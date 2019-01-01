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News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
企業財報聲中 美股開盤走高
李克強：陸今年經濟成長7%應該不容易
陸股挫 上海股市失守4100點
歐元區經濟好轉 歐銀仍將貫徹購債計畫
李克強談亞投行 國際金融體系的補充
女子闖入抗議 歐銀記者會中斷
警攔可疑車輛 駕駛舉槍自盡
北市府16日公布大巨蛋安檢報告
李克強談中日關係 得正確認識二戰歷史
李克強：反腐是長期任務與長期鬥爭
國小慶百歲 老校友憶當年
便利陸客 高鐵可銀聯線上付款
義美高志明與學子談食安 大環境下共業
北非非法移民船義大利翻覆 至少400死
「九二共識」就是矯情！
美帥哥CEO自砍薪水 員工加薪一倍幸福有感！
大巨蛋安檢報告出爐 遠雄股價開低走高
「泰」想念 外配夫妻捨休假慰同鄉
「串門子」彩繪 凝聚社區情感
加值3+4 僑委會鼓勵華裔子弟赴台就學
外配媽為愛奉獻 新東桃花心木表情意
首支外籍兵團參與 跟著鄭成功一起登陸！
美實境女名人 高調狩獵遭網友圍剿
遠雄：大巨蛋符合國際安全標準
基因檢測治療癌症? 美專家質疑
問題玫瑰花茶產品 高市續查流向
陸委會盼兩岸監督條例速審 回應期待
李述德：工程會撤決議 遠雄續建大巨蛋
牡丹水庫還可用100天 縣府籲節水
卓伯源喊遭違法搜索 將提告
陸委會：亞投行與夏張會是兩回事
梁國新邀白為民 5月下旬來台採購
若拆蛋 北市：世大運主場館改田徑場
日麥當勞虧損慘 131家分店收攤
申報資料：蒲亭去年收入15萬美元
蒙地卡羅網賽 蠻牛費德瑞殺進3輪
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
QE將持續 歐股收漲
男涉傷害通緝 拒攔檢與警對峙舉槍自戕
標普調降希臘債信評等
推TPP 美貿易代表談環保
盧比歐：美應增加與台經貿互動
美男子駕飛行器闖國會 遭逮捕
美官員：可能在亞投行上與陸合作
NFL前球星耶南德茲判終身監禁
Fed：美大部分地區經濟擴張
石油類股帶頭衝 美股全面上揚
美產量下滑 油價漲至今年高點
恐含碎玻璃 美嬰兒食品宣布回收
美官：陸填海造地 海上駐點軍事化
現代史懷哲 台義追思歐巴尼醫師
威力彩頭彩22億 處女座有潛力
美股揚 關注台積大立光法說
近百檔基金淨值創高 大中華逾半
北市府上午公布大巨蛋安檢報告
春電展 打造兒童3D科技遊戲
春電展消費抽機車 加碼塞班機票
巴西工黨司庫涉貪被捕 職位被削
繳屏東地政規費 一卡通嘛ㄟ通
看好虛擬實境 祖克柏：會相當狂野
阿根廷男闖幼稚園 孩童面前殺死前伴侶
大甲鎮瀾宮媽祖遶境 進香10大典禮
中國南車北車 市值總和超過波音
美官員：將促陸樹立亞投行高度管理標準
尋回失落的藍靛 廣興國小師生植木藍
台股開盤漲49.58點
鳥類檢索App 叫聲體型助辨識
天氣晴朗穩定 日夜溫差大
LINE原創漫畫大賽 6/1開跑
國合會訪薩爾瓦多 考察合作計畫
屏東美和科大前車禍 4人死亡
張盛和：遞件加入亞投行才有機會表達
北京藝術團高雄獻藝 京味十足
費爾普斯走過殘酷人生路 盼5度挑戰奧運
超越大陸 日本躍升為美債最大持有者
瓜柑橘繁殖苗圃網室及病菌檢測室啟用
購物離境退稅 上海擬2015實施
台灣協助造橋 聖文森民眾受惠
總統大選 海外支持者積極造勢
高市自轟通緝犯 送醫未脫險
台鐵汐止站轉轍器故障 下行列車受影響
左營空氣差 85上學日64天升空污旗
郝龍斌：三創扯世博是張冠李戴
限電危機浮現 經長：契約用戶優先減供
世越號沉船事故週年 韓藝人悼念
降證交稅否 財長：台股健康不必吃藥
新台幣早盤勁升1.55角
俄稱習近平二戰紀念活動「最重要嘉賓」
屏東車禍 貨車撞重機4人死亡
移民署與史瓦濟蘭簽合作備忘錄
台鐵汐止轉轍器故障 下行列車延誤
中經院：今年經濟成長率3.56%
查台電弊案 3人交保
吳家誠爆遭毆 警提踉蹌畫面
大巨蛋安檢報告出爐 提出五大問題
郝龍斌批柯文哲：打壓前任墊高自己
義國會通過法案 避免對台雙重課稅
台股早盤大漲逾百點
港股狂牛 陸資非法來港炒作
大巨蛋安檢報告 北市提兩替選方案
長江水質汙染 野生中華鱘瀕臨絕種
水位上升 石門水庫蓄水率破25%
供水請客說 鄭文燦：凸顯用水正義
施崇棠重提分家 童子賢看法不同但尊重
費半大漲 台積電勁彈
大巨蛋安檢案 北市：無法有效執行救災
台鐵汐止轉轍器故障 影響2400旅客
美報告：航機娛樂系統恐讓駭客有機可乘
半導體領軍 台股一度漲逾百點
吉祥物經濟夯 台鐵推餐旅熊鐵魯漢娜醬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
經濟下滑 粵惠州發展創新科技
立院經委會二度休息 經長枯坐
客運車追撞大貨車 農藥散落國道
電腦模擬 大巨蛋1小時無法完成避難
大巨蛋報告：遠雄避重就輕便宜行事
市府提巨蛋 5大問題 遠雄：已解決
彭淮南：入亞投行 用中華民國名稱最好
大巨蛋安檢案 北市提3消防隱憂
白洗了 央視首洗大褲衩卻遇沙塵暴
瑪麗蓮夢露珍貴照片集 今夏波蘭展出
生科會盼食品加工再進化 留健康成分
大巨蛋6大爭議 柯文哲頭痛
張盛和：遞件進亞投行才能表達意見
大巨蛋替代方案 拆蛋或拆商業大樓
張盛和：加入亞投行有 4大好處
世越號事故週年 各地辦追思活動
水情緊 太陽能電池成本恐升
外交部：亞投行若進不了非世界末日
性侵賠錢想緩刑 法官打臉不准
諾貝爾獎得主馬拉拉 最快8月訪台
波音777-300將成印度總理新專機
廖世傑墨國大學演講台灣經驗
北市2國中腹瀉案 供餐業者全面停餐
台南技職博覽會 各校秀特色
高市警破販毒集團 儼然毒品超市
北市中山北路火警 警消搶救
彩券行摸彩提前抽 男錯失憤投訴
胡耀邦百歲冥壽 中共黨校出書紀念
大巨蛋大事記
回應安檢報告 遠雄下午記者會說明
韓國會決議完整打撈世越號
台大醫院機電中心火警 警消搶救
2016大選 郝龍斌：朱立倫陷長考
雲彰空氣差 細懸浮微粒濃度偏高
台女足隊奮戰德瓜2隊 均平分秋色
台鐵6加班車無法訂票 重新釋出
柯文哲大巨蛋語錄：此案最頭痛
醫師：長乳牙就要注意牙齒健康
共軍做生意腐敗 習近平要求全面整頓
台大醫學院機電中心頂樓火警 火勢撲滅
特教班能力評估 18日舉行
外交部新任發言人 王珮玲接任
南台灣PM2.5 工廠衍生污染占比大
春電展 無人空拍機酷炫吸睛
重機車友出遊 撞物流車走上黃泉路
中捷意外 議會國民黨團：林佳龍送彈劾
鳳梨使用激素 嘉縣府斥無稽
新台幣中午升1.41角
陸客自由行減 香港錶業減價結束營業
鄭少秋一露臉 趙薇失血32億元
成長持續 中經院估明年GDP3.41%
彰檢上午搜索卓伯源田中鎮老家
工業園區若供5停2兩月 至少損3百億
不再流口水 直接投資陸港股有撇步
張惠妹攻蛋10唱 第8場難熬到吐
小員工對大老闆 薪資和加薪幅度雙輸
台茂路跑 完賽者可抽蘋果手機全套產品
水情吃緊 教部鼓勵學校回收雨水
大巨蛋安檢報告 5大問題無法有效救災
日本戰機緊急升空對象 大陸退居第2
可愛蘋果臉 小心傳染性紅斑上身
春電展4K鏡頭運動空拍超搶眼
駐菲代表林松煥 參訪中呂宋華校
節水節電 毛治國盼科學園區成標竿
北市營養午餐出包 10天內公布結果
大巨蛋安檢出爐 柯文哲頭痛拆或留
世越號船難週年 政府冷漠民怨罩全國
遠雄質疑北市府讓竹中報老鼠冤
總統初選時程 王金平尊重黨中央
經濟部：5/20到5/28供電吃緊
紐約萬人怒吼：為15美元而戰
有無朱習會 國民黨：仍規在劃
川飛掏空案 前董座判賠5億元
中小學網路 教育部擬採統一議價
A祭祀公業逾3千萬 通緝犯押解返台
世越號事故週年 朴槿惠：儘早打撈
乾旱自然甜 今年鳳梨甜度高
彭淮南：爭取亞投行執董 視經濟實力
英國藍飲料含DDT 北檢分案偵辦
豬價預計5月起回穩
下週汽柴油價估漲4角
高廣圻上莒光園地 勉勵國軍
小巨蛋鄧麗君演唱會 提供免費門票
希拉蕊參選 6國可捐款柯林頓基金會
想飛的季節 女飛官高慈妤完美F5E單飛
央廣保存協調失靈 雲林縣府遭糾正
豬肉零售價 還可再降1成
香林國小創校74年 首辦師生攝影展
挑戰夢想 全中運25日新北登場
上架漁船漁工走動 警破走私菸
疑涉洗錢 卓伯源老家遭搜索
攜毒遭逮 男交保後繼續販毒
一機一庫進度慢 監委立案調查
響應節能減碳 線上問卷系統免費體驗
時尚孕婦裝母親節新款 網購買氣旺
獨居違規房女受刑人 膠袋套頭輕生
政院修法 產品無省水標章不准賣
歐盟鍘Google 死對頭微軟心裡暗爽
政院通過王玨褒揚案 6月辦追思會
政院修水利法 擬開徵耗水費
告別秀全場起立致敬 超模吉賽兒淚崩
沖繩知事會李克強 大談琉球王國
系統搭一帶一路題材 股價創4年半高
春電展 宏?華碩消費好禮大方送
缺電風險 毛揆促做好電力調度
嘉市安全島火警 滅火沒用一滴水
台股收盤漲116.81點
經長：勞動條件僵硬 不利經濟
祈求旱象解除 嘉義祇園寺曬大佛
清大老玩客 邀長者說人生故事
有夢最美 澎新住民獲美蘭馨總會夢想獎
台積電回神 台股收漲116點
身障特考 增列需用名額39名
大甲媽祖遶境 信徒虔誠展光輝
遶境進香 鎮瀾宮盛大白沙屯多驚奇
台股勁揚 收漲116點
僑胞申辦護照 不能不知小叮嚀
大甲鎮瀾宮媽祖遶境 進香10大典禮
陳由豪廠爆炸 陸下令巡查PX企業
搭遶境熱 玩手遊可得1兩媽祖金牌
放鞭炮搶轎 彰化人熱情迎大甲媽
跟大甲媽遶境 先做功課輕鬆行
5月台指期漲110點
廚工找嘸人 金湖國小早餐斷炊
風浪板體驗 海洋活動夏令營開跑
5月電子期金融期齊漲
台積Q1淨利次高 每股3.05元
台大醫學院失火撲滅 未影響醫院
冰與火太夯 歐合推英語電視影集
多明尼加登革熱趨緩 維持灰色旅警
核廢料處理 政院將成立專責機構
印尼F-16戰機起飛著火 飛行員受傷
躍上時尚雜誌封面 雀兒喜大談女權
林志玲台南剪綵 分享保養祕訣
民調：韓逾8成民眾稱會重演大船難
大立光首季每股賺32.86元
拒攔檢自轟男 警查扣2槍12子彈
涉嫌侵占祭祀公款 通緝犯遭押解
壓力大 警察申退人數遽增
台積電Q2保守 估減7%至8%
過山沉降 台東大武高溫逾34度
陸連半年減持美債 日本成美最大債權國
副手人選 蔡英文：言之過早
大巨蛋案 北市府開罰1248萬元
防治水汙染 大陸提水十條
台積電降資本支出 首度超越英特爾
大立光首季優預期 毛利率56.7%
陸股威猛 肖鋼籲股民理性冷靜
三大法人買超台股107億元
北市14萬戶房屋稅調漲 多繳18億
全球前20大展 前3名故宮全包
茶飲含農藥 國民黨批南市府怠惰
爸爸姓操 浙江夫妻為兒取名鬧離婚
國民黨3老將勝出 尋求立委連任
吳思華：年底光纖到校 力推數位閱讀
國民黨：具黨權人數逾30萬
食物中毒若屬實 北市：直接解約
國民黨：處理爭議黨產 7月完成
牧師涉餓死男童 德州警方調查驅魔案
台南市長官邸委外遭批 市府：須回復
馬伕毒駕送傳播妹 拒警攔查傳槍響
毛揆：產業發展與勞工權益並重
印尼最剽悍特種部隊 新形象展笑顏
台積電降半導體成長預估至4%
公務員觀望退休 102年降幅6.75%
越南首季輸出逾2萬5千勞工
婦人染毒21年 每日吸毒花6千元
入夏健康吃 超商關東煮新品主打蔬食
大立光：Q2營收優於Q1
5月下旬缺電危機 經部確保供電穩定
中捷工程 中市府：稽查未減少
樂天高球賽 曾雅妮徐薇淩並列69名
日本食品產地輻安證明 5/15生效
湖人球季結束 隊史最差勝率
部會政策很緩慢 李克強怒斥耽誤時間
數位閱讀書箱 600平板到偏鄉
貿協訪大陸商務部 陸2組織將來台採購
大巨蛋去留 近9成投票網友支持拆
Jawbone推新智慧手環 分食蘋果大餅
菲國海外勞工匯款穩定成長
卓伯源老家遭搜索 傳檢方約談卓妻
新台幣收升7.7分
遠雄：不拆商場也不拆巨蛋
不耐星地鐵擁擠 加男闖駕駛艙被罰
申請門號詐騙 快遞員出面收錢
肉鵝缺貨 燒鵝餐廳改賣鴨一樣夯
世界水論壇 台灣分享水利防災經驗
洛時分析蔡英文獲提名參選總統
南科廠用水減供1成 台積擬買水
警撞死弟詐保 無期徒刑定讞
若依安檢建議執行 遠雄：請收購巨蛋
男竊宮廟七星劍 辯稱要斬妖除魔
白皮書討論 張善政：重why非how
陸歌壇新秀王奕瑾來台打歌 迴響熱烈
釣鬼頭刀 拉到駝背綠蠵龜
預防注射凝血針 血友病免緊張出血
雲林勞工世貿中心 推動促參
縮短工時案 政院：單週40小時
嘉市6校通過國際安全推進學校認證
基金規模力守2兆 ETF倍增
世越號船難周年 朴槿惠出訪拚外交
馬航MH370搜尋料5月完成
多元就業助在地發展 牛犁社區有成
藏毒怕被逮 開車逃逸撞車遭逮
列支敦士登王室收藏 故宮展出
王維中挨滿貫砲 表現大好大壞
兒童畫展全國徵件 苗縣19生特優
陸商務部：外資進大於出 沒有撤離潮
民進黨推紀錄片 瞄準青年與網路族
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台日雙聯學制 大榮學生一舉數得
韓歌手鄭容和：最晚在45-47歲結婚
卓伯源：檢察官違法搜索 告到底
元富證赴日辦台灣企業日
大甲媽祖遶境 中華電信免費手機充電
柯P會夏立言 陸委會：談兩岸城市交流
Segway告侵權 納恩博乾脆買下它
彰檢追卓伯源案 查閱檢察官辦公室資料
監委報告 黃國昌未違行政中立
機場捷運A1土建工程 6月底完工
已婚約會網站 轉戰英國找金主
國小學童愛老人 長者感動穿婚紗
高點盤旋 日股持平
高橋南摸納豆蓬蓬頭 笑讚像公仔
林書豪結束球季 準備開始大吃
氣象局：17日天氣多雲到晴
藝術家夫妻檔 彩繪童話故事巷
舌尖上的腐敗 陸國企能K歌又賞奇石
2021世田賽 美國城市尤金承辦
印尼禁酒令上路 全國小型零售商禁賣
沁涼迎夏 星冰樂新品優惠齊發
大馬擬擴大搜尋馬航MH370
喜達屋集團招募日 釋400職缺
黃君璧紀念展 大陸展出歷來之最
彭淮南：日資撤陸 因工資漲日圓貶
豬價下跌 屏縣府呼籲豬農秩序出豬
老家遭搜 卓伯源北上喊冤
全國首創 屏東長照納入國中技藝課程
囤屋稅差別稅率 北市14萬戶漲房屋稅
東華大學出訪巡演 跳太巴塱出征舞
民歌手同台獻唱 陳菊站台力挺
港陸股均收紅 數據差料再鬆銀根
母親節蛋糕做公益 支持唐氏兒工作訓練
北市府：大巨蛋擴建像多蓋5棟SOGO
全國技能競賽中區初賽將登場 選手誓師
陸：首季進口降幅大 外貿還不到失速
長榮飛星國 Hello Kitty星空機派飛
朱俐靜演唱甜蜜蜜 緬懷鄧麗君
旅客數大減 香港商店降價攬客
侯孝賢執導聶隱娘入圍坎城競賽片
央廣保存案遭糾正 雲縣2處長記小過
首屆台灣國際建築室內設計建材展將登場
花錢促廠商節電 需量競價520前上路
加薪四法 高市工業會：殺雞取卵
新北48處賞螢秘境大公開
新北市府率漁會赴日拓水產市場
厚植基督研究 中原啟用基督教史料室
美示警 中俄耀武揚威增加亞太軍事活動
神秘黃魚鴞 雖落難依然保持高雅
歡樂童年創意遊 童玩挑戰金頭腦
弘光科大美髮系畢展 動物髮型躍於頂上
英國藍 擬推賠償新版
諾魯衛生部長 中榮治療眼疾
高雄加工區更新活化 3年促增資38億
調查：人民幣10年後占全球外匯存底1成
同志婚立場再進化 希拉蕊盼全美合法
卓伯源涉洗錢 檢方兵分4路搜索
學童秀廚藝 相招頭份四月八逗熱鬧
英國藍延燒 台南衛生局3官員遭懲處
高鐵錄影畫面 吳家誠疑飲酒過量
印度強硬派抬頭 禁殺牛恐衝擊窮人食物
北市府：大巨蛋沒有公安沒有營運
女扮小丑義演 逗樂門諾病童
娜塔莉波曼 以導演身份踏上坎城紅毯
售複雜性高風險商品 將加強規範
台南違停零容忍 一週舉發逾4千件
公民權勿綁不在籍 藍委：不可能
一點都不老 74歲才算告別中年
日本觀光博覽會 888元遊東京
黃國昌出庭 聲請傳馬總統作證
航空城聽證會喊停 待邀民間團體加入
克羅埃西亞最啃老 32歲才離家
號誌出包 台鐵區間車延誤近1小時
誠品大陸首個據點 蘇州豪宅公開
103年國銀赴陸設分支機構 獲利成長
新發現 凱撒大帝可能多次小中風
台捐菲大學30部電腦 設台菲友誼中心
柯文哲：遠雄未考量大巨蛋全區安全
嘉市車禍側翻 2人受傷送醫
澎湖花火最佳觀賞點 馬公觀音亭海堤
郝龍斌建議保留大巨蛋 減少商業設施
英國王室寶寶將報到 猜測滿天飛
花茶農藥超標 南市3官員遭懲
南台灣植物人 在地安養欠病床
香港野鳥首度驗出H5N6禽流感病毒
韓大學應屆畢業男生 年薪比去年少
新聯盟擬提協商 加薪三法闖關恐生變
台鐵號誌再出包 2千餘人受延誤
穿梭綠執政縣市 蔡英文蹲下聽民意
拉胡爾回來了 王子能否復仇引關注
上海股市再創7年新高 逼近4200點
日落春浪電音節 林強劉軒力挺
台積電營運短期有壓 未來樂觀
時代百大人物 希拉蕊習近平入榜
坎城影展5月開跑 16部片入圍競賽片
國民黨找刺客 挑戰立委艱困選區
韓官方否認向美國正式諮詢加入TPP
新日光杜邦合作 開發高效太陽能
荷蘭查獲大陸非法進口肉品
玉管處：大分地區有台灣黑熊77頭
今彩539開獎
威力彩開獎
誰才是最薄保險套 陸商狀告日商
世界排名第5 戴資穎生涯新高
立委重批 彭淮南難得動怒
台鐵號誌一再出包 受影響人數統計中
一跳成名 闖歐銀女子T恤網路搶賣
侯導首部武俠片入圍 坎城盛讚風格獨特
遠雄：商場與巨蛋共構不影響逃生
親俄烏克蘭記者 大街上遭蒙面人槍殺
台鐵號誌一再出包 近4千人受延誤
囤屋稅上路 富人可能繳6至7倍稅
烏魯木齊客運站 買票實名還要刷臉
一帶一路 陸加強鐵路國際海運通道建設
時代百大人物 台裔設計師王大仁入榜
非美貨幣強外資買超 台幣升7.7分
中信銀贊助 程思嘉力拚職業首冠
台灣收藏家 法國被搶上億香奈兒珠寶
馬總統：馬小九16歲 一表狗才
越南2戰機墜海 飛行員失蹤
亞洲少年跆拳道賽 中華首金李孟恩
開發印尼食品商機 台業者組團參展
中共中央軍委十必須 防止政治自由主義
閉關沈澱兩個月 拉胡爾回來了
夏普虧損大 擬賣產大裁員
張惠妹被問婚事 直呼尷尬跳過
美初申失業救濟 增幅多於預期
鄭運鵬:柯文哲應公開向柯建銘致歉
威力彩28槓 頭彩衝24.5億史上最高
明星走紅毯自拍 坎城影展准但盼克制
威力彩頭獎槓龜
遠雄：大巨蛋依法依約進行
今彩539頭獎槓龜
退輔會編2億 支付榮電員工退休金
中共打貪 北京2官員又遭開除
央行：去年12月國銀對陸風險餘額減
墨比爾斯：放寬貨幣政策 陸股吸金
誠品陸首家書店 8月1日蘇州開幕
犀牛打爆獅 羅力暫居勝投王
化工原料製藥 大豐厚生胃散須下架
王品攻陸 啟動千百十計畫
非法移民船地中海沉沒 恐41死
清晨盃羽賽 首次攻入小巨蛋
美3月新屋開工 增幅少於預期
台灣車牌進平潭 正式開始
美史上最大文物走私案 總價破1億美元
國合會秘書長施文斌訪薩考察
媽祖遶境起駕 蔡英文可望會顏清標
最值得信賴汽車品牌 英調查：本田
張志豪準完全打擊 單場12壘打數
將同行移民拋下海 義逮15非裔穆斯林
南非排外暴行 祖魯王遭指控
蒲亭：俄已走過最嚴重經濟危機
蔡英文競選總統 美國務院重申立場
蒲亭坦承 蘇維埃模式強加東歐國家身上
香港沐恩合唱團訪台 景興國中熱情迎賓
陸配惠己惠人 健康饅頭贈鄉里
德國漢諾威工業展 13日隆重登場
時代百大影響人物 台裔設計師王大仁、黎智英入榜
烏克蘭身障兒童好辛酸 托育機構受譴責
＜財經主筆室＞世銀與IMF對中國示警 滬港股為何逆風高飛
貿協偕台廠 參加雅加達食品展
朱立倫在苦思什麼？
北市府181LINE群組 議員籲管理
玩具反斗城 新品吉胖貓獨家搶先上市
每天運動一小時 延年益壽好健康
法女同性戀夫妻可合法化收養對方的孩子
貿協董事長梁國新赴北京拓銷
夏日到來 小心紫外線過量
副手人選找賴清德？ 蔡英文不鬆口
蘋果臉? 當心孩子染上傳染性紅斑
朱立倫脫口不參選2016 王金平表尊重
金門蔬果畜產抽驗 3月全數合格
服用止痛藥 恐導致情緒低落
貿協參展團前進澳洲 搶攻汽車零配件商機
最嚴重的工殤事件 纏訟10多年RCA判賠5.6億
貿協北歐拓銷團 4月18日啟程
貓咪16種叫聲 只叫給人類聽?
鼾聲如雷? 當心提早出現認知障礙
香港記協譴責北京重判高瑜
離婚真傷心 女比男更易患心臟疾病
童子賢：大數據為中小科技業契機
大巨蛋安檢報告 黃智賢：滿篇謊言
改善空污 固定污染源排放門檻下修
論2016大選 林岱樺訪美演說
最新民調：英工黨領先保守黨一個百分點
法國核安報告：整體良好 事故減少
時代百大影響人物 亞裔及女性漸受重視
本篤十六世開趴喝啤酒 過88歲壽誕
長澤雅美伴哥吉拉 新宿鬧區吸睛
歐巴馬強銷TPP 未獲民主黨支持
對希臘憂慮再起 歐洲股市綠油油
瑞典性侵案 亞桑傑同意倫敦應訊
加緊對希臘施壓 IMF拒延後償債
美議員提案 助台參與國際刑警組織
美議員提案有助TPP 歐巴馬讚揚
台入國際刑警組織案 美議員力推
拚TPA促TPP 共和黨挺歐巴馬
希臘等因素影響 美股收小黑
漲勢持續 世界油價連6紅
衛星影像揭露 陸在南海積極興建機場
坎城影展：天注定若在陸上映會是好事
美國會議長 推文讚台灣關係法
台義攜手 在越推動歐巴尼關懷中心
歐巴尼醫師 義大利平凡英雄
索尼郵件遭公布 透露台灣準則
清水服務區 科技睡眠充電
日本拉麵 爭戰台北
巴西企業美元債務 威脅金融穩定
投顧：憧憬政策支持 陸股漲
北市房屋稅調整 多數人免驚
倫敦華語視像藝術節 9部台片將映演
跨海交流 土城藝文界澎湖聯展
澎湖鐵人三項 18日起千人競技
台助聖國提升魚蝦養殖管理及技術
台股續攻 聚焦台積電大立光
美國會聽證 冰雪奇緣響笑翻天
台南破販毒集團 2藥頭僅17歲
大陸南海填海造地 美日韓憂心
春電展 宏?推雲端解決方案
貝里斯國會眾院議長將訪台
台股開盤跌56.05點
Q2展望保守 台積電股價挫
大立光財報靚 挑戰前波高點
運動後狂吃獎勵 研究：越動越肥
大廠紛降資本支出 漢微科重挫
研究：你和汪星人的愛 關鍵在眼睛
夫人當家 駐巴外交婦女團大會
真的是毛小孩 研究找出親子關聯
美憂心南海軍事設施 陸：都是防禦性
增進軍誼 孫大成宴瓜國防部將領
呂慶龍勉高餐旅學生加強專業技能
加薪法案 王金平：照理政院應提版本
陸濫用抗生素？江浙滬逾半兒童尿液檢出
重製未中獎刮刮樂 半年賺數百萬元
陸南海造陸 越南：非法無效
新台幣早盤勁升1.4角
大巨蛋案 北市：沒公安不會營運
拆蛋留蛋互摃 遠雄股價跌
水情緊 曾文水庫蓄水率續降
3月宏都拉斯通膨達0.68%
台入國際刑警組織 美法案籲總統提政策
穩定豇豆生產 農改場開發防萎凋病技術
蔡英文希望行腳 陳菊贈火鶴花
縮短工時案 政院下週討論
蘋果進軍海外太陽能 首站在大陸四川
大陸萌萌交警 取締違規反被罵哭
潘基文稱與韓資源外交貪腐案無關
一帶一路領導小組 張高麗任組長
上海股市早盤大漲 挑戰4300點
貨機無所不載 老虎長頸鹿到薯條
朱立倫：我不會參選2016
朱立倫：總統選舉盼優秀人才積極參與
32吋面板若崩跌 京東方三星受害
台北電台選秀 盼廣播原民新星
大巨蛋互摃 遠雄找第3方公正機構
化妝品用動物實驗 王育敏提案禁止
男涉賭販毒攜槍 槍枝來源推亡父
環時：有人藉胡耀邦表達對現實不滿
高教創新轉型 下週密集說明會
北市：大巨蛋將做全面善後規劃
射擊致軍官灼傷 陸軍檢討究責
疑似炸彈威脅 印尼峇迪班機緊急降落
RCA污染案 判賠員工5億多元
王菲9月復出開演唱會？歌迷業者很期待
印尼峇迪班機緊急降落 沒發現炸彈
泰潑水節車禍奪364命 較去年增42人
UKOG原估英國南部藏油豐富 今退步澄清
台積電領跌 5日線失守
SM娛樂駁斥黃子韜退出EXO報導
新興行業說菜員 飯店招募述佳餚典故
大陸知名記者高瑜 洩密案被判7年
李英愛新劇 男主角可能甘宇成
調查：大陸有錢人年紀最輕 工作最拚
新北：中科院工安意外延誤3小時通報
中央氣象局氣象報告
國泰金：4月景氣及股市樂觀度小降
機車置物箱連續竊案 高雄警偵破
台珠寶藏家法國被搶 駐法處關切
紙風車嘉義演出 江蕙包大林場
春茶霜害 適度修剪防擴大
復興空難倖存者 劉兆輝慶重生
遠雄：拆蛋或留蛋都違反BOT合約
金門盛事 迎城隍5月起跑
蔡英文訪陳菊 請益高雄經驗
促失業勞工跨域就業 最高補助9萬
工研院人事新布局 3主管布達
新台幣中午升1.53角
台旅德收藏家巴黎遇搶 警方追查3搶匪
香港225萬人投資證券
工作壓力大？馬鞍山70天5官員亡
食用豬脂標準 標檢局嚴訂
快去加油 下週汽柴油價估大漲6至7角
大陸將參與伊朗核電廠興建 核武疑慮起
IMF與世銀：期待和亞投行合作
夏普籌錢 可望獲主力銀行紓困
遠雄：大巨蛋勿用怪怪毛毛的說法
照顧障礙者 衛福部擬推爬梯機租賃
民進黨：無論對手是誰 都戒慎恐懼
史上最大工殤 RCA判賠5億
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高鐵暑期體驗實習 月薪2萬元
RCA員工控罹癌 一頁頁血淚史
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遠雄：拆蛋影響公安 不拆非氣話
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1度水有多少 寶特瓶堆高2公尺
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遠雄反擊 北市府：不要草菅人命
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替代役誤闖機艙 航警自請記過
RCA原址 桃市：爭議未解土地不變更
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貴子坑違建案 檢調約談
RCA案未解決 投審會不同意撤資
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英國藍受理退換賠償 為期3個月
三大法人賣超台股57億元
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研究重務實被批 徐爵民宜靠智慧化解
上海人民廣場持刀砍人案 有人血流滿面
內湖土地開發弊案 李彥秀遞狀自清
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曹錦輝2A關門 獲本季首救援點
宜蘭客家桐花祭 18日礁溪登場
苗縣債多 徐耀昌：撙節作法只能喘口氣
樂天高球賽次輪 曾雅妮並列32名
蔡英文：恢復故宮南院原來規劃
北市推虛擬樂團 柯文哲邀民一起嗡
未來事件交易所涉賭案 檢方不起訴
騙到老婦畢生積蓄 車手提款遭識破
警破詐欺集團 犯嫌跳樓在警身旁無處逃
中科院：持續檢討落實作業安全
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RCA求償 工傷協會籲政府出面
涉侵占FAPA款項 前會長胞弟緩訴
洗球桿致神經病變 群聚職業病首例認定
新台幣收升9.1分
國民黨總統提名 循黨內機制進行
杜聰明獎表揚德兩學者
RCA案若上訴 桃市府：全力協助
加薪三法待凝共識 最快24日三讀
椎名林檎海外首個唱 8/16登台
朱立倫不選總統 副總統不置評
開會滑手機 湖北襄陽點名通報
泰雅族學生葉羽霜 自由車跨領域奪3金
彰縣抽驗魚油產品 6成標示不符
乳癌患醫藥費 6成自費逾半用在藥
菲總統：南海主權爭議是全球問題
紐時：16國曾捐款柯林頓基金會
2017世大運開閉幕 非大巨蛋也行
相隔一甲子 亞非會議再嶄露頭角
乳房纖維囊腫早發現 降低惡化成乳癌
RCA遭併購不復存在 奇異回歸本業
拿破崙加持 聖赫勒拿島咖啡珍貴
世界貘日愛地球 動物園推系列活動
印媒：巴俄決定首度聯合軍演
太陽動力號滯留重慶 任務受考驗
高瑜被判刑 香港支聯會籲放人
5棟同時著火 遠雄：如得5癌再被車撞
蔡英文行腳嘉義 要恢復故宮南院格局
屏東九如北玄宮蘭花節 千斤芋頭打造龜
外籍漁工械鬥雙亡 高雄檢警扣凶刀
陸股又創7年新高 滬指漲破4200點
越南查獲犀牛角與象牙 市值數百萬美元
RCA場區 桃市府：水汙染物已清9成
台積降成長預估 外資大砍半導體
街友學生樹下相談 真人書分享生命
立院加薪法案 童子賢：不太看好
迎接亞非領導人會議 印尼再躍國際舞台
姓死怎取名 大陸網友列25個頭疼姓氏
苗縣免費營養午餐喊卡 自費20元
中市引進衛星定位 提升土地測量技術
孔子在台後裔 粗估4千人
高鐵贈票 茶鄉學童旅行圓夢
老舊公寓裝電梯 內政部放寬規定
童子賢：馬郝北市府 太熱衷BOT
東協峰會 菲將倡南海行為準則
中興橋肇事率高 新北：已改善設施
日本監視活動 大陸：威脅機艦安全
中央氣象局氣象報告
預測NBA總冠軍 林書豪選馬刺
電力拉警報 民團批經部頭痛醫頭
亞非會議聚焦巴勒斯坦及安倍二戰演說
史瓦濟蘭王子訪新北 穿上歌仔戲服
恆基小兒科下午停診 衛生所支援
童子賢：大巨蛋看起來壓迫感重
貴子坑違建案 檢警約談負責人
大巨蛋案 工程會澄清
威廉凱特迎二寶 備胎繼承人命運大不同
被動元件廠國巨Q1每股純益1.4元
沙國連續處決兩印尼傭 兩國關係緊張
利比亞局勢緊張 陸使館呼籲陸民快撤
張善政：大數據重實做 民間動能大
捆綁強盜德國女遊客 前科男被逮
張盛和：友好國家協助搜集亞投行資料
琉球鄉民生垃圾 18日完成清運焚燒
大甲媽遶境 總統：台灣軟實力覆蓋世界
泰啟動泰國灣航線 芭達雅至華欣3小時
彌補累虧 中環擬減資17.18%
春遊桐花季 學生社團客庄獻藝
桐花有毒不入菜 五月雪用餐超浪漫
蔡英文請益之旅 希望行腳到雲林
國2施工 21日晚間改道進出桃機
日股收黑 美數據不佳日圓走強
中市工廠僱用非法外勞 查獲33人
台中銀行虎尾分行遭搶600多萬
佳兆業迷霧 郭家融創大亂鬥
美國數據不佳 新台幣續升
印尼鋼品防衛措施 台印雙邊諮商
南韓統一部長：兩韓關係或有新進展
基隆舊火車站將換裝 吉米風打造新亮點
媽祖遶境 馬總統參加上轎儀式
施崇棠重談分家 童子賢：不曾感到委屈
黑膠男孩黃士偉 唱的比說的好聽
大甲媽起駕 馬總統：為台灣軟實力驕傲
了結獲利賣壓 港股收黑
劉翔博士念十年 華東師大沒意見
北京電影節 4部國片參展
國圖書香日 唱歌頌詩說故事
接獲炸彈威脅 土航客機折返安檢
大甲媽祖遶境 進行上轎儀式
阿聯酋下大單 向勞斯萊斯採購發動機
周永康四川舊部屬 李崇禧受賄案起訴
英國藍DDT案 檢警搜上游業者
對付北韓 美韓作戰計畫擬包括先發制人
張盛和：加入亞投行不是為靠攏大陸
愛琳娜高雄試片 陳菊觀片力薦
抗旱 高市公立泳池20日起停開
央視春晚主持朱軍 想用畫展現台灣之美
全球最強大護照排名：台灣第28
朱立倫不選總統 王金平：尊重他
廣西警方擊斃兩名疑似涉恐份子
中國電信集團前副總 中紀委調查
調查：印度頂尖理工生不信神的存在
比利時麵包釀啤酒 拒絕食物浪費
與導演撞名 李安持毒被逮
虎尾搶案 警方掌握特定對象
響應世界地球日 能源局辦路跑
使用工業用碳酸鎂 回元堂胃寶散下架
毛揆宴請閣員 有感謝也有道歉
談遷基地案 日相首度會見沖繩縣長
英國藍茶飲案 偵訊洲界負責人
開車抽K菸遭攔查 藏毒還裝傻
村民提新草案 台東畜牧條例二讀暫緩
國中生脫離轎班 八家將入校園打人
韓男團BIGBANG將進行世界巡演
大數據 童子賢：法規商業科技俱進
基隆老人補助假牙 新制上路
兌政治承諾 柯文哲做公益捐百萬
一週29美元餵全家 葛妮絲派特羅叫苦
農委會：農舍違法不改正 廢止資格
蘋果：Apple Watch尚未店售
楊惠姍作品 最大琉璃佛像上海展出
廣西運鈔車自燃 337萬疑被調包
高鐵財改若未過 劉維琪：不會請辭
故宮：南院定位從未更改矮化
婦聯會慶 馬總統朱立倫同台
進用DDT玫瑰花製烏龍茶 產品下架
時代百位影響人物 亞航執行長入選
後送 陳福海：電子病歷重要
陸智慧手機Q1出貨 華為擠下聯想稱霸
違法農舍 下半年要上網公告
大選機器啟動 民進黨擴充人員編制
漁船遭海盜占領 義大利海軍奪回
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澎湖推4G緊急救護網 老人福利升級
彭博終端機當機 全球市場哀嚎
基改流言又起 美國小麥協會自清
大樂透開獎
貪小利 大馬男子運狗入星遭判刑
高鐵新財改 仍面臨反對壓力
馬雲5月赴馬來西亞演說
日本食品附產地輻射證明 日官方關切
疑作業沒交 大學生持刀劃傷老師
近十年搶案 台中銀行金額僅次雨衣大盜
開幕大蝴蝶結砸下 副總統遭波及
酷航增點 7/9起高雄飛新加坡
首度前進小巨蛋 清晨盃新里程
廣東核電廠不安全？官方：常規技術問題
習近平訪巴基斯坦 凸顯地緣戰略價值
93處危險路段 2千萬元改善
蘋果庫克 全美CP值最高執行長
北韓警告美駐韓大使：可能遭遇更大不幸
外交部感謝美議員提案助入國際刑警組織
推動一帶一路建設 陸設領導小組
大樂透頭獎槓龜
大甲媽祖遶境 蔡英文祭拜送駕
奈總統：聯合國先重建奈國 再鎮壓叛軍
今彩539頭獎槓龜
市地重劃抵費地 可建社會住宅
參與TPP第2輪談判 經部籲把握時機
中信單場4次雙殺 1分不敵義大
台中銀行虎尾搶案 鎖定黃姓男子
Honda導入9款重機 重返台灣市場
空軍443聯隊長視導馬公天駒部隊
蔡英文：台灣經濟須中央地方合作
陳樂融新書音樂會 徐佳瑩獻唱
台中銀虎尾搶案 警方查獲嫌犯機車
RCA案終獲判賠 台版永不妥協
日連陸中繼伺服器被駭 大批個資遭竊
李克強：繼續放寬市場准入門檻
防自殺 土航執行長鼓勵機師結婚
希臘引憂 美股開盤道瓊跌逾200點
海灌11分 桃猿轟倒猛獅
孟加拉工廠災難 班尼頓賠償110萬美元
日本人口連續4年減少
六塊肌封面男神選拔 變性人居冠
英國藍案 洲界負責人送複訊
大甲媽祖遶境信徒簇擁 副總統扶轎起駕
伊拉克美國領事館外爆炸攻擊 造成3死14傷
腸病毒高峰期到臨 務必勤洗手注意衛生
貿協量身打造臺灣連鎖品牌行銷國際
國民黨若無人參選 將徵召朱立倫
＜財經主筆室＞ 一周全球經濟股市分析
桃園桐花祭 上千人感受雪白美景
朱立倫不參選2016，這樣真的可以嗎？
105年度總預算 主計總處8月送立院
又見黑心胃散 第二波劣藥清單公布
ROC護照真棒 旅行98%可免簽
國發會提105年政策7大重點 落實經濟、社會轉型
美加州氣爆 至少15人受傷
財部：財政健全方案具初步成效
伊政府軍反擊 海珊前副手杜里喪命
伊北美領事館外 汽車炸彈爆炸
憂希臘困境和獲利回吐 歐股重挫
美國：全球今年3月氣溫創1880年來新高
利空襲 美股盤中重挫
SITE：IS發動伊境美領事館外炸彈攻擊
大陸記者遭判刑 歐盟籲重新調查
憂希臘債務問題 美股重挫
日內瓦發明展 台奪26金16銀11銅
官員：伊境美領事館外炸彈攻擊3死5傷
歐盟官員：5/11希臘債務解決底線
載蜂巢聯結車翻覆 數千萬蜜蜂飛竄
憂心獵殺名單 美軍眷調高網路隱私
英人每年喝茶876杯 可裝2浴缸
台援助露國興建資通訊中心
工研院今年擬生10家新創事業
近一週美元指數跌 亞幣多升
製造業數據起伏 金價震盪
科技訪美團 促台美合作拓市場
6旬創業 符儒嘉要帶台品牌上雲端
抗旱作戰 基隆雨水回收正夯
助身心障礙者 台南辦就業博覽會
巴西企業將經濟危機變成長契機
雲林以北空氣差 細懸浮微粒濃度高
休6天再戰 陳偉殷不覺得賺到
民進黨治理工作坊 賴清德打頭陣
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肺癌老翁進食少 南投醫院助均衡
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電動機車遊小金門 低碳又享好禮
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春電展周休假期參觀人潮現
彰縣推長青卡 持卡可租YouBike
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陸孕婦確診白血病 拒絕治療力保胎兒
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嘉義社區評鑑 2社區優等獲6萬
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美環保署：可能得開始驗除草劑殘留
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嘉市搶彩券案 犯嫌中獎千元不敢領
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台中銀搶嫌逃逸 警方持續追緝
港女嫁陸男比例攀升 網友：數據公正嗎
廣東居民可支配收入增8.7%
入AIIB 陸副財長：台灣機會很大
碳酸鎂入藥 金十字鐵胃等需下架
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英國藍案 洲界負責人交保
保險業轉骨 曾銘宗心中有譜
台北港闢遊憩區 花6億清垃圾
華信端午節離島航線 20日開放訂位
2016大選 朱立倫：同樣話不需再說
馬尼拉機場恐有內賊 當局籲提防
外資調高目標價 大立光仍卡關
美議員國會聲明 馬總統演說列紀錄
大同親子館2週年 親子健走同樂
貴子坑違建案 俱樂部負責人請回
職訓體驗園遊會 展3D列印應用
巴國大使：中巴經濟走廊建設有利兩國
2016大選 朱立倫：沒這麼多考量
陸統計局：3月房價 上漲城市增
高瑜被判刑7年 美國籲大陸立即釋放
前防長蔡明憲：台應加入泛太軍演
高瑜獲刑 國際媒體人權組織怒
希臘悲劇疑慮 美股哀嚎
俄國總理：去學中文 雖然難學
導盲犬可搭大陸火車 12小時前通報
劉德立捐贈巴拉圭緊急醫療器材
交通部節水 開會喝水請自備
UN原住民論壇將登場 台灣派員出席
蔡英文：維持台海和平狀態
蔡英文：換個有改革勇氣的執政團隊
星第1季社群媒體情色詐騙激增
朱不選總統 謝長廷：民進黨不能疏忽
BBC嚴選妙聞 男人樂捐可能只是為了她
廖咸浩：學英語不僅為學英美文化
3月外銷訂單 拚正成長
管線末端復水慢 水公司：供水壓力降低
台中銀搶案 搶嫌母籲兒自首
汪峰44歲生日前 傳章子怡要變汪太
陳菊：綠色執政是蔡英文最堅強後盾
賴清德拒進議會 蔡英文：尊重佩服
朱立倫不參選 洪秀柱：非常遺憾
朱立倫不選總統 王金平：尊重他的決定
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海珊前副手疑遭擊斃 伊拉克要驗正身
富貴險中求 泰國人迷信盜墓發財
看好人民幣 外商銀推優利定存
陸股過熱官方降溫 空襲警報響起
傳章子怡汪峰排期註冊結婚
朱立倫：國民黨會推出最有利人選
中美投資協定 可望交換負面清單
港生狠殺房東 延長羈押2月
違規碳酸鈣藥品 桃園令22日下架
副總統參加校慶活動 學生喊強棒出擊
賞櫻會 安倍盼景氣如櫻花盛開
樂天高球賽 徐薇淩第3輪並列27名
尋仇當街砍人 2少年落網
英國藍案 已有退費及賠償方法
春電展迎週末 手機電信商優惠尬場
四大必殺技 滅手機壽命
北大學生幸福市集 體驗農家甘苦
藥品添碳酸鎂 新萬仁致歉
添加便宜行事 國產胃藥紛下架
高空盪鞦韆賽 凌空擺盪驚呼連連
郭俊麟19日先發 再戰歐力士
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持槍上山狩獵 警守株待兔逮2人
賴清德：不敢評論民進黨副總統人選
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祭祖宗親突不適 張博雅及時伸援
百年三地國小 改名地磨兒
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空軍：IDF發動機異常 人機均安
基隆光隆家商校慶 走秀爭奇鬥豔
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總統：女性優勢越拉越大
違章廠排強酸廢水 遭罰列優先拆除
宜蘭員山車禍 1死1傷
台中銀搶案 境管防偷渡
斑馬哪裡跑 警察追追追
男車禍送醫 警助尋回多年未見親人
萬餘名學生在危險校舍上課 監院盯
陳佩琪曾提分居離婚 柯文哲不想搭理
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茶鼎天玫瑰烏龍含DDT 廣告停播
警沿街廣播找到家人 2歲迷童不哭了
日村勇紀想逛夜市 笑收彌勒佛
大選布局 朱立倫：5/16詳細報告
童裝店捐1日義賣所得 助癌童上學
RCA在台資產足以賠償被害人
盲人律師首場訴訟 打敗RCA
澎湖鐵人三項 謝伯韶封后
屏東彩稻節 請來青春啦啦隊宣傳
重大刑案偵辦 也有黃金期
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水資源稀有 大陸國家生存受威脅
清晨盃獲肯定 90歲級球友也參賽
IDF發動機異常 戰訓不受影響
女登山客迷走陽明山 警消搜救
彰化花蓮選區 國民黨現任立委勝出
促減量PM2.5 埔里鎮民上街頭
遠雄市府互槓 業界：別搞成完蛋
住處列違建被拆 北市助聽障老人租屋
毛治國：創新要遍地開花
南韓量販店強推台灣路邊小吃美食
炸蝙蝠蜥蜴沙嗲 來一盤印尼極端美食
終止暴力 崇她會：情感教育不容緩
各方施壓 大陸暫停實施銀行資安新規
國際人權法研討會 學術實務對話
平易近人價格 享用統燒烤美食
台灣貨櫃車首登陸 海運快遞開路
MP星戰朝聖 複製人大軍跳射手舞
林佳龍中醫大畢典演講 勉勇敢追夢
貝嫂41歲生日 夫妻高調放閃照
台入亞投行 陸副財長：以經濟體加入
盪鞦韆達人 不怕高加臂力腰力
視障者逛科教館 導盲犬吸睛
佯第4台優惠騙錢 累犯男起訴
菲國投資夯 代表處座談會爆滿
蓋蛋容易拆蛋難 耗費官司攏總來
20日鋒面到 全台有機會下大雨
重判高瑜 專家：中共是依黨治法
滴滴打人APP 2千5保證打到住院
萬特力高球賽 魏筠潔次輪75名
響應日省10公升水 北市送千份獎
LINE：日本伺服器未遭駭
美菲演習 在菲美軍不得上酒吧
屏東第1鮪 漁會20日驗魚確認
是否參選總統 王金平：5/16前決定
浮洲合宜宅遭質疑 新北盼中央回應
周小川：人民幣納入SDR評估正進行
澎湖岸巡與民眾齊心淨護美麗海濱
大馬記者律師聯合籲撤煽動法
城市經濟新願景論壇 產官學齊聚
蕭美琴盼成花蓮縣選出首名女立委
蝙蝠俠對超人：正義曙光 預告搶先看
逆轉人生 印度酸襲毀容全盲女步紅毯
台灣最美風景 十多人挪車救人
惡作劇蛋襲外勞 8男女被逮
男童賣場打翻湯麵 二度燒燙傷
氣象局：19日大多為多雲到晴天氣
習近平籲沙國 政治化解葉門危機
新北兒童月 朱立倫變孩子王
經濟體入亞投行 財部：要求尊嚴平等
學者：台灣不入亞投行 貧富差距更嚴重
提遠雄大巨蛋 柯文哲：這就是貪心
彰化限炮令 迎大甲媽晚間10時禁鞭炮
北市午後大雨 貓纜遇落雷停駛
空難倖存 劉兆輝搭復航返金
問題碳酸鈣鎂下架 胃藥快要缺貨
新北警首辦原民籍同仁親子聯誼
植樹種善念 助精障朋友回歸社會
重返泳壇 飛魚費爾普斯400自由式失利
民進黨：10年開發綠能500億度
原鄉趕小鳥 馬總統卡拉卡拉吶喊
對流旺盛 新北宜蘭花東防大雨
百公里越野挑戰賽 劉治昀2連霸
緬懷成露茜 陳菊看綿延的生命紀錄片
女友合夥開撲克賭場 找正妹當發牌員
崇右春萌嘉年華 熱力四射
美中角力改變國際 學者：外交需新思維
情緒專家：孩童愛閱讀前不要愛3C
吳家誠臉書致歉 仍強調被打傷
大巨蛋爭議 營建署籲理性解決
大甲媽進彰化 魏明谷接駕
金門石蚵小麥季 驚見戴立忍
歐巴馬推TPP 希拉蕊密切關注
自行車環花東 美前特種部隊來挑戰
展望會受助貧童畫夢想 來台開畫展
學者：如何進亞投行 要睿智應對
香港金像獎將揭曉 彭于晏爭最佳男主角
高震損校舍補強 105年底完成
28%英國人不知打贏滑鐵盧戰役
京東全球購 讓海外商家賣商品給陸民
呂秀蓮警示：習近平2016解決台灣問題
對流超旺 花蓮大雨變豪雨
台中銀在逃搶嫌 警方獲報搜查未果
南投擬再建天空步道 副總統聽取簡報
南非排外暴行 警方已掌控情況
亞投行 陸委會：審酌章程 平等參與
一夜好眠嗎 全球睡眠品質調查台灣第7
蒲亭：重大利益一致 俄美須合作
大陸民營銀行業務量低 經營面臨挑戰
魔力紅飆唱 1.5萬票12分鐘搶光
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親庫德族土耳其政黨總部遭槍擊
排外暴行 南非周邊國家反應激烈
出席慈善晚宴 柯文哲蔡依珊未同台
因應偷渡歐洲危機 教宗籲國際參與
4千老人健走 周美青陪走5公里
廖文揚好投 獅隊險勝桃猿
香港22日公布政改方案 降特首參選門檻
IS首度在阿富汗攻擊 自殺炸彈33死百傷
打擊大戰勝出 中信10比8擊敗義大
電子零件輸伊朗 在台日商遭美追訴
曼谷建城233年 花車遊行嘉年華會
陸副財長提台灣「經濟體」 學者稱罕見
今彩539頭獎槓龜
李述德：馬市府與遠雄斷無合謀圖利
警方查獲台中銀搶嫌駕駛逃亡的轎車
奈及利亞有怪病 發病24小時內必死
大陸70城房市回暖 3月成交量增7成
柯文哲指清廉破功 府：拿出證據
朱俐靜忍腳痛 搖滾嗨唱小蘋果
感動的畫面 10多路人合力抬車救人
科學家首見 亞馬遜部落擁天然抗藥基因
蘇伊士運河兩船碰撞 延誤交通數小時
處理排外暴亂 南非總統取消訪印尼
體驗農村生活 種石虎米護生態
台北盆地高溫上看35度 今年最熱
大巨蛋方案 柯文哲：遠雄可討價還價
春電展 創意產品花樣多
漂泊42年 雲門落腳淡水新家
20日先領表 洪秀柱籲支持者到場連署
台鐵周日斷軌 初研冷熱變化加瑕疵焊接
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城市科大開婚顧課 育幸福推手
西瓜加上巧克力 美國冰老外說讚
東森 森森購物台賣假名錶 逾萬人受害
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加薪二法 24日三讀機會高
世界在變，只有國民黨不變
盧貝松：中國電影讓觀眾迷路
朱立倫：將推對國家最有利人選
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台西蚊港查獲搶嫌駕車 警方採證
法查扣2.25噸古柯鹼 歷來最大宗
趕走IS 伊拉克部隊奪回最大煉油廠
屏東琉球發生規模4.6地震
林書豪 艱難的一年
IMF：全球面臨匯率變動地緣緊張風險
突破縣籍限制 宜蘭美展全國徵件
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大巨蛋 柯文哲：遠雄可提替代方案
台南安平鐵人三項 5月中競技
搭乘北捷文湖線 來趟春季小旅行
亂世佳人戲服 425萬成交
郭俊麟戰歐力士 須防對手砲火
有呷有保庇 金門風伯燒正夯
103年地方特考 到考錄取近7年最低
國民黨總統初選20日領表 朱王吳受矚
中儲糧遭檢舉 發霉陳糧充新糧
政院勞基法版本 加班上限54小時
胃藥年吃22億顆 3天沒好應就醫
自強阿嬤真偉大 代母職養8孫
擴國際影響力 大陸一帶一路等預算速增
有機與自然市集 南非人喜愛
破天際線迷思 台大生盼人文大樓動工
柯文哲被問離婚 反問妳結婚沒
挑選優質幼兒園 教團祭6重點
台鐵嘉義段鋼軌斷裂 1790人受影響
柯指清廉破功 府：未圖利遠雄
台中銀搶案 採證追蛛絲馬跡
租乘水上摩托車故障 陸客泡海水5小時
陸男躲債假死 火化前穿幫
威凱第2胎 賭盤看好生小公主
王建民7局挨12安 本季首敗
新北市客家桐花祭3場活動登場
恐嚇鰻魚苗民牟利 警破暴力集團
雲門浴火重生 淡水新家今開幕
大陸證監會 否認打壓股市
台鐵鋼軌斷裂 疑焊接瑕疵
旱溪媽祖遶境起駕 林佳龍恭迎上轎
中油：汽柴油調漲0.8元
蔡英文訪新竹 認識新竹州廳古蹟
監院百年建築 首度躍上郵票
亞非會議登場 習安可能會談
雲門新家開幕 雙朱壯聲勢
下錯地方 中南部水庫無雨問蒼天
湖南夜總會遭縱火 2死5傷
病婦遭放殯儀館等死 高市社會局伸援
快去加油 明起汽柴油價漲8角
波士頓炸彈客 恐難逃死刑
春電展 廠商促銷買氣衝高
雲門新家開幕 市府開闢專車接送
府：柯文哲亂放話 公信招牌破功
華府電影節 台片共犯引人迷
投信：台股震盪加劇 個股表現
蔡英文訪桃園 允支持均衡發展
迎大甲媽 新港福氣媽祖花燈點燈
北市大度路車禍 駕駛撞涵洞口命危
違反中央八項規定 3月查處兩千件
遭丟殯儀館 高雄長庚：李婦並非病危
雲嘉南身障就博會 釋逾千職缺
全球唱片行日現人潮 黑膠唱片重生
美日TPP部長級會談 最快今晚登場
大甲媽遶境 魏明谷肯定警維持秩序
奇怪耶 地檢署竟將路滑翻譯Lu Hua
波士頓馬拉松 維安滴水不漏
大巨蛋 遠雄：高度歡迎專業討論
雲門劇場開館 首展朱銘白彩雕塑
陸德州撲克錦標賽涉賭 汪峰否認參賭
調查：上班族認 45歲以上轉職較困難
讓員工安心 政院擬設幼兒園
網拍日韓乳膏人參粉 兩女緩訴
康卡斯特購併時代華納有線 司法部盯上
首季工業生產 拚增5%
倫敦地鐵 禁喝酒不禁飲食
貪汙案服刑 前法官蔡光治聲請再審遭駁
保護女性 德里捷運設專用車廂
路線錯綜複雜 搭東京地鐵有竅門
布魯塞爾地鐵 設計令人納悶
布拉格地鐵族 不滑手機愛讀冊
台灣文創新與變 吸引香港品牌
帶榴槤上地鐵 罰錢城市不罰錢
服務紐約客 地鐵不打烊
沖繩縣長翁長訪台 簽港務合作備忘錄
海洋復育 澎湖放流魚苗
回收還不夠 全球電子垃圾量創新高
顧胃 醫師：減少刺激性飲食
房仲：國人愛夜市 周邊宅價多增
台鐵鋼軌斷裂 初步排除人為
對流雲系接近 台中以北有短暫雨
號誌掉落砸傷人 疑廟會爆竹惹禍
至聖先師奉祀官 世襲制曾引討論
細嚼慢嚥顧胃 食療多吃木瓜高麗菜
后里遨遊自行車 行動支持減碳
台南閱讀列車下鄉 校園飄書香
鄭文燦：育兒津貼申請達2萬件
郭俊麟最短局數先發 連2場早退
投資菲國 機會與挑戰並存
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竹縣驚傳虐童 縣市府社工介入調查
嘉義友善藥局啟動 守護健康
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熱脹冷縮 桃機一航廈玻璃破裂
育7子6身障 鄧家蓁獲自強媽表揚
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世界最長家譜 收錄超過2百萬孔子後裔
貓空纜車周邊落雷 暫停服務
鄭文燦：移送弊案 大選關聯不大
提線索助破案 台中銀檢舉獎金50萬元
民調過門檻 蔣萬安：民眾盼有新血
綠能開發500億度 經部：須詳實規畫
移民船沉利比亞海岸外 媒體：恐700死
保時捷名貴跑車 大溪火燒車
傳痴等女友20年 街友：別人亂講的
整修吊橋摔落河床 南投2工人待救
鐵人三項錦標賽 張團畯張嘉家稱王封后
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台塑21日漲油價 比中油慢一天搶客
馬航5月底停飛法蘭克福航線
棄病母等死 高市府協調大房媳照料
中山高車禍 2歲男童無生命跡象
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孔子備受韓國尊崇 後代表現傑出
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日本百萬和服 國寶名鞘首次登台展出
桃機玻璃自爆 月內至少3起
助健康 台大實驗林推森林療法及觀光
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2015俄羅斯小姐 妮基丘克奪后冠
桃園打造雲南滇緬文化 行銷米干
雲門朱銘40年情誼 借展白彩作品
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外媒爆紐西蘭助美 監控大陸領事館
只到20日 體驗抹茶禮法趁現在
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澳門貓熊月底到 仍叫開開心心
胃痛中醫調理 按壓穴位緩解
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被批修復鳥居 中市府：多元文化並存
大馬發明展 台奪7金6銀3特別獎
澳紐聯軍紀念日活動 英採取安全措施
春電展 微星華碩電競筆電熱賣
病婦遭丟殯儀館 警追究遺棄刑責
河內華語辯論賽 三牛組合隊奪冠
尋錯仇誤傷3人 9青少年送辦
4家藥廠不合格藥品 中市府監督回收
菲美軍事演習20日登場 規模倍增
大陸央行降準力度 超越市場預期
陸股大漲黃金走低 中國大媽回來了
台塑搶客出新招 油價比中油緩漲1天
韓：入TPP談判進入收尾階段
陸央行降準 股票市場早有預期
整修吊橋摔落河床 南投父子工人雙亡
金門濃霧 能見度不足200公尺
精神病禁止入境 大陸海關首度執行
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端節連假機位 離島20日起受理訂位
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地中海船難 救援人員在大片浮屍找活人
跨海追愛受阻 大馬婦人夢碎離台
發展無人機 中科院：與海巡合作良好
香港金像獎 許鞍華再奪最佳導演獎
地中海新船難 歐盟舉行緊急會議
香港金像獎 黃金時代最大贏家
不開槍濫殺 美警克制態度獲讚揚
多元文化週 台生玩日本童玩
與史國合作 移民署防制人口販運
國道三車禍 3人死 雙向回堵
地牛大翻身 震央花蓮 規模6.3
芬蘭變天 中間黨大獲全勝躍居第一大黨
暫不發佈海嘯警報 外媒關注台灣強震
綠委提徵兵制 國防部：無法回頭
遭批買呆料 中科院：過去的結餘
繁衍後代看心情 企鵝也要蜜月套房
世界地球日前夕 歐巴馬強調氣候變遷威脅
綠色藝術市集 輕鬆愛地球
使命必達 職達外語偏鄉送愛助學習
古寧頭千人剖蚵 新移民也來較高下
高市放映《綿延的生命》 陳菊：讓新移民為自己發聲
幸福彰化多元文化 白粉代水祈幸福
朱立倫會是朱元璋？或豬八戒？
排磚排款 是朱立倫跳板？
不再管蛙鳴鳥叫 警政署簡化20項業務
領表選總統 洪秀柱：初選到底
海上對遇準則 台美有建立
警政署公佈減化警察協辦業務20項
王金平毛治國見面 談優先法案及修憲
大梨山霜害農損 22日勘查
東部外海地震 蘇花無災情
強震 101阻尼器擺動15公分
高鐵董座：全民認股價10元 市價更高
國王企鵝換羽 輪流閉關不見客
大甲媽到嘉義 信眾熱情迎接
研究：黑猩猩也懂交通規則「停看聽」
校慶運動會 警方將不協助維安
高院裁定繼續羈押葉世文
亞投行非創始成員 夏立言談溝通過程
母親節新選擇 華航推限量班機、行程
FBI史上最大鑑證醜聞 恐造成上百起冤獄
422地球日 賣場代捐專區贈物資助貧童
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「為兒童築夢」世界兒童畫展 中正紀念堂展出傳愛
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集保攜手金管會周邊機構 關懷新北偏鄉學童
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芬蘭變天在即 總理承認大選落敗
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海上移民悲歌不斷 歐盟擬召開緊急峰會
IS主謀 傳是海珊前情報官
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國民黨總統初選領表 洪秀柱將搶頭香
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南高屏區域會議 首次屏東舉行
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八里掩埋場 成功復育萬株百合
屏縣偏鄉遊學亮點國小 獲教育部補助
高纖少肉多喝水 小兒便秘有解
媒體勞檢 北市上網公布
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經長：還未決定解除三階限水
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屏東第1鮪 近300公斤
國防部首證實 P-3C將偵巡南沙
夏張會 夏立言：推算在國共論壇後
莎士比亞節 暗戀桃花源風光
新台幣早盤升貶 分角
張盛和：財政健全方案有初步成效
傳海珊前軍官策劃IS崛起 去年命喪戰火
財團法人用人費偏高 經長：沒有肥貓
台鐵人到高鐵 編寫維修葵花寶典
沖繩報6.8強震 發布海嘯警報
規模6.3淺層地震 震度最大4級
北市震度3級 捷運降速無災情
曹錦輝連飆3K 快意拿下救援點
規模6.3淺層地震 各地暫無災情
地牛翻身 春電展世貿一館未受影響
從無人知到取得初選 蔣萬安：勤跑基層
有感地震 立院財委會一度暫停質詢
羅淑蕾：民調瑕疵 盼公正處理
地牛翻身 台積聯電營運未受影響
勞檢結果公布 4媒體嚴重違規
港股不跌反升戲劇變化 坊間議論紛紛
湖人MVP 時代華納票選林書豪
地震撼北台 氣象局：板塊碰撞
陸降準 上海股市開盤漲破4300點
日月光全台各廠 未受地震沒影響
有地震 立法院經委會騷動
東部外海地牛翻身 雙鐵正常
是否領表參選 王金平：我現在不知道
張盛和：別用無感抹煞政府作為
地牛翻身 台股意外淡定
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6.3地震 北市巡查震災列管建築
通緝犯被逮 毒友趁火打劫人贓俱獲
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地牛翻身 桃機航班起降正常
減資效應衝擊 中環股價跌停
虎尾搶案後 銀行全面換鎖密碼
地牛翻身 桃園民眾感受明顯搖晃
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陸巴議潛艦交易 恐引南亞軍備競賽
地震考驗 台股交易系統一切正常
華語教學認證考試 簡章販售
台東大武飆高溫 逾35度
台北震度3級 停車塔汽車交疊
立院備詢遇地震 國發會官員冷靜
變電箱火警蔓延民宅 1命危1嗆傷
組閣拚經濟 芬蘭新總理2大挑戰
今年最大地震 台灣暫不發海嘯警報
人民日報批周永康案呈現家族式腐敗
6.3地震 嚇壞高樓層上班族
防再發生慘劇 聯合國籲各國接納移民
樹林疑地震爆自來水管 淹水及膝
利空測試 台股9500點有撐
地震過後 水庫設施初步檢查無異狀
中捷工安案 議員至監察院陳情
消保處查21會館 竟有過期2年果醋
地牛翻身 毛揆指示部會關注
惠妮獨生女跟生命搏鬥 傳甦醒
強震襲台日 日氣象廳解除海嘯警報
日月光基金會捐贈南投小學LED燈
6.3淺層地震 約1.4顆原子彈
洽談TPP 經長：還沒開始談
IS新影片殺30基督徒 美嚴譴殘暴
李敏鎬廈門拍廣告 粉絲擠爆現場
芬蘭新總理席比拉 縱橫商場轉戰政壇
韓團神話下月台灣開唱
台灣強震 美下修規模至6.4
領表拚總統初選 洪秀柱：願粉身碎骨
北市捷運無災情 恢復正常速度
廣東鬧市 挖出43枚恐龍蛋
韓歌手光熙當選「無限挑戰」成員
擁有象牙須申報 泰境內有150公噸
越南護狗運動 遏制狗肉交易
告別濃郁鍋物 初夏吃清涼海鮮對味
有感地震後 兩大面板廠無恙
澎湖國際海上花火節 晚間開幕
地震搖晃 4校磁磚天花板掉落
中捷意外議員批趕工釀禍 監院陳情
與那國島近海6.8強震 或有餘震
新台幣中午升 1.39角
盆地效應 台北搖得久晃得大
陸公布四大自貿區負面清單 50項
基本面無敵 大立光再創台股新高價
陸降存款準備率 投信：A股跌不得
台鐵：地震影響到八千名旅客
澎湖首屆石斑魚季 嚐鮮好時機
連勝文被指炒股 北檢查無不法
四技二專甄選 招生名額逾5萬
地震 宜蘭校園磁磚脫落
體檢結果難看 官營會館問題一大堆
亞非會議 印尼促支持巴勒斯坦獨立
美歌手賈斯汀放閃 分享妻兒照
日眾議院議長擬請辭 健康亮紅燈
曾銘宗：整併存保與保險安定基金
法人獎金偏高 經部：多給績效空間
節能減廢10% 聯電提5年計畫
地震狗狂吠 新北市府33高樓超搖晃
撞總統府案 張德正：沒有殺人意圖
全台有感 規模6.3地震釀1死
中市1男子落水 送醫搶救
地震疑引爆變電箱 1死1傷
北市震度3級 停車塔內車疊撞
新北災情 變電箱爆自來水管破
葉世文遭判19年 高院下午開羈押庭
潛水抓螃蟹 男子淪波臣
山西煤礦滲水 24人被困
日星向井理當爸 國仲涼子懷寶寶了
朴槿惠秘魯會K-POP粉絲 促交流
高鐵董座：新3站不影響北高時間
台股收盤跌 18.08點
文化部：文創園區不能只想賺錢
自許房角石 洪秀柱投入總統初選
陸降存準率 曾銘宗：台股沒影響
新莊民宅火警 台電：待消防單位釐清
平盤下整理 台股跌 18點
地震紅酒摔一地 大潤發：損失萬元內
中捷意外 議員要求彈劾林佳龍
泰勒絲音樂成就獎 癌母哽咽頒獎
勞動部長座車 地震後竟不翼而飛
口臭不可輕忽 醫：反應身體疾病
台股小跌 量縮整理 季線有撐
立委民調 國民黨：所有選區標準相同
總統：積極加入TPP 沒選擇餘地
旅日韓投吳昇桓與少女時代Yuri相戀
5月台指期跌21點
深圳地鐵人踩人 9人受傷
5月電子期金融期齊跌
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點破聯航漏洞 安全專家搭機遭拒
股王大立光2980 創新天價
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瓜國世界中學足球賽 台灣隊獲佳績
為黑暗部落點燈 募得太陽能器材扛上山
佯買項鍊男得手逃 警逮到案
調查報導曝光 墨國警方屠殺平民
三大法人賣超台股 8.97億元
世銀：薩爾瓦多經濟成長仍低
索馬利亞驚爆 聯合國巴士炸毀
福建自貿區 將擴大對台服貿開放
網路爆紅酷音樂團 首次來台演出
菲美肩並肩演習登場 規模歷年最大
中美洲暨加勒比海國家組保險同盟
石化總公司南遷 中油：困難
北市松山區國宅店鋪標租 22日起投標
震爆水管 民代批水公司應變慢
樹林震爆水管 怪手搶修陷水坑
華航母親節限定專機 21日開賣
中鋼首季每股稅前盈餘0.38元
感謝台灣愛心資助 柬埔寨女童來台獻藝
遠航招募空服員 引進新客機
亞非會議 習近平可望提亞非共同體
南高屏爭取台南小港機場增國際航線
星享道新菜登場 品嚐經典嶺南料理
中捷案民代陳情監院調查 市府：尊重
南高屏拚觀光 大陸東北行
廣東天津福建自貿區 可望21日掛牌
電子科技業缺很大 40K招新血
反黑箱微調課綱 民團籲撤回
地震災害防治 中研院提6大策略
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輕度腦中風 日眾議院議長請辭
周休二日？陸民嘆：能休一天就偷笑
遭竊勞動部長座車 已歷3任首長
美國前財長：美在亞投行犯了錯誤
菲美軍演 菲軍方公布陸填海新照片
賞桐摘梅採筍嚐風味餐 基隆推套裝行程
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偷渡移民不乏婦孺 希臘也頭大
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日插畫家小野美紀 弘光科大授課
百姓選百姓 黃柏壽生日領表選總統
3月外銷訂單 年增1.3%
詐賭恐嚇農民 犯罪集團遭逮送辦
屏東第1鮪 24日拍賣
不滿醫院未急救致死 印民眾縱火燒車
證交所等6單位作公益 助弱勢童就學
勞動部長座車遭竊 駕駛離車竟未拔鑰匙
公務車失竊淡定 陳雄文：較關心地震
病婦送殯儀館案 高市警持續偵辦
菲權威經貿雜誌 刊登林松煥專訪
筆戰李永萍 林洲民：我就是文創
被棄停屍間 病婦轉進加護病房
國小樹葉堆失火 斗南警逮縱火男
泰國老虎廟涉違法 政府將接管大貓
手語教授成立臉書 造福聽障者
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花蓮育種成功 平地金針花海繽紛
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二技技優入學招生 23日受理報名
偵破銀樓搶案 男子搶奪移送
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被控炒股 連勝文：遲來正義不是正義
板橋疑行車糾紛竟開槍 1男不治
習近平訪巴基斯坦 陸：推動經濟走廊
以中華台北入亞投行 陸學者：待協商
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歐盟外交首長：處理移民危機是道德責任
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大陸國安法草案 納入堅持中共領導
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涉侵占抓蜥獎金 約僱人員判3年
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習近平抵巴國 分析：瓜達爾港成焦點
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國道6號車禍 7傷1人傷勢重
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晚間連3震 氣象局：餘震加觸發地震
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板橋槍擊案 凶嫌殺人後投案
病婦遭丟殯儀館案 高市警積極查辦
化解移民危機 英外相：需打擊人口販運
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氣象局：沒餘震恐重演日本三一一地震
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地牛翻身 台灣1天5震4有感
上海車展禁清涼女模 廠商祭新招
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被控南非排外元兇 祖魯王否認
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黃景泰2千萬交保 家屬已籌8成
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立院三讀廢禁閉 悔過上限15天
立院三讀 違紀軍官可降階降級
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受惠陸減稅 南僑首季EPS創新高
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鋒面降雨 石門水庫增1天供量
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天津自貿區 重點推京津冀協同發展
視察防汛 朱立倫：整備已就定位
趙籐雄:禮貌拜訪馬總統 公開可查證
立委下波提名 藍徵召蔣乃辛5人
羽球亞錦賽 台將搶進16強
中彰投跨域合作 共啟食物銀行倉儲空間
慣竊偷3C逃逸 替代役男眼尖揪出
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趙藤雄轟:配合柯文哲一人延誤整個建設
旱象未解 張花冠視察水庫供水
庹宗華挨告家暴 妻撤告獲不起訴
勒索前東家 前85度C員工判刑
Ella演檳榔西施 海盜裝吸睛
PM2.5分級 環署：英制較適台灣
荷蘭海牙英使館火警 警逮1男
慈濟撤內湖開發案 北市：不再討論
阿帕契案 監委不排除約詢高廣圻
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口湖成龍火化場 雲縣府退回申請
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雙溪新亮點 小心山羌出沒
拆大巨蛋或商場 遠雄：都不可能
Uber駕駛衝撞單車騎士 被控攻擊罪
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割台東市盲腸 南京大排將填土
說愛我卻打我 祕魯新書血淚斑斑
推廣實物銀行 中彰投與物流業者簽約
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大陸經濟放緩 預測：全球鋼鐵需求持平
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台南新市政中心敲定 市府否認
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成龍送餐車為金喜善打氣
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執政15年 蒲亭卻說不喜歡當總統
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老猴王敗陣瀕死 動保人員救命
中市教育局：自由車競技場賽逐步修復
為兒童築醫生夢 台灣彩繪桑塔娜天空
傳遠雄後龍醫院停建 地方人錯愕
英國藍出包 桃園7門市下架16公斤茶葉
復星買下太陽劇團 杭州常駐演出
美新聞網站POLITICO 進軍歐洲
大陸簡政放權 張高麗領軍協調推動改革
英國藍紅茶又爆農藥殘留 民怨早下肚
茶葉又出包 英國藍:我們也是受害者
福建自貿區平潭片區 採信台灣產品認證
核三廠1號機大修結束 21日併聯發電
明後天勘災春茶霜害 確認是否救助
台北市推動保政策 分上中下游進行
陰錯陽差 機車掛80呎高纜線騎士驚魂
捷運取消月票傷荷包 高捷允檢討
科技部長：台半導體前有虎後有狼
廚神情節上演 北市公布料理賽事名單
泰國有人熱死 曼谷高溫39.2度
習近平會巴國總統 共建中巴經濟走廊
遭勒令停業 消保官請英國藍另闢窗口
台上市櫃公司大陸獲利首逾2千億
國防部民調 6成民眾滿意募兵
大陸：盼日本拿出誠意正視歷史
迎接初夏 冰品大戰鎖定午茶族群
YouTube最夯廣告 元大人壽奪冠
擴大地震保險 牆壁龜裂有保
竹市5家英國藍均店休 市府明再稽查
阿妹加盟小時代4 演唱靈魂盡頭
白冷會澄清：與白冷會紀念靜修院無關
吸口好空氣 高雄市訂環管自治條例
廢除禁閉 悔過室增醫療警監設備
需求旺 可成再砸28億擴產
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課綱微調惹議 北市：多元角度看歷史
SOGO忠孝館改裝 搶攻母親節商機
台鹽進口食鹽申報不實 南市開罰
陸出版民國史 陸委會：中華民國屹立
英女王89歲大壽 溫莎古堡低調慶生
石化總公司南遷 管碧玲批經濟部釋憲說
美艦訪陸基地 海軍官兵運動較勁
吃冰兼公益路跑 吳念真揪團6萬按讚
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新台幣盤中震盪 收貶
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曾偵蒐中共潛艦 S-2T反潛機除役
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南非軍隊上街 鎮壓反移民暴力
兩岸合作 蕭萬長盼消除區域整合障礙
3月失業率3.72% 15年同期最低
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向父母表謝意 民團邀奉食洗腳
台股成交量低 證交稅去年短徵13%
韓報告：名人自殺 易引起仿效
小S摔車臉受傷 大S代班主持
進出口消長 日外貿將近3年來首見盈餘
國防暑期戰鬥營 電腦抽籤2870人
南市議會召開 賴清德仍缺席
曾銘宗：兩岸資本市場合作 一步步來
張盛和：不要在意台股指數高低
馬總統：檢討獎項 鼓勵服務業
台北電腦展 產業智慧化成焦點
追英國藍 中市封存大統茶莊茶葉
崔始源家有直升機 韓演藝圈高富帥
蕭萬長：克服兩岸紅利不均
年終獎金平均1.69月 近10年最高
英國藍 高雄門市全歇業
梁振英籲泛民接受政改方案
苗栗BOT喊停 柯P：不會生牽拖厝邊
華人億萬富豪過半來自大陸 房地產業多
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網通業辦物聯網創意賽 獎金35萬
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法律爭議解決前 北市採用原版課綱
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與趙薇親五六十遍 黃曉明：圓了夢想
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英國藍案 消基會：民眾可求償
準備接管大巨蛋 柯文哲：有備無患
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立委批4.5萬件稅務通知 語焉不詳
英國藍不願賠償 加盟主組自救會
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英國藍出包 消保官要求速提解決辦法
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苗縣議員陳漢清 一審判當選無效
英國藍案 北市續追洲界公司
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變電箱爆炸 台電：從原因檢討
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新北查住家有無都更案 一指搞定
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中華男足遭指踢假球 總教練：絕無此事
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港府公布政改方案 泛民反對
英國藍案 續追大統茶莊3上游
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大巨蛋爭議 內政部籲雙方協調
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環島訪稻農 爆米香饗學童
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興隆中藥行：去年5月未再賣問題菊花
新海橋車禍頻傳 交通局：9成人為
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停火不到一天 沙烏地重啟對葉門空襲
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大法官提名 府：無個人因素考量
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葉門叛軍要求聯軍終結空襲 尋求談判
李克強再釋定心丸 要台商免驚
為兩岸搭橋 陸配促協會成立
關心教育愛作公益 越配成植物活百科
朱習會 夏立言：樂觀其成
高雄三階限水 經濟部：24日檢討
苗縣困窘 財政部：中央無法代償
李亞飛訪台 與夏立言會面
從募兵改回徵兵的迷思
何時解旱 鄭明典：5月20日梅雨來
高雄工業限水 經濟部：無損產值
英國藍效應 杯外包裝擬加註原料產地
傳下週領表選總統 王金平：還不知道
長照財源 民團籲加徵遺贈稅
當心嬰兒對牛奶奶蛋白過敏 恐致吐血
台鹽申報不實 經濟部長：行政疏忽
課綱爭議 教育部重申須用新版本
夏立言：九二共識一中各表是政策基石
別擔心買到基改食品 六月起基改品需標示
中華郵政加班費標準 勞動部擬查核
感謝余文
司法院：債清法草案設公法人專章
大人的金錢遊戲，孩子何辜？
網路霸凌嚴重 歐盟發起安全日
吳念真：網路如菜場 不用太在乎
台灣30年來增溫幅度 全球3倍！
第23屆台灣精品金銀質獎揭曉
君品酒店於4/22~4/27邀請世界首位素食米其林教父Pietro Leemann獻藝 限量推出【Green Planet手護地球】米其林饗宴
世界閱讀日 為弱勢學童培養閱讀的習慣
貿協與馬來西亞商會簽署合作備忘錄 促台馬經貿交流
與金車噶瑪蘭合作 華航推「台灣之光」威士忌上高空
＜財經主筆室＞ 台滬通變數多 股民要冷靜
舊金山租金行情年內攀升15% 吃不消
國立臺灣交響樂團七十年 全新啟動委託創作
遭遇網路霸凌 請珍惜生命 千萬別自殺
連鎖茶飲再出包！50嵐問題四季春茶逾7噸恐下肚
OIE：尼日證實出現H5N1病例
時人：2015世界最美麗女人 珊卓布拉克
企業獲利數字令人失望 歐股漲跌互見
高愷怡獲德奧登堡大學作曲獎第二名
聯軍在葉門南部 至少12次空襲叛軍
涉美股閃崩交易員 獲准交保
傳發現可疑包裹 白宮附近街道封閉
陰謀攻擊教堂 法逮捕阿爾及利亞男子
中古屋銷售大幅成長 美股全面上揚
憂葉門戰亂 布倫特原油漲
英王室寶寶將報到 鐵粉醫院紮營等待
美教會聚餐疑食物中毒 1死23人住院
進典控制閥耕耘40載 拓利基市場
長榮海運招募200位國際海事人才
躲在螢幕後 不知網路霸凌傷害大
男童摔崖受傷 家長與美州政府互告
朱習將會 美台學者關心談論議題
需求不振 太陽能價跌
4.7中度地震 襲紐西蘭首都
傳前惠普CEO將角逐共和黨總統參選提名
台伺服器出貨微幅年增
中壢透天厝火警 2死1傷
美股揚 台股聚焦股王股后
調查：加拿大人最喜歡用表情符號
別埋沒才藝 高市辦街頭藝人評鑑
大陸第1季最低工資漲幅 僅11.3%
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廢棄纜線 北市今年已清整45公里
中壢透天厝火警 叔姪喪火窟
加州風手拍漢堡 限量開賣
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韓系車廠發表輕量超跑概念車
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春天海岸鋪藻毯 老梅石槽麟山鼻爭綠
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巴西石油公布財報 貪汙虧損數億元
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監察院獨家紙模型 展建築之美
南韓智利峰會 擴大合作領域
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金融領軍 台股早盤大漲逾百點
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231艘帆船 挑戰橫渡小琉球
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賴清德勘治水 地方盼速完工
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大陸醫院海外誇口除癌 被泰國政府打臉
勞工週休2日 340萬人受惠
漢和：大陸首艘自建航艦 料再8年服役
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擁核反核 再為公投爭論不休
50嵐茶葉疑農藥超標 台南派員稽查
楊又穎遺願 兄哽咽推動反網路霸凌
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北市查135處停車場 缺失皆改善
大巨蛋爭議 北市：中央莫壁上觀
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巨蛋安全扯101 林欽榮：天龍地虎
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陸妻18年不來台 夫訴離判准
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台南回收冰箱藏屍體 警方赴現場調查
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沙親王贈空襲葉門飛行員豪華轎車挨轟
中捷工安 北捷：委託土木技師工會檢查
回收冰箱藏白骨 台南警赴現場調查
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監委工作量大 張博雅叫屈
公寓水塔有浮屍 卡住拉不出
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花蓮豎看板 拱宋楚瑜選總統
泰國最美麗村長辭職 網友熱議
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毛揆：縮短工時 推週休二日
嘉市世界閱讀日 彩繪石猴揭幕
中市：已請台南調查釐清五十嵐產品
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開高走高 台股大漲 184點
網路霸凌案增 日加強網站巡邏
嘉市閱讀小達人 5年借1200本書
紙風車劇團 24日起澎湖巡演
5月台指期漲224點
台股飆漲184點 朝萬點邁進
防網路霸凌 星祭出防止騷擾法
遏止死亡之旅 義考慮摧毀偷渡船隻
教育部：歷史課綱未刪二二八
優惠勞工活動 6縣市聯合辦
5月電子金融齊揚
國台交70年 啟動全新委託創作
陸水十條 水資源產業看好
曼谷4成狗貓可能有狂犬病 旅遊商務注意
50嵐茶葉疑農藥超標 北市擬稽查
台中50嵐茶品農藥殘留 釐清製造日
酒後摔狗噴水 男遭送辦
顧能調降半導體成長預估
父推腦痲兒摔死 調查家庭功能正常
民進黨：爭議教科書不應列入考試
德民調：基本禮儀 守時至上
楊又穎悲劇 江蕙：台灣言論太自由
推廣數位閱讀 彰縣設示範學校
洪仲丘舅：有參選到底的準備
南投普查救護車 保民眾就醫權益
獵巫滋味我懂 李蒨蓉臉書悼楊又穎
電子票證業者 擬可兼營第三方支付
群眾募資 4月底上路
傳統爆米香到校園 學童睜大眼
廢冰箱驚見白骨 檢警追查身分
霸凌層出不窮 美英陸續立法規範
遠雄遭控損松菸古蹟 北檢分案
三大法人買超台股 274.81億元
手痛3年 復健醫師解決國手困擾
台滬通？元大金領軍 金融證券爆衝
商店街購物中心上線 女性商品為重心
響應漂書日 基隆捐好書拿紀念品
羽球亞錦賽混雙 台將止步16強
50嵐台南發跡 全台有5區加盟總部
中市查茶品農藥殘留 4家疑超標
吹哨者法案 試委憂助黑函文化
伊朗疑運武器至葉門 美防長關切
50嵐四季春疑農藥超標 新北查貨源
50嵐分區經營 網站及負責人都有區分
Facebook發布財報 推出語音通話App
台南稽查50嵐 要求暫停販售四季春茶
4廠商進駐加工區 投資逾14億
王金平黨籍案 國民黨敗訴定讞
疑農藥超標 50嵐PO合格證明自清
監院百年展 國民黨產展受矚目
立院初審企業併購法 簡化併購程序
亞錦賽進8強 戴資穎對決球后
楊又穎遭網路霸凌 連勝文：感受強烈
三二行館獨立湯屋未拆 業者：買來就有
反黑箱課綱聯盟 籲綠選舊版教科書
國民黨未補律師委任書 黨籍案遭駁
蔡英文：民進黨執政會把募兵制做好
繁星推甄上北科大 上騰建教班學生讚
大法官提名咨文 府送立法院
3月工業生產 年增6.49%
新台幣收貶1.8分
竹縣長化身莎士比亞 鼓勵學生閱讀
3月工業生產 連14紅
搭興航回家看媽媽 離島人享臨櫃優惠
吳思華回故鄉 說故事跳三太子
大陸印尼1875億高鐵合作 日是對手
黨籍案勝訴 王金平：謝謝關心
機場捷運首曝光 沿途風情搶先看
2016 宋楚瑜：時機成熟 自會揭竿起義
蔡英文：大選執政 少不了蘇貞昌
號稱戰勝腦癌 辣媽部落客承認攏是假
LINE聲音貼圖上架 保羅麥卡尼獻聲
兒盟：1成2學童受害網路霸凌
大馬網路霸凌多 證據法如虛設
NBA季後賽首輪 老鷹二度扯破籃網
上海股市站上4400點 續創7年新高
大陸販嬰手法翻新 孕婦就地生產躲查緝
宜蘭青壯年 縣府免費供健康篩檢
五一長假 赴韓旅遊陸客上看10萬人次
黨籍案終了 國民黨：王金平確為黨員
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
3月商業營收 略減
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
東台路科二廠動土 明年第2季啟用
兵役政策 國民黨籲蔡英文提具體作法
食安商機 超商展店設有機專區
遭網路霸凌自盡 韓國藝人有前例
房貸利率 6年1個月新高
王金平黨籍案 朱立倫：2月早確定
王金平黨籍案大事記
馬告周玉蔻 聲請法官迴避遭駁
宜蘭第一鮪 24日拍賣
見蔡英文 蘇：勝選重要 勝任更重要
網路霸凌逼上絕路 檢：涉刑事主動偵辦
搭船遊港登光華塔 飽覽海港美景
新北視障按摩宣導行動車開跑
台開：提供平台 拉創意青年一把
日股續強 續創15年新高
悠遊卡投控總經理請辭案 暫緩處理
進口茶含芬普尼 精密檢驗揪出來
傳陸艦射擊菲軍機 菲軍方否認
馬修果醬標示有疑慮 全下架停售
夏立言會李亞飛 談亞投行與夏張會
IS新分支綠旅 葉門攻擊青年運動叛軍
賴清德拒進議會 藍營議員揚言控告
男子失蹤年餘 廢冰箱內成白骨
蜂蜜摻假 宜大教授新技術把關檢驗
東北風影響 氣象局：24日有短暫雨
摩根資產：人民幣兌美元將輕微貶值
不敵種子隊 羽球亞錦賽雙打出局
連鎖茶飲頻出包 消基會：執法不嚴
板南線石材裂紋 北捷：非變位造成
天氣乾旱 毛毛蟲入侵荔枝園
最速高中生楊俊瀚：成績比稱號重要
男疑竊剪電纜線遭電擊死亡
機場捷運首度試乘曝光 行李架不足
半導體旺 Q1工業生產同期新高
三二行館扯產權 建管處：不自拆將強拆
脫離7年新高收黑 港股陷盤整
恆春滯洪池遭污染 環保局監測水井
陸委會：不認同陸方表述的一個中國
汲取消防新知 新北向首爾取經
難民潮 義慎防恐怖分子滲入
加班上限54小時 工總：缺工恐現轉單
洗車命 24部賓利車只能洗不能坐
金城武樹準備出院 樹醫師豎大拇指
網路霸凌 黃韻玲：以自信保護自己
政院責成經濟部適時檢討3階限水
台中糖廠土地開發 最快9月招商
缺錢缺協定 非法移民遣返難
新北：北大安置住宅預定年底完工
獲釋女權者：想做中國第一位女同志律師
少年遭控大罪等同成人受審 印內閣通過
保生文化祭登場 訪古廟聽故事
吳念真人間條件3 經典再現
搶手貨蜂仔燈 誘殺東方不敗果實蠅
吳思華：支持立法規範網路霸凌
褲襠內藏毒 走路卡卡被警攔
小五生跳國標 獲新住民築夢計畫
英學者：不平等惡化移民潮
貿協攜手大馬中總 進軍東協市場
機場捷運舒適 交通部要求零缺失
大陸：習安會為中日關係改善指明方向
李克強內閣再異動 王保安掌統計局
馬修嚴選果醬 竹科門市下架7罐
休假警抓歹徒 警政署頒獎金
第3階段限水危機 高雄大水桶熱銷
澎湖擴大徵才 30餘人獲得媒合
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世界少年網球團體賽 中華男子晉世界組
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A tea出包 松禾茶廠封存179公斤
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東協領袖會 大馬將迴避指責陸填海造島
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台股漲帶動台幣升 收盤轉貶
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金融股表現佳 金管會：反映基本面
深圳女網上演台灣內戰 張凱貞勝出
攔檢汽車遭衝撞 台南1員警受傷
台灣與斯洛伐克簽署科技合作協定
理事長交接 副總統盼服務更精進
梅農：醃漬果漿可保存2年
北韓在長白山設國際旅遊特區
英國藍供貨商 貴雄從越南進口綠茶
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阿富汗總統下週訪印度 降低顧慮
網路霸凌有先例 張惠妹曾遭無妄之災
英倫風吹進台灣文博會 看見陳劭彥詹朴
台股市值28.4兆 創歷史新高
竹市辦剪樹研討會 延續綠資源
出租套房5樓變8樓 高市拆違建
全面週休二日 經部：企業恐較辛苦
張花冠實勘太平雲梯 盼增列配套
黨籍案勝訴後 王金平32字真言表心跡
英國藍逃漏稅？財部：小規模無需發票
竹縣驚傳蟲蟲危機 民眾心驚驚
亞非峰會通過加強新戰略夥伴關係3文件
賴清德批翻桌議員 國民黨：雙重標準
高屏空污總量管制 經部籲廠商預做準備
外國金融業分支機構 可發行國際債
德國酒窖酒館慶祝啤酒日
中藥製附子併西藥 肝硬化患者消腫
陳佩琪談網路霸凌 有婉君對她匿名汙衊
住家遭檢調搜索 花蓮縣議會議長喊冤
巨蛋安檢 高市：中央標準較具公信力
外交部甄選WHA 青年大使 歡迎報名
桃猿主場改造外野 請老外出點子
加前防長：各國領袖隱藏外星人存在事實
鐵馬飛揚逍遙遊 新北24日開放報名
水塔泡屍 居民只能水車取水
談議會自律 國民黨批賴清德雙重標準
元大期：台指期帶量長紅 多頭強勁
機捷彎道不斷 試乘感受搖晃感
傳承中華文化 星少年尬國樂
澎湖監獄收容人推出Q版公仔貼圖
芬普尼農藥限量 去年7月後從嚴
黃金週去哪玩 日本人瘋台灣
監督條例24日可望付委 藍綠接力主審
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網友批評 吳宗憲：就讓它馬耳東風
3月房貸利率6年新高 利投資客退場
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陸客金門迷路 警方協助歸隊
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曾被網路霸凌 波多野結衣不在意
周永康人馬李春城 當庭認罪
陸取消稀土出口關稅 5/1上路
修憲公聽會 學者建議五權改三權
把關茶飲品安全 新北稽查15家
締結TPP刻不容緩 各國商定6大類規定
廚餘發電 北市將建首座廚餘生質能廠
金管會:開放分行推介衍生性金融商品
大馬將發行15億美元伊斯蘭債券
防再出包 柯林頓基金會重新報稅
史上最高頭彩 買張彩券拍照留念
今年至今 越海底電纜2度斷裂
難過不捨 陶子澄清楊又穎遭排擠
世界閱讀日 作家哲也與康寧國小有約
F-訊芯每股賺2.3元 同期新高
涉推摔腦麻兒致死 父親收押
妳卻放爸爸鴿子 彭作奎臉書憶愛女
地中海船難 馬爾他為24具遺體舉行葬禮
郵件轟當局維網路中立 12天破百萬封
吳經國當選ASOIF副主席
德銀操縱利率 美英共罰25億美元
銀行可全權委託投信投顧投資有價證券
主要公司營收下滑 美股開盤跌
威力彩頭獎1人獨得
威力彩頭獎 台中霧峰開出
陸科學家首認 嘗試改變人類胚胎基因
美初申失業救濟微增 達29.5萬人
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美承認元月反恐行動殺害美義籍兩人質
呂捷籲網友活下來非為推頂讚
美承認殺害兩人質 歐巴馬將發表聲明
歐盟承諾救援 海上難民問題仍無解
葉門衝突1個月 死亡破千
王健林鼓勵台灣青年創業 呼應三中一青
男攜多肉植物上千株闖關 遭究辦
網路嘲諷威脅奪命 美掀社會運動
50嵐上游三清製茶 封存近70噸茶葉
一帶一路 人行300億美元給進出口銀
神盾首航獵犀 桃猿狂打21安
台中頭彩得主最多 開出30億史上最高
美承認意外殺害兩人質 歐巴馬道歉
懷抱歐洲夢 敘利亞難民冒險橫渡地中海
王福權投書華郵 籲TPP納入台灣
東京池袋一公園輻射劑量高
30億頭彩幸運兒 帝寶可買4戶
促TPA 凱瑞向國會喊話
30億頭獎怎麼花 4大原則保本為要
拚總統初選 洪秀柱25日開跑基層
苗栗住宅遭大火噬 母女命喪火窟
請共同面對「產‧官‧學」不願揭露的「農藥殘留真相」
新移民文化活動 明德國中積極推動
樂當志工 越配助同鄉姊妹
美中禽流感益趨嚴重 各國戒備
中外記者會 李全教指賴清德毀民主
安捷飛航訓練中心與國際接軌
半折梅精吸睛 陸客：我全包了！
捐套書響應漂書 移民署獲新住民大讚
移民署串連新住民夢想
設伊斯蘭祈禱室 林口長庚踏出友善一大步
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選不選總統 王金平：現在言之過早
網路不實謠言揮不去 義美再度駁斥捍商譽
亞非領袖歷史漫步 傳承萬隆精神
「不追究」能制止網路霸凌歪風嗎？
監督條例付委卡關 28日再議
食安堪慮 早餐店檢出動物用藥
辣椒戰車亮相 洪秀柱拚中南部連署
人人都想當教練？
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《人間條件三》四度上演 吳念真的男人青春夢
5月「朱習會」 蔡英文：盼以人民利益優先
50嵐疑中鏢 立委質疑食藥署擺烏龍
若當選 洪秀柱：不連任且未必兼主席
宏碁M220手機 6月美國開賣
高志明回娘家！台大談食安、看人生
坎城影展添兩片入圍 分屬法國墨西哥
美誤殺兩人質 義大利：悲慘致命錯誤
老布希家保全系統故障 特情局拖延更換
瑞士是世界最快樂國家 台灣排38
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股跌多漲少 德國挫1.21%
參院點頭 林奇成首位非裔女性司法部長
前中情局長涉洩密 判緩刑和罰款
光復15年失地 那斯達克指數收新高
美官員：力挺台參與國際刑警組織
沙國恢復空襲葉門 油價大漲
解決偷渡移民 歐盟預算三級跳
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苗栗清晨住宅惡火 母女葬身火窟
Apple Watch開賣 可能缺貨
蘋果智慧表上市 土豪金版31萬起跳
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談TPP 凱瑞：美日關係更強化
米蘭家具會外展 全城飆設計創意
宏?展決心 紐約發表40項吸睛新品
巴西石油公布財報 危機尚未解除
巴西石油公司虧損 影響其他產業
亂爆黑寡婦愛勾搭 美國隊長鷹眼道歉
劉德立出席亞松森市施政成果發表
通訊市場 最大IC終端應用
美股續漲 台股中性偏多
東京人口湧入 住房需求有增無減
索尼攝影大獎 顏鵬峻獲風景類第2名
寶島股價及社會責任指數同創新高
聖露西亞建游泳中心 台灣捐助
陳偉殷26日再戰紅襪 拚首勝
扛字典落伍了 線上辭典好好用
宏?首款曲面電競螢幕 紐約亮相
登革熱怕怕 病媒蚊孳生源檢查自己來
戶外使用 宏?推出10吋教育平板
網路霸凌亂象 韓國藝人也怕怕
台股開盤漲 43.07點
剖甘蔗拚獎金 大港埔觀光節拚高下
Q彈麵條淋肉燥 南投意麵簡單好滋味
谷歌Q1獲利攀 盤後股價揚
宏?10.1吋二合一筆電新品上市
爺爺也可做早餐 毛揆為偏鄉童煎蛋
宏國將播映台灣偶像劇犀利人妻
索尼攝影獎 林育毅倫敦開心領獎
馬公高中音樂班 畢業生巧奏琴聲三蝶
北市開發手機版系統 掌握水情資訊
夫持刀當街砍妻 勇警空手奪白刃
3癌纏身 劉雅紛勇敢抗癌逆轉人生
台股早盤帶量漲 往萬點邁進
台股早盤續噴漲 逼近萬點大關
Apple Watch面板出貨 漸入高峰
9鋼環套睪丸 破壞剪解蛋蛋危機
原住民的威而鋼 樹豆熬煮勇士湯
拾荒母女葬身火窟 命運坎坷
宏?力推新筆電 顏色多尺寸足
雲端營收助威 微軟財報超標盤後股漲
新台幣早盤揚升 升破31元
台參與氣候公約 巴拉圭眾院通過支持
明年市況恐反轉 DRAM股挫
10大好吃泡麵 星兩款拉麵入榜
台經院：製造業營業氣候測驗點降
台經院上修GDP成長率至3.70%
台南追問題茶 衛生局籲下游通報
屏東第1鮪 中午拍賣
曼谷啤酒屋 精彩節目搭美食
疑同性戀者 教宗低調接見法國大使
陸客減少 香港旅遊零售現危機
海山高中與英中學簽友好關係協議
中共證實朱習會將登場
臨時中立郵票 見證清末民初更迭
消保處抽查早餐店 發現不得檢出物
夫持刀追殺妻 馬公警員路過制伏
喫茶小舖茶品農藥殘餘疑慮 查無不法
朱習會5/4登場 談兩岸關係前景
消保處抽驗早餐 A-bao違規比例高
李敖喊柯宋配 柯文哲：不可能啦
中石油反腐 主管已落馬近50人
華航日本自由行 聽五月天演唱會
國民黨首波立委初選 公告10選區
柯文哲：將派員進駐大巨蛋檢查
早餐含動物用藥 新北：第一時間已下架
電子接棒 台股暴量續揚
吳思華關懷偏鄉 講故事講上癮
美愛迪生獎 利永環球奪材料類金獎
股后也發威 漢微科再創新天價
28日萬安演習 國道准下不准上
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓僑子弟參加回台升大專海外聯考
那斯達克今非昔比 擺脫網路泡沫噩夢
李政宰演「逆轉之日」 進軍陸市場
防網路霸凌 朱立倫：應立法
新北：動物用藥恐致癌
裙襬搖搖 徐薇淩首輪並列43名
食不安 8連鎖店早餐有問題
黃石公園地底熔岩庫 熔岩量超預期
伊朗影響漸小 需求增溫支撐油價
三明治驗出大腸桿菌 高雄漢堡業者喊冤
蛋品驗出動物用藥 易誘發過敏
美眾議院通過快速通關貿易法案
台灣大放異彩 邱秉楓獲愛迪生金獎
傳下週領表角逐總統初選 王金平不鬆口
經部：高雄三階限水下午可望宣布
法商另類香水 重現亡者味道
北市推智慧社區 南港東明住宅優先
雲門2全e化 節目單大玩影音
證交所法說會起跑 辛耘打頭陣
證交所通過群益深証中小板指數案
28日萬安演習 搭機請提前出發
總統：兩岸簽共打協議 顯著改善治安
中紀委：嚴查基層官員欺壓百姓
反電鍍機進入家庭 民團籲環署控管
泰國騎水上摩托車風險高 遊客注意
原油大漲 汽柴油價下週估漲3至4角
無視叛軍和談條件 沙國恢復空襲葉門
熱門手遊刀塔傳奇改版 公會戰開打
看史料說故事 政院辦徵文比賽
喫茶小舖茶品 中市認無不法
看見基隆 攝影著色徵稿起跑
生育率低 陳威仁嘆兒婚禮花童難找
台股近萬點 新台幣盤中升破31
地下水冒充礦泉水 賣給飯店牟暴利
早餐店檢出殘留 食藥署：多喝水可排出
睽違15年 台指期再上萬點
新台幣中午升 1.97角
上修GDP 林建甫：台股可破萬點
傳北京擬訂定特首任命辦法
查早餐店食材 中市8件不合格
柯文哲：降建商囤房稅僅給1年緩衝
早餐店食材出包 北市要求改善
北京言論控制 封堵打擊港台反動媒體
談網路霸凌 柯文哲：神經線放粗一點
裙襬搖搖菁英賽 程思嘉心急誤事
工科女不土 陸大學打造最美女工程師
彰化衛局專案稽查泡沫茶品原料
台南官員不進議會 市民控告違法
大陸國家技術轉移東部中心落戶上海
提升戰力 中市消防局防救災訓練
Apple Watch全球開賣 台客銀座嘗鮮
格雷續集 敲定2017年情人節上映
菲旅客帶光阻剝離劑 桃機安檢查獲
原住民呼籲非核家園 要綠電不要核電
傳統現代結合 圓山飯店換新裝
台股大漲 總統：基本經濟情勢不錯
台指期觸萬點 後續看外資及未平倉量
中市早餐店食材抽驗 8件不合格
本土社團要求拆嘉義市蔣公銅像
李新穎贈款助薩國青少年樂團訪美費用
紐西蘭地牛翻身 規模5.9
兩岸打擊犯罪 總統：詐欺有感減少
早餐店部分不合格蛋源 來自朴子
智利火山連兩次噴發 疏散5000人
高志明：農藥殘留存在蔬果中
廚師泰有創意 桃禧推榴槤焗海鮮
Uber明天上海推出直升機服務
30億彩券照瘋傳 男大生坦承造假
立院初審降公投門檻 政院籲重行研商
水情吃緊 高雄5/4起三階限水
供問題早餐蛋 彰縣開罰停賣
拉亞漢堡呷尚寶：已停用問題食材
台股收盤漲 115.79點
自貿區效應 深圳出現超億元住宅
金門大橋進度落後 交長：年底趕上
亞美尼亞屠殺滿百年 美德總統用詞不一
屢嚇女學生 嘉義警方逮暴露狂
續強 台股上漲 115點
北市茶安會議 13業者同意揭露資訊
宜蘭第一鮪拍賣 131萬售出
吳思華：動手做比知識更重要
5月台指期漲82點
增房屋稅 台經院：營建業表現保守
台灣要乾淨空氣 雲林辦公民論壇
礦泉水攙地下水 百貨業者也受害
5月電子金融雙漲
印警之恥 派出所內強暴女模還敲詐
高雄三階限水 96.5萬戶受影響
台股續漲115點 創15年新高
興國更名中信管理學院 教部通過
阻非法偷排 高彰竹護川特優
李全教控霸凌 賴清德：不會啦
應材董座 列台積電獨董候選人
屏東第1鮪366公斤 重量破紀錄
女子使美人計 警拆穿網路騙局
朱習會 蔡英文盼人民利益優先
高雄三階限水 12座公立泳池續停
歐巴馬拚TPA 民主黨自家人不買帳
陸24省首季GDP 21省成長率下降
宥勝迎女當爸 登記結婚不宴客
將狗兒鎖在車內 警察罰女主人也關一下
蘭馨協會年會 副總統細數政績
漢微科淨利十季低 每股6.17元
防災演習 北市消防局推節約用水
三大法人買超台股 455億元
北市茶安會議 訂3層管理檢驗
遭指4千萬裝潢 柯文哲：1分真9分假
蔡英文：執政將改善東部交通
習近平與印尼政界自拍 上網引關注
推廣台灣觀光 聚焦北美
宏達電One E9+上市
尼泊爾83歲翁再度挑戰聖母峰
俞涵軒戰裙襬 老哥俞俊安好羨慕
同50嵐供應商 CoCo都可青茶下架
高市開設防災抗旱小組
50嵐查源頭 國產茶待釐清農藥疑雲
柯文哲：加強臨檢以維持警察尊嚴
眾目睽睽搶沉香木 判重刑
新北：CoCo青茶檢驗 1週有結果
金門103年失業率 下降到1%
竹縣邀藝術家作畫 祝母親節快樂
台中國際旅展登場 揪團進場搶購更划算
台商照護泰國老人 獲頒公益獎
迪士尼音樂片 找阿湯哥和大藝術家導演
黑心米血 添加非食用石膏
鼓勵族群說母語 陳菊允覓師資
疑管教不當 師抓吸菸K傷學生頭
三廠市場搬遷 新竹市辦促銷
Apple Watch東京開賣 果粉稱優點多
謝國樑爭取停車空間 港務公司允配合
冷嘲熱諷JYJ金俊秀 主持人道歉
民調：韓大學生逾8成認為錢權高於法律
氣爆區建太陽能屋頂 高市補助30萬
陸籍董事長捲款4億多 來台嘗美食遭逮
新台幣收升8分
護食安 中市研擬食安管理自治條例
過胖怎麼辦？少吃比多動有效
逃逸外勞採茶 赫見越南偷渡客
貓頭鷹寶寶小豬賣萌 離巢散步樣樣來
弱勢童不再挨餓 偏鄉試辦免費早餐
無視美股噴出 日股終止連3紅
張博雅請託王金平 盼監委人事速過
理財有道 徐耀昌減債千餘萬
大雨特報 新竹以北宜蘭注意
安倍訪美 肩負經濟軍事雙重任務
黃健庭遭判刑6月 將與律師研究上訴否
雌鵟金門繫放 衛星追蹤
訪波多野結衣網友爆粗口 主持人想告人
台美商務論壇5月高雄登場
50嵐門市 桃園封存13.4公斤
CoCo都可：青茶原料全面收回封存
深圳女網賽 謝淑薇晉級單打4強
移民險渡地中海 人蛇集團收入豐
男子陳屍台大宿舍 警調查死因
兒童健康殺手 RSV全年都要防
鄭明典：梅雨量佔中南部全年雨量1/3
取消石門三階限水 最快5/4決定
博士生頭痛求診 竟是畸胎姊妹卡腦
養胎需葉酸和碘 1至4成婦女缺乏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
外資大買助陣 台股拚萬點
婉君俞小凡遭詐騙案 兩岸聯手迅速偵破
韓星金宇彬抵台 熱情粉絲接機
港股收紅 陸資繼續南下
台中人愛去香港 過夜客成長10%
台積電溫暖偏鄉弱勢 捐贈門諾送餐車
化悲傷為大愛 英父母讓無腦嬰器捐
50嵐門市 桃園下架農藥超標產品
志工通譯 服務金門新移民
分店蛋品出問題 拉亞漢堡致歉
一句台灣言論太自由挨批 江蕙臉書關閉
柯文哲降囤房稅 張金鶚憂居住正義
專案稽查在地茶飲 雲林首波42家
國中學生腹瀉案 北市：非食品中毒
台北設聯絡處 議員譏林佳龍爭取副總統
母親節商機夯 上班族平均花3千買禮物
訪談問題太白目 明星變臉走人實錄
查混充地下水流程 女檢爬進業者水塔
高雄5/4三階限水 視水情彈性調整
大園回收場大火 火勢延燒1小時
新竹市追問題茶 50嵐喫茶小舖下架
富士產經高球賽 盧曉晴並列第10
民生限水 高市百業省水大作戰
外資買超逾400億 台幣一度升逾3角
金宇彬難忘芒果冰 讚台灣溫暖
雞蛋檢出殘藥 嘉縣養雞場移動管制
逆轉擊敗球后 戴資穎亞錦賽晉4強
網路霸凌逼絕路 檢方要查靠北部落客
涉協助逃漏稅 黃健庭遭判6個月
綠蠵海龜擱淺氣絕海巡就地掩埋
愛心多多 台彩中獎人捐款逾33億元
吳宗憲為徐展元 不計價碼挺桃猿
違反商會法判6個月 黃健庭不用停職
布朗尼加料大麻 兒子吃下後跳樓受傷
50嵐上游 三清製茶供貨其他茶飲店
大甲媽遶境彰化 信徒躦轎腳求平安
磊山保經：5年內拚上市櫃
柯文哲：推老舊建物設住宅用火災警報器
命令爆竹業關門 安徽省政府被判違法
李內閣又異動 江澤林任國務院副秘書長
限水 高市設189臨時供水站
送楊又穎最後一程 25日追思祝福會
澎湖稽查50嵐 下架產品102公斤
地下水冒充礦泉水 預防下架20項
創15年新高 台股市值直逼29兆
爭取千億商機 業者盼醫材納戰略性產業
網購個資外洩嚴重 經濟部嚴查
變性人美美拍駕照相片 監理局要她卸妝
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公視總經理 世新副教授丘岳接任
問題雞蛋 彰化約6000斤流入市面
問題青茶 樂法小舖也中招
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基隆查早餐店 未發現問題蛋品
一位難求的美味 日本名廚跨海獻藝
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證交所：台灣系列指數再創新高
混不出名堂 黑幫小弟轉當詐騙車手頭
竊車賊交保後又再偷 竟稱：沒代步工具
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報告：美開採油氣 引發更多地震
東北風影響 氣象局：臺灣北部有短暫雨
張志軍：惠台政策不變 接下來就要落實
50嵐高雄倉庫 封存6千餘公斤茶葉
高鐵新竹站贈票 教養院生圓夢遊台南
第三階段限水 高雄產業備戰
嘉市府：拆蔣公銅像 時間待確認
刑事局：持續爭取參與國際刑警
法國缺蘋果手錶現貨 想買得等到6月
寬鬆政策利多 台受惠亞洲經濟改善
食安預警打擊黑心 政院籲業者勿違法
M1B及M2年增率 連3月死亡交叉
這一鍋信義店開幕 新品6折優惠
希臘協商破局 歐盟：希臘要負最大責任
朱立倫 陸媒形容百年老店新掌門
義檢方：蓋達嫌犯疑策劃攻擊教廷
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瑞銀台北分行獲中華信評twAA+評等
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日媒：英入亞投行 美財長狂罵30分鐘
防外資炒匯 資金轉入台股大漲
四川副省長鍾勉 轉任中共雲南副書記
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英威凱第二寶寶將出世 民眾狂下注
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校園巡迴首站 蔡英文勉年輕人
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小飛機墜日首相官邸屋頂案 一男自首
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巴拉圭參議院通過挺中華民國兩聲明
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劉德立贈亞松森市垃圾車
韓擬在巴西設機構 助青年海外就業
仰德集團主辦 台日友好盃高球賽登場
達人報你知 3個挑手機的盲點
加國卑詩省連兩震 幸未釀災
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童言爸媽要自殺 警2小時救回夫婦
胡椒粉混工業碳酸鎂 2人交保
TPP合縱連橫 歐巴馬連任火力更強
賞螢好時機 台中選擇多
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林口傳鬥毆 2人遭砍重傷
台鐵擬復出鐵道飯店 頂級路線
越暗的地方越亮 貓空草湳橋賞螢去
多次嚴重違規 瓦斯行遭停業10天
韓藝人暖男Henry關懷 藝媛感動
陸官媒盤點紅色通緝令 彰顯抓貪決心
蔣丙煌獲邀 將率團出席WHA
曼谷海上餐廳 遠塵囂嚐海鮮
金門中學生 鐵馬環島迎成年
酒駕超標被攔查 男辯只喝2罐啤酒
美議員函沈呂巡 歡迎丹佛設辦事處
傳勸進彭淮南選總統 朱立倫否認
山東爸給女兒取名北雁雲依 法院不准
桃園市公立幼兒園入園 5/11登記
報稅11錯 看清楚想仔細免誤事
所得稅額試算服務 省排隊勞苦
香港政改續爭議 特首籲支持
涉飛車搶奪 警循線逮2男
租農地盜軍用油 台東警方查獲2嫌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
ECFA發揮效益 學者：要靠後續協議
桃源仙谷夜遊螢河 浪漫夢幻生態旅行
傳彭淮南選總統 胡志強：能勝選最重要
少年?鬥陣來創業 資策會相挺
裙襬搖搖高球賽 台將5人晉級
東京火影忍者展揭幕 氣勢磅礡
食來運轉遊台灣 推道地台灣味
不堪財報終揭露 羅賽芙勉巴西石油重生
崑山科大校慶 王金平出席快閃
紐約台灣商會與留學生經驗傳承
BBC嚴選妙聞 雨水也能做成香水
郝龍斌：九二共識基礎開展兩岸和平
都市計畫法修正草案 營建署近期預告
大陸8成煤企虧損 老闆轉型投資抗日劇
苗栗桐花婚禮 總統觀禮祝福
Apple Watch本尊到 支援app料湧現
高雄供5停2 加工區整備抗旱
台南以北有強風 沿岸活動小心
50嵐超標怪南投茶 茶農稱委屈
全球飯店交易 1/4來自行動訂房
廣穎攜手T客邦 贈獎活動推硬碟
張志軍：破壞九二共識 兩岸重回動盪
楊又穎告別式 胞兄悲痛致詞送別
加蓋違建又懸空 高市府5/22拆除
家扶另類闖關 體驗受虐兒生活
澎湖樂活島健行享受芬多精
另類就博會 新娘秘書海選獎金5萬
大陸禁10歲以下兒童代言廣告
第五屆金蘭盃就醬做料理 今開戰
竹東健走撿垃圾 健康又環保
問鼎大位 洪秀柱：蔡英文跟我差多了
連胡會10周年 郝龍斌：兩岸共創雙贏
民團抗議課綱 要求台灣主體
公園維持不易 柯文哲盼民間出錢出力
廣州司機傳愛心 為孩童義載
裘莉懇求聯合國 親訪敘利亞難民
印媒：印度很可能獲亞投行副行長職位
全球十大太陽能模組廠 大陸占7家
登奇萊山失蹤5天 花蓮警消找到且平安
大陸銀行 將向印尼貸款1.55兆元
歡慶母親節 飯店推依比利豬套餐
藏青會：陸白皮書指控毫無根據
世界啦啦隊賽 中華勇奪金牌
柯文哲：研議在違規熱點架監視器
陸地方債置換延遲 財政部央行聯手保駕
澎湖大手牽小手 逗陣趣味競賽樂翻天
楊又穎追思會 導演藝人送別
學生保險 周大觀基金會指漠視學生權益
STUDIO A推安心意外保 手機泡水免驚
老梅綠石槽垃圾蒙羞 淨灘守護海洋
胡志強：大巨蛋應該蓋在郊區
張嘉郡拚連任 盼達世代交替
彭淮南婉拒參與總統大選
北橫賞螢火蟲 火金姑種類達17種
腳踏車拖運鐵鏈條 賊男遭警逮補
彭作奎：楊又穎去佛國淨土修行
夫妻開車墜山谷 1人無生命跡象
推有機栽培 農場送玉米給弱勢
業者研發新布料 抗靜電防意外
南投與名間茶葉農藥殘留量 3週後公布
大陸將設湖南湘江新區
騎單車遊新北 弱勢兒少圓夢
德里捷運稀客 莫迪體驗機場快線
金門海帶生長佳 採收在即
大巨蛋議題 柯文哲：安全第一
屏東部落藝術節 推廣深度旅遊
研討石化環衛 陳菊盼城市安全
傳勸進選總統 央行：總裁是彭淮南最後公職
漢和：大陸發射更多偵察衛星
德處展女性攝影家作品凸顯女性議題
台有誤解 安倍命心腹訪台溝通食品規範
柯文哲：一站式篩乳癌 從市聯醫做起
春季淨灘 鄭文燦勉漂亮乾淨海岸
農業雲 精品茶罐裝茶將分區
高中生進社區 走讀掃地有好評
浴佛 陳菊祈紓旱象
中市女高中生墜樓 擦傷送醫
苗栗桐花紛飛 66對新人浪漫許終身
世界啦啦隊賽 中華技壓美國摘金
尼泊爾傳7.7強震 首都建築倒塌
尼泊爾7.5強震 加德滿都建物塌
柯文哲：為政不能被法律束縛
希臘風險降低 近一週金價修正
稽查農藥問題茶 竹縣CoCo下架
搭阿里山森鐵 免費坐日本鐵道
BRT爭議 胡志強：責任我扛
北海道海岸突隆起 居民感驚奇
大學生脫上衣跑步 表達要乾淨空氣
全國學生新傳獎 入圍者優先面試機會
王建民5局挨9安 首勝未開張
夫妻吵架 柯文哲：深呼吸放輕鬆
上市公司現金股利發放比 逾50%
彰中73週年校慶 校友贈馬賽克鑲嵌畫
曹錦輝3A首戰 2局飆4K
LUXGEN M7 U7 安全性召回
尼泊爾強震 震波7分鐘到台灣
日盼撤產地證明 涉外人士：把關不變
禽流感風險降 撤檢疫站
尼泊爾7.5強震 北印搖晃1分鐘
有女萬事足 鋼鐵人秀柔情
了解城市 柯P：到傳統市場晃晃
魏德聖在德波洪魯爾大學談電影創作
青年低薪 青平台：調高基本工資
尼泊爾強震 北印民眾踩踏傳兩死
抗旱大作戰 高雄民眾購備儲水桶
嘉市抽驗 中藥行茉莉花農藥殘留超標
尼泊爾強震規模上調7.9
防治登革熱 高市增週三不收垃圾
新北桐花祭開跑 朱立倫邀您賞桐
軍油被盜 花防部落實油管巡查
同性戀大使駐教廷碰釘子 法國不換
國際骨科研討會 嘉義長庚登場
對日產品有疑慮 李嘉進：非關政治
福建自貿區 陸學者籲兩岸專利合作
星華語電影節 李行經典展開幕
體驗孕媽咪 新開國小學童3天帶球走
尼泊爾強震傳數10傷 至少2死
尼泊爾強震 西藏網友：整個房子都在搖
鄭州出現黑煙汙染帶 黑紗籠罩建築物
航特部北遷 國防部：毫無所悉
占中與反占中對立 有些港人想移民台灣
大陸農村喪禮跳起脫衣舞 官方喊禁
尼泊爾強震 外交部查詢台灣旅客情況
解開楊有穎手機 張啟元：盡一份心力
去年被竊水量 台北市稱冠
陸版威而鋼之父外逃紐西蘭 快被逮了
竊水案 去年查獲近3百件
劉邦友血案未破 施茂林：兩岸互助不足
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
研究：PM2.5濃度越高 死亡率越高
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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法囚印尼待決 法警告傷兩國關係
狗狗站機車後座逛大街 主人罰300元
北市車禍 4計程車乘客受傷
被指危樓 建中自強樓明年補強
解開楊又穎手機 他曾刪臉書創辦人貼文
客家流行音樂節落幕 老師一字字教學生
澎湖中屯風園區淨灘回復美麗海岸
空軍馬公基地勤務隊訪視老榮民
柯文哲出席導盲犬活動 憶往事引笑聲
金蘭就醬做料理 學生廚師拚出線
深圳女網賽 謝淑薇挺進決賽
訪尼遇強震 田中光饒穎奇險被埋
電腦大出包 北美星巴克請客喝咖啡
請益之旅到花蓮 蔡英文讚台灣美食
強震襲擊尼泊爾 CNN：逾150人死
桃猿主場2.0 移植美職大型商務包廂
尼泊爾強震 聖母峰雪崩兩百年古塔倒了
尼泊爾7.9強震 CNN：逾150人死
發動機起火 土航客機迫降
茉莉花農藥殘留 業者：有標明不得食用
疑與丈夫吵架 印尼籍看護自殘
女子護照丟推車 飛機飛走才尋獲
奇萊北峰失聯 登山客冷靜以待終尋獲
柳樂優彌登台宣傳 電眼秀演技
問題胡椒粉 通路遍及全台一半縣市
亞美尼亞屠殺紀念 金卡戴珊喚起歷史
尼泊爾強震後 西藏發生5.9地震
尼泊爾達人：強震1934年以來之最
防領養又棄養 北市動保處採分級收費
氣象局：臺灣東半部地區有短暫陣雨
羽球亞錦賽銅牌 戴資穎創生涯最佳
農地深夜現車燈 警破盜竊軍油案
兒子吸毒勸不聽 母紅著眼眶報警
萬象中女性空間 彭怡平鏡頭細膩觀察
LINE鬥陣英雄手遊 事前登錄開跑
友華強攻海外市場 今年營收衝新高
尼泊爾強震 首都逾150死 全國449亡
美元連貶2週 亞幣升貶互見
尼泊爾大地震 查無台灣團
竹市查CoCo 下架122.7公斤茶
連胡會5願景 陳雲林：只缺和平協議
來到日本入境隨俗 凱蒂佩芮原宿風上身
宏國關係事業淨溪 關注石碇溪生態
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觀音山群鷹會 牛港稜步道整修重啟
尼泊爾強震 台灣登山團平安
尼泊爾強震 孟加拉虎前一天就有感應
大統茶莊清茶紅茶 農業殘留超標
心理學家：逛傢俱家飾店 伴侶易爆爭執
網路交友陷阱多 4個月詐騙億元
弘爺早餐店 兩分店茶品農藥超標
路人跨越軌道 遭台鐵區間車追撞
米血摻藥用石膏 台南扣供貨商逾噸產品
50嵐黃金烏龍 預防性下架
竹市稽查小吃店 下架出包純白胡椒粉
張榮恭：國共關係不等於兩岸關係
國內\世界最棒工作的台灣女孩謝昕璇 PO照另類呼籲淨灘
彭淮南假日依舊加班 未回應傳言
尼泊爾強震 增至688人死
訪尼遇強震 饒穎奇報平安感謝關懷
CNN：尼泊爾地震死亡人數已達688名
陸官員搶占烈士陵園 連「活人墓」也有
蔡阿嘎另類踢館 洪總自嘲被霸凌
全中運開幕 馬總統朱立倫同台
科技升級 休旅車沒你想得耗油
強震30年重大死傷史
揚明光Q1每股盈餘0.16元
尼泊爾強震 聖母峰雪崩至少8死
呼籲拆除巨蛋 護樹團體封路遊行
保生文化祭 陳威仁柯文哲剪綵拋綵球
華國三太子男網賽 盧彥勳陳迪強碰
尼泊爾強震後 強烈餘震已16次
清大追思音樂會 緬懷傑出校友陳繼仁
世華婦協星國分會長交接 盼推公益
尼泊爾強震後 罹難已達758人
夫喪子病 70歲嬤包肉粽扛家計
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飛車搶錢數贓款 笨賊犯案鐵證
大福彩開獎
尼泊爾強震傷亡慘 民進黨哀悼
103年汽機車誰最省油 看這?
外交部：尼泊爾強震未接到國人傷亡訊息
印尼處決毒犯 法男不在其中
尼泊爾強震 西藏當地7人罹難
尼泊爾強震 罹難已達876人
大陸地方政府改革最大阻力：部門利益
中華兩岸EMBA聯合會成立
尼泊爾強震 聖母峰雪崩至少10死
台鐵撞到跨越軌道路人 影響7列次
政院：建立標準作業流程 健全食安體系
蒲隆地總統要選第3任 遭批不合憲
印官員：加德滿都恐數日無商業航班
泰美女村長不辭了 續服務村民
蘭斯佛完投勝 猿投連兩天撐全場
陸地方黨政官員異動 廖國勛掌浙江組織
大陸經濟走緩 馬雲籲小微企業稅收優惠
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大福彩頭獎無人中獎
尼泊爾大地震 法國願提供援助
今彩539頭獎 無人中獎
金宇彬秀台語 揪粉絲甜蜜共飲
WSBL 國泰封后收下第22冠
訪尼泊爾遇強震 饒穎奇報平安
企業排球聯賽開戰 球迷進場力挺
尼泊爾強震 總統指示提供必要協助
雪崩時如何逃生？千萬別往山下跑
印尼決定處決9毒販 當中8外國人
駐印度代表處加德滿都設急難救助所
尼泊爾強震 大陸公民16死
台北桃園 兩消防人員自殺
尼泊爾強震 中華民國捐30萬美元賑災
尼泊爾強震 現4地共逾千人喪生
東菱旅行社1團10人平安 尼泊爾候機返台
台旅客遇尼泊爾強震 外交部安排庇護所
聖母峰雪崩 已知近20名外籍人士喪生
尼泊爾7.8強震 逾1500人罹難
大甲媽26日晚間回鑾 結束9天8夜遶境
鹽酥雞調味粉加料 陳姓姐弟認錯
尼泊爾強震 台旅客多數平安
大甲媽祖鑾轎回台中 明安座結束遶境
尼泊爾強震 歐盟專家出發救援
尼泊爾大地震 4地逾1200人罹難
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
尼泊爾強震 增至1457死
西藏定日5.9地震 部分道路中斷
震央農村屋全毀 尼泊爾災情恐更嚴重
西藏聶拉木縣 凌晨5.3地震
凌晨4時1分東部外海 規模5.6地震
台灣東部海域凌晨5.6地震
尼泊爾震災 國際救援團隊馳援
尼泊爾強震 連同周邊逾1500人罹難
FBI調查美國境內疑似IS恐怖陰謀
再戰紅襪 陳偉殷盼拿球季首勝
尼泊爾強震引發雪崩 尋獲18遺體
陳偉殷挨轟2分砲 金鶯2局平手
法國時尚新秀設計節 台灣陳奕羽入選
尼泊爾強震引雪崩 谷歌1主管罹難
柯文哲訪碧砂漁港做一夜干
冬山河生態綠舟 5月起預約導覽
大甲媽晚間回鑾 結束9天8夜遶境
金鶯領先 陳偉殷勝投候選人
寒冬後首次出閘 牛群大跳牛舞
FBI查IS恐怖陰謀 加州加強維安
北市貓犬學校開學 讓飼主帶好毛小孩
慈孝家庭楷模 嘉市3學生將獲全國表揚
桐海秘境開放 客家園區一片雪白
大門站著牛 傳統市集稱牛市
什麼書 讓張大春看不到5頁就痛哭3次
清水服務區砸2億 打造浪漫場域
徐中雄力推可可 毛治國讚不絕口
農藥茶來源亂 殃及8大連鎖店
早知遲早強震 專家1週前聚尼泊爾商對策
尼泊爾強震 西藏17死20萬人受災
因應蘇花改車潮 花蓮交通建設上路
君悅新客房 商務客也能好好吃飯
聖保羅市集 台灣夜市復刻版
房仲科技再進化 精準配對省時省力
尼泊爾強震傷亡慘重 醫院疲於應付
南非市集 斧頭劈肉現烤現吃
1晚13K 北投麗禧全台最貴
笨賊一籮筐 中外都一樣
尼泊爾強震釀逾1800死 4700多人傷
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網路禮儀 你可以這樣做
金鶯要命失誤 陳偉殷勝投又飛了
海大螢火蟲季放閃 網路預約報名
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合法省錢 保險費列舉扣除節稅
尼泊爾強震 Google Finder協尋受災者
中共追捕百名外逃官員 首人落網
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柯文哲夫婦訪碧砂漁港 剝蝦曬恩愛
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台股衝萬點 外資是關鍵
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尼泊爾強震 台百餘旅客多平安
創櫃板新秀德瑪凱 深耕研發醫材
雲南礦井事故 釀9死12傷
金蘭盃小廚神 5月2日總決賽
四技二專統測5月登場 報名創新低
104年統測 英文首次加考非選題
台3旅團滯尼泊爾機場 全數平安
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金鶯止連敗 陳偉殷勝投又飛了
洪秀柱高雄尋支持 自詡新花木蘭
女模三點全露列保護級電影
尼泊爾強震 北市搜救隊待命
蔡英文籲鄉民 網路援助尼泊爾強震
尼泊爾強震災情慘 日派人馳援
王建(火宣)建議國民黨 支持郭台銘參選
谷歌主管命喪雪崩 前明星女友悼舊愛
裙襬搖搖 徐薇凌想拚前20
兩岸協議監督條例 最快30日初審
用到農藥茶 弘爺中市2分店道歉
陸陷結構轉型陣痛期 台產業須升級應變
陸經濟成長趨緩 經部助台商轉型因應
大陸降準 陸股資金行情爆發
尼泊爾強震 微客啟動103募款計畫
牛棚放火失勝投 陳偉殷說至少比賽贏
兒盟前進偏鄉 教學童正確面對情緒
尼泊爾地震 40多名大陸登山客困珠峰
尼泊爾強震 古塔外他和死神擦肩而過
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
嘉市書香日 抽禮券看好戲
氣象局：東部餘震無關尼泊爾強震
尼泊爾強震 台灣展望會啟動募款
警破職業大賭場 食物提神飲料俱全
總統29日赴陸委會 將談九二共識
巴爾的摩抗議變調 警逮捕12人
挨家挨戶開門鎖 抗戰老將迷途
封測大廠法說 Q2業績看增1成
尼泊爾餘震 台灣女旅客一夜逃3次
航特部傳北遷 陸軍否認
尼泊爾強震 慈濟成立賑災協調中心
大甲媽遶境清水 信徒迎駕鑽轎腳
個人申請面試亂象 教團籲嚴把關
朱立倫：台灣應思考要什麼樣的總統
外籍毒犯生機滅 印尼最快下週執刑
朱立倫：赴大陸一定依法申請
首批旅尼泊爾台灣團 27日凌晨抵台
尼泊爾強震 衛福部啟動勸募
中油：汽柴油各漲0.3元及0.4元
柯文哲暈船 害羞太座剝蝦餵他
尼泊爾震災 柯文哲：北市準備好救援
中油：汽油明起漲0.3元
醫療糾紛專業調解 雲林試辦計畫
大陸公務車拍賣降溫 老車沒人要
尼泊爾震災國際慰問馳援 教宗哀痛
防陸侵離島 日擬在宮古島設部隊
教團憂面試亂象 教部：強化品質
尼泊爾強震 大陸逾600遊客滯留
北市行動派出所 訂7月試辦
白天未到來 大陸同性戀者首次集體出鏡
菲律賓警告：北京接近實質控制南海
尼泊爾強震 NGO規劃協助
路竹會整備 待命尼泊爾醫援
推無實體電子發票 國稅局溪頭辦摸彩
柯文哲：文山兩分局1月1日合併
澎湖家扶園遊會 用愛包圍受虐兒
糕餅店發送媽祖墊轎金 大排長龍
環保小局長問題犀利 朱立倫喊壓力大
天候差阻礙救難 直升機陸續抵聖母峰
私立名校遭點名 打壓教師及工會
威剛贊助賽車手 異業合作行銷
慶勞動節 澎湖表揚績優勞工
鄭明典：間熱帶輻合帶 梅雨所繫
智利火山噴發 火山灰打亂南美空中交通
文創二期點火 國發基金再投資20億
法說會密集登場 挑戰萬點關鍵
楊又穎逝已遠 老父引金剛經
洪秀柱參選 自詡新花木蘭為黨出征
男子疑受槍傷 意識清楚送醫
監視器抓違停 柯文哲：無關隱私
洪秀柱拚總統 批高雄產業人才流失
疑屏東國中生嗆殺南投人 警方南下追查
大甲媽回鑾數十萬信徒 點心站免費供餐
整平全台騎樓 營建署再編近億元補助
Selina半馬完賽 老公甜蜜背
不滿超車被擋 男掏槍作勢射擊遭逮
禁止暴力 陳菊：勇於舉發不法
尼泊爾強震 行政院啟動募款
表揚模範勞工 高雄18外勞入列
動漫迷扮女裝約出 孔子後代少女尋獲
路竹會醫援尼泊爾 5/1出發
紙風車368 澎湖6鄉市巡演
裙襬搖搖高球賽 徐薇淩拚前20
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尼泊爾強震 外交部籲暫勿前往
尼泊爾強震 台旅客：地像是會跳
釋昭慧：明哲保身 鄉愿助長霸凌
紅十字會啟動 425尼泊爾地震賑災
助尼泊爾救災 國軍尚無規劃
尼泊爾地震 南韓擬援助救災
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跑步像小綠人 搶嫌身影太好認
尼泊爾強震 死亡人數破2000
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台灣小麥振興有成 再添生力軍
尼泊爾震災獻愛心 超商ibon可捐款
把握黃金72小時 尼泊爾徒手搶救生還者
新移民家鄉菜 記憶老家的味道
富士產經高球賽 盧曉晴並列12名
馳援尼泊爾 新北特搜完成整備
LG敢夢計畫 號召大學生關懷偏鄉
大甲媽祖回鑾 林佳龍發送餐點物資
尼泊爾1夜無眠 機場重啟首批救援送出
設站東三門 基市議員向柯文哲陳情
尼泊爾強震 21醫療人員待命
手機廠卡位印度 小米野心勃勃
深圳網賽直落二 謝淑薇奪冠
美太空司令部：陸逼美加速發展太空武器
張赫登台 睡夢遇地震好淡定
心在芝櫻花海 日羊山公園美景
尼泊爾印度再遭規模6.7餘震襲擊
風帆橫渡小琉球 231艘船競技
保障私校教師權益 教部推立法
雲林醫糾專業調解 盼減少訟源
深圳網賽 謝淑薇直落二奪冠
國民黨：九二共識需深化與時俱進
吃母親節大餐 媽咪手部保養免費做
茶葉頻出包 台南籲總公司主動檢驗
回家真好 台灣首批觀光團返台
尼泊爾強震 首都高塔塌埋至少200人
南韓地震逐年增加 僅6成建物防震達標
視如己出 張雪玟代母職教養侄子
尼泊爾強震 台131名旅客通報平安
聖母峰北坡陸客 安全撤至大本營
驚魂未定 尼泊爾再遭強烈餘震襲擊
蔡英文訪竹市柯蔡宗祠 盼宗親支持
部分台客歷劫歸來 東菱旅行團班機延誤
嗆殺南投人 國中生疑沉迷遊戲引誤會
赴尼泊爾拍全裸婚紗 婚遇強震
尼泊爾震災 俄國救援隊整裝待發
南韓擬在西北部署火箭對付北韓
尼泊爾強震 政府開放愛心捐款
全球最長懸空玻璃橋 重慶見客
26名援強震醫療人員待命 視情況出發
假得很真 GXG誕生於法國的陸貨
馬修釋疑 標示疑慮果醬上架販售
兒子被綁要贖金 老父報警才知詐騙
看「粽」商機 超商端午預購分眾化
尼泊爾強震 德救難專家馳援
電機轉醫 楊尚憲視小患者為大老師
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑漲油價 這次與中油同步
全德台灣商會聯合會舉行年會
爐石戰記手機版 號召玩家高空PK
Qbon聯手超商 推咖啡銅板價優惠
暗夜偷排高溫強酸廢液 業者送辦
小巨蛋樂響旗揚 13校秀樂儀旗舞
表揚20對模範婆媳 13名媳婦新住民
蔡英文行腳嘉市 學習KANO精神
香港黃大仙車庫爆炸 1人死亡
報答養育之恩 大學生傳承浙江菜
廣東億元書記：以風水改造城市氣場
竹北六家高中首招 家長聽說明會
大甲媽遶境 老翁騎機車被輾過慘死
金宇彬離台 死忠粉絲送機
藍議員拱朱立倫參選 將代領表連署
戀上李榮浩？楊丞琳：一直有聯絡
日進口食品 總統盼盡速恢復民眾信心
日產品疑慮 李嘉進：日應讓台放心
物聯網提升封測地位 邁向奈米機電
張赫調酒送花 吻手粉絲樂翻
尼泊爾強震 習近平慰問死傷者
27日西部高溫再上升 東部北部有雨
漲價低於5角 台塑未慢一天漲
台灣觀光登山團平安 69人等返台機位
尼泊爾強震 總統：盡力協助度難關
尼泊爾餘震不斷 死亡人數超過2200
金大中遺孀李姬鎬擬訪北韓
吳季璁作品 六本木藝術夜亮點
亞東製茶廠HT紅茶 芬普尼超標
輔具研發新亮點 毛揆參觀鞋技中心
尼泊爾強震 毛揆表達哀悼
中市大里區一家3口燒炭自殺死亡
打造新竹漁人碼頭 竹市團隊北上觀摩
核災區食品 李鴻鈞：有感受日方壓力
不打小孩日 林智堅與民眾踩街遊行
鄭文燦：打造福海宮宗教文化園區
大鵬灣帆船賽 張浩風浪板總排名奪冠
尼泊爾兒童飽受驚嚇 餘震露宿過夜
解放軍再查將官 累計33人落馬
首架載聖母峰傷者救援機 抵加德滿都
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呂慶龍法國分享台灣成功經驗
農業人力斷層 政府投30億吸引青年
台大校友20人徒步尼泊爾行 疑遇強震
NIKE女子半馬 謝千鶴二連霸
尼泊爾強震 台149名旅客通報平安
莫拉克災後助重建 紅十字會社區成果展
英國藍農藥茶 新增二款下架回收茶
全國青年盃飛盤賽 黎明學院開擲
尼泊爾強震 駐印處當地再設急難救助所
首批台客逃命回家 一個都不能少
香港車房爆炸 3死7傷
鄭文燦：承客家文化建設大梅楊
尼泊爾震災 南韓捐100萬美元
臉書嗆殺南投人 屏東國中生遭函送
菲律賓促各國 籲陸停止南海填海造陸
蔡英文：年輕人挑責任 投入公共事務
尼泊爾強震災情慘 達賴喇嘛慰問
小野麗莎唱中文歌 加碼我願意
北市17歲少年 上吊身亡
港人展延英國護照年增40%
紙風車澎湖的故事 感動在地人
第七艦隊訪陸 中美海上聯合軍演
強震無恙 饒穎奇及世盟同仁將離尼泊爾
扶輪社年會 消防隊急救宣導
尼泊爾餘震連連病患驚 停車場當手術室
尼泊爾震災奪2300命 各國伸援手
尼泊爾震災 慈濟和國際佛光會馳援
尼泊爾強震 靈鷲山慈濟前往救援
尼泊爾強震 星將派員協助救災
軍方證實 軍機曾被陸導彈鎖定
閃靈菲律賓首唱 Doris熱暈
胡俊祥破大會紀錄 全中運舉重奪金
歐巴馬展搞笑功力 逗樂白宮記者
尼泊爾強震 西藏18死20萬受災
桃猿男兒4連勝 主場橫掃兄弟
尼泊爾強震 重要資訊報你知
MIZUNO單週兩勝 企排暫居龍頭
恆春同鄉會年會 美食鄉音滿足鄉情
大陸北方多地4月氣溫高出歷史
尼泊爾交通通訊中斷 救援工作難
尼國強震 西藏死者增至20人
尼泊爾震災逾2400死 軍方估再飆升
香港車房爆炸 3死9傷
尼泊爾強震死傷慘重 日人1死1傷
強震襲尼泊爾 文化遺產損失慘重
核三2號機起火 備轉容量率亮黃燈
新住民近50萬 逾半來自中國大陸
模範婆媳 13對外配獲頒
台灣乳癌好發率高 不可輕忽
洗臉機 醫師：不是每個人都適用
尼泊爾強震 台灣世展會投入3,000萬元物資援助
〈財經主筆室〉一周全球財經分析
大巨蛋的法律盲點
失智症預防 從年輕時開始
婉君還愛IE嗎？
幫助蔡英文勝選的「四軍一馬」
哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫再次連任成功
〈公民論壇〉新媒體平台的本末倒置
研究：嚼口香糖可提升思考力和反應力
衛福部擬仿韓限制青少年上網時間
剖腹沾黏後遺症 產後腹劇痛 1天拉10次
高市表揚模範勞工 陳菊：感謝無名英雄付出
大甲媽出巡 彰化新住民備千粒粽迎駕
外籍兵團參上 仿鄭成功登陸攻荷
勇警奪白刃 空手救外配
鼓勵說母語 陳菊允覓師資提供完善環境
尼泊爾強震 台灣觀光登山團安排返台
尼泊爾震災奪2500命 重創文化遺產
安倍啟程訪美 將赴國會發表歷史演說
尼泊爾強震 台大24校友平安下山
大甲媽祖回鑾安座 9天8夜遶境落幕
土裔北賽島總統決選 阿欽席大勝
尼泊爾震災死亡破2500 醫院滿道路斷
美國救援隊 趕赴尼泊爾救災
凱瑞將再晤伊朗外長 談減核問題
歐盟撥300萬歐元 急援尼泊爾震災
吸合成大麻送醫 美今年已逾1900例
尼泊爾強震 數百英人困當地尚未傳傷亡
DRAM現貨價 25個月新低
加州若強震 恐逾1800人死亡
小布破相 都是夾腳拖害的
傳美可能放寬禁家屬付贖金政策
台股上萬點 外資是關鍵
機械除草馬上辦 老農種田免煩惱
南投好水質 螢火蟲翩翩起舞
高雄那瑪夏 螢光熠熠墜銀河
CP3保羅帶動 快艇拔馬刺 扳成2比2平手
遭雪巴嚮導洗劫 登山客幸運逃過強震
裙襬搖搖 徐薇凌並列45
南韓：聖母峰雪崩1韓人獲救報導不實
台股開盤漲 30.17點
張家界免爬山 隧道手扶電梯啟用
薩國農牧灌溉不足 台灣伸援手
泰特殊車牌 9999標出2百萬泰銖
大隻佬吃的開 iPhone陸銷售料首度超美
避免過度日曬 降黃斑部病變風險
台股拚萬點 法人散戶回歸
韓藝人李寶英準備當媽 開派對迎寶寶
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朱立倫登陸 內政部：月底前審核出爐
陸媒：國資委將整併百家央企至40家
台大醫學系繁星個人申請錄取公告
嘉縣特搜隊 整備待援尼泊爾
新台幣早盤勁揚 升逾 4角
美駐韓大使李模楷為兒子辦百歲筵
外交部：尼泊爾暫婉拒台派搜救隊
阿根廷台灣僑民聯合會辦青年大會師
苗栗缺錢 客家圓樓擬民營
採計在校成績 吳思華：初步想法未定案
4月消費信心指數上升
王維中4局失4分 無關勝敗
核三變壓器起火 網友熱議
張盛和：近萬點不瘋狂 代表沒泡沫
大巨蛋避難審查 陳威仁：無關誰當署長
52年首見 2艘國際郵輪同泊花蓮港
台股早盤突破萬點
東協：陸填海造陸破壞南海和平
核三廠2號輔助變壓器 估2周修復
郭台銘：鴻海今年絕對持續成長
業績看增 日月光股價創7年9個月高點
外交部：食安問題應不影響台日關係
核電機組出狀況 備用容量率轉紅燈
尼泊爾震災 嘉縣購10萬口罩
央大：4月消費者信心指數創新高
張盛和：買101股權 5月中前有結果
全國技能中區分賽 中彰投分署獲佳績
業績看增 力成創21個月波段新高
觀光局：3團46台灣客仍在尼泊爾
營運亮眼 群聯股價創5年多新高
郭台銘：鴻海今年絕對持續成長
香港占中行動復燃 很快被驅散
求情無效 印尼最快28日處決外籍毒犯
無懼利空 股后漢微科股價堅挺
洗臉機不宜天天用 濃妝豔抹每週2次
馬航MH17遭擊落 德傳早知有危險未通報
台灣業者與雲南合作 發展中草藥
台股上萬點 張盛和：基本面好講很多次
雪崩那時...聖母峰如惡魔降臨 怪獸嘶吼
尼泊爾地震 7名港人失聯
台股上萬點 曾銘宗提醒風險
支持台滬通 張盛和：證交稅能進來就好
無視火山再噴發威脅 智利居民返家清理
尼泊爾強震 28台旅客尚未報平安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鴻海證實 將與日本NEC攜手合作
失蹤孔女返家 動漫迷白凜涉略誘
睽違15年 萬點行情再現
桶裝瓦斯補助5月開跑 28萬戶受惠
因應大陸威脅 美軍擬組轟炸機司令部
裙襬搖搖45名 徐薇淩台將最佳
維護南海和平 越南籲加強與大陸協商
澳華裔死囚最後心願 與家人赴教堂
慈濟醫療團 27日晚赴尼泊爾
勞動節連假 高鐵加開2列自由座
甄選名額比率高 教團憂公平性
公股銀行合併難 亞洲杯不好打
核三變壓器起火 修復需2週
菲越同意 共推南海行為準則
觸及萬點 金融股挑戰海嘯前高點
柯林頓基金會承認財務報告錯誤
尼國紐約僑民齊聚祈禱 燭光晚會募款
議員要會勘 三創籲柯文哲維護企業權益
台大申請放榜 8人錄取5志願
震災紅十字會勸募 有網友反捐款
巴拿馬去年出口3400萬美元廢鐵
張盛和：不要只談降稅吃補 忘了病因
客家圓樓擬民營收費 遊客多贊同
陸克文：大陸未來十年經濟成長6%起跳
尼泊爾強震波及西藏 災情持續擴大
尼泊爾強震 台152名旅客報平安
美日關係好 凱瑞家宴外交迎安倍
多頭銳不可當 台股後市看美股臉色
駐星代表：兩岸關係已奠堅實基礎
台裔日籍歌手一青窈結婚 有身孕
中市燒炭亡母子 疑經濟壓力
嘉縣國二生上吊 遺書功課壓力大
央大CCI再創新高 學者：半年呈榮景
外交部：尼泊爾需毛毯醫療用品
男久咳不癒 胃食道逆流惹禍
新台幣中午升 4.81角
核三廠變壓器起火 學者：加強安檢
中國大陸備貨需求強 敦泰董座喊旺
整修天空步道 疑操作不慎吊車側翻
尼泊爾地震 韓派遣緊急救援隊
齊悼尼泊爾強震 各界名人為災民祈福
東菱團台灣旅客 平安返抵國門
高市計程車代公車上路 熟客居多
圓仔青春發育期 啃冰塊咬甘蔗
28日萬安演習 民安1號同步演練
屏縣：核三8次公安未通報 要法辦
陳水扁保外展延將屆 中監訪視
TIFA何時談 經濟部：美國忙TPP
餘震更可怕 尼泊爾強震關鍵問答
朴槿惠累出病 醫囑靜養
吳思華：108年會考一定存在
聲援尼泊爾 大馬派救援隊赴災區
鄭捷二審想道歉 被害家屬罵演戲
陳瑞聰：NB第2季沒有預期好
一青窈雙喜 懷孕4個月
物聯網商機 李詩欽看好消費性產業
方便求償 消保會建議多用電子發票
禁運5年 南韓准民間團體援北韓肥料
18歲就停經 海洋性貧血別輕忽
美3人命喪聖母峰雪崩 包括1導演
不滿濫發電玩執照 婦潑珍奶不罰
萬安演習27日登場 北部交管
白光LED專利爭議 億光再勝日亞化
資策會與美國加速器業簽合作意向書
男子持刀衝縣府 遭壓制送醫
揭陽書記迷信愛扮地理仙 用公款修陰宅
慈濟醫療團啟程 民眾機場捐款
談文創 施振榮：政策比園區重要
尼泊爾災民悲歌 餐風露宿待援
麻雀受困黏鼠板 消防隊救援
議員：北市府機關6成馬桶不省水
大陸省市常委調動 60後崛起
台股收盤漲 59.84點
避免網路霸凌 國民黨團籲修法
資源回收廠火警 對面是加油站
大陸10家煤炭企業 疑虛增利潤
桃園民宅火警 男灼傷疑跳樓逃生
歐巴馬安倍白宮會將登場 著眼敲定TPP
玩命關頭7 大陸影史最賣座電影
女女反目成仇 持槍箭逼簽本票
開高收紅 台股漲 59點
5月台指期漲99點
酒駕被取締 栽在同一警同地點
網路白皮書徵詢會議28日舉行
震災嚴重 國際救援團隊紛抵尼泊爾
5月電子金融齊揚
尼泊爾震災 菲紅十字會伸援
西安冒牌特警打人強拆 遇到警察鳥獸散
尼泊爾震災 馬航轉飛至達卡
安倍訪美 推銷新日本觀及平息爭議
嚇死了 尼泊爾台旅客睡菜園過夜
台股上萬點 台幣午升4.81角
男涉飛車搶奪 辯交女友開銷大
金融資產按讚 台股觸萬點
蒙古5歲女童 獲家扶資助來台就醫
曾被網友罵豬 施振榮：豬很聰明
強震後 尼泊爾仍有約4000陸客
援助尼泊爾震災 林佳龍捐一日所得
推廣華人優質生活 3企業做示範
李述德：台股本益比合理
台中春季電腦展 新設企業用戶專區
尼泊爾震怕了 機場塔台空無一人
三大法人買超台股 248億元
尼泊爾強震見真情 靈鷲山路竹會救援
彰化涼圓配蒜味醬汁 滋味特別
敘總統叔父法國涉嫌斂財受調查
金門模範勞工 縣長接見
深夜放煙火發洩情緒 男裁罰
屏縣府：核三廠火警沒主動通報 縣長怒
高鐵噪音振動敏感點 擬減監測頻率
發展署週年慶 憑發票體驗職訓課程
國二生自殺 加強學生心理輔導
改善食安 宗教家：從教育下手
核三廠：先滅火要緊通報在後
立院初審 貿易便捷化納WTO協定
北市議員勘察三創 遭擋門外
離奇 男駕車國道肇事卻墜橋重傷
陸船趁夜抽砂 海巡夾擊逮獲
迎母親節 凍齡媽媽大談保養經
雨水惹禍 台東縱谷水稻出現稻瘟
中市訂食物銀行自治條例 年底送審
因應資安 政院強化人才培育
立院初審 設多項鼓勵國片措施
北市府旁3處田園基地 29日開放申請
立院初審 刪電影院播政令短片規定
疑切換乙炔接頭起火 台南廠商未釀災
民間參展米蘭世博 柯文哲贊助40萬
尼泊爾地震 港府派員到當地
吸金主嫌夫妻出庭 被害人追打
惡意逼車還持棒作勢打人 警將介入調查
大陸第1季工業獲利 負成長2.7%
外資上週大買783.38億元
印尼處決菲犯 菲：不影響關係
台大申請放榜 出現首位滿級分台商子弟
申請台大醫科 嘉中4人上榜
貿協東南亞推廣團 曼谷拓商機
LINE Bubble 2在台上線
升學比序採在校成績 教團反應不一
台大放榜 北一女3學生申請5系全上
擬收回救國團用地 柯文哲：以前黨國不分
朱立倫登陸 內政部依法審查
陸人權學者徐顯明 任中共政法委副秘長
北京喝農藥 陸訪民遭控尋釁滋事
瑞芳熱血警 20年捐血448次
禁燒生煤條例 雲林議會列議程
朝野停止惡鬥 工商界估台股上1萬2千
裙襬搖搖 高寶璟衛冕成功
台南民宅火警 1男灼傷昏迷命危
父親視網膜剝離 嘉中生上台大醫學系
周杰倫出席記者會 粉絲擠爆台北市府
柯文哲指示 做陳水扁口述歷史
宜縣大排發現百餘隻病死雞 縣府調查
馬台佛光山聯手赴尼泊爾救災
高鐵嘉義便當 高雄空廚製作
3月景氣燈號呈黃藍燈
首爾住宅公社執行長任新北顧問
確保茶葉品質安全 南投加強藥檢
澎湖四冠王 許寧遠錄取台大4科系
新台幣收升1.9角
養生用錯方法 熟齡族缺營養身體虛
景氣燈號轉黃藍燈 國發會：出口待強化
涉拐孔家少女 警傳喚少年到案
菲自閉童恐遭驅逐 澳萬人連署要他留下
日股收黑 財報季起跑
李全教否認台南市議會無限期休會
外資留多單 投顧：台股有機會再上萬點
旺慶石材欠稅 負責人管收
韓陸FTA商務洽談會開幕
罕病病友拍廣告 中職球星獻愛心
不滿電信公司客服 男恐嚇遭訴
尼泊爾強震一分鐘速讀
與成龍合照放閃 菲女神羨煞粉絲
小提琴家花3百萬 買到假琴弓
運用在地優勢 南投辦農產加工銷售職訓
行政院雲嘉南執行長 張麗善到職
尼泊爾震災 印尼派搜救隊馳援
陸第4家民營銀行 天津金城銀行開業了
全球軍工企業透明度 漢翔列E等
淮揚名廚來台獻菜 重現百年好味道
大陸富豪海外投資 胡潤：4成買房
尼泊爾強震 至少3617人證實喪命
邊開車邊拉K 白粉留臉上露餡
地表12酷以形命名島 龜山島榜上有名
7月全國技術士檢定 簡章28日發售
饒穎奇返國：回家感覺真好
紅樓夢主角蔣夢婕 否認被劉志軍潛規則
金控股利殖利率佳 資金湧入
中捷亡者告別式 林佳龍出席哀悼
雄女台大五冠王 志在財務金融系
湖北H7N9禽流首例 旅遊疫情等級提升
曾銘宗：未分配盈餘課稅保持現狀
3億男官司 證人柯建銘請假
桃機航廈清潔溜溜 巡檢車立大功
雞農畫家陳明順 法國大皇宮展畫作
約見大巨蛋管理廠商 柯文哲：釐清責任
工總：供電吃緊 應反思如何因應
柯文哲點名違建 貴子坑自己拆了
聯詠擬配息10元 歷史新高
為死刑犯求情 澳洲要求印尼查法庭貪腐
尼泊爾強震 台21名旅客未取得聯繫
景氣向下轉黃藍燈 國發會：股市增信心
張學友張家輝為戲宣傳 30日登台
股王大立光配息51元 創台股紀錄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
應材東京威力合併案告吹
援尼泊爾 雲縣府一級主管捐一日得
印尼處決在即 法澳領袖譴責死刑
公投提案連署門檻 學者籲下修
桃猿新洋投 艾肯將入隊
防網路霸凌 政府跨部會合作
防PM2.5 醫界籲正視
睽違25年 四海好傢伙老班底團圓
涉怒砸法院銜牌 莽男責付家人
台大放榜 中市5冠王陳卓想自行創業
台灣之光 台南晶英酒店摘義大利設計獎
台大文院教師籲儘速興建人文大樓
APO傑出獎 沈榮津獲獎
排水溝晝夜豬羊變色 疑排放工業廢水
柯文哲未穿西裝 宏國市長：工作的人
王毅：大陸盡力救援尼泊爾 盼國際馳援
機師恐合法罷工 華航祭最大誠意協商
尼泊爾強震 駐印處設第3急難救助所
陸外交部：逾千名陸民離開尼泊爾返陸
經國號戰機遭陸鎖定 空軍駁斥
運將制止吸菸車被踹 乘客遭訴
曉明女中5冠王 林萱旻想當法律人
新竹高商童軍團 最愛在校內紮營
上海股市漲3% 站穩4500點
柏林教育展駐德教育組推廣留學台灣
新北徵兵一條龍整合 資訊透明全都露
提前數分鐘預報地震不是夢 惟價格不菲
母子燒炭3人亡 中檢相驗釐案情
誰選總統 洪秀柱：不要老看天邊彩虹
港股再登7年新高 國企拚合併
柯文哲要市府瘦身 將裁撤經發會
專案稽查茶飲 雲林查143家
技冠群英 女學生貼磁磚拿金牌
追撞肇事逃逸 警尋印記追人
中市大里母子3人燒炭亡 市府助善後
米蘭世博會將登場 晚鳥住房高貴不貴
10攝影師聯手 沙飛堡演繹金門
核三廠火警 環團:應展開除役計畫
歐盟放行基改原料進口 法國不滿
中韓商務洽談會 為歷屆最大規模
80年來最強震 尼泊爾至少3726人喪命
蘋果二手品夯 鴻海富連網擬實體店售
壢新尼泊爾期望醫療中心 投入救災
等了15年 台股再上萬點散戶卻無感
柯文哲：兩岸政策就是一五新觀點
科學園區通過新增投資案6億元
大馬羽球王李宗偉涉禁藥 遭禁賽8個月
抗議蒲隆地總統競選連任 至少5死
大陸增派無人機投入西藏救災
瑞昱擬配息6元 上市來新高
觀光局：4團64觀光客滯留尼泊爾
特偵組查扁獻金 傳馬永成作證
洪秀柱自喻做選擇 勉青年不放棄音樂
高雄雲高慈愛會 跨海澎湖送愛心
航班減少 慈濟醫療團延後抵尼泊爾
尼泊爾震災 涂醒哲號召捐款
點亮黑夜明燈 竹市鼓勵民眾認養路燈
中捷事件檢討 藍綠陣營議會攻防
洪秀柱楊志良牽手受訪 沒火藥味
尼泊爾災區成景點 民眾冷血微笑自拍
台商2.5億珠寶遭竊 19小時破案
股市一度破萬點 台幣升破31
傳酒店業者買照 柯文哲：依法行事
尼泊爾強震 百名荷蘭人失聯
恐怖 桃園含孔雀綠鰻魚險上市
朴槿惠核准國務總理李完九辭呈
50嵐申請複驗 公文送中市衛生局
印尼槍決揭秘 1死囚挨1實彈
飛燕橫屍馬路 花蓮縣府立牌提醒駕駛
尼泊爾強震 外國遊客歸心似箭
尼泊爾震災 彰化兩醫療隊待命
陸南海填土 艾奎諾籲東協採一致立場
憂鬱縣市第三名 花蓮反駁以偏概全
中職比賽偷拍事件 聯盟：已下架
受困聖母峰兩天 直升機救出登山客
復仇者聯盟2 五天破2.5億
有USB的美食街 南港用餐新去處
援尼泊爾 法國派2飛機送物資
新北節電挑戰 要年省7億度電
首爾SH公社訪北市 簽合作備忘錄
尼泊爾強震 世衛：500萬人受影響
核一廠1號機重起動 待立院專案報告
龍潭傳統臭豆腐 逐香下馬CP值高
泰國再查獲自非轉運寮國大批走私象牙
基隆公立幼兒園 5/2登記
曾銘宗：建商買信義區D3土地須審慎
尼泊爾強震 各國傷亡統計
首批救援物資 28日送尼泊爾
好消息 5月天然氣價估降0.7元
防網路霸凌 比利時成立網路警察
瑞芳部分地區28日清晨停水18小時
尼泊爾強震 日政府捐10億日圓
柴靜躲霧霾 擬海南三亞購屋
核三廠失火 環團：公布報告提前除役
KANO杜塞道夫映會 魏德聖會僑胞
尼泊爾強震 政院：尚無需協助撤離
開發金現金股息殖利率4.7%
金門芋泥餅 事業家庭兩兼顧
合庫銀柬國拓點 一次設2支行
梁國新當選世貿中心協會新任理事
武松打虎到西嶼 星空下看戲
陸文化部批紅包評論 大砍6成文藝獎
強震過後 尼泊爾災民亟需援助
在台尼泊爾醫生心繫家鄉 盼醫療外援
台股落後補漲 外資看好萬點再現
尼泊爾震災慘重 聯合國準備大規模援助
立院初審 教師待遇制度化
今彩539開獎
陸財長示警 避免掉入中等收入陷阱
威力彩開獎
衛福部：對日食品管制如期實施
Yahoo電子票券平台 5月上線
駐堪薩斯辦事處遷址並更名
盧彥勳剋陳迪 三太子網賽晉16強
大陸再現油老虎 中石化老總落馬
氣象局：中部以北有短暫陣雨或雷雨
尼泊爾滿目瘡痍 村落慘遭土石流掩埋
紅十字會及佛光會 28日赴尼泊爾賑災
北檢傳洲界負責人 加保50萬
壽險房貸提存準備率擬調高至1.5%
深夜食堂特映 Masa秀廚藝
AG600兩棲飛機 後段機身下架
台印貿易小組會議 提更新投保協定
台股衝萬點 阿土伯：過乾癮
帳目兜不攏 前日相之女遭檢方詢問
台灣大Amazing X6旗艦機上市
尼泊爾賑災 創價學會捐百萬
三星Galaxy Tab A平板上市
雄中高材生上台大醫 志在從醫抗癌
汪傳浦病逝 法務部發函可結案
英國藍農藥茶上游 出貨宜蘭3縣市
林洲民：公共宅管理公司年前成立
菲媒兩專文肯定東海和平倡議及台菲關係
歸仁槍響 警逮4人送辦
國際廢鋼持平 豐興產品下跌
伊朗電台：IS領袖巴格達迪死亡
勞工董事 日月光：股東會決定
扁保外就醫將到期 矯正署探扁
澳洲死囚提上訴 處決可能延緩
80年來最強震 尼泊爾至少3862人喪命
印尼鐵了心 不延後處決澳洲毒販
上海自貿區：將建台灣中小企商品中心
雲南醫院院長收賄 房百間車位百個
威力彩頭獎槓龜
馬以南告謝長廷誣陷敗訴 律師：尊重
今彩539頭獎槓龜
印度東北遭規模5.1地震襲擊
伊朗電台：IS領袖巴格達迪傷重身亡
公宅公司被批錢坑 都發局：管理得改變
智冠與韓全羅北道政府策略聯盟
尼泊爾強震 臉書新功能協助報平安
北投傳槍響 男舉槍自盡無生命跡象
救援緩慢物資短缺 尼泊爾災民不滿
尼泊爾強震 中央社搶進災區一手直擊
餘震不斷 尼泊爾災民驚慌逃離加德滿都
尼泊爾強震 加德滿都南移3公尺
筆談女公關 當選地方議員成美談
北投傳槍響 張男留遺書舉槍自轟頭
美股開盤上揚
強震喪女 悲父哭喊：她是我的一切
行刑在即 澳洲死囚獄中與女友結婚
談亞太安保 美日2加2會議登場
燿華電子傳火警 警消搶救中
大戰盧彥勳惜敗 陳迪自評好球
新華社：陸取消春季從聖母峰北面攀登
80年來最強震 尼泊爾至少3954人喪命
廣西特色菜 開平學生搶先學
遷台40年 緬僑志工說故事
3噸孔雀綠鰻魚險上市 余姓負責人交保
馬關條約二甲子與終戰七十年
北台南家扶親子運動會 用愛減少受虐兒
海大僑生週 展示各國文物饗風味佳餚
記憶「新」動滋味 台阿嬤攜手新住民推異國食譜
金門培訓通譯志工 服務新移民
陸客高端團不受配合限制 盼提昇台灣觀光市場
坐月子 一定要吃麻油雞嗎?
突破66K的人生 民航特考來了
花東的天空更安全了
〈公民論壇〉媒體別再荼毒觀眾的眼睛了
乾杯旗下三間分店 南港齊登場
今年新增！夫妻分居6個月以上 可分開報稅
貿協梁國新 出任WTCA理事 提升國際能見度
調查：8項消費新趨勢 「義美」脫穎而出
空汙易造成大腦萎縮 恐致失智或中風
澎湖公民風場 清算、解散下台一鞠躬
台北關涉包庇 劣活蟳蘆筍恐下肚
蔡英文明訪張忠謀 台積電：不參與政治
台灣作家 獲頒2015年愛爾蘭文學獎
美日公布防衛合作新指針
燿華電子火警延燒 防爆炸疏散621人
凱瑞向日重申對釣魚台列嶼安全承諾
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
燿華電子火警 毒災應變小組現場支援
尼泊爾強震 3地罹難人數已逾4100人
凱瑞：美送尼泊爾千萬美元賑災品
歐洲主要股市收高
燿華電子火警凌晨火勢獲控制 1人嗆傷
日相：為戰時慰安婦心痛
因應局勢劇變 美日修訂防衛指針
美首位非裔女性司法部長林奇就職
結束反彈 美股回軟
國際油價小漲小跌
非裔羈押中死亡 巴爾的摩警民衝突
新聞自由日將至 美再籲中釋放高瑜
股市增溫 證交所擴頻寬
美媒：NBC威廉斯可能重返主播台
人行降準資金爆 上証突破4500
巴爾的摩暴力加劇 州長宣布緊急狀態
萬安演習人車管制 一時半別出門
華郵：反TPP陣營不具說服力
抗議愈演愈烈 金鶯取消球賽
安倍演說 美議員籲正視慰安婦歷史
台股再戰萬點 外資成為關鍵
嘉義推低碳廟宇 紙錢集中燒
燿華火災撲滅 初估影響四五月營收
自拍棒止步 溫布頓網賽也禁用
台中檢測橋梁 2年提升安全
稅務資料 開放學術研究使用
新iPhone助威 蘋果財報大爆發
保育螢火蟲 馬祖北竿燈光管制
台北轎車停車場墜1層樓 1傷
烏雲怪物吃下肚 今夏最夯創意冰品
送物資進尼泊爾 加政府否認救援不力
燿華廠房失火 4月營收估影響5%以內
臉書Messenger 增視訊通話功能
路透：人行將推新QE 購買銀行資產
雲林銀行搶嫌凌晨投案 警追錢槍
台股開盤漲31點 再登萬點
挪威成立動物維權警察
巴爾的摩暴動 至少15警傷
美官員：期待蔡英文對兩岸議題更多說明
燿華土城廠房失火 開盤跌停
新指針增日防務 美邀安倍齊防中
金喜善童顏秘訣 美人多愛睡
尼泊爾強震 台189旅客報平安
台股開盤再破萬點 近期新高
企業獲利優預期 有利美股走勢
白宮官員：陸填海速度規模大有問題
四季都絕美 CNN嚴選31日本景點
蘋果財報創高 鴻海鼓舞
最大天主教國家 巴西宗教旅遊盛行
台中就業中心首辦 文創產業主題式徵才
尼泊爾震災 南韓派遣40人救援隊
尼泊爾醫療賑災 高雄長庚前進災區
PM2.5濃度 土城崙背亮紅燈
復航空難後 新增儀降6月啟用
朱立倫：應以正面態度面對兩岸交流
大陸市場銷量衝高 蘋果財報亮眼
巴爾的摩暴動 陳偉殷臉書報平安
北市地震演習登場 柯文哲主持
援助尼泊爾 新北官員捐一日所得
新台幣續強 早盤升逾 3角
台北電腦展 電競主機小型化
Apple Watch訂單旺 蘋果出貨忙
日料理鐵人獻寶 美日國宴融合異國風
香港3名醫科生在尼泊爾失聯
4G分享器需求升溫 台業者受惠
尼泊爾強震 聯合國：殃及800萬人
汽車通訊晶片看好 京元電業績看增
暴風雨襲紐奧良 貨運列車翻落高架橋
出國務工 江蘇16人染愛滋
節稅效應 北市實登親友價約折半
印尼即將處決9名外籍毒犯
凱瑞：東海和平倡議攸關亞洲海域
救援尼泊爾 國軍運輸機待命
尼泊爾震災 富邦金捐千萬元
國防部：資電部採購電池非陸製
茶飲抽驗 台南50嵐三清製茶合格
扁平疣非青春痘 莫擠應就醫
隧道內撞到狗 火車誤點2小時
台科大打造藝境舞台 供校園藝人表演
蘋果財報佳 蘋概股無感
M503滿月 航班均未貼近中線
華裔死囚完婚 印尼新娘：以他為傲
網路政策白皮書 毛治國：形成民意反饋
電子弱勢 台股萬點站不穩
監督條例付委引爭議 立院上演表決戰
刷卡後業者倒閉 要注意退費黃金期
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眼前飛蚊不動 小心黃斑部病變
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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抽皮帶刀殺學長 男判刑定讞
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一言不合起衝突 警力到場制伏
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