漢
En
News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
地鐵站搭帳篷近1年 巴黎安置數百難民
海外投資有價證券控管不佳 新光遭罰
率國際之先 提高韓防疫等級
味道福爾摩莎 楊子葆：健康的看歷史
台向美提 盼TIFA下半年召開
終結可怕寂寞 印度教修院住持辭職結婚
抗肺癌里程碑 新療法平均餘命倍增
偷車賊攜毒心虛 神色慌張遭警查獲
南韓MERS疫情升溫 北市全面備戰
美商界：台入TPP須先解決貿易爭端
海蓮花長期攻擊 大陸自認駭客受害者
韓MERS失控 遊韓團客減少
消保法修完 消費權再強化
秘書長遭控經手賄款 國際足總否認
秦慧珠罵邱豐光 小朋友都關心護童專案
核廢料再處理 台法交鋒
今彩539開獎
會考數據解讀 留意基北區不看標示
老闆破產 擬優先清償員工欠薪
微星強攻電競 力拚營收成長
馬航解僱不合理 職工會誓抗議
南韓MERS疫情 世衛：無須限制旅行
疑祈求收成降雨 印度男遭斬首獻祭
嘉義縣議員黃錦成病逝 親友不捨
大樂透開獎
豐興急漲廢鋼收購價 空頭恐認賠追補
陸韓簽FTA 日分析受影響小
YouTube：手機是未來主戰場
華映擬間接在福建設6代面板廠
不滿飆罵邱豐光遭偷拍 秦慧珠要追究
大陸央行：允許銀行發行大額存單
中韓FTA 陸：南韓承諾開放超出水平
希債談判 總理：已做出艱困讓步
和旺股東會人數不足流會 擇期再開
證券商海外轉投資 擬有條件鬆綁
石門區怡山水違建 新北強制拆除
日企在台投資8成獲利 亞洲稱冠
長江沉船 官方：發生12級以上龍捲風
法總統與前女友部長出席典禮 引好奇
陸船難漂岸邊 生還者：船很快就翻了
護童專案 北市：3月取消5月恢復
台北市警察局：護童專案都很關心
防治青少兒網路霸凌 台日簽約合作
首戰完封勝 克蘭頓：兄弟隊友守備好
大樂透頭獎 1注獨得4.91億
南韓在陸MERS患者 精神狀態好轉
今彩539頭獎 5注中獎
長江沉船 大陸航運安全紀錄蒙陰影
長江客輪翻覆 苦候資訊家屬不滿
皮帶藏毒搭機露餡 泥水匠畏罪吞毒送醫
4惡煞大白天行凶 影片臉書流傳
菲媒報導護漁對峙事件 恐影響協定簽署
法清除巴黎和加萊移民營 過程平和
廢護童專案 警：不影響校園維安
希臘倒債陰影籠罩 美股午前小跌
中韓船難搶救 考驗大不同
英樂園傳意外 雲霄飛車相撞4人重傷
長江船難 江西團避風延誤逃過一劫
華航新世代創新美學 獲產業創新獎
最愛東台灣美景 黎燕絨：我也是台灣人！
日美館典藏攝影作品 台生脫穎而出
壯遊台灣 外生體驗民俗、陸生深入部落
職場菜鳥用心學 陸配1年晉升超商副店長
友善國際勞工嘉年華 創意花車秀決賽6/7登場
洗臉過度 小心滿臉爛痘
小辣椒先嗆到國民黨
腹部外科手術後 93%有沾黏風險
MERS疫情蔓延 釜山沙國女子疑感染
2.5兆台幣中小A股基金 中國基民搶進
藍綠多方壓力 農舍法修法暫緩
Computex高峰論壇 談雲端跨界、智慧物聯
偵辦員警疑洩漏個資 觸犯刑法洩密罪嫌案
蘋果Siri新角色 對家電呼風喚雨
法網賽 伊娃諾維琪闖進4強
高市高架橋連環車禍 1男命危
國際足球總會主席布萊特宣布辭職
美民意反彈 金主恐難左右明年大選
布萊特下台 特別大會改選國際足總主席
布萊特：儘速召開特別大會改選FIFA主席
見美參議員 蔡英文促加深台美軍事交流
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
長江客輪翻覆 陸救人挑燈夜戰
長江客輪翻覆 李克強夜開會議部署救援
費德瑞法網8強止步 瓦林卡晉4強
法網8強賽 法國宋嘉揮落錦織圭
參院通過美國自由法案 限制國內監控
世衛預期 韓MERS病例仍會續增
希臘倒債陰影籠罩 美股收盤小跌
台灣創意登上紐約時報廣場電視牆
南韓MERS確診病例增至30例
長江客輪翻覆 雨夜無眠搜救繼續
米蘭世博義大利館 美麗世界
韓MERS又出現5名確診患者
PIMCO旗艦基金5月失血27億美元
電腦展高峰論壇 暢談雲端物聯新時代
DRAM現貨價 近27個月低
筆電SSD滲透率 今年估逾3成
韓MERS疫情擴散 防疫原則刻板挨轟
中鋼明年初建年產5萬公噸乙醇廠
見美參議員 蔡英文促加深台美軍事交流
6度與美視訊 總統發表台美關係演說
投信：跌深漲更多 陸股多頭
穿戴裝置商Fitbit IPO料募資逾5億美元
新制量能未增 台股9600點保衛
中山樓吸引年輕人 寄望百元鈔
聰明灌鈣 少量多次飯後吃鈣片
學費調漲 吳思華赴立院報告
淡小青斑蝶 澎湖現蹤飛舞採蜜
新住民媽媽進職場 1年升任超商副店長
酒駕車禍 釀酒龍頭主管丟飯碗
陸網球名人李娜順利產女 貼寶寶腳印照
韓MERS疫情擴散 第3輪感染在大田
長江船難 435人生死不明
尋回毛寶貝 寵物登記很重要
吃得苦中苦 深綠山苦瓜養生
5月房市移轉 北冷南溫
宜蘭太平山 推夜觀灰林鴞活動
吳釗燮：蔡英文訪美 目前為止非常成功
美媒：蔡英文訪美盼平息疑慮
各地高溫炎熱 山區午後有雷陣雨
哈德遜河奇蹟機長故事 伊斯威特拍電影
克服險地 車商辦Off-road體驗活動
FIFA醜聞 布萊特遭調查 阿里選主席
台股開盤漲7.06點
倫敦警長：體能欠佳過胖警察將被開除
全球調查：阿根廷客最會順手牽羊
紀念抗戰70年 總統：感謝美方伸援手
騷擾女星蜜拉庫妮絲男子逃出精神病院
巴西人養寵物狗多過兒童
漲學費配套 教育部增弱勢生補助
韓藝人BigBang太陽和閔孝琳姐弟戀
巴西工業連續第3個月衰退
邀台軍演 總統：提升台美合作層級
馬總統：台海現狀就是不統不獨不武
美7年對台軍售 總統：超過前任2倍
韓旅遊警示 外交部：綜合考量是否調高
日媒：瀧本美織與Kis-My藤谷熱戀
馬總統：台美關係36年來最佳
遊客搭紐約地鐵遭割喉 嫌犯被捕
大陸力拚製造強國 領導小組快成立了
美牛美豬解決之道 民進黨放在心裡
吳思華談課綱：盼把高中生當大學生看待
毒辣油寄東京台灣料理店 日警鎖定陸男
東華大學舞團風靡蒙特婁
湖南暴雨山崩 2死5失蹤
嘉縣龍舟競賽 點睛進水典禮
校安檢討 吳思華：思考減少出入口
墾丁國小畢旅 挑戰單車100公里
新台幣早盤升1.97角
馬總統：繼續表達加入TPP興趣
小英訪美 崔天凱：要過13億人考試
柴電潛艦 總統：自建採購雙軌進行
防MERS 桃園應變醫院演練
女童割喉案 檢方提訊龔重安
夏立言：追求兩岸穩定關係政府正在做
幼兒園贈軍刀鋸 提升竹縣消防戰力
7時入校引爭議 校方提早接學生
FIFA主席布萊特閃辭 足壇盼迎來改革
傳遠雄招待 柯文哲：搞一些枝節沒效啦
朱立倫：17日親自主持中常會
電腦展 神雲秀雲端運算方案
香港政改爭議 富商李嘉誠再表態支持
設密室藏魔鬼 難逃警法眼
台灣支持墨天主教青創育成計畫
評蔡英文投書 陸：否定九二共識沒出路
嘉義擲出立筊 半月屹立不搖
黃石公園再傳野牛傷人 3週來2起
議會書面質詢 朱立倫17日主持中常會
南京暴雨 一天下了百座玄武湖
Zara老闆擠下巴菲特 躍居全球第2富
地籍清理 6.6萬筆重新登記
台西工業區開發無期 雲議員要求解編
越南海軍新增2艘飛彈艦 提高防務
周麟參加巴拿馬促進觀光研討會
長江船難 央視：14人生還14人遇難
金髮少年強盜小黃司機 5分鐘遭逮
FBI擊斃揮刀男子 疑受IS影響涉恐怖活動
聯發科：中階市場崛起 物聯網造新世界
全台紫外線危險 竹苗地區超曬
馬總統與美國學者視訊會議演說全文
頂大弱勢生比率 教部訂目標2％
南韓MERS擴散 台防疫機動應變
女童割喉案 檢首度提訊龔重安
施振榮父子大推自建雲
爐碴污圓潭水保區 民團赴監院抗議
男偕友在家開毒趴 毒害老婆兒子
1999接獲恐嚇 指將對信義區某國小不利
張惠妹舅舅採野菜失足 清晨救出送醫
蔡英文訪華府 與美方低調互動
台股守9600點 蘋果防疫概念撐盤
前老闆淪為賊 受害業者同情聘任勸善
政院推生產力4.0 邀產學研齊動腦
研究：近3成憂鬱症患 青春期曾遭霸凌
回應媒體民調 王金平：大家心裡有數嘛
越搜救船海上救難 越媒：陸船阻止
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
宏達電4方向拚突圍 股價煞不住創低
張盛和：中韓FTA未立即影響台灣
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
禁舊版教科書公文 吳思華允處理
南海和平倡議 總統：將提路徑圖落實
美寵物店烘乾機 疑似導致小狗死亡
馬總統：保持不統不獨不武就能保持現狀
意法：物聯網重低功耗 穿戴4大應用
葛光越出席拉國耶加瓦建城慶晚會
疑精神異常 男放話對信義區小學不利
洪秀柱看民調：不喜不憂努力就好
陸媒：過半省委書記由省長接任
吳副總統：防毒受肯定 歐美給免簽證
日貨不降價 財長：消費者發揮力量影響
電子腳鐐傳擴大適用 法部評估
招待林欽榮？ 遠雄：當時為交流參訪
南投國際茶文化科技論壇 論文徵稿
瓜地馬拉農產外銷成長16%
雷軍談飛豬創業 風口上的豬都是練過功
一帶一路 鄭立中：台灣不能缺席
尼加拉瓜1至5月外銷微幅成長
財長：持續逐櫃查驗進口日貨
南海問題 陸批美庸人自擾
MERS疫情 外交部對首爾將發黃色旅警
新台幣中午升1.92角
傳遠雄招待林欽榮 柯文哲：請面對公安
MERS恐慌 韓學校停課醫院約診喊卡
印尼專家：一帶一路可能有軍事動機
FIFA主席請辭 贊助商紛叫好
總統：大陸若民主化 台灣更願意往來
國際鼓藝節 撞擊東西融合傳統現代
科技工程師 竟是偷蘭花慣竊
離島台西工業區 雲縣盼中央收回開發
阻交警扣車移送 大陸男子突擁吻警察
立院初審通過 九三軍人節全國放假
漲學費球員兼裁判 吳思華澄清
陳威仁：維護校園安全一直在執行
NBA勇士決戰騎士 咖哩小子嗆辣帶勁
因應MERS 赴韓防疫醫師下午說明
立院表決房地合一 張盛和：樂觀
中共軍官：中緬邊境軍演約束緬交戰雙方
長江船難38小時 18罹難424未明
遭爆遠雄埋單出國 林欽榮5點聲明澄清
徵信業涉勾結警買個資 檢警搜索
與MERS患者接觸 陸再隔離3南韓人
王金平：該承擔就承擔 退也是一條路
暴雪英霸上市 開放免費下載
台日合作鐵道紀念套票 鐵路節開賣
南韓MERS延燒 業者：旅遊買氣減
過期發票中獎 張盛和：研究消費權益
駐日台灣文化中心開幕 洪孟啟將訪日
賦形劑不合格 諾得敏聖錠回收
割喉案首提訊 龔重安堅稱幻聽殺人
洪秀柱評小英 四管齊下空泛
馬總統：美建議美韓FTA為加入TPP範例
施振榮：物聯網是台灣的大機會
馬總統視訊演說 反應熱烈
大學指考 准考證4日寄發
眷村老冰店 40幾年好味道
門檻提高 數萬國中生恐畢不了業
談兩岸關係 總統：建立超穩定框架
楊偉甫：目標漏水率降至15％以下
農舍修法暫緩 農委會：持續徵詢意見
中部4萬噸垃圾無處燒 環署：9月解決
環署3個月內提塑毒源頭管制計畫
日食品6公斤以下免證 立委：邏輯很怪
彰化之聲音樂會 介紹彰化之美
家長憂行動網安 遠傳助守門
張善政：打造物聯網生態系分享商機
家有自閉兒 大學教授分享媽媽經
動物實驗證實 缺鋅與自閉症有關
MERS治療性抗體陸找到了 將進入臨床
FIFA主席走人前忙滅證？網友合成照好酸
曹錦輝連兩天出賽 投1局飆2K
外交部調高首爾為黃色旅遊警示
護童專案爭議 柯文哲：雞同鴨講
跟著蒸汽火車去旅行 搭台鐵仲夏寶島號
經濟部次長：推動兩岸產業第三地合作
滅蚊 高市組登革熱防治隊
農地政策疑轉彎 農團怒
彭文正主持節目 教育部認定兼職
體驗日本羽子板 十三行博物館DIY
MERS 中國大陸隔離8南韓公民
聖國駐華使館 總統：亞洲第一個
國際足球總會弊端大事記
MERS疫情告急 南韓民眾要求公布醫院
熱銷速食麵美極在德里92%不合格
數萬國中生難畢業 教長允檢討
撇議會自廢武功 高市議長：優質不打折
馬總統視訊演說 美學者讚賞
防MERS 彰縣籲民眾落實通報
MERS疫情 航空業嚴陣以待
MERS防疫韓忙中有錯 病例院所增至5家
代燒外縣市事業廢棄物 高市議員槓官員
長江船難 救援兵分三路
台股收盤跌57.74點
護警權爭取側錄器 中市府將爭取評估
法網大螢幕外框遭強風吹落 砸傷3球迷
安徽歐陽修手植千年梅樹 遭遊客截枝
夏立言：台灣應有可能平等參加亞投行
向NBA巨星致敬 各背號代表球員出列
議員飆罵警察局長 柯文哲：出於善意
主持節目 教育部認定彭文正兼職
台股開平高走低 跌57.74點
因應MERS 國軍召開防疫會議應變
備戰太空人 陳偉殷先訪太空中心
6月台指期跌 59點
6月電子金融齊跌
新宿哥吉拉夠吸睛 獲頒特別居民證
說好的NBA總冠軍 詹皇率騎士決戰勇士
立院初審漁業法 防非法捕撈
iPhone電池爆內鬼 鴻海：主動送辦
民團提修法 盼隨機殺無辜者既遂可判死
韓疫情衝擊 台股失守9600點
抽查藥妝百貨 公安疏失不少
反對日月潭BOT案 邵族陳情
陳添枝：兩岸深化合作 大陸需制度創新
陳保基：農地案今年會上路
涉搓圓仔湯 宜蘭縣議員林東成請辭
謝金河預言成真 宏達電剩 92元
韓國旅遊亮黃燈 業者放寬退費規定
軍人節放假 內政部：恐違立院決議
楠梓加工區5日徵才 薪資上看30K
台彩端午加碼 大樂透二至六獎也有
出口成長考驗嚴峻 大陸多省積極穩外貿
回應大陸 民進黨：兩岸應直接對話
瑤瑤扮高中生 電影舞鬥秀熱血
三重自來水管爆裂 人員疲抓漏
三大法人賣超台股48.6億元
阿里山國家風景區 馬惠達接處長
日供巡邏艇 菲將部署台菲重疊海域
南投推登山自治條例 違規恐重懲
財長：亞投行估年底運作 受理新會員
國籍航空備戰MERS 暫未減班
偷拍秦慧珠發飆 顏聖冠助理不敢上班
慈濟改革財務 委託會計事務所協助規劃
不夠用 男子偷同業花圈出租遭判刑
立院初審森林法 訂都市樹木保護專章
MERS防疫 首爾大學醫院打前鋒
兩岸檢驗檢疫數據 建立互通管道
菲總統在日演說 比中國大陸為納粹德國
維持現狀 郝龍斌籲蔡英文說清楚
教部認定兼職 彭文正：主持評論為兼差
北印希特勒甜筒爆紅 引發網路熱議
改造刮刮樂 小確幸增加
分析：大陸產能過剩 加劇全球通縮
防MERS 蔣丙煌視察桃醫新屋分院
另類藍綠戰爭 顏聖冠認助理偷拍秦慧珠
MERS在韓疫情擴散 隔離1364人
警涉盜賣個資 警政署清門戶
貨車機車相撞 女騎士彈飛數米慘死
台菲公務船對峙 菲籲執法協定快簽
蔡英文行程保密 藍黨團促公開
端午商機競爭激烈 量販買粽送現金
台鐵區間車故障 車廂高溫旅客喊熱
國民黨徵召選立委 郭倫豪要為青年代言
外籍生獻藝 南台科大飄異國風
雪隧車輛追撞 消防人員赴援
兼職爭議 台大要求彭文正提申請
亞馬遜搶客 推小件夯品免運費服務
華航777文創設計獲產業創新獎
牡丹國小畢業生組Band 快閃練膽量
赴韓看疫情 醫：韓人多沒戴口罩
台鐵區間車故障 400旅客困車廂
後龍香瓜災損 農委會允專案補助
宜蘭羅東觀光指標亂亂指 遊客迷航
5年被逮8次 酒駕男直呼活不下去
新台幣收升 8分
FIFA主席下台 女兒抱屈指無關指控
李全教：民進黨指導辦案 干預司法
給同學一支菸 少年罰5千
緊張升高 歐洲議會禁俄大使進入
地震受困電梯 日考慮設應急廁所
葛光越出席拉脫維亞兒童畫展
台鐵電車故障排除 400旅客桃園站換車
黃曉明成了花臉貓 曬自拍照求助
深山拍攝偶像劇 導演：看見台灣之美
匯豐中國服務業PMI 創8個月新高
未證實社區感染 韓旅遊疫情二級
小S復工康熙 爆笑還原受傷過程
談南海 崔天凱質疑美上演冷戰
偏鄉童參訪機場 豆花妹講故事同樂
不景氣也要瘋精品 二手包熱賣
Lara母看病卻猝逝 檢解剖釐死因
馬祖賞鷗 7月啟航
微軟：Win 10裝置 3年衝10億台
參訪女更生人中途之家 毛揆贈加菜金
男打1999威脅國小 警組專案小組追查
維護主權 越南試辦南沙旅遊
Hydis爭議 勞團向總統府陳情
南華國際藝文節 展各國服飾美食
秦慧珠遭偷拍 顏聖冠盼高抬貴手
中美南海衝突？崔天凱：不應該發生
人才標準化 97項職能基準已公告
保護幼苗免受菸害 日吸菸4包決心戒斷
熱氣球蓄勢升空 台東縣民享入園優惠
六四週年 民進黨籲北京落實言論自由
占中後首個六四 香港青年悼念重視
美聯航貴賓室推新菜 亞洲人也吃得慣
MERS防疫 駐韓僑務秘書發手機簡訊
國中生口角 持刀刺同學
南韓試射長程導彈 射程覆蓋北韓全境
東方之星昔日服務生 比空姐還漂亮
長江船難家屬尋親 竟被詐騙集團盯上
田徑亞錦賽 沈郁森楊俊瀚無緣決賽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
海基會預算 250萬仍凍結
為圓父遺願 男欲斬假婚姻遭識破
異物掉落電車線 台鐵桃園鶯歌間暫不通
中東美食 體驗獨特料理新感受
嘉縣毒品防制中心 獲中央考評特優
政院：整合農舍法意見 非不推
美極速食麵含鉛超標 印度現下架風潮
1天兩度出包 台鐵桃園鶯歌東西線不通
修憲共識 延長國民受教育年限
李嘉誠：六四事件是非常遺憾的事
台中兒藝館 將轉型纖維工藝館
韓MERS擴大 返台旅客怕得要命
中市百年七媽會 林佳龍：審慎隆重舉辦
華爾街之狼台灣版 李國揚戒毒助人
群創：政府若不重視 企業需自立自強
日股連2黑 美數據不佳日圓聞訊升值
網傳登門拐童 引警追查是烏龍
辦花博 林佳龍：非一次展覽效益無價
馬尼拉佛光山推廣佛陀傳音樂劇
馬航再取消3航線 以符合重組目標
MERS疫情恐擴散 越南加強預防
教育部：教授上節目 沒簽約不算兼職
施工不慎 台鐵桃園鶯歌斷電1小時
酷炫創意 林書豪募集打氣法
三重1天2火警 幸無人傷亡
國際書畫攝影大賽 嘉陽高中冠全台
全國學生偶劇比賽 竹縣成績亮眼
美讚兩岸關係 總統：非自我感覺良好
印尼頂級超級賽 資穎首戰告捷
父欠債子遭押走 基警越區救援
預防MERS 雲縣籲防護呼吸道
韓MERS延燒 外交部籲僑胞留學生注意
台鐵桃園鶯歌電力斷 7300人受影響
東南亞運動會 星強化維安措施
朴槿惠參觀彈道飛彈試射
外資5月淨匯入近17億美元
躲銀樓整夜再下手 2賊遭起訴
設備機遭豪雨沖毀 黑鮪魚季水幕秀停演
南韓考量設MERS防治專門醫院
田徑亞錦賽 張銘煌男子鉛球銀牌
MERS國際疫情升溫 學校備戰
一帶一路 專家：兩岸恐現競爭關係
薑黃真能抗老 學童找到答案
冷凍工廠販售過期食品 桃園檢調查獲
華碩菲律賓組團赴台 促產業交流
央廣徵兒童大使 邀小學生踹共
日月潭BOT案 開發與文化保存難解
環團促清農地廢爐碴 高市府迴避
港股收紅 能源地產股撐盤
廣西玉林狗肉節 25萬人發文抵制
林珮汝獲神農獎 用母愛關照土地
限縮農舍興建 台東農會和民代反彈
大馬警方確認引渡偷渡客首腦
因應MERS疫情 澎縣完成負壓測試演練
國中生遭同學刺腹部 有生命危險
男偷神像應訊起乩 警斥：演夠沒
公設開票錄影 中選會主委鬆口不反對
熱爆了！用電量創今年新高
航警小隊長知法犯法 酒駕送辦
抗MERS 朴槿惠開緊急會議
韓MERS疫情不透明 疑似病例成謎
中油宿舍病媒蚊多 陳金德要所屬處置
世界海洋日 限塑挑戰淨海保育
毒蟲倒車衝撞 警開槍逮人
廣東貴金屬交易中心擬入自貿區南沙板塊
台藝術家池上鳳珠 獲巴黎泰勒協會獎
遠雄：曾邀林欽榮兩次出國參訪
菲總統說大陸在南海像納粹 北京表不滿
陸學者：兩岸產業缺互信 競爭恐加劇
雪隧車輛追撞 一度影響交通
涉盜賣個資給徵信業 基隆警遭約談
假約會真詐騙 狂買點數未見人
超夯葡萄酒漫畫 中文版完結篇上市
回應吳洪配 洪秀柱駁放話且不信
總統初選民調 國民黨傾向對比式85%
內政部要求提報區域計畫 潘孟安拒絕
被撤銷開除黨籍 國民黨延長恢復年限
FIFA弊案越滾越大 國際刑警通緝6人
調查局與陸聯手 破千斤走私安毒
水保法公聽會 正反意見交鋒
德清高雄旅遊交流 期許共創雙贏
迪士尼音樂劇將登場 飯店推住宿送門票
醫護消防自我防護 新北穿脫演練
巴黎設計師週 台灣瑞典合作漆藝登場
騎士疑中暑暈倒 撞到酒駕男
監院糾正北市環保局 清潔隊員浮報加班
防MERS 聯醫中興院區4日演習
女童割喉案 民進黨團盼市府助申請國賠
微軟Windows 10 大廠力挺
紐西蘭美食節 展現台紐經濟協定效益
農舍法修正 政院：需尊重國會意見
黃金8小時 基隆搶攻郵輪散客
竹縣長選舉驗票 前後結果僅差一票
想騎Gogoro 開放線上預約
日自衛隊機直升機險與客機釀災禍
華航：抗MERS 全面防疫
FIFA主席閃辭 卡達股市開盤大跌
聖露西亞總理4日主持駐華使館揭幕
三重下水道工程 2工人受困搶救中
三重工人受困下水道 2人待救
興航與澎湖空難22家屬 達成和解
台印升溫 林永樂訪印尼會副總統
龍昇社區金瓜節 環湖隧道展風情
澳洲首見 發現2000年天然珍珠
亞錦賽鉛球銀牌 張銘煌拚奧運門票
摘國家產業創新獎 華航不一樣
台鐵電車線故障 5列次旅客可全額退費
群創：產業政策要吸引張忠謀這樣人才
疑海藻熱死腐壞 愛河變色飄惡臭
德里禁售美極15天 全面檢測速食麵
台灣製美妝 一分鐘賣出 1瓶
國衛院技轉C肝新藥 防範多種型別
工人受困下水道 父子無呼吸意識
今彩539開獎
談憲改 呂學樟盼尋求共識順利通過
談創新 馬總統以牛肉麵節為例
憂國憂民針砭國是 學者黃炎東上萬言書
三重污水下水道工程 父子2工人命危
國民黨：崔天凱談話對兩岸互信沒幫助
誠健茶包含農藥 衛生局擇期銷毀
總統：紀念抗戰 非歌頌而是譴責戰爭
大福彩開獎
因應韓MERS疫情 北捷防疫機制應變
偷拍秦慧珠 顏聖冠實習生：負全責
民團抗議爐渣填坑 中聯：合格綠建材
復興澎湖空難 22罹難者家屬同意和解
總統：慰安婦紀念館10/25揭幕
建緝毒資料庫並分析 毛揆肯定
菲籲簽漁業執法協定 外交部同意並歡迎
校園喋血 加害學生：帶刀只想炫耀
上海新世界百貨廣告牌起火 無人傷亡
聖路易斯多功能兒童教育中心落成
竄改有效日期 桃園衛生局封存四色豆
紅色供應鏈 群創：別再想大陸廉價勞工
兩岸青年交流 洪奇昌為流浪教師想出路
大林蒲污染 林國正促先研議遷村
法17世紀貴族女屍出土 保存完好
自強號撞行人 男子送醫無氣息
夏立言：中華民國總統2300萬人決定
陸委會：大陸應正視六四 和解促和諧
大福彩頭獎槓龜
歐洲央行：維持穩健貨幣政策
今彩539 頭獎3注中獎
陳鏞基兩分砲 統一4比2勝義大
德拉吉駁QE退場疑慮 盼希臘留歐
長江船難 船體開始切割
憂拖油瓶 德財長控希臘執政黨誤導選民
外媒：六四前夕 陸維權人士遭監控
意外加車禍 台鐵1天3誤點
南非獅子咬死美女遊客 身分確定
保護學童安全 金警校園宣導
法網女單 小威輕騎闖進4強賽
遭判當選無效 陳玉珍：上訴
美助卿不評論與蔡英文的私人會晤
在美智庫演講 蔡英文談打造亞洲新價值
法網女雙 謝淑薇無緣4強
韓工人凱道抗議 移民署：將驅逐出國
日皇宴請菲總統 言及二戰災難
山東德州醫院發生砍人事件 6人受傷
談判在即 希臘總理籲債權人務實
貿易赤字減聘僱增 美股開盤走平
南韓MERS疫情惡化 確診病例再增5例
南韓旅遊亮黃燈 退團二成、退費辦法各異
不要理會崔天凱
台弱勢家庭兒童健康議題獲關注
南韓MERS疫情升高 台繃緊神經備戰
歐盟促馬其頓大選提前 盼平息動亂
全聯愛心及時雨 勵馨最佳物資銀行
吞嚥困難 原來是食道弛緩不能症
肝癌 不可不知的六大成因
2015校園文化日 紙風車藉童話展演各國文化
來台求學優勢多 港生人數大增
新北國際文教月 市府展9大洲文物
不一樣的美術課 國民美術班邀辣媽繪畫人生
警展倒車追捕神技 逮逃逸外勞
蚊蟲叮咬難痊癒 當心淋巴癌作怪
指甲油含苯 新北市衛生局封存移送檢方
韓MERS確診35人 隔離1667人
電子投票APP助陣 股東會電子投票計倍增
法網女單 巴辛斯基晉4強 將對戰小威
法網男單 喬帥直落3盤挫蠻牛 晉4強
沙國聯軍轟炸葉門叛軍 空襲力度增強
總統：建國家軍事博物館 紀念抗戰衛台
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
韓爆大規模MERS 世衛籲各國高度警覺
金馬創投分享會 大馬歡喜交流
法網男單8強賽 喬科維奇拿下納達爾
投資人觀望 歐股漲跌互見
聯準會：美4月到5月經濟恢復溫和成長
法網男單 莫瑞擊敗費瑞爾 晉4強
蔡英文在華府：續推兩岸和平穩定發展
歐盟官員：希債債務談判有進展
經濟數據激勵 美股大部分上揚
美產量意外增加 油價下跌
MERS疫情增溫 醫療險理賠
好學區房價 至少高一成
劉志攻：馬總統和平倡議助南海主權爭議
小賈斯汀代言 凱文克萊銷售回升
駐義代表捐款阿爾巴尼亞孤兒院
MERS共35例 韓新增5人被感染
亂傳英女王病逝 BBC記者將被處分
王建民3局失10分 本季最慘一役
韓MERS新增5例 確診病患增至35例
鋒面北部徘徊 各地天氣不穩定
巴西收容81國近8千難民
總統提倡運動 陪國小學生跑步
歐美股市漲 台股難脫整理
蔡英文華府演說：推動積極和平外交
命運鞋奏曲 亞當山德勒幽默變身
2016美大選 前羅德島州長爭民主黨提名
經部產業創新成果 資策會獲3大獎
韓足協會長考慮參選FIFA主席
加拿大防恐攻準備不足
加設計師：穿運動褲上班正流行
Beats藍芽喇叭會自燃 蘋果全面回收
泰護士哺乳病患嬰兒 網友按讚
MERS疫情波及 韓觀光業受衝擊
防制日租套房違害公安 中市稽查成效佳
人力吃緊 雲縣警內勤幹部加入巡簽
韓MERS防疫 蘇益仁憂5盲點
MERS病例掌握差 韓恐爆新疫情
國中會考填志願 APP幫大忙
盜賣個資案 基隆員警沒錢交保改限居
台股開盤跌18.99點
日月潭民歌賽 打造中部音樂盛事
海邊戲水藏危險 陸海空實兵操練救援
格陵蘭冰湖消失謎團 科學家找到原因
來去鄉下住 日本5大必住古民家
野牛再傷遊客 黃石公園籲小心
陸片大轟炸 宋承憲布魯斯威利參演
潛水員徹夜搜救 長江船難增至65死
巴拿馬社會救助計畫 台灣支持
涉歧視 聯航向穆斯林道歉
美眾議員贈蔡英文自由雕像
獨角仙再現頂庄 嘉市辦尋蹤
國中教育會考 成績單5日寄發
蔡英文在美智庫深入論述維持現狀意涵
韓旅警亮黃燈 旅客退團爭議可申訴
資通傳播業急徵才 月薪上看5萬
嘉縣徵才 近兩千職缺
阿里將入股上海一財傳媒 打造中國彭博
台南飛大阪 10/28華航首航
響應世界環境日 遠傳環保活動起跑
軍人節放假 陳威仁：考慮整併其他節日
新台幣早盤升 1.14角
潮州城隍觀光祭 6日開鑼
六四事件 總統籲大陸正視平反
看見台灣 犀利人妻薩國首播
倡學童健康運動 總統陪跑1200公尺
談女性參政與選情 蔡英文輕鬆答
古天樂帥氣不再 拄杖演陰險男
MERS測溫攝像機 北韓要求支援
農舍法上路傳變 內政部稱無壓力
高雄國稅局11.9億標案 中華電拿下
劉德立夫婦宴請巴拉圭總統
防治登革熱 高市全面宣戰
李克強親准外媒採訪船難 但採訪仍受阻
禁盲目擴張 北上廣將劃開發邊界
朱立倫：追求民主自由 還需努力
端午台鐵票 尖峰長途賣光光
懷孕前3個月 胚胎生殖細胞最脆弱
天安門廣場管制媒體 公安：你懂
防MERS 教部聯繫在韓學生
WeChat聲紋密碼 登入用「說」的
涉隱匿MERS病情 香港可能起訴韓男
朱立倫：一定推出最強總統候選人
基金活水搶進 中國A股長牛可期
名畫的控訴 奧地利蒙娜麗莎傳奇揭密
六四前 微信禁發89或64金額紅包
美商會：台灣加入TPP事不宜遲
投顧：美升息前亞股不至大幅修正
越南前5月外資投資 南韓續居首位
冥王星衛星狀似橄欖球 運行方式奇特
南大附小強化校安 家長也被擋
靜候營收公布 宏達電股價回溫
助偏鄉學童 名人二手衣拍賣6日登場
校園安全學堂 總統叮嚀千萬別落單
闡述兩岸 蔡英文擬跳脫九二共識框架
內憂外患 台股跌破9500
農糧署抽驗南投茶原料樣品 9成1合格
上市公司設勞工董事 蔣乃辛盼逕付二讀
總統教育獎得主 力學克服殘疾
蔡英文提維持現狀 美學者肯定
嘉明湖畢業典禮 6學生高山症連夜下山
大阪熱門 遠航酷航也要飛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股早盤大跌逾百點
日援菲10艘巡邏艇 艾奎諾今見證簽約
死刑存廢 警署：刑度高有嚇阻作用
慶鐵路節 國寶蒸汽車牽引森鐵
張善政：生產力4.0讓每個國民都受惠
硫磺谷遊憩區傳車輛掉山谷 警消搶救
美商會建議政院成立TPP工作小組
央行總裁：尼加拉瓜年成長4.5%至5%
民調支持度高 王金平：是一種參考
食安檢舉獎金提高 報馬仔加碼4百萬
南韓MERS 35例確診 700多所學校停課
台灣資助薩國興建人行陸橋及人行道
MERS疫情蔓延 韓703所學校停課
魔法變變變 竹市仲夏藝文季開跑
艾瑪史東演亞裔混血 導演堅持沒選錯角
男送貨性侵女店員 判刑定讞
國中生被刺命危 行凶學生送少年法庭
硫磺谷車輛墜谷 救出1男已命危
北市延慧書庫 10捷運站設捐書箱
運動用品K2台資廠倒閉 深圳工人示威
抓緊趨勢 張善政：台日牽手躍國際舞台
支付命令鍊金術 立委籲速修法防堵
兩岸產業合作 專家籲避免同室操戈
MERS陽性反應 韓20多軍人被隔離
關係好可升官 警政署長：3個月改善
台北縣志製成電子書 上網輕鬆查
台股早盤跌逾200點
促投資 杜紫軍籲台歐盟簽BIA
民法增分居規範 法務部：再斟酌
美學者稱許南海倡議 關注蔡英文訪美
台日合資搶商機 江丙坤：最好最安全
維持現狀 府：蔡英文迴避九二共識
新台幣中午升 5.1分
華隆退休金分配 勞動部：最快7月撥款
酸拜登是個笑話 美議員為傷口灑鹽致歉
三手打六手 獨臂籃球員前進高雄
HTC One ME登陸 宏達電抗跌
大盤重挫 股王落難跌破月線
菲總統日本國會演說 籲陸遵守國際規範
5月新建案多 買賣僵持成交持平
東莞上千人抗議政府賣地 傳19人被捕
南榮國中被刺學生 家屬放棄急救
電腦展秀物聯網 日月光穿戴方案吸睛
長照保險 政院：雇主負擔改4成
湖北暴雨釀水災 61萬多人受災
馬雲獲台師大頒發名譽博士學位
田徑亞錦賽 遙控汽車送回鏈球
談李晨躺著中槍 伊能靜：沒有偏袒誰
不滿市議員選立委 林義雄四問蔡英文
貨車翻落山谷 1男命危
台灣加入EEN 梁國新：有助談ECA
出拳弒母案 練武男哭：對不起我愛你
納入對比式民調 洪秀柱：反對但不退出
誹謗密會 洪智坤登報向中鋼道歉
小英肯定兩岸成果 藍：還需政黨輪替嗎
物資銀行缺糧 善心人士助150萬
台南荔枝產季到 農場採果樂
中信兄弟簽2洋投 定調2投1野
林永樂：崔天凱發言不適當
官媒：大陸大學生 3成在炒股
台鐵早生貴子禮盒 金鏟加貫通石
氣候不穩定 雲縣籲防稻熱病
貝禮詩女性小說獎 蘇格蘭作家抱回
推動生產力4.0 張善政：製造業重生
驅趕中時記者 林義雄請求原諒
建議成立TPP小組 美商會：應提高層級
一帶一路 專家籲建兩岸產業供應鏈
垃圾車擋議會大門 抗議無廢棄物可運
MERS演習 柯文哲：勿隱匿疫情
婦流產 死胎凍冰箱2個月
MERS演習 柯文哲：以前市長可能看不懂
香港反政改遊行14日舉行 7千警待命
台南大阪 華航10/28開航
是否加入亞投行 菲仍在研議
蔡英文民國憲政說 學者：陸忍受但不滿
美學者肯定中華民國二戰貢獻
駐多國使館贈感謝狀予翁雁天李欽福
長照保險 最快107年開辦
台股重挫 鴻海沒閃過跌破月線
紐時關注蔡英文華府行程
台股收盤跌207.89點
設駐華使館 露國外長妙喻不能與台離婚
畢旅避MERS 教育部：應提高警覺
Hydis員工抗議 元太：回韓協商
世界首座潮汐發電站 大陸公司承建
被指交付緋聞錄音帶 謝長廷獲判賠
台股重挫 207.89點
割喉案 毛揆促落實校園安全維護
北市議員梁文傑宣布退選立委
回饋母校 華爾街操盤手慨捐哈佛124億
6月台指期跌 238點
6月電子金融齊跌
取消遊韓 消基會盼比照紅燈退費
吸引陸資來台 學者建議金門為試點
洪秀柱：民調出爐前 別管誰配誰
長保費率擬1.19% 兼職繳補充保費
民進黨：市議員有勝選機會需投入選戰
臉書營運長悼夫：這30天像過了30年
總統初選民調公司8選3 由洪秀柱決定
憂韓MERS擴散 毛揆要求戒備
梁文傑退選立委 已知會蔡英文
長江沉船續救人 擬72小時後把船翻正
台灣女性攝影展巴拉圭揭幕
農舍修法農地跌 無礙農用貸款
台股帶量重挫207點 近4個半月新低
森林法修正 不得撿貴重漂流木
MERS防疫 竹市醫療院所整備升級
大埔抗議案 陳為廷林飛帆出庭
永和國中推閱讀 共讀書箱都買整班量
全家設義美品牌專區 吸引民眾「下架」
防範MERS入侵 中市防疫演練
溫子仁將執導超級英雄水行俠
山西煤炭進出口 年減超過6成
小鎮故事特產多 辦展認識玉里
老菜脯時空膠囊 勉學生越沉越值錢
三大法人賣超台股187.77億元
台股漲跌新制連4跌 股王難逃震撼教育
柯文哲：前任報告多 也沒做得比較好
秀場跳演戲 賀一航：演出興趣了
禁止媒體採訪船難真相 事故家屬抗議
MERS專案小組 南韓安撫反韓情緒
夏日戲水 熟記五步驟救人
推廣文學 彰化市出版文學館導覽手冊
稽查工地揚塵 雲縣出動空拍機
新北：產業園區停車場BOT未損權益
洛杉磯市議會初步通過調漲最低時薪
導盲犬入超商遭拒 業者稱無惡意
6日空污大遊行 9縣市同步展開
生產力4.0 10年內人均產值拚千萬
總統初選 洪秀柱堅持只有支持度民調
匯率持穩 賴正鎰：樂觀看下半年景氣
港府最後衝刺 與泛民商政改
總統選戰誰拚誰 賴正鎰:這兩周很精彩
下半年DRAM 金士頓保守看
夜店殺警案 監察院糾正警政署
俄羅斯創業村競賽 台大學生入決賽
陸寵物熱剛起步 相關商機龐大
陸環保部：2014空氣品質僅1成合格
中華電贊助 4G飆看金曲獎
MERS疫情擴散 韓發布10項因應須知
校產當家產 私校董座挪用公款遭約談
退撫查驗系統 納入教育人員
大嘴巴新MV 愛紗秀100分電臀
嘉大生學編織 贈癌友毛線帽
利稻部落受困8天 第2波援糧上山
涉插股酒店賭博網站 北市警起訴
防範MERS 新北公共場所備乾洗手
金範為新劇減肥 尹素怡勤練武藝
韓MERS患者負壓病床7成已滿
新台幣收貶1.4角
大陸海警和大馬海軍 南海瓊台礁對峙
韓MERS若嚴重 世大運不排除取消出團
柯文哲：將研究調整低使用率停車格費率
追討欠債 女持玻璃碎片作勢自殘
為電影而獻身 3名模秀搞笑功夫
大義滅親 兒舉報父擁槍毒
迦納首都加油站爆炸 至少78死
天海祐希登台 被粉絲熱情惹哭
崩跌逾200點 專家：台股仍強勢
戒心低 21陸童20人被棒棒糖拐走
房地合一稅將三讀 賴正鎰：要過快過
派出所整併未溝通 柯文哲：收集民意中
熱門電影吸菸畫面 艋舺120次居冠
總統視訊會議3月定案 與蔡訪美無關
高職生控遭同學猥褻 校方：已著手調查
長照法負擔比 賴正鎰盼政府再三思
台股挫逾200點 賴正鎰：正常盤整
篠原涼子海報被偷 日桐生市職員興奮
埃高院裁決 穆巴拉克殺害示威者案重審
國二女靈前上香 邱鏡淳防範憾事發生
攻物聯網市場 宏?結盟Marvell
台南聯合徵才 6日登場
南韓疫情延燒 國內飯店業利空
即時檢舉違規 下載警政APP
大陸首例MERS 未來幾天仍有風險
若成負擔無貢獻 霍金：考慮結束生命
MERS國境防疫宣導 航班發衛教單
毛揆逛電腦展 試用產品留俏皮照
涉吸毒 警逮製茶師
AIT處長：台灣是令人讚嘆的成功故事
校園喋血 屏東縣府輔導行凶少年
童子賢：台北電腦展甭擔心 歡迎物聯網
亞錦賽百米 福島千里飆破大會
亞洲百米最速 卡達選手9.91秒創紀錄
防MERS 彰縣派假病人測醫院
歐盟駐台代表聯名投書 籲台減碳
談維持現狀 柯文哲：中華民國是底線
大陸工人領到百元錯幣 或值五百萬
台灣減碳目標 魏國彥：擬年底公布
LINE原創漫畫大賽開跑 召喚文創魂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
烏東戰火再起 至少釀24人死
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
MERS 韓首例第3輪人傳人患者死亡
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夜店殺警督導不周 台北市警局遭糾正
南非警官射殺家人 遭同事擊斃
錄影帶案 謝長廷：還我公道
丈夫入獄兒車禍 沐風助媽媽度難關
愛美事指甲油含苯 遭封存移送
南韓MERS增溫 南紡夢時代防疫
MERS疫情 韓首例第3輪感染者死亡
跌幅收斂 港股仍收黑
新加坡書展台灣館 品味書香盛宴
台美堅實夥伴 AIT公布嚴德發出席司令交接
林佳龍承諾建全台首座自由車運動園區
寶山樂齡中心喬遷 邀長者帶孫學習
桃園稽查茶品 2公司茶葉農藥超標
陸委會：已在憲法架構下推大陸政策
小學生拾槍不昧 助警破刑案
逢甲學生墾丁溺斃 導遊遭起訴
海洛因當鞋墊闖關 欲蓋彌彰露餡被捕
劣藥一波波 平痔隆軟膏等8藥下架
國中會考成績5日出爐 高中職招生出奇招
國教選填志願 桃園1999貼心上路
美商會白皮書 8年來要求改善事項最少
奧林匹克路跑 新北環快交管
宜蘭毒梟殺人 公墓棺材發現屍體
需求回溫 綠能新日光業績同攀高
搶救木造老旅社 地方中央聯手保留歷史
房地合一稅微調 5日將三讀
林義雄4問 施明德：對小英不信任
陳振川：回歸專業 BOT有解
長榮飛土耳其 2016上半年開航
迦納加油站火災70多人致死 恐續增
高雄婦幼用品展 瞄準新手爸媽
導彈重鎮 航天二院新設空間工程總體部
焚燒外縣市廢棄物 高市議員提告
日本市長訪嘉市 將贈改良鬱金香
澎湖海上旅遊 遊艇集團考察投資環境
梵蒂岡：教宗6月10日接見蒲亭
滴滴快的與北汽攜手 開發新能源汽車
國民黨台南辦彩繪 50學童獲獎
漲跌幅放寬 成交量增1成
MERS疫情 駐釜山辦事處宣導
台菲海上對峙事件 駐菲處發表聲明
水價計算公式 6月底審查
龍鳳谷墜谷意外 護欄有瓶蓋疑偷工減料
希臘債務 投顧：獲債權人共識機率高
新北警召開校園安全聯繫會議
證交所官辦法說 6月有3場
田徑亞錦賽 侯育伯跳遠銀牌
金門岸巡料羅港 查獲大陸香菇
遠東科大文學季 封茶悼亡師
南韓入台航班 發放MER衛教單張
滬股洗三溫暖 拉尾盤守4900點
南韓MERS 確診36例增至3死
竹市實施課後照顧措施 維護校園安全
天海祐希女王駕到 喊愛上台灣
大陸智庫：美插手南海 企圖牽制中國
中共中央：東方之星事故反應及時
SOGO玩具區改裝 增高單價收藏
希臘還款前夕 歐股驚跌
田徑亞錦賽 中華400公尺接力隊獲銅
超難忘畢旅 弘光科大澎湖義剪傳愛
推生產力4.0 首波鎖定3C機械業
新北：浮洲宅貸款本金寬限期半年
碩禾業績 連2個月創歷史新高
中市建國路2人受傷 警消救援
傑布．布希月中宣布加入共和黨提名戰
面對奧客怎麼辦 餐飲徵才考臨場反應
希臘債務危機難解 投顧：黔驢技窮
大數據推動大藍光 中環錸德搶商機
選舉權齡降至18歲 日眾院通過
美魔安產品標示違規 北市裁罰45萬
空白鍵變觸控板 新思國際推新技術
強冠餿水油案 監院糾正衛福部
防災簡訊 5電信業年底全上線
立委反彈防炒農舍案 農委會:只傷炒客
資金需求少 4月國銀放款大減
吞嚥困難無法進食 婦人罹食道弛緩症
同志新婚 盧森堡總理遭死亡威脅
荔枝節13日開跑 享採果樂趣
205兵工廠長：8年遷廠十分緊湊
金馬證換新衣 一卡在手通關快
日眾院通過修正案 選民年齡下調至18歲
缺錢埋死胎 全家皆知冰箱冷凍小寶寶
蔡英文演說 高孔廉：詞彙空洞模糊
酒瓶警語字體放大 財部給改善期
印尼頂級超級賽 戴資穎無緣8強
陸國安法納台灣 陸學者：宣示意義為主
創新高 歐盟：每週出現2種合法興奮劑
塑化劑導致性早熟 環署：跨部會管理
馬泰邊境執法官可能改為軍警
亞投行 印度或成第2大股東
社民黨：林義雄發言非黨立場
丈夫持刀砍妻 警方開槍制止
國銀在大陸逾放增近3億
創新創業激勵計畫 兩年51隊成立公司
MH370若無進展 或調整方向
侯育伯跳銀了 中華隊隔20年再奪獎牌
全球排碳 府：中華民國不缺席
TPP第二輪談判 經部：會申請加入
面對MERS 新北全體動員
駐希臘代表應邀繪畫比賽頒獎
端午粽飄香 百貨公司出奇招
申辦世足涉行賄足總 南非展開調查
台股跌200點 曾銘宗：與新制無關
農舍爆搶建潮 陳保基：須嚴審
武漢幼稚園3名兒童遭砍
今彩539開獎
新北房市不佳 稅收續負成長
田徑F4新陣容 亞錦賽接力獲銅
威力彩開獎
防MERS 日加強邊境檢疫
疑因金錢吵架 男子持刀砍妻
東方之星75人罹難 晚間開始扶正
1上兵遭玻璃噴傷 幸無生命危險
代工美彈藥 205兵工廠持續供貨中
台歐盟產業對話會議 強化經貿產業合作
外資大賣台股 台幣再貶破31
傑布．布希將成共和黨一軍參選人
研究：乳房X光篩檢降乳癌死亡風險4成
共和黨總統提名戰 前德州州長裴利加入
鋒面徘徊 4日午後降雨機率增
夫吵架狠砍妻 警急開槍制止
首爾一MERS確診患者曾與千人接觸
台特定抗腐蝕性鋼品 美商申請雙反調查
首爾一MERS確診患者曾與1400餘人接觸
台北中山區房價最貴 每坪295萬
六四事件26週年 港人參加燭光晚會
夫砍妻警開槍救人 警：用槍時機合法
威力彩頭獎槓龜
校園喋血 母慟：下輩子還要當我的兒子
Apple Watch來了 台灣6/26開賣
六四禁記者至天安門 北京：規定沒有改
今彩539頭獎槓龜
陸水汙染 逾60%地下水人類不宜接觸
割喉女童頭七 父親盼伸張正義
習近平反貪腐說 王丹：小英誤會
足總醜聞擴大 嫌犯持續揭發內幕
潘威倫優質先發 賞犀主場5連敗
長江沉船 大陸：生還機會十分渺茫
IMF砍美GDP 要Fed延至明年升息
首爾MERS確診患與千人接觸 疫情恐擴散
十大罪犯搜尋印度總理入列 谷歌致歉
周思齊再見滿貫砲 兄弟絕地大逆轉
南海倡議 歐洲議員：將是馬總統成就
香港六四燭光晚會結束
迦納加油站大火 據報死者已逾百
大陸推動依法治國 台商盼權益更受保障
韓MERS疫情持續蔓延 41人確診 4人死亡
因應韓MERS 鄰國防疫繃緊神經
雙英隔海較勁 美方幫忙搭舞台
「冒煙的饅頭」 南投新住民親子手工饅頭課程
過「台」水增就業優勢 朝楊科大：普遍加薪！
新型態華語夏令營 客製化課程玩中學
來自香港 潘永謙奉獻臺灣偏鄉「醫」生
美藥管局顧問小組敦促FDA核准女版威而剛
烏龍茶可刺激食慾又抗老
法務部執行死刑 黃主旺等6人槍決伏法
法務部槍決6死囚
日菲嚴重關切 陸在南海填海造島
因應陸海上雄心 日菲加強安全合作
安理會召開緊急會議 談烏東戰火擴散
黛安娜結婚蛋糕拍賣 叫價1300鎊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
莎伐洛娃力克伊娃 闖進法網決賽
染MERS後趴趴走 韓醫師接觸上千人
小威抱病克敵 挺進法網決賽
希債會談未獲突破 歐股下挫
希臘祭緩兵計 延後償債暫免違約
美股下挫 道瓊指數大跌170點
比利時iTQi風味獎 台奪21獎項
南韓MERS疫情 增至4人死亡
迦納首都水火交攻 150人喪生
MERS南韓再奪命 增至41確診病例
陳偉殷三振創本季新高 第2勝難產
美政府人事局遇駭 損400萬員工個資
油國組織峰會前 油價續挫
10G成主流 友訊攜手INTEL推專案
首爾確診MERS醫生 參加千人活動
投信：新興亞股Q3上漲機率 7成
歐洲經濟數據佳 卡位歐股來得及
財部7月釋出74件1500億元公共建設投資
房地合一稅實施首年估進帳42億元
韓MERS確診41人 空軍士官長確診
蔡英文進國務院會美官員
外資空單壓力大 台股拉警報
七寶奇謀30年 影迷聚集拍片地點慶祝
加拿大認定傾銷 陸太陽能影響低
蔡英文訪美 國務院感謝建設性交流
野村美利堅高收益債基金准募
拿到會考成績單 請你跟我這樣做
會考5A6級分 全國1641人
會考成績揭曉 升學戰正式開打
馬來西亞沙巴地區發生6.0強震
蕭閎仁異想天開 演唱會華山放煙火
洛時：支持台灣加入TPP
Apple Watch蘋果實體店本月開賣
會考後防網路成癮 專家教訣竅
最後那五年 探討年輕夫妻相處之道
花和尚飯店long stay 遊客驚喜
廖科溢闖蕩墨西哥 隊員笑嘆錢難賺
打造數位看板新藍海 資策會促成MOU?
資策會智慧綠能聯網 電腦展吸睛
專家：MERS尚無在大陸傳播可能性
美個資外洩 傳為外國機構或政府下手
5月物價指數 年減 0.73%
北部鋒面徘徊 各地天氣不穩
鄧振中：評估中韓FTA 前後沒不一致
世界海洋日 中市推動鯨豚保育
修改歐盟協定留住英國 梅克爾表樂觀
兩岸產業競合 陸學者：台灣須不斷精進
需求回溫 聯發科5月業績回升
國中會考 1/3考生英數待加強
台股開盤跌23.88點
房地合一稅微調 立院上午可望三讀
嘉市防範MERS 消防隊情境演練
世新新聞系畢展 展現媒體新鮮人即戰力
長江沉船開始打撈 已確定82人罹難
長期服用類固醇 骨質疏鬆找上門
加州參議院通過安樂死法案
WTO會議 鄧振中籲勿製造貿易障礙
Apple Watch將在台開賣 新科技驚艷
大東京照護難民增 建議遷至地方
輕量版臉書登場 更小更省更快
陸大學聯考Apple Watch禁入
日本名模?原友里懷孕了
韓孝珠：重生願為碧昂絲
慶滿載 高市6日請吃免費烤魷魚
搭聯航玩美國 航點買一送一
台大醫院呷百二院慶 啟動社區健檢
池上竹筏季 推廣大坡池濕地觀光
揮拳打狗仔 小賈斯汀認罪
台灣媽媽加州虐童遭逮捕
台塑邀明華園下鄉 新港飆戲
宏利金融高球賽 曾雅妮首輪並列32名
新研究駁斥暖化間斷說 指溫度仍升高
頭皮移植全球首例 修補癌男頭上大洞
甜甜圈日 全美店家免費送
中研院新療法 大幅改善腸癌療效
蔡英文：台灣人民是我唯一的主考官
金士頓保守看後市 DRAM股挫
巨星雲集 賭城5大必看演唱會
世界水岸城市系列 加媒播台北專輯
環保抬頭 陸首家電力企業公布排放數據
新台幣早盤升 1.62角
全球最美十大機場 紐西蘭皇后鎮奪冠
業者車擋倉庫 誠健茶包銷毀卡關
宏利LPGA菁英賽首輪 曾雅妮暫並32
東京奧運主場館 建設費暴增
陸942萬人拚大學聯考 報名數略回升
總統參加警大畢業典禮 為畢業生撥穗
南韓WHO合作 組MERS任務小組
上海銀股東會通過 分配股利2元
哈比人初版書拍賣 成交價攀新高
總統參加北一女畢業典禮 即興演出
5月CPI年跌0.73% 連5個月滑落
民歌40攻蛋 68歌手接力唱
蔡英文拜會美前副國務卿阿米塔吉
MERS疫情恐入侵 越南加強防範
疑油管破裂污染 南加州海岸關閉調查
總統初選民調 國民黨採支持度對比各半
韓公開MERS患者集中醫院名稱
阿里巴巴攜手上海文廣 打造數位財經媒體
朱立倫：台灣未來由2300萬人決定
Apple Watch登台 電信業開賣恐無望
北美生技展 台灣館展現新動能
Apple Watch方寸螢幕 挑戰app開發商
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
快去加油 下週汽柴油價恐漲2角
歌喉讚2胖愛咪討喜 詹皇也瘋狂
民歌40年 清新曲風傳唱生命力
大立光反撲 台股守住9300
朱立倫：對BOT案不用預設立場
人腦遙控蟑螂行動 上海交大研發成功
鄭明典：60年來太平洋高壓不斷增強
台灣最新人口2345萬 女多於男
經部國營事業招761人 月薪35K起跳
柯文哲：自己財產百分百都在太太名下
青蛇誤闖民宅 被當成青竹絲
內閣踹共 陳保基成型男大主鋤
朱立倫：按照黨內完整機制提名
柯文哲財申 扣千萬房貸身家仍近2千萬
韓中FTA案送國會 可望年內生效
為愛加油 台糖再推公益活動
5月高麗菜漲最多 外食多掏125元
亞特蘭大座談 聚焦南海和平倡議
洪秀柱說明參選理念 藍委喊凍蒜
巴黎航展 華航777受邀參加
王金平：洪秀柱若獲提名當然支持
會考社會自然進步多 考生掌握題型
合宜宅等案 葉世文願繳回3千萬換輕判
大馬沙巴規模6地震 景點神山恐受創
理財方式 柯文哲：都是陳佩琪處理
WTO會議 鄧振中籲勿濫用貿易限制
吸引銀行業投資 巴國強化金融透明度
長照保險法草案 藍營：這會期難處理
NBA總冠軍賽首戰 騎士勇士邁入延長
南海爭議 陸副外長嗆菲總統去讀書
正達光電玻璃 推跨界新應用
菲日同意國防設備與技術轉移
農地炒作難擋 青農：花蓮恐成宜蘭
高雄防疫模擬 備足30日份防護衣
台南登革熱病媒蚊陽性容器激增
國際永續競賽 台抱回1金1銀1銅
多明尼加首季外銷略見成長
MERS確診醫生反駁首爾市長簡報不實
防範MERS 北市消防局：準備好了
數位看板多媒體與購物中心 簽MOU
南海和平倡議 駐星代表：和平解爭議
嬰兒被狂轉浸水桶 臉書拒撤影片挨批
佳必琪 首度獲摩根大通列追蹤名單
NBA總冠軍賽首戰 勇士旗開得勝
未經許可觸摸獼猴遭罰 博士生要補申請
柯文哲：3局處試行公文簡化運動
國中會考 屏東5A++6級分至少8人
立院三讀 房地合一105年上路
總統勉警大生 治安提升國家形象
瑞昱推支援蘋果規格物聯網方案
嫩男花錢找小妹 被警查獲才知是熟女
沙巴地震 曹格臉書關心
會考作文亮點 手機遺失想到莊子
崔湧死因 康州官方報告：上吊自殺
傳陸通緝犯賄賂移民官員 菲國會質詢
新台幣中午升1.97角
長江船難 中共黨媒：外媒報導在找碴
立院三讀房地合一 短期炒房課重稅
李四川：洪秀柱看到黨釋出善意
中捷報告 柯文哲：有問題可電話聯絡
Angelababy傳懷孕 現身破謠
希臘債務拖棚 投顧：月底下戲有望
陳振川榮獲工程獎章 副總統推崇其貢獻
大陸中石油分公司員工 捲款25億失蹤
洪秀柱喊團結 國民黨團：氣勢起來了
專家：長年不執法 農舍炒翻天
田徑亞錦賽休兵 中華隊備戰拚首金
史上最嚴重之一 美政府遭駭鎖定大陸
NBA總冠軍賽首戰延長賽 勇士挫騎士
海獅群賴著不走 美漁村派電動虎鯨送客
窮人家的救命丹 印尼也有全民健保
盼外客消費額倍增 日訂新計畫
環團反擴張煉油石化業 經部擬開會檢討
駐巴拉圭使館為養老院建食堂啟用
MERS防疫 柯文哲：重點在不隱瞞
石定為韓HANA TOUR旅展台灣館站台
泰國海華協會慶週年 凝聚台泰關係
烘焙囝仔張宗賢 冠軍麵包出爐秒殺
澎湖號召捐血 送禮券兼摸彩
經濟下行壓力大 安徽全面取消住房限購
宏捷科闢謠 董座：經營層幾乎零流失
FDA顧問小組說ok 女性威而鋼可望上市
毆打嘉義市議員 4男判刑
長程搭飛機 小心血栓引發肺栓塞
讓救護車 崎嶇山路倒車1公里
男嬰疑窒息死亡 保母：因趴睡
淋巴癌作祟 蚊蟲叮咬丘疹久治不癒
會考數學非選 3成學生棄作答
首爾國際護理大會 台醫護擬缺席
364天期定期存單得標利率0.540%
藥品遭汙染 美衛生研究院暫停部分研究
王玨獲頒褒揚令 王道哽咽憶父
房地合一稅上路 房仲：市場恢復元氣
印尼盼年底前重新加入OPEC
MERS擴散 世衛派團赴南韓急救
傳當他人副手 洪秀柱：不可能
投保中心受理佳總等股價操縱案求償
副總統：洪智坤若要復仇 就來吧
國中會考放榜 澎湖馬公國中成績優
色情應召站藏大樓 慎濾尋歡客仍遭查獲
京元電金大攜手 就業無縫接軌
台股收盤跌8.50點
媒體問總統選舉 王金平：休會後再說
警破販毒集團 毒品埋地下躲查緝
台股收盤跌 8.50點
MERS疑染者 韓海軍女下士
日媒：麻生5日晤張高麗 談雙邊關係
內湖復育公園用地爭議 北市盼和解
6月台指期跌 4點
6月電子跌 金融上漲
台灣騎跡 陸客赴台騎行遊啟動
誠健自願銷毀喊卡 衛局傻眼被擺道
校園安全 柯文哲：月內將具體改善
股王敲鑼金融打鼓 台股守住年線
會考高分 劉彥伶讀書嚴謹樂分享
傅瑩：美國對領導權焦慮 原因在自身
長江船難 罹難增至97人
訂單遞延 漢微科Q2恐不如預期
房地合一稅上路 贈與節稅潮恐現
全球最佳旅遊城市 台北第16
台科大導盲磚設計 奪iF大獎
教育會考 中市各校傳佳績
基隆教育處長 陳素芬接任
三大法人賣超台股105億元
MERS擴散 世衛任務小組援韓
用專業救國 陳振川：以工程師為榮
自稱豬哥神性侵少女 男子判刑
陳明義聲請驗票 初步結果仍落敗
傳槍決6死刑犯 法務部不證實
廣東空氣 肇慶佛山韶關最差
沙巴規模6強震 逾200受困89人下落不明
韓星車勝元登上台灣時尚雜誌封面
落跑南韓碰上MERS 逃犯回陸自首
民進黨變造照片諷 朱立倫：嚴重羞辱
校園霸凌 柯文哲：北市將匿名普查
商業服務業景氣 連2個月黃藍燈
松菸溢漿 柯文哲：該處理就處理
北捷7站大停電 列車均未受影響
傳法務部執行死刑 槍決6人
200人群組通話 LINE免費APP
緬懷殉職人員 公路總局出書橋上英名
老翁疑幻覺跌落魚池 命危送醫
李明亮：發燒非MERS篩檢依據
捨不得別人的捨不得 明湖生作文列範本
女嬰出生8天 腸病毒重症死亡
MERS對策 民調：近7成韓民不信
漫威超級英雄特展 將移師中市
政大附中特招 會考失利最後一道防線
MERS增至4死 首爾市長向疫情宣戰
華府行 蔡英文：就是順利二字
幸福義剪團笑臉迎人 服務長者
防炒農舍 地方農業首長籲流程明確
止血 茂矽停產太陽能電池
國中會考放榜 高雄9人5A++
本益比與證所稅 上海銀上市轉觀望
新台幣收升 3分
MERS疫情 南韓將向外國使節簡報
優乃克女子高球賽 盧曉晴首輪領先
墨西哥少年發酒瘋 火燒遮陽傘遭逮
美國經濟狀況引憂 日股收黑
捷運7站停電 台電：應為北捷設備異常
防高雄氣爆重演 勞動部研發光纖感測器
挑戰男角兼製作 汪東城操翻大呼不容易
張盛和：財部成立房地合一工作小組
彰化國際美容賽 上千選手競技
熱！本週用電量連3破今年新高
屏東8人5A++6級分 3人留縣就讀
獨臂單手灌籃 球迷驚聲尖叫
新北派秘密病人 測醫生MERS敏感度
高雄婦幼用品展 坐月子餐人氣夯
陸船經禁限制水域 有限度開放金馬地區
MERS蔓延 韓將加大防控力度
Lara忍喪母痛現身 想再對媽說愛
印尼盾狂貶 近17年來新低
沙巴地震 1名女登山客死亡
關島承認同志婚合法 美屬地首例
雷軍談輟學創業 恐得不償失
翁山蘇姬6月10日訪問大陸
南市府公文沒議長職稱 李全教退回
徐弘庭交火林欽榮 柯文哲尷尬頻抓頭
滬股攻上5000點 逾7年來首見
AIT新任處長梅健華 下週一抵台履新
5日前開票 飛韓機票退票免手續費
女性產後吃胎盤 無益也無害
立院三讀 銀行殺價競爭可罰錢
陸大學聯考 勵志標語比狠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
長江船難資訊不透明 陸官媒訪船長解釋
對抗飢餓 多國農業部長米蘭集會
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國內外哪裡好玩 看旅遊GOGO網站
屏東滿州港仔砂丘飆沙 還沒合法
中市餐飲推陳出新 日籍法式名廚獻藝
英港口68人鎖貨櫃內 7人送醫
越總理籲國際正視南海問題
台灣人越南車禍 1死1重傷
日美女美甲師遭割喉案 凶僧落網
性侵殺害國中女生 曹添壽伏法
立院三讀 設有限合夥經營型態
業餘高球夏季排名賽 王偉軒洪若華奪冠
談悠遊卡人事 柯文哲：不干涉用人權
港股收跌 希臘金援協議引憂
嘉義孿生姊妹 國中會考佳績
美妝就要MIT 藥妝業端自有品牌
國際醫療貢獻大 北醫獲頒獎章
豐富蛾類世界 阿里山遊樂區看得見
鼓勵閱讀 教育部表揚績優學校及個人
馬航工會滿意解僱賠償
4G服務與內容整合 聯通與樂視傳合作
不負清潔員母親辛勞 貧生會考奪佳績
台灣人越南車禍1死 駐處展開協助
中信擬設廈門分行 金管會同意
屏縣府首推打工換宿 57港澳生報名
2016主要工業國峰會 日志摩市召開
王金平校園反毒 大玩疊羅漢
台東會考爆冷門 非明星學校奪榜首
中華電進攻雲端 展現公有雲成果
藍初選民調定案 李四川：工程招標比喻
財政部：時與勢造就房地合一稅
五楊高火燒車 幸無人受困
松菸爆漿 文化局：現場展物未受損
iF獎大學積分 台科大蟬聯第一
MERS處置失當 朴槿惠支持率下跌
獲頒名譽博士學位 馬雲：是一種鞭策
女童割喉案 AIT：與台灣民眾同致哀
網傳耕莘有16名MERS病患 疾管署闢謠
端午疏運高鐵再開加班車 7日訂票
民航局取締輕型載具 最高罰30萬
宇鴻涉汙染 桃市府要求停工受檢
越轎車對撞卡車 1名台籍乘客死亡
國內遊艇集團 看好澎湖投資環境
重現老師傅手藝 廣式烤鴨擄老饕胃
台灣50 成分股不變
解放軍：海軍航空兵遠洋訓練常態化
會考5A++6級分 苗縣雙榜首愛閱讀
酒後持槍殺人躲大陸 打零工撐11年
媒體報兄嫂特權 洪秀柱要提告
上市公司市值 縮至27兆
立院三讀房地合一 毛揆感謝支持
離職員工砍公司舊識 1死1命危
何卓飛探中華男足 盼再創佳績
炒股獲利七千萬 父子收押
日本進口羊栖菜含致癌物 超標16倍
舊制老屋立於不敗 雙北中古市場俏
央行：外資連日賣超 有匯出
陸股狂舞 分析：散戶不知恐懼為何物
FTA簽得少 台在越進口市占率現警訊
海岸巡防大隊長余昌恩獲頒澎湖榮譽縣民
紐西蘭全黑隊前隊長 南法車禍喪生
OPEC同意印尼重返組織
6死囚伏法 法務部：無人器官捐贈
機動保安演練 金警展成果
納骨塔攝影賽 捐款高市北區兒發中心
生產力4.0 毛揆：螞蟻雄兵取天下
鋒面徘徊北台灣 5日全台降陣雨
內湖復育公園 全台垃圾山整治成功首例
王裕隆殺人伏法 昔日長官嘆自毀前途
翁山蘇姬10日訪陸 將會大陸領導人
開發商全聯會樂見房地合一穩市場
前屏東警副所長王裕隆 兩槍伏法
專搶計程車 王俊欽槍決伏法
王秀昉弒被害女子 無顧3歲童求饒
中共戎裝常委 4省市1年內調整兩次
台灣人車禍死亡 家屬抵越南善後
首爾某大醫院兩MERS病例 恐致社區感染
五楊火燒大客車 12人送醫
綠電認購 民營電廠共襄盛舉
身背3條人命 黃主旺中監槍決伏法
評蔡英文訪美 北京：盼美恪守一中
遭槍決死因鄭金文 活體捐腎首例者
木琴才女作文6級分 不捨童年流逝
八卦山長隧道火警 順利撲滅無人傷
北捷局長談中捷賠償責任 中市無法接受
NBA總冠軍賽開紅盤 勇士板凳立大功
自由時報工會成立 盼促勞資溝通
BRT緊急煞車 乘客撞頭無大礙
越南車禍 外交部證實1台商身亡
美極速食麵印度下架 網友反應搞笑
黃主旺槍決 家人低調不受訪
專挑計程車下手 王俊欽二槍伏法
傳陸艦南海對菲漁船警告射擊 菲表關切
因應MERS 總統籲提高警覺防疫
獨居阿婆摔水溝 員警連夜找到人
聯手抗陸 菲日洽簽部隊互訪協定
5月外匯存底增7.84億美元
王裕隆遭槍決 被害人父親：怨氣宣洩
農舍申設者是否務農 將清查公告
明星後衛掛彩 騎士NBA爭冠蒙陰影
法網公開賽黑色時尚 出自山本耀司
法務部：8成以上民眾贊成維持死刑
死前一搏 3死囚伏法前提非常上訴遭駁
槍決6死囚 廢死挺死齊聚法務部
菲國台資工廠大火 損失逾1億元
MERS疫情 總統召開國安會議因應
今彩539開獎
法務部：6死囚犯罪手段殘暴
生產力4.0 台灣要走自己擅長的路
要犯黃主旺伏法 遺憾未照顧2子女
大樂透開獎
女童案加速執刑 法務部：無必然關係
MERS蔓延 朴槿惠視察負壓病房
香港海關查獲110萬支走私香菸
大馬沙巴強震 160人受困神山
百億創業基金 馬雲：跑流程中
上海鑽石王老五 狠砸3500萬徵婚
美非農就業人口公布前 匯市觀望
會考英聽疏失 加分後沒人晉級
遠雄：松菸土質改善工程 進度良好
沙巴地震 至少126登山客受困
兩岸和平論壇可能延期
宏達電下修Q2財測 每股虧近10元
歐人權法院：法植物人拔管未違生命權
工作舊識嫌隙引殺機 1死1重傷
麥艾文離任 美強調對中政策不變
羅馬尼亞打貪燒總理 總統要求下台
羅馬地鐵列車追撞 12人傷
潘安邦隔空唱外婆的澎湖灣 葉佳修哭了
林杰樑之子 林浩禎國中會考擁佳績
南非巨蟒盤據救護車15小時 終離開
陸委會：過半數民意肯定夏張會
宏達電旗艦機失利 大幅下修Q2財測
防堵MERS 14部會防疫大作戰
淘寶賣不良資產 馬雲：效果很好
歐議員肯定南海和平倡議 外交部：感謝
生產力4.0 農夫變Gentleman
韓MERS死亡率 將近一成
大樂透頭獎槓龜
求職前先走迷宮 餐飲業獵才祭奇招
今彩539頭獎 2注中獎
必遊台灣五大理由 俄媒罕見介紹
韓研究機構：確診MERS至少需16小時
125日圓兌1美元 13年來新低
華為布局5G 自動駕車更安全
施壓美頁岩油業者 OPEC產量不變
宏達電Q2提列減損大失血 虧損近一股本
國際特赦對台灣執行死刑發表聲明
就業報告佳引升息揣測 美股開盤走跌
民歌40攻蛋 李宗盛自爆走音
東方之星103死 船商90度鞠躬道歉
大陸離婚率攀升 受不了7年之癢
靠一滴血 現在過去所感染病毒全現形
德廉航失事前 副機師諮詢數十名醫師
法網男單 瓦林卡挫宋嘉 挺進決賽
南非媒體爆 當局行賄申辦世足賽
和大5月營收創新高 前5月營收亦創歷史新高紀錄
COMPUTEX展 國際媒體來臺成長6%
上海銀股東會通過股利2元 董事長榮鴻慶高票當選連任
在馬英九的世界裡 你是老鼠屎嗎？
副國務卿國務院內會蔡英文 美重申一中政策
遠離毒蔬 • 果 蔬果不可缺 • 無毒不可能 • 無奈求生存
高志明：義美7月重回冷藏茶飲 回應外界需求
高志明首度出書《遠離毒蔬‧果》新書十大特色
柯文哲盛讚高志明「現代俠客」
法網 小威病倒取消決賽前練習
瓦林卡擒宋嘉 挺進法網男單決賽
伊勢志摩高峰會 明年登場
希臘延後償債 歐股收黑
蔡英文：感受到美方友善態度
希臘稱接近債務協議 但須撤回荒謬要求
擔心聯準會升息 美股多數下挫
美鞋配佳餚 台設計師李竹婷驚艷倫敦
油國組織會議後 油價上揚
Selina指導女子天團養成班 黃子佼賣萌
夢想毀滅者大衛佛斯特 吳建豪取綽號
葉門邊界攻擊 4名沙國軍人死亡
陰兒房第3章 挑戰膽量極限
呂慶龍再獲品酒名銜 樂推廣法國佳釀
美知名兒童包裝果汁傳出發霉爭議
名導生前養小三 遺孀要小三賠百萬
鐵粉追台暖男呂晉宇 編織籃球情人夢
爭睹陽光男呂晉宇 越南少女專程搭機
台暖男呂晉宇演偶像 真成了越南偶像
台灣暖男呂晉宇 越南偶像新勢力
南韓MERS患者1人痊癒 確診新增9例
人民的世博 捍衛生物多樣和種子交易
顯忠日追悼獻詩 玄彬朗誦
反空污全台大遊行 9縣市同步展開
歐盟籲台灣立即暫停執行死刑
鋒面接近台灣北部 各地降雨機率增加
十分瀑布公園 夏令開放延長1小時
訪美順利 蔡英文華府遊河心情佳
南韓MERS又9人感染 首次出現痊癒患者
中市黑葉荔枝登場 採果嘗果樂無窮
調查：考完試最難抗拒上網
車禍返鄉下田 種出優酪乳鳳梨搶手
澎湖辦全國沙灘排球賽 香港組隊參與
台中市農業張老師 擴大服務農民範圍
韓MERS第2例患者痊癒出院
差一題落到B 基北會考生好尷尬
破34度 德迎接今夏最熱一天
長江東方之星沉船 增至345死
勞動人口減 補助計畫促中高齡就業
曾雅妮7鳥0柏忌 宏利賽衝上並列第4
等級量尺不同掛 基北混用生亂
台灣執行死刑 歐盟發表聲明
防兒童遭誘拐失蹤 3要1有守則
宋承憲與謝霆鋒扮空軍 粉絲：我的菜
柯文哲：用司法反映民意 有點不文明
傳統粽等於近3碗飯 慢性病友慎粽
提前防範MERS 竹市防疫訓練
人民的世博 農民和公民社會發聲
旅遊GOGO網站上線 好玩好康一手掌握
力晶前總座領軍 愛普12日登興櫃
鄉民成主流 彭政閔自嘲久沒上火星
行動記憶體Q3利潤 估超越標準記憶體
海巡署高雄艦宜蘭艦成軍 強化巡護能量
加今年大選 左派政黨可能執政
被罵詐騙集團 台大宣布停止竹北設校
MERS現蹤 韓封鎖村莊
韓MERS確診患者增至50例
遭批走調 柯文哲：對手不是站著給你打
你是我的眼 視障者的路跑人生
視障路跑守護神 陪跑員化感動為行動
質詢交火 柯文哲：不可以被議員激怒
BBC嚴選妙聞 老婆賺太多 老公易偷吃
周麟代表政府贊助巴拿馬國際花卉展
涼夏穿搭 UNIQLO祭限時優惠
晚婚晚生 日本總生育率時隔9年降
防疫 高市辦MERS教育訓練
老師險遇詐騙 警關心遭誤認歹徒
台大人文大樓被罵 楊泮池嚥不下
防MERS 香港加強測量韓客體溫
大陸大學聯考期 溫州廣場舞大媽靜音
憂MERS 僑委會：漢城華僑小學停課
宏利賽次輪 派特森排頭曾雅妮第4
MERS疫情侵襲 首爾戴口罩多為觀光客
百貨年中慶 香蕉先生Melody助聲勢
邀翁山蘇姬訪陸 黨媒：警告緬軍頑固派
反空汙大遊行 雲林不分藍綠齊步走
控周杰倫吃霸王餐 大陸飯店業者撤告
創櫃板系列介紹三艾健康科技
台廠大火 菲國台商患難見溫情
物聯網不遙遠 日常生活遍地開花
香港專家：MERS人傳人機率增加
中央氣象局氣象報告
世界環境日 越南積極響應
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
奧林匹克路跑 運動發揮善的力量
AKB48人氣王將揭曉 指原莉乃拚奪冠
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台大物理治療系 105年可選6年制
談中捷 柯文哲：盡速復工是雙方期望
巴拿馬執政黨國會議員拜會周麟
孫大成投書宣達南海和平倡議
台北食品5展 規模更勝以往
民歌40熱唱5小時 齊豫掀高潮
桃園復興媽媽桃 提前售罄
車子有蛇 嚇奔消防隊求救
張念中率團訪問薩爾瓦多
美人事管理局遇駭 30年資料外流
台灣大學將設性別友善廁所
北投女童割頸案 8日公祭
國高中女畢業生 子宮頸癌疫苗免費接種
冬病夏治 三伏貼預防治療
兩岸增殖放流魚苗 6日登場
分析：邀訪翁山蘇姬 北京外交前瞻部署
升息壓力近 黃金市場不追高
統計：陸已超美 成全球最大IPO市場
陸旅遊局扮神秘客 海南雲南旅遊詐欺多
陸5月CPI漲幅恐縮小 寬鬆有望加碼
亞齊漁民救援難民義行 美國按讚
端午吃粽新口味 3種米粒包羊肩排
端午美食 麻油雞艾草慕斯入粽
美就業數據公布前 亞幣對美元走貶
LED路燈比率 新竹市全國最高
電動假鯨凸槌翻覆 海獅驅趕任務遇挫
北京大學研究：大陸近視人口4.5億
特赦批槍決是算計 法務部：勿妄加揣測
外型勝女星 韓女藉觀光來台賣淫
大馬沙巴地震 2人罹難11傷
死囚鄭金文遭槍決 家屬公開信致歉
男性中年後折損高 性別比失衡
駐阿根廷代表處辦台灣觀光藝術講座
墨西哥機電及照明展 台灣參展
吸引人才來台 在泰設留學中心
大陸宣布：完成MERS基因定序
台鐵吉祥物亮相 萌樣惹人愛
韓女賣淫成歪風 汽車旅館變交易點
台大暫停竹北新開發 既有專班繼續
行人闖平交道遭撞 基隆三坑單線行車
僑領派習武兒子 貼身保護蔡英文
朱立倫：九二共識就在憲政體制下
柯文哲：不增食安稽查人員 企業要有良心
高志明：系統性農藥洗不掉 別浪費水
電風扇助消暑 經部教省電小妙招
會蔡英文 美國務院：完全符合一中政策
大陸人持濟州島面積 6年成長600倍
總統：海上執法提升至海空立體
MERS疫情升溫 交通部防堵
走進金色貨櫃 能和全世界交朋友
海洋運動俱樂部 體驗澎湖沙灘與海
海安演習 總統讚許海巡執法提升
金門岸海巡聯手 查獲陸船電魚
宏達電家庭日 王雪紅：今年是突破的一年
包種茶嚴格把關 新北讓你食得安心
行人闖平交道 1300旅客行程延誤
反空污大遊行 訴求校園空污預警
中華電石木標：勉勵學子走入偏鄉
鐵馬畢旅 挑戰國境之南
沒掛車牌拒攔檢 警開7槍逮通緝犯
男男色情按摩店網路秀花名冊 警逮送辦
彰化反空污遊行 魏明谷挺民意
陸經濟犯洗錢 義稱北京不協助調查
沙巴地震 大馬官員：11死8失蹤
MERS拉警報 世大運中華隊緊盯疫情
賴瑞隆拚立委 陳菊背書掛保證
割喉案波及 校園開課社大門禁被檢討
希臘促撤撙節要求 學者：談判籌碼少
台大停止竹北校區開發 竹縣盼續推動
績優長照受獎無喜色 只盼協尋失蹤丈夫
國防營區開放活動 成功嶺湧進數千民眾
網傳泡菜治MERS 疾管署闢謠
竹子湖七彩繡球花海 綻放浪漫
台北電腦展將落幕 中國大陸買主捧場
戲曲學院畢展 議員之子率班下鄉表演
MERS確診增至50 7例出自三星首爾醫院
與巴菲特午餐 陸企230萬美元標得
東方之星 遇難人數升至396人
房地合一三讀 房市6現象
蔡英文進國務院 美媒：罕見舉動
前經濟部次長侯和雄獲准假釋 近日出獄
蔡英文：民進黨絕對有禮讓的胸襟
澎湖監獄淨灘 岸際重現潔淨
財務管理重大錯誤 沃草柳林瑋離職
訴求安全居住環境 環團紙彈砸中油
彰化警查酒駕 壯碩通緝犯拒捕
菲留台校友會 林松煥闡述台菲展望
洪秀柱：不怕高門檻 民調是原則問題
悼船難 陸電視台停播部分綜藝節目
中共擴張海軍 15年後將擁415艘軍艦
陸艦射擊菲船？菲律賓：非常擔憂
搶和巴菲特共進午餐 陸企狠砸7千萬得標
鼓勵三創 高雄市創客很吸睛
沃草：款項沒少 保留法律追訴
受鋒面影響 西半部時雨量驚人
技職風雲嘉年華 五媚娘吸睛
為割喉案女童祈福 民眾摺紙鶴
小朋友說客語 演起鐵獅玉玲瓏
金星7日東大距 變亮變大又變瘦
專家：韓疫情失控非因病毒突變
陸男市區飆速205公里 交警傻眼
洪秀柱：蔡英文應交代清楚憲政說
舊識爆口角 平鎮工程行命案釀2死
警子無照酒駕 撞7汽機車及1民宅
美考慮在歐部署飛彈反制俄國
68人躲貨櫃偷渡英國 22人來自大陸
希臘債務添變數 外資：台股恐續跌
韓報：首位MERS確診患者已近痊癒
田徑亞錦賽 陳傑400米跨欄飆銀
中央氣象局氣象報告
鋒面影響 氣象局發布大雨特報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
地表最強情報網 北京表揚朝陽群眾
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
納吉：全力拯救沙巴地震災民
羅聲響起 入行30年羅時豐首個唱開賣
陳奕迅徐佳瑩 奪年度十大專輯單曲
田徑亞錦賽 楊俊瀚2百公尺破全國青年
政府債台高築 監委組專案小組檢視
好驚喜 搭台南公車遇快閃相聲表演
台鐵基隆區間車 輾斃闖平交道男子
建築師設產學平台 納海內外學生
北京直升機墜機 2人送醫
防MERS 青瓦台：國賓活動進行測溫
大法官同意權 立院將嚴審
退伍特戰弟兄出動 海崖垂降清垃圾
柯P存款暴增 陳佩琪：選舉補助款暫存
反空汙團體 抗議六輕爆推擠
愛心運動會 巴金森氏爺爺宣誓
陸客來台健檢醫美 去年大減4萬人
領航偏鄉童 向日葵少女將蘭嶼環島
克魯茲看彭政閔 打擊完美無缺
空總創新基地 毛揆盼與國際接軌
印變性校長 籲重視性別少數團體工作權
樂天促銷日系商品 最高點數20倍送
防MERS 韓限制疫區官兵休假或探訪
亞投行 陸財長：大門向日本敞開
中市掃黃 嫖客近8旬私娼過半百
暗夜春色破功 皮條客拉到警察
豐收 高雄市放送魷魚剉冰
大雨襲中山高彰化段 多起事故9人送醫
狗狗困陷阱哀嚎 新北動保處救援
哥倫比亞反綁架部隊首長 千金遭綁
田徑亞錦賽 黃士峰標槍金牌
北市汽車維修廠大火 警消搶救
低基期獲利佳族群 可望接棒為主流
美政府遭駭 白宮促網路安全改革
節能減碳 柯：太熱穿短袖短褲上班
空拍校園留念 中原畢典感人
宏達電憔悴 中華電：盼新裝置發威
蔣介石密令手諭拍賣 8900萬元成交
林(峰)正：勝選原則和民進黨進行協調
孕婦常碰清潔劑 男寶寶尿道下裂風險增
400人淨溪 撿拾3300公斤廢棄物
成大畢業典禮 畢業生鬧場抗議
美甲按摩都免費 火鍋店另類服務吸客
重回割頸案國小校園 網友集結祝禱
元智畢典挑晚間 球衣派對添創意
大陸司改亂象 趙薇因劇中瞪人挨告
世界海洋日 海科館嘉年華踩街
台北電腦展閉幕 亞洲買主逾7成
非成人專屬 澳門搶攻親子市場
第二波靖黃行動 竹市加強掃蕩色情
中大百年校慶 數百校友齊聚一堂
看球飛來橫禍 美球迷遭斷棒擊中重傷
桃機港機策略夥伴 交流商業旅運
中市盼北捷1週內提中捷監造查核草案
大馬警方：地震喪生人數增至13名
文大首屆畢業陸生：感謝台灣溫暖
汽修廠火警 松山機場暫停起降半小時
田徑亞錦賽 陳傑跨欄銀恨搥地
充氣城堡被風吹到空中 女童墜落身亡
1999恐嚇國小 警方逮捕犯嫌
恐嚇北市某國小 1男遭逮偵訊中
蜜糖吐司專賣店 新加坡開賣啦
大陸工業水平 中科院：落後德國百年
今彩539開獎
蓮花盛開太迷人 疑有藝人闖白鶴保育區
大福彩開獎
田徑亞錦賽 黃士峰奪中華隊史標槍首金
陸大巴士偷運活蛇 乘客嚇壞
東海銀赫嘴甜登台 搭道具直升機嗨唱
取締電玩不力懲處 北市警：重新檢討
太地海豚半數出口 大陸是最大買家
AKB48人氣選舉 指原莉乃奪回冠軍
法網 喬神克莫瑞晉級決賽
周美青挺民歌40 後台見歌手
中日財長對話 日擬千億美元助亞洲基建
新冷戰成形 蒲亭：別怕俄國
足總涉貪案主審法官 擅長審組織犯罪
IS社群網站po照露餡 引美炸毀指揮大樓
今彩539頭獎 1人中獎
大福彩頭獎連14期槓龜
東方之星開始善後 明天辦頭七弔唁
鄭凱文連2完封勝 與歷史巨投齊名
德搖滾音樂節遭雷擊 33人送醫觀察
烏克蘭同志遊行與保守人士爆衝突
法網 小威克莎伐洛娃封后
MERS韓確診增至64例 死亡總數5
若受徵召參選總統 王金平鬆口義不容辭
警政署提高誘因 擴大招訓減緩離退衝擊
〈財經主筆室〉大戶喚不回 金管會發問卷沒有傷害隱私權？
中華婦聯泰國分會慶20週年 會員相見歡
法網 小威力挽頹勢3度封后
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊拉克什葉派城鎮遇襲 14死37傷
G7峰會召開前夕 反對聲浪高
聯合國：葉門和談14日日內瓦登場
北影閉幕片百日告別 15分鐘完售
2015金曲國際音樂節 音樂產業大咖齊聚
蘭陵王總監打造我的少女時代 暑假強檔
羅時豐中運動毒 20天瘦6公斤
巴黎街頭藝術有梗又免費
街頭擺攤爭露臉 紐約街頭藝人盼圓星夢
兼差副業 多倫多街頭藝人賺外快
MERS韓再添14例 報第5名死者
逛阿爾巴特街 朝聖莫斯科街頭藝術
巴西街頭藝人 技藝包羅萬象
刺激1995真人版 紐約2重刑犯越獄
土地換狀服務 台西下鄉辦理
互花米草強勢入侵 危害底棲生存
友善國際勞工嘉年華 創意花車秀決賽
平鎮工程行兩死案 湯嫌凌晨落網
土耳其蓋豪奢總統府 原因竟是小強入侵
哥哥親妹妹 喬治小王子照片萌翻
國中會考 複查下午4時截止
白河蓮花季 農村小旅行招手
地中海大型救援行動 救起近3500難民
就愛打乒乓 小五女童獲選國手
高雄姊妹市訪團 波特蘭玫瑰節遊行
鋒面遠離 各地午後局部雷陣雨
新鮮人自我管理能力 企業最愛
素顏照傳臉書 鼓勵受暴婦幼求助
休會在即 修憲委員會8日可能挑燈
強化飛安 IATA年會焦點
貨運疲軟 客運成長 航空業忐忑
打造天空步道 高雄小崗山鳥瞰水庫
固態硬碟怎麼挑 品牌最重要
韓：MERS增至64例 病毒未生變異
房地合一通過 房仲：買賣屋均宜
NAND第3季市況 金士頓樂觀
中匈簽一帶一路合作 歐洲首例
942萬大陸學子6/7起考大學
幸福人壽前董座涉掏空 延押兩個月
澎湖海上花火移師吉貝島施放
宏利金融高球賽 曾雅妮第3輪並列第5
歐冠盃足賽 巴塞隆納第5度奪冠
加油站意外 千萬超跑起火
迎蘇花改 重建國5蘇澳服務區
環南投自行車賽 健身兼觀光
元智畢業舞會派對 熱情歡樂
台灣薪情差 出國不為留學為工作
老板不願付出 她到日本等機會
如果一樣忙碌 為何不到日本工作
美國副總統之子葬禮 歐巴馬致悼詞
維護校園安全 高市警結合巡守隊
至善高中表藝科畢展 激盪火花
假日音樂會 台灣氣球博物館演出
申報土地增值稅 在家e指搞定
巴塞稱霸歐冠盃 蘇亞雷斯光芒勝梅西
仗酒意性侵朋友 狼男判刑
乳癌撐爆乳房爛 害羞延誤送命
彰化百K單車賽 飽覽彰投美景
30%民調 洪秀柱能否出線本週揭曉
打1999放話死神帶走學童 男移送
韓MERS擴散快 氣候有利病毒滋長
法國台灣商會召開第21屆會員大會
陸大學入學考試 回顧60年來作文題目
陸配拿身分證 洪秀柱允修法降為4年
缺北宜直鐵 5人中恐3人無座
金管會：食品安全 強化內控3管齊下
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
無人機防作弊 陸史上最嚴的大學考試
MERS 24醫院名單 韓國務院公布
7旬翁召妓超時 應召女要求加班費
內閣踹共 網友關心警察勤務繁雜
平鎮兩週兩雙屍案 民眾議論
鄭明典：天氣要偏熱了
彰化1婦人闖平交道 列車撞擊不治
中市瓦斯管遭挖斷 止漏未釀災
MERS防疫防漏 韓1對1緊迫盯人
MERS疫情 韓醫院文化導致大擴散
北京無人超市測試 拿昂貴菸酒只付50
農委會：韓梨穗染火傷病菌
慶端午 柯文哲下午將替龍舟開光點睛
86歲最高齡考生 陸翁連15年考大學
越捷零元機票 再多5天搶票期
黃金版M9烏龍 HTC：第三方廠商誤植
世大運預告片 導演曾是運動員
朱立倫生日願望 盼台灣更好
傳郝龍斌將選立委 朱立倫：有也是好事
避免超額捐獻金 內政部籲注意
鴻海攻電商金流 掌握流量為王
風中家族登陸 14日上海世界首映
中油：汽、柴油價 分漲1角及2角
洗車機軌道夾傷 女工讀生送醫
明起汽油每公升漲1角 柴油漲2角
南海爭議 菲媒：中國大陸願與菲對話
全盲生讀大學 全系動起來
仲夏寶島號暖身 鐵路節蒸汽火車出馬
新華網：陝西鋼鐵違法排汙 學生控訴
三輪慈善基金會行善印尼 迴響熱烈
6月新娘首選 曼哈頓婚禮最貴
張雅茹老師公祭 頒三等楷模獎章
北京天津蓋第2條高鐵 建1小時交通圈
明起汽、柴油價 分漲1角及2角
東方之星長江沉船頭七 肅立鳴笛哀悼
下午茶還能多奢華 海膽生蠔吃到飽
MERS疫情燒 南韓稱無意追加預算振經濟
台茂活力路跑 酷涼登場
東方之星長江沉船 431死11人失蹤
蘋果開發商大會將登場 音樂服務成焦點
印媒專訪 張良任闡述南海和平倡議
日藤澤智慧城先進 現代桃花源
若被徵召選總統 王金平：義不容辭
新北桃園一階限水 最快8日取消
清新一夏 用味覺邂逅義大利
看門狗不敵交心 警查獲色情養生館
疑遊客點歌爭執 遊覽車放鴿子
暑假來喔 高市推青少年系列活動
法網封后 小威決賽前曾想退出
韓MERS擴散 台灣醫護研習應變
防範MERS 發燒就醫告知旅遊史
洗衣丸糖果難辨 消保籲有幼童不要用
原鄉采風情 驚心膽跳看紋面工具
印度政治大老論強暴 引發爭議
朱立倫：讓新北成國際多元友善城市
王金平願受徵召 洪秀柱：初選要走完
國民黨：現階段沒有徵召問題
國小弦樂團高鐵快閃演奏 旅客驚艷
宏捷科董座：20年大波段趨勢來了
平鎮命案 湯嫌等多人落網移送
專家：加入亞投行 有助北韓政經改革
放寬漲跌幅首周長黑 投信：待國際回穩
王金平願受徵召選總統 挺王立委叫好
大馬沙巴地震19死 無台灣遊客
MERS釜山再爆1例 韓追蹤隔離者手機
若徵召參選總統 王金平鬆口義不容辭
張雅茹老師公祭 夫慟唸悼妻文
指原莉乃奪冠 被評受惠於中國票
員工旅遊20多人腹瀉 疑海鮮餐廳惹禍
優乃克女子高球賽 盧曉晴亞軍坐收
南海和平倡議投書 星媒相繼刊登
花蓮三棧溪1男溺水 到院已無心跳
宏達電Q2小賺變大虧 股東夢該醒了
休旅車疑倒車不慎落邊坡 3人送醫
春季富邦講堂 吸引逾3千人
躲臨檢撞傷警 通緝犯被逮
驚見黃金大隕石 其實是超級大南瓜
郭俊麟6局失1分 勝投有望
傳因柴靜畫面 湖南王牌節目刪減延播
沙巴神山地震13死 6名小學師生喪命
MERS衝擊 逾2萬外國人取消赴韓旅遊
日本核災區咖啡 邊境攔下未進口
三峽傳溺水意外 男學生無呼吸心跳
郭俊麟戰日職 打擊初體驗吞2Ｋ
G7峰會登場 希臘烏克蘭議題喧賓奪主
沙巴地震 6月8日哀悼死者
大陸考大學作文 評論不文明現象入題
午後大雨 雙北時雨量破40毫米
沙巴地震救援混亂 澳洲客憤訴
MERS未擴社區 韓暫不調升疫情級別
吳副總統：黨決定人選 義不容辭助選
赴韓採訪MERS 香港蘋果2記者隔離
落雷 貓纜暫停服務
布袋塭情穿越劇 王耀民出版龍宮溪畔
農委會技轉台畜製德式香腸 歐獲獎
金門掃黃緝毒 維護治安不手軟
日本轉機半日遊 5大遊程任你選
郭俊麟優質先發 第3勝到手
MERS在陸大爆發？專家：不太可能
柯文哲依循傳統 完成龍舟開光點睛
淹水警戒北市一級 恐已積水
尊重黨最後人選 副總統：全力助選
MERS隔離對象 韓增至2361人
投顧：台股拚翻身 氣氛不悲觀
MERS疫情 韓釜山出現1例陽性反應
雲林堅持禁燃生媒 台塑化：續協商
國民黨金門縣黨部8日受理立委領表
包偉銘下跪 劉依純淚眼點頭嫁
送愛獨居長輩 百名志工包粽子
陸消費者購物數位化接受度 高於全球
大雨直下 文山區時雨量近90毫米
保育燕（行+鳥） 金門農友譜佳話
舊鞋能救命 偏鄉生送愛到肯亞
米蘭世博 慢食與速食較勁
三星醫院MERS患大增 韓確診患恐續增
談柳林瑋 柯P：不代表大頭目不做壞事
警察人力荒 警政署盼補2萬人
海南考生抓搶匪被砍 錯過大學考試
難民橫渡地中海逃離 今夏恐達50萬
田徑亞錦賽 向俊賢跳高奪銀牌
數學難不難? 賴以威的習題實用又浪漫
租車糾紛槍擊車行 3男落網
誘人簡訊騙你點 上當破財7萬
破解促銷玄機 消費更聰明
積極投球勇於對決 郭俊麟奪勝關鍵
香港蘋果2名記者沒感染MERS
戰士沒逃避權利 洪秀柱要凱旋而歸
陸將劉虹 女子20公里競走破世界紀錄
午後大雨 文山區15件淹水通報已退
大陸改革開放典型 步鑫生去世
旋風走訪休士頓 千名台僑為蔡英文造勢
高市就業媒合 逾4千職缺
轄內沒電玩警無績效受罰 柯文哲：好笑
台塑跟漲 8日汽油漲1角柴油漲2角
MERS 台灣28人通報排除27人
台灣藝術家陳羅克彩繪阿根廷探戈街
王金平義不容辭說 朱立倫：樂見
美國防部機器人大賽 南韓奪冠
午後大雨 新店零星積水已消退
水漸退 台北市淹水警戒降至二級
訪金山白鶴嬌客 蹦火仔青鱗魚海跳躍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
幼教師下海賣淫 穿馬甲露半球吸客
擔心女兒考不好 大陸一家長喝農藥
綠島浮潛 南科工程師溺斃
偏遠大學生通勤 高市規劃公車新路線
傳選立委 郝辦：郝龍斌會整體考量
端午食材漲 量販低價迎買氣
親密影片外洩 嘎嘎向安心亞道歉
知湯嘉閎難逃法網 友人勸投案奏效
都市計畫無法翻修 柯文哲洲美里會勘
英數1/3待加強 李家同：基本題太少
上市櫃設勞工董事 金管會：不妥
花蓮三棧溪傳意外 男涉水滑倒溺水
台中優化公車道 9條幹線公車行駛
傳鴻海布局雲南電商 進軍微商貝殼山
台東掃黃 越南女子脫衣陪酒
違法大陸抽砂船遭扣 最高罰1千萬
普生荷蘭發表P113蛋白新藥研究成果
亞錦賽楊俊瀚第5 遺憾未飆破全國
智擎抗癌藥獲3.3億授權金
嘉義百年森鐵 檜木車廂遊園慶鐵路節
國際足總高層收賄 BBC掌握證據
白河蓮花季登場 花海迎遊客
北韓二把手走在金正恩前頭 險嚇破膽
漳州台資企業 達2702家
空軍：重要戰史嚴格考證並充實
美國學者肯定蔡英文 表現機智
泰台灣客家同鄉會文化饗宴慶端午
空軍馬公基地官兵 烈日下揮汗淨灘
葉門首都軍方總部遭空襲 45死百傷
百名志工齊包粽 愛心粽助弱勢
李翊君唱到哭了 檢場獻花親親
出櫃傳聞 劉嘉玲霸氣回應：你有病嗎
坑道音樂盛宴 令人陶醉
家扶志工包粽13年 送愛助弱勢
向俊賢奪銀 中華隊亞錦賽首面跳高獎牌
120萬顆桃園媽媽五月桃 完銷
李家同批會考 教部：已增基本題
傳溺水意外 新北加強水域安全勤務
歐巴馬籲G7團結 阻俄侵略烏克蘭
彰化掃黃 業者開茶行用LINE躲警
海軍：太平島實兵演練報導不實
命好兩兄弟後續 李家同揭曉
巴拉圭內政部長訪華
互爆粗口 攤商砍傷顧客送辦
沿邊金融 助台金融業掌握一帶一路商機
G7峰會德國登場 希臘危機烏雲罩頂
墨西哥移民後代 錄取長春藤8大名校
日媒：菲欲聯手在南海抗陸 日本感為難
遇臨檢放音樂 半套護膚店被抄
臺灣三水果首度在巴林超市上市
梁永斐回鄉書藝展 屏美館登場
10艘移民船地中海遇險 多國船隻馳救
喬帥瞄準法網冠軍 收集4大滿貫賽金盃
日媒：民進黨需找出兩岸妥協點
MERS疫情影響 觀光客紛取消赴韓
東方之星 遇難人數增至432人
花蓮傳疑似MERS病例 確認為A型流感
G7峰會前 歐梅會先乾一杯
王金平願受徵召 藍委：尊重初選機制
林英傑希克爭勝失利 中信義大雙吞敗
金男租車2個多月未還卻因行車糾紛曝光
南海緊張 大陸要把島礁建設成馬爾地夫
國際足總：世足爭辦若有弊 收回主辦權
部長：希臘決定拒絕歐盟貸款協議新方案
大陸二戰勝利閱兵 美軍將受邀
香港部份國民黨員 挺洪秀柱選總統
花蓮傳疑似MERS病例 確認為A型流感
國際足總涉弊 醜聞連環爆
湖北巴士與砂石車相撞 9死11傷
談烏克蘭危機前 歐巴馬先享受德國啤酒
歐盟執委會主席：未收到希臘經改替代案
土耳其大選激戰 將決定總統能否擴權
MERS越南3疑患 檢驗呈陰性
蔡英文：憲政體制下維持民主現狀
慈濟MERS虛驚 疾管署：擔心過於緊張
土耳其執政黨大選未過半 艾爾段修憲計畫生變
南韓MERS死亡人數再添一 確診增至87人
MERS肆虐南韓 大韓航空：美訂位未減
MERS疫情蔓延 陳馮富珍：南韓能防止
MERS韓感染激增 新加坡禁赴韓校外教學
MERS蔓延 釜山首名MERS確診患者隔離
MERS韓蔓延 家長送小孩上學心毛毛
父國小學歷、母外配 閱讀習慣養出滿分兒
「瑤望屏科、呼煥愛」 屏科大募資助昏迷港生
藍本金馬證 e化更便民
逃逸外勞重傷 移民署助返國
拼貼班歡樂結業 新移民大顯身手
別小看美國老大哥的把戲
五分鐘看懂國民黨民調奧妙
警政署：警政改革將持續進行
台灣教育的「上品無寒門，下品無世族」
香港防範MERS級別升至嚴重
旱象解除 全台解除一階限水
香港政改即將攤牌 正反方強化宣傳
MERS疫情 世衛組織考察團抵韓
重慶最牛釘子戶 自建天梯上下
全台限水解除 未來3個月供水無虞
嘉賓旅社力求保留 道路開闢分段暫緩
盧佳慧舞魅琴大陸發行 將赴湖南演出
MERS疫情 南韓：平澤聖母醫院獲控制
渡邊謙主演的音樂劇獲東尼獎4獎項
福容健康環保旅遊概念 單車遨遊
訪菲韓人多 菲人憂感染MERS
因應MERS 體育署設世大運應變小組
警政署發動第2波「靖黃行動」 持續掃蕩色情不法
籲放話者自重 洪秀柱：決不會退選
法網爭霸戰 瓦林卡力克喬帥封王
瓦林卡逼退喬帥 勇奪法網冠軍
瓦林卡爆冷 壓喬帥法網奪冠
紐約2重犯戲劇越獄 留字條譏諷當局
土大選 執政AKP領先 但可能失多數優勢
土大選 AKP官員認為將組少數政府
土大選 執政AKP得票最多 但席次未過半
歐巴馬促英相 勿輕言退出歐盟
土反對黨：總統要行政權 選民說不
俄威脅增 英考慮購美製核子中程飛彈
土親庫德反對黨 聲明不與執政AKP聯盟
張景嵐扮萌Hello Kitty 品嘗凱蒂貓粵菜
Junior重返春梅 變八字鬍熟男
台首部海洋紀錄片 夢想海洋9月上映
超級英雄不夠 好萊塢要找良心英雄
印度考量在越南興建紡織園區
6月衝買氣 車廠拚了
美若緩升息 有利風險性資產
從小學起 金控理財營暑假PK
美連鎖百貨頻開暢貨中心 低價服受青睞
割喉女童告別式 悲傷父不原諒龔重安
土執政黨大選未過半 艾爾段修憲夢碎
亞洲唯一 台灣林莉菁現身丹麥漫畫節
蘋果開發者大會 多亮點受矚目
宏達電怎翻身 法人網友急獻策
丹麥海岸雕塑展 台灣許唐瑋大秀山水
澎湖長青學苑受理報名
澎湖表揚模範農民暨瓜果品嚐促銷
嘉義求職列車 秀泰影城徵才
美股修正 台股測年線支撐
飛機上鬧事 傳超模凱特摩絲被趕下飛機
瓦林卡扮攔路虎 喬帥法網尋全滿貫破功
調查：全球近8成非常關切氣候變遷
賴清德拒進議會遭約詢 蔡英文相挺
被問九二共識 蔡英文：繼續求同存異
宏達電Q2恐大虧 開盤股價跌停83.6元
從日本划船到美國 女子挑戰萬里航程
台股開盤跌 13.77點
復刻版飛虎隊飛機 新竹基地亮相
外籍人士享投票權 盧森堡公投未過
8種狀況 應避免運動心電圖檢查
石原慎太郎身體不適 緊急送醫
上半場打完 騎士領先勇士2分
烽火區暴行上傳App 影片可當呈堂證供
台積股東會明登場 市場聚焦景氣
賴清德聲明：不進議會非監院管轄
李家同批會考基本題少 教部：穩定命題
段行建：群創銀行借款大減 獲利增
宏達電大降財測 金管會將調查
投審會：已要求阿里巴巴補件再審
宏達電跌停鎖住 4萬張賣單高掛
漢微科Q2恐不如預期 股價重挫
女童案公祭 柯文哲到場致意
政院：總統立委併選不影響憲政運作
訪美行遺珠之憾 蔡英文：沒有吃到螃蟹
東方之星翻沉 被指改造後不利逃生
美眾院審貿易授權法 過關有變數
王菲愛女竇靖童 傳年底在日本出道
阿根廷新興文教中文學校慶祝校慶
強化校園安全 教部盼落實門禁管理
陸可望加入MSCI 金管會：加速改革
新台幣早盤由貶轉升 4.2分
賴清德：監院莫為虎作倀
群創股東會對媒體大秀產品
曾雅妮末輪爆桿 宏利高球賽並列27
女童案告別式 場面哀戚
鄧振中：出口占比高 盼宏達電順利
頻洗臉亂擠痘 抗痘作戰大誤
回鄉種棗6年 潘志民抱神農獎
全度妍被選為南韓最會演戲演員
外資調降宏達電 目標價最高70元
國中小校安預算平均2萬 立委批不足
賴清德：市長不進議會 不歸監院管
徵召是否選總統 吳副總統：謝謝
關懷流浪動物 元智辦公益音樂會
最困難時機已過 限水可望全面解除
男子求診突持刀自殘 嚇壞醫護
台股破年線 下半年選股優於選市
鮮芋仙微風店粉條冰生菌數超標
罹癌陷負面情緒 腹式呼吸助放鬆
王金平：黨初選後任何決定都全力以赴
指揮官性騷法辦 陸軍：嚴加考核
戴立忍夏靖庭演技 征服老外
光州世大運 教部6月底決定是否成行
安鈞璨告別式 親友藝人送最後一程
宏達電跌停 威盛同步重挫
設勞工董事 上市櫃公司態度保留
露鳥俠遮車牌逃逸 警察抓到了送辦
男子高榮求診 持刀自殘
中國中車恢復交易 股價飆漲停
人物側寫：庫德族歐巴馬
朱立倫：洪秀柱唯一登記候選人
NBA總冠軍賽第2戰 進入延長賽
非農就業數據佳 美元強勢台幣大震盪
性交易躲查緝 保險套藏私處
工地開發 上海440年古橋不翼而飛
經濟艙捕獲小布裘莉 法航乘客喜迎巨星
北市抽驗端節食品 5件不合格
挺王金平參選 地方鄉親動起來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
吳副總統期許兩岸持續和諧發展
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
尼加拉瓜前5月通膨 1.58%
滿月圓領先 精采客運線票選40萬人投票
曾銘宗喻漲跌幅10%如青少年池
威航爆表優惠 機票999含行李
打擊人口販運 台灣諾魯簽協定
截至5月宏都拉斯通膨達1.61%
洪秀柱：敢退敢被搓掉還有臉作人嗎？
宏達電領跌 台股進行年線保衛戰
NBA總冠軍賽 騎士扳回一城
詹皇大三元 騎士總冠軍賽扳平
北市抽驗冰品 鮮芋仙2產品不合格
躁鬱女賣場亮刀吼叫 警制伏送醫
宏達電突圍新兵 HTC Vive開發者版出貨
3高中生蹺課到墾丁 竟想打工換宿
大陸5月進出口雙降 內外需萎靡
立委改選後 政院：內閣可以不總辭
大陸邀請歐巴馬 出席北京紀念二戰閱兵
洪秀柱：若通過民調 什麼理由要我退？
治水不力民溺斃 判水利署國賠定讞
全台高溫 臺東大武有焚風
新台幣中午貶 4.5分
總統接見外賓 提治安政績
將抵台履新 梅健華中文問好
騎士扳平戰局 詹皇燃燒小宇宙
高雄榮總醉漢自殘 水果刀刺穿手背
太平島衛疆計畫 海軍定期規劃演練
快要人手一機 陸手機用戶達12.8億
因應MERS 國軍完成整備工作
煤企龍頭神華 副總裁郝貴接受司法調查
台灣罰阿里巴巴 鄧振中：全球首例
朱立倫：救國團與國民黨無關
北投工地有屍體 初步排除是工人
18歲投票權 保留送院會朝野協商
梅心怡病逝 蔡英文：時代見證者
祭品文奇景 爪爪鄉民搶領雞排
段行建：4大慘業說法傷害台灣
段行建：群創與友達市占逾3成 合併難
NBA總冠軍賽 雷霸龍發威騎士開胡
雲林掃黃 妨害風化26人送辦
彰化警方破私娼寮 大哥女友賣淫
人物側寫：土耳其粗暴蘇丹艾爾段
中共軍委副主席范長龍訪美 將參觀航艦
宏達電小心！ 行銷別弄巧成拙
談接班 段行建：不想提前跛腳
東方之星 遇難人數增至434人
日本：大陸理順腐敗前 不決定入亞投行
開發南瓜新產品 雲林金瓜閃閃
咖啡標產地與糖量 7月底實施
宏達電財測驟降 證交所查是否隱匿資訊
憲改議題 國民黨批綠自我矛盾
茶飲殘留農藥 神奇試紙5分鐘測出
蔡明忠睡眠淺 運動減壓
世大運是否出團 體育署：密切觀察
不入區域整合 王健全憂22K成常態
畢業送禮 3C產品夯
悼安鈞璨 小S：生這麼大病不告訴我們
喜劇片賞金獵人 李敏鎬回歸大銀幕
星媒：台灣關注新住民 打造溝通橋梁
大砍財測 宏達電：符合程序
古華美酒品酩 佳餚上桌
台股收盤漲28.30點
台股收盤漲 28.30點
違建舉報遲未拆 林佳龍：已送辦
照顧中低收身心障 彰化就醫免掛號費
盜獵者太可惡 仔猴無助偎母屍
AIT處長梅健華將抵台履新
沙巴地震 3罹難者遺體家屬認領
陸降股市槓桿 專家：市場朝藍籌股轉移
6月台指期漲 39點
6月電子金融齊漲
地震救援不力 大馬政府喊冤
抽驗兒童雨鞋 半數塑化劑超標
中共國企改革意見 強化控制倒退30年
群創：下半年電視面板需求仍大
大腸桿菌超標 鮮芋仙：疑未落實洗手
修憲委員會決議 18歲公民權送協商
男醫院拿刀自殘 警：未構成公共危險
蔡明忠：松菸文創案快解決了
韓人玩飛行傘摔死 業者被提公訴
大立光定軍心 台股翻紅守住年線
送安鈞璨 安以軒：下輩子再續前緣
宏達電躺平 單日市值蒸發76億
USGS：日本發生規模5.9地震
魔鬼班長趙駿亞涉性侵 全案函送士檢
遭約詢 賴清德反向監委陳情促查黑金
被控性侵 趙駿亞臉書貼文澄清
愛心導護無保險 柯文哲：將專案處理
3度扣關失敗 喬帥淚灑法網：我會再回來
2男女逾130歲 性交易被抓
三大法人賣超台股 72.94億元
不叫6S叫New iPhone 傳 9/25開賣
陸鄉村教師任教30年 發國家榮譽證書
技專校院評鑑 2校系未通過
降低寵物棄養 南投貓狗普查
修剪路樹 工人遭長腳胡蜂攻擊
富商不包養 拜金女下海賣淫
世大運開幕場地 議員建議改林口
台北萬豪酒店 首批秘密客出爐
少年課堂昏厥沒心跳 AED救回命
郁慕明：團結支持藍營總統參選人
急診室暴力 柯文哲：6個月內解決問題
高雄氣爆善款 尚有7億待規劃執行
曾雅妮找回手感 專注迎接下一戰
MERS疫情燒 旅韓解約退費從優
世大運成行否 體育署6月底定案
林中森：兩岸應相互融入區域經濟整合
南海仲裁 菲將交近300年古地圖
應材董座 羅蘭士接任
紀念抗戰 飛虎隊彩繪機正式亮相
拉薩的天空 去年有356天是藍天
世棒12強教頭 中職上半季打完出線
軍事迷訪日 不能錯過三笠艦
李全教:賴清德鬧小孩子脾氣
男坐屋頂疑要跳樓 警消成功勸離
11天沒吃到肉 利稻部落籲開放狩獵
汶川地震和長江船難 男子兩度死裡逃生
5月出口256.3億美元 年減3.8%
年輕人反ECFA 重感覺不重經濟
5月出口256.3億美元 年減3.8%
新台幣收貶2.43角
石原慎太郎身體不適送醫 沒事
公開收購 國票金收購三信商銀股權
入行僅5年 27歲調酒師披台灣戰袍
虐待風波未平 彰藝中兔子被偷
澎湖警局配合靖黃專案查無不法
紐約越獄案 州長懸賞10萬美元逮逃犯
G7峰會次日 聚焦氣候變遷及反恐
國小高年級生瘋上網 近半有智慧手機
互補性高 國票金收購三信商銀股權
外資上週賣超369.83億元
國民黨：賴清德踐踏民主政治
船困地中海 周末5900移民獲救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
二技技優入學 分發錄取率7成
柯P：赴韓交接世大運 出發前1週決定
高雄龍舟點睛 選手扮復仇者聯盟助陣
涉重大公害食安風暴 股票恐遭停牌
派出所合併 柯：如果需停掉就停掉
王后的陰道污染凡爾賽宮 法國佬很火
中國人權白皮書 仍重物質層面改善
醫院促進粽健康 醫護提前慶端午
中市鐵路高架化 打造綠空鐵道及城中城
新台幣重貶 匯銀：上看31.5元
以巴和平共處 經濟效益達上千億美元
王力宏4G廣告 拚贏金城武
防MERS 南投演練疑似個案收治
中職明星賽 彭政閔暫居人氣王
洪秀柱：衝刺民調 絕不退縮
抗霾 大陸草擬船舶污染排放標準
海倫米蘭演活英國女王 奪東尼獎
監察院約詢賴清德 台南府會互槓
初夏小清新 超人氣抹茶旋風來襲
鄭貞茂:盼兩岸三地都可參與台股
不理會樂觀成長數據 日股小跌
台灣饒舌電音搖滾 坎城巴黎輪番演出
菸害及空污 易致慢性阻塞性肺病
亞股失血 台股成提款機
憂溫室效應 李遠哲：常抱地球儀擔心
韓國回台發燒去急診 醫護吃不消
一張好看的臉 1/3與牙醫有關
NBA冠軍賽再度加班 騎士趕上勇士
上市櫃公司設勞工董事 工總反對
黑幫吸收青少年 基隆警掃蕩暴力組織
美華新村反迫遷 新北市府：難保留
夏立言關心緬甸女童 伉儷三總探視
江振誠餐廳RAW 角逐金點設計獎
美容科學生義剪 長輩感動眼眶紅
罕見姓氏趣聞多 記者也被市長錯叫
房市稅制衝擊 高市5月推案僅8戶
對台僑喊話 蔡英文：總統大選不可輕敵
美中南海角力 陸學者放狠話
上海股市站上5100點 7年半新高
掃黃掃毒 花蓮執行靖黃行動
品味巴洛克老街 三角湧重現紅磚拱廊
修憲案送協商 朝野待凝共識
立院初審 條約締結有法可循
曼谷雨後大塞車 有圖為證
菲總統府：菲陸人民關係友好
世界先進董座 方略接任
朴槿惠：全力嚴防MERS疫情擴散
端午避暑輕旅行 泡湯吃粽子超享受
旅客商機 全家8年突圍進駐高鐵
ㄋㄟㄋㄟ被棄養 未婚正妹穿袋鼠裝收養
世界盃少棒賽將開打 台南發表主題曲
光華新聞文化中心 澳門辦台灣週
30多歲無性經驗 日中年處男人口多
桃園市靖黃專案 查獲毒蟲毒販
南韓MERS疫情 嘉義防疫會議因應
陸挖角101人才 宋文琪：人有長腳
與師生溝通課綱議題 教長親自出馬
新台幣重貶2.43角 逾1個半月新低
印尼稅改新招 無人機助查稅
防磚 國民黨中常委提案促做排綠民調
台中市紅龍果燈照栽種 清爽甜美上市
後龍西瓜泡梅雨 專案補助每公頃4萬8
油價負面衝擊小 5月進出口減幅降
選後政局恐不穩 土耳其股市重挫
梁朝偉轉行？影評處女作給了我是路人甲
港股收漲 料陸推新措施提振經濟
週末再救近6千難民 移民配額遭拒難解
選秀狀元籤 犀牛領隊較中意倪福德
洪秀柱談理想型：身心健康的活男人
韓MERS痊癒患者稱 不比感冒厲害
過度依賴陸客 對亞洲觀光城市不利
梁朝偉當演員 全靠周星馳洗腦
墜樓身亡非意外 判保險公司免賠
兩岸中信相互參股 簽約
洲美里受限無法翻修 柯文哲：即刻處理
泰式料理超夯 台人一年吃百棟101
台灣旅客最愛5旅遊地 訂房最低4折
設勞工董事可行性 金管會1個月提報告
大陸男童遊台灣 境外移入麻疹
德總理籲G7領袖同意嚴苛碳減排目標
進擊的巨人 大陸官方列動漫黑名單
駁不同調 國民黨：朱立倫指示辦初選
西南風水氣少 9日全台晴朗炎熱
警政署2波靖黃行動 1281人遭逮
百億國發基金挹注製造業 首期啟動
梁朝偉獲頒法國藝術與文學軍官勳章
直腸癌懼人工肛門 信偏方吃素轉末期
賴清德府會之爭 監委：制度面問題
宏達電降財測 張盛和：競爭力要提升
中寮鄉交通不便 道路待拓寬連結
G7對俄制裁後續 克宮密切關注
騎士澳洲替補竄出 勇士MVP柯瑞熄火
北市將設道管中心 200人受訓
自主通報確診MERS 擬給獎金
MERS疫情嚴峻 朱立倫：記取SARS教訓
曾銘宗唱江蕙歌 坦言還沒收到演唱會票
REITS 擬可公開收購
官警被控包庇色情 2人被判重刑
長江船難 204名罹難者身分確認
傳台漁船5印尼漁工餓死 農委會查無
李鵬之女李小琳傳將離開中電投
傳台漁船餓死印尼漁工 漁業署查無此事
浮洲合宜宅淹水 新北要求改善
氣爆災區外圍瓦斯外洩 居民虛驚
Uber無畏爭議 在法新增3大城服務
宋文琪：101現在是最單純時代
出口連4衰 經部：2因素拖累
日喝兩罐糖飲 罹肝病風險增
量販超市粽價 消保處：4成漲價
風帆進水失動力 淡水海巡搶救
老布希夫人90歲 響應促進讀寫能力
敘軍空襲叛軍地盤 至少49平民喪生
國票金公開收購三信商銀 金管會同意
國小低頭族 近2成沉迷3C產品
柳林瑋請辭北市公參委員 研考會證實
今彩539開獎
艾瑪史東新片演亞洲人 導演選角挨轟
一站式整合服務 榮總成立血友病中心
威力彩開獎
日媒：夏普擬優退員工 鴻海搶人
阿里雲全球夥伴 英特爾新加坡電信入列
英相籲閣員支持留歐 恐導致疑歐派求去
大恐龍與黏黏君比高下 人潮聚東京站
AIT新處長梅健華：回饋台灣人民
G7峰會入尾聲 2度暖化目標獲共識
蔡英文求同存異說 陸學者：給美方聽的
法網封王加持 瓦林卡男單攀至世界第4
防哭鬧保母腿壓嬰頭 疑致死遭訴
最後衝刺 奈國盼小兒麻痺絕跡
蘋果WWDC 料聚焦智慧錶和音樂服務
土耳其大選開新局 總統籲各黨確保穩定
G7強烈反對南海填海造島
希臘願向貸方讓步 不以訴諸民意解套
威力彩頭獎槓龜
台以生命科學研討會在特拉維夫大學舉行
今彩539頭獎槓龜
故宮裸女風波 院長：破壞文物
上海人生二胎意願低 台灣母嬰業者不怕
南海正緊張 范長龍赴美國訪問
聖保羅同志大遊行 估200萬人參與
晚間玩香蕉船 1女學生落海失蹤
俄首富前妻告上法院 討2300億元財產
秀孫中山照片 菲總統盼華人延續友誼
駐美處投書 說明南海和平倡議
美警掏槍威嚇非裔少年 影片網路瘋傳
混小強事件後 日知名速食炒麵復出
巴黎機場美食餐廳 三星主廚待客
南海爭議影響 菲國華社慶典精簡
土耳其國會大選無黨過半 改選機率高
逾7成日韓民眾 認為兩國沒互信
憂希臘債務違約 美股早盤走低
有利空沒利多 台股跌百點破年線
香港正式對南韓發紅色旅遊警示
新移民協會送暖 行動關懷弱勢族群
東南亞語導遊需求增 增設多語吸新住民報考
新二代義賣手工點心 認養柬童助快樂上學
金門多元文化幸福講座 蛋糕飄香促交流
司法通譯首屆會員大會 熱鬧如聯合國
身分證欄位 不是歧視標章
2015施羅德全球投資趨勢報告：臺灣人首選基金
公視紀錄片蜂狂 加拿大影視節獲獎
奈國新總統甫就職 叛軍示威釀92死
男子韓國旅遊返台發燒 新竹就醫隔離中
G7領袖聲明 憂慮南海東海情勢
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
G7警告俄勿侵烏 誓對抗氣候變遷
航空雙雄 看好陸客中轉利潤
歐股收黑 土耳其股市重挫
波士頓警射殺非裔 檢方公布影片闢謠
庫克：原生程式助智慧錶無須連結手機
參訪臉書總部 蔡英文獲選戰小秘訣
蘋果宣布 推出音樂串流服務
歐銀：希臘數天內須與債權人達成協議
機警校車司機 即時阻止校園槍擊
科技與航空股領跌 美股收黑
國際油價走跌
歐陽娜娜萌倒5000車友 破風成功造勢
超跑滿街走 浩角翔起驚艷摩納哥
台北電影節首映維多莉亞140分一鏡到底
休士頓開航在即 長榮主打高端旅客
全美最適合退休城市：鳳凰城都會區
FTA覆蓋韓紡品出口73% 進口達93%
最後1天發票兌領未果 國稅局:去郵局
IATA：改善飛安獲重大進步
便民 駐義代表處行動領務到北義
哈佛研究：熬夜禁食無助好成績
IATA：飛安事故調查莫受限輿論
水泥車闖進軌道 台鐵宜蘭單線行車
資策會開窗 4G視訊導引幫盲
美日聯手 G7領袖宣言暗批中
天氣炎熱 東北部留意午後雷陣雨
宏達電股價慘賠 一張虧一台進口車
只值一包菸 伊斯蘭國賤賣少女為奴
美媒：尼特族偏激進 考驗民主社會
台南展出司法文物 提供珍貴資料
推動經濟成長 巴西應拓展國際貿易合作
聯結車撞電線桿跨於鐵軌上 駕駛輕傷
守護學童 馬公分局規劃勤務
台股年線整理 觀察蘋概股
英海軍馳援 逾千名地中海難民獲救
那ㄟ安捏 加航北京旅客未通關入境
免試入學 11日可查個人序位
宏達電攻美不差 排名續當老五
巴西汽車產量成長下降
公民1985行動聯盟：柳林瑋疑涉詐欺
台東推電子查驗代紙本 縮短申辦時間
蘋果自豪推Apple Music 股價不賞臉
台股開盤跌25.97點
女學生玩香蕉船落海 直升機協尋
宏達電第 2根跌停 融資壓力大增
遭歐巴馬冷落 伊拉克總理超尷尬
日本百大溫泉 薑茶電蚊拍揪感心
隋棠養胎不養肉 懷孕健美好身材
宏達電再跌停 股價驚見 7字頭
韓藝人(王民)豪：我哥哥是人氣美男
想要找媽媽 男童躲行李箱闖關西班牙
漢來飯店暑期促銷 推住宿抽江蕙票
看會飆車海豚 日圓狂貶遊八景島
廣州先秦兩漢遺址超過220處
日媒：陸調查船 連3天進釣島毗鄰海域
水泥車闖鐵軌 估10時30分恢復行車
張忠謀：去年是非常成功的一年
飛碟升空？原來是NASA測試登陸火星技術
台灣參加法國坎城國際唱片展
女學生落海失蹤 警消擴大搜索
助建植物人安養院 演唱會盼認購門票
緊張壓力高脂飲食 破壞腸環境
B肝帶原者患肝癌 高150倍風險
中常委防磚提案 王金平：已勸請莫再提
外媒：大陸可能在亞投行擁有否決權
台灣捐電腦 縮短秘魯數位落差
加州大地震 全台累計1.7億票房
新台幣早盤升 2.05角
政改若否決 梁振英：不再做
大陸5月CPI 年增1.2%
巴拿馬與台北醫學大學簽署合作備忘錄
徐旭東：贊成五輕遷印尼
台積電通過每股配息4.5元
大陸5月PPI 年減4.6%
辱罵兩警案 朱高正判刑又賠錢
劉德立參加巴拉圭台灣商會活動
鄭明典：天氣偏乾持續到6月中
貿易順差成長 有利台灣經濟
陸廠威脅增 禾伸堂：台廠攻技術
美國務卿與防長推TPA 眾院闖關難
泰國博士友台 外交部頒睦誼獎章
可成：今年是豐收的一年
張忠謀：台積電從來不怕任何競爭對手
推新創 台美辦APEC加速器網絡論壇
咆哮辱警案 前議員羅文欽判8月
MERS疑慮 港府將向南韓發紅色外遊警示
評蘋果iOs 9 宏達電自我感覺良好
整容太成功 陸女遭嫉妒女海扁
勇迎斷臂人生 台鐵表揚古慶福
第3季就業展望 台灣居全球之冠
若初選不過 洪秀柱：裸退不接任何職務
陸官員普遍不讀書 有人用MBA管情婦
新北防溺 朱立倫：強力執法
張忠謀：市況沒大變化
國合會監督任務團訪薩
聯大開拓實習藍海 簽約百家企業
蘋果系統升級 亮點一籮筐
國中小姊妹被騙性交 男子判4年6月
不甩法抗議 比利時鑄幣紀念滑鐵盧戰役
暢銷車頻失竊 斗南加強熱點巡邏
朱高正辱警案 原告：當警沒尊嚴
朱立倫：蔡英文返台後應說明
日月光5月合併營收 歷年同期新高
張忠謀：台灣若繼續進步 陸趕上不易
破餿水油案 保七警員獲模範公務員
重罰讓人不敢睡 麻州疲勞駕駛事故驟減
槓上臉書 蘋果推新聞應用程式News
台灣派團觀察墨西哥期中選舉
香港赴南韓旅行團 全部取消
濟南草包傳技術 教城市科大老麵18摺
表彰抗戰勝利貢獻 國防部製頒紀念章
台股盤中 重挫逾百點
韓客發燒 聯醫：初步排除染MERS
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
赴歐免簽證 外交部：仍需做好行前準備
張忠謀：物聯網穩定發展
陸船攻擊越漁船 越漁協抗議
遠雄股東會配3.8元 去年未分逐年回補
位置決定領導風格 靠近惡老闆會學壞
立院三讀 悠遊卡等得兼營第三方支付
模範公務員21人獲獎 警政署佔9人
河北治霾削鋼 百萬人就業受影響
台灣出席國際橋梁會議 展現橋隧水準
立院三讀 加重情報人員間諜罪刑責
蘋果熟成也產乙烯 可熟化水果
阿嬤要跳海尋短 運將載往警局求助
翻船一瞬間 生還者回憶長江沉船事故
MERS疫情 韓副總理：級別需調至最高級
男子路倒身體發黑 送醫不治
特招職業類科 報到率7成
香港人婚外情日增 打破七年之癢規律
徐旭東：各縣市產業政策不該各自為政
立院三讀 設反托拉斯基金鼓勵檢舉壟斷
台玻：今年靠業外拚獲利
外銷級芒果 郵局助9小農行銷
東方神起允浩7月21日入伍
為撿物品 水泥車撞電桿橫躺鐵軌
大陸通縮疑慮未除 為加碼寬鬆鋪路
遠雄：房地合一 估下半年市場好
長江船難 陸網友整理官媒十大噁心標題
傳挺王拱朱 朱立倫：按初選機制
徐旭東：五輕到印尼或古雷都好
香格里拉槍案 星檢加控教唆撞員警
深圳房價暴漲 屋主毀約再賣激增
為陸正案死囚喊冤 律師提再審
台鐵128年 屏東第3代車站8月啟用
韓客發燒就醫 聯醫：排除感染MERS
獨立參選 施明德自信連署可達標
豪氣詹皇駕到 送隊友1人1支蘋果手錶
咆哮傷警惡性非輕 前議員羅文欽判8月
新台幣中午升 1.55角
MERS死亡病例 增加南韓降息機會
中常委促改變民調規則 郝龍斌不贊成
百貨年中慶起跑 家電福利品出清
歐盟籲停止死刑 外交部：發言尺度和緩
MERS疫情 南韓與世衛展開聯合調查
羅瑩雪台南主持薈萃府城映象法務文物展
抵押房子買宏達電？ 網友：你瘋了嗎
健康食品認證疑浮濫 衛福部允檢討
宋承憲劉亦菲主演第三種愛情
光州世大運 中華隊戰袍亮相
立院三讀 原住民補償補助法制化
紅色供應鏈崛起 可成：政府要想辦法
談資金 侯導盼政府企業建立常態
起薪45K 嘉藥學程培養經營藥局人才
金大機車遭縱火 逮兩青少年
台玻大陸止血 擬關掉大陸二廠房
臉書辱女議員 3人遭起訴
薛凌促放寬紀念章領請 國防部：再規劃
女友這個月沒來 男偷驗孕棒被逮
河北肅寧縣槍擊案 公安局政委殉職
台偶像劇釜山取景 韓開拓台客市場
匯率競貶 徐旭東：該貶到哪就貶到哪
防疫如作戰 金門MERS演習
圖文作者竄起 詼諧觀察時事紓壓
粽星雲集 多款經典味重現江湖
畢典玩創意 跑跑老師強化競爭動力
南韓MERS嚴重 9成旅客轉團
教部宣傳技職 壽司雙胞胎代言
中原學生義賣募款 助尼泊爾重建
26%小學生太胖 男多於女
粽傳祖孫情 電影角頭演員與老人慶端午
太陽紫外線 竹苗以南達危險級
NBA總冠軍戰G3 新浪有請小飛俠講評
宜蘭連兩起火警 幸無人受傷
大陸金錢豹餐廳慘賠17億元 轉手
MERS疑似或確診 韓政府補助自付額
為看小海鰻 陸客敲掉珊瑚礁
印尼男童生蛋 醫院檢驗體內異物
台股收盤跌 176.56點
呼吸器+輪椅 肌萎大學生全勤
防磚提案 王金平：中常委不會提
馬雲：阿里巴巴將為美國創造就業機會
印尼總統娶媳婦 拒收禮
台股收盤挫 176.56點
挺王選總統 高雄黨代表籲黨中央提名
台股破年線未見收腳 再破9200點
人權組織和大陸異議者：陸人權不斷惡化
宏達電第2根跌停 市值145億不見
6月台指期跌 111點
16日休會前最後議程 修憲案列入
韓上調MERS疫情 商店口罩搶購一空
6月電子金融齊跌
曹錦輝1局2K 3A首次救援成功
想要高報酬低風險 台灣投資人觀念怪
美華州貼心天橋 讓野生動物安心過街
學生工讀無勞保 公私校遭點名
陸專家籲：強制內河船隻裝自動警報
造橋鄉公所倉庫悶燒 無人傷
疑北市環保局人員墜樓身亡
外資想落跑？ 台股失守9200點
韓MERS達嚴重 台旅遊疫情建議不變
蔡英文求同存異說 施明德：等於沒講
澳洲咖啡館遭汽車衝撞 18傷
李全教競選總幹事喊冤 藍委盼秉公審理
警力不足 柯文哲：有需要會向中央反映
移民署防MERS 入境3防線
北市環保局人員墜樓身亡 原因待查
內科之心 柯文哲：保留公園拿掉濕地
元智首屆陸生畢業 逾半繼續深造
1隻蚊子的代價 犁田賠4千元
整建市政大樓遭批 柯文哲：費用已刪
財星：10年後美五百大企業消長
提案修民調比例惹議 林榮德撤案
憂MERS損經濟 南韓喊本週終結疫情
赴韓世大運否 柯文哲：前3天可決定
扭轉獲利下滑 匯豐計畫裁員2.5萬
三大法人賣超台股 63.95億元
吳念真賣霜淇淋 口味是愛與關懷
控訴學閥 東華教授要絕食
與農搶水製造污染 居民圍紙廠抗議
台鐵績優員工 創意十足
MERS疫情 南韓隔離近3000人
救不回割喉女童 宋文舉團隊牆角拭淚
紐約2重犯越獄 獄方女員工疑為內鬼
柯文哲：5大案若合法不合理就重啟談判
帶鸚鵡闖高捷 飼主站務員爆衝突
瀕絕台灣狐蝠 現身花蓮文創園區
防哭鬧腿壓男嬰致死 兩保母遭訴
原住民臨時聚落 爭取就地重建
吳敦義：盼台建築界引領世界潮流
Apple Music來勢洶洶 對手回應好淡定
葳格高中畢業生 統測奪餐飲科榜首
彰縣認養專車 定點定期認養流浪狗
北市特勤隊員調航警局 警：補足員額
屏大電腦硬體裝修試場 揭牌
議員指6閒置地 柯文哲：盡速辦理公宅
民調：日韓彼此不信任度飆高
怕導演職業病上身 周董不進產房陪產
大陸擬開放 身分證異地受理
沙巴擬修法 滿15歲才可爬神山
台南文創園區 12日開園
陸電影票房熱 2015估登50億美元
花蓮外海 今年首見抹香鯨
海外實習傳剝削 教育部將檢討
雀巢美祿調口味 紐西蘭人嫌爆
因應MERS形勢 香港提高警覺
新台幣收貶2.7分
心測中心：增基本題無法改善C級人數
獲利了結賣壓 日股收黑
北市13特警跳槽 柯文哲：不知此事
桃機鋼瓶倒氣體外洩 旅客虛驚
板橋慶端午 文昌淨水粽好運
中森明菜傳在夏威夷養病
MERS南韓首例確診孕婦 難服藥治療
阿里山學童 賣菜助重殘
迎端午佳節 親子館邀體驗包粽趣
邱和順被指冤案 羅瑩雪：可依程序平反
苗縣長出國引關注 縣府：自費招商
傷兵累累沒在怕 騎士爭冠詹皇一肩扛
香蕉船落海女學生 被貨輪救起生還
大陸也瘋聞腋青年 微博辦女子腋毛大賽
江碩平：沒有挺王派 只有挺制度派
用臉書LINE兜售商品 詐騙200萬元
侯孝賢拍聶隱娘 團隊全用台灣人
經典裹蒸粽份量足 鮑魚蔓越莓入餡
迦納加油站爆炸 續尋失蹤者
希臘總理：撙節政策失敗 拒刪養老金
蔡明興看好台股重上萬點 為王雪紅加油
MERS預警 韓政府將對赴韓遊客說明
林口挖路 挖到疑似未爆彈
記憶中的味道 台式粽經典再現
北市命案 男子陳屍頭部疑有槍傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
新竹縣長邱鏡淳訪澳洲昆士蘭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外海漂流一整夜 女大生被漁船救起
熱爆了 用電量再破今年新高
時機敏感 台菲漁業執法諮詢會添變數
美半連結車翻車 2千隻小豬滾下來
泰啟動MERS防疫 機場關口嚴檢發燒
智原董座宣明智退休 洪嘉聰接任
華為磨刀霍霍 在台銷量拚成長30%
FTA洽簽法源 經部:只能配合辦理
鼓勵農業革新 農企優貸上路
回應林榮德 洪秀柱：我會更爭氣
夏天就愛水果味 超商霜淇淋大比拚
MSCI納入大陸A股 分析料機會不大
侏儸紀新片 智慧變種恐龍本週震撼登場
MERS呈陰性 韓童在越南虛驚一場
英研究：濕紙巾擦東擦西恐傳播細菌
防MERS侵台 機場入境管制站設防線
黑心豆芽菜賣10年 業者獲緩刑
MERS疫情 韓代總理稱嚴重
鸚鵡掉馬路被撿走 警助返家
MERS疫情 韓孕婦首次檢測陽性
C羅入大陸大學聯考試題 選C就對了
奈國新總統甫就職 叛軍示威釀92死
桃機雙層玻璃空橋 阿聯酋A380首用
瑜珈馬拉松活動 幫助尼泊爾
因應MERS 雲林完成防疫任務分工
警察節前夕 陳福海慰問員警
RCA案受害者 勞動部將助打官司
育兒6大迷思 專家說清楚
法官入股補習班獲利5成 遭監委彈劾
陸股拚進MSCI 港股嚇跌
長江船難 現場搜救結束
海外非法換肝腎 回台當心坐牢罰錢
令人振奮 香蕉船落海女子獲救上岸
解煤業困境 大陸擬成立煤炭整合基金
台電招考新進雇員 起薪30K
網曝張鐵林有私生女 傳滴血認親
希臘英國擺一邊 調查：俄威脅更大
MERS陽性反應 韓高齡孕婦證實感染
台積電處分5%世界先進股權
韓MERS嚴重 我旅遊疫情二級擴及全韓
入監教化 嘉市法師獲芳草人物
南台灣登革熱 17公家機關養蚊子
機車雙載撞卡車 2男重傷
全球卓越建設獎 大安森林公園站奪首獎
海上漂流21小時獲救 女大生平安無恙
端午粽飄洋味 松露牛小排領食尚
歐盟反死刑 外交部持續溝通爭取了解
全台首家 遠傳精品門市開幕
洪秀柱：就算民調29%也認輸
防登革熱 高市查永興市場孳生源
漂流21小時女學生獲救 送淡水馬偕
小心詐騙 人型立牌提醒民眾
只見3次面 公務員被騙665萬
日本超商沒有 台灣藍色小提袋紅過海
紐力康冒充進口貨 老闆判刑
北市啟動20類管制能源用戶宣導及查核
達賴：大陸西藏白皮書 非常強硬
暑假遊學屏東 縣府規劃5遊程
單場爆爛不失志 柯瑞堅信勇士將登頂
金警辛益昌 關懷弱勢獲表揚
台幣續創4月中來新低 後勢依舊看貶
富可視強攻裸視3D手機 夢工廠任你看
台南府會再互槓 市長議長互稱先生
MERS嚴重 全韓旅遊疫情升為二級
國泰金5月獲利 險勝富邦金
美元利變保單 富邦首推4年期
男子韓國旅遊返台發燒 新竹就醫隔離中
MERS蔓延 朴槿惠：挺住經濟
烏克蘭首都外儲油庫爆炸 周圍居民撤離
國宴主廚取材苗栗小農 融合族群佳餚
疾管署調高韓疫情警示 外交部密切關注
柯文哲：將討論北市委員退場機制
中市府設台北連絡處 議員3度發文備詢
大立光10日股東會 蘋概股明燈
匯豐大裁5萬人 退出土耳其巴西市場
新秀崛起籃球訓練營 劉嘉發許智超執教
稽查口罩價格哄抬 北市：無漲價
G7宣言反對南海單邊行動 北京反擊
前5月稅收7492億 歷年同期新高
增加落水生還機率 專家：救生衣加燈具
監所超收提案暫緩發監 檢察長均反對
古早味桂圓米糕 變身端午甜蜜粽
端午節將至 澎湖抽驗應節食品
荷蘭遊樂場賣保險套 嚇壞父母
韓MERS危機 台美妝通路口罩銷量增
北市男子陳屍租屋處 排除他殺
法國2成兒童貧窮 移民之子最弱勢
永豐銀寄錯帳單 金管會罰4百萬
全韓旅遊2級警示 韓觀光市場急凍
中國南航去年載客量逾1億 全球第3
柯震東生日願望 盼能拍戲賺錢
工業電價較民生便宜 經部解答
NASA闢謠 9月不會世界末日
解除分期詐騙 女性用品網站遭冒用
MERS燒哈韓不停止 跑單幫駐地代買
MERS疫情升溫 韓國時尚變慘業
太平洋高壓影響 10日全台晴到多雲
女大生海上漂流奇蹟獲救 開心比YA
鴻海設計製造加持 富可視攻印度有成
MERS虛驚病例多 疾管署困擾
氣溫商機燙 超商雙雄業績增溫
監察院：約詢賴清德是監院職權
抗MERS案 退機票飯店免服務費
花蓮港求轉型 港埠城市合作拚觀光
MERS爆發 WHO：韓病例仍將增加
世貿年貨展 早鳥優惠啟動
世貿一館砸重金 升級軟硬實力
邵宗海：蔡英文對美實質 對陸抽象
陸人瘋杜拜購屋 網傳冰晨在杜拜築愛巢
想要真的快樂 專家教你幸福4步驟
數百無主屍骨 棄置剛果亂葬崗
傳出售閒置資產 宏達電否認
米蘭世博 中義舉辦創新論壇
雀巢泡麵鉛超標7倍 大陸清查未進口
防MERS 桃機集中管理韓航班
聖多美普林西比國會議長訪華
割喉案 陳威仁：遺憾難過
國民黨：蔡英文訪美言論 內容模糊
今彩539開獎
MERS病患接觸廣 世衛憂韓疫情擴散
邁向零碳排 不丹竭力推廣電動車
海外人員先來台偷跑 2外商銀遭罰
廖曉喬悼亡父 遺憾錯失第一支華爾滋
員工檢舉聯合行為獎勵 公平會訂辦法
大樂透開獎
MERS防疫 韓擬供開城北韓工人口罩
廖偉志病逝 李昌鈺悼念
國際橋梁會議 中華民國放光采
松機二航廈耐震補強無效 民航局遭糾正
勇士節奏失調 找回進攻本色當務之急
端午粽搭養生潮 五榖紫米夯
MERS疫情升 外交部擴大全韓黃色旅警
因應漁事糾紛 菲考慮海防人員學中文
臉書色情影片別點閱 可能是病毒
加強抗陸 菲日本月再度聯合軍演
花蓮3歲女童 疑受虐送醫
機車過彎摔撞卡車 男斷命根殞命
北市廉委會10日開會 5大案擬結案
國壽併美國康利資產管理 金管會准
寵物食品若有害 未來可依法直接開罰
謝依旻就位女流名人 瞄準10連霸
曾銘宗：台股跌 多項因素造成
時機不對 菲漁業局長延後訪台
課綱爭議 吳思華：勇敢面對了解差異
外媒：大陸貓爸影響力大增
女神卡卡慈善表演 哈利王子變歌迷
韓MERS疫情擴散 外交部籲勿去醫院
端午肉粽新風味 肉骨茶咖哩包進去
聲援Hydis員工遭逮 警：因住戶提告
東方之星駕駛艙 時鐘停在9:33分
影射賈靜雯女兒案 呂文婉改判免賠
小飛機墜巴哈馬外海 5人獲救
外交國安前官員挺柱 歐鴻鍊邱進益將現身
長情的告白 關懷年老時代
暑期旅遊 旅遊業：MERS打趴韓國團
剛買下船要回高雄 陳進吉救起女大生
大樂透頭獎槓龜
MERS肆虐 廣東不少遊客取消赴韓
中市議長臉書遭駭 網友手機中毒
今彩539頭獎 1注中獎
移民險渡地中海 愛貓躲人蛇伴飼主
希臘盼明天達成債務協議 歐盟潑冷水
花蓮3歲女童疑受虐 阿姨和同居人涉嫌
77年前納粹作梗 百歲猶太嬤終獲頒博士
男子身中30多刀 躺在自家床上
2台灣綁匪遭泰國法院判刑22年
抗議課綱 師批我國最高峰變喜馬拉雅山
IATA：全球航班追蹤 11月就位
長江船難 剩5人下落不明
童：老師拿釘書機釘我耳朵 陸警要調查
前首相促安倍 明確承襲村山談話
落海女大生樂觀 放空漂流反獲救
克蘭頓2連勝 犀牛苦吞8連敗
身體是誰的 南非學童認知混淆
村山富市籲安倍反省殖民與侵略
蔡英文結束訪美行程返台
搶攻物聯網商機 半導體業瘋併購
挺王派致建議書 府：總統未介入黨務
上古國際藝術預展優秀台藝術家作品
韓MERS死亡增2例至9人 確診新增至108人
返抵台灣 蔡英文：訪美達預定目標
〈時評〉翁山蘇姬、劉曉波、蔡英文
鹽鄉濱海觀光公車 盼吸背包客
男子韓旅遊返台發燒 檢驗排除MERS
百年英國茶Harrods 進口茶殘留農藥
尖山國小「聯合國」足球隊 奪台灣足協盃冠軍
習慣台灣自由多元風氣 近半陸生續讀研究所
玉里新住民包粽賽 融入在地兼公益
月眉國小「大」家族 新二代獲封閃亮三姊妹
新移民台語班 逗陣學實用會話
MERS疫情 世衛建議南韓解除停課令
MSCI隨時再納A股 長牛行情仍可期
亞洲最長高鐵隧道貫通 昆明上海十小時
忘年劇團開演 阿公阿嬤粉墨登場
希臘債務談判 歐盟：可能近日達協議
土耳其總統接受內閣總辭 留任看守政府
想降血壓 聽古典音樂避開饒舌電音
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
反捕鯨團體干擾日捕鯨 需賠巨款
韓媒體：MERS病例增13起 達100起
白宮新聞室傳炸彈威脅疏散 虛驚一場
布魯塞爾歐盟總部區也傳炸彈警報
冰與火之歌第五季 完結篇15日首播
演歌天后八代亞紀來台 驚見分身陳思安
紅衣小女孩都市出沒 驚嚇指數破表
QS調查：台12所大學入亞洲前百大
白宮傳炸彈威脅 歐巴馬一家不動如山
國際足總醜聞 遭通緝阿根廷嫌疑人自首
丈夫冠妻姓 阿凡達女星從反對到支持
投信：陸股未來3個月 7成1看漲
韓疫情升級 航空業減班因應
韓官方：MERS病例增13起 達108起
NMB48在台拍MV 穿泳裝勁歌熱舞
房仲：北市輕移民風 實惠鄰區為首選
節電大作戰 從空調電梯照明下手
加護亞依遭家暴 警方逮她老公
善用科技拚省電 農委會節電3成
MERS疫情 南韓增2死病例
拿掉燈管冷氣改送風 經部拚節電好摳
MSCI市場調整 A股未納入
匯豐大刀闊斧整頓 全球裁員達5萬人
陸股未入MSCI 台股留意外資
MERS陰影 估10萬陸客取消赴韓遊
蘋果推音樂串流 潘朵拉潑冷水
昆凌挺5月肚 還想當女打仔
各地晴朗炎熱 東北部局部陣雨
韓MERS增至108例 死增2例共9例
A股未入 投顧：因外資無法自由進出
馬雲建議美貨透過阿里巴巴賣到大陸
台捐款助抗災 貝里斯感謝
前日本官員：日圓已接近可容忍範圍邊緣
英國會二讀通過舉辦歐盟公投法案
中國同性戀伴侶 西好萊塢辦婚禮
夏季昌投書洛時 籲支持南海和平倡議
洪秀柱下午政見說明 連夜親自校稿
山姆大叔需要你 珍貴一戰愛國海報拍賣
台股開盤漲76.75點
演歌天后八代亞紀來台 驚見分身陳思安
Hydis員工包圍中正一分局 凌晨驅離
結合優惠貸款 新北推百萬瓦陽光屋頂
宏達電股價回穩 保住7字頭
台股早盤大漲逾百點
投信：陸股納MSCI 明年一定入
巴黎航展 中科院首曝天劍二型飛彈
外資：A股納入MSCI是趨勢
高三生轉賣二手參考書 送愛到尼泊爾
陸股未入MSCI 台股早盤漲逾百點
MSCI未納入A股 陸證監會將除障礙
張忠謀看好下半年景氣 台積漲
基建走出去 陸企標下安哥拉水電站工程
勞工身心健康 規模企業應聘醫護關懷
涉12億 陸貪官簽證問題在美受審
冰與火之歌第五季 完結篇15日首播
波特蘭行人穿越道 特殊造型搞創意
新北犬貓長期照顧 盼民捐物資
台灣大股東會 通過5.6元現金股利
男子身中30多刀 繼父所為
巴西推基建投資計畫 引發質疑
韓禁進日水產品 兩國將協商
義不容辭影響民調 洪秀柱審慎續拚
高雄愛之船慈善會 澎湖慈航行善35年
美機場雇涉恐怖活動人士 運輸當局挨轟
MERS特徵 韓死亡率低 傳染性強
3歲女撞翻電視 狠媽掐死她
歐鴻鍊：與洪秀柱碰面談外交政策
訪日注意 達人解密5大ＮＧ和服穿法
新北市角逐國際智慧城市獎
台北市八德路五金行疑氣爆 3人受傷
大立光通過配息51元 創台股紀錄
紀錄片奔流不息 文化視覺震撼學子
周麟接見巴拿馬聖米格利托市長交換意見
QS亞洲排名略退 台大平常心看待
總統：政府重視技職 推產學合作
新台幣早盤升2.13角
應徵海外工作 視訊面試要做好準備
MERS疫情 韓確診108人新增2死
全球首例 女移植兒時冷凍卵巢組織產子
尼泊爾重建募款 紅十字總會延至7月底
野蜂築巢火車站 消防隊派員摘除
地鐵擠到骨折 北京男子怒告求償25萬
翁山蘇姬今首訪陸 提不提劉曉波引關注
挺洪秀柱 程建人歐鴻鍊現身
遊瑞士 奢華火車坐過癮
北市5大案 廉委會下午擬結案
大巨蛋安全研討會 北市邀趙藤雄參加
王金平：馬總統一定支持黨提名人
王建民3A先發 投4局失6分
調查：Fed推遲升息至9月後 機率近40%
朱立倫：國民黨轉型 一切照制度走
翁山蘇姬訪陸 或涉200億美元鐵路案
MERS衝擊 8成6出國意願受影響
非木質手杖 8月起強制列檢
自費出國考察 徐耀昌：苗栗要更好
北安路施工挖破瓦斯管 警消火源管制中
臉書Messenger 安卓版下載量破10億
台股漲百點 法人：年線是指標
毒蟲攜玩具槍 被逮自稱圓本山大將
台灣民政府身分證 內政部：無效力
低頭族注意 小心藍光傷眼球黃斑部
粽子蘿蔔乾不合格 三偏磷酸鈉免費送
未來想像人才計畫 18萬人次參與
致總統連署 盧嘉辰：12日送進府
彰化大城居民呼籲產業園區撤案
同居人殺兒 母親目睹
印度媒體控：大陸介入印東北叛亂
給宏達電建言 蔡明興：加強行銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國道收費員衝人事總處 起訴36人
火燒腳關衣櫃 狠心男施虐女童遭法辦
長江船難客輪 拖離現場調查
MERS防疫工作坐鎮 朴槿惠延後訪美
墨媒大篇幅報導 盛讚台灣觀光魅力
自行車頭盔 可能被安全氣囊取代
天然食材素食展 台中世貿12日登場
駐加代表處辦台加友誼盃高球賽
大立光：7月訂單比6月好
收視率比較不實 幸福空間遭罰
越南企業論壇 聚焦提高競爭力
宣傳慈善 麥莉希拉全裸登雜誌
大立光：已打入印度市場
MERS防堵 星機場檢測南韓旅客體溫
挺柱 程建人：洪秀柱像一股清流
13日大巨蛋安全研討會 趙藤雄獲邀
掏槍威嚇非裔少年 德州白警辭職
前5個月 宏都拉斯僑匯成長9.9%
大陸火車10日起可48小時前變更到站
南亞科：明年DRAM市況不悲觀
MERS 韓代總理籲國民積極防疫
中國核電掛牌 股價飆44%漲停
柳林瑋請辭 柯文哲：解決掉我的問題
吳思華談課綱 盼校園回歸理性對話
日前摔斷腿 美國務卿凱瑞病房照報平安
NASA火星降落傘又失敗 未充氣完即扯裂
服務嘉女48年 李秋蘭跟著學生畢業了
Hydis韓抗議者 移民署：強制驅逐出國
侏羅紀世界登台 帝王暴龍震撼
台北市八德路五金行氣爆 5人受傷
中信人壽入股 洲際球場將成兄弟象主場
NBA總冠軍賽第3戰 騎士技壓勇士
女大生光頭任務 為癌友募假髮
大立光：要做鏡頭的雜貨店
徐旭東：同情王雪紅 多鼓勵她
蔡英文訪美談兩岸 國台辦：沒講清核心
巴拿馬運河擴建工程 明放水測試
MERS疫情 朴槿惠延緩訪美
立委廁所打架 張碩文：劉建國先出手
台北市北安路瓦斯外洩 警消完成止漏
總統：技職培養人才 政府投入資源
吸毒長期恐嚇家人 男子被母同居人殺死
新台幣中午升2.28角
蔡明興：台股不看淡
大巨蛋泥漿污染箱涵 環保局再罰10萬
蘇進強挺洪秀柱 捍衛中華民國不分黨派
陸韓FTA衝擊 國台辦：續推兩岸經合
經濟成長放緩 在陸歐企想裁員
涉收賄貪瀆 前高市建管處副處長起訴
少女15歲初經未到 肇因一邊腎臟缺損
粽子原料多跌 調查：4成粽子照漲
洪秀柱：馬總統不應介入黨內初選
雲林禁燒生煤 李進勇張貼自治條例公告
李振昌1.1局無失分 奪中繼成功
大巨蛋泥漿污染箱涵 北市府再罰10萬
連拾荒老婦也搶 竊盜前科男被逮
傳移送郝龍斌 柯文哲：看證據做事
消基會：粽子瞎漲 不查沒作為
泰和尚當頭棒喝信徒 網友狂議
大陸男警假扮美女誘逃犯 一年抓66人
大立光：想各種方法擴增股本
30年菸酒檳榔男診出3癌 手術復原
南韓提高退休年齡 老人和年輕人搶飯碗
陸籍女患MERS 陸：疫情輸入風險增
搶東協商機 貿協媒合效果超預期
宜蘭查獲私菸2.5萬包 市值百萬
報導：大陸女護士 在韓確診患MERS
嘉義34.6度 籲勿日下長時間工作
男闖鐵軌區 遭自強號撞死
柳林瑋疑涉業務侵占 北檢分案偵辦
NBA冠軍賽第3戰 詹皇飆40分率騎士取勝
宣導性病防治 瑞典機場發保險套
拱政改 人民日報：香港不需要民主幻象
宏媒刊登馬總統南海和平倡議報導
與王金平互動 洪秀柱：自然就是美
殺警案嫌萬少丞違禁令遭押 父痛斥該關
外勞因細故殺同事脖子 幸無致命
蔡英文回家首事 和蔡想想說對不起
彰縣抽查端節食品 2件不合格
頭份住宅起火 意外發現毒窟
賴清德拒進議會 學者批權力傲慢
李四川投書華爾街日報 駁蔡英文
宋茜澄清未與SM娛樂解約
歐鴻鍊：肯定洪秀柱決心與膽識
台股開高走高 漲106.63點
與張碩文廁所打架 劉建國：不隨之起舞
MERS韓首例遭疑瞞旅遊史 妻：高燒難語
中市抽檢端午食材 7件粽子不合格
麵攤當場搶錢傻眼 警1小時迅速逮人
台股反彈逾百點 年線可望築底
MERS 不怕 東方神起演唱會照舉行
6月台指期漲 49點
MERS肆虐少出門 韓血拼看電影人潮銳減
6月電子金融期齊漲
上海公車撞高架橋墩 1死16傷
駁外界揣測 洪秀柱：清白參選到底
宏達電爆量漲 股價回穩
台積電5月業績 3個月低
保障勞動權 高市種子教師融入教案
韌性城市會議 高雄市分享氣爆重建經驗
台積電29日除息 張忠謀續任董事長
洪秀柱：贏回2016大選
洪秀柱：以兩岸和平協定確保和平
防疫MERS 台南機場演練
洪秀柱：民進黨神主牌是台獨
三大法人賣超台股31億元
李四川：蔡英文需更清楚說明兩岸政策
辛酸家世 洪秀柱：父親遭受白色恐怖
端午粽子漲 公平會：進行查核
MERS疫情可望趨緩 韓官員：已達高峰
拚國民黨總統提名 洪秀柱政見說明全文
闖辦公室又反鎖 收費員自救會會長起訴
大象糞便製咖啡 加國商人創業兼保育
泰國稀有象糞咖啡 有焦糖巧克力香
拚總統初選 駐台使節會洪秀柱談政見
落海獲救少女 出面謝大家關心
廉委會5次大會 將公布三創結案報告
夫追捕嫌犯殉職 警妻隔天墜樓亡
液晶面板新回收技術 產值可達4億
取代艾利斯 林書豪是小牛最佳人選
詹皇威震全場 騎士教頭：他超棒的
心律時快時慢 婦術後穩定安心睡
大法官審查 學者倡問卷回填機制
電腦網路犯罪 北市：網路詐欺最多
港女疑染MERS 隔離接受檢測
大陸：正在研發MERS疫苗
蔡英文：建構穩定兩岸關係是民進黨責任
西藏客車墜崖 11死8傷
洪秀柱：簽兩岸和平協定開拓國際空間
馬雲：若能重來 不會讓阿里巴巴上市
印尼總統準媳婦 選美皇后優雅亮相
民進黨中常會 為梅心怡默哀
調查：下半年想買房 6成搶便宜用現制
洪秀柱：我比史上所有總統候選人都窮
會考3A別喪氣 特招還有機會
中捷工安意外 起訴官商10人
海峽論壇14日舉行 郝龍斌將出席
蔡英文：民進黨願提供防疫經驗
治糖尿病 中醫：可分肺胃腎等熱開藥方
MERS看護趴趴走 韓衛生單位輕忽
贏的策略 洪秀柱：團結在正確道路上
MERS 世衛南韓考察團建議重開學校
MERS發燒 韓增強免疫力食物熱賣
新台幣收升1.46角
新藥剋C肝 一顆要價3萬元
民進黨：中華民國憲政下推兩岸關係
電信前5月獲利 台灣大奪冠
中捷案偵結 起訴北捷副工程司等10人
連續殺童案事過18年 兇手出書引議
MERS蔓延 世衛籲南韓學校恢復上課
新北市新莊民宅火警 救出1女子
MERS病例 菲衛生部宣布境內無
NCC：台灣大核網共用7/18前改善
印尼最高警戒火山 再度蠢蠢欲動
日央行總裁：日圓看似已觸底
機動車噪音審核 加嚴新車抽驗
MSCI不捧場 滬股退守5100點
法移民政策難治本 被批道德滑鐵盧
北京市空汙新法規 火葬場也管
MERS疫情 南韓隔離增至3439人
大陸人行調降今年GDP至7%
專偷新成屋 慣竊男遭逮
畢典焦點 南女百年首位全盲特教生
國道火燒車 駕駛幸及時逃出
馬總統接見外賓 聊足球外交史
窮父沒錢養兒 棄嬰樓梯間緩起訴
媒體專訪 呂慶龍暢談外交見聞
胖達人案 許雅鈞出庭仍被問小S
住處遭人持刀闖入 阿嬤耳環被搶
台肥贊助國訓 盼助選手奪金
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中捷案起訴 中市府：還一個公道
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印度偷嬰變親生 等1天讓你當爸媽
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金山清水濕地 賞鶴賞蓮正當時
美河市案 廉委王小玉：應告日勝生詐欺
大聯盟棒球樂園 今年將登台
家庭主婦家務活動 右肩旋轉肌腱受損
解放軍機再度穿越巴士海峽
非食用玫瑰花瓣案 雄檢搜索10處
5大案將結案 北市廉委7人缺席
少婦生3胎肚皮垮 拉皮重拾閨房樂
蘋果將釋iOS 9 可追蹤性生活頻率
研究：子宮頸癌疫苗打單劑 可能就有效
推北回意象 邀秀馬甲線人魚線
營建署：青年生活宅非合宜住宅
因應MERS 嘉縣4醫院防治演練均達標
工廠非法熔製香爐 最高可罰百萬
大巨蛋案 北市廉委：移請法務部調查
北市廉委：雙子星案不需移送法辦
人臉辨識系統建功 桃警1天助2長者
陸股未納MSCI 台股鬆口氣
中正橋青年宅 邀居民參與設計
MERS蔓延 光州世大運照辦
男闖鐵軌遭撞死 身分待查
勇士主將夢遊 爭冠須恢復侵略本色
莊佳佳不畏MERS 想戰韓國世大運
大陸經濟趨緩 當地歐企削減投資
韓MERS 台1922防疫專線跟著忙
黑田開示 日圓急彈 日股翻黑
台肥贈水 國家運動中心選手打氣
推動路平4年計畫 林佳龍要求重質重量
鴻海Q2業績 估創歷年同期新高
新北監控防疫物資 防止囤積哄抬價格
陳清寶等4人 金門立委領表
救命之愛化成動力 彭致文專注研究
竹東高中畢業典禮 校長扮小叮噹同樂
北檢偵辦柳林瑋 沃草：不會包庇
防MERS 基隆醫院演練
台商有意一帶一路 國台辦：願搭橋牽線
三年不倦風雨無阻 排灣族察崴獲勇士獎
推廣夏美食愛玉 全家清玉贈好禮
亞洲第16 復旦：榮幸但還需努力
推5G 6年後通訊產值拚2千億美元
新仙草香華 今夏有機茶飲上市
防患於未然 金門MERS演習
美專家小組籲FDA 批准膽固醇新藥
大陸土豪團購小島 稱基於愛護環境
大巨蛋案移法務部調查 遠雄：不擔心
抗議殼牌鑽油計畫 美6嬤遭警拘押
百貨公司拚服務 免費Wi-Fi送汽車
大巨蛋擬移送 法務部：收到後再處理
高榮引臍帶血移植幹細胞 治罕病男嬰
玻尿酸製賦活飲 成份未釐清預防性下架
外交部籲妥善保管護照 報失即註銷
香港政改將投票 山雨欲來
故宮南院新亮點 景觀橋宛如彩虹
秀朗青年宅 獲卓越建設金質獎
因應上網需求暴增 中華電：要看5G
校門口閒晃 性侵通緝犯落網
環檢警揪彰化牛奶溝禍首 5人法辦
陸緬關係趨冷卻 翁山蘇姬首訪陸
童工問題仍嚴重 ILO籲各國正視
金門牛再傳A型口蹄疫案例
廉委會決議 三創案移送監察院調查
三創案大事記
2大學生網購 遭詐騙更改設定破財
呂秀蓮海大演講 提倡台灣中立
政大附中特招 14日考試
桃園民宅囤15噸工業酒精 追查流向
國高中唸5所技藝優 畢業獲頒榮譽獎
宏達電落難 華碩盼王雪紅再接再厲
大陸大專畢業生 平均起薪1.75萬
花蓮港查獲 漁船上241公斤海豚肉
金門金湖警關懷弱勢 警察節別具意義
內外局勢混沌 港股收黑
騎士傷兵頻傳 NBA爭霸出現變數
手心向下幫植物人 土城愛心園遊會
印尼西納彭火山噴發 岩漿流瀉逾2公里
特招開跑 和免試一起分發
空軍馬基隊官兵挽袖捐血送愛慶隊慶
舞蹈成果發表 高泉金致意
花蓮受虐女童案 犯嫌當庭逮捕
華信首爾減班 轉增國內航班
東西有別 學者:華人企業領導恩威並濟
大陸財政部下達第二批5兆置換債券額度
埃及警破獲自殺攻擊陰謀 擊斃兩攻擊者
羅德戰中日 陳冠宇6局失1分
北市廉委：大巨蛋案移送法務部調查
花蓮受虐女童晚間拔管
江蘇破獲仿製軍火案 主嫌家有如軍火庫
中台灣垃圾大戰 監委立案調查
婦女會送愛泡泡龍 捐助救急敷料
花蓮山區發現白骨 五子命案有地緣關係
大陸主持人涉吸毒 警方盤查墜樓死亡
G7峰會似菸癮又犯 歐巴馬疑抽菸被抓包
元太：盼Hydis抗議員工 回韓協商
VoLTE通過審驗 遠傳拔得頭籌
西南風增強 11日全台天氣晴朗穩定
鐵人三項亞錦賽 12日新北登場
李克強：消費金融試點擴至全境
銀行分行跨業賣咖啡 金管會研議
縣市智慧節電 花縣未提計畫書
洪秀柱政見會後 藍中常委批民調比例
金門牛新增A型口蹄疫1例
今彩539開獎
歐洲議會決議 不再視俄為戰略夥伴
廉委會：美河市案移送法務部
刀鋒跑者雖將居家戒護 但官司未了
反手摸肚臍證明好身材 陸女肩膀脫臼
台北市5大案 分送法務部和監察院
大福彩開獎
陳冠宇優質先發 奪日職一軍首勝
端午商機搭宅經濟 物流業者忙翻
廉委會：松菸文創案移送監察院
廉委：查無實證 雙子星案不送司法調查
郝龍斌：違法與否非柯文哲說了算
監委調查 有線電視長期遭壟斷
香港過去1天有33宗MERS疑案
MERS緊張 取消赴韓2.5至3萬人
移送監察院 台北文創:不影響松菸協商
倒數1週 民進黨加緊協調艱困選區提名
許富凱宣布開唱 淚眼謝黃義雄
考生食譜 營養加分戰勝考季
陳冠宇苦等多年 終獲日職一軍首勝
日央行總裁一句話 日圓強升台幣揚
男子吸毒恍惚 上機前被逮
貴州4童喝農藥自殺 親戚：家裡真太窮
成都市長助理又被查 10個月4人落馬
中國中車拉股價？公告搶下795億合約
兩岸經貿開放 陸委會：循序漸進
高市抽驗枸杞紅棗 6件不合格
接受調查 南非獅子園暫停營業
日職一軍首勝 陳冠宇開心謝球迷
美：陸不會停止南海造島 但不大可能戰爭
葛蘭素史克私人偵探 陸提前釋放
花蓮白骨 跡象指向五子命案父母
大福彩頭獎槓龜
惠州解除MERS警報 密切接觸者皆無發病
今彩539頭獎槓龜
美河市案移法部 日勝生：收到報告再研議
提供烏軍武器 北約成員國公民多不支持
教宗准成立特別法庭 審掩護性侵主教
BBC：翁山蘇姬訪陸可改善陸在緬形象
突尼西亞東南部外海 356移民獲救
微軟大尺寸數位白板 搶攻視訊會議市場
景美女中大馬表演 好評不斷
花蓮受虐女童不治 2嫌收押
公司治理佳 獲利能力強
沙巴地震後 神山禁止登山3週
砍死同居人兒子 嫌犯聲押
石油股漲 美股開盤走高
解放軍機穿越巴士海峽 國防部嚴密監控
國民黨敢不敢打一場「兩個女人」的戰爭?
MERS疫情 南韓新增14例確診122人
高志明呼籲：政府 不應該僅以26℃、28℃的標準、管制「商場冷氣」使用
竹市首屆新移民美容技能培訓班 歡樂慶結業
取多證照創育民首例 陸配畢典囊括三大獎
罕病兒積欠百萬醫藥費 移工母盼台灣伸援手
臺師大推新華語教材 納入台灣文化
桃市圖6月主題書展 認識東南亞美食
「看見澎湖」油畫聯展 新住民彩繪菊島美
視里民如親 劉梅菊獲最高票當選里長
偷毛小孩狠心下鍋 大陸狗肉從這來
登機行李限縮尺寸 漢莎國泰擬跟進
高志明首度出書《遠離毒蔬‧果》新書十大特色
詹宏志：要成為馬雲的噩夢
翁山蘇姬訪陸 陸媒被要求統一口徑報導
表決TPP相關法案 美眾院有進展
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
靈鷲山無生道場火警 侷限火勢人疏散
靈鷲山無生道場火警撲滅 清理火場
投資人一心揀便宜 歐股反彈
傳希臘準備討論預算目標讓步
靈鷲山道場火警撲滅 疏散112人6人送醫
對抗IS 歐巴馬批准增派450美軍赴伊
國際足總暫停申辦2026世界盃
美國5月預算赤字減少到824億美元
避免債務違約 希臘總理會德法領袖
亞洲前百名大學 大陸首次超越日本
盼希臘債務有解 美股上揚
亞洲最佳大學 台大跌至第17名
美存量下滑 油價上漲
改造雪琳伍德莉 葛瑞格荒木獲封明星推手
搶鮮看 德片二姊妹的情人競逐小金人
活捉特戰高手 蒙古獵人毛利戰士參戰
凱蒂佩芮代言Moschino品牌
和泰車16年式86 新增紅藍2色
投信：未入MSCI 難阻資金入陸股
碩禾7/8除息 每股15元
中鋼成立先進特殊合金工程研發中心
需求回溫 高效太陽能電池連4漲
澎湖南海遊客中心 出租空間推觀光
紐西蘭央行降息1碼至3.25%
成衣品牌計畫 推克萊亞業績增1成
愛德萬新電路分析 明年3月推新品
3次檢測 韓40歲孕婦確診染MERS
未來城市工作坊16隊 搶進MIT
亞洲大學排名退 台大：他校進步更快
彰化葡萄紫金傳奇 行銷中東
VOLTE服務 台灣之星通過NCC審核
MERS大擴散 韓醫院文化是主因
紫外線強 台北盆地高溫探36度
燕南飛計畫 林文榮種植風茹草有成
德法希3國領袖同意 加緊債務談判
分析師：融資減籌碼穩 台股續彈
洛市調漲最低時薪 市議會過關
十二年國教 即日起填志願
金鶯對紅襪 陳偉殷先發登場
屏東果菜市場槍擊案 警方破案
海外漫遊上網 日租型吃到飽夯
蒲亭訪梵蒂岡 教宗贈和平天使獎章
老娘又來了 蔡依林霸氣改看演唱會習慣
陳偉殷5局失2分 勝投候選
沙巴地震18死 4人為登山嚮導
地圖資訊特搜 蘋果街景車上路
台股開盤漲39.6點
韓勞工抗議遣返 外交部遺憾籲守法
變形金剛台北特展 7月旋風襲台
Q2營收估同期新高 鴻海開盤漲
治霾 北京建立新排放標準
新小黃計費表 印收據語音功能
國債未減 標準普爾維持美AA+評等
自拍App「B612」下載逾5000萬次
李奧納多新歡 名模羅爾巴赫
資訊競爭 中市免費電腦課程
TPA對決 共和黨罕見挺歐巴馬
上海通報H7N9病例 2個月來首見
宏達電開高整理
巴西企業喪失拉美市場價值地位
蒲亭再見教宗 遲到1小時
金鶯打線回神 陳偉殷勝投有望
大陸2014年離婚率年增3.9%
農民中暑 體溫飆到41度
英國鳥票選 知更鳥奪第一
讓大家都有得放 登機行李尺寸可能限縮
鄭明典：卷雲透光 天氣仍熱
賀利氏控涉侵權 碩禾股價重挫
金鶯打線相挺 陳偉殷第2勝
水庫蓄水逾5成 嘉南二期稻開灌
南韓MERS疫情惡化 確診病例增至122人
暴雪英霸網咖賽 13日登場
男子中槍陳屍卡拉OK店 警鎖定追緝
華航777東方美 巴黎航展秀亮點
高中情侶騎車赴畢典 1傷1命危
遭傳技術卡洪 王金平：我會分身嗎？
新台幣早盤升2.17角
河南幼稚園外牆磚石被吹落 砸死2女童
飛機當教室 陸職校斥資7500萬
興富發：樂見房地合一 有利成屋銷售
MERS肆虐 南韓降息1碼至歷史新低
香港MERS疑案 檢測：未感染
美媒：23個馬上到台灣旅遊的理由
5子命案現曙光 採驗骨骸DNA比對
高雄加工區15日徵才 薪水上看50K
台灣好芒果 日本高速公路休息站開賣
老人與狗共抗癌 新北提供協助
挺兒童慈善 貝嫂捐愛女名牌服飾
兩岸運動醫療交流 壢新川骨合作協議
HA賦活飲疑用非食用原料 預防下架
親切如春天 陸小學生高唱習爺爺
王金平：說不選的人最後難道一定沒選嗎
爭議仲裁中 日勝生駁詐欺說
加入希拉蕊競選團 冰后關穎珊感榮幸
愛情鎖成歷史 巴黎橋改展畫作
公路全天服務專線 即起上線
男賣獵槍被逮 警再搜出牛樟檜木
如希拉蕊當選總統 柯林頓停止收費演講
台股紅翻黑 反彈無力
恐嚇案判刑確定 蔣友青繳罰金免囚
高中課程爭議 雲縣用舊課綱
台東大武焚風 高溫36度
青年署培訓營 育公共事務人才
客廳當餐廳 私廚料理吸客
不管流言蜚語 洪秀柱堅定參選
調查：企業看6月景氣 樂觀程度下滑
餐廳停賣咖哩 挺騎士守死柯瑞
台大獲新診斷儀 看清眼微血管血流
MERS韓疫情憂蔓延 香港檢測2人
國軍疑爆採購弊案 檢調大規模搜索
神山拍裸照 大馬逮捕4名外國遊客
股價慘跌 中國中車：願做股民出氣筒
艾未未辦展 中共黨報：信號是廣義的
日週刊登出柏木與手越親密照
是否贊成廢死 大法官被提名人態度保留
國際扶輪社年會巴西舉行
馬總統出訪規劃 外交部：適當時候說明
卡拉OK槍殺案 涉嫌男逃逸警續追捕
長榮大學贈羊 社區喜迎吉祥物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鞭刑入法 4大法官被提名人反對
MERS傳言滿天飛 港官員：自亂陣腳
深知饑餓的感覺 夫婦愛心助街友
吸引資優生 莊敬高職祭兩百萬獎學金
違法張貼廣告 星祭重罰
防治MERS 豐原醫院實地演練
你吃了沒 台東十大美食掛保證
美公布總長觀禮照 外交部：樂見進展
本年度宏都拉斯咖啡出口近14億美元
研究：壓力大不是問題 善處理可避內傷
靈鷲山寺院作息正常 閉關活動持續
美專家建議FDA批准另1種降膽固醇藥上市
十二年國教填志願 5大注意事項
5大案 柯文哲：雷聲夠大下雨要看司法
總統初選民調啟動 洪秀柱拚30%門檻
今年前5月瓜地馬拉通膨0.71%
MERS憂蔓延 香港檢測2名曾赴南韓民眾
上海電影節 不播日動畫進擊的巨人
夫妻爭執 妻丟男嬰進水池
新台幣中午升2.45角
駐阿根廷代表處辦太極拳國際交流
女經量多貧血 原是子宮內瘜肉作祟
魔鬼終結者新作 詹姆斯柯麥隆力挺
K他命變裝花樣多 立委籲加強查緝
中捷案起訴 柯文哲擬13日赴中捷工地
同性婚 大法官被提名人態度保留
3金門女大生 涉侵占賣場商品
上市公司5月營收 年減1.45%
紐約越獄犯傳逃佛蒙特 與警諜對諜
MERS 毛治國：料敵從寬禦敵從嚴
新鮮人第一張保單怎麼買 壽險教撇步
國防戰力展示 黑鷹直升機首參演
胡志強抵多倫多 獲頒智慧城市遠見獎
雲豹甲車疑爆採購弊案 檢調搜索
兩岸水果互銷 新增台灣葡萄山西櫻桃
房地合一稅過 5月新成屋推案爆量
毛揆：護漁不護短 確保漁民安全
阿聯酋大手筆 贈百萬哩程
知名外用藥 6款下架
童子賢盼台灣成華人創作中心
民調領先 蔡英文：一切看看就好
玉管處籲民眾登山可投保
范長龍如期訪美顯示中美願管控分歧
新北社會局 感謝警方防制家暴
愛老人運動會 回到年輕時光
育學術博士 教部祭5年430萬獎學金
少子化 澎湖國小畢業生跌破千人
廖了以母親辭世 享壽101歲
通姦除罪化 有大法官被提名人贊成
太空中心科學家違規兼職 請辭獲准
雲豹甲車疑採購弊案 國防部：配合偵辦
三創案 柯文哲：請邱大展李述德說明
南韓央行降基準利率1碼
看下半年 童子賢：農閒快結束了
美國眾議院表決通過廢除肉類標籤法
哈芬登郵報創辦人：多報導解決之道
振興經濟 南韓央行調降基準利率
史上最貴鐵皮 官員盜賣上海車牌賺十億
雲林公告禁燒生煤 台電一個頭兩個大
董監領得多 正新：因為公司獲利好
犬貓飼料及觀賞魚輸陸有望
看好能源市場 曾培炎倡建亞洲能源憲章
台藝術家紐約參展 探討投機本質
維護彰化美景 魏明谷宣布禁採陸上土石
韓現孕婦染MERS 專家憂垂直感染
華航班機傳有子彈 港警證實是飾物
海豚現蹤馬公蒔裡海域 洄游令人驚艷
三星物產售股拚購併 美避險基金力阻
博士班擬減千名額 盼量少質精
華航班機傳危險品 虛驚一場
追討被占用市有地 高市府成立平台
熱情導遊吳美英 陳福海讚金門之光
教部擬減博士班名額 工科衝擊大
香港33例MERS疑似個案 全呈陰性
男酒駕肇事連環車禍 公共危險罪送辦
大武焚風37度全台熱 大台北36度
太平荔枝銷美 林佳龍盼擴大外銷
柯文哲：申請公平貿易城 甩血汗城市
近距離接觸水豚君 伊豆仙人掌公園超萌
博弈特區 3大法官被提名人支持
男子陳屍嘉義大學校園 疑為偷竊墜樓
台股收盤漲3.99點
國防戰力展示 演練地空快速突擊
網路熱議我國最高峰 教育部闢謠
台股整理 漲3.99點
僑外生評點配額 規劃適用技職生
MERS疫情影響 韓國際旅展冷清
6月台指期漲 4點
6月電子漲 金融期跌
Google開新公司 放眼城市轉型
佐科威娶媳婦 婚禮樸實親民
衛福部：2/3嚴重受虐童無通報記錄
告別2位數成長 陸財政收入只「保5」
橫盤打底 回年線需加把勁
張通榮關說遭判刑 最高法院發回高院
雪纜用地 中市府：林務局認不符規定
陸5月工業生產年增6.1% 優於預期
徐佳瑩金曲獻唱 雪恥蟑螂造型
平盤整理 宏達電收小黑
叔姪組團打電話詐財 迎金雞求好業績
調整產業策略 毛揆促經部提方案
安養老翁倒路邊受傷 警方處理中
惡性黑色素瘤 常見手腳掌勿輕忽
中市施工架倒塌 3名工人傷
三大法人賣超台股99億元
與夫爭吵 妻疑丟3個月嬰進水池
柯文哲自認商鞅 林瑞圖：像王安石
中市立委爭取花博 中央支持
新北防MERS 市場攤商宣導
北藝恐成爛尾樓 柯文哲：沒蓋完就掐死
大陸制定境外NGO管理法 國際社會憂
北捷廣告惹議 柯文哲要求勿睜眼說瞎話
興嘉國小願景牆 融入道將圳意象
尼泊爾豪雨成災 山崩埋6村15死
MERS密切接觸者 惠州全數解除隔離
台灣漫畫家創作 崑曲動畫央視登場
雲林禁燒生煤 沈榮津下週南下溝通
商場冷氣限26度 高志明PO文反對
洪秀柱錄競選歌 籲拋開顏色勇敢翻轉
LINE STORE點數卡 連鎖超商買得到
粽子搞創意 虱目魚蜜餞入餡
擦撞砂石車 女騎士遭輾斃
MERS如何傳 專家：不是經空氣
楠梓區榮民之家 登革熱群聚感染
MERS影響經濟 韓補助4千億韓元
澎湖慶祝警察節 陳光復期許永保第一
救救植物人 丁噹籲響應創世公益演唱會
大陸5月房地產銷售回暖
通緝犯遭盤查 疑服毒送醫不治
4大法官被提名人：賴清德應去議會
明年年終慰問金 維持2.5萬元門檻
台東抽驗端午食材 蝦仁甲醛超標
台南出現日本腦炎 104年全國首例
松菸爭議 誠品：額外年付0.5%權利金
露營野餐風潮起 休閒商機夯
美極速食麵在印度遭禁 雀巢不服
App講座 分享自製遊戲祕技
新台幣收貶 0.6分
中市府追加預算 投資台灣港務國際物流
西門町雙屍案 陳福祥：原本沒打算殺人
新莊大眾爺誕辰 地藏庵官將首遶境
關說案發回更審 張通榮：盼還自由身
止住連4天收黑 日股收漲
陳保基：全力以赴支持台中花博
搶救寶寶大作戰 葡送新生兒18萬
在港遭隔離台空姐 排除感染MERS
大學排名陸進台退 黃榮村：大國效應
美亞個人及中小企業保險擬賣南山
趙藤雄林欽榮共飲酒 柯文哲：可受公評
遠雄曾提全面復工 林洲民：已拒絕
國民黨3台南女議員 公開挺洪秀柱
上海出現H7N9 旅疫拉高到警示
集點購包秒殺 超商：始料未及
女童割頸案 龔重安赴醫精神鑑定
房地合一工作小組16日啟動
北市：捷運信義線將東延至廣慈博愛院
習近平會見翁山蘇姬
黃春明作品動人 美官員成忠實書迷
男喝茫毆警再賠不是 妨害公務送辦
韓團EXO抵台 全員戴口罩
韓國MERS患者死亡人數增至10人
課綱爭議 雲縣立高中用舊版
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
解決松菸爭議 誠品：願多付權利金
中央氣象局 明天白天天氣預報
供電緊 台電：發電機就那麼多
雙屍案 死者母：槍手陳福祥應判極刑
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張盛和：亞投行出資 提高到110億元
台南市議會定期會明開議 綠營抵制
全台5大熱門芒果冰 台南冰鄉奪冠
墾丁飯店2員工 疑酒駕自撞雙亡
預測阿茲海默症 驗血液蛋白質就知
3D立體地畫 現身布袋漁村
南韓MERS疫情惡化 死亡人數增至10人
雲豹甲車採購弊案 檢調約談59人
捐血做公益 再享五星餐飲優惠
租金補貼不再齊頭 依地區分4種
睽違月餘再奪勝 陳偉殷謝隊友
調查：德里4成學童肺功能不佳
12年國教 屏東考生填滿20志願定有校念
南投愛心乘車卡獲好評 民盼增國道客運
翁山蘇姬訪陸 果敢同盟軍宣布停火
叫你小心肝 竹市衛生局辦免費健檢
槍藏褲襠裝性病 警找槍戳謊言
陸駐美外交官 再促美停止麥克風外交
港澳創業家擬得申請來台居留
判決理由矛盾 張通榮關說案發回更審
讓交通便捷 潘孟安建構交通網絡
詹雅雯校園開唱 阿母的手是校歌
年輕媽媽疑丟男嬰進大池 遭檢聲押
女子PGA錦標賽 朴仁妃拚3連霸
不必飛義大利 紅酒饗宴台灣同步展開
同性婚 大法官被提名人對領養有顧慮
新北新店工地意外 男墜樓命危
五子命案凶宅 5年空著無人住
APP助教學 基隆中山高中推未來教室
北京大學受國際肯定 也最受陸生青睞
陸校排名上升 學者：努力成果
MERS確診患者死亡第10人
柳林瑋案 北檢傳喚公民1985成員
防失智症老人開車闖禍 日修法
周永康一審被判無期徒刑
穿小鞋踩高蹺 古今鞋展一履訴風華
盼遠通延長安置計畫 交部備籌碼
端午節將至 新竹五星飯店推粽禮盒
MERS疑慮減輕 港股反彈
中資疑入主北捷廣告 投審會：是僑外資
旅遊結合農產 南投辦荔枝鳳梨節
中捷復工 中市府：沒有差不多標準
慈祐宮周邊設行人徒步區 北市：不可行
東南亞運動會 傳出選手食物中毒
澎湖帆船週系列活動15日登場
議會開不開得成 台南藍綠互批
廖了以母親辭世 總統哀悼
脊椎損傷易尿失禁 健保給付注射助改善
大舌女童濮雙婷手術順利 可望舌不出血
攜子看球搭專機挨轟 法總理悔允還錢
巨蛋安檢標準見解有異 柯文哲擬下修
台菲漁業執法協議進展未明朗
新北金屬製造業勞檢 通通沒過關
雲議員質疑罰單少 六輕澄清空品不差
當鄰長半世紀 91歲老翁獲表揚
拚女子PGA錦標賽 徐薇淩：具挑戰性
發言辱女性 英諾貝爾獎得主道歉辭教職
周永康判無期 港專家：刑及常委開先例
載女友赴畢典 高中男撞車命危
年輕媽媽疑丟男嬰進大池 遭羈押
李四川親訪陳雙全家人 期促成參選立委
再戰女子PGA賽 曾雅妮調整就緒
關懷菲國原住民 台商入深山送愛
陸委會：國內沒共識不進行和平協議對話
走勢不弱 新台幣收貶0.6分
對女性爭議發言 諾貝爾獎得主辭教職
中市山海屯聯誼會 力挺洪秀柱
防口蹄疫 金門牛隻大驗血
南山花近50億 買美亞產險
台精品廣宣計畫 越南河內揭幕
今年綜所稅申報逾600萬件
周永康被判無期 受賄6.5億元
推節能省碳 台北市產發局規定有3不
周永康被判無期 陸網友：大快人心
用過核燃料國外再處理 預算全遭凍結
印尼女排球員太MAN 對手質疑性別
行使大法官同意權 藍挺綠嚴審
MERS疫情蔓延 華信暫取消台中首爾航班
李振昌近況火熱 升上大聯盟
貿協率台廠商 搶太陽能商機
集海洋垃圾又無害生物 日外海展開試驗
國發會政策平台 1成網友贊成通姦除罪
釜山市負責MERS的公務員自縊
周杰倫馳騁海面 嗨唱我要夏天
歐洲議會籲 FIFA主席現在就下台
融資融券限額 29日取消
大巨蛋未按圖施工處 北市更正為79處
畢業生救老翁一命 學校召回記大功
得滿福3號遭菲律賓扣留
高市三多路一帶停電 台電急搶修
歐盟：希臘與債權人下週很可能達成協議
男騷擾雙胞胎姊妹 法院裁准保護令
登革熱疫情增溫 高市榮民之家群聚感染
涉壟斷 歐盟調查亞馬遜電子書銷售
台漁船又被菲扣 代表處疲於奔命
華航長榮松山-金浦 12日起陸續停飛
行醫花東22年 黃勝雄犧牲奉獻留典範
象鼻國小成年禮 單車環島獻愛公益
消防猛男秀肌肉 林欣霈嬌羞跪裸胸
70歲阿嬤好學不倦 泛淚領畢業證書
朴槿惠接見中國人大委員長張德江
許基宏漏踩本壘 全壘打被沒收
工人墜落亡 新北要求停工調查
東港籍漁船得滿福3號 被菲扣押
周永康被判無期 調查舖陳2年多
每日食用堅果 可降低早逝風險
好萊塢製作人羅伯特查特夫過世 享壽81
通姦是否除罪化 正反主張不同
求亡魂供線索 警察局長入住五子案凶宅
高市三多四維路千餘戶停電 搶修復電
周永康出庭受審 變一頭白髮
12日全台晴朗炎熱 紫外線恐達危險級
漠視院生致死 桃少輔院遭糾正
男遭砍重傷 警調查偵辦
驗收是否放水 檢調追查雲豹採購弊案
馬總統演說 美國會領袖感共鳴
韓降息1碼 整體殖利率高於台灣
南海和平倡議 比利時議員歡迎
今彩539開獎
機艙內發現空彈殼 檢查引虛驚
死刑存廢 蔡正元擬提案交付公投
吉祥物虎之門新品上市 超卡哇伊
金融跨足金融科技 金管會研議
魔戒男星 克里斯多夫李93歲過世
飼主路上遛巨龜 成東京街頭奇景
威力彩開獎
法國觀光趁勝追擊 強化外語和美食
周永康僅判無期 學者：避免黨內權鬥
輸美鋼品遭雙反調查 經部助業者因應
得滿福3號家屬：船只是航經菲國海域
台鐵再添女司機 張櫻環比男生棒
周永康案審判 三大項不如預期
彩繪機繪日本國旗 空軍：毋須聯想
北市：13日討論大巨蛋安檢標準
中市邀17家醫院因應MERS 嚴控擴散
孤雛淚反派 朗穆迪病逝享壽91
穿越海峽中線 陸委會：不開放不協商
35度以上高溫 估大台北至少38天
機場港口設銀行理財櫃台 快了
陸委會：一中各表彰顯中華民國存在事實
陳星河為以色列創意行動挑戰提供典範
疑閃違停車 婦人遭砂石車輾斃
聰明泳裝 防曬警示確保不曝曬
諾丁罕網賽 詹謹瑋晉4強
大巨蛋案 李述德批廉政會政治立場鮮明
建東京奧運主場館 計畫變變變
亞投行商機 保險業可望吃得到
宏?看好win10 迎接東協商機
威力彩頭獎槓龜
得滿福3號遭留置 外交部：人船平安
今彩539頭獎 3注中獎
梅鐸辭去福斯執行長
男綁20公斤金塊入境 被要求補文件
印度蓋首座iPhone組裝廠 鴻海洽談中
法國拿不定主意罰嫖 性工作者上街頭
美康乃狄克州爆槍擊 9中彈1死
宏?全球布局 不受限於單一區域性
周永康判刑 外媒質疑中共其他高層涉貪
男遭砍不治 警逮凶嫌送辦
周永康案 人民日報：沒人能當鐵帽子王
宏?談自創品牌 階段性逐步實現
卡拉OK開槍殺人 男子嘉義落網
許基宏烏龍沒踩壘 捕手主審嚇一跳
電視實境秀小星 準備成為瑞典新王妃
香港又有46宗MERS疑案
諾丁罕網賽雙打 詹皓晴無緣8強
韓MERS疫情延燒 10死122人確診
〈時事評論〉「給柱柱姐的一封信」
選總統要爭取13億民心？
MERS疫情韓新增4例、再1死至11人
貿協領軍參加南亞博覽會 搶攻東盟商機
「大專生金融就業公益專班」熱烈招生中
新北首批青年外交大使 偏鄉交流多元文化
促經濟發展 內政部推新政盼港澳創業家定居
隨夫製茶青出於藍 越配奪臺灣茶王桂冠
開發中國家成為糖尿病新活躍地區
歐洲人看歐盟 你應該知道的五大轉變
白宮召集專家、業者 盼降低肉品中抗生素殘留量
挺洪秀柱 多名北市國民黨議員出聲
MERS造假消息 南韓櫃姐只因不想上班
專家籲修法 消弭無國籍移民窘境
刺青墨水滲入 醫生誤診癌細胞擴散
警察節前夕 警政署長陳國恩表揚「模範警察」
金正恩哀悼長江沉船死者 陸官媒冷處理
華航新制服發表 再創旗袍新時尚
華碩併購HTC？施崇棠：不排除可能性 須多評估
最後嘗試 歐盟主席希臘總理會談無結果
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股收高 雅典股市飆漲8%
謀在紐約引爆炸彈 美兄弟檔判重刑
德瘋狂機師駕機撞山 醫師早警覺不對勁
以色列撇清刺探伊朗核談 瑞奧兩國調查
經濟數據傳利多 美股走高
推特執行長求去 疑因成長不如預期
德廉航副機師不適駕機 調查不利漢莎
需求成長料降溫 油價回軟
美人事局遇駭 所有公務員個資恐都曝光
MERS疫情 南韓再添4確診病例
國際毛皮協會巡迴台灣 拓展設計新視野
台女性攝影展 比利時女性平權機構展出
新婚省預算 客餐廳展重點裝潢個性
新型直升機H160 首度在歐亮相
性能怪獸現身 Mercedes-AMG登台
中信金徵海外人才 僑生限定
統一全球新生技醫療基金准募
溫哥華媒體刊登 南海和平倡議
MERS肆虐南韓 美提醒醫療機構嚴防
搶客 必勝客在美推出熱狗披薩
美股走高 台股關注外資動向
獻聲暗殺教室 二宮和也不掛名
揣摩傳奇畫家透納 提摩西史伯習畫2年
莎莉賽隆上火線 暗處揭發真相
美防長會中共軍委副主席 籲停止造陸
推特執行長下台 股價應聲漲
美聯邦貿易委員會鎖定不當群眾募資
晴朗炎熱紫外線強 防曬預防中暑
屏東小貨車機車車禍 1人亡
台灣廠商參加墨西哥國際醫療用品展
貿易快速審批重要議題 美眾院明天表決
急性呼吸窘迫症候群 致死率高
中多文經協會頒感謝狀給侯平福
犀利人妻遠征中美洲 巴國電視台播映
馬公漁船翻覆進水 警消援救無傷亡
校園防毒 強調K他命危害膀胱
荔枝節採果 台中邀農遊太平
女子PGA錦標賽 李旻龔怡萍並列第8
拚過關 洪秀柱初選民調最快14日出爐
浮洲宅承購戶權益 新北13日說明會
天氣炎熱多汗 工人抽筋送醫
恆春南十字星吶 墾丁遙望星空
遼寧民宅爆炸樓塌 半個月內第2起
推特執行長閃辭 股價應聲漲
台股開盤跌 7.66點
中共軍委副主席訪美 卡特再提南海爭議
豔陽天紫外線過量 加強防曬
陳泰銘：景氣瞬息萬變 擴大歐美市占
驗白骨DNA 五子命案破案現曙光
美中軍事高層互動 陸要求低調
和大飆破百元創新猷 今年獲利衝高
避Hydis抗議 何壽川缺席永豐金股東會
國巨配息每股4元
人才投資方案 6月中陸續開課
韓劇夜行書生 男女主角受傷
屏東破詐騙集團 首腦僅19歲
巴西總統：全力打擊通膨
巴西執政黨聲援前總統魯拉
新台幣早盤升 2.63角
騎車犁田摔傷 謝坤海揪團實踐路平志業
美進軍俄伏特加市場 粉末登場
阿里山活化園區設施 吸引遊客
聯發科通過配息22元 5年高
趙薇劇中瞪人挨告 上海法院不立案
台灣綠色產品 英國綠色科技展矚目
雲豹採購弊案 中興電工董座5百萬交保
宏達電員工信全文 王雪紅：必須立即改變
癱瘓天使畢業 所得回饋母校
陸股火熱 住戶存款湧進買股
台灣愛心送泰北 慈愛深耕時尚秀
彰銀股東會砲聲隆隆 董座遭譏儀容不整
購買精品 6成陸民選境外
傳MERS症狀 北市：條件不符已排除
連2漲 下週汽柴油價恐漲3角
青年領袖研習班 培養國際友我力量
金融營建領漲 收復年線
拚出口 台將出席下週環境商品協定談判
蔡英文赴民進黨團會議 督軍修憲
市佔慘兮兮 黑莓擬推Android新機
飲食習慣變 地中海民眾不再腰瘦
廣告代寫論文 教部首罰60萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
蔡明介：政府應提供更開放環境
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
華語師遠赴他鄉 官員也當學生
國民黨總統初選民調登場 洪秀柱有信心
美洲盃足球 智利勝厄瓜多
涉放高利貸暴力討債 男送辦
慶祝警察節 朱立倫表揚模範警察
卡拉OK開槍打死好友 男子法辦
人力仲介公司壓榨 非法外勞打工
中華民國援助瓜國災後重建聯外橋梁
馬公延繩釣船新昇興號翻覆進水半沉
監委查大巨蛋 視察工地
紅色供應鏈 陳泰銘：影響台電子業
失彰銀經營權 吳東亮致歉
羊毛出在狗身上 施崇棠：行銷4P翻新
新壽投資宏達電套牢 慢速出脫中
蔡明介送暖 為宏達電加油打氣
半導體整併 蔡明介：被併不是壞事
男童受困車內 消防局破窗救人
范冰冰微博美照 網友：和李晨有夫妻臉
死刑與放假 朱立倫批蔡英文善變
MERS隔離對象減 1249人解隔離
併宏達電 施崇棠：不排除任何可能性
美少年阿宅協助IS 恐重判15年
中捷何時復工 藍中市議員要柯說明
數百億元礦產歸屬 河北陝西對嗆
黑龍江紀檢幹部舉報長官 遭群毆致死
分散低油價衝擊 中碳股利維平盤
日男塗改護照章戳 限制2年禁來台
湖南一對小姐妹吃垃圾堆食物 中毒身亡
蔡明介：全球僅台灣稱紅色供應鏈
兩岸華語師拚戰 台灣拿文化當利器
宏達電落難 國泰金感性上支持
神農大帝聖誕 涂醒哲主祭
宸鴻：與內嵌觸控競爭 重回手機市場
宏達電探低72.7元 股價掙扎震盪
Ella忙到不快樂 曾想退出演藝圈
東西亂打禪風 國際鼓藝節尬場
金泰希新劇 財團繼承女復仇記
曹錦輝連3救援 王建民進傷兵名單
NBA總冠軍賽第4戰贏騎士 勇士扳平
MERS疫情 南韓增至11死
桃機北跑道 預計105年初啟用
蔡明忠：松菸案有解 誠品有善意
台東手作品 王金平蔡英文共襄盛舉
新台幣中午升 2.75角
頭戴虛擬裝置搭Xbox明年開賣 5萬元有找
研究所考試期程長 教部建議兩試合一
MERS疫情 南韓通報第11例死亡病例
朱智勳和佳仁沒分手 經紀公司證實
端午免塞車 高公局3撇步大公開
阿帕契團朱愷葳 酒醉打警送辦
MERS蔓延 陸要求南韓航班加強防疫
腹痛2週才就醫 闌尾破裂險送命
宸鴻：大陸過度保護紅色供應鏈
醉漢無異常硬要救護車送醫 簽名付費
防二次占中 香港部署7千警力密集訓練
跳躍V登機 快來贏威航機票
慶祝警察節 賴清德李全教未同台
立院同意 吳陳鐶等4人任大法官
黃茂雄：宏達電是好公司 希望再起
實驗藥物助受損組織再生 有望嘉惠癌友
農委會：農舍違建不會優先處理
研究所兩試合一 多所大學反對
萬人肺癌篩檢 高階檢查平價收費
蔡明忠：同學掏錢買富邦金 可退休了
家中幾度開冷氣 30度以上占3成
雲豹弊案 國防部：依法依約處理
MERS確診患者死亡 韓第11人
MSCI未納入A股 新興市場教父認同
世足資格賽前記者會 陳柏良嗆足協
海洋影展 環境革命揭序曲
賴清德不進議會 李全教不認市長
MERS蔓延 南韓藝文活動停辦演唱會喊卡
蘋果擬攜手鴻海 貴州設亞太數據中心
尬小米 施崇棠：華碩在國際市場有優勢
信任年輕人 洪秀柱支持18歲投票權
巷道狹窄難行 南投縣長允拓寬
滿額贈禮不環保 環保署籲謹慎消費
Uber出遊戲 邀玩家體驗虛擬駕駛
立院同意 4大法官被提名人過關
胡志強多倫多城市論壇演講 逗樂全場
空大教授拚招生 組叫獸團拍MV
NBA勇士回神扳平2比2 詹皇撞頭濺血
菲獨立節 數千群眾示威反中
台股收盤跌 0.56點
全球首例陰莖移植男 傳出快當爸
除草昏倒 成功嶺替代役男送醫不治
MERS疫情 朴槿惠與歐巴馬熱線
賴清德籲法院 速審賄選案
大學生捐肝救父 校方頒獎學金
台中花博 國發會：效益最重要
台股收盤小跌 0.56點
宜蘭三星有機米香節 超大蒸籠迎賓
柳林瑋涉侵占 北檢傳沃草林祖儀
6月台指期跌 18點
6月電子跌 金融期漲
小鐵人挑戰 畢業生留美好回憶
專家：農地農用才能防炒農舍
台股量縮整理 年線得而復失
陸查環保數據做假 初期公布山東最多
黨員回娘家 郝龍斌：黨有希望
打擊IS網路宣傳 駭客智囊團商對策
心血管疾病風險 新北花東最高
卸東元常董 黃茂雄：我要轉戰餐飲了
教育部重申 課綱微調符程序無黑箱
菲總統籲遵守國際法 箭指大陸
羅志祥金曲獻唱 秀出舞王狂潮
每人都想當頭家 餐飲網拍服飾最夯
議員穿短褲質詢 要柯文哲設計台裝
油品案 味全聲請專家作證
聲援Hydis工人 勞團北市府抗議
洩漏機密 上尉蔣福仲判無期確定
不只能泡湯 宜蘭捷絲旅添童趣
范長龍：促美減少南海軍事活動
三大法人賣超台股45.32億元
馬航又出狀況 引擎異常折返墨爾本
週末吃喝玩樂 伊豆賞花去
黃國昌收傳票 中選會：民眾告發
國民黨員回娘家 金門黨部現人氣
群星計畫成效佳 金融挺創意閃星光
監委視察大巨蛋 北市：大底7月完工
歐洲最大線上課程平台 北醫大加入
MERS南韓疫情 歐巴馬關切
MERS疫情 朴槿惠訪京畿道對策本部
高溫防中暑 35度以上避免外出
港媒：大陸將設富二代行為規範
端午遊樂園 優惠享不完
只花99元 幸運兒中千萬發票
潘思亮：陸經濟轉型 留意對台影響
金門端節食品抽驗 2件蝦米超標
13日視察中捷工地 柯文哲：盼盡速復工
添好運台中店開幕 湧排隊人潮
PM2.5空污 邱復生隨時手機監測
役男出勤不治 役政署：危險係數未超標
南投抽驗冷飲冰品 11件初驗不合格
大巨蛋爭議 柯文哲：回到國家機制處理
馬航班機疑發動機失火 順利迫降墨爾本
你對狗主人刻薄 狗狗就不稀罕你餵食
新台幣收貶 6.4分
用電量創新高 百貨櫃姐熱翻猛搧扇子
陸五大行同日發大額存單 150萬起購
五子命案露曙光 當年警五味雜陳
民歌40巡迴列車 7/4台中開唱
汀州路釘子戶 柯文哲：願意去開釋
華爾街日報刊馬總統投書 南海和平計畫
國足缺席抗議 足協記者會尷尬
未獲提名 書記長林琮翰宣布選立委
台男遊澳登巨岩烏魯魯 受困一夜獲救
高雄漁船越界 嘉義漁民抗議
台灣文化週 台灣民謠東京綻芬芳
華爾街日報刊投書 保留馬總統職稱
年度收容所就博會 媒合率破5成
成功嶺役男出勤昏倒不治 死因待驗
調高外縣市垃圾處理費 高市：成本考量
蔡英文競選歌曲 向全民徵選
肩頸痠痛打119 嘉市消防局：不宜
韓能源委建議關閉古里核電站1號機組
希債僵局難解 日股小漲
南山人壽3年計畫 規劃登陸
男足與足協撕破臉 非球迷之福
柯文哲：洪秀柱比國民黨其他男人有氣魄
NBA勇士背水一戰 制伏騎士扳成2平
玩遙控模型船 新北闢專用練習場
棄槍改拿筆 張錫銘苦讀拚國中學歷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
MERS替代商機 百貨推韓國文化節
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
防詐騙駭客 臉書提供7撇步
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
阿帕契團貴婦 涉毆警2萬交保
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東慶祝警察節 包場愛琳娜
台男賭輸行騙同鄉 星法院判刑6月
採白骨檢體 優先比對劉志勤夫妻
嘉明湖避難屋氣爆 山友臉燒傷
EGA談判 拚LED自行車零關稅
苗縣龍舟賽 睽違17年重回明德水庫
MERS警報紓解 港股回歸強勢
租千萬透天厝當機房 請神明保佑仍遭逮
從警38年 張啟森獲全國模範警察
東方神起二虎將蠟像將在首爾亮相
歡送畢業生 宜蘭國中小創意多
防MERS 桃園7醫院設隔離病房
日圓重貶 機械業者：3年內台產業全垮
趕在變成孫奴前 中國大媽來趟橫越美國
台精品河內展出 吸引民眾目光
鴻海智慧車聯網 三創體驗館登場
躲出租套房販毒 夫妻檔被逮
漫威超級英雄特展 台中朝馬展覽館開幕
出任大法官 吳陳鐶：戒慎恐懼
國中畢不了業 教部估1萬多人
宜縣長期照護服務管理所揭牌啟用
冬季忍酷寒值勤 仁愛鄉警察受肯定
大師張叔平操刀 華航新制服發表
美鄉村音樂泰斗吉姆布朗癌逝 享壽81
雲豹弊案 國防部：違法人員從嚴究處
立院三讀 明訂禁止國人出國買賣器官
歐洲機器人大賽 清大獲團隊精神獎
中美投資協定 啟動負面清單談判
赴韓驚驚 航空退票免手續費延至19日
前進立法院 無盟13日萬人誓師
美下週利率會議 台幣量縮小貶
利誘泛民支持政改 北京否定
搶攻社區中小型超市 家樂福捲土重來
逾30修憲案 王金平15日召集協商
假酸漿葉包小米粽 月桃傳香原民風
立院三讀 減輕繼承信託土地增值稅
誤傳安心亞不雅照 嘎嘎道歉
調查：新鮮人起薪 比去年多524元
花蓮果艷西瓜 金警嚐甜頭
台灣人愛吃鍋 日本涮涮鍋來台拚商機
上市公司市值 27兆保衛戰
見證地方記憶 屏東老樹過生日
成功嶺役男昏倒不治 生前出勤正常
彰化工業會赴空軍馬基地端節勞軍
立院三讀 專利師違法租牌最高罰100萬
上班族紓壓 手遊裡打爆老闆
湖南汨羅戰國古墓 罕見四不像鎮守
活動中心動土前遭撤照 里長抗議
旅展大啖芥末壽司 搶得赴日免費機票
專家：低利房價難降 建社會住宅治本
爆安心亞親密影片 嘎嘎哭說：我錯了
駐日台灣文化中心開館 冠蓋雲集
基北區免試入學 7萬5千招生名額
9/3軍人節是否放假 修法交協商
中市2工安意外 2名工人傷
菲扣得滿福3號 農委會:沒有捕魚
上市公司涉違證交法 檢調搜索
男嬰染腸病毒 出生2小時死亡
總質詢感言 柯文哲：換位置要換腦袋
協商又成泡影 希債盼18日敲定協議
台灣大VoLTE服務 通過NCC審驗
分歧難解 IMF退出希臘債務協商
監委巡察大巨蛋 緊盯工安
國際刑警組織凍結與FIFA合作案
愛上澎湖藝遊味盡嘉年華13日登場
防MERS 高市全力備戰
新北首例腸病毒重症死亡 勤洗手保衛生
晶華國際版圖加速 3品牌蓄勢待發
烏拉圭岸邊 躺數十具企鵝屍體
經濟走疲 印尼取消奢侈稅刺激消費
新北：心血管性疾病死亡率 逐年下降
國中女師被學生打 北市：已通報
中市府與台灣港務公司 簽合作意向書
柯文哲：會檢討廉委退場機制
無國際醫生攝影展 記錄人道救援
綠營智庫：41.3%挺洪秀柱選總統
三得利高球賽次輪 姚宣榆並列第5
13日全台晴朗炎熱 北部午後有雷陣雨
找音樂 智慧局推影音產業利用音樂專區
西子灣陸運塞 高市擬開航海運紓解
武將全力備戰 三國群英手遊上架
愛心肉粽超人宅急便 弱勢暖洋洋
相信音樂：嘎嘎禁足不得出席金曲
防衝突 香港清除議會外危險物品
立院三讀 非法捕撈罰則入法
台醫療器材讚 東京辦展招商
巴黎大野餐 逾萬人一身白衣參加
富邦產險董座龔天行退休
立院共識 溫室氣體減量目標出爐
歐陽妮妮化身水中精靈 網友讚嘆
蔡英文拜會工商協進會 談文創產業
海峽論壇將登場 泛藍高層出席
英公共場合裸露 不違法
貴州4童自殺 長子遺書曝光
MERS肆虐 上海電影節勸南韓人別來
檢調搜索 昱晶：與公司無關
為人民幣離岸中心鋪路 曾銘宗赴英
東加外海地震 規模6.3
MERS韓應對措施 WHO：見效需數週
愛飛翔希望無窮 航警熱血慶佳節
模範警察頒獎 陳國恩：警察最高榮耀
菲方鬆口 台菲漁業協定7月可能完成
輔英研發暢乳按摩棒 解決脹奶問題
議會空轉 台南藍綠互批
檢調搜索 同開：配合調查
MERS世衛考察團：韓官方因應正確
立院三讀森林法 訂都市樹木保護專章
立院三讀 條約締結有法可循
大陸大城市失業率 5月降為5.1%
台男在澳登著名巨岩受困獲救 傷勢危急
偷渡客湧入 米蘭中央車站如難民營
今彩539開獎
海峽金融論壇 聚焦兩岸保險證券合作
MERS危機評估 世衛下週緊急會議
大巨蛋研討會 柯文哲：遠雄多人出席
大樂透開獎
彰化家暴男砍妻縱火 夫死妻重傷
北京：中方不向非國家實體出口軍品
柯文哲：不會拒絕到台中市議會報告
業者：盼未來領導人腳踏實地做好大環境
許基宏話題纏身 彭政閔挺身護駕
上海女子精英賽 程思嘉葉欣寧並列第4
馬總統投書華爾街日報全文
韓一童疑患MERS 或為首例10歲以下病例
副總統：ECFA完成 企業變肥鵝
疑幹部涉收賄 桃檢搜多家上市公司
法施壓谷歌 促被遺忘權擴至全球版
洪秀柱若過30% 國民黨：按機制提名
亞洲鐵人賽 李宙諺張嘉家成績最佳
火車站前成偷渡客營地 羅馬警察驅離
韓7歲童疑患MERS 或為首例10歲以下病例
新台灣智庫:64%滿意蔡英文訪美行
科學家發現基因開關 操縱卵子精子命運
初選民調中 洪秀柱：過程比結果重要
柯文哲讚有氣魄 洪秀柱：柯P講話直白
向女王獻花 小女孩被敬禮士兵打到頭
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎 1注中獎
EXO耍光劍攻蛋 上演溼身秀
課綱微調是什麼 吳思華15日網路踹共
高職生不會看時鐘 畢業領4大獎
史特勞斯卡恩被控淫媒 法國法院判無罪
時隔20年 新疆啤酒重返哈薩克
歐元區沙盤推演 傳首度談希臘倒債
陳俊秀想念阿嬤 MVP眼淚潰堤
大馬神山拍裸照 4西方人遭罰款監禁
詹詠然直落二勝 諾丁罕網賽晉4強
MERS韓2患者不治 死亡增至13例
陸委會：上海改列黃色旅遊警示
山東50萬買官污2000萬 網民：超會賺
地表最強漂流物 大陸漁民撿回萬噸巨輪
爭取TPA 歐巴馬親赴國會遊說
首見北極熊吃海豚 科學家怪罪暖化
課綱座談會延期辦 吳思華網路開講
美檢察官：監獄女員工給重刑犯越獄工具
疑不滿財產分配 彰化家暴夫砍妻
法媒：中資擬大手筆收購法國商場
MERS13死 死亡率10.3%
MERS又有疑似患者 韓7歲兒童
美疑似竊聽德總理手機 德國終止調查
槍手闖駐利比亞突尼西亞領館 綁10人
台大畢業典禮 楊泮池盼給年輕人機會
G7高峰會落幕，完成了什麼？
南韓MERS確診138例 死亡增至14人
警察文青高振修 勤於筆耕寫「尊嚴」
日朝野議員相互推擠 1眾議員掛彩
歐洲議員致函馬總統 肯定南海倡議
憂希臘債務違約 歐股下跌
憂脫歐公投 標普將英AAA信評展望列負向
美國務卿凱瑞腿傷治療 今出院返家
美眾議院投票反對 暫阻歐巴馬貿易議程
沙國恐增加產油量 油價下挫
憂希臘局勢 美股隨歐股下挫
為提供戰鬥資金 烏克蘭恐停止償債
葉問鼻子被砍 甄子丹：肚子餓拍戲閃神
馬如龍殺氣重 星二代黃聖雅爆父宅可愛
法國HIV自主篩檢棒 延到9月上市
TPA頭過身沒過 歐巴馬敗陣
殺破狼2將上映 合作手遊同日上架
TPA最後一哩路 歐巴馬促護勞工
萊斯會范長龍 關注南海與網安
在媽媽皮包找到槍 3歲男童玩槍亡
女歌手泰勒絲捐款給德州義消
好萊塢女星瑪莉莎吉伯特欠稅36萬美元
小賈斯汀寄內褲照 馬克華柏格困窘
加州乾旱惡化 優先水權戶限水
紫外線強 山區午後有雷陣雨
神山裸拍遊客 大馬判入獄罰款
怕聽不到母喚 孝子門口打地舖
紅酒也有售後服務 換塞診所7月登台
口腔癌全面醫護 成大斗六醫院成立團隊
音樂搭美食 閨密小聚新據點
台中好好行App 15日完成系統改善
新北二重疏洪板橋濕地夏荷迎賓
一週亞幣多貶 日圓升
美國隊長新武器 躲起來嚇人
高雄山區驚傳疑似袋屍案 全身長蛆
高雄中寮疑袋屍 警專案偵辦現場採證
大巨蛋研討會登場 柯文哲：尋安全出路
李四川：蔡英文應釐清兩岸政策立場
總統視察桃機軟硬體 勉做好國門防疫
廣東街頭槍擊案 霰彈槍對準人車射
巴西世足賽結束 球場空置工程棄置
高雄漁船撈過界 嘉義漁民集結抗議
通緝犯高雄落網 被捕如釋重負
實名揭貪沒下文 陸民投報揭露真相
騎士史密斯生鏽 父要他拿了就投
救護車司機感染 南韓MERS確診達138人
危險級紫外線 竹苗雲嘉南最曬
巴西工黨籍前總統建議黨員每月奉獻
南京化工廠連環爆4傷 距地鐵僅3公里
柯文哲：遠雄曾提讓利 北市未接受
YouTube搶攻電競大餅 推線上競技場
妻報警抓姦 查獲夫在養生館性交易
新竹就博會登場 鼓勵中高齡求職
外交部頒瓜國大使大綬景星勳章
Apple Watch推新系統 時間旅行看未來
愛護動物 北市徵義務動保員
新北票選動保代言犬還可抽大獎
韋禮安郭靜 端午赴非洲關懷兒童
文創即生活 金門人從迎城隍出發
活化老宅 金門古厝就是你家
走過烽火 菜刀與高粱酒伴金門人打拚
考場常勝軍 孟懷縈勉台大人勿畫地自限
森林法修正 更多樹木納入保護
北京故宮實名制 買票須持台胞證
黃金市場買盤觀望 短期偏弱
口湖鄉長蔡永常涉嫌圖利聲押
BBC嚴選妙聞 北極熊會冰剩菜
美媒關注周永康案 學者難判斷後續
女子PGA錦標賽 龔怡萍次輪並列第8
高雄中寮山區袋屍 檢警：大型犬類屍體
扛出口業績 宏達電擔子沈重
菲媒：遭扣台漁船竟掛菲律賓國旗
南韓MERS疫情 世衛稱龐大又複雜
摩鐵內鬼偷拍嘿咻 恐嚇影中人遭判刑
農舍變改槍廠 遭逮後稱單純把玩
桃猿拚封王 挑戰2萬人滿座
梅心怡追思會 蔡英文獻花握手道別
工具機出口衰 台幣匯率對症下藥
秦始皇排隊看婦科？是中國大媽啦
台灣女性攝影家作品展墨爾本開幕
FOREVER 21台灣首開店 民眾搶睹時尚
老戰友背棄歐巴馬 否決貿易配套法
大聯盟登板 李振昌連挨2安失1分
澎湖打造運動島 海陸活動雙管齊下
愛之船慈善會 慈航澎湖35年未中斷
治療巴金森 美FDA通過第2款腦植入裝置
幽浮一族主唱摔落舞台斷腿 敬業繼續唱
何登煌投書貝里斯媒體說明南海和平倡議
詐客戶150億 陸銀前員工人間蒸發
板橋工地鷹架塌 1送醫1受困
竹縣雙神探 獲頒模範警察
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
口湖鄉長涉貪污 雲林檢方聲請羈押
許信良：蔡英文兩岸政策已夠清楚
台灣陳星合以色列表演受歡迎
台鐵多卡通 中部宜蘭30日啟用
校園空污防護培訓 守護孩童健康
遠雄：已提大巨蛋復工但未獲回覆
上市公司高階主管涉收賄 多人交保
朱立倫：民調結果14日公開拆封
台南科大畢典 宋楚瑜勉勤打拚
Uber在陸每天接單近百萬趟
收到中捷施工監工計畫 中市1週內審查
王金平：祝福洪秀柱民調能夠過關
台男摔落澳巨岩裂縫獲救 外館聯繫關懷
出口現衰退 學者：國際經濟景氣所致
訪桃機 總統：非常滿意但仍有努力空間
凸槌 美海外護照簽證作業延宕
民進黨：朝野應一致對外爭國際空間
中暑熱傷害 6大高危險群要注意
李敏鎬女友秀智近照 吸引粉絲
拼經濟 印尼正式新增30國免簽
長沙股民融資炒股 兩天賠光跳樓身亡
向青年學習 國民黨募政治實習生
是否參選 宋楚瑜：仔細觀察再決定
讚靈敏嗅覺 總統蹲身與緝毒犬握手
希拉蕊問鼎白宮 紐約首造勢
廈門會陳福海 張志軍：不設限
顏清標：王金平不論選什麼都支持
遠雄：讓利45億 柯市府仍覺不夠
楊泮池推企業見習 跟CEO學態度
柯批貪婪 遠雄反嗆市府3個錯亂
台灣遊客跌落澳洲巨岩 傷勢轉穩定
口湖鄉長蔡永常 涉圖利遭羈押
摸女學生胸部私處 男師判刑
小琉球瓦斯行爆炸 3傷
朱立倫：新北心血管疾病罹患率全台最低
MERS疫情 韓憂產生第2條發病鏈
防衝擊 港警清除議會外危險品
像石壁老樹根 重慶發現侏羅紀蟲化石
長官要求吞辱罵 女巡官神打臉
美網主場伸縮頂篷 2016年啟用
女子疑拿刀自殘 北市警消救援
亞大頒榮譽博士 張忠謀勉學子正直誠信
台灣家將團北海道登場 提升台日交流
發言不足 遠雄不排除自辦安全研討會
大巨蛋安檢 柯：應由營建署評定
搶救出口大作戰 經部3招救出口
DRAM出口弱 估Q3市況回穩
工研院攜手產官學 培育CEO
石猴雕刻賽雙冠 2人師出同門
柯文哲：決策錯誤比貪汙更嚴重
大甲分局父子檔 聯手破獲販毒案
安潔莉娜裘莉：全球婦女遭性暴力普遍
韓星池誠升格人父 李寶英母女均安
做不喜歡的事叫工作 柯文哲勉學生
MERS人倫悲歌 南韓亡者無親人送終
南韓MERS疫情複雜 世衛稱未在社區蔓延
小琉球瓦斯分裝場爆炸 3員工燒灼傷
筑蝶舞集高鐵快閃 旅客驚豔
新光金投資宏達電 虧不到50億
大賽遭淘汰 曾雅妮：自己搞砸了
大陸建行行長退休 保監會副主席接任
台中國光社區送愛 包粽贈弱勢
對流旺盛 台北市大雨
介面光電涉排廢水 最高罰60萬元
肢障媽媽不服輸 十次求職終如願
珍古德奔走有成 美修法保育豢養黑猩猩
澎湖家扶中心 提前歡度端節
陪殘障兒伴讀4年 父子一起畢業
重視品牌行銷管理 星匯聚經貿專才
台灣海倫凱勒畢業 獲頒熱心公益獎
役男昏倒不治 役政署：未反映身體不適
溪湖產業文化季 推廣彰化葡萄
鋼瓶摔裂外洩 小琉球1瓦斯行火災
拚完SUV改拚MPV 下半年3新車逐鹿
歌王夾擊 羅時豐施文彬看好許富凱
喬凡娜命運晚餐護子 觀眾糾心
北捷文湖線大型招牌掉落 幸未砸到車廂
男童手指卡塑膠椅洞 消防員助脫困
上銀董座勉學子 把工作當修煉
中華電信推4G 愛瘋機熱潮不減
李四川投書外媒 籲蔡英文說清兩岸政策
楊志良：相信洪秀柱會過民調門檻
北市傳意外 工人受傷
MERS雖未社區感染 世衛：不能不防
網路謠言抹黑蔡英文 民進黨要報警
狗擋通道害女跌倒 郵局判賠17萬
北濱單車賽 兩選手墜6公尺溪
EXO成員TAO在陸單獨活動 SM娛樂交涉
罕病親子同樂 800人休閒野餐
毛揆：科技創新 拉近城鄉學習距離
福建漁民撿到萬噸巨輪 失主現身討船
口湖鄉長涉詐領薪餉 法院裁羈押禁見
三得利高球賽 盧曉晴衝上並列第7
口湖鄉長被羈押 雲林縣府：依法停職
證監會：禁證券公司為場外配資提供便利
奈米科技石頭紙 筷衣取代免洗筷
輔導行銷優質茶 台茶舍開幕
漏電養生壺遭罰款 廠商抗罰敗訴
維護初選制度 黃敏惠肯定朱立倫用心
大陸國企改革 成熟一家重組一家
白頭到老好難 未滿5年離婚風險最高
板橋工地鷹架倒塌 1死1傷
課綱座談會延期 學團批教育部失信
闖空門搶老婦人金耳環 男子被逮
免疫系統失調 女會計師險失明
台灣國展得獎畫家聯展 傳達鄉土熱愛
就業博覽竹縣登場 3千人求職
地球行動家 網路串連抗空污獲獎
蔡英文：讓金門在兩岸發揮和平穩定作用
達拉斯警局遭槍擊 警方追緝嫌犯
殘障者交流 海峽論壇創舉
蔡英文訪金門 讚金門縣長很想做事
青梅竹馬花轎娶親 吸引目光
元智大學畢典 28陸生唱驪歌
高中特招14日登場 8校招910人
黃金博飄樂聲 追思金瓜石事件
美砸840億元對抗伊斯蘭國
暑假最夯10城市 東京大阪沖繩前3名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
驖騎環台行 贈雲林3校早餐善款
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
單車遊黃金稻穗海 伯朗大道宜蘭版
賊戴豬頭套行竊 警邊監看邊笑
常盯電腦恐傷身 4大保養術報你知
永平國小美術展 藝文大師入畫
面額100兆辛巴威紙幣 35美元落槌
氣溫高 百貨公司辦泳裝秀消暑
台中韓國文化展登場 林佳龍出席
明道大學畢典 身障者出席領獎
中外聯姻離婚婚齡 逾4成10年以上
大型鷹架掉落文湖線 影響2千名旅客
華碩感動99短片 「不老夏天」獲首獎
MERS檢查不耐煩 陸女自行離院
全球最大烈酒展 非洲客戶不容小覷
達拉斯槍擊 警匪公路上僵持
鐵人三項亞錦賽 中華隊混接第4
小琉球氣爆瓦斯行 曾違規被罰
想吃狗肉偷家犬 外勞辯沒吃成
合宜宅爭議 新北提8要求盼解決
湖南小姐妹中毒身亡 12歲嫌犯為熟人
引退遇上封王戰 石志偉壓抑情緒
希臘代表團抵達布魯塞爾 提交新計劃書
停經後婦女肥胖 乳癌風險恐提高
北京市黨政機關 傳10/1前東遷通州
行車糾紛遭開槍 警研判是空氣槍
上海女子高球精英賽 程思嘉次輪領先
侏羅紀世界恐龍來襲 古生物學家挑錯
時代力量齊聚新竹市 為邱顯智造勢
東方之星確認454人登船 442死
法醫所：白骨鑑定報告已出爐與事實不符
夏天提早到 量販涼感家電熱賣
洪秀柱民調14日出爐 宋楚瑜：祝福
達拉斯槍擊嫌犯稱有冤屈 揚言與警共亡
瑪莎希臘辦婚宴 團員到場祝福
桃猿提前封王 隊史第8座季冠軍
政大附中特招 逾400人報名
赴金門大學 蔡英文盼畢業生有叛逆心
考生猖狂留言 警專：錄取後加強輔導
桃猿上半季封王 球評：火力夠強
國民黨總統初選民調 14日公布
大陸傳在溫州建基地 日媒：監視釣魚台
大陸證監會：A股在改革中走向牛市
文青員警 投稿寫出值勤無奈心情
今彩539開獎
港警立法會外清場 留守者批評不合理
大福彩開獎
桃猿奪第8座季冠軍 藍色彩帶如雨下
中職桃猿封王 優惠好康看這裡
藝人貼親密合照 納豆不排除報警
全家公益接力路跑 吳念真父子上陣
澎湖籍漁船疑擱淺 配合海水漲潮脫困
柯文哲巡視中捷 籲早日復工
社民黨首辦募款餐會 強調沒有禮讓問題
星國粉紅點運動 高亢激昂嗨翻天
入境法國受阻 非洲難民絕食抗議
食藥署：市售手搖茶飲 8%農藥超標
洪孟啟訪日歌舞伎座 收穫良多
桃猿封王 領隊劉玠廷高喊連霸
被指貪婪財團 遠雄：嚴正抗議
楊丞琳開唱 向金曲歌王歌后致敬
桃猿封王 洪一中：冠軍不嫌多
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 1注中獎
翁山蘇姬訪北京 外媒：未提人權損信譽
MERS蔓延 世衛16日緊急會商
美警：槍擊無關恐怖主義 嫌犯恐已喪命
想續留桃猿 林智勝封王夜吐心聲
柯文哲視察中捷工程 盼儘速復工
防MERS 台男子在韓住院返台送觀察
新氣候協議倒數計時 談判進展仍緩慢
痛苦的馬拉松 為何令人一再嘗試？
〈財經視角〉一周全球股市、經濟回顧
Twitter執行長辭職 五年歷史定位褒貶不一
葉門和談在即，內戰有解？
MERS疫情 韓新增7例確診 總確診145人
洪秀柱民調高標過關 以46.203% 獲黨提名
〈財經主筆室〉華碩買宏達電 王雪紅需要扭轉良方還是斷尾求生？
新娘91歲新郎103歲 全球最老結婚夫妻
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
恐染李斯特菌 美冰淇淋廠再停產
達拉斯槍擊嫌犯 確認死亡
大象逃出德馬戲團 攻擊老翁致死
MERS疑似例 南韓男斯洛伐克住院
MERS疑似例 韓男斯洛伐克隔離治療
布達佩斯柔道大獎賽 台灣女將奪金
好想談戀愛 竇智孔拍吻戲高手硬裝生嫩
宥勝拋開偶像包袱 嬌媚穿比基尼
納豆林千又大曬恩愛 放閃竟輸陶晶瑩
MERS韓疫情 增7確診總數145
MERS感染模式 世衛：未徹底弄清楚
英國擬修改赴大馬旅遊指南
諭吉 日本萬元紙鈔代號
面額大 越南人攜百萬鈔滿街跑
紀念反殖民 印尼鈔票緬懷革命英雄
盧比鈔票 聖雄甘地微笑
生物多樣 巴西幣版面留給動物
踏查校園資源 環境教育好好玩
俄羅斯崇拜英雄 鈔票印偉人圖
就業轉銜協助 身障生畢業即就業
南非紙鈔圖案 5大獸與曼德拉
歐元紙鈔票面 多元建築風格
韓燒肉名店來台 美食界掀戰火
捲紙藝術展 袖珍懷舊眷村聚落
黑鮪魚季釣魚賽 40高手拚高下
MERS疑似病例 斯洛伐克檢測1韓男
談洪秀柱 柯文哲：我剛選時民調也不高
紫外線指數偏高 中部以北雷陣雨
特招考試 下午公布題本參考答案
北韓在軍事分界線埋地雷 防叛逃
金門植物園暑假活動 認識森林多元化
英國若脫歐 基金備好計畫要出走
大巨蛋安檢 柯文哲：要有全國統一標準
疑因賭債涉開槍傷人 警逮6嫌
MERS疫情延燒 韓確診增7人 累計145人
希拉蕊首場大型造勢場子熱 場外批偽善
豬哥亮問男友 歐陽妮妮：爸在不好說
全家霜淇淋公益路跑 吳念真領頭跑
癌友登玉山 運動存體力抗癌
拚30％民調 洪秀柱平常心待結果出爐
高校生真愛台灣 接力跑1111公里
直飛休士頓 遊美南至少省逾2萬
香港政改進入關鍵 但不樂觀
希拉蕊重回紐約 拉抬聲勢
女子PGA賽3輪 龔怡萍並列18名
台彩端午加碼 頭彩至少2億元
女子赴韓返台發燒 北市聯醫隔離
政改爭議 香港內部撕裂嚴重
紐約華爾道夫飯店槍枝走火 4人受傷
洪秀柱民調跨過30% 將獲黨提名
港人看政改 心情矛盾無奈
總統與緝毒犬握手 訓練師說OK
台股周線2連黑 待外資籌碼轉向
赴韓返台發燒 北市隔離驗MERS
政改如過不了 香港穩定受關注
MERS疫情蔓延 洛城加強防範
疑晨運跌落魚塭 1婦人溺斃
突破30％防磚民調 洪秀柱獲46.203%
香港政改啟示 學者：一國兩制難行
泰國台商慶端午 聯誼話家常
民調衝高46% 洪秀柱：除了感謝還是感謝
韓MERS擴散 半導體廠：無影響
桃連區特招 內壢大園高中登場
工研院技術突破 廢面板液晶再利用
洪秀柱獲46.203％支持 進入提名階段
身障特考錄取填志願 說明會助就業
侏羅紀世界 全台票房夯
醫師擬移植人頭 科學怪人計畫拉贊助
為了平板 國二生推同學撞車險死
世界捐血人日 號召青年挽袖捐血
高民調 郝龍斌：柱柱姐旋風獲民眾認同
洪秀柱：兩個女人選戰帶來全新觀感
香港政改爭議 政府支持港人追求民主
來自狗狗天堂的信 慰藉3歲小主人
婚宴開槍助興 流彈擊斃無辜女子
香港特首普選之路大事記
高鐵端午再增自由座 16日開訂
楊志良：不尊重制度者 助洪秀柱過門檻
民調已過門檻 洪秀柱：想不出有何變數
傳俄陸解密史諾登文件 英急撤特工
公共住宅品質受質疑 近6成寧可租房
府：總統支持黨的提名人選
貴州公寓半邊垮掉 傷亡不詳
JDV進典精品控制閥 深耕歐洲市場
談副手 洪秀柱：省籍性別要互補
恭喜洪秀柱通過民調 民進黨：嚴陣以待
專機載子看足球賽 法總理認錯
遠離檳菸酒 健康更長久
布局5G 兩岸通訊搭橋會議15日登場
曹錦輝3A表現佳 連4場救援成功
韓團來台開唱 北市加強MERS防疫
專利合作深化 台韓15日簽2項備忘錄
新北：租金補貼戶數破萬 全台最多
大力士詹皇也累了 第5戰前休息好開心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
遊加勒比海 遠在天邊變近在咫尺
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
民調衝高46% 洪秀柱打中華民國牌
德媒：陸股像賭場 股民只想炒短線
玩美南 沼澤探險搭木製雲霄飛車
毒蟲十度進出監獄 變身新造的人
洪秀柱過門檻 朱立倫：很開心
晚上洗衣服省電 網路謠言勿信
網攻 傳梅克爾國會辦公室電腦遭殃
北基共推鎖管 國小午餐加菜
中油：汽油漲2角 柴油漲3角
洪秀柱將獲黨提名 蔡英文：祝福她
疑中暑 老婦駕電動車撞電線桿
貴州少數民族服飾展 故宮展出
連2漲 中油：汽油漲2角 柴油漲3角
男深夜咆哮襲警 妨害公務送辦
昆山市委書記徐惠民 15日率團訪台
柯文哲化身廚師小當家 炒巨蛋公安料理
MERS延燒 三星首爾醫院停門診禁探病
澎湖帆船週 揚帆爭艷競逐
朱立倫：黨內早估洪秀柱民調過關
補校畢業生學以致用 分享學習之樂
青年捐血10年減4成 鼓勵熱血捲袖
賴清德：台北免試入學鑑別度是零
台灣畜產減用抗生素 超美追歐
學者：洪秀柱人格特質感動人
彰縣暑期工讀 公開抽籤示公平
富二代培訓班 遲到請假罰5000元
旅遊業：台胞證免簽注 增便利
涼夏商機夯 百貨美食時尚藝文吸客
一柱擎天 洪秀柱對比式民調也衝破4成
傳鴻海印度設廠 製造iPhone和iPad
好神 福建一民宅牆壁長出靈芝
紫外線危險級 嘉義台北逾35度
MERS肆虐韓國 專家驚訝欠缺警覺
MERS 三星首爾醫院停診 一醫生確診患者
找公司電腦資料？ 手機App一鍵連結
大陸法拉利男嗆警 有十幾輛跑車隨你扣
洪秀柱破防磚 郝龍斌：黨須團結求勝選
麥可喬丹：單挑能打贏現役黃蜂球員
辣炒空心菜 柯文哲：我隔岸觀火就好
中華電推智慧家庭 出門可安心
中盤商欺騙甘蔗滯銷 PO網求援
海峽盃帆船賽 馬公港揚帆啟程
與世隔絕8個月 科學家出關先祭五臟廟
總統打電話給警察 笑說非詐騙電話
無人機+機器人應用廣 包辦海陸空
王金平致電洪秀柱恭喜 不談義不容辭
國民黨團挺柱 中南部藍委仍有疑慮
投信：習近平的中國夢 陸股牛市引擎
強盜犯嗆要比陳新發還紅 警攻堅逮人
台商轉型 砸逾50億回台投資觀光旅館
大陸導遊逼購物 放話：不買沒飯吃
哈爾濱到德國貨運列車開通
洪秀柱破風前進 仍有內外挑戰
偷機車當貨車 落網求警別還車主
雙溪荷花季 粉墨登場
僑委會：協助解決無戶籍國民困境
繡球花季尾聲 民眾朝聖擠爆竹子湖
洪秀柱民調過關 藍議員：有利提名程序
柯文哲扮動漫人物 邀全民當家料理巨蛋
關鍵第5戰面對勇士快節奏 詹皇準備好了
俞正聲：台胞未來免簽
原客台硬漢組合 聯手嗨翻金曲
俞正聲：續推擴大兩岸交流 台胞證免簽
台商外商在台投資 關切重點大不同
大陸醫藥業利潤增 分析：與反腐有關
MERS疫情蔓延 韓死亡增1例 累計15死
午後大雨 北市恐現冰雹
日曆紙做手工藝義賣 一圓賞鯨夢
蔡英文：盼與洪秀柱形塑新選舉文化
Back to list