉辦MERS國際研習營
開高走低 台股跌 92點
8月台指期跌 131點
紐時：新主教儀式暗示梵中關係解凍
香港成報復刊 廣聘記者
花蓮蜜香紅茶冠軍茶看漲 推產地標章
防颱風蘇迪勒 大佳童樂會撤離
颱風逼近 電廠防汛閘門測試動起來
8月電子期金融期齊跌
大陸股災重挫 散戶逃離股市
重選書衍生經費 毛揆指示請教部了解
百貨美食街員工遭砍 警追緝涉案男
平板Q3出貨不旺 非蘋陣營穩軍心
大學放榜 花蓮高中成績創歷年紀錄
大立光跌停蘋概股摔 台股收18個月低
大馬反貪官員放假 弊案調查引揣測
因應蘇迪勒颱風 柯文哲主持災防會報
陸外交部籲持續調查馬航失事原因
微軟：新Edge瀏覽器安全性更佳
蘇迪勒颱風發海警 基隆呼籲防颱
買房也要開具無前科證明 大陸員警怒了
指考趨勢 一類選校二類選產業
雄中雄女指考佳績 反課綱蔣聖謙上台大
大阪台僑戶籍被誤載 已獲更正
颱風直撲台灣 毛揆籲各單位全力戒備
陳薪安及廖映茹力拚指考 如願上台大醫
遲來的道歉 峇里恐攻犯會死者家屬
北北基是否停班課 最快晚間8時宣布
倡兩岸聯合救援 海巡署：個人學術看法
確保教育環境單純 政院研擬教育中立法
學生出租套房販毒 還裝監視器
蘇迪勒颱風若達停班課 新北將迅速宣布
颱風蘇迪勒強度增 暴風圈擴大
三大法人賣超台股42億元
印尼出口不振 今年GDP難保5
臉書新功能 讓商家私訊顧客
腹爸爸減重成袋鼠 舊褲子塞下小兒子
颱風蘇迪勒是狼又是怪獸 原來長這樣
揪早期肺腺癌 台大首度發現關鍵基因
宏達電Q3財測 再虧半個股本
新蛋生活網登台 購物可抽機票
莫允雯漫博站台 化身絕地武士
李鴻鈞不選立委 挺宋楚瑜選總統
因應蘇迪勒來襲 中市府防颱沙包免費領
大陸全民拚創業 「網路+」最熱門
颱風蘇迪勒 國軍應變中心二級開設
頂埔站通車滿月 逾20萬人次享優惠
佛光盃籃賽 法國教練：我喜歡台灣
因應颱風蘇迪勒 北市樹木搶災員待命
台化合併營收月減3.3%
北市約聘僱甄試 視是否停班課決定
MH370在哪裡 家屬哭：給我們肯定答案
從醫救人有憧憬 重考2年錄取台大醫
海洋獨立音樂大賞 十強賽明年海祭較勁
兆豐金發交換債 今年次級市場最大案
為企業留才 員工分紅持股天花板將取消
颱風蘇迪勒來襲 柯文哲生日忙調度
宏達電不妙 前 3季EPS恐虧15元
教育部次長出面 勸反課綱撤離
克什米爾好戰分子鎖定印度教活動攻擊
宏達電Q3恐不妙 再虧半個股本
油價跌 台塑7月營收略減
山寨版周杰倫 台中一中林雋祐上台大
宏達電7月營收創17個月新低
出口薄利化 毛揆：出口模式須轉型
討債談判開槍 4男殺人罪起訴
新鮮人求職困難多 人力銀行紀錄片鼓勵
王雪紅辭威盛董座 陳文琦接任
印尼修法罵總統要判刑 遭批損言論自由
友達7月合併營收 月減1成
張志軍：負責任政黨要回答兩岸同屬一中
朱立倫：黨部與競總一定要二合一
防地下道淹水 林智堅視察抽水機運作
紐約爆發退伍軍人病疫情 增至8死
宋承憲戀劉亦菲 韓陸網友兩樣情
宏達電讓投資人心碎 法說會24分鐘結束
電子紙龍頭元太與台中科大產學合作
新台幣收貶0.5分
印度取消120億美元購買中程戰機計畫
助布置藝術走廊 金警感謝王明宗
陸停南海工事 菲表歡迎但存疑
財報佳日圓貶 日股收紅
颱風蘇迪勒逼近 菜價漲交易增
嘉晶宣布合併漢磊晶
再一款高階機 宏達電Q4要回溫
張志軍：續推兩會協商兩岸事務首長往來
北京單身富人最多 七年級生為主
燙傷官司終結 郭子乾敗訴
產業升級轉型 毛治國：傳產維新列重點
陸男iPad被鎖 要等45年才能解鎖
防備颱風蘇迪勒 北市溝渠巡檢清疏
網友一人一明信片力挺 吳思華感謝
颱風蘇迪勒來襲 彰縣籲農民注意
光頭太明顯 男涉竊車強盜遭逮
綽號校長 專設空殼公司詐騙數千萬
颱風蘇迪勒將侵台 北市菜價漲幅僅4%
新北防颱總動員 兒童藝術節延期開幕
日援菲20億美元 興建南北客運鐵路
藝術交流 台灣舞團葡萄牙拚場大陸
颱風蘇迪勒逼進 玉里卸金針花造型路燈
高科技網路世代夯 電機資訊校系受青睞
宜蘭蘇澳海邊 傳3人落海
颱風來 柯文哲18時赴教育部籲學生暫離
聯強代理Vodafone 攻澳洲通訊市場
阿富汗軍方直升機墜毀 17死
DRAM價格 Q4有機會反彈
刑事局破獲詐騙集團 成員年輕化
台大校長：課綱程序若有爭議 可先暫緩
颱風蘇迪勒來襲 中市週末活動調整
小綠綠投身偏鄉服務 兼顧課業上台大
颱風蘇迪勒來襲 嘉縣籲嚴加戒備
宋楚瑜參選總統 蔡英文祝福
非法電子煙加藥減肥壯陽膠囊 邊境攔下
新北簽約辦2019國際少年運動會
遊客提前返台 馬公候船室擠爆人潮
颱風來襲 量販店備菜增量迎客
颱風攪局 新竹雙胞胎節順延舉辦
高學歷爸放棄前景 無悔照顧智障女
蘇迪勒來襲 宜蘭童玩節明後休園
王雪紅辭威盛董座 專心拚宏達電
颱風將到 台南週末活動影響多
專家報告交安倍 明載侵華歷史
颱風蘇迪勒來襲 新北防災整備
陸委會：九二共識核心堅持中華民國主權
颱風逼近 石門水庫晚間7時排洪
屏東明天照常上班上課
少時前成員潔西卡與東家SM娛樂拆夥
明知農藥超標仍賣 英國藍供貨商遭起訴
宏達電HTC Vive 瞄準電商先上市
港府委任新廣播處長 統領香港電台
颱風進逼 石門水庫準備一年來首次洩洪
李鴻鈞挺宋楚瑜 國民黨：尊重
前警員涉收護膚店規費 判12年6月
中共設中央統戰小組 加強新媒體統戰
旅美2台醫 回台義助八仙醫療感慨多
拚觀光外匯收入 毛揆：質重於量
張怡玟奪特奧輪鞋金牌 雲林鄉親也榮耀
中信銀廣州分行成立 可作人民幣業務
日東北關東規模5.2地震 無海嘯
婦團網路串連 支持慰安婦阿嬤
中鋼攜高應大 投入汽車業技術
蘇迪勒陸警 預計晚上8：30發布
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
6旬父擇偶 不想黃昏戀要找輕熟女
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
竹縣長任內圖利 范振宗判2年8月確定
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
颱風蘇迪勒襲台 農糧署：蔬菜供貨正常
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大馬：留尼旺島找到飛機座墊窗框
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
影片曝光 宋楚瑜：我愛泥巴
颱風蘇迪勒來襲 中市研擬交通因應措施
新北三多獅子會 捐血近千袋
申辦冬奧成功 吳經國：北京呈現高度
桃園香港論壇 機場經濟拓展全球規模
陸股開低走低 價量齊跌
課綱爭議換書違約金 教部將邀書商協商
跟喬丹對決 科比：可能更勝讀大學4年
1分鐘 外籍旅客入境就可用iTaiwan
颱風來 教育部轉報台北市處理抗議群眾
颱風蘇迪勒強風豪雨 可能8日晨登陸
北韓：美若增軍力或引發第2次韓戰
颱風蘇迪勒將襲台 桃園民眾可領沙包
港股收黑 投資人靜待經濟數據出爐
偷渡悲歌 蛇頭以船難迫歐盟救援
重新公告101課綱 教部：不能有兩課綱
雄女生自學上台大 不放棄出國圓夢
頭皮屑乾癬分不清 用錯洗髮精真糟
清秀女與毒為伍 偷銀樓被逮
陸客中轉共同意見 陸委會：未規避監督
颱風蘇迪勒來襲前 你必須準備的事
東亞峰會 菲點名抨擊中國大陸造島
參選瓜分洪秀柱選票 宋楚瑜澄清
默劇藝術節 姚尚德帶孩童感受肢體
因應颱風蘇迪勒 台北市調整各活動時間
颱風逼近 金城武樹和移動城堡受關切
國銀上半年獲利 減少百億元
颱風停班停課訊息 小心被植入木馬
法戰艦不賣俄羅斯 若干國家有意接手
韓仁川廣域市長拜會柯文哲拚觀光
未提公安計畫 新北禁辦白色派對
公立醫院住院醫師 維持現行聘用制
研議教育中立法 1年內提出草案
打拚有成 印尼肯定台商農企業經營
東引東山烏坵海戰50週年 海軍追思
中職工會擬拒12強 體育署遺憾不認同
日向越提供巡邏艇 首艘交接
土石塌落 南投85線公路禁通行
新北高中職大學分發 38人錄取台大
因應高齡化 新北打造銀髮族安居環境
印度成亮點 宏達電尋組裝夥伴
日月千禧酒店調薪 97%員工逾27K
美食街砍人 一男遭逮疑債務糾紛
亞洲俱樂部男排賽 中華隊力拚前3
踏上台灣1分鐘 外籍旅客就可iTaiwan
一帶一路 新疆各民族統一簽發護照
勸離場 柯文哲：教部戰役可結束
地中海偷渡船難 200多人恐喪命海中
東豐快速道路環評 中市府擇日再審
松雀鷹撞玻璃 野放重獲自由
鎧勝浙江新廠 明年Q2投產
澳賭業巨頭售豪宅 7000萬澳元創天價
愛刷卡繳稅 信用卡6月刷出2425億
AKB48海外台灣徵選 17人有希望
傳油價再破45美元 台塑估50美元上下
原爆70年 歐盟盼核武不擴散
妨礙市場活絡 藍委擬提案廢證所稅
澎警局慰問執行酒測受傷員警
因應颱風蘇迪勒 華信航空7日航班異動
前7月中央統籌分配款 年增129億
塵爆醫護津貼 9億多月底前可入袋
北韓：美若增兵可能爆發第2次韓戰
改善身障機構不力 監院糾正衛福部
颱風蘇迪勒逼近 基隆防颱防汛整備
農機馬力20年首調高 載卡多
立委提案廢證所稅 李述德：尊重
金門台灣好行 新增明遺古街
日本吉豚屋襲台 3.5分鐘炸一片豬排
戰後70年談話 安倍：將表達反省立場
男神王陽明現身桃機 BALLY一日店長
反課綱下一步 晚間8時半後宣布
颱風蘇迪勒未到 高雄菜價先漲
澎湖農漁局抽驗漁產品均屬合格
雄中子弟不怕出身低 指考力爭上游
反課綱爭議 抗日人瑞籲勿忘本
你知道嗎？ 強制險跟車不跟人
中磊營收再創高 拿下中華電標案
宋楚瑜參選 施明德憂和解無望
行政院食安小組下一波稽查蔬果輕食
立委提案廢證所稅 曾銘宗：尊重
MERS疫情結束 韓國團低價促銷
國營電視台：沙烏地清真寺遇襲 17死
藍委擬刪證所稅 財政部：待尋求共識
苗縣突困 徐耀昌：給我2年走出陰霾
颱風蘇迪勒發威 菲數千旅客受困港口
颱風蘇迪勒進逼花東 國軍應變中心開設
吳敦義隨扈子肇逃 監院糾正警政署
8大學學生會 籲暫緩課綱重啟對話
颱風蘇迪勒襲台 國內外航班異動多
宜蘭海邊4人落海 1死1命危1失蹤
德國另一面少人知 愛心助難民
油價跌 台塑4寶7月營收減
用LINE空擊股市 曾銘宗：一定查得到
佛光盃籃賽女子組 佛大逆轉大馬國家隊
大馬證實機骸殘塊屬MH370 法謹慎查驗
北北基是否停班課 晚間10時宣布
移民悲歌頻傳 歐非11月峰會找解藥
仰德挑戰賽老爺站 劉威侯延長賽奪冠
沙烏地南部清真寺驚爆 至少17死
北北基晚間10時 宣布是否停班停課
85度C：味全代工充填 一切公開透明
桃園9時30分宣布是否上班上課
郭俊麟投不滿5局退場 無緣第4勝
防噴漆破壞 瑞芳警加強巡守護美景
柯文哲生日 妻子陳佩琪臉書放閃
反課綱學生宣布撤離教育部
方馨43歲生日 登記結婚
颱風來了 就是要逛百貨公司
賴清德不備詢 南市府會爭議持續
宏?第2季小賺200萬
颱風蘇迪勒來襲 復興航空航班部分調整
颱風蘇迪勒進逼 新北晚間雷雨間歇
加薩未爆彈起爆 4死30傷
TLPGA科技希望賽 謝瑀玲續領先
颱風來襲 疾管署籲防登革熱疫情
國銀上半年獲利衰退 金融海嘯後首見
買東森電視？王文洋否認
反課綱學生宣布 結束占領教育部
颱風蘇迪勒陸上颱風警報發布
瓦城「泰」厲害 上半年每股賺近7元
日本民間合唱團對台致歉獻唱 風雨無阻
富邦金前7月獲利破500億
颱風蘇迪勒襲台 十分瀑布7日起閉園
網貸 大陸最高院允年息上限36%
佔教部162小時 反課綱即刻退場
信邦結盟捷克商 苗栗設廠進軍航太產業
張志軍提兩岸一中 學者：講給民進黨聽
今彩539開獎
颱風蘇迪勒陸警發布 宜花東警戒
全球首創 螞蟻地圖上線了
颱風蘇迪勒逼近 軍方進駐宜蘭防災
新店中興路修車場火勢撲滅 無人受傷
踢拳亞錦賽 5台灣選手挺進決賽
威力彩開獎
颱風蘇迪勒來襲 花蓮多項活動暫停延期
凱瑞：美不容忍南海航行與飛航受限
東協嚴重關切南海造陸行動
訪港旅客僅多2.8% 6年以來最低增幅
英首相夫人莎曼珊 低調的時尚偶像
颱風來襲 台東災變中心一級開設
聽取防颱簡報 柯文哲忍不住打哈欠
傳彭文正兼職案通過 台大：還在審議
颱風襲台 北北基7日上班上課
颱風蘇迪勒襲台 台北市7日上班上課
颱風蘇迪勒逼近 蘭嶼7日停班停課
新北市7日照常上班上課
颱風蘇迪勒逼近 7日晚暴風圈罩全台
颱風蘇迪勒襲台 日救難隊犬來台待命
投資人逢低承接 希臘銀行股反彈
花蓮7日停班停課
東協外長會 美籲停止南海挑釁行為
宜蘭7日停班停課
宜蘭內埤海灘4人落海 2死1失蹤
颱風蘇迪勒襲台 桃園7日上班上課
颱風蘇迪勒襲台 基隆市7日上班上課
反課綱：退場非結束 是更多戰場的開始
北市災害應變中心 7日上午一級開設
美就業數據公布前觀望 台幣量縮小貶
馬航殘骸獲證實 家屬：眼見為憑
高瑜診斷患心臟病 要求保外就醫
東湖2派人馬對峙 警方對空鳴槍壓制
颱風蘇迪勒襲台 宜蘭縣7日停班停課
台東7日下午停止上班上課
颱風蘇迪勒帶豪雨 宜花山區恐千毫米
倫敦地鐵1個月2度罷工 通勤族抓狂
ZenFone印度銷量破150萬支
英調查：私校畢業生薪水較高
洪瑞珍三明治 香港疑似中毒增至84人
威力彩槓龜 下期頭彩上看12.5億
今彩539 頭獎槓龜
花蓮7日停班課 危險區預防性強制撤離
南非人拯救鯨魚 在法羅群島被捕
颱風蘇迪勒襲台 公道伯籲別泛舟
反課綱學生撤離教部 政院肯定理性平和
胡金龍完全打擊 中職史上第10人
颱風蘇迪勒襲台 澎湖縣明天上班上課
鬼太郎沒在怕颱風 全聯中元節壓軸
新蛋生活網登台 百萬件美國商品直購
美初申失業救濟金人數 小幅增加
颱風蘇迪勒來襲 澎湖風強傳意外
騎士擦撞摔車 頸留傷口亡
多起網路散布不雅片 大陸官方下令嚴查
柯文哲生日 換心病人找他慶重生
北京對柯P開綠燈 觸礁說為綠營設雷區
牛隻用甲烷抑制劑 有助對抗氣候變遷
颱風蘇迪勒來襲 福建估暴雨5百毫米
林書豪闖NBA 自嘲亞洲蝦仁圓夢
林書豪弟弟可能加盟富邦 最快7日宣布
解南海爭議 凱瑞提三停止
中日外長會談 王毅：未談安倍訪陸
優酷土豆 正式改名轉型
國民黨：2004大選桃園贏超過10萬票
男排亞錦賽不敵卡達 中華隊無緣4強
林海峰1400勝 圍棋史上第2人
尿尿小童真假 比利時要驗明正身
新蘇伊士運河 埃及驕傲展現新經濟契機
強颱「蘇迪勒」進逼 北北基上班 警察機關嚴陣以待防災
中颱蘇迪勒今恐轉強颱 東台灣首當其衝
Love Wins愛是唯一 台北怡亨酒店浪漫度七夕
台北喜來登辰園 重現經典老香江
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台北西華飯店 熱狗快嘴王大賽
研究：愛吃辣可延年益壽
紀念脫離日帝殖民70週年 北韓更改時區
美研究：青春期吸大麻 不影響成年後身心健康
北部地區今晚全停班課 全台15縣市豪雨警戒
英人也「低頭族」 民眾愛手機勝筆電
回擊南海爭議 中外交部怒斥菲日
丘疹性蕁麻疹非單純過敏 多與蚊蟲叮咬有關
婚禮超有愛！土耳其新人分享食物予4000名敘國難民
阿富汗驚傳自殺炸彈攻擊 累計8死400傷
颱風蘇迪勒來襲 8日停班停課一覽
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蘋果網站新改版 Apple Store走入歷史
北捷殺人案 鄭捷判賠3091萬
蘇迪勒颱風來襲 警政署加強防災作為
美7月就業數據周五公佈 料成升息指標
宜蘭落海意外 一家2死1失蹤
巴國直升機墜毀 至少8人死
颱風蘇迪勒攪局 職棒從黃昏打到午夜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
沙國清真寺爆炸15死 伊斯蘭國稱犯案
連跌3天後 希臘股市終見反彈
卡車司機爆冷贏得初選 將角逐密州州長
等候美就業報告 歐股小跌
媒體股大跌 拖累那斯達克指數重挫
油價疲弱不振 紐約收盤低於45美元
希臘法國領袖力促 月中後達紓困協議
伊姬阿潔莉亞整型 勸青少年接受自我
甜蜜的敵人 法國風行無糖飲食
韓團朴有天將入伍 盼和家人朋友多聚
美民主黨初選辯論 10月登場
地中海難民船翻覆 勇父搏命救妻兒
懸浮滑板 可能上市
爸爸買保險 血型可作參考
國泰富邦前7月獲利雙破5百億
韓團帝國之子分隊 攜華語單曲進軍大陸
颱風蘇迪勒逼近 全台及澎湖警戒
颱風蘇迪勒影響 各地嚴防強風豪雨
民歌40演唱會 公視9日起播出
謝金晶又抱又親 豬哥亮歡度父親節
颱風蘇迪勒帶豪雨 16縣市小心
台股止跌需有指標股拉抬
共和黨辯論登場 揭美大選序幕
逾7成巴西民眾 不滿羅賽芙執政
紐約時報數位訂戶破百萬 Q2獲利報喜
新疆克拉瑪依 有石油也有奇景
破風 彭于晏崔始源逼出極限潛能
聖文森總理高度肯定台灣獎學金
宏達電今年虧大了 外資目標價剩45元
美軍電郵網路遭駭 俄羅斯涉嫌大
價格緩漲 太陽能電池轉盈有挑戰
男友生日趴變婚禮 珍妮佛安妮斯頓婚了
聯發科營運升溫 業績4個月新高
大專生國際體驗計畫 9月底前申請
東琉線交通船10時30分後停駛
Q3展望差 宏達電開盤跌停
促中小企業發展 國合會與瓜國簽計畫
台股開盤跌50.52點
颱風近 阿里山遊樂區休園
颱風防職災 職安署：加強安全措施
外電指HTC裁員 宏達電否認臆測
土石流發生3徵兆 水保局報你知
金馬52終身成就 李麗華：完美句號
備戰小馬少棒 中華隊抵美誓奪冠
大陸施行新環保法 半年罰逾11億
高鐵全天營運 台鐵中午前正常
新北晚間是否停班課 午前宣布
颱風蘇迪勒襲台 宜蘭縣1女童仍失蹤
颱風近 阿里山森鐵8日起停駛
颱風蘇迪勒來了 浙江清晨發海警
澎湖新建南海之星2號交通船首航
蘆竹硫酸外洩 救出5人
北北基晚間是否停班課 10：30宣布
人小志氣高 小智研發飛機材料衝上天
台南登革熱多 賴清德稽查熱點
第三方支付執照 11家遞件
北北基8日是否停班課 最快晚8時宣布
新台幣早盤升1.11角
研究：加愛滋病人壽命延長至65歲
颱風來襲供應增加 蔬菜批發價略跌
颱風蘇迪勒逼近 竹縣晚上停班停課
颱風蘇迪勒影響 台北花博農民市集暫停
手機成長緩 高通聯發科排名同降
陝西發現疑似炭疽病例 11人感染
海邊戲水好消暑 防溺App可查
20年違規工廠大火釀災 糾正桃市府
颱風來襲 福山植物園今明2天休園
洪秀柱：兩岸應政經並進、難易並行
朱立倫：李鴻鈞沒有要退黨
iPhone美國市占趨緩 歐洲成長
俄網軍疑攻五角大廈 4000帳戶遇駭
颱風來襲 北北基桃宣布7日晚間停班課
颱風來襲 嘉義市7日晚間停班課
颱風蘇迪勒來襲 三鶯部落預防性撤離
颱風蘇迪勒 新北：晚上6時停班停課
泰私校禁紋身孩子入學 官方反對
颱風蘇迪勒襲台 基隆晚間停班停課
台灣駕照好用 免試換照通行美11州
颱風蘇迪勒逼台 新竹市晚間停班停課
不畏宋楚瑜參選 洪秀柱：民調參考就好
颱風蘇迪勒逼近 嘉明湖和海邊劃定管制
颱風蘇迪勒 柯文哲：這次來真的
共和黨7民調落後參選人 砲火一致轟川普
宋楚瑜：會拜訪施明德告罪
好萊塢明星受夠關注 第二春就愛低調婚
股王成救世主 台股盤中破底翻紅
東莞市存款逾5兆 富可敵省
大陸反貪 學者：著眼軍隊戰力
報復性反彈 大立光一度觸及漲停
有錢又選上癮 川普誓言戰到底
颱風蘇迪勒陸警 雲林防災一級開設
危機入市？ 一張宏達電虧一個名牌包
李小加：深港通未知何時推出
俄羅斯開始銷毀偷運進口西方食物
台鐵東幹線列車午後陸續停駛
江蕙封麥演唱 遇颱風假就延期
越南前7月預算赤字近50億美元
宋楚瑜選總統 朱立倫：絕不畏戰
秒殺創客工作坊 加開6免費場
臉書即時影音功能 巨石強森林俊傑愛用
鴻海攜手富可視印度製造 手機9月出貨
住宅區騎樓鬆綁 新規臨15公尺路
颱風蘇迪勒來襲 新北安置大陸漁工
颱風蘇迪勒逼近 總統：強制勸離觀浪者
老師遭遊覽車司機丟包 警攔截落幕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
韓泰廚藝學校 第1次做異國料理就上手
共和黨總統辯論 川普金句驚句不斷
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
颱風蘇迪勒來襲 中市災害應變二級開設
不排除獨立參選 川普挨批牆頭草
颱風逼近 台東大鳥和愛國蒲下午撤村
彭文正：來賓言論不代表主持人立場
出口恐連六黑 鄧振中：不需太悲觀
父親節快樂 總統電子賀卡祝福
課綱事件 周倪安告蔣偉寧吳思華
曹錦輝3A表現佳 投兩局無失分
紀念擺脫日本殖民 北韓改用平壤時間
陸豬肉漲 估7月CPI升至1.6%
颱風蘇迪勒逼台 苗栗縣晚間停班停課
大熱天蓋棉被 坐月子婦人中暑亡
颱風超大豪雨威脅大 全台15縣市警戒
因應颱風蘇迪勒 北市聯醫日間照常開診
貪腐落馬多 中石油重塑形象大作戰
強風加防颱 貓空纜車暫停營運
男性濫用健身補充品 新興飲食失調
台灣對外延攬人才 採一站式服務
新台幣中午升1.15角
標榜宋美齡長島「故居」售出
桃園警匪交火 男子遭格斃
颱風蘇迪勒來襲 受災戶保費可緩繳
颱風大風大雨逃不掉 輪流掃全台
哈里遜福特墜機事故原因 疑化油器故障
颱風來襲 澎湖縣7日晚間停止上班上課
颱風將到 工兵進駐南部山區
颱風到 高鐵8日下午2時前停駛
颱風蘇迪勒來襲 北市7日正常收運垃圾
雲林1鄉代持槍獵鼠 遭送法辦
颱風蘇迪勒來襲 北市管制疏散門進出
85歲輕度失能 8日起可聘外勞
台企聯呼籲 一帶一路讓台商先行先試
颱風蘇迪勒近台 英國發旅遊提醒
宋楚瑜：沒和柯文哲討論選戰
高雄市防颱 山區預防撤離
不畏颱風蘇迪勒 中區資訊展如期開幕
新iPhone 8月量產 鴻海和碩衝了
諾魯殘障團訪台 中華民國使館辦歡送會
泥巴照被KUSO 宋楚瑜：有創意
課後照護失智嬤 國二生獲孝行獎
颱風逼近 台南酪梨農加快採收
遊子最愛 遠端照護服務顧父母健康
司法官考試延期否 考選部觀望北中高
颱風蘇迪勒逼近 基隆醫院夜間停診
反課綱退場 教師團體籲提供救濟
宜蘭落海意外 父親祈求失蹤女兒平安
下週油價估降8角 95無鉛跌破25元
參選後民調升 宋楚瑜：很好的起步
颱風襲台 警政署：加強海邊勸導
國民黨：賴清德不當類比 轉移焦點
兼任助理納保風波 監委調查
低收入罹癌女 申請補助買毒及販毒
美CDC：上學時間太早 青少年難睡飽
私校退撫儲金報酬穩健
颱風來襲 朱立倫：做好萬全準備
柳林瑋被控侵占 證人批一團亂帳
羅君兒綁架案 警方找回部分贖金
日學者：大陸比十年前更傾民族主義化
父親節劇獻 小太陽音樂劇
轎車快速路翻車 高空墜落駕駛命大
颱風蘇迪勒 北市家禽批發8日停止交易
課綱爭議 洪秀柱：尊重立法院決議
港人吃洪瑞珍不適 台灣下午公布檢驗
颱風蘇迪勒來襲 國軍加強災防整備
郝龍斌：親民黨傾綠 泛藍要團結
蘇花公路下午4時預警性封路
美前副助卿：北京應細聽蔡英文說什麼
戴Apple Watch 心臟病患保住命
颱風蘇迪勒來襲 圓仔偷吃戰備存糧
颱風蘇迪勒來襲 桃園維持垃圾清運
台股收盤跌7.27點
颱風逼近 高雄市7日晚上停班停課
年輕男性購屋比重增 大樓吃香
富士康證實一員工在鄭州廠區外身亡
小澤征爾跌傷腰 暫卸指揮棒
颱風蘇迪勒來襲 蘇花公路預警性封路
颱風蘇迪勒逼近 北市公車調整減班
8月台指期跌 53.29點
台股震盪整理 小跌7點
颱風近 嘉縣應變中心一級開設
紐約台灣書院 一窺背兒帶演進
臉書PO子彈 警到家沒搜到認不違法
颱風蘇迪勒襲台 桃機強化安檢戒備
北京閱兵邀200港人觀禮 機票得自付
績優寺廟撙節經費 慨捐3台復康巴士
台中樂器嘉年華 林佳龍：推舊山線復駛
8月電子期漲金融期跌
颱風逼近 台中市7日晚上停止上班上課
把大便變蘋果 小智扭轉社會不公
非核三原則 安倍：毫無動搖
大陸泳壇小鮮肉 寧澤濤世錦賽奪冠
大立光吹反攻號角 台股破底見縮腳
颱風蘇迪勒來襲 北市醫院門診異動狀況
颱風近 阿里山公路預警封閉
颱風蘇迪勒 嘉義縣7日晚間停班停課
颱風近 屏東縣加強戒備防汛
颱風蘇迪勒來襲 基隆晚間開放路邊停車
校正公電（CAP217）
颱風逼近 彰化縣7日晚上停止上班上課
颱風蘇迪勒來襲 台中市提升一級開設
颱風天就是要看邯鄲爺 民眾熱情不減
颱風蘇迪勒影響 中職獅犀戰延賽
隨機刺殺騎士 莽男判刑確定
招商攬才中心 執行成效突破68%
刀子落下別接？ 宏達電8千張賣單苦等
TS1989引聯想 傳泰勒絲商品曾擬撤標誌
稱投資可獲豐利 男子險被騙200萬
漫迷無畏颱風 藍旗左衽簽名首發
美炸雞比薩9大品牌 瞄準台灣尋合作
風災回報系統當機 災防中心搶修
捷運隨機砍人 郭彥君：無意殺人致死
軍人爸爸父親節快樂 影片溫馨感性
提黃敏惠相比 賴清德：強調監院擴權
佛光盃籃賽 北京工大人太少4打5
颱風逼近 雲林縣7日晚間停班停課
三大法人買超台股0.57億元
北市首件風災 路樹倒塌壓到車輛
颱風來襲 澎湖海空交通陸續取消
颱風蘇迪勒來襲 宜蘭山區省道暫封
颱風蘇迪勒影響 職棒兩戰延賽
颱風蘇迪勒來襲 林佳龍視察沙鹿福興橋
立榮8日國內線取消 國際線正常
FOX體育台慶生 15日棒球場派對
林務局：國家森林園區7日起休園
宋楚瑜選總統 綠不放棄與進步力量合作
颱風防泡水 高市320處場供停車
大陸不動產登記平台下半年上線
前小布嫂甩失婚陰霾 酸民留言不留情
颱風襲台 北市蔬菜價格回跌
颱風蘇迪勒逼台 台南7日晚間停班停課
工信部副部長 空降中共江西省委常委
颱風蘇迪勒暴風圈快觸地 金馬警戒
食藥署：洪瑞珍未驗出致病菌
父親節前夕 高鐵台中站快閃演唱祝福
颱風來襲 金門漁民自費吊漁船上岸
凱基證許道義：OSU面臨四大問題
教部：行政處理中 一定撤告學生
名嘴強史都華風光謝幕 粉絲不捨
為賺錢 少年當詐騙集團車手被逮
颱風蘇迪勒來襲 馬管處暫封臨海步道
颱風襲台 北市開放道路停車
仍有羈押必要 許志堅抗告遭駁回
颱風來襲 北市水門下午5時開始關閉
黃敏惠：當年未到議會與賴清德不同
疑似令完成豪宅 北加州曝光
打造無障礙環境 歌舞劇促同理心
雙城論壇 柯文哲：大家都會表達善意
漫博遇颱風 日插畫家不畏風雨辦簽名
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雲林警破詐騙案中案 主嫌成員4人落網
舒淇打戲苦 暗嗆侯孝賢：你來啊
好心收留卻偷手機落跑 男被逮
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員警好鼻師 吸毒男主動交出毒品
捷運殺人案 鄭捷判賠3091萬
新台幣收貶1.5分
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金門大學缺額多 英聽高門檻絆腳
連六衰 7月出口年減11.9%
外傳宋柯配 柯文哲：我在當台北市長
林書緯加盟富邦勇士 背號1號
愛滋媽媽不宜餵母乳 政府補助配方奶
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颱風來了 大葉高島屋提前打烊
中華青少棒集訓 體育署打氣送水果
好基情？泰國外長：若我是女人會愛王毅
審計部查公務員兼營商業 與彭文正無關
防救災入口網頁當機 搶修恢復
太陽花學運受傷 判北市府賠30萬元
明治盃高球賽首輪 盧曉晴並列51名
颱風蘇迪勒襲台 北市Youbike暫停營運
颱風襲台 石門水庫防汛聯合啟動
颱風蘇迪勒來襲 桃園父親節表揚延至9日
Note 5快開賣了 台灣大開放預購
宣布颱風假時機 柯文哲：相信專業
颱風蘇迪勒下馬威 台中市路樹應聲倒
颱風蘇迪勒襲台 入夜後有強降雨
颱風影響 樂桃羽田首航延至8日晚
小米現泰國山寨版 名字叫iMI
颱風逼近 苗栗鹿場部落預防性撤離
颱風蘇迪勒逼近 台北101嚴陣以待
群創7月合併營收297億 月減1.7%
遊興達到安平濱海 假日啟動幸福公車
日股收紅 料美就業數據旺
少輔院生猝死 監委探視院生阿嬤
颱風來襲 軍方進駐屏東7鄉鎮
颱風來襲 不會用這三款App就落伍了
颱風蘇迪勒來襲 花蓮撤離千人
太陽花學運北市府判賠 柯文哲不上訴
健康飲食運動遠菸害 拒當腹爸爸
颱風來襲 台東縣8日停止上班上課
大陸海研船 首度完成環球航行
太陽花傷者獲國賠案 盼柯文哲勿上訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
颱風蘇迪勒來襲 西螺菜價漲漁民搶收蚵
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
北市學校開放暫停車 可供3215輛車
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
瑞士冰河現蹤人骨 證實是2日本登山客
鴻海製軟銀機器人基地曝光 產能再加碼
港股收漲 料陸股慢慢回穩
颱風襲台 警政署長指示超前佈署
剛果東部規模5.6地震 至少2童喪命
颱風蘇迪勒來襲 中市和平區一級開設
颱風來勢洶洶 果農自組鐵架防颱
颱風蘇迪勒漸發威 北部東北部現豪雨
颱風襲台 屏東縣8日停止上班上課
颱風蘇迪勒來襲 可用App監看防颱
印環境部長：十年來三萬五千人死於空汙
颱風來襲 石門水庫藉機清淤
捷運殺人案被害精神痛苦 判鄭捷賠償
新加坡建國50年 歌舞昇平難掩不滿聲浪
正妹起薪是不是比較高？專家這麼說
颱風蘇迪勒 瞬間強風掀翻鐵皮屋頂
牙狼導演漫博秀畫功 放送粉絲搶畫作
颱風來襲 雲縣市區客運68影院暫停
颱風蘇迪勒觸陸 超大豪雨增至16縣市
颱風來襲 13縣市305條黃色土石流警戒
颱風襲台 桃園復興41人預防性撤離
原能會核發核二乾貯建照
颱風蘇迪勒襲台 桃機取消55班機
防颱 台鐵8日中午12時前停駛
颱風蘇迪勒 新竹市調整公車與停車費
上海餐廳瓦斯爆炸 3人死亡
颱風蘇迪勒襲台 民眾冒險觀浪
員林鎮改制為市 慶祝活動恐取消
總統府：賴清德無端指控 轉移焦點
TLPGA科技希望賽 陳芷澄奪冠
颱風蘇迪勒中心 估8日晨登陸午後出海
中國製造2025 中央部委分工確定
颱風蘇迪勒襲台 基隆浪高逾8公尺
8日是否上班 桃園與北北基同步發布
颱風襲台 花蓮縣8日停止上班上課
印尼摩羅泰島開發案 台灣資金尚未進入
鄭捷名下若無財產 被害人難獲賠
屏東霧台谷川大橋 7日晚10時封閉
颱風助風勢 領角鴞疑遭吹落斷翅
颱風逼近 腳傷逾百公斤男撤離
跌跌不休 台股市值剩不到25兆
西安禪修米 白飯1碗400元
共和黨總統辯論 火藥味濃厚
颱風蘇迪勒來勢洶 澎湖提升1級開設
颱風來了 新光三越台北桃園店提前打烊
走出去 永豐金雙軌並行
宋楚瑜戒嚴說惹議 親民黨澄清
颱風侵台 台中堆千噸垃圾未清
美晚間公布就業 匯市觀望台幣小貶
電視金鐘50 三王一后同台主持
颱風蘇迪勒襲台 基隆停收垃圾
颱風蘇迪勒襲台 石門水庫進水豐
颱風蘇迪勒來襲 央行：退票從寬處理
駭客攻擊 調查局籲網友勿成跳板
洪瑞珍三明治未見致病菌 但環境有缺失
大學生拍片 謝龍介出借服務處
7月出口連6黑 8月減幅可再降
兩岸發展跨境電商 業者看好合作商機
研究：好萊塢賣座電影 白人男性主導
颱風蘇迪勒襲台 淡水警戒取締觀潮人
吉林首虎谷春立已遭免職
聯強7月營收 月增3%
韓國青少年發明賽 台獎牌數居次
核廢料退無可退 明年11月電力現缺口
屏東2村長補選 因颱風改期
新北市環保局技士 辦公室座位猝死
凱瑞訪越 聚焦雙邊關係和南海爭議
颱風來襲 國軍助宜蘭村民預防性撤離
颱風來了 SOGO新竹以北提前打烊
颱風襲台 宜蘭縣8日停止上班上課
27性侵犯流竄 警政署公布照片特徵
擊敗日本金牌好手 賓夢婕城市盃爭金
性侵案猖獗 德里警方將研究罪犯心理
颱風來了 保險業服務機制啟動
颱風蘇迪勒襲台 澎湖縣8日停班停課
颱風來襲 桃園晚間8時宣布停班課訊息
颱風蘇迪勒發威 北市聯醫停夜間門診
憂保守勢力未遠去 時代力量六問宋楚瑜
吃得到雞腿肉的泡麵 一碗105元
尋找滿月作者種村有菜：台灣是按摩天堂
出口連6黑 杜紫軍：寄望第4季復甦
颱風蘇迪勒發威 拂袖怒掀屋頂圍籬
親民黨：會按步驟提出對策
喀布爾市中心驚爆 至少8死數百傷
颱風蘇迪勒來襲 台南預防性撤離
日茨城縣外海現鯊魚群
颱風襲台 連江縣8日停止上班上課
颱風襲台 彰化縣8日停班停課
颱風襲台 高雄市8日停班停課
颱風影響 復航明國內線全數取消
颱風蘇迪勒襲台 新北8日停班停課
颱風蘇迪勒襲台 北北基8日停班課
颱風進逼 全台4260戶曾停電
北北基桃 8日停止上班上課
颱風近 嘉義巿8日停班停課
颱風來襲 新竹縣桃園市二級淹水警戒
大陸央行：避免系統性區域性金融風險
颱風蘇迪勒襲台 司法官律師考試延1天
颱風蘇迪勒襲台 台中市8日停班課
颱風蘇迪勒襲台 竹竹苗8日停班課
颱風蘇迪勒來襲 宜蘭防範風雨
颱風前寧靜 台東火燒雲增添詭譎
專家警告：印度尼泊爾未來大地震風險高
大神雄子觀戰佛光盃籃賽 佛大鬥志旺
吳思華談課綱：台灣深層現象表現
颱風襲台 南投縣8日停班停課
駭客入侵 比利時國鐵當機
颱風蘇迪勒來襲 江蕙演唱會延到14日
颱風蘇迪勒 新北堤外道晚上10時封閉
卓君澤舞蹈集訓 統一主場秘密出任務
山西省開鍘 5官遭雙開
雲林縣8日停止上班上課
司法官律師考試延1天 考生退費從寬
颱風襲台 毛治國：盡量不要外出
溪水暴漲 3名登山客受困思源埡口
高市議員陳美雅當警眷 陳菊獻祝福
宋楚瑜出席閱兵？陸方：不介入台灣選舉
林佳龍視察災變中心 掌握防颱整備
颱風來襲 黃色土石流警戒413條
王品大步前進 兩岸分推新品牌
颱風蘇迪勒來襲 北市啟動風災整備
巨大上半年獲利減 陸需求下滑
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美共和黨總統初選首場辯論 收視破紀錄
27匹狼流竄 警政署：專責單位追緝
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蘇迪勒籠罩全台 降雨警示一片紅紫
國際青年菁英領袖研習班 12日登場
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颱風蘇迪勒襲台 新北32條土石流警戒
颱風蘇迪勒影響 中職8日兩戰延賽
空巴研發超音速客機 1小時巴黎到紐約
颱風襲台 台南8日停班停課
威尼斯新建物 挨批破壞水都景觀
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蔡英文憶父親白手起家 駁權貴
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颱風蘇迪勒襲台 金門縣8日停班停課
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颱風蘇迪勒襲台 雲縣預防疏散及封路
雪莉退團 韓女團f(x)只剩4人
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自備道具佯裝家屬 男子專偷喪家送辦
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長崎外海底 發現24艘舊日軍潛艦
前檢察官殺出家人未遂 判15年
中華隊逆轉勝韓國 男排亞錦賽爭第5
日本女籃名將大神雄子 名字有算過
陝西炭疽病例 身體狀況穩定
法留尼旺島周圍 展開搜尋馬航機殘骸
聯合國：希臘境內難民境況非常難堪
南韓市長晉見馬總統 談擴大交流
中共前領導人尉健行病逝 鐵腕整頓貪腐
英網球明星莫瑞 明年升格當爹
女兒貼文支持 吳思華：父親節最好禮物
蘇迪勒來襲 屏東4鄉預防性撤離
北市路樹倒塌 壓倒機車騎士
美國務卿有信心年底完成TPP
風太大 五楊高架降速限到70公里
高鐵異動延長 8日下午4時前停駛
第14號颱風莫拉菲形成 往日本移動
颱風蘇迪勒發威 CNN：午夜前肆虐全台
大樂透頭獎槓龜
倫敦夏季藝術特展 文化饗宴訪客沈醉
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洪瑞珍三明治 香港86人疑似中毒
就業數據憂喜參半 美股開盤走低
星國慶 李顯龍將以3種語言獻詞
颱風蘇迪勒影響 城市盃拳賽賽程變
颱風風雨加劇 全台2萬餘戶曾停電
大量難民湧入 希臘總理：無力招架
北市水門拖車惹議 柯文哲令重擬SOP
香港再現MERS疑似病例
南迴公路大武南興段封閉
8日班機異動多 國內線全取消
颱風侵琉球 先島群島入暴風圈
馬利驚傳攻擊旅館挾人質 與部隊對峙案
颱風蘇迪勒襲台 花蓮風強雨驟
北捷8日正常營運 貓纜暫停服務
颱風來襲 大巨蛋工地鐵皮掉落
颱風夜嘉義工廠火警 1外勞灼傷送醫
颱風夜 宜蘭1外勞遭鐵製物砸中送醫急救
網媒難吸金？紐時網路付費訂戶衝上百萬人
颱風蘇迪勒襲台 4死1失蹤27傷
17級陣風 桃機面臨史上最大暴風
蘇迪勒強風爆表市容毀 全台多處積水成災
颱風蘇迪勒中心出海 中南部狂風暴雨
耶路撒冷民宅埋二千年古蹟
蘇迪勒災情盤點 6死4失蹤101傷
安理會決議設小組 查敘利亞化武攻擊
颱風風雨增強 全台近2萬戶停電中
颱風來襲 大巨蛋工地鐵皮掉落警消警戒
颱風蘇迪勒強風吹落招牌 砸中騎士
西班牙野火延燒熾烈 1400人撤離
颱風影響思源埡口溪水暴漲 3人受困待援
颱風豪雨 桃園市復興區土石流紅色警戒
颱風蘇迪勒侵台 基隆北寧路封路
颱風蘇迪勒發威 新北路樹倒塌難拖吊
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
經濟數據欠佳 歐股收跌
颱風蘇迪勒肆虐 全台逾8萬戶停電
大巨蛋工地鐵皮遭吹落 北市派員處理
颱風蘇迪勒發怒 車撞安全島男飛出命危
伊斯蘭槍手攻擊馬利旅館 7死挾持5人質
喀布爾警校遭自殺攻擊 死傷不明
颱風蘇迪勒強風豪雨 宜蘭一級淹水警戒
自殺炸彈客攻擊阿富汗警校 至少20死
喀布爾第4起爆炸 攻擊目標接近機場
颱風蘇迪勒潑辣 倒樹砸板橋騎士命危
颱風蘇迪勒豪雨 基隆河員山子分洪
美股收低 經濟利多加深升息預期
颱風蘇迪勒 基隆風雨強冷氣14樓墜落
颱風蘇迪勒登陸花蓮秀林 萬戶停電
颱風蘇迪勒登陸花蓮秀林 最大陣風14級
方大同濃縮10年精華 打造音樂無窮
玩命快遞：肆意橫行 邀PS當海報主角
華語電影華麗上班族 10/8全台上映
颱風蘇迪勒風雨大 石門水庫洩洪
颱風蘇迪勒風雨大 桃園1.5萬戶停電
颱風蘇迪勒籠罩全台 風雨橫掃北中南
颱風蘇迪勒風雨大 石門水庫今年首度洩洪
颱風蘇迪勒風雨強 桃園7.2萬戶停電
颱風蘇迪勒瞬間17級強風 桃機最大暴風
美專家：塵暴救護 醫療體系見功效
喀布爾遭連續炸彈攻擊 35死數百人傷
颱風影響 桃機25班機延誤70班取消
颱風蘇迪勒 基隆風雨大3萬戶停電
風速過大 北捷高架平面段暫停營運
颱風蘇迪勒威力大 石門水庫加速洩洪
颱風雨勢驚人 北北基6縣市一級淹水警戒
颱風蘇迪勒豪雨 基隆河員山子分洪
歐盟要求開放奶粉製乳酪 義大利抗議
颱風蘇迪勒侵襲 北市2.6萬戶停電傳災情
颱風蘇迪勒襲台 台東吹焚風飆35.3高溫
颱風蘇迪勒肆虐 花蓮人一夜難眠
蝙蝠俠戲院槍手 陪審團：將判無期徒刑
颱風蘇迪勒威力大 石門水庫二度加速洩洪
洪秀柱加東後援總會成立
颱風風雨強大 全台187萬戶停電
颱風來襲 全台187萬戶停電
颱風蘇迪勒來襲 4死1失蹤27傷
颱風蘇迪勒襲台 消防人員救援強風割頸
巴西通膨率創近12年新高
颱風蘇迪勒 暴風圈9日凌晨脫離
颱風蘇迪勒威力強 竹縣市傳零星災情
北韓將調整時區 南韓：不利統一標準
發票愛心碼 創世獲贈百萬元
高價複合式養生村 考驗市場接受度
颱風蘇迪勒襲台 全台4死28傷
大陸閱兵期間 寄北京郵件全面實名收寄
屏東2警消移路樹 被撞1死1重傷
颱風蘇迪勒 嘉義3萬餘戶停電
颱風蘇迪勒襲澎湖 未傳重大災情
韓2NE1成員CL費城演出 觀眾瘋狂
桃園新竹等6縣市 土石流紅色警戒
不同階段爸爸 投保策略大不同
蘇迪勒颱風來襲 十大不可不注意事項
全台蔬菜批發價下跌
颱風來襲 部分百貨商場暫停營業
颱風蘇迪勒風狂 毛揆籲別外出
融資連減18日 台股中長線勝率百分百
零食不健康？南僑要顛覆觀念
大陸維權律師余文生獲釋
颱風蘇迪勒發威 風雨夜高市一死一傷
台南風比雨大 路樹倒千棵
景觀餐廳難敵颱風 落地門窗全毀
颱風蘇迪勒襲台 王品中午不營業
無錫男投資生糾紛 供奉紀委書記求顯靈
颱風強勁 高市山區沿海撤離1688人
颱風蘇迪勒暴雨 新北封秀朗橋
颱風蘇迪勒風雨強勁 路樹倒塌擋國道
桃園復興部落遭埋 住戶早撤光
颱風影響 台鐵全線停駛延至傍晚6時
颱風來襲 吹倒嘉義入口意象
投資和承保損失拖累 波克夏獲利衰退37%
颱風蘇迪勒襲台 蔡英文盼台灣平安
颱風吹倒台鐵貨車 西幹線大部分沒電
颱風蘇迪勒強風 彰化65萬戶停電
颱風蘇迪勒風狂 先摧北東再殘中南
颱風襲 屏東路樹電桿倒塌多墾丁火燒船
室內都感戰慄 地形助蘇迪勒風狂
颱風強風豪雨 新北秀朗橋封橋
戴瞳孔放大片 大陸女子眼睛長腫瘤
颱風蘇迪勒襲台 桃園18萬戶停電
北韓變更標準時區 未通報國際電信聯盟
颱風蘇迪勒 NASA拍颱風眼長大變寬
颱風蘇迪勒吹襲 合流部落遭埋無人傷
颱風襲台 全台4死39傷百萬戶停電
颱風來襲 竹科生產未受影響
颱風襲台 9縣市部分停水
颱風過境 雲縣封橋樹倒停電10萬多戶
颱風來襲 中華電：中部斷訊較嚴重
共和黨辯論收視創紀錄 川普奪走風采
颱風蘇迪勒摧殘 中市百年老樹倒
颱風蘇迪勒侵襲 花蓮漁港受災
颱風蘇迪勒襲台 復興羅馬公路坍塌
颱風蘇迪勒襲台 北市12傷
颱風灌爆三峽水位 毛揆指示處理
金門大膽海邊發現浮屍 研判是大陸人士
颱風來襲 嘉義一騎士遭路樹砸傷
花蓮遠百1員工墜電梯天井 無呼吸心跳
港官員：校園太多政治議題
颱風風力強 核電廠降載 供電無虞
颱風來襲 北北基5縣市列一級淹水警戒
芳苑工業區大火 強風助長火勢
颱風風雨大 朱立倫籲市民少出門
颱風災情 柯文哲：優先處理交通及通訊
工作狂警訊 陸多地推強制帶薪假
颱風發威 高市區級指揮中心也停電
颱風侵台 停電規模19年最大
颱風造成三峽淹水 一戶5人受困
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
颱風蘇迪勒狂暴 全台傷患增
中央氣象局 明天白天天氣預報
蔣宋美齡長島故居 出價高於開價不少
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蘇迪勒襲台 泰媒：撤離居民值得借鏡
颱風威力大 雙北26區一級淹水警戒
颱風釀災 金管會要求理賠儘速
風太強 四百公斤觀音像攔腰斷
颱風蘇迪勒襲台 菜價漸回穩
科州戲院槍手逃死刑 母當庭啜泣
颱風蘇迪勒來襲 台中市6人傷
颱風吹垮 歸仁棒球場護欄壓民宅
環境復原優先 北市8日停收垃圾
烏來1家7口遭埋 警消馳援獲救
花蓮稻農：中央山脈保佑 苗田無災
昆凌寫媽咪新手週記 露臉秀母奶
颱風引暴雨 宜蘭員山與冬山淹水
大陸7月進出口年減8.8%
陳飛龍：總統不好做 要懂包容傾聽
颱風蘇迪勒來襲 南投無人滯留山區
颱風襲台 全台4死4失蹤64傷
颱風蘇迪勒來襲 3.5萬國軍待命
颱風暴雨 三峽5人受困獲救
遇颱風蘇迪勒 寶塚首場演出延期
重慶與新加坡聯合打造臨空經濟區
土石流警戒 高雄六龜撤七百人下山
習近平愛足球 大老闆紛投資
颱風過境 苗栗路樹招牌傾倒鐵皮掀
颱風吹襲焚風來 台東清晨飆35.3度
颱風來襲 高市一死一傷
颱風損大巨蛋 遠雄：風雨小立刻復原
大巨蛋鐵片遭吹落 北市將罰9萬
前星巴克員工被控盜刷 證據不足無罪
颱風襲台 國內線停飛國際線影響逾百班
蘇迪勒強風豪雨 毛揆指示密切監控
颱風蘇迪勒肆虐 中和傳工地圍籬塌
金門大膽島發現無名屍 暫存營區
颱風影響 台港逾50航班取消或延誤
台北農產公司頂樓冒濃煙 警消馳援
蘇迪勒中心出海 中南部午後風雨猛襲
颱風吹襲 屏東霧台鄉台24線交通中斷
颱風過境 吹倒北港千里眼塑像
颱風來攪局 餐飲業虧大了
蘇迪勒襲台 星媒大幅報導
男子巡農田 疑落水陳屍水池
史瓦濟蘭大使官邸地下室淹水 警消協助
泰女郎佛塔遺址前熱舞 官方提告
颱風狂掃 苗栗西湖文旦落果損失約5成
四分溪水位降 北市南深橋陸閘開啟
南韓西海黃金列車 足浴解旅人疲勞
颱風蘇迪勒來襲 台中市海線災損嚴重
颱風蘇迪勒風狂 藝人呼籲要小心
BBC趣聞 德州男射犰狳 反打中自己臉
颱風吹襲 竹市2萬戶停電搶修恢復中
三峽溪水暴漲 一對父子疑遭沖走
颱風來襲 百貨賣場調整營業時間
外交官爸爸經 林永樂在乎女兒中文力
蘇迪勒暴風雨4死64傷 全台戰慄
颱風來襲 利菁家陽台厚玻璃被吹破
黃美珍張瑞哲 CD喜帖婚紗照亮相
鼓勵創新 國家人才發展獎報名中
土石流紅色警戒擴大 多達110條
國賓打造高球餐廳 美式用餐新體驗
颱風來襲 張花冠勘災指示早日修復
颱風蘇迪勒狂風 747都翹孤輪
颱風吹大巨蛋鐵片飛 警管制路段
颱風天出門難 吃泡麵慶祝父親節
柯文哲質疑石門晚洩洪 經部：6日就放
颱風肆虐 新店老翁陳屍1死2失蹤
升息預期美元走揚 亞幣相對抗貶
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陸外匯存底縮水 7月降至3.65兆美元
成都貓熊繁殖佳績 今年已6胎11隻
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防土石流 疏散超過8600人
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陸電改油改治霾 能源革命自由化挑戰鉅
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颱風颳起鐵皮屋頂 從天而降砸毀名車
台遊戲玩家愛看實況 偏好日系動漫
颱風來襲 涂醒哲籲市民少外出
颱風蘇迪勒強襲 CNN：留意洪水土石流
北市萬芳醫院門診暫停 急診服務照常
颱風吹襲 澎湖傳出輕微災情
颱風襲台 逾322萬戶停電創紀錄
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颱風襲台 台北千餘件路樹倒塌
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颱風蘇迪勒猛襲 全台6死101傷
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遠雄：談拆大巨蛋屋頂板於法不合
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馬公艦靠泊意外 無重大傷損
颱風蘇迪勒襲台 大台北局部區域停水
颱風影響 基隆部分地區暫停供水
李姬鎬結束北韓行 未晤金正恩
大巨蛋工地鐵皮飛落 北市成立應變小組
台灣舞者與國際攝影大師紐約對話
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颱風蘇迪勒 高市山區預防撤離1783人
李源朝接見港青 籲認清歷史
颱風蘇迪勒來襲 佛光盃籃賽照常
颱風蘇迪勒釀災 林佳龍坐鎮救災
颱風蘇迪勒襲台 6死4失蹤101傷
台鐵西部幹線宜蘭南北迴線 8日全停駛
颱風蘇迪勒 嘉縣歷史建物牆面倒塌
颱風掃花東海岸公路 人定勝天石碑不見
颱風吹落滿地文旦 果農欲哭無淚
美元看升 黃金持續下跌
夏立言子進軍樂壇 饒舌傳達年輕人鬱悶
需求弱 PC產業旺季恐落空
颱風襲台 187萬餘戶停電6萬戶停水
颱風蘇迪勒改吹西南風 高屏雨勢好大
唐志中迎颱風寶寶 父親節再當爸
iPhone 6S不順 蘋概股恐先蹲後跳
颱風來襲 漫迷徹夜排隊無人傷
明治盃次輪回穩 盧曉晴並列22名
水庫洩洪釀水災？ 經濟部：強降雨所致
風超強 101阻尼器擺幅創紀錄
消防小隊長殉職 家屬：不要這樣父親節
颱風蘇迪勒吹歪郵筒 模樣萌翻
手機與電腦不振 半導體Q3景氣不旺
遊客爆棚 大陸九寨溝再限客
高血壓長期吃消炎止痛藥 增腎病風險
台電搶修 全台停電數約剩168萬戶
颱風來襲 部份南部百貨公司暫停營業
中俄邊界可使用盧布 大陸官方推試點
菲海軍北方之眼 加強監控外國漁船
颱風天汽車國道撞護欄 1死2傷
婦人水中呼救 北市抽水站長驚險救人
龐貝古城重生 專家克服挑戰
颱風蘇迪勒陣風 台北測站13級史上第2強
颱風蘇迪勒發威 高市受傷增為10多人
颱風災害搶修 彰化30萬戶恢復供電
批極端主義 孟加拉半年4部落客遭砍死
建國高架積水回堵 民眾清排水孔脫困
颱風強 台大醫院舊大樓樹倒院內漏水
巡守里鄰 高市里長被路燈砸破頭
颱風走了？ 經濟部發布南部淹水警戒
颱風蘇迪勒過境 台北動物園樹倒休園
花蓮遠百災後檢修 男跌落電梯天井亡
颱風侵襲 金管會：低利貸款助重建
婦人落水 北市抽水站長強風中勇救
翡翠水庫下午5時調節性放水
颱風來襲 高市農損初估377萬
軌道雜物多 高鐵延至晚上7時行駛
少林方丈釋永信 疑再遭實名舉報
狗狗受訓嗅癌症 英有望推免費篩檢
搶聲優簽名板 漫迷排隊1個月
法國富人避重稅 爆出走潮
搶電大兵被嫌慢 無名英雄使命必達
蘇迪勒襲台 菲臉友祈禱天佑台灣
父親節遇颱風 飯店餐廳訂位仍近滿
農委會：184條土石流紅色警戒
颱風蘇迪勒農損1.4億元 花蓮最慘
颱風襲台 三峽新店土城淹水水位已退
北市公車晚間6時全面復駛
颱風風雨稍歇 北市整理市容
風災停電破紀錄 逾157萬戶停電中
攀登南湖大山一家3口受困 安全脫困
蘇迪勒將至 大陸發布狂浪警報
颱風蘇迪勒樹倒災情 北市歷年最慘
颱風過境 雲林縣風雨增強肆虐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
颱風蘇迪勒漸離 石門水庫洩洪量減緩
花蓮富里自小客對撞 2死4傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
颱風威脅仍在 阿里山鄉達淹水一級警戒
機車騎士自摔掉落大甲溪 吊掛救回
颱風蘇迪勒強風 宜蘭站前幾米火車毀
穩定蔬菜供應 農委會釋出1500公噸
颱風重創合流部落 受災戶每人慰問金2萬
颱風蘇迪勒 初估323中小學災損
颱風蘇迪勒降雨 未讓日月潭九蛙解渴
颱風肆虐 北市8場館園區9日閉園
中共中紀委：吉林第2虎王樹森被查
外籍勞工配偶63萬人 超越原住民族群
颱風天零食泡麵熱賣 網購業績成長2成
颱風侵襲 高雄2加工區4人受傷
颱風影響 新北市15萬戶停水
東協國際音樂賽 台少女小提琴組摘冠
颱風侵襲 新店土石流屋主死妻女平安
颱風影響 北市3運動中心9日休館
颱風天跳橋 苗栗男子獲救無礙
低油價重創中海油 上半年不發績效獎金
土石流紅色警戒擴大 達212條潛勢溪流
颱風襲台災情 歐洲媒體持續關注
跟女大生開房間3天 信眾抗議印度上師
颱風蘇迪勒 杭深鐵路停開動車50對
風力還有10級 北捷文湖線仍暫停營運
颱風肆虐 彰縣農損初估52公頃
除台中市 全台 5都列淹水一級警戒
避免買到泡水車 眼睛鼻子不能少
台電搶修 台中停電可降至10萬戶
台菲修訂航權 旅客座次可望增5倍
颱風釀災竹市停電 林智堅盼台電搶修
美學者論台獨拖美國下水 引發議論
颱風蘇迪勒 日本搜救隊協助新店尋人
湖南無媽鄉 1/5學童沒母親
颱風蘇迪勒好威 浪高陣風均破紀錄
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屏東雨勢增強 雨量破500毫米
西武統一吉祥物 掌印蓋章見球迷
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颱風未過境 台東主要河川卻暴漲
大陸美眉吃癩蛤蟆治痘不成 中毒送急診
台灣供獎學金 宏都拉斯學生受惠
颱風撤離慢半拍 陳菊動怒
台中市海墘國小颱風受創 林佳龍勘災
颱風蘇迪勒 新北生活家社區擋土牆倒塌
颱風威力強 台南停電戶數多
颱風肆虐新北 朱立倫：速尋失蹤者
颱風來襲 嘉義市仍有七千餘戶停電
颱風蘇迪勒影響 日月潭遊客稀
京東總裁劉強東 與奶茶妹妹結婚了
彭文正兼職案 台大新聞所友連署重審
颱風蘇迪勒肆虐 邱鏡淳走進山區勘災
推展合作案 瓜地馬拉贈勳孫大成
颱風天逢父親節 一場車禍父親喪命
颱風蘇迪勒造成新北26萬多戶停電
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荖濃溪暴漲 桃源台20沖毀3公里
颱風肆虐 高雄市災情多
世界好大趴9日開唱 卡莉蕾不來
颱風蘇迪勒發威 中市91人傷97人撤離
佛光盃籃賽 男女4強出爐
台籍漁船平潭遇颱失控 12人獲救
颱風攪局 金門海空運9日大幅調整
澎湖傳色狼入校園侵犯女生 警專案偵辦
新疆邊城霍爾果斯 以一帶一路大門自居
颱風影響 金門9日上午停班停課
颱風蘇迪勒肆虐 5死4失蹤185傷
蘇花公路多處坍方 估9日傍晚搶通
台東海端鄉利稻村停班停課
台北民生社區百年榕樹倒塌 員警助救災
土石流災情緩解 紅色警戒降至155條
颱風擾局 高雄市賣場生意冷清
颱風蘇迪勒後續因應 國軍加強作為
台北市9日正常上班上課
國民飲料 比利時自豪國產啤酒
颱風蘇迪勒出海 台中市9日正常上班課
攻印度製造 郭台銘投資50億美元
中紀委：別把組織提醒不當回事
印度建iPhone廠 鴻海同意砸1590億元
颱風蘇迪勒離境 北市9日收運垃圾
颱風蘇迪勒影響 上海陰時多雲陣雨
颱風遠離 新北9日未達停止上班上課標準
桃園市復興區9日停班停課
台鐵列車9日正常行駛
颱風掀公安問題 遠雄：大巨蛋應復工
颱風離境 基隆市9日正常上班上課
旅法越棉寮僑領 與駐法代表座談
受蘇迪勒影響 香港創單日最高溫36.3
今彩539開獎
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內陸核電廠 江西湖南湖北可望重啟
大福彩開獎
台北三創園區 9日起休館
桃園復興交通受創 晚間搶通台七線
隔14年佳績 中華男排亞錦賽第6
大巨蛋工安 北市9日與遠雄開會研商
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今彩539頭獎槓龜
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社區營造 防空碉堡古輕便車道重現
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台灣民主發展 歐駐台官員：佩服
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紐約華爾道夫大飯店 政商名流最愛
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颱風警報解除 高嘉屏仍列淹水一級警戒
颱風蘇迪勒離境 北市加班收垃圾
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颱風蘇迪勒遠離 海陸空交通陸續恢復
波蘭眾議院副議長率議員訪華
烏來交通中斷 特戰部隊馳援
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川普失言犯眾怒 流血說越描越黑
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國軍助災後復原 賴清德慰問致謝
颱風過後積水多 清孳生源謹記4訣竅
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颱風過後 稀釋漂白水消毒煮沸飲水
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4726棵路樹倒 國軍北市府合作清理
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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泰國山區豪雨沖毀道路 急調大象協助
忠孝東路管制路段 最快晚間6時解除
小馬少棒 中華大勝美北
44萬餘戶仍停電 台電動員4千餘人搶修
認真里長颱風天遭鐵皮砸傷 里民心疼
線上漫畫博覽會 滑漫迷大呼過癮
紅綠燈遭颱風吹壞 貨車追撞1死1傷
佛格森白警擊斃黑人週年前夕 百人遊行
抗戰系列活動 國史館推紀錄片
小馬少棒賽轟兩分砲 曾佑恩父親節送禮
這是檸檬汁嗎 新北自來水濁度高
加油且慢 中油汽柴油10日大降8角
父母捨身相救 9歲男童沙漠保住小命
四川女特警手撕臉盆 扛3百公斤圓木
颱風蘇迪勒餘威 中職台中賽事延賽
廣東罕見鏡面人 五臟六腑都反著長
陸小學必修哲學 校方：和小孩聊人生
長崎原爆70年 生還者：生不如死
中油：汽柴油各降0.8元
總統致電毛揆 指示協助災後復原
颱風蘇迪勒重創台9線 國5高乘載暫停
換領頭母雞 洪秀柱：完全不可能
中廣警廣北部部分頻道因颱風受損
地上比樹上的多 麻豆文旦受重創
朱立倫勘災 調查土石流成因究責
颱風過後怎麼買菜？省荷包有撇步
颱風後漫博現人潮 釘宮理惠萌獻聲
颱風影響 彰化仍有10萬戶停電
修復家園 蔡英文動員綠執政縣市
招募人才 特斯拉DefCon供駭客試身手
U18女排 中華首戰勝韓
颱風掀大巨蛋公安問題 北市：無關停工
颱風遠離仍有巨浪 東海岸多處管制
拒當粗腰人 代謝症候群掰掰
慈濟志工動員 助颱風受災戶清理家園
大巨蛋周邊交管 北市要求遠雄晚間恢復
竹市警拖吊車出動 協助清運斷樹
半導體廠加薪 留才保戰力
傳產業加薪 憂原物料行情
裕隆和泰車 下半年加薪機率高
颱風災後重建 國軍動員千人助中市
大陸女神忙結婚 李小冉比利時秘密婚禮
颱風蘇迪勒影響 中職高雄比賽延期
北市上萬戶停電 士林北投最多
颱風過後用水 多流3分鐘再煮沸尚安心
富士康將在西印度投資50億美元
美國黃河 科州水汙染蔓延
反腐創作找靈感 大陸作家監獄「服刑」
颱風蘇迪勒肆虐 農損近3億元
颱風蘇迪勒肆虐 北市批發菜價漲3成
自來水濁 譚敦慈：飲食飲水務必煮熟
遠雄：完成大巨蛋屋頂板才最安全
颱風到班仍近9成 百貨業盼法定休假
台大新研所長：彭文正兼職與產學合作連動
夏日炎炎懶得動？ 揪團運動不讓你懶
宋楚瑜首站到屏東 500鄉親相挺
新加坡走過半世紀 站在改變的十字路口
颱風後菜價揚 恐衝擊中元節
士林北投立委選區 吳思瑤對戰丁守中
颱風遠離 馬公機場旅客趕搭機返台
颱風遠離 停電戶土石流紅色警戒減少
颱風蘇迪勒襲擊溫州 8死2失蹤
新店失蹤人渺茫 搜救隊伍不放棄
台手遊玩家愛3款遊戲 男女習慣不一
半導體危機現 4成跌破每股淨值
陸7月工業通縮加劇 連41個月負成長
達美班機飛行遇冰雹 急迫降丹佛
LINE鬥陣英雄新角色 瑤姬仙子登場
台灣民眾將可申請印度電子觀光簽證
颱風遠離 全台仍有13.1萬戶停水
颱風過境 民怨中市1999難打
保護市民安全 澎警不畏風雨緊急應變
洪秀柱：理性思考能源政策
颱風雨量大 南化水庫滿水位
長崎原爆70年 安倍堅持非核三原則
颱風蘇迪勒登陸 福州成水鄉澤國
搬運颱風吹落招牌 中市2警受傷
嘉義颱風災損 果樹蚵棚慘重
長崎原爆70週年 75國代表齊追思
百名蘿莉現身漫博會 場面好萌
颱風擾局 高雄輕軌月底試營運恐生變
路樹災損慘重 陳菊：心在淌血
颱風蘇迪勒 士林北投估晚間10時復電
金城武船難戲 水有排泄物照潛
長崎原爆慘狀 深堀讓照片說話
南韓否認美阻朴槿惠參加抗日勝利閱兵
威力彩連30槓 颱風政治牌正夯
視察烏來災情 朱立倫：全力救災
颱風警報解除 阿里山部分路段通行
立委選舉 民進黨吳思瑤對決丁守中
周線3連黑 投信：台股缺信心 難漲
OECD調查：7成南韓人不信任政府
颱風肆虐台灣 菲承諾援助受災菲勞
烏來交通中斷 特戰部隊領民眾下山
美農場回收牛糞發電 賺錢又環保
安東盃籃賽開打 傳承熱愛籃球精神
瞞天過海 駭客重現好萊塢式金庫竊案
同情心噴發 貧窮孝子渴望愛遭援妹詐騙
債務糾紛起爭執 古惑仔闖屋亂砍
烏來孤島待援 空勤直升機投物資運傷患
台電折損8座風力發電機 損失5.6億
蘇迪勒襲台 812受災校災損逾億元
通姦除罪化 目前近9成網友說不
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自來水混濁 北市府籲煮沸再喝
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陸破獲跨國網路賭博案 涉案資金十兆
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法務部邀網友踹共 同志議題夯
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颱風蘇迪勒亂行程 桃機人潮塞爆
颱風直撲翻成死亡目標 台媒慘遭打臉
車子泡水 加保颱風洪水險才有理賠
颱風後打掃環境 注意清潔消毒
颱風過境 金門駐軍動員清掃
助環境復原 海軍陸戰隊派兵力
災害搶修 阿里山森鐵10日停駛
洪秀柱桃園勘查 盼從速補償農損
颱風天執勤 警險遭電線桿砸中
遊客日光浴難民忙上岸 希臘海灘兩樣情
颱風災後清運 國軍出動200人支援竹市
宜蘭農損約2億 三星蔥嚴重倒伏
佛光盃籃賽 東南亞運金牌不敵北市大
台南傳疑似龍捲風 大樹遭吹倒
颱風遠離 中市公車恢復正常營運
搶救風災受難貓狗 動保團設救難平台
城市盃拳擊邀請賽 賓夢婕奪金
颱風受災 桃園提醒申請稅損減免
颱風多處坍方 蘇花公路終於搶通
加油等一下 台塑汽柴油大降8角
17年愛心不間斷 助清寒女拿博士
嘉義縣風災農損 初估逾3000萬
颱風蘇迪勒重創福建 經損50億元
颱風夜 金門警及時搶救自殺女
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
輕鬆當頭家 雙北免費創業班開課
阿富汗自殺炸彈攻擊 至少21死10傷
擊敗世界強權 賓夢婕城市盃奪金
航班亂引民怨 桃機盼供明確資訊
BIGBANG梁靜茹 攻蛋票搶光
城市盃拳賽 杜柏緯奪金
颱風影響 東石海埔地北堤嚴重掏空
佛光盃籃賽 名堂哥飆進半場大號三分彈
三創生活園區10日恢復正常營業
台南傳疑似龍捲風 目擊民眾驚呼
助災後路標重建 澎湖警分局動員
大陸將立法 民意決定核電站去留
台電搶修 嘉義尚有萬餘戶停電
颱風遠離 北市開(啟)基隆河部分疏散門
避免負擔變性手術費用 加州假釋受刑人
大甲溪原水濁度飆升 中市減壓供水因應
颱風重創竹縣文旦柚 邱鏡淳果園關心
遠雄已固定屋頂工作平台 周邊恢復通車
雲林縣風災農損 初估近3億元
陸商務團赴南非 被搶還想繼續考察
颱風蘇迪勒吹落果 彰化農損近兩千萬元
竊嫌駕贓車拒捕 警開23槍逮人
陪產別發呆滑手機 準爸爸可以這樣做
踢拳亞錦賽 台灣4金6銀6銅
蘇迪勒重創台灣 MECO表示慰問
速度拖垮對手 杜柏緯城市盃奪金
傳伊斯蘭國15日恐攻 炸彈行刺英女王
颱風蘇迪勒來襲 高市農損7900餘萬
北市府廉政委員徐嶔煌 新竹酒駕撞路邊車
配合公路通行 阿里山10日復園
疑停電久火氣大 台電搶修人員遭毆
烏來100人失聯 國軍消防挺進疏散
疑等不到電毆打搶修人員 台電籲理性
烏來忠治4戶失聯 挺進搜救重點
澎菊島盃少棒青少棒 10日開打
北市府廉委徐嶔煌酒駕 北市研議處置
颱風農損破6億元 花蓮最慘重
中共收緊言論 明示做政治上的明白人
司法官律師一試落幕 9/10放榜
颱風蘇迪勒影響 高市學校災損800萬
中市1999難打 卓冠廷：非人手不足
機車自撞倒塌路樹死亡 警：疑超速肇禍
颱風蘇迪勒影響 澳門58年來8月最熱
颱風災情創紀錄 北市動物園10日仍休園
徐嶔煌為酒駕致歉 辭北市府廉政委員
新北三峽勘災 警局長慰勉基層辛勞
颱風肆虐 中市301所學校傳災損
颱風損民宅 中市安置無家可歸民眾
颱風農損 桃園認定縮為3天完成
日新幹線鋁板脫落 1乘客受傷
二戰倖存日本老兵 憂新一代不知戰爭苦
不敵颱風高市2老樹倒伏 農業局搶救
颱風後搶買水 賣場加開水車補貨
明治盃急拉尾盤 盧曉晴並列第9做收
宜縣南澳鄉淹水一級警戒 南化水庫洩洪
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