漢
En
News Archive | 2015
漢文新聞列表 Chinese News List
長假將至 台股封關盤勢冷清
亞航乘客忘了關手機 訊號引導搜救行動
美國女子 被兩歲兒子意外開槍打死
頂率沒還錢 銀行團假扣押上膛
民進黨中評會移師台南 開除跑票5議員
本週台股漲0.96% 2014年上揚8.08%
李全教涉賄 檢提「當選無效」
上海外灘人踩人事故 已致36死40人住院
蘇友辰呼籲立法者落實兩公約 終結萬年稅單
符合量能課稅才是正義的稅制
南臺科大45週年校慶千人響應良心時代運動
大愛教師曾永福 創造身心障礙孩子的生命願景
林口御之紀行社區良心慶聖誕
舊金山灣區呼應聯合國人權日辦論壇 良心教育落實人權
青年與法官對談 良心時代VS不丹幸福指數
博物館玉器辨偽 談職場良知
國際志工日 南台灣志工響應「良心時代運動」
雙龍國小十週年親子運動會響應良心時代運動
告別2014 歡迎2015 全台瘋跨年
2015 iSee Taiwan 101煙火照亮台北
迎新年 雲林古坑煙火璀璨
民眾象山看煙火 疑墜落山谷
柯文哲性急 朱立倫笑稱去復健部訓練
桃園跨年 數萬人倒數迎新年
嘉市跨年晚會 涂醒哲與市民倒數
元旦問候 蒲亭籲歐巴馬共保世界和平
澎湖跨年晚會 迎接2015
台南跨年晚會 賴清德台下倒數
2014強勢告終 美股開盤走高
五月天登上高空倒數 嗨唱迎新年
謝金燕台中跨年晚會 出動草泥馬電動車
竹縣環場煙火秀 視覺大賞享溫馨
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
苗栗紙廠跨年夜大火 6千坪廠房陷火海
調查台南議長選舉 元旦後查扣選票
亞航空難罹難者 無人身穿救生衣
絕食超過81小時 呂秀蓮凌晨送醫
美報告：青年高教育低收入影響深遠
美報告：2016民進黨優勢仍多變數
獅城迎跨年 五彩煙火嗨翻
菲人跨年 光雕煙火快樂爆表
巴勒斯坦簽署國際刑事法院規約
華航曙光包機 花蓮外海看日出
歐蘭德新年祝詞 聚焦氣候反民粹
伊波拉爆發1年 近8千人喪命
104年元旦升旗 總統柯文哲參加
上海新年慶祝活動 踩死35人
元旦升旗 總統：團結奮鬥贏得尊敬
全球年度熱門字 ?心形符號
馬總統：訪台旅客逾990萬創新高
餐廳菜單註熱量 多數老美贊成
元旦連假去哪玩 樂園優惠一把抓
迎曙光 太麻里曙光15槓
胡桃碎片恐染沙門氏菌 美廠回收
俄州新法 殉職民警子女獲助學金
冷氣團元旦發威 台南以北探10度
上海踩踏意外 目擊者：有人樓上拋美金
美媒報導上海新年踩踏死亡事件
連假車潮出動 國道元旦最塞
安倍過年 讀李登輝著作
馬總統柯文哲同台 握手未交談
接力跨年 歐洲嗨翻迎2015
加拿大倫常慘劇9死
上海跨年踩踏意外 連夜成立工作組調查
名嘴出任務夯 索尼擴大分銷管道
扁保外就醫 蔡英文：可加快
桃園元旦升旗 千人寒風迎朝陽
上海踩踏 目擊者：人流量大發生對衝
金門建縣百年 陳福海：醫療優先
日皇新年感言 籲從歷史學習
巴黎跨年夜 凱旋門煙火秀
阿河之死 朝野立委關注動保修法
地熱發電及低用量用戶 溫泉取用費打折
預收洗衣費逾千元 元旦起需履約保證
墾丁曙光不作美 民眾掉入地洞
開始走吧 柯文哲元旦健走致詞簡短
食品GMP新制 元旦起全面上路
新北元旦升旗 6萬人迎曙光
天寒跨年 洋蔥式穿法保暖透氣又防風
上海踩踏 習近平要求全力搶救傷者
杜拜迎2015 擬再創世界紀錄
迎新年4天連假 飯店住房率飆高
總統元旦祝詞 和解合作和平
籲釋扁絕食 呂秀蓮住院休養
蓋茲豪宅僱員持兒童色情片法辦
新北迎曙光 新鮮九孔粥暖人心
2015巴西經濟可能停滯成長
上海踩踏慘劇 外灘跨年多數是學生
朴槿惠新年祈國安家保和南北統一
促朝野合作 馬總統：所有不滿到我為止
每160秒 北京新生1企業
天候轉佳恢復搜救 尋獲亞航9具遺體
新年新希望 華信台東迎首道曙光
上海跨年 陸第一高樓首度亮燈
跨年夜 行動數據爆量
泰國潑水節 洗去不順迎好運
總統促官員將心比心 傾聽民意
2015高科技產業 掌握九大動向
沒有分裂本錢 總統籲朝野合作
冒著3.5度低溫 阿里山萬人迎曙光
總統：兩岸關係最重要目的是和平
加拿大連環命案 震驚越南社群
越南春節年味濃 方粽五果食豐饒
懷孕肥胖與高脂飲食 損胎兒幹細胞
新年新希望 朱立倫盼新北順利
馬總統104年元旦祝詞全文
穆斯林新年 開齋節重生感恩
立陶宛加入歐元區 強化西方關係
嘉市元旦健走 走出希望健康
苗栗山區跨年 情侶開車墜谷
2014國內十大新聞
曙光15槓 台東比基尼辣妹耀眼
台南二寮迎曙光 深情一吻傳愛
元旦起 農機用油減免5%營業稅
小騎士闖通關 腦麻馬術選手逐夢
跨年 北捷運量296萬人次創新高
澎湖民眾參加元旦升旗暨慢跑
元旦假期空氣糟 醫師籲遊客戴口罩
氣爆後跨年運量 高捷掉上萬人次
柯文哲：整併防災體系 4月底徹底演練
香港跨年倒數30萬人參加 警方戒備占中
台北港台中航空站 受理輸入犬貓檢疫
元旦出遊車潮現 國道局部卡卡
柯文哲質疑停發警察首都加給
元旦升旗 賴清德盼市民當後盾
台中元旦升旗 低溫迎新年
元旦健走致詞短 柯文哲：出發吧
高市升旗 陳菊籲讓扁早日保外就醫
林右昌：上緊發條大步邁進
北市跨年垃圾減量 清新迎新年
家和萬事興 總統促中央與地方合作
一夜沒睡 柯文哲：選後比選前還痛苦
外交部捐款 助賴國防伊波拉
桃園元旦升旗 紀念郵票T恤搶手
雲層厚 翱翔天空迎曙光落空
尼坦雅胡獲黨提名 帶領參加以色列大選
攜台幣出入境放寬 增減稅影響大
台鐵元旦旅客 單日估81.7萬人
今年經濟新平庸 台成長力求保3
公文耽擱扁保外 柯文哲：不是理由
元旦假期 新北耶誕城增遊樂設施
中央氣象局氣象報告
上海踩踏事故 目擊者餘悸猶存
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
扁保外 鄭文燦籲行政加快腳步
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
158客高空迎曙光 享元氣餐
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
瞞天殺機 隱藏愛情陷阱
運彩迷新年新選擇 冰球美式足球
張燈結綵慶新年 印度排燈節氣氛嗨
全球進入新平庸 台灣經濟溫和成長
食品業者全都錄 食安新制一把抓
食安不打烊 北市查廢食用油
時代廣場倒數慶跨年 紐約客夢魘
墾丁迎曙光 遊客掉珊瑚洞裡
上海踩踏傷者增 35死48傷
北韓金正恩願與南韓領導人會談
竹市升旗 女粉絲爭與林智堅合影
輸出入動植物檢疫 按動用量收費
中市熱水器補助 每戶最高3千元
元旦出國旺 桃機出境旅客5萬多人
跨年夜 越南民眾歡樂迎新年
保外落空 中監：扁心情平靜
午茶傳將取消 柯文哲：假新聞
鹽鄉濱海線 暢遊北門婚紗美地
元旦起 一劇毒農藥禁止販賣使用
夜店元旦辦趴 北市警臨檢搜毒
香港亞視陷財務危機 減播新聞
馬國豪雨成災 慈濟志工伸援
祝福2015關鍵字 Healthy居首
向在野喊話 總統促合作為民謀福
國道5號火燒車 幸無人傷亡
新北將設非營利幼兒園
鄭文燦：不採急如風施政風格
上海踩踏事故 3名台灣人受傷
泰酒駕嚴重 拒酒測將坐牢加罰款
陸製造業PMI下滑 達18個月低點
駐秘魯代表處烤金豬宴僑胞迎新年
新敦泰2日成軍 每股獲利看升
放寬漲跌幅 中小型股活力看旺
奇美博物館耀眼開館 如置身歐洲
墾丁迎曙光後車禍 男女重傷
上海跨年踩踏悲劇 元旦亮燈秀取消
2015資訊產品 關注四大特色
高雄跨年垃圾 比去年少10噸
元旦升旗 10軍團官兵展愛國心
最耀眼一顆星 大立光持續改寫股王傳奇
張良任盼台印尼合作再創高峰
跨年Line祝福 電信業簡訊生意下滑
上海跨年傷亡事件 泰媒體紛報導
連假遊景點 新北加強公車運輸
元旦新制 獨居老人換瓦斯表享優惠
登太武山 金防部展現活力
釣魚台歸屬 英國檔案：中日曾達諒解
迎元旦 雲林林內鄉推廣捐血
紫南宮發錢母 2萬人排7公里
金正恩新年賀詞籲舉行兩韓峰會
廢油加示蹤劑 配方春節前出爐
元旦車潮再一波 下午局部易塞
食安把關 魏國彥稽查廢油回收
女子遭2歲兒擊斃 生前為核子科學家
連兩年生元旦寶寶 產婦：雙層蛋糕慶祝
通緝犯藏山區 父子檔落網
首都加給 警署：停辦後不能再發
促朝野合作 民進黨盼總統拿出魄力
首次海上迎曙光 軍艦官兵興奮
落地簽上路 立足金門連結兩岸
執勤機車遭焚毀 環保契約工緊張
涉助韓籍友撿屍性侵 男子無罪
大愛園區前離奇車禍 疑酒駕惹禍
林明溱：逐步實現政見 提升縣民幸福
小客車自燃 國5南下回堵
菲跨年不平安 數千戶遭祝融災
阿河冤死受矚目 農委會徹查動物展演業
不畏低溫 百萬人紐約迎新年
梅克爾籲勿盲從反伊斯蘭
陸12月PMI 製造業降逼景氣分界
兒童新樂園 連3天延至晚間8時
悶燒逾12小時 紙廠火警損失數億元
古金水罹血癌 轉台大醫院治療
石定參加首爾僑界元旦團拜
柏林慶跨年 布蘭登堡城門樂翻天
白思豪與警對峙 民主黨大會恐生變
拚有感施政 魏明谷：完成準備
元旦出遊車禍 自撞電桿2死
獲利破3千億 本國銀行樂透
墾丁跨年糾紛 警員勸架被誤傷
視覺盛宴 陳悠然師生水墨畫展
投顧：服貿貨貿 鴨子划水努力做
上海踩踏意外 目擊者：人倒如骨牌
澎湖原住民跨年 家鄉美食圍爐
上海跨年踩踏慘劇 外媒紛紛報導
元旦連假 百貨消費及美食優惠
台灣邁千萬觀光國 韓陸歐旅客增
上海踩踏增至36死 重傷者未脫險境
上海踩踏悲劇 民眾獻花悼死者
南下墾丁車輛 回堵車流現
搜尋亞洲航空班機 天氣頻阻撓
郵差發現火警助疏散 林佳龍表揚
奈及利亞北部動盪不安 發生2起攻擊
謊報身分騙警 忘父親姓名遭逮
李政宰承認富家千金戀情
上海踩踏 韓正：大型活動該停就停
生物律動 互動音波床體驗音樂
上海踩踏 陸媒：人群堆疊根本拉不動
墾丁跨年車禍21件 1死25傷
南英OB賽 為罹癌教頭打氣
印尼最美藍帶廚師 烹飪秀吸睛
新屋資源回收場火警 濃煙竄燒
員林大道通車 進出市區更順暢
竹崎公園吊橋鋼索脫落 疑遭人破壞
上海踩踏 台灣1人死亡
104年國中會考 英聽首度計分
去年新興亞股中印漲最多
上海踩踏 台灣商務旅客1死2傷
林俊傑簽唱會 遭人毆打
五月天高雄災區義唱 網路直播
歌手林俊傑遭毆打 警逮一男
猶太曆新年 重視禱告反省
不吃宵夜 成大生2個月瘦13公斤
多倫多民眾喜迎新年
20公斤桶裝瓦斯降逾90元
上海踩踏事故 大陸官媒：不說新年快樂
跨年激情後 台南清出近6噸垃圾
元旦戰備巡弋 沱江艦首公開操演
男子台北橋墜河 送醫前無心跳
林俊傑遭毆打 急診出院
上海踩踏事故 疑似灑錢人遭肉搜
男跨年夜酒駕 新年第一天就肇事
食器標示藏玄機 添加物現形
美無人機空襲 擊斃索國青年黨情報頭子
連假走出戶外 北市健行趣
微型創業夯 勞動部年助千人
台股今年主軸 美復甦加低油價
張葉森：呂秀蓮須住院觀察
陸2014電影票房1524億 海外賺不到百億
桶裝瓦斯連3月降 達175元
古巴逮異議人士 美譴責後放人
幫小資族打造新家 淘寶推優惠
加拿大新年難題：歐洲冷戰及伊斯蘭國
新春暖身心 溫泉泡腳池夯
砂卡礑步道落石 砸傷陸客頭
澎湖林登豫古厝 今行合脊儀式
上海踩踏意外 外灘地鐵站暫時封閉
上海踩踏台3女死傷 1輕傷出院
偶發性集會遊行 無須申請許可
萌樣惹人疼 竹縣8元旦寶寶
灰姑娘傳奇 印尼早餐妹成藝人
令計劃案餘波 廣廈集團創辦人遭調查
洛杉磯槍擊警察案 第2嫌犯落網
食用色素恐讓兒童好動 添加物不瞎吃
林俊傑簽唱會 突然被毆
台3女子上海踩踏死傷 安排家屬赴上海
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
醫療問題 卡達航空班機降落英國機場
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台股6/29起調整開收盤資訊揭露
環保抬頭 吉林省禁用塑膠袋
林俊傑被毆後 繼續幫粉絲簽名
安永證實 死者赴上海短期出差
確保食安 新北抽查廢食用油
門諾元旦寶寶多 產婦謝上帝安排
預防踩踏傷亡 4招保命
行動數據暴增 業者憂吃到飽何時能退
落地簽上路 金警強化偵防
跨年無照夜遊 撞分隔島1死1重傷
男子毆打林俊傑 警：動機不明
威力彩連槓 預先炒熱年節買氣
民進黨：歡迎總統參加國是會議
外灘踩踏事件 台籍罹難者家屬趕赴上海
蘆竹火警 延燒快警消搶救
安永：協助周怡安父母赴上海
線上遊戲推優惠 陪玩家迎新年
亞航班機失事 大陸網友早示警
五月天災區義唱 阿信喊愛高雄
連假何處去 台東農村悠遊讚
墨爾本僑界舉辦104年元旦升旗
日本2015經濟：工資上調被物價抵消
等不到跨年 男吸毒再度被逮
林俊傑2日台南簽唱會 保全跟隨
上海外灘 美麗建築地區成災難現場
好天氣低油價 元旦車潮大爆量
亞洲航空執行長：願陪伴罹難職員家屬
北韓籲召開峰會 南韓態度肯定
員工跨年身故 安永：聯繫保險理賠
連假第2天 台南以北下探8度
呂秀蓮結束絕食 開始喝米湯
東京迪士尼賀新年 推小黑羊商品
阿里山公路9事故 疲勞駕駛
桌球名人賽 蔣澎龍主持訓練營
為吃年夜飯 菲16嫌犯逃獄
兒童新樂園入園人數新高 流量管制
農糧署推資訊化 農民購油憑身分證
飛行傘迫降山區迷航 日籍男子獲救
喜迎元旦娃 基市府補助多1萬
中市流感疫苗 開放60歲以上接種
新埔茶花季登場 有吃有玩度連假
呂辦：呂秀蓮5日重回中監
豆乾含二甲基黃 北市均已下架
陸媒：社會安全管理待加強
五月天義唱 氣爆災區萬頭攢動
毆打林俊傑男子：我不是粉絲
面對質疑 上海警方：調派500員警
落地簽首日 208人次申請
駐菲處元旦茶會 同祝國運昌隆
上海踩踏台民遇難 海協會哀悼
上海踩踏 警方：民眾誤以為有跨年活動
員工尾牙昏倒不治 信義：全力善後
日男塗鴉捷克古蹟 遭逮並驅逐出境
五月天義唱 手機燈海照亮高雄
專家：亞航客機曾降落海面 遭浪吞沒
尋找亞航黑盒子 可能得再一週
南投木材工廠大火 消防人員搶救
柯文哲：市府團隊需要明確指令
104年元旦 比利時僑界升旗歡慶
今彩539 開獎
大馬留學生命喪上海踩踏意外
威力彩開獎
疑炊事不慎 士兵身體多處灼傷
賀新年 駐法代表處元旦升旗
澎湖籍漁船失聯 人船泉州現蹤
大陸多次踩踏事故 專家：應變不足
亞航罹難者遺體 開始交還家人
大陸央企高層薪酬 平均工資8倍為限
還原上海踩踏事故 推擠後退致悲劇
上海踩踏 陸媒批城市管理水準不足
乘客不乖 卡達航空班機迫降英國
駐奧代表處邀僑領同慶跨年
外灘踩踏 海基會慰問
大陸旅遊局要各地景區 建流量控制機制
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
昇式情歌 伴隨歌迷跨越21年
陳姓男子毆打林俊傑 2萬元交保
香港明報換總編 工會表遺憾
上海外灘踩踏 台人1死2傷
美玫塊花車遊行 華航再獲國際首獎
F16戰機衝場 熱血迎曙光
上海書記韓正：立即停止大型活動
元旦升旗 馬英九、柯文哲首度同台
絕食第81小時 呂秀蓮被強制送醫
亞航客機繼續搜索 撈獲7具大體
威力彩頭獎連30槓 下期上看17億
外灘事故死者周怡安家屬 抵上海辦後事
日月潭「遊湖電動巴士」 元旦試營運
法院傳日李全教開臨時會 民進黨將杯葛
傳金正恩胞妹去年與崔龍海次子結婚
印尼：亞航班機已尋獲16具遺體
英客機引擎失火 緊急降落倫敦機場
法院傳喚日、李全教開臨時會 民進黨將杯葛
2014年 敘利亞伊拉克戰亂死傷慘重
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加拿大新年派對爆槍戰 7人受傷凶嫌逃
總統辦公室外發動攻擊 土耳其男子被捕
巴西總統羅賽芙就職 第2任期挑戰多
不滿法政府 21世紀資本論作者拒受勳
睽違36年 國旗升回雙橡園
沈呂巡：台美默契 雙橡園恢復升旗
皮凱提拒勳章 要法國政府管好經濟
上海倒數 美學生：擠到腳離地
甘比亞傳政變未遂 數十人被捕
尋亞洲航空客機黑盒子 法國派員協助
玫瑰花車遊行 華航再拿國際首獎
新一年台菲關係 林松煥有信心
51年前車禍 方向燈鐵槓留臂內
巴西總統羅賽芙就職 致力肅貪
花蓮地震 規模4.6
多倫多全僑慶104年元旦升旗
英婦女失婚後 隆乳抽脂拾信心
利物浦隊長吉拉德 料宣布賽季後離隊
莫斯科溜冰場 全世界最大
淡水清晨8.1度 入冬最低溫
連假第2天 國道上午南下易塞
NBA明星賽票選 詹皇排頭林書豪告急
菲式新年流彈飛 台遊客掛彩
上海踩踏首批罹難名單 最小12歲
美西維吉尼亞州高速公路駁火 2警受傷
外客遊泰姬陵 印警新服務
朱立倫補選黨主席政見會 桃竹登場
老宿舍變咖啡廳 高師大打造美學角落
馬總統外文顧問 愛上台灣回不去了
走入步道 慢遊太魯閣
台灣人道援助 慈善國力國際肯定
蘇貞昌與女兒LINE在一起
蕭家淇拜票 最常被問太陽餅
陶博館推迷你拉坯機 限時體驗
歐巴馬華麗打蒼蠅 幕僚莞爾
監察院拍古典婚紗 名主播也愛
5歲以下幼童 全面接種肺炎疫苗
路透社：前紐約州長古莫辭世
旅行巴西 最忌看起來像觀光客
紐約州前州長古莫過世 享壽82歲
大英博物館百品 故宮展出
貧血莫輕忽 可能是大腸癌徵兆
梅嶺梅花開 連假吸客上山賞
百年林業史 探訪檜意森活村
連續假期 耗電影院賞新片
老企業跟流行 萌樣郵寶line貼圖
規矩特多 遊星國小心被罰錢
南非氣候宜人 旅人度假天堂
上海踩踏意外 台灣家屬盼為亡者招魂
食安人員經驗談 菜市場買菜更安心
羅智強：死亡之握殺的是人的厚道
樂遊印度先做功課 再入境問俗
林鳳營送很大 學者：跟頂新切切卡好
百年郵局擦亮招牌 比照超商
立式單槳衝浪板 大鵬灣免費體驗
駐巴拿馬使館升旗迎新年
全智賢李政宰 「暗殺」引熱議
整修完成 大凍山步道迎客
韓報：台北101煙火秀華麗驚艷
久違十分瀑布 免費吸飽負離子
教師資格檢定 網路報名
元旦旅遊潮 出國熱烘烘
煮食飼料不慎 雞舍被燒燬
教育優先區營隊 萬名志工投入
慶新年香檳貪杯 小心宿醉更可怕
旅阿僑民升旗慶元旦
搭乘森林小火車 嘉義小旅行
秦剛轉任陸外交部禮賓司長
靈活教材加電腦 盲生學習大幫手
專用垃圾袋抵價券 北市1月發放
招標3次都流標 視障生課本險開天窗
高中生猛男 拍月曆募基金
沙漠動物區更新 弓角羚羊搬新家
男護替代役 南韓短期難實現
泰國日本商社多 曼谷東洋味濃
郵局資產活化 變旅館超商房東
漳浦竹馬戲 元旦假期歡鬧傳藝
因應旱象 政院籲全民節水
踩踏意外傷患 上海聘國家級專家會診
雲林以南空氣差 敏感族少外出
蘋果iOS 8太占空間 用戶集體提告
大里工廠火警 延燒9戶
馬祖北海坑道 見證國軍開發史
補選黨主席政見會 朱立倫受歡迎
李敏鎬獻唱助東方衛視收視奪冠
新北交通嚴格執法 死亡車禍減
孔孝真4日抵台 3天宣傳新戲
黃金美人湯 元旦泡湯好悠閒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
黃金博礦長詹春標 坑道守護者
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
連假忙 朱立倫趕政見會兼輔選立委
英居民收入最高城市 倫敦奪冠
新北：北新路停車格未實施收費
邁向2015 台灣經濟的挑戰與希望
蕭家淇連假不休息 出動淇淇卡踏車
製造業萎縮 新加坡經濟成長不如預期
移民署更名 納入外配家庭服務
北橫觀光旅遊 再推新亮點
上海踩踏意外勾起港人慘痛回憶
勞保紓困貸款 16日開放申請
越南去年外資 韓港星列前3位
照顧亞洲航空失怙女 媽媽不敢哭
台幣日圓貶 機具出口憂喜參半
元旦連假 柯文哲帶太太看古蹟
遙測東沙環礁 生態持續恢復
科教館+兒樂園 遛小孩新天堂
士林4大園館 寒暑假人潮考驗
大數據聯網上雲端 產業運用展新貌
新年新計劃 檢視理財與保障
恐襲事件獲選加拿大年度新聞
日月潭3部電動公車上路 獲好評
澎湖清晨火燒車 上尉軍官喪命
蘇富比偽畫大師 新北分享心得
禮儀師證書收費 擬降為1千元
舒活烏來溫泉 賞碧潭星夜光雕秀
上海踩踏事故 台籍傷者李毓芸趨穩定
男子墜落山谷 直升機吊掛救出
獅城小籠湯包 張兼嘉堪稱一絕
道路發電系統 汽車輾路發電供路燈
上海踩踏意外36死49傷 受傷增2人
曼谷學做菜 上手容易食材難尋
上海踩踏大馬死者 母傷心辦後事
疑不當變換車道 小客車擦撞油罐車
雄辯滔滔戰雷根 前紐約州長古莫去世
協助身障就業 新北設就服平台
身障街頭藝人 走進台積電尾牙
身殘心不殘 王奇男唱出新人生
連假第2天 國5下午恐塞
涉毆林俊傑男子 臉書PO影片
搭熱氣球賞景 花海盡收眼底
精選好屋 分時分次細心看格局
祖父母會面權 朝野立委推立法
國外文官培訓 保訓會整合資訊
辦活動避蔡英文 柯文哲：沒有啦
參觀古蹟 柯文哲：思考永續經營
矯正署：5日審核扁保外就醫
健保新措施 中低收入及雇主省保費
美元升至5年多高點 美股指數期貨漲
林俊傑：愛的力量遠超暴力行為
細胞隨機突變 衰運為罹癌主因
趙天麟請辭黨職否 民進黨有解
朱立倫黨主席說明會 責任共同承擔
北捷紅樹林站至淡水站間邊坡補強
象群衝撞車輛 泰國家公園車禍
關渡田園樂 親手種稻食在安心
吳美紅：兩岸與區域經濟應並行
顧嬰仔保母 2萬人登記領證
上海踩踏事故善後 海基會持續關心
兒子宣誓連任 紐約政壇元老古莫病逝
委國海軍裝備 陸製VN16突擊炮
雲林平和橋 1月底通車
芝加哥華僑舉行元旦升旗禮
競技物理治療腰痛 體操小將奪金
冬遊澎湖 集章送好禮
政壇元老古莫去世 歐巴馬致哀
防解約 逾 2億元工程將納管制
電子套票上線 一卡暢遊日月潭
陸外長助理張昆生 涉違紀免職
開春找頭路 北捷釋416職缺
新台幣走貶 晶圓廠營運進補
男子獨攀干卓萬山 迷路求援
紐約華僑歡慶元旦 國旗飄揚
朱立倫以棒球 籲國民黨團結
北市設防災專責單位 柯文哲：討論
新年新希望 5步驟完成保單健檢
海軍主廚挑戰多 自備罐頭食譜
國3沙拉油罐車起火 無傷亡
高乘載解除 國5南下車多
南韓總理：朝南北韓統一邁進
肉圓羹湯引饕客 城隍廟雅珍號吸人潮
海烏增產3成 溼烏魚子仍上漲
友達：重人文關懷 做志工服務
警察勤務繁雜 日籍交換生驚訝
海科館推3D新片 探索北極
獨立住艙 軍艦女兵安全無虞
難民船無動力漂流 義試圖救援
日皇新年參賀 佳子公主首登場
警勤加給 朱立倫：不該不同工同酬
江蕙宣布演唱會後告別歌壇
登山客墜谷 海鷗直升機救援
獅城哈芝巷 淘寶潮味必殺
新台幣走貶 電子業歡喜收紅包
少時潤娥成為今年首位高額義捐者
賀縣長花籃 魏明谷轉贈關懷據點
遊八卦山扇形車庫 景點小吃盡賞
冬季抗寒新三寶 口罩手套暖暖包
疑用電暖器不當引火災 嗆死7旬婦
李敏鎬與郭采潔同台 東方衛視收視奪冠
迎新年 品牌電視降價促銷
婦登柴山迷路肚子餓 警消尋獲
不平靜的地中海 危機暗藏
占中房價漲 港人2014最不快樂
美元獨強 資產配置不可缺
江蕙：把最完美聲音留給歌迷
士兵煮飯燙傷 陸軍：已無大礙
有胸就剪 武媚娘傳奇只剩大臉特寫
林書豪面臨生涯低潮 寄託信仰
基市補助更換熱水器 最多3千元
鄉愁與回憶 紐約客難忘台灣寶物
傳河北煤化工公司爆炸 煤氣洩漏
大里工廠火警 林佳龍現場了解
家電行掩護販毒 警搜出名片槍
連假好天氣 遊樂園人潮爆
日皇接受賀年 盼大家過好年
日本狂吸觀光財 日圓貶推波助瀾
黑鷹入空勤 滿足海空搜救需求
找機身黑盒子 搜尋範圍縮至1/10
全球最大農業展 中旬柏林登場
台南車展開幕 雞排妹乘重機現身
鼻頭沾白粉 男拉K恍神遭逮
天后江蕙封麥 情牽歌壇一世人
開放果園採芭樂 農民做公益
紅白大賽收視率 連續4年未奪冠
張昆生新年被鍘 官媒點明反腐趨勢
元旦出遊 中山高楊梅路段塞
廣州輸港活雞染H7N9 撲殺1萬3千隻
旅遊以色列 安檢無處不在
各類3C產品 未來一條線走天下
上海踩踏 醫師：台籍傷患這兩天出院
元旦假台東湧人潮 美食大確幸
和平北溪溯溪 1女子溺斃
再冷也要吃 冬季冰淇淋重口味
江蕙封麥 陳子鴻：她兩年前就想
朱立倫竹縣政見會 民眾簇擁相迎
空運整箱瓦斯罐未遂 男子緩訴
大陸央企高管薪資縮水 專家：為現代化
元旦連假 南投林管處派員巡山
中韓第二次外交安全對話 5日舉行
韓男在日跨年跳河 父認屍
生涯畫美麗句點 江蕙封麥全文
兒童新樂園擠爆 排隊百分鐘玩一項
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
王維中返美前 高中開座談
香港泛民遭封殺 澳門拒入境
太平區宜欣社區 協調申設自來水
登山客墜谷 中市警消艱險救出
維也納新年音樂會 台灣3日登場
高市員警涉賭 警局祭連坐懲處
元旦連假 2天3萬人湧阿里山
返家優先 搭旗津渡輪將分流
馬航空難家屬替亞航家屬打氣
迎新年 知名品牌4K電視大降價
馬雲：地方保護主義不對付仿冒
人力不足 澎湖消防救護疲奔命
中國好聲音唱將 3日攻蛋開唱
逃逸外勞被查獲 台籍女友含淚相送
江蕙宣布引退 歌迷：二姊別走
路人闖軌道遭撞 影響1200乘客
賓士男醉酒停路中 警破窗叫醒
趙本山自我調侃 回應被抓被查傳聞
李琦來台淚崩 過敏作怪
把關可可 英國新檢疫中心啟用
習近平對台 學者：該硬更硬該軟更軟
冬季抗寒 3C電商搶市推優惠
傳金正恩胞妹和崔龍海次子成親
憂黑心商品 健康類食譜大賣
通緝犯行竊又詐騙 警一案三破
澳門博彩收入 反腐衝擊年減2.6%
台灣人手一機 行動上網率逾9成
傳令計劃案提前收網 因谷麗萍逃亡
男疑臥軌 遭台鐵區間車輾斃
或染伊毒 南韓醫療隊員赴德觀察
搞笑愛滋衛教 戳中笑神經
菲重犯監獄 女童探監險遭性侵滅口
估收假車潮提前 國道3日午後塞
上海踩踏事件 周怡安大體不火化回台
冬季咖啡市場 濃郁口感對上原味
再冷一晚 冷氣團3日說掰掰
亞洲航空失事 印尼：強風巨浪不利搜尋
薄熙來長子 透露薄身體還好
跨年太High 菲國逾600人傷亡
國旗飄揚雙橡園 總統欣慰肯定
實價登錄 可查案件逾95萬件
樂透轉盤拚十元入園 六福村爆擠
美警車出勤 暗路輾死躺地男大生
李進勇：緬懷黃海岱對布袋戲貢獻
王豫元出席教廷元旦世界和平日彌撒
外灘踩踏事故 周怡安大體擬運回台
河北唐山工廠電纜走火 無人傷亡
成都軍區內部評估：印度已具部分優勢
黃乙玲祝福江蕙 阿妹周董不捨
燒雜物引火燒山 澎湖動員軍警消
法西義債券殖利率創新低
跨年煙火釀禍 歐洲至少5死
陽岱鋼赴美訓練 精進球技
俄去年原油產量 創蘇聯解體來最高
簡浩發威 璞園穩坐龍頭
朱立倫輔選徐志榮 苗栗夜市掃街
總統府聲明駁施明德 籲指控提證據
新年火車費調漲 英乘客荷包失血
國民黨：競選經費申報無不法
成都招信鴿入伍 稱訓練後不怕鷹
報告：大陸2015年經濟保持平穩
改採消費地課稅 歐洲下載成本變貴
車墜落大雪山谷 大樹擋住5人獲救
大樂透開獎
朱立倫政見會 棒球精神貫全場
金門發現未爆彈 軍警順利處理
雪梨僑界歡送駐澳洲代表張小月
蘇格蘭吹強風 飛機衝出跑道2輕傷
孔傑榮：習近平反腐疑是打擊對手
美消費電子展 觀展重點搶先看
印度製造業成長 2年來最快
歐元貶至4年半低 德拉吉暗示QE
上海男籃取消開場表演 獻花悼死難者
重慶首班高鐵山區減速 時速僅200公里
楊哲宜絕殺三分彈 金酒勝台啤
大樂透開獎 頭獎仍摃龜
義染伊波拉醫生康復 盼重返獅子山
今彩539 頭獎1人獲8百萬
亞洲航空墜機海域 尋獲30遺體
巴基斯坦漁船運炸藥 遭印度攔截爆炸
多啦A夢 香港配音員過世
駐法處盛大舉行元旦升旗典禮
香港運鈔車掉錢 還有一半不見
2014國際十大新聞
元旦車潮爆發 國道締雙紀錄
V Air召募80名空服員 1/19前報名
上海踩死人事件 大多為年輕人
江蕙突宣布 今年告別歌壇
房價漲不停 稅制如何改？
3日中視播出神氣家族節目《賦稅人權 全球啟動(中)》
良心是解決當前社會問題的解藥
新年換工作 手機媒合新趨勢
歐股今年首日交易收低
巴勒斯坦向聯合國正式要求加入ICC
美首度回應索尼遇駭 對北韓實施制裁
美股今年首日交易 變動不大
世衛：伊波拉死亡病例已逾8000起
奧地利榮光會舉行元旦團拜
網路服務吃到飽 全球出版臨挑戰
跨年夜車資爆漲 Uber惹爭議
巴西聖保羅僑界舉辦元旦升旗
法國電影院熱絡 本土片占近半
打擊犯罪 西雅圖社區僱警巡邏
交友App 打破印度種姓枷鎖
箝制新聞自由 巴西政府出招
日本立吞酒吧夯 盡興喝到掛
諾斯壯與好市多 受理退貨最友善
想遠離煩惱 巴西人越喝越憂鬱
統一電動車插座 全歐走透透
英婦紐約早產 接637萬元醫療帳單
綠色高屏 大鵬灣電動巴士遊
金價強彈 銅價重摔
優步負聞纏身 新年夜生意好到爆
添孫嫁女 經長鄧振中喜上眉梢
白天漸溫暖 日夜溫差大
激勵動能 期交所提5400萬元總獎金
監察院似東京車站 日本客青睞
陸軍月曆拚募兵 志願役成招牌
元旦連假 中市百貨促銷折扣多
英國酗酒惡名 比壞天氣更令人反感
培林兒子踩狗當腳凳 網友驚駭
啤酒揚名國際 德釀酒產業發達
阿里山零下0.7度 新中橫結草霜
亞松森華僑舉行元旦升旗禮
野生柯文哲搭捷運 網友捕獲發文
天氣回暖 國道雙向恐湧車潮
嘉義天空廊道 吸引遊客到訪
全球退休天堂 厄瓜多登榜首
哈爾濱倉庫大火 3消防員殉職
重劃區避炒作 潛力區出線
加州發駕照給非法移民 全美第10州
泰國新年假期 190人車禍喪命
賭城大街翱翔體驗 男子卡半空中1小時
上海踩踏意外 罹難者仍1人身分未明
愛情壽司立吞 菜市仔內主廚
宜蘭溫泉季4日閉幕 創意踩街壓軸
北市就服處徵才 釋462工作機會
北市戶所藝文展 揭貓咪妙神韻
元旦假前2天 台鐵客量增1成
楓芒畢露 連假賞花正當時
海科館祭優惠 主題館壽星半價
法國香檳經濟 買氣內冷外熱
華航東方客艙 新服務
呂秀蓮談絕食：雖非搏命 算盡心力
巴黎香榭大道 在地文化味淡
大湖草莓質佳量少 採草莓請早
古坑綠漾 徜徉山林
羅智強盼柯文哲 收起刻薄言語
未成年性奴案 英國安德魯王子遭點名
連假知性遊 茄萣賞黑琵嘗烏魚
總統：跨年夜陪弱勢 正確決定
歐盟向心力 德國超越英法
灌溉防洪 阿公店水庫湖光山色更佳
移民署服務站 諮詢居留定居多
菲神父：迷信風水 不如敬拜上帝
亞洲航空班機失事 印尼找到2大型物體
南投空污拉警報 外出戴口罩
亞洲航空班機事故 海面下30公尺發現物體
台英國會小組共同主席訪華
新年心願 柯文哲：自許做實事
亞洲盃打出佳績 中華男籃前景看好
組隊溯溪1人溺斃 直升機再救6人下山
尋亞洲航空班機發現2大型物 試拍影像
雲南拱辰樓大火 600年古蹟
印尼：2大型物體屬於亞洲航空失聯班機
冬季蔬菜農藥易殘留 選購宜當令
竹圍漁港好風情 賞夕陽買魚貨
水湳洞工藝旅行 藝術文創力迎新年
周天成戴資穎奪冠 羽球豐收年
警撞死人逃逸 遭免職究辦
2014中國大陸十大新聞
拜訪竹故鄉 太極美地親子遊
台灣藍象學校 南投太極宴開課
泡出好茶的10大步驟
元旦查賭場 嚇見85歲老婦
北捷部分施工 提醒民眾注意
蛋狗蛋香 金門小徑飄香
失聯亞洲航空班機 飛行時間表未獲准
中央氣象局氣象報告
非營利幼兒園 便宜收費新選擇
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
漢來金牌門衛 20年如一日
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
漢來蔬食揮軍台南 素食改良美食上架
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
農委會同意獵殺獼猴 需一槍斃命
現代緊箍咒 它罩得住猴群
江淑娜憶走唱 稱江蕙是小巨人
連假出遊 泡湯賞梅到南投
桃園復興野餐賞梅 連假好去處
萬人爭當漆彈肉靶 英商驚訝反應熱烈
新北客家園區 展演狐三姐
波士頓僑界歡慶元旦
農藥管理 為何不學學藥師制度？
上海踩踏 2台灣傷者下午返台
原生畫會聯展 油彩寫意人生
連趕中彰 朱立倫辦政見說明會
創作料理 貓頭鷹城堡擄獲味蕾
觀光工廠夯 今年營收挑戰38億
台北兒童新樂園 人潮減
台灣高球女將爭出頭 2014大豐收
連假出遊 經部推薦6家觀光工廠
尋亞洲航空班機殘骸 出動水下載具
柯文哲獨自搭捷運 幕僚證實
觀光熱 尖山埤江南渡假村夯
校園空間美學 激發創意潛能
日女赴印度佛教聖地 慘遭輪暴劫財
朴槿惠盼潘基文支援南北韓對話
高齡駕駛檢測配套 別讓爺奶不出門
涉以牛樟木詐騙吸金 警籲指證
貨車鷹架掉落 砸傷公車司機
曼谷豬雜湯 上班族揮汗也要吃
亞洲航空班機事故 印尼公布2物體尺寸
物聯網發酵 封測廠搶搭順風車
越勞去年赴海外 來台人數過半
管碧玲：柯文哲陣營別消費民進黨
國道近中午車漸多 國5南下塞
大學生返部落 復育小米文化
湖人戰灰熊 首節領先三分
內政部：停辦首都加給方向不變
台灣2編舞家將赴美發表舞作
亞洲航空空難 發現大型殘骸
林書豪4分貢獻 湖人首節領先3分
安徽療養院老人亡 雙眼疑被老鼠啃
花北海運備援機制 104年上路
減碳省荷包 歐洲電動車熱賣
澎湖久旱不雨 水情拉警報
朱立倫：培育人才 新世代接棒
尋訪陶淵明 國圖推系列講座
勤業眾信：大陸裝備製造業初轉型
圓山空廚改廉航航廈 可能復活
投身國際醫療 李信宜說馬拉威故事
高市逾千棟大廈外牆磁磚剝落
新北辦論壇 促公僕了解新世代
政院：修訂不符CEDAW法規
顧新世代 新北住宅政策重青年
U2主唱摔車骨折 恐無法再彈吉他
外交部巧思 聖誕樹賞味期特長
首長行程要登錄 北市增訂廉政規範
青年勞工政策 新北盼精益求精
行動APP續發酵 商用APP拚上手
北京空氣糟 每週都逢重汙染
湖人戰灰熊 半場領先5分
青年創業夯 新北多管齊下相挺
林書豪火力放送 湖人半場領先灰熊
好消息 下週油價可望降6角
韓性感歌手蔡妍 改唱抒情歌
倪重華：請媒體長官別讓員工過勞
柯文哲搭捷運 維安依法辦理
國道一號現車潮 高雄段塞車
奇美博物館 熱鬧慶開館
札幌果粉賭命搶蘋果福袋 網友熱議
渥太華僑界元旦團拜慶新年
湖人戰灰熊 前三節落後3分
林書豪快攻搶分 湖人3節落後灰熊
看新年煙火 流彈擊中男子身亡
開工拚元氣 連鎖咖啡買就送
網購花費男高於女 銀髮族最敢花
半夜偷大西瓜 男持刀砍人起訴
張根碩等搞笑海報 揣摩漁夫生活
陸廠殺價 LED照明藍海變紅海
柯文哲推田園城市 闢6處示範點
趙本山創設 北京劉老根會館關門
林書豪新年發威 湖人惜敗
哈爾濱倉庫大火 5消防員罹難最小18歲
DRAM樂觀 NAND有隱憂
元旦遊十分瀑布 2天破6萬人
呂秀蓮否認要與陳水扁同車
林書豪20分無用 湖人不敵灰熊
遊客排擠通勤 旗津居民爭優先道
殺出重圍 2014年雜誌蓬勃發展
奇美博物館 元旦連假爆人潮
亞幣一年多貶值
關西草莓供不應求 下波產期2月到
週休二日輕斷食 癌友別試
台復古車名傳好萊塢 玩命關頭現蹤跡
北海道海鮮福袋放毛蟹 半小時完售
胡志強：朱立倫是年輕人的主席
二結王公文化節 5日抓童乩跳過火
年底前 擬全面禁用保麗龍杯
文化部設輔導團 推國家眷村博物館
CES將登場 平價智慧手機吸睛
柯文哲搭捷運 私人行程沒隨扈
援扁保外就醫 民間團體中監守夜
電子新貴彎腰割稻 從農耕關懷土地
迎新年 電商購物抽機票
未及時犯規凍結時間 湖人3分敗
北港溪口浮屍 疑為落海釣客
上海踩踏事件 傷亡名單全確認
自行車教父劉金標 新書記錄逆風前進
唱歌走調違法 美國法律真有趣
通膨嚴重 俄羅斯調高基本工資
德里人海邊跨年 出國赴星或峇里
隧道開挖2禁忌 貫通石助生子
把握元旦連假 欣賞浪漫流星雨
美私人飛機墜毀肯塔基4死 7歲女童獨活
蕭家淇市場拜票 朱立倫助陣
學者：保麗龍杯裝飲料會釋致癌物
形跡可疑 男涉躲超商廁所吸毒
外帶年菜夯 飯店業爭圍爐商機
國道午後車流增 北上多處塞
分析太陽花宣傳 徐健麟獲獎
林俊傑被毆 周杰倫簽唱9人護駕
藥事服務量擴大 藥局當好鄰居
湖人慘遭逆轉 林書豪摘20分
黃國書市場拜票 發送春聯添喜氣
新專輯風波多 瑪丹娜貼圖惹議
台壽獲利倍增 今年加薪
陸元旦返程高峰 預計旅客800萬
助賣電子菸油 網拍女獲緩訴
河南學生拾金不昧 失主領回少1萬
廣西跨境人民幣平台 瞄準東協資金
元旦出遊車禍 兒死父母傷
環台助弱勢 15天募800萬
周杰倫避人群 18日歐洲娶昆凌
李毓芸陳秋璇搭機返台 感謝關心
性侵越女百次 水餃店老闆判刑
周杰倫：幫二姐寫歌 盼江蕙別引退
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
連2起 高市警方籲不要再酒駕
朱立倫：艱難時刻國民黨要團結
拔光雞毛騎山豬 獼猴儼然山大王
男忘帶鑰匙在外受凍 警伸援
樹林家具賣場火警 幸無人受傷
台南餐飲店火警 1男命危
湖南工地鷹架倒塌 6人死亡
哈爾濱倉庫大火 疑電暖氣超負荷
品酒不拚酒 南非人喝得輕鬆自在
保麗龍杯碗釋毒物 醫師籲少用
大陸地產商再生波 佳兆業貸款違約
元旦連假第3天 國5北上出現車潮
資金偏緊 大陸網貸平台問題頻傳
福建自貿區 平潭未全面納入
誆作法給元氣 宮主性侵判刑
澳洲薰衣草小熊Bobbie 大陸熱銷
扮布袋戲跳小蘋果 喜宴搞創意
教育部：會考成績單不會有量尺
警撞死女大生 鄭文燦探受害家屬
醫學生過勞爭議 擬由教部立專法
星社團投書讚台北比新加坡乾淨
台灣去年車市夯 最賣車款就是他
踩踏倖存女子返台 神情哀戚
朱立倫：用網路連結黨員與人民
北港文化中心 李進勇令如期完工
國際品牌紛進駐 台灣車市熱鬧
北市戒菸門診 2月底前免掛號費
金魚便祕 主人花1萬5給開刀
自立青年傳愛 盼助更多家扶兒
外勞撈到疑人骨 警追查身分
央視主播李小萌 斥涉周永康案
阿里巴巴打假貨 就靠二維碼
風城微旅行 香山溼地觀日落
連假礁溪塞爆 5分鐘車程走1小時
男涉性侵殺人焚屍 提再審遭駁回
2大陸人越界金門採螺被捕
國防部：推募兵經費估可支應
不知有B肝 母女3人同罹癌
南下中彰 朱立倫政見會爭取支持
踩踏事件 女子返台眉頭深鎖
NHK大河劇花燃 井上真央擔綱
096型潛艦 大陸核威懾新骨幹
桌球名人賽 陳建安晉4強
警勤加給不續辦 政院促訂制度
採果做粿 高雄內門有樂子
日城崎溫泉鄉火災 1死1失蹤
福建同安陳氏宗親 跨海金門祭祖
防火再起 陸公安部下令清查消防安全
上海外灘踩踏 官媒開炮批失職
高鐵4日加開2列全車自由座
收假日 國道估再湧北返車潮
跨年鳴槍作樂 影片上臉書引撻伐
安倍：盼今年晴空萬里
印尼美使館 對泗水發布安全警訊
桃警撞死人肇逃 鄭文燦：嚴懲
今彩539開獎
援外計畫 外交部重申3原則
2015跨年晚會 蔡依林最吸睛
元旦假期 北京人狂買92億元
尋亞洲航空客機 找到4大塊殘骸
過節 侯平福送多明尼加孩童玩具
呂秀蓮：絕食遭冷嘲熱諷 心寒
大馬水災損失近百億
關西老街古厝 二手書店換書樂
反制 以色列擬以戰爭罪提告巴領袖
舒馬赫有意識 聽到子女聲音會流淚
大理600年古城樓 毀於大火
二戰70年安倍演講 專家擬
今彩539頭獎 6注中獎
吳莫愁唱跳 劉明湘抱傷攻蛋
激戰SBL 富邦台啤勝出
李毓芸病榻拜託上海市長 要找到周怡安
回國治伊毒英護士 病情危篤
行程登錄 北市首長：本來就該做
找到4殘骸 亞航失事機被爆當天不准飛
兩岸名家書畫展 3日起盛大展出
泰航班機疑引擎故障 轉降桃園
亞航墜機 印尼官方：違反航線許可
陳水扁保外就醫案 5日有答案
義美：廢食用油回收管理 搞錯方向
頂新欠錢 銀行團明啟動假扣押
搜救隊找到亞航空難客機4大塊殘物
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華裔員警葬禮 紐約警長籲勿再抗議
利比亞好戰分子綁架20埃及基督徒
美愛達荷州4.9地震 無傷亡
報復巴勒斯坦 以色列扣留代收稅款
美治安最差州 阿拉斯加
法集團Club Med 陸企可望收購
明鏡：梅克爾準備讓希臘退出歐元區
輻射冷卻 清晨嘉義9.9度
英染伊毒護士惡化 首相祝禱
收假 國道下午2時後北上易塞
高鐵加開2列全車自由座
教宗訪菲 靠祈禱力量保安全
表兄弟怒火中燒 火燒KTV
輻射冷卻效應 嘉義低溫9.9度
陳偉殷棒球獎學金 下午頒獎典禮
台南5月底前 不實施第三階段限水
勇於改變 陳偉殷風光16勝
西螺漫步 賞遊老街
原名大貝湖 澄清湖兼具供水遊憩
中華郵政招考 至少30K
烏魚豐收 蚵仔寮嚐鮮
大氣擴散不佳 中南部空品不佳
羅智強：施明德控總統要拿證據
房仲：北市松山新成屋漲 北投跌
日自民黨副幹事長近日訪華
阿帕契藝術裝置 陸航601旅新地標
喝液體食物易被嗆 嚴防腦中風
頂上無毛 生髮洗髮精療效待實證
養放山雞有成 回部落創業原民獲獎
年菜開賣 提前預約有早鳥價
假期影響 金價波動小
平價美食當道 美味品質不打折
華膳對自己好點年菜 訴求1人幸福
開設高山醫療站 遊合歡山增保障
搭公車遊基隆 感受海洋魅力
苗栗就業中心伸援 更生少女重生
教宗將訪 菲國掀教宗熱潮
野鳥誤食農藥 保肓團體盼農民相助
孔孝真首度來台 粉絲等不及
羅智強：柯文哲該修厚道與謙虛
導聾犬入法 最後一哩路
拒讓羅姆族女嬰下葬 法市長挨轟
盧布貶 陸輸俄服裝企業利潤下滑
桃猿票房破億 改變棒球迷文化
世棒21U 團結中華變身勁旅
巴黎蒙巴納斯塔 被評最醜建築
導聾犬出入公共場所 民團促修法
2014藝人婚潮 周杰倫新年接棒
倫敦夏德摩天大樓 歐盟最高
上高鐵被罵 導聾犬嚇到躲椅下
印尼氣象局：天候因素導致亞航墜機
療癒系醜比頭 變身實體展
周永康相關貪官 陸官媒稱為三大幫派
聰慧導聾犬 當聽障者的耳
嘉義沒落村庄 因彩繪聲名大噪
浮濫檢測過敏原 自己嚇自己
元旦連假 兒童新樂園摩天輪最夯
紐約世貿大樓浴火重生
中華郵政至少30K 服飾美髮業搶飯碗
溫馨供餐情 料羅長者小確幸
南非彭特大廈 南半球最大看板
懷孕5月仍吸毒 女毒販遭逮
鐵道芒花森呼吸 猴硐貓咪酷斃了
國民黨修憲小組 立院休會前開會
九降風起曬柿熟 新埔筆柿續登場
中部最優 弘光培育保母超用心
民進黨團憲改小組動工 議題不設限
11修憲案 降投票年齡最多人提
美首位民選非裔聯邦參議員辭世
現存最早唐代道廟 廣仁王廟大修完成
LED產業 2015年亮點擴大
老建物演唱會 逛花蓮文創園區
童不愛吃菜改水果 營養師：不可
Type C開跑 連接器廠搶商機
中華郵政起薪3萬 5博士報名
錦興詠明認養綠塊 獲全國績優
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
世界最長髮仙履蘭 龔泰文再創紀錄
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
甘蔗茶葉蛋 燒烤甜蜜好滋味
江蕙告別歌壇 粉絲徹夜排隊搶票
NFL季後外卡戰 黑豹反咬紅雀
國5北上流量大 車速50公里以下
假期結束 桃園路段上午交通順暢
新年新希望 雲林助弱勢存錢
曼谷彩虹雲霄酒店 東南亞最高飯店
關務及身障特考 6日開始報名
海外聯合銀行中心 獅城地標
莫斯科水星城市塔 歐洲最高
亞航空難 報告：或因發動機結冰受損
屏東綠農開餐廳 女食神當總監
北市桃花源 圳仔頭溪擁特色景點
安德魯王子涉孌童案 白金漢宮二度否認
疑一氧化碳中毒 男子送醫不治
台鐵12日起新制 當天退票收票價2成
女膽囊息肉3公分 膽囊癌上身
換車潮 汽車零件業績踩油門
UFO音樂會 台中激發藝術火花
打擊非法棄置 雲林加強攔查
大數據時代 曾銘宗有感
元旦連假 南投地區交通大致正常
元旦假期結束 桃園風景區人潮不少
2015客家學院 開始報名
國中女失蹤20天 家屬急尋
洛桑金融排名 金管會拚了
收假國道車流估230萬 4天最少
失婚婦疑遭撿屍 穿紅衣燒炭
北京空汙 PM2.5下降未達標
紐經處敦親睦鄰 參與西裔三王節
朱立倫：今後要培育年輕人
太陽能需求看增 市場有3大趨勢
自行車女騎士墜山谷 卡樹上獲救
元旦收假日 國5匝道口湧車潮
高雄水荒 水資局多元開發水源
汽車零組件 關注智慧電動輕量化
朱立倫：不當黨產 當然要歸零
年節送禮首選 新北推庇護禮盒
美籍補教師運麻 綠茶包換毒品
尋亞航黑盒子 潛水夫趁天氣好轉出動
汽柴油價 降0.7元
駐台代表：法國不只是浪漫
高鐵增班 兩列北上全車自由座
傳山西發改委大樓 10人欲集體跳樓
又是酒駕惹禍 男連撞多車
元旦收假 蘇花視車流機動管制
劉文建守靈儀式 員警不再背對白思豪
車潮分散 國1高雄段順暢
朱立倫：與年輕人站在一起
4K電視出貨看增 驅動IC旺
經部：兩岸貿易未失衡
基隆暗夜喋血 男當街揮刀砍人
FBI防內鬼 不公平審查近千名員工
NFL紅雀派菜鳥四分衛 外卡戰輸黑豹
廢食用油回收 中油：有去化平台 非責任
台大推創業 走出學術象牙塔
因應三環三線 新北盼捷運處升格
長期不合 父親砍死兒子
美CES展登場 宏達電三星端新品
德里車賊週末下手 白汽車失竊率高
猴習慣被餵食 泰國家公園搶案多
中油全收購廢食用油 能源局：不妥
江豚擱淺死亡 就地解剖掩埋
扁若保外就醫 柯建銘：可與民眾互動
台大生休學創業 矽谷培訓圓夢
新年第一波霧霾 北京重汙染
療癒上班族 蛋黃哥宇宙人輪番上陣
NFL季後外卡戰 烏鴉啄破鋼人
5立委補選 朱立倫展行動力
歐巴馬夏威夷假期尾聲 訪珍珠果醬主唱
陸物流景氣指數 2014年末穩中有升
郭泓志逐夢精神 郭俊麟欽佩
5立委補選 英倫再戰
亞航空難 發現第5塊殘骸與第31具遺體
假期最後一天 南部車流未壅塞
新年以愛出發 零錢捐活動續航
新北將設行政法人 推社會住宅
新年嗨翻 開普敦海邊500童走失
朱立倫說明會 8旬婦昏倒
上海踩踏心驚驚 北京加強景區安管
貼心創意 桃機行動餐車旅客讚
魯凱族女同志 部落辦收養儀式
孔孝真素顏來台 驚喜粉絲熱情
男子軍中休假回家 凌晨猝死
穿戴裝置萬物互連 掀革命應用
取締盜採土石未回填 高市將再罰
希臘大選 左派民調聲勢領先
猴患嚴重 壽山公園：勿餵食
議會臨時會 要柯文哲兩專案報告
駐索羅門使館升旗慶新年
元旦連假結束 澎湖助鄉親返鄉
澎湖寺廟登記換證 今年底截止
選舉補助款 柯文哲部分捐MG149
可能接觸伊波拉病毒 美醫護員送院觀察
恆春女子死在家中 疑夫涉案
網友自稱林佑威 騙男大生付費
前女友另結新歡 男傳送裸照
器捐降級 柯文哲提再審議遭駁
寶萊塢新片PK挑戰總收入1億美元
央廣冬令營 幫孩子防治語言癌
長榮客貨機退役 貓熊偶相送
史瓦濟蘭駐館元旦升旗
連假尾聲 桃機返國人潮暴量
上海踩踏檢討 沒跨年活動民眾竟不知
鶯歌工廠火警 燒毀鴿舍鐵皮屋
總統法語傳譯官 時尚精品翻譯達人
國5塞 頭城至坪林車速31公里
傳藝冬令營 讓孩童從玩樂中學習
北京2014重汙染45天 比2013少
幸福手作時光聯展 宜蘭登場
頂率未還債 財部放手讓銀行催理
準備紅包 農曆年前理財搶錢術
印尼美使館對泗水發安全警訊 無關亞航
錢被騙 12人登山西政府大樓欲跳樓
曹宇任大陸銀監會副主席
與少校偷情遭退役 女上士獲賠
柯文哲低調拜會殷琪詹宏志
男子新店社區墜樓 送醫不治
陳偉殷獎學金 宋文華獲特別獎
駐美代表沈呂巡7日赴立院報告
連假辦毒趴 警突襲夜店逮人
郵局調薪 招考報名卻5年新低
桃園蘆竹工廠火警 火勢猛烈
上海跨年大馬死者父：究責到底
調查台南議長選舉 朱立倫尊重
細懸浮微粒濃度高 西半部空品劣
亞洲航空客機墜海 潛水搜尋又叫停
黑心油團訟收件明截止 求償不如預期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
預拌混凝土車墜山谷 駕駛死亡
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
清除耳朵異物3招 照光滴油單腳跳
傳恐怖分子將劫印航 德里機場警戒
上海福喜過期肉 全數銷毀
大蒸籠盛2015個水餃 民眾大快朵頤
朱立倫：國民黨要成立地方智庫
宋文華獲獎肯定 盼超陳偉殷成就
牛車水銅板美食 煎包爆漿淚崩
陸企買Club Med 法極右派：淪為中國海
拚金融競爭力 擬建浮動擔保機制
陽翟大街風華重現 當地人有感
周怡安遺體頭七能否返台 待證實
IS新宣傳影片 英人質詭異導覽淪陷城
張小月5日就任北協主委
三峽庫區發現陶文 距今2200餘年
台塑降汽柴油每公升7角
李全教：不藉臨時會迴避官司
大學生募集鞋子衣服 送愛到非洲
求共識 全國能源會議26日登場
不支持排外行動 科隆大教堂將熄燈
觀光遊艇靠岸撞碼頭 9人送醫
陳致中：年假4天跟4年一樣久
德足壇大亨服刑 白天可獄外工作
鴻海內部大會 郭台銘與年輕員工麻吉
鍾漢良愛攝影 拍下浮光掠影
疑滴水糾紛 樓下持菜刀砍傷樓上
江澤民現身報導被刪 避嫌周永康
保險業 今年獲利挑戰1500億
因應校外暴力 桃市教育局5日開會
野生雪豹 現身四川臥龍
去年綠電認購欠佳 約1.4%
綠電認購欠佳 再生能源策略難落實
不爭球王 蠻牛想學費爸打持久戰
聲援扁保外就醫 支持者中監守夜
國軍人事 黃開森接陸軍政戰主任
楊淑君亞運失格關鍵 趙磊收賄判10年
提升競爭力 金融業要有國際觀
若獲批准 陳水扁最快5日下午出監
收假囉 桃機返國人潮暴量
基隆危險駕駛 疑睡著停隧道內
日籍男陳屍旅社 初判無他殺嫌疑
北市一二殯 全面啟用電子輓聯
上海踩踏事故 凸顯大陸急救訓練缺失
英情報機構獵科技高手 鎖定頂尖學生
撞球好手張玉龍 登世界球王
連江桃園首長會 深化縣市交流
元旦收假 晚上車流紓解
兩岸磋商區域經濟整合 陸委會：聯繫中
柯文哲：假日多軟性報導更討喜
撞球好手張玉龍 一夕圓夢成球王
雪梨僑界歡迎駐澳洲代表李大維履新
陳昭姿：柯文哲關切扁保外就醫
貨輪越南外海沉沒 19船員僅1獲救
越南客機故障 成功轉降香港
貴州遵義高速公路山坡崩塌 多人被困
台灣桌球名人賽 陳建安4強止步
徒步走完尼羅河 英前傘兵寫下歷史
桌球世界排名 莊智淵平盤排第8
元旦收假 國5晚上車流紓解
楊淑君亞運電子襪失格 那年全台激憤
大陸奧會名譽主席何振梁逝世
安德魯被控性侵 白金漢宮罕見全面反擊
南京市委書記楊衛澤 被查
紐約遭殺華裔警葬禮 估計數萬人出席
日圓貶 外籍客在日歡度新年
護離島 日研究堆積珊瑚技術
英王子捲入性醜聞 女主角現身指控
英王子爆性醜聞 女主角憶淪性奴過往
SBL熱戰 璞園穩居龍頭達欣續墊底
元月行情啟動 中小型股打先鋒
苗栗失蹤少女 台北尋獲人平安
機器人學烹飪 YouTube影片為師
宜蘭冬山鄉發生車禍 5人受傷
元旦收假 兒童新樂園人潮減
趙磊遭判刑 楊淑君：不予置評
電子襪事件落幕 楊淑君歸零從心出發
李克強赴深圳 視察陸首家網路銀行
兒子踩狗挨轟 培林：至少沒吃牠
墜機爸媽亡 7歲童獨走1.6公里求救
宜蘭冬山車禍 3人命危2人受傷
達卡拉力賽 中華民國國旗飄揚
接棒張榮麟 張玉龍世界撞球新球王
中國全面停止 死囚器官移植
林佳龍：續爭取江蕙到台中開唱
呂秀蓮5日再赴中監探扁
找副市長？ 柯文哲拜訪殷琪
殺獼猴 林務局：以人道方式處理
扁若保外就醫 獄方安排車輛返高雄
移民署服務站 台中市服務人次最多 諮詢居留業務為大宗
移民署組織改造臺南市駐地揭牌 期許提升服務品質
施羅德中國債券2015年市場展望
江澤民現身海南 網絡報導被刪
萬名志工共同響應 帶領偏鄉童體驗不一樣的寒假
苗栗生育津貼 部分外籍配偶也受惠
日僑校組團來台參訪 廣泛交流推廣華語意見
「舊鞋・救命」發起人：22K也能做大事！
《四方報》推出新住民孩子專屬刊物
捷運大安站2號電扶梯增設工程 暫停使用
北捷 招募新血1/6報名截止 請把握機會
扎根棒球深耕台灣 陳偉殷不遺餘力
台彩推出 「1,200萬大吉利」刮刮樂
嘉義7當選人 檢方提當選無效
日媒報導陳水扁獲准保外就醫
航海人員測驗 於1/17至1/26受理報名
台北馥敦南京館 冬季『海陸自助饗宴』
矯正署今日核准陳前總統保外醫治
國家運動訓練中心正式營運
真是十足荒謬的政治笑話！
美古復交是歐巴馬漂亮的一擊
紅樹林站至淡水站間邊坡補強工程
台北喜來登【新春團圓饗宴】
靜坐‧念佛‧迎新 農禪寺「環保跨年」
千萬不可錯過海上絲綢之路！
歐習瀛台夜話中方以交心換取戰略期
服務、學習、關懷 中小學生寒假活動即將展開
知名畫家佟京樺元月【揮墨靝彩】驚艷展出
判楊淑君亞運失格 陸教練收賄判10年
威力彩沒中沒關係 週薪六萬職你來爭取
馥敦南京館 推出『冬遊台北四人行』住房專案
紀政、柯文哲領隊 2015「萬人健走」
姚嘉文演講：《大選後的臺灣》
亞洲航空疑因天候墜機 潛水搜尋又停擺
疑似為友慶生 宜蘭車禍1死4傷
疑似為友慶生 宜蘭車禍1死4傷
傳擬讓希臘退出歐元區 梅克爾引發批評
劉文建殯葬 紐約警長喊話安撫
紐約員警不給面子 劉文建葬禮再嗆市長
劉文建葬禮 紐約市長籲和解
跨年夜 8成羅馬警察請病假
美童軍與國民兵 助回收耶誕樹
阿巴斯尋求再向安理會提建國案
台新金獲財資大獎
證券帳戶買黃金 抽黃金
歐巴馬雄心勃勃 國會磨刀霍霍
台綠色商品進駐天津遠東百貨
陸水泥產能 台泥第6亞泥12
陳水扁能否保外就醫 中午揭曉
新年大禮 威力彩頭獎上看17億
台達電攻CES 秀消費品牌產品
權證市場 去年長足進步
智慧城市展 聚焦物聯網
東京築地鮪魚新春競標 價廉物美
柯文哲不放假嗡嗡嗡 5萬6千個讚
歐巴馬結束2週渡假 返回華府
美股封關挫 台股開紅盤恐補跌
小米機賣翻 去年營收倍增
南韓藝人與上班族年薪差距拉大
南檢查扣正副議長選票
專家：英短期利率年底升至1%
委內瑞拉總統拚經濟 訪陸與OPEC國家
投顧：今年股優於債 看好亞股
歐元潰敗 亞股氣虛迎2015
台股開盤跌27.47點
管愛國因爆炸案免職 徐惠民兼昆山書記
開紅盤補跌 失守9300
台股早盤大跌逾百點
NFL季後賽外卡戰 小馬猛襲孟加拉虎
扁保外 法務部：尊重矯正署
桃園民進黨團 矯正署外聲援陳水扁
江蕙演唱會開賣 民眾買來孝親
江蕙引爆搶票潮 寬宏網站癱瘓
網路不是答案 書評指趨勢難擋
國5元旦塞爆 交長：積極改善
募兵條例遭疑二代眷改 嚴明反駁
新台幣早盤貶1.32角
ESPN主播史考特英年早逝 同事哽咽播報
晶電結盟台積電 股價逆勢撐紅
警勤加給 內政部：落實不同工不同酬
貴州遵赤高速公路塌方 3死1傷
美新書：網路無益經濟 自戀霸凌溫床
雲林懸浮微粒紫爆 空氣品質差
江蕙演唱會搶票 不讓人生遺憾
宸鴻：3日廈門翔安廠火災 無人傷亡
亞洲航空黑盒子 潛水員恢復搜尋
軍官行為脫序遭記過 軍情局說明
台灣2014年12月PMI指數50.1%
扁保外案 呂秀蓮陳至中抵中監
去年前11月 菲HIV每4時增3例
小米今年拚賣1億支 概念股守紅盤
法務部11時30分說明扁保外就醫案
深圳考察 李克強為創客添柴
台幣貶 汽車零配件廠匯兌收益進補
台股跌逾百點 曾銘宗：補跌效應
林佳龍：新增違章工廠即報即拆
大鵬灣凶狠圓軸蟹 多到逛賽車場
台灣12月PMI 回升為擴張
大陸國企改革 112家央企至少減半
逃營後在大陸殺人 北韓兵被逮
港媒：趙紫陽逝世10年 骨灰未安葬
台股開紅盤補跌 航運股強勢
劉文建葬禮 員警再度背對白思豪
因應春節需求 郵局匯費降為199元
哈比人連3週稱霸北美 名嘴表現不俗
返家途中遇襲 俄足球員中槍亡
關心陳水扁醫療 陳菊允衛生局協助
韓星李敏鎬全球粉絲會圓滿落幕
宜蘭冬山車禍 3死2傷
呂秀蓮：矯正署應會有符期望決議
中監探扁 陳致中：希望父親早日返家
處分華亞科持股 南電去年Q4獲利增
陳水扁保外案 15醫師挨告偽造病歷
獼猴處理爭議 林務局未解釋
桃機新跑道將啟用 葉匡時掛保證
新台幣兌美元大貶 達32元價位
越南元旦長假 104人車禍身亡
買機票稍等 11日燃油費起至少降9百
NFL季後賽外卡戰 牛仔逆轉勝雄獅
寶寶不安心！ 部分奶嘴高溫裂痕褪色
亞洲航空空難 9罹難者身分確認
扁如保外就醫 林佳龍：確保護送安全
103年債市發行量近2兆 創新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
林書豪首節未得分 湖人落後溜馬
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
刷卡搭高鐵 窗口購票最高85折
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
昆山一把手換人 台商：工安首要之務
新台幣兌美元盤中貶破32
台灣PMI回升 吳中書：景氣可期
陳水扁保外就醫案 檢察官將赴中監
照顧特教生權益 教團盼減班級人數
陳水扁若保外就醫 柯文哲關注照護問題
南檢查扣正副議長選票 送刑事局
陳水扁保外就醫獲准 下午回家
陳水扁維安 可循特定人士申請
桃園民進黨團 要求立放陳水扁
歌劇院能否辦演唱會 國表藝決定
陳水扁保外就醫 劉文慶盼人保
新北市藥事服務獎 洪秋楓等13人獲獎
船長技巧高超 運輸船躲翻船命運
凱基銀年中規模 衝500億
扁保外 民進黨籲讓他安靜休養
瀋陽數千輛小黃罷運 抗議快的滴滴專車
林書豪罰球1分 湖人半場輸溜馬7分
陳水扁保外就醫獲准 總統府：尊重
柯文哲：沒器捐案 不會當北市長
103年太陽能產值 估破1500億
印尼撤銷亞洲航空泗水新加坡飛行許可
防群眾聚集風險 北京多點監控
人滿為患 美CES前進上海開展
暴露伊波拉返美治療 美醫護暫無病徵
台南議會臨時會 民進黨團拒簽到
張小月任北協主委 深化台美關係
台幣貶破32元 工具機廠利多
選舉補助款 朱立倫：做公益
李克強：滬港通後應有深港通
重慶渝北區委前常委范賽虎 涉賄遭雙開
新台幣中午貶2.89角
保外就醫 呂秀蓮：陳水扁心情平靜
國際鋼價平盤 豐興鋼品未變動
2010年9月來首見新台幣貶破32
陳水扁保外就醫案 家人將赴地檢
菲版名嘴出任務 毒舌訪艾奎諾
陳水扁獲准保外就醫大事記
菲破億人口料續增 政府壓力大
選舉補助款怎麼用 柯：先結算剩款
2014年 薩爾瓦多出口每下愈況
大馬遊學團成功訪台6大專院校
星媒：陳水扁獲保外就醫
搶江蕙封麥門票 兒女熬夜表孝意
瘋江蕙演唱會 達人傳搶票祕笈
離家20天 國中女住網友家兼遊墾丁
扁案定讞 檢已執行逾10億元
好市多量販店 進駐新莊
林書豪外線開張 湖人3節落後6分
遊覽車漏油 柯南警循跡查出
下半年業績可望大增 台星科漲停
亞洲航空搜尋作業恢復 尚未測到黑盒子
上海股市早盤登3300點 5年新高
中監探扁 呂秀蓮：扁心情平靜
陸首枚電火箭快了 有助外太空探測
亞投行添新成員 紐西蘭加入
民進黨：扁保外就醫助化解社會對立
紅豆價偏低 農委會：會介入收購
陳水扁隨時可能猝死 獲准保外就醫
朱立倫：違建戶自費拆除較公平
恐攻101演習 嚴明：北市未要求
啤酒廠地段佳 立委盼溝通都更
節慶需求加持 商業景氣可望連十綠
副市長 柯文哲：請殷琪介紹
布萊恩關鍵拋投 湖人逆轉勝溜馬
柯文哲建議 警察首都加給再發半年
尼加拉瓜去年僑匯成長5.4%
新台幣貶破32元 晶圓廠獲利補
鄉民質疑陳水扁假病 謝長廷難過
新年開紅盤 股匯市雙殺
台幣貶破32 面板雙虎奔漲停
暫時釋放陳水扁 病況穩定仍須回籠
扁保外就醫 地檢署裁定200萬交保
證交所與工會簽團體協約 強化勞資關係
韓中外交安全司長級首爾舉行對話
台股收盤跌33.15點
產業創新經營賽 金大雙項第一
澎湖姑婆嶼 300村民採紫菜
黃金交易平台上路 吳壽山：拚亞洲最大
台股開低震盪收黑 跌33點
澎湖古蹟文澳城隍廟 出火修繕
1月台指期跌29點
會晤日交流協會 陳菊邀投資高雄
陳水扁保外就醫 獄方幫打包行李
少林寺武功絕技 衛武營起舞
新台幣貶破32 午盤暴量10億美元
法務部：特赦陳水扁是總統權力
340家院所A健保逾8千萬 遭罰
助弱勢 澎湖替代役男辦冬令營
越河內機場新航廈正式啟用
頂新獻金案 李德維作證
要與周杰倫結婚 昆凌退賽舞蹈節目大哭
航運面板強 台股力守5日線
1月電子期金融期齊跌
立院初審 地院設調查保護室
國訓中心揭牌 總統鼓勵選手精進
已掛牌上櫃公司685家
宜蘭發生規模4.7地震
陳水扁保外就醫獲准 外媒報導
資誠：今年IPO回歸基本盤
銀行團對頂率假扣押 財部：確保債權
羅瑛芳文化藝術薪傳獎 承傳民族舞
農業保險3個月後試辦高接梨
美媒報導台灣批准陳水扁保外就醫
扁保外 游錫(方方土)盼不再有總統被關
中市議會成立 停車證發放受關切
扁保外就醫200萬 辜寬敏出資
李克強談話為深港通帶來憧憬
憲指部：士兵機場旁行動未違規
Altis 連14年獲台灣銷售冠軍
扁保外 郝龍斌：朝野和解好的開始
嘉縣籲減種結球白菜 避產銷失序
三星Tizen換跑道 上身電視單挑谷歌
布萊恩終場拋投 湖人守下勝利
南韓不願預測美制裁北韓影響
恆春女房仲命案 相驗疑遭勒死
江蕙告別演唱會 羅淑蕾幫訂幾百張票
孔孝真首次來台 很想逛夜市
三大法人賣超台股11.3億元
演唱會恐成絕響 江蕙專輯網路爆賣
丁守中呼籲 徹查盤商壟斷紅豆價
透天厝火警 警消救出7人送醫
陳水扁保外就醫 中檢開出釋票
小米大賣 雷軍：成功難再複製
代收1日快速撥款 歐付寶首創
第三方支付 林一泓擔憂過度開放
警勤加給 內政部1月底提報告
北市議會要柯文哲報告 臨時會流會
民進黨：地制修法檢驗朱立倫改革決心
議長選舉 陳威仁盼維持無記名
阿扁保外就醫 扁媽高興探兒
扁保外就醫 藍尊重綠盼解對立
陳水扁保外就醫 高市警協助維安
保外就醫核准 陳水扁離開中監
匯兌收益概念股 電子股最多
九命山貓軟骨功 搭便車逃死劫
圓仔將獨立 母女互動倒數計時
陳水扁保外就醫 3時半離開台中監獄
寶一攻發動機新訂單 2016增加
陳水扁保外就醫 美媒分析台政局
沒搶到江蕙門票 潘孟安超失望
韓媒：北韓逃兵闖陸 槍殺4人被捕
布局印尼 國泰金參股TBK
大立光12月營收 連9個月創新高
江蕙門票 粉絲：比iPhone還難搶
自發性氣胸 高瘦年輕男好發
南檢：台南議長案不受政治力影響
扁獲保外就醫 蔡英文：欣慰
占中多名參與人 遭控參與未批准集結罪
國訓中心法人化 體壇開新局
燃油費調降 單買機票最有感
KTV搶電梯 兩派人馬爆衝突
一週賺6萬 馬里亞納徵觀光大使
扁保外就醫返家 警一路護送
李進勇籲節省鞭炮錢 救濟弱勢
新台幣收貶2.87角
孔孝真選理想型男友 車勝元出線
竹南瓦斯管線起火 虛驚一場
遭指縱容外勞打黑工 雲縣徹查
江蕙封麥演唱會 網上最貴喊價4萬元
新國會開議 歐巴馬權力受考驗
街友起爭執 縱火傷人遭逮
北市聯醫新院長就任 柯文哲力挺
陳水扁獲交保 泰媒體報導
江蕙演唱會恐成絕響 DVD衝前2名
巴勒斯坦想加入ICC 以揚言強硬制裁
電價回饋小確幸 首批電子帳單明寄發
大立光營收連9月新高 本月轉淡
德媒報導陳水扁獲准保外就醫
楊欣瑜服務愛滋病患 用藥安全守門人
代墊2百萬保金 辜寬敏淚眼談扁
廣州官場強震 平均12天1幹部被查
黃世銘退休案 銓敘部審核
不怕江蕙開唱 KKTIX售票亭不當機
扁出監返家 陳致中臉書貼近照
老翁走失 忠犬護主不離不棄
赴美留學如何選校 AIT教撇步
年貨把關社會救助 中市啟動
雲林家扶：家有遲緩兒 及早通報
農夫翻土春耕 遭耕耘機斷腿
申請工商憑證 開放非IE瀏覽器
美降陸廠稅率 台太陽電池恐受創
大陸稀土出口配額管理 宣告取消
中央氣象局氣象報告
台灣人愛麥克雞塊 年吃2億個
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
六都百大觀光景點 邀民眾評選
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
保外就醫獲准 陳水扁離台中
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
全球液晶電視去年出貨 估年增7%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
黑心油代位求償 嘉義市府接手
3D列印掀起革命 4D列印翻轉世界
陸股去年漲5成 基金經理人今年還想加碼
扁保外就醫 魏明谷：有助社會和諧
85oC推年節禮盒 業績拚增1成
頂新案 特偵組傳蔡正元作證
陸媒：季建業岳父舉報楊衛澤
北市去年房屋移轉 年減18.9%
高雄3議員5里長 遭訴當選無效
林柏榕挺蕭家淇 黃國書勘舊建築
越海底電纜斷 網民抱怨網速慢
食安環安治安平台 潘孟安訪屏檢
台銀與中國郵政儲蓄銀行簽MOU
6日各地日夜溫差大 東半部有雨
印尼海軍：疑發現亞洲航空班機機尾
路竹會志工洪秋楓 獲藥事服務獎
大陸參與搜尋亞航客機黑盒子
老人機構缺失多 監委申請調查
江蕙門票攻略 要買就來寬宏排隊
准了 黃世銘6日退休
李克強挺深港通 概念股大漲
役男返家猝死 軍方慰問協助後事
含苞等雨露 乾旱梅花晚開
9人涉賄選 中檢提當選無效之訴
嘉義市地王 中山路蟬聯
陸股新年開紅盤 創5年新高
海底能見度零 亞洲航空搜尋不易
墾丁梅花鹿落難日 落海被車撞3起
秀林鄉長涉賄選 遭訴當選無效
江蕙演唱會 警方籲勿輕信網拍門票
隊友一語驚醒 王維中上場如猛獅
台幣貶破32元 半導體受惠大
黎瑞剛卸上海文廣總裁 仍任董事長
買台灣油杉 魏應交魏應充遭起訴
外資上周買超148.97億元
澎檢起訴11人 提當選無效
國壽帶頭 斥310億投資南港都更
長榮747-400客貨機功成身退
台印經濟諮商會議 擬爭洽簽ECA
台幣貶破32元 工商界信賴彭總裁
雙橡園元旦升國旗 大陸：堅決反對
停泊利比亞港口遭炸 希臘油輪2死2傷
金武烈娶尹承雅 因愛太大非肚子大
大黨吃癟 印度變性人當選市長
敦泰電子成軍 胡正大任董座
大陸處決南韓毒品走私犯
日本麥當勞雞塊有異物 部分停售
證交所開放中國大陸人民借戶賣出
超商集點燃戰火 蛋黃哥慵懶成利器
台南新違建 第一波拆263件
陳水扁保外就醫 印度媒體關注
賀年致詞 沈斯淳盼加強台日經貿
南韓：可考慮兩韓合辦平昌冬奧
新年不平靜 叛軍攻擊蒲隆地百餘死
陸漁船越界 澎湖海巡查扣
桃機廁所拿他人包包 女子送辦
陳水扁返家 數千支持者迎接
鄭文燦盼台灣 多團結少對立
交通部：歡迎Uber業者對話
不輸江蕙 上市櫃公司明天搶股東會日
台商幹部愛鄉 捐新北復康巴士
北韓逃犯在大陸殺4人 陸向北韓提交涉
持土造獵槍違法 卑南族人陳情
比魯溫泉已消失 民眾勿前往
傳瓦斯外洩 桃市專案檢討
殺獼猴倫理上太敏感 沒農家申請
矽品去年12月和全年營收創新高
珍惜有限時間 陸男帶病重女友環遊大陸
新年第1天交易 台幣貶破32
可成去年營收 創歷史新高
立院初審 退役軍人水電補助入法
台灣出版業北京文化交流
外交人事異動 發表4新副司長
總統教育獎得主 黃子綝窒息去世
安倍：二戰新聲明將承襲前政府致歉
員工客層女性多 全聯贊助江蕙演唱會
利比亞港口油輪遇襲 空軍承認攻擊
經長：加強發展台印度關係
會計師：頂新三重土地恐將拍賣
江蕙要封麥 金酒感謝加持
林右昌推市港合作 北台新亮點
宜蘭民代當選人涉案辭職 2月補選
阿扁家台北房地產凍結 仍有3間
建大持續投資台灣 再花10億蓋廠
高鐵恐政府接管 員工憂權益
土銀標售金和大樓 底價1億
最冷又最熱 嘉義一日溫差18度
電信業推破盤價 300M月付499元
陳水扁抵家門 上千扁迷夾道迎
陳水扁保外就醫 英媒報導
智慧花盆 懶人變身園藝達人
長灘島翻船 菲人56獲救4失蹤
肯亞住宅大樓倒塌 死傷慘
歐洲特產變美國製造 德國人大憂心
傳蘋果大螢幕平板圖外流 鴻海不評論
洪秀柱：不能忽略陳水扁曾犯罪
爭議一肩扛 歐蘭德挺經濟改革
歐盟駐阿富汗警政總部遭襲
柯文哲探陳水扁 日期未定
冷氣團逼近 8日9日探10度
菲國離島 發現美軍無人靶機
難捺暴力殺人 比利時犯人自請安樂死
江蕙演唱會購票卡卡 科技部掃到颱風尾
蔡英文：高鐵特許延長不容黑箱分配
日本食品附產地證明 傳日方反彈
買油杉遭起訴 魏應交喊冤
扁保外 國民黨籲民進黨勿政治操作
屏東查獲賣狗肉累犯 移送法辦
致理學生墜樓 幸運僅擦傷
感動感傷 扁返家母子相擁而泣
新增鼬獾染狂犬病 範圍擴大中
台幣重貶 境外基金報酬賠變賺
瀏覽柯文哲新聞 男子PO玩具槍照
參股代替購併 國泰金建構東協平台
淡北道路環評駁回 新北：遺憾
今彩539開獎
曾禁過聖誕 陸學院以外灘踩踏自誇惹議
美元持續看升 歐元貶破1.20美元
安華是否無罪釋放 預計本月宣判
江蕙門票開賣 30萬人掛網搶票
心房顫動又慢性病 中風率8%
廖敏汝25歲 最年輕新北女里長
陳水扁保外就醫 全家傷感團聚
威力彩開獎
醉男毆傷廟公 胡言亂語送醫
又傳網友拐騙 苗栗高中女失蹤逾2月
英媒 傳說性醜聞女主角曾見過女王
國發會臉書上線 景氣網站新改版
祖克伯啟動開卷計畫 兩週讀1書
新科技個人化 CES展示我聯網
涉內線交易被查 北大方正換管理層
倫敦油價跌破55美元 創5年半新低
不會笑罕病天使 黃子綝畫風留驚歎
交長：高鐵準備破產 民進黨要負責
村上春樹架網站會春樹迷
財務改善瀕破局 高鐵降價渺茫
陳菊探扁 醫療小組由陳順勝主導
現代站立式辦公桌 讓你遠離久坐疾病
趙紫陽逝10週年 中共多次拒絕家屬下葬
扁6年心境：等待天光的花叢
倫敦人口激增 將衝破861萬人
搜索失事亞洲航空 已尋獲37具遺體
歐盟：歐元區會籍「不可撤銷」
威力彩連31摃 頭彩上看20億
今彩539 頭獎槓龜
證詞外流 羅智強籲請檢公布筆錄
調查亞洲航空空難 印尼部分官員遭停職
威力彩頭獎 仍然沒人中
家人陪伴 周怡安遺體運回台灣
巴基斯坦捕鼠專家 1年半滅10萬老鼠
陷性醜聞 安德魯王子返國見女王滅火
油價續挫能源股領跌 美股開盤重挫
戰後70年談話 安倍承襲前首相
南方航空又兩高階主管 被立案偵查
法總統前女友暢銷書 將改編電影
歐元油價雙雙下滑 美股早盤重挫
廣東政協主席朱明國遭免職
台股開紅盤「落漆」 一度大跌120點
美媒: 扁保外就醫、恐引發政治效應
習要“紅二代”退出商界 包括自己胞姊
扁獲准「保外就醫」一個月
全球媒體紛紛報導「阿扁被釋放!」
綠杯葛 台北市議會臨時會「開不成」
宏達電轉盈 估去年每股賺1.81元
2015馬里亞納觀光局實習生計劃
龍科大榮獲「2014全國觀光盃特色主題遊程獎」
迎向大陸創造新成長動能！
Toshiba推出固態混合硬碟MQ02AB系列！
中華航空及華信航空榮獲民航局 103年度金翔獎
兩岸春節加班機 華航網站7日開賣
高鐵 財務改善方案說明
花蓮縣局處長佈達 23人新任
謝長廷：民進黨已走出扁案陰影
吳昌碩嫡系吳民先畫展 國父館盛大展出
油價跌勢不止 再創5年半新低
轉職女警將心比心 助外籍女找回手機
高市婦幼隊首度舉辦免費讀經班
高捷邀新住民一起為輕軌車站命名
臺史博《驚艷四方》 展新移民處境與心情
兩岸往來人次 今年可望首次突破千萬大關
美股早盤重挫 道瓊指數大跌224點
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美油價盤中一度跌破50美元
希臘陰影下 歐股重挫
利比亞戰機攻油輪 希臘譴責
紐西蘭南島地震 規模5.6
世衛：伊波拉病亡人數8153名
歐元區堪憂 美股暴跌
國際油價續跌 紐約盤中破50美元
義大利慶祝主顯節 老巫婆送禮
葛林：陳保外就醫人道主義作為
金價連2紅 希臘再掀波
扁保外就醫 美國務院：沒參與
去年台股基金 科技股表現佳
日食燕麥粥 可延年益壽
智慧城市展 具四大特色
高齡化 退休理財更重要
江蕙票潮第2天 徹夜排隊圍寬宏
高果糖漿 比糖更有害健康
毒蜘蛛 從南美流浪到法國超市
氣象局：2014年 英史上最熱
電腦被駭 記者告美司法部
江蕙引爆搶票潮 寬宏網站又掛了
假臉書隱私聲明 又瘋傳
買賣房屋移轉 創10年新低
搶江蕙演唱會門票 粉絲：排再久都值得
憂希臘美股挫 台股待觀察
聖保羅嘉年華花車遊行開始售票
巴西貿易逆差 14年來首次
江蕙封麥 粉絲搶購演唱會DVD
孝親無上限 江蕙演唱會鎖定高價票
電路板學會辦論壇 促產學合作
12月CPI年增率漲0.61%
宏達電Q4營收破高標 盈餘超預期
江蕙演唱會票搶手 排隊人數爆量
中拉論壇首屆部長會 8日北京登場
台股盤初大跌逾120點
歐美重挫拖累 大立光開盤跌1.2%
巴西新財長上任 挑戰多
12月物價指數 年增0.61%
江蕙不忍心 籲黃牛有點良心
沒理由再等 邁阿密法官為同志證婚
新台幣早盤貶0.4分
羅瑩雪：若扁健康顯著改善 請回監
台印度次長級經濟諮商會議登場
稀土戰暫停 陸取消出口配額
曼谷品嚐小吃 必訪華人區
大學四年級生 論文登Science
油價續跌 多倫多股市重創
海底電纜挖斷 漏夜搶修恢復供電
瓜地馬拉台灣商會舉辦晚會迎春
江蕙票買不到 寬宏致歉
王金平：有機會將去探扁
油價跌不停 亞股一片黑
陸P2P網貸風險飆 地方監管辦法出爐
上班族薪情好 今年平均調薪逾4%
保外就醫返家 扁對家還陌生
搜尋亞洲航空黑盒子 範圍略往東移
傳擁票1000張 羅淑蕾說誤會
去年上市權證標的 聯發科大立光最夯
美車市加溫 台廠零配件業績奔高
母女互動最後一天 圓圓和圓仔分頭睡
搶江蕙演唱會門票 高雄排長龍
雙橡園升旗 美國務院：台美關係不變
葛來儀：大選前美將密切諮商台灣政黨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國內線5至7折機票 2成變3成
油價再跌 航空股續揚
中央氣象局 今天白天天氣預報
今年股東會登記 6月中下旬超熱門
失事亞洲航空機長女 求勿怪父親
飯店圍爐成趨勢 6成回流客
亞洲航空墜機賠償：2.4萬美元
國內機票降價 最快2月啟動
陸首發個人徵信牌照 馬雲馬化騰搶頭香
雲林金門空污嚴重 沒事少外出
光學變焦與4G RAM ZenFone 2亮相
研究：天冷真的會讓人感冒
德各地抵制排外行動週一大串連
疑涉令計劃案 陸金融市場也有新四人幫
賣毒附贈濾嘴促銷 藥頭羈押
池誠讚孕愛妻李寶英為賢內助
立院三讀 取消婚姻懲罰稅
婚姻懲罰稅取消 5月報稅適用
韓去年進口車召回輛次暴增
泫雅歌曲紅 MV美滾石排名第5
年終送暖 愛心待用米助弱勢
陳水扁返家首日 適應新環境
全球黑琵普查 17日登場
北市民宅火警 疑有人受困
港媒：深港通可望五一開通
李新穎：將強化台薩經貿投資關係
江蕙魅力驚人 粉絲跨三代
天冷急凍 泌尿問題好困擾
國際股市大跌 台股重挫近200點
年終創4年新高 上班族樂
調查局結業典禮 總統勉勵
SpaceX出任務 回程降落成重頭戲
台股跌逾200點 9100失守
雙橡園升旗 外交部：台美溝通順暢
12月外食費多272元 創6年最大漲幅
iPhone加持 電池組裝廠新普營收亮麗
徐志榮補選登記 3縣長助陣
台南議會臨時會 市府官員未列席
湖人對拓荒者 首節落後
取消婚姻懲罰稅 受惠戶平均省2.3萬
低油價刺激 美國車市去年大豐收
面對歷史 抗戰月曆列解放軍將領
白珍熙和朴瑞俊否認再曝戀情
屏東莫拉克災後農特產 10日展售
北市府正副發言人 林鶴明黃大維出任
全球最難攀岩 2好漢徒手不靠繩索
搶江蕙票插隊爆衝突 警察出任務
房祖名案 陸媒：9日北京開審
台菲跨國合作 截獲40公斤安毒
柯文哲：重陽橋事故多 將改建
北市康復中心火警 1男嗆傷送醫
扁病情好轉要返監 兒：健康最重要
行銷南方澳 推DIY鯖魚一夜干
中國醫大結盟永信製藥 培訓生技人才
想優雅地變老 問問弓頭鯨
網友檢舉 羅智強遭臉書暫停發文
尋亞航黑盒子 共軍打撈船啟程
柯文哲取消採訪區 要記者穿背心
拚南投立委補選 前市長許淑華登記
韓報：李炳憲遭勒索醜聞內幕驚人
拓展台灣市場 越捷推促銷活動
飛了510公里 南京信鴿賣18萬高價
新台幣中午升0.7分
學測60級分 趙(文三)大四登Science
頂新獻金案 傳段宜康作證
深港通 梁振英盼盡早開通
企業伸援 永靖國中棒球隊不斷炊
民眾涉國際詐騙 外交部交涉協助
淡北環評駁回 朱立倫：遺憾
提審新制 民團：法官畫地自限
投信：陸股漲幅冠全球 可逢回進場
調查班結業 學員各有來歷
油價直直落 油費月支出減477元
春節圍爐宴 圓山近滿訂
防塞爆 礁溪擬試辦車流總量管制
警勤繁重加給 朱立倫：持續發
環球晶圓現增 中美晶讓股東認購
台塑訪雲縣府 擬建溝通平台
當選無效官司 李全教允出庭
妻和好友私奔 水泥工藏毒遭逮
盼讓扁靜養 蘇貞昌謝長廷短期不探視
三星今年智慧電視全用Tizen系統
護童宣導反詐騙 女警萌翻小朋友
豐田：開放燃料電池車專利
國震中心蓋新樓 防災科技升級
非洲兒童訪圖書館 融入故事劇世界
德教會公布財產收支以昭公信
克里奇中間體 與酸雨相關
上海踩踏 陸旅遊局官員發話問責
抽驗進補食材 逾4成農藥違規
柯文哲：停車使用者付費
長期受非肢體霸凌 學子愈憂卒
紐約再傳槍聲 2警遭槍擊送醫
深夜共處還晾內褲 女藝人判賠
紐約員警再遭槍擊 2傷
凱道辦江蕙演唱會 柯文哲：會變野台戲
三星所有硬體 拚5年內晉升物聯網
高市議會生態變 審查預算趕進度
太陽能突破貿易壁壘 盧明光獻策
簽到未過半 台南議會臨會延會
雇主收就職保證金 屏東要罰
宏達電Desire 826 CES亮相
政府補貼 印度5元LED燈推節能
台主題地圖 網羅鬼屋特產衝浪點
油價跌跌不休 塑化業庫存壓力大增
婚姻懲罰稅取消 可帶動零售消費
左權為國軍犧牲 適列殉國將領
紐約市2員警中彈 至少2嫌在逃
布萊恩休兵 湖人不敵拓荒者
勞部：加班擬放寬至60小時
台股收盤跌225.77點
柯文哲：劉維公未交接設計之都
柯文哲建通訊系統 24小時找到首長
盧明光：油價跌對太陽能影響有限
元智設計成果展 獲實務經驗
消基會：僅16中藥有農藥標準
改善交通 林佳龍：5大瓶頸路段優先
台股重挫 收跌225點
1月台指期跌192點
羅智強：與頂新互動4次 再無往來
開發綠島地熱潛能 台電工研院合作
搶江蕙票第2天 網路癱排隊爆
CES展前 宏達電發表新手機
台股重挫225點 保守為宜
1月電子期金融期齊跌
尼龍製程革命 清大研究登Science
童不自主伸頭歪頭 急性頸椎脫位
陳水扁醫療 高雄長庚主負責
左權八路軍出身 列殉國將領
林書豪三分失準 拓荒者逆轉湖人
柏林及週邊 估有數千枚未爆彈
台灣工時長 勞團盼完整休息權
賴清德：李全教司法案未釐清前不進議會
毒咖啡混很大 1包含6種毒品
十大不安新聞 北捷殺人居首
一票難求 網友發起江蕙凱道開唱
房市悲觀 顏炳立打趣改賣玉蘭花
習大大和老虎蒼蠅一起打 英文怎麼說
取消勞工例假 修法補假雙薪
疑發現亞航機尾 潛水員趁天氣好試打撈
港府向北京報告占中情況
嘉義瓦斯外洩 疏散住戶無傷亡
江蕙演唱會黃牛票 警：別購買
顧能：今年平板銷售持續疲軟
江蕙加場嗎 寬宏：賣完再思考
外資12月淨匯出逾6億美元
政府編13億元 模擬921地震位移
三大法人賣超台股207.3億元
兒盟調查：2成2偏鄉童過輕
日股暴跌 破1萬7000點
去年德就業人口達新高4260萬
扁醫療 居家門診交長庚住院委高醫
實境課程 仰德攜手國賓蓋旅館
立院三讀 結離婚可異地申辦
假扣押頂率三重土地 銀行團送件
劉維公：完全依新市府SOP交接
土地交易新低 商仲憂地價下探
李克強巡深圳 2千民眾請願爆衝突
政院：高鐵財改案圖利全民
彰化陽光文化逍遙遊 開放報名
消費電子展新app 用自拍取代密碼
占中爭議 大陸港澳辦：了解香港意見
轉職潮啟動 新創大軍要110個
男高音甲狀腺癌 手術調聲如調弦
大四生登Science 多元選才顯重要
觸控競爭加劇 宸鴻去年營收減18%
買到票 民眾在超商購得江蕙票
新年與潑水節 泰國車禍死亡高峰
台越增班 中南部增幅逾3倍
蓋社會住宅 中市不動產公會：樂意配合
金融獲利 曾銘宗喊成長1成
再生能源不及格 環團點名資通業者
六輕在雲林 李進勇籲企業在地化
酒駕大迴轉 衝進菜園裡
女偷狗自拍露餡 竊盜罪送辦
新華社：中國已淪為世界垃圾場
新台幣收升0.9分
議員力拱蕭家淇 催生台中巨蛋
推廣青年壯遊 邀民眾分享影片
自閉兒走失 母泣請員警協尋
張盛和獲2015年全球最佳財長
監院去年12月處理人民陳情1188件
紐約市2警遭槍傷 至少2嫌在逃
考試差逗留超商 警助少年返家
3個月詐騙上百萬 19歲男遭訴
拚出口 經部助企業檢測出口能量
向李泰祥致敬 聖歌系列專輯出版
大陸去年電影總票房 1543億元
苗紙廠悶燒7天 周邊如龐貝城
等春節商機 棗子調節採收
搖頭丸偽裝梅子片 警查獲法辦
台東龍田村15日起禁帶團躺馬路
吳釗燮代表蔡英文 赴高雄探扁
江蕙票難求 表哥曾銘宗現在也沒有
江蕙門票秒殺 排隊民眾不滿
中央氣象局氣象報告
勞工超時趕工 11伴手禮商遭罰
賴清德：未釐清李全教司法案前不進議會
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
李全教：不排除拜會賴清德
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
阿里山森鐵招募員工 起薪26K
竊賊偷菇擺攤賣 竊盜罪函辦
年菜訂單改付款方式 台酒:詐騙
無業男躲房吸毒 老母無奈報警
黃之鋒批港府占中報告 不如中學生報告
研究：台灣學生遇霸凌較歐美嚴重
高樹加蚋埔夜祭 平埔族溯源基地
江蕙門票難買釀騷動 緊急加場
賓士無人駕駛車 奢華流線走未來風
大理古城樓大火 電線故障引起
拚南投立委補選 3人完成登記
韓男團EXO唱跨年 與粉絲同歡
歐股開盤紅翻黑 持續跌勢
江蕙好歌喉 軍方也風靡
獸醫師節 陳保基肯定疫情防治
中職開幕戰 321桃猿戰兄弟
油價跌吃不消 中油拋改油價公式
高市市政會議 星雲以四不共勉
得分效率高 周士淵單週最佳球員
懸浮微粒升高 雲縣：河口揚塵影響
一家都是賊 專偷報廢車變賣
內蒙古至海南高鐵 地方爭取納入十三五
國民黨新黨魁 21日首度主持中常會
調查：國際投資基金 使用滬港通意願增
冷氣團來襲 全台入夜空污籠罩
鵝鑾鼻有鼬獾染狂犬病 春吶照辦
財政部：出口連10紅 恐止步
竹市護食安 成立24小時取締小組
布里斯本女網 謝淑薇過首輪
台南港尾溝溪工程崩塌 4人遭訴
台電光纖電路出租 增近億元收入
外灘踩踏 上海市長：記取血的教訓
令計劃子法拉利 外媒：方正高層送的
諾基亞首款平板北京秀 鴻海站台力挺
挹翠山莊崗哨亭緩拆 北市再會勘
張盛和獲最佳財長 曾銘宗祝賀
外資倒貨 投顧：台股8800點有撐
買嘸江蕙門票 女歌迷氣到送醫
共和黨磨刀霍霍 歐巴馬招牌施政堪慮
外資中止聯電12買 賣超第5大
孔孝真離台 熱情粉絲送機
宜蘭連假交通阻塞 待配套疏解
男稱看病缺錢 醫院內持刀行搶
朱立倫：天燈節規劃納基福路
離島建設方案 總經費491億
迷航白鶴春光外洩 露天洗澡吸睛
菲尋獲飛行器 屬美軍無人靶機
戒嚼檳改善大肚腩 登國際期刊
搶票 華航春節加班機7日開賣
阿美族捕魚祭 擬移師泰林文化園區
新台幣兌美元反彈 升0.9分
反高鐵財改 民進黨籲勿強行表決
需求不足 山西煤投資負成長
北韓不斷強化接壤防禦與邊境戰力
美國消費電子展 4K電視成王道
劉秉申接任救國團澎湖總幹事
北市路邊停車收費 文山區2月首推
台提洽簽ECA 印度婉拒
微電影有獎徵答 駐越處頒獎
高中少年失聯 相依為命阿公急尋
曾銘宗：台灣對希臘曝險非常有限
強化南海主權 三沙市設4個人民武裝部
桃園市督促完成埔心溪油污清理
統一捧複數年約 劉芙豪加薪
吉貝電纜挖斷停電 搶修恢復
澎湖國稅分局長郭明憲調屏東
飯店年味優惠 用餐送千元紅包
刀口餘生 南韓狗肉場犬隻抵美待認養
中職10勝廖文揚 月薪直衝21萬
張盛和：房地合一稅 還會調整
兩岸春節加班機 7日8時起開訂
綠營：政府不能逃避接管高鐵
鄭文燦：藝文園區開發公共利益優先
陳唐山：扁病況差近期內勿探視
H3N2變種病毒蠢動 流感升溫
賴清德拒進議會 國民黨指政治操作
CPR現學現賣 七旬嬤救夫
八卦山旱灌 南投縣府允改善
蔡英文：扁保外就醫有助社會和諧
桃機南跑道 8日開放啟用
南韓警告 平壤似已能打造核彈頭
賴清德拒進議會 國民黨盼有民主素養
新規定 上市公司每3年至少1次法說
103年金翔獎 華航華信包辦
造謠 新台灣人基金會將告周玉蔻
布里斯本女網 謝淑薇首勝開張
美複雜考量 礙台潛艦戰機軍購
陳水扁醫療團隊 長庚高醫共22人
台印產業合作 鎖定5產業
印度官員情牽女記者 妻子被謀殺
淡北道路續辦環評 塞車暫難解
夫妻分開報稅 每戶年增支配2.3萬
上海踩踏事故頭七 親屬大哭問蒼天
東莞出現1名H7N9病例
亢旱休耕補貼增 農田租金恐跟漲
2樓蓋成8樓 新北拆違建
甜甜圈搶正餐市場 推四川燴麵
大陸副總理：上海踩踏事件影響極其惡劣
深港通可望為陸股帶來資金活水
寬宏致歉 重申號碼牌非保證有票
加強護島 日國防費連3年創新高
總統：世衛翻譯中醫全用正體字
撫慰更多心靈 陳菊致函江蕙加場
帶頭抗旱 公部門非必要用水喊卡
外資拼命賣 鴻海股價受累
轉戰區域立委 吳宜臻拚深耕基層
攻美國CES 技嘉展電競筆電
林中森談兩岸 盼學子更深入認識
總統勉公務員 寧撈過界勿踢皮球
微軟推低價上網手機 不到台幣千元
加入歐盟 冰島卻步
荷蘭人反穆斯林 攻擊清真寺
全球半導體產值 去年估增7.9%
蔡英文盼台英國會多交流
抗癌鬥士 遠雄人壽董座屠仲生辭世
提升食品知識 姚文智提食農教育法
油價探底 亞股哀號 歐股續挫
歐元貶 外匯存底連2個月減少
今彩539開獎
沈呂巡報告 朝潛艦國造辦理
雙橡園升旗 沈呂巡：未告知美方是善意
快來問問題 村上春樹幫解答
菲華裔偶像 扮迪士尼花木蘭
尋亞航遇難客機 黑盒子仍杳無蹤跡
獅隊談薪 鄧志偉林志祥破20萬
大樂透開獎
法啟用風電廠 年供2萬餘人用電
與江蕙同祖母 曾銘宗愛唱表妹的歌
美豬美牛阻TPP 擬另闢策略
伊斯蘭國劊子手 遭斬首陳屍敘東部
高鐵延特許 交部駁利益八千萬說法
上海外灘踩踏事故 留院傷者減至20人
高中導師憶趙(文三) 學習主動專注
拆成功陸橋下攤販 林右昌讚效率
經濟部：加強遊說加入TPP
油價崩跌 對沖基金押對寶賺翻
免錢最貴 機場撿走香菸遭送辦
危險遊戲 印巴邊界交火升級
掃蕩越界陸漁船 海巡押回重罰
蔣建國 接大陸國新辦主任
巴黎美術館 去年遊客數創新高
再生能源不及格 電信三雄：持續關注
雙橡園升旗 沈呂巡：台美互信堅強
挺青年創意 群眾募資平台將實現
美國首條 加州高鐵將動工
華人被歧視 英國民主蒙塵
深港通何時上路 陸官方未證實
價購委託書 金管會嚴抓
里約火車相撞 逾百人受傷
歐日韓港平價成衣搶灘 決戰東區
日本二戰偽造中華民國紙鈔 發現新事證
首位女民航局長屆退 沈啟投身公益
高鐵案 國民黨團將開會討論
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
失事亞洲航空班機黑盒子 恐埋海底
國內航空票價 最多將降189元
英王子性醜聞女主角擬出書 爆陪睡名單
CNN選期待景點 推星國家美術館
慶元旦 南非僑界辦升旗典禮
大跌過後 美股開盤走高
SpaceX中斷獵鷹9號發射行動
航空城 鄭文燦：透明化原則處理
柯林頓捲入王子醜聞 希拉蕊總統夢恐生變
油價跌跌不休 沙國無意改變不減產政策
北極氣流橫掃全美 大雪低溫阻交通
近扁人士：扁嘆被關跨8年度
油價跌破50美元 美股哀嚎
大陸奶價暴跌 豬農買鮮奶餵豬
花蓮、深圳直航 3/16日啟航 (圖文)
美國務院：對台灣在雙橡園升旗「不悅」
亞航尋獲39具遺體 黑盒子仍下落不明
江蕙演唱會黃牛猖獗 財部：立刻查稅
曾銘宗：遠航如有不法 移送法辦
羊羊得意四季紅 五穀豐收好年冬
民航局長屆齡退休 運研所長調任
「幸福公路鐵馬行」新增更多選擇
淡江大橋國際競圖第2、3場國外招商說明會
海基會董事長林中森蒞南華大學演講
為什麼總要看天喝水？
別讓農民年年望著休耕田不開心
中午芮氏5.4地震 竹科無災情
Hotels.com邀你新年遊GO精彩 聰明省錢出遊趣！
「年菜、年貨外帶」「除夕∙新春料理」「春節住房專案」
高鐵財務改善方案未過 交通部表遺憾並做好因應
2015澳網盛事蓄勢待發
「速件處理費」元旦起跑 旅行業者估陸客已千人申辦
北市「新移民燃脂有氧班」招生中！
勞動部自辦訓練就業達8成 大陸配偶盼提昇自我能力
中華婦女黨設「傾聽專線」助陸配解決生活大小事
外交部微電影有獎徵答 獲頭獎范姓女子：很開心！
史上最分歧 美新國會開議
尋亞洲航空客機 美艦發現2金屬物體
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世界最安全航空公司 長榮航空上榜
疑行車糾紛 男子遭槍擊受傷
新國會開議 歐巴馬邀參眾兩院領袖會談
美國務院：古巴釋放部分政治犯
美國眾議院議長貝納連任
沙國不改政策 世界油價跌至5年半低點
英國取代法國 成全球第5大經濟體
保守派抵制 美眾院議長貝納驚險連任
油價創新低 美股再跌
啟用3年 歐洲議會迎來百萬遊客
鴻海轉投資 F-訊芯新廠Q1量產
美新國會開議 府會為基石油管計畫交鋒
聯發科獲索尼Android TV訂單
巴西車廠裁員 員工罷工抗議
美媒：槍手闖德州退伍軍人醫院
CES開展 台達電智慧節能屋亮眼
羅浮宮蟬聯全球最多訪客博物館
卡麥蓉狄亞婚了 情牽小7歲吉他手
中古屋降價 台中高雄12月買氣回溫
歐美股跌 台股保守為宜
巴黎遊民 冷觀萬家燈火最難熬
英5月大選 高盛：保守黨將勝出
美協助人工授精 古巴情報員妻產嬰
多倫多氣溫劇降 2男凍斃
澳洲：印尼隨時可能發生恐怖攻擊
遭強制化療 罹癌少女告政府
油價跌不停 恐致石油產業大幅衰退
展望手機市場 顧能：高低價兩極
台股開盤漲5.36點
大馬嚴重水災 靈鷲山賑災救援
交部：政府收買高鐵 全盤皆輸
防通縮風險 陸調控加碼迫切
宏達電攜Under Armour 攻運動穿戴
大四生登Science 教長強調多元選才
大學足球賽 俄州城市暫改名助威
公股行庫聯貸 高鐵及101還款正常
曾銘宗：台股會趨於穩定
雙橡園升旗 沈呂巡：美肯定愛國情操
曾銘宗是江蕙表哥 也是粉絲
巨怪神之右手等4球星 入選棒球名人堂
基北免試 英聽非選難算量尺
美油價破關卡 各行業漲跌互見
以巴緊張再起 歐盟盼和平對話
美光展望保守 南亞科華亞科挫
槍手闖德州退伍軍人醫院 1醫受槍傷
吳思華：協助教保員進修
曾銘宗：台股終究會反映基本面
迎戰新國會 白宮放話動否決權
江蕙門票改規則 排隊民眾不滿
糞便變淨水 比爾蓋茲喝給你看
江蕙演唱會一票難求 管中閔也想看
台股動盪 財長：未指示護盤公銀自己判斷
沈呂巡：雙橡園很大離紅線很遠
新台幣早盤持平
內政部：陳水扁可請求隨扈設巡邏點
陸主導運河興建 美駐尼國使館表達關切
無照推拿出人命 婦人遭起訴
疑行車糾紛遭槍擊 警專案緝凶
巴西汽車銷量連續第2年下跌
買江蕙門票？ 張盛和：我上YouTube啦
上市公司11月董監設質比例光電業最高
中美晶擬釋環球股 估逾40億入帳
興櫃公司11月董監設質比例鋼鐵股最高
深港通 陸官媒：年內開通
高教創新轉型 吳思華提4策
炸薯條混人齒 日麥當勞遭爆料
房地合一稅制 張盛和：聽意見與立院溝通
葉匡時：積極準備接管高鐵
沈呂巡：應稱台美關係 非台美外交關係
雙橡園升旗 葛來儀：台美溝通無礙
Apple Watch要來了 傳3月出貨
名嘴出任務 索尼史上最賣線上電影
9旬翁巡田 疑遭野狗攻擊致命
保外就醫行為 法務部：應在意觀感
微熱山丘飄年味 羊年禮盒開賣
委內瑞拉麥當勞停供薯條 顧客哀嚎
柯文哲：要建立里長熱線
雙橡園升旗 美國務院重申立場
Play我呸 獲年度單曲之冠
漲價效應 北京地鐵客流降
歐巴馬疑護女破功 千金自拍照瘋傳
富邦證大徵才 今年徵逾百人
公股銀獲利佳 加薪年終羨煞人
遭指包庇外勞仲介 嘉縣府澄清
外資估宏達電Q1出貨年增逾3成
鴻海轉投資 F-訊芯攻物聯網雲端
駁海撈 遠航：有心人士混視聽
華府貓熊寶寶玩雪 滾千遍不厭倦
擋不住扁迷 扁家門口設祝福箱
大學合併 目前推動3案
獨立首日 圓仔淡定
猜到客戶密碼 陸銀經理盜用8445萬
地方政府女性一級主管 金門掛零
羅智強：還原頂新互動 因不想說謊
濃霧掩護越界捕魚 陸船遭逮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
市場對經濟看法趨悲觀 亞股下跌
利多齊發 聯發科股價勁揚
台股止跌反彈 航運最樂
清奈男網賽 盧彥勳單打晉級次輪
2014豐收 盧曉晴今年首戰受關注
Apple錶用藍寶石基板 概念股吸睛
沈呂巡：升旗未影響台美關係
陳雄文：彈性工時有必要
國發會允創業園區朝地方推廣
江淑娜：江蕙輾轉難眠心疼落淚
電價回饋租屋領嘸 台電：難分辨
美建國先賢220年前埋下 時光膠囊開封
陝西貓熊感染犬瘟熱 2死2病
雙橡園升旗 沈呂巡：承擔所有壓力
立院初審 罷免案不得宣傳鬆綁
神話金烔完5000萬韓元濟貧童
韓估今年外國旅客破1600萬 陸客近半
陳致中貼居家照 扁托腮看報紙
府：馬總統未指示羅智強訪魏家祖厝
宏達電Q1營運 3外資看旺
北市原民會 委員公開遴選
穿高價羽絨衣勘災 陸官員惹議
撞孕婦肇逃被收押 妻頂罪交保
華碩CES推新品 外資按讚
越央行調降越南盾兌美元匯率1%
高雄空污嚴重 沒事少出門
助中美洲防農病蟲害 李新穎新年視察
深圳6歲女童染H7N9 病情穩定
今年宏都拉斯總體經濟情勢看好
新台幣中午升2.4分
泰雙果價迥異 適量攝取益身體
抽驗浴室電暖器 1件零件不符
慶主顯節 東歐男女老幼跳冰水保平安
大專校院退場 學生原校畢業優先
圓仔超萌 吸引逾290萬遊客
搶江蕙封麥票第3天 高雄人熱情不減
吳思華：高教創新轉型2個月定案
3校組台大聯盟 跨校選課享資源
微創固定 助骨盆骨折行動恢復
6直轄市長列席院會 政院平常心
遠航：年後完成重整 6月飛大阪
房祖名案9日開審 成龍已飛北京
相當環島10次 跑偏鄉做癌篩
毒販遭查稱病 血壓一量假不了
中市查寶雅 1保養品過期
傳無意連任 梁振英：絕無此事
推動公辦都更 柯文哲海選設計師
六輕擴廠影響文蛤產量 台塑反駁
柯文哲赴台北市警局視察
每人平均背負國債增至23.2萬元
江蕙門票改規則 一度推擠衝突
弘光妝品系畢展 小說穿上身
大陸散戶來了 擬可開戶買台股
扁就醫 健保署：保障醫療權益
農糧署：休耕補償總體估30億
搶年節商機 網購年菜預購開跑
高鐵財改案 朝野立委有意見
投資高鐵 陳雄文：收益高不排除
三星CES推虛擬實境視訊服務
基隆公費流感疫苗 開放候補接種
鴛鴦盜竊車 行車記錄器全都錄
德州軍醫院遇襲 槍手殺1人後自盡
百貨冬季對折開跑 滿額再贈禮
歐巴馬提名社區銀行家擔任聯準會理事
攔檢男吞安毒亡 兩警緩刑
微創子宮鏡手術 不孕婦受孕
香港第二輪政改諮詢 7日啟動
國際成衣品牌全台展店布局
運研所長林志明 接民航局長
油價大跌 美國料成為全球最大產油國
花蓮5.4地震 太魯閣震度5級
Android跨足電視 Google版圖繼續擴大
沈呂巡：台美關係絕對沒倒退
新住民用藥手冊 下載不便民
秀林5.4地震 嘉義以北有感
挺國片護弱勢 竹市府包場免費看
立委籲101股權售公股 財部：可轉達
虎尾科大新校區環評 補件再審
立委補選 中檢成立查察賄選小組
大學衍生企業 立委憂經費來源
葉門警察學院外 汽車炸彈驚爆
限制對北韓飄傳單合法 韓政府尊重
查賭查到毒 中和警逮1人
返家醫療 陳水扁仍感到有監視器
新電價公式 鄧振中盼早日過關
新北打造婚紗廣場 添浪漫暖意
CES 英特爾新晶片組可用於智慧衣
資金外流 大馬令國企暫停海外投資
雲林社福補助統一在每月15日發放
亞洲航空失事班機 印尼：找到機尾
奈國東北重鎮失守 博科聖地引恐慌
台股收盤漲31.75點
翡水蓄水率達9成 北水處：供水暫無虞
鴻海：郭台銘絕無逼退段行建
鴻海轉投資F-訊芯 攻車用微機電
陸客來台開戶買股 最快Q3上路
徐志榮選苗栗立委 曾永權力挺
台股開高走高 收漲31點
與令計劃不同 胡錦濤秘書陳世炬正部級
賴清德：不進議會是機會和挑戰
1月台指期跌13點
陳致中盼入黨選立委 民進黨：除非徵召
澎湖海上花火節 4/20登場
中市府餐廳包商落跑 將重新招標
憂希臘恐退出歐元區 歐元籠罩壓力
高鐵財改 立委建議砍掉重練
台大聯盟3校 碩博士擬共同招生
占中預約拘捕 傳港警將逮32人
1月電子期漲 金融期跌
北市都更中心海選 開放10職缺
水泵藏大批安毒 台菲警合作破獲
拍賣查扣物 老傳真機竟拍出1萬4
油價跌航運搶眼 台股收漲31點
搜尋亞洲航空失事客機 發現機尾
學校零錢獻愛心 助15位獨老經費
地牛翻身 竹科晶圓廠無災情
4G漫遊爭議 亞太電：創新思維
槓上賴清德 李全教願以死明志
年關近 台南年菜市場開打
柯文哲視察市警局 討論行動派出所
高鐵財改案 國民黨團決議反對
認購唐寶寶餅乾 送愛給特教生
談整併 台大：實質合作更重要
中市麥君食品 5罐頭驗出二甲基黃
叔叔阿姨修屋 日曆紙寫感謝狀
賴清德不進議會 國民黨批脫序
耍官威弄巧成拙 官員慘遭媒體修理
三大法人賣超台股27.72億元
日本LINE推叫車服務LINE TAXI
文萌樓都更 林洲民：列百日施政
傳勇固案減將官 國防部否認
買遊戲點數老招 大學生險上當
駐美各處 沈呂巡：美列使團
公民團體陳情 中市府：檢討重大建設
宜蘭轎車撞電線桿 1命危2傷
通緝女尋死 派出所長即刻救援
摩托羅拉重返大陸 3款新機備戰
印尼：可望很快找到亞洲航空黑盒子
日暢銷作家宮尾登美子去世
油價跌推升GDP破4 學者：看內需
自然農法當教材 小學生採紅豆
全民英檢中高級 高中生報考增
CES展 台灣廠商推出創新產品
美景氣回春薪資沒漲 勞工如孤兒被遺棄
布里斯本女網 詹皓晴雙打首輪敗
花蓮5.4地震 蘇花無災情
經濟情勢佳 商用車賣得好
國民黨團：交通部可再提新高鐵財改案
吳敦義盼速通過新電價費率計算公式
台中托育補助 擴大至3歲
基隆美景納北觀 市府盼密切合作
義大夜市人生 邀高雄鄉親同歡
沈呂巡：艦名葆禎號中共也難發砲
請江蕙中部加開演唱會 立委託表哥轉達
涉詐檢舉獎金 海巡官員判刑
立委肯定雙橡園升旗 盼注意後續
聯發科推新方案 攻穿戴市場
漢微科12月營收月增達104%
新台幣收貶0.5分
口腔癌新療法 成功縮小癌細胞8成
投信：台股首季漲多跌少
旅客破財外館濟助 旅遊應謹慎小心
1週1針新藥 控糖兼甩肉
瘋搶江蕙演唱會票 警：小心詐騙
網路留言碰掉柯文哲 男子遭逮
業界：港人恢復對台灣食品信心
靜宜大學進偏鄉 資訊教學獻所學
萬金油將可上網買 過敏藥免藥箋
張善政：Uber需先釐清國內法規
羊年生肖紀念版悠遊卡 10日首賣
深刻檢討 總統促加強與民溝通
獲利佳 總統盼企業為員工加薪
北市低收租金補貼 即日起受理
屏東立委補選 廖婉汝完成登記
宏達電新機登台開賣 5千有找
空氣品質不佳 中市啟動應變機制
翁遭野狗攻擊喪命 疑創傷性休克
殺前妻男友未遂 通緝男判刑
開放陸客買台股 投顧叫好
搶資源回收場108萬 男子遭訴
股市揚升方案 會檢討交易成本
陳水扁醫療小組啟動 陳順勝家訪
印度官員：北京擬邀達賴返大陸
葉匡時傍晚開記者會 說明高鐵案
體驗飢餓 大學生募愛心善款
保護老人 斗六警贈反光貼紙
中央氣象局氣象報告
台南府會互槓 兩黨衝突加劇
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
國教紛爭 師大建議會考一試兩用
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
節約用水 桃市府拜會科技廠
聲援李全教 吳敦義促黨依法處置
花蓮地震 台鐵東部列車減速
愛心不落人後 民眾赴超商年捐2.7億
立院初審 洩漏法庭影音紀錄科刑責
穿迷彩躲草叢跳高牆 勇警逮賊
酒店消費糾紛 男不滿開槍示威
江蕙演唱會 號碼牌購票秩序好
花蓮地震 中橫零星落石已清除
周永康移送司法 令計劃案立案審查
冷氣團襲氣溫降 北東有雨
民眾不滿台灣大 NCC：按合約走
雙橡園升旗 外交部：非影響台美重大事
宜蘭轎車自撞電線桿 1死2傷
開放陸散戶買台股 阿土伯雙手贊成
陳(沖)：曾向總統推薦李鴻源組閣
簧的世界音樂會 笙簧共奏迎新春
國民黨擬告瀆職 賴清德：尊重
路線經2路口 苗市路跑族嘆不足
威力彩又來了 頭彩20億明開獎
失業給付等待期縮短 保留協商
紀念鄧雨賢音樂會 11日中壢登場
布倫特原油跌破50美元 5年半首見
政院力推開放資料 擬邀首長上課
佳兆業又被討債 否認破產重組
高鐵財改案未過 銀行：影響不大
新台幣盤整 再貶破32元
上帝男高音本尊裴宰徹 8日來台
威熊001售出 威航捐20萬保育金
高鐵財改觸礁 葉匡時請辭
高鐵財改觸礁 交長生日刻骨銘心
林中森13日率團 訪海南廣西
夜店殺警 曾威豪500萬元交保
滬股通本月可望開放融券
高鐵財改案未過 交部備妥接管計畫
網路教師呂冠緯 嚴長壽：年輕人典範
高鐵董事長范志強請辭
廣州政協前副主席 傳出賣國家利益遭查
北市反對頂新轉讓101股權給IOI
高市員警涉家庭麻將 批蒐證不合法
氣爆究責 高市擬對華運提假扣押
蕭家淇拚綠園道 黃國書市場掃街
全球飛安評比 長榮排名前10名
寒冬送暖被 嘉惠社福團體
陳金鋒減薪5萬 月薪25萬續約
林智堅拜會檢察長 展肅貪決心
檢提當選無效之訴 全國174人
拒進議會 蔡英文挺賴清德
布里斯本女網賽 謝淑薇雙打晉4強
紙廠大火 視鑑定決定是否開罰
榮化申請復工 高市准聚丙烯線試運轉
威力彩瘋包牌 必備懶人包
香港特首普選 港府展開諮詢
胡錦濤秘書升官 習近平想穩軍心
推旅遊 金門特產業參加港旅展
大埔美園區轉型案 環評過關
葉匡時請辭 政院：全力慰留
女酒後欲跳河 警消合作力阻
陸客買台股 券商：看齊星港
日月光去年Q4和全年營收 超猛
師大提國教對策 教部：涉修法
訪北港朝天宮 郝龍斌祈媽祖佑台
開放資料應用 展店選址有效率
不爽開單尾隨警方 飆髒話被訴
江蕙演唱會票賣光 民眾不滿寬宏
高鐵財改未過關 葉匡時請辭負責
傳開Line要收費 Line：不實謠言
五星烹調樂 國賓型男主廚開課
失事亞洲航空機尾倒投栽埋泥濘
歐元區現通貨緊縮 經濟前景看衰
德自民黨打出鮮明旗幟再出發
慕谷慕魚封閉近半年 業者陳情
稻作停灌休耕 張花冠：決策粗糙
加料麥當勞混入塑膠片牙齒 主管致歉
江蕙搶票亂象 消保處:可向消保官申訴
許梓桑古厝荒蕪 議員盼活化
輔選啟動 簡太郎感恩會拉抬廖婉汝
台南安定區 超商全天候借還書
印國會議員：印度教婦女至少生4個
菲恐怖組織頭目落網 拒捕引槍戰
巴黎一家媒體遭槍擊 傳5人死亡
臉書詛咒星人 菲護士遭星警調查
美澳警告有恐攻 印尼加強戒備
遭指女性區長掛零 新北市澄清
電影西部戰線重現韓戰 近日殺青
西安電子科大 或成網軍搖籃
兩岸三地破詐騙集團 遣返18台人
男子持有大批改造槍 自行到案
河南女工討薪被太原民警打死 惹起公憤
量縮整理 上海股市收小紅
大陸空汙 金門首當其衝
巴黎槍擊10死 槍手逃逸
新北櫻花初綻 試辦賞夜櫻
鄭博文墨銀創作 展現漏窗之美
法查理週刊辦公室遭槍擊 10死6重傷
新北議會朝小野大 黨團改組受矚目
葉匡時請辭 毛揆全力慰留
政院慰留葉匡時 馬總統支持
搶救幼兒視力 3C產品加警語
多元選擇 家樂福年節商品桃園登場
澎湖不排除解編不必要公設保留地
營建署受理建物自主更新補助
富邦陶斯獲月MVP 盼助球隊奪冠
漫遊爭議 台灣大：保障用戶優先
外灘踩踏 韓正：深感痛心內疚
頻尿1夜5次郎 根源攝護腺肥大
提升就業競爭力 雲科大環安業簽約
法查理週刊辦公室槍擊案 11死6重傷
藥袋QR系統 藥師安全把關獲獎
巴黎查理周刊槍擊案至少11死10傷
歐元挫至9年低點 歐股走高
歐元區就業情況德國一支獨秀
餐旅鐵人3項 托盤鋪床餐桌布置
替代役旺年天團 銀髮族賞祕魯樂器
巴黎驚傳槍擊 法國升高警戒等級
江蕙封麥前演唱會 16萬張票搶光
銓敘部：未審定郭冠英退休案
台灣東洋前董座涉證交法遭約談
開放陸客買股 網友喊台股萬點
雙橡園升旗 北京：防止再發生
希臘恐向左轉 德法評估脫歐風險
巴黎查理周刊槍擊案至少12死
餿水未處理排溝渠 金門縣府查辦
歐元區12月物價下滑 通縮初露跡象
葉匡時辭 國民黨尊重民進黨盼理性
Brexit與Grexit 牽動歐盟未來
德保險商估去年災損破千億美元
百歲人瑞家庭陷困 地方籲救助
韓哥自貿協定 外長盼早日生效
華泰購物城 年營收估破百億
希臘10年期公債殖利率飆破10%
今彩539開獎
巴黎槍擊 遭攻擊媒體數度引爭議
伊波拉用藥 賴比瑞亞展開測試
私家車以叫車軟體攬客 北京開鍘
巴黎槍擊案12死 包括兩警
葉匡時請辭 劉兆凱：盼續留為國效力
報導：北韓駭客部隊長期在瀋陽設基地
巴黎槍擊至少12死 歐蘭德：恐怖攻擊
土銀 調查員工IPO意願
海底電纜受損 東南亞部分地區網速降
女獨自過街致騎士摔傷 母遭訴
油價跌 金管會盯太陽能發展
曼秀雷敦藥廠前董座 檢調搜索約談
政府收買高鐵 股東血本無歸
巴黎周刊辦公室遭槍擊 白宮強烈譴責
巴黎週刊槍擊案 歐盟北約斥野蠻
法週刊遇襲12死 英相譴責：令人作嘔
高鐵破產危機 欣陸:先觀察高鐵作為
投資反被控詐欺 韓星金俊秀惹官司
全球最貴辦公大樓 星第14名
聽見球迷聲音 中信兄弟換領隊
高志明：食安問題還會再發生
欠薪犯罪 大陸四部門聯手查
大陸TCL 收購Palm品牌
蔡英文：國民黨黨產誘惑像魔戒
國民黨：蔡英文政治操作黨產議題
前董座涉掏空 東洋：不影響營運
柯文哲：陳水扁就像核能
大陸統計局 打擊統計弄虛作假腐敗
凶手掃射查理周刊辦公室 已12人死
UN：巴勒斯坦4月1日入國際刑事法院
英媒：查理週刊不畏威脅堅持嘲諷
美貿易逆差大幅縮減
殺警被告要寫作文：什麼叫義氣
今彩539 頭獎 1注中
巴黎槍擊案死者 包括總編輯與漫畫家
正面迎戰 羅智強9日上節目
查理週刊槍擊案 白宮譴責助法調查
陝西高二女生替官員找處女 威逼學妹
李文彬遭撤 球迷反應兩極
羅智強：無參與中嘉 已離開冠傳媒
巴黎槍擊 法國近20年最嚴重恐攻
台灣股市去年吸金 超越南韓
雲南大理市委書記 涉嚴重違紀被調查
物價跌助長通縮憂慮 歐央行恐被迫出手
巴黎槍擊案 加德俄領導人同聲譴責
盼葉匡時留任 費鴻泰：相忍為國
查理週刊遭攻擊 法國近40年來最嚴重
黃奇帆：台灣筆電代工廠都在重慶擴產能
複雜高鐵帳 葉匡時無力挽頹勢
交通部: 高鐵收歸國營「全盤皆輸」
罷免蔡正元投票 中選會規劃2/14
梁振英聲明 否認「倦勤」
19年7閏 今年春節晚19天
全台首個國際outlet 8月開張
國民黨團反對財改案 高鐵「不妙」
林佳龍籲補助落實 錢權下放
獎參條例修法未過 交通部接管高鐵有瑕疵
柯文哲捷運機車照 陸網友評落魄大叔
刊登伊斯蘭教諷刺漫畫 法國雜誌社遇襲12死
不賺錢收攤 渣打傳關閉全球股票業務
陸客買賣台股 財政部核實課稅
維多麗亞 馬卡龍鳳梨酥新春禮盒討喜迎新過好年
【奇美博物館】住房專案 5折起
陸地院違法判決欺壓台商 違反習近平中央政策
花蓮縣長傅崑萁專訪Q&A
天王費德勒 第一次約會昆士蘭野生海豚
教部104年與7所世界百大合作設置獎學金
踐踏依法行政的和解將再度傷害百姓
司法政治化就如搬石砸腳！
法務部與司法院舉辦 第70屆司法節學術研討會
臨時惡補英文 就到「TutorABC」
台股反彈 大漲157.94點
投顧：希臘政治風險無礙、加碼歐洲基金正是時候
中華電信、精誠資訊共同開發EyeQuila領先上市
鮮食家 溫暖開站
聖約翰科技大學義賣募資 助芥菜種會愛心育幼院重建
新住民共同響應 嘉義多校募資助獨老
台中市弱勢勞工托兒托老補助 外籍配偶也可申請
udn公益競標 A-Lin奶油獅傳愛
愛心廠商同心協力 助單親外配修老舊祖厝
數據佳歐股漲 美股開盤走俏
3人攻擊查理週刊 各方譴責野蠻行徑
巴黎槍擊 網掀「我是查理」相挺
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
兇徒襲查理週刊逃逸 法大規模緝捕
巴黎恐攻 媒體嘲諷自由引關注
悼查理週刊恐攻案 歐洲議會將默哀
法週刊遇襲 歐巴馬譴責並允諾協助
台灣東洋前董座 500萬交保
巴黎查理週刊槍擊案後 義加強防恐
歐蘭德：面對攻擊最佳武器是團結
巴黎槍擊案 上萬人集會挺「查理」
巴西總統譴責法週刊恐怖攻擊
法警方已查出槍手身份
查理周刊槍擊案 蒲亭致函歐蘭德
商店老闆跟蹤搶匪 開槍阻再犯案
巴西新工商部長上任 刺激出口
嘲諷先知 週刊總編列恐攻十大
查理週刊攻擊案 法反恐部隊緝捕槍手
巴黎槍擊 英相：絕不放棄言論自由
展望低油價 世銀籲改善財政赤字
達卡拉力賽 i-Taiwan暫居第5
六都房市悶 購屋比例降
美男買機票不成 持刀攻擊警察
巴西商業創近11年最差表現
外資偏多 台股伺機反彈
江蕙：跟大家說聲對不起
降價地圖帶你找好房
江蕙經紀人：會加場 票很多
Fed憂海外風險 低通膨無礙升息
查理週刊慘案 傳嫌疑人包括一對兄弟
巴黎槍擊 專家推疑與蓋達有關
羅智強：唯一能做的工作就是失業
威力彩頭獎飆20億 集資包牌熱
2015大陸經濟風險點 或為資本外流
巴黎槍擊：凸顯歐洲面對伊斯蘭教困境
美媒：攻擊查理週刊槍手1死2落網
重效率 日擬針對專業人士廢加班費
攻擊查理週刊槍手 一度找錯地址
到處都是血 福建砍人案9人受傷
柯文哲第一次 行政院會初體驗
台股開盤漲87.23點
阿根廷駐處助清寒兒 快樂過新年
巴黎槍擊 前CIA官員憂仿效
台股早盤大漲逾百點
晶片事業給力 三星電子Q4獲利超標
查理週刊案 加穆斯林社區譴責
索尼駭客太隨便 北韓IP讓身分露餡
太原可能汽車限購 掀恐慌性購車潮
紐約客遇台灣味 王品新菜見客
法新社：查理週刊槍擊案1嫌投降
曾銘宗：銀行高鐵債權 不用擔心
巴黎恐怖槍擊 紐約加強警戒
陳威仁：開會期間拒進議會違法
村領導貪腐 山東村民寒風跪求見市長
大學合併路漫漫 遭遇困難多
交部：高鐵若破產6月底前接管
查理週刊槍擊案 3嫌為法國人
新台幣早盤升0.1分
伊莎貝拉卡蕾 一改形象演修女
除新北 五都市長列席行政院會
查理週刊血案 法警公布兄弟檔凶嫌照片
陳水扁保外醫治 羅瑩雪：依法行政
殼牌願付26億 賠償奈國漏油受災戶
柯文哲說扁像核能 陳昭姿：輕率
葉匡時不再發言 交代秘書打包
屢諷伊斯蘭先知 查理週刊走險棋
前董座涉掏空 東洋開盤跌停
金正恩新戰策 半島戰爭7天速決
法令未完備 接管高鐵恐引糾紛
CES展 南韓大廠LG放眼物聯網
小S黃子佼 破冰同台淚眼相對
貧血買鐵來補 過量有害無益
營收有看頭 鴻海強漲
女上公廁鎖壞困1小時 警助脫困
衝著20億頭彩 高雄彩券買氣旺
漢微科業績衝高 股價強漲
肯德基飄台灣味 地瓜薯條上市
法週刊血案 全球近年聖戰攻擊一覽
查理週刊慘遭血洗 好萊塢聲援
去年營收創新高 日月光股價走揚
柯文哲搭捷運與摩托車照 陸網友熱議
迎扁黃絲帶 高市府拆了
華為智慧終端銷售破118億美元
台股大漲150點 元月行情有影
細懸浮微粒高 雲嘉南空品不佳
曾銘宗為演唱會 與表妹江蕙熱線
機場撿走洋酒 女遭函辦
曾銘宗：土銀IPO前應辦資產重估
宋智孝與Gary交往? 經紀人：套招
請辭後 范志強如常遛狗
雅虎搜尋市占破10% 谷歌大退步
寄養家庭趨高齡 面臨青黃不接
南加麻疹擴散 迪士尼疑為元凶
諾貝爾和平獎得主沙提雅提將訪台灣
沙提雅提：期待朝氣蓬勃的台灣
沙提雅提：開心將與台灣兒女相聚
訪台回報愛和尊敬 沙提雅提：榮幸
5梯隊85台灣志工寒假服務印度
陳威仁：黑鷹飛得高續航力佳
美商會：83%企業支持加入TPP
教育部世界百大獎學金 16日前報名
法週刊槍擊案1嫌 CNN：美當局認得
漫畫家為槍手開門 睹查理週刊同事慘死
前景看俏 無線充電族群強漲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鄭文燦籲中央公平對待六都
南韓：不要口水 南北早日恢復對話
南韓女團Jewelry宣布解散
黃世銘退休 柯建銘批畏罪潛逃
江蕙加場票 不給寬宏賣
缺席行政院會 朱立倫：依慣例
台股強力反彈 航運股順勢揚
大陸與巴西去年雙邊貿易萎縮6%
殺警被告交保 薛警家屬盼公道
原油價格暴跌 陸加快戰略石油儲備
柔性鋪面 桃機南跑道整建開放
1圖訴萬語 全球漫畫家畫悼查理週刊同業
遭質疑違法 賴清德：虛心受教
陸大學網路資源分享站關閉 網友稱鎖國
反瘋車成員遭起訴 開庭前高喊無罪
江蕙演唱會網購票傳詐騙 16人上當
桃源創作獎徵件 首獎15萬元
朱立倫：朝野可競爭但不要鬥爭
此地無銀三百兩 竊車還簽名
105學年度起 台電不補貼學校電價
晚年有尊嚴 七旬婦隆乳變辣嬤
中拉論壇登場 外交部：不影響邦誼
雙橡園升旗影響 台美仍在討論
落實生產安全 昆山台商向前看
賑濟大馬災民 香港歌手捐款
李李仁憶年少孤獨 代言寄養家庭
國際油價暴跌傷厄國 陸出資2259億
女權鬥士訪台 籲關注性別暴力
中市摘星創業計畫 每月33K獎勵金
檢舉森林火災 最高獎金100萬
雷虎生技登興櫃 早盤大漲
龍山寺開放點燈排隊 11日發號碼牌
30畫家畫陽明山 嘉檢巡迴展
普萊斯掛傷號 洛城內戰林書豪先發
法查理週刊血案 過程宛如槍擊片
葉匡時請辭 政院：全力慰留中
寒冬義診 南投醫院護縣民
交通部：北機列國定古蹟審議中
證券稅與指數連動 曾銘宗不表態
NCC嚴審合併案 亞太電股價穩
越南咖啡出口 世界第2
面板雙虎大漲 外資壓對寶
諾貝爾和平獎得主沙提雅提應邀訪華
民騎車路倒 警CPR救命
南韓海軍實彈射擊訓練
警查獲逃逸外勞 雇主還誘吸毒
吳志揚盼健全中職 展望第5隊
阿河頭部做標本 商議完整規劃
新台幣中午升1.1分
查理週刊槍手殺無赦 驚心動魄6小時
河馬阿河作標本 業者設紀念園區
牛奶水果影響糖尿血糖 健康飲食
運量增1% 高捷去年還虧約2億元
大陸逮外逃經濟犯 半年680人
聲請解境 前東洋董座加保2000萬
中信兄弟開訓 近半數主場在台中
陶博館星戰特展 遇地震虛驚
葉世文收賄 監院彈劾
毛揆慰留葉匡時 會顧員工權益
賴清德不進議會 國民黨：蔡英文袒護
消費者買年菜有 7天解約權
林書豪大號三分 湖人首節緊咬快艇
駕駛吸菸影響安全 將開罰
未戴安全帽 停警車旁栽了
范冰冰傳假戲真做 與李晨6月結婚
立院初審家暴法 增訂保護令對象
少年台灣音樂劇首週票房破8成
查理週刊血案 民進黨哀悼
宏都拉斯貿易逆差擴大
陸股紅光滿面 今年估漲三成
再獲援 新北復康巴士331輛
假戀愛真詐騙 8人送辦
智慧電表延宕 台電：要求廠商克服
快艇砲火猛烈 湖人半場落後22分
里長單一窗口 新北：歡迎跟進
男子國會附近揮刀 澳警電擊槍制伏
查理週刊慘案 美媒避登相關伊斯蘭漫畫
上海股市震盪 一度跌破3300點
列席院會 綠直轄市長：氣氛好
巴拿馬網路使用者僅占人口一成
立院初審 確立愛滋治療給付來源
巴黎恐攻事件 菲斥罔顧人命
CES概念股 巴克萊首選聯想大立光
立院初審 外籍愛滋患者免強制出境
選後推案增 保守中走出谷底
印尼祭鐵腕 廉航低票價將退場
毛揆促提早實施耗水費
府會之爭 李全教願拜會賴清德
高鐵工會：高鐵新舊雇主應與工會協商
快艇3節得分近百 湖人落後36分
以美為首空襲IS行動 已毀損逾3000目標
台股收盤漲 157.94點
菲重犯監獄爆炸事件 至少1死19傷
銓敘部依法無法否決黃世銘退休
經部籲太陽能業應訴美反傾銷
陳菊期盼中央給予地方充分資源授權
柯文哲初體驗 行政院會未發言
起重機駕駛為賺錢 吸毒提神
北京新地王帶動 今年房價每坪上看百萬
陸學者建議北京 讓港青任公職
台股漲逾150點 權值股領軍
1月台指期漲213點
台股收9238.03點 漲157.94點
天才老爹加拿大登台 場內場外兩樣情
華信拜會金門 擬飛金陸航線
1月電子期金融期齊漲
首都機場年客流量8600萬 世界第2
冷吱吱 睡前床旁邊擺好保暖衣
快艇攻守俱佳 電爆洛城兄弟湖人
屏東竹田驛園改造 開工
野狗又傷人 婦騎單車被狗撞倒
美演唱會網路購 搶票各憑本事
制度完備 香港演唱會售票混亂少
傳TOP家為李政宰林世玲幽會處
菲黑耶穌出巡 交警全穿紙尿褲
陳威仁：賄選是違法行為
馬雲唱衰京東 方向不對將釀悲劇
守護健康 花蓮鼓勵揪團癌篩
廣西女學生遭搧數十耳光 跪地求饒
104年初等考試 增列名額108名
諾貝爾和平獎沙提雅提 16日清大演講
去年12月 北市資遣勞工人數增加
力成去年營收破400億 歷年次高
拉抬蕭家淇 曾永權胡志強全力輔選
彩繪餐廳進駐海科館 孩童開心玩耍
用水大戶耗水費 擬2017開徵
加強食安 彰縣查食品添加物業者
補貼硬質玉米運費 嘉義縣將取消
世新學生反調漲延修生學費
警破製毒工廠 毒販自修提產能
需求升溫 太陽能農曆年前價穩
友達12月合併營收月減3%
郭泰源勉球員 職業選手要有期許
布萊恩只拿4分 湖人遭快艇狂電
三大法人買超台股101.67億元
陳亭妃發起連署力挺賴清德
于右任逝世50年 展出碑體書法
綠：高鐵財改案 執政黨別卸責
藥物抗藥性救星 科學家發明新抗生素
雲林傳體罰 教師後悔道歉
毛揆：思考規劃中水道系統
立院初審 發展觀光納環境承載力
林佳龍籲支持建設 毛揆允諾
嘉義家扶獲贈百萬服飾提貨券
工寮有棄嬰 警籲父母出面領回
查理週刊屠殺 法拘留多人
立院初審 傳染愛滋高風險可強制採檢
全美觀眾票選 超級英雄稱霸影壇
頎邦去年Q4和全年營收同創高
漢微科去年11月每股賺近6元
澎湖縣府開辦法律扶助免費服務
澎湖去年觀光人口微幅成長
鄧振中哈江蕙 苦嘆買不到票
總統：台美關係穩定中前進
調查：經濟新常態 陸民消費信心增
郵政港務等公司 董事國籍放寬
大陸拉攏拉美 願投資2500億美元
涂醒哲獲佛光山圓福寺贈書
升旗風波 美商會盼台美關係不受影響
盜刷卡買3C 知名購物平台受害
巴黎再爆槍擊 1人受傷
泡湯治病迷思 聯醫：小心愈泡愈癢
手指過勞卡卡 小針刀還能屈能伸
涂醒哲盼觀審制度更貼近民意
林一平：跨部會討論學校電費補貼
新台幣收貶0.5分
替代役名人 郭泓志現身大安戶所
巴克萊不追蹤力旺 曾銘宗否認施壓
經濟不景氣 大馬渣打裁員11%
早鳥購票 避免網路壅塞
抽菸50年 男慢性支氣管炎上身
創惟F-譜瑞去年業績攀高峰
查理週刊殺戮後 巴黎警遭槍擊重傷
學校用電補助 105年起回歸主管機關
170人在泰服刑 毒品及詐騙居多
巴黎恐攻 法駐菲使館：捍衛新聞自由
巴黎槍擊案 德反伊斯蘭行動增氣焰
一字值萬金 夏威夷徵夢幻標語
古金水罹血癌 子弟兵幫募款
大陸省級兩會 1月集中召開
LINE販毒 警逮胖達人舒壓館6人
官員與立委互軋台語 4G變4隻
捷運新埔站自行車違停 將拖吊
GTO希良梨：台灣真的很棒
參訪小學 柯文哲獲12歲以下族群歡迎
查理週刊血案緝兇 法逮捕7人
不補貼學校電價 南投籲台電減工業優惠
台電不補貼 1.49億學校吸收
體貼身障 社會處一樓設窗口
逢甲商圈人潮去年破千萬 周末6萬人
嘉市五星級飯店 年菜外賣登場
挺法週刊 美加抗議群眾喊：我是查理
護健康 尾牙春酒先喝熱湯暖胃
香港演唱會購票防堵 等網上買完再放人
巴黎再爆槍擊 2人傷勢嚴重
穆罕默德是人非神 伊斯蘭教禁繪畫像
外媒：塔利班訪中 可能開拓談判新路
上海股市跌逾2% 失守3300點
假冒檢察官詐騙 警逮8車手
神桌藏槍求不到保佑 遭警查獲
德漫畫雜誌主編：嘲諷是人權
阿婆雞蛋糕 500張罰單未繳
休耕改種樹豆 台東推薦新品種
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
台灣東洋：專利損失可望取回
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
金門大學碩士在職專班 招生24名
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
航空城馬拉松 4千人11日較勁
法清真寺附近烤肉店驚傳爆炸 暫無傷亡
天氣冷颼颼 創世桃園街頭送愛心
查理週刊槍擊案凶嫌在逃 法國舉哀
高雄市盼繼續給予國教電費優惠
稱代購江蕙演唱會票 18人上當
網路文學也管 大陸要作者實名註冊
海外信保基金 提高質量與服務
前海軍將領雷學明去世
停報省千萬 柯文哲：建無障礙電梯
北門探洞場完工 盼吸遊客探險
巴黎查理週刊槍擊案 日相譴責
竹縣：不讓學校受取消電費補助影響
出獄後再搶超商 前科男被逮
自來水系統檢修 籲士林區儲水
院會未發言 柯文哲：不用為講而講
男童迷路 女警愛的抱抱助返家
二審將定讞 黃世銘案2月宣判
巴黎南郊襲警案 2人重傷
不滿大嫂姊夫不倫 男嗆聲恐嚇遭訴
刪學校電費補貼 苗縣教長批台電
統一開訓 吳國豪反串喬奶搞笑
9日北台灣乾冷 中南部日夜溫差大
馬尼拉晉身全球30大城
瞄準資安大餅 中華電攜手精誠
查理週刊血案 藝術家挺言論自由憂審查
神色怪異露餡 警扣槍毒
法東部烤肉店驚傳爆炸 暫無傷亡
沙提雅提專題 全球中央獨家披露
熱銷創紀錄 運彩再添冰球美式足球
H7N9疫情再現 蘇州將停活禽交易
酒駕撞醉漢 目擊者偽證
黃昭展拜會潘孟安 表明不參與補選
雙橡園升國旗 大陸國台辦未抗議
渣打證券業務虧 香港裁員近百人
電價補貼取消 各大學嘆吃不消
查理週刊血案 1嫌坐過牢
當歸頭當人蔘賣 婦賺百倍暴利
黃子佼：和小S破冰同台像作夢
消防員陳情 保訓會允公正審議
凸顯年輕形象 許淑華拚立委補選
查理週刊槍擊後 法再傳多起攻擊案
天冷土雞需求大 2週內調控價格
小S捐年菜 弱勢老人很開心
查理週刊血案 法國在台協會默哀
巴黎南郊槍擊案 女警傷重不治
基隆最高樓消防安檢 多項缺失
彙整6區域 新北加強監控野狗
外交高層：雙橡園升旗單一事件
國民黨揚言提告 賴清德：願承擔
台法電影創投 將在巴黎舉行
看好消費力 中國銀行發台人專屬信用卡
委內瑞拉與大陸達成200億美元協定
巴黎槍擊案 法媒：他們殺不死自由
中市啟動排水路清疏計畫 4月完成
獅城老闆怪脾氣 魚鴨糜無人敵
雲南氣溫驟降 動物穿棉襖吹暖氣
以石會友 花蓮石藝展大開眼界
趙本山作品 傳大陸要求下架
節約用水 106年擬開徵耗水費
張泰山：不會輕言退休
高雄體育季開鑼 10項系列活動
收音機創意競賽 二信高中奪冠
台幣貶0.5分 創52個月新低
葉世文坦承收賄 監察院彈劾
印航排班烏龍 返航機師未登機
佛跳牆卡哇伊 Kitty版限量賣
日捕鯨船赴南極 僅目視調查
嚴明傳請辭 國防部否認
台鐵區間車 平交道撞死老翁
18歲入泰監 台毒犯悔輕信朋友
看好高檔婚宴 飯店搶金字塔頂端客
陳菊籲開啟互信政治 毛揆感佩
浮洲合宜住宅 3月起交屋
吳志揚：中職球員不是兵 拒稱徵召
油價大跌 國發會：上修GDP樂觀
朱立倫：感謝藥師對新北市貢獻
查理週刊槍擊後 法穆斯林目標成箭靶
陸客買股國民待遇 金管會：通盤考量
金宇彬化身竊盜高手 車太鉉出動
H7N9升溫 江蘇確診8例死亡4人
教召歡樂遊 金門呼叫阿兵哥
查理週刊血案 傳有人看見兄弟檔槍手
越捷零元機票 促銷一整月
台鐵列車平交道撞死6旬翁
兒童用藥安全 醫改會籲訂SOP
查理周刊槍擊案 越南譴責
新北議會開議前 正副議長先換房
瘋威力彩 包牌客增5成
女性符號人陣 菲破世界紀錄
陸企海外併購 目標好萊塢
龍捲風海嘯 納救助金發放範圍
TDR定價 證交所層層把關
調查：港民對投資股市信心不足
2樓民宅加蓋到5樓 鄰居擔心倒塌
兄弟啟用雙洋砲 草總：考慮中
法伊斯蘭團體籲穆斯林 譴責恐怖主義
基隆去年46起火災 損失202萬
大倉媽祖文化園區 澎湖重新評估
瓦城去年營收 年增25%
查理週刊槍擊案 法國全國默哀一分鐘
和泰車小金雞和潤和運 大賺20億
竹市百日新政 建開放資料平台
烏來辦路跑 周邊交通管制
山區空屋過夜 新婚夫妻險凍斃
中市新科女里長 墜樓身亡
查理週刊展現勇氣 下週如期出刊
北市信義分局長李德威 申請退休
被動元件廠禾伸堂去年營收微增
電子菸害申訴 8天逾千件
巴黎血案 教宗為受害者祈禱
查理週刊恐攻 歐盟降旗默哀
恐嚇阻止他人參選 2男遭訴
查理週刊槍擊案 掀限制新聞自由衝突
治汙 河北首現煤炭用量衰退
20億頭彩 民眾下班趕買彩券
李登輝讚做總統 柯文哲：別害我
交友平台獲認證 雞排妹爆乳站台
柯文哲上任 首與護樹團體對話
與黃子佼破冰 小S謝Selina
交部高鐵沒新解 財政部無從配合
課稅 陸銀在台獲利驟減
民調：越來越多德國人視伊斯蘭是威脅
交保毒販衝撞員警 媽媽陪投案
恐攻成真 法國進入反恐新世代
查理週刊槍擊 外交部慰問法方
職棒轉播權 吳志揚盼上任就搞定
不堪遭索保護費 日男告黑道老大
回應美商會調查 國發會推法治革新
紙風車劇團 9日七堵開演
雙橡園升旗 外交部：台美續溝通
阿河頭部標本製作 下週會商
不等柯文哲換 李德威自請退休
伊芙：父權主義造成部落家暴
巴黎槍擊 英內閣會商對策
羅智強下戰帖 周玉蔻應戰
揭弊者保護法 草案送行政院
今彩539開獎
大陸海軍飛行員低空訓練 墜海死亡
雙橡園升旗 李登輝：是對的
趙本山作品傳下架 本山傳媒：造謠
威力彩開獎
查理週刊血案凶嫌 傳鳴槍搶劫加油站
法院駁頂率假扣押 財部：並非玩假的
陸三沙設人民武裝部 越南抗議
柯文哲：這個時代官不僚生
義作家艾柯：伊斯蘭國是新法西斯
台奧租稅協定 可減稅免重複課稅
義大利國會友協副主席訪華
復旦投毒案 上海高院維持死刑原判
查理週刊凶嫌疑現蹤 法部署特種部隊
周天成蔡佳欣獲贊助 力拚奧運門票
巴黎恐怖槍擊 凸顯歐洲面臨伊斯蘭難題
英國央行維持利率0.5%不變
俄專家：依賴大陸恐受制於人
巴黎上演大屠殺 聖戰威脅成西方夢魘
英日擬首度召開2加2會議
李德威自請退休 警界：做事圓融
護樹議題 柯文哲：接受檢驗
立院教育及文化委員會勘察歌劇院
銀行辦手機刷卡 免試辦期
清奈男網賽 盧彥勳晉級8強
斯里蘭卡總統大選攸關民主路
旅人注意 倫敦擬課旅館稅
緝捕查理週刊凶嫌 法出動反恐特種部隊
高鐵債權討論 無結論
假扣押頂率70億本票獲准 部分駁回
李登輝：修憲議題 兩大黨應負責
查理週刊凶嫌棄車 內有聖戰士旗幟
江澤民子卸任中科院上海分院院長
毛揆慰留 葉匡時未打消辭意
談網路金融 詹宏志：防弊無法創新
全國羽球排名賽 單打4強出爐
斯里蘭卡總統大選 投票率可能逾7成
前CIA局長：巴黎槍擊新恐攻代表作
軍艦博物館 盼成金門新亮點
威力彩頭獎2注中 各得10.06億
威力彩頭獎 2注均分
巴黎南郊槍擊案 法國檢方：恐怖行動
金門垃圾廈門處理 立委允協調
今彩539 頭獎 1注中
高鐵股價低於雞蛋水餃 原始股東尷尬
10年後 日失智老人約700萬
武媚娘被惡搞 張庭：哭笑不得
南市府會僵局 蔡英文挺賴清德
查理週刊槍擊案 遇害員警是穆斯林
法國遭攻擊 中東媒體憂穆斯林處境
江澤民長子江綿恆卸職 時機引關注
年關前後 日成田機場外籍客增
馬雲唱衰 京東：時間自會證明
純本土陣容應戰 璞園不敵裕隆
王建民搭機赴美 機場引騷動
紀念槍案死者 巴黎鐵塔將熄燈
趙本山傳遭禁 陸廣電總局否認
法所有球賽 為查理週刊血案默哀1分鐘
委內瑞拉 獲中國200億美元投資
葉匡時請辭 毛治國慰留
憂政府接管 高鐵工會發聲
2/1日退休 李德威：與柯Ｐ無關
出席行政院會 綠四都市長「走路有風」
美股大漲 台股可望續攻
絕版? 「查理週刊」最新1期賣7萬歐元
加拿大美國酷寒 冷到土地都哀號
假扣押遭駁回 滅頂遭質疑「玩假的」
搜捕兇手 法國警方88,000人戒備
美專家: 升旗事件或引起台海緊張
印尼搜救人員 探測到亞航黑匣子信號
總統競選補貼款「去向不明?」 國民黨駁斥名嘴
板橋浮洲合宜住宅 3月起交屋、446戶供出租申請
實現大願興學 法鼓文理學院招收首屆碩士生
運彩盈餘收入豐 新球種開放投注望再創高峰
希望別再有下一個阿河！
還有太多阿河們在陰暗處啜泣
金馬影展強片推薦《無人出席的告別式》
2015台北國際汽機車配件5合1展 攤位即將額滿
淡江大橋國際競圖第二場 於日本東京舉行
辭意甚堅 葉匡時打包
中華電信103年12月份營業收入211億元
五星級《開運年菜》澎湃上桌！
華航招募地勤運務人員及促銷訊息
理想單車小旅行 感受最浪漫的花東縱谷花海
微星8件電競產品 榮獲台灣精品奬
頂新疑雲 羅智強周玉蔻同台互槓
屏東蛋雞場染高病原H5N2 非人畜共通
交通部頒發一等交通專業獎章 表彰長榮集團
陸生列考駕照為「來台必備事項」
NET助家扶兒穿新衣 迎新過新年
陸配愛上台灣鄉村人情味 體會禍福同享在地情
台中明德高中揮毫迎春 外籍生共襄盛舉
中華救助總會台語會話社 熱烈招生中
歐元區料採貨幣刺激措施 美股開盤大漲
巴黎恐襲 凸顯言論自由認知差距
巴黎恐攻案 國際奧會主席向法致意
凶嫌現蹤 法將最高級安全警戒擴至北部
頭彩眷臨 彩券行老闆連夜回店慶祝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
預期央行出招救經濟 歐股大漲
悼查理週刊漫畫家 鉛筆成言論自由象徵
才說要團結 法大遊行排除極右派
美國古巴對話 月底登場
查理週刊將出特刊 預期熱銷免於破產
拒暴力在法國核心滋生 巴黎人凝聚
美股持續大漲 道瓊指數飆升323點
法警大舉出動 森林地帶搜捕恐攻嫌犯
重挫走勢暫止 油價稍獲喘息
助烏克蘭復甦 歐盟貸18億歐元
巴西媒體：法週刊遭恐攻 文明蒙塵
銷售難看 可口可樂全球裁員1800人
法警搜捕屠殺案嫌犯 憂再發動攻擊
2014年巴西汽車產量降15.3%
強制電子投票 門檻降
SENTRA aero單月訂單突破800張
查理週刊血案兄弟檔 傳美早列禁飛名單
傳部分頂率假扣押遭駁 財部：待裁定書
美申辦2024奧運候選城市 波士頓出線
歐巴馬訪法國大使館 悼查理週刊死者
威力彩開20億 大樂透3.2億晚間開
巴黎遭攻擊 歐巴馬赴法使館致意
美手機發證量 耕興排第一
斯里蘭卡總統大選 反對派暫領先
房祖名涉毒案 北京要開庭審理了
歐巴馬悼查理週刊死者：恐怖終不敵自由
自拍不求人 美消費電子展自拍棒超夯
華為攜手Omlet 打造社群體驗
明躍國際健康科技現增 重新起算
歐巴馬推TPP 美國會遇阻力
宏達電RE隨手拍 YouTube直播
美標普企業獲利成長 受能源股拖累
誤報查理週刊2嫌落網 NBC發更正
蘋果發功 替美創造103萬工作機會
台股開盤漲 23.64點
Honda違反規定 遭美罰緩創新高記錄
美警：巴黎恐攻 紐約易發生
英：蓋達計劃攻擊西方造成大規模死傷
俄、巴不爭氣 金磚四國恐4缺2
李德威申退 警界：士可殺不可辱
出貨旺 聯發科去年Q4業績達陣
流感流行期 7方法防流感
大專師多元升等 155人送審
查理週刊最新期 網拍破7萬歐元
業績亮眼 東陽去年營收創新高
火山爆 風雪 地震 俄遠東1天全遭遇
陸：鼓勵專車服務創新 禁私家車參與
斯里蘭卡總統承認敗選
美海軍：女性不再強制剪短髮
NBA明星賽票選 詹姆斯領先
莫文蔚旅行3個月 辦攝影展分享
羅馬國際馬槽展 台北仁愛天主堂獲獎
情報高官：英國很可能遭恐攻
新台幣早盤升2.3分
陸12月物價漲1.5% 全年漲2%
劉德立盼巴拉圭參眾院續支持台灣
淡江大橋競圖 歐美日招商
英軍情五處 憂蓋達大規模攻擊
李德威照常上班 退休說早規劃
研究：猴子也能認出鏡中自己
泰國2014入境旅客減6.6%
德州撲克新電腦程式 號稱天下無敵
封測廠南茂去年營收 創7年新高
李鴻源建議柯文哲 講話三思
涉毒案開審 房祖名認罪
上網流量無限遞延 台灣之星首推
全國能源會議月底開 下週先開網路會議
歐系外資降評 台積電股價重挫
貝里斯購華碩電腦贈高中畢業生
爭辦2024夏季奧運 美國派波士頓出馬
寒冬送暖 昇恆昌訪金門弱勢家庭
台南議長選舉 王金平重申沒談
京元電去年營收 歷年次高
大陸PPI惡化 連34個月負成長
基隆長庚醫院赴越南義診
傳假扣押部分遭駁 銀行團：無損債權
北市大直自強隧道車禍 1人命危
魁北克報紙齊刊穆罕默德卡通
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
疑食物中毒 圓桌基金會27人送醫
智慧旅遊卡命名 觀光局送好禮
新台灣人告周玉蔻 求償1元
日本市場收成 創意今年營運看漲
費鴻泰：葉匡時還沒打消辭意
房祖名遭判6個月徒刑 罰金1萬元
高鐵財改案 藍：這會期可能來不及
查理週刊血案1嫌 傳曾受蓋達訓練
新北住宅租金補貼 1月底發放
台股開高走低 暫守9200點
美智庫：北韓正研發海基飛彈
頭彩加持 高雄彩券行買氣大增
搜亞航失事班機黑盒子 傳偵測到訊號
高屏金馬空氣糟 敏感族留意
房祖名案北京開審 判刑6個月
全國蓮霧及棗子評鑑開始報名
傳入主台灣之星 遠傳股價大漲
灌籃悲劇 大陸男生被球架砸死
馬總統：分散出口降對陸依賴
亞洲航空空難 印尼官員：偵測到訊號
雙橡園升旗 林郁方：別再作文章
江蕙夯 保二警查獲盜版音樂光碟
拍下第2種子 盧彥勳雙打晉4強
宜蘭羅東三星落羽松轉紅 如異國風情
李德威自請退休 柯文哲：尊重
都市傳說上演 馬桶裡真的有蛇
看好車市 車燈廠帝寶擬投資80億
晟德：東洋指控純屬無稽
南韓重申平昌冬奧不分開舉辦
葉匡時下午主持部務會報
性侵2男童 日籍男師判14年定讞
防假酒 年節專案列重點稽查
亞洲航空黑盒子訊號 來自機尾附近
美專利訴訟 谷歌蘋果仍是頭號目標
拆226戶違建 北市提安置補助
大紐約低溫籠罩 噴泉變冰柱
新台幣中午升4.9分
中彰投聯合行銷 台灣燈會推套裝行程
研究說話了 自拍男比較神經
李德威女兒：我們家微不足道
不滿休息時間干擾 恐嚇同事遭訴
226戶違建 北市盼6月底拆完
桃園電動車補助 新購車近1萬3
國民黨出示收據 依法領補貼款
吳宜臻登記立委補選 籲滾動翻轉苗栗
拚大獎 大樂透頭彩3.2億
常民婚姻影像 斗六行啟館展出
偵測到亞洲航空黑盒子訊號 潛水員確認
韓歌手機內酗酒鬧事 遭FBI調查
遠嫁韓國 婦人韓紙畫展出義賣
汽柴油估再降逾1元 創近6年新低
傳將被併購 原相否認
提升臨床試驗能量 4醫學中心聯盟
聯航機詭笑掰掰 空服員拒飛遭炒求償
日本通過新版太空基本計畫
空飄名嘴出任務到北韓 南韓禁止
收放自如超吸睛 智慧腰帶幫減肥
南京數百輛計程車罷工抗議 馬路擠滿車
報價續強台幣貶值 面板雙虎看俏
陸需求不振通縮疑慮揚升 首季可能降息
泰蝦 便宜新鮮多元菜色呈現
國防部：黑鷹適合在台執行救援
大葉大學節能減碳 獲教育部績優
食得安心 手機可看年菜生產履歷
菊島農村再生 江玲君盼社造共識
台銀廣州分行 獲准籌設
安樂活 動保團體促降所內死亡
東元雲端空調智慧家電 進軍物聯網
陳光復出席里長會議 聽基層心聲
二甲基黃篩驗試劑 為健康把關
房祖名判刑輕 港媒：乾爹陳自強開心
努力打拚 美髮設計師月入60K
查理週刊遭血腥屠殺 全球出版業哀悼
盧彥澤模仿金秀賢 韓經紀人：有趣
曹錦輝轉投美職 美媒：MLB放行
跨海傳愛 基隆長庚赴越南義診
多氯聯苯患者 生活品質比愛滋病患差
保障購屋規範案 消基會立委有異見
房祖名判刑6月 春節前可望回家
台股收盤跌 22.45點
疑同行相忌 男女涉縱火燒烤店
氣爆善款 財委會12日安排報告
房祖名遭判刑 洪金寶兒加油打氣
三重女子遭刀刺肚 無生命危險
台北股市收跌 22.45點
1月台指期跌26點
牛車水幽靈山莊 鍋鏟瓢顯神通
環保志工獲獎 盼更多市民投入
亞洲航空黑盒子訊號 印尼：待證實
李德威夫妻申請退休 郝龍斌不捨
信義區豪宅保全 遭大門夾死
1月電子期金融期齊跌
竹縣疑食物中毒案 患者陸續出院
男臉書攬客 警查獲民宅賭場
眾望所歸 郭泓志當統一新隊長
斯里蘭卡變天 莫迪賀總統當選人
豪宅保全被夾死 房價可能受心理影響
法鼓學院首屆招生 出家人免學費
取消電價補貼 教師：懲罰教育
台股電子權值股走弱 周線收黑
尋找感動地圖 補助青年壯遊
台電取消補助 彰縣學校暫不受影響
李鴻源批不尊重他人 柯：我講話太直
WSJ：大陸帝國加深周邊鄰國疑慮
台積電去年Q4營運超標 續創新高
涉賄選 嘉檢起訴支持者45人
布里斯本網賽 謝淑薇雙打4強敗
躲死神 查理週刊作家述悲慘會議室
疑斷層貫穿 中山大學仁武校區恐喊卡
陸新型城鎮化 64城市試點啟動
屏東雞場禽流感 12萬隻雞將撲殺
淇淇太陽餅新包裝 蕭家淇拜票利器
河馬寶寶健檢 出動10人助秤重
伊比利豬涮涮鍋 喜來登嚐鮮
三大法人賣超台股 8.99億元
三重警查毒 赫見水耕式大麻
披薩小弟變槍手 查理週刊兇嫌步入極端
6旬翁殺8旬母 判刑7年10月
越南廢同性婚姻禁令 領先東南亞
屏東蛋雞場傳高病原禽流感疫情
看好今年家電空調 東元業績看漲
聯電世界先進 去年Q4同創新高
柯文哲：警局會有人事調動
大陸反貪 衝擊名校EMBA
葉匡時主持部務會報 不受訪
韓星鄭雨盛傳戀情 經紀公司否認
巴黎恐攻 美共和黨杯葛經費算盤得重打
台積電旗下台積固態照明賣晶電
2人陳屍旅社 疑父攜子燒炭自殺
陳水扁就醫 高市警安排安全勤務
監委建議參照香港 夜店發酒牌
北市大掃除 春節3天停收垃圾
保外就醫 陳水扁赴高雄長庚檢查
國道輾異物 自小客爆胎翻覆
柯文哲：美國再窮也不會賣自由女神
罕見子宮外肌瘤 直徑12公分
地下匯兌逾2億 通緝犯遣返
羅智強：上節目求心安理得
輟學當酒店幹部 男大生持毒遭逮
台積電退出LED 子公司賣晶電
美消費電子展 新奇個人交通工具吸睛
交通大樓捉迷藏 葉匡時躲媒體
開辦芳香精油按摩 助弱勢族群就業
群創12月合併營收月減0.6%
銀行團追討頂率 70億本票裁准
新台幣收升7分
道奇總經理：未收到中職來信
菸防法上路6年 菸捐調整仍停擺
腦中風半邊無力 原玉完成馬拉松
12月出口256.5億美元 年減2.8%
轎車墜落消波塊 警消搶救
男陳屍台南濕地 警逮3嫌
巴黎槍擊 印穆斯林阿訇：正當給獎
屏東鵝鴨 也傳不明原因死亡
老同學欠錢 女房仲遭擄逼偽證
東元劉兆凱：不要預設高鐵會破產
雞場染禽流感 潘孟安：管控雞價
中市大同佛道院點燈 抽電動機車
義大利知名作家：伊斯蘭國就像納粹
北市議會國民黨團贈花：李德威受委屈
黃之鋒等22人 香港律政司再提告
優點是擦藥用的 郭泓志冷笑話
春節出清價 台北冬季旅展登場
涉背信 林榮錦發電郵穩軍心
鴻海營收大爆發 多項業績創新高
裴宰徹失聲 經紀人當世界遺產搶救
夏月節電競賽 高市嘉市獲分組冠軍
法警：巴黎東北方飛車追逐傳槍響
郭嚴文加薪9萬 月薪達29萬
被指頂新門神 羅智強告周玉蔻
F-綠悅去年營收 年增2成
葉匡時部務會報道別
浮洲合宜住宅 聯外道路2月完工
頂率70億本票 法院裁准強制執行
黃牛網路賣江蕙票 警逮一男
除夕Buffet夯 遠東首推宵夜場
春節旅遊往南飛 星馬泰有機會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
售屋隱匿約定使用權 依詐欺起訴
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
羅智強：絕沒幫頂新關說
日女大生贏了 陪過酒照當電視主播
巴黎警方飛車緝兇 至少1人質遭挾持
陳水扁保外就醫 啟動門診醫療
摃上李全教 賴清德：和政治利害無關
安養院翁疑想跑 攀爬反倒掛3樓
鴻海去年營收衝3高 獲利估創高
暮年之愛感情糾紛 持刀刺前女友
台積電賣子公司 損失7.4億元
事業線封殺令 上海車展女模不見
房祖名輕判 陸網友：司法真有彈性
華碩去年獲利 恐創3年新低
本票裁定獲准 滅頂啟動
外交部：台美溝通管道順暢
菲黑耶穌出巡 百萬信徒搏命祈福
中美經合會理事長 歐鴻鍊上任
兒時囚衣櫃性虐5年 美21歲女走出陰霾
傳世作品多 老牌影星羅德泰勒辭世
延續合作動能 台印業界可望簽MOU
學校電費 台電：回歸主管機關補助
小港漁船氨氣外洩 1死2傷
疑夫殺妻 女送醫無呼吸心跳
巴黎恐攻嫌犯挾持人質 警匪對峙
愛犬疑遭毒死 林德福傷心難過
(匯)豐人事地震 大中華區主管洗牌
疑和別人女友互動 男子遭虐殺
勞基法適用 鎖定編制外教師
羅智強：會面頂新和馬總統無關
震盪加劇 大陸股市收盤翻黑
通緝犯機場違規臨停 警方逮補
香港見禽流感病例 雲衛局籲旅遊警覺
大陸房市 任志強看多潘石屹看空
七旬翁行動不便 葬身火窟
感情不睦又口角 老夫殺妻
李德威退休公文 市警局送市府
槍案嫌犯與警交火 法檢否認有1死
逾千人排隊點燈 龍山寺籲民勿再排
托育一條龍 中市托育補助擴及3歲
雲林嚴格執法 交通事故創新低
統一獅前進沙灘 挑戰英雄競技
陳水扁就醫前插曲 診間短路換樓層
長江實業與和記黃埔 宣布重組
雞場出現禽流感 60人追蹤健康
PS4大陸延後上市 傳因遭人檢舉
行動商機 超商推APP隨手預購
旅客新埔誤採桶柑 教授報警抓人
周玉蔻控收百萬 羅智強：荒謬
視察營養午餐 林智堅變身小學生
疑長期失業 父攜子燒炭自殺
大陸基建投資50兆 官方：引導民間投資
綠色經濟版航空城 鄭文燦：透明5原則
潛逃經濟犯通緝犯 押解回國
巴黎恐攻1兇嫌 傳曾於葉門見蓋達教長
華航招地勤150名 13日前報名
陳淑芬登記 苗栗立委補選3強鼎立
湯唯王力宏進軍好萊塢 15日來台
大陸現新型鉀鹽 估氯化鉀超2億噸
瑞士央行去年狂賺375億美元 締新猷
屏東立委補選 4人登記
攀聖稜線失聯 搜救發現男子遺體
違章豆乾廠排廢水 魚兒暴斃
偷釣龍膽石斑喝酒禦寒 酒駕被逮
李嘉誠支持北京對港政改方案
台灣去年出口總值 創歷年新高
趙德胤圓作家夢 新書揭冰毒祕辛
巴黎北方小鎮警匪交火 媒體訊息亂
紅豆農藥殘留壓低價 屏府查糧商
大馬水災重建費用估約180億
感情糾紛 男子持信號彈射車
北市田園城市將上網 教民眾種菜
兩岸紅會合作 漁民後送金門
訪老油田景觀 客委會允支持活化
出口不如預期 渣打：油價跌支撐經濟
南韓傳對話決議書 北韓拒收
法國：挾持人質歹徒幾可確定是血案凶嫌
金流業務成長 智冠去年營收創新高
大陸漁船越界 澎縣府重罰50萬
查理週刊攻擊 歐盟高峰會鎖定反恐
東元集團今年業績 看增兩位數
咖啡商機 星巴克農曆年前再展10店
高雄長庚會診阿扁 初判不需住院
金管會：陸客買股擬聽各界意見
黃國書會勘中央書局 盼重現風華
教育預算 林右昌：先編所需再列退撫
淡北道路環評遭撤 環保署：尊重
羅智強質疑周玉蔻 曾想喬台新金
電信業去年誰最賺？ 台灣大封王
壹週刊打臉周玉蔻 否認情報傳遞費
印尼擬將失事亞航機尾拉出海底
醃頭案 二審3月4日宣判
警察勤務繁重加給 林佳龍：尊重法令
國際難民向德國申請庇護件數最多
大陸動能俏 王品去年營收年增13%
羅智強：拜年客套算政商曖昧 我無言
德工業生產意外降 經濟頹勢還沒完
法內政部長：正採行動制伏恐攻凶嫌
小資女要美麗 藥妝通路祭優惠
圍捕巴黎血案兇嫌 警方步步進逼
法女警槍擊案嫌犯 與查理週刊兇嫌有關
被動元件廠國巨去年營收增9.3%
UBER違法 交通部籲撤公司登記
多元佈局 橘子去年營收創新高
機車坐墊遭破壞 犯嫌竟是流浪狗
通緝犯黃道榮 押解返台獲交保
苗栗南投屏東立委補選 19日審名單
陳福海：村里故事 吸引旅客
日立獲台鐵16輛特快電車訂單
台股本周上市市值 小減1%
防江蕙購票糾紛 中華電資策會相助
羅智強提台新金餐敘 證明不受關說
尼泊爾女登山隊 征服七大洲最高峰
雙B去年汽車銷售再創新高
網路購物導航專區 政院促建置
總統：台日經貿關係密切
羅智強周玉蔻激辯 火花四射
新台灣人基金會籲周玉蔻勿狡辯
新疆爆炸攻擊 17名官員被罰
日立慈善盃 林子麒並列領先
今彩539開獎
榴槤糕餅宅急便 台商珍饈美味
何俊仁要辭香港立法會議員 引變相公投
巴黎市內再爆發槍戰
遭警方圍困 週刊血案嫌犯要當烈士
大樂透開獎
南京計程車罷工 市府承諾檢討費率
台新金：未請託周玉蔻與羅智強任何事
巴黎超市傳劫持人質 至少1傷
民團籲推病歷中文化 擬國際控訴
病歷中文化 衛福部：持續推動
衛福部促奶粉降價 業者不買帳
巴黎兩起槍擊案 兇嫌出自相同聖戰組織
避強攻 法警盼與查理週刊案凶嫌對話
台電：核一機組燃料取出異常
巴黎槍擊 嫌犯友人：罪行裡無真主
中油大虧擬調公式 能源局:不需送審
澎湖舊公車總站 近期拆除重建
香港591 登當地第2大房屋網
拼經濟 安倍內閣追加預算近兆元
高鐵接管小組 台鐵北捷借將
外灘踩踏地點封場 綠化公司：正常養護
興達港遊艇專區 林岱樺促加速
新台幣升 7分 近32元盤整
查理週刊血案 在台法人哀悼
金醫改制前 衛福部北榮共營
英國影藝學院電影獎 入圍名單公布
法警展開對話 恐怖嫌犯抱必死之心
提準備金 3金控去年12月轉虧
見客戶竟撞見槍手 法業務握了凶嫌手
法圍捕嫌犯撤學童 機場關跑道
日麥當勞上個月營業額大降
巴黎超市警匪對峙 至少2死
偏遠大學 交通部盼客運設站增班
巴黎超市槍聲起 至少2死
大陸央行：2015年繼續穩健貨幣政策
世衛：伊波拉疫苗1月底西非測試
清奈男網賽 盧彥勳單打8強敗
歐銀傳研究購債5千億歐元 歐股聞訊跌
行政院同意交通部長葉匡時請辭
人行年會：落實存款保險 利率市場化
葉匡時請辭獲准 職缺陳建宇代
今彩539 頭獎 1注中
大樂透 1注獨得 3.23億
當選斯國總統 席瑞塞納宣誓就職
西藏象雄王國文明 考古挖出遺物解答
法國女警遇害 警公布嫌犯照片
北韓網路癱瘓 美官員：不是美國駭的
台駐印尼技術團 萬隆推新計畫
曾銘宗：美上半年升息機率低 台股穩定
奶粉業者不肯降價 衛福部:只能管食安
巴黎猶太超市警匪對峙 至少兩死
財政部：支持銀行團保全債權作為
葉匡時辭准 高鐵燙手山芋難解
央行：國銀國際債權曝險 陸最高
出口未達標 經部指2因素所致
曾銘宗:支持私募基金在台發展
防恐攻 傳巴黎鐵塔附近廣場疏散
大陸與南韓將加強汽車先進製造等合作
葉匡時：不能圖利高鐵五大股東
陳建宇：研究改善高鐵新方案
陸日海上聯絡機制 將重啟協商
群眾募資挺創意 台灣走自己路
老毛病未改善 扁首出家門就醫
德影片介紹世界各地的「柏林」
巴黎兩起槍擊案 警匪持續對峙
葉匡時：高鐵財改未過就辭 主意早定
2起血案併發 法動員最大規模維安人力
恐攻連環爆 嚴酷考驗法國反恐能力
房祖名涉毒 輕判六個月罰金2000元
美國派代表團赴古巴 重建大使館
開放陸資買股 金管會: 將聽取各界意見
頂率70億元本票裁准 20天內可提辯
本週台股跌0.99%
神氣家族《賦稅人權 全球啟動(下)》
華人教授林佳蓉推「良心時代運動」進美加州教育系統
陳志龍教授談我稅捐訴訟救濟制度的窠臼
法超市人質危機 30顧客躲冷凍室5小時
葉匡時請辭獲准 毛內閣第一人
法國槍擊案 逃亡2兄弟遭擊斃
傳裁員 東森電視：絕非事實
刑男大律師 司法節談良心覺醒護人權
11日國館人生智慧講座「打造幸福的防護罩」
落實專業良心 共創良心社會
台南小蜜蜂認證 每月廢食油估300噸
CNN：法警對週刊血案凶嫌展開攻堅
法警2地同步攻堅 人質均獲救
法國反恐部隊同步突擊 擊斃兩地兇嫌
北市拆除捷運昆陽站旁人行陸橋
爭吵不休 竹東情侶疑縱火燒車
歐銀購債利空 歐股受挫
極端主義召喚邊緣青年 歐嚴重課題
法警匪對峙落幕 3凶嫌遭擊斃
歐蘭德：法國仍受威脅
法國人質事件落幕 3凶嫌遭擊斃1在逃
聲援法國 歐盟高層將出席巴黎活動
國際油價續跌 創2009年4月來最低
利空罩頂 美股隨歐股挫跌
法擊斃三凶嫌 歐巴馬挺歐蘭德
歐蘭德上街遊行 法總統歷來第2位
義專家：恐怖主義進入新階段
凶嫌遭斃 法國人：真的結束了嗎
巴黎血案 印媒評論：狡滑陷阱
金價漲 Fed不急升息
美國務院促海外公民保持高度警戒
監視團體：阿拉伯半島蓋達揚言再襲法
巴黎人質危機 槍手電話遙控友人攻擊
恐怖監視組織：蓋達領袖揚言再攻法國
任天堂將停止在巴西銷售遊戲
南加華人工商展 台灣精品出擊
油價盧布跌 國際看壞俄羅斯前景
傳蓋達承認犯下查理週刊攻擊案
法澳加接連遇恐攻 美發全球旅遊警示
專家：巴黎恐攻凸顯法情報監控弱點
學者：歐盟應與台灣協商經貿協議
部會網軍比一比 看誰讚最多
Uber進軍受阻 陸禁私家車服務App
國樂團新春公演 台南吳園登場
正妹工程師 逐夢改當操偶師
歐尼爾：金磚4國僅中國符合期望
劉德立出席巴拉圭文化中心開幕式
曾銘宗臉書爆紅 親自回應是秘訣
美前情報頭疑給小三機密 檢建議刑事指控
聯準會超會賺 去年繳庫987億美元
社教館旁多Ubike 抵達更方便
法國恐攻後 美國提高警戒
檢察官：巴黎槍手可能一挾人質就殺4人
巴黎恐怖連3日 法總理承認情報疏失
阿曼空中藝廊閉幕 廖港民出席
核一機組燃料取出異常 無輻射外洩疑慮
機器人運動競技 光啟成績凸出
博士班招嘸 科技部加碼促大專生研究
LINE GAME RUN 報名展開
水情緊 經部14日再開抗旱會議
BBC：法槍戰結束但危機未了
台大放寬退學制 二一三一改連續制
恐攻事件 專家疑美法情報失靈
總統參觀研華 感受智能新體驗
貿協出口指標 鎖定潛力市場
嘉義火災波及5民宅 疑人為縱火
圍爐夜 10道飯店年菜經典款
陸旅遊局：遊客達承載量8成 停售門票
祖克柏挺查理 誓捍衛臉書言論自由
台幣貶 工具機汽車零件吃補
嘲諷與褻瀆 宗教政治糾葛難解
屠殺爆炸人質危機 法國恐怖3天時間軸
洋風年菜 圍爐夜餐桌添新鮮味
中共監控維穩防暴 陸行動派出所先進
每口都不簡單 日本新年料理解析
LED產業鏈整併風 吹向異業結盟
高病原禽流感 吃鍋佐料慎用生雞蛋
11日告別冷氣團 未來一週稍回溫
中鋼多管齊下 水費估降為540萬元
華航華信 獲民航局年度金翔獎
台南傳假車禍真搶奪 警方澄清
猶太超市遇攻擊 猶太人紛計劃離開巴黎
美元飆 蘋果App Store全球售價喊漲
人文大樓天際線 台大認有迷思
駱以軍吳明益 開卷好書得獎王
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
人口朝北部集中 桃園遷入居冠
北港武德宮 點燈祈福求財運
玩槍自轟謊稱行車糾紛 警戳破
腺病毒發燒約6天 流感3天
法南珠寶店挾2女 持槍男子投降
被指開生日趴 易寶宏母哽咽解釋
業者：美元重大疾病險 保障較高
殺警案報到 曾威豪與母躲男廁
不用4G落伍了 華為手機資費最低0元
美19人染麻疹 皆加州迪士尼樂園遊客
翻轉教室 台大開課教老師
聯結車輪胎噴飛釀災 1死1傷
卸任不忘道安 葉匡時謝同仁
那些年陳綺貞走紅 平溪九份成陸客新寵
文創網路宣傳 新北打響陸客自由行
點燈科技化 義民廟斥資建系統
缺水危機 中市推回收水再利用
瞄準頂級 晶華限定版婚宴菜單
周杰倫錄影開唱 慶生露萌樣
北市傳醞釀出走潮 柯文哲：不會啦
查理週刊雙煞斃命 英雄躲紙箱傳簡訊
屏東成立禽流感應變中心
法國恐攻 2嫌獄中認識
外食費回不去 103年多花2610元
首屆烏來度假路跑 3500人參賽
劉兆凱：盼高鐵更好
立院修憲委員會 13日院會恐沒進展
中市中興游泳池整修 8月營運
湖人迎戰魔術 林書豪首節4分
南韓幸福感調查 離婚不惑男最衰
比基尼妹變聖戰士 巴黎亡命女為愛極端
韓式咖啡館風靡 陸業界：恐傷必勝客
國5貨車起火 2乘客未傷
空污難擴散 中南部空氣差
趙紫陽前祕書鮑彤：望習近平推動政改
沈呂巡結束公務 9日返美
羅姆尼透口風 想第3度選美國總統
台南母子疑燒炭 母死子送醫
海風爵饗音樂會 港藝中心演出
房祖名英媒誤植成王力宏 躺著也中槍
北港武德宮百年大醮 彩繪神像揭幕
選黨主席高雄造勢 朱立倫人氣高
半導體超快現象 台美合作解謎
防禽流感 柯文哲：已排衛局報告
潘孟安認養流浪狗 取名安居
總統訪研華 促產學合作活絡人才
台積聯電節水 年省2個水庫
陸強力扶植 IC市場版圖將變化
拒國會質詢 青瓦台秘書抗命求去
看好風電 估F-永冠今年出貨亮眼
台灣舞者紐約獻藝 風靡全場
猿迷擁戴 劉玠廷：桃園最強不是喊假
防恐攻 法政府將召緊急會議
鄭文燦挺桃猿 迎機捷列車進站
酒駕遭通緝 和尚露餡被警抓
布魯斯威利演反派 笑稱很過癮
朱立倫：國民黨不需政治明星
梅克爾將參加巴黎悼念受難者集會
雄黃黃丹鉛丹 劇毒加警語
羅智強：去TVBS與馬金無關
台幣週貶0.68% 韓元升1.26%
煥然一新 太魯閣大橋彩妝
嘉義鄉親捐勘查車 提升救災能力
中市公車連環撞 11汽機車受損
全猿主場擴張 搶攻桃園街坊商家
南韓公寓大火 3死101傷
湖人擊敗魔術 林書豪18分
山西女性南韓整容 12項手術全失敗
蘋果最大組裝地 鄭州終於有直營店
拚立委補選 許淑華2天成立6服務處
北市小型徵才 工作機會176個
選舉補助款規範 內政部擬討論
大專生謀職貪財 變詐騙車手頭
霧霾來襲 上海建議暫停重大體育賽事
黃金漲 專家：區間震盪
司法酷斯拉獎 郭瑤琪案得獎
引新店溪水 台大重啟復育(王留)公圳
獅城隱藏版美食 肉脞麵好味道
發展再生能源 德廢氣排放降低
澎湖無臂小畫家林育夙 首開畫展
大陸非法代孕 高中生賣卵還卡債
6招聰明吃火鍋 肥胖不上身
港特首鼓勵青年到兩岸四地走動
台中朝聖宮開廟門 王金平主持
交趾陶展 涂醒哲盼成觀光特色
日圓貶 日商主動降價
友達：廢水回收逾85% 不憂耗水費
南韓公寓疑遭縱火 3死101傷
早春綻放 陽明山茶花隧道如仙境
3年近視率驟降 橫山國小獲表揚
讚巴黎槍手觸法 印度阿訇人間蒸發
文明衝突 全球難解課題
排廢水致魚兒暴斃 養豬場挨罰
耶誕新年假期 南非車禍奪命逾千
南韓公寓大火 3死百餘傷7垂危
亞洲航空失事班機機尾拉上海面
幸福水漾園區 婚紗廣場賞花兩相宜
退學放寬不取消 台大：那把刀還是要
屏嘉雲疑爆禽流感 檢驗結果明出爐
防禽流感 新北消毒養禽場
坪林三芝山櫻花初開 新北賞夜櫻
祖克柏拒絕要求 巴國極端分子要他死
胡璉孫爭遺產 子女告後媽敗訴
扁前管家阿卿嫂：避嫌沒聯絡
台電：依法 學校用電優惠不會停止
馬留台聯總感恩會 歡送高泉金
修法開放國考閱卷 考委有疑慮
新世代關懷獨老 記錄懷舊故事
張志強引退 統一獅4月辦儀式
展望會結合企業 助弱勢童新體驗
羅智強臉書揭馬總統重視數據之謎
YouBike補貼 柯文哲：近期討論
昔挺桃猿 吳志揚：現在不能偏心
陸客遊南韓 垃圾隨手扔郵筒
桃園公立教保員甄選 錄取率提高
失智翁寒風流落街頭 警助返家
菲國迎神賽會 至少2死逾千傷
警勤加給 林佳龍：擬公平制度
江蕙封麥加持 代言金酒熱銷
國銀對陸曝險 金管會：合法令規定
慈濟歲末感恩 陳光復感佩大愛奉獻
捍衛食安 消保處不排除助提團訟
死神降臨 巴黎人質躲冰庫水槽下保命
歲末童樂 總統打彈珠討紅豆餅
湖人火力平均 林書豪領軍勝魔術
屏東爆禽流感 高市加強防疫
調漲App售價 Google不跟進
東航雲南班機延誤 乘客擅開艙門
退伍軍人開中古車行 專賣贓車
陽岱鋼會林書豪 傳授招牌口頭禪
忠孝東路會下雨嗎 氣象瞎問一籮筐
蔣渭水電影誰演 柯文哲：奇怪問題
羊年悠遊卡開賣 忠實卡迷搶頭香
水禽場拉警報 雲嘉檢驗未出爐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
板橋警逮一樓一鳳 4天12人
三緯國際蟬聯CES編輯大獎
軍人搶銀樓 業者路人合力追捕
長春冰雪奇緣 冰屋吃火鍋躺冰床
由偷變搶 國中生勇敢制伏嫌犯
投資公司崩盤 河南爆臥軌堵路抗爭
醫療登陸 台資企業躍躍欲試
印尼潛水員恢復搜尋亞航黑盒子
臉書留言咒星人 菲籍護士丟飯碗
台北機廠 林洲民：可共創四贏
莫文蔚旅行攝影展 鹽原最震撼
屏東防禽流感 3600畜牧場消毒
水禽場拉警報 雲林設應變中心
蕭家淇籲立委多1席 黃國書爭擴大服務
投信：台股可望農曆年前後見高點
35尺長米龍 基隆指玄宮展出
收賄都為公務 深圳貪官改判兩年
慰安婦案 外交部籲日道歉賠償
冬季聯盟存廢 吳志揚：聽球團意見
住宅火警疑縱火 嫌辯稱點蚊香
美元強漲 運用保險建立美元資產
戰後70週年談話 日相將避提侵略和反省
中市愛心義賣 助弱勢創業自立
為孕妻復仇 烏干達夫矛屠巨鱷
廣東供氣站爆炸 緊急疏散民眾
房祖名放棄上訴 不急著出面道歉
陝西官員被控出錢買處 檢方稱證據不足
魚池鄉蘭花盛開 買花迎新年
吳育仁嘉義總服務處 擴大服務鄉親
人美心更美 櫃姐解囊助偏鄉生
台開年終2.8個月 全面加薪抽汽車
上海首場大專招聘會 台資企業參加攬才
彰化社大慶10歲生日 辦愛心義賣
鄭文燦隨行秘書林偕文 洪一中舊識
基隆新亮點 彩繪餐廳進駐海科館
卓士昭：感受印度有心與台合作
染禽流感 大武山畜牧場聲明致歉
誤闖調撥車道撞重機 騎士不治
再冷一晚 冷氣團11日減弱
旅日膠彩畫家姚旭燈 廣州個展開幕
美智庫：北韓研發新潛艦 威脅美日南韓
法恐攻主嫌 死前受訪大放厥辭
欠債搶銀樓 志願役士兵遭逮
猿風加油夠操 阿誠減肥14公斤
蔡英文：立委補選是國會改革第一步
與男友吵架 女縱火燒車法辦
南投中寮柳橙盛產 汁多甜美
股票期權試點 大陸2/9啟動
北韓願停核爆 換取美與南韓暫停軍演
新疆烏魯木齊 公共場所禁蒙面罩袍
壽山公益高爾夫 籌募樂器畫筆
台灣唯一 陳金鋒：只求做好自己
新潤看好鳳鳴重劃區 今年總銷上百億
朱立倫：國民黨不會被摧毀
新疆阿圖什地震 尚未傳有人傷亡
京東與騰訊 逾10億美元投資易車網
陸俄能源合作 恐害台經濟競爭力
對抗恐怖主義 全法數萬人集會
南北車合併前 高層大買雙方股票
巴黎遊行挺查理 法維安最高規格
大陸電商窩窩團 赴美申請IPO
今彩539開獎
王金平黨籍案 朱立倫:家和萬事興
外交部：申根免簽深化台歐關係
國民黨籲蔡英文勿放縱民進黨無端指控
亞洲航空失事班機機尾出水
假按摩真強盜 板橋警逮蒙面男
特戰士捉搶匪兵 國防部表揚
二壘第一把交椅 郭嚴文不敢當
新店傳火警 燒死9旬婦
政院：高鐵朝接管 運作不能停
八斗子首位女漁夫 18年甘之如飴
日立慈善盃高球賽 泰女將領先
世界盃桌球男團 中華4強不敵大陸
屏東大武山蛋品 高市19校停用
中非叛軍捕烏干達要犯 等鉅額賞金
慈濟為西溪空難祈福撫慰心靈
俄指烏違貸款條件 傳可能要求提前清償
郝龍斌：朱立倫執行力強 改革會成功
全國羽球排名賽 王子維摘冠
朱立倫籲賴清德勿惡意抹黑
北大女博士承認抄襲 學位撤銷
大陸代工業迎寒冬 台資代工廠也停產
布里斯本網賽 羅尼奇費爸晉決賽
今彩539頭獎 無人中獎
大陸2014研發經費占GDP 2.1%
巴黎查理周刊慘案 南非公開譴責
羅智強：頂新門神話題 不再回應
周華健自稱小叔 攻蛋歌迷點唱
安古蘭漫畫節 擬設查理自由獎
查理週刊血案 阿富汗有人叫好
牛肉麵節 北市：階段任務完成
布里斯本網賽 夏拉波娃奪冠
駭客組織匿名 向恐怖份子宣戰
傳美要求換沈呂巡 外交部否認
亞洲航空機尾 從海底撈出
10歲女童引爆攻擊 奈及利亞20人死
桃園大園鄉陳康國小 響應良心時代運動
南投宏仁國中重視品德教育 良心連署拋磚引玉
臺中成功國中良心推動 綠色環保永續地球
雲林國小良心啟動 校慶藝文愛閱享讀
落實專業良心 共創良心社會
傳嘉義1種鵝場 死亡率高達7成
兩岸四位名流 拜洪錫銘為師
新光金控舉辦全國經理會議
台北天成三羊開泰外帶年菜 除夕圍爐的最佳選擇
百年歷史北義頂級度假莊園Villa d’Este首度來台 客座西華
雲品溫泉酒店， 喜洋洋圍爐宴 團聚迎新春
當Hello Kitty走進大稻埕，老協珍『花火燦爛』佛跳牆很吸睛
長榮桂冠酒店(台北) 純手工港式點心86元起 優惠加碼實施中
台北喜來登比薩屋1/30-3/15 【義遊味盡】暖鍋暖滋味
防檢局: 鴨鵝染高病原性H5N2、依程序撲殺
停核爆換停軍演 美責北韓暗示性威脅
SpaceX太空發射成功 回收火箭失敗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴黎大遊行 動員逾5500軍警維安
法國頭號女通緝犯 可能人在敘利亞
黎巴嫩北部大城自殺攻擊 7死36傷
菲規模6.0強震 首都凌晨驚魂
巴黎大遊行 以色列總理將現身
巴黎大遊行前夕 70萬人上街悼死者
龍山寺光明燈 發放千張號碼牌
我不是查理 也有法人反侮辱宗教
巴基斯坦巴士撞油罐車 至少30死
輻射冷卻 嘉義10.7度
龍山寺點燈 千張號碼牌1小時發完
禽流感不要慌 怎麼預防報你知
參賽世界少棒 LLB改年齡規定
訪台有感 陸畫家創作辦展
基本面資金面 台股仍看多
韓國潛艇司令部 2月成立
降息聲起 新興亞洲有資金行情
阿里巴巴投資觸角 伸向印度
伊斯蘭屢遭污名 法國穆斯林受夠
搶陸客 鳳梨酥業者各顯神通
陸客瘋台灣面膜 鳳梨酥名店也賣
法恐攻唯一通緝者 查理案前已離法
瑜伽馬拉松3月展開 挑戰15項任務
法國殺警挾持人質案 凶嫌母譴責兒
染H5N8否 增驗中今公布
新航台灣新舊總經理 都愛鹽酥雞
申根免簽滿4年 外交部推洽簽經貿協議
傳禽流感疫情 北市加強消毒抽驗
李克強談創新與改革 讓青年挑大梁
潮州名菜滷水鵝 曼谷傳承百年
物價漲 逾半日人生活寬裕感減
柯文哲嗡嗡嗡 看世大運選手村工程
悼查理遇害者 法國在台協會開放致哀
上帝的男高音首映 裴宰徹獻唱
水禽業：恐彰化以南都有禽流感
曬烏金烏魚子 警專案巡護防竊
中共新政 基層軍事與政治主官對調職務
太歲頭上動土 警分局前搶超商
日核電廠老舊5機組 傾向廢爐
細懸浮微粒高 中南部空品不佳
布梅迪恩：法國清純女變頭號通緝犯
氣象局發布陸上強風特報
新北原民法律諮詢 汐止登場
犬貓絕育補助開跑 北市籲申請
假日逛黃金博物館 賞芒正當時
南京計程車罷運 司機遭毆打
嘉義鵝異常死亡 若法定傳染全面撲殺
巴黎槍擊 美情報官員憂蓋達再起
旺季發酵 汽車零配件業績飆高
柯文哲虧妻愛泡湯 陳佩琪：奇怪
新型禽流感若確診 不排除候鳥
美國務卿凱瑞新年首訪 赴印度拚經濟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
年菜首重食安 農曆年前火熱開打
一男闖休士頓醫院 挾持兩人質
柯文哲看世大運選手村 火大
難民移民增多 德國湧現排外潮
湖人總教練：林書豪信心回來了
鹹豬手偷摸臀 餐廳服務生判刑
市府要求道歉 蘭州石化：逼我們搬新區
風管處福隆停車場 2/5起收費
歐盟新閣甫就任 內外挑戰多
巴基斯坦巴士撞油罐車 增至57死
大武山12萬隻雞 撲殺完畢
翻唱妮姬米娜代表作 爆紅女童出新MV
郭正亮：南市府會僵局恐短多長空
天使城曼谷 水陸交通任遨遊
APP導覽 助陸客遊台灣
破詐領租金補助集團 逮4人
人口遷入 北北桃增加高雄減少
眾院改選大勝 安倍強勢推改革
踩踏事故後 上海三大燈會停辦
世說新語：禁止追蹤兒童法案
屏東禽流感 台南緊急防疫
太陽能裝置需求成長上看25%
印度終結童工 長路漫漫
台積電大立光法說 市場聚焦
H5N8尚不能排除 下午公布
陸客擅開飛機逃生門 官方嚴詞重批
防禽流感 高市盯業者自主防疫
母愛偉大 狗媽媽守幼犬遺體不肯走
警：休士頓醫院非遭挾持 父憂兒病鎖門
奧斯卡風向球 金球獎即將揭曉
休閒農業區評鑑 苗栗縣最亮眼
適性輔導安置 身障生升學多元
擔心鴨染H5N8 屏縣府待命
吃烤吐司 成人一天不超過2片
大紐約歡送范國樞張景南 溫馨熱鬧
德媒：查理週刊案恐為連串恐攻歐洲預告
桃園好禮年前展售會 市府登場
朱立倫花蓮拉票 找回創黨精神
德勒斯登抗議排外集會 逾3萬人相挺
國民黨：總統競選補貼款依法不屬馬總統
拚5立委補選 民進黨中常會台中造勢
大巨蛋地下道案 柯文哲擬暫擱
瓦斯便宜了 每度十個月降4.67元
陸2014薪酬白皮書 7成不滿意薪資
禽流感頻傳 所涉畜產尚未漲價
大陸掃黃打非 2015以網路為主戰場
菲國6.0強震 台商未傳受災
接管高鐵法源 立院12日初審
罕病多障生向學 投入軟體開發
柯文哲：牛肉麵節未取消
油價明再降 6年來新低
雲林高度戒備禽流感 設指揮所
柯文哲：世大運選手村交接須釐清
靈鷲山助清寒學子 涂醒哲勉回饋
印尼：偵測到亞洲航空黑盒子信號
禽流感襲台 大成卜蜂：衝擊不大
國際墨彩畫展 港藝中心展出
公平會中選會人事 立院本週審
柯文哲：拿合照拒酒測 應重罰
竹野內豐婚不婚 倉科被追問
新疆阿圖什5.0地震 1500人受災
朱立倫：政黨惡鬥讓人民失望
張智成大馬唱開 夢想之城
健康監視83人 H5N2應不致禽傳人
林中森籲服貿速過 推廣台灣仁心仁術
氣旋風暴襲德 氣溫異常飆高
休士頓醫院對峙事件 病患父投降
國際台灣餐飲挑戰賽 286人競技
警方：轉載查理週刊漫畫 德報社遭縱火
南投信義梅花盛開 20日前最佳
啦啦隊改組 前犀睛女孩角逐
老把戲金光黨 年老騙子詐老人
坐錯車心情差 酒醉男毆打員警
風情與風趣 澎湖旅遊玩大風吹
星警惕恐攻 強調種族宗教和諧
公所攜手在地鞋業 2/1辦健走
法人：櫃買指數短線居高思危
小黃共乘收效 高市擬增路網
機械停車問題多 高市不合格逾8成
防禽流感威脅 雞蛋雞肉煮熟吃
青海罕見低溫 零下45.9度
國軍形象月曆 正妹泳裝吸睛
幼兒心臟破洞 開心手術治癒
吳敦義：反賄選是核心價值
轉載查理漫畫 德報社遭縱火2人被捕
新舞台部分解套 銀行擬可買文藝不動產
新北：肉蛋煮熟 禽流感不驚慌
禽流感恐擴大 嘉義鵝場堆滿鵝屍
陳保基：嘉義種鵝驗出H5N8
菲重犯迎教宗 千囚共舞影片曝光
瀕危蒙古野驢 中蒙邊境現身
勞動部研議將攤販納入勞基法
農委會：禽流感肉品不會流入市場
陸農村土地改革 宅基地擬開放有償轉讓
烏龍成法血案嫌犯 18歲少年受驚
推廣電動車 北京市推動路燈充電
周幼婷懷孕 藍正龍感動落淚
調查：面板首季銷大陸 恐供過於求
義媒挺查理週刊 捍衛表達自由
金球獎前夕 群星喝茶放鬆
第72屆金球獎 電影類入圍名單
第72屆金球獎 電視類入圍名單
南投信義賞梅塞爆 車陣近20公里
法國大遊行 凱瑞：恐怖威脅也無能制止
防禽流感 台中動保處加強防疫
禽流感 桃市養禽場無可疑疫情
台南種鵝不明死亡 採樣送檢
金球獎入圍7項 鳥人大贏家
新北加強養禽場屠宰場採驗消毒
金球獎電視類入圍 HBO獨占鰲頭
送小白最後一程 斗六消防隊淚別
航空城馬拉松 鄭文燦出席鳴槍
陸探月飛行試驗服務艙 返環月軌道
犀牛回歸高雄 本季主打行銷戰
嘉義種鵝檢出H5N8 整場撲殺
大陸留學生被殺 涉嫌男友逃回大陸
禽流感蛋 未流入中市學校
教宗再訪亞洲 談跨宗教對話與氣候
澎湖缺A型血 海軍官兵挽袖熱捐
小農創新農法 原鄉發光
雲林驗出H5N2 撲殺六千隻鵝
基隆陸橋打針 修補裂縫
鴨鵝過去無疫情 飼主措手不及
杜拜安全器材展 廠商組台灣館搶攻
中市衛生局：禽肉雞蛋煮熟可保安全
禽流感 竹縣禽場死亡率無異常
嘉義1鵝場確認染禽流感H5N8
恐怖組織細胞甦醒 法警恐成攻擊目標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑汽柴油降1.2元及1.4元
新埔季節限定 老農擺攤賣蕃薯
農業大縣 彰化消毒防禽流感
苗縣水禽無異常 加強防疫
法國頭號女通緝犯 警6個月前解除監控
宴請身障者 扶輪社辦歲末餐會
犀牛最高薪 林益全盼合約年大爆發
Tesla搶攻大陸 勤辦試駕活動
LINE瘋傳安樂死 動保處澄清
寒冬來襲 糖尿病患泡腳需注意
搶攻中市立委補選 藍綠市場拜票
12日東北季風影響 北台灣偏涼有雨
李全教抽菸罰1萬 議會盼全比照
阿公阿嬤節 中市祖孫同樂
志願服務30年 全家志工模範
張貼廣告物妨礙市容 恐遭停話
賴清德：朱立倫避談黨改意在大位
國民黨：請賴清德停止抹黑朱立倫
周傳雄深情開唱 老婆哭紅眼
防疫H5N2 屏東撲殺7千隻鴨
獅城偏遠裕廊東 鮮魚味好料理
新北市圖舉辦樂齡電影讀書會
游錫(方方土)子選立委 蘇貞昌女被勸進
BMW在大陸 已組裝100萬輛
家樂福年菜 飄眷村地方家鄉味
佛寺開幕放鞭炮 疑引民宅火災
遊戲股營收佳 智冠橘子傳奇創新高
種鵝不明死亡 台南移動管制禽場
海上緊急聯絡機制 中日明天磋商
桃園航空城馬拉松 李智群蔡昀軒奪冠
京滬高速充電 單程2000有找
台灣職訓有成 日本勞動組合取經
禽流感防疫 高雄嚴陣以待
逛夜市疑互嗆 遭圍毆打破頭
疾管署：H5N8尚無禽傳人
外交部：陸俄合作對台無明顯衝擊
台禽流感新型H5N2 全球首見
飛利浦影音商品 推好禮三重送
旅客大鬧班機 大陸將嚴查
雲林衛生局：熟食禽肉蛋維個人衛生
新型禽流感疫情 未影響畜產供應
賞梅趣味賽 梅花樹下夫背妻狂奔
越南漁工跳船想偷渡 海巡逮4人
北京台灣美食節 士林變土林
10歲女童成人肉炸彈 奈及利亞死傷慘
確染H5N2鵝隻 雲林連夜撲殺
泰雅共食農園 一箱蔬菜夢想大
大陸封胸令 車模不禁賣肉要禁
研究：網路銀髮族逾半數有臉書帳號
家禽流感爆發 桃市在安全範圍
鴨染新H5N2 屏東首見
獅城周末湧人潮 客工聚首話鄉情
巴黎大遊行 約40名外國領袖聲援
見出境排隊人潮 韓星丁一宇傻眼
台東工寮火警 發現一具男焦屍
雷學明病逝 總統致電雷倩
H5N8致病 嘉義1鵝場死亡7成
楊丞琳愛情診斷 想大方戀愛
蔡英文推修憲 盼公民團體參與
陸客到離島觀光 2月可望增名額
尊鄧雨賢鍾肇政 桃園擬立館設獎
巴黎反恐遊行 規模及重要性前所未見
防患得宜 基隆未發現禽流感
王毅：大陸願為非洲實現高鐵夢
施洗禮 教宗：為嬰兒哺乳不用不好意思
禽流感大作戰 停止屠宰水禽2天
悼巴黎恐攻 倫敦地標將點燈致敬
日立慈善盃 盧曉晴並列亞軍
禽流感延燒 台陸韓日連環爆
新型禽流感疫情 毛揆密切關注
日自衛隊奪島演習 防相體驗傘訓
2天死60隻 彰化1肉鵝場送驗
巴黎槍手預錄影片 宣告效忠伊斯蘭國
助人質躲冷凍室 穆斯林店員獲讚英雄
砰一聲槍響 南投警巡山查獲私槍
台灣爆發新禽流感 須嚴防擴及雞
涉性醜聞 英王子悔與美富商結好友
查理週刊獲廣泛支持 我不是查理掀辯論
禽流感風暴 全台撲殺上萬鴨鵝
大遊行反恐 歐蘭德：巴黎成世界之都
我是歌手 名歌星破音靠後製
陶斯21分 SBL富邦5連勝
瓦斯偵測惹民怨 桃市府要欣桃道歉
亞洲航空客機黑盒子尋獲 尚無法打撈
河南餐廳被下毒 41名員工集體嘔吐
法印刷廠老闆遭挾持 冷靜泡咖啡躲死劫
巴黎百萬人大遊行 誓對抗恐怖主義
決勝節三分彈雨 璞園轟垮達欣
清奈男網賽雙打 盧彥勳封王
失事亞航黑盒子位置確認 12日打撈
清奈男網賽雙打 盧彥勳二度封王
葉門基地組織: 巴黎攻擊是他們幹的
出席基金會 柯P想拍「蔣渭水傳」
法國70萬人上街 悼念槍擊遇難者
朝鮮提停核試換美取消軍演
全法反恐集會遊行 370萬人上街
屏東H5N2鴨撲殺完 10鄉鎮大消毒
新台幣早盤爆衝升 1.13角
乾巴巴“蘋果臉” 「雅漾」保濕修護保護您
巴黎恐怖攻擊女同夥 已逃離法國
香港壹傳媒及黎智英寓所 遭縱火
中國情報頭子 公安部副部長「雙規」
法國370萬人走上街頭 多國元首參加
中市府邀集移民署等單位 召開春安工作協調會
金門孝順陸配獨撐家計 罹癌盼社會伸援手
高雄中北扶輪社化身伊甸一日志工 赴偏鄉關懷弱勢
彰化CEO競賽拼創意 陸生、僑生也參賽
僑生新銳導演趙德胤出書分享生命歷程
到日本過年！免費遊日光江戶村、東武世界廣場
北市五星飯店的秘密花園 維多麗亞除夕圍爐
臺灣港務公司與ICS合辦課程第三學期招生資訊
提升學生國際移動力
疑王立軍案沒處理好 成都中院院長遭查
新官上任三把火不是長久之計
擔心柯文哲會被陶淵明騙了？
南華獲「廢棄物減量暨資源回收再利用」優等獎
毛治國：高鐵財務問題應回歸專業
北捷車廂內監視器畫面 符合個人資料保護法
突破傳統電影上映模式
頂新獻金案 特偵組傳宣明智作證
大億有愛 熱血常在 1/23捐血活動抽雙人房住宿券
父母遭國稅局約談 柯P怒嗆「國稅局沒事幹了嗎?」
馬：台日今年互訪將破450萬人次
詹凱臣誇國軍月曆好 抱怨自己沒有
確染H5N2鵝隻 雲林完成撲殺消毒
巴黎反恐大遊行 估150萬人參與
確染H5N2鵝隻 雲林完成撲殺
世界領袖挽臂遊行 力挺法國反恐
巴黎150萬人大遊行 宣示反恐決心
布里斯本網賽 費德瑞奪生涯千勝封王
響應巴黎大遊行 奧京逾萬人反恐集遊
近2萬人柏林守夜集會 致哀法恐攻死者
巴黎150萬人遊行 官方估歷來最大
聲援法國 布魯塞爾都是查理
法各地城鎮 逾百萬群眾反恐示威
巴黎大遊行 規模空前
反恐 全法各地至少330萬人集遊示威
穆斯林無畏上街 不讓恐攻分裂法國
克國總統決選 在野挑戰者領先現總統
巴黎反恐遊行 法國人難得團結
共和黨較勁白宮 恐參選爆炸
巴黎反恐大遊行 開始散場
烏克蘭一咖啡館爆炸 多人受傷
克國總統決選 季塔洛維奇邁向勝選
加州娃娃達人 用娃娃記錄世界
美股下挫禽流感 台股預期區間整理
VOLVO去年賣近5000台 創紀錄
紡拓會拓展商機 今年首度揮軍土耳其
柯文哲貼吃麵照 自己美食自己找
美耶誕購物季超級星期六 銷售230億美元
金球獎盛宴 喬治克隆尼料偕妻帶頭放閃
BBC：巴黎遊行掩飾不了法深層分裂
克羅埃西亞選出首位女總統
東北季風增強 台南以北防強風
日本新年度總預算創新高
北市雙園街大火 老翁喪命
果艾齊兄弟 曾往葉門接受武器訓練
金球獎紅毯 眾女星白色禮服超搶眼
台股開盤跌17.56點
金球獎 喬治克隆尼嬌妻大搶光彩
鴻海去年獲利估衝新高 股價開平
金球獎最佳男配角 JK西蒙斯
巴黎地鐵司機：我是誰 乘客齊答：查理！
禽流感襲台 大成卜蜂嚇跌
國際元首聚巴黎 美國代表在哪？
美股跌 財部：台股基本面好 勿恐慌
曾銘宗：石油跌 對台經濟有好有壞
細懸浮微粒濃度高 中南部空氣品質劣
金球獎喜劇影集女主角 吉娜羅德里格斯
批發市場休市 北市全面消毒
金球獎最佳喜劇音樂類影集 透明家庭
禽流感是否影響物價 張盛和：看關連性
禽流感衝擊台股 曾銘宗：待觀察
禽流感 政院：農委會統一說明
候車站移路邊 嘉市網路民調
金球群星挺巴黎遊行 克隆尼：我是查理
Makiyo媽媽病逝 經紀人證實
新台幣早盤升1.13角
美：巴黎恐攻 沒有證據直指蓋達
接管高鐵法源 交通部盼通過獎參條例
車燈大場廠寶去年營收 創多項紀錄
悼法國恐攻死難者 全球民眾上街頭
穿戴新動能 宏達電登上150元
金球獎音樂或喜劇類影后 艾美亞當斯
獲利夯 富邦金去年大賺逾600億
油槽疑違法未安檢 經長：待釐清責任
中共中紀委全會召開 著重反腐持續
金球獎最佳動畫片 馴龍高手2
禽流感來襲 防疫概念股勁揚
陸開放生二孩首年 申請不如預期
北市：家禽批發市場土雞價平穩
黎智英住宅 遭投擲燃燒彈
金球獎最佳女配角 派翠西亞艾奎特
金球獎頒獎 全場起立挺巴黎
曼谷席隆路每週日封街 熱鬧擺市集
言論自由與宗教 俄穆斯林籲尊重
腫瘤細胞萃取系統 助病情判斷
外資一買一賣 台積聯電不同調
氣爆善款濫發否 民進黨立委抗議
日佐賀縣知事選舉 執政黨敗選
還上億賭債 當舖老闆改放高利
越南罕見下雪 遊客驚奇觀賞
嘉義首例H5N8 另7場檢體下午出爐
禽流感防疫 北市消毒加強獸醫駐場
中市無禽流感 林佳龍：加強防疫
盼政府領軍物聯網 研華提3建言
經濟改革 凱瑞讚印度總理有遠見
立院初審 確立高鐵接管法源
金球獎喜劇類影集男主角 傑佛瑞坦伯爾
防疫流感 北市持續加強檢驗
獄政貪案偵結 王令麟等遭起訴
周麟參加巴拿馬傳統服飾千裙遊行
陸俄軍事合作 夏立言：衝擊台海
地方兩會前夕 陸多省下修經濟成長目標
金球獎最佳外語片 纏繞之蛇
疑沒保持車距 重機騎士遭輾斃
金球獎狂酸金正恩 福爾摩斯搞破壞
傳毛揆曾指責殷琪 政院斥捕風捉影
學校電費補貼 教部請政院協調
教育部：停止禽流感疫區進貨
金球獎最佳戲劇類影集 出軌
港媒：移港陸民將可重獲大陸戶籍
亞航黑盒子其中1具尋獲 已從海中撈起
老牌業者震旦行營收穩健
金球獎戲劇影集男主角 凱文史貝西
電子撐盤 指數平盤整理
提升台日經貿 總統促簽避免雙重課稅
第72屆金球獎電影類部分得獎名單
禽流感襲台 業者年前旺季恐泡湯
共軍二代英雄館演出 夏立言：不適當
大陸國安部副部長 傳涉貪遭查
麥當勞肯德基雞肉餐點 正常供應
高雄氣爆捐款 立院要求2個月後提報
疑用禽流感問題蛋 王品：已換了供應商
防禽流感 彰化消毒150養禽場
江蕙封麥 尾牙人氣飆
林書豪讀秒跳投進 湖人首節3分落後
亞洲航空黑盒子 印尼證實撈起
業績亮麗 光洋科股價飆高
禽流感威脅 鵝肉業者怕斷貨
第72屆金球獎電視類部分得獎名單
年少時代導演 奪金球獎最佳導演
引渡汪傳浦 外交部：法務部提出就協助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
東港漁船沉沒 1死2失蹤
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
金球獎戲劇影集女主角 露絲威爾森
馬總統：台日今年互訪將破450萬人次
台中捷運綠線 林佳龍：提前2年試營運
防禽流 北市取締餵食野生禽鳥
禽流感勿驚慌 牢記5要10不
台灣租稅負擔率 幾乎是全球最低
金球獎音樂或喜劇類影帝 米高基頓
不離不棄 Makiyo媽媽陪伴女兒
越南去年汽車銷售成長43%
勞保紓困貸款 最高可貸10萬
李金標接任紐約台灣商會會長
朴槿惠：凝聚國力實現和平統一
呂慶龍參加慈濟歲末祝福感恩會
宜縣：學校午餐未使用問題蛋雞
農委會：15日前回收大武山禽流感雞蛋
禽流感爆發 畜產價未波動
金球最佳喜劇 歡迎來到布達佩斯大飯店
印尼：撈起失事亞洲航空黑盒子
經長：油價跌 GDP增1個百分點
席亞拉伯夫又惹議 客串MV挨批戀童癖
台灣4G爆發成長年 電信股飆漲
Makiyo淚憶母 允諾會堅強
新北提升成立禽流感防疫中心
金球獎戲劇類影后 茱莉安摩爾
泳裝美女肌肉男 國軍月曆主角現身
金球獎戲劇類影帝 艾迪瑞德曼
禽流感 生雞糞恐成防疫漏洞
大頭照修修臉 女校惹議
慶光復 南韓擬與北韓合辦音樂會
金球獎女星穿吳季剛作品 大獲好評
悼法恐攻受難者 星宗教團祈禱
林書豪率隊反撲 湖人半場小幅落後
金球戲劇類最佳影片 年少時代
新台幣中午升 9.1分
Makiyo喪母 藝人同悲
金球獎：先自拍再走紅毯小心晚到沒得吃
已掛牌上櫃公司685家
布萊恩季休 史考特：明星賽後再看
神翻譯不斷 中共黨報怒了
營收表現亮麗 華泰股價強勢
大馬譴法恐怖槍手潛至大馬報導不實
李嘉誠撤離陸港 分析：釋放危險訊號
陳長文：社會難容為總統澄清是民主諷刺
防禽流感 新北籲勿餵食野鴿
港壹傳媒遭縱火 蘋果日報社長：離譜
汽機車零配件展 剩30個攤位
象龜挖洞產卵 北市真實上演
公股銀保債權 張盛和：立場堅定
新北防疫動起來 嚴加監控
宏國咖啡出口去年12月成長16%
建防疫牆 高市禽場周邊消毒
行政院：高鐵財務應回歸專業討論
助拓國際觀 外交部增4國度假打工
抓貪腐 中共中央機關全加派紀檢組
林郁方：永暑島可能起降蘇愷27
亞航黑盒子打撈出海 最快2天可取出資料
醫師娘抓姦 丈夫辯測試保險套
討吉祥 北市選車牌金額創新高
東港漁船沉沒 船長死亡2失蹤
服貿貨貿今年通過 鄧振中樂觀
2015金球獎電影類完整得獎名單
福建：鼓勵台企投資碼頭物流業
湖人壓哨球未進 3節完小幅落後
大陸反腐 讓央視主播能在飯店點螃蟹吃
韓裔讚北韓遭遣返 朴槿惠重申國安法
行銷電話隨機打 曾銘宗也常接
G奶藝人金小曼 胸部下垂求診中醫
教育局長：基北區數位查詢量尺
2015金球獎電視類完整得獎名單
防禽流感 基隆防疫所動員
朱立倫：世大運選手村已有協調機制
禽場防疫3人咳嗽流鼻水 待驗病毒
停宰水禽 農委會：掌握黃金時間
財長：公股銀高鐵債權不會消失
獄吏全家醫美除斑 受刑人買單
拓荒者犀利轟 湖人12分吞敗
防禽流感 彰化成立緊急應變小組
防禽流感 桃市嚴密監控
總統親頒勳章 王進旺：一生最大榮耀
肯定王進旺護漁 總統親改勳章贈書
鴨鵝禽流感今增14場送驗
花蓮未染疫 業者擔心受影響
全電動汽車免徵牌照稅 延至107年
拓非蘋業務 鴻海今年獲利恐壓縮
台股收盤跌37.28點
雲林染H5N2 國軍化學兵助消毒
拍新片 權相佑飾演天才偵探
Makiyo：沒孝順到媽媽盼再當母女
央廣拓海外版圖 首度登陸非洲
台北股市開低收黑 跌37點
獄政貪腐文化 檢方籲從重量刑
霧鎖四川 上萬旅客滯留成都機場
雷軍低調訪台 微笑說謝謝
1月台指期跌45點
農委會：隱匿疫情就沒撲殺補償
技服中心轉型 立委盼詳說明
台股拉回 後市未看淡
春節腳步近 獅城牛車水點新妝
Yiabi新聞名人 柯文哲稱霸
終結金球獎荒 凱文史貝西稱帝爆粗口
1月電子期金融期齊跌
朴槿惠新年記者會 盼南北韓對話
泰國台商慈善盃高球賽 300人競技
金泰希和Rain在上海享受甜蜜時光
禽流感延燒 高市餐飲業菜色影響小
臨時會審預算 高市議會趕進度
盧彥勳清奈捧冠 雙打世界稱王
黃崇仁內線案無罪定讞 力晶樂見
防禽流感 注意烹煮及個人衛生
梅鐸批穆斯林 JK羅琳怒轟
亞航駕駛艙語音記錄器尋獲 尚未撈起
妻裝針孔蒐證 丈夫小三遭訴
高市議會開幕 藍綠較勁不平靜
華亞科去年Q4業績 歷史次高
腦中風病人無身分 醫院救命又救籍
奈及利亞兩天第2起兒童人肉炸彈 3死
三大法人賣超台股 8.29億元
守不住里拉德狂轟 湖人不敵拓荒者
北市聯合婚禮 柯文哲首任證婚人
鵝染H5N8 影響民雄鵝肉生意
金球妙語 比利鮑伯松頓：狂吃3斤肉慶祝
婦人四肢僵 頸椎韌帶鈣化作怪
壹傳媒遭縱火 港官員：全力調查
病死豬賣11省 大陸查封千噸肉
創業工作坊 新加坡創投親授課
國際小跌 豐興本週鋼品全數平盤
金球獎挺巴黎遊行 傑瑞德雷托法文致哀
禽流感疫區產品 屏東營養午餐禁用
海運轉空運推升 台驊12月營收創高
金球獎捍衛嘲諷有理 猛譏北韓
我們都是黃國書 中市補選綠團結輔選
環保署：春節前稽查廢油回收
智冠集團加薪 幅度上看10%
大武山牧場蛋品 未流入基隆
在地安寧善終 宜桃最佳雲林最差
選舉時期訴訟 柯文哲撤告
市售甲魚檢出禁藥 當心傷肝
新燕土地案 營建署盼新北市說明
爸媽遭查稅 柯文哲：請國稅局解釋
城鄉差距 雲林在地安寧吊車尾
公民團體籲各黨 由下而上推憲改
新北：終止新燕案 斷訴願機會
獲黑盒子發現語音記錄器 亞航將解謎
澎湖戀愛季 贈送愛情證書
遠東百貨去年營收 年增6%
天冷使用暖暖蛋 小心過熱燙傷
台中捷運提早 前交通局長：原規劃
新台幣收升8分
諾貝爾和平獎得主沙提雅提來台演講
對抗博科聖地 奈及利亞求助國際
台商赴港 參加亞洲最大玩具展
歐洲第一所孔子學院 瑞典喊關
防禽流感 掌握6不3要
環教場所造訪人次 北市動物園居冠
克隆尼獲終身成就獎 聲援查理週刊
印尼官員：亞航墜海前或已爆炸
泰國野象發情 狠踹汽車
開拓市場 貿協潛力市場指標上線
樂金顯示器工廠氮氣外洩 2死4傷
產創條例修正 立委有異見
路人疑穿越平交道 遭普悠瑪號撞死
復航營收131億 蟬聯獲利一哥
來杯釣魚 獅城中國茶包代名詞
安在旭談戀愛 盼粉絲祝福
柯P父母遭查稅 國稅局：說明檢舉案
法遭恐攻 歐陽勵文：台灣很安全不擔心
培育行動時代編程創客 中技社領頭羊
生產金絲膏三陽製藥 涉委外做偽藥
乾隆皇帝寶座 1.8億元成交
雲林出現黃化午仔魚 海生館典藏
台塑化Q4大虧 拖累 3寶獲利
賴清德訪蛋鴨場 關心防疫措施
熱氣球掛電線桿 飛行員判賠55萬
喝鱷魚膽啤酒中毒 莫三比克56死
外媒：大陸國安整肅揭幕
蕭家淇一步一腳印 掃街拜票
被拱跳舞 柯文哲怒：像作秀小丑
王毅：斡旋蘇丹問題非為一己私利
民憂疫情擴散 籲請國軍支援消毒
黎智英住宅遭破壞 香港各界譴責
橘子取得LIVEhouse.in股權
專技高考擬設嘉義考區
苦練果雕熬出頭 年輕廚師奪金牌
新疆恐怖攻擊 引爆前警擊斃6人
立院初審 都更申請門檻訂3/10
中央氣象局氣象報告
去年全年稅收1.95兆 創新高
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台東農民爭購土地 台糖允價格合理
台中捷運提前通 議會增專案報告
老天祿：不受H5N8影響
防禽流感 宜蘭禽場全面消毒
台北東區3300戶停電 已修復供電
13日東北季風減弱 北台灣有雨
呂慶龍出席慈濟歲末感恩會
巨大去年營收猛 衝破600億
巴黎攻擊案女共犯 土國證實已赴敘利亞
拒當新文盲 行動時代的新讀寫能力
一卡通擴大通路 7-11南高屏上線
新北首波公安稽查 環球遭重罰
陸資進軍格陵蘭 接管伊蘇亞鐵礦
人間3登陸首演 吳念真壓力大
戴維斯腰傷 璞園換NBA級洋將
澳門賭王何鴻燊侄兒 涉賣淫集團移送
全球4大洲連線挺查理 數百萬人站出來
李嘉誠帝國重組 長實和黃股價飆漲
老婦疑穿越平交道 遭普悠瑪號撞死
南港命案 女子塑膠袋套頭死亡
養鵝場疑染禽流感 雲林死亡1.9萬隻
女販毒頻換落腳處 警跟監破獲
撤Uber公司登記 北市：尚無法處理
被控潑漆張志軍 獲緩起訴1年
國泰文華東方 合獻空中美饌
嘉義現H5N8 另7檢體13日出爐
台灣棒球名人堂 王貞治入選
防禽流感 林佳龍：中部區域聯防
推創業園區 管中閔盼本周會柯文哲
林佳龍：全市養禽場3天內消毒完畢
長照協商 基金來源待凝共識
彰化養鴨人家心慌 異常死83隻
華銀總部招租 年拚億元租金
金門迎城隍 陳福海：改民間辦
貨車國道起火 警消迅速撲滅
2百公斤男暴斃 4消抬送醫險卡門
菲學制改 銘傳大學抵菲招生
失業男失蹤3天 猝死網咖
iPhone代工廠爆內賊 檢調搜索
防禽流感 教部籲慎選食材廠商
日126萬轉大人 21年來首增
蔡英文：原油價跌 贊成調降電價
金球音樂喜劇最佳影片 鳥人意外落馬
桃園杜絕禽流感 送家禽場消毒劑
貿協：緬甸為成長潛力市場首位
葉匡時盼最高標準 完成三航廈
中磊去年營收逾200億 創新高
朱立倫籲支持復康巴士營運費用
Back to list