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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
大雨 北市大安信義新北中和淹水警戒
北市大雨 公館時雨量破百毫米
台南特招 16日公布成績
台灣不同聲音 郝龍斌盼求同尊異
郭俊麟5.1局失2分 無緣勝投
洋基強棒A-Rod 躋身2000分打點俱樂部
役男出勤暴斃 家屬要役政署給交代
午後大雷雨 台北市和平東路3段積水
中部販毒盤商 警起獲槍彈毒品送辦
蔡英文盼洪秀柱 支持18歲公民權修憲案
走過14年 虎尾社大拓公共參與
竹縣縣長獎頒獎典禮 逾500學子獲獎
北市大雷雨 文山區興隆路3段水淹及膝
午後大雨 松機短暫跳電1分鐘
逆境學習 新住民孩童獲縣長獎
韓MERS第15死亡病例 釜山首例確診患
台北市大雨 應變中心二級開設
女赴韓發燒 北市聯醫MERS檢驗陰性
竊嫌被逮 口袋只剩5元
台塑及王詹樣公益信託助罕病病友
政附英語班特招 考生：比會考簡單
北市大雷雨 第二殯儀館水淹30公分
北市大雨 捷運公館站3號出口封閉
天候影響 松機1班機轉降桃機
台大醫慶120年 扮演中流砥柱
午後大雷雨 北市出動抽水機
役男出勤死亡 役政署：從優撫卹
馬公香港包機15日起首航
學包肉粽傳香 家扶親子聚樂陶陶
黃昆輝支持學生 籲教部正視課綱微調
后豐大橋2男落水 1人遭沖走
夏日消暑 網購冰品冷飲55折起
迎端午 網購粽子大玩海陸風
Red Bull街頭籃球賽 15日報名
金門縣長：金門爭取兩岸經貿試點先行
南韓載外客帆船觸礁 全船均獲救
陸網傳伸懶腰減肥法 70秒讓你瘦
晚上玩水不怕曬 遊樂園推夜間水樂園
旅泰台灣鄉親嘉年華會 展銷商品
北市午後雷雨 各處積水漸退
勞動部：端午節國定假應給假給薪
北市大雨 信義路6段邊坡土石崩
反政改通過 香港展開拒絕假普選遊行
藍中常委：洪秀柱通過提名全力支持
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台塑汽油漲2角 柴油漲3角
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
午後大雨 新北部分區域積水
梅克爾電腦遇駭 補破網至少一年
北韓試射3枚短程飛彈入海
遠雄：忍無可忍 將對柯文哲等人提告
藍：修憲若無共識就不在總統選舉複決
推廣漁產品 林右昌花博公園叫賣
台南家暴通報 逐年攀升
母雞孵錯蛋 小鴨認雞為母
10天2次挖斷瓦斯管 道路施工惹民怨
首度露面 安心亞:仍相信人性本善
喬石逝世 享年91歲
北韓朝東方海域發射3枚短程飛彈
瑪莎浪漫婚紗照曝光
喬治亞首都水災奪8命 動物園猛獸逃竄
下車洗車 2通緝犯遭逮
日民眾示威 抗議首相擬擴大自衛隊角色
台胞證將免簽 陸委會：將了解相關措施
溪水暴漲 2男子受困沙洲待救援
花蓮拆違建 連續2天挖出人骨
夏威夷海灘獲選全美最佳 居民又喜又憂
遠雄提告 北市府：企圖濫訟模糊焦點
牛市當道 大陸避險基金盛行
北市午後雷雨 消防局共受理40件報案
鄭文燦：友善支持新移民家庭
亞非力挺 傳布萊特擬留任國際足總主席
楊泮池談醫學教育 評鑑多到走火入魔
台姐外景泳裝賽 大學原民生擠進第二
香港泛民遊行 拒絕假普選
大陸引水 陳福海：7月簽約
雙溪荷花季 有機田園消暑遊
鄭文燦：桃園為原民夢想新起點
安心亞哽咽回應 仍相信人性本善
消防人員拋繩救援 受困沙洲2男脫困
傳俄陸獲密件英急撤特工 唐寧街不置評
洪秀柱衝破民調門檻 朱洪會面談合作
上海電影節 OPEN小將來踢館
勇士變陣重拾爭冠動力 態度維持低調
北市府：遠雄企圖用訴訟模糊大巨蛋焦點
林書豪訓練營 北高接力徵選
大甲溪暴漲沖走1人 直升機搜尋中
台胞證免簽 學者：陸持續爭取台灣基層
朱洪會面3點共識 國民黨全力輔選
北韓耀武揚威 試射3枚短程飛彈
李友邦將軍遺孀李嚴秀峰辭世
竊賊逃逸未堵巷口 警：避免打草驚蛇
朱立倫出席面具嘉年華 歡慶菲國慶
每月10日前不發上月工資 廣東罰百萬
靜宜大學畢典 網路直播服務未到場家長
遠雄本週提告柯文哲 遏止謾罵歪風
三得利高球賽 盧曉晴並列第7
菲萊登陸器甦醒 自彗星傳回數據
2016兩個女人戰爭 賴清德：具時代意義
范冰冰的愛情觀：愛是為對方犧牲生命
諾丁罕女網賽雙打 詹謹瑋4強止步
農用車跌落果園邊坡 4人送醫
上海女子高球賽 程思嘉亞軍
土耳其總統將要求執政黨組聯合政府
防天災人禍 德國末日碉堡極盡奢華
英國商店新招 男女顧客入口不同
端節送暖 高屏首長不落人後
衝破民調門檻 洪秀柱的考驗才開始
關關難過關關過 勇士：找到奪冠方程式
母女遭砂石車輾過 雙雙死亡
愛美有風險 填充劑誤入血管恐失明中風
特招明年最少11校 可委國教院命題
大陸航空母艦 第2度公開出海
2015溫網 冠軍獎金創新高
會朱立倫 洪秀柱：黨有誠意助團結
嚴防MERS入侵 北韓誓言滴水不漏
桃猿5比3兄弟 王溢正第7勝
埃及新蘇伊士運河 8月啟用提升營收
ICC促逮蘇丹總統 南非法院審理禁出境
德國副總理：歐洲對希臘耐心漸失
大馬神山裸拍遭遣返 英女：非常抱歉
日本寺田倉庫5大特色 洪孟啟佩服
感情因素 越南男子桃巿府跳樓
義總理籲修改歐洲移民庇護規定
達成自由貿易區協議 非洲26國實現一統經濟協定
龍山寺也減香爐 7座變3座
615警察節 馬英九表揚模範警察
「藝」較高下！ 新北新住民親子比拼創意料理
齊舞飛揚增自信 新移民舞團全台跑透透
台南端午節公益活動 外配包越粽響應
在台苦熬12年終獲居留證 返菲探親父逝母失明
新二代不畏逆境奮發向上 獲縣長獎表揚
韓MERS 確診增5例 累計16死
人口增犯罪減 馬英九：警察居功厥偉
超萌治療犬撫慰失去親人的痛
台北喜來登十二廚 南洋美食節
台北馥敦南京館『蔬果海陸百匯』
探索廚房【夏日．午茶悠遊】
口腔癌病友 5成營養堪憂
洪秀柱勝出 皆大歡喜?
韓醫療人員感染MERS 疑N95口罩惹禍
喬治亞水患12死 動物園猛獸逃竄添亂
橫濱紅磚倉庫活化 洪孟啟參觀心得多
伊斯蘭國新總部 傳設奪自卡達王室豪宅
歧異大 希臘紓困會談未獲協議下結束
紓困會談破局 希臘怪債權人要求不合理
南韓男子可能未染患MERS 將進一步檢驗
侏儸紀世界創新片首映全球票房紀錄
希臘債權人談紓困釋金 無功而散
IMF：希臘協議有賴大家排除困難作決定
發稿陳匡怡化身美人魚 水中放電勾魂
戲裡比上癮 彭于晏、竇驍比騎兒童單車
姜河那演反派 戴耳環耍妖媚
跳傘喪命 德航空展萬人目睹悲劇
祖母拼白宮 希拉蕊掀女性新紀元
千禧世代女性最愛美妝品牌：封面女郎
台南民宅火警 救出1人
普丁加持 伍豐海參崴賭場前景佳
橫跨千年國際多樣鞋履 倫敦一次飽覽
前進南台灣 虎航7月初高雄飛大阪
台股5月價跌量縮 券商獲利腰斬
美股大跌 投顧：台股整理機率大
波蘭證實美洽談儲放重型武器
聯發科擬與陸通信研究院簽合作協議
MERS疫情 韓添5確診增1死
集保大專生金融就業公益專班招生
美計畫在波羅的海和東歐部署重武器
期妙大學堂有獎徵答 7月展開
談TPP護勞工 希拉蕊不走歐巴馬路
歐洲議會議長：希臘出走 風險無法估
紅色供應鏈 程泰：台廠不怕
紫外線高注意防曬 留意午後雷陣雨
天然古早味烏魚子 吃出海味道
瑞莎婚紗曝光 展現優雅氣質和傲人長腿
枋寮保安宮送白鶴祭典 全國唯一
勞動力發展署徵儲備員 月薪36K
飯店成立實驗室 推新系列調酒
柯文哲化身小當家 日本作者笑稱嚇一跳
朴仁妃3連霸女子PGA錦標賽 徐薇淩排21
彭于晏王珞丹 拍破風大腿變粗
中市大坑中正營區發現兩男屍
抗議萬萬稅 奧地利妓院性服務免費
上海復旦已研製出MERS病毒抗體
大巨蛋限改到期 柯文哲備多劇本因應
台股開盤跌 0.04點
實施庫藏股 國巨開盤漲
中澳FTA 最快本週簽署
MERS疫情 韓確診增5例 累計16死
虎頭蜂窩比籃球大 幸好蜂去巢空
美軍利比亞空襲 疑擊斃前北非蓋達首腦
東勢客家美食辦桌囉 票券開賣
希債談判破裂 歐元貶值
川越冰川神社 美巫女祈福超吸睛
國慶黑蝙蝠路跑 開放報名
斯洛伐克僑胞提前歡度端午佳節
樂美館撤回上櫃申請
竹市抽驗端午食品 皆符規定
傳邀朱立倫搭檔 洪秀柱：朱立倫沒意願
北市抽驗水產 饗食天堂泰市場違規
華碩放話併購 宏達電收復80元
女子趕上班 撞上森鐵台車送醫
首度談松菸案 吳清友：誠品光明磊落
沈榮津：兩岸產業互聯 創雙贏
與蔡英文對決 洪秀柱盼打民主風範選戰
首度談松菸 吳清友：誠品不靠壓榨
通過民調考驗 洪秀柱將展開請益之旅
巴黎9大僑團聯合歡送呂慶龍榮退
新台幣早盤升2.46角
陸提振經濟 國務院啟動大督查
傳香港激進本土派製造爆裂物
桃園育音計畫 講座演奏介紹樂團
侏羅紀恐龍好威 活吞同檔期強片
全國唯一地勤課程 亞太熱氣球起飛
黃志鵬：台越經貿發展空間大
美北卡州連傳鯊魚攻擊 2青少年重傷
誠品下半年登陸 蘇州上海展身手
廖偉志告別式 政商雲集
有毒是真是假 上傳食藥謠言拿大獎
阿里巴巴線上影音頻道 要收費要拍片
郝龍斌南征艱困選區 國民黨：評估中
李全教指控辦藍不辦綠 擬蛋洗南檢
洪秀柱邀副手 朱立倫：她開玩笑
立院三讀 勞退專戶不得抵押強制執行
輪班亂象威脅健康 勞團籲改善
女子PGA錦標賽 徐薇淩並列21名
劉利華籲兩岸3領域深化合作
產婦求助119 男嬰急報到
和碩：樂觀看待下半年
台南府會互槓 藍綠分赴院檢表訴求
阿根廷台灣商會舉辦經貿文化活動座談
五子命案 白骨確認劉志勤夫婦
大坑驚見兩男屍 疑是父子
跨越非軍事區 北韓軍人欲投誠南韓
鄭明典：還有機會出現偏濕天氣
趙藤雄：大巨蛋案按程序進行
NBA總冠軍賽第5戰贏騎士 勇士聽牌
國7高雄段地質敏感 環團籲中止環評
立院三讀 食安出包可令上市公司停牌
北韓兵越軍事分界線投誠南韓
立院三讀 民間可預報冰雹等氣象資訊
大陸房價 專家：難現2009年式暴漲
竊來機車好用不想還 男送辦
華碩董座併購說 宏達電攻漲停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台鐵首列彩繪微笑號 19日啟航
北市抽驗空氣品質 內湖好市多不合格
華航桃園無錫開航 暢遊太湖明珠
台股平盤游走 紡織股強勢
國民黨：智庫會協助洪秀柱政見論述
遠雄擬告北市府 林欽榮：非常無奈
中市落水男子 遺體尋獲
點看我們的合影 手機病毒騙你傾家蕩產
立院三讀 支付命令無確定判決效力
洪秀柱盼選戰檢視政策 非黨籍省籍性別
IS大搞宣傳戰 在伊拉克設電視牆
五子命案白骨就是夫婦 破案現曙光
擴海權 大陸開發2款衛星建海洋觀測網
中美洲銀經援宏都拉斯近19億美元
飛時管理檢查 長榮最優
簽到不足 台南議會定期會再延會
香港議員梁國雄 陷政治誠信困境
談8歲女童割喉案 馬總統哽咽
超級粉絲結婚 泰勒絲邀後台同歡
2016-2018宏都拉斯平均年成長5%
敲生涯首安卻仆街 印地安人新秀糗爆
石木標估 台灣4G用戶年底達千萬
菲媒：得滿福3號已被控盜漁
大巨蛋案 趙藤雄：遠雄絕對沒錯
國中會考選填志願 16日截止
西班牙6大服務陸客原則 陸官媒：蠢萌
大陸反對 印度加入核子供應國組織失敗
勇士NBA總冠軍只差1步 咖哩小子好想贏
報告：核武國家裁軍但續升級彈頭性能
李全教聲請解除境管 法院不准
台股上周遭提款逾 9億美元
高鐵新記名回數票 加印旅客照片
人口增加犯罪減少 馬總統感謝警察
8月試營運 高雄輕軌趕進度
廖鎮漢悼亡父 不只是父親
碩禾：研究控賀利氏涉違公平交易可能
深化交流 國際青年研習班登場
朱立倫：立委選舉總動員爭取認同
李真旭飾韓版大仁哥 27日首播
郝龍斌征戰台南立委 謝龍介：僅止傳聞
內湖區公所涉弊 士檢再搜索
大陸失業率數據 未來可望趨近真實狀況
影片預告參選 傑布隱姓布希
新台幣中午升2.45角
2個女人選戰 童子賢盼有運動家精神
豐興各式鋼品本週平盤
老翁登山失聯 3縣市聯合搜救
台東猴子逛大街 遭輾爆頭
童子賢：和碩6月已進入農忙時期
中移動4G 1個月新用戶超過台灣1年
大陸已成全球第二大廣告市場
凱特攜喬治小王子露面 滑草踢球樣樣來
童子賢：對紅色供應鏈說法不以為然
陸石油界西北虎 中石油前總座遭雙開
協商無共識 修憲瀕臨破局
戴立忍修屋損鄰 判賠4萬多元
大陸海歸能力 外企：有些不如「土鱉」
五子命案嫌疑人成白骨 是否他殺待查
大同板橋廠開發案6月底前推案
網購興盛 衝擊在陸零售與消費品外企
澎醫120歲院慶 期成在地信賴醫院
球迷慶封王 超商祭優惠
朴映式可能晉升北韓人民武力部部長
科專扶植牛樟芝升級 進軍海外
竹崎水果冰粽 清爽不膩口
服務貼近地方 名間戶政所獲肯定
菲南傳墜機 24小時仍未證實
茶葉哪裡來 7月起手機掃瞄可知
問鼎白宮 傑布．布希宣布參選在即
周永明：宏達電不可能內鬥
資策會媒合科威特市場 上億商機可期
瑪莎希臘婚 婚禮照片曝光
澎湖花火節尾聲 神遊歐陸風情
遠雄擬提告 柯文哲：公安未解講東講西
加速社子島開發 專案工作坊成立
台股收盤跌 42.45點
修憲案 國民黨籲蔡英文勿一己之私
海賊王高人氣 創金氏世界紀錄
台股收盤下跌 42.45點
手機照相夯 照相機業產值滑落
中捷要復工 藍中市議員要求柯P來報告
水果調酒霜淋淇 創新吸客
宋再臨首撲台 粉絲熱情接機
6月台指期跌24點
柯文哲：大巨蛋處理方案這兩天公布
孔雀來儀 劍湖山員工驚艷
雙子星案金主 欠稅2億遭管收
基市府兌承諾 贈2千小卷給北市小學
台股跌破9300點 觀望氣氛濃
6月電子期跌 金融期漲
破防磚門檻 菲洪秀柱之友登報祝賀
眼鏡蛇闖進家門 8旬婦遭咬傷
建言洪秀柱 江丙坤：首務國會改革
自小孤苦無依 67歲認養貧童獲家扶表揚
吳釗燮：修憲案應逐案討論
傳菲控台船盜魚 漁業署：待確認
立院三讀 博物館納管
北觀處基隆站成立 年砸4千萬推觀光
端午節食品抽驗 屏東首波全合格
元智生研發揪飯App 入選創業大賽
老木工成街友 輔導自力就業
國泰金微調 台經濟成長率3.4%
刑事局破2毒品案 市價達1.48億
北市參加國際少年運動會 下午授旗
立院16日戰修憲案 18歲投票權受矚
六福莊長頸鹿早產 小寶寶不幸夭折
台塑化：全球景氣復甦 帶動石化需求
鱷魚大欺小 遊客目擊奇觀
台韓PPH備忘錄 化工電子半導體業受惠
三大法人賣超台股55億元
非洲野屁股首度來台 將在台北亮相
不可能任務真人版 陸消防員垂降救女
調高低收安養補助 照護長輩晚年
華碩拋媚眼 宏達電不領情：絕無此事
MERS肆虐宅經濟發燒 Armani網購下殺2折
至善幼保科 深入社區幼兒園
海巡署長首航太平島 慰勉海巡弟兄
端午遊鹿港 看龍舟賽暢遊老街
世足資格賽戰中華 泰國：強攻拚勝
建築工地成病媒源 高市勒停17件
翁山蘇姬訪陸 曾遊長城曾揮毫
第二梯技術士檢定 准考證16日寄發
台塑化獨董 邀政界及金融界大老
奧地利萬國節 展現台灣文化
世足資格賽對泰國 中華隊全力嚴防
桃園男子殺嫩妻 自首偵辦
突國警方與好戰分子衝突 造成4死
大學師絕食抗議 籲徹查升等程序
洪秀柱：當老師絕不打學生巴掌
端午佳節送愛 人安贈寒士應節禮品
投資委靡 國泰金籲政府帶頭衝
宣傳童玩節 舞者機場快閃齊舞
中捷何時復工 市府19日說明審查結果
兩岸家服廈門演示 嘉南藥大受矚目
端午連假防國5塞 台2台9發布旅行時間
高雄輕軌票價 擬全程20元
龍山寺減香爐 柯文哲：神明支持進步
洪秀柱喊話許效舜：還不快來幫老師忙？
洪秀柱讚蔡英文一肩挑起黨 毅力驚人
陸擬資助歐洲基建基金 換一帶一路投資
黃主旺告別式 數百人致意
新台幣收貶3分
動保獸醫進貓村 49猴硐貓做結紮
老婦迷途山林 徹夜念佛號獲救
鴻海富連網辦活動 大獎Apple Watch
周永康案 暴露中共高層與宗教扭曲關係
米堤音樂會 端午與嘉義鄉親同樂
澎湖植海草 提供魚蝦蟹貝棲息環境
中市大坑父子命案 晚間相驗釐清死因
豹紋魟優雅上場 東海岸暑假最夯
林憶蓮金曲演出 倫永亮歐陽娜娜伴奏
上海股市重挫2% 5100點失守
有錢租車沒錢加油 3男竊油送辦
下修公民權18歲 蔡英文盼勿包裹處理
柯文哲：建立警察專業尊嚴
純正日本家庭味 端上台灣餐桌
提告北市府 遠雄緊鑼密鼓會商
雙胞胎姊妹花 分獲市長議長獎
希臘債務協商破局 日經指數收小黑
射箭世青賽 彭家楙逆轉奪金
聯發科：服務是物聯網最大價值
外資上周賣超295.44億元
巴黎航空展登場 綠能當道搶商機
長榮Hello Kitty星空機搶先亮相
百年九芎樹開花 太子賓館飄6月雪
人民幣納SDR IMF評估團已抵北京
減碳目標2050年降至2005年一半
台南議會定期會 口角拉扯中散會
侏羅紀世界 全台首週票房2.5億元
溫減法三讀通過 歐盟：歡迎
一卡通進北捷 持卡人9月暢行
宏達電設計能力 施崇棠按讚
興隆大橋通車 竹北往來竹科更便利
鼓勵長輩樂齡生活 阿公阿嬤活力秀
北大清大 大陸高考狀元最愛
南檢：台南議長賄選案 不受外力影響
中市穿木屐躦鯪鯉 端節挑戰金氏紀錄
雲林口湖鄉長 民政課長代理
薩國獎學金畢業生 外交部盼成代言人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑化：煉油利差增 獲利可期
小吃器皿創作 筒仔米高有看頭
國小棋士楊子萱 進軍職業圍棋手
家犬路邊遭殺死 動保處要緝凶
全台第一通影音VoLTE電話 遠傳撥出
屏東機車對撞 1死2傷
政改方案提交前夕 港警查獲爆裂物
新疆書記告訴宗教界人士：要學好國語
反香港政改 激進組織製爆裂物9人被捕
成功嶺役男猝死 中市府協助家屬善後
五月天石頭為戲投入 林書宇按讚
大陸明星秀英語 章子怡「謝謝」闖天下
宅男女神邵庭 中市代言兩段式開車門
立院三讀 訂溫室氣體減量總目標
希臘債務談判破局 港股下挫
澎湖南方四島 珊瑚礁覆蓋率近半
追散播蔡英文謠言者 律師報案
研究：老人肌肉量低 死亡率倍增
港政改民調再度翻轉 突顯港人左右徬徨
柔道英雌連珍羚 匈牙利大獎賽奪冠
前北非蓋達首腦獨眼龍 疑遭美軍炸死
近十年中高齡就業 女性增幅是男性2倍
侏羅紀世界 花3個月打造雷龍
北韓逃兵歸順南韓 稱常遭毆打不滿現狀
中日海上聯絡機制 因釣島排除領海領空
紙風車劇團12公尺高千里眼 提前亮相
關車門太大聲 男毆打鄰居遭訴
大陸外交部新任發言人亮相
中職測試會 10人球速破140公里
中市旱溪雜草叢生 河川局月底清除
北韓稱17日送返兩名非法入境南韓公民
找不到家 寄居蟹變成鬼娃
修杰楷從軍前初體驗 期待妻帶子懇親
許效舜笑稱洪秀柱女暴君 今生來世難忘
台韓經貿諮商會議 最快年底前召開
疑妻交友複雜 張男持神像毆妻致死
學以致用負教材 殯葬業離職去盜墓
MERS沒社區感染 韓籲觀光客快來
宏達電前行銷長王景弘 出任雄獅董事
美髮師義剪 金門警門面煥然一新
囚車玻璃破裂 北院法警受傷
溫減法三讀 英在台辦事處恭喜
恆春機場升格國際機場 屏縣府爭取
立院三讀 外勞外配納入法律扶助
越吃越美麗 享用下午茶送保養品
虛擬攝影棚進化 玄奘大學生拍3D片
翻車鑽進電桿縫 網友驚呼神技
北韓：兩韓若形成互信氛圍 理當對話
雅虎4款App Apple Watch適用
嘉義抽驗端午食品 2件二氧化硫超標
17歲少年炸死11人 英最年幼自殺炸彈客
全台16日晴朗炎熱 北部午後有雨
Fed決策會前美元盤整 新台幣小貶
侵犯隱私 比利時上告臉書
洪秀柱小額募款 突破1000萬元
舒緩非法移民潮 義擬發臨時證件
朱立倫頒市長獎 9旬嬤獲獎
泰國政府禁外籍記者俱樂部辦論壇
希債談判破局 德法籲速再談化解危機
兩大山老鼠集團盜林 宜警檢破獲
感測器服務平台 促物聯網產業自主化
課綱審議 吳思華：月底啟動檢討
8名大媽毒品黏胸部 企圖入境遭逮
選舉年齡下調至18歲 日參院委員會通過
職棒第5隊 球團領隊發言多沒共識
明年健保支出增幅逾4% 史上最高
藥妝發展品牌 打造專屬台灣人產品
英青少年互傳性短訊 當局：情況普遍
大陸國資委：境外資產超過60兆
憶五子命案 警：屍臭味一輩子忘不掉
聯發科與陸合作 助台廠掌握商機
擬設中藥師 中西藥師團體各執己見
諾發光電破產 百餘員工解僱
HTC的教訓? 索尼：機海戰術傷品牌
女童遭輾車底 家屬質疑警員不公
尼泊爾強震 聖母峰偏移3公分高度沒變
新北消防宣導 六小福尬官將首
香港包機首航抵馬公
苗栗山線立委選舉 無黨籍不缺席
新北空調稽查 首日全數合格
減碳有成 歐盟2014減碳5%
外資享優惠 謝金河籲全民棄息
雙北8處精華區國有地 公告標租
希臘仍盼達債務協議 無意提新改革方案
雅虎電商幫手 大昌華嘉啟用新物流中心
國發會正式通過網路智慧政策白皮書
民進黨在地希望徵件 看到年輕人故事
朴槿惠巧遇陸客：南韓很安全放心來
登陸彗星機器人實驗室 持續聯絡地球
紐西蘭加入亞投行 出資8717萬美元
比利時議員聲明 支持南海和平倡議
離開南非未遇阻 蘇丹總統搭機返國
樂陞投資廈門同步網絡獲准
CNN讀者票選美食旅遊地 台灣居冠
張高麗：陸十三五規劃 要加快經濟轉型
今彩539開獎
韓數千所學校復課 MERS疫情現緩和跡象
王文淵未出席台塑化股東會
威力彩開獎
歐盟籲讓步促成協議 希臘總理頑強
立院三讀 簡化企業併購程序
宇鴻裁處書送達 即刻停工受檢
大陸央行貨幣政策委員會 大換血
新舊課綱爭議 教育部擬編補充教材
北韓將遣返南韓非法入境公民
俄契訶夫劇場藝術節 雲門六度受邀
立院三讀 洩法庭影音紀錄最高罰30萬
新北兒童消防夏令營 開放報名
政院：感謝立院協助通過多項法案
三軍畢業典禮 馬總統首頒抗戰紀念章
台經貿團訪印尼 江丙坤：印尼值得投資
防希臘爆危機 德籲歐盟準備應變
社子島座談會 民政局承諾訪4091家戶
香格里拉槍案 星男遭判8年鞭刑3下
威力彩頭獎槓龜
宏達電周永明為繳稅 5月賣股入帳千萬
今彩539頭獎槓龜
蘇丹總統巴席爾傳已於今晨離開南非
央行:去年台灣對外資產年增逾1成
人民幣存款餘額 續創高
經濟學人：下波衰退 富裕世界沒準備
立院三讀104年國營事業預算
查德遭自殺炸彈攻擊 多人喪生
法南特教堂大火 毀損屋頂
希臘向債權人喊話 隨時願重開談判
MERS讓觀光客止步 南韓恐少賺23億美元
立院三讀 閉鎖性公司專節
南海仲裁 菲7月口頭答辯
大陸司機屢遭查 Uber：別鬧事
陸9銀行發大額存單 利率市場化邁大步
蔡英文：政府權力應節制
希臘若未償還歐銀債務 標普：不算違約
南韓：北韓應毫無前提條件地站出來對話
立院三讀 教保員轉準幼教師條款
日學者：95%憲法學者認為安保法案違憲
大憲章簽署800年 英女王主持儀式紀念
歐洲央行呼籲 加把勁談成希債協議
菲訴大陸南海主權案 海牙法庭下月審理
韓總統：擬將MERS應急小組改為常設機構
離開南非未遇阻 蘇丹總統專機返國門
台灣頂尖大學世界排名下滑的反思
既愛又怕的免簽「台灣卡」
林清介最新執導電影 奇幻卡司組合
韓MERS疫情 新增4例3死 共154例19死
雲林設首座新住民繪本館 打造文化交流基地
宜蘭「幸福管家」成果展 分享事業第二春心路
學伴制助適應生活 陸生：太人性化了！
創首例代表致畢業詞 陸生感念台灣熱情
免費健檢 守護外籍勞工健康
高志明送書至偏鄉 盼食安落實全台角落
紅斑狼瘡變化多 生物指標降風險
掌握七原則 端午吃粽應景也健康
韓MERS 近7成民眾不信任政府
蘇丹總統再次逃脫 南非法官表示憂心
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
斯洛伐克：南韓男子確認未染MERS
傳俄陸取得史諾登密檔 揭密記者怒駁
庫德軍奪下IS據點控制權
希債恐違約 歐股下挫
爭取共和黨提名參選 傑布布希送件
巴黎航展 漢翔力推複合材料及引擎
巴黎航展 雄三飛彈展現中科院研製能力
巴黎航展 華航東方美機艙亮相
抗俄 美空軍將增加駐歐兵力
傑布布希宣布 加入共和黨總統提名戰
憂希債違約 美股收黑
空頭消息摜壓 國際油價跌
大明星小跟班 原班人馬登大銀幕
必娶女人 黃子佼：有自己主見的女人
CNN票選 台灣美食世界第1
第三位布希選總統 傑布：我要贏
追尋歐洲夢 非洲移民命喪撒哈拉
唐頓莊園豪華床墊即將在銷售展亮相
姚元浩英雄救美 陳怡蓉承諾來世報答
澎湖拾貝婦人受困大潮幸運獲救
非法移民湧入 義貪腐官商發難民財
MERS疫情 韓添4確診增3死
茂迪Q2營收估增 虧損可望縮
西半部最高溫35度 紫外線偏高
中壢科技工廠火警 一男受傷送醫
Gap宣布北美關閉175家店 總部裁員250人
台股量縮價跌 短期偏弱整理
金鶯戰費城人 陳偉殷先發爭第3勝
抗戰勝利70週年 馬總統將首頒紀念章
代銷省很大 建案不搭接待中心
風災重建校推閱讀 留下部落記憶
畜牧釀臭味 南投環保局邀專家輔導
老父一生護癱女 創世協助緩窘境
台南文化中心 邀余能盛任藝術總監
新搜尋服務EyeIn 專攻社群媒體影像
大S許願內容 惹小S哭紅眼
移民署：落實查核大陸黨政人士來台
高雄厝 安全警報全入列
美中戰略經濟對話 聚焦網安與南海
陳偉殷6局0失分 勝投候選人
加拿大製造業4月份銷售下跌
巴西通用汽車全面停產
嘉縣抽驗端午食品 不合格率6%
希拉蕊：中國崛起是下任美國總統的難題
會心一笑 標誌指示酒駕通往地點
研究：吸菸致近半數癌症死亡病例
雙星拱月 端午節抬頭可見
台股開盤漲 11.74點
任雪麗：蔡訪美後 台灣大選待觀察
首戰即決戰 中華國足今晚戰泰國
陸2014平均工資 北京最高河南墊底
MERS疫情 韓添4確診增3死
巴西智慧手機熱賣 不受景氣影響
大巨蛋 鄧家基：通知融資機構評估接管
台菲海上又對峙 菲媒播對嗆錄音
大陸港澳辦籲香港立法會通過政改
生技與智慧醫療 台美合作新亮點
臉書新功能 手機用戶私下分享好友照片
北市府：建議銀行團評估接管大巨蛋
陳偉殷完美8局 第3勝到手
港富商韓葡萄酒大師 聯手推美酒生活誌
聽聲辨人 五月天要粉絲猜看看
陳偉殷投滿8局未失分 本季最佳
高廣圻盲腸炎住院 術後恢復良好
台飛韓班機傳有MERS 疾管署闢謠
MERS衝擊經濟 韓民調：較世越號嚴重
眼皮浮腫求醫消脂肪 竟是皮下腫瘤
007換人做 賭盤看好反恐危機紅髮男星
看好大中華影片市場 LABS進軍台北
南市府：主管願列席市議會委員會
新台幣早盤升3.31角
危險級紫外線 竹苗花東超曬
洪秀柱：馬總統驚訝我突破門檻
台商回台 億光電子擬砸百億擴廠
台南市議會炒翻天 藍綠對罵
新式自體脂肪隆乳 罩杯升2級
大巨蛋 柯文哲：沒有要銀行團接管
接管大巨蛋？遠雄：尊重銀行團意願
小鮮肉泰大學面試 學姊認輸稱臣
MERS疫情 韓第2家醫院局部封鎖
參選2016否 宋楚瑜：8月份明確交代
日淺間山火山爆發
轉播方式多元 齊為中華男足加油
以為會被收押 射反射鏡出氣罪加一等
新疆火焰山熱到68度 遊客體驗7分熟
ATP官網改版 盧彥勳配大國旗超帥氣
談宏達電 宣明智：台廠不是省油的燈
遠雄：要建棒球博物館 市府卻要錢
曼谷整頓市容 週一禁設路邊攤位
台商論壇 經部：5成有意回台投資
林文伯：半導體8到10月 逐月增溫
紅色供應鏈 林文伯：徹底開放兩岸競合
進擊的巨人 上海電影節突禁播
美獨臂衝浪手 愛兒照曝光
新店氣爆案 欣欣天然氣3員工遭起訴
疑網友帶走國中女生 家長泣勸返家
陸新環保法按日罰 最高罰了7900萬
苗縣府員工爆料 育樂中心遭占用
大陸4月續增持美債 穩居美最大債主
寒士立蛋 萬粽一心祈自立
優衣庫代工廠 深圳爆工潮300人絕食
沒要銀行接管大巨蛋 柯文哲打臉鄧家基
韓持續乾旱 菜價飆漲危及百姓生活
賴清德：李全教道歉 考慮進議會
巨蛋誰來接 遠雄：各有協商對象
洪秀柱：台民主應吸引陸13億民心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
瓜地馬拉新駐華大使 外交部：近期到任
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
接管大巨蛋 財部：尊重銀行自主判斷
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
巴拿馬今年首季成長5.9%
陳偉殷勝投 變化球奏效
大巨蛋案 柯文哲：政策一貫沒出爾反爾
歷史不能遺忘 馬總統首頒抗戰紀念章
周麟出席巴拿馬傳統宗教慶典
林文伯：下半年半導體回到成長趨勢
尼加拉瓜將組團參加台北國際食品展
高盛擬推數位銀行 貸款小企業和消費者
Super Junior-M韓國遊記上市
毒販拒捕開車撞 警開槍逮人
轉為選舉內閣 洪秀柱贊成
涉掏空 曼秀雷敦製造商前董座起訴
朱立倫：新北青年住宅通用人性化
頭份化工廠 傳三氧化硫外洩
大陸離婚多是80後 結婚25分鐘閃離
褒忠花鼓嘉年華 傳統創新表演同台
MERS南韓列居家隔離日人 已返日
永達積欠薪資 教團籲勿核准轉型
角逐總統選戰意願 宋楚瑜：8月給交代
朱立倫：力促黨內合作團結
南韓演藝圈孝女 朴信惠名不虛傳
中市破網路簽賭案 下注金額逾15億
陳奕迅臭臉碎念 現身太原機場
印尼西納彭火山噴發 撤離4千人
台股盤中走低 跌破9200點
台灣高端遊 北京台旅會行銷到新疆
陸外交部：近期將完成南沙群島吹填工程
為中華男足吶喊 萬份好禮相贈
紅色供應鏈 林文伯：須面對全球市場
送河南公安局不作為錦旗 農民工遭拘
府會紛擾 李全教：我和賴清德應道歉
新台幣中午升3.35角
大巨蛋案 徐旭東：不影響接BOT意願
巴拿馬國會議員羅沙斯拜會周麟
永和街頭飛車 彰化永和警合力逮人
星外長：TPP攸關美在亞洲威信
陳雄文：基本工資審議會議8月底召開
修廣電三法 陸雲批未詢問消基會
遠雄：市府捨博物館 再索回饋金
網購吸客 大陸百貨業掀關店潮
下半年商服業景氣 徐重仁：一定更好
施暴打殘國中生 殺警案被告判刑
外媒：鴻海數位認證 恐遭駭客竊取
紙貓熊大軍飛菊島 松機先快閃
職安署長就任 專案勞檢千家業者
劉德立出席巴國華人基金會捐贈儀式
AIT公布官員合影 美台夥伴關係堅實
永達財務 教部將納轉型審核考量
清涼一夏 國產冷凍蔬菜今起銷售
離島駐守員警辛勞 澎湖警局慰問
看蔡英文站高處 洪秀柱自喻攀崖仰望
小英告網友 國民黨：言論自由兩套標準
國民黨：修憲案若落空是民進黨之責
中正大學植物保母 營造最美校園
看好古典樂市場 谷歌推Classical Live
太有錢遭批 希拉蕊：多數選民不在意
癌症年耗健保782億 肝癌藥漲很凶
欲拉騎士下馬 勇士拼40年來首只冠軍戒
小英與柱姐都愛貓 蔡想想VS喵喵咪咪
104年首例腸病毒71型 大陸移入
台中市荔枝銷星馬 封櫃啟運
印度戰機墜毀 駕駛獲救
長榮航駁反托拉斯案慢半拍 等洽談
立院三讀 設海洋委員會專責海洋事務
吳副總統：光電產業創造就業機會
陸官員來台搶人才 鼓勵年輕人赴陸創就業
像小夫媽 洪秀柱吃謝長廷豆腐
聲援Hydis工人 勞團內政部抗議
蔡英文：我非史上最有錢參選人
硫酸氣體隨風飄 頭份猶入避難狀態
調查：經濟加溫 聯準會9月升息機會增
台股收盤跌 46.70點
北市動物園孟加拉虎逃脫 已抓回
大陸創新政策 優化財稅扶持創業
7月起 彰化補助老人裝全口假牙
民進黨艱困選區徵召 布局漸明朗
醫師涉收回扣 檢方搜索6公立醫院
疑涉採購案 高榮等公立醫院遭搜索
欣欣天然氣與住戶和解 北檢建議緩刑
東京短片節星光閃閃 紀香最受矚目
台南府會僵 蔡英文籲國民黨處理
大陸環保稅法或2年內提出 懲罰力度強
台股收盤跌 46.70點
中藥師擬認證 藥學藥師界反對
陸電力一姐李小琳調大唐 黨媒：不準確
河北小官巨貪 家藏錢6億黃金37公斤
MERS抗疫 韓近7成民眾不信任政府
陳菊訪檀香山 高市籌辦港灣論壇
協商破裂 修憲案恐無望於大選複決
歐洲移民撐起一片天 匯款破千億美元
抗戰紀念冊圖片爭議 陸官允詳查
李小鵬獲批訪美 李鵬家族動向受矚
外勞工期展延 勞動部研議續留機制
基改油菜棉花浮檯面 悄獲許可
6月台指期跌 30點
CNN美食票選 菲律賓高居第2
鄧家基：盼銀行力量讓遠雄蓋好巨蛋
6月電子跌 金融持平
動物園孟加拉虎脫逃 麻醉抓回
國民黨提名洪秀柱 17日中常會核備
大陸的挑戰研討會 夏立言專題演講
製爆炸品 香港特首：社會不應姑息
僵局有解 南市府主管列席議會備詢
嘉義台北日頭烈 高溫35.5度
台股量縮下跌 守住9200點
有助提升士氣 郝龍斌：不排除參選立委
總統盼繼續維持兩岸和平
島國前進衝進立法院會館 遭驅離
台綜院估 今年經濟成長率3.35%
外媒：深港通 可能延後通
日淺間山火山微爆發 未傳災損
三大法人賣超台股79億元
台商：有實力 不必怕紅色供應鏈
宋再臨離台 粉絲送機索簽名
王文淵未出席台化股東會 王文潮代打
島國前進衝進立法院會館 王奕凱遭架離
K歌命案 辣妹獲判無罪
遠雄指市府同意延長工期 環保局：誤解
葉門蓋達證實：2號首腦遭美無人機擊斃
北韓兵前線投誠 南韓被指邊防疏漏
劉泰英鐵口 下半年台股不會上萬點
菲南最大叛亂組織 開始解除武裝
滾地球多 陳偉殷：補位有點累
中華射箭隊成績佳 桃園之光
遇危險馬上求救 智慧教室保校安
台積電愛地球 認購1億度綠電
來不及參加畢業典禮 國中生車禍亡
涉賄遭檢搜索 北市聯醫：配合調查
溫減法三讀 環保署：展現環保決心
併購宏達電？ 宏?：天真的想法
足協設300吋大螢幕 播中華泰國之戰
修憲恐破局 民進黨批國民黨杯葛
政院：重要法案通過有助推政務
西點軍校學成歸國 軍校生返國服務
MERS實驗療法 南韓為患者施打血漿
只上過1天學 同學哭著邀她畢業
涉證交法致中聯損失 檢調約談林鴻明
女人曲線塞滿面 呂豪文畫風獨樹一格
修憲協商 王金平：下午繼續努力
表演不尊敬 達悟族抗議九族文化村
漁業署：得滿福3號應無捕魚行為
環保署：新版環境即時通上線
台北市立動物園抓回脫逃虎 園方致歉
范冰冰目擊車禍 抱受傷童就醫
愛盲森林寶石皂禮盒 朱立倫推銷
廣西癌症病人潑汽油 醫師重度燒傷
新台幣收貶 1分
北京控菸令 2週只開8張罰單
林佳龍視察歌劇院 10月可望試演
新莊大拜拜 朱立倫祝賀祈福
呂慶龍邀法科技菁英與台合作
世棒12強 中華總教頭敲定郭泰源
中西醫搭配 好孕機率增
HTC在台銷售亮眼 Desire小兵立大功
大法師名導感嘆 超級英雄毀了電影
熱熱熱 用電量再創今年新高
不顧破相 準新郎警勇擒搶嫌
推原住民族自治 國民黨團盼在野放手
大巨蛋爭議 劉泰英：需靠政治力解決
涉採購回扣案 醫院：配合調查
幼照法修法 教團盼提升公幼比例
電子業領頭羊 民間投資達成率逾4成
拯救歐元 歐洲央行可購政府債券
下修台今年經濟成長 台綜院：出口差
前董座涉不法利益 東洋將提民事賠償
昆明南亞博覽會 台企成交近千萬美元
陸股2天重挫5.47% 股民：再見了牛市
看好前景 陳俊聖加碼宏?股票700張
修憲協商破局 朱立倫盼朝野棄成見
希臘債務協商陷僵局 日股收低
公立醫院收回扣千萬 約談7主任醫師
全國同步掃黑 西螺逮槍毒嫌送辦
華為智慧型手錶 大陸可能延後上市
戰強敵泰國 中華足協：盼掌握主場優勢
求突破 宏達電：想複製台灣成功經驗
海研5號沉逾8個月 7月中提移除計畫
新台幣收貶1分
十元午餐愛心嬤 捐2萬倍遺愛
75歲拿碩士 考上博士班再拚
美半導體廠 擬砸10億在台設整修中心
MERS疫情影響 陸客端午遊轉往日本
突尼斯通勤車撞車事故 至少14人死
取代英文數字 英公司推表情符號密碼
謝佩霓歸建 高市府惜才不捨
博物館法三讀通過 有鼓勵作用
星國洋服業非夕陽 夾縫生存拓商機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
傑布逐鹿白宮 黨內溫和派反應冷淡
不同調? 財部:大巨蛋不存在接管議題
百大美女票選 郭雪芙連3年摘后
物聯網來了 張善政：換腦袋因應變化
南華大學閒置空地 打造田埂意象
疾管署：網路造謠MERS 可罰50萬
桃園稽查輔導訴訟 三管保食安
醫師涉收千萬回扣 6醫院遭搜索
陸發展DRAM 技術IP關鍵
因應MERS 雲林演習備戰
遠通盃3對3籃賽 報名起跑
陸股估值過高 高層售股套現
男疑偷數十隻食蛇龜 準備變賣遇警送辦
風往那兒吹 醫療制度讓醫學畢業生惶恐
台港日名廚開講 29日開放報名
接大巨蛋？ 銀行團：開聯貸會議討論
洪秀柱南部選情 饒慶鈴：非常正向
德國首例 65歲男子染MERS亡
桃機三航廈競圖 擘劃國門未來榮景
骨癌無法參加畢典 縣長特別獎送到家
MERS德國奪命 男子遊中東返國過世
朝野各有盤算 修憲案無望於大選複決
大陸再打軍老虎 黑龍江省軍區司令落馬
丟拼板舟 蘭嶼鄉公所要九族文化村道歉
看好台中房市 大陸建設加碼深耕中台灣
反控北市府不作為 遠雄：沒違約違法
噴發灰柱 菲布魯珊火山蠢動
劉源：徐才厚致命性危害共軍人事
工行助拳 台灣產品挺進對岸
屏東冰品檢驗 15件不合格
接管大巨蛋？金管會：由銀行團評估
民進黨：新北區長涉抹黑 朱立倫應道歉
富士康與重慶合作 攻電商和智慧製造
北市：大巨蛋權利金跟博物館不可混談
陸配微創業 年營業額600萬
中市社區垃圾清運將調漲 環保局將勸導
鳳梨正當季 古坑推特產
柯文哲：有宋楚瑜建議 改進會更快
德當局證實：1人死於MERS併發症
港股收黑 創10週來最低點
女防疫員噴藥挨揍和解 動粗老翁仍送辦
巨石強森撞壞後照鏡 影迷嗨翻不要賠
易把家暴合理化 老虐黑數多
國民黨：地方首長備詢不該有附帶前提
香港議會討論政改前夕 加強保安
百大美女3連霸 郭雪芙感謝粉絲
北海道冠軍沾麵 19日限量開賣
銀行接管先決條件 債務人還不出錢
馬總統：一中各表走得通 不應被放棄
澎湖消防局北海慰問打火兄弟
再掌中華隊兵符 郭泰源接受挑戰
戒治所辦開心農園 教導栽種無毒蔬菜
動能趨緩 首季固定資產投資不足2千億
化工廠三氧化硫外洩 環保局要罰
WHO：南韓MERS疫情已趨緩
機上娛樂革新 超大螢幕玩遊戲看首輪片
頂新劣油案 越南查廠證據引爭論
中市兩車擦撞 一車掉落橋下2人傷
洪秀柱擬20日前會王金平 請益盼認同
大學指考 17日公布座位表
少女蹺家尋獲 家長不忍苛責
國際保險業務分公司徵稅4要件
立院休會 修憲案未送出
毛揆：身為國民黨員 支持黨總統參選人
吳興邦轉傳訊息 新北：記過處分
聯想控股香港IPO 吸引香港富豪
聶隱娘 侯孝賢盼大陸上億人看
美第一夫人訪英 推女孩受教權
大陸留守兒童 最想打電話給父母
詹姆斯神人級演出 堅信有能力一柱擎天
銀行團接管大巨蛋 除非遠雄還不出錢
獼猴調皮闖民宅 抓不到改誘捕
總統立委分開選 洪秀柱：民眾受不了
北市府：沒同意大巨蛋工期展延
台灣高薪指數 新增大立光等11檔
暴雨連5天 廣西8死3失蹤
湖南姐妹毒殺案 12歲嫌犯預謀20天
高鐵105年1月降價 交通部盼再提前
紙貓熊跨海遊澎湖 預料將掀熱潮
嚴防泰國進球 老將呂昆錡上陣
洪秀柱：若當選 實質推動閣揆同意權
F.I.R.飛兒樂團 加盟華研音樂
密碼管理網站LastPass遭駭客入侵
台北國際電腦展 義媒關注
立院休會 毛治國感謝通過法案
溫減法三讀 經濟部研擬開徵能源稅
港政改前夕現爆裂物 陸：不符公眾利益
郭采潔背對楊祐寧 高喊我愛你
政院：推動東南亞團簽證簡化
AIT售陽明山招待所 外交部：非古蹟
4人登記國民黨金門立委初選
敬酒糾紛打爆男眼球 警逮6煞
接見講美少棒隊 陳光復盼再接再厲
估價改 銀行投資性房產可大增
用電高峰提早到 台電籲節約
方志友挺孕肚 帶球入圍百大美女
希臘債務能否解 未來一週是關鍵
合宜宅安全鑑定 日勝生：尊重專業
校閱旗車卡卡 總統淡定
研究：巧克力可能有益心臟健康
17日西南風增強 台北高溫恐達36度
鳳林慢城上國際 世博會見中華民國國旗
回顧台灣動物越獄史 通通失敗收場
土地公婆遭竊 落網賊辯：擲聖筊神同意
北市：遠雄大巨蛋違法違約事實明確
國民黨修訂政策綱領 納入九二共識
北醫校長：推甄讓學生階級化
公立醫院收回扣案 放射主任醫師複訊
修憲案未過 國民黨：民進黨應道歉
甲車機砲槍塔性能遭質疑 國防部駁斥
大陸濫用抗生素 1年吃掉16.2萬噸
大巨蛋環評 批遠雄低估避難風險
史瓦濟蘭資訊通訊暨技術部長訪華
在野黨：修憲一事無成 民意將反撲
埃及法院正式判決 前總統穆希死刑
大統案判賠太少 消保團體17日上訴
燒臘遇上越南河粉 混搭風激盪新滋味
苦等冠軍40年 勇士締造歷史就差一步
南韓盼台北辦好下屆世大運
今彩539開獎
世足資格賽 中華男足半場落後2球
溫減法過關 台電：多管齊下因應
大樂透開獎
拓展島國視野 盼政府檢討海洋政策
遊中東返國 感染MERS德男不治身亡
王文潮：相信王雪紅有能力再造宏達電
謝長廷：吃我豆腐沒關係 別扯上我媽
蘇黎世產險違規 罰180萬元
磅秤專案檢查 合格率99.6%
日核災區食品輸台 兩業者遭起訴
大陸央企腐敗 內外勾結家族寄生
滬昆高鐵新晃至貴陽段 18日通車
松菸古蹟又現裂縫 文化局17日會勘
母親80大壽 邱婷辦北管亂彈音樂會
ECFA後續協議 海貿會長促儘快通過
達成公平正義社會 專家建議科技創新
與債權人談不攏 希臘總理爭取國內支持
浙江第3座核電站 2022年投用
擋不住泰國強攻 中華男足0比2吞敗
新宿歌舞伎町坑人店 警方掃蕩
台南市國際龍舟賽 外國使節團參賽
MERS疫情 韓逾五千隔離者禁出境
日本食品全過關 未預設7月解禁產地
希拉蕊貿易立場強硬 歐巴馬左支右絀
大樂透頭獎 1注獨得1.9億
今彩539頭獎槓龜
區長轉傳訊息 國民黨：綠無限上綱
希債情勢告急 歐元區債市剉咧等
海貿會台北辦事處 陸方盼探合作新模式
派重量級遊戲上陣 微軟索尼E3互尬
越南指控大陸攻擊漁船 違反國際法
陸民眾愛摸雕像胸部 好心人幫穿比基尼
美政府宣布 將禁用反式脂肪
日擬新酷日本戰略 宣揚魅力
搶世足門票 日本新加坡踢平
香港航空娛樂革新 經濟艙也有大螢幕
宏國大使赴少年家吃早餐 上千網友按讚
南蘇丹內亂 25萬兒童面臨飢荒威脅
中華男足輸泰國 總教練：滿意過程
台菲漁撈爭議 菲人出現反台情緒
協商破局 希臘總理炮轟IMF
美政府拍板定案 3年後禁用反式脂肪
美將禁反式脂肪 14種吮指美味恐消失
MERS疑侵捷克 來治南韓1病患住院
韓MERS疫情 再添8確診
防治登革熱 高雄累計19建築工地遭停工
照顧憂鬱症親友 別用激將法 多傾聽和鼓勵
中常會核備洪秀柱提名 中常委祝福
印度、中國若改善空汙 可降低國人死亡率
富家女為愛洗鉛華 買麵養家教子感恩
慶端午佳節 高應大僑生聯歡
北投新移民生活成長營 唱歌學台語
應景學包粽 外籍生：學問真不小！
熱愛台灣娶鄒族妻 高師大副教授獲頒梅花卡
國防部福利處集食公益助弱勢
避不開統、獨的總統大選
韓MERS 新增1死 共計20死
貿協搶攻陸商機 南博會臺灣館再創商機
牛市難得修正 保德信建議抱A股過端午
「蒲公英飛揚計畫」撫平童年性傷痛
臺灣集中保管結算所 每股配發現金股息1.5元
公立醫院收回扣案 醫師廠商漏夜複訊
加州公寓陽台塌陷 至少5死8傷
美將禁反式脂肪 食品業須因應衝擊
北韓遇百年大旱 糧食短缺恐惡化
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
房產大亨川普選總統 批歐巴馬也批同黨
女王草地賽首輪 盧彥勳不敵莫瑞
全球最佳航空 卡達航空第一長榮第9
梅鐸下月卸Fox執行長 兒子詹姆士接棒
白宮證實：蓋達全球二把手在葉門遭擊斃
強尼戴普飆演技 化身美國黑幫
鑑定神正妹 「大學生了沒」請來若槻千夏
俄將新增40多枚新洲際飛彈 北約批恫嚇
俄新增40多枚新洲際飛彈 美國務卿擔憂
FBI通報威脅警告 費城海軍設施急疏散
蒲亭：俄將被迫以武力對付侵略者
投信估台股回上升軌道 科技股帶頭
日月光認購綠電管理能源 成效顯現
瑞銀估Q3股優於債 行情先蹲後跳
環保教宗方濟各 將推動綠色生活
捷克MERS疑似病例 檢驗結果明出爐
傷後復出 凱瑞返回華府
中聯信託案 林鴻明500萬交保
川普插一腳 共和黨選情娛樂性增
高溫炙熱 東南部有焚風發生機率
MERS疫情 韓添8確診
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落實綠消費 夏季年省上億電費
媒合工業用水大戶 台中提高再生水使用
自我健康管理 屏東啟動遠距照顧服務
蒲公英俱樂部 傳秘訣互挺戒菸
幼教師環教研習營 暑期免費參訓
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李英愛婉拒周大觀文教基金會頒獎
921震災遭埋獲救 張景閎赴韓謝恩人
倡女孩受教權 蜜雪兒：美英挹注2億美元
公立醫院收回扣案 廠商林育良聲押
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廣西暴雨 1.6萬隻豬淹死
下小聯盟休整 陳偉殷：我很健康
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下放陳偉殷 球迷為殷仔抱屈
東石鯨魚池開放戲水 清涼一夏
被爆假冒非裔 美民權人士堅稱非白人
國道大溪路段車禍 3人受傷
電影象人約翰赫特曝罹癌 堅持工作不輟
4月巴西零售業銷售跌0.4%
張娜拉主演新劇記得你 重返螢光幕
美德拉瓦州議會挺台入TPP
傳合推機器人 鴻海：不評論
中聯背信案主管聲押 檢將傳林鴻道
嚴凱泰：多給台灣品牌一些信心
環境汙染導致職業病 大陸要追刑責
今夏同志遊行 英各使館傳禁掛彩虹旗
吃麻糬噎住 老婦鬼門關前救回
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救風箏撿鑰匙任務解除 消防局回歸專業
香港6/17審議政改方案 警方戒備
鴻海軟銀擬合資 量產機器人
傳鴻海攜阿里巴巴 入股印度電商
尼泊爾豪雨土石流 外交部維持紅色旅警
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創造產學雙贏 弘光新設護理博士班
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千年莫高窟要建主題樂園 學者憂毀遺產
抓通緝犯扭打 警槍走火1警傷
台江小水鴨裝發報器 追蹤候鳥遷徒
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癌症時鐘又撥快 食道癌飆升
抽籤官運不佳 于美人不選立委了
柯文哲：大巨蛋不能說解約就解約
松菸外牆剝落 文化局現場會勘
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待用行膳箱 挺農民助失親
閏秒 7月1日全球同步多一秒
日上半年新單曲銷售量 AKB48奪冠
傳香港激進者製彈 欲炸立會
陸落馬軍虎增至37人 首見武警少將
新北涉貪4官警遭圖利等罪起訴
MERS疫情 韓未出現新增死亡病例
學團連署反漲學費 籲教育部凍漲
巴菲特入股澳保險業 順便打量其他標的
陳偉殷下放 總教練指事先有說明
港偵破製造爆裂物政黨 遭疑嫁禍本土派
實價登錄資料 7月起免費下載
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圓仔2歲生日趴 18日起開放民眾報名
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
iPhone綁約價 蘋果抗罰敗訴
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
紅色供應鏈 吳嘉昭：需創新差異化
加國安省長：不信華裔廳長受中國影響
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五子命案 花檢：疑行凶照片未在卷證中
南電董座：我用宏達電手機
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拍婚紗美照 先懂契約權益
前早安少女後藤真希懷孕
士林區前港街女子遭割 凶嫌疑患精神病
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技師會勘松菸古蹟 磚牆龜裂無立即危險
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9旬老婦罹胃癌 微創手術後3天下床
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再以合作模式出線 鄭永金宣布選立委
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立案登記制實施月餘 大陸法院忙翻
菲爾柯林斯砸3300萬美元 買翹臀珍舊宅
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上海股市V型反彈 收復4900點
272處盜採土石坑洞 屏縣回填64處
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正義黑心油案 雄檢追訴上游廠商
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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金秀賢新劇 收看人次破770萬
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
義美、新東陽粽葉 二氧化硫過量
MERS捷克疑似病例 證實未染病毒
情殺前女友 張彥文延押
BNI高雄啟商機 業者交流熱絡
BRT改幹線公車 一路直通海線
酷MA萌炫腹失敗 利得彙輕鬆秀
開發金華創毅達基金成立
端午連假首日 17班客輪進綠島
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一哥作威橫行 西螺警逮集團7嫌
徐悲鴻遺孀廖靜文逝世 享年92歲
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台北羽球公開賽 世界前十好手較勁
迎端節 中市國光里包4千顆粽贈弱勢
國中游泳教練被打 頭部撕裂傷送醫
硼砂致癌禁用 新北鹼粽仍用來源待查
不滿被指黑金 南市議員潑水新聞處長
人安募集社會資源 寒士提前慶端午
嘉義憲兵隊 端午包粽獻獨老
世衛：MERS爆發敲響一記警鐘
嘉警包粽送愛心 關懷弱勢
南韓爆MERS 世衛：一大警訊
星巴克特色門市 用咖啡全球遍地開花
逛書店被相中 崇右學子躍大銀幕
輕軌票價 高市促高捷再提方案
協議失敗 希臘很可能退出歐元區及歐盟
熱島效應 用電再飆今年新高
亞投行 日媒：陸擁重大事項否決權
齋戒月到來 新疆封齋遭官方控制
網路賣私菸 雲林吳男落網
馬總統：希望現狀持續運作下去
大玩中台灣彩繪飛機徵圖 首獎10萬元
大武焚風70年來6月最高溫 1遊客中暑
網攻威脅 航空業者憂洩密遭勒索
坐板凳1年 伊戈達拉榮獲冠軍賽MVP
光天化日施暴 4男砸里辦公室
全國模範警察 快樂遊金門
經營地下錢莊 81歲老翁送辦
客委會力挺 苗栗市（火旁）龍繼續辦
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愛河龍舟賽揭幕 香港隊來台競渡
Fed決策會議聲明將出爐 台幣小升
飯店暨餐飲設備展 攤位數破600
中澳簽自貿協定 中醫師赴澳享配額
夏日美食季 吃美食感受生活美學
搶救老樹 集集招募護樹志工
刑事局：五子案照片96年間已給花檢
仲夏遊太魯閣 划獨木舟享野餐
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旅美學人遺愛 贈嘉市災情勘查車
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菲外交部：漁業執法協議 不涉及劃界
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大陸房價 專家：一線城市恐暴漲
義美：每批粽葉有驗也有洗
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喬治亞洪患 動物園逃獅咬死人
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華信航空彩繪機徵圖 首獎10萬
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科教館餐廳氣爆 2人受傷
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經部：中澳FTA影響小 推台澳FTA
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7人座MPV添新兵 Odyssey上路
港股收高 靜待美聯準會決策
仰德挑戰賽 業餘溫楨祥領先
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李艷秋申訴性騷 自由：已依程序走
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蘋果抗罰2千萬敗訴 法院：開罰有理
澎湖科大與福朋喜來登簽署合作備忘
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藍總統立委辦公室 李四川任總幹事
新莊都更案捐社會住宅 全台首例
瓦斯工擁雙槍自重 宜警上門逮捕
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台灣大選 梅健華：美不偏袒特定候選人
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研究：全球地下水正快速消耗
西南風再增強 台北18日高溫破36度
希臘總理喊話 不要踩退休金底線
公款吃喝 中投證券前書記遭撤職
調查：38%看好下半年購屋時機
李昌鈺過往 你不知道的太平輪歷史
大巨蛋執行長何金樑 轉調客委會
國民黨徵召副議長陳雙全參選澎湖立委
傳滯留廈門 林鴻道：參與帆船賽事
中職選秀近80人報名 歷年最多
巴勒斯坦團結政府總辭
批邱毅是全世界最禿垃圾 男子獲判無罪
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國民黨將成立總統立委選舉辦公室
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北京回應川普 中美經貿雙向互贏
蘇嘉全：立委至少成長10席 才能過半
五子命案夫妻成白骨 留謎團待解
安倍二戰演說在即 可能談慰安婦問題
日本20縣市好吃好玩 旅遊節一網打盡
喬石遺體19日火化 大陸降半旗致哀
法德俄烏外長巴黎會談 討論烏東危機
禁穿越馬路 大陸「你醜你橫穿」效果好
協議如不成 希臘央行：恐導致退出歐盟
菜鳥教練領軍 生嫩勇士照奪冠軍
印度外長遭爆為爭議大亨向英國關說
保證金未繳足 3家旅行社遭廢照
亞投行成員 或將超越亞銀
集保：股東會電子投票大增
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 1注中獎
日：不容大陸南海造島變為既成事實
波媒讚台：經濟奇蹟華人世界首例
喬治亞猛虎出籠 咬死1人後遭擊斃
美學者：大陸近期軍演展示犯台實力
聯準會宣布決策前夕 美股開盤走高
韓MERS疫情 增至23死165確診
世大運迎戰MERS 中華隊準備好了嗎?
義美澄清粽葉批批有檢測、清洗 要求複檢
台中公車亭18日起禁菸 違者開罰
陽光員工的辛勞 5600位顧客齊聲讚
陳國恩署長籲重視警察執法尊嚴
「君雲同遊」頂級仲夏輕旅行
苦練成黑金 南安國中勇奪全國躲避球季軍
政院推動簽證簡化 拓展東南亞市場
分享美食「搖」竹琴 新住民關懷長者伴共餐
「新意滿滿‧黎明有愛」活動 邀新住民包粽做公益
結盟多校跨界合作 移民署喝咖啡聊世界
誰需要和平協議？
Google Nest Labs 發表最新家居產品
婆媳齊包粽 傳承文化交流情感
美食無國界 新住民與原住民PK手藝促交流
指示開拓僑生生源 朱立倫：僑力就是國力
越配開課教越語 社區民眾全家共學
外配夯考導遊執照 各家旅行社爭搶
洪秀柱：王若要續留立院 建議選區域立委
粽葉二氧化硫超標？義美澄清疑慮
王金平 回不去了？
希臘協商破局 法：歐洲恐蒙嚴重後果
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
希臘命運未卜 歐股全面下跌
希臘願有條件讓步 與債權人締協議
葉門首都沙那5起爆炸 至少31人喪生
歐洲議會初步通過全面禁止複製動物
美聯準會維持利率不變
美聯準會官員：經濟足以承受年底前升息
IS宣稱對葉門首都爆炸案負責
聯準會維持利率 美股收紅
美汽油存量意外大增 油價下滑
葉倫：可能今年稍晚升息
美學者：北京說法無突破 盼南海降溫
美升息時機 分析：最快9月
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投信：陸股及亞股 定期定額新寵
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福特推野馬跑車50周年紀念版
長堤古蹟活化 台商作示範
富邦證投資銀行業務強 頻獲獎
美媒：莎莉賽隆與西恩潘分手
令狐榮達參加蒙特婁僑界公祭
蘇格蘭百歲人瑞 全球最高齡伴郎
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全台晴朗炎熱 北部午後雷陣雨
葉倫警告希臘談判破局 全球恐陷動盪
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洪秀柱南加後援會 陸續成立
美軍戰略司令21日訪韓
王建民傷癒復出 4局失1分
聯邦網站遭駭 加政府不姑息
內灣與日長良川鐵道 預定9月締姊妹線
口腔癌友吞嚥難 便當打成泥吞食
台南抽檢端午應景食材 5件不合格
基隆夜釣鎖管夯 開放報名
屏東滿州欖仁溪生態遊 優惠大放送
五月天推出夢幻女聲 林憶蓮跨刀獻唱
水污法限期改善準則 將按次處罰
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全球第3帥男星 湯姆哈迪扮蘇聯特務
露國人力中心動土 感謝台灣援助
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第一線獲國際傑出顧客關係獎
馬政治獻金案 特偵組偵結
捍衛人權 美9團體智庫籲與中對話
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陳水扁政治獻金案 特偵組偵結
曾燙雷鬼頭 羅志祥撐1個月不洗
生態定向運動 親子端午徜徉大自然
台車隊在美挑戰最困難自行車賽
巴西市場不景氣 聖保羅工業減投資
徐旭東：我看起來有需要接班嗎
馬總統視導601旅 傾聽官兵心聲
紫外線達危險級 竹苗高屏超曬
國際分享減碳策略 環署邀各界參與
網路買母乳強身 喝到病毒防不勝防
遠傳股東會 徐旭東鼓勵開口說愛
中國移動遭點名：寄生家族蠶食公產
芝加哥機場驚魂 客機差點相撞
露國公文系統電子化 台灣捐助
圓明園西洋樓遺址開挖 開放參觀
3高腎臟病患過端午 吃粽有訣竅
越南漁船再傳遭陸船攻擊
鄭明典：水氣不多 天氣仍高溫炎熱
宏達電M9+、E9+進攻北美市場
調查：4K2K面板 5月出貨微降
新台幣早盤升4.09角
想飛的季節 熱氣球飛行傘繽紛一夏
美媒：陳偉殷下放可疑 可能告別金鶯
反撙節 希臘挺政府群眾國會前抗議
馬總統政治獻金案 特偵組查無不法簽結
駐德處辦座談 說明台灣內政外交
廣達通過配發4元現金股利
香港立法會繼續審議政改方案 今或表決
涉潑雞糞暴力討債 5嫌送辦
台灣提倡議欠影響力 駐美處駁斥
林百里嗆小股東 股利那麼多還有意見
中日關係漸暖 日對陸投資仍續降
王金平若要回立院 洪秀柱：到地方選
MERS疫情緊繃 南韓隔離民眾渴望透氣
小股東阻撓議事 林百里嗆聲
赴美與蔡同規格 洪秀柱：現在去像趕考
魏應充魏應交資金異常 交彰檢偵辦
台灣民眾赴陸免簽 7/1上路
IS使用K-2C步槍 南韓承認為韓製
泰16學生搭小貨車被撞 無人重傷
指考防弊 帶通訊穿戴裝置入場扣5分
洄瀾灣日出節19日登場 為夢想出發
端午節遊宜蘭 國道客運3至5分一班
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台援建巴國公共計畫 推動台商參與
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
端午節 北中南市場名粽報你知
全球人道援助創新高 卻難應付需求攀升
55歲向學第1名 大學畢典竟沒她
端午假期 台灣好行慈湖線推4好禮
指考防MERS 發燒咳嗽送個別試場
北投民宅頂樓加蓋火警 火勢撲滅
洪秀柱：將拜會宋楚瑜
馬總統視導601旅 向殉職將士致敬
帝國之子光熙拍廣告 數錢數到手軟
陸5月房價止跌回升 一線城市領漲
南鐵環評訴訟案判居民敗訴 全案可上訴
DRAM後市 華邦電保守看
政治談判如破局 歐銀不能提供希臘融資
赴陸免簽 國台辦：讓兩岸民眾越走越近
盤中量縮整理 台股端節前觀望
謝龍介：賴清德已列前議長賄選案被告
簡陋棚戶區 李克強：不解決沒社會公平
德女網重砲里希琪 狂轟27愛司創紀錄
警察接送考生服務 6縣市不提供
談兒子 徐旭東期許：Work Hard
詐騙電話每天轟 農婦150萬差點飛了
庶民指標轉負向 看好台滬通效應
關心HTC 辜成允:希望台灣企業都能做得很好
苗栗影城開幕 賣4000張99元票
彭于晏化身浪人 大鬍子笑讚帥
英安全科技展 台灣精品鋒芒畢露
總統視導601旅 勉批評轉化改革動力
紅色供應鏈威脅 焦佑鈞：台廠要跑更快
談併購 徐旭東：像男女關係忽冷忽熱
大陸國台辦：不介入不評論台灣選舉
南鐵環評訴訟案宣判 居民敗訴
粽子熱量高 調味料鈉含量驚人
談HTC 林百里：問題在行銷
政治獻金案查無不法 總統欣慰還清白
朱立倫包粽 祝洪秀柱包中
洪秀柱：我比較實在 蔡還沒想出東西
巴拿馬首季外資成長32.2%
徐佳青聽說的 爆料扁收錢案簽結
南韓國會通過國務總理黃教安任命案
陪噴殺蟲劑 陳國恩：這不是員警該做的
屏東公衛護士招考否 議會決定
洪秀柱出線 李四川建議訪美
金門抽驗國小和幼兒園蔬果 甜桃不合格
歐洲復興開發銀行 9月來台說明商機
刮痧治療中暑 小心感染引發筋膜炎
台菲漁業執法合作協議 露曙光
赴陸免簽 政院：兩岸互動正面行動
大巨蛋執行長何金樑轉調 柯文哲尊重
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應尊重環評專業 南鐵訴訟案居民敗訴
南鐵環評案敗訴 自救會：堅持到底
新台幣中午升2.01角
收買偷渡船折返風波 印澳再槓上
新北檢驗端節食品 蝦米二氧化硫超標
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紅色供應鏈浪潮 林百里：沒影響
傳新iPhone機殼 強度更強
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陳致中：應該徹底還扁一個公道
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601旅攻擊隊長：檢討很痛 跌倒站起來
馬總統政治獻金案 特偵組新聞稿全文
陳水扁政治獻金案 特偵組新聞稿全文
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美非裔教會傳槍響 疑白人男子犯案
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男大生捐肝救父 帶疤光榮畢業
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端午節 農糧署查獲糯米廠混進口米
甲醛三聚氰胺超標 ZARA杯子被擋關
馬總統政治獻金案 特偵組：無犯罪事證
大陸電商6/18促銷 4成網友吐槽
端午連假 竹縣觀光旅遊端好康
端午連假 澎湖海空交通雙管齊下
梅雨季雨量豐 奧萬大飛瀑氣勢雄偉
雪豹科技成立台灣紫牛創業協會?
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李四川：洪秀柱團隊下週進駐黨中央
日系車打價格戰 現代不跟
北市開放同性伴侶註記 伴侶盟肯定
香港立法會否決政改方案
賴士葆：可能開臨時會討論修憲
南橫打工墜崖 男傷重不治
新日本旅遊節 花博FUN端午
好厲害 日本軟銀新機器人有情緒啦
前台南議長賄選案 賴清德列被告
南投災防中心 總統盼成東南亞培訓中心
台胞證免加簽 綠營提醒防止可能後遺症
投手未復健違約 判賠桃猿百萬
助理教授箭傷漁民 無殺人犯意不起訴
宗教團體可登記宗教法人 政院通過
復航澎湖空難對年法會 林明昇全程參加
文萌樓公辦都更 北市：已輔導
義美認購250萬度綠電
專竊工地旁商家 工人挑下雨犯案
談王金平選立委 洪秀柱：黨中央氛圍如此
贈黨工台南粽 蔡英文：吃完準備打選戰
澎警與警友會端節慰問列車
台股收盤漲 28.54點
洪秀柱蔡英文兩份民調結果 南轅北轍
相親沒愛情滋味 鄭柔美盼戀愛結婚
達賴喇嘛獲美國頒發自由獎章
香港政改方案否決 正反互譴責
光州世大運拚金 從食開始
潑水事件延燒 林燕祝指遭網路恐嚇
遭批強清街友財產 新竹市府澄清
台北股市收盤漲 28.54點
終於等到妳 美10元新鈔將出現女性肖像
3公尺長超大粿印 宣傳宜蘭有機米香節
鴻海軟銀阿里合資進軍機器人 軟銀占6成
加入TPP 增台罐頭外銷競爭力
Nutella榛果醬 義國民點心
7月台指期跌 5點
小吃店不務正業 專營外勞高利貸
7月電子漲 金融期跌
台股震盪走高 站上9200點
最後才女 張充和102歲在美去世
牛棚電話沒掛好 投手教練揮白巾被消遣
女富商追債務 找幫派助勢
推自行車 毛治國：先休閒再通勤
民攔習近平車喊冤 臨演10秒擒拿補位
大學調漲學費案 吳思華：從嚴審查
列被告 賴清德：真金不怕火煉
馬總統與601旅官兵座談 士官長提法輪功
中捷改善計畫 中市府審查通過同意復工
郭台銘看軟銀新機器人 更聰明健康
峇里島羊群離奇死亡 居民恐慌
毒鴛鴦抱2月嬰落網 警充當保母
美教會槍案 非裔州參議員遇害
廣達：今年營運逐季成長
陸女熬夜玩手機猝死 眼睛仍盯螢幕
鴻海軟銀阿里三強 進軍全球機器人市場
香港政改遭否決 一分鐘看懂
陸公安部：今年內實施卡式台胞證
陸推核電走出去 訂5年目標
香港特首普選方案被否決 大事記回顧
遊樂設施演習 劍湖山登場
打擊黑幫 竹縣警逮15名黑道份子
三大法人賣超台股55億元
手作管樂達人張尊宗 碧潭飄魔笛樂音
換季撢被手骨折 骨質疏鬆惹的禍
重機停汽車格遭移 警：可申訴
簽結矚目案件 特偵組當色盲僅識黑白
徐旭東：2年前 蘋果就想卡位精品
列被告 賴清德：被亂誣告的結果
賴清德列被告 李全教籲誠實面對
馬政治獻金案簽結 周玉蔻：正面迎戰
洪秀柱：馬不太會溝通 但政績不能抹殺
機上娛樂系統創新 乘客闔眼自動停影片
六張犁站電扶梯夾傷女童 右腳趾受傷
燁輝股利維平盤 迎戰多變鋼市
準醫師臨床測驗 未來擬擴至牙醫師
國小志工媽媽服務 20年如一日
台高階官員訪菲 推進漁業執法合作
特偵組：馬總統沒收頂新錢
摩鐵偷情遭抓姦 判賠1100萬
端午粽量大 越南糯米當國產米賣
馬雲：未來30年 機器人成生活要角
Apple Watch 6/26上市 台灣首波10據點
羅智強：造謠者惡業不是不報
惜售 北市新店面供不應求
女力至上 日系啤酒進駐台北時尚圈
愛警察徵稿 陳國恩頒獎
和角頭同名倒楣 墨國多人疑遭擄
新台幣收升 1.99角
劉若英產後回歸 9/19巡演開跑
中捷改善報告送議會 等議會同意復工
台東濫墾開罰 鄉長鄉代會主席列名
培育接班人 小提琴家林昭亮資助赴美
改善計畫通過 北市：中捷最快7月復工
導正亂象 媒體人催生傳播管理獎
台北國際食品展 雲林30廠商參展
超有錢西印度3村 總存款336億
聯想強攻台灣 消費PC市占目標1成
靜待日銀例會 日股跌破2萬點大關
平底鍋當討債凶器 香菸摻毒餵賭客
賴清德列被告 謝龍介否認提告
取代加拿大 陸人成美住宅最大海外買家
涉恐嚇詐欺地主 16犯嫌送辦
日本腦炎新增2例 疑被豬舍蚊子叮咬
廢棄物創作藝術品 留給母校最美紀念
新北南瓜節 比賽大南瓜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
新台幣勁升1.99角 近兩年最大升幅
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
全度妍揮刀扮俠女 8月上映
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
聯合國：6000萬難民 數量前所未見
首辦製茶技檢 丙級技術士年底出爐
葡萄牙南部車禍 3荷蘭觀光客喪生
宗教團體法通過後 廢除監督寺廟條例
鼓勵學生閱讀 議員贈書4500本
超商雙雄 董監改選換血
中捷部分路段先復工 中市：不影響進度
網路散播MERS謠言 新北移送檢偵辦
陸招商優惠不再 律師：台商需調整心態
貴州湖南高鐵通車 3小時就到
暴力討債集團搞信用評分 宜檢警查獲
上證綜指再挫3.67% 失守4800點
洪秀柱請益之旅 拜會王金平
光華商場推光華娘 萌外型成宅男女神
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街頭藝人高鐵站快閃 旅客驚喜
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人形機器人擂台 7月爭艷館開戰
洪秀柱請益 王金平：國民黨真的團結了
印巴總理下月會晤可能性增加
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阿里巴巴富士康入股軟銀子公司
端午吃開運蔬果 吃出好運氣
MERS疫情 陳馮富珍：短期內控制
法專家：不排除境內自殺攻擊可能性
潘孟安視察台鐵屏東新站 促建恆春支線
丹麥大選戰況激烈 總理尋求連任
中年男子常腰痛 腎臟長滿水泡
政改方案未過 港府：特首無法普選
10大癌症死因 雲林肝癌居首
限制軍公教二度退休年資 違憲
政改之後 梁振英：重經濟民生
桃猿封王 全家超商18至20日推優惠
掃描QRcode 查機車定檢好方便
警察考試雙軌惹議 監委立案調查
陸股崩跌 港股蒙塵
竊占國土案 劉政池：因受訪誇大其詞
民眾赴陸免簽 台商盼政策持續
民進黨：繼續支持香港人民追求民主
王令麟獄中享特權 多位典獄長遭彈劾
找回信賴感 食品GMP下週移轉民間
包粽做愛心 朱立倫：助弱勢過端午
江啟臣會勘中橫便道 要求強化安全
感佩志工義舉 9旬翁柯維洲捐大體
光環舞集30週年力作 舞輪脈桃園登場
首爾將調漲公車和地鐵票價
香港發生搶劫脅持人質案 已被捕
雲門稻禾莫斯科首演 池上稻浪感動觀眾
政改方案否決 香港前景不明
警力不足 流浪狗擔任巡邏任務
染腸病毒躲稽查 幼兒園要學生躲起來
刑事局執行全國大掃黑 檢肅17大哥
罹患肌萎生命如流星 手繪攝影留下美好
台北休士頓姐妹市 長榮拉近距離
北市開放同性伴侶註記 社民黨喊話
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
加拿大國慶節 誰能戰勝野牛送機票
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）(更正)
滑鐵盧200週年紀念 歐洲呼籲和平相處
教宗環保通諭 台天主教號召青年愛地球
毛揆盼長照保險法儘速通過立法
散播MERS謠言遭移送 最高罰50萬
男子兜售國中小個資 歐陽娜娜也受害
金秋特選枸杞丁基加保扶超標 下架
台菲簽漁業執法協定 菲官員建議再溝通
防治登革熱 高雄楠梓6戶養蚊遭重罰
義不容辭為團結 王金平：成功不必在我
台胞證免簽卡式化 陸委會籲尊重分治
開創韓流新紀元 南韓成立韓流企劃團
周線3連黑 上市市值跌破27兆
王是否選區域立委 朱立倫：照制度走
新台幣升幅近2年新高 短期仍可能走強
環保尖兵 北投垃圾焚化廠通過環教認證
王金平：為言行不嚴謹向大家致歉
雄風不振致失和 睪固酮過低作祟
19日高壓減弱 全台天氣轉不穩定
復興澎湖空難週年 辦追思祈福法會
澎監端節送書 砥礪收容人迎光明
香港政改否決 陸委會籲與港民持續對話
假日遊鹿谷竹山 免費接駁再送茶包
網傳兩岸互設辦事處 經部：誤會啦
特殊畢業禮物 花蓮化仁國中獻愛心
新北：石農肉粽 好吃又助人
台菲海上糾紛 菲籲持平報導
車上藏槍心虛 駕駛遇警舉手投降
南韓遣返漂流入界的北韓船隻及船員
香港政改 大陸：少數人妨礙民主進程
龍巖：投資彰銀 不爭董事席次
國際龍舟賽 AIT官員盼奪標
爽爽貓好萌 炎亞綸壁咚最有感
錢花在刀口上 公建績效不彰刪預算
投顧：美升息步伐將緩慢漸進
醫師收千萬回扣案 廠商300萬交保
泰國出現首起MERS病例
台灣名品展 逾千台商寧波搶商機
洪秀柱：吳伯雄說我選總統比嫁人容易
北市火警 警消馳援
世大運網球場工地鄰校區 環評補件再審
泰國商人體內檢出 MERS病毒
王金平全力支持 洪秀柱：非常感謝
MERS觀察 陳馮富珍：韓病毒未變異
政改被否決 政府續支持港人追求民主
涉放高利貸坑外勞 男遭逮送辦
張隆志赴牛津大學演講數位典藏
長江南京段貨船翻沉 載兩百噸氫氧化鈉
香港政改遭否決 學者：泛民建制缺互信
梅雨豐沛 日月潭九蛙潛水全記錄
泰國證實 境內1中東男子感染MERS
MERS確診 75歲阿曼人在泰發病
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散播MERS謠言 打卡紀錄現蹤
培育長照人力全面啟動 學校先開學程
大陸公安部：處理暴力事件要依法用槍
掌摑學生爭議 洪秀柱：盼師生相會
民進黨：網路抹黑變本加厲 交警方追查
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紫牛戰隊5強出爐 前進北京創業之旅
李宗盛首場倫敦演唱會 22日登場
越南米混充國產 業者接受調查
中聯背信案 林鴻道返台接受訊問
房子在龍腦拒搬 柯文哲前往開釋
滑鐵盧戰役200年 敵人成盟友
小三通口岸運作 陸委會：已部分恢復
花嶼國小畢典 空軍馬公基地敦親睦鄰
台商端午聯誼活動 副總統將致詞
美非裔教會槍手在逃 警方公布照片
管罄性感金曲走秀 袁詠琳露背
MERS首現泰國 患者來自阿曼
澳門台灣週 天燈揭幕呈現生活態度
澳門台灣週 藝術家傳遞夢想
端午連假 高公局供國5即時路況
面對人生無常 新移民之子不氣餒
南非毛小孩父母 花錢不手軟
持16萬筆個資販賣 假老師複訊
面對美軍佈雷封鎖 大陸掃雷能力不足
混越南糯米糧商 堅稱全售國產米
尼泊爾恐爆E肝 孕婦衝擊最大
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美教會槍擊案 聯邦當局投入調查
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金管會:大數據統計資訊平台正式上線
以色列科技展 台商大秀實力
解決希臘債務 歐元主席不樂觀
網路投保第三階段啟動 保額及險種增加
湛江孕婦到院生產 寶寶竟然不在肚子裡
英男性熱衷顧門面 美容業者好忙
申辦2022世界盃 卡達給非洲足協5千萬
募善款 南非200多富人露宿嚴冬街頭
保護消費者 金管會3制7月上路
日本可望發行人民幣債券
印度回收美極泡麵 壓碎當燃料燒
經濟數據激勵 美股開盤走高
失戀苦 德男家當鋸成一半拍賣
南市怪屋蓋40年未完工 荒廢問題多
美南卡教會槍案 傑布布希取消行程
中東人赴泰醫療者多 成MERS隱憂
台灣文化沙龍英倫起跑 影像展現文學美
IMF總裁：大限前沒協議 希臘面臨違約
〈食品一周大事〉美3年內禁人工反式脂肪食品
〈時事評論〉自己的憲法 自己修
時代雜誌亞洲版 蔡英文上封面人物
抽檢誤會一場！鄭文燦大啖義美粽還清白
MERS疫情 南韓再添1例確診1例死亡
〈科學新知〉醫生如何診斷未曾見過的症狀？
台北龍舟賽 AIT處長不畏高溫喊加油
環保又省錢！星級飯店推無備品環保房折扣大
南卡槍擊凶嫌被捕 歐巴馬將發表談話
攸關TPP貿易法案 美眾院表決通過
歐巴馬痛批南卡槍擊案 籲檢討槍枝政策
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐元集團希債會談結束 仍未獲協議
歐元區22日緊急峰會 商討希臘危機
希債協商破局 歐元區召開緊急高峰會
丹麥國會大選 出口民調：勝負難分
時代雜誌專訪 蔡英文登封面
蜜雪兒攜女教堂點蠟燭 悼槍擊案受害者
美股大漲帶動 歐股收小紅
美股大漲 那斯達克指數創新高
丹麥大選似變天 右翼反對陣營料險勝
美元走弱助漲 油價上揚
拍陳怡君 陳怡蓉探索海底世界
法片新郎嫁錯郎 大談性向議題
歡迎光臨今日溫泉 入選韓國富川影展
比利時國會友台小組 歡迎南海倡議
重演魔鬼終結者 阿諾蠟像館扮自己
時代雜誌：蔡英文自信又堅定
債務談判無解 希財長警告危機臨頭
房仲：把握H2輕稅期 北市公寓省很大
財部將辦兩岸租稅協議公聽會
洪秀柱：我不認為蔡英文是一位強的對手
丹麥大選 總理承認敗選
天氣不穩定 各地留意午後雷陣雨
醉漢醫院動粗 打傷急診室護理師
韓藝人金賢重以警戒兵身分服役
馬沙溝沙雕展 20日穿比基尼免費
高市凹子底迎端午 喝玉荷包啤酒消暑
實價登錄免費下載 新措施7月上路
暑假赴美好划算 親子遊首都
丹麥大選翻盤 反對領袖自願組閣
新北市國際鼓藝節 震撼登場
東石龍舟賽 海鮮供遊客品嚐
潔西卡艾芭經商 嬰兒品美妝一把抓
台灣展現民主力 各界都關切
2014年巴西百萬富豪人數減
搭火車遊瑞士 旅行通行證最划算
美眾院通過貿易快速審批法案 送返參院
台灣參加墨西哥國際包裝展
檸檬奇異果自製沾醬 吃粽更對味
駐阿根廷代表處赴烏拉圭辦行動領務
端午首日國道大致順暢 部分景點壅塞
韓與中美洲FTA談判啟動
哥國中華學校慶週年 駐處捐藏書
周麟夫人巴拿馬舉辦婦女會員大會
旅阿根廷台僑慶祝端午節
端午連假何處去 新瓦屋賞音樂
格雷的50道陰影續集上市 粉絲大排長龍
把握5原則 吃粽不增重
長江貨輪翻沉 2人失蹤
全台紫外線拉警報 端午出遊必防曬
貢寮慶端午 澳底海上龍舟競技
世界最老人瑞過世 享壽116歲
工研院海外科技做公益 緬甸設水廠
半導體B/B值 今年首度跌破1
省電36計 輕鬆省電你可以這麼做
香港政改案遭否決 中共黨媒抨擊泛民
端午節遊南投 鯉魚潭看獨木舟賽
政改之後 港媒：聚焦改善經濟民生
南卡槍擊案 美共和黨避槍支和種族議題
美電視網多元化 首見非裔晚間主播
蔡英文登時代封面 洪秀柱：很好啊
長榮首航休士頓 美國會議員祝賀
關之琳又被傳罹腦癌 經紀公司否認
越副總理訪陸 聚焦南海問題
香港與人權 美搬上S&ED與中談
兩岸創新交流 藍率青年創業團訪陸
中俄據稱重談歐洲野牛氣墊登陸艇合約
婉拒洪秀柱總部主委 王金平：立院為主
貢寮龍舟賽 澳底漁港競技
立榮台北金門班機折返 空中巴士支援
持16萬筆個資販賣 假老師收押
共諜案鎮小江 延長羈押2個月
下週汽柴油價 持平或跌1角
國軍文創商店 1比1黃埔佩劍吸睛
港府重啟政改？現屆不能也不會
挪用公益 陝西救災中心變身豪華酒店
中聯背信案 林鴻道2千萬交保
轉職業首戰 潘政琮：目標留給自己
南韓：MERS疫情穩定 仍需觀察病例
混越南糯米案 農糧署：全案查到底
北市龍舟錦標賽 柯文哲幫選手打氣
匹茲堡發明展 台奪36金32銀
外籍人士愛台北 書庫當志工
蔡英文包粽 歡慶端午
李亞鵬投資百億房地產 1折慘賠轉手
新燕案 新北：檢方未傳喚未調卷
中央氣象局氣象報告
台灣恐中 美學者憂心
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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學童闖高捷大哭 捷運警妙用泡麵安撫
敞篷車隊跨海澎湖 馳騁街道吸睛
酒窩好會夾 洪百榕臉書下戰帖
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MERS疫情穩定 南韓監控是否擴散
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江西老虎貪汙數千萬 一審判刑12年
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洪秀柱：對美中都沒有特別偏好
反式脂肪傷心 含量逾0.3%須標示
中俄簽約 大陸高鐵走出去第一單
熱氣球首航 飛越台東市
總統勉屏科大畢業生 有原則不亂
美國公開賽首輪 潘政琮完賽時暫列42
蔡英文包粽 民眾祝福包中
廣西滅門命案4死
影城慶開幕 4千張99元電影票秒殺
湖南轉世鄉 百餘人稱擁有前世記憶
MERS疫情 泰首例家人檢體送驗
大選分工 洪秀柱盼打非典型選戰
比基尼心機術8秘招 海灘稱霸
自高點拉回10% 陸股邁向修正格局
北市國際文化體驗營 報名起跑
老翁醫院潑汽油欲縱火 幸未釀災
美匹茲堡發明展 台奪獎數第一
看剖蚵品嚐小吃 東石熱鬧滾滾
孟買暴雨巨浪 學校停課交通癱
蔡英文：讓國際看到台灣守護民主價值
洪秀柱訪美議題 AIT不評論
1小時犯2起搶案 男子落網
美國公開賽 潘政琮暫並42名
傳Apple Watch 2明年推出 功能更強
孕婦碰DDT殺蟲劑 女兒乳癌風險高
端午假期搭虎航 買餐送萌虎
台北好熱 高溫36.5度
詐騙集團一而再 高市警智取逮3人
南韓MERS疫情 暴露危機管理未改善
象糞象牙DNA配對 可查出非法盜獵來源
陸股漲跌大 要生了還帶iPad盯盤
齋戒月禁食看日照 北歐最長21小時
李鵬家族被調查？港媒報導李小琳露面
亞洲超級名模生死鬥 印尼華裔奪冠
蓋40年未完工 台南怪屋成另類地標
港商遭詐騙 仍愛台灣續投資居留
夏至將到 超商餐飲業消暑祭優惠
台北高溫37.1度 今年最熱
台灣學者：大陸亟需為動物立法
熱浪來襲 大啖酸辣滋味泰消暑
植物人3個月甦醒 楊弘盟考上研究所
泰國證實MERS首例 航空飯店股受挫
香港人境處獲全球機場服務大獎
MERS看招 首爾辦大使館節避煞
假檢警老梗詐騙 7人遭騙千萬元
野溪泡湯昏迷 老婦人送醫不治
中美戰略經濟對話 陸：願妥善處理分岐
全台高溫 內政部提醒戲水安全
自製罐沙拉 低油美味又健康
綠電認購漸入佳境 銷售逾標
偷車賊怕被偷 自製看板警告同業
中共打貪 浙江政協前副主席移送法辦
宜蘭公車紅配綠 悠遊真有趣
HTC M8S捲土重來 登陸中階價
中捷復工報告 柯文哲：捷運局出席
疑燒雜草波及 3屋遭燒毀
首輪技壓名將 潘政琮滿意自己
呂秀蓮：歷史將變成Herstory
反式脂肪有好壞 吮指美食還是吃得到
總統榮家賀節 感謝國軍對台4大貢獻
傳臉書創辦人沙佛林將娶印尼華人美女
端午連假首日 新竹遊樂園5千人次入園
西印古茶拉底省將實施強制投票
龍腦釘子戶 柯文哲坦承日前出言不遜
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可愛Kitty機 飛向太空城市
Kitty機惹人愛 長榮強力吸客法寶
朱立倫：謙卑爭取全民支持
台灣人熱天照吃鍋 王品業績滾滾來
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重驗DNA翻案 法院22日開庭
手機信用卡也拚現金回饋 凱基銀最多
台中酷夏冰雪祭 體驗雪地風情
長榮航空：2016年底開航台北芝加哥線
泰國首例MERS 入境第4天才確診
美聯準會做風鴿派 一週亞幣走升
阿里山盜伐 山老鼠逃南投仍被逮
裸男毆女友 住戶聽到救命聲報警
個人巡演 韓國藝人鄭容和來台
陪玩家過端午 網龍華義遊戲推活動
MERS疫情 韓新總理向全民道歉
立院鄰避問題 柯文哲：搬松機可解決
重回戰地聯展 翁媳譜佳話
宜蘭南方澳冷凍廠火警 消防員搶救
食器演繹美饌 中華料理再現風華
竹市17公里海岸 魅力水域全國第二
打造生態園區 林佳龍視察茄苳公園
傳習近平欽點 薄熙來兄長被迫露面
中職明星賽優惠票 22日開賣
莫文蔚金曲頒獎 拚3度奪歌后
蘇澳冷凍廠火警 幸無人傷亡
熱死了 老街溪橋四百隻魚暴斃
低級錯誤導致政改未過 梁振英仍表謝意
宜蘭五結西瓜節 21日登場
民眾端午節送暖 弱勢孩童不孤單
被囚張俊宏懷疑錯判 提聲明異議遭駁
泰首例MERS患者 曼谷康民醫院收治
運20高原測試 下一步更高海拔
國道3號3車連環撞 無大礙
1人畢典不孤單 遊客湧入獻祝福
刑事局大掃黑 逮21名首腦
公司需要周轉 女詐騙千萬逃出境
電動機車12萬8 網友批誰買單
泰MERS首例患者 求診時咳嗽沒發燒
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新住民當1日志工 伴院童過端午
李准基和全慧彬傳緋聞 經紀公司否認
迎端午 傳藝中心20日辦百人立蛋活動
香港政改慘敗 建制派自貼小豬圖諷人蠢
迎端午 網購推限定冰粽搶市
陸女童左手左耳幾乎斷掉 受傷原因成謎
少女時代8人合體 7月上真人秀節目
時代雜誌專訪 蔡英文：守護民主價值
端午節連假 蔡英文趕場輔選立委
端午節天氣不穩定 建議帶雨具出門
10元便當揚愛 慈善會返澎散播愛
迎接端午節 北市兒童新樂園延長營業
端午節假期 台灣好行慈湖線獲迴響
E3電玩展閉幕 5款遊戲搶盡鋒頭
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局氣象報告
高速公路暢通 端午節車流250萬輛次
日銀樂觀評估經濟 未加碼振興措施
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侯孝賢談聶隱娘 正直者才能做俠
陸船越界捕魚 罰30萬
民調：8成4民眾擔心菲陸爆衝突
入洪團隊否 郝龍斌：有需要會全力以赴
陸股狂瀉 港股意外淡定
派出所內拿糞便塗牆 男獲不起訴
整修老舊英國會 需32年2785億元
新豐西瓜展售會 民眾齊聚試吃選購
與食俱進 老字號美式餐廳改走混搭風
香港第2個洪秀柱後援會成立
鄭容和切壽桃慶生 炫腹大失敗
端午節連假赴韓 若無必要勿到醫院
世大運開閉幕備案 柯文哲場勘國體大
變性人聘僱歧視判賠 法國首例
畢典播李全教賀詞 台南府會角力
台胞證免簽 蔡英文：有政治目的
日銀維持寬鬆 日股終結連4黑
環境教育睦鄰 日月光拚第一
百變好料理 南瓜創意上菜秀
菲團體反華呼聲 馬拉坎南宮不支持
男大生車禍休學 同學邀參加畢典齊圓夢
發展生態旅遊 屏東大武村成立小米館
電子業 7月加溫 節後櫃買表現可期
新北YouBike新增6站 使用車次破300萬
法電視節目拍攝 1女童摔落燈塔身亡
曼谷康民醫院 中東病人指定
愛河龍舟賽登場 觀戰人潮多
時代力量賽龍舟 柯文哲加油打氣
輔英科大首屆陸生畢業 捨不得離台
Kitty機萌翻 7個可愛故事
憂外部勢力滲透 陸立法監管境外NGO
偷渡男疑搭英航便機 1昏迷1離奇摔死
福隆沙雕節 阿基師應景包沙粽
整合團隊 洪陣營最快22日進駐黨中央
MERS疫情 朴槿惠：全力撲滅
青島涵碧樓 擠進精品酒店風雲榜
MERS檢驗陰性 陸男印尼排除感染
法國參議院通過 禁止歧視貧窮可望入法
端節前夕 金門救國團慰問弱勢
抗戰勝利70週年 總統：續強化台日關係
郭嚴文連28場安打 離盜帥障礙差3場
今彩539開獎
陸配罹癌 藍金門黨部慰問
大陸開放外資全額持有電商交易平台
萬粽風情 獅城端午味飄香
南管與阿卡貝拉 傳統融新潮唱鄉愁
中紀委監督舉報專區 糾舉你身邊的腐敗
大樂透開獎
陸有色金屬龍頭 中鋁去年虧掉資產20%
美國公開賽1輪 強生史滕森暫領風騷
希臘忙找新金主 俄願考慮金援
南非逾半數殘障生不信平等就業
近6成大陸銀行家認為當前經濟偏冷
汐止糞水四溢 環保局稽查究責
廣東大橋瞬塌1死4傷
大陸自產電影 50%無法境內上映
大樂透頭獎槓龜
神曲我難過 全猿主場重現嗨唱
今彩539頭獎 1注中獎
金佩姍女皇開唱 潘迎紫現身挺
同股不同權制 港交所準備第二輪諮詢
美智庫：中方仍在南海填海造地
金佩姍開唱 兒子登台唱小情歌
中日海上聯絡機制 緊急情況下使用英語
南卡槍擊案凶嫌 遭控9謀殺罪
全球恐攻激增 死亡人數逾3萬
豐田稱 被捕女董事無犯罪意圖
南卡案凶嫌招認殺人 圖藉此掀種族戰爭
〈國際視窗〉偷渡客前仆後繼赴歐 船長無奈怨政府！
美大氣專家：今年五月史上最炎熱
石油輸出國增產 紐約期油跌1.4%
為什麼美國大量生產、卻少使用石油？
什麼病都有救 北韓宣稱製出萬靈藥
日內瓦葉門和談結束 無具體進展
歐股收盤 漲跌互見
俄國：蒲亭與齊普拉斯未討論金融紓困
美教堂槍擊案嫌犯遭控謀殺罪 不得保釋
法官：美教堂奪命兇嫌持續羈押不得交釋
歐巴馬7月將訪問衣索比亞和非洲聯盟
擔心希債危機 美股收黑
馬如龍浪漫補求婚 沛小嵐感動落淚
生猛肌力四射 查寧塔圖舞力回歸
暖男變媽寶渣男 姜河那露臀使壞
JR紀言愷回歸 唱跳愛上遊樂
勇士隊宣布 釋出王建民
王建民遭釋出 美職仍為首選
巴黎郊區普羅溫 中世紀氛圍融合玫瑰香
泰國MERS病例確認 大馬嚴陣以待
美西南支部：洪秀柱訪美可望成行
美參院國防案 納台美將領交流條文
戴輝源：南海和平倡議解區域爭議
巴西石油貪瀆案 頭號建商被捕
美參議員：美軍將領需親訪台灣
天氣不穩定 午後降雨機率增
周麟應邀出席國際汽車零配件展
周麟代表政府捐贈巴拿馬偏鄉物資
台南夜市化妝品抽檢 5成標示不合格
MERS無新增病例 南韓6月3日以來首見
美參議院通過 邀請台參與軍演
端午吃出好運氣 開運蔬果大公開
開放中常會 國民黨將邀名人演講
黃金博物館樂活創意家 創意過端午
200年前戰役 滑鐵盧4D重現
有長輩緣 孫立群自嘲師奶媽殺手
監察院追蹤 原住民失業率逐年降
杜絕性騷擾 婦團籲勇敢說不主動蒐證
菲萊登陸器沉寂數日 再度聯繫地球
端午節鐵砧山劍井 取午時水夯
石農肉粽創就業機會 照顧在地媽媽
教學相長 師資生投入補救教學
台贊助瓜國拉法耶蘭帝瓦大學
高速公路綠油油 端午節路況順暢
各路好手齊聚埔里 爭粽王
北捷大湖公園站設歇腳椅 美景一覽無遺
醫療滿意度 金門：有改善空間
中美戰略經濟對話 陸：為歐習會做準備
實踐廉能 高榮廉政宣導大手牽小手
考生沾好運 十三行端午發放包中香包
候鳥計畫啟動 284位台裔青年返台實習
盜伐阿里山扁柏 山老鼠收押
樂活客家輕時尚設計比賽徵件
朴槿惠支持率跌破3成 創下新低
大聯盟頂級退休金 王建民還差2年
BigBang新歌點閱率突破兩千萬次
慶端午木屐遊行躦鯪鯉 挑戰金氏紀錄
陸新疆反恐 美報告：助長極端暴力
討好中國 加安省自由黨議員取消訪台
劫持馬國油輪 8海盜越南落網
蘆洲神將尬龍舟 微風運河逗陣慶端午
台中1路人闖平交道遭撞斃
小資店面難尋 近商圈可期待漲幅
外勞宰食犬貓觸法 籲雇主嚴加宣導
陸股下跌 股民過去一週每人賠50多萬
血糖控制不良 增失智風險
大陸抓南韓賭場職員殺雞儆猴
嘉縣龍舟賽 東石漁人碼頭登場
南部挺柱加溫 藍立委參選人盼多走動
澎湖龍舟賽 50隊烈日划槳競技
核二廠1號機降載 調爐心控制棒布局
5月外銷訂單 值得關注
陸假車禍求逼真自斷骨 歹徒嫌太苦投案
發私密照報復 Google將刪搜尋結果
美國公開賽第2輪 戴伊最後1洞暈倒
MERS韓男醫療4千萬 陸網友喊還錢
端午節定點收運垃圾 中市不打烊
大陸鋼鐵出口 嚇壞全球市場
陸培植供應鏈 威脅台廠商機
陸重壓半導體 台廠亟需找出定位
太陽能淪殺戮戰場 台廠靠品質打江山
觸控台廠血淚史 贏的關鍵在創新
單身帥哥小心 陸女強拖帥哥上車求交往
新竹縣龍舟賽 好萊塢導演感受端午習俗
王豫元與旅梵神職人員歡慶端午節
鴻海騰訊和諧合資 攻電動車互聯網
機器人衝鋒 大陸台企邁智慧製造－江蘇台企專題報導之1
智利外海6.4淺層地震 未傳災情
中榮爆炸之痛 台企還工安環保欠帳－江蘇台企專題報導之2
退休金資遣費新法令 說明會起跑
大陸民眾顧健康 台商抓住商機－江蘇台企專題報導之3
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
法國中華會館為一戰無名英雄獻花
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
賓士車撞翻休旅車 2駕駛無大礙
國民黨：盡快安排洪秀柱訪美
泥漿裡打滾 路跑新花招
手機空間爆滿 APP一鍵傳回電腦
方便又好康 京都2個必去遊客服務中心
手機泡水了 這5件事千萬別做
大陸央行調查 逾4成反映就業形勢嚴峻
蔡英文過端午節 陪家人與貓女兒
人型機器人有奇檬子 貼心陪伴入家庭
桃園龍舟賽 炎夏中拚龍王獎
拚選戰 高市民進黨召募青年軍
湖南少婦離奇亡 萬人圍警爆衝突
BBC嚴選妙聞 蜜蜂比英國皇室更會賺
美國公開賽 潘政琮暫並列35名
夏季美食登場 中市飯店推新菜單
美參院通過邀台軍演 外交部感謝
Boven提供空間 從閱讀中找自我
洪秀柱訪美 朱立倫：8或9月都可能
連日高溫 北市提早執行街道灑水
鴻海25日股東會 待郭董暢談焦點
行人闖平交道遭撞亡 1萬多乘客受延誤
洋基強棒A-Rod開轟 3000安達陣
端午划龍舟後 到台東飛高高
利用宮廟掩護供毒 神佛不保佑
世界第6次物種大滅絕 人類恐首當其衝
端午節小旅行 金博館樂活創意
345夜跑隊 糖尿病友相約馬拉松
熱量控制加代餐魚油 甩肉效果佳
星孫文與家屬展 大批民眾學生參觀
原住民版情人粽 蘇貞昌大推
過世親人身分證照 7月起可向戶所申請
聯準會轉鴿派氣氛濃 有利金價
監院緊盯兒少收出養 國內收養比率漸增
嘉義全台最熱 老婦暈倒送醫
美通過邀台軍演 國防部：強化自我防衛
工廠水溝死蛇 驚嚇一堆員工
搶取端陽午時水 墓仔埔也敢去
新北市議長盃龍舟賽 百隊競逐
不滿按日罰天價 陜西汙染企反告環保局
新北龍舟賽 議員官員同場競技
中紀委：大陸央企存利益輸送等三大黑洞
美國公開賽次輪 潘政琮並列35名
LED種草莓 工研院讓產季增1倍
曹錦輝單局飆2K 本季第5救援成功
A-Rod三千安 球迷撿到拒還
北市5月求職就業人數 創今年新高
OK繃是醫材 玩智多星挑戰醫材知識
防毒面罩拍婚紗 桑杉學戲謔看社會
貨車闖禍致太魯閣撞壞 公司判賠2億多
水果美饌沁涼 炎夏酷暑好開胃
吃冰淇淋被撞 陸女大生吞下整根杓子
高速公路順暢 北上車潮下午現
林家花園超萌公仔 歡慶端午節
澎湖取午時水 觀光客也參與
廣穎AXN跨業合作 留言可抽獎
李振昌1.1局飆3K 奪本季第2勝
星空機抵休士頓 Kitty舞月球漫步
粽子搭配水果 養生爽口
先發戰樂天 陳冠宇2局無失分
新光三越引搖滾 high翻暑假
鹿港慶端陽 龍舟福鹿溪爭冠
中市東區幅員大 立委建議增設派出所
連鎖藥妝店崛起 台日韓比一比
陳冠宇4局無失分 羅德領先
美國公開賽2輪 利德史畢斯暫並領先
打包行李免煩惱 App幫你一指搞定
鹿港慶端陽 龍舟競逐爭冠
施政如划龍舟 金門縣府盼再創佳猷
台菲漁業執法協議簽署可期
手工窯烤披薩夯 健康蔬食最受歡迎
陳冠宇5局遭狙擊 羅德1比2落後
得滿福3號案 待洽談解決
父遭蜂螫暈 12歲兒機警求救
5局失2分 陳冠宇退場
趁連假祭拜亡父 1家4口撞電桿
女割腕攔車買炭 運將與警聯手救人
陸俄加溫關係 陸企租大片西伯利亞土地
端午節氣氛濃 國道服務區做香包立蛋
經濟學人報導台灣大選 洪蔡之爭
MERS泰網站頻傳新病例 官方否認
化解產能過剩 大陸鋼廠加速海外建廠
美南卡教會槍案 數千人為愛守夜
阿勃勒黃金雨 台北街頭添浪漫
外媒指偏統 洪秀柱：沒抓到正確主張
看龍舟賽 柯文哲：差點熱昏頭
不同宗教婚姻違法 印尼戀侶阻礙大
溫州特大應召集團 打造假混血女子賣淫
1.7萬死豬泡7天 廣州軍區終於出動
中學校長主辦電競賽 全台首見
台灣電競遊戲人才濟濟 實力不輸陸韓
電競產業發展 企盼政策支持
兄弟新洋投康崔拉斯 搭小黃都被認出
端午立蛋驅除疾厄 十分鐘立40顆
丈夫炒股 大陸證監會開除發行部處長
林俊傑挺E神 戴佩妮頒金曲怕凸槌
端午南屯躦鯪鯉 民眾豔陽下創紀錄
看龍舟賽要買票 苗栗縣民火大
呂慶龍邀研習楊太極武藝人士赴台交流
台灣車手首次參加利曼大賽 完賽
新移民學電腦 石元娜當助手
遊民闖平交道遭輾斃 台鐵處理中
大雨特報 宜蘭西半部山區防範
85年次役男16萬人 9成在學中
越女吃醋 持水果刀刺死人
新竹市龍舟賽 56支隊伍較勁
高速公路車潮現 雪隧入口堵3公里
警執龍舟維安勤務 眼尖逮持刀男
蔡英文：攝影師眼睛與一般人不同
遠雄將告柯文哲 北市：模糊焦點
夏日美食 苦瓜蓮子芒果入蔬食
共軍南海艦隊 坦克登陸艦演習
大陸奢侈市場冷 快時尚品牌竄起
求好運一整年 金門民眾拚立蛋
女開車撿手機 衝田裡四輪朝天
台南遊民遭火車撞斃 西正線封閉44分
洪秀柱：兩岸與訪美議題以我說的為準
烏龍百年古井午時水可治病 民眾爭取
雲端運算醫療照護 就業前景看俏
隊友熄火 陳冠宇吞第3敗
夏威夷新規 未滿21歲禁止抽菸
抗戰勝利70年 軍史館辦紀念特展
資深記者高瑜 獄中健康惡化
一期停灌稻作 二期可提早供灌
台電：中和環球跳電與台電無關
碩士男公然性騷擾妙齡女 警送法辦
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
1天2行人遭火車撞 延誤逾萬人
端午高溫 兒童新樂園移動遮陽棚因應
酷暑飆高溫 飲料大廠業績火熱
連續兩天36.3度 嘉義6月第二高溫
裴洛西帶頭反TPP 歐巴馬送上親親大和解
中信新洋投返天母 難忘世界盃射日
潘政琮無懼三柏忌 美國公開賽獲晉級
高通通伴遊 暢飲玉荷包啤酒
飆仔竄死巷撞員警 妨害公務送辦
自己的退休金 儲蓄險幫你存
慣竊跳樓逃逸 警跑300公尺逮捕
轎車撞電桿 嘉義2傷1命危
中市平交道傳意外 區間車撞民眾1死
華爾道夫變中資 美國國務院退租
吃烤雞玩桌遊 周美青與資助童端午聚餐
遭網路攻擊 謝龍介：不會提告
超誇張 澎湖摩西分海人車幾乎塞爆
中草藥商機媒合會 商機或達千萬美元
香港否決政改 網民：大陸自己用
全國唯一 枋寮保安宮送白鶴
遏止謾罵 遠雄最快下週提告北市府
端午節穿木屐躦鯪鯉 5008人創紀錄
今年第8號颱風鯨魚 恐形成
爭民進黨徵召未果 徐永明加入時代力量
日惹女子賽次輪 姚宣榆並列14名
功夫結合蝦乾 雲林行銷傳統
端午節 台駐港機構辦園遊會
英紅魔鬼降落傘沒開 隊友空中攔截救命
MERS疫情未止 韓新增1死
葉門汽車炸彈再爆 傷亡狀況暫不明
陸客返鄉帶壯陽酒 登機遭拒立馬喝光
高公局：收假日車潮上看260萬輛次
谷關溫泉泡湯 男子滑倒受傷送醫
將過80大壽 達賴喇嘛：人要接受現實
馬公分局查獲葡萄糖包改裝毒品案
法國拉羅雪爾影展 推侯孝賢專題
嶺腳金螃蟹麵包 山城好滋味
台鐵自強號發生搶案 延誤3分鐘
南卡教會槍擊嫌犯 傳原打算攻擊校園
改善食安稽查表 薛惠文獲模範公務員
龍舟拔河玩創意 愛河精彩有看頭
自強號上涉竊錢 重聽玉蘭花伯財損
中國銀行22日起參與國際黃金定價
苗栗龍舟賽 地主明德老田寮隊奪冠
控管公務員額 人事總處：當減則減
希債談判重開 希臘稱將提更多主張
鄭容和嘴甜送飛吻 林俊傑站台合唱
陳江和轟3分砲 助中信獲勝
炒飯炒翻天 衣絲不掛想入非非
蔡英文：盼TIME看到台灣的豐富美好
85歲老翁放火整地 引火上身燒傷
婦女疑殺子案 社會局訪查個案戶口
今彩539開獎 3尾現驚奇
大福彩開獎
泰國：175人曾接觸唯一MERS病患
蔡英文照負評多 攝影師：不刻意凸顯美
習近平或9/1抵華府 二度國是訪問
柯文哲與女合影 陳佩琪：越來越開心
富邦基金會提供澎湖低收弱勢對等儲蓄
王溢正7局好投 猿8比1勝獅
北戴河前人事調動 三黑馬或為五中布局
前首腦傳遭炸死 蓋達北非分支駁斥
五人制足球企聯 OKANE穩居第1
蔡英文登時代 陸媒刊登打碼版
今彩539頭獎 7人中獎
大福彩頭獎
彭佳慧飆燒肉粽 羅大佑合唱攻蛋
韓裔少女錄取神話 一切攏係假
奧地利男飆車撞人 3死34傷
巧克力降低心臟病和中風比率 超重者不適合
韓MERS 增3確診 達25死
泰國爆發首起MERS確診病例
周美青與資助童 端午溫馨聚餐
620世界難民日 關懷資助戰後國家兒童
〈財經主筆室〉外資連15賣，台股繫好安全帶了嗎？
中日紛紛研發MERS抗體
訪美議題 李四川：洪秀柱講的算
7月1日起中藥貼布含鉛丹和雄黃 須加警語
罹糖尿病 從改變生活習慣開始
泰全僑盟牽線 樞密院大臣與副代表見面
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿富汗南部路邊炸彈攻擊 14死5傷
孟買致命私釀毒酒案 增至90死
美教會槍擊案嫌犯 網站表心跡
押送嫌犯入監 美警遭槍殺
台灣之光 吳可熙獲日影展最佳女演員獎
劉青雲古天樂彭于晏 危城殲霸飆演技
夏于喬演單親媽 苦惱小孩不好搞
白衣配藍裙 泰國制服台灣熟悉
制服貴族學校才有 美國學生穿搭自主
南韓脫下日本風制服又穿上
越南高中女生制服 比護士白還正
從小打領帶 印度制服紳士風
巴基斯坦制服包緊緊 更想一窺究竟
應埃及要求 德警逮捕半島電視記者
宜大礁溪實驗林場 健行新景點
珍貴烏魚胗 嚼勁十足
白天高溫悶熱 午後降雨機率增
水果特性不一樣 存放有撇步
花蓮文化薪傳 9旬王鎮華特別貢獻獎
慶端午嘉年華 民眾可搭龍舟專車
買芒果吃芒果冰 玉井湧人潮
舌尖神遊南洋 仲夏大啖異國料理
手機婉君看不慣 中共1分半獲一條舉報
攻日本市場 宏達電推中低階機應戰
裘莉攜小布訪難民營：史上最嚴重危機
澎圖書館展年度最佳兒少得獎好書
缺水期球場用水惹議 歐巴馬照打小白球
空軍馬基隊官兵募款送愛到花嶼
投信：台股要漲 待下半年
悠遊卡推暑期實習 津貼46K
端午出遊 新北4秘境賞荷
彭光理 蔡英文訪美行幕後靈魂人物
成龍為陸獻唱禁毒歌 揮別兒子吸毒醜聞
希臘危機 投顧：待峰會結果
健康食品三大陷阱 不保證呷健康
外籍看護不怕熱 8旬翁熱傷害
高廣圻術後出院 22日出席總統府月會
傳提名張顯耀選立委 國民黨：尚未定案
莫迪鼓勵 瑜珈風吹
出動直升機救溺水男 原來是救生演練
3週大男嬰 慘遭家中梗犬攻擊身亡
操作機器不慎 男子左手捲入攪麵機
解放軍報轟軍艦壽司 網友：記得吃藥
伯明罕女網落敗 詹詠然怒吃粽子
遼寧數百學生食物中毒 傳校方運走白菜
賀加國國慶 美食海狸尾巴難得登台
MERS 韓增3確診 達169人
紫外線過量危險 外出防曬不能少
山坡地經營農漁牧 超限利用須改正
馬毓芬遭詐 尾隨車手搶回120萬
收假北返車潮 國5走走停停
雲南魯甸地震 規模3.5
韓日外長晤談 聚焦慰安婦問題
外國人居留證真偽 手機掃一下就知道
徐永明加入時代力量 不選立委
紅潮狂襲LED 台廠奮戰紅海求生
紅色供應鏈警鐘響 打造出口新模式突圍
防範MERS 指考闈場也設隔離房
滬昆高鐵貴州段開通才1天 遭暴雨停運
指考報名人數遞減 首度跌破6萬
紅潮來襲 杜紫軍：發展自主產業模式
新北與農友合作 共同守護小白鶴
5月工業生產 拚連16個月正成長
大考分發採計指考 最多5科
畢卡索簽名明信片 583萬成交
美報告：菲恐襲減少 但3大組織仍活躍
台灣水果銷獅城 芒果鳳梨荔枝讚啦
長榮首架直航班機 飛抵休士頓
台灣留學生短片 入圍BAFTA學生獎
河北槍擊案1死 警方懸賞百萬通緝凶手
美國高球公開賽球場爛爆 名將砲轟
徐永明不選：沒有換區參選問題
染HIV海外菲勞 今年恐破4000例
電子廢物集散地 汕頭貴嶼兒童8成血鉛
任不分區改張顯耀選 黃昭順澄清
一口一故事 神祕南美變身創意輕食
美國公開賽3輪 潘政琮並列61名
南卡教會槍案 希拉蕊：該改革槍枝法
拚觀光 高市兩精華區招商建旅館
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
超商文化無奇不有 台日韓比一比
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
參選與否 黃國昌：下週說明
挑戰5000公里 單車挑戰橫跨全美
美國公開賽暫並61 潘政琮滿意無3推
鄭容和嗨唱 林俊傑驚喜登台慶生
學生校外放閃惹議 大安高工草擬禁愛令
台商僑界歡送駐泰代表陳銘政
蘋果新iPhone 10大預測
我是歌手躺著中槍 大陸禁設嘉賓主持人
多倫多駐處：歡迎僑胞返台參加雙十國慶
小丑默劇團比創意 歡樂435藝術鎮
美國高球公開賽3輪 戴伊克服眩暈躍排頭
摟抱強吻女同事 已婚男遭降級改敘
冒領護照闖關 印尼女子送辦
林書豪菜鳥時 喜歡單挑咖哩小子
毆打林俊傑的陳男遭通緝 上午被逮
端午節文創業 湖南汨羅打造屈子文化園
徐永明不選立委 民進黨尊重
王船文化展 揭祭典神秘面紗
呂慶龍和慈濟法國聯絡處歡慶端午
中油：汽油降2角 柴油降3角
美中戰略經濟對話將登場 美誓正視歧見
德法義數千人上街 要歐洲對移民說yes
中油調降 汽油2角柴油3角
怕被關 男拒酒測遭開罰9萬元
劉嘉玲評港星 發哥好舒服周星馳是怪咖
中選會擬改政黨宣傳影帶播出次序
夏日戶外活動 評估健康保安全
玉林狗肉節停辦 警方仍加強戒備
曾打藝人又涉他案 男遭通緝被逮
避房地合一稅 帥過頭：開1人公司
帥過頭：投資者設1人公司 合法避稅
燒烤味超標遭罰 韓式炸雞店抗罰敗訴
加油且慢 明降汽油2角柴油3角
雪梨僑界送愛心到尼泊爾
華陽獎創辦人 揮毫獻媽祖
駕駛輕航機 高職飛機修護科主任摔斷腿
傳藍營立委參選人換將 陳菊：尊重
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蔡英文逛市集 品嚐小農有機農產
機器換人 陸高危險工作3年內減3成
張惠妹金曲登台 嗨唱妹式舞曲
收假潮 國5雪隧入口5公里車龍
賴素如漏報財產案 移北院審理
漁業合作 台巴紐明簽備忘錄
洪秀柱想辦師生會 盼美珍媽也來
貿協率台商 7月下旬前進緬甸
歐美影星將代言長榮 登時代廣場
毒蟲債務糾紛衝進警局 報繳槍毒
防偽 記憶體模組廠各出奇招
韓星鄭容和離台 粉絲熱情送機
全台10大人氣夜市 台中逢甲奪冠
台灣創新創業中心 美矽谷成立
教會血案 引發邦聯旗去留爭議
轎車拒攔查 2員警摔傷送醫
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騎車2天疑失智 警助迷途翁返家
中壢工廠銅熔解爐氣爆 2人受傷
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貓空纜車周邊落雷 暫停服務
國際瑜伽節 印度總理率3萬人做瑜伽
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男持磚塊搶銀樓 老闆民眾齊逮人
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只差1好球 國民薛茲爾完全比賽飛了
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優化公車專用道 中市府：貼近生活需求
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中國銀行米蘭分行涉洗錢 檢方尋求起訴
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核三廠外牆冷氣起火 不影響機組安全
午後雷陣雨 陽傘不撐換雨傘
營建工地防空汙 雲林要求設綠籬
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中市1豬農跌落豬糞坑 送醫不治
陽明山越野路跑 明起報名
飯店推南洋美食 炎夏中替饕客開胃
廣東大橋一秒就塌 官媒網友齊聲撻伐
66人同板衝浪 刷新世界紀錄
端午假期首日 陸鐵載客近千萬人次
中聯背信案 林鴻道爭取清白
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劉愷威裸身秀六塊肌 楊冪放話警告
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核三廠外牆冷氣起火 台電:無核安顧慮
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韓籍交換生越洋報案 烏龍一場
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韓MERS疫情 外交部密切關注
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伊比利火腿橡實香氣 勞斯萊斯等級
烏來山區大雨 傳民眾受困沙洲
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郭台銘續投資日本 日廠步道以他命名
環球科大團隊 打造國小繪本主題教室
日月光23日股東會 系統級封裝拚3成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
國防部：已檢討兵整中心弊案
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
烏來大雨 22人受困沙洲陸續脫困
中市民宅起火氣爆 損及鄰居玻璃磁磚
台塑跟降油價 汽油跌2角柴油3角
瑞銀論壇登場 尋找台股動能
澎湖夏至漁翁島草地音樂會浪漫悠閒
防MERS飛沫傳染 口罩需正確戴
費城街頭趴驚爆槍擊 7人受傷
菲媒：台漁民在菲島留下成堆垃圾
張惠妹莫文蔚 金曲歌后6度交戰
上網買春 男大生遭詐騙7萬元
新北烏來大雨 20人受困沙洲全脫困
中市停電惹民怨 市府研議補償
國防部：預警雷達和預警中心運作順暢
牙醫告名嘴誹謗 敗訴確定
龍舟賽後遍地垃圾 市府派員清運
傾盆大雨 台北測站時雨量50毫米
水果之王榴槤 老饕趨之若鶩
華碩推出Strix系列顯卡
端節連假收假 台南車流增加
電影引發恐龍熱 南京人爭看恐龍化石
梅嶺美術館20週年 紀念畫展揭幕
海祭會前賽 樂團對戰搶攻決賽10強
永遠的社工 衛福部政次曾中明病逝
是黑還是灰 新竹驚見變色喵星人
6所大學洽談 擬設李登輝文物常設展
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疑籌保母費 單親爸搶銀樓被逮
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彩繪木馬 廢棄靶場變開心馬場
書店風景插畫展 30家特色書店展光芒
拚總統 蔡英文盼高雄得票逾百萬
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午後大雨環河路積水 警助推拋錨車
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張學友陳奕迅 隔12年交戰金曲歌王
收假又逢大雨 高速公路多路段壅塞
網路資訊分析動態 IS似進軍敘伊首都
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俄飛機俱樂部小飛機被偷
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曾中明病逝 毛揆不捨
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南卡教會血案 數百民眾排隊致哀
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遠雄仲裁人閃辭 大巨蛋仲裁庭流會
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南卡教會血案後 首度禮拜哀悼亡者
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歐元區緊急峰會前 希臘總理先晤債權人
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iPad玩瘋了 陸童頸椎僵成50歲翁
台股早盤大漲逾百點
江西龍舟賽打死人？警方：已及時化解
長榮機師100分不夠 要做到完美
美國慶父親節 林書豪感謝老爸
安徽火車撞上汽車 1死4傷
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運動風夯 運動傷害求診增2成
徐旭東：百貨業進入有趣的時代
希特勒新天鵝堡畫作 355萬元落槌
西洋父親節 群星po文秀父愛
徐旭東：陸銷售仍有強大潛力
新台幣早盤升3.22角
夏至消暑去 冰飲買一送一
兩岸食品搭橋 聚焦產業鏈安心透明升級
商情╲仲裁協會：遠雄仲裁人辭任 今天不開庭
國際瑜伽日 UN秘書長潘基文也參一腳
因應施工 台82線部分封閉
仲裁協會：遠雄仲裁人辭任 今天不開庭
夏至高溫炎熱 全台紫外線超標
廣東官員負債70億 攜家族跑路
MERS網傳首例 越南證實是謠言
政治及社會矛盾影響 陸生來港人數降
遠雄仲裁人辭任 市府錯愕
男登奇萊山受傷 空勤救援
5月失業率3.62% 15年同月最低
AppleMusic免費惹到她了 泰勒絲怒撤專輯
中職選秀報名截止日 大咖超多
陸妻買包遭拒跳湖輕生 夫氣極下水痛毆
全校2名畢業生 太武山領證書
電金合擊 盤中跳漲回年線之上
遠雄：剛得知仲裁人辭任 予以尊重
國小女畢業生失聯3天 平安返家
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金蘭爆爭產糾紛 公司下午說明
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
復興1澎湖飛高雄班機延後起飛
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
訪美議題 朱立倫：黨與洪不衝突
美國公開賽 潘政琮並列64做收
柯文哲發信 提醒家長為幼兒打疫苗
北科大互動投影展 從百葉孔窺美腿
1至4月經常性薪資 7年來同月最高
游梓翔介紹洪秀柱選辦 龍龜意外吸睛
輔導食品廠符合GHP 3年內完成
大巨蛋案 徐旭東：太複雜不談
高廣圻：募兵制是時代趨勢
國際瑜伽節 3千越人齊做瑜伽
1-5月薩爾瓦多僑匯成長1.1%
競選總部主委 洪秀柱擬再邀王金平
副手人選 洪秀柱：不必太框架
夢見挖坑致富 陸農挖出魚泉年收逾百萬
圓夢 伊林洛城選模特兒
五月天出輯 10女聲翻玩經典曝光
亞股失血 台韓成外資提款機
空軍中校喝花酒 記大過列入汰除
天氣炎熱 復航班機過熱延誤起飛
中美戰略經濟對話 陸學者：重管控分歧
悠遊卡搭捷運優惠 北市研擬取消
33度不能開冷氣 國道員警好熱
洪秀柱訪美 游梓翔：審慎評估
遊淡水海關碼頭 無障礙停車方便
影像記錄農村蛻變 有獎金可拿
北捷案 生還者哭：鄭捷不判死請判我死
未參與大巨蛋賣場 徐旭東：有運氣
牽線文華東方出售 中信金：不評論
泰國小姐勞軍與女兵合照 網友熱議
中石化安順廠國賠 居民對南市撤告
樂透 高球好手史畢斯連奪2大賽冠軍
罹肝硬化懷孕不自知 產下健康女嬰
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駁大連艦隊說 游梓翔：我是中華隊
毛治國：企業自主管理 安全上桌
訪美議題風波 洪秀柱：我的發言要檢討
樂陞獲「真‧三國無雙7」手遊開發權
台商：洪秀柱了解在陸台商 會即時解難
傳掌摑學生 洪秀柱：印象中真的沒有
大陸經營成本變貴 經長籲台商返台投資
一甕鹿茸酒9萬6 老翁險被詐
日勝生配1.2元股利 合宜宅鑑定中
南卡教會槍案後 首度禮拜悼罹難者
香港政改後 湯家驊擬退出公民黨
海英俊：7月加溫 IT產業不悲觀
美國上市陸資網路股傳現撤退潮
受困巨石縫 楊成效專機返高雄治療
德示威者國會前挖百墳墓 聲援難民
魚池紅茶產業結合教育 扎根國中生
4月嬰突癲癇 揭開家族遺傳謎
環署移動式環境監檢車 澎湖啟用
花蓮人氣包子店 漏開發票被罰停業
攜藏多包K毒 見警臨檢心虛露餡
泰車牌標售新紀錄 299萬9999銖
詹宏志：規劃外籍人士上露天購物
澳洲最強 黃金海岸馬拉松賽事攻略
度假打工醫療貴 專家建議投保
涉助發展共諜網 退役中校起訴
台股漲亞幣升 台幣補升逾 3角
遭指打臉朱立倫 洪秀柱籲別再用這兩個字
除台東 午後全台籠罩大雨區
詹宏志：台灣電商人才大缺
台股收盤漲 123.40點
毒品偽咖啡隨身包 警眼尖識破
希債危機露曙光 台股強彈123.4點
台股收盤大漲 123.40點
無視示威 夏威夷巨型望遠鏡恢復動工
詹宏志：台灣電商人才大缺
手機經營網路簽賭 高中生涉足
尋找藍海 台商盼加入一帶一路商機
7月台指期漲 134點
7月電子金融齊漲
中共北戴河會議 今年聚焦十三五
為單親兒爭口氣 抗癌女大生事蹟感人
希債問題露曙光 台股強彈123.4點
辣女警高鐵伸美腿惹議 警方：口頭勸導
游於藝 台北孔廟推暑期夏令營
陸開放邊界口岸 助印度香客西藏朝聖
偏鄉慢飛兒 立委啟動行動療育車
中職全壘打賽 大聯盟球星登台
台大生邀贊助爬山 引網友負評
大陸過半民眾怨房價貴 購屋意願反升
兩岸租稅協議 台商盼不過度披露資訊
金門2名小學生 登太武山畢業
抗MERS 馬增設關卡 韓疫情趨緩
明星賽玩創意 主題路跑進球場
中職首創 球星穿牛仔褲全壘打賽
方便蔬果下山 南橫放寬管制
露天燒稻草 中市出動空拍機偵查開罰
三大法人買超台股54.18億元
北韓發電子函：不參加光州世大運
包道格：中美新一輪對話有望淡化分歧
陸股泡沫警告四起 何時破滅成焦點
六月九芎飄雪 黃金博太子賓館風情
1車撞倒15機車 江蘇車禍4死十餘傷
觀察黑冠麻鷺生態 動物園邀全民當狗仔
喪母壓力靠吃發洩 英412公斤男猝逝
騎車夜遊遭追打 警逮4人
速食外送員驚魂 不滿久候持筷挾持
小天后扳倒大蘋果 泰勒絲1封信爭來版稅
蔡錦隆挺柱 一起拍宣傳照
呲必中國爭議報導 入圍中國新聞獎
塔利班炸彈突襲阿富汗國會
是否訪美 洪秀柱證實機率不高
MERS疫情 馬總統關切旅韓華僑
宏達電M9+銷售佳 Q3可能進歐洲
廣案移庭馬尼拉 台方法醫作證
打頭捏耳 桃園補習班女師被訴
世大運醫療團 長庚出動感染科防疫
爬山邀贊助 台大師：撞壁也是經驗
呂慶龍出席書法比賽頒獎典禮
香港政改後 湯家驊退黨辭公職
山老鼠被逮 辯稱受雇逃逸外勞
醫療觀光樞紐 泰國自信可阻MERS擴散
遭指統派 洪秀柱：抹紅不道德
被控妨害名譽 北檢傳喚柳林瑋
嫌外送太慢 男持筷控制外送員
新台幣收升9.2分
洪秀柱：租用黨部11樓作競選辦公室
柯文哲宣布 世大運開閉幕在台北田徑場
中市兩棒球隊遠征 爭取世界賽門票
巴黎佛光文教中心中文學校辦結業典禮
東莞日企廠爆炸 11人受傷
歐盟延長對俄制裁
新北都更開班教民眾自力更新
希債露曙光 日股收紅
大陸頻傳醫療暴力 醫院安檢呼聲再起
希臘解決債務危機提案 法國讚許
刺殺男友20幾刀 越籍女子自殺
菲與美日展開海上軍事演習
華爾街之狼翻版 檢調搜醫材商兆良
成都誕生貓熊雙胞胎 2015全球首對
醫院遭雷擊沒空調 電風扇加冰桶降溫
百元買綠電 等於多種5棵樹
通緝犯心虛狂奔 不敵全馬好手員警
上海化工區官員：區內不會建PX廠
曾中明病逝 毛揆感念
攻擊阿富汗國會 塔利班槍手全遭擊斃
外資上周賣超271.65億元
強尼戴普出售法國莊園 要價逾8億台幣
中信金耕耘日本 與藍天銀簽MOU
男胸悶昏倒路旁 航警伸援手救命
嘉義太陽館夏至活動 傳遞生命之火
男攀奇萊山遭石壓傷 救難人員護送下山
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世大運開閉幕不在大巨蛋 改台北田徑場
法國販毒死囚上訴 印尼不給生機
新北查運輸倉儲業 逾半受罰
白岩松失言 新聞1+1停播一週
修車師傅趕換胎 貨車突起火逃出
關切違停罵警 南市議員李文正求刑4月
80年老字號金蘭醬油 現任董座控前董座
希臘緊急流動資金 傳歐銀再度提高
台灣產品印尼快閃 吸睛促拓銷
赴韓交接世大運 柯文哲取消日本行程
美國公開賽並列64 潘政琮：還算滿意
誤點退票被拒 男子揚言燒火車站送辦
歐盟擬動用武力 剿滅人蛇集團
重驗DNA翻案 呂介閔否認殺女友
PGA球場惹議 潘政琮：比賽仍公平
天熱毒蛇出沒咬人 顏寬?籲勿放生蛇
洪秀柱師生會 馬來貘：美珍不參加
狠砍財測 證交所記宏達電缺失
科大增招高中生 教部：供過於求
受刑人家具作品 扶助家庭愛不釋手
桃園踹洗衣機怪客 老闆報警捉人
ATM倒轉輸入密碼求援 彰警：謠言
MERS防治 朴槿惠邀外國專家會商
哈韓族照過來 香蕉牛奶胖胖瓶登台
玉林狗肉節低調開幕 不見當街宰殺
越南擴大免簽 盼吸引國際旅客
涂醒哲宣布成立統一發包中心
匈牙利阿嬤棋后 有望破世界紀錄
雪隧安全距離大 端午國5塞車主因
陸正案死囚聲請再審 高院駁回
證交所記缺失 宏達電：未來依規定
聯手打擊非法漁業 台巴紐簽合作備忘錄
世棒12強 中華隊台中桃園雙主場
六龜高中走出風災 鼓樂傳愛東瀛
金門住警器 預防火警有成效
港股收紅 預期希臘傳佳音
韓疫情燒世大運備戰 國手學戴口罩洗手
101：綠建築助招商 盼取得更高認證
官員不進議會 李全教嗆蛋洗監院
IS靠網路招人 歐洲增警力查社群
韓國觀光客發燒 排除感染MERS
國民黨金門黨部慰問弱勢民眾
新台幣補升近1角 破31關卡
韓MERS疫情升 成都韓流音樂會延後
監院辦研討會 探討原住民土地權利
阿巴斯：巴勒斯坦政府不應包括哈瑪斯
A-Lin金曲造型 雪恥摩登原始人
收割後燒稻草 南投籲農民改善
歐盟延長制裁 俄嗆對等回應
巴黎航空展人數創新高 航空業景況好
柯文哲：世大運開閉幕 小巨蛋雨天備案
外資:陸客最愛旅遊地 日韓稱霸
學者：少年犯罪 肇因於家庭
綠美化補助遭質疑 中市議會擱置草案
老畫新題字 李奇茂見證水墨鄉情
國產署地上權案標脫4宗 台中溢價74%
悠遊卡搭捷運優惠 柯文哲：帳簿看不懂
消費零距離 全家優惠可APP推播
嘉市老屋新生 13家獲補助
巴基斯坦酷熱奪命 喀拉蚩150人喪生
房子燒了 單親媽攜3兒女住帳棚
諷台大生爬山募資 網友KUSO募資買咖啡
塭仔圳重劃區 朱立倫：共創三贏
皮包內有現金12萬 男拾金不昧
申請加入慢城 苗栗躍上米蘭世博
曾銘宗訪英 有利台灣金融創新
陸大學畢業季開銷大 68%超過2萬元
南庄鄉申請國際慢城 鳳林經驗分享
柯文哲：若郭台銘領敬老金這樣有意義嗎
度假打工意外 高市府：許可範圍協助
布吉納法索過渡政府總理訪華
希臘債務危機 歐元區峰會仍難有解
朴槿惠談和解：韓日共同放下包袱
柯文哲：工會為勞動局長打分數
澎湖推海龜保育生態特色旅遊
威航泰國下殺 雙人只要1758元
侏羅紀世界 全球賣近10億美元
離峰會僅數小時 希債協議仍無影
繁榮亞灣區 高市加速周邊土地重劃
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江國強主持故宮畫作複製品開幕
大馬成立首支高山拯救隊
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廢棄冰箱變書櫃 筆記男孩代言資源回收
世棒12強 郭泰源：陳偉殷放進名單
希臘危機倒數 未來選項解析
希臘何去何從 歐元區峰會可能作定奪
環保署支持澎湖興建垃圾焚化爐
上交所戰略新興板 上半年前後上路
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宏達電坑股民 證交所輕輕放下
開拓太平洋左岸新經濟圈 花蓮琉球招商
笨賊行竊掉手機 竟由年邁老母來頂罪
今夏歸何處？林書豪：選首發位置球隊
MERS防控 泰官方：醫療先經檢測
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柏林愛樂新指揮出爐 43歲佩欽科
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23日雲系北移 南台灣雷雨機率增
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棒壘球偉大的一天 重返奧運過頭關
今彩539開獎
陸移民涉洗錢 義大利追查難
希臘國債危機大事記
前白宮大廚健行失蹤 屍體尋獲
威力彩開獎
男性避孕藥即將問世 1針效果達數年
東亞U22手球賽 中華隊盼留獎牌
緊急峰會在即 希臘堅持談判紅線
大聯盟球星加值 胡金龍盼有曼尼效應
小鮮肉來勢洶洶 高校帥哥成撲克牌
英大學學費高 沒嚇跑有志學子
對抗盜漁 菲添購近百艘巡邏艇
綠委：放生有毒蛇類 農民險喪命
梅克爾：希臘本週仍有時間達成協議
中職選秀報名截止 93人破紀錄
星國榴槤價差大 全憑荷包深淺
滬昆高鐵長沙貴陽段 恐停擺到6月底
澎湖花火節 遠航大陣仗掀高潮
美防長：不讓俄國重現冷戰狀態
希臘債務仍無解 盼本週達協議
新球季 林書豪：全部的隊都會考慮
推動英退出歐盟 富商將出資2千萬英鎊
聯合國：以巴雙方去年或犯戰爭罪
巴基斯坦熱浪強襲 近200人中暑身亡
威力彩頭獎槓龜
總統大選 台商會長：返台投票逾20萬
今彩539頭獎 2注中獎
央行周四理監事會 利率可望16季不變
漁民落海漂流近2小時 命大被沖回岸上
看好希臘報佳音 歐股漲勢強勁
不簽自貿協定 副總統：台灣恐被邊緣化
深港通7月底完成準備 下半年推出
鴻海攜手軟銀與Bharti 印度攻太陽能
胡志強：洪秀柱根本沒必要訪美
大園男女燒炭亡逾週 疑欠債無力還
軟銀攜手鴻海 投資印度再生能源
樂觀期待債務協議 希臘股市飆升9%
希臘新提案 聚焦加值稅退休與增稅
期待希債危機有解 美股早盤勁揚
美共和黨聲明 支持強化台美經貿
高度訓練、尊重與自由 為什麼芬蘭老師特別不一樣？
希債協議樂觀 那斯達克創歷史新高
韓MERS增3人確診 達175人
南韓MERS疫情 台人心驚驚
雙喜臨門 台股盤中漲近百點、滬指無力回春
愛相隨 朱恩樂成首名外籍歸化足球員
海南姑娘無悔付出 蔡霈為：世間難覓
台灣女婿記二戰在台戰俘苦難 盼「永不遺忘」
北市烏克麗麗班招生中 歡迎新移民親子共樂
首屆學士陸生畢業 愛台續讀碩士班
南韓MERS 重創韓國經濟和旅遊
2015台北國際食品暨機械展 24日熱鬧登場
打ㄧ針避孕10年 男性的避孕福音
台股漲幅尾盤縮 9,400點迟尺遙
《公民論壇》南湖登山募款和難以唬弄的社會
胃藥和抗生素恐導致腸胃道感染
南蘇丹7人死於霍亂
台灣世界展望會 關懷弱勢兒少平安過暑假
洪秀柱學歷依法驗證 擬提告反擊抹黑
發展自建雲 宏碁已砸150億元
別讓旅途變囧途！CNN：日本旅遊十大應注意事項
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
柏林愛樂下任首席指揮 俄國人佩欽科
塔利班攻擊阿富汗國會 9死數十傷
敘難民歷盡艱險 抵法追求新生活
期待希債有解 歐股勁揚
歐盟主席：希臘提出真正理債建議
消除種族主義 南卡州長將撤邦聯旗
少女自殺攻擊 奈及利亞至少20死
協議露曙光 希債危機本週有望化解
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殺破狼2票房開紅盤 超越侏儸紀
擺脫蛇蠍女 羅莎蒙派克尋找快樂
無間警探第2季 與美同步播出
談種族問題 歐巴馬：美未癒陳疾
國際油價溫和上揚
法重申反死刑 續營救印尼法籍死囚
公開說明書無紙化 12月生效
房仲籲解除選擇性信用管制 增內需動能
兩岸汽車熱沖壓部件 中鋼產能出海口
專家：下半年投資 看好歐美股市
美中S&ED 官員：管控縮小分歧
台法國會交流 邀法議員品茶賞蘭花
白天高溫悶熱 防午後雷陣雨
傳希臘接受延長現有紓困計畫
希債露曙光 續攻待量
巴西民調：近7成民眾無偏愛政黨
抗議報導 加安省華裔廳長威脅告環郵
照護身障者 高市推關懷達人
重現霧峰北溝山洞風華 維護文化資產
台灣好行 暢遊太魯閣
五星料理聰明吃 特殊時段優惠多
齋戒月破戒 伊斯蘭國吊兩少年示眾
今年巴西經濟衰退率預估調高
竹筍美食饗宴登場 即日開放訂桌
小說暗處改拍電影 口碑延燒
台股開盤漲34.01點
MERS 韓確診增3人 達175人
龍門計畫發光 可成長低溫石墨烯
格雷內心世界新書 4天狂賣110萬冊
陸禁嘉賓主持 非誠勿擾：不受影響
歐盟人權報告 台灣人權民主符國際標準
歐巴馬不避諱黑鬼一詞 社群網路熱議
希臘遞交預算提案 稱超越債權人期望
改選行情啟動 亞太電續強
吹牛老爹與兒子教練衝突 遭校警逮捕
波哥大華僑文教中心端節聯歡
常吃飯不帶錢 女子賣場行竊
宏?不配股利 小股東抱怨連連
花蓮砂婆礑溪上游驚見風乾女屍 待認屍
潔西卡當選巴拿馬華僑小姐
陸版鴻源案 4千農民10億血汗錢被騙
拉K還違規停車 男送辦
旅瓜台商會及廣東同鄉會慶端午
迎接新媒體 谷歌推出線上新聞實驗室
新台幣早盤升1.91角
談宏達電 吳田玉盼產業欣欣向榮
歐美股市大漲 台股攻上9400點
陸股震盪劇烈 滬深兩市開低
吳田玉：半導體正向看 台灣有三優勢
3億男官司 柯建銘出庭作證
改革換現金 希臘新方案重點
全台紫外線過量危險 中午少外出
抗戰勝利70周年紀念幣 7/2發售
半導體業下半年 吳田玉：比上半年好
軍公教加薪否 毛治國24日聽報告
犀利人妻多明尼加電視台開播
中華美食義賣 助巴拿馬弱勢族群
是否代洪秀柱訪美 朱立倫：還未討論
女性選總統 呂秀蓮：終見男性讓位
中鋼策略 搭政府對外談判搶一路商機
曾銘宗：端節後 台股漸恢復正常
監察院百年特展 移展台灣圖書館
國泰航空擬改票價累積里程 經濟艙不利
紅色供應鏈 吳田玉：無需過度畏懼
中台灣人權論壇 聚焦居住家庭司法
郭力恆易服勞役期滿 上午出獄
陸客到奈良割鹿角？烏龍真相大翻轉
元大寶華下修經濟成長率至3.32%
史上最快 侏羅紀料登10億美元俱樂部
陳俊聖高薪？曾繁城：比在台積電低
毛治國：台布關係緊密友好
防嬰兒猝死 醫師建議勿趴睡
老婦看東西有疊影 內斜視作祟
北市：大巨蛋不是取得世大運主辦的因素
學歷遭質疑 洪秀柱：證書是真的
小股東提問 吳田玉：善盡社會責任
英金融數位化快速 曾銘宗驚豔
由朱立倫訪美 洪秀柱：都在計畫當中
賴清德拒進議會 議員局長火爆對嗆
大陸抗戰閱兵 首邀外國軍隊代表
第一線主動關懷 健保署高屏業務組獲獎
10年最強太陽風暴襲地球 恐中斷電力
國家卓越建設獎 新北奪3獎
日月光股東會通過配息2元
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大陸6月製造業PMI 3個月新高
爬山邀募款惹議 台大師：不會中止
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中市立委第6選區 藍沈智慧民調出線
金融轉投資金融科技 8月底上路
台專家助薩一鄉一特產設計完成訓練任務
五角大廈：陸圖挑戰美空域主導地位
王豫元代表政府捐贈馬爾他騎士團
美大使：歐巴馬今年可能訪越
部落高齡中心農園啟用 溫昇豪送愛
吳田玉：深耕高雄善盡社會責任
李克強訪歐 6/28啟程
光通訊新兵 光聖7月中掛牌
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穿仿警背心持假槍勒索 男遭逮
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林中森：兩岸關係60多年來最好
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郭力恆易服勞役期滿 被喻最好賺打工
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非洲一盞燈 總統盼執行率達100%
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基隆港警鍥而不捨 助無名屍返家
台股收漲 49.37點
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華爾街之狼翻版 醫材商將到案
溢領補償費 郭姓3兄弟起訴
7月台指期漲 53點
7月電子金融齊漲
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紐西蘭飛航管制系統故障 華航不受影響
世大運中華成棒 移訓擊敗美國隊
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動物化製廠惡臭難聞 鄉民議會陳情
專家警告：氣候變遷為醫療緊急情況
MERS疫情蔓延 三星集團接班人鞠躬致歉
吳興國小女童賣傘 籌到出國比賽經費
高捷路竹延伸線 核定有譜
嘉義乾燥車啟用 為九旬翁烘被
股王大立光創收盤最高價
捲入兆良詐欺風波 蘇正堯發聲明澄清
男被控偷電纜線 法院判無罪
暑假難溫飽 2成7弱勢童餐費僅30元
美音樂製作人藍迪傑克遜 金曲頒獎
貓空纜車周邊落雷 暫停服務
交部求償 鄭文燦指不支付額外費用
嘉縣大智慧園區 獲國家環境教育獎
MERS擴散 三星少東李在鎔道歉
婉君愛台遊八仙 暑假遊樂園超省
三大法人賣超台股16億元
最偉大銀幕英雄 印第安那瓊斯勝007
中哪種農藥毒 試紙快速檢測救命
驚艷調酒界的冠軍 台北也喝得到
水岸觀光 高市釋2市地建旅館
南亞董座：連用3代hTC手機
星國亞太科技創業會 台灣新創尚青
日月潭近滿水位 九蛙只見一隻半露出
走私冷凍肉放30年 海關聞到差點吐
法國少女打棒球 不怕145公里速球
電影鐵達尼號作曲家墜機身亡
泰晤士河就是我的游泳池 倫敦人瘋野泳
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研究：胃藥讓腸胃道感染風險增5倍
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電子品夾藏黃金 印度機場查獲63公斤
警方：行駛雪山隧道應保持法定車距
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中市七期停電 市府要求台電加強巡檢
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扣押物不見 嘉檢國賠174萬
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傳鐵達尼號配樂私人飛機墜毀 罹難者身分不明
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大馬安葬首批亂葬崗遺體
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南港輪胎回扣案 前協理求法官輕判
金門藍委初選 民調24日登場
5月外銷訂單 連 2個月衰退
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澎湖查獲2起非法潛水漁撈
登革熱被當感冒 就醫6次拖9天
陸股大跌 官方下令減少股市報導
挺進光州世大運 何卓飛：健康最重要
展望會助學金 守護貧童上學路
雷陣雨道路淹水 老鼠跳上機車逃命
滬股強彈2.19% 收復4500點
希銀續命錢 歐銀傳再加碼
超級任務馬祖限定版 協助委託人圓夢
國防戰力展示 營長親自設計臂章
種鳳梨真辛苦 原住民白天趕猴夜戰山豬
體驗客家擂茶 澎湖首登場
賤民兄弟上印度理工學院 妒鄰擲石攻擊
屏檢贈棒球圓夢金 助鶴聲棒球隊
男子騎車上五楊高打拳 警攔截送醫
汪洋撰文 中美歷年對話三大成果
午後大雷雨 樹林地下道傳積水
酷暑熱昏買菜婦 警民眾齊助送醫
打臉台大生 小學生籲大哥哥勿不勞而獲
洪璽曜:台灣不可能去中國化而全球化
玩英雄聯盟罵隊友廢物 5人函辦
交通三合一 北港轉運站整體規劃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
神秘客進醫院 長庚獲服務業金牌
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
葉君璋接總教練 犀牛隊史第8任
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
看好希臘情勢 日經指數創15年新高
弭平戰殤 金門雷區要還地於民
桃園午後大雨 部分地區積水
希債現轉機 陸股給力 港股收紅
張惠妹金曲壓軸 陳奕迅唱26首組曲
花蓮砂婆礑溪女屍男枯骨 檢警釐清
兩釣客受困沙洲 消防人員涉險救出
女子求復合 遭前男友乾媽毆打囚禁
暑假將到來 五星飯店推專案搶客
輕熟女腳麻走不動 緊身牛仔褲惹禍
死亡鐵路昔為敵我 英日老兵一笑泯恩仇
表演難耐燠熱 舞獅摔落梅花樁
新北午後雨勢大 災害應變中心開設
洪秀柱學歷遭疑 教部：學校在名冊中
總統：盼與歐洲簽經濟合作協定
海協會代表抵台 參觀轉機安檢
國家環境教育獎 大葉大學獲優等
美中S&ED前夕 陸籲妥善管控分岐
太陽動力2號重啟航程 日本飛夏威夷
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發燒女憂染MERS 竟謊稱曾在韓就醫
美元轉強外資匯出 新台幣貶
紙風車拍台灣藝術家 首部曲朱宗慶
百件珊瑚鑽戒不見 涉侵占櫃姐遭訴
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中共邀老兵受閱 國防部籲勿受統戰影響
奶價賤傳悲歌 大陸奶農倒奶殺牛
台北國際合唱節 十二生肖打頭陣
不甘被迷姦 女揪眾打死狼遭訴
北韓重判2南韓間諜 處罰終生勞役
跑車撞圍籬翻覆 特勤隊員助脫困不居功
少女產子丟衣櫃 警待追查有無刑責
洪陣營：民進黨對洪秀柱發言理解錯誤
希臘債務危機 歐盟經濟官員堅信有解
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鴻夏戀有譜？夏普高層：不會拒絕鴻海
北港口南廟口 新基隆車站超方便
南海爭議區域 日本P-3C罕見演練
GMP轉型TQF 微笑標章再出發
復育有成 台南新市推白蓮霧節
中市推自行車369計畫 市民票選站址
桃機機坪淹水 多架航班延誤
年中慶殺紅眼 特賣比優惠
羅時豐8月首開個唱 獻聲苗栗故鄉
陪學生考試 重慶美女老師考上哈佛
政改未過 李嘉誠：非常失望但不會撤資
廣大興案 菲法院繼續庭審程序
香港東亞銀行台北分行 遭金管會罰款
不畏病魔摧殘 男童勤運動獲獎
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2南韓公民被控間諜 下放勞改
中選會：洪秀柱學歷符資格才登公報
管線監理 高市每年要收5千萬元
大陸海洋經濟總值30兆 年增7.7%
宏達電傳推全新機種「Aero」攻歐
蕭萬長提攜後學 首屆4學生國際交流
劉延東確擔任足球改革組長 打臉陸足協
不想退休 報廢消防車出勤澆花洗馬路
空軍馬基地夏至夜熄燈1小時
保障影視職安 北市宣布4共識
台糖通過104年配發股息0.8元
4級毒品賣國外製安毒 藥師理事遭逮
紅色供應鏈來襲 5月接單近2年新低
國民黨屏東立委參選人 近期底定
結婚60年 頒「鑽石婚」匾額作見證
人民大學估今年大陸經濟「保七」無望
澳洲北領地限額合法獵鱷 年底可望開放
台灣廣播龍頭合作 央廣、中廣整合廣播資源
施明德以鄭捷喻燃煤 台塑化：太沉重
承襲徐生明 無敵鐵金剛葉君璋再戰中職
洪秀柱學歷 外交部:核閱即確認文件存在
本人查存款開戶 多2種便利
拖板車失控 衝過分隔島掉農田
林佳龍參觀友達森勁廠 盼提升綠能環境
嘉義8高校話劇 進行網路募款
員警昏迷不治 參加兒畢典成遺願
經濟部：TPP105年底前生效
勞動部認定有不當勞動行為 華航：尊重
會車被照遠光燈 男持斧頭嗆聲
民主社群秘書長雷斯娜訪華
希債危機似有解 雅典股市再大漲
基期高又逢淡季 6月外銷訂單恐連3衰
中鋼合資成立重慶汽車零部件公司
台塑4寶股東會 王文淵缺席3場
海巡署座談 表揚優良漁民
兩韓若開戰 逾9成南韓青年願參戰
陳俊聖坐領高薪？ 施振榮叫屈
公有市場改建旅館遭批 北市府澄清
同名龜山締姊妹站 日列車飄台味
李登輝：領導者要誠實自然 別騙百姓
午後大雷雨 新北多處短暫積水
擴保險業商機 金管會調整責任準備金
李宗盛魅力橫掃英倫 皇家艾伯特廳獻唱
老婦公車上昏倒 台大生CPR救人
洪秀柱陣營：未來團隊全部進駐11樓
大二膽島開放觀光 延至明年元旦
砂婆礑溪尋2屍 派出所長：冥冥中指引
台糖股東常會通過股息0.8元
安倍出席沖繩戰役紀念儀式 民眾嗆聲
人民幣收盤小升至逾一周新高
日軍機飛抵南海 陸：別故意渲染緊張
新北：盼捷運頂埔站速通車
內蒙古政協副主席違紀 被免職
蔡英文竹科演講 談工業4.0新創產業
桃機17班機延誤 影響2千餘旅客
砂婆礑溪第二具無頭屍體 無法判斷性別
遠雄醫療園區喊卡 苗縣釋疑盼續建
劉軍廷升任工研院副院長
巴黎決爭取主辦2024夏季奧運
南海和平倡議 總統：一定要有人提出
大陸央行：嚴管理財資金進入資本市場
今彩539開獎
熱浪襲巴基斯坦 熱死人數破500
大陸紀念抗戰閱兵 陸委會籲正視史實
捲入抄襲醜聞 南韓女作家道歉
周圍水氣多 24日午後慎防雷陣雨
台大醫學生義舉 公車上救回一命
桃園市府 全力行銷拉拉山水蜜桃
大樂透開獎
培養行銷人才 谷歌揭曉數位火星人一號
小笠原群島外海強震 無海嘯危險
國民黨24日邀李崗演講 內容不設限
大膽貓咪躲機翼飛上天 嚇壞駕駛員
俄足球隊戰績欠佳 球迷擬集資開除教練
MERS防控 大馬加強入境檢疫
總統24日視察外交部回顧前瞻外交政策
陸：恢復網路安全對話 端視美國作法
愛文芒果今年外銷將逾1萬公噸
報告：北京市經濟成長目標 應降至6%
陸降稅奏效 進口化妝品掀起降價潮
亞馬遜以電子書閱讀頁數 付費給作者
與焦仁和緋聞撇不清 洪秀柱急發誓
父親遭指抓耙仔 洪秀柱痛心哽咽
駁造假 游梓翔：說人假貨是菁英傲慢
希臘願向債主讓步 國會反彈聲浪高漲
整合觸控技術 蘋果Home鍵傳將消失
蔡英文竹科演講 上百企業主到場
鴻海：關注員工健康 安全標準符合法規
大陸抑制空汙 煤炭進口大幅下降
中共第二輪巡視 台辦系統成焦點
大樂透頭獎槓龜
國道通霄段連環車禍 2傷送醫
人權團體：敘政府拿女囚當戰爭武器
今彩539頭獎槓龜
台積電繳營所稅逾200億 蟬聯冠軍
東南亞行動遊戲爆發 營收5年估達6倍
砂婆礑溪2屍 家屬：兩名妹妹失聯2年
防俄羅斯 美將在中東歐事先部署軍備
社子島地下工廠合法化 議員：不太可能
美媒：陸染指南海 打造潛艦海底碉堡
湖南男子開顱手術甦醒 背唐詩做算術
大陸承租西伯利亞土地 俄國民意不滿
希臘讓步爭取協議 恐面臨國內阻力
陸速增空優 美強化空域網路戰力
美中戰略經濟對話 為南海交鋒
MERS 韓新添4確診 達179人
週刊指提名生變 洪秀柱：毫無所悉
中市海線地區 新住民專班培養導演人才
越語教學先鋒 成大提供多元學習成效獲肯定
就服中心助媒合工作 陸配感恩盼回饋
陸生看台灣動物收容所：臺中最棒
工時彈性兼顧家庭 澎湖新住民代工樂在其中
〈時事評論〉誠實才是上策
碩士學歷攏是假 洪秀柱總統提名生變?
掌握雙印新政商機 貿協推系列拓銷方案
巴基斯坦熱浪數百死！齋戒月更添憂
GMP2.0統一、泰山支持 義美無意願加入
麥當勞變了？聲明：「尋求授權發展夥伴」
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麥當勞震撼彈 回首看台灣速食業發展
巴基斯坦近700人熱死 政府遭批評
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希債危機似有解 歐洲主要股市上揚
庫德族部隊攻城掠地 進逼伊斯蘭國首都
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墨西哥護理之家大火 至少16住民喪生
美貿易促進授權法案 參院掃除程序障礙
美貿易促進授權法案 國會24日可能通過
維基解密：美國國安局竊聽三位法國總統
維基解密 法國3總統遭美竊聽達6年
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被轉發信感動 金獎導演拍車臣故事
朱智勳演奸臣 打造後宮性愛營
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美股攀升 那斯達克連兩天創新高
台灣精品荷蘭展出 盼增歐陸市場
國際油價上揚
基改羊含水母基因 法國人恐已吃下肚
美國安局竊聽法總統 美拒絕證實或否認
英國女王抵柏林訪問
房地合一後 工地週來客成交報喜
中芯華為高通合資 打造研發平台
肯德基疑似炸老鼠送驗 確定炸雞塊無誤
天候不佳消費不振 吳中立好悶
投信：資金拉警報 陸可望7月降準
義大利：逾3700移民地中海上獲救
希債似有解 台股有機會返月線
育兒資源手冊 新手父母讚好用
澎湖成衣縫紉代工 新移民樂在其中
軟硬兼施 美中有對話沒交集
竹縣推觀光 住宿餐飲銷售成長居冠
全台紫外線達危險級 花東最曬
玩命關頭 環球影城之旅新飛車
鴻海證實 李德威夫婦已到集團就職
防曬戴太陽眼鏡 夏天選冷色系
暗黑特攻隊 週週抽10萬召喚玩家
巴西監獄受刑人數 全球第4多
海砂屋更新 新北市多管齊下
減重運動飲食 高血壓患者減半
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台股開盤漲2.45點
5月巴西家庭借貸利率4年新高
Ella出道14年 挑戰演舞台劇
66人鐵馬環島 助清寒學生餐費
兩岸七爺八爺 7月嘉義拚場
軍公教加薪否 7月可望明朗
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南韓設北韓人權實地辦事處 北韓批
最新蜘蛛人出爐 湯姆霍蘭德中選
越南巴士墜入山谷 至少1死7傷
北榮友善醫療 洗腎復健門診改設1樓
北京故宮將淘汰周邊小餐廳
住家臨道路噪音高 恐讓人壽命減
中美對話 習近平盼避免戰略誤判
鴻海任職 警界評價李德威處事圓融
信心增強 東京股市攀18年高峰
食安風暴衝擊 味全不配股利
臉書市值超越沃爾瑪 擠進標普前10大
教堂槍擊案 希拉蕊斥為種族主義恐怖行動
劉德立投書巴國媒體 闡述南海和平倡議
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更名重組 興國管理學院走入歷史
中共中央巡視啟動 黨中央部門首次納入
台64板橋往三重匝道 7/5拆除改道
亞泥通過配現金股利2.2元
小股東問尹衍樑傷勢 夫人：一切安好
味全：盼今年底大陸營收超過台灣
新台幣早盤升4.6分
夏戀嘉年華 卡司堅強High翻花蓮
3民眾網路相約燒炭自殺 全數獲救
維基解密：沙國指伊朗運送核設備至蘇丹
研究：父母同性戀與否 小孩無差異
寶來拜拜 元大金子公司全面正名
下水道施工爬梯摔落 男子命危
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台股整理 盤中大立光創天價
緬甸駐華辦事處開幕 助雙邊關係
周小川避談降息 稱人民幣匯率合理
疑轉彎不慎 楊梅車禍釀1死
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美中戰略經濟對話 美強烈關切網安問題
投產13天 中緬天然氣管道洩漏
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喵星人霸氣瞪山獅 影片點閱破百萬
前美官員：美不該放棄長期對中政策
大陸將發行巨額債券 為一帶一路籌資
防治天然災害 台灣續助中美洲
消保處查20家婚宴會館 不合格一籮筐
朱立倫：應正面看待終身學習者
市場攤商擁槍 警喬裝買菜查緝
暑假打工安全 教育部提7不原則
印尼35年後 預估成全球第4大經濟體
原民會主委林江義訪加考察原民事務
洪秀柱提名生變說 楊偉中：絕非事實
投顧：台灣第3季有機會轉成長
女子不慎跌捷運唭哩岸月台 已送醫
羅丹愛神雕像 110萬美元落槌
曹錦輝3A再出賽 投1局無失分
越辦資料展 宣揚南海主權
義大認養白犀牛 下半季推動物主題日
中央氣象局氣象報告
台灣提供墨國獎學金破紀錄
中央氣象局 今天白天天氣預報
外銷減 徐旭東：少談政治展現動力
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
藥局藏6百公斤4級毒品 藥劑師遭移送
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
嘉義縣長獎送環保碗筷 家長不滿
元大投顧：維持台股今年目標10300
習近平佐科威熱線 加強陸印合作
美大選新罕州民調 地產大亨川普衝第二
洪秀柱學歷問題 王金平：我不清楚
結合物聯網 讓公車站做更多事
卡式台胞證 陸國台辦：只是紙本電子化
寄錯信還有救 Gmail終能取消傳送
鐵達尼配樂大師 經紀人證實是墜機機師
嚴凱泰氣度大 中華車股東發言吃到飽
如果重新選秀 林書豪可進樂透區
拉拉山水蜜桃 盛產熱銷
北捷唭哩岸站 女乘客跳軌送醫
談加薪 徐旭東：遠東集團有系統進行
李德威夫婦到鴻海 郭台銘大器惜才
澳籍IS戰士傳死訊 岳母哀求助妻小逃離
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惠及跨性別學生 英大學學院改服裝規定
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香港占中最後堡壘遭清除
徐自強擄人案 律師聲請釋憲停審
29名將官晉升 馬總統將親臨訓勉
下半年投資策略 投顧：股6債4
紐約男冤獄25載 獲賠625萬美元
楊梅吳尊陳柏翰 消防局：停職否待調查
卡式台胞證政策遭質疑 陸：誤導性言論
藍軍歸隊 洪秀柱輔選立委相互拉抬
立委布局大致底定 蔡英文輔選拚過半
南瓜王子種出大瓠瓜 腰圍186公分
宏都拉斯物價指數成長創十年來新低
國中2女心情不好 吞癲癇藥送醫
新台幣中午升7.2分
滅頂風暴後 味全：營運逐步恢復
小黃行經新生高架橋下 遭水泥塊砸中
上海社會新鮮人 平均起薪2萬4
大陸女孩不讓坐 湖北老人把她拽起甩開
墨西哥台灣商會端節聯誼
分析：大陸可能在南海部署殲11
曾銘宗：總體經濟影響上市櫃 待評估
雲林禁燃煤條例 環保署24日審查
長輩用藥8問題 時間用錯有風險
印尼內閣改組在即 經貿部長挫咧等
女客捷運落軌 警方調查事故原因
亞泥：兩岸水泥業審慎樂觀
台陸軍官校生參加巴三軍官校校慶
創新高寫日記 大立光3620再創天價
宣明智告昔日親家 求償2元敗訴
曾銘宗：鬆綁融資融券 好的開始
世大運中華成棒熱身賽 又勝美國隊
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通緝男違停不服取締 警破車窗逮捕
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查獲逾期食品 典華等8家婚宴館罰70萬
媒體離席 女里長嗆聲柯文哲
台灣大選 大陸國台辦重申不介入立場
大創百貨進口日本容器 不合格被擋
美竊聽法總統 維基解密全都露
105年起 保全月工時上限240小時
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蔡英文時代封面照 攝影師：本想打蝴蝶光
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吳彥祖半夜肌情 網友：好亂來
印尼媒讚南海和平倡議助區域穩定
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光寶：營運方針將回歸獲利為上
巴基斯坦熱浪 4天奪近700命
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方序中設計偏執面 為歌曲寫溫度
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前籃球國手周俊三 背鰭呼吸器國際獲獎
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母親尋短讓她轉念 傅美慧獲總統教育獎
機車考照難度將增 抱佛腳考生倍增
報考機車駕照現人潮 高市考生倍增
機車駕照筆試將較難 年輕人擠爆報考
7月筆試題目增 機車考照生暴增
公司無預警停工 員工組自救會抗議
敬老金老人愛領現 柯文哲：吃飽閒閒
幕僚轉送尤達杯 蔡英文覺得好笑
聯合國人權首長訪韓 會見3名前慰安婦
救出口 經濟部推整體解決方案
台灣優良茶葉 跨海澎湖說明選購要訣
韓女星金廷恩與富二代相戀 對象保密
美稱警界任容萱 莊育藺救護跳樓案獲讚
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愛撥打中市1999專線 榜首2萬多通
鐵金剛搭配外籍教練 犀牛定案
三大法人買超台股1.66億元
中市查3婚宴餐廳不合格 1家有死老鼠
暑假何處去 屏東休閒農場揪你玩
夏天關子嶺泡湯 添法式風情
希臘增稅換金援 經濟惡化恐雪上加霜
最大幼兒足賽 安聯小小世界盃週末開戰
王建民：受過傷的投手 要加倍努力
龜殼花卡機車 與蛇共騎20公里
臭嘴邊猛補B群卻無效 缺鐵啦
英王室很會花 查爾斯去年出訪灑4800萬
疑偕友自殺 男子陳屍轎車駕駛座
南韓統一部長：願助北韓抗旱
明星吸毒找靈感 陸官方斥歪理邪說
參選總統否 宋楚瑜：7/19後決定
吃火鍋鈉易超標 年輕人也患高血壓
涉收賄 14國道警察判刑
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孕期忌蝦蟹 8成家長有過敏迷思
就任半年自評 柯文哲：花太多時間善後
貢寮海祭卡司強 盧廣仲陳綺貞開唱
泰藝術家來台 策劃音樂表演
青青會館違建 北市限期拆除
放話死神帶走小朋友 男遭起訴
大陸社科院：大陸近六成假新聞出自微博
訂單減 財長預告：6月進出口也不好看
對流旺盛 台南以北小心瞬間大雨
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不理批評 日本燒錢蓋奧運主場館
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初選勝出 沈智慧：爭取民心 贏得選戰
證明學歷為真 洪秀柱同學現身力挺
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青海湖湟魚洄游 鯉躍龍門看得見
立院不開臨時會 下會期優先處理募兵條例
光良演唱會歌譜 意外成尋人神器
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大陸吸毒人口 超過1400萬
香港寄外郵件 去年丟失7千件
法院准保釋 印度落跑王子登基
柯文哲：打遠雄大巨蛋是壓力測試
新台幣收貶 5分
5月工業生產指數 年減3.18%
長德公司違約在先 北榮聲明澄清
5月商業營業額 年減4.3%
威而鋼治短陰莖 瀉藥豐胸全送辦
台大登山邀贊助 遭疑課程外包
GMP走入歷史 換TQF守護台灣食安
邊餵奶邊接殺 大聯盟男球迷超神
40年菸癮長期臥床 3年等待換新肺
5月商業營收 連3個月衰退
青青會館爆違建 業者：不影響新人婚期
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林書豪29日凌晨抵台 晚間參加活動
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中美戰略經濟對話 坦承分歧爭取合作
與桃機戀愛 攝影師為3對佳偶圓夢
工商界看麥當勞退出台灣 警訊已現
興隆大橋燈光美 成鐵馬夜騎好去處
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泰逮2台嫌 運12公斤安毒至紐西蘭
中市1超商有蟑螂 衛生局稽查已停業
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總統疑遭監聽 法召傳美大使
登革熱續增溫 高市府憂醫警覺不足
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屏東大學3D動畫體驗營 人氣破表
老樹染褐根病倒塌 竹市府將全面健檢
柯文哲：台北田徑場與大巨蛋安全標準一致
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台大：活動可外包 不得影響授課主權
馬總統澄清選前未訪美 去不去見人見智
亞投行 澳洲出資7.18億美元
盧布貶值又免簽 陸客湧進俄羅斯
指稱陳菊未勘災泡冷泉 邱毅遭起訴
洪秀柱出線 中常委籲朱立倫主導選戰
李全教：賴清德的哈佛學歷沒問題
殘疾舞千手觀音 28日台中登場
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成大手機軟體 增泡泡龍病患和醫師互動
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監聽總統疑雲 法召美大使開會
HTC傳推Aero機 網友狂消遣
大巨蛋案 法務部退回北市府
好像拍電影 長沙轎車十公尺高墜落
出口商拋匯 台幣貶勢縮小
大陸人大：國家領導人須向憲法宣誓
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砂婆礑溪2屍 家屬認為立竿求救
麥當勞尋求授權發展夥伴 不撤台灣市場
呂慶龍巴黎發聲爭取台灣國際參與
夏季電費高漲 省電達人教省電小撇步
洪秀柱提告 溫紳：勇敢面對
燒餅油條鹹豆漿 以色列阿基師最愛這味
麥當勞找授權夥伴 肯德基：不評論
樂觀氣息濃 日股收在18年高點
聶永真咖啡杯 民眾超商瘋預購
金鶯官網公布 陳偉殷重返大聯盟
畢不了業 趙爺爺20年畢典不缺席
南海爭議 菲漁民告上聯合國
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職災報告爭議 柯文哲：想起自己的案子
巴基斯坦南部溫度降 已熱死780多人
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菲日聯合演習 巡邏機比翼飛南海
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受扶兒將從台大畢業 感謝助學人
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高雄出門買菜 機車騎300多公里到花蓮
麥當勞賣直營店 經部：對台市場有信心
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台塑使用生煤 雲林僅同意至106年
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明日之星籃球營 國家級教練授課
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法官疑慮台監獄 引渡林克穎再議
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張盛和：兩岸租稅協議 可望下半年簽
醫療暴力 大陸要列刑法
殺死同居人被聲押 越女稱正當防衛
高通通引領商機 高市府無料授權
登山經費流向 台大主計室審核
躲避警方查緝 選果園交易槍枝
電子業生產力道轉弱 5月工業生產衰退
學生偷老師錢 多年後寄還兩倍
王毅：停止南海造陸 非因美國壓力
德離婚男家當劈半報復 原來攏係假
希債提案遭拒 希臘總理暗批IMF
法情報官員將訪美 討論監聽總統疑雲
黨員赴雄檢告朱立倫洪秀柱
張學友獲榮譽院士 強調爭取出席金曲獎
台旅會西安推廣赴台遊高端品質團
見高大獨臂選手 柯文哲：站旁邊壓力大
蘇嘉全赴議會黨團 溝通激火花
港官員：2年內不重啟不討論政改
溫網籤表出爐 喬帥小威頭號種子
今彩539開獎
網友拜託買麥當勞 義美：關注中
大福彩開獎
因應新型傳染病 南韓擬完善防疫架構
蔡英文：抹黑無助國家治理
反血汗抹黑 鴻海員工眷屬現身說法
總統委任律師：繼續抹黑不排除提告
大陸行李箱慘案 RIMOWA首當其衝
陸客中轉何時實施 陸委會重申溝通中
30企業騰空缺 吸收馬航解僱員工
樓繼偉：美應對經濟復甦做出更大貢獻
5月商業營收減幅 59個月最大
關鍵會議前 希臘總理批IMF立場詭異
日劇深夜食堂火紅 日系餐廳要贏回民心
台塑95+汽油成本年增5億 市占增1%
鴻海富智康上半年獲利估大增1.71倍
挑戰地表最快 華碩推出三頻無線分享器
溫網女單會外賽 謝淑薇直落二晉第3輪
125家屠宰場 今年可望聘外勞
卡式台胞證名稱 陸委會：先前已獲告知
法務部退回大巨蛋案 北市府：廉委會討論
境外遊客北京購物 將可享11%退稅
SD鋼彈手遊改版 新增進化超越系統
學生教部潑漆 籲撤回課綱
美再爆監聽 美法總統幾小時內會談
傳債權人反提案 希臘斷然拒絕
金曲獎前夕 民進黨邀音樂人專題演講
中國女足低薪 宗慶後捐500萬
學生教部潑漆掛布條 籲撤回課綱
魅力訪德 英女王梅克爾相見歡
大巨蛋案遭退回 北市府：廉委會討論
歐盟延長制裁 俄羅斯加倍奉還
大福彩頭獎槓龜
香蕉船落海獲救 女大生到澎湖感謝恩人
南韓MERS再添4例 疫情來到十字路口
林克穎返台服刑 台已保證不會擁擠
今彩539頭獎槓龜
引進農業外勞 勞部：屠宰業先行
白金漢宮不修不行 女王或需暫搬離
東亞U22手球賽 中華男女隊同日負韓
陸股後市不明 證監會持續批准IPO
陸成立廁所訊息平台 如廁不滿可給負評
林克穎引渡案 英9月再開庭
何苦互相為難 蔡康永淚崩後臉書回應
陸國安法草案 擬增太空等領域維安任務
富士康勞工罹病 勞團籲資方正面回應
麥當勞露疲態 尋發展夥伴謀重振聲勢
外媒：新疆公路檢查站襲擊 18人喪生
馬總統：中華民國在國際扮演建設角色
希臘協議再遇礙難 美股開盤走低
債權人反提議 希臘拒絕接受
韓MERS增1確診 2死 死亡人數達29例
西瓜汁當水喝 當心腦中風
美學生資料庫 確認洪秀柱學位無誤
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PP容器不合格 大創最大宗
擔心寶寶過敏 八成孕媽咪有錯誤迷思
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美中戰略對話今閉幕 安全歧見未減少
希臘政府內外夾攻 危機山雨欲來？
希臘財政改革方案 五大重點看過來
政改觸礁 港人不要「袋住先」
幾內亞和獅子山又爆發伊波拉病例
外配搶考機車筆試 憂7月起考題增難度提高
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屏縣府推系列文化饗宴 分享屏東美麗好所在
為愛來台忍高溫 工程師變身漂流木藝術家
重質又重量 新北市祭六大魅力吸陸客
別想著分家！英國女王籲歐洲團結一致
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美Berkeley陽台倒塌6死 木樑嚴重腐爛釀禍
巴基斯坦熱死千人 民眾依靠外界救助
柯文哲裁派出所 大橋及雙連所下月除名
俄延長西方糧食進口禁令1年
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
監聽惹議 歐巴馬向法承諾終結此作風
監聽惹議 法：美須戮力修補雙方關係
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中歐峰會 李克強首訪歐盟
米蘭世博 陸萬科館將拍賣外牆陶片
法國確定通過新法 加強反恐情蒐功能
波士頓爆炸案嫌犯被判死刑 認罪道歉
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溫網男單會外賽 王宇佐無緣晉第3輪
美參院通過快速審批法案 歐巴馬大勝利
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暗殺教室真人電影 椎名桔平成致命鮮師
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投信：A股修正10% 機率低於1成
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數據應用黑客松競賽 5大特色有看頭
台灣非政府組織訪華府 展現軟實力
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共商水獺保育大計 金門辦座談
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歐巴馬提人質遭綁新回應 但不付贖金
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重慶山崩引巨浪 13船翻沉1死5傷
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菲南恐怖組織po影片 揚言斬3人質
台股早盤大漲逾百點
巴拿馬居民全球最幸福 台灣排59
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外資期貨翻多 台股早盤漲逾百點
北韓在南北韓海疆線設浮標
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簽避免雙重課稅協定 巴議員允溝通國會
避免愛滋病再爆大流行 未來5年是關鍵
新楓之谷10週年 推台灣專屬副本
為亞太電股價道歉 呂芳銘鞠躬
郭台銘：今年目標樂觀 成長不低於1成
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郭台銘：手機平板沒對手 3年轉型關鍵
呂芳銘：亞太電9月前 衝95%覆蓋率
小股東建議送手機 郭台銘開懷笑
11國免簽 大陸外交部自誇含金量高
北京擬取消銀行存貸比 業界歡迎
傳日國安局長訪陸 安倍或出席抗戰閱兵
虎航：8月起不飛清邁了
大數據時代 中原大學開設商業巨量學程
郭台銘：手機成長空間仍大
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治汙 大陸將公布200兆元減排計畫
學者：預期央行維持利率不變
訴狀：惠妮愛女 昏迷前遭男友毆打
為習訪美鋪路 美中鬥而不破
小股東提送手機 郭台銘：沒庫存了
旅薩僑界端午聯歡 加冕薩華裔小姐
新版水價公式 最快今出爐
北市行動派出所 30日上路
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亞太電小股東嗆呂董 為何不買股
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台電：日頭赤炎炎 指考恐限電
日媒：法務省執行死刑 1死囚伏法
另類尋人高手 年輕警助往生者回家
台南後火車站 路邊機車停車首收費
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郭台銘：扶持新創企業 經濟版圖將變
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上海超越紐約 成全球第8大郵輪母港
詠春拳打死母親 男子仍判15年
郭台銘：會計財報不摻水 是濃縮雞湯
服務離島國中生 張老師招募領導員
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面對民調 柯文哲：不用討好每個人
台灣虎航清邁停飛 全力衝刺東北亞
協助殺人犯越獄 紐約州第2名獄卒被控
熊麻吉2登台 雷雷夥伴尺度無上限
鞋砸劉政鴻 陳為廷免刑鞋發還
郭董：鴻海是客戶主要夥伴 對手差遠了
馬雲伉儷當自然保護買家 購美國公園
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法務部退大巨蛋案 柯文哲：交廉委討論
美工刀殺死阿嬤 孫判12年定讞
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巴西通過調高退休金案 政府財政更趨緊
阿土伯願出千萬 請郭台銘選總統
電臀舞入牛津新字 起源可溯自1820年
入學制度改先備查 教部：保障學生權益
瓜地馬拉與歐洲4國簽訂自貿協定
小學生問活力來源 柯文哲：呼吸就好
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
機場趕辦護照 外交部籲非急難勿用
亞太電改選董事 鴻海集團拿下 6席
搭商務艙轉機偷渡 警識破遣返
韓戰65週年 中華民國國旗飄揚首爾
台經院景氣調查 營建業相對弱
老舊電廠新價值 谷歌要蓋數據中心
長期吸懸浮微粒 失智風險增4倍
禁燒生煤自治條例 雲縣：樂意陳述意見
郭台銘：服貿快過 引陸資活絡股市
陸生香港街頭作愛 案件開審
柯文哲：國教入學方案8/1公布
郭台銘：大陸富強 台灣肯定可分一杯羹
推子宮頸抹片 醫籲多分享經驗
新疆地震規模5.4 震源深度9公里
夏日樂學計畫 首年235班
富邦蔡家 每3年資產增千億
酸黃國昌華麗出場 沈發惠要游錫(方方土)負責
李威認愛姚笛 親密照女主角：玩過就踢
新台幣中午升1.39角
新生高案黃錫薰一審無罪 檢方將上訴
台北6月14天高溫 破歷史紀錄
黃國昌回應：拉下李慶華不必是我
美長堤老飯店著新裝 台灣畫家擔綱
被問洪秀柱旋風 柯文哲喊唉呦不評論
經部：爭取加入TPP第2輪談判
沈發惠不滿不徵召 民進黨溝通
今夏供電吃緊 毛揆籲節約用電
副總統授旗 盼中華世大運創佳績
同志擬選立委 將對上賴清德嫡系
明倫國小用地變更案 北市通過
土地公寶寶滿月 仍未找到生母
軍公教調薪與否 人事總處審慎評估
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高鐵推童玩節專案 省時又省力
家電品牌聲寶跨界電子商務
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大考中心盼體恤考生 指考不限電
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毛揆：藉紀念抗戰建構歷史詮釋權
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水價公式拚7月中通過 擬納合理利潤
英檢列國考資格 擬105年起擴大
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朱立倫：洪秀柱的學歷是真的
結實纍纍 彰化縣長公館摘芒果
大立光一張364萬 比賓士休旅車貴
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阿里山管制哨 7月身障可預約通行
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開收盤資訊揭露 29日起更透明
廖了以母親告別式 總統頒褒揚令
陸體育總局副局長蕭天 遭調查
新舞台案 北市：中信同意原址重建
快速道路火燒車 男驚逃跳橋傷
熱戀吻到忘我 寧波男開車吻女友肇禍
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IS再度攻進科巴尼 傳12死70傷
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台男赴泰運毒遭逮 警研判高薪誘騙
基北區會考 朱立倫：放榜後檢討
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印尼：除非總統喊卡 停輸印傭必行
新台幣收平盤 為31.052元
郭台銘看宏達電 非戰之罪
王文淵再缺席 李志村笑稱：也許怕媒體
日媒：李登輝擬7月訪日
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首屆澎湖光雕花火秀 七夕超浪漫
荔枝盛產 林智堅邀民體驗採果樂
胡瓜開球 又有綜藝天王挺桃猿
疑有爆裂物 波蘭客機迫降平安
郭台銘砲轟廢死 批不知人間疾苦
陸財長：經濟成長目標不是非要7%
推動捷運優先 樹林火車站不遷移
只要財力夠 融資額度無上限
尋找新場地 南投變形金剛找到基地
野柳發現女浮屍 調查身分與死因
台灣之星單門號方案 399起吃到飽
港建制派議員群組對話被洩漏 掀熱議
民團：倪重華文化施政不及格
日式老宿舍變旅館 花蓮糖廠慢生活
燒煤許可延後 台塑：還未找到替代案
混泥車隧道自撞 駕駛送醫不治
這不是電信門市 民眾：像復古電影院
奧運金牌選手劉翔 微博認了離婚
北台黃鰭鮪價優 把握6月季末
日股回檔 憂希債改革協商
北市公園疑有未爆彈 警消處理
台鹽營收創8年新高 每股配發現金1元
央行維持利率16凍
台灣大創意門市 走復古風
7款劣藥下架 眼藥水胃藥針劑在內
挨批不及格 倪重華：我從小沒及格過
談高階公務人力 張善政盼讓國家升級
培育專業長照人才 迎接高齡化社會
桃園查過期誇療效藥品 多項遭封存
若美加息 陸財長：會少量資本外流
促進台英互助 法務部表揚英學者
入TPP 總統：不能錯過的機會
消防警報誤動頻率高 核三廠改善
報復女友家人阻交往 恐怖情人偷車縱火
林書豪29日抵台 林來瘋一週
巧思創意 旗津黑沙玩藝節登場
接手蘭嶼綠島空運 全球通明年上路
敘國反軍攻南部 與政府軍激戰
傳李登輝7月訪日 李辦：評估中
香港泰國簽投資推廣備忘錄
希臘債務危機引憂 港股收黑
荒廢16年 斗六祥瑞大樓進駐警局
虛驚一場 波蘭客機證實無炸藥
慢性病年長者 避免往韓國中東染MERS
郭俊麟拚第4勝 首局遭砲轟
斗南小東工業區農地 預計年底市地重劃
北市傳家暴 逆子疑毆打老母到腦漿外溢
大陸將取消存貸比 對增加放貸恐有限
北市公園未爆彈 外型類似迫擊砲
港陸共反腐 廉署去年赴陸盤問36證人
教授與女博士生通姦 女夫12年才知
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
莫和AV男優比 1分鐘內射精才是早洩
辜仲諒奔走 新舞台原址重建
拚出口 彭淮南：貨幣不必貶
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司馬庫斯巨木盜伐 警逮山老鼠31人
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跨性別者亂入 歐巴馬怒送客
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郭俊麟連2局挨轟 隊友開轟追平
喜憨兒走過20年 締造4項第一
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希臘學者讚馬總統南海和平倡議
墜機失蹤母嬰平安獲救 當局大呼奇蹟
洽台菲漁業協定 外交部：盼全民做後盾
星光大道實體賽 6/28三創登場
中美對話 陸要美尊重對台議題立場
限制軍方權力案 緬甸國會否決
美俄軍事較勁 學者：牽動各國選邊戰
樂桃父親節開航桃園羽田 深夜巴士超方便
腸病毒未停課 幼兒園課後班遭罰
冰棒大腸桿菌群超標 彰縣要求下架
搞怪巫毒甜甜圈 台灣也吃得到
變形金剛男星 拍新片受傷
亞投行簽約 習近平將會見創始成員團長
轉學考報名 金門大學祭優惠
陸客中轉綁航路優化？陸委會：兩者無關
人口老化 中市民代要求增設托老所
美涉邀台灣參與軍演條文 北京：反對
新北：淡北道路距水筆仔30公尺
高速公路貨車甲醇洩漏 警消灑水戒備
郭俊麟2.2局失5分 無緣第4勝
樹林火車站 地方盼儘速地下化
劉嘉玲個人品牌葡萄酒 進駐天貓旗艦店
富味鄉重新出發 添大陸生產線
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彭淮南：吃過麥當勞米漢堡
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政績看短不看長 陳(沖)：會讓人不敢做事
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高5米還會發亮 義民祭踩街神豬曝光
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民進黨盼台灣外長能參與民主社群年會
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劉翔微博宣布離婚 葛天聞訊哭泣
英國想脫歐 歐盟成立小組因應
登山募款惹議 台大：應嚴謹並可受公評
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台大：彭文正提兼職申請 待審核
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馬航MH17墜機 大馬籲聯合國究責
光州世大運 南韓目標奪25金名列第3
碧潭星光音樂會 康妮媚奏百老匯名曲
183公分高南美鴕鳥逃家 英警告民眾當心
國民黨政策綱領 將納洪秀柱因素
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