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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
大陸救市 李克強：有信心因應風險挑戰
北富銀連7年應收帳款業務 受肯定
觀察希臘局勢 偏弱勢盤整
台東清晨車禍 1死1傷
智慧機出貨旺 矽創淡季業績穩
10年6644億台幣 股神慨捐慈善機構
燃脂大作戰 感測手環拚獎勵
台東7日正常上班上課
希臘否決撙節公投 銀行8日前仍不開放
樂活一夏 吃下午茶環遊世界
東京著衣怨偶和解
大陸或超越美國 成最大石油進口國
蘆洲李宅老樹 中央地方一起救
台中優化公車專用道 9線服務升級
加拿大森林大火 南卑詩省煙霧籠罩
台南小巨蛋興建案 市府重新研議
慶116大壽 全球最年長人瑞：睡覺保健康
澎湖105年上半年演藝活動受理申請
6月CPI年增率 跌0.56%
美部落客評美味杯麵 台灣一款上榜
希臘銀行不開門 大企業拿現金付薪水
蓮花撲台 嘉義以南花東嚴防豪雨
MERS疫情緩 韓隔離治療35人
溫網 喬帥力抗南非巨人 逆轉要等等
轎車撞電桿墜魚塭 1死1傷
保存民歌研究民俗 兩學者獲台法文化獎
台股開盤漲22.98點
北市內湖鐵皮屋火警 冒濃煙
聯發科第2季目標達陣 季減1%
丹馬克任五角大廈東亞官員
蓮花來襲 台南應變中心開設
颱風來襲 小琉球交通船停駛
瞞天過海製片 溫特勞布過世
上半年巴西汽車廠裁7600名員工
巴西學生研發膝動型充電器
塵爆公教有薪假 民團籲勿擴大不平等
希臘悲劇難解 經濟學者爭論
未雨綢繆 加商囤積希臘進口食品
抗戰國際研討會 14主題探討抗戰歷史
世大運台灣選手發燒 醫療團投藥治療
6月CPI年增率跌0.56% 連跌6個月
日本天皇請外賓吃法國料理 其實有緣由
朴韓星和鄭銀宇戀情公開7個月玩完
研究：高中生體重篩檢 不足對抗肥胖症
總統：塵封多年抗戰史不再被遺忘
大陸千億資金護盤 與空頭對作跌停就買
北市內湖鐵皮屋火警 老翁救出命危
瞞天過海製作人逝世 喬治克隆尼哀悼
免試報到想放棄 只限7日辦理
韓星具荷拉個人專輯 粉絲期待
總統：堅決捍衛太平島的主權
南海仲裁 菲大法官：勝算大
賴清德不進議會 總質詢空盪盪
迷城集結男神 余文樂電翻台北電影節
總統：我是友日派 就事論事恩怨分明
希債危機未解 法蘭克福歐元標誌大翻修
機車追撞垃圾車 騎士不治
傳塵爆家屬錄換藥 柯文哲：應為醫護加油
星法院：余澎杉無法辨認網路虛實
CPI連跌6個月 主計總處：物價溫和
朱立倫：勿以情緒性字眼對救災人員
蓮花轉向中國大陸 昌鴻海警恐9日發布
義大率團訪薩 醫事交流
南韓同性戀伴侶爭取合法婚姻權
北市消防松江分隊新址 11月完工
內政部：放寬有殊勳者歸化已送立院
新台幣早盤升1.7角
宏達電Q2大虧 外資：谷底已過
輕颱陸上警報 嘉市應變中心開設
塵爆擬發醫護津貼 柯文哲：贊成實報實銷
洪民調 朱立倫：爭議性議題可能造成影響
大陸股市開盤 大跌逾3%
傍晚6時前 台鐵列車正常行駛
大陸上市公司砸數百億元 買回庫藏股
越南上半年外國直接投資減2成
環署：自攜防蟲片返台恐觸法
老化有多快 研究指20多歲現徵兆
優化公車道8日上路 海線一車直達市區
被搜出毒品 毒蟲謊稱是糖粉
萬華公宅4次流標 柯文哲：會檢討
蓮花昌鴻警報時間恐重疊 10年來兩次
再不下雨 曼谷自來水1個月內用磬
世界最長壽男性百井盛病逝 享壽112歲
天外奇蹟翻版 男坐草坪椅飛上雲端
陳偉殷7局失2分 無緣第5勝
機車追撞李全教公務車 騎士輕傷
總統：對日抗戰與台灣光復密不可分
希臘新財長外柔內剛 盼重談債務減免
台股收復9300 金融走強
颱風影響 志願役士兵報到延後
誹謗米凱莉 李珍妮判拘罰金確定
助緊急逃生 角落擊破器獲德紅點獎
梁振英重申國安法在港不適用
輕颱陸警發布 嘉縣做好防範準備
台首度組團參加厄瓜多國際鞋展
高市防颱 山區撤民備糧
天氣熱 電力燈號亮供電警戒橘燈
女子洗澡身亡 檢方封鎖現場
北市府縱火案 警方逮1人
助布國改善健衛 台再捐23萬美元
防堵股市空頭部隊？大陸祭出新規定
不知縱火案進度 柯文哲：怕我說溜嘴
阿帕契案 監院9比0通過彈劾勞乃成
總統：台日關係佳 不影響紀念抗戰
北市民宅火警 警消救出過世男子
大陸未售商品房占地 約新加坡面積
劉德立主持巴大使盃高球賽開球
數百野火延燒 加拿大派兵支援滅火
天才老爹：曾為嘿咻給年輕女子鎮靜劑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
數位匯流大法 石世豪：讓大家跌破眼鏡
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
賴清德不進議會 人形立牌上陣
發工資向錢莊借 老闆不堪重利報警
調查：青年工讀 逾半勞動權益受損
雙胞胎染毒癮 遇警巡邏查獲
匯豐員工玩過頭 模仿IS斬首被炒
水泥封屍案 最高法院開庭
新北雲端就護專案 獲政府服務品質獎
颱風更大的在後頭 昌鴻威脅超越蓮花
陳天順姐籲主辦單位面對責任
北巿府縱火案 北檢分案偵辦
光州世大運 黃士峰挑戰奧運標準
告別BRT 藍議員籲監督優化公車
老少員警合作 眼尖查獲盜運漂流木
建中樂旗隊 首登美國職棒大聯盟演出
集保基金交易平台 近3年成長61%
假會客真參訪 監院彈劾勞乃成等3軍官
縱火案犯嫌遭逮 柯文哲將表揚有功人員
颱風陸上警報 雲林應變中心開設
工人遇閃燃喪命 家屬怒包商未賠償
上合組織首次擴員 印巴將加入
抗戰紀念郵票圖檔 中央社授權
深圳血液中心年薪178萬 比習近平多
新台幣中午升1.83角
還原抗戰 國史館發表三名將日記
最爛計程車司機入榜 上海不服駁斥
亞太電：9月前基地台建3600座
澎湖鼓勵生育補助明年元旦起提高
越共高層會美貿易代表 加速推TPP
尼加拉瓜6月通膨下降
酒後賭博起爭執 男砍死女遭訴
大湖梨農未雨綢繆 搶收豐水梨
蓮花逼近 屏東牡丹鄉二級淹水警戒
世大運體操吊環 陳智郁第5名
國道4車連環撞 2人輕傷
八仙塵爆照護 衛福部關心醫護過勞
中國大媽炒股慘賠 棗核卡喉送醫急診
紀念抗戰勝利研討會 馬總統致詞全文
希臘公投說不 美經濟學者憂招災難
癌友重大傷病卡領證數降 醫療費仍增
蓮花轉圈圈倒退嚕 昌鴻虎視眈眈
世界最長壽男112歲百井盛病逝
希臘拒絕撙節 歐元區4窮國不是滋味
救市失靈 滬股早盤跌3.18%
塵爆非公教家屬 擬發事假補助金
僵屍木瓜 寧波查獲32噸冰凍逾5年
生技月22日登場 18國專家參與
鴻海集團添新兵 京鼎28日上市
NCC若不准漫遊 呂芳銘：亞太電衝擊大
頂新案 證人指越南屠宰環境差
陳誠日記問世 陳履安：教導傳承意義
潮男比中指 原來是卡戒求救
墨移民罪犯論 川普稱遭扭曲
慶20週年 亞馬遜對會員推出特賣
代表人民最大黨 許榮淑宣布選總統
天熱葉菜變貴 瓜類價格親民
塵爆有薪假 新北擬20天事假補助金
外長：邦交穩定 無骨牌斷交跡象
塵爆燒傷20%以上 可領重大傷病卡
陸正案死囚提抗告 呼喚法官良心
颱風季到 台南消防局加強整備
馬偕塵爆傷患 院長：起碼10個會再見
上海小學暑期課夯 種菜理財樣樣來
小三風波 陶(吉吉)下午記者會說明
為10年前的錯道歉 礫石重回三仙台
南投龍鳳瀑布天空步道 登高賞美景
庶民咖哩角 星馬地道老味道
防颱 高市山區預防性撤離19人
上海房市限購鬆動 人才可以買房
皮包藏槍彈 警跑百米擒拿人槍緝獲
去除腥煽色 教徒打造社群網站淨土
避談身分證 神父甘惠忠心繫早療中心
希臘公投say no 民眾反應兩極
赴歐爭光 北市授旗北一女樂儀旗隊
陳智郁的末代世大運 第5結尾
台股收盤跌5.8點
北市府縱火案 男子稱不滿社會現狀
外交部8點主張 重申南海議題立場
北市府遭縱火 柯：關心別人保護自己
因應颱風 政院：料敵從嚴
八仙塵爆傷者劉泰麟 出燒燙傷加護中心
台股整理 跌5.8點
7月台指期漲39點
特教生大露營 2百志工陪伴
陸官員移情小四 小三按摩女檢舉後落馬
7月電子金融雙漲
蔡英文：副手應重視才德貢獻
亞東重症塵爆男順利出院 剩3人插管
爆料者不起訴 涂醒哲將聲請再議
花蓮文化薪傳獎 9旬王鎮華特別貢獻獎
濱崎步前男友內山?我宣布再婚了
台股虎頭蛇尾 大立光驚驚跌
陶(吉吉)坦承出軌 對不起太太
林書豪傳將情歸小牛 最快擬9日敲定
替肇逃父頂罪 兒沒禿頭被拆穿
網路盛傳搶案 雲林警局闢謠
閃電劈住家著火 英婦人看電視不動如山
馬總統稱是友日派 日本學者：具有彈性
總統：抗戰是中華民國政府領導
抗戰勝利七十週年 蔣公廣播重現央廣
吸引優秀外國人才 內政部促速修國籍法
狀陽藥中藥摻西藥 誤服疼痛性勃起
副手考量 蔡英文：才德重於黨籍
印尼嚴打非法捕魚 準備再炸陸漁船
攬客吸金 峇里泳池養海豚險致盲
八仙塵爆少東開趴？萬海不便回應
職災全癱判賠6百萬 警介入喬百萬和解
消基會：抽驗老人棉衣物 1件騙很大
抗戰勝利紀念麥克風 央廣鎮臺之寶展出
塵爆家屬有薪假 朱立倫：視個案需求補助
中小學全國科展 104年移師台南
不爽被超車 印醉議員攔車放走30牛
外交部公布比荷法3新任駐華代表人選
昌鴻颱風來襲 宜蘭音浪頭城活動延期
漢微科6月業績衝新高 全年目標不變
3歲女童泡澡溺水 送醫一度昏迷
蓮花西移 陸上警報解除
防範颱風 一期稻作把握時機收割
韓MERS趨緩 旅遊疫情等級調降
哈佛教授：是國民政府打贏抗戰
因應颱風 開設國軍災害應變中心
北市縱火案 破窗石頭發現DNA
三大法人賣超台股27億元
陶(吉吉)坦承出軌 哽咽感謝老婆的原諒
愛心蒙塵 河北孤兒院雇假孤兒募款
傳張景森喬大巨蛋 柯文哲：作者比記者多
獅子鄉長涉收賄2千萬 屏檢起訴
調查：台廠Q2手機出貨 鴻海居首
塵爆病危229人 80%以上燒傷22人
女洗澡疑觸電亡 死者曾反映漏電
暴跌前賣股 四川南充財政局成了股神
蔡英文：執政後將訂節電時間表
蓮花路徑偏西 氣象局解除陸警
歐央續供希臘銀行救命金 但條件加嚴
父母顧燒傷兒難分身 志工助採葡萄
大陸蜱蟲咬523例 死亡17人
馬偕院長楊育正獲頒外交之友貢獻獎
七七事變週年 港團體向日抗議
陶(吉吉)坦承出軌 不排除對楊子晴提告
酒後惹殺機 男腹部遭砍腸子外露
新北假扣押陳柏廷名下財產獲准
塵爆家屬有薪假 新北：待委員會討論
嘉義義竹布袋 二級淹水警戒
上合組織峰會 傳印巴總理將場邊會晤
兩岸學生創業營 首度混編激火花
侯友宜中市探視傷者 感謝醫護人員辛勞
北京：中美繼續積極推進投資協定談判
陶(吉吉)出軌 網路熱議楊子晴下一個獵物
高雄首例日本腦炎 婦人意識不清
香港特首女兒與日男星 秀親吻狀合照
歐盟首長：反對希臘脫離歐元區
預留滯洪空間 虎頭埤調節放水
歐巴馬：加強對抗IS 恐難速戰速決
陶(吉吉)出軌 律師質疑楊子晴有目的
陶(吉吉)坦承出軌 1小時入微博熱搜榜
台大領導學程將改名 盼學程更謙虛
104免試入學 報到率破8成
花大錢 中華電石木標：4G競標又來了
統一與阪急要分手了 明年更名
新北假扣押陳柏廷名下財產 法院獲准
楊泮池盼募款從利他出發 登山不再撥經費
錄音鼓勵塵爆病患 彭佳慧：戰勝病痛
監委彈劾勞乃成：擅權玩法敗壞軍紀
賴清德：基北免試跟聯考沒兩樣
韓逾5成上班族自認智慧型手機上癮
BRT候車站遭塗鴉 警鎖定藍衣男
蔡英文：打造更好的食品安全環境
連落葉都回收 關西資源回收考核第一名
新台幣收貶1.2分
6月出口230.7億美元 年減13.9%
美花式滑冰傷膝醜聞 改編搖滾歌劇登場
採筍婦失聯 警消尋獲已氣絕
優化公車8日上路 中市：效率提升
南海仲裁口頭辯論 海牙召開
陳柏廷財產假扣押獲准 萬海：尊重法律
回收農藥瓶須沖洗3回 環署巡迴宣導
6月出口年減13.9% 連續5個月衰退
喀布爾自殺炸彈攻擊外國部隊 死傷不明
替代役男連續接生 經歷難忘
工兵助防災 人員機具超前部署
基建穩經濟 陸上半年投資4.4兆
富比世記者：台重大災難 主因疏忽教訓
Yahoo奇摩電影熱搜榜 格雷奪冠
日本親陸團體紀念七七 大陸使館參一腳
繞過主權爭議 菲圖瓦解南海九段線
牡丹鄉降雨133毫米 台1線淹水
歐元區談希臘債務 不預期達共識
世大運獎牌開張 廖文暄跆拳品勢銅牌
嗆是否吃過子彈 警破暴力討債
BRT候車站遭塗鴉 警查獲男子
滬股跌1.29% 險守3700點
鐵窗花樣變家具 設計獲德紅點最佳設計獎
萬里溫泉會館傳男童溺水 無生命徵象
車禍找到右腳掌 骨頭碎裂無法接回
陸央行2500億逆回購 持續貨幣寬鬆
世大運棒球 黃亦志先發對捷克
監院彈劾勞乃成 國防部尊重
失戀心情差 15歲少年酒後飆車
為前往英國 1難民喪生英法海底隧道
台灣之星賴弦五：4G應避免圍標串謀
嘉義義竹二級淹水警戒 無淹水災情
台灣之光曾宇謙凱歸 獎狀印有台灣名
華碩手機攝影大賽開跑
八仙塵爆 彰基1傷患接受皮膚移植手術
日股回神 日經收紅
吸菸一年奪600萬人命 世衛籲調升菸稅
陸股希債利空夾擊 港股收黑
請總統約洪秀柱 朱立倫：賴士葆建議的
北市：水價公式擬28日再送審
蔡英文競選專輯 9日歌曲決選
南橫公路霧鹿段 入夜預警性封閉
政院：中央已有完整災防體系
南市府:書面質詢不影響議員市民權益
因應輕颱 國軍派兵至嘉義東石
陶(吉吉)出軌 楊子晴：難道用槍逼你見我
假扣押獲准 侯友宜：該負責的都別跑
Apple Watch耐水 游泳APP浮上檯面
蓮花轉向廣東 啟動三級應急響應
陸戰隊兩棲戰鬥營 學子的最愛
台大農場推愛玉飲品 天然材料無添加
風箏藝術家黃景楨 蘭博辦特展
全球經濟疲軟拖累台灣出口 下半年轉好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
競爭力亮紅燈 台產品大陸市占倒退嚕
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
健保燒傷統計 死亡率約1成
6月出口摔一跤 逾4年半新低
颱風天停班區域 勞工可不出勤
助弱勢兒圓夢 周杰倫贈繪本與吉他
牡丹水庫調節性放水 慈濟物資進偏鄉
颱風影響 馬公航班8日午後多取消
盜夢英雄手遊 估首月下載突破50萬次
世大運棒球 中華隊3比0領先捷克
香港第2季經濟成長預測下滑 僅2%
彭佳慧向醫護團隊致敬 台灣有你真好
登陸創業募2.5億元 台生：做就對了
日本光影舞團 融合表演與動畫
林志玲探視陳宛萱 希望所有力量都給她
蓮花來襲 澎湖做好防颱應變整備
超誇張 絲襪套兒子頭嗆會紅
周杰倫隔肚皮唱歌 胎兒超有反應
蓮花颱風西轉 海面風浪仍大
八仙塵爆喪葬補助費 新北：來自民間捐款
長榮交響樂團 首登雪梨歌劇院
亞太百大城市 台灣5城市進榜
Canon 25倍望遠鏡頭類單眼相機登台
LINE 猛擊三國手遊上線
中信兄弟水藍色戰袍 涼水祭限定
挺忠義國小 里長：不在柯暴政下廢校
課綱微調 學生呼籲蔡英文洪秀柱表態
蕭煌奇唱風中家族片尾曲 催人熱淚
建議總統遊說洪秀柱 賴士葆提的
大陸國發委：第三季貨幣政策仍或寬鬆
實物給付型保單 年底上市有望
日川內核廠1號機待重啟 放核燃料
默契學霸 陸雙胞胎畢業考同分
棒球隊助教高中生 涉性侵遭訴
希臘想留歐元區 打地緣政治牌難解困
炸彈威脅 土航緊急降落德里
曼谷市民不擔心缺水 水價下調供農用
世大運中華成棒領先捷克 因雨暫停
改良台日混血米 台大創鹿鳴米品牌
陳正輝霸氣接王品？ 網友猜測如宮廷劇
北韓5人乘小船 3人要投誠
國民黨：民進黨應停止負面抹黑
中壢槍擊影片曝光 警追凶嫌
義美高志明 臉書每天分享食安小常識
人民日報大做抗戰 5版文章1版廣告
爭婚姻平權 伴侶盟號召11日上街
東方美人茶 鄧國權奪3大獎
股優於債原則不變 首重波動管理
陸LED市場 日亞化奪冠億光居次
出口不如預期 第2季GDP可能下修
夾在希臘與歐盟間 IMF難為
新竹小六男童命案 2凶嫌殺人罪起訴
塵爆傷者林佳齊 用背部頭皮移植
合併財報母子公司獨董擬可兼任
不確定性因素漸消 股市仍看多
佛教道教都有錢？大陸：月均收入2530
廢食油煉生質柴油 4成銷韓
玉山銀東莞分行增設塘廈支行獲准
港府擬立法管制廢置食用油
納智捷U7 LSUV 物超所值
老翁想跳太平洋 人情味斷尋短念頭
6月對主要市場出口均衰退
瞄準數位出版 海圖會將談互聯網+
上海房市限購傳鬆動 官方連忙消毒
雨神攪局 世大運棒球台捷9日重來
劉應光：經歷大起伏 京鼎要穩紮穩打
出口連5衰 經部期待下半年
壓力大 嘗試腹式呼吸紓壓
天熱又逢颱風 菜量充足免驚
南投商總拜會林明溱 盼助工商大展
英法海底隧道成難民通道 又1人喪生
陳冠宇8日先發 首次對決陽岱鋼
希臘情勢若惡化 英政府備大量銀彈因應
MERS趨緩 外交部調降韓國旅警
大陸油氣田 首度開放民間探勘
聖多美建國40週年 外交慶賀團啟程
邁頂經費縮減 改採產官學共同投資
懸宕月餘 李鵬女李小琳出任大唐副總
日抗議陸在東海開發氣田 陸不接受
不喜和人對打 造就廖文暄跆拳品勢
爆料獲不起訴 簡男拿可樂諷涂醒哲
颱風環流影響 東南部8日有大雨
拍片駁抹紅 洪秀柱神明前發誓非急統
工研院做愛心 弱勢學童體驗科技
少數人逆齡回春 青春永駐奧祕待破解
男童室內溺水 陷重度昏迷
經長訪柯文哲 水價公式28日敲定
希臘變數匯市觀望 台幣小貶
澎湖立委 冼義哲代表樹黨參選
雨神攪亂賽程 郭李：不怕節奏亂
陸股暴跌 女首富賠2千億最多
士檢查塵爆案 9名舞台工作人員作證
南機場槓文化局 林洲民：沒吵架啦
憂國民黨垮台 陳雪生要回黨內
新北：農場暑假打工還能賺學習時數
兩男爭風吃醋 開雙B街頭互撞
光電公司人員收回扣 桃園檢調搜索
林志玲探視塵爆傷者 鼓勵不要放棄
今彩539開獎
颱風逼近 金門漁民自費吊船
首相涉貪 大馬當局凍結6銀行帳戶
麥擱亂啊 榮科：我在給齊普拉斯傳簡訊
花蓮上海直航 10日首航
大樂透開獎
八仙塵爆 台新金送愛醫護人員
歐元集團主席：希臘須提出可行方案
澎湖金龍頭郵輪碼頭開發案 7月底公告招商
塵爆家屬有薪假 朱立倫：委員會研議
豐田再度召回安全氣囊瑕疵汽車
徹查首相納吉涉弊 大馬組專案小組
勞乃成遭彈劾 退休金影響待公懲會
建中樂旗隊將登美大聯盟表演
西班牙奔牛首日 11人掛彩送醫
友達6月合併營收 月減2.1%
抗戰史料重鎮 胡佛檔案館收藏大
八仙塵爆 大陸捐台首批醫用敷料啟運
洪秀柱身體狀況 洪辦：適當時機說明
日本赤十字 捐雙和醫院人工敷料
台灣殷鑑 香港延期取消彩粉活動
習近平率政治局常委 盧溝橋畔紀念抗戰
世大運男足 中華無緣晉八強
陸股上千公司暫停交易 恐陷流動危機
IS好戰分子恐混入移民 前進歐洲
疑涉議長賄選 屏東1議員收押
北市府縱火案 犯嫌遭聲押
爵士音樂節 卡卡東尼班奈特搭檔高歌
馬總統友日說 學者：凸顯重視台日關係
八仙塵爆捐款逾9億 研議家屬有薪假
大樂透頭獎槓龜
疑索回扣 群創光電1經理遭調查
今彩539 頭獎 2注中獎
宋楚瑜未宣布參選 民調勝洪秀柱
溫網 喬科維奇驚險打進8強
投顧：出口連5黑對台股影響小
了解毛小孩 北市開辦學校訓練飼主
希臘昔搶搭歐元列車 如今恐遭逐出
塵爆傷者未脫險 更多關卡要挑戰
鴻海攜Actility 建全台物聯網實驗網
泰國反政變學生將獲釋
喬帥驚險逆轉勝 拼戰2天挺進溫網8強
美學者：美中軍事關係有變化跡象
面臨要求希臘退出聲浪 梅克爾壓力大
胡耀邦再解禁 首部電影開拍10月上映
林威廷首轟 葉君璋任總教練首勝
遭指曾罹癌 洪秀柱8日公開說明
歐巴馬黏推特抬槓 要女足拿金盃訪白宮
日本接受挑戰 美日巨型機器人年內決鬥
希臘中國利空夾擊 美股早盤大跌
希臘未提新案 將請歐洲穩定機制協助
希臘若不改革 歐盟官員：恐被迫脫歐
八仙塵爆 王小棣籲傷者父母不要太自責
梅克爾：歐盟12日峰會 盼准希臘新紓困
慘兮兮！滬股盤中大跌逾8% 台股收跌近3%失守9,000點
雙颱環流影響 全台嚴防豪雨
洪的總統路愈走愈孤獨
世大運射箭團傳來捷報 女團一金男團一銀
台北國賓 明園西餐廳嶄新面貌 全新體驗
古華飯店中華名筵 讓您夏日盡情吃豆腐
說好的跌深反彈 國際原油為何又重挫？
公圖中區資源中心啟用 嘉惠五縣市民眾
勞動部助考取證照 新住民變身新祕老闆娘
台美青年領袖營閉幕 學生擁抱下次見
台北「青春ㄟ電影院」少年活動 歡迎踴躍報名
忍痛親筆寫 莫子青感謝偶像打氣
從彩虹到綠色！臉書新數據中心將100%使用再生能源
南韓MERS 今增2人死亡至35例
「大專生金融就業公益專班」9月開訓
對抗氣候變遷 美補助低收入戶使用太陽能
每日一則．食安小常識－不同豆，竟同名！
飛航計畫線上網路申請─成就美好空中旅程
終端資訊自動廣播系統全自動化─提供航機機場場面即時資訊
美FDA通過一款治療心臟衰竭的新藥
世大運棒球出賽美國 中華隊2連勝
法南軍營遭小偷 炸藥和手榴彈失竊
星國地鐵故障 交通大打結
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希臘引憂 歐洲主要股市收低
夏娃苦戰過關 晉級溫網4強
梅克爾：希臘新紓困案談判仍沒有基礎
歐蘭德：希臘續留歐元區 本週必須決定
官員：希臘向歐元區求7月資金解決方案
官員：希臘8日提修訂版紓困要求
希臘財長：歐元集團願給希臘新機會
美股劇烈震盪 收盤反彈上揚
國際油價漲跌互見
巴黎假期 古天樂扮同志與郭采潔當姐妹
飾演毀容女歌手 影后纏繃帶飆演技
金援希臘 歐盟12日峰會討論
移民及軍事部署 法媒從地緣政治看希債
土石流未發布紅色警戒 仍要防大雨
群創：員工如涉回扣 應向檢調坦承
萬事達卡將推出自拍驗證刷卡身分
希臘最遲9日提紓困案 歐盟領袖12日定奪
倫敦交通夢魘 地鐵將全面罷工
菲南海仲裁 美重申立場
科慕獨立上市完成與杜邦拆分
拿錢或走人 希臘前途12日揭曉
美股道瓊指數漲 台股待觀察
科技多用 傳遞溫布頓球場情緒
抗戰勝利70周年 漢堡僑界辦講座
沒人中過 大福彩頭獎衝2.6億
套牢股票逃不了 陸股千家公司暫停交易
投信：希臘利空可望鈍化 看好台股
微軟音樂服務改版 新系統將內建
傳只剩2天 希臘銀行現金見底
保護珍貴老樹 雲林訂自治條例
資策會進軍大馬 攻生技觀光大數據
墾丁生態特色商品設計 首獎10萬元
分析：大陸官方護盤 成敗都影響信譽
北市府縱火案 嫌疑人收押
中南部防豪雨 昌鴻9日影響台灣
大陸券商提救市七法 籲人行降息降準
倫敦地鐵將罷工24小時 2002年來最嚴重
嚴爵花2年創作 幾乎宅在家
馬拉拉將滿18歲 允諾續為兒童發聲
東京奧運主場館建費大增案通過
國際評論：陸股連跌 官方過度反應
創意台中 9日東京展現台中下午茶文化
彈劾聲浪升高 巴西總統誓言捍衛任期
新北青少年圖書館 免費借場地練舞
彭啟明：昌鴻有機會接近強颱
日月光第2季集團營收 單季次高
抗日紀念文物展 新竹縣史館登場
羅德戰火腿 陳冠宇對決陽岱鋼
台股開盤跌24.25點
MERS 韓死亡增1人 119人出院
習近平8日赴烏法 出席金磚上合雙峰會
千股跌停 陸股5成上市公司暫停交易
台中優化公車專用道上路 車流順暢
希臘遞提案 盼最遲本週末敲定協議
稱舅媽有炸彈 未成年女搭機前遭調查
希臘入金磚 巴西媒體：不行
歸化測試生活化 助融入台灣生活
晚餐一道菜 台企業助泰學生伙食
國立高中職 每班不足35人才續招
天才老爹醜聞滾雪球 刑事責任機率低
塵爆傷患 物理治療學會義務復健
燒傷營養四多一不 吃出復原力
美F-16戰機與小飛機空中相撞 2死
台股早盤跌101點
聯發科旗下絡達 登興櫃股后
金日成逝世21週年 金正恩謁陵
光州世大運 南韓獎牌榜暫排第1
暑假旅遊旺季 北市呼籲住宿合法旅館
myfone購物 網頁全新改版
美國陸軍計畫未來兩年間裁4萬軍人
越共總書記會歐巴馬 深化越美關係
陸救市新招 鼓勵保險業投資藍籌股
新台幣早盤升1.34角
塵爆 和信2名整形醫師支援台大北榮
颱風接連逼近 高市菜價飆漲
瑞士無人機郵差 估5年後飛上天
恐慌蔓延 上海股市開盤大跌逾8%
中華隊第2面獎牌 射箭男團銀牌
東方神起兩成員入伍 演藝活動喊卡
陸股崩跌 人行：確保不發生金融風險
邱議瑩：用健康狀況攻擊洪秀柱很邪惡
中研院下修經濟成長率至3.24%
陸股重挫 港股開盤也暴跌千點
用珊瑚記錄所羅門地震史 研究登期刊
陸救市護盤奏效 中石油市值全球第二
找30年前同事 求助警方尋獲
颱風預期菜價揚 台南青蔥1斤260元
李登輝21至26日 赴日本參訪
加經濟衰退可能性大增 財長改口
蓮花賴著不動 午後馬公班機停飛
少女時代新歌PARTY 攻上榜首
和信拒加入急診 柯文哲：不能強迫牛喝水
止股災 陸證監會：加大對股票購買力度
魁北克榮光會紀念抗戰70週年
未核定機密文件誤銷毀 海軍中尉無罪確定
921災民謝美警消救援 躍上美媒
駐尼使館表揚雙邊貿易績優廠商機構
吳敦義：應祝洪秀柱健康 非咀咒她
暑期遊學正夯 古坑邀學子體驗
寶柚平安 亞大學生作品獲紅點最佳獎
嘉義警方路檢 查獲整車毒蟲
世大運中華隊首金 射箭女團奪金
洪秀柱：我曾罹癌 現在十分健康
申辦電子帳單 遠傳請吃早餐
紐約僑界紀念活動 追憶緬懷七七抗戰
iPhone銷量優預期 Q2估5300萬支
颱風接力來 屏東逾90抽水機待命
台助露國興建國家游泳中心
世大運中華隊首金 射箭女團勝南韓
炎夏遊曼谷 威航晚班機只要999元
洪秀柱：現在十分健康 參選承擔責任
世大運棒球 中華隊王玉譜出戰美國
戰鬥民族愛玩命自拍 俄當局宣導安全
希臘減債 經濟專家促梅克爾點頭
家中藏90萬現鈔 前法官無罪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
散戶摸底 陸股基金申購不減反增
希臘未解出口衰退 台股跌逾200點
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
潛入彩券行偷竊 手機遺留現場
周麟拜會巴拿馬國會議員
洪秀柱：曾罹癌 現在十分健康
中市優化公車道上路 幹線公車取代BRT
颱風逼近 馬公漁市場冷冷清清
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教宗：保護地球不是選擇而是責任
昌鴻逼近 辦護照注意領務局資訊
台南德光中學愛爾蘭慶詩人葉茨誕辰
美國泥漿日 5000人比誰玩最髒
國民黨籲尊重醫療隱私 勿選舉操作
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貝里斯總理夫人抗癌 芭珞獲熱愛生命獎
洪秀柱：有退選念頭就不會在這裡
陸券商：百年不遇的股災 進股市是找死
GDP下修 中研院：下半年投資回溫
陸物價漲幅難超1.5% 降準預期再起
MERS 韓死亡又增1人 119人出院
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出口衰退 學者：下半年可望回溫
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台股暴跌300點 創今年新低
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張藝謀提告索片酬 被告：已匯給張妻
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陸股暴跌 港券商：官方措施不當
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五斗米靠腰 巡演12日抵南投
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又是近千股跌停 陸股早盤重挫
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夫妻檔組販毒集團 警逮3人
是否出席全代會 王金平：不知道
世大運 證件妹吳佳穎射擊銅牌
和服活動遭批歧視 波士頓美術館喊卡
陸股暴跌 工商界：麻煩比希臘大
黃色熱潮 速食業者推小小兵餐具萌翻
漢微科第3季恐持平 股價跌破2千
台股重挫 外資：觀察陸股何時止穩
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陸救市又出招 央企必須買股票不能賣
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化學槽車遭追撞 滲漏刺鼻石化料
大學生募集旅費 勇赴冰島記錄能源
陸收緊網管再一發 若涉及國安可封網
加班上限 王金平：56小時比較穩
港股受陸股拖累 恆指跌回4月原點
家人陪訪日 李登輝向311受難者致意
三星停單又欠款 在陸最大代工廠放假
食品及餐飲業須取具會計師意見書
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洪秀柱：將邀立委聽聽意見
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提高加班上限修法 朝野待凝共識
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開羅會議反思 中美關係分水嶺
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莫瑞拍動保宣傳片 狗狗小利牙伺候
台股大跌274點 近4年最大跌點
被蛇附身 男乾癬30年不癒
八仙塵爆 陳柏廷列犯罪嫌疑人
專家：陸股崩盤尚未結束
王金平：安啦 台灣不會希臘化
爭廚神 後山夢幻隊主打在地好味道
2月大男嬰猝死 父自責母痛哭
朱立倫重申九二共識 同志都應遵守
鄧振中盼石化產業高值化 起磁吸效應
塵爆意外 林口長庚45人意識清楚
同志退黨 朱立倫：可以換船但勿詆毀黨
巧固球錦標賽 會籍恐改成中華台北
強化防疫工作 竹市成立動保防疫所
陸股崩跌 日股重挫3.14%
世大運棒球 中華隊6局遭美國逆轉
陸無人機出口大增 金額較去年增55倍
三大法人賣超台股217億元
施明德:支持學生撤銷課綱主張
因應中颱昌鴻來襲 台北市啟動防災整備
旅美投手曹錦輝重登大聯盟
巴拉圭新電玩 教宗開車躲坑洞與障礙物
馬里蘭大學外傳槍響 3死1傷
世大運射箭混雙 中華隊銀恨
朱立倫：洪秀柱強調一定根據黨綱
仰光大學來訪 台緬高教破冰
台北世大運志工 近3千人踴躍報名
希臘老翁領不到退休金痛哭 澳商伸援
PC景氣差 華碩下修今年NB出貨量
假隨你休 美企業說效果讚
陸股崩盤 學者：境外投資人一定要小心
陸版藍可兒 女大生墜樓前莫名徘徊
塵爆意外 林口長庚有多個心裡有數
北市公投條例 柯文哲要下修18歲投票
朱立倫：會有年輕朋友代表黨參選
陸股暴跌 專家：缺長線資金
屏縣議長選舉賄選 檢方籲涉案議員投案
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中市北屯民進黨讓台聯 豐原士林將民調
港股下午跌勢持續 挫1800點
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接見美商會談TPP 毛揆盼加速加入
曹錦輝相隔8年 重返美國職棒大聯盟
全家攜手迪士尼太夯 第二波商品又來了
台股暴跌 未達國安基金進場條件
台商子女暑期回台 上課練打靶
中華電代理手遊 發行海上萬事屋
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學生盼暫緩課綱 總統：應符合比例原則
南海仲裁口頭辯論 日越等多國旁聽
貼紙量測小朋友體溫 獲德國紅點設計獎
世大運棒球 中華追平逼美國進延長賽
曹錦輝重返大聯盟 寫下另一頁傳奇
台灣半導體高成長 增幅為全球2倍
陳澄波畫作失竊 高雄警方逮捕嫌犯
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咖啡稽查 西雅圖金車統一有缺失
經典熟成美味再現 美國牛排教父來台
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洪秀柱健康 謝長廷：民進黨這次閃很快
大立光16日法說會 Q3多空見真章
滬股大跌5.9% 3500點告急
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台股重挫 曾銘宗：4因素錯綜複雜
射箭國手喻亭妍傷好轉 忍痛感謝關心
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台新金捐獻金 總統府：絕無此事
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建立長照服務 林內據點揭幕
歐股盤初走高 希臘危機暫歇
學者：共軍宣傳品可看出誰是抗戰主體
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嘉義沿海竊電 查獲49件174萬度
人民幣兌美元走低 救市措施恐影響匯率
星版沙其馬 庶民巷弄點心大盤點
台東知本溫泉落石不斷 暫時交通管制
太空英雄韓索羅 將拍成星際大戰外一章
塵爆意外 有脫離險境有生命拔河
八仙塵爆後 預防創傷後壓力症候群
兒霸凌同學踹破腎 家長判賠百萬
推廣尖石水蜜桃 溫嵐站台行銷
統一楊梅廠不潔 複查已改善
八仙塵爆 新北筍農捐款獻愛心
世大運跆拳道品勢 中華再添1銀2銅
朱立倫：塵爆捐款將全用在傷患及家屬
華碩Q2營收 季減3.12%
中颱昌鴻威脅北台 氣象局啟動追風計畫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
陸股狂瀉拖累 港股創7年來最大單日跌幅
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
傑克船長來了 強尼戴普探視病童給抱抱
林永樂主持館長宣誓 強調深化歐印關係
失竊陳澄波畫作 警逮1嫌追回
瑞典遊戲實況主超紅 去年大賺2億台幣
張承中：看到傷者就像看到英雄
陸航班火警疏散 乘客驚慌跳機8傷
立委提名 國民黨徵召盧嘉辰
老少情侶販毒 毒蟲搬冰箱換毒
陸股震盪 消費者投資信心陷入悲觀
陸股崩盤 專家：若貪心就完蛋
水蜜桃秤完賣價多個零 宜縣府籲注意
南投龍鳳瀑布枯樹壓死婦 林明溱慰問
出口衰退 經長：沒有藉口
柯文哲：教育局長由校長老師打分數
優化公車上路首日 市府將改善減少民怨
希臘總理：有信心大限內滿足債權人要求
台股暴跌 國泰金：準備加碼
土耳其傳抗議攻擊 外交部籲注意安全
男遊民偷女裝穿 公廁自慰被逮
陳柏廷道歉 侯友宜：盼他誠心誠意面對
港股跌1458點 史上第4多
誤以為叫救護車要錢 男大生拒送醫
陸股暴跌 學者：台商資金調度要小心
港股暴跌1458點 受陸股與希債拖累
007詹姆士龐德將躍上舞台演音樂劇
暑假機車考照旺季 特定日期要預約
嘉義婦人陳屍房間 死因待查
八仙塵爆 台北慈濟1病患裝葉克膜
大體人工皮膚 1個月供應量足夠
高中課綱爭議 總統：撤回不是唯一方法
陸股暴跌波及明星 趙薇虧200億元
日本醫還沒來 美國醫有意願來台
輕度失能老人聘外勞 陳雄文：最快8月
印度軍機空難原因 發動機失效撞天線
女嬰誤觸熱水跌落床骨折 粗心母遭訴
洪慈綪當選無效之訴 被駁回
北韓：南韓再挑釁 金大中遺孀不必來了
要求南韓返還船員 北韓撂狠話
教部精選300博士缺 幫老師轉業
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手機側錄長官偷用沐浴乳 科長懊悔道歉
收容人學做菜 一技之長助重生
紅豆伯醫藥費被偷 警方逮1男
蓮花擦邊過 曾文增6天民生用水
參加豐年祭 勿抱以客為尊心態入部落
房價嚇死人 倫敦人住到船上去
全家瘋迪士尼 超商集點爭霸戰
被傳接掌大陸證監會 常振明：胡說
蘇花公路車禍 機車騎士命喪砂石車輪下
諫屍皮 賈永婕道歉：無意干涉醫療專業
運將持菸未點菸遭罰不服 金警撤單
不堪被譏笑 毒販槍擊友人判無期
蔡英文：執政後 組國家年金改革委員會
打官司成相親會 陸被告看中原告女兒
緬甸官員：訂11月8日舉行大選
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塵爆案遭函送 陳柏廷列被告
再借錢 希臘正式提請紓困借貸
八仙塵爆捐款逾10億 如何用儘速開會
希臘總理：有把握期限內達成紓困協議
提升機場保安 桃機保全徵總經理
防詐騙塵爆捐款 新北：未電話勸募
中市府攜手陽光 設燒燙傷重建中心
光州世大運 中華射箭隊1金2銀豐收
尋人高手獲表揚 盼少年不翹家
姚可傑出專輯 面對誘惑經得起考驗
昌鴻逼近 航空公司調整取消琉球班機
颱風前量販推空心菜25元特價 疑膨風
校正公電（CAP411號）
亞太4G漫遊台灣大 NCC通過但開罰
暑假打工當車手 上工第一天就被逮
鴻海推富金機電商 服務工業供應鏈金融
南投募2萬餘張發票 贈社福機構
李慶華擬提告 三立：已平衡報導
北科大生登山失聯 自行下山得救
世大運射箭 魏均珩3項拚2銀有點累
換約了 高市促375農戶勿違耕
陸股狂瀉 外資：未引發系統性危機
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經典單機遊戲 仙劍奇俠傳六上市
中正區作參與式預算示範區 民政局否認
陸股股災 亞股收盤慘綠
南海主權 陸外交部：兩岸中國人有責任
夏令營玩出興趣 熊梅茜世大運射箭奪金
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優化公車上路 副議長籲形塑雙B
核四未來 林伯豐：來場公投吧
楊麗萍抵台 再現孔雀舞
納智捷U7好強 砂石車壓也不怕
新北鷹架勞檢 5處工地遭停工
八仙塵爆 北市擬立法管理大型活動
因應中颱昌鴻 華信9日取消4班機
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掃蕩竹聯幫弘仁會 2藝人受害
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百年嘉義神社 手水舍復水
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希臘總理：希臘是撙節實驗失敗品
陸股大規模停牌 外媒：最糟的措施
夏季冰箱用電量激增 三撇步教你省錢
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八仙塵爆 海基會轉達陸醫藥公司願捐助
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反課綱微調 民進黨：過半民意支持學生
溫網夏娃尖叫有如飛機降落 觀眾吃不消
納吉對美媒道出律師函 要求解釋報導
營建工地自主管理防汙染 大陸工程獲獎
八仙塵爆謠言多 侯友宜要警主動偵查
44組織籲納吉停職接受調查
漫遊爭議 亞太電：儘速向NCC申請
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土石流黃色警戒 2條增為8條
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李登輝訪日本 孫女李坤儀將陪同
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府城女孩周子瑜 進軍南韓演藝圈
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進場護盤？吳當傑：公股行庫會判斷
懷孕5個月機車雙載 捲砂石車輪下亡
南海仲裁 菲提5大訴求
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希臘資本管制銀行關閉將延長至10日
貢寮海祭停辦 沙雕藝術季精彩至8月底
續留歐元區 希臘總理籲達成公平協議
債務大限逼近 希臘申請新紓困
陸救市狠招 大股東半年內禁售自家股票
花蓮秘境砂卡礑 太管處設河川護管員
首屆台灣國際音樂節 11日開跑
陸男網購活鱷魚 嚇壞快遞員
塵爆傷患未出院 政院：不用擔心醫療費
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警掃蕩黑幫 馬國畢汪建民證人地檢說明
颱風影響 海洋神話號9日取消首航澎湖
金大中遺孀訪平壤恐生變 南韓遺憾
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大福彩頭獎槓龜
明天過後 希臘銀行還是關門
外資大賣台股大跌 台幣暴量只小貶
希債危機 美財長籲勿因小失大
北京全面救市 陸股前景未明
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爭取紓困 希臘保證下週改革
監委查雄監挾持案 法部認有疏失
陸股重跌 拖累美股開盤挫跌
板橋傳跳電 5人受困電梯獲救
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希臘債務危機解密（一）─ 希債爆發首部曲
八仙塵爆 仍有424人就醫 225人病危
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昌鴻颱風逼近 氣象局20：30發布陸上警報
希臘旅遊現在安全嗎？十大注意事項報你知！
南韓MERS確診和死亡零增加
麗山大使團溜英文 介紹台灣交流文化
「新」手相連 泰越新移民好手藝助社區改造
國際志工任隊輔 國泰新二代工作坊前進部落
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韓國及東南亞遊客增 稀少外語導遊人力缺口大
老爺酒店集團 在地美食好滋味
每日一則．食安小常識－數學「碎形結構」的 羅馬花椰菜
2015台越網路產業合作 共同創造成功故事
貨幣財政擴張無效？南韓央行下修今年GDP成長率
乳癌的力量
髮廊梳消毒不全 婦人頭皮染黴菌險禿
市售優酪乳 原味不等於無糖和低熱量
中國救市措施下 除台股外 亞股多翻紅
炎炎夏日 多喝水防止熱衰竭
昌鴻颱風陸上警報發布 中部以北嚴防豪雨
颱風來襲！高普考順延 北北基桃10日停班停課
電腦系統故障解決 聯航停飛班機復飛
公投衝擊 希臘旅遊臨時預訂約減3成
紐約證交所爆技術問題 暫停交易
紐約證交所發生問題 交易暫停
遇技術問題 紐約證交所暫停交易
報導：紐約證交所暫停交易非因駭客所致
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
費爸拍掉西蒙 闖進溫網男單準決賽
希債問題再露曙光 歐股全面上揚
溫網 莫瑞奏捷 晉男單準決賽
美政府：紐約證交所停交易非因惡意活動
歐洲央行維持對希臘緊急融資額度不變
紐約證交所恢復交易
溫網女雙 謝淑薇8強止步
AIT官員：重視美台關係 協議近百項
拉加德談希債 須嚴肅看待
美國內原油存量增 油價下跌
擔心大陸股市 美股下挫
希臘財政部：銀行本週仍然關閉
推銷電話接不完 美婦獲賠23萬美元
首挑大樑演出 壁咚飆罵難不倒周雨柔
華語詞神方文山 閱歷累積豐富創作養分
古巨基讚A-Lin的情歌讓人肛腸寸斷
大陸千股連日跌停 股民心理受衝擊
陸股約1成可交易 缺流動高風險
預測：大陸6月CPI年增率或1.3%
NYSE爆暫停交易 道瓊創近5個月新低
兩颱交接 今晚北部防風雨
威力彩連21槓 頭彩上看6.5億
INFINITI Q70上市 預售配額賣光
英專家：希臘退出有助強化歐元區
系統牢靠嗎 美股市有前例
洪孟啟訪亞維儂 談台灣表達自由
全球股市慘 生技股仍處晴天
多明尼加中華民國商展開幕
美學者：對台軍售 歐巴馬應表態
電費過高 加安省商界盼調降
舊金山經文處長馬鍾麟履新
幫孩子找路 600天辦百場達人講座
產品價格續揚 太陽能廠營運加分
極限挑戰營 培養學童消防觀念
展望會助學 花蓮1229生畢業
十萬個冷笑話手遊版 kuso襲台
昌鴻陸警估傍晚發布 午後降雨明顯
大陸救市十幾道金牌 力抗股災空頭勢力
技專甄選統一分發 上午10時放榜
馬公篤行十村 ROT招商
陸股殺聲隆隆 台股壓力重
看希債 美隔岸觀火態度引玩味
觀光旅遊經濟 促進不同文化交流
陸股暴跌 散戶還好嗎？
曹錦輝重回大聯盟 球衣號碼44
中國經濟衰退直接衝擊巴西
看好新iPhone 傳蘋果狂訂9千萬支
台股開盤跌136.38點
救市場就是救自己 陸股票期貨大力作多
前義國總理貝魯斯柯尼賄賂 遭判刑3年
身分證改名 健保卡一起辦也可以
傳李德威妻閃辭 鴻海：楊炳芬仍在職
越美高層會 國際媒體大幅報導
黑洞沉睡數百萬年 終於起床狂嗑早餐
兒童暑假玩3C時間長 傷視網膜
MERS 韓確診與死亡零增加
7年首度配息 南亞科股價挫貼息
健康存摺自己管 壽險公司加入
林書豪將加入夏洛特黃蜂隊
文湖線列車推動警訊 已正常營運
新台幣早盤升1.04角
股災過後 港股持續偏弱
雙颱報到 大陸東南沿海緊急戒備
英媒：周杰倫古堡婚宴 幫忙保留了古蹟
中颱昌鴻來襲 電商備妥泡麵雨具
李敏鎬獲獎 演技受肯定
發八仙塵爆生活照顧金 委員會下週研議
空頭部隊太強了 上海股市跌破3400
美年度人口販運報告 傳大馬將升級
陸物價漲幅1.4% 連十個月低於2
林書豪加盟夏洛特黃蜂隊 臉書告訴球迷
颱風接近 新北開設災害應變中心
男嬰學步翻倒湯麵 18%二度燙傷
台塑麥寮六輕徵才 月薪33K起跳
台中太平消防分隊重建 109年底完工
大專生金融就業公益專班 逾千人報名
工作學業一次到手 雙軌計畫招訓
賣壓沉重 東京股市重挫逾3%
郭台銘前進印度 鴻海投資衝2百億美元
談副手人選 蔡英文：有一張名單考量
越美簽署維和行動備忘錄
陸股跌不休 陸警方要查空頭部隊
塵爆病患轉院 新北：一人一案長期關懷
缺席消費爭議協商 遊戲橘子遭公告
港股反彈 一度上漲千點
高市陸橋6車連環撞 1男童不治
林書豪加盟NBA黃蜂 兼打雙能衛
八仙塵爆受害者 15人錄取技專甄選
毒販躲衣櫃 警破5道門逮人
陸股震盪 台股開低走高
證交所救市 呼籲上市公司買庫藏股
林書豪下季當黃蜂 盼林來瘋再現
陸工業生產衰退4.8% 連跌40月
世界級三大名槍 調查局高雄查獲
融資追繳？ 證交所：融資維持率還有157%
遠百與新竹縣簽約 打造客家風商場
股災波及 印尼股市持續走跌
新款霍亂口服疫苗 實測效果好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸股慘跌 出現退房潮
高鐵正常 10日發車9日晚上9時宣布
紐約運動鞋特展 回顧平凡到經典
逃離陸股 外資3天流出1500億
高普考是否延期 晚間8時30分決定
陸股上證指數早盤重挫3.7%
周幼婷瘦到像沒生過 想再拚一胎
柯文哲：颱風假盡量晚上10時前公布
飆媽媽不買手機 少年怒砸家具亂如戰場
林書豪落腳黃蜂 NBA生涯第5隊
台大教授錢嘉陵 獲磁學成果獎
海上遇難要冷靜 隨浪逐流保命
北市稽查私立老人機構 3成品管待加強
追風計畫白花油 日本航管無功而返
宋楚瑜拉柯站台 柯文哲：這叫預做準備
台灣水彩畫作 首度紐約真跡展出
泰國股市開盤上漲
宏都拉斯加工出口區上半年成長7%
偷電線遭警逮 男辯半夜來戲水
新台幣中午升1.78角
懷疑前表嫂與前夫交往 女製遺照恐嚇
世足賽轉播案 年代練台生遭起訴
昌鴻北偏陸警發布再評估 雨量仍驚人
昌鴻來襲 新北備妥防汛砂包抽水機
IS再傳食物中毒 45人吃開齋飯後身亡
中正紀念堂周邊限高 柯文哲：通盤檢討
民眾海外車禍 上半年9人死亡
八仙塵爆 遠東集團捐2000萬
4G漫遊爭議有解 亞太電上漲慶祝
出國旅行太放空 可能被遣返回國
希臘經濟患重症 國內慢性患生死交關
港股災難 港媒評論怪罪大陸制度漏洞
因應昌鴻來襲 護照可提前領取
搶救塵爆傷患 毛揆：務必妥適照護
天王嫂昆凌傳產期將近 孕照顯瘦
昌鴻來勢洶洶 毛揆籲嚴加戒備
台南颱風假 最遲當天清晨5時宣布
八仙塵爆傷者錄取技專 各校全力協助
以健康攻擊洪秀柱 陳菊：不足取
質疑周功鑫涉弊 姚文智免賠定讞
昌鴻逼近 東海岸掀起晴天巨浪
北捷淡水線旅客入侵軌道 狀況排除
中榮塵爆傷者廖先奇出院 為大家加油
北市局長評分制度 柯文哲：這個叫回饋
颱風前 高麗菜地瓜葉價格平穩
韓明年最低時薪5.3美元 漲8.1%
世大運射箭國手返國 數百人接機
陸強力干預 上海股市早盤收復3500
休閒去 老人搭捷運淡水信義線多
醫護人員太辛勞 林佳龍送水梨慰勞
8月啟用 台鐵屏東新站9日防災演練
陳致中問組閣 陳菊：對高雄有責任
昌鴻接力來襲 嘉明湖持續封閉
跌時重質 證交所：台股比陸股好
股市震盪 毛揆指示注意市場交易秩序
林書豪2年1.34億元 落腳黃蜂
北市公投年齡擬下修 柯文哲：政治表態
陳致中專訪 陳菊談氣爆承擔
韓星金秀賢心儀中國少林寺
菲拳王將會佐科威 替判死女毒犯求情
花蓮夜市汽車玻璃突碎裂 警排除槍擊
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繪衛教單張 職能治療師傳遞手感溫度
招攬陸客遊首爾 市長披掛上陣
大馬警長：查納吉弊案洩密者
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華碩下修NB出貨 外資：不意外
台股收盤跌61.98點
辨識珍貴林木 南投林管處辦鑑定研習
研究：乳癌新療法或可造福半數患者
毛揆盼彈性工時儘速完成修法
人資學苑開放報名 助企業育才
塵爆傷者臉書求血 血液基金會：不鼓勵
陸證監會再救市 證金公司申購公募基金
林佳龍體驗公車 搭到中榮慰勞醫護人員
國教院彙整課綱爭議 研商如何不考
台股跌勢縮減 跌61.98點
徐靜蕾不婚凍卵 專家：不是法寶
7月台指期跌72點
甲抗藥副作用 台發現亞洲人獨特基因
7月電子金融齊跌
蔡英文：對台聯或其他政黨 立場一致
世銀下修印尼今年經濟成長至4.7%
故宮不明原因停電 遊客展場外等候
選戰分工 洪秀柱地方輔選將啟動
減產3成 得獎蜂蜜價揚
曹錦輝登錄大聯盟 首戰沒上場
陸股終於反彈 台股跌勢縮
MERS 朴槿惠與各界共商經濟對策
若有縣市停班課 高普考恐延期
煉鋼廠外勞誤觸高壓電 送醫急救
四技二專甄選 商管餐飲最紅
台股陸股震盪 資金轉戰黃金避險
散播塵爆謠言 6旬翁遭裁處
共軍成立國家安全問題研究中心
洪秀柱宴藍委 允不談一中同表
民生東路3段火警 13輛消防車馳援
蔡英文自曝 曾有選北市長的剎那衝動
終於有市區公車 雲林斗六正式上路
昌鴻逼近 宜蘭有機米香節忙防颱
出國旅行 有沒有醫療保險差很多
越共總書記會馬侃 聚焦國防合作
故宮停電台電搶修 遊客大排長龍
台電：故宮停電 估下午4時修復
尹啟銘：兩岸攻一帶一路 要建溝通平台
三大法人賣超台股149億元
大陸動員央企買股票 每天還得上報
中度颱風昌鴻長胖了 暴風圈將籠罩北基
昌鴻來襲 海科館獨木舟活動取消
美消保團體：蠟筆與玩具驗出石棉
昌鴻颱風恐登台 邱鏡淳視察路況
人手不足 外館還得抽空照顧服刑國人
取大網膜重建乳房 乳癌手術傷口小
故宮停電 副院長：陳列室一切正常
金龜車消聲匿跡 老墨國民車只待追憶
陸企海外水電項目 被點名環保不佳
韓綜合股價指數收盤漲11.6點
民生東路3段火警撲滅 無人傷亡
課綱爭議名詞 不當考試標準答案
偽造港區通行證走私槍 男子遭羈押
陸股慘跌 小散戶賠大錢
一帶一路 陸學者：兩岸組團投資
八仙塵爆 病危224人使用葉克膜4人
郭台銘抵印度積極評估巿場商機
菲境染MERS外籍男 穩定康復中
護唇膏妹：我沒有哭 謝謝他們照顧我
翁摘火龍果 遭虎頭蜂螫7處無礙
洪秀柱與藍委溝通 兩岸論述受關注
共同經營案抗罰9百萬 錢櫃好樂迪敗訴
音波測距離 智慧出票機方便停車取票
世大運網球 張凱貞闖進女單四強
以公民加薩失蹤近1年 疑遭哈瑪斯扣留
嘉義鄉代主席3兄弟 盜賣牛樟木遭訴
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曹錦輝重回大聯盟 睡不著覺
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新台幣收貶0.5分
韓媒：韓美峰會可望就北韓問題達共識
昌鴻外圍影響 綠島1大學生遭浪捲走
泰國大動作 遣返約百名維吾爾人回陸
飛安隱憂 印尼2機師挺IS
傳北韓副總參謀長叛逃 首爾否認
曹錦輝44號 承繼前守護神背號
台電：氣溫高 饋線易無預警斷線
公安出動嚇走空頭 滬股強彈5.76%
昌鴻逼近 宜蘭太平山休園
柯文哲將訪南韓 團隊加強防疫
神盾離台回鍋韓職 桃猿給祝福
大義滅親 子販毒父報警
台毒犯雙親泰探監 淚盼兒痛改前非
光州世大運跆拳道 林琬婷即將爭金
陸股崩跌 羅傑斯：跌幅令人驚訝
大量掉髮險禿頭 就醫才知頭皮發黴
黑澀會美眉楊可涵 憂鬱輕生獲救
宜蘭童玩節 10日暫時休園
蓮花颱風來襲 香港停課
竹山警分局長遭檢舉 檢方傳喚釐清
優化公車上路 交通局員工抱怨輪流站崗
傳高層爆叛逃潮 北韓氣炸斥謊言
宋楚瑜參訪高市總圖 陳菊迎接
進用身障員工 中市公民營機關超標
港股V型反彈 上升876點
虧老大女友 少年被圍毆住院4天
不再講一中同表 洪辦：強化實質內涵
資源回收場驚爆 1人命危
強攻獅城灘頭堡 中台灣荔枝打頭陣
偷愛心捐款箱 男剛出獄又被逮
勞動部預告85歲輕度失能可聘外勞
台灣No.1 陳秋旗打造甲魚生技產業
首次機車汽燃費抽獎 大獎電動機車
希臘危機 歐央行總裁：達成協議難
與梅健華會面 洪團隊：規劃中
颱風來襲 香港發8號烈風預警
犬貓罹癌 明年可望用藥不動刀
連4降 估下週汽柴油大降0.9至1元
全國首創 黑幫犯罪將列資料庫
鴻海Q2合併營收 歷年同期新高
大陸藝文反腐第一刀 東方演藝董座被查
吸收國中生設職棒簽賭站 2男送辦
希臘銀行公會：提款機供鈔無虞迄13日
珍珠人生楊可涵輕生獲救 網友打氣
樹林資源回收場爆裂 3傷1命危
上節目惹議 陳建銘女：以無黨籍選立委
台名保經參股上海聯達保代
法國國慶將至 用味蕾感受法式美學
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
故宮復電 副院長：文物安全
國小擊鼓快閃祈福 送集氣板祝福
林書豪年薪可望達到新台幣1.7億元
嚴爵拍賣舊耳機 走出傷心戀情
陸股止血 日股震蕩收紅
靜宜暑期創意閱讀營 為學童開拓視野
昌鴻颱風來襲 桃機緊綁空橋
毆胸踹頭 男子打死哥哥遭訴
驟死賽勝出 林琬婷世大運跆拳道奪金
颱風來襲 國泰港龍取消赴港班機
營造友善城鄉 麥寮爭取環署拔尖評選
資源回收輸送帶意外 疑金屬噴射傷4人
參選總統 宋楚瑜：須多做準備
尹啟銘看陸股：終要回歸基本面
世大運林琬婷跆拳道奪金 中華隊第2金
拓展電商物流 阿里巴巴攜手新加坡郵政
鴻海Q2營收同期新高 Q3看旺
暑假遊香港 推百萬富翁遊香港抽獎
隨機闖空門行竊 犯案球鞋成鐵證
台灣琴手不是中國台北 陸委會向陸抗議
報復性反彈 陸股暴跌多天大漲1天
昌鴻颱風近 人事總處取消鳳山說明會
提供八仙醫療照護 竹市成立關懷小組
越南海警新增2艘船艦
氣象局：北北基首當其衝 雨勢不可小覷
香港事務局人力不足 監院糾正移民署
群鴿棄養山路 村民擔心禽流感
小朋友快到屏東跳舞 最高獎金1萬
颱風遠離澎湖現高溫炎熱
陸股強勁反彈 港股勁揚3.73%
拜耳材料科技9月獨立 改名科思創
內神通外鬼 宜蘭市果菜市場遭搶
聯醫推家庭責任醫師制度 優先照護弱勢
台女在日鐵路拍照遭列車撞死
中信兄弟台中主場賽 週休假有免費接駁
高普考10日登場 澎湖考區449人
驚嚇新吃法 牛排搭剝皮辣椒意外美味
柯文哲談居住正義 籲學生面對殘酷人生
逾6成菲人 不信任中國大陸
彌補衰退 希臘將提120億歐元改革案
球評：林書豪充實黃蜂後場深度
85oC父親節檔期備戰 業績看漲1成
羅瑩雪訪歐盟 溝通廢死現況
夏立言11日訪美 將會重要官員
神明指示 前科男超商公然吃白食
預置兵力 國軍進駐宜蘭
100小時拍台灣 你感受到什麼
楊可涵憂鬱症纏身 珍珠人生走紅
颱風來襲 石門水庫洩洪檢查
台灣之星推廣小鐵人 贊助兒童賽事
陸學者：股市只漲1天 散戶難恢復信心
希臘提新紓困案期限前 歐股上揚
習近平：金磚國家經濟發展大有潛力
北市晚間10時 宣布10日是否停班課
女志工遭熊抱 高喊沒錢脫困
府：不輕忽颱風災情 兼顧邦誼
查納吉涉弊 專案小組沒凍結他戶頭
日本列車撞死台女 駐處已通知家屬
美提高陸太陽能稅率 台廠利多
救希臘 歐銀總裁沒把握
昌鴻傳災情 綠島1男遭大浪捲走
昌鴻颱風將來襲 台中市全面戒備
偶戲FUN一夏 體驗偶戲文化
馬公觀音亭海域 水質監測優良
世大運踢金 林琬婷不再銀恨
天氣太熱又要省電 2%節電目標好難
大陸股災警訊 弄懂其間關鍵
陸強力救市 菲股微揚
颱風天 花蓮光復大尾鱸鰻現蹤
花海層巒疊嶂 盛夏石門梯田映天光
昌鴻來襲 北市災變中心二級開設
颱風來 國際兩岸航班異動多
世大運中華男排勝智利 前進四強
昌鴻颱風來襲 北市籲加強工安
楊岱均再見轟 世大運棒球中華全勝晉級
伊朗核談逼近達成協議
昌鴻來襲 華航赴港部分班機取消
台股跌跌不休 金管會信心喊話
社民黨質疑蔡英文 年金改革不沾鍋
昌鴻颱風來勢洶洶 花蓮縣加強防颱
柯文哲：擬辦北捷月票制省學生交通費
大舉放空陸股者 遭大陸公安鎖定
若當選 洪秀柱：任內不可能統一
談課綱口誤 馬總統向學生致歉
土城重劃區封死樹穴 要求包商改善
基隆瑞芳大停水影響2萬戶 10日恢復
與全球同步 美式餐點也要很食尚
高市警緝毒開槍 2人受傷送醫
昌鴻颱風10日離台最近 各地有陣雨
蔡英文競選專輯徵件 嚴詠能拿第一
搶救出口大作戰 貿協加碼海外拓銷
昌鴻將襲 基隆公布19處警戒區域
金澤葡萄一串拍出25萬 嘗一顆要1萬
傳伊朗核談延至13日 西方官員否認
數位金融 電子支付機構即將誕生
世大運棒球 台韓10日爭決賽門票
公安介入陸股 出手打擊空頭
昌鴻來襲 浙江嚴陣以待
歐盟主席：債權人須務實應對希債問題
10日國內班機 台北往返多數取消
盼逆轉勝 中小企業籲儘速通過貨貿
雲嘉南屏 10日正常上班上課
星國獨立書店 草根書屋獨領風騷
倫敦地鐵全面停擺 通勤族苦不堪言
台銀上海分行可辦全人民幣業務
美國際動漫展 史努比無人機飛上天
國際油價反彈 漲幅受大陸希臘問題限制
外交部贈勳比利時駐台代表魏孟嵐
新科人間國寶廖枝德辭世 享壽86歲
學者：蔡英文若當選 兩岸政策是挑戰
都更期太長 投資人憂慮
不疾不徐 林琬婷世大運跆拳道踢金
跨區收費過高 歐盟大刀砍向萬事達
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昌鴻來襲 朱立倫：防颱準備要確實
世大運桌球女團 中華殺進決賽
昌鴻陸上警報發布 北北基宜小心
世大運桌球男團 中華隊並列銅牌
威力彩開獎
希臘陰霾 IMF下調全球經濟成長
竹苗中彰投 10日正常上班上課
恐懼到最高點多殺多 陸股爆踩踏式崩跌
澳洲：TPP可望3─4週內締結
伊朗武器禁運 俄籲儘早解除
台鐵高鐵10日上午正常行駛 機動調整
毛治國視察中央災變中心 籲嚴陣以待
兩岸論述 藍委：洪秀柱接受黨新政綱
北北基桃宜風力預測 已達停班停課標準
伊朗官員：今天不太可能達成核子協議
颱風攪局 高普考順延一天
央媽當靠山 4千億支持融資公司
八仙塵爆震到德國 荷麗彩趴聲明安全
戴愛玲甩低潮出輯 A-Lin站台喊姊
外資大賣台股逾百億 新台幣依然抗貶
防風災 多條省道可能預警封
澎湖與大陸海西 遊艇觀光前景看好
群創6月營收較5月略減
昌鴻來襲 高普考首度順延考試
威力彩頭獎槓龜
希臘退出歐元區 賭盤賠率下滑
新北宣布 10日停班停課
中颱昌鴻來襲 台北市10日停班停課
颱風昌鴻來襲 基隆市10日停班停課
今彩539 頭獎 2注中獎
IMF：希臘退出歐元區 對世界衝擊有限
桃園市10日停止上班上課
昌鴻颱風來襲 股市10日休市
昌鴻逼近北台 北基桃10日停班課
上下交征利 希臘慘悽悽
阿里巴巴副總劉春寧 傳涉賄賂被帶走
10日股匯市休市一天
BBC新世紀福爾摩斯 新造型搶鮮看
北北基明天停班 網購設「颱風專區」
北北基明天停班 網購設「颱風專區」
張玉法：抗戰勝利造就脫離殖民統治
哈瑪斯傳扣2以國公民 憂人質危機再現
蒙奎露薩闖溫網決賽 西班牙女將19年首遭
昌鴻逼近 醫院啟颱風特別門診
八仙塵爆 遠東集團捐2千萬
美國疲軟 IMF下修全球成長預測
歐亞股市反彈 美股開盤上揚道瓊漲200點
IMF：希債陸股風波不影響美升息
美海軍：美中南海遭遇如家常便飯
財長:沒有設定國安基金進場時機
溫網新星 西班牙蒙奎露薩首闖決賽
防中颱昌鴻 YouBike10日暫停營運
防中颱昌鴻 花博農民市集周末停辦
因應昌鴻颱風 北市聯醫門診調整
IMF：陸股泡沫破裂 沒理由喪失信心
希臘債務危機解密（二）─ 希債危機咎由自取？
昌鴻午後襲桃園以北 部分大學轉學考延期
研究：運動可降低失智風險
大堡礁祭澳幣10,000元旅遊大獎 快來試手氣
未來強颱恐增多 暖化是主因
每日一則．食安小常識－台灣俗諺篇
台股颱風假喘息 亞股周五紅盤
〈時事評論〉對抗人民的740萬公帑
有錢人拿雙重國籍 愛台灣神父卻不行
昌鴻颱風來襲 警政署加強防災作為
八仙塵爆案第4人罹難 家屬悲痛決定器捐
昌鴻颱風陸續傳災情 新北市1人死亡
印尼拉翁火山噴發 關閉5座機場
昌鴻颱風影響 華航、華信班機異動資訊
滬、港股結束驚魂收紅 台股颱風假喘息
世大運女子桌球和跆拳 雙雙飲恨摘銀
世大運棒球中華擊敗韓！11日與日本爭冠
國際志工帶隊 新二代看見多元文化力
同「新」捕捉金門美 嘆老屋凋零
大專生赴泰北教華語 體驗文化學珍惜
浴火重生 楊小寧義賣畫作助塵爆受難者
台企業送暖 捐助泰學生伙食
蒲亭：金磚5國銀行明年運轉
NBA黃蜂隊：已簽下台裔後衛林書
梅克爾重申反對希臘債務減記
昌鴻逼近 宜蘭未停班停課引爭議
颱風昌鴻逼近 宜蘭未停班停課引爭議
颱風昌鴻來襲 貓纜暫停服務
希臘：很快就會向債權人提出新紓困方案
小威輕取夏娃 挺進溫網女單決賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
IBM揭示重大突破 打造7奈米晶片
核談仍未獲協議 凱瑞促伊朗速作決定
希臘情勢似趨樂觀 歐股強勁反彈
傳獲肥約挽留 詹姆斯再與騎士簽約2年
小威再痛宰夏娃 輕鬆挺進溫網決賽
IS煽動國慶日攻擊 美遏阻陰謀逮多人
希臘趕在大限前 提出新改革方案
突尼西亞可能再遭恐攻 英呼籲公民速離
美股反彈虎頭蛇尾 小紅作收
陸股強彈 油價跟進
演小龍女狂瘦身 陳妍希：夢見在吃咖哩
搖滾壞小子謝和弦 YouTube談性
BY2互指導配唱 錯覺好像自己教自己
夏綠蒂公主萌樣破表 受洗官方照曝光
颱風昌鴻影響 部分大學轉學考延期
政府遭駭千萬人個資失竊 美避談陸角色
颱風昌鴻暴風圈 午後襲桃園以北
全國首例 民間捐贈社會宅106年入住
愛與傷 死與生 台灣舞團用身體話人生
避免破產 希臘提議加稅
重視樹木保護 中市為老樹進行健康檢查
昌鴻來勢洶洶 中部以北防大豪雨
旅行愛分享 行程遊記一指搞定
迪士尼主題曲集結 與公主有約
稻田藝術節系列 屏東辦飯湯煮食賽
Fun暑假 親子攜手讀書做美食
南警破獲天九牌賭場 逮28人送辦
昌鴻來襲 新北學校供民眾停車
凱特王妃般的呵護 飯店推頂級保養品
航空公司推魔毯 隨乘客心情會變色
世大運棒球 台韓搶冠軍門票
酷暑到 3C通路空調大降價
洪秀柱訪美議題 美重申歡迎
Apple Watch看新聞 中央社App最好用
昌鴻來襲 石門水庫進帳千萬噸
三鶯部落工寮起火 1死
美國南卡州長簽署法案 永久移除邦聯旗
世界汽車市場排名 巴西落居第7
動手指購物 中國大陸網購族最活躍
希臘窘況又一樁 報業缺紙恐停發
呂慶龍駐法8年 滿結善緣返台
變形金剛特展 暑假席捲全台
昌鴻來襲 新北開放紅黃線停車
MERS 韓確診與死亡零增加
國喬石化火警 疑烘乾機爆炸引起
昌鴻襲台 新北清潔隊員總動員
吸菸疑致精神病 研究：恐是因素之一
來台取經 聖露西亞19生獲獎學金
成人彩繪圖本 巴西出版業救星
桃竹苗山區雨量 上看800毫米
昌鴻今晚閩浙登陸 恐升級為強颱
昌鴻颱風登台 新竹縣山區注意土石流
7月薪資又無法如期發 苗縣求援中央
大陸上半年鐵路貨運量降1成 經濟不妙
李新穎參加中美洲農牧保健與食安大會
北市嚴防昌鴻 抽水站加強戒備
越共高層CSIS演說 盼促越美關係
國中生捲入公車底 救出送醫僅擦傷
颱風災情報告 柯文哲和總統視訊連線
台灣消保會提告問題油 求償創紀錄
詹皇與騎士續約2年 拿5千萬美元肥約
颱風引進西南風 高屏防大豪雨
台七線部分路段 預警性封路
昌鴻颱風侵台 總統：做好預防性撤離
分析：大陸陷入投資房市信用三重泡沫
昌鴻增強 五峰鄉下午停班停課
朱立倫：做好完全的防颱準備
昌鴻來襲 桃園各體育場館停開
大陸救市 上市公司得上報穩定股價方案
微利貸款 雲縣挺創業人
韓人願多生子女 卻怕經濟負擔
嘉市百年市場 登錄歷史建築
昌鴻來襲 北市停收垃圾
雙鐵上午正常 午後調整
股權群募暨創櫃博覽會因颱風延至12日
暑假淨化 屏警掃毒逮6藥頭
北市放颱風假 柯文哲：心裡毛毛的
對抗禿鷹 上海股市開低走高
環團：反對中南部石油產業擴張
颱風天上班上課 宜蘭縣：隨時應變
防昌鴻颱風 北市下午1時關水門
微創鳳凰貸款 助再創事業第二春
希臘審判日前夕 新提案換紓困
颱風影響 屏東飯湯比賽延期
颱風雨 新竹尖石逾150毫米第1
帶隊查放空 陸媒力捧公安部副部長
大陸救市 股市交易費用降不停
彭啟明：昌鴻和溫妮很像 雨勢不小
國喬石化火警 高市：未達勒令停工
失去生命跡象 罕病女CPR救回
昌鴻襲台 桃園後慈湖休園
男開庭後遭擄逼債 警及時救出
縱橫外交40年 沙國前外長紹德親王逝世
搶颱風財 百貨公司仍開門迎客
坎城影后全度妍領軍 拚韓片票房
沒放颱風假臉書被洗版 林聰賢：難免
教宗來訪 玻利維亞總統贈另類禮物惹議
世大運桌球女團 兩岸金牌戰對決
指考閱卷暫停 公布成績時間不變
臉書新功能 給用戶更多選擇權
駐伊阿美軍 新兵自殺風險最高
昌鴻襲台 旅客注意停飛別空跑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
淡季不淡 汽車零配件Q2營收奔高
韓大學生理想雇主 NAVER第1
達賴喇嘛紐約歡度80大壽 場面盛大
火山噴發 印尼4座機場關閉
防中颱昌鴻 基隆加強整備
虧損擴大 大陸20省區煤企下調工資
昌鴻來襲 新北下午4時關水門越堤道
阿西演小腦萎縮病患 惹哭全劇組
昌鴻來襲 國軍近4萬兵力嚴陣以待
台塑提前11日起降油價8角
昌鴻來襲 彰化蔬菜批發價反下跌
中颱昌鴻來襲 水利署嚴防水庫濁度飆高
金控捐資 中信金融畢業生保障就業
阿里山微電影 徵選活動開跑
韓國小姐選拔 李英愛任評審
世大運網球 中華女雙闖進金牌戰
昌鴻颱風來襲 外長擇日再上內閣踹共
大陸男女學生港街頭野戰 女方認罪
麵條添加二氧化氯 雄檢查獲
苗栗男子手持菜刀 威嚇用路人
台塑明起油價降8角 首次提前兩天
新北YouBike 10日停止營運
印尼：陸經濟風險影響超過希臘
基隆八斗子掀巨浪 海巡開勸導單
八仙塵爆再傳噩耗 1人將器捐
量增又沒搶購 颱風天難得菜不貴
為黨一戰 郝龍斌將選基隆立委
塵爆燒傷60% 憲兵恢復良好出院
新竹桃園59條土石流黃色警戒
昌鴻襲台 桃園列5處警戒區
北市呼籲 堤外停車場車輛盡快撤離
蘭嶼下午停班課 交通輪停航
黃金「滬港通」今開通
泰國遣返維族人 陸公安證實為中國人
泥塑傳統匠師 雲林鄭瀛洲揚名
颱風昌鴻來襲 新北市傳停電災情
颱風漸近 估下午暴風圈觸東北角
昌鴻侵台 北市2民眾遭路樹壓傷
南韓：金正恩統戰術 指責朴槿惠
體驗虛擬眼鏡HTC Vive 美民眾喊酷
股市暴跌 分析：大陸經濟沒太大影響
昌鴻颱風來襲 堤外移車要快
央視小鮮肉李澤鵬 粉絲為他早起看新聞
昌鴻襲台 中市護樹團體籲防路樹倒塌
毒販編教戰守則 遇警驚慌是敗筆
疑防颱巡視跌落 新北市1人無生命跡象
颱風天現撈海鮮奇貨可居
昌鴻颱風威脅 苗栗紅棗剉咧等
八仙塵爆再傳一死 將器捐遺愛
央行因應國際運作 提供銀行外幣資金
快速道路疑2車對撞 2駕駛傷重
塵爆第4名罹難者 牙醫系學生器捐
苗縣發不出薪水 向政院提百億紓困
颱風襲台 北市樹倒3傷
CNN：颱風昌鴻襲台 大陸1週雙颱夾擊
陸股早盤大漲 上海股市飆破3900
爭世大運金牌戰門票 宋家豪先發抗韓
颱風夜 星貨輪船員盲腸炎急送花蓮
研究：氣候變遷導致大黃蜂減少
希臘新紓困提案要點一覽
和碩6月還在農閒期 營收年減6.45%
富邦家族入主 港上市公司股價飆漲
曹錦輝牛棚亮相 練投熱身沒上場
范瑋琪取消打書 余文樂照登台
昌鴻襲台 倖田來未轉降桃機
高市：問題麵條9成銷國軍副供站
世大運網球 中華男雙並列銅牌
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小心駭客 專家籲勿分享有條碼照片
男子皮膚像雞皮 罹患毛囊角化症
Google虛擬博物館 富邦粉樂町入列
印尼火山噴發 5機場關閉
沒放颱風假 林聰賢臉書吐心聲
塵爆傷者首位器捐 牙醫學生大愛
領隊攜棕熊皮闖關 爪牙還在上頭
八仙80%燒傷林誼 傷勢穩定成功拔管
昌鴻風雨漸增 雙北停電戶增加
高普考遇颱延考 全程缺考考生可退費
大陸股災 美媒：習近平專制遭反彈
6.5強震襲索羅門群島 無海嘯警報
大馬媒體報導首相夫人可能涉貪
溪水暴漲 雙溪淨水廠將放水
金門飆37.2度 全台最高溫
昌鴻來襲 柯文哲視察文山易淹水區
日本腦炎 屏東出現104年首例
印尼火山噴發 360返台旅客受影響
白冰冰被控買凶殺人 雄檢不起訴
苗縣發不出薪水 徐耀昌：前朝玩太過分
印巴對話進程大突破 總理在俄會談
竹東少女遭殺害焚屍 起訴5名犯嫌
台灣水果賣相佳 搶占獅城一席之地
暴風雨擾美國公開賽 澳美女將暫並領先
火山灰攪局 印尼關閉峇里島機場
製造問題添加物 追查新富化工下游
提告問題油 台灣消保會求償37億
黃國昌赴美加 籌組時代力量後援會
苗縣求財援 政院要求提改革方案
調查：大陸中產階級家庭過度依賴股市
詐騙超商2千萬遊戲點數未遂 警逮同夥
基隆2岸巡勸離遭浪襲 受傷送醫
阿里巴巴：副總劉春寧被查 無關集團
疑涉貪 雄檢偵詢2調查官
印尼火山噴發 逾130航班取消
大陸游資轉戰金市 豪客1.5億買金條
花蓮砂婆礑溪雙屍 確認為黃桂芳姊妹
朱建議選基隆 郝龍斌：團結才能勝選
夏立言訪美 13日華府專題演說
塵爆牙醫系學生器捐 預計嘉惠8人
四技二專登記分發 志願練習版上線
八仙塵爆 蘇家陞器捐學醫以身救人
昌鴻暴風圈漸近 北海岸8公尺浪高
防颱 警政署要求警局加強防救災
鴻海前進印度 布局全球大國內需市場
台塑4寶Q2獲利 季增324%
台積電Q2符預期 減7.47%
台塑搶先兩天降油價 中油不跟進
快速道路逆向行駛車禍 2人亡
南海仲裁口頭辯論 越派團旁聽
蘇家陞器捐 用另一種方式貢獻社會
八仙塵爆罹難器捐 家屬：達成學醫使命
國道3號汽車追撞 駕駛受困
昌鴻颱風來襲 超商泡麵鮮食最搶手
陪父親捕魚 男子落水失蹤
氣候變遷回不去 海平面恐升6公尺
颱風天勞工外勤 雇主應設安全防護
涉供二氧化氯給製麵廠 負責人交保
颱風假全家趴趴走 量販店生意暴增
綠圈圈 跨界串聯藝術文創中市登場
八仙塵爆 雙和醫院志工投入協助
印巴重啟對話 莫迪將訪伊斯蘭馬巴德
蘇花改工程 又挖到更早期遺址
菲三軍參謀總長交接 伊里柏瑞上任
颱風昌鴻直撲大陸 侵襲沖繩至少23傷
昌鴻風雨增 竹縣尖石鄉土石流淹水警戒
光州世大運跆拳道 劉威廷並列銅牌
杭州霸氣小學生 名叫謝祖隆恩
塵爆激發大愛 器捐者是平日1.5倍
印度總理接受邀請 明年將首訪巴基斯坦
小小兵周邊商品熱賣 爆米花桶吸睛
鴻海投資進度停滯 越收回提案許可
希臘資本管制 每天60家廠商關門
鐵工廠天車駕駛被夾死天車上
原民青年跑3百公里 回鄉參加豐年祭
印尼火山噴發 台灣旅客受影響
從象迷到朋友 劉曉亭為曹錦輝加油
國喬石化火警 高市勒令局部停工3月
人民幣債券即時清算系統 已在南韓推出
颱風天盜林 5山老鼠落網
希臘是否脫歐 歐盟左右為難
家扶青年志工 前進吉爾吉斯助貧童
昌鴻颱風來了 停車要選對位置
滬股續漲4.54% 直逼3900點
光州世大運跆拳道 莊佳佳晉級金牌戰
新富化工台南下游 未用於食品製程
李登輝：選總統找嘸人 替國民黨擔心
苗栗縣長北上紓困無解 員工遺憾
蘇家陞器捐 母：生命價值發揮到最大
麵條添加二氧化氯 國軍清查下架
光州世大運跆拳道 吳紹瑜並列銅牌
MERS菲國警報解除 外籍患者康復
拉抬選情 藍委提洪朱王組鐵三角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
昌鴻颱風來襲 尖石五峰預防性撤離
將訪日 李登輝笑：孫女主動要求陪同
南韓沒有颱風假 各校視情況頒停課令
協助遭捕記者 北京維權律師疑遭帶走
大陸據傳開發新型戰略轟炸機
颱風假商機 百貨美食街樂翻
IMF下調菲國今年經濟成長預測
詐領健保費 嘉縣2男1女送辦
從零售到文化事業 希臘人都缺現金
昌鴻影響 太麻里光雕延至16日
昌鴻颱風襲台 雙北4人受傷
雲林之光 鄭瀛洲獲證泥塑匠師
防制水污染 金門成立保安平台
宜蘭童玩節 11日恢復開園
世大運棒球台韓戰 先發打線出爐
曉明女中志工不畏颱風 前進蒙古助貧
中市和平區下午停止上課 照常上班
昌鴻風雨漸強 台北部分百貨提前打烊
林克穎引渡案 法務部持續努力
黑心二氧化氯 高市：一家製麵廠遭汙染
和美聯絡道工程 魏明谷盼如期完工
涉向中國洩密 韓少校被起訴
颱風來襲 壽險業啟動應變措施
電信三雄6月獲利 中華電追平台灣大
世大運棒球台韓戰 首局0比0
楊麗萍孔雀延期演 12日連3場創紀錄
歐盟高峰會在即 日股收黑
臉書改好友圖示 女前男後不再小一號
高振群參加索羅門群島國慶
苗栗縣南庄泰安 晚間停班停課
歷史性和解 教宗請求美洲原住民寬恕
昌鴻雨勢增大 苗栗平安橋水位三級警戒
二氧化氯混食品販售 新富產品封存
因應昌鴻颱風 北市部分公車調整路線
擔心傍晚大雨 中市和平區下午提早放學
昌鴻颱風路徑偏北 輕吻鼻頭角
歐盟官員：若希債有解 取消12日峰會
金秀賢等赴美出席韓流慶典
颱風還沒走 11日國內班機異動
中市加強防颱 民眾可下載App查詢
研究：百憂解與胎兒先天缺陷 疑有關連
菲貧童麥當勞門口借光苦讀 援助湧到
台鐵羅東撞到民眾 警消處理中
嘉南4.2地震 最大震度3級
李登輝批一中議題 洪辦冷處理
清奈機場空橋操作失誤 機門受損洞好大
使用小型高壓鋼瓶無須技檢合格
大陸高考後 離婚率暴增
南海仲裁辯論 下週進入第2輪
世大運跆拳 莊佳佳不敵大陸銀恨
雲林教師甄試 11日複試拚錄取
無畏颱風 上海花蓮包機首航
車展辣模給力 換胎賽門外漢拿第一
颱風攪局海空交通停航 澎湖遊客大減
昌鴻颱風來襲 北市多路樹傾倒災情
普考11日登場 錄取率約2.11%
德南發生濫殺事件 至少2死
世大運棒球 中華1比0領先韓
世大運桌球女團 中華負陸銀恨
颱風季登場 賴清德續推治水
桃園復興區長補選 11日照常舉行
為保外就醫 7案通緝男吞燈管碎片
上半年稅收創新高 全年估逾1600億
大陸營收搶眼 醞釀王品「中國派」掌權
吃到問題糖果 菲近300學生送醫
希臘債務 最快10日有解
農場餐廳種菜 不怕颱風菜價揚
德開槍濫射事件 凶嫌落網
陸採措施防崩盤 港股收漲
世大運男排 中華負烏無緣爭金
昌鴻雨量豐 石門水庫增加2.35公尺
紙廠外勞遭夾死 雇主無罪定讞
馬航MH17調查報告將出爐
食安辦打擊食品犯罪 掌握違法情資
不畏颱風 SOGO新光三越晚上照營業
花蓮上海包機首航 遇颱風繞道飛行
金門海域現油污 虛驚一場
尖石小客車遭落石砸中 1人輕傷
世大運棒球 王柏融抗韓開轟
莊佳佳跆銀 改進缺失放眼奧運
世大運跳高 向俊賢摘銅破全國
陸外交部：亞投行將按市場準則運行
德槍手開車上街濫射 至少2死
藏僧自焚 抗議陸政權統治藏區
11日國際及兩岸航班 少數異動
大陸整頓股市 融資降至較安全水準
世大運標槍 黃士峰射下銀牌
澎湖機動查緝隊長侯安泰榮升高雄隊長
駁主權未定論 外交部：盼正確認識歷史
大馬逮捕2名IS恐襲嫌犯
中颱昌鴻遠離 北市11日上班上課
台鐵宜蘭事故 約2700乘客受影響
陸：遭泰國遣返維吾爾人是非法偷渡
MERS新增1死 南韓死亡例增至36
教宗暗批IMF 逼緊縮造就新殖民主義
郝龍斌參選基隆立委 地方有待整合
桃園紅黃線11日上午7時後禁停
中華完封韓 世大運棒球與日爭冠
新北汐止區斷電 餘2408戶未復電
憂金融資料遭竊 受訪者：寧可裸照外流
希望種子 暑假學經驗回饋部落
聯航機長攜實彈上機 沖馬桶了事
塵爆4死 220人病危5人使用葉克膜
外圍環流影響 中南部11日慎防豪大雨
賴著不走 泰咖啡廳1小時索千銖
北宜公路邊坡坍方 坪林至宜蘭暫封
昌鴻颱風逼近浙江 1949後最強7月颱
美4歲女童遭裝袋棄屍謎案 千萬人追案情
颱風威脅減 宜蘭桃園脫離警戒
車輛國道拋錨 警方處理遭追撞
颱風預防性撤離 國防部協助349人
棒球台日爭冠 蔡偉凡可能對決田中正義
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昌鴻北偏 11日晨陸地脫離威脅
王岐山秘訪陜西 外媒猜官場又要震
昌鴻颱風襲台 全台6人傷
小班聯手A咖漫畫家 自導自演蝙蝠俠
貓熊懶洋洋 代謝率只有人類一半
梁振英：深港通可望如期開通
郭台銘前進印度 規劃12據點百萬就業
展望第3季 台塑集團不悲觀也不敢樂觀
法義為希臘改革新案喝采 德潑冷水
古巨基颱風夜開唱 跪謝周慧敏
光州世大運 中華隊累計2金6銀9銅
改革方案討債主歡心 希臘政府面臨內鬨
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中華棒球隊密集征戰 累了還是要拚金
高新6號 反潛監控範圍擴及第二島鏈
希債危機有解 美股開盤大漲
郭嚴文連續安打紀錄 停在33場
蘇家陞器捐手術逾6小時 同學病房道別
徐耀昌怨前手 劉政鴻：無能就下台
溫網 喬帥拍下賈斯克晉決賽
溫網 喬科維奇4度闖進決賽
終結飢餓 每名窮人每年只需不到5千元
日企無颱風假 學校依氣象警報判斷
亞東醫院摘除蘇家陞器官 逾10人受惠
睽違10年 曹錦輝今在美職棒拿勝投
每日一則．食安小常識－農藥是什麼？
CNN: 十分之一的萬里長城即將消失！
台版希臘！苗栗發不出薪水 盼中央百億紓困
世大運－台日棒球並列金牌 創隊史最佳紀錄
每日一則．食安小常識 —農藥是什麼？（蔬菜、水果篇）
颱風昌鴻陸警解除
北市停放紅黃線橋樑車輛 8時前駛離免罰
南卡州邦聯旗 自州議會永久移除
颱風昌鴻解除陸警 氣象達人籲勿往山區跑
醉心表演 奧瑪雪瑞夫一生傳奇
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
希臘留歐料達成協議 歐股勁揚
費德瑞擊敗莫瑞 10度挺進溫網決賽
聯準會主席葉倫料美國今年底前升息
Fed料年底前升息 葉倫態度仍顯謹慎
青年黨攻擊索馬利亞首都旅館 至少10死
美股強漲 希臘危機現曙光
首度過境波士頓 馬總統哈佛演講受矚目
地表最強好男人 皮爾斯改行當殺手使壞
絞刑台超恐怖 拍攝現場鬼影現蹤
A片現場不NG 日本奇片北影預售票秒殺
希臘總理要求國會 依國家責任通過改革
馬總統將過境波士頓 僑界華埠熱烈迎接
葉倫談美升息 分析：外在因素也關鍵
林書豪新合約 第2年球員選項
加經濟可能陷衰退 但房市仍熱
希臘批德國為新殖民主義
中華民國協助聖露西亞防治香蕉葉斑病
黃聯昇關心阿根廷中文僑校畢業典禮
特奧聖火洛城傳遞 揉合多元文化
愛河畔巴士拉麵 每天限60碗
台圖好書交換 11日以書會友
中南部防豪雨 西半部小心強陣風
魚苗放流護資源 雲縣鼓勵企業民間投入
聖多美普林西比黃金河供水系統啟用
大學指考成績單 17日寄發
夏日採筍樂 新北推採筍體驗一日遊
台中市力爭預算 推移動式監測站上路
考選部調整應考內容 補充外語導遊人力
安全戲水 防溺十招報你知
希臘國會通過新紓困提案
久揚專案啟動 總統率團出訪友邦
日本強投豪打 棒球爭金很拚
台灣精品 菲專欄作家喊讚
陸股ETF逾10檔 帶你透視
爭婚姻平權 民團號召包圍藍綠黨部
巴西經濟陷危機 中小企業裁員
照顧病母扛家務 小六童獲孝行獎
中鋼鈦產品明年取得認證 賺更大
MERS 韓死亡增1例 痊癒增3人
颱風逼近 蘇打綠上海演唱會延期
王建民加盟西雅圖水手3A 盼重返大聯盟
昌鴻襲浙 市民搬空超市
解放軍成立首個戰略智庫 直屬中央軍委
牛樟芝食品 擬須毒理報告與孕婦警語
嘉義海之夏祭 晚會精彩可期
投信：籌碼亂+信心差 陸股跌主因
昌鴻遠離 貓纜強風暫未恢復營運
公務員普考登場 5萬人搶千個職缺
韓星宋智孝戀情告吹 經紀約也沒了
從義大利傳入 巴西慶祝披薩日
搶買氣 大台北新成屋6月爆量
王建民加盟西雅圖水手 續拚大聯盟
總統：九二共識一中各表獲良性循環
張國煒雄心 要長榮航空好求更好
梁振英：港深可發展創新科技
南海議題 葛來儀：美中對話進展有限
昌鴻颱風遠離 新北交通恢復正常
北京發出邀請函 邀安倍紀念抗戰
颱風後清積水 注意飲水安全
陸股後市 外資看法分歧
永遠的齊瓦哥醫生 影藝界悼奧馬雪瑞夫
颱風過後海水混濁 民眾戲水要小心
昌鴻遠離 氣象局11時30分解除海警
越共高層會潘基文 聚焦南海議題
大陸國防部發言人換人 耿雁生退役
美國加州議會決議慶賀每年五月台灣週
希臘國會壓倒性通過改革方案
加州抗旱大作戰 關閉海灘沖水站
湯繼仁頒獎學金證書予哥倫比亞學生
韓BigBang9月底在台灣辦演唱會
替代役男 奪德國紅點最佳獎
孔子行腳 3百生投入偏鄉課輔
援八仙塵爆 新加坡醫療物資抵台
疑爭風吃醋 兩派青少年鬥毆
周麟偕慈善團體會長 會巴拿馬第一夫人
綠島陸蟹產卵 居民幫蟹媽媽過馬路
昌鴻帶雨 石門水庫飽7成8
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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BIGBANG中秋攻蛋 9/25連唱3天
全台寺廟逾萬 南市1613座居首
視障生大愛無畏 孔子行腳服務偏鄉
梁振英批議會秩序 比台灣更差
高雄加工區徵才 薪資上看50K
中市抽驗含澱粉原料產品 全數合格
陸股雲霄飛車 業者：庶民經濟可望逆增
昌鴻漸遠離 民眾勿赴山區海邊
颱風直奔浙江 數萬戶停電橋樑關閉
北市高職轉學考 開放現場繳件
安倍考慮9月訪陸會習近平
被控A檢舉獎金 兩調查官交保
韓TOP崔勝賢與日女星上野樹里主演新劇
老翁想找工作 就服員使命必達
曾銘宗：歐美股揚 台股可望穩定
颱風昌鴻解除海警 發布豪雨特報
洪秀柱回歸一中各表 總統：大家一致期望
木村拓哉將訪台 為台灣觀光拍廣告
美國公開賽2輪 梁熙英領先 曾雅妮淘汰
昌鴻海警解除 持續豪雨強風特報
總統：兩岸要平順 要尊重九二共識
金磚國家千億美元儲備 陸出資逾4成
郭台銘挺進印度 拓新創企業商機
Mac版Office 2016上市
曹錦輝登板 1局無失分
颱風來襲 上海機場航班全取消
昌鴻颱風豪雨 屏東德文山區路坍
兩岸七爺八爺拚場 吸引民眾觀看
盛夏遊石門 百年梯田賞花趣
希臘新紓困改革提案 國會點頭通過
不怕打掉重練 竹中生獲丘成桐獎
挑父親節禮物 電影經典給靈感
曹錦輝中繼上場 睽違8年重返MLB
大佳童樂會 12日上午開放營運
北市副市長周麗芳訪光州 接棒世大運
道奇隊逆轉比數 曹錦輝有機會拿勝投
王建民新球隊 陳鏞基蔣智賢待過雨山隊
談房祖名 陸電影製片：一個人毀一部片
今明沿海易長浪 別到海邊玩
曹錦輝投1局 勝投候選人
公務員普考國文 聶隱娘入題
星國塵爆醫療物資抵台 盼傷者康復
台中北屯 疑母女墜樓命危送醫
BBC嚴選妙聞 俄羅斯方塊可防痛苦回憶
7男旅館拉K喧鬧 警上門見毒煙霧
世大運女網單打 張凱貞逆轉拍進金牌戰
疑颱風天巡菜園 男失足墜谷亡
苗栗財政窘境 演變昌鴻風暴
台大登山募款被質疑 丘成桐訝異
深圳男子當街持刀砍人 1死12傷
新iPod touch 傳7月14日推出
蘇家陞器捐遺愛 亞東醫院完成摘除
電信三雄夏季促銷 花招百出
陸男50萬買夜明珠 網拍不用千元
北市產發局副座林裕益 將接彰化農場
曹錦輝重返初登板 勝投入袋
供電緊 科學園區公會籲電業自由化
設勞工董事 科學園區公會反對
木村拓哉晚間抵台 預計停留4天
陸建東海採油新平台 日憂軍事據點化
海軍土地孳生孑孓 高市開罰
墨同志婚合法滿月 集團婚禮海灘登場
颱風離台 北市路樹倒無人傷
美5旬女歌手添千金 欣喜若狂
情殺前女友 台大宅王遭延押
勝投等了十年 曹錦輝飆出151公里
醫院引進數位導航新幫手 植牙更安全快速
世展會畢典溫馨 受助生道感謝
昌鴻颱風帶來陣雨 仁愛鄉產業道路斷
開羅市中心爆炸 義領事館部分受損
棒球與日爭金 蔡英文蘇貞昌共籲集氣
台中北屯 母女墜樓傷重不治
受資助完成學業 畢業生感恩分享故事
公開了？楊丞琳微博祝李榮浩生日快樂
馬航MH17墜機週年追悼會 千人默哀
陸鐵首個海外製造基地 馬來西亞投產
紅十字會成長營 供弱勢童正當休閒
新北早產兒年逾3千 全台最多
菲國經濟成長夯 廣大貧民難受惠
洪陣營新發言人 年輕人入列
陸女為未婚證明奔波8個月 官員遭懲處
木村拓哉回歸日劇天王 登台拍觀光片
台電上半年賺錢 10月降電價偏樂觀
水庫持續進水 台南水情正常
強風現象解除 貓纜下午恢復營運
動漫控 哈里遜福特墜機後首度亮相
陸股大震盪 投顧：不必看壞中國基金
上網稱要仿鄭捷 警方逮補送辦
花東恐生焚風 農委會籲防範
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聚焦內政經濟 藍委讚柱柱身段柔軟
宏?第2季營收 近9年新低
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義駐埃領事館附近 汽車炸彈爆炸1死
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領務局：13日提前7時發放護照
屏東客家成年禮 近百青年參加
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中央氣象局氣象報告
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道貌岸然騙罹癌 無良醫判處45年
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南投水里黑紫玉葡萄盛產 味道甜美
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世大運網球 中華女雙銀牌
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昌鴻給水 北部水庫大進補
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逆轉人生 60弱勢青少年騎島計劃
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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美國公開賽3輪 梁熙英居排頭 李旻第9
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柯文哲訪韓國 搭機前先量體溫
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工安功夫特展 與十八銅人練功
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馬總統過境波士頓 薄瑞光接機
世新創辦人之子 經濟學家成思危逝世
搭漢莎頭等艙 先搭保時捷兜風
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陶(吉吉)喊話要告 楊子晴微博態度放軟
馬總統訪波城華埠 僑胞熱情如火
省行李超重費 歌手套12層衣服搭機熱昏
柯文哲訪韓 搭經濟艙排隊登機
木村拓哉來台拍短片 一早就上工
科隆冰淇淋大樓站穩老城市
與牛裝熟 擎天崗遊客險遭攻擊
大陸武漢社區電線起火 7死12傷
Apple Watch過熱？ 用戶上傳灼傷照
兩大媽祖廟添佳話 奉天宮邀朝天宮鑑醮
A股教我們的一堂課
希臘協商鎖定 銀行資本重整和債務展期
木村拓哉魅力 林志玲也無法抵擋
嘉縣兒童藝術節 邀親子同樂
協議如敲定 希臘資本管制仍將維持數月
台灣國際學生設計賽 徵件主題擁抱
Apple Watch看新聞 中央社App最好用
時代力量 瞄準立委5到7席
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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核二廠冷卻水泵淤塞 發電量減少
木村拓哉內湖花市拍攝 粉絲包車跟隨
紐約大都會 熨斗大廈怪的很出名
風浪大 屏東1膠筏受困獲救
馬總統過境返校 美方高規格禮遇
治療鼻過敏 中醫三伏貼療效好
裸女陳屍旅館 男友不滿分手勒斃
懷疑前妻結新歡 男持開山刀殺人
成思危凌晨逝世 一生有三大轉折點
太陽動力2號電池受損 最快8月再翱翔
韓國平價服飾挾人氣 排隊蔓延2條街
到不了的車站 台鐵首賣紀念月台票
李克強再喊話 有信心防止系統性風險
黃小軒4度燒傷 傷口都乾掉了
世大運網球女單 張凱貞奪金
湖南無人書店 買書憑良心結帳
熱死了 北京高溫恐飆破40度
藍海珊瑚美人魚 海底音樂節熱鬧登場
機器人與智動化展 5展區秀工業4.0
提高客戶忠誠度 飯店推集點計畫
曹錦輝連續兩天上場 1局無失分
不滿女友疏遠 狠男勒斃扒光她逃逸
泰式歪頭魚最平民 不是祕雕魚哦
救治塵爆傷患壓力大 醫護紓壓4管道
中油13日起汽油大降8角
搶救塵爆傷者 醫護揹冰袋手術
毛小孩醫癌不用動刀 主人更安心
毛小孩不如貓 印尼不討喜
日醫師團來台 燒傷治療諮詢交流
基隆港區攔查柴油車 6成排煙不合格
水泥及預拌式泥作 潤泰精材明掛牌上市
曹錦輝連兩天出賽 投兩局無失分
馬總統過境美東 回母校收穫滿滿
返鄉之旅 教宗籲全球領袖重視窮人權利
世大運網球 中華女團再添一金
小吃攤宴席勞工 明年起適用勞基法
103年公務人力 占總人口3.87%
曹錦輝中繼2局無失分 飆速153公里
國際油價重挫 中油：連續調降4週
台股明開盤 曾銘宗：朝正面方向發展
塞爾維亞總理出席紀念會 民眾丟石怒罵
F-鎧勝Q2營收 季增2.68%
印度人口12.7億 2050年超大陸
首上大夜遇塵爆 菜鳥護理師不悔
在國外近役齡男子護照效期 擬延長
大陸萬隻蟾蜍上街 市民擔心要淹水
男酒駕送辦女友痛哭 相吻別離難分捨
開放群眾募資 曾銘宗：對新創產業有助益
南投蓋恐龍公園 規劃107年營運
空拍機墜毀松機 航警局調查
廣東60年來最嚴重旱災 民房裂開
醫援塵爆傷患 日本第2批物資抵台
是否出席全代會 王金平：未確定
海流太強游不回 潛水客幸獲救
母涉毒壞榜樣 警勸少年快回頭
興櫃新股王 絡達精測各有所好
刺客聶隱娘耶路撒冷首映
台積電大立光法說 市場都在看
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曹錦輝連兩天上場 依舊無失分
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喬立委參選人 黨請王金平協調
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出席黃蝶祭 小英：美濃水庫已不是議題
助塵爆傷者 日本贈469件人工真皮
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83名大陸民工困蒙古 吃野菜過活
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MERS趨穩定 韓確診患者1週無新增
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提振經濟 毛治國邀集學者商議
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騙徒利用塵爆斂財 警歸納4情況
日本醫師送愛 盼塵爆傷者早康復
墨西哥大毒梟越獄 14年來第2次
竹縣泰雅之聲合唱團 赴德參賽獲金牌
河北開會搶麥克風 民主標語前打群架
陸股大空頭 公安鎖定了
南海仲裁 13日展開第2輪辯論
柯文哲率團抵韓 石定接機
急尋綠野仙蹤紅鞋 影迷懸賞3100萬
塵爆醫療日醫動口 2旅美台醫將動手
希臘百姓自身難保 難民新生活夢碎
慈善團體跨縣市做公益 弱勢戶窩心
貓空纜車周邊落雷 暫停服務
羅智先：7-11長的都一樣不煩嗎?
國際物理奧賽 台獲4金1銀
光州世大運跆拳道 黃丞靖摘銅
販售江蕙封麥假門票 3人落網
黃小軒不能器捐 母弱勢卻展大愛
中華民國領導抗戰 中共歪曲隱瞞歷史
中共搶抗戰話語權 打兩場仗卻說主導
陸新能源車成長快 仍缺關鍵技術
台灣光復70週年紀念 北京想搶解釋權
無殼蝸牛李幸長選立委 姚立明操刀
光州世大運跆拳道 黃韻文爭金
群眾募資平台上路 小企業籌錢有道
去年再入獄 全球最大毒梟又逃亡
歐元區財長持續會談 歐盟高峰會取消
國際物理奧賽 台灣4金1銀
廖正井：世棒12強賽徵曹錦輝機率低
國際物理奧賽奪佳績 總統電賀
大陸公安部證實 逮捕多名維權律師
持刀行搶路旁早餐客 毀車遭逮送辦
有機達人論壇 奠基綠能首都
梁文傑退選 民進黨找上潘建志
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二氧化硫超標 50嵐原料脆梅下架
MP魔幻力量嚴爵 西門町暖趴
12日批准希臘新紓困案 歐盟：可能性低
品嚐愛玉捐善款 助八仙塵爆傷患
昌鴻遠走南韓 大連也受影響
僑胞邀訪美 洪秀柱：時間夠何嘗不想
陸配考取美容證照 異鄉變家鄉
是否參選總統 宋楚瑜：先聽基層聲音
股權群募平台啟動 毛治國：助創新創業
中市1宮廟供K菸 吸引青少年入陣頭
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羅志祥為木村瘋狂 願意和他結婚
物理奧賽奪牌學生保送大學拿獎學金
大陸最高法院副院長奚曉明 違紀被查
塵爆醫師：先別插管留時間說話道別
視察澎湖普考考場 陳光復肯定秩序良好
優化公車專用道油污 中市漏夜清理
威航機票熊早買 3千元可過年遊泰
體驗百貨店長 小小店長萌翻了
精進搜救及救護能力 南投辦國際研討會
光州世大運跆拳道 黃韻文獲銀
產後憂鬱 中市建議善用諮詢專線
新月音樂祭登場 連歡6週末
超商前搶案 警逮人不到10分鐘
陸推紅歌偶像團 隊長：傳遞正能量
陸：維吾爾人偷渡 土耳其使館曾協助
希臘債務難解 歐盟高峰會取消
西班牙養老院起火 8人喪命
漫威英雄大團圓 反派新角死侍躍大銀幕
世大運羽球 中華混雙一銀一銅
歐盟峰會取消 歐元區財長續與希臘談判
陸女嫁台多年 勤儉養家反遭前夫砍死
外交部：台菲都盼及早簽漁業協定
禁酒令生效滿3月 星警指成效顯著
兄弟創連11場開轟 中職新紀錄
義總理：德國須妥協 紓困希臘
百日告別 林嘉欣演員魂上身
國際物理奧賽 台4金1銀排第3
治療顱顏貧童不遲緩 能聽會說好好學
華北好熱 河北熱到39.3度
金大中遺孀訪平壤 北韓願提供專機
武漢住宅大樓起火 7死23傷
穆斯林開齋節 星馬體驗正對時
揭神秘面紗 冥王星表面圖案吸睛
梁振英進京匯報 尋求大陸中央支持
日醫來台塵爆醫療交流 15日離台
菲南糖果中毒事件 受害學生近2000
酸民挖苦小威身材 JK羅琳痛批
為癌友圓夢 醫師將帶癌友登玉山
吸毒虐死4月大女兒 女逃亡遭逮
博客來網路書店成功的4個秘訣
STUDIO A進駐 苗栗尚順迎果迷
南投醫院防災漫畫展 預防知識輕鬆學
國防部：履帶採購不容許違法情事
尷尬 男大生無人機告白 保全劫機
溪流戲水疑溺水 男命危
百年樹屋搭配老炭坑 北市新亮點
溫網決賽 費德瑞爭取第8座金盃
解決發薪問題 徐耀昌將再北上求援
伊朗與列強核談 傳接近達成協議
峇里機場關閉兩天 觀光損失1.33億
拉K男騎車未戴安全帽 鼻頭掛白線露餡
是否續留歐元區 希臘命運未卜
喪子痛何時了 侯友宜：一輩子的痛
國發會：今年經濟成長率不低於3%
密集比賽 黃韻文世大運銀得好累
世大運跆拳道 黃丞靖負傷踢銅
脆梅出包 50嵐茶飲少一味
娶英逃家女學生 澳洲聖戰士揚言襲英
強力救市 陸股後遺症須警惕
河北爆竹倉庫爆炸 6死多傷
盧森堡：德將希臘推出歐元區 會是災難
嘉義溪流戲水 男溺水不治
鑽1.5公里地道 墨西哥大毒梟又逃亡
30名孝行楷模 內政部17日表揚
大陸股災 富豪海外搶買房避險
總統穿飛虎T晨跑 民眾興奮合影
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蔡英文盼明年國會政黨輪替
馬總統早起慢跑 享受哈佛人習慣
陸委會：大陸維權日增 應尊重人權
聖地牙哥動漫展 蝙蝠俠超人合體
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世大運桌球男雙 中華射日摘金
高國輝21轟 連續兩天全壘打
搭經濟艙遭怨擾民 柯P：把我當普通人
美警用胡椒噴霧 拒捕非裔青年喪命
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香港屋村飲用水含鉛超標 惹恐慌
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鄭仲堯物理奧林匹亞奪金 雄中：優秀
塵爆 日商469件人工真皮送16醫院
避免希臘脫歐 歐元區領袖奮戰到底
台拳擊女將陳念琴塞爾維亞奪金
霸王餐吃遍基隆小吃攤 男收押
英國政府：將要求對手檢視BBC職權範圍
陸拘捕維權律師 外界認不利習近平訪美
歐元區峰會登場 希臘總理稱願妥協
馬拉拉成年了 嘆全球領袖辜負敘國兒童
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世大運添3金 獎牌榜中華升至第十
總統東海南海倡議 孔傑榮：應提諾貝爾獎
總統：九二共識被稱為模糊的傑作
美麻州議會關心八仙塵爆 總統致謝
經1.5公里地道落跑 墨國毒梟又逃獄
結束波城過境 馬總統轉往中美洲
紓困條款 歐元財長要求希臘15日修法
溫網男單冠軍戰 第3盤因雨暫停
希臘紓困協議若未過 恐得暫退歐元區
南韓MERS第8日未新增確診 疫情趨緩
白天高溫炎熱 午後局部雷陣雨
任天堂社長岩田聰11日病逝 享年55
悲憤難平！種族大屠殺20年 塞總理致哀遭丟石
印尼雜誌社老闆 全方位關懷新住民
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〈時事評論〉幕落時的身影
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僑生志工彰縣大會師 攜手前進偏鄉教英文
美甲店獲好評 越配鼓勵新移民姊妹勇敢逐夢
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雲林暑期青春專案 查獲非法逃逸外勞
歐領袖徹夜開處方 13日希國會表決成關鍵
陸股回神希債有解 台股漲119點報9,033
台灣民意學會總統民調 蔡英文支持度43%大勝
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陸股連漲三日危機警報除？10件你該知道的事
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早產問題多「巴掌小袋鼠」巡演 推動早產教育
上海鄉村 海陸饗宴巴結老爸
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華航極光專機圓夢 直飛只要9小時
2015台灣美食展7月17至20日世貿一館盛大登場
食安小常識 －農藥篇
歐元區立場分歧 希臘脫歐災難恐逼近
溫網男單冠軍戰 喬帥克費爸奪冠
喬帥力克費爸 溫網蟬聯王座
希臘新紓困 需金820到860億歐元
陳偉殷8局掉3分 金鶯2分落後
歐洲財長提 希臘暫時退出歐元區選項
薛茲爾封鎖金鶯 陳偉殷吞第5敗
陳偉殷對國民隊未能勝投
未來之星明星賽 黃暐傑後援無失分
希臘債務協議 歐元區財長提嚴厲條件
後援3局失1分 王建民重返3A吞敗
傑克葛倫霍看淡小金人 只想做個好人
這個高中沒有鬼3 再讓你又怕又笑
刺客聶隱娘 舒淇侯孝賢8月初來台宣傳
優質上半季 陳偉殷盼下半季更好
美披薩店員工 意外營救遭綁男童
伊朗核談 美官員指將達陣
美國女子賽並列12名 李旻創紀錄
威力彩買氣增溫 頭彩上看7億
希臘資產私有化問題 卡住歐元區協商
國安基金例會 台股矚目
就是看好SUV SUBARU推零利率
希總理將會晤德法歐洲理事會領袖
保加利亞紡織業吸引外資
威航明開賣 明年首季泰國優惠機票
行動網銀 用說的也會通
多倫多僑界紀念抗戰勝利70週年
對流雲系旺盛 午後局部雷陣雨
中國買家澳洲購屋不住 鄰居抱怨
防止病媒蚊孳生 跟衛生局這樣做
媒體：任天堂社長過世 享年55
便民省時 南投縣民戶政所辦健保卡
哈佛法學院年鑑 馬總統成上課教材
戶政小志工 服務充實暑假
護戲水安全 高市設岸際救援站
世大運 柯文哲：問人家最快
高中職續招簡章 最遲23日公告
希臘紓困歧見大 歐元區峰會難喬
台股開盤漲62.17點
Q2營收歷年同期高 鴻海開盤走揚
陸證監會：A股回穩 證券違法捲土重來
MERS疫情 韓確診死亡均零增
青年安全打工 注意事項報你知
喬帥強壓費爸 溫網3封王 意氣風發
光州世大運 南韓提前登冠
陸股止跌 358家上市公司恢復交易
出口衰退 總統：政院兩週內提方案
新台幣早盤升2.42角
田中千繪宣傳屍憶 夜闖廢棄戲院
總統：遵循我的策略 兩岸不會有問題
北京設2300萬人口上限
木村拓哉林志玲敘舊 隔天烏來拍片
撞破國道護欄 休旅車翻落山溝2傷
聖多美慶獨立40週年 外交次長祝賀
失親兒鐵馬行 為愛募款
任天堂社長岩田聰癌逝 享年55歲
美式幼兒棒球世界賽 台灣黑熊出擊
費德瑞溫網飲恨 都是下雨害的
指考非選閱卷 文不對題零分
中正大學暑期兒童影展 14日起登場
諾貝爾得主批德國 對希債不夠團結
廈門男子被嫌太胖 遭解雇還領不到工資
12號颱風哈洛拉跨越換日線 西太平洋多颱
木村拓哉好親民 搖車窗與粉絲揮手
小爪水獺交朋友 老大先樹威
虎頭蜂築巢廟脊 是否摘除待議
RCA污染有害物 環保署增修納管
曾辦曹錦輝案 檢察官感慨
集訓製作麵包 至善餐飲科兼助弱
北韓軍越線 南韓開槍示警
進世大運大觀園 柯文哲留大頭聯絡辦法
南投竹山採茶車禍 10人輕傷送醫
潘政琮奪生涯首冠：沒想到來得這麼快
希總理拚改革立法 力壓黨內反對派
改造槍枝被查獲 男子怨又栽中市警
新北消保官查影城KTV空氣品質
越南上半年汽車銷售成長58%
台股盤中漲102點
陸客搶完馬桶蓋 再赴日瘋搶神藥
國賓推限量澳牛肋眼 供饕客嚐鮮
台股開高震盪走高 重回9000
任天堂社長癌逝 生前主導公司轉型
第18女求償 李宗瑞判賠2百萬定讞
大陸外交部：支持香港對外合作
離職勞檢員控權益受損 賴香伶：會檢討
利用支付命令詐騙 法扶籲被害人提再審
金融帶頭衝 台股上9000
視覺死角未禮讓 林右昌座車擦撞行人
歐元區領袖重啟峰會 商談希臘折衷方案
陸允養老基金投資股票 數兆資金可入市
推廣創意茶飲 嘉市免費培訓茶文青
任天堂岩田聰癌逝 旺宏：遺憾
陸6月出口成長2.1% 連3降止步
廣東3年內 逾2500名女童被性侵
友邦難民問題 總統：能力範圍提供協助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
希臘總理：希望紓困協議尊重人民
關心世大運選手 柯文哲變回柯醫師
韓光復70年 朴槿惠：應特赦求團結
石門蓄水率大增 水情可望轉藍燈
江蘇受賄局長摳 平日坐公車下鄉買豆腐
希債危機惹禍 法德關係劍拔弩張
鐵管藏大陸香菇 岸巡人員識破
洪秀柱：台灣不是希臘 蔡英文別誤導
50嵐脆梅出包 台南產銷班遭稽查
新莊地藏庵遭竊 損失百萬香油錢
男持BB槍趕野狗 警依社維法送辦
臉書推新工具 想看什麼內容自己決定
北市公車撞老翁 送醫救治
不耐候診時間 老翁揮刀嚇壞護士
苗栗紓困方案 徐耀昌不以債養債
新台幣中午升2.53角
陸逮維權人士 美譴責籲放人
員林獅子盃路跑 15日起開放報名
紓解塵爆醫護壓力 北市提供團體諮商
馬總統贈球具 友邦兒童送關懷
嚴防水污 環署：3要件加重刑罰
老公寓增建電梯 新北補助一半
陸男曬被子「曬飛」25萬現金
流量管制又遇宵禁 3百華航旅客延誤
颱風天下海游泳 巨浪拍頸椎癱瘓
滬股早盤漲2.28% 挑戰4000點
台幣貶值救出口 杜紫軍：僅短期有效
告名嘴週刊 洪秀柱出庭
印度醉師授課三句不離酒 將遭查處
紐約首屆身心障礙大遊行 3000人上街頭
工研院觸覺模組 助機器人升級
中部燒燙傷重建中心 募款過半
心態調整得宜 潘政琮迎職業首冠
海外華裔青年英語研習營13日澎湖登場
蔡英文台東競選總部 籌備處成立
苗縣求援 政院：將介入財政秩序
農委會：颱風無災害 菜價穩
台灣生技月 630家廠商爭艷
苗栗縣求援 政院：不給新的錢
傳3高層洩密美媒 大馬國行駁斥
柯文哲取經 考察南韓光州世大運
民進黨保密防諜 蔡英文代號董事長
社維法移送網民 刑事局：不適當
維權律師遭逮 人權團體要求中國速放人
假扣押呂忠吉資產 法院裁准
阿里雲創客活動 台灣創客獲亞軍
德國提案背棄希臘 網友狂罵＃這是叛變
顧能：PC第2季出貨 年減9.5%
希債吵翻天 歐元財長會像幼稚園
重塑街道意象 高市拆昔縣府牌樓
塵爆東部傷者 侯友宜加油打氣
台灣參加雪梨機器人大賽 表現優異
高雄八仙傷者 院方：病況正向進步
告名嘴週刊 洪秀柱：以訟止謗
台股收盤漲119.79點
任天堂已故社長 大起大落中求突破
請到木村拓哉 觀光局：全民功勞
NASA命名小行星帶 表揚大馬華裔生
陸食藥監局證實僵屍肉 查13省冷凍庫
紅白機及瑪莉兄弟 任天堂的風光年代
希臘紓困談判 資產私有化卡關
台股開高走高 漲119.79點
7月台指期漲119點
7月電子金融齊揚
央行：不動撥外匯存底成立主權基金
馬總統過境波士頓 與美政要餐敘通電話
長期投資愛 幸福家庭123開播
東京熱死人 九州或下大雷雨
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台股漲119點 收復9000
世大運跆拳道女團 中華隊添一銅
男子頭被打爆丟包 警循線逮人
宏達電攻VR眼鏡 傳牽手以色列團隊
棒球奪金凱歸 中華隊受熱烈歡迎
希債妥協方案 提交歐元區19國協商
榮譽處決猖獗 印逾千對私奔愛侶受保護
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夏日樂學 吳思華盼童快樂學習
核二恢復滿載 供電亮黃燈吃緊
尬WeChat PChome推手機通訊App
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槍枝走火送醫 男子判刑3年半
三大法人買超台股1.6億元
教宗結束拉美行 鼓勵青年顛覆傳統
美多數企業：不該因顧客性取向拒做生意
魔術界奧運 26歲吳何勇奪冠軍
外資上週賣超344億元
俄羅斯西伯利亞軍營倒塌 18死5失蹤
指考作文審己以度人 考生愛寫刮鬍
陸逮維權人士 綠籲馬總統表達關切
改造漁場運用牽罟 大學生設計奪獎
INFINITE新曲Bad橫掃音樂排行榜
日本醫師走三總新光探訪塵爆傷患
陸籍導遊削凱子 泰國警方抓6人
犒賞醫護辛勞 二備金擬發10億元
奧克拉荷馬佳麗奪冠 川普不見人影
國民黨：民進黨打壓言論自由
日股收紅 聚焦希臘紓困協議談判
香港記協：港記者遇襲 30年來最嚴重
希債談判 歐元區和希臘達成協議
疑似販嬰 英男子被逮
國道3號龍潭段火燒車 1傷
半導體大數據競賽 冠軍獎30萬
台積法說前夕 顧能降半導體目標
明年1/15起 個股可申請暫停交易
醫護搶救塵爆傷患 擬獎勵10億元
中央介入苗縣財政 徐耀昌樂觀其成
任天堂社長癌逝 新社長人事未定
高市府：高雄資產是負債的5倍多
外資大賣大中華市場 轉進雙印
烽火浮生錄抗戰照片展 7/15前進彰化
跑道有抗議 倫敦希斯羅機場航班恐延誤
歐盟執委會主席：希臘確定不會脫歐
洪秀柱兩岸論述 藍委籲中外記者會定調
光州世大運 中華6金12銀18銅作收
北區反課綱高校聯盟 國教署抗議
古早道地美味 高雄辦綠豆椪烘焙賽
光州世大運 柯文哲主持台北酒會
考量安全 西螺拆除裝置藝術
巴黎附近發生槍手挾持店家事件
八仙塵爆 3業者資產遭假扣押
搜索前鎮長倉庫 扣5桶毒品苯丙酮
籃球員張容軒傳外遇 球隊盼善後
防SARS 港府資助大學經費研究病毒
新台幣收升 3分
歐元區峰會一致同意希臘紓困協議
炎炎夏日 連鎖咖啡店辣妹促銷新飲品
國際合唱大賽 復興實驗中學奪金牌
歐元區金援希臘 達成暫時性協議
1片50元 大陸網路低價電影票將消失
木村林志玲吃飯 林心如直呼好羨慕
日核災食品輸台 監院糾正食藥署
九昱人文講座 廖玉蕙19日開講
歹徒使詐騙老哏 警保住老婦205萬
大雨當心！ 泰武鹿野淹水警戒
挺住復牌潮 上海股市重返3900點
首相官邸嗡嗡嗡 安倍牌蜂蜜今秋盼採收
顧能估明年DRAM產值 恐減17.4%
大陸證券監管部門 查恆生電子場外配資
通宵達旦會有成 希臘妥協換金援
衛福部：塵爆醫療幾無人力支援需求
台灣軟實力 方相舞團葡萄牙藝術節演出
課綱風波 洪秀柱籲勿在校園操弄政治
富者更富 台灣億萬富豪財富年增14%
人民武力部長玄永哲遭處決 北韓證實
得來速新招 超過60秒送漢堡兌換券
周玉蔻控3億男案 郭台銘將出庭
國泰富邦 上半年獲利雙破400億
擴大商機 集集燈會擬結合火車節
拚觀光抽查飯店 4家收退費曾違規
希臘總理：取得債務重整 避免脫歐
陸緯度最高高鐵試車 8月通車
藝人巡演唱老歌 台中慈濟病患展笑容
檢察官颱風天出巡 赫見盜挖土石大坑洞
軍警衝突 印尼警署遭黑衣人攻擊
少女梨山會網友 沒錢返家謊報遭丟包
首爾10所小學將開設韓華雙語班
苗栗遠雄健康生活園區 監委立案調查
巴黎近郊商家 槍手劫持10人質
反課綱學生抗議 揚言抗爭將升級
射擊訓練跳彈 女警受傷送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
石門水庫水情趨穩 全台9月前供水無虞
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世大運跆拳道團體大小亂鬥 娛樂性十足
昆山兩岸青年創業園 揭牌啟動
送貨後猥褻女童 披薩店印度外送員遭逮
一帶一路國家 占大陸上半年貿易1/4
白色刀傷藥當成冰淇淋 女誤食狂吐
台東未缺水 稻米豐收50年罕見
雲林北港文化中心 具水準表演場所
舵手岩田聰英年早逝 任天堂何去何從
苗高鐵站工人疑觸電 腿腹3度燒傷
俞正聲會見台灣原住民團 強調九二共識
農舍辦法修正案 近日預告
歐元區再紓困希臘 歐股開盤勁揚
巴黎近郊商場遭攻擊 警疏散18人
生技中心領軍 植物新藥聯盟會員破百
塵爆捐款管委會 家屬7代表研商有薪假
希臘獲得紓困 德：挑戰之路長又難
南海仲裁庭有無管轄權 3個月內揭曉
汽車旅館毒品趴 中市查獲6人送辦
台股大變革 個股可申請暫停交易
任天堂社長驟逝 Sony推文致敬
中華台北羽球公開賽 周天成想戰李宗偉
醫療器材期限遭竄改 監院糾正衛福部
擔心機器人笨手笨腳？ 他可以更聰明
八仙塵爆 專案管理中心14日成立
高考三級登場 第一節到考率7成
塵爆罹難者李珮筠公祭 林佳龍致哀
歐元區希臘達協議 法總統：勇敢的選擇
不滿女騎士碎念 強攔趁機性侵
富少向家人要錢不成 頂樓開槍洩憤
IS駭入大馬皇家警察臉書粉絲專頁
想要活下去 塵爆傷患黃博煒截肢保命
楊千霈提過往感情 前男友封存心底
公建支出 國發會通過核列1772億元
APP亞洲漿紙 助印尼實現減碳承諾
婚姻與親情加持 喬帥網壇展雄風
民進黨：蔡英文無渲染希臘問題
伊朗核談 陸外長：達協議條件到位
臉書留言 男子遭控告恐嚇
新北組產業團訪印度 拓展商機
工人感電意外 高鐵：未影響列車
陸股持續復甦 港股收漲
減輕負債 南投縣府積極開源
山東3歲女童悶死車內 全身像被蒸熟
雨後防疫 高市巡罰積水容器
希臘氣氛轉佳 台幣近31元盤整
揪感心 蘋果給希臘30天好康上雲端
大陸空氣最差10個城市 7個在河北
看好澎湖觀光 業者擬開發國際遊樂園
再造中區 中市推綠空鐵道軸線計畫
阿里山森林鐵路 再通過國際驗證
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網家推PChome IM通訊APP
50嵐門市 脆梅全下架回收
颱風困蘭嶼9天 女遊客最想吃飯洗澡
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台北東區處處有藝術 粉樂町開展
巴黎近郊商場遭攻擊 警方追捕嫌犯
阿緯自詡士林甄子丹 避談吳建豪私事
新北腸病毒重症 中和列高風險區
歐巴馬顧問參加達賴喇嘛慶生 北京怒
熱到能烤蝦 北京42度創今年新高
走高端觀光 107年創8300億收入
大陸XCTF駭客競賽 台生表現亮眼
新北首創 役男出國線上一指搞定
蔡英文：推年金改革解決制度性問題
優化公車之後 林佳龍：將爭取捷運藍線
馬總統多明尼加晨跑 先做80下伏地挺身
張容軒道歉 妻子將撤告
中共群團工作會議 要求抵禦顏色革命
張德江籲香港 好好利用一帶一路機遇
國產署招標13宗設定地上權標的
台灣美食展 17日世貿登場
伊朗外長：若有必要 不排除繼續協商
馬國對熱軋鋼板課防衛稅 台灣獲排除
星2015世界郵展 台灣特色郵票參展
張容軒：懊悔未盡人夫人父之責
救出口 賴正鎰促下猛藥
松青大滿足涼麵 大腸桿菌超標
梅克爾：希臘仍得求助於IMF
獨創磁磚雕刻 澎湖呂定寶獲選明師高徒
花蓮與日本沖繩 農業交流
八仙塵爆捐款逾11億 17日開管委會
防炒農舍辦法 最快明後天預告
生技月登場 搶攻精準醫學商機
魔術冠軍的家 有機素食引饕客
生技月登場 尖端醫秀黃麴毒素檢測技術
會考英聽烏龍懲處 預計7月底定案
聯合國高專憂陸國安法 官媒稱不容褻瀆
日本京都邀約 北市加入智慧城市聯盟
陸著名藏僧政治犯 死於成都監獄
新北燒燙傷專管中心成立 一人一專案
穿錯衣 F1明星韓密爾頓無緣溫網決賽
加工廠混越南糯米定案 共罰403萬元
大陸熱浪夾擊 華北新疆上看40度
民進黨：未介入學生反課綱活動
木村拓哉14日下午返日
女警打靶遇跳彈 幸輕傷無礙
蒼井優菸酒不忌 卻有男人緣
金門辦高普考 考選部感謝警局安維
走訪高雄 洪秀柱將搭捷運跑行程
田裡怪生物 原來是保育類椰子蟹
午後雷陣雨天氣型態 全台14日仍有大雨
消基會籲提高八仙塵爆應變系統
新任駐泰代表謝武樵 上班首日即訪僑社
歐元區再紓困希臘 歐股早盤上揚
希臘同意改革換紓困 執政黨傳異聲
今彩539開獎
八仙塵爆一人一案列管 多求償問題
威力彩開獎
張容軒外遇 富邦球隊聲明遺憾
北市通過免試方案 最快下週報部備查
穆迪：台灣國家主權信用評等Aa3不變
棒棒堂阿緯獨愛鋼鎖龍 想帶回家
柯文哲參訪光州世大運台北城市形象館
伊朗限核協議有望 國際油價下挫
總統：九二共識沒新鮮感 但有安全感
鄭和艦隊 名列史上最強的5大海軍
安倍執政失色 不支持率高於支持率
腸病毒重症第4例 女嬰出生就發病
徐旭東領軍 遠傳前進上海MWC
哈佛座談 總統：讓專家了解我們想什麼
李小龍逝世42週年 丁佩出書談舊時光
希臘借貸緩燃眉急 漫畫諷拿救生圈上吊
八仙塵爆捐款管委會 擴大成員至21人
高雄氣爆災區 補助設太陽光電
捷運奇岩站手扶梯摔傷 警消救援
希臘交出大部主權 爭860億歐元金援
威廉王子新工作：空中救護飛行員
2名六旬翁奇岩站手扶梯摔傷 送醫無礙
俄羅斯西伯利亞軍營倒塌 增至23死
瀋陽警方圍捕新疆暴恐分子 擊斃3人
總統：藉出訪說明政策是我的責任
洪辦：課綱微調採中華民國史觀
希臘銀行救命金 歐洲央行決議不變
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
希臘紓困協議 恐引發國內強烈怒火
希臘銀行放假 傳再延長兩天
歐元區再紓困希臘 美股開盤上揚
希臘紓困案 德國會可望17日表決
塵爆後續照護 家屬盼長照及家計補助
法務部：圈選檢察官陞遷合法
助台塵爆患者 日郡是公司捐人工皮
男子頭被打爆不治 家屬同意器捐
宮崎駿力促日本 明確表達對戰爭後悔
周杰倫當爸了 昆凌剖腹母女均安
夏立言華府演說 提穩固台海現狀4基石
旅行酒吧網 搞定旅遊計畫免煩惱
宮崎駿批安倍愚蠢 強調反安保法案
歐元區與希臘達協議 德國：未獨斷獨行
夏立言華府演說 對陸提4呼籲
希臘達成紓困協議 北約：對安全極重要
俄軍營疑因整修違章倒塌 多人死傷
希臘國會是否通過紓困協議 外交界質疑
德法合作 對達成希臘紓困協議至關重要
夏立言：陸應正視中華民國 添兩岸動力
西班牙反撙節黨批 希臘協議是財政政變
希臘債務危機解密(三)─Tsipras花招多 希債有解嗎？
全球最富裕的23個國家 台灣第17
北市學生染毒 逾9成2是大專院生
天成飯店集團 2015台灣美食展下殺3.4折起
新北女嬰出生就染腸病毒併發重症
宅配到府教中文 新移民反應熱烈
台生赴陸實習 了解優勢開拓視野
昆山青創園區 立基全球交流兩岸資源
外埔區所助新住民適應來台生活 開課增認知
「秀格樓」放送創作助展售 新住民： 哪ㄟ甲賀！
墨西哥大毒梟 神秘消失淋浴區越獄成功
南韓MERS疫情穩定 第9日零確診和死亡
八仙塵爆假扣押准了 呂忠吉戶頭竟0元
研究：足球場上暴力的打法比頭球更危險
肉毒桿菌中毒 馬祖男子癱麻險死
義美廠消費者實境體驗 走進生產第一線找碴
網家攜手中信銀 7-ELEVEN推出掃碼付款模式
開辦食物銀行 金融周邊單位及業者投入3000萬元
裕隆集團協助建置「627燒燙傷專案管理中心」
和康生技捐贈八仙塵爆千萬敷料
首華擴展中國市場 營收二位數成長
每日食安小常識－「蟲蟲咬蔬．果」是「美麗與悲愴」的交響曲
警政署發布29位重要警職 警職年輕化、博士3人
紓困協商瀕臨破局 圖斯克力挽狂瀾
伊朗核談 午夜前達協議機率低
達成協議後 歐元區討論希臘短期融資
盜竊古物帶來厄運 以小偷20年後歸還
伊朗核談 俄外長：仍有機會達協議
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
伊朗外長：核談無法在13日完成
羅比尼：救希臘協議能使歐元區經濟回溫
希債協議達成 歐股順勢漲升
戴松布倫連任歐元集團主席
希債危機緩解 美股勁揚
伊朗核談與希債獲進展 油價下滑
加盟夏洛特黃蜂 林書豪：像回老家了
王大文愛書成癡 3千本書造景新歌MV
恐龍妹絕地大改造 變身性感尤物
神正妹超軟Q身段 征服阿沁直接下訂
薄瑞光：穩定兩岸是美台關係要素
3年焠鍊更成熟 林書豪盼率黃蜂進季後賽
玉山金信評升等
歐元集團主席 戴松布倫連任
宜蘭2人落海 警消搶救
陸股救市成功 港股H股折價近5成
木村拓哉來台四天 下午離台
三陽JET 125祭出零利率 搶市
低迷 上半年億元級商辦交易7年新低
房市沾文創風 藝術中心邊房價看俏
宜蘭近海地震 南澳3級
展望台美關係 薄瑞光讚台民主
新生兒姓名標籤籠統 醫療疏失風險高
林書豪加盟黃蜂 盼打進季後賽
希債有解美股揚 台股審慎樂觀
老舊垃圾車比例過高 台中市執行汰換
投資東歐 傳郭台銘7月下旬訪捷克
白天高溫 花東山區午後雷陣雨
風光不再 新興市場教父墨比爾斯將下台
紓困協議雖達 希臘再度未償還IMF債款
MERS疫情穩定 韓確診和死亡零增加
木瓜進入盛產期 夏季消暑好選擇
微軟Win 10將正式上市 7月29日歡慶登場
史前時代建築鉅作 英巨石陣遊客必訪
全台紫外線過量 竹苗陽光較強
兩岸論述 夏立言：各參選人說清楚
職技加分 人才投資方案釋2千課程
台灣好行文創套票 暢遊平溪線
抗夏大作戰 夏日飲食5撇步
開車前吃安眠藥 女子國道自撞
國道火燒車 法拉利燒成廢鐵
台股開盤漲40.25點
利用溫網室 澎湖種出好瓜果
國外╲美防長：禁跨性別者服役政策已過時
傳裴勇俊和朴秀珍27日完婚
股價低估 櫃買辦業績發表會
巴西世足賽球場 觀賽球迷少
CM Security推網路測速功能
川普辱墨裔 傳墨國毒梟越獄後推文威脅
人力國際化 勞發署籌設亞太技能中心
海上兩颱對台無威脅 小心長浪
跑到幼兒園築巢 黃腳長蜂引譁然
台軍購涉弊 駐美代表處投書駁斥
北韓大赦 慶光復70週年
新台幣早盤升1.74角
四技二專聯合登記分發 開始繳費
李英愛新劇 8月江原道開拍
3管齊下拚成長 希拉蕊揭櫫經濟願景
陸房地產稅法初稿 稅率或由地方決定
會不會太嗨 傳新iPhone售價不變
北京最強抓耙子 朝陽群眾檢舉多起大案
台灣參加歐洲合唱競賽 囊括3金4銀
購江蕙珍藏冊 抽封麥演唱門票
國泰大林送愛 弱勢鄉親窩心
總統多國國會演講 全場起立喝采
渥太華僑界紀念抗戰勝利70週年
台股去年漲7百點 補充保費豐收116億
男上吊身亡 身分死因待調查
老菸槍久咳不癒 就醫才知是肺癌
墨西哥瓜納華托市設立台灣廣場
桃園偏鄉光華國小 補足4師缺
美共和黨第15人 威州州長宣布參選總統
檢討財政砍福利 徐耀昌：苗栗並不貪婪
大陸廣場舞擾民事件多 學者籲法律規範
溫布頓冠軍秀 喬帥讚小威舞技
宏國總統24日來華國是訪問
核協議草案 要求聯合國查伊朗可疑地點
植牙也有牙周病 醫師籲定期檢查
毒梟成功越獄 墨：疑內鬼協助
大陸10大空氣最佳城市 廣東占6
韓提升釜山競爭力 盼成全球第2轉運港
李新穎主持台助薩捐贈儀式
菲工會質疑國安 要求解聘大陸專家
節能一起來 民團發起縣市評比
大陸超美 重登全球最大原油買家
吳明機：社會充斥民粹 工業發展遇瓶頸
希臘債務正向發展 台股挑戰9100點
陸經濟成長趨緩 BMW獲利恐降4成
美防長：擬讓跨性別者公開服役
重慶麻辣鍋點菜榜 最愛毛肚和藕片
八仙塵爆 毛揆肯定627專管中心成立
陸童咳嗽不止 原來胸腔有根針藏了4年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
糖友近半不運動 快練舞功動起來
非裔男遭警鎖喉死 紐約賠家屬590萬美元
母餵完奶同床睡 男嬰疑窒息亡
華裔旅客空中鬧事 FBI調查
涉恐攻 印尼判3陸維族人6年徒刑
希臘達紓困協議 美元兌歐元升值
宏國總統訪華 招商引資為主
大陸法學權威：公權力不能動不動抓律師
出口差 台經院：經濟成長率可能下修
暑假出遊 創世提醒注意交通安全
足夢舞人巡迴 鼓舞家扶兒
批財劃不公 徐耀昌籲一人一信救苗栗
僑生八仙塵爆受傷 僑委會協助
飛越新台幣7.755兆元 臉書市值破表
網言惹禍 港狗仔母：藝人應聘網路經紀
訪世大運 柯文哲：中醫變韓醫 天哪
車上借毒澆愁 兩女送辦
每公斤6元皮碎油精製豬油 北海再被訴
消基會籲非三度燒燙傷 不任意清創
4G競標又來了 外資：不會比上次激烈
大陸老闆好過分 高溫津貼變綠豆
財經門外漢 戴松布倫2年變身歐元先生
助八仙塵爆傷者復健 裕隆建燒燙傷中心
服裝秀告別式 送塵爆劉致葦最後一程
1-5月瓜地馬拉出口成長3.6%
八仙樂園成立基金會 盼助傷者度難關
尹啟銘：出口救不了 應先救投資
擦撞轎車 跑車燒毀4人傷
台糖贈硯精 為八仙醫護人員打氣
1歲男嬰窒息亡 父送醫卻落跑
新台幣中午升1.79角
日本大多喜町訪集集 交流鐵道觀光發展
印尼開齋2千萬人返鄉 金流76億美元
等好久！ HTC運動手環獲藍牙認證
高市闢農產新路線 中東訂芭樂
劉德華防女兒公主病 在家教綁鞋帶
大學生聯手彩繪 嘉市祈樂園換新裝
誆炒房代買李真藝品 男詐5百萬起訴
憂維安 洪秀柱辦公室取消高市夜市行程
成醫收治塵爆傷患 僅林誼發燒
在地希望生活節 蔡英文邀民眾逛市集
住院醫師過勞 民團盼檢討
新興市場教父墨比爾斯投資金句
琉球南方熱低壓 假日恐帶雨來
周董女兒取啥名 網友：周凌Jolin
台經院：公共債務加潛藏負債近24兆
毛揆：動用預備金是墊支 將歸墊
檢控圈選違法 法務部：不以為然
罕病童開刀20次仍樂觀 獲熱烈迴響
河南丈夫吸菸 妻酒精擦身去痘被火燒傷
民團：全民參與盤點用電才能成功
國產大豆食安心 中市鼓勵農民契作
台股漲加持 補充保費收入直逼500億
希臘民眾新幫手 ATM領錢報你知
馬路有洞孕婦摔癱 屏縣判賠214萬
逃逸外勞受雇採茶 雲林查獲17人
呂忠吉沒帳戶 朱立倫：續追究責任
IMF：大陸就業市場壓力或被掩蓋
印尼擬設南海新基地 槓上陸九段線
台300出版社赴馬參與海外書市
一人10萬元眾籌開書店 大陸新模式
木村拓哉宣傳台灣 日本旅客拚增7%
政院：介入苗栗財政秩序非接管
疑感情糾紛 男刺死女藏屍後車廂
行政院南服中心動土 提升服務品質
澎退休警察轉戰村里長比例高
兒童文學營 李進勇勉養成閱讀習慣
Apple Watch到底賣多好
憂IP Cam被駭 網友：鏡頭貼膠帶
不受競爭影響 YouTube成長強勁
中市查五十嵐倉庫 封存脆梅8百公斤
民進黨：提供反課綱物資 不干預活動
舊法太嚴 歐巴馬特赦46名毒販
疑長期臥病在床 老翁殺妻後自殺
男攜象牙製品桃機闖關 遭逮送辦
曾在台任職投信 教父墨比爾斯摔落神壇
岸邊觀浪落海 男為救女友失蹤
大陸紫光集團 將收購美光科技
八仙塵爆 新北成立專管中心
臉書：不會主動關閉台灣匿名粉絲團
大陸外匯存底 連續第4季減少
拆除戰後增建物 重現北警署日據風貌
大陸抗議南海仲裁案 要菲方談判協商
相信詐騙集團 婦人不信警方
台灣為越南第4大投資國
訪韓世大運選手村 柯文哲：運作要整合
澎湖惠民啟智中心 將辦34週年感恩慶
金銀婚紀念證書 北市另類父親節好禮
台股收盤漲7.84點
頂新案 勘驗越南菜市場影片查豬油
中市酒駕連環撞 11機車7人遭殃
大陸央行：人民幣貸款增6.5兆元
印度教浴河節踩踏意外 10死多傷
光州世大運將落幕 地主南韓總冠軍
台股震盪整理 漲7.84點
7月台指期跌9點
台美軍事會談 下週華府召開
7月電子跌 金融漲
劉致葦告別式 劉母：呂忠吉你逃得了嗎
木村拓哉離台 揮手道別比YA
中市今年日本腦炎首例 在豬舍附近工作
孟加拉少年遭打死 歹徒討論影片傳臉書
象牙印章偽裝花生糖 桃機闖關遭逮
國圖大馬設第2個漢學資源中心
未來世界 張善政：有手機可不帶錢包
苦瓜功效大 研究助抗癌降血糖治B肝
台股虎頭蛇尾 指數大漲變小紅
8企業開辦食物銀行 家樂福摻一腳
MLB全壘打大賽 紅人佛瑞澤奪冠
南海爭議管轄權 仲裁庭年內裁決
塵爆說法若傷家屬心情 馬總統願表歉意
副總統隨扈之子車禍肇逃 遭監院彈劾
八仙樂園捐1.08億 就等衛福部點頭
泯滅人性 南韓教授逼學生吃屎
基隆立委提名 郝龍斌建議整合後再徵召
伊朗外交官：核談達成歷史性協議
包喜樂入中華女籃 成隊史第1長人
三大法人賣超台股20億元
啟智孩子想旅行 台灣高鐵贈票助圓夢
晶電三安角逐今年LED市場寶座
仙草伯肝癌病倒了 網友集資送暖
反霸凌 臉書祭出移除或停權防堵措施
為克什米爾隔空交火 印巴對話添變數
救出口挨批 國發會嗆:沒搞清楚就亂罵
製造業外勞聘僱 查有795家違規
外勞直聘服務人數較去年同期增22%
大陸炒股小說夯 吸金千萬恐被查
反南鐵抗議 東區座談爆衝突推擠
鄭明典：山區午後對流明顯 留意大雨
人行降準降息 陸6月M2增速回升
中市3國中生落水 1人無生命跡象
城市科大斥資9億 為學生打造實習場所
世展會助學行動 弱勢兒職場探索
網傳南投槍戰影片 警澄清為網路謠言
日股收漲 希臘與債權人達成協議
墾丁龍坑 墾管處研議限制外籍人士名額
淡江河畔蓬萊閣特展 見證台灣工運
婦人警局作證摔死 家屬獲國賠定讞
伊朗核協議 將允許聯國檢查軍事場址
斥4千萬偏鄉蓋書店 要撐十年圓夢
反賄最高點 東檢登玉山不忘反賄
駐菲代表處舉辦投資台商座談會
新視野號回報 冥王星體積比預期大
星大選腳步近 選區範圍檢委會運作
搶星國旅遊大餅 醬玩台北行銷觀光
柯文哲訪韓選手村 參考世大運經驗
立委中央協調 苗縣本週發薪有望
國民黨高市立委人選就定位 新世代逾半
國民黨流失261萬票？ 朱立倫嘆口氣
日本腦炎登革熱病例 雙雙攀升
高雄行程照舊 洪秀柱瑞豐夜市搏感情
電子電路研討會聚焦自動化
華碩ZenPad尬iPad mini
Pinterest定位為點子目錄 暫無IPO計畫
八仙自救會臉書貼文質疑唐美娜發言
烏克蘭女子重慶偷衣服 辯稱我不懂中文
回憶投影機 讓長者運動有樂趣
振奮 長庚5塵爆傷者轉一般病房
東區座談場外推擠抗議 賴清德缺席
新台幣收貶1.02角
蝙蝠俠對上超人 2016年才看得到
上海股市跌1.16% 連3紅止步
上市公司6月營收 年減1.88%
洪辦：高市警全力協助 夜市行程照舊
全球最大狗展 1/4有過胖煩惱
德合唱比賽 台灣世紀合唱團摘銀
港澳創業家 來台定居條件放寬
喔熊組長登101宣傳觀光 小朋友嗨翻
首創植物銀行 林禎吉獲選北市績優里長
新車競相導入 中小型SUV大爆發
瑞芳醫療器材工廠大火 燃燒950坪
小小兵遇上熊本熊 量販店瘋集點
外媒：陸股大跌恐延遲人民幣納入SDR
世大運後 莊佳佳希望多帶肌肉進軍奧運
旅遊付退費不可不知的三件事
高階警官調動 黃宗仁接任警政署副署長
北戴河會議 評論：習近平面臨危機
疑服農業自殺 彰化老夫婦雙亡
木村問台灣衝浪 觀光局樂邀體驗
法國南部石化基地爆炸 疑惡意攻擊
黃岩島附註惹議 菲谷歌修改地圖
違停還襲警 警銬回陸配女運匠
SJ與少女時代同獲美藝人獎提名
二十一名飛員樂團 演唱會取消
洪秀柱傾聽意見 藍委對選情有信心
產業人才培訓據點計畫 聯手產學研訓
南茂設特別委員會 評估併百慕達南茂
張大春諷名嘴劉駿耀下流 8/11宣判
疑車速快轉彎撞分隔島 男燒死車內
冥王星小檔案
歐盟：台灣投資創新高盼續投資
北山斷崖圍籬簡陋現險象 金管處允重設
柯文哲：世大運不用大巨蛋已獲FISU同意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
第六感生死戀音樂劇 8月登台
高階警官調動 陳嘉昌黃宗仁升任副署長
屏東客庄新產業 黑金取代綠金
在西安 叫車軟體也能叫直升機
滾動式隔震以柔克剛 外國業者喊讚
南韓學霸 霸凌學生吃屎喝尿
副總統：苗栗舉債不完全是在劉政鴻任內
希臘危機 義媒：民粹主義被迫面對現實
伊朗與原能總署簽協議 願接受檢查
紓困談判壓制希臘 德國人哀形象傷很大
木村拓哉想來台衝浪 私下打聽好去處
瞬間暴雨 熱氣球場地積水被戲稱嘉明湖
世大運後 證件妹吳佳穎盼奧運射擊奪金
曾銘宗：股市會回到正軌
呼吸喘急 八仙傷患林誼再插管
員警肇逃被彈劾 涉包庇警官彈劾沒過
涂醒哲：垃圾終點 不一定是焚化廠
台灣之星攜手華碩 教你選平板
港股隨陸股挫低 無視希臘敲定協議
副總統盼健全財政 避免債留子孫
重陽禮金匯款新方案 里幹事協獨老申辦
法國石化基地爆炸 初步調查指向惡意
安倍道歉機器人現身上海 日本網友自嘲
愛心食物銀行物資欠缺 中市盼企業參與
華裔青年營隊 偏鄉童展開新視野
東北人口外流 未富先老拉警報
台塑聯發科除息 15日指數蒸發22點
小確幸 黃重球:10月電價有降價空間
日挖到暴龍齒化石 估身長逾10公尺
大陸股災 地下金融十兆資金欠監管釀禍
怕網路攝影機被駭？ 專家建議3招
洪秀柱參觀高捷美麗島站 媒體大陣仗
鄉下飲料店僱童工 時薪低又超時被移送
屏東孕婦坑洞摔癱 縣府認國賠214萬
香港書展 兩岸作家成重頭戲
圖釘刺進同學耳垂 日5少年被捕
南投減空氣污染 縣府全面動員
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海巡特勤隊 18日八斗子操演
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6歲童泳池溺水 警消協助送醫
行銷大稻埕 玩家推藍色公路微旅行
林來蜂夏洛特登場 盼發揮極致潛力
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大陸失業數據 IMF質疑不能反映經濟
俄足球總會與金牌教頭卡佩羅解約
民俗技藝團環台 花蓮海洋公園擊戰鼓
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蔡啟文疑政治聲押 北檢：不了解勿評論
躲避大陸 菲國摸黑補強仁愛暗沙舊艦
救苗栗動畫 徐耀昌：團隊自發性行為
通過天堂路考驗 兩棲蛙人苦盡甘來
一天自撞2次 67歲男子不治
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泰國台商總會建平台 為鄉親找商機
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西班牙奔牛節 1法國人遭牛牴喪命
不捨傷患換藥苦 義工手做網衣
2女染麻疹 台北沖繩趴趴走
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八仙傷患病危降至205人 物資人力不缺
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海軍陸戰隊兩棲蛙人 體力膽識兼具
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台郡遭疑違勞基法 高市：員工誤會貼文
心理師：少碰負面資訊 減少壓力
遠見調查：1/3國人對未來憂慮
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年金再交鋒 民進黨批洪秀柱保守外行
台南疑遭虐死男童剖檢 死因有待鑑定
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探索棄屍森林 澳洲業者推恐怖之旅挨批
印度國球賭博醜聞 球團老闆處終生禁賽
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德國禁制令 億光：對專利勝訴無影響
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香港又有住宅飲用水含鉛超標
皮凱提：希臘退歐將摧毀歐洲理想
男登合歡山北峰昏迷 警消搶救
不見不散 張震嶽陳綺貞9月搖滾開唱
覬覦牛樟芝價值不斐 3嫌搜刮住宅
北大新校長 微電影送別畢業生
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圓圓懷孕跡象高 陸專家來台待命
綠提年金改革二問 洪營：已提具體內容
競選 洪秀柱：雁行策略結陣抗風
男子蘭雅國中旁遭棍棒襲 警方偵辦
蒙特瑞會談 展台美軍事互信基礎
美16歲女孩墜機生還 走過荒野找生路
近十年長征 新視野號可望揭冥王星面紗
預支苗縣統籌款 政院：待機制出爐
苗縣財困 員警自製灑水系統省錢又降溫
頂新洩密案 監院籲衛福檢討行政流程
午後熱對流發展 全台15日有短暫雷陣雨
接辦世大運 柯文哲：台北歡迎大家
10月電價估小降3% 約可省3顆茶葉蛋
南海仲裁案 北京：不接受訴諸第三方
食(實)物銀行 弱勢家庭有依靠吃飽飽
以色列批伊朗核協議是歷史錯誤
明年台灣遊艇展 3亮點吸睛
柏林中文學校舉行結業典禮
新北首創役男出國線上申請措施
澎湖地檢署心靈彩繪 提供教化
男嬰疑遭悶死父落跑 檢擇日解剖
義總理：希臘有解 歐盟仍無解
邂逅冥王星 新視野號近距離飛越
士官長無償拍戲 調離現職言詞申誡
陸下重手救市 專家：有害市場發展
北韓不棄核 南韓仍開談判大門
義不容辭 洪秀柱高雄基層搏感情
雷霆留住土耳其中鋒 代價21.8億元
光州世大運落幕 相約2017台北見
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歐巴馬：核協議指引美伊關係新方向
隨韓元貶值 台幣相對抗貶
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關務署尋求釋令 不適犬標售解套
SHOPLINE登台 目標亞洲第一大
法總統：紓困協議無意羞辱希臘
台灣首例 新北達觀里推參與式預算
消基會提燒傷處置 醫：醫療常規
金城盃籃賽 兩岸大學較勁
檢槓圈選人事 法務部再反駁
小馬少棒亞太區 中華逆轉射日
2歲童疑遭虐死 疑父發病掐死兒
小馬青少棒亞太區 中華連勝港日
海上絲路保安 陸專家大談海軍護航
北京行政中心東移 通州副中心亮相
治禿診所涉用違法醫材 名醫交保
法務部接收兩軍監 監所首長異動
一帶一路沿線國家 80餘大陸央企設點
整合有難度 國民黨基隆立委擬辦初選
高階警異動 3博士警官任要職
單獨二孩 北京市逾4萬人申請
英央行總裁：升息時程將近
伊朗核子僵局13年 終落幕
民航局副局長退休 接任者內升
大樂透頭獎槓龜
伊朗核子協議出爐 供應將增油價下跌
今彩539 頭獎 1注中獎
獅投崩盤 犀牛10比0大勝
掃瑞豐夜市 洪秀柱：高雄太熱情
威廉王子上工了 夥伴美女醫飄凱特味
陸財政部敲定 地方債券納入國庫質押品
星前外長新書發表會 朱立倫錄影祝賀
協議恐難落實 希臘脫歐風險猶存
大陸首艘海域監管無人船通過驗收
消基會質疑燒傷處置 衛福部反駁
新北聲請 呂忠吉到法院報告財產
陸逮維權律師 孔傑榮：依法治國是笑柄
伊朗核協議敲定 中東情勢有望改觀
黃之鋒接受預約拘捕 17日出庭應訊
尋覓50年 科學家找到五夸克粒子
護航紓困協議 齊普拉斯動員政黨支持
英法歡迎核協議 盼伊朗改善與世界關係
伊朗核子協議出爐 陸肯定談判成果
〈時事評論〉不是說黨要最強?
與依朗核談13年終敲定 歐巴馬外交最大政績
南韓MERS趨穩 連十天未新增確診
老年人貧血恐是骨髓化生不良症候群
大地酒店 推出500元聯合餐券超值優惠
越南勞工即日起解凍 首波引進1萬人
義美過期食品風波 食安盟籲衛福部說明
移民署鼓勵助行銷 新住民圓夢獲好評
僑委會專案助八仙塵爆受傷僑生
教部募80位大專志工 偏鄉散播藝術種子
不只是書店 「望見書間」打造交流空間
提高來台誘因 移民署放寬港澳創業家定居條件
大陸Q2經濟成長保7
〈公民論壇〉參觀義美工廠後記
每日一則，食安小常識－漢堡篇
經濟成長率保7 陸股周三不領情暴跌
研究：沉默的癌症卻因產檢而無所遁形
八仙傷患曾芳津拔管 成第6死 弟也病危
洽簽台澳ECA 無具體進展
英研究：年長婦女乳癌高危群
警政署拔擢優秀幹才 強化警察陣容
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
飛行53億公里 新視野號掠過冥王星
投資人觀望希臘 歐洲主要股市小漲
與伊朗締核子協議 歐巴馬外交豪賭
遵循紓困協議 希臘將改革法案送交國會
化解伊朗核協議疑慮 美派國防部長赴以
以色列安全內閣 一致拒絕伊朗核子協議
達成伊朗核協議 歐盟暫停制裁延6個月
伊朗最高領袖稱許核子談判團隊全力以赴
投資人觀望伊朗核子協議 世界油價上揚
傳陸集團併購美光 美股上揚
希臘總理：銀行可能再關一個月
希臘總理：紓困協議雖是強加 也須落實
破風爆衝 彭于晏任環法賽親善大使
電影貓侍拯救世界 喵星人現實有影迷守護
李鴻其張甯首部電影 8/7全台上映
白宮：伊朗核協議送國會審 需幾天時間
洪秀柱南加州後援會 籲團結爭取勝選
三星新專利好炫 握住手機測體脂率
中鋼：廠房天井LED燈案 採公開招標
創新心服務 中油評選金牌加油站
8天只餵4次麵包 兩童1死1命危
一銀統籌主辦承業醫聯貸案
LUXGEN推專業鍍膜服務
遭假消息惡搞 推特股價上沖下洗
潮濕悶熱 防曬補水避免中暑
爭西藏人權 李察吉爾國會作證
馬總統一鞠躬 感謝友邦關懷八仙塵爆
民幣匯率期貨登場 促離岸市場多元發展
英名校伊頓公學 大量錯發錄取通知信
馬總統：助海地發展 說到做到
台南首辦街頭藝人賽 首獎10萬元
內政部：公共場所禁灑可燃性粉末
美股漲 投顧：台股正面解讀
水試所工讀 體驗棲地維護
伊朗核協議敲定 全球油價影響4項提問
格羅方德攻物聯網 推高階技術平台
原味優酪乳添加物多 自製很簡單
宏都拉斯大使謝拉送音樂給台灣
MERS趨穩 韓連十天未新增確診
陰道炎性病 暑假少女求診增3成
希臘藥物供給拉警報 禁25種藥物出口
大陸上半年經濟成績單 7/15揭曉
台股開盤漲32.74點
中山高嘉義段車禍 3人受傷
希拉蕊樂見核子協議 強調後續監督
裴勇俊和朴秀珍27日完婚 否認懷孕
聯發科除息 填息率約47.7%
1世代傳喜事 團員路易即將升格當爸
中原大學暑期關懷計畫志工團訪薩
飛越冥王星 新視野號證實無恙
美建艾森豪紀念堂 台捐百萬美元義助
戴勝益傳將反撲？王品：媒體臆測
救希臘 IMF：歐盟需加大減免希債
眼看女兒成剩女 醉酒虎爸拿刀逼婚
周玉蔻控3億男 郭台銘出庭親戰
戴勝益傳將反撲？王品：沒如此戲劇化
孫子的2公尺蟒蛇不見 阿嬤報警協尋
加稱伊朗仍是世界和平威脅
雲林也陷財困 面臨缺餉10億壓力
登革熱病例激增 台南祭鐵腕開罰
中部以南紫外線強 外出切記防曬
勞動部擬重新開放越勞
伊朗人慶核協議 街頭狂歡高呼自由
南韓6月失業率3.9%
新台幣早盤升2.91角
希拉蕊：若當選總統 絕不允伊朗擁核武
陸逮捕外國旅行團 傳因看恐怖組織影片
圓圓假懷孕 圓仔當姊姊得再等等
神木下婚禮 幸福列車啟動
遠傳除息 股價震盪
大陸上半年經濟成長率 正好保7
指考違規 考試結束鈴響畢仍作答扣2分
淘寶網攜哆啦A夢 萬能店鋪登場
驚奇4超人 麥爾斯泰勒扮天才科學家
陸股期貨結算 港媒：決戰日
國際數學奧林匹亞 台4銀1銅
陸6月工業生產年增6.8% 優於預期
木村拓哉好貼心 送保鑣GUCCI領帶
江蕙演唱會郵局出珍藏冊 還可抽門票
27公斤巨鯉 擱淺美堪薩斯州水溝
絕非菜英文 北市辦駕駛員英語演講賽
周玉蔻3億男案 郭台銘：絕不撤告
韓熱推東北亞開發銀行
泰採購陸潛艦 評論：美泰信任料瓦解
離子水怎挑？看水源製程獎項就對了
越勞今解凍 勞動部：首波1萬人
指考數學算不出 考生慚愧畫Orz扣2分
陸6月零售銷售 年增10.6%
3億男官司 郭台銘雙手寫忍親戰
大灣街諧音大冤家 公車站名惹議
桃園甄選錄取272名新進教師
大陸頂尖人才滯留國外量 居全球之冠
告周玉蔻出庭 郭台銘雙手寫忍字
水族生物繁養殖科研展 海生館展出
被爆女富商供養 王燕軍澄清
柯文哲訪首爾 下午會晤市長
兩位馬總統 合唱名曲氣氛熱烈
陸上半年固定資產投資 年增11.4%
觀望氣氛濃 台股暫守9000點
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國際數學奧林匹亞 中華4銀1銅1榮譽獎
探險活寶加入超商集點戰
機車道路使用費 越南徵收成效不彰
梅岡城故事續集 書迷漏夜排隊搶購
上半年宏都拉斯通膨全中美洲最高
醫材廠房大火 延燒一夜超過15小時
憂選舉造勢影響 高中英聽二次考試提前
社民黨籲藍綠 選前開年金改革國是會議
郭台銘周玉蔻出庭 隔空嗆頭可斷血可流
國際數學奧林匹亞 台選手失常排名18
上海股市開盤 跌破3900點
研發占GDP比重 連3年上升
內政部：都市地價指數漲幅趨緩
偏鄉師難覓 教部設人才庫平台
告周玉蔻 郭台銘：沒做的事硬栽贓
陸上半年房地產開發投資年增4.6%
官方報告：陸上半年網路銷售增4成
30隊不夠 美國職棒MLB還要擴編
不知患糖尿病 每天喝含糖飲昏迷險送命
英聽學測指考補發准考證 免帶照片
竹東幼童命案 社會處：高風險家庭
墾丁氣爆 縣府協商雇主支付費用
歐巴馬任期近尾聲 外交拚險棋
蝌蚪變蛙人求婚成功 女友嬌嗔罵傻瓜
數據誤植 指考歷史單選題送2分
工業用銨粉製黑心海帶 業者遭訴
深耕亞洲 台銀與三菱東京日聯銀合作
大陸經濟成長保7 下半年鬆懈不得
計程車司機 車內燒炭亡
大陸官方：上半年貿易順差續增
新台幣中午升2.9角
大陸上半年固定資產投資增速 持續下滑
生態關懷在地行動 雲縣產官學社宣言
任洪秀柱競選主委 王金平：不要為難我
回應消基會 整型外科醫學會盼回歸專業
台東馬卡巴嗨文化祭 25日登場
八仙塵爆家屬唐美娜：不再對外發言
羅智強：限蔡玉真1天內道歉 否則要告
巴西童婚普遍 成女孩逃離性侵家暴出口
空難檢討 印尼逾30年軍機擬除役
交部:不排除電動自行車強制戴安全帽
五輕整廠輸出 林聖忠：年底前談定
身障電動車撞破高市府玻璃門 引虛驚
推特提供即時消息 有信心做得更好
談3億元 郭台銘：捐上海世博台北館
國際數奧表現差 教育部願檢討
烽火浮生錄 彰化重現抗戰庶民生活
陸股中午暫收跌 滬市盤中跌破3900
爬過咕咾石天堂路 蛙人苦盡甘來
李全教宣布行動議會 如影隨行賴清德
質疑周功鑫涉弊挨告 姚文智無罪定讞
墨西哥毒梟越獄畫面 公諸於世
越勞解凍 勞動部祭3措施防逃
秀傳6護理支援三總燒傷病房1個月
十大伴手禮票選 台中禮好起跑
介入苗縣財政秩序機制 最快15日公布
中華電客服系統維護 一度無法受理業務
MLB大聯盟明星賽 美聯撂倒國聯
新視野號沒被撞毀 成功擦過冥王星
蘇嘉全10億賄選說 獲不起訴
偏僻埤塘釣魚 男溺水命危
拿玩具鈔買彩券 刮刮樂大盜遭逮
郭台銘出庭說分明3億元始末
洪秀柱高雄拜票 呼籲打碎傳言
哈利波特番外電影 徵求8到12歲女孩
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川普傻傻分不清納粹士兵 怪實習生啦
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北市上半年110報案 年增4萬件
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台股收盤漲12.44點
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台股震盪整理 漲12.44點
唐獎獎金挹注成大 科學週年底登場
二戰險被炸 北院珍貴照片曝光
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7月電子金融雙漲
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續借奇美名琴 曾宇謙與許文龍合奏
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港股尾隨陸股收黑 陸經濟數據不夠力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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台北電影獎 劉若英現身頒獎
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民進黨陸海空三路整備 照節奏打選戰
國民黨最新政綱 納九二共識一中各表
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竹市課後照顧時間延長 9月起試辦
桃園冰品飲料抽驗 50嵐不合格
中市1999擬收回自辦 話務員憂失業
德判94歲前納粹軍官有罪 4年徒刑
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拉錯雷管導線 礦區工人炸斷手須截肢
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女嬰脫水喘急不解便 肉毒桿菌中毒
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八仙塵爆 曾芳津拔管往生
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為七夕巧克力代言 王陽明首度獻唱情歌
南橫天龍橋封橋 布農族怨斷求生路
上海訂會展服務標準 自貿區試點
台東女浮屍 腰包帶羅盤
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兩岸舞蹈交流 嘉義台北巡演
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蘭雅國中旁棍擊路人 林嫌犯後搭機出國
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女童割喉案 士林地院續押龔重安
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台南芒果豐收 李全教盼軍方採購
夏立言訪陸 陸委會：規劃中
希臘籌資大拍賣 什麼都賣什麼都不奇怪
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東印度部落滅門血案 女主人被當女巫
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越勞赴台解凍 仲介樂觀其成
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砍佣金遭抵制 華航長榮都表尊重
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美譴責陸逮維權人士 峰會恐蒙陰影
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上海迪士尼 星戰漫威英雄不缺席
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搶救BBC A咖明星發聲
伊朗核協議 大陸：協助改造重水反應爐
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高普考落幕 近11萬人搶3千餘鐵飯碗
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鐵道迷必訪 九州人氣火車超享受
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兩岸青年花蓮交流 祝福八仙塵爆傷者
中移動：4G行動用戶近2億 朝5G邁進
花蛤季在即 金門成功海岸現油污
柯文哲：現在不考慮拆新生高架道路
妻涉偽造文書 國防部主計局長自請調職
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陳冠宇2.1局掉2分 無關勝敗
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法國石化基地爆炸 發現疑似起火裝置
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台作家王震緒是否得日直木獎 明天揭曉
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MWC移師上海 台廠搶行動商機
今彩539 頭獎槓龜
大陸國務院：促進進出口穩定成長
美普利茲獎作家哈波李新書英國大賣
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希臘總理卯足全力 爭取紓困案國會過關
前進土耳其 探索錫南建築之美
美今年升息 葉倫預測不變
中信連12場開轟 5連勝本季新高
被界外球K到 林智勝送醫
男嬰疑遭悶死父落跑 晚間向警說明
界外球襲頭遭抬退場 林智勝暫無大礙
英外相：盼今年底前重啟駐伊朗使館
竹東2童疑遭餓死 檢察官聲押舅公
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「這夏熊出沒」台北凱撒上演「萌主爭霸戰」
君品酒店 推出香港米其林vs. 澳門餐飲三巨頭
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南韓MERS疫情持穩 連11天未增確診
馬國學生愛來台留學 人數最多增加最快
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混血正妹加入台灣女籃 包喜樂：超喜歡台灣！
新店瓦斯氣爆案今開庭 欣欣瓦斯賠近7千萬
來自冥王星的訊號！美NASA新視野號成功接收
NASA史上的一大步 - 成功飛越冥王星
八仙塵爆意外第7人死 萬能女大生林芷妘不治
警錄取逾3千人 警政署：召訓警力量質兼顧
日眾院過新安保法 二戰後重大轉折
系統測試未穩 機場捷運年底通車恐無望
每日一則・食安小常識－豆奶、糙米奶、酸梅湯篇
希臘藥師公務員罷工上街抗議 反紓困
法國會下院壓倒性通過希臘紓困協議
法國國會壓倒性通過對希臘紓困案
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
等待希國會表決紓困案 歐股上揚
希國會延2個小時辯論撙節案
馬總統抵尼國 奧蒂嘉投資顧問接機
尼國提援助計畫 馬總統：研究後再決定
美聯準會主席維持今年稍晚升息預測
菲官員： 明年初將在蘇比克灣駐機艦
憂希國會外暴力衝突 美股小跌
料伊朗恢復出口 原油價格下跌
郭雪芙吸睛 驚奇4超人台灣大使
殭屍剋星對決龐德 蜜拉直呼美夢成真
權力遊戲第五季馬拉松 18日HBO連播
夏張或9月會 兩岸持續交流
希臘國會通過撙節紓困案
美民調：希拉蕊選情領先兩黨
瑞銀：陸GDP優預期 無助陸股揚升
資本市場上半年籌資逾2千億
夏立言：兩岸溝通管道暢通
加央行降息 下修經濟成長預測
財部：今年補助苗縣統籌款等113億元
墨比爾斯：陸股本波下跌將結束
躲過一劫 法破獲恐攻陰謀逮4嫌
全台紫外線過量 花東高屏危險級
知識無間斷 教育雲端學習零時差
金門補助拍片 7月底截止
大直宜華首揭每坪近150萬 房屋稅高
7萬噸級海洋神話號郵輪首抵馬公港
通膨壓力 巴西人選擇經濟型旅遊
暑假遊九族文化村 看光影舞蹈秀
台積電大立光法說 牽動台股
MERS疫情持穩 韓連11天未增確診
白天各地高溫 午後防雷陣雨
企業進駐大學 需符3用途
台股開盤漲16.34點
提升行政效能 台助瓜國建置系統
新興政黨缺糧草 募款各出奇招
華為多款新品齊發 平板不用3500元
追求繁榮犧牲健康 人類紀遺害萬年
台中兒藝館 轉型纖維工藝博物館
塵爆意外 女大生續裝葉克膜
動動手 萬元澳幣大堡礁之旅等你來
台鐵電車線斷落 花壇員林單線行車
不符法規 加州將禁駕Uber
熱氣球迎曙光 晨曦與光雕爭豔
雷射投影滑鼠 PChome獨家開賣
醫：細懸浮微粒也會傷害肌膚
為伊朗核協議 歐巴馬怒槓記者
中華民國贈巴拉圭醫療器材
韓經團發表兩韓經濟交流新原則
韓新片丹東 鄭雨盛李政宰可能同台
嘉義監理站虎頭蜂窩 消防局火攻解威脅
60公斤身軀壓1歲娃窒息 父送辦
曾銘宗：金融資料全部開放
越南軍用直升機迫降 無人傷亡
中華電除息 緩步填息
塵爆桃醫治療女大生 裝葉克膜急救
澳洲不只無尾熊 還有會大笑的鳥
新台幣早盤升1.84角
希國會放行紓困案 德17日接力表決
MH17空難將滿週年 傳調查報告揪元凶
美升息外資落跑？曾銘宗：關聯性不高
駐宏使館推台灣書院文化光點計畫
重慶神奇陰陽洞 分別吹出冷熱風
哥就是有錢 川普自誇擁百億身家
中經院：今年經濟成長下修至3.04%
台積電法說張忠謀上陣 押寶買盤熱
中職移師花蓮 22日獅象較勁
尼國擬建港口 總統：沒要求出經費
海外華媒僑民也當抓耙子 力揪大陸貪官
柏林夏季音樂會 台灣合唱團演出
孩子暑假手機上網風險高 中華電有絕招
蟻人搶先登台 最小超級英雄發威
上海天降60公斤飛機零件 砸破廠棚
遏老外霸凌 星國地鐵哥人氣升
超跑違停人行道 北市警開單舉發
檢察官人事權爭議 羅瑩雪回擊
竹東幼童命案 舅公遭收押禁見
老布希家中摔倒頸椎骨折住院 無危險
四川女人瑞每餐回鍋肉 迎接118歲
中國人海外置產推升當地房價？陸媒駁
張善政：工業4.0是機會也是轉機
冥王星首張特寫照 冰山清晰可見
終結蟲害新法 培育只生雄性基改蛾
蘋果揮軍串流音樂 更新iPod產品線
總統：不覺得中資進入友邦會挖牆腳
整地掩護盜採砂石 7男送辦
八仙塵爆案 士檢傳喚被告陳柏廷
強壓毛毯悶死1歲娃 毒父殺人罪送辦
智慧手機搜谷歌 購買鍵便利消費者購物
小飛機迫降美東公路 驚險未釀禍
工業區商設成絕響 已完成申請者得利
曾銘宗：美升息 台股5變數之一
全智賢上綜藝節目爆料老公愛嘮叨
新北推撕廣告換垃圾袋 還可抽i6
馬總統：選舉很難說 不必言之過早
綠鬣蜥危生態 高市今年已抓238隻
烏日飄咖啡香 選拔世界大賽選手
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
化製澱粉案一審宣判 最重2年10月
投顧：短期變數減 利市場表現
雙石奇緣 雲林石龜石榴車站聯姻
台股6月價跌量縮 券商獲利減逾7成
有錢人出走海外 大陸最多印度其次
靜待雙王法說會 台股量縮觀望
台解凍越勞 越媒關注報導
副總統：產業結構調整可帶動出口
今年前5月 薩爾瓦多出口成長7%
山東石化廠大火 出動百名消防員
希臘通過紓困案 經部：有助出口
如齊普拉斯要求 希臘能源部長願下台
希臘通過紓困案 投顧：歐股反彈可期
化製澱粉案 徐東銘土地解禁南檢抗告
政院控管財務機制 徐耀昌仍要研議
李光洙任南韓品牌宣傳大使
董翔龍頒抗戰紀念章給紐約20老兵
葛來儀：勿低估習近平回應台選舉結果
工人中暑昏迷 小腦萎縮終生殘
覬覦建設公司土方 嗆聲被逮
1歲女嬰氣絕身亡 母親悲痛盼知死因
台鐵電車線斷落 影響3600人
解放軍052D驅逐艦 傳部署南海
僑外生留台工作增額至2500名
大陸瘋手遊 市場規模估占全球1/5
姦殺學妹還焚屍 男大生遭求死刑
大S婆婆張蘭出局董事會 俏江南未否認
高國華假釋 陳子璇淚相迎
指甲剪不好 甲溝炎發作痛到禁足
150公斤陸孕婦 超音波穿不透脂肪層
羅智強告發周玉蔻蔡玉真散布謠言
塵爆案 陳柏廷：八仙會負應有責任
新台幣中午升1.89角
除息蒸發點數 外資：台股短期震盪格局
MH17空難 傳荷調查遭俄製飛彈擊落
和泰車除息 強勢填息
美計劃生育協會傳賣胎兒器官 國會調查
下修今年經濟成長率 中經院：仍可保3
陸翁抓到四腳怪 竟是1公尺長娃娃魚
媒體調查：網軍崛起 網路力量不容忽視
開車遇6種崩潰副駕駛 你是哪一種
4歲讀私立幼兒園 北市擬補助2543元
城隍爺允筊 減少紙錢香爐10座
美3歲童玩槍受傷 父親遭法辦
憂步賽普勒斯後塵 希臘人不停大花存款
竹東幼童命案 頭部外力撞擊致死
八仙塵爆 豬哥亮牽線慈善宮捐6百萬
高國華淚灑出獄 感謝妻子患難見真情
砲轟吳宜臻 徐耀昌：不要唱衰苗栗
歐銀貿協9月攜手 辦商機說明會
日籍老婦機上突不適 中榮護理師伸援手
張善政：企業近3年調薪不到3%
總統：不搞支票簿外交 錢花刀口上
向陸購艦案泰國變臉 陸學者：美作梗
新竹市1歲女嬰命案 犯嫌嘉義落網
外資送暖 大立光領先漲
新店氣爆案 欣欣賠償近7千萬
1家6人5毒蟲 僅10歲童初篩過關
提振GDP 工總：政策要治本才有效
卓永財：Q3工具機出口恐續下滑
美國富豪女企業家 分享成功秘訣
老布希跌斷頸骨住院 狀況穩定
印尼將建高鐵 陸日競爭激烈
學者：紙媒和網路緊密結合擴大影響力
紅色供應鏈 卓永財：平常心看待
投宿旅館無回應 司機吸毒又藏槍
國策顧問廖德政辭世 享壽96歲
鐵皮屋當嘉市收容所 唯一獸醫也病了
漲學費球員兼裁判 陳振貴澄清
八仙塵爆案 陳柏廷限制出境
數萬人怒吼 日眾院將表決安保法
出口疲弱拖累GDP 經部拚保 3
不顧民意反對 日眾院通過新安保法
參訪SM娛樂 柯文哲：只知少女時代
中壢房屋供給爆衝 每天10戶上市
台股收盤跌11.99點
八仙塵爆 彰縣捐款已達75萬
台灣智慧自動化產值 挑戰1.2兆元
酒店販毒外加都更案 黑幫遭逮
看台幣匯率 卓永財：沒適度反應
退休後再就業 超過8成上班族點頭
開放純網銀 曾銘宗憂衝擊金融生態
軍監改制 台南第二監獄揭牌
台股震盪整理 跌11.99點
補助學生看球賽 體育署下修偏鄉門檻
江澤民的國師王林 傳遭警方帶走調查
8月台指期漲28點
裴勇俊和朴秀珍高球度假村度蜜月
日媒：陸邀各國參與抗戰紀念 多未表態
台積電Q2淨利歷史次高 優預期
泰國大象一家離奇死 網友議論
8月電子金融雙漲
整水機涉廣告不實 消保官移請調查
陸國家隊力抗逃亡潮 陸股多空激烈交戰
環署預告 水污防治收費額調整
檢察官調升 羅瑩雪：影響人事連動
抗戰先進遺族 可申請勝利紀念章
韓新劇生意之神 張赫演成功巨賈
台股流言亂竄量縮小黑 待多空指標
中經院下修GDP 主計總處：尊重
澎立委參選人冼義哲 推金龍頭公園政見
南非約堡台商會舉辦東非投資講座
機器人做鳳梨酥 不怕危險不怕燙
北市抽驗冰品 頂呱呱OK超商不合格
國發會：經濟成長率預估仍可逾3%
詐騙集團車手被識破 員警飛毛腿逮人
電視市場成長慢 4K2K電視獨強
貴州美食來台 道地黔菜在國賓
104年一般警察特考 需額3140人
大陸南方暴雨釀洪澇災害 3死1失蹤
台積電Q3展望保守 成長低於預期
政院修電業法 落實廠網分離
地方查農舍違規玩真的？農委會要會勘
訪韓SM娛樂 柯文哲：產業要專業
日本國安局長訪陸 傳磋商習安會
台積電2度調降半導體成長預估
沈富雄：蔡英文如清漿 不能走出困境
大立光Q2每股賺35.96元 符預期
鄭文燦首度率團 參訪馬祖
Google Play書報攤登台
傅家姊妹上海本幫菜 中市傳統市場飄香
嘉大啟動希望工程 扶助偏鄉教育產業
大學指考成績單17日寄發
毛揆：努力讓台灣成為美食天堂
愛滋病友宅8年 規律服藥抗病魔重生
三大法人買超台股20億元
電業法修正 毛揆：提升經營效率
iStore新點開幕 今年業績13億
兒虐案頻傳 家扶籲主動關懷守護兒童
OK便利商店包裝水 溴酸鹽超標下架
暖男波麗士 一口一口餵身障人士吃麵
馬總統訪尼國 奧蒂嘉出席晚宴受矚目
新竹市1歲女嬰命案 嫌犯到案偵訊中
鄉親急難 國民黨金門縣黨部慰問
國民黨：紀國棟傷害黨 不得不開除黨籍
騙財騙色誘殺女大生 男免死定讞
月售5噸炸雞 日本人氣炸雞店來台
毒蟲遭逮 才知未婚妻有身孕
哩程換機票更容易 匯豐華航聯名卡升級
長榮交響樂團訪布里斯本
日通過新安保法 陸籲勿危害地區和平
大立光：7月不比6月差 8月更好
流浪犬收容所環境 嘉市尋求改善
訪韓公共住宅 柯文哲盼與中央共推公宅
大陸淫棍誘姦女性 謊稱墮胎可治病
入TPP須開放美豬？卓士昭：個人意見
乾燥花罐頭藏大麻花 台韓警破獲
日商將製菸 南市府盼釐清適法性
張忠謀：明年16奈米超越20奈米
摩根投信：投資人下半年最怕希債及升息
岸邊觀浪落海 男為救女友溺斃
外交齟齬 巴召印使抗議
塵爆意外 女大生林芷妘家人同意拔管
成大錫鋅光伏導帶 提高太陽能環保
控告周玉蔻蔡玉真 羅智強盼警公平處理
關懷失智人瑞 華山民代企業一起來
扎根資科教育 大葉與高中職簽約
日股收高 希臘紓困案過關激勵
新台幣收貶3.8分
滬股翻紅漲0.46% 力守3800點
安倍強推安保法案 眾院過關
美食展 吃瓜筍涼一夏
夏立言訪紐約熟門熟路 僑界搶著敘舊
關懷弱勢長輩 中市區里組健康守護隊
我和你媽先救誰？蘇州真實上演
3所大陸台校生 暑假回台灣上課
竹市女嬰命案 陳男曾傳訊給妻道歉
槓法務部假處分事件 蔡啟文17日出庭
張忠謀：明年半導體市況可望好轉
蘇澳冷泉嘉年華 17日登場
八仙塵爆第7死 林芷妘去當天使了
Apple Watch經銷商：全台已賣3千支
雲縣警局長交接 縣長期降低交通事故
病況一度好轉 林芷妘還是撐不過
小柯南研習營 學童興奮體驗警用裝備
每支高階手機 台積電估可得20美元
強壓毛毯悶死1歲娃 毒父收押
屏東精選10大伴手禮 名單出爐
小馬青少棒勝日 獲亞太區代表權
台積電10奈米 2017年Q1出貨
中泰鐵路 可望年底開工
MERS疫情緩 南韓擬下調等級
高國華假釋 牽陳子璇手赴地檢署報到
冰品檢出大腸桿菌 OK：已改善
蘇州昆山粉碎設備廠事故 2死3傷
沒錢修車製造假車禍 男子遭判6月
機器人吸塵掃地趴趴跑 翹腳納涼不是夢
亞銀下修台灣經濟成長預測
陸股動盪嘸驚 台灣大媽搶進
兩度裝葉克膜 還是救不回林芷妘
日籍男子陳屍出租套房 警方調查
八仙塵爆 台玻提供員工有薪照顧假
就是要泛舟 台灣最好玩活動
中華少棒遭逆轉 LLB不敵韓國
范瑋琪電梯放屁 黑人貼心搶認
疑飲酒惹禍 2名學生被砍
全代會將通過提名 洪秀柱演講受關注
塵爆第7死 萬能女大生器官衰竭亡
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日本新安保法 正反拉鋸Q&A
資通產業標準協會 呂安妮擔任監事
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內政部補助私有建物耐震評估
小馬少棒亞太區 中華隊全勝封王
陸資買房違規使用 擬撤銷許可
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iPhone好便宜？陸客來台狂掃貨
中市籌建水湳轉運中心 引進商場及社宅
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
出口差 胡勝正：下雨天怎麼外出賣東西
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港股反彈收小紅 終止連2黑
視障大學生環台 手護按摩獨居老人
駐市作家 魚夫記錄嘉義美好
東方航空飛台北班機 因安全威脅返航
缺工薪水低 政府9年450億拚生產力
韓元貶至兩年新低 外資買超台幣小貶
苗縣標售高鐵區土地流標 69億落空
回收廢汽機車 省燃料費還可領獎金
夏日補元氣 日本人習俗吃鰻魚進補
過世親屬身分證照光碟 戶所可申請
恆生電子關閉HOMS帳戶開立功能
候用分局長李智源 金警第一人
亞航高雄吉隆坡首航 高市熱情接機
菲美聯合演習 強化陸空協同能力
安保法案過關 學者：日本走出東北亞
夏張二會或9月辦 陸委會：地點規劃中
跨國婚姻媒合 擬設評鑑機制
前天還舉手致意 林芷妘今天卻走了
育仁中學脫胎換骨 勇奪日本發明展銀牌
民進黨提質疑 洪辦：深化九二共識
這種菇千萬不能吃 50克就要命
玩美元指數期權 200萬元飆到2億
再過5年 全球70%人有智慧機
印尼籍漁工外海受傷 直升機吊掛送醫
涉綁大馬華人 菲恐怖組織頭目伏法
幹細胞長成小心臟 擬真會跳還有心室
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男酒後騎車 遇警嚇到挫賽
企業CSR確信準則 首波203家適用
華銀信用卡 9萬張年刷百億
林芷妘塵爆撒手 媽媽最後一刻不忍分離
日眾院表決安保法案前 在野黨奮力抵抗
控告名嘴 羅智強：用荒謬印證荒謬
不如蘇祿軍 男殺孤女免死定讞
大陸財政部副部長 余蔚平接任
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伊朗最高領袖籲 審慎執行核協議
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華航新裝總統專機亮相 空姐：很時尚
公共住宅 柯文哲：中央應協助地方
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周永明2度賣股 宏達電：個人財務規劃
指考分數降 甄選名額增試題字數多影響
彰化平房火警 老翁陳屍屋瓦下
馬總統談與中美日關係 盼未來政策延續
街頭飆車槍擊傷無辜 警緝凶
八仙塵爆 美專家將隨馬總統專機來台
中台灣塵爆傷患家屬說明會 中榮召開
新一季好聲音17日首播 周杰倫成賣點
曼谷河濱夜市 吃喝玩樂買全都包
受歡迎 芒果外銷倍增
吳敦義：台灣有3美 美景美食美德
福布斯投書美媒 美應堅定支持台灣
新台幣中午升1.9角
標示不實 瑞士化工二氧化氯下架
菲律賓中部煤礦場崩塌 據信9死
湖南4歲童餵酒練海量 喝半公升昏迷
產學醫界合作 盼找幹細胞潛能
美專家搭馬總統專機 提前支援八仙醫療
陳天順家屬 慰問金捐回愛心專戶
歐巴馬探受刑人 感慨年少吸毒
冰層融沒獵物 北極熊難靠降代謝硬撐
張榮味被控焚化爐弊案 最高法院發回
別忘了辛苦的父親 什麼禮物賣最好？
洪秀柱聯合競選辦公室 中央黨部公開
巨無霸飛台 阿聯酋早列評估名單
選立委 郝龍斌：爭取基隆權益為民打拚
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力行孝道 30名孝行楷模獲獎
中央商討苗栗財政 徐耀昌盼有好消息
反血汗成衣 勞團聲援慶盛罷工
研究：蚊子找叮咬目標 3大關鍵要素
黃之鋒妨害公務案獲保釋 8月再開庭
軍友社資產爭議 國防部：產權仍國有
洪秀柱發言人：尋覓選戰執行總幹事
美食展首日 餐券試吃人氣強強滾
菊島兒童藝術季 系列活動登場
谷歌自駕車首涉受傷事故 車上3人輕傷
斷手寄養小腿再回植 陸男失而復得
陳奕迅大馬簽唱 與粉絲同樂
有羽毛翅膀振元龍 陸發現大恐龍化石
慶盛罷工 資方：持續和平溝通
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無懼期指交割 陸股午盤漲
新北漫畫徵件 首創手機漫畫全國徵稿
糖果餅乾關稅高 經部：靠TPP破困境
王金平：洪秀柱見面未再邀任競選主委
合攻工業4.0 上銀新漢富堡結盟
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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