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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
遊艇失動力 教授打手機求援人船安返
NHK郭台銘的進擊 郭董親教小孩日文
田納西槍擊 凶嫌曾赴中東
食藥署回應越描越黑 義美公司要求說清楚
聯合國提前達標 治療1500萬名愛滋病病患
〈健康新知〉戒菸時間長短對健康的幫助有哪些？
〈高志明開講〉呼籲衛福部食藥署查廠 要有公平公正的規範
「亞洲會展產業論壇」播種希望工程 十年有成
〈時事評論〉政府只想用錢擺平八仙塵爆
19日中常會前夕... 朱為王金平續留立院解套！
股價飆漲 谷歌市值突破4000億美元
設法撲滅野火 希臘向歐盟求援
歐股漲跌互見
遼西發現長羽毛馳龍類恐龍化石
伊朗：核子協議將強化區域穩定
希臘總理齊普拉斯改組政府
展望轉佳 標普調高冰島信評
希臘政府改組 齊普拉斯撤換倒戈閣員
伊拉克市集遭汽車炸彈攻擊 至少80人死
再伸援手 歐盟助希臘滅森林大火
那斯達克指數再創新高 谷歌勁揚拉抬
好小子演家暴男 慘遭妻子反撲
帥氣穿毛衣拍MV 方大同只覺好熱
李婭莎回想崎嶇歌唱路 拍MV激動見紅
肥胖症每年花掉義大利90億歐元
布萊德彼特致函好市多 為蛋雞請命
金價跌 避險需求減
俄州新法 免費兩年社區大學
印度逾1.7億穆斯林歡慶開齋節
南非火車相撞 逾百人受傷
面臨威脅 義搶救地中海飲食
IS對印度靈性導師發死亡威脅
馬總統過境洛杉磯 表揚美飛虎老兵
日新安保法 馬總統：持續關注
永遠開啟模式電子產品 恐侵犯隱私
牛排教父徒弟 手作漢堡激戰東區
北宜公路大貨車起火 救災人員前往搶救
開南京保衛戰第一槍 戰役永存老兵腦海
月賣5噸炸雞 日本人氣炸雞來台
巴西經濟危機 2016年可能惡化
美洲國家領袖人氣排名 巴西總統吊車尾
白天悶熱防中暑 午後注意雷陣雨
自住宅地價稅 可享優惠稅率
引領退休樂齡 胼手打造烘焙土窯
助巴拉圭偏遠醫護 台贈心電圖儀
刷卡繳燃料費 各家優惠比一比
IS再逞兇 伊拉克汽車炸彈逾百死
大陸網路金融指導意見 可望近期出爐
加巡史達爾賽 潘政琮驚險晉級
台商參加墨西哥汽車零配件展
北京炎黃春秋總編輯楊繼繩 被迫離職
亞洲10大年輕富豪 陸人占9成
南韓紅十字會總裁盼訪北韓
國民黨19日全代會 馬朱王洪同台展團結
副總統出席2015企業主管生命成長營
HERO電影版2 木村松隆子再合體
加州叢林大火 數十車輛燒毀公路關閉
彩迷衝吧 下周彩券頭獎至少都2億
阿彌陀佛關懷中心院童柏林演出成功
刮刮樂小確幸 小獎增加拉攏彩迷
擦撞釀客運機車車禍 警循線逮肇逃男
台灣民歌 大陸一代人的時代印記
台灣民歌手闖大陸 本色未改粉絲相挺
民歌40經典再現 傳唱兩岸深植民心
民歌40年 台灣四五年級的回憶
大汗民族 必選涼感快乾除臭排汗衣
陸黃金儲備1658噸 全球排名第5
毛小孩食品不合格 8月起將直接開罰
毛小孩避暑 除了剃毛還可這樣做
立委初選郝龍斌領表 基隆港邊拍宣傳照
王功漁火節 祈福嘉年華揭序幕
大學博覽會登場 教你指考填志願
MERS疫情緩 韓痊癒出院增至135
韓策劃推出網絡綜藝新西遊記 盼創佳績
為梅克爾說話 哭哭少女：感受到同理心
7月捕獲土魠 澎湖漁民賺意外財
全台首創 嘉市建材銀行成立
爭取亞投行商機 南韓助企業
打版師奇缺 紡拓會開休閒服版型課
犀利人妻遠征哥倫比亞
挑戰一代宗撕 違規小廣告換垃圾袋
無錫動物園女郎表演頻露點 家長傻眼
苗栗財政僵局 徐耀昌不放棄再協商
遊艇失動力 海巡艇扮拖吊
指考分發填志願 興趣社會評價優先
冥王星最新照片 神秘冰原現身
農產防汛 土石流通報有專線
國民黨全代會議題 副總統避談
台南魚塭驚見浮屍 疑捕魚滑倒溺斃
偉盟前董座父子 涉炒股遭聲押
北市女多於男 性比例最低
網PO龜圖 警巡邏發現保育類動物
大陸房市降溫 深圳房價還是漲不停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
郵輪更改目的地 港客求賠償
北宜公路大貨車起火 幸無人傷亡
蔡英文：兩岸政策不能躁進
免驚 豬肉供應充足價格平穩
陸男子參加聖戰？ 官媒：可能是去考古
加州高速公路火燒車 駕駛徒步逃命
索羅門外海7.0地震 引發短暫海嘯警報
役男出國線上申請 一指搞定輕鬆通關
裸女上陣抗議鴻海血汗 挨罰2千
巴掌大媽祖神像 83年後返台
泰國半世紀大旱 雨神看招
機器人帶動唱 表情肢體生動隨你選
爸爸節炫「父」 藥妝店迎大情人商機
日刑警劇相棒 反町隆史參與演出
張蘭退出俏江南 汪小菲：她累了想歇歇
世銀報告刪批評大陸內容 否認遭施壓
陸男在家開派出所 山寨警員騙財騙色
南投廠商聯合徵才 釋1500職缺
偷拍婦女裙底隱私上網 警逮攝狼
提告高雄氣爆肇事者 高市快馬加鞭
基期高 6月外銷訂單恐連3個月衰退
大陸網路金融政策出爐 跨部門監管
谷歌瘋漲 市值一夕狂增逾2兆台幣
酒駕自撞路燈 送醫搶救仍不治
夏立言訪紐約 密集拜會智庫媒體
泰國民眾赴台電子A卡便民 免紙本
大埔2週年 農團提3大訴求
國3苗栗段翻車墜橋下 4人無生命跡象
便當故事 補破碗神技 美食展看得到
田納西槍擊案 凶嫌曾遭核電廠開除
義美高志明回批食藥署 要求對質
補習班神通廣大 掌握學生個資招生
全台紫外線超標 週末出遊切記防曬
你不可不知的台日鐵路便當5大問
曹錦輝重返大聯盟 4成5非常支持
騎士堡巧虎輸出中國 台灣文創軟實力
不做優衣庫主角 大陸泳池宣導標語
郵輪颱風改行程 遊客返抵香港拒下船
BBC嚴選妙聞 沒禮貌在辦公室會傳染
英媒登女王納粹敬禮照 白金漢宮：失望
魚香肉絲沒魚味 山西女大鬧重慶餐館
蟲卵巧克力 義美：首次發生 不會下架
母開車拋錨 男童向消防隊求援
台中營養午餐將用非基改大豆
用愛助更生 法務部助收容人重返社會
夏立言紐約重溫舊夢 女兒開創咖啡生意
高空洗澎澎 給水5分鐘動作要快
毛治國盛讚林田山具文化底蘊
西門町髮廊被砸 警：疑債務糾紛
「怪物鬧鐘」App金醋咪 早起不痛苦
雲門稻禾免費看 喻示人生起落
法F1車手畢昂奇 25歲腦傷逝
經濟部：台日合資商機150億元
台灣舞蹈電影跨界短片 紐約特映
連偷3次終落網 警方逮1竊嫌
大陸資本外流 摩根大通：第2季加劇
炎黃春秋總編：出版報備幾乎涵蓋現代史
自力造筏 學生飆創意比浮力
三鹿毒奶粉出包官員 任農業部總畜牧師
李振昌後援兩局無失分 3A獲中繼點
傳被徵詢當蔡英文副手 李遠哲：沒有
國道翻車墜橋 6人無生命跡象3人不治
一石三鳥 警開1槍逮3車手
大學博覽會 中信學院首招生受矚
赴同學婚禮 7男女翻車墜橋死傷重
菲國傳教 佛光山音樂劇演出成功
30多歲罹糖尿病 胃繞道手術助擺脫
馬拉松菁英賽 曾雅妮衝上並列第10
詐騙銀行盜刷 遭應召女出賣被逮
國民道奇戰中斷 曹錦輝挨轟敗投候選人
陸三公經費大幅縮水 降幅近年之最
聯電愛故事團 演戲感動人
何蕙萍寫故事 老師可以改變學生
洪全代會演說 洪辦：絕不提一中同表
國民黨全代會將登場 王金平籲團結
台北爵士音樂節 夏日戶外搖擺
時代力量首場募款餐會 政黨票目標10%
台藝術家金門聯展 釘畫吸睛
卸下重擔 台南布袋3艘巡防艇除役
員基醫院開幕 平衡南北彰醫療資源
談財政 蔡英文：一時性的事以後少做
大馬書展倒數2天 台灣館湧人潮
偉盟前董座賴姓父子 涉炒股羈押禁見
提高消費上限 一卡通樂見
嘉市蒲家3代 全入選法國沙龍
傳蘋果反對GT財務 藍寶石前景不明
田納西槍擊 凶嫌去年赴中東7個月
八仙塵爆370人住院 插管74人
冥王星神秘冰原現身 科學家驚喜
希臘危機退燒美元轉強 黃金短線趨跌
法式吐司在舌尖上跳動 嚐過就是愛微笑
找槍手考GRE 大陸學生付18萬
異想天開 陸男攜炸藥炸銀行ATM
大陸投資歐洲 最愛到英國
義美再駁 食藥署：不再回應
談福利預算 柯文哲：勿讓台北成苗栗
駕膠筏捕魚 1人失蹤疑落水
前董座涉炒股 偉盟：靜待調查結果
隱形眼睛處方箋惹議 柯文哲：會再討論
涉案菲政要病逝 躲過牢獄難逃生死決
內蒙被拘20外籍遊客 全遣送出境
銀髮活力秀 阿公阿嬤舞藝十足
澎湖與大陸瀋陽19日起包機首航
最貴鐵皮拍賣 滬車牌均價逾41萬元
法F1車手畢昂奇 跨不過26歲生日
挺同性平權 施明德：人權比選票重要
雨神擾完換風神 英高球公開賽2輪又喊卡
觀光局首爾擺攤 攬客瘋台灣
六龜至桃源區 桃源一橋啟用
沙雕會發光 璀璨新生閃耀福隆
政務官中立法出爐前 柯文哲：不會站台
台北羽賽 周天成擊敗林丹挺進冠軍戰
大貨車司機遭追撞 當場死亡
到崙山部落 毛治國：老婆是忠實顧客
陪母親探病 14歲少女整夜未歸
嘉縣布袋遊艇港 水上鋼鐵人登場
江蕙演唱會倒數 不忌口卻瘦5公斤
傳遭調查 令計劃姊夫行蹤成謎
Win 10來了 盼找回熟悉的感覺
Win 10上市 別錯失免費升級機會
車墜國道高架 目擊者：空中翻一圈
Win 10增權利金 品牌廠陷兩難
夏天路面燙 爆胎機率增1至2成
盼王金平全力輔選 廖國棟提續任不分區
Ｗin 10上陣 微軟手機現生機
丹增德勒遺體 四川強行火化
香港鉛風暴 9人驗血結果正常
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
義美指控食藥署 政院：無法接受
金融業關懷弱勢 園遊會結合公益
周天成首勝林丹 台北羽賽爭冠
創新選戰開跑 參選人瞄準親子牌
河北恐怖人夫 警局內殺妻與岳母
楊可涵輕生不治 遺願器官遺愛人間
隔牆有耳 歐巴馬紐約過夜捨中資飯店
中市莒光新城立柱 力挺洪秀柱
福建首虎遺缺 黃琪玉接任副省長
懷石料理演繹鐵板燒 美味一吃難忘
時代力量批王柯體制 蔡英文肯定柯建銘
警消破門救自殺 查獲疑是藥頭
外籍男子疑發酒瘋 攻擊員警遭逮
政院：已訂控管機制不會有協商
農舍辦法修正草案 內政部預告
韓女團EXID 台北火辣開唱
首勝勁敵林丹 周天成開心自我成長
近7成日人反對國會通過安保法案
柯文哲：台灣要真正面對老人問題
新北破非法繁殖場 狗狗慘被割聲帶
參加喜宴成不歸路 家屬痛哭癱軟
美元指數升至5月來高點 亞幣抗貶
倪福德加盟義大 明星賽後輪先發
球迷助威 周天成擊敗林丹爭冠
電子票券市場大 出國旅遊一指搞定
反課綱論壇接力 教部重申中道原則
男扶車輪下水捕魚 疑遭暗流捲走溺斃
大學博覽會登場 亞大視光系超吸睛
F1明日之星殞落 畢昂奇原前途大好
日勝生回租合宜宅店面 部分獲同意
周天成連克強敵 台北羽賽全力爭冠
南投表揚績優戶政人員 勉持續精進
蘇比克灣重啟 陸專家：針對黃岩島
吳志揚：有把握給球員更高額保險
林益全千安達標 紀錄傲視亞洲
孔子行腳 陸生在台體驗服務偏鄉
希臘銀行關門3週 經損1028億元
全代會發表演說 洪秀柱：團結承擔
楊可涵過世 呂雪鳳聽聞淚崩
拒當肝苦兒 從小做起
赴大陸交流 家扶助受助兒圓夢
楊可涵珍珠人生走紅 憂鬱症輕生
蔡英文提長照十年2.0版 納國是會議
國民黨開鍘5人 李登輝批評
戴資穎不敵李雪芮 台北羽賽無緣爭冠
陝西省作協副主席 疑抄襲縣作協副主席
雅典東北部野火 疑2嫌不慎引起
1八仙塵爆患者父 自殺身亡
蟻人顛覆英雄形象 美影評按讚
安聯人壽衝刺 2020年業務員5千人
視力受損邱昱東 挑戰自我課輔學生
余光中獲頒大馬花蹤世界華文文學獎
74名日本學者籲安倍 為侵略行為道歉
殯葬業跨很大 拓財源開辦婚禮
李登輝談高齡有感：年輕人不理阿公阿媽
戴資穎難勝李雪芮 台北羽賽無緣爭冠
林益全千安達標 犀牛慘遭兄弟完封
大明星最愛 全台CP值最高的追星客房
希臘各銀行20日恢復營業
淺水灣傳溺水 1男無生命跡象
見台商黨代表 朱立倫籲全力挺洪
子塵爆傷已穩 父上吊身亡前無異狀
今彩539開獎
兒藝節登場 踩街熱鬧吸睛
新北：塵爆家屬有困難 可洽專案中心
戴資穎臨場應變不及 再敗李雪芮拍下
大陸西南邊境 去年拘捕553名維族
前男友邀美眉開趴 考特妮卡戴珊氣炸
美研究：晚婚不見得離婚率較低
大福彩開獎
王功漁火節 煙火照亮王者之弓橋
自小客車墜落溪底 1人無生命跡象
金門花蛤季 沙雕有看頭
廂型車超載爆胎墜落 國道6死1傷
八仙塵爆黃小軒告別 骨灰植存法鼓山
大陸股災 消滅3萬個千萬大戶
人類搶吃沙丁魚 非洲企鵝喊餓
柯一正得卓越貢獻獎 站肥皂箱致詞
呂雪鳳鄭人碩 母子奪北影女男配角獎
鄧志偉3分砲方昶詠猛打 獅勝猿
人偶與刀當道具 IS訓練娃娃兵斬首
木村拓哉再扮HERO 吸睛又吸金
久揚專案 總統：成果豐碩應被複製
美醫來台 總統：高度支持
忠義國小改建中繼宅 教育都發分進業務
醉生夢死李鴻其 擊敗陳建斌得影帝
美5專家隨馬總統返台 助八仙傷患
照顧塵爆傷患壓力大 新北籲家屬喘息
久揚專案返台 總統：成果豐碩
料紓困談判即將啟動 希臘各銀行重開
總統：與民眾不同 總統必須看更遠
被中國大陸拘留南非人 首批已返家
大福彩頭獎連26期槓龜
今彩539頭獎 無人中獎
大陸再現間諜案 退伍軍人被利誘
天熱少雨 內蒙古現蝗災
醉生夢死得百萬首獎 北影大贏家
105年基北免試 7級制審議通過
民歌40前進上海 歌迷大飽耳福
美方燒燙醫師來台 總統感謝
UG比賽中 啦啦隊女孩美麗戰爭
手寫筆耕謝髮妻 余光中獲頒文學獎
加州叢林惡火 數百名露友連夜疏散
久揚之旅 總統：過程圓滿成果豐碩
田納西槍擊案 又1士官傷重不治
雅典火勢獲控制 當局嚴防新火情
工研院：物聯網時代 產業競爭五大變革
捉住物聯網商機 工研院提升級模式
赴喜宴翻車6死悲劇 新人哀悼不放鞭炮
國民黨全代會 洪秀柱正式成為2016總統候選人
〈財經主筆室〉 瘋狂的華爾街&A股，快被逼瘋的全球股民
外國人在陸被押 因為看成吉思汗影片
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
博科聖地襲尼日村莊 屠殺16人
馬拉松菁英2輪 妮妮排名狂升並列第3
英高球公開賽 伍茲未能晉級
隊友幫忙 曹錦輝延賽擺脫敗投
伊朗總統：核協議有助改善與鄰邦關係
法畜牧業危機 歐蘭德要賣場提高採購價
伊拉克驚爆至少90死 白宮譴責
彭于晏崔始源單車賽 電影破風青春熱血
永瀨正敏龍山寺祈福 發爐顯靈好兆頭
勝林丹台北羽賽爭冠 周天成台將唯一
劉德華特別演出 我的少女時代星光破表
田納西槍擊 凶嫌犯案前曾傳簡訊
遭雷擊 美飛機緊急迫降洛杉磯
刷卡加油優惠 悄悄縮水
希臘野火獲控制 1警命喪火窟
WSJ專訪 夏立言:大陸應重思對台政策
奧比與布倫特蘭夫人領軍 唐獎前進非洲
馬拉松菁英賽3輪 曾雅妮並列16
雲林寺廟765座 換證率逾8成
鼓勵建築綠屋頂 高市給補助
柏林海神湧泉 象徵境內四條河流
馬尼拉卡瑞耶多噴泉 緬懷自水來之父
倫敦重要風景 特拉法加廣場噴泉
西南氣流影響 中南部防豪雨
民族友誼噴泉 顯前蘇聯繁榮富庶
多倫多聖傑姆斯公園噴泉 維多利亞風
法國噴泉 城市常見風景
希債陸股拆彈 市場還在觀望
走出安心亞事件 嘎嘎含淚謝歌迷
女子疑開快車 自撞分隔島送醫
突破舊思維 國史館出版抗戰史新編
國民黨全代會將提名洪秀柱選總統
B肝一再復發要自費 病患被迫停藥
全國技能檢定 37考區同步登場
童鞋不該選大一號 矯正NG觀念
企業淘汰OA家具 贈社福環保傳愛
肚裡寶寶等不及 美婦車上產子影片曝光
阿聯酋A380首飛台 座位多4成
漲幅不輸陸股 日股ETF下半年掛牌
MERS疫情平穩 韓確診和死亡零增加
國際生物奧林匹亞競賽 台3金1銀
父親節大餅 百貨搶客出招
加巡史達爾賽3輪 潘政琮並列62名
熱戀中 李敏宇高素賢同遊美國
蘭潭水庫當泳池 男子被勸離
全代會下午登場 場地開放考驗維安
河南工地糾紛 警開槍1死1傷
歐巴馬攜女散步20分鐘 累壞特勤人員
認錯 曹錦輝：盡力投好每一球
夏季陽光足 紅龍果盛產甜度高
阿聯酋A380首飛台 陳(沖)嘗鮮
基隆1收容人持筷攻擊 所方兩傷
隱形殺手骨質疏鬆 跌倒恐釀大禍
大小通吃 量販往社區扎根
陸上強風特報 沿海空曠地區請注意
台北羽球賽爭冠 周天成戰球王諶龍
鳳小岳臉書自爆要當爸 網友賀喜
國際生物奧林匹亞競賽 林柏翰奪金
鳳小岳圈外女友懷孕 不急著結婚
男緊握平安符 警查獲毒品送辦
抗議南卡移除聯邦旗 三K黨遊行爆衝突
日耳曼之翼賠86萬遭拒 家屬要更高賠償
新德里公寓倒塌 已3死多人重傷
穆斯林開齋節遭攻擊 印尼總統致歉
印軍送開齋節甜點 巴軍拒收
文山區不再淹水 增建排水道106年完工
巴農牧工商展中華民國館開幕
北京優衣庫性愛片主角 警方帶回調查
暑假去哪玩？來台北電腦應用展就對啦
禁餵流浪貓狗 陽管處：保護野生動物
買賣房屋 四招防詐
穆斯林開齋節 台北車站大廳湧上萬移工
用餿水油案 劉媽媽菜包抗罰勝訴
川普笑馬侃：曾被俘虜才被稱戰爭英雄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
余光中講美感 座無虛席
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
賣冰車裝1噸爆裂物 IS狠殺伊拉克民眾
臉基尼風靡中國大媽 將推京劇臉譜
柯文哲：擬補助市民一半防洪工程費用
川普批馬侃非戰爭英雄 同志群起砲轟
小海龜滿週歲 澎湖推系列活動慶生
資策會創新服務週 創新創業創出名堂
煮熟蛋黃變彈力球 杭州蛋商：雞發燒
民調：逾半德國人不贊同紓困希臘
孤兒院裡有春天 台越母女情繫15年
宣導CAS優良肉品 嘉大生進軍中部
國民黨全代會將登場 567名警力待命
終止連四降 本週油價不調整
穆斯林過新年 印尼移工台北車站歡慶
中油：汽柴油本週價格不變
W飯店盛夏午茶 鹹甜點自助無限
朱立倫：不分區提名 要到9月後
援助越南貧女 單身貴族當阿公
釣客落海險溺斃 漁民及時搶救
令計劃父母同月過世 低調辦喪事
防土石流 可撥專線求助
車陣中警抓通緝犯 路人以為拍電影
國道翻車意外 生還者狀況穩定
風浪3.2公尺 東琉線公營船下午停駛
南投縣長特等茶 建品牌銷世界
身材曲線告急？ 科技教練來幫忙
求償善款不足時 塵爆家屬盼中央救助
未經同意強抱小孩 男遭控強制罪
越獄挾持傷人案 法務部長探傷員
援助越南魯冰花 李淑楨要延續幸福
調查6死車禍 警封國道鑑識
南韓重罰非法捕撈大陸漁民
世台會推贊助計畫 日本等表感謝
指考填志願別鐵齒 最好填滿100個
新五泰運動中心試營運 8/1前免費
價格下滑 LED照明日漸普及
蔡英文高雄競總 落腳金鑽地
安倍內閣做法強勢 支持率陡降
美國燒傷醫療團 首站走訪馬偕
張惠妹返台 親民作風粉絲樂翻
大陸烏龍菜單 牛排是豬肉做的
新人忍痛辦完婚禮 再送同學一程
在上海迪士尼上網 未來比4G更快
全代會登場 場內熱鬧場外零星抗議
看成吉思汗片 陸逮旅行團控涉恐怖活動
王建民7局失5分 3Ａ先發無關勝敗
韓中日FTA第8輪談判將在北京舉行
身障3歲童疑悶死 高市警調查
朱立倫：國民黨要再起 贏得台灣勝利
韓情治單位涉監視人民 幹員疑似自殺
網壇未來之星 卓宜萱奪職業賽首冠
防西南氣流帶來強降雨 水利署三級開設
馬總統：中華民國受人尊敬讓人感動
國民黨全代會 起立鼓掌通過提名洪秀柱選總統
陸直升機父母 陪面試還問工作附餐嗎
憂吃掉熱帶雨林 棕櫚油引發關注
國民黨全代會 461名員警維安
國民黨全代會 朱立倫致詞全文
馬總統：讓九二共識成最重要指導原則
提名洪秀柱選總統 全場起立鼓掌喊凍蒜
小提琴家帕爾曼 11月來台早上演奏
國民黨全代會 國道收費員場外抗議
GDP遭質疑造假 陸財政部：實事求是
洪秀柱：不讓未反省道歉的政黨班師回朝
馬公暗澳聖真寶殿重修落成
加州叢林野火 300多名露營客急撤
國民黨通過總統提名 洪秀柱演講全文
李克強一週內三次提創新創業
洪秀柱：以九二共識為基礎推動兩岸和平
力拚2016 朱立倫授洪秀柱戰旗
塵爆家屬壓力大 喘息求助長期抗戰
基隆看守所超收 收容人襲管理員想逃
3歲女童疑悶死 擇日解剖調查原因
怨看病沒開藥 女病患打護理師遭逮
富岡在地特色豐 發展樂活農村
謝長廷：相信洪秀柱選情未來會比較穩定
男服藥尋短 騎警策馬搶救
總統：任內不只兩岸外交 內政經濟同受矚
氣爆善後經驗交流 侯友宜感激陳菊
美報告：最大洗錢國 陸每年超過5兆元
演說秀台語 洪秀柱要當最了解基層總統
林佳龍：清水產業園區暫停開發重擬定位
獲國民黨正式提名 洪秀柱向支持者致謝
通過提名 洪秀柱：請大家做我後盾
巴士北海道車禍 車上兩台人未受傷
生物奧賽要求平板作答 操作變數影響成績
國民黨全代會追認郝龍斌黃敏惠為副主席
快對發票 買55元食品中千萬沒人領
捲款4千萬潛逃被逮 男將假釋出獄
馬總統出席國民黨全代會致詞全文
表演藝術奧運 鄭玉歆奪3金
金融市場多變 平衡型基金正夯
輔選洪秀柱 王金平：聽從黨決策
任茶蟲吃茶葉 茶農堅持傳統獲肯定
台北羽球公開賽 周天成與球王諶龍爭冠
手遊徵試玩員 時薪上看5000元
面臨大選 王金平籲推福國利民政策
華碩電競派對 體驗酷炫刺激
刊登英女王行納粹禮影像 太陽報挨轟
中市東峰國中老舊校舍 動工改建
台北羽賽戰球王 周天成爭冠先拿首局
全場鼓掌通過 洪秀柱歡呼聲中獲提名
馬朱洪拉手 國民黨全代會團結求勝
洪秀柱獲提名 柯文哲送匾額加油
洪秀柱選總統 柯文哲贈匾額祝賀
麥當勞60秒出餐 北市：危害員工身心
中古屋買賣糾紛 房屋漏水高居首位
6死事故回國道招魂 家屬哭喊回家了
李四川：全黨全力支持提名候選人
張高麗：大陸願與越南妥善處理分歧
陸企助越南建電廠 獲經營權25年
防堵歐元危機 法願帶頭加強管理
波蘭電玩巫師系列 風靡全球
台北羽賽爭冠 周天成諶龍戰平
環法自由車：翻山不算啥 高溫才是大敵
全代會室外活動結束 無滋事衝突發生
警查北京優衣庫自拍 女主角確在校生
田納西槍擊案 家屬指主嫌罹憂鬱症
輪胎也會短命 駕駛人該避免的5種行為
洪秀柱對決蔡英文 國民黨凝聚團結戰力
洪秀柱正式提名 民進黨就戰鬥位置
周天成不敵球王諶龍 台北羽賽亞軍
做大選後盾 毛治國：加速推動利民政策
良心運動會中市登場 拚體力也拚良知
洪秀柱獲提名 蔡英文：依步驟競選
美花式滑冰募款 陳楷雯首度獲邀表演
馬總統逛美食展 體驗手作樂趣
提振投資救出口 尹啟銘開出3大藥方
推動產業活化 四湖展特產手藝
洪秀柱獲提名 民進黨：期待優質選戰
美國醫療團訪馬偕 暫未轉送美國傷患
衛武營戶外搭台演釧兒 有如廟口看戲
請再看一眼 超商小額發票中千萬
字跡潦草導致匯款失敗 幸運保住25萬
新光三越A9舞台坍塌 無人受困
傳貓纜票價喊漲 北捷澄清未定案
雲林縣府表揚績優合作社場
緬甸女童不再大舌 展歡顏吻媽媽感謝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
西班牙蚊子機場 中資企業34萬競標
跟進中油 台塑本週不調油價
陳凱歌新片 道教界指被醜化要求道歉
武德宮財神護犬貓 結紮不撲殺
中低收入戶求職 免費職訓助脫貧
國道6死事故 情侶家屬要辦告別趴
台灣文學列車 21日停靠基隆海科館
西南氣流影響 中南部地區有雨
慘遭球王逆轉 周天成台北羽賽亞軍
男扮里幹事 騎野狼機車穿梭小鎮詐財
蔡英文2016版三隻小豬 8月亮相
國民黨全代會 黨綱納九二共識一中各表
新光三越A9舞台塌陷 4民眾輕傷無礙
阿聯酋外籍空服員 爭飛台灣航線
國民黨通過兩任務 力拚執政與國會過半
維權律師被捕 家屬控告官媒報導失實
老師化身最爽實習生 教學生勇敢逐夢
女王行納粹禮風波 王室查洩露者
南插天山溪水暴漲 10名登山客受困
得來速惹議 麥當勞：評估調整
中市KTV外群毆多人傷 警查逞凶者
塵爆家屬說明會 侯友宜：搶救為重
速度戰遭諶龍化解 周天成台北羽賽亞軍
親民黨21日開會討論2016選舉事宜
未注意山區降雨 5人野溪玩水受困獲救
朱立倫：讓兩岸和平 唯國民黨能做到
溪水暴漲 南插天山受困登山客解圍
泰陸軍與民博感情 供應超低價餐食
美大規模演習 引發戒嚴恐懼
你學越語我學中文 愛心溝通無障礙
周天成自信強 諶龍放手一搏終奪冠
全台環島淨灘 首站澎湖登場
習近平：大陸經濟發展 4個沒有變
便秘浣腸劑缺貨 大廠忙趕工補貨
苗栗新開國小面臨裁校 鄉民發起護校
含價值170兆白金 小行星將飛越地球
朱立倫拉洪秀柱 高唱團結就是力量
母女派出所內被殺 河北警方涉瀆職
嘉縣風雨加大 海之夏祭晚會取消
聽眾太熱情 余光中大馬講座延時結束
新社列淹水一級警戒 中市嚴防災情
大陸群眾募資 上半年達233億
周天成慘遭逆轉 球評：戰術變化太慢
送愛到烏來 華山基金會關懷獨居老人
蓋雞舍遭反對 協調會無共識
機車未依規定左轉 警攔查逮毒蟲
陸股逃過一劫 陸公司債挫?等
英媒：台灣將首次選出女總統
塵爆病危傷患降至175人 仍要小心感染
中華成棒不敵荷蘭 僑胞加油聲不斷
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ITA有進展 台關切面板產品仍未納入
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麥當勞：提前結束得來速60秒活動
舞台遮雨棚塌 新光三越：瞬間大雨所致
國道6死事故 疑13年舊輪胎釀禍
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新光三越未依法申請舞台 北市罰30萬元
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監所管教人力不足 羅瑩雪：爭取擴充
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表現持續走下坡 伍茲似束手無策
美太平洋艦隊司令訪菲 親身偵察南海
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菲提南海仲裁 結果難有拘束力
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灌食疑慮 法國鵝鴨肝業者喊冤
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金門自大陸引水 最快105年底
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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安倍出席海洋節活動 暗批大陸
大陸當局救市4000億 還靜候場外
台股收盤跌70.98點
大學指考成績複查 21日開放申請
路邊袋中有人頭 警小心打開鬆口氣
酒友互毆 板警出動快打部隊
挑戰連吃7天沙拉 飯店業者買單
防系統性腐敗 山西官員要回辦公室辦公
奇美收治塵爆傷患 狀況陷不穩
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父子上街尋仇砍人 雙雙判刑
濕紙巾恐含防腐劑 醫師：乾式較好
嘉義稅務聯合服務中心 民眾免奔波
8月台指期跌 62點
拉近美非距離 歐巴馬將訪父親故鄉
8月電子金融齊跌
電子權值股重挫 台股失守9000點
金門大陸引水 每度成本降12至13元
台幣午盤升1.74角 實際成交價小貶
逾8成國人樂於分享海外旅遊經驗
幼兒發燒痙攣 嘉市119救護
華航10月直飛墨爾本 拉進台紐澳距離
餵毒逼女肉體還債 7煞落網
結束54年對立 美國古巴復交重開使館
駐韓處頒韓學生台灣獎學金證書
李遠哲:得諾貝爾獎 自己很驚訝
塵爆陳孟宏拔管 新北：全力協助善後
楊實秋李慶元遭開除黨籍 柯文哲贈苦瓜
三大法人買超台股22億元
陸官媒稱暴恐份子 策劃爆炸攻擊大陸
水污法加嚴 罰鍰改以點數基數加成算
研調：智慧機邁入成長高原期
希臘銀行重開業 股市持續休市
2瘖啞男起衝突 1人遭斧頭砍傷
產官學攜手 台灣醫療國際入口平台啟動
加州公路崩塌釀2傷 暫時封閉
兄弟人事異動 養父鐵轉任二軍教練
葛蘭基太強了 連續43又2/3局無失分
連18洞平標準桿 曾雅妮生涯首次
林蔚山涉掏空大同 判仍可當董事
三星Q2續稱霸 蘋果華為成長猛
永作博美得北影影后 聞訊訝異謝導演
台4G市場出頭天 行動上網人數飆升
八仙塵爆陳孟宏拔管 新北慰助金百萬
台灣手機平板大亂鬥 宏達電還是最愛
官員：美機空襲 10阿富汗士兵喪生
台南首波冰品冷飲抽檢 2件不合格
石門水庫為什麼要洩洪 專家告訴你
南華推正念療育 助新生提升專注力
食來運轉手冊 全台美食一手掌握
THAAD機密遭洩 韓軍方隱瞞惹議
嘉市KANO觀光嘉年華 8月啟動
新北複驗手搖杯飲品 全數合格
印度潑猴搶錢包 天降大把鈔票
高CP值車種 SYM Z1新色到
中華少棒再見安打 前進威廉波特
星革新旅展 台北館力推自行車城市
鋼市走弱 豐興鋼筋創金融風暴來新低
缺藥孔急 烏東數千名愛滋病患危險
全代會後民調 洪蔡差距縮小為9.5%
中市兩車相撞9傷 1車酒駕1車超載
外銷訂單連三衰 上半年衰退1.5%
新台幣收貶 3分
高雄氣爆週年 海外台商捐消防車
男發燒送醫 嘉義首例本土登革熱
疑涉侵占款項 北檢傳喚柳林瑋
國道6死事故引換胎潮 輪胎出貨暴增
選總統 緬甸總司令不排除
西南氣流 屏東水利處開設3級應變中心
任志強：用房地產拉抬大陸經濟已經很難
少年糾眾討債 痛毆被害人錄道歉影片
陸生暑假瘋整型 貌似林黛玉想變范冰冰
漁船拋錨失動力 海巡即刻救援
威航親切度超高 樂桃民眾最想搭
分身有術 陳瑩人形立牌南北跑攤
亞股失血 成熟市場把錢吸回去
中共元老萬里遺體 22日火化
優化公車上路檢討 林佳龍：軟著陸
糊塗爸將女兒鎖車裡 陸警果斷砸窗救人
習近平提國企改革 頂層方案可能快審議
蔡英文承諾 美國是台灣的朋友和夥伴
外銷訂單連3綠 學者憂出口趨緩非短期
中共五中全會10月開 研擬十三五規劃
宋楚瑜若參選 柯文哲：一定送匾額
赤子童心藝術夏令營 開拓寫生視野
北韓拒參加首爾安全對話 南韓碰壁
熱浪發威 義衛生部發紅色警戒
正副總統參選人隨扈編組 含24名女警
恢復邦交 美國務院升起古巴國旗
民進黨籲北京 停止濫權拘捕維權人士
外資上周買超31.59億元
大陸清查僵屍網站 宿遷關掉77%官網
香港失業率維持3.2%
外交部21日贈勳以色列駐台代表
雲門高雄戶外公演 林懷民：風雨無阻
塵爆罹難者增為8人 171人病危
楊可涵追思會 備小卡片寫祝福
華航總經理林鵬良下台 張有恆接任
大馬寶島婦女協會捐款八仙塵爆傷者
國民黨：19全3次會出席率近5次最高
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印尼合唱團演出 雲議長同僚捐門票
台股PB比低 9000點以下皆買點
屬羊的有福了 有機會搭飛行船
雙城論壇 柯文哲：形式仍在磋商
中職傳奇明星穿絕版球衣 呼喚老球迷
柯文哲感嘆八仙塵爆 失之毫釐差之千里
服務40年 家扶基金會董事長林柏榕交棒
證監會發功 滬股拉尾盤連3紅
國民黨中評委建言 促朱立倫強勢領導
曼谷廊曼機場安檢趨嚴 旅客請早報到
中市3大書局稽查不符 消防局要求改善
港股小跌 等待陸市場新方向
台糖商場招標爭議 雄檢將分他案了解
女騎士自撞倒路面 手臂遭輾碎
2男酒後衝突 手槍輸給螺絲起子
柯文哲：法令是給民眾遵守 不是參考的
北檢侵占案首傳柳林瑋 訊後請回
索藥未果 病患瓶砸護士吃官司
弘光科大爭取頂尖學生 祭千萬獎學金
泰國立法議會：大選延至2016年底
加強南海偵監 菲明年防衛預算創新高
希臘真正危機來臨 歐洲央行債務到期
陸股維穩資金退場？媒體官方羅生門
樂觀面對抗癌 癌友精神感動彭佳慧
防偷窺軍事設施 七星潭閒置碉堡清淤
敏盛40周年 鄭文燦肯定卓越創新
買車自備停車位 柯文哲：沒有時間表
土耳其邊城傳爆炸 至少10死25傷
男子不滿前同事 怒持斧頭砍殺
搜救失蹤漁民 救生員落海亡
教部：教師待遇條例擬12月初上路
金屬中心董座易主 蔡明祺走馬上任
澎湖縣長陳光復：今年為行政效率改革年
泰國榴槤染黃 真相是天然色素
MERS疫情趨穩 韓向外交使節說明
基隆向前跑 郝龍斌選立委新口號
你用電子帳單 中華電祭百萬抽獎
臨終前託付妻兒 捐消防警備車遺愛人間
日企向美戰俘道歉 央視：中國奴工呢
桃園金牌好店起跑 樹立新標竿
印度又爆連環殺手 男子供稱殺害15童
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郭嚴文幸運女神 蘇晏霈21日開球
韓情治人員自殺 疑涉官方監聽
希臘獲金援 開始償還對債權人欠款
陸商斥資8.5億 入股昱晶1成
北京關停汙染企業 年底前破千家
童話傳唱十年 光良改唱客語版
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習近平三提徐才厚 官媒：斬草除根
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Q2接單減5.2% 金融海嘯以來最慘
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ITA有譜 童子賢：歡迎ITA2時代
新北兒童藝術節 創藝童話雙城齊發
托育一條龍啟航 林佳龍：鼓勵申請
疑自殺炸彈攻擊 土國邊城27死50傷
美將領巡南海 陸專家：為南海對手撐腰
財團將於南海探油 菲軍方承諾保護
小海豚誤入防鯊陷阱 勇敢媽媽拼命救
行銷花蓮觀光 森巴女郎吸睛
華航總經理換人 交通部：31日生效
苗栗財政協調觸礁 7月領無薪
未觀禮宣誓 洪秀柱致電歡迎詹滿容
Taiwan Healthcare +平台啟動
逢甲大學教職員工 8月起調薪
自動販賣機煮牛肉麵 大叔的創業夢
新北補助服務業設雲端系統節電
開心 國稅局7月底要退稅了
蔡英文：研究如何排除參與TPP障礙
劉文雄認為宋楚瑜要選 擬8月宣布
老布希頸傷出院 預估3至4個月康復
氣候變遷殃及窮人 教廷邀60市長商討
飲料標示含糖量 可換算為方糖
印度農民農工自殺 去年逆勢增長
台積電出手 買鴻海公司債
沈發惠致歉 黃國昌：過去就過去了
陸刻意公開舊間諜案 指境外勢力涉入
打撈一整天 基隆河10公噸烏仔魚暴斃
台南1紡織廠火警 五百坪廠房毀
歐盟緊急貸款已撥交 希臘將償債
空軍馬基地勉屆退政戰官兵謹守保密
偷情網站遭駭 3700萬客戶恐曝光
嗶條碼 學會認明產銷履歷
解放軍：艦隊赴西太訓練已成常態
拚出口韓元貶較兇 台幣小貶3分
ITA2獲進展 經部：台灣實質獲益大
下半年接單比上半年好 經部:要很拚
北市田園城市示範點揭幕 不怕偷摘菜
卡麥隆擬提5年策略 遏阻本土極端主義
封蔚藍海岸海灘 沙烏地國王掀爭議
未符室內空氣品質 高市要開罰
向玉麟擅長格鬥遊戲 圓剛慧眼識英雄
歐洲議會運輸暨觀光委員會副主席訪華
八仙塵爆 富蘭克林捐款可望逾千萬
華南低壓帶東移 21日晚全台雨勢增
選前兩樣情 前6月陸資減外資增
台銀:行動支付市場穩定發展尚需1年
我想回家 兩百遊客蘭嶼霸船2小時
尼泊爾大地震 震掉西藏三成外貿
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日企仍未對二戰中華民國戰俘致歉
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中華台北健兒21日啟程赴美參加夏季特奧
王金平:未與朱立倫談修不分區提名辦法
攻跨境電商 阿里巴巴攜手聯合利華
香港壹傳媒旗下雜誌 忽然1周將停業
捷運中山站發生砍人事件 4人受傷
通緝犯開車逛大街 警眼尖逮人
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振興經濟 國發基金合組併購基金
男捷運中山站揮刀 4傷送馬偕
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捷運中山站 男持瑞士刀傷4人
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MLB退役雙星來台 4天公開行程
東芝假帳案 報告：組織性不當行為
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失業男疑心情不佳 捷運中山站持刀砍人
捷運持刀傷人事件 4人撕裂傷
他有刀 捷運中山站旅客高喊示警
陽明山中山樓2工人受困 警消搶救
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捷運中山站持刀砍人 士檢分案偵辦
27歲郭嫌失業心情差 中山站手扶梯砍人
北捷4人隨機被砍 熱心民眾包紮救援
捷運中山站遭砍4傷者 很快可出院
又發生捷運砍人 陳威仁：加強警巡
日女藏5嬰屍 鄰居報案日警逮人
日150學者痛批安保法案 要求撤回
聯合技術：出售直升機部門給洛馬
再傳隨機傷人案 近年第7起
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〈時評〉舊輪胎釀禍 汽車檢驗成橡皮圖章
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朱立倫：每塊錢支出以效能做最大考量
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優衣庫北京自拍 陸媒：是男女主角報案
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總統：延續目前政策 台美關係順暢
國中生砍人 只想入獄圖清靜
僑委會贈書予薩華人中心中文學校
屢傳隨機傷人 警政署增捷運巡守人力
北捷再傳喋血 高捷神經繃緊
行車糾紛2男對峙 刀槍相向釀死傷
台日產業搭橋論壇 聚焦開拓市場
川普人氣高 其他共和黨對手望塵莫及
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反黑心 食安盟籲設衛福食品標章
反卡斯楚部落客採訪國務院安全人員緊張
腦麻生夏令營 大玩密室逃脫
Note 5不能插卡換電池？ 4成用戶卻步
台股無量 電子權值股撐盤
保母費收費基準 民團質疑哄抬
港「嫩模」走紅海外 竟是50歲美魔女
金磚銀行開業 與亞投行建立熱線
捷運站砍傷4人 郭嫌移送閉眼不語
104年上半年 志願士兵招募達成率7成
經部鎖定6大產業 組團赴日尋合作
希臘銀行重開沒人擠兌 行員驚呆了
亞太生技投資論壇登場 瞄準千億商機
網友批表演無誠意 太妍：將法律對應
義美要賣車 搶下保時捷新北經銷
爭工作權 師大生抗議教學助理暫停申請
美古外長會 交鋒人權
稱越防長病逝 德媒道歉更正
巴拉圭第一大報專訪劉德立
屏東部落深度旅遊 8月上場
肯亞小鎮柯基洛 到處都有歐巴馬
父車禍往生 兒才發現多了1個媽
韓召日武官 抗議日本主張獨島主權
男子盤纏用盡 警協助度難關
美股基金近期最受青睞
剁掌詐保千萬 台商判刑10月定讞
柯文哲：宅男是社會安全網破洞
馬光中醫涉詐健保 雄檢建請從重量刑
鼓勵生育 台南各衛生所停售保險套
國中生認錯 否認想學鄭捷
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
三峽隨機砍人 台商子犯案
謝依涵殺人 媽媽嘴連帶賠631萬
防口腔癌 醫籲高危險群勤檢查
捷運砍人凶嫌 向警坦言知錯
通過單飛考驗 鐘(水靜)宜可望成第5女飛官
移工台北車站慶開齋 印尼盼年年辦
游梓翔：宋楚瑜不會不知參選會讓綠得利
外交部國際青年大使22日開訓
傳蘋果延攬汽車業老手攻電動車
劣等貨充當高級精油 警方嘉義逮人
防模仿犯 柯文哲考慮不給媒體監視器畫面
男子盜七星劍 大鬧安養院
北捷隨機砍人 郭嫌複訊不語民眾捶頭
陸客赴俄遊為懷舊 去年貢獻31億
滅頂告終？味全一度漲停
接單衰退 經部加強拓銷促產業轉型
鄭夢準考慮參選國際足總下屆主席
神似「那話兒」 象拔蚌征服大陸老饕
拿蛋砸狗 2男到案接受生命教育講習
早午餐風潮 超商推鮮食新品搶市
大陸緊抓高超音速飛彈測試 美憂被超越
加稅傷荷包 希臘民眾苦上加苦
假帳案調查報告出爐 東芝股價漲
新台幣中午升 1.32角
揪出罕見血型 醫檢師攔開刀救命
鋼雕創作回來了 西螺大橋再現藝術風華
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蔡英文折氣球 寶劍折成機關槍
發薪日遙遙無期 苗縣府創紀錄
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IEEE能源國際競賽 台科大獲首獎
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港專家：北京應汲取股市教訓
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南投燒傷小姊弟 婉謝外界捐款
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台股震盪 漲30.96點
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8月電子金融齊揚
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三峽砍人受害者：死刑無法阻事件重演
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接連隨機砍人 暴力發洩情緒恐模仿
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台股重回9000 權值股撐盤
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美媒評陳偉殷新約 估近5億台幣
抒發不滿情緒 男子臉書預告砍人
老翁騎車摔進池塘 送醫不治
宋楚瑜：暫無計畫跟洪秀柱見面
打卡漏餡 印度連環殺手坦承殺30童
北捷隨機砍人案 熱心踢刀哥曝光
美味人妻紐約秀廚藝 躍登暢銷作家
試營運 高雄輕軌試運轉辦初勘
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王躍霖陳敏賜加盟有譜 猿添戰力
柯文哲辦招商會 日勝生董座林榮顯出席
周麟拜會巴天主教聖母大學新校長
建桃機3航廈 眾開講邀全民討論
六多一少 張老師授暑假快樂秘訣
捷運隨機砍人案 傍晚開羈押庭
捷運砍人頻傳 吳漢成籲設鞭刑
黃金買在高點 韓國虧大了
與歐盟投資協定 總統盼盡快簽署
日勝生出席招商 柯文哲：照規則都歡迎
毒蟲趕回家 未戴安全帽被逮
新台幣收貶6.5分
速食掀復古風 古早味花生飄香
世大運成績優異 總統勉再接再厲
黑心油事件 2廠商4人遭判刑
台印科技會議 台官員拜會印科技部長
搭高市公車 抽京阪澳門機票
台學者南海和平倡議專文 菲媒刊登
雲縣開源節流減債 度過10月難關
掛羊頭賣狗肉 富二代開車行賣贓車
台南登革熱病例增 超越高雄居全國之冠
經部與愛達荷州簽備忘錄 促投資550億
虐死女童埋屍荒野 生父繼母遭起訴
不是詐騙簡訊啦 超商揪冰友做公益
港府高層官員變動 劉江華升官
北市首次聯合招商會 公布新促參法流程
麈爆傷者出院 桃園醫院溫馨慶生
上海股市連4紅 攻上4000點
大陸商務部：下半年出口形勢比上半年好
日圓貶值 日股強彈至近18年高點
下半年投資 渣打看好台灣大陸
世銀估越南今年經濟至少成長6%
魔鬼終結者散彈槍 驚見蕉農擁有
大陸海軍晉升儀式 新增2中將11少將
雙子宮雙陰道 單邊子宮頸罹癌
護照封面勿變更 避免損及權益
偵辦路燈案 南檢搜索南市府
S6系列在台銷售 三星：成長持續往上
宋楚瑜參選否 洪秀柱：尊重當事人
臨摹假畫換真跡 廣州美院館長獲利5億
2萬人全副武裝 揮汗投入福島除汙
HIV預防性投藥 另一半健康獲保障
功在社福罕病 紀惠容曾敏傑獲衛福獎章
高市公共腳踏車 屢遭惡意破壞
福建最嚴環保風暴 半年罰1兆元
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中階成長猛 三星力捧新機A8
開源解財困 雲縣擬徵土石採取特別稅
重機誤闖雪隧 荷蘭男子遭警攔截
鄭捷案後加強訓練 捷運站長助逮兇嫌
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新北教局長林騰蛟 接任教育部次長
聲請圈選法務部人事假處分 北高行駁回
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
聚陽擴廠委外代工齊發 Q4淡季不淡
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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聯亞22日280元掛牌 近15萬人搶
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疑風箏纏電車線 高鐵誤點28分
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台灣木樓合唱團出征德國 奪總冠軍
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奈及利亞爆炸案8死 3警遇害
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李登輝抵日 將首度在國會議員會館演講
嘉大生昏倒無心跳 罹布魯格達氏症候群
北捷隨機砍人 士林地院裁准收押郭彥君
林騰蛟：十二年國教會逐漸穩定
東方神起瑜鹵允浩21日入伍服役
古華中西泰平價料理 寵愛老爸
上校涉言行不當 函送憲兵偵辦
澎湖監理站網路標售自小客車牌
農舍繼承免稅 農團：贈與反助炒作
強化精神醫療 大千增建精神慢性病房
ITA擴大適用範圍 大陸：樂見其成
陸6月豬肉價大漲10% 民眾無奈少吃
中華電影視App 免費7天看到飽
保存眷村文化 學者提生態博物館
陝西吸引外籍旅客 推莫迪旅遊路線
中壢男子揮刀叫囂 被警帶回
世大運射銅不自滿 吳佳穎盼再創佳績
井岡山38人大巴滑落山崖 多人重傷
有家不回當遊民 酒駕不想入獄通緝被逮
解放軍報：徐才厚案對共軍危害極大
日本防衛白皮書 新華社：渲染中國威脅
李屏賓陳國富電影學院課程 開放報名
虎鯨失去自由40年 動保團體告美海生館
寶塚8月再登台 有大戲與台灣歌曲
太平島將成人道之島 菲媒引述外電報導
保險業可參與海外聯貸 亞投行除外
馬公第一警所 22日啟用新辦公大樓
涉殺人重罪有逃亡之虞 郭彥君裁准收押
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NSO樂季壓軸 詮釋貝多芬費黛里歐
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喬治小王子將滿2歲 生日趴低調進行
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美陸股皆走揚 港股跟進
陸股9/3至9/6休市 紀念抗戰勝利
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券商期貨商負責人 海外兼任放寬
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遠航汰舊換新 看中波音737
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沙國紹德親王逝世 外交部表達哀悼
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證所稅是台股低量元凶 曾銘宗贊同
大樂透開獎
美太空公司：上月火箭爆炸肇因支柱脫落
中共五中全會 經濟與人事是重點
涉操縱股市 上海自貿區公司傳被調查
桃機2015年旅客量 上看4千萬人次
台幣小貶仍創近4月新低
牛軋糖混搭創造台北餅 接棒鳳梨酥旋風
美猛禽戰機偵搜能力強 助提高友機戰力
大陸4G用戶數 2.25億戶
亂開玩笑 PO文嘉市捷運殺人遭約談
暑期航空戰鬥營 澎湖體驗翱翔天際旅程
陳佩琪爆：柯文哲收傳票 28日出庭
南韓For Me族 對奢侈品一擲千金
生產太用力 陸婦胃竟擠進胸腔
歐巴馬家族 一世代從肯亞小村跨進白宮
百年老店相繼爆假帳 日本企業有事嗎
地方招商評比 新北奪冠
張盛和：證所稅未課到上市上櫃股票
無人機氾濫 上海要求先考駕照
愛玉PK奪冠 佛都愛玉免費贈千杯
大樂透頭獎槓龜
修復阿姆斯壯太空衣 美博物館發起募款
林智勝林泓育開轟 桃猿屠犀牛
今彩539 頭獎 1注中獎
馬航空難1年後 新目擊影片稱天降屍雨
黨產問題 國民黨：7月底前處理完成
遭疑巫婆 印度63歲婦遭砍頭分屍
月球漫步回憶 老太空人：黏糊糊的
威航好康 曼谷雙人行2千有找
陸客去年貢獻俄國310億 偏愛奢侈品
貨車火燒車 國道1號新竹系統塞
香港鉛水問題 驗出40人血鉛超標
大義滅親？女兒舉報湖南紀委官員通姦
維持組織運作 伊斯蘭國領袖釋權
上海促投資 台灣民眾可享居民待遇
涉非法打工 4台人在菲被捕
IBM重挫拖累 道瓊指數大跌180點
貿協仰光台灣精品之夜 全場驚艷
台版希臘有錢發薪！ 苗栗獲政院預撥下半年補助款8億
亞太國碁合併 公平會核准
〈世界之窗〉古巴國旗在美飄揚 50年敵對畫句點
高雄「生活越語體驗班」展親子共學成果
視如己出 台認養家庭用愛守護越南女兒
視障音樂家獻愛 打造越南中部首見無障礙空間
以駐台代表促多項雙邊合作 外交部贈勳致謝
愛無國界 台認養人助越貧童安心長大
台北晶華酒店推出 「盛夏日式套餐」
食安新措施 手搖杯需標示熱量、咖啡因、產地
英醫生建議政府向含糖飲料課額外20%稅
（時評）洪陣營不缺操盤手
食藥署稽查 多項蛋品標示不合格、用藥超標
趨勢科技發起白帽菁英養成計劃
許舒博出任商總副理事長
三星攜手遠傳 推出中階新機
台北天成大飯店 泰緬越金三角美食上桌
鮪魚藏毒！警查獲史上最大宗貨櫃走私安毒
警政署公佈新一波警察局重要警職人事案
散裝雞蛋納入管理 最快年底實施
中信銀發行鼎尊卡 8月下旬推出
蘋概股受驚領跌 台股收跌近1%再失9000點
台中市宣布同性伴侶可簽手術同意書
新北市開罰違規藥物及化粧品廣告550多萬
新手爸爸不僅責任變重 體重也同樣增加
音樂錄影帶大獎 泰勒絲9項提名居首
蘋果部分網站出問題 正調查原因
高雄港查獲轉運日本疑似大批安毒
兆豐農場傳火警 遊園電動車60多部燒毀
美司令稱有應對日中偶發衝突準備
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
安倍談話 專家會議擬採用侵略字眼
續推改革法案 希臘盼8月敲定紓困協議
會計醜聞 東芝三代社長引咎辭職
蘋果網站斷線原因不明 影響亞洲使用者
蘋果部分網站斷線3小時 恢復正常
蘋果部分網站斷線3小時 亞洲恢復正常
蘋果部分網站大斷線 上次是在今年3月
標普調高希臘債信評等兩級至CCC+
全球氣候協定部長會談 法：獲得突破
IBM聯合技術重挫 道瓊指數收跌181點
蘋果iPhone銷售不如預期 股價盤後暴跌
併購Nokia大失血 微軟淨虧損31.9億美元
雅虎虧損2200萬美元 營收增加
史匹柏湯姆漢克再合作 挑戰冷戰間諜片
破風青春又白爛 導演要男神路邊解放
刺客任務：殺手47 挑戰影迷視覺極限
五角大廈：蓋達組織要角法德里遭美擊斃
連26槓 大福彩何時開頭彩
美股跌+證所稅議題 台股恐震盪
人民幣匯率期貨首日交易5290口
Apple Watch上季估賣至少190萬支
美官員：南海仲裁 美站在法律一方
房地稅申報 可扣除費用不少
阿拉斯加火山蠢蠢欲動 專家偵測到爆發
1張保單3種功能 各年齡需求一網打盡
台提兩和平倡議 南海應多邊協商
俄亥俄州長問鼎白宮 共和黨參選創紀錄
黑莓再裁員 扭轉營業劣勢
LED照明封裝業 拚資金拚規模
資策會12場活動 打造空總創意聚
互助國小夏日樂學 全部落動起來
劍橋研究：喝含糖飲料易罹糖尿病
新北市銀髮族服務網 福利輕鬆查詢
司令台變轉旋木馬 校園更活潑
玩實驗探奧妙 科學夏令營超夯
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水氣略增 午後山區防瞬間大雨
半導體B/B值連3降 8個月低
77亮點 台中立2100萬觀光旅遊人次目標
南非奪命成年禮 32少來不及轉大人
MERS疫情穩定 南韓連17天未增確診
傳北韓升級飛彈發射塔 10月可能發射
全美州務卿協會 挺台美經貿關係
蘋果盤後大跌 概念股挫著等
不只是書法 藝教館展出跨域創作
陳偉殷30歲生日戰洋基 雨後失分
澎湖住宅補貼 受理申請至8/28
曾虛白台達獎 入圍名單公布
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台股開盤跌50.37點
搶俄旅遊市場 和昇爭取海參威賭場代理
曹錦輝相隔12年 MLB敲出二壘安打
知音鳥添新玩伴 晶片廠松翰樂
希臘限制錢匯海外 企業倒閉潮恐來襲
5月經常性資薪資 3萬8637元
經濟危機 巴西人仍買較貴物品
醫療眼鏡問世 可看見X光影像
保險業OIU首波執照 拚月底發照
黃金可否進場 謝金河：金價還在探底
巴西民調 7成民眾不滿總統執政
高雄電腦展搶暑期商機 學生憑證免費
曹錦輝安打跑回追平分 卻無緣勝投
宜蘭發現棄嬰 生命狀況穩定
陳保基：擬農舍繼承者可被贈與
不滿懲處 南山人壽工會台南抗議
連網車安全漏洞大 駭客可遠端熄火
華府智庫南海會議 各方交鋒
蘋果財報不如預期 大立光回測季線
日輻災產品解禁否 政院：衛福部溝通
前白宮官員：美中都無意發生衝突
新台幣早盤升逾 2角
失業率微升 人力銀行：事浮於人
聯想楊元慶 大陸上市公司最貴CEO
全球高溫破紀錄 專家：回去不了
大陸擬開放全面二孩 傳最快年內實施
陳偉殷30歲生日 優質先發沒勝投
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攜剪刀上飛機 男稱父親是退休警官
蘋果第3季大中華地區銷售勁揚85%
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衛福部長：生技業是台灣經濟引擎
大陸火箭炮將亮相秘魯閱兵式
6月失業率 近15年同月最低
感冒後脖子腫大 就醫才知鼻咽癌
日媒：安倍戰後70年談話載反省字眼
朝陽人壽增資受阻 高層陣前異動
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陳偉殷三十而立 6.1局失3分吞敗
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北韓又搗彈 新建長程發射台
張博雅率監委團 考察駐日處國際宣傳
柯文哲：應立法管制空拍機
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砸重金邀球星梅西露臉 加彭共和國否認
廣州圖書館長監守自盜 調包名畫買車房
食藥署稽查 知名蛋品標示不合格
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
冷凍鮪魚運日本 夾藏安毒逾百公斤
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
秋節離島班機 27日開放訂位
宋楚瑜若參選 王金平：開井拔泉
陳偉殷不敵洋基 本季第6敗
非裔女獄中身亡 生前與警互槓影片曝光
中油與日商合資 公平會通過
體驗塞外風情 牧草迷宮在池上
日67%民眾：安倍戰後70年談話應有道歉
避免租屋糾紛 內政部修租賃契約
撤換世大運執行長 柯文哲：需專人處理
研究：阿茲海默症 女罹病機率高於男
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續招還有3萬多機會 私校占多數
陳偉殷30歲生日 可惜未能拿勝投
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男帶22公斤黃金闖關 價值逾2千萬
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大陸奇葩公文 引用虛擬法律
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偷3萬6千元自來水 逃匿12年免訴
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男持危險物站屋頂抗議拆除 警壓制送辦
華為上半年智慧型手機出貨 年增39%
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首吸毒最強烈動機 好奇心葬前途
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南二都登革熱疫情嚴重 高市加強防疫
空拍機撞大樓 警方：台北101不提告
韓元日圓走強 台幣轉升
無人機撞101 操作有撇步別玩殘產業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
捷克東部高鐵與卡車撞擊 2死
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兩岸新聞工作者交流 共探新媒體趨勢
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
東園國小前進威廉波特 富邦金推一把
ITA 2若成 台關稅淨利益逾8億美元
超脫生涯首演照曝光 寇特柯本模樣青澀
韓團T-ara重返歌壇 主打歌完全瘋了
香港飲水含鉛 議員籲擴大檢驗範圍
麥當勞60秒服務 勞動局1個月後複查
身陷毒癮與父爭執 男子跳樓身亡
全智賢有喜啦 預產期明年初
東元中鋼合資新能風電 攻離岸風場
雲警拂曉出擊 逮6毒嫌送辦
燒傷63% 桃醫塵爆傷者轉一般病房
平內鬥傳聞 王品董事會明提前召開
蔡英文：兩岸政策已說明清楚
蔡英文批說三道四 府駁轉移焦點
青年跨域就業補助 助初次尋職新鮮人
空拍機墜松機 航警約談業者
南投推志願服務 受考評助提升效能
扯鼓勵生育不賣保險套 台南衛生局道歉
府：蔡英文勿利用他人健康政治消費
韓演員申敏兒和金宇彬談姊弟戀
鯰魚哥職棒夢 靠弟林明杰幫忙完成
少年尋仇鬥毆 警逮逾10人
日本公開東海氣田空照 大陸建物12座
空拍機如入無人之地 101保留追訴權
伊朗：不接受10年後重施制裁
毒販擔心黑吃黑 賭神改造手槍護身
國發會強化經濟方案 毛揆促具體化
國人愛買定期定額 月扣金額創新高
越式三明治超奢侈 法國麵包大塗鵝肝醬
防癌 諾貝爾得主叮嚀吃牛排要全熟
日本國民豬排 8月台北吃的到
金價重跌 中國大媽學乖不搶購
雲警查獲7名逃逸印尼外勞非法工作
熱翻天 義大利持續高溫到週末
和平電廠溫排口內縮對策環評通過
高中職學生趣味體能賽 即日起報名
無人機管理 政院23日會商
綠民調 宋楚瑜拉走蔡英文洪秀柱支持度
遭被柯文哲嗆 張夢麟陞任警政署副組長
最漂亮盤固拉草 池上牧野牧草季將登場
阿里山小火車撞自小客車 無傷亡
陝西4千年彩色壁畫 綠色來源很神秘
南投警清查山地 抓通緝犯關懷獨居老人
美報告：青少年有愛愛經驗人數大減
金秀賢異母妹 新人歌手金珠娜
赴日旅遊超夯 網路訂房6折起
電池故障引自燃 廈門11輛公車火燒車
萬海船期準確 全球之冠
空拍機撞101 高度60公尺開罰關鍵
低失業率高招商績效 新北雙獲六都冠軍
高市82重劃區完工 墓地變重劃區
彰化縣6小學 申請補助涉灌水
工業冰醋酸泡海參 業者遭起訴
日薪1萬元 港女暑假最爽打工
勸退馬來西亞商投資101 彭淮南：沒有
MERS趨緩安心遊韓 買氣回溫3成
受西南風影響 全台23日午後有雨
蔡英文：我沒有躺著選 我是到處跑
大陸旱情擴大 乾旱農地超過半個台灣大
豪宅廚房長什麼樣？ 純手工千萬打造
Apple Watch能不能大賣 讓我們看下去
慕谷慕魚人多垃圾多 擬入山管制
泉利米香有愛的故事 經長挽袖親體驗
基市議員楊石城 將退黨參選立委
全智賢懷孕10週 明年初當媽媽
國發會：報稅資料不宜作所得依據
南二高2死3傷 疑交流道倒車肇禍
柯文哲被控貪污 羅淑蕾告的
澎湖半年節 馬公城隍廟人潮湧現
土國邊城爆炸案 犯案青年傳與IS有關
老是掉下巴 男不敢張口變消瘦
琉球紫蛺蝶現蹤澎湖菜園濕地
蛋商不滿受罰 散裝蛋擬貼碼追來源
癌友營養調查 6成體重下降
裸男陳屍浴室 嘉檢24日解剖
無人機亂飛 民航局邀地方訂規範
科技股領跌 港股收黑
納吉涉貪報導 華爾街堅持無誤
反課綱團體桃機表訴求 未見吳思華
共軍模擬攻台 民進黨：執政後強化國防
北市推動物APP 快速尋找走失毛小孩
大陸官方下令 管理真人秀節目
法國農民怒火沖天 政府急提方案補救
融資平台廠商付利息 包商反應不一
4G競標又來了 國庫至少進帳144億
蔡英文:重返執政 積極解決地方財政
三菱董事：盼與二戰中國奴工達成和解
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天體物理一流 Queen吉他手助冥王星揭密
軍演模擬攻台？大陸：不針對特定目標
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匯豐：大陸6月融資條件改善
無人機神出鬼沒 歐美日紛設法規範
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李登輝與日國會議員交流 問答熱絡
金基宗行刺外交官 被控觸犯國家保安法
艾未未解禁 網上與護照合影
蘋果光不再 歐股挫低
空拍機撞101 楊姓陸客警局偵訊中
印巴芒果外交 酸甜自知
巴黎遊民在地鐵發履歷求職 感動網友
星前外長楊榮文新書 朱立倫錄影祝賀
陸153人盜伐林木 被緬甸判無期徒刑
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券商喊廢證所稅 財部：都還沒課呢！
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國民黨中常委8/29改選 任期2年
夫妻高雄茂林戲水 雙雙溺斃
大病保險 大陸將全面實施
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北京手遊消費增速猛 去年收入500億
30歲以前年薪百萬 Yahoo徵數位行銷尖兵
東京奧運主場館改設計 浪費5千萬美元
教宗與各國市長發聲 誓言對抗全球暖化
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英前首相希斯故居 富藏珍貴歷史文化
日中學網球場 赫見美軍空包彈
台灣減碳發展 參考歐盟經驗
取回被扣4年護照 艾未未可出席英個展
今彩539 頭獎槓龜
反課綱民眾夜宿 教部重申立場
大福彩頭獎槓龜
大陸想自製韓風 研究韓劇成功關鍵
香港食用水鉛風暴 迄今仍難停歇
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大戶問卷明公布 曾銘宗聲明捍衛台股
蘋果微軟獲利不如預期 美股開盤下跌
致命3分砲 陳冠宇吞第4敗
空拍機撞101 楊姓陸客偵訊後快速離去
鄧志偉一棒超前 統一獅4連勝
調整公幼增班幅度 北市推非營利幼兒園
相機輔助眼睛 8旬老人重獲視力
國民黨：董淑貞言論不代表黨立場
大陸自製客機C919 首具發動機交付
川普人氣攀高 共和黨頭痛
達克羅士音樂研討 台灣歌謠交流
港鐵240億元購買中國南車列車
美防長：沙烏地國王今秋走訪華府
美眾院議長誓竭盡所能 阻伊朗減核協議
年底氣候會議 部長籲精簡草案以利談判
貿協緬甸三展開展 領跑AEC元年商機
民調：宋楚瑜若出馬 蔡失票仍大幅領先
王品臨時董事會 戴勝益退位 陳正輝接董事長
越南母鼓勵 聽障新二代奪書法冠軍
台裔女講師海外推廣華文 獲頒優秀青年
台南「藝術治療」課程 助新移民抒發情緒
興大拓展海外盟校 「興中會」再添馬國10校
疼惜外配好婆婆 成立協會樂助新住民
〈時評〉藍綠爭課綱 學生輸掉未來
遊台欠費多 陸客團10月起強制投保
塵爆第9死 19歲男子敗血症亡 眼角膜留大愛
金管會問卷調查出爐：稅負太重 大戶不玩了
韓裔美大學生偷入北韓「當英雄」3個月求返家
歐銀為希臘各銀行擴充融資基金
前美職棒球星抵台 粉絲瘋狂
對陸市場疑慮 歐股全面下挫
歐盟執委：8月中敲定希臘3輪紓困協議
3關鍵搖擺州 希拉蕊民調都落後
巴格達汽車炸彈攻擊 至少20人喪生
白宮即將完成關閉關達那摩拘留所計畫
國會議員表決第2批改革方案 希民眾示威
華郵：美國也有網諜 難責中方駭客
科技巨人領跌 美股全面收黑
憂供過於求 油價下挫
水噹噹 朱海君：入行壓力最大一首歌
陳思璇藍心湄 神之美腿大車拚
艾莉西亞薇坎妲用耳光吸引型男注意
拚TPP達陣 部長代表夏威夷會
愛車輪胎 檢查6步驟
買HTC Vive嗎？聽試用者怎麼說
一秒置身海底沈船中 HTC Vive超逼真
台北關標售私貨 月底看貨8月開標
連槓25期 威力彩頭獎衝8.3億
歐股狂吸金 投信：還有推升空間
重獲護照 艾未未9月到倫敦出席個展
聖保羅華人涉綁架被捕 警調查中國黑幫
台灣6月智慧機銷量 宏達電稱霸
博碩士期權論文 期交所供百萬獎學金
內憂外患 台股恐震盪
太陽能漲勢歇 報價持平
中信兄弟發展台中主場 推接駁專車
澳洲當代原住民藝術展 屏東展出
陶博館特展 穿越時空跨國趴
加幣兌美元跌至逾10年新低
反課綱抗爭持續 教部辦4場座談會
吉昂比抵台 六福村會小球迷
6月最熱銷手機？台灣人最愛iPhone 6
職訓秀成果 魚菜共生系統吸睛
大學考試分發 24日起填志願
鳳梨外銷大成長 積極拓銷
資策會緯育簽MOU 攻雲端服務
教部次長探視反課綱學生 盼理性溝通
在地希望生活節 民進黨推義剪小英頭
英雄對抗惡魔 「聖城契約」手遊上市
MERS疫情穩 韓18天未增確診
宏達電炫耀實習生「小安海瑟薇」助陣
新種基改米澱粉含量高 還可減溫室氣體
預防兒虐發生 家扶推兒保4觀念
男持刀擄懷孕前女友 撞警車2警輕傷
台股開盤跌57.81點
降雨不限午後 山區瞬間大雨
梨山水蜜桃白鴿新包裝亮相 北上行銷
櫃買董事會通過中裕等4家上櫃案
警直搗淫窟 女淡定猛K駕照題庫
希臘2輪改革案 國會闖關成功
華晶科無人機直播相機 限定版搶市
MERS 韓GDP減0.1個百分點
新台幣早盤升逾 1角
整併潮 台太陽能廠可能剩2至4家
弱勢學童單車環台 遇風雨不退縮
洛杉磯特奧 千餘隊職員睡體育館地板
陸工緬甸違法伐木 150人各判20年
Apple Watch獨大 全球市占75%
全面開放二孩 陸官方：暫無時間表
稅重不重？大戶問卷午後揭曉
全台紫外線過量 外出防曬少不了
大陸在南海軍演十天 海南島船隻禁行
廣慈案 里長籲公營住宅減半
廣州規畫新發展 一江三帶
苗縣員工早起首件事 確認薪資入帳
Uber紐約市達協議 車隊擴張暫不設限
希債緩解 歐地產股反彈 進場再等等
台股早盤跌108點
巴拿馬國會新議長盼強化台巴合作
反課綱包圍教育部結束 備戰座談會
中小學科展頒獎 副總統稱許賴清德
股王股后落難 台股盤中失守8800
擬人化小鼠助實驗 登革熱疫苗有望
重啟協商近了 希臘2輪改革案過關
星國不准女旅客入境 越要求說明
坐火車結婚 台鐵紀念票喜洋洋
白內障福音 未來滴眼藥水可望治癒
八仙塵爆 曾鈺倫轉普通病房
黃金之後 台灣首檔原油ETF獲准募集
追永恆幸福 極光團爆增
工總白皮書 期待新領導人提具體政策
稱金秀賢妹妹 金珠娜遭肉搜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
能高越嶺西段 封閉到9月30日
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
TFBOYS玩遊戲 王俊凱轉圈跌坐
金賢重提告前女友恐嚇誹謗
外籍男拒盤查 與警僵持3小時落幕
張德正撞總統府遭求償 再開庭辯論
若見羅淑蕾 柯文哲：仇人相見分外眼紅
花蓮夏日瘋音樂 街頭藝人秀才藝
王品傳承 戴勝益：陳正輝就是002
傳蘋果調降資本支出 鴻海跌
男子騎車跌落溪谷 台中119急救援
柯文哲：空拍機要管理 全禁沒道理
選戰開跑 洪秀柱台中月眉出航
桃園夏日親子藝術節 綠野仙蹤登場
經部訪問團 台美產業合作再擴展
高雄檢調查獲安毒市值近億
台大醫院長黃冠棠退休 副院長接任
宏國總統24日訪華 親自主持招商會
廣東電子商務熱潮 衝擊港貨店及赴港遊
總統：台灣生技業欣欣向榮
詐騙集團不死心 派出所幫女子保管現金
江天豪出院 要替死黨陳天順活的精彩
賴清德拒進議會 議員搬質詢台到市府
見務農父噴農藥中毒 女兒成功挑戰有機
台股成本高 吳東進：開餐廳不怕客人吃
河水提早升溫 美西北數千鮭魚死亡
中影文化城搬化學藥劑 男遭燒傷
美IKEA櫃子壓死童 2千萬件可免費修理
聖嬰現象 中美洲漁產損失將逾一成
要真相 澳洲藏人闖陸領館扯下五星旗
新台幣中午升 1.12角
戴勝益：沒有委屈 外界臆測不是事實
調查：5成9青少年靠分數決定未來
無私奉獻 斗南警分局志工退而不休
逆風計畫圓夢 男大生自拍舞蹈作品
新北消防夏令營 玩中學防災常識
閱卷電子化 106年9項國考入列
買氣穩 宜蘭新竹房市走揚
涉為客按摩突撥奶 賣健康床色老闆遭訴
超商集點戰 OK攜香港公仔奇襲
財星500大企業 23家新進榜 鴻海擠進31
林欽榮被批太衝動 柯文哲：我也常失控
40度省油關冷氣 重慶司機等紅燈熱昏
防兒虐 王育敏提修法納弱勢兒防查機制
無法化解對立 民進黨東縣黨部主委請辭
國際合作發展夏令營 談青年創業
斯巴達勇士上街宣傳 遭北京警察制伏
中華信評：房市反轉 年跌幅恐達10%
拒絕債留台灣 陸客來台10月起強制保險
尖鑽刺殺前妻男友 醋男判5年刑
惡房東張淑晶提告 2房客不起訴
大學假產學 教師工會籲積極監督
地鐵結合捷運輕軌 高雄運輸網成形
環保部門不履職 大陸鼓勵民眾舉報
陸暫停IPO救股市 朱雲來不認同
交棒陳正輝 戴勝益：王品文化會傳承
股后慘跌 1張虧21個月基本薪
3500萬年前突變 紐西蘭國鳥人生變黑白
柯文哲：韓國筷子規格統一 北市可參考
標普下修台灣GDP至3.3%
綠蘋果夠酸 蘋概股掉滿地
幼兒園設警民連線 家長小孩好放心
河南9旬奶奶墜崖3天 吃冰糖奇蹟生還
廣慈開發案 居民盼保留大型綠地
隨機傷人事件 毛揆促提高見警率
國小工友性侵少女 判賠40萬元
走過氣爆 用愛給災民限時批
內蒙蝗蟲肆虐 數千萬畝草原被毀了
推證所稅 許勝雄：不理智且不夠聰明
韓兩面板廠營收 約台兩大廠2倍
打石膏不再痛苦 軟性石膏舒適又安全
政客選民若貪婪 許勝雄：台灣恐希臘化
陸客買貴一百倍 香港當局要查
派王金平救援洪秀柱？ 朱立倫：沒聽說
國考申請複查 未來每科50元
蘇貞昌母親病逝 享壽94歲
台股收盤跌127.58點
籌組生技產業聯盟 新北市攜手日泰馬
蔡英文：苗栗財政是台灣警訊
蘋概股重落地 台股再測低點
同性婚姻 北市將提釋憲
台股開低走低 跌127.58點
洗街車撞死人 環保局：溝通並協助
8月台指期跌56點
與安倍見面 李登輝：無可奉告
紐約州擬調高速食業工資
台首家伴手禮專賣店 大馬開張
8月電子金融齊跌
進階搜救犬 北市消邀請日教官來台
毛治國：四省計畫 節約成效顯著
動保團體疑麥當勞用蛋有藥殘
北市聯合婚禮 今年開放同性伴侶參與
幼兒園娃娃車自撞電桿 9童傷
洪秀柱蔡英文 台中行程互別苗頭
中捷工安首開庭 4死者和解賠千萬
蘋概半導體股重挫 台股獨垂淚
陸股短線過熱 花旗：選H股避風頭
月眉啟航 洪秀柱：未來挑戰像天堂路
午後大雷雨 北市積水車輛拋錨
小心大雨！ 雙北市淹水警戒
毛治國：推民間參與公建不要勉強
張盛和：牽拖證所稅 模糊焦點
北市大雨多處淹水 災變中心二級開設
新北板橋三重新莊豪雨 部分路段積水
艾未未解禁 將出席9月倫敦個展
生產力4.0 毛治國：產業轉型契機
新北午後大雨 板橋地下停車場淹水
遭祝融殘破不堪 憲兵助整理家園
2015金點設計獎 報名數創新高
三大法人賣超台股 45億元
台灣是咱的名 陳宏銘為洪秀柱而寫
大雨不停歇 超出台北排水上限
不滿泰勒絲發言 凱蒂佩芮反擊
藥事法明年總體檢 擬立再生醫療專章
北市泳池安檢 師大連續2年不合格
特奧團員吃漢堡 體驗美式文化
大盤漲買股卻跌停 陸男求助警察解套
日本巷子內景點 港台客最熟悉
台北電腦應用展 好康送很大
旺宏Q2續虧 期望Q3轉盈
台灣輸菲角鋼 排除適用全球防衛關稅
不滿被架空 台東民進黨主委閃辭
北市午後大雨 士林區雨量最大
宏達電再推中階機E9 不到萬元
以軍突擊約旦河西岸 1巴人亡2傷
毒品控制成員仙人跳 暴力討債集團落網
宏捷科跌停 PA族群臉綠
專收攤商保護費 饒河街角頭遭逮
三重大雨 近2小時下了100毫米
微軟移除復仇式色情檢索 婦團肯定
靜宜大學獲教育部補助全國雙料第一
董淑貞言論惹議 世界台灣商會道歉
小米Note登台 售價不到1萬3
立榮馬祖落地爆胎 旅客平安
改革案通過 希臘總理1週內連遇倒戈
星巴克鹿港開店 燈籠城市杯鹿港味
北市婦宣隊成立16年 社區推防火知識
電腦應用展 13廠商秀5大智慧生活
用蛋疑抗生素超標 麥當勞澄清
政策撐腰 電動巴士廠商大拓產能
印尼偏鄉迷信 吃土能治病
台東縣黨部主委辭職 民進黨慰留
談MG149案 羅淑蕾籲柯文哲勿操弄
北市延吉街雨棚掉落 無人受傷
持刀強擄懷孕前女友 男遭送辦
大陸網民6.68億 近9成手機上網
星革新旅展 台北市首度參展搶人氣
日圓走軟 日股收紅
午後大雨 北市130處淹水
新台幣收貶1角
6月工業生產年減1.35% 連2衰
立榮航空北竿疑爆胎 乘客虛驚一場
房屋稅效應 中大坪數買盤闖新北
工業生產連2衰 上半年保住正成長
午後大雨漸退 三重積水影響交通
三本天匯建案 集聚國際DNA
楊祐寧還是關心 郭采潔順其自然
6月商業營收連4減 上半年衰退
為愛滋把關 屏縣成立健康中心
阿帕契案 監察院糾正國防部
娃娃車疑閃狗自撞 10幼童送醫
怪手疑扯倒電線桿 差一秒壓及母子
麥當勞停購福利蛋原因 石安牧場：不知
華爾街日報：台灣廢核不知事態嚴重
小貨車送新冷氣 途中起火全燒光
不投資台股 大戶:稅太重了
楊石城若辭議員 郝龍斌考量不當副主席
新台幣貶1角 4個月新低
蘇花公路車禍 3人受傷
午後暴雨 北市時雨量破百毫米
城鄉落差有多大 超商集點開車20分鐘
吉昂比來台 六福村會球迷展親和力
氣爆傷者：復健之路最怕沒目標
梁國新：一帶一路對台經濟極重要
上海股市連6紅 站上4100點
特奧即將展開 體育署盼再創佳績
兩派人馬互砸店開槍 2傷送醫脫險
AIT辦暑期青年營 台港澳學生聚焦創新
澳贈菲2艘登陸艇 完成移交
走進1930年代 歷史老屋變身日式居食屋
無人機管理 民航局9月提首波修法
擴大陸市場 沃爾瑪全額收購1號店
助選填志願 東吳邀真人影音分享
WBSC世界少棒賽 24日台南開打
外資撤離亞洲韓元重貶近1% 台幣跟貶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中共軍演模擬攻台 學者：選情影響不大
緝毒犬建功 查獲安毒等近7百公斤
國發基金通過投資文創第2期計畫
滬股連6紅激勵 港股收高
高雄電腦展登場 學生憑證免費入場
夏天消暑記憶 斗六行啟館展影像
應僑界邀請 夏立言8月訪紐約
董保城請辭 邱華君接考選部長
工總憂投資環境 經部拚有感
梅花鹿撞人 民眾求情不要安樂死
老翁路上遭人割傷背部 鄉民議論紛紛
見證獨立民主路 印尼紀念碑成地標
OTC跌16% 投信：短線買點浮現
釣客遇溪水暴漲 險遭沖走
目擊車禍傷者 勿任意移動避二度傷害
台股稅太重 曾銘宗：盼建立合宜稅制
澎湖空難週年 8成罹難者家屬和解
大陸軍演模擬攻台 陸委會：嚴正抗議
美防長突訪巴格達 實地評估戰事
荷蘭逮詐彈客 疑與IS有關
廣州審訊唐荊陵 美國領事想旁聽被圍困
農藥殘留萃取及淨化新技術 全球最快
中信兄弟主題日 訂做球迷專屬球員卡
台鐵雙石奇緣 推出限量套郵車票
氣象專家起飛時錄影PO網 裁罰10萬
傳宗接代靠牠 飼主找回牛哥
外婆的澎湖灣 老人K歌圓星夢
台灣小米之家要來了 8月開幕
陸客最愛去哪玩 台灣排第5名
北富銀換新卡 8大通路消費紅利5倍送
整合產學 龍華科大籌組五軸加工聯盟
吸引外國遊客 菲放寬護照效期限制
陳光復訪日 宣傳澎湖觀光促交流
男子知名汽車旅館倒臥車內 送醫不治
阿里山射干菖蒲盛開 形成橘紅花海
小米預告：台灣8月起 每月有爆點
洪秀柱：批馬總統一無是處是不公平的
天津自貿區 台資外資可獨資建娛樂場所
蔡京京弒母案 最高法院24日宣判
紅色供應鏈還沒了 5年後再來黑色供應
考選部長董保城請辭 將回學校教書
印度大學推子宮溝通術 孕婦跟胎兒對話
培生集團傳即將宣布出售金融時報
南投社會及勞動處揭牌 加強勞動業務
電腦手機需求弱 6月工業生產連2衰
肝好人生彩色 醫師患者促定期篩檢
外資撤離亞洲韓元挫 台幣跟貶1角
無人機 擬25公斤以上歸中央管
曾銘宗：將暫緩延長台股交易時間
培生集團證實洽談出售金融時報
泛舟哥受邀拍AV短片 阿KEN神吐槽
陸南海軍演 越南抗議
通緝男持刀拒捕 警開槍中右腿逮捕
課綱座談會 反課綱學生著黑衣出席
SM-2飛彈試射爆炸 美驅逐艦受損
洪秀柱：我哪會說中華民國不存在
證交所：證所稅一來 大戶就跑了
太魯閣公園落石 港籍領隊頭破血流
稅不安？ 曾銘宗：只會下調 哪是利空
反黑箱課綱座談會 學生靜坐抗議
蔡英文訪台中文學館 與藝文人士對談
花多少錢才能環遊世界 她用10萬圓夢
美商會:籲台加入TPP第二輪談判
失業男搶超商挾持店員 警棍制伏
買咖啡 手機「嗶」一下搞定
廣州三君子再開審 陸加強打壓維權人士
台股弱怪稅重 張盛和：怎不檢討基本面
邱炳坤籲綠營謙卑讓小英當選 藍營關注
虛構工程詐6百萬 中油員工遭判10年
陸：美國若升息 跨境資金流波動加大
中國移動 證實高層主管減薪
涉嫌壟斷 英美影視巨擘遭歐盟鎖定
外冷內溫 6月百貨營收超旺
陸控管真人秀 素人出頭高價明星退一邊
台中警政APP 服務全都有
台南一中歷史科 敲定用舊課綱教科書
馬公觀音亭傳女子溺斃 死因待相驗
課綱座談會 學生質疑沒東部場
越賣越賠 法國農民擴大抗議賤價
北市推友善餐廳 柯文哲籲業者設充電座
八仙塵爆第9死 高職師生不捨
大陸網友個資遭洩 一年被詐4千億
中市LINE好友破50萬 好禮大放送
陸駐日大使：安倍須明確表達二戰悔意
外包省成本 大馬銀行業裁員4千人
NASA大賣關子 可能宣布發現另個地球
大馬限11名涉一馬揭弊人士出境
西南風過境 全台24日悶熱有雨
宋楚瑜若參選 蔡英文：凡事有利有弊
希臘下週決定 股市何時重開
中租跨足生技 瞄準大陸牙科市場
八仙塵爆 新北：絕無批評檢調
洪秀柱會邵曉鈴 法式藝文交流
捷安特碳纖公路車 奪環法賽單站冠軍
地質大探索 東部開展傳防災觀念
赴日遊陸客成主力 帶來生機也造成困擾
Windows 10商機 雙A爭搶
北市首座都會濕地公園 柯文哲拍板定案
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傳歐盟將2度提供希臘過渡貸款
日准日企向美出口神盾艦部分系統設備
風中家族首映 楊祐寧郭采潔站遠遠
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溫馨提供免費住宿 塵爆家屬永難忘
實登紀錄 全台最老透天厝屋齡93年
股市大戶怨稅重 張盛和:別模糊焦點
台灣電信之父方賢齊辭世 31日追思會
南一中課綱微調座談會 過程平和
是否邀胡當副手 洪：別讓邵曉鈴煩惱
國健署介入 衛生所續賣保險套
師膠條體罰 學校教評會處申誡
金融時報傳將易手 彭博等被點名可能買
歐盟外交代表下週訪問伊朗與沙烏地
教育部課綱座談會 新竹場和平結束
局勢待緩和 南海宣言會議將在天津舉行
為跳廣場舞 10餘名大媽徒手移車
課綱座談會 高中生批缺多元觀點
6月新承作購屋貸款金額增 利率也升
北區課綱座談會 反課綱學生集體離場
學者：大陸對台政策 調整可能加大
金融時報傳將易手 洽談對象是斯普林格
太魯閣峽谷馬拉松 雲朗觀光贊助冠名
疑村長補選糾紛 鄰長住家遭潑漆
暌違近7年 倪福德再上中職投手丘
挖到更多遺址 蘇花改至少延半年
闊別中職7年 倪福德後援1局無失分
陳彥博結束挪威超馬 謝淑薇現身打氣
迪化街再生 林欽榮：找回創意人才
陳佩琪：羅淑蕾是柯文哲當市長最大功臣
金融時報傳出售 可能買主是德報業集團
8月新規 海外近役齡男護照效期延長
金融時報數位轉型有成 仍面臨諸多挑戰
夏立言訪希臘奧地利 拜會僑界學者
威力彩頭獎槓龜
制裁解除後 伊朗放眼1850億美元油氣
今彩539 頭獎槓龜
郭台銘訪捷克 鴻海擬投資逾31億
為何孩子不快樂？大陸小學開哲學課
金融時報是商界指南 全球首要商業報
德國斯普林格：沒打算買金融時報集團
辭呈很灑脫的大陸女老師 嫁為人婦
監委拜會日本國際交流基金會
日本經濟新聞出價買金融時報集團
培生同意以13億美元出售金融時報集團
美股開盤漲跌互見 通用財報利多股價揚
胡金龍最快400安 犀牛撞翻桃猿
日經13億美元買下金融時報集團
中信1分險勝 鄭凱文獲本季第10勝
日經宣布 8.44億英鎊收購金融時報
希臘通過改革措施 債權人表滿意
日經以1600億日圓收購金融時報集團
傳聞見李登輝 安倍否認
「中國辛德勒」何鳳山救命數千猶太人
占據教育部火速落幕 反課綱33人遭逮捕
美麗信花園酒店推出 微笑芒果三重奏
君品酒店雲軒 澎湖夏日海鮮輪番上陣
普諾麵包坊 父親節蛋糕溫馨上市
別亂移動車禍傷患 不當搬運恐癱瘓
醫療資源不足！偏鄉C肝發生率高
華碩財務長張偉明辭世
外交部國際合作發展夏令營 激盪青年創業力
＜時評＞不要誤解中共「依法治國」
芳療班培訓學員 為病患紓壓獲讚
咬牙苦學熬出頭 覃惠暄回饋助外配
吸優秀外生 外交部簡化申請來台就學簽證程序
師掏腰包贊助旅費 陸生助榮民尋根成功
法一名患者安樂死與否? 交給醫師決定
義美開賣「非化學溶劑萃取食用油」 亞麻仁油打頭陣
〈品味生活〉與喵星人一起喝咖啡 • 慢生活
〈健康新知〉Omega-3益處多 上班族不可少
強冠餿水油案一審宣判 董事長葉文祥判20年
「油」差別嗎？專家：化學溶劑萃取油 營養味道「走鐘」
李顯龍：新加坡未來總理或非華族
爭取承造澳洲潛艦 日業者盼與英合作
反課綱民眾闖入教育部部長室
NASA：另一恆星周圍發現適合居住區
NASA：另一恆星周圍發現第二個地球
日本經濟新聞社簡介
NASA發現地球2.0 天文學家興奮
新聞數位化 金融時報面臨激烈激爭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
反課綱民眾夜襲教育部 闖入部長室
歐股持平 培生集團售金融時報大漲
反課綱學生群眾衝撞警力 再闖教育部
伊斯蘭國恐以無人機攻擊 英情治機關憂
學生靜坐到早上 要教育部回應並放人
共同社：三菱材料將賠償二戰中國奴工
企業財報欠佳 美股連3黑
油價收黑 紐約3月來首見低於49美元
歐巴馬訪肯亞行程外洩 引發維安疑慮
侏羅紀世界票房史上第3 3年後推續集
反課綱侵入公署 教育部將究責
20斤龍袍上身 高宗李治廷快崩潰
移動迷宮二部曲9月上映 規模更加浩大
殺青酒後又加拍 陳怡蓉：終於殺青了
反課綱學生闖教育部 警方逮捕33人
捍衛伊朗核協議 凱瑞成箭靶
茱莉安摩爾被拒人生 再演同志賺熱淚
衛報：媒體全球化 金融時報被併是好事
大樂透頭彩2.6億 熱門獎號29
發現最像地球系外行星 太空探索再突破
邁爾菁英賽 徐薇淩1桿緊追領先者
張盛和：莫唱衰股市不利股民
亞洲交易所論壇 創造區域合作契機
反課綱民眾教育部聚集 警舉牌非法集會
V-Charge停車兼充電計劃 福斯投入
亞馬遜財報財測雙喜 市值凌駕沃爾瑪
美股跌 台股弱勢整理
駐法國代表張銘忠抵法履新
電腦應用展 體驗數位內容送好康
巴西6月失業率續攀升
英媒：自大與貪汙摧毀了巴西
金城新村老建築 打造成文化園區
捷運淡水站男子跳軌 斷電11分鐘帶回
英媒：金融時報被併 獨立報導受考驗
勞工城市 高市用勞博館紀實
撤出大陸 日商轉進台灣投資
巴西信評機構降低國家信用評等
人難找景氣差 冠軍宣布加薪
秘魯利馬書展 台灣風情展現
需求不振 DRAM價恐再跌1成
為燒傷者祈福 嘉市慈善義演
台灣組團參加舊金山馬拉松
準機師美受訓傷 華航：全力協助救醫
台股開盤漲19.58點
馬公漁樂季 紫微宮廟埕免費嚐海鮮
黃金博物館 8月為小一生辦入學式
污水專管排放 中精密園區環保升級
在紐約找Wi-Fi訊號嗎 試試靠近垃圾桶
墨媒專訪廖世傑談八年抗戰對二戰貢獻
竹東軟橋好繽紛 彩繪村成著名景點
歐巴馬受訪 敦促英國續留歐盟
轎車擦撞機車 郵務士受傷送醫
闖入教育部 33人被逮11人未成年
智慧型手錶重大漏洞 恐淪駭客目標
華航受訓機師美墜機 傷勢不樂觀
不赴海外度假 朴槿惠在官邸休息5天
山西呂梁官商勾結 黑市違建案獲利驚人
NASA發現地球雙胞胎兄弟 克卜勒452b
MERS趨緩 韓尚有12確診病例
老動物園麻豆鱷魚王 將吹熄燈號
阿土伯：台股應降稅 財長不該扯後腿
不敵動保法壓力 鱷魚王低頭
曾銘宗：降稅非救市 盼建構租稅公平
河南滅門慘案 親侄子砍死叔叔1家5口
美佛州機場墜機 華航準機師重傷
反課綱闖教育部 3記者遭逮
新iPhone有影 傳正面螢幕量產
新台幣早盤走升
援藏人士扯五星旗要真相 澳洲譴責暴力
Prada撐不住 在大陸也降價了
韓高恩姐弟戀 8月步入結婚禮堂
下週國內汽柴油價 估降2角
阿里山夏至咖啡週 邀民分享
台經院下修經濟成長率至3.11%
平可夫：共軍對台加快軍事鬥爭準備
毒蟲遇警查緝 僅穿內褲落跑
赴美受訓墜機 華航準機師重傷
港歹徒假冒中聯辦騙錢 涉2400萬
闖教育部學生記者被逮 警：依法執行
大陸經濟走緩 用電量增速也創新低
內閣踹共 蔣丙煌談長照
北市養房難 7成收入繳房貸
嫌犯撬鎖嫌麻煩 陸男燒門竊盜
曾銘宗：未來世界經濟發展重心在亞洲
調整警分局長 高市：打造更安全城市
蔡京京偕男友弒母案 最高法院發回更審
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韓歌手哈妮留學大陸時 地點偏僻
談公道伯粉專 王金平：盡量回應鄉民
哈洛拉颱風對台無威脅 小心長浪
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反課綱聯盟籲吳思華出面 釋放學生
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陳子強義務跨刀 首執導新海巡英雄
特奧招待城市 中華隊體驗警消辛勞
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少年車禍身亡 案情逆轉
李四川：續與親民黨連繫 共創雙贏
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中央氣象局氣象報告
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國際好轉 國發會：下半年出口可期待
防災救災 高市消防車添新血
NASA再發現 隕石為地球帶來維他命B3
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南投發展水上運動 規劃月牙灣訓練基地
科學家發現第6種味覺：脂肪味
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反課綱闖教育部 立委要求撤告
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反課綱記者遭逮 釐清是否參與者
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退伍士官長淪街友 竊鐵馬遭逮
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塵封半世紀 林語堂紅樓夢英譯原稿現蹤
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男子捷運站跳軌 遭罰2萬5000元
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GOGORO按里程計費方案出爐
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台股震盪 跌23.26點
8月台指期跌69點
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張德江向港發訊息 籲聚焦經濟
張偉明過世 外資分析師：華碩的損失
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民調：美國非裔總統當家 族群鴻溝擴大
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課綱爭議 洪秀柱：盼年輕朋友理性思考
洪秀柱:釣魚台屬中華民國領土
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新台幣收貶7.8分
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餿油案 強冠董事長葉文祥判20年
MLB重砲演練 第一手畫面曝光
詐欺集團遭逮 隨身攜帶小型點鈔機
錄音師：麥可傑克森留下20支未完成歌曲
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反課綱強闖 綠委要教育部撤告
百萬勞動人口 高市設勞工博物館
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希拉蕊：化解以巴衝突唯有兩國共存
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ITA2 台灣妥協放棄納入面板
曾照顧生活起居 外祖母逝世辜仲諒悲痛
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台股周線再收黑 市值跌破26兆
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嗑減肥丸致死 菲國佳麗仍封后
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國際航運中心評比 高雄名列第17
北村一輝登台 樂抱台版玉之丞
38歲張泰山明星賽先發 加碼打傳奇賽
前進日本DIY展 台廠商搶攻委外商機
財務危機稍解 徐耀昌將赴港促銷農產
買FT 日經社長：尊重彼此的文化
明星賽票房熱賣破萬 超越去年
沾醬逾期改標繼續賣 清查流路
U12少棒 中華2比1領先韓
東京2020奧運會會徽公布
交部六都資料共享 大數據交管更聰明
不勝唏噓 科技界多位菁英相繼辭世
全台25日午後有雷陣雨 北部高溫可達35度
瘧疾全球首款疫苗 歐盟批准
21世紀高球賽 姚宣榆首輪並列67
日經入主金融時報 誓言尊重編輯獨立
少棒賽開幕 賴清德李全教零互動
反課綱闖教育部 媒觀聲援3記者
省熱水瓶電力 多吹1小時冷氣
河北省委書記落馬 18大後首名現任
黑心油賣173廠商 強冠董座判20年
洪慈綪當選無效駁回 屏檢上訴
報導政府弊案媒體 大馬遭禁
魔幻氣球主題展 大人小孩都驚艷
陸證監會：HOMS配資涉違規 已立案查處
6月M1B與M2續呈死亡交叉
全壘打賽 林益全押上父子感情
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張博雅赴京都考察國際宣傳及托育政策
上任24天 台塑總經理林振榮閃辭
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＜時評＞當洪秀柱開始說「愛台灣」之後
美電影院屠殺 白人流浪漢 動機不明
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研究：肥胖者想恢復窈窕 機會微乎其微
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新光人壽嘉義中興大樓22日動土
50嵐蜂蜜驗出四環黴素 自主通報並下架
警逮捕夜闖教育部學生 柯文哲允不懲處
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專家：空襲IS 顯示土耳其態度轉變
訪祖籍地 歐巴馬抵達肯亞
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利空出籠 油價連3黑
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經濟數據欠佳引發賣壓 美股挫跌
BBC Earth亞洲上市 鯊魚驚豔
量身訂做女僕心機 蕾雅瑟杜重拾演戲樂
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表彰貢獻 莊心田獲頒抗戰勝利紀念章
金價跌 避險光環失色
涉性侵多倫多婦女 巴西運動員遭追緝
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蒲隆地爭議大選 現任總統3連任
台FTA步步艱辛 ITA2突破大利多
無死亡確診 韓MERS疫情銷聲匿跡
新視野號揭秘 冥王星可能有氮冰河
清水鰲峰山公園重新啟用 假日好去處
新北布袋戲研習營報名
洪秀柱到雲縣 從市場出發訪基層
巴西調低稽徵目標 美元匯率飆高
睽違13年 竹市站前噴泉修復啟用
南韓辦K-POP慶典 重振旅遊業
有氧舞蹈三原則 糖友控糖輕鬆動
里約計程車司機示威抗議Uber
120年回顧：百萬分鐘影片任你看
監委追蹤 白米農藥殘留獲改善
流著淚看完療癒書 祕密花園掀著色書潮
北京9/3閱兵 APEC藍將再現
澎湖油槽彩繪 畫的人就是他
傳大陸擁有水下觀測潛艇系統
共軍複製政軍設施 國軍有應處作為
經部：下週完成溝通程序 加入ITA2
全台紫外線危險級 外出務必防曬
執行署大阿里山站 免舟車勞頓
星革新旅展 台灣館好康多人氣夯
這麼巧 旅客侵占遺失物返台被逮
罹癌好累又無力 重視癌因性疲憊症
南非唐獎得主 撥款記錄憲改
激情「馬震」戲份被剪 范冰冰：造謠
中市3處塗鴉示範區 不需申請即可彩繪
貨輪撞萬噸油輪 上海緊急救援
周本順落馬 黨媒暗指他與周永康有關
邁爾菁英賽次輪 徐薇淩位於領先群
反課綱事件 教部：媒體若沒違法會撤告
金門籃球賽打架 學生就醫無礙
王識賢踢球倒掛金鉤 摔傷右肩
南非艾比薩克斯憲政與法治信託成立
看日出下海游泳 男不幸溺斃
中職明星賽台中登場 速度對決力量
驗出動物用藥 五十嵐蜂蜜下架
阿聯酋如沙漠大鯨 魚群靠邊站
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
胖兄瘦弟齊販毒 警佈線查獲移送
中央大學發現新行星 取南非大法官名
台籍空姐愛阿聯酋 免繳所得稅
宋允兒重義氣 送經紀人結婚大紅包
課綱問題 洪秀柱：不能用政治心態看
電腦應用展 瘋紙文創捏創意公仔
朱立倫：釣魚台及南海列島是中華民國領土
電腦應用展 創意科技互動好好玩
品牌攻電競 拿好康還可抽大獎
外傳王宋配 王金平：沒這回事
單親新住民二代：分擔媽辛勞
對抗IS 突尼西亞國會通過新反恐法
GDP第一空氣倒數 陸環保部約談鄭州
陸護盤查放空 多家陸企股東減持被調查
遭虐狗狗獲救 感動越南網友
傳王宋配 親民黨：勿消費王金平
台少年導演楊逸帆影片 獲亞美影展青睞
地方政府乙組招商評比 台東奪冠
受西南風影響 氣象局：白天氣溫偏高
ITA2未納面板 業者盼加速貨貿彌補
英海軍試飛3D列印無人機 成功起降
拉拉山眺望遠方 桃園原鄉輕旅行
菲律賓熱低壓 27日帶水氣來
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郝龍斌：初選民調納入劉文雄比較
捷運竹圍站民眾落軌 警消救援
造型存錢筒黏土樂 親子共度歡樂假期
反課綱事件 陳菊：不應提告
大陸降關稅 SK-Ⅱ資生堂降價響應
向不良行為說不 青少年拚球技秀活力
北京：青年思想多元 做好統戰很緊迫
微軟Win 10免費升級 與消費者搏感情
ALIENWARE電競大賽 徵求高手
基隆傳獨木舟翻覆 4人都獲救
製印度餅機熱銷 創投砸錢投資
BBC妙聞 魯蛇確實容易在網路騷擾女性
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高雄氣爆週年 用愛助受害者走出幽谷
高雄氣爆傷患復健 憑靠信仰親情意志
高雄氣爆代位求償 市府訴訟討公道
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英媒：安邦保險競購倫敦金融城蒼鷺塔
男子深夜行搶2超商 法院判刑8年半
民眾自發持武站崗 美國防部拜託不要
基隆5艘獨木舟翻覆 1女左手斷指
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朱立倫盼不公開方式向宋楚瑜請益
緬甸式米粉湯 小店變連鎖
捷運竹圍站跳軌狀況解除 恢復行駛
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茂迪走了兩舵手 謝金河遺憾
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聯發科攜手西班牙電信 加速物聯網
50嵐蜂蜜出包 3飲品暫停售
廂型車墜落蘭陽溪谷 警消救援
越防長返國 粉碎病逝謠言
徐薇淩求保Par 邁爾菁英賽卻暫居第4
八仙塵爆應對 總統：美醫療團高度評價
陸華為小米聯想手機 出貨量居全球前五
朱立倫籲各方讓課綱問題回歸理性
朱立倫：釣魚台是中華民國領土
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賊星該敗 高市警方迅速破竊案
蜂蜜疑含四環黴素 雲衛局：封存690瓶
南巡局澎湖查緝隊跨海赴宜蘭緝私
金門放射師奉獻地方 許翼銘獲殊榮
印法院駁穆斯林：不戴頭巾應試信仰仍在
拓展觀光事業版圖 和昇跨足商旅業
地利之便 金馬陸配比率高
燒傷鋼鐵腳女孩 右手拼豆擺脫乞丐命
反課綱學生被捕 蔡英文：教育部應撤告
救護車趕送休克病患 路口遇汽車疑阻擋
反課綱事件逮捕記者 教部一週內釐清
安倍昭惠養蜂3萬隻 安倍憂被叮
高市勞工博物館開張 見證高雄產業轉型
魔力紅搖滾登台 9/15加場飆唱
金門軍艦博物館 高廣圻全力協助
白蘭氏與世界展望會攜手作公益
創藝魔法城OPEN 啟動新北兒藝節
亞洲柔道公開賽 柯文哲歡迎選手
學生夜闖教育部 柯文哲：北市無疏失
宋承憲有望與李英愛演對手戲
近一週亞幣多貶 日圓升值
社會企業假日市集 草悟道登場
拚很大 電腦展買相機送機票
李小琳任大唐集團經理 內蒙調研處女秀
澎湖惠民啟智中心今34週年感恩慶
柯文哲指吳思華是打手 旋即改口
歌手布朗離菲 演唱會策劃人被扣
警騎機車處理案件 車禍重傷
廂型車墜落蘭陽溪谷 1人輕傷
經理人：金價下測1千美元機率不小
民進黨：教育部告學生是國際笑話
台藝公司拚上櫃 市場評估具發展前景
減肥者噩耗 少吃7000卡才能掉1磅
北市防洪簡訊 一併通報鄰里長
新版水價公式 經部28日開會審
歡迎光臨 慢飛天使挑戰一日小店長
煞到台灣咖啡香 日男推廣阿里山咖啡
南卡颱風襲日 萬隻珍貴生魚片用魚死亡
飛雅特克萊斯勒防駭召修 創汽車業首例
傳王宋配 蔡英文：每天都有故事
李茂生：不該以新聞自由合理記者行徑
鋒恰連線 彭政閔稱中華OB隊
帶離闖教部學生 柯文哲允不懲警
陸十大機場洗牌 成都深圳超越上海虹橋
懷孕受歧視 英每年5萬新手媽媽被迫離職
800人同割稻 北市推水稻文化
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噪音判賠8百多萬 高鐵將提訴
駐星代表張大同到任 僑界熱烈歡迎
傳承助人美德 兄妹以父母名義捐車
防殭屍肉 廣西專項打擊走私肉
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沒錢往股市提 誰來顧股民的正義
鎖管嘉年華 momo家族勁歌熱舞
風塵僕僕訪雲林 洪秀柱捲旋風
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男子延誤搭機發飆 裸身砸物
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柯文哲打手說 教部：尊重個人看法
大陸加速建造新型軍艦 引起關注
明星賽找洋球星 彭政閔：本土當自強
放棄鐵釘 學童作品重登樹幹
中央氣象局氣象報告
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金融時報售出後 傳培生再售經濟學人
50嵐部分蜂蜜源 雲縣衛生局追來源
機器人跳八家將 讓世界看見台灣文化
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四腿蛇化石出土 蛇類祖先或為陸地蜥蜴
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八掌溪抓魚落水 男子溺斃
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涉炒股 前偉盟董座父子仍遭羈押
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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東勢高接梨農業文化體驗活動起跑
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瓊斯盃女籃 中華藍白力抗日韓紐美
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高雄氣爆區街景煥新 買氣仍不如往昔
高雄氣爆痛定思痛 打造宜居城市
歐巴馬一表三千里 笑言肯亞家族好政治
測血脂量腰圍 預防代謝症候群
MERS 韓等待宣布疫情結束
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活力點子王 曾銘宗帶金融業往前衝
迎戰廢稅 張盛和拆招笑傲江湖
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投信：台股低估 沒外資難彈
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身障就博會新竹登場 釋上千職缺
確保農地農用 農地銀行功能難發揮
WTO20週年研討會 顏慶章林義夫出席
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曹錦輝挨2轟 0.2局痛失6分
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澳南罕見鯊魚攻擊 女目睹父被咬死
國民黨基隆立委初選民調 郝龍斌勝出
歐華年會希臘舉行 僑胞協推活路外交
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北京9/3閱兵 長安街增鋪防爆層
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行動支付的生活 出門只帶手機
金蘭醬油家族內鬥 新舊人馬對峙
輕型機墜東京 3民宅起火
邊走邊買 行動支付商機無所不在
中央氣象局氣象報告
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香港珍妮曲奇太夯 老闆來台教辨認
浙江每380人 就有1名5千萬富豪
非法販賣 新北動保處救220貓犬
曹錦輝遭重創 賽後下放小聯盟
反課綱論壇晚間重啟 移師立法院前開講
文旦產季易缺工 麻豆設媒合平台
黃乙玲首戰國語 清新獻唱兒歌
詐賭引殺機 被害人遭勒頸險喪命
拒不當休閒 青少年騎單車遊彰化古蹟
電動車計畫 傳蘋果與BMW密談
子宮頸癌治療型疫苗 台美臨床試驗
菲華青年成立後援會 挺洪秀柱
新一代北斗衛星 98%零件大陸製造
易陳雪英贈澎湖近百萬元消防衣
六方會談美副團長塞勒訪首爾
輕型飛機墜東京住宅區 至少2傷
跳島去望安 就要吃這味
打壓上訪？陝西旬陽要把纏訪者寫入縣誌
賭城飯店泳池畔大火 住客直呼太誇張
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徐薇淩緊張手抖 邁爾菁英賽排名落
抓準健康趨勢 屏科大福利社銷售旺
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調查：台灣觀光收益成長率全球第3
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為癌友加油 廖婉如女兒捐頭髮
支持率45% 郝龍斌將獲提名選基隆立委
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取締併排違停 警眼尖查獲轎車藏毒
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櫃買指數 創今年新低
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泰台商僑界歡迎謝武樵到任
外交部27日歡送 高振群：不捨有感恩
木村拓哉拍愛台灣 連吃14顆小籠包
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中日官方合辦交流會 陸駐日大使出席
木村吳宇森合拍台觀光片 被喻奇蹟合作
環法賽將抵巴黎 協和廣場傳槍響
弱勢孩童環島 總統臉書留言打氣
否認千億美元資產將解凍 伊朗：少得多
心肌梗塞沒錢搭車 強忍痛苦步行就醫
北京平壤冷淡 金正恩仍推崇陸參與韓戰
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副總統出席青商大會 肯定對社會貢獻
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蔡英文：政策有溫度推行才容易
大陸瘋著色畫 衍生色筆炫富
竄改日本食品效期 貫均貿易又被抓包
韓少棒球員發燒 初步排除MERS
中職全壘打賽 林智勝陳俊秀爭冠
護慕谷慕魚環境 部落護溪隊撿垃圾
印度醫學會建議避免用手機訊號放大器
苗栗傳出男童溺水 送醫急救
台英國會小組共同主席伊凡斯率團訪華
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外勞星光幫決賽 準歌手雅蒂奪冠
澎湖岸巡人員眼尖 查獲詐欺通緝犯
遭判消極進攻 李柏諺亞洲柔道賽獲銀
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復古婚禮浪漫登場 林佳龍主婚
西南風影響 27日注意午後短暫雷陣雨
李登輝返國 台聯青年軍接機獻花
中職全壘打賽 林智勝決賽5轟奪冠
書緯在哪裡 林書豪預告弟弟將海外發展
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國際數學競賽 27日大陸長春登場
就是要帶爸爸出去玩 10大五星住房專案
國產蜂蜜安心買 專家教你兩大招
花創花酒節 熱鬧遊行如嘉年華會
不理謠言 費城人漢默斯演出無安打比賽
皇馬看上大陸網購 在天貓賣商品
關鍵期失冷靜 連珍羚亞洲柔道賽獲銀
西門町精華地開發 國防部：妥適規劃
與年輕人對話 蔡英文嘆台灣總統最難選
江蕙封麥第2唱 開場有睜眼
黃永宏:星國下屆大選是分水嶺
觀光領頭 花蓮就業市場活絡
薩孟德：蘇格蘭2次獨立公投無法避免
景美街住宅遭縱火 煙霧警報器救一命
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課綱爭議 蔡英文對政府處置失望
黃金降價 中國大媽出動：必須買
MLB退役球星：台灣職棒需要更多隊
陸公安部長：歡迎境外NGO登陸
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特殊奧運洛城開幕 美第一夫人致詞鼓勵
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德國辦猶太運動會 用納粹時期興建場地
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全壘打賽林智勝封王 嘆錯失金球
被拍吸毒嫖妓 英上議院副議長下台
江蕙伍思凱 19年後首唱秋雨彼一暝
洪辦：蔡英文曾說各自表述一個中國
男童回苗栗過暑假 海濱戲水疑熱昏溺斃
希臘新紓困案下週磋商 盼8月底談妥
傳飛雅特克萊斯勒面臨天價罰金
義大利煙火廠爆炸9死 檢方追查責任
陸在黃岩島海域設浮標 被菲漁民拖走
世足歐洲區會外賽分組出爐 德國中好籤
江蕙唱到淚崩：謝謝大家對不起
肯亞處十字路口 歐巴馬籲青年開創未來
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八仙塵爆滿月 醫師：傷者撐過本週存活率大增
南韓MERS控制 隔離者歸零
台塑20人集體收賄弊案 北檢分案偵辦
希拉蕊提再生能源政見 展現對抗氣候變遷決心
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唾液檢驗 及早發現阿茲海默症
戴隱形眼鏡戲水 女大生角膜受損潰瘍
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土耳其真剷異己假打IS 中東情勢再添亂
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藍委擬刪除卸任總統禮遇 李登輝：選舉花招
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女自殺炸彈客出擊 非洲喀奈兩國數十死
環法賽落幕 英弗魯姆再奪領先者黃衫
哥倫比亞火山噴灰 關閉2機場
陳偉殷難得動怒 戲劇性第5勝
土再對伊拉克庫德工人黨 發動空襲
陳偉殷談動怒 自責沒投好
陳妍希肉胎裝 小龍女裸身練玉女心經
護女橋段太入戲 苗可麗母愛嚇壞陳文山
甜美雙胞胎BY2 為新專輯赴美取經
威力彩頭獎8.8億 試試手氣吧
GOGORO賣的不是車 是電
歐巴馬轉往衣索比亞 將訪非盟總部
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柬埔寨首季輸歐美服飾單價下滑
停擺1個月 希臘股市週二有望重開
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教宗很潮 用iPad登記參加世界青年日
防疫醫學 南市醫另類成年禮
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青年提案關懷銀髮 總獎金85萬
歐美股走跌 台股拚守穩8750
台塑集團爆貪？高層發言體系關機
淡水市井小民 胡景富筆下繪風情
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花蓮熱門新景點 知卡宣親水享綠蔭
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女子與2狗慘遭斬首 疑丈夫下毒手
MERS控制 韓隔離者歸零
法國433個熱氣球升空 破世界紀錄
台股開盤跌 45.1點
台塑爆收賄案 開盤跌0.6元
專心胎教 韓星蘇怡賢辭電視主持
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全台紫外線過量 中南部達危險級
台塑集團爆收賄 經營之神企業蒙塵
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英首相卡麥隆訪東南亞 談貿易與IS
台塑爆貪污 股價開盤跌
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金正恩太陽宮祭祖 紀念兩韓停戰
台塑證實集體收賄 總經理辭職
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專家：大陸能因應1.5次金融危機
大陸6月工業企業獲利 衰退0.3%
朱立倫：與友黨合作不能大張旗鼓
嗆聲 共軍軍報介紹陸首支洲際飛彈部隊
仰光必嚐美食 竹蟶肥美彈牙
7旬男華西街遭砍 命危送醫
為女治病 陸媽賣擁抱一次50元
歐盟去年網路詐騙 達10億歐元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
店家員工拾獲95萬 等於32個月薪水
飛雅特克萊斯勒召修缺失 遭罰台幣33億
傳十三五規劃成北戴河會議重點
外長踹共 解密台灣如何走出去
70歲臨時工華西街遭砍 命危送醫
海上施工影響生計 80艘漁船齊抗議
惠妮休斯頓愛女辭世 歐普拉：安息吧
警方逮捕記者 柯文哲：專案小組調查
台股早盤跌逾百點
北市高中生環島反課綱 中市教育局長支持
台塑集團集體收賄 調查局早有情資
台股跌不休 再跌逾140點
金總推動 一地考照兩地通用
紐約國際亞美影展 映楊逸帆紀錄片
陸27省上半年城鄉居民收入 上海居冠
8月離職 吳清山：歡喜做甘願受不委屈
川普聲勢不墜 支持度續居共和黨排頭
李登輝發言惹議 國民黨團擬修法停禮遇
以價制量 豐興鋼筋再創新低
課綱爭議 柯文哲籲總統表態
7成肝病患者沒就醫 繳健保費別浪費
年度企業永續獎 8/1截止報名
印巴邊境疑恐攻3死多傷 鐵軌有炸彈
台塑集體收賄 李述德：一切照規定走
同性伴侶法 護家盟：打開了潘朵拉盒子
輔選洪秀柱 王金平：還沒實質討論
無良竊嫌偷喪家 親友氣憤PO網捉賊
課綱爭議 王金平：給學生愛的感覺
想找外星人 大陸全球最大望遠鏡正組裝
招待員工出國挨批 中華郵政：改進
今年首季 中美洲出口衰退3.4%.
新台幣中午升 3.5分
福建前副省長徐鋼 被開除黨籍
指釋永信為佛門老虎 少林寺告誹謗
反大專侵害教師工作權 教團籲改革高教
馬習會未成 總統：當然可惜
串兩大眾運輸 高市啟動環線輕軌
台塑集體收賄案 未來現增恐受影響
課綱微調 吳思華：程序內容均合法
李慶華：期盼和黃國昌君子之爭
周倪安告吳思華瀆職 反遭民眾嗆聲
建中樂旗隊挑戰DCI 芝加哥奏美國歌
央大：7月消費者信心指數微跌
早獲密報 台塑確認後接受林振榮去職
爭辦2022冬奧 北京派姚明出馬
塵爆滿月 中市仍有18人住院治療
網路金融 張善政：培育人才很重要
逾半數菲國家庭 自認是貧戶
HTC大尺寸機One Max 傳續曲
台塑人員收賄有前例 遭判6年8月
旁遮普疑恐攻8死多傷 印政府緊急會議
毒蟲遭通緝街頭飛車 警攔截制伏
教育部：大專師評鑑不宜綁招生績效
八仙塵爆滿月 新北市府不歇總動員
改善空氣品質 嘉市盼見玉山雪
歐付寶：台灣第三方支付大有可為
辛勞津貼發放 政院：3天內完備程序
15萬峇里島婚紗照變鄉村風？新人氣炸
回饋社會 農場主人捐消防裝備
江蕙演唱會票釋出 下午4時開賣
小型電子股崩跌 台股一度跌逾200點
清泉崗機場停電 越籍通緝犯搭機出境
北京訂「好人法」 誣陷者將擔法律責任
下半年 薩爾瓦多出口預估將停滯
傳陸借雙城論壇施壓 柯文哲沒否認
機捷工人遭砸死 家屬質疑未打119
表彰唐獎法治獎得主 中大命名小行星
民主人權 總統：大陸仍處不確定狀態
阿拉斯加規模6.9強震 無海嘯威脅
傳黨內觀察期 洪秀柱駁斥
多頭崩潰 台股回測8500點
登山倒退嚕 索國賠敗訴定讞
洛杉磯特奧傳佳音 曾怡瑄游泳摘金
4折單車行程 屏東縣6條路線讓你玩
遠傳控占頻譜 台灣大：合法使用
遠航徵空服員 實踐月曆正妹成嬌點
台股收盤跌 211.18點
父親節獻禮 國賓美饌慰勞老爸
8月台指期跌164點
開低走低 台股跌 211點
台股今年4次重挫逾200點 股民哀號
大紅鶴緊迫盯母鳥 藉機完成交配大事
BEAST新歌 南韓音樂排行榜榜首
游梓翔辭發言人 洪秀柱：會續幫忙
8月電子金融齊跌
空軍凌雲御風音樂會 跨海赴澎巡演
招商引資 佐科威將訪新加坡
紓困怪獸又來了 希臘人熱情不起來
陸軍演模擬攻總統府 馬總統不滿
恐攻波及大陸駐索國使館 1警衛喪生
亞洲合球錦標賽 中華晚間對戰香港
第三方支付6家遞件 最快8月發照
菲媒：陸黑道潛入菲國 專搶華商
提早把關 百貨推商品安全四部曲
台股破底 暴跌逾200點
燒傷脫險條件 醫：傷口面積少於40%
阿富汗婚禮上演槍戰 至少20死
體育場產權糾葛 高市遭台糖追償億元
黨內醞釀重拾舊幣 希臘總理如坐針氈
裴勇俊公開與朴秀珍婚紗照 難掩喜悅
台股重挫 曾銘宗：散戶信心不足
疑瓦斯外洩引火苗 6旬婦嗆傷
印旁遮普疑遭恐攻 莫迪召高層會商
如母翻版 惠妮千金疑用藥過量早逝
台灣人瘋電玩 52%玩家是女生
習遠平：父親習仲勛從不犯左的錯誤
阿里山套裝遊程 體驗獨特風光
大戶問卷衝著稅來 曾銘宗：斷章取義
轉動青春環島行 學員授旗出發
三大法人賣超台股 73億元
韓團小鮮肉離台 粉絲瘋狂陷混亂
現股當沖擴大 曾銘宗：年底再說
小黃提供兒童座椅 柯文哲：做該做的事
探險活寶再出招 萊爾富搭老皮翻紅
無失分中斷 葛蘭基紀錄停在45又2/3局
卸任元首禮遇恐被刪 李辦：選舉花招
基市警局人事布達 林右昌主持
高教工會籲兼任師納勞基法保障
擺攤做生意同理心 男拾獲失金送還
八一前夕 北京軍區3少將晉陞中將
南韓譴責北韓誹謗朴槿惠總統
八德命案 楊姓屋主坦承犯案
烘焙夏令營登場 孩童化身廚神小當家
日股東證指數收黑 日圓走強
無竿可跳 田協：擬請主辦國代購
台塑爆集體收賄案 檢舉人竟是廠商兒子
陸母子被捲入手扶梯 母臨難前力救孩子
8旬翁公車伸鹹豬手 遭送辦
陸公布抗戰70周年標誌 不得任意縮放
韓少棒選手發燒 排除MERS出院
外資上周賣超36.37億元
上海股市暴跌8.48% 八年來最慘
無上藝術巡迴展 中市石岡展出
韓式媽媽鍋料多味美 夏日開胃
塵爆高市11傷者 正向進步
馬習會議題 總統：不排除不強求
總統：兩岸第一道防線是和解
景氣燈號轉藍燈 國發會：經濟力道偏弱
新台幣收貶 3分
氧化鋅奈米柱團簇像海膽 影像奪獎
遠傳指控占頻譜 台灣大追究誹謗責任
因應故宮南院開館 周邊設廣告淨區
台北市幸福毛小孩攝影比賽開跑
高鐵BOT結束 北高票價將降回1490元
食安檢舉獎金 嘉市最高核發75%
南投藍田書院 捐百萬助塵爆傷患
冰雪奇緣安娜現聲 抗癌小鬥士圓夢
中科12週年 年營業額破5千億元
行善團助弱勢 修屋頂不怕漏水
吳山連就任金城分局長
滬股慘跌8.48% 6大利空襲擊
八仙塵爆滿月 侯友宜：還需持續努力
兒童反菸夏令營 嘉市小小兵帶隊
宏達電第2季法說 8/6登場
找第3億乘客 AirAsia全面8折
吳志揚將任元智大學新任校長
8月天然氣桶裝瓦斯估雙降或持平
北越暴雨成災 釀3死
塵爆滿月 衛福部募款專案再延2個月
推無障礙藥袋 衛福部樂見其成
魔獸世界台港澳4強賽 8/1登場
罹癌男搭機摔傷 航空公司判賠
江蕙封麥 蕭敬騰想合唱傷心酒店
新北募集腹酬者聯盟共享美食
王金平：李登輝曾說國民黨不能倒
北市水價明年要漲了 最多加72元
有效節電 新北推4項滅燈措施
外資逃 亞股僅剩印度具吸引力
天熱自取飲料 男將超商當自家
傳承中華飲食 弘光科大辦研習營
外幣結算平台增辦DVP服務 明上線
地方政府招商評鑑 竹縣獲全國第二
防弊案再生 台塑：採購員隨機分派
中正高工體育場爭議 林國正允助協調
LINE漫畫冰淇淋屋 7/31登場
教部籲不對學生記過 民進黨：立即撤告
香港明星足球隊廣西踢球 爆肢體衝突
蔣智賢穿兄弟11號 北京奧運當警惕
是否9月升息 聯準會本週聲明將露端倪
景氣燈號轉藍燈 國發會：景氣呈現膠著
菲總統任內表現 差強人意
中央氣象局氣象報告
竹縣勞動力參與率高 失業率全國第二低
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
助好孕 高市創坐月子中醫補身加值
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
經濟成長保3 杜紫軍：審慎樂觀
觀光局稽查 為嘉義旅遊品質把關
MG149案 北檢28日傳喚柯文哲
葉耀文撐竿跳事件 體育署田協鞠躬致歉
台塑林振榮升官如坐直升機 摔得也快
為國際花博暖身 台中花都藝術節先登場
大聯盟名人堂 3巨投攜手入主
DVP服務明上線 壽險業者有興趣
麵包超人官方商店 9月來台設點
江蕙演唱會釋出票 1440張完售
禁不起誘惑 近年五大企業弊案回顧
屏東竹田鄉掀壁畫風 老夫子吸客
赴港推介苗栗農產觀光 徐耀昌自費率團
遠傳台灣大頻譜之爭 蔡明忠火大要提告
港女打工是否非法 移民署：東縣府認定
天文館祕技 在地球就可拍到冥王星
港女打工所得 業者：是獎金不是薪水
收賄案 台塑赴調查局提告做筆錄
北富銀綠能貸款 利率只要2%
朱孟庠女人秘境 直探靈魂深處
股價慘跌 立隆立敦庫藏股護盤
陸股拖累 港股重挫
塵爆滿月 桃園尚有42傷者住院
抗議風力發電工程 80艘漁船集結
海外老兵受贈抗戰紀念章 老淚縱橫
梯瓦405億美元買愛力根學名藥事業
性侵女兒12歲男友產女 澳洲女子判6年
傳華碩財務長自殺 警方：不便透露
旅客吃光拾得餅乾 航警送辦
鐵人侯友宜 醫塵爆家屬的心
台灣人瘋遊戲 近6成玩家願花錢
傾盆大雨 嘉市路樹倒伏
澎湖警界調動 中高階主管到任
股價近5年低 景碩庫藏股自救
房市降溫 6月房貸土建融年增率雙低
土耳其否認轟炸敘北庫德族民兵陣地
陸媒抨擊選立委 吾爾開希：被陸媒霸凌
雲門戶外公演 8/1花蓮賞稻禾
南橫公路坍方 預計28日傍晚搶通
大陸調查：民眾環保維權意識漸抬頭
Saya登中國好聲音 阿妹微博力挺
單車騎士跌落邊坡 所幸輕傷
樹黨澎湖立委參選人 首辦政見審議會
U12少棒 台俄大戰因雨延後
攀樹專家 護總兵署百年木棉
滬股創史上第2大跌幅 千股跌停
談經濟 毛揆：外界說政經變動有影響
櫃買指數暴跌4.97% 近4年最大跌幅
雲林大雨 時雨量75.5毫米
桃竹苗首辦瑞智學堂 失智長者上課囉
課綱爭議 林佳龍：實質程序正義回應
TPP會談夏威夷登場 成敗在此一舉
外資匯出減緩 新台幣小貶3分
澎衛生局市場抽驗蔬菜 4件不合格
日亞化新專利加碼告 億光：換湯不換藥
艾奎諾三世國情諮文 繳執政5年成績單
被激膽小 男士官賭氣偷拍裙底風光
做黑心豆芽菜被逮 還被查獲逃漏稅
花蓮議員停權案 綠營籲踩剎車
任國安會副秘 高振群：深感光榮
主權基金露曙光 政府首度點頭研擬
陸股創8年最大趺幅 亞股倒地
飯店奧斯卡金鑰匙 台北晶華台南晶英獲頒
塵爆滿月已9死 搶救生命漫長重建
Agoda：阿拉伯日本旅客評價飯店超嚴格
出國前再三確認 撐竿選手經驗談
協助八仙傷患 以色列捐贈碾皮機
遠傳明天提訴訟 台灣大：不畏戰
塵爆滿月 奇蹟男孩呂意銘長新皮
法農民阻撓德國西班牙農產品進口
瓊斯盃女籃 中華白隊力退紐西蘭
續辦課綱座談會 邀學生與教育部長溝通
八仙塵爆傷者邁步復健 量製壓力衣
網路金融監管 陸學者提3建議
港媒：廣東精神疾病醫護比 嚴重不足
BBC：馬總統指大陸政治進展不穩定
最幸福路跑 名古屋女子馬拉松報名
西南風水氣多 28日全台天氣不穩
陸電玩遊戲解禁 外商受惠
旁遮普恐攻 獨立日前全印高度警戒
美津濃馬拉松接力 新科技選手可定位
對外投資金額 7月創單月新高
我的少女時代 重現90年代校園光景
希臘第3輪紓困 雅典正式起跑
國手竿子運不到 田徑協會真漏氣
傳挑戰費鴻泰 張承中：八字沒一撇
菲國客機遇雹擊 有驚無險
少棒台俄大戰 陳浩恩首打席開轟
花蓮市歷史建物復舊 日本師父祈福
菲總統發表國情諮文 場外示威30餘傷
7月上半月 大陸團客赴港人數大減4成
文創馬公讓市所充滿藝術氣息
警逮學生 柯文哲：哪是警察局長在決定
法女穿比基尼曬太陽遭毆 演成族群對立
現身紐約雜誌 35女子控天才老爹性侵
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卡麥隆訪印尼 加強經貿合作反恐
金蘭醬油新團隊 經部正式核准變更登記
Wonder Girls重返歌壇
4恐怖分子喪命 旁遮普恐攻落幕
光天化日偷海砂 海巡逮正著
威力彩開獎
U12少棒 中華6比0俄羅斯
西班牙議員率團訪華 外交部將贈獎章
陸股暴跌帶衰歐股 專家：最糟的還沒來
台星旅遊交易媒合 駐星代表拉抬人氣
烤五花肉配燒酒 韓上班族最愛
柯文哲自嘲 還沒準備好當總統
大陸稀土出口美日 量增價跌
大暑剛過 大陸各地發高燒
台塑收賄案 廠商兒子兩度陳情籲開放
美司令：南海若戰 美輕易鎖定陸島
歐巴馬訪衣索比亞 強調打恐也提人權
U12少棒 中華11比0俄羅斯
今天是非常重要的一天 瑞莎峇里島完婚
ITA2 台灣通知WTO加入
侯孝賢當導演前 曾有歌星夢
柯文哲：松菸煙囪像金箍棒倒了就算了
水費要漲了 高市加收污水處理費
大陸又有電扶梯傷人 男嬰恐截肢
東北大旱 吉林黑龍江受旱51萬公頃
大陸遊戲市場 取代美國登全球第一大
飛雅特克萊斯勒購回瑕疵車 恐砸791億
器材問題 單項協會多靠私交解決
包喜樂缺陣 中華藍照贏美國
U12少棒中華大勝俄羅斯 4連勝
經部催生 10年投資1.5兆
時事社記者提問不當 懲戒處分
美人口販運報告 台列達標第一級
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
救市措施後勁不繼 陸股慘跌
哈里斯談話 美對南海最強烈說法
瓊斯盃女籃 中華藍白旗開得勝
愛用嫩模 時尚界挨批
英外交部放寬民眾赴伊朗旅遊建議
美特使：北韓如願核談 美會展現彈性
台官員投書紐時 南海協議需台協商同意
培生接連出手 財經媒體清倉殆盡
台編舞者蔡博丞獲西班牙國際編舞獎
泰代理孕母不放手 外籍同性戀淚求孩子
陸股暴跌波及 美股早盤下挫
歐盟：希臘與債權人在雅典展開談判
韓：MERS疫情近尾聲 總理籲民眾安心生活
台中金典陪老爸享美食過88節
維多麗亞尊寵父親 推出龍蝦套餐、牛排料理
國泰商旅旗下「Cozzi Café」仁愛店慶開幕
白金漢宮「來自王室的歡迎」揭開皇室面紗
時尚辣媽邱喜春 熱心助新住民姊妹變美增自信
陽光家園教育促進協會 助弱勢童建立生存力
新北布袋戲研習營 新住民親子專班招生中
海大海洋夏令營 帶領陸生親近海洋認識台灣
移民署下鄉 關懷運動場上未來之「新」
捷運中山站隨機砍人案 郭彥君殺人未遂罪起訴
教育處攜手警察局 竹縣加強宣導國外打工安全保護
越配戰勝病魔不畏苦 開店盼子念大學
北車一樓新移民子女創作展 感受濃厚異國風情
竹縣防制人口販運聯繫會議 頒發東南亞語通譯人才結業證書
印尼客家人嫁作台媳 任溝通橋樑助新住民姊妹
陸政府再出手救市 但能救世嗎？
櫃買中心推展國際合作邁入新里程～阿曼資本市場監理機構簽署顧問合約
(時評)當午夜鐘聲響起時...
集保結算所：台灣外幣固定收益商品交割邁入新里程碑
野村：陸股大幅區間震盪 港股多看少做
大企業力挺 美抗氣候變遷再添喜訊
雲朗觀光集團 歡慶專屬父親月！
闖教育部檢討報告出爐 記者違法 未查扣手機
促進經濟新招？ 南澳擬變換時區
Google幫你隨時記錄、分享和重播回憶
新水價公式通過 北市水價最快明年漲
陸股暴跌 證監會否認不再救市傳聞
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美土擬合作 敘北建無伊斯蘭國區域
陸股崩跌衝擊 歐股收挫
曾訪台灣 印度前總統卡蘭辭世
英國出現2起MERS疑似病例
撥款前 債權人盼希臘通過第3波改革案
陸股崩跌效應 美股收黑
陸股重挫影響 國際油價再跌
反IS聯盟將開會 商討作戰大計
美升息腳步 FOMC將釋訊號
用Apple Watch看盤 可以了
印度恐攻 機警巴士司機救75命
印尼發生7.0強震 無海嘯威脅
60家未上市股票標售 國庫追稅
UNIQLO財報優 最大市場陸韓
另闢財源 券商財管規模破千億
美學者：陸股掛習大 官方難脫身
陸股跌 還有高收債可創高？
韓聯社：南韓宣布MERS疫情基本結束
巴黎萬能門房 重建往昔鄰里關係
吉姊當家 向護理師消防隊員致敬
陳隨意40看俏 如願與女模演出MV
非禮勿弒 8/28驚悚上映
遊說團體：脫歐將傷害英國大學地位
新埔水梨正甜 搶鮮是時候
消防宣導新招 瓦斯鋼瓶打造鋼鐵人
巴西求職困難 勞工只能打零工
曹錦輝下放 曾文誠：仍有機會回大聯盟
三星平價機Galaxy J7 八千有找
MG149案 北檢首次傳喚柯文哲
英原始大憲章 深藏索爾茲伯里大教堂
融資自我了斷 台股苦等外資回頭
私有地做公益 可食地景共創生機生活
股匯市動盪 投資人憂巴西經濟前景
阿里股價不振 馬雲今年財富恐縮水
泛運閉幕表演 肯伊威斯特丟麥克風離場
白天各地炎熱 恆春半島防大雨
生態多元 水雉現身援中港濕地
烈日防中暑 全台紫外線危險級
Windows 10新授權金制 DRAM不利
MERS將結束 韓總理籲民眾安心生活
組裝機器人 電腦應用展等你來體驗
惠妮愛女過世 初步驗屍難解昏倒謎團
MERS 韓總理宣布疫情近尾聲
美人口販運報告讚古巴 遭疑為政治因素
台股開盤漲 16.74點
3D列印能做什麼 電腦應用展藏驚喜
越捷調時間 台灣晚班機變早班機
重創旅遊業 南韓MERS疫情終告結束
杜拜租單車 前30分新台幣127元
法務部執行署 設阿里山服務站
北市補助防水閘門 8月開放申請
鴻海子公司京鼎上市 股價漲13%
美津濃馬拉松 宏?運動雲提供新體驗
夏遊杜拜 近50度高溫變熱狗
陸股又暴跌 專家：市場信心未恢復
外交部7/31起受理申請創業家簽證
杜拜阿拉伯味 香料黃金市集尋
台美駕照互認互惠 新增西維州
裴勇俊贈餐券 粉絲揪感心
陸客不滿延誤 香港機場襲擊職員被捕
南山人壽上半年淨利逾百億
預告火車站殺人事件 苗警重視
朦塵中高樓持續竄 杜拜難見藍天
大陸證監會深夜發文 嚴懲惡意做空
府中15 八月主題影展探討愛
羅淑蕾出庭 指柯文哲私收五百萬捐款
新台幣早盤走勢平穩
親見人類最早祖先化石 歐巴馬悟四海皆兄弟
桃園大量傷患救護演習 過程逼真
嘉市國小學童 參加亞太兒童會議
塵爆滿月 朱立倫：傷患照護預做規劃
甲魚檢出致癌孔雀綠 流入點水樓
衝印度市占 蘋果佈天羅地網
肯伊威斯特摔麥走人 疑音響出包
生死一瞬間 台科大生入選2動畫展
雲林稅務局：農地農用才免徵地價稅
自由中國號返航記 紐西蘭全球首映
台灣捐哥倫比亞貧童平板電腦
北北基計程車費率 10月擬漲14%
印度飛彈之父83歲辭世 總理致哀
美童軍總會解禁 成人同志可任團長
二手電器行變地下錢莊 2人落網
水價公式拚今天過 北市水價明年喊漲
駐紐處大樓聽得到另類台灣音樂風
朱立倫：釣魚台是屬於台灣的
陰霾未散 上海股市開盤跌近4%
撐竿跳事件 田徑國手反問批評者
棕櫚渡假村闖環評 環團籲暫緩審查
孫大成陪友邦大使訪瓜竹教育中心
蔡力行：物聯網加速 商機蓬勃
健保署：健保卡換補 可線上申辦
大福彩頭彩3.1億 連8期2獎百萬
天使遺落的羽毛 網友讚嘆太美了
MG149案 羅淑蕾：柯文哲設小金庫
羅志祥生日 蔡依林送金球鞋蛋糕
傲氣飛鷹紀錄片 8月中旬播出
外國人濟州島買地 陸民占4成
陳良基：不鼓勵學生犯法 盼校規先處理
惠譽示警：資產風險仍是壽險主要顧慮
薩爾瓦多對中美洲出口 5年成長26%
越南貪官外逃5年 新加坡落網
上半年 旅美薩僑僑匯略見成長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
甲魚驗出致癌物 點水樓：5月就停賣
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
併購基金 估年底前有第一案
PA帶頭衝 台股吹反攻號角
美肯定台防制人口販運成效 外交部感謝
調查：學齡期兒少溺水 7成8發生在暑假
陸產電影捉妖記 大陸票房超越侏儸紀
普羅旺斯林火延燒 法疏散1萬名露營客
物聯網 石木標：電信業是關鍵
澳洲皇家博覽會 體驗道地農場樂
甲魚含孔雀綠 農委會：規劃抽檢養殖場
北韓金剛山松樹林有難 南韓專家救援
攻智慧生活 毛治國：政府投資逾50億
插管病人早復健 復元效果佳
駐舊金山經文處長參加猶他州拓荒節
前進緬甸 仰光旅遊初探
捷運隨機砍人 郭彥君殺人罪起訴
雲林幸運兒 大樂透1.9億頭彩還沒領
撐竿跳事件 葉耀文：協會真的積極
Apple Watch App三連發
提升競爭力 蔡力行：社會別造成對立
台灣主權風險指數排名 維持近2年最佳
對話無法重啟 北韓全怪美國政策
點水樓：疑慮甲魚當下退回沒賣
課綱爭議 教育部盼回歸專業
賴清德拒進議會 謝龍介譴責代替質詢
空軍官校營區開放 雷虎重現天際
軍公教聯盟黨整軍 盼進國會救台灣
紅貴賓拋5樓慘死 男將移送法辦
新台幣中午升 6.2分
太平擬設飛彈基地 軍方開說明會協調
預告苗栗火車站殺人事件 疑惡作劇
大陸網路保險監管細則 出爐了
台師大證實 北大人手不足退籃球邀請賽
北檢首次傳喚 柯文哲：你要問就給你問
陸股仍不振 早盤暫收跌
河南民眾強制戒毒 持刀襲警被擊斃
進擊的機器人 中國大陸規劃5年戰略
學生架住教官 柯文哲：也許他們在跳舞
新北成立餐旅人才培育中心
科學家提警語 美洪災危機比想像糟
走訪仰光 緬甸外國觀光客首選
衛福部：PRP限治療用途 醫美止步
水價新版公式通過 水價將喊漲
水泥封屍案開庭 死者家屬淚崩
魚刺卡喉13天 陸男大出血身亡
每2周1船遭挾持 東南亞海域敲警鐘
友邦國際生授白袍 馬總統見證醫療外交
物聯網商機 施振榮：台廠有機會
韓MERS將結束 疾管署解除旅疫警示
印菲調幫傭薪資 外交部：回歸諮商程序
一精難求 四川人類精子庫網上求精
涉用人頭申報助理費 議員遭起訴
洛杉磯特奧滾球 男女團雙金
希前財長坦承 曾密謀駭入納稅人帳戶
鱉烏骨雞藥檢超標 流入點水樓中港愛買
中共秀二砲部隊 羅紹和：無助兩岸和諧
北韓駐陸大使：朝鮮半島緊張 是美引起
聯發科估景氣緩 下半年仍勝上半年
郭彥君稱無人阻將殺光人 檢方求重刑
強茂內線交易案 投保受理委任求償
ChinaJoy登場 磁力線上秀大作
宜蘭燿華電子疑氯氣爆炸 4人受傷
輕度失能老人聘外勞 長照團體抗議
為父母返鄉 女主管種菇創業
幫助塵爆傷者照護 喬福捐防褥床墊
獅子行蹤成謎 密爾瓦基全市玩躲貓貓
南韓MERS疫情脫險 正式告終得再等等
一篩二檢三保肝 就怕無感不行動
北市水價明年漲 估 6成用戶沒影響
燿華化學槽氣體外洩 員工送醫檢查
政府機關用揪科 台聯黨團指牽扯陸資
揪科疑牽扯陸資 徐爵民：依法處理
維穩市場 大陸央行提前公布會議主題
台股收盤漲 25.81點
八仙塵爆 新北首長挽袖捐血
跌深反彈 台股漲 25點
避免化療影響生育 先凍卵再抗癌
8月台指期漲16點
香港貓熊佳佳 全球圈養最長壽
8月電子漲 金融跌
資安漏洞 Android手機恐靠簡訊就能駭
台北市公布強降雨SOP 簡訊通知防災
小黃調漲 柯文哲：我是亞當史密斯信徒
限制日食品 外交部：僅兩岸採區域管制
吳思華：新舊教科書併行 多元觀點
大馬媒體上訴法庭 盼撤銷出版禁令
學者：課綱爭議源自史觀 但不應否認史實
宣揚反黑箱 高中生環島苦行抵彰化
18公斤肥貓減重 減掉半個自己成三逼巴
捷運隨機砍人 郭彥君遭續押
陸發改委：經濟下滑 引導資金流向實體
傅(山昆)萁批北市公宅 柯文哲：他搞混了
高齡產婦做人貪多 寶寶太輕風險增
PA領軍衝金融扯後腿 台股小彈
棕櫚渡假村 在地青年批陳舊開發思維
吳思華：闖教部脫序違法 包容學生助自新
中共7常委隱身 北戴河會議可能開始了
北檢辦MG149案 柯文哲拍胸出庭
台灣臉友 92%用手機上臉書
新莊地藏庵遭竊百萬元 鄰居下的手
藍燈買股票 投信建議逢低布局
揪科疑有陸資？經部：攏係台灣人啦
友達上半年每股盈餘約 1元
輕軌試營運 持一卡通免扣款搭乘
基隆立委 國民黨29日通過提名郝龍斌
三大法人賣超台股 20億元
華亞科Q2淨利 8季新低
宜蘭規模4.4地震 南山5級
洄瀾新醬味 古法技藝盼傳承
橫向國道選擇性收費 張善政提發想
MG149案 北檢傳喚柯文哲及2幕僚
國家環教獎 華山獲社區優等
大台北下冰雹 大小有如彈珠
水價公式統一 用水大戶恐一國兩制
台北市公布文山區易淹水區域
大雨 台南東山區二級淹水警戒
疑肛交又口交 6人染A肝
甲魚藥檢超標 台南養殖戶低調
反黑箱檢討報告公布 警：未查扣手機
燿華宜蘭廠疑氯氣爆炸 4人受傷
多益研發替代役專案考 成績直送企業
北市警：3記者違法侵入教育部
5座養雞場飄臭味 民眾縣府抗議
守護非洲保育 唐獎致力地球永續
高雄藍營政二代選立委 主打年輕活力
花蓮瑞穗舞鶴下冰雹 民眾驚呼
暑假出國放鬆去 吃美食還能抽機票
偵查佐出遊查有異 男子持偽銀聯卡遭逮
南亞科Q2淨利 6季新低
擁千萬蜜蜂工人 蜂王笑嘆無法選總統
三峽大豹溪傳溺水 1男無生命跡象
IMF：義漸擺脫衰退 就業仍低迷
兩岸圓桌會議登場 盼提升陸客來台品質
澎延續觀光光雕花火與沙灘嘉年華接續登場
台聯質疑揪科 張善政：勿看影子開槍
反黑箱檢討報告公布 警：未查扣手機
納吉宣布撤換副首相 震驚大馬
需求弱 南亞科估價格難V型反彈
疑與女友爭吵 男子跳海險沒命
澳紀錄片深入IS戰區 子彈身邊呼嘯而過
捷運隨機砍人 郭彥君出庭冷笑
總統：透過努力讓孩子有最好教育
人行：陸下半年貨幣政策 穩字當道
查名身分 珍珠港事件殉職美軍墓地開挖
Hydis工人快閃永豐銀 籲真協商
韓媒：北韓不斷向陸釋出修好信號
詹詠然詹皓晴再合拍 目標奧運門票
新台幣收貶1.5分
小行星命名台中 林佳龍：台中躍上宇宙
85歲聘外勞 勞部：不影響家事員就業
台灣醫學教育 助史瓦濟蘭學生圓夢
明年你家水費漲多少? 試算告訴你
中山高大灣交流道 地方盼速通車
納吉撤換內閣首長 疑與涉弊有關
大馬男海洛因走私 桃機遭逮送辦
星光大道回來了 陶晶瑩變總評審
嘉女小太陽 訪獨老環台14天
基隆105年擬整合推夏日嘉年華系列
今年無旺季 彭(雙)浪：從春天直接進秋天
水價公式 擬4年檢討1次
國5翻車 冰塊散落一地
腹背受敵 三星擬推大尺寸S6 Edge突圍
民進黨919全代會 總統立委選舉造勢
文創旅店 蜂巢旅店打造旅人台北的家
同伴溺水當開玩笑 男救起無生命跡象
力成西安廠年底完工 最快明年Q1量產
反課綱闖部會 國民黨批蔡英文袒護非法
打擊跨境詐欺集團 中市查獲轉帳機房
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恐攻遇難大陸武警 曾是警犬訓練員
印尼規模7強震 釣魚少年墜河溺斃
兄弟吉祥物傑米象引退 小翔接棒
性侵智障高女生 男子判刑3年2月
力成衝中國大陸 布局標準型DRAM
阿拉斯加外海鯨魚死亡 原因不明
烏骨雞檢出抗生素 愛買下架接受退貨
台印尼協商共識 續輸漁工3條件
林右昌：耶誕節基隆變身聖城
三星平板攻台 今年銷量要續當老大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
友達看Q3營運 價量均小跌
證監會查拋售 陸股大幅震盪仍收跌
國道散落鐵片 11部車輛遭殃
北市警：處理反課綱闖教部均遵守則
瓶中信 看似浪漫卻成海漂垃圾
桃猿拚消暑商機 水樂園進駐棒球場
台灣好行邀旅遊 擬串連高鐵便捷行
挑戰最強校花 2女學生晉決賽
世界聽障選美亞洲冠軍 林靖嵐落淚
三星超薄平板襲台 售價1.29萬起
陸股災拖累 日股收黑
郝龍斌訪基隆議長宋瑋莉 展現團結共識
強子對撞機新證據 再打臉超對稱理論
台中動漫力 8/1登場
開發金子公司 擬香港IPO
毒蟲躲警察心慌慌 倒車栽進田中被逮
經濟體質強化措施 金管會推7大措施
法國考古突破 55萬年前人牙出土
拉抬立委聲勢 王金平：黨員本應如此
MG149案 柯文哲快人快語直爽回答
寧波新電動公車 靠站10秒把電充飽
燿華宜蘭廠氣體外洩 1員工留院觀察
義經濟回春力道弱 恐面臨無業復甦
民進黨：課綱微調程序明顯違法
台中市議會無黨聯盟黨團 成立揭牌
頻譜之爭 遠傳正式告台灣大
奧克拉荷馬州地震大增 鑽油惹的禍
台灣人瘋自拍 美圖下載破2000萬次
拚節能再添6企業 省下2.7億
秋田縣知事佐竹敬久8月率團訪華
格達費之子塞夫 鎮壓抗議被判死刑
全球汽車龍頭競賽 豐田落後福斯
高雄管線自治條例違法 林國正批僵化
氣候變遷 義年損恐達3百億歐元
宏達電刺激買氣 抽東京搖滾五月天
上海自貿區金改條文 提交國務院審議
郭雪芙為古又文剪綵 美得像花仙子
阿富汗古僧侶修行洞窟 今成窮人避難所
槓龜19年 菲男中樂透鹹魚翻生
TPP拚達陣 環太平洋國家審慎樂觀
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才高喊減碳 希拉蕊遭直擊搭私人飛機
西園路14歲少年墜樓 意識清楚送醫
新莊義消歷史久 集結成書留紀錄
20年椰創人生 林達龍開發椰絲盆栽
新北最會省 奪四省評比雙冠王
讚布萊特領導有方 蒲亭：應獲諾貝爾獎
阿嬤捐款林佳龍 支援反課綱學生
能源股帶動 港股收高
大學考試分發 5萬餘人完成志願登記
圖書館CO2濃度高 嘉市環保局改善
超越菸酒 接吻成頭頸癌主要危險因子
金廈泳渡及搶灘料羅灣 2千人次參與
泰拳好手潘弘旻 進軍世界賽圓夢
建構國際友善環境 提升澎湖競爭力
畢書盡與師弟發片 不刻意比較
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不讓夢畫下句點 女孩帶著男友約定旅行
台北風格交易所 體驗以物易物趣味
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栗喉蜂虎遷徙路徑 金門要追蹤解密
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NASA最大火箭漸成形 登火星不是夢
信義統合居家服務平台 目標年營業2億
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執導劇情長片 任賢齊嘆導演難當
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國中生5樓頂嬉戲 墜落手骨折
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中秋節預購大檔期 月餅禮盒搶市
29日上午晴朗高溫 午後有雨
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U12少棒 中華隊30日抗日
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福島輻汙地下水淨化後排大海
化學奧林匹亞 黃韋傑表現佳
美補鈔員忘了現金袋 475萬元被撿走
日批准福島核災賠償金增至7.07兆日圓
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駭客是文青 經典小說淪電腦入侵工具
白天晴朗炎熱注意防曬 午後山區防大雨
Ekka皇家博覽會 體驗道地昆士蘭農村風情
寒舍餐旅 以經典泰式魅力歡慶父親節
台北晶華推出「海陸雙饗」歡慶父親節
通往光明之路 祕魯搗共黨本營救性奴
今年半導體訂單能見度 京鼎：很有信心
安檢八仙官員被爆收賄 朱立倫：究責到底
(時評)中國越來越喜歡單邊行動
智慧兒童安全座椅 不再將幼童忘在車上
點亮菲國偏遠地區 SALt研發「鹽水燈」
印度民宅倒塌 傷亡至少6人
開店顧兒 李素花樂學技藝紓壓助家計
首屆來台陸生畢業 帶濃濃臺灣腔和人情味返鄉
外籍生暑假在台打工 需事先申請許可
就業中心助媒合 陸配重燃鬥志與希望
杭州台辦換位思考 陸生赴台服務工作全面展開
新住民語文列入課程 教育部盼提昇「新」力量
防制人口販運獲國際認同 總統：嚴查重罰
外師助設計教材 光華中學星光英語營遊戲中學英文
美國學校新北校區 適性揚才盼孩子走出一片天
行政院成立國家級平台 媒合外籍人才來台
永遠服從 南韓特殊的職場文化
(時評)年齡不是票房毒藥
反課綱記者遭逮捕事件 北市警局退出調查小組
Twitter財報亮眼 為何股價反而大跌？
HTC賣中資? 宏達電：嚴正否認
擎力科技8月上旬興櫃掛牌
桃機傍晚雷雨當空 影響多架航班
集體自衛權 安倍：推測有無攻擊意圖
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陸出動大批機艦 南海實兵對抗演練
企業財報利多激勵 美股勁揚
港大學生衝擊校委會 校委不適
以間諜假釋 凱瑞：和伊朗核子協議無關
國際油價漲跌互見
企業財報利多激勵 美股收盤勁揚
美假釋以間諜波拉德 尼坦雅胡表示歡迎
電影回不去的時光 歌聲中說愛你
蘭陵王緣未了 陳曉東再糾纏毛林林
維多莉亞拍攝技巧 好萊塢名導都驚嘆
魯凱族小米祭 台灣部落寶藏全紀錄
美國最年輕殺人犯 坐牢16年獲釋
法國擬放寬學生簽證 不必每年更新
公共建設金擘獎 25件入圍
日股今年漲2成 搭配 ETF賺更多
陸股行情 豬來了牛也走了
北韓駐聯合國大使：北韓10月或試射飛彈
美股勁彈 有利台股回穩
感念艾森豪挺台 台助美興建紀念堂
巴黎迪士尼疑收費歧視 一樣套票數樣錢
載漁貨貨車氣瓶爆炸 駕駛灼傷送醫
調查：低頭族成癮 貓和性都可拋棄
晴朗炎熱 午後山區防局部大雨
藝術大專生下鄉 民宿感動供免費住
移植橫濱花壇節 漁人碼頭秀花毯
孫立人將軍特展 屏東展出
保護行道樹 民眾共把關
前紐約市長彭博 鉅資買倫敦豪宅
推特營收明顯成長 股價勁揚
栗喉蜂虎生態片 30日金門發表
營養午餐吃什麼 未來手機可查
6.1地震來襲 搖撼巴拿馬哥倫比亞邊界
解饑又環保 義擬推昆蟲上餐桌
南韓藝人PSY 9月重返歌壇
推廣屋頂綠化 建研所設展示區
憑證授權機制添2種 線上登記更方便
任賢齊稱人來喜 盼舒淇覓歸宿
中廣退休攝影 用鏡頭寫歷史
台股開盤漲 5.52點
標普調降巴西主權評等為負向
英仙座流星雨 8/13觀賞高峰期
英特爾美光發表3D XPoint晶片 快1千倍
全台紫外線過量 竹苗最曬
巴西石油貪汙案擴大偵辦 牽連核電廠
陸強推大國經濟 美靠TPP回應
A380不夠看 阿聯酋盼能更大
慣竊醫院病房扒竊失風 苦苦求饒仍送辦
韓陸警方聯手 41電話詐騙嫌落網
曾銘宗：金融業是春天 全年獲利估5千億
波多黎各破產無門 美財長籲修法
大陸跨境網購地 美國穩居老大
台30所大學高教展 泰國學生興趣高
曾銘宗：股市朝穩健正面發展
新台幣早盤升逾 1角
禮券現金都好用 訂房訂位不再吃閉門羹
美報業寒冬 調查：再裁員10%
鄭明典：冷心低壓中心在台灣東北角
Apple Watch改變了什麼？
夏日爵士戶外派對 連3晚不停歇
星男意圖加入伊斯蘭國遭拘留
泰國與緬甸簽署14天免簽協定
防治人口販運 總統：嚴查重罰
女星拒掛名柏金包 控活剝鱷魚皮
調查：3成5弱勢生每天打工逾2小時
OIU發照 曾銘宗：邁向亞太理財中心
上海28日飆38.5度 創今夏最高溫
謝龍介陳玉梅 出任洪辦發言人
屏東3大迎王祭登場 三隆宮30日王船進水
泛美基金會捐貝里斯伊波拉防護設備
李新穎頒薩台灣及國合會獎學金
區域經濟整合 中經院：台灣進度落後
漢堡資訊保護局 令臉書讓用戶用假名
景氣有疑慮 台股創 9個月低
私地主不修道路 柯文哲：為何這麼壞心
中共：十八大迄今 反腐救二千億元損失
母女趕投票闖平交道 險遭火車撞
抗議9校漲學費 反教盟灑冥紙
法台商會晚宴 歡迎新任駐法代表
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
膝蓋腫如饅頭 誤認運動傷害拖6年
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北越水患嚴重 至少17死6失蹤
大馬青年機車藏毒 難逃星海關法眼
宏都拉斯哈密瓜將銷往亞洲市場
基隆海洋老鷹嘉年華 8/1熱鬧登場
升息前後波動 投顧：看好美溫和復甦
西安雕像難逃鹹豬手 重要部位被摸黑
廣東拍攝反貪電影 8月公映
自立青年變校長 攜助養人贈筆27年
走了豬來小七 蘭嶼整潔度仍在台東殿後
NFL首出女教練 紅雀創舉贏掌聲
反課綱學生衝官署 吳思華願給自新機會
全球液晶顯示器出貨 今年恐小幅衰退
宋選總統否 親民黨：8/6宣布動向
佛州300年沉船 撈得3100萬元寶物
深航班機縱火案 台州民航正副局長丟官
中研院工人遭電擊 有生命危險
桃機工安意外 桃勤駕駛重傷
6萬月薪心動赴菲 4台人沒工作簽遭捕
北京沙塵暴發源地之一 恢復1/3綠地
防制人口販運工作坊 強化跨國合作
雙手移植年齡最小 美8歲童歡喜露兩手
新台幣中午升 1.21角
陸股不振 美媒：北京干預徒勞無功
蔡英文：釣魚台屬於台灣
穆迪信評：一帶一路可緩衝經濟放緩影響
洪辦新發言人 龍玉剛柔並濟添戰力
金融商品全面開放質押 目標年底前完成
上海副市長訪台 30日拜會柯文哲
尋仇小王錯殺鐵工 男判無期定讞
燃料只能撐3分鐘 美客機險無法降落
勾結廠商詐財 台鐵餐務班長判8月
北市車禍 貨車車頭全毀司機重傷
跨海退件包裹郵局送達 韓婦感動
大陸第一涼茶之爭 加多寶敗訴賠上千萬
陸客運站神翻譯 廁所變成等候室
警察抓記者報告遭疑 柯文哲：有權辯護
輔佐官發言惹議 安倍急滅火
華山基金會感恩會 幼童1日義工
新北升級傳產 首創4G作業平台
印尼拿翹 台灣要漁工得每月發獎金
採訪反課綱遭逮 記者：和學生並非共謀
Win 10來了 中午開始通知升級
胃內放水球減重 通過美FDA核可
台北餐廳週9月登場 高級餐廳下殺4折
媒體指柯文哲承認疏失 律師否認
王建民7局失4分 轉戰水手首勝
小米攜手Uber 雙北極速到貨
換標籤買高價吸塵器 男子判4月
源思投資者全為台資 用戶已200萬戶
掛羊頭賣狗肉 雲林查獲賭博電玩
洪秀柱競選總幹事 朱立倫：尊重選擇
反黑箱課綱學生 徒步到雲林
白色晚宴在紐約 5千人一身白快閃開桌
日本人氣商品 動動手指就能買到
土耳其總統訪陸 陸專家：土對陸有偏見
大陸炒房新目標？中產階級興起赴日買房
蔡英文：支助非金援反課綱學生
揪科疑涉中資 源思：100%台資
台股收盤跌 19.01點
輕軌試營運 高市府趕辦使用執照
佛州男涉背包炸彈陰謀 疑受IS影響
顧救人忘時間 外交官錯過出訪專機
震盪整理 台股跌 19點
小S夫父子否認炒股 胖達人案下月宣判
扯爆 桃園1警員租處藏近百卷證
3成學童便秘影響身高 矮近6公分
8月台指期跌55點
波士頓棄申奧 美媒：民主國家玩不起
8月電子金融齊跌
法務部矯正機關 危安應變演習逼真
越南概念股強 台股震盪小跌
賣方讓價意願增 房市買氣略升
韓國安心旅行包 旅遊好物大公開
小S夫父子痛哭 胖達人案8/28宣判
金融業打亞洲盃 曾銘宗點名5國
嘉義鹿草焚化廠 再度獲評鑑肯定
陸媒：福建海警30日台灣海峽實彈訓練
MG149轉偵字案 柯文哲：我沒意見
無人機送貨 亞馬遜盼設空域
反課綱事件 教部：撤告是選項之一
行賄廠商曝光 台塑：不便評論
暴龍蛀牙之謎 科學家說從頭
漁船擱淺 花9小時脫困
矽品上半年獲利 波段同期高
漁貨車氧氣鋼瓶爆炸 駕駛無生命危險
三大法人賣超台股 33.27億元
5成理專籲危機入市 首選陸股
陸客推撞香港機場員工 獲刑
台灣防制人口販運 美讚全球模範
Note 5來了 8/13全球發表
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多倫多國際影展 尚馬克瓦利獨領風騷
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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