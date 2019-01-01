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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
中俄買盤推升 黃金價格穩定走高
安倍訪大屠殺紀念館 向救人外交官致敬
蔡英文：觀光靠單一客源非長久之計
鰻魚染禁藥 雲林業者促查還清白
朴槿惠：徹底肅貪 政治改革勢在必行
半場無戰事 李安改拍成電影
娶不到老婆 男恐嚇婚友社遭訴
都市高樓養蜂 學者：可行
女童離家十多天 與父友人在鹿港尋獲
震後加德滿都南移 聖母峰高度不變
霜淇淋路跑來了 全家開團做公益
溝渠清淤慢半拍 嘉縣設專線處理
印尼將槍決外籍毒犯 澳名流籲槍下留人
防範網路霸凌 你可以這樣做
三大法人買超台股 125億元
避免危難 朱立倫盼民眾保持警覺
廣州國企員工收入差異大
視察萬安演習 柯文哲：學生急救要加強
奈國不平靜 維持橙色旅警
供電拉警報 台電成本多30億元
尼泊爾總理：強震死亡數料達1萬人
台電變電所跳電 高市3萬餘戶短暫停電
推創新創業 業者籲政府多雪中送炭
台南新市政中心 不排除公投
獄政弊案 3被告維持交保
汐止傳命案 妹勒斃姊自首
研究：全球空調用量將激增
聖母峰基地營登山客 全數平安獲救
兩岸人心融合 王金平提4前提
環泥旗下利永環球 獲愛迪生獎金牌
議員代連署選總統 朱立倫：謝謝好意
結伴打獵 男誤扣扳機打死妻舅
女童鐵馬破胎 警幫忙扛車解圍
南亞科Q1每股純益2.61元
英國藍農藥茶上游出貨宜蘭 下架停售
MLB小熊菜鳥揮棒 球棒亂飛球迷掛彩
管理網站 大陸提出約談規範
越南配偶 社區教越語
廉價孔雀綠易致癌 罕見鰻魚檢出
台南環檢警 查獲8家電鍍廠違規
燿華電子火災 新北：不會下酸雨
頂新案 檢方上週赴越南大幸福調查
市府如IS 遠雄：尊重專家撰文
飯店頂樓養蜂 初採逾3公升花蜜
紅十字會等4團體 挺進尼泊爾救災
東京美軍基地附近發現發射器 日警調查
新台幣收升 3分
新北抽驗茶飲店 豆府花城紅茶農藥超標
安徽學霸狗 最愛旁聽高等數學
高雄水情供5停2 日月光：沒影響
不捨外婆奔波 開發復健系統科展奪冠
大馬掌握IS名單 嚴加追緝
吸毒惡臭瀰漫大樓 3毒蟲遭逮
治療黑色素癌 免疫療法創生機
向議員書面說明 遠雄批市府像ISIS
總統：爭取參加TPP及RCEP
大陸官員搶占烈士墓園 遭紀委調查
李全教控賴清德觸法 市府：徒增笑柄
英大選在即 愛爾蘭警告勿出走歐盟
宏達電首季每股盈餘0.43元
燿華電子火警燒出化學毒災隱憂
缺乏裝備 尼泊爾偏遠災區搶救難
華信航空招募地勤 錄取率不到3%
台日通掀序幕 富邦投信申請獲准
抗議南海填土 菲前叛軍發動愛國巡航
王金平：104年國慶煙火在高雄
投資人有賺到 近百檔基金打敗大盤
追禁藥蒲燒鰻 中市：尚未接獲通報
行銷彩稻節 樂團田間開唱
可成Q1每股賺6.04元
香港台東包機直航 6/27起飛
聖母峰基地營登山客 直升機運至安全處
林秋離牽線 李鳳鳴捐千萬畫作
兩岸文創產業展 湘台企業對接交流
北市1民宅傳有人揚言點瓦斯 警消戒備
中共空軍運輸機 投入尼泊爾救災
紀國棟挑戰不成 國民黨徵召顏寬?
高雄將限水 民眾搶購儲水工具
銀行搶嫌辯幫繳罰金 檢警存疑待釐清
遠雄喻北市府IS 柯文哲：不必謾罵
毛治國：2020年前建構網路新台灣
農藥超標 豆府花城紅茶購自南投
Mi-26 俄中可望合作升級
CNN記者神操刀 救回尼泊爾女孩
可成擬配息6元 配發率25.5%
爭監督條例主審 立院又空轉1天
再辦冬季聯盟 首選中南部球場
大讚演習結果 柯文哲要求記功名單
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
八里雙屍案更一審 5月宣判
56戶無自來水喝 中市府助納延管計畫
高市工業會易主 孫更成：提升服務會員
當代傳奇等待果陀 再度重現
王金平玩王院長回應產生器 讚好厲害
秀才藝 高鐵6車站歡迎藝起來
毛揆：機場捷運今年底通車
男士們的瑜伽 練Broga不用卷成麻花
陸股兩市小跌 滬指失守4500點
香港吸引人才來港 居留為誘因
菲進口成長佳 台為第3大來源
食安風暴 台去年農產品外銷仍成長
多頭降溫 港股平盤盤整
澎湖能源公司清算 台電恐另闢戰場
歐蘭德就任將滿3年 失業創新高
萬安38號演習 鄭文燦感謝市民配合
99年退休勞工 勞保年金加薪775元
宜蘭玉田國小畢旅 23生攻頂合歡山
用監視器抓違停 柯文哲：已打定主意
排放惡臭廢水 中華紙漿否認
台中銀行虎尾分行搶案大事記
唐獎法治獎得主奧比 再度訪台
鋒面影響 29日東部及中部以北短暫雨
男子試圖引爆瓦斯 消防局射水攻堅
友達：Q2電視面板需求不錯
人在家中坐商品送上門 宅經濟發燒
立院通過臨時提案 研議反網路霸凌法
美駐韓大使 韓日化解矛盾有利各方
楊志良：通過總統初選門檻沒問題
男子作勢引爆瓦斯 警消攻堅前準備
熱狗再見 韓炸雞進軍美國大型體育賽場
鰻魚含禁藥未通報 明泉最高罰3百萬
川大美女迎賓機器人 會倒茶會跳舞
追染禁藥鰻魚 部分疑來自謝姓業者
陸男變性妲己娘娘 微信援交被逮
馳援尼泊爾 多國救援隊抵加德滿都
請益之旅 蔡英文29日會張忠謀
中國鐵建搶非洲市場 簽1675億合約
陸一帶一路出口增速 遠高於整體值
Google與歐媒合作數位新聞發展
台北關員爆包庇 海關加強管控
大溪科技廠氨氣外洩 環保局告發
漫畫家敖幼祥獲推薦 法國安古蘭駐村
新北工業會設菁英班 報名爆量
尼泊爾強震 台旅客206人報平安
高雄部分區域停電 台電說抱歉
反網路霸凌 iWIN擴大受理申訴
駕搬運車撞樹 農場員工喪命
台灣第一家遭查 嘉義8下游業者
英國經濟成長遽降 衝擊卡麥隆選情
安華申請司法審核 盼推翻判決
尼泊爾強震聖母峰生還者 憶恐怖時刻
表坊夜夜說相聲 挑中夜市開講
強力搜尋引擎 9秒找有位便宜機票
台灣第一家案 問題產品項目恐增
大陸央行：沒有新一輪量化寬鬆
加拿大媽媽味 那奈摩甜點全台首賣
三二行館5違建 北市令5月中拆完
男子企圖引瓦斯 警消射水攻堅後送醫
查涉縱放劣農漁產品 台北關主動送檢調
腸病毒增2成 下週恐入流行期
台灣第一家問題胡椒粉 北市下架
澎湖風能公司未營運就熄燈
群創董事會通過現增 但備而不用
民間氣象預報 陸5月下封口令
安倍心痛慰安婦 遭批規避道歉
刺青男成迷魂盜 專劫傳播妹
鄧文聰涉掏空幸福 金管會：司法調查中
德外長將參加伏爾加格勒紀念會
白菊花農藥超標 高市罰立德藥材
中市南屯區部分路段 5/8前白天停水
手機出貨旺 可成Q2營收再戰新高
震災募款遭抵制 紅十字會暫關臉書
台灣與印度 強化產業投資合作
女童離家10多天 男子稱無性侵
洪門武術聯盟成立 兩岸比武交流
外來登革熱13年新高 印尼逾半
銀行贓款遺山區 作案槍枝隨手丟
現任立委未過評鑑 紀國棟成第一人
大陸央行前行長戴相龍 現身官媒
辦台灣影展 日上越市與蔣公有淵源
立院臨時提案 評估不定期防震演習
不堪母碎念 失業女住家上吊亡
玩偶咖啡夯 饅頭人台北信義區現身
慈濟醫療團抵尼泊爾 盼緊急醫療助千人
高職師赴大學取經 為台灣食安把關
澎湖金門5月建立戶政跨域服務
加州恐爆大地震 研究顯示風險銳增
最大結婚禮車 240個座位要價才2萬7千元
瓶蓋工廠開路 柯文哲：考慮實際需要
6鐵馬旅遊線 手機版英文版上線
唐獎得主奧比訪台 陳振川熱情接機
憂蘇花改危險路 李鴻源提醒防災措施
李克強推自貿區 倒逼金融改革
今彩539開獎
保險業 5月可望申請OIU
洋甘菊農藥超標 廠商不服提複驗
尼泊爾震災 逾5000死上萬傷
尼泊爾強震 花蓮人感同身受盼伸援
石門肉粽好吃秘訣 獨門醬汁回味
大樂透開獎
北市民安1號演習 東京消防廳首度共演
林柏宏裸泳戲 Ella讚小鮮肉
法廣拜會中央社 雙方同意推動新聞合作
菲澳求情無用 印尼處決毒犯不心軟
尼泊爾強震發生在喜馬拉雅逆斷層
亞投行創始成員 北京討論章程草案
湖北現H7N9 陸委會：列黃色警示
尚未開放採捕 岸巡查獲一批馬糞海膽
江念欣破大會紀錄 全中運舉重奪金
環署修法防RCA 環團質疑放水
威凱結婚4週年 2寶可能呱呱墜地
尼泊爾急需醫藥用品 台灣伸援手
學者：兩岸三地可互為借鏡
巴爾的摩大暴動 華裔商店遭殃
追染禁藥鰻魚 業者疑偷天換日
莊智淵陳建安 世錦賽旗開得勝
宏達電：營收拚逐季成長
陸強力促消費 進口日用品試點降稅
邊境把關破功 食藥署：內神通外鬼
保險業員工薪資福利 擬全都露
遠傳4G月租戶滲透率 拚50%
加快車禍救援 歐盟新車需裝緊急呼叫器
汐止命案 律師：可能涉犯加工自殺罪
台南市政中心選址 國民黨批炒地皮
陸擴高世代面板產能 友達：差異化勝出
謝長廷：兩岸議題 兩黨要合作
經濟部次長沈榮津訪視泰國台商
全大運聖火點燃 傳遞環繞全台
高雄5/5停水 水公司否認公告5/4
雪崩襲尼泊爾山村 傳250人失蹤
回應參選傳聞 黃國昌：支持胡博硯
國銀首季大陸曝險比重 下滑
高雄工業區限水 業者忙思水源
楊又穎缺席遺作首映 兄嫂到場
新北議會國民黨團拱朱立倫參選總統
台灣第一家16項產品 5/1前須下架
手機舊換新折萬元 台灣大遠傳推專案
瑪麗亞凱莉抵賭城 薄紗禮服性感亮相
台北關涉包庇 行政院：依法究辦
金警尋獲失蹤人口 家屬感恩
東京六本木星際大戰展 超炫
抗議變暴動 巴爾的摩街頭一片混亂
評鑑不過第一人 紀國棟：正當性不足
大樂透頭獎槓龜
一碗麵恩情 武漢夫妻奉養八旬老人
今彩539頭獎2注中
台灣與東南歐學者研討民主議題
S-400 俄專家：大陸必要40N6E
巴爾的摩暴動 網路瘋傳電影無法律劇情
手搖杯風暴 進口國產茶擬分開標示
台日ETF互通 首階段將通
文資會被批黑箱 北市文化局發文澄清
歐巴馬會安倍 誓言合力對抗威脅
消費者信心重挫 美股開盤由紅翻黑
凱蒂佩芮登台 披國旗攻蛋首唱
伊朗稱扣留擅闖領海美國船隻
汐止命案 關係人複訊後請回
囂張黃牛作勢打人 航警偵辦
拳擊舞台多元化 延續運動員生命
三太子網賽逆轉勝 王宇佐險晉16強
辜汪會談22週年 海皇大廈見證歷史
談判團隊臨陣換將 希臘志在打破僵局
朱立倫向馬總統報告赴陸行程並交換意見
蔡柯兩岸主張 馬總統將表達看法
採訪震災開刀救人 CNN明星記者超神
巴爾的摩宵禁至週末 金鶯賽程難定
巴爾的摩騷亂 台僑留學生未傳意外
西園國小遊園會 新住民美食獲好評
國際交流 台法學子開懷互動
臺印度首屆貿易工作小組會議 商討出口商在印問題
台北國際發明展報名開跑 5月30日前報名享優惠
貿協領軍激活電商思維 為企業植入4大DNA
晚生又不補鈣 50歲恐嚴重骨鬆
想改善過敏? 快從改變飲食和生活習慣開始
〈財經主筆室〉美日TPP vs 東協經濟共同體
世衛:空氣污染造成歐洲每年損失1.6萬億美元
雲朗集團 為母親獻上別優惠
針對巴爾的摩暴動 歐巴馬：暴力是沒有藉口的
跨國交流貢獻多 教育部擔任亞太大學交流會國際秘書處
你怕農藥茶 課綱微調為什麼你不怕?
蔡英文兩岸關係「維持現狀」 各方看法不一
跨機關行動服務 移民署「宅急便」獲好評
移民署便民 行動列車宅配駐點服務
《不可不知的毒物小常識》
曾銘宗：外資匯入台灣 創歷史新高
毒水產流入市面 市價達1千萬元
遠雄：確定大巨蛋合法 增安全措施
前南投縣長李朝卿 涉貪瀆案檢方求刑30年
2015臺灣文博會正式開幕 重新定義文創產業
配合歐安會 美日發表共同聲明
巴爾的摩暴動波及 金鶯賽事再延
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬會安倍 聚焦TPP與中國威脅
台灣愛心送尼泊爾 外交部第一線協助
外國老修女遭姦殺 南非逮3嫌
歐巴馬：穩固美日聯盟不應被視為挑釁陸
午夜槍決 8名外籍毒犯魂斷印尼
印尼處決8毒犯 菲女子意外倖免
印尼槍決7名外籍毒犯 菲傭暫逃一劫
印尼延後處決菲律賓女毒犯
印尼延後處決菲女毒犯 母親：奇蹟成真
震後埋80小時 尼泊爾男子靠意志力生還
巴爾的摩暴亂 歐巴馬譴責暴力
上帝聽見祈禱 印尼延緩處死菲死囚
印尼槍決第二名販毒巴西人
巴爾的摩暴動波及 金鶯對白襪賽不開放
曹錦輝登板 1局無失分
日首相為戰時慰安婦深感難過 仍未道歉
巴黎「烈士街」 甜點從頭吃到底
人民幣貶破5字頭 投信喊進場
法國監視器抓違停 效果顯著
購屋首貸高齡化 10年晚3歲
印尼處決兩澳洲毒犯 澳洲召回大使
六都房屋移轉大減 雙北供需膠著
美日領袖：不反對亞投行
三星電子Q1淨利衰退38.9% 連4季衰退
音樂傳奇瓊妮密契爾陷昏迷 友任監護人
毛小孩新樂園 華江河濱寵物公園啟用
相機微電影 記錄墾丁雙流遊樂區
社民黨辦青年工作坊 林義雄授課
美股揚 台股再叩萬點大關
台中和平灌溉水源有限 用水偏高
資策會領航資訊小尖兵 前進東南亞東非
台灣救援團抵尼泊爾
微創鳳凰貸款 一圓咖啡店創業夢
玩家消費型空拍機 三廠鼎立
食安謠言多 食藥署闢謠專區解疑
澎湖大陸行銷再突破 直飛鄭州有望
歹勢久等！威凱寶寶遲到先請鐵粉吃蛋糕
巴爾的摩入夜宵禁 憂暴動再起
4月境外基金 股優於債
台股開盤跌29.26點
交通違規照相效率差 南加州棄用
航海王與莊稼郎 呈現史前牛稠子文化
擺脫22K 大四生赴陸台企實習
台北關涉包庇 8人交保
市況保守 DRAM股價重挫
香港1.1億綁架案 肉票獲救
美女=小姐 赴陸實習台生糗事多
受困瓦礫堆36小時 尼泊爾婦女平安獲救
農漁劣品進口 農委會：邊境管理需嚴謹
談慰安婦 安倍重申立場未道歉
夏立言：總統將重申九二共識重要性
1765教室開張 推有機對抗食不安
兩岸三地千大台廠減 國發會：正常現象
白宮宴請安倍 蜜雪兒身穿庄司正禮服
大聯盟首次 金鶯對白襪比賽打給自己看
疑進口核污水產 業者指商品未被扣押過
鴻夏戀掰了？ 傳鴻海放棄入股夏普
50嵐茶抽驗合格 蔣丙煌：會加強複檢
韓日財長會談5月底在東京舉行
令狐榮達馬吉爾大學演講
新台幣早盤升逾 3角
朱立倫：應正面積極態度看兩岸交流
宏達電展望差 盤中跌停創波段低
傳沙烏地阿拉伯國王換王儲
穿浴衣掛鯉魚旗 台灣也能過男兒節
陸船經禁限水域 擬有限度開放
鴻海投資600萬美元助台大新創軟體
官網澄清 音樂傳奇瓊妮密契爾神智清醒
調盈餘分派 台達電股利調高至6.7元
營運穩 奕力殖利率逾7%
馬總統：九二共識是兩廂情願
柯文哲：用監視器抓違停沒那麼嚴重
郭董果然厲害 (土界)10代廠傳擴產1成
世界13國最獨特總統府 台灣入榜
總統二問蔡英文 何謂現狀如何維持
機場費漲 30日前開票省2百
看好板橋消費力 愛買數位旗艦店吸客
女子坐8樓頂腳騰空 警消勸說
西子灣停車難 中山大學：限停35輛
廣東4童入攪拌機死傷 水泥廠老闆被捕
嫌304億贍養費不夠 油商前妻上訴吞敗
海關收賄 蔣丙煌：人為問題
馬總統：參與經濟整合深化九二共識
傳友人涉炒地皮 賴清德：絕對沒有
取締違規停車 多倫多祭重罰拖吊
兩岸三地1000大 台灣企業憔悴
朱立倫深化九二共識 馬總統贊成
董座涉炒股 晟銘電股價跌停
蔡英文訪張忠謀 請益5大議題
沉降作用 鄭明典：台東氣溫偏高
陸國台辦：堅持九二共識兩岸發展路更寬
台股早盤大跌逾百點
青少年打工 過半未達基本薪資
朱立倫赴陸 移民署決議許可
都是月亮惹的禍 立委考官員哪邊升
新台幣升不停 台股跌108點
香港官員：綁架案已少有發生
歐巴馬談亞投行 籲大陸慎用資金
兒蒙面參與暴動 媽當街教訓逮回家
照顧失業者 南投辦家事管理班
進口聯手養殖業 走私鱘龍魚
中央氣象局氣象報告
震後14人獲救 尼泊爾出現搶水紛爭
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
開台354週年 台南祭祀鄭成功
法蜘蛛人再攀高樓 為尼泊爾災民祈福
研究：大陸出境遊去年支出15.5兆
監視器抓違停 柯文哲：沒那麼嚴重
印尼暫緩行刑 菲死囚家屬：見證奇蹟
尼泊爾旅遊遇強震 18名旅客晚間抵台
活躍老化 雲林建構全人照護
宏都拉斯首季出口400萬公秉咖啡
尼醫學院教學醫院 收治逾900病患
走私疑毒水產 流入日本料理店
推潔淨能源 大陸公布第五批風電計畫
尼泊爾強震 台旅客268人報平安
台股萬點沒上 反破9900點關卡
北市水獺三兄妹 撿樹枝搭秘密基地
勞團批假承攬真派遣 高市：已零派遣
尼泊爾強震過後 民眾憂日子難捱
宏都拉斯首季出口3億美元黃金
苗栗銀樓遭竊 初估損失700萬元
想看101 澎湖惠民小天使待贊助圓夢
巴爾的摩亂 商家唉唉叫投資觀光挫咧等
移民署：朱立倫赴陸 不可簽署協議
解決霧霾 大陸加快成品油品質升級
追蹤IS嫌犯 大馬推電子監控器
涉偷手機落網 辯想換取父親注意
陸：堅持九二共識反台獨 兩岸更廣闊
總統：擱置爭議 取得交流成果
王金平：慎重考慮是否參選總統
馬總統：兩岸政治交集不要偏離
台灣文博會開幕 城市即展場
烏克蘭爆發林火 鄰近車諾比核電廠
唐獎生技獎得主本庶佑展現勇不放棄
滬台通 國台辦：條件成熟時提供新平台
戴爾杯葛行為 遭公平會罰200萬
馬總統談話全文 重申九二共識
台經院：3月製造業景氣回升黃藍燈
丁予嘉：新台幣匯率30.5是頂
台鐵宜蘭事故 男遭撞死
巴爾的摩警察發射煙霧彈 驅離抗議群眾
新台幣中午升 3.27角
唐獎漢學獎得主余英時 中國思想史泰斗
朱習會 國台辦：一定會有積極成果
韓團SEVENTEEN 陸新秀入列
印尼暫赦菲死囚 馬拉坎南宮感謝
陳保基：哪個國家沒有食安問題
停車糾紛百百款 契約將強化
紐約監視器用在反恐治安抓違規超速
婉君嫌陳佩琪醜 柯文哲：是要多漂亮
總統：九二共識非萬靈丹 但可維持現狀
接待蔡英文請益 張忠謀：盡匹夫之責
急中生智 警稱願當乾兒子阻老婦受騙
大巨蛋折衷方案 柯文哲：安全就可討論
統測5月登場 勿帶手機智慧手錶入場
讓利已過？國台辦：合理優惠仍繼續
水產監管斷層 桃衛生局籲及時檢核
總統：兩岸遵守九二共識 關係就前進
台中首推臨櫃申領地籍謄本 省時便民
高鐵母親節疏運 再增兩班
中油油罐貨列畢業 湯瑪士盼東山再起
嘉市中正公園 蔣公銅像拆了
美日會談 外交部重申擁釣魚台主權
打毒鰻 農委會抽查全台養殖戶
勒斃少女案 性侵部分判4年
英媒：1美軍加油機消失在英吉利海峽
陸船路過禁水域 估10年400艘
離職員工抗議 英業達指依法辦理
陸：辜汪會談 根基於九二共識
海關涉放水 台北關：關員先調職
當車主不如當股東 和泰車上500元
大螢幕手機在陸熱銷 蘋果銷售滋補
蔡英文盼與企業共同面對挑戰
國宴款待安倍夫婦 歐巴馬吟俳句
國台辦：兩岸現狀 就是九二共識基礎
台鐵宜蘭事故 約1580名乘客受影響
食安檢測儀 在家驗瘦肉精禽流感
苗栗銀樓遭竊 初估損失超過600萬元
5月起 就業安定費退費直接入帳
馬總統：提出以APEC模式入亞投行
前宜監典獄長涉賄 監院通過糾舉
陸婦深圳地鐵誕下寶寶
涉誘小五女童離家 犯嫌遭檢方聲押
瓦礫下存活多久 端賴震塌狀況與意志力
立院監督條例座談 專家：透明是重點
民進黨團：限水區應停收基本費
戴爾杯葛行為 公平會開罰
核三廠火警事故 台電赴屏東縣府致歉
推動大陸政策 夏立言：國家主權是核心
網路恐怖愛情騙子 首季騙走逾1億元
嘉縣抗旱 6校泳池關閉
中共加強海關查禁書 帶動電子禁書發展
北市公有停車場 勞動節照常收費
蔡英文維持現狀 辜寬敏:絕對反對
沃爾瑪2017年前大陸將展店115家
行動風吹向新聞業 媒體薄利度日難
前駐瑞士代表出書涉洩密 高院判無罪
新台灣智庫：7成同意蔡英文維持現狀
綠營民調 王金平選總統呼聲高於朱立倫
疑男友結新歡 女持刀反被刺傷
違法僱外勞 勞乃成遭罰20萬元
駐菲代表處與菲移民局 籃球會友
王金平玩回應產生器 結果笑翻全場
越勞來台 可望7/1解凍
台股收盤跌 103點
擬降囤房稅遭批 北市：將朝修法走
調降建商囤屋稅 柯文哲：非圖利是合理
開高走低 台股跌 103點
手術煙霧危害 醫護籲提升防護
陳亭妃罵混蛋 陳保基氣到離開備詢台
泰公主大壽特赦 5受刑人押解返台
攻陸客商機 台灣之星聯手順丰海淘
台星通啟動 國際通證券籌備處成立
5月台指期跌81點
國徽黨徽誤用 中正紀念堂：檢討寄售品
新北護理獎 陳雅如張詩吟獲殊榮
免疫療法抗癌 艾利森獲唐獎生技獎
5月電子金融齊跌
朱立倫赴陸 移民署：僅提參加論壇
加德滿都逃難潮湧現 鎮暴警察出動維安
和平火力電廠 年底前重提降溫方案
立委：科技部要有想像力
政府業務派遣勞工 立委籲檢討
最後值班日 凱蒂貓5/3將道別貓纜
涉誘小五女童離家 犯嫌遭羈押禁見
企業發起挺服貿運動 商總明拜會王金平
電子黑漆漆 台股拉回跌103點
尼泊爾強震死亡人數飆破5000
假死詐錢 沒緬甸醫生證明遭逮
哥大講座 何思因：美中關切台大選
俱樂部藥物氾濫 警鎖定夜店大掃毒
桌球世錦賽女單 鄭怡靜晉級32強
台中文學公園啟用 林佳龍授證小志工
騎士踹人自撞亡 被踹男獲不起訴
拆大巨蛋爭議 徐旭東諷：將成世界笑話
矽品Q1獲利 2008年以來同期最高
為考生祈福 魁星金門出巡
慣竊假釋再犯 金飾店老闆逮正著
主廚授5撇步 輕鬆剝龍蝦
蔡英文：張忠謀是不碰政治的人
朱立倫：打造最友善高齡人口環境
全球新聞自由度 10年來最差
三大法人買超台股 59億元
偷椰賊揮刀 警員手臂被砍傷
涉性侵517次 僅1次有罪判4年
新北綠地占比五都最低 籲朱顧環保
人帥演技好 布萊德利庫柏入圍東尼獎
全球大學領域排名 台大電機15名最佳
大巨蛋工程 北市：板南線無安全疑慮
天下票選服務業榜首 4行業易主
董建華再為香港政改護航
台大3校聯盟調課表 師大生反彈
元智誠信商店開幕 沒電眼一切靠良心
用餐不平靜 希臘財長遇襲
中日韓環境部長會議 將談霧霾監測合作
北市：板南線捷運隧道和車站非肉腳
四技二專統測 5月2日登場
慈濟宮上白礁 熱鬧遙祭祖廟
手機帶動半導體 林文伯：下半年可期
兄弟新球衣 女孩日粉紅邊亮相
扁案不法所得2億 瑞士判應返還台灣
董建華：堅持一國兩制都能選特首
解決西子灣大巴停車 高市要建轉運中心
新台幣收升1.36角
航港局：陸船借道禁水區只1條
駁小英 府：兩國論是最大黑箱作業
火箭宰小牛 衝進NBA西區季後賽次輪
林文伯：矽品中科廠Q3產出
台達電首季盈餘 低於法人預期
美糖尿病藥天價和解 武田警告恐爆虧損
法國防預算 明年起4年增上千億
台電備轉容量率3.95% 創今年新低
急切離開 尼泊爾災民與鎮暴警察衝突
印尼破獲詐騙集團 17台灣人疑涉案
印尼最後關頭緩刑 菲媒體告別文已出刊
年捐620億元 馬雲成大陸首善
醫師：茶飲有疑慮 不如單喝白開水
北市：大巨蛋工程對板南線已有影響
國際博物館日 氣象局邀親子闖關同遊
新台灣人基金會籲周玉蔻自重 勿狡辯
台援尼泊爾震災 菲媒報導
紐約大街驚現土狼 民眾PO上網
花蓮新城發生芮氏規模4.0地震
垃圾擋道 基隆熱心公車駕駛下車撿拾
后里區屢偷倒棄油 中市將加強巡檢
陽岱鋼重返一軍 近2戰無安打
漲跌幅放寬6月上路 量先溫後增
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
核三廠火警 台電：懲處言之過早
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
扁案海外2億元 瑞士法院判還台灣
桌球世錦賽 江宏傑黃聖盛男單出局
台達電：第2季第3季維持成長態勢
舞茶道農藥超標 白毫綠茶下架
薯條有玻璃管異物 中市衛生局查製程
推3D列印產業 毛揆盼創意帶動競爭力
恆春半島兩人投海 1死1救回
捐血績優 2對夫妻獲表揚
網路霸凌 學者：分享者勿助長
國共論壇115人與會 重實質交流
陽明山28業者私接溫泉 僅5家斷管
北捷：巨蛋大底未完成 板南線怕強震
氣象局：30日北部有局部短暫陣雨
關懷長輩 資深藝人辦懷念歌廳秀
尼國強震倖存男埋3天 喝尿為生
南管詩文加阿卡貝拉 激盪新詩意
苗栗銀樓竊案 警查獲兩竊賊
超量遊覽車 哈瑪星居民砲轟怒拒
唐獎得獎者譽台 雖島國卻能敞心胸
市府盼加速巨蛋施工 遠雄：出土量受限
港股收黑 銀行財報不妙
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被拱選北市立委 謝長廷：全力以退
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特招職業類科 預估錄取率47%
金門保育成果發表 邀民眾參與
聯電Q2保守 出貨估持平
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自由之家：陸港新聞自由嚴重惡化
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沙國王儲突換人 國王姪子與兒子上位
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查台灣第一家產品 基隆下架4百公斤
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奈軍方自博科聖地拯救200女孩
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泰民宅無名火200次 親戚搞鬼
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點燃生命之火 募得1.58億元
金門警察局 向員警母親賀節
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北市：板南線隧道變形有水漬
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睡不著吞安眠藥 罹腦癌率增1倍
草屯埔里道路不平 投縣府擬重鋪設
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假釋男子闖校園 警方告誡約制
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新北邀弱勢童看雲門 充滿驚嘆
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吳鳳科大灑紅節 洋溢印度風情
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近三百婦女獲救 但不是奇博克女學生
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葉明水獲選亞洲展覽會議協會聯盟主席
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國瑞車高層變動 總座換台灣人
歐盟執委赴尼泊爾 瞭解強震救援
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新北消保官：台水停水也應減基本費
美日協防釣魚台 陸：別發錯誤信號
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知名人口學家彭希哲 30日文大開講
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停水區 高市設335取水站
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金管處南管饗宴 受理報名
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陳弱水：請平實平心看待台大人文大樓案
曾銘宗：股市大戶離去 難回來
任務失敗 俄無人太空船正墜落地球
朱習會 綠營要朱立倫議會報告
原民神話禁忌 守護神山林
大福彩開獎
日本秘境高野山 住宿坊體驗僧侶生活
周大觀基金會經費短缺 企業公益捐助
前南投縣長李朝卿涉貪 檢方求刑30年
德商工科系畢業生最嚮往BMW集團
新竹市稽查舞茶道 白毫綠茶下架
3C家電小幫手 倍適得推免費服務
獄中黏紙袋留指紋 更生人不起訴
整肅異己 金正恩處決15高官
全球大學學科排名 大陸58校入選
安倍美國會演說 議員邀南韓慰安婦出席
立委佈局 段宜康砲轟黨中央
苗栗銀樓金飾竊案10小時破案 逮兩嫌
與民眾有約 央行推網站App
陳致中臉書：扁案是政治事件
台灣民間團體設醫療站救援尼國傷患
南海爭議 大陸反指菲越大興土木
勞動部：7月起分階段開放越勞
尼泊爾災後重建 陸媒看好亞投行角色
傳日考慮加入美國 共同巡邏南海
台幣升1.36角 觀察美利率會議
安倍弟訪華 將拜會馬總統柯文哲
大福彩頭獎槓龜
今彩539頭獎3注中
巴爾的摩宵禁 一夜平靜
時尚秀 田優產後身材曼妙
政府授勳 多明尼加外長對顏色好敏感
Q1僅成長0.2% 美股開盤走低
三太子網賽 盧彥勳輕鬆進8強
台灣名品展 梁國新：7成找到銷售商
大陸首富王健林 紐時揭政商關係
暌違近7年 彭政閔又敲再見安打
對戰江啟臣 民進黨徵詢徐永明
安倍談二戰 懊悔不道歉
美1季成長差 ＤＡＸ３０指數跌3.19%
異國文化體驗 青年學子志工特訓
新北模範勞工 勤奮越配獲頒
打針除雙下巴 美FDA核准上市
高雄確定進入第三段限水
台東口腔癌罹患率高123倍 全國居冠
母親節 怡亨獻上滿滿的祝福
iPad出包 美50架以上班機延誤
結核病初期像感冒 別輕忽而延誤就醫
小提琴界莫札特林昭亮 點亮國際客家文化藝術季
調查：服用安眠藥罹癌風險高
家有過敏兒 千萬別延誤就醫
曾近視雷射手術 增加白內障手術難度
食安謠言滿天飛 農委會推專家線上闢謠
朱潤逢：輸銀業務穩定成長
近四成上班族過重 外食、久坐都是主因
醫療成就一大步 德國麻疹從南北美洲絕跡
〈公民論壇〉同性戀是一種病？ 你才有病！
打擊肥胖新政策 歐盟令酒精飲料標註熱量
股東會行動APP 集保全球跑第一
新北抽驗南投品鮮製茶 四季青茶違規
〈公民論壇〉別管九把刀了，你知道甚麼是亞投行嗎?
安倍訪華府二戰紀念會
日相對二戰侵略表懊悔 未正面道歉
安倍對參眾院聯席會議發表演說
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐元升值 歐股創去年12月以來最大跌幅
全球媒體變化 衝擊民主社會運行
許水德江丙坤獲日政府??
三星重登智慧型手機龍頭寶座
無觀眾球賽 金鶯白襪賽超現實
聯準會對升息時機抱持開放態度
世界百大新生代大學 台灣3校入列
Q1僅成長0.2% 美股全面收黑
美元疲軟 油價上揚
平板市場衰退 台廠出貨冷颼颼
安倍演說 緊密親美深化同盟
偷渡進美國 從墨西哥挖地道
房市冷 329檔案量55.5%緩推
傳Apple Watch因零件瑕疵導致供貨受限
防洪兼休憩 內湖滯洪池邀命名
企業好助力 進用身障7撇步
遊艇碼頭辦水岸婚禮 浪漫破表
袋袋相傳 竹市推環保袋再利用
台灣首季經濟成長率概估年增3.46%
協助尼泊爾 聯合國撥4億多美元
巴爾的摩數千人和平遊行 訴求伸張正義
台北電腦展 3C週邊一站購足
巴西調升基本利率至13.25%
國立大學畢典唱國歌否 安倍晉三引論戰
郵局微保禁單賣 顧弱勢美意打折
南韓國會補選 在野全軍覆沒
張學友崔始源攜手 粵韓版赤色壯舉
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讚美老兵避談慰安婦 美議員批安倍
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台積電7奈米 2018年試產
桃捷5月招考 開缺402人
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新油價公式盼納合理利潤 經部尊重
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八旬嬤電郵提問 教長感動解答
母子化療抗癌 同學理光頭相挺
首季GDP年增3.46% 較星韓佳
朝野共識 每週工時上限40小時
慶母親節 台糖推加油送蛋糕
NCC：霸凌報導加警語 媒體自律
車禍掛彩拒送醫 堅持水溝撈手機
瓜果米食嘉年華 南瓜屋吸睛
李新穎參加台贈糧食予薩災農儀式
大陸贈澳門貓熊 開開心心下午抵達
大戶不回頭 金管會考慮做問卷
朱立倫見岸信夫 將觸食安議題
屏市公所建人行道 縣議員控告市長
立院初審 確立單週週休二日法源
部落軍事指揮所 巴拉冠婦女禁地
廣州司機為患病女孩籌獲250萬元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
討好丈母娘 陸男茶盒藏25萬求親被拒
台積電市占率連5升 全球過半
職場肥胖3成8 男多女1倍
翻新戶外用餐區 星駁船碼頭微整形
美中經濟對話 美將施壓亞投行借貸標準
張藥房拆了還要繳稅 苗栗縣府認疏失
抗戰戰力展示 24老兵著抗戰軍服
尼泊爾救災 榮總16位醫療人員待命
王建(火宣)臉書自爆有戀妻症
NASA最新冥王星影像 表面可見疑似冰帽
反加班過勞 勞陣人體排字
專業音樂軟體認證中心 輔大獲認證
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慶南方解放40週年 越南閱兵
大陸五一出境遊 香港冷日韓熱
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台股平盤震盪 紡織股強勢
譴責混蛋說 藍提案陳亭妃送紀委會
美GDP差升息恐延 新台幣升逾1角
賴士葆：紀律委員會議處陳亭妃
飛南竿錯降北竿 機師未完訓竟獲證照
立院初審週休二日法源 最快105年上路
亂丟菸蒂 北市5月起加重處罰
網路霸凌 羅瑩雪：修通保法
第三方支付將上路 電商股價耀眼
朱立倫：赴陸申請書依慣例填寫
背岳陽樓記 五一遊岳陽樓免費
基隆張老師培訓 邀民眾助人
高中轉攻科大苦練 美甲賽奪佳績
歐盟將在尼加拉瓜辦商展
立院初審 勞工可有條件調整上下班
李宗偉：禁藥非首相夫人贈予
晶電喊衝 LED類股反攻
3D列印神乎其技 幫重病寶寶撐起氣管
屏東車禍菜販不治 酒駕女重傷
新台幣中午貶 1.05角
媒體報導最憂鬱城市 嘉市府駁斥
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陳保基：問政回歸理性討論
丟鞋案開庭 陳為廷與劉政鴻火爆相對
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雙下巴救星 美國批准新注射藥
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成大：鹼土族金屬可建造超分子盒子
向國泰金買101股權 財政部進行中
肥胖如何引發疾病 尿液可窺究竟
呂秀蓮籲朱立倫 登陸喊ROC
日溝通食安 外交部：會圓滿解決
尼泊爾強震 毛揆：努力人道救援
毛揆：抗旱防汛 同步進行
嘉義一番遊 夜宿博物館
入列百大新生代大學 中山：成果獲肯定
冒充台電包商偷電纜 男遭逮
月底做帳 台幣午盤升轉貶
台灣派遣搜救隊 尼泊爾願考慮
假消防安檢真詐騙 男落網
王八蛋罵誰 段宜康：可能包括我自己
房貸拉長到40年 半生當房奴
台中春季電腦展 千里眼順風耳祈福
司法特考等5項國考 8/15登場
岸信夫訪陳菊 觸及日食品管制議題
偷渡客擠爆廂型車 泰警查獲26人
合宜住宅大梁裂痕 立委下午會勘
李進勇下廚 行銷雲林快樂豬
大陸快遞業務量6年成長8倍
雷軍問Are you ok 雷翻陸網友
尼泊爾強震 6位台灣旅客仍失聯
台股收盤跌 33.78點
大陸發現似蝙蝠恐龍化石 命名奇翼龍
北市5月勞檢 鎖定金融及醫療服務業
台灣電影節斯洛伐克登場
5月台指期跌33點
桑德斯加入戰局 或逼希拉蕊說明TPP立場
新北：浮洲合宜宅使照嚴格把關
石世豪：不應有箝制網路言論法律
疑轉彎不慎 軍卡撞毀號誌燈桿
5月電子跌 金融漲
吳鳳科大辦徵才 助學生畢業即就業
碧湖公園發現男屍 警消調查
大陸3月國際貨貿服貿逆差168億美元
聯發科Q1淨利 7季低
新北市圖招募新住民故事志工
農委會官網農產品食安服務專區上路
飛特立誤降北竿 飛安會公布調查
民團設平台 處理陸客等緊急事件
日本前首相野田佳彥率團訪華
海洋保育 飯店推永續海鮮料理
陸片真相禁區 韓演員張赫尬一角
禁格子籠產蛋 農委會：循序漸進
興大實驗室氣爆 隔間牆受損
政院修公司法 增訂閉鎖性公司專章
桌球世錦賽女單 陳思羽無緣16強
尼泊爾重災區苦等物資 5天才送得到
興大化學系館氣爆 財損估10萬
六輕周邊髒亂 鄉長圍路抗議台塑允解決
彰縣關懷據點 農糧署供白米
楊志良談分配正義 治理台灣
上攻無力 台股拉回整理
尼泊爾男嬰 地震受困22小時獲救
總統府：蔡英文的空洞也是一種黑箱
展望第2季 聯發科估季減5%至增3%
大陸各省首季GDP公布 被發現再灌水
總統：台灣為兩岸提供很好對比
毒品新包裝 K他命外包運功散
促政黨交流 郝龍斌接見美訪賓
雨神阻礙 尼泊爾救災雪上加霜
母親節 聽障兒創作曲獻唱媽媽
捷運聯開宅抽籤結果 今晚公布
聯發科智慧手機晶片出貨目標不變
內政部：外配基金106年逐步退場
三階限水若分兩天停 經部:易水質異常
法國電影週 斗南68電影院上映
京奧寶寶較重 或因受空汙損害小
醃頭案定讞 陳佳富判無期
三大法人買超台股 24億元
警力大缺 2年內將招考7700人
日月光第1季每股賺0.58元
竹崎鄉拚增人口數 生育補助1胎1萬
坐渡輪到旗津變貴了 全票漲到25元
美升息緩 吳中書：強勢美元仍有支撐
台灣黑熊 北市世大運吉祥物
孝女照顧癱母15年 家中還有身障兒
冒充豆腐企圖闖關 俄查獲22噸起司
聯發科10核晶片年底量產 對決高通
桌球世錦賽女雙 鄭怡靜李依真止步8強
軍卡撞傷自家衛兵 駕駛記大過
大甲媽祖遶境搶轎 護轎警被控傷害
少子化 勞動部籲多進用中高齡人力
鹽奶殺嬰案 伯母判20年定讞
段宜康砲轟黨 蔡英文：溝通落差
打擊毒品交易 澳洲呼籲區域行動
愛心無國界 政大生募資助貧童建校
早年遭高中生嗆 黃春明：家庭教育不足
推社區長照 奇美新市據點啟用
維持現狀說挨批 蔡英文將請益辜寬敏
日月光Q2封測毛利率 估近Q1
抗旱 高市建議學校游泳教學暫停
華碩VivoWatch 瞄準健康市場
宸鴻：扣除火災損失 Q1原小賺
巴西毒犯在印尼遭處決 最後1刻才知將死
中職火紅 飯店推徵辣妹送美食
鹽奶殺嬰案偵審大事記
廉航糾紛頻傳 消基會籲修訂法令
台中國際動畫影展徵件 首獎50萬
考量親情 醃頭案凶手判無期確定
宸鴻：裁員不要見骨 會再徵新人
理工見長 台科大入選新興潛力大學
104學年指考 5/1報名
日股收低 日銀按兵不動
尼泊爾政府：聖母峰下週恢復登山
旅行日本 持高雄一卡通有好康
前北市體育局長何金樑接任大巨蛋執行長
合宜住宅A2棟 多根梁柱有裂痕
今夏零跳電？台電：會努力
家有障礙兒 媽媽祈願孩子健康
合宜住宅大梁裂痕 營造商：還好
新台幣收貶5.7分
尼泊爾瓦礫堆傳奇蹟 少年困5天獲救
清涼一夏 泛舟鐵人三項6月登場
人類學專家 陳屍台北碧湖公園
鰲峰山自由車場損壞 民代爭取億元換新
綠筍入關後不合格 海關：屬境內管理
大陸修改人類胚胎基因 陷倫理爭議
蔡力行：中華電首季財報 成果豐碩
鹽奶案判20年 法院：鄒女無殺人故意
花敬群：未來房市空頭5年 價跌3成
台南鳳梨好筍季 5/3登場
祈願考試登科 北市孔廟辦祈福活動
合宜宅大梁裂痕 購屋者心驚驚
青年疑觸電致命 解剖釐清死因
公司治理評鑑 金融業最透明
人文大樓案未過 台大師生失望
安倍美國會演講未道歉 南韓：遺憾
4G吃到飽恐退場 中華電：明年5月是時機
表揚模範勞工 林佳龍：補足勞檢人力
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億載金城毀損案 偵結不起訴
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東地下水補助湖 監控中心動土
世界排名第4 戴資穎再創生涯新高
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張學友太愛唱 張震拍片現場聽免錢
蔡英文：曾刻意不工作 照顧父母
永續發展急先鋒 唐獎得主布倫特蘭
作曲家巴哈知名畫像 將返回德國
犀牛主場活動 填器捐卡免費看球
尼泊爾震災 台灣世展會發動募款
一銀廈門分行開業
大陸推足球改革 劉延東任領導組長
援助尼泊爾 慈濟靈鷲山送救援物資
法人估日月光Q2集團業績 增高個位數
竹縣消防演習 民眾直呼：好逼真
鹿港紋身展 展出國際大賽得獎作品
台灣大擬配息5.6元
核三廠2號機檢查有蒸汽排放 放心
無臂泳后考機車駕照 鑑定結果1週出爐
大陸進口海鮮竄改日本 男判3月
模範勞工頒獎 中華電信工會代表抗議
勞動節前 彰銀調薪平均4.68%
日月光處分環旭股權 每股淨值增0.92元
頂級客群出手 5千萬珠寶詢問者眾
逾9成失智症者住社區 友善商家募集中
放棄高薪返鄉 陳甲旻獲模範勞工
法國將出售卡達24架飆風戰鬥機
安倍美國會演說 提及支持台灣等地發展
加拿大華裔商人 疑為大陸通緝貪官
看好陸資南下 港股4月天High翻
台裔醫師福島開業 催生2千娃
毛揆期許企業將社會責任內化
調查：7成女抗氧化維生素不足
高市是否停水 水資局：視高屏溪流量
美舉重協會專業證照考試 首度登台
打造宮廷料理 品嚐古今中西皇家美食
王菲鄧麗君 跨時空對唱清平調
奈及利亞再救出約160名人質
檢警林入山查盜伐 無發現不法
陸贈送開開心心貓熊 抵達澳門了
涉未經授權用他人營業秘密 男交保
唐獎法治獎得主薩克思 南非法治立基者
日月光：台幣升值對封測影響不大
兩會互設辦 陸委會：正聯繫溝通
日月光SiP營收 估年增逾1倍
手腕有刺青 蘋果手錶部分功能恐失靈
全中運跆拳道 桃園亮眼奪15金
國泰指數：首季六都房市量縮價跌
請將心比心 星巴克員工給消費者5建議
聯發科擬配息22元
澎湖西溪村難重建 復航：全力配合
萬人路跑賽事多 北市限1個月2場
氣象局：1日東半部地區有短暫陣雨
澎湖檢方聯合查察棄置垃圾
學生會表演罵警方 港嶺大校長發公開信
合宜住宅裂痕 營建署：要求日勝生改善
英雌不讓鬚眉 甜姊女警公益彈古箏
查茶農藥殘餘 封存大茗茶葉467公斤
中信金買台壽 多花67億
商總催審服貿 王金平：立院盡力而為
農委會:台中霜害災害專案補助
凱特寶寶遲到了 生產醫院驚傳發現毒品
宸鴻：Q2谷底 損平或小賺
大甲媽遶境護轎警毆搶轎人 遭處申誡
高鐵折舊金額大 淨利不增反減
人事被爆酬庸 退輔會指按照規定
尼泊爾強震6台人失聯 3人確定平安
台登山客尼泊爾歷險 印度軍方伸援獲救
防行動電源走火 桃機演練旅客才驚覺
尼泊爾強震崩雪埋村 台登山客歷險獲救
防抗議者滋事 米蘭世博嚴陣以待
楊志良：分配正義救台灣 不談統獨
日本議員訪台南 賴清德接待
中共首部統戰條例 聚焦新情況新問題
高鐵營收新高 會計師：繼續營運有疑慮
311追悼曾不周到 日前首相對台致歉
菲美軍演驗收 展示協同作戰能力
巴布亞紐幾內亞遭規模6.9強震襲擊
陳保基：白粉病致安南洋香瓜欠收
訪港旅客人次下跌 2009年以來首次
德籍夏義正夫婦卓越貢獻 獲頒梅花卡
首季專利申請減1成 連8季衰退
QE發功 歐元區告別物價負成長
網路謠言多 農產品食安專區今起破解
食品輸台新規 日前首相籲台審慎評估
大陸又出問題茶 知福牌鐵觀音稀土超標
海軍2艘諾克斯級軍艦 5/1除役
賴正鎰拜會立院 籲服貿速審
清潔隊員勞動節停休 中市府：自願加班
浮洲宅樑裂 日勝生5/10公布查驗結果
全中運圓滿落幕 台東縣明年接辦
銀行養肥貓 金管會擬加強規範
電子商務當道 海運快遞最快3小時
埋80小時 失腿災民：連農夫也當不成了
澎湖1身障男 輕生墜樓不治
記念解放日 越南抨擊美當年作為
美將領：陸若為美盟友添麻煩 美將關切
談食安 日議員盼協商進口管制
法軍在中非涉性侵兒童 總統：絕不留情
電信箱涵孳病媒 高市再罰中華電信
新北抽驗南投品鮮製茶 四季青茶違規
卡達尼泊爾工歸心似箭 薪水少回不了家
馬拉拉凶手 遭法院判終生監禁
青年就業壓力大 陸減少碩博士招生數
疑感情問題 高醫大學生2死
匿名謾罵如網路霸凌 紅十字會擬提告
亞洲U23女排 中華隊5/2首戰日本
尼泊爾震災 韓國藝人紛捐款
防極端氣候 林欽榮：建智慧化監控防汛
高醫大學生2死 檢警相驗調查
兩岸旅遊親善小姐 花火之夜走秀
岸信夫拜會蔡英文 談食品進口管制
尼泊爾政府調度救災 路竹會入偏鄉
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陸1人家庭愈來愈多 老齡化危機拉警報
信義三喜 囊括品牌服務及CSR三冠王
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是自目還是大膽 歹徒冒名刑大隊長詐騙
紐西蘭羽賽 許仁豪男單闖8強
挽回股市大戶的心 金管會要做問卷了解
醫科生2命案 高醫：課業社團表現正常
義大利甩醜聞 準備迎接米蘭世博
新北三芝海邊男屍 警籲助辨識身分
美經濟動向解讀不同 台幣升轉貶
台原偶戲團5月西班牙巡演
木乃伊頭遭竊 比利時展開調查
中俄首度地中海聯合軍演 5月中旬登場
強震後 尼泊爾登山客將續攻聖母峰頂
匈牙利要恢復死刑 歐盟：將面臨對抗
富邦金奪下金控三冠王
劉志攻率團轄訪紐卡索市行銷台灣商機
美新版網路戰略 大陸國防部：激化矛盾
手腳要快 第三方支付5/3起開放申請
醫大生疑三角戀殺機 焚屍殺人輕生了結
加強邊境管理 機動排班查驗
陸客掃貨 日外籍客消費額連5季新高
美初申失業救濟 遽降至15年新低
強震死亡人數 尼泊爾增至5844人
林欽榮：北市擬推公宅和滯洪池共構
中歐高級別戰略對話 5/5起登場
設越南分支機構 國銀苦守寒窯
菲專欄作家讚台灣為旅遊者天堂
搭巴士遭騷擾後推下車 印少女傷重亡
被指代美偵蒐歐法 歐盟籲德說明
高醫黃生留遺書：爸媽不要為我掉眼淚
宸鴻首季裁員逾萬人 現要徵研發人才
陸經濟下行壓力大 中共：加強定向調控
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎1注中
主要公司財報參差不齊 美股開盤跌
陸打擊新聞敲詐 21世紀網遭責令停辦
王豫元代表政府捐款援助尼泊爾災民
美特別301報告 中印列優先觀察名單
尼泊爾強震救援 台美商討合作運物資
臉書蠶食媒體收入 新聞環境現隱憂
張學友張家輝 火燒赤道衝票房
廣告收益減少 紐約時報轉型出現虧損
大陸中核集團副總違反習八條 遭撤職
新好男孩登台唱跳 倒立嗨翻天
巴爾的摩市長：宵禁繼續實施
音樂電影迷人 紐約年輕人最愛
兄弟牛棚放火 犀牛逆轉勝
中美海軍高層通話 聚焦南海議題
阿里山火燒山 地勢陡搶救難
轎車撞聯結車 男子甩車外重傷
中非兒童性侵案 傳法軍14名士兵涉案
高醫殺人案 網友直呼：太不值得
大洛杉磯地區遭規模3.6地震襲擊
蕭敬騰不否認與JJ林俊傑爭一哥
尼泊爾瓦礫堆再傳奇蹟 一婦女獲救
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尼泊爾再傳奇蹟 一婦女埋5天獲救
高醫大命案 兩死者均醫生世家
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當季食材發功 台灣美食2015老饕必吃
〈公民論壇〉吃的安全，竟然這麼困難
朱立倫到底是國民黨的領頭羊？或牧羊人？
〈財經主筆室〉五窮六絕魔咒再起 電子股第二季面臨考驗
越南移工七月解凍 望紓解外籍人力需求
用母語說故事 新北市圖招募新住民志工
觀光局：五月起開放陸客富豪團來台
新北市設合宜住宅申訴中心 建立溝通平台
自強號斗六冒白煙 誤點59分鐘可全額退費
10歲女孩受暴 人權組織籲巴拉圭政府允許墮胎
台裔鋼琴家陳瑞斌 震撼北京國家大劇院
五一勞工大遊行8千人參與 府：尊重勞團遊行訴求
義美得標榮總美食街 無奈受阻無法簽約
《經典音樂河》聽見詩歌的生命
美特別301報告 中國大陸榜上有名
尼泊爾強震奇蹟 兩人埋5天獲救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
智利火山又噴發 火山灰沖天際
歐元區擺脫通貨緊縮 歐股收紅
功成身退 美探測太空船信使號墜水星
休士頓僑領夫人遇劫 命喪家中
美股重挫 道瓊指數大跌近200點
完成探測任務 信使號證實墜水星
供應過剩情況趨緩 油價續揚
科技股領跌 美股重挫
挑戰希拉蕊 美資深議員參選
德警逮2嫌 遏阻波士頓爆炸案式恐攻
美撤離西貢40年 驚心動魄史頁
花蓮近海規模3.9地震
美西貢敗撤教訓 軍事外交活教材
日3月核心通膨10個月來首見攀升
澎湖旅遊添新點 國際酒店6月開幕
布魯塞爾同志遊行 尿尿小童換新裝
慶勞動節及母親節 后里馬場推優惠
幫軍人升頭等艙 海鷹四分衛善行網路傳
母親節10大NG禮 別送掃除鍋具氣老媽
犒賞母親 高市議會邀媽媽看歌仔戲
母親節送什麼 先惦惦自己荷包
寵愛自己 媽媽量販店私心排行榜
母親節蛋糕新流行 吃氣味重養生
母親節檔期發燒 4月百貨營收看俏
沒錢送禮物 巧思夠媽媽就會笑
寵愛媽咪商機 五星飯店端好料
母親節買孝親機 優惠不比就吃虧
航空公司推母親節優惠 散心樂悠遊
五一遊行 北市派百餘警維安
失智症僅1/6確診身障 早發現少遺憾
寵愛媽咪 小家電下殺65折
不看真不孝 八大你該替媽媽安裝的App
免費房屋只要你能移走它
母親節蛋糕這樣挑 5款媽咪一次搞定
乳癌年輕化 罹癌怕看不到孩子長大
9種母親節玩法 媽咪旅遊購物一次滿足
戲劇傳薪火 原住民族舞動開跑
宏?筆電電源線恐起火 陸召回33萬條
陸媒：湖北官員向間諜提供資料被處分
新北雙溪環山超半馬 週六登場
女疑持陶瓷刀 砍殺男友身亡
訂位外帶隨你挑 精選10大母親節餐
獲美國家科學院士 廖俊智擁3院士銜
集保推股東e票通APP
亂丟菸蒂 北市加重處罰
氣候變遷 全球1/6生物瀕臨絕種
2014年里約女性被殺人數增18%
巴西家具業產值提高 產量降低
諾克斯艦除役 派里艦明年下半年抵達
黃靖亞律師：黃生自殺前已坦承殺人
日3月核心通膨上升 家庭支出持續萎縮
治失眠 醫：每日健走30分鐘養氣
諾克斯艦除役 軍方規劃公共藝術展示
抗旱 副總統：每個部門都要努力
初選連署 洪秀柱：聽說有些阻撓
社口媽謁祖進香 三媽陪同祈降雨
大陸4月製造業PMI持平 壓力猶存
高醫大情殺案 校方亡羊補牢
田園樂活 美味珠蔥新選擇
陸媒：廣東自貿試驗區效應凸顯
莒光號冒白煙 原因待調查
大陸五一假期 遊客黑名單等著伺候
沙國政府精簡組織 併新王儲辦公廳
兩岸協議監督條例屢卡關 夏立言：遺憾
房市量縮價跌 條件好個案表現佳
高醫大生疑情殺案 檢警續蒐證
大專新生數 10年將打7折
北德州高球賽 徐薇淩首輪並列第4
自強號車軸冒煙 旅客換車接駁
地震受困 台3登山客安抵加德滿都
王建民7局好投 本季首次優質先發
安全未釐清 新北不發合宜宅使照
Uber廣州總部 遭查扣上千支手機
南投多屬山坡地 開發要提水保計畫
尼泊爾強震 27國救災援助
新台幣強升 封測雙雄：影響不大
嘉縣爆竹工廠爆炸 傷亡不明
國圖請名師講小說 名額供不應求
自強號冒白煙 停車斗六檢修
婦女更年期不正常出血 不要輕忽
訴願陳述意見 新增視訊服務
發展署週年列車 客家公園展機器人
癌篩回診率低 醫籲防患未然
李英愛秀母愛 龍鳳胎兒女好萌
蔡英文：政府無政績牌只剩兩岸牌
港股4月飆漲 全球表現僅次於大陸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
你怎麼瘦成這個死樣？陸網友發燒話題
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
尼泊爾震災 韓增派救援人員啟程
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
首波梅雨4日到 中部以北局部大雨
封測廠Q2溫和成長 下半年看正向
刊李宗瑞淫照 中時4人緩刑
專家：中共增公共支出 貨幣政策重療效
美經濟成長緩 亞幣升勢溫和
特奧信使陳韋傑 代言金門少輔會
高醫大：情殺案女主角家人陪著
嘉縣爆竹工廠爆炸 1死1重傷
岸信夫會民進黨團 談對日食品管制
太保爆竹工廠爆炸 1死1送醫
韓星張赫在台拍攝陸片真相禁區
合宜宅大梁裂 新北成立申訴中心
嘻哈鬥牛梗高人氣 牽動白宮選戰
英國藍毒茶案 檢再傳洲界負責人
尼泊爾強震死亡人數 增至6204人
桃園原民微型保險 近5萬人納保
韓情報：金正恩妹婚孕 丈夫謎樣人物
楊志良帶200萬本票 領表參選總統
新北官員登陸 陸委會：無違行政中立
合宜宅大梁裂 新北強烈譴責日勝生
時尚大師台灣紀錄片入圍紐約影展
自強號車軸冒煙 500旅客可退費
全國掃毒 4月查獲685公斤毒品
世新畢展銷家五村 行銷眷村文化
反火葬場 口湖民眾公所抗議
浮洲合宜宅出租抽籤 不排除延後
一鄉一特產計畫 助宏都拉斯增產
傳大陸公安協助香港追捕綁匪
北市府傳離職潮 柯文哲：數字會講話
台中藝術Long Stay 校園推廣
曹錦輝飆6上6下 復出首勝
軍旗齊下降 2諾克斯艦光榮退役
蘋果 IBM與日本郵政攜手改善老人照護
立院三讀 公司章程明訂盈餘分員工比率
爆竹工廠爆炸 嘉縣應變中心2級開設
同室工作 柯文哲：直接督導何金樑
中美晶小金雞 環球晶圓申請上櫃
大陸人大前副委員長王兆國兒子傳被免職
中共基層組織渙散村 要空降第一書記
大陸5A風景區門票漲 陸民直呼玩不起
修房仲規範 公平會廣徵網友意見
分階段修憲底線 國民黨團提三合一加一
民進黨團修憲案 降投票年齡等5訴求
菲要收看世紀拳賽 別用電冰箱
逢甲大學實驗室火警 無傷亡
旅美學者廖俊智 獲美科學院院士
大陸五一假期 廈蓉高速公路車禍8死
馬總統：沒有勞工就沒有經濟發展
五一勞動節 香港上調最低工資
與里長互嗆 柯文哲：不要故意挑釁
疑躁鬱症發作 女持刀殺死男友
勞團遊行多訴求 勞動部允處理
死囚處決餘波 澳畫廊撤印尼總統照
高職統測 嘉市媽祖遶境不放炮
尼國強震 外交部續聯繫提供援助
內閣踹共 18日談創新創業
女竊嫌留飄逸紅髮 成被逮鐵證
醫師：花茶泡沫逾10秒未散就有問題
罹癌男欲輕生 高中生報案阻憾事
柯文哲看設計展 讚年輕人創意無窮
柯文哲：北市研擬路跑收費機制
女反鎖納骨塔內 驚嚇崩哭
紐約市長駁斥對抗議活動採用強力執法
竹縣員警揪團跑步 成立愛跑社
兩岸旅遊親善小姐 暢遊南海景觀
買車送保險 LUXGEN U6熱賣1400台
台管制日食品 岸信夫要求追真相與責任
中一中百年校慶 鄭崇華捐修歷史建物
五一連假 陸客每日來台超過5千人
出海釣魚未歸 嘉縣男子屍體尋獲
橘黴素不符規定 紅麴米及粉下架
爆料扁收鉅款 特偵組再傳徐佳青
休士頓凶殺案 僑領夫人遇害
新一代設計展 展現年輕設計師創意能量
勞動節 桃園市總工會挺王金平選總統
街上恍神吼叫 警攔查逮毒品通緝犯
蔡英文：民進黨推立法保障勞工生活
油價連4漲 下週恐再漲3角
創櫃板介紹 易心科技
巡山員工作繁重 南投林管處表揚
談九二共識 陸委會：彰顯中華民國存在
每週座談 柯文哲盼基層別胃潰瘍
合宜宅大梁裂 新北申訴中心下午開設
高醫大情殺案 凶嫌曾客串校刊男模
遇情傷別否定自己 當作補學分
中一中百年校慶 三代校友同賀
百位童幫按摩洗腳 長輩大讚好貼心
日食品輸台爭議 王金平下週邀協商
柯文哲：北市公家機關將禁用免洗餐具
浙江平陽遊樂園遊客高空墜地 1死多傷
高公局：收費員非失業 是不就業
十萬人圍觀范冰冰 疑有人流血倒地
拍台北劇本徵選起跑 首獎20萬
召回NB電源線 宏?：預防性措施
救災尼泊爾 台灣無國界踴躍捐輸
尼泊爾震災 中印大力援助贏民心
尼國強震 2台灣旅客仍失聯
宜蘭三星推廣有機茶 買茶送檸檬
還好在救護車上 救護員無意識昏厥
柯文哲：月底公布BOT和聯開SOP
紅十字總會 尼泊爾重災區救援
保育牛樟 林試所建基因庫
上市公司設勞工董事 民團盼速修法
三階限水 高雄下週暫緩實施
扁保外就醫期限 再獲延長3個月
鄭明典：1日算是梅雨季開始
宜蘭母親節孝親 來幫長輩洗腳
保險節稅 注意6件事
上下班途遇車禍 可請領職災給付
世博推米蘭憲章 捍衛食物權
抗癌慈善園遊會 籌建養生中心
情殺案影響 高醫大醫學週喊停
陸客高端團上路 遊台6天9千人民幣
口湖首次大抗爭 拒設火葬場
總統：台日合作邁入前所未有境界
放水廠商改數據 中科院4官遭訴
公墓雜草火警 火勢撲滅驚見焦屍
中共巡察中國聯通腐敗 211人獲處分
合宜宅樑裂 營建署要日勝生提改善方案
美媒：林書豪能長久立足NBA
感情糾紛 男縱火燒毀前女友機車
太平洋青年樂團維也納音樂會受好評
皮膚太黑 印尼漁工逃逸被逮
宜大女學生疑跳樓輕生 平安救下
最佳代言人 鋼鐵人拿HTC自拍
空軍基地閒置營舍起火 不影響訓練
整個中國兩個憲政政府 洪秀柱兩岸論述
洪秀柱兩岸論述 將向馬朱報告
漢堡惡作劇者用磚封死捷運車廂門
聯新醫院尼泊爾醫療團 10日啟程
陸百城房價連跌3個月 跌幅縮小了
大馬反消費稅抗爭 逾5000人參與
NASA反對國會巨額刪減氣候預算
蜜月新房問題有解 黑腳企鵝快樂繁殖
後發先至？大陸爭搶軍用無人機市場
日經收復失土 終場持平收
梅雨開始 新店時雨量40毫米
梨子咖啡及鮮茶道 茶品農藥殘留超標
限水暫緩 高市民眾反應不一
巴布亞紐幾內亞發生規模7.1地震
桶裝瓦斯降價 月省3顆茶葉蛋錢
節能減碳 日人夏季著清涼裝上班
巴布亞紐幾內亞外海規模7.1強震
貴州少女灌酒致死 確認5執法人員牽涉
特斯拉改賣電池 離峰充電更省錢
韓青瓦台秘書室長：若受賄將請辭
學者：大陸應讓中華民國分享一中概念
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
行搶刺傷醫師娘 男判刑5年
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外勞偷摘木瓜 辯試有無比家鄉甜
葉門叛軍攻擊沙國邊界 數十人喪生
台大創新設計學院 今年成立
公司法修正 國民黨：往分配正義邁步
經濟部太陽光電開標 價格續降
年度招商大會 交通部釋逾40標案
逃逸外勞遭逮 警意外搜出安毒
因應缺水 高市300餘加水站抗旱
巴爾的摩暴力示威 美灰色旅警
殲11改裝 雷達升級掛載點增加
首屆公司治理評鑑 東元名列前5%
家族開西藥行 兄弟檔賣菸草製大麻
台南抽檢茶飲 3件複驗超標
立院三讀 公務員免職追回退職金
合宜宅裂縫 日勝生彙整住戶意見
高屏溪流量升 高雄下週不停水
日本美食物產大展 勞動節人潮多
防校園染毒染黑 高市警局啟動防制
疑憂鬱欲跳樓 宜大女學生獲救
五一連假 遊樂園辦畫展遊行攬客
蔡英文：執政後全力支持基隆
大法官：立院可有條件調閱偵結案卷
不斷要錢 女持刀殺害同居人
蔡淑臻美腿遭飛撲 真是小壞蛋
醫護警消組無法救人大隊 盼重視權益
泰馬邊界發現荒塚 至少33具遺骸
朱立倫：有跟總統報告訪陸內容
增漆藝技法多元性 南投邀陸師來台交流
朱立倫：訪陸全程無黑箱密室
朱立倫：務實面對兩岸經貿文化論壇
7成民眾愛汽機車 學生搭公共運輸最多
農委會推修法 獸醫執業需再教育
松鼠當勞工代言 來杯保力達補元氣
護理傑出頒獎 朱立倫祝護師節快樂
大陸去年首次成為澳洲最大外資來源
金門迎城隍 即日起展開
復仇者聯盟2韓國取景 引爆哈韓熱潮
洪秀柱兩岸論述 民進黨籲內部整合
央視澄清：柯南 海賊王沒被禁
最佳旅遊親善大使 馬穎杰脫穎而出
金門迎城隍 體驗陣頭
陳振益工筆硃砂白描 蕙風堂特展
泰美麗村長還是辭了 任職私人企業
政院：5月啟動茶葉花茶鹽稽查
打擊山老鼠 豐山成立駐在所
五一勞動節 1工人6樓墜地身亡
違規來台導遊 4陸領隊禁入境
夏威夷小島外海 傳鯊魚咬死人
兩岸和平協定 學者：身分跟民意是關鍵
LINE傳X光檔 慈濟攜骨材尼國救災
台灣省諮議會會慶 議員回娘家話當年
新北合宜宅申訴中心 首日受理13件
學者：蔣中正不滿國際吝於援助抗戰
尼泊爾強震 廖婷鈺報平安並投入救災
鳥類活動空域受限 科學家籲設保護區
赴尼泊爾參展遇大震 刺青師憶險況
竹市全中運奪9金 成績較歷屆亮眼
再訪北大 朱立倫期待見老友
唐獎得主薩克思：自由鬥士不應害怕
浙江溫州遊樂場 開幕首日摔死2人
傳勸進 朱立倫：總統看報導也訝異
新北市立圖書館不打烊 服務夜貓族
岸信夫：盼台取消對日食品管制
未限水先停水14小時 5萬戶受波及
第十軍團裝甲586旅 隊慶熱鬧滾滾
成龍溼地環境藝術節 熱情揭幕
任時完練周杰倫歌 嘴甜秀中文
瞬間雨大 兒童新樂園雲霄飛車倒退嚕
朱立倫：好奇為何兩岸缺民共關係
總統：先查清日本食品偽標事件
遭丟殯儀館 李婦轉一般病房
官學合作 共推台大紹興南街都更
扁保外就醫獲展延 陳致中肯定
柯文哲：年底訪日回訪岸信夫
50嵐四季春茶 農藥殘留複驗仍超標
Grooveshark永遠關閉 樂迷哭哭
台北文創屆期未遷 北市開罰
竹縣警追捕毒蟲 2樓跳下沒在怕
陸學者：兩岸政治主張 兩廂情願才可行
四技二專統測 3活動強碰
木箱藏312公斤毒 市值1.5億
澎湖特教班美術作品在馬公航空站展出
尼國強震 外交部建協尋簡訊群組
反消費稅集會 大馬逾2萬人上街
勞發署雲嘉南分署 柯呈枋接掌
朱立倫赴陸 民進黨籲勿黑箱
電信箱涵孳生源 中華電信挨罰17萬
公司法分紅條款 經部正面看待
是否觸和平協議 朱立倫：沒提到這點
尼泊爾震災 民間醫療動員
今彩539開獎
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合宜宅住戶訴求 營建署令日勝生回應
英大選倒數一週 兩大黨旗鼓相當
國民黨：事務官隨團赴陸 循歷年模式
保障農民 習近平提加速戶籍制度改革
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法國設輔導機構 防範返國聖戰分子
世界不會等待台灣 洪秀柱倡和平協定
華國三太子盃 盧彥勳八強止步
李大維伉儷抵布里斯本訪問
緬甸叛軍瓦邦集會 考慮全面停火
孩子講鄉民話 爸媽霧煞煞
吃出一片天 米蘭世博開幕
大巨蛋案 柯文哲：財團貪婪
柯文哲：松菸園區談判不會破局
台灣珍奶巴黎展店 呂慶龍打氣
朱立倫談訪陸無黑箱 藍讚綠質疑
五一示威 伊斯坦堡警民爆衝突
陳歐珀籲朝野合作 讓廣電三法過關
尼國強震重災區網路修復 2台人報平安
洪秀柱兩岸論述 陸學者：超越九二共識
瞎子配無臂人 種樹1萬2千棵綠化中國
仰德高球公開賽 105女將參賽
大樂透頭獎槓龜
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TOTO盃少棒賽 13隊爭代表權
A-Lin樂觀面對 不畏網友狂酸
法極右政黨五一聚會 上空女郎鬧場
周麟參訪巴拿馬協助弱勢婦女及家庭中心
浙江溫州遊樂場 死者之一僅8歲
兄弟10分大敗 外野手推上投手丘
拍打拉筋提倡者 捲入澳男童死亡案
救援偏遠地區 尼泊爾籲增援直升機
Stand By Me原唱班伊金辭世
〈公民論壇〉「大巨蛋」與「世越號」
朱立倫赴陸參加國共論壇 朱習會4日登場
尼泊爾災區夜間低溫 醫療團隊盼募冬衣賑災
「3點1刻」玫瑰茶 驗出農藥殘留
台灣指揮莊東杰奪國際馬爾科大賽冠軍
阿忠師掌廚 URS27W重現古早「江山樓」酒家菜
高志明籲水費收取應秉「公平正義」原則
網民成專職抗議 民主社會新挑戰
巴城非裔青年之死 檢方起訴6員警
巴爾的摩6警官 被控多項罪名
歐股多數休市 倫敦收高
歐巴馬：巴城非裔男死亡真相絕對重要
航空公司女子 桃機上吊自殺獲救
墨軍方直升機遭襲 緊急降落多人死傷
科技股領漲 美股勁揚
不要世博遊行暴力收場 米蘭一片焦黑
金價跌 Fed升息腳步近
國際青年指揮大賽 莊東杰奪冠
動一動吃有機 相揪遊雙溪
免費學原民文化 札哈木部落大學招生
環保能源考量 曼哈頓燈火通明恐不再
五一假期 北京高速公路最長塞車十小時
不僅代步 汽車還會幫你路邊停車
瘋媽祖來澳底 歡迎大家來作客
牛市暫歇 陸股後市可期
寄養家庭招募 供弱勢兒少避風港
林書豪高中照 微軟軟體判讀37歲
美科技政策論壇 台學者首度獲邀
台北喝茶趣 文青茶館報你知
四技二專統測登場 英文加考非選題
聖保羅廣設自行車道 民眾愛恨交織
付費升級牢房 美作法引爭議
英雄無用 比利時撤救援小組
國共論壇促兩岸破冰 二軌交流邁向轉型
駐澳大利亞代表李大維訪布里斯本
朱習會5/4登場 各界怎麼看？
朱習會5/4登場 回顧連胡會吳胡會
連胡會到朱習會 維持兩岸場域優勢
失眠年輕化吃藥憂副作用 中醫調理緩解
兩岸互動史 從漢賊不兩立走向和平協商
萬和宮老二媽省親遶境起駕 林佳龍扶轎
台中又查茶品含農藥 將公布流向
廣東大峽谷巨石砸人 1死7傷
北德州高球賽 3台將晉級
陸五一需求弱 台晶片廠展望保守
台人經營坐漁莊 入選日本百大溫泉旅宿
打擊癌症 全台行腳抵嘉義
澎湖水噹噹婦女捐血慶母親節
十二年國教 翻轉教學成解答
吳榮泉嘉許台僑參與多元文化
5月還捕獲土魠 澎湖漁民賺意外財
精品不願反映匯差 出國再買最划算
屋頂綠化成趨勢 成功案例不少
盆缽型綠屋頂 自己動手做
陸客減少 香港憂旅業陷寒冬
國外╲BBC妙聞 拋開腦中小劇場 誰說獨樂樂不如眾樂樂
中小企業放款 首季新增2百多億
湖南足浴新規 按摩不關燈
BRT駕駛再度夾傷乘客 不排除解雇
美元指數跌 金價整理
洪秀柱提4建議 調高最低時薪
製造業外勞不納總勞保人數認定
紐約自行車大展 台灣參展秀實力
勞動力發展署徵業務 月薪2萬7千
廈門民眾釣到怪魚 長著綠色翅膀像蝴蝶
五一收假 高鐵加開北上自由座
BIGBANG新歌 韓音源網單日排第一
女子機場上吊獲救 疑情關難過
李登輝：王金平具領導者條件
G-Dragon和水原希子傳曖昧
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
明泉鰻魚被檢出孔雀綠 全數封存
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
印尼勞工大遊行 促漲工資32%
說故事媽媽王怡鳳 為愛朗讀傳播力量
輻射傷大腦 太空人恐罩不住
調解案成立比率 桃園市最高
朱立倫其人其事 大陸官媒聚焦
大陸滬昆高速公路追撞事故 8死1傷
湖南暴雨1死 公車拋錨乘客望海興嘆
油價維持低檔 台灣經濟樂透
新莊百年古廟 慈祐宮出宮誌
又見茶葉含DDT農藥殘留 台中查615公斤
女野外返家痠痛發燒 原是恙蟲病上身
紐西蘭羽賽 許仁豪止步4強
嘉市抽驗花草茶 3件不合格
OPC新聞獎章 路透及半島電視等獲獎
好身材不給你看 穆斯林泳裝包緊緊
明泉鰻魚檢出含孔雀綠 封存2.8噸
H7N9 江西確診1例
五一假期首日 訪港陸客人數增
國家環境教育獎 團體特優獎百萬
非基本用量 高志明：水費應大幅調高
台幣走升 電子和汽車件台廠觀望
毒蘆筍影響筍價 台南筍農不滿
合宜住宅貸款 青年安心成家最划算
逾16萬氣喘童 調查誘發主因是塵(蹣)
彰縣徵求勞檢員 起薪3萬9千
金大社工師生 松柏園孝親
學者：高中生應有自己的課表
是否領表 吳敦義：不會
本土炸雞店 招待金門學童用餐
美孕婦腦死 靠呼吸器維生保胎兒
廣州查Uber 陸媒：應擁抱技術
日本前首相野田佳彥 參訪宜蘭
專利待辦件數及審結期間雙降
澎湖成功國小走過半世紀溫馨
尼泊爾強震 2台灣旅客仍失聯
技專統測第一天 上午大致平順
台鐵號誌故障 延誤4000乘客
新北市圖邀學童夜宿體驗
菲總統救死囚 家屬不領情
百歲人瑞長壽秘訣 首重正面思維
保單貸款祭優利 報稅減負擔
與蝶共舞 北市青年公園造蝴蝶棲地
外界熱議大陸空屋率 官方沒公布
英國凱特王妃入院 準備生產
莊東杰奪指揮獎 舅舅張正傑興奮
陸手機旺季到 手機群雄狠鬥蘋果
女嬰疑吞錢幣急送醫 虛驚一場
房市窒息 北市4月移轉低於2千棟
謝典霖李燕離婚 鄭汝芬：尊重
豬骨零食 恐造成小狗受傷或死亡
江山樓特展 回顧酒家菜餚
尼泊爾大地震 冠軍捐款百萬元
李登輝評九二共識 不評朱習會
福隆沙雕藝術季 12米阿帕契吸睛
柯文哲：重新定位聯醫為社區醫院角色
英大選在即 倫敦眼化身圓餅圖
久等了 凱特入院即將臨盆
創意自行車受矚目 美媒專文報導
王金平：休會前完成修憲案處理
大華科大赴韓烹飪賽 奪4金4銀
建中校長：十二年國教需增師13%
四川達州煤礦瓦斯爆炸 4人被困
網傳解放軍謠言 大陸逮10人
雞排妹代言台中電腦展 粉絲樂翻天
馬總統參訪植物保種中心 讚成果振奮
府方人士：無九二共識就無超穩定現狀
副總統盼兩岸維持和平穩定發展
典試法開放閱卷 考選部修訂27子法規
漢光電腦兵推 4日起連5天實施
威凱二寶快報到 王室寶寶問與答
上海外灘防踩踏 五一假期增設拒馬
傳總部出售蓋豪宅 台灣大：非事實
桃猿慶母親節 宋達民洪百榕開球
台加可望簽署避免雙重課稅協議
母親節 宜蘭傳藝與飯店推優惠
3點1刻烏龍茶有農藥 茶葉已封存
百萬名車迎娶不稀奇 用火車才吸睛
告別壓力鍋 現代媽媽最需放鬆
替代役性侵夜歸女 重判5年
民眾登加羅湖高山症發作 警消救援
裸女躺地不起 警方強制送醫
天津津歧公路兩車相撞 10死3傷
台加避免雙重課稅 有利台商
耐震房4招看結構 一樓不可亂敲樑柱
首屆大專盃圍棋隊際賽 3日登場
世紀拳賽將登場 勝負各方預測不一
米蘭世博城中展：藝術與食物
林志穎小小志 父子檔挺更保
毒販追嫩模 女染毒後同販毒
朱立倫復旦演講：要經濟更要公義與公益
南丁格爾獎 男護理師榮獲特殊貢獻獎
王室寶寶還沒誕生 性別名字猜測滿天飛
奧國南部名勝地成立中華文物展示館
3日午後鋒面接近 北部短暫雨
男持槍四處炫耀 遭逮渾身發抖
遊客沒砸大錢買東西 陸導遊罵沒良心
訪陸被扣帽子 朱立倫：堅持理念最重要
北市地震後抽查工地塔吊 均合格
蒲隆地連續抗議再爆3死 警逮600人
台灣人瘋手遊 策略休閒類最對味
馬總統：做好準備不用怕人口老化
打臉唱衰？五一訪港陸客年增24%
3點1刻茶出包 桃園商品下架
山區落雷 貓纜停駛
民眾登加羅湖高山症發作 警消護送下山
3點1刻：全面回收 研擬退貨事宜
福隆沙雕藝術季 例假日推接駁車
立法反霸凌 南非前大法官怎麼看
顧腎很簡單 不服不明藥物
女子日巡賽 姚宣榆次輪第3
內湖媽祖文化祭 柯文哲出席
南良大樓啟用 蕭萬長張博雅剪綵
3點1刻玫瑰花瓣農藥超標 負責人道歉
德語區華文教師在柏林聚會研習
外配買保單有糾紛 可申訴
直火烏龍玫瑰花瓣 可否食用待釐清
護理長高秀娥只想到病人 從未想到自己
談教育 朱立倫力主立足點與城鄉均衡
媽媽買保單 首重醫療與退休
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
展望會：台灣資助尼泊爾學童無傷亡
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
全國拔河賽 家長包3遊覽車北上
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
朱立倫：追求公平正義 抓住年輕人的心
台東初鹿牧場洛神花 檢出農藥超標
中市表揚模範母親 子女為母親護手
多角經營 遊戲廠瘋跨業投資
BRT司機夾傷乘客 停止上路靜待懲處
血癌女抱病考統測 校長陪考打氣
新北肉粽節 百斤巨粽吸睛
萬瑞道路桐花開 警籲賞花勿違停
朴子模範母親 任勞任怨
雨天遊具運轉機制 北捷新增目視判斷
德日學者來訪 金門警察局受益
慈濟醫療團為尼國災民動骨科手術
英王室報喜 威凱二寶誕生
英國王室繼承順位懶人包
宅男變健美先生 陸網友：好野蠻的肌肉
新甲國小連奪9金牌 創拔河王朝
為贏美食展 女大生剃光頭參賽
兒童注意力不集中 近8成可改善
棒球女孩日 球團從廁所動巧思
大陸旅遊新規：野外也該文明如廁
打造台北創業天堂 柯文哲和投資人餐會
英國迎接小公主 英王室：母女平安
台灣馬拉松賽明登場 竹縣部分道路封閉
威凱育兒不假他手 現代皇室父母新形象
台東初鹿牧場洛神花 北市下架
歐洲之星新路線 里昂馬賽直達倫敦
金門合唱觀摩 碧山歌曲發表
結合在地食材 名廚對決台灣美食展
唐獎得主薩克思 唱歌憶監禁
威凱二寶報到 商機恐不敵喬治誕生
金蘭廚藝菁英賽 黑盒子考驗應變
棒球女孩開球 看漫畫愛上棒球
朱立倫俞正聲 上海相見歡
唱歌落跑帳單無人付 6人判拘役
統測首見英文非選 考題多元
海關應變慢 尼泊爾救援物資卡機場
走過反貪風暴 大陸白酒觸底反彈
游擊砲失誤多 佩卓：場地適應中
讚斯里蘭卡進步大 美盼重振雙邊關係
母娘文化季 副總統鼓勵孝悌精神
全大運開幕 馬總統勉勵選手全力以赴
詠昇堂玫瑰花瓣 貨單載明不得食用
法輪功高市遊行 綠民代聲援
中共黨媒：安倍欠世界一個道歉
隋棠宣布懷孕 期待兒子報到
今彩539開獎
大福彩開獎
亞洲U23女排 中華首戰惜負日本
三太子男網賽雙打 王介甫爭冠
王位繼承法改 威凱小公主先受惠
威凱生女 王室粉絲憶起黛安娜
浮洲合宜宅疑慮者 日勝生暫緩交屋
尼泊爾強震 2台灣旅客仍失聯
暴力黑塊滲透 反米蘭世博遊行變調
龜像藝術 澎湖科大沙景創作
內閣制或總統制 借鏡南非經驗
高雄慈孝家庭 女童孝行感人
誰能不感動 孝行女童鄭茄妡不忘助人
遊覽車撞新生高 7人受傷
生命鬥士力克胡哲激勵人心
兄弟主場萬人滿座 獅狠狠踢館
台灣名品展落幕 創造50億元商機
赴港受限 廣東民眾湧入跨境商品城
安檢拆柯家 柯文哲：我家是我在用的
柯文哲：醫護人員納勞基法有困難
談大甲媽繞境 柯文哲：彰化都是黑道
今彩539頭獎無人中獎
松菸談判 柯文哲：老闆最後會出來
大福彩頭獎無人中獎
Ella搞笑下跪 送師姊個人專輯
朱立倫會俞正聲 倡求同尊異
外交部：尼國賑災 台灣獲國際肯定
和大陸劃界 香港學聯或不參加六四守夜
光良合唱童話 池錫辰撂國台語
6警被訴 巴爾的摩週末續示威
莊東杰指揮奪大獎 憑實力腦海熟背樂譜
MIZUNO開季3連勝 企排暫居龍頭
朱立倫訪復旦 凸顯不為己為天下
不推總統候選人 藍就不會輸
蔡英文：兩岸關係不能國共化
朱立倫出席國共論壇 俞正聲正面回應亞投行
謝淑薇南寧女網賽單打奪冠
柯P抱病攻頂101 首位完賽台北市長
拳擊世紀之戰 梅威瑟裁定勝
團結力量大 新北扯出金氏世界紀錄
遊行暴力後 米蘭人團結清理城市
日伊豆群島外海5.7地震 深10公里
威廉與凱特伉儷 攜新生小公主亮相
日凌晨外海5.9地震 伊豆群島海嘯警報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日凌晨外海5.9地震 海嘯警報解除
以總理：突國境內猶太人面臨恐攻
英王室添小公主 歐巴馬歡欣道賀
俄芭蕾女傑瑪雅普麗瑟斯卡雅辭世
柯文哲爬101當爬玉山 拚40分完賽
韓裔生越境北韓遭逮 紐約大學關切
鋼琴家陳瑞斌北京國家大劇院演出
統測第二天 近15萬考生登場
巴菲特：回到正常利率 股價就顯得貴
英國政局內外交迫 執政如坐針氈
綠色威而剛 宜蘭員山韭菜正好吃
101登高賽 柯文哲：當作爬玉山
上學像出國 陳康國小很航空
媒體張冠李戴 莫瑞幽默回應
嘉縣魚寮遺址 4千年前文明
種電又種菜 陽光屋掀商機
解除3階段限水 經部：有點太早
國際機場緊急合作平台 桃機加入
世博暴力衝突 義總理譏示威者小屁孩
長期熬夜睡不好 骨鬆風險恐倍增
凱特生完一樣正 眾媽媽驚呼：怎辦到的
火樹螢花 放閃古坑青山坪
台股震盪 萬點夢未破滅
母親節7類好禮 讓媽媽甜在心
15年後 台平均工作年齡55至64歲
掌握黃金期 發展遲緩早期療育
東勢林場螢光閃亮 20萬亮體放光華
泰馬邊境難民塚現 起出26屍骸
紐約單車展 輕巧折疊共乘為趨勢
房仲：4月房市 台中桃園表現佳
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爽爽貓現身桃機 學童好奇問性別
馬來人嫌狗不潔 愛貓情有獨鍾
法國人寧勒緊褲帶 也不餓寵物
日本人瘋寵物 毛小孩幸福國度
散戶注意 融資維持率130%上路
滿月酒挑戰多元成家 張惠妹聲援
美國養毛小孩 比照皇室規格
石門水庫水位低 水情仍嚴峻
當舖高利貸佯稱最低息 3人送辦
凱蒂貓代言貓纜 3日最後值班
房仲：租金投報稀釋 海外投資增
麻醉風暴談醫療 再現白色巨塔
朱立倫：兩岸交流3工作 傳承深化普及
日地震引發小海嘯 未傳傷亡
領務局開放線上查詢申辦文件證明進度
北德州高球賽 曾雅妮龔怡萍暫並22名
一滴水十滴用 以色列省水堪效法
收假日 國道大致順暢
14小時洗萬碗 3女童盼買房給媽
肯塔基賽馬 大熱門美國法老勇奪冠軍
見童子賢 蔡英文談企業人民政府三贏
亞洲U23女排 中華隊今搶8強席次
101登高賽 柯文哲：對成績不滿意
解決用工荒 東莞首家無人工廠動工了
投信：陸港股可望有3至5年多頭
台南鳳梨好筍節 雞湯品嚐塞爆
朱立倫：兩岸交流需正面看待
小綠蠵龜擱淺 受困澎湖沙灘
洛神花驗出農藥 初鹿牧場澄清未使用
別讓鄰居不開心 深夜洗衣沒賺到
登101前掛急診 柯文哲：年紀大了
新北春茶上市 加強抽驗農藥
陸五一連假縮 101：未見陸客增長
學校不大 陳康學生夢想要遠大
波克夏股東會 巴菲特慶掌公司50年
台東大武36.5度 今年最高溫
澎湖浴佛法會 義剪感念母恩
俞正聲國共論壇四建議 聚焦三中一青
泰南第二處難民塚 屍骸更多
國道客運砍優惠 5日恢復原價
美影集反恐危機 主場景在柏林
竹子開花雨水少 竹筍量少價飆
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中油：汽柴油價 漲0.2元
傳找姚立明任總幹事 洪秀柱澄清
拳擊世紀之戰 首回合梅韋瑟佔優
感恩母親 雲林音樂饗宴慶佳節
拳擊世紀之戰 巴喬直拳重擊梅韋瑟
朱立倫：台灣盼融入區域 陸會正面回應
自閉女送康乃馨 模範母親窩心
王室新成員來報到 英各報搶先大幅報
為巴爾的摩涉案6警網上募款 活動刪
藤井樹終圓電影夢 歐陽妮妮壓力大
連4漲 中油：汽柴油價漲2角
台商拱參選2016？朱立倫沒正面回應
拳擊世紀之戰 梅偉瑟前半分數佔優
初鹿洛神花驗出農藥 北市：可申請複驗
安檢不過拆柯家 陳佩琪：立意良善
大葉大學教國際禮儀 前官員指導
蕭敬騰歌藝舞技驚人 歌迷嗨翻
消費型無人空拍機 不可不知的5件事
女車鑰匙掉水溝 警熱心釣出
尼泊爾：強震死亡人數增至7040
今年最熱 台東大武37.2度
柯P抱病攻頂101 一般民眾別學
台灣加入亞投行 朱立倫：積極樂觀
消費型無人空拍機 專業玩家教撇步
拳擊世紀之戰 梅偉瑟裁定勝
台灣馬拉松登場 上萬跑者參賽
尼泊爾強震 1國人仍連繫不上
急診仍登高 101：評估注意選手狀況
拋和平協議？朱立倫：台灣有不同聲音
彰化都是黑道 柯文哲：講得不清楚
葉色板簡單用 施肥適量收益增
長青老人歌唱賽 長輩以歌會友
拳王梅偉瑟裁定勝巴喬 保持全勝
世紀拳賽 獲益可觀
集邦：下半年太陽能需求 可望逐季揚
統測第二天 上午秩序大致良好
旱災應變中心 4日聚焦三階限水
烏來傳溯溪意外 1男溺水命危
日外相首訪古巴 允支援經改
世紀拳賽落幕 梅偉瑟技高一籌
泰國種出紫芒果 由台灣芒果授粉
英國大選越打越熱 選後政治動盪接著來
庫存壓力重 晶圓代工第2季保守
茶葉含DDT 第一泡不喝也難自保
朱立倫俞正聲致詞 都談兩岸紅利普及
回應一中框架 朱立倫：兩岸求同尊異
中俄四項合作 將共建月球基地
生命線救人 馬總統：高貴的工作
獒犬傷人 動保員吹6箭才制伏
府還原九二共識過程 史實不容否認
國共論壇 陸學者：鞏固政治互信是核心
台灣馬拉松登場 竹縣警愛跑不缺席
前出師表刻字 「路培國」又留名破壞
朱立倫下午抵北京 將會郭金龍
全大運最終役 曾(日告)展鏈球復仇奪金
嗅癌犬靈不靈 日醫擬試辦檢測
高雄缺水 公廁淪為供水站
保佑回報維安 社口媽停留朴子分局
為傳輸線開槍 莽男險犯大錯
蔡英文：民間強韌能量要有人領導
台港通熱身鋪路？立委5月中參訪港交所
美國串流電視成主流 尚未取代有線電視
松山文創卡通展 北市議員批過多
德籍教授金門迷路 警方迅速尋獲
金控電子法說聚焦 行情指標
世紀拳賽 旅菲台人成一日拳迷
台南都會公園寫生 逾千人同樂
北市聯醫：不設類似MG149帳戶
台灣學生創意好棒 螢光棒變垃圾袋
串流電視正夯 美國業者紛端新服務
國民黨：遺憾蔡英文只會汙名化
大學生報親恩 幫父母洗腳表感謝
金門萬安演習 5日登場
多元入學疑慮 教部盼簡化優化
英國小公主 風水師：運勢好個性強
男向老爸要錢不成 放火燒機車
大學入學 台大建議考一次階段放榜
油品受害盤商 組食材安全促進會
「復仇者聯盟2」大量取景 韓旅遊商機熱
林佳龍登山送康乃馨 婆婆媽媽樂開懷
台北文創1樓 台灣創意設計中心擬進駐
家扶少年種西瓜 收成義賣回饋
沒踩二壘跑三壘 鈴木一朗神跑壘
中市防汛 辦地下道淹水搶救演練
華山風景區白飯一碗75元 嚇壞遊客
舊商辦變文創酒店 中山意舍好住好玩
花蓮派出所副所長 執勤車禍傷重不治
梅偉瑟保持不敗 讚對手難纏鬥士
倪永杰：朱習會可望談基層分享和平紅利
快速道路救傷鳥 閃車追逐險象環生
老天爺給我水 石門今晚人工增雨
1年內3起 人民大學又一學生墜樓亡
國外╲3隻浣熊光臨俄手機公司 搞破壞
中共中紀委警告 官員開會別去知名景區
世紀拳賽 門票天價難求
全大運嬌點 金髮碧眼外籍正妹
寄養媽媽黃美鑾 奉獻20年不間斷
上海台商盼朱立倫力挽狂瀾 耕耘青年
布里斯本佛誕會 盛大舉行
菲拳王落敗 馬拉坎南宮：雖敗猶榮
101登高賽 11分8秒奪3.8萬元
對抗空污 嘉義防護講師培訓
陳德銘談大陸封鎖網站：問題會繼續存在
台灣今年GDP 巴克萊預估下修至4%
媽媽我愛你 北港就服勇敢告白
收假日湧車潮 國道走走停停
金門1到4月小三通 較去年成長2成
林佳龍與模範母親有約 合影留念
臉書聲援 員警串連po孩子探班照
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
八斗子買魚貨 透明塑膠袋過磅
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
台塑汽柴油明起均漲0.2元
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
朱立倫會台商 籲培育人才世代交替
南韓證實旅美大學生遭北韓逮捕
文創就是生活 周末創意市集告訴你
洗碗孝女姊妹 假日不得閒
公衛專家：北市僅清晨適合戶外活動
菲媒：美通緝炸彈專家 槍戰死亡
朱立倫抵北京 5/4北大座談
酒駕撞死警副所長 開車男感到懊悔
頭號棒球女孩 周美青進場看球
紐大學生遭北韓扣留 證實南韓公民
台灣援款正式信 尼國副總統收下
鄭文燦：打造青埔為桃園新都心
朱習會4日登場 九二共識扮要角
網模選拔 明星臉正妹爭豔
陸男阻擋旅客搭火車不聽勸 被擊斃
攜槍走火自射腿 竟持美工刀自挖彈頭
西子灣遊覽車違停延燒駁二 里民擬抗爭
擺攤學過人生 天母二手市集夯
鄭文燦：中央應充分供應桃園用水
北韓太空中心落成 金正恩視察
教部：未來大學入學研議兩試合一
五一連假第2天 北京遊客210萬人次
亞洲U23女排 中華隊勝馬爾地夫
金點新秀設計獎 7件作品揭曉
台大EMBA挑戰戈壁 參賽人數創新高
母親節感恩活動 新竹縣市皆溫馨
撐竿跳封后 劉俞瑤最想當飛行員
你若酒駕我就改嫁 大陸聳動標語
為尼泊爾祈福 慈濟號召萬人
禮讚佛陀 涂醒哲宣示1日素食
母親節將屆 鄭文燦提醒展孝心
統測結束 金門考區無重大違規
正妹型男上菜秀 賣場鍋具氣氛熱
統測落幕無重大違規 成績單20日寄送
蘋果率先採內嵌觸控面板 陸品牌跟進
日韓美食吹歐風 味蕾新食尚
巴喬世紀拳賽落敗 菲律賓人忿忿不平
土城香陣頭繞境 蜈蚣陣搶眼
鄭文燦：護理人員工時應正常化
語言學習促進斯國大學生對台灣認識
法極右派父女互鬥 創黨元老恐被逐黨外
香港政改正反方 五一忙宣傳
堅毅戰勝命運 屏東表揚感人母愛
尼泊爾震災後8天 傳3人獲救
巴喬受困肩傷 出戰美拳王落敗
金大學生上街 為華山募發票
三太子男網賽雙打 王介甫摘冠
郭俊麟二軍登板 5局失2分吞敗
石斑魚靚女變猛男 潮境站供參觀
浮洲合宜宅申訴 3天湧240件
失智婦記不住女兒家 卻記得求警幫忙找
統測結束 嘉義考區20件違規
女子日巡賽 盧曉晴姚宣榆並列17名
大陸海警船巡航釣魚台 今年第13次
陸媒：人行擬再降息0.5% 救房市
食用香料驗農藥 16中藥需附證明
桃園永安漁港2人落水 1獲救
法男大生7分鐘短片 回顧電影120年
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梅偉瑟贏得世紀拳賽 不理會拳迷嘲弄
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尼泊爾震災傳奇蹟 百歲人瑞撐7天獲救
無垢舞蹈劇場表演 震撼日藝文界
網路挑母親節禮物 教師遭騙數萬
癌症專家：防癌養生少吃糖
黃國昌加入時代力量 未決定是否參選
訪北京 朱立倫：非常親切
求同尊異 賴士葆：從亞投行開始
五月溫馨月 海科館推小媽咪體驗
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毒玫瑰疑流入化妝品 初步評估免驚
朱立倫登陸 年輕自信形象秀人氣
Wings for Life 5千人宜蘭開跑
獅群不給面子 兄弟主題日再敗
東部海域地震 北市震度1級
排球聯賽 MIZUNO台電全勝
尼泊爾救災傳佳音 百歲翁和3女獲救
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警被撞死 網友離譜發言引眾怒
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寶山桐花祭 特色呈現客家文化
最懂犧牲奉獻 印尼媽獲模範母親表揚
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〈財經主筆室〉一周國內外財經分析
未超乎期待的朱習會
非即食類苜蓿芽生菌數超標 不宜生食
福氣個屁
芒果樹罹「樹癌」 大竹國小求助專家搶救
北部旱象稍解 中南部水情仍吃緊
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華航親子臥艙 獲美休閒旅遊大獎
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七年之癢？ 研究：男性通常一年就倦了
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警政署重申 積極查察傳播妹不法行為
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宵禁解 維安國民兵撤離巴爾的摩
陳偉殷假主場戰光芒 5度拚首勝
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金鶯熄火 陳偉殷首勝難求
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金鶯7局才好打 陳偉殷無關勝敗
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汰換管線 中市太平部分路段停水
梅雨到 石門水庫增3天供水量
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亞投行 夏立言：由財政部主導談判
台北文創爭議 倪重華出面說明
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咖啡弄茉莉花茶驗出殺蟲劑三落松
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企業遠距辦公轉型三步驟
柯文哲指示 松菸文創合約上網準備買回
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兩岸合作爭議 故宮：目前無實質合作
和旺拒付退票 擬提告前董座
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財長工作高挑戰 兼顧理想籌資民意
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傳與王金平對決 洪秀柱：不清楚
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耳中風未及時治療 聽力受損難恢復
農委會：培育百萬年薪青農
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梅雨到 石門水庫不排除解除三階限水
朱習會 習近平：兩岸處於新的重要節點
朱立倫：九二共識上 推動區域經濟合作
北港藝閣見環保 人力三輪車亮相
拆錶倒轉度數竊水 追償13萬多元
德州穆罕默德漫畫賽 槍手場外開槍遭斃
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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台南3階限水 賴清德建請暫緩
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勞工常見職災 焦慮症憂鬱症進榜
朱習會 明報：可能影響總統選情
尼泊爾救災告段落 佛光會晚間返國
凱特產後太完美 俄酸民不買帳
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台股高檔震盪 電子權值股弱勢
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攜帶型加壓袋 山區搶救高山症
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日箱根山地震增 大涌谷周邊禁入
台北文創：北市府要求無限上綱
跑步機暴衝 女摔滿身傷
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習近平：十年來兩岸從瀕戰到和平
嘉醫3醫師詐健保費 法院判賠千萬
新台幣中午升2.3分
朱立倫：兩岸同屬一中 內涵定義不同
高市擬併校 光榮國小反彈大
小確幸 105年春節放9天
母親節送康乃馨千元有找
農委會茶葉雲 立委：更新停在去年
朱立倫下午訪香山 金牌導遊導覽
餐飲業者接連違法 陳菊：加強查緝
台北打擊樂團宣慰漢城華僑學生
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黃國昌：若要參選 港湖汐止主要考量
香港綁架案 警方逮捕1名嫌犯
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台南五月音樂季 異國樂團互尬
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長榮航太電源車 碰撞空橋
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台股漲24.99點
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朱立倫談求同尊異 習近平說聚同化異
梅雨雖然來了 石門水庫繼續供5停2
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柯文哲：蔡明忠有良心 直接跟他談
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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吳育昇：朱立倫在習面前 提到中華民國
朱立倫：健康開放心態看待朱習會
大學服務學習 教部盼校外活動投保
生不出小孩就離婚 女子拒簽協議挨告
越權介入寺廟紛爭 檢察官判申誡
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火力遲來 陳偉殷：這就是棒球
松菸爭議 台北文創：盼回歸契約
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全大運女百米 柯靜婷奪個人首金
黃疸辨識卡安心 別讓寶寶餓出病
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整治高雄煉油廠水土污染 中油百億待命
童振源：朱習會沒利多 陸憂讓綠收割
大鯨魚死亡多時 澎湖取骨當標本
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鐵道玩自拍 台鐵：易觸高壓電
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谷關祈求降甘霖 台中果然下雨了
闖紅燈被攔查 男辯稱：沒看到警察
遊客澎湖丟失皮包 警助物歸原主
聯結車疑煞車不及 衝撞多輛汽機車
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朱立倫拜謁國父衣冠塚 祭文提求同尊異
天真婦人偷東西 刮壞條碼警鈴照響傻眼
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芽菜大腸桿菌超標 安心挑選3步驟
重現古諸羅美景 北香秋荷6月竣工
李嘉慶回幸運地 全大運百米摘金
不畏原住民 多年國小拔河奪冠
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文官赴國共論壇 夏立言：是慣例
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台灣版阿信 93歲阿嬤隔代教養守護家庭
球星為街友打飯 獅隊做公益
法簽約售卡達24架飆風戰機
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港學者：朱立倫談話 7成講給台灣人聽
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尼泊爾百歲人瑞命大 逃過2次巨震
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桃園籲檢討水情 即時解除限水
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腸病毒未通報 桃園衛生局罰幼兒園
學生念書被歌聲吵到凌晨 警制止獲謝函
打造南海亮點 澎湖發展智慧島
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雷區還地於民 立院初審通過
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導航驚魂夜 少女誤入荒地草叢險沒命
不向命運低頭代母職 獲魔力媽媽獎
出國治病 菲外長告假數週
電信非文創業？劉麗惠：勿狹隘解讀
嗶經濟時代 星巴克力推行動支付
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革新聯盟制度 中職6月召開座談
小蠻腰刺青 謝喜恩全大運跨欄摘金
網路不當言論遭解僱 下跪獲家屬原諒
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鋒面持續影響 全台降雨機率增
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打獵誤殺小舅子 男疑自責上吊
單親爸兼母職照顧多病兒 自己也病了
新台幣偏弱 貶2.4分
科學辦案 桃金環保局交流
桃園查農藥玫瑰花瓣 業者停用
觀光局徵器皿設計 總獎金36萬
萬達王健林超越李嘉誠 成亞洲首富
大陸漁民越界電捕水產 首判沒收漁船
高師大遴選校長 吳連賞出線
敘利亞記者獲頒聯合國新聞自由獎
尼泊爾災情慘 歐盟增援
全民國防 從金大出發
聯結車撞多輛汽機車 已知造成2死
林德福發動連署 挺朱立倫帶職參選
母親節禪修 法鼓山邀體驗生活禪
晶技營業分割LED藍寶石基板事業
公共自行車納保 金管會：有保險提供
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江西轎車遭大貨車壓埋 車內6人全亡
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低醣優脂高蛋白 癌友吃出抗癌力
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英工黨領袖不畏譏笑 石板刻競選承諾
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周志懷：朱習會鞏固國共政治互信
援助尼泊爾 路竹會擬直升機入重災區
警政署：積極查察傳播妹不法行為
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教學標準低又不尊師 瑞典學生成績差
朱習會過招 兩人攻防各持立場
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百年國民黨 新掌門朱立倫訪陸展新風
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護照好用 免簽國家及地區增至142
習近平聚同化異 學者：要台灣再靠近點
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英選戰熾烈 兩大黨發動最後攻勢
朱立倫訪北大 提自由民主
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聯結車疑車速過快 撞26車釀3死5傷
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問題鰻製品驗出還原型孔雀綠
英小公主名字 向祖父曾祖母祖母致敬
結束訪陸 朱立倫盼兩岸好亞洲好
彩繪村練習曲
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北市：天仁問題紅茶來自越南
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北投新移民成長營招生中
視如己出 新北模範婆媳展好情誼
義無反顧年上戀 外配護夫獲表揚
堅強陸配單親不喊苦 獲選模範母親
重度子宮頸癌癌前病變 3成年輕人
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勇士隊柯瑞獲NBA最有價值球員
德製造數據優 歐股攀高
美調查 德州槍擊案與國際恐怖主義關係
波音787發現軟體問題 恐停電失控
評朱習會 美國務院重申鼓勵對話
德州槍擊2嫌為室友 1人疑為聖戰分子
否認射殺民眾 大批警力部署巴爾的摩
工廠訂單成長 美股續漲
欠缺消息面 國際油價走低
冰雪奇緣曲唱進大馬 黛咪洛瓦特贊歌迷
券商4月發行1869檔權證
沒金控背景 中壽京城銀公司治理佳
閒置屋釋出價格軟化 中市移轉緩增
金價強彈 擺脫6周低點
誤報巴爾的摩又傳槍擊 福斯新聞道歉
對孩子賞巴掌 俄州老師遭法辦
美國家大教堂活動 國旗蘭花齊展示
?香港溢價拉大 再列注意股票
卜睿哲：相信歐巴馬政府歡迎朱習會
金融重掌兵符 可望再攻萬點
昇陽科太極業績 3個月高
家族基金會超賺 柯林頓喊冤
石門水庫下大雨 霞雲145毫米
前白宮官員貝德：朱習會合情合理
工程進度正常 郡大林道可望21日放行
朱習會 美媒：兩岸經貿更緊密發展
掃蕩脫衣陪唱 北市警方擴大臨檢
高雄降甘霖 高屏溪水流量持平
石門水庫下雨 水位升至220.45米
愛護寵物 5月份狂犬病疫苗注射開跑
創新應用競賽 獎金最高20萬
澎湖優鮮認證 水產品健康安心
鄭明典：濕季的雨正常來就沒問題
非營利組織倡導保護型自行車專用道
汛期到 南部既要抗旱還得防汛
法國第2例人工心臟移植 術後9月離世
天降甘霖 13縣市大雨特報
政翔列處置股票 櫃買提醒注意風險
巴西汽車市場不景氣 車廠員工集體休假
櫃買市場業績發表會12日登場
華府嬰兒死亡率 全球富裕首都最高
大雨到 石門水庫一晚進帳773萬噸
4月CPI年增率跌0.80%
菲律賓慈濟園區遭祝融 火勢已撲滅
台股開盤漲4.09點
巴西登革熱大流行 229人死亡
抒解壓力 試試這10招
聯發科中文品牌票選 神駿暫領先
美飛機烏龍降落頻傳 專家提建議
天仁茶葉中鏢 驗出芬普尼超標
太空第一泡espresso 有家的感覺
抗議性教育課程 加安大略學生罷課
上海防貪 禁高官配偶經商辦企業
與新興國家背道而馳 巴西人購買力降低
英國經濟外強中乾 選後恐疲態畢露
報稅時 健保費補充保費可列舉扣除
立院三讀 政府應定期公布反貪腐報告
韓百濟歷史遺跡將列入世界遺產
中彰投分署產學訓合作 首開碩士專班
王金平：兩岸互訪有必要
投顧：歐債殖利率揚 空間有限
玩賓果連線學資安 教部祭好禮
銀髮族重返職場 幹勁不輸年輕人
宏達電4月營收驟降 股價近9個月低
立院三讀 擋救護車吊銷駕照
立院三讀 強行闖越平交道加倍罰
立院三讀 不避讓輕軌最高罰1800
農藥超標 天仁茗茶10時說明
新台幣早盤升7.6分
朱立倫：兩岸關係應面對未來
茶葉驗出芬普尼 天仁：每批都有驗
情侶竊車曬恩愛 警方看傻眼
陽岱鋼左手可能骨折 恐長期缺陣
中共海軍編隊進入黑海 將與俄聯合軍演
金融反腐 華夏銀行副行長遭調查
鋒面影響 台南降雨多集中山區
區域平衡發展 陳菊盼部會分散南遷
陸稀土貿易解禁 美歡慶勝利
幸福5月天 嘉義徵才連3場
全球股票基金 淨流入525億美元
合宜宅品質 朱立倫：完全不能接受
(土界)雅人升格當爸 菅野美穗秋天生產
逐漸走出淡季 毅嘉營收進補
談兩岸交流 陳菊：高雄不會保守
陽岱鋼左手骨折 休兵1個半月
螢光點點 嘉大林場驚艷
聯結車事故路段 中市：擬汽機車分隔
九把刀結束十年情 盼少談論更成熟
曾銘宗：金融公開收購 不會惡意併購
暫緩石門水庫供5停2 水利署機動檢討
物價溫和穩定 無通縮疑慮
賈伯斯4項要求 影響了滑鼠的命運
巴布亞紐幾內亞7.4強震 恐引發海嘯
今年電商可望晉升兆元產業
生育地點評比 挪威最幸福索馬利亞最差
農藥超標 天仁茗茶將申請複驗
陽岱鋼骨折 出場比賽1個半月後再看
蔣丙煌：下波食安稽查民生大宗物資
國際女性社會活動家可望徒步穿越DMZ
立院三讀 不雅改名放寬為3次
同屬一中 朱立倫：依憲法是屬中華民國
曾銘宗：散戶進來 大戶仍沒回頭
打房加爭議案多 營建股跌幅重
總統：九二共識內容 李登輝拍板
遠航衝出跑道案 駕駛警覺不足
歐亞頂尖天文學家 齊聚台北
裴勇俊成股票大亨 持股42億元
多頭暫熄火 衝萬點再等等
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天仁茗茶：釐清問題紅茶是否同批
宏達電營收敲警鐘 外資冒冷汗
朱習會 港媒：互相模底
勇士柯瑞獲MVP 火箭全隊不開心
賴士葆：朱立倫登陸成果豐
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德州漫畫賽槍案 當局監控1嫌多年
中市查連鎖手搖茶飲 4家農藥超標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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鋒面降雨 曾文水庫估進水百萬噸
德州漫畫賽槍案迅速落幕 多虧快槍警
籃球精靈顏行書 接富邦勇士帥印
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警晚到處理聯結車擦撞 中市警：檢討
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嬰幼兒出門難 王育敏倡普設親子廁所
外資上周買超413.25億元
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傳讓4席立委 段宜康：痴人說夢
總統：用九二共識 找兩岸和平之道
檢察長調任 陳福海頒榮譽縣民
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天仁提複驗 食藥署不排除有誤差
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朱習會 美國學者：習近平寸步未讓
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39人占領行政院 提告反遭起訴
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三大法人買超台股25.36億元
今年首例麻疹 接觸未打疫苗4幼兒
馬總統6日視導漢光電腦兵推
錯估財產 胡潤百富向連戰道歉
國壽首季擺脫負利差
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鄧小平訪美險遇刺 情節首上大銀幕
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日食品管制將實施 日重申盼撤除
蔡英文：兩岸牌不能完全解決台灣問題
中市府開發APP 下載率低遭批
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桃園民宅氣爆 1男80%二度灼傷
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立隆擬現金減資15%
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台南第四波抽驗 紅太陽茶之魔手合格
駐澳代表處關心台灣青年赴澳洲打工
訪工總提3保證 蔡英文：絕不反商
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旱象助施工 湖山水庫明年供水
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陽岱鋼列傷兵 監督：對球隊很傷
修杰楷經紀人證實 賈靜雯懷女娃
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陳水扁陪扁媽回台南老家 上香還願
印尼成長6年來最慢 料再降息拚經濟
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陸股暴跌4% 上海股市失守4300點
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
國共合作 中共官媒：必能經受風雨洗禮
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遊客襲胸陝西貴妃像 網友：是有多飢渴
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石化管線條例 高市議會將邀專家座談
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羅君兒綁架案 贖金高辦案快當事人鎮定
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校長協會籲設聯合採購中心 教育部支持
安全氣囊致死 死者家人告車商本田
夏立言：若無前提樂見台商投資一帶一路
外資匯出 新台幣貶0.5分
台鐵最美平溪線 1甲子老鋼橋將退位
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風向轉偏南風 6日全台天氣回穩
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全大運兄弟對決 哥哥許凱逸撐出首金
台灣人不讀書 城邦裁員成警訊
花蓮特產小黑蚊活躍 清潔隊噴藥消毒
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太陽能場碩禾4月業績 歷史新高
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菲軍警否認商場炸彈威脅傳聞
前國防部次長趙克達 任國安會副秘
地中海又見船難 傳40難民命喪大海
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尼國震災兒童待援 路竹會撫創傷
中美晶Q1轉盈 每股賺0.35元
夏張會 夏立言：努力在5月舉行
國民黨：綠營執政窄化台國際空間
立院通過提案 催生網站自律公約
暫停三階限水 桃園民眾叫好業者鬆口氣
石門水庫暫停供5停2 仿高雄彈性實施
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梅雨暫解渴 氣象局：7日還有一波
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遠雄大巨蛋工人摔傷 隱匿不報將受罰
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進口飆 美貿易逆差近6年半最大
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淡江大學老榕樹倒塌 女學生腳踝扭傷
首次在美出擊 伊斯蘭國稱策劃德州槍擊
叫同性戀大使勿攜男伴 澳總理滿頭包
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蔡英文參訪義美觀光工廠 與高志明談食安
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臺馬合作 查獲馬國史上最大一粒眠毒品走私案
2015台北國際電腦展高峰論壇6月登場
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獻愛15年無悔 德牧師獲頒梅花卡
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陸股暴跌 投信籲買進
富士康與美圖合資 攜手攻亞洲自拍族
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輕颱紅霞帶雨台灣有1/3機會
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黃澄澄花海 嘉義梅山金針花綻放
兩岸海事部門 馬祖附近海域聯合執法
審護照條例 綠委不滿意外長未列席
淡季逐漸過 達方樂觀看Q2
火災過後 耀華5月底恢復產能
四技二專技優甄審 受理資格申請
優化產品 佳世達科技Q1營運穩健
李新穎拜會中美洲銀行駐薩國處長
瑞昱4月業績穩 看好下半年營運
警破陸製電動腳踏車 混充功學社商標車
吵架欲跳樓 警靠街景照阻憾事
母親節蛋糕 南北飯店創意PK
台南缺雨春筍少 筍農盼補助
文大大傳5/8上太空 傳梭畢展之旅
卡麥隆洗不掉權貴形象 只怕賠上烏紗帽
公費流感疫苗 國光取得最大標量
右手版陳偉殷 擦汗動作一模一樣
馬總統視導漢光兵推 車隊進入國防部
股市壓力測試 曾銘宗：不可行
全國油畫展比賽徵件 獎金歷年最高
城市科大攜音樂公司 育流行音樂人才
看好電子商務 華邦積極布局
臉書留言侮辱惹禍 泰人面臨菲國驅逐
華航首創點字版安全須知
夏張會5月中舉行？ 夏立言：我們儘快
投信：獲利當後盾 持續看好台股
統測作答位置混淆 教長允處理
規範宗教財務 內政部研擬宗教團體法
狐臭擾人 少吃辛辣刺激食物
手機遊戲「黃易派來的」 封測開跑
勞乃成赴監院 阿帕契案監委查
吳思華：地方政府不要干涉選書
大戶不甩台股 金管會問券訪查
杜俊元：華泰今年營運會比計畫好
朱立倫談九二共識 夏立言：類一中各表
傳北捷包庇徐旭東 柯文哲：相信部下
瓜國經濟部國統局微中小企業辦公室啟用
茶葉經典賽 農藥零殘留
巴西工黨電視播宣傳 民眾敲鍋抗議
泰南難民荒塚清查 更多遺骸出土
促宗教法草案速送 蔡其昌賭牛肉麵
南韓月底舉行獨島防禦演習
中央氣象局氣象報告
香港綁架案 傳仍有人在逃
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
爐石戰記全球玩家逾3000萬
布國過渡委員會訪華 總統：擴大合作
丈夫驟逝 臉書營運長：他是我的堅石
英國大選前 形象笨拙工黨黨魁聲勢高
照片測年齡 陸高官落馬前後差很大
立夏吃七家粥 民間習俗式微
台灣大非文創？ 經部：北市府認定
沖天炮彈車內 把自己愛車燒成廢鐵
沈呂巡雙橡園宴請僑務諮委顧問
零星降雨高屏溪集水區 保2週供水正常
文學創作者表態 盼課綱多納台灣文學
小S又po早餐 鯛魚燒獎勵乖女兒
台股翻紅
陸客大舉湧進 韓百貨店大發利市
杜俊元：華泰不減資 擔責解決包袱
補教名師密友 遭控盜領免還定讞
國安基金助攻衝萬點 吳當傑：不符條件
大苑子包種清茶 自主檢出超標農藥
中華民國助聖露西亞地方建設計畫
男子陳屍摩鐵 無他殺嫌疑
總統大選柯宋配 柯文哲：科幻片
東京著衣逃漏稅千萬 董座緩起訴
國民黨：美聯社錯誤報導確實已撤下
不合格率高 夜市傳輸線最好不要買
李敏鎬捐1億韓元 賑災尼泊爾
台股開低翻紅 盤中電子走揚
釐清中捷事件 柯文哲9日訪林佳龍
亞東製茶供應HT紅茶 農藥超標
休閒小站茶品出包 確認源頭為天仁
澳打工傳虐待 外交部關切澳方調查
研華科技拉工研院 進物聯網聯盟
霜淇淋公益路跑報名秒殺 全家再加碼
台鐵事故 民眾疑闖軌道遭火車撞及
市場需求回溫 太陽能族群熱
子宮裡喝母乳 小寶寶一瞑大一寸
泰山木材倉庫遭祝融 幸無人傷
逾8成台灣媽媽用臉書和子女互動
大苑子自主通報 包種青茶有農藥
內閣踹共談勞工權益 網友關心勞檢
學測指考合一 教部：言之過早
遊高美館先識別 小心橫行鴨霸
新台幣午升1.28角
富智康與美圖合資 攻東南亞和印度
大巨蛋職災隱匿不報 賴香伶率員稽查
閒置公有建物 高市設開放平台
蔡英文訪義美 民進黨規劃食安系統
拆蔣公銅像檢偵辦 林右昌：一切合法
百萬顆一粒眠藏布料捲軸 台馬警破獲
韓女星宥真將主演新戲
周麟拜會巴拿馬海事署署長
台商參加聖保羅國際塑膠展覽會
大學生挽袖走入農地 分享農趣
日箱根火山警報升高 入口受管制
翁啟惠獲頒英國羅賓遜獎
尼泊爾 亞投行首個客戶可能是它
金融業工時 每人每日加班不到1小時
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英業達資遣老員工 自救會要求復工
小鮮肉吳亦凡 時尚界奧斯卡晚宴亮相
33件農藥茶 全台下架逾35噸
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搶婉君 民進黨開Instagram
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集保結算所徵求全方位國際人才
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400公尺跨欄 陳傑創個人最佳連霸
馬總統視導漢光兵推約90分鐘
龍象爭霸 印度與大陸爭亞投行行長
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政治生涯大起大落 自民黨克萊格恐敗選
石門供5停2暫停 停水區完成復水
反性別歧視 政大學生社團凌晨貼裸照
漢和：中共核潛艦藏基地 是茶壺裝餃子
朱元文闖北韓 求南北韓和平
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水情拉警報 加州首次強制性都市限水
馬總統視導漢光兵推 了解戰備演練
遠傳瞄準台南 打造4G智慧城市
朱習會 夏立言：朱立倫不輸習近平
拚選戰 英獨立黨黨魁賭上政治生命
台鐵台中事故 民眾闖軌道遭撞死亡
合宜宅大梁裂 朱立倫：要求營建署負全責
海大25年老帆船 勇奪台琉盃冠軍
養牛雲端化 乳品更優
台灣大與研華合作 瞄準工業物聯網
台股收盤跌1.93點
剝削外籍工 澳駐台官員：不會坐視不管
大苑子茶葉農藥超標 北市8門市下架
國共論壇落幕 高孔廉成果報告
台北股市收黑 小跌1.93點
5月台指期跌1點
高鐵地層下陷略增 仍在容許值
中市迷你小巨蛋 民眾評價兩極
打擺子想到瘧疾 專科護理師助診斷
5月電子期漲 金融期跌
在外工作者勞檢 雇主應提書面紀錄
中共任命竺延風為東風汽車董事長
缺藥4年暴增10倍 抗癌藥缺貨
統測英文科有爭議 教部研議處理辦法
地震頻傳 新北特搜隊辦移地訓練
發言惹議 僑委會：董淑貞辭僑務委員
因應一帶一路 永豐金切入聯貸商機
疑包庇老東家 周禮良澄清未卸責
台塑4月合併營收 月減0.7%
南亞4月合併營收 月減0.5%
彩繪希望勇氣 抗癌畫展展現生命力
第3代監理系統好用 行動繳罰款
台南違停猛開單 沒停車場引民怨
科技股轉強 指數守9800點
好樣的 年輕人網路揪團花蓮淨川
澎湖發現保育類欖蠵龜 可惜死亡多時
周禮良背景 台中市府：不多做評論
周禮良：絕對沒有欺騙柯文哲
難闢新台17線 陳菊：國防部拖延
展現和談誠意 菲叛軍擊斃恐怖分子
感恩母親 中山區所表揚27名慈母
三大法人買超台股21億元
任內花費恐遭查 劉政鴻：絕無不法
開發3代公路監理系統 柯博文參一咖
朱立倫：總統參選人不可沒有兩岸政策
巾幗不讓鬚眉 女主任帶隊抓5山老鼠
李進勇：禽流感考驗應變能力
新竹漁港查獲走私香菇 數量清查中
國中技藝發表 張花冠勉走向專業
台鐵潭子事故 恢復雙向通車
大貓熊個人化郵票 附贈玩偶
小米Note頂配版 1萬5可買到
炮製新加坡數學題 求解電話擠爆南二中
全國數位開播 推500M寬頻
TVBS遭人噴漆 大廳液晶螢幕遭殃
印度印尼與英德 爭亞投行歐亞分行地點
嘉市健康篩檢 不再限時限地
新北：乳癌首篩送200元禮券
紐約微公寓今秋開放 租金近10萬
統測作答位置混淆 恐1/4考生寫錯
阿聯酋台北線容量 年底增20%
母吸菸胎兒受害 氧氣不足易早產
柯文哲：陳水扁給舊違建特赦令是不對的
朱立倫：抹紅抹黑台灣不會更好
陳冠宇重返一軍 最快8日先發
蔡英文訪義美 獲贈當選餅乾
陳傑跨出49秒61 若在亞運就奪金
疑消費糾紛 宜蘭電器行遭縱火
大苑子：問題茶未用於杯裝飲料
新航來台招空服 月薪逾8萬
中市女高生墜樓 昏迷送醫
尼泊爾強震 慈濟馳援災民受惠
加強經貿聯繫 艾奎諾三世出訪美加
曾銘宗：觀察2指標 台股未過熱
鄭文燦：政府產業 攜手把關食安
報告班長 宋楚瑜唱軍歌柯文哲憶掃廁所
新台幣收升2.8分
丟臉丟到國外 桃勤員工行竊全都錄
贈妻母親節禮 刷二百萬不手軟
傳宋柯配 宋楚瑜：沒有這樣計畫
總統：改善兩岸關係 美日歐都支持
颱風侵襲演練 內湖區所有備無患
博客來推江蕙珍藏影音
夏立言：6文官專家身份受邀赴國共論壇
抽檢熱水器用排氣管 全數合格
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客戶落跑 法用過核燃料再處理廠現危機
陸股持續走跌 成交量縮約5500億
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外星人吹口哨 升空氣球錄到
少子化 北市今年停辦小學教師甄選
智凡迪取得文明帝國代理權
監院前秘書長銷毀檔案 北檢：不違法
利空干擾 去年房市交易少了1兆元
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營建署邀專家鑑定浮洲合宜宅安全
4月匯豐中國服務業PMI 4個月新高
辦公室被砸 TVBS：捍衛新聞自由
黃牛打黃牛見血 航警調查
劉政鴻花費 監委查縣府財務
大陸科學家發現1.3億年前鳥化石
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TVBS遭噴漆 男子稱沒針對性
立院通過提案 爭議課綱避出題
癌後活蹦亂跳 楊志良不忘讚健保
國民黨19全3次會 7/19舉行
查回扣案 新北檢搜索花蓮縣議會
兩樣情 南亞科業績低 華亞科亮眼
北市家長不滿停辦教徵 欲知退休師缺額
警村里廣播有感 減少詐騙
大陸南方持續暴雨 10萬人受災
民間捐贈萬頂導護帽 守護學童安全
統測命題缺失多 全教總籲正視
柯文哲林佳龍9日會面 提中捷改善計畫
真金不怕火煉 那瑪夏茶葉赴陸行銷
遷移蔣公銅像 基市府動用第二預備金
匝道行車糾紛 惡煞狠砸車
柯文哲：將在中央製片廠設電影學校
圓年輕的夢 8旬嬤刀起刀落刻繪人生
大陸盯上Uber 成都總部被查
迎護士節 高美醫專辦護理體驗營
國民黨設聯誼廳 開放空間心態
保障台青年打工權益 澳洲政府積極回應
南二中炮製新加坡數學題 答案是61歲
五股貨車對撞 2駕駛受困獲救
資策會攜6大台廠 攻零售智慧顯示
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
打開家門讓愛進住 竹縣招募寄養家庭
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
小米發表Note頂配版 強調性能
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
寄發子彈恐嚇信 3嫌落網
港股連5黑 陸股頹勢拖累
桃園至善高中三部曲 前進華山
美國五金展 台廠新品受關注
母愛光輝 單親媽資助貧童15年
彰化鐵路地下化 魏明谷：採高架方向
16個夏天編劇 回歸劇場導再見
民代爭取東豐快速道路復工 保留補助款
關懷弱勢病患 南投醫院到家訪視
台塑化：油價短線偏漲 但空間不大
元智藝社系工作坊 結合社區美化內壢
登革熱即時通上路 防疫資訊一手掌握
總統人選 盧嘉辰：關公指示水到渠成
美國貿易數據不佳 美元弱台幣升
大苑子出包 台南封存聖芳茶葉
提升消防戰力 竹市金山消防分隊落成
聶隱娘進軍坎城 許芳宜飾舒淇師父
消保處：可持農藥茶發票要求退費
兩岸經貿論壇 國民黨智庫：歡迎民進黨
羅美玲宣布懷子 將登記結婚
百年七里香值35萬 遭挖險賣到大陸
台灣虎航買一送一 7日中午搶票
政院：6文官專家身分赴國共論壇
習五點 陸媒：盼兩岸發展有制度保障
祝馬上有工作 校長乘馬車進校園就博會
T-WHY伸援 助青年爭澳打工勞動權
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卓伯仲友人控記者偷拍 開庭飄火藥味
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日月潭中興路狹窄不平 南投縣府擬拓寬
亞洲沙灘手球錦標賽 中華女將3連勝
NCC調整廣播釋照 首採公開招標
楊志良臉書拚連署 盼改變初選門檻
大馬與台警聯手 破2億一粒眠交易
朱出訪 國民黨：讓陸正視中華民國
涉拐殺游民詐財 男更審判無期
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大選倒數1天 保守黨領先工黨1個百分點
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寶萊塢男星酒駕肇事逃逸 拍片恐生變
松菸權利金遭質疑 李永萍：張冠李戴
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玫瑰花瓣含DDT 高市查扣409公斤
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追伊斯蘭國4領袖行蹤 美懸賞天價6億
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高鐵地層下陷 雲林禁挖水井
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鋒面影響 全台7日又將變天
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空軍馬公基地演訓在即加強官兵行車安全
曬牛仔褲變蜂巢 消防員稱奇
網路時代 歐盟倡建單一數位市場
柯文哲見郭守正 三創：會談愉快
李克強：證明「你媽是你媽」是天大笑話
大巨蛋違工安罰百萬 遠雄：立刻改善
南投誠品紅茶來自北市 衛生局稽查
金融業工時 外資券商加班時數最少
世衛：2030歐洲面臨肥胖危機
幸福人壽疑被掏空 金管會海外強力追討
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吊車作業疏失 壓死1工人
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新北：問題包種青茶非新北產製
鴻海續賣GoPro股 收益6.69億元
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墜機前1航班 德副機師曾演練機身急降
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和平協議 洪秀柱：沒提怎知沒結果
建商畫大餅 陽台變泳池
英若政治僵局 金融市場震盪有限
智慧健康論壇 攜手歐日拓商機
董建華：反對中共者不能當特首
石定見證漢城華僑協會新舊會長交接
Junior裝嫩 對媽撒嬌最難演
最知足的媽媽 南非全球排名72
泰國蔬果節曼谷登場 總理掛保證
布萊文斯大復活 兄弟中止4連敗
奧地利兩火車對撞 1死10人重傷
大福彩頭獎 無人中獎
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王永在手諭助陣 王文洋爭產策略改變
民進黨勸進選立委 姚立明拒絕
泰國鐵道市場 整修軌道景觀暫停半年
蒲隆地政治危機 4萬人民流亡
無人機公司大疆獲矽谷近23億投資
中職限12秒投球 首場見成效
德國政治動機犯罪增加 極右派尤甚
防逆向 國道塗紅設雷達警告
大藥廠併購 拉抬美股開盤走高
朱立倫的迷茫
國賓大飯店微電影 傳遞對海洋的愛
2016臺灣團餐特色餐廳 139家通過初選
櫻桃小丸子學園祭- 25週年特展 預售票8日開賣
台灣研究之光 洋蔥細胞變人造肌肉
兒童過胖 心血管疾病問題多
肥胖基因檢測 提早解決兒童過胖問題
研究：喝酒的量和速度會受杯子形狀影響
朱立倫下午向馬總統報告朱習會
爭鮮進口鮭魚偷跑 被罰1年無法搶鮮
研究：每小時走動2分鐘 可降心血管疾病
台中市副議長張清照爭取清水區道路整條翻修 里長說:「足感心!」
大巨蛋案 北市廉委：第二波處理郝龍斌
替代役男好熱心 義助全盲農網路賣水果
法國鋼琴家巴佛傑 來台呈獻四大音樂人巨作
學會記帳改變人生 印配儲金成功圓夢
外師發起「善行之月」 偏鄉童樂學英文好行公益
以食會友 異國美食大仁科大飄香
成大越南文化週 8日登場
行政院大數據 關懷新住民第二代
銀髮族口腔保健 影響營養吸收
微電影憶從前 金管會主委曾銘宗哽咽 盼助更多弱勢學生翻轉
善用氟木糖醇 芬蘭人防蛀牙成效顯著
集保「大專生金融就業公益專班」啟動 助弱勢青年學子翻轉人生
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
德艾福特劇院香港演出再邀蔡秀錦合作
英大選不可測 歐股漲多跌少
新iPhone 助蘋果擴大大陸歐洲市佔
葉倫指偏高 美股全面暫挫
美海軍停止護送船隻通過荷莫茲海峽任務
王建民6局4責失 本季第3敗
歐盟和IMF反駁希臘 近日撥款渺茫
觀光競爭力 西班牙第1台灣32
AIT：梅建華將接新任台北處長
葉倫警告股價估值偏高 美股倒地
美存量意外下滑 油價創今年高點
梅健華接AIT 美對台高度重視
尼坦雅胡與極右政黨協議 組新政府
台灣電路板協會 推動職安教育
月付599 4G吃到飽捲土重來
美國生技股財報優 投信看好
下半年明星市場 投信挑中國大陸
遭挾持 美婦人必勝客APP求救
梅西百貨將推出折扣分店
鐵紙塑膠 學生做出菲萊登陸小艇
梅健華對台友善 支持國際參與
購物中心帶動 週邊房市起漲10%
法老佛爺百貨全球拓3分店 台灣暫無
美股挫 法人：台股短線下檔空間有限
南海溪蟹影片 奪自然生態金牌獎
愛德萬VOICE大會 矽谷上海接力辦
苗栗桃李季報到 邀你採果嘗美食
照顧失智壓力大 家屬需要救生圈
成大越南文化週 傳誦越南故事
前烏拉圭總統穆西卡：巴西貪腐無解
巴西飲料公司靠高級啤酒獲利
南韓外匯存底全球第6
韓星丁一宇主演大陸浪漫愛情片
茶與蘭花 阿拉伯旅展展現台灣風情
台股開盤跌40.4點
韓劇看見味道的少女 將在台播出
愛上寶島 義作家以台灣為創作背景
民進黨培力營 募2016輔選人才
施作護木漆 大坑9號步道平日封閉
中國世博館麥浪翻風 頭疼餵養14億人
向霸凌說不 張老師提STOP守則
賽德醫藥科技停止股票公開行
韓女團KARA新曲登上日本單曲榜首
黃金博物館復舊人力臺車 感受礦山生活
梅健華將接AIT處長 外交部表達歡迎
加國亞伯達省選結果震驚全國
專攻電子郵件 自動銷毀App登場
亞太經濟 IMF：前景好有風險
台大研究洋蔥肌肉 引發重視
陸客成長趨緩 首季仍破百萬人次
習近平5/7出訪歐亞三國
新台幣早盤升6.4分
長照社區化 屏東泰武日照中心啟用
核能論戰 黃重球：不可笑 是嚴肅問題
杜絕陸船抽砂 海巡署長金門視察
拉拉山五月桃比往年甜 訂購搶先跑
經商失敗意圖輕生 警及時救援
催生金門長照 陳福海拜會總主教
台灣第2季IC產值 估增2.1%
工商團體籲取消耗水費 經長：繼續推動
楊志良：就算朱立倫參選 我仍選到底
220公尺蛋糕卷 業者挑戰金氏紀錄
捐血表揚大會 千人熱血齊聚新竹
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出席特展 馬總統聚焦九二共識文件
台大醫院義診 8日相約台北車站
威尼斯雙年展 柯文哲：台灣跟世界對話
水源區也憂停水 陳菊允為大樹爭權益
美FAA與CNN研究無人載具商用範疇
小甜甜將告別歌迷 宣布最後21場演出
中大型無人機發動機 陸研製成功
民眾用水增 越南河內市恐缺水
威航搶票 加2元服務升級抽萬元
羅君兒綁架案 傳大陸警方追捕主嫌
蔡英文：有能的政府是應有的權利
洋蔥細胞鍍金製人造肌 台團隊引話題
爭鮮未取查驗判定 移食藥署處理
爭鮮違法 食藥署開罰
總統：有九二共識 才有7年來現狀
沒見到市長陳菊 男子怒捉狂
母親節寵愛媽咪 電商搶商機
電金塑膠弱 台股力守月線
嘉市佛誕獻禮 為父母親友祈福
沖洗回收農藥瓶 環保署巡迴宣導
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全球旅遊業競爭力 港排名13陸列17
總統：蔡英文不能打高空 應說明現狀
彭啟明：中颱紅霞不影響母親節假期
努力騎吧！單車族 踏板一踩抵千金
醉漢自摔傷 消防員救護卻被打
APEC全球創業挑戰賽 開放報名
林毅夫：陸2020年前後成高收入國家
鄒開蓮：看好台灣電商成長性
貝里斯總督楊可為將率團訪台
中颱紅霞強度漸增 母親節恐發海警
母親節在高鐵 學生快閃媽媽歌
游盈隆重批選對會：應切腹自殺
陳雄文：勞工可自由支配時間算休息
爭鮮未取查驗判定 桃衛生局查獲3公噸
量販店省水標章專區優惠 最低85折
西門町雙屍案 陳福祥遭求重刑
雨水少鳳梨甜 品嚐正是時候
政院擬推2萬戶青年生活住宅
美中台互動 梅健華挺對話與軍售
菲報刊蔣丙煌專文 介紹台灣健保系統
台駐瓜使館參與寰宇美食慈善晚會
薩爾瓦多競爭力排名世界第84
母親節將屆 新北康乃馨價量穩定
協商7次未果 長照法立院卡關
找陳菊陳情不著 男高樓怒砸花盆
和兒女溝通 媽媽愛用LINE
陣頭界華仔現身 賴雅妍樂依偎
性侵同居人2女 二審重判15年
生髮安全帽 蘇貞昌嘆太晚發明
大陸救經濟 傳考慮動用財政刺激
澳小將再演驚奇 馬德里網賽撂倒費德瑞
教練出國研習 15日截止報名
未查驗先加工 爭鮮：品質無虞
高雄水情好轉 3階限水危機可望解除
畢業歌風箏巡演 青春再沸騰
台灣女性攝影展 瓜地馬拉展出
新台幣中午升5.4分
醫師：母奶好處無法取代
60歲劉曉慶照片 測齡才14歲
備轉容量率又亮紅燈 5月限電風險高
公僕死亡撫卹 惡性腫瘤占最多
林志玲求雨照 陸網友也瘋狂
鄧麗君逝世20年 泰國餘音仍繞梁
Yahoo三策略 打造最大電商生態圈
吃得均衡 不怕癡呆健忘
太陽能訂單看增 現貨價續跌
詹雅雯捐550萬元票 邀氣爆英雄聽歌
研究：胖小孩輟學率高 霸凌恐為幫凶
馬總統五問蔡英文 要什麼現狀
免試入學變更就學區 8日截止申請
警查獲上百公斤K毒 市價6千萬
洪秀柱：不企望高層關愛 只盼基層支持
兄弟小腦萎縮 7旬母不離不棄
爭鮮進口鮭魚未取查驗判定就加工分切
清涼迎夏 超商涼麵冷飲齊發
助婦女二度就業 成就人生新價值
連5漲 下週汽柴油價估漲 6角
4月房市風向黃藍燈 案量增拚促銷
台援露國地方道路建設完工
賀電拼字錯誤 外館向莊東杰致歉
販毒黑吃黑 陳福祥遭求重刑
新發現深海微生物 連接起生命起源
殲20密集試飛 低空側飛照曝光
下週汽柴油價 估漲6角
青年職涯探索 求職不迷惘
2萬戶青年住宅 擬限轉售對象
毛治國：推住宅政策 達居住正義
迷你豬長成大肥豬 卡水溝受困
國防部：爭取適足國防預算
颱風有無足夠雨量 毛揆促注意
傳爭產訴訟6月判決 王文洋律師：還早
大陸首批台灣空服員 飛家鄉興奮又緊張
澳打工傳遭剝削 勞動部3個月提報告
傳與和旺同金主 樂陞：無所悉
台股午後一度跌逾百點
美擬售日17架魚鷹機 約30億美元
延長哺乳時間 勞動部：與雇主溝通
鼓勵晉用視障者 彰縣辦宣導活動
奮戰兩個月 貓威助不敵病魔去天國
吳育昇稱蔡英文曾說一中 綠指斷章取義
華裔面孔走兩岸 梅健華捍衛美價值觀
興建美濃水庫民調 估6月中出爐
馬總統：喊口號想維持現狀很危險
台股收盤跌114.09點
上海股市早盤續跌 失守4200點
推友善生產 衛福部樂觀其成
孩子拒加臉書 媽媽別生氣
總統：陳水扁蔡英文都確認有九二共識
板橋警開8槍 逮疑金光黨7嫌
開車衝高雄市府 男判刑3年6月
台股開低走低 收跌114點
政院南部執行長江玲君訪南方四島
5月台指期跌93點
新科人間國寶亮相 獲掌聲喊感恩
媽祖在馬祖聖誕千秋 9日起登場
越南央行今年2度調降匯率
丟汽油彈駕車撞警 演練超逼真
5月電子期金融期齊跌
毛揆促提高無障礙小組身障比例
金融殺低跌逾百點 台股摜破月線
莫斯科紅場閱兵 大陸儀仗隊身高最高
莫斯科紅場閱兵 毛澤東女兒缺席
醫院擺綠乖乖祈福 禁鳳梨、每日C、芋圓
中颱紅霞逼近 水利署謹慎以對
記錄鳥音十餘載 范欽慧為活動代言
潘金蓮弒親夫 山東上演真實版
與演員同樂切蛋糕 老人開心不已
母親節 媽媽免費遊綠博 三代同堂抽好康
六輕環差4年審不完 環團：環委不專業
孕媽咪照護網 防早產資訊馬上查
習近平訪歐亞三國 絲綢之路合作成看點
陝西路人突然抓狂 爆頭狂揍3歲娃
三大法人賣超台股37.57億元
韓華居善堂文化會致力推展僑教
出國選飯店 免費Wi-Fi成首要考量
高市寵物公園 狗兒盡情玩耍
自稱議員助理 因停車費和管理員衝突
北市公園處駐衛警 遭人持剪刀刺胸口
詠昇堂玫瑰花瓣DDT抽檢 南高不同
西門子全球裁員4500人
眾所矚目 英國會選舉開始投票
浮洲合宜住宅 新北市府：保護市民權益
屏東漁船昇豐12號 遭菲扣押
手札道思念 日本兄弟追尋母親在台足跡
檢察長交接 蔡碧玉掌北檢
託韓流之福 韓化?品出口成長4成
不滿被拒門外 男涉縱火洩恨
談課綱爭議 吳思華提網路4.0
小米4i登台 空機價6499元
變種G8型輪狀病毒 不分季節侵襲嬰幼兒
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台北電影獎 張艾嘉張作驥拚百萬
民進黨籲馬總統最後1年執政重民生經濟
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疑不滿取締 香腸攤持刀刺公園處駐警
金管會：人民幣匯率期貨7月上市
巴布亞紐幾內亞遭規模7.2強震襲擊
大巨蛋案 李述德籲廉政會勿當打手
西子灣大巴壅塞 高市控每小時45輛
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環委審六輕遭疑 環署：專業沒問題
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新台幣收貶5分
嘉市鐵板燒業者 愛心招待腦麻兒
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中共統戰部副部長冉萬祥 兼任秘書長
女遺失高價鑽戒 保全員拾鑽不昧
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港藝中心拍手大笑 感受自然迴響
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立院初審 家暴納就業津貼對象
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亞洲U23女排 中華負韓無緣4強
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羅馬費烏米奇諾機場起火
涉刺公園處駐警 香腸伯逃逸
王令台通過假釋 王家第一人
簡文秀蹲唱小毛驢 獻愛自閉兒
國債5.6兆新高 每人攤24萬元次高
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亞洲U23女排 中華負韓無緣4強
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查緝外勞傳巨響 民眾誤認槍擊報案
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
發掘鄧麗君赴日發展的歐多桑來台紀念
精準掌控費用 宏?首季小賺
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鄧麗君堅毅 遭遇挫折仍奮力不懈
保存漁村文化 海大學生整理鐵軌古宅
汽車停妥就自燃 駕駛驚慌逃出
重拍雙胞胎成瘀傷 檢起訴保母
歡慶母親節 嘉市爺奶走秀
日股收黑 美成長疑慮拖累
台大護理師情侶 為弱勢慶母親節
劍潭活動中心不再續約 北市府年底收回
古早道地食材 福人居展現客家美味
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釜山挑戰賽失利 盧彥勳沮喪
銅鐘圓仔冰 圓仔Q彈口感不變
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傻眼 綠島淨海竟撈出馬桶
馬列專家受賄 中紀委：滿腹男盜女娼
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太歲頭上動土 連市刑大監視器也偷
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台北電影獎 張孝全萬茜2片爭獎
陳金鋒返一軍 桃猿推經典熊戰袍
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龍捲風襲美中部 至少13傷
漁船遭菲扣押 漁業署已提供協助
家樂福法籍總座看台灣人 重美味健康
北市刑大檔案室遭竊 資料未遺失
九二共識 夏立言：把兩岸帶向合作
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屏東黑鮪魚季 推出社區輕旅行
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268.69公尺蛋糕卷 創金氏記錄
府：北市廉政會先射箭再畫靶
金門樹木染病 嚴防殃百年老榕
英國大選撲朔迷離 牽動脫歐意向
英國政局內外交迫 執政如坐針氈
英國經濟外強中乾 選後恐疲態畢露
昇豐12號遭扣 外交部盼菲速釋
英大選兩黨聲勢相當 選舉背景問答
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港股連6黑 大摩降陸股投資評等
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國際技能競賽 台南列訓練基地
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被扣漁船 縣府慰問家屬
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調查：歐元區獲選全球最佳投資地
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選委會拒投票權 安華氣憤上訴
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失智婦只說兩字 細心女警助回家
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港府：政改方案爭取6月提交立法會
辱警案 議員李文正：大聲沒惡意
菲：昇豐12號入侵領海 疑盜漁
梅健華人事 林郁方：兩岸政策獲美肯定
行車糾紛 騎士持安全帽行凶
坎城卡地亞精品店遭搶 損失2千萬美元
總統專機訊號曝光 國防部：試飛任務
高利率暴利 男經營地下錢莊遭逮
杜絕拉客黃牛 桃機將增1倍小黃
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WBSC世界盃少棒賽 7月台南開打
疑感情糾紛 男潑女汽油驚魂
金門牛疑似口蹄疫 緊急宣布暫停輸台
最新民調：保守黨領先工黨1個百分點
宗教團體擬可登記為宗教法人
3成單媽沒有過母親節 最棒禮物我愛您
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鋒面持續影響 8日天氣仍不穩
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尼泊爾強震毀學校 百萬孩子教室沒了
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馬德里女網雙打 謝淑薇8強落馬
澎湖增加陸客 關務署允諾配合協助
鼓勵縣市投入節電 經部祭重金
國泰金前4月每股純益1.93元
金門牛疑染口蹄疫 生鮮牛肉乾禁止輸台
在台僑生畢業 可延期居留半年
疑被盜肉身佛 將捐贈福建寺廟
潛藏負債 財部：9大保險財務須改善
彰化知名簡餐店 茉莉綠茶農藥殘留
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ICM民調：工黨支持度稍領先保守黨
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英大選空前激烈 泰晤士報：審判日
金門牛疑染口蹄疫 生鮮牛肉乾暫停輸台
家屬罹2期以上癌症 可服替代役
對日食品管制 衛福部促日正視
這部微電影 讓曾銘宗感動哽咽
口蹄疫牛隻 金門2日已撲殺
勝誠問題茉莉綠茶 售出213公斤
統測非選作答爭議 將酌情給分
總統會朱立倫 肯定深化九二共識
寶成蔡佩君完婚 蔡其瑞喜悅寫臉上
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金門牛A型口蹄疫病毒 疑來自大陸
花火季 業者推3天2夜6000元有找
張盛和盼加強台亞雙邊往來
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菲依執法共識 登檢昇豐12號
不滿合宜宅 綠議員將到市府抗議
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陳美鳳訴請離婚 台北地院判准
阿里巴巴淨利腰斬 執行長換人
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牛肉變身極致美味 漢堡牛排領食尚
大選過後 英與歐盟關係面臨不確定性
世羽聯不發外卡 李宗偉將缺席
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選後組聯合政府 英各黨劃出紅線
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歷史為鑑 英少數政府多難以為繼
劉志攻投書 介紹台援尼泊爾強震災民
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蒲隆地反總統連任示威者 燒死一男子
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英國大選明揭曉 兩大政黨難分軒輊
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再傳口蹄疫 專家抵金門
被罵抓耙子 德美情報合作急設限
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下一站──「日勝幸福站」變夢魘站？
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「漢堡神偷」回鍋 變身真人版大叔
真心話伴飛行 華航母親節限定班機啟航
〈公民論壇〉皮諾丘教我的媒體判斷力
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「金剛」主題樂園 2016登場奧蘭多環球影城
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法國二戰記憶 諾曼第登陸烙印最深
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二戰史上最大戰爭 七千萬人喪生
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英大選結果難料 歐股漲跌互見
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美參院通過法案 國會可審與伊朗核協定
俄太空船將墜地 料在大氣層燒毀
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供應過剩憂慮再起 世界油價重挫
英大選出口民調：保守黨慘勝
英大選保守黨慘勝 將出現僵持國會
保守黨席次近半 卡麥隆似可續任英相
保守黨有望險勝 英鎊奏凱歌
英大選蘇獨政黨斬獲豐 黨魁籲審慎
美式飲食 米蘭世博爭議焦點
巴黎發明展主席 讚台灣表現優於陸
張盛和：入亞投行有助我參加TPP
慶祝母親節 中信銀打造親子樂園
歐巴馬獨特背景 卸任舞台更寬廣
推廣科技文創 台業者邁阿密參展
國有高雄不動產標售
海灘戲水染噬肉菌 佛州男子截肢
美完全食品超市開分店 鎖定年輕族群
飛虎隊青天白日機 將飛越華府
凱瑞：台灣是亞洲再平衡重要元素
同學午餐噎到 十歲童哈姆立克法救人
英大選後民調 2大政黨勢均力敵
台援巴拿馬腫瘤醫院 促醫療交流
中颱紅霞來了 10日晚間南部下雨
英大選出口民調與選前民調 結果差很大
2015年首季巴西失業率攀升
世紀拳賽 付費收視破紀錄
老遭亮槍威嚇 嘉義藥腳殺藥頭
英大選沒變天 卡麥隆有望再執政
美國人關注加亞伯達省選舉結果
橫掃蘇格蘭議席 但SNP將被英政府拒門外
空軍馬公基地 贈女官兵花束慶母親節
韓國新潛艦下水 第一次用女性名字
美股回魂 台股盼止跌
卡麥隆保住首相 倫敦人開趴慶祝
華航母親節高松包機 祝媽媽壽比松高
陳納德飛虎隊 二戰華美協同抗日
不容青史盡成灰 總統馬英九宣揚抗戰史
郝柏村籲中共誠實面對抗戰歷史
蔣中正領導抗戰 保中華民族獨立自由
二戰抗日戰爭勝利 9/3紀念70週年
台TPP下輪諮商 凱瑞指已交流資訊
台股開盤漲29.73點
雪隧車禍 1人無呼吸心跳
金門牛肉乾肉鬆可銷台
聯發科4月業績 今年次低
手術成功 菲拳王巴喬謝醫師
宏都拉斯 世界第六大咖啡產國
泡湯消暑 出霧溫泉原湯冷泡
母親節遊澎湖生博館 有機會獲公仔
日猴寶寶取名 遭批對英皇室失禮
阿里巴巴換血 6年級生張勇接執行長
李英愛登上大陸時尚雜誌封面
家中藏危機 客廳兒童事故多
歐經濟預估上調 義大利展望佳
幫幫我清一清 新北污水專線好記
市議會不挺 谷歌矽谷總部擴建夢碎
微調課綱教科書 9日起公開展示
子宮回春借卵 53歲停經婦產龍鳳胎
陸安邦保險又出手 擬收購德國房貸銀行
深港通 港媒：料第4季實施
高雄直航小琉球 母親節假期試航
韓女歌手全孝盛復出 煽情吸睛
大巨蛋調查案 北市廉委會下午公布
新台幣早盤升4.6分
豪客 陸民1.5兆投資澳洲房市
犀利人妻遠征尼國 簽播映協議
呂慶龍邀法國諾曼地經貿領袖訪台
農耕出新招 廢棄貨櫃變身小農場
3隻鬥雞250萬 泰建商砸錢投資
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美調查：大學主修與畢業所得差很大
洪秀柱：蔡英文兩岸論述失國格
促聯合國改革 日擬提新案
1667年來最幼齒 20歲女大生當選英議員
女罹癌勇面對 戰勝病魔還產子
陸股連下挫 專家建議投資者繫好安全帶
到日本旅遊 可買較便宜無線上網卡
水星磁場40億年前啟動過
英保守黨最終勝出 多虧隱性支持者
毛治國勉小學弟妹 發揮想像快樂學習
凱瑞：鼓勵台開放市場分散貿易
北市20所國小 新生數額滿
受惠公司債利益 LED大廠晶電獲利增
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韓星金賢重入伍 煩心事拋腦後
昇豐12號遭扣 人船均安
體重增加手腳冰冷 甲狀腺低下惹禍
鄧麗君逝世20週年 400歌迷湧墓園
和媽媽同天生日 陳傑送簽名照盼獲祝福
美證實 開始訓練敘國戰士對抗IS
阿根廷青松會辦母親節活動
早點回家陪媽媽 高鐵晚間加開
高雄三階限水 下午可望宣布解除
台股量縮弱勢反彈 月線保衛戰
中市1名男子墜橋 送醫急救
菲罰台漁船150萬元 漁會:勿開例
小客車急駛自行車道 警逮1吸毒男
婦女生育遭職場霸凌 婦團籲檢討
趙藤雄：說巨蛋權利金暴利太沈重
金門牛染口蹄疫 再撲殺175頭
疑閃避雪隧故障車 女駕駛車禍亡
大巨蛋案 鄧家基7日見趙藤雄
內閣踹共 高廣圻26日談募兵制
電支看旺 勤業眾信：縝密規畫定位
北市傳潑酸案 水電承包商遭殃
阿根廷辦東方藝術與茶香之緣活動
陸客襲胸楊貴妃像 大陸藝人王珞丹怒斥
露國歡迎台灣彰基醫療志工
未來10年亞洲股債 國際基金看好
傳藍委拱王朱配 王金平：現在不談這個
巴拿馬議員重視治安 關切華僑人身安全
撞機車騎士肇逃 律師判刑定讞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
偷渡來台工作 12年後當到課長
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國泰金101持股 交易今天將拍板
快去加油 下週汽柴油價估大漲6角
漁船遭菲留置 外交部：人船均安
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完成約定 醫師為過世病患策展
HTC One M9自我精進 卻追不上競爭者
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蘇格蘭國家黨黨魁：工黨失去蘇格蘭信任
北愛民主聯盟黨維持8席 權力平衡關鍵者
陸社科院藍皮書：房貸政策再放鬆有可能
凶手不是他 內湖裸屍命案大逆轉
準媽媽好禮 孕婦手冊更好用
營養師爆鮮奶結塊？ 義美：羅生門
小米攻智慧家庭 恩智浦助陣
趙藤雄：知道權利金是零 提 6回饋
中哈元首會談 習近平支持哈國辦世博
BBC預測：保守黨差一席過半數
未來電力哪裡來 網路大家來討論
台股收盤跌12.11點
媽咪吃出美麗 燕窩花膠養生入菜
機械停車格意外 維修工無生命跡象
首爾麻浦區健檢服務華僑
承認敗選 英工黨黨魁：失望難熬的一夜
浮洲合宜宅 新北市府：盡責把關
關注人權 美陸外交官員叫陣
台股狹幅整理 收跌12點
爭監督條例主審 立院恐上演表決戰
曹錦輝救援失敗 2局失3分
5月台指期跌31點
台積電4月業績歷史第3高
鄧麗君逝世20週年 她視歌唱如生命
北高青年中心爭議 救國團盼協商
金融獨木難支 台股跌破9700點
傳承文化 胡秀蘭織出一片天
5月電子期跌 金融期漲
紅霞逼近 台東蘭嶼客輪停航3天
農委會查驗名間茶廠 首批91%過關
金門防災演習 毛治國肯定純熟逼真
經長：台灣外銷成長 促進財富累積
電子商務市場夯 業者：關鍵在物流
樂天雙策略 打造全球電商平台
單月打擊率破4成 張進德獲獎
彰銀路竹分行遭搶 歹徒逃逸
北韓：南韓若再侵犯海疆將射擊
慶二戰勝利日70周年 莫斯科市換新裝
慚愧！調查逾8成上班族自覺不孝
前桃縣長吳志揚 年增存款千萬
國際食品飲料展在港舉行
蔡學良案 家屬盼專款追真相
蔡英文訪菩提長青村 談老人長照
顯微手術時間長給付低 8成醫出走
反砍樹蓋科技廠 環團中市府抗議
廉委會大巨蛋報告 柯文哲：還沒看過
捷運上民眾打架 2人受傷
英大選再創歷史 華裔首次當選議員
彰化武德殿有違建 議員提檢舉
母親節包機 頭墊傳情愛老虎油
三創案 柯文哲：與郭守正有共識
昔軍火大王身旁軍師 通緝落網
民眾捷運上打架 北捷：營運正常
越籍女載2歲女酒駕自撞 緩刑3年
更生人創業 幫獄友數位傳情
三大法人買超台股11.21億元
蔡學良案 國防部：配合司法調查
英倫敦市長當選國會議員
800年來第一人 英選出首位華裔國會議員
大巨蛋報告被放上網 廉委：都可公開
不服勞保給付 可提申請重審議
遭批太膨脹 柯文哲：有那麼嚴重嗎
俄羅斯紅場閱兵 新型戰機將登場
國民黨：蔡英文兩岸政策是大黑箱
興航推離島居民購票搭機騎機活動
陸客團違規嚴重 台東交通大執法
憂適用陸國安法 港官：香港法律較恰當
境外生人數成長 馬總統盼破10萬
經濟部宣布 高雄12與13日正常供水
高雄供5停2 下週暫緩
中市2工人粉刷地下室 昏迷送醫
英國自民黨慘敗 瀕臨瓦解邊緣
無形文化資產 嘉市春仔花走秀
遭指假考察真旅遊 劉政鴻不排除提告
蔣友柏開微博 陸網友問何時反攻大陸
頂新獻金案 特偵傳魏家三兄弟
外籍生攝影賽 柯嵐迪記錄生命熱情
遠見調查：民眾健檢平均花7000元
歡慶母親節 中市餐飲百貨活動多
入WHO宣達團 16日前進日內瓦
席次增9倍 蘇格蘭國家黨橫掃56席
新北河濱拍照上傳 邊玩還可抽大獎
勝利日閱兵彩排 俄最新型坦克竟拋錨
陸配抗議 籲取消子女定居名額限制
鄧麗君逝世20週年 9日復活開唱
高雄下周正常供水 水情警戒不解除
查頂新獻金 魏家3兄弟到案
高雄主婦染德國麻疹 市場接觸一堆人
10年無暇打扮 罕病兒媽美美登台
蔡英文5月29日啟程訪美
唱紅民權運動代表歌 美民歌手享壽87
為證明我是我 男子北京河南來回跑7趟
勞動部：9月調查友善生育職場
總統：勞工領年金 老年更有尊嚴
受展望會扶助 原民老師回鄉奉獻
遭移送特偵組 李述德：依法行政
日月光4月集團營收 年增15.8%
母親節前夕 7旬媽媽勇敢求真愛
全球旅遊競爭力 西班牙居首
美將為星空軍強化F-16戰機性能
蔡英文：維持現狀就是維持和平
巴基斯坦直升機墜毀 至少4人喪生
新台幣收升3.8分
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河南女當街遭割喉 警方封鎖現場
4月出超 47.6億美元
足感心 母親節鴻海送員工蛋糕
聖喬治絲帶 俄羅斯勝利日必備裝飾
英首相卡麥隆可望組閣
母親節吃蛋糕 一小片熱量500大卡
拜DNA鑑定進步 男殺女友案逆轉
林永樂：台英合作關係會持續
日勝生：最大誠意解決浮洲宅問題
群創4月合併營收 月減12.2%
不信林書豪中文溜 他Rap給你聽
麻醉風暴 盼喚醒正視醫療危機
內湖裸屍案翻盤 男子獲釋出獄
紅霞解渴不確定 高市籲節水
鄧麗君王菲合唱清平調 下午5時8分公布
墾丁珊瑚開始產卵 9日進入高峰
光寶4月營收171.72億 月減6%
出師不利 俄極品戰車彩排凸槌
彰銀路竹分行遭搶 劫匪逃向台南
李述德高雄演講 未提大巨蛋案
改車廠內藏毒放槍 警扮顧客查緝
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醫療劇專業難拍 美影集領風潮
谷歌亞洲首間創業學校 首爾開幕
越元首抵俄 出席二戰勝利70週年慶典
陸客爬中共紅軍雕像 列黑名單10年
營建署一週內提出合宜宅鑑定計畫
高雄美國學校新校區落成 陳菊剪綵
趙藤雄發毒誓 若違法願碎屍萬段
直升機墜毀 駐巴基斯坦2外國大使喪命
陳菊：空氣品質不良率逐年下降
裸屍案再審 男關4年停止刑罰
內湖裸屍案翻盤 檢方罕見聲請
開發金前4月獲利 創海嘯後新高
警：關鍵證據顯示呂介閔殺女友
當選國會議員 倫敦市長朝首相之路挺進
愛的魔法盒 小學生公益活動中市會師
台南府會僵 市民告賴清德瀆職
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南台南水情拉警報 下旬恐三階限水
台78土庫段減重 強化高鐵橋墩安全
談加薪 總統幫朱立倫鼓掌
總統初選 朱立倫：全力支持優秀同志
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
日勝生提七大保證 浮洲宅無息退戶
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
爭監督條例主審 立院12日再戰
環團質疑中科擴建 市府持續監督
令人驚豔 富邦金1個月賺百餘億
專家：IS宣傳節奏快 美國難對抗
縣府駁流言 台東誠品沒要拆
大巨蛋案 廉委會建請北市移送馬總統
桃捷公司招考 錄取率不到5%
母親節 屏縣府辦按摩市集
大巨蛋案 廉委會建議北市解約
101公股過半 財政部:感謝欣慰
匯市觀望氣氛轉濃 台幣升3.8分
陳冠宇戰西武 首局亂流丟3分
台灣本島擬申請口蹄疫非疫區
日股收紅 任天堂飆漲
鴻海4月業績 歷年同期新高
世大運開閉幕擬換場地 體育署尊重
桃園藍營立委5選區初選 4人角逐
註生娘娘聖誕 嘉市擲筊比賽
香港中大學生會卯上解放軍
大陸商銀不良貸款率創5年新高
防範闖入者 白宮周圍柵欄加尖刺
大陸再批菲國 別漂白侵占行為
陸企6400員工遊法 旅館滿火車加班
不怕紅霞擾局 高市母親節活動照走
柯文哲想談松菸案 蔡明忠：靜待安排
江丙坤獲日企業界最高旭日重光章
陳冠宇自亂陣腳 1.1局掉4分
駐義代表高碩泰 威尼斯大學演講
府：廉政會政治迫害 總統強烈遺憾
大巨蛋案 北市：核定後移送馬總統
大陸菸草消費稅倍增 香菸可能跟漲
總統母親節賀卡 以四季喻母愛
大巨蛋案移送 法務部：收到後再處理
內政部：宗教團體法無部會角力
蘇格蘭國家黨發威大勝 脫英公投料再起
生技公司副廠長 進原料開毒工廠
裸屍案轉折 刑事局：新技術提新證據
習近平抵莫斯科 與蒲亭會面
接手國泰金持股 財部拿回101主導權
大巨蛋案大事記
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陳金鋒帶腳傷 跑不快盼能轟
英國會大選 政壇老將紛落馬
大選失利 英自民黨黨魁下台
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查頂新獻金 魏家3兄弟請回
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中華競技啦啦隊 獲百萬贊助
台大創業賽 5分鐘拚50萬
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四川南宋古墓 神獸看守自動排水
英退歐公投在望 挑戰歐盟一體化
大陸央行：無須量化寬鬆
英大選：獨立黨魁敗選 未保住議席
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柯文哲：5月底提BOT案SOP
露鳥猥褻男 警逮人發現他生病了
投球限時 洪一中建議設計時器
表現不如預期 仁寶4月營收月減17%
原料不得食用 茶包代工廠出包
吳宗憲PO照 網友認為在酸周董
彰銀路竹分行遭搶 保全員休息用餐
國華人壽掏空案 判翁大銘不受理
因應紅霞颱風 政院促部會注意
金融人員受困電梯 打112求救
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別怕開放競爭 經長:年輕人要有決心
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疑吸毒暴斃 男陳屍公廁嚇壞人
微風銀河之夜 孫芸芸高貴現身
英大選結果明確 重大走向更不確定
日月光與TDK合資 攻穿戴用內埋基板
零權利金 北市：大巨蛋案圖利遠雄
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全球景氣緩 台4月進出口雙雙下跌
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北市：大巨蛋調查無藍綠問題
桃機辦插花 中外旅客驚艷蝴蝶蘭
大巨蛋報告 北市廉委會提10大問題
卡麥隆若組閣 林郁方認對台友善
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英國保守黨贏得大選逾半席次
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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合宜宅承購戶：不想死在自己家裡面
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姊弟檔組販毒集團 為錢不畏染病
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紅火蟻現蹤北投 北市投藥監控
澎湖各界歡慶表揚模範母親
雲林地層下陷 無關休耕活化
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課綱爭議 公民4版本有白色恐怖
大陸控菸 提高菸草消費稅
創意雨刷標警語 雨天駕車更安全
615宣言15周年 兩韓共同紀念
假冒刑警大隊長詐騙 車手搭高鐵取款
檢舉老爸開車接電話 陸女獲獎金五百
陳菊：珍惜與媽媽相處的時光
卡麥隆莫笑太早 蘇獨脫歐挑戰在後頭
菲指陸想在南海劃防空識別區 陸否認
課綱爭議 日治日據都有人用
家庭節水多管齊下 每人日省水20公升
大魯閣購物中心 高捷營運現轉機
外交部：助人船安全 昇豐記錄屬漁業署
建構熟齡醫療防護 媽媽寵愛自己
失驗證資格前 成大驗證有效
週末到 民眾享受野餐樂活
營建署：合宜宅需按鑑定結果修補
中捷事件 林佳龍：柯文哲允修改協議
觀望經濟數據 金價走勢震盪
民進黨民調：媽媽最擔心食品安全
陳菊座車違規左轉 後方駕駛怒罵
到中市談中捷 柯文哲：展現最大誠意
廉委會送檢調 府：柯應負政治責任
馬總統：打造台灣為單車島
迎接夏天 飯店推居酒屋美食配啤酒
資金流出 一週亞幣貶
台荷民間經濟會議 盼加強雙邊經貿
紅霞惹的禍 台東排名第1老樹遭剪枝
消暑解渴 李進勇推薦二崙西瓜
移送馬總統 柯文哲：看完報告再決定
朝野修憲歧見 藍喊話不要就拉倒
提前過端午 南非舉辦秋季龍舟賽
男人的天堂 多款BMW任你摸
大陸策劃網攻美網站 華府關切
單週工時40小時 可望15日三讀
徐小可反應慢 徐乃麟嚇到衝出棚
探視中捷傷者 柯文哲：照顧得很好
長照法草案12日協商 最快15日三讀
疑將有毒物混土壤 6現刑犯遭移送
大陸鄧麗君電視劇將開拍 徵最像她的人
艱苦仍樂觀生活 南投家扶表揚自強母親
監視器抓違停 北市暫緩
德國慕尼黑 朝聖BMW殿堂
環檢警聯手出擊 破獲非法棄置業者
台中火力電廠小火災已滅 無影響
對流旺盛 北部大雨特報
老爺爺不如金城武 保護老樹玩假的
35歲罹癌男絕望自殺 護理師關心改變
廢墟變皇宮 墾丁蔣公行館再現風華
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茶飲稽查 8%農藥殘留
俞正聲見日本議員 不滿安倍在美演講
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感念母恩 台鐵千人孝親寫經
送金鏟助好孕 陳菊籲生3胎
菲律賓防颱 渡輪關閉6000人受困
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談大巨蛋案 陳佩琪：全民自有定奪
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林洲民：柯文哲權力膨脹是片面之言
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