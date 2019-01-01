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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
服貿過關否 外長：各國都在看
議場遭占 江揆：出現脫序行為
光寶：今年路燈貢獻成長45%
大馬：家屬心理過渡至第二階段
日與北韓同意展開局長級協商
江揆促儘速辦理進口豬肉下單
大陸漁船越界買魚 裁罰驅離
黃茂雄：好好商量 服貿先過
馬航疑現蹤 紐澳巡邏機趕往
大學申請 建中557人通過
記者誘拍少女裸照 判刑確定
台股收盤跌92.13點
粵檢出H7N9 撲殺8萬隻雞
中央社小百科：飛行模擬器
女子臥軌尋短 區間車救了命
台菲4月簽署漁業執法協定
全球LED照明規模 成長快速
江揆：加強對中小企業放款
開低走低 台股跌92.13點
林天送接執行長 中菲行世代傳承
江宜樺：反服貿內容 謠言抹黑
服貿案 柯建銘：王金平要表態
服貿審查 20場公聽會波折不斷
熱水器聲大誤傳氣爆 虛驚一場
棄保潛逃躲大陸 外型特殊遭逮
索尼削成本 大砍供應商
綠籲開議場空調 立院：考慮
牛樟芝新吃法 萃取液滴入菜
4月台指期跌104點
拉美經貿會將在宏都拉斯舉行
馬航新聞收視高 媒體趨之若鶩
4月電子金融期齊跌
國道追撞前車 大貨車駕駛喪命
陸加速措施 穩定經濟成長
惠普追求成長 股票漲後料發債
中國移動Q4獲利不如預期
韓國人運毒 緝海洛因逾2公斤
服貿卡關 金融股收黑
精神疾病警察 擬修法退休資遣
疑馬航殘骸 陸願助澳洲搜救
服貿卡關 台股跌近百點
服貿七問 你必須看
印尼官僚作風 搜救機難越領空
年借8百多本書 3歲童獲表揚
YouBike 7月將增至162站
反服貿喝啤酒 光頭哥酒駕遭逮
蜜雪兒訪陸 網友：別忘人權
鋼鐵殖利率不差 類股相對抗跌
兩岸政治關係論壇 討論馬習會
烏龍麵夯 日本天婦羅店推新餐
俄鋼琴家來台演奏拉赫曼尼諾夫
反服貿聲浪來襲 遊戲股倒地
原民特考 技術類科錄取不足額
富邦金看好今年獲利動能
張安平：回歸民主 討論服貿
申請一階篩選 提高1至2級分
反服貿占立院 散戶：別再鬧了
外星人魅力 金秀賢將旋風訪台
拖吊車撞護欄 駕駛骨折送醫
軟鞋底透氣襪 跟媽祖出巡免驚
林鴻池譴責政黨挑動學生反服貿
走私毒品逃亡 調查局押解歸案
郝：相信參選人會遵守捷運規範
新北軍人忠靈祠 管制掃墓車潮
專家：馬空軍應了解客機訊息
服貿卡關 工商界憂青年未來
大長今續集 有美景美食更吸睛
占議場難解 藍委籲由警察處理
羅東住商大樓火警 虛驚一場
因應反服貿抗議 公車路線調整
宏?爆內線 施振榮：概括承受
認錯人燒錯屍 養護中心遭停業
烏克蘭總統：海軍司令已獲釋
駐印度代表處遭恐嚇威脅
防救災實作演習 馬總統肯定
谷歌執行長 籲限制美政府監視
屏市51處公園 4月起禁菸
中華電攜宏達電 4G加深結盟
都教授21日抵台 接待高規格
協尋馬航 學者：北京一箭雙鵰
象隊主場首戰 門票熱賣近萬張
職棒開幕賽 元老球星唱國歌
富邦金購併 產險證券優先
新台幣收貶1.52角
反服貿抗爭 綠反對南警北調
翁啟惠：唐獎讓世界看到台灣
烏克蘭：海軍司令和人質已獲釋
調查：8成糖尿腎病患吃錯早餐
前2月外銷訂單 年增1%
比特幣新創公司 吸金逾1億美元
虛弱黑琵健康復 鰲鼓濕地野放
台灣蘭展 訂單95億創新高
罵法官妓女垃圾 女判6月定讞
反服貿光頭哥 涉酒駕訊後請回
迎接綠博 武荖坑22日起休園
耕莘醫院安康院區 開放夜診
船長欠賭債 漁船走私上億K毒
碳中和技術參考規範24日發表
馬航殘骸傳現身 衝擊陸家屬
橘色虎頭蘭 獲國際蘭展首獎
統一超icash業務讓與愛金卡
息肉找上年輕世代 腸癌風險高
電塔通過沒保險 蘇澳里民抗議
商總重選 賴正鎰：依法辦理
屏東台糖地租金高 承租戶抗議
中職公布 季賽由博斯頻道轉播
清明掃墓 台北市免費公車開跑
學測高分多 醫牙申請競爭激烈
殺人通緝犯 交通違規落網
獎勵創新 彰縣表揚得獎發明人
國表藝將掛牌 兩廳院移文化部
呂慶龍鼓勵法國學生留學台灣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
資策會攜廠商 推智慧聯網服務
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
數據海嘯 石木標：4G資費兩難
蜜雪兒家庭式訪陸 專家：親民
王瓊玲捐版稅 一夜新娘助弱勢
孟買女攝影記者輪暴案4嫌定罪
里昂：簽服貿 7大產業受惠
醬油防腐劑超標 永芳醬園遭罰
哭就餵 8月嬰和6歲小孩同重
妄想遭下毒 男撞死妻判7年
紙黑熊魅力難擋 放浪兄弟朝聖
張榮豐：服貿利台 納政治考量
海巡搜尋馬航賦歸 王進旺相迎
涉內線 捷波：營運不受影響
高齡友善餐廳 銀髮族共餐
專技轉公務員 試院檢討存廢
鋒面冷氣團來襲 越晚越冷
破壞性反服貿 張平沼籲三思
美星巴克賣酒 擴展至數千分店
服貿不過 學者：衝擊區域整合
大馬代表團赴北京 將會家屬
服貿開放旅遊 業者：大陸讓利
Beats Music首月 日訂戶達千人
歐洲議會達成銀行聯盟相關協議
推促參 財長：還有大案
服貿旅遊業 觀光局提三利多
夜光3D藝術展 顛覆觀眾視覺
陸客加持 珊瑚館徵才搶手
矽品擬配現金 每股1.8元
烏國會：為克島解放奮鬥到底
反服貿抗議 確實衝擊台股
電子資通訊支撐 前2月訂單增
台媒缺國際視野 媒體界憂心
KANO兩日本演員 抵台宣傳
反服貿人士籲罷課 教部：不妥
徒步環台悼亡妻 警助宿傳佳話
港股重挫 國企指數遁熊市
安倍行情退燒 野村高喊避險
遠傳賣小米 破20萬台
纏訟多年 貪檢邱鎮北重判確定
白沙屯媽祖進香 起駕晚會暖身
創新創業決選23日揭曉
飼養量少 金門缺豬台輸入
孕婦服當歸 產前產後煮法不同
6大工商團體：理性審查服貿
立法院周邊停車格 暫停使用
星媒：台學者憂心學生占立院
貨櫃車撞人疑肇逃 計程車攔下
矽品調升資本支出至147億元
服貿不過 經長：年輕人會後悔
需求旺 營邦今年營收再拚新高
服貿議題 龍應台盼帶正面能量
退出中職轉播 緯來表示遺憾
台塑四寶轉間接投資河靜鋼廠
馬航機組員之父相信兒子仍活著
清明搭客運遊樂園 最低6折
求奇蹟 馬國僑生為馬航祈福
中職開幕賽 有線系統看不到
桃縣影視補助 4月中旬前收件
憂缺水 高雄加速伏流水工程
蔬果藥檢 番茄等11件不合格
疑馬航殘骸 澳洲：最佳線索
陸委會：服貿對台利大於弊
丟棄百桶鹼性溶劑 司機究辦
醫療外交 宏國表揚陳俊龍醫師
王卓鈞送水果 慰勞立院員警
昱晶能源 捐逢甲太陽能模組
馬航若從此消失 家屬恐難獲賠
便民 花蓮單一戶政辦39業務
化工管制存貨超標 中市開罰
台幣貶1.52角 2年多新低
蜜雪兒抵達北京 展開訪問
馬航失蹤 國際續搜南北2走廊
制裁俄 歐盟異見多難有共識
特勤中心執行長 李書涵調升
亞洲首張禮儀師證書 今年發出
豬價續回穩 每公斤77元多
清明連假 國道0至5時免費
外資回頭 東南亞熱錢加速流入
琉球海域 日測到不明國籍潛艇
防家屬亂 大馬記者會保安升級
內政部盼商總爭議早日落幕
要錢買毒嫌給少 啃老族毆外公
規避高裝檢私藏軍品 糾正軍方
獅子會捐車 抹片篩檢更隱密
中職比賽轉播 引進南韓技術
去年台灣LED燈泡 銷5百萬顆
經濟整合 印學者：台聚焦改革
日新年度預算 約28兆創新高
搜馬航機 南印度洋再添巡邏機
五十肩治療 復健及手術最有效
精英擬配現金股利3元
立院：21日與25日院會停開
選舉涉抹黑對手 黃適卓判4月
小貓調皮頭卡板凳 勇消助脫困
博斯播中職 不排除與頻道合作
女傭涉殺雇主 星國月內兩起
盛群配3.3元 義隆3.5元
占議場損設備 立院全都錄
媽媽倒垃圾 被女童反鎖門外
金控銀行 須設專責法遵
求子8年違願 放鬆意外獲麟兒
涉收賄交保重犯 前法官遭起訴
誆打工真性侵 男子判5年
服貿爭議 郝龍斌盼平和處理
搜索馬航機 大馬：衛星照可靠
都教授來台 飯店高規格相迎
朱經武加持 金大吸引滿級分生
烏大使：俄恐進一步侵略烏克蘭
101獲利新高 推商圈聯誼會
統一超擬每股配6元現金
搜索馬航機 找不到衛星顯示物
好康 花蓮縣府調臨時人員薪資
經長：服貿是走出去必要一步
新北女嬰受重傷 保母挨告
黃世銘被控洩密案 21日宣判
基層意見 國民黨反映金門縣府
沙國百歲女乞丐 遺產達3千萬
霹靂布袋戲展 18萬人次參觀
雷神暢銷缺貨 沖繩小店抬價賣
更生人阿楷壘球洋蔥 臉書迴響
蘆田愛菜演怪咖 被誇天才童星
反服貿抗議 北市清運2噸垃圾
蓋達雜誌揚言襲紐約 警戒升高
解立院紛爭 總統明邀王江會商
熱錢流入放慢 人民幣預料回穩
朱雲漢訪以 促台以漢學交流
刀鋒跑者女友臨終前曾自禦
師大附中畢舞會 自由女神現身
台塑四寶增資台塑資源利於採礦
彩晶提資產減損7億元
常未足額用身障 勞動部將拜訪
王金平允回應學生 盼立院運作
葉倫版前瞻指引 市場不買帳
服貿生效若衝擊大 可修改撤銷
紡拓會：服貿利兩岸服裝零售
服貿不過 經長：TPP成空談
台股動向 吳當傑：基本面樂觀
含菌導尿管 高市：已停用
反服貿占立院 警方持續交管
反服貿立院流量塞 電信業因應
飯店PK音響 黑膠尬數位
台人幣存款多 陸網路金融招手
解服貿僵局 馬盼促成朝野對話
馬肯定學生熱情 法治不能動搖
大馬：若殘骸屬馬航 找黑盒子
共軍船艦 轉往南印度洋搜馬航
服貿遇阻 台商：鎖國殺雞取卵
聚鼎擬配息4.1元
搜尋馬航機疑似殘骸 無功而返
烏國危機 歐盟擬擴大制裁名單
財部促參案 壽險鎖定42案
長者騎車挑戰美加 史亞平打氣
3月外銷訂單 可望續成長
博斯轉播中職 靠收視費回本
陸設平台 網友影片可收版權費
疑似馬航殘骸 挪威船加入搜尋
印度媒體報導台生占據立法院
今彩539開獎
威力彩開獎
藝校巡演 24日進高市府
陸網路併購熱 優酷不排除合作
中國大陸為我國最大債務國
華視新人事 郭至楨接副總
搭客運走國5 省時享優惠套票
美初申失業救濟 近4個月低點
運彩棒球季 南韓職棒入列
府提朝野對話 綠堅持道歉重審
立法院匾額遭取 警取回放分局
立院被占 沈富雄：如半個政變
大陸霧霾險 城市霧霾旅客獲賠
台聯赴林鴻池服務處抗議
佳世達去年每股盈餘0.36元
服貿協議 十大謬誤報你知
非洲大壩恐崩潰 數百萬人陷危
財部招商卓越獎 彰縣獲獎
陳威仁：適當時間採適當行動
中職搭上數位化潮流 短空長多
朱雲漢談漢學研究 促胸懷世界
學生議場反服貿 綠明場外包圍
名畫成路障 立院搶救
習近平訪歐 對烏國態度受矚目
反服貿活動 維安警力增
高雄防災演習 場外反服貿抗議
王晨宇黃懷萱踢下青奧參賽權
歐巴馬籲伊朗把握國際核談機會
陸電視面板強勁需求 5月恐降
今彩539頭獎1注中獎
反服貿 民進黨動員專車聲援
泰專家：台入RCEP端視兩岸
威力彩頭獎槓龜
馬航機體碎片？澳洲3天內確認
南印度洋馬航殘骸 搜尋暫結束
馬航失聯班機 雪龍號加入搜尋
俄下院批准條約 克島納入聯邦
昆明幼稚園2死 毒鼠強中毒
反服貿占立院 金溥聰：反暴力
網民反服貿 上白宮請願網連署
立院續癱瘓 馬王江會商解僵局
美成屋銷售 逾1年來新低
美領先指標 升幅超乎預期
別沉默 金溥聰：棄暴力說出來
SBL季後賽 璞園3勝聽牌
習近平將與朴槿惠等領袖會面
總統邀院際調解 反服貿拒接受
馬航機搜尋 習近平澳總理通話
歐盟不急於制裁俄 內部不同調
澳疑發現馬航殘骸 最長24公尺
「黑色島國」發佈 85校萬人動員
王金平：保護學生 不強制驅離
馬將召集王金平、江宜樺會商
美媒報導: 「佔領國會」學生限期總統馬英九回應
馬航殘骸未現 美機擴大搜尋
英傑華投資: 預估高收益債報酬3%-6%
本土社團 籲王金平硬起來逐條審
大陸網路老鼠會 詐騙數十億元
澳洲黃金海岸馬拉松 318開始報名
極端氣候有解？氣象專家：從良心做起
深耕地方 北桃園有線發揮媒體良善力量
新移民愛心回饋 騎單車環台送物資
深耕品德教育 蔣偉寧倡教育良心
文人相挺「良心時代」 文學大師與知名作家的良心話
櫃買與農委會共同主辦「農技創新曁籌資論壇」
用「良心品管」 黎忠懃種出北海道「白珍珠甜玉米」
4/1寬頻電路費調降 遠傳大寬頻同享優惠
全球人壽舉辦「2014日本東京表揚大會」
「尋找億載捷客」第三波贈獎又來囉！
通緝逃逸陸男愛高粱酒 因偷竊被逮
科技部「創新創業激勵計畫」決選暨頒獎典禮
服貿頻生波瀾 中經院盼理性處理
台北地檢署首提訊 港女頭包緊緊拿巧克力
聲援學生「殺到」 警擴大交管
達勝科技公司 3/25 正式登錄創櫃板
學媽媽的話 竹縣大同國小設新移民母語班
關懷兒童公益活動
原夢．圓夢
網傳移民台灣只要4萬8人民幣 是否屬實掀爭議
新住民–台灣珍貴的文化寶藏
民進黨主席選舉兩個太陽明爭暗鬥
暴力絕對應該被強力譴責！
花蓮設置家事服務中心 服務當地婦女
國父逝世紀念 發揚良心政治精神
「2014高速傳愛 助學計畫」 募得1900餘萬 幫助慢飛天使獲得起飛力量
航港局為促進航業發展 提升航運國際競爭
103年第二次航海人員測驗 4/26~5/5受理報名
提升船舶品質 舉辦引水人訓練及港口領航座談會
時報周刊指稱最新查驗系統有問題弊端 移民署澄清
屏東縣開啟愛的書庫 增加偏鄉學生閱讀資源
交通部啟動「建置IHR指定港埠核心能力」二期計畫
武陵農場櫻花季 客運公司全力配合
國民黨指「民進黨才是破壞朝野協商禍首」
證交所上市公司業績發表會
國民黨團「善後」 願逐條討論、逐條表決
歐巴馬宣布制裁更多俄官員銀行
金溥聰離任 美議員聲明感謝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬航失聯 挪威貨輪搜尋無收獲
教宗冠偉大領袖榜 歐巴馬落選
以牙還牙 俄反制裁美官員議員
烏克蘭軍艦易手 指控攻擊開始
金溥聰：台美關係數十年來最好
服貿過不過 金溥聰：美國關注
阿富汗首都豪華飯店傳攻擊事件
陸艦入領海搜索馬航 印度婉拒
邁阿密網賽 盧彥勳首輪過關
俄若圖併東部 烏克蘭揚言動武
阿富汗飯店爆槍戰 四槍手斃命
俄向美承諾 不攻擊烏克蘭東部
美股反彈 道瓊指數漲百點
澳洲將出動機艦 再搜馬航殘骸
王維中春訓首次先發 責失破蛋
創建者盃 曾雅妮暫列63名
蜜雪兒會彭麗媛 設計師成焦點
國會被久占 經濟學人：極罕見
台新銀行動銀行再獲最佳殊榮
南電首季業績維持季節性走勢
加高擬配息 每股0.55元
長華擬配息 每股3.1元
證交所積極推動企業上市
帶彩虹小馬背包 美童遭霸凌
飛達輪胎成ITMA會員
照明展 中電秀綠智能產品
美股翻紅 數據給力
台利基產業 巴西拓銷
俄併克島 歐盟制裁對象增12人
台東地牛翻身 芮氏規模4.2
全球高收益債年報酬3%至6%
冷氣團發威 北部冷颼颼
捍衛季線 觀察金融及權值股
土耳其封鎖微網誌推特
業績沒起色 賽門鐵克CEO遭開除
萬人簇擁 白沙屯媽祖起駕進香
立院被占 學者曾銳生籲速化解
總統邀吳王江 會商解立院紛爭
蜜雪兒訪陸首日 彭麗媛全陪
台達捐建雅安災區綠建築學校
俄併克里米亞 歐盟共制裁33人
Fed金檢 僅1銀行未達標
凌越延續預收全部款券處置
一夜平靜後 學生擬自行審服貿
火箭抗灰狼 林書豪替補出賽
美擴大制裁 標普砍俄評等展望
封推特 土總理：不甩國際輿論
台股開盤漲45.49點
金秀賢來台 展現都教授魅力
富智康去年由虧轉盈
反服貿占立院 警方持續交管
半導體B/B值 連5個月達1
台灣援贈巴拿馬電腦
王建民春訓結束 從小聯盟出發
火箭半場超前灰狼 林書豪4分
韓美日峰會下週海牙登場
學生占立院 海外台人關心
議場抗爭 一晚遺失20手機平板
高鋒擬每股配股利1元
邁阿密網賽 台將僅盧彥勳突圍
少年留書離家出走 警送回
新台幣早盤貶1.7分
Nike料美元升值衝擊成長動能
壞帳攀 陸4大銀獲利成長料減緩
世界台商會支持服貿 籲多溝通
郭雪芙金希澈搭檔夫妻話題十足
一審定去留 黃世銘案將宣判
擴資本支出 矽品股價揚
奕力躋身穿戴裝置概念股
林書豪飆3分 火箭領先進末節
公款消費受限 上海鮑魚白菜價
歐盟達成銀行倒閉法案協議
議場外不平靜 飆車鬧事放鞭炮
服貿開放觀光 旅行業認為利多
風險評估污染場址 環團質疑
綠群眾緩慢集結 蘇蔡延後到場
人類「好鼻師」可辨1兆種氣味
台與聖露西亞簽署資通合作協定
服貿卡關 法人擔憂衝擊股市
仿台生 港泛民不排除占立法會
豪11分10助攻 火箭勝灰狼
議事空轉 擬延會7月中旬
人民幣中間價貶 再創今年新低
服貿難解 台商：鎖國只會積弱
金秀賢來台 粉絲一早守候
北檢傳喚港女 釐清案情
郭兆林研究成就 韓媒報導
犯眾怒 韓教授向華語星迷道歉
立院議場損害 總務處持續統計
人權團體欲悼曹順利 大陸阻撓
台援建社區道路完工 露國致謝
投顧擔憂 蘋果榨供應鏈
通膨低 葉倫升息卻步有空間
攀世貿中心天線 美青少年遭訴
會蜜雪兒 彭麗媛或攜女亮相
營運長退休 麥當勞不找接班人
啟?去年EPS約4.84元
被控洩密案將宣判 黃世銘露面
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸客旅遊行程縮水 濟州島傷神
大馬官方代表 會馬航陸客家屬
新北保母涉虐嬰 交保限制出境
都教授抵台 瘋狂粉絲擠爆桃機
台股量縮拉回 力守8600
新北防災演習 收容所設寵物區
邁頂計畫 新增3研究中心
火箭轟灰狼 36助攻本季新高
占立院團體 盼府院給好回應
江宜樺入府 會商解立院紛爭
就業增露吉兆 澳經濟和陸脫勾
陸差別氣價 2015全面實施
經部：打開國外市場是最好機會
劉進圖遇襲 港議會譴責
綠包圍立院 蘇蔡力挺學生
集遊法釋憲案 司法院將說明
利豐獲利超預期 有利事業上市
國泰金上修GDP至2.98%
失竊羅漢松 憑特殊切口尋回
陸睡眠指數 教師最好睡
空少出頭 威航招考男生多
監管網路金融 人行擬成立協會
虱目魚契作銷陸 邁入第4年
反映國際黃豆 台糖沙拉油調漲
人臉辨識系統 嫌疑人裝傻沒用
美牽線 日韓關係解凍露曙光
長庚開發側睡枕 改善打鼾症狀
南投交流道通車 中寮便道管制
程淑芬：服貿是溝通問題
俄烏反目 歐洲經濟很受傷
創建者盃 龔怡萍首輪47名
人民幣續貶 衝擊資產價格
環球科大藝次元 顛覆維多利亞
馬航失蹤 習近平「非常難過」
胖達人案 莊鴻銘24日送麵包
嘉市到宅沐浴 為失能者洗香香
彰基啟用高端磁造影 提升品質
緊急偶發集遊採許可制 違憲
民進黨縣市長北上聲援反服貿
新光三越辦國際攝影展
占據立院 外牆遭人噴漆
新光三越：未受反服貿案影響
府邀院際會議 王金平未到
江翠國中舞藝超群 全國賽奪冠
新台幣匯率 中午貶3.3分
想當大仁哥 追女裝定位器被訴
彭麗媛揮毫 厚德載物送蜜雪兒
全家攜威寶 推三星平板方案
都教授金秀賢 親民抵台
馬王通電話 院際會商延後
蘇起：服貿爭議政府應解釋清楚
穎台看好50吋以上導光板市場
爭合法嫖妓 夏威夷警：為調查
圓仔戶外玩翻天 保育員好緊張
駐波代表訪格丹斯克促學術交流
王盼尋朝野共識 院際會商延後
讓世界更美好 馬雲有功勞
長期蹲著擦地板 小心下背痛
暴風雪肆虐 日東北萬戶停電
陸貨市利率創2個月高
民進黨圍立院 競選旗幟引質疑
俄央行投資首選 法國擠下美國
沙皇復活節彩蛋 幸運男撿便宜
西方制裁 惠譽降俄信評展望
集遊採許可制 需排除緊急偶發
邁頂計畫經費 5校減3校增
毒品分藏巧克力袋 嫌辯咖啡
Mt.Gox：還存留20萬比特幣
改善柳川 中市展開污染整治
總統未回應訴求 學生：遺憾
防衝突 府院加強維安
泰憲法法庭：2月大選無效
微軟曾搜電郵 追查洩密前員工
即使節電 經部：用電難零成長
台股收盤跌20.16點
為防突發狀況 北檢待命
台股開高走低 收跌20點
搜救馬航 陸海空大動員
若總統未回應 學生擬續占議場
朝野協商綠有前提 藍未被聯絡
泰憲法法庭判大選無效 激政爭
馬航 洋流風向影響黑盒子打撈
泰國憲庭判決2月大選無效
星印尼齟齬 歷史人物惹議
登奇萊疑高山症 警消救援
印媒：習近平於印度選後到訪
法官鬆Mt. Gox限制 追蹤比特幣
王金平籲馬總統 促成朝野共識
美信評 擺脫惠譽負面觀察名單
褐皮書：本季陸經濟成長減緩
行政院警政署 設拒馬戒備
One再獲獎 宏達電漲聲響起
美國平衡基金連15月淨流入
4月台指期漲7點
4月電子漲金融期持平
信邦去年EPS 3.2元
洩投標名單 收賄30萬元判刑
北市公幼教師甄選 擬聘78名
院際調解 王：與服貿爭議不同
外籍男染毒 自種大麻被逮
8600得而復失 守住季線
讀書翻身 原民生考上台大醫
四川儀隴車禍 7死5傷
吳志揚：台灣不要怕與大陸接觸
你家當我家 擅入民宅如廁觸法
議場內擴大抗爭 綠決堅守場外
顧環保 高市籲清明紙錢集中燒
缺警仍設新分局 竹縣議員質疑
佛光大學與亞松森大學締姐妹校
電子商務夯 人才需求大
台灣參加里斯本國際旅展
洪仲丘案 10軍士官移檢偵辦
立院集會 總統府周邊擴大交管
三大法人賣超台股2.46億元
薩爾瓦多發行華裔公益彩券
廖世傑在墨演講台灣創新經驗
開先例 非裔男演百老匯「魅影」
夫人外交成嬌點 中美迎新關係
歡度兒童節 中市集團傳愛
債務沈重 標普維持希臘B-信評
英衛星組織：大馬錯失搜救良機
呂慶龍期勉學生用功向學
僵局待解 林鴻池赴王金平官邸
蘆田愛菜挨巴掌 痛到真飆淚
響應環保葬 陳淑麗為母辦海葬
竹子湖海芋季 即日起正式開幕
未追蹤馬航 大馬空軍坦承疏失
結核病症狀 4成民眾不知道
台要超越星韓 應善理與陸關係
LED照明聯盟攜手 攻新興市場
推特拒撤貪腐貼文 土耳其封殺
印尼：服貿卡不利台入RCEP
劉德立款宴巴拉圭司法界高層
學者談馬習會 象徵意義大
3D列印市場 惠普將注入活力
台鐵自強號延誤 影響逾2千人
新台幣收貶6.3分
防止衝突 博愛特區擴大管制
中市高中生墜樓 無生命危險
黃世銘案 法院判1年2月
陳菊：鎮暴就撤回高雄支援警力
大馬：調查需要訊息無法全透露
服貿爭議 經部強烈喊話
密雪兒訪陸揮毫 永字贈彭麗媛
逮詐騙車手 都和319有關
綠反服貿抗議 台南藍營招入黨
金秀賢來台前 最注意周杰倫
謠傳要學校查勤 教育部否認
克里米亞變天 漢和：影響中國
南華大學校慶 結盟百所高中職
黃世銘洩密判刑 北檢：尊重
黃世銘洩密案大事記
高鐵募千萬善款 助發展遲緩兒
吳鳳科大校慶 頒專利達人獎
洩密案有罪 黃世銘宣布將辭職
沖繩電影節走紅毯 女星吹亂髮
火箭狂送助攻 快打旋風奏效
旺詮去年每股賺4.7元
賴正鎰籲 1個月逐條審服貿
賴正鎰：聘張平沼任名譽理事長
三商壽每股擬配股約0.52元
施明德女兒 立院外牆噴字
許舒博籲逐條審 政府要能辯證
安平港區颳怪風 冷凍車吹落海
追隨金秀賢 全智賢盼5月來台
愛情線索 身障導演贈票
訊連擬配息7元
中正國小創校99年 聯運同慶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
黃世銘律師：上訴爭取無罪判決
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
賽鴿賭輸上億 販售偽藥撈本
台東消防局網遭駭 張貼反服貿
美商務部官員芬尼爾22日訪華
台大醫院雲林分院 慶改制十年
服貿爭議 國民黨將開黨團大會
成大與泰大學 合頒醫學雙博士
美副助理國務卿史雯珊來訪
迎青年節 潘世偉籲勇於築夢
自強號列車故障 原因待查
涉打死遊民 新竹警逮5人送辦
院會逐條審服貿 藍態度開放
22日清晨探十度 下週好天氣
芝加哥賣空地 一塊只要1美元
菲扣車場大火 百輛車焚毀
電子發票衝擊 創世募集少4成
科技回嘉 低碳家園展登場
基隆架網捕鴿 首度出師遭逮
上海病患持刀砍人 3醫護傷
黃世銘被判刑 監委：不意外
銀河娛樂百億打造橫琴島渡假村
推創業創新 經部與外商攜手
桃城盃軟式少棒賽 嘉市登場
女子登奇萊高山症 警消揹下山
離災優於防災 新北防救演練
解服貿僵局 大學校長籲對話
大選無效 泰國新動盪恐再起
白嘉莉：台應開放交流拼經濟
黃世銘辭職 判決有罪悲憤莫名
越南對逾期勞工開罰 成效顯著
澳副總理：疑馬航碎片恐已沉沒
漁船走私K他命 疑供音樂季
退稅通知未標金額 民眾領1元
中職開幕賽 汪俊良父子同台
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解服貿 王金平聽朝野黨團意見
電器展估價賽 婦人大搶便宜
洩密報告總統 黃世銘遭判刑
金秀賢來台 先吃牛肉麵小籠包
台鐵多卡通設限 年底前提方案
父子警勇追捕 通緝毒鴛鴦難逃
黃世銘一審有罪 王金平不評論
印尼旅展 台灣美食人情魅力大
F-合富今年營收獲利再拚新高
新台幣收盤貶值6.3分
千人石蚵宴報名踴躍 抽籤決定
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入股屈臣氏 淡馬錫砸57億美元
廣大興案 菲海防隊挺同袍
巴克萊站錯邊 錯失阿里IPO大餅
防範抗爭 政院內加裝拒馬
中職開幕賽門票熱賣 逼近滿場
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小烏來鶴頂蘭綻放 北橫新亮點
伏克爾法則 銀行恐花43億美元
第3批阿帕契直升機 飛抵歸仁
兩岸司法互助 收賄警員發監
沈國榮當選科學園區公會理事長
射手佩賈站台 國泰3對3起跑
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金融業挺服貿：走向全球市場
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菲南和平協定 月底將簽署
立院被占據 檢總長人事無法審
茂達擬現金減資3.3億元
初會蜜雪兒 彭麗媛：一見如故
豬價每公斤又近80元
氣槍靶場完成 金大開射擊課程
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開幕犀獅大戰 先發陣容出爐
假釋犯命案 凶嫌疑縣警局僱員
王願協調 總統尊重國會自主
服貿爭議 藍批綠破壞朝野協商
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黃世銘堅不認罪 法官不給緩刑
司法鐵漢留名 黃世銘涉案辭職
林鴻池：相信王金平能智慧解決
人民幣即期匯率 終止連4貶
賴正鎰當選商總理事長
清明連假 16省縣道易塞
服貿爭端 林飛帆籲總統負責
資安議題 資策會協辦研討會
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社運主導權 民進黨社團易位
烏克蘭與歐盟簽署政治聯合協定
黃世銘遭判有罪 檢協會：難過
籌措官司費 刀鋒跑者擬賣凶宅
院會逐條審服貿 藍委支持
開幕賽郭泓志登板 Selina開球
本周上市指數跌1.27%
文化部補助雨後驕陽 24日播出
工商界籲學生冷靜 政府講清楚
中小企業放款獎勵 要合監理
黃世銘被控洩個資 退檢方偵辦
星國空汙指數 納入PM2.5
王建(火宣)：黃世銘不妨讀岳飛秦檜
本周上市市值減1.27%
因應立院集會 49條公車改道
呂慶龍邀留法台灣學生談服貿
雙屍案 謝依涵判賠630萬
連日搜澳西海域 未見飛機殘骸
美法院要桑妮雅甘地給護照影本
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科大校院聲明 服貿回歸法制面
蒲亭簽法案 克里米亞正式入俄
美商務部官員訪華 外交部歡迎
黃世銘遭判刑 連勝文：遺憾
專家：失蹤馬航比失事法航難找
花錢移居台灣 移民署：不要信
大樂透開獎
情勢趨緩 曼谷旅警降為黃色
北市婚紗攝影展 引新人金門行
兩會溝通互設辦 續談人道探視
蜜雪兒 為大陸中學生上英文課
金門新湖安檢所 獲政院品質獎
北市首辦智慧型機器人競賽
智冠春酒 董座期許歸零
東京時裝週 古又文作品亮眼
習近平蜜雪兒北京會面
義媒：占領立院反映兩岸糾葛
青奧跆拳道資格 中華踢下5席
美副助卿訪華 推動學術交流
受美制裁銀行 蒲亭令央行保護
聲援學生喊凍蒜 綠為失言致歉
新北學校盼交流 金門縣府歡迎
習近平夫婦會見蜜雪兒
外傳警驅離 行政院：謠言
紐約公車上 少年開槍打死人
習近平：中美朝新型關係前進
市場震盪 Fed透明化的代價
學者：兩岸推反對分離接受分治
秘密武器 黃鈺仁青奧資格踢金
勞退月領條文易混淆 擬修文字
葉倫帶來驚喜 美元多頭獲挹注
ETC第6波稽核 遠通過關
促王開朝野協商 藍逐條審服貿
大選無效 泰民主紀念碑罩黑布
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服貿列下週議程 張慶忠沒意見
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印度尼古巴群島外海6.7強震
中美第一夫人到訪 學生贈摺扇
大樂透頭獎槓龜
花蓮男子涉殺人潛逃 遭陸遣返
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藍：立院24日不淨空不開會
今彩539 頭獎槓龜
印度洋搜馬航 第二天無功而返
談偵監 歐巴馬廣邀科技界大咖
深圳新增1例人染H7N9病例
服貿挨批 藍委送暖張慶忠
法：中止與俄國大多數軍事合作
克里米亞入俄 新加坡反對
義：地中海救起4千多渡海移民
陸央行：停比特幣交易報導失實
孟買輪暴案 4人判無期徒刑
黑莓籌錢 大賣加國不動產
陸前官員：港特首必須是愛國者
最後通牒時間到 10檢察官待命
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洩密罪遭判刑1年2個月 黃世銘請辭
華新股價靜極思動 引來外資關注
長虹三二九推三 檔建案銷售佳
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驅離學生 劉承武: 寫好狀紙「告馬濫權」
王金平三點聲明 拒馬召集「院際會議」
神氣家族《良心時代 愛的能量》
世界公民大覺醒 人人都是良心領袖
陸媒：空房多 廣東惠州成鬼城
用良心愛自己 醫師分享健康之道
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茶業專家林金池 : 用良心與專業評茶
財政政策錯誤經濟悶 楊志良呼籲官員要有良心
高人氣剉冰王翁瑋峰 公開反敗為勝秘訣
步行探視學生 江揆火線對話
府院共識 江揆對話服貿必要性
江揆：沒人可稱代表全體台灣人
金溥聰：和平理性解決歧見
UN：全球面臨水源與能源危機
尼古巴群島外海強震 未傳損害
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美留意烏克蘭邊境俄軍行動
歐安組織：派觀察團赴烏克蘭
英媒稱有馬航失聯班機通話紀錄
英媒稱有馬航通話紀錄 無異常
美考慮提供大馬海面下偵察裝備
歐巴馬將會安倍晉三與朴槿惠
北韓試射30枚短程飛彈
台商支持TPP 駐洛處樂觀其成
土耳其封鎖推特 白宮要求解禁
臉書砲轟後 歐巴馬會科技龍頭
西方國家憂俄羅斯帝國主義野心
生技股領跌 美股開高走低
後冷戰 萊斯：重審視美俄關係
西半部降雨趨緩 白天氣溫回升
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藍盼院會逐條審 綠要重審服貿
反服貿喊當選 蘇貞昌坦承失言
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腕隧道症候群 中醫治療多角度
土國禁推特 反引全球網友熱議
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台手術全期護理學會 盼入國際
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農民抗徵地遭燒死 警方搶遺體
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防昆明事件 陸警加強用槍訓練
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創建者盃 龔怡萍並列16
北韓又試射飛彈 南韓嚴防挑釁
馬航搜尋價高 美經費用至4月
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港媒：中美軟外交調和硬對抗
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蜜雪兒服飾 3華裔設計品牌
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王金平：服貿若鬧雙胞 難解決
服貿 經部：事前徵詢業者意見
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馬航可能在塔台交接空檔遭劫
彰化青工會交接 依體制審服貿
泡麵藏毒品入境 警追跨國毒販
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經部：若服貿衝擊大 有剎車機制
防結核病有成 桃縣連8年下降
力積去年每股純益1.03元
政府查訪 陸資假投資真移民難
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不合適保單 撤銷契約3要點
反服貿現場鬧場 醉漢獲交保
下週估汽油不調 柴油降1角
美日韓高峰會 25日海牙登場
大陸經濟三挑戰 金融風險居首
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傳印俄將簽核電機組採購合約
茶行掩護黑心毒品 通緝犯送辦
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胡志強：尊重學生 支持王金平
經部：沒有開放大陸投資移民
河南煤礦事故 4死9失蹤
刑前無法康復 美死囚器捐遭拒
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原民驕傲 陳瑩請族人看KANO
薑蔥庫存不足 偷老東家送辦
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江揆將探視 林飛帆促允退服貿
炒多妻公僕 印尼市長獲好評
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布料當畫筆泰藝術家建織品圖騰
長榮航獲航空貨運運輸卓越金獎
金秀賢不捨粉絲 淚灑舞台
情傷未癒 尤漢不敢看愛的餘燼
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江揆探視學生 群眾喊退回服貿
江揆探視學生 教長陪同
江揆上火線 探視反服貿學生
投信：保守看俄股後市
雲嘉南就博會 職缺近5千
中市助柬埔寨貧童 視訊相見歡
陸客家屬自開記者會 痛批馬航
江揆：不退服貿 但盼實質審查
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歐美學者：兩岸服貿協議很重要
陝西柞水縣山林大火 4死4傷
學者：入TPP須訂內外戰略
學生要對話 總統：我們會努力
江揆與學生對話 退服貿無交集
重現KANO 北市十校棒隊聯招
台歐經貿協定取決區域政治關係
彰化千人淨灘 守護海岸線
照明業：服貿為兩岸合作潤滑劑
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中信金徵MA 錄取率不到3%
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大陸肺結核發病率 大幅下降
追念黃俊英 吳敦義關中很有感
銘傳校慶 金釵走秀超吸睛
綠促檢偵辦江揆 藍：政治鬥爭
韓僑袁國棟江華島開5星級飯店
和學生溝通 江揆：獲總統鼓勵
服貿懶人包憂資安 NCC釋疑
服貿網路謠言多 部會忙釐清
江揆：若逢中必反 傷害台灣
湖南懷化火車站 男子砍傷3人
中職盛大開幕 勁歌熱舞奏軍樂
中信金：服貿可以晚 不能少
江揆喊話 籲學生趕快離開議場
金星達西大距 把握23日欣賞
反服貿整系停課 教部：不適合
馬總統：自殺防治有成效
手機遊戲夯 街頭快閃造勢
南海爭議升溫 菲將購反潛機
產地蒜價跌 雲林縣府籲勿急售
桃園義消競技 千人展訓練成果
陸衛星發現疑為馬航機體碎片
免費篩檢抽獎品 數百人響應
服貿爭議 學者籲先看文本再談
任家萱開球 愛與勇氣的祝福
義中央政府無能 威尼斯鬧獨立
賴雅妍斷髮 變身帥氣阿不思
反服貿抗議藍營黨部 響應零星
竹市女子墜樓 送醫救治
兩岸條例 江揆：擬四階段監督
清大社研所停課 校方不同意
歐盟制裁 俄揚言有權以牙還牙
北海道根室積雪 135年首見
北大校長邀請歐巴馬女兒來就讀
學生前提式對話 江揆堅守立場
監督兩岸事務 藍提4階段溝通
象國前青年黨魁交國際法院受審
滋擾立院群眾 警方查獲14人
世界水資日 翡管局植樹護水
蔣偉寧：不認同學生逾越法律
馬航客機新線索 陸發現漂流物
23日好天氣 全台回暖
巴國油罐車巴士衝撞 逾40死
武器級鈽及鈾 日擬還美
委員會重審服貿 藍綠不買帳
生態之旅 南投橫山賞鷹
江揆：對話不該預設前提
回應反服貿 張家祝擬開記者會
鼻噴劑手冊 教導正確治療鼻炎
原鄉天籟歌聲 合唱團赴美巡演
工地1天2意外 4人墜樓
搜馬航 陸衛星也發現漂浮物
金秀賢離台 粉絲追逐送機
星星兒獻藝 琴聲感動人心
江西省副省長 遭中紀委調查
網友：反服貿圍黨部淪政黨惡鬥
占議場 江揆：已非國會內問題
江揆：內行人都知服貿有利台灣
二軍蹲3年 王寶篁換跑道出運
黃金周線收黑
中職開幕賽 觀眾破萬
馬航失聯班機或飛往斯里蘭卡
希山：可能重回南北走廊搜索
清大校長：不能逕行宣布停課
馬航事件 凸顯雷達導航疑慮
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溝通服貿 陸委會3百場說明會
大陸專家：建官邸制防以權謀房
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俄軍包圍克島烏軍基地 促投降
失言談選舉 藍委質疑蘇貞昌
大選無效隔日 泰炸彈事件紛傳
初登板 郭泓志：出賽最重要
魏德聖：服貿問題要講清楚
服貿爭議 總統將發表公開談話
璞園4比1達欣 取冠軍賽門票
蜜雪兒籲美青年 出國學外語
重啟談判代價高 美韓殷鑒不遠
王寶篁堅持夢想 開幕賽MVP
溝通服貿 公聽會說明會場次多
央行利率動不動 房貸族關心
服貿爭議 總統明開中外記者會
電視購物開台 贈品大手筆
林飛帆：服貿不只是政院問題
沒核四 經長：現有核電須延役
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陸發現疑似馬航殘骸 派船調查
總統記者會 訴諸大眾說明服貿
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專案進口冷凍豬肉 農委會說明
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江宜樺不退回服貿 無功而返
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江宜樺無法承諾退回服貿 學生代表要馬出面
北韓又搗彈 射16枚短程飛彈
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民眾欲衝議場 遭林飛帆等勸退
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蜜雪兒勉學子 走出舒適迎挑戰
明鏡：美入侵華為電郵伺服器
幾內亞爆伊波拉疫情 至少59死
邁阿密網賽女雙 謝淑薇彭帥出局
明鏡：美國安局監視華為
2/3包頭巾錫克生在美遭霸凌
德媒：烏克蘭問題 北京陷兩難
澳洲首座原民監獄 重互動學習
美監獄教航太 助受刑人返社會
北韓又發射16枚短程火箭
人滿為患 比國向荷蘭租監獄
總統中外記者會 向大眾談服貿
溫暖好天氣 適合出遊
蜜雪兒將主持圓桌會 並登長城
火箭作客騎士 林書豪替補
白色瘟疫肺癆 紅顏薄命病態美
結核病年逾萬人 列中度盛行國
體重降誤認減肥 咳血如林黛玉
結核病患難過 關懷員送藥陪伴
童接觸結核病 算出未來發病率
紐時：美入侵華為網路擷取資訊
火箭領先騎士 林書豪飆3分
蜜雪兒家人抵陸首餐 北京烤鴨
2月商業營業額可望連6升
綠中市議員初選 民調24日登場
莫斯科發明展 台佳績可期
濫用鼻噴劑 鼻炎更嚴重
哈登3節37分 火箭大幅領先
服貿朝野協商 王金平：徵詢中
邁阿密網賽 盧彥勳2輪吞敗
宏達電重返代工 耕耘品牌
區域經濟整合 攸關台越紡織業
凱擘高速上網 推優惠
農委會明擬承銷商購豬限量措施
國內離峰機票 可望低於7折下
馬總統：服貿是為台灣未來
火箭擊敗騎士 哈登37分
總統：民主與法治 政府不動搖
馬總統盼學生撤出議場
馬總統：若設前提 溝通失意義
總統：違法占議場並非民主
反服貿占立院 住戶不滿遭盤查
馬總統：國旗被倒掛 痛心難過
服貿 總統：坊間流傳很多誤會
助問題寄養童 平凡夫妻不藏私
白宮反服貿連署 突破10萬門檻
服貿是否受北京壓力 總統駁斥
貓纜全景攝影 顧坡地水土保持
涉多重謀殺 菲共領導人落網
哈登只打3節 雙十率火箭贏球
總統記者會 陳為廷：毫無誠意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬總統：服貿沒開放陸勞工
馬總統中外記者會致詞全文
花蓮縣長傅(山昆)萁申請回國民黨
染結核病不自知 世衛憂慮
馬總統談服貿 抗議群眾不接受
閃又閃 紙貓熊陪新人走紅毯
服貿衝擊 總統：影響台灣有限
驊訊去年轉盈 每股配1元現金
創建者盃3輪 龔怡萍並列20
畢生守護脊損 傷友追思王顏和
陸船盜採珊瑚猖獗 日擬取締
半導體大廠資本支出逾業界5成
總統：服貿讓大陸對台開放市場
就業博覽會 青年節釋3千職缺
電腦展 海外買主可預先登錄
總統籲學生早日撤出立院議場
服貿5大謠言 經部澄清
全球黑臉琵鷺數目 上升緩慢
總統：服貿不過 傷台灣國際信用
變造型 習近平中裝配口袋巾
日民調：22%認為景氣好轉
總統：學生設前提 溝通缺意義
賴正鎰邀相關產業說明服貿利弊
國旗倒掛 總統：痛心難過
經長：散播不實服貿言論 造謠
兄弟老店新開 中信穩健邁步
研究：中藥可治視網膜黃斑病變
樹林英熊路跑 上千人開跑
總統：占議場是我們要的民主嗎
白沙屯媽祖抵北港 人潮滾滾
義大守優於攻 火力成勝敗關鍵
傳占議場團體分裂 黑島青澄清
博鰲蕭李會 聚焦經濟
菜鳥教頭陳連宏 帶領老獅進化
討債不成槍殺老友 判刑定讞
投信：短線震盪 觀察服貿發展
馬總統：服貿應朝逐條表決努力
中油：柴油降1角 汽油不動
強投豪打到位 暴力猿蓄勢待發
服貿議題 總統：未受北京壓力
總統：王首肯兩岸協議監督機制
精障夫返家過生日 酒後刺死妻
傅(山昆)萁宣布參選 申請回國民黨
照顧阿嬤不遺餘力 每夜驅蚊蟲
越勞仲介超收費用 越南開罰
蕭萬長：推動台灣經濟轉骨工程
反服貿團體占據立院 警力減少
回應總統 黑島青等提4訴求
北市徵才釋職缺 知名飯店加入
清明將至 掃墓公車上路
吳敦義南投參訪 再提服貿不退
蘇貞昌籲總統見學生 回應訴求
KANO上松耕一 慧眼識楊傳廣
工總談服貿：回歸理性充分溝通
希山：南北走廊暫無發現
點名鄭秀玲 經部戳不實服貿言論
美急診 拿鴉片類止痛劑比率增
竹科業者：回歸理性說明服貿
北市聯合婚禮 國小弦樂獻祝福
傅(山昆)萁盼回黨 縣委會：依制度
服貿重要性 馬總統情理述分明
兒少霸凌普遍 言語嘲笑居多
五月天：想用音樂討好所有人
突襲檢查未過 印首富機長停飛
經長：退回服貿 完全不能接受
西雅圖警公布寇特柯本命案照片
馬：國會自主 不便置喙張慶忠
支付漏洞 攜程致歉澄清無盜刷
全球最常用字 OK迎175歲生日
驅動IC封測不淡 助台廠業績
投信：點心債將重回上升趨勢
企業界：沒有法治沒有民主
林飛帆等提4訴求 持續抗爭
總統：服貿為未來 民主勿毀棄
林飛帆等公民團體提4訴求
服貿不過韓高興 馬憂無力競爭
遭質疑被邊緣化 民進黨籲團結
鍾欣凌常躁鬱 雨後驕陽演自己
施振榮：台灣不能沒有服貿
嬰兒潮世代愛吃蔬果 菸酒也多
台老字號爭取陸市場 昆山參展
陸經改 IMF：應有全球責任
人民幣面臨6.3關鍵價位攻防
服貿卡關 金融擴張停滯
投顧：服貿學運未解 不利股市
327淡大就博會 起薪上看50K
象隊新球衣 球員：好像甲子園
江西副省長遭查當天還發表文章
行腳漁港 體驗叫價之樂
俄奪克里米亞烏克蘭軍艦和基地
家扶兒學烹飪 吃得美味又健康
部分群眾欲衝議場 傳有人受傷
服貿 藍願在院會逐條討論表決
服貿爭議 陸學者憂兩岸關係
巴黎將誕生首位女市長 小檔案
北市：1999專線整併服務年省千萬
曾銘宗：服貿波及兩岸金融溝通
前駐印尼日軍坦承強徵慰安婦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
施振榮遺憾內線案 願概括承受
打同業臉扯假髮 阻街男郎判刑
比拚 美名嘴拉柯林頓一家自拍
防治肺結核 南市廟口宣導
世界排名落後 服貿有待衝刺
反服貿 張善政：加強溝通
學生提新訴求 總統府暫不評論
結束邁阿密站 盧彥勳喘口氣
未來一週天氣穩定 舒適溫暖
服貿 政院盼逐條討論審查
中信兄弟首戰 周美青現身力挺
木馬偽馬航訊息 攻2萬陸網友
旗正飄飄 台灣省府換升大國旗
經長：服貿生效 有修改機制
法衛星發現印度洋有可疑漂浮物
國發會首次委員會 明天召開
郵輪故障 華航專機送陸客返鄉
台塑化：柴油降1角 汽油不調
荷蘭一鬱金香 以彭麗媛命名
聽見溪客的聲音 微電影發表
經濟部批評 鄭秀玲：民眾判斷
改善公衛 環保節能廁所亮相
慶祝青年節 彰縣青年飆舞爭冠
馬總統回應 胡志強：正面積極
反服貿不實言論 經部全力反攻
傅(山昆)萁要返黨 藍：依規定辦理
辦專案變更 保存央廣虎尾台
印尼台商：服貿卡關台企恐出走
全國電推冷氣30期0利率優惠
球衣傳承 中信球團向兄弟致敬
系所停課反服貿 校尊重不鼓勵
高齡化少子化 長照險需求增
法國地方選舉 開始投票
鹿野土雞達人賽 屏東雞農奪冠
中信兄弟首戰 球場爆滿
保受教權 教部盼勿停課反服貿
星國經濟成長 維持高度開放
泰參議員選舉 提前投票順利
中職斷訊 中華電信線路出問題
阿里山櫻花盛開 湧入3萬7千人
再衝立院 疑一長髮男帶頭
KANO開球 犀牛主場萬人觀戰
尋馬航 法衛星拍到可疑漂浮物
冠軍麵包魂 吳寶春：永不放棄
東海岸飆速 半個車輪決勝負
宏?重返榮耀 施振榮：要3年
北京殯葬電商 讓民眾死得起
糖尿病併腎病 早餐外食陷阱多
反服貿學生 轉占行政院
佛光山中區法會 副總統出席
將赴台參賽 印沙雕家關注氣候
王光輝開球 象迷喊我愛你
內線交易非任內 施振榮概括承受
北韓高速汽艇 進入實戰部署
全球面板2月營收年減15%
闖政院 反服貿團體再提訴求
馬航7小時閉門會 家屬：失望
104歲人瑞 健康篩檢不缺席
第一次到天母球場 林威助開轟
海南兩官員涉嫌受賄 被偵查
板橋男子失控 自戕又襲警
背水一戰 台啤半場領先台灣大
陸委會：陸方未對服貿施壓
擴大當沖與否 維持月底公布
俄警告美 勿派軍赴烏克蘭
反服貿民眾衝政院 爬窗進建物
黑島青：學生自發占領政院
大型集會在即 泰國安會憂衝突
民眾闖政院 政院將回應
跆拳道世青賽 中華首日踢兩銅
蕭萬長舉韓國例 改革再起
綠擬聯席排審服貿 恐鬧雙包
高市藍黨部：正常上班避衝突
土耳其傳擊落犯境敘利亞戰機
中信兄弟首勝 領隊當場發紅包
聲援學運 中山大社會系罷課
蜜雪兒登長城 徒步纜車並用
占立院學生：尊重占政院者
反服貿襲行政院 北市長籲冷靜
傳檢方進駐指揮所 北檢否認
呂慶龍邀留法學生座談服貿
馬航失聯 各界重思飛航安全
衛福部：服貿衝擊醫療社福甚微
英媒：馬航起飛前機長神秘通話
土總理證實 擊落敘犯境戰機
馬航機長與神秘女通話 警駁斥
中信兄弟首戰 完封冠軍獅
林飛帆：警若攻堅採非暴力抗爭
七旬翁病妻床前演奏 感動網民
烏克蘭唯一潛艦 升起俄海軍旗
逾2千警察集結 準備攻堅
大馬加影議員補選 安華妻勝出
失聯馬航新聞發布會更改地點
學生攻政院 院長室機房都遭殃
民眾闖政院 9人送醫
台啤勝台灣大 系列賽扳平
犀牛主場首戰 延長賽不敵桃猿
反服貿闖政院 郝龍斌譴責暴力
英制裁俄 倫敦恐受害最深
工具機業：勿陷零和 台灣優先
蜜雪兒訪陸 親民形象備受讚揚
反服貿團體闖政院 台塑不表意見
反服貿團體出現路線之爭
占領行政院 清大生魏揚主導
政院被占 記者直擊辦公室慘況
民眾闖政院 江揆下令強制驅離
北約統帥：俄可能入侵摩爾多瓦
反服貿闖政院 總統取消行程
駐警澄清 監察院被占是謠傳
蘇蔡籲學生冷靜 黨公職守立院
民眾闖政院 8人掛彩送台大
總統譴責暴力 挺政院依法處理
烏克蘭外長：與俄開戰風險增加
美國安局入侵伺服器 華為譴責
江揆譴責非法 要求強制驅離
蜜雪兒登長城 驚嘆景色壯麗
外交展 還原蔣經國訪美場景
坐鎮因應 總統取消明公開行程
郝支持警強制作為 速恢復秩序
反服貿闖政院 總統府加強維安
反服貿民眾衝政院 外媒關注
民眾闖政院 政院稍晚開記者會
馬記者會像「政令宣導」 學生憤怒提四訴求
激進學生衝進行政院 人數增加中
警力增援到 鎮暴水車現場待命
江宜樺下令 加派警力、強制驅離
馬取消24日行程 官邸維安升級
用真心喚良心 武林世家文化傳愛展真功
改革黑心食品 「良心醬菜」熱銷
陳香妘校長 盼愛與真誠讓世界充滿良心
千雅山雅幼兒園響應「良心時代」運動
銀髮Open將 熱舞響應「良心時代」運動
驅離行動 府支持行政院
台聯聲明: 江宜樺不配當閣揆
兒童齲齒不減反增 媽媽是元凶？！
國安基金待命 權值股抗跌
馬江來硬的 佔領國會學生串聯「罷課」
新住民當志工 警局服務13年
驅離、逮人 警方偵訊30人
高鐵贈票 新住民歡喜台北行
新北市中和區公所 「新住民生活適應輔導講座」開跑
高雄市警察局 開設新住民子女柔道教學班
移民署免費學電腦 臺北市新住民反應熱烈
蔣偉寧部長聲明
哪齣歌仔戲不是中國史觀！
當然要把顛倒的史實轉回來
櫃買市場業績發表會自下週二起陸續登場
女外勞遭奇襲暈倒 遭綁浴室4小時獲救
國泰 NBA巨星 Peja Stojakovic蒞臨台灣助陣
獨家手作糖與金剛一起呷甜甜
免費「好康」學電腦 人數已多達490人
中國飛機在南印度洋 發現漂浮物
交通部啟動大陸旅客疏運作業
皮影戲學母語 新台灣之子樂在其中
「第四屆MOD快樂說英語」決賽名單揭曉！
台灣第一家廉航 V Air LOGO發表會
阿里山花季 賞花的民眾湧躍 疏運順暢
金頂捐1,000顆電池 攜手家樂福傳遞正能量
基隆港靠泊「維多利亞號」郵輪事件
文化大學推廣首位陸配講師 邊念書邊教課
證券商從業人員勿與客戶有借貸款項情事
陸女假結婚來台 高雄市移民署專勤隊法辦
魏揚聲押 陳為廷哽咽聲援
陸籍配偶盼火炬計畫 改善新住民教育問題
外媒報導 台灣示威學生譴責政府「暴力鎮壓」
首場上市公司 業績發表會反應熱絡
櫃買赴越南 推動海外優質企業來台掛牌
航港局圓滿完成 維多利亞郵輪滯港陸客返鄉
權值股撐腰 大盤擺尾 台股逆勢收紅
大專5協會 籲學生和平收場
楊逵外曾孫 社運世代連結魏揚
台大院長回院 召回醫師支援
伊波拉病毒襲幾內亞 蔓延首都
現場直擊：群眾占政院史上首遭
反服貿闖行政院 19人送急診
教育部籲學生 勿再製造衝突
支援急診 台大召回主治醫師
行政院被占 警方第一波驅離
行政院遭占 總統江揆密集聯繫
行政院：江揆辦公室未遭闖入
鎮暴水車開動 廣播民眾離開
警方驅離 抬走行政院前學生
行政院內部清空 留置數十人
國民黨：無法認同失控暴力行為
警方行政院驅離 民眾躺地抵抗
行政院記者會 重申譴責暴力
警方驅離 清空行政院北平東路
林飛帆籲撤出鎮暴部隊
疑見殘骸 搜尋馬航似有望突破
蘇蔡政院廣場靜坐 籲和平理性
占行政院 36人送急診
台大學生會譴責警方 號召罷課
英媒：台反服貿民眾佔據行政院
行政院內警方徒手搬離民眾
行政院失守 警方維安機制失靈
警方驅離 政院外圍天津街民眾
反服貿群眾佔政院 外媒關注
警驅離占行政院群眾 近70傷
服貿抗爭延燒 府院開會因應
6.1強震襲智利外海 未引發海嘯
行政院遭占 警方驅離抬拉勸
現場直擊：行政院多波驅離群眾
俄德領袖通話 談烏境監督任務
驅離行政院群眾 鎮暴水車噴水
鎮暴水柱掩護 警驅行政院群眾
警強力驅離 行政院近5時淨空
北約統帥：俄在烏邊界集結重兵
警驅離 台大：送醫學生多輕傷
發動占行政院 魏揚遭警帶走
王卓鈞：暴民不能強占行政院
協助宏國農技合作 促進交流
行政院淨空 警民院外零星衝突
因應反服貿抗爭 府院高層會議
貿易制裁 歐美傷輕俄受傷重
白宮官員：制裁已重創俄經濟
制裁料擴大 俄經濟恐陷衰退
鎮暴警出動 反服貿團體將提告
民眾強占破壞 行政院滿目瘡痍
白天暖和 早晚有涼意
抗爭紛擾 台股震盪難免
上市公司業績發表 主打生技股
職棒開打 防賭信託當球員後盾
看好業績逐月增 京元電走揚
經理人：水資源帶動能源產出
天然能源展望 投顧看好油金
陸工廠數據前 油價變動不大
基金減碼原油多單 9個月來之最
升息響起 金價空頭死灰復燃
反服貿自主罷課 多校學生串聯
美議員：懷疑史諾登與俄合作
沖繩電影節 國際通熱鬧大遊行
28學生團體 聲明自主罷課
立院經濟委員會 停開
韓推實體交易平台 打黃金黑市
2月失業率4.09% 略升
台股開盤下跌36.90點
反服貿擴大 台股開盤跌
立院再審服貿 恐鬧雙包
楊泮池：學生應遵循法治精神
反服貿群眾襲行政院 日媒關注
金正恩妹妹和李雪主同台亮相
反服貿7天 137人傷送醫
綠天王聲援學生 謝遭水柱噴擊
石化業登報 挺服貿
高市國民黨部暫停辦公
美前總統卡特疑電郵被監控
聯席委員會決議 服貿重啟談判
反服貿欲罷工 勞動部：不適宜
立院委員會續審服貿 王郁琦到
需求增 虎航購37架A320Neo
蜜雪兒轉赴西安 旋風訪問
瑞信：?有設定裁員目標
台大收治57人 多輕傷已離院
政院驅離民眾 綠委提案譴責
匯豐大陸3月製造業PMI報48.1
驅離群眾 江揆11時記者會
新台幣早盤升7.4分
政院凌亂 天花板被拆錢遭竊
陸女冒用身分來台 專勤隊識破
李新穎主持台援中美洲漁業計畫
占領事件 徐重仁盼溝通
解併購荒 雅詩蘭黛靜極思動
美國副助卿庫克25日來訪
港媒：台陷入無休止亂局
攻行政院 胡志強：踩紅線違法
台大：未啟動大量傷患機制
反服貿鬧大 在陸台人徹夜關心
南投交流道將通 節省15分鐘
歐巴馬赴歐 晤亞洲領袖受矚目
蔣偉寧籲停止罷課 勿損學習權
馬偕收治14輕傷患 2人留院
Q1業績估大幅年增 台嘉碩漲停
吳當傑：股市回歸基本面
韓陸元首共識 不容北韓擁核
103年全中運 4月桃園競技
傳蔡得勝請辭 府：絕無此事
馬航失蹤 氣旋降雨恐影響搜尋
反服貿抗爭影響 台股小跌
府：譴責暴力 不容政府被癱瘓
苗縣長劉政鴻 支持行政院驅離
政院抗爭 占立院學生：非預謀
創建者盃 龔怡萍並列22名
訂單看好 封測廠力成走堅
朴習會 韓媒：兼顧與美陸關係
胡志強：涉外事務先談再送國會
民眾襲行政院 警方逮捕多人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
印尼媒體報導反服貿群眾襲院
江揆：抗爭侵政院 事前有規劃
聯準會預告升息 金價持續下跌
新遊戲貝拉傳說 4/10封測
年後轉職潮 2月失業率略升
穩豬價 農委會擬限制毛豬採購
金魚夢幻雙叉尾 中研院解謎
占政院 王郁琦：傷民主制度
通訊網通應用看增 立隆大漲
不滿禽流感名稱 陸企告政府
金融股硬挺 龍頭股表態
逼良為娼不成 印老鴇切人雙乳
捐樂器送偏鄉 台南業者大手筆
淡馬錫入股屈臣氏分散陸銀投資
李振昌後援 0.2局無責失分
棒敲學生頭傷聽力 師遭判8月
貶勢將盡 人民幣挺升
俄進犯烏 美軍馳援恐無法阻止
體外震波碎石 尿路結石免開刀
罷工 日產值損失千億
服貿審查鬧雙包 藍質疑不合法
學運失控 郝龍斌籲理性溝通
占地搭屋出租 出承租人均被訴
擅闖行政院 警方逮捕61人
部分師響應罷課 成大：要合法
新台幣匯率 中午升6.9分
G7討論制裁俄國 也憂心傷經濟
江揆：罷工罷市 影響經濟安定
災後新澤西 去年觀光收入新高
旅遊業：抗爭延宕赴陸投資時機
前國代蔡志弘 加入彰縣長初選
藍：蘇蔡謝游藉反服貿政治收割
陸衰退加深 製造業指數下滑
新華社：陸發現疑失蹤馬航物體
櫃買業績發表會 4月1日登場
烏克蘭：俄圖奪克島僅存烏基地
新台幣午盤收升6.9分
拚連任 傅(山昆)萁申請回國民黨
綠色循環商店 速食咖啡登榜
已掛牌上櫃公司為662家
民眾闖政院 江揆：痛心遺憾
屈臣氏股權讓售 和黃股價重挫
部分媒體扭曲報導 江宜樺抗議
學生占立院 股市蒸發5千億
無視衝突 IPC小股各個突破
敦泰攜手宏達電 返台搶商機
反服貿民眾夜襲政院 星媒關注
跨國尋親 排灣族女童不忘募愛心
去年每股獲利看增 鴻海走堅
陸韓FTA談判 習：加快推進
鐵路官員傳收賄 越交通部調查
尋馬航 陸發現白色方形漂浮物
馬航班機發電機故障 迫降香港
追究學生刑責 江揆：爭取從輕
反服貿串聯 罷課狀況不明顯
江揆：不希望演變成憲政危機
接單踴躍 豐興鋼價小漲
癱瘓憲政機關 藍：社會不允許
中市教育論壇 邀名師說故事
克里米亞烏基地 俄再接管1個
驅離政院民眾 北市：52警傷
水利會長資格不符 何耀榮抗議
服貿重談與否 經部：立院決定
史上印尼人數闖國會 均遭強驅
議場遭占 吳育昇盼王金平解決
吳季剛母親陳美雲新書談教育
鄭秀玲質疑 金管會回應
上櫃股今年日均值 年增 1倍
安居樂業 竹市出生率居第1
王金平15時邀協商 盼解僵局
台股收盤漲28.21點
投顧：俄烏情勢影響歐股不大
辯論服貿 江揆：願接受檢驗
淡馬錫設基金 助星人因應危機
證期局公告期貨受託交易所更名
馬航班機故障 緊急降落香港
反服貿學生與警衝突 外媒關注
江揆不認同蘇蔡謝游聲援占政院
台股開低震盪 收紅漲28.21點
陳德新任次長 金門縣各界祝賀
傳人行草擬陸線上金融規定
鄭秀玲邀辯論 經部：不排斥
傳小摩陸投資銀行方方辭執行長
孩齒萌生異常 家長莫輕忽
現代Sonata改款 瞄準提高市占
門牙長不出 原來深藏在齒槽骨
外資減持美債 美國買家搶進
創建者盃高球 韋柏拉尾盤封后
殺男友伴屍3日 判刑9年半
港媒：烏坎維權人出逃美國
慈濟義診 瓜國6百民眾受惠
4月台指期漲28點
4月電子金融期齊漲
搜索馬航 各國援助一覽
罷工日產值損千億 外資恐卻步
竹北市長初選 張碧琴許願景
台服貿爭議 陸媒報導篇幅增
宏達電M8將亮相 聚焦3關鍵
失控攻占行政院 正當性受考驗
台學生運動 在港產生漣漪
竹北市長初選 何淦銘盼公平
陸房市冷 建商墊頭款促銷
新遊戲挹注 大宇資Q2拚轉盈
標案蒐輿情遭質疑 中市：參考
元首外交展 見證台美交流史
晉濟隧道車禍 目擊交警墜橋亡
權值股撐腰 台股逆勢收紅
中信兄弟啦啦隊 隊名熱情姊妹
雙北市長：台民主不容暴力破壞
談服貿 江宜樺：不怕檢驗
4月封館 彰縣立圖書館整修
三大法人買超台股68.68億元
威航總經理 隆章琪出任
砍檳榔種香檬 網路找商機
動物園百年風華 林旺圓仔共伴
抗議減薪 以國駐台辦事處罷工
江宜樺國際記者會致詞全文
矽品林文伯 獲交大頒名譽博士
江揆：未聞服貿要退回委員會
復興攻廉航 目標明年獲利
舊金山發生槍擊案 至少7人受傷
江揆：不預設前提願交換意見
馬航班機發電機故障 急降香港
為反服貿罷工罷課 工商界憂心
國中儲訓主任拜師 歷來最多人
胡志強：積極宣傳政績避談選舉
民眾闖行政院 江揆：抗爭變質
江揆：行政中樞不容癱瘓
鉛球鐵餅 江茹晴拚全中運衛冕
和碩去年獲利 超預期
攻占行政院 北檢聲押魏揚
美國隊長攻陸 好萊塢巨星相伴
警力調配 警政署：權屬中央
雙北河濱自行車 4月跨市租借
軍機疑見馬航殘骸 陸無法證實
本土畫家何木火 贈畫台中市府
追通緝犯 菲議員：設臉書專頁
內蒙婚禮樂舞 25日傳藝登場
台民眾佔行政院 登印度媒體
警員林君陽住院 陳威仁探望
新台幣收升3分
盧廣仲攻蛋 KANO熱血探班
謊報家裡失火 依消防法處罰鍰
2月工業生產 年增7%
前2月商業營收 歷年同期新高
女神天團行程忙 宋米秦先開球
勸離抬離驅離 警方執法3步驟
國道驚魂 小貨車起火燃燒
建物外牆修繕 北市簡化申請
強制驅離波及立委 警方致歉
台生抗議 港方支持和反對都有
自主罷課 中正大學：尊重學生
陳威仁：願溝通 不樂見脫序
桃園地區聯合徵才 近2千職缺
諾基亞微軟 延到4月完成交易
和碩：今年獲利將續創高
身障輪椅舞團 展現不凡生命力
災害防救 宜蘭總動員演練
蜜拉庫妮絲有喜 小艾將當爸
土城疊葬遷移 2千遺骸進塔
破獲賭博網站 洗點換現金
服貿存查 張慶忠：良知的宣告
收視習慣變 象領隊：需要時間
反服貿 陸媒：學生想守現狀
外交部歡迎美副助卿庫克將訪華
魏揚遭聲押 老師心疼
高麗菜價格跌 廖振賢購贈社福
小一男童左胸積水 幸及時發現
裕日車去年EPS達24.33元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
丁寧挺肚拍寫真 最後一胎留念
重談歷史 陸韓聯手抗日
服貿僵局 朝野協商無共識
大陸服貿2月逆差96億美元
傅(山昆)萁：申請返藍是吳伯雄推薦
肉品庫存或囤積 屏縣府難判讀
程建中：罷工不是進步的作法
威航保證俗擱大碗 先賣關子
台灣SING鄉團 將巡演北美13城
北市稽查火鍋店 5家廣告不實
529名穆希支持者遭判死刑
反服貿第7天 3人台大住院
天氣穩定 25日氣溫再上升
掛羊頭賣狗肉 高市開鍘
大馬：最晚明天取得海上漂流物
烏克蘭：撤離駐克里米亞軍隊
移轉棟數減 2月新房貸下滑
搜尋馬航班機 澳洲發現兩物體
國中生迷網路 線路被拔想打媽
春節因素 2月製造業生產增
魏揚聲押 法院晚間開庭
德媒：警方驅離佔政院學生
日銀築牆 日圓難升破百圓關卡
和碩變美麗蝴蝶 準備高飛
洛城抗議進化史 現多和平解決
因應集會 北市31條公車改道
網傳醫師遭警打 在場醫斥謠言
嘉市百年老店 轉型重新開幕
中鋼蓋水場 縣府盼助解水問題
治消渴中藥品 北市違規廣告王
棋后謝依旻日女流名人7連霸
啦啦隊告白 增菘瑋害羞臉紅
吃到飽卻浪費 消保官也搖頭
二度審日月光復工 仍未過關
KANO震撼香港 戲院數達19家
跟隨亞幣 新台幣收盤升值3分
掛羊頭賣狗肉 羊肉爐挨罰
世青跆拳道 王晨宇摘金
海面上升減緩 全球暖化未暫停
服貿衝突 觀光業憂創形象
黑琵將北返 賞鳥把握機會
埃及判529名穆希支持者死刑
上周外資買超24.74億元
大陸飛機發現疑馬航飛機漂浮物
有條件復工 日月光：全力配合
新北推廣視障按摩 紓壓抽大獎
歐元區綜合PMI 近3年高點
台灣Q1商業營收 可望正成長
獲聘駐金作家 黃春明推展文學
第一銀行申設寮國永珍分行
俄軍威脅 烏克蘭撤駐克島軍隊
反服貿衝突 魏德聖籲莫衝動
首勝獎金 周思齊：留當隊費
警逮捕再幫付罰金 感化通緝犯
民進黨：黨公職是盼保護學生
找馬航發現兩物 數小時內取得
法學者連署 籲政府學生溝通
員警強制驅離受傷 分局長哽咽
罷工 管中閔：非同小可
阿里赴美掛牌 香港得大於失
烏克蘭軍隊撤離克里米亞半島
去年天災與人為氣候變遷有關
服貿抗爭 短期不影響生產消費
報告：暖化對人類構成重大風險
林文伯：希望服貿趕快過
港國際影視展揭幕 台業者參加
甕藏春之梅 限定版非醃不可
王維中寫傳奇 升大聯盟呼聲高
康師傅去年擬配3.65美分
flyingV違規 櫃買開罰
訂單回溫 德微今年拚轉盈
服貿爭議 ECFA網站瀏覽暴增
兒童低智商基因 科學家找到了
李志村挺服貿 盼政府說清楚
如新非法賣產品 陸罰54萬美元
辭公職從農 盼金門蔬菜自足
護民主法治 王金平盼學生自制
圓亡夫遺願 婦人重機相隨
外資挺 台股市值回升3百億
創新創業群聚 半年間成形
歐難民數大增 申請德庇護者眾
強制驅離百餘人掛彩 6人住院
小麥豐收 李沃士指示準備齊全
文化部：抗議民眾勿傷害古蹟
俄國防部長 造訪克里米亞
國泰世華陸子行 金管會擬同意
超級電腦大賽 兩岸清華同入圍
當兵落髮 林宥嘉盼不輸黃立行
裕隆每股擬配0.7元股息
成大聲明 籲理性面對服貿爭議
澳洲發現兩物 未證實屬於馬航
中興成大中山籲尊重學生受教權
鐵面執法 紐約警方不手軟
藍南市議會黨團 譴責占行政院
搶救判死女傭 印尼發起募款
獲青奧門票 王晨宇世青又跆金
TPP預備談判 韓擬4月完成
烏危機爆發後 俄在英消費大減
外資：台股恐下探8300點
占領政院 監院遭波及
美國小型股狂飆 警鐘響起
A股若入MSCI 料吸120億美元
印度示威 警察催淚瓦斯侍候
服貿鬧雙包 朝野續僵持
美涉監聽大陸企業 陸要美解釋
退輔制度 台美深化交流互動
馬航發展 大馬首相將開記者會
市值蒸發 阿土伯：政府有護盤
遭民眾破壞 政院估3百萬修復
驅離行動 119名員警受傷
威力彩開獎
政院：江教授與江院長立場未變
大陸蘇州 獲李光耀世界城市獎
疑發現殘骸 美調用黑盒定位器
烏干達大湖驚傳船難 98死
暗黑3新資料片上市 智冠進補
今彩539開獎
迎接潑水節 泰全力吸引觀光客
議場被占 綠籲不驅離藍盼化解
反服貿遭逮 不只是學生
服貿延燒 業者：恐衝擊觀光旅遊
印度飛東南亞旅客恐慌性投保
侵政院 紐時分析學生內部分歧
歐習海牙會 再談新型大國關係
思科投資10億美元 進軍雲端
泰執政黨盼聯合國助維護大選
南非海域鯊魚攻擊遊客致死
警：強制驅離 先柔性勸離
首相記者會前 大馬向家屬簡報
驅離前先請離媒體 警署為安全
歐習會 習近平重申新大國關係
威力彩頭獎槓龜
立法院附近住戶 盼正常過日子
馬航失蹤客機 墜落南印度洋
今彩539 頭獎 1注中
索尼Z2登台開賣
大陸商務部終止對歐葡萄酒調查
陸官媒：確認馬航南印度洋墜毀
友達新公司 邀專業太陽能團隊
政院驅離 學者：並非血腥暴力
馬航：失蹤客機應無生還者
微軟董事任期 巴爾默也不確定
連任大阪市長 橋下徹人氣卻墜
安全遊戲聯盟 三方合作
陸韓元首同意早日達成自貿協定
馬首相籲助馬航乘客家屬度難關
歐習會 以蜜雪兒訪陸打開話題
馬航客機墜入印度洋 無生還者
美製造業擴張減速 比預期差
美時去年EPS 0.2元
馬航失聯班機家屬 悲痛昏倒
失聯馬航 最後蹤跡在南印度洋
傳學運成員與蔡密切 蔡辦闢謠
南韓提統一白皮書 促兩韓交流
台塑配息1.9元
教部：損學生受教權負行政責任
俄國會副議長提議瓜分烏克蘭
客機墜落南印度洋 馬航遺憾
出動潛艇搜馬航機 法稱還早
馬航陸客家屬大哭 不信已墜毀
衛星分析 馬航客機墜印度洋
馬航告訴家屬 會繼續搜失聯機
江宜樺國際記者會談話全文
日月光復工 高市有條件通過
攻佔行政院 多家外媒迅速報導
服貿引抗爭 大陸官方低調謹慎
買紐時廣告 FlyingV 三小時募得633萬
美國參眾議員對台灣發生學生"占領國會"的看法
美方：盼服貿對話和平合法進行
魏揚聲押庭 法院當庭放人
無積極事證 魏揚無保請回
馬國總理發布 馬航370墜毀無人生還
「佔領立法院」現場 男子企圖自焚
學做天燈種珠蔥 平溪新住民開發事業第二春
新移民姐妹勇敢站出來 獨立樂觀迎接挑戰
150盒太陽餅送到 蕭家淇拒收
陸配來台力爭上游 努力衝刺美髮界
越南政府整頓仲介 保障越籍移工權益
行動小胖卡下偏鄉教電腦 增進新移民數位能力
台聯公佈畫面 譴責馬、江暴力（you tube)
報名「華語文能力測驗」正式考試倒數4天！
新移民機車考照巡迴服務 高雄市林園區舉行
文創推手陳寬常 從「心」教育學生獲眾多獎項
潤泰三雄今年業績亮眼
鄭繼樵飲水思源 做後輩好榜樣
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少女與總理的良心話 期望和平照亮黑暗
陸配新移民二代 常說一口「國台半」
英超聯利物浦隊與渣打銀行啟動防盲救盲活動
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台北春季旅展 五星級祭出滿額抽獎送萬元客房
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交通部支持 美移交網路管理權聲明
Toshiba獲得美國聯邦資訊處理標準140-2認證
宏達電M8將亮相 營運可望添柴火
推動藥物濫用防制工作
神隆研發抗癌藥物 獲多項認證
國泰世華卡友獨享超值旅遊真好康
「立委評鑑」公布 公督: 張慶忠列觀察名單
《暗黑破壞神III：奪魂之鐮》遠傳全台獨家首賣
幫助陸配 她創辦新住民協會
總獎金150萬 中華電信Hami Apps軟體大賞開跑
正峰能源辦理減資
府與學生代表 討論見面細節
「維多利亞號」歌詩達郵輪解除出港管制
2014台北國際春季旅展 " 皇家季節酒店集團優惠券1.7折起 "
2014台北春季國際旅展 福容連鎖住宿券、餐券3折起
大倉久和春旬精選 燦燦春光邀您共賞
Eclipse®易口舒無糖薄荷錠
馥敦飯店南京館 2014『謝師宴』專案
搜索範圍過大 不宜潛艇搜馬航
飆仔立院外鬧事 信號彈引騷動
俄軍突襲一艘烏克蘭軍艦
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
陸要求大馬提供失聯機所有資訊
制裁效應 俄銀行出現擠兌
無保請回 魏揚：壓力大曾落淚
化解克島衝突 俄烏外長會談
逕指馬航墜毀 陸要大馬拿證據
馬航陸客家屬悲憤 媒體險挨揍
G7開會 因應俄併克島危機
陸美數據欠佳 歐股下挫
陸要求大馬 提供馬航墜機資料
不平靜的夜 立院外滋事者多
美談服貿 鼓勵兩岸對話
運油航道關閉 美國油價小漲
科技股賣壓出籠 美股走低
G7決議 加強對俄制裁
玉山金儲備幹部 需有4特質
金衛TDR暫停交易
馬航客機墜海 李顯龍表哀悼
投顧：數據優 資金回流美股
投信：Q2大盤空間不大
火箭台灣之夜 電音三太子助陣
投信：看好歐洲小型股
美股收挫 日股指期和澳股跟跌
白天溫暖 西半部高溫可達29度
法人估興勤今年出貨優於去年
林書豪切入犀利 火箭首節領先
成長低迷 標普砍巴西信評
光頡擬配現金股利每股1.5元
法人：泰林非記憶體測試量季增
英建築師分享綠色城市概念
處理暴動 倫敦警方鐵腕執法
工研院行動輔助機器人協助傷患
反服貿學運 不影響329檔期
林書豪外線開火 火箭半場領先
多空交戰 台股短線恐陷盤整
素溪峰會改布魯塞爾 俄國沒份
西雅圖戰役 美群眾抗議指標
上海自貿負面清單目標：看得懂
谷歌眼鏡拚主流 攜義精品名牌
高收益債吸金 歐市明顯
法律架構出 比特幣交換交易近
核安峰會 巴西捍衛摧毀核武
台股下跌16.19點
美國安局駭入華為 歐習會過招
哈登3節狂飆 火箭領先10分
有條件復工 日月光上揚
陸官方公布 重罰如新違規直銷
日建築家阪茂獲建築界諾貝爾
學生續靜坐 高市國民黨部停擺
美國土石流意外 死者增至14
美祭制裁 瞄準俄市場
爺爺香港腳灰指甲 孫染股癬
巴森斯外線發威 火箭擊敗山貓
憂美制裁 籃網轉移俄羅斯
避險基金警告：少碰大陸債市
巴西警催淚彈辣椒噴霧驅示威者
拓展台灣旅遊 鎖定美南
周麟參加巴京台灣教育中心校慶
南韓：無核化應從朝鮮半島開始
貓夫人簡佩玲 登美雅虎首頁
遭踢出G8峰會 俄：沒啥大不了
馬航家屬聲明：大馬是劊子手
新台幣早盤升逾1角
中信兄弟開幕戰 唐盼盼開球
陸調查料鬆手 Nu Skin股價勁彈
香港演唱會之父張耀榮逝世
封測大廠南茂 擬4月掛牌上市
美國隊長2 主角北京亮相
無懼飛彈 投資人押寶兩韓統一
要馬航墜機證據 陸召馬國大使
張家祝：台灣不會步香港後塵
經長：不排斥與教授學生談服貿
協商服貿 王金平：繼續努力
哈登狂飆31分 火箭擊敗山貓
LED封裝廠億光 擬配息3元
抗議服貿現場 男子欲自焚遭阻
2月製造業服務業景氣 連3升
新巨EPS3.27元 創新高
少年仔搭捷運販毒 女毒蟲捧場
企業看未來景氣 保守
怒 馬航陸客家屬北京抗議
5港埠投入IHR核心能力建置
花蓮掃墓便民 供鮮花毛巾
經長：開放面對各國競爭
賴弦五：台灣之星推電信品牌
推進TPP 美日將展開諮商
飆車族服貿鬧場 警逮16人
亞泥每股配2元 水泥股看俏
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中小型股接棒 台股彈升
協助龐氏騙局 馬多夫助理判罪
旭隼科技訂31日146元上櫃
推廣中職 MOD免費試看
日股意外疲弱 高盛下砍目標值
驅離行動 警26日立院報告
信評：銀行業改善獲利 很拚
銳捷月產能 增至120萬片
腦傷患鼻胃管 訓練移除好生活
宏達電M8今亮相 歐美同步
機場服務榮譽榜 桃機入列
台聯：警驅離傷立委 擬提告
赴以色列旅遊 不受罷工影響
南韓又12隻狗染禽流感
行動頻譜缺 美FCC提共享雷達波
羅東吃拜拜 27日接受訂桌
小六生誤認父偷錢 警所報案
台經院：329房市檔期恐不旺
南迴公路災演 26日封半小時
陸學者：馬習會不宜在第三地
傳歐巴馬計劃終結NSA電話情蒐
威寶股東會通過減資 8成
台贈獎章予貝國自由貿易區主席
搭高鐵遊台北 心路學童開心
嘉義就業 大埔美28日徵才
大中華股市 法人：Q2後轉佳
越南擁抱核能 俄羅斯援貸
500企業參與巴拿馬商展
教部：私事不上課 蹺課非罷課
韓人妻團少女時節挑戰少女時代
院會停擺 朝野協商受關注
檢舉食安 高市祭6成獎勵金
漢堡王創新形象 挖角聯合利華
宏達電M8雙鏡頭 華晶科打造
金溥聰就任國安會秘書長
桃縣民宿協會 慶週年推好康
關懷巴金森氏症 病友不孤單
歐習會談台灣問題 各重申立場
新台幣中午升9.2分
彰化葡萄公主選拔 男性選騎士
環保局送櫻花苗 達人教栽種
朱立倫：勿因服貿分裂台灣
中一中美術節 學生彩色搞創意
郝：勿抹殺多數員警辛勞
解套 工商界籲召開國是會議
朱：警力支援不應有政黨考量
新台幣午盤 收升9.2分
停罷課反服貿 教部：損受教權
農特產品到日本 邱鏡淳推銷
網友送太陽餅 蕭家淇拒收
陸都市化失動能 加深成長憂慮
愛滋用藥App 感染者好幫手
農委會抽驗貓犬食品 全合規定
馬航下落 澳：尚未找到殘骸
反服貿事件 藝人籲和平解紛爭
MH370 R.I.P. 大馬各報致哀
馬航陸客家屬心碎抗議
投顧：美股多頭沒走完
一通電話 查詢雙北公車資訊
馬航下落 澳：不盲目大海撈針
人行回收資金 陸貨市利率連9升
不顧西方制裁 金磚國家挺俄
飛機失事 馬航：專人照料家屬
簡訊通知失事 馬航：最快方式
暗黑3資料片上市 智冠漲停
學者：服貿卡關 不利經貿談判
收容人運動後暴斃 檢警將相驗
馬航：已失去MH370班機
刊廣告宣服貿 外交部尚無計畫
妄想女藥師加害 柴刀傷人判賠
飆車族反服貿鬧事 3人送法辦
小地主大佃農微電影評選出爐
鳳小岳遭求償 判違約可抵欠薪
飲冰品業主自檢認證 報名開始
藍台南黨部被灑冥紙 警方追查
士林官邸玫瑰展 把握最後1週
美西湖高中 訪姊妹校羅東高中
驗證性能 成大試射2混合火箭
疑用水不潔 花蓮祖孫染痢疾
開低走高 台股收盤漲83.92點
拒收太陽餅 蕭家淇擬說明
高市追稅賣地 開源節流收效
統一發票千萬獎34231966
經濟復甦 投資債券降風險
台股開低走高 漲 83.92點
發票千萬獎34231966
蘋果競爭加劇 Netflix股價重挫
澳盛銀估 澳銀將打壓澳元
瑞信：亞股比西方股市便宜
重慶車禍 15死56傷
美議員傳已就國安情蒐達成協議
4月台指期漲58點
4月電子金融期齊漲
府：總統願不設前提與學生對話
肉形石赴日 3翠玉白菜同時展
許勝雄哽咽 籲學生停止抗爭
服貿股走強 台股漲83點
資金挺服貿 台股強彈冠亞股
投信：逢低買盤強 上看9千5
府：不設前提 馬願對話解僵局
工商界發聲 提 6大建言
陸媒：機組多出1人馬航沒解釋
綠營杯葛郝龍斌 陳政宗高血壓
心臟病童免疫差 出遊先評估
三大法人買超台股12.70億元
馬航最後路徑 數字如何破解
大葉大學校長出書 捐贈高中職
直航日本熊本 高市盼7月
線索漸浮現 馬航接受飛機失事
上網買改造槍 走火打傷自己手
科技業登報聲明 支持服貿
失事地點確認 馬航載家屬飛澳
立法院前 計程車團體聲援
天然的尚好 中市表揚綠色消費
陳飛龍：應善盡溝通獲更大共識
馬航陸客家屬 赴大馬使館抗議
張安平：服貿對 9成產業正面
反服貿 1人留院觀察
府邀對話 林飛帆同意不設前提
日方回饋故宮展 篤姬和服出借
服貿僵局 工商團體籲相忍為國
服務鄉里73載 95歲老鄰長交棒
竹市爭取西濱銜接 改善交通
馬航悲劇 印尼乘客住家變荒樓
韓中未來論壇 聚焦北韓核問題
制裁俄國 拉近歐盟與美關係
響應水資源月 學童體驗無水日
統一超5000店今年提前達標
國3南投交流道通車
迪士尼砸5億美元買影片製作商
新店氣爆 1男送醫急救
自殺危機管理e學院 上線啟用
還款關廠勞工 預計年底前完成
高市辦那瑪夏露營 觀星兼賞螢
海馬近親海龍 海生館見身影
中英法語夾雜 警助尋回手機
新台幣收升0.3分
英業達去年EPS 1.97元
臉書延攬谷歌人 營運長拒受限
阿里山賞櫻 林管處APP導覽
大哥手作蛋捲 更生人回饋社會
嬰兒奶粉非母乳 禁止宣稱促銷
傳立院改台中開會 朝野否認
黑金夯 統一超咖啡將賣逾百億
與學生對話 府派代表接觸討論
日澳洽談EPA 目標4月談成
蕭家淇不接受太陽餅 籲寄弱勢
德民調：近6成人懷疑社會公平
台抗癌新藥 獲美人體實驗許可
雲林母子死在家中 原因待查
聲援反服貿 百輛計程車繞立院
出口好轉 機械業生產回溫
查馬航客機 澳稱進入打撈階段
屏東牛蒡 東京食品展獲好評
四技申請入學篩選結果26日公告
2月M1B M2年增率雙降
護食安 大學生研發自宅種菜盒
服貿送院會存查 公報初稿未錄
魏揚無保請回 檢將決定抗告否
開心過來人 吳克(群)心疼病童
南韓追討北韓積欠貸款本息
服貿僵局 朝野協商仍無共識
花蓮衛生局：痢疾感染已控制
435藝文特區彩繪 增趣味
逆光飛翔 盲生考上南藝大
辦公室遭破壞 政院修復
續搜索客機 馬航承諾照顧家屬
東京櫻花開 比往年平均早1天
小胖林育(群)發片 林美秀唱跳
7年級陳雪玟 入圍績優社工
惠州市政協副主席違紀 遭雙開
產線效益升 南茂毛利增
街頭藝術節 認識民雄舊地名
林飛帆：願與馬總統對話兩議題
中央氣象局氣象報告
英業達：今年著重獲利成長
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大小學生攜手 微電影記錄桃園
國際奧林匹克路跑 6月登場
台灣愛心米捐印尼 4萬人受惠
廢羽毛新價值 研製頭髮保健品
李述德：服貿過關有必要性
高市璞園樹葬區 4月中啟用
不開議 許舒博：訴求流空談
澳媒：服貿協議對台經貿重要
林靜儀辭性平會委員 政院尊重
福島核廠地下水海放 漁會同意
印媒報導警方驅離侵入政院民眾
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小麥收割 吳志揚讚農戶用心
鐵獅音樂跨界 組團登搖滾辦桌
清明掃墓 桃縣加強防火宣導
元大金擬配0.9元 3年來最佳
習近平派特使 與馬國商空難案
餘額寶吸金驚人 規範聲浪高漲
台灣關係法週年 總統與美視訊
中市警臉書發言失當 處2申誡
府邀學生溝通 郝：好的開始
攻雲端產品 台光電EPS拚3元
支援學運維安 警車禍昏迷
興大蔣恩沛 獲美傑出學者獎
白文正遺囑為真 大房勝訴確定
描繪先知 挪亞方舟遭印尼禁映
台北春季旅展 1元機票送早鳥
一校2學生 考上南藝大音樂系
陸學者投書評台灣公民精神
詐領高苑薪資 余玲雅須坐牢
移民署足感心 設外配諮詢專線
慶三山神明生日 點心宴排場大
尋馬航客機 鎖定南方走廊南部
李志賢：對服貿立場因身份而異
新竹高鐵2期土地 多元開發
南茂布局指紋辨識封裝三大應用
攜帶劍璽 日皇參拜伊勢神宮
央行作價 新台幣收升0.3分
法人估南茂Q1毛利率近2成
終於跌了 豬價趨近合理價位
桃縣繪畫 學童勾勒捷運航空城
警政署：驅離互有受傷感遺憾
不滿遭驅趕 縱火致3死被訴
信合社信託方式賣基金 將上路
安裝引燃裝置 燒岳父工廠被訴
苗栗推產業創新 專業輔導廠商
美海軍基地傳槍擊 軍民2人喪生
花蓮農產品 花博爭豔館設攤
北市議會綠杯葛 議程草草散會
服貿朝野僵持 王金平：再努力
女疑患厭食症 跳樓輕生
成大發表與台達電合作研發成果
灑紅節在嘉義 科大辦印度慶典
克島糾紛 石油政治格局大風吹
反服貿光頭哥 涉酒駕遭起訴
聯結車翻覆 民眾聯手救出駕駛
夜市攤商觸電 獲判賠128萬
年底選舉反賄 金馬檢警調開會
國巨去年每股賺0.75元
全球美髮賽來台 美髮之神站台
吳稚暉冥誕 金門縣與孫裔弔祭
服貿僵局 學者盼對話尋折衷
首例 歐期交所入股台期交所
台灣支持美移交網路位址管理權
避覆轍 林慧瑛籲完備監督機制
4天3起 苗栗沿海見死亡鯨豚
俄院士：唐獎激勵永續發展研究
歡喜搬新厝 貓熊入侵小燕之夜
防駭客攻擊 日成立網軍
中信兄弟主場首球 唐盼盼開出
支援員警辛苦 彰化警友會慰問
登山有保障 金管會准辦登山險
星媒：馬航可能被惡意挾持
是否參選 泰民主黨設條件
陸審網路劇 傳網站棄美轉韓劇
故宮文物赴日 日本使用國家險
南電去年每股虧1.29元
蘋果在日勝訴 未侵犯三星專利
大陸找馬航 海空大搜索
靜坐生下辯帖 謝龍介溫情接招
中華電擬配息4.5251元
宏?商用筆電 獲紅點設計獎
藍北市長初選 連勝文26日登記
全台持續回溫 北部局部陣雨
PVC膠帶供不應求 萬洲擴產
兄弟主場開幕 廣告看板減少
陸五千萬以上豪宅 京滬占8成
象火球終結者柯龍 1週後上場
純素食者夢魘 菲律賓上榜
歐洲議會友台小組 來華訪問
噪音擾住戶 反服貿團體允改善
徐旭平憶亡妻 捐贈乳攝車
F-泰鼎擬配息1.85元
反服貿鬧場 飆車族自焚男交保
勵精圖治 惠普氣象一新
NBA籃網所有權 老闆擬移往俄國
大馬稱班機墜海 陸派特使磋商
搶救動物達陣 鄭謝穎：難言喻
世青跆拳道第3日 中華無獎牌
英媒：失蹤馬航是自殺墜機
尋客機範圍縮小 調查最後訊號
與學生見面 王金平：看狀況
統一超全球據點 可望破8千
基本面回溫 歐債漸露曙光
LG新款智慧表 外型曝光
馬航班機失事 菲總統府哀悼
中華電數位創新應用賽開跑
蜜雪兒成都 和學生打太極
星媒：推動兩岸關係要有耐心
台商：青年把握服貿 薪不輸台
今彩539開獎
信義去年營收120億 新高
大樂透開獎
查馬航案 首須尋殘骸和黑盒子
彌補虧損 正峰新減資再增資
菲信評 惠譽確認投資級地位
台星AEO相互承認 4月實施
曾銘宗：服貿若未過 4大衝擊
服貿前已開放 小車租賃未衝擊
泰境緬甸難民營火災 幸無傷亡
周思齊安打 中信兄弟主場首勝
德銀示警 陸民企風險大過國企
與學生達協商結論前 府不說明
馬航客機墜海 陸媒要求查真相
上交所 自貿區設金資交易平台
科學家齊聚橫濱 研擬氣候報告
泰南北2大車禍 30死37傷
陳為廷：與總統對話尚未有共識
蔡英文：總統應推國是憲政會議
納吉：與澳加強印度洋搜尋馬航
基期因素 M1B下半年增速走緩
府退一步 打破零和僵局
化服貿僵局 總統願與學生對話
鄭凱文完投勝 首戰即奪MVP
周思齊再見安 象隊史主場首勝
美大都會房價 年漲13.2%
德憲法院：政治少干預公共電視
蜜雪兒訪成都 與學生打太極拳
今彩539 頭獎1注中獎
市調：陸智慧手機年增35%
向日葵遮星板 協助找外星地球
緯創去年EPS 2.51元
疑似伊波拉病例 賴比瑞亞5死
馬航機消失 飛航專家：是自殺
大樂透頭獎槓龜
只想避雙殺 周思齊意外成英雄
恐怖組織印度聖戰士主嫌落網
擒台啤 台灣大挺進冠軍戰
克島遭俄併吞 烏克蘭防長去職
不想輸林晨樺 鄭凱文爭完投勝
男反服貿 臉書揚言火衝總統府
砸公物毀線路 政院損300萬
與總統對話 林飛帆：等待善意
不想罷課不敢說 各校護受教權
核安峰會籲 嚴防核子恐怖主義
府：待學生整合共識再回應
美新屋銷售 降至5個月低點
美消費者信心 衝上6年高點
不設前提 馬願邀學生入府對話
網路連署要江宜樺下台 赫見連詠心名字
日本宣佈交出核材料
林靜儀憤辭性評會委員 行政院「尊重」
馬航解釋 第13機組成員是乘客
30名台大人發起連署江揆下台
上海台商 擬回台聯合徵才
總統仍然控制黨團 學生拒府邀請
台灣學運示威 美未向台提建議
新北市新移民女性關懷協召開大會 邀請會員交流
謝立功:服貿造成陸人變相移民是謠傳!
移民署新住民諮詢專線 提供生活適應諮詢服務
90後中國新移民編劇 「買4送1」看台灣
大哥出獄後作蛋捲 輔導更生人和新住民
中國女來台淘金 3結1離被查獲
學生不入府 府：待學生整合共識再回應
國民黨北市長 連勝文26日登記
台糖再審 判吳乃仁9月洪無罪
王卓鈞：現行犯有一半不是學生、我會負責
大學生與小學生合作 5部微電影紀錄桃園之美
馬航墜毀前 曾試圖連線衛星
嘉義縣隙頂國小辦活動 多元文化體驗讓學生新奇
打造宏達電M8雙鏡頭 華晶科營運成長可期
IPv6 Forum啟動 中華電信開放測試服務
證交所持續加強證券商稽核輔導 市場穩健發展
「捷客」共有的「2014捷運文化節」快樂登場！
教育部：防災重於救災
回饋客戶 推出優惠雙人套餐
股東會前停過期間將開跑 下單交易注意停看聽
中華電信董事會決議通過
新光人壽首創保本暨定期投資收益分配變額壽險
因應服貿 交通部將加強輔導產業
股東常會旺季留意融券部位之最後回補日期
服貿簽署為產業發展契機
雲朗觀光 翰你一起品味童趣趴趴兆
NBA傳奇射手Peja Stojakovic感謝國泰支持籃球運動
春假三連休 赴日本賞櫻、韓國追星正夯
「捷客」共有的「2014捷運文化節」快樂登場！
和康生技事業群擴大
上櫃股票世德 3/27起得為融資融券交易
上市公司102年度財務報告之公告申報期限
證交所上市公司業績發表會
法學專家: 黃世銘案與服貿皆違反程序正義
稅務法令陷阱多 連會計師都怕
納粹黨V.S國稅局「納稅黨」？
法醫周石 我的工作就是替死者說話
優良教師曾綉絹：幫助學生找到生命的亮點
臺灣戲曲學院 329演18齣好戲
美海軍基地槍擊案 2人喪生
馬航搜索區 險惡海象恐持續
老透天厝暗夜火警 屋主灼傷
歐巴馬堅稱 俄併克島未成定局
大馬承認 12日獲客機關鍵資料
情蒐掀波 歐巴馬擬推動改革
美司令：陸潛艦很快就有核飛彈
美眾院外委會通過挺台決議案
美：陸潛艦很快就有長程核飛彈
釀酒人官網：王維中升大聯盟
北韓試射兩枚蘆洞彈道飛彈
北韓發射2枚飛彈 落日本海
羅艾斯：通過決議 美堅定挺台
王雪紅：營運商看好HTC M8
歐巴馬主持日韓峰會 重申承諾
王雪紅：今年將是HTC突破年
北部短暫雨 金馬易有霧
LPGA復甦 全球化是關鍵
HTC新機雙鏡頭 郝毅博超愛
谷歌雲端服務降價 挑戰亞馬遜
臉書併Oculus 攻穿戴裝置
宏達電拼全球市占10%
美家用紡品展 紡拓會成功行銷
宏達電：今年必會成長
普安推6TB超大容量硬碟
反服貿延燒 周永明盼團結
台灣時尚品牌驚豔北京
宏達電行銷 與美國隊長2合作
訪法國 習近平美食之都嘗鮮
日顯示器展 貿協組團搶市
Candy Crush開發商IPO集資5億
生技觀測指數晴天區轉陰天區
華盛頓州土石流 專家早示警
全球LED球泡燈估增86%
危機即轉機 莫斯科交易所股飆
拚宏達電研發 周永明瘦6公斤
台股開盤上漲52.36點
朝野協商 王：待府和學生對話
一夜平靜 占立院邁入第9天
精誠合作夥伴A10 紐約上市
重啟搜尋馬航 大陸雪龍號抵達
黑莓更新BBM期增加營收
美視比特幣為財產 須課稅
借款糾紛多 傳倒閉江蘇爆擠兌
李澄然：台灣關係法確保和平
G7將俄踢出G8 實質不變
俄州男吃罰單 檢舉員警臉書
核安峰會 越南承諾確保核安
經濟政策失衡 巴西信評降等
喬州花車遊行 台巨型蛋糕獲獎
習近平抵法 籲深化核能合作
企業數據不佳 歐元續貶
中橫施工 台11線封橋演習
天氣轉好 國際恢復搜尋馬航
查有弊 三峽集團董座老總撤換
暗夜火燒老厝波及鄰舍 無傷亡
和泰車去年EPS達14元
韓第4季GDP季增0.9% 符合前估
美議員挺友台案 駐美處致謝
北韓試射飛彈 日：不影響會談
車多霧霾重 杭州限購又限行
路燈漏電 高市全面巡檢
新台幣早盤升8.1分
政院被占 王卓鈞：挑戰公權力
被控醫療疏失 醫師喊冤
政院被占 陳威仁：警措手不及
元大寶華上調台灣今年GDP
抗應材 英特爾供應商醞釀結盟
分食A8商機 景碩產能就緒
曹啟泰首登劇場 獻給淡水小鎮
萬洲前景俏 股價創新高
桃機茶道示範 推廣台灣茶文化
安倍顧問：寬鬆加碼與否看5月
融券回補旺季 投資人需注意
王卓鈞：警察的事該負責會負責
貨夾毒 調查局查獲450公斤
從嚴治汙 廣東每天罰
記憶體市況佳 品安殖利率高標
酒駕迷路 撞熱心帶路騎士判刑
經長：修改服貿 需重啟協商
矽統估可獲1.57億聯電股息
紐約世貿中心暗夜跳傘 4男被捕
粵人民幣百億企業多 貪案也大
陸發布國六條 改革資本市場
張鈞甯撇溫柔 何潤東只能挨罵
HTC M8尖端科技 英佳評如潮
經濟意外好轉 澳元空方轉看多
創惟去年虧損 上櫃以來新高
璞園台灣大 爭搶SBL總冠軍
占行政院派警 總指揮北市局長
澎湖新鮮小旅行 低碳生態遊
八仙洞向陽遊樂區 4月起禁菸
小金門查獲職業賭場 9人送辦
歐美股漲 台股續揚
國民黨北市長初選 丁守中登記
74陸城空氣品質 僅3城達標
南韓：北韓射飛彈挑釁國際社會
臉書青睞 21歲中輟生打造Oculus
台灣獲邀參與喬州經濟發展活動
記協調停紛爭 遭記者抗議黑箱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
戒菸就贏開跑 號召3萬人參賽
驅離行動 王卓鈞提5點聲明
巴黎談判研討會 呂慶龍參加
陸副外長當特使 抵馬國磋商
詠風劇坊玉簪記 中壢演出
陸美同啟需求 華星光獲利衝
兆豐投信首獲基金金鑽獎
中間體再發現 交大研究躍國際
占政院 逮36人學生民眾各半
走出去 陸企海外併購掀第二波
美外委會挺台決議 外交部肯定
測紐約世貿 CNN記者遭逮
楊泮池：支持學生關心時政
台糖案再審 吳乃仁判9月定讞
學生占機關 外媒報導逾3百篇
訂監督條例 經長：可討論
加亞太基金會支持台加入TPP
讓身障者走出去 中市協助自立
期交所：歐交所入股 純股東
國民黨北市長競逐 陸續登記
陸回應服貿爭議：不願看到干擾
車用占比看增 光頡漲停
援助非洲 南大附小捐建保健室
肺癌研究新突破 助抗癌藥研發
資服業聯名登廣告 挺服貿
桃調查站破走私K毒 市價上億
國安局曾獲情資 非指占政院
內湖科學園區停電 暫無災情
韓美日推動重啟六方會談
經長：兩岸經貿關係牽動FTA
16億威力彩得主 捐4500萬
回應服貿爭議 國台辦仍有保留
服貿抗議 國際旅客憂來台安全
新台幣中午升6.9分
基隆南榮公墓清明掃墓交管
洩密給扁 葉盛茂改判有罪定讞
大雅新幹線公車 發送紀念卡
建單車步道 串連金沙鎮各景點
投資人轉投股房市 金價料續跌
港女惡搞租屋和解 房東撤告
馬航賠償 陸媒：最高2500萬
國際撐竿跳 11國選手較高下
上海迪士尼旁購物城 明秋開幕
板橋等4地建置停車場導引系統
陸：民進黨不逢中必反才有出路
蜜雪兒成都吃火鍋 澳牛配紅酒
夏鑄九老宅占鄰地 判拆定讞
國民黨北市長初選 蔡正元登記
漲20元菸捐 列立院優先法案
公平會首開鍘 罰屏東家畜公會
景氣好轉 元大寶華上修GDP
新台幣匯率午盤升6.9分
與學生對話 府：續努力等回應
內外科合治心 台大雲醫創直播
素顏自拍助癌研究 北極熊受惠
公平會開罰 屏東家畜公會不服
台灣：當年對瓜捐款是教育經費
外媒：馬航機師婚姻觸礁釀禍
國民黨高雄黨部批市府濫權
QisDesign法蘭克福參展
陸：醫保水準不高 仍關愛台生
服貿若重談 經長：3年邊緣化
小貓熊阿暢亮相 力拚圓仔人氣
格丹斯克琥珀精品令人目不暇給
大直內湖停電 影響逾3萬戶
屏東泥火山噴發 農田遭殃
公平會開罰 肉商公會：申訴
分割土地 環團憂示範區避環評
鑫永銓獲利靚 股價創新高
中共文化改革小組 劉奇葆任組長
男偷白米變賣 辯為生活犯案
基本面轉佳 投信喊進東南亞
旗艦機亮相 宏達電股價走揚
陸抑制貸放 農銀獲利成長放緩
特勤幹員飲酒違紀 從荷調回美
政院被占 王卓鈞：狀況特殊
迓帝爺觀光文化季 將遶境祈福
台大生追思傅斯年 籲警民和平
骨灰植存專區 台南市政府推廣
鹽奶案伯母 落淚仍遭延押2月
清大聯發科 研發應用處理器
展參選決心 徐耀昌：官司必勝
台股收盤漲47.97點
營建獲利佳 類股今活躍
台股開高 收漲47.97點
末期病患4道功課 生死無憾
104年起 陸客團客日限5千
綠：不分階級 究警方暴力責任
通用股價沒勁 女當家蜜月結束
消基會抽檢扭蛋 標示有問題
突擊限購 杭州民眾買車如買菜
新雙反代言疑慮除 太陽能持平
抗爭起 寶島債市場雪上加霜
宏達電M8亮相 外資保守
4月台指期漲53點
台股續漲 挑戰前波高點
4月電子金融期齊漲
挺服貿 12個工會團體站出來
北韓射飛彈 日本嚴正抗議
性侵傳播妹案 男子再審判無罪
BCIE金援瓜國風力發電
特勤幹員醉茫荷旅館 美調回
馬航墜機 印尼乘客家屬要見屍
邀學生對談 府：一定公開透明
出國演出 國小烏克麗麗團盼援
曾銘宗記者會 擴大當沖成焦點
三大法人買超台股73億元
學者：反服貿 影響中長期經濟
男吃飯狼吞 香菇塞小腸
學生罷課 教部憂影響受教權
鼬獾染狂犬病 台東除離島全陷
郝：員警若違反規範 依法辦理
用戶斷訊 威寶：搶修中
反服貿集會 警方制止滋事分子
謝立功：服貿不會造成陸人移民
立委遭毆傷 王卓鈞：5天查明
江宜樺到中市府 與媒體交流
胡宗南將軍破日軍三月亡華夢
賴正鎰：服貿過 50K不是夢
搶攻頂級美食客 推高檔牛排
台灣濁金米登陸 企業首推500噸
張鏡湖穆閩珠婚變 再判准離婚
竊取電器又恐嚇 2理貨員送辦
悼念天安艦 朴槿惠籲加強國防
西半部氣溫創今年第1季新高
服貿 王文堯：政府要多溝通
總統：服貿嚴審 有何黑箱可言
情侶豪宅內設簽賭站 基警破獲
缺課反服貿 記缺勤不記過
選舉年 高市議會藍綠改選總召
文大邵宗海獲澳門理工名譽教授
北市氣爆 4人受傷
排污累犯 高市令停工追究利得
葉寅夫：今年逐季成長
大馬天空多事 廉航引擎著火
幸福返鄉 潘慧如演活惡女
馬航搜尋任務 面臨怒海火山鏈
國安局：保證沒對學生監聽情蒐
宜蘭綠博 29日登場
陳以真：臉書內心話沒考慮選情
帶陸攝影師進軍區 豆導認了
新台幣收升1.4分
地下道難通行 竹市府允改善
斐成去年每股虧0.5元
長虹礦災13人死 原因待查
蕭萬長見李克強 國台辦：安排中
台鐵桃園臨時站工程 年底完工
春遊住星級旅館 全台達493家
成都繁育地 貓熊萌翻蜜雪兒
羅東博愛醫院 愛心市場義賣
陸銀PK支付寶 戰況升級
移民署健行科大 簽策略聯盟
百年藥正露丸 腹瀉不能光靠它
人幣全球支付貨幣排名跌至第八
馬：推翻服貿 台灣自貿失信
Oculus嫁臉書 金主大賺19倍
廢墟拍MV 林凡被當鬼新娘
拚觀光 台東熱氣球到馬來西亞
電動娃娃灼傷人 沃爾瑪回收
服貿僵局 胡志強盼王金平出面
薩提斯庫瑪訪台 宣揚非暴力
警政署長王卓鈞否認請辭
先賣後買當沖 6月底上路
宜中籃球隊奮戰 校友捐2百萬
影史情色經典 金馬奇幻大解放
科大辦印度灑紅節 熱情四射
花蓮26學童嘔吐 疑食物中毒
歐巴馬訪比 公車上見可疑包裹
台北電腦展 聯發科將首度參加
洋華去年每股虧10.76元
力挺服貿 商總提7訴求
新北小旅行 春季旅展推6遊程
馬：沒開放陸勞 工作不會被搶
華研獲利佳 擬配股利3.6元
國際刑警組織 將成立創新中心
嘉市免費接駁 疏解掃墓人潮
全台溫度變化不大 仍溫暖舒適
路見債主拔腿跑 警助追逮竊嫌
台塑助本土劇團 文化向下紮根
蜜雪兒訪陸 樂餵貓熊嗑犛牛餐
國際撐竿跳高 謝佳翰抱銅
台助露國推動公務車輛管理系統
員警PO文不當 王卓鈞：低俗
捐血查出罹癌 民眾感謝捐血站
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
床墊貨櫃藏私菸 海關抄近千箱
家庭用壓力鍋抽檢 全數合格
myfone行動創作獎 開跑
烏腳病之父辭世 故居供追思
洋華：未掌握市場 去年虧損大
徐耀昌競選主軸 要苗栗幸福
上網查詢 HTC行銷新招
菲報社論：台灣好人不能輸
央行理監事會 渣打估利率不變
污染照成線索 桃縣逮黑心廠
心血管病發 年邁母子檔家中斃
尋馬航 衛星發現上百可疑物體
被控性侵人妻 退伍上校不起訴
美日監視海洋兵推 27日登場
波隆那童書展 台格林文化獲獎
台糖售地涉圖利 吳乃仁判9月
22家聯漲瓦斯 1家抗罰勝訴
中嘉贈票 助弱勢童聽演唱會
聯準會官員：QE退場時間不定
高鐵飯店聯票 車票享75折
胡志強提建設 江宜樺全力支持
迎墾丁音樂季 屏縣府防愛滋
全台首個品種權秈紫糯將量產
老婦迷路大哭 賣場報警助返家
許舒博籲總統走出來面對學生
富鼎去年每股虧0.78元
北京故宮擬淡季試行2天免費日
邀學生對話 總統：會全程公開
女久坐辦公室 急性肺栓塞送醫
王娟萍籲儘快結束立法院失序
龍華國小爆滿 高市：再忍一年
國民黨苗縣長初選 3月底領表
博鰲：台灣競爭力退居亞洲第4
納吉明訪菲 見證和平協定簽署
新園泥火山噴12小時 仍未停
先賣後買當沖 股市增量達5%
亞幣升值 新台幣收升1.4分
搜尋馬航 衛星發現122可疑物體
上市公司去年財報 3月底前申報
抗俄 烏克蘭對外聯合軍演
兩岸互設辦事處 海基會：進行中
反服貿 業界：怎不去抗議韓國
地盡其利 加工處騰地19公頃
冠軍伊甸攜手 偏鄉童早餐飽飽
中部大學異國風 國際週登場
系統更新 北市戶所28日晚停班
經濟學人專訪 馬澄清服貿爭議
企業關懷偏鄉 31場戲巡演
郝：一週內釐清警方驅離責任
追思解剖英靈 感念無語良師
曾銘宗：股市大戶未完全回籠
總統：服貿不過 傷害台灣利益
服貿爭議 邱復生建議公投解決
投縣府：馬年燈會滿意度96%
經濟學人專訪馬總統 談服貿
納豆自豪國術底 打八極卻軟腳
國安若疑慮 馬：例外條款解決
留美籃球好手莊宗勳 助校摘冠
王卓鈞：扁朝時驅離 游揆讚揚
驅離群眾爭議 游錫(方方土)駁王卓鈞
馬航陸乘客家屬 對馬航表憤慨
陳武康周書毅 製作雙舞作
民眾投訴多 首爾限制整型廣告
Mt.Gox與警方合作 查失竊案
全球採購大會 商機50億美元
輪胎雙雄去年獲利大增
服貿解套 專家：可用附帶決議
2月建築貸款餘額續創新高
茂矽擬增資 2億股為限
吸金女騙很大 誆替政府操盤
安倍講韓語致意 朴槿惠臉僵硬
淘寶來台募實習生 人數不設限
南亞EPS3.19元 息1.9元
4大理由 曾銘宗樂觀看台股
馬航墜海 星媒推估三大可能性
跳島旅行啟動 航空業助推旅遊
馬習會 總統：目前無其他方案
新北戶所開辦首次護照申辦
簽服貿 交通部：產業發展契機
施斌：看好大陸改革投資契機
立院場外 1男絕食靜坐挺服貿
尋馬航 機艦印度洋找可疑物體
博鰲亞企競爭力百強 台灣4家
教堂遇襲男嬰中彈 肯亞人揪心
催生iPhone 蘋果工程師揭內幕
大摩看多陸股 駁斥明斯基時刻
賴清德挺學生 藍批兩套標準
天災經損破兆 保險業扛3成
克里米亞危機 菲與南海作連結
台新銳插畫家 波隆那大放異彩
行政院：江揆力挺王卓鈞
倫敦金融科技業 投資成長稱冠
王卓鈞：324現行犯不乏社會人士
被指持警棍打人 警方喊冤
美副助卿訪華 路過學生靜坐區
世青跆拳道賽 中華1金2銅
綠：反服貿落幕再處理北市整合
美副助卿：美台是緊密夥伴
獨立研究馬航失事 共軍否認
泰紅黃衫爭鋒 軍方：絕無偏袒
邱毅批學運染綠 蘇貞昌駁狂想
LED晶片 今年估610億片
懷疑深 馬航陸客家屬激動難平
最快月底 超商繳eTag免手續費
搶救判死女傭 印尼總統管定了
翁啟惠：服貿若多些透明就好了
驅離檢討 政院近期提報告
聚陽盈餘創新高 息7.2元
台南水情不佳 一期稻間歇供灌
駕車衝入興達港 一男死亡
張良任訪印尼台商談商機
美副助卿訪華 提及示範區辦校
台東連2震 最大規模4.3
與總統對話 占議場民眾研商
經濟學人專訪 馬強調服貿重要
星國暴動後 芽籠成治安焦點
馬航事件 陸民赴大馬遊意願低
馬總統：對馬習會持開放態度
華映中小面板去年出貨量 新高
今彩539開獎
緬總統支持修憲 減少軍方色彩
孫立群：江揆肯定執勤員警辛勞
全球支付排名 人民幣落至第8
人員遠離家屬 馬航：聽陸建議
政院公布警挨打照 駁外界抹黑
興農集團創辦人楊天發過世
陸銀協：射陽農商行無倒閉風險
北市：市民熱線69通支持驅離
投資降溫 美資本財訂單減少
世銀：衝突惡化 俄經濟將萎縮
辛巴威公費留學生可能南非中輟
陸船艦抵南印度洋 搜馬航
最大宗都更案 正義國宅環評過
連勝文參選 連戰贈6字箴言
最糟氣候衝擊 及時行動可避免
土耳其法院下令 解除封鎖推特
拚選舉 印度國大黨開支票
蔡英文：堅信吳乃仁清白
少年仔買春 下床才知媽級熟女
駁與連失和 丁守中挺身盼勝選
大陸多省霾害嚴重 延續多日
朴槿惠：必要時可舉行兩韓峰會
泰國示威殷鑑 業者憂觀光受創
料羅港被竊電子用品 警方破案
氣囊瑕疵 日產召修近百萬輛車
阿土伯：當沖不要設限
丁遠超：連戰對丁守中痛心
蜜雪兒訪陸 談教育但採訪受限
府方重申 不設前提與學生對談
石油業者徵北極熊觀察員 挨批
Candy Crush開發商上市 股價挫
千鈞一髮 美建築工獲救逃火劫
中職嘉義首戰 桃猿勝獅
今彩539 頭獎3注中獎
豪奢主教遞辭呈 教宗點頭
東貝去年EPS0.63元
藍北市初選 連營盼納黨員投票
擴大當沖 外資：有助台股量增
智冠擬配息1.8元
陰屍路演3季 女星喊變鬱卒
山東平度縱火案 7嫌犯被刑拘
反服貿煎熬 暫不上臉書助紓壓
限制稀土出口 陸世貿辯論失敗
美中稀土戰 WTO判美勝訴
霾害嚴重 李克強關心治霾技術
陸特使要求大馬準確提供證據
賓拉登女婿支持恐攻 遭美定罪
血壓醫生量 通常高於護士
WTO指稀土措施違規 陸遺憾
韓人去年所得2萬6205美元
國台辦: 大陸「密切關注發生的情況」
天安艦沉沒四週年 朝鮮試射「中程導彈」
翁啟惠致信總統 呼籲溝通
連勝文登記 歐晉德陪同
陳以真倒打馬、江 轟血腥鎮壓 (you tube)
馬：持續宣導服貿協議
王卓鈞：馬江沒震怒、只願意「部分」道歉
國際記協譴責 行政院否認血腥鎮壓
服貿若撤回 經部：後果嚴重
肚皮舞找回自信 陸配教舞傳熱情
東海大學國際週 「築夢遊子在東海」
移民署與屏教大合作舉辦關懷新住民講座
彰化無字讀書班 新移民班長帶不老族找快樂
中國新移民姐妹聚賭被逮 直說划不來
國際特赦組織: 中國執行死刑全球最多
反服貿學生: 朝野立委交回承諾書、他們就退場
國民黨團願讓步 服貿「重回委員會」
法國衛星發現 122件疑似馬航漂浮物
台灣兒童合唱團「一圓美夢」 前進美國西岸
美中稀土爭端 中國敗訴
曹順利死不見屍 中國當局「掩蓋真相」
朝野協商三度破局 回到僵局的原點
交通部主任秘書 由路政司司長林國顯接任
1/4寬頻電路費調降 遠傳大寬頻同享優惠
第8屆myfone行動創作獎 創意
與國際接軌 新竹喜來登再摘五顆星
郵政壽險保戶子女獎學金 4/1受理申請
櫃買將舉辦「榮昌科技公司上櫃掛牌典禮」
英國《經濟學人》專訪 馬仍期待“馬習會”
美國加州華裔參議員 非法進口槍支被捕
政黨協商3度破局 學生號召30日凱道集結
和大利多不漲 資深投資人觀望
內部人持股轉讓未完成預警通知系統上線
先賣後買當日沖銷 630上路
雙屍案 謝依涵：做好心理準備
車用電子市場需求熱 連接器廠轉型迎商機
103年第一場證券承銷商業務宣導會反應熱絡
「2014捷運文化節」快樂登場！
洪耀南：反服貿學潮 打破馬接班布局
台中市傑人會 婦幼節感恩園遊會
交通部常務次長由公路總局局長吳盟分陞任
證交所舉辦三場上市公所業績發表會雲端股上場
銘異交易異常 證交所提醒投資人注意風險
證交所推動 新式戶口名簿簡化開戶文件
Gartner：2014年全球傳統PC、平板、Ultramobile及手機出貨量將穩步成長6.9%
柏林葛羅皮亞斯館推艾未未特展
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英公關大亨涉性侵 陰莖成焦點
賓拉登女婿挺恐攻 料終身監禁
抗俄 烏克蘭婦女拿性愛當武器
賣不良房貸債券 美銀願賠93億
埃及軍事首長塞西宣布參選總統
台東長濱連4震 規模4.3
在紐約使用塑膠袋 將須付費
美俄對峙 三星電子得利
蜜雪兒返華府 網誌提西藏達賴
加州華裔參議員余胤良被捕
美股收跌 美俄對峙加劇
巴拉圭全國罷工 東方市休市
台開決定買回3.3萬張庫藏股
巴西銀行信評降等 融資成本高
自行車雙雄巨大及美利達獲利夯
建大股利創新高
上市業績發表會 雲端股上陣
中部以北短暫雨 金馬易有霧
新壽首創 兼顧保本固定收益
北市調高99條路段率 稅收小增
騰訊砸5億美元入股韓CJ Games
台股恐震盪 成交量是觀察重點
東貝第1季營收 估增逾2成
曾攀政治高峰 余胤良前景蒙塵
Fed壓力測試 花旗不及格
Candy Crush上市 股價重挫
隆達發表新款LED水晶燈泡
台股開盤上漲0.29點
林鴻池：願讓服貿回委員會審查
習近平會歐蘭德 聚焦經貿合作
傳俄考慮克里米亞設立博奕區
美大學生出海 2小時鯊魚拖著走
查賄防弊 沃爾瑪2年花近5億
人民幣清算協議 中英要簽了
霾困遼寧 高速公路機場暫封閉
保定確接北京部分行政事業功能
糖果大爆險遊戲商上市首日重挫
進出口公會表態挺服貿
境外移入德國麻疹 自大馬返台
蘋果也買 韓債投資人範圍擴
全球去年執行死刑數 增到778人
阿根廷台灣獎學金學生學成歸國
藍願委員會審服貿 綠盼聽民意
美銀同意95億美元房貸和解金
新台幣早盤升5分
馬航案 當局加緊搜尋122件物體
漫遊大稻埕 住宿享搭船優惠
習近平訪法 加強核能航空合作
Q1產品出貨看增 旺矽走揚
不滿升高 陸旅業暫停馬航合作
反服貿事件 海外僑胞關注
坐牢最久死刑犯 日法院判重審
3月消費者信心下跌
廣穎外接SSD獲德紅點設計獎
林務局贈樹苗 矮仙丹祝長壽
靜坐者：不挑釁警方不會被打
京津一卡通 可搭高鐵捷運公車
全球去年執行死刑數 大陸最多
浪漫舒伯特 紀辛4月4日詮釋
富比世：洋基市值764億稱霸MLB
獲利亮眼 輪胎雙雄奔漲停
國民黨南投市長初選 宋懷琳勝
三星R&D二氧化碳外洩 1人亡
窗外遭便溺 屋主憤傷人吃官司
大雨特報 雲嘉澎注意
李新穎拜會薩國正副總統當選人
湖北4.3地震 三峽樞紐正常
農村再生為例 總統強調重溝通
挑戰海拔三千 橫台超馬上路
基建需求 港加快輸入外勞
陸韓FTA快馬加鞭 經部憂心
前車疑倒車 統聯撞3車釀3傷
商店影片夯 小店長體驗營擴大
越南廉價航空 確定飛台灣
矽創Q1恐低預期 季減逾1成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
服貿僵局 朝野協商又破裂
建交73年 教廷：珍惜情誼
分祖產起嫌隙 兄涉毆死弟被訴
台大政治系學生燒毀江宜樺著作
傳產金融撐盤 台股平盤整理
財產申報 張慶忠143筆土地
視手機如命 亞洲旅客出國必備
反驅離 台聯參選人要江揆下台
3月消費信心 股票跌最大
林飛帆：先立法監督再審服貿
房產投報率誇大 三景遭罰
簽和平協議 菲MILF將轉型
北市SBIR廠商 秀創新產品
弘光科大就博會 最高薪73K
法人拱 力旺創新高價
周麟款宴巴拿馬商展參展廠商
南韓偷跑搶賣S5 三星沒法度
海外放貸增 中國銀行獲利攀
死囚服刑45年 日法院判重審
紐西蘭外長訪越 加強關係
大立光震盪 待量突破新高
苗栗彰化納入國民黨第5波提名
陸客家屬 醞釀跨海告馬航
歐洲議會友台小組副主席訪華
正光金絲膏風波 壹週刊判賠
桃園機場安全監控工程完工
凌華Q2營收 可望創高
烏坎事件翻版 陸農守地遭燒死
台南平地下大雨 水庫仍盼甘霖
傳北韓軍演 打擊南韓前線崗哨
半夜歌聲施工擾民 竹市開罰
新台幣中午升6.3分
長子回歸 梅鐸接班計畫就位
人行正回購 陸4月資金恐偏緊
大馬與陸合作搜尋失聯客機
駐外代表親自溝通反服貿留學生
桃縣泰雅播種祭 展原鄉風情
廣東將試行單獨2孩政策
男喜食海鮮肚痛 魚刺穿胃惹禍
聯合抗日 張藝謀執導安重根
巴拿馬研究自鄰國增購電力
新竹翁騎車迷路 台中摔倒獲救
學運延燒 副總統：全民皆輸
解服貿僵局 王金平擬提方案
兒童節逛社教館所 親子享優惠
新台幣匯率午升6.3分
反服貿學生：反社服商品化
修理俄國 索羅斯籲美釋儲油
侯友宜：兒童節意義 勇於承擔
日鐵路車站將廣設7-11超商
電信糾紛多 新北消保官清查
建設加持 中市大里房市夯
解僵局 日韓將召開局長級協商
公務人員受懲戒 警察占8成
中國騰訊投資南韓遊戲公司
哥倫比亞參院支持台入UNFCCC
全球採購大會 副總統盼開商機
美研究：自閉症腦缺陷與生俱來
關懷身障 獅子會捐復康巴士
連續山林火警 高雄警消忙翻
導航引錯路 警助人車脫泥淖
服貿僵局 藍綠持續糾結
霧霾襲北京 PM2.5逾4百
盧超群盼政策鼓勵半導體業
高鐵贊助畢旅 國小童演奏感謝
國際特赦：去年全球死刑數增加
江揆：加強宣傳服貿 助民了解
長榮航推行動購物App
全球採購大會商機55億美元
印尼乘客父親 告波音馬航求償
臉書跨足虛擬實境 開發商難覓
男師強吻女學生 性騷擾起訴
國民黨南投市長 宋懷琳披戰袍
法務部：依法審慎執行死刑
台塑四寶配股利 塑化股漲
創傷難癒 朴海鎮對惡網友強硬
宣傳服貿 江揆促深入校園
清明假期 江揆促強化疏運整備
泰近半雙層巴士過不了安全測試
兆豐金購併 投顧看好第一合庫
新北：遠雄職災多啟動高頻勞檢
竹縣客家新曲獎 號召各路英豪
盧超群：服貿可找到平衡點
天候不佳 搜索馬航作業暫停
台北市抽驗零食 3件標示不符
台股收盤漲42.30點
國立大學校長籲建機制弭歧見
躲停車場吸安 警眼尖逮人
促參招商48件 投資逾2千億
成大教授公開信 籲化解僵局
魏德聖訪嘉大 KANO園區揮棒
台股開高震盪 收紅漲42.30點
日次大銀行加薪 19年首見
推動青年創業 3年27億
嘉大生演KANO 延續前輩熱血
婦潰瘍黑便嘔吐 誤怪芝麻糊
新喀鴉智力 相當7歲孩童
美研究：大貓熊愛吃甜
壓測未過 RBS美子公司出售困難
北市大樓地下室火警 消防搶救
興大保育週 展白天鵝標本
傳產強勢 台股逼近前波高點
4月台指期漲42點
竹市眷村主題展 童玩勾回憶
中鴻4月內銷盤價平盤
4月電子金融期齊漲
計程車撞火鍋店 無傷亡
對流旺盛 玉山飄雪台南下冰雹
服貿爭議 藝人也有看法
北市仁愛路火警 消防隊5傷
參與驅離 警不及見母最後一面
駐印尼處：印尼關切台服貿審查
張忠謀：物聯網構想大 需半導體
不忍學生 李登輝哽咽眼眶紅
三大法人買超台股75.97億元
央行理監事會 關注升息議題
李紀珠籲服貿速審 把握商機
龜山化學廠大火 疏散3百員工
嘉縣警北上支援 議員身體擋車
涉炒TDR賺上億 鍾文智緩刑
光寶科現金殖利率6.3%
張忠謀：服貿爭議應理性和平解決
北市火警 消防小隊長命危
清明輸運返金 航空加班與包船
探空九號升空 完成科學實驗
華盛頓州土石流失蹤人數減至90
衝9百萬旅客 陸客自由行增額
藍黨團共識 服貿回聯席會審查
張忠謀對今年景氣樂觀
台東青梅上市 清明前好製梅
創意救地球 地球行動家開徵
司改會質疑 警方驅離行動過當
反服貿抗爭 330集結凱道
清明滅火小尖兵 軟水袋防災
家屬見曹順利遺體 醫院稱不在
著作遭焚 江宜樺遺憾
自身經驗萌想法 年輕人創業
助弱勢租屋 北市開放百案申請
光寶花5億吃下宏翔100%股權
國表藝董事會成立 董座陳國慈
軍職轉公職考試 試委：不合理
喉炎鼻塞勿輕忽 肝膿瘍險奪命
服貿宣傳 經長擬進校園說明
誤認背肌肉發炎 肺癌剩半年命
鎮壓學運調閱小組 學生可列席
明泰切入物聯網 加2客戶
政院：江揆主張憲政主義未動搖
李愛綺產後復出 蕭閎仁贈蔬果
衛福部：扎針救中風無實證研究
菲破詐騙基地 捕台陸嫌百餘人
突破 科學家繪人類基因導航圖
2月景氣燈號 亮綠燈
土石流活埋 美婦淚擁救命恩人
新台幣收升2.3分
廣東非法養殖奶牛 被打藥催奶
高考著作發明審查規則 擬檢討
水情差 曾文水庫啟動人工增雨
光寶科：第2季營收明顯成長
訂閱藥物食品安全週報送小禮
善翁募捐白米 憨兒淚眼感謝
安撫女童 美消防員唱冰雪奇緣
花博計畫被退 胡志強罵官僚
正文科技下半年營收將起飛
國民黨北市初選 連丁之爭激化
衛星找馬航 泰發現3百漂流物
央行連11季 維持利率不變
老年乳癌增加 醫生籲定期檢查
反服貿抗爭 將擴大至凱道
宣揚環保 宮田祐次訪南大附小
彈夾式假牙易清洗 國際奪獎
鄭崇華：服貿協議應趕快通過
揪黑心企業 勞動部擬增勞檢員
學生要求立委承諾 藍營不考慮
大億科技結束背光模組事業
龍應台借重劉金標經營長才
IMF援烏克蘭180億美元
墾丁凱撒飯店 再獲五星標章
嘉市防救會報 梅山地震兵推
李紀珠：台灣銀行業不怕競爭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
製KANO加油扇 學童開心看電影
探訪金沙鎮風獅爺 可抽大獎
大億科技布局汽車零組件事業
幸運地出征 曾雅妮盼創佳績
星國暴動主因 官方：酒精催化
彭淮南：服貿助台融入世界經濟
螢火蟲季 到阿里山螢光漫步
兩位副總統讚基金金鑽獎周延
服貿坎坷 王志剛憂競爭力輸韓
傳北韓令男子剃金正恩款髮型
凱道反服貿 郝：須協調路權
拜媽祖也顧眼 遶境設4檢測站
持續復甦 2月景氣亮回綠燈
凱道30日路權 民進黨已申請
48年前滅門案 日死囚現生機
民進黨響應上凱道 路權將轉讓
歐巴馬梵蒂岡會教宗方濟各
卡奇怪 土裡冒出眼鏡蛇
屏遮那隧道貫通 森鐵通車可期
凱道反服貿 總統府籲和平理性
認同農村 總統建議住一晚
廣穎淨利新高 每股4.47元
議場損失 林飛帆：讓立委贖罪
泰衛星 南印度洋拍到3百物體
嘉市慶祝兒童節 主題：改變
蔡京京弒母案 一審判無期徒刑
里長不反服貿 清大前拉白布條
學生訴求 府：都可當議題談
拓搌國際商機 美商盼台更開放
八月在我家 劇情如台灣八點檔
銀髮族裝假牙 中市經費加倍
新世紀去年Q4擺脫連8季虧損
解僵局 李登輝籲召開國是會議
雅虎日本 將吃下eAccess
菲律賓調高存準率 利率不動
向陳綢致敬 旅外鄉親辦音樂會
人權觀察：歐盟應向習提人權
男僥倖酒駕上路 爆胎反被逮
宏?高層異動 林顯郎退休
宏?去年每股虧7.54元
屏東漁船福發12號失聯
菲政府與叛軍 簽署和平協定
威盛連8年虧損
偷牛樟欲換毒 男累趴睡著遭逮
合庫銀NFC卡 半年後上路
參與探空 高中生：要去NASA
男遭控性侵 新鑑定技術還清白
交通部新常次 吳盟分升任
重談服貿 王郁琦：陸沒說可能
遭監聽 陸批美虛偽霸道
大學指考簡章 4月1日發售
菲南可望成立莫洛國政治實體
高溫持續 30日起北部降溫
併克島 俄接收烏克蘭海豚特工
用台灣換南海 大陸：荒謬
陽岱鋼做公益 每1轟捐3萬
延續父親公益精神 捐復康巴士
28日續回暖 高溫可能破紀錄
台南人工增雨 水庫進水有限
外籍人士延期居留 條件放寬
好釋橙雙 台東到台北行銷
金門打假酒 歡迎民眾送檢
彭淮南：小黃變小紅 不會發生
忽略結石疼痛 恐失腎功能
熱氣球升空 國旗翱翔大馬天空
全國兒保串聯 金門啟動
彭淮南：反服貿累貨貿 衝擊面板
實質拋補 新台幣收升2.3分
波隆那童書展 台插畫家秀功夫
日擬擴增外勞 執政黨提建言
經部服貿列車 首站開往政大
獨董 宏?提名李吉仁吳錦城
景氣復甦 採購大會商機創新高
審服貿 陳以信指小英自打嘴巴
渣打：年底選舉 有助經濟成長
蔡京京弒母案 男友一審判死刑
渣打：台央行貨幣政策恐轉向
力成去年每股虧5.24元
樁腳餐會 拱李朝卿再選縣長
重傷消防員 郝龍斌籲集氣祈福
象投最後拼圖 領隊：洽談中
王郁琦：下週提具體溝通機制
清明紙錢集中燒 降低空汙
雄獅去年每股賺5.85元
象隊主場 又見兄弟飯店廣告
桃縣辦待業職訓 提供4大職群
台中自動化機械展 上百家參展
共軍：搜馬航 鍛鍊部隊能力
星國水少 洗衣機省水才准賣
新北墓園攝影展 凝視生命哲思
大雨特報 宜花澎湖注意
事業群瘦身 Panasonic衝營收
北京發生持刀砍人 6人死亡
SBL冠軍賽 週末高雄開戰
男童骨折難上學 警抱他爬3樓
警臉書爆粗口 胡志強批失分寸
馬航飛機怎麼找 專家：有難度
中租聯貸獲中國銀行參與
提供通聯否 行政機關仍可決定
兩岸人道探視 陸正面回應
鼓勵花蓮高職生 台電頒獎學金
全日空購機 斥資逾兆日圓
綠營反支援 警：治安不受影響
感謝警察辛勞 女大生送花
王美花：為服貿與顧立雄拌嘴
反服貿靜坐 藍高雄黨部未開放
書店裡的影像詩 喚閱讀記憶
保警肉身擋占政院 柔性執法
基金投資高收債 將鬆綁
克里米亞經驗 蘇貞昌憂中運用
北韓漁船侵入南韓海域 遭驅離
華人媒體領導品牌 中央社邁向90
學運抗爭 綠營籲馬王合作解決
大陸：美防長4月應邀訪陸
華碩擬配息19.5元
保警肉身擋占政院 檢座妻不捨
全家去年每股賺4.91元
立院擬調通聯 涉及隱私可不給
彭淮南：民生日用品漲幅較高
綠能去年每股虧7.26元
皮包客拉理財 金管會警戒
老爸是球迷 林育(群)跟棒球有緣
全球裝置出貨量今年達25億支
菲捕兩岸詐嫌 逾百自稱台人
德機場人員罷工 數百航班取消
證交所擬建當沖交割借券平台
先有後婚 日劇醫龍男主角報喜
美Q4成長率 上修至2.6%
起飛失敗墜地 印總督逃過一劫
歐巴馬方濟各首次會面 相見歡
遭批自打嘴巴 蔡英文陣營反駁
朱立倫：學生可光榮離開立院
福發12號失聯 動員外館協助
今彩539開獎
威力彩開獎
泰衛星拍到疑似馬航物體
總統會工商界：服貿非洪水猛獸
陸將試驗 人造雨消減霧霾
吉林江西 解除黃色旅遊警示
反服貿殷鑑 李沃士籲多溝通
反占領 白色正義聯盟號召遊行
陸多省啟動單獨二孩 帶動消費
蒲亭：俄國將自創支付結算系統
服貿不過 林義守考慮投資喊卡
彭淮南：房貸利率風險一直都在
ECB拚經濟 可能醞釀QE
貨幣持續寬鬆否 下半年看通膨
連勝文丁守中相逢 互喊不尷尬
新莊犀象賽 7042人觀戰
北韓漁船私闖南韓水域 遭逮捕
烏克蘭前總理提摩申科將選總統
彭淮南：台人民幣離岸中心有優勢
尋馬航 陸特使促大馬協調搜尋
馬航大陸乘客家屬 擬在美訴訟
英官員：房市泡沫恐又釀危機
消費旺盛 美GDP成長上修
浙江反貪副局長酒駕 丟鐵飯碗
航太商機 長榮中科院策略聯盟
7583種藥價 5月起調降
周永康前秘書冀文林免副省長職
歐巴馬承諾 停止在美電話監控
韓星蔡琳登陸 與高梓淇姊弟戀
天公不做美 飛機搜馬航暫停
白色正義聯盟 支持服貿表心聲
台面板銷陸 面對韓零關稅壓力
火箭戰七六人 防谷底反彈戲碼
小兒麻痺症疫區 印度除名
北市公園綠地 4月1日起禁菸
美初申失業救濟 近4個月低點
大陸柳鋼董座梁景理 遭雙開
今彩539 頭獎槓龜
威力彩頭獎槓龜
離婚太沉重 清醒分手大熱門
陸控美關稅法爭端勝訴 陸歡迎
神達去年EPS 0.4元
對流旺盛 宜蘭局部豪雨
台泥配2.3元 現金股利創新高
黃勝雄亮麗登板 首勝送阿嬤
送太陽花進立院 洪慈庸聲援
韓簽FTA 10年貿易量翻倍
烏克蘭大選 前美女總理參選
3月勞資談判期德國各地罷工潮
近10萬俄軍集結烏克蘭邊界
美成屋待完成銷售 連8降
習近平訪法送大禮 簽百億歐元經貿協議
燒江教授書 江宜樺「遺憾」
朝野協商三度破局 回到僵局的原點
林飛帆：凱道結束後返立院靜坐
學生號召330上凱道 府不放棄對談
歐巴馬與教宗相見歡 邀訪白宮
豪雨影響 蘇花公路全線封閉
盡良心創造美好生活 非洲工協響應良心時代
神氣家族《良心時代 愛的循環》29日中視播出
南韓發現墜毀無人機空拍青瓦台
傳陸人行令關帳戶 比特幣大跌
另一種聲音 警眷盼員警回家
韓國歸還「抗美援朝」軍人遺骸
瑞典出現身長1米巨鼠 嚇壞家貓
內政部放寬規定 通過「雷堤娜條款」
英國學術界討論 台灣太陽花學運
台聯籲全民330站出來！
4度破局 民進黨揚言關閉協商
業績說明會 明泰今年看好
牌照稅繳款書已寄 依限繳納 逾期加徵滯納金
ANTOR精選2014春季最佳8大度假島嶼
宇萌科技與正能公司 3/31登錄創櫃板
遠傳與合庫推出 全台首張NFC Visa悠遊聯名卡
國泰世華銀行大陸子行獲金管會核准設立
陸客澳洲買房 可用比特幣
婦幼清明連假 HiNet色情守門員守護學童上網安全
330上凱道 江宜樺：學生領袖必須負起社會責任
慶祝兒童月
馬今晚會6大學校長 明10點記者會
先買後賣 當日沖銷健全市場機制具正面效益
證交所將檢視各上市公司產業類別需否調整
因應3/30凱道活動 北捷視需要加開列車
捷運文化節「捷客好young徵選活動」優勝出爐
證券商公會呼籲「透過民主機制速審服貿」
台北市北投區公所 開辦新移民課程
印尼籍逃逸移工投案後產女 移民官取名「幸運」
春季旅展 新竹館滿500抽喜來登萬元住宿券
華航連續三年 獲綠色品牌首獎
飯店業遠雄來營運成長
台股攻高拉回 金融獨力撐盤
爆歐蘭德女星緋聞 法雜誌判賠
聯大通過決議案 責俄併吞克島
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
豪雨 蘇花公路暫時封閉
歐盟交流計劃德國學生受惠多
美前防長斯勒辛格辭世 享壽85
安全會議外洩 土封鎖YouTube
美國會通過法案 援烏克蘭懲俄
攻雲端 微軟推iPad版Office
YouTube洩國安機密 土耳其封鎖
起亞菁英賽 曾雅妮暫居18
俄10萬大軍壓境 烏克蘭憂入侵
台美人傳統週起跑 走入校園
民調：巴西總統與政府支持率降
北韓試射飛彈 安理會譴責
蘋果新iPhone傳9月全球開賣
多頭氣勢 有助拉抬台股
行動電源新品 充電快容量大
創見首度參加美蘋果周邊電子展
永豐南非幣2021保本基金准募
推廣歐掛牌1天契約 辦理講座
白天高溫 西半部紫外線偏高
蘇花公路清除落石 開放通行
3月資金轉債 股市逢低可布局
彰銀釋財管職缺
投資人辦理開戶 免戶籍謄本
行動廣告市場 3年內逾4百億美元
北韓射飛彈 安理會將迅速回應
不甩爭端 包頭稀土交易今開鑼
美橋樑門案內部調查出爐
推夫下懸崖 美新嫁娘判30年
臉書網路大業 寄望無人機衛星
精技擬配息1元
火箭命中率高 首節領先七六人
傳亞馬遜推免費線上影音
華擎2款主機板獲選最佳
服貿議題 台向美送資料說明
台股開盤漲0.34點
日銷售稅調升前 通膨率符預期
巴拿馬商展登場 台灣館超吸睛
巴西陷能源危機 國企市值蒸發
習近平：中國已醒 是隻和平獅
解服貿僵局 王金平盼共體時艱
廖俊穆獲文化藝術獎3殊榮
搶先英國 德打造人幣交易中心
北京早餐店爆炸坍塌 多人受傷
霍華德繳雙十 火箭半場領先
新台幣早盤升5.8分
服飾店火警鄰幫灌救 無人傷亡
台科大校園徵才 領袖人才搶手
李澄然：美未就台政治地位表態
陸首個汽車電商上線 網路買車
王建民支援熱身賽 1局無失分
中興電去年淨利 創6年新高
紙風車368 萬巒枋寮演出
台LED封裝廠 華興表現佳
推特傳將推最新行動廣告產品
新資料現蹤 澳馬航搜尋轉向
林書豪飆分 火箭3節領先20分
習近平嫡系蔡奇突去職 傳高升
拓創意產業 港籌設創新科技局
攻企業通訊軟體 精誠攜手贊雲
供歐天然氣 加可能取代俄
民眾將上街 江揆盼理性平和
毒蟲變藥頭又擁槍 警循線逮辦
配息大方 華碩攻上300元
沙國國王 命弟為第2順位王儲
張忠謀看好物聯網 聯傑亞信漲
林鴻池：服貿不宜先立法再審查
雲林惜山祭 承諾保育山林生態
4歲童腹痛 膽道囊狀水腫作怪
林書豪13分 火箭輕鬆5連勝
換瓣膜免開心 振興引進新手術
桃縣清明應節食品 2件不合格
吊車墜谷 3人輕重傷
港媒：北京當局支持梁振英連任
娛樂寶 投資型保單與拍片連動
防疫 廣州活禽5月起集中屠宰
江揆：服貿若退回 影響太大
鴻海旗下樺漢掛牌 股價飆漲
起亞賽雙柏忌 曾雅妮暫列30
台灣虎航招新血 180名職缺
豐田零件製造商預測銷售增
周永康人馬 海南副省長遭撤職
千人康乃馨 盼太陽花學生回家
豪雨特報 宜蘭花蓮注意
東南亞最棒景點 越5地上榜
江揆：驅離若過當 一定究責
國家公園風景區 4/1吸菸設限
印尼選戰 政治明星拉抬人氣
追加預算 高市府會龍頭喬共識
產業結構沒變 學用落差主因
指數破8800 創2年半新高
江揆：回應不是對非法占領讓步
逃逸外勞產女 移民官取名幸運
因應保母登記 屏東促大學開班
第3季NAND供需 可望平衡
哈登大三元 七六人吞26連敗
服貿僵局 朝野協商4度破局
北市劍潭路火警 警消搶救
反服貿30日上凱道 警籲理性
增稅在即 日年度預算支出提前
畫題台灣 繪出文資之美
大摩：學運恐阻礙台灣內需復甦
毒控大學生 職棒簽賭獲暴利
被指劊子手 方仰寧：沉重指責
凱道反服貿 吳副：應平心看待
LED晶片年需求估610億片
袋裝萬元遺失 警依收據追失主
江揆：做該做的事 問心無愧
傳蔡奇將到中共國安委工作
全球賺最大 陸工行日賺35億
大陸推4G 台光纖股價亮麗
印度北疆傳恐攻 1死多傷
歐巴馬：對俄制裁衝擊歐美經濟
兒童節玩耍去 遊樂園優惠多
南投梅子節 台北辦製脆梅體驗
手機布局有成 立錡股價俏
罕病血友病 年健保藥費64億
效力美國4位總統 斯勒辛格去世
漁業多元價值 4出版品報你知
是否下台 江揆：社會公平評價
中油獲美天然氣 107年交運
韓戰共軍4百具遺骸 移交返陸
廢電池成吸附劑 反助污染防治
蒼生為念 王金平籲黨團再思考
清明假期 龍潭鄉備掃墓專車
值勤撞死學生 消防員無罪確定
泰民主黨開大會 決定是否參選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓劇星星好紅 騰訊擬入股
中油汽油下週恐漲1角
川震維權人士 出獄即告失蹤
加工處准6投資案 總額27億
找馬航 4飛機展開新區域搜尋
加稅在即 日備戰硬幣荒
聯大克島公投立場 北京看法異
朱立倫：服貿議題 回歸民主
代購挨告和解 丁小芹獲不起訴
新台幣匯率 午升7分
仁寶擺脫包袱 股價衝漲停
捕小型蟳蟹 4月起開罰
春季旅展開跑 1元機票百人搶
廣播人陳揮文澄清媒體報導
江揆盼330抗議和平落幕
F-艾美去年每股賺5.1元
江揆：太陽花與野百合不一樣
江揆：若警力過當有證據 究責
幫外勞回家 專勤隊員人美心美
起亞菁英賽 曾雅妮暫並列30
監督立法後審服貿 江揆不贊成
華航在韓徵空服員 報名逾3千
消基會擬修法 明定廣告為要約
大陸軟實力 彭麗媛獲授UN特使
房客自殺變凶宅 屋主求償敗訴
鴛鴦盜又吸毒 抄寫佛經求心安
警眷康乃馨 送花盼學運落幕
監督法制化 江揆：態度開放
削價競爭 新設醫美2年倒3成
江揆憂慮暴力行為受到鼓勵
PM2.5混沙塵 易成致癌物
台泥股利創新高 類股走軟
服貿僵局 藍綠協商仍無共識
副總統：服貿求共識 衝突落幕
德男願還納粹搜括畫 原主懷疑
江揆：絕對不會對違法者讓步
台股收盤跌4.93點
科學趴趴GO 朴子學童打頭陣
結核病貓傳人 英國爆全球首例
江揆：支持服貿回委員會審查
凱道反服貿 郝籲警方軟處理
法扶視訊啟動 諮詢零距離
台經院：2月製造業轉為綠燈
台股盤整 收跌4點
推華語 阿根廷駐館盼多元學習
魔幻時刻 英婦失聰40年拾聽力
江揆：支持兩岸協議監督立法
中山美穗驚傳婚變 老公轉中性
李克強談經濟 有信心合理區間
4月台指期跌19點
陸最年輕公安廳長 升任副省長
貶過頭 日圓恐被打入脆弱5國
4月電子金融期齊跌
俄羅斯鋁業去年淨損32億美元
全日空加碼787 對波音有信心
陸銀根緊 恐淘汰部份房產公司
到中油繳通行費 4/1免手續費
美國隊長2 首日票房破1700萬
迎接兒童節 中市推童玩
失控扁小王 打瞎左眼反觸法網
廖世傑呼籲墨國支持台入TPP
挺服貿 楊秋興：開放是正確
台股創新高後小拉回 週線揚
偏鄉小學校慶 英語話劇吸睛
穆斯林餐旅認證 東區冰店加入
江宜樺：兩岸服貿應該堅定推動
楊秋興規劃引資旗津 填海博弈
金門春祭國殤 向陣亡將士致敬
警大教授募款 為警察打官司
陰晴不定 農改場籲防葉稻熱病
馬總統晚間與大學校長座談
前東京知事豬瀨遭訴 涉收獻金
揚言帶槍到校 華州少年被捕
李鍾熙：整體好 個體才會好
江揆328記者會全文
總統聽意見 將與大學校長座談
學者評媒體 聯合蘋果各占勝場
三大法人買超台股92億元
外交部祝賀桑傑士當選薩總統
服貿多流言 薛琦：以訛傳訛
台南天候變暖 黑琵陸續離境
青年獎章得主19歲郭植伶
效法金正恩髮型 傳北韓青年怨
南勢橋改建 提高高度耐震耐洪
台南海安路地下停車場ROT簽約
調查：1/4長輩慢性失眠
為服貿 顧立雄與妻王美花爭辯
與那國島自衛隊基地將動工
習近平來 歐盟取消反傾銷調查
海豚語翻譯機 聽到海豚說海藻
印度空軍運輸機墜毀
三重客運土城車禍 鐵馬騎士亡
印C-130J大力神機傳墜毀
美國自閉症兒童 68人有1人
杜紫軍談服貿 輸出醫療管理
女子遭襲擊 竹市警逮2嫌
新雷達資料 馬航搜索區大轉移
言論維穩 陸網路輿情師開班了
土國封社群網 美議員提案譴責
立院下週委員會 藍委將進場
續占立院 胡志強憂學生健康
出獄覓無家人 警助安置更生人
竹縣好好玩 邱鏡淳邀民眾觀光
因應清明節 彰縣設掃墓服務站
新台幣收升3分
24藝術家 前進6國駐村創作
印尼股市漲逾10% 選舉加持
復康上國道免通行費 遠通負擔
蒲亭點頭 俄擬售大陸S400飛彈
港泛民絕食爭普選 占中前奏
遭大陸判死 3男犯返台續服刑
旭隼31日以146元掛牌上市
阿根廷台灣僑界善行義舉
藍：綠占主席台 神仙來也沒用
兆元生技 杜紫軍：3策略圓夢
蘆竹科技廠排廢水 罰14萬元
王清峰期許彩色未來 無暴力
十犬安樂死 驗狂犬病皆陰性
解釋服貿 教部將推懶人包
85度C：台灣貨有實力甭擔心
綠色品牌調查 華航連3年獲獎
學運延燒 教長下鄉行程喊卡
不滿馬航 陸網站停售馬航機票
M8開賣 綁約價990元起
埔里破毒窟 搜出6把改造槍
不能證明故意罵警 女獲判無罪
葉玫潛逃案 檢認判過輕提上訴
葉爾芭波娜 帶來經典作品雨
330上街 民進黨聲援不動員
野百合父親：不接收上一代仇恨
野百合父叮嚀：理性才有真民主
學童午餐食米發臭 南檢調查
券商公會力挺服貿 籲結束抗爭
涉偷竊日用品 袈裟女送辦
中鋼成立汽車應用聯合實驗室
藻礁保育計畫 桃縣送農委會
疑掃墓山林火警 高雄警消灌救
和平在望 菲南經濟可望起飛
笙科估今年業績可成長
比特幣金融技術 投資者看好
讓愛住進來 嘉市招募寄養家庭
持康乃馨上街 警眷喚員警回家
禁變性人用女廁 菲警衛挨告
別被艷陽騙 雪霸山區積雪未融
康乃馨對太陽花 3團體上街頭
中央氣象局氣象報告
中市兒藝節 80場活動上陣
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
玉山協會：服貿不簽 變害台
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台北熱氣逼人 32.3度又破紀錄
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
85度C 北京前門開大型店
衰事不斷 馬航維修中心起火
墾丁音樂季 警遊行反毒反酒駕
雲南省副省長沈培平 涉貪免職
公民週日集會 籲學生撤出立院
聯國表決 拒支持俄併克里米亞
薛琦談服貿後 學生：不怕了
公祭古寧頭戰役陣亡將士民眾
南部觀賞魚產業 有待整合
老梅綠石槽 季節限定隱藏美景
鄰里怨：倒垃圾還得經學生盤查
聯合國表決 菲支持烏克蘭
330遊行 YouBike兩站調整
新台幣收升3分
楊秋興：宣傳不足 服貿遭扭曲
勞工捐近半退休金 回饋鄉里
中港高中曲棍球隊 揚名日本
330凱道抗議 府維安因應
清明疏運 高鐵4/4加開列車
學運燒 歐商憂台經商環境惡化
F-勝悅去年賺逾一個股本
遊行若未解散 不排除強制執法
嘉市傑出志工 獲贈KANO電影票
警政署：碰撞激烈 員警受傷多
蔣偉寧：憂學生 驅離徹夜未眠
陸：船艦改往新海域搜馬航
領到疑變體千元鈔 民眾珍惜
支援勤務後 苗警中風昏迷
上銀擬配發3元股利
元太：電子紙占營收逾8成
警署調動北上支援 高市反對
馬航：尋獲殘骸即送家屬到澳洲
身障兒泳訓紀錄片 周美青鼓勵
兩岸監督法制化 政院釋善意
集集線台中班次 南投促保留
嘉市春祭 緬懷60年前殉難官兵
營養餐飯異味 農糧署：合規定
連勝文：連詠心應該不會上凱道
開名車詐大陸人 車號取諧音
海空搜索馬航機 進入新階段
廣達去年獲利 年減近2成
馬航飛不遠 希山：縮搜索範圍
文創會館招商 廠商青睞
石蚵文化館啟用 展金門特色
行動裝置衝擊 辣椒去年虧損
智慧教室增互動 學習效果翻轉
清明前週休 車流上看250萬
金門慶祝青年節 表揚優秀青年
車籠埔斷層列活動斷層地質敏感區
謝長亨拍廣告 自嘲不計形象
安馳去年EPS 2.79元
朴槿惠訪德 籲統一兩韓三要點
金士頓創辦人 參與擎泰私募
胡志強祭33K 助百青年創業
婦人失業 鳥會尋得第二春
彩晶去年Q4每股賺0.05元
康乃馨對太陽花 加派檢座值班
南市府否認設廈門市代表處
台股本周上市市值近25兆元
8至11月中旬 禁捕開花母蟹
耕耘20年 歐寶退出大陸車市
統一發票盃 4月底開跑
鴻海去年每股賺8.16元
強化中橫公路 交通部允編十億
習近平訪德 擬會德國高層
落跑總統籲烏克蘭 公投定未來
金防部募兵 19兄弟姊妹檔
科妍生技擬配股利1.4元
馬：用暴力表達訴求 失正當性
台北人生活費 全球第70名
研究：禁菸降低早產率逾10%
朱立倫：年輕人接受全球化挑戰
辜仲諒開球 認養6少棒隊
本周上市指數漲2.3%
超商補繳免手續費 高公局協調
收實體店 momo攻虛擬通路
330集結 江揆：警執法節制
苗警兩度支援 返家昏迷送醫
馬桶省水標章 水利署推分級
趕流行 台鹽推雪花鹽霜淇淋
日拼經濟 指定國家戰略特區
總統：門不關 歡迎學生對話
台灣女婿插畫家 談台義創作
貼文誹謗歌手 前助理起訴
政治壓力大 泰總理無意引退
救火小隊長傷重 家屬同意拔管
馬會校長 盼服貿爭議和平落幕
新人當家 黑莓虧損比預期小
統一去年EPS為2.47元
鋒面近 29日西半部白天有雨
洛城機場行李失竊案 警抓內賊
若管制擴大 公車不進博愛特區
大陸公安部：剷除持槍爆炸禍害
馬航墜機慘劇 好萊塢躍躍欲試
交部：超商免費高公局負後續責
星外長：反服貿不影響台星協定
今彩539開獎
鴻海去年和Q4獲利 同創新高
盾作枕衣當毯 克難休息警累趴
大樂透開獎
校長們疾呼 籲政府學生對話
蕭黃會面 府：信守承諾未說明
馬航失聯 星：批評馬國不公平
習近平抵德 提升雙邊戰略關係
反服貿譙爆警 挺警聲浮現
驅離行動 警政署：191警傷
美消費支出升幅 3個月來最大
百度打壓言論案 美地院駁回
同性婚姻合法 英正式生效
烏干達大湖船難 251人死亡
德總統晤習近平 談法治議題
英去年末季經常帳赤字高於預期
四電信商抬轎M8 推4G體驗
反服貿抗爭擴大 馬江齊上火線
鴻海轉投資 布局機器人自動化
台北春季旅展 曼谷4千有找
海空軍狀況多 印度戰力受質疑
辜仲諒走進觀眾席 承諾蓋球場
歐巴馬籲俄從烏克蘭邊界撤軍
果陀淡水小鎮 上海演出滿座
SBL 歐布萊恩單月MVP
掙脫大陸 澳元走自己的路
印度盧比兌美元匯率升破60
傳領攻政院 行南文化協會澄清
今彩539頭獎6注中獎
日相克里米亞暗喻 北京大怒
喀布爾賓館遇襲 6外國人受困
大樂透頭獎槓龜
傳警眷援警停辦 主辦單位闢謠
谷歌：政府調閱個資申請量大增
外交部跨海營救 台船長喜獲自由
解服貿僵局 校長盼設10人平台
浙江新規 舊城拆屋須九成同意
美消費者信心 降至4個月低點
蒲亭證實俄軍參與奪取克里米亞
解服貿僵局 校長助搭對話平台
上海漲基本工資 月薪近九千
傳福建書記延後來台 陸：不知
府與學生溝通平台 官員不入列
林飛帆：府若釋善不一定上凱道
許銘傑返台首戰 7局失5分
日消防廳將向手機發送導彈快報
俄烏鬧危機 全球經濟拉警報
美防長首訪北京 強化再平衡
總統記者會 改為29日下午3時
台灣虎航招兵買馬 起薪 50K
江揆：處理完服貿 再談去留
內政部重申: 淨空前會先勸離媒體
大陸判死緩3男 返台續服刑
台灣關係法35年 美堅守承諾
鼓勵學母語 移民署辦新住民親子歌謠競賽
服貿10人溝通平台 中山大學校長擔綱
科妍配發1.4元股利 現金、股票各半
世界領導者呼籲 良心贏得戰爭
大法官的良心話 實現公義與和平世界
柯建銘：馬再玩手段 恐壓垮自己
330上凱道 馬仍堅持不退服貿
人造染色體進步 能改造動植物
攻占行政院 許立列被告
喀布爾賓館遇襲落幕 1小孩喪命
救火小隊長殉職 同仁相送
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃及警民衝突3死 1女記者殉職
再發現疑似馬航殘骸 計畫打撈
89億肥約 老虎綁巨砲卡布瑞拉
陸船抵新搜索區 未見可疑物體
與蒲亭通電 歐巴馬籲俄國撤軍
潘基文：蒲亭稱無意進一步侵烏
美官：中方蓄意誤解美對台立場
橋樑門案 紐新港務局主席辭職
美股收紅 消費股反彈
涉貪 華裔州參議員余胤良停權
國家圖書館費城參展 贈書哥大
西部高溫逾30度 晚間轉陣雨
經濟信心增強 歐股收紅
白宮：蒲亭致電歐巴馬談烏克蘭
運動外交 姚明談美職籃經驗
金價跌至6週低點 銅價走揚
金正恩引外資 完成父親遺訓
掃墓防毒蛇 被咬先冷靜速就醫
韓團華裔把妹達人 人氣飆升
金門起濃霧 對外海空交通中斷
台美TIFA會議 4月華府召開
卓士昭4月赴美磋商TIFA
國道8折 一早北部南下就塞
經濟利多 美油漲至3週高點
食品添加物強制登錄4/1上線
斯國首都頒授李南陽榮譽市民
義隆Q2業績 估季增2成
法款待習近平 法部長：菜很噁
奇力新去年每股賺1.82元
正反論述交鋒 增學運話題
里約警察求助軍方 維和難見效
台歐期權大聯盟有獎徵答
順德去年每股賺2.69元
呂慶龍鼓勵法國學生認識台灣
黑莓致力改善與大客戶關係
官媒刊網評三峽集團或有老老虎
綠博登場 業者推優惠促銷
宜蘭綠博開幕 推廣土地新價值
習近平訪德：堅定捍護南海利益
高市房價揚 專家推捷運端點
經部：爭取美支持台入TPP
勿動盪 康乃馨為沉默大眾發聲
通用汽車召修擴增至259萬輛
保定變副都 陸發改委：未定論
越工程師築夢 完成自製潛艇
搜索馬航較勁 亞洲暗潮洶湧
陳奕迅3度倫敦開唱 粉絲嗨挺
TIFA召開 TPP列議程爭取支持
起亞菁英賽 曾雅妮暫並列22
NCC：協助職棒賽事轉播需求
中德簽署人民幣清算諒解備忘錄
自閉症逾萬人 10年增2.47倍
阿里山賞螢 4月起漫步螢光
邀訪遊艇展 高市前進山東
楊泮池籲對話 化解服貿僵局
掃墓祭祖 小心蟲咬
春祭忠烈 馬總統王金平握手
英同性婚姻生效 愛侶喊我願意
楊志良：該是時候 國會還立委
電話行銷買保單 注意權益保障
國發會推e化服務 縮短時程
恙蟲藏草叢 未治療可能死亡
孫撿錢包送服務台 阿嬤冒領
330反服貿 2千警力維安
獨居婦陳屍床上 未留遺書
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
俠名數十年 燕子李三其實是賊
華航諾富特美食祭 獻金陵佳餚
葛來儀：北京勿扭曲美對台政策
李佳霏還原過程 澄清未放話
330遊行前夕 總統上火線說明
苗警友會打氣 要政客別再汙衊
陳皮天價 港母子為此翻臉
反服貿未解 馬王互動受矚
3621團隊紐時登廣告 訴求民主
苗縣府送金鏟 祝縣民快產子
因應330 警方鎮暴水車待命
反服貿團體：330和平非暴力
不甩盤查逃逸 毒蟲終落網
楊泮池：找學生信任的人談服貿
彰化公益健行 籲守護廉潔家園
習近平：對日本二戰暴行記憶新
台灣運彩線上投注 4/1上線
上午台北最熱 高溫32度
濃霧散 金門海空交通逐步恢復
博智電子排廢氣 桃縣開罰
竹圍福海宮 祈福海祭遶境
薛琦：服貿若過 金融產值攀高
3大學校長至議場關心學生
起亞賽漸入佳境 曾雅妮晉級
見警緊張 男主動交出毒品
大蒜超產 規劃外銷8千公噸
中德建立全方位戰略夥伴關係
F-譜瑞買庫藏股 提前完成
服貿議題 朱立倫：台灣需團結
北京逾2千對單獨夫婦准生2胎
嘉市影城商圈 秀泰廣場動土
總統記者會 延至晚間6時
無私守護 桃縣表揚績優社工
浪漫四月天 桃園流蘇盛開
桃縣輔導 綠色企業成效顯著
TIFA議題 台美密集磋商
水晶杯演奏 柏林路邊精緻音樂
避凱道滋事 郝：已建溝通管道
330上凱道 民進黨天王都到
母校百歲 旅美醫師捐3百萬
大馬檳二橋愚人節起收費
觀光工廠開幕 賴清德啖燕窩
服貿溝通平台 楊弘敦負責洽談
沉眠3年多 彗星登陸機器人甦醒
諾貝爾獎得主讚唐獎：影響甚鉅
國軍北區展演 盼強化國防觀念
顧：落後學生理想 綠不會贏
久不見齊豫 李明依直喊大媽
洛杉磯地震 超市紅酒灑一地
北市就服站徵才 85職缺
中市警支援 胡志強：全力配合
清明連假 孩童免費參觀綠博
綠博周邊遊 南方澳嚐海鮮
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陸醒獅論 分析：棄韜光養晦
教育部不贊同延期中考
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偷村長手機 男續竊車遭逮
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府維安 軍方否認塑膠彈驅離
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貨車起火燃燒 影響國道交通
霧霾再襲 遼寧管制高速公路
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搜尋馬航 大陸發現疑似漂浮物
網路攻擊增 陸指美國罪魁禍首
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印尼大選 再掀強人領導懷舊風
桃機茶道示範 旅客喊讚
警眷：請讓警察早點回家
民進黨：先立法再審查服貿
鋒面報到 30日降溫降雨
彰化就博會 逾3千工作機會
強尼戴普將偕未婚妻 北京打片
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熱對流旺盛 阿里山下小雹
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金門石蚵小麥季 體驗地方特色
痞子鳥玩饒舌 改編70年代名曲
信錦去年EPS4.43元
富邦金招MA 錄取率不到3%
嘉市府包場 身障團體看KANO
淡季到 面板2月營收3年低點
34屆柏林半程馬拉松明天登場
探中風警 劉政鴻：不能再亂
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警察辛苦了 新北婦女團體獻花
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警眷：警察是人民親屬 盼雙贏
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總統向學生喊話 把議場還國會
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SBL總冠軍戰 璞園開紅盤
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SBL冠軍戰 璞園拔頭籌
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為何要退回服貿 總統想問學生
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金溥聰宣誓就任 馬、金溝通無時差
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移民署舉辦「多元文化幸福生活講座」
《新北市藝遊》4月號出刊
越籍新住民聲援反服貿 捐3000個便當到立院
傑出新台灣之子 獲頒彰化縣自強兒童
原住民族人口及健康統計年報網路查詢系統正式上線
2014年全球採購夥伴大會 創52.3億美元商機
罰單繳納期限放寬了
臺北市政府廣設799臺AED 及時運用救人一命
聯強及Synnex Global Ltd.與臺銀等9家銀行完成授信簽約
國泰金控徵才3/30台北 4/18新竹 4/26台南
國泰金控連續三年榮獲「綠色品牌大獎」肯定
阿里山花季疏運圓滿落幕 服務民眾到最後一刻
馬航客機家屬稱 失事後還有「未接來電」
2014綠色品牌大調查
大量科技今年穩定成長
航港局與觀光局攜手推廣遊艇活動
中國審理 四川特大黑金集團
3/31這天 讓我們把深藏心中的感謝大聲說出來！
府反駁: 金溥聰介入五人小組會議
精打細算誰最在行? 台客省荷包排名全球第二
國賓大飯店三館聯合推出高鐵訂房專案
台股周一衝破8800 創33個月新高
3月31日「捷客感恩日」
君品酒店六樓的戶外酒吧「Le Bar吧」推出“Brunchtail”假日微醺早午餐
黃昆輝：服貿內容不能修改「玩假的！」
MADISON TAIPEI 台北慕軒 GUSTOSO義大利餐廳 推「白蘆筍美食節」
福容，與您桐在一起 賞桐樂+專屬住房優惠 正式啟動!
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響應世界地球日 舒潔捐「護林基金」
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台北西華飯店獲交通部觀光局星級評鑑五星榮耀
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證券櫃買今(31)日審議 通過晟田公司申請上櫃案
國際特赦組織與拉脫維亞總統支持良心時代
管碧玲批：教育部只有威權 「不具現代公民思維」
支持服貿勞團今到立院 警方戒備
土耳其地方選舉 如對總理公投
美俄外長巴黎會 談化解烏危局
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希達哥勝選 巴黎女市長出爐
4.8地震襲黃石公園
邁阿密網賽 喬師帥挫蠻牛封王
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摩根泛亞太股票入息基金准募
旺矽擬配息 每股2.1元
逸昌去年每股賺0.53元
陸去年紡品順差2456億美元
美國梭織襯衫暢銷 成長居冠
美俄外長會談無結果 將續談
響應環保 國泰金再獲肯定
供給緊 下半年油價有撐
晶宏去年每股賺0.63元
元隆去年虧損 歷史次高
鋒面到全台降雨 西部防大雨
陸短債殖利率創5年來最大降幅
德企挺俄 官員批出賣歐洲價值
日圓維持弱勢 亞股指期和澳股漲
疑闖紅燈撞兩車 BMW駕駛逃逸
虔誠信仰 南非流動教堂多
遠傳頭家專案 優惠企業主
F-通訊上櫃案4月1日審議
起亞賽末輪 曾雅妮爆76桿
儲存市場 台灣今年續強
佛州台灣廠商聯誼會訪聖露西亞
First Solar供應澳礦業 協議近
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台股開盤漲28.29點
熱帶蔬果計畫 助薩爾瓦多農改
上海廣電媒體整合 成立新文廣
加稅在即 日工業生產意外降
去年獲利創新高 鴻海開盤小跌
台股開盤一度站上8800
IDB警告：拉美難擋經濟衝擊
吳天章個展 展現魔幻劇場
服貿爭議 教長盼政府學生對話
瓜國盼引台技術 防治木瓜蟲害
升息風起 美債ETF大失血
起亞高球賽 曾雅妮55名作收
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解服貿爭議 王金平：繼續努力
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管中閔：理性溝通 找出好出路
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台灣勞工福利聯盟 要服貿
廣達獲利縮水 股價疲弱
經濟部：樂見大眾關心服貿
圖利被判3年 張燦鍙指離譜
北韓擬在平壤大規模軍演
豬隻短缺 台東加碼休市
潤餅非輕食 餅皮餡料藏熱量
胡志強看學運 肯定和平理性
解僵局 工商團體擬與學生溝通
疑打雷跳電 中油油駁船漏油
服貿協議 金融業各公會力挺
玉山春雪 3月雪第3波
超商補繳手續費 交部被指失信
西藏發生規模5.5地震
回應訴求 馬促兩岸監督法制化
小貨車撞聯結車 橋上掉落道路
設備營收帶動 華為獲利創高
投保受理正峰新案委任求償
小客與機車相撞 男學生命危
平措汪杰逝 曾呼籲讓達賴回藏
服貿對話平台 楊弘敦：溝通中
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
需求加溫 LED首季報價持穩
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
評估憲政會議 江揆4/3公布
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
經部政大談服貿 學生安靜聆聽
反強佔國會 女告林飛帆陳為廷
強風吹落貨櫃壓司機 幸無礙
示範區公聽會 4/14前完成
掃墓防恙蟲 免發燒頭疼
英財長：減稅象徵經濟穩步復甦
新北推公共托老 大陸跟進
陳菊施政報告 揭示拚經濟成果
林飛帆重申4訴求 籲鬆綁黨紀
乾眼年輕化 缺水又缺油
美2007年曾考慮調查GM氣囊瑕疵
台灣遊艇展 預購享早鳥優惠
昆明男童臀部擠出汞 疑遭灌入
重建需求價揚 豐興鋼價彈漲
息差擴大 陸建設銀獲利超預期
紀實館啟用 金門排雷劃下句點
竹市5校音樂會 展現幸福平安
淘帝年度訂貨會旺 展望樂觀
業者團體戰 產學合作推伴手禮
已掛牌上櫃公司有663家
季線慘跌 人幣上半年欲漲不易
新台幣匯率午升7.7分
暨南大學音樂季 4月登場
北韓實彈演習 砲彈落南韓海域
樂陞科技遷新店 創設車庫咖啡
緯創目標價 瑞信砍到18元
敦睦支隊抵花蓮 民眾登艦搶拍
立院初審 勞保公保年資可合併
製衣公會：挺服貿避免邊緣化
陸南部7省豪雨 16死2失蹤
韓聯社：兩韓在邊界海域交火
騙財色殺女埋屍 徵信老闆被訴
非洲豬瘟病毒 中研院解密
港媒：反服貿 台灣將輸更多
警察小孩被標識 葉毓蘭痛心
正義國宅都更動土 住戶迎美夢
調查：逾9成孩童有情緒困擾
學生最早訴求 馬：已正面回應
上櫃日均值294.97億元
政院評估憲政會議 4/3公布
布局全球債 投信：助降風險
搶手機被逮 辯以為警力不足
卜道維質疑 綠：污衊學運
危機轉機出將入相 希山被看好
澳媒肯定馬總統兩岸政策
馬總統：若撤服貿 對台傷害大
示範區首場公聽會 各界發聲
總統再向學生喊話 籲撤出議場
南海國際仲裁 美表態支持
產險獲利成長 全數配股利
拆違建過頭 基隆巿府判賠確定
逾4成陸民指政府公信力不佳
瓜地馬拉慈濟發放學童文具
工商團體：服貿未不利產業
陸金價6年來首次較倫敦便宜
廣東反PX石化 遊行燒警車
挺菊批菊 高市議會藍綠過招
昇陽科3月營收挑戰9億元
北韓射彈越界 南韓立即還擊
反服貿學生遭恐嚇 警：要報案
立院臨提 要求國防部檢討
STB出貨旺 智易Q2營運起飛
化烏國危機 美俄盼烏政府參與
挺過選舉 土總理向政敵撂狠話
封測業績Q2回溫 日月光站高
北市驗祭祀品 干絲不合格率高
總經理閃辭 特斯拉陸高層地震
台股收盤漲74.64點
高市又准路權 國民黨表抗議
官員：服貿開陸資 有嚴審機制
王金平6度邀協商 朝野出席
傳馬航乘客致電家屬 馬國否認
教長校長：學生占領立法院不妥
台股開高收最高 漲74點
陸去年外債餘額 年增1成7
伊波拉疫情升溫 幾內亞78死
中移動衝業績 將提振高通營運
燃油外洩 高市府要重罰
旅歐美台人集會聲援反服貿
F-大洋管理店 首家已進駐
4月台指期漲53點
4月電子金融齊漲
新生小狐猴抱母腰 像特製腰包
台股破8800 登33個月高點
警眷變警察 女警千字文感人
管中閔：法規鬆綁 改變悶經濟
外資上周買超315.69億元
新品4月貢獻 牧德亮點
UN：氣候變遷 擴大本世紀動盪
日籍老人迷路 感謝竹警幫忙
江揆：研究召開經貿國是會議
三大法人買超台股112億元
大蒜外銷8千噸 雲林受理申請
清明應景品 驗出豆干不合格
軍審移司法 林郁方憂國安
馬盼本會期通過兩岸協議監督
勁永去年每股純益0.03元
達文西機器手臂 切膀胱手術小
反映豬價 台南便當店將調漲
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金應邀黨政會報 府駁情治干政
立法院初審性別平等更周延
台灣原住民工藝 日人驚豔
北市高架洩水孔 挖出污泥垃圾
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豪雨特報 西半部和恆春注意
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