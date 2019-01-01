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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
英德將攜手開發5G行動網路
機車與汽車車禍 騎士送醫急救
會展中心案 台中市府扳回一城
傳接高鐵 范志強：別害跳火坑
經濟部：服貿開放增加人才就業
憲指部：精粹案憲兵裁剩5千人
水泥獲利佳 類股高檔震盪
經長：外貿未破 什麼咖都不是
花蓮故鄉串姻緣 集團結婚送禮
國際持平 豐興鋼品多維持平盤
馬航假護照登機客 具亞洲面孔
轎車掉落果園 警逮2竊嫌
習近平歐巴馬熱線 全力尋馬航
彰銀漲房貸利率 財長：不干預
司法院備詢 立委關心觀審制
國教特招入學 近1.5萬名額
推杉林飛行傘 高市拚7月試飛
建案進帳 厚生2月營收大增
設印刷廠偽造美鈔 3人遭起訴
美俄交鋒 議員批歐巴馬太天真
胡連毛利率重回40% 獲利衝
反對遠端醫療 韓醫師集體停診
新台幣中午升1.6分
習近平歐巴馬熱線 合作反恐
國教基北特招 5738名額
小S夫淚灑法庭 不認罪
機械廠製假藥 兼賣製藥機台
李朝卿拚復職 內政部依法研議
櫃買創意集資平台 尋夢樂園
馬航失聯疑涉恐攻 大馬警方查
北市是否納4梯 藍12日公告
洪仲丘母盼二審多審酌 符期待
素便當 油膩菜少
日悼震災 311活動謝台灣
典當假黃金還追加 涉詐欺遭訴
女運將遇劫重傷 急救仍不治
廣案建議處分令 菲方仍無下文
CNC廠精呈登錄創櫃板
新台幣午盤 收升1.6分
藍指服貿可生效 綠稱行不通
85度C推出授權加盟新制
馬航班機殘骸 越南未證實見到
拖吊雙B不領回 高市俗俗賣
瓜地馬拉觀光業將持續發展
尼加拉瓜盼推動對歐出口
櫃買中心：上櫃公司660家
經長：核四安檢與公投是兩回事
投顧：澳洲經濟轉型順利
社團辦市政辯論 柯文哲不參加
馬航班機失聯事件發展
柚木衣櫃出油毀衣 女憤投訴
網民臉書專頁 為失聯馬航祈福
服貿評估 國安局：風險不大
國土辦：接獲恐攻訊息提升飛安
馬航失聯 國防部：研擬助搜救
穿婚紗路跑 銀髮夫妻溫舊夢
北市買房贈與 住宅最夯
航警獲情資欲炸北京 加強安檢
納台灣中型成分股 美律大漲
成長低於預期 安倍經濟風險增
抑制房價 RBA較愛提高利率緩衝
證交所新交易系統 今上線
習近平梅克爾通電話 談烏克蘭
尬阿里巴巴 騰訊入股京東
老外遺失皮夾 警撂英文助尋回
英克魯福茲犬展 2歲貴賓狗奪冠
蔡得勝贊成總統府搬遷
上櫃日均值281.75億元
砂石車輾騎士腳盤 民眾追司機
假神之名性侵 男判刑逾20年
隕石撞地球 海水酸化物種滅絕
馬航班機 越南未證實找到殘骸
觀光局推台日同名車站觀光
台股收盤跌48.72點
一次免試若超額 可挪特招5%
北市演習 強震即時警報登場
王泉仁撤告 李晶晶涉竊不起訴
阿里山花季登場 吉野櫻沒全開
劉櫂豪促留洞洞館 東縣府澄清
馬航失聯 總統促國防海巡協搜
學海計畫 比手畫腳勇闖天涯
台股跌48.72點
特招缺額不補 基北區家長憂心
李朝卿拚復職 鄉親盼平等對待
毛豬飆漲 肉商盼增休市因應
台積電Q1營運 可望超標
馳援 陸艦抵馬航失聯海域
台股守5日線 價跌量縮
高盛：陸股未來1年內料漲24%
3月台指期跌27點
比特幣藏鏡人 獲支持者樂捐
全國電推電視優惠
3月電子金融期齊跌
印地安泉網賽 謝淑薇晉級8強
智冠MyCard推優惠
訪陸前惹議 傳蜜雪兒避談人權
外資回頭按讚 喊買宏達電
女騙16歲 師生戀性交判無罪
海巡署：2巡護艦下午出發搜救
徐家人捐地做公益 竹市愛洋溢
廣東在建樓房坍塌 1死31傷
遇襲後 劉進圖：換了一身熱血
三大法人賣超台股15.51億元
傳王滬寧任陸深改小組秘書長
不畏外資棄評 蘋概股抗跌
朴槿惠：嚴懲不負責停診醫師
平抑奏效 毛豬價微跌
中華電前2月每股賺0.91元
第一夫人敢言 蜜雪兒訪陸遭抨
聯電世界先進 2月業績同攀高
頎邦2月營收 年增逾16%
蘇貞昌：勿違背服貿協商結論
中州科大陸生 許台灣夢掛老樹
園藝專區涉弊 檢調搜索雲縣府
大統案開庭 高振利：判太重
協助搜尋馬航 海巡出動兩艦
華航：恐攻情資資料已交給北京
弱勢童免費配鏡 家長窩心
北市選舉 蘇貞昌：5月前整合
斷指求醫碰壁 6小時後接合
MV沒露臉 最美創作人記者會
義台商聯誼會 春宴相聚歡
澳政府簡化台灣孩童領養手續
億光2月營收 年增3成
馬航失聯 海巡署派巡護船協尋
綠色產品展 廚餘神奇變酒精
綠北市長整合 蘇：5月前完成
彰縣園藝研討會 啟用環控溫室
加州北部6.9強震 尚未傳出災損
習歐通話 分析：有利陸反恐
寵物使用人藥 評估增逾6百項
演KANO 導演直覺選曹佑寧
關廠工人案 勞動部下午說明
君悅西安美食節 年輕大廚獻菜
動物園喜訊 珍貴青鸞寶寶誕生
全坤EPS2.61元 6年新高
教室像地獄 3學生長期遭霸凌
新台幣收貶2.3分
經長：服貿不過 貨貿難談
馬航家屬：活要見人死要見屍
關廠工人案 勞動部不上訴
國際早餐日 麥當勞送滿福堡
奧公務人員工會主席訪華
防H7N9人傳人 陸備妥疫苗
馬航失聯 越媒：又見不明物體
歐媒：馬航失聯 陸媒批大馬
朱立倫：佈老志工存老本顧未來
藍依協商審服貿 不認同綠排案
南山截水溝縮小規模 用地解編
越富國島設指揮所 搜救馬航
嘉市鞦韆節 看誰盪得高
青棒小將看KANO 苦練無悔
1盜伐4百公斤牛樟 男子遭送辦
尋失聯機 越允美艦進入海域
F-泰鼎2月營收 年增15%
涵碧樓登陸 6月青島開幕
台日友好 同名車站觀光啟動
對戰阿里巴巴 騰訊入股京東
米蘭世界博覽會 台灣不缺席
台商受襲重傷 駐越處籲緝凶嫌
馬航失聯 國軍機艦出動協搜
全國音樂賽 南華大學獲雙特優
財長：奢侈稅抑制房價
日街友償宿願 訪精舍分享經歷
姚文智促拆遷松機 解禁天空
馬航失聯 澳總理：勿旅遊恐慌
點火驅蚊惹不滿 男持掃把傷人
台灣旅客赴馬 成長幅度創新高
簡如怡聖地牙哥蛋榚裝飾賽奪冠
菲南共游作亂 12死7傷
金正恩選代議員 得票率100%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
維修業者：服貿降市場萎縮衝擊
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
參訪日本農業 蘇治芬借鏡
培訓居家照顧員 嘉義開班授課
馬航失聯 越：不明物非救生筏
文心陸橋將拆 中市議員籲疏導
華碩2月營收 月增4.33%
關廠工人案 勞動部將撤回訴訟
備戰超馬 陳彥博準備威而鋼
開發金前2月EPS約 0.1元
張良任訪印尼台商 盼永續經營
霾害影響 鼻過敏童睡眠品質差
李朝卿復職案 內政部2週決定
狐狸尾蝶蘭 國際蘭展獲5獎
KANO曹佑寧 偶像是陽岱鋼
遠傳前2月 每股賺0.61元
經長：明年供電恐不穩定
持續虧 矽統每股虧0.47元
馬航失聯 大馬船查海上不明物
14日前 北部東部持續短暫雨
清掃太空掃垃圾 有請雷射
馬航：為家屬配備志工護士
北市招儲備清潔員 薪水37K
北市傳意外 民眾疑墜樓
世界腎臟病日 愛腎園遊會登場
經部：服貿不過影響入區域經合
福建祖廟進香 金門創人數紀錄
平穩豬價 養豬戶盼飼料降價
中市整併都市計畫區 發揮特色
超日償債 欲售太陽能發電廠
立院初審 修奢侈稅避誤傷無辜
低溫冬蚊肆虐 滅蚊找源頭
健鼎2月營收 月減22%
女子被打 竹市警調查
華銀定5年成亞太國際級銀行
護勞工權益 北市檢查健檢機構
臉書集愛 湧80萬助小5癌童
外資上周買超210.24億元
勞團盼勞動部向關廠工人道歉
協搜馬航 海軍飛彈巡防艦啟航
林口電廠更新擴建 工程會視察
歷史課綱微調 教長：持續溝通
疑園藝弊案遭搜 雲縣府盼明察
亞幣走弱 新台幣收貶2.3分
美女姐妹百里訪友未遇 警相助
日震3週年 紅會助獨老成家
陸客訪慈濟宮 為失聯班機祈福
怪癖作祟 獨臂男連偷女內衣褲
農改場狐狸尾蝶蘭 再度獲獎
馬航失聯 越：黃色物非救生筏
失聯班機音訊渺茫 陸媒怪大馬
美增駐菲兵力 制衡中國大陸
林書豪大復活 隊友始終存信心
馬航失聯 海巡7號9號馳援
馬航失聯 海巡派50船員救援
馬航事件 赴陸旅遊未傳退團
追思國父 藍營辦捐血音樂會
中光電2月合併營收 月減1成
高市調預算 減老人假牙敬老金
檢調搜雲縣府 爆刪記者攝錄片
烏克蘭遭罷黜總統 將發表聲明
爆外匯醜聞 英央行總裁將作證
利中藥草栽種 花蓮成當歸故鄉
大陸業績佳 王品2月表現傑出
意圖行竊被發現 男辯稱義工
馬航事件 大陸海警船發現油污
女運將不治 家屬批凶嫌無人性
克里米亞公投 英德籲俄勿承認
寄子彈恐嚇星總理 男子判拘役
防衝撞府 擬夜間局部封閉凱道
近3萬貪污案 大陸各法院審結
橋上石獅子不翼而飛 民眾議論
官員：外海浮油非馬航班機燃料
林書豪火燙 教練：球隊需要他
搜雲縣刪記者照片 調查局致歉
范志強將接高鐵董事長
5冷凍廠採購異常 農委會再查
大陸最高法院長：嚴懲司法腐敗
拍農業微電影 北市補助12萬
蛋糕巧手雕 經國學生國外奪名
殺台商之女 菲嫌逃亡2年落網
筆電代工2月營收全下滑
揚明光2月合併營收 月減12%
台達電2月營收 年增25%
金控業獲利 富邦金獨領風騷
台大眾銀行獲發香港銀行牌照
鴻海2月營收 年增10.8%
酒駕抓不怕 鐵飯碗變牢飯
三陽新董座 訂汽機車業務目標
宏?2月營收 低於預期
藍寶石之夜 創華視高收視
家屬見陸官方 要求加快搜救
性侵智障女同事 男清潔工遭訴
基福公路將通車 天燈迴避
清潔隊涉詐公款 檢約談11人
習歐熱線 學者：重點在烏克蘭
豬肉價漲 攤商：少賣以免多賠
部落彩繪機 11日首航奧克蘭
烏克蘭風雲急 歐巴馬渡假挨罵
固定式車阻 擬夜封凱道6車道
大陸院檢拿出去年反腐成績單
陸打影子銀行 新增信貸未達標
期交所董座范志強 將掌高鐵
客機失聯 馬航股價創歷史新低
哈姆雷特北韓演出 人權團體批
綠屏東市長初選 黨員盼改民調
不要看衰台灣 經部盼服貿速審
范志強：不便回應未來職位
關廠工人案 歷8位首長終落幕
鴻海2月營收低檔 3月回升
馬來西亞傳有人目擊飛機墜落
楊儒門先分手 才當白米炸彈客
百桶不明廢溶劑 棄置龍潭路邊
陸股大跌 滬指破2000點
廢水申報不實 力儂經理判1年
拚高雄經濟 楊秋興聽企業建言
台日漁業秩序 民間初達共識
台灣大前2月 每股賺1.02元
抽檢防(蹣)防霉洗衣精 全數合格
大馬外海浮油 證實為船用油
台灣大哥大 續坐獲利王
KANO票房逆成長 一票難求
甜蜜殺機大陸上映 3天破億
今彩539開獎
自由車環台桃園站 法車手奪冠
威力彩開獎
利率市場化 周小川：初期恐升
樂陞2月營收 年增近2倍
不滿雞姦罪成立 安華聲請上訴
自由車環台賽 海軍基地衝刺
鼎王枸杞農藥超標 供貨商挨罰
馬航失聯 越媒：又發現碎片
美股牛市滿5年 有本錢續漲
俞正聲：讓藏人認清達賴本質
母忙拜土地公 警充當保母顧嬰
福島阿婆補新漁網 感謝台灣
消金資料委外 快上路了
大馬航空栽飛機 股價也栽跟頭
馬航失蹤 大馬擴大搜尋範圍
陸前反腐高官：曝曬關權力籠子
北市提局部夜封凱道 府方採納
陸20大幸福城 北上廣未上榜
扮演救火隊的范志強
范志強再跳火坑 挑戰高鐵財務
出國鍍金歪風 宋祖英坦承起頭
匯市搞鬼 傳美SEC加入調查
高市議員 綠拚過半藍鴨子划水
范志強接高鐵 賀鳴珩：誠心祝福
馬航：加派班機送家屬赴吉隆坡
Mt. Gox向美破產法院聲請保護
日311震災相關死者 達3048人
郊遊法國上映 陸弈靜馬賽會合
威力彩15億頭獎 1注獨得
連串利空 陸股黑色星期一
威力彩15億頭獎 台中開出
吉祥航空班機故障 降落濟南
割喉逃校 陸官生上訴駁回
日新機器人 可調查反應爐狀況
談施政 總統晚間與郝立強餐敘
李登輝看KANO 淚灑戲院
傳統人民幣保單 快問世了
安倍：不能以零核電訂能源政策
大陸引水工程 李沃士盼速談定
核四公投與裝填燃料 恐脫鉤
威力彩頭獎 1人獨得
311震災 死亡及失蹤逾2萬
歐習對話 聚焦烏克蘭危機共識
今彩539 頭獎2注中獎
日人在臺辦活動 感謝震災救援
三星PCB廠火災 不影響S5
馬航發慰問金 每名旅客15萬
南航班機折返 檢修確認後重飛
保資產 MtGox聲請美破產保護
港航機在越南海域發現大批碎片
化解烏克蘭危機 俄向美提方案
STAP細胞疑點 執筆者籲撤論文
越南海軍飛機 發現疑似客機碎片
大陸公佈化妝品黑名單 台灣花王在列
中華航空校園徵才 召募120位機師
馬航失聯 總統府令加入搜救
急救12天 嘉義被殺女司機不治
持假護照登機 大馬查出1人身分
311震災 疏散者仍有近27萬人
當局證實 伊朗男代購馬航機票
政府追稅如押人討債 誰來主持公道?
新竹市長率各界啟動「良心時代」運動
台灣醫療外交先鋒 林水龍響應良心時代運動
載40枚飛彈貨輪 遭以攔截
洪仲丘案 法部：檢方一定上訴
眾神「下凡」尋找良心 外國人搶拍照
鴻海徵才 大陸烏龍報導
2菲律賓船靠近仁愛礁 遭中國驅離
墨西哥警察擊斃「三年前已死亡的」毒梟
以色列攔截“伊朗軍火船”上載40枚導彈
馬英九邀集“郝立強” 密會1個半小時
新竹市府表揚地方財團法人 致力新移民公益於其中
家事外籍移工抗議 工時長薪資低
宜蘭「新娘秘書培訓班」 培養新住民新技能
傾聽良心的聲音 善用媒體第四權
國壽營運穩健 國泰世華獲利表現優異
國泰世華「樂悠人生」類全委保單 全新升級
據線報查非法外籍工作者 警員疑遭困
大家明天一起向孫中山致敬！
「馬習會」以何身份談什麼遠比地點重要
教部推動「高中職優質化輔助方案」
外籍家事勞工過勞 勞動部承諾改善
台南市宣導洗手 學生著新住民服示範步驟
查緝非法外籍工作者 員警反被困
臺北郵局 於4/26孔廟舉辦全國兒童寫生繪畫比賽
為採小番茄 嘉義縣果農雇用逃逸外籍工作者
二姊腦傷 邱建豪立志行醫
伊甸基金會關懷新移民二代 初階戲劇初階課程招生中
台北市北投區公所設置「新移民創意手作拼布班」熱烈招生中
錫安生技 將於3/13日正式登錄創櫃板
移民署肯定京城銀開先例 聘用新移民
非法外籍工作者想逃 高個子警察一把抓
特偵降階 基層檢認同
退休準備夠了嗎？施羅德：僅23%國人付諸行動
審服貿協議 藍甲級動員綠夜宿議場
刀鋒跑者聆聽驗屍報 嘔吐崩潰
江揆25項提示 政院：有脈絡
美學者：解開蒙娜麗莎謎樣微笑
安倍：致力大地震災民心靈重建
美專家：非得找到馬航客機不可
日保育園 高掛中華民國國旗
北約軍機出動 監視烏克蘭情勢
消息面影響 歐股紅黑互見
馬航客機失聯 調查指向旅行社
馬航客機失聯 專家解答疑問
亞洲成長堪慮 美股走低
陸貿易疲弱 國際油價走軟
因應烏克蘭危機 安理會再開會
裙擺搖搖菁英賽 重回舊金山
美紀德號驅逐艦投入馬航搜尋
電信三雄2月盈餘 中華電勝
觸控面板廠積極開發替代材料
亞太電推超殺資費
雙北以外 3房宅當道
趨勢科技瞄準兒童網安
FBI掌握馬航可疑2乘客資料
台開養生宅 入圍2項國際大獎
美就業改善 資金回流
氣溫回升 北部東半部短暫雨
日股指數期貨漲 銅價跌深反彈
3台灣麵包師 在法爭世界冠軍
營運亮眼 神準去年賺1股本
因應高速測試 愛德萬推方案
首季不淡 泰林股價波段高
順德首季業績估小幅成長
南茂擬配息 每股1.2元
EBay執行長去年薪酬腰斬
台產前2月每股賺0.41元
鐵礦砂跌很大 遁入熊市
漢諾威電腦展 廣穎展新品
桃園店去年獲利 上櫃新低
裙擺搖搖改變LPGA贊助模式
英相：歐盟日內確定制裁俄細節
歐美股跌 恐高檔震盪
大陸車業太弱 侈言進一步開放
大麻經濟 科州稅收大增
高通拔擢Aberle任總裁
烏克蘭財政瀕崩盤 世銀伸援手
南非博覽會吸睛 創意嗜好拚場
台股開盤漲29.72點
北約派偵察機 監控烏克蘭危機
好人演太多 隋棠想當殺人魔
電動巴士系統廠：需求漸回溫
鴻海2月營收年增逾1成
陸民營銀行 阿里巴巴等入選
陸媒烏龍報導徵才 鴻海澄清
巴西增聘古巴醫 挨批選舉操作
銀行縮手 無損衍生商品交易
前景可期 晶焱上櫃股價漲3成
日災區醫院重建 台灣愛心滿滿
蘋果更新IPhone和平板電腦軟體
外資送暖 宏達電漲
以總理責伊 走私武器威脅世界
鴻海營收年增 平盤附近整理
加韓自貿協定在望 批評不斷
大學繁星放榜 錄取率創新高
大學個人申請 12日報名
印地安泉網賽 李娜闖進第4輪
利率市場化 周小川盼兩年實現
歐盟擬懲俄國 提升烏克蘭出口
關廠工人案 江揆盼告一段落
防制霸凌 勇敢說出積極處理
新台幣早盤升3.6分
Mt.Gox獲得美破產保護
腦膜瘤作祟 婦女憂鬱上身
500名收費員 赴交通部陳情
311重建遇奧運建設 災民憂
人民幣續貶 市場：利大陸出口
服貿 江宜樺：這會期滿有機會
馬航失聯 越南擴大搜尋範圍
陸智囊：習近平有能力推動改革
蔣智賢支援熱身賽 選到保送
華航部落彩繪機 首航奧克蘭
日股領漲 亞股跌深反彈
漢諾威展 微星秀電競新品
縱火害5命 彭建源更一審判死
選市長 顧立雄：媽媽為我不值
陸客家屬首赴大馬 人數個位數
台股小漲 8700點攻防
廣穎通路調整 強攻新興市場
韓星金秀賢見面會 獻唱饗粉絲
周小川：人幣業務在台發展迅速
婦聯會巴拉圭分會歡慶婦女節
美官員：改變減購債速度難度高
缺車 台兩大車廠2月營收大減
台灣企業永續獎 6月中旬報名
多倫多台貿中心海外攬才
印地安泉賽 莫瑞費帥苦戰晉級
騰訊當靠山 京東IPO威名揚
圓仔黑熊貼圖 免費下載
陸資本市場開放 重視對台合作
尋馬航客機 大馬不惜求助巫師
協搜馬航 軍方再派C-130
綠北市長整合 呂秀蓮：別急
陸通過5民營銀行試點方案
汽車展望佳 東陽挑戰歷史新高
生態疏濬蘭陽溪 8月底前完工
台南佳里推牛蒡 副產品搶市
安聯：台灣經濟成長優於去年
自由車環台賽 彰化站登場
台灣咖啡團訪尼加拉瓜成果豐碩
美陸戰隊參加韓美聯合搶灘演習
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
KANO所在地 嘉商登微電影
繁星放榜 醫學系門檻落差大
繁星推薦 嘉女錄取創新高
網購美食定型化契約 退款保障
高公局：收費員協商無效才重啟
烏克蘭危機 恐衝擊全球經濟
協搜馬航 國防部：未和陸接觸
印地安泉網賽 夏娃爆冷出局
葉玫案 地院下午宣判
陸存款利率1至2年內自由化
美放行併購 軟銀將祭價格戰
陸委會：儘速過服貿展現決心
新品貢獻 巨路 2月很旺
馬航失聯 警方：吉蘭丹無所獲
終於跌了 豬價可望跌破80元
強拆屋遭索賠 許純美免賠確定
巴西出口降低 影響貿易平衡
美媒讚林書豪 能像哈登一樣猛
陸：人幣國際化還有功課沒做好
北市版夜封凱道 設升降阻車柱
等失聯機消息 台灣家屬赴大馬
搜尋失聯馬航 汶萊船艦加入
鐵路局外包清潔員 持刀砍主任
長庚大學攜產業 推電路板學程
創投租稅優惠 跨部會下午討論
新台幣中午升4.1分
研華攜手產官學 推動智慧城市
大學繁星放榜 潮州高中最亮眼
戶政系統轉包 江揆：1週查明
馬航班機失聯 波音加入調查
保留銀彈 日銀維持寬鬆
成龍培訓美少男組合將出道
背傷腫痛壞死 自體移植救命
兒童權利公約 立委促國內法化
投顧：俄憂烏債務違約風險
新台幣午盤收升4.1分
天冷送暖 華山陪長者戶外踏青
亂丟百桶強鹼溶劑 蒐證究辦
遭指改口影響判決 石台平澄清
專利發明商品化 貿協扮推手
飛航安全評級 華航長榮獲滿分
台紐協定促成 部落彩繪機首航
防狼師 新北主動法律扶助
南韓批准對北韓人道醫療支援
兄弟飯店冒煙 疑油鍋起火
洪健昭：修歷史教科書沒錯
凱道管制 府支持北市府提案
iPad摔壞毆女 惡母遭法辦
台日合唱交流音樂會 台北演出
美4大航空頭2月取消7萬航班
史諾登洩漏機密 毫不後悔
水泥雙雄2月營收佳 股價整理
尋馬航 海巡雙艦距失聯點千浬
繁星放榜 6高中首次錄取台大
想進跨國公司 多益要750分
巴拉圭飼料生產計畫工廠動土
世界自拍之都 菲國2城列第1
濟公退駕 乩童酒未退遭法辦
馬航失蹤 陸急調10衛星協尋
破植菌室 警查扣3噸牛樟木
反化妝品動物實驗 民間推修法
枸杞有殘餘農藥 鼎王下架道歉
南茂去年每股賺2.76元
時限內關廠工退款 待研究
募兵進修多元化 闢18教學點
社會組跨自然組 自讀上清大
馬航載送陸客家屬至吉隆坡
磁振結合正子 一次檢查低輻射
311震災 日本舉行紀念儀式
2月業績不淡 世界先進漲停
豬價不降 攤商擬增休週四 1天
馬航失聯 越擴大陸上搜索範圍
拚繁星 新北社區高中免通勤
角逐台東市長 張國洲展人氣
化療兒染病毒 母急向藥廠請命
陸生染德麻 宿舍隔離曾赴宜
陸逾半政府採購 高於市價
林群：群電Q2季增估3成
幫女友收爛攤 躲過馬航失聯機
協搜馬航 軍艦海巡齊航
明基口腔醫材推3D植牙服務
省支出 高市縮減老人福利
裙襬搖搖賽 頂尖好手一次網羅
兩男缺錢花 擄人勒贖遭訴
申請海外替代役 須經家長同意
潛逃案 葉玫曾控性騷但無證據
新戶政系統 廠商否認轉包大陸
習歐熱線 增進中美合作氣氛
台股收盤漲37.09點
總統餐敘 郝：選舉共識要團結
朱立倫：常與總統見面報告市政
機械獸創作賽 苗縣學子獲佳績
嘉聯益搶大單 今年兩岸擴產
克里米亞危機 美爭取陸支持
華為：企業業務成長將加速
蛋塞女友下體再戳破 男判2年
傳退出中職轉播製作 民視否認
資金過剩 陸貨市利率降至2年低
古坑園藝案 聲押官員無保請回
去年尼墨貿易成長60.7%
台股平盤上整理 收漲37點
日教授：企業稅降5百分點適當
上扣應節目 孫立群盼適應
太陽公主號 高雄為郵輪母港
三星PCB廠火警 台廠無效應
戰勝病痛 王人平錄取師大地科
洪健昭著日文版新台灣史
3月台指期漲39點
國安局否認說戶政系統轉包大陸
3月電子漲金融期跌
與總統餐敘 胡志強不透露內容
少歌功頌德 王岐山要官員閉嘴
內政部：戶役政系統無轉包中國
中小電子活躍 台股上8700
綠公布服貿調查 藍指不具意義
身高不夠念警大 王婕瑜上台大
震災3週年 日代表感謝台灣
久石讓再來台 演繹管弦版風起
妹妹殺青 安心亞回味吻戲
課綱案 教育部盼在教委會釋疑
質子治癌 長庚醫院4月試辦
潛逃案 葉玫判10月緩刑4年
成吉思汗稱雄 天氣幫大忙
核四工程款爭議 台電澄清
三大法人賣超台股3.38億元
食品誇稱療效 田園小鎮遭重罰
菸蒂鐵證 擄人劫財重判8年半
韓加FTA可望明年生效
化大愛 器捐受贈者醫院當志工
Google在台灣擴大徵才
幫派介入殯葬業 警搜大批槍械
克里米亞風雲急 美俄公開互嗆
改善交織 台北車站公車將調整
送智慧 中市獲贈2圖書巡迴車
轉包恐洩資 北市：屬實將解約
陳威仁：新戶役政系統沒轉包陸
推蓮潭觀光 高市增編觀光專區
環署助復育 9處獲選國家溼地
大馬警方證實1伊朗人冒用護照
政協委員批陸 對北韓太軟弱
長庚說明財務 澄清血汗指責
蘇貞昌：服貿不得自動生效
311震災3週年 日溫情謝台
支持社福 長安國小出借教室
爭繁星校排捨名校 上台大外文
中經院舉辦產業發展座談會
台藝術家李明維 東京辦個展
馬航搜救擴大 恐攻證據薄弱
圓電影夢 清貧女孩錄取台藝大
菲美戰略對話 關切南海局勢
談人民幣走勢 周小川打太極
紙蛋盤衛生美觀 彰縣推廣
葉玫潛逃案 判10月緩刑4年
拾華特賣會 助偏鄉學童
假護照壓力 馬航安檢層級提高
三審降二審 法部研議特偵降階
大馬：伊朗青年持失竊護照登機
服貿未過 增加台灣邊緣化風險
東京著衣怨偶男告女 北檢開庭
禮品暨文具展 逾700個攤位
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新台幣收升2分
麵包師傅張泰謙 越出名越低調
阿沁動漫節奏演唱會
裸奔你的夢想 校園就博會登場
馬航發慰問金 有家屬不領情
KANO奔波 曹佑寧體虛感冒
產壽險公會盼服貿早過關
遠通：收費員轉置職缺逾千
伊甸推貓熊產品 盼各界選購
提高媒合 3場就博會逾萬職缺
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葉玫交保 與母相擁落淚
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韓加高峰會談 加強經貿合作
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美媒：陸操作馬航報導尋求平衡
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南島文化節 布古拉夫台中報訊
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記憶減退怨年紀 卻是腦瘤變異
月薪十萬 友邦華語教師徵才難
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
克島危機 法：最快本週制裁俄
明師帶高徒 嘉市補助學習專長
印度警方與毛派衝突 至少20死
瘋狗浪奪8命 糾正觀光局
桃機加強查驗 籲旅客提早報到
工商協進會副手 內定辜蔡
馬來西亞旅遊 旅行業如常出團
馬航失聯 越調衛星協尋
備戰服貿 綠搶占委員會主席台
第一金拓點海外 有賴服貿過關
孫協志打棒球 難忘對決陳義信
中鋼前2月每股盈餘0.19元
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復建工程控管 工程會促檢討
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行車影像再利用 街景達人上線
高市砍老人福利 議長批嫁禍
台新藝術獎初選 入圍名單揭曉
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伊朗男子持假護照 非恐怖分子
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超商過期牛奶沖拿鐵 挨罰6萬
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水情緊 台南20日起一階限水
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民航法爭議 北市盼中央慎思
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迎城隍烈嶼遶境 包船靠九宮港
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不滿屢遭糾正 清潔員刺傷主管
南市償債數字 藍營批誇大
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西方救烏克蘭 恐須捨克里米亞
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護照科技落後 馬航意外引檢討
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烏克蘭落跑總統 誓言班師回國
黃智培扛4棒 犀牛勝桃猿
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筆電單片觸控模組 去年跌5成
馬航離奇失聯 陰謀論滿天飛
台灣連鎖品牌 大舉登陸招商
今彩539頭獎槓龜
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北京解除黃色旅遊警示
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軍情局潛逃女軍官 判緩刑
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日政府施壓奏效 大企業紛加薪
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馬航失聯副駕駛 邀女至駕駛艙
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立院審服貿 為發言順序推擠
景碩3月業績估與1月相當
李新穎出席薩國總統大選說明會
拓車電客戶 立敦股價波段高
工研院研討LED新智慧照明
美股小跌 台股恐震盪
合勤控擬配息0.3元
美歐帶動復甦 投顧：Q2偏多
成熟及新興市場 生技長線多頭
期貨新制說明會增辦兩場
股優於債 ETF投資全球
經濟成長減速 陸ETF失血
蔡力行：4G力拚7月正式上路
克里米亞公投 選項全入俄
烏克蘭：克里米亞公投是俄騙局
搶發言登記 朝野為服貿吵翻
喬鼎擬配股息1.6元
日月光污染案 雄院開庭
4G設備合作 蔡力行擬牽鴻海
林書豪得分開張 火箭首節落後
住宅火警 1男跳樓逃生不治
大陸全國政協：促兩岸和平發展
投書紐時 不接受片面改變現狀
台股開盤跌30.93點
國父銅像遭拉倒 馬英九：粗暴
國台交朱團合作 擊躍台灣
立院審服貿 開2分鐘就休息
美QE料年底退 PIMCO減持政府債
美股陸股兩樣情 市值差距加大
魔獸新片 開發商推優惠
馬航消失麻六甲海峽 大馬否認
習近平要求強軍 維護核心利益
遭批落跑 蔣偉寧澄清
范志強：工作崗位 長官決定
劉德立贈巴拉圭婦女庇護所物資
蔡力行談競爭 中華電準備好了
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馬航失聯 林永樂：人道救援
管中閔：台灣物價亞洲最穩定
三度闖關 蔣偉寧終於上台報告
難破雷霆嚴防 火箭半場落後
上海滬邑公司 辜濂松投資
曾銘宗：今年資金 房市流股市
倉庫迎銅像 馬每天向國父行禮
台情侶參加教宗活動促國民外交
KANO鷹眼主將對上猛虎強打
蔡力行：一輩子感恩張忠謀
立院審服貿 朝野戰線拉長
人民幣中間價 續創今年新低
繁星比例 蔣偉寧：15％為宜
專利官司被駁回 蘋果再上訴
工程會立院業務報告 擇期再開
馬：拉倒銅像不能抹去國父貢獻
美股牛市滿5年 七成美人無感
春天在望 大風雪又襲安大略省
服貿不過 張家祝：台灣邊緣化
服貿 王郁琦：為台經濟找生路
劉進圖被砍 傳嫌犯大陸落網
阿里入股 文化中國傳播股價飆
林永樂：金溥聰3月下旬返台
越南縮小馬航班機搜索規模
南京加碼 按季控制房價漲幅
MH370觸景傷情 馬航改號
曾銘宗：行庫工會抗議缺正當性
張家祝：服貿不過恐遭邊緣化
林書豪關鍵得分 火箭縮小落後
國際自由車環台賽 台南站開跑
穩豬價 農委會進口3千噸豬肉
陸電話詐騙案 每年騙數百億
飛行數據是否即時傳 又掀討論
廣案懲凶 林永樂：追蹤到底
麥當勞恐增現金回饋 股價勁揚
中央氣象局氣象報告
低溫多晶矽面板 3年增 2倍
大陸司改 案件品質終身責任制
新澤西祭禁令 Tesla直營店恐關
花旗看壞4G競爭力 聯發科挫
恐嚇蕭敬騰 通緝男落網承涉案
公平會：盡力讓粽子不漲價
陸政協政治決議：全面深化改革
馬航失聯 台客胞弟莊敬強低調
擋不住雷霆雙雄 火箭8分吞敗
紀念國父 新黨等團體致敬
日大學生來台 美食印象深
上海橡膠價勁揚 兩天漲幅近1成
追加預算遭拒收 高市府補件
延遲召修汽車 傳通用面臨調查
涉寄蟲蟲恐嚇信 男落網
陸經濟趨緩 新鮮人今年就業難
麵包蟲恐嚇蕭敬騰案 警疑共犯
高鐵離峰92折 13日起推出
廣東烏坎改選 港媒：宗族權鬥
攻陸機上盒商機 台陸業者攜手
海軍敦睦遠航 環島7大港
台股量縮 回破8700
馬航消失麻六甲海峽 越要查證
北市桃園納國民黨第4波提名
金檢OBU非居民客戶 4月啟動
獲利空前 豐田6年來首度加薪
促食品業者自律 桃辦說明會
馬航370飛麻六甲 大馬軍方否認
避當2次白鼠 立委為學生請命
協尋馬航班機 60萬人塞爆網站
5分地釋迦被偷 懸賞十萬抓賊
克里米亞公投 逃不出俄如來掌
參與搜尋 馬國同意海軍泊港
水污法修法 環團推三階段裁罰
中信金併台壽受限 股價兩樣情
德國捐款 中美洲生態保育
廣大興案 屏東地院通緝菲8人
印地安泉網賽 盧彥勳第3輪敗
圓仔8個月健檢 3絕招逃跑
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
傳蘇貞昌不選黨魁 黨內沒聽說
中央氣象局 明天白天天氣預報
微縮校園 北科自製上河圖書籤
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
法鼓山植樹 馬總統朱立倫請益
副機師遭控 馬航：先查失蹤機
嘉澤跨雲端商機 Q2營運起飛
苗栗1所國中工友墜樓不治
南韓將考慮推動韓日安保合作
兩岸貨貿 LED偏光板爭降稅
蟲蟲信恐嚇對象 警詳查
外資買超 漢微科再創新高價
員工自殺留遺物 雇主索討敗訴
雲檢：搜縣府 辦案無關藍綠
歐需求旺 智易LTE市占提升
鼎王被爆違建 中市府將稽查
內線失常 火箭遭雷霆擊落
港女涉惡搞房東 恐在台吃牢飯
尖石轎車撞橋墩 兩人不治
美援烏克蘭 面臨參院延宕變數
愛心飄偏鄉 助童學音樂
蕭敬騰恐嚇信案 郵票曝身分
金門起霧 小三通短暫停航
嘉聯益看旺今年 股價強勢
去年尼加拉瓜僑匯成長18%
立委偕養豬戶 反降關稅進口豬
中共出手快 雲南副省長遭免職
搜索失聯馬航 日本4機出動
中市消防局：鼎王安檢 合規定
環署：回收業誠實申報繳費備查
關廠撤訴 潘世偉：法院釐不清
協助尋馬航 共軍出動千島湖艦
查冷凍豬案 公平會4月底公布
馬航最後通話 收到轉換管轄
軟板看俏 毅嘉股價旺
全球最危險路段 太魯閣上榜
刑事局下午說明恐嚇蕭敬騰信案
烏克蘭危機 小麥價格13週高
裙擺搖搖 盼為台灣爭未來
金正恩豪奢 揮霍196億
偽造病歷認罪 許曉丹獲緩刑
三星問題電池 韓媒：來自日本
嫌犯落網 蕭敬騰經紀人疑動機
新台幣中午貶1.5分
立院初審服貿 朝野僵持空轉
陸經濟展望引憂 亞股挫跌
范志強有要務 5月離開期交所
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歐巴馬扮冷面笑匠 推青年投保
監委：台北機廠遷建有嚴重違失
眷村改建停車場 胡志強：首例
水中聽音樂 創防水喇叭MP3
大馬稱保安無誤 假護照無異狀
4年1700萬 田協獲贊助
外長：TIFA會談華府開
協搜馬航 C-130每天出動
農委會推活化農地 產值增百億
張俊宏將入監 許信良聲援
大馬：持假護照伊朗男飛德會母
馬航失聯 越官員：仍全力搜尋
植樹節 金門軍民雷區種樹苗
大馬駐陸大使 會陸客家屬
護照遺失 去年降到2萬餘件
股市第3箭再擴大 是好時機
國中工友墜樓 頭部重創身亡
達吉特網站 修圖太假被踢爆
疑技審官球員兼裁判 法院否認
搶機上盒商機 樂陞6月攻陸
政院：服貿直接生效副作用大
輿論壓力 藥廠同意供藥化療兒
小米3套裝組 遠傳開放預購
管中閔：台實質購買力超越日韓
嫌犯落網 蕭敬騰心情平靜
馬航失聯 父傳家戒指恐成遺物
豐田汽車加薪 金融海嘯來首次
涉寄蟲蟲恐嚇信 男狡猾機警
登山失聯家屬陳情 盼找回雙親
勞退準備金不足 研議限制出境
提存千萬擋拆屋 王家：很爽快
韓擬將慰安婦文獻申報世遺
鄭性澤案 監委籲檢察官提再審
豬價爭議 楊冠章陳保基交鋒
北市天下第一攤 票選開跑
丁指初選時程太早 連爭取認同
涉偷剪電纜線 警逮3人送辦
紡織機械展 環保多樣化
3月保肝月 免費肝炎肝癌篩檢
陸春遊經濟 台服裝品牌搶進
台股收盤跌17.60點
健保高保障低負擔 財務穩定
羅曼廠房動工 亞洲首座據點
德州下令 能源業不得收比特幣
紐約金管單位接受比特幣兌換
馬航搜索轉西北 越南暫停空搜
台股開低收低 跌17點
人行嚴打泡沫 貨市利率料續高
基隆大麻工廠 查獲99株大麻
3月台指期跌51點
賣鎧勝持股 外資：不影響和碩
偷同學家魚貨 辯為同學會登門
郭董：徵才1.5萬人是玩真的
3月電子金融期 跌
租半山腰老房 當種大麻工廠
台股量縮擺尾 小跌17.6點
郭台銘：徵才也配合台大生醫
棄選黨主席 蘇貞昌：沒這回事
查貪瀆案 檢調搜索新北工務局
台達電4高 激勵股價續揚
血癌天使自傳發表 盼鼓勵癌友
病榻前情人節 浪漫守護漸凍妻
馬來西亞旅遊降溫 團費降千元
中醫：調體質可改善巧克力囊腫
企業捐車助職訓 郝龍斌贊同
三大法人賣超台股18億元
幼年關節炎早治療 免永久變形
馬航失聯 馬軍方雷達看到火光
朝野搶麥克風 王郁琦無法上台
警破麵包蟲案 疑學白米炸彈客
自由車環台賽 馮俊凱奪登山王
馬航：機組員行為與失聯無關
蟲蟲信犯嫌母 籲兒勿一錯再錯
馬航最後通話：好的 晚安
醫院郵局販毒 新北藥頭落網
股權糾紛案 陳世明請假未出庭
迎校慶 東吳師生單車環台
拉倒國父銅像行為 菲僑界譴責
疑涉恐嚇蟲信 警移送1女調查
郭台銘：徵才1.5萬人玩真的
電擊虐賣淫女學狗爬 重判8年
馬：談貿易被說賣台 怎打交道
專家：選基金看績效也帶點藝術
被指勾學生上床 教練告爆料者
鍾理和作品研討 20日前報名
1張機票 繫起37年台法情
爭搶發言權 立法院混亂見血
魏國彥延續一階環評簡化政策
李克強：救馬航不放棄任何希望
趕上星韓 馬盼速完成服貿貨貿
麵包蟲案主嫌 通緝在案將發監
國父銅像遭毀 統促黨千人抗議
環署發空污特報 中南部空氣差
鼎王分店違建 竹縣限期改善
圓仔貼圖 單日下載破242萬
新北票選創新服務抽手機
新妹報到 桃猿啦啦隊大集合
鐵肺女王李佳薇再出輯
成龍旗下JJCC合唱團亮相
機師飛行中自殺 有前例可尋
商人事業有成 供國父當財神爺
詐騙集團躲查緝 禁出門收手機
竹縣徵才 送3千株樹苗
英業達雲端方案 東南亞首發
陳澄波作品繪本 回味小鎮風光
新台幣收貶7分
訪韓優惠卡 獎勵高消費外國客
重金打造 全猿主場暗藏驚喜
南迴公路拓寬計畫 環評通過
失聯馬航機長疑與恐嫌同城受訓
劉進圖案有突破 傳嫌犯落網
展望會50攝影展 滿滿都是愛
低溫特報 苗栗以北將探10度
大陸裸官逃出國 多靠假護照
麵包蟲恐嚇案 共27件
馬航事件 大陸過境免簽遭質疑
鴻海戰情室首度曝光
活化閒置校地 高市設樹木銀行
泰央行降息1碼 刺激經濟
人民幣貶 學者：未來升貶互見
大帶小創業 培育雲端明日之星
引渡廣案凶嫌 外長：尚未觸及
耗水量大產業 擬開徵耗水費
人民幣再貶 台灣大媽縮手
男燒炭自殺 警追發話點急救人
宜蘭高接梨受寒害 縣府補助
美聲男伶抵台 帥翻桃機
台中歌劇院捐地案 砲聲中過關
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星巴克推數位 測試行動訂購
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為小軒集氣 崇蘭國小祈福
瘋人民幣投資 投顧：三思後行
投信：人民幣長期升值趨勢不變
舒馬赫情況略現令人鼓舞跡象
老屋瓷磚砸人車 北市補助拉皮
人民幣貶 業界：不用太擔心
人民幣長期看升 急貶供買進機會
春遊歐美團費漲 馬來西亞降價
鼎王違建 中市限期改善並開罰
緬寮拓銷團 接單近2千萬美元
內政部宣導反毒 呼籲遠離毒品
李焜耀財報案無罪 明基不評論
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千人紀念國父 籲南市速修銅像
桃縣：國中教育會考13日報名
漢磊轉型投資控股公司
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
法高官回任1天 領4百萬退休金
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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立榮清明假期擬增開70班次
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
越機場安檢變嚴 乘客贊同
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央廣虎尾台遭拆 專家會勘搶救
悠遊桃園 北橫慈湖獲推薦
日月光案開庭 鑑定水污染流程
愛情公寓撇步 緊守核心價值
郭台銘：鴻海百萬員工是常態
麵包蟲恐嚇案 主嫌坦承寄彰警
國父銅像遭破壞 總統譴責暴力
立院初審服貿空轉 13日再戰
台購買力平價 馬：四小龍第1
人民幣存款破2千億 重風險控管
北市標售除役機車 總價逾百萬
外長：邦交穩定 沒空洞化危機
服貿遭杯葛 馬籲勿犧牲台灣
轉溼冷 13日全台降溫有雨
太魯閣峽谷美景 公路局力護
預防腸病毒 彰縣辦演習
撞死台大女醫 酒駕男判5年半
犯性侵案 蟲信案主嫌發監服刑
蘇貞昌：肯定嚴審服貿協議
台達電今年獲利 可望續創新高
聯電：擬每股配息0.5元
劉進圖案破案 2嫌東莞落網
騎樓整平 營建署補助近億元
大馬巫師再現身機場作法
政協組長：查趙本山幹什麼去了
兩岸經貿熱絡 落實協議遲滯
台歐簽貿易協定 歐盟：非優先
籲洗腎親友護腎 醫院推尿篩檢
張安樂：不參與年底市長選舉
未與夫視訊 失聯馬航家屬揪心
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央廣虎尾台 地方盼設紀念園區
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整合柯文哲 綠不提名擬納選項
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輕忽三高 末期腎臟病增3倍
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
航空城捷運 居民憂危古蹟生態
日本智慧機市占 蘋果啃一半
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陳保基：盼豬價2週內回合理價
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東元訂15日新產品發表會
宣揚台灣學 交大5月紐約辦展
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MSCI明晟新興市場指數擬納A股
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東芝機密遭竊流南韓 日捕商諜
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青年藝術家作品購藏 公開徵件
護照遺失率降 外交部管制嚴謹
立委：曾銘宗看台股 9千有望
李克強：中美應在互補作文章
心導管治療 中榮創最小病患
李克強談兩岸 經濟合作為重
五峰南清公路落石 管制交通
海上霧散 金廈泉小三通復航
無戶籍國民爭取免美簽 有困難
新北工務局涉收賄 技正遭聲押
外交部：參加亞銀博覽會拓外銷
蔬果選購認證 避農藥殘留
涉偷房東電視 拘提港女未到案
新台幣午升4.5分
僑諮委投書 籲建東海行為準則
羅賓漢人偶音樂劇 員林演出
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東芝內鬼 傳洩密給海力士
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華碩新款桌機 體驗串流無限制
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新鉅科營收靚 股價飆漲停
高普考3541缺 21日報名
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打女兒致瘀青 父遭判罰金
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校正公電（PHO042號）
校正公電（PHO043號）
江揆：進口豬肉不含萊克多巴胺
世界盃舞王賽 15日台北登場
立委要求每季檢測科學園區灌渠
顏大和出線 藍挺綠要嚴審
李克強談反腐 沒指名周永康
假鈔混真鈔 騙走3百張刮刮樂
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孔廟春祭 育達學生展梳妝魔力
中市樂齡中心設點 公嬤樂學習
遭指頻繁挖路 新北市府澄清
江揆促加強農民用藥教育
民生物資監控 立委建議檢討
政治風險升 經理人：波動難免
防走失智慧手環 屏東率先發放
飛機搜索南海 無馬航班機蹤影
少女時代新歌MV 點閱破千萬
女子呆坐醫院 竹東警助回家
疑被塞進公墓棺木 男受困4天
李焜耀申報持股案 二審無罪
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烏克蘭動盪 金價飆至半年高點
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巴掌嬰心導管救命 雙親喜感謝
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電梯母子命案 保養技術員被訴
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服貿 葉惠德：反對黨應轉型
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學過哈姆立克 阿嬤救孫子一命
日企駐陸員工 可領空污津貼
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國考首例 報名造假遭禁考5年
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雨後大樹傾倒 苗119線受阻
初選民調發政策簡訊 中市挨批
總統：融入經濟整合 區域穩定
停車場美化 藝術家手繪改造
擋救護車 保時捷車主改口認了
印地安泉網賽 謝彭女雙晉4
國際卡片交換 英語活化絕招
搜馬航失聯班機 印度海空協助
解烏克蘭危機 德波共謀制俄
德州車輛衝撞行人 2死21傷
李克強記者會散場 媒體續發問
新台幣收升2.3分
總統：服貿沒過阻參與區域經濟
閩台商中風 後送金門轉台診治
是否選黨魁 蔡英文跳針沒答案
麻辣教師台灣篇 國教院入鏡
成大教授蔡明祺 獲國科會獎項
前夫控熊旅揚侵占 檢方不起訴
財務糾紛女涉唆使打人 警調查
目擊者：曾目睹著火的飛機
衛福部：AED應保養熟悉操作
紐約居民：幾週前就聞到瓦斯味
示範區衝擊農業 管中閔：檢視
京元電去年每股賺1.53元
大馬：麻六甲屍體非馬航乘客
板鴨店查獲越勞 藏刀打算拚命
曼哈頓爆炸案 證實5死
高雄3科大校友 催生併校
陳(沖)：未來小額支付會坐大
涉賣預警機情資 空軍少校被訴
神明遶境 中華電推定位服務
國巨擬買回8萬張庫藏股
張花冠涉貪案 檢方：事證明確
盼服貿過關 台商：不要再拖了
相親班機抵台 促成4對情侶
康舒：今年營收估成長2位數
李克強展幽默 稱讚外媒中文好
台南正義勇氣紀念日 藍綠不挺
密碼老記不住 業者推防駭新招
顏大和：總統曾約詢 持平常心
頂新請看電影 期勉小球員向上
屏東高中三喜臨門 縣長表揚
高鐵轉轍器異常 4列車延誤
自動查驗通關系統 移民署獲獎
賈樟柯離台 笑看籤運天注定
誘逃逸女外勞下海 4嫌被逮
台北綠館將開張 體驗綠時尚
馬航班機失聯 歐盟慰乘客家屬
航空城捷運環評 補件二階並陳
傳周錫瑋選新北 朱：聽聽就好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
竹市金山街違建 已拆除2棟
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
馬航客機多飛4小時 恐轉向他處
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
朝野互指暴力 議事仍一事無成
調查：父母運動時數不及孩子
烏克蘭外貿 歐盟與俄同等重要
樹林男子墜樓 送醫命危
涉毆退休警致死 鄰居男子送辦
張燦鍙黃郁文涉貪 判刑定讞
樂高積木 堆出台灣建築特色
聚陽前2月每股稅前2.15元
314白色情人節 低溫溼冷
美津濃女性路跑 邀母女扮貴族
華航榮獲 國際綠色典範獎
嘉義紀錄片影展 14日開幕
新北永和區里長 訪金門交流
課綱微調案 監委查程序
簡訊宣導政績 中市：何錯之有
歐巴馬將保護勞工加班權益
馬航失蹤班機續飛 大馬：不實
雙熊會紙黑熊亮相 馬來貘插花
男受困棺木4天 家屬懷疑被整
中共稱以民為本 網友實例質疑
躲避回監獄 通緝犯假扮廟公
德拉吉頻保證低利率 市場買帳
健康理由 德人半數提早退休
蘇丹達佛 6週十萬人逃離家園
消基會：應追討鼎王不當利得
郭子人生首個唱 獻恩師薛岳
踊繪佐料理 神田紗織高雄獻藝
擋救護車 賴俊吉：不知擋道
中國經濟改革 人民幣應升值
北北基互惠 規劃共享殯葬設施
歹戲拖棚 商總理監事重選中止
盛餘擬配現金股利1.15元
事涉主權敏感 搜尋馬航進度慢
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陸委會：推動兩岸經濟合作
前校長違法經營商業 糾正東華
TESLA訂單 康舒明年出貨
F-昂寶去年每股賺12.81元
莎拉布萊曼 9月獻聲苗栗
不動產貸款集中度 金管會續盯
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出豬體重合規格 豬價可望合理
清明台金包船輸運 解空運壓力
股匯雙漲 台幣收升2.3分
為經典杯 女子偷超商點數
政院：104年節流450億元
周案噤聲 總理記者會不如政協
馬航假護照登機 印尼加強檢查
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王丹遭恐嚇 新竹警方關切
烏克蘭國會通過 組建國家衛隊
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大馬：陸衛星影像未顯示機殘骸
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高鐵董座范志強 執行長鄭光遠
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不連任 北市議員徐佳青退選
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發政令宣導簡訊 胡志強：正常
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大專同質性高 合併難成功
一銀上海自貿區分行獲准籌建
內政部盼商總改選爭議早日落幕
張花冠：檢方為起訴而起訴
派遣勞工法 工商團體籲審慎考量
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當台日橋樑 中信銀辦食品商談會
金耀基：科技要與人文相連
柯文哲認同整合 呂秀蓮砲轟
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服務無國界 賴妍方獲傑出志工
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美林論壇登場 聚焦行動商機
宏?獲頒世界級資訊應用獎
華碩迷你變形手機新色上市
華碩LINE貼圖 18日上線
商總重選 賴正鎰：如期召開
志聖擬配現金股利1.5元
克島公投在即 歐美警告俄撤軍
小毛病大問題 莫小看皮膚癢
異常陰道出血 小心子宮內膜癌
美初申失業救濟 意外下降
美零售銷售 3個月來首升
福建中風台灣人 綠色通道返台
利率操縱案 歐盟不放棄罰業者
璞園季後賽 陳信安引退成焦點
馬航失聯應變差 大馬當局挨批
友旺減資36.7% 彌補虧損
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自由車環台賽 法隊車手穿黃衫
李克強記者會 中外關注有別
大陸：美國仁愛礁表態不講是非
搜救馬航步調亂 大馬遭抨擊
加薩邊界不平靜 彈如雨下
今彩539 頭獎槓龜
打破逢中必反印象 綠費思量
威力彩頭獎槓龜
高中排球賽 豐商封王東山稱后
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羅文欽涉辱警 綠14日議處
馬航資訊衝突 國防競爭浮檯面
大陸傳微信屠城 疑是箝制言論
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馬航失聯 美分析疑多飛數小時
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李克強奮力行銷大陸執政藍圖！
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馬航失聯 美國懷疑失事地點在印度洋
前中市議長張清堂准予獲釋
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苗族新住民 靠整骨闖出事業的一片天
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四月份臺北市新移民歸化測試 即日起至4月10日開放報名
移民署自動查驗通關系統 獲世界級資訊應用獎
專勤隊埋伏抓人 板鴨店非法雇勞
外籍移工藏身狗洞 移民官明察秋毫
世界麵包大師賽 台灣代表選手凱旋歸國
台南大億麗緻酒店 竹川日本料理【櫻花季】
鴻海內賊 前副總等延押
方進化公司 將於3/17正式登錄創櫃板
張俊宏二度入監 老戰友送暖
研究: 睡前說說話、一夜好眠
捷運臺北車站 無障礙動線改善計畫完成
長沙市場砍殺事件 死者增至6人
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谷歌開始為中國網民搜索加密
馬方首次公佈 失聯後6小時細節
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中華電信 榮獲「台灣世界級資訊應用獎」
拜仁慕尼黑老闆 逃稅判3年半
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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日愛媛縣6.1強震 無海嘯危險
美學者：北京對台仍有耐性
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馬航失聯 美擬闢印度洋搜索區
日愛媛6.1強震 無海嘯危險
蒲亭召開國安會議 談烏克蘭
馬航失聯 搜尋重心似轉印度洋
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馬航失聯 巫師非政府邀請
大馬盼越續協尋失蹤客機
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志工守護植物人 助家屬喘息
吳中書：服貿不過 不利FTA
台股攻9000點 張盛和樂觀
全美航班機費城疏散 無人重傷
廣州殯儀館辦公眾開放日
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
習近平訪歐 有可能歐習會
墾丁春天音樂季 全面禁菸
賴正鎰：商總重選 箭在弦上
越南台商火災焚鈔 調查局救回
逢甲商圈利多 增停車場及旅館
歐美股摔 台股走跌
陳保基：請豬農按次序出豬
談烏克蘭危機 陸：大家請冷靜
陸展望欠佳 亞股跌至1個月低點
南韓車展現代缺席 日產成焦點
關廟鳳梨好味 林坤緯台灣之光
擠落史林 巴菲特重登世界第2富
康舒大啖雲端商機 飆漲停
為賺錢棄尊嚴 非法外勞鑽狗洞
成龍膽大 貼臉陸歌手宋祖英
馬航衛星訊號 無助解決謎題
服貿初審空轉 藍盼過橘籲理性
服貿卡立院 馬總統遺憾
加油暫緩 估汽柴油價降2角
好萊塢配音辭世 經典之聲休止
服安眠藥開車 失控連3撞遭訴
蛋價2週後可回降到30元
匿蹤速度快 沱江艦命名擲瓶
與韓競爭 馬總統促簽經合協議
涉灌非法程式軟體 業者送辦
高盛德國副主管霍札爾將退休
市場預測黃金表現將繼續贏股市
寫國仇家恨殺無赦 恐嚇判3月
徒步探索台灣 俄旅行者訪台南
港生欠睡眠 學者籲延上學時間
躲攔檢連撞警機車 男肇逃遭訴
酒駕衝撞路樹 男傷重不治
馬航失聯 大馬禁巫師機場作法
銀杏葡萄糖胺 將取消健保給付
李朝卿刊廣告爆料 投檢調查
新台幣中午升2.5分
學者：服貿助跨出兩岸走向國際
歲收增加 美2月預算赤字縮小
假應徵真恐嚇 85度C也遭殃
動物園友好 日贈北極熊綠雕
越國家主席將訪日 加強合作
金宇彬旋風抵台 粉絲瘋狂
長沙街頭爆砍人事件 1死
徐佳青退選市議員 交棒簡舒培
遊戲股王傳奇 配股大方漲停
阿里騰訊虛擬信用卡 人行喊停
阿里山花季交管 賞景先避車潮
Fuse夯 吹牛老爹、翹臀珍競購
新環境仍活潑 圓仔跑給媽媽追
禁止呼大麻駕車 科州大力宣導
豬肉遭竊數百斤 竹北警調查
依約還款關廠工人 政府擬返還
韓台藝人攜手公益 笑星訪台
台北花市開幕 郝龍斌體驗競標
台入RCEP 王樂生籲支持
陸人在台行方不明 國安局查處
市場觀望 新台幣午升2.5分
長沙街頭傳砍人 多人傷亡
文林苑案 北市：王家拆組合屋
馬航疑墜海 陸稱測到海底事件
綠對陸政策 許信良：應反省
東海岸馬拉松 傍海而跑播愛心
美2歲娃飆玩具車 警方開罰單
服貿給力 遊戲股走揚
鼎王風波 美食作者籲民眾重視
酒後摔水圳死 國賠剩百萬
星燈光藝術節 台灣小熊動人心
對中政策 蘇貞昌：就事論事
電信預付卡訂期限 恐違規
成龍北京慈善演唱 金喜善同台
人幣遠匯步向3年最大周線貶幅
陸經濟引憂 恆生H股指數陷熊市
發展文創設計業 陸祭稅收優惠
投入漢字藝術 李坤錫開書法展
服貿下週續審 朝野恐仍有衝突
王家拆組合屋 郝盼平和落幕
望高寮段土石流 新中橫交管
北市長在野整合 4月底前民調
台股收盤跌60.16點
助俄國引資 高盛難為
開低走低 台股跌60.16點
腎結石勿輕忽 最好定期追蹤
警助心急嬤 尋回愛孫小折
長沙砍人 陸媒：新疆商販糾紛
豐興鋼筋每公噸急降200元
吞簽單閃賭博罪 咬傷警罪更重
3月台指期跌49點
西方揚言制裁 俄先逐外企經理
3月電子金融期齊跌
兩岸青年政治對話 談認同價值
抽驗農藥殘留 大湖草莓過關
中市舊市場活化 魏德聖站台
控蛋糕過期 85度C遭勒索
豐興急降鋼筋價 穩住客戶下單
烏雲籠罩全球 台股跌60點
陸基督徒遭迫害 陸委會關切
陸媒：網路金融推動利率市場化
想像計畫開跑 號召公益提案
新普：今年業績一定比去年好
KANO走紅 影迷朝聖拍攝點
育航太生力軍 漢翔結盟高應大
公股銀工會抗議 財部：已理解
彰縣園藝研討會 發展科技農業
鄭貞茂：負利率有助提振投資
白色情人節 興大學生送牛奶
眼淚攻勢無效 小S夫限制出境
機車跌電梯井 婦及時推女下車
三大法人賣超台股34億元
沱江艦亮相 提升海軍戰力
麗豐：今年營運樂觀
陸九段線劃入 印尼擬增兵納島
前台中議長張清堂 服刑獲釋
巴黎抗空汙 搭大眾交通免費3天
查港女租屋經過 2房東作證
找失聯馬航 越南縮減搜救規模
北市小學畢旅 40生不適就醫
盼特招缺額遞補 家長陳情教部
持刀殺死情敵 男子判14年
嘉義紫藤花季 宣傳影片上線
蓮霧染色 農民農改場：不可能
還款關廠工 擬就安基金支應
不玩 王應傑：不出席商總重選
85度C遭勒索 稽查產品無虞
大阪影展 只要一分鐘賺人熱淚
新普：今年應有 2位數成長
生活費註不樂之助 婦怒罵遭訴
新普去年稅後盈餘 優於財測
員工涉重利 台鐵尊重司法偵查
One蟬聯大獎 宏達電請喝咖啡
大學考試調整 教師工會提配套
辛耘每股配現金股利1.6元
大阪打片遇強震 張鈞甯怕怕
陸整治手機遊戲業 7家關門
烏國問題 歐政要請施若德封口
白色情人節 挑戰90盎司牛排
KANO發光 影迷盼日本上映
台中流浪貓屋 睡沙發看電視
逃稅難逃法網 德足壇大亨判刑
印度WPI放慢 創9個月來低點
新台幣收貶2.9分
導遊疑販毒 2台女長灘島被捕
客機失聯7天 陸向馬提四建議
吸引人才 港澳生申請定居放寬
蘭技：與佛大合併樂觀其成
客機失聯60年 民航史有前例
雲林縣長選舉 出現第三選擇
狗感染禽流感 南韓出現首例
文林苑住戶 預估兩年內可返家
吸毒男太心虛 見警落跑被逮
胖達人案 法院裁定許雅鈞限境
克麗緹娜：營收獲利估年增2成
揭密陸劇審查 小三不能有幸福
繽紛雲南菊 東港另類景觀
桃縣抽驗市售水 1成2不合格
疑感冒傳染 40學童畢旅送醫
社會住宅 公有土地將無償撥用
無店面零售營收 今年拚2千億
高市追加預算無望 綠營抗議
結婚未登記 夫告妻還千萬敗訴
濫用管制藥 開嗎啡治老媽經痛
南韓決派軍機搜救失聯馬航客機
陸委會民調：7成支持十會協議
5百元鈔小球員 化身守護天使
南科擬減資2156.49億元
星國防騷擾法 非法跟蹤成罪名
立榮清明加班機 20日訂票
傳虛擬信用卡生變 陸中信停牌
幫馬航假護照乘客訂票男遭通緝
桃縣水質監測 2廠排廢水被逮
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美禮品展 元太電子紙秀創意
張清堂獲假釋 開心步出監獄
台股史上最大 南科擬減資9成
陳瓊花獲齊格菲獎 將赴美領獎
文林苑案 歧見抗爭返家三樣情
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
紫蝶再臨 林內相迎
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全球採購大會 商機50億美元
桃縣竹圍漁港浮屍 身分待查
貓纜異常 公車接駁
世界砸21.8億買南科8吋廠
仁愛礁廢軍艦 菲方不撤
秘魯跆拳道青年選手赴台灣參賽
人民幣存款2470億 新高
同濟會開會 李沃士歡迎投資
米蘭世博開幕倒數 義加緊趕工
酒後搶瘖啞男 反遭柔道制伏
郵輪客來台 簽證將便利化
元大期子公司准與陸期貨業往來
Fed準副主席：退場已啟動
戰車少女助陣 日軍人氣大爆炸
成本壓力增 肉干業調價陷兩難
陝西幼兒園餵幼兒吃藥以增收入
協尋馬航 台艦艇抵搜尋海域
羅文欽涉辱警 民進黨除名
路透：馬航客機蓄意偏離航道
疑偽造土方證明 3業者交保
廢松機 江宜樺：8年內難
GPA修正版 4月生效
還款關廠工人 經費約2億
搜救慢且亂 陸官媒三問大馬
新北老人健檢 增側面腰椎X光
年度防守球員 麥海爾沒選魔獸
烏腳病之父病逝 地方不捨
旅義台商籲支持米蘭世博台灣館
印尼雅加達省長佐科威參選總統
調查：過半陸民使用網路金融
斐女童 全面接種子宮頸癌疫苗
樂揚建設：依法排除侵權行為
軍官涉共諜 軍方損害控管
雷達追蹤：馬航失聯機刻意轉向
與台淵源深 雅加達省長選總統
慢遊雲林 散步斗六門
藍中市長初選民調 15日出爐
顏大和獲提總長 黃世銘：恭喜
都更條文恐失效 內政部拚修法
桃縣北健電視 低收免裝機費
康聯攜手法德 攻亞洲藥品市場
台民幣存款占外幣比 與港相當
大馬證實 擴大搜索失聯客機
空軍搜尋馬航 每天飛行近極限
大選傳利多 印尼股市入牛市
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假釋出獄 張清堂：加倍服務
世界先進：新廠2季後添業績
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王耀德拆組合屋 堂姊：心痛
受困墓穴 供稱自摔拉棺蓋造成
文林苑案 王家律師聲請假處分
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不爽eTag 百車主國道示威
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旅展搭KANO熱 人潮強強滾
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技嘉發表新款電競筆電
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中華電國稅平台獲資訊應用獎
工程會：GPA對台利多於弊
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綠開除羅文欽 會前有人反動員
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沈呂巡：駐英收穫豐 永難忘懷
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宏達電未侵權 閃點敗訴
馬航失聯 傳事證指向犯罪調查
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馬航失蹤 傳耗盡油料墜印度洋
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馬航劫機可能性 專家：難度高
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謝淑薇女雙晉決賽 盼再下一城
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假期增補與否 17日討論
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苗栗桐花婚禮秒殺 報名額滿
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納入綠營民調 柯文哲：都接受
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友善愛奇兒 江揆感謝朱立倫
西班牙導演看國片 煞到陳妍希
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大雪車誤點 雲門演出險無服裝
國中教育會考台北報名近3萬人
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股東會將屆 徵委託書需合法
初選勝出 胡志強：團結應戰
南迴遊覽車車禍 陸客團14傷
微軟雲服務降價 拓市占
換個角度看媽祖 隨行空拍進香
UBA 高師大首度晉級決賽
陳信安退休 續為台灣籃球加油
海巡登檢 一度遭陸漁船挾持
大陸垃圾簡訊車 蓋台強發簡訊
東華草地藝術節 戶外音樂饗宴
人行擴大人民幣波動區間至2%
藍推薦簡太郎 中央地方一條鞭
服貿17日續審 朝野沙盤推演
明泰公布財報 揮軍物聯網
奉獻數十年 美籍神父盼身分證
隊員遭陸漁船 海巡艇控制現場
尋馬航MH370 大馬記者會聲明
台日合唱交流 促進國民外交
台韓明星棒球隊 明中市較勁
16日天晴回暖 春遊好天氣
阿里山花季 遊客創今年新高
台大多科整合門診 全人照護
台中市建設多 3年3870項
美重金懸賞捉索馬利亞恐怖分子
人幣波幅放大 人行：無關升貶
新壽多元增員 推YES專案
世界青年西點賽 邱舷菱爭光
新殲20 被控竊F-35技術
陳菊：續推宋江陣 獎金加碼
兄弟新氣象 熱身賽5連勝
瞿友寧：創意開拓亞洲影視市場
超鐵三項意外 失蹤者尚未尋獲
看好台日景氣 旅日華僑頻開店
優人神鼓將與德合唱團柏林演出
陳信安進球催士氣 璞園首戰勝
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今彩539開獎結果
桃竹苗校園徵才 鴻海谷歌搶人
首屆國中會考 27萬人報名
訪醫界拜票 連丁同場不同台
德研發「溶解腫瘤」治癌新法
開局下馬威 桃猿熱身賽第2勝
重新部署 泰越停搜馬航客機
失聯馬航機刻意轉向 家屬揪心
人民幣波幅放大 人行認為適當
挾持海巡人員 9大陸船員遭逮
許晉哲談陳信安 領袖氣質難代
烏克蘭問題恐影響德俄4月峰會
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週末紙貓熊展 近40萬遊客觀賞
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美再起訴外交官 印度表示失望
船老大耍手段 軟性挾持海巡隊
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香格里拉台南遠東 推出歡慶五週年餐飲系列活動
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雲朗觀光 感恩女人月 「翰」妳一起「兆」顧女人
陸1維權人士不治死亡 美國務院關切
安理會 俄羅斯否決美烏克蘭決議
同地6次飛機失聯 馬航非首例
搜救暫停 國防部下令軍艦返航
馬來西亞警方 搜索正副駕駛住所
階段任務結束 協搜機艦返航
小英宣布參選黨主席 強調「不需要被保護」
馬航機 傳在澳洲西方千餘公里
「形象太正面」被記者嫌 施易男：對得起良心就好
馬航正副機師 機械迷與好男孩
黑暗大王棄暗投明 響應良心時代
「班級就像一個家」 陳春芳老師讓學生愛上學
一隻蝴蝶改變世界 人類自救關鍵在良心
克島風雲急 美艦續在黑海操演
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿根廷夜店凌晨槍擊 2死15傷
台南皮革廠大火 廠毀無人傷
印地安泉網賽 費德瑞挺進決賽
本田全美召回90萬輛奧德賽
若驅逐俄 G7將移師倫敦集會
搭地鐵暢遊倫敦 名勝一覽無遺
陸移民擁入 加國社會風貌改變
瑞士人愛公投 囊括薪資與兵役
挾海巡員大陸漁船 上午返台
全台暖洋洋 20日冷氣團到
台東外海地震 規模5.2
歐巴馬聽取烏克蘭最新情勢
挾海巡大陸漁船 清晨押至基隆
農家女不怕苦 牛蒡產業新創意
醫藥友善服務 銀髮健康樂活
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不蓋養老院 邱鏡淳盼民多孝順
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在地就養 許銀髮族樂活未來
樂活人本銀髮族 老公寓裝電梯
最美麗平溪分駐所 天燈新亮點
偏鄉4人派出所 盡收人間美景
瑞士羽賽雙打 台將止步4強
烏克蘭指控俄入侵 白宮表關切
雙溪水庫計畫 水利署續溝通
擴散不良 雲嘉南地區空氣差
印地安泉網賽女雙 謝彭奪冠
印地安泉女雙決賽 謝淑薇奪冠
海巡值勤危險多 稍不慎成肉醬
挑戰新中橫 自行車賽清晨鳴槍
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減碳策略論壇 台韓經驗交流
海巡員遭挾持說 副總局長澄清
行銷品牌 貿協鎖定15目標市場
蜜雪兒訪陸 教育為重點
中華電獲綠色典範獎
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時尚交鋒 麗媛風尬自信蜜雪兒
彭麗媛偏好純色 蜜雪兒色彩多
台運動服飾 進軍東京春天百貨
印地安泉 謝彭聯手第11冠
9旬老婦走失 警臉部辨識尋人
在野邀辯論 柯文哲：能避就避
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馬航失聯 台籍家屬怨無助
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服貿再戰 綠擬抵制藍見招拆招
南韓新統合在野黨正式定名
國道馬拉松 簡培宇稱后
疑酒醉騎車自摔 男子命危
鼓勵生育 高市育兒資訊供查詢
鄰國麻疹疫情 東南亞嚴重
關懷弱勢 實物給付法源付委
中市勞工權益基金照顧近千勞工
按喇叭引糾紛 追車擋車判拘役
微創手術解腰痛 8旬翁能下田
日夫婦上周蒙古會面北韓外孫女
解密文件：日軍曾設慰安婦設施
假宅配傳簡訊 購物當心受騙
韓戰陣亡軍遺骸 南韓將還大陸
中油：汽油降3角 柴油降2角
力挺婚姻平權 民團邀創意街吻
平鎮南勢納骨塔春祭 超環保
阿里巴巴想入股 中石化不評論
盧廣仲大人中 點擊率破10萬
謊報車資吐繳所得 公務員緩刑
來生態綠 喝杯不一樣咖啡
謝彭相扶持 聯手第11冠入袋
希華擬配息0.6元
竹縣北市合作 推廣農特產品
史上最嚴空汙法 北京市開罰
勞動部提修法 加重罰非法雇主
鹿港攝影學會聯展 紀錄古蹟
新宏?啟動 6月秀新品
鴻碩躋身「田僑股」貴氣指數飆
科學沒轍 求救巫術東南亞常見
低價煎餅薄脆 陸媒揭黑幕
馬航：不再為陸客家屬開說明會
連勝文提悠遊卡政見 暢遊亞洲
馬航疑遭劫 陸網友熱議
陸：聯合國反公投案 造成對立
連辦反擊柯文哲 未見柯提政見
商總爭議張平沼指內政部不中立
印尼搜尋失聯馬航 未獲蹤跡
克里米亞開始入俄公投
惡搞房東2港女 台南落網
塗改護照章戳 男子函送偵辦
做操保健康 竹市邁向新生活
日女來台宿教會被性侵 男判刑
黃金漲 展望轉佳
梅門跨足文創 防止人心空洞
監管第三方支付 人行擬出重手
前身彈藥庫 富陽公園污染少
范志強掌高鐵 太座點頭後答應
藍北市長初選 丁守中再籲辯論
吸血鬼學院 小說改拍電影
評連勝文搭捷運 郝：要守規範
惡搞港女變裝引側目 台南落網
搭捷運小旅行 連：非競選活動
亂放生破壞生態 不如不放
印度暫停搜尋馬航 等大馬指示
中醫納全民健保 全球第一
促觀光 彰濱工業區擬設觀光區
總統：復甦經濟 台灣向前衝
預算攻防 高市府會關係添變數
烏克蘭情勢 金管會緊盯
保護生態公園 市議員聽導覽
祭政策 住院醫師招收率達8成
湖北醫院火災 已4人死亡
芬蘭裔台女尋親 刑案資料繫望
陸網民改歌 吐槽馬航只會否認
創新開業式 青年團隊展實力
生態保育 需翻轉觀念
資料建檔制度化 助跨海尋親
環團反開闢 高市府倡生態便利
惡搞港女台南落網 將移送北檢
柯文哲缺席辯論 媒體仍聚焦
告人亂爆料 息影藝人二審敗訴
菇類存量足供端午 米價持穩
馬航疑遭劫機 專家提3大證據
不去香港 阿里巴巴要在美上市
鴻海4G 估明年上半年開台
綠博月底登場 展示雪隧鑽掘機
保育有成 豐山發現藍腹鷴
30世代青年投保 兼顧金三角
避開辯論 柯文哲宜蘭參訪
馬航謎 印度洋廣又深 搜尋難
生活小確幸 圓山風景區賞桂花
台達電新普大啖自動化商機
印軍方否認馬航飛印領空可能性
租屋奧客 落網還嚷吃炸雞
眷村熱 王偉忠趙正平在陸飆戲
南京雙氧水豬腳 疑每天銷百斤
北市特教助理員 5/1起調薪
馬航機師瘋政治 大馬政黨否認
修正金保法 金管會：宜審慎
楊謹華瑤瑤變身制服妹 秀性感
陳威仁：邊境安檢最高規格
挺反多元成家 兩派齊上街
結縭半世紀 北市金婚表揚報名
新中橫自行車賽 外籍選手奪冠
銀行公公併打亞洲盃 要很拼
印尼警方將搜馬航乘客家人住所
花季首週 阿里山湧3萬遊客
總統贈蛋糕壽酒 王金平感謝
中央氣象局氣象報告
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英自由撰稿人指星缺乏同理心
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金管會：加速外資併購審查
陳威仁：樂見更都理性圓滿處理
陸玉兔號醒了 關心馬航烏克蘭
桃縣稽查火鍋湯包 7件違規
中職球迷大會 兩千人捧場
林佳龍：盼年底選舉成希望運動
球迷大會 獨缺中信兄弟啦啦隊
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擺不平 商總人事爭議越鬧越大
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北市在野辯論 矛頭齊對連家
台塑化：汽油降3角柴油降2角
柯文哲：若還有辯論 將參加
投顧：歐賴俄能源 難放手一搏
港女租屋惡搞 落網揚言自殺
迎千年古佛 王金平盼保佑民眾
丁遠超：呂秀蓮污名化連家
上海參展沒凸顯台灣 業者失望
義大犀牛：找曼尼開球非打球
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台商登陸拓加盟 順道市場調查
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新北櫻花公主出爐 朱立倫頒獎
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客家開口獅 聚雲林競技
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禪淨共修法會 4萬人祈福
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高鐵擬聘殷琪歐晉德 名譽董座
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劉德立感謝巴前總統佛朗哥款宴
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紀政推廣健走 22日內湖登場
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有背後靈須改運 婦6萬換鹽巴
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達欣團隊戰力 季後賽扳平璞園
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傳俄烏達協議 在克島暫息兵戈
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SBL季後賽 台灣大台啤平手
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湖北醫院火災 初判人為縱火
克島公投 烏克蘭誓法辦分離派
克里米亞小檔案
紙貓熊展 近90萬遊客觀賞
UBA台藝大克高師大封王
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北韓再試射火箭 恐又準備核爆
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英媒：失蹤馬航遭911式劫機
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台藝大第2冠 台師大3連后
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克里米亞公投 俄裔熱烈響應
馬航失聯擴大調查 聚焦兩機師
商總龍頭爭議 張平沼開記者會
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韓聯社：北韓試射10枚短程飛彈
鴻海經理游泳失蹤 搜尋1天無所獲
CNN：克島公投選票95%贊成入俄
白宮駁拒克島公投結果
歐盟外長研商制裁俄羅斯
北韓發射25枚短程火箭
港女責付移民署 確保後續偵辦
103年第一次航海人員 測驗臺北、高雄同時舉行
住古墓女童非父親生 將與母親一同遣返越南
高雄打造新總圖 新住民也投入捐助館藏
楊玉欣提修法 扶助新移民家庭
報復美、韓演習 朝鮮試射25枚短程導彈
新竹市致力新住民學習 台灣文化學苑開設家務課程
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百年樹人良心事 陳銘薰但求問心無愧
同理心對待員工 賴興隆讓工廠起死回生
放下手術刀 商東福寧為醫衛守門員
第一屆移民工文學獎開始徵稿
新移民舞出公益 愛心 謝力功嘉許愛台灣
103年第一次航海人員測驗首場順利完成
清大交大中央逢甲 聯合Meet講座
遠傳電信x暗黑破壞神®III：奪魂之鐮™
「櫃買市場業績發表會」4月1日開跑
新移民以舞蹈助公益 移民署長現身加油
中山國際交流零距離 泰、越、馬、印僑生展風情
國民黨立委力拚服貿大戰！
人口傾斜是台灣另一個哀愁
公路總局 3月17日搬新家
證交所3月起新增內部人未轉讓完成申報服務
2名港女來台租屋惡搞 送移民署收容
勞動部擬提修法 針對外勞非法雇主重罰
夏立言子低調服役 成功嶺入營
藍綠互扯後腿 立院亂成一團
雲朗觀光集團館外餐飲積極拓展 君品酒店餐飲團隊領軍
越勞殺害同鄉 警方逮捕4嫌
捷運車站馬桶不通？有請「通管達人」！
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上櫃股票昇陽 3/24起恢復融資融券交易。
開放投資人 以傳真委託買賣有價證券
內政部長視察桃園機場 移民署長陪同
外國上市公司 業績發表會反應熱絡
科技部「創新創業激勵計畫」
租屋惡搞 港女責付移民署
克島公投 93%選民贊成入俄
俄德領袖通話 談克島派觀察員
出口民調：93%克島人支持入俄
克島總理：公投決定將名留歷史
白宮：國際不承認克里米亞公投
林書豪得分開張 火箭首節落後
林書豪飆進外線 火箭半場落後
公投會：95.5%克人贊成入俄
克島17日正式申請加入俄羅斯
壓低熱火得分 火箭3節逆轉
艾倫單節14分 火箭不敵熱火
英相：不承認克里米亞公投結果
越南紡品輸美 成衣最大宗
艾倫末節狂飆分 熱火擊退火箭
與時俱進 公共電話有WiFi
暗黑破壞神 遠傳門市獨賣
外國上市公司法說會 今起跑
蜜雪兒將訪陸 籲青年瞭解世界
貝克漢任捷豹大中華品牌大使
海神巡邏機到位 美擴大搜索
陽光露臉 西半部易有霧
查照疏漏 美議員：撤免簽優惠
浩然方型崁燈 德展秀創新
法人：台股短線漲多需注意風控
史上第6高 美兆彩上看4億美元
王建民兩局無失分 熱身賽首勝
阿里巴巴決定在美IPO
北韓試射25枚火箭 美籲克制
伏德風傳砸百億美元娶西國Ono
星展收購法興業銀行亞私銀業務
軟性OLED減用玻璃 降成本
台灣援贈薩爾瓦多咖啡業計畫
烏俄同意停戰 直到21日
蒲亭告訴歐巴馬 克島公投合法
台股開盤漲9.63點
名鞋Jimmy Choo研擬IPO
投顧：透過東協基金投資印尼
韓陸自貿談判 聚焦商品開放
范志強：高鐵財務小病拖成大病
中山高連環車禍 6車追撞
克里米亞切不斷對烏克蘭依賴
周麟拜會巴拿馬海關總署新署長
克里米亞公投入俄 大事記
陸城鎮化規劃出爐 農民工有福
金管會月底公布現股當沖擴大否
蘇花公路施工 3處交管
交通部贊同立委加強無障礙
南科擬減資9成 衝擊股價
王進旺：海巡登船檢查加強訓練
加國飛墨國客機遇亂流 急降美
烏克蘭動盪 黃金小麥多單增
立委提案外勞領年金改一次給付
克里米亞小檔案
退休校長種草藥 養生賺外快
馬航關通訊後報平安 機師涉嫌
放假方式 內政部擬3方案
內部問題大 習近平強勢整軍
蕭家淇：連戰隨扈數符規定
故宮門票7月漲 憑身分證降價
李朝卿爭復職 擬2週內決定
胡志強：有信心從逆境中求勝
廉價航空帶動 日國內載客攀
東陽前2月每股稅前0.48元
克島公投入俄 白宮暗示再制裁
新台幣早盤升6.4分
農業動力用電 台電擬不減免
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擴大波幅首日 人幣中間價微升
王建民伸卡球發威 2局無失分
公路總局搬新家 環保綠建築
疑吃姑婆芋中毒 2女送醫
克里米亞公投入俄 亞股續挫
尼康相機遭陸圍剿 將免費維修
交換器出貨 明泰營收逐季高
立院初審都更 為議程爭執
克島公投入俄 西方列強同譴責
勞動部：非法僱外勞處最高罰鍰
台灣去年機車產量 微增
學者：習近平欲突出軍中地位
找馬航 陸商船向西搜尚無結果
差40歲假夫妻 不知開關露餡
璨圓營收3月起飛 逐季成長
王進旺：去年裁罰陸漁船5千萬
中山高連環車禍 7人送醫
抽驗橡皮擦 全無塑化劑
印尼國會選戰 貪腐醜聞添變數
盧建順賺不夠花 東芝賽並列20
克里米亞公投 亞股台股平靜
馬總統向王金平握手賀壽
人民幣波動率上升 18個月高點
馬航搜救艦艇 預計20日返台
韓日高峰會 南韓提條件說
下午再審服貿 民進黨團就定位
連勝文：我的隨扈是自費
40萬份免費滿福堡 提早搶完
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機師自殺 有前例可循
外資買超友達 盤中翻揚
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天元宮賞櫻墜落 男無生命徵象
參選雲縣長 許舒翔提第3選擇
安克生醫 布局歐美陸市場
巴黎空汙 車輛單雙限行上路
林口長庚通過JCI國際認證
滴血驗親 重慶真有人做了
環狀線潛盾隧道開工 郝朱祈福
璨圓：LED燈將比省電燈便宜
立委質疑黃世銘待遇 要求資料
磐儀攻物聯網 連拉3根漲停
市調：上半年太陽能價格可續揚
新台幣午盤收升5.7分
國定假日補休104年多6天假
台南發現受傷黑琵 緊急送醫
豐興急降鋼筋價 客戶下單猛
捷運公司：連勝文單純搭車
南韓：北韓可能再發射短程火箭
優人神鼓大馬演出 觀眾逾5千
人藥動物用 藥師憂抗藥性
自我監督 中共紀委新設3機構
陸媒：棄權UN反公投案為表態
經部：服貿協議不適用政府採購
部落多元就業 來義年輕人留鄉
立院審服貿 朝野會場僵持
七合一 藍將啟動第5梯次提名
邱文達推國際健康產業園區
行銷新招 宏達電擁抱美國隊長
烏克蘭危機 各方後續行動預測
女遭北韓綁架 日祖孫相見奇蹟
比賽失蹤男 警消3晝夜尋遺體
國防部：馬來西亞官方感謝協搜
大馬：伊朗人普吉島獲得假護照
高鐵財改案 交長盼3個月內提
郝：連勝文搭捷運未違選舉規範
陳保基擬禁過重豬上市
新竹城市馬拉松 警察鐵騎維安
馬航副機師論婚嫁 女友是機師
查假護照 移民官加強光源判讀
櫃買業績發表會4/1開跑
陳保基：總統知道鹿茸是什麼
綠台南議員 號召重返319
人民幣波幅擴大 即期匯率貶
綠營批捷運跳票 朱：政治語言
5大賣場抗漲專區增農畜品
俄下議院將通過併克里米亞法案
波若威股利創 3年新高
掛牌上櫃公司662家
印度大選 明星領袖同區硬碰硬
涉恐嚇王丹 警傳喚女老師到案
立院審服貿 朝野黨團對峙緊繃
感恩救震災 日青年全台走透透
劉政鴻薦好書 後悔沒早點讀
中市抽檢鼎王 44件食材都合格
檳榔西施搞鬼品質變差 判拘役
放假遇例假日補假 明年6連假
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台北房產 40坪2千萬元為主流
協調竹市苗栗 竹縣垃圾變黃金
爭取國民黨提名 鍾連丁領表
租屋惡搞 港女不認塗鴉願賠償
南韓準央行總裁暗示升息
俄股跌勢料擴大 ETF空頭部位增
日不承認克島公投 籲俄勿吞併
台股平盤整理 收漲12點
高鐵財務 交通部盼泛官股增資
大陸出口型隱形戰艦 設計曝光
幼稚園集體餵藥 湖北也傳出
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機車拖著鋁梯跑 笨賊難逃
3月電子漲金融期跌
歐習會 3月下旬在荷蘭登場
台股震盪小漲 守住8700
揚智去年每股純益3.05元
波幅倍增 人幣貶至本月低
北市購屋 女性偏好買小宅
車禍案出庭 黃韻玲：盡力和解
攜手環保 教育電台揪青年淨灘
賀喜8萬盞LED路燈 市占領先
立院審服貿 朝野立委肢體衝突
男為救弟飆速闖紅燈 警助開道
回收電池光碟換好康 高雄起跑
公車司機發獎學金 胡志強表揚
三大法人買超台股27.53億元
克島公投：96.6%支持入俄
立院審服貿 朝野衝突一波波
台灣原生八哥 哈囉你好難不倒
鹽場奇幻美麗夕陽 奪攝影金牌
太平島人力 海巡：有增加空間
受刑人不滿被糾正 刺傷戒護員
克島公投入俄 日稱不合法
胡志強：暢貨中心概念打造鹿寮
寶島債發行 金管會擬倍增額度
越南逃逸外勞命案 警跨區偵破
營運佳 信驊每股純益7.4元
當代傳統媒材 高雄獎具新意
教宗：習近平回信給我
夏立言兒子 入伍當替代役
服貿 林鴻池：擬送院會存查
北市健檢 集點換悠遊卡加值金
立院審服貿 王郁琦盼正確決定
林口長庚 通過國際醫療認證
朱立倫：放假應彈性 便民利民
廟宇發誓未果 雙方隔空喊話
太平島沉箱護航 海巡允研究
黃裕翔音樂會 29日中市登場
景岳取得白木屋100%股權
高市老人生活調查 較想像好動
「花漾爺爺」陸版 韓陸將合作
藍稱審服貿已過時限 綠不承認
做熊失敗 東京貓熊上班見客
禁同志標語 聖派屈克節掀風波
中韓FTA談判 持續一週
港女租屋惡搞 港辦強調是個案
北市小宅 大安區價格居冠
受惠白崇禧 存活見證二二八
國企招考放榜 4/21報到
誆學生神力點穴豐胸 男師判刑
台北捷運廁所 一年塞5百次
高鐵田中站工地火警 保麗龍釀災
蔡正元選北市長 領表爭取提名
台灣婦運史料 落腳淡大典藏
綠色隧道茄苳 裝義肢保命
KANO 18天全台破2億元
立院初審 拒徵信不可就拒貸
S型搜索 終尋獲鴻海經理遺體
新台幣收升2.9分
都更救經濟 王建(火宣)呼應蕭萬長
高鐵彰化工地失火 4列車延誤
印尼尋獲失蹤日本女潛客屍體
東部治癌醫師 出書談自癒力
北捷廁所阻塞 曾挖出豬腳杯蓋
克島公投入俄 幾家歡喜幾家愁
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克島案 陸：法律架構政治解決
央視：馬航失聯班機一乘客敏感
六輕傳意外 工人卡齒輪不治
克島案 陸兩面手法顧核心利益
辜寬敏：捐30億財產回饋台灣
立院審服貿 噪音逼近飛機起飛
民宅被車撞3次 屋主批路不良
緣定菲國 前美大使抱回菲嬌娘
電影曼德拉 為自由發聲
外公不治 男子毆醫送辦
王建(火宣)促建大學退場機制
員工疑溺斃 鴻海：不捨
哈爾濱銀行IPO 富邦人壽認購
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張慶忠：服貿協議視為已審查
美林論壇登場 170家企業參與
勝悅EVA鞋底搶攻陸商機
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
豬流行性下痢 台南死亡2萬頭
北市賣場設捐書箱 回收送愛心
高鐵彰化站火警 波及月台建築
病患家屬毆醫 長庚譴責暴力
陸：絕不容忍菲侵占仁愛暗沙
車禍案出庭 黃韻玲：達成和解
為神父請命 王建(火宣)促修國籍法
克島宣布獨立 申請加入俄羅斯
吳志揚與在地創業青年座談
陸委會委辦研討會探討大陸政情
陸武器銷售 超法追德
越元首會見日皇 深化友誼
肥料廠排廢水 桃縣開罰
克里米亞：國有化烏克蘭財產
紅米機第二代 螢幕變大搶市
日福島外海5.1地震 無海嘯
美增輪替兵力 菲：由北京解讀
政院重申立場 盼儘速通過服貿
F-美食二代店 大陸將達百家
燕子來了 日製造業擴大徵才
南韓將提高結婚簽證發放標準
板橋男童窒息 送醫不治
防偷渡 移民署桃機松機逮人
友善兒少據點 增課後照顧功能
許舒翔參選 雲縣長三搶一
克里米亞：解散烏克蘭軍隊
馬航失聯機 查機上飛航工程師
爭取認同 巴黎僑教中心將復設
推捷運宅 高捷大寮現轉機
外勞雇主熊麻吉 開放上網報名
邱舷菱永不放棄 揚名UIBC
大陸比特幣平台 完成3億融資
瀋陽進行罕見「自體種臉」手術
克里米亞入俄 烏克蘭召後備軍
台遠洋漁船主動協尋馬航
F-勝悅去年可望賺近一個股本
全台好天氣 持續至19日
新北BOT社宅 朱：全是社宅
打擊暴力 桃縣捍衛醫事安全
國定假日補休 中小學不受影響
簡訊宣傳遭質疑 中市：合規定
台師教新移民舞蹈 收入捐公益
救國團：後送病患家屬住宿優惠
婦聯會奧地利分會舉辦僑界茶敘
長榮首艘L型環保船 獲船舶獎
陸：曹順利在醫院病故
韓元帶動 新台幣收升2.9分
老人假牙禮金 高市府會爭不休
公投過後 克島宣布脫烏入俄
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外媒採訪 李沃士談金門今昔
文林苑現曙光 老公寓吃香
北韓射火箭 陸：盼和平穩定
烏克蘭防長：軍隊會留克里米亞
鴻海經理溺斃 可理賠300萬
開放33年 桃機航科館月底封館
台半導體年產值可望突破2兆
烏克蘭下令動員4萬後備軍人
柯建銘告黃世銘 法院不受理
平板晶片市場 新秀進逼鉅子
歐元區通膨降溫 ECB承壓
山豬溫泉 受災戶找回重生力量
詩酒節 李沃士：邀大師加持
國泰世華上海閔行支行開業
外資上周買超64.6億元
埔桃酒世界奪金 榮耀贈胡志強
護專學生目擊車禍 助逮肇事者
北市國小預定地傳弊 開挖取樣
高鐵彰化站工地火警 延燒月台
外交部：與教廷邦誼友好密切
囍壺茶風波 千噸越南茶逐批驗
服刑期間妻外遇 妻子兩失
蘇貞昌：國民黨踐踏朝野協商
高鐵更正 火警僅1班可退費
外交部關注克里米亞情勢
英男救台流浪狗 變最漂亮狗
華研搶行動商機 推直播頻道
復航每股配現金股息0.1元
立院處理服貿 有3可能性
新港漁港航道淺 漁船常卡卡
UL測試中心落成 搶儲能商機
克里米亞總理訪俄 討論公投
餐廳爆用湯粉 新北查無異狀
免斷炊 縣府助小琉球補給物資
中職開幕倒數 轉播頻道未決
豬雞肉價 政院與賣場合作抗漲
服貿爭議 在野可能提高抗爭
克里米亞宣布 脫離烏克蘭入俄
北京一公車自燃 所幸無人傷亡
俄：設支援小組 斡旋克島問題
波幅擴大 人民幣首日收貶
強襲球擊中腿 陳鴻文傷退
南市騎樓整頓 藍議員批慢又差
與陸鬥嘴鼓 菲外交部找中國通
中共高層關注 料嚴管網路金融
克島獨立 陸反應牽動歐亞局勢
松機回饋金 今年依往例辦理
客運常熄火 業者疑生質柴油差
阿里赴美上市 港交所籲改變
政院尊重立院 盼服貿完成程序
治霾擠入陸生態文明建設十大事
減核廣告遭疑 經部：陳述事實
服貿爭議 蔡英文籲王金平出面
陸興潤置業傳破產 負責人收押
中信銀推出第三方支付平台
明年假變多 旅遊業齊聲讚
掌摑護士案辯結 4月7日宣判
英男籌設動物庇護所 新北樂見
人民幣存款多 寶島債發行額增
曾仁和復活 走出經典賽低潮
俄羅斯援克里米亞 近3億歐元
打造星光舞台 花蓮聚觀光潮
彌補虧損 建?減資近3成
抗議學費高 東海學生拉白布條
哈伯望遠鏡24歲慶生照光彩奪目
4K2K面板不要賣便宜了
攻五一長假 貴州展MIT名品
華碩推老蕭Q版貼圖
北市：正義國宅都更案審議通過
台灣放假日 年均115.4天
發現過期香料 中市法樂琪遭罰
馬航失聯班機 陸加派船隻搜尋
金妍兒鍍金吃癟 南韓自行犒賞
南蘇丹難民多 聯合國建營收容
馬航最後通話 據信副機師發出
今彩539開獎
米其林主廚 讚台灣水果及友善
巧克力藥丸有助健康 美國研究
陸委會籲支持服貿 提升經濟
威力彩開獎
克島 俄國會及蒲亭將發表談話
旺宏擬增資 上限15億股
歐盟外長同意制裁烏俄21官員
花蓮外海地震 規模5.3
斐刀鋒跑者愛玩槍 曾訂購6把
花蓮外海地震 最大震度3級
克里米亞國有化烏克蘭能源公司
劉進圖遇襲案 疑犯交港方
制裁烏俄官員 歐盟外長達共識
王金平生日 連戰邀老友祝壽
男童嘔吐身亡 父曾拿衣架管教
英相：俄對烏行動恐引發新冷戰
馬航班機失蹤 沒證據指向恐攻
國防產業弱 印最大軍火進口國
部落男童溺水 及時獲救撿回命
波幅擴大 人民幣國際化加速
離岸人幣一度跌至十個月來低點
美製造業生產成長 半年來最猛
俄侵克里米亞 美祭出金融制裁
倫敦房產驚驚漲 均價屢創新高
威力彩頭獎槓龜
侵略克島 美制裁7名俄國官員
今彩539 頭獎3注中獎
安倍維持道歉慰安婦 總統欣慰
俄國提議 烏克蘭稱無法接受
美住宅建商信心 低於預期
馬利扣留伊斯蘭激進派頭目
研究生偷竊 窮得只剩1元
林鴻池：服貿審查已無討論空間
中央電腦機房整併 年省億元
美制裁烏俄官員 含亞努科維奇
微軟打擊盜版 找州檢察長助陣
馬航失聯班機 哈薩克未偵測到
黃金避險魅力 恐還沒恢復
男保母非善類 日2歲男童冤死
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凍資產限入境 美釋俄強烈訊息
俄邊境集結部隊 烏克蘭批挑釁
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豪宅交易淡 雙北1月登錄3件
游泳失蹤 鴻海經理遺體尋獲
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國泰世華銀行 上海閔行支行3/17正式開業
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抗議服貿送審 學生首次攻占立院議場
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展成轉換債停止生效
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台北魅力展彙兩岸四地服裝
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陸反補貼初裁延 太陽能料價揚
林書豪得分開張 火箭首節領先
遶境商機 台灣大瘋媽祖
幫喬治添弟妹？威廉：暫無打算
風險規避減緩 日圓匯率轉弱
台封測業產值 年增逾8%
烏克蘭加敘利亞 歐巴馬大考驗
晶技前2月每股稅前0.48元
日3大銀行擬加薪 19年首見
西方祭制裁 俄示警經濟危機
索尼旗艦機 24日襲台
台股開盤上漲47.28點
明尼蘇達州眾議會挺台入TPP
周麟出席ACHIMPA活動
瓜地馬拉華僑總會辦理桌球賽
俄首富變心 棄蘋果轉戰阿里
索尼影視娛樂 傳再裁員
孤獨星球：美食仙境在台灣
服貿爭議 王郁琦尊重立院處理
點數回饋換商品 機車上網買
白沙屯媽祖進香 21日起駕
火箭命中率高 半場大幅領先
制裁俄 日將與歐美同調
F-鮮活EPS12.5元配9元股利
老舊三合院起火 屋主遭灼傷
鋼琴家盧岡斯基 首度來台演奏
陸推財產申報 北京現賣屋潮
服貿審查後續 王金平不評論
伏德風百億美元娶Ono 進軍西國
景碩業績不淡 股價有支撐
忽略漱口水 潔牙少一步
桃園去年移入人口 全國之冠
昇陽24日起恢復融資融券交易
測試廠矽格配現金每股1.8元
清明前一週假日 國道全天8折
防堵俄干預烏克蘭 拜登訪歐洲
馬航最後通話 時間軸再陷混亂
陸代表訪北韓 可能涉六方會談
林書豪外線開火 火箭3節領先
陸2月房價上漲城市 減少
增稅 近8成日人說負擔重
日媒：近6成日人反對重啟核廠
新台幣早盤升2.5分
涉案港女 擬視後續列黑名單否
日外海兩貨船相撞 9陸人失聯
動亂頻傳 加航停飛委內瑞拉
巴拿馬風箏節 台灣紙鷂滿天飛
台綜院：中國大陸金融風險增
箭竹筍盛產 花蓮萬榮歡迎採收
林書豪送麻辣鍋 火箭轟垮爵士
台PCB廠欣興 進軍湖北黃石
外交部：日應還台慰安婦尊嚴
港女在台惡行 港媒籲勿重演
國軍暑期戰鬥營 17營隊搶手
影像感測量增 立衛漲停
反血汗助理 學團反學習綁勞動
權值股弱 台股漲勢縮
經濟信心調查 民眾偏樂觀
反核路跑 紀政籲為後代站出來
森鐵加開列車 疏解清明節人潮
張世新戲 滇緬風情桃縣取景
中鋼構每股配息1.5元
嘉市深耕管樂 赴陸城市行銷
林書豪展現全能 火箭痛擊爵士
支援記憶體測試 愛德萬推方案
彩晶內嵌觸控 Q2小量生產
復仇者聯盟2街拍 首爾將交管
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台南缺水 20日第一階段限水
外交部：與失聯者家屬保持聯繫
反核路跑 輪椅勇者也參加
服貿跨步 金融漲幅居冠
天公不作美 台南第一階段限水
信貸緊縮 陸大城市房價漲勢緩
逆勢抗漲 速食業推激省餐點
陸船轉往西 分兩路搜馬航班機
桃縣環教社區 最高補助50萬
通用擴大召修 再召回155萬輛
肥料廠排廢水 桃園罰款十萬
清明前假日 增7路段開放路肩
冰凍1500年 苔蘚死而復生
阿里巴巴擬IPO 雅虎參股前景佳
呂秀蓮：三一九有共犯 應重查
4G新機 必維檢測集團把關
文林苑案 北市府願提供協助
陸：馬航陸籍乘客沒恐攻嫌疑
捷報 貿協拓銷中南美斬獲大
邁阿密網賽 謝淑薇過會外頭關
找馬航 美中船艦聚焦印度洋
馬航失聯 陸展開境內搜尋
清明恐塞 國道擬0至5時免費
穩粽價 糯米21日釋1千多噸
藍七合一 新北等8縣市未明朗
北市特定大學生 暑期工讀漲薪
敦睦支隊抵安平港 操演吸睛
新台幣中午升3分
IPad版Office 傳下週問世
投信：人民幣長期仍屬升值格局
守護兒童幸福 中市募寄養家庭
奕力3月業績可望彈升逾45%
復興駕駛艙超溫 未及時處理
男出獄10天墜樓 檢警相驗
調酒享譽國際 郭植伶為台宣傳
民進黨團要續審服貿 藍不同意
移民署：兩收容港女作息正常
新台幣午盤 收升3分
林祖嘉：增國際空間國防固主權
Hold不住 鬍鬚張排骨漲了
台5青年 首參加禁雷公約會議
女嬰疑溢奶致死 檢警釐清
中市環保局長請辭 黃崇典暫代
新北區段徵收 社宅入列開發
舢舨船澳底翻覆 海空急救援
行搶3千2 法院判賠30萬
F-勝悅業績逐季好
服貿有進展 金融股重回千點
服貿僵局 王金平：朝野再想想
馬航前機師：正駕駛無理由自殺
瘦母狗哺育 動保團體幫坐月子
積極援外 台灣贈米救濟17國
陸方排除大陸乘客劫機可能性
賴清德：國軍要精進戰技衛台
考古發現 人類3千年前就罹癌
報告：陸去年試射反衛星武器
幕僚接觸 連勝文柯文哲辯有譜
傳赴西安設封裝廠 日月光否認
南韓：優先推動韓中FTA
毒品當供品 破獲販毒槍械集團
橋頭梓官不淹水 岡山蓄百萬噸
遊戲夯 橘子去年營收創新高
馬航謎 陸排除陸乘客恐攻嫌疑
韓戰陣亡陸志願軍遺骸將運返
守護醫事人員 衛福部盼零暴力
越南降息振經濟 專家看法不同
良維迎蘋果大單 產能急擴一倍
四川官場持續地震 近萬官遭查
調查：大學生擅思辨科大生創新
服貿爭議難解 立院議程延宕
探針卡出貨估創高 旺矽漲停
遭蔡正元指違法 丁守中反駁
軍機初體驗 暑期戰鬥營秒殺
北市推容積銀行 防中間人炒作
搜索馬航班機 澳印尼負責南路
學者：民眾盼民進黨不逢中必反
睽違4年 雲門2再到竹縣演出
台灣4G檢測產值 估達10億
台灣藍鵲展師生愛 摘美髮冠軍
華航：今年日本航班大增
韓永宗島建賭場 印尼華商奪標
國民黨擬推黃秀霜選台南市長
外資：艱困已過 看好宏達電
高市府會預算爭議 陳菊嘆難為
群創百億元現金增資過關
傳泰國政府將解除曼谷緊急狀態
台股收盤漲31.84點
首度測得重力波 可知宇宙起源
馬航機師自殺 調查列可能動機
運動扎根 邱鏡淳率民跳健康操
夫妻檔毒販 遇攔查露餡法辦
悟饕：雞腿便當若漲 不逾百元
推特掌門訪上海 ?無登陸計劃
阿根廷慕義教會關懷偏鄉原住民
日外海相撞 南韓貨船2人傷
台北股市漲31.84 點
北宜鐵通過翡翠水庫 北市反對
阿富汗3輪車自殺攻擊 15死
自購中藥驗出汞 對兒童影響大
苦撐 正忠排骨不漲價
3M估陸營收成長3倍於全球銷售
加稅近 日財政危機時刻看法異
民進黨嘉市長初選 涂醒哲出線
氣候溫和助長 恆春洋蔥品質升
3月台指期漲28點
南韓批准外資賭場 瞄準陸客
3月電子金融期齊漲
克島入俄 蒲亭正式通知國會
廣大興案 菲方決議文出爐
金融轉強 台股漲31.84點
企業採IFRS 要合新規定
渣打：人民幣交易波幅不會擴大
國安局防駭 官網資訊禁存取
歐美制裁俄 規模冷戰以來最大
牙菌會傳染 長輩顧牙護小孩
鹽奶殺嬰案 鄒雅婷夫婆作證
服貿送院會 謝長廷：破壞協商
環保管理系統App 4月上線
男重摔女嬰致死 脅前妻兒頂罪
三大法人買超台股39.66億元
人行放手 人民幣續貶
掃墓不塞車 高市免費接駁
猥褻同居女友女兒 男被訴
拿百磷藥證 寶齡：一定會通過
蘇貞昌：包圍立院 實質審服貿
龍德宮四媽謁祖 麥寮萬人空巷
孫洪祥：台灣虎航獲利可期
創世徵到宅服務義工 歡迎入列
韓媒：梵蒂岡疑和陸冰釋前嫌
目靡．台中 22日播紀錄片
鉅祥現金減資26%
胖達人案 莊鴻銘下週送麵包
海芋季21日開跑 圓仔助陣
紀念李泰祥 殷正洋重現經典曲
黃秀霜戰賴清德 素人對老江湖
清境地質敏感區 月底前公告
漁民澳底落海尋獲 無生命徵象
國泰金打亞洲盃 放眼世界盃
勒索疑雲 李朝卿林永鴻互槓
要個交代 傳馬航家屬揚言絕食
成大文史APP 導覽無遺
越國家主席訪日 讚安倍經濟學
一銀幫MA加薪 首年月薪5萬
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秦慧珠不選市長 籲支持丁守中
新台幣收貶3.4分
第3批6架阿帕契 傍晚抵高港
美第一夫人單獨出訪 使命各異
韓星金在中新劇飾黑幫成員
春燕至 台中港喜迎最大貨櫃船
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空氣濾清機 F-艾美成長主力
物價漲 屏東肉粽豬腳跟著調
黃春明獲聘駐金門 為在地創作
要財也要命 行竊還自備安全繩
劉進圖遇襲案 港警重組案情
兒童節連假 動物園天文館免費
印度與大陸展開戰略經濟對話
豬肉價揚 雲檢續查哄抬
組團赴柬緬 4人染痢疾
金門新村抽籤 補件21日截止
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平埔社團：註熟登記 不應撤銷
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清明台鐵加班 花東夜車7折
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北海岸輕鬆GO 台灣好行半價
三箭齊發 寶齡轉型國際藥業
竹大附小融合教育 家長盼延續
衝觀光 泰盼台灣調降旅遊警示
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尋失蹤機 大馬駁未邀FBI協查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
南開學生搜失蹤客機 校方肯定
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印尼童：我不是垃圾桶揀來的
國客語都通 印尼童盼留台
黃秀霜參選 賴清德不評論
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屈臣氏 擬香港倫敦兩地上市
繪野鳥卅年 劉伯樂前進波隆那
桃縣府取消中午刷卡 員工樂爆
丟鞋砸傷導盲犬 9犬鬥陣出庭
國民黨台北市長之爭 4人領表
郭兆林將返台 台大擬安排演講
狂犬病惹的禍 村長判刑2月
人事異動 胡志強：沒有第2波
物價漲 張花冠籲政府穩定豬價
外交部：與教廷邦誼友好密切
疑爆內線交易 檢調搜宏?總部
八八災戶免費供餐 溫暖獨老心
印尼選戰開跑 選民盼終結貪腐
禾伸堂擬配現金每股2.8元
泰北單心室女童 來台救心重生
陸問馬航高分貝 答問卻閃躲
中國大陸金銀幣 銀行也買得到
湯加粉提味 法樂琪認了
金屬廠排污泥千噸 負責人交保
19日晚北部有雨 20日降溫
接替羅智強 趙少康入T台主持
檢調查內線 宏?證實遭搜索
呂慶龍推崇巴黎空污交管措施
看見弱勢生潛能 校長獲菁師獎
海基會台商關懷團 登陸海南
助就學就業 高市榮服處推聯盟
南跑道整建 葉匡時視察桃機
子宮頸抹片篩20年 癌變難防
保護第一顆恆牙 擬擴大補助
小琉球物資運送 縣府槓上業者
改善光源 高中生發明照明筆籤
中金公司示警 陸債市風險加劇
馬航失聯 部長稱搜尋重於政治
郭兆林愛研究 太太眼中好男人
中國移動前河北總經理遭查
郭兆林研究之餘 與太太齊翻譯
涉偽文假贈地 林鴻堯判刑4月
大陸蟹王在台遭竊 埋伏警逮賊
新台幣收貶3.4分
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台嘉碩擬配現金每股0.95元
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新北市府：績效完整呈現無灌水
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克里米亞 學者：陸美有同利益
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中國好聲音歌手李代沫吸毒被捕
高檔難拓客群 法式餐廳生存難
人行限額令 引來網友不滿
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獼猴騷擾 玉管處提醒遊客注意
大立光股息28.5元 配股率近4成
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法務部：菲引台資料起訴廣大興
打連傳聞多 游梓翔盼公平競爭
3立委禁食 蘇貞昌赴立院探視
迎新機隊 華航：今年勝去年
陸房價漲幅縮 一線城市現促銷
抗議服貿 民團立法院外辦晚會
今彩539開獎
人民幣與紐幣直接兌換 有譜
台日航線熱 華航2年增1倍多
陸克文談釣島：陸無意與日衝突
大樂透開獎
馬達加斯加新總統 盼續獲金援
西方對俄制裁弱 英前外相嚴批
南韓高敞發現疑似隕石物體
5566不能亡 合體辦演唱會
新核談登場 盼解伊朗核子僵局
德拉吉承諾救歐元 歐股身價漲
金門濃霧 能見度不足2百公尺
協尋馬航 澳洲：彷彿大海撈針
抗議服貿 民眾衝入立法院
政治獻金資料引誤會 監院道歉
美新屋開工持平 1月獲上修
美消費物價近持平 通膨受控制
涉內線案 宏?駁不實報導
金控客戶資料 金管會盼維持
空姐穿迷你裙 日官員促說明
利多激勵 印度股巿創新高
俄併克里米亞 拜登訪區域盟邦
廣案起訴 外交部：符調查報告
德憲法法院：歐洲紓困基金合憲
服貿 馬籲在野黨勿當台灣罪人
美駐陸大使：儘可能走遍大陸
宏?頻出包 小股東情何以堪
廣大興案 總統欣慰菲起訴8人
宏?員工涉內線交易 約談十人
宏?員工涉內線 金管會配合調查
羅瑩雪：廣案起訴後程序會很快
馬航乘客不曾打電話 引發討論
抗議服貿 民眾與警方激烈衝突
泰解除緊急狀態 盼觀光客回流
學者看薄案 年齡受限是關鍵
璞園攻防佳 大勝達欣取優勢
包可士：美企在陸要有平等戰場
陸2月新增外匯佔款 驟減
馬拉威總統：不容暴力介入政治
英修車廠老闆 新樂透億萬富翁
台灣桌球好手參加德國公開賽
反黑箱服貿學生衝入立院議場
泰學者建議監獄適度開放性行為
廣案起訴 菲國態度改變是關鍵
今彩539頭獎無人中獎
外交部：台菲執法協定近期簽署
服貿爭議 蔡英文要總統說清楚
美女主廚陳嵐舒 高湯堅持熬煮
大樂透 無人中頭獎
廣案 菲司法部長：開槍的都告
iPhone 5c便宜版 搶灘歐洲
大陸50家私募基金登記
亞馬遜串流裝置 傳4月出貨
歐巴馬籲開G7峰會 商克島危機
反黑箱服貿 學生要求總統回應
台啤擊敗台灣大 獲系列賽優勢
遠親機長遭疑 安華批令人作嘔
俄納克島 英停止與俄軍事合作
學生占據議場 駐衛警試探攻堅
布希家族又一人有意問鼎白宮
YouTube侵權訴訟 宣告和解
反服貿學生占議場 教部盼理性
學生衝入立院 檢警擬法辦
劉錚滿場狂飆 台啤再勝台灣大
員工涉內線 施振榮配合檢調查
學生占議場 府盼理性表達意見
反服貿衝立院 清大：個人行為
學生拿睡袋 占據議場持久戰
馬航機長模擬器 存印度洋跑道
三百萬人 加入衛星圖搜馬航客機
宏碁兩員工涉內線 總部遭搜索
王金平黨籍案 19日宣判
立院衝突4人就醫 1人昏迷
張慶忠議場位置抽屜疑被翻
台灣農藥濫用嚴重 黃貴民博士打造無農藥科技
珍惜服務人群機會 蕭益富醫師從「心」問診
書法美學推手黃崑林 用藝術傳播良善
莫忘熱血初衷 優良護士宋然瑛分享良心理念
日本文化產業交流會 宣導良心保護著作權
凌晨兩波清場 立院匾被拆
學生占立院議場 施明德也現身
施明德: 如果流血、馬江要負責
外籍移工行踪不明 5年多達4萬
台灣學生「占領國會」 外媒關注
交通部4局長調動
土銀 統籌合迪公司聯貸案完成簽約儀式
土銀「光影的轉角-張明祺水彩個展」登場
台水公司「水電麻吉」擴大服務臺北市用戶
維持興櫃市場熱度 櫃買中心辦理獎勵活動
中華電信攜手趨勢科技 升級全民行動資安
香港職業訓練局尤曾家麗執行幹事率團訪臺
顏大和懂得嚴守法律分寸！
霸占麥克風引殺機 越南外勞被刺身亡
以健康園區 打開台灣健康產業坦途
易宏生物公司 將於3/20 正式登錄創櫃板
台北市政府邀外籍移工看圓仔 勞工團體盼立法完善更重要
高雄市「新移民家庭圖譜班」開課了！ 歡迎新移民踴躍報名參加
高市多元文化繪本課程 新住民「畫」家鄉說故事
越南女子跳八掌溪身亡
台北士林設置多元文化園區 歡迎新移民多加利用
台東阿嬤驚知印尼童非親孫 養育情不捨盼留台
證交所提供查核案例分享
103年第1季第3場外國上市公司業績發表會
2014客家桐花祭網站正式上線 邀請您一起桐遊客庄 共下鬧熱！
爆量！ 觀光局與移民署合作放寬配額給優質陸團
國民黨敗訴 律師：不解與遺憾
移民署宜蘭縣專勤隊 協助蘇澳陳家纾困
第七艦隊：紀德號停止馬航搜尋
學生衝入立院 警員送醫急救
記者一手直擊 學生衝入議場
吞克島後 全球憂普亭下一步棋
立院議場遭占 江揆致電王金平
烏克蘭稱克島衝突進入軍事階段
藍交社會公評 綠再籲重審服貿
烏克蘭基地遇襲 官兵一死一傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
柯文哲：鍾振強生命跡象已穩定
防攻堅 占議場學生擬對策
邁阿密網賽 王宇佐闖進會內
尋馬航客機 美陸較量搜救實力
學生占據議場 處理考驗王金平
民眾占立院議場 綠天王陪靜坐
馬航大海撈針 統計學幫大忙
克島爆衝突 烏克蘭官兵1死1傷
大型研究：飽和脂肪無害心臟
跑步體能佳 駐警送醫同事詫異
學生衝入立院 上千警力維安
防警察清場 民進黨要角守門
蒲亭喜簽約 俄國笑納克里米亞
蒲亭致電 印度重申戰略夥伴
美先進偵察機 協尋馬航班機
防警方清場 占立院民眾備戰
反服貿 民眾學生占立院議場
學生佔據議場 警方搬離清場
南海爭議熱 第7艦隊暗示挺菲
苗栗民宅火警 1死1傷
直升機墜毀 西雅圖針塔關閉
院內清場 場外學生湧入立院
警方首波立院清場 無功而返
學生闖立院 場外警民衝突
蘇貞昌致電王金平 盼理性處理
G7下週集會 擬將俄踢出G8
台裔設計師 撼動成人玩具業
服貿爭議 警方嘗試第二波清場
第二波搬離 警方學生仍對峙
自我防衛 烏克蘭士兵可用武器
示威延燒 委內瑞拉局勢緊張
瓜前總統認收台賄款 經文處駁
泰國雷達也許發現馬航失聯班機
鋒面接近 北部傍晚變天
中華電爬雲端 服務再升級
智慧機2014價格激戰
俄烏情勢穩 台股可望再創高
兆赫擬配息 每股1.6元
F-矽力擬配股 每股2元
台鹽鹽雕貓熊 籲保護瀕絕動物
聯陽安全博覽會展數位監視系統
歐盟領袖將會商制俄進一步對策
台灣愛大螢幕手機 全球第3高
證交所參加WFE工作委員會
蘋果去年Q4 稱霸台灣市場
新光鋼擬配息 每股1元
北市最貴店 單坪月租2.75萬
旺矽3月業績可望登首季高點
蕭敬騰代言泰山 搶食飲料市場
日本2月出口年增9.8% 低於預期
PIMCO基金恐遭晨星分析師降等
隆達超薄新型平板燈 Q2量產
如新陷老鼠會疑雲 陸恐開罰
學生霸議場 張懸場外低調關心
烏克蘭駐巴西大使憂克島衝突
疑涉內線 宏?代發言人遭聲押
美採訪直升機墜毀 2死1重傷
反服貿 學生占據立法院出入口
反服貿民眾占立法院 CNN開專區
懲俄國 共和黨促歐巴馬硬起來
金門濃霧 海空交通一度中斷
台股開盤漲13.08點
學生占議場 要求立即退回服貿
光罩擬配現金 每股0.6元
立法院教委會今會議取消
陸禁奢新規 公務活動吃家常菜
反服貿學生闖立院 交委會停開
立院8委員會 僅經委會開會
俄併克島 英相：將俄逐出G8
奧運搖籃 湖南體校校長涉性侵
復興航空調薪 平均3%
印州參議會決議支持台入TPP
奕力觸控通過東芝認證
張盛和：對股市樂觀期待
員工涉內線 宏?開盤跌3%
競爭激烈 甲骨文財報不如預期
谷歌Android Wear 手錶打頭陣
美國安局傳可監聽一整個國家
立院持續遭占 警民多次衝突
台援助露國多頻道資訊中心計畫
日本顯示器IPO首秀 出師不利
俄國染指克島 加拿大擴大制裁
奧多比線上訂戶增 獲利超預期
自由經濟示範區公聽會停開
美韓原子能協定再延至2016
印尼盼尊重烏克蘭對克島主權
陳孟亨木笛演奏邀爵士樂團同台
加央行：經濟緩成長將是常態
論文被爆抄襲 台中榮總澄清
馬航道晚安前 早設定掉頭
昆明砍人案 東土組織嗆北京
三星S5登台
立院遭占 委員會全數停開
陸軍委前副席徐才厚 全家被抓
香港百萬富翁達73.2萬人
新台幣早盤貶0.2分
韓擬暖炕申遺 陸網友又嗆聲
疑涉內線 宏?代發言人收押
華亞科發行海外存託憑證
桃機墨彩雅石雙聯展 藝術饗宴
南投法治村民宅火警 3人燒傷
東北風影響 沿海防強風
超強 傳美可秘錄某國所有通話
反服貿 朱：贊成反對者皆愛台
談公公併 張盛和：與工會溝通
水資源日 竹東高中學生響應
六輕儲槽涉違法 環團要求先拆
韓歌手先藝赴海地傳教過新人生
重返319槍擊 台南千人遊行
越日元首會談 提升雙邊關係
議場遭占 府方尊重國會自治
反服貿學生占立法院 外媒關注
部分學生占領立院 財長籲冷靜
佛光大學校長拜會巴拉圭教長
抵高雄港阿帕契 卸儲校驗
春秋等4家外國廉航獲准飛南韓
大立光股息創新高 外資挺
綠下緊急動員令 擬長期抗爭
越界捕魚拒檢 3大陸漁民送辦
進口成本增 日貿易赤字超預期
第1季業績看增 禾伸堂走堅
權值股回檔 台股欲振乏力
挪用公款案影響不大 鳳凰平盤
管中閔：盼示範區條例審查順利
面臨app衝擊 中國移動獲利壓縮
新疆也傳砍人案 2死
加拿大財長閃辭 回歸民間
沒錢繳電費 點蠟燭不慎釀1死
立院遭占 王金平盼理性處理
工商團體：服貿過可全力拼經濟
助發展遲緩童 家扶募早療基金
俄侵烏 美前後任國務卿示警
台灣運動鞋熱銷 笑傲零售業
人民幣中間價再貶 創今年新低
遠東關廠員工 陳情勞動部
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
王金平黨籍案 下午宣判
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
聯發科：手機晶片 需求穩健
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
霧消散 小三通逐步復航
反服貿占據 官員繞路進立院
法人兩天買超友達 逾6萬張
王建(火宣)：學生被利用 請神赦免
讓原民活更久 健康舞蹈競賽
學生佔議場 台大盼冷靜理性
淡季不淡 京元電股價走揚
韓車去年大陸市占率8.8%
學生占議場 檢察官待命
中共軍區換帥 維穩將領獲重用
兩岸服貿爭議 雲林社北上聲援
掛名論文遭爆造假 邱文達澄清
釐清319案 檢已傳146人
防偽 新版1英鎊硬幣2017年發行
宏?案 汪島雄遭收押
等待Fed決策 亞股漲多拉回
中華電7月4G開台 外資關注
跆拳道世青賽 台北小巨蛋開踢
反服貿者佔立院 胡志強不回應
黨籍案 王金平：靜待宣判
學生衝撞立院 服務業者籲理性
教育部歐盟獎學金 簡章公告
潘思亮：服貿長期對台有利
邁阿密女單 謝淑薇會外出局
王金平籲理性 讓立院恢復運作
假檢座詐騙 出家人失金9百萬
高普考 21日至31日報名
美議員投書 力挺東海和平倡議
亞青划船賽 9月宜蘭登場
府：紀念品中心盈餘 用作公益
北京台商：占議場 此風不可長
反服貿抗議 11人送台大醫院
宏都拉斯咖啡出口大幅下滑
新台幣中午貶2.4分
警察受傷住院 婉謝外界探視
穿戴裝置夯 遊戲商搶食大餅
彩繪生命 新住民隨畫筆成長
希臘首次發售銀行債 復甦增強
反服貿占據 政院尊重立院處理
立院服貿爭議 台商翻牆看轉播
交鋒 高市議長邀陳菊辯論預算
台助秘魯縮短數位落差成效卓著
東山扶輪社 照亮原鄉義盛國小
清明做環保 掃墓紙錢集中燒
大坑解說牌菜英文 風動變酒動
新柴油排放檢測法明年元旦施行
掃墓免塞車 竹市規劃接駁車
改善失眠 醫師：可吹奏樂器
傳出席地產商緊急會議 人行駁
要服貿過關 金融業者齊聲推
反服貿 政院門口加派警力
聯發科目標價 巴克萊喊525元
無業男要錢未果 燒自宅被逮
曾銘宗：未來股市相對樂觀
華航攜手晶華 推米其林級美食
部落民宅火警 母子3人傷重
詹岳霖：泰山今年一定要賺錢
南投氣爆案 小女童傷勢嚴重
清明連假 台鐵20日開放訂票
新台幣午盤貶2.4分
馬航乘客皆未打電話 專家解謎
台商：盼服貿給公平競爭舞台
港旅遊業貢獻巨 占GDP逾2成
企業重實作 技職生出頭
健身定型化契約 逾6成不合格
黑猩猩寶寶咪覺 正式亮相
慢性腎臟病 醫籲及早控制
實用技能學程 2萬餘名額
北市老屋健檢加碼 4月起受理
艾美特推智慧風扇 陸最高價
Google智慧錶 可望掀技術革命
議場被占 府支持立院依法處理
吳壽山：外資占櫃買比重看2成
單騎環美 93歲長者樂活出走
醫院藏獲利 醫改會揭財團手法
安博會台北登場 擴大商機
母下海養幼女 警取締不忘關懷
吳壽山：寶島債還有很大空間
宏都拉斯估今年觀光收益逾8億
老翁家徒四壁 獨留故友放映機
琉球鄉貨運船 20日復駛
南韓將增加轉機過境免簽證機場
圓仔練臂力 準備進軍戶外展場
兒童節連假 遊樂園推優惠搶客
家當燒光 夫只求幫妻辦好後事
房市熱 高市標售地溢價逾5億
看好宜蘭市場 華航擬推自由行
上海迪士尼 發表獨家海盜園區
台股收盤跌42.48點
馬航疑飛越馬爾地夫 警調查
國民黨：民進黨阻擋逐條審查
人行密召業者 擬監管網路金融
台股開高走低 收跌42點
藍：綠鼓勵不法 最惡劣示範
聲援反服貿 雞排妹現身
議場喝酒 學生：放鬆一下未醉
警察受傷住院 內政部長將探視
服貿爆衝突 台股失守8700
安哲秀創新黨 民調滑落至第2
新竹路跑賽 欣賞桐花與美景
國民黨：踐踏國會等於踐踏全民
3月台指期跌32點
4G高階機大戰 LG機皇登台
供需拉近 太陽能市場重現獲利
日大城市地價漲 6年來首見
3月電子金融期齊跌
東芝覓歐LED盟友 挑戰飛利浦
陸媒：北京政治副中心初定保定
國中畢業男 醫牙30年
狂報馬航失聯 外媒收視三級跳
馬航謎團航空業熱議 變革仍難
台灣安控業 轉型整體與解決方案
反服貿 台聯率眾抗議國民黨
馬爾地夫居民：馬航曾低空飛過
重返319 呂：李昌鈺錯了
全力以赴 馬促本會期通過服貿
美陸第一夫人 外放內斂差很大
穿戴裝置 智慧眼鏡成長最快
雲嘉南就博會 釋4600職缺
馬下達服貿軍令 這會期要通過
三大法人賣超台股20.80億元
反服貿團體 與警察持續對峙
三星S5來勢洶 開放預購
示範區教育 推國際學位專班
衛福部：財團法人醫院有法監督
大學生助海地貧童 盼扭轉未來
雪隧惡意逼車 警方開罰
東亞新紀錄酒桶冠耳螺金門現蹤
人民幣貶破6.2 波幅破1%
救災演練 蘇花20日封1小時
貨車載廢棄物 國道翻車阻交通
別苗頭 高市綠營促議會審預算
學者：兩岸合情合理安排應主動
港調降泰國外遊警示級別
中華電信4月起 降寬頻月租費
南韓：不承認俄併克里米亞
2韓人藏毒被捕 女似當紅韓星
故宮南院景觀動土 邁開館目標
登山客求援 21名消防員搶救
鵝孵蛋不翼飛 環球懸5千緝賊
冷凍廠異常進貨 屏縣：未確定
免費學電腦 金門新住民有福
清明掃墓交管 北市闢免費公車
面對制裁 俄可能「向東看」
台電招考逾7百人 月薪3萬
故宮南院 景觀工程動土
涉賣含菌導尿管 檢調搜輸入商
電視面板報價 3月下旬止跌
克島公投 俄大使與星媒打筆戰
消息人士：馬航可能在南印度洋
女童命案 許榮洲無罪定讞
調策略 泰山大陸營收挑戰倍增
豐商男排隊 赴葡國世錦賽爭光
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慶祝兒童節 中市歡樂活動多
圓仔貼圖 單週下載破450萬
F-永冠今年出貨估年增15%
拚經濟 總統再籲企業加薪
女生團結音樂節 小S也相挺
陳威仁：對違法脫序要嚴正執法
華碩電競筆電銷量 拚年增5成
平流霧入侵 金門空中航班停飛
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維立院 王卓鈞：38員警受傷
38公斤黃金入印 旅行團被補
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服貿爭端 蘇起：政黨會面協調
廣西解除黃色旅遊警示
馬習會 蘇起：高層有必要會面
營收佳 中壽未來5年增員3萬
施振榮：宏?一定重返榮耀
清明掃墓 台北市公墓設導覽牌
經部：區域經濟整合 扭轉困境
中租：今年在大陸表現勝去年
2百親俄人士 占烏克蘭海軍總部
許榮洲無罪 女童命案成懸案
乒乓到夫人外交 軟交流談政治
卓士昭：服貿讓年輕人爭取機會
為癌童打氣 大竹師生紙摺星星
占據立院 王卓鈞籲平和離開
母親節檔期 中市百貨業開打
柬再添流感死亡 外交部籲注意
回饋花蓮 台肥助弱勢兒吃早餐
王金平勝訴 國民黨黨籍存在
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇蔡謝會商 綠拉長服貿戰線
泰憲庭21日判決大選是否有效
LED見春燕 台照明聯展開跑
受傷駐警妻哽咽：緊張又害怕
中台科大獲贈百萬瓷牙材料
草埔隧道動工 南迴拓寬新進展
毒品壓成麵皮狀 機場闖關被逮
台南藝術節 主打三特色
馬航客機 失火躲雷達眾說紛起
照明展 資策會展智慧照明系統
大陸漁船越界 海巡署裁罰驅離
保住黨籍 王金平律師感謝法官
土公務員不滿遭解雇 開槍斃6人
三鶯交流道增匝道 明年初完工
助洪家討公道 菲調查局長欣慰
馬肯定黨團處理服貿 合情理法
20日鋒面冷氣團襲 溫度降
兒童節小確幸 高市優惠迎人潮
琉球鄉貨輪 待航港局核准行駛
王金平確認黨籍存在案大事記
肺結核症狀篩檢 小兵立大功
保時捷召回新年份911 GT3跑車
港晨報高層遇襲 報方強烈譴責
企業社會責任入法 企業籲審慎
王金平勝訴 籲團結於總統領導
美林：服貿卡關不利台灣
馬航機長家飛航模擬器資料遭刪
城市農夫夯 中市抽籤決定
反服貿事件 學者憂民間投資
藍提名徵召胡志強陳以真黃秀霜
星浪費食物 重逾千架A380
雲林五合一選舉 綠營完成布局
疑溢奶窒息 南投女嬰猝死
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哈爾濱將設台灣綠色食品產業園
苗火災戶兒女 親友接回照料
行銷成本增 騰訊淨利未達標
屏東青少年中心 募集企業愛心
服貿爭議 郝龍斌：盼理性溝通
看好結婚熱潮 中市飯店推婚宴
華航推五星級空中食藝廊
烏克蘭高官走訪 克島賞閉門羹
阿里赴美IPO 洗刷山寨惡名
戶政系統檢討 謝愛齡記過2次
居留期剩9天 外籍男酒駕送辦
綠籲查319 藍：邏輯不通
美林看台股 年底前上9300
新台幣收貶5.1分
胡志強：25億建設清鹿棲
好熱 台北創3月以來最高溫
廣大興案 菲檢承諾儘快提訴
法院：國民黨考紀會缺民意基礎
聯陽今年業績力拚持平
克島親俄派：逮烏克蘭海軍司令
報導：保定將成政治副中心
是否關說 北院：不宜率下結論
國際組織預測 台灣觀光續成長
跆拳道世青賽 八角場地亮相
日圓歐元清算銀行 各6家入選
兒無罪定讞 許榮洲父謝還清白
處理違法 陳威仁致電王金平
新店吉安街設陸橋 師生更安全
旅桃金門人瑞百歲 總統贈賀匾
馬航恢復舉行北京家屬通報會
王金平案 法院舉管委會說明
遠東新：宜蘭廠停工 無新召募
人民幣曾貶破6.2 跌勢趨緩
台反服貿抗議 星媒報導
農委會規劃農漁會超市供平價豬
貢寮釣客受困礁石 繩索救出
訪阿原肥皂 朱立倫允文創園區
大馬：失蹤客機上人員暫無嫌疑
蜜雪兒訪陸 將在西藏餐廳用餐
陸業者推霧霾險 遇空汙可索賠
從海逃入山 落跑漁工栽在農場
創見擬配息6.7元
觸控面板用導電玻璃 免貨物稅
新北健身房 免費做疾病篩檢
調查：逾4成看漲未來1年房價
專業慢跑鞋 搭載避震科技
護政黨自治空間 判王金平勝訴
立院議場被占 兩千警力維安
犀牛澄清湖首戰 KANO開球
法院：黨章規定須遵守法律界線
物資送進議場 反服貿占據持續
服貿引立院抗爭 陸重申立場
陸：馬航班機 未進入大陸
江母：不要再有第2個江國慶
莫斯科旅展 台灣是亮點
遠東新每股配1.5元
幫派涉跨海暴力討債 7人送辦
點歌機曲涉侵權 小吃店吃官司
春雨不樂觀 中南部拉警報
貨貿 業界促汽車與零組件降稅
綠縣市長聲援 促逐條審服貿
遊戲業：盼服貿早日過關
安勤去年EPS 3.65元
俄法庭：蒲亭兼併克島合法
占議場學生喝酒 網友討論
BMW新車出動 獲利料銳增
克島脫烏入俄 陸：循政治解決
印尼媒體：台灣的國會首度被佔
江國慶案 軍方求償官司還在打
大陸贛江 驚見157頭死豬
警：4人赴官邸噴漆遭逮
阿里掛牌地 紐交所勝算大
花蓮外海地震 規模5.6
7歲印尼童滯台 移民署協助
亞太海域爭議 陸：寸土必保
城鎮化建設資金 陸允地方舉債
馬習會 蘇起：會後關係是因素
BBC引中央社：群眾佔據立院
索尼新裝置 攻虛擬實境遊戲
打卡抵公假 教部籲盡教學責任
美媒：馬航北飛機率小
失聯機飛馬爾地夫 報導不正確
找馬航失聯客機 搜尋範圍縮小
F16升級 據報台灣無須增預算
今彩539開獎
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成本升高 聯邦快遞降全年財測
海基會赴海南訪問 促雙邊交流
謝依旻出席女流棋聖就位典禮
西方制裁俄國 印度不支持
美調查：大陸霧霾趕走外籍人才
垃圾場大火 未影響曼谷機場
許榮洲無罪定讞 監委尊重司法
土航否認載運軍火給奈及利亞
簽服貿 也有產業就業輔導措施
英警告俄 恐遭永久逐出G8
花蓮地震 核電廠正常運作
服貿不難 讓你輕鬆看懂
緬甸蟒辨位能力強 如內建羅盤
東部海域地震 今年規模第2大
國寶宴到米其林 華航鍾愛晶華
服貿抗爭 藍籲綠莫利用學生
客訴暴衝爭議 豐田360億和解
Fed決策日 焦點看這裡
反服貿現場 飆車族闖入鬧事
銀監會降低農村銀行審批門檻
外交部：泰國仍維持橙色燈號
史諾登談揭密 重頭戲在後頭
盧安達大屠殺軍官 法國判重刑
預售屋付定才有契約書 要罰
港晨報高層遇襲 團體表關注
反服貿 藝人臉書聲援
反服貿佔據 國際特赦籲克制
7歲印尼童滯台 陳威仁關切
綠悅今年營收 上看60億元
服貿協議 綠提多項對案
波蘭豬瘟 農委會：禁輸入
美俄海空軍演 都稱無關烏克蘭
陸代表赴北韓 談重啟六方會談
大陸銀行結售匯 連7個月順差
學者棄台論 美台學者反對
美日韓高峰會 近日可期
李克強：禁公款新建政府樓堂館
馬航吸目光 美電視欲罷不能
今彩539頭獎槓龜
都市網健全化 舛添盼訪北京
浙江下大冰雹 幾十年一遇
反服貿團體 臉書號召集結聲援
反服貿占議場 藝人選將齊到場
反服貿 15人送台大急診
反服貿占議場 超過24小時
中職誰轉播 20日下午揭曉
立院地形與新科技 添處理難度
雹暴毀作物 印度農夫活不下去
克島又一烏克蘭海軍基地易幟
福島核廠處理輻汙水 系統異常
拜登：美考慮派軍進駐波海各國
四川官場震 李春城愛將傳被查
過60 婦女患阿茲海默症機率高
馬航沒下落 家屬怒槓大馬政府
華航、晶華攜手 打造五星級空中食藝廊
警政署長: 受傷員警38人1插管
開除黨籍案 王金平勝訴
國民黨團遣責暴力 稱送出服貿「萬不得已」
反擊俄國 烏克蘭將與美英軍演
愛你一世，良心結良緣
舊金山華商經貿協會等 響應全球「良心時代｣運動
響應良心時代運動 葉文玲：期許自己更加強「人師」角色的扮演
響應良心時代 劉俊成向世界展現玉山之美
自強號清晨故障 延誤逾3千人
內政部同意商總理監事如期重選
國建今年完工入帳超過百億元 股價看漲
閎康迎接德儀大單 股價備受關注
F永冠今年前景樂觀
跨境孤兒獨留台 人道考量求居留
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「合成照」台胞證 禿頭特徵露餡
澎湖復健巴士 竟變外勞接駁車
OTC推廣群眾集資 讓民眾勇敢築夢 快樂贊助
旗津窯及生態綠公司 將於3/21正式登錄創櫃板
移民署長訪花蓮 關心新移民與法籍老神父
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