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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
大陸前妻上網會客 傳授破解渣男技巧
中日財長對話 6月初在北京舉行
違紀參選 台東國民黨前副主委停權
談健保 馬總統：沒有免費的午餐
打開感官世界 台北電影節推同志電影
南韓確認中東呼吸症候群第3例
大舌塞滿嘴收不回 濮雙婷生命現曙光
中華電瞄準企客 營收拚600億元
日股先揚後抑 盤中創高收盤持平
蜜餞不能吃 4業者疑用工業原料醃梅
兩岸書畫名家 金門陶瓷廠創作
人類最古老石器 距今330萬年
科博館鼎立三十特展 吳王夫差矛亮相
以周杰倫電影打造的主題餐廳 小火警
林洲民：22日討論大巨蛋報備施工項目
總統：區域經濟整合 非走不可的路
保障移民人權 收容人遠距審理
馬總統：兩岸合作才是正道
食安問題受關注 中市將擴大檢驗食材
郭書瑤宣傳舞鬥 甜喊崇拜金陽
蔡燦得演艾茉莉 壹戲劇大賞獲獎
動輒冠上間諜罪名 陸媒抨擊美疑神疑鬼
風水輪流轉 澳移居紐人數增
共軍軍機 首度飛越宮古海峽赴太平洋
三商壽每股隱含價值達67.3元
國民黨苗栗立委人選 現任出馬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大醫院竟有眼鏡蛇 嚇壞護士
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
祭祀公業土地標售 底價改參酌市價
葉門北部國際救援組織受襲 5難民死
OMC台灣狂掃12金 名揚大馬
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
夏張會 或將敲定陸客中轉金門供水
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓人中東染類SARS 東北亞首例
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
夏天就是要泳裝 用手逛街也買得到
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
駐外神明述職 數千鯉魚旗齊聚
新一代iPhone受矚 年出貨拚2成
房地合一 房仲：交易可望恢復常態
港股收黑 陸企股暴跌拖累
美NRC前委員長：福島核災不算結束
申請赴英簽證 擬發生物辨識晶片
南投旺來產業園區 農業盼企業化
義務役預官考試 30日登場
幸福生活ING講座 揭開幸福人生秘訣
好便利 銀行推出雲端開戶
天主堂融合神社 神父戴宏基重歷史
吊白塊流向嘉義 衛生局稽查
苗縣7場館 民代憂淪蚊子館
宣明智：看好台灣生技業發展
南投推托育補助 爭取彩券盈餘挹注
府：馬總統7年施政 未與民脫節
德鐵司機工會宣布 停止罷工待調停
印尼批澳是難民公約簽署國 卻推卸責任
蔡英文：18歲公民權不過關國民黨負責
復興班機失效引擎 去年10月才換新
網咖口角毆死國二女 2惡少還性侵
巨蛋安全要求 市府發文遠雄改善
大馬內長歡迎各組織助救援難民
16歲入行 李英華茶競賽奪冠逾20次
經營賭盤暴力討債 治平對象落網
國際影評盛讚聶隱娘 坎城奪獎熱門
中華電Qmi攻企業通訊 目標百萬用戶
港股再傳殺紅眼 2檔陸企股狂跌逾40%
立院初審不在籍投票 無共識送協商
吳釗燮見英議員 盼加強經貿合作
大專木球錦標賽登場 老少咸宜倡運動
聯結車國道翻覆 駕駛無生命跡象
藍染與賽神豬 高中生奪網路獎
大巨蛋停工公文外洩 林洲民：平常心
多家連鎖超商早餐店 大腸桿菌超標
楊惠姍 獲美銀行頒贈大師封號
澎湖下雨2天 水庫僅增1天用水量
陸媒訪泰國智庫：克拉運河非優先選項
防黴菌滋生 吐司宜冷凍保存
地震頻 花蓮鐵安演習模擬震災逼真
日岩手縣為出口台灣食品發放產地證明
談食安 義美董座：買食品先看成分
打造會展城市 林佳龍：推動雙會展中心
南投驗進口茶葉 1件紅茶農藥超標
耕耘台灣 蔣萬安秀放棄綠卡文件
幼童便便在褲內 師呼巴掌遭解聘
阿拉伯之夜 以聲入戲超寫實
長照保險費雇主負擔 工商團體籲限3成
南部山區雨不大 缺水危機未解
高鐵降價 交通部盼提前至年底
仿金門高粱酒 金警跨海緝獲
TAZA拒太地海豚 籲調查全球
興航空中重啟發動機 平安降落
高市管線自治條例 業者:妥為因應
漳浦縣來訪 金大盼前往招生
金門3月疑中毒案 無關諾羅
想讀明星學校 台南小戶長逾千人
國二女生命案 第7名嫌犯中壢投案
涂醒哲宣導登記婚 盼嘉市增生育
高市管線條例通過 中油總部恐須遷高雄
林務局：不再引進太地海豚
重罪懲地鐵變態漢 紐約州女議員力挺
菲國際食品展 台灣館吸睛
韓日將舉行防長會談 4年來首次
金管會：遠雄目前還款繳息正常
雨下不對地方 高雄三階限水恐持續
新北：犬貓未打狂犬疫苗將開罰
涉新竹女屍案 一男子中壢投案
台中林酒店開幕 豪華客房入住1晚百萬
台北至高鐵新3站 票價430元起
都發局：大巨蛋已依規定停工
平溪嶺腳餅濃濃愛 韓國正妹最愛桔餅味
千K里程碑 林英傑：投到不能投
兩岸電商合作 業者：有前景
總公司遷高雄? 中油:會遵守法律規定
遠雄：趙藤雄當日清淡午餐 何來酒氣
找回遺失皮夾分文未少 外籍生讚美台灣
唐立淇瘦20公斤 貼照秀減肥史
兄弟簽大聯盟級洋投 雙洋砲擬拆
梅雨報到 高屏溪流量緩升旱象未解
供電全球 籲年投資潔淨能源1.2兆美元
日本向亞洲基建投資1100億美元
對流雲系影響 22日全台降雨增
會考疑義題 全維持原答案
印尼市面驚傳塑化劑假米 警方調查
麥當勞員工幼幼版 模樣超萌
罕病女潤潤海外治療 無畏辛苦感謝集氣
茶飲店迷客夏 雲頂鮮綠茶葉農藥超標
平雙溪深度小旅行 慢活農夫市集
柯文哲首場聯合婚禮 逾百對新人報名
謝天仁：張智剛董事長任內未懈怠
巫毒甜甜圈攻台 多拿滋祭香蕉味應戰
高市通過自治條例 管線公司應設籍高雄
共同社：日投資千億美元 力抗亞投行
國二女命案 通報者：女兒網咖聽來
會考英聽疏失 影響增至188人
首位台灣人 獲頒發明界諾貝爾終身獎
華南也豪雨 28條河流水位達警戒線
日新安保法案 26日進入審議階段
比利時石板路重建 涉童工惹議
心臟病年輕化 超時工作也是主因
今彩539開獎
南韓加強防範中東呼吸症候群疫情
台塑：工廠在高雄 公司登記就在高雄
奶爸不好當 威廉王子累到失眠
南韓不准媒體採訪國際女性穿越DMZ
丁丁歷險不易 腦震盪46次
台商郭修敏深耕泰國 捐助獎學金
威力彩開獎
韓禁日水產 日展開向世貿組織提訴程序
G7財長會議 討論全球經濟風險和亞投行
史特拉斯堡網賽 莊佳容闖冠軍戰
南韓憂輻射限日食品進口 日向WTO投訴
白沙屯媽祖進香將起駕 小英參拜拱天宮
炫富郭美美 開賭場被起訴
大陸電信降價 官媒批評仍在灌水
日本首相夫人參拜靖國神社
歐元區就業雖好轉 成長仍蹣跚
美初申失業救濟 增加1萬人
蔡依林地才力拚 呸出天后氣勢
蔡依林特技收山 亮片頭盔攻蛋
王梓安求穩 陳鴻文親傳霸氣
新台幣兌美元小升
共軍在南海警告美軍 陸：有權監控
會考英聽疏失 影響人數翻倍
專營第三方支付 5月底首件申請遞出
星國養生素食風 台灣地瓜扮要角
立院初審溫減法 減量目標期程待協商
昆山市長談工安：台企不能得過且過
涉炒股 和旺前董座羈押禁見
歐股走跌 英鎊兌歐元走升
BOT變公有民營 高鐵保命仙丹
今彩539 頭獎槓龜
威力彩 頭獎無人中
全世界最大粒子對撞機破高能量紀錄
國二女命案 5嫌打完人還去KTV
台灣之光 鄧鴻吉獲發明界諾貝爾獎
滴滴快的總裁柳青：喊我女神很忐忑
3D超情色片 坎城影展不驚人死不休
鮮食大腸桿菌超標 超商疑溫度控管出錯
金併法修正 提高併購誘因
歐銀會議紀錄：購債計畫無需縮減
外交部：嚴格控管使字外字車牌
陸韓競爭 日將建議亞洲基建採質量評估
英若脫離歐盟 空中巴士：投資恐生變
日相夫人參拜靖國神社 進遊就館
惠普陸伺服器事業51%股權 23億美元賣了
控制移民 英首相訂出與歐盟談判紅線
侯孝賢：武俠片拍過一次還想再拍
日展開禁水產WTO提訴程序 韓表遺憾
拯救海上難民 洛興雅族人付錢給人蛇
排外後族群融合 南非舉辦移民獎
昆山參與一帶一路 鼓勵企業走出去
聯想年營收成長20% 淨利未達標
美眾院外委會 支持台入國際刑警組織
盧彥勳勝第4種子 日內瓦網賽雙打爭冠
周思齊再見安打 吳復連回兄弟首勝
淘寶網競標義大利莊園 起標1億人民幣
貿易促進授權法案 跨過美參院主要障礙
TPA再向前 參院結束辯論將表決
詹皓晴熬過搶七 紐倫堡網賽雙打爭冠
法網會外賽吞敗 詹詠然無緣會內賽
體貼孕婦 南投醫院設專用停車位
基隆街頭命案 男女倒血泊1死1傷
雄獅旅遊高CP值創新行程 暢遊上海魅力之都
刑事局：積極爭取加入國際刑警組織
中研院前副院長遭詐 警鎖定車手
國二女頭部致命 被性侵焚燒腿
大統偽油判賠 台灣消保會:不肖業者警惕
國二女生命案 5嫌收押
基隆命案 刺死女友男子自殺
高雄幸福火炬行動關懷列車 26日展開
新住民視訊法律諮詢 新北四據點開辦
北市：大巨蛋靠板南線工程不停
大統劣油案 近3千人每人獲賠3萬多元
馬英九如何兌現和解支票？
低波動股票基金長期報酬更讚 多元資產平衡基金發威！
涉A有機土公司1億元 約談女會計
誰作賤台灣人？
追毒鰻魚禁藥 雲檢收押1上游業者
江丙坤籲關注經濟 而非政治
有知識 沒常識
集體求償 法院判大統賠9100多萬
台灣人心臟病年輕化 冠心病患比例逐年攀升
小心水果吃太少 身體不開心
新光全國兒童繪畫比賽6月5日起收件
北市認洪智坤外洩大巨蛋公文予特定媒體
諷罩杯現象遭辱 李艷秋要告自由時報
桃園編列3000萬預算 鼓勵生育
市府：基於捷運乘客安全 大巨蛋南邊先行復工
大統劣油 判賠9105萬 消保會：考慮上訴
低頭族小心得乾眼症
賽珍珠新移民創作比賽 歡迎踴躍參加
心有靈犀異國戀 520甜蜜修成正果
獲總統教育獎 蔡進添盼當人民保母回報母親
適性發展助走回正途 新二代朝廚師目標邁進
任澎湖觀光大使 陸生：澎湖真是太美啦！
白沙屯媽祖進香起駕 萬人隨行
日獨居老人幸福感 男性僅為女性一半
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
NBA第一隊五虎將 詹姆斯柯瑞領銜
美升息時機未定 歐股收小紅
伊斯蘭國占敘古城巴邁拉 斬首除異己
供應過剩料將趨緩 世界油價大漲
美股小漲 標普指數再創收盤新高
聶隱娘坎城首映 蘇菲瑪索捧場
美首度承認 空襲伊斯蘭國致2童喪命
非裔青年拘押期間猝死 美起訴6警
貿易法案獲進展 歐巴馬讚議員
駐紐處擴大領務座談 龔中誠解答
教育費近百萬 越早開始準備越輕鬆
遭歧視 好萊塢女性導演連署
帳號安全提示問題 其實不安全
奧迪全球單月銷量創歷史新高
美官：解放軍難挑戰美飛越國際空域
墨西哥黑幫火併 軍警袖手旁觀
氣象局豪雨特報 南部有豪雨機率
台股能否反彈 看外資動態
大巨蛋案 北市遠雄上午開因應會議
OECD：巴西收入不平等獲改善
彭啟明：梅雨鋒面降雨不如預期
兒童工藝夏令營 自己文具自己做
寶塚明星柚希禮音畢業 上萬粉絲相送
巴西4月失業率升至6.4%
4月失業率 3.63%
萬豪酒店7月開幕 目標舉辦APEC
傳李焜耀交棒暗藏劇本 友達否認
屏東郵局將辦園遊會 所得捐創世
STUDIO A歡慶畢業季送回饋
駐宏國大使館辦攝影展
台美關係 亞太副助卿：兩岸穩定是要素
台股開盤漲35.72點
捷安特拚自動化 機器人幫忙焊接
台灣助學計畫 嘉惠尼國學子
美官員：台選戰不選邊 樂見候選人訪美
雨下不對地方 仁義潭難解渴
幫植物人洗澡 創世志工宅配幸福
小海豹不請自來 萌翻餐廳顧客
陸對美機示警 美誓言持續南海偵察任務
美重視且期盼兩岸持續穩定互動
屏東黑鮪魚季雷射水幕秀 23日首演
半導體B/B值 連4個月逾1
美藥妝龍頭CVS 127億美元收購Omnicare
搭郵輪旅行 你要先看的6大真心話
韓演員池珍熙為電影赤道減肥
巴西防治登革熱 研究雌蚊變性
新台幣早盤升1.86角
伺服器需求增 惠普獲利優於預期
韓媒：金正恩胞兄現身英流行音樂會
唐獎走入校園 埋下永續種子
4月失業率3.63% 15年同期最低
陳振川：大巨蛋應復工 避免責任真空
旅展福袋贈萬元機票 民眾早起排隊
擬推動子公司港上市 新日光漲停
梅雨到 農改場籲防荔枝露疫病
民調排綠否 洪秀柱：最好有預防措施
新北長者秀活力 6.8萬歲動起來
黑莓宣布購回1200萬股
南韓爆類SARS確診 防疫股衝高
還能吃的食物當垃圾丟 法國立法管超市
積極搶客 中華電到府驗證服務
馬來西亞下令救船民 緬甸將赴緊急會議
越南：密切監控中國南海活動
內閣踹共 陳威仁談治安警察勤務
新iPhone容量估倍增 記憶體族群揚
失業率15年最低 新鮮人積極搶機會
北京逾半常住人口 遠在五環外
楊志良組病友論壇 盼健保透明化
調查：金秀賢孔曉振 韓粉絲最愛
大陸學歷採認 碩士層級改口試
蔡英文6月5日訪紐約 千人造勢
堅果返航案 趙顯娥緩刑當庭釋放
電金給力 台股重回季線9656點
中市抽驗冷飲店冰塊 1家生菌數超標
深圳訂發展目標：創新型城市
桃園2染整電路廠排廢氣 臭氣沖天
潘孟安赴日行銷 拿到千萬農漁訂單
體檢遠雄大巨蛋 北市：每一招都很紮實
前3月實質經常薪資3.7萬元 7年最高
蔡正元兩度接獲死亡威脅 報案處理
尼泊爾政局痛苦轉型 強震來襲苦上加苦
8年級美髮師 為重殘者義剪
泛美太極拳賽 6月阿根廷舉行
0.01%的重量 詹宏志不忍責怪曾銘宗
大巨蛋停工 遠雄研議假處分訴願
王建民傷後復出 7.2局無責失奪首勝
喊話策略奏效 華新科股價奔漲停
苗栗立委選舉 國民黨完成布局
類SARS南韓現蹤 台灣防疫股大漲
金大空氣槍靶場 凸顯戰地特色
台灣創業加盟展台中登場 訴求安心放心
陸專家：中朝同盟破裂 中韓可結盟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
「暴雪英霸」上市派對 報名開跑
台南風力增強 山區降雨漸明顯
華府富商滅門血案 披薩屑DNA助緝凶
成功關鍵 王金平：夢想使命專業
會考英聽疏失 吳思華：由上而下究責
全球國際會議場次排名 台北第20
台南山區降雨不多 水庫難解渴
全國首創 苗縣成立臉書1999
一身酒氣風波 洪智坤：相信我相信的
新台幣中午升2.35角
清涼止步 陸最大電玩展模特太養眼要罰
腦部植入晶片 癱瘓男靠意念控制機器手
總統群星歡送 大衛賴特曼卸主持棒
民調：降投票年齡沒社會共識
南韓爆類SARS 旅遊類股下殺
談話遭媒體解讀 副總統：想像力破表
廣州人赴台遊熱絡 怨配額少
(夏張會1)夏張會受關注 觸及兩岸互設辦亞投行
兩岸事務首長會晤 穩定兩岸關係制度化
中市優化專用道將上路 公車彩繪登場
遠雄大巨蛋靠板南線不停工 報備施工
立院三讀 公私立教師待遇法制化
談債危機 德法促希臘完成目前紓困案
舞鈴劇場海洋慶典 23日港藝中心演出
影子大使夏立言轉戰兩岸 夏張會看點多
夏張會將登場 制度化溝通更確立
副總統預告 免簽國近期再增加
總統：政府兩岸政策 穩定兩岸關係
禁燒爭議 李進勇：樂見中央地方協商
大巨蛋停工 遠雄：工人已散再請難
微創手術治骨折 醫：縮短傷口癒合
布袋戲傳習班結業 師生阿根廷公演
侯孝賢拍武俠 10年磨出聶隱娘
老梗還是有用 婦女險被假檢警詐騙
大立光再飆天價 1張350萬元
林義雄：民進黨壓死第三勢力 愚蠢
美副助卿董雲裳 談台灣情感深
投信：政策支持 陸股牛氣沖天
中共統戰重點 指向新生代
法蘭克福會議旅遊展 台北市參展
旱水災會議首度同開 楊偉甫：氣候惡劣
服務新住民 新北開辦視訊法律諮詢
發掘自我 6旅美科技人挑戰新創意
華碩ZenFone 2 4月銷售告捷
韓航千金堅果案 二審緩刑獲釋
中華電加倍奉還網 開賣日本4G上網卡
大巨蛋其他報備施工 北市25日討論
下週汽柴油價再降2角
大馬發明展 台奪30金47銀3特別獎
大巨蛋報備施工 北市：遠雄即刻進場
大專創業計畫 旅行文創樣樣來
台股收盤漲60.24點
哥倫比亞軍隊擊斃18名叛軍
旅德音樂家柏林辦台灣民謠音樂會
廖偉志傳病逝 微風低調不證實
勇士險勝火箭 西區決賽2連勝
存德化工行 工業原料當食品賣
石門二階限水解除 高雄三階不變
台股開高收高 漲60點
6月台指期漲84點
6月電子期金融期齊漲
老球場限定 啦啦隊與觀眾零距離
四川挖出清代古墓 驚見完整女乾屍
民進黨：持續和第三勢力溝通
旅展日本攤最多 韓國館很會玩
經部：高雄供5停2 暫緩兩週
大巨蛋近捷運復工 遠雄：沒那麼單純
女排亞錦賽 中華狂電香港晉8強
iPhone概念股發威 台股挑戰季線
參選總統 施明德：副手希望是女性
爵諾樂團參加丹麥奧胡斯人聲藝術節
兵役問題解套 陳柏良安心奮戰
長照保費 許勝雄：政府負擔4成
豪雨路樹倒塌險象環生 中市再全面盤查
空難衝擊 澎湖觀光期盼藍色公路
學者：美盼台延續現行兩岸政策
散裝農產履歷 8/4起強制標示
泰公務員加薪 台商關切工資是否跟進
女性腦震盪後 復原比男性差
柯文哲：不會讓遠雄做自己想做的
三大法人買超台股41.81億元
拆違建追加預算遭全砍 中市府爭取支持
大巨蛋近捷運復工 遠雄：無法保證安全
拍不到張震嶽合照引爭議 餐廳澄清
選戰不選邊 學者：美對台釋出善意
鑽井未申請 核三廠被罰30萬元
立院三讀 刪電影前映演政令宣導
立院三讀 設鼓勵國片措施
華府富商家4人滅門案 兇嫌落網
想買賓士 台灣人不吃不喝最少3年
台南白河蓮花季 6月7日登場
合作傳遞 光州世大運聖火抵台
南極冰融危及紐約上海 科學家示警
大陸瘋海外遊學 兒學外語爸媽買房
金秀賢新劇夯 帶動App下載翻倍
大統判賠 彰縣：提升消費者權益
中哥聯合聲明 李克強鼓勵陸企投資哥國
指趙藤雄有喝酒 柯：相信小秘書
大陸娃娃車翻進池塘 2死23傷
紅色供應鏈衝擊 郭台強：壓力大
房地合一稅 郭台強：不怕
嘉義15人竊電 台電損失600萬元
立院三讀 護照碼諧音不吉利打折換發
11月花彩節 桃園3地花團錦簇
讓兒離境參加聖戰 父擬告荷蘭政府
暖化讓颱風變強 台大研究打問號
新台幣收升1.09角
回味無窮台灣旅遊展 星國人氣爆表
愛爾蘭同志婚公投開跑 有望過關
舒淇演聶隱娘 飆眼技全身傷
中市大樓外牆 24件有掉磁磚疑慮
主計總處：第1季經濟成長率 年增3.37%
聶隱娘武俠氛圍 輕如鴻毛心如石重
亞投行章程6月簽署 年底前成立
福建暴雨 9死2失蹤
朱天文訪比法 介紹台灣劇作
億泰25日起恢復融資券交易
林子麒一桿進洞 中巡賽首輪並列第5
日股連6紅 改寫15年收盤新高
中市建功國小 全班認養國外貧童
白先勇：回憶戰爭 是為防止戰爭
桃園5選區立委初選 呂玉玲勝出
南鐵工程遭質疑 市府澄清
董事長廖偉志辭世 微風新聞稿證實
嘉縣抽驗薑絲 9件有2件不合格
與歐盟重談關係 英相預言有起伏
旱象解 石門供水區退回常態夜間減壓
六都污水下水道普及率 台中險殿後
先天心疾 印女童求助總理獲免費醫治
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
真好玩聯手弘煜 開發風色英雄傳手遊
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
東南亞海上難民潮 緬甸首次救援
花125萬環球60天 旅展首日就售出
大陸香港基金互通 7月實施
天雨路滑 高雄山區車禍1死3傷
港股勁漲 市場看好陸資流入
淡水區小越南 專恐嚇租車公司
大陸擬再淘汰落後煉鋼產能1500萬噸
美2男企圖加入IS 遭FBI逮捕
海基會：積極籌備第11次兩會高層會談
餐廳公益開幕 招待弱勢兒用餐
電影法修法 文化部盼開展新局
保七員警酒駕肇事 1大過調職
大陸香港基金互通 港方雀躍
媒體報小英斥林義雄 民進黨：不實
陸股爆漲創天量 成交近10兆元
台灣今年經濟成長估3.28% 動能減
民進黨：善意態度和第三勢力合作
新北再獲贈篩檢車 全市共8輛
女嬰雨天遭棄供桌 警籲家屬出面
非盟大使：童婚應視同性侵與綁架
印度街頭牙醫徒手裝假牙 造福窮人
立委影武者 柯建銘助理出書談立法專業
保險安定基金董事長 王儷玲兼任
男吸毒自殘送醫 警搜出槍彈及毒品
毒鰻含孔雀綠 業者竟是消防局秘書
聶隱娘受矚 法報譽為值得金棕櫚
拉拉山水蜜桃賣太好 6粒裝缺貨
李翊君拍MV JUNIOR全裸相挺
世女青少拳賽 林亞萱惜敗獲銅
台灣人情濃 警民助日藝人住摩鐵
談兩岸關係 總統：努力才有現狀
母親節樂透 美國媽刮中上億大獎
大陸債券市場 正以罕見速度對外開放
上市公司市值再挑戰28兆
美反潛機南海偵察 北京怒批不負責
不適用勞基法 也可領失業給付
外交部：持續強化台美關係
百年神像失蹤 三鳳宮籲提供線索
世女青拳賽 黃筱雯殺進冠軍戰
齊邦媛：倒楣的人才真正精彩
腦死兒淚灑病床 同意器捐
欠繳電話費老手法 年輕女子也被騙
蕭家淇：中央核定中科西南向聯外道路
業務均衡發展 聯想年度營收創高
挺朱選總統 傅(山昆)萁：願入國民黨
車商：稅太高 台灣進口車價難降
夏張會 23日下午3時登場
滯留鋒賴著不走 23日全台雨量增
阿妹出新曲 阿密特電鑽開腦應戰
今年經濟成長估3.28% 低油價效益漸淡
台南出現入夏首例本土登革熱
英東南部地震 2007年來最大規模
查黑心蜜餞 中市稽查3下游廠商
梅雨報到 陳菊督導防汛整備
政局動盪 蒲隆地橙色旅警
許芳宜用手指跳舞 跨界拍聶隱娘
澎湖國中技藝成果嘉年華 吳思華按讚
南印女霸天收鉅款 法官：生日禮無罪
港股波動加劇 滬港通遭質疑
遭北市府罰款 三創：收到公文再回應
大馬提供2營地 暫收容緬難民
指揮交通遭車撞 督察慰問受傷員警
台灣光子源疑斷炊 科技部喊冤
北市議員：希望公文不要在路上被撿到
空污減量 彰縣成立委員會商議
藥師下班不能賣藥 修法強化管理
聶永真操刀 蔡英文競選視覺設計
齊邦媛年少歷戰爭 只剩挨餓和恐懼
家族租車出遊國道拋錨 1死3傷
屏東山區豪雨 泰武鄉時雨量居冠
陸版抗戰史 肯定國軍正面阻擊日軍
大陸香港基金互通 港府：里程碑
國民黨立委初選 台東陳建閣民調勝出
101故宮日月潭餐廳 獲穆斯林認證
科威特前國會議長病逝 享壽75歲
蔡英文：務實推動2025非核家園
白先勇論課綱：應脫離政治偏見
同濟會台灣總會幹部 拜會林佳龍
前中研院副院長遭騙 警逮車手夫妻檔
馬來西亞國際發明展 台東揮出全壘打
髮廊到學校磨出巧手 呂侑璁頂上功夫讚
規劃海洋文化空間 澎湖愛蓮會募書籍
梅雨鋒面影響 清水溼地淨土活動取消
雙卡利率降擴大適用 估百萬人受惠
參拜靖國神社 陸抨擊日相之妻
金管會：陸曝險壓力測試 銀行過關
陸生來台讀碩博 招生達成率新高
大陸擬以PPP減少地方債務
諷罩杯現象遭辱 主播感嘆
陸委會：美國兩岸政策有延續性
藏行李箱偷渡被查獲 非男童准留西班牙
大舌女童濮雙婷 勇敢接受手術挑戰
洪智坤涉洩資 送人事處議處
今彩539開獎
蔡依林化身蛇姬 深V辣舞攻蛋
大樂透開獎
遠雄:大巨蛋鄰古蹟區也應復工
泰開放天空政策終止 暫停新航線申請
車禍事故代位求償 12萬件創新高
西藏自治區一次任命三名副主席
世女青拳賽 羅靖婷梁家婕雙獲銅牌
美極速食麵鉛含量超標 印度勒令下架
兩岸影展開幕 匆匆那年打頭陣
員工抗議扒手太囂張 艾菲爾鐵塔關閉
赴美受訓9軍校生 績優畢業返台
結構技師：大巨蛋大底優先完工保安全
義財長：希臘脫歐恐對歐元構成中期風險
李艷秋提告 自由電子報致歉
沙國什葉派清真寺爆炸 約20死50多人傷
德拉吉：歐經濟撥雲見日 改革此正其時
富士康談自動化 不成功就失敗
大陸軍機昨近琉球 自衛隊緊急升空
日九州規模5.1地震 無海嘯危險
農委會：鳳梨農藥殘留監測 合格率高
鋒面滯留 豪雨全下在屏東
不滿報導標題 林義雄趕中時記者
大樂透頭獎槓龜
大樂透連14槓 創紀錄
今彩539頭獎槓龜
歐盟盼與台灣交流食品偽造資訊
蔡依林攻蛋 笑談落榜金曲歌后
傳敘國政府軍失利 叛軍攻陷醫院
日特急列車險對撞 230名乘客命大
北大教授挺浦志強 警告法治將嚴重倒退
漏夜找工人 鄰板南線大巨蛋最快明復工
中視：自由時報應為物化女性道歉
花蓮首戰 犀牛24安打爆兄弟
匯損拖累 精品鉅子歷峰淨利大傷
夏張會周六金門登場！夏張會場外民眾對嗆 金門警力維安
〈財經主筆室〉3500元大立光V.S.百元宏達電 股王興衰的省思
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夏張會開場致詞 雙方重申九二共識
歐股漲跌互見
美聯準會主席葉倫預期今年某時升息
炸彈客恐攻沙國清真寺 IS稱其所為
美元升值和獲利了結 油價拉回
希拉蕊電郵 國務院首公布近3百封
聯準會主席預料今年升息 美股收黑
台灣電影及侯孝賢影展 歐洲巡迴
金價跌 升息疑慮再起
索羅門群島發生6.8強震 連3天遭遇震襲
趙德胤的再見瓦城 獲歐洲電視台獎
美軍機南海現蹤 美：符國際法
美參院國防預算案 挺台有潛艦戰機
侯孝賢電影回顧 聖地牙哥選映
孫大成邀請瓜國各界參觀攝影展
韓禁日水產 日擬向世貿組織提訴
北海岸海風大 造就美味金山甘藷
馬來西亞國際發明獎 亞大勇奪3金6銀
統測成績複查 下午5時截止
華碩基金會在尼加拉瓜成立更多電腦教室
求職碰壁 就業中心助鬱婦返職場
11歲女童連續腹痛 總膽管結石作祟
食在健康 學會聰明吃
合併單位 黑莓全球裁員
滯留鋒面略往北移 慎防大雨或豪雨
談判不成 兩派人馬砍殺
後石油城市 台中廈門共構能源中心
豪雨特報 南高屏中投嘉義縣注意
基隆外海火燒船 漁船甲板毀5人獲救
捉拿偷鳥賊 高雄鳥會籲全民緝凶
美國防預算案 關切台美軍事互動
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巴西採撙節政策 政府刪減預算
遠雄徵調工人 進駐鄰板南線大巨蛋
基隆大雨邊坡落石 護欄戒護隔離
南韓逾4成年輕人 自認啃老族
韓星SUHO長尾巴 粉絲捐柬埔寨水井
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大巨蛋復工 百餘位工人輪班進行
朴秀珍嫁裴勇俊 影響節目錄製
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一週金價跌 走勢膠著
搭到沒冷氣小黃 烹飪賽險失金
馬總統參觀慶鴻機電
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騎士鬥老鷹 半場打完騎士領先
失業職訓招生 特定對象參訓免費
澎湖雨後健行 苗圃林區中尋寶
無農損 農糧署籲持續防災
美軍機南海偵察 中共黨媒：鐵了心鬧事
鋒面解渴 中南部水情些微好轉
森鐵郵輪列車 未滿6歲免費搭
原住民保留地易承租 往生者竟列名
受困餐車電梯 嘉市老翁獲救
二戰史頁對話 駐美處解歷史遺憾
表演藝術 藝教館免費看免費學
朱立倫：泛藍一定要團結
19歲男組偽卡集團 僱學生側錄信用卡
上大學前別放空 銘傳先鋒營起跑
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蔡依林攻蛋首日使盡全力 回家躺平平
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路廊穿過煉油廠 國1甲長度恐腰斬
馬總統參觀慶鴻機電 肯定業者成就
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工研院蔡英文：欣賞柯文哲更勝蔡英文
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加州缺水 農民自動放棄25%用水
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
新iPhone千呼萬喚 台廠蓄勢待發
廣州科技展 1100項成果亮相
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
法網 王宇佐Free Style擔任球評
夏張會登場 金門動員警力維安
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美國9歲童 年賺台幣近4千萬
恢復閣揆同意權 賴士葆：盡力推動
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北市就業博覽會 15萬月薪招手
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佛陀金身合璧 萬人恭謁
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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燈光天氣改變戰局 猿另類主場優勢
柯文哲：資料公開透明 所有弊端就不見
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公開透明 柯文哲：由外而內、由公而私
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青少年志工：幫助別人不必等長大
陳佩琪：以後候選人人妻要多學我一點
紐倫堡女網賽雙打 詹皓晴稱后
夏立言：清楚表達台灣對加入亞投行立場
兩岸兩會互設辦 夏張會：儘快再溝通
橋下避雨困沙洲 3外勞幸脫困
舒淇沒提國籍事 經紀公司要媒體道歉
韓國世大運聖火抵台 北市傳承繞行
誤報風波 舒淇：沒做的事不須辯解
夏張會 大陸重提四個堅定不移
偷渡義大利 5突尼西亞人溺斃
澎湖火燒漁船 船長跳海逃生
高嘉屏87條土石流黃色警戒
分數平手 黃筱雯輸給電腦銀恨
金門引陸水 經部：縣府主導簽約
金門引陸水敲定了 20年來討論成真
單親更堅強 黃筱雯用拳擊築夢
學者：美學教育面臨制式化壓抑發想創造
聶隱娘獲獎呼聲高 侯孝賢淡定
食安連環爆 癌症醫療費用負擔重
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加州漏油開始清理 美下令復工前先抓漏
夏張會敲定 陸客中轉年中實施
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AKB48成員秀台語 笑容吸引赴日觀光
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自由電子報對報導舒淇新聞發表聲明
大陸首次主辦東協救災演習 出人出艦
夏張會晚宴 相互敬酒氣氛濃坦誠交流
烏克蘭恐不還債 俄國立場強硬
日本紀念鄧麗君演唱會 粉絲流淚懷念
警政署連3天酒駕大執法 全台移送法辦逾700件
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陳福海會張志軍 聚焦民生議題
5.25國際失蹤兒童日 帶領失蹤兒回家
國家交響樂團長笛首席安德石公益演出
「雌激素」年底禁用添加於化妝品、洗髮精
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
泰國台商總會長交接 劉樹添上任
愛爾蘭同志婚公投過關
德阿爾卑斯山區旅館失火 5死7傷
62%贊成 愛爾蘭同志婚公投過關
巴布亞紐幾內亞5.7地震 未傳災情
歐洲歌唱大賽 瑞典奪冠
台北旅展五星自助餐福袋 好康快搶
屏高嘉87條土石流黃色警戒
歐洲歌唱大賽 瑞典擊敗俄義鍍金
劉志攻籲台商 助台灣與歐盟簽署FTA
坎城影展一種注目 黑澤清獲最佳導演
南韓人過節祝壽 糕點四季伴隨
白沙屯媽祖回鑾 信徒跟著媽祖走
鯛魚燒新吃法 吃冰的吃脆的任你挑
蘇打綠香港開唱 華航推旅遊專案
台灣虎航機加酒專案 好康大放送
周線終結連黑 高股息殖利率股吸睛
尼泊爾強震 世界遺產傾圮令人痛心
買23元飲料中千萬 快找出發票
揚言當下一個鄭捷 警函送1男
娘惹糕鹹甜香辣 色彩繽紛很天然
甜死人不償命 印度甜點風味十足
烤肉不忘烤甜點 火烤棉花糖外酥內軟
桃園兩死命案 一被爆頭一心臟中刀
網路揚言當鄭捷 警函送邱男
蔗糖大國甜點多 大江南北滋味不同
氣象局豪雨特報 南部防大豪雨
鄭明典：中南部水庫降雨機率高
施明德：如果當選總統 同志可平權結婚
台灣文學獎 25日起徵獎收件
暌違多年 台灣重返坎城搶7獎項
選購健康食品 掌握停看聽
面板女王來台 兩岸競爭又合作
打點滴未必治百病 醫師籲多評估
雙南會 QE教父會11A總裁
坎城金棕櫚落誰家 聶隱娘勁敵多
NBA西區決賽首節 火箭18比30落後
歐洲歌唱大賽 大陸網友按讚
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柯文哲：大巨蛋公聽會 擬下週召開
研究：青年愛用表情符號 笑臉最受歡迎
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中市緝毒 查獲毒品94件117人
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加油再等等 汽柴油調降新台幣0.2元
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雖大雨 蔬菜量價穩定合理
林欽榮：內科之心水源問題 再徵詢專家
水庫蓄水增 南部水情有改善
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郭俊麟先發 首局西武1：0樂天
柯瑞40分 勇士打爆火箭分區冠軍只差1步
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新航招募空服員 1200人面試
4月商業營收 恐負成長
劉軒：要當台灣公民比修博士還難
8成贊成 國民兩黨國是會議談兩岸政策
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瑞亭國小慶百年 紀念亭謝已故警衛
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郭俊麟挨長打失分 西武1：1樂天
南投凍頂茶賽 乾旱減產品質不變
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大陸公務員 擬每年調薪
醫師張耿源 藝術治療畫展港藝登場
解除限水否 水利署：明評估決定
北韓主張 與南韓調查天安艦事件
苗栗泰安美人湯 強攻穆斯林商機
工程師轉行賣甜點 用心做蛋糕療癒人心
限量蘋果金錶上身 英安德魯王子搶風頭
麻州美術館聯展 陳龍斌呈現東方美
唬爛內政部認證賭場 進出要通關密語
華為野心勃勃 步步實現物聯網
全球經典會考 林佳龍誦禮運大同篇
通緝犯冒充胞兄名字 警追查認栽
陸貴陽大數據峰會 郭台銘將參加
黨務人士：未經民調提名 核備機率低
印度官方研究：家戶年花2109元行賄
員林謝米糕將歇業 饕客搶吃好味道
玩歐趁今夏 雄獅：暑假團費創新低
中德股票雙重上市 上交所擬9月推動
延攬國際優秀師資 教部盼放寬規定
發洩不滿 日翁將亡妻骨灰沖馬桶
金曲售票演唱會 24組歌手接力
椎間盤突出新治療 微創內視鏡切除
疑天雨路滑 休旅車撞遊覽車汽車6傷
張志軍看鋼刀談和平 林祖嘉談兩岸協議
新北天空之城違建 月底前將拆光
義同共饗 以味蕾歡度義大利國慶
疑課業壓力 高二女生跳樓亡
曹錦輝傷後登板 1局送2K
熱浪席捲大半印度 已奪361命
土石流堵河恐釀災 尼泊爾數千人急逃
觀手眼之藝攝影展 紀錄在地藝術家
台銀與北美信託合作 深耕境外資產保管
大馬娛協獎 梁靜茹獲3大獎
南韓：兩韓對話議題不設限
ISIS諷蜜雪兒娼妓 價碼不到50美元
三創園區漏水 緊急關閉管線
西武3：5樂天 郭俊麟先發3局吞敗
日伊豆多首長訪澎湖 陳光復相迎
洪秀柱唱夢醒時分：有些人永遠不必等
阿帕契案 民進黨藍皮書質疑連坐懲罰
霸機鬧事多 大陸將建立旅客黑名單
政大生募資助貧童建校 搶進霍特獎六強
金門縣議員譴責暴力 嗆台聯
長灘島新玩法 海底漫步夯
日月光SiP衝3成 迎紅色供應鏈挑戰
日落公園中文版 提及劉曉波部分被刪
戴蘋果金錶 英安德魯王子忒潮
綠智庫：輔導會應改隸國防部
女團穿越非軍事區 由北韓入境南韓
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客運調度員監守自盜 搬走150萬元
取得身分證時間 陸配盼比照外配
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張志軍：把金門的第一手消息帶回大陸
MVP三分神準 火箭瀕臨墜毀
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夏張會場外衝突 警方：未偏頗一方
四草綠隧入鏡 愛琳娜台南催票
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陳佩琪談醫病 自曝大吼柯文哲
資訊化編織 西拉雅青年樂環保
三創專櫃廠商水管鬆脫漏水 搶修中
腰帶當繩索 高雄警救起情傷跳海孕婦
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靜宜大學公益路跑 數千人不畏雨勢開跑
大巨蛋報備施工 都發局公開會議記錄
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高雄愛之船捐澎湖 愛心圓夢基金
大馬發現亂葬崗 在人蛇集團拘留營附近
台塑再降油價 25日汽柴油跌2角
中紀委機關報：中共黨員不能信教
不辦大巨蛋公聽會 研考會：是焦點座談
張志軍離台感言：堅定兩岸和平發展
蔡英文：照顧服務不能只依靠慈悲心
大嘴巴有事嗎 吹起復古浪潮
降雨進帳 高屏溪原水濁度飆
高雄桃源嘉義阿里山鄉 土石流紅色警戒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
桃園市長盃桌球錦標賽開幕
APEC貿長會議落幕 發表共同聲明
日小島送牛招新住民 洽詢者多
國賓ADT高球賽 詹世昌封王
嘩啦嘩啦 高雄屏東現豪雨
普利司通賽爆桿 姚宣榆42名作收
桃園尋獲遺體 疑為失蹤水電包商
莫言隨李克強訪秘魯 突缺席作家座談會
歐爸都吃這些長大 韓國年糕火鍋搬上桌
大雨解旱象 高雄三階限水明可望解除
桃園雙屍案 疑凶投案接受警詢
科博館青銅器展 古文物摸得到
雌激素干擾內分泌 化妝品擬禁添加
莎莎狠操人魚線 愷樂開腹肌趴
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手機個資難全刪 隱私恐怕全曝光
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馬尼拉佛光山 幸福媽媽活動溫馨
桃園雙屍案 疑行凶男子投案
雨天逛旅展 聰明消費者快狠準
雲林恐淹水 經部成立豪雨應變小組
台大金頭腦 千人PK知識搶機票
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Xbox Live金會員專屬 免費遊戲將釋出
大雨一直下 寶山寶二水庫進帳多
桃園雙屍曾嫌投案 疑賭債惹殺機
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暗黑黎明手遊28日上市 范冰冰代言
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無證陸童申請留港 香港本土派抗議
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台南雨大 路樹倒幸無人傷
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APEC會議 台表達洽簽ECA意願
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黑道維安說法 遭錄音者稱被設計
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侯孝賢獲坎城影展最佳導演獎
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坎城影展 索爾之子奪評審團大獎
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聶隱娘配樂坎城獲獎 林強堅持音樂創作
侯孝賢坎城獲殊榮 國際媒體早慧眼評析
坎城影展 龍蝦奪評審團獎
坎城影展 美墨電影記事獲最佳劇本獎
侯孝賢獲最佳導演獎 坎城影展記者歡呼
坎城最佳導演侯孝賢：文化有共通性
第68屆坎城影展主要得獎名單
出口民調：在野挑戰者贏得總統決選
侯孝賢獲坎城最佳導演 馬總統電賀
聯合國主持葉門和會 遭展延
波蘭現總統承認總統決選落敗
加州廣告:缺水因移民多 訴求引爭議
侯孝賢獲坎城最佳導演 政府高層電賀
佳音加持 台股可望9656季線震盪
柏南奇座車 要價千萬
八德商圈旺 透天厝夯
找海外人才 壽險業攬留台學生
KIA Sorento安全性獲五星評價
拚經濟 佐科威推官僚改革
侯孝賢談電影 直觀比懂重要
DRAM現貨價Q2來跌9%
台灣公益氛圍 明基友達盼感染大陸
台鐵阿里山線停駛 日雨量超過200毫米
侯孝賢獲坎城最佳導演 外媒紛紛報導
促成姻緣 澎縣府籌辦未婚男女聯誼
動畫故事夏令營 卡通主角自己做
傷口換來豐富經歷 舒淇閃耀坎城
資策會：台封測業下半年動能轉強
侯孝賢十年磨一劍 坎城奪最佳導演
十年磨出聶隱娘 侯孝賢為台爭光
資策會：台有線通訊產值估年成長11%
聶隱娘爐火純青 簡單有力道
嘉義驟雨停歇 阿里山公路通行
林強配樂再得獎 曾感謝侯孝賢
連日梅雨 信義鄉台21線2處落石封路
耀勝凌網等25日起暫停融資融券
豪雨特報 高屏山區防超大豪雨
尼泊爾強震後 台灣援助力量快速進入
豪雨 屏東泰武3天降800毫米
豪雨不停 鄭明典：煙囪雲
台股開盤漲12.83點
侯孝賢奪坎城最佳導演 毛揆致賀電
石門水庫蓄水量升破40%
坎城影后艾曼紐貝考：生命超越夢想
雨勢滂沱 公路鐵路受阻
失業尊嚴獲共鳴 文森林頓奪坎城影帝
大雨下不停 高雄地區無限水措施
日本4月出口增幅 高於預期
外資持續匯入 曾銘宗：葉倫談話影響待觀察
李克強訪智利 加強基建裝備製造合作
首爾生活品質滿意度 陸客最高
Polycom新服務 助視訊環境管理
水情好轉 高雄變綠燈台南橙轉黃
李艷秋遭辱 女記者協會籲媒體嚴謹自律
新台幣早盤升5.4分
陳保基：農委會沒要推寵物稅
曾銘宗：大陸轉為資金供給者
鋒面漸移巴士海峽 南部降雨範圍大
總統選舉爆冷 波蘭啟政治新頁
連日大雨 陳保基：菜量價穩
年度最佳進步球員 自爆加盟湖人
屏東累積3天雨量破千 水稻倒伏嚴重
菲籍學者肝臟巨大血管瘤 三總切除
大巨蛋停工效應 曾銘宗：已經出來了
習近平會見日本團 中日關係轉暖
大雨下不停 高屏嘉南淹水警戒
高雄桃源成孤島 公路總局搶修
分析：iPhone訂單吃補 和碩第3季看旺
分享心得恐挨罰 部落客批白色恐怖
德州奧克拉荷馬州豪雨成災 3死數失蹤
經濟部：首季汽車零組件產值出口值雙漲
賴清德：台南限水全解除再等等
金秀賢夯 新劇廣告爆滿
台手機代工 蘋果是最大客戶
傳宏達電攻陸中階市場 新機蓄勢待發
中共對台部署未變 總統：續強化戰力
施明德：宋楚瑜說不選2016
怕女友趕不上飛機 法男謊報有炸彈
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金棕櫚獎爆冷 影評批像頒終身成就獎
陳士魁訪多倫多僑胞熱烈歡迎
連署未公布 楊志良聲明欣然接受結果
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台股量縮 季線下震盪
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大巨蛋案效應 BOT案銀行壽險驚驚
陳保基：炒農地農舍 阻農業進步
台灣巡禮嘉年華 紐約文化饗宴
吳思華：一週內完成英聽檢討報告
股市大戶不回頭 金管會問卷對症下藥
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調查：景氣信號 製造與服務業皆下滑
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蘋果三星加持 無線充電風起雲湧
上海股市暴漲 一開盤漲破4700點
洪智坤：若侵犯議員監督權 願道歉
侯孝賢坎城得獎 豆導小天道賀
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賴清德點睛 台南龍舟賽揭序幕
楊志良：分配正義救台灣
高市：評估為同志辦自由婚禮
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修憲恢復閣揆同意權 朝野交鋒
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南港開發案 估9月拿建照
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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侯孝賢微博粉絲爆增 張震貼舒淇照祝賀
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護綠色隧道 集集招募護樹志工
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涉洩密 洪智坤：侵犯議員監督權願道歉
要求中科擴建撤銷環評 環團致函林佳龍
新台幣中午升4.1分
蔡英文競選辦公室啟用 蘇嘉全任總幹事
離島觀光賭場條例 立院安排協商
北京邀討論政改 香港泛民態度不明確
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侯孝賢坎城得獎 文化部頒500萬獎金
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200人趕工 大巨蛋捷運大底6月中完工
全球化 陳保基要大調農產結構
洪秀柱：邀楊志良當最高顧問
中正大學訴求投票權 學生校長室外靜坐
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三重聯醫急重症大樓完工
友善行人 高市要整頓5道路騎樓
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台股收盤漲6.37點
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首爾佛光山寺浴佛 慶佛誕
美國人生小孩 改送雪茄巧克力慶祝
日關東地震 規模5.6
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台股平盤整理 收漲6點
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趙天麟思緒清 婉君讚人肉懶人包
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活絡外交列車抵澎湖 展現外交成果
美國會附近引爆可疑車壓力鍋 1人被捕
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統一發票千萬獎 46492032
抽查成人紙尿褲 67%中文標示不合格
日本關東5.6地震 無海嘯威脅
說市政顧問顧門口惹議 柯文哲道歉
法官言猶在耳 山老鼠又上山濫墾
一口好牙 圓仔開心吃筍
總統初選連署結果揭曉 郝龍斌將說明
大雨不停歇 3處公路持續封閉
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孫亞夫： 堅持九二共識 反對台獨
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陳妍希愛自己 臉不大只是有點圓
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
烤鴨潮再起 鴨背沾綿糖吃出真功夫
F-中租前4月 每股賺2.04元
阿富汗南部自殺炸彈攻擊 40傷
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警訊 4月製造業結束14個月正成長
豪雨受災 3國小災損逾200萬
連日豪雨 屏東農損200多萬元
法網男雙 盧彥勳首輪強碰頭號種子
滬股站上4800點 成交再創天量
梅雨影響 南迴鐵路5列次慢行
路斷未通 高市桃源局部停班課
洪智坤懲處案 人事處：市長核定才公布
華美協同空戰回顧 中原大學展出
驟雨淹虎尾 雲縣府：改善聯絡道積水
奈米實驗未成功 女王頭凍齡添變
媒體物化女主播 婦援會譴責
考假的 國中段考題竟完全複製練習卷
女王頭若斷 7成民眾仍願遊野柳
澎湖議員涉違選罷法 判3年6月
藉由生物標記可診斷阿茲海默症
豪雨影響 中市蔬果價格微漲
護照簽證便利 澎湖按讚行動領務
觀賞魚外銷夯 台赴星拓通路
鴻海砸人民幣8千萬 攻電子商務富迅通
柯文哲：切割洪智坤太爛了
業界：台股上萬點 下半年還有機會
行銷高雄之美 中華藝校創意搬上舞台
浩角翔起當傻瓜 合力搞笑向錢衝
柏南奇抵台 快速通關入境
印度連日熱浪 熱死430多人
黃錫薰無罪 柯文哲：更要認真工作
新北昂揚計畫 啟動新住民競爭力
偷渡客枉死亂葬崗 納吉下令嚴辦
北觀處：補強技術成功 才用在女王頭
柏南奇 寫下一頁QE歷史傳奇
二信中學海大結盟 鼓勵在地就學
中市松柏漁港 抹香鯨擱淺救援送檢查
強化南投茶品質 縣府推多措施
主導亞投行 大陸仍不忘向亞銀要貸款
台4月商業衰退 餐飲業一枝獨秀
盧森堡公車圖 史上最糟
民進黨盼房地合一實價課稅 儘速立法
女王頭若斷 旅遊業不悲觀
全區導入電子發票 西湖渡假村更環保
視覺藝術轉化樂音 國家交響樂演繹童話
夏日輕旅行 百貨業限量行李箱特賣
敘利亞政權氯彈襲平民 9死逾千傷
大陸4月空氣最差10城市 河北占7個
鋒面滯留巴士海峽 26日南部防豪雨
IC設計股王換人 聯發科讓位給力旺
政府發言人：希臘將盡其所能還債
3家保險公司申請OIU
學校防豪雨 設備勿放低樓層
放款及投資緩 台灣貨幣年增率降
台北市天使俱樂部成立 集創投者助青創
歐盟：夏張金門會令人鼓舞
學者：中美南海衝突 可能性不大
陸媒為南海嗆美國 大陸：媒體自有觀點
台達電攜手福特 電動車充電也智慧
遠雄赴北市府 討論報備施工項目
波總統大選杜達勝出 與俄關係或趨和緩
曾銘宗：漢能資本貸款 十足擔保
視導陸戰66旅 總統將首度夜宿營區
今彩539開獎
全球青少女頭號殺手：自殺
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政院審長照險法 雇主分擔比例仍待溝通
法人媒合產學 6月底前傳好消息
威力彩開獎
中共中紀委人事再調整 陳文清離職
洪智坤案 人事處：柯P核定前不能洩漏
地方選舉重創兩大黨 西班牙面臨大改變
法總統與前伴侶出雙入對 成政治議題
氯彈製造容易 英恐淪為攻擊箭靶
坎城過後 舒淇臉書謝侯孝賢
總統盼持續深化台非合作關係
法麵包師持趕麵棍攻擊女友 殺人未遂
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夏張會 歐盟第3度發布友我聲明
中國海警局首場記者會 官員制服仍不同
土庫曼總統搞個人崇拜 打造黃金塑像
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中國銀監會：銀行呆帳還會快速增加
波蘭總統選舉翻盤 在野黨魁恐回鍋總理
反制陸威脅 菲將促美加強安全承諾
台菲交涉 明進財6號漁船平安駛離
法航班機遭威脅有化武 美戰機引導降落
智庫：印尼軍方延伸影響力到民眾生活
漫談台菜
尿酸控制不好 當心痛風惡化甚至洗腎
攜手慈濟辦義診 移民署關懷受收容人健康
翁園國小邀外籍生體驗農村 雙向交流文化
全國僑生歌唱賽高水準獲好評 高醫大奪冠
中山國小「金」厲害 奪全國躲避球冠軍
北市婦幼健康講座 助新移民好孕
研究：先生愛運動 可增進夫妻和諧
速寫記錄台灣美 陸生畫展人文風情
交通部推部落觀光 陸客深度體驗原民文化
南海和平倡議 馬英九提出５呼籲
嘉義山豬幫 暴力集團12人落網
月經來就頭痛 可能是賀爾蒙影響
台灣「品牌足跡」排名 義美居首
無地自容的媒體
中山國小「金」厲害 奪全國躲避球冠軍
法網賽衛冕 夏拉波娃旗開得勝
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
東京肯定習近平對雙邊關係積極信號
日陸外交高官 北京會談
法客機遭威脅有化武 戰機護送降紐約
51.55%選票 波蘭在野候選人當選總統
突尼西亞士兵失控 槍殺7同袍
台灣雙管齊下 成功救回明進財6號
林松煥約菲官員 洽談未來漁業執法細節
法網 夏娃晉級 拒受訪激怒觀眾
歐股多休市 巴黎收跌
德州宣布 24郡陷入災難狀態
陳偉殷5局失3分 金鶯逆轉勝
飛美客機連連接獲示警 經查沒這事
制衡陸南海勢力 日本加入美澳軍演
金鶯對太空人 陳偉殷硬仗
陳偉殷對太空人投5局 安打數偏高
升息可期 金價不妙
陳偉殷：嘗試壓低障礙 結果不佳
台股漲跌幅6月起放寬 中小型股承壓
綜所稅申報 本週中午加班收件
怎麼寫履歷 這3點最重要
Audi R8征服紐柏林24小時耐久賽
長大需要關懷 金融業不吝付出愛
小提琴家魏靖儀 勇闖伊莉莎白大賽決賽
台灣家紡品參展 杜拜拓市場
大鵬灣 拍攝婚紗辦婚禮新寵
助原民家庭成長 金門辦宣導
工研院秀成果 電腦展打造居家體驗
華府國殤紀念遊行 中華民國旗飄揚
職棒啦啦隊真難賺 遇雨靠球迷給力
熱浪席捲 南印和東印786死
明師傳技 青年學剪黏修廟宇
穿全罩袍忘戴手套 沙國婦遭警斥責
台日人才育成遊戲合作 將簽MOU
印尼下週遣返720名孟加拉難民
巴西聖保羅市車輛達800萬
光纖終端看增 寬頻機上盒衝量
東海和平經驗 總統盼擴及南海爭議
生產原物料國產化 巴西居全球第3
小黃忙抗爭 墨西哥市Uber推搭車免錢
宋仲基退伍 與宋慧喬演太陽的後裔
再生能源前景旺 綠能基金受惠
雙北合作風 吹進藝文領域
野柳女王頭補強不成 5到10年可能斷頸
台股開盤漲56.09點
氣象局豪雨特報 高屏山區防大豪雨
清晨地震 高雄桃源4級
連日大雨 仁義潭進水300萬噸
漢微科4月虧損高預期 股價重挫
跨店購物馬拉松 點數大放送
化僑力為國力 僑務政策主軸
體育署4要 教學生正確騎乘自行車
首度夜宿軍營 馬總統與官兵晨操
韓兩大集團後代簽約合營綜合免稅店
端午假期 國道深夜至晨免收費
想要男人認真聽妳說 晚餐時間最佳
京都戀愛神社 終結單身必遊
東南亞各國擴大海防 南海爭端恐失控
Gucci在陸打對折 精品促銷成常態
屏東牡丹鄉 二級淹水警戒
粉絲扮兔子包討背 蔡依林搞笑回應
新台幣早盤小升3.2分
華航宜蘭輕旅行 鎖定日韓客
104技職代言人 屏科大謝寶全
聖嬰襲美南 加州剉咧等
上半年行動記憶體價格估小跌
國民黨啟動防磚 王金平尊重
厄瓜多火山噴發 瀕危粉紅鬣蜥受威脅
立院三讀產業訓儲替代役 薪19.5K
陸抗戰神劇太瞎 黨媒批：為人民幣服務
歐洲旅遊 北歐意外成新首選
鋒面解渴 台南水庫進水將逾2億噸
大陸首部軍事戰略白皮書 積極防禦戰略
營養午餐有鼠屍 校方：有逐袋檢驗
台北電腦展 物聯網應用登場
主流不明 台股盤中在季線附近震盪
立院三讀 公務員生雙胞胎給付增
手機遊戲「黃易派來的」將上市
買房心驚 9成4契約不合格
匿名電話恐嚇 6航班警報解除
夏張會後中轉看好 航空雙雄股價穩
南韓爆第4起中東呼吸症候群確診病例
電腦刀治腦瘤 奇美統計效果佳
北京軍事白皮書：台獨兩岸和平最大威脅
吳亞馨：放下愛情幻想 愛給自己
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大紐約國殤日遊行 亞裔軍訓團吸睛
北京軍事戰略白皮書 回應軍事威脅論
南韓新增MERS確診病例 前例患者女兒
2種小型陸蟹 現身台灣
美超猛8旬翁 生涯5000趟雲霄飛車達陣
NBA西區決賽 火箭扳回一城
想吃甚麼自己選 澳麥當勞力推客製化
施明德推APP 展開網路連署
力旺再創天價 高價IC設計連動
立院三讀 金門雷區地可有條件申請返還
亞非領袖喜愛 麝香貓咖啡成台灣之光
近日豪雨 張善政：感謝解渴轉憂成災
郭台銘：大數據6流 富士康轉型綱領
金馬創投會議 6月大馬宣傳
信仰力量或可重建災後尼泊爾
朱立倫：新移民二代是台灣新利基
新台幣中午升2.3分
柏南奇：陸開放資本帳 金融體系要健全
產業訓儲替代役三讀 半導體廠樂見
利比亞韓國使館恐攻抓到2嫌犯
談南海緊張 北京暗批美國渲染炒作
大陸威脅 菲總統：軍機照飛南海
買預售屋心臟要強 9成4詭譎
柯文哲：洪智坤冰起來不一定是處罰
綠執政將任閣揆 陳菊反駁
技職家庭代表 一家從事殯葬業
台菲漁業執法協定 林永樂：近期簽署
水情趨緩 民生用水穩定供應至7月底
李克強：支持中智合作 建兩洋隧道
馬來西亞發明展 二信高中摘雙銀
房仲：議價空間與銷售天數微增
葛光越出席朱瑪拉藝術學校創校典禮
到企業服替代役 工商團體樂觀其成
狠殺母妹等3人 牛津金剛狼陳屍樹林
洪秀柱：快辦政見發表會
北京軍事戰略 總參：積極防禦後發制人
郭台銘：參與中國製造2025絕不缺席
Gucci2015春夏系列 部分商品折扣
民進黨國防藍皮書 強調國防自主
傳蘋果直營店登台 對手密切觀察
補習班變身好心肝 服務病友放輕鬆
北京海軍轉型遠海護衛 空軍要攻防兼備
朱立倫：看不懂局處新聞稿
菲漁政船執法惹議 外交部要求說明
桃源區降雨不斷 高市山區修路難度高
台科大建築系畢展 反思土地過度開發
南韓：北韓在無人島修建軍事設施
比比金遭助理毒殺？警將朝殺人案調查
Hydis工會再抗議 元太重申支持關廠
再提和平倡議 總統盼南海成和平之海
吳志揚訪首爾 推展職棒冬季聯盟
骨肉離散40年 母子機場相擁淚崩
南巴基斯坦極端乾熱 北印熱浪嚴峻
大巨蛋大底7月完工正面發展 遠雄：欣慰
傳蘋果直營店登台 經銷商強化會員搶客
九二共識 總統：促兩岸和平最好方法
拋家棄子 澳26歲母赴敘利亞投奔IS
台股收盤漲24.24點
北京軍事白皮書：發展網路空間防禦能力
宜蘭華航 首度攜手日韓行銷
台股量能低迷 個股表現
民進黨：兵役制度不是非徵即募
台股平盤之上整理 收漲24點
6月台指期漲 28點
蘋果新設首席設計長 艾夫升任
吳思華：學費調漲是自發性教學卓越計畫
6月電子期金融期齊漲
柯瑞激不起浪花 哈登45分力挽火箭
南海和平倡議 綠籲說明是否與中國聯合
茶飲稽查 雲林封存薄荷360公斤
陸股暴天量 上海股市漲破4900點
教師待遇條例修法 遭疑排擠教育經費
史亞平籲漁民 注意菲國漁業新法
稽查手搖杯 黃花蜜菜殘留農藥超標
彰化大眾科學日 遊戲中增進科學知識
黃之鋒被馬來西亞拒絕入境
雲南白藥認了 購非法鹽酸銀杏葉提取物
交部招商 台鐵都更198億最大
替代役入企業 NB代工廠：歡迎
國民黨議員籲勿禮讓 推李彥秀選立委
未來與希望講座 名家分享人生智慧
學者：與解放軍資電交火 軍方拿恐龍機
泰國極限廚師賽 環球科大獲小金人
沒入圍女歌手 蔡依林坦言有嚇到
義女手機不離身 化身敘國難民希望象徵
蔡英文：依經濟成長率穩定增加國防預算
鼓勵生育 南投縣提高生育獎勵金
是否收到洪智坤懲處公文 柯文哲搖頭
產業替代役 學生憂變廉價勞工
議員爆料停車場改建辦公室 三創：烏龍
三大法人買超台股40億元
中市推8年種百萬樹 將編列24億預算
丟掉無趣咖啡杯 超商找上聶永真設計
李翊君新專輯 死纏爛打磨出來
挺孕肚壓CPR 媽媽醫師辛苦無人知
女醫育兒難 母嬰親善成諷刺
女醫請假路迢迢 陽剛職場氣氛成幫凶
女排亞錦賽 中華晉級4強
蔡英文：民進黨不放棄太平島主權
莫迪就職週年 承諾改善民生
韓歌手Roy Kim台北HITO音樂獎獻唱
遊戲產業合作 台日簽MOU
柏南奇首度來台 彭淮南先會面
WSJ評論：美退卻 區域霸權崛起
南韓第4例MERS 暫不旅遊警示
張忠謀視柏南奇為經濟學家
攀爬40樓 台南首場登高賽將開跑
王思聰炫富 愛犬戴Apple Watch
MERS疫情恐蔓延 韓醫生和護士疑感染
北市食安自治條例 最快8月上路
龍捲風蹂躪墨邊境城市 至少13死
原民小校受規範 難整併憂師資
軍事白皮書提美日 大陸：表達安全關切
張忠謀柏南奇 將對談貧富問題
聯合國：亞太地區破獲冰毒5年增3倍
白鐵仔首趟郵輪列車 27日搶票
不一樣又怎樣星國禁播 蔡依林尊重
新台幣收貶1.37角
女人月經天經地義 澳洲檢視棉條稅
寇迪解約 中信兄弟新洋投抵台
大陸南海島礁蓋2燈塔 今天開工
盲生3D畢業紀念冊 毛揆直呼感動
廈金泳渡 8/1登場
柏南奇會彭淮南 歷史鏡頭待公布
中信金與大陸中信集團相互參股
一年出差236天 議會質詢批離譜
馬總統讚農委會 農業革新有成
傳馬航接近完成重整計畫 將裁員1/3
南韓MERS添新例 當局加強防範
馬總統視導陸戰66旅 夜宿連長寢室
從賴比瑞亞返美 男感染拉薩熱身亡
機車闖淹水地下道 科大生研發預警系統
中原大學推當代木雕之美巡迴展
因應人口老化 毛揆：研究回聘高齡員工
豪雨淹水 南部新增7例登革熱
台北科學日 邀民眾體驗科普樂趣
滬股連6紅 放量衝上4900點
產業替代役立法 工研院配合新政策
施明德網路連署 中選會：書面才是正本
中信金陸布局大躍進 取得陸子行
可樂迷注意 2015曲線杯27日新推出
商界領袖最想問柏南奇何時升息
母子同罹登革熱 台南疫情升溫
基北區105年入學方案 擬增科目加權
柏南奇：台灣是發展典範 盼與時俱進
中市雨水下水道 4年建置目標7成
車用市場夯 聯電也想分一杯羹
朴槿惠准韓陸FTA 盼上半年簽署
岱宇台中國際馬拉松 看見國家歌劇院
夏張會衝突 台聯要求警政署報告
疑旅客帶病 疾管署：昇恆昌7人染麻疹
能吃的翠玉白菜 讓人大開眼界舌尖回味
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
快去買 大樂透頭彩估4.1億
亂葬崗遺體只剩皮骨 大馬證實是偷渡客
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
IMF：人民幣不再被低估
習近平整頓國安部 傳中紀委副書記接掌
陸委會：張志軍沒講要關小三通
獅子會助勝利之家 捐早療專車
管中閔疑QE 柏南奇：壓匯率須擔風險
南韓增MERS病例 外交部籲注意
路未通 桃源區樟山國小27日停班停課
南橫公路泥濘 26日晚7時預警性封路
氣勢如虹 東京股市連8漲
熱血警察 屏東里港分局捐血2萬多CC
好消息 6月天然氣價估降0.5元
美元轉強 新台幣收貶1.37角
蔡依林新歌遭星禁播 原因是涉成人內容
蔡英文：年輕人要1人當2人用
生命科學夯 專利申請腳步直追科技業
烏克蘭或將安托諾夫技術轉移給大陸
7員工染麻疹 昇恆昌消毒防疫
傳蘋果直營店登台 燦坤老神在在
職棒犀猿戰因雨延賽
銀監會主席：大陸地方債與房地產風險升
馬總統視導陸戰66旅 菜色與官兵相同
防MERS 韓國軍方動起來
日國會審安保法案 聚焦集體自衛權
釐清立法權限 中央地方27日研討會
ITI培訓 畢業就有11個工作機會
新舞台去留 中信金舌戰文資會
富邦證券取得外匯交易資格
相隔18年 女排重返亞錦4強
華郵記者間諜案 德黑蘭閉門開審
總統南海和平倡議 學者：具有戰略高度
板橋溪崑及樹林居民反對台鐵改道
沙國今年斬首88人 超過去年總數
大馬政府禁入境 黃之鋒被遣返
張忠謀：美國夢仍存在 只是較難
屏東梅雨農損 近2000萬元
彭淮南會柏南奇 談量化寬鬆長期停滯
保險業外部複核精算人員須具獨立性
港股收紅 攀7年高點
蔡英文赴美 見阿米塔吉訪FB總部
文資審議 新舞台維持文化景觀
熱死800人 印度氣溫飆近50度
南海和平 北京：兩岸有義務共同維護
亞太安全研討會 越南峴港舉行
發展觀光 澎縣與檢方維護海域生態
金車噶瑪蘭威士忌再奪四金
南海和平倡議 學者：各方最佳方案
經部展示北北基山崩地滑敏感區
誠健代工茶包出包 農會長庚受牽連
黃花蜜茶檢出農藥 嘉縣稽查下架
人民幣威脅美元霸權 柏南奇不在乎
吳永盛登NCAA 逐夢NBA
禁燒生煤 台塑：理性溝通尋求解決
張忠謀：美國夢仍存在 只是較難
大巨蛋環評未邀護樹團體 遭質疑黑箱
張忠謀實現美國夢 柏南奇有感
總統視導陸戰66旅 高唱陸戰隊歌
日圓跌跌樂 遊迪士尼東京最省
俄武器出口增 蒲亭要軍火商繼續努力
馬總統南海和平倡議 菲媒顯著報導
查特通訊787億美元吃下時代華納有線
李紀珠：QE處理不好就是危機
總統：台灣已成為愛心輸出國
蔡依林新歌禁播 星同志團體：遺撼
總統南海倡議 大陸學者：好事但難呼應
爭取一對孟加拉虎 壽山與泰國交流
洪智坤洩露公文 記過2次
大陸發現首座億噸級大型緻密油田
菲律賓要陸別欺小 陸：小國別無理取鬧
IMF預估 陸今年經濟成長6.8%
空軍馬公勤務隊慶 書法家揮毫
南海和平倡議 印尼各界肯定馬總統
數量過剩糧食缺乏 澳洲擬撲殺無尾熊
公文外洩記過2次 洪智坤：坦然接受
華為P8手機 5/28東南亞上市
谷歌首頁塗鴉 紀念美國首位女太空人
法網男單會內賽 盧彥勳挺進次輪
新舞台維持文化景觀 刪附帶決議
今年開TIFA 鄧振中有信心
星禁播蔡依林新歌 阿妹也曾吃癟
豪雨農損 累計3370萬元
柯文哲政大演講談決策 吳思華當案例
國際板債券 逾8成保險業認購
最後晚餐感傷道別 英父赴瑞士安樂死
馬總統：有機會軍購 一定會有預算
吳志揚邀打冬盟 韓職正面回應
打造澎湖低碳示範島 陳光復全力配合
貶值救經濟 柏南奇不贊成直接伸手
柯文哲回憶參選前父親勸告 哽咽難過
受傷減速 高國輝長槍轉型大砲
優衣庫苗栗展店 推開幕獨家優惠
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李克強到訪 智利成拉美人民幣清算中心
IMF指人民幣未遭低估 市場質疑不減
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雲縣：尊重台塑聲明 保障勞工權益
新舞台仍維文化景觀 中信仍未解套
管中閔爺們上衣 洪秀柱送的
廣東登革熱 疫情高峰可能提前
捨量尺增科目加權 基北免試震撼彈
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南海和平倡議 菲參議員：可解菲陸爭議
南韓電視劇搶卡司 打車輪戰拚收視率
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如何追到陳佩琪 柯文哲：聽媽媽話娶的
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宜蘭英樂便道遭沖毀
被拒入境馬國 黃之鋒表遺憾
研究：高膽固醇食物 無礙健康
桃園航空城董事長 梁榮輝接任
對付狡猾毒梟 毛揆：查緝不能一成不變
新舞台維文化景觀 表盟：僅治標
中共反台獨 林郁方：政黨領袖應放心上
豪雨 5水庫調節性放水
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府：蔡英文的維持現狀才是政治口號
西班牙第三勢力興起 義心生警惕
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帶狗進澳洲 強尼戴普麻煩大了
美按讚南海和平倡議 促陸講清意圖
美助卿31日抵台 深化台美關係
洛時：聶隱娘像畫作栩栩如生
美南風暴奪至少10命 休士頓街道成河
無法報稅 本週快向稅捐單位申請
暌違7年 新光金要買庫藏股
外資占比仍低 A股具MSCI題材
外幣保單貸款成數 國壽率先調高
美元兌日圓升值 達8年高峰
霉運當頭 蘋果亞利桑那廠慘遭祝融
子孫滿堂 美夫婦迎來第100個孫輩
管制趨嚴 農地交易大減
涉不公平競爭 優步在米蘭止步
田麗48歲凍齡 女兒鬼鬼曬照美魔女
棒球外交 金鶯將赴古巴參賽
羅志祥超像蔡依林 神模仿照曝光
遭3煞持鋁棒襲擊 王燕軍：我沒事
美股大跌 台股恐測季線支撐
產業4.0 企業數位化成顯學
台Q2伺服器出貨 估季增4.3%
推廣梨山水蜜桃 台中農產品註冊商標
澎新移民申請身分證 可至任一戶政辦理
新北中和新綠地 打造遊憩新去處
傳葉倫擬不參加今年傑克森霍爾會議
長榮航空班機傳遇威脅 FBI洛城警調查
毛小孩商機 系統下月推寵物追蹤器
台股開盤跌0.94點
陸客高端團首發 華航搶頭香
費雪：若全球經濟不好 Fed會漸進升息
先治霾再治堵 電動車北京將不限行
日本選舉權年齡降 可望6月過關
台灣美食廚藝講座 轟動渥太華
巴西與墨西哥簽投資協議
飛安會：澎湖空難最終調查年底出爐
蔬果吃得少 快樂分數及格邊緣
地表最強代言人 尼爾森調查：連恩尼遜
陳樂融：舞孃變身大藝術家
朴槿惠6月中訪美 會歐巴馬
蔡琴談民歌40 揭新格派海山派秘辛
豪雨災後 做好防疫工作
韓MERS診療醫生 第5名確診患者
富比世具影響力女性 巴西總統跌至第7
韓媒：韓中FTA30日首爾正式簽署
蔬果吃太少 小心變夜崩女
吳輝舟：將助推台灣與歐洲簽FTA
3種NG做法 讓小孩以後討厭算數學
加拿大野火四起 近7000人撤離
吃飯昏倒 原來丸子卡喉
青壯年心臟病 10年內增3成
北韓部署高速隱形艦艇 南韓警戒
日圓續貶 工具機業壓力大
談MERS 蔣丙煌：強化國內醫院管控
新台幣早盤開貶走升
台援更生計畫 薩國受刑人習技能
宣導衛教 屏基在小7開健康教室
禁燒生煤 鄧振中：要有一致性標準
蘋果亞利桑那廠遭祝融 藍寶石台廠漲
機上疑有化學武器 長榮：配合檢查
艾曼紐貝考特 樂於分享坎城影后
長榮飛美班機疑有化武 交通部：調查中
央大：5月消費者信心指數降1.29點
前日相愛孫DAIGO 挑戰馬拉松
壹週刊指赴美反制小英 金溥聰駁造謠
降雨進帳 主要水庫蓄水率逾4成
濁度飆高 高雄急調南化摻井水供應
馬總統7月出訪 不排除哈佛演講
外銀報告：陸每週新增一名億萬富豪
大巨蛋鄰捷運側 北市：監測值趨平穩
長榮飛美班機降落前 FAA接獲電話威脅
南韓5例MERS非社區感染 旅遊疫情不提升
飛美客機連獲匿名威脅 長榮受波及
大陸4月工業獲利止跌 年增2.6%
馬總統視導陸戰66旅 與官兵晨操
機上疑有化學武器 長榮：虛驚一場
基北捨量尺 吳思華樂觀其成
科學園區新增3投資案金額8000萬元
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陸媒：美軍P8A闖南海 目標大陸核潛艇
水庫水位回升 台南旱象漸解
長榮飛洛城班機遭威脅 虛驚一場
農藥茶掃到長庚生技 3款茶包中鏢
分析：大陸豬肉價續漲 可能成未來風險
投顧：除非更寬鬆 日圓大貶不易
防端午節國5塞車 推景點直達專車
NBA東區決賽4連勝 騎士進軍總決賽
國家公園週 健走遊憩活動都有
疾管署：27日派醫師赴韓瞭解MERS
限期升等條款扭曲教研 教團籲檢討
張盛和：QE讓全球資產縮水是煎熬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
四技二專登記分發 28日受理資格審查
菲媒：台盼與菲簽漁業執法協定
康師傅大陸淨利降近2成 統一增5成
出口疲軟 鄧振中：盼後來趕上
朱鎔基北京出席座談會
自爆攝護腺腫大 柯文哲：要吃藥
查土地坐落資訊 內政部推App
傳巨蛋扯危及板南線 陳建宇：沒這回事
漢翔5年內4度獲GE傑出成長獎
未取原料藥許可 張國周部分產品下架
台北國際電腦展登場 4大亮點吸睛
股王股后發威 台股挑戰9700點
日圓貶多 車商：優惠取代降價
台北國際電腦展 9件獲金獎榮耀
中美洲與日本主要貿易項目 咖啡汽車
總統：南海和平倡議不是口號
蔡英文訪美 國台辦：應說明兩岸現狀
談韓國疫情 疾管署：錯失第一時間
張國周董座：原料藥疏失 抱歉
統一：包裝茶工廠無不明動物出沒
包裝茶飲雖合格 悅氏廠房不潔須停工
馬總統南海和平倡議 美媒關注
2女託小黃棄貓 運將遭罰喊衰
選接班人 張忠謀：誰人跟我比
大陸國台辦：不會允許居民到台灣賭博
柯文哲：攝護腺腫大要吃藥
韓歌手恩靜 中文MV打歌
大陸專家：大陸國防白皮書 重保護航道
長榮虛驚 民航局：美方接獲恐嚇電話
齊瓦哥醫生奧瑪雪瑞夫 罹患失智症
蔡英文兩岸現狀指什麼？陸：需明確回答
岸巡防堵下水道走私 增柵欄
夏立言：若張志軍說停小三通 不妥
陸性感女星張馨予：一直有人追
府：總統從未干預國民黨總統初選
南海和平倡議 菲國：衡量國家利益
美元指數挑戰100 亞幣競貶
首位日裔美軍太平洋司令將上任
跳級生罹骨肉癌 寫歌克服截肢傷痛
遠雄蓋大底 捷運局：監測趨穩
南海倡議遭疑唱和中共 總統：沒常識
長榮恐嚇虛驚一場 返台班機延後起飛
新台幣中午升2.2分
曾文水庫蓄水升至近5成
蔡英文訪美 民進黨：維安有適當安排
胡紹琳哥國Escolme大學演講
黑松：廠區內沒有蟑螂老鼠出沒
政府績效排名升 鄧振中：透明化有成
要買日圓否 張盛和神回不要空中接菜刀
遭疑找媒體當打手 柯文哲：我是被打的
大戶資金回流 張盛和：不能逼馬喝水
傳殷琪求償 柯文哲：不用透過報紙聯絡
國民黨團挺南海倡議 要蔡英文說清楚
軍機飛太平島故障 已安全返航
腿部殘疾 電腦繪圖闖出一片天
賴清德不進議會 李全教批無法無天
洪智坤懲處 柯文哲：有人覺得太重
美助卿李夫金將訪台 深化美台經貿
張國周強胃散下架 中市抽檢藥局
遭指為卡王小組成員 洪秀柱：匪夷所思
南海和平倡議 登馬尼拉公報頭條
台大希望餐點計畫 讓弱勢生吃飽飽
洪秀柱：黨若沒動靜 自己政見會自己辦
4G預算疑虛報 故宮：無關教宗訪台
橫掃老鷹 騎士睽違8年再戰總冠軍
駐台使館交通違規7百件 外交部銷單30件
新北推無菸橋梁 新月橋列首座
彭淮南評QE衝擊大 曾銘宗支持
百老匯票房創新高 進帳13.6億美元
富比世權勢女性排行榜 希拉蕊後勢看漲
不畏大立光告 先進光逆勢上漲
經部：動產擔保登記 可線上申辦
裴勇俊與未婚妻朴秀珍合照曬親蜜
曾銘宗：金管會沒有評估台港通
韓百想藝術大獎 未生成最大贏家
日圓貶值貢獻獲利 面板雙虎大漲
張國周強胃散 下架800批
陸客赴台 國台辦重申不准賭博
鴻海旗下觸控廠面板廠6月上市
習近平：要像保護貓熊一樣保護耕地
直播殺兔惹眾怒 丹麥電台辯護
悅氏：3款產品暫停生產 工廠沒停工
中捷停工傳殷琪求償 北市：依契約辦理
台股收盤漲24.13點
大陸民航局：陸航班正常率 連4年跌
航特部直升機迫降南投 原因待查
富比世女性影響力 朴槿惠排11名
台股盤整 收漲24點
金車：工廠環境缺失複查過關
6月台指期漲2點
房仲：日幣貶買屋熱 先了解日本稅制
吃生豬肝易食物中毒 日將禁餐飲店供應
尿路結石好發季 醫師建議多喝水
暴雨襲休士頓 火箭魔獸與球迷困球場
金融股穩盤 台股守住季線
曾銘宗：美升息對台股影響 待觀察
美台裔老闆愛心 員工子女免費上大學
嬰兒呼吸急促 當心先天心臟病
6月電子期跌 金融期漲
張盛和：房地合一稅是長照最佳財源
水資源議題夯 現代舞創作融入
康師傅股東會通過 股息3.57美分
暑假到 遊東北角就搭黃金福隆線
古坑設施園藝專區 雲縣議員質疑浪費
巨蛋衝擊雙鐵否 陳建宇：沒這回事
彰基醫療團義診 聖文森總理盛讚醫術
駐華外交使節抵澎湖 參訪低碳建設
台灣飯店評分高 領先亞洲四小龍
逾10所大學擬漲學費 台大不跟進
道路不平 高市議員怒批圖利
涉嫌貪汙 國際足總高官瑞士落網
國發會：可惜聶隱娘未結合文創
油鹽茶葉黃豆玉米 7/31強制驗
美媒：中共戰略白皮書展現海軍戰力
圖書統一定價 文化部謹慎推動
立院初審 民間有條件參與氣象預報
三大法人買超台股34億元
徐永明批民進黨沒誠信 淚灑錄音室
朝野共識 不分區獲分配門檻降為3％
省小錢賺大錢 北市府攜手電器業祭優惠
3D列印技術 女訂做完美下巴
高附加產業 朱立倫籲積極輔導
夏立言：雖有波折但續推兩岸事務
徐永明淚控民進黨 蘇嘉全：繼續協商
台灣虎航7月3日開航大阪新航線
日股連9漲 日圓走軟
租稅飛安 夏立言盼兩會高層會談簽署
日幣貶 赴日旅遊可望夯到年底
二技技優保送甄審 29日登記志願序
蘇花改工程疑影響運輸 公路總局拒答
IMD全球競爭力 台灣進步2名至第11
IMD全球競爭力 美國第1香港第2
南市議會休會 學生公民參訪高市議會
母得肝癌 女捐肝臟救母
WHO估每年20萬大陸民眾死於車禍
30億威力彩合資客抱走 捐出2.9億
謝長廷:面對外交 台灣應團結別內鬥
貝禮一家 王曉書感同身受
中鋼7月8月鋼品 降幅收斂
里長盼增福利 民政局：建請中央修法
連夜突襲 國際足總6幹部涉收賄落網
陸客中轉業務溝通 可能6月上旬舉行
占中發起人戴耀廷：物色政改交流中間人
裕隆集團今年獲利120億起跳
塑化劑假米風波 陸要印尼舉證
新台幣收貶1.7分
印尼選美皇后 嫁佐科威長子
大雨不斷 魏明谷巡視高鐵特定區
看好全球 台灣投資人信心再創新高
葡萄酒金質獎 台灣埔桃酒飄香英倫
東莞色情檯面下化 門童司機當仲介
方文山推書法戲劇 6月中公布
新加坡書展台灣館 肆一敷米漿參展
景氣轉弱 4月對策信號藍燈
蘇澳冷泉之父孫女 獲贈日據戶籍影印本
英駐台機構更名 關係正面進展
夢想資助計畫 王金平祝賀得獎人
你是誰 智慧型手機讀筆跡可知
戴錫欽大巨蛋質詢稿 柯文哲親筆回信
環島塗鴉 北市四四南村激盪新火花
員林車輛遭殃 疑遭BB槍射擊
花蓮山區大雨 落石砸車意外頻傳
諾貝爾物理獎得主賣獎牌 起標996萬
日圓跨境匯款 28日上路
李全教批賴清德 市府：不隨之起舞
迫降航特部直升機 檢修後返駐地
代工廠出包 長庚生技下架3款茶品
日本首例 川內核電廠擬重啟
競爭力排名提升 政院：續努力
大陸官媒評南海：美國切勿蠻幹胡來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
日圓貶值 賣場要求供應商反應降價
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
梅雨進帳多 明德水庫快裝滿
國際行情回穩 中鋼7月鋼價緩跌
科大挪名額招高中生 教部澄清
港股收黑 全球股市不振拖累
iPhone耐摔 老師怒砸多次還不壞
箭橋補習班歇業 4補習班接手學生
北加州人骨 查為33年前失蹤瑞典交換生
大陸醫師辛苦 6成4不願子女再從醫
陸地方紀委官員辭職信 諷刺官場廣流傳
草泥馬暴走 偷喝酒大鬧北京街頭
兩岸評選中華工藝精品獎 開始徵件
大陸媒體踩線團 參訪屏東
印對USB課反傾銷稅 台不排除提諮商
日媒：片岡愛之助夜宿藤原紀香香閨
全國專題競賽 二信高中奪第3
高齡婦自然產巨嬰 醫稱驚險仍是責任
衛生不理想 光泉統一黑松即時改善
景氣轉憂鬱藍燈 跌幅金融海嘯以來最大
宜縣府：悅氏3產品限6月改善完成
郭台銘：服務所有大數據需求公司
陸投資半導體 高啟全憂心影響大
總統：台灣努力並用心保存客家文化
徐永明哭了 謝志忠：到底在哭什麼？
百貨年中慶開跑 除了優惠還要ROCK
愛爾蘭挺同志婚 教廷國務卿失望
聯發科賣阿里巴巴ADS賺1.46億元
國際足總涉弊端 瑞士警方查扣文件
接軌國際 三創證照獲美大學認證
中常委籲徵召 朱立倫重申尊重制度
國民黨立委提名 通過呂玉玲陳建閣
復航理賠推三阻四 高市立委怒批
夏季冰品戰 第一波主打霜淇淋
大陸高端旅遊團抵台 6天團費4.4萬
北市：政院允諾陸保廠2地有償撥用
大數據時代 落實雲服務信賴機制
台灣虎航再開台北大阪 來回只要3800元
電力電信設備占人行道 雲縣府要求改善
韓美日擬施壓北韓 重回談判桌
松菸文創爭議 蔡明忠：不委屈
陸保廠蓋社宅 政院：有償撥用
桃連區技優甄審放榜 錄取率6成6
駁徐永明 蘇嘉全：蔡英文不會承諾徵召
澳洲擬撲殺無尾熊 動保人士反彈
江宜樺：儒家思想可與憲制民主銜接
臉書大秀採果樂 星赴台旅遊賣點夯
台64線民生路匝道 7/4日拆除
公館鄉農會紅棗茶已下架 可退貨
金泰希否認年內與Rain成婚傳聞
蔡明忠：金融業要公+民 才有冠軍
黃曉明微博秀結婚證 長跑5年終於結果
蔡英文：醫糾法未達共識 不宜倉促立法
微創局部人工膝關節術 治療退化更簡單
國際足總醜聞纏身 6高幹涉收賄被捕
陸保廠基地有償撥用 北市編54.7億
美極了 澎湖青青草原長滿白色菇
端午連假 交通部首重國5疏運
西港香登場 蜈蚣陣入廟開館
台灣愛迪生學院 馬來西亞發明展爭光
日圓狂貶 日系品牌降價難
支付寶故障 業者指光纖被挖斷
斷電加航管出問題 比利時空運停擺
中韓FTA將簽 經部拚貨貿談得好
紅棗茶受牽連 公館農會接受退貨
近年層級最高 美助卿芮福金將訪華
外幣結算平台跨境日圓匯款明上路
二技申請入學資訊 開放上網檢索
大陸簽下亞銀貸款 興建新疆邊城設施
防腸病毒 澎湖宣導列車啟動
基北免試棄量尺 教部：模擬過可行
重溫美好時光 知音合唱團老歌新唱
侯孝賢：舒淇懼高 改劇本
土銀天津分行開辦人民幣業務
澳洲果昔品牌登台 亞緻進軍飲品
脛骨平台骨折 關節鏡手術傷口小恢復快
穆迪：大馬面臨雙赤字危機
北市高中職校長遴選 未來採OΔX制度
憶亡兄 日翁跨海來台尋70年前成績單
新壽10億標下高鐵台中站土地
馬總統提南海和平倡議 學者：言所當言
稽查環境差 三皇生技：已改善
結合雲端 ＸCard帶著便利就醫
逮獲通緝犯 兩警充當月老
王品夏慕尼10週年 年輕客層增
郎世寧特展傳邀教宗 外交部：故宮說明
財政部：地方闢自治財源宜整體考量
網銀慈善音樂會 電音女神姐姐中市助陣
台驊大眾合作 水蜜桃蓮霧直銷赴滬
國際足總涉貪 約旦王儲表示難過
客機險撞中非高山 法航遭調查
南海和平倡議 印尼媒體肯定
優勢互補 大陸台商籲組華人聯合艦隊
故宮澄清 郎世寧展未邀教宗
大巨蛋逾期遠雄提仲裁 北市：不需要
洪秀柱:廢死不可 同性婚姻不反對
陸8省區黃色旅遊警示 陸委會解除
醫療費用排名 洗腎第一
美元強日圓貶 台幣跟貶
氣候變遷持續 聖母峰冰河恐消失
大陸擬規劃 加速發展軟體大數據產業
鋒面遠離 28日全台降雨趨緩
登武道館開唱 五月天Nico直播宣傳
喬治克隆尼：熟齡男不搞怪才帥
駐瑞典代表處受邀參加國際教育展
被控組織賣淫等三罪 梁耀輝不認罪
英女王：將舉行公投 決定在歐盟去留
大埔張藥房成停車場 警：加強取締
香格里拉對話 星總理將發表演說
新北包種茶賽 坪林農奪特等獎
法網女雙 莊佳容晉級次輪
豪雨農損 下修至3192萬元
明進財6號回港 船長讚海巡護船
今彩539開獎
企業資料被駭代價增 平均380萬美元
陳菊巡視輕軌 8月試營運到高雄展覽館
大福彩開獎
中華電LINE貼圖 1天200萬人下載
大陸工程：中捷復工未定 何來求償
美防長卡特將出席香格里拉對話
陸降日用品進口關稅 萊雅降價吸客
大陸城市公營單位員工 平均年薪28萬
歐盟文件：IS可能偽裝難民潛入歐洲
國會開議演講 女王：習近平10月訪英
女排亞錦賽 中華不敵韓國將爭銅
日飲超過4杯濃縮咖啡 歐盟警告恐傷身
台哥大撤出文創大樓 倪重華：沒收到公文
路未通 高市桃源樟山國小28日停班課
殺手鯨現東京灣 日海巡對船舶發警報
印尼調高鋼品關稅 經部擬雙邊管道因應
國際足總蒙羞 主席5連任決心不變
敦南小金雞達爾科技三度赴那斯達克敲鐘
馬力斯7局無失分 統一擊敗中信
今彩539 頭獎無人中
松菸案細節仍在談 三方進行順利
大福彩 頭獎槓龜
俄稱 國際足總涉貪不影響2018世足
國際足總涉貪 美起訴9高幹5企業主管
大陸國家賠償 自由被侵犯每天1千1百元
錦織圭挫對手 晉級法網男單3輪
巴黎先賢祠 奉入4名反納粹運動人士
數位社群時代 白宮新聞組織轉型
女排亞錦賽 中華和泰國28日爭銅
歐巴馬擁抱網路 領先數位競技場
陳致中主持廣播 設計橋段間接扣應扁
台菲漁業執法諮商 釐清無害通過要件
歐洲欲與希臘協商債務 美警告勿錯估
新北6月國際文教月 周周有活動
新住民二代人才培育營 提升國際競爭力
國民黨可以休矣
「第三勢力」應先整合
電子發票愛心捐 義美率先響應
移民署行動胖卡 免費e教學
外籍攝影師超愛台 義賣作品助弱勢癌友
網路牽情緣 內蒙郎為愛來台展藝術人生
臺博館「新」生代服務大使 母語導覽台灣知識
台灣故事島 發掘在地「新」感動
高屏警方涉嫌收賄包庇砂石業者 遭檢警偵辦
超薄0.49cm Sony全新BRAVIA電視五月開賣
景氣轉藍燈 毛揆促及早因應
臺博館「新」生代服務大使 母語導覽台灣知識
IMD評比 台經濟表現躍升第9名
英前首相布萊爾 辭中東特使職
休士頓洪災5死 德奧兩州共18人喪生
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
希臘債務協議樂觀 歐股大漲
美司法部長：足總被捕高官腐敗世界足球
國際足總下令11名涉貪幹部暫時停職
法網 柏迪奇擠進3輪
美股反彈 那斯達克創新高
美元升值 油價持續下挫
美軍方錯誤送出活性炭疽熱樣本
聶隱娘比利時首演 獲滿堂彩
侯孝賢下部電影 想找舒淇演台北河神
合庫銀與JFC簽署合作協議
政策拉抬 投信：陸股不漲也難
信用交易擔保維持率提高 6月正式上路
小企業商機平台 台加入企業歐洲網絡
馬克雅可布新品牌代言人：老牌女星雪兒
美媒：二戰英雄飛行員雙橡園會晤
美防長：持續南海合法飛行通航
美股反彈 台股上攻看量能
需求升溫 高效多晶太陽電池價漲
前巴西足總主席涉貪 瑞士被捕
U2經紀人死亡 巡迴演唱蒙陰影
台北電腦展 智慧科技應用9亮點
加人罹癌人數未來25年增40%
陸股造福 台今年首位億萬富豪誕生
新北騎樓整平 施工熟練速度快
總統早起 晨陪國小學童跑3千
阿里山辦特展 重視龜類保育
台企尬電商 大陸實體店主打體驗
平板電腦超夯 逾半數英家庭都有它
韓防疫漏洞 MERS疑似患者出境赴陸
高溫上看34度 留意午後雷陣雨
美國豪客 用餐近3千元小費給6萬
大雨特報 台中彰化台南注意
韓國最貴土地 首爾明洞自然樂園
台股開盤漲54.50點
夏日防登革熱 巡倒清刷好習慣
鹿（日含）圓夢 與偶像陶(吉吉)合唱冬季申奧歌曲
香港再次成功發行伊斯蘭債券
香港全球競爭力排名第2
德國鐵路公司擬大規模採購大陸高鐵列車
人工皮方便 傷口深不適用
金門迎城隍線上直播 全球看得到
小時胖長大瘦不了 暑期減重班開跑
五月天8月登日本音樂聖地武道館開唱
Avago擬娶親 PA股大漲
新台幣早盤升1.18角
澄清土地清倉說 高廣圻：推動活化
魏哲家：與客戶繼續合作共創未來
美聯航機上wifi 國際國內攏A通
鴻海登半年波段高 百元近在咫尺
總統陪學童跑3千 衝終點線
經濟部：耗水費擬明年1月開徵
日20縣市招手 好吃好玩一次看夠
美調查：少為錢爭吵 夫妻性生活愈美滿
囂張小偷 威脅交密碼否則上傳照片
朱立倫：總統初選須按機制進行
走路玩手機 美民眾踩到蛇尾巴
言論生波 胡博硯退出時代力量
台積支出大增 對自己與客戶有信心
美中學生學華語 還演西遊記
屏東百年產業變遷展 28日起展出
全美第19州 內布拉斯加州廢除死刑
台積16奈米量產 效能勝對手
智慧化 GM添安卓和蘋果車載資通訊平台
食品連環爆 高市議員促成立食衛處
醫：MERS朝有效率有限人傳人演變
ETC官司移行政法院 遠通抗告
疾管署派醫師赴韓 考察MERS疫情
世界最酷10大綠建築 北投圖書館入選
台股電子走堅 收復9700
韓防疫漏洞 台加強監控韓發燒旅客
護食安 多維彩碼追溯系統問世
陸來勢洶洶 台積：創新保領先
日勝生青年宅 新北突擊檢查
媒體物化女性 防暴盟籲拒看
盼助救災 6腳機器人仿生物恢復力
遊阿里山步道 遊客打卡抽獎
美軍22人接觸炭疽熱 急治療無感染跡象
繼鳳梨 蝦苗飼料疑遭陸方驗退
王建民7局失2分 本季第2勝
魏思炯：企業成功 策略還是要變
全國小學田徑賽 新北選手授旗出發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美參議員訪越 聚焦TPP和南海議題
中國核電下週上市 大陸A股市場添變數
醫院內餐廳空氣品質 立委要求列管
(匯)豐：亞企積極用人民幣 台灣第2
國民黨總統初選民調方式 6/2前討論
尼加拉瓜今年經濟成長可達4.7%
跑行程遇老人不適 賴清德出手助
IMD國家競爭力 南韓排名第25
安室奈美惠MV 一指互動好好玩
研華看好物聯網 不放棄代工
洪秀柱：若不辦公辦政見會 7百萬還我
赴中東自助遊入境 排除染MERS
金管會：設APP鼓勵民間加值運用
今年首季尼加拉瓜僑匯成長4.3%
偷車牌貼膠變造 眼尖警識破
NBA西區決賽4勝1敗 勇士進軍總決賽
宿舍太貴 世新遭指坑殺陸生
王建民回穩 連2戰勝投
推社區規劃師駐點計畫 北市擬設5點
國際軍進攻ISIS 大陸人參戰引關注
107年起備用容量率低 恐有缺電風險
研華接班梯隊 2年內成形
俄羅斯金屬加工展 台工具機受注目
腳底長雞眼未妥治療 腳趾惡化截除
太入戲了 韓星朱鎮模新劇無法自拔
新台幣中午貶 1分
疑包庇砂石車 廉政署調查3官警
中市下大雨 多處路面出現積水
連6年蟬聯5星民調 傅(山昆)萁感恩捐薪
美國反腐 查摩根大通與王岐山通訊紀錄
研究：癌瘤會影響骨頭 助癌細胞擴散
駐大陸外國記協：大陸外媒報導環境艱難
專挑馬自達下手 警破竊車集團
行動產業流血競爭 宏達電拚突圍
因應MERS 毛揆促加強監控
MERS疑似病例 隔離檢驗後排除
蝦苗飼料疑遭陸驗退 調查業者
駐韓美軍：已銷毀活性炭疽桿菌樣本
南鐵案開庭 居民籲重啟環評
擋拆華光社區案 被告出庭群眾聲援
民進黨國防藍皮書 林郁方：誇大不實
台北電腦展 智慧科技創新創業展能量
英駐台機構更名 外交部：更符合作內涵
台灣大推廣e帳單 環保減碳
台積今年16及20奈米產能倍增
「LINE 鬥陣英雄」雙平台上架
3官警疑包庇砂石車 廉政署調查
若無關醫療 矯正署：扁活動應經允許
李全教:台南議會定期會6月恢復召開
燒車又搶車 男被捕後呼呼大睡
網路電話恐嚇立委 1男遭逮
4大助力 投信：台股萬點不是關
美調查 要小摩提供與王岐山等通聯記錄
送愛5公益團體 遠傳打造專屬APP
103年公務員懲戒 警察酒駕最多
北市消保官稽查 7戲院不合格
日圓兌美元 125是關卡
張志軍訪金 毛揆：互動常態化
賴清德救助老人 李全教:不要只救1人
盜伐變賣國有林木 山老鼠26人起訴
外交部國際青年大使 名單出爐
共和黨角逐白宮眾 希拉蕊老神在在
景氣轉藍燈 毛揆促及早因應
挺房地合一修法 國民黨希望休會前完成
睽違40年 勇士再闖NBA決賽
義美響應電子發票隨口愛心捐助公益
漁船遭菲登檢 毛揆促表達立場
豪雨侵襲損失 可辦稅負減免
聯合國：非洲24國面臨糧食危機
台股收盤漲19.30點
初選民調 國民黨：盡速徵詢洪秀柱
白宮前法律顧問訪台 聚焦人權
裸體打高爾夫球 宏?董座黃少華想挑戰
台電示警 停限電危機提前至108年
台股站穩9700點 收漲19點
深夜自撞翻車 老翁輕傷妻截肢
6月台指期漲69點
懸空大違建拆了 居民鬆口氣
傳中共陸軍建登陸艦 發展獨立運軍能力
睽違40年 勇士進軍NBA總決賽
6月電子期金融期齊漲
宏捷科登百元俱樂部 躍居PA新股王
從聶隱娘看文創 國發基金效果待檢驗
端午疏運 國5實施高乘載
怎維持現狀 陳師孟：蔡不談是敗筆
藍鵲媽護子振翅擊路人 動保處籲共處
竊30元及3顆包子 男遭判刑7個月
缺水地區 新投資案擬規定用再生水
供電吃緊 下一個挑戰在7月
毒蟲缺錢買毒 盜竊龍柏賤賣
北市公宅學子創意競賽 最高獎15萬
美食再升級 外籍主廚到中市客座獻藝
胡博硯退黨 時代力量：祝福
海鮮加美景 將軍漁港再拚觀光
故宮特展傳邀教宗 外交部：應是誤會
南橫隧道工程坍方 道路中斷
官警涉收賄包庇違規砂石車 檢警偵辦
婦人走過鬼門關 補過母親節慶重生
高市交大副大隊長收賄 涉縱放超載砂石車
梁國新：兩岸面板採購 量轉質發展
台股站上9700點 量能再逾千億
開徵耗水費無共識 立院擇期再審
轎車疑闖紅燈 連環撞4人傷
4G開台週年 中華電：消費者受益最大
數百居民反酸洗廠 陳菊允建照把關
攜程網遭攻擊 網站APP掛掉
精簡大法官試委 送朝野協商
白為民：採購台灣面板45億美元
找回大戶 曾銘宗：不能矇眼處理
三大法人買超台股 16.08億元
內政部：產業替代役 薪資分3階段
打卡分享不過癮 現場即時直播最夯
員警勸導幫帶娃 毒蟲母誓不再碰毒
面板女王：台灣情勢 大陸有很多擔心
幫短期陸生找宿舍 大學反倒賠
涉共諜案領退休俸 朝野修法無共識
百年古厝紅檜家具不見 屋主報警
留美陸生8千人遭退學 主因不誠實
落石砸死返校女師 教長悼念
裝設電話節費器 男專騙老翁
智慧手機市占 蘋果升三星下滑
張孝全扮殺手 台北電影節眾星雲集
124日圓兌1美元 12年半來新低
MERS疑似患者赴陸 南韓追蹤接觸人士
永成偽劣油案 蔡鎮州200萬交保
中市稽查茶飲工廠 農藥殘留都合格
馬勝集團涉吸金 調查局查扣6千萬
潘孟安施政滿意度名列4 越洋感謝
疑MERS病例赴中 查是否接觸台旅客
香港追蹤南韓MERS病例
洪秀柱自爆收過情書 卻提筆改錯字
老翁騎鐵馬誤上快速道路 警助返家
滬股暴跌6.5% 退守4600點
反南鐵東移成員 赴民進黨中央陳情
新北果雕賽結合餐飲 創附加價值
台人越南設詐騙機房 專騙陸民
日男星今井雅之癌逝 酒井法子感念
朴泰桓違禁 亞奧會收回仁川亞運獎牌
陳琦豐領兄弟二軍 謝長亨轉任顧問
這不是符咒是bug 簡訊讓iPhone崩潰了
大中華數位設計大賽 雲林3大生奪冠
白晰非唯美 黑皮膚美女人氣高
新台幣收貶7.6分
協助企業智慧化 新北開辦5學院
疑與女兒口角想不開 警及時挽救
新疆天然氣產量暴增 60年成長3萬倍
大陸網站連凸槌 支付寶故障攜程網癱瘓
史瓦濟蘭大使訪彰縣 感謝募款建水庫
台南就博會30日登場 職缺破萬
港粵電影 有望同步上映
全球傳愛 周大觀基金會表揚19鬥士
A-Rod三分彈 打點躍居MLB史上第3
尼泊爾災民斷糧 驢馱賑糧跋涉深山
借道寺廟通行 法院判准定讞
中華電衝刺4G 擴建啟動
日股連10紅 改寫1988年來最長漲勢
聯想發表2款消費型筆電
蔡英文訪美 逾3成民眾認為對選舉加分
工研院新創群英會 高繼祖任會長
執政獲4星 朱立倫：我會加油
新一季瘋台灣 Janet放閃激吻老公
嘉義女子失聯 溪畔尋獲遺體
聶隱娘風光走完坎城紅毯 然後呢？
北市木柵路段 將試辦行人專用時相
中市護苗掃毒 帶回藥頭藥腳逾80人
遠見民調3星 林右昌：基隆進步空間大
白為民：不論那個黨當政 盼兩岸合作
表揚模範母親 總統唱媽媽歌哽咽
呂慶龍推動與史特拉斯堡教育交流
僑務委員會委員長陳士魁訪溫哥華
玉荷包荔枝 金門同步嚐鮮
桃園婦幼商品展 4天推好康
大學指考 約5萬7千人報名恐創新低
五星港式荷葉粽 嘉義限量上市
經部3度擴增綠能推廣目標 商機近兆
屏東大學與91所高中職 締結夥伴關係
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
南韓MERS累積病例 全球第5
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
澎湖藝術人文教學深耕成果 開展
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
看好中台灣市場 平價品牌紛進駐中市
陳勁初籲台產業應由創新導向
防大陸政策轉彎 台東鳳梨釋迦嚴控管
泰國黃衫軍6領袖遭判2年徒刑
頂級白蘭地遭竊 酒商暗牆藏贓貨
宏達電M9新色 桃紅金上陣
陸股帶衰 港股挫低
嘉義加水站檢驗 10件檢出微生物
就是要佛珠手鍊 男連偷3次被逮
大陸海警船釣魚台12海里線巡航
繼續吵南海 北京批美國選擇性失聲
陳文茜：要學以致用 念錯系趕快轉
郭伯雄弟轄陝民政廳 挪4.5億救災金
菲今年首季 經濟成長放緩
中市抽驗肉粽食材 2週內公布
南迴鐵路電氣化 預計109年通車
參加服貿協定談判 鄧振中6/2啟程
老翁自覺鬼神在旁 路易氏體失智症作祟
藍綠議員批公宅政策 北市：強力溝通
中華電OTT關鍵 蔡力行：投資內容
民調：34%盼王金平選總統
陸能源局副司長涉貪 藏匿現金11億元
南韓疑似MERS病患 曾經港赴陸
遠傳4G滲透率 電信三雄之冠
河南失蹤兒安置養老院 半年暴瘦亡
台船又遭菲國公務船騷擾 海巡派艇救援
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文化大學後山落石 2女學生擦傷
馬公市區主要道路延長管制停車時間
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駛入台菲重疊海域 台漁船險被扣
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朱立倫會洪秀柱 重申遵守初選機制促
中華電4G市占 穩居市場第一
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電影結合文創 導演盼政府媒合
苗栗銅鑼市區警匪追逐 民眾虛驚
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MSCI半年度調整 盤後生效
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駐法代表處酒會歡迎世界動物衛生專家
偏鄉教育 吳思華：加強3措施照顧師生
1999翻譯 北市：提供精確在地資訊
成長疲弱 各類製造業景氣68%衰退
中美洲地理資訊提升計畫任務團訪薩
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馬總統6月3日與美視訊會議
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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汽車傳動廠和大 業績估創新高
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蔡英文訪美 洪秀柱：慎言南海議題
陸股暴跌 10分鐘5個月薪水蒸發
偏鄉金融 農漁會服務直逼郵局
空軍雷虎小組 新領隊朱志良上任
藍盼過大法官房地合一 不排除開臨時會
韓MERS再添2例 患者增至9人
個股表現 指數平盤游走
台中國際旅展 百萬旅遊商品大放送
陸南海掀波 美防長重申捍菲承諾
范冰冰李晨貼親密照 戀情公開
再展風華 世貿觀景台即將對外開放
豔陽天 全台紫外線達危險級
華潔洗滌工會抗議低底薪加班工時長
菲男持手榴彈企圖搭華航赴美 被捕
房地合一修法逕付二讀 尚待協商
預防近視 新北小二生免費視力篩檢
台大金山分院 加強守護北海岸
警亮槍證明身分 違停女傻眼
台畫荷大師揮筆 阿根廷醫院添彩色
出遊蒐情報 網路論壇勝旅遊書
不識貨 偷百萬小提琴放工寮
基北區會考量尺分數 6/5開放查詢
南橫持續坍方 預計6月1日通車
國民黨青年團盼降投票年齡搭不在籍
台聯黨團：4問題食品商 只遭輕罰
新機車掛舊車牌 警存疑查獲贓車
找槍手參加入學考 美起訴15名陸生
兩會會談 陳德銘：爭取6至7月舉行
林永樂：總統視訊與小英訪美無關
油價連3跌 下週估降4角
大雨過後艷陽曬 後龍瓜農損失慘
火山爆發 鹿兒島觀光不受影響
MERS診斷工具箱 韓研究組全球首次開發
宣導及尿篩奏效 學生吸毒降
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謝和弦MV穿婚紗 搞笑嬌問美嗎
范冰冰公開與李晨戀情 18年首次
新台幣中午升1.51角
漢微科董座：今年業績增25%至35%
登龜山島身體不適 一遊客無呼吸意識
新屋火災案斷水原因 水車移動無法供水
監院百年展 36天參觀人次7462人
新制服遭指悶熱 中華郵政1個月內檢討
千里結緣 北高木柵國小締姊妹校
陳德銘盼下半年訪台 會台灣創客
與美學界視訊 總統將發表台美關係演說
批美迫配合 陸媒：中國不是寵物
陸客占7成 日本考慮提高簽證費
日口永良部島火山噴發 居民撤航班改
斗六1男子未戴鑰匙 攀頂樓不慎墜亡
新屋違建火噬6消 8人涉包庇被訴
金控股東會起跑 元大金打頭陣
高雄樂器行老闆命案 2嫌判無期
Google新系統 Android M亮點一覽
南韓證實MERS病例增至9人
愛心無國界 募萬雙鞋送非洲貧童
鄰接區執法 外長向菲方強烈抗議
嘉義縣議長贊助國片 贈票弱勢團體
日圓趨貶 偏光板廠成本降
國防部：法軍艦經過 軍方全程掌握
謝依涵難以教化 高院更審仍判死刑
韓媒：入境大陸韓疑似MERS病例確診
南海和平倡議 新加坡學者肯定
新屋案救火突沒水 主因水車移動
李述德陳述大巨蛋案 北市待柯文哲批示
孕婦流血 深圳醫師卻在打架
傳外商併購 矽創：謠言
台歐盟經貿合作 總統盼盡速協商
香格里拉對話 李顯龍提世界和平建議
科學家靠光 幫失憶老鼠找回記憶
內政部關懷傷殘弟兄 鼓勵走出戶外
范冰冰李晨認愛 黃曉明：不用謝我
初任薪資2萬5 服務業職人占比增
提升日月潭觀光 國有地規劃開發
立院三讀 放寬政府投資高鐵上限
北京買車更難 研擬有車位才准買
大巨蛋案 李述德：北市應重行調查
美富婆毒殺自閉症兒子 遭判18年
台北熱 中午35.2度
Hydis員工抗議 元太籲回南韓處理
大巨蛋案 北市：最快下週移送法務部
東莞超商飲料遭注射毒鼠強 1死4中毒
父子換肝成功 完成出遊夢想
台股收盤跌11.77點
北市機車停車格 研擬收費
拿漁網抗議孫亞夫 台聯撲空
股市賺飽轉戰房市 北京有人一買30戶
金門迎城隍音樂會 感恩惜福
林中森：兩岸共同行銷 抓一帶一路商機
大馬：偷渡客議題將提東協討論
起司洞孔之謎解開 別再怪老鼠
合宜宅貸款 新北要求日勝生立即協助
台股狹幅整理 收跌11點
美發現共軍南海人工島設機動火砲
立院三讀 油電糖水納公保年金制
6月台指期跌26點
立院三讀修改制標準 員林頭份可望成市
尾盤爆400億元大量 台股收小跌
王駿嶽逾千礦石 捐贈科博館
6月電子期金融期齊跌
制憲改國號台南隊 蛋洗台南議會
林佳龍：中市社會住宅4年5000戶
印尼血汗硫磺工薪微薄 毒氣中討生活
反空污 環團6月6日串連遊行
學童重金屬偏高 民代憂焚化爐
韓疑似MERS個案赴陸 台3劇本因應
勞動部：第一份工作平均薪水2萬5千
購物中心試賣首日 一度傳電梯受困
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港學者：MERS未嚴重失控
陳德銘：兩岸不團結 會被天下恥笑
頭髮遭印刷機捲入 高職女學生受傷
中央允補助800億 中市議員要求落實
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三大法人賣超台股 19.49億元
香格里拉對話 美防長發言備受關注
北市幼兒足球賽 30日開踢
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上錯女友鄰居床 醉男性侵判刑確定
廣場很多都不廣 大陸整治地名亂象
韓MERS拉警報 首名患者疑超級傳播者
挑戰龜山島上千階梯 翁命危送醫
紅豆水變毒品 內藏K他命
台北飆高溫 35.7度
勞動部：產檢假依需求可擇半日或時計
宏達電攻低價市場 雙卡新機2連發
投資中國風險日增 台商嘆大陸錢難賺
網傳眼鏡蛇遭放生 苗栗消防局：無異狀
17國代表齊聚泰國 討論東南亞移民危機
南韓爆發MERS 世衛提醒各國監控疫情
美誤送活性炭疽熱樣本 18實驗室恐中獎
孫亞夫堅持九二共識 否則協商可能中斷
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傳陸近期開放海外投資 可買股票房產
學費調漲截止 多所大學送件
陸股跌就免費 上海火鍋店接客500名
全美拼字大賽 連續第2年平手落幕
迦樂醫院火警偵破 病患要菸不成縱火
阿拉斯加外海規模6.8地震 無海嘯警報
機車格擬全面收費 北市交通局否認
主計總處：去年2成3廠商調薪
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股王不小氣 去年薪資成長至少 2成
新德里機場空運倉儲放射性物質外洩
六輕2張許可證 資料不全退回補件
組陣頭鬧事 改槍鞏固勢力遭逮
金門迎城隍 遶境祈福
陸官媒：南海執法船驅離大批侵權外籍船
瑪麗亞凱莉拒再參加美國偶像節目
登龜山島不適 前彰化縣議員不治
日系商品降價咖啡 經部暫沒打算再邀
陸股暴漲暴跌 券商系統故障投資人怒
納粹重大罪嫌 加拿大逝世
關切MERS 台專家抵韓疾病管理本部
高捷轉虧為盈 首4月盈餘268萬
人民幣成大陸與亞太跨境支付第一貨幣
誆稱下海搏同情 拯救援交女遭騙
大陸確診首例輸入型MERS
大安高工實習課 女學生頭髮捲入機器
國中實驗課 醋酸飛濺眼睛送醫
德里機場倉儲放射性物質外洩 2送醫
新北蔬果稽查 農藥二氧化硫超標
日股氣勢如虹 連漲11天
虐待男友吞海綿 法惡女得關18個月
電腦展 日月光首次參展秀SiP
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
技專校院會議 提升技職教育品質
谷歌新服務 無限免費存相片和影片
兒童設施管理 中市訂自治條例
追查MERS疫情 韓擬派人赴陸調查
北市驚傳國小女童校內遭割頸不治
數位文創迎匯流 台灣大：發展重點
台灣設計展 10/17宜蘭登場
南海和平倡議 菲專欄作家肯定
台日觀光交流 年迎500萬人次
大陸：韓男MERS確診 發燒39.5度
前行政院長官邸 取名金華圓夢園
印度首都機場傳輻射外洩 已受控制
LINE TV台劇夯 收看人次破230萬
亞非會員國挺 FIFA主席可望連任
馬祖藍眼淚 李安盼有機會親睹
藉消災解厄詐財 紐約華埠騙子認罪
南韓通報MERS 世衛未建議旅遊限制
復旦宣傳片 製作人：「參考」東大
台北文創賞百萬徵創意
隋棠懷孕胃口好 胎兒太巨大
北市女童遭割喉 榮總：急救中
馬公觀音亭海域 31日泳渡澎湖灣
夏張會場外衝突 警掃蕩天道盟
廣東確診MERS個案 港府過濾接觸者
南韓男子帶病入境 大陸網民認為很故意
前進光州世大運 237國手歷屆最多
偏校困境 吳思華承諾研議解決
香港商貿會冀與台簽定經貿安排
家事煩心 菲士兵持長槍劫公車
港股連3黑 月線收跌
大學調漲學費 23校申請
巴勒斯坦促國際足總 開除以色列
慣竊偷水龍頭 師生怒水資源浪費
瑞銀7月在台推出顧問諮詢服務
食在安心 巴黎高級餐廳驚見開心農場
忍無可忍 喀麥隆人捐1億打叛軍
北市國小女童遭割頸 疑凶落網
陸首起境外MERS 同機旅客未入台
女組販毒集團 同一警查獲2次
兩岸現狀 高孔廉：反對黨敢講不獨嗎
推廣樂活產業 雲林建構網路平台
林右昌表揚女童軍 勉勵團隊精神
台中治安數據改善 林佳龍肯定
雙流國家森林遊樂區 停車費降50元
中國大陸向世衛通報首起MERS
建成圓環公民咖啡館未邀里民 北市抱歉
國小女童遭割頸 警逮犯嫌偵訊
慈善基金會作掩護 暴力索財物被逮
韓MERS疫情延燒 行政院籲勿驚恐
離島觀光賭場條例 另訂期協商
愛之味京泰再攜手 投審會准了
安華高併博通 不影響聯發科
北市女童遭割喉 學校將說明
力旺前4月每股純益2.82元
美共和黨籍前眾院議長遭起訴
非法外勞想逃 身材壯碩卡天花板
浮洲合宜宅爭議 日勝生提5大承諾
國際足總陷涉貪風暴 主席籲會員團結
高雄煉油廠年底關 陳菊：嚴把關
泰准許 美軍機自泰境起飛搜救船民
遭割頸女童 恢復心跳
23大學擬調漲學費 史上新高
台中筏子溪 水利署續爭預算整治
設農業博物館 雲縣議員：向中央爭取
防韓MERS疫情 桃機防疫啟動
大陸電力央企合併 核電巨頭問世
助海砂屋都更 新北設網路專區
女童氣管斷裂 有心跳無意識仍危險
女童割喉案 柯文哲晚間專案會議
MERS驚魂 香港將隔離接觸者
印度熱死人 20多年來最嚴重
中市公車車禍 兩傷者骨折送醫
隨機割女童頸 疑凶稱幻聽且壓力
機組周末逐步恢復正常 下周供電免驚
新台幣貶向31元關卡 日圓未脫離貶勢
部落旅行 原民專列6/6首發
澎監典獄長莊能杰獲榮譽縣民證
學生校內遭割頸 校方一問三不知
李永萍：兩岸攜手 讓小確幸有中華風味
遭歹徒襲擊 王燕軍：交警方處理
苗縣府：新東大橋放生毒蛇 應屬謠傳
解放軍查處浙江省軍區前司令員
馬航裁退員工 大馬政府幫忙救
行銷澎湖之美 大陸交換學生任宣傳大使
學生遭割頸命危 校方回答空洞跳針
高孔廉：解讀美發言對綠釋善意有問題
已故天王麥可夢幻莊園 30億元求售
曾銘宗：保險業今年獲利 可望創新高
女童割頸案 犯嫌自行報警就逮
追查MERS 南韓決定派調查官赴陸
柯震東站台促銷 粉絲秒殺更生香腸
脫北者警告：北韓駭客有能力殺人
女國中生遭2男接連性侵 產下男嬰
學童割頸案 犯嫌冷血沒道歉
桃園1月子中心 5嬰染呼吸道病毒
女學童校內遭割頸 同學嚇壞
新屋球館大火 動力分導器關閉水線扁塌
抗愛滋 辛巴威去年送保險套逾1億枚
印度總理愛瑜珈 規定官員動起來
陸領隊稱澎湖治安差 議員斥離譜
蔡英文訪美 李登輝：可和美交換意見
法網男單止步次輪 盧彥勳肯定自我
防制詐騙 毛揆促強化聯防機制
小二女童課後上古箏 校內遇割頸
國際足總大會接獲炸彈威脅
割女童頸 犯嫌曾任保全獲好評
阿里巴巴次日送達 年內增至50城
MERS蔓延 韓媒：秘密主義造成
女童遭割頸 柯文哲：盡快設專案小組
世衛：韓MERS病毒未變異 未持續人傳人
陸2016跨境電商總額 上看32兆
瑞銀顧問諮詢服務 7月推出
政府砸36億 建立與矽谷新創夥伴關係
專業投資人買外國債 更方便
王陽明黃鴻升 宣傳角頭尬籃球
國際足總醜聞 英擬杯葛2018世界盃
西南風盛 30日大台北高溫可達36度
接見慈暉獎得主 總統肯定感佩
今彩539開獎
天津客車墜河 3死
大樂透開獎
今年全球經濟成長率 略降
炸彈警報解除 國際足總續開會
美首季GDP萎縮0.7%
傳美德聯手監視 比利時展開調查
首家電子支付申請 歐付寶搶頭香
英相：FIFA主席下台 愈快愈好
蔡英文訪美 數十名自稱支持者送機
香港議員梁國雄被拒進入馬來西亞
奈及利亞新總統布哈里就職
越南與歐亞經濟聯盟簽FTA
沙什葉派清真寺附近汽車爆炸 4人喪生
美10大高薪女CEO 雅虎梅爾叫我第1名
遭割喉女童手術 生命徵象穩定
大陸股市風向球 股民：炒股跟黨走
大樂透頭獎槓龜
大樂透連16槓 頭彩上看4.9億
割喉案 女童上完才藝課遭鎖定
歐盟對陸太陽能業展開傾銷調查
今彩539頭獎槓龜
女童割頸犯嫌 從無人守學校後門闖入
女童割頸案 犯嫌胞兄代弟道歉
割頸犯嫌留置 氣憤民眾聚警局外
甘肅小學教師性侵26女童 遭處決
性侵假釋犯掙電子腳鐐 新竹台中各1起
香格里拉對話 李顯龍：台獨是不可能的
香港調查MERS疑似個案
學童遭割頸 丁守中擬修法加重刑責
港民主派議員 大馬拒入境後遣送
林英傑優質先發 兄弟逆轉勝犀牛
印度上年度經濟成長7.3%
大幅下修 美首季GDP萎縮0.7%
日本口永良部火山噴發 島民全撤
歐盟對台太陽能產品反規避調查
奈及利亞新總統就職 在野勝選第一人
蔡英文將訪華府 美先期鋪陳立場
女童割頸案 北市加強巡邏密度校園門禁
蔡英文訪美 盼交換經貿兩岸意見
台學者：李顯龍重視台灣在區域整合角色
女童割頸案 柯文哲：6月派輔導員入校
遭割喉女童生命徵象穩定 警政署指示加強校園安全
女童割喉案 總統：非常震驚痛心
急救19小時割喉女童不治 宋文舉哽咽
蔡英文30日抵洛杉磯 上百僑胞歡迎
美斥責陸南海築島計畫 侵蝕區域安全
分析：複製成功經驗？看馬英九「南海和平倡議」內涵
歐盟要求會員國接納四萬名國際難民
南韓證實 MERS病例增至12起
金正恩妹金與正公開露面 或已產子
陸太陽能板涉冒充台灣產品銷歐 遭調查
支持恐怖主義 美正式除名古巴
妥善處理華府關切 蔡英文重大挑戰
歐股收黑 德法股市跌逾2%
瑞士名將費德瑞和瓦林卡 晉級法網16強
無視貪污醜聞 布萊特再度當選FIFA主席
荷蘭總理：俄國提黑名單 反制歐盟制裁
FIFA：俄國和卡達將主辦未來兩屆世足賽
義國海巡隊：3300多人地中海獲救 17死
沙國清真寺再遭攻擊 油價大漲
經濟利空 美股收黑
以為象徵不分離 巴黎橋愛情鎖要拆了
民調透露法人心事 無奈接受歐盟
休普萊特高球賽首輪 李旻並列第2
台灣播愛心 助巴國小媽媽謀生
吳榮泉投書闡述南海和平倡議
加國今年首季經濟負成長0.6%
巴西消費下滑 首季經濟衰退
新北替代役抽籤 中籤率25%
澎湖校園藝術季 青少年國樂團打頭陣
退潮回海蝕洞 金山媽祖野柳回娘家
尼泊爾強震 重創寶貴世界文化遺產
尼泊爾強震後 農村受災嚴重望天興歎
尼泊爾政局痛苦轉型 強震來襲苦上加苦
強震震垮尼泊爾觀光經濟 將爆發移民潮
台灣毛小孩調查 每3個1曾誤食
烈日高照 全台紫外線過量
西半球最高 紐約世貿大樓觀景台開放
尼泊爾強震 世界遺產傾圮令人痛心
馬公民宅中年男子死亡多時
女童割喉案 兇嫌動手不遲疑
尼泊爾強震後 台灣援助力量快速進入
青少年拾菽體驗 學會感恩和惜福
柯文哲：首要恢復重建校園安全
導演：推廣紀錄片 新北市最用心
紀錄片導入教學 種子老師翻轉教學
種子營收穫豐 賴皓韋返校再扎根
拍攝生活衝突 小學生拍紀錄片也能獲獎
新北紀錄片種子營 3年有成
另類街遊 跟著街友去流浪
一趟歐洲行 改變街友命運
大台北可達36度 全台高溫炎熱陽光強
核一專案報告 本會期難排上
國小割頸案 衝擊校園圍牆政策
有愛無礙 視障紙編捐做義賣品
國小割頸案 必看校園安全6大注意事項
電腦展 秀智慧校園物聯網
台中一市場槍擊 男子急送醫
韓MERS病例增至12人 憂病毒變異
女童割喉案 龔嫌移送士林地檢署
從叛逆學生到文化部長 洪孟啟人生轉折
柯文哲：警察表現可打99分
創櫃板新兵直興光電
遭割喉女童昏迷中 加護病房觀察
首季伺服器出貨 增13%
休普萊特高球賽 李旻首輪並列第2
日圓兌美元續貶 創12年新低
國小女童割頸 兇嫌犯案前影像照片曝光
預防染MERS 最佳方式注意衛生
新鮮人收入有限 習慣好照樣可存錢
女童割喉案 警：兇嫌曾嘗試自殺但不敢下手
男騎機車遛狗 突追逐摔車重傷
台東大武焚風 飆高溫35度
5月房市交易月減約1成 北冷南溫
韓歌手鄭容和演唱會 7月首爾舉行
大陸孕婦機上出血 飛機提早降落
美防長：希望南海爭議和平解決
火鍋業逆勢操作 氣溫越高折扣越多
美前眾院議長遭訴 疑與性侵有關
戒菸神作為 陸官方創作戒菸歌編廣場舞
台北電腦展 各式智慧穿戴爭寵
大陸券商系統當機 股民求賠
陸開墾南海違國際規範 美要求立刻停止
韓團BIGBANG 10月北美巡演
美軍誤寄活性炭疽熱 澳洲也中槍
遊覽車駕駛缺千人 交部降門檻
柯文哲：媽媽永遠都叫我回去當醫生
女童割喉案 警：嫌犯行凶臨時起意
布萊特連任FIFA主席 英相批醜陋
士小120年校慶 柯文哲：實在不簡單
電腦展聚焦4亮點 物聯網穿戴3D拚場
智齒清潔不易 必要時拔除解決問題
女童腦缺氧過長損傷嚴重 仍昏迷
南韓MERS確診患者增至13人
BBC嚴選妙聞 搶銀行要挑上午
黃金淡季 不宜追高
與韓染MERS者同搭機 港1女疑感染
總統：加強校園安全防護
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
涉走私槍械 2台人分別在菲被捕
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大武焚風 破36度
南橫坍方 布農族走古道參加射耳祭
沙鹿菜市場槍擊案 警方緝兇
NCC：網路中斷 可扣減月租費
韓籍旅客拒入MERS香港隔離營
越南經濟年度報告 預估成長6.1%
桃園機器人設計大賽 足球拚戰超精彩
國小女童割喉案 士檢訊問後聲押龔重安
割喉案女童 北榮通報放棄急救
NCC：花東年底擬提供數位視訊
女童割喉案 陳國恩：加強校園巡邏
南海爭議 陸：行動合法合理有據
遭割喉女童不治 北市副市長赴榮總慰問
塑膠袋影響 台鐵湖口北湖西線單線行車
美國防部長：陸造島破壞亞太安全
浮洲宅五大保障機制 可申請利息補貼
量販業年中慶 折扣優惠抽機票
女童遭割喉案 凶嫌龔重安聲押
美區間客機紐約上空險與無人機相撞
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堅強信仰將重建災後尼泊爾
婦女望海巷落海 無生命徵象
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想幫女童父喬機位 海倫清桃駁特權
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今年四度打虎 中共懲處35名軍級幹部
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總統參訪友善餐廳 籲將心比心
愛太濃很沈重 巴黎要拆橋上百萬愛情鎖
包場邀弱勢團體 欣賞勵志紀錄片
15名大陸學生在美作弊 遭美檢方起訴
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割喉案聲押龔重安 士院將開羈押庭
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割喉女童宣告不治 家屬傷心欲絕
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足球巨星C羅 也愛撲克牌較量
救不回割喉女童 榮總醫護難過到哭
各方圍剿 崔天凱警告華府勿重演冷戰
香格里拉對話 台學者提南海和平倡議
前542旅長于北辰 6月1日退伍
電腦展 模組廠強打Type-C產品
追逐夢想 世展會女生用羽球揮灑青春
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聯電14奈米明年量產 縮短與台積差距
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基隆男童墜落2樓陽台 嘴巴流血
大陸多政策 鼓勵本土科技企業返陸上市
張志軍見黃敏惠 盼兩岸和平發展
環署：勤清積水容器避病媒蚊孳生
美元連升2週 近一週亞幣貶
人行：大陸經濟下滑壓力增大
馬總統：贊成適當時機調水價
日本提香格里拉對話倡議 建合作平台
台北今年新高溫 36.5度
割喉兇嫌 獨居愛打電玩看漫畫
移民署鼓勵僑民辦理自動通關查驗
台北電腦展 BenQ秀智慧百貨商場
駐德處贈優良讀物予德國中學
性侵害假釋犯逃逸 檢警持續追捕
北影套票首賣 鳳小岳搭肩合照
薩民俗舞蹈赴法巡演 台灣義助機票
反伊斯蘭 美前陸戰隊員發動示威
台學者：南海和平倡議 爭議放一邊
黃信凱魔術表演 呂慶龍讚促國際交流
女童遭割喉不治 郝龍斌遺憾
女童割喉案 警研判非隨機殺人
陸客台灣部落高端旅遊團 北京首發
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老廚工提攜 助身心障礙青年就業
女童割喉案 龔重安收押
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雲林科展頒獎 日常生活發揮創意
美國通運總裁驟逝 享年55歲
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葉毓蘭：殺小孩行為應用死刑嚇阻
女童遭割喉不治 蔡英文哀慟
女童割喉案 北市：校方暫緩校園開放
打工度假 做足功課保障完整才安心
台東雜糧三寶 營養滋補活力滿滿
美專家：南海緊張 促美滿足台潛艦需求
李國生剪電子腳鐐逃脫 竹縣警全面追緝
德州洪災24死 歐巴馬宣布重災區
業師兼技檢評審 若違法屬實撤資格
新北警：落實維護校園安全工作
疑缺錢不如意 小黃司機自焚亡
野餐趣 潘若迪帶4千親子跳操
心繫MERS 蔡英文促檢討防疫
大陸首台人臉辨識ATM 問世了
陸南海擴軍 馬侃提案助印尼等抗衡
印尼盼大馬調高印傭基本薪資
佯裝發餿水桶 警破門逮女毒梟
台日藝展口琴演奏 南投好熱鬧
端午節將近 粽子預購銷量增2成
毒蟲結夥飛車搶劫 1落網1在逃
柯文哲證婚 建議錢給太太管
任性存款 兩大箱一角鈔票給你點
美5客機遭詭異綠雷射對準 沒人受傷
閱覽國考試卷80元 考選部：可修正
陳添寶紀錄片獲斯洛伐克環境影展首獎
白色陋屋 藏有老榮民一生秘密
瑞芳國中50週年校慶 朱立倫種樹同歡
女童割喉案 王昊姑姑：法律應重懲
國考考生閱覽試卷 每科10分鐘80元
陸客整形遭剝皮 韓官方訂出參考價
張志軍：陸方維護台商合法權益
男揮武士刀欲砍人 警開槍制伏
校園安全 中市加強非上課時段巡邏
南海爭議升溫 美巡洋艦停泊菲港
王信明童年森林特展 三創登場
林中森：文創商機無窮 兩岸合作契機
MERS疑雲 港女證實沒感染
洪秀柱：殺童凶手留世 不可思議
台鐵設備故障 誤逾2萬人
台南男童割喉案姑姑籲修法 殺童判死
若解僱金太低 馬航員工要上街
割喉女童不治 江蕙臉書：安息吧孩子
香港本土派示威 反對通過政改
女童遭殺害 台南全面強化校安
中國證監會：部分企業編故事炒股價
防割喉悲劇 學者籲關心疏離者
金門警方 強化校園周邊巡邏
美防長呼籲 停止南海填海造地
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陸媒：MERS死亡率高 無藥物治療
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
最後2名韓國旅客 進入香港MERS隔離營
割喉案 龔重安：若不被押就去當遊民
南韓MERS疫情 患者增至13人
曾文蓄水5成 嘉南二期稻6月開灌
桃園首座城市故事館 提供文創藝文空間
割喉案相驗女童 檢座流淚訴伸張正義
南非陸商遭劫殺 今年遇害第10人
女童割喉案 竹縣市啟動校安機制
阿里巴巴國際布局 天貓將開日本館
遭割喉女童文靜 美勞音樂表現佳
肯亞律師被電到 下重聘娶歐巴馬女兒
翻滾吧狗骨頭 為哈士奇找新家
女童割喉案 保全主管：不像認識的重安
女童割喉案 澎湖警規劃學校安全走廊
自斷電子腳鐐逃脫 警方公布李國生新照
女童古箏老師痛哭 自責是間接凶手
金門志工大會 齊心打造廉政島
遊樂園水上紓壓球 辣妹搶先體驗
女童割喉命案 龔重安鄰居：害怕
給一封信 受害女童校方助學生調適
美提南海立場 陸：說三道四挑撥離間
美國重申南海立場 大陸反駁瞭解不夠
學者：資安能力應整合至國軍
精品不好賣 LV上海賣樓套現
鹿港龍王祭遶境 端午龍舟賽揭序幕
竹市青年就博會 釋3394職缺
女童遭割喉身亡 古箏老師自責淚崩
全國韻律體操賽揭幕 230好手競技
台南就博會求才 需求大於供給
賴香伶唱挺愛琳娜 林靖傑感動
寮國新機場啟用 耗資11餘億台幣
虹橋傳道兒少音樂才藝成果發表
揮刀欲砍警 自殘男中槍就範
男童割喉案家屬 不判死凶嫌有樣學樣
越南：陸在人造島部署火砲令人憂心
糞便造紙術 斯里蘭卡大象化腐朽為神奇
谷歌與英飛凌 研發迷你感測晶片
職缺數創新高 廠商不愛中高齡
東京傳統寶寶對哭賽 哭最大聲就贏
創世紀布袋戲偶展 偶如花美男
行銷端午粽 高雄業者粽味十足
台北電腦展登場 雙A穿戴裝置大PK
上海股市擬設戰略新興板
專家警告：伊波拉會再捲土重來
暴雪英霸對抗賽 吳心緹打敗台灣蟲王
法網女雙 詹皓晴晉級第3輪
復旦校慶徽 疑抄蘋果Touch ID
日小笠原群島外海規模8.5強震
搶救割喉女童 網友給熱血醫護掌聲
日本外海出現強震 規模7.8
雲門劇場滿月 邀淡水鄉親看排演
深圳新規：律師開庭禁穿超短裙
日本外海強震 蘭嶼基隆花蓮震度1級
監院百年音樂會 毛揆饗音樂盛宴
日小笠原8.5強震 無海嘯
割喉女童案 網友臉書發起上凱道
砍女友7刀亡 男遭收押
民進黨：廢死需要進一步溝通對話
割喉兇嫌 孤僻愛打電玩看漫畫
販毒網站絲路創辦人 在美被判終生監禁
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女童割喉案 親友晚間哀慟移靈
魏如萱簽書 小玉牽手互說喜歡
鄭凱文中職首場完封勝 中信勝義大
女童割喉案 施明德默哀落淚
瓦斯車爆炸 湖南警方：乘客抽菸
割喉校安紅燈 女童學校6月校園不開放
遭割喉女童不治 民眾獻花點燈祈福
法網女雙 詹詠然詹皓晴分頭晉級
威脅我就是威脅黨 陸媒列官員囂張語錄
日地震震源深 迄無重大災情通報
元斌和李娜英終成眷屬
女童移靈 北市教育局：強化校安
3度戰光芒 陳偉殷拚第2勝
伊朗核談 美伊外長先試圖克服障礙
大福彩頭獎槓龜
陳士魁訪蒙特婁僑社聽取建言
隨機殺童重演 被害家屬難釋懷
今彩539頭獎 4注中獎
家家光著腳丫 唱到淚灑舞台
玉山盃青棒賽 新北市冠軍
美中外交軍事過招 南海緊張升高
法網女雙 謝淑薇晉級第3輪
基隆深澳坑路車禍 2歲孩童頭顱破裂亡
中市逃逸性侵害假釋犯 豐原落網
2歲男童過馬路遭撞擊 頭顱破裂身亡
馬里蘭州前州長歐麥利宣布參選總統
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G7高峰會將登場 希臘對IMF欠款反成焦點
世界無菸日，北京宣布31日起室內全面禁菸
【財經主筆室】紅色供應鍊崛起，台廠的下一步？
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蔡英文見台裔議員劉雲平 聊林書豪
蔡英文會劉雲平 讚為台灣發聲
奈及利亞清真寺驚爆 18死逾30傷
伊豆群島外海凌晨6.4強震 無海嘯
日本外海凌晨6.3地震 無海嘯威脅
陳偉殷挨轟2陽春砲 金鶯暫落後
航向夏威夷 太陽動力2號南京起飛
奈及利亞清真寺驚爆 增至26死28傷
韓MERS確診患者 增至15人
7局退場失3分 陳偉殷暫列敗投
金鶯掛蛋至終場 陳偉殷惜敗
韓報：務必嚴防出現MERS三手感染者
義研究：白葡萄酒助防心血管疾病
澎湖夏季漁獲豐 民眾搶鮮
羅馬皇帝養生酒 氣泡酒普羅賽可
伊莉莎白小提琴賽 魏靖儀雖敗猶榮
遊南法蔚藍海岸 順訪電影香水小城
李國生竹北現蹤 警追捕落網
世界無菸日 越南集會響應
圓太空夢 我的畫作上火箭
氣象局大雨特報 中部以北注意
魚叉獵劍魚遭反擊 美男慘遭襲胸死亡
陸股三大利多 先蹲後跳再衝高
高志明：沒有無毒的蔬果 當令最好
高市選拔素人歌手 行銷原住民文化
移民署關懷新住民 金門辦幸福講座
升學季抉擇 技職實作展找答案
學生夏季戲水 中市6到9月推泳池優惠
基隆2歲童遭撞死 11歲哥哥目擊大哭
僵直性脊椎炎發病 別當運動痠痛
童書界新垣結衣 網友想聽姐姐說故事
就愛去日本 北海道訂房成長3成
香格里拉飯店外槍響 星警強化安檢
越籲陸勿損害兩國利益和關係
漲跌幅10%來了 心臟要變強
明天起 台股漲跌幅放寬至10%
周線2連紅 漲幅放寬正面看待
台學者：大陸擴建島礁隱晦加深疑慮
聖保羅圓筒形公車站極具特色
菸害每年殺死2萬人 GDP損失1%
南非公車站沒路線圖與班次表
巴西搶進台灣白肉雞市場
新加坡公車站幾乎都是有蓋設計
周杰倫猛練籃球 昆凌和愛犬相陪
布魯塞爾公車票價不親民
驗割喉女童 檢察官哭了誓伸正義
8年級生汽車旅館轟趴 警逮11人
中部以北有雨 北台氣溫稍轉涼
泳渡澎湖灣 馬公觀音亭海域競技
休普萊特高球2輪 李旻滑到並列21
桃機招消防員月薪33K 要看多益成績
陸MERS接觸47人 惠州未封ICU
股價股票類期貨 漲跌幅擴大為10%
台南首次登高賽 逾千人競技
完成銀行雲端開戶 只要6個動作
侯湘婷享受第二人生 紐約相夫教子
曾誇費爸 美女網傳奇哈特89歲辭世
宣導度假打工保障 下午LIVE直播
里約變性受刑人 男女監獄任你選
遼寧葫蘆島民宅爆炸樓塌 傷亡不詳
尋找暗物質 陸2015底發射探測衛星
台電球類夏令營 6/1招生
談服務貿易協定 鄧振中2日啟程
響應世界無菸日 嘉義鐵馬道禁菸
總統府：現階段仍無法全面廢除死刑
柯文哲：如果廢死刑就要終身監禁
香格里拉飯店外槍響 星封鎖會場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
教團籲考試公平 盼會考採15量尺
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
Ella驚呼要引退 選手競唱專輯歌曲
南海島礁建設 陸指合情合理合法
休普萊特高球賽 李旻次輪並列21
拜登兒子腦癌病逝
台北疑MERS病例 為B型流感
ROC護照好用 龔中誠提醒保管好
阿根廷台僑關懷弱勢 回饋僑居國
桃園至善高中畢展 微電影展熱情
6月夏月電價 家戶至少多65元
百萬字胡適文學劇本 將拍50集電視劇
北市疑MERS病例 檢體出爐為陰性
台股漲跌幅放寬 鴻海衝百元受矚目
拜登兒子腦癌病逝 得年46歲
電腦效能閒置 App三招拯救
時隔20年 中共再次遴選優秀縣委書記
李濤拍熱血老師楊志朗 網路熱播
柯文哲談死刑 若廢死就要終身監禁
澎湖端節龍舟點睛下水 祈賽事平安
國民黨北市黨代表 南下聲援李全教
殺吳善九主嫌涉他案 判囚20年
陸官媒砲轟爸爸去哪兒 壞了童真
溫州炒房團再現北京 1人搶8棟學區房
鋒面通過 中部以北大雨特報
朱立倫：校安不是圍牆高低問題
連3降 汽油每公升降 3角
警落實校園維護 保護學生安全
免試入學 教部規劃採在校成績
油價連3跌 汽油降3角 柴油降4角
性侵管束人脫逃 中市警全面追緝到案
拚6天跨太平洋 太陽動力2號駕駛祈好運
陸11年產25兆支菸 可繞地球5萬圈
不敵腦癌 美副總統痛失愛子
南韓再增2例MERS 無社區感染之虞
MERS密切接觸者 廣東增至61人
國賓蛋糕新品 戀夏水果甜蜜在一起
社群網站經營 不回應大禁忌
高齡社會 營建署鼓勵老公寓設電梯
小笠原8.5強震 無關311大地震
模組廠多元行銷 拍微電影贊助車手
香港18名遭隔離者無MERS症狀
陸強勢回應南海爭議 信理不信邪
懸崖侵蝕 美著名燈塔搬新家
蔡英文洛城晚宴 全場高喊凍蒜
醫生哽噎救不回女童 柯文哲：我懂
美警執法 今年近400人命喪槍下
爆發MERS疫情 南韓衛生當局道歉
割喉案 女童父前往國小招魂
廢死 藍主張依法行政綠提兩公約
學者：陸強勢回應南海爭議恐遭反效果
李國生點痣易容 警以指紋辨識身分
倒數最後一天 還有 1成沒報稅
六房媽過爐 數萬信眾簇擁
泳渡澎湖灣遇雷雨 消防艇接選手
國民黨總統初選6月中旬民調 方式未定
強化師生安全 基隆警全面檢測校園
學童心臟病篩檢 林佳龍：擴大辦理
陸男辭500強企業 創業養40萬小強
女童割喉案 陳威仁：提高警校園巡邏
檜意森活村 獲全球卓越建設獎
BRT與小客車擦撞 4名乘客受傷送醫
謝米糕最後一天 老饕雨再大也要吃
MERS確診韓男同機 香港學生隔離
柯文哲：聯開宅租金3萬以上轉租為賣
小笠原強震來襲 高樓搖晃如搭船
女童割喉案 柯文哲：檢討警察進校園SOP
郭俊麟觸身惹惱洋將 兩隊板凳清空
日700公斤大風箏墜落 砸傷4人
中信兄弟爪爪日 號召鄉民踹共
電動車到機器人 外媒：鴻海攻5大領域
未妥善管理疫情 韓政府表歉意
日媒：東京車站置物櫃行李箱藏女屍
鳳林西瓜熟成 蕭美琴採收拍照傳蔡英文
赴事發國小招魂 遇害女童父無語
國防部：202廠不宜開放為生態公園
北京與香港泛民 政改談判破裂
蔡英文訪美 時代力量籲捍衛台灣主權
加強校安 教部建議請家長協助巡邏
望高寮馬拉松 為植物人公益路跑
駁低價售軍用地 國防部：適法處理
蔡英文闡述維持現狀 強調訪美非面試
印度熱浪奪2200命 雨季降雨遲到
副總統出席全國舞藝展演 避談選總統
開城滿月臺王宮遺址 南北韓合作發掘
男童疑關窗不慎 自8樓墜地命危
王昊姑姑慟：下個悲劇在哪
學童校園命案效應 雲縣設求救鈴發哨子
薪情持平 新鮮人起薪約 2.6萬
股市漲跌10% 股民憂小型股被炒作
大雨滂沱中 中山高斗南段6車追撞
清水寄風冊店開張 邀民眾體驗眷村文化
百束鮮花玩偶擺校門 民眾攜童悼念
hito流行音樂獎 炎亞綸和Bii合唱
回答香港政改談判 王光亞秀英文
播長高廣告抗罰 八大電視判罰24萬
割愛佩卓 兄弟拆雙洋砲
免試若採在校成績 教師家長疑慮多
日進入地震活躍期 專家籲提高警戒
星前外長楊榮文將任那爛陀大學校長
協助救難 鹿港天后宮捐器材
部分大陸進口消費品 關稅平均降50%
桌球總會菲公開賽 台選手止步4強
藥頭租屋販毒 警佯裝仲介看房逮人
亞安會議 陸關切在韓部署THAAD
6月桶裝瓦斯將降價 估月省52元
把Apple I當垃圾丟 回收站賣得617萬
捷運震動中山堂 將會勘研擬改善
警啟動校園安全機制 徹查治安人口
港人移民目的地 台灣成新寵
港人移民台灣趨熱 原因各不同
盧曉晴日巡賽逆轉勝 衛冕成功
大陸蘇炳添百米破10秒 劉翔：太牛了
港人移民台灣 有人熱愛有人適應不良
詐騙來電得逞 七旬婦失金還被拍裸照
學費便宜選擇多 來台港生大增
振興客家文化 桃園客家婦女學苑成立
美學者：降低南海緊張 各方坐下來談
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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北京婦尋狗 懸賞千萬豪宅
印尼實習醫生摔落海邊 直升機救援
嘉義公車調整路線 盼解交通問題
北投文化國小 將增圍籬及監視器
新北攝影賽 拍市場拿獎金
李國生點痣易容 警所長：化成灰都認得
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全運會三鐵熱身賽 好手興達港較勁
網路時代 陸搶匪強迫被害人網路轉帳
近5千港人去年來台居留 就學為主
香格里拉會 共軍副總參謀長向美國嗆聲
花蓮大西瓜上市 果雕吸睛
預防MERS入侵 中市推懶人包
女童外婆不捨 難接受顫抖受訪
晚婚晚生 台灣30後媽媽激增
台股漲跌幅放寬 外資：有利中小型股
觸身球險衝突 郭俊麟：非故意
菲漁夫殺鄰童 斬首拋河中
玉荷包契作傳愛 中鋼拋磚引玉
愛女遇害 女童父：再當我們的寶貝
澎湖望安小綠蠵龜命名 噗寶小咪希望
疑關窗不慎 男童8樓墜地不治
生你這種小孩這麼笨 列破壞性語言首位
花蓮加派警力 巡邏校園周邊
電腦展 華擎秀英特爾下一代晶片組主板
美國務卿法國受傷 直升機送瑞士就醫
佛山團來訪 李全教推台南農產
2歲童遭輾斃 1家7口買不起奶粉
巴基斯坦出漫畫 盼極端主義退散
暴力事件頻傳 刑事局專案掃蕩不法
數位當道 報業困境中尋出路
布染風華 雲科大展創作
台北電腦展 聚焦物聯網商機生態鏈
舊瓶新? 台中文創園區舊酒桶重現風華
泳日月潭爬玉山 女童來不及實現
竹市創意手作市集 6/6登場
鋒面過 中南部多處累積雨量逾百毫米
日藝人影響力排行榜 嵐居冠
桃園布農族射耳祭 傳承文化
陳福海指示強化校園安全勤務
這款麵包好健康 英商加了維他命D
國民黨總統初選 民調比例待定
從台北搭客運到宜蘭 竊賊校園行竊
澎湖雷雨交加 馬公西衛岸際傳雷擊冒煙
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母親罹患MERS 兒子同袍遭隔離
小笠原強震 規模下修為8.1
盧曉晴放下得失心 打出逆轉勝
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元斌和李娜英田野婚照公開
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北韓旱災 農耕改善糧荒可免
7年前奪冠後首次 伊娃挺進法網8強
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《拾蒂‧首部曲》台北場完美落幕
新光三越女童觸電意外 店長淚崩道歉
研究：青春期肥胖 罹腸癌機率增2.38倍
2015年台北國際電腦展2日登場
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北市國小1日起懸掛空汙旗警示
4日蔡英文可望見美副國務卿布林肯
查國際足總弊端 瑞士可能訊問布萊特
82年來日本第一 錦織圭晉法網男8強
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法網 瓦林卡拍掉西蒙 晉8強
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凱瑞法國騎單車摔斷腿 明才返美國
抓小型無人機 安立奎手部割傷
手機APP辨識菇種 卻誤食毒菇送醫
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漲跌幅放寬首日 量能是觀察重點
漲跌幅放寬 首檔亮燈股受矚目
鼓勵女兒自我認同 非裔媽媽自創娃娃
全球卓越建設獎 台灣奪3金2銀
夏日戶外活動熱潮 選排汗服飾
為成績差爭吵 美大學生打死母親
尼坦雅胡表明 追求巴勒斯坦建國
吊車hold不住 空調墜28樓傷10人
美國出現第2起波本病毒案例
台北電腦展 參觀人數估逾13萬
台北電腦展 預見未來創新3趨勢
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休普萊特高球 諾奎絲特封后徐薇淩並23
大陸的南韓籍MERS患者病情加重
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競逐電信獲利王 台灣大3引擎
中市動物之家認養優惠開跑
晚期肺癌用標靶新藥 有效延長生命
K他命危害青少年 嘉義縣推戒癮治療
女童割喉案 校長哽咽鞠躬道歉
台股開盤跌12.94點
商情╲台股放寬漲跌幅 2檔漲停
台灣轉機半日遊 機場捷運開通景點更多
大陸5月百城房價止跌 深圳漲最多
宏達電跌破百元 小股東垂淚
旅法留台校友經驗交流
經理人：原油供需第3季前趨緊
監控法到期 美參院表決自由法案
全民熱血CPR 竹縣傑人會邀學習
台宏衛星資訊系統合作備忘錄展延3年
邀廠商喝降價咖啡 鄧振中：暫無計畫
家長憂校安 10社工師進駐文化國小
日人騎自行車違規 須付費參加講習
否認賄賂足總 南非稱千萬為助足球發展
鄧振中：今年夏季電價較去年低
台股放寬漲跌幅 指數早盤跌破百點
墾丁萬里桐浮潛 男不幸溺斃
台股早盤大跌逾百點
傳供應鏈砍單 宏達電百元失守
新台幣早盤升1.12角
MERS空氣傳播 陸專家：暫無證據
老當益壯 美92歲嬤跑完42公里馬拉松
警察進校園維安 陳威仁：視學校需求
大陸5月製造業PMI微升 壓力未減
寺廟神社遭潑油案 日警鎖定一男
高鐵6款新便當 北高月台買得到
呂慶龍參加大巴黎魯賓遜人越野賽
農藥茶飲 橘子工坊歇腳亭中彈
巴黎亭林中文學校展示教學成果
高屏大橋5車追撞 2人輕傷
休普萊特高球賽 徐薇淩並列23名
量能恐縮 放寬漲跌幅政策待觀察
女童割喉案 下午移三總相驗
北市營養午餐 蔬果檢出殘留農藥
橘子工坊歇腳亭茶飲 北市檢出農藥超標
美防長訪越 加強國防合作
上班族扛貸壓力 平均背逾150萬
台北電腦展 逾700家廠商攻物聯網
北京最嚴控菸令上路 效果待觀察
校安亮紅燈 高市要建虛擬圍牆
師資質量減 教團憂南市幼教品質
南橫大坍方 利稻部落走古道揹糧食上山
雲林勞檢醫院 5家違反勞基法
和股神巴菲特共進午餐 77萬台幣起標
洪秀柱：作業要點白紙黑字支持度民調
基改食品標示新制 7/1上路
旅遊股澆冷水 燦星、雄獅挫逾7%
苗警全員出動 維護校園安全
103年度第二預備金動支75億
漲跌幅放寬首日 指數低檔震盪
電腦展論壇大咖齊聚 三星總部沒缺席
谷歌發表觸控牛仔褲 年興漲停
閃路面保麗龍盒 6部車追撞2人傷
西港香燒王船 信眾湧入求平安
陸股陷修正 官媒：從瘋牛向慢牛換檔
台北電腦展 微星秀眼球追蹤技術
PMI下跌 中經院：擴張速度趨緩
歐亞合作拚物聯網 高峰論壇登場
北市營養午餐 3國小蔬果殘留農藥
星展：預期美國升息 美元5月下轉強
上海官方收編滴滴快的 鼓勵叫車服務
中共6/2起 中緬邊境實兵實彈演習
台股漲跌10%首日 阿土伯：觀望
石門水庫蓄水量 逾5成4
江國強波蘭記者協會說明南海和平倡議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
彰化葡萄進軍中東 拓展農民收益
成大智慧型醫療雲端運算平台 技轉美國
營養午餐柳丁農藥超標 裁罰出貨商
涉偷停業海上餐廳 2男被逮
北市抽驗雞蛋 1件動物用藥超標
國家音樂廳休館4個月 10月開張
老人滑平板 手眼協調趣味玩
香格里拉對話外槍案 星警：單一個案
大陸網警首度浮檯面 網友：執法依據？
技專甄選一階篩選 通過率8成7
侵占602萬 國小前家長會長判刑
愛琴來找茶 遊日月潭新選擇
成都軍區 2日在中緬邊境陸空實彈軍演
女棄養貓遭追查 主動到案認錯
九旬美國老奶奶 馬拉松完賽
杜紫軍：台灣去年成長四小龍之首
中市校園夜間開放 將重新檢討
垃圾場變公園 山水綠獲全球卓越建設獎
日圓貶 主計長：部分日貨價格下跌
豐興鋼品平盤
維持現狀 洪秀柱：蔡英文講不清楚
永豐食鹽水感染 同產線藥品全回收
四技二專甄選一階篩選結果公告
新台幣中午升1.27角
新北抽驗金針 4成二氧化硫超標
爭總統提名 洪秀柱盼向藍委說心裡話
林書豪亞洲行 28日起訪台
貶值救出口 鄧振中：尊重央行
轉機偷渡遭查獲 陸廚師淘金夢碎
宏都拉斯與秘魯簽定自由貿易協定
高鐵台中站推6新便當 馬國遊客搶頭香
凱瑞摔傷 總統請芮福金代為問候
男持玩具槍國小前比劃 警逮人
傳越漁船遭陸海警船水柱攻擊
花蓮校舍改建修繕 慈濟援建7.4億元
安鈞璨病逝 陳曉東：天亮還是要分手
外籍交換生：金門真的很有趣
總統：美肯定零意外方式處理兩岸關係
趕倒垃圾撞人成植物人 男大生判賠
新北抽驗 蘆筍小黃瓜檢出農藥殘留
查明割喉案 女童遺體下午解剖
金聯平價屋明抽籤 台南店面搶手
華潔工會爭加薪 無限期罷工
太踴躍？廣東護士抽籤照顧MERS病患
高盛和花旗預測台灣今年經濟成長3.8%
北京故宮拍裸照 攝影師：不是新鮮事
台北電腦展 商機估250億美元
弘帆拿大單 增美歐品牌客戶
抗癌成功兒童人數 較數十年前增3倍
強化統測試題品質 將邀高職師入闈
蔡英文訪美抵芝加哥 客語問候台僑
漁船險遭菲強押 海巡護漁畫面曝光
太陽動力2號挑戰飛越太平洋 鋒面來攪局
中市追農藥殘留茶葉上游 責付355斤
國民黨：朱立倫因議會備詢向常會請假
重視校園安全 竹東警執行護童專案
不能扣應阿扁開播 陳致中電台發聲
貢寮音樂祭 先推小旅行暖場
低估MERS疫情 朴槿惠痛斥官員
美GDP不佳 新台幣實際成交價仍貶
台股走跌 財部：國際因素影響
芮福金：持續深化台美關係
官網革新 張善政看好競賽作品
柯文哲選市長政治獻金 個人捐贈為主
各有打算 中日重啟犯人引渡磋商
台股收盤跌75.38點
共青團MV韓庚入鏡 青年宣傳打偶像牌
農藥殘留茶葉 歇腳亭：測試用未上市
租金補貼逾6萬戶 7月起受理申請
放寬漲跌幅首日 同致等20檔漲停
嘴上無毛不行 IS勒令占領區男子蓄鬍
立院初審監察院省府存廢 無共識送協商
國泰醫療團膝關節手術 造福巴拉圭
台北股市收盤跌 75.38點
廢死議題延燒 蔡正元段宜康隔空互質疑
台美加強合作 成立全球合作暨訓練架構
詐領健保費16萬 醫師遭訴
立委提修法 隨機殺人殺童加重刑責
漲跌幅放寬 台股價跌量縮
氣候協議倒數ing 聯合國再辦會談
6月台指期跌 73點
促進台德交流 智榮啟動研究生交換計畫
談廢死 柯文哲：用終身監禁取代死刑
假車禍害老爸老婆 男子遭起訴
6月電子金融齊跌
消基會：50豆製品 6件驗出過氧化氫
韓MERS患者又增3例 確診達18人
朴有天將入伍服替代役
柯林頓幕僚訪立院 介紹運動法
傑布．布希：訪歐後再決定是否參選總統
國小門外徘徊 逃逸外勞遭警逮
宜蘭壯圍海邊 1民眾溺水命危
中韓自貿協定6/1簽署了
散播MERS疫情謠言 最高罰45萬
高中生反課綱 柯文哲：合理範圍不干涉
瑞昱與陸商創維合作 量產HDR電視
最好康打工 大同學生免費遊日21天
叮咚聲消音 超商憂店員深夜安全
陣頭鼓樂經典重現 13日嘉義登場
立委批經濟傾中 杜紫軍：有分散市場
台韓股市齊吸金 投信看好下半年
三大法人賣超台股111億元
連柯選舉支出相當 柯文哲：我笑不出來
議員模擬突發狀況 涂醒哲淡定
倪福德離獨立聯盟 參加中職選秀
護送學童過馬路 早餐店老闆行善
連辦：連勝文依規定申報政治獻金
中韓自貿協定 正式簽署
美國女童軍賣餅乾 體驗人生
越美防長會 簽署願景聲明
中市食在安心認證喊停 將改分級制
加強校園安全 李進勇發哨子
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高雄到旗津渡輪 全票漲為25元
夏遊日月潭 探訪賞蝶祕境
亞洲首創 超音波判鱘龍魚性別
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維護學童安全 邱鏡淳巡視校園
國小旁持玩具槍比劃 男遭警制伏
深圳4名MERS接觸者 未出現不適
台東警護校園 訂安全支援約定書
杜絕二仁溪污染 台南嚴查灣裡廢五金
何時執行死刑 法務部：無時間表
新台幣收貶 6.1分
僵直性脊椎炎患者簽書 鼓勵病友
黨務請長假 朱立倫：要接受質詢
中共百優書記 疑有野雞大學碩士
桶裝瓦斯連3降 家戶月省56元
滬股猛漲4.7% 收復4800點
義地方選舉 左派鐵票區險勝
南海風雲 學者籲台灣莫選邊
快閃香港迪士尼 華航贈好康
中韓簽FTA 政院：對台灣帶來衝擊
中韓簽FTA 雙方元首都以里程碑形容
香港泛民議員：政改應該重新開始
寒帶魚種鱘龍魚 簡維和馬國成功繁殖
陰屍路嘻哈帝國 推特人氣紅不讓
宏達電M9+ 新色閃耀金3日開賣
統計：亞洲軍費開支猛增 大陸占一半
六都選舉 鄭文燦最虧 賴清德最省
加強校園安全 中市提高見警率
防磚機制 李四川：本週敲定民調細節
年度節能月起跑 自己的電自己省
軍友社房產糾紛 國防部尊重司法
涉助運毒至澳洲 2大學生遭逮
再掀4G男神戰 台灣大找王力宏代言
印度省長嚴格素食 托兒所不准吃蛋
國小廁所裝求救鈴 北市教局允諾
洪秀柱民調有意見 朱立倫：再協調
強化學生在校安全 宜警加強維護
加強校園安全 南投擬要教職員巡校
大馬反貪局：盼改善馬泰邊境疏漏
報告：澳洲賽犬業殘暴 放活餌又殺狗
彰化特教中心 維修工人觸電不治
天候不佳 太陽動力號將降落名古屋
中捷未復工不滿林佳龍？柯文哲笑而不答
觸電女童好轉 百貨店家允善後
明星難得獻關愛 麥特狄倫探洛興雅人
課綱爭議 吳思華：新舊版教科書併行
花55元 就成了統一發票千萬富翁
中韓簽FTA 洪奇昌籲速展貨貿談判
邵逸夫獎公布 美德學者得獎
替代役公益大使團 2日南投宣導反毒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏縣警局護童 籲重視雄性暴力
立院初審 勞退專戶不得抵押強制執行
睽違5年 神話之鳥現蹤台南
迪士尼音樂劇 米奇乘巴士來台選秀
MERS病毒 南韓隔離682人
維護校園安全 嘉市加強巡守
中共安徽省委書記 王學軍接任
MSCI明晟納入陸股 6/9見分曉
日前眾議長町村信孝病逝 享壽70歲
澳洲將續偵察南海 堅持飛航不受阻
割喉案 檢：女童恐遭一刀斃命
因應MERS 金門嚴密監控
食藥署稽查茶飲 農藥殘留下架69件
立院初審通過 公司法閉鎖性公司專節
韓MERS隔離682人 5人病重
金融打亞洲盃 還要再加油
桃警強化校園安全環境檢測
聯發科中文品牌 曦力獲選
沒錢付車資 通緝犯被送派出所
韓陸FTA在首爾正式簽署
彩龍齊聚克拉科夫 波蘭龍節華麗登場
不殘水手 獨木舟勇闖清水斷崖
保障學童安全 民團建議離峰集中管理
雲嘉嘉食安聯防 民眾吃得安心
防MERS 中市召開跨局處防疫會議
大巨蛋工程改善期限將屆 北市備4方案
維護校園安全 竹市警加強防處作為
統測英語類榜首 3年未補習
原住民有哪些族群 北市5局長4人零分
法女葉門遭綁 影片向總統求救
中緬邊境軍演 陸專家：起因當地不太平
加強校安 高市專款增監視器
經濟數據亮眼 日股東證指數連12漲
聯發科曦力P10 第3季量產
外資上周買超55.62億元
聯發科：客戶拉貨 5月起需求回溫
林書豪來台 將有首次粉絲見面會
實價成交量低 士林店面最吸睛
料理刀具組上飛機 航警查獲
中韓簽FTA 陸民赴韓旅遊追星更方便
龍舟賽19日登場 林右昌點睛
男子攜海洛因闖關 海關航警查獲
環署鼓勵上綠網 25萬禮券可拿
港股收紅 上漲0.63%
德光中學流感群聚感染 1班停課
自動駕駛車易遭駭 車商繃緊神經
防堵MERS 新北10醫院備戰
紅色供應鏈崛起 施振榮：台廠應利用
違章工廠多 中市改善弊病
大陸央行定向PSL 補充市場流動性
新北推視障按摩 葛西健二代言
8成大陸網友線上支付 有安全隱患
朝野共識 提高弱勢租社會住宅比例
百家企業實習合作 聯大推升就業力
防疫上緊發條 疾管署派出假病患
報稅倒數 5%未申報者加快腳步
學第二專長 遠大棒球員做麵包
MERS疑似患者死亡 曾接觸確診患者
中韓FTA簽署 經部：中長期衝擊大
防止悲劇 毛揆通令全面檢視校園死角
小三通旅客落海輕傷 責任釐清中
琉球漁船險遭押走案 菲通報馬拉坎南宮
菜價漲 南橫菜農等不到財神爺
國手教球 合庫暑期育樂營7月起跑
沙國恐攻疑慮 外交部發布橙色旅警
防北韓威脅 南韓與美大規模反潛演習
澎低收入戶修繕住宅補助 受理申請
遠距量血壓 監控長輩健康狀況
陸鐵走出去 接坦尚尼亞2800億大單
圓機師夢 女性也爭學開飛機
研究：留住APEC藍 陸減排任務艱巨
暑假打工 小心偽裝徵才廣告
歐盟難民分配 法德稱未達平衡
新北好茶推鐵定包中卡 搶商機
遠雄松菸古蹟修復計畫 北市不通過
大陸再淨網 高喊保護民族幼苗
校園徵才活動 6日南大登場
澎湖綜所稅申報達近99%
韓專家：MERS擴散可能性低 勿恐懼
美元偏強 台幣連貶逼近31
2015年度邵逸夫獎 得獎者名單公佈
速食業產學聯盟 高中畢業就學兼就業
韓MERS患者驟增 世衛未升旅遊限制
嘉義林管修復歷史建築海外奪獎
中韓簽FTA 北韓工業區產品受惠
創造幸福感 花蓮4大園區7月1日開幕
追農藥殘留茶葉 南投封8400公斤越南茶
澎湖警局加強校園安全作為
央廣貼圖吸睛 全球票選比萌
柯文哲：劉明武跟洪智坤互相毀滅
韓陸FTA簽署進程表
2015文創產業新聞報導獎 受理報名
二信畢業展 3D重現基隆百年建築
聖露西亞總理安東尼率團訪華
中國南北車合併 中車A股4日交易
遭質疑未清艙 金門岸總澄清
鳳山屏東站成歷史 紀念票緬懷
申遺7週年 檳城舉行文化美食慶典
新光三越觸電女童好轉 已能開口說話
法網女單第4輪 夏拉波娃落馬
市售衛生紙 過半品質不合格
法網女單 蒙奎露薩連兩年進8強
日擬電源比例方案 核電約占2成
中緬邊境軍演 陸外交部：盼緬共維安寧
中韓簽FAT 府：朝野應正視對台衝擊
企業領袖特質：社科背景海外求學就業
鋒面遠離 2日全台高溫炎熱天氣穩定
暑期農業打工 領工資加獎勵金
荷蘭職場霸凌嚴重 1/4曾受害
保護學童安全 金警全面動員
對陸工具機出口減 匯率非唯一因素
漲跌幅放寬首日 金管會：量能正常
年底巴黎氣候會議 法盼提早達共識
大馬師資赴台取經 交流辦學經驗
印度航空員工訓練 要上瑜伽課
新北5月房市交易量 減少13.4%
香港MERS隔離18人 暫無病徵
南韓婦女疑染MERS死亡 上月緊急送院
馬化騰談創業 曾假扮女孩陪聊
買雪糕話梅和蠻牛 中千萬和2百萬大獎
中國好聲音校園巡演 以音樂促青年交流
美防長警告：英國不應再砍國防預算
Win 10作業系統7/29上市
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北市退古蹟修復計畫 遠雄：將重提
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澎湖海上花火節 煙火秀展現以色列風情
重要影響事態 安倍首次提及中東印度洋
討債不成性侵他女友 男辯稱女為愛抵債
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費德瑞克地主 生涯第11次進法網8強
台北電腦展 精英微型電腦新品亮相
拒給MERS資料 香港全面列管南韓可疑者
穆斯林搭機 要未開罐可樂遭拒
謝長廷：蔡英文的維持現狀與美國一樣
凱瑞騎車摔斷腿 白宮堅稱無礙工作
解禁集體自衛 日承認專守防衛概念改變
氣候變遷會議倒數 法國促事先協議
微軟7月29日發行Windows 10
中市女墜樓 送醫急救仍不治
杯緣子迷人 國腳造型搶手
南韓在陸MERS病例 接觸者10人失聯
閣揆同意權 洪秀柱籲蔡英文支持
奈及利亞油罐車撞巴士站起火 70死
美股開盤走高 英特爾砸重金買亞爾特拉
防紅潮 台製造業應多投入研發
韓國疑似病例死亡 旅遊疫情等級不變
Google回應關切 加強用戶隱私掌控
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
一南韓男子曾接觸MERS病患 遭隔離
英特爾砸167億美元 買晶片廠亞爾特拉
中韓簽FTA 陸GDP增0.3%
足總涉貪副主席喊話 布萊特應下台
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第七艦隊司令：續南海偵察飛行但避衝突
獸行曝光 伊斯蘭國刑求敘利亞男孩
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李晨護范冰冰 批張馨予出軌
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愛太沉重 巴黎移除藝術橋百萬愛情鎖
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小威廉絲晉法網8強 夏娃衛冕夢碎
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住古厝迎城隍 外生大讚「金」有趣
節儉的財政部長 非國家之福
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MERS疫情擴大 首爾列二級旅遊「警示」
久坐對身體的傷害 等同於抽菸和喝酒
幸福新民報 打造新住民示範城市
反覆中風 恐是開放性卵圓孔惹禍
COMPUTEX盛大開幕 美助理國務卿與會
淡水文化外語導覽啟動 跟著馬偕遊淡水
故宮南院 新增新住民語音導覽
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國際足總主席 恐免不了遭約談
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
法網女雙直落二勝 謝淑薇闖8強
開著車窗遊南非獅園 美遊客遭咬死
觀望希債談判 歐股漲跌互見
美參議員葛蘭姆宣布參選總統
南韓：MERS出現2起死亡病例
企業購併推升 美股上揚
油國組織開會在即 國際油價下挫
千禧世代50大品牌 華碩入選
雙北房市買氣不開 交易大幅衰退
企業社會責任型指數 報酬優於大盤
大樂透頭彩逼近5億 史上第9高
房仲：買賣取代贈與 應注意資金流程
買不起大立光 買權證參與
宏達電股東慘賠 只剩安慰獎可拿
陸郵輪長江翻覆 400多人已8人獲救
廢死與否 蔡英文：需要足夠的社會共識
宏達電股價破百 王雪紅如何滅火？
電腦展股東會登場 台股關注概念股
大陸客輪長江翻覆 船載458人
晴朗高溫 山區宜蘭午後雷陣雨
電腦展CPX論壇 22位菁英開講
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電腦展創新設計 投影滑鼠機器人吸睛
割喉影響孩子 12項心理篩檢
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客輪長江翻覆 沉船位置找到
停挖土機壓壞農地 男遭判拘役20日
寵物健康 台中6月狂犬病疫苗注射開跑
ＧoHappy購物網週年慶 推折扣優惠
資策會政大攜手 邀你e起當老闆
踝扭傷後遺症 勿只推拿不求醫
長江客輪翻覆 現場大雨搜救難
國中教育會考 4日前預約查榜
長江客輪翻船 觀光局:初步了解無台客
股神餐會競標熱烈 首日就破百萬美元
台股開盤跌9.17點
懷舊動漫沙雕展 20日台南登場
格雷內心慾望新書 18日生日發行
韓發布新增6MERS確診患者感染過程
韓疫情全球第三 台防疫醫師將回台
南韓MERS 疾管署：不排除2級旅遊警示
宏達電股價破百 王雪紅鞠躬道歉
歐巴馬警告大陸：不要在南海製造衝突
巴西經濟危機 新興中產階級走下坡
希拉蕊到皇后區募款 台裔僑領力挺
蔡英文抵華府 僑胞熱情接機
王雪紅率主管鞠躬 向股東致歉
美前奧運國手變性 雜誌封面女人味十足
老翁食不下嚥 中風影響吞嚥功能
轎車撞斷2電桿 國小校門前翻覆
翻覆長江客輪多銀髮族 似旅行社包船
魁北克法官判菸公司天價賠償
嚴凱泰喜獲麟兒
怪雞謠言糾纏 肯德基怒告3陸商
韓MERS通報2死 代總理誓言全力遏止疫情
長江船難 台旅會：未傳出有台灣遊客
石門發電廠防淤工程加緊趕工
碩禾通過每股配息15元
立院三讀 部分商品不適用7天鑑賞期
宏達電股東嗆：董事長看空還是看多？
台工銀拚商銀 請羅聯福當顧問
南韓爆MERS 港人減少赴韓
北市工人流籠墜落 命危送醫
平日進出漁港 梧棲居民憑身分證件免費
毒蟲裸奔脫逃 打傷員警罪加一等
新台幣早盤升1.7分
日本青森睡魔祭8月登場 萬發煙火璀璨
建構護生安全網 警察走入新北校園
龍捲風暴雨又雷暴 重慶客輪長江沉沒
梁國新：台北電腦展是最佳採購平台
民調看法不同 洪秀柱：目前沒想上法院
宏達電讓股東失望 王雪紅開4藥方
艾奎諾三世訪日 南海爭議聯日制陸
制憲改國號台南遊行 塗抹中正路名失敗
央廣後山流籠傳意外 工人墜地命危
傳匯豐擬全球裁員逾萬人
王雪紅：一定會研究庫藏股
童子賢：台灣與世界透過資訊工業相連
南韓MERS 擬提高旅遊警示
豔陽天 紫外線危險避免曬傷
羅瑩雪談割喉案 沒廢死想法
研究社會挫敗 學者讓鼠被霸凌
朱立倫：台灣現無廢死條件
金門A型口蹄疫OIE檢驗出爐
焚化爐代燒事業廢棄物 陳菊允檢討停止
越盼美全面解除軍售禁令
印尼擬立法禁學童用手機
台美數位經濟論壇 下半年舉辦
陳福海：阻絕MERS於金門境外
疾管署長訪美 談MERS防疫合作
立院三讀 家暴被害人納就業津貼對象
長江沉船204江蘇乘客 97上海人
客輪長江翻沉 大陸確認無台灣旅客
蔡英文晤美高層 美國學者提建議
王雪紅：宏達電行銷會努力改善
提高MERS警覺 朱立倫將突檢醫院
彭(雙)浪：今年電視換機潮可期
巴農工商領袖 承諾深化與台合作
長江客輪翻覆 組團旅行社大門緊閉
等候移植 病母接受猝死兒子腎臟
女童遭電擊病情穩定 轉普通病房
韓政府誓阻MERS疫情擴散
台美數位經濟論壇 下半年登場
伊斯蘭合作組織助印尼援洛興雅難民
提款機被砸了 到蘭嶼記得多帶錢
占用機車道搶拍鳳凰花 險象環生
風雨中抵達華府 蔡英文訪美重頭戲登場
台股震盪小漲 個股表現
美調查跨國大銀行與陸官二代關係
銀髮族桌上鬥智 麻將賽刺激腦細胞
南韓嚴懲上網造謠 防惡意誇大疫情
長江客輪翻覆事故 李克強坐鎮指揮搜救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
海基會：翻覆長江客輪無台灣旅客
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宏都拉斯首季礦產出口衰退21.7%
30歲女疑流感 沒打疫苗一週死亡
防備MERS 香港醫院加強防疫
陸韓簽FTA 國民黨團盼服貿速過
江靖波指揮墨交響樂團演出
中韓FTA 總統：台灣不能再落後
男公車露鳥 司機載到派出所逮人
法國騎單車摔斷腿 凱瑞抵美治療
南韓MERS 外交部與疾管署熱線關注
中共鷹擊18飛彈 美媒：或成美軍噩夢
設石化專區 陳菊：先談大林蒲遷村
貴州暴雨12.2萬人受災 5死3失蹤
六四26週年 4日辦紀念晚會
竄改魚漿修飾澱粉 味元負責人起訴
陸股熱 相關ETF成交比重創高
礁溪性專區 宜縣：無此規劃
不老熱力 北市銀髮躍動影片徵選
臉書死亡威脅難定罪 美最高院駁回起訴
長江客輪遇龍捲風船難 5死
洪秀柱問蔡英文：妳是否還支持廢死
日圓觸及125兌1美元 市場預期續貶
海大商船輪機學程報名 挑戰百萬年薪
南郭國小校長涉弊案 彰檢搜索
台日磋商 日食品輸台限制6月中檢討
獨得3億頭彩 捐新北800萬做公益
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久坐傷身 專家：上班族每天應站2小時
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中韓簽FTA 總統：警訊需提高警覺
李晨布達拉宮求婚范冰冰 網友貼照爆料
彭(雙)浪：目前未考慮與群創合併
時尚大師鉅額遺產 養子分的少
赴陸迎新趴男男性侵 判刑定讞
工研院發表3D掃描創新技術
立院三讀 配合防疫可請公假
長期嗜酒如命 男吐血掛急診
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台菲漁業會談 討論作業秩序
羅斯福路5段挖破管線 水線警戒
加正妹好友 學者找出最佳策略
洗衣槽就是曬衣籃 高職生點子獲國際獎
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矽谷性別歧視案敗訴 華裔女不服提上訴
整合勝出 吳秉叡謝洪仲丘舅舅謙讓
暢遊一夏 北市公民會館夏令營起跑
戴頭巾遭拒絕錄用 美法院還穆斯林公道
童子賢：景氣無反轉 看好下半年
蔡英文維持現狀說 夏立言：持續觀察
過期澱粉案 負責人：本來就可延長期限
偏鄉尋熱血老師 李濤鼓舞教學士氣
宏達電不續約 小勞勃道尼說掰掰
南韓旅遊警戒提升 觀光局說明退費標準
聯想手機掙扎 行動事業人事地震
立院三讀 增定型化契約消費者保障
閉鎖性公司專節過關 杜紫軍樂見
立院三讀 派用人員9年後不升遷
澎湖端節交通運輸 海空雙管齊下
涵碧樓徵才 23K起跳
日圓兌美元貶至逾12年低點
芮福金：台美舉辦數位經濟論壇
羅斯福路5段瓦斯管破裂 危機解除
楊梅工廠排紫水冒黑煙 桃園開罰
中共疑似偵搜 國防部：全程掌握
吳育昇將提修法 防法務部不執行死刑
台北國際電腦展 聚焦3大主題
安全教育從小做起 幼童避免落單
童子賢：產業愈規劃愈阻礙進步
台壽名稱留不留 尚未敲定
巨蛋重啟談判 陳菊：南北巨蛋不同
長江船難15小時 救出85歲老太太
巴拿馬留台校友 讚留台改變人生機遇
立院三讀 訂強制出境陸人收容天數上限
金門牛肉最快9月可輸台灣本島
長江客輪翻船 整理事件簿
高層級對話管道 美台將辦數位經濟論壇
長江客輪翻覆 家屬哭喊：不該讓你去玩
港富商：恆指破3萬願捐錢行善
台股收盤跌11.43點
鰲峰山公園遊戲體驗場 海線新亮點
紅火蟻超級基因 中研院解謎
大陸安邦或復星 將收購葡第三大銀行
台股整理 跌11.43點
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長江船難 搜救人員：船艙還有呼救聲
活路外交 林永樂鼓勵年輕人走出去
BIGBANG新曲 韓音樂網列榜首
6月台指期跌 23點
6月電子金融齊跌
泰馬洛興雅人口販運營 傳女子遭輪暴
港府6/17向議會提交政改議案
中研院前院長遭詐騙 翁啟惠促宣傳防詐
新光三越探女童 開口說愛冰雪奇緣
童子賢：日圓貶傷韓 加速ITA2談判
震盪小跌 中小型個股表現
韓藝人安在旭和崔賢珠婚禮照曝光
股東會4.5小時落幕 宏達電沒送手機
學童陶版畫 鎮公所新亮點
棄台論作者見蔡英文 澄清文意遭曲解
新光三越桃園站前店5日年中慶開打
美警方殺害人數 華郵衛報著手統計
國防戰力展示 3日空中全兵力預校
市值蒸發近兆 謝金河數落宏達電
高雄立委第4選區 藍營徵召郭倫豪
MERS疫情 興大開發抗冠狀病毒藥物
電腦展大贏家 華碩獲14座獎項
龍捲風來襲 長江客輪1分鐘就翻船
護童專案 邱豐光：101年已取消
首爾旅遊疫情警示 韓旅客入境發衛教單
蔡英文談對中關係 府方質疑說法不一
三大法人賣超台股39億元
力圖改善經濟 印度央行降息
新北國際少運會代表團 授旗
南韓MERS增6感染2死 幼稚園小學紛停課
少輔院生猝死 院長遭彈劾
取締違規查獲安毒 1人送辦
洩大巨蛋報告 柯文哲：懲戒或停權
大專漲學費 教育部：從嚴審議
防範MERS 暫勿赴韓接受醫美
亞洲電信資料展 台廠拓東南亞市場
7月人力需求 較4月增6萬人
長江船難12人獲救 尋獲5具遺體
張馨予回應李晨：緣起緣滅總無情
扭轉漲勢 日股終結連12紅
大陸最大醫院 每天一肝腎移植
密會富邦爭議 柯文哲：沒有吃魚翅
5成韓人上班時間交談對象不到5人
校安危機 校長協會籲檢討警衛人力
行萬里路 單車畢旅學吃苦
東方之星翻覆水域 2年前發生沈船事故
長江船難14人獲救 尋獲5具遺體
韓MERS疫情 觀光局籲業者助轉團
北市7/1設道管中心 減少挖路次數
疑大學生亂丟垃圾 自費裝監視器搜尋
巨蛋案 趙藤雄：等柯文哲約
助南投棒球發展 企業捐新球具
遭質疑有2個縣長公館 潘孟安闢謠
滬股連2紅 重返4900點
柯文哲：北市月內提校安改進方案
對決喬科維奇 納達爾：輸了日子照樣過
紅色供應鏈 友達：課關稅陸照買台面板
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嘉義木材廠火警 1人灼傷送醫
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黑色塑膠袋禮服 如衣服一般華麗
屏議員建議 購盜挖坑洞取代高屏大湖
印度熱死賠償 地方當局放寬條件
救長江沉船 三峽大壩減少洩洪
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專家：東協共同體帶給越南投資潮
專家看長江沈船 救援比南韓世越號難
大熱天穿海陸厚外套 女通緝犯露餡
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保護創意 台美啟動智財權創新合作
小情侶燒炭殉情 警及時破門救人
蔡英文投書 府：未提如何鞏固兩岸關係
支持死刑與否 林佳龍：理性討論
大陸核電走出去 泰國印尼表興趣
壽山動物園最夯夜宿營 4日開始報名
達文西機械手臂根除攝護腺癌 性福不減
河濱水陸界線模糊 宜縣著手改善
經長籲深化參與區域經濟整合
長江船難 兇手是不是龍捲風不確定
合宜住宅案 趙藤雄庭上首度致歉
朱立倫：節電率3% 超越政院目標
香港醫生疑染MERS 曾赴南韓
傳播學者鄭貞銘 獲文大名譽博士
亞洲歷來船難 菲渡輪4300多人死最慘重
新鮮人職訓補助 3步驟防受騙
青森蘋果味加入戰局 超商霜淇淋熱戰
李晨布達拉宮傳求婚 范冰冰貼西藏照
課綱微調爭議 柯文哲：依法處理
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