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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
谷歌泡泡自駕原型車 風光上路
希臘債務懸而未決 台股觀望小跌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
洪秀柱告名嘴週刊 北檢擬傳喚
不拒戰 郝龍斌考量投入立委選戰
小禎卡海關 照片本人差很大
大學指考台南一考區 考生逾3千人
西藏首虎 國安背景人大副主任遭調查
南韓MERS死亡增 新北籲調整旅遊規劃
波士頓馬拉松爆炸案嫌犯 送科州惡魔島
修廣電三法 NCC盼列下會期優先
台商涉北韓武器交易 南韓列入制裁
台大登山募款惹議 頂大經費被質疑
抗暖化 研究：珊瑚雜交有望保生機
夫花心被抓簽切結 再犯判賠300萬
買Apple Watch 101店首位排隊5小時
優化公車道將上路 中市推行動監測隊
大武焚風38.4度 台北上看36度
全球安非命生產中心 陸豐公開判死毒犯
柯文哲：向銀行團說明大巨蛋案
買麥當勞？徐旭東：我做的行業夠多了
洪秀柱團隊：選前出訪是評估項目之一
巴文中心主任被控恐嚇 文化部靜候調查
旅行團疑食物中毒 旅行社：妥善處理
報廢車當行動派出所 柯文哲：可用就好
高調自炫改槍技術佳 毒蟲落網
大宇遊戲取得日系卡牌遊戲代理權
MERS擴散 韓專家批政府初期防疫失策
7月新制 新北首創醫療照護整合機制
英駐台代表訪洪秀柱 關心兩岸議題
台商遭南韓制裁 駐韓處：貿易須守法
黃暐傑入未來之星 國旗登MLB官網
新台幣中午升1.52角
造福長者 大學生設計沐浴椅獲首獎
嘉義民宅氣爆 1老翁受傷送醫
Apple Watch在台開賣 概念股受關注
希臘協商仍喬不攏 27日最後一搏
紙貓熊跨海遊澎湖 趴趴走掀高潮
劉翔閃電離婚 陸媒：人財兩空虧大
財產申報 林佳龍夫婦身價3億元
美財長決定10元美鈔改放女性肖像 遭批
戰略經濟對話落幕 美方承諾改革IMF
藍擬徵Selina老公阿中選立委
馬公警方大執法 遏阻違法飆車
印尼籍男子從市府轉運站跳樓 受傷送醫
徐旭東為股價抱屈 要加強宣傳
王建民：拿勝投 繼續挑戰自我
華航國際貨運量 全球第6
馬祖漁船越界捕魚 金門海巡帶回送辦
戶政便民 7月起6項登記可任一所辨理
指考限電危機 台電：調度避免影響考生
北市：最快下週找遠雄談大巨蛋公安
Apple Watch開賣 遠百兩店加入銷售
陸股再重挫 滬指早盤跌4.06%
農委會：鵝場7月復養 秋冬屠宰
Apple Watch開賣 小六生：同學也有
小飛機墜阿拉斯加 機上9人無人生還
防檢局：彰化種畜繁殖場為保種暫不殺鵝
Apple Watch不熱？門市：今天一定賣完
眼鏡蛇入鳥籠飽餐 肚脹難逃
資深演員動手打菲傭 和解收場
有線電視工人查修線路 誤觸高壓電線
民宅氣爆1老翁傷 原因待釐清
保留盈餘多 股東建議兆豐併中信
泰烏汶省紡織工作坊 傳承泰絲文化
印尼警方破獲詐騙集團 11台人涉案
糞便篩檢 證實可減少大腸癌死亡率
鴻海平盤整理 距百元一步之遙
中華電股東丟礦泉水 保全傘海護駕
行動派出所 兩岸比一比
台股收盤跌13.77點
推動兩岸和平 總統：不要戰爭一起賺錢
神一般的緝毒犬 陸毒梟祭出千萬要牠死
台股收跌13.77點
第三勢力搶票 有請李遠哲林義雄
樟芝子實體菌絲體差很大 7/1須標示
好吃又好玩 台南七股海鮮節7月登場
簽證系統恢復正常 AIT加班核發
下週汽柴油價 估跌1角
7月台指期跌 21點
7月電子期跌 金融期持平
中華電：4G目標上修 年底420萬戶
促日台學術交流貢獻 劉枝萬獲日授勳
北市談大巨蛋公安 遠雄：備妥資料隨時去
吸引大馬穆斯林 北市觀光局拓銷
司馬庫斯山老鼠集團 3人羈押禁見
消基會籲大學負起英語教育責任
高價股漲不動 台股小跌
Selina老公張承中 關注籃球弱勢
胰臟癌有望靠血液檢測 研究展突破
學者質疑蔡英文南海立場 民進黨駁
女足出征世大運 盼一舉奪牌
鄭明典：周邊海溫仍高 大趨勢還是熱
推食安教育 蔣丙煌：學術界更重要
雲縣府台塑會議 達成道路養護基金
台塑六輕勝訴 5萬噸副產石灰留台南
生日逢流星雨 日新創公司：非夢事
Yahoo奇摩App 支援Apple Watch
古寺旁蓋動物收容所 法師陳情
守柱台灣 北市議員挺洪秀柱
三大法人買超台股11億元
促進就業 彰縣推青年就業相關計畫
GOGORO從善如流 換電可以量計費
3運將疑搶生意街頭打架 警調查
羅智先：明年60歲 將卸下統一總經理
城市觀光招陸客 新北赴北京旅展
避談接管大巨蛋 北市遠雄擬重談公安
旅行者賽首輪 潘政琮救回開球失誤
伊波拉15分鐘檢測 和實驗室一樣精確
訪美 洪秀柱：不一定要我個人前往
歐盟調降台冷軋不鏽鋼板反傾銷稅
歐盟領袖同意 協助義希安置4萬難民
選舉新利器 洪秀柱設官方LINE帳號
金大中遺孀最快7月會晤金正恩
宮崎駿沖繩擬建孩童公園 體驗大自然
7/10黃金滬港通 大陸金市更國際化
花蓮縣建設處技士涉索賄 遭羈押禁見
陸唯一染MERS病例 南韓男子痊癒出院
韓團god朴俊炯娶空姐 齊唱祝賀歌
五院茶敘 總統感謝王金平通過重要法案
潘孟安拚經濟 星國推銷農漁產品
柯文哲上任半年 北市逾900人異動
台電股東會 小股東怨無利可圖
彰化社頭國小跨海金門 柏村國小圓夢趣
5月景氣燈號 轉呈黃藍燈
遭判當選無效 議員：法官打臉中選會
大學指考中壢2考區 逾3千人應試
齋戒月入印遭強制口服疫苗 巴旅客不爽
藍徵召阿中 郝龍斌證實已在談選區
新台幣收貶 8分
MERS大陸首例病患出院 返南韓
失業全家流落街頭 警方社會局協助安置
大猩猩man爆 日動物園女訪客增
5月景氣燈號轉黃藍燈
政黨輪替農民憂產銷 小英：會穩定兩岸
5月大男嬰趴睡窒息 送醫急救不治
黃才郎退休 蕭宗煌接國美館長
國道3號南港段 連2天夜間封閉
新舞臺案 中信：原基地重建
黑色星期五 上海股市暴跌7.4%
為了養活4子女 婦人賣淫
新舞臺原址重建 柯文哲：里程碑
南韓頒布防範MERS新法 違者恐服刑
奇景 冰箱高掛路邊電線桿上
鋼板竊賊被警追 竟想鑽冷氣孔落跑
台科大把QR code變藝術
苗縣啟動教育雲 縮短城鄉學習落差
10大度假飯店 墾丁華泰瑞苑奪第一
關注希債會談 日股收黑
國民黨徵召選立委 張承中婉拒
座艙冒煙 阿聯酋A380客機迫降
核四封存申請國賠 台電：時間點還沒到
職棒回春 林智勝出書熱賣近萬本
新舞臺問題 辜仲諒：溫和氣氛下解決
好友籲擊潰2琉球媒體 安倍挨轟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
華航客貨營運轉佳
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金曲26舞台 首創蝴蝶結入圍席
教育部核定 9校調漲學費
甫出獄又再犯 警逮1竊嫌
台積電除息 指數29日蒸發40點
美明年大選 共和黨視為歐記健保公投
齋戒月白天禁飲食 印尼副總統險破戒
馬總統區域策略 菲專欄作家肯定
MERS韓籍病患出院：終身難忘大陸醫院
五院長茶敘 總統勉同舟共濟
高屏空污總量管制 6月底啟動
傳藝中心藝品遭偷 竊賊竟是離職員工
新北行銷勞工政策 找蔡阿嘎拍短片
獨居老人就醫送藥 榮總攜手台積電志工
任天堂聖火降魔錄新作 有同性婚姻選擇
復刻百年建築 台肥花蓮廠內神社展新貌
菲媒：菲欲向日購買反潛巡邏機
展延六輕許可證 雲縣府：回歸行政裁量
禁燃生煤 雲縣府：緩衝2年
新舞臺原址重建 柯文哲：Happy Ending
中共歡迎抗日老兵 對蘇對越老兵遭毆打
綠執政縣市首長會議 談下階段大政方針
高國輝挺林智勝 一碗雞湯故事感動球迷
新北市府員工台東行 29人疑食物中毒
景氣轉黃藍燈 下半年可望逐漸好轉
陳菊：推動高雄城市翻轉創新
苗市板凳電影院 重溫農暇樂趣
首齣哈利波特舞台劇 2016夏天倫敦上演
陸委會：逾7成民眾贊成強化兩岸交流
遊戲＋咖啡 「老闆別囂張」咖啡店開幕
法工廠疑遭恐攻 嫌犯被捕
陸官員談叫車app 規範安全有問題
力晶擬赴合肥參股投資12吋廠
兩台人運毒 泰律師指判死機率低
天然氣代輸儲機制 台電力拚年底前談成
台電高層變動頻繁 黃重球：5年內難變
大學指考台南二考區 考生679人
澎再生工坊27日拍賣二手傢俱
大陸抗生素汙染 海河與珠江流域最嚴重
正修發明展雙銀 天熱喝水獲靈感
中日海上聯絡機制 或於7月達成協議
長期經痛不可忽視 就醫檢查子宮異狀
安徽蕪湖客車貨車對撞 至少10人死亡
韓元走貶 出口商賣美元台幣小貶
工廠遇襲 法加強敏感地點安全警戒
台企銀新董座上任 嘆股價委屈
Apple Watch18K版 全台首日賣6只
報導李慶華手足爭產 壹週刊判賠
野柳女王頭見證婚約 浪漫開放報名
500元捕狗流言 東港漁會澄清無此事
曾銘宗：外資動向與美升息無必然關係
有線電視工人疑遭電死 家屬哀痛
曾銘宗：外資動向與美升息無必然關係
加工處媒合跨業合作 智崴搶進大賣場
日本拉麵也能很美式 拉麵達人出新招
法東部工廠疑遭恐攻 嫌犯被捕
陸股大跌股民自嘲 還好上午就跌停了
仁寶下修筆電平板及手機三產品線
9所大專校院調漲學費 史上新高
暑假平常日 奇美博物館增千個預約名額
搶救癌末印尼籍學童 社區學校籌錢
緯創：下半年並沒有太悲觀
台北市港湖立委 社民黨也加入戰局
法工廠殺人案 歐蘭德：恐怖攻擊
歐元納外幣結算平台 29日上路
撤銷活動中心案 苗栗縣長撂重話
蒼翼默示錄全球首發會 潔哥陪你闖關
文心紀念基金 捐早療幼童娃娃車
被動元件首例 陸資東陽光入股立敦科技
終結周線3連黑 台股市值重回27兆
電玩助減肥 英大學研發成功
印度全境26日進入雨季
救援引閃燃燙傷人 判消防局國賠
希臘週末債務談判 恐是最後一場
美容館從事色情交易 50歲熟女下海
大陸證監會：股市下跌是自然調整
中共統戰馬不停蹄 鎖定大陸海外學子
轎車侵入平交道 南靖至嘉義西線暫封
全球旅遊搜尋引擎推穿戴式裝置APP
歐蘭德：法國工廠遇襲是恐攻
力拓罕見粉紅鑽石 標價有望創新高
王建民簽名球當獎勵 盼小球員均衡發展
台中鐵路高架 年底部分通車
人氣排行 妖怪手錶擠下麵包超人
區間車撞到空轎車 影響3460旅客
法植物人判准安樂死 雙親將上訴
今彩539開獎
法國婦涉殺8嬰 自曝受肥胖所擾
科威特清真寺自殺攻擊 至少13死
台北葡萄酒展 3千款葡萄酒爭豔
建大輪胎盃女子賽次輪 梁宜羚並列領先
健保署：沒收到中醫住院納健保計畫
台北電影節開幕 簡嫚書露背挺菜鳥首映
東亞杯女壘 中華隊滿貫砲勝南韓
大樂透開獎
突尼西亞飯店傳攻擊 至少19死
抓女性心理 海大忘憂霜淇淋加膠原蛋白
涉供北韓武器加工設備 台商遭南韓制裁
藍委建議洪秀柱 政策別再只聽專家意見
洪秀柱：兩岸非從屬 要尊重平等
突尼西亞旅館恐攻 至少27死
台二丙線平雙段 金黃花海待過客
超幸運 英婦首買電腦選號彩券中2億
金門千人夜跑 與馬拉松輝映
土耳其熱氣球意外18傷 可能有陸客
中信調整洋將 尚恩解約補康崔拉斯
希債燃眉 週六非搞定協議不可
日童誤入滾筒式洗衣機 受困喪命
板橋國中3年18班 洪秀柱餐廳巧遇學生
日惹女子高球賽 姚宣榆次輪並列25
台美警消相見歡 憶921援救
法工廠攻擊嫌犯有激進傾向 當局曾調查
東亞U22手球賽 中華隊慘遭日本逆轉
唐獎得主本庶佑抵台 分享治癌突破
張博崴山難判賠 南投縣消防局上訴
突尼西亞恐攻1槍手斃命 另1在逃
大樂透頭獎槓龜
教廷與巴勒斯坦首次簽署條約
今彩539頭獎槓龜
綠黨社民黨組參政聯盟 向時代招手
IMF：台灣與南韓政府帶領創新
永慶房屋換老總 葉凌棋接任
最後協商前夕 希臘暗指歐盟勒索
台灣地位未定 外交部：與事實不符
習近平：推進黨政官員能上能下
巴基斯坦終於降溫 至少1150人熱死
台北市立交響樂團 法國演出
榮化大社廠地下管線復工 有條件試運轉
法國突尼西亞受攻擊 英急開會商討
美最高法院裁定 同性婚姻在全美合法
希臘總理：不接受歐盟最後通牒和脅迫
IS宣稱攻擊科威特 增至25死202傷
科威特清真寺遇襲 IS自稱犯案
同性婚合法 彩虹白宮臉書賀
阿富汗鴉片供應空前 海洛英死亡率恐增
美同志爭權益 半世紀奮鬥終達陣
陸客中轉 仍盼年底前實施
兩岸兩會互設辦 陸委會：進展有限
同性婚姻法 社民黨要求總統參選人表態
對手棄賽 詹詠然伊斯特本網賽雙打爭冠
傳斯里蘭卡總統解散國會
大選備戰盤點政策 民進黨縣市首長齊聚
美同性婚合法 蔡英文表支持
美同性婚姻全面合法化 反對者批憲法逾權
公開批李光耀 16歲部落客恐面臨強制精神治療
食品五大展落幕 國際買主數創新高
幸福廚房聯合結業 四校200位學員參加
金曲獎小巨蛋星光燦爛 庾澄慶蔡依林開場「Play呸」
八仙樂園粉塵爆炸 逾百人灼傷
青少年不識相 檢察官宿舍旁爆火拼
婚姻平權修法 立院進度牛步化
全球3地同遭恐攻 歐洲領導人同聲譴責
同性婚姻合法 歐巴馬讚一大勝利
擁抱同志權益 歐巴馬最佳推手
美同性婚姻合法 網友：台灣趕快跟進
美國同性婚姻合法 台灣伴侶盟繼續戰鬥
歐股漲跌互見
突尼西亞旅館遭槍手攻擊 增至37死36傷
IS發動自殺攻擊 敘利亞政權20軍人喪命
南非：金磚五國銀行將於今年底前運作
斯里蘭卡總統解散國會 8月改選
歐巴馬：美國民眾已太久無視槍枝暴力
政府：至少5名英國人死於突尼西亞慘案
武媚娘涼麵 廖科溢入蜀親自品嚐
多空互異 美股漲跌互見
美劇謀殺入門課 操弄法律挑戰信念
氣質美少女歐陽娜娜 電影嗆扮小辣椒
遭評過度操控 巴西總統稱受性別歧視
希臘總理：7月5日將對紓困進行公投
●【金屬盤後】金價微漲 鋅價長黑☆
巴西瑪瑙斯免稅區逾3萬勞工休無薪假
陳偉殷重回大聯盟 挑戰第4勝
聖戰分子慣用斬首 製造極端恐懼
美邊界巡防隊擊斃1越獄殺人犯
晴朗炎熱 大台北高溫37度
面板不怕紅潮來擋 技術專利是利器
頂埔將通車 土城住宅大樓站穩三字頭
關愛之家 收留社會邊緣人
交易熱絡 期交所第3季再推獎勵
屏東飛夢林青年咖啡 讀詩趣兼助弱勢
暑假當Maker 科教館鎖定學生族群
光環30而立舞輪脈 頭份舞樂同演
老樹舍計畫 竹市府推老屋活化三部曲
協商破局 丹麥右派將單獨組少數政府
潘政琮並列20名 旅行者錦標賽獲晉級
基改食品爭議多 台灣基改不碰吃
要黃麴毒素還是基改? 一顆黃豆的論戰
希臘總理：紓困協商結果7月5日公投
印度基改棉花 苦了農民肥了商家
不讓跨國企業得逞 印度反基改茄子
吃不吃基改芥菜 印度掀論戰
非基改認證小標章 食品售價大不同
開放標準喬不定 歐盟交各國決定
非洲糧荒 基改食品非萬靈丹
槍手偽裝觀光客 血洗突尼西亞海灘旅館
素顏反家暴 婦團街頭宣導
中彰投分署就業博覽會 釋6千職缺
陳偉殷投6局挨2轟 勝投候選人
MERS確診添1例 患者韓醫院護士
熱氣球升空 台東縱谷繽紛亮麗
觀光旺季 澎湖加強水域救援訓練
嘉義貨櫃車翻覆 駕駛僅受驚嚇
台61線將軍至七股 下午通車
擬選立委男同志：政府應推動婚姻平權
劉德立晚宴巴拉圭副總統等政要
台版華爾街之狼 涉吸金遭收押
陳偉殷投滿6局退場 金鶯領先
王豫元主持新書台灣故事發表會
免試特招30日同步放榜 基北區除外
內政部民意調查 國民生活滿意度
積沙成塔 學童存撲滿助清寒童入學
赴美班機飛一半 旅客不適轉降大阪
張忠謀股息 可買4千張台積股票
庾澄慶金曲開場 張惠妹壓軸唱
連2降 下週油價估降 1角
車手太年輕 謊稱替代役也能騙
你丟我撿 二手物資媒合平台年底上線
旅客休克延誤15小時 華航致歉
金曲26 歌王歌后激戰分析
美法院裁定同性婚合法 好萊塢讚聲連連
搭機旅客空中休克 轉降大阪就醫
迪士尼樂園6月底起禁用自拍神器
雙城論壇 柯文哲：有機會還是會去
因事故被免職陸官員半數復出 現已嚴格
上海暴力梅雨 上百航班取消
呂元榮走訪墨西哥僑社
國際少年運動會首日 北市獲3金4銀
陳偉殷MLB百戰里程碑 沒拿勝投
陸媒：匯豐終止編製中國PMI指數
李嘉誠演講常提金句 人生社會
同性婚聲浪再起 法務部暫不考慮
BBC嚴選妙聞 政治保守派較容易減肥
環時：大陸將再次於南海部署鑽井平台
美同性婚姻合法 藝人狂讚
花蓮市淹水二級警戒 水利署提醒注意
自小客車衝入花蓮鯉魚潭 人員生死不明
斗六靖黃 查獲2件性交易送法辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
電腦需求下降 PCB產值成長趨緩
微型文創工藝 華山發表
貿易金融貸款 助台廠拓銷海外
美指陸南海擴張 猶如俄染指烏東
臉書彩虹大頭貼 名人秀支持
美同性婚合法 同志運動員狂讚
3C穿戴熱潮 中原開運動健康學程
亞投行 陸專家：年底前開張沒問題
歐巴馬向罹難牧師致意 領唱奇異恩典
世界警消運動會 中華民國國旗進場
陳偉殷勝投飛了 未來戰役更重要
夏日戲水 牢記防溺10招救溺5步
龍應台：台灣的寬容不是我以為的幅度
共軍稱己方軍機曾遭外國戰機逼近挑釁
大陸官員不好當 兩年至少十人陪酒致死
菲海軍增加北邊部署 監控海上動態
國旗飄揚警消運動會 沈呂巡：平等尊嚴
現役職棒出櫃第一人 同志投手飆完封
空污大戶可花錢買額度 環署：限新設廠
柯森耀出席中美洲統合會議
新基隆站紀念車票 29日開賣
紙貓熊澎湖趴趴走 吸睛引人潮
柯文哲：有機會還是會去雙城論壇
陳菊下令：總統選票要高於縣市長得票
成龍談房祖名改變 最好每年都坐牢半年
紫外線拉警報 15分鐘就曬傷
與山海對話 國家公園週將起跑
社民黨推港湖立委 尋第三勢力合作
廂型車疑引擎過熱 下匝道成火球
基隆夏至關燈音樂會 晚間登場
熱翻6月天 台北高溫上看37度
假觀光真賣淫 新加坡女子遭逮
陸擬加入OECD反賄組 與美合作反腐
常演皇帝張鐵林 遭兩宮娘娘控告
南投廣州攝影聯展 捕捉兩岸美麗風情
嘉義反毒宣導 教青少年小撇步
美同性婚合法化 共和黨州暫擱
世大運成棒移訓 宋家豪封鎖美國5局
總統訪青年農民 嚐豆腐大啖有機米
格拉斯頓伯里音樂節 迷人的不只是音樂
談器捐案 柯文哲：塞翁失馬焉知非福
學童消防體驗營 學當打火兄弟
張學友要來了 金曲準歌王歌后到齊
美同志婚姻合法 伴侶盟：重要指標
未付罰款 陸女子買高鐵票遭拒
轎車衝入鯉魚潭 女駕駛不治
國術館變毒窟 遭瞞親人痛心
洪秀柱走非傳統路線 最快下週下鄉
研究：人愈窮 抽菸喝酒更多
台灣民眾運毒遭日警逮捕 外館密切關注
北捷刷卡嗶嗶聲掰 改換鋼琴聲登場
柯文哲：社會虛假 重建人民對政府信任
車輛墜谷 南投警消搶救中
希總理拒最後通牒 提議辦公投
菲華裔女才貌雙全 網友嘆老天不公
檢驗綠執政 蔡英文：人民期待明星球員
總統參訪友達光電 肯定綠能發電
拒當跛鴨 歐巴馬重大政策連連過關
偷竊被逮心繫老母沒得吃 警貼心代照料
社子島開發 北市府預定12月推計畫
百歲人瑞裝新假牙 開心品嚐草莓蛋糕
最危險空汙殺手 德里PM1濃度高
香港出現2宗最新MERS疑似病例
傳印度手機大廠 正考慮阿里巴巴入股
經商失敗欠卡債 男子製毒牟利被逮
嘉義高溫炎熱 翁疑中暑路倒
郭富城獲頒亞洲之星大獎
疑機電故障 遊客卡美麗華摩天輪
保守派法官關鍵1票 美同性婚不再是夢
陸公務員調薪及養老金改革 7月底完成
Paypal下月掛牌交易 正式和eBay說掰
同性婚姻 游梓翔：洪秀柱樂觀開放
幼保員甄選 林明溱盼良師培育人才
蟒蛇出沒養雞場 金門消防抓獲
不畏綠營 楊智達投入台南立委選舉
南部非洲國際貿易展 台灣不缺席
郵局國際快捷資費喊漲 最多漲190元
警喬裝尋芳客 6旬嬤列花名冊
美聯邦最高法院通過同性婚姻Q&A
澳洲頂級和牛遇上鐵板 連名廚都驚艷
武德殿遭占用 屏東縣政府追還
調查：借貸無門 大陸中小企業轉型難
蒼翼默示錄 遠傳搶先發
李小加看陸股 大家驚慌熊就來了
興達發電廠外海漁民失蹤 海巡搜尋
美麗華摩天輪停電卡人 與台電無關
陸官媒賀臉書粉絲增 網友諷：那是啥？
台東雲量少 路面高溫飆43度
資金回流美元 一週亞幣抗貶
雲縣救災潛水訓 李進勇加油打氣
大陸發射高分八號衛星
山海一日遊 採筍嚐風味餐夜訪鎖管
風速過大停駛 美麗華摩天輪恢復運作
民進黨兩岸城市交流 邱太三統籌
澎湖全民與勞資運動會趣味橫生
同志婚姻修法 下會期通過機率不高
洪秀柱批表裡不一 蔡英文反駁
黑龍江發現中共與蘇聯祕密通道
訂婚宴祝融攪局 賓客虛驚
竹市推地方型SBIR 提升特色產業
休旅車追撞機車 2女大生1死1重傷
美經濟續強 短期壓抑金價
美麗華摩天輪空飄 1小時 重新開放
突國科威特恐攻 IS認犯案1槍手為學生
香港台東包機 兩個月38次往返
苗栗高溫大雨爆瓜 新北大南瓜封王
利空困擾 馬幣亞洲跌幅最大
網友神作 王品Logo變彩虹旗
吃芒果囉 台南國際芒果節登場
陸男帶紅薯粉登機被當炸藥 虛驚一場
微博大V弊案 新浪員工受賄判刑
美同性婚合法 蔡康永：夠美好的一天
小朋友水槍攻擊 柯文哲毫無招架之力
香港海洋公園水亮點 熊大兔兔清涼一夏
老人聚集運動表演 展現活力
吳思華：教育券不能解決實驗教育問題
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振興國內電影 俄羅斯瞄準大陸市場
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美國同性婚合法 台灣挺反團體筆戰
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媒體人婚禮 江宜樺哈佛自拍獻祝福
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家扶65週年 副總統表揚扶幼楷模
眼盲心不盲 炒麵茶助家扶募助學金
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金曲星光紅毯 管罄性感側腰吸睛
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新北啟動淡北道路二階環評
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原鄉孩子才藝課 藝術推手陪伴長大
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八仙樂園火警 國軍動員救援
八仙樂園粉塵爆炸 北市醫護馳援
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八仙樂園火警 毛揆指示全力救傷
八仙樂園大火 已知58重傷
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八仙樂園大量傷患 醫院動員設醫療站
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歐元區財長否決將希臘紓困展延
八仙樂園塵爆 已知71重傷
八仙樂園塵爆 朱立倫坐鎮救災
希臘要求展延紓困 歐元區拒絕
八仙樂園塵爆 救護車不足百人待救
八仙樂園塵爆 重傷增至75人
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八仙大火 2女燒傷面積80%
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八仙意外 柯文哲指示EOC調度支援
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八仙樂園塵爆 重傷增至96人 業者遭勒令停業
〈財經主筆室〉台股除息大秀登場 擁抱高股息還是棄息？
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希臘紓困協商結果 公投准了
專家：玉米粉爆炸速度如超音速等級
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林佳龍致電朱立倫 願支援傷患後送
士檢查扣鋼瓶粉包 偵查庭釐清肇因
八仙塵爆 總統：全力救治追究責任
八仙塵爆 蘇黎世產險:明公布理賠金額
大學指考 金門59名考生
八仙樂園教訓 潘孟安禁屏東用噴霧粉末
中居正廣罹喉腫瘤 術後穩定
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郭敬明祝陳學冬生日快樂 網友調侃結婚
金警第3波掃黃 查獲毒品十件
八仙粉塵氣爆 傷亡理賠上限300萬
八仙樂園意外 網友指負責人爭議多
八仙塵爆 新北團隊進駐醫院提供服務
上班族開銷大缺錢 女援交被逮
首府大學幼教系澎湖班 首屆畢業
政院八仙塵爆專案小組 下午開首次會議
行動電商營收暴衝 亞洲市場可期
彩虹趴DJ阿莉殺 臉書自責說抱歉
台灣大全區斷訊95分鐘 已緊急修復
防塵爆重演 柯文哲：禁用會燒的粉塵
八仙樂園傷患 北市致贈慰問金
兩年前禁彩色路跑 陳金德：沒想到會氣爆
八仙塵爆 火災鑑定分格蒐證影像
八仙樂園塵爆 29名設籍桃園市民輕重傷
八仙塵爆傷患慘 壽險業啟動緊急措施
林書豪將抵台 為粉塵爆炸傷者祈禱
李遠哲看好蔡英文 有領導台灣能力
美同志婚合法 保守派共和黨人思考下1步
北大清華動肝火 陸名校互控花錢搶考生
燒傷患者是動態 北榮加護病房增至22人
八仙樂園氣爆 豐原醫院北運器材支援
八仙樂園粉塵爆炸傷患 9人轉送台中
八仙塵爆燒燙傷重建路長 商業險分擔
八仙塵爆傷者524人 分送全台43醫院
中市優化專用道 交通局宣導
奧地利財長：希臘退出歐元區幾不可免
黃曉明baby婚禮 范冰冰搶當伴郎
暑期搶客 遊義大世界抽迪士尼門票
希臘脫歐機率大增 台股衝萬點恐生變
五專免試也出包 教團批螺絲鬆了
落漁網想回家 綠蠵安置彰化動防所
疑情殺 天津幼稚園員工宿舍5死
105年免試入學 基北區推翻216方案
虎尾崛頭社區 巾巾有味
八仙塵爆 Selina鼓勵傷者身心重建
靜態照片太普通 動圖軟體正夯
八仙塵爆 鄭深元：速聲請假扣押防脫產
八仙塵爆 桃園加強活動公安查核
中職球星出席活動 不忘力拚下半季
愛打爵士鼓朱利90%燒傷 好友不捨
八仙塵爆 柯文哲憂醫院忙亂不探傷者
嘉義市老人健康競賽 涂醒哲同樂
走出八仙樂園陰影 創傷心理陪伴5建議
粉塵爆炸設籍中市傷者 社會局致電慰問
台塑29日汽柴油均降1角
黃強履新 主掌廈門台商投資區
檢方複訊派對負責人 律師出面簡易說明
斷訊用戶罵翻 台灣大哥大將依法補償
兩岸網路書城上線 皖宣傳部長來台啟動
八仙塵爆 呂忠吉100萬交保限制住居
馬里蘭州船隻翻落水壩 1死8獲救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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選秀人才濟濟 中職球星感欣慰
兄弟重傷家人悲痛 盼組自救會
希臘違約迫近 歐銀緊急會商
為救女友 義消孝子返塵爆燒傷
八仙樂園塵爆 士檢晚間說明
澎湖大小慢飛天飛擊鼓有模有樣
八仙塵爆 學生險最高可理賠100萬
南韓防長：北韓或於10月發動戰略挑釁
八仙派對負責人 百萬交保限制出境
陸財長：成長趨緩 財政收入達標壓力大
南沙主權爭議 王毅提六點維權
印村以物易物討老婆 有人跨省買妻
施明德:若當總統 同志婚合法
台南民眾提問 柯文哲：比質詢恐怖
大陸5月工業利潤成長 速度放緩
八仙樂園爆炸 鄭立中探望大陸傷患
科威特清真寺喋血攻擊 炸彈客是沙國人
專家：亞投行應是創新型發展銀行
搶救八仙樂園塵爆傷患 徵集捐助醫藥材
八仙樂園塵爆 新壽逾80保戶受害
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糧食貿易 基改產品竄全球
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萬海航運:未持股八仙樂園
希臘公投若反紓困 法總理：脫歐恐成真
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出掌洪副手？ 詹啟賢：沒有投入政治想法
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粉塵炸傷者有日女 日媒顯著報導
八仙樂園塵爆 政院強調醫療資源無虞
八仙租公關公司開趴 新北籲修法納管
呂忠吉哽咽下跪 無告知員工粉末危險性
英彩色路跑用粉末 強調天然安全
八仙塵爆傷者524人 分送41醫院
泰國斥資336億元 買3艘陸製潛艇
八仙塵爆 晚間又1人轉送台中
兒炸傷 父北上途中才知轉回高雄
八仙粉塵爆炸 朱立倫：建傷者專案資料
解決債務危機 希臘寄希望於梅克爾
八仙樂園爆炸有港人受傷 港府關注
三總：40%大面積燒傷復元至少3個月
八仙塵爆 11人轉送台中 2人已出院
照顧燙傷病患 新北籲醫療資源統籌調度
恐攻不利觀光 突國擬增警力護旅遊區
3人交保2人無保 呂忠吉下跪哽咽致歉
歐洲央行救命金未增 希臘面臨金融危機
巴拉圭PK戰氣走巴西 晉美洲盃4強
港生莫子青眼神示痛 父母趕赴台
希臘財長：考慮資本管制及關閉銀行
歐洲央行緊急救命金 維繫希臘經濟生機
熱愛足球舞蹈 突尼西亞恐攻槍手遭洗腦
美發射火箭運補太空站 升空數分鐘爆炸
愛情的盡頭 菲國世界電影節獲獎
〈時事評論〉誰在「擋」中央挺柱
ATM提領一空 希閃電宣布資本管制
德國彩趴彩粉 強調百分百安全
拒延紓困希臘民眾擠領 政府祭限提 亞股驚開跌！
南非白金礦區大屠殺 報告出爐向人民交代
八仙塵爆 教育部：225名師生受傷
展望會畢業典禮 展現助學行動價值與成果
韓MERS 連續2天未新增確診
別輕忽PM2.5 易造成皮膚老化和長斑
逾40年冷凍肉恐下肚 中國食安危機再一樁！
希臘危機升高、八仙塵爆 台股周一收跌226點
24歲比利時女求安樂死 醫生准了
〈時事評論〉災難過後 我們能做什麼？
專家：泡泡趴危險程度不輸彩粉趴
希臘祭出資本管制 經濟將陷入寒冬
八仙塵爆首位罹難者 李珮筠14：20拔管
連續三小時 法國、科威特、突尼西亞恐怖攻擊
哥倫比亞內政部長呼籲同性婚姻合法化
有機茶（地瓜葉茶）遭驗出農藥超標
八仙塵爆意外 各界祈福提供資源渡難關
「窮人銀行」在台成立基金會 扶植弱勢創業
跨境傳播 雲南發現最複雜HIV病毒
警第三波「靖黃行動」千人遭逮
富士康將投資法商物聯網企業Actility
希臘紓困意外迭起！野村：脫歐機率高 投資人應理性
外生發起淨山 撿116公斤垃圾盼更多人重視
移民署辦義診 守護外籍船員健康
逆境求學獲雙獎 阮雪絨盼圓廚師夢創家庭幸福
連江縣「佛朗明哥舞」課程即日起報名 歡迎參加
最懂陸配心 方林溫言暖語助同鄉
火箭發射後爆炸 美太空計畫再受挫
林書豪凌晨抵台 為八仙傷者祈禱
違約在即 希臘銀行明關閉
林書豪為塵爆傷者禱告 球迷熱情接機
希臘公投前夕 歐盟公布債權人方案
雅典股市 週一不會開門
希臘各銀行 週一不開門
希臘股市銀行明關閉 採取資本管制
希總理宣布：暫關銀行 管制資本
5.1地震襲墨南 未傳災損傷亡
希委員會建議關提款機 每日限領60歐元
希金融委員會 要關閉銀行6天
捍衛戰士2 阿湯哥續擔綱
美媒出主意 為林書豪選東家
國旗飄揚警消運動會 躍華郵網站
八仙樂園純個人投資 萬海未持股
希臘宣布銀行休假 資本管制
台積電除息希恐脫歐 台股多空交戰
台北北京電影展映 華語電影免費看
BBC獨家節目 歐巴馬與生物學家談環保
八仙樂園粉塵爆 壽險業總動員
柏林同志遊行 盛大歡樂登場
絡達申請登錄興櫃 儼然聯發科金雞母
希臘退出風險增 歐元貶破1.1美元
晴朗炎熱 台東有焚風發生機率
亞投行章程今將簽署 投票權已有共識
4G吃到飽千元有找喊停 民眾搶申辦
希閃電資本管制 亞股嚇跌
遠東科大研發蜜棗酒 盼商品化
雄獅鉛筆倉庫大火 幸無人傷亡
高市好好逛市集才藝展 徵參賽作品
中信金融管理學院招新生 保障就業
新北又傳割喉 男子無呼吸心跳
大學指考 30日起開放看試場
多倫多同志大遊行熱鬧滾滾
樹林傳割喉案 初步研判為自殺
●台股開盤大跌 103.61點
香港黃之鋒遇襲 面部受傷
擔憂希臘違約 台股開盤跌120點
遊希臘注意了 建議帶足現金
台股早盤大跌逾150點
希臘風險升溫 台積早盤除息行情失靈
全台紫外線過量 加強防曬避暑
暑假赴美最划算 親子遊華盛頓
全德中華婦女聯誼會 波昂同樂
MERS 韓痊癒93人 確診病例未增
竹北警掃黃 逮應召女與尋芳客
匈牙利嬤對弈1萬3600局 刷新世界紀錄
旅行者錦標賽 潘政琮並列29名
花蓮縣辦活動 取消放煙火
越獄逃了3週 紐約州第2名囚犯濺血落網
新台幣早盤升1.53角
蔡依林臉書照片引討論 怎麼做到的
樹林加油站旁鐵皮屋大火 搶救中
反陸資入股 中信金股東抗議
希臘資本管制 日股一度挫逾500點
人行降息降準 滬股開高漲逾2%
彰化以南強對流 防瞬間大雨
高聳入雲端 多納高吊橋試膽量
台壽投資虧損
八仙塵爆 Hebe揪心為傷患祈禱
性交易辯稱男女朋友 不知姓名露餡
報導：安倍坦承謀劃與中國大陸的戰爭
央大：6月消費者信心指數降1.06點
港股續跌 對大陸降息沒反應
亞投行章程 澳洲第一個簽
八仙塵爆 金管會：若有責任 業者賠
資本管制救經濟 希臘銀行停業一週
大陸南海造島 越僑日內瓦抗議
中國大媽股神 躲過熊市栽在電話詐騙
林書豪抵台記者會 決戰夏日
台南安定2起車禍 1死1傷
消保處：八仙粉爆 業者應負全責
八仙塵爆 新北將成立愛心專戶
央大：6月消費者信心指數趨悲觀
八仙塵爆 男大生母：想替兒子痛
第三波工業革命 創客風潮席捲全球
火箭發射後爆炸 ISS補給任務連續失敗
交通新制上路 高市警加強執法
神器Arduino夯 創客運動掀狂潮
台灣大叔帶領科技宅男 自製火箭上太空
台大加護病房滿 塵爆傷患本週關鍵
八仙塵爆 新北募血漿及醫療物資
希臘悲劇現代篇 脫歐風險關鍵Q&A
多空交戰 上海股市震盪
台股盤中重挫逾200點
亞投行簽協定 印尼第8大股東
傷者恐僅理賠十萬 上億求償靠團訴
希臘危機升 央大：投資股票時機信心大跌
男偷男內褲 遭逮辯稱欣賞
韓版程又青 河智苑與粉絲慶生
國際少年運動會 北市獲14金
八仙塵爆傷患 2人轉送台南
紐約同志遊行氣氛翻天 宛若嘉年華
希臘破產危機 資本管制要點
健保署：塵爆傷者免出醫療費
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
越女演員拍片中 遭歹徒搶提包
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
4歲童鎖車中死亡 車窗全是掙扎手印
塵爆1重傷者 待家屬到院即拔管
希臘資本管制 台股重挫逾200點
陸救市遇希債 分析料港股陸股未來續跌
中美洲推動區域經濟整合
亞投行協定 南韓居第5大股東
高鐵大學生優惠 7/1起超商可取票
章子怡汪峰傳在港註冊 婚期將近
陸商擬入股 立敦股價漲停
阿肯色錦標賽 徐薇淩並列37名
終於啟程 太陽動力2號從日本飛夏威夷
樹林鐵皮工廠大火 延燒400坪
柯文哲：燒傷需第3天後才明朗
系所評鑑 1碩士在職專班未通過
希債危機又一章 資本管制關鍵5問
中華職棒選秀 必選「六大物」點將錄
希債違約疑慮烏雲罩頂 油價挫跌
北市補助低收入戶買電腦 7/1起受理
麻吉熊幫你推行李 飯店親善大使
榮化小股東 不滿中油未被起訴
八仙塵爆 439人還在住院
八仙塵爆 高雄人捐熱血
貨貿小範圍溝通 7月2日圓山舉行
八仙塵爆 侯友宜：要業者負所有代價
原訂說明派對狀況 貝童彤臨時喊卡
新台幣中午升1.67角
中信金股東會 成股東舌戰會場
手機顯微鏡送偏鄉 江宏仁全民科普夢
台灣創客走進文化 手沖咖啡效法大師級
希臘公投 恐怕是白忙一場
空軍女童案許榮洲無罪 獲159萬補償定讞
愛女傷重 塵爆傷者父：內心煎熬
陸降息難救市 滬股早盤跌3.75%
塵爆傷者有1指考生 可醫院應試
反毒大作戰 印尼：女孩小心外國男友
塵爆傷患 洪浩雲：全力搶救 醫院超頻
公設保留地移轉 免徵土增稅
新北：八仙樂園違規出租變更用途
塵爆李女傷重命危 林佳龍昨晚曾探視
虎航首飛沖繩 7月銷售逾9成
台鐵捷運化 總統：脫胎換骨
八仙持股萬海0.04% 任一席董事
馬總統出訪過境美 不排除回母校
江蕙領獎感言 金曲獎收視最高
塵爆善後須知 犯保有心理法律協助
跨境傳播頻繁 雲南發現最複雜愛滋病毒
李小加：陸股散戶為主 較易波動
希債問題 曾銘宗：沒特效藥
食藥署：燒燙傷藥品14天內供應無虞
林書豪球場上嚴肅 自拍搞笑才真實
八仙粉塵爆 全產總籲各界捐款
希債危機陰影 恆指早盤暴跌714點
八仙塵爆 新北收到部分醫療物資
助塵爆傷者 全產總號召捐款
中信金：希臘若脫歐 影響有限
MERS泰國首例確診病患 體內已無病毒
塵爆火劫 元智三生勇抗傷勢
撫慰傷患心靈 北市衛生局成立安心專線
八仙塵爆上國際 美媒大幅報導
全台首屈遠端照護雲端系統 澎湖啟用
亞投行投票權 大陸占26.06%
台畫家阿根廷彩繪 壁畫揭牌展陳
希臘ATM僅4成有鈔票 民眾嘆沒安全感
八仙樂園陸籍傷患家屬 擬6/30抵台
希臘前途茫茫 學界分析 5種可能結局
豐興廢鋼鋼筋下跌
爭婚姻平權 伴侶盟號召7月4日遊行
蔡衍明捐五百萬 助塵爆傷患
亞投行第一大股東中國大陸
亞投行總部設北京 設行長1人任期5年
規範遊樂業辦活動 新北促修法
詹氏防務：大陸正興建新型微型潛艦
八仙塵爆 內政部研訂粉末管理辦法
八仙塵爆理賠訴訟 找消保官即可
台股收盤跌 226.47點
調投籃姿勢 林書豪向奈許取經
八仙塵爆善後 毛揆坐鎮政院追蹤
塵爆急診那夜 女醫貼文感動網友
苗栗縣6大場館 7月起收費
希債陰魂不散 台股重挫226點
台股收盤重挫 226.47點
希債危機 資金可能轉進美元日圓公債
八仙樂園塵爆 雙北強化整合應變系統
全國客家會議 副總統頒貢獻獎
訪宋楚瑜 洪秀柱：規劃中
7月台指期跌 184點
基金業：可逢低買進歐股基金
7月電子金融期齊跌
張老師提供三二步驟 助度過創傷
水獺石虎萌 台北動物園水虎傳
希臘危機 台股大跌226點
中職選秀會 林哲瑄當選狀元
八仙塵爆傷者 中國附醫4人未脫險
參與亞投行 陸委會：不接受矮化
義大挑林哲瑄 2015選秀狀元
希臘危機歐元貶 台幣實際成交價跟貶
中職選秀 獅前2輪都選投手
大陸成亞投行最大股東 擁一票否決權
八仙塵爆 1女拔管傷重不治
醉男持刀鬧醫院 警負傷制伏送辦
陸媒旅遊調查：英人愛長城 俄人愛海南
美國週 百家品牌7/1登場
重砲蔣智賢王柏融 分落兄弟桃猿
三大法人賣超台股125億元
吹牛老爹跌倒小插曲 珍娜傑克森吸睛
貨貿小範圍溝通 縮歧見尋共識
希臘危機 歐盟經濟官員：仍有協商空間
中職聲明 球場禁彩粉嚴管煙火
防範八仙塵爆意外 林佳龍要建立機制
整人秀玩墜機缺德梗 芭莉絲嚇傻
陸客求償 遊覽車駕駛公司判賠千萬
2通緝犯在泰落網 近日遣送回台
總統：基隆軍港遷移不會跳票
亞投行簽協定 菲國仍猶豫
希債危機 德股重挫逾4%
南韓批准金大中遺孀訪問北韓
救經濟 開發無人島為韓流明星島
將恢復自由身 林書豪盼入狄安東尼麾下
台積貼息 謝金河：賠錢還課重稅
不再掃一半 雙北認領橋梁各掃9座
萬海士紙股價雙挫 萬海啟動援助
紀念延坪海戰 韓稱驕傲的戰史
刺客聶隱娘前導預告 7月搶先曝光
蔡京京弒母案 三審7/24宣判
八仙塵爆 國民黨籲踴躍捐輸
元培與西門子合作 培育醫學影像人才
同志健康社區務站 高市聯結醫診學校
立委選舉 親民黨首波提名張碩文等5人
泰烏汶省旅遊 壁畫公園及蠟燭節
韓美聯合軍演 強化後勤保障
希臘資本管制 歐盟：符合歐盟條約
圍標藝術工程 教授被起訴
亞投行協定 訂出不享主權申請方條文
北投愛心民宿近醫院 提供傷患免費居住
選秀狀元林哲瑄 陽耀勳成遺珠
八仙塵爆 律師義務組團討公道
塵爆罹難者 中檢相驗遺體
疑似逃逸外勞 3樓高跌落喪命
電捕蚊燈抽檢 安全性合標
八仙法律諮詢 北市府成立單一窗口
PM2.5超標大陸省市 將被約談究責
美小飛機撞民宅 機上3人全數罹難
八仙塵爆消息傳美國 徐薇淩跨國祈禱
八仙塵爆意外 20歲女不治首位罹難者
澎湖配合靖黃專案 掃毒遏止不法
蔡英文要綠執政縣市統整資源跨縣市備援
中小企業小心 奈及利亞駭客攔截交易
血液保存有效期 盼下週再捐
八仙塵爆 魏明谷探視受傷縣民
潘政琮整體發揮得宜 旅行者賽並29名
金山雜草延燒400坪 無人受傷
自認傷勢不嚴重 姚政宇捐出賠償金
未投入救治 和信:癌友權益優先
塵爆傷者李珮筠拔管 林佳龍臉書哀悼
韓軍方：光州世大運應防北韓挑釁
同性婚姻 菲律賓說NO
新台幣收貶 4.6分
人行降息後 滬股續跌3.34%遁熊市
希債危機 歐洲股市開盤嚇跌
李珮筠拔管 呂忠吉多一條業務過失致死
張碩文聲明退黨 國民黨尊重
八仙樂園塵爆 柯文哲籲分批捐血
學生模特兒嚴重燒傷 網友集氣加油
海綿寶寶太顯眼 賊戴安全帽仍被逮
宋文琪化身一日店長 行銷101專刊
盧易之鋼琴獨奏會 台奧文化交流
花蓮砂婆礑溪無頭屍 尋獲頭顱
憂希臘脫歐 歐元資產先脫手為妙
聯想控股上市首日 小幅跌破承銷價
世界越快心則慢 中華電獲廣告金句獎
亞投行章程 財部：以亞銀成員身分加入
豐原1工人遭電擊 送醫急救不治
唐獎得主本庶佑勉學子 保持好奇去挑戰
男童天生缺眼歪鼻 術後獲新生
印兩男童溺斃 暴民私刑處死校長
躲過日本強震 網拍正妹塵爆四肢燒傷
救救我兒子 罹難李女母懇求援助
八仙塵爆 馬總統贊成健保墊付醫療費
助八仙受害者 屏東捐血爆人潮
八仙樂園塵爆意外 兩人回嘉義就醫
港股大跌 對大陸降息無感
相隔十年 當代傳奇再演等待果陀
打擊不法 竹縣警破三光幫暴力組織
回扣案 邵國寧二審改判3年半
菲民調：7成菲人反對同性婚姻
李模楷：THAAD部署南韓為時尚早
驚 台積12廠警鈴大作
疑債務糾紛 男子頻開槍送辦
遊日秘境 住文化遺產旅館
男子性侵國中少女 判處8年徒刑
台股上周吸金 今天又轉賣超
大陸擁亞投行一票否決 陸官員：非刻意
公民抗議黑箱 雲縣府：溝通與監督不悖
KANO路跑 邀好手熱情參與
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲紀錄片爭南海主權 陸長篇聲明批判
立委跨區聯合服務 探視塵爆傷患
八仙5傷患轉高雄 未脫險待觀察
中市議會變更議程 中捷專案報告改期
希臘危機倒數 歐股基金怎麼辦？
八仙樂園塵爆 哥蒐好友錄音為妹加油
八仙成立信託基金 總經理哭著說對不起
希臘拉警報 日股慘摔
歐蘭德談希債：仍有達成協議機會
希臘若違約 義曝險逾400億歐元
畢業季到 藥妝通路祭30K求才
遲緩兒新家園啟用 慢飛天使歡喜
親愛的嫁給我吧 成都男子求婚被警帶走
八仙塵爆 金管會:3類保險理賠
八仙塵爆 廣達捐1000萬
越高層將訪美 學者：象徵意義重大
荷皇后訪菲 倡導普惠性融資
雲林靖黃 查獲色情毒品送辦
秘魯外海規模5.8地震
八仙塵爆案 泰總理要求官員引以為鑑
選秀跌落第2輪 倪福德：順位不重要
台灣加入亞投行 陸：兩岸繼續保持溝通
李明川拚伊林運動會 腰拉傷褲子穿不了
氣候變遷研討會 國際肯定台溫減法
希臘告急 陸股崩跌 港股潰堤
滄桑核四 封存在即野狗山羌佔地為王
塵爆受傷 指考生不參加今年考試
屢偷屢逮 男再偷又被逮
八仙塵爆受傷 黃士綸狀況穩定
樂齡大學結業 瑞典華僑：最快樂一年
南僑捐贈消防專用照明索
八仙粉塵爆炸 香港重新查核彩粉活動
八仙塵爆 毛揆促估醫療費用
八仙塵爆 AIT：哀痛
八仙塵爆 林口長庚20人插管治療
台灣特色商品赴美 85度Ｃ助攻
61名傷者留院馬偕 召回300名醫護
鄭文燦揪原鄉學童 欣賞侏羅紀
八仙粉爆5名雲林人 縣府派員關切
死得太冤枉 家屬控轉院機制混亂
台灣加入亞投行 學者：門還沒關
女較男易罹阿茲海默症 疑與基因有關
內政部：噴灑可燃性粉末須經許可
生不逢時 公司治理指數掛牌首日暴跌
溫網開打 喬帥小威領銜登場
嫁禍誣陷女記者 女主播判拘役
3公尺網紋蟒偷吃雞 當場被逮
八仙傷者婚事將近 遇燒傷難關
趁火打劫 男子兜售塵爆家屬藥膏行騙
八仙玩水遇塵爆 打工旅遊夢碎
搶救八仙火難傷者 遠東集團捐敷料
八仙塵爆外籍傷者 3人醫療專機返國
竹市美術館90歲 永瀨正敏辦展
指考生塵爆受傷 可申請傷病應考服務
中醫師全聯會：塵爆燒燙傷患者免掛號費
王文淵續任台化董座 洪福源升副董
女嬰喝完奶猝死 檢警查死因
中職選秀榜眼 林子崴隔海盯選情
埃及檢察總長座車遭炸彈攻擊 受輕傷
八仙塵爆傷患 4人轉送台南
公投引混亂 投顧：希臘情勢不樂觀
八仙傷亡 被害人補償金最高210萬
援助船隊欲前往加薩 遭以國攔阻
助八仙傷患 民進黨中央主管捐1日所得
希臘危機歐元貶 新台幣應聲跟貶
警尋獲迷失嘉義男子 祖父欲紅包答謝
基改標示7/1登場 吃安心要睜大眼
李珮筠弟弟 將轉院台北榮總
超商停售八仙門票 退票不收手續費
MERS疑入境 菲國隔離3韓人
希臘情勢不妙 油價掉到3週低點
北醫大台科大 開放宿舍供傷患家屬住宿
自民黨遭批打壓媒體 安倍未道歉
陸將領：南海不會戰爭 但菲律賓別亂來
澎湖副縣長由義大教授林皆興出任
新北塵爆專戶 首日獲捐1514萬元
楊培宏選秀初登場 兄弟內野大補血
美教師阿布達比遇刺亡 凶嫌判死
酒駕撞死人 醉男繼續買酒喝
洪辦：盼國民黨政綱明確寫和平協定
八仙塵爆 僑委會協助受傷僑生
韓Wonder Girls 回歸歌壇
林書豪將化身主播 播報籃球賽
日捐不沾黏矽膠紗布 衛福部專案進口
內政部：公共場所灑可燃性粉末須經許可
蔡依林送來錄音 為劉致葦加油
馬偕挪出病房 全力收治八仙傷患
義媒：希臘若退出歐元區 兩敗俱傷
台灣資策會 大馬拓商機
協助塵爆家屬 救國團提供免費床位
澎議員顏嘉弘妨害投票未遂 法院判3月
義專家：齊普拉斯讓希臘經濟衰退
澎湖離島空運 全球通取得經營權
陶(吉吉)劈腿？聲明：楊子晴是婚前舊愛
王柏融拚勁打動桃猿 偶像是郭嚴文
南印度清奈捷運通車
希臘紓困公投 法國：是否脫歐主權抉擇
巴黎愛情鎖改造成戒指 業者限量賣
代課老師不希罕 大陸替課學生超搶手
海漂垃圾問題 監委籲陸委會與陸方協商
八仙塵爆 企業慷慨解囊救助傷患
溫網終身會員證很重要 詹皓晴到手
八仙塵爆 鴻海捐2500萬創企業新高
希臘銀行重開前 雅典大眾運輸免費
公帑爽遊 高市府允虛心檢討
皮沒了 18歲朱利喊冷
希臘公投在即 歐盟籲投贊成票
希臘出走倒數 歐股匯驚跌
台灣大哥大斷訊 減免5%月租費息眾怒
希臘危機高漲 瑞士央行阻升瑞郎
山西官場反腐大重建 任命39名廳級官
今彩539開獎
八仙塵爆意外 新北確認494人
應變希債危機 英政府開高層會議
IS建國滿周年 魔爪伸向全球
威力彩開獎
八仙樂園粉塵意外 3人送嘉義就醫
林書豪中文有進步 吐槽阿Ken
30日全台仍炎熱 南部陣雨不侷限在午後
八仙塵爆 國民黨捐100萬元
英相：希臘公投若沒過 恐將脫歐
希臘鬧脫歐 義西葡公債殖利率飆高
謠言 椰子水蘆薈香灰治燒燙傷
東京奧運主場館建設費暴增
希臘危機 重挫大馬股匯市
桃成立塵爆家屬支持單一窗口
希臘公投 歐盟籲選民支持改革提案
林書豪播球又打球 灌籃high翻全場
希臘倒債前夕 德總理籲歐盟妥協
為粉塵氣爆傷者加油 陳菊援捐月薪
李克強訪歐盟 稱陸將長期持有歐債
八仙塵爆釀1死 呂忠吉2度製作筆錄
東亞U22手球賽 中華男女隊雙獲季軍
八仙爆炸 朱立倫：加強與中央資源整合
廈門：服裝玩具進口採信台灣認證
歐盟：希臘出走歐元區不是選項
亞投行協定 習近平：區域合作共同發展
反安保法案 日反戰組織遞交165萬人簽名
中共黨員人數 8779.3萬人
八仙塵爆傷患 高雄長庚增收2人
希臘無台商 影響有限但短期勢必動盪
李珮筠弟弟 轉院台北榮總治療
本庶佑免疫療法治癌 應用廣泛效果持久
NCC主委訪澎 允諾加速有線電視數位化
專家：赴希臘度假 現金要帶夠
美眾議員強森訪華 外交部：重視與歡迎
昆山市長：對台資企業不離不棄
威力彩頭獎槓龜
涉超級弊案 25印人離奇死
希債引爆小股災 歐洲銀行成重災區
今彩539頭獎 1注中獎
加入亞投行 陸委會：不接受中國台北
八仙傷患缺皮 傳歐洲皮膚庫想提供
衛福統晚間統計 八仙塵爆住院者393人
希臘陷黑色星期一 民眾焦急沒錢可領
希臘債務違約迫近 美股開盤走低
八仙塵爆 洪秀柱個人捐20萬元
濱海飯店攻擊案 突國：逮捕多名嫌犯
亞投行籌建重大事項 需75%成員同意
防希臘危機波及 馬其頓趕提領
八仙塵爆醫療費 健保署：不會全民買單
危機未解 希臘質疑歐盟首長誠意
溫網 基里奧斯旗開得勝
希臘危機日深 鄰國神經緊繃
溫布頓網賽 小威旗開得勝
八仙塵爆 1港籍傷者赴上海治療
降息股市仍跌 大陸：回調過快不利
我的女兒死得太冤枉 醫療人員有話要說
溫布頓網賽 球王喬科維奇旗開得勝
溫網 喬科維奇首輪輕騎過關
希臘脫歐 救命藥物供應恐告急
槍手血洗突尼西亞濱海飯店 新影片曝光
埃及檢察總長遭炸彈攻擊 傷重不治
以台為鑑 日停辦北海道瘋彩活動
八仙樂園違規變更用途出租 列為加害人
韓MERS增1死 達33人
華航777客機 榮獲紅點設計大獎
日方關切 我空軍彩繪機塗掉日本國旗
專家：希債危機不太可能影響美Fed升息
對日抗戰真相特展 7月中正紀念堂展出
國防戰力展示 復刻版抗戰軍裝亮相
學習ALL IN ONE 移民署行動小胖卡助新住民e化人生
失婚越配獨養子 就業中心助新生
救國團南市新二代青春行 探索體驗增自信
全台大串聯 「逆轉聯盟」開啟弱勢孩子夢想路
尋妻三年無悔 日廚師「癡情拉麵」謝台灣
關懷八仙塵爆救助 新光捐1,000萬
發展雲端新事業 宏碁目標招募千人
濕紙巾含防腐劑 澳女過敏皮膚潰爛
大葛格林書豪 與弱勢童近距離互動
遊童玩節 高鐵嘉義站推套裝行程
燒燙傷後多吃蛋白質 助組織修補
印尼軍用運輸機墜毀 尋獲49屍 113人恐無生還
趕在升息前動作！美5月二手屋交易量創9年新高
高鐵新增3站年底通車 每小時1班
周三公益日 讓孩子吃飽不挨餓
政策護盤發威 陸股終結三連黑
阻止浩劫 中國、美國消燬逾噸象牙
Hello Kitty迷有福啦！香港Hello Kitty中餐店開幕
抓錯資料 桃連區免試特招查榜出包
梅克爾：近日難突破 希臘公投後願再談
希臘官員：不會償還IMF30日到期貸款
法美總統：鼓勵希臘與債權人返回談判桌
歐洲央行料續金援希臘銀行至舉行公投
希債危機惡化 歐洲歐市重挫
溫網 夏娃晉級 修威特出局
溫網女單 謝淑薇擊敗勁敵挺進第2輪
30日到期貸款 希臘確定倒債
英財相：希臘退歐衝擊不容低估
希臘倒債陰影籠罩 美股重挫
希債利空壓頂 國際油價跌
希臘總理籲選民 否決紓困協議
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富邦金除息 市值少307億
房仲：新婚族精選 雙北平價生活圈
台灣社會企業 登上世界舞台
謝淑薇：盡全力拼溫網最佳成績
DRAM現貨價 28個月新低
歐巴馬簽名 TPA生效
巴黎查Uber 拘留兩歐洲主管
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竹林中品懷石料理 七夕許願添浪漫
櫃買公司治理成分股基本面優良
小卡和手機群組 學生暑期求助法寶
脫歐風險增 大陸盼希臘留在歐元區
Fun暑假 高市推寓教於樂學習
希債風暴 台股前低岌岌可危
江蕙不開心 心繫塵爆傷患復健路
南部局部零星陣雨 午後山區雷陣雨
中歐高峰會 歐盟關切大陸人權自由
大學指考7/1登場 自然組14時開放看試場
飼料及碾米廠須設粉末收集設備
金管會3新制 信用卡紅利點數揭露等
牌照稅與燃料費性質異 分清楚免困擾
熱浪來襲 西葡逼近44度 英法如臨大敵
反紓困協議 希臘萬人街頭抗議
MERS 韓增1死 達33人
希臘債務違約罩頂 美股重挫
台股開盤跌 11.26點
臉書彩虹大頭貼 掀全球指尖行動
巴西總統訪美 拉近雙邊關係
彩虹行動 2600萬臉書大頭貼變色
癮君子注意 開騎車吸菸7月起開罰
7月起 基本工資破2萬
巴西總統質疑國企弊案汙點證人
MERS肆虐 韓企業景氣信心6年新低
老翁中暑昏倒 狗兒狂吠求救
紫外線好危險 竹苗花東最曬
川普亂評拉美裔 美媒終止合作
李克強：盼希臘留歐 陸將馳援
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法國兩葡萄酒產地 申列世界遺產
八仙塵爆 統一集團捐1000萬
與民同感掌握脈動 歐巴馬締造歷史
李克強：大陸盼希臘留在歐元區
韓JYJ金俊秀與建築公司對簿公堂
陸邀南北韓軍隊參加北京勝戰閱兵
夏天泡湯最划算 冷熱池一次滿足
八仙塵爆台南傷患 未來1至3週是關鍵
八仙塵爆 亞太國際房地產捐款30萬元
鄉下的山珍海味 靜岡在地食材入菜
反式脂肪基改成份過敏原 7/1須標示
八仙塵爆 朱立倫感謝醫護與各界愛心
八仙塵爆2受傷陸生 家屬6/30抵台
北上救援 中南部醫護可免費搭高鐵
富比世百大名人收入榜 美國拳王最會賺
朱立倫：八仙塵爆醫療需衛福部整體調度
新台幣早盤升2.65角
退休再等等 規劃退休年齡62.48歲
李克強訪比利時 提合作開拓第三方市場
法律行動專車到太平 受理法律諮詢
八仙塵爆 Selina向傷者信心喊話
加媒：陸太平洋展武 台灣更需朋友
打工旺季到 勞部擴大工讀生勞檢
義大世界：呼應節水 暑期沒規劃打水戰
施振榮：產業升級須強化軟實力
吳榮泉投書 回應加記者訪台報導
富味鄉賣混油案 前董座判刑定讞
換瓦斯不慎引燃 餐飲店員工灼傷
免試入學 雲林區錄取逾9成5
富邦金除息 邁向填息路
塵爆善後 可取得的幫助資源
阿諾回來了 新片慘遭影評打臉
八仙塵爆 朱立倫要求中央同心協力
希臘危機歐元先貶又反彈 台幣升值
八仙塵爆 朱立倫：業者別想逃避責任
台開創自有品牌 增賣茶葉麵包傢俱
調查：私大生學貸打工比例高
高球員米克森衰不停 扯上違法運動博弈
上海股市早盤重挫 盤中跌破3900點
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
氣象局：今年2至4颱風侵台且強度高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北榮：李弟90%灼傷插管 情況暫穩
台股9200點獲支撐 指數黑翻紅
梁振英：剩餘2年任期不啟動政改
高利貸逼女賣淫 生理期仍接客
戶所辦理健保卡服務 7/1上路
歐巴馬擬放寬加班費請領資格
八仙塵爆 宏?捐款及提供工作機會
韓少女時代攜單曲重返歌壇
夫妻吸毒先後被逮 夫唱婦隨警傻眼
塵爆受傷陸生陳靈丹父母抵台
越南國家聯考 逾百萬人報名
檢警查塵爆 約談貝童彤
八仙塵爆 8外籍人士受傷
八仙塵爆 柯文哲擬捐10萬
近年海外生產比增 在陸生產比重增最多
塵爆新加坡病患 專機接返星
指考高溫炎熱 熱帶性低氣壓恐成颱風
日新幹線冒煙 2人無生命跡象多人傷
日方關切紀念抗戰 外交部溝通
巴拿馬與墨西哥自貿協定下月生效
防大陸 日訂護離島新方針
高鐵新3站 至少一小時1班車
網傳懲處八仙受傷官兵 國防部駁
食品含人工反式脂肪 王育敏擬修法禁
希臘債務危機5大風險
塵暴傷患非健保給付費 新北專案補助
免試放榜 8成錄取自己的前三志願
黑狗兄國道亂竄 車輛緊急煞車追撞
無法收治燒傷 柯文哲為和信緩頰
嗶消費 全聯與家樂福導入電子錢包
富味鄉賣混油案 前董座兄弟緩刑
農委會：官民合作查核虐待動物案
八仙塵爆援北醫護人員 高鐵：免費搭
尼加拉瓜預估今年可成長5%
塵爆不給付醫療費用 健保署先墊付
台胞證免簽利多 旅遊業規劃輕旅行
台胞證免簽 台生台商：形式大於實質
新台幣中午升3.13角
馬總統：慰安婦紀念館8月揭牌
台胞證免簽 特定人士恐難適用
台胞證免簽 辦證手續看過來
塵爆之痛 急診醫：嗎啡都止不住
台胞證免簽 便民與矮化兩極化反應
各國自立自強 UN縮編亞洲人道員工
會考放榜 中一中95點中女中97點
高中免試入學 嘉義錄取逾9成3
越購俄第4艘潛艦 運抵越南
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北市行動派出所 7/1上路
滬股早盤劇烈震盪 暫收復4000點
匯豐中國PMI 改由陸媒得標冠名
柯文哲：行動派出所 試辦後改進
塵爆傷患感染風險 醫籲設臨時燒傷病房
免試特招放榜 台南錄取率約9成5
日新幹線乘客淋油引火 2人無生命跡象
桃聯區首免特招 錄取率逾9成
貝童彤主持彩色趴 塵爆接受檢警調查
塵爆救護年輕傷患 護理師不捨落淚
南送高雄八仙傷患增為9人 均未脫險
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暑假到 熱門打工企業簽友善宣言
無水可用 加州人難過活
台灣首輛混合動力電動車 成大亮相
台東17人上吐下瀉 疑食物中毒
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MERS入菲律賓 虛驚一場
塵爆 陳菊感同身受允交流善後經驗
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箱根山小噴發 日本再升高火山警戒層級
張晏箏嚴重燒傷 羅志祥錄音打氣
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台達電除息 首日順利填息
希臘債務危機 宏?：曝險部位很小
八仙塵爆 財部公股事業捐6110萬元
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陸大學招生海報 男大生露肌好沸騰
八仙塵爆 四大超商也可捐款
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八仙塵爆 美媒：疑菸蒂及火花肇禍
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台股收盤漲 86.92點
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八仙塵爆 台鹽捐膠原蛋白敷料療傷
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台股收漲 86.92點
7/6起 觀光局加強遊樂園安檢
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會考放榜 雄中30點雄女28點
龍子龍女多 屏東公立高中招生幾全滿
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查八仙塵爆 檢方複訊貝童彤
悠遊卡嗶進全聯 7月全台都可通
大學校院師培評鑑 無未通過學校
高中免試入學 屏東總錄取率逾9成
八仙塵爆 台鹽捐膠原蛋白創傷覆蓋料
免試7456人落榜 主因志願填太少
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台股今回神 收漲86點
印司法部長：可朝同性戀除罪前進
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被指公開嗆總統 印尼女部長喊冤
一開始的燒傷注定結局 醫師列死亡公式
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戰機塗日旗 外長：日認為不符史實
中捷復工今天未決 延8月臨時會討論
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男子連偷老爸財物 檢方聲請簡易判刑
蘇花公路3車對撞 2死4傷
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西捷班機遇不明威脅 緊急疏散6傷
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八仙爆炸案 檢警證人傳陳慧穎到案
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王維中好投 8局無失分勝投
指考首見先天糖尿病考生 備糖水應急
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設局詐賭暴力討債 彰警逮13人
桂綸鎂休息一年 深山拍戲陷泥沼
為八仙受難者盡心力 林佳龍捐20萬
7月1日閏1秒 時間之神將敲響11:59:60
八仙塵爆第3天 馬偕留院55人
自走挖掘機 幫農民輕鬆種香蕉
世足資格賽 中華戰越南要售票
淡江大學辦拉美國際學術研討會
墨爾本辦華文教師研習會
總統：台美安全合作進展 前所未有
印尼軍機墜毀前 飛行員曾要求降落
印度未核准上巿 日清回收品牌拉麵
印尼軍機墜毀棉蘭 尋獲25具屍體
伊波拉死亡病例 賴比瑞亞再現蹤
精進政府服務 杜紫軍：多用網路少用馬路
希臘危機 鄧振中：廠商適當避險
印尼軍機墜毀棉蘭 找到40具屍體
宏達電與五月天 共譜東京搖滾夢
印尼軍機墜毀 紅十字會：38人喪生
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北京工廠大火濃煙 數公里外都看得到
棒球好手陳麒晉轉院 國手夢遙
台經院：製造業景氣維持衰退藍燈
八仙塵爆 政院第2預備金備好該用就用
中央氣象局氣象報告
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塵爆受傷莊楚君雙親抵台 相當難過
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
八仙塵爆第3天 434人留院治療
台中家商為李珮筠默哀 兩科大送錄取通知
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
八仙塵爆受傷港女 家屬感謝台灣民眾
八仙塵爆創傷 心理諮商協助
8選區立委 國民黨7/1提名或徵召
救塵爆傷患 奇美復健團隊加入
台灣大遠傳4G吃到飽續延至7月底
逃離庇護所 2少女躲屋頂反受困
十大違停熱點 柯文哲要求年底改善
八仙塵爆宜蘭籍傷者 博愛醫院全額援助
八仙塵爆捐款 金融機構不收手續費
女研究生塵爆受傷 高中校友募錄音打氣
齊普拉斯狂言 不信希臘會被踢出歐元區
海外生產比高 鄧振中：3方向因應
陸股破底翻 投信看好政策牛
谿山行旅圖 故宮再次亮相
古華名筵淮揚豆腐饌 饕客盡情吃豆腐
空污物總量管制 高市監控419企業
八仙塵爆事故 永瀨正敏等日人關懷
男大生火車上為少年口交 換來勞動服務
八仙塵爆陸生53%燒傷 父母急探視
世棒12強教練團 中職總字輩大集合
富味鄉：尊重司法判決
士檢約談八仙總經理 陳慧穎凝重不多談
八仙塵爆 中壽捐千萬
日海上自衛隊將赴孟加拉灣參加印美演習
中銀：陸Q2經濟成長率 不到7
政院：塵爆重大危難 用第二預備金
印尼軍機墜毀撞民宅 罹難者粉身碎骨
八仙塵爆 估241人投學生團保
楊麗萍大型舞劇孔雀 親自登台主跳
紀錄重返抗日戰場 郝柏村明出新書
71新措施 事故處理車變行動派出所
停車格沒人停 柯文哲：民眾貪小便宜
大學指考特殊考生 高雄有10人
八仙塵爆意外 9位榮眷受傷
毛揆：公共場合禁粉末應遵守
速食吹歐風 異國風情盡在這一堡
福華福泰礁溪嘉義拓點 再掀飯店市場大戰
希債違約倒數 日股略回神
華航新機紅點大獎 孫洪祥德國領獎
7/1大學指考怕限電 台電砸重本備戰
暑假不中斷 雲縣府供弱勢童午餐
全國羽球排名賽 獲證交所贊助
八仙塵爆 內政部請宗教界祈福
大量盜七里香食蛇龜 屏檢破集團
疑財務糾紛 男砍表弟後跳樓自殺
香港財長：港參與亞投行 陸態度積極
歐元強彈 新台幣升1.08角
四技二專技優甄審7/1放榜 錄取率43%
印尼軍機墜棉蘭 尋獲43具屍體
指控施巫術 IS首度斬首女性
林書豪分享打球心酸 勉勵弱勢學子
不顧己傷 女大生脫衣為人滅火
驚悚逃命一瞬間 檢警消查塵爆原因
八仙塵暴 王金平捐30萬元
NMB48台北取景拍MV 北市推旅遊行程
技專填志願報到 塵爆考生可委託辦理
美女陸生遇八仙塵爆 友：曾要共遊台中
CO2鋼瓶誤當滅火器 引發第2波塵爆
紫錐花5校聯合成年禮 推廣反毒意識
武漢飆35度 千名學生睡體育館吹冷氣
陸：南沙部份島礁填海造陸 已完成
習近平見縣委書記：守好黨的第一線
綠色風險 大陸新環保法上路
大陸新環保法上路 天空誰扮新常態？
大陸治汙劍出鞘 新環保法按日罰無上限
新法護身 大陸汙染受害者盼到公益訴訟
一款手機APP 人人都成環保鬥士
宏達電攻印野心勃勃 贊助印度球隊
霧與霾 差一點差很多
霾霾罩頂 北京人你那好冷的幽默
首屆亞太電子商務展 臉書Google參展
GDP與環保拔河 大陸治汙利益擺不平
大陸治汙打小不打大 台灣鱉農意外中彈
亞投行 洪秀柱：絕不接受中國台北名稱
大陸能源革命治霾 電改油改要破壟斷
台商大陸投資 綠色風險提高
吳季剛推特送祝福 劉致葦點頭回應
遇塵爆先救人 馬偕護：我們是急診人
國人捐贈歐洲援助 為塵爆傷患找皮
張嘉郡考慮退黨 洪秀柱致電關心
世大運成棒移訓 逆轉勝NCAA明星隊
八仙傷患返校考試 輔英：學生可負荷
亞投行設主權條款? 財部:別對號入座
台灣大哥大斷訊 影響11萬人
高市查養護之家養蚊 10家挨罰
八仙塵爆 信義房屋周俊吉捐500萬
大馬尼拉車禍增 每21小時1人亡
禾豐超貸案 王志雄判2年定讞
比拳擊比收入 梅偉瑟都贏巴喬
台哥大遷出台北文創 最慢10月底
陸股絕地反攻 港股雀躍
美研究：含糖飲料一年奪命18萬人
夏日時尚元素 變身法式下午茶
亞投行 陸委會：引錯誤條款才自我矮化
控華裔上司性騷 瑞典女獲賠1800萬美元
日新幹線老翁自焚 2死逾20傷
印尼軍機墜機 老舊大力士有前科
紅點設計大獎 華航董事長赴德國領獎
陸下令 網路不得突出報導未成年人犯罪
傷重無法考期末考 正修科大：專案處理
邁向單一市場 歐盟兩年後取消漫遊費
希臘財長證實倒債 不償還到期欠款
環狀線施工 7月起多路段交管
桃市印塵爆可供協助項目 助傷患家屬
希債危機倒數 傳歐盟努力到最後一刻
八仙塵爆 陳佩琪：與柯文哲捐40萬
重大欠稅891億元 夠再發一次消費券
小開涉販毒 哥哥也是客戶
印尼墜機尋獲49屍 113人恐無生還
資策會與2大馬公司簽約
法罷工船員再硬闖 阻英法海底隧道交通
大陸公路債多不愁 貸款還不到10%
香港七一大遊行 明天下午3時展開
八仙塵爆 台積電捐彈性壓力衣
八仙塵爆物資湧入 新北建議改捐善款
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李珮筠家屬感謝兩醫院 醫護是英雄
八仙塵爆 立院朝野黨團解囊
八仙塵爆 華碩捐款1000萬元
減少輸血不良反應 男性血漿優先用
衛福部：傷藥及醫護加班用政院二備金
觀光局：擴大稽查觀光遊樂業
大學指考7/1登場 禁帶通訊穿戴裝置
8投信申請境外基金深耕計畫
澎湖13所特色學校獲認證
法砍頭恐攻案 證實與IS有關
大樂透開獎
全台1日依舊炎熱 中南部清晨有陣雨
八仙塵爆 中華電發起手機捐款
央行券幣數位博物館推動物聯合國
大陸公安自劃紅線 辦案不容違法關說
距離最近 醫界質疑和信未收塵爆病患
和信醫院：未拒絕任何一位塵爆病患
燒傷面積逾半死亡率逾2成 首週恐感染
香港高鐵延遲通車 支出超標
溫網男單首輪 盧彥勳不敵布朗
緯創軟體推App 追韓劇賽事都方便
成都西安 名列全球遊客成長前10大
八仙塵爆 桃園籍31傷患仍在加護病房
傳希臘將重用舊幣 當局斥天方夜譚
希臘違約倒債 銀行業料最多撐5天
民眾愛心逾億元 侯友宜感謝各界捐助
印尼軍機墜棉蘭 佐科威表哀悼
溫網 盧彥勳男單首輪出局
八仙樂園塵爆 射箭國手也受害
差15公尺 無人機希斯羅機場險撞客機
盡社會責任 夜市美食券收入捐八仙傷患
依國際慣例 空軍彩繪機塗掉日本國旗
新北捐款第二天 民眾愛心逾億元
遭質疑送錯醫院 新北119：亞東滿床
大陸肯德基用支付寶 上海浙江率先開跑
八仙氣爆 新北宗教團體善款逾千萬
台商疑坐黑牢 海基會：將提供顧問諮詢
八仙塵爆擬用第二預備金惹議 政院說明
邱鏡淳：協助八仙傷者家庭走過復健之路
金警啟動青春專案
希臘雖將倒債 美股開盤勁揚
網傳八仙為金主 民進黨委請律師處理
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日新幹線快又安全 罕見自焚動機不明
關懷塵爆傷亡者 新北捐款湧入逾1億
陳德銘談機器人 要幫勞工找出路
第9號颱昌鴻形成 本週不影響天氣
飆車族丟擲信號彈 新北警逮捕9人
擴大台美軍事交流 美國會力挺
希臘鐵定賴帳 IMF信譽再受創
八仙塵爆死傷 法律事務所提供求償表
中職傳奇明星賽 重現經典對決戲碼
避免希債危機延燒 歐元區築好防火牆
疑售含孔雀綠飼料 蕭姓業者20萬元交保
身心疲累 鄭汝芬發函辭退立委提名
張嘉郡：認真思考與人民站在一起
希臘最後出招 盼與歐盟締2年紓困協議
海南環島高鐵年底開通
和美鎮長之女出院 慰問金全數捐出
科學家研發智慧隱形眼鏡 能測血糖
美中大戰小說 「魔鬼艦隊」超吸睛
希臘遞交新方案 歐盟財長急會商
雲縣啟動暑期青春專案
八仙塵爆 義務律師團籲檢方聲請假扣押
溫網 費德瑞納達爾雙雙過首關
塵爆燒傷妹妹不喊痛 向護士說不好意思
日離島新方針 派大船加強釣島警備
印尼軍機墜毀 恐多達116人喪生
亞太衝突點 魔鬼艦隊作者提台海
指考首日 考物理化學生物 補充水分防中暑
IMF：希臘倒債16億歐元 亞股開低後還魂
張盛和：希臘倒債曝險不高 台股已反映
八仙案受害者阮靖貽 捐慰問金給其他傷者
＜時事評論＞面對中國的方式
印尼軍機墜毀 已知141人死亡
八仙塵爆 證券周邊單位合捐2千萬
集保結算所開辦外國債券帳簿劃撥服務
半世紀後破冰 美國和古巴重啟大使館
警專主動人道關懷 提供寢室供家屬休憩
斥資2838億台幣核四廠 7月1日正式封存
熱！供電10年來最吃緊 限電措施將隨時啟動？
保障基本人權 夏立言重申：陸生應納健保
醫師評估許可 八仙受傷港生陳曉妍醫療專機返鄉
港人夯移民台灣 年增六成愛買新屋
同學徹夜守候 元智盼募款助塵爆重傷僑生
溫永康獎學金 助僑生安心在台受教育
希臘要求再紓困 梅克爾：公投後再談
李克強：大陸碳排2030年到頂
醫護人員蒙冤 盼五月天阿信鼓勵
盧彥勳：盼代表台灣參加2016奧運
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
控示威學生煽動罪 泰軍政府挨轟
八仙塵爆 群星網友為住院傷患集氣祈福
聯國控南蘇丹軍隊 性侵並火燒女孩
有子萬事足 盧彥勳打球更有動力
希臘償債希望渺茫 歐洲股市下挫
官員：歐元集團不會給希臘錢還IMF貸款
歐元區財長會議 拒絕延長希臘紓困計畫
傳希臘再出招 願有條件暫停紓困公投
克里斯蒂角逐白宮 共和黨第14人
希臘雖將倒債 美股收盤上揚
倒債在即 希臘要求IMF延後償債
致愛五月天 林憶蓮MV加入雷射投影
韓智慧為戲入獄 素顏餓肚子更入戲
日舞影展嚴選好片 暑假看個夠
若涉恐怖主義 法不惜關閉清真寺
國際貨幣基金：希臘倒債
大學指考登場 首日考物理化學生物
上半年最會漲的市場：陸股
產險缺人 啟動聯合招募計畫
彩色路跑公司：粉末經可燃性測試
房地合一 6月北市老屋交易增
紡織所與康力得合捐6000片創傷敷片
希臘：歐債權人如挺新案 可能暫停公投
小班10年婚姻玩完 與珍妮佛嘉娜離婚
中華電拚4G 加倍奉還網助陣
歐巴馬明天將對古巴關係發表聲明
美獨立紀念日 華府領空禁飛無人機
大陸軌道交通投資超去年 達1.5兆元
光州世大運 中華男女籃出征
化學物質登錄 7月開辦說明會
希債危機未解 估台股整理格局
夏天海洋瘋 花蓮向日廣場暑期活動多
觸礁 小班宣布結束十年婚姻
中市iBike站址票選啟動
嘉義推生熟廚餘回收 資源再利用
新北7月起獎勵檢舉海域違法採捕
遠傳攻日港上網 推遠遊卡
台灣大道8路口 快車道禁匯入慢車道
細數好萊塢搭檔 布珍分手最震撼
巴西反對黨指控總統敲詐建商
青春專案展開 鄭文燦：防制犯罪
MERS疫情 韓確診和死亡零增加
加州女荒野分娩逃不出 乾脆放火叫人來
永續環境 新北7/1獎勵新制上路
4男大生揪團 跑步環島過暑假
台股開盤跌12.29點
從322公里外拍富士山 日人達陣
非自住房屋稅 桃園7/1起調高
協助特殊考生 台大首備服務車
希臘未還錢 IMF：舊債未清不再貸款
放暑假了 兒童新樂園下午4時免門票
神呀救我 希臘人破產生活的6件事
辦好台北世大運 周麗芳光州觀摩
加4月經濟負成長 出現衰退隱憂
啟動印度製造 宏達電股價彈升
韓軍採購4架A330MRTT空中加油機
周麗芳觀摩光州世大運新聞傳播
加拿大世姐不懼威脅 續批大陸人權
鐵人外交官 陶戴明登玉山讚台灣之美
傳呂忠吉將上香李珮筠 媒體現場守候
歐巴馬：美巴應領頭對抗暖化
免試入學6日報到 續招機會不大
敬老愛心卡 嘉縣長者搭車更便利
Nike創辦人奈特 明年辭去董事長
施照輝任觀光局駐洛城辦事處主任
新台幣早盤升逾 2角
NBA球衣熱銷榜 咖哩小子擠下詹皇
王建民6局失3分 獨立聯盟2連勝
大學指考登場 嘉義1676人報考
大學指考登場 智慧型手機等勿攜進考場
經濟不好又腐敗 山西空汙問題面臨考驗
看好今年業績 台塑爽快調薪
塵爆動用第二預備金 柯文哲：該給就給
反中科廢水 數百竹塘鄉民北上抗議
全台紫外線達危險級 竹苗最曬
日短觀企業信心 創2014年3月來最高
富比世百大名人 成龍為最會賺華裔名人
湯繼仁接受哥國政府電視台專訪
國際海事組織秘書長 南韓林基澤當選
泰2台人涉運毒被捕 盼家人探視
驚呆了 大陸成年男性平均身高比日本矮
陳奕迅推粵語專輯 自喻好的推銷員
印尼軍機墜毀死亡人數 增至141
白宮首辦露營 蜜雪兒比女童軍還興奮
八仙塵爆 新北提供法律諮詢服務
性侵台女未遂 土耳其男逆轉無罪
毛揆：第二預備金讓第一線人員安心
DKNY創辦人 辭去首席設計師
試場冷氣故障 台電指考前搶修完成
全國戶政日 嘉市電子票證開卡
八仙塵爆 亞大教職員捐一日所得
香港七一遊行 訴求修改基本法
台塑工會：年終獎金可望超過 5個月
港特首：泛民誤判北京政改底線
八仙塵爆 張榮發基金會捐2000萬元
半年收兩棄嬰 驗DNA竟是同一父親
屏東縣政府成立海洋及漁業事務管理所
青春專案啟動 苗栗首日有成果
李克強生日快樂 莫迪微博發文祝賀
金控表現強 國泰金填息近 5成
八仙塵爆 燒燙傷加護病房人數略增
指考物理部分計算題繁複 均標恐略降
清水服務區增亮點 幸福鐘曬恩愛
馬雲當選為網路治理全球委員會聯合主席
指考物理科 考生：中間偏易重學理
呂忠吉下跪 死者李珮筠母無法接受
Apple Music上線 強勢進軍音樂串流市場
八仙塵爆 東縣捐出熱氣球1成收入
全球怪異建築 顛覆您的想像
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
長榮交響樂團將在雪梨歌劇院演出
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
釐清八仙塵爆原因 檢警消重建現場
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
散播八仙是民進黨金主 律師具狀檢舉
助巴國設豬肉加工中心 台團考察
塵爆第4天 三總：1/2插管傷者發燒
朱俐與李小弟穩定 北榮1傷者用葉克膜
巴拿馬首季觀光收入成長4.6%
台幣升逾2角 實際成交價小升
空軍：考證參考國際慣例 塗裝修飾
動用預備金 毛揆：救人第一
薩爾瓦多首季經濟成長2.3%
越南上半年GDP成長 創5年新高
食品標示新規上路 食安月活動啟動
戶所便民平台啟動 健保服務也能辦
國防部：塗裝修飾沒有承受任何壓力
太陽劇團賣美陸投資人 加拿大批准
新嗶經濟時代 電子錢包進駐大賣場
和平電廠破管 供電十年來最吃緊
除息第3天 台積電開始填息
蘋概股當主角 台股突破9400點
奇蹟 塵爆燒傷90% 拔管自行呼吸
大學指考首日 北市無考生要求載送
感念醫護辛勞 李珮筠父再致謝
衛福部募款窗口 助八仙塵爆傷患
八仙塵爆 毛揆捐款10萬元
華爾道夫飯店易主 美代表團換陣地
調查：消費者期待連網是通勤基本要求
八仙塵爆 奇美捐1200萬元
八仙塵爆 柯文哲：和信非急救責任醫院
軍機墜毀141死 印尼空軍史上最大傷亡
新台幣中午升 2.07角
美內政部長訪越 推動兩國關係
迷路森林 美婦獨自產女
笑傲江湖手機版 不刪檔封測開跑
大陸6月製造業PMI持平 市場需求弱
政院：讓醫院放心 必要時用二備金
助塵爆傷患 奇美集團捐1200萬
經濟下行壓力 陸推4大工程投資十兆
台股第2季跌 7成基金有賺
這樣好吃？武漢乾麵芝麻不得少於50%
華爾街狼群 生物科技負責人聲押
希臘倒IMF債 已開發國首見
宋楚瑜：推公共災害救償基金立法
下營市場改建 攤商抗爭拆圍籬
紙風車攜2組劇碼 大陸5城巡演
台鐵區間車鳳山被撞 自強號接駁
備轉容量率創低 供電如走鋼索
張家輝片酬瘋漲上億元 與劉德華同價了
八仙塵爆 王金平:行政部門快檢討
李登輝孫女訂婚 李坤儀情定凱渥總監
塗裝修飾 國防部：絕無屈服日本壓力
空軍：戰機塗裝修飾並無壓力
耐吉創辦人宣布交棒
劉喬安稱教賣酒說 許淑華撤告
非裔芭蕾舞者柯普蘭 突破美種族屏障
iPhone新機動起來 供應鏈帶頭衝
欠稅大戶 環亞飯店黃任中家族居首
印尼軍機墜毀 家屬：爸爸不回簡訊了
陸網路熱詞duang壁咚 教你怎麼用
戰機塗裝修飾 空軍坦承思慮不周
暑假來了 台電辦史前玉器展
共軍：巡邏機在東海遭外機包圍1小時
馬吳配獻金全捐 英嘉配捐千餘萬還有剩
八仙燒燙傷患者轉院途中車禍
旅宿業提供八仙傷患家屬免費住房總整理
港府：大陸國安法不在港實施
試場預備鈴未響 改廣播通知考生入場
北捷遭批自肥 柯文哲：非我做不想講
北京等地試點 檢察機關可提公益訴訟
印尼軍機墜毀 佐科威促檢討軍機老舊
班艾佛列克與珍妮佛嘉納離婚
維護世大運安全 韓光州警方甲級警戒
蔡英文競選專輯173件投稿 網路票選
八仙塵爆 朱立倫中常會將發表重要談話
指考化學取材生活 天燈防曬乳入題
找高手 機器人創意決賽將登場
是否選總統 宋楚瑜：願意考慮
因私生子女被告 張鐵林：問心無愧
和平電廠搶修 預計週末復電
韓媒爆料 李鐘碩和朴信惠戀愛中
匯豐中國6月製造業PMI 連兩月回升
協助塵爆傷患家屬 警專提供校舍
台股收盤漲52.21點
貨車誤闖軌道撞火車 旅客虛驚
小番茄傳加糖精增甜度 雲林破除謠言
類肉瘤作祟 男持續性高血鈣
憂陸國安法影響自由 港評論：刀放頭上
戰力展示邀請函 國防部重申已送
海之夏祭11日登場 張花冠變裝暖身
應考中掉出手機 化學科扣5分
助塵爆傷患 慈濟發放863萬元祝福金
台股開低走高 漲52.21點
不畏進口 土雞業少東逆勢外銷
日新幹線老翁自焚 疑不滿退休金少
指考化學 考生：類塵爆化學反應未入題
7月台指期漲83點
7月電子金融齊揚
電子台胞證 7/6起福建試點簽發
清水服務區 貼心首設寵物共餐區
單車微旅行 體驗基隆山海美景
導演凱文史密斯 7年減39公斤
防範重大災害 北市檢討傷病患搶救機制
戰機塗銷日本國旗事件 日媒關切
蘋概股衝高 台股站上 5日線
海上賽鴿聚賭 35人被訴
八仙塵爆 朱立倫籲國民黨員出錢出力
溫網美女落馬 布夏爾與哈勒普雙雙出局
八仙塵爆 成大醫院收治第4名傷患
新規格桂丁土雞登場 力抗進口雞
屏縣府垃圾車 率先使用純生質柴油
丁予嘉：人民幣未來幾年 可望前3大
結盟旭晶 綠能多晶片全球第3
新莊民宅火警 婦人命危送醫
補教：指考物理科 3年來最簡單
視察道管中心 柯文哲抽考大巨蛋管線圖
駐台代表大風吹 約12國異動
指考大烤驗 考生家長消暑大作戰
Apple Music駕到 5大亮點報你知
尼國政要之子溺斃 不影響兩國邦誼
同步美國國慶 吃牛排抽美國機票
三大法人買超台股 31億元
曾雅妮家人欠稅結案不公? 國稅局說分明
大學指考 澎湖考區首日僅20餘位應考
財政部：所得差距逐年縮小
MERS陰影 光州世大運門票銷售慘澹
國民黨與陸聯繫 盼協助募集醫材
樂齡城市 林佳龍為長青學堂揭牌
雨季暴雨 大吉嶺山崩至少30死
國手喻亭妍腿傷嚴重 挺過危險期
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力推本土小麥 胡天蘭：愛台灣從吃做起
嘉縣稽查八大行業 防青少年暑期涉足
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補教：指考化學科 偏易有陷阱
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雲林柯象肉身 回史博館維護
栗喉蜂虎棄蛋之謎 動物園孵來解
郵輪商機夯 兩岸攜手推升
駐法代表處推廣台灣茶
八仙塵爆案 士檢傳喚2員工
指考化學 補教憂沒考高三下
日本商捐紗布 讓換藥時減輕痛苦
大陸通過國安法 納入港澳台
八仙塵爆 新北市政府將對業者提假扣押
專家：人民幣兌美元 遊走6.2附近
供電拉警報 經部近日成立應變小組
夏日炎炎 勞工戶外作業牢記3原則
八仙塵暴案 警籲民眾捐款前查證
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板南線延伸頂埔站 6日通車
夫妻口角 妻疑負氣跳河自盡
超商新革命 賣藥兼賣菜通吃
家庭收支調查 貧富差距逐年縮
劉德立晚宴巴拉圭3位前外長
山友失聯多天 尋獲遺體
關懷塵爆傷者 中國醫大及亞大捐款
鴻海股東 亞太前6個月免月租
菲政府予台遊客e簽證 正式上路
轉型商銀 台工銀邀羅聯福組顧問小組
印村民自力造橋 謝絕政客和官員揭幕
新台幣收貶3分
卡式台胞證 新增台灣身分證姓名
送孫女巧巧上紅毯 李登輝最大心願
7月桶裝瓦斯天然氣價均持平
土耳其男通過測謊 性侵案改判無罪
推動生態保育 苗縣成立專責單位
90%燒傷自救 母讚女兒林誼堅強
郭台銘承諾兌現 股東優惠出爐
八仙塵爆追追追 檢警約談重建現場
助塵爆受害者 洪秀柱建議設專屬聯絡員
7月桶裝瓦斯天然氣價不調整
次青少棒賽 中華28比0扣倒塞班
滬股暴跌5.23% 逼近4000點
RAV4發威 TOYOTA市占率跳升
貨車撞火車 外勞車上納涼誤觸惹禍
大龍國宅改建案 15日開拆
八仙樂園塵爆 夏立言感謝海基會協處
八仙塵爆 賴清德：全力照顧傷者
八仙塵爆 崇右1女學生30%燒燙傷
人民幣送往先進國 陸想當國際貨幣老大
玉山銀柬國子行增設分行
赴菲e簽證上路 林松煥讚雙贏
八仙塵爆 可口可樂捐5百萬元
桃園有愛 弱勢生暑假不斷炊
八仙塵爆 黑松捐款200萬元
島嶼天光金曲奪獎 大陸封殺
世大運戰韓 中華男足盼吸取經驗
出征光州世大運 選手口罩不離嘴
房地產顧問：Q2交易量低 建商備糧過冬
指考首日結束 生物科魔鬼藏在細節裡
異味污染超標 中市開罰正隆后里廠
報載八仙躲過刑責 士檢：不是我們說的
郭台銘推專案 亞太電：逾60萬股東受惠
對戰黃珊珊 李彥秀：穩住基本盤
MERS嚇跑觀光客 南韓簽證優惠招手
與北韓真誠對話 南韓準備好了
不鏽鋼餐盒 北市員工餐廳做環保
漁船遭陸船攻擊 越漁業工會抗議
就是愛旅行 訊連募集創意影片
桃機輸送帶出包 行李堆像小山
希臘倒債豪賭 劉憶如憂台出口雪上加霜
菲國中部大城 傳MERS疑似病例
八仙塵爆 新北對業者提1.69億假扣押
台胞證不只免加簽 入出境章也不蓋
歷年最大盜採七里香集團 16人聲押
學生燒傷 正修允助優先就業
陳方安生：基本法23條應保障人權自由
傑布．布希拼了 公布33年報稅單
八仙傷者 馬偕三總長庚多傷者
日股收高 希臘違約投資人淡定
小米引入新血 新財務長周受資
極端氣候 大武6月吹11天焚風
沒當副市長 莊淑芬建議柯文哲少說多做
塵爆清創換藥耗人力 支援簡化程序
會勘大甲溪 江啟臣爭取發展生態走廊
卡式台胞證 一分鐘看懂
澳門旅遊出新招 插畫人物陪你搭捷運
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北捷板南線頂埔站 6日正式通車
旗艦店還沒譜 星巴克實驗室攻下華山
為繁殖無所不用其極 扁蟲自我射精頭部
大學指考首日 嘉義零違規
陸：國安法維護國家核心利益
看見台灣經典影展 3日起中市播映
雲南村民養寵物狗 2年後發現是黑熊
詐騙委託人兩千萬 黑心律師遭羈押
帶罹難弟兄回家 佐科威機場迎靈
別再傷醫護的心 醫病關係建立在信任感
博斯設計內容血腥 NCC罰30萬
疫情熱區 高市防治開罰
補教：指考生物科 實驗題史上最多
免簽註首日 大陸海關掃瞄台胞證沒蓋章
供電吃緊 綠盟籲響應尖峰時節電
指考生物科鑑別度高 近5年最難
大陸屍皮 食藥署：醫院願收就同意進口
日本光影舞團 7月底來台演出
八仙塵爆 病患已支付醫療費可申請退費
沙朗牛排變漢堡 黃金比例肉汁濃
八仙塵爆 張榮發基金會捐2千萬
外交部提醒遊希臘多帶現金
鼻輪異常燈號 長榮飛港航班延誤
日媒要求道歉 羅紹和：不需道歉
首家美式炸雞開幕 秒殺售罄
塵爆醫療調度 蔣丙煌不迴避責任
美古斷交50年 將恢復互設使館
犯保探視塵爆傷者 家屬淚水直流
國民黨：退黨參選同志 黨紀議處
刺激觀光客消費 馬來西亞開放退稅
希臘公投民調：反對陣營領先 差距縮小
傳希臘總理有條件接受債權人要求
謝長廷：宋楚瑜選總統次數可能創記錄
郭台銘捐錢助蓋棒球場 延宕5年終動工
道士說他邪靈附體 家人用鐵鍊栓15年
北捷頂埔站6日通車 鄭捷車廂擬上線
男發燒跌倒送醫 嘉義首例日本腦炎
香港七一遊行 泛民續爭民主
大甲路樹倒塌 壓傷騎機車孕婦
李全教影城扮小兵 捐款助塵爆
大學指考首日 金門考區秩序良好
青春專案起跑 涂醒哲：預防勝於治療
美國古巴關係大事記
國親合作 國民黨認恐無空間
澳門博弈收入 6月大減36.2%
Apple Watch入門版 表現比貴的出色
八仙塵爆 101遠百號召樂捐
新北市府：八仙有脫產嫌疑
大湖尊梨上市 甜美汁多消暑
6月高溫 台東百年異象再添一筆
台北電影學院 李屏賓陳國富授課
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騎機車抽菸 台東開出首張罰單
舞力麥克猛男賣肌 評價不一
公平會罰9民營電廠案 露曙光
彩繪列車超療癒 和小小兵搭捷運
卡式台胞證 夏立言：陸不能擅作他用
台幣小貶 觀察希臘公投及美就業數據
超商前突失意識 澎湖醫院團隊救回一命
安毒混冰糖藏鳳梨酥盒 警逮毒鴛鴦
林口長庚收治46傷患 25人極重度
苗縣展館收費急上路 亂象頻生惹怨
鄉土作家吳晟 中市分享種樹經驗
郝柏村重返抗日戰場 還原歷史
塵爆案假扣押 律師：盼其他被害人加入
台大：彭文正允未獲同意前暫停兼職
陸國安法納港澳台 民進黨：難以接受
陸國安法涉台灣 夏立言：很不禮貌
八仙塵爆受害者保戶 已查認429位
柯文哲擬用8千萬 設智慧城市專案辦公室
世界最大垂直花園 在高雄岡山
卡式台胞證嵌晶片 學者憂釀國安風險
擺脫選擇性違約 夏普信評獲標普回調
大馬首相籲 防同性戀遊行
八仙塵爆 日本醫界協調供應人工皮膚
盼達協議 希臘證實遞交提案修改版
鴻海賣GoPro股 賺7.5億元
瀕臨破產邊緣 傳希臘選擇低頭
八仙塵爆 謝金燕捐百萬助傷患
澎湖海景變掩埋場 清出473公斤垃圾
八仙受傷港女陳曉妍 今返港治療
香港燒傷患者來台探視：人生不是玩完了
上海PX廠抗議逮捕多人 漸趨平靜
林俊傑為塵爆傷患寫歌 總會好的
希臘提新紓困案 總理將發表談話
隨拍隨買 Pi行動錢包推牆經濟
4個不利因素 點亮限電警戒紅燈
光纖到府 大豐有線電視跨區服務
清水服務區夠浪漫 求婚好地點
八仙傷患營養流失多 裝鼻腸灌食管
通宵台中滿載發電 明備轉容量率上升
桃機行李堆成山 系統更新所致
八仙塵爆 張志軍：大陸願分享醫療經驗
太平洋高壓影響 全台2日晴朗炎熱
專家：7月18日前 IS恐再攻西方
許正輝：緝獲7公斤海洛因 大快人心
周杰倫錄音喊加油 振奮八仙塵爆傷患
法國熱浪發威 西部大規模停電
中國團隊接管？ 王品：言過其實
誤食人類垃圾 短肢領航鯨死亡
希臘遞交新提案 歐股聞訊勁揚
八仙塵爆 小英：檢視執政縣市應變能力
國際原能署署長赴伊朗 商討核協議
印度扶輪社感謝黃其光貢獻
網路募款救希臘 英男2天籌1600萬
台PET樹脂 巴西反傾銷調查
希臘重提案 稅務與改革有但書
大馬上班族 月薪唱漲聲響起
民進黨總統立委分5戰區 汐止等黃國昌
八仙塵爆 大陸全面檢查易塵爆場所
國壽標得國寶幸福 提早完成交割
鄭文燦捐1個月所得 關懷八仙塵爆傷者
希臘危機火在燒 倫齊：義大利安啦
只要確為本人 開證券戶不必臨櫃
抗戰勝利七十週年 官網建置知識滿載
公投前 德財長：希臘難與債權人達協議
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興櫃股王聯亞：手機不滅 需求不減
豐田汽車美籍女董事 攜毒被捕提請辭
曼谷日商玩噱頭 打雪仗不必到東京
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評所得差距 國發會：綜所稅不宜作基礎
大陸明年起憲法宣誓 刪中國特色字樣
陸國安法 國民黨：無法左右台灣未來
指考首日三科 難易眾說紛紜
大福彩開獎
八仙塵爆陸生受傷 夏立言：需要納健保
總統：讓八仙塵爆傷患得到最好照顧
專家談機器人廠 大者恆大價格貴
騎車抽菸又亂丟菸蒂 罰上加罰
教部：彭文正兼職核准前不上節目
自焚波及送命 日女參拜神宮不成留遺憾
不必去芬蘭 東京就看得到嚕嚕米耍萌
抗戰飛行服裝誤用 空軍致歉
香港七一遊行 人數較往年少
國道上空用餐 西湖服務區新景點
南韓團吉林車禍 9死
天然氣價格談不攏 俄停供烏克蘭
登陸免加簽 張志軍：盼有更多此類措施
八仙塵爆 朱立倫盼退離醫護幫忙
八仙傷患返港 家屬盼台灣多關注公安
集保開辦外國債券帳簿劃撥服務
溫網 莊佳容女雙首輪出局
北市內湖木造空屋起火 搶救中
國寶及幸福人壽今完成交割
希臘銀行重開 退休族急領生活費
今彩539頭獎 頭獎4注中
呂意銘堅強求生 羅志祥錄音加油
大福彩頭獎槓龜
喜事低調 李坤儀盼外界關注塵爆傷者
工業4.0 台灣業者盼政府多出力
大陸調降A股交易費用 8/1起實施
陸韓合作基改瘦肉豬 盼成上市首例
希臘態度搖擺 德財長籲釐清立場
錦織圭小腿傷 退賽溫布頓
林書豪勵志之夜 為八仙塵爆傷者禱告
台原創角色 日授權展掀熱潮
陸國安法 陸學者：台民有義務維護統一
希臘願有條件接受紓困 德：無從協商
洪秀柱：陸國安法對中華民國沒法律效力
北京染指南海島礁 軍事設施快完工
回顧本季湖人生涯 林書豪坦承不開心
林書豪談定義成功 秀台語展幽默
陸片面通過國安法 陸委會嚴正表不滿
三峽運將命案 警帶回疑似主嫌調查
旅德音樂家黃稚尹獲傑出教師特別獎
塵爆3天內有休克風險 1週後注意感染
歐巴馬提議 美古本月20日相互重開使館
希臘提新案美民間就業增 華爾街開盤揚
中國繳交減碳承諾 新氣候協議再添希望
倒債過後＋公投彈 希臘危機才正開始！
群眾募資救希臘 5天募超過120萬歐元
〈世界之窗〉22年奴隸 緬甸漁民終返家
台小提琴家曾宇謙 國際音樂大賽奪銀
八仙塵爆案再傳遺憾 劉致葦今晨不幸過世
台灣第一 曾宇謙奪柴可夫斯基小提琴銀獎
韓MERS確診增1例 達183例
台灣囝仔陳偉殷奪4勝 獲總教練稱讚
復興空難 飛安會公布駕駛艙內完整對話
中國通過新國安法 專家憂言論自由更受箝制
韋禮安、郭靜尚比亞行 為1,600名貧童打造奇蹟
＜時事評論＞誰在自貶國格?
含糖飲料 全球1年奪超過18萬人性命
八仙塵爆假扣押1.6億 士林地方法院裁准
天氣酷熱用電量創新高 供電吃緊
白海豚生態館再定位 啟動海洋生態館
陸生招生人數再創新高 淡江獲填最多志願
陸生愛來台求學 文化相近課程多元
嘉市「心手相攜、尊重關懷」活動 培養新住民學童品格
「神」聯姻 移居廈門土地公返台娶妻
陸配組社團 關心權益助融入社會
南韓教頭成台灣女婿 帶領中華柔道隊大躍進
越配走出喪夫痛 教華語助新住民
來台圓開店夢 阮嬌莊：真材實料
感恩台灣醫護溫暖 大陸患者贈錦旗表心意
卡式台胞證6日啟用 編號不變增身分證號
限電聲聲催 台積電列首波名單
華航公益員工日 「豪」有愛心
警察溫馨送暖不落人後 免費供房予傷患家屬
美國與古巴宣布 20日恢復邦交
林書豪挑新球隊 以適合自己為主
計程車司機命案 葉嫌坦承搶錢行凶
美古同步宣布 20日重建邦交
希臘新紓困案能否達成 德財長：不確定
希債風暴 執委會：歐元區撐得過
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
公投照辦 希臘總理呼籲投反對票
溫網女雙 詹皓晴晉級詹謹瑋出局
法學者：齊普拉斯將希臘帶往懸崖
美古重開使館 歐巴馬：歷史一步
台灣世貿代表團分享外貿援助成果
希總理電視演說 堅持推公投 籲投反對票
市場對希臘問題解決樂觀 歐股上揚
希臘遞新方案 歐盟：公投後再說
歐洲央行不增加提供希銀行流動資金
溫網 謝淑薇女單2輪止步
溫網女雙 詹詠然鄭潔出師不利
台灣之光 小提琴家曾宇謙國際音樂獎奪銀
印度巴士與卡車相撞 21死17傷
深信希債問題將解決 美股走揚
希臘危機加深 油價挫跌
火警 溫布頓中央球場疏散
老美最愛速食店排行榜出爐
拖拉機觸蜂窩 德州農夫被螫死
法國熱浪猛襲 巴黎幾達40度
監控系統 防駕駛精神不濟
李克強訪OECD 加強雙邊合作
五都上半年房市移轉量 全衰退
八仙塵爆 傷者劉致葦不幸過世
八仙塵爆第二位罹難者 劉致葦2日過世
柴可夫斯基國際賽 曾宇謙小提琴奪銀
保金鶯分區龍頭 陳偉殷戰遊騎兵
MERS疫情 南韓新增1例累計183確診
全球太陽能裝置量 估增18%
歐美股漲 希債發展待觀察
我的少女時代 喚起五六年級生青澀記憶
郭曉曉見尤秋興 脫口喊叔叔
藺草禮服好貼身 舒淇說要穿去走紅毯
紫外線過量注意防曬 午後短暫雷陣雨
小米登陸巴西 將由富士康組裝
台東5偏村辦公室 可視訊申請稅務資料
台中放流30萬尾魚苗 體驗海洋保育
竹市府與超商合作 警民連線護童安全
攤販占據公園 民眾掛白布條抗議
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金警陽光少年探索營 受理報名
NBA自由球員開市 林書豪搶手
看了都消暑 礁溪西瓜麵包紅到國外
大學指考第二天 考國英數甲數乙
阿嬤煮菜常忘記 消防隊裝警報器
香菜吃起來像肥皂 竟是基因惹的禍
在台打傷移民官 日演員隆大介遭解約
MERS防疫破功 南韓新增1例183確診
貨貿技術性磋商 上午登場
台股開盤漲10.47點
第2波Apple Watch 到貨約需一周
美軍事戰略報告 對中批和兼具
展望兩岸關係 夏立言將訪華府
美研究：海冰加速消融 北極熊將驟減
劉致葦走了 塵爆燒傷與死神搏鬥105小時
復興墜河空難 關錯引擎照將公布
女足世界盃日贏英 挺進決賽
劉致葦不治 網友不捨盼一路好走
大考將結束 張老師提抒壓5要
加拿大歡度國慶 繽紛多元文化
指考考生咳不停 鳳新高中增闢試場
巴西總統民意支持度跌至個位數
盛夏芒果變調酒 微醺都甜蜜
研究：糖尿病注射藥物 有助減重
MERS 韓確診添1例 102人出院
不要他再痛下去 劉致葦家屬放棄急救
長投耐操 陳偉殷技壓遊騎兵
陳偉殷4勝入袋 8局失2分優質先發
太陽能回溫 族群發光發熱
航空業者疑不法勾結 美司法部調查
GSK流感疫苗引發猝睡症 科學家揪元凶
Google Play遊戲祭 3日登場
新台幣早盤升逾 1角
贈大學視聽設備 促台巴交流
10歲前73件應學會的家事 練思考力
韓媒：北韓高幹10多人流亡海外
陸男放鞭炮賀母壽 嚇死鄰居130隻雞
邦喬飛隔20年 9/28搖滾襲台
跟店員要電話不成爆衝突 1人遭槍殺
證監會連夜救市 陸股開盤小漲
重機違規行駛國道 車禍傷重不治
八仙塵爆處置情形 毛揆將說明
男偷特定機車後照鏡 10車遭殃
高鐵炸彈案更一審 胡宗賢判20年
台北美食 法美味佳餚雜誌大幅報導
波蘭國合之友座談促交流
遊樂園電影院 中市將全面安檢
英國辛德勒106歲辭世 英相致哀
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騎車開車抽菸 北市首日取締23件
貨貿技術性諮商登場 台聯青年軍抗議
斗南警跨所合作 查獲3毒蟲
指考數乙生活化 半糖飲料飛安入題
台股震盪 航運股強勢
陸醫心臟破裂過勞死 生前工作48小時
陳偉殷鎖遊騎兵火力 金鶯奪勝功臣
宜蘭土地婆嫁到廈門 笑納26萬聘金
聖多美獨立40週年 外交部慶賀團9日出發
李振昌後援1.2局 送2K無失分
大陸股民數 已超越中共黨員數量
八仙塵爆 成醫4傷患生命跡象穩定
越南國防部：越美承諾互不侵犯利益
陳偉殷：盼八仙塵爆事件傷者復原
陸連夜3招救市 融資融券新法提前實施
復興墜河前8秒 駕駛驚呼哇油門收錯了
香港泛民團體與港獨切割
塵爆案劉致葦不治 士檢：中檢相驗
新北市府聲請八仙假扣押 法院裁准
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
MERS 泰隔離檢疫結束 確診一例
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
終身教育 吳思華盼融入創新
陳偉殷投長局數 獲總教練稱讚
飛安會證實 2號發動機接觸不良
韓人大陸車禍 南韓將全力善後
下半年展望 中經院：經濟持穩
新北：提供家屬心理諮商協助
八仙塵爆 2日籍醫師來台協助
大陸紀念抗戰閱兵 金正恩或將參加
只讚女球員正避談球技 FIFA引撻伐
光州世大運選手村 升起大專體總會旗
桃園槍戰1死 疑爭搶泡沫紅茶店之花
指考數學乙 考生：偏難
馬總統探視遭質疑 傷者盼外界就事論事
英格蘭擺烏龍 日本晉級女子世足決賽
獨派大老組新政黨 民進黨說尊重
八仙塵爆住院428人 6成在加護病房
五楊高速道路2車追撞 5傷送醫
6月PMI續跌 NMI創編以來最低
希拉蕊強吸金 參選首季募4500萬美元
空難報告 興航：下午開記者會回應
台南立委選戰 國民黨輔選開跑
八仙塵爆 毛揆：動員一切資源救人
八仙假扣押 新北收到裁定說明
數乙類PISA題比率高 師憂顯城鄉差距
劉致葦今晨離世 竹縣府諾給家屬協助
供電吃緊 台電備轉容量率創低
抗戰平民英雄 楊惠敏李霞卿典範傳世
偏鄉學童展茶藝 赴日小學交流
八仙塵爆 捷絲旅林森館支援住宿
宏都拉斯芝麻胡椒年出口776萬美元
自貿9年 瓜地馬拉對美出口增38%
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竹南工廠火警 1警消遭燙傷
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八仙塵爆假扣押1.6億 法院裁准
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八仙塵爆案 蘆洲警約談特效5人
少年揪少年組幫派販毒 11人落網
木工機械業展 搶5000萬美元商機
漫步嘉義古淺海 欣賞台灣第一蟹
劉致葦過世 家屬感謝幫助也盼還公道
陸國安法 評論：與習近平主動對抗一致
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八仙塵爆傷者 報名國考可全額退費
八仙塵爆已2人不治 267人加護病房
泡沫紅茶店爭風吃醋 3中彈1死
缺醫材獨厚大醫院 食藥署否認
新台幣中午升 1.92角
百元股中裕 竟有人1.05元買到
環團提節電3措施 籲尖峰管理
希債危機 吳中書：民粹操作代價大
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旺季到 宏?力拚獲利增 3成
香港旅行社續取消南韓團
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八仙塵爆罹難者劉致葦 遺體移回新竹
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臉書新舊logo差在哪？明眼人才看得出
馬總統過境波士頓 舊地重遊哈佛
南韓歡迎美古復交 促北韓求變
用電持續飆高 逼近限電警戒
為塵爆傷者哀痛 伴侶盟遊行延至11日
欲製造災難報復 胡宗賢判20年
救市無力 陸股午盤暫收跌
台灣名品千萬參觀人次 可望天津展出現
揪感心 機車行助八仙傷者運機車
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小小兵旋風襲台 周邊商品銷售增6成
太陽熱辣辣 全台紫外線過量危險
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要命飛行 1引擎無力正常引擎又被關
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八仙塵爆 三商集團捐800萬
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八仙塵爆 毛揆：成立基金會協助
美學者：陸建設南海島礁 最終目的攻台
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鋼琴詩人比利喬紐約開唱 場次創紀錄
八仙塵爆 台中市一對一訪視傷者
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希臘危機惡化 逼走年輕人
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曾宇謙角逐傳藝金曲 馬水龍入圍4項
大堡礁保育危機 聯合國列觀察重點
聶隱娘在日上映 海報唯美亮相
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煙火惡化創傷症候群 團體宣導善待老兵
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毛揆：救人第一 動用第二預備金
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奇葩規定 河南女員工不按時懷孕罰5千
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空難疏失 復興航空：虛心接受指正
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空難疏失 復興航空：接受指正
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考試院決議 軍法官考試明年再請辦
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曾雅妮家人欠稅 行政執行署：仍可追稅
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外媒提問令計劃法律援助 陸官方消音
核一1號機卡立院難重啟 鄧振中：不合理
搶救塵爆傷者 休假勇消負傷救人
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北榮2人裝葉克膜 李小弟清創順利
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曾銘宗：台股平盤 表現正常
八仙塵爆傷縣民 南投縣府助求償
研究：氣候變遷肇禍 雌蜥蜴恐絕跡
憂銀行業過勞 勞檢8月底出爐
八仙塵爆 北 市整合熱血醫護志工
梅西百貨停止與川普合作
遷松機 柯文哲：總統府行政院也可遷
辦公室省電七妙招
萬華分局3員警涉包庇賭場 北檢起訴
沾紅茶試味道 呂意銘復原良好
八仙塵爆 大陸專家願捐億元移植皮膚
菲國渡輪海上翻船 已釀33死
陳意涵守聲如玉 就等為皮克斯獻聲
上海自貿區海外辦事處揭牌
指考作文超警世 名嘴都該寫一篇
塵爆義務醫護人員 輕鬆口吻鼓勵傷患
女神再現 林青霞復出大陸真人秀
告網友擅自下載電影 蔡岳勳：導正視聽
雲端遠距照護 子女掌握父母健康
新北市府關切 八仙員工薪水照領
吉林姊妹網售150多萬部A片 被捕
印尼：失事軍機墜毀前 發動機恐已故障
搭火車遊宜蘭不塞車 童玩快飛號亮相
新台幣收貶5分
扁醫師與獨派籌組新政黨 沒告訴扁
內湖第二座滯洪池揭幕 防洪加休憩點
今年上半年 4478越人車禍身亡
重慶民宅爆炸 29傷
大陸撥款140億元 防治重金屬汙染
熱到發電機組也中暑 電廠傷兵上場
興航提升飛安計畫 三管齊下
日股連3紅 美數據利多鼓舞
涉貪瀆羈押處長 賄款供小三花用
華航公益員工日 林書豪玩遊戲獻愛心
大學指考英文科 考生：比歷屆難
指考英文中間偏難 考驗知識字彙量
滬股重挫3.48% 失守4000點
酒後起衝突 子持西瓜刀砍傷父
疑導航誤導 港客迷路夜困屏東山區獲救
指考英翻譯考超商 作文考指導學習經驗
塵爆側記 沒有時間難過盡力救治
國民黨：陸擬捐人工及移植皮膚
光州世大運 中華男籃默契更勝集訓初期
指考國文科結束 考生說作文難發揮
6好友同遭八仙火吻 1人轉回宜蘭治療
陸國安法通過 鼓吹港獨者受關注
童玩彩繪列車亮相 4日起悠遊卡嘛也通
不動產估價師證書 換發費用降
用電高峰還沒到 台電盼快下雨降溫
詔安客家文化館 暑假推多元活動
劉兆玄抗戰小說雁城諜影 上官鼎再現江湖
塵爆醫療 日本醫界援助人力物資
八仙塵爆 桃園1女傷患裝葉克膜急救
台北7月37.5度高溫 排不進歷史前20名
七七行館雙併別墅違建案 劉政池敗訴
林書豪超犧牲 為學中文故意找挨罵
八仙塵爆 衛福部首度公布184傷者病危
宜蘭國際童玩節 4日登場
林書豪與華航做愛心 大秀扣籃絕技
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
菲律賓沈船意外 至少36死
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
避幽靈人口 戶所可逕直登記戶籍
男子失蹤2週 疑成無頭浮屍
補教：指考國文偏難 敘述太長不精準
推廣餐桌文化 嘉市簽署備忘錄
戰甲車履帶採購弊案 檢方起訴9人
嘉義冰飲品抽驗 9件不合格
大貨車轎車相撞 波及前車孕婦受驚
公投若贊成紓困案 希臘政府很可能下台
微軟加碼投資新創 免費提供雲端資源
柯文哲視察機場捷運 北車到桃機35分
隱形殺手 台東恙蟲險奪3命
限電恐嚇跑廠商 鄧振中憂影響投資意願
美聯邦法官：全美各州須准同志婚
男童卡嬰兒床 警消破壞床欄搶救
台股萬點會不會再來？ 投信籲布局
公投若贊成紓困案 希臘財長：將離職
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惠譽上調大馬國債評等展望
國壽併幸福國寶 民團抗議國庫賠付
火車載化學物翻覆起火 美南急撤5000人
入門4G方案 日付10元有找
貪汙醜聞 美請求引渡7名國際足總官員
陸官員：軍民結合 建海洋太空網路強國
台南安平運河髒 1公里撈起1噸垃圾
甲車履帶送驗掉包 6軍官遭訴
菲渡船翻覆 至少36死19人失蹤
邱鏡淳赴殯儀館探視 劉母盼討公道
柯文哲：不是淹水就發錢 應改善設備
狼師教練 高市教育局：已究辦
與黨達共識 洪秀柱訪基層從南開始
看醫生就疑懷孕 仔仔籲媒體勿再編故事
瀕臨限電邊緣 半導體在首波名單
立委參選人助理勞健保空窗 社民黨質疑
MERS疑似現蹤菲律賓 虛驚一場
港股漲跌互見 陸股帶衰
新鮮人到外地工作 可申請租屋交通補助
湖北工地坍塌 10人被埋
八仙塵爆 朱立倫：愛心捐款逾5億元
希臘債務 台曝險額小影響不大
救塵爆傷患 奇美考慮高壓氧治療
大學指考第2天 嘉義考區3人違規
八仙塵爆 學生團體保險2百多人
金門青春專案首日 查獲8違規
陸股暴漲跌 身心科患者增
上海迪士尼 未開園先禁自拍棒
幫火龍果行銷 東縣府和冰品業者合作
上半年破80萬 小三通創新高
酷暑報到 北市新增2灑水降溫路線
深圳房價創新高 半年漲幅全大陸居冠
直接瞄準癌細胞療效驚人 鑫品攜手高榮
自殺男留遺言 捐皮膚助八仙塵爆傷患
指考第2天 高雄11人忘帶准考證
借奇美名琴 新銳小提琴家表現佳
軟銀陽春彈襲郭俊麟 西武3局1分落後
澳警查訪驚見陳屍男 腿遭狗啃見骨
陳冠宇3局0失分 羅德2分領先樂天
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八仙塵暴 北市收治傷患共254人
八仙塵爆 蔡英文後援會成立大會延期
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光州世大運 中華女籃盼展現贏球鬥志
BBC裁員逾千人 撙節成本
八仙塵爆傷患轉入 高雄再添一人
菲國渡輪海上翻船 增至36死
NASA將測試無人機 預備飛上火星
指考 補教：英文閱測長取材罕見
大學指考數學甲 考生：有鑑別度
兩岸貨貿技術性磋商 經部：溝通氣氛正面
進口醫療物品 基隆海關設單一窗口
名品展千萬人次幸運兒 天津人就是你
八仙塵爆 彰縣5傷患狀況穩定
中市稽查樂園 加強檢視安全救難動線
祺育80%燒傷 盼獲林書豪錄音加油
八仙塵爆 遠航樺福提供免費住宿
金管會：70多家日商可能投資南台
希臘退休族急領錢 當局越來越頭痛
八仙塵爆傷患轉院高雄 再添1女性傷患
玉里現染病鼬獾 花蓮狂犬病疫情北移
打造微型花園 城市生活享綠意
塵暴傷患對抗要命感染 家屬也能盡分力
金溥聰攜妻女赴美 參加夏令營
陸破假鹽集團 7省市銷逾兩萬噸
環保服務公司台境企業 6日登錄興櫃
歐元集團：希臘公投若反紓困 無助協商
指考數甲中間偏易 頂標可能提高10分
北約：希臘是堅定盟友 將信守承諾
專家：運動時身體不渴就別喝水
陸擬捐移植皮膚 衛福評估是否死刑犯
南海主權仲裁將開庭 陸重申不出庭
突尼西亞海灘恐攻 12嫌犯落網
朱立倫：感謝法院裁定假扣押
美國國慶商品週 業者愛心贈棒球用品
納首波限電名單 台積電：已準備好
林依晨錄影片 勉塵爆傷者別放棄
隊友力挺 郭俊麟握勝投資格
八仙塵爆 朱立倫：大陸將捐贈醫材
員工兒遇八仙塵爆 首都客運雪中送炭
希債問題 歐洲雙龍頭現分歧
光州世大運 中華男排旗開得勝
黑人夫婦標為大猩猩 谷歌照片app捅婁子
載有毒化學物火車出軌起火 無人喪生
箱根火山警戒升 外交部籲注意管制資訊
澎湖志工旅遊 蒔裡海洋文化造藝術
搶救八仙傷者 盼民眾急診避開十家醫院
男子尋短遺言器捐 皮膚捐給塵爆傷患
指考第二天 考題難上加難
海洋神話號郵輪 載2千客近日抵澎湖
減供電 鋼鐵水泥業全面備戰
陳冠宇5.2局失1分 握勝投資格
惠譽評等報告 大馬首相：認真檢討
警民一心 保一總隊免費供塵爆家屬住宿
美公佈就業數據前 歐股持穩
八仙塵爆 中信金捐2千萬
GE家電事業售伊萊克斯案 美司法部力阻
民航局：遷松機應務實考量離島需求
華郵：華府海軍造船廠傳槍響
皮克斯設計競賽 輔大囊括冠亞軍
太平洋高壓減弱 全台3日降雨機率增
新台幣收貶5分
觀眾流失授權費短少 BBC將裁員逾千人
陳冠宇5.2局失1分 獲本季第2勝
治塵爆傷者 首批美國屍皮3日晚間抵台
羅賽塔號傳新照 彗星驚現18天坑
華府海軍造船廠傳槍響 海軍：已封鎖
軟銀9局逆轉 郭俊麟第4勝飛了
華府疑傳槍響 警方大規模封鎖
三峽運將命案 葉嫌坦承自行犯案
今彩539開獎
戰甲車履帶弊案 國防部配合偵辦
央視評日軍播鋼彈 網友：別派哆啦Ａ夢
威力彩開獎
大陸軍費增 美國自認優勢被侵蝕
希臘一團糟 德反歐元黨沒佔便宜
八仙樂園塵爆捐款 陸生愛心不落人後
新制上路首日 苗縣取締併排停車逾百件
照顧傷患醫護增4成 人力吃緊聘退休醫
有藍委想退黨 洪秀柱會努力溝通
貨貿談判策略轉向 爭中小企業出口機會
華府海軍造船廠傳槍響 附近道路封鎖
是否需陸醫療物資 陸委會：衛福部決定
若減供電 遠百：願全力配合
華府海軍工廠 驚傳槍響
李小龍祖居成蛇窩 官方稱文物不能亂動
近看曾宇謙
塵爆傷者返港 台駐港官員探望
抗戰勝利紀念章 開放老兵遺族申請
華府海軍造船廠傳槍響 未傳出傷亡
新北：最快速度聲請執行假扣押
東京新景點 澀谷大樓建大展望台
國庫署長退休 心繫財政資訊管理系統
重機上國道擦撞貨車 金牛角少東身亡
隊友救援砸鍋 郭俊麟無緣本季第4勝
貨貿談判2次陣前換將 無礙談判進行
台商僑界歡送駐星代表謝發達
陳冠宇5.2局好投 奪本季第2勝
希臘民眾怒銀行關 公投贊成派變多
國防部：國防戰力展示改名稱非事實
列首波限電 半導體等產業備戰
馬總統將參加全代會 力挺洪秀柱
英央行副總裁：希臘危機未擴散
希臘快沉沒 大批移民湧進澳洲
世銀警告 陸股急跌恐損經濟成長
威力彩頭獎槓龜
媒體：華府海軍造船廠並未傳出槍響
今彩539頭獎4注中
一中同表 馬總統：未超出一中各表範圍
美就業成長減緩 薪資持平
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燒傷清創刀片不夠用 衛福部允供2萬片
美股開高 就業數據呈現溫和成長
海軍工廠關閉 美軍官嘆舊事重演
海軍工廠槍擊案 虛驚一場
八仙塵爆 馬總統：希望傷者突破難關
華府海軍造船廠傳槍響 官員：未獲證實
哈佛演講內容 總統：涉兩岸關係等議題
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伊朗核協議能否達成 德外長質疑
華府海軍造船廠傳槍響 警方：虛驚一場
總統爆 周美青錯把英文冷啤酒看成金熊
永和清晨青少年滋事 警逮8嫌
總統：維持現狀最重要是不獨跟一中各表
總統：跟大陸關係亦敵亦友
總統：盼洪秀柱跟上進度 發揮戰力
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A股懼高症 保德信投信行銷長：克服它！
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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安卓有寄生獸漏洞 影響上千萬App
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基北區免試放榜 3成3錄取第一志願
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韓9muses嗆 新歌奪冠 泳裝上台
八仙塵爆 毛揆：經費不是問題 救人第一
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外界拱選總統 張忠謀：荒謬
海上雙颱是否交互影響 6日分曉
基北區高中免試入學 6日報到
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反腐抓高官 陸28省常委有54位新人
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光州世大運開幕式 女排桂綸鎂掌旗
八仙塵爆 宏國關係企業捐千萬元
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八仙塵爆愛心捐款 提領專用發病患家屬
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台銀上海拓點 衝刺全人民幣業務
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八仙塵爆 馬總統捐一月所得
105免試入學 基北推七級總積分方案
新纖辦公室凌晨火警 無人傷亡
八仙塵爆 衛福部勞動部：假志工真僱用
柯文哲：藍色公路疏浚方式將改
行動派出所 柯文哲：將看數據檢討
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台股早盤跌 曾銘宗：外資昨仍匯入
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彰化2工人吸入硫化鉀 1人生命危險
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澎湖抽驗蔬果特產 檸檬不合規定
消基會宣布要代打塵爆團訟
Google打造創業沃土 目標廣設校園
台股收盤跌21.01點
氣溫不能再升 暖化恐釀海洋浩劫
指考地理生活化 台紐協定入題
台股震盪整理 跌21.01點
7月台指期漲27點
桃園動漫展 辣妹火熱登場
7月電子金融雙漲
基北免試推7級制 教部：待協調
屍皮一詞 來自英文直譯
美媒驚爆大馬調查首相納吉帳戶
台股跌幅收斂 力守9300
離職護理師當志工 助塵爆傷患度難關
油罐車擦撞機車 1女命喪輪下
夜店搭訕台妹 老外遭圍毆
印度比哈省掃蕩假學歷 1400人辭教職
陳澄波畫作遭竊 警懸賞獎金指認
八仙塵爆 北市31家旅館供住宿
器捐78%皮膚 三總皮膚庫趕工製屍皮
中市府募款 籌設中區燒燙傷重建中心
八仙塵爆 林口長庚：21人插管
四行倉庫送國旗 楊惠敏兒：母是牡羊座
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指考地理科難度 考生：難易適中
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電視台舊金山灣區報導 歹徒行搶
網傳八仙塵爆沒捐款 蔡英文籲勿再炒作
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三大法人賣超台股 104億元
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為賺小錢運毒 7婦人嘆毀壞一生
愛女嚴重燒傷 父拿成績單喚考上了
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無端捲入戴笠感情 楊惠敏蒙冤被關
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無畏MERS 世大運韓強項門票售罄
林口長庚：八仙塵爆傷患意識清楚
女高生恢復意識 家屬盼林志玲助打氣
二千噸污泥棄農地 環保公司十人遭訴
傳大陸首艘自製航艦 交付時間已確認
八仙遭假扣押提抗告 律師批不想賠
老外夜店搭訕遭毆 行動派出所立功
韓蔚山化工廠廢水收集池爆炸 6死1傷
大學指考歷史科 考生：考題靈活
香港泛民 擬對立法會主席提不信任案
元大銀併菲律賓東洋儲蓄銀獲准
業者足感心 捐八仙傷者復健鞋
施明德：助八仙救護與醫護義務法律諮詢
家長聯盟：反對基北區兩方案
八仙抗告 新北律師：答辯理由準備好了
日昂貴方形西瓜 裝飾性大過美味
突國恐怖攻擊 外交部提醒注意
陳淑慧：已接受徵召 定全力以赴
戰機塗銷日本國旗 馬總統：沒壓力
央廣心戰廣播秘辛7/4首度曝光
北極熊危機 美國提案搶救
新台幣收升3分
中信兄弟涼水祭 邀球迷穿比基尼
新北市飆車鬥毆頻傳 警政署動員查緝
八仙傷者 開發金包辦學費至大學畢業
南航廣州飛曼谷航班 因火警迫降三亞
抗戰70週年 照片展揭庶民烽火歲月
屍皮處理費用 醫界盼納健保給付
指考公民時事多 食安公投入題
張盛和：歐盟經濟正成長 不受希臘拖累
TiSA談判 台灣鎖定5利基行業
免試入學放榜 逾92%錄取前5志願
衛生局查獲義美南崁廠儲放逾期及未來產品
大陸新增6航點 兩岸每週890班
山東重手治污關廠 致6萬人失業
多隊爭取 彭詩晴轉戰新疆女籃
暑假旅遊旺季 東海岸假日加開班車
鼓勵推合作事業 內政部表揚
擔心沒錢 凱撒飯店氣爆傷者與疼痛奮戰
香港立法會 否決主席曾鈺成不信任案
大陸言論再緊縮 草泥馬等詞傳禁用
八仙塵爆 富邦保戶可免 1年保費
總統：紀念抗戰在記取教訓非誇耀戰勝
獎勵績優 雲縣府表揚村里長民政人員
魔鬼契約 美農民用石油公司廢水灌溉
雙和三蘆聚眾滋事 警逮25人送辦
公民與社會 考生：考題冗長偏難
少年捷運站遭割傷 警：和人擦撞
哀八仙塵爆 貢寮海洋音樂祭停辦
校花騙婚集團 深圳富豪圈重災
少年搭車遭割傷 北捷：非攻擊事件
中央氣象局氣象報告
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泰首例MERS病患康復 預備出院
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
若無預警限電 經長：影響外國對台投資
全球十大最糟小黃司機 曼谷排第三
敘2千年獅子雕像 IS瞬間砸爛
指考落幕 嘉義考區零違規
光州世大運 中華男排克韓2連勝
八仙塵爆 明基友達捐矽凝膠
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補教：指考公民稍難 題目有陷阱
塵爆傷者乖乖換藥 情侶超窩心
指考公民中間偏難 均標恐降5分
陽岱鋼登錄一軍 郭俊麟註銷登錄
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義美南崁廠遭查 高志明火大反嗆
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巴勒斯坦少年朝以軍丟石塊 2槍斃命
雙載摔車遭油罐車輾過 1死1傷
希臘公投 杜紫軍：對台直接影響不大
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苗縣2議員涉賄 一審判當選無效
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宇宙人超級雪巴人 松菸1號倉庫熱唱
不參加TQF引禍？ 義美質疑遭查動機
塵爆夫妻分送醫 轉同院治療終安心
八仙塵爆 台新金關懷醫護人員
少年捷運站遭割傷 北檢偵辦
成大建大型穆斯林祈禱室 年底完工
通緝毒鴛鴦持槍 雙雙落網
台電台南區處 每年遭竊電1億度
為八仙塵爆祈福 馬卡巴嗨煙火取消
12位模範漁民 比專業做保育
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長毛象不畏酷寒 研究員基因解密
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華碩申讓祥碩持股1500張
吃冰兼做公益 愛心胖卡開進墾丁
維基解密創辦人 要求法國庇護
港股收黑 憂希臘公投
八仙塵爆 永豐金捐千萬
南海仲裁下周辯論 菲國政要齊赴海牙
宏達電新機頻傳 網友問「賣衣服嗎？」
海牙示威走調 百人遭逮
李紀珠談大陸網銀 盼合作加強徵信
維基解密創辦人要求庇護 法國峻拒
瓦城召募400人 月薪上看6萬
上市公司市值小減1.09%
八仙塵爆 星國傷者中央醫院治療
指考落幕 金大歡迎學生就讀
搶眼鏡又襲警 嘉義男子送辦
八仙塵爆假志工 勞檢認具勞雇關係
八仙塵爆受害者 補習班全額退費
指考分發 估二類升10分一類降20分
公共建設招商1500億元 張盛和：好標的快下手
五斗米靠腰 7月嘉義演出
美擬重設古巴使館 參院恐不過關
5月遊韓後發燒 捷克男疑染MERS
少年捷運割傷案 警方鎖定黑衣男
供電審慎樂觀 下週用電高峰警報可望解除
希臘不確定 匯市量縮3個半月新低
鼬獾新增2例確診狂犬病
少年搭北捷受傷 警方研判是意外
八仙塵爆 苗縣鼓勵醫護組隊支援
空軍馬公基地勤務隊整理社區環境
大馬收容逾千緬甸難民
媒體稱隨機殺人事件 北捷澄清
環保署：溫減法7月1日上路
民調：希臘公投可能翻轉 贊成占上風
援助八仙塵爆 大陸：專家物資都準備好
考生忘帶准考證 苗栗考區零違規破功
貢寮音樂祭停辦 兒童藝術節暫停
張盛和：6月前三週出口衰退兩位數
火車作業員被擦撞 無生命徵象
新光醫院1八仙傷者裝葉克膜搶救
大陸怪名：申田由甲 宋元明清
北市：月中和交通部討論松機遷建
推廣稻米文化 屏東飯湯煮食競賽
八仙塵爆 海悅團隊捐款百萬元
Ella瑪莎 替八仙傷患祈福
台中國際動畫影展 開啟動畫產業城市
股價飆華碩賣股 祥碩：專注基本面
李紀珠：大陸經濟挑戰大 台灣勿唱衰
清境農場風車節 上萬風車起舞
雙颱形成 高市加強防汛整備
金門國家公園社區聯手淨灘
八仙塵爆 李慶華提議全代會延辦
手機導航返校 學子騎車誤闖雪隧
拚男孩 西印夫妻生14女招到弟
新竹城隍廟砍人案 呂男重判9年
甜鹹皆百搭 盛夏就是要吃芒果
避免受苦 醫界討論塵爆傷患限時醫療
基北108方案 教部願評估修規定
八仙塵爆 國5客運業者贈家屬車票
英檔案：曾考慮將550萬港人遷至北愛
八仙塵爆 大金空調捐臥室空調
國防戰力展示 4日盛大登場
捷運月台割傷 少年：對方相撞後兇瞪他
抗議拘留男死暴動 荷蘭夜逮兩百人
近25萬平方公分大體皮 陸續抵台
員工的發明歸企業 日修專利法通過
八仙塵爆 朱立倫：感謝3萬多人捐款
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被控程序過失 嘉市警局遭判國賠
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科工館新展廳 聯手一卡通打造暑期樂園
突尼西亞聖戰領袖班哈辛遇美空襲身亡
塵爆案 女DJ：自己及表演者未抽菸
高雄慶漁民節 陳菊肯定漁民貢獻
屍皮不好聽 正名大體皮膚
全台電力操盤手 籃宏偉地震衝第一
公投前夕 希臘國防部長喊話維穩
民進黨：時報周刊罔顧新聞專業
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屢次失敗後 俄補給太空船順利發射升空
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單親女大生塵爆傷 義守師生募款打氣
副總統勉水利工作者 奮戰旱災水患
捷運割傷案 廚師刀具割到少年
溫網女雙 謝淑薇挺進16強
調查塵爆原因 實驗分析粉塵與環境數據
為照護塵爆傷患 醫護寧捨宇宙人演唱會
大陸批准設立保險基金 規模1.5兆
政大附中特色招生放榜 成績搶眼
光州世大運開幕 朴贊浩點燃聖火
大陸官方示警 長江中下游或有較大洪水
高壓減弱 西部4日午後降雨機率增
林書豪低潮搞自閉 不回老爸簡訊
八仙塵爆 荷蘭皮膚銀行捐贈屍皮
八仙塵爆 毛揆促醫療資源無缺
泰國MERS病患出院 疫情暫解除
世銀：印度GDP逾2兆美元
大樂透頭獎槓龜
中職送暖 吳志揚探塵爆受傷球員
不想退休生活 總統：還有很多事做
總統質疑蔡英文 如何維持現狀
入亞投行 總統：明年初最後階段
今彩539頭獎 2注中
戰機塗裝修飾 馬總統：符合歷史
核四封存 總統：保持可啟動狀態
視察太平島 馬總統：不排除
蔡英文女版馬英九 總統不置評
習近平：大陸與新加坡 親密特殊夥伴
新北飆車鬥毆頻傳 警方檢肅25人到案
宋楚瑜擬參選 總統對國民黨有信心
伍佰療癒開唱 為塵爆傷者祈福
希債對亞股衝擊小 唯恐拖累出口
陸股大跌 1025個股自高點跌超50%
環保玩馬祖 電動機車減碳遊
顧慮多 歐盟領袖不可能出席北京閱兵
賴清德捐月薪 救助塵爆傷患
葉君璋督軍首戰敗 郭嚴文連30場安打
公投前喊話 希臘總理再籲反對
歐盟確認違約 希臘盼減免債務
侯友宜：打擊飆車鬥毆 絕不客氣
溫網 瓦林卡再闖一關 挺進4輪
希臘違約 歐紓困基金保留提前還債權利
調查：印度鄉村僅1/10家庭有冰箱
希臘確定對IMF倒債了 歐股基金怎處理？
韓MERS確診增1人 總數達185人
義美邀請您實境體驗 見證捍衛食安的堅持
11號颱風「南卡」成形 3颱步步逼近台灣
不明藥酒別亂喝 當心中毒致命
第二批大體皮膚 9萬平方公分今抵台
八仙塵爆 醫師公會：恐進入死亡潮
八仙塵爆病危數增至230人
捷運割傷案 廚師肩包放刀滑出套傷人
捷克疑似例 排除感染MERS
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太陽動力2號抵夏威夷 完成歷史性飛航
溫網女雙晉16強 謝淑薇：心情平靜
歐股收黑 等待希臘公投結果
希臘最高法院裁定 紓困公投能夠舉行
希臘公投在即 警方向抗議者投擲震撼彈
航空傳奇 太陽動力號連5天飛抵夏威夷
希臘公投前 齊普拉斯籲投票反對紓困
IS埃及分支承認發射火箭攻擊以色列
地表最強老爸 連恩尼遜從天堂掉入地獄
蜜拉喬娃維琪好身手 倒數行動魅力再現
希臘局勢未明 油價下滑
任賢齊地表最貼心 撐傘守護舒淇
林書豪最佳去處 美媒：小牛
金價跌 無視希臘公投
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巴西展示2016里約奧運聖火炬
加財長：經濟不會陷入衰退
亞維儂藝術季 台灣團熱浪中準備開演
夏季用電高峰 揪團省電賺獎金禮券
氣溫飆升 勞檢處籲勞工做好防曬
酒莊玫瑰花 非觀賞防萄葡蟲害
捷運帶刀割傷人 廚師2萬交保
國防戰力展示 馬總統親自校閱
美國慶假期 防恐攻升高警戒
越共中央總書記將首度訪美
勞發署：物聯網雲端服務人才搶手
救國團巡唱隊30年 擴大辦音樂會
台中當季好物北上行銷 產地直送台北
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屏東牡丹鄉野薑花季 享受夏季饗宴
台東豐年祭5日開跑 總計148場
台灣很棒 印尼姐妹花逐夢拚脫貧
消失的新台幣 印傭仲介費負擔重
仲介牛頭雇主 誰讓印勞吃不消
希臘公投 歐盟準備接招
印傭台灣夢變調 返家辛酸路遙
希臘倒債了 歐股基金怎辦？
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消防設備檢查 中市不合格率高
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八仙塵爆 替代役8月投入助復健
陸股暴跌 港媒：蒸發10個希臘
新北飆車族 2滋事者羈押
誠品新竹巨城店推10萬件好書
滬深股市流通市值 一週蒸發逾30兆元
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BBC嚴選妙聞 扁蟲自我射精頭部求繁衍
私設儲油槽回收廢油加工 男送辦
宜蘭童玩節開園 滑水道變身飛艇
菲國驚見塑化劑假米 民眾恐慌
走馬瀨農場 暑期推超長滑水道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
亞洲黑熊抓傷飼育員 送萬芳醫院急救
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宋茜演新戲 我最好朋友的婚禮將開鏡
朱立倫赴三總 慰問醫護人員辛勞
掛名勞保 取消資格保費不退
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大體皮膚首批抵台 存放台中
義美出包 網友正反論戰激烈
陸建議每天吃1斤菜 網友：又不是兔子
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八仙塵爆 馬總統保證全力救治傷患
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領不到退休金 希臘老先生在銀行外痛哭
外傭血汗 我不是萬能超人
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秋冬時尚主流 自由多層次搭配
MERS防疫失策 韓總理：懲治不手軟
天熱動物也受影響 遊園嚴守規定
外籍看護太好用 挑戰長照制度
光州世大運 中華男籃不敵澳洲
描述星國異議分子紀錄片 只能私下傳閱
長照新制罩不罩 財源負擔待考驗
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北市文昌宮捐警報器 弱勢家庭優先裝
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搶全球市占 聯發科展訊各有斬獲
馬總統：紀念抗戰不是拼場較勁
高雄原民豐年祭 排灣文化傳達賜福
下午茶也擦指甲油 盛夏新色用吃的
小小兵太可愛 隨身碟搶搭旋風
泰國佛堂藏深林 英語講佛法
馬總統將滿65歲 建議放寬捐血年齡
醫師為塵爆傷患努力 家人也哭了
消防車搶救火警擦撞 消防員跌落扭傷腳
石化氣爆 高市擬月底向榮化提損害賠償
八仙塵爆 郭台銘：傷者和家屬加油
柯文哲：和過去複雜政商關係說再見
共軍少將：美偵察陸航艦基地 易引戰爭
星國植物園申遺 近期揭曉
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歐洲大體皮膚 9萬平方公分將抵台
Selina送話勉塵爆傷者 SHE集氣
氣爆代位求償 4重傷者擬自提訟訴
希臘債務未解 亞幣相對抗貶
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談食安 蔡英文：源頭管控加重責任
頂埔站通車 測試司機員膽大心細
世大運男籃 陳盈駿：澳洲是不同等級
保留百年老榕樹 中市新建國市場地標
八仙塵爆 醫師公會：重症進入死亡期
陸股暴跌 專家：因市場自發調整
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義美蛋餅有效期內發霉 消費者：好噁心
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希臘紓困案 公投Q＆A
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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郭嚴文連31場安打 追平林易增紀錄
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溫網男雙 盧彥勳功敗垂成2輪止步
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無論公投結果 希臘稱將與債權人達協議
〈世界之窗〉脫北者：最難跨越的不是圍籬 是文化鴻溝
我方與日簽署備忘錄 日醫最快9日抵台
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美麗信花園酒店供免費住宿 為塵爆盡心力
炎夏商品販售問題多 高志明親授八招自保
維基解密：美監聽巴西總統和政經高官
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美洲盃足賽 智利PK勝阿根廷奪冠
JR紀言愷秀六塊肌 自覺比阿喜娘
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越總理：南海造島行為削弱互信
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主題咖啡廳 六人行經典場景完整呈現
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紀念抗戰 譴責戰爭呼籲和平合作
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曾銘宗:即使希臘脫歐 對台影響小
柬勞和緬勞若引進 仲介業看好
從希臘倒債悲劇中 台灣學到什麼？
柬勞與緬勞引進 卡在協商
台解凍看護工 越南：按計畫輸出
希臘公投豪賭 全球屏息以待
希臘危機 經長：外銷歐洲業者應注意
台解凍越勞 越加強預防勞工逃逸
希臘公投 財經老兵笑看江湖
新北傳青少年滋事 北市取締危險駕車
脊損漏尿人生 肉毒桿菌素解救
越傭赴台工作 個人境遇不同
印勞調薪 勞動部：不是說加就加
IS處決影片 娃娃兵古城劇場上演行刑秀
公投過後 希債問題短空長多
消失的新台幣 外勞仲介費負擔重
希臘債務危機 雙A：影響不大
公投割喉戰 旅外希臘人趕回國投票
MERS 韓確診添1人 116人痊癒
防越勞逃跑 勞動部緊盯來源國與仲介
擊敗8屆冠軍 新熱狗大胃王誕生
結束亞洲行 林書豪自拍RAP說再見
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開心玩球 全國社區學齡棒球賽開幕
河北涿鹿3.2地震 北京也有震感
花東紫外線危險級 曬15分會受傷
人臉辨識到智慧管理 台廠大秀軟實力
探索光的奧祕 天文館特展吸晴
輕颱蓮花 氣象局最快6日發布海警
手機裡的中國 明年澎湖首映
大立光客戶提前拉貨 6月營收月增16%
防颱防汛 高雄市預置抽水機
一通電話 解惑地質敏感區
周線又黑 希臘公投牽動台股後市
國民黨紀念抗戰 先為八仙塵爆祈福
蔡英文：不改黑箱課綱 明年我們扛責
希拉蕊：陸駭入美電腦 竊大量機密
郭嚴文挑戰連32場安打 康崔拉斯把關
國民黨高市立委選舉 兩區人選待確定
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劉德立宴請巴前總統佛朗哥夫婦
陸離婚率連12年升 微信成婚姻新殺手
陸藝人張靚穎演唱會逼婚 男友台上擁吻
尼國會支持中華民國參與UNFCCC
北京五環哥爆紅 14小時跑122公里
陸野生動物園 白虎咬斷2歲男童手臂
撫慰塵爆傷者與家屬 中市供諮詢服務
泰國旱災 半世紀來最嚴重
通緝犯當遊民 挑警所斜對面落腳遭逮
青年助割 新北千歲米開放訂購
探視受傷學生 吳思華：做家長的後盾
雅加達國際機場失火 疏散乘客
反課綱微調 台南學生提訴求
古稀之年買相機 85歲老翁展成果
家長批志願序扣分致落榜 籲廢除扣分
洪秀柱：中華民國不存在 什麼存在
侯友宜批陳柏廷：1億是不夠賠的
新iPhone難挽頹勢 NAND後市保守
朱立倫：堅持九二共識一中各表
走過Selina復健 張承中開講助塵爆家屬
竹科房市回溫 房地合一勝加薪
八仙房東說 侯友宜：一派胡言
法國雙喜臨門 香檳區布根地列世界遺產
侯友宜請國人 齊為塵爆傷患集氣
浙江溫嶺鞋廠倒塌 9人死亡
中油：汽柴油降1角
兩岸少兒交流 從玩開始
醫院集氣牆 民眾留言為塵爆病患祈福
馬總統：抗戰是中華民國政府領導
連3降 中油：汽柴油降1角
前御廚加持 頂鮮101挑戰菲人味蕾
陝西炒股村 農民賠錢拾荒謀生
加油 王雅玲可望拔管自行呼吸
柯文哲：日本醫師幫忙有限
希臘紓困公投 正式起跑
僑胞小車禍 遭巴拉圭交警索18萬
中華民國不存在？柯文哲：我驚嚇過度
光州世大運男籃 中華半場落後日本
洪秀柱：有人扭曲歷史 分化國家認同
愛心湧入 八仙塵爆捐款逾7億
退休教師學篆刻 花一年刻心經
行動虛擬商機 Google Play推夏日遊戲祭
慶美獨立 法複製艦向自由女神像致敬
整合塵爆資源 朱立倫出席國安會議
被批董座神隱 萬海：無立場替八仙回應
達賴慶祝80大壽 加州3天演講活動
官員急診嗆醫護 台南衛生局致歉
看準不敢報案 惡狼專洗劫應召女
新iPhone量產 台廠下半年營運向前衝
家長籲志願序不扣分 教育部：地方決定
杭州學生重慶求生之旅 250元過十天
希臘紓困公投 左右全歐洲緊繃神經
大陸南海建礁可能颱風季暫停 秋季重啟
李克強拍板 陸11產業「互聯網＋」
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推銷基隆漁產 柯文哲林右昌做柯林丼
希臘人憂經濟崩盤搶食物 糖米麵有就買
星轉口平台優勢 台重機商拼新絲路
光州世大運男籃 中華隊不敵日本
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維安特警上陣 桃警逮30多人
颱風來了 澎湖遊客提前返台
助塵爆傷亡者 法扶成立百人律師團
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東芝虛報利潤額 高層將被究責
颱風蓮花加速 最快晚間8時發布海警
柯文哲：從未指示取消七七事變紀念特展
新光三越台灣搖滾 桃園首登場
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朱立倫：八仙業者需有社會責任良心
正反兩方勢均力敵 希臘公投結果難測
省錢為要 南韓婚禮時興小而美
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艾莎女王駕到 香港迪士尼下雪啦
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世大運男籃 中華隊亂了節奏不敵日本
二代水上鋼鐵人 布袋遊艇港登場
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清疏下水道減水患 雲縣府補助公所
涼一夏又省荷包 挑冷氣有4訣竅
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翻牌式資訊看板 巴黎北站古意
侯友宜轟八仙過海 朱：說出家屬心聲
塵爆病危增至237人 4人裝葉克膜
拍電影選景 多倫多車站入鏡
開台媽祖盃圍棋賽 嘉義新港登場
八仙塵爆 朱立倫：衛福部有效整合資源
紅磚瓦打造 東京車站古色古香
暑期首週休 高市警執行青春專案稽查
新加坡廢棄車站 城市精神象徵
基隆長庚醫院 地下空實驗室火警
國家一級古蹟 倫敦車站整潔明亮
6歲男童墜樓亡 疑因遭家長獨留在家
後憲荷松總會長交接 吳敦義到場祝賀
電台跨海辦營會 金門學童體驗廣播劇
香港爭亞投行辦事處 盼成解決糾紛中心
朱立倫：九二共識是國民黨非常重要基礎
彰化將有秋紅谷 員林鎮要挖滯洪池
陸客貢獻經濟但無禮 泰無奈
60個陸劇老套情節 最受不了哪個？
鴻海助攻 Pepper機器人月底再賣
E-Bike死亡車禍 14歲女撞死八旬婦
雲縣府親民空間 南風攝影展台西
E-Bike撞死人 北市擬修法以機車管理
柯文哲：北捷工程品質好 但動作太慢
城市科大祈福音樂會 為塵爆傷患打氣
打造烏日副都心 中市引進5大產業投資
頂埔站通車 朱立倫：對民眾是福音
疑殺眼鏡蛇邀友享用 動保人士籲調查
學團集結國教署 籲撤銷黑箱課綱
河南警局吃飯賴帳 法院不好意思討債
時代力量下辯帖 洪辦見招拆招
郝柏村抗戰觀點 共軍將領撰文反對
希臘公投 義大利極右聯盟支持投反對票
衛福部：日醫經申請監督可做部分醫療
紓困公投登場 希臘總理：命運自己決定
歐盟大使：一帶一路將對接歐洲投資計畫
世大運棒球首戰 呂彥青6日先發
搭火車遊台灣 業者祭划酒拳新招
萬海捐1億助塵爆 侯友宜：不屑並查扣
金磚峰會宣言或貶日本 印度為難
拔管呼吸嚐紅茶 呂意銘還想吃豬腳
南韓人在陸重大車禍 處理官員墜樓
北捷與台鐵 5車站撞名
陸出境遊破1億人次 13年成長近8倍
缺電危機 洪秀柱籲蔡英文正視
台塑:6日起汽柴油降1角
聽障籃球希臘選手暈倒 送醫無大礙
舌尖遊澎湖 海鮮仙人掌一次滿足
桃園市警遏阻危險駕車 打擊不法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
萬海捐1億助塵爆 新北代保管不開收據
八仙塵爆 毛揆：研究公教家屬放帶薪假
衛福：外醫援塵爆 需台醫監督
八仙塵爆受傷 役男可檢附證明辦緩徵
謝金燕扮性感貓女郎 揮棒開球
調查採訪超級弊案 印度記者離奇亡
性侵3少女 男辯智障遭判刑
引日醫治塵爆 醫界：幫助不大
憂未來 希臘人不確定氣氛中公投
連32場敲安 郭嚴文創紀錄
大巨蛋員工鬱卒 籲回歸理性快復工
泰13省旱災嚴重 民眾最關切
6日颱風外圍雲系影響 東半部南部大雨
河岸橋墩掏空 高市汛前搶修
創新創業計畫 5團隊獲百萬創業基金
歷史首勝 世大運中華男足勝加拿大
總統低調探塵爆傷患 允全力協助
台91所大專院校大馬辦高等教育展
郭嚴文連32場安打 改寫中職紀錄
流浪風潮獨木舟 挑戰澎湖島與島旅行
全代會處理提名 原則鼓掌不排除表決
希臘公投後 義總理：歐洲須重新對話
風華絕代演唱會 江蕾挑戰周杰倫歌曲
希臘紓困交付公投 總理齊普拉斯豪賭
蓮花颱風逼近 墾丁浪高3公尺
送愛史瓦濟蘭 募鞋萬雙助貧童
反課綱微調 獨派台南遊行
八仙塵爆捐款近8億 萬海1億列特殊款
新竹童軍大露營 學員直呼好充實
臭青母襲鴿舍被網纏 消防解危
刀下救狗 陸義工花250萬留千隻活口
光良演唱勇氣 為塵爆傷者祈福
菲渡輪疑因超載翻覆 增至61人喪生
蓮花颱風掃過菲律賓北部 11城市淹水
蓮花颱風逼近 5百消波塊擋富岡破堤
疑不忍母親病痛 男私自拔管
塵爆傷患進入植皮高峰 名醫支援
蓮步西移 海警深夜或6日清晨發布
世大運柔道 商(王留)羽失銅淚灑擂台
學生反課綱微調 教育部尊重籲理性
感恩百萬人興學 南華大學辦茶會
男網路張貼飆仔談判警告 警約詢動機
三千株火龍果遭腰斬 果農欲哭無淚
納吉擬法律回擊華爾街日報
義美多事之秋 高志明努力PO文
LLB亞太區 中華兩棒球隊獲代表權
陸股大跌 官方三招救市成效待觀察
傳人受困中正橋下沙洲 警消搜尋
電動車無法可管 擬採身分證審核
桃園動漫大展 日創作大師交流
開備傘成功著陸 星國慶彩排虛驚一場
八仙塵爆 愛心捐款破7.9億元
八仙樂園董事長神隱 家屬盼代表出面
希臘處在十字路口 公投說是或不都頭痛
教宗南美返鄉之旅 訪3小國
希臘國債危機大事記
希臘恐因債務危機脫歐 關鍵Q&A
防希債危機延燒 歐元區築妥防火牆
貝里斯總理夫人訪華 周美青將設宴
日本紅十字 贈21萬平分公分人工皮
商(王留)羽當世大運柔道國手 替母圓夢
籌辦港灣城市論壇 2016高雄見
希臘脫歐風險受關注 債務才是根本問題
副手條件說 民進黨：純屬臆測
轎車撞水泥預拌車 轎車駕駛亡
希臘救經濟3關鍵 稅制外資和出口
希臘公投紓困 選票用詞煞費思量
希臘公投 總理：有尊嚴的留在歐洲
蘇花閃落石 重機騎士摔斷手
醫界鼓舞 台燒傷死亡低於德英美日
天津台灣名品展 商機147億元
亞太職棒名人OB賽 龍潭開幕
心臟夠大顆 郭嚴文抗壓破紀錄
若希臘公投沒過 大陸可能出手相救
八仙塵爆醫護後援團 志工分憂解勞
糗 姚元浩挑戰GT賽二度熄火
塵爆醫療 毛揆：中央做後盾家屬勿憂
救難狗尖兵屆退 2搜救犬尋覓寄養家庭
傳新iPhone 9月18日上市
大體皮膚陸續到貨 醫院：別恐慌缺皮
柯昱廷大腳破門 世大運史上男足首勝
照顧塵爆傷患 毛揆允研議帶薪假
馬公警高雄航警聯手 偵破百萬竊案
智利爆冷PK勝阿根廷 美洲盃首度封王
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芬蘭揹老婆大賽 老公蟬聯冠軍老婆換人
女足美日爭霸 東京鐵塔光雕加油
連32場安打豎立障礙 郭嚴文不想放手
台5城市正副首長參加亞太城市高峰會
希臘紓困公投 贊成派：這是最後希望
紓困公投 反對派：助希臘走出衰退
女嬰在101遭雞湯燙傷 意識清醒送醫
希臘公投 攸關經濟也攸關歐洲安全
德政界公開信 盼希臘公投過關
被當成大陸人 南韓人在土耳其被打
管線施工觸電 3工人眼灼傷
希臘窮到怕 傳推租稅赦免引資金回流
日工業革命遺產申遺成功
大馬首相被指涉貪 交由律師處理指控
希臘公投 經濟如自由落體下滑
美澳大型軍演登場 揪日紐參與
婚禮保密到家 比利喬娶美嬌娘
希臘公投出口民調：反對派將獲勝
曾銘宗：希債問題別慌 對台影響遞減
希臘逾61%拒撙節 亞股周一跳水 滬股獨強
8個壞習慣毀掉你的牙齒
2015年台灣國際木工機械展 圓滿落幕
3年零補習 新二代考取建中盼將來行醫
關懷罕病患者 大馬僑生獲金聲獎肯定
僅帶六萬來台 僑生感恩台灣人情樂娶美嬌娘
感念受惠良多 陳美玲投身志工：使命必達！
新移民自製養生饅頭 關懷社區獨居長者
憾！八仙塵暴第3死 20歲義消之子不治
王品戴勝益退休 給員工信「五個感謝」
維護尊嚴！印尼勞工部重申分階段停輸出看護工
核四只是封存了爭議
合大於分！陸宇航員籲美國際太空站共同合作
希臘公投反紓困勝出！台股挫逾百點收9,255
蓮花颱風逼近 台大生登山延期
遊樂園擴大稽查今啟動 首查六福村主題樂園
宏達電Q2營運慘烈 每股虧9.7元
許基宏參加全壘打賽 自嘲小屁孩圓夢
奈及利亞激進份子再攻擊 5死
噪音對心臟影響...專家：可能有，但微小
希臘公投結束 調查顯示反對派略占上風
法德6日會商 衡量希臘公投後果
學者：公投反對派略勝 希臘將倒債違約
學者：新自由主義是希臘問題核心
希臘力求與債權人談判 敲定協議
自民黨議員施壓媒體 外籍記者指責
2成選票開出 逾6成希臘人投反對票
公投說不 希臘：協商須盡快重啟
官方計票 希臘人對紓困條件說不
希臘5成選票開出 反對票增至逾61%
希臘公投說不 歐元匯率應聲下挫
希總理法總統 商談希臘公投結果
希臘公投說不 傳歐元區臨時峰會因應
希臘脫歐衝擊德預算 德央行示警
歐元區開臨時峰會 因應希臘公投說不
希臘公投說不 法國極左極右都支持
公投說不出線 雅典群眾聚集慶祝
希總理：說不勝出 逼債權人緩解希債
希臘公投說不 歐元主席表遺憾
歐財長本週將集會 談希臘公投結果
北市府大樓凌晨火警 玻璃被砸
蓮花原地打轉 海警延至今上半天發布
巴克萊銀行：希臘離開歐元區機率大增
9成5選票開出 說不陣營票逾61%勝出
希臘公投說不 義總統：上演未知一幕
希臘說不 吳當傑：股市影響不會太大
周遊小Ｓ康熙來了 婆媳論戰
挑戰極限遊樂設施 愷樂嚇到狂哭
LPF棒棒堂合體 享受單飛不解散
希臘公投否決紓困案 美股期指嚇跌
平價馬王登台 馬力670匹跑車
捷運頂埔站通車 首月新路段免費
希臘公投說不 歐盟執委尊重結果
輕颱蓮花海警 6日8時30分發布
希臘說不 歐盟左右兩難
專家：希臘恐棄歐元 發行舊貨幣
希臘說不 分析師：短線震盪難免
記憶卡有挑戰 模組廠多角化經營
希臘公投結果 說不陣營票達61.31%
來去花東盡興玩 智慧導遊APP試點
陸股救市資金 券商6千億11時前到位
希臘說不 曾銘宗：對台影響不大
希臘公投否決 德兩大政黨痛批
蓮花上午發海警 高溫上看37度
網路創意展 聚焦創新創業
新北走動式服務 活用外籍看護
希央行擬要求歐洲央行增加緊急流動援金
暑期活動多 花蓮邀你FUN心玩
蓮花海警發布 中心可能接近陸地
希臘向紓困說不 歐元貶值債券漲
就在今天 準高中職生記得報到
希臘說不 杜紫軍：累積談判籌碼
人行出手救股市 陸版平準基金沒上限
推廣少燒稻草 彰縣補助腐化菌
希臘公投說不 全球金融市場剉咧等
行政執行署台南分署 首展文物檔案
蓮花海警 南部東南部首當其衝
女子世足賽 美國隊摘冠
蓮花大轉彎 恐從西南部登陸
無畏施壓 雅典數千人夜慶公投否決派勝
台股開盤跌48.37點
希臘反撙節獲勝 台股開盤挫48點
追逐林書豪 小牛盼湖人先簽再換
希臘公投拒撙節 歐元集團7日緊急峰會
MERS疫情 韓117人痊癒
世大運棒球首戰 中華抗墨
大佳河濱公園 20戲水設施消暑趣
陸媒：股市這波下跌速度之快 歷史罕見
關切八仙塵爆 總統下午開國安高層會議
受希臘公投影響 日股一度跌逾330點
蓮花恐大轉彎 陸警最快晚間發布
世界盃女足 美國隊奪冠
北市府大樓遭縱火 柯文哲譴責
救市奏效 上海股市開高漲逾5%
竹東警出動百人臨檢 維護暑期治安
國外╲英國小公主受洗 粉絲搶看
陸股波動 市場期待長期資金入市
18歲主演俠女 徐楓：害怕多過開心
希臘說不 投顧：台股抗跌仍需觀察
離島交通船中午停駛 2百多人留滯蘭嶼
希臘拒紓困 國際金融動盪恐起
蓮花颱風海警 高雄港提升警戒
希臘民眾公投抉擇 全球接招
中市混凝土車擦撞復康巴士 4人送醫
新台幣早盤升1.83角
新iPhone傳變厚 感應螢幕亮點
嘉市登錄傳統藝術 保存文化資產
MERS疫情 菲律賓：中東返國男子確診
越南上半年輸出逾5萬6千勞工
希臘說不 亞股一片綠歐元略回神
新北宮廟捐款助八仙 侯友宜籲愛心莫斷
朱立倫參與祈福法會 籲替傷者討回公道
日本腦炎流行高峰 雲林縣籲接種疫苗
世大運棒球首戰 呂彥青先發抗墨
燒燙傷資源整合中心 新北：無縫接軌
女足世界盃 羅伊德帽子戲法助美奪金盃
伊朗核談判 美國務卿促做出艱難抉擇
天氣熱外勞下海戲水 1人失蹤
捷運頂埔站通車 搭車情況良好
世大運棒球首戰 中華隊3比0領先
希臘說不 儲祥生：影響有限
全代會提名 朱立倫：不同的聲音很正常
學生團體教部抗議 籲撤回微調課綱
北市府遭縱火 僅燒掉資源回收紙箱
燒傷復健從住院開始 減少後遺症
陳凱歌掌上海電影學院 要親自授課
中央匯金五度馳援A股 多次護盤
希臘脫歐風險增 台股9300點震盪
新莊工廠火警 變電箱起火熄滅
台灣名品展 大陸參觀人次破千萬
蓮花颱風來襲 台水籲蓄水備用並節水
希臘公投說不 歐洲各國反應不一
美國慶不平靜 芝城槍響路州閃電傷人
希臘公投說不 法人：無損歐股長多
北捷手機APP 下午Android先上架
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
生超級細菌 陸人均抗生素量為西方5倍
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
查塵爆原因 實驗室分析環境數據
英小公主低調受洗 喬治小王子搶鏡
王寶蓮巧手 人字拖麻雀變鳳凰
竹苗以北紫外線強 外出防曬
世大運棒球 楊岱均適時安打5比0領先
超級棒 警政署認證的尋人高手
1男1女疑遭槍殺 陳屍新生北路住處
陸股ETF 隨陸股上沖下洗
傳買中嘉 遠傳：有助發展機會不放棄
鴻海加持諾基亞平板 進軍雙印市場
中大自製太空魔方 全球最輕巧
韓美海軍演練海陸對接後勤保障
塵爆公教家屬停止上班15日 可領薪水
塵爆醫護忙翻 陳雄文：可申請加班費
八仙塵爆又傳1死 新北市衛生局證實
國人善理財 報酬率仍不敵成本增幅
希臘說不 反歐盟派：歐洲大計奄奄一息
世界遺產新增 思古幽情之地一覽
台南議會總質詢 賴清德還是不進去
市售泡泡水玩具 部分檢出綠膿桿菌
宏都拉斯通膨半年已達 2.18%
宏都拉斯上半年加工出口成長5%
八仙塵爆罹難第三人 士檢相驗
上海查20款手機偷上網 控告三星歐珀
世大運棒球 中華隊5比1領先墨西哥
國際動漫推廣會 首爾登場
MERS菲國確診第2例 中東男子
王品董座戴勝益 宣布即刻退休
八仙塵爆陳天順離世 死亡增為3人
菲律賓出現MERS第2例 暫無擴散
朱立倫：會尊重多數黨代表意見
新台幣中午升1.78角
王金平：政府應設防救災專責機構
八仙塵爆死者陳天順 板橋義消兒子
用LINE販毒 警調難監控
八仙塵爆捐款新北拒收 萬海改捐衛福部
世大運棒球 楊岱均又建功7比1領先
菲媒：渡船翻覆 1台人4陸人獲救
蓮花路徑飄移 西南部有大雨
南投女童溺水深度昏迷 中榮持續搶救
又一傷患不治 林口長庚間接證實
陸猛力救市 滬股早盤漲2.16%
戴勝益宣布退休 盤中股價跌10.5元
夏天到 64%台灣臉友最想旅遊
圓仔2歲生日 保育員親做蛋糕祝賀
日民宅4童燒死 父涉縱火被捕
產業邁向中高端 陸學者：創新是關鍵
反腐衝擊精品銷售 LV在陸改賣中餐
塵爆公教家屬 帶薪休假最多20天
不影響北迴列車 蘇花改環差初審過
八仙塵爆再添死者 侯友宜知悉難過
陸官校友會贈畫 抗戰真相展明登場
朱立倫：與全國產總站一起照顧勞工
塵爆後續 一人一案長期陪伴傷患與家屬
天熱菜難長 菜價攀升25%
希臘拒紓困增風險 印股盤初暴跌三百點
若希臘退歐恐向俄靠攏 危歐盟北約安全
澎海空交通正常 高中職新生報到順利
塵爆添1死 新北：全力協助善後
希臘公投效應 林永樂：對台無影響
希臘說不 台幣匯價影響小
陳澄波憂畫作失蹤 主播口誤停播兩週
越共總書記訪美 盼減少分歧
希臘債務危機持續衝擊港股
台股近尾盤跌100點
希臘拒緊縮紓困 鄧振中憂間接影響
旅美大提琴家郭虔哲 琴聲獻給塵爆傷者
新疆人大常委會前副主任遭移送法辦
馬志玲夫婦提再審 最高法院駁回
救股市 大陸社保組合只能買不能賣股票
八仙塵爆 社民黨聲援護理師勞權
俄媒：中共海軍航艦編隊明年成軍
大陸國務院人事 26人履新2人落馬
陸投資網路建設 2015年砸逾2兆元
同志小男孩擔憂未來 數千網友打氣力挺
高雄輕軌試營運 汽機車擅闖要開罰
陸女醫生術後衣櫃中睡著 被讚最美睡姿
台股收盤跌102.27點
李全教案未審結 賴清德批違法
男控醫療疏失 奇美醫院：願配合鑑定
世大運棒球 中華9比1勝墨西哥
教宗南美之旅第1站 厄瓜多萬人空巷
台股尾盤跌幅擴大 收跌102點
台股開低走低 跌102.27點
7月台指期跌104點
美國隊贏女子世足 球星藝人齊喊讚
勞退新制成果展 勞團抗議
蓮花颱風逼近 花蓮遊樂園區應變
希臘政府公投大勝 財長閃電辭職
達賴喇嘛80歲 諾貝爾獎得主暖壽
受希臘公投影響 日股一度跌逾500點
韓星池昌旭登上時尚雜誌封面
為八仙傷者集氣 童擊鼓快閃演出
7月電子金融齊跌
陸船趁霧盜砂 海巡逮獲
邁頂經費恐縮水 大學憂未來高教發展
台股跌逾百點 年線失守
王品戴勝益創業路精彩 領導獨樹一格
正新：越南廠怠工解決 陸續復工
衝大選 洪秀柱：逆境衝出越有勝利果實
斥資50億元 台南有線電視全面數位化
北投公館路民眾要跳樓 情續激動僵持中
小三通船闖入 阻礙金門大橋施工
酈英傑促進台美關係 外交部贈獎章
燒傷面積40% 港女復原良好吃鹽酥雞
希臘公投說不 總理：選民勇敢選擇
中職明星賽先發 彭政閔蟬連人氣王
血友症病童 彈琴鼓勵塵爆傷者
便利身障者騎自行車 交通部納APP
王品戴勝益閃辭 股價創近月新低
石世豪：有線電視分組收費是正向循環
希臘說不 投信：提供布局良機
成醫收治第5名八仙塵爆傷患
6旬夫婦舉槍自盡 遺書內容提司法不公
八仙塵爆陳天順去世 士檢完成相驗
希臘財長閃辭原因 推特po文漏玄機
塵爆家屬公務員有薪假 柯文哲：怪怪的
全壘打賽 台灣8砲對決MLB雙星
希臘反撙節 吳當傑：國安基金不須進場
世大運棒球勝墨 郭李：會越來越好
北台灣高溫 淡水37.6度
希臘公投說不 日股收黑
南投龍鳳瀑布步道 樹倒壓死遊客
民進黨：教育部應認定違法課綱無效
淡季影響 商業景氣連3個月黃藍燈
南亞科華亞科市值日縮水278億
陸股下挫 專家：場外配置影響
天然尚好 Burt's Bees創辦人80歲病逝
三大法人賣超台股102億元
專照顧身心障礙中心啟用 減輕負擔
趙天麟掏腰包讓愛琳娜加映 還要捐塵爆
金大中遺孀8月5日訪平壤
呂意銘食慾好 吃完布丁意猶未盡
美國慶嗨過頭 男頭頂放煙火炸死
塵爆護理津貼 爭取第二預備金
颱風影響 台東海運與熱氣球活動暫停
大和撫子兵敗世界盃 球迷只能買醉
北市府遭縱火 柯文哲：不揣測動機
台漁船擱淺 菲海防隊救起5船員
涉賺藥品價差 秀傳黃明和緩起訴
侯友宜再批陳柏廷 盼有企業良心
宏達電Q2確實慘烈 每股大虧9.7元
侯友宜南下慰問 允伴傷者復健之路
八仙塵爆 副總統為受害者祈福
塵爆後第9天 3死235病危
半導體下半年產值 估增17.4%
曾銘宗：希臘財政一時不會改善
印超級弊案 調查記者和醫學院院長亡
新台幣收貶3分
劍潭青年活動中心墜樓 美籍人士命危
郭書瑤拍愛情片 不想和金陽演情侶
俄專家：為與大陸對抗 日壯大艦隊
曹佑寧戴粉紅袖套 盼世大運棒球旺
陳天順葉克膜治療無效 家屬忍痛拔管
希臘公投碰壁 梅克爾傷腦筋
台片菲國獲獎 菲報專文介紹
四川公司員工炒股 老闆開放1小時看盤
王品戴勝益閃辭 網友指被逼退
劉致葦媽：被害家屬團結起來討公道
金融股撐盤 滬股收復3700點
仁大健康風險評估 學者質疑欠專業
謀殺率世界最高 宏國電視台經理槍擊身亡
李東健與T-ara成員智妍戀情曝光
北京提名金立群任亞投行候任行長
希臘公投說不 市場目光轉向歐央行
八仙塵爆4基市民傷 醫界捐款50萬
世大運射箭 男女團與韓國爭金
希臘公投說不 歐股開盤跌銀行股重挫
南海仲裁辯論前夕 陸使再籲雙邊對話
王品戴勝益接班人？ 陳正輝戰將型領袖
八仙樂園：提抗告是澄清無脫產必要
涉賺藥品差價8億多 秀傳總裁獲不起訴
呂秀蓮：蔡英文副手若找黨外 對不起黨
奈及利亞3處連環爆 至少23死
劉翔離婚後 葛天首發微博：努力往前走
港股出現恐慌拋售 因希臘債務衝擊
解剖中心啟用 柯文哲：助司法正義
申遺成功 星植物園舉辦系列活動
避免八仙塵爆憾事 雲縣稽查遊樂公安
人氣王11連霸 彭政閔正面談低潮
黑狗發情黏TT 男童嚇到躲警局
矽品Q2營收季增2% 略高於低標
越學者：南海問題拉近越美關係
世界盃女足賽扯上珍珠港 推特用戶掀戰
蓮花颱風逼近 高市籲漁友防災
月嫂國家標準：初中畢業 18至55歲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
為智障養子奔波求醫 醫師感動相助
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
分析：大陸第二季經濟成長要做破7準備
防颱 高雄桃源山區預撤重症者
呂秀蓮憂台面臨骨牌斷交 籲藍綠正視
希臘危機 港股創3年最大跌幅
對嘴App夯翻全球 寶萊塢明星也瘋狂
大陸若救希臘 與歐洲關係將更好
南投龍鳳瀑布步道 樹斷落砸死婦
高雄車展 賞車抽iPhone6
新北查泳衣 檢出游離甲醛超標
因應塵爆國安高層會議 總統裁示4原則
參加夏令營 華裔男高中生墜樓亡
大陸公布日軍文件 731部隊與天皇有關
新北市府續對陳柏廷等人提假扣押
颱風近逼 雪霸登山暫停入園
境外醫護來台協助 總統：不會不近人情
蓮花昌鴻雙颱夾擊 水利署全力戒備
入夏冰品 台灣味與甜點風當道
蓮花龜速難預測 陸警估午夜發布
日劇死亡筆記本 首集收視率奪冠
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戴勝益退董座 王品：陳正輝依法暫代
首場國際賽就勝投 呂彥青自評90分
戴勝益退休聲明 集團尊重生涯規劃
工研院打造咖啡車 慢飛兒當頭家
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八仙塵爆 原住民4族群祭司同祈福
蓮花颱風接近 邱鏡淳籲農民儘早防颱
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疑吞公款謊報遭搶 前科男被送辦
王建民3連勝 曹錦輝挨轟
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勞動部：塵爆家屬適用家庭照顧假
義媒：希臘公投後 歐洲如落入迷宮
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花蓮瘋市集 蓮花颱風攪局禁近海
戴勝益交棒 專家：接班與強化海外市場
大湖鄉義賣水梨 10萬捐塵爆受害者
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歐元集團：期待希臘提出新方案
北市府遭縱火 柯文哲：未精簡駐警人數
中國大陸簽發首張卡式台胞證
是否留歐元區 德國：看希臘怎麼做
戴勝益傳遭逼退 集團澄清：持股最高
希臘反撙節 央行：長期影響不大
陳光復率主管為八仙傷亡默哀祈福
日本紅十字會贈人工皮 供7醫院
搶救舢舨卻落海 澎湖老漁民獲救
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人在做神明在看 少年廟前吸毒遭逮
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