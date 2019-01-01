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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
翁滋蔓路跑 短褲秀美腿
病人疑點火看書 台南醫院疏散百人
強颱紅霞 氣象局發布海警
中市綠色餐廳評鑑 5/11說明會
社會企業正夯 學生創業新選擇
夜探藍眼淚 馬祖北海坑道浪漫搖櫓
自閉症少女情緒不穩 全家被趕下飛機
紐約州核電廠冒煙 火已滅無傷亡
訪育嬰假受惠媽媽 總統送康乃馨
尼泊爾救災 月光下沐冰雪
米蘭世博西班牙館 新舊飲食交會
紅霞轉強颱 東部海面出現長浪
海景佐燭光晚餐 墾丁祕境無菜單料理
米其林一星添好運 台中開分店徵才
大學個人申請分發結果 11日公告
南非治安堪虞 超商須僱保全
繞了一大圈 王文華回到母親左邊
台股周線連2黑 非電子股成焦點
紐約超商全自助 無代收費服務
農藥超標 天仁茗茶不提複驗
現代巧媽媽 聰明理財
是否徵召 朱立倫：沒這回事
股神巴菲特告訴你 教孩子6項重點
洪秀柱：連署書達標 努力衝高
吳德榮：5月沒有解旱颱
無所不文創 謝榮雅：只剩工業設計不是
美搖滾音樂節 眾星雲集High翻天
APP隨時關心 手機連線家中攝影機
母親節發文 小S感謝母親犧牲
日超商廁所旁 設成人雜誌專區
火金姑起舞 宜蘭多家農場推賞螢行程
不堪歹徒打劫 巴西便利超商收攤
母親節商機 中華電光世代端好禮
富二代娶美嬌娘 砸百萬租直升機
總統憶母親 永不忘媽媽的味道
Roy Kim將出席hito音樂獎
搶錢不成 男竟赴派出所揮刀抱怨
強颱來襲 蘭嶼綠島交通船停駛
群光群電Q2加溫 Q3迎旺季
洪秀柱：國民黨若徵召是否有礙社會觀感
雨又下錯地方 石門水庫雨超少
越南查獲犀牛角 價值百萬美元
沒有母親的節日 涂醒哲為父浴足
筆電代工廠4月淡 5月溫
新北：公共運輸成長率全國第一
台灣3成6剖腹產 每年7萬人挨刀
戴資穎出國比賽 媽媽變過情人節
旅法史上最大團 數千陸客包下羅浮宮
石門台南高雄水情 15日開會討論
承租國有林地 6/1前繳租金
合宜宅未鑑定完 營建署：不得擅自補強
大陸報業刮寒風 廣告收入斷崖式下滑
布局大馬跨境電商 行動策略是關鍵
門沒關就跑 北京地鐵怨照片沒工作人員
山東護坡牆倒塌 10死
強颱紅霞逼近 上千旅客撤離綠島
明星臉少女下海養家 遭母謊報吸毒
啤酒學問多 達人祕授3喝法
台鐵台中站110歲 國寶蒸汽火車現身
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
工時發言引爭議 蔡英文致歉
柯文哲見蔡明忠 松菸案2週內解決
越俄領袖會 促全面戰略夥伴關係
毒蟲稱起乩為高雄祈雨 警巧遇逮人
寵愛媽咪 行車記錄器增防護
馬朱蔡柯同台 母親節飄政治味
靖黃行動 斗六查獲色情毒品
黨媒：陸挺俄羅斯是險棋 但值得冒險
關懷術後心情 張宏泰讓婆媽感動
否認有闇黑小組 蔡英文諷：想像力豐富
快去加油 汽柴油漲0.6元
貨櫃屋當掩護 豪華吸毒室遭破
總統憶母親 清唱謝謝媽媽歌
澎湖孝親洗腳奉茶 溫馨感人
傳王朱配 朱立倫：沒有跟我配的問題
廣東貪官自爆：被查前有預感 刪光電話
統測非選作答爭議 教團盼不扣分
外交部強調全盤掌握對緬甸工作
母親節爭槍管 美媽媽街頭怒吼
抗議司法不公 台中男揚言跳樓遭制伏
防紅霞 公路總局3公路預警
紅霞影響 志願兵抽籤分發延一週
女號稱幼齒卻大18歲 嫖客遭逮才知
蜜雪兒畢典致詞 勉學子克服歧視
害大坑溪變色 桃園工廠挨罰
報告：職場媽媽高薪難
感念父母辛勞 奉食洗腳報親恩
6進6出監獄 浪子天天跪母奉茶
高市靖黃行動 查獲妨害風化毒品
沙國聯軍空襲 擊中葉門前總統住處
柯文哲：北纜停蓋 律師在談賠償金
郭俊麟首局挨兩轟 西武5分落後
綠島浮潛 浪大2人無法上岸
新澤西副州長盼台商擴大投資
旺季到 消費IC第2季營運旺
陸工信部：55%用戶網速要超8MB
LINE攬客攬到警 竹市破獲應召站
金門口蹄疫情 初驗訪視未擴散
習近平：絲綢之路對接歐亞經濟聯盟
29日訪美 蔡英文談3目標
漁船遭偷裝GPS 船長要求查明
婦人公園散步 遭斷裂樹幹砸傷
靖黃專案 養生館做全套
民代聲援陸配 爭取反歧視
綠島浮潛 7遊客平安上岸
鄭文燦：支持地方優良文化活動
台南長興宮燒王船 瘟王祭落幕
羅德重砲狙擊 郭俊麟先發兩局退場
母親節驚喜 台灣虎航高空說愛
國防部：首都被癱瘓與演習不符
北市中山區暗藏春色 35人送辦
感念二戰老兵 俄國民眾排隊獻花
新北市圖開館 首創24小時服務
虎航母親節驚喜班機 感動飛東京
有公告會怕 追回欠稅大戶88億元
男法院樓上揚言跳樓 警消苦勸結束虛驚
高雄巨蛋零權利金 柯文哲：檢討很好
職場環境友善 企業催生500位寶寶
幸福航空福州衝出跑道 5傷
半年詐500萬 少年車手遭逮
竹縣疊杯代表隊 29日赴馬參賽
工寮火警 發現1焦屍
金枕頭咖哩麵包 獅城母親節風味餐
文青風穿搭 襯衫T恤配短褲
卡麥隆勝選沒空慶祝 脫歐問題接著來
東南歐是台灣觀光客新熱門路線
紅霞路徑東偏 西半部沉降恐飆高溫
假釋中付保護管束 王令台將出獄
運動場受歧視 同志感同身受
台灣超商進化 新科技心服務不斷出招
Ella母親節見粉絲 包紅包給媽媽
啦啦隊亞洲賽 先奪2金1銅
美國在台協會主席薄瑞光訪台
成大實驗室冷氣機冒煙 虛驚一場
瑞士傳槍擊 數人喪生
遊天空之橋 媽媽穿紫衣享優惠
首都機場跑道維修 每天減少200架次
浴佛佳節 柯文哲分享心情平靜方法
幸福航空班機衝出跑道 福州機場關閉
羅德無情砲轟 郭俊麟僅投2局吞敗
電子金控法說接力 台股行情指標
警政署靖黃行動 全台1523人遭逮
通話平板電腦 新興市場還有商機
中俄簽署協議 推進重型直升機合作
談馬祖博奕 劉增應：先加強基礎建設
另類母親節 遊戲廠虛寶現金大放送
節水 高市38處建築供地下水
前市代酒駕撞死2歲童 男童母泣不成聲
抗戰勝利70年 雙黃河經典呈現
空總舊址空照圖 國防部解馬賽克
亞洲物理奧林匹亞賽 台3金5銀排第3
年輕二度失學 美9旬老兵大學畢
習近平訪白俄羅斯 先發表署名文章
母親節訪育嬰假媽 總統與嬰孩互動樂
玩心大開 柯文哲夾豆體驗生活禪
馬祖內外海運 劉增應：7月全新到位
美國密西西比州兩警遭槍擊 送醫不治
哈利王子訪紐西蘭 展現平易近人一面
上海自然博物館 海星被遊客摸死
亞洲東區男排賽 中華隊首戰勝澳門
劉德立接受巴拉圭電台專訪
桃園婦女館重新開幕 女人幸福空間
龍潭校園道路案 3個月提雙贏方案
瑞士槍擊 媒體：槍手殺害4人
雲林靖黃 查獲妨害風化毒品
貴州舞台突坍塌 台上80人瞬間墜落
瑞士槍擊 CNN：5死
環狀線施工 景平路夜間道路縮減
政大EMBA挑戰戈壁 也為喜憨兒募款
調漲6角 台塑比中油慢一天漲
紅霞颱風發海警 蔬菜產量價格暫穩定
澎湖古蹟西臺古堡 遊客中心啟用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
胖卡車隊首抵馬祖 台馬美食大會串
宜蘭衝浪客遭沖走 警消海巡前往救援
紅霞逼近 11日台東離島班機停飛
盧曉晴末輪爆桿 世界女子賽並列12
469洛興雅難民 印尼亞齊外海獲救
台南第一海巡：未入漁船私裝衛星追蹤器
黛咪摩兒儲藏櫃遭竊 高檔華服不翼而飛
亞洲物奧賽 台獲3金5銀
靖黃行動 竹縣強力掃蕩色情
大陸人行降息1碼 去年11月來第3次
海大馬祖分部 劉增應盼教部協助
雲林家扶媽媽 享受採購樂
找個應召女 遭查開燈竟是6旬女
部落工寮火警 73歲老人成焦屍
紅霞進入巴士海峽 東北部海域納警戒
機車擦撞遊覽車 騎士遭輾頭死亡
業務穩定成長 花旗看好大馬投資
宏達電塑料機身M9e 傳搶攻平價市場
大林慈醫浴佛 為尼泊爾祈福
洪百榕母親節開球 宋達民高跪姿示愛
母親節送禮 新北庇護工場擺攤業績佳
中俄親密 邊城自行車相互一卡通
夏天防曬 噴霧型商品漸成趨勢
嘉興展特色 好物館開張
醫援尼泊爾 最有意義母親節禮物
宜蘭衝浪客遭沖走 漁民救起
東吳國際超馬 獲金牌賽事認證
大陸轉型陣痛 降準刺激疲軟經濟
奧林匹克研討會 吳經國擔任講師
檢查號誌燈柱螺絲 中市：2週內完成
大巨蛋案 黨政人士：合法如何移送
人行再降息 穩經濟不得不出手
助陸企投資台灣 兩岸學者合著藍皮書
慈濟花蓮浴佛 為尼泊爾災民祈福
無私的愛 繼母無怨接手照護障礙兒
母親節 柯文哲：媽媽我愛妳
慈濟佛誕祈福會 取消淋水浴佛
馬伕助賣淫 土城警查獲外送性交易
金門爆發口蹄疫 嘉義縣擴大防疫
金針花海節 嘉義梅山登場
王岐山：落實習八條 一寸不讓
啦啦隊亞洲賽 中華隊獲最高總錦標殊榮
佛誕祈福 馬總統王金平同台
漁界弊端多 衝擊台菲關係
陳逢顯雕刻鉛筆芯 遊子吟思母
蔡英文：和媽媽在一起感覺真的很好
柯文哲說我愛妳 柯媽：心裡有父母就好
選舉大勝 蘇格蘭爭取獨立聲浪再起
美國密州兩警遇襲死 兄弟檔嫌犯遭逮
古巴總統抵梵蒂岡 與教宗會談
泰國藝術家 用台灣茶作版畫
新浪潮先鋒瓦達 獲坎城影展榮譽獎
人行降息 分析指陸股仍是條慢牛
聲援同志權益 古巴數千人上街遊行
松菸文創案有解 童子賢：有好發展
深陷政治危機 馬其頓驚爆衝突6警喪生
柯文哲：證嚴法師有來台北想去拜訪
童子賢：培養文創金雞母 別殺雞取卵
紅霞擾台 綠島蘭嶼航線11日停飛
推智慧國土發展 國發會辦國際研討會
人行再降息 大陸專家：降成本促消費
紅霞轉中颱 北轉時間攸關是否侵台
2度偷舊菸廠檜木 賊性不改遭羈押
台漁船常越界 菲決增船艇加強取締
梅克爾抵俄 與俄總統蒲亭會面
陸降息1碼 市場預期更多寬鬆政策
澎湖警局靖黃行動 掃黃掃毒護治安
中颱紅霞是否觸台 晚間轉向是關鍵
祈福迎佛誕 總統與柯文哲同場不同台
昇豐12號遭菲扣押 疑點仍待釐清
松菸文創苦哈哈 誠品富邦都虧損
馬其頓攻擊事件 8警14恐怖分子喪生
大陸欲在東非建軍事基地 比鄰美國基地
泰王療養數月後 出院返回王宮
菲擬罰昇豐12號十萬美元 家屬：籌不出
人行半年來3度降息 分析師：還會再降
大選表態挺工黨 JK羅琳遭網路霸凌
台灣積極投入尼泊爾救災 獲肯定
童子賢：文創可發展高附加價值服務
母親節全壘打 林智勝當MVP示愛
2大疑點 導致昇豐12號被扣
中市餐廳氣爆 2人受傷送醫無大礙
助救墜機生還者 西班牙當局：英雄
柯文哲：媽媽與太太讓我的生命更完整
經童子賢協調 台北文創盼有好結局
贏者全拿投票制度 誇大英國分歧
43樓平台跳躍 俄特技好手杜拜玩命
泰工廠警察掃毒成效佳 台商推國際化
美國發表大陸軍力報告 大陸強烈批評
福州機場重新開放 1萬旅客受影響
鮑爾百米飆9秒84 今年全球最快
大連化工廢氣燃燒異常 雲縣府追空汙
保守黨驚人勝選 英國進入新時代
密州殺警案3人被捕 男女兩嫌涉殺人罪
停經後女性防骨質疏鬆 多補充鈣、鹼性食物
伊波拉病毒里程碑 賴比瑞亞疫情結束
台灣要擺脫纜車島
行動胖卡機動學習 移民署宅配服務新住民
用生命攝影 外籍生熱情記錄台灣美
新二代秀藝術天份 竹縣內灣國小展漫畫作品
大馬「阿飄」感恩 任消防志工助人
台北美福大飯店人才招募
海洋性貧血患者 亂補鐵劑恐傷心肝
運動後半小時 選擇性進食300卡不發胖
美飲食實驗 垃圾食物超傷腸道
2015高雄食品、餐飲聯展 串聯食品產業鏈
搶攻土耳其電競市場 七大主流品牌共襄盛舉
今夏瘋路跑 黃金海岸邀請您
三大樂團星國較勁 台灣數位音樂揚威國際
透過血篩 可望及早驗出卵巢癌
改善更年期症狀慎選方法 保健食品風險較低
馬其頓攻擊事件22死 歐洲憂情勢不穩
槍擊案釀5死 震撼寧靜瑞士
紐約州核電廠失火 工程師查原因
卡特身體有恙 取消蓋亞那選舉觀察行
波蘭大選 保守派挑戰者爆冷領先現總統
公牛大蓋索左腿筋拉傷 恐2仗掛免戰
蠻牛踢鐵板 莫瑞馬德里網賽封王
三年一次 喵星人占領比利時小鎮
松菸爭議落幕？ 誠品上午說明
前CIA副局長 憂911重演
中颱紅霞 蘭嶼吹起8級陣風
馬其頓種族衝突 北約秘書長籲各方克制
紐約核電廠大火外洩油污 流入哈德遜河
台灣ETF市場夯 肯亞來取經
美股大漲 有利台股回升
台企銀主辦穩穩全球19.6億元聯貸
談文創 星國業者：政府角色非監督
暫不加入亞投行 逾7成日人支持
颱風紅霞接近 墾丁下雨有長浪
奧萬大自然教育中心 招募暑假實習生
港台廣東粥差很大 正宗作法好好味
SKE48偶像的眼淚 22日上映
房仲菜鳥受訓出關 近9成留任奮鬥
多倫多地區民俗文化在地研習
紅霞颱風 蘭嶼及綠島停止上課
涉嫌持剪刀刺駐衛警 警方逮捕香腸伯
彰銀路竹分行搶案 富二代涉案遭逮
美國內衣市場 樂於嘗試新產品
宜蘭縣三星鄉 徵老照片寫歷史
中俄地中海軍演啟動 主力艦亮相
美中部惡劣天候 冰雪龍捲風攪亂母親節
習近平訪白俄 捧4800億元大禮
麥克阿瑟將軍手錶 新台幣235萬元落鎚
揪甘心 歐巴馬母親節call out單親媽
考委建議 試院成立志工服務隊
最冷五月天 北京人嘆差點凍死在夏天
台股開盤漲85.97點
4月營收同期新高 鴻海價揚
快樂打氣機 快閃造氣球
婆媽穿鐵衣幫修路 烈日不喊苦
4月集團營收年增逾15% 日月光開高
三貂角燈塔 過80大壽
大學個人申請分發結果 網站公告
台股盤初大漲逾百點
中颱紅霞加快腳步 最快入夜解除海警
台東往返蘭嶼綠島飛機船班取消
走出情傷 婦團開止痛三藥
身障生向學 葉冠宏推甄直升碩士班
自己把關食安 澎縣提供篩檢試劑
復仇者2好威 進軍10億美元俱樂部
談昔美入侵伊拉克 傑布布希：換我也會准
慈濟法國辦浴佛節母親節慈濟日活動
桃警積極掃黃 民眾頻頻按讚
陸降息經濟復甦慢 張盛和：影響台出口
昇豐漁船疑點 外交部：菲方要拿證據
徐若瑄嫁豪門懷子 叫他小V寶
夏普傳將瘋狂減資 股價跌停
陸搶台半導體人才 徐爵民：星港也搶
富二代持道具槍搶彰銀落網
晶片身分證 內政部：不貿然實施
薄瑞光訪台 與政府高層討論台美議題
小皇帝壓哨球回敬 騎士勝公牛系列賽2-2
新台幣早盤走升
持剪刺駐警 香腸伯公園散步遭逮
徐爵民：科發基金絕非是小金庫
大學個人申請放榜 錄取人數錄取率新高
張盛和未拿到捐贈證明 還沒報稅
大學個人申請 缺額8537歷年新高
陸民推高房價 澳洲政府決定不忍了
PP自強號卡台北車站 列車持續誤點
美陸核協議 國會將嚴審
南韓將嚴懲北韓挑釁
談松菸案 吳旻潔：文創產業不容易
張盛和：台股相對便宜 外資未撤離
不學好愛揮霍 富二代落魄搶銀行
松菸轉租暴利 吳旻潔批：瞎子摸象
大學醫學繁星 最低64級分錄取
大陸養雞場停電 7000隻雞缺氧死
奇幻藝術節 傑克與魔豆雲端大冒險
總統：大陸政策若失敗為何蔡要維持
日巡邏艦訪越 促海上執法合作
法國第一美人：真明星低調不自拍
機車頭故障 台鐵塞車5至10分鐘
陸持續寬鬆政策 渣打：下半年續降準
雲林染狂犬病例 嘉縣加強防疫
中小型電子股弱 台股開高走低
松菸文創案 誠品：朝買回方向推進
進軍海外 陸阿里巴巴入股美網路零售商
建設輕軌 高市：串聯亞灣區優先
痛失音樂大師 馬水龍逝世享壽76歲
持道具手槍輕易搶銀行 警錯愕
蘭嶼綠島下午停班停課
周永康案 傳審判時間延遲
外派主管在台薪酬 亞太排名超低
台灣醫療艦推人道援助 外交部允研究
中壢休息站火燒車 面目全非
松菸案 誠品：三方尋求解套 無時間表
台股上周外資買超 逾90億元
X戰警最佳宣傳 年輕版X教授光頭吸睛
廢蚵及稻殼製磚釉 大甲高中科展奪冠
昇豐12號遭扣 外交部待調查報告
助失業者就業 南投辦烘焙人才班
誠品買松菸 柯文哲：要收的到錢
國際大學運動總會 訪台考察世大運
大陸首超美國 成石油進口最大國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
李敏鎬出道9年 感謝粉絲厚愛
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
很會賺 富邦金控4月獲利王
兩伊朗人持西班牙偽護照 遭識破遣返
松菸爭議 誠品：三方都不想拖
亞青少田徑賽 葉耀文撐竿跳摘金
松菸有解 柯文哲：開罰台哥大隨時可停
立院初審增產業替代役 月薪19.5K
馬水龍病逝 戰友邱再興不捨
中華郵政總經理 陳憲著升任
聲援巴爾的摩 搖滾歌手王子登台開唱
馬水龍曲 中廣報時台呼最知名
總統：沒九二共識不可能有現在的現狀
IS威脅 參院國土安全主席：美無力招架
澳盛銀行在台試辦 信用卡行動支付
南韓：北韓3年內可研發裝載飛彈的潛艇
傳北韓將領過世 曾令攻擊延坪島
中白聯合聲明 白俄反台灣入主權國組織
400孟緬難民 印尼外海獲救
電子商務當道 水產業急於跟進
騎士請注意 高變電箱下方禁停機車
紅霞襲蘭嶼 陣風11級
總統勸進？ 朱立倫：一切回歸制度
蔡英文稱勞工假太多 藍營：不苦民所苦
南韓國防部憂北韓試射潛射飛彈
Roy Kim將參加HITO台北頒獎
中共軍官批美向台供武器 是阻礙統一
彰銀路竹分行搶案 警逮富二代男偵破
觀光熱延續 各方人馬紛紛投入商旅
網路蟑螂惡搞域名 前惠普執行長忙澄清
茶安新制7月底上路 擬採產地標示
愛上恐怖情人 男子遭恐嚇車被撞
新台幣中午升3.3分
紅霞海警 核三廠屏縣府加強戒備
遭指轉租暴利 誠品：外界瞎子摸象
法國美人遇勞斯萊斯 挑戰美味極限
預防家暴 雲萱基金會徵文喚和諧
非亞投行創始會員 總統：政治考慮
是否領表選總統 王金平唱等嘸人
菲留置台漁船處理 較廣大興案有進步
大學申請放榜 台大缺額136
向經紀人索討借款 雞蛋妹母勝訴
紅霞接近恆春 綠島大雨特報
買回松菸文創 誠品：權利金年約6百萬
中市營養午餐增補助 25萬多人受惠
楊梅吳尊放閃女友 粉絲心碎
立委要求查台塑遺產稅 財長交辦
經濟弱勢 雄中生發奮上醫科
美國APEC資深官員王曉岷訪台
文學網路化 廣東成立網路作家協會
新版高鐵財改案 國民黨團擬開會討論
薩爾瓦多對歐出口減少
IDC：大陸智慧手機市場放緩 首次下滑
胡志強：朱立倫參選可能性仍存在
金門牛加工品解禁否 防檢局盼共體時艱
章子怡疑赴港籌辦婚禮 婚戒露端倪
星仔臭豆腐 新加坡絕妙好味道
印尼亞齊現難民潮 上千人獲救安置
騎車跌產業道路 婦陷淤泥送醫搶救
巴黎國際發明展 亞大成績亮眼
菲：昇豐12號有舊籍 但非逃逸船隻
金門牛爆口蹄疫 畜產輸台須管制
MSCI半年度調整 估台股權重微降
4G行動推廣案預算 立院2周後再審
疑組工會遭解僱 編輯控大愛台欺壓
員工指控不當資遣 大愛台：合法解雇
陸蔬果價格漲影響飲食 肥胖族群激增
共同開發黃金資源 中俄簽署合作協議
大學個人申請放榜 馬公高中成績優
友邦貝里斯總督楊可為率團訪華
英特爾國際科學展 台生不缺席
iPhone維修權改變 消費權益不影響
總統：服務貿易落後 哪黨當政都不利
台股收盤跌28.28點
歷史評價 總統：相當程度已實現願景
南一中生棄醫科 出國念大學
台股開高走低 收跌28點
柯文哲鼓勵公務員出書 寫教科書給獎金
蘭嶼15級陣風 綠島下大雨
中俄海上軍演 專家：強化共軍遠洋投送
泰勞中壢車站鬥毆 民眾全都錄
三創LED看板 柯文哲：審未過就拆
崑山中學財務危機 董事長涉不法
立院初審廢派用條例 設9年過渡期
5月台指期漲5點
老人運動會 長輩享受運動歡樂
權值股撐盤 指數力守季線
陸船經禁限制水域 有限度開放金馬地區
酒駕肇事頻傳 中市：封城式酒測攔檢
5月電子期跌 金融期漲
天安艦案元凶 北韓軍頭金格植逝
國際透明組織促納吉辭財長職
紐西蘭慢跑客迷路 喝自己母乳求生
南投垃圾積8500公噸 9月可望清除
花蓮雨勢大 老翁車翻壓斷腿
13場主題性徵才活動 釋萬職缺
大陸降息 銀行陸分行利差縮小
朱立倫參選否 洪秀柱:不要隨便放話
松菸案爭議 誠品聲明全文
議員忍肚痛質詢 中途離席昏倒
洪秀柱要蔡英文 別鄉愿媚俗
仁寶擴大版圖 購併速度加快
藍委批移送總統像鞭屍 柯：人家還沒死
疑操作不慎 北市工人左眼遭鋼筋刺傷
官方反水貨行動 香港拘捕13陸民
挺環保 蘋果將在大陸做綠化
三大法人買超台股40億元
飛來喜訊 加拿大孕婦空中臨盆
台聯欲修法 公職人員成年子女納申報
泰國南瑤媽祖壽誕 台商僑胞鑽轎底
首度連署破萬 綠中常會談醫糾法
屏東Pbike擴站 票選10站出爐
間歇性風雨 台東大樹應聲而倒
屏東精選伴手禮 安排出國行銷
新高鐵財改案 交長：下週可望排入議程
彰縣設火葬場 2鄉鎮有意爭取
誠品買松菸 黃智賢痛批密室交易
中國鐵建與俄簽約 開發鐵路與遠東港
大陸學者：中共海軍將有5艘航艦
中颱紅霞籠罩 蘭嶼出現15級強陣風
越南4月輸出外勞 台灣占最多
拒絕吃飯 長頸鹿寶寶小鶴母親節離世
紅土對戰雖首勝 莫瑞：蠻牛非等閒之輩
同志婚姻 高市府：研議戶政註記
美國3E科技競賽 台灣國三生奪銅
孕婦幼童遭丟包 印尼大馬搶救難民
劇組封路拍槍戰 嚇跑瀕絕白鶴惹議
中美洲議長訪華 將頒陳肇隆勳章
歐陽娜娜女大十八變 16歲美少女
不畏逆境 弱勢者找到生命曙光
立志翱翔天際 景文學生就讀空軍官校
名廚也愛吃的海南雞飯 首度登台
富比士綜合名人榜 范冰冰連三冠
爭取潛艦未果 總統：盼美繼續協助
辱罵2警案開庭 朱高正：正當防衛
新台幣收貶1.5分
新北推創客教育 板中科創中心揭牌
輕航機無法無天 民航局查緝有困難
印度總理14日訪陸 外媒關注邊界爭議
空污修法待凝共識 全案送協商
限制教堂十字架外觀 浙江新規引質疑
父負債尋短獲救 子懂事擔家計
台大雲醫創護理師快速反應小組
媽媽健身夯 小家電運動休閒熱銷
孕醫生值班24小時 民團籲護病比入法
童問如何稱呼女王 哈利王子：叫奶奶
吳當傑掛保證 101煙火不中斷
不怕多練 大二生奪成棒投手獎
聖母峰登山客改道 尼泊爾觀光拉警報
油壓興沖沖 開燈赫見60老嫗
立院初審 台電中油人員納公保年金制
紅霞掃菲境 昇豐12號人船均安
新店公寓火警 警消灌救中
涂醒哲：嘉義打造健康防老園區
三創生活園區15日上午開幕
三創園區15日開幕 電信門市進駐開打
金賢重對前女友流產表明立場
梧棲大排魚群死亡 研判溶氧量不足
提昇無線傳輸效率 許躍薾獲國際肯定
怕膛炸 男改造槍械以拉繩試射
捐款助植物人 烘焙坊老闆贈蛋糕
馬水龍逝世 洪孟啟深感震驚和惋惜
賴以仁：亞光手機鏡頭獲重大突破
勞動部：違法醫所今年加強勞檢
亞桑傑要求撤銷羈押 瑞典最高法院駁回
陸客隨手拍 屢遭阿聯羈押
周杰倫快閃 好友爆料流露父愛
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降息加持 上海股市猛漲3.04%
茂迪聯景合併案擬提前1個月
誠品控欠錢不還 台北文創：按程序走
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
手搖杯茶飲強制標產地 7月底上路
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劉謙要當爸了 自曝老婆懷孕3個月
政府盡力助昇豐12號返台
不滿妻子離家割喉岳母 男遭訴
杭州地鐵有蜜蜂 民眾四處竄逃
總統：兩岸政策使美陸台和平共處
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吳克群嗨翻校園 談音樂夢：別怕狼牙棒
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交棒專業經理人 李焜耀堅持理想
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飯店交易漸熱絡 5成集中北市
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人民幣納入SDR 專家：不會顯著升值
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花蓮銅門5級地震 無傳出災情
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石門雨下93毫米 水位升破223公尺
心臟手術成功率高 醫籲民勿憂慮
澎湖特有瓜果楊梅 正值品嚐最佳時機
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亞青少田徑賽 沈郁森雙金入袋
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台商優惠不變 陸62號文確定解套
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廣東基層護士待遇差 75%遭病患咒罵
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中市下大雨 洲際棒球場旁路崩壞
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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金正恩六親不認 叛逃高官：他毒殺姑姑
旅瓜地馬拉華僑總會慶祝母親節
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Hydis員工自殺 元太：難過盼理性
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預測：大陸4月工業增加值成長6%
托斯卡尼家鄉味 義式主廚飄香獅城
高屏溪水流遽降 日流速減1CMS
法極右大老另起爐灶 不與女兒較勁
聰明小海獅 登船過夜還知道睡床舖
外銀允貸救企業 要求巴西政府保證
澎湖萬安38號防空演習14日中午實施
華爾街日報刊出馬總統專訪內容
緬甸進口綠豆農藥超標 邊境攔下
地震影響 台鐵花東線誤點181分
福衛5號明年升空 技術新里程碑
屏縣長拜會市長 建構合作平台
嘉縣臉書即時通 民眾可上網建言
戴高科技眼鏡踢球 喪屍漫步超有事
換供貨商 英國藍復業時間未定
華亞科：看好下半年DRAM好轉
新台幣中午升4.7分
高市打雷降雨 下錯地難止渴
青春影展 雲端看片掌握新趨勢
專家：人民幣熱潮燒到基金 成投資新寵
全球得標價前10高拍賣藝術品
經部：再生能源將以太陽光電風力為主
夫不准妻結紮 法官判准離婚
習近平鼓吹 絲路經濟帶與白俄羅斯對接
前市代酒駕撞死童 掩面哭泣道歉
大陸頻發生存款失蹤案 銀監會鐵腕查案
頂新案 法官勘驗頂新屏東廠
台灣支持中美洲推動體育及運動強化
難民困海上 國際移民組織籲東南亞搜救
大雨中 新生兒慘遭遺棄三峽街頭
百貨結合在地文化 學子秀才華
石門供水區供5停2 宣布解除
子女與媽媽量血壓 可抽健康好禮
高市自小客車冒煙起火 1男死亡
酒駕撞死幼童 前市代80萬交保
記錄古蹟故事 大學生成立粉絲團
屏縣15名議員 合組聯盟政團
大巨蛋案若移送 府：柯文哲需負責
新北抽驗麵包糕點 22件均合格
惡作劇不斷 谷歌地圖編輯工具停用
蔡英文訪美 民進黨：台灣版鋼鐵人
護士節促銷情趣內衣 京東遭批下架廣告
南部水庫雨不大 缺水危機未解
新北農戶調查 阿嬤以為騙徒上門
長照法下午協商 藍盼過關綠疑財源
A股入MSCI指數 券商：大勢所趨
帛琉女童來台切除腦瘤 重見光明
否認密會蔡明忠 柯文哲：我是把錢增加
傳金正恩下令毒死姑姑金敬姬
調整基本工資 最快8月開會討論
金磚銀行首任行長敲定 68歲印度人
台灣綜合大學系統4校長訪德
紅霞颱風襲日 屋頂飛5人傷
復興航空客機機械異常 急降北海道
大雨解渴 新北桃園解除供5停2
柏林愛樂新指揮難產 團員票選膠著
台股收盤漲17.01點
醬蒸松魚頭 新加坡老饕聞香下馬
復興航班降日本機場 無法滑行
轉讓松菸違法？台北文創：2週內解決
高市肉粽店氣爆 5傷送醫
批世大運舊吉祥物 柯文哲：我自己畫
管線自治條例 陳菊：對安全最低要求
中市大樹倒塌 壓損3輛自小客車
台股盤整 收漲17點
王金平是否參選 洪秀柱：他要我加油
5月台指期跌16點
台灣食品首爾國際食品展登場
NFL布雷迪涉洩氣門停賽 反應褒貶不一
世大運換場地 柯文哲：總會應無意見
金門九宮坑道檢修 6/1暫停開放4天
5月電子期跌 金融期漲
長照法和縮短工時修法 最快15日三讀
護師何采澐 在病人間看見被需要
台澳尋求合作 全年產銷熱帶水果
科技股跌深反彈 台股收漲17點
消基會籲調查子宮頸癌疫苗副作用
查豬油 法官勘驗頂新製油屏東廠
大風雨中守護 金山小白鶴回家了
非法下載電視節目 港澳逮捕3人
板橋民宅火警 幸無人傷亡
韓女團SECRET 6月會台灣粉絲
美軍將首度在日本土部署魚鷹機
酒駕肇事死亡人數 有下降趨勢
新疆若羌縣連二震 規模4.5與4.4
北高議員談大巨蛋 批廉委會淪政治打手
中市封城式取締酒駕 首日查獲64件
中市大雨道路柏油隆起 2天可修復
台人愛宮崎駿 神隱少女獲選最佳影片
台灣大愛 入尼泊爾災區醫治災民
荔夏午茶時光 陪你輕盈一夏
產學訓合作訓練 擴大辦理
復興航空否認迫降 無法滑行請拖車協助
三大法人買超台股45億元☆
尾隨正妹襲胸 警循紫髮逮狼
疑瓦斯外洩點火 高雄肉粽店氣爆
反腐合作 寫入中俄聯合聲明
大陸奇葩證明 我結婚前是未婚
松菸案三大衝突點 誠品與富邦撕破臉
華碩首季匯損3.49億 影響獲利
復興班機日本故障 192客延誤回台
步美國偶像後塵 CSI犯罪現場恐停播
日經225指數近乎持平
賣仿冒耳機還開發票 逾千人上當
陸資本外流 金融帳逆差789億美元
蟲蟲攻占路樹 澎湖展開洗樹
拱朱參選 周勝考攜200萬代領表未成
誠品買松菸 北市財政局：不合法
陽台拋摔幼犬亡 男函送法辦
追加預算致議員打群架 屏縣府：沒亂花
松菸資產移轉 財部：回歸促參法和契約
法國無人車品牌 來台探路
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蔡英文：持續堅持保護勞工立場
蔡英文：總統不能老是只講兩岸
國民黨立委下波提名 宜蘭徵召李志鏞
厄瓜多感謝台灣協助發展竹產業
停辦葡萄公主 魏明谷：採新元素行銷
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大陸製造業出走 錢進非洲瞄準歐洲
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松菸資產移轉 財部：依促參法和契約
SOGO敦化館大改裝 20年來首次
台灣商貿代表團訪葡萄牙
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星雲學說出版 佛光會盼指引人心
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蔡英文訪中小企業總會 林慧瑛盼多傾聽
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肉粽店氣爆5傷 殃文藻師生
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尼泊爾再強震 中尼邊境震感強烈
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首爾男網挑戰賽 楊宗樺黃亮祺落敗
彰縣衛生局查毒茶 再檢出3件
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聯發科：新興市場需求較預期差
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蔣丙煌投書韓英文報 介紹台健保制度
習近平會白俄總理 簽貸款千億協議
中彰投分署產學訓合作 碩士就業掛保證
首見印度籍一家三口運毒 調查局破獲
張大春會考圈養論 教育界這樣解讀
雞舍有大蛇 俐落員警手到擒來
尼泊爾地震規模7.3 已傳出至少4死
再嫁一次 中信金宣布合併台壽
二戰有功人士 總統將頒褒揚令及獎章
總統：尼泊爾盼震災傷者送台醫治
尼泊爾又強震 無台旅團在當地
陳士魁訪印尼 讚台商打拚服務僑界
突來大雨 成大兩棵老樹傾倒
醫材採購涉弊 中榮：配合調查
搭高鐵租車 最低6折起
假太多發言爭議 蔡英文喻燒到手指
趙薇斥資6億 為女兒買學區房
彰縣稽查茶飲 大井烤茶紅茶出包
阿帕契案 監委再度約詢簡聰淵
經部：石門短期無供5停2限水必要
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
洋裝顏色難倒你 這次考考誰在前
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
獵殺賓拉登演很大 記者爆歐巴馬都說謊
金融基礎工程計畫 5月積極執行
諷拿水管當尿管 罹癌被告控警侮辱
嘉市食安志工 檢視柑仔店食品
打破冰冷印象 咖啡廳進駐一殯
風雨冰雹齊來 江西近20萬人受災
柯文哲：北市護理師 6月起同工同酬
國家文藝獎 改為兩年辦一次
廉署查醫材案 約談中榮名醫
傳色情簡訊給警察 被逮直呼倒楣
美議員推決議案 要大學還畢沙羅畫作
強震再襲尼泊爾 中部城鎮多人死傷
尼泊爾又強震 外交部急了解情況
菲日首次海上軍演 地點近黃岩島
外資匯入緩 新台幣小貶
大陸誰最能吃？廣東一年吃了北京4倍
港股收低 銀行地產股領跌
酒駕男撞凹警車 1警不適3人虛驚
尼泊爾再度強震 路竹會擬二度救援
中市府：中台灣電影中心106年完工
美國正面撞擊測試 僅3/7休旅車過關
高廣圻：災害防救是國軍核心任務
政大游泳池 女子溺水命危
蔡英文：中小企業一定是政策重點
涉猥褻女童 補習班男師遭訴
服務首報族 北市國稅局專人講解
鼓勵社企育成 徵創新提案獎6萬
尼泊爾再強震 慈濟60餘人平安
台規範日食品嚴 日不排除告WTO
星巴克擴大助學計畫 申請員工料增倍
一帶一路 中共拉高到統戰高度
新聞禁地巴布亞 佐科威允外媒採訪
避免揣測 王金平與柯文哲會面延期
尼泊爾強震 印度鄰省2死
藉廉委會炒新聞 郝龍斌批柯文哲俗仔
日警查松茸走私案 疑與金正日有關
尼國再震加都傳樓倒5受困 印度10死
台南議長賄選案 被告開庭都喊冤
簽署安全伙伴 強化電路板產業職安
中職明星賽登無線台 民視播3小時
中市扶助單親 開課訓練積點換3C
培養大腦與創造力 洪蘭13日元智開講
復興機故障 192旅客晚1天回台
ATCC個案賽開跑 總獎金超過百萬
小護士變空姐 機場緊急救命
古華養生蓮子紫米粽 受歡迎
Ifo：台Q2經濟趨保守 警訊浮現
順風耳的新香爐 打造台灣新童話
移植日本課程 打擊場開課教學童
舌尖上的好滋味 花蓮展現軟食力
代領表未果 國民黨議員籲朱立倫選總統
經部擬提早宣布高雄下週是否停水
採購醫材涉弊 醫師收賄300萬
郭台銘接受專訪 鼓勵年輕人別怕挫折
那斯達克將開始使用比特幣技術
Google play消費 中華電帳單代收
鋒面發威 石門水庫增8天供水量
台中大安區堤防裂縫 民代促修復
政大游泳池校外人士溺水 恢復心跳
台壽情歸中信金 溢價近1成
六輕籌建海水淡化廠 雲縣府：要過環評
金管會同意台灣銀行設福州分行
復興班機日本故障 返台旅客先住宿
夏季旅展 6大必買星級飯店住宿餐券
金管會：整併金融機構 防低價競爭
金融產品低價競爭 擬訂定法規導正
朴槿惠批北韓開發潛射飛彈
希臘動用IMF帳戶資金償債 數週內需回補
台矽科技基金 6月開放申請收件
腸病毒單週就診破萬人 將進入高峰
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尼泊爾又強震 慈濟靈鷲山醫團平安
強震再襲尼泊爾 與鄰國至少24死千傷
電信業客訴比例 中華電最低
護理師災區救援 餐風露宿不喊苦
政大泳池傳溺水 校外男泳客急救中
海運發展學院 15日舉辦招商座談會
FISU分享喀山世大運 柯文哲列席
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13日天氣穩定 各地多雲到晴
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日欲提告WTO 李嘉進籲查清偽標
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阿帕契案 監委第三波約詢
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巴拉圭衛生部長接見國泰醫院醫療團
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MSCI成分股 新增F-鎧勝
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巾幗不讓鬚眉 胡家琳帶傷通過海鍊
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北韓人民武力部長被高射砲處死
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超吸金 世紀拳王戰創多項紀錄
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鄧小平動漫現身電影 中共宣傳年輕化
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抽驗市售充氣玩具 塑化劑超標百倍
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澎湖金門端午加班機 18日開訂
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韓後備軍人開槍掃射 1死4傷
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松菸誠品前廣場租價高 北市：要求改善
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菲訪中業島 外交部重申主權不容置疑
軍事活動打瞌睡 北韓國防部長遭處決
新舞臺解套 中信金信義總部標售有望
蘇富比拍出鴿血紅寶石 成交額創新高
因應汛期 內政部籲6要3不
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
海生館養殖珊瑚 產卵大放異彩
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
芋頭雕出鍾馗嫁妹 美食獎奪金
韓媒：1儲備軍人持槍濫射 1死5傷
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A350首來台 兩大航董座將體驗
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三創將開幕 估每月吸50萬人潮
永續之環獲獎 台達電綠能再下一城
北韓稱發射潛射飛彈 美專家：唬爛居多
海峽論壇6月登場 聚焦青年及基層
房地合一稅率 最高45%
酒駕入獄關3次 關不怕出獄5天再犯
MSCI調整 台股看非電子股表現
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搶鐵票 軍公教聯盟投入總統立委選舉
MSCI半年度調整 台股又被雙降
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江宜樺將訪港 談儒家與現代政治
消保處：聯想召回筆電電池
房市520檔 千億元推案不得不發
尼泊爾再震 涂醒哲再捐一日所得
印尼將遣數百名洛興雅難民至公海
14日兩岸關係回顧研討會 馬總統致詞
反南鐵東移 群眾：民進黨是黑道組織
龍華科大攜產業育人才 提早累積年資
小白鶴迷航台灣 陳保基盼能獨立
國家之路 洪秀柱提開放均富
茶飲逾9成進口茶 國產茶小壺沖泡
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北市車禍 機車騎士慘死拖板車肇逃
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大陸首富：大陸經商 遠離政府太假了
大陸紀念抗戰勝利 9/3至9/5放假
原民自治暫行條例 學者有異見
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談聚同化異 國台辦：分歧不應影響合作
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電子傳產漲 台股反彈
新竹男童命案 多項疑點待釐清
老闆娘迷韓劇 賭場被抄賭客埋怨
OECD全球教育評比 星奪魁台並列第4
新竹男童命案 關鍵第3人找到
德威滑行道走偏 撞飛特立機尾
MSCI調權重 鴻海升幅最大
515國際家庭日 主軸家庭共學
房仲：新房地合一稅明年啟動 影響不大
男童陳屍套房案 朝殺人罪偵辦
夏張會時間 陸委會高層：仍在溝通
遠航端節澎金離島加開航班 18日訂位
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三大法人買超台股60億元
蔡英文改口 朱立倫：政治人物假話太多
台美南海內波研究 刊登自然雜誌
屏北高中小清華升大學 8成錄取國立
搶救地中海冤魂 神父請方濟各出手
為勞工加薪 朱立倫促蔡英文表態
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莫迪明訪陸 擬簽20多個經貿協議
聯結車國道翻覆衝對向 1死1傷
低壓智慧電表建置 台電停看聽
科教館環境探索角 土角厝意象
小六童陳屍出租套房 陳男稱不知情
柯文哲上任 文創滿意度成長4成6
國道1號北上33K車禍 1人受困
華語教學認證 5月底前報名
高市研議陽光註記 同志盼給婚假
淡江音樂節 客製音樂CD傳情
文山分局合併 北市：警力不影響
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SpeXial再缺1 子閎宣布當兵
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周夢蝶逝世1年 好友齊聚追思
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聖戰新娘難為 傳3英少女落跑躲IS追捕
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新片演雙性戀 凱特布蘭琪認同志情
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提升新住民就業 中彰投分署開辦職訓
怪手上來 山頭怎麼了
文化扎根 林家花園找來小小導覽員
復興檢修超過預期 另派機回台
許晉哲轉戰大陸 璞園祝福
柯文哲辦公室老鼠尾案 通信業者認罪
阿喜代言高雄旅展 鍾情郵輪行程
曹錦輝列7天傷兵名單
房地合一政院版 永慶：抑制短期交易
宜蘭少年枉遭砍死 校方頒畢業證書
會展產業徵才 南北媒合逾百職缺
竹編舞墨跨界展 嘉義展出大師創作
台灣大共用核心網路 NCC罰300萬
哪棟大樓在前面？9GAG：左邊的啦
馬尼拉郊區工廠失火 至少3死
夫竟是女兒身 印尼嫩妻告詐欺
援助尼泊爾震災 ibon募款逾千萬
若台壽再悔婚 中信金要分手費
日股收紅 低接買盤帶動
疼子333 魏明谷:爭取成為總統政見
配合防疫可請公假 修法初審通過
北市：6月公布三創及松菸案調查報告
黑咖啡白桐花 李進勇植油桐
佯淨腸水治癌症 詐欺男判刑5月確定
暴雪收回魔獸世界台港澳營運權
老翁牙齦易出血 竟是黑色素癌化成瘤
菜鳥百日告別 北影開閉幕片
日華懇會長延後訪台 外交部：颱風影響
韓元貶 外資匯入新台幣升值
端午粽子搞創意 麻油雞也入味
大陸年內再射3至4枚北斗衛星
九三抗戰勝利日 港府擬訂為假期
藝正瓷妍特展 德瓷繪師托莫訪台簽名
大學學歷月薪值多少？廣東給你3萬2
索尼全面啟動 35家專賣店就位
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陳水扁涉洗錢案 法院裁定停止審判
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越女躲桃機廁所 天花板崩塌露出馬腳
衛武營藝術中心將完工 試營運受關注
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男童陳屍套房案 解剖確認窒息
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馬總統：紀念抗戰勝利是歌頌和平
共用核心網路遭罰 台灣大：積極改善
美亞利桑那5人遭槍殺 陳屍住宅
中市立委第4選區 國民黨初選採全民調
粽子不貴 價格下修2成
見薄瑞光 蔡英文：持續兩岸交流
吳鳳科大鬼屋體驗 驚嚇連連
回收有毒化學藥劑桶 廢水排水溝
文創園區回歸正軌 學者：砍掉重練
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TIFA 5月開會機率低？經部：沒消息
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齊豫談校園民歌 首重有純真的心
台銀擬爭取中信金董事席次
妻叫警支援 反讓吸毒丈夫被逮
同志遊行路過考區 高市防衝擊
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菲拖鞋工廠大火 3死60餘失蹤
希臘經濟萎縮0.2% 再陷衰退
肝炎 定期追蹤可防範
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南鐵都委會議 70名警力戒備
不知改列毒品 走私嫌以為僅犯藥事法
因應電傳勞動 政院14日諮詢會議
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少年詆毀宗教案 星法院6月2日宣判
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東元攜中鋼機械 合資製造離岸風電系統
遊太魯閣白楊步道 男摔落山谷亡
攻行動支付 網家推Pi行動錢包
全球壽司挑戰賽 台灣大廚搶報名
鴻海策略投資Cyanogen
陸艦尾隨美艦 陸：繼續監控維護主權
夏普想裝窮享優惠稅制 挨批後轉念
張盛和：新房地合一啟動 奢侈稅退場
去年富邦人壽隱含價值增千億
涂醒哲：奉父之命 考上醫科
立委選舉 國民黨徵召員林鎮長張錦昆
燈桿螺栓突出 中市將包覆保護套
陸4月工業消費數據欠佳 成長保7難
ATP挑戰賽 盧彥勳第300勝
港滬股雙雙跌 陸經濟數據欠佳
新北推全台最大地熱發電開發計畫
巨大首季每股賺 2.53元
揭南海內波面紗 中山大上Nature
逃跑計劃來台開唱 怕歌迷逃跑
榮化子公司福聚太陽能宣告破產
哆啦A夢配音員大山羨代罹失智症
男子吸K他命 金門警方查獲送辦
美軍巡弋南海 解放軍遠距跟監
超商雙雄季報出爐 獲利雙降
世盟邀請各國代表參加柏林年會
華航董事長將參加紅點設計獎頒獎典禮
大馬新加坡高鐵 來回約台幣3500
白斑又癲癇 快去檢查結節硬化症
大陸解套62號文 海基會：滿意欣慰
撿到貓頭鷹雛鳥 師生直呼超可愛
菲拖鞋廠大火 死亡增至28人
馬尼拉市郊拖鞋廠失火 數十人恐喪命
2安全門有瑕疵 大馬宜家召回
滯日逾1天 97復航客14日晨返台
台港就金融股市合作交換意見
食宿糾紛 杰威爾：周杰倫非被告
三創園區將開幕 PC大廠摩拳擦掌
南風吹起 14日各地多雲到晴
合歡山賞花 太管處即時影像報你知
小六男童陳屍套房案 李男與學童關係好
自己的松菸自己買 黃智賢遞意向書
金門偶蹄加工品 適度解禁
高市2國民黨議員當選無效案 一審駁回
交通局人力過多 柯文哲：太浪費
首爾挑戰賽 盧彥勳晉級8強
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英央行下修2015年經濟成長率
辦光纖上網送有線電視 威達遭罰
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馬尼拉拖鞋廠失火 死亡增至31人
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房地合一稅改 民進黨將提相對主張
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今彩539開獎
英皇室御用油布夾克 與日本潮牌激火花
歐盟難民安置配額 法德最多英拒絕
大福彩開獎
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今彩539 頭獎槓龜
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C肝5大誤解 專家破迷思
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國中教育會考 15日看考場
隆達導入覆晶技術 Q2可望放量
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旅日百歲人瑞 贈嘉市母校櫻花苗
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愛立信送愛 400萬人受惠
印度總理訪陸 習近平在家鄉西安會見
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遊艇停泊收費 14日起採新制
台北市公立幼兒園教師出缺 徵113名
費城火車意外 轉彎時高達速限兩倍
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小六男童命案 新竹地檢說明
柯文哲：太太每天在給我扯後腿
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高鐵財改降票價 立委批債留子孫
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金融權值股走跌 台股季線失守
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
張作驥性侵女編劇 判賠2百萬
議員被打 上百鄉親赴議會相挺
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扁案停止審判 柯文哲：扁腦子受損
費城火車出軌7死 時速106英里
引三國演義 總統：兩岸和平有共識
劉德立接受巴拉圭電台專訪
王金平：國民黨一定要團結
手機APP叫車服務 菲開放經營
總統初選議題 朱立倫：16日說明
遭批毛主席 柯文哲：有些題目太奇怪
台北市立國中正式教師出缺 徵127名
台灣觀巴網站 立委批遭染黃
民調：韓上班族9成因同事感受壓力
衛福部將展開食品添加物第二波稽查
投信：經濟數據差 無損人民幣強勢
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bossini孫女綁架案 破案了
合宜宅 毛揆：安全無虞再交屋
中美洲專營事業方興未艾
吳敦義：不會參加下一屆總統大選
南韓上調尼泊爾3處旅遊預警
殘而不廢 泰男獨臂剝椰子助貧童
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新台幣中午升2.08角
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美濃水庫民調 經部：僅參考非推動依據
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不理揣測 洪秀柱：衝高民調求勝出
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立院初審 訂強制出境陸人收容天數上限
昆明公車人質被劫持 警攻堅救出人
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藍營對手人選 小英：他們自己去處理
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日股收黑 日圓升美股欠佳拖累
總統：解決標籤造假 再開放日本食品
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南鐵東移反對者被架出場 批賴清德粗暴
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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聯軍空襲IS 伊拉克稱擊斃副首腦
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傳新疆自殺炸彈襲擊 6死4傷
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翻轉南台經濟 小英要國公營事業領頭
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王品徵160職缺 起薪上看35K
涉放盜版電影 ishowfile遭破獲
車禍號誌螺栓致命 中市全面清查
陳永康：國軍肅貪防弊成效獲支持
愛紗女神發威 懷秋納豆搶告白
一圓機師夢 華航趣飛行抽模擬機體驗
申請入學 2/3大學提供弱勢補助
美稱確保南海和平 越南歡迎
衝突中 台南都委會通過南鐵地下化都更
菲工廠大火 罹難者破70人
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台灣反貪成就 國際透明組織肯定
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新安保法案 日內閣批准
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莫迪西安會習近平 首站參觀兵馬俑
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台鐵列車男男口交 警逮4人
山頭變成癩痢頭 東檢專案調查
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成大工安意外 1工人右手遭切斷
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被控體罰學生致傷殘 校方否認
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昇豐12號 菲國移民局放行
單驥：加入亞投行 輸出北捷經驗
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3流浪犬遭毒死 北市警方追兇
男子受30年冤獄 維吉尼亞州州長特赦
高國輝主場雙響砲 犀牛止敗
段宜康：判2元也不接受 一定上訴
楊偉中：黨未做相關民調 促媒體更正
施振榮鼓勵說分明 童子賢談松菸案
美初申失業救濟件數降 就業市場好轉
台股股權衍生性商品擬鬆綁 助成交量
問路促成台韓姻緣 男晚間花火下求婚
監委約詢洩密頂新案 調查將收尾
伊朗船在波灣向星籍貨輪開火
韓流天王裴勇俊傳喜訊 今秋入洞房
南海態勢升高 美軍持續海空巡弋
廁所比例 南非學校不如監獄
台嚴管日食品 日議員感遺憾與不解
進口食品新規 日聲明盼台放寬
密謀暗殺查爾斯夫婦 愛爾蘭警方逮6人
威力彩 頭獎無人中
今彩539 頭獎 1注中
習近平與莫迪會談 提一帶一路合作
松菸案中間人 童子賢：與柯文哲無交情
蒲隆地情勢加劇 國營電台停播
總統:盼台歐早日洽簽ECA
松菸案密室交易？童子賢：光明磊落
蒲隆地將領鬧政變 居民驚恐躲家中
埔桃酒名揚國際 願分享發揚台葡萄酒
外交部：昇豐12號漁船及人員獲釋離菲
高市金鑽夜市火警 無傷亡
蒲隆地國營電台復播 效忠總統部隊掌控
日安保政策大轉變 內閣准新法案
伊朗在波斯灣開火 星籍貨輪安抵阿聯港
呼籲政府立即停止7/31起要求「咖啡、茶飲標示」的不當政策
維多麗亞玩味端午 五星主廚教你包粽子
奧運金牌來臺踢館 中華健兒捍衛金牌
從心改變 食物銀行讓孩子振翅高飛
移民署攜手監理站 宅配貼心關懷到金大
家庭教育課程 「新」婚夫妻說愛的語言
美農業部將推「非基改食品」官方認證！
萬華新住民參與消防演練 特色美食成亮點
彰縣外配識字班即將開課 歡迎踴躍報名
境外生聯盟 參選政大研學會
國民黨總統初選議題 王金平發表聲明
「新」力量實現職場「新」人生
COMPUTEX旋風即將來襲 ICT菁英臺北論劍
美農業部推「非基改食品」認證？美聯社報導被打臉
「黨」在王金平前面的大石頭
518國際博物館日 強調社會永續發展
美商務助卿李夫金月底訪台
IMF首席經濟師布朗夏 9月底退休
夏普淨損額驚人 將先裁3500人
伊斯蘭國挺進 敘利亞古城巴邁拉危急
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美參院通過法案 嚴禁操縱匯率
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尼爾森報導：康達將任美國安會亞洲主任
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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美助卿李夫金：承諾訪台 人一定到
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同在坎城競爭 是枝裕和向侯孝賢致敬
消聲匿跡數月 伊斯蘭國首腦傳再發聲
出訪驚爆政變 蒲隆地總統返國
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蒲隆地爆政變 叛將副手承認失敗
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傑布布希說溜嘴 誤稱正競選總統
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群光等5檔個股 7月起改類
彰銀獲市場風險應用技術獎
金融不止跌 台股難脫短空
英央行總裁：歐盟公投愈早辦愈好
台鐵七堵轉轍器故障 影響6列次
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潔哥半夜po背裸照 數千網友驚醒
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金斯米爾高球賽首輪 曾雅妮108名
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元智戶外開演 音樂人熱情搖擺
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隋棠po照 美到變少女
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背心圖案涉抄襲 達吉特下架
唐立淇貼激瘦照 粉絲嚇到尖叫
玩命關頭女特務 全裸反制偷拍
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布袋200年祭典 衝水路迎客王
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5大撇步讓你舒服搭廉航
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桃機航空就業博覽會 釋千餘職缺
億光首季EPS1.31元 年增31%
研究：每天運動30分鐘 死亡率大減40%
國中會考教戰 看考場有門道
韓劇製作人和綜藝節目爭收視率
美官員：伊朗船艦在波灣對商船開火警告
日進口食品附證明 衛福部：不影響民生
國民黨：初選機制已啟動 一定走完
豐田在陸召回30萬輛車 更換氣囊
買廉航前 你不可不知的3不2要
北京故宮日限8萬人 6月下旬實施
行動支付普及 安全是關鍵
參與式預算 新北議員推進達觀里
王金平10時記者會 動向受矚
傳中國交銀收購巴西BBM銀行股權
傳中國工行與巴西聯邦儲蓄銀行將創基金
徵召聲浪不斷 洪秀柱：初選要走完
新台幣早盤升 1.57角
台灣提供的機會 加報刊出吳榮泉投書
暴雪英霸上市派對 台灣蟲王大戰吳心緹
韓團miss A華語圈特別版台港發行
新北深夜彈琴誦經擾鄰 將開罰
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學測指考 教育團體盼兩試合一
業者推全球首款可攜式藍牙揚聲器
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鏤空金魚 國際美食賽台生奪冠
食藥署：含蘆薈食品 6支不符規定
吳德榮：活躍梅雨壓境 注意防汛
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李克強促網速升級 3大電信商可能降價
報告：香港綜合經濟競爭力被深圳超越
匯損衝擊 東陽4月獲利今年次低
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國泰醫療團成果獲巴拉圭肯定
總統選舉 王金平聲明：難滿期待擔大任
凱瑞訪北京 陸專家：溝通美在南海偏袒
商機大 觀光業吸引上班族
學測指考改革 教部：歸納3方案
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禁燒生煤條例 雲議會三讀通過
羅浮童軍募3千包米 送愛尼泊爾
海大棉花糖情人節18日耍浪漫
國民黨總統初選議題 王金平聲明全文
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金融不捧場 台股季線支撐轉壓力
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綠繪本桌遊徵件倒數 總獎金22萬元
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醉後輾斃女友 男判刑10年定讞
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金磚銀行總部 落腳浦東世博園區
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廣州女子在港購物受騙 密謀報復
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高廣圻26日踹共 網友提問五花八門
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大巨蛋案 柯文哲：先從李述德開始處理
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楊冪報案後 老公劉愷威籲不造謠不傳播
三創開幕 柯文哲給祝福但還是要算帳
國?推網路語音 中華電：涵蓋不了怎辦
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移民船沉印尼外海 約700人獲救
三創園區開幕 統一旗下品牌進駐
台企聯大會 促加強兩岸青年合作
費城火車出軌 死亡人數升至8人
串燒店掩護販毒 警破門查獲K他命
台倫通前奏 證交所辦台灣投資說明會
三創開幕 郭守正：盼月創50萬人潮
白宮盛讚麥艾文 再平衡關鍵設計師
長照法草案 國民黨團：協商不成就表決
巴黎育英中文學校辦正體漢字書寫賽
拓銷量 蘋果執行長庫克傳密訪中國電信
新4G業者入列 國?998元吃到飽
食安問題 日大臣：不排除向WTO告台
洪秀柱：王金平內斂 聲明已具體明確
禁燒條例速通過 李進勇：承擔責任
製造業出走 1至4月美對陸投資大減
華龍一號走出去 陸製核電到哈薩克推銷
內湖開發土地案 區長涉圖利起訴
酬庸悠遊卡人事 柯文哲：適材適用
王金平聲明 親王立委：為團結不領表
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去年豬價漲 今年雞價蠢動難料
女友懷孕缺錢花用 男持刀行搶遭逮
台科大研發不痛針 鍍金屬玻璃
立院二讀長照法源 基金政府撥充與菸捐
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酒駕累犯遇路檢 尿遁不成被警逮
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法官涉性騷強吻助理 評鑑籲免職
台北股市跌31.35點
松菸密會 柯文哲：不覺得被設局
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新台幣兌美員 午盤升破30.5
高雄金鑽夜市火警 業者議論
最痛的母親節 母將機師兒照刺左手臂
暴力集團留雞冠頭 成被逮鐵證
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太熱了 男跳港游泳嚇壞人
集集瀑布遭盜水乾涸 公所急修復
移民船沉外海 近800人獲救抵印尼
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補習班租車載學生 新北要求貼標章
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日產食品輸台加強規範 消基會力挺
2016大選 蔡英文：按既定步調進行
逼逃逸女外勞坐檯賣淫 2男遭訴
柯建銘看王金平心境 看到世間一切相
桃機傳行李艙有貼爆裂物字條 封鎖戒備
王金平聲明 楊志良：尊重
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三創爭議不斷 郭守正：絕對合法合理
王金平搬出勝利講台 道歉聲明沒關鍵字
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非法外勞被逮 笑瞇瞇要回家
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鴻海Q1獲利逾303億元 創同期新高
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歡迎進來搜 笨賊家果然找到毒品
膠原千姿膠囊蘆薈素 台鹽下架退費
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酬庸悠遊卡職務 林筱淇駁斥
青島女闖紅燈 義交怒掄榔頭敲破頭
暑期社區工讀計畫 青年署釋職缺
思念留身上 母手臂刺殉職機師兒照
南投辦縣民時間 助解決問題獲好評
立院三讀 提供家庭照顧者喘息服務
周杰倫打籃球 昆凌坐地上愛相隨
公寓開賭場 德州撲克現身東區
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韓星黃靜茵與金勇俊9年戀情告吹
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槓上台灣大 遠傳李彬：不該打煙霧戰
40工時 勞團：擺脫過勞島起步
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高齡婦產死胎 泣訴榮總將女兒塞小箱
行銷藍眼淚漏東引 連江縣府致歉
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比利時情報局：236比國民眾加入聖戰
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立院長照決戰日 朱立倫致電關心
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比比金辭世 留下摯愛露西
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貴州公務員離奇亡 胃中找出71枚硬幣
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藍營放行 高鐵財改21日委員會審議
馬港警方合破4億元販毒案
U23男排剋陸 中華隊分組第1進8強
工安意外重傷工人 捐心臟與腎臟遺愛
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比利時：臉書蒐集資訊 侵害隱私
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蒲隆地情勢惡化 美大使館撤非緊急人員
守護花東 觀光局推單車微旅行
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修杰楷：女兒出生前娶賈靜雯
台輸美特定鋼釘 美商務部裁定無補貼
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陸社科院：深圳城市競爭力首超香港
UN籲東南亞3國 勿驅趕海上難民
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台幣盤中一度升破30.5元
陸與泰國合建運河 航程可減1200公里
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蘇迪曼盃羽賽 中華隊挑戰4強失利
莫迪李克強會談 確立發展夥伴關係
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長照及縮工時三讀 馬總統肯定欣慰
長照法三讀 政院：儘速推配套
110公尺跨欄 楊尉廷破全國
挑夫紅巾女 克拉碼頭情牽懷舊風情
財報虧損又裁員 夏普心情全寫在推特上
國民黨領表將截止 大咖動向仍受矚
長照法三讀 民團遺憾聘僱雙軌制仍存
長照法三讀 社民黨憂錢未花刀口
英國會禁忌多 議員不得自拍爆粗口
內湖開發土地案 區長80萬交保
蔡英文訪澎湖 陳光復贈畫
羅馬網賽女雙 謝淑薇8強落馬
戴佩妮挺公益 忍淚擁抱受暴婦
聯華食：蘆薈素數據差異大 送驗待釐清
伊斯蘭國猛攻 攻占安巴省省府大樓
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大陸加強打擊地下錢莊 追境外贓款
陸企改名匹凸匹 證監會要求停牌
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美派艦巡邏南海 也巡邏天空
高齡婦產死胎 北榮：盡力照護
仰德TLPGA 呂雅惠並列第5
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西遊記權威余國藩 病逝美國
通用版電子地圖 英文嘛ㄟ通
美FBI調查費城火車出軌
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金融業人才 專業及態度都重要
電信業招手新鮮人 年輕創新是優勢
畢業生搶破頭 資訊科技業當紅
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總統初選領表截止 朱立倫下午說明
一張照片 決定你面試命運
校園徵才職缺增 嗅出景氣回溫
畢業起薪趨勢 高學歷越來越不值錢
畢業好徬徨 4大網站診斷職能
台南疑汽車相撞波及機車 5傷送醫
維權律師浦志強遭起訴 美再籲陸放人
畢業好憂鬱 專家教你怎麼辦
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新人離職率高 到職首重3件事
接受專訪 總統：朱立倫不該迴避責任
中華電4G大當機已修復 影響3.6萬人
陳偉殷戰天使表現佳 惜無緣勝投
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韓星朴有天喬遷派對會粉絲
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大陸再次超日 持有最多美債
紀念馬水龍 音樂會開場梆笛協奏曲
廣西土石流 1死5失蹤
陳偉殷連4戰優質先發 苦吞敗投
郭永樑慶宏都拉斯記者節
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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國中會考 嘉義縣市長為考生打氣
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止漲回跌 油價估降 2角
專家相信廣州珠江口藏油氣
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洛興雅難民海上漂流 泰馬緬矛盾浮出
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蘭陵王馮紹峰 傳與倪妮分手
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山東獅子爆走咬死人 遭武警擊斃
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疑反光害誤判號誌 汽車亂闖釀5傷
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會凱瑞 習近平：中美應妥善管控分歧
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習近平出訪5道防線 傳狙擊手待命
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東南亞難民危機 分析：因外交畏首畏尾
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桃園捷運筆試 1萬多人三地應考
桃園英聽早收卷 1700考生受影響
侯孝賢的聶隱娘 寫實觀點看武俠
俄冰球表演賽 總統蒲亭神勇獨進8球
台銀老店拚新意 拼第三方支付商機
會考英聽早收 台北考區166人受影響
修憲戰18日開打 朝野祭誠意化歧見
蔡英文盼中央到地方都執政
喬治克隆尼新片 探索迪士尼想像秘境
外木山百人淨灘 清出967公斤垃圾
四川3萬民眾聚集 傳3死百傷
花蓮上海直航 預計7/10啟航
烙餅羊肉飄香 中式穆斯林美食印尼夯
張學良西安事變遺囑首度曝光 被拍賣
余苑綺化療12次 家人齊聚切蛋糕
三創生活園區開幕3天 吸逾20萬人潮
森林火警延燒3日 疑人為縱火
第三勢力競合 盼政策對話做起
洪秀柱拚總統 南部中小企業力挺
怪手駕駛遭埋 救出無生命徵象
福岡女子高球 盧曉晴第3
數位生活後遺症 人類專注力不如金魚
軍公教聯盟黨宣布首波3立委參選人
蒲隆地總統露面 大選可能延後
IS戰士疑冒充海上移民 偷渡歐洲作亂
OMC亞洲杯 台盼奪總冠軍
兩岸合作 涉詐4億嫌犯押解回台
高鐵財改案 立法院21日討論
方玄宗再見安打 犀牛撞翻獅
是否選總統 宋楚瑜：還要觀察
校園好手齊聚 挑戰創業馬拉松
達渝高鐵民眾搶著要 釀警民衝突
大陸再成美最大債主 7個月來首增持
高野山禮佛 安倍盼招攬外籍客
黃鶯鶯連唱2場 不吃補品靠意志力
NHK：公投結果 大阪都構想沒過
美突襲伊斯蘭國行動 傳斃4要員
愛爾蘭將公投同志婚 民調顯示可能通過
IS攻敘利亞古城 傳戰事奪近300人命
傳逼光華攤商填問卷 北市說明
大陸懲治婚友網站 3個月關128家
假晶華余董詐騙案 刑事局：無警官受害
歐巴馬夫婦 遙望卸任歲月
公投結果輸 橋下徹將退出政壇
四川爭高鐵示威 南方網報導被撤
環快道路重機車禍 1男傷重
英聽提早收卷 國教署道歉補救
凱特布蘭琪新片大玩女女戀 奪獎呼聲高
IS攻敘古城遭逐退 戰火傳奪300命
夫傷重擔一肩挑 陸配子女入選築夢計畫
不婚族異國遇流亡人 命中註定修成正果
移民署助新二代圓夢 出版作品辦表演會
台南幸福嘉年華 展新移民多元文化
民代官員相助 罹癌模範外配安心治療
各國新住民攜手 彩繪澎湖體育場圍牆
馬總統指導棋 控制不了朱立倫
水岸臺北 2015端午嘉年華活動正式開跑
酒駕加重罰則 肇事防制已見成效
研究：想改善記憶力 多喝柳橙汁
台灣文化政策研究學會：盼成為政策制度一環
聖露西亞華語研習結業式 華文文化推廣世界
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移民署助築夢 新住民二代赴日習舞，發願助弱勢
楊志良：非正式程序產生人選難苟同
IS將攻占拉馬迪 伊拉克500軍民喪生
視網膜破裂 澎湖縣長陳光復手術
攻城掠地 IS侵入拉馬迪城西基地
IS聲稱 攻佔整個拉馬迪市
伊拉克總理諭令政府軍 死守拉馬迪陣地
梅西致勝球 巴塞隆納再奪西甲足賽冠軍
妻出軌戴綠帽 英議長擬離婚
巴黎機場到市區 票價最低2歐元
台灣美食外交搶攻加國市場
李克強訪巴西 陸企斥資基建
IS稱攻陷拉馬迪 美指情況不明有疑處
桃園暗夜惡火 嗆昏少年恢復心跳
視網膜破裂 澎湖縣長陳光復手術
紡拓會率新銳品牌赴星 攻時尚商機
衍生性商品損 券商4月獲利減
台鐵軌道半夜行人入侵 1死
中信銀破冰 吉隆坡設立辦事處
火箭演出不可能的任務 挺進分區冠軍戰
馬總統與媒體茶敘 提問不設限
VOLVO V40引進柴油款
大陸訂南海休漁 越南不甩
復育台灣百合 林口區公所響應
治療不孕症 醫師：最好乘早
觀察季線 台股恐震盪整理
黑糖芭比果形碩大 比傳統蓮霧大兩倍
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台灣遊客旅澳車禍 1死3傷
伊軍部隊撤退 IS接管拉馬迪
足夢家扶 邀孩童體驗藝術美好
櫃買10家公司本周星港辦法說
德州爆槍戰 飛車黨火拚9死數傷
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配息創新高 鴻海開盤漲
森林火警延燒4日 直升機灑水灌救
遏止詐騙歪風 中市警加強宣導
台旅客澳車禍 外交部：提供協助
屏東創立農業大學 6月開課
選幼兒園有撇步 全教總教6招
立院報告：IVOD網址不宜對外提供
小S復原狀況佳 6月復工有望
伊波拉緊張 西非返日男發燒
孟緬難民人球 菲表示不會收容
卡莉多麗號郵輪 首航花蓮港
基因缺失致身材矮小 可生長激素治療
新台幣早盤升1.6角
遊澳國家公園車禍 台4人1死2傷勢嚴重
愷樂蝴蝶姐姐放閃羅志祥 4連拍
張盛和：台股拉回修正是蓄積能量
挺本土藝術 台藝公司將打造藝術村
英聽提早收卷 教育部10時30分說明
企業稅扼殺創新 蓋茲斥胡說八道
姚文智謝維洲為醫糾記者會道歉
菲媒：大馬華裔肉票在菲南
總統：柯文哲不要像名嘴想到就說
浮洲合宜宅引疑慮 陳威仁致歉
美女醫師救原住民命 健保核刪
傑斯碧昂絲默默行善 出錢保釋抗議民眾
總統：支持黨初選所產生總統候選人
韓媒：北韓利用南韓人製冰毒
總統：大巨蛋案是羅織入罪
聖露西亞華語研習 促文化交流
蘋果庫克期勉畢業生 為信念而戰
劉德立援贈巴拉圭印地安部落食物袋
張盛和：房地合一稅徵納方式仁智互見
陸配職訓成女鐵工 銲接火花不再怕
iPhone 6s將出 宏達電股價嚇破底
台灣研究講座 教部新增補助11國
人民幣中間價 創1年多新高
總統盼找出偽標來源 日食品盡快開放
台日鐵道套票 古董扎日機加持
總統：沒跛腳看守問題 做到最後一天
會考英聽提早收卷 教部回收題本檢視
南海問題 陸學者：大陸對美不會退縮
鴻海大立光有撐 台股平盤整理
國泰金：全球經濟溫 國民信心小回
傳馬景濤與太太分居 搬回舊宅
潘政琮生涯第8冠 校史紀錄再刷新
烈日好曬 全台紫外線達危險級
柯P主張先特後免 105年高中入學8/1定案
潛艦 總統：努力達成採購結果
韓帆遇險擱淺 救援傷腦筋
資深長頸鹿媽媽很給力 順利生下寶寶
總統：午夜夢迴 我不會自怨自艾
與陸洽談貨貿 總統：不會受選舉影響
李克強過境訪愛爾蘭 簽農業合作文件
泰國不肖司機 專宰觀光客
遊艇自由行 傳大陸澳門7月開通
山西採煤肇禍 千餘個懸空村得搬了
總統：兩岸關係與九二共識相合則旺
越國家主席：南海主權絕不退讓
柯文哲：需求量決定忠義國小是否併校
溫減法版本多 環署首推自願減量
暴雪聯手威爾烏 北京告莉莉絲及龍圖
高雄廠熄燈後設備 中油赴印尼找出路
薩爾瓦多4月咖啡出口增加多
國內流通價跌 豐興本週價格持平
阿聯前央行總裁：美升息幅度不大
中國南北車合併 北車股票5/20下市
會考英聽 教部統計43試場提早收卷
柯文哲：五大案 有多少證據說多少話
把關食安 高市議員籲增查驗預算
冠軍拿3萬 台東龍舟賽報名20日止
賴士葆：若修憲破局蔡英文要負最大責任
總統諷在野黨：若現狀不堪為何要維持
馬總統：兩國論主張 對台傷害大
強制車輛晝行燈 106年起機車先行
蔡英文維持現狀說 馬總統感意外
會考英聽疏失 教長指示從寬處理
今年4月資本市場籌資 年增5成
周潤發60大壽 群星同賀
ISIS貼與羅馬競技場合照 暗示滲透歐洲
盼黨推競爭力人選 總統：黨員最高期待
台美貿易 總統盼不受美豬議題影響
美化天際線 管碧玲推美濃電纜地下化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
守護孕婦 陳志堯醫師從基督信仰出發
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
與朱立倫通電話 王金平：談團結
國民黨總統人選 總統盼有競爭力
國稅局搬新家 洽公車位僅4個引民怨
懼金正恩恐怖政治 北韓黨幹部叛逃
婦人情緒不穩戶政所揮刀 員警處理
家長抗議就近入學吃虧 彰縣維持原簡章
孕婦最佳守護者 陳志堯醫師評價高
幼童齲齒高 潔牙賽扎根口腔衛生
女性製作電影遭貶低 娜塔莉波曼感慨
姚文智為醫糾案道歉 榮總未回應
合宜宅爭議 研究住宅基金協助
張盛和：總統就任7年 財經表現不錯
八里雙屍案延押庭 謝依涵低調
世盟柏林年會 探討民主治理
郝稱豆漿含鈣90% 柯P：我也常講錯
新台幣中午升1.77角
總統：兩國論黑箱 對台傷害非常大
台大研發診斷軟體 檢測甲狀腺癌免扎針
潘政琮奪生涯第8冠 瞄準班侯根獎
總統：若認兩岸不重要 一定付出代價
身障兒吃叭噗冰 留下甜蜜回憶
南鐵爭議 拆遷戶揚言當釘子戶到底
教育部：月內清查校園簽賭網站
聖海倫斯火山爆發35週年
把關食安 高市議員促設食安警察
會考英聽補救方案 19日開會討論
收受賄賂 前豐原醫院骨科主任判8年
四川生態林慘遭拍賣 一度要當採石場
早餐店老闆娘被刺死 警鎖定對象
華航新購空中巴士A350 飛行展示
外資匯入 新台幣升破30.5
香港龔如心遺產案塵埃落定
板南線延伸頂埔 6月底可望通車
頂埔搭捷運到台北車站 僅需30分
總統：大陸或擔心駐台辦變學運聚集地
4G又要競標 外資保守看電信獲利
表演中心未核定 朱立倫：怎可能圖利
總統籲台日執法合作 解決食品管制
A350首訪台 省油少碳噪音低
長照正夯 老人照顧系學生麻雀變鳳凰
棒球場失火 消防員成全場英雄
辦證不成 中市婦人持刀鬧戶政所
陸重症精神病患多被關在家 或鐵鍊拴住
課綱爭議 柯文哲：教部頭殼壞去
IS稱攻陷伊拉克重鎮拉馬迪 美早示警
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修理水塔 女兒牆磁磚掉落砸傷路人
數萬民眾抗議鐵路改道 四川：尚在研究
總統：沒有跛腳看守 做到最後一天
防治登革熱 高市招兵買馬
夏月電價6月啟動 500度多184元
大陸4月70城房價止跌 冷熱仍不均
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阿根廷台僑民聯合會辦全僑運動會
把愛傳出去 四肢癱瘓女童捐車
總統：潛艦列國防優先需求武器
澎科大進修推廣部 四技單獨招收
丁遠超母親蘇惠心 北京書畫展開幕
澎湖縣長右眼視網膜破損 請假1週
總統反問蔡英文 現狀若不堪為何維持
美未過TPA 總統：盼有機會加入TPP
立院修教師待遇條例 大專師落髮抗議
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陳連軍參加奧地利一貫道新道場落成
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台北高溫35.4度 台東焚風
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五金廢料免稅 關務署：提升競爭力
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草枯黃不要緊 加州人自己漆成綠的
反聯合壟斷 立院初審設反托拉斯基金
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婦幼人身安全 防範未然有方法
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告示牌音樂獎 泰勒絲最風光
電子反彈 台股收復9600
子打人媽幫腔 雙雙起訴
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王永在安葬 王文洋事前弔唁
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買東西沒結帳 男持槍恐嚇逃逸
高齡女醫產子 開心秀孕照寫真
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三井：合法採購黑鮪魚且具可溯性
三大法人買超台股89億元
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柯文哲主張先特後免 教部：於法不合
德州槍戰9死 警方：當地歷來最慘重
綠色和平：三井1黑鮪魚片甲基汞超標
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李宗瑞控檢案 檢評會決議不成立
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葉門外長：叛軍違反停火 聯軍恢復空襲
駁馬金授意 楊志良：若有我退選
印尼：遏社會問題 阻難民船進入
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尼泊爾強震 台旅客全數報平安
彰化福安宮大火 尋獲開基媽
北市4分局5所試辦 行動派出所7月上路
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體重是女人秘密 卓君澤大方公開
久旱加蟲害 地瓜價跌農民苦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
呸入圍金曲9項大贏家 獨缺女歌手
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日媒：台船長涉違法捕鮪遭日逮捕
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
江蕙唱入人心 金曲特別貢獻獎
改造城市創商機 二信國中英文演講奪冠
大馬首相納吉籲全球關注緬甸難民
安寧居家療護雲端化 花蓮慈醫推行
促內需 陸一舉批准6項鐵路地鐵建案
調查：LED商業照明市場持續擴大
四川群眾抗議 官方稱68人傷無人死亡
美軍魚鷹機夏威夷失事 1死21傷
性侵鄰家女看護 男遭判3年8月
桃園沈修翔鐘紫音 獲總統教育獎
孕婦死胎事件 醫改會籲調解救濟
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中華電牽手趨勢 防護30萬用戶手機
外資匯入力道不強 台幣升勢強趨緩
伊拉克拉馬迪戰事 約500人殞命
糯米雞牽線 裝潢老闆轉戰餐飲闖出名
五大弊案改五大案 柯文哲：五大怪案嗎
馬尼拉國際機場草坪 驚見遙控飛行器
半世紀陳年老案 高市通過新草衙條例
新北：安坑輕軌拚110年完工
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神達新大樓動土 明年底營運
邱豐光：大同警分局派出所7月整併
海豹油摻魚油混充 屏檢起訴
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探卡達外勞處境 BBC記者遭拘押
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查汙染 大陸出動無人機
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刺殺早餐店老闆娘 離職外勞被逮
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死胎醫糾 負面效應恐釀人球孕婦
日媒：大陸在亞投行將出資約30%
5分鐘閱讀經典 楊照：摧殘文化
徐佳瑩入圍想哭 阿妹很興奮
外資上周買超台股87.06億元
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海上絲路商機 百家台商參加海交會
纜車招商 中市府：需地主同意環評
第3條輕軌安坑線 可望110年完工
台北市府中研院合作 共推生技產業廊帶
新人投身壽險業 給你魚竿還給魚吃
朱雲鵬將卸任保險安定基金董座
英聽提早收卷 高雄20日前可申訴
重機撞繞境陣頭 1死3傷
蔡依林金曲最大遺珠 小小遺憾
與蔡英文座談 郭子乾盼余天列不分區
美首艘駐日核動力航母換防
澎湖退休名師告別式 師生送行
國家公園中程計畫 擬提高自償率
菲總統財產去年只增新台幣140萬
社群網站瘋自焚挑戰 家長籲刪除影片
拚戰U18 玉山盃冠軍搶進甲子園
經長：盼有限合夥法本會期三讀
蘭州圍牆突倒塌 9名路人被壓埋
桃機計程車黃牛 交通部促嚴厲掃蕩
鋒面南下 19日降雨機率增
中信兄弟撤換總教練 吳復連領軍
向印度公民對等發電子簽證？陸未明言
梅克爾：防堵疾病蔓延 需國際整合
涉內線交易 萬國通路副總遭起訴
攻打伊拉克 美總統角逐者普遍認為犯錯
陸南海休漁令 越漁協反對
永豐食鹽水疑遭污染害人發燒 緊急下架
禁燒爭議 李進勇：經濟不能換健康
電玩大亨公祭千人送行 奠儀作公益
藥師全聯會澄清 未結盟進駐全家
白沙屯媽祖徒步進香 點燈揭序幕
華東電路板展 蘇州5/20登場
菲政府：依國際法規援助海上難民
食用花卉農藥殘留 監委調查
基市防治腸病毒 麥當勞叔叔國小宣導
怕紅火蟻入侵台北 原來是非害蟲紅樁象
用到非藥品級原料 杏輝兩款藥膏回收
草總下台 兄弟雙洋砲政策恐變
彰化區就近入學爭議 教部：地方權責
阻止船民 傳印尼漁民奉令見死不救
再傳洩密疑雲 梵蒂岡恐有內奸
越界捕魚遭日扣船 繳罰款獲釋
離職外勞刺殺老闆娘 疑因積欠薪資
怪醫方博土熱銷 小說家妻詮釋功不可沒
男子褲頭藏綠繡眼31隻 桃機入境遭逮
大馬運動員國際賽失序遭罰款
伍豐俄羅斯賭場 敲定8/28開業
洪楊登記 連署情況決定初選結果
府：柯文哲胡亂污衊總統應道歉
陸偷渡男死異鄉 警官義務掃墓10年
江蕙得金曲特別貢獻獎 措手不及
大陸南方暴雨298萬人受災 15死
今彩539開獎
大陸提出深化經濟體制改革8大任務
1cc血驗早期肝癌 B肝診斷突破
威力彩開獎
全民量血壓 江國賓代言先挽袖
難民搶食傳百人死 泰馬印將會商對策
讓愛延續 北市動保處協助卓媽狗場搬遷
APEC部長會議 經長21日率團赴菲
日本扣留勝吉安號漁船已獲釋
立院初審 擴充憲法保障基本人權
杜紫軍：創業家簽證6月底前開辦
世青少拳賽 中華隊3女將吞敗
烏克蘭俘虜俄羅斯士兵 揚言示眾
郝龍斌批柯文哲 用鬥爭墊高自己
被控撞人 宏國駐華大使澄清
南投飲料茶第2批檢驗 9成合格
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凱瑞在韓首度公開談THAAD 引關注
德州飛車黨槍戰9死 警方：逮192人
產科救濟 醫糾補償拚立法
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長照法頭過身未過 未來年需千億財源
中榮名醫楊智鈞 撰泣血文挺陳志堯
確保品質 外銷鳳梨納三級管理
遭控醫療疏失 近3萬網友聲援陳志堯
黑龍江愛輝鎮 恢復璦琿原名
OMC亞洲杯 台獲3團體項目總冠軍
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎 1注中
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彭博：馬總統7月出訪中美洲
旅奧作曲家黃愉鈞榮獲奧藝術科學獎
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U23男排 中華逆轉勝印度晉4強
台美衛生官員 世衛大會雙邊會談
注射一劑終身免疫 流感剋星可望成真
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2020東京奧運 新巨蛋暫不蓋屋頂
基因缺陷長不高 把握激素施打黃金期
結構完整梅雨來了 大雨將有感
課綱出現「外籍新娘」 教育部挨轟
新二代不畏逆境 奮發獲總統教育獎
引進家鄉天然油皂 土耳其女婿盼台灣人感受自然
職訓課程了得 外配媽變身雙證照料理達人
勇於學習當志工 王春玉圓導遊夢
食安危機變商機 林金梅：幸福農場帶來成就感
531世界無菸日 拒菸反毒創意秀上場
總統盼與阿聯研議免簽互惠
「衣酷適再生時尚設計」 讓廢料變身時尚
王金平：朱立倫希望我領表
治安滿意度逐年上升 警察維安成績受肯定
台灣研究：腦震盪恢復力 女比男差
台灣文化驚豔休士頓 電音三太子成焦點
全國唯一 「送白鶴」祭典枋寮登場
臺灣精品工藝 前進西安文創產交會
美官員：伊拉克收復失土 還得靠自己
OMC亞洲杯 台奪3項團體總冠軍
日扣押台灣漁船 船長陳天順獲釋
哥倫比亞山崩 至少40死數十人失蹤
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐盟商定 武力對付海上偷渡行為
台美衛生會談 盼美挺台參與國際組織
承認挫折 美誓助伊拉克收復拉馬迪
歐股反彈收高
美將偵訊 IS領導人之妻烏姆
避爭議 歐巴馬禁止警方使用軍方配備
歐巴馬推特開帳號 5小時聚百萬粉絲
美股漲 道瓊和標普創新高
波灣維持高產量 國際油價跌
世盟分會代表參加柏林年會展示團結
億元豪宅市況慘 3月揭露僅4筆
中鋼廢熱製蒸氣 節能減碳
台灣蘭花 5度登上切爾西花展
茂矽捷泰 打入全額交割
日盛投信總座 柯世峰暫代
投資大戶：蘋果股價應比現在高86%
券商信託業務 富邦證市占15%
台灣蘭花5登倫敦花展 專家高度肯定
陸客南韓醫療觀光 愛去整形一條街
諾基亞地圖事業夯 掀競購大戰
土城天上山遠眺觀音 承天禪寺映綠林
反TPP 華倫力戰歐巴馬到底
法國基督教團體 開放降福同性伴侶
輪椅族音樂會 與張正傑穹頂下有約
美參院討論TPA 民主黨議員仍反對
車路口肉羹 赤肉加清甜湯頭引人潮
新片扮歌手 艾爾帕西諾唱歌喊歹勢啦
「台灣紀行」獲紐約電影節最佳短片
美股創高 台股可望向上
夏威夷火山岩漿活動不穩 醞釀爆發
訂單增加 構裝材料產值逐季揚
連老外都說怪 巫毒甜甜圈台灣插旗
日冰后心靈支撐 靠鄧麗君名曲
巴菲特辦兒童創業競賽 贏家各得15萬
挪威禁行乞惹議 歐洲促撤銷立法
台股開盤漲31.64點
全球股票型基金 今年來週週淨流入
周杰倫昆凌逛逢甲夜市 網友捕獲
大雨或豪雨20日報到 有水但要防災
豬肉公主爆紅 不走演藝圈
成大人學生論壇 開講前將發保險套
美飛虎隊助抗日 駐邁阿密辦事處感謝
鐵皮屋火災逃生難 中市消防局加強演練
菲漁業新法嚴厲 駐菲處籲漁民莫觸法
拍美食不求人 這間餐廳教你拍專業美照
大陸人行力推微型金融
台股早盤大漲逾百點
自稱晶華余董詐騙 男遭羈押
機場玩遙控飛行器 菲機器人冠軍被告誡
中職象犀之戰 22日起連3天花蓮開打
韓KOTRA在中博會設大規模韓國館
鴻海股價半年高 百元一步之遙
談民調 洪秀柱：有信心逆轉勝
新台幣早盤升1.5角
眼睛保健 營養師建議不可放過5類食物
立院通過 貿易便捷化納WTO協定
車勝元為粉絲拌飯 旅展快卡位
台灣美照 天氣大好衛星拍好細
暴雨釀土石流 哥倫比亞52死
玩家注意 新龍之谷推巢穴新玩法
鴻海股息高 外資單日買超張數衝高
洪浩雲：快沒婦產科 還告醫傷處女膜
正義油品裁員 高市府進廠勞檢
李四川：初選產生候選人一定提名
會考英聽補救方案 下午開會討論
武漢男孩心停50分鐘被救活
藍心湄為彭佳慧 穿婚紗跳泳池
民團抗議課綱用詞帶頭歧視移民移工
工人疑遭鋼筋壓傷 警消救援
委內瑞拉限制媒體自由 禁播壞消息
光寶獲UL頒發全球首張D Mark證書
笨賊偷電鑽 警立馬循線逮人
中研院發現關鍵酵素 促種子增油脂
禁入境 韓歌手柳承俊網路電視將吐心聲
枋寮海洋嘉年華 為漁港注入人文藝術
充分準備 職場媽媽哺餵母乳不難
桃園表揚交通導護暨教育類志工
徵婚招到狼君 陸女被騙四千萬
委內瑞拉高官涉嫌走私毒品 美檢調查
北市寶慶路工人遭鋼筋砸 腦漿溢出命危
中市立委第四選區初選 藍蔡錦隆勝出
高中生錄取大學 搭吉普車謝師謝神
金正恩視察甲魚養殖場 怒斥營運不善
聯準會料維持利率 美股再創新高
歐巴馬與柯林頓 推特上互動妙
美副卿訪越 聚焦TPP和南海議題
蘋果告三星官司 上訴法院判罰金重算
南韓女歌手惠利演新劇請回答1988
老忘記手機？讓Apple Watch輕輕提醒你
債台高築 高市議員促發行市庫券
回歸自然 北市舉辦聯合海葬
Q1製造業產值年減3.87%
開辦長照保險 勞工月繳約100元
柯文哲查案 黃大洲：不要有私心就好
求職搶快 5.8萬人已開履歷等伯樂
高球1桿進洞 澳門富豪派百萬紅包
金融再衝 台股盤中漲百點
涉尹清楓命案 汪傳浦死亡不起訴
經理人：經濟成長 有利美國高收債
華碩ZenFone 2進軍美國
捕蛇變抓鰻魚 女屋主虛驚一場
藍嘉縣立委人選 吳育仁：報中央決定
宏都拉斯大使記者會 說明車禍事件
立院三讀 合作社委辦盈餘不得分配社員
柯文哲主張先特後免 籲教育部修法
電梯暴衝夾斷腿 婦獲賠475萬
歐巴馬個人推特啟用 粉絲推文湊熱鬧
台灣足球運動展 進駐桃機候機室
禁燒爭議 中央地方掀法律戰
哥大統計碩士畢業生 陸人占8成
防陸製太陽能產品矇混 經部將嚴查
好失望 蘋果傳擱置產製電視機
私處藏手榴彈 大陸抗日神劇被罵翻
君子之爭 吳秉叡胡世和6/1民調
日頭赤炎炎 北高紫外線達危險級
開發創意水泥盆栽 黑白變彩色
曼谷消暑老店 中國城百年涼茶香蘭冰
WSJ：馬總統大選前辯護兩岸政策
消民怨 國稅局苗栗分局停車場開放
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐洲最危險機場 機師上演驚險降落秀
救國團遭疑賺很大 柯文哲緩頰：沒舞弊
東台灣移動的部落 紐約展活力
衛武營童樂節 7/3登場
聽密揭弊小組 柯文哲：只是工讀生
本票被當詐騙暴力討債工具 監委籲檢討
婦宅瓦斯漏氣 警衝鋒陷陣解危機
偵查佐陳屍道路 雲警查原因
染菌生理食鹽水 流向台北榮總9院所
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信用卡大數據平台 預計年底上線
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台中航站槍擊案調查出爐 警用槍合法
大甲媽遶境鬥毆警逮多人 強調非黑道
華東電路板展 聚焦三大亮點
尼泊爾震災 韓藝人宋仲基捐1億韓元
杜立德空襲紀錄片 沈呂巡說明二戰史
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爭合法股東 菲姐控前同居人侵占
UBER自認合法 訴願遭交通部駁回
新台幣中午升1.62角
聯合國：全球僅1/4勞工有穩定工作
印尼前總統：難民問題不應怪印馬泰
異想天開 眉筆塗改車牌搶劫仍遭逮
高雄愛之船慈善會 端節送愛心
朱立倫：善用科技讓警政工作更有效率
班侯根獎揭曉 潘政琮無緣獲獎
總統：史瓦濟蘭是堅定友邦
新iPhone亮點 感應技術加藍寶石
股王發威 大立光3265元再創天價
瀆職刑事案開庭 泰前總理盈拉喊冤
機能型休閒服夯 業者擴大產能形成聚落
暑假出國早鳥 折扣最高1萬6
友邦執言 總統：在國際社會不孤立
統測成績單20日寄發 開放網路查分
又見強升 新台幣午升1.62角
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北醫大研發抗癌新藥 副作用降低
大陸國務院副秘書長 第4次調整
台業者與美商研製新布料 快乾爽
投信：印股6月漲相佳 逢低布局
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泰勒絲新MV親自上陣 特技片段險濺血
柯文哲：悠遊卡壟斷 半公半民是大問題
海水溫度梯度變化大 反抑制颱風發展
金曲歌后入圍遺珠 蔡依林有療癒法器
運動員為南投爭光 縣府發千萬獎金
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日本食品產地文件不齊 又2件被擋關
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周麟出席巴拿馬市余眼醫認證活動
拉國感謝台灣關懷身心障礙青少年
美婦產下同卵三胞胎 兩嬰骨盆相連
農委會：鳳梨案 利兩岸農產輸銷國際化
中市入選IBM智慧城市 台灣唯一
同連勝文政策 戴季全舉蚵仔煎反駁
脫口秀傳奇 大衛賴特將告別螢幕
新浪轉載北京青年報文章 被判觸法賠錢
台股收盤漲110.67點
夜市消費刷悠遊卡 北市試行
宏國大使：影片已公布 自行判斷
基隆鐵皮屋火警 消防出動救災
戴季全：悠遊卡更民營或更公營都有可能
網路報稅 3撇步避免個資外洩
台股開高走高 收漲110點
陳保基提醒農民 防農作物大雨損失
朴槿惠：北韓核威脅阻礙亞洲發展
MLB華裔投手陳用彩 推特宣布退休
馬總統任期剩1年 國策顧問籲特赦扁
世衛大會 蔣丙煌：台盼成國際防治一員
被控瀆職 泰前總理盈拉出庭
5月台指期漲104點
LINE原創貼圖 台灣作者逾2.5萬
刑警疑遭酒駕者撞死 血跡拖痕斑斑
藍中市立委第四選區 蔡錦隆出線
5月電子期金融期齊漲
台中公園一男跳湖 打撈上岸已死亡
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股王大立光強強滾 一張要332萬
基隆男嬰卡安全護欄 吐白沫死亡
貓纜歲修延長至22日 公車班次增
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墾丁梅花鹿曝屍荒野 山豬野狗咬死
彰化地院審頂新案 今天傳喚魏應充
育嬰留職津貼未滿1個月改按月發
台嚴管日食品 安倍聽胞弟報告
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台新金轉拚海外 獲利比重上4成
三大法人買超台股125億元
中國製造2025綱領 重自主創新
Skyworks帶動 台PA大廠強攻
登革熱又來了 高市群聚感染
泰州推大健康產業 盼與台灣合作
使用不合規定原料製藥 諾得膠囊下架
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統測國文爭議題 測驗中心：未達送分
北市副市長周麗芳20日訪上海
菲政府：依聯合國公約收容難民
日經指數收高 漲破2萬點
劍潭青年中心 北市擬改造溼地公園
國民黨立委 提名蔡錦隆林為洲
BRT公文外洩 林佳龍：配合調查
台灣創業加盟展 22日台中市登場
宜蘭刮車怪客出沒 多部車輛遭刮花
潘基文：願於適當時機訪問北韓
染菌生理食鹽水 台南回收776支
拋老父投奔怒海 難民骨肉離散只為圓夢
刑警命喪道路 雲林警方追原因
送白鶴祭典 枋寮保安宮全國唯一
吳淑珍澄清：未與扁共用看護
陸發25號文 泰州市委書記強調守信
英聽早收風波 北市家長會建議取消計分
染菌生理食鹽水 已造成12人發燒
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子外送母留守 2人齊販毒遭訴
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台灣智庫民調 蔡英文與王金平差距最小
中華男籃總教練 確定周俊三接任
台灣虎航飛沖繩 單程未稅899
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高中生簽賭自殺 檢警查獲2小組頭
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免稅店同事4人麻疹 疑外籍觀光客傳染
新台幣收貶 3分
高中選書 台聯籲尊重教師自主權
你丟我撿天降證據 警逮槍毒犯
佯稱電視維修員 竊電纜線被逮
越韓簽署FTA 官員：對越南有利
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租屋女大生失聯 警助心急母找人
台南水庫乾涸 降雨1300毫米才會滿
禁燒生煤 陳寶郎：電價會大漲
面對嚴苛挑戰 太陽動力號將橫越太平洋
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LG旗艦機G4攻台 銷量拚增3成
特別生日禮 稻香爆米香大家嘗
傳購水便宜 六輕：處理後成本逾10元
519中國旅遊日 大陸民眾很無感
李克強訪巴西 擬簽1.6兆大單
柬埔寨車禍悲劇 凸顯成衣工人困境
環保省紙 環署推電子書線上閱
基因研究突破 製嗎啡不用種罌粟
世新徵才博覽會 逾1600職缺
超吊鋼筋工人遭爆頭 勞檢初判有疏失
兩岸觀光宣傳大使授證 推展澎湖之美
印尼否認對海上難民見死不救
隨時出動 高市推緊急救援連線
股市漲跌幅調整為10% 準備好了
設備壓破玻璃噴飛 台大生臉割傷
男子凱道自焚 80%二度燒燙傷
中央氣象局氣象報告
高中生簽賭欠債自殺 檢警再逮一人
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
染菌生理食鹽水 嘉義市回收130支
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
陳怡蓉莊凱勛床戲被刪 大呼可惜
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美禽流感延燒 中部2州經損恐近10億美元
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
澎湖學童陳逸安 獲省府揚優秀學子
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男子府前自焚 已送台大醫院醫治
飢餓起盜心 男子抱走偷愛心捐款箱
壽豐至南平雙軌化 行車少3至5分
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朱曾勸進王 洪秀柱：我會全力以赴
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外資匯入減 新台幣兌美元升轉貶
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金耀基中央大學演講 籲珍惜民主
國策顧問籲特赦扁 府：不介入司法個案
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尼泊爾地震 西藏兩地飄移60公分
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華府縱火案奪4命 女傭接留言別來上班
男子凱道自焚有生命危險 氣切急救
香港最新失業率3.2%
雲林抽驗薑絲 二氧化硫超量
虎航提供便宜時段 搶沖繩機票
檢舉盜版軟體 可獲立即獎金2千元
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氣溫飆高 涼感美食銷量大增
加壓設備玻璃碎裂 台大生遭割傷
海南旅遊業者 中市行銷三亞風光
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台日衛生會談 日盼撤檢附證明
光纖到府優勢 大豐推888M上網速率
管線自治條例闖關 高市議會爭議不斷
土石流夜襲小城 哥倫比亞62死40傷
富邦證參股陸徽商期貨 金管會准了
英王儲首次會見愛爾蘭新芬黨魁
蚵民抗議大橋海汙 金門縣府：未達汙染
英55年首見通膨轉負 財相急喊話消毒
滯留鋒面影響 中北部20日防豪雨
合作社法修正 內政部：受惠廣
疑欠債自責 男投宿飯店服藥身亡
陽光註記遭疑消費同志 高市：助爭法源
頂新案 法院傳證人查採購流程
金屬工廠遭停工 暗自開工送辦
染菌食鹽水害榮總12人發燒 4人出院
大巨蛋案 遠雄與北市府將共組安檢小組
環日公路賽 馮俊凱助隊友搶下單站第3
母子共赴黃泉子獨活 檢建請免除其刑
谷歌縮時影片 呈現地景風貌變化
男子凱道前自焚80%灼傷 有精神病史
美華郵記者本月26日德黑蘭出庭
金管會:本票裁定制度擬重新檢討
子勒死癌母遭訴 檢建請減輕其刑
Miffy咖啡廳開幕 可愛捨不得吃
總統就職7周年 工商界龍頭有話說
調閱BRT公文疑外洩 中檢：涉密將追究
墾丁荒野動物殘骸是豬骨 不是梅花鹿
國中生街頭遭強迫推銷 中市加強查緝
南投毒品防制有成效 獲中央肯定
愛無國界 以色列小手大心攝影展
囚禁毆打訪價女 葬儀社小開判刑
習近平：要高度重視國安 打擊危害行為
職棒重返新竹 球迷盼場地更好
國有相思樹遭盜上百噸 空拍抓不到
黃煌雄看黨產調查報告卷宗 盼還財於民
高中生簽賭欠債自殺 警逮幕後組頭
陸股上漲逾3% 滬指重回4400點
飯店立牌警告陸客 引爭議悄撤下
實踐參與式預算 小小公民i參與
投信：加碼科技股 聚焦5大趨勢
男子抗議司法自焚 府籲珍惜生命
疑似撞死刑警 涉案男公共危險罪嫌移送
出運啦 力晶聯貸150億償債脫離紓困
屏東鮪魚季雷射水幕秀 要炫麗東港
APEC結構改革 台灣參與論文傳擬
兒不會說母語糗 新北客家局長提振教學
葉門停火結束後 首都首度遭空襲
阿里巴巴女性創業者大會 杭州登場
爵士雙鋼琴家 來台即興90分鐘
生理食鹽水染菌 3監委自動調查
前旅日球員：好場地才有好表現
苗栗亮化景觀橋梁 鼓勵縣民認捐
土地漸失 暢遊海上天堂吐瓦魯要快
南海議題 外交部：願參與對話
男子總統府前自焚 警：無政治動機
自疫區走私鳥 最高處7年徒刑
星防長：盡快制定南海行為準則
伊波拉疫情解除 賴比瑞亞旅警調降
談醫糾案 謝長廷為兒與子弟兵緩頰
森林火警延燒5天 直升機持續支援
中華醫大停電 救出受困電梯1學生
年屆94歲 英菲利普親王魅力不減
教育部21時公布會考英語聽力案後續處理
經長與工總面對面 產業心急吐苦水
今彩539開獎
2015全球能源補貼擴大 大陸最多
錦織對上夏拉波娃 張德培當裁判
守護山林 享受新北山嶽生態饗宴
日邀全球領袖訪核爆地 大陸質疑裝可憐
施工不慎摔車骨折 海巡消防齊救援
福州自貿片區 進駐企業資本逾5百億
大樂透開獎
台發明團大馬參賽 規模空前
大阪都構想公投未過 日維新黨魁換人
刑警被撞死 斗六分局爭取撫卹
納粹信賴駐日使館人員 任蘇聯特務
兄弟換總教練 雙洋砲進入觀察期
中華醫大停電 虛驚一場
難民困海上 走過災難亞齊人即刻救援
力晶創奇蹟 2年半還近5百億債
會考英聽補救 答案卷寫對就給分
史瓦濟蘭國王 訪義大世界
警政署調查 治安滿意度歷年最佳
美國智庫拜會蔡英文 談國防與募兵
英切爾西花展 台灣獲銀牌獎
六輕購水價調整 經部：還沒答案
英聽補救 答案不完整給1/3得分
六輕購水價 工業局：無偏低情形
點滴毒害病患 英惡魔男護判終身監禁
時隔40年 電影俠女再現坎城
馬總統7週年演說 用政績回應質疑
大樂透 頭獎槓龜
今彩539 頭獎無人中
英國如脫歐 德意志銀行考慮出走
鼓勵小微企業 示範城市獎勵金最高45億
台灣豪雨將至 華南先降豪雨
自拍神器不受歡迎 迪士尼請遊客勿用
台灣藥學生世衛大會發言
梅雨來了 嘉義以北防豪雨
年慰金被砍 108榮民可提高優存額度
穿平底鞋看電影被拒 坎城影展挨批
蔣丙煌談食安 三級品管保安全
國中會考英聽 85名考生適用補救方案
在世衛大會看見台灣 青年大使很感動
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日砂石工人挖到古物 大驚喜
美控6名陸學者 涉經濟間諜活動
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英珠寶竊案7嫌落網 年紀最大76歲
黃筱雯不戰而勝 世女青拳賽進4強
瀆職刑事案 盈拉保釋金史上最高
傳施明德21日宣佈選總統 民進黨：不會輕忽
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嘴破超過2週 當心口腔癌前兆
小兒發燒不退 當心是心臟病「川崎氏症」
白斑症不就醫 當心罹患皮膚癌
法、西態度轉彎，地中海上難民何去何從？
會考英聽疏失 吳思華公開道歉
小心退化性關節炎找上你 女性罹患率是男性的10倍
幸福新民報周日開播 新住民說自己故事
華府轉型中的中國政策
從最感動到最遺憾
幸福新民報周日開播 新住民說自己故事
大巨蛋停工？遠雄：等市府記者會
傳承媽媽的味道 大安農會教新住民綁粽
電腦繪圖班唯一女性 陸配克服障礙成女鐵工
美濃新移民客語班 歡迎親子共學
歌song大賽 成大外籍生展華語學習成果
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亞洲U23男排賽 中華隊無緣爭冠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美控6陸人竊商業機密 涉軍用科技
拒作同性戀蛋糕 北愛業者遭判歧視
希拉蕊：盼國務院儘速公布她的電郵
希拉蕊：任何貿易立法都需處理匯率操縱
凱瑞大推TPP 助就業漲薪資
歐巴馬籲國會迅速通過貿易促進授權法案
希拉蕊盼處理匯率操縱 打擊歐巴馬政策
氣囊問題 高田在美召修近3400輛車
巴西與陸簽530億美元投資協議
全美最健康城市：華府
美選戰政見 大學免學費 粉絲按讚
美郵輪百慕達礁石擱淺 未傳出有人受傷
綜所稅仍有364萬申報戶 未報稅
中磊合勤科網通產品 雙獲大獎
美皮膚專家：新衣先洗再穿
商仲：新興複合商辦 餐飲集客主力
小富翁理財營 數位競賽英文通
經理人：股市溫和 回歸基本面
美聖路易聯邦準備銀行遭駭客攻擊
千萬超跑 加入碳纖維元素風味
梅雨來了 各地水庫進帳
氣象局發布豪雨特報
鄭明典：第一波雨來了 強對流
義墨鏡大亨慶生 送員工3億元股票
大陸不景氣 東元電機化壓力為助力
著迷於難以定位 林人中演出行為藝術
台灣廠商參加巴西工具機展
國道巴士貨車擦撞 1死2傷
台指期結算 權值股恐震盪
就職7週年 總統：最後1年絕不鬆懈
美國務卿：TPP擬最高標保護勞工與環境
卸除眼?3要訣 保護電眼不腫不禿
梅雨鋒面接近 中市發放防災沙包
運動加輔具 減少老人跌倒風險
做公益 李奧納多掏錢買女用包
情侶吵架 男縱火燒女家
蛇出沒怕怕 新北講座讓你了解牠
愛你幸福我愛你 520結婚登記送福袋
美麗商機拓銷團 馬尼拉站成果豐
被動元件Q2產值 估季增5.7%
油價跌 加國能源業估減18萬份工作
王陽明蔡詩芸婚意濃放閃 粉絲心碎
台股開盤漲14.25點
5種異常頭痛 當心腦瘤上身
屏東市邀蔣勳開講 開始索票
防外資炒匯 金管會：沒約談
全球最小劇場 紐約對外巡演
印尼漁民救百人上岸 近400人仍困海上
新竹火車站地下道 增設無障礙升降台
新iPhone 估鴻海供貨比上看7成
台塑越鋼意外 2韓人被捕
台機械業拓商機 菲國辦展吸睛
美邀22國兩棲作戰演習 不能邀陸
北韓撤銷邀訪 聯合國秘書長：遺憾
勞部：提高僱非法外勞罰鍰檢舉金
亞太電攜印尼電信商 首創打一送一
蔣萬安民調擊敗羅淑蕾 初選勝出
桃園檢調搜索同開公司
新台幣早盤升1.27角
潘基文遺憾 北韓撤銷訪問許可
統測英非選放寬認定 8106考生得分
英聽疏失 立委：中樞神經失調
統籌款減少 陳菊：縣市併是懲罰高市
挑戰鐵屁股 騎重機遊美2千公里
端午節未到 飯店粽子大戰已開打
分析：提升軍事形象 陸艦現身國際防展
國人受尊重 總統：來台旅客近千萬人
養台灣黑熊20多年 李籐正被咬傷
檢調搜索 同開：配合調查
總統演說 民間友人見證7年改變
柯文哲批遠雄傲慢 不排除停工
總統府前自焚 國安局：男子無生命危險
年中慶 Yahoo奇摩商品最低5折
曾銘宗：台股沒有520魔咒
韓流迷有福了 李英愛新劇7月開拍
印尼考慮提供小島 安置洛興雅難民
二次PK 蔣萬安贏羅淑蕾將獲提名
學者：4G漫遊爭議宜尊重市場機制
日本自民黨政要訪陸 安倍托帶親筆信
總統：7年來不敢忘記人民付託
大質量恆星搖籃 中研院發現了
日經濟成長加速 第1季季增0.6%
總統演說 全民付出成就今日繁榮
三義藝品店遭搶 警方逮捕7人
總統演說 7年成果誰執政都應延續
強梅雨鋒面到 上午桃園雨最多
尼泊爾強震 重創寶貴世界文化遺產
總統：推動監督條例 讓兩岸往前進
梁文傑：蔣萬安比羅淑蕾更難對付
總統演說 兩岸交流奠定永續和平
曾銘宗：詹宏志是極少數反對者
曾銘宗：大戶未回頭 去東南亞及港陸了
加州沿岸輸油管破裂 7.9萬公升油外漏
統測寄發成績單 開放網路查分
總統演說：改革風雨 我負全責
高田在美擴大召修 股價慘跌12%
資策會：陸產能開出 台NB產業衰退
避談下一步 羅淑蕾：我很愛國民黨
期指今結算 台股平盤下整理
世大運來台傳聖火 北市23日交管
對台簽證便利措施 菲長灘島測試
青瓦台：部署THAAD 韓自主決定
警製指認卡辦案 為揪咬人惡犬
修復水井 台灣助約旦安全飲水
紡織加工絲給力 宏遠宏益股價創高
高雄多名黨員要求唯一徵召王金平
馬總統就職7週年發表演說全文
猥褻女童百元封口 翁判3年10月定讞
滬深反開盤跌停 疑是市價單惹禍
棒球世界12強賽 中華首戰荷蘭
廣州深圳將有免費Wi-Fi服務
IS猖狂 美擬加速訓練伊拉克部族反擊
台灣電信業競爭兇 關鍵在5G技術
最新調查：32吋電視面板報價再跌
男性高潮頻率高 前列腺癌風險降
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宏瓜經濟成長領先中美洲
蘋果和小米出貨強 台灣代工業受惠
宏都拉斯首季貿易逆差12.58億美元
北韓改變決定 不讓潘基文到訪
台東大武35度高溫 有焚風機率注意
Apple Watch今年出貨 恐低於預期
柯文哲怒批遠雄傲慢 大巨蛋考慮停工
韓歌手劉承俊逃避兵役 下跪道歉
總統：最後1年任期 不鬆懈不懼難
總統：人民有尊嚴 才是真正捍衛主權
桃機人臉辨識 航警強力掃蕩黃牛
王子復仇成功 蔣萬安將獲提名選立委
雲縣：推布袋戲中心 世貿中心轉BOT
老花眼突然可看近 小心白內障
李新穎見證旅美慈善機構捐薩物資
溫減法名稱難喬 減量管理並重
不用花大錢 吃遍蔣氏經典味
雨量快增 集中新北桃竹苗
世棒12強開幕戰 中華戰荷蘭
總統：打造更幸福台灣 責難我擔
強烈梅雨到 農民憂喜參半
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國民黨立委 將提名蔣萬安鄭正鈐
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老婦上山採筍失蹤 家屬下跪求山神
台北動物園喜事不斷 黑猩猩寶寶誕生
日面臨遭WAZA除名 研擬對策
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下半年晶圓產能高檔 IC設計產值增溫
新台幣中午升1.57角
三星來勢洶洶 S6極光綠上陣
南韓：北韓成功試射潛射飛彈非捏造
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帛琉大使為台祈雨 真的下大雨
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一張紙回覆？ 遠雄：報告早送市府
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印尼漁民續伸援手 緬孟難民上岸
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電子商務三大趨勢 搶攻關鍵角色
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大陸資本流出 首季創新高
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國民黨：陳菊施政成績難堪
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避免4G「圍標」 學者主張應限制
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5月電子期金融期齊跌
消基會：標示反式脂肪不應設限
耶魯前校長獲850萬美元額外獎金
和旺前董座涉炒股 檢調約談
兩岸衛生官員會 落實食藥衛生協定
樂視攻智慧機告捷 20萬支閃電銷售
西港香將登場 盼多表演少鞭炮
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銀髮族編織衣服 溫暖家人的心
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端節台金海運客船 開放訂位
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日擬上告WTO 法規有暫行限制措施
越國會開議 預計通過11法案
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柯文哲：趙藤雄一身酒氣來談判
養了28年被咬傷 李籐正想把黑熊送人
通緝犯偷車被發現 失控撞民宅遭逮
國民黨提名審核委員會 郝龍斌任召集人
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國衛院勞工董事法制化 再協商
馬總統7週年演說 氣氛輕鬆人味濃
鋒面南移 中部地區警戒
玄奘大學浴佛節 學生誠心浴佛
參選總統 洪秀柱：我正在做的事
就職7年 馬總統用政績回應質疑
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北韓：已成功將核武微型化
台灣黑熊咬傷主人 黑熊媽媽籲不要恐慌
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總統大選打兩岸牌 學者：效果恐打折扣
高雄陽光註記 同志批見不得光
房地合一公聽會 財長：多聽意見
華山用愛接力 長輩金門享晚年
國防部：漢光演習從未由美方規劃
為黑琵請命 高市議員促茄萣列國家濕地
總統：不管誰執政 九二共識應維持
兩岸和平紅利 學者籲重視分配公平
新台幣收貶4.2分
初審 置衛福警察商請權法制化
4月外銷訂單 年減 4%
梅雨來了 台中降大雨未釀災
副總統盼人人秉持三好精神
中市水湳將設中台灣數位文化中心
苗栗雨下不停 積水路面塌陷狀況多
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4月外銷訂單年減4% 近2年首次負成長
大陸巴西聯合聲明 推動鐵路航空合作
登革熱群聚 高市警戒旗警示
反賭聯盟：勿讓澎湖淪為賭島
外籍大專生辦路跑 捐助貧童就學
搶攻南台灣 亞航飛高雄-吉隆坡
壓力下 精英運動員大腦反應比普通人快
司機工會一再罷工重創德鐵運輸
水價公式 北水處：和水利署滿有共識
游盈隆反彈 民進黨淡水立委徵召生變
莎士比亞生前肖像畫曝光 真假遭質疑
第一次 台灣選手參加利曼大賽
感恩老師捐腎 女學生志當白衣天使
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梅雨來勢兇猛 彰化海線區防淹水
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饕客省荷包 日式料理買一送一
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雲林世貿中心轉彎 蘇治芬嘆失高鐵機會
胡智為優質先發 奪3A生涯首勝
趙藤雄一身酒氣？遠雄：保留法律追訴權
日商高田召修氣囊 台業者澄清無涉
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台灣新品種蘭花 用國王媽媽名字命名
副總統：台灣前途靠人礦
高市統籌款減少 政院：陳菊談話不實
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4G競標 NCC修規則防圍標
蔡英文：修憲不應包裹處理 相互綁架
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世足資格賽 中華隊主場轉播有著落
防制裁 綠委：減碳目標應入溫減法
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專騙大陸民眾 均齡22歲詐騙集團被逮
吳宜臻：會考涉苗縣財政題應送分
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中科院九棚基地山坡地 火燒山
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夏張會談核廢料處理？大陸國台辦否認
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降雨致貴州9層樓倒塌 傷亡不明
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孫亞夫訪台 海基會：不會見政治人物
林中森訪陸見陳德銘 敲兩岸兩會會談
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62號文處理過程曲折 學者：應警惕
520我愛你 新北千對新人趕登記
蔣丙煌世衛發言 盼參與國際防疫
環境維護管理條例 高市藍綠議員交鋒
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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花千萬整修年租18萬 文創變麵店挨罵
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MLD幹細胞療法 俞?女兒潤潤獲新生
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習近平：統戰納入網路新媒體
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東京奧運主場館無頂 舛添痛批
零售盈利有漲有跌 美股開盤走低
鴻海投資富奇想 高鐵刊物牽線
前消基會董座張智剛 涉詐遭羈押
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民間版藝術村20週年 蕭麗虹：我是阿Ｑ精神
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免稅店麻疹群聚事件 7人出現疑似症狀
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等待Fed升息線索 歐股大部分上揚
北韓稱能微型化核彈頭 美嗤之以鼻
阻IS汽車炸彈攻擊 美交伊反戰車飛彈
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經常打激烈電玩遊戲 晚年易失智
Fed料不太可能6月升息 美股跌
美供應量和產量雙下滑 油價上漲
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李斯特菌汙染冰淇淋 德州男告廠商
大巨蛋案 遠雄將告知停工後遺症
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USGS：索羅門群島發生規模6.9強震
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梅雨來襲 仁義潭進水3萬噸
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高廣圻：助募兵廣告都樂觀其成
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嫌高鐵降幅不夠 立委籲北高降200
美考慮在南韓永久部署THAAD
梅雨挹注 南北水庫兩樣情
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北市：遠雄公文僅古蹟修復 未提公安
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
自動指揮管制系統 星國際海防展亮點
大巨蛋停工 北市府下午派員執行
豪雨期 農糧署：未收穫水稻勿青割
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國軍美軍抗戰英雄 雙橡園聚首
停工反而更忙 現場人員自我調侃
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無人機玩過頭 日少年遭警逮捕
台南降雨量 平地沿海多山區少
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大巨蛋停工 北市：要逼出安全改善計畫
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環團反中科擴廠 中科提樹木移補植計畫
遠雄決定大巨蛋全面停工
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台電104年預算案 2小時初審過關
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反中科擴廠 環團抗議籲停止施工
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遠雄停工 柯文哲：應馬上給改善計畫
朱立倫：九大學區設職業體驗中心
遠雄：提安全改善計畫再申請大巨蛋復工
捍衛漁權 印尼炸沉非法捕魚漁船
大巨蛋停工 聯貸銀行股價全倒
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遠雄宣布巨蛋停工 股價跌停
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柯文哲：遠雄應給改善計畫 而非訴願
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大巨蛋停工 營建署：依法可執行
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大巨蛋聯貸 張盛和：不會抽銀根
北捷：大巨蛋大底要做 不能貿然停工
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金融傳產領跌 台股季線又失守
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