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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
兩韓隔海砲擊 料不致嚴重衝突
魏揚無保請回 北檢不提抗告
捷運新莊站都更案開工盼創雙贏
TIFA台代表團 4/1出發
巴黎首位女市長：希達哥
統一聯合法說會 羅智先上陣說明
國際法院下令 禁日在南極捕鯨
彭麗媛棄蘋果 改用陸品牌手機
服貿僵局傳黑幫動員 警不坐視
樂陞去年每股稅後盈餘1元
地方選舉重挫 歐蘭德改組內閣
服貿引爭議 台省府擬加強宣導
國際法院禁捕鯨 日：深感失望
卓士昭：貨貿脫鉤 不可行
日銀振興計畫 仍有努力空間
台泥去年獲利破百億 歷史新高
洪仲丘案 檢認量刑不當上訴
徐展元跳槽博斯 播報前先開球
徐展元：入行立志播棒球50年
管中閔：經貿國是會議 廣開言路
白鷺鷥基金會 詮釋創新曲目
日批習 大陸抗議日本無理態度
故宮文物 2016年赴美展出
涉貪被查多時 谷俊山被起訴
長榮董座：服貿僵局是溝通問題
泰肅貪會控瀆職 盈拉親自申辯
星華語電影節 看見台灣大熱門
日消費稅提高 考驗安倍經濟學
增稅在即 日商家降價吸客搶購
實價登錄查詢區段化改為30號
30秒事件 林鴻池道歉辭黨鞭
消保處與賣場合推肉品抗漲
南極捕鯨遭禁 日：失望但尊重
趙少康新節目 張慶忠舌戰服貿
白米炸彈客首映 插秧挺農業
日台專用自拍相機搶灘大陸市場
包機折返 傳陸客怒打菲警
長榮航太技術再升級 產業鏈受惠
曾銘宗：服貿若過 台股會更好
聖暉：配合廉政事件調查
去年財報 上市公司全數申報
每天飲用伯爵茶 可預防心臟病
張惠妹瘋台灣 玉山遇冰雹
F-龍燈：今年營收衝百億
勞工福利聯盟 盼與學生對話
桃猿創舉 球場設美食專區
日官員：增稅影響控制至最小
續磋商綁架問題 日北韓達共識
服貿審查 張慶忠2日3日排案
協商破局 王金平盼化異求同
習近平訪歐盟總部 提合作建議
林鴻池：霸占主席台 民主變態
金援希臘節奏 歐元區明天決定
安倍魔力不再 日股盛極而衰
台灣動藥Q4登興櫃
威力彩開獎
今彩539開獎
大馬交長：從未說過墜毀
精神虐待子女 英擬修法嚴懲
美股票基金 7週來首見淨流出
17年來首度 日調漲消費稅
學運衝擊 綠省思邊緣化危機
大馬首相將赴澳 視察搜索作業
北韓擁大量化武 威脅不下核武
行政院：不容以暴制暴
英國媒體關注台灣反服貿遊行
新疆不穩 俞正聲訪疆強調打恐
支持服貿團體遊行 3百警維安
恐學生遭傷害 綠盼政府因應
蘋果再槓三星 谷歌成焦點
台灣航太業 長榮小K樂當推手
製造業投資 資訊電子業居冠
兩韓砲火相向 美俄陸關切
男子釣魚 疑溺斃台南七股溪
威力彩頭獎槓龜
服貿僵局 台南藍綠互槓
大陸南方7省暴雨 16人死
陸委會：盡快完成協議監督專法
消費稅起漲 赴日旅遊看清標價
習近平訪歐盟總部 籲締造雙贏
今彩539 頭獎槓龜
葉倫：經濟需振興措施一段時間
林鴻池遞書面辭呈 黨中央低調
中職轉播問題 黃鎮台首次道歉
立院生態複雜 林鴻池黨鞭難為
南海爭議 陸副外長見菲使交涉
三星重編子事業 準備繼承大業
南海爭議尋仲裁 菲總統誓貫徹
美報告 關切台禁美豬牛雜進口
陸歐聯合聲明 同意促保護人權
多少人上凱道不重要 台灣不能成為烏克蘭
朝鮮、南韓 互相砲擊對方海域
快馬加鞭 監督條例最快週四送院會
查323佔領政院 黑色島國陳廷豪5萬交保
白狼嗆聲 綠委：蔣偉寧不來、狼來了！
世界公民良心良政國際論壇即將登場
服貿爭議 林鴻池張慶忠道歉
傳遞良善訊息 北區最受歡迎美聲電台響應良心時代運動
林鴻池請辭黨鞭 馬英九慰留
北韓新型飛彈 傳射程達美本土
北韓揚言新型核試 料威力更大
新竹食品業者響應良心時代運動 發願做良心食品 守護食安
小小青衫軍懷抱大希望 大勇國小千人響應良心時代運動
e世代與教育界青年節展現良心行動力
醫界用愛串連 響應良心時代
烏克蘭危機 資金轉向巴西
保安全 美新車強制裝倒車影像
如何做好廉政？進職場前先受訓練!
總統：解決服貿不能靠強占國會
證交所「投資未來系列」 社區大學講座報名
第一屆「公司治理評鑑系統」相關作業已正式啟動
行政院: 不允許「以暴制暴」
社福邊緣戶 不能等待的需要
王世堅：馬政府要靠黑道圍事嗎?
最後通話「晚安！馬來西亞370」 有玄機?
滯台印籍男童 終獲居留證
雲林家扶邀請大家一同關心幫助慢飛天使
北捷 企業工會為獨立運作法人組織
新光金控 節能減碳愛地球
服貿議題大牽連 陸配生活受影響
旭隼掛牌全球市佔率最大
反反服貿數度推擠 警方擋住
服貿正反交鋒 相互叫囂
台南大億麗緻酒店 新任總經理 嚴心誼 4/1上任
舉辦103年度「查核案例分享與探討」
利多齊發股價飆 傳樂陞大股東股票質借 疑涉炒作
股王股后飆高 台股衝破8,850點
2014世界公民日 良心良政 國際論壇
歷史上名人 善用時間方式迥異
傳法總統將拔擢內政部長為總理
軍力比一比 兩韓各有優勢
亞洲黑幫藉高利貸 逼陸生運毒
蒲亭：他下令從烏克蘭邊界撤軍
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
議場播KANO 學生高喊台灣加油
歐股3大指數同步收低
美駐印度大使鮑爾辭職退休
馬航機最後通話內容 馬國更正
美貿易障礙報告 列台限制陸資
人氣高 瓦爾獲任法國總理
聯準會承諾支撐經濟 美股勁揚
交易商獲利 國際油價回軟
美職棒開季 陳偉殷陽光出場
半島訪學運 林飛帆：續占國會
美駐印度大使請辭 時機引揣測
公司治理評鑑 明年上路
高收益債券基金續吸金
李長榮科技減資再增資重新起算
6都3月房市交易 明顯反彈
法人：京元電晶片測試看增
祖克柏 加入年薪1美元俱樂部
天氣不穩到3日 防瞬間大雨
挺服貿團體 下午前進立法院
南投地牛翻身 規模4.3
開車闖立院管制區 險撞學生
氣候變遷 全球社會問題加劇
威寶電信推機皇票選活動
MOD英語競賽 總冠軍出爐
南投地震 規模4.3
日商業信心衝高 恐曇花一現
中英央行簽署人民幣清算協議
美股大漲力挺 台股攀高有望
巴拿馬華人節 表揚傑出華人
提升股東投報 AT＆T買回6％股票
政策續寬 歐股後市看好
台股開盤下跌1.94點
伊爾艾朗將出書 談央行興衰
華人媒體領導品牌 中央社慶90
中央社平板App 全新上線
陸家屬要道歉 專家：北京不挺
巴下通牒 要凱瑞說服以釋囚
駐阿根廷處頒發僑務榮譽職聘書
阿根廷台僑民辦青年大會師活動
新台幣 盤初走升3.2分
燦坤快3網路旗艦店上線
陸3月PMI50.3 回升
校園服貿宣傳 前進台北大學
三緯3D列印機新品 開放預購
隆達發表無封裝白光LED技術
中油加油站繳通行費 免手續費
智微不配股利 近5年首見
占國會 總統：民主國家不允許
台達電參加法蘭克福照明展
高雄會展隱憂 貿協：班機少
英特爾投資大數據公司7億美元
分拆救股價 賽門鐵克有新招
僑銀出價50億美元併港永亨銀行
張韶涵高歌刺情 碎紙卡喉
國光H7N9疫苗進入二期臨床
北韓海岸砲基地恢復常態
武士的菜單 美食家看完肚子餓
服貿校園宣傳 學生聆聽盼解惑
中經院3月製造業PMI上升
2月上市光電股董監設質最高
國3破輪胎 害十多輛車掛彩
駐美處投書 服貿對台至關重要
學運維安 郝龍斌：嚴查取締
13國家風景區禁菸 共66處
視障者生活照顧 高市提供輔佐
陸3月製造業指數持平
超豐3月業績揚 Q1季減收斂
3月PMI上升 經濟緩步擴張
陳冠希與韓裔女友吻照曬恩愛
俄蘇愷35部署遠東 針對大陸
台股狹幅盤整 再創高點
粵烏坎改選 林祖鑾連任村主任
曾雅妮世界排名不變 46名
陸展吸奶大法 美酪農業賺飽飽
陸外資來台受限 經部：每年檢討
教育團體盼化解服貿僵局
台泥獲利配息創新高 股價溫和
正反團體交鋒 優勢警力隔開
刷新巨牛 塗鴉客賦予造景新生
外資叫好 漢微科衝1300
支持服貿遊行 警立院部署重兵
林飛帆：堅守國會 未思考退場
改善藥局賣奶粉 陸赴台考察
支持服貿前進立院 警方擬區隔
北韓射彈 南韓金融市場淡定
烏坎未來 外媒：非激進前進
陸商證實 彭麗媛改用本土手機
吳中書：盼服貿儘速通過
韓媒：北京首爾將共治空汙
人民幣投機者裁跟斗 虧損55億
美光大漲 南科華亞科股價揚
法輪功成員黑龍江呼口號被捕
打房見效 新加坡房價連兩季下滑
卑南族聯合年祭 6日登場
股王大立光再創新高價
看好兩岸旅遊 富驛增40據點
熊抱友人險陪葬 燒炭男判刑
面對學運 卜睿哲讚馬總統努力
ISP通知與取下 經部：滿意
3月業績估走揚 欣銓波段新高
北韓劃海域禁航區 可能再射彈
全球外匯存底攀上11.67兆美元
臉書擴功能 找客戶更有效率
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
支持服貿進立院 7百警力維安
亞銀：台今年經濟成長2.7%
桃縣賞流蘇 風管所推景點
服貿正反交鋒 王金平籲理性
上尉搭機出國 攜槍機被逮送辦
選課幫手 科大生開發模擬系統
克服多重障礙 拿軟體設計證照
綠籲檢方 撤銷白狼交保並羈押
火箭貝佛利膝傷 本季可望歸隊
電視面板供過於求 壓力未解
聯發科無線充電方案獲國際認證
外人延期居留鬆綁 歐商會肯定
營收調整劇烈 威強電跌停
墾丁音樂季 注意交通違規
澳洲按兵不動 維持空前低利
討論維安 郝龍斌致電王金平
人民幣貶 Q1幾跌掉去年漲幅
過動兒及早鑑定 及早治療
挺服貿前進立院 議場門禁管制
成長疑慮減 人幣升幅1週來最大
挺服貿進立院 郝籲和平理性
國防暑期戰鬥營 首日報名破千
中市議會藍營 擬加鄰長交通費
台灣關係法35週年 美國會辦酒會
新北路網成長 朱：5都中最快
挺服貿前進立院 教部籲勿衝突
藍再排審服貿 綠將阻主席上台
張俊宏發監未到 檢不排除拘提
警察驅離爭議 監委有意調查
美報告指缺失 金管會：已修正
四月雪桐花開 雲林客庄邀賞遊
白狼挺服貿 藍反對以暴制暴
傳美光合資3D IC 日月光否認
TIFA會議 TPP上桌促美支持
台達電台塑化納權證可發行標的
服貿正反交鋒 藍綠籲勿暴力
人聲無國界樂團 2日中壢演出
肝腎移植存活率 與美國相當
手指猥褻女兒 男子判9年2月
美持續寬鬆 新台幣午升9.6分
新台幣午盤升9.6分
支持服貿民眾進立院 警力區隔
歡慶兒童節 大同邀親子DIY
重振業務 微軟任命3新主管
美障礙報告 關注台限制陸資
不鏽鋼漲 鋼鐵股小跌
金門到澳門宣傳旅遊
阿里巴巴與報紙合作電商新模式
漢微科目標價 巴克萊看2000
日本銀行料經濟禁得住增稅衝擊
憂環境污染 生技廠動土引抗爭
工研院APP 提供產業訊息
陸菲談判機會零 學者不同看法
金山電3月業績穩
兜售俗機票 旅行社假小開判刑
不明無人機 墜毀南韓島嶼
台網友海外購物 中國大陸排第一
指警驅離致傷住院 翁控告總統
議場門禁管制 立委遭擋駕
上尉出國旅遊 攜槍機遭逮送辦
承辦工程涉收賄 成醫組長收押
APEC經濟成長預估4.2%
台股收盤漲23.87點
敬媽祖愛乾淨 中市推資源回收
後指部：全面清查槍械零件數量
避敏感 藍中常委李昭平受矚目
拚母親節檔 85度C推平價蛋糕
台股漲23.87點
南韓邀北韓參加仁川亞運
無人機墜毀南韓 疑北韓間諜機
希望之舟音樂會 新北免費索票
腎臟病防惡化 門諾籲控制血糖
他案出庭 林正二遭逮捕發監
阻衝立院 鎮暴警察人牆防堵
又一無人機墜毀南韓白翎島
統一超澄清 茶葉蛋未驗出用藥
新北世界地球日 河濱溼地路跑
亞銀報喜 新興亞洲成長將加快
揚言帶槍到校 華州少年禁足
4月台指期漲39點
4月電子金融期齊漲
台股再擺尾 創33個月來新高
交大校友贈電子書 勉生勤閱讀
巴拿馬商展成果豐碩
反反服貿集結 白狼現身
日機構：萬能細胞研究造假
學運影響 墾丁音樂季現退票潮
上網寫家譜 博覽會清明登場
投信公會籲盡快通過服貿
通緝犯遭逮 警助奶粉尿布
反反服貿推擠 警方擋住
跨美加長征千里騎 老不休備戰
藝品旅宿稅收增 花蓮觀光榮景
陸官媒：服貿能否重簽 大問號
經貿國是會議 蕭萬長支持召開
首季不動產交易 年減近4成
高鐵優勢 陸鐵老大也送快遞
萬能細胞造假調查 研究員不服
反腐壓力 衝擊三亞海天盛筵
白狼上宣傳車 嗆民進黨貪污黨
中央社歡慶90 朝卓越100邁進
服貿爭議 彰縣4成2挺逐條審
中央社90年 總統以粉絲按讚
白狼現身 議場學生緊盯轉播
三大法人買超台股101億元
清明食品 餛飩皮含防腐劑下架
TIFA議程 美豬議題受矚目
白狼批林飛帆 嗆民進黨貪污
營林俱樂部開放 辦陳澄波展
越國際工具機展覽 台商爭聚焦
勞保職業病健檢 增無機砷項目
亞銀：開發中亞洲前景穩定
零下40度守候 北極熊母子萌
6旬大姐頭 教唆小弟恐嚇取財
嗶悠遊卡小額消費 店家優惠多
台印貨品暫准通關協定 今生效
國民黨團2日討論監督條例
中榮器捐追思會 受捐人謝大愛
防(蹣)有撇步 降室內濕度保清潔
談反反服貿 林飛帆：應找政府
馬總統按讚 慶中央社90歲
中央社90歲 持續公正客觀報導
北市A25開發案 權利金降為216億
台股再擺尾 創33個月來新高
萬華親子館開幕 志工說故事
櫃買中心：推動台英生技業合作
新北查童衣玩具 多件標示不明
通膨降 印度維持基準利率不變
IEET認證 弘光與國際接軌
小野獸愛小美女 親親影音超萌
照顧弱勢兒少 彰縣募寄養家庭
美媒：周永康子遭監禁
蔡明亮勉學子 創造自己的經典
華航推台星港三地專屬購票優惠
國民黨：樂見陳菊支持服貿
抽檢塑膠地墊 35%含甲醯胺
蕭萬長：服貿通過 助入TPP
慶兒童節 新竹樂園推優惠搶客
萬歲千里騎團隊 外媒關注
新台幣收升7.5分
收容人回歸社會 輔導就業
環署擬修法 環團憂水源區民宿
亞銀：台前景佳 出口挑戰嚴峻
民間存款9百億 李沃士盼千億
力旺前2月每股賺1.52元
機車道施工 北市桂林路段將封
羅智先：統一中控獲利值得期待
中油：天然氣價降 桶裝瓦斯不變
綠議員初選 菊子弟兵擠下現任
張俊宏發監未到 檢調拘提
樂迎兒童節 延慧書庫設童玩區
日首次允許福島疏散區災民返家
槍機塞行李 連長出國前送辦
逃逸外勞產女 竹市社會處協助
老婦喪夫投訴殯葬業收錢沒辦事
苗警昏迷5日 分局貼滿祈福語
致命伊波拉 幾國旅遊疫情提高
羅智先挺服貿 利大於弊
搬走私菸抗罰8千萬 工人勝訴
李炳憲將參與魔鬼終結者演出
4/4起未滿2歲 國內搭機免費
校園服貿宣傳 經部助解惑
關心營養午餐 柯呈枋送菜共餐
雞排妹站台 鼓勵反毒多運動
弱勢家庭小孩 家扶助喘息釋壓
抽驗蛋品 2件用藥殘留不合格
陸客杯葛旅遊 大馬向他國招攬
服貿爭議 江丙坤：憂心痛心
十大惡人惹議 朱學恆不起訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
海巡查獲走私菸 市價千萬
Google愚人 徵神奇寶貝大師
歐元區製造業 接近3年高點
慶媽祖聖誕 安平天后宮迓媽祖
攜管制軍品搭機 後指部究責
馬化騰 陸商界最具影響力領袖
新疆不穩 法院簽責任書
陸百城房價滯漲
白狼要對話 學生只接訴求書
亞大培訓種子 鄉旅經驗進對岸
行動裝置購物 去年大增365%
大甲媽遶境 平安接駁專車啟動
教長籲理性 社會要對話非對立
男溺殺2人 當庭認錯盼免死
高粱酒好 李沃士指示數據佐證
星媒社論：反服貿牽動兩岸關係
客機與航管通話 大馬稱無異常
大陸湯塊冒充台製 業者交保
統一發票 添13名千萬富翁
農委會：堅持不進口含萊劑豬肉
大甲媽遶境 警局印服務專刊
北韓射擊訓練海域再現無人機
上期千萬發票6得主 幸運之神聲聲喚
福發12失聯 外館持續協尋
鋒面影響 預計持續至3日
中歐文化節 北市交響樂團演奏
丟童致死案 羈押2男
黃金蝙蝠來了 水林邀邂逅
迎接兒童節 天文館星樂園開張
外資匯入 新台幣收升7.5分
中信人壽率先推出人民幣傳統保單
人民幣保單 開賣啦！
水利署：台南月底前不二階限水
日香川縣知事(三兵)田惠造率團訪華
彰化嘉義2牧場 蛋留動物用藥
蘆竹科技廠排鹼水 依法裁罰
立院議場門禁 警：協商共識
歐元區失業率持平 義創新高
北捷：王裕文未違行政中立
服貿重談 陸委會仍無相關考慮
分歧雖大 中歐自貿協定有進展
日解除全面禁止武器出口禁令
江丙坤：台灣要更有自信
泰國安會：紅衫軍集會不致衝突
藍台北市長初選 民調占7成
禁上健身房 何潤東增肥展廚藝
陸研議 北斗技術發展新黑盒子
陸橋遭批阻發展 補強工程暫緩
北市調路段率 影響6.6萬戶
童遊十三行 博物館奇幻冒險
印尼選舉暴力 傳槍擊3死
羅智先：統一超未來無可限量
兒童節別送糖 國健署籲送三禮
日武器輸出新原則 陸：很關注
林鴻池辭黨鞭 藍：馬英九慰留
房屋移轉 中南部回溫快
國泰航空優惠 促銷順延12天
港部分泛民議員願與北京溝通
遲1個月 高市老人裝假牙展開
警方郵局合作 8旬翁保住鉅款
湖北官員違紀 同日查辦4人
哆啦Ａ夢3D悠遊卡 限量發售
威凱將到訪 成紐西蘭愚人題材
國民黨苗縣長初選 2人領表
對話時間短 挺反服貿無交集
吳經國赴俄 運動倡導和平
金門迎城隍 獎勵民宿導覽遊程
民調就是沒掉 柯文哲向綠喊話
播中職 緯來：有機會當然願意
杏一Q1展店6家 4月底上櫃
鏡頭捕捉罕病兒 醫學生辦展
雙幣信用卡 最快年底可見
新北破獲非法繁殖場 名犬認養
司法酷斯拉獎 洪仲丘案入選
服貿僵局 綠縣市首長動向微妙
郭正亮：白狼盼衝突邊緣化學運
陸軍砲校新校區 水保工程動土
宏達電Q2有撐 拚季增50%
總統：先立法再審服貿 沒必要
經部：開放陸資 循序漸進
談食安 羅智先：有利大廠發展
綠跨夜杯葛 藍要逐條審服貿
陳其邁潑水 藍譴責綠放任暴力
反服貿學運發展 菲媒關注
台印尼摩島案 旅館職訓班啟動
紀辛再度來台 詮釋舒伯特曲目
馬總統：大陸企業非洪水猛獸
日本搖滾團 用音樂籲享受人生
總統：需面對國際經貿走向雙邊
統一實目標 無菌充填業的台積電
全球人壽人民幣保單 4月見
疑畏罪自盡 無業男犯案後上吊
勝華3月營收 月增36%
經部公告清境地質敏感區
設太陽花民主廣場 需公民提案
北市：忠孝西路往東 恢復通行
李克強將出席博鰲論壇
服貿審查 林飛帆號召包圍立院
中小學生參與學運 蔣偉寧擔憂
花縣環保局監測華紙廠飄異味
蘋果領頭 美企囤現再創新高
地球大滅絕 元凶指向微生物
PISA數位能力評量 台輸星韓日
陸製造業景氣升 後勢看法分歧
羅漢果紅燒肉 如五星級刈包
南非不想派兵協助中非平亂
富比世估學運：最可能移地抗爭
英研究：日食7蔬果 延年益壽
癌症針劑出貨 東洋營運看俏
F-矽力3億元收購賽拓克資產
毅嘉3月營收 年增53%
民調初選落馬 黃淑美要複查
元太廣視角專利 授權陸京東方
星國雇主欠薪 可能被當場逮捕
學生說明會面支持服貿代表過程
協議監督結合4階段國安審查
陳菊：高市財務尚稱健全
今彩539開獎
中華電衝加值商機 瞄準高爾夫
亞銀分析師：兩岸服貿對台有利
資源回收做得好 花蓮全國特優
花博童樂市集 喬喬為愛朗讀
希臘救命錢 歐元區財長放行
不管漲稅 日人賞櫻捨得花錢
大樂透開獎
車停快車道 醉駕駛拒酒測法辦
專利戰爭 蘋果追殺三星不手軟
F-合富Q1營收獲利 估創高
移民署：張安樂並非大陸籍
非法訂票駭台鐵 2個月3萬張
星研究 果核提煉布料更環保
馬拉威貪腐 英國直接購藥濟貧
觀光局：陸資難在台壟斷觀光
陸南部7省豪雨 21死4失蹤
歐日訂單到手 大江營運看俏
今年觀光旅遊產值就業 雙增
爆發伊波拉病毒 幾內亞80死
總統：服貿生效後有6煞車機制
疑濫用資訊 FBI查高頻交易商
前線指揮壓力大 馬慰勉林鴻池
王金平疑遭恐嚇 警進行了解
泰紅衫軍集會前 反政府派遇襲
華碩7吋手機平板 新品上市
SBL總冠軍戰 璞園聽牌
漲稅前搶購 日百貨營業額大增
蘇起：訪陸既定行程 無關服貿
一天5蔬果 7份更健康
大樂透頭獎1注中獎
今彩539頭獎槓龜
俄版臉書CEO辭 事實玩笑分不清
新高 東京迪士尼遊客破3千萬
亞銀估陸今年GDP為7.5%
愚人節嗎 蘇格蘭獨立車改右行
受夠反服貿 新黨要挺不同聲音
反服貿升溫 國台辦憂兩岸發展
張榮發心內話 做事給人留餘地
黃勝雄7局好投 犀牛勝桃猿
生產成長 美製造業加速擴張
俄自烏邊界撤軍 梅克爾嫌太少
耶穌聖杯 傳藏身西班牙教堂
漁船菲海域觸礁 護漁巡艦救人
僑諮委：籲美國會設台專職部門
卸任德國會議員 15%待業中
顛覆傳統車站 未來列車爬高樓
看服貿 童振源：張志軍很憂慮
iPhone 6 傳機身超薄四角圓弧
陪審團就座 蘋果三星審判展開
陸前總後勤副部長 涉貪被公訴
禁奓令 北京開會禁入五星飯店
白狼飆髒話 你們都是中國人x出來的
服貿2日初審 綠跨夜占主席台
白狼下令撤 挺服貿群眾散場
智利強震 海嘯警報恐及夏威夷
綠委阻擋 藍委不得其門而入
服貿大戰波及 立院交委會枯等
中榮：扁頭痛厲害住院
賭場不打烊 越配相招來
國民黨團批 民進黨被學生綁架
台灣出版協會 爭取參加「亞太出版聯合會」
寒舍艾麗酒店推出「台北輕旅行」國人住房專案
李桐豪：希望學運趕快落幕、絕無勸退學生
「泰」瘋狂潑水節慶典盡在Hotels.com
航港局7月起接辦總噸位未滿20小船監理業務
白金漢宮挖石油 愚人節媒體出怪招
清明節假期活動多 公共運輸輕鬆行
歡慶兒童節 4/4~4/6 Hello Kitty貓纜園遊會
公司治理評鑑系統宣導會 正式開跑
童玩郵票（103年版）
連續假期 中華郵政快捷郵件照常
全台財金系所學子全面肯定
遠傳號召英雄迷 進影城挺《蜘蛛人2》
「2014捷運文化節」系列活動引起熱烈迴響
兒童萬歲! 台北西華飯店 B-one用餐一整年免費!
證交所提供案例分享 提醒投資人注意安全
清明節連假利用大眾運輸 省時便利優惠多
證券商ETF交易競賽 推升ETF交易成長
苗栗鄉親響應世界公民日 為下一代打造良心世界
保障投資人權益 銘異股票交易採取處置
張慶忠為30秒致歉 陳其邁潑水
2014汽配展 四展合一
白狼左批學生 右嗆民進黨貪污
抽獎額過大 京站遭罰
周永康親家喊冤 受害政治鬥爭
德國求職不果 歐盟移民得離境
懲俄併克島 北約宣布中止合作
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
不是愚人玩笑 俄版臉書CEO辭職
法國新總理瓦爾 面臨嚴峻挑戰
伍茲背部動手術 將缺席名人賽
凱瑞取消赴雷馬拉 籲以巴克制
救和談 美尚未決定釋以情報員
點火開關瑕疵 通用多未報當局
安撫盟邦 美可能派軍艦到黑海
3月業績升 旺矽Q1季減收斂
全高清畫質手機面板躍主流
網購 追求即時需求滿足
網購資訊 網路廣告逾8成
和旺變更天寧島飯店投資策略
和旺首季轉盈 今年推案18億
美威力球頭彩129億 得主現身
逾7成網友行動裝置逛網購
華東3月業績揚 Q1季減收斂
跨美加長征 萬歲千里騎出發
烏克蘭援助方案 美眾院通過
產品結構 DRAM廠獲利關鍵
抵華府像回家 沈呂巡迎向挑戰
智利外海8.0地震 恐有海嘯
黑莓鍵盤官司勝訴 愛瘋受挫
義總理訪倫敦 籲英勿離開歐盟
歐巴馬訪亞洲 全力推動TPP
陸官方介入 助馬航家屬索賠
立院再審服貿 綠一早布好陣勢
鋒面仍在 防瞬間大雨雷擊
反服貿再圍立院 增警力支援
美春季過敏最嚴重 肯州路易斯
電子強歐美揚 利台股開盤
智利外海8.0地震 發布海嘯警報
萬歲千里騎 資深藝人現身支持
南仁湖進駐義大醫院商場
盧布貶需求降 Ford俄廠裁員
2013年巴西反傾銷調查大增
瑞力傳賣給蘋果 瑞薩否認
智利8.0地震 海嘯可能近2公尺
傑出生技產業獎擴大徵選
LED燈泡2月價格 穩步下滑
F-東科購併丹麥頂級揚聲器廠
陸對歐盟文件 要求一中反台獨
台股開盤上漲33.37點
巴西學生欠缺解決問題能力
精誠Hadoop部署大賽開跑
南韓催糧債 北韓不理睬
聯發科今年可登半導體第12大
南韓初查 墜毀無人機來自北韓
曾銘宗：台股基本面良好
少女時代孝淵涉對男友施暴
林佳靜獨奏會詮釋蕭士塔柯維奇
台商參加斐濟太平洋商展
小兒麻痺症 未全球根除
智利8.2強震 掀2.11公尺大浪
美國會通過法案 援烏懲俄
綠阻藍進會議室 擋服貿開會
希臘傳擬發債20億歐元重返債市
櫃買審議通過 F-通訊上櫃案
上海申請生二孩 逾半頭胎生女
TMU業務違規 看是否避險
福斯汽車傳考慮在泰國設廠
新台幣早盤升逾1角
張慶忠：排審服貿回應社會期待
日企看漲物價 拚通膨有斬獲
龍應台：請年輕人退出議場
大陸出口通訊衛星 給玻利維亞
大陸房價跌 多地爭取鬆綁限購
學者：陳菊服貿說法重要風向球
京津冀整合 重現洛杉磯崛起
曾銘宗：沒學運 台股早上9千
新北陶瓷國際採購會 月底登場
家庭生活杯首輪 謝淑薇輸張帥
南韓：若北韓彈落國土 必反擊
工藝家鄭詠鐸 石雕刻部落文化
綠擋服貿審查 藍：最黑暗一天
榮民長照 設三級醫療照護網
玉兔月球車已過壽命 要繼續用
豐田Camry重躍美最暢銷車
竹縣萬安演習 模擬震災救援
林飛帆：張慶忠沒資格審服貿
盛群Q2業績有望季增 2成
賴正鎰：台旅館業實力強 不怕競爭
龍應台：學運思想層面薄弱
粵茂名反建PX項目 傳15死
向王金平喊話 龍：讓大家上工
李克強：對腐敗行為敢於碰硬
回應白狼 藍反對任何形式暴力
吉林高鐵施工隧道坍 困12人
看見台灣 休士頓影展放映
清明疏運 高鐵加開自由座列車
火箭輸籃網 林書豪16分
智利地牛翻身 銅價驚驚漲
朝鮮半島升溫 金正恩嗆美韓
中華民國參加西班牙桌球賽
高價股搶眼 攻8900
服貿若開放 立委憂陸廢棄物來
未力挺台入TPP 美背後有考量
投顧：第2季全球股市 維持多頭
經貿整合 總統重申盼入TPP
國發會推示範區 懶人包登場
林鴻池：民進黨被學生綁架
政院：尊重意見表達 不容非法
天合聯盟 大中華擴點增班
偷賣貨櫃屋 竹縣警查獲
3月NAND價跌1%至7%
智利8.2強震 2死3重傷
南大附小園遊會義賣 援助非洲
通用CEO:召修延宕原因仍不明
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
救就業力 北市創職場體驗實習
經濟逐步復甦 歐元區料逃過通縮
早花愛文芒果 價格高俏
智利強震 台僑未傳受傷
吐魯番出土兩千年前麥稈麥穗
方便掃墓 桃縣5線免費公車
智利強震海嘯 大陸總領館撤離
環署：服貿開放以投資為主
綠營：國民黨團非法排審服貿
美俄州報紙社論支持台灣簽服貿
新頻譜招標 外資憂電信業獲利
港媒：茂名市面回復平靜
清明掃墓穿長袖 防恙蟲保平安
白石湖流蘇綻放 春天賞4月雪
爸媽聽我說 學生籲對話服貿
擋立委車道 警勸離民眾
馬航殘骸 澳：可能永遠找不到
新興國ETF吸金 大陸獨憔悴
張慶忠：我像不小心犯錯的小孩
BCIE金援尼加拉瓜基礎建設
動物園螢火蟲體驗營 開放報名
MLB外籍兵比例 連續第2季略減
當面嗆張慶忠 陳為廷被警拉走
洪易動物奇想 胡志強揭幕
胡志強盼和平理性表達訴求
林飛帆陳為廷挨告 檢依法處理
台日鐵道兌換券好評 延1年
林書豪強攻白搭 火箭輸籃網
北上支援受傷 警盼自由勿濫用
台中郵局零錢捐 助瑪利亞孩童
北市吉林段地上權案 公告招商
新台幣中午升1.5角
示範區懶人包 拚經濟逆轉勝
反PX鬧大 茂名：有共識才建
抗議群眾撤 高市國民黨慶上班
歐央行口頭干預 市場不買帳
愛心無國界 國小生助海外兒童
股匯雙漲 新台幣午升1.5角
逾千警立院維安 加強立委車道
託友攜藥回台網拍 售禁藥遭訴
查高頻交易 FBI籲金融業供線索
大專求職履歷賽 優勝有獎金
網拍隱形眼鏡 女大生罰2萬
紀念台灣關係法 美國會辦酒會
關懷公益 連勝文蔡依珊將同台
共軍2艘舊艦 賣給孟加拉
家暴法修正初審 目睹兒納保護
反服貿團體：拒經貿國是會議
納吉今飛澳 答謝搜救團隊
IMF經濟調查團抵宏都拉斯
亞太電談合併 目前非好時機
陸考慮提供更多電動車優惠
雙千金較勁 1張漢微科賺17萬
地震引發海嘯 近十年傷亡大
走過一甲子 萬寶路澳洲廠熄燈
執行長親征 宏?紐約秀新品
公民正義聯盟向蘇貞昌下戰帖
童子賢：台灣應走出去
兩岸服貿 魏應行：利大於弊
委議員被逐出國會 想重回被擋
奇美材供陸偏光板 台廠先出貨
談服貿 施振榮：開放才有競爭力
童子賢：服貿要更多理性探討
瀚荃獲蘋果合格供應商
斑馬黑白紋 都是為了擋蒼蠅
漁船菲國觸礁 海巡載返5漁民
危險城市 雅加達列全球第5
北市新生兒 免費心臟篩檢
北市555 輕鬆辦自然人憑證
星處投書：台灣追求經貿自由
新北小一學童 齲齒率近6成
台股收盤漲32.30點
曾在哪家銀行開戶 擬可查詢
體恤警辛勞 江怡樺警署慰問
手機電視主宰 北市童網路成癮
亞裔與白人孩童 在美占優勢
服貿爭議 內政委員會明改議程
龍應台：請把議場還給立法院
綠高市議員初選 現任優勢勝出
邁向國際糧商 中糧入主港糧企
飲用水條例 環署：3月內評估
海洛因磚下注 如港片場景翻版
六合彩新招 LINE也能簽賭
宜蘭首開胡 89元發票中千萬
台股漲32.30點
勾結慣竊偷同業字畫 畫商判刑
4月台指期漲27點
智利強震 海嘯是否襲日待研究
佯彩券中獎分紅 詐財店員遭訴
火箭輸籃網 林書豪：防守稍弱
越南首季外資大幅下降
金正恩揚言毀滅美國
藍營批賴清德 縱幕僚亂批服貿
偷提款卡盜領 辯為還債犯案
陸委會：協議監督結合國安審查
谷俊山被起訴 解放軍同聲擁習
4月電子金融期都漲
凶宅影響大 監院促修定型契約
反服貿學生 赴國民黨中央抗議
新加坡自行車賽 騎士不治
全家出動盜蛇木 警查獲送辦
戶外教育 民間團體盼增加
營運看升 遊戲股走高
林洸沂展神仙作品 交趾陶之光
反服貿占立院 群眾遭丟小石頭
監院：溫泉業者標章取得率偏低
慶兒童節 國小憑證免費搭貓纜
台股站上8900 選股為重
兒童出庭驚驚 勵馨創法庭模型
多障抗癌朱奕庭 畫出生命能量
同性戀同尋死 一女存活負刑責
童子賢任ADOC 2.0計畫召集人
兒童節連假 宜蘭景點童免門票
衛服部表揚125名社工人員
阿里山螢火蟲季 搭森鐵賞螢
土地財政釀災 陸推公私合營制
企業刊廣告 鴻海列名挺服貿
簽服貿 蘇治芬：先瞭解產業
凱蒂貓造型悠遊卡 4日開賣
三大法人買超台股104億元
北市小學生每週一乳 保冷配送
大陸再發文件 促政府資訊公開
調換林飛帆專訪 童子賢不滿
菲再破兩岸詐騙集團 逮37嫌
江揆慰勉員警 贈30萬加菜金
大雨特報 中南部山區注意
舜笙實業欠費不繳 負責人管收
與陸協議 總統：對台利大於弊
慶兒童節 中市學童跑步挺健康
陸南方暴雨23死 損失40億
反服貿休學缺考 教育單位關心
全球促進貿易排名 台灣第24名
安哲秀：朝野可共組團訪北韓
防制毒品危害 苗縣設專責中心
LINE用戶破4億 傳送量創新高
南韓使節：習近平今年可能訪韓
悠遊卡擬可積紅利 有條件過關
台泥首季營運勝去年同期
婦幼節 宜縣府推多項福利
總統：ECFA省420億關稅
急診 長庚人最多台大好塞
成都都江堰發生地震 規模4
高市缺6百AED 衛生局勸募
平壤馬拉松 首開放業餘者參加
見警忙反服貿 毒販進貨兜售
酒駕撞路倒樹重創 國賠打3折
保定為政治副中心 河北：沒定
童子賢不滿換節目 邵玉銘尊重
LINE宣布全球註冊戶破4億
宜蘭三星鄉 推民宿統一新路標
鼎王股權糾紛 兩造談和解請假
天氣陰晴不定 台東出現稻熱病
台灣濁金米 登陸啟新頁
江揆：無法接受國家暴力指控
嗆警海報 葉毓蘭：得便宜賣乖
了心願 癌父陪11歲女走紅毯
網傳賜死圓圓 動物園：非事實
台泥去年銷量毛利均佳
新台幣收升 6分
日本山口組跟上時代 推新網站
中風警員無起色 家屬考慮轉院
金融業使用個資 金管會將清查
歡樂班機 音樂劇演員唱獅子王
童子賢：服貿僵局不用擔心
王瑞瑜：服貿是機會 要掌握
不忍執勤辛苦 江揆籲支持警察
網購高檔廚具 選評價高仍遭騙
送愛心助弱勢 慶祝兒童節
木蘭足球聯賽 12日花蓮開踢
智利強震 印尼恐遭小海嘯襲擊
魏應行：台灣一定要走出去
亞太電拚4G VoLTE同步推
疑遭干擾 立院附近民眾扔石頭
藍營要開會 會議室門被鎖住
彰化表揚模範兒童 贈獎狀郵票
林飛帆：服貿可修 對話才可能
羨慕兩岸關係 韓向海基會取經
高雄港與波蘭格丹斯克港結盟
野百合師：不論是非 缺口更大
違憲案加瀆職案 盈拉政府垂危
中鼎：東南亞機會佳 審慎樂觀
騎高空腳踏車 蔡小虎兩腳發軟
桃縣稽查桃機美食街 多項缺失
謠傳圓圓安樂死 郝：太超過
藝人看反服貿學運 憂社會撕裂
阿里山陸客猝死 疑肝癌病發
挑磚男匯百萬 警苦勸免受騙
南檢續辦污泥案 再挖出逾萬噸
要調漲了 北京市公布差別水價
被指行政資源輔選 彰縣府澄清
台助露國推動廣域網路建置計畫
傳暗殺 印尼警加強保護候選人
張大春致白狼 以俠自任
反對占據國會 藍籲回歸理性
化解群眾運動 分局長鐵漢柔情
陸國土部設不動產登記領導小組
9旬日人尋根 精確畫兒時記憶
全球貿易便利指數 台進步5名
郭兆林：計畫和專注是成功關鍵
3日仍有雨 清明連假天氣轉好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
辜成允：佔國會 台灣民主最大諷刺
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
苗栗工藝園區募娃娃 傳愛家扶
智冠：今年營收逐季成長
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
反服貿學運 外館加強外媒溝通
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
頂新為台農民開拓大陸市場通路
機師大罷工 德航營運癱瘓
清明國道疏運 3日晚首波車潮
致商總一封信 張平沼充滿期許
文化界反服貿 龍：不信任北京
邵玉銘：林飛帆專訪已播6次
假冒檢警詐騙 9嫌落網
追星星熱潮 女瘋額頭補脂
藍黨團聽取監督條例 馬將與會
毒蟲帶平安符 又涉偷竊全栽了
春購節開跑 中市百貨濟弱勢
張金鶚盼無爭議都更條例先過
學生素養調查 數學是台灣強項
桃縣豆干廠排廢氣 遭罰鍰停工
清明假期 故宮推文徵明特展
屏市模範母親 辛苦拉拔子女
駁血腥鎮壓 警製影片自清
協議監督 海基會：將按規協商
邀歌韋禮安 陳妍希不再天黑黑
王瑞瑜捐票邀弱勢聽詹雅雯演唱
法總統前伴侶賀雅爾獲延攬入閣
辜成允：台泥獲利雙位數成長
關鍵問題不讓步 馬：不退服貿
馬航失蹤 刑事調查聚焦機組員
屆退軍人轉業 高市府高苑搭橋
台中糖廠區段徵收104年竣工
金融商品行銷違規 金管會擬重罰
2小水獺現金門 後送台北照護
問起生子 王力宏閃避轉話題
汽機車4展 展出規模創新高
反思環境議題 漂流木雕刻展
北約：俄集結兵力足以攻烏克蘭
智利強震若引海嘯 恐波及印尼
傳擔保方幫忙 中森通浩避違約
醃頭案被告延押案 待合議決定
暴雨農作受損 潘孟安要求勘災
綠智庫民調 不滿藍綠處理服貿
NCC進一步開放節目冠名贊助
馬航客機失聯 陸客家屬索賠
薑比豬肉貴 陸物價怪象
北檢認已逃匿 通緝張俊宏
談羅培茲去留 草總：現在還早
違規住宅建案 最高罰390萬
江揆：服貿不速過 傷對外貿易
陸企赴美IPO 股民無畏風險搶進
6萬人農保不符遭退 省91億
慶祝兒童節 金門學童種高粱
智利強震 日嚴防海嘯來襲
北頭洋平埔夜祭 推西拉雅文化
區域整合 助攻全球貿易便利
阿部寬露胸臀 羅馬浴場回來了
台星經貿協定 4/19生效
智利強震增至6死 海嘯警報解除
外資匯入 新台幣收升6分
彭博專欄：陸對台學運反應淡定
交長：清明國道北高6小時
飯店揪黑衣客 無關服貿純過節
學運持續 民進黨主席登記暫延
菲國際英語演講賽 台生奪冠
大陸海軍觀艦式 美取消派艦
德去年再生能源發電占逾兩成
悠遊卡若積紅利 金管會管得到
新北武器公園啟用 休憩新去處
進MLB 王維中最愛阿美族惜烙
台星經濟協定19日生效
台星經濟夥伴協定4/19生效
關心弱勢童 各界送兒童節禮物
林依晨談服貿 制度應完善
疑酒後悶死女友 同居男涉重嫌
江揆：服貿不過 台挑戰嚴峻
學者：不推服貿 台灣存亡危機
重病北京台商 已獲援逾5百萬
星總統陳慶炎 抵菲訪問4天
上海地鐵電梯倒退嚕 13傷
穩增長 陸刺激計畫擴大減稅
北市Q1商辦大型冷 中小型熱
學運16天 警動員7萬人次
宏?財務長請辭 胡競英接任
續推貨貿 台貿易便利可更優
法總統點頭 前伴侶賀雅爾入閣
台泥國際私有化腳步續行
原民詩歌交響樂 A-Lin代言
陸學者：不會擴大兩岸部門接觸
剪內褲性侵學妹 男大生判刑
金城界石礙交通 李沃士：改善
螺栓瑕疵 BMW召修23萬輛車
周大觀基金會傳愛台灣送愛肯亞
申請掛牌文創業 霹靂國際搶頭香
傳富士康深圳招工 鴻海：常態
陸學者：不簽服貿拉倒 自己耗
美味交流 日烏龍麵配台牛肉湯
沙塵來襲 英國空污拉警報
大陸A股與港股 雙向買賣可期
SOGO美麗華新櫃 促Q1成長
慈善義賣預展 名人創作搶先看
挪急性病床做月子中心 遭糾正
桃機美食街缺失 1週內改善
立專法 孫立群：立院可改審議
遊戲夯 橘子今年EPS拚倍增
變壓器採購弊端 糾正台電
杜紫軍：「服貿」不能治百病
檢：難道要對學生違法視而不見
台FTA簽太少 市場進入排名退
經貿國是會議 最快3日說明
蘋果新CFO將上任 壓力沉重
優人神鼓跨領域鉅作 柏林登場
日建築師(土反)茂：應為窮人服務
肯亞激進分子遭暗殺 警增巡邏
陸經濟穩增長 李克強三管齊下
淡出股市 高頻交易轉戰匯市
傳可直投A股 港交所股價飆
國貿局長：簽服貿 打開一扇門
網家今年營收獲利 續拚新高
中國人壽總資產破兆
今彩539開獎
美民間就業成長 3個月來最大
克萊斯勒召回SUV 修煞車系統
中壽民幣保單 金管會緊急喊卡
東京銀座聚寶盆 建最大商場
寶島美食讚 英名廚將訪台介紹
歐盟：適當時機可討論台歐ECA
民間監督條例 藍譏簽不成條款
委內瑞拉高樓貧民窟 首都奇景
奈及利亞遭恐攻 15死17傷
中山高嘉義段追撞 3人輕傷
藍挺監督專法 綠：無助解僵局
開羅大學連環爆 警方將領炸死
響應公益 連勝文蔡依珊首同台
兩岸協議監督 明確行政立法權
兩岸協議監督 溝通監督並重
陸網路金融協會 拚6月成立
今彩539頭獎 4注中獎
徵地事件未息 平度村官打村民
容安瀾：不贊同學生擾政府運作
陸今年鐵路投資 八成在中西部
服貿不過 美林：有礙台灣經濟
法新閣成立 賀雅爾入閣成焦點
李振昌上大聯盟 支援雙重賽
英調查：半數女性遇過職場霸凌
葉倫指標推斷 美國離升息還遠
賀雅爾入閣 法政壇肥皂劇新章
尼爾森：公民運動並非占領政府
申請常春藤8盟校 美資優生全上
英國核潛艇 加入馬航搜尋行動
習近平：多黨制在大陸行不通
綠阻擋重審服貿 要求「先立法、再審查」
智利8.2級地震 海嘯已抵達陸地
侮辱台灣人！ 國民黨不挺白狼
衝向張慶忠要承諾書 陳為廷被架離
美國拒派艦參加 青島閱艦式
指控張安樂犯罪 台聯盼檢聲押
反服貿後遺症 缺考、休學增加
紐時諷服貿如「木馬屠城記」
防幫派滋擾學運 警方雷霆掃黑
監委查驅離案 不排除約詢江揆
賴幸媛否認兩岸協議改不得報導
質疑反服貿 陸智庫十問民進黨
巴拿馬6.2淺層地震 災情尚不明
靠得住【聽身體的話 / 體驗藝術展】
馬: 兩岸簽署21項協議都「利大於弊」
黑暗裡的心燈 良心時代運動教育扎根
《超級奶爸》加演 寶哥教學童體驗人生如戲
服貿擇期再審 下午再度政黨協商
移民署服務列車抵達旗山美濃 「無國界、無距離」服務新住民
「雲林縣新住民關懷聯誼協會」 辦理親子DIY農村田野體驗活動
機車燃料費補繳通知書 4/16寄發記得繳納
中華電信「大省方案」全台破百萬戶好評見證！
陸委會移民署送暖 感動單親陸配心
新壽搶搭人民幣傳統型人壽保險 首發列車
國泰世華「小樹苗理財灌溉計畫」歡慶兒童節
【幸福西拉雅 】採果樂一日遊
君鴻公益日 4/4兒童節關懷弱勢兒童
南茂科技公司股票 4/11開始上市買賣
郵政壽險兒童繪畫比賽
歡喜童樂郵展
北市樂儀旗舞觀摩表演 部分門票免費索取
澳門喜來登金沙城中心酒店
連續假期何處去? 搭乘文湖線春遊踏青好方便
婦幼節小確幸 華航雷霆巧克力大放送
張花冠無罪 法官：與職務無關
張花冠案 國民黨盼檢方上訴
行政院「經貿國是會議」籌辦綱要
江宜樺「經貿國是會議」記者會全文
江揆：訴求升高 政府難讓步
林飛帆籲總統回應 勿分化抹黑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
微軟推虛擬助理 類似蘋果Siri
智利強震災情輕 恐還有更猛的
引俄兵入關 烏克蘭前總統認錯
大麻餅乾中毒 剛果男在美喪命
聯國：福島核災罹癌者不會劇增
研究：想瘦 請早起享受晨光
美獻金變革 金主更能影響選舉
美國胡德堡基地又傳槍擊
美軍基地槍擊 1男犯案傷者不明
使用不正確 抗菌產品反傷身
投顧：氣候異常 生態基金焦點
利機3月業績揚 第1季估增
Q2高階封測正向 矽品站高
巴西聖保羅 水荒嚴重
夏立言訪美 說明台國防立場
波音裁員3百人 澳洲製造業慘
紐約世博50年 台灣蘭慶盛會
威剛固態硬碟新品 強打高效能
威盛Q1業績年增逾7成
台股挑戰9000點 觀察量能
通膨前景惡化 巴西升息1碼
反世足示威 巴西選舉大變數
水氣一波波 全台陣雨
美軍事基地槍擊 傳1槍手死亡
倫敦奧運公園 5日起對外開放
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經貿國是會議 江揆傍晚說明
美軍事基地槍擊 歐巴馬將徹查
東方遇西方 優人神鼓柏林撞擊
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台股開盤下跌2.51點
民眾試圖擋立委車道 警方抬離
阻擋審服貿 綠委鎖會議室大門
韓外匯存底 連續9月創新高
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布勒德：通膨再降 QE減碼恐延
善用綠能 綠色和平讚揚蘋果臉書
北韓無人機配備影像傳輸裝置
接連兩波 玉山4月春雪
阿里巴巴錢進矽谷 立足美國
美軍事基地槍擊 傳4死
變更交易方法 元隆疲弱
中信壽中壽民幣保單 都要送審
陸客赴馬遭綁 疑菲律賓叛軍
兒童節遊樂園 12歲以下免費
陸非製造業PMI 3月略降
萬泰銀罷工 曾銘宗：營業不斷
罷工結束 以國駐台處上班
追趕蘋果 微軟推出新Phone軟體
Lucy首預告 台灣景緻曝光
林書豪16分7助攻 火箭仍敗
示範區公聽會 擠滿立委
抵仁愛暗沙 收歡迎到大陸簡訊
學運維安警力 伙食費逾1600萬
新台幣早盤升7.3分
學運衝擊台股 數字會說話
馬航搜尋難 馬首相抵澳聽簡報
北醫大贈亞松森大學醫療器材
4至6日 國道0至5時免費
新北快速路車禍 3車撞一起
4G分層收費 外資喊買中華電
曾銘宗：學運影響股市心知肚明
僵局難解 立法院下午再協商
陸：非製造業仍適度較快成長
中樞遙祭黃帝陵 馬總統主祭
春之奧萬大 攝影比賽登場
張善政：盼為國家科技發展觸媒
家庭生活杯女雙 詹氏姊妹晉2輪
LPGA大賽首戰 納比斯科賽將開打
五一題材加溫 面板雙虎大漲
兒童餐熱量高 一餐抵成人一天
同室操戈 酷派嗆聲聯想
國防部：未開放陸資探勘我領海
小百科：美軍德州胡德堡基地
南六3月業績 上市來新高
陸客遊馬來西亞沙巴遭綁架
服貿議題 國軍：貫徹行政中立
胡德堡槍擊 美官員：無關恐攻
M8攻南亞 宏達電Q2拚轉骨
哥倫比亞邊境城 駐處活動交流
晶技Q2估回溫 能見度到6月
女子高球8強國 爭國際皇冠盃
租屋惡搞 2港女3罪名起訴
美最高院：累計政治獻金無上限
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
無書包日 童玩取代平板手機
泰藝電3月業績揚 Q1季減收斂
清明假期 長庚門診休診3天
塑膠廠排臭廢氣 責令停工
迎媽祖 中市衛生局送食藥御守
助台入TPP 美眾議員擬推議案
智利7.4強震 北岸緊急疏散
泰米大出清 亞洲稻米戰硝煙起
股王休息 台股8900點失守
看好台股 張盛和：穩步趨堅
陸槓桿料持續 債務進入危險區
澳股走強 顯示與陸股關聯式微
延宕召修 美議員指通用負刑責
陸爭取2018年探測火星
動保團體挺丁守中成為動保市長
推募兵制 總統視導實驗營連
良維營運Q2起飛 外資連21買
張善政：科技部25日推新網站
政院通過兩岸協議監督條例草案
智利強震 外交部：僑胞無傷亡
為警加油 苗義警民防團體相挺
涉持槍竊車販毒 通緝男送辦
立院反服貿民眾抗議 遭警帶離
清明尖峰 桃機安檢查驗全線開
韓儒伯：美可助台平息政治風暴
程序監理人制度 婦團盼完善
開安親班猥褻女童 判3年6月
國防部：共軍侵台要4個月準備
掃墓不燒紙錢 環署推以功代金
張花冠涉貪案 下午宣判
3個孩子1個胖 兒童餐聰明吃
茂名抗爭 陸黨報：2傷無人亡
捍衛言論自由 南榕大道揭牌
張善政：欽佩學運行動規劃
廣州東塔成華南第一高樓
支持服貿群眾打學生 警將傳辦
倪福德遭釋出 鳳還巢受期待
張慶忠受訪 段宜康隔空嗆聲
廣州人辦喪事不馬虎 多忌諱
林鴻池：民進黨應說是否反服貿
人民幣保單涉脫法 金管會喊卡
新台幣中午升7.5分
消基會籲修法 審閱期改強制規定
渤海黃海管制 共軍將訓練
大馬再爆擄人案 陸菲2女被劫
警眷痛心 控訴警遭套繩如拉狗
桃縣國小資優鑑定 10日報名
智利礦場無恙 銅價壓驚
集保：服貿過 吸金千億人民幣
UMAP獎學金 排除重複領取
大提琴搭歌仔戲 宜蘭跨界獻藝
巴拿馬瓜地馬拉擴大投貿關係
中國石化發售50億美元債券
宏都拉斯與墨西哥貿易增加
學運噪音 林飛帆向住戶致歉
反服貿流血 律師團遞狀防滅證
政院版監督條例 四加二機制
暗示被告撤上訴 法官遭彈劾
東貝3月營收 月增25%
外媒：大陸用馬航轉移內政壓力
智利7.8強震 秘魯發海嘯警報
中市處女蟳將歇業 餐券可退費
高纖蔬果潤餅 吃得健康過清明
台灣電子產品 占陸進口首位
防毒染墾丁春吶 警查2嫌落網
假藝術家石膏塑乳 性侵判十年
NCC：4G基地台未使用陸製設備
王郁琦：服貿已處立院審議階段
持槍搶民宅 3嫌稱神明指示
3月業績升 力成站高
陸不棄武力犯台 不談軍事互信
新台幣盤整 午升7.5分
美軍事基地槍手 疑患心理疾病
反服貿學運 大陸民眾熱議
火箭3連敗 季後賽再等等
蘋果供應商樓氏 批陸法院不公
醫療外交 彰基推中醫教育友邦
兩岸協議 四階段監督兩段審查
羅艾斯：提升挺台決議案為法案
人道援助 外交部：援友邦糧食
傳副都 保定房價2週漲超5年
愛立信助台 5G發展不落後
智慧行動寬頻路燈 年底將登台
馬雲豪擲33億人幣 入股恆生電子
貨市利率降 人行料續抽回資金
運用資訊 張善政盼政府更有效率
總統看募兵 讚女性比例增
大馬首相訪澳 感謝各國協尋
微軟手機授權費降為零
BC Award報名件數創新高
萬歲千里騎抵華州 獲熱烈歡迎
退場條件 林飛帆否認有提出
智利強震 日觀測到小海嘯
IMF總裁：陸是全球經濟主動力
法務部：黃世銘辭呈已送總統府
LINE傳身分證號 女遭詐騙
台大借將 安克新總座上任
竹縣送愛心鞋 溫暖原鄉學童
王郁琦：民間版會有憲政爭議
墾丁音樂季 外國人抽菸照罰
集保與歐清算銀行簽約 跨國合作
警方查察白狼住居 轉新北處理
陳方安生李柱銘訪美 談港民主
江揆：簽訂協議 要獲國會支持
郭台銘：服貿議題需溝通對話
台股收盤跌16.91點
高雄員警涉索賄 20萬交保
台灣去年商用市場規模年減6%
兒童節禮 4家兒童醫院獲設立
台南4月底前 不二階段限水
LED燈電池盒藏毒 闖關被逮
兩岸協議監督 國安之虞可喊停
兩岸協議處理及監督條例全文
警方驅離責任 一個月完成調查
開低走低 台股收跌16.91點
馬首相抵澳：尋馬航不會停歇
不孕治療假 銓敘部還要研議
王郁琦：服貿與監督條例沒衝突
鼓勵公務員生育 請假擬更彈性
A股入MSCI 墨爾比斯反對
兩岸協議監督 納重啟談判條款
台關法週年酒會 美議員捧場
4月台指期漲13點
4月電子期跌金融期漲
稻米抽驗流程冗長 監委促檢討
民調：印尼國會大選將變天
江揆：續推動投資策略性服務業
僑成國小送愛心 助受災學生
挑戰蘋果 亞馬遜推出Fire TV
妻侵占被裁夫打老闆 雙雙起訴
史密斯飛船沒來 高市府再開罰
安倍會寶塚紅星 心花怒放
江揆親上火線 晚間接受專訪
林飛帆：檢討學運決策機制
反占國會 國民黨將表達立場
台股短線漲多 回檔整理
搭高鐵遊台北 學童短文致謝
兒童節 華航雷霆巧克力大放送
收養配偶大陸子女 修法解禁
管中閔：服貿 FTA試金石
張娜拉主演韓版命中注定我愛你
竹縣槍擊案 警方循線雙破
推有機護土地 蘇興李堅持價值
恙蟲病致死率60% 山區活動慎防
外籍染愛滋者 擬取消入境限制
第三方支付專法 金管會動起來
陸媒：大馬警方證實綁匪有6人
警方執法爭議 法部：正在調查
兩岸協議監督 立院溝通法制化
維租稅公平 身障牌照稅將設限
反服貿占立院 交通管制圖上網
老農懸賞抓釋迦賊 竟是兒自竊
江揆盼檢討閒置空間 供幼托用
智利強震 海嘯警報解除
停賣人民幣保單 中壽：依指示
外銀：服貿延期影響台灣自由化
國圖書香日 作家朗讀好書
營業員代操坑客 判賠2億
掏空康富 前董座林秦葦判9年
三大法人買超台股59億元
服貿民調 4成6認同學生
涉案洩底怪監視器 毀損再送辦
春吶開唱 以色列樂團助陣
陸海空軍懲罰修法 禁閉改悔過
越國際旅展 22國參展
服役遭悔過處分 將可提訴願
綠要求道歉 張慶忠稱不適離開
認購KANO加油扇 助童圓夢
反暴力要和平 民眾慰勞中市警
防治HIV 相關單位可逕採檢
玩具促銷不健康食物 現無法罰
王郁琦：服貿適用立院審議階段
百度可賣基金了 陸網路理財戰
王郁琦：民間版恐簽不成協議
總統召高層會議 討論學運局勢
扯謝長廷誘撤告 法官再遭彈劾
體恤辛勞 阿嬤為員警打氣
反南鐵 自救會闖南市長室被擋
北市十大肇事路段 中山北第一
屏東芒果受損 天然災害救助
港公務員退休年齡擬延長
胡志強：大里區交通建設逾十億
吉林高鐵隧道坍 12人受困
兒童節連假 六福村推優惠搶客
國安特考 增公職資訊技師組
大學生出遊車落溪谷 1死1傷
陸媒關注美減駐軍換陸施壓北韓
馬總統：募兵打造精巧強部隊
促撤出國會 姚江臨擬串聯工會
南韓：無人機照片未傳回北韓
愛心撲滿助聖心 14學校響應
郝龍斌：集會和平理性就軟處理
新台幣收貶 0.5分
立院初審直轄市原民區選舉配套
IMF：烏克蘭僵局威脅全球成長
美祕密贊助社群網 煽古巴動亂
服貿僵局 立院協商破裂
累犯竊盜 偷5條香蕉判5月
微軟取消手機授權費 宏達電挺
總統令公布 黃世銘准辭
綠版兩岸協議條例 陸批判
快樂無課日 學生料理辦桌
男涉毒品案 上廁所時跳樓身亡
怕吵打死吉他師傅 男判16年
火星衝將至 天文館開放觀測室
呂慶龍訪布列塔尼行銷台灣
慶兒童節 小主人當家
行銷媽祖文化 中市拍形象廣告
外匯存底增為4192億美元
假扮檢察官 詐婦人265萬
貨貿談判年底完成 經長：不樂觀
涉貪案 張花冠無罪
攻占行政院 警方傳喚民眾說明
桃機：通關後無ATM提領現金
綠：兩岸監督條例無實質約束力
曾永權籲王金平勸學生撤離議場
學運噪音 住戶耳鳴幻聽
愛滋藥費 可望健保負擔大部分
愛心無限 國際扶輪捐復康巴士
黃世銘辭呈 馬總統批准
清明節 北市發5萬朵花代香
南投警北上支援 婦團獻花致敬
服貿民調 逾5成贊成逐條審查
李遠哲：學運讓人更了解服貿
反菁英領導 另組賤民解放區
服貿民調 近7成不認同衝政院
兒童節 綠博傳藝孩童免門票
警方：未承諾張安樂會驅離學生
研製七餅與皮製作 金門傳習俗
郭雪芙嫁金希澈 雞同鴨講談情
PMI加房產調控 陸股低收
安國矽統3月業績同攀升逾2成
高鐵炸彈案 胡宗賢首次認罪
歐元區服務業 逼近3年高點
大統黑心油團訟 要求賠3億
國民黨：懇請王金平助勸離學生
清潔工探地形偷竊 難逃法網
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
露鳥怪叔嚇女學生 警循線逮人
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
微軟取消授權金 雙A：正面
菲童赴台治肝 華航熱心伸援
水痘流行 20餘校疑群聚感染
華碩手機嘉年華 蕭敬騰站台
陸客被擄 大馬首相：非常關注
搶連假商機 中市飯店推美食
反南鐵東移 包圍市長室抗爭
陸客在大馬被綁架 陸官方重視
童遊十三行 水牛悠尾的煩惱
兒童節前夕 陳菊為學童圓夢
慶祝兒童節 金門表揚優秀學童
劉政鴻發慰問金 苗警婉謝再議
清明連假不下雨 天氣晴朗
桃縣3屠宰場排廢水 血染溪流
葫蘆墩親子館 婦幼節前開幕
新竹油庫遷建 中油：已覓地
新北戶所辦護照 外縣市擬跟進
大統油品不實事件 求償逾3億
日月潭違規浮具 展開清理
王郁琦：監督草案可重啟談判
尋回背包客相機 加拿大男讚警
高鐵炸彈案 蒞庭女檢巧在車廂
迎接連假 週年慶活動開跑
移動城堡進偏鄉 遊戲中學習
南市府否認南鐵案黑箱作業
性教育片惹議 糾正衛福部
清明假期 蘇花公路工程暫停
亮點產業 生技文創資通訊5G
共軍將領表態擁習 35年首次
水稻逢清明前枯死 警方破案
藍北市長政見說明會 方案出爐
宣傳亞青田徑賽 台小將拍廣告
土耳其法院 命令政府解禁推特
經貿國是會議 6月上旬召開
菲外交部證實 菲人在大馬被綁
彭麗媛效應 陸品牌手機攻高階
江揆：攸關經貿開經貿國是會議
星國名廚峰會 台灣廚師獻藝
單親媽開早餐店創業 傳遞溫暖
涉貪案判無罪 張花冠：還公道
凱瑞：中東和談來到關鍵時刻
研究：月球年齡為44.7億歲
ATM用XP 金管會：不被駭
監督專法 國民黨團：可討論
人民幣走勢 外銀仍看升
剛力彩芽怨山崎賢人演戲狀況外
服貿前進校園 張家祝首赴清大
菁英到訪 李沃士盼推銷金門
江揆：憲政問題非民眾最關切
冰雹擊那瑪夏 農損有補助
輸運旅台鄉親返金 加班機船啟動
金溥聰否認透過美方施壓綠營
陸重申 支持南北韓和平統一
國防部：未開放陸資領海探勘
人行重申 陸貨幣政策維持穩健
陸菲女沙巴遭擄 大馬警方急查
誘撤告再遭彈劾 法官喊冤
王郁琦：民間監督條例不符憲政
婦聯會公開信 籲學生返校回家
朱立倫：有機健康 最佳禮物
多數盼學生離立院 4成挺簽服貿
張花冠案 法院：檢方欠缺證據
嘉市博愛國小 前進上海之春
大甲媽遶境登場 強龍爭曝光
原民性侵防治成效差 監院糾正
子宮肌瘤免開刀 中醫針灸調理
Google增股 創辦人掌控加深
市場競爭激烈 業者頻踩線
十盎司全牛漢堡 講究品味速食
為修憲鋪路 日研商修公投法
4劇團童樂 苗栗客家園區迎賓
企業贊助踴躍 排球聯賽發展蓬
尋馬航機 機上餐飲和貨運都查
對民開火 烏內政部長控前總統
嘉市模範兒童 每人獲贈2本書
陸競爭激烈 H&M中小城市展店
象寶寶迷途農莊 終回母親懷抱
民主鬥士溫丁病危 緬人祈福
學生訴求矛盾 江揆反問合理嗎
北韓前官員披露 當局偏執混亂
江揆：國會議場不是任何人籌碼
6度協商破局 王金平籲放下
證嚴不捨學生警察 盼圓滿落幕
補助惹議 衛福部檢討改進
傳金正日曾遭兩次暗殺和政變
菲媒：學生不應佔據立法院
泰3月消費者信心逾12年低點
翁闖車道遭撞斃 警逮肇逃駕駛
經貿國是會議 蘇蔡都不認同
新台幣收貶0.5分
賴清德挺學運 藍營疑利益交換
慢遊花蓮 賽格威酷炫新選擇
江揆：憲政問題非目前焦點
謝籲罷免立委 綠營意見不一
大甲媽起駕宴 席開600桌
花蓮台開女足隊 吉祥物紅面鴨
五一及下半年備貨 電視面板漲
守護孩子成長 盧彥勳義拍廣告
李登輝：馬總統應與學生面對面
華航助旅奧菲裔單親媽圓夢返鄉
政院版監督條例 陳為廷：死當
清明國道應變 必要時封出口
江揆：6月召開經貿國是會議
民間版納兩國論 江揆：行不通
3月外匯存底 續創新高
壽豐青陽農園與蝶螢共舞
雷神巧克力標示不全 邊境攔下
威強電營收申報違規 重罰20萬
三星 微調行銷成本計算方式
被指與張安樂有協議 警方否認
陸2比特幣平台 停止人幣存款
江揆：會議不迴避兩岸關係考量
老人之家吃春捲 疑似食物中毒
ECB利率不變 未見新措施
英蘇格蘭皇家銀行關44家分行
慢飛天使有禮 慧榮科技捐車
陸客沙巴遭綁 北京施壓大馬
江揆：不還議場監督條例怎立法
太陽花學運 連勝文臉書開張
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台男由愛生恨 虐殺韓籍逃妻
公民正義聯盟下戰帖蘇貞昌辯論
FATCA線上註冊 延10天
國發會服貿民調 管中閔：客觀
馬雲擬入股恆生電子 業界擔憂
清明連假交通 多項疏導措施
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兒童事故主因 疏忽人身安全
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北市警：警遭施暴影片是真的
微軟舊金山辦公室 搬至金融區
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義大案 監院二度糾正高市府
俄：軍隊演習後撤離烏克蘭邊境
美初申失業救濟 增1.6萬人
謀和 凱瑞促以巴領袖拿出作為
SBL總冠軍戰 台灣大續命
行政院長江宜樺記者會全文
江揆：國是會議服貿審查同步做
悼排華罹難者 印尼將建紀念碑
江揆：總統仍希望與學生對談
空污嚴重 英求助電話增口罩夯
日修溫泉法 孕婦不再忌泡湯
出口降 美貿易逆差意外擴大
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基隆緝毒警販毒 偵結起訴
陸造海上飛船 稱助南海巡邏
歐盟與非洲高峰會 比利時召開
學NASA取名NADA 北韓鬧大笑話
江揆：條約權屬行政部門
央行澄清 彭老挺服貿不得已說
茂名市：反PX抗爭 無人死亡
暗黑3新品 一周熱賣270萬套
不想被看弱 台灣大反撲搶勝
媒改社質疑 公廣：深入檢討
逐條表決服貿 江揆有信心通過
籃球少俠田壘 將赴大陸挑戰
微軟釀變天 手機平板免權利金
江揆：經貿國是會議不只談服貿
讓利多 江揆：北京訝異受阻
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江揆：總統願和蘇貞昌辯服貿
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政院被攻占 江揆：不干涉調查
張安薇案重演 被擄者為高華贇
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江：白狼若再來 警有堅定作為
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防範通縮 ECB官員討論QE
談江教授 江宜樺：我始終如一
與總統辯服貿 綠：沒有意義
林智勝能打又能跑 助猿勝犀牛
黃國昌籲江揆出席公聽會
擺脫寒冬 美服務業加速擴張
土媒：土耳其將解除推特禁令
行政院版「協議處理及監督條例」草案送審
黃世銘免職 回任最高檢主任
張花冠涉貪案 一審無罪
兩周內解決學運 金溥聰否認
黃昆輝：馬威嚇人民、已失去統治的正當性
國民黨態度「轉趨強硬」 發表7聲明
蔣偉寧探訪反服貿學生
學生代表宣布「自己召開人民議會」
台股總市值28兆 創新高
賦稅不公政權不穩 產學界提良政建言
燕巢國小百年校慶 副市長響應良心時代
宜蘭廣播新聞界響應傳播良心之聲
「幸福城市有你有我Go Go Go」 青年舞出愛世人的熱情
網路盛傳 警換鎮暴裝
美歡迎馬政府兩岸關係卓越進展
印度羽賽男雙 陳宏麟闖進8強
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美否認密挺社群網 古巴掀動亂
國際懲俄併克島 美盼遏陸蠢動
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萬歲千里騎 爺爺騎士華州鼓舞
經濟學人報導 駐英處投書說明
反同性婚惹議 火狐執行長下台
強尼戴普證實 與女友訂婚
清明3天連假 天氣趨穩定
清明兒童節上班 工資可加倍
兒童節逛科教館 家長也享優惠
幸福童話世界 盧廣仲當孩子王
供應緊價格攀 美光財報超標
蒙古貨輪 南韓海域沉沒
陳偉殷新球季登板 首戰紅襪
陶瓷衝出口 新北搭採購平台
產業節能楷模 新增中小企業組
北市商辦空置率降 租金上調
刺到鐵釘 華州少年感染食肉菌
加國爆麻疹 月內逾3百感染
墾丁春吶 食藥署籲拒毒
協議未簽 陸暫限制美豬肉進口
南韓成功試射新型彈道飛彈
北美經貿工作 推動位階提升
反服貿學運決策 將公開討論
我的野蠻女友續集 傳宋茜接棒
戀戀五分車 兒童節免費搭
3D潛力無窮 產學聯手闢商機
TIFA召開 TPP服貿成焦點
文湖線走訪 挖掘私房景點
陳偉殷本季首次先發 敗投候選
金正恩別墅崩頂 韓媒譏豆腐渣
魁北克省選 投資人緊張
數位洪流 新聞業收益重摔1/3
兩天3波雪 玉山水氣已減緩
陸城便利店指數 上海負成長
納比斯科首輪 曾雅妮暫排60
台積電傳退出競逐IBM晶片事業
紅襪12安打 陳偉殷無緣勝投
美升息恐有助而非抑制經濟發展
越購俄潛艦升旗 誓維護主權
擄大馬陸客 疑菲人口販賣集團
巴西國企售煉油廠 再傳弊端
掃墓加出遊 國道上午局部塞
華碩文教基金會捐贈巴拉圭電腦
大佳河濱近市區 假期好去處
食米抽驗 農委會：按月公布
包船返鄉稱便 李沃士親迎
清明連假首日 雲嘉交通順暢
清明雙鐵及客運 機動增班
專利權爭訟 蘋果指三星誤導
宣傳台灣 打狗亂歌團巡迴美加
上海墓地比房貴 死不起
清明掃墓下雨 高雄警消較安心
劉德立宴巴國議員 推國會外交
蔣公逝世紀念 總統慈湖謁陵
納比斯科首日 曾雅妮暫居60
假日客運走國5 至少省30分
家庭生活杯 謝淑薇彭帥退賽
清明連假 高雄警防酒駕飆車
殯葬革新 推電子輓聯線上追思
大環境助攻 封測業績看增
中日峰會前提 陸要求不拜靖國
保護龐貝城 義出動衛星監控
子女防護網 3種保險不可少
滯台大陸人民 共2535人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
林飛帆：人民議會5日開議
歡慶兒童節 延慧書庫送攝影集
未有子女者 近 4成不想生
陳偉殷出師不利 控球待加強
馬總統9日與美政學界視訊會議
立院抗爭持續 居民出面訴不滿
奇裝上身 女神卡卡輕鬆駕馭
韓元料創7個月來最大週線升幅
陳屍祖塔骨灰罈旁 男疑燒炭亡
湊足賠償金 印尼女傭免處死
南市公墓區 掃墓人潮漸多
農民送臍橙 李克強付5百元
家庭生活杯女雙 詹氏姊妹晉4強
掃墓人潮湧現 大溪交通壅塞
陳偉殷挨12安 本季首戰吞敗
處理服貿滿意度低 綠允檢討
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機捷材料逾期 將扣款
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星飯店業者傳和貝萊德洽購旅館
加油且慢 汽柴油可望降3至4角
清明北橫遊 黃花風鈴木爭豔
中共反腐 一年代價千億美元
電影院爆米花 年利潤達19億
外資連7月匯入 挑戰最長紀錄
駐美處：卜道維評論慣例發媒體
尋馬航黑盒子 深海探測器上工
院會停擺 取消婚姻懲罰稅延宕
高雄打擊黑幫 逾百犯嫌到案
中市慶兒童節 兒童藝術節登場
綠指金溥聰操控 藍批憑空抹黑
兒童節 親子塞爆壽山動物園
蒙特雷女網賽 莊佳容雙打落敗
提振經濟 歐洲可能與美不同
圓仔過兒童節 動物寶寶同歡
關懷貧困兒童 世展會辦嘉年華
車綁狗拖2百公尺 婦稱不知情
連假出遊 交通避掃墓車潮
外交部：未查反服貿留學生名單
資金流入 新台幣韓元本週勁升
清明掃墓 滅餘燼防山林火災
台南火警燒3店 無人傷
人民幣兌美元中間價 再創低
連假首日 國道免費時段車流大
中市轎車撞民宅 夫婦兩傷
媽祖熱 街頭藝人逗熱鬧
App直播 無縫接軌大甲媽
BMW旅線 清明連假暢玩台北
高市部分家長 盼藍委解僵局
慈善募款 美世貿中心辦登高賽
韓企逆轉杜邦9億美元賠償判決
陸各省GDP灌水 高全國1成
竊重機換車牌 高職生落網
美指陸醫藥品質有待改善
大甲媽遶境 衛星定位掌握資訊
苗栗警昏迷 兒上課看護兩頭燒
江揆與重建區兒童 歡度兒童節
兒藝中心開幕 郝：送兒童大禮
不性福 義大利夫妻獲賠84萬
炷香長期環繞 法師罹鼻咽癌
內政部：立院內事務尊重立院
被冠4大寇 吳育昇批無法無天
淨空議場問題 藍綠交鋒
美台關係強化 再平衡政策一環
男子隨機搶劫 鎖定單身婦女
搶救水獺寶寶 比照圓仔規格
華山野餐共食 享都市菜園美味
WiFi愛瘋當供品 網友：會用嗎
修法不及恐空窗 影響上千都更
希拉蕊：黨派之爭讓美無法前進
暗藏生機 土衛二地表下有海洋
韓歌壇桃花開 偶像傳情戀不完
警察長時間值勤 家人里長探視
暗夜埋伏林道 南投破盜獵案
搶未來客群 銀行競推兒童帳戶
詹家姐妹硬撐 家庭生活杯晉4
兩韓海上交火 北韓無人機墜毀
全球人壽海外救助升級
反服貿 陸智庫：學生反全球化
選舉剛結束 土耳其關地方報社
南韓抗議日外交藍皮書獨島主權
林靖娟老師銅像 遷移古坑揭幕
學運擬板橋遊行 警方戒備
中市送愛屏東 風災款蓋圖書館
綠監督條例 閣揆要向立院報告
保利與佳士得蘇富比競逐港市場
水上婦女會 支持服貿挺警察
同性婚法案 同權會籲儘速排審
逾9成火葬 樹灑葬近萬人
慶祝兒童節 高鐵嘉義站送筆筒
連假首日 新竹樂園湧上萬人潮
日教科書納釣島 外交部抗議
兒童最大 學童憑證免費搭貓纜
第2季波動升 審慎投資機會大
陸客自由行團體化 擬罰停業務
金門蔡氏墓祭 海內外宗親齊聚
援警被罵 葉毓蘭：別擔心我
童振源：陸應降低台心理疑慮
國銀前2月獲利547億
下手非假 警遭群眾絲襪拉扯
台中杜鵑暨牡丹花展登場
陸廠壓境 太陽能晶圓價格有壓
持鐮刀闖反服貿 男子送辦
像麻將一樣倒了 奉化民宅坍塌
防落選者輕生 印尼醫護待命
改善幼兒園設施 北市砸5千萬
龜山紡織廠火警 廠房半毀
四川民宅爆炸 2死2傷
雲林布袋戲館委外營運
文化大傳畢展 十八分貝
東石漁人碼頭 引進餐飲農特產
盈拉調動官員 憲庭將判違憲否
販售非法人體胎盤素 警查獲
服貿問題 綠：完全沒美國壓力
電子票證流通卡突破4千萬張
體驗14公尺高台 洪一中皮皮剉
三手菸害危健康 6成民眾不知
手握台灣土 9旬日人死而無憾
節省時間 掃墓公車提供服務
施壓立委 學運團體新北遊行
泰武國小成年禮 江宜樺感動
中華電大省方案 續攻4G商機
挖石灰岩 高市：山坡地內就罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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假期北橫遊 善用台灣好行
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中央氣象局 １週天氣預報
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指標意義 江揆訪屏市運動中心
聲援學生 林義雄寫信鼓勵
另一種心聲 6日反暴力遊行
經濟示範區說明會 下週起跑
陳昭義接生物產業協會理事長
高鐵送鉛筆筒 搭車小朋友好樂
小敏開球 萬人高喊：好哇
1314不忘祭 南島文化節登場
響應習八條 北京墓穴也有規定
百位大學志工 墾丁宣導反毒
投顧：經濟成長 歐股可期
客家桐花祭 牛耳園區體驗繽紛
牛奶浴照網瘋傳 俄查起司工廠
蘋果買語音辨識軟體 強化Siri
反服貿僵局 美立場趨強盼解決
紐國學者力挺兩岸簽署服貿協議
美聯社記者阿富汗中槍 1死1傷
歐巴馬將訪日 24日會安倍
日小學課本 載明釣魚台是國土
契作約受惠 虱目魚協會挺服貿
休假軍人受困建功嶼 岸巡解圍
墾丁音樂季吸菸 6人被罰
空軍：2016年啟動F16升級
三星宏達電機皇 台北尬場
北市掃墓公車單日突破14萬人次
校慶餐盒發霉 高市要究責
學者：美不支持藉民主反自貿
屏東警方查獲製毒工廠
日外交藍皮書 批陸想改變現狀
台灣APP進印尼 將掀台劇瘋
大馬首相訪越 加強關係
全猿主場 啦啦隊22人大陣仗
學運板橋掃街 蔡辦澄清未動員
金門風獅爺電影節 免費看電影
剛力彩芽愛撒嬌 偏好成熟男
大馬綁案 菲南恐怖組織所為
聯想買IBM伺服器 美嚴格審查
連假交通 南投風景區未壅塞
提升環品 饒河夜市推污水接管
陸四大銀財報有喜 市場不買單
為愛朗讀 喬喬號召捐聲音故事
經紀人：舒馬赫瞬間恢復意識
5日國道疏運 國5雙向高乘載
要安倍不拜靖國再談 陸未回應
清明連假首日 國道比預期順暢
菲部長親上火線 再控陸威嚇
將領表態 習近平軍內威望牢
吳慷仁自嘲肝火旺 想交女友
買遊艇求婚 汪峰章子怡同否認
韓中日東協進行RCEP談判
雷霆戰火箭 雷帝挑戰大帝紀錄
中職25年登國際棒總官網首頁
南韓：亞運會上兩韓不宜同入場
車神舒馬赫好轉 出現清醒時刻
拚經濟 駐俄處推介台機械產品
防學運遊行衝突 新北超前部署
李敏鎬會朴槿惠 談韓流戰略
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美肯定馬任內兩岸關係驚人進展
桃猿主場內野全滿 收入5百萬
日報告：兩岸缺互信但交流密切
立院傳驅離風聲 警方否認
陸2013國際收支 雙順差回來了
彭博商周：台抗爭指向更深危機
斐白金礦罷工 公司向工會索賠
陸委會：民間版立法指揮行政權
泰紅衫軍集會 軍警戒備維安
台鐵調度員 遭火車撞死
肇事致死逃逸 基警逮貨車司機
阿國採訪挨槍 美聯社記者1死
今彩539開獎
台美TIFA華府登場 TPP列議程
H7N9 廣東又增1例
英媒盛傳 哈利王子好事近
大樂透開獎
傳驅離 學生致電家人報平安
索羅門群島6.0強震 未傳災情
查製毒工廠 防一粒眠流入春吶
歐巴馬將對南蘇丹內亂實施制裁
研究：漱口水用太多恐易致癌
躲過雙殺 象隊1分勝出
美就業增加19.2萬 失業率持平
印度羽賽 台灣選手無緣4強
台鐵夢工場松山店 英國貴婦姿
服貿爭議難解 經長憂連鎖反應
全猿主場首戰 逆轉擊敗統一獅
日內瓦發明展 台灣作品實用取向
竊車拆零件變賣 警破分解廠
餐飲憂陸資搶市 經部：可把關
傳警方將攻堅 政院：絕無此事
人民議會5日開 討論監督條例
李新穎與台援薩調查團工作餐敘
加薪了 港金管局上調4.65%
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎 2注中獎
防範反服貿衝突 新北市戒備
封四大寇 林鴻池：沒那麼偉大
法青年對經濟悲觀 更甚德陸美
H7N9 香港發現第8例
李克強談醫改 縣級醫院為突破
葛洛斯：就業數據代表持續減碼
蘇貞昌籲總統 勿動手驅離學生
孟買3輪暴累犯 法官判絞刑
瑞法水泥巨擘 進行合併談判
解僵局 王金平：各方都要努力
民間發起終結國會亂象連署活動
綠委: 政院版監督條例、暗藏張慶中條款
網路盛傳將驅離 政院否認、蘇貞昌警告
學生擬包圍服務處 吳育昇報警
太陽花與馬英九的下一步---羅文嘉
挪威男跳傘 隕石擦身而過
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印尼大雨 列車出軌5死
北韓外交官：將進行新型核試
科技類股領跌 美股重挫
華裔州參議員余胤良遭法院起訴
三星手機附防竊裝置 官員讚揚
鼠出沒 紐約可頌圈名店停業
日內瓦發明展 台灣獲37金
麥當勞關閉克里米亞門市
禁帶上課 紐約手機保管生意夯
遭逐出國會 委國議員控沒人權
台灣發明展獲獎多 馬總統致賀
德綠黨推動零酒測值酒後不開車
雲門及舞蹈空間將訪德勒斯登
全台溫暖有陽光 適掃墓出遊
斯圖加特華語文教學數位化
關島熱帶低壓 可能成輕颱
周麟與巴拿馬青年領袖交流
亞馬遜新招 掃條碼商品送到家
美豬叩關 台牛豬分離政策未變
永康街美食飄香 進駐賭城
連假次日 國道局部塞
拜登會見香港民主領袖
傳奇教頭佛格森 哈佛商院授課
廖世傑投書籲支持台入TPP
不實廣告加重業者責任 草案延宕
媽姐起駕 氣象觀測車出動
司法宣導兼環保 雄院送樹苗
雲南5級地震 四川有感
TIFA場外 美方關切反服貿
美股收黑 科技股重挫
紙錢集中焚燒 淨爐誦經敬祖先
納比斯科錦標賽 曾雅妮遭淘汰
反服貿影響民生法案 長照遭殃
攜水上山掃墓 嚴防山林火災
螢光閃閃 奧萬大吹賞螢風
納比斯科高球賽 曾雅妮遭淘汰
安國Q2業績可望止跌回升
TIFA會議 經部重申牛豬分離
爭取入TPP 台尋求美支持
加拿大3月失業率降至6.9%
文心蘭帶介質輸美 可望年底前
火箭戰雷霆 林書豪首節3分
類比科Q2業績恐降
小布希辦畫展 解放內心林布蘭
台灣精品館換裝產品吸睛
入TPP 台盼成美經濟整合夥伴
3D IC 封測台廠續布局
僑外投資修正延宕 增TIFA難度
健康風潮 可口可樂推纖綠茶
打造職場安全 高處防護不可少
兩人迷你公司創新勝大廠
歐股攀抵6年高點 霍爾森勁揚
拼高薪 培訓生技博士月領6萬
北韓新型態核試 得看大陸臉色
台灣優質紡品登場上海中針會
南韓上班族重視兼顧事業家庭
友邦駐聯合國機構訪團6日訪華
民進黨對美論述 非全面反服貿
天氣轉晴 國道南部車潮湧
性侵國小女兒 埃及狼父重判
台灣高教比率 優於國際平均值
火箭戰雷霆 半場領先
宏福鞋業設廠 多國總統剪綵
趙駿亞哭戲重 一天哭7場沒力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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沙巴陸客遭擄 余靖：應低調
傳淨空議場 郝龍斌：無此訊息
奉化坍塌民宅 曾被認定可住人
世展會台灣兒童合唱團加州演出
創意產業金融人才培訓 將起跑
金漲銅跌 美就業成長未達標
暴力威脅下 阿富汗迎總統大選
北韓船員遇海難 南韓將送還
雲南地震 目前未傳出傷亡
金正恩胞妹漢字名為金與正
陳保基：含萊劑美豬不開放進口
國合會考察瓜國吳郭魚投資案
基隆西岸碼頭火警 無人受傷
呂慶龍勉勵政大未來領導者團隊
美就業人口增加 WTI連漲兩天
偷拍竊聽器材 陸禁止製造販售
連勝文：服貿已該回歸正當程序
雷霆超前 杜蘭特3節17分
桃園小鐵人賽 6月底登場
以花代香追思 郝：火災減少
三重一村移撥 打造眷村園區
陸委會盼按程序討論監督條例
北市就服站徵才 242職缺
調查：美上班族去年只休半數假
防洗錢 摩根大通存錢有新規
阿富汗總統選舉 聚焦恢復秩序
專搶外勞 油漆工被逮
輕颱琵琶形成 襲台機率低
中國鐵建 受惠陸擴大鐵路投資
疑煎藥不慎 龜山眷村舊宅氣爆
台投書港媒：服貿公平對台有利
首登大聯盟先發 田中將大勝投
亞銀調高越南經濟成長率預估
雷帝杜蘭特28分 追平喬丹
宅經濟夯 近百萬菲人線上淘金
2008年Fed就被告知 需龐大QE
日皇居櫻花道開放 萬頭鑽動
失聯數十年 警助婦尋親生父母
降房價砸售屋處 陸警持槍維穩
研究生田野調查 原民灌酒硬上
台南車多 中山高仁德段一度塞
經部：爭取加入TPP第2輪談判
減緩高鐵沉陷 台78線減重
美牛雜開放否 衛福部估風險中
國5高乘載 大幅縮減行車時間
亞太電推儲存雲 瞄準企業客戶
人民幣仍看升 握危機入市契機
法黨魁：穆斯林童不吃豬就挨餓
投信：汽車零組件廠獲利看好
服貿卡關 不利台參與區域整合
兒童安全上網 趨勢谷歌教撇步
日內瓦發明展 城市科大獲獎多
強化工程結構 修訂2國家標準
傳馬航聲波發射器沒按時換電池
傳陸船壞漁場 農委會通報護漁
遊賞四月雪 古坑桐花祭開幕
化解服貿僵局 王金平：再努力
防北韓再射飛彈 傳日下摧毀令
南市紙錢集中燒 運鈔車好忙
江揆夫人談學運信件 網路轉傳
孫大川山海世界 認識多樣台灣
港媒：陸已研製4代概念坦克車
火箭射下雷霆 前進季後賽
義大投資案 高市：依法行政
大陸6省 爭北京產業移轉
馬航影響 陸民遊大馬意願降低
投顧：若升息 新興市場仍多頭
少年車手假檢座詐財 取款落網
阿里山吉野櫻尾聲 一葉蘭登場
清明掃墓 苗栗海線火警頻傳
中國移動證實 發仁愛暗沙簡訊
傳郭董赴立院溝通 鴻海：未知
法漢學家談唐獎 樂見全球視野
連日執勤 警察警眷上網吐心聲
聽身體的話 衛生棉體驗藝術展
入TPP 外交部：美表達歡迎
莫斯科發明展 台灣列世界第二
神明聖誕 高空盪鞦韆祝賀
粵海清廟 星國最古老潮州廟
日集體自衛權擬解禁 美表支持
美5歲男童 發現Xbox安全漏洞
國中生戲水 2人溺水命危
補給救傷兵 美試飛無人直升機
祈福法會 邵曉鈴擁抱洪仲丘母
親愛的德國醫生 演員冰寒拍戲
菲HIV嚴竣 每3小時增2例
學者：大陸黑道 操縱官商勾結
平喬丹紀錄 雷帝：只介意輸球
墾丁查獲烤肉拉K 逮21人
日本納釣魚台領土 外交部抗議
昏迷警妻子 卑微要求早日康復
陸大學畢業生 外商工作意願降
2國中生溺水 校方協助處理
低頭族小心 脊椎側彎找上身
苗栗油煙防制 最高補助5千元
富邦人壽徵才 純增目標3千人
同學回家 律師林憲同發起連署
BBC：服貿撕裂台灣社會與僑社
中和火警 母子躲遮雨棚獲救
福山雅治日開唱 不忘宣傳台灣
大甲媽祖起駕前 參拜潮已現
種樹防霾 陸開辦首家綠色銀行
清明小長假 大陸交通量創新高
墾丁音樂季 2天人潮破10萬
因應豪雨 北市增設調洪沉砂池
泰潑水節事故多 出現禁酒呼聲
郭台銘投資日本(土界)面板公司獲利
洛基恐怖秀 尺度大開嗨翻全場
情侶沒錢上旅社 男方上街搶
坪林茶博館 6月休館整建
清明節豬肉及菜 貴逾2成
菲華暑期文教研習會 歡樂登場
加入TPP 工商界：須做好準備
傅學鵬掃墓祭祖 家族近千人
星研究：咖啡降肝硬化死亡風險
有線頻道沒中職 犀牛憂失球迷
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國際遊艇展 早鳥票7日開賣
北韓：美若繼續施壓 將核試
羅培茲低迷 草總陷入兩難
海娜號郵輪 傳出船員暴斃
顧能：今年IT支出年增3.2%
普及金融知識 證交所辦講座
黑潮反服貿 淡水警力警戒
掃墓須知 桃縣消防推防災口訣
示範區第4場公聽會 9日召開
清明好天氣 黑琵起飛北返
藍稱重大民生案遭擱 綠指抹黑
郭台銘未赴議場 但不排除可能
超高解析面板 改變產業生態
綠向美提說帖 藍批言行不一
兒祈福 中風警掉淚
華義射擊遊戲 8日改版
閃耀田員 彰化縣府活動連場
中華電服務 全方位搶連假商機
全中運聖火 7日桃園引燃
推崇鄭南榕 宜蘭擬設紀念廣場
博鰲蕭李會 聚焦經貿
比爾蓋茲訪印尼 助設健康基金
鹽水賽鴿笭 人鴿一起瘋
談學運 李家同：宗教界應出面
提前掃墓分流 清明國道未大塞
墾丁大街 人潮塞滿
反服貿學運 博鰲蕭李會受關注
民版韓版監督法 專家：差很大
院會癱瘓 示範區草案苦等
法案停擺 恐衝擊國庫收入
示範區國際醫療 進度恐受影響
彰投路段 傍晚起出現北返車潮
搜馬航MH370 水面找到水下
服藥餵母乳致嬰死 美重判廿年
陸委會：陸客中轉兩會平台溝通
強化搜尋客機 馬國設3委員會
不老投手澎恰恰 58歲投甲組
美學者：無服貿台灣經濟難興旺
開放網路證券業務 陸研擬試點
服貿若過關 台灣加入RCEP大加分
17萬人搭掃墓公車 單日新高
今彩539開獎
航空旅遊業 盼陸客中轉速實現
SBL 璞園3連霸
大馬設3部級委員會處理馬航案
周大觀基金會肯亞頒獎大象保姆
陸船獲訊號 與馬航機關聯待查
沙巴綁案扣4人 掃蕩非法外勞
阿富汗總統大選 熱門人選分析
陳凱倫再見安打 犀牛延長賽勝
璞園3連霸 史上第2支球隊
公民正義等團體6日赴議場對話
連勝文臉書粉絲 3天破萬人
打塔利班巴掌 阿富汗踴躍投票
蔡文誠蟬聯SBL總冠軍賽MVP
今彩539頭獎2注中獎
泰紅衫軍集會 反對派嗆決戰
致命疾病擴散 威脅全球香蕉量
反霸占立院FB討讚 要王金平表態
馬航訊號待查 家屬心情複雜
法經貿刊報導台灣反服貿學運
陸墓地價高 促向環保安葬發展
從3勝到3連霸 璞園寫傳奇
陸公布遭強擄赴日勞工名錄
陳國恩慰勉支援學運勤務警辛勞
日美韓未發現北韓將核爆跡象
北返車潮 國5晚上比白天塞
五月天上萬粉絲 high翻墾丁夜
南非籍英語老師 疑衝浪溺斃
頂尖選手分優劣 差在牙齒好壞
院會停擺 近三千議案受影響
反服貿人民議會 討論監督機制
學運將再動員掃街 包圍4大寇
工會團體聲明 勞動節反服貿
郭台銘盼見學生代表 化僵局
中國海巡船 收到類似黑盒子信號
神氣家族 《世界公民 良心時代》
迎接世界公民日 各界發願守護良心
從良心出發 小螺絲也能創造大幸福
王金平將到議場探學生
王金平承諾「先立法、再協商」 籲學生回家
立法院長王金平聲明全文
疑馬航訊號 澳派飛機船隻調查
王金平赴立院 府「事前不知情」
尋馬航 澳艦也偵測到訊號
王金平聲明 費鴻泰感覺被出賣
台北國賓 歡樂孩子王假期
上閤屋春季大回饋 【澎湖現流˙季節時魚海鮮祭】
台北國賓大飯店 明園西餐廳「春暖品鴨 烤鴨無限嚐」
TOSCANA義大利餐廳花漾舞蝶春季下午茶
南投縣玉山文學獎 即日起開始徵件
王金平3/21拒馬院際協商 管碧玲勸退盾牌員警
國民黨否定王金平聲明 學生退場添變數
馬被劫中國遊客家人 接獲綁匪電話
鼓勵法官做出良心判決 護衛賦稅人權
南港鄉親站出來 響應良心傳愛
世界公民讚起來 參與「良心時代」運動
日相會美防長 強調結盟不變
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雲南永善5.3地震 至少25傷
利比亞民兵扣押逾50埃及卡車
荷銀前高層 與妻女陳屍自宅
烏節路封街走秀 大秀時尚魅力
海嘯擊不倒 日松島美貌猶存
無私奉獻 美國人歡喜收養兒童
印尼迎大選 經濟可望注強心劑
阿富汗大選投票率 粗估逾50%
晴到多雲早晚涼 出遊好天氣
反服貿糾察隊 與民眾起衝突
調查：港家長重視小孩居家舒適
陸上市公司董座年薪王 近億元
國二生發明展奪2金 家人驚喜
最大民主選舉 印下院大選登場
港浸大研究雷公藤治關節炎
韓媒：陸足球記者 水準不長進
服貿校園宣傳 張家祝將赴清交
誰入主新德里 看莫迪旋風威力
五一拉貨潮 LED旺季效應
投顧：美股中長線看基本面
生態興達港 撒網捕魚賞紅樹林
家庭生活網賽 詹家姊妹爭冠
清明連假尾聲 下午湧北返車潮
勞動局：企業應避勞工超時加班
配合廟會活動 磺港路公車調整
家庭生活盃 詹詠然姊妹拚冠軍
陸船獲訊號 不確定與馬航關聯
波馬痛失雙腿 美男重新站起來
工研院栽培澳洲茶樹 提高精油量
橋接生技產學 甄選菁英培訓
華山野餐共食 共享菜園收穫
百老匯名導來台執導重返熱蘭遮
阿富汗大選 歐巴馬讚里程碑
晉級不輕鬆 詹詠然盼攜冠回台
砷化鎵 業者預期第2季回溫
投顧：看好歐股未來表現
藍籲學生還議場 付委監督條例
公民憲政會議 學生辦街頭論壇
美眾議院將提案 售台派里級艦
妻酗酒失控 男子訴請離婚獲准
納比斯科賽 龔怡萍暫排57名
家庭生活杯 詹家姊妹殺進決賽
全台紫外線過量 出外慎防曬
王金平探視學生 抵達立院
廢核爐 日政府將指定大學研究
閩南語認證考試 7日報名
中央氣象局氣象報告
王金平探學生 府方：有掌握
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
共軍：網傳谷俊山貪汙額近事實
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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王金平進入議場 探視學生
安倍見黑格 談到集體自衛權
王：監督條例立法前不協商服貿
王金平前往立院 籲學生退場
落枕 莫直接按壓局部痛點
王探視 林飛帆：終於等到善意
傳6警打人 北市警：報導有誤
林飛帆：感受到王金平善意
迪士尼魔幻秀 5月彰化登場
華邦電產品 獲亞馬遜機上盒採用
需求起飛 創傑絡達獲利大增
新北校園徵才列車開進華夏學院
清明成都大霧 關閉高速公路
尋馬航 陸再偵測到脈衝訊號
王金平入議場 警眷盼警察回家
博鰲兩岸領袖會談 蕭胡會奠基
新竹尖石道路坍塌 凌晨搶通
印度大選 東北兩省7日先登場
桃縣消防員 獲全國青年楷模
陸委會：第2類電信 開放沒問題
桃縣高級救護員訓練 7日開訓
NCC：2類電信 非首度開放
號誌出狀況 台鐵列車誤點
南鐵地下化 都計公展會照辦
中油：降汽油3角 柴油4角
台62線部分車多 風景區順暢
葛來儀：服貿未過台難入TPP
聯絡族人情感 卑南族聯合年祭
大陸首座內陸核電站 籌劃開建
麗江古鎮遭祝融 原因調查中
免開發票案 知名包子店敗訴
葛來儀：馬總統兩岸政策謹慎
台鐵松山夢工場 開幕吸人潮
明起調降 汽油3角柴油4角
王金平聲明 國民黨團開會因應
查示威學生資料 紐文處否認
男子試闖白金漢宮 衛兵亮刺刀
學生占立院 王金平首探視勸離
防北韓 美將在日增派神盾艦
運動多少才夠 每週150分鐘
把握假期 新竹遊樂園湧人潮
春電三展合一 設穿戴式專區
王金平：條例立法前不協商服貿
柯建銘：王聲明就是先立法再審
星雲籲反服貿學運學生返校讀書
回家掃墓躲債遭擄 警逮2人
學者：學運顯示民眾對中感挫折
王金平籲退場 林飛帆：會討論
經部：恐影響台灣參加區域經濟
阿聯酋直航 前進杜拜不思議
專家：黃金短線操作 避免追高
王金平聲明內容 林鴻池：錯愕
台灣關係法造就現今繁榮台灣
紅唇秀專業 阿聯酋空姐解密
藍營：服貿協商逐條討論應繼續
轉轍器改手動 南鐵恢復通車
一生必訪 杜拜帆船酒店蒐奇
肥咖倒數 金管會：不影響註冊
杜拜沙漠飆沙 騎駱駝嚐美食
陸代客掃墓科技化 供視訊祭祀
杜拜舊城巡禮 駱駝漢堡初體驗
化妝品季買千送百 熱鬧登場
大馬清明節 科技紙紮品當道
燈花朴子攝影比賽 香客變遊客
林飛帆：先立法再審查獲王承諾
苗栗工安意外 鋼管砸死司機
總統府呼籲盡早完成服貿審議
台維斯盃 瑞士落後英有望晉級
苗栗貨車翻覆 11歲男童命危
大甲媽祖晚間起駕 湧現人潮
投信：新興股市下半年走揚
品格教育 竹市南華國中重身教
警鍥而不捨 逮專偷早餐店女賊
微笑單車將增磁條信用卡服務
謝金燕降臨 墾丁音樂季擠爆
楊謹華為活路 剪15公分秀髮
台鐵後壁事故 影響6千旅客
占政院案 警方7日傳41人
美議員：台灣關係法是台美基石
大甲媽祖遶境 垃圾減量做環保
羅嘉仁遭讓渡 移出40人名單
解服貿僵局 大學校長盼尋共識
立院外街友疑遭毆 2男子裁罰
林鴻池：服貿先前協商算數
2月中小企業放款 增147億
台積電員工串愛心 助弱勢剝蚵
2幼童疑玩火 民宅火警1死1傷
清明掃墓 漢堡僑胞慎終追遠
科研發現 土衛二有地下海
蘇貞昌：肯定王金平的努力
加強安檢 北京西站連水都查
服貿持續延宕 台股長期隱憂
山西吉縣山崩 8人被埋7死
胡錦濤習近平 接力辦大案
商總：勿以監督條例拖延服貿
服貿延宕 台股震盪恐加大
法鼓山弘法 推隨身書App
陸掃墓新服務 手機掃一掃
清明北返車潮 台南不擁塞
黃春明藝文界 籲學生完美退場
花想畫展 紀念蕭如松
反暴力要法治 民眾發起遊行
大甲媽祖遶境 動漫人物來參拜
推募兵 榮民處幫官兵找出路
辦導覽 鐵道迷籲留台鐵宿舍村
欲溝通退場 公民盟遭拒
羅培茲不符戰力 象隊取消登錄
駐義代表拜會羅馬省行政首長
淡化爭端 博鰲論壇也要談南海
醫療社福界納服貿 疑懼待清
王拋立法前不協商 藍營拒背書
又來薑你軍 陸薑價再攀高
曾銘宗：挺金融業 速審服貿
探學生 洪秀柱不知有找立委
民主黑潮聚雙和 人數逾千
慶祝佛誕 8歲童背經不含糊
轉轍器事故 台鐵否認險釀追撞
柏林新機場難產 工程費暴增
藝文界呼籲：新舞台別成蚊子館
台塑化：汽油降3角 柴油4角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
可成3月營收 月增47.5%
柯文哲：學生應該思考退場問題
亞太電攜華研 推影音頻道
網路金融崛起 傳統體系須變革
陸鐵路客流 清明節創新高
東北季風影響 日夜溫差大
火爆抗議 大威不贊成重播改判
小資法國菜DIY 蒲欣珍出書
政院：樂見王見學生籲早退場
學生將揭牌南榕廣場 成大尊重
台法完成藝術家駐村簽約儀式
中經院更新GDP 可望上修
居家隱型毒物 甲醛可能致癌
無伴奏重唱 台灣小姐想念台灣
藍：服貿協議回委員會逐條審查
大甲媽祖遶境 馬總統恭請上轎
尋馬航客機 可疑訊號提供線索
學運 星雲盼各歸原位回復平靜
王金平允先立法再審 陳菊肯定
盧安達控參與屠殺 法取消紀念
5歲童疑玩火 燒掉阿公臥室
政院盼服貿與監督條例同時進行
學運下一步 陳為廷：未定案
濃妝畫眼線 當心電眼變乾眼
美籲陸勿片面行動解決領土爭議
民調：近7成泰人憂發生內戰
失蹤馬航客機 繞過印尼領空
創紀錄 北市掃墓公車77萬人次
清明吃青團 上海老店排長龍
陸出手監管 比特幣貶很大
區間車冒進險釀禍 台鐵將懲處
阿富汗大選平和 女性踴躍投票
北返車流現 湖口關西車多
連假查盜伐不打烊 警逮8嫌
菲綁匪致電陸客家屬 沒提要求
金秀賢訪北京吃烤鴨 想演壞人
菲女記者被殺 凶手疑為警察
微軟不更新XP 安全防衛靠自力
清明連假收假 高雄交通順暢
方文山：想從事創作應大量閱讀
民調：蘇格蘭獨立支持率創新高
菲南難民營 婦女廉價賣淫
王金平見反服貿學生 日媒報導
陸推共有產權房 低收入戶受惠
學者：反服貿學運對台民主重要
天價壽衣 陸媒揭密利益鏈
今年全球IT支出增3.2%
共軍擁護習近平 強調聽黨指揮
犀牛踹象 連兩天再見安打
政府對服貿協議立場 阿媒刊登
清明車潮分流 雪隧車仍多
威凱全家首出訪 外館備必需品
美艦橫越太平洋 搶救海上病童
病媒傳染病 威脅全球逾半人口
檀香山辦事處辦服貿協議座談會
丁守中：學生應退出議場
先立法解紛爭 郝強樂觀其成
86小舖名稱遭挪用 多人受騙
清明假期 北京遊客暴增
陸籲美 對香港事務謹言慎行
雲南永善地震 12萬人受災
駐波代表處未要求波媒撤報導
蓋茲籲陸 鼓勵富人投入慈善
美擬移交網路監管權 爭論紛起
海嘯襲過 日三陸鐵道修復通車
大甲媽祖遶境 副總統扶轎起駕
郭台銘：欽佩王金平 心疼學生
國民黨團錯愕 不背書王金平聲明
美國加派2艘宙斯盾艦赴日本
陸銀搶錢戰 定存解約利息不減
行政院樂見王院長赴議場 不認同「先立法、再審查」
學運退場 林飛帆: 7日有結果
黑格訪陸第一天 要登遼寧艦
學運代表林飛帆:7日將會說明退場時機
馬國媳婦精通多語 交大碩士班再進修
回任主任檢察官 黃世銘低調
烏克蘭和俄羅斯的衝突持續延燒 親俄羅斯群眾占領公署
南北韓緊張情勢上升 南韓發現第三架北韓墜毀的無人機
學運遭抹黃 中天節目澄清
接軌國際金融 渣打推出OBU財富管理服務
環島航線鑽石帶 麗星郵輪「處女星號」來臺環島
2014新北市潑水節登場
外籍配偶染愛滋病 出入境將解禁
報稅季節 飯店祭出國人住房贈送超值餐券
南茂申請掛牌上市後市看好
清明節掃墓 路況及客運順暢
國泰金控徵才4/18新竹 4/26台南
航港局與觀光局 共同召開遊艇嘉年華活動
行政院喊話 呼籲學生退出議場
用良心終結貧窮反撲
高市新移民編織技藝班 熱鬧開班
小小青衫軍 響應良心時代運動
涂明慧創婦女黨 串起兩岸婦女心
宜蘭廣播新聞界響應傳播良心之聲
香川縣來台與台灣觀光協會
山東大媽與夫承諾白頭到老
中和新蘆線上午永安站至南勢角站間供電異常
2014移民工文學獎 新台灣之子寫下台灣文學新頁
清明掃墓 新移民志工免費送鮮花
學運下一步 晚間具體說明
航港局7/1起接辦縣市政府 小船監理業務
清明節 疏運情形
車市榮景可期 裕日車和泰車將掀比價效應
嘉義新移民多元文化美食競賽
銘異股票 加強處置措施
印尼海外選舉投票日 全台印尼店熱鬧滾滾
花蓮新移民 不一樣的兒童節
「佔領國會」周4下午6點退場
林飛帆：這場運動還沒結束
與日自由貿易談判 澳總理樂觀
退場 林飛帆：明有結果會說明
家庭生活網賽 詹家姊妹居亞
家庭生活盃 詹詠然姊妹奪亞軍
紀念鄭南榕 反服貿立院辦活動
匈牙利國會大選 執政黨領先
烏東2大城 親俄民眾佔政府樓
親俄群眾 闖烏東3城政府大樓
親俄群眾奪佔烏東哈市行政大樓
親俄群眾奪公署 烏總統外訪卡
匈牙利執政黨宣稱 贏得大選
以巴談判結束 未獲成果
沈呂巡僑界活動 僑胞關切學運
VLSI研討會 聚焦三大議題
時尚產業對英國經濟貢獻大
金價不跌反漲 炒家屢看走眼
面板驅動IC封測 業績看增
克服恐懼 曾雅妮失敗中求成長
順德3月業績揚 第1季估略增
除了贊助 曾雅妮融入吳家
展成有擔保轉換債重新起算
普安限制員工權利新股重新起算
富邦上証180基金追加募集
日下輪寬鬆料倍增ETF收購金額
GM市值大失血 投資人信心不減
日銀印鈔速度 將追上聯準會
瑞昱第1季業績 歷史新高
林書豪得分開張 火箭首節落後
廣穎舉辦創新產品設計大賽
索尼低階機登台 華冠可望受惠
示威奪公署 烏指蒲亭幕後黑手
清明 上海公園人潮暴增15倍
林書豪火力猛 火箭領先金塊
鋒面影響 北部東部短暫雨
投信：亞高債吸金 攻守兼備
保定多個建案暫停售 疑被降溫
看漲原油 基金加碼多方押注
美股挫 台股提防整理
電車線掉落 影響往花蓮列車
勝選 總理讚匈牙利歐洲最團結
利多支撐 東協Q2看好
同協淡季不淡 第2季續旺
台股開盤下跌43.63點
火箭打擺子 金塊第3節扳平
台灣文化巡迴展深入尼加拉瓜
慈濟功德會助增進台薩邦誼
加百裕3月營收 月增62%
擠下柳井正 孫正義將奪日首富
美防長訪陸 將參觀航母遼寧號
新興貨幣收復失土 危機說退燒
嘉義火燒船 9船員跳海逃生
申訴網頁當 NCC：流量太大
日澳EPA談判 可望達共識
宏達電3月傳吃補 股價漲
華視雙主播 連線媽祖遶境
烏克蘭3城親俄示威 占領官署
陳方安生李柱銘訪加談香港前途
立法前不協商服貿 管中閔尊重
蘇清泉：從未打壓反服貿醫療站
綠排公聽會 藍阻官員入席
哈登救命三分彈 火箭殺進延長
蔣偉寧：學生應儘快回校學習
同協3月營收 月增11.97%
學運代表神隱 討論下一步
以巴談判無突破 凱瑞心灰意冷
分析：劉漢案未提周濱 仿薄案
財長：學運現在不退 待何時
台股攻9千 財長：一路衝危險
投顧：土耳其政治紛擾 利多猶存
Altice以230億美元併威望迪SFR
星鼓勵企業赴大陸拓展業務
巴森斯睡醒 火箭延長砸金塊
智利強震 銅市淡定
遭指出賣黨 王金平不回應
服貿再延宕 經長：恐拖垮經濟
旺詮3月業績揚 Q1兩位數成長
渥太華旅展 劉志攻推旅遊台灣
內政部：公告現值擬改半年一調
占政院案 警方陸續約談當事人
安國矽統3月業績攀高 股價揚
台入TPP 世界台灣商會將向美建言
食品漲 CPI漲幅13個月最大
蔬果魚肉漲幅大 民眾吃不消
台鐵電車線事故 影響13列
JCB卡加油 每公升省 1元
外交難 總統促以經濟參與國際
越同步關愛活動 關注殘障人士
興勤3月業績穩 Q2可期
美科技股挫 台股抗跌
大股東申讓 F-昂寶股價重挫
瓊斯休士頓封王 擠名人賽末席
先立法再協商 王郁琦：尊重
蔣偉寧憂撕裂 盼從對立變對話
腦麻孫育仁 逐夢世界盃馬術賽
家族揪團大腸癌篩檢 檢出瘜肉
南韓防空網出漏洞 無人機入侵
南韓：加強應對北韓無人機威脅
國家表演藝術中心成立
北市查核預售屋 違規比例高
管中閔：人民須對選擇負責
雲南白藥含斷腸草 經炮製安全
世銀下修大陸今年GDP至7.6%
葡國會友台小組主席 率團訪華
助購房 傳陸擴大試行共權住房
學運下一步 最快傍晚說明
林書豪19分 火箭延長破金塊
美防長訪陸 共軍報倡軍事關係
批南韓射飛彈 北韓揚言報復
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
涉吸毒又販毒 罹癌男落網
台維斯盃費爸雪恥 瑞士晉4強
櫃買推出高殖利率指數即時走勢圖
韓媒：美移交作戰指揮權可再延
光頡3月業績穩 Q1季減收斂
陳士魁：大方向要加入TPP
北市預售屋 契約代銷違規多
國際鋼價揚 豐興鋼價連3漲
國際醫療賺外國人錢 綠委質疑
偽裝肉販反穿幫 男偷搶落網
納比斯科高球 龔怡萍並71名
英小王子首出訪 抵達紐西蘭
李惠美簡文彬 擔國表藝術總監
人工取代機器 豐田走回頭路
學甲上白礁 3保生大帝會香
嘉義外海火燒船 6人送醫
王金平出面 胡志強：尊重國會
郵輪環島興起 今年航次創新高
作息不正常 24歲男中風
牛津痛宰劍橋 划船賽奪冠
反腐 中紀委邀陸網友網曝腐敗
准公托中心挨批 高市駁大小眼
台鐵電車線事故 恢復雙線通車
台灣贈款助中美洲創業統合計畫
新光募集澳幣十年保本基金
財政健全方案後延 國庫進帳少
新台幣中午升1.36角
Wesfarmers售保險事業 擬退場
服貿清大宣傳 支持反對參半
王建民挨轟 本季3A首戰吞敗
耕興主辦認證論壇 開展商機
聚積估今年業績2位數成長
民版監督草案 陸委會提7問題
林飛帆：下一步最快晚間宣布
節目評學運正妹 女立委齊聲批
尋馬航 澳艦偵測到新訊號
經長：盼立法與服貿審查並行
新種蛾望鄉現蹤 林管處籲保育
朱立倫：議案審查 應回歸國會
納比斯科賽 美將封后龔怡萍71
剛上班遭同事燙傷 老闆也遭訴
食材漲 新北3月CPI也漲
蘇蔡謝憶鄭南榕 讚學運護自由
台鐵電車線事故 影響9千餘人
莫拉克重建區 綠色能源創雙贏
尼龍原料價漲 力鵬接單滿
港官員：兩岸四地旅客帶動消費
立敦3月業績揚 首季維持成長
豬雞貴 留意蔬果相對便宜
瓜地馬拉今年經濟成長樂觀
尋馬航 澳艦測到黑盒子新訊號
漢翔申請上市 第2家國營事業
帶魚不能搭公車 員警幫打包
NCC擬赴學校說明開放二類電信
教長：學生逾紅線仍應適當處理
同業比價不實 燦坤獲賠63萬
後壁事故 司機員記大過調職
物價漲 6萬支出家庭多花千元
王金平黨籍案 藍上訴期限將屆
漫畫行銷花蓮 敖幼祥開班授課
瓜國大學頒贈孫大成榮譽博士
鄰家具行大火 養護中心急疏散
港口串聯 吸引豪華郵輪遊環島
尤努斯訪台 將與林懷民對話
「看見台灣」 在港辦特映會
退場 黃國昌：所有可能都討論
新北潑水節 祝福佳偶愛你一世
已掛牌上櫃公司有663家
櫃買21日起辦寶島債券說明會
力旺看好未來3年營收成長
中海油傳考慮出脫Bridas股權
愛車進廠保養 換油卻成換引擎
艾波特東北亞之行尋求平衡關係
美升息預期減 馬幣領升亞幣
中華電拚飆網 百萬用戶受惠
足蒸燙傷腳 街頭藝人獲賠
科技業集資2百萬元 捐贈警察
台股收盤跌12.10點
雷虎生技12月登錄興櫃
大葉設藝院長陳瓊花獲齊格菲獎
行銷旗津 高市推海陸全日通票
都更同意門檻 26日起將提高
老牌影星米基魯尼辭世 享壽93
因服貿起口角 基警勸離阻鬥毆
台股跌12.10點
日本版鳳梨酥 業者開放預購
台灣銅綠驗法 歐盟可望跟進
雲南一煤礦發生事故 22人受困
服貿清大講座 學生準備開砲
火箭台灣日 喔熊初亮相
美科技股重挫 台股收跌12點
四維航將跨足觀光度假園區
捷運中和新蘆線異常 恢復正常
KANO票房佳 離3億不遠
網傳老人變人質 衛福部否認
4月台指期跌9點
4月電子期漲 金融期跌
悼鄭南榕 陳為廷：我主張台獨
北韓不改態度 南韓不撤制裁
京味文化之旅 台中中興堂首演
安成藥宣布 取得FDA藥證
投顧：俄烏事件僅影響新興市場
凝聚共識 馬江將出席黨團大會
金秀賢無暇接拍新港片縱橫四海
女至葬儀社訪價 遭痛毆
陳士魁：給僑生願景回台當兵
公車當救護車 開往急診室
丁寧錯估預產期 緊急剖腹產子
法務部：學生違法不能視而不見
三大法人買超台股51.17億元
王郁琦：民版監督衝擊兩岸關係
疑馬航黑盒子訊號 調查要數天
旭曜F-敦泰記者會料宣布合併
網路故障 逆子嗆父判2月
新竹媽祖湄洲行 盼催生直航港
網友提議黃油彈攻警 刑大查辦
減照顧者壓力 北市供喘息服務
照顧零疏忽 家扶籲攜手護兒童
旭曜F-敦泰宣布合併
抗乳癌 新實驗藥效果顯著
裝盲詐千萬理賠 跟監識破判刑
廣案被告 菲8名海防隊員停職
酒駕避警騎人行道 卡住遭活逮
虎尾添街景 天后宮牌樓啟用
經痛加劇 子宮內膜異位作祟
經委會提案 促閒置土地活化
胡耀邦長子訪日 利陸日解僵局
金紙店做環保 女店長推二次袋
波多野結衣 唯美造型代言遊戲
抗議節目物化女性 婦團籲道歉
3月商業景氣可望轉綠燈
日擬量產頁岩油 創舉
南鐵都展會 自救會火爆抗爭
公園禁菸 高市罰6人
牽牛囝仔出頭天 促捐百輛輪椅
罵巡佐抓耙子 派出所長判拘役
漢微科Q4新產能到位 動能大升
墾丁音樂季罰吸菸 開出30張
外債餘額續揚 陸：風險反下降
旭曜併敦泰 敦泰主導營運
工人摔坑洞 困15小時獲救
日月光攜手華亞科 擴2.5D SiP
世銀：亞太經濟穩定成長
中華電宏達電合作 續簽MOU
新北男子墜樓 遮雨板擋獲救
菲逮外交官 義大利促公開透明
母親節蛋糕開賣 預購有優惠
星雲真善美 貢獻與社會前進獎
遍照光明就博會 財神爺開新運
新台幣收升 6分
生薑賽豬肉 陸豬價創15年新低
企業環保獎 即日開放報名
政院：當務之急是推監督條例
傳郭台銘將捐款給警察同仁
3月出口年增2%
程委會何時開 吳秉叡：待討論
中天節目惹議 NCC要開諮詢
獲場所認證 金管處推環境教育
大甲媽遶境彰化 歡迎人潮稍減
日澳峰會 擴大安保合作
碩士回鄉 雲端賣鳳梨
企業展業務 號召民眾返鄉服務
電信商攜宏達電 拚4G合作
吳志揚鼓勵孫育仁 挑戰世界盃
印度大選東北部先登場投票踴躍
李鵬之女李小琳 否認涉足房產
國民黨：綠委應勸學生離開議場
韓星蘇怡賢印喬鎮 大方認戀情
大甲媽起駕 連夜清16噸垃圾
政院版監督條例 讓溝通制度化
涉收獻金 日一在野黨黨魁請辭
後壁事故 葉匡時：嚴重疏失
泰國公主受聘山東大學名譽教授
龍應台：服貿問題在文化認同
發明展奪獎 周佳怡年紀最輕
克里米亞烏克蘭軍官遭俄軍擊斃
矽品Q1營收年增逾 3成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
坎普歸隊雙響砲 道奇大勝巨人
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
桃園藝術下鄉 藝文團體助陣
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
網路轉傳信件 李淑珍低調
韓KARA成員姜知英出國留學
逼車又殺人 3男被重判
黃春明：學運目的已達 可退場
南鐵案 市府允2週內開會溝通
百大工會發聲明 籲學生回校園
劉德立參加巴國農牧工商展
無懼抵制 五月天赴北京代言
圖象分享 金門徵意象圖紋
設計師繪3D壁畫 助失智回憶
環科大願提供公民憲政會議場所
海生館攜手誠品 開課護寄居蟹
泡湯被勒贖6千萬 警摩鐵救人
宏達電首季 每股虧2.28元
8日鋒面影響 北中南東有雨
遠傳總座：4G獲利期比3G長
瑞軒配息達2.2元
漢翔拚9月底掛牌上市
美防長搶第1 參觀陸航母遼寧艦
服貿爭議 牽動兩岸關係
宣傳維護食安 花蓮送檢驗試劑
美貿易署：TIFA深化雙邊經貿
文化部道歉 活動承辦單位疏失
大陸核彈量成謎 為保戰略威懾
北市3月CPI 食物類年增逾5%
豬蛋米價格 公平會盯上
戰地文化實錄片 介紹金門歷史
宏達電3月營收補 看旺Q2
台鐵局長：強化危木管理
掌摑護理師 王貴芬一審判5月
桃警少年隊 救苦白血病童家
桃園龍岡米干節 水火雙慶登場
大陸：尚不能確定訊號是黑盒子
台中酒駕通緝犯 花蓮又遭逮
霍爾森將併拉法基 創水泥龍頭
不滿被罵 男打死友人判10年
羅瑩雪：續辦學運學生法律責任
尋客機 大馬盼即將有正面發展
受虐印尼女傭來港 助警方調查
立院初審 校務基金可投資公債
中國夢太泛濫 專家呼籲別曲解
外資匯入 新台幣收升6分
食材貴 消基會籲補助弱勢家庭
女過度換氣抽搐 台鐵通報送醫
國5南下車輛 婦幼節創新高
博鰲明揭幕 大陸改革受關注
敬老愛心卡上路 北捷4折優惠
清明連假 遊樂園客增3成
印度人民黨：不開放多品牌零售
國發會：整體物價尚屬穩定
吳志揚籲冷靜 社會對立傷害大
瑞儀3月背光板出貨月增13%
圓舞曲之夜 演出台曲小城故事
日本澳洲達成自由貿易協定
就戰鬥位置 高市府人事異動
南榕廣場惹議 成大學生仍揭牌
貿易情勢改善 3月進出口走高
印尼大選 海外公民不在籍投票
政院驅離 丁守中為江宜樺抱屈
為殺女友案作證 刀鋒跑者痛哭
3月出口超乎預期 景氣樂觀
反服貿衝撞受傷 保六隊長出院
海關：攜帶逾重雷神入境需申驗
童子賢：民主與法治不能偏廢
男子占據議場發言台 反對退場
大馬僑領返鄉祭祖 參觀金大
遠雄配3.5元 現金殖利率高
學運下一步 晚間7時30分宣布
防工業用地炒作 經部祭3招
疑抹黃學運 新聞龍捲風致歉
3月營收出爐 華冠強閎暉微增
菲媒：反服貿學生曾關切菲勞
奢侈稅進化？ 財長：一步一步來
行動領務 駐德處走入僑社
多元休閒 花蓮指甲彩繪班夯
黨團大會 馬總統將公開談話
宸鴻上半年業績持平 要看下半年
墓園被污染 金酒公司改善
學運下一步 延晚間8時宣布
證交所加強銘異股票處置措施
小額退稅成本高 財部想方設法
昱泉手遊「光之三國」稱霸南韓
太陽能矽晶圓 3月營收大多走揚
體驗童玩樂 新北12日施魔法
艾未未聲援學運 支持理性抗爭
是否退場遭質疑 學生代表致歉
經濟停滯 法國企業掀購併潮
吳志揚籲各界焦點在服貿本身
勞工心聲 工會籲學生回校園
德醫保開銷增加 逾3千億歐元
隨大甲媽遶境 任賢齊狂吃反瘦
對歐美出口成長遜韓 經部示警
創意Q1符預期 智原不如預期
反服貿學生 10日晚6時退出立院議場
促簽承諾書 林國正：立法審查
希臘重返債市 面臨嚴峻考驗
學生決定退場 馬總統肯定
南鐵都計公展會 第二場照辦
總統：正面看待王金平聲明
友達攜手保險業 投資太陽能電廠
林飛帆挨告10件 檢適時傳喚
陸銀參股 金管會嚴審股東
先知現身影 大馬禁演挪亞方舟
東部搞分裂 烏克蘭控俄是黑手
星媒：反服貿學運延緩兩岸關係
外交部：絕無要求外媒撤稿
主婦虐傭致死 阿聯維持判15年
總統肯定學生退出議場聲明全文
蔡豪賄選案 發監執行
開發金首季獲利 年增86%
科技股重摔 墨比爾斯搶進
王聲明 總統：與府立場不衝突
促立兩岸監督 馬籲王協調朝野
反服貿學生：學運達多項成就
香港3月外匯存底 3168億美元
美國隊長2 全台票房破2億
河北森林大火 出動數千人滅火
郭台銘：奉公守法警察應受尊敬
先立法 江揆：服貿不知何時審
景氣學運氣候 音樂季人潮減
馬總統：服貿立法審查雙管齊下
引專家說法 馬強調服貿重要性
傳美向大陸說明網攻新對策
陳為廷：退出議場 出關播種
全中運聖火點燃 將延遞全國
江揆：憂立法拖延 影響經濟
學生擬退場 教部盼恢復學習
美媒：反服貿 難擋兩岸經貿合作
烏克蘭頓內茨市親俄派宣告獨立
總統：立法與審查雙管齊下
學生退場 科學園區公會樂見
北市女子遭利器攻擊 警方調查
解散集會 紅衫軍誓言再回曼谷
印度記者撰文 籲ICAO納台
學生擬退場 大學籲勿秋後算帳
清明假期 北京遊客逾5百萬人
威力彩開獎
新北房市交易減 契稅創新低
今彩539開獎
威廉一家訪紐西蘭 天公不作美
獲黑盒子訊號 馬航搜尋大突破
清明連假 台鐵花蓮站運量新高
議場修復需1月 至少花1億元
北印度巴士墜谷 15死20傷
烏克蘭東城遭襲 示威者稱獨立
呂慶龍：學生占議場促理性思考
反服貿退出議場 工商界樂見
白色正義：退場學生仍應負責任
學運退場 台股回歸基本面
立院回歸運作 經部：好事
處決張成澤黨羽 北韓火刑伺候
學生擬退場 藝文界支持
馬總統在黨團大會談話全文
服貿清大開講 張家祝釋疑
以色列鑽石週盼成交10億美元
學運擬退場 有學生擔心退燒
反服貿學運大事記
LINE身價 估達182億美元
馬信心喊話 兩岸交流速度剛好
配合立院院會 學運10日退場
運動品牌推健走 邀女性齊抗癌
投信：持續觀察服貿審議
引美說法 服貿不過難入TPP
學運退場 藍綠縣市首長肯定
第三方支付 擬開放3方向
XP退休了 2億陸用戶能拖就拖
刀鋒跑者夜夜惡夢 充滿血腥味
台聯籲藍營 別用司法追殺學生
協議監督條例 張慶忠將排審
面板轉機製造增溫 出口可樂觀
學運10日退場 警方堅守崗位
保險業投資太陽能電廠 有規範
威力彩頭獎槓龜
雅虎攻原創節目 鎖定喜劇影集
印大選起跑 東北兩省投票踴躍
印度人民黨莫迪 可能出任總理
今彩539 頭獎 1人中
反貪打奢 瑞士錶對陸出口劇降
湖南株洲攤販鬥毆砍人 4傷
認了 陸企CEO戀上奶茶妹
學生退場 民進黨團肯定
綠支持學生 籲藍別節外生枝
決策遭嗆聲 陳為廷：每天痛苦
公民正義聯盟：學生本應退場
江揆：大部分民眾不支持退服貿
將退場 郝明義：歡迎學生決定
江揆在黨團大會談話全文
林飛帆：虛心接受承擔所有批判
歐洲版QE 浮現1兆歐元問號
鞭炮迎大甲媽 彰市成不夜城
奧會郵幣委員會 吳經國任主席
馬江籲團結 立法與審查並行
投顧：服貿不過 台失競爭力
日澳貿易協定進展順 今夏簽
學生決定退出議場 政院肯定
反服貿學生決退場 外媒紛報導
印度人民黨 有信心執政
手機充電30秒 以色列辦到了
美學者：TPP與服貿有先後關連
日媒：台灣反服貿學生將退場
立法審查並行 藍委料前景艱難
馬江凝共識 請王協調條例立法
馬友友獲頒佛瑞德羅傑斯傳承獎
高通進擊 強化高階晶片效能
國立大學校長希望「學生退場、政府從輕發落」
被王金平「將一軍」 馬、江罕見出席黨團會議
HiNet 19週年慶 Q2推出高速上網300M
男子一度佔據發言台 抗議退場
學生退場 總統府聲明
林飛帆：承擔法律責任不逃避
歐美股大跌 投資人宜謹慎
各大報頭條
不退服貿 江揆:先立法 不知何年審服貿
媽祖遶境盛事 引發意外和爭端
反服貿學運落幕 商家民眾支持
學生退場 朝野趕工 「 議事上場」
搜尋馬航獲鼓舞 進入新階段
平抑豬價 首批法國豬肉5月即將登台
分析: 美國防部長登遼寧艦、有助增進防務互信
中國在青藏高原深7公里處 鑽探石油
新移民技藝班 高市熱鬧開課
員警溫情照顧喪夫外配
江蘇一棟大樓 如山寨版白宮（圖文）
大阪市長鼓勵「二奶經濟」 引發罵聲
全台第一座高級淨水場 環境教育場所誕生了
兩岸駛上駛下船舶運輸和車輛互通 4/3起試辦
捷運松山線通車後 路網回歸原設計
Visa持卡人春遊韓國樂享旅遊優惠
遠傳攜手董氏 校園情緒講座鳴槍起跑
券商服務DIY 國泰證推密碼懶人包
文化刺激和補救教學 讓新移民子女能更融入台灣社會
Hotels.com飯店設施喜好排行
8名小學生中 就有一名是新移民之子
美聯社社長：全球記者飽受攻擊
關廠工人的淚與悲 政府應保護勞工生存權
研究：驗血有助偵測癌症腫瘤
一家3兒 優先錄取公立幼兒園
服貿協定『政府應遵行正當法律程序 符合兩公約精神』
國泰慈善基金會關注新移民生活
立法院11日院會 總質詢免了
移民署署長謝立功訪慰小金門的新移民家庭
敦泰併購旭曜定位台灣公司
德國超嚴苛語言測驗 阻礙新移民
建國花市 本週教您青梅加工DIY
家扶中心統計「照顧疏忽」兒童致死率最高
捷運淡水線 往中山地下街電扶梯冒煙
通宵鎮小學校長 親自教外籍配偶學中文
經濟壓力大 外籍配偶受家暴案件增加
南洋台灣姊妹會 五月將推出新戲
韓國天然保養品牌 innisfree進駐台灣市場
不含防腐劑的保養品 法國雅漾「術後保濕霜」
黃世銘洩密案 柯建銘要檢上訴
學生退場 大學校長盼從寬處理
陸航母遼寧艦迎美賓 象徵味濃
學運占立院將退場 府院肯定
視敘利亞為故鄉 荷神父遭槍殺
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
不願退場學生 等林飛帆回應
學運將退場 落淚歡笑五味雜陳
科技股堪慮 歐股收跌
盧安達批法是屠殺幫凶 引反彈
存款被竊 智利女怒殺男友烹煮
ABC：芭芭拉華特斯5月退休
英名媛皮琪絲葛多夫亡 年25歲
小甘迺迪將參選康州參議員
科技股居高思危 美股續挫
利比亞供油恢復 國際油價跌
美眾院通過強化對台關係法案
倫敦奧運公園開放市民興奮造訪
三星惹議 白宮不禁與總統自拍
旺詮3月營收 月增逾3成
耕興3月營收 新高
HiNet周年慶 認養台灣黑熊
Z世代開口說愛 知易行難
三星Note 3 Neo將登台
台北國際木工機展 5月登場
科技股帶煞 美股續挫
印尼股市長線好 短線波動恐升
賴正鎰：陸資炒樓說 太沈重
長華3月營收 月增逾41%
調節供需 法國豬首度出口台灣
投顧：新興債市開始吸金
共和黨擁抱亞裔 盼在加州翻身
野村把脈 人幣反彈指日可待
鋒面影響 全台多雲到陰偶有雨
黃金未平倉量縮減 暗示漲勢結束
技嘉滑鼠設計大賽 開跑
淡季不淡 胡連3月營收創新高
洛杉磯首座4DX影院夏季啟用
足球經濟 世界盃創造巴西就業
羅艾斯：挺台法案增防衛能力
烏克蘭東部動亂 美指非自發性
學生將退場 朝野協商院會議事
迎世足賽 里約軍警維安升級
花東鐵電氣化 5月履勘6月通
擴系統級封裝 日月光開平盤
台股開盤上漲2.44點
三星獲利連2季減 營收未達標
首季業績達標 矽品開盤走揚
宏達電首季虧 股價開低
越美海軍交流 擴大合作
聯發科第1季營收超預期 新高
越保高層會談 建立經合新模式
矽格3月營收 月增15%
台鐵馬騎士陳同華 抵巴拿馬
華碩捐贈瓜國偏鄉學校電腦
新港媽祖 12萬片積木堆成
台援助聖露西亞翻新社區運動場
退場倒數 陳為廷：想大哭一場
魁北克省選自由黨暫領先
金融時報判巴西經濟死刑
大立光營收驚艷 強勢
日2月經常帳轉順差 5個月首見
日澳達貿易協定 將降或免關稅
被動元件廠興勤3月營收表現穩
搜尋馬航 傳即將發動海底任務
花蓮油桐花綻放 美若五月雪
新台幣早盤升6.9分
性侵台女未遂 土耳其男判刑
蓋茲：大陸政府應鼓勵富豪行善
萬泰銀股東會通過與開發合併案
魁北克自由黨勝選組多數黨政府
F-敦泰旭曜將合併 股價同挫
阻排廢水 江揆促研究檢舉獎金
電視台：魁北克分離派選戰失利
巴拉圭總統謝台灣提供人道援助
東亞主權紛爭 美參院提決議案
學生退場 王金平：感謝大家
防偷排廢水 罰鍰擬提高
台灣贈多明尼加警用機車
萬泰銀併入開發金 股東會通過
學運將退場 警：維持平和
示範區說明會 9日起跑
學生退場 戴勝益：有智慧勇氣
參加學運 人力銀行：不影響就業
納比斯科淘汰 曾雅妮世界46
調查：港依基本法推普選獲支持
買預售屋停車位 資訊更透明
台北韓國宣傳展館正式啟用
磷脂質調控開花 中研院新發現
守護台灣 環團推環境權入憲
北韓若試核 南韓：付出代價
王品擴大版圖 添義式料理品牌
宏都拉斯3月通膨0.59%
專家：博鰲論壇助推經濟合作
非氧化銦錫觸控導電膜市場成長快
外交部發布智利北部黃色旅警
股王跳空漲停 台股平盤震盪
張東健以哭泣的男人回歸影壇
郝龍斌：該由國會拿出表現了
駐美官員強調推動服貿過程公開
愛妥糖致癌 美重罰武田60億
抗通膨 星料維持新元漸進升值
大陸聯手尼泊爾 研究第三極
南韓稱成功研發治癌奈米技術
北京辦公室需求大 租金攀高
樂興之時 新莊草坪譜奏幸福
培養跨界人才 教育部辦講座
併萬泰銀 開發金：助拉升獲利
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
警用電腦結合手機 尋人更方便
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
安啦 市售橡皮擦安全無虞
陸女模宋姍姍 來台檢查名模病
感測晶片廠原相第一季表現符預期
搜馬航 澳洲：無法再測得訊號
松山線通車後 路線獨立分顏色
軍方：裁軍砍政戰傳聞非事實
奇美博物館搬兵器 警方戒護
江蕙戲夢演唱會 推藍光再升級
退場倒數 立院總務處評估損失
朱立倫籲朝野團結 勿撕裂台灣
大同再獲新北市節能系統標案
確認訊號 出動水下載具搜馬航
台東馬拉松競賽 6月登場
星星迷必訪 韓國文化中心開幕
製麵機夾手指 女險遭斷指
華府僑胞連署 關注台灣學運
新城橋施工 台19線將封單向
韓澳正式簽署自貿協定
日收緊對陸出口 涉航太製藥
3成上班族看學運 求職加分
「仿冒市場」阿根廷首映獲好評
評估加稅衝擊 日銀未加碼刺激
朱立倫：松山線通車捷運更便利
喝花酒招待 彈劾5台鐵局官員
立委指被毆 警政署：檢方偵辦
少年On Light 助探索未來
竹市宣揚家庭教育 結合App
婆婆叨嫌不休 媳罹產後憂鬱症
泰雙層巴士事故多 肇因品質差
松山線通車後 省時省錢轉乘少
新台幣中午升6.8分
大同：第一季財報優於去年
捲入南海爭議 印尼捍衛群島
4G時代 台灣大盼當獲利王
台灣首季商用不動產交易冷清
美失業媽打官司 捐款湧入
台灣人買股購屋 信心趨樂觀
大陸供貨減 染料原料價漲
新台幣午升6.8分
台緬新突破 國合會獲准設處
彰縣長國民黨內初選已4人登記
翁咳2年不癒 原來骨頭卡氣管
朝野協商 11日恢復開院會
砸瞎導盲犬 男判刑4月
南韓：無人機來自北韓前線部隊
玉管處29歲 展出玉山繪畫
松山線通車 淡水新店線分流
訊號斷線 搜馬航暫擱水下載具
北車火警警訊 淡水列車不停靠
數位匯流時代 業者盼法規跟上
妳走了小孩怎麼辦 警勸跳橋女
印尼選舉經濟 創逾2百萬職缺
全中運聖火抵金門 傳遞各鄉鎮
大霧擾 長沙27架次航班延誤
北捷台北車站 手扶梯冒煙
反服貿學運 議場外學生收心
股價跌過頭 騰訊買回自家股
軍法官編配部隊 法律諮詢倍增
老翁騎上國道 熱心駕駛保護
光寶創新獎起跑 獎金百萬
松山線通車 西門站不用上下跑
北車冒煙消散 捷運恢復停靠
服貿不過 副總統：競爭輸韓國
台灣大哥大：不排除與鴻海合作
瞞騙凶宅售屋 依詐欺罪起訴
工研院顯示器測試實驗室獲認證
助海地災後重建 完成階段任務
前立委朱高正 妨害公務罪起訴
發不同聲音 挺服貿民團將集會
海關標售私貨 開放3天看貨
台股收盤漲11.81點
標售神明會土地 高市專款保留
台中市萬人健行 12日登場
學運後危機感 謝籲開黨是會議
3核電廠若延役 更新需4百億
令狐榮達參加LPGA賽前配對賽
瑞銀聘88位顧問 服務亞洲富人
居高思危 外資賣Line母公司
信徒求孕 嘉市城隍廟鑄金鏟
行騙大陸防沙啞 詐騙團發喉片
朱慧珍控殺人 亡女密友不起訴
煙霧狀況排除 北車出口開放
台股收小紅 漲11.81點
4月台指期漲21點
學運落幕 攻占及毀損待究責
模範農民 花蓮表揚蘭花達人
低價筆電 衝擊觸控筆電市場
北捷火警 台鐵剪票口恢復開通
國民黨苗縣長初選 林久翔登記
4月電子金融期都漲
甫出獄赴警所報到 酒駕被告發
擄前女友新歡 囚打勒贖吃官司
股王股后競飆 台股收漲11點
噪音協調亮槍 4姐弟妹送辦
社群APP推浩翔真人貼圖
調查：近5成餐飲油煙處理不當
搜馬航 澳：續依訊號搜尋線索
高展館開幕前 商店街啟用暖場
捐助小豬撲滿 嘉女獻愛心
4G吃到飽降速 電信業有共識
國家人權委員會 監院擬3方案
陸網路紅人秦火火 11日受審
原民聚落 竹市爭取經費改善
婦人感冒久未痊癒 併發腦膿瘍
大選面面觀 印尼民主考驗多
港媒：陸尋油氣西藏鑽洞七千米
力成3月營收月增17%
全國船聯會支持簽訂服貿
航特部70週年慶 特戰弟兄展技
腸病毒警戒 進入流行期
魁北克分離派敗選 黨魁辭職
後學運時代 民進黨壓力漸增
ASTEP將生效 台食品攻星市場
賞螢季節到 中市推賞螢活動
歐普拉：被借錢都超過5萬美元
上市股票首季報酬率 倫飛最高
推示範區 外交部將向使節說明
春天躁鬱症增 醫師籲規律就醫
解服貿僵局 朱立倫：效率優先
華碩ZenFone開賣
三大法人買超台股17億元
滬自貿試驗區 頒仲裁規則
鍘日月光傳有內幕 秋菊槓上
南路鷹北返近尾聲 賞鷹請把握
服貿資安疑慮 電信協會澄清
魏應充涉逃漏稅 彰檢緩起訴
留學生：外交部未索反服貿名單
學運影響 府半月未開放參觀
竹縣直笛合奏團 東京奪金賞
奇力新Q1營收 歷年同期新高
保釣行動結餘 60萬元捐弱勢
關廟鳳梨首銷加拿大 裝櫃啟運
友達3月合併營收 月增2成
保母陳瑋瑩 教母語千遍不厭倦
力旺成功切入醫療電子領域
美青年臉書遭脅 母親報警逮人
中斷5年 南橫公路暫難通車
議場開院會 王金平：應該可以
宜蘭綠博入園數 破10萬人次
香林國小學童 登大塔山畢業
明代雞缸杯 拍賣價近11億
泰迪熊到港藝 歡迎尋熊跡
勞退新制退休金 6千遺屬未領
陸婦女種田 疑拿手機遭雷劈
縣市觀光PK 北市屏東花蓮優勝
中市街頭藝人甄選 受理報名
體恤警辛勞 工總致贈慰問金
峇里公主覓真愛 願棄皇室頭銜
觀光我最行 台東獲行銷整合獎
部分反服貿學生 退場否再討論
全中運將登場 宜縣長授旗勉勵
簡易油煙處理裝置 2千元搞定
抵任1個半月 陸使向菲遞國書
陸美防長會談 領土歧見受矚目
日澳簽協議 日進口美牛料降價
新台幣收升 5分
鼬獾再現古坑 籲施打狂犬疫苗
比爾提瓊斯舞團 隨機70片段
日月光Q1集團營收年增逾13%
騷動之夏 台北電影節
專題製作獲獎 大德工商亮眼
汛期將至 宜蘭消防員操舟訓練
29歲男大陸返台 麻疹確診
玻璃交流展 許明財赴日取經
新自拍App能瘦臉 像減6公斤
男停車路旁燒炭 騎士報案救命
捷運宅臨沂帝國 底價創高
拼商機 傳iPhone螢幕將變大
陸美防長同意軍事互信實質磋商
回應民意 立院11日開院會
越南經濟成長 世銀估5.5%
放下3C 三國奇遇找回勇氣
韓澳FTA 汽車酒類農產品受惠
陸女被台男友放鴿子 警助安置
彰縣長初選 國民黨5人登記
桃縣藝術下鄉 優質表演登場
行車安全監督 台鐵月內建機制
退場倒數 議場開始大掃除
小勞勃道尼撐腰 讚宏達電M8
新法合憲 菲將著手控制人口
疑非法繁殖場 北市動保處追查
馬航機假消息誘餌 行網路詐騙
傳高華贇平安 大馬盼秘密救人
朱立倫：台灣眼裡只看到中國
大蒜價格崩跌 農委會出手助蒜農
議場損毀 朝野稱王金平會處理
政院：服貿溝通宣傳應檢討
婦人跌倒骨折 骨質疏鬆作祟
學運尾聲 高雄校園趨平靜
弘道調查：老人防跌修繕補助難
金門松染線蟲病 學者生物防治
國民黨苗縣長初選 徐耀昌登記
推動實體書店發展 文化部補助
豬肉上漲 嘉縣學童午餐凍漲
NCC：二類電信開放 資安風險低
電源晶片廠立錡致新 淡季不淡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
屏東將軍之屋軍帽展 細說歷史
大陸允許巴西玉米進口
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
領土爭議 陸：不主動挑起事端
萬人立院掛牌 體總盼速復運作
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北市紀錄片獎 作品面向廣
迎郵輪 高市估年創7億商機
法國規模5地震 10年才一遇
台電評估核四不商轉 代價可觀
議場修繕 立院總務處拒絕外援
迎台中花博 林佳龍籲連結后里
9日下午降雨趨緩 時間區域縮
監督條例 馬：民間版無法執行
陸：不犯他國 他國勿犯
公民憲政會議 初步願景出爐
小三通許可證 5月線上申辦
監委：挖路浮濫 年核准9萬件
重修舊好 舊電器愛心送部落
棒協緯來聯手 爆米花聯盟出爐
國道警疑涉收賄 洩漏查緝行動
歐普拉演管家妻 賦予角色活力
新北與大同合作 推太陽能光電
水果行竊案 竹警準新人破案
周思齊謝昇諺 跑步對決也鬥嘴
禾伸堂3月營收 月增近3成
華僑高中潑水節 體驗異國風情
萬洲化3月合併營收 創新高
鼓勵閱讀 三星捐南投智慧教室
北市創意再生家具 1元起標
桃縣龍岡米干節 街頭快閃造勢
F-昂寶3月業績 創歷史新高
反服貿學生 擬抗議中天蔡正元
微軟迎娶諾基亞 大陸放行
索羅門風災 中華民國捐款賑災
內衣藏毒 女毒販異狀胸型被逮
尋馬航客機 澳洲迷你潛艇待命
澳媒評論：羨兩岸服貿協議待遇
代言運動飲料 陳偉殷憶兒時
美元轉強 澳元看貶7%
談烏克蘭前途 俄倡俄語區參與
外資拉抬 台幣兌美元收升5分
竹縣54萬人口 盼立委增1席
紐約小島萬人塚 埋百萬無名屍
學運後拚經濟 高市商家忙促銷
阿基師勉學子 腳踏實地
女子搭錯車 北投迷路40小時
高雄緝毒查獲兩起 警遭割傷
竹山天梯 9日起休園3天
撿議員手機侵占 運將緩起訴
推銷忍者觀光 日伊賀市長扮裝
監督條例主審權 藍綠再燃戰火
大甲水管老舊 立委爭取汰換
增職場競爭力 鼓勵榮民就學
萬泰銀罷工 估最多500人
占政院3民眾到案 非員警打傷
南鐵案 藍籲賴清德比照反服貿
戶政頻凸槌 朱立倫籲中央追究
韓澳FTA影響小 台灣需加把勁
張家輝性感 吳彥祖不排斥床戲
佳世達3月設計代工營收82.5億
環東出全力 馮俊凱拚亞錦亞運
屏東獲遊購讚縣市 推銷鮪魚季
疑綁標光纖採購 約談台電人員
中風黃金3小時 打通血管免殘
疑前妻搞曖昧 刺死社區總幹事
景碩3月營收 創歷史新高
日本豐田社長豐田章男感恩台灣
羅瑩雪：學校要教學生懂法律
推廣觀光績優 花蓮乘勝追擊
加值服務 高市公車有行動熱點
美大學籃球錦標賽 康大4度封王
宏?財務長胡競英：好戲將上映
張韶涵：自創女鞋 將進軍大陸
韓澳FTA 衝擊台灣石化汽車零件
治療身心靈 亞東醫院藝術空間
穆斯林商機 高市物產哈拉認證
涉官司選苗縣長 藍民有異見
環保意識高 港進口魚翅下跌
營運48載 光華號將功成身退
花蓮植櫻花 存活率低專家把脈
國瑞30週年 今年產量達20萬台
台電視虧損 港壹傳媒擬減股本
利多激勵 陸股漲幅近2%
4G服務 業者初期推體驗價
餵女強姦藥丸 男復健醫師判刑
澳總理訪北亞 尋求平衡關係
美法院要護照 桑妮雅甘地拒絕
機捷沿站房屋點閱多 重劃區熱門
時來運轉 福特笑傲大陸車壇
金管會：商業長照有助整體發展
打造健康城市 花蓮獲獎
占據立院 9日召開行動會議
彩晶3月合併營收 月增12%
經理人：歐高收債較美債具潛力
花旗計畫遭駁 獲利目標瀕危
華碩ZenFone 預購破3萬支
誆安排周杰倫見面 男騙精障女
指戳女屁股 7旬果商性騷起訴
融入區域整合 台向加表達決心
國防部：勇固案規劃按時程走
萬能細胞文造假案 日女提申訴
總統咨請立院 儘速行使同意權
林毅夫：兩岸密切結合會雙贏
美重返亞洲 將與菲律賓簽協定
南非獅子遭疑似愛滋病毒威脅
修復議場 學生暫婉謝募資募工
蕭萬長出席博鰲論壇 會李克強
服貿開放營造殯葬 無國安疑慮
美防長到訪 共軍軍頭當面嗆聲
學生退場 美媒：抗議和平解決
微軟攜手騰訊 推XP安全服務
對俄立場不一 烏克蘭議員幹架
日女科學家將開記者會駁造假說
三陽：高院撤銷黃世惠原破產裁定
星羽球賽登場 台14選手參戰
墾丁車禍 6人輕傷
三陽聚焦東協機車市場
緯創3月營收月增43.69%
增火力 傳去哪兒攜程網談合併
光寶科3月營收 月增19%
今彩539開獎
學運退場 百警動員三階段交管
跨過濁水溪 大甲媽進西螺
細故刺傷同居男友 女子送辦
綠社會動員能量消失 謝籲討論
總統與美視訊 重申融入區域決心
苗栗初選現黑函 國民黨籲團結
監院：學運募款認定 問內政部
大樂透開獎
美股現警訊 恐慌指數飆升19%
國防部：美重視台國防安全
台星協定將生效 進口貨免稅多
印度小老百姓黨黨魁掃街遭掌摑
豐田章男來台 慶賀國瑞30週年
提供極權國家監控科技 德挨批
IMF下修台灣今年經濟成長至3.1%
單挑小米華為 華碩祭機海戰術
台GDP遭下修 學者看法不一
IMF估 全球經濟成長3.6%
談學運 施崇棠：盼圓滿落幕
經濟學人報導反服貿學生將退場
李顯龍：兩岸經濟協議不簽可惜
肥咖條款倒數 IGA積極作業
日月光擬配息1.3元
林毅夫：陸應參與TPP定規則
對台軍售 美中防長針鋒相對
網購夯 F-東凌拓展電商通路
俄禁進口豬肉 歐盟訴諸WTO
立委陳學聖捐款俄羅斯盲人協會
美眾院挺售台艦案 外交部感謝
英夫婦蜜月謀殺案 斐正式審理
債券交易降 澆美銀行獲利冷水
陸美防長 諸多議題言詞交鋒
狼父性侵4幼女 母助紂為虐
漁業事務執法 台菲明續協商
離譜司法 巴國男嬰被控謀殺
割闌尾找上黃昭順 警民衝突
今彩539 頭獎槓龜
大樂透頭獎 無人中獎
IMF：美扮演全球成長火車頭
黃昭順：良知問政 不容汙衊
魏揚黃郁芬 赴華府發表演說
攻兩岸市場 大江攜手日商
郭泓志三振胡金龍 順利守成
燦坤聯名卡上市 首年衝8萬張
反服貿學運成員赴美交流
疑壓力大 中大博士生尋短
伊朗與六強再進行核子會談
李顯龍談台灣學運 看兩岸關係
亞銀：人民幣雙向波動是好事
嚴重感染 澳泳將索普難再參賽
常萬全：中美利益遠大於分歧
歷史性訪英 愛爾蘭總統受禮遇
顧慮安全 俄籲企業在海外下市
遭學運邊緣化 綠將啟動黨改造
重建老鼠胸腺 再生醫學奏功
蘋果在美廣告支出 緊追三星
嘉市搶案 800萬元沉香木遭搶
博鰲論壇登場 蕭李會10日舉行
管碧玲建議 議場保留「學運圖騰」
經濟部：雙重機制不影響國安與言論自由
島嶼天光、點燃希望---辜寬敏
兩案併案同時審查 民進黨團否認
學運退場 學生立院議場大掃除
談了7年 日澳將簽自貿協定
魏揚10日赴美 出席華府論壇
各大報頭條
馬會郭台銘 府：馬沒說「先立法、再協商」
分娩有多痛? 是牙痛的兩倍
陸媒：陸特大黑金首腦劉漢、曾在澳門輸掉10億元
自動化市場火紅 概念股走勢看俏
2014新北潑水節 中和快樂啟動
素食不一定健康
浙江29幢豆腐渣樓房倒塌 收押2人
明成化「鬥彩雞缸杯」 2.81億港幣拍出
全球首部SNOOPY彩繪列車現身高捷
南港新移民會館開幕
不跟年輕人搶飯碗 17年義工讓張安妮「凍齡」
遊艇嘉年華 淡水漁人碼頭歡樂開航
搭客運 看見心臺灣
都市計畫 要從「道德」開始
SOGO獨享刷卡4%回饋 國泰世華卡 泰好刷!
新光摩天大樓登高大賽 延長報名至4/11截止
高雄市鼓勵新移民用圖騰寫生命
外師教學 外配子女英文朗朗上口
迎王品家族2200人 新竹喜來登準備好了！
漢諾威展 西門子推出新「全方位整合自動化」
建立農業缺工與新住民求職媒合平臺
新北市長朱立倫談國際觀及新住民
e世代與教育界青年節展現良心行動力
新竹食品業者 發願做良心食品
公益彩券盈餘 台南市成立兒少年社區照顧據點
證交所公佈: 報酬率最高及最低前十名個股
投資人了解造市券商之報價規則 可避免糾紛
晴天創意築夢坊為新住民和弱勢族群開闢新天地
媒體報導恐怖油輪 違法橫行臺中港澄清說明
政策鬆綁 3月市場回溫
蔡阿嘎為新移民代言 Hi-Life也響應
新住民火炬計畫 超過28萬人受惠
原住星希望16年 星光音樂會照亮部落
打敗困境！空手道女孩小優的冠軍之路
行動宅配 服務旗山美濃新移民
移民雙月刊 紀錄台灣生命力
證交所 將採行公布注意暨處置新規定
本土社團籲「立即停止司法追殺學運」
仲裁制度解決稅務爭議 黃源浩談法國經驗
馬總統赴醫院 探望母親病情
失蹤馬航客機 疑燃料耗盡墜海
烏克蘭占據官署群眾傳挾持人質
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新總理誓拼經濟 為法國揭新頁
隊友開砲挺 陳偉殷握兩分領先
法國新政府通過國會信任投票
凱瑞：俄特務在東烏克蘭搞混亂
隊友火力猛 陳偉殷挨轟仍領先
不倫之吻 美議員偷情惹風暴
金鶯領先多 陳偉殷握勝投資格
加州參議員余胤良 出庭不認罪
金鶯砲火兇 陳偉殷奪本季首勝
議員偷情辭否 共和黨領袖不談
新賽季首勝 陳偉殷開心也自責
美俄歐烏 將會談烏克蘭危機
春電展 BenQ推短焦投影機
推特頁面新設計 有臉書味
美股反彈 有利多頭
機捷建設效應 桃園房市熱絡
欣興首季營收 年減7%
精成科3月營收 年增近5%
愛爾蘭總統訪英 揭歷史新頁
尖點首季營收 年增16%
德政要盼歐盟文件都有德文版
立敦3月營收 Q1單月高點
大毅3月營收月增逾18%
投顧：美財報不排除有驚喜
松捷年底通車 全線房價增溫
台商在美投資 官員籲助台入TPP
英特爾關哥國廠 裁1500人
印尼大選登場 總統選舉前哨戰
北部東部短暫雨 中南部高溫
巴西最佳旅遊城市 聖保羅居首
美鋁獲利超標 揭美財報季序幕
加密技術漏洞 網路安全大出血
IMF：今年G7經濟 英最佳
逾30無一技之長 德輔導入廠實習
阻貶人幣 大陸不急急死美國
馬郭會 府：報導與事實有出入
客運串商家 就愛池稻享優惠
暴雪電競賽評選拔開跑
台達產品4年節省119億度電
台股開盤上漲24.14點
IMF調低巴西經濟成長預估
精誠推微定位穿透行銷服務
Q1封測優預期 日月光開盤漲
涉詐騙 11台人在越被捕
馬航失聯33天 浩瀚搜尋待續
史岱費爾德三度來台 詮釋巴哈
林永樂：絕無干預留學生援學運
王郁琦：盼循民主程序達共識
蕭萬長9日傍晚 抵博鰲
3D列印跨領域計畫 5月啟動
廣案懲凶 外交部：菲已起訴
消費性IC需求增 凌通3月業績佳
CME凸槌 部分交易中斷逾90分鐘
學運影響股市 曾銘宗：人心有尺
歐央行QE 面臨無資產可買
干預疑慮退 韓元攀抵6年來高
雲端拜經 全球萬人連線祈福
學運史料 中研院盼收藏保存
因應花東電氣化 台鐵將改點
度假打工 台青年最愛澳洲
不肖國道警察索賄 檢聲押
陸委會：政院版條例合憲務實
台美肥咖條款有共識 5月底前完成
學運退場 法部：沒指示怎麼辦
陸美防長 達成互信機制7共識
新台幣早盤升逾2角
港拍賣會失畫 價值近3千萬
林祖嘉：台灣走出去只能加速
兄弟踢館 全國主場拚全猿主場
業績向上 欣銓今年營收看好
大甲媽遶境 中午抵新港
GM召修答覆不全 日罰7000美元
經長：多國暫停與台經貿談判
飢餓行銷 小米旋風將襲捲全球
魁北克獨立氛圍漸改變
開轟趴毒煙彌漫 鄰居報警逮人
有訊號無殘骸 馬航搜尋又撲空
汽車業表現佳 和大3月營收新高
美元升勢預期恐落空 多頭棄守
陸召見北韓大使 警告勿核試
冠狀病毒病例增 赴沙國注意
韓媒：南韓忽視北韓攻擊警告
科技股慘綠 矽谷富豪大失荷包
學運將退場 股市干擾消失
電子領軍 指數再創今年高點
蝙蝠童再現 美職棒開球架式足
馬郭會 鴻海：尊重府方說法
被告保管贓物 牛樟變臭樟
經部：台參與TPP決心遭懷疑
佳里牛蒡產量略減 價格看俏
記取410 全教總盼回歸專業
學運落幕 郝龍斌：從中學習
2016逐鹿白宮 希拉蕊：有在想
服貿開放二類電信 資安風險低
全球城市逆變力排名 台北34
配合存影 10日中午清空議場
搜馬航 再獲與黑盒子一致訊號
經濟師：日央行可能讓日圓再貶
鼓勵加薪 金管會訂100大調薪指數
火箭對湖人 林書豪先發
活化公共空間 立委建議納創意
防金正恩遭暗殺 北韓曾演習
女星驚啃花盆 拍片爆恐慌症
防北韓無人機 韓擬購低空雷達
王郁琦：學生開始體會政府難處
再獲疑似馬航訊號 搜尋大躍進
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
南韓：北韓無人機事件屬突襲
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
偷檳榔攤還喝飲料 留唾液遭逮
獲利成長 台泥不畏外資連賣
雷神夯 郵局寄存7500公斤
瓜地馬拉首季通膨0.68%
雅虎新聞App上線
林毅夫：不要讓台灣邊緣化
為警察打氣 鄭崇華捐500萬元
北市滅蚊作戰 啟動20大熱點
傳陸召見北韓大使 警告勿核試
學運將退場 北市府還路於民
印尼國會大選登場 透明度提升
半場打完 火箭領先湖人
陸學者：坦率溝通 中美找交集
學運退場 北市府軟處理
經貿談判 他國要台先搞定服貿
博鰲論壇 大陸加強聯韓抗日
投顧：看好歐小型股獲利成長
王金平黨籍案 府：不可能評論
博鰲論壇 改革新格局成熱詞
反服貿刑責 北檢：立院未提告
新台幣中午升1.85角
美小豬病死6百多萬隻 豬肉漲價
抽脂致女腿凹凸不平 醫師判賠
汽配四合一展 帶來6億美元商機
兒童鼻塞打呼 小心長臉症候群
美洲木鴨嬰兒潮 戶外教學正夯
入GPA效益遭疑 工程會反駁
經長：開第二類電信無國安問題
二類電信開放風險 如單車撞死人
反服貿學運退場 千警待命
新北搶吉園圃蔬菜 全台掃貨
亞幣強勢 台幣午升1.85角
電子病歷網 104年完成
賞景桐花報馬仔 客庄氣象上線
服貿卡關 兩岸租稅協議也卡
獲訊號 澳盼數天內獲馬航殘骸
修議場 王金平：不會用到公款
胡志強擔任交通導護 守護學童
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印尼國會大選 佐科威成吸票機
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小保方：多次造出STAP細胞
台投書報章 指服貿有急迫性
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吳育昇：民版監督條例是兩國論
假名犬血統售幼犬 詐欺起訴
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同欣電3月營收 月增逾12%
群創3月合併營收 月增5成
百貨業開打 遠百下殺至2.5折
組詐騙集團被逮 男生日牢裡過
竹縣推日照中心 照顧長者
三大法人買超台股65億元
陸客自由行配額調高
真木陽子吶喊正義 備啤酒紓壓
智利北部旅遊列黃色警戒
謝長廷：民進黨的改造有黃金期
瞄準企業混合雲 遠傳捕商機
反服貿學生 赴中天電視台抗議
緬甸人口普查遭質疑資料準確性
巴克萊：仍看好台灣今年出口表現
周美青挺老人健走 未答學運
志工攜手 推動竹市低碳家園
守護地球 救國團推負責任旅遊
維也納交響樂團 5月彰化演出
學者憂反服貿影響校園秩序
中研院：保存學運文物後續展示
蕭萬長啟程 參加博鰲論壇
當鋪主打整合債務 誆小黃運將
罵人神經病 李婉鈺判賠30萬
聯電Q1不淡 季增逾3%
張家祝：約談企業了解加薪計畫
北市觀光活動補助 5月起受理
蔣偉寧：學運青年展現多元能力
女燒炭輕生 竹市警消搶救保命
桃園高鐵產專區 即將開發
英雄節 菲總統：為對的事而戰
馬：改善偏鄉醫療 健保小革命
反服貿硬闖 政院擬求償3百萬
學運退場 李登輝林義雄挺學生
誤放羈押被告 糾正嘉義看守所
新台幣收升1.08角
桃園高齡長照 紓解家庭壓力
華碩Q1營收 季減15.58%
兩岸醫藥衛生協議 法規未同步
廟煙影響空氣 桃縣邀專家診斷
開放二類電信 立委籲提配套
紡織廠液態鹼外溢 4工人灼傷
反南鐵抗爭 官員逃進派出所
印度毛派攻擊 政府軍3死3傷
遷205兵工廠 高市8年完成
官員釋疑服貿 高醫大遇嗆聲
菲英雄節 美使暗示挺菲
資策會攜手高達能源 攻電動車
張雨生20首歌 串愛情音樂劇
學運退場 北市10日彈性交管
BMW全球豪華車銷量 遙遙領先
大甲媽抵新港 崙子橋萬頭攢動
謝立功訪紅茶故鄉 關懷新住民
陸：美通過對台軍售案具破壞性
豐田全球大召回 台灣僅180輛
兒與媳病傷 老翁上山砍竹墜谷
雨水自動收儲系統 節能獲獎
中央氣象局氣象報告
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目標全馬 運動讓張鈞甯有能量
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黑冠麻鷺孵蛋秀 成國小活教材
手機平板需求增 利機3月營收佳
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股 3月勇健 券商獲利倍增
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
北市仁愛圓環店面創新高價
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
10日好天氣 僅東部局部短暫雨
查日月光案 法官勘驗K7廠
航港局：世嘉輪未載重油進出港
四川省文聯原主席郭永祥 雙開
陸企：大陸國企應向台灣學習
大陸腐敗四風 最多是大辦喜宴
內政部：學運募款須符政獻法
獨木舟環島 籌建庇護資金
挺民主法治 白色正義擬上街
重啟核電計畫 日執政黨通過
冰與火之歌好評 續拍五六季
泰人憂動盪 潑水節縮緊荷包
高雄機場南跑道 高市促鬆限高
關心傳產 柯文哲訪虎尾毛巾廠
遭求簽承諾書 蔡錦隆強調法治
台東溫差大 稻作染病又長不大
火箭大勝湖人 穩居第4種子
總統：只立法不審查 影響經濟
烏克蘭親俄分子 釋放56名人質
國藝會視覺藝術策展接連開展
富喬3月營收 月增3成
鬆獅犬狂吠 女持刀奪命判有罪
海南將建全球最大免稅購物中心
海基會文化團 月中赴雲南山東
豐田集團首次年度賣逾千萬輛
IGA逐案審 金管會尊重立院
犯嫌開車衝撞 警開槍擊中1人
健鼎3月營收回溫 月增2成
雞場施放捕獸夾 夾住小貓挨罰
瀝青業聯合漲價 罰3950萬
紙袋挖孔偷拍 公車狼辯為抒壓
涉賣國軍灌水肉品 6人交保
首屆桃園市長 藍提名吳志揚
馬總統：多宣導陸資來台增就業
柯普指揮愛樂 演出巴赫清唱劇
成大學務長：學生已是金剛草莓
反服貿學生 內湖抗議表訴求
網路替代道路 南投推法服視訊
女子自殺找不到 狗叫救一命
再測新訊號 尋馬航機露曙光
協助學運退場 北市環保局待命
法晚間新聞遭鬧場 直播中斷
黑潮遊行 蔡錦隆：不知用意
才復工又排廢 台耀遭停工罰款
陸客帶鳥入境 人送辦鳥安樂死
嘉義都會森林公園揭牌
微電影感人 家扶盼重視兒保
航空城聯外道路 江揆允補助
新北推電動機車 建置充電站
內湖開發案換都委 北市澄清
德銀馬駿 跳槽人行推動經改
二類電信疑慮 政院記者會釐清
上白礁祭典熱 信徒扛轎走3天
日自民黨擬組團訪陸 改善關係
湖人被胡之夜 一堆難堪紀錄
服貿 建築師可赴陸任專業人員
高市府勸募 議長批如有照流氓
趁機摸女警大腿 色男性騷起訴
創見3月業績 月增13.6%
抗議撙節政策 希臘全國大罷工
桃園八德合宜住宅 遠雄得標
退而不休 總統府憲兵拈花惹草
推廣文學 民視公視製節目
疑鴻海另有內賊 檢調搜索約談
小保方稱有萬能細胞 專家質疑
府：總統母親住院 無病危情況
農民學院夯 花蓮錄取率約3成
蘋果告三星 要求禁售甚於賠償
新北果雕競賽 邀高手比刀工
人幣2030前可能成國際儲備貨幣
大佳歡樂牆新笑臉 延至14日公布
假地主假文件 賣地詐千萬被訴
色狼總舖師 狎5幼女判5年
漢唐董事長王燕群請辭
對流旺盛 花蓮台東防局部大雨
唐獎證書入圍 竹銅扇材質爭鋒
抗漲大戰 速食業者推79元套餐
後學運時代 綠啟動黨改憲改
無我無框 李祖德新書發表
黑格會習近平 談話不脫舊調
明基材料從光學擴大到生醫材
集資網動腦 吸引投資人捐錢
參賽全中運 傅(山昆)萁勉君子之爭
立院初審 中小企研發抵營所稅
金山電3月營收 月增23%
與韓流別苗頭 日斥資推酷日本
美元走弱 台幣收升1.08角
光纖廠波若威營收目標1億美元
學者：民主似非競爭力必要條件
友達深圳秀高解析度面板
學運退場 陳為廷：將大型集會
仁寶3月營收 月增36.5%
高薪100指數 好公司可入列
南鐵案擴大 社運團體教授戰法
瀕危琵嘴鷸 俄羅斯繫放金門現
周麗淇紅衣新嫁娘 來台展貴氣
大陸市佔高 F-金可3月營收俏
為特奧獻愛心 中田英壽將來台
疑沉迷線上遊戲 引發肺栓塞
泰潑水節 反對派示威休兵4天
綠常會感性反思 蘇邀謝喝咖啡
出關播種 嘉義社邀辦草根論壇
蕭天讚：學運若違法 依法辦理
女堅分手 男刀傷女友再自殘
沙巴人質安全 大馬扣8人助查
奇偶首季每股稅前盈餘2.7元
紡織廠液態鹼灼傷4人 1命危
想入TPP 陸：已與美電話溝通
綠委：綠學運王金平相加大於藍
性交易誆給38萬 完事卻落跑
踢館全猿主場 象迷：不覺孤單
品牌廠3月NB出貨 增逾25%
亞洲咖啡師大賽 台選手現實力
百貨業首季多成長 再拼化妝品
檢調積極偵辦回扣案 鴻海感謝
玉山黑熊比例高 水鹿不如雪霸
馬總統對美視訊演說 美方高度重視
電信疑慮 張善政：風險可控管
澳總理訪陸 自貿談判快談好了
香蕉病毒危及供應 聯合國示警
非美貨幣走強 韓元升值最多
馬總統視訊會議 紐約同步舉行
反南鐵抗爭 南市府：持續溝通
柯文哲：舊時代政治人物將淘汰
總統：中華民國是和平締造者
英小王子出任務 淡定惹人愛
印度火星旅程完成一半
軟板三雄 3月營收進補
漢微科3月營收 月增近5倍
全國電春季破盤 11日開跑
總統：台入TPP可強化美亞太布局
開車衝撞警車 3賊落網
部長禁相互接觸 以巴和平受挫
總統與美視訊 感謝美國支持
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韓星Eric與羅惠美熱戀
談拍片心路 齊柏林勉學子追夢
桃猿主場人氣旺 領隊親自賣票
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德總理：俄應努力緩解烏危機
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周小川：續推滬自貿區金融創新
防弊或獎優 教師評鑑兩派拉鋸
示範區教育創新疑慮 教部澄清
保水劑過量 鈣質恐流失
快速計票 印尼民主奮鬥黨勝出
小而美 BMW塑豪華車新形象
谷歌闖訂房市場 恐觸怒廣告主
LINE詐騙案頻傳 用戶小心
美賓州高中生刺傷約20人
醫院：總統母親生命徵象穩定
訪陸士官學校 黑格愛宮保雞丁
反恐維穩 習近平視察武警部隊
馬：監督條例立法 讓民眾安心
新聞寒蟬 中天：不姑息不妥協
谷歌gDNA計畫 研究工作與幸福
臉書印度用戶 破1億大關
馬：參與經合 盼與美共同努力
學生控執法過當 高雄警方否認
吃到問題肉品 國軍將求償
威凱結婚蛋糕 2萬元拍賣售出
馬習會 總統：須創造更多條件
NCC：資安沒有絕對安全時候
澳媒：未來兩岸協議時程恐延宕
馬總統兩岸政策 孔傑榮肯定
印大選 爭議的阿魯納查省投票
總統：出口多元化 對陸比重降
俄稱情報機關 助遏止冬奧恐攻
學運將落幕 手持太陽花出關
傳胡錦濤露面 疑與打老虎有關
陸扶貧金融政策 補貼農業貸款
劉時豪再見安打 桃猿氣走象
首季金控獲利 富邦國泰競高
德改革再生能源法
印尼小飛機失事 2死
宸鴻漲停 兩個月新高
今彩539頭獎 1注中獎
揚明光3月合併營收 月增4%
賓州高中20人遭刺傷 嫌犯被捕
增加來客 全國電5月賣咖啡
博鰲蕭李會 將聚焦經貿議題
總統：盡全力通過服貿協議
億人染C肝 世衛首發治療方針
兩岸關係改善 總統肯定美支持
巴西監獄暴動縱火 6死
陳德昇：可思考先貨貿 再服貿
總統：台若加入TPP 對美有利
首爾工具機展 台灣產品吸睛
磁碟存量增千倍 物理學家獲獎
日機緊急升空數增 逾半防陸機
美學者：馬總統全面說明台政策
沃佛維茨：反對服貿是錯誤方向
前副總理：大陸GDP仍可逾7%
德國又有部長被控博士論文抄襲
拚成長 戴姆勒推更多賓士車款
俄資本外流 2008年底來最慘
中澳總理會 聚焦自貿協定
博鰲 蕭萬長將與星菲老友會面
印尼大選 民主奮鬥黨選情看俏
伊朗官員：與六強達成6成協議
立法院趕週五復會前重建
經濟學人: 施壓服貿、馬恐陷孤立
搜尋人員: 馬航黑盒子電池將耗盡
陸客自由行4月16日起調高至4000人
馬總統母親住院一週 一度發病危通知
葛來儀：台入TPP關鍵在大陸政策走向
注射精神分裂藥物 日17人死亡
反服貿團體 中天電視台嗆聲
台灣參與馬航搜救 馬國官方文件隻字未提
美國一中學發生血案 20人被砍傷
國內各大報頭條
進擊的銅藻! 野柳風景區傳惡臭
又見黑心食品! 大批灌水黑心肉流入國軍和下游廠商
移民署長探視魚池 新移民種出得獎紅茶
13日國館講座 "愛 讓心飛揚"
太極門洛杉磯道館舉辦良心講座
「吃的安心」 林榮信倡導食品安全
蒜頭盛產俗俗賣 業者促銷挺農民
宜蘭廣播新聞界響應傳播良心之聲
三月份證券商盈餘大幅成長
大陸配偶種茶 移民署長表示肯定
學運退場 關公交代郭台銘辦到的
移民署長訪視新住民生活 體驗做脆梅
警方查324急診資料 衛服部：不能隨便給
新移民扛家計 移民署服務站前往慰問
台中國際旅展 住宿券優惠搶先曝光!!
救國團宣揚「減碳愛地球‧負責任旅遊」
遠傳+微軟 共推企業混合雲
官網限時搶購【小資旅行】省錢專案 !
中華電信103年3月份營業收入175億元
新移民大展廚藝
移民署桃園服務站解決無國籍新住民的居住問題
學生6點「光榮退場」 1600名警力戒備
中山北路婚紗街 新移民學當新娘秘書
紐西蘭新移民 高雄學創意編織
金山電業績亮眼 股價蓄勢攻堅
芳苑國小新移民志工媽媽傳統服飾走秀
全台不明行蹤外勞人口超過四萬人 非法外勞雇主最少罰15萬
證交所推出股價監理新機制
新竹市外籍配偶關懷協會 4/12將演出兒童劇
學運最後一夜 爭拍照留念
張克斯：陸無檢討對台政策跡象
談學運 孔傑榮：支持立法審查
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美高中凶案嫌犯16歲 動機不明
神父太有才 美妙歌聲驚豔四座
挪威失憶男 身世之謎大家猜
美FXX將連播552集辛普森家庭
挪威失憶男 捷克知道他是誰
豐興首季營收獲利減 第2季彌補
台嘉碩3月營收 第1季高點
新據點效益 詩肯3月營收成長
日電貿3月營收 月增16%
順德3月營收 第1季單月高點
權證交易新高 券商報價有規則
資策會攜廠商 開發電動車應用
信義志工送愛心到中寮
美股漲學運緩 台股受矚目
巴西世足賽 外國警察協助維安
太陽花學運落幕 台股高點可期
巴西3月通貨膨脹飆升
魏揚黃郁芬訪美 談學運後續
中信銀首創ATM外幣匯款
揚智Q1業績 年增29.1%
矽創Q1業績 季減逾15%
美股大漲 台股蓄勢戰9000
花蓮凌晨地震 芮氏規模3.9
全台晴朗 中南部高溫逾30度
多倫多辦公大樓凶案 4人傷
最後一夜趕打包 學運傍晚撤離
Fed會議紀錄 淡化升息預期
全球PC出貨降 聯想市占稱霸
程守宗擬以2年時間 改革黑莓
太陽花學運退場 3千警維安
法中學桌賽 台獲男子團體冠軍
台股開盤上漲33.77點
英業達首季營收年增15.8%
歐買尬「貝拉傳說」封測
拓銷中美洲 台商墨國參展
露國華語班成立 促經貿交流
奕力Q2估季增15%至20%
宇瞻薄型固態硬碟 攻工業市場
歐巴馬訪德州 老布希輪椅接機
KANO精神 魏德聖：做難搞對手
推特風光上市 掌門薪酬大縮水
德微展望樂觀 早盤強勢
通膨低 韓利率連11個月不動
駐美官員投書 服貿過程透明
需求熱 力積今年業績估增2成
英央行料維持利率低檔不變
米蘭設計週 華碩秀創意
地鐵車廂有老鼠 紐約客嚎啕哭
學運退場 立院周邊彈性交管
傳日將降低美牛肉關稅至個位數
LG機皇出招 冰晶紅上陣
火箭挑戰4連勝 首節暫落後
王卓鈞：調就醫資料 無涉個資
俄新招 烏克蘭恐得預付天然氣
張志軍仍盼上半年訪台
大甲媽祝壽大典 場面盛大
管中閔：近年積極開發新興市場
屏科大影像壓縮法 國際展摘金
小米機熱 「米粉」活躍陸第一
馬總統演說 邁阿密政要肯定
華碩贈瓜國馬雅村落學校電腦
雲岡石窟 祖傳秘法環保修繕
林書豪爆發 次節單節18分
韓陸外長熱線 談北韓核議題
瓜國美食展 駐館佳餚饗嘉賓
太陽花打氣筒 龍應台遺憾失焦
李鵬之女現博鰲 拒答圈地報導
新台幣早盤升逾2角
破黑心農藥廠 查扣5公噸原料
家登3月營收 月增26.1%
新巨3月營收 10個月新高
加強陸空探測 南韓進口英雷達
李克強：RCEP和TPP並行不悖
蘋果人事震盪 艾夫兼掌軟體
退場倒數 下午4時議場復原
郭永祥落馬 涉周永康之子案
黨政人士：總統數度肯定學生
加碼 台電6月招考830人
過半議員籲歐巴馬擴大與台對話
李克強：果斷回應破壞南海和平
台股開高 走低翻黑
朱立倫：拚經濟不容忽視東南亞
台科大側人行道淨空 違停拖吊
3節打完 火箭落後17分
達併購 時代華納有線CEO報酬豐
宏達電M8 陸預約破百萬
紫斑蝶過境阿里山 令人驚豔
美歐自貿協定 美德民眾有歧異
東區刺臀男落網 至少3女受害
魚販鈔票變鈔塊 鑑定救回40萬
近9000情怯 台股紅翻黑
陸3月進出口意外下滑
搶超商10萬買彩券 難逃法眼
特斯拉登陸開賣 掌門親自督軍
看田中 陳偉殷：投球內容不差
奉化坍塌樓 建設管理官員自殺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
德里票決反腐黨也檢驗莫迪旋風
李克強：向改革調結構要動力
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
學運退場 環保局百人掃街
選舉結果引憂 印尼股匯雙挫
基本面佳法人捧 水泥股漲
與金秀賢緋聞 韓女團娜娜澄清
韓美史上最大空戰演習 登場
防操縱股價 證交所祭監理新制
火箭不敵金塊 林書豪18分
南港輪胎獲TUV SUD認證
頸動脈扭結 婦人暈3年
汛期將至 各級學校預作準備
堤外停車登錄 即時收移車通知
殺傷22人 美警指控16歲嫌疑人
立委受傷尚未查明 王卓鈞致歉
總統談學運：大家學到很多
學生退場 龍應台：國家要往前
警索324急診個資 衛福部促依法
全球人壽VIP 借款利息有優惠
中彰投合作 推動交通接軌
體驗客家 彰縣辦八卦山遊桐趣
訪台 張志軍仍盼上半年成行
龜山島百合花海 優雅迎賓
eTag稽核53天 5筆錯
新台幣中午升1.15角
泰林：人力精實優化 依法處理
小摩：網路入侵可能破銀行防線
港陸股票擬互通買賣 走向融合
波若威展望佳 股價創高
大陸今年首季進出口 雙雙下滑
一對一職涯輔導 南投校園駐點
東歐緊張 北約不排除美軍駐防
搭高鐵遊台北 潛能班學童雀躍
尼加拉瓜首季通膨1.38%
廣設托嬰中心 高市鼓勵生育
下肢水腫易喘 當心腎臟病變
抗大陸 菲向韓買戰機
拆爛包裝欲退貨 恐遭業者索費
台北2場館將完工 增展演空間
一度升破30 台幣午升1.15角
偵測2新訊號 當局繼續搜馬航
AIT處長：美台關係比以往更密切
紙類股Q2旺季到 類股走低
菲美續談防禦協定 可能近完成
連勝文提政見 市政中心遷西區
5計程車隊 推廣戒菸就贏
新興市場逆轉正 後市看好
林飛帆籲學生有想法 成行動者
張志軍：不希望兩岸和平受干擾
車王電今年營收挑戰新高
反服貿與TPP AIT：未見直接關連
修繕經費 王金平：不會太大
兩岸文化論壇 部長會面取消
錢復：服貿過 其他國家可安心
高市府勸募 議員促透明化
印尼歐巴馬拼總統 與台淵源深
駐美處投書 台灣需要服貿協議
移動贓車辨識設備 警方新利器
總統：服貿通過 就業只增不減
衝擊農業加工 示範區42條籲撤
中市暗夜2火警 1死1傷
台灣之星力推4G 抬轎M8
警索324急診個資 6醫院未提供
竹市國中生被甩巴掌 警偵破
藍：總統關注陸人權 始終如一
台股收盤漲17.53點
王郁琦：民間監督版精神可討論
42.5吋電視面板新主流
高鐵母親節增班 16班全早鳥
假美鈔案誤報 三立判賠張俊宏
扶輪社捐贈北市太陽能候車亭
日圓先生憂QE退場 牽動亞幣
印尼總統選戰 平民省長對大亨
俄陸下月料簽天然氣供應協議
資安危機 加密漏洞問與答
江揆：政院版監督條例務實可行
散播關懷 淡大生單車環島傳愛
藍營電視辯論 連陣營：協調中
AIT：美台關係再好不過
推募兵 江揆：妥適規劃替代役
台股收紅 漲17.53點
陸擬連結香港和上海股票交易所
示範區修保育條文 檢視農業衝擊
三星Note4 傳9月亮相
4月台指期漲11點
太陽動力號2 挑戰明年環球飛行
台積電Q1不淡 季增1.65%
忽略通縮 全球央行首長多偏誤
4月電子持平 金融期漲
王金平黨籍訴訟 國民黨決上訴
陸國家信訪局副局長 自殺身亡
大葉高島屋停車場火警 已撲滅
江揆：農生技納示範區帶動投資
通緝毒鴛鴦被逮 忙著換尿布
北京去年PM2.5超標1倍半
全聯推愛心卡 助勵馨受助婦幼
遊民常聚密閉空間 小心肺結核
江揆：國家定位問題不應偷渡
中台農博會 彰化邀中投參與
呂秀蓮：很多基層黨員離心離德
台股近關情怯 震盪收紅續創高
癌童製橡皮筋手鍊 募研究經費
成大聲浮系統 可夾持電子元件
宜蘭青年免費健檢 13日開跑
日圓先生估今年日本GDP保1
江宜樺：零基預算精神編預算
菜籃族媽媽 籲教師評鑑綁考核
立院初審 強化營業秘密保護
捷運施工 中和部分公車站移
兵敗丹佛 林書豪：我們累了
養鱷魚當寵物 婦人遭房東報警
屢偷腳踏車 男子送辦羈押
李顯龍：反服貿學運需智慧處理
分公司賄案 惠普上億美元和解
擬稿資料公開 陳威仁槓段宜康
住展：學運對房市僅間接影響
反服貿退場 中山大學生返校
環境雲資料集 下載逾十萬次
南科華亞科 3月業績同攀升
連勝文西移政見 雙子星案受矚
公共電視法修法 擬納廣播
工研院行動健康裝置 成果豐碩
三大法人買超台股20億元
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侵入政院大樓 謝長廷贊同驅離
學生退 王郁琦：民主審議政策
生育救濟減少糾紛 延長並擴大
社福機構欠柴火 音樂會助募款
港滬股市互通利多 港股飆漲
毅嘉Q1獲利 年增13倍
退場倒數 部分立委座椅歸位
退休少校涉詐財 15萬交保
表揚貢獻 美華州訂定彭蒙惠日
陳保基率農經交流團訪德
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南亞首季每股獲利 四寶最佳
韓星寶兒主演鬥舞幫 銷54國
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毅嘉研發新製程 Q2量產
車過彎衝魚塭 男子昏迷
北市長春段地上權案 將簽約
台商腦出血後送金門 轉台診治
滬港通 每日交易額235億元人幣
大陸3月出口跌 專家：別悲觀
嘉義優質小果番茄 開發新加值
因應狂犬病 台東增3接種醫院
浴火重生 輪椅雞王助殘疾
鼬獾染狂犬病 古坑添一例
黑心肉品灌水 高市府開鍘
首屆國中會考 11日寄准考證
海南小學生春遊翻車 8死多傷
威凱與紐民相見歡 會魔戒導演
戒菸就贏活動 5計程車隊開跑
技職繁星甄選 錄取人數創新高
屏美館週五夜曼波 迴響大
南韓軍艦參加青島國際觀艦式
烏來祕境德拉楠 水圳步道尋幽
缺席消費協商 知名企業在列
新台幣收升3.2分
四一○教改20年 評價難定
中華電首季每股賺1.32元
頎邦3月營收 歷史單月新高
4花生製品 黃麴毒素超標
鎮國寺法會 集集旅宿難求
巴菲特尋求併購 傳相中家樂氏
魏宏帆領軍 應宏科技明年掛牌
保險箱大盜 3男12小時落網
警跳污泥救男 網友讚人民保母
學者：美最重視兩岸勿破壞現狀
美學者：馬應持續推動兩岸和解
孽緣 男兩次涉毒遭同一警逮捕
父機車故障 男子兩次偷車被逮
福建兩岸海交會 金門參展設攤
伊拉克擬通過童婚法 小至9歲
FTA效應浮現 PE進口救濟不成立
審服貿 總統：不同意見可表決
首季PC出貨 跌幅減緩
學運撤場 周邊道路人車擁擠
天后宮祈福 鹿高學生盼高中
20萬台東人用水 大肚魚把關
對流旺 中南部山區防瞬間大雨
兩代做志工 守護學童傳佳話
不認同決策 議場2樓自行退場
假商務客席地坐 偷渡形跡敗露
孫大川專訪李鴻源 談國土規劃
3D列印組人體心臟 5年內有望
林義傑拍紀錄片拓展青年國際觀
陳為廷脫衣解壓 指揮願交阿伯
還願 廖裕輝辦三太子盃男網賽
華晶科獨吃雙鏡頭智慧手機市場
台達電3月營收 月增19%
精神疾病不得任禮儀師規定修改
鴻海3月營收 月增18.11%
大小蜘蛛人 為101登高賽暖身
大聯大3月營收創新高
港滬股市互通 港股飆343點
毅嘉Q2營收毛利率 拚雙漲
台南槍擊搶劫 2人中槍
鴻海Q1營收 符合季節性表現
直通車啟動 陸港股同受惠
國民黨律師：上訴純粹法律考量
心情排字 逢甲為甄試生打氣
外籍船員停留 放寬延期1次
芭蕾天后西薇姬蘭 首度訪台
LINE十億用戶 鎖定明年達陣
希拉蕊將出書 談任國務卿心得
梁國新校園座談 陸生問全球化
學童樂種杭菊 學數學做公益
蕭李會 談區域經濟
李登輝：領導者應解決問題
消防員因公殉職 扶輪社慰問
公務員簡任升官等考試 擬廢除
告別式要環保 高市推電子輓聯
未來明信片自我激勵 社團特優
包裝食品新規定 糖量強制標示
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
旅台鄉親事業有成 回饋金門
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
智邦3月營收暴增近5成
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中正盃高球傳承賽 陳孟竺奪冠
蕭萬長：推動兩岸經濟戰略對話
全身麻醉監測腦部 爭取入健保
台塑加薪？5月再檢討
陸軍：農正鮮肉品停供回收
患不均 1成公司產法國院線片
屏東牛蛙養殖場驗出蛙病毒
美售台軍艦 大陸再表反對
外資匯入 台幣收升3.2分
新加坡羽賽男雙 李蔡配晉8強
步出議場 反服貿占立院落幕
南投桑果成熟時 農友採收促銷
希售5年期債券 盼籌30億歐元
爆走檢座林冠佑 判休職1年半
米干排長龍 成功挑戰世界紀錄
法查扣陸假藥 數量百萬創新高
38歲陸醫染麻疹 來台病發
台東馬偕新樓 尚有4000萬缺口
土城部分地區將停水32小時
藍北市長首場政見說明會登場
智慧溫室植栽 手機控日照濕度
馬航未尋獲 陸客抵制大馬旅遊
美籍遊客迷途 烈嶼員警援手
幸福職場評選遭質疑 新北澄清
台化：韓中簽FTA 台灣等挨打
新北邀10外商買陶 半數陸商
體驗烏來 有機農再現觀光春天
學甲上白礁祭典 遙祭大陸祖廟
牛蛙病毒 防治所：不會傳人畜
疑北韓無人機 闖南韓領空
陳慧翎訴說情事 徐佳瑩靈感來
反服貿步出立院 先謝住戶包容
減徵中職轉播費 監院糾正北市
克流感療效 研究南轅北轍
美國調升菲國飛安等級
桃猿霸王趴 太極拳美女開球
陶冬：人民幣貶勢近尾聲
學生退場 服貿仍是政院重點
中信金限制併購 可望解套
OBU可銷售 多幣別基金
電視辯論破局 連勝文陣營澄清
沒把學生教好 交大校長致歉
優衣庫獲利創新高 增稅沒差
步出議場 反服貿學運告一段落
西安也有砍人案 2死2傷
談服貿 杜紫軍文大開講氣氛熱
第1季證交稅年增3成
陶藝家駐金創作 融入在地元素
學運退場 林飛帆挨告10件
菲總統信任度略降 仍處高位
募兵盼放寬轉任公職 試委質疑
台北夜蒲團團轉 泡泡趴賣性感
星羽球賽 戴資穎挺進8強
陸出口降 人幣貶幅2周來最大
立法審查進度牽動區域經濟推動
京劇名角名劇大匯演 15日登台
宏?Q1營收 近7年新低
姊買保險弟翻臉 怒告偽造文書
陶冬：安倍經濟學敗局已定
金穗獎入圍影片金門放映
尋馬航客機 澳洲發現新訊號
新加坡羽賽 戴資穎闖女單8強
聯傑Q1稅前淨利 近7季高
遠傳首季 每股賺0.95元
台灣大首季 每股賺1.52元
除台塑化 台塑三寶看好Q2
美防長訪蒙古 獲贈棕馬
江揆：依法處理抗爭 毋枉毋縱
5千有找 應宏平板新品上市
南海仲裁結果 菲坦承難以執行
全球企業拚聲譽 宏?入百大
經長：期盼服貿本會期通過
電信三雄首季 台灣大獲利王
議事槌歸原位 附贈官場現形記
迎戰蘋果 三星首在英開專賣店
副總統：服貿是要顧好最大籃子
學生撤 投顧：台股看服貿進度
印度總理熱門人選首度坦承已婚
丁守中成立體育界後援會
學運退場 台股回歸基本面
廣大興案 駐處感謝菲秉公處理
美日談TPP 差距仍大
蕭萬長：新觀念突破兩岸瓶頸
陸對外開放 李克強：對台優先
歐洲理事會談克島 俄議員杯葛
蘇貞昌：把握動能推憲改
靜觀其變 英維持空前低利率
遠百美麗購物節 首日交佳績
泰樞密院主席婉拒調解政治僵局
併克島 俄失歐洲理事會投票權
廣達3月營收 月增7.4%
學運告一段落 投顧正面看待
學運退場 工商界盼服貿速過
英學貸高 中年恐仍在背債
馬媒：高華贇贖金3.25億元
今彩539開獎
世衛大會 邱文達循例率團參加
趙建民籲馬蘇辯服貿 學生叫好
查黑心灌水肉 18件檢體送驗
威力彩開獎
和碩3月營收 月增16.14%
安克生醫：開創CAD藍海策略
陶冬：陸向人民借錢3.5兆到期
民進黨改造 新任黨主席大考驗
UN：泰稻米出口今年全球第二
印選舉大規模登場 毛派再攻擊
烏克蘭天然氣債 俄籲歐盟解套
外電報導反服貿學生立法院退場
美初申失業救濟 6年多來最低
蕭萬長：台灣應自問準備好沒
蕭李會 聚焦兩岸經濟
學者籲辯服貿 綠：有什麼好辯
尋馬航客機 新訊號使前景樂觀
服貿進度慢 國銀難打亞洲盃
重返債市 希臘發債30億歐元
海南翻車意外 8死36傷
長榮班機訊號異常 安檢再飛
整修數年 巴黎動物園重新開張
企業觀察組織批金融業遊說歐盟
學運退場 朝野11日動員因應
國民黨上訴 王金平幕僚：尊重
日芒果真貴 每顆賣台幣4萬4
黑心灌水肉 台北市學校未使用
臉書重度使用女性 易擔憂身材
烏債務 俄：恐影響對歐洲供氣
美時3月營收 月增18%
自行車雙雄3月營收創記錄
桃猿主場發威 象苦吞4連敗
今彩539 頭獎無人中獎
威力彩頭獎槓龜
藍北市政見會 丁連交手聚焦
周大觀基金會表揚非洲台灣女婿
多數德人疑美產品服務遜於歐洲
尹啟銘：台灣要打全球化戰爭
睽違9周 人行再挹注流動性
兩岸經濟整合 戰略對話可解套
陸委會：持續爭取加入區域經貿
政院肯定學生理性平和退出議場
區域經濟整合 少不了服貿
北約：俄軍4萬集結烏克蘭邊界
蒲亭警告切斷對烏供氣 願合作
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「西區復興、東區升級」 連勝文建議市政中心遷「西區」
國民黨堅持上訴 藍委連署喊卡無效
反服貿大合唱 手機海照亮夜空
11日開院會 立院徹夜修議場
反服貿學生退場 談話全文
立院廣場前群眾 警方驅離
立院開院會 監督條例將付委
國內各大報頭條
國內各大報頭條
F-立凱3月營收 月增64.6%
復興航空第一季 同比成長8.28％
灌水肉品流入台北市中、小學
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屏東養蛙場驗出蛙病毒
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