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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
美國會議員挺台 外交部感謝
傳肉製產品調漲 台糖否認
超級早鳥票 高鐵納研議
恩將仇報殺老闆娘 男起訴
軍人待遇 夏立言：適時檢討
外資喊多 大立光站上1400
鐵礦商淡水河谷Q4虧損創新高
美國潮男瘋植鬍 不惜砸24萬元
擠爆 威航空服員 3月底決選
任內最後院會 李鴻源：很溫馨
FTISLAND抵台粉絲嗨翻
勝華觸控產能南移 最快下半年
MSCI季度調整 盤後生效
總統：中華民國是和平締造者
火箭作客快艇 林書豪板凳出發
陸客賭大 澳門博彩獲利超預期
馬總統：台加關係大提升
江李握手 政院：院會氣氛很好
出口商拋匯 台幣午升5.9分
二二八 國軍醫院不打烊
鼎王標示涉誇大 中市罰20萬
沈世宏：每天盡心盡力沒有遺憾
陸生來台 張顯耀：盼陸更開放
外交部：美未懷疑台灣防衛決心
嘉縣鷹架倒塌 3工人墜落受傷
11吋觸控面板出貨比重增
劉進圖遇襲案 犯案機車尋獲
火箭半場領先 林書豪飆三分
告104侵權 彭文正獲賠百萬
張顯耀：涉國安議題無協調空間
藍開鍘 陳學聖跑票停權1年
拉抬儒鴻 紡織股震盪走高
兩岸11次會 4議題獲共識
大馬人口破3千萬 亞洲17
北市長提名步調 蘇謝交鋒
名額大增 警察特考缺4千人
兩會十會 涉及陸客中轉與毒奶
715新行星現蹤 部分可能宜居
用路壞習慣排名 江揆籲改正向
兩岸地震監測合作 盼截長補短
江揆：內閣改組有很多消息不實
3年1次蕭壟香 燒王船落幕
習近平：治霾首重PM2.5
鐵路特考 開缺471人
台中旅展開幕 人潮搶便宜
台股收盤漲38.72點
前3節打完 林書豪6分
空姐徵才 號稱160也有機會
成人肥胖率38% 首次下降
向湯德章致意 藍營議員獻花
簽署協議後 可掌握霾來台時間
東協印度穩 新興市場基金轉正
台股續揚 上漲38點
華航經濟艙再添名廚美食
3月台指期漲17點
兩會十次會談 解決毒奶有共識
陸客中轉 航空公司估運量增
張顯耀：盼陸方擴大陸生來台
麵包蟲恐嚇信 顧立雄也收到
張顯耀：陸客中轉不涉海峽中線
3月電子金融齊漲
魏德聖母校演講 開球秀身手
傳武裝分子占領烏克蘭地方政府
兩岸氣象地震合作 有內控機制
台南國父銅像 市議員要求修復
澳洲：與日中自貿談判今年完成
債務期限迫近 烏國亟需外援
台股狹幅震盪 2月漲177點
匯豐高球賽 盧曉晴暫居第3
油不慎噴客人 鐵板燒廚師遭訴
財政部：財政健全案對股市利多
張顯耀：無具體訪陸行程
呼男巴掌耳膜破 野蠻女友拘役
豬肉價漲 公平會緊盯
快艇撞火箭 林書豪上場不長
貼靈堂照被告 要求劉政鴻出庭
飯店徵才 贈物網媒合身障職缺
凌華成英特爾智慧系統首席會員
鰲鼓馬拉松 運動兼賞鳥
金門與台中連線 提供便民服務
江揆：普及偏鄉離島醫療照顧
趙太庸出任南韓外交部政次
韓SK集團會長挪用公款判4年
李友邦紀念展 呈現二二八面貌
蓋社宅 新北：公私協力具效率
與養子同住 老婦命喪火場
婦女節免費搭公車 暢遊嘉義
兩岸兩會簽署地震氣象兩協議
1月製造業景氣 連10黃藍燈
高鐵親子車廂 最快暑假啟動
台東縣議員余秀芳宣誓就職
廣慈商業區開發 北市：符規定
邀逛街被拒 男扯前妻皮包被逮
菲總統訪大馬 促進雙邊合作
4成停車場未告知收費資訊
肇逃還擋追車 小貨車司機被訴
海峽兩岸地震監測合作協議全文
海峽兩岸氣象合作協議全文
三大法人買超台股64億元
中低收入男 租豪宅販毒被逮
陸氣象地震監測 各有主事者
醫院熱舞展活力 慢飛天使圓夢
F-敦泰IC設計每股獲利王
江宜樺：文化能超越政治
李鴻源挺禁闢高山公路 籲配套
嘉市228追思 抗議調課綱
兩岸兩會互贈禮 喻共創榮景
數羊吃藥睡不著 失眠早就醫
力成1.96億美元與美商和解
保障學童安全 許明財視察校園
國安特考 擬增情報組
中台灣廢核遊行 將召百人彈唱
重回舊宅 陳致中盼扁保外就醫
陸東海防空區 美日擬聯手牽制
楊培安開唱 學生林宥嘉助陣
F-敦泰董座為股價抱屈
兩岸氣象合作 寒流梅雨報更準
胡正大：觸控晶片出貨逾3億顆
聯外道動土 高鐵彰化站更便捷
客場征戰 火箭不敵快艇
紙貓熊大軍進攻 音樂饗宴相伴
羅文源姊弟聲明：不容遭踐踏
逢甲產學聯盟 學生畢業即就業
兩性均薪差縮小 同酬日進2天
印尼富豪海外避稅 富人稅沒輒
華晶科非相機產品 Q2起放量
台日地方產業合作 簽備忘錄
兩岸11會 納入環保民航合作
陸船若續騷擾 菲將採校準回應
1月景氣燈號 亮回黃藍燈
十八尖山賞花月 竹市邀走訪
彰化二二八紀念 盼攜手向前
疑陸配外遇 男涉毆妻致命危
烏國半島府會遭占領 軍警戒備
潛艦事故 印度水下戰力堪憂
曇花一現 1月景氣亮回黃藍燈
囤積電池短路起火 燒4戶遭訴
林克穎拋受威脅說 法務部駁斥
中強光電背光板出貨靠平板
駐港機構投書：王張會重要里程
印尼迎大選 牽動經濟新局
詐騙集團低齡化 老梗詐千萬
部分眼球保健書 傳遞錯誤迷思
新台幣收貶0.5分
交長：歐晉德有外務要經董事會
康師傅攜手百事 攻上海迪士尼
匯豐高球賽首輪 盧曉晴並列4
跑道新鋪 竹市田徑場啟用
屏東身障休閒會館 盼使用人多
冬草夏草菌絲體正名 誇大要罰
內閣改組 江宜樺：無關派系
運用LED燈 激發珊瑚螢光
比賽中球鞋爆底 吉諾布里淡定
展望會助學 泰雅少女逆境成長
櫃姐久站發炎 北市認定職業病
國父銅像爭議 賴清德籲理性
貴陽一公車燃燒 5死30傷
台露合建運動場照明設備開工
大專四大聯賽 決戰3月冠軍月
同志團體爭平權 向丁守中陳情
中華男子拔河隊奪金 凱旋歸國
王郁琦陳德銘首度會面
老人健檢顧視力 篩黃斑部病變
陸客宜蘭落水 救起仍命危
衝撞案究責 國安局：檢討策進
黃斑部病變 老人視力大殺手
兩岸租稅協議 全無疑慮才簽
課綱微調 綠營促公開決議文件
兩會十會落幕 提6項後續議題
金門百歲人瑞 總統院長送壽屏
俄：西部邊界戰鬥機處戰鬥警戒
紙風車368 小學生市場宣傳
火箭不敵快艇 對戰3連敗
國光擬辦理現增20億元
龍應台：王大閎白先勇彰顯價值
鼎王遭罰 蔡炳坤：新法首例
鼎王食材來源 中市持續追查
世大運撥款爭議 郝：3月撥款
瑞智互助家庭 服務輸出新加坡
女運將遇劫重傷 仍與死神搏鬥
鼎王桃園店 廚房食材未墊高
霾害慘 印尼廖內省列緊急狀態
甩開包袱 力成營運向前衝
菲漁業局勸漁民 遠離黃岩島
克服首局犯規 金佳映撞出首勝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
終於撥霾見日 北京將嚴查排汙
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李洪基做準備 帶唱南部弄假牙
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
科學園區公會盼新局長重服務
藍：陳學聖停權仍須配合黨團
南島婚禮差2對 茂管處急徵婚
力成去年雖虧 將配2元股息
中光電4K2K背光板今年大增
烏克蘭警告俄 勿侵略克里米亞
市場增溫 巴克萊喊進上銀亞德
服貿拚過關 林中森：加強溝通
午馬喪禮 瀟灑人生概括一生
竹科局長顏宗明裸退
俄：將強力維護俄僑權利
金門銘傳海青班 報名踴躍
群創LGD 歐盟罰款減少
瓜公民養成計畫 台捐款贊助
執政滿4年 彰市長談市政願景
北約5女防長齊開會 史上最多
國際干擾 1月景氣亮回黃藍燈
紙貓熊將開展 黑白大軍攻北市
標示不實被罰 鼎王坦承疏失
兩岸飛安合作 盼簡化簽放程序
菲女發狂 挖母眼生吞
陸客中轉 討論是否新增協議
微創人工關節 減緩術後疼痛
鄭立中：兩岸闢新航路有急迫性
嘉義228史料展 老照片憶往
偏鄉缺醫護 台僑醫師返鄉難
遠鑫發電子票證 金管會同意
觀音石化廠排黑煙 環保局開罰
達梭3D平台獲美學院採用
防禦災害性天氣 兩岸協議合作
口服標靶腸癌藥 核准上市
UBA鬥毆 體制內為球員尋管道
連戰返台 對兒子參選未表意見
武裝男占烏半島府會 部隊戒備
屏東登革熱疫情 趨緩
裝甲兵校慶 勇虎戰車展性能
林中森：內部沒疑慮 才簽租稅
港明報整理資料 助警方調查
TVBS詹慶齡今晚最後播報
兩岸軍方對話 陸：先積累共識
匯豐高球賽 盧曉晴首輪第4
亞努科維奇 要俄保他人身安全
日：日本北韓官員3月初會談
車撞號誌桿 彈頭鞠躬道歉
起降禁開機 歐洲航空公司取消
金門太湖現死魚 水廠忙清除
王陳會 陳德銘稱王郁琦主委
陸：共軍絕不許歷史悲劇重演
公開會盈拉 泰示威領袖點頭
RBS全年虧損 5年來最大
警消權益 陳菊：絕對保障
南海識別區 陸：要看受脅程度
醫美集團涉禁藥逃稅 2人交保
台聯擬立法 霾害嚴重應停課
開除異議者 義五星運動恐分裂
泰朝野談判 總理：示威先停
蔡聖奕廚藝讚 客家小炒創3吃
鄭立中：貨貿爭端爭取今年談成
兩岸第十會 台聯遞抗議書
KANO遭質疑 魏導：不偏袒
愛犬做錯事 一臉羞愧騙很大
麵包蟲恐嚇信 警方追查來源
拔牙後持續疼痛 竟是齒齦癌
美網站：一個人旅遊 選台北吧
陸客宜蘭落水 生命垂危
兩會11會談 環保協議有望簽
高凌風生前感念侯友宜護安全
顧問外務 歐晉德：尊重董事會
高市查火鍋店湯頭 未見違規
元大金砸35.6億標韓券商股權
台南火車站國旗被換 警調查
身心障礙 金融服務將提升
盤整 新台幣收貶0.5分
本周上市公司市值增0.36%
歡送沈世宏 環署同仁勉才不盡
員工分紅配股 經部研擬緩課
台業者獲陸資開拓華語教學市場
本周上市指數漲0.44%
孕婦韓國早產 外交部積極協助
輕型機車納路考 擬年底前實施
證交所3月辦4場F公司法說
衛生餐飲店 食材鍋具不落地
豬價上揚 農委會採調節措施
國建砸十億 參與台灣之星現增
民調高 李鴻源：同仁的功勞
反賭聯盟籲有共識再推賭場條例
F-敦泰指紋辨識產品今年上市
總統令 特任陳威仁為內政部長
寬姐也收恐嚇信 取消出國行程
台灣人愛用臉書 滲透率冠全球
愛瘋5C 電信商降價
成亞洲區域券商 元大金跨大步
消防局新手爸爸 救護車上接生
失散30多年 警促成母女相見
新北紀錄片徵件 隋棠代言
二二八中樞紀念活動移師花蓮
老師的張老師 高市設諮詢專線
義大培訓救心人才 美方掛保證
美簽新系統上路 可自選領件處
趕228連假 國1南下現車潮
俄媒：烏出亡總統藏身俄療養院
球場難度高 盧曉晴步步為營
金門國中生學英語 飛法國交流
義國防期刊談兩岸關係
華航高空私房菜 4名廚上菜
會陳德銘 王郁琦盼陸理解台灣
台南3車擦撞 6人輕重傷
公公併 張盛和：要耐心等候
人行促貶 人幣套利魅力盡失
俄稱 確保烏總統在俄人身安全
財政健全 張盛和：一步一步來
魔警帥男火併 金馬奇幻閉幕片
日媒：北韓發射4枚短程飛彈
貨貿談判 經部拚年中達陣
許瑞山等人涉貪 地院判無罪
鋼鐵人朱敬一 魔戒的意外之旅
任天堂排斥app 基金凍未條
落跑 亞努科維奇獲俄保證安全
朱立倫看郊遊 肯定蔡明亮用心
國小社團傳性騷擾 究辦外聘師
東協盼2015年完成RCEP
今彩539開獎
日與北韓紅會3月瀋陽會談
南韓：北韓發射4枚短程飛彈
交易所倒 比特幣基金會助調查
進軍亞洲區域銀行 江揆勉立志
英今年冬天 史上雨量最多
威力彩開獎
KANO首映 魏導謝高市協助
台南藍晒圖遭亂畫 涉案男送辦
北韓下午發射4枚短程飛彈
服貿審查 連戰：王金平是關鍵
連勝文：不會耽誤歐晉德工作
周大觀基金會 跨海助大陸癌童
富比世：郭鶴年蟬聯大馬首富
連假晴朗兩天 週日北部雨轉涼
大米弊案瀆職 盈拉3月申辯
228好天氣 收假注意溫差
兩會簽2協議 續商6議題
備6雙鞋應戰 中華男拔雪恥
烏干達反同性戀 凱瑞嚴批
李四川入閣 藍綠議員來相送
烏克蘭國會商定 成立聯合政府
亞努科維奇嗆聲 獲俄保證安全
射4枚飛彈 北韓顯然演習
投資撐盤 巴西經濟成長超標
南韓促北韓釋放被扣押公民
速食吃到不熟肉 女投訴消保官
連戰會陳德銘 盼兩岸合作豐碩
演出幾近完美 蔡佩真連奪兩勝
中華民國政府關切北韓發射飛彈
正崴旗下勁永投資台灣之星5億
王曉波：課綱微調增台灣主體性
威力彩頭彩衝12億 第6高
今彩539 頭獎槓龜
群創上訴 歐盟降反托辣斯罰金
威力彩頭獎槓龜
檢調搜索 科妍：不影響營運
廣慈公宅惹議 北市設專案小組
美耐久財訂單 減幅比預期小
美初申失業救濟 1個月新高
鼎王聲明：造成疑慮深感抱歉
北京台商重病 積欠百萬醫療費
德總理盼英國留歐盟 促進改革
伊爾艾朗 接安聯首席經濟顧問
不堪虧損 澳航裁員5000人
陳德銘來訪 「圓仔」228提早上工
美國警告俄羅斯 勿軍事干預烏克蘭
印度潛艇冒煙7人重傷 海軍總長辭職
了解台灣近代民主運動史 228電影特映會
兩岸兩會完成簽署 氣象與地震監測合作協議
北韓射飛彈 美研判測試飛毛腿
科妍生技涉逃漏稅 2人交保
江宜樺：內閣改組「怕傷害當事人」、非倉促宣布
彭淮南拒與陳德銘合照? 央行澄清
婦揚言炸總統府 北市通報警方
人民幣貶很大 衝擊北上廣房價
烏克蘭求援 IMF將回應
台籲訂東海準則 美日學者肯定
美司法部長霍德身體不適送醫
雅虎視訊影像 傳美英機構攔截
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
IMF援助烏克蘭 提政策改革
傳逃亡俄國 烏下台總統將現身
俄在烏邊境軍演 美警告勿誤判
美人權報告 多地仍缺人權自由
葉倫：不排除檢討縮減QE政策
林克穎案 證人質疑台灣司法
烏克蘭落跑總統傳現身莫斯科
雅虎視訊聊天 傳美英當局偷窺
日H2A火箭 順利發射升空
阿米塔吉：日韓關係惡劣美尷尬
貨幣貶 經濟體排名巴西可能降
大雪阻視線 加國96輛車連環撞
折扣吸引買氣 Gap獲利優於預期
西半部晴朗溫暖 東部短暫雨
陸客宜蘭落水 送醫不治
NGO披露委內瑞拉虐打示威者
日通膨增幅 追平5年來新高
公民記者募資 調查比國減核路
劉德立拜會巴拉圭新任司法高層
巴基斯坦紡織成衣 出口成長
陸市淡季不淡 台泥估出貨增
Google街景 探訪北極熊
馬總統籲訂東海準則 美肯定
加國小鎮男子濫射 釀2死2傷
周麟拜會巴拿馬新任外長
疑酒後泡溫泉 男子溺斃
陳德銘看圓仔 警力戒備
邢瀛輝主持尼國記者節聯誼餐會
IBM開始裁減美國員工
華人婦女企協新任會長拜會周麟
秦俑一號坑發現完整清晰弓弦
精障男弒祖母 7年前也殺父
消費開支謹慎 美零售業度小月
3M求售電子事業 開價11億
葉匡時：航空城不成台灣就掰掰
宜蘭走馬看花 嚐美食訪木馬
北橫櫻花綻放 把握假期賞櫻潮
遊苗55線 訪大湖草莓發源地
樂遊農博 雲林好行
關西看小白虎 賞櫻到竹市
華碩贈瓜國3校電腦
台入TPP 白宮：符高標均歡迎
總統悼二二八受難者 真誠懺悔
鹿港玩產業 彰濱博物館遊
台鐵電線故障 中壢到楊梅延遲
板橋435藝文特區轉角遇明星
萬金石路跑 假日踩線嚐美食
都會旅遊夯 中市飯店一房難求
后豐自行車道 感受懷舊魅力
陳德銘會圓仔 稱郝龍斌像貓熊
春遊大鵬灣 舒爽又怡人
北京兩會將登場 不沏茶改喝水
傳大陸全國人大會期 縮短
日1月工業生產創3年高點
流浪到醫美 麻醉忙趕攤
醫美削價 消費者貪便宜反吃虧
估汽柴油價持平 桶裝瓦斯降
花東首條快速公路 年底評估
傳武裝男子占烏國克里米亞機場
假藥水貨充斥 醫美也不安
以色列8大創投將來台尋商機
北市高中職業類特招 簡介下載
金佳映瘋星星 自嘲野蠻女友
228出遊 往中南部宜蘭車多
污水道工程圍籬 阻行人走無路
柯文哲：以憐憫心面對二二八
電車線拉斷 台鐵火車延誤
樂高拚成長 放眼大陸
人行料下季加倍人民幣匯兌幅度
技術專利 攸關科技廠競爭力
劉進圖傷好轉 香港警方續追查
台鐵中壢電線事故 影響近萬人
連假好天氣 國道車流暴增
LED獲利王榮創 賺半個股本
酒後駕車 強制車險將加費
介紹台灣燈會 美公視獲泰利獎
電源管理晶片廠虹冠電 營運佳
集電弓拉斷電車線 火車誤點
交易所關切 銘異公布財報
受惠房地產 海德威轉虧為盈
埃軍方宣稱治癒愛滋 網友笑翻
越貿易博覽會 台業者受邀參加
小提琴家普雷 3月底來台獻藝
手機頻當機 民代擬發起抵制
民團反課綱 二二八街頭上課
中共嚴管網路 微博發展現隱憂
紙貓熊開展 數千人爭合照
台鐵搶修電車線 西線列車誤點
政團恐衝擊綠 林義雄：非考量
印尼偏鄉烤全狗 殘忍料理驚心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今天白天天氣預報
電影想飛 改編空軍飛行員故事
美抗肥 蜜雪兒助推新食品標示
全球支付貨幣 人民幣排第7
政大蔣中正坐姿像被噴漆
台南大型徵才活動 求職者踴躍
烏國情勢緊張 歐元週線恐下貶
放狼煙反都計 布農族捍衛土地
熊大吸睛 Line吸金
不滿分手 小王向人妻潑酸判刑
北市二二八紀念會 總統將出席
魅力減 資金加速撤離新興市場
南韓：北韓射飛彈劍指韓美軍演
陸最美政協 傳涉中石油逃海外
桃園客機引擎著火 旅客平安
遭美批評人權 陸發表報告回批
跨裝置平台 HTML5受矚目
3月至10月 鰻苗禁止捕撈
二二八 陳菊：防歷史悲劇重演
拜廟訪基層 副總統家鄉滿行程
林義雄：二二八不可不究責
亞航引擎起火 返桃機旅客平安
汽車墜山谷 男童獲救送醫
中小企業創新研究獎 受理報名
陳德銘：盼貨貿今年內完成
遵命 谷歌神秘船將駛離金銀島
台鐵斷電 連假旅客抱怨真衰
墨西哥網賽女雙 莊佳容8強敗
6噸編鐘運台 重現廟堂之音
文大運動科學車 3/1啟用
菲女羽球員 來台德國麻疹病發
法官令肯塔基州承認他州同性婚
男子泡湯溺斃 家屬質疑死因
人民幣貶幅創紀錄 料震盪加劇
總裁未與陳德銘合照 央行說明
人民幣即期匯率早盤重貶
民航局：亞航班機未真正起火
北韓又射飛彈 南韓吞忍
葉倫開金口 QE秋季退場可期
傳日本將對外匯定價展開調查
仔豬疫情 農委會：已趨緩
兒歌大象大象 日版作詞者過世
紙貓熊超吸人 夜展秀另類風情
陳德銘訪圓仔 談兩岸生態合作
台鐵西線延誤 影響1.8萬人
分手後討6百萬 男告小三敗訴
韓陸合拍鉅片拳法 呂珍九主演
紀念二二八 雲林三姓公廟追思
亞航乘客：感覺飛機一直拉不高
二二八悼念 總統不容悲劇重演
李沃士：宗親會昇華做公益
愛立信攜臉書 設創新實驗室
賴清德批課綱 拒回應銅像遭拆
美台攜手 致力國際人道救援
陸降門檻 鼓勵發展廉航
茶黨5週年 保守派展現雄心壯志
連假搶商機 台日物產大PK
國道5路段 下午恐壅塞
身障者不放棄 透過協助進職場
亞航空中驚魂 133旅客退關
日前首相：村山談話不容否認
南韓總統顧問籲央行維持利率
亞航空中驚魂 初檢引擎未起火
省道往風景區龜速 武陵順暢
Gap全台首店 可望下週開幕
香港明報 懸賞千萬緝兇
陸破販嬰集團 數百嬰兒獲救
比特幣麻煩大 創投家不改看多
北韓射彈 南韓：精心策劃挑釁
湯普森期微軟專注於納德拉領導
天元宮櫻花季 小黃共乘接駁
二二八遺族：不接受官逼民反說
亞航航班折返 安排旅客再出發
踩出騎跡 視障天使車隊遊高雄
奧斯卡5大看點 有望刷新歷史
台鐵斷電 延誤逾3萬旅客
副總統南投行 家鄉事如數家珍
農委會：豬價創10年新高
士林圳仔頭溪 將化身自然園區
二二八追思 寫下永?大愛
二二八 馬：面對歷史就事論事
印度在野黨領袖暗示開放零售業
天安門母親再次致信兩會求真相
警局旁租屋販毒 3人落網
豬價高 農委會勸導豬農勿惜售
228連假 真假貓熊車拼
跨離島尋合作 朱立倫將訪金門
台鐵斷電國道塞爆 半天假泡湯
替子女買保險 具年輕優勢
駐舊金山經文處表揚5救人勇士
紀念228 獨派發起遊行
民航局：亞航客機發動機未起火
亞航聲明：折返基於安全考量
林義雄組政團 蘇：不是壞事
3D光雕定目秀 加入媽祖秀
婦人揚言炸總統府 警方送辦
小資樂 先鋒定期定額降至1千
陸女子地鐵暈倒無人理 終死亡
吸血錢莊攬客 發警簡訊露餡
總統：保障人權 二二八不重演
優於預期 太陽能3月現貨價揚
立委選百里侯 國會選區折返跑
器官捐贈 菲人改寫金氏紀錄
亞航聲明 客機返航安全考量
金控MA校園搶人 起薪60K
海巡攜手社區學生 護金門海灘
出席二二八紀念會 馬郝互動多
傳俄軍人接管克里米亞軍機場
總統：發掘二二八真相沒有禁區
匯豐高球賽次輪 盧曉晴列第3
國5塞整天 北部擁塞嚴重
旅遊網出包 歐巴桑變五星景點
廣東前統戰部長受賄 被判死緩
烏控俄 武裝侵略克里米亞半島
H7N9 江蘇浙江再傳病例
假托斯卡尼橄欖油 義要英下架
烏克蘭衝突禍首 遭奧凍結資產
行車糾紛 古惑仔當街逞凶
台鐵電車線故障 中壢維持單向
台鐵延誤 交通部：深感抱歉
陽耀勳投大聯盟春訓 勝投入袋
追悼二二八 張通榮：不蹈覆轍
梅克爾見英女王 握手隔老遠
陸客宜蘭落水不治 檢方相驗
殺警嫌疑人 遭警槍擊送醫
睽違9年 巴勒斯坦再闖奧斯卡
兩會要開了 李克強防線受關注
台東洞洞館 地方人士反對拆除
賴秀穗：官方統計小豬死亡縮水
美人權報告 點出台勞權問題
亞航：最快晚間安排旅客到亞庇
滬自貿區 加強反洗錢反恐融資
菲山寨版小鳥遊戲 鵪鶉當主角
台鐵延誤續擴大 影響3萬多人
渣打老總練中文 融入台灣社會
追思二二八 蘇治芬：勉勵反省
有錢 肯塔基州建聖經主題公園
宜蘭228 怪手控公權力濫用
紙貓熊超夯 參觀人次達25萬
慢飛兒咖啡 竹市籲支持
北市老人福利多 假牙有補助
陸客中轉 盼2個月內開始溝通
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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匯豐女子高球賽 盧曉晴列第3
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高雄市綠議員初選 49人登記
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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台東天堂路農忙 警交通錐借用
俄軍否認封鎖克里米亞軍機場
可成盃圍棋賽 3/2登場
國安審查協議 江揆籲國人安心
贓車竊嫌拒捕 遭警開槍送醫
林宅血案34年 林家墓園追思
男子酒後亂性 疑推倒父親致死
悼念二二八 新北家屬盼建宗祠
農委會澄清小豬死亡數未少報
軟體偽造報告 愚弄期刊出版商
永慶居家服務中心推優惠好禮
全國電新莊體驗館開幕
比特幣交易所Mt. Gox聲請破產
烏克蘭責俄羅斯 武裝侵略克島
憂克里米亞 烏克蘭領導層急商
乾隆攝影展簽書會所得捐偏鄉童
林中森：陳德銘下次想訪東部
小學生理財競賽 3月3日起跑
228首日 4萬人到關西遊玩
林中森：海基海協讓兩岸更穩定
倫敦黃金定價 銀行恐操縱十年
李嘉誠計劃 屈臣氏今年IPO
台面板廠登陸 提高技術層次
紀念228遊行 選舉味濃
犀牛開幕 犀睛女孩12人上陣
孕婦韓國行產女 醫院盼速繳款
林克穎案開庭 視訊連線艾琳達
新北市議員選舉 綠爭過半
綠中市議員登記 老將二代爭鋒
網路替馬路 朱：雲端一個台灣
遊樂園擠爆 六福村來客創新高
Mt. Gox申請破產保護
去年暢銷藥排名 B肝藥物第一
林毅夫：南韓透過大陸趕過台灣
犀牛春訓熱身賽 張建銘全壘打
媒體追問司法追訴 林毅夫快閃
3月投資 投顧：看景氣與政治
急重症跨區就醫 十年未改善
技職再造 蔣偉寧盼學生走出去
烏克蘭籲安理會集會 討論危機
台鐵續搶修 3/1正常發車
幣值狂跌 烏克蘭設提外幣上限
綠台北市議員38人登記爭提名
副總統訪鹿谷鄉 品茗話茶
輕軌房價 幸福 橋和站最親民
歐元區通膨超預期 失業率持平
二二八連假首日 高雄車塞
撐不下去 Mt. Gox聲請破產
歐蘭德造訪中非 商討阻止亂象
開刀前打一針 老婦休克亡
霧霾定成兩會議題 官員考驗大
德專利訴訟 蘋果宏達電脫身
踢拳道公開賽 台灣武林大會
林毅夫：大陸應該加入TPP
比國庇護同志 僅2成獲居留證
俄反對派領袖納瓦尼 居家軟禁
學者：經濟輸韓 內外部原因多
週末晴朗舒適 入夜後北部雲多
東京比特幣交易所聲請破產
Kano上映首日 票房破千萬
大陸全國兩會 3/3起登場
泰總理籲反對派憲法架構下談判
對手洗袋 車由蘭幸運獲種子
美海軍策劃 擴大在北極勢力
北韓下令限制漁捕 恐再次挑釁
世界國標舞大賽 舞動小巨蛋
韓星Rain將赴大陸錄專輯
習近平要改革 先維穩評估
烏克蘭將要求俄引渡亞努科維奇
今彩539 開獎
大樂透開獎
台鐵最嚴重事故 影響5.7萬人
官員違反習八條 中共公布姓名
全民瘋紙貓熊 民眾樂擁郝龍斌
升息損前景 印度經濟成長減速
克里米亞兩機場 烏克蘭重掌控
印度第3季成長僅4.7%
台鐵故障 旅客入夜等車30分
克里米亞緊張 歐盟籲各方自制
亞努科維奇：未遭推翻 續奮鬥
玉山雪未融 攻頂需雪地裝備
美Q4成長率 下修至2.4%
醫院支援 大武擺脫急重症孤島
泰陸軍總司令：難承諾政變與否
安麗盃女子撞球賽 9台將晉級
全球最長飛機 英國重生亮相
馬年匯市觀望 新台幣難脫盤局
美Q4經濟成長 比初估慢
克里米亞兩機場 烏克蘭已奪回
大樂透 頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
線上理財太夯了 陸擬出手監管
烏克蘭危機 法德波憂克島情勢
達欣金酒 季後賽還有機會
人民幣盤中創匯改最大跌幅
習近平：經改引領全面深化改革
香港開全球第一家比特幣實體店
亞努科維奇：仍是總統未命開槍
唱出良心時代 台俄加音樂五洲串連
台鐵故障修復 西線恢復行車
傳俄出兵烏國 美歐恐抵制G8會
超時空尋找真 華視228良心時代精華再現
太極門TJM、AWC、FOWPAL 超時空文化饗宴
啟動良心時代 改變世界的力量
從良心出發 台中政界同步啟動「良心時代」運動
台電徵才逾7百名 4月中報名
美國警告俄羅斯 出兵烏克蘭將付出代價
國民黨台中市初選 依時程進行
比特幣破產 交易平台Mt.Gox申請保護
台鐵大出包 6萬人連續假期泡湯
解監獄人潮 藍委擬修假釋門檻
林毅夫評台灣落後韓國 是「經濟受政治干預」
神氣家族 《良心時代全球啟動》
人數銳減 泰抗議民眾改變戰術
拚經濟 連勝文：鬆綁及自由化
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
郭台銘支持 連勝文：前輩認同
泰反對派結束封鎖 持續抗爭
林克穎案 艾琳達意外取消作證
美：亞努科維奇已喪失合法性
烏克蘭抗議 俄國侵入空域
烏克蘭：俄派2千人進克里米亞
美國公布前總統柯林頓文件
歐巴馬：關切俄軍在烏克蘭行動
股市漲削減黃金需求 鎳價走揚
投資人場邊觀望 歐股持平
巴西嘉年華花車 不再詮釋歷史
台鐵續搶修電車線 估8時修復
中南部好天氣 北部入夜濕冷
輕颱法西形成 對台無影響
陸資競逐美媒 編輯自主引關切
美婦團籲臉書 禁止槍枝交易
美少女籲迪士尼推出大尺碼公主
鼓勵產學攜手創新 經部祭補助
退休喬丹 口袋更深
販嬰悲劇尋親記 哀歡兩樣情
補助業界開發市場 34案通過
美眾院提決議案 挺台灣關係法
剷除販嬰集團 謝文定憶往事
跨海尋親夢 正確資料是關鍵
感恩書迷 張曼娟大馬出席講座
兒少法修正 有效遏止販嬰
駐希臘代表處酒會促銷台灣觀光
外交部扮推手 斷線血緣難串
里昂藝術節 邀台灣創作者參與
凱瑞：泰國應調查政治攻擊
大陸今年兩會 反腐與改革當頭
利多支撐 美股創高
台鐵雙線通車 影響4千人
人民幣雙向波動可能加大
早退休有空看病 就醫次數變多
台女尋親 芬蘭養父母無怨支持
芬蘭鮭魚尋親路 娃娃衣繫台灣
連假第2天 國5一早就塞
美厙欣油儲續減 原油價漲
陸企投資巴基斯坦紡織成衣業
陸2月製造業PMI50.2 高於預期
俄若侵烏克蘭 美缺席G8峰會
金門烈嶼九宮坑道棧道開通
紅點總裁愛台設計 讚簡單精緻
公托中心遍地開花 外國來取經
覆晶崛起 LED晶粒廠大反攻
加州大雨 奧斯卡紅毯恐變災難
全日空徵才 新鮮人緊張上場
南韓海軍將實戰部署飛彈巡邏艇
多益獎學金 10萬助公益
失智症難相處 關懷專線來幫忙
巴國成衣業獲優惠 衝擊孟加拉
促進青年就業 企業僱用獲補助
升大學繁星推薦 3日起報名
綠市議員初選 5日資格審查
北市長整合沒下文 綠執委不滿
鼓勵老宅外表更新 中市有補助
母親遺訓 兒靈前捐消防警備車
耕莘安康院區試營運 掛號8折
法總統新歡 無緣凱薩獎女配角
蘋果年度大會 投資人力挺庫克
宏齊今年營運看增2成 拚轉盈
人權報告報導不實 駐美處遺憾
紐約旅展 台灣辣媽熱舞吸睛
聯發科64位元8核產品將量產
韓藝人咸素嬡與陸富二代分手
周麟春宴華裔社團
北投親子館周年 邀民眾同慶生
前2月越南外資大幅下降
揚智攜手瑞士商搶攻閘道器市場
大陸80後 最愛遊台灣
華碩贈瓜國中小學筆電
台鐵大誤點 范植谷鞠躬道歉
加外長訪烏克蘭 反對黨開砲
菁英來台留學 6年破6百人
台鐵事故 政院：交通部說明
誤點退費 范植谷：從寬處理
港媒：市場預料人民幣擴大波幅
婚姻平權修法 立院審查變數大
莫莫王開金口 巴西嘉年華登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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學甲蜀葵花海 連假遊客爆量
助海水養殖 台界定評估團訪薩
美人權報告 政院：法務部統整
百匹駿馬 后里馬場競技
柯林頓當政 幫希拉蕊搞親民
二二八連假 阿里山湧人潮
廣告帆布從天降 砸癱騎士判刑
二期稻作休耕 中市加碼1萬元
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劉進圖遇襲 港明報：未獲警告
照顧外籍勞工 勞動部端政策
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台鐵大誤點 范植谷：責任我擔
錠嵂保經徵才 鎖定千大企業
朴槿惠促日承認錯誤走上和解
UN緊急會議 烏國：能自行防衛
青少年桌球賽 台女將傲冠巴林
彰縣抽查游泳池 2業者不合格
台鐵西線狀況修復 誤點漸排除
台鐵人潮擠爆 有人差點擠昏
逾30萬人爭睹 紙貓熊現傷兵
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訪中興新村 副總統期再造風華
北中南東4主廚 機上餐獻藝
立院委員會運作 聚焦重大法案
野柳女王頭老照片募集 辦抽獎
委國危機 美國務卿寄望斡旋
第三方支付 儲值資本額擬維持
新板特區增建空橋 空廊成形
觀音山賞鷹 解說員全程陪同
亞洲女性影展 台灣成焦點
新莊聯辦增闢公車 交通更便利
古巴雪茄菸灰比賽 仰頭拚長短
顏冠得與小三通姦 雙雙遭判刑
北市選戰 蘇貞昌：按部就班
馬亞航班機待檢 旅客安排轉乘
追竊賊 警官跌落大排幸無礙
艾希頓套牢蜜拉 黛咪沒影響
豬下痢無須報OIE 公允惹議
羅嘉仁後援成功 熱身賽飆2K
大陸躍全球第一貨物貿易大國
華江疏散門施工 即日起封閉
道路塌陷 社區居民求助彰縣府
行動封測有撐 台廠Q1不淡
2萬人進遊樂園 關西車多龜速
拚出口 重點市場拓銷費增
嚴酷氣候 底特律爆冷加州豪雨
台鐵修換電車線 成本逾千萬
王建民春訓初登場 2日戰洛磯
特招職業類科 3月3日報名
涉臉書詐壺 男子送辦
雨衣加斗笠 紙貓熊大軍備戰
劉進圖案 港媒：警疑嫌犯逃陸
匯豐賽 盧曉晴前9洞暫居第2
台扶輪社成員 抵菲投資考察
連假第二天 北部省道部分壅塞
愛立信攜藍汛 整合派送網路
嫁妝迫害 印女遭惡婆狠夫毀容
台鐵西部電車線 5百公里超齡
穿戴行動裝置夯 日研發耳掛型
朱立倫金門參訪 促雙方合作
內湖火警 5千萬樣品屋燒毀
奧斯卡轉播 台灣大推多螢分享
推拿起邪念 男性侵女子判刑
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連假次日 國道車流估240萬
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宜蘭大木馬 2日結束展期
藍寶石之夜 寶弟獨撐個人大秀
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春遊龜山島 賞鯨看生態啖海產
玉兔號先前故障 控制電路問題
新北運動樂活月 培育運動習慣
父女檔志工 原民部落樂在學習
假期山區也塞爆 嘉明湖湧人潮
民團反課綱 教部重申合程序
聯合里活動中心 胡志強讚效益
想當什麼水果 全日空考倒空姐
朱立倫：可連結小三通與台北港
王曉波：228言論被斷章取義
糗 西雅圖市長悼文搞錯對象
菲華文教中心 推廣中華函校
投信：德國中型企業表現可期
顧立雄訪農博 讚雲林光榮
引評論叫好 副總統讚台灣燈會
陸科學家：嫦娥5號3年後發射
前消保官索賄 耍詐脫產判刑
匯豐高球賽3輪 盧曉晴70桿
台灣教育博覽會 月中大馬開跑
葉匡時道歉 指示台鐵退費從寬
訪湖山水庫 副總統盼早日完工
粉櫻花海綻放 春遊風尾步道
王曉波二二八言論 蘇：應制裁
朱立倫李沃士 向金門婦女致意
台北花園開西區首家頂級牛排館
盜公款 熱門樂團財務主管定罪
竊機車拆解網路銷贓 警逮送辦
美股走強 黃金週線收黑
台中市長初選 胡志強：應協調
外勞健檢合格 雇主免送件備查
陸射水柱驅菲船 美國大使抨擊
陸科學家：陸具備探測火星條件
狗咬車免驚 甲式車險有賠
匯豐高球賽3輪 盧曉晴列第3
匯豐高球3輪 盧曉晴並列第3
金門迎城隍活動移師小金門
精障者就醫服藥 仍需家人陪伴
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陳慧坤文獻 捐國史館典藏
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盼恢復和平 克島總理求助俄國
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烏克蘭防長：俄國增派6000部隊
台捐聖國運動場照明設備開工
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轎車機車接連撞電桿 3傷
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匯豐高球賽 盧曉晴力拼爭冠
鐵牛暴衝 農夫險遭斷肢
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歹徒脅迫婦買金飾 強取後逃逸
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陸新版殲20戰機據報首飛成功
陸媒打鬼子遊戲 稱揭日罪行
解凍雞肉強制標示 業者多配合
假期最後一天 徵北橫單車勇士
國研院與磐石會 合建研發平台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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登北插天山迷路 1男2女獲救
郝龍斌：KANO就是台灣精神
建抗日勝利園 陸團體來台推動
談市政 連勝文：北北基需合作
洪仲丘舅聲援反課綱 盼破黑箱
俄增兵克里米亞 烏稱不會動武
3傳教士傳奇 台大特展展出
福山雅治票狂銷 半小時賣9成
金援烏克蘭 美歐俄角力戰
大稻埕家鄉謝票 隋棠不缺席
改善不舉 日服低劑壯陽藥
查營業稅 聚焦陸客觀光與網購
安徽出現H7N9列死亡案例
匯豐打得過癮 盧曉晴全力拚冠
習近平多頭銜 港評論強化集權
看好手持裝置 夏普勸進 8代線
了解西區 柯文哲走訪大稻埕
論政見 連勝文：不用拿來作秀
日相安倍將於年中改組內閣
馬志翔辦講座 感謝魏德聖提攜
怎麼退票才公平 台鐵傷腦筋
連假收假日 國5預期爆車潮
世界馬拉松好手 決戰萬金石
日月潭櫻花謝幕 薰衣草接棒
告別西裝 李鴻源回校園
俄暗指烏 派兵圖占克島內政部
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封鎖曼谷叫停 盈拉僅暫獲喘息
象隊洋砲報到 林威助戶外練打
冷氣團報到 收假日變天
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綠能創意台灣決賽 清大奪冠
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雪梨同志遊行 徹夜狂歡不停歇
購物網增日韓彩妝 吸引年輕族
馬志翔生日 小球員竟大吵落淚
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投公益賽 黃平洋盼對決陳義信
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北京2月房市冷 土地交易熱
美媒：陸視網路緊迫戰略問題
封鎖曼谷結束 泰當局表示感謝
審計部：未要求陸軍刪高山加給
日關東甲信地區估將下雪
西分離組織願棄械 政府不領情
打造智慧跑車 法拉利攜手蘋果
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俄國會：蒲亭可能出兵克里米亞
馬友蓉幫老爺爺叫賣 粉絲捧場
微軟布局 在貴州設IT學院
人民幣重貶 外商長線仍看升
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台鐵誤點 葉匡時：會完整交代
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KANO狼人明星臉 被笑沒毛
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藍：綠勿挑動受難者家屬情緒
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雙雄相爭勝出 璞園穩坐龍頭
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要命失誤吞敗 蔡佩真淚灑球場
儀隊禮兵拾金不昧 觀光客讚賞
親俄派稱掌控克區 蒲亭擬增兵
俄國會表決通過 出兵克里米亞
神氣家族 《良心時代全球啟動》
政治白色恐怖已解 稅務悲劇卻一再重演？
行政要經得起考驗 正當法律程序第一關
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婦遭脅迫刷卡「求救」 銀樓竟毫無警覺 !
昆明33死恐怖攻擊 北京震驚！
俄決議出兵 烏政治人物籲動員
無視西方呼籲 俄決出兵烏克蘭
克宮：蒲亭尚未決定出兵
歐盟：尊重烏國主權下處理問題
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
昆明火車站傳砍殺 27死109傷
歷史新高 義青年失業率42.4%
美俄防長討論烏克蘭局勢
參加萬金石 雨具保暖不可少
杜拜網賽 費德瑞6度封王
瑞芳陰陽海漁船擱淺 警消救援
烏克蘭下令武裝部隊 全面備戰
昆明事件28死 暴徒蒙面作案
培植年輕人 義傑尼亞供獎學金
王建民熱身賽登板 兩局失一分
烏克蘭敦促安理會 阻俄侵略
星國觀光規矩多 不謹慎恐罰錢
斐刀鋒跑者陷官司 嫩女友相挺
因應烏國危機 歐盟將開特別會
遊以國不怕恐攻 就怕表錯情
斐野生動物的家 旅人渡假天堂
歐巴馬告訴蒲亭 俄違反國際法
俄戰艦現身克里米亞 美國示警
昆明案 習近平：嚴懲暴恐分子
收假日變天 北部降10度
旅行巴西 最忌看起來像觀光客
陸定調昆明案：暴力恐怖犯罪
血染昆明 陸恐上綱國家安全
昆明砍人案 陸：疆獨份子所為
烏國危機 歐巴馬國安團隊開會
ADIZ重疊區 國軍海巡操演
海巡署：巡護北方海疆義不容辭
海疆護漁 學者：主權不打折扣
海巡護漁遇日機艦 台日互蒐證
樂遊印度先做功課 再入境問俗
王建民熱身賽投2局 挨5安打
萬金石開跑 萬人冒雨同樂
海上工作挑戰大 女隊員不畏難
投資20家 國發基金挺服務業
國道估下午湧收假日車潮
職場受言語暴力 女多過男
桃縣客家桐花舞蹈賽 受理報名
田中將大2局飆3K 坦言緊張
俄將出兵烏國 歐美緊張
科技部3日揭牌 產官學重視
火箭對活塞 林書豪替補打火鍋
金融業逐鹿亞洲 整併是捷徑
甄藝樂場兒童劇 9日中壢演出
俄擬出兵：有權保護在烏國利益
誣告店家恐嚇 集點達人遭起訴
昆明砍人案 潘基文發聲明譴責
火箭對活塞 林書豪半場得2分
紐約中華公所新主席 絕不撤旗
孟加拉紡織成衣出口 略減
榮昌12日舉行上櫃前法說
昆明砍人案 逮1嫌成破案關鍵
電車誤點報告 最快3日出爐
中東冠狀病毒 單峰駱駝感染源
台新銀：行動銀 安全機制放心
火箭對活塞 林書豪上籃被蓋鍋
山豬溫泉 陸弈靜詮釋喪夫女
本田高球賽第3輪 小麥續領先
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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紙貓熊現傷兵 特製玻尿酸伺候
連接器廠轉型 本益比升級
宜蘭林美步道施工 3日起暫封
轎車滑落邊坡 3人輕傷
紙貓熊穿雨衣 飄雨仍上工
中經院2月PMI 3日公布
老翁疑妻外遇 失智妄想作祟
國教藝才班特招 2338名額
昆明各醫院連夜加班 搶救傷者
房仲：2月六都房市交易下滑
多倫多台灣人社團追思228
新北紀錄片徵件 獎金33萬元
火箭擊敗活塞 林書豪得4分
助官兵進修 陸軍攜城市科大
投信：印度股市今年具向上潛力
元大寶華：勞動市場改善 偏緩
調查：畢業生 逾9成想就業
貴婦中市百貨被搶 警方查緝
賴志賢惜福 承傳焗瓷記憶
北海岸賞櫻 三芝花盛開
動物園農村體驗 下田種稻趣
明華園么嘍正傳 屯藝將登場
拚初選 連勝文辦公室5日開張
F-世芯每股稅前虧1.42元
俄羅斯出兵鄰國 近代早有前例
流感疫苗 彰縣用完9成8
中油：汽油降1角 柴油不動
陸2015年發射天宮二號
梧棲港賞鳥 觀光船出航
IC設計廠卡位穿戴裝置市場
南韓成為大陸第1大進口來源國
貴婦百貨被搶 胡志強：警偵辦
牧馬侯聖誕 金門各界祝禱
郝龍斌赴澎湖 慰問北市籍官兵
長征七號天舟貨船 大陸研製中
南科園區馬拉松 萬人參賽
惠來福德祠做牙 胡志強獻禮
台鐵放寬 228區間車可退費
北市學前身障幼兒班 3日報名
婦女會慶祝婦女節 李沃士致敬
澳門遊客失相機 金門警方尋獲
南韓在野勢力結合 宣布設新黨
甘肅野生貓熊下山 造訪村莊
小改組 埃及新內閣宣誓就職
救護車接生2嬰 像保生大帝
吉林茶行命案成懸案 被告免賠
漁業署：美質疑 事證送法辦
羅福星殉難百週年 總統追思
調查：外資銀上海自貿較大發展
壓力大淚崩 蔡佩真放空再出發
匯豐高球賽 盧曉晴暫列第4
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偷咖啡杯 警埋伏店內4天逮人
台鐵誤點 江揆促妥善回應
昆明砍人案 29死143傷
菲南招商 電力短缺成障礙
火箭隊友火力旺 林書豪手感冷
印婦遭夫燒死 傳因襲吻拉胡爾
鹿茸採收期 國姓鹿神祭登場
赴日會情郎 女冒姊辦護照起訴
拖醉女赴用餐區逞慾 色男起訴
清淨家園 邱鏡淳與民彎腰拔草
俄出兵烏克蘭 歐巴馬猝不及防
立院3日選召委 藍綠完成部署
港新聞界怒吼 向暴力說不
江宜樺動員令 內閣9日研討會
搭巴士遊南投 送人文環保筷
近年疑似維族攻擊事件一覽
服貿協議 政院盼儘速通過
清理環境 布袋戲人物PK超人
力成每股淨值估降 股價恐遇壓
金酸莓獎 地球過後「大贏家」
立委任期過半 不分區各展功能
228收假日 國5現車潮
萬金石馬拉松 全馬摩洛哥奪冠
核保電銷招攬 壽險擬提彈性案
呂秀蓮：媒體只看柯文哲連勝文
龍應台：衛武營軟硬體緊密結合
菲器官捐贈 破3項金氏紀錄
台灣金總座 3日交接
女性徵文比賽 記錄外配堅強
微型鳳凰協助 逾7千婦女創業
俄國來勢洶洶 烏克蘭高度警戒
行人當心！ 波特蘭公車會講話
內閣研討會 江宜樺促發揮戰力
毅嘉2月營收 年增102%
登山肺水腫 揹工員警揹下山
鹿港慶端陽 擲筊決定日期
三星穿戴式裝置獲獎
東南亞禽流感肆虐 多人死亡
林佳龍訪農博 盼連結台中花博
台股上攻需補量 個股表現
鰲鼓半馬圓滿結束 規劃全馬賽
不滿曼谷 清邁團體提一國兩制
桃園復興車禍 9人輕重傷送醫
派遣工專法草案 權益有保障
彰化關帝廟 考生祈福金榜題名
熱搜賞櫻景點 台中濁水巷奪冠
壽險業：變額年金有3不原則
邀弱勢看KANO 鼓勵不放棄
趨勢HP合作 企業網路防駭
天候惡劣 奇萊山難搜救無功
烏克蘭危機 美制俄工具少
匯豐高球賽 盧曉晴第9
克里米亞歷史與戰略重要性
蘇打綠大馬演唱 歌迷三溫暖
港新聞界集會遊行 向暴力說不
台灣民謠慈善演出 愛心播倫敦
昆明引關注 陸網友製逃生指南
衛武營戶外音樂會吸引上千民眾
政協發言人：昆明事件依法嚴懲
比特幣紛擾多 華義：長線看好
匯豐高球賽 盧曉晴爭冠失利
龍應台：全心擁抱台中歌劇院
星匯豐高球賽 盧曉晴第9
星星男 以投資廣西為由詐騙女
貴婦逛百貨遭搶 嫌犯身影曝光
病媒蚊防疫 桃園市校園大消毒
男偷車停死巷 欲撞警脫逃遭逮
拚政績 內閣整軍再出發
祈龜大典 吳志揚盼桃園更進步
萬金石全馬 男女雙破大會紀錄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
奧斯卡前夕 有趣紀錄報你知
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
無畏強鄰 蔡英文推崇以色列
台塑化汽油降1角 柴油不調
玉山恢復入園 仍實施雪季管制
SF2公測 華義今年要賺錢
自剖柯文哲現象 柯：民憤出口
助弱勢國中小生 家扶頒助學金
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六福村3天湧十萬人 比春節多
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環遊世界不是夢 10萬成行
聖母廟擲筊 老婦奪200萬元
壯遊當道 環遊世界不是夢
雙率走勢對台影響 專家開講
放假前一天 圓仔慵懶啃竹葉
大陸兩會 經濟改革是重點
聞香下馬 總統題字勉微型創業
集電弓險又出事 司機防患未然
集電弓卡塑膠袋 台鐵及時發現
宜蘭綠博8折預售票 超商開賣
郝龍斌訪澎湖 感謝國軍奉獻
燒炭帶親人赴死未遂 婦人起訴
貴婦遭挾曾示警 銀樓未查覺
台藥廠精神病用藥申請FDA
星高球賽第9 盧曉晴：再努力
KANO衝票房 餵木瓜謝影迷
疑私宰鯨豚 漁船船長遭法辦
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教長挽袖 籲青年節組百萬志工
當年抗民國 中共挺疆獨
烏克蘭備戰 召集後備軍人
路竹會部落義診 外國學生喊讚
收假車潮 國5越晚越塞
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內閣局部改組 新卸任3日交接
反暴力遊行 港府：全力緝兇
投顧：高收益債今年有支撐
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民進黨提國防政策 挺潛艦國造
林郁方：潛艦國造已啟動
陸政協抨擊安倍參拜靖國
大陸擬建最大煙霧箱 研究霾害
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專偷超商便當果腹 啃老男送辦
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晉濟高速岩後隧道事故7人死亡
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洪智坤：輸5百分點與在野整合
港普選 陸政協：盼理性務實
專家籲組新聯盟 阻蒲亭沙皇夢
韓駐京大使：習近平將訪韓國
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兩會前震撼彈 疆獨恐攻新模式
陸委會籲陸 展現和平善意
昆明慘案 旅遊業認影響不大
烏克蘭情勢緊張 日密切關注
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日漁船起火 7人失聯
封鎖曼谷結束 市區路口通車
烏克蘭風雲起 英譴俄軍事行動
克區烏軍基地 遭不明部隊包圍
昆明恐攻案 微博熱議照片瘋傳
謝長廷：黨要團結 更深得民心
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星星劇夯 龍應台觀看做功課
安麗盃 周婕妤三度封后
陸中紀委：持續零容忍懲治腐敗
控俄國宣戰 烏克蘭憂大難臨頭
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兩會前昆明出事 天安門嚴管
大馬檳二橋通車 數千民眾見證
昆明血案 目擊者回憶驚魂夜
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泰北分離論 軍方擬採法律行動
東莞賣身節 人們祈福歡樂
昆明砍殺案 英媒：時機敏感
周婕妤封后 明年挑戰衛冕魔咒
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安麗盃三度封后 周婕妤驚訝
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俄入侵烏克蘭 美擬經濟制裁
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戰雲密布 烏國總理：災難臨頭
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烏克蘭局勢惡化 亞股跌日圓升
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熱錢出新興市場 馬士基見商機
接任秘書長 李四川：責任重大
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國科會交棒科技部 一頁光榮
好萊塢紅毯 吳季剛禮服閃耀
奧斯卡最佳男配角：傑瑞德雷托
宏達電2月營收貧血股價小跌
美財長：烏克蘭準備好改革市場
奧斯卡最佳服裝設計：大亨小傳
奧斯卡最佳化妝：藥命俱樂部
陸政協下午登場 礦泉水實名制
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台鐵電車線出包 開會釐清原因
人大召開在即 聚焦陸成長目標
宏達電頻獲獎 管理層分工見效
奧斯卡最佳服裝 一代宗師落馬
北韓飛彈烏國動盪 韓元聞訊貶
奧斯卡動畫短片：哈布洛先生
選北市長 丁守中駁忘恩負義論
南流動土 帶動南台灣流音產業
奧斯卡紅毯鬥艷 眾星優雅復古
新台幣早盤升2.6分
奧斯卡最佳動畫：冰雪奇緣
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江蘇萬條魚兒浮水面 市民狂撈
奧斯卡最佳視覺效果：地心引力
桂盟去年Q4強 今年續旺
秘書長工作 陳威仁：高潮迭起
烏克蘭局勢緊張 黃小玉價漲
奧斯卡最佳實景短片：氦
陸媒：周永康胞弟夫婦被帶走
豐興各鋼品全數平盤
國光號放鴿子 遊客大罵等嘸車
奧斯卡最佳紀錄短片：6號女士
奧斯卡紀錄片：聚光燈外二十呎
貴婦被搶 主嫌投案起出贓物
奧斯卡男配角 支持烏克蘭人民
春節效應 2月製造業PMI下跌
通緝犯拒捕車撞民 警開槍制止
澳總理籲俄 勿干預烏克蘭內政
國防大學戰略所 首招文官
烏克蘭事件 國安基金不進場
義大利勇奪奧斯卡最佳外語片
水泥高檔調節 股價開低走低
前台灣大總座 轉戰台灣之星
科技部上路 張善政談願景
陸需求上升 黃金股料反彈
昆明砍人案 越南譴責
陸人大5日開幕 13日閉幕
楠梓加工區徵才 650個職缺
自動化旺 亞德刷新掛牌新高
烏國危機惡化 避險增金價揚
奧斯卡最佳音效：地心引力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
前台灣大總座 轉戰台灣之星
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
內政部長交接 陳威仁：壓力大
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
消防車救護 遇男持石塊砸窗
奧斯卡最佳音效剪輯：地心引力
國際情勢衝擊 台股疲軟
奧斯卡最佳女配：露琵塔尼詠歐
貴婦被搶 歹徒犯案手法縝密
梅姨熱舞 奧斯卡典禮超Happy
王瑜接任中研院數理組副院長
貴婦被搶主嫌 女友接應逃亡
奧斯卡 主持人與眾星玩自拍
隨威廉凱特 喬治小王子首訪澳
七合一 藍將啟動第4梯次提名
業績題材 同欣電股價新高
奧斯卡最佳攝影：地心引力
微軟人事地震 2員大將傳走人
沈世宏卸任 環署員工離情依依
奧斯卡最佳剪輯：地心引力
光棘冠海膽 墾丁現蹤
G7譴俄 暫停G8峰會準備工作
大學生見習公部門 開放申請
兩會來了 陸網友關注霧霾食安
睽違6年 南港再辦法說會
花蓮燈會閉幕 虎鯨紅面鴨暫歇
自由車環台賽 彰化站大佛出發
立院召委選舉 藍9綠7
奧斯卡最佳佈景設計：大亨小傳
華視總經理交接 王麟祥上任
歐央行本週集會 降息動能料降
歐美對俄制裁 首選暫停G8會籍
李四川入閣 陳伸賢接任副市長
賴弦五任總座 台灣之星衝鋒
非典型家暴成長3成 介入困難
富邦金校園徵才 前進7所大學
第86屆奧斯卡部分得獎名單
貴婦被搶 主嫌稱因負債犯案
酒駕撞死無辜者 情傷男判無期
奧斯卡最佳女配角 耶魯高材生
台中歌劇院捐地 民代看法迥異
陸政協一號提案 聚焦科技
胡志強籲業者 加強停車場安全
大陸政協開幕日 霧霾又來擾
阿里山花季 假日上午交管
3個月瘦6公斤 女恢復窈窕
奧斯卡最佳配樂：地心引力
李鴻源：練就武功 等我再回來
陸經濟趨緩 銅價跌至3個月低點
冰雪奇緣獲奧斯卡最佳電影歌曲
雪中送炭 美允諾竭力援烏
圓仔換牙 準備開始吃食物
奧斯卡最佳改編劇本：自由之心
神棍性侵女信徒 判刑5年定讞
環保署長交接 搞笑自嘲中風
奧斯卡最佳原著劇本：雲端情人
接班仁寶 沈軾榮：不可能
紀政反核 籲為未來而跑
俄出兵烏克蘭 賭歐巴馬先讓步
奧斯卡最佳導演：艾方索柯朗
鼎王再罰80萬 累計罰百萬
烏克蘭動亂 全球企業心驚驚
科技部揭牌 總統：創新強國
發現花蓮 店家辦花小春攝影賽
日央行可能容忍通膨低於2%
15年修習 8旬翁空大畢業
凱特布蘭琪 奧斯卡封后
興勤去年獲利可望年增
台幣午升5.7分
福島海嘯3年 舢舨漂台東
明年寒假延後 1月28日才放
HTC Watch 默默淡出
鉅晶吸金近4億 副總裁判3年
奧斯卡最佳影片：自由之心
中經院估3月製造業PMI上升
竹北六家高中動土 明年完工
市調：台4K2K面板市占近6成
大陸運20試飛時間破紀錄
陳威仁：與院長溝通沒問題
刀搶傷醫師娘 殺人未遂男起訴
陸2月非製造業PMI止跌回揚
俄出兵烏克蘭 黃金天然資源漲
經部與工商界座談 聽轉型建言
第86屆奧斯卡完整得獎名單
奧斯卡眾星 頒獎典禮大嗑披薩
江揆拚政績 示範區服貿是重點
告節目及胡瓜抄襲 外商敗訴
張善政：系統化自學術研究挖寶
學術研究 大學師生彩繪旗津
國防部：陸軍高山加給未停發
流行音樂中心 龍應台高雄動土
台鐵電線扯斷 保護支撐架不見
沈軾榮：看好3D列印商機
慈濟瓜地馬拉播愛心 獎金助學
都更處慶十週年 推動都市再生
台股收盤跌37.6點
104年大學學測 延到2/1
4G競爭大 電信三雄走跌
中職轉播權買主 在台設辦事處
台股開低收黑 跌37點
中市疑氣爆 8人受傷
大佳歡樂牆 徵求新笑臉
凱特布蘭琪封后 讚揚女性電影
嘉義林管處補助 鼓勵戶外教學
華碩獲11項iF設計大獎
俄出兵 投信：觀察烏克蘭債券
拉尾盤 台股重回8千6
東莞發生爆炸 24人傷
非裔導演首奪奧斯卡最佳影片
3月台指期跌59點
毛治國讚朱敬一 開會激火花
行車糾紛 重機騎士暈倒不治
前韓銀副總裁獲提名為央行總裁
打造觀光亮點 竹縣擬推輕軌
3月電子金融齊跌
地方特考 錄取率4.15%
基隆馬祖客貨輪 台馬之星下水
年資深且專業 中油員工均薪高
巴國首都法院遭襲 至少11死
疑輕軌淘空地基 高市允調路線
棗子像桃子 成市場新寵
中職新球季 愛爾達播150場
不滿連坐處分 台師大擬辦籃賽
俞正聲：加強與台灣民代交流
參選雲林縣長 許舒翔擇日宣布
瓜地馬拉巴卡雅火山噴發
三大法人賣超台股26.66億元
印下院選舉 明星領袖恐硬碰硬
南科：盼脫離全額交割股
南科：今年DRAM缺口較大
MOD十週年 推電視內建MOD
手機電視配飯 熱量攝取更多
保障安全 竹市公園總體檢
健康弱掉了 高明見籲正確管理
史上超大咖自拍 破推特紀錄
勞動力發展署中彰投分署揭牌
硬要吃 澳洲3公尺巨蟒吞鱷
中信金今年定位 購併為上
3D視效佳 地心引力奪導演獎
北市長之爭 賴清德挺顧立雄
失聯少女棋士 1日曾現身超商
烏克蘭危機 大事記
為自閉兒 台韓藝人台中打棒球
柯華葳勉儲訓校長自發互動共好
經部：員工分紅緩課稅 非減稅
第3批阿帕契 3中旬抵台
昆明提升維安 荷槍特警巡邏
昆明案 北京首都機場加強維安
南島文化節 五路齊發報訊
近60年創作 郭東榮油畫展出
昆明砍人事件後 商家推愛心餐
台鐵電車線斷 肇因列車集電弓
郝龍斌：我跟朱立倫是好朋友
大鹿林道整修 將封閉10天
中市民宅氣爆 10人傷
美女主播夏嘉璐 入主黃金時段
王金平勉中華女拔 續為國爭光
昆明砍人案 印度強烈譴責
中鋼省成本 今年目標37億元
上班前拉K助興 一屋男女送辦
南韓央行下任總裁 老將擔綱
朴槿惠晤小布希 強調韓美同盟
台8線復建 胡：兼顧生態安全
關心遭查友人 酒駕男自投羅網
學者：陸設國安委重領導權威
魏國彥：儘快推動環資部組織法
台鐵：電車線毀損 多重因素
新台幣收貶1.4分
接掌華視 王麟祥：只改不革
台中民宅氣爆 疑煮開水釀災
台灣金總座挑戰 轉型健全發展
智慧城市商機 涵蓋廣大農村
選市長 楊秋興：還要努力整合
國際蘭展驚豔南市 賴清德催票
稻秧受寒害 農改場籲積水保溫
鬥毆變殺人 雲警逮3越南外勞
罕見光棘冠海膽 現蹤墾丁海域
大陸政協開幕 昆明事件成焦點
種樹愛高雄 楊秋興邀植樹健行
90歲老婦燒炭 警消急救援
陸委會：多數人贊成張志軍回訪
補教飲用水質 4成7不及格
台教育界來港招收副學士學生
最佳影片 自由之心創造歷史
環署環保戲劇競賽 獎金優渥
偷竊縱火 女自稱有幻想
捷運象山站旁公園 發現未爆彈
周玉蔻控涉操縱股價 連營反駁
高鳳轉學生 少數重新轉校
北韓又射飛彈 南韓嚴正警告
調查：3成男性早洩困擾
東莞一餐廳爆炸 1死31傷
明年寒假春節27天 史上第三
頎邦擬發限制員工權利新股
阿里山花季 重現蒸汽火車
過年大魚大肉 血糖飆高9倍
日本顯示器IPO 集資38億美元
蔡英文指黨私有化 蘇：聽不懂
貴婦遭擄案 主嫌羈押禁見
凱特布蘭琪崩潰貪婪 影后到手
藥命雙帥成皮包骨 齊奪小金人
長期猥褻女兒 狼父判刑5年
MOD內建電視 首批5千台
中鋼第2季產能將增2.5%
轉院遭質疑 醫院不排除提告
王金平：國會調查權待共同努力
群創校園徵才 招募千人
服貿審議 蘇貞昌促堅持對等
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華視新氣象 深耕南部放眼國際
不合格金針 花蓮銷毀6百台斤
拚初選 丁守中蔡正元隔空交鋒
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副總統勉存好心做好事說好話
與同事曖昧被迫切結 男判免賠
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宣傳仁川亞運 韓找強棒秋信守
萬華登記結婚 送新人囍襪
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北部氣溫升升降降 雨下下停停
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缺錢花用 5旬婦搶百歲榮民
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影帝馬修麥康納 為片減20公斤
桃猿季票 每張2.58萬元
烏克蘭危機升 俄無預警升息
新台幣收貶1.4分
法庭罵夫不要臉 妻判罰5千元
南港舊廠開發 盼年底前取建照
心臟瓣膜修補 偏鄉醫療添成果
商機 工研院推OCP認證中心
媽寶A咖男星 帶媽媽出席奧斯卡
避免反彈 歐巴馬籲以色列締和
陸旅團考察 盼推金廈粵遊程
糖尿病福音 台壽首推弱體保單
烏克蘭危機 義採均衡策略
性侵雇主幼女 無良男起訴
雲嘉南澎扶輪社友 年會聚雲林
查報未爆彈 信義大安最多
屏東毛豬拍賣價 再創近日新高
隆滿號船員獲救 新北慰問
海嘯漂流2萬里 台東見日漁船
書法家黃一鳴作品 蘇州展出
通緝犯警所前吵架 被逮正著
科技部網站 網友批落漆
迎婦女節 高雄市推多重優惠
外資上周買超192.99億元
報告：大陸武器出口居世界第八
北投影視音園區案 7日說明會
金門拚觀光 將赴港澳宣傳
處理母女紛爭 色警摸少女胸
奧斯卡頒獎晚會 金獎金句
經部：有信心核四安檢如期完成
全國兩會激勵 陸股收紅
台鐵電車線斷 疑保護架螺絲鬆
KANO引熱血 首週票房冠軍
台鐵電車線事故 指向人為疏失
中執委提整合 民進黨態度保留
調查：民眾對財務前景悲觀
北捷松山線年底通車 6月測試
永豐金融資租賃 天津開業
攻3D列印 金寶Q2推新品
國道大貨車追撞 1駕駛困車內
瞞天大佈局全槓龜 成最大遺珠
昆明案當頭 陸兩會安保趨嚴
最佳導演艾方索柯朗 墨第一人
俄股大跌 新興股市溜滑梯
工作天少 勝華2月營收減4%
25美元智慧機今年問世機率低
誤開鉅額發票 警助追回保飯碗
紀念高凌風演唱會 華視相挺
奧斯卡大贏家 地心引力抱7獎
朱立倫：新北AED數量仍不足
男疑燒炭輕生 牆上遺言我恨妳
觀光局組團 柏林旅展行銷台灣
大陸所有機場安檢全面升級
美籍男坐金交椅 娶某大姊濱崎
海地民航局長應邀訪華
4K2K電視市場 今年倍數增
新北首創 擬增產檢假陪產檢假
蘋果攜車商 讓iOS發揚光大
中市氣爆 損15戶10人傷
歷史劇「自由之心」得獎常勝軍
陸：人民幣雙向波動將成常態
印尼霾害嚴重 外交部籲注意
審刀鋒跑者殺女友 傳百餘證人
陸政協：推動少數民族地區和諧
貧窮線上修 受益弱勢增萬人
俄烏軍購夥伴 大陸左右為難
3D列印夯 專家看好台廠優勢
大阪影展 開幕片KANO
避再沙巴對峙 大馬籲菲設熱線
酒駕累犯肇事 學生1死1傷
昆明慘案 新加坡強烈譴責
俄部隊軍機 湧入克里米亞半島
豬價揚 農委會協調增供應量
烏克蘭不平靜 美股盤前低迷
失聯女棋士報平安 暫時安置
俄出兵烏國 歐股不支重挫
盈拉反對分裂泰國主張
聖露薏絲社區家園身障居住學習
阿里山賞花 4日開放客運購票
烏克蘭：俄戰機入侵黑海領空
少年PI後 3D電影再奪最佳導演
大劍山失蹤登山客 尋獲遺體
新浪微博獲利 身價估51億美元
昆明慘案 南非強烈譴責
2月房市冷 雙北交易量減
今彩539開獎
威力彩開獎
碩禾電站明年規模上看50MW
秦剛籲協商對話 解決俄烏紛爭
陸企發行寶島債 壽險可投資
英警告俄 出兵烏克蘭後果嚴重
檢調搜索 國維聯科：營運正常
泰國政爭難善了 朝野持續拉鋸
蘋果加快研發 傳挖宏達電人才
烏克蘭危急 英外相：歐洲危機
昆明事件後 陸民挽袖捐血
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陸委會：盼港新聞價值被維護
愛教育 鄭彩敏61歲考上校長
微軟諾基亞聯姻 谷歌三星關切
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陸政協 俞正聲首次工作報告
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威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
安哥拉總統傳位副總統
烏克蘭問題 考驗日安保局
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烏克蘭動盪 美股開盤陷低氣壓
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米格戰機總設計師辭世 享壽94
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日本北韓紅十字會 瀋陽磋商
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《地心引力》包攬奧斯卡7項大獎
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台南鬥毆外勞倒地 成大小天使路過救命
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烏克蘭戰雲密佈 國際社會力挽狂爛
台灣留美學生遞減 不到大陸的十分之一
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中國1月份 920人受黨紀處分
中國10億美元富豪152人 世界第二
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『多螢．數據．消費』啟動企業商務智慧之鑰!
郝龍斌力挺胡志強 建議不要黨內初選
酒駕外勞逃逸跌漁塭 警方岸邊守株待兔被捕
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移民署謝署長的幸福密碼 - 尊重多元、欣賞差異，實踐族群倫理
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昱捷股票 櫃買中心提醒投資人注意交易風險
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燈塔郵票3/6發行 郵政博物館辦特展
嘉義模範！ 台灣婆婆與越南媳相處融洽
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台灣保全運鈔車落水 有驚無險!
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國際網球巨星舒拉寶娃 來港展現擊球絕技
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台澎金馬被統治者怎麼不火大！
申辦遠傳大寬頻指定方案 電視只要$3,990
歡慶婦女節 玉山幸運鈦金卡有好康
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工研院宣布成立全球首座正式營運的OCP認證中心
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俄威脅克里米亞部隊 投降或戰
歐安合作組織盼派團赴烏克蘭
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富比世富豪榜 全球前十大富豪
俄否認 對克島烏軍下最後通牒
俄烏緊張 歐股3大指數齊跌
抗議俄 美不派帕運總統代表團
俄對烏不收手 美歐將實施制裁
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台灣富豪28人 富比世榜上有名
馬侃：美不宜出兵烏克蘭
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
烏克蘭危機 歐股重挫
國泰世華銀 金融創新獲獎
憂烏克蘭 股市拉回短期現象
烏克蘭危機 英擬對俄施壓
統一投信連3年獲獎 創紀錄
期交所辦理期權課程
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制裁壓力高漲 俄股跌趴
證交所：2月發行1248檔權證
整合汽車與手機 蘋果推CarPlay
三星兒童專用平板登台
LG旗艦機G2 軟體開放升級
立衛積極調整產品組合
天氣多變化 北部降雨漸增
法人看好菱生麥克風封裝產品
孤立俄羅斯 歐巴馬面臨挑戰
電子煙電池過熱 美民宅引火災
盧布急貶 俄砸百億美元護盤
2月車市掛牌數銳減53%
歐美股市重挫 台股回檔壓力
烏克蘭爆危機 美股重挫
凌越轉型 1月獲利
威盛金麗科業績回升
烏克蘭戰雲急 美擬制裁俄羅斯
PIMCO總回報 失血趨緩
意識形態左右巴西對外政策
商品貨幣命運 緊繫陸貨幣供給
聯想推出14吋輕薄筆電新品
南加州暴雨 無助解旱象
台股開盤跌18.4點
美國防部：中止與俄軍事合作
韓2月消費者物價上揚
推廣人權教育 教育部線上諮詢
俄增兵克里米亞 烏促停止侵略
克里米亞危機持續 亞股震盪
德拉吉：歐元區銀行借貸增加
素溪冬奧 南韓獎金勉奪牌選手
聖保羅里約公車票成本冠全球
烏克蘭危機 加國考慮入觀察團
聖露西亞美食節 台灣味飄香
江揆：產業轉型區域經貿助薪資
大聯盟熱身賽 3台將發威
新台幣盤初升值7.3分
懲衝撞事件 府：未見懲處名單
線上Office進化 搜尋社群兼具
首赴立院備詢 李四川：平常心
登奇萊峰墜崖 女登山客屍尋獲
鎖定文青 露天推開學季促銷
簡黃彬劉國英浮雕展 國館展出
葉匡時：若台鐵人為疏失會究責
對克里米亞下通牒 俄國防部駁
奕力觸控打進雙A供應鏈
傳蘋果挖角 宏達電：不受影響
印地安泉網賽 詹詠然過頭關
爭端不斷 中日貿易降5.1%
高盛估 俄盧布續跌空間有限
首次區間車退費 5日起受理
倫敦交響樂團登台 屏東轉播
港媒：李克強報告有4大看點
林書豪背痛缺席練球
通用汽車2月銷售超預期
中東和平與核武 美以仍有歧見
船堅炮利當道 歐巴馬外交敗退
泰國動盪 日企轉向印尼
元大金幹部培訓期間 月薪6萬
國父銅像遭拆 促統團體抗議
劉德立探視巴拉圭遭祝融台商
談餘額寶 周小川：不取締
啟動制裁 美俄經貿諮商喊停
公僕疑上班召妓 胡志強促調查
影像產品夯 同欣電股價創高
新戶役政系統 陳威仁：盡快解決
越勞偕女 一家三口墳場住1年
烏海軍被包圍 總司令如甕中鱉
俄軍蠢動 美中止軍事經貿合作
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
四技申請入學 10日報名
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
專業戰鬥員 志願兵增進階訓
雲端伺服器上看1220萬台
吉漢：俄地中海戰艦駛往烏克蘭
貨車衝撞總統府 郝已核定懲處
昆明案 陸人大譴責
果蔬汁純汁標示新規 7月上路
膠筏失竊險遭拆解 海巡尋回
公車效益低 高市小黃替代公車
陳盛沺：估陸營收人民幣6千萬
郁慕明談課綱 扁李修改更盛
東歐局勢緊張 台股拉回
菲南連環爆20傷 民眾不安
烏克蘭危機發燒 金融股不妙
總統盼與澳洲簽署經濟合作協定
越警方逮捕2台籍詐欺犯
郝提不初選 胡志強：大家想法
頎邦Q1稼動率估持穩
春天輕旅行 飯店住房享優惠
台北市聯合海葬 即日受理
呂秀蓮市政顧問團 王如玄列名
逃逸外勞豪宅內暴斃 死因待查
孫正義將赴美辦行動網路說明會
小皇帝單場灌61分 生涯紀錄
吸毒騎上路 警查酒駕成查毒
推開放運算計畫 環保又省電
有借不還 外交部追討代墊費
潛艦國造 國防部：選項之一
行動裝置夯 創見推新微型硬碟
供餐降薪 校方出面護權益
陸人大明開幕 改革為主線
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俄攻烏克蘭 挑動波羅的海神經
顧問：GPIF買股壓力有益大眾
OCP全球參與者逾3千家
車馬費案 救國團：承辦人失誤
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總統盼發揚羅福星精神為台打拚
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搬屍非臨時工 醫院員工獲判賠
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民團列百項修正 阻陸資廣告業
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強悍槓俄 凱瑞先說嬰語逗孫女
酒後騎車闖紅燈 嗆警男送法辦
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女扮貴婦偷銀樓 警看電視抓人
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3月電子金融期齊跌
綠盟：官方報告沒核四不缺電
炸彈案件 印度高居全球第3
沒核四不缺電 經部：極致手段
廣州捷運乘客互踩踏 多人傷
蒲亭下令 邊境演習部隊返軍營
長榮：海陸空今年展望都正面
代收包裹付錢上當 警籲多提防
促銷電視 聲寶送貓熊遙控器
烏克蘭危機 陸籲對話解決
廟有難伸推手 村長挨告判免刑
疑針對九把刀 網友嗆燒出版社
美歐制裁俄羅斯6大選項
美國會立法援烏 至少10億美元
4月人力需求調查 近5年次低
三大法人賣超台股23.83億元
中日韓自貿談判 第四輪啟動
空姐遲到成風 印航破天荒炒人
昆明案嫌犯 港媒：16歲女
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烏克蘭動盪 4台灣民眾報平安
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彰化國際魔術文化節 高手雲集
林郁方：民進黨曾封殺潛艦國造
職訓結合就服 揭牌走紅毯
菲國十大富豪 華人占8席
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May'n演唱會 6月在台北
飼料成本增 彰縣養豬場銳減
聯結車撞變電箱 附近商家停電
中研院上班族 返鄉接家業養魚
美國務卿凱瑞啟程前往烏克蘭
新竹市民卡升級 購物享好康
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兒盟攜原燒 義賣T恤募款
扶輪社路跑 捐助防治小兒麻痺
運鈔車陷溪床 保全顧錢不顧傷
盜領死者35萬 謝依涵還錢
水試所深層海水斷流 原因不明
海芋季將開跑 花博市集先賞花
烏克蘭旅遊警示 升為紅色
懷疑妻有小王 拿菜刀挾持逼問
工商協進會掌門 內定林伯豐
長榮擴點 明年飛芝加哥休士頓
8日廢核遊行 謝長廷籲站出來
查賣場雞肉標示 6家不符
台塑燃星計畫 連4年贊助選手
土石採取景觀稅 屏東5日開徵
聽民意 邱淑媞將辦板凳開講
流感疫情未降溫 疫苗快用光
取代東京 星城生活費全球最貴
電路板會員大會 6日登場
鼓勵加薪 江揆：勞動部正研擬
亞信擬每股配息2元
新台幣收貶1.1分
海青班開學 大馬學生金門尋親
菲HIV蔓延快 2小時增1例
東京食品展 台灣館熱鬧開幕
法庭誤聽罵賤 女子挨告判無罪
江宜樺：教科書非意識型態戰場
南台灣廢核遊行 希望號聚焦
孫燕姿種小樹 無限大希望
雲林縣長選舉 三強鼎立
離島郵輪觀光 公主號9月到
初選否 蔡錦隆紀國棟各有看法
動物狂歡節台灣版 台法PK
韓外長將就慰安婦闡明嚴正立場
農博將閉幕 挑戰90萬遊客
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北市小運會 王冠閎泳破紀錄
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五合一疫苗缺貨 家長憂打不到
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苗學子秀創意 國際發明展奪牌
海青班金門開學 各界關懷僑生
蛋砸陳長文 紅會分會長判拘役
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豬價續漲 高市：疫情已控制
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北韓向東部海域發射7枚火箭
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民進黨彰縣議會黨團3長皆女性
犬隻闖農場 80多隻雞遭咬死
受傷治癒 4保育鳥重返自然
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房東疑慮 連勝文恐另覓辦公室
駱錦明：金融營業稅文不對題
桃機漂書專區 旅人不寂寞
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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外傭遺棄老婦 判7月後逐出境
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桃警跨縣破黑幫 起大批槍枝
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烏克蘭旅遊亮紅燈 台無旅行團
台電動工埋管 村民抗議無效
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廣州地鐵事故 11人受傷送醫
全球平板銷量 華碩排第3
競業禁止訴訟結果 鴻海說明
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男試穿牛仔褲行竊 月偷7條
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昆明血案 女嫌供述犯罪
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央行：QE退場 台灣衝擊較小
北市長整合 柯文哲盼見蘇貞昌
入山搜救反陷斷糧 香積飯解危
翁倩玉健康凍齡 無懼姐弟戀
日男持刀亂砍人 1死1傷
停建核四缺電 經部：非恐嚇
平抑豬價 台糖不排除提前出豬
宏?新一代伺服器強調小而靜
史嘉蕾喬韓森 據傳有喜了
產檢陪產檢假 北市研究評估
花蓮觀光夯 飯店服務業徵才
巴菲特辦報 也留不住讀者
農委會：再惜售 進口豬肉受益
家防中心決聲請延長安置女棋士
專家：烏克蘭若爆戰影響英經濟
烏克蘭危機 對台貿易暫無影響
否認占領克島 蒲亭：還不須出兵
選舉 江宜樺：基本上不會站台
習近平：築牢民族團結銅牆鐵壁
凱瑞訪基輔 支持烏克蘭政府
泰抗議者親人 控告總理謀殺
上野貓熊發情 傳宗接代不見客
央行：控管房貸 已見成效
交部：ETC日利用率約94%
羅祥安：自行車業前景比去年好
家鄉動盪 瑞莎失眠淚流乾
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警逮貨車竊賊 紙屑成關鍵
埃及軍事首長塞西 表態選總統
政院：依慣例送協議本文到立院
俄烏衝突 歐盟憂引發能源危機
上海自貿 擬設黃金國際板
烏克蘭掀風暴 汽車業緊盯影響
不耽誤公務 江揆利用下班輔選
內政部：全力完善新戶役政系統
郭泓志專屬商品 5日開放預購
馬國學員在金門 學烘焙有成
陸弈靜摔裂骨 出國都沒購物慾
烏克蘭士兵靠近 俄軍鳴槍警告
日據建物逍遙園 高市盼速修
李嘉誠蟬聯亞洲首富
公布閣議紀錄 日憲政史上首創
泰參院選舉 開始登記月底投票
隨連戰登陸 台聯開除蘇進強
義在烏克蘭企業 謹慎因應危機
昆明兇嫌同款T 淘寶下架
不滿百年神轎被毀 天后宮提告
郭泓志獻愛 統一加碼送愛心
北市小運會 泳賽5項破紀錄
今彩539開獎
食安爆不停 施政考評綠燈惹議
潘壘憶邵逸夫 真正電影內行人
經部公告地下水補注地質敏感區
雲林以南豬價 公平會重點查核
大樂透開獎
星巴克車道型門市 3月開幕
金管會：金融業對俄曝險小
刀鋒跑者受審 帶旺商家生意
蕭敬騰藏陰霾 飆喜劇演宅男
用中央基金 支付泰農欠款有解
泰山楓江地區 新北納都計
環孟加拉灣7國年底完成FTA
陸媒：昆明案5嫌事先策劃
陸委會：兩岸進展公開透明溝通
馬：服貿若通過有助洽簽FTA
油品食安問題 波及銀行放款
俄結束軍演收兵 似想緩和情勢
歐洲回春 車商心情憂轉喜
烏克蘭危機 義憂與俄經貿關係
高輝病逝 馬追贈實踐一等獎章
今彩539頭獎1注中獎
勝華：機器閒置 提減損33億
限水加煙霾 大馬人叫苦連天
外交部關切烏克蘭情勢
朗讀給狗聽 愛沙尼亞童增自信
大樂透頭獎 1注獨得1億
稱辛國追殺 美前國會議員藏斐
蘋果財務長 9月底將退休
愛因斯坦真跡 觀察日本入微
KANO破七千萬 魏德聖合聲
專家：俄特種部隊入侵克里米亞
大陸武直10 陝西墜毀
烏克蘭暫解危 美股開盤猛漲
索尼PS4銷量 破600萬台
大專棒聯 輔大國體並列冠軍
新北送福利 設產檢與陪產假
武直10先天不良 戰力打折
制裁俄 美官員：可能本週稍後
陸武直10墜毀 陸媒：非軍用機
貨車自小客對撞 駕駛受困車內
俄羅斯點頭 與北約討論烏克蘭
蒲亭放狠話 俄有權出兵烏克蘭
夫人外交 歐巴馬老婆計劃訪問中國
中國記者協指責 西方媒體淡化昆明慘案
不建核四也不缺電 環團：政府隱瞞報告
普京視察部隊戰備檢查
隨連戰訪中 台聯開除前主席蘇進強
俄試射洲際彈道飛彈 先通知美
俄烏緊張緩 歐股強彈
環盟呼籲踴躍加入「拒絕核四強行裝填燃料棒」公投連署
危險！ 新北泰山區外勞遭玻璃壓身
挑戰增 陸今年成長目標定7.5%
遭指無償索地 石世豪將告週刊
陸配家庭陷困境 移民署表關心
投顧：烏克蘭危機對歐洲高收益債影響有限
少子女化、新移民之子增加 學者：寧靜的教育革命常被忽略
昆明慘案 熱比婭：不要妖魔化維吾爾人
印籍看護遺棄行動不便阿嬤 今遭判刑
華府持有大麻 罰款比違規停車少
外勞暴斃苗栗豪宅 雇主非法雇用受罰
櫃買於3/11 審議美桀公司申請上櫃案
內化工安 公路總局實施全面講習與宣誓
Hotels.com飯店價格指數 全球飯店2013年上揚3%
國泰世華榮獲 亞太區最佳分析暨客戶洞察力奬
不想家鄉越南文化被誤解 新住民努力宣揚
申辦遠傳大寬頻指定方案 電視只要$3,990
全民資安素養自我評量活動 得獎名單出爐
國父孫中山銅像 蒙塵實在太不該了
台中停止初選? 胡、蔡、紀各表
低薪是國恥？管中閔：情緒字眼
促進國際學生交流 台科大辦印尼文化節
指新戶政系統江揆有責 李鴻源「等我再回來」
維運商履約能力不足 內政部將解約
誰怕誰？ 俄羅斯：敢制裁就停用美元
雇主如未按期安排外勞健檢 北市勞動局：最高恐罰30萬元
陸配車禍重殘 丈夫不離不棄
證交所提供查核案例 提醒投資人注意安全
證交所舉辦 第1季上市公司主管座談會
印尼同鄉來台做鄰居 合作賣餐生意好
航政司長調參事 遺缺由副司長陳進生陞任
自由經濟示範區金融服務啟動典禮 圓滿成功
無關連勝文 歐晉德辭高鐵董座
立院備詢前夕 歐晉德5日請辭高鐵董事長
美經費縮減 亞洲再平衡恐喊停
俄入克島 烏克蘭軍隊悄無聲息
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
選舉年預算 白宮預測赤字遞減
化解危機 烏克蘭政府與俄接觸
緊張當頭 俄試射洲際彈道飛彈
歐巴馬報告 台臨美豬叩關壓力
凱瑞：俄尋藉口 以擴侵烏克蘭
俄試射洲際飛彈 美：例行試射
亞太政策失言 華府官員忙滅火
東歐中東危機 美難兼顧亞洲
又一比特幣銀行遭駭 被迫關閉
美官員澄清 政策重心仍在亞洲
俄烏衝突暫緩 美股勁揚
力麒看好大陸污水處理市場
IDC：今年PC出貨料衰退6.1%
全球伺服器出貨 去年增2.1%
Focus安全評鑑獲5顆星
台新中國傘型基金准募
長華3月業績可望回升
夏立言訪歐 論台區域和平角色
遠東銀去年EPS約1.3元
投顧：俄烏緊張 待風險淡化
F-立凱電動巴士系統進軍大陸
臉書發言遭開除 美司機提告
矽統業績2月增0.46%
牧德2月營收 較上月小增
亞泰2月營收 年增72%
創見連4年贊助高中甲級籃球賽
冷氣團南下 北台灣下探12度
陸今年GDP成長目標定7.5%
美：俄撤離烏克蘭 才去G8峰會
烏克蘭緊張降溫 台股拚反彈
RadioShack虧大 關店逾千家
斷臂男自焚身亡 未留遺書
貨車自小客對撞 駕駛受困車內
羅東污水處理系統總進度6成7
高雄地牛翻身 芮氏規模4.4
烏克蘭緊張稍緩 俄股匯債齊揚
菲前總統羅慕斯訪台 促進交流
大陸2014軍事預算增加12.2%
美10歲童用手比槍 勒令停學
李克強：對台維護一中框架
李克強工作報告 維護一中框架
歐巴馬估美經濟成長9年來最快
攻早春市場 震旦通訊推優惠
美自動通關 台旅客有望享便利
台股開盤漲67.65點
李克強：GDP目標7.5%
克里米亞緊張 聯合國急派特使
澳洲上季經濟成長超乎預估
陳偉殷春訓熱身賽 挨全壘打
春櫻鬥妍 阿里山花季十日登場
馬習會 陸：兩岸自己找地方
藍可兒命案 將搬上大銀幕
烏克蘭危機威脅俄80億美元貸款
張良任訪日惹大學 雙方盼合作
昆明事件 人大開幕默哀
傳烏克蘭5500士兵轉效忠克島
iPS細胞治癌 日研究積極
巴爾默憾 微軟硬軟整合慢半拍
核電廠強化 明後年完成
陽耀勳春訓再登板 1局無失分
首訪台 張志軍：盼上半年成行
陸2014年軍費 破4兆元
銀行公公併對象 7月前明朗
烏克蘭問題 俄烏聯姻家庭分歧
台優質綠色商品 再登英建築展
紐約經文處處長拜會康州州長
北韓有百多枚KN-02飛彈
自經示範區 新增投資17億
產檢假 潘世偉：新名詞慎評估
火箭手感燙 首節領先熱火
2月CPI年減0.05%
檢調搜索 擎泰：不影響營運
總統盼東海行為準則 防擦槍走火
財長：公公併一定會發芽
闖紅燈肇事 駕駛受困孕婦送醫
搶救生命 阿里山裝設急救器材
注射凍齡物質一年內 捐血止步
陸禁奢 精品消費轉向國際
李克強：失業率4.6%以下
深夜食堂作者 秋天訪台
立隆Q1業績不淡 估小幅年增
非eTag車 3月底免手續費
柏南奇40分鐘演講費 勝全年薪
內政部要廠商說明戶政系統問題
全民資安評量 過關率9成
李克強談經濟 拒短期刺激措施
索尼帶旺 台灣供應鏈廠大漲
宣導十二年國教 明列就業進路
財長：財政健全非為社會公義
AIG擢升史密斯為商險營運長
貝佛利挺身 火箭半場1分領先
傳臉書洽談收購無人機製造商
電視面板跌勢緩 40吋跌2%
飛來保育類環頸雉 警消保護
外交部維持曼谷橙色旅警
產假延長 管中閔贊成
台系統廠迎接雲端商機
利多 勞動部推2個月生育給付
李克強談改革 經改為重
比特幣交易 日政府擬課稅
前海軍司令董翔龍支持潛艦國造
諾獎和平獎提名278人 蒲亭在列
躲過陸股跌勢 景順賭對轉型
烏克蘭動亂 澳洲旅遊警示升級
專家：陸軍費追補過往不足
豬肉價新高 業者HOLD住
蟲蟲冥紙恐嚇案 通緝男疑涉案
查豬價 農委會10日交名單
春節因素 2月CPI微降
自由之心太紅 紐時改百年錯誤
信評示警：銀行放款成長偏高
初考放榜 博士連16年槓龜
花旗：維持台灣大哥大賣出評等
羅東污水處理廠擴建
加拿大中止與俄國聯合軍事行動
南韓提議12日辦兩韓紅會會談
太平洋左岸藝術季 代用券啟動
先發得分全破十 火箭擴大領先
歐美強彈 台股收復8600點
新台幣早盤升9.1分
曜越電競耳機 獲德iF設計獎
肚子作怪 王宇佐無緣會內
陳威仁：防災是都更目的之一
劉德立與巴拉圭青年部長餐敘
教師工會籲直轄市減少派遣
李克強：參與高標準自貿區建設
音樂專輯聆養上架 助流浪貓狗
辱警議員羅文欽 妨害公務起訴
武松打店折子戲 國光劇場上演
台灣援助薩爾瓦多咖啡業
大選逾月 泰看守政府期限惹議
助退伍官兵就業 找上鼎泰豐
抗霾害 比爾蓋茲攜手陸廠
破壞國父銅像 藍營指警未阻止
POS三雄 股價競高
國父銅像遭破壞 警否認沒動作
烏克蘭危機降溫 日圓止貶
學生巧思 黃豆渣做麵包
北投焚化廠 回收舊物贈樹苗
推童軍教育 總統：與國教結合
山東發現1起H7N9病例
專家：陸經濟目標高於市場預期
男遭搜索丟吸食器 警全都錄
包商消失 普悠瑪號通車生變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
減核廣告 經部：據實說明
更年中風機率增 救命搶黃金期
公公雙強併 財長：球是圓的
長官通融民代 員警：基層難做
勞保生育給付2個月 力拚三讀
流感增溫 桃縣籲速接種疫苗
台鐵斷線 車輛鐵軌螺絲都鬆脫
宏達電登高一呼 非蘋手機股漲
瓦斯外洩大爆炸 新澤西1死7傷
國防部：中共對台威脅未減
陸經濟計畫：提升兩岸經貿合作
拉扯國父銅像 警查出26人
林書豪外線開張 火箭3分取勝
傳愛非洲 北醫大口腔篩檢千人
警蹺班簽賓果狂輸 遭輔導離職
疑灌漿不慎致道路坍 無人受困
江揆指示推動室內設計技師證照
種樹護台灣 南投綠化月啟動
烏克蘭危機減緩 亞股彈漲
石英元件廠希華漲停創波段新高
達方攻電動自行車 今年開跑
財政健全方案 曾巨威提意見
經長：融入區域經合為必要作為
春節後 新北2月CPI降
台科大印尼節 體驗文化美食
反俄 逾千烏克蘭群眾上街示威
離岸人幣跌 成長續保7.5%
索錢要屋不成 燒死男友判無期
巡松山線 郝龍斌：年底前通車
19元下載歌曲 可救流浪貓犬
衛局請陳世明說明鼎王鹽選燒肉
印地安泉網賽 詹詠然晉級會內
管中閔：經濟角度看低薪
高鐵清明增班 7日開放訂票
陸軍費巨幅成長 日表關切
上網學環控種大麻 2男遭起訴
新台幣午盤收升9.3分
日月光復工 高市府：無時間表
瓜地馬拉2月咖啡出口降
獲利加溫 裕日車站上400元
越加快新憲法執行進度
俄：美若祭制裁 將還以顏色
南韓大學升學率高 就業卻墊底
桃縣祥儀 打造機器人夢工廠
馬習會議題 駐華使節熱議
國軍第二波加薪 3月底評估
台首位動物公務員 喔熊拚觀光
七七行館 糾正陽管處等3機關
談城鎮化 李克強要3個1億人
禾伸堂2月業績 估年增率略增
通用執行長：召修關係名聲
興大完成首例犬隻心臟瓣膜手術
詹姆斯壓哨未進 火箭險勝熱火
綠委批老狗 董翔龍抗議
毛豬拍賣異常場 送公平會調查
陸企業通勤車起火 十死17傷
自行車暨體育用品展登場
華信科創天價 晶豪科收益豐
國產非基改毛豆大豆產品 上市
網站5資料錯登 移民署懲處人員
內政部：朝與環安達解約研議
羅東污水廠3期工程後年開工
勇拒毒獲重生 少觀所無毒有我
江揆：推室內設計技師證照
228鐵路國道亂 立委砲轟
自經區草案6日審 朝野備戰
核四裝燃料延後 原能會未證實
陳保基：水利會修法無關七合一
贊成陪產假 郝龍斌：評估跟進
歐巴馬防敗選 提預算拚成長
國家公園風景區 4月禁菸新制
談金改 李克強也關注網路金融
郵輪來台觀光 簽證可望簡化
前員林鎮長涉貪 二審判20年
食用油摻假 糾正衛福部經濟部
劉金標：自行車業今年比去年好
大陸政府工作報告 改革是主題
羅祥安：台灣自行車島已成形
舌麻非中風 恐罹口腔灼熱症
國人醫美整形 最愛雙眼皮
穩豬價 台糖增加供應3千隻
竊占國土案 劉政池全家到庭
大陸污水廠朝地區性小規模發展
調查局破一粒眠廠 可製百萬粒
交長：台鐵局長1個月內補實
1人罹肺結核 竹市籲不必恐慌
公股行庫不得轉嫁營業稅
力麒下半年推案量175億
日月光：爭取時效復工
北市意外 女子遭刺傷
捷運是否分流 郝龍斌：評估中
大量PCB設備 營收成長拚2位數
台股收盤漲78.39點
新北市持續申辦2023亞運
新省換駕照 雪辦處翻譯獲認可
寬頻中國戰略 台灣概念股樂
昆明遇難者 醫療喪葬費政府包
陸人大開幕 官員進場快問快答
台股開高收高 漲78點
陸吸金魅力 不如東南亞5國
陸可能首宗違約 超日無法付息
農博90萬客誕生 87歲阿嬤
懷俄明州通過友台決議案
南市大型徵才 4027職缺
台鐵螺絲鬆 明顯檢查疏失
歐恐蹈日覆轍 通縮風險攀
鼎王再出包 陳世明至衛局說明
大陸向污染宣戰 概念股出動
艾倫玩自拍 三星慨捐300萬
3月台指期漲67點
3月電子金融期齊漲
年底駐軍7千 金門守備無問題
星國乾旱 2月降雨逾百年新低
迎縣長選戰 邱淑媞首辦造勢會
印度大選4月7日起9階段投票
陸委會：馬習會屬兩岸事務
寶弟代父上場 串高凌風經典曲
試運轉用語惹議 蔡春鴻正名
美利達：大陸市場會再好30年
亞大創業基金 助學生校友圓夢
羅慕斯抵台 甩皮箱逗樂眾人
台股挑戰前高 聚焦中小型股
總統提名總長 司改會提4主張
退輔會:退將赴陸經商個人事務
高市民免費 澄清湖遊客增5成
王金平黨籍存在案 19日宣判
戶政案調查報告 立院設時間表
台灣之星賴弦五 兼任威寶總座
第二類土地登記謄本揭示內容改
六輕煉油廠傳火災 無人受傷
杯葛提名 游：林義雄致電否認
甥舅投資案騙5千萬 詐欺判刑
三大法人買超台股23.22億元
造潛艦 董翔龍：靠自己路還長
台大洪一峰特展 緬懷寶島歌王
陸媒：菲海警船預返黃岩島
鼎王再爆疑雲 衛生局要求說明
馬習會 張志軍：兩岸自己找地方
動物園加菜 照顧高齡河馬阿嬤
疏運蘭展人潮 南市推公車免費
台灣優良工藝品評鑑 受理報名
KTV藏土製炸彈 警方查獲
管中閔：台灣在亞洲經濟是A咖
鼎王鹽選燒肉也遭爆 北檢調查
藍營中市長初選 初選籤號確定
總統：融入經合就像合縱連橫
雲端產業看俏 廣達爆量攻漲停
1/3歐盟女性曾受虐 15歲就遭殃
義大醫學院揭牌 暫收國際專班
核三廠2號機 6日大修
杜啟祥：打造竹科成三生園區
鹽選燒肉 中市罰180萬
李克強報告 發展兩字說百次
鼎王麻辣涉隱瞞 中市再罰百萬
豬價飆 便當成本漲逾5元
印度下院大選 4月7日起投票
台塑化：六輕火災速滅 人輕傷
總統籲在野黨勿杯葛兩岸服貿
局勢緊張 烏美足賽移地舉行
總統：不參加經合 會一敗塗地
俄拋售113億美元 支撐盧布
性愛成癮的女人 一刀未剪來台
藥妝品廣告騙很大 輕信賠健康
最長命 台北人均壽82.7歲
百歲老婦異常出血 罹子宮頸癌
文化部遷新莊 首度與居民交流
新台幣收升2.8分
中市農產銷售 全年達4億元
與大學聯盟 增士官兵學習管道
張志軍：一中平等協商軍事互信
調查局破一粒眠製毒廠（1）
調查局破一粒眠製毒廠（2）
土城公共托老啟用 銀髮族樂活
分析：李克強對港談話有玄機
人民日報籲兩會 不要把玩手機
公公併限期內 可以整併完成
警變裝騎小小黃 逮慣竊機車盜
油品烏龍公文案 糾正食藥署
不受空間限制 3D電子筆問世
兩會魔咒 大陸股匯市雙雙疲軟
AIT高雄分處長 開攝影個展
工業局：GMP新制 4月上路
錢宗良期許竹科為高科技火車頭
新高 外匯存底4179億美元
核四議題 宜縣長選戰添煙硝
第1鮪續辦 洪慈綪樂觀其成
挨男師告 嘉南2議員不起訴
防禦愛滋 何大一有重大發現
同志婚姻立特別法 伴侶盟反對
10名鋼琴家 7場連演貝多芬
可成2月營收 年增35%
北市公有地先開放建4G基地台
李登輝被控洗錢 特偵組簽結
以兄之名捐車 造福花蓮身障者
2月食物物價 肉與水果漲勢大
六輕台塑化火警 管線法蘭洩漏
進擊的宏達電 M8開賣加快
學者：習近平加持 李克強配合
換跑道 高市大型夜間徵才
拉k戒不掉 老爸拉警處理
課綱爭議死結 活化教學可解
代銷公會：預售制度回歸正常化
工業空品監測紀錄保存延至5年
海基會董監事會 7日召開
郵輪客落地簽 業者：開放太慢
鹽選燒肉沒千萬廠 中市重罰
外交部向駐華使節說明兩岸交流
蒲亭暫不出兵烏克蘭 盧布升值
調整供需 宜肉品市場多休1日
人造雨奏效 大馬空污改善
台開購物中心徵才 金大生踴躍
矽品2月營收 年增逾31%
低核廢處理 原能會台電說明
南市議員莊玉珠 服務處遭竊
包商落跑 台鐵：普悠瑪如期通
吸入製毒氣體暈眩 製毒男遭逮
談恐嚇案 蕭敬騰：壞人都該抓
冷氣團減弱 6日溫度回升
奇萊雪地救難 山友遺體送下山
反對燃燒低階核廢 反核促遊行
鼎王麻辣資料不實 再開罰百萬
北韓搗彈 大陸客機險些掛彩
強拉少女進鐵工廠 怪叔叔判刑
韋禮安慶生發片代言 三喜同慶
傳俄國攻下烏克蘭兩飛彈防禦營
苗栗宴王祭 酬神料理競賽吸睛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
渣打獲利下滑 逾10年來首見
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
海砂屋都更重建 台北市首例
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
2義橄欖油含銅葉綠素遭退運
李振昌續簽1年大聯盟約
鐵軌放置石頭 好玩哥落網
沙國巴林阿聯 召回駐卡達大使
遭指無償索地 NCC要求更正
知名命理師遭恐嚇 冥紙加活蟲
農博遊客數 蘇治芬：超過預期
老農翻土 被眼鏡蛇咬傷送醫
北韓：射火箭屬防禦 非挑釁
巨大美利達：沒排擠任何人
新輯新店同亮相 張韶涵慶雙喜
鄒族傳神話 吳鈺槤油畫頌祖恩
台韓棒球明星賽 16日台中戰
總太保留盈餘 EPS創高
全球最長壽 日嬤：吃好放輕鬆
醉男縱火推託 警還原畫面認栽
公車失物招領 罕見神主牌
教主卡莉怪妞 曾是街頭怪小孩
陳世明接受調查 鼎王承認疏誤
遭罰380萬 鼎王：未獲暴利
簽ECFA 總統：貿易自由化
交部：歐晉德輔選需董事會同意
林心如撇豬心戀 笑稱不吃內臟
世維大會：北京應保障維族安全
基市議員過馬路遭撞 留院觀察
紡織廠排廢水超標 勒令停工
豬價新高 暫不影響營養午餐
總統促首長上叩應節目政策辯護
推經合 總統：培植談判人才
宏?推一體成型電腦
大立光2月營收月減34.1%
鼎王坦承 無千萬製鹽工廠
北市逾百輛警用重機 公開標售
陸要維持GDP 外媒：難度大
康寧高層不留情面 痛批藍寶石
助京重病台商 海基會函海協
KANO球員寫真 永瀨親掌鏡
流感疫情緩降 未有回升跡象
疑壓力重 韓相親節目來賓自縊
挽救盧布匯價 俄大賣外匯
綠在野整合方案仍懸而未決
上任將滿周年 教宗談教廷生活
反制制裁 俄研究充公外企資產
葉盛茂誤認洗錢 李登輝案簽結
宸鴻2月合併營收 月減39%
黑鮪汛期菲增巡艇 台操演因應
中正紫荊影展 大學生漏夜排隊
星國生育低迷 政府給產假催生
日男持刀亂砍人 警辦案有突破
童軍節 李沃士勉培養品德
跟進韓元 新台幣收升2.8分
東京食品展 嘉義縣長推銷物產
做配水池 南投八卦山缺水有解
生命貴人 桃表揚補救教學老師
紙貓熊要請假 9日午後才上班
日核災地首長嘆回鄉得等5百年
陸客心肌梗塞 慈院手術後續遊
西班牙物價降 市場憂通縮風險
蟲蟲恐嚇案再添一起 鼎王收件
力旺2月業績 月減近7成
刮刮樂經銷權 傳集團收購人頭
自經區排除野保法 台恐蒙罵名
交通部航政司長 陳進生陞任
成棒春季聯賽 曹佑寧單場2安
前進大陸 永達保經拚第2家
專家：俄軍應不會撤出克里米亞
2月外匯存底 再創新高
OSU開放 國泰日盛搶頭香
情色東莞 胡春華：政府有責任
新北行動化學館 首站萬里登場
欠稅追徵不力 監院糾正財政部
友達招募千名創新人才
鼎王接受調查 坦承沒製鹽工廠
綠台南議員初選 4/14舉行
六輕氫火 雲環保：空污法處理
神將路跑報名 半馬冠軍獲機車
學者：李克強報告 兩岸重延續
胡春華：廣東今年繼續高壓反腐
疑操縱黃金定價 5銀行吃官司
歷史建築換捷運 環狀線推進
公公併 員工薪水可比亞洲盃
備戰 烏克蘭青年無懼馬革裹屍
烏克蘭淡化 與俄交戰可能
投資熱 台生技業市值要衝兆元
大陸：解放軍不是童子軍
全英羽賽男單 周天成輕鬆晉級
俄外長誓言 避免烏克蘭流血
防猴摧果 台東農改場展新網罩
教部：課綱微調提升台灣主體性
喪夫2天 老婦吃素丸子噎死
田中光：台灣集中發展精緻農業
哲園飯店將交予易福企業管理
經部：今年核四不會申裝燃料棒
培養寫作能力 苗縣選拔文狀元
農委會：牛豬分離政策不變
隆達電子助花園國小建立圖書室
壹傳媒業務緊縮 資遣89員工
國際拳總 開除印度會籍
新北都計新規 工商業住宅設限
英媒：德謹慎處理烏克蘭危機
婦聯會泰分會將再捐助緬難童
議長盃桌賽 20議會金門聯誼
菲國二戰慰安婦 日使館前抗議
日租套房客中毒亡 二房東遭訴
豬價2週來首度回跌
大金空調推新世代環保冷媒
金門石蚵小麥季 千人剝蚵
美英搓合俄烏會談 俄國搞缺席
以軍公海臨檢 查獲走私武器
燦坤推雲端安全監控服務
彭淮南立院報告 台幣匯價穩定
遞延出貨 聚陽2月營收大增
公司登記家數 破62萬家
國際志工訪嘉 踏勘民雄鬼屋
女控匿報毀旅程 海關依規檢查
黑莓稱服務修復 東南亞沒感覺
藍第4波提名 北市動向受注目
新疆動盪 習近平要與俄國反恐
住墳女童未來 DNA將成關鍵
走過谷底 東南亞市場翻身
民營銀行亞洲併購 近日可見
俄軍部分占領烏克蘭2飛彈基地
北韓射飛彈 大陸：各方應冷靜
子阿服役自殺 母收到1分復員金
菲國前慰安婦 淚憶受虐往事
東京食品展 高雄物產館規模大
今彩539開獎
以國外交官罷工 台辦簽證暫停
李克強報告 習式意志李式風格
烏克蘭問題 美媒估陸不倒向俄
蘇黎世停售保單 惹撤出猜想
大馬檳城第二大橋免收費1個月
共軍費增 仍難挑戰美亞太地位
英軍備銳減 難對俄軍事還擊
需求旺 太陽能2月營收亮眼
金融自由化 1年抵10年
大金空調 雙證照保障年薪
陸委會：九二共識推兩岸發展
陸委會：張志軍訪台各自規劃中
麵包蟲恐嚇案 已有7封恐嚇信
中共前藏人高幹：讓達賴回西藏
鼎王坦承無製鹽工廠 中市開罰
歐盟決定提供烏克蘭可觀金援
復甦加溫 ECB或可不出手
以軍公海攔檢 查獲敘製火箭
郭泰麟擬選民進黨主席
寒冬衝擊 美民間就業成長欠佳
超商補繳免手續費 遠通未同意
麵包蟲恐嚇 刑事局加入偵辦
林祖嘉：馬習會應在APEC
樂天併Viber 目標20億用戶
華新去年每股虧0.77元
清明假期 國道免費擬提早結束
美英烏籲 觀察員赴烏克蘭東部
陸港禽流感 增3病例與2人死
愛台灣 外資連續半年淨匯入
今彩539 頭獎槓龜
歐晉德請辭高鐵董事長
對付俄羅斯 美媒建議能源下手
柳井正發豪語 要當服飾業一哥
林毅夫：台灣是家 早晚會回去
德與俄經貿密切 未必同意制裁
俄美女主播轟俄 被派前進克島
雲南書記：昆明案嫌犯發動聖戰
中國發佈 2014國防預算增至4兆台幣
時機敏感 俄羅斯成功試射洲際導彈
中國不承認 世維會代表中國維族人
普京被提名「諾貝爾和平獎」候選人
立委: 中國抽廣告、更要反服貿
«小丑人生» 張義雄百歲展壯闊登場
陳威仁坦言 戶政出包每天還有100件
威力彩上看13.5億 史上第5高
印尼航空加入天合聯盟 銜接 1,064 個目的地
春天種樹啦！ 林務局7日贈送樹苗
營運不佳 夏威夷航空4月起中止台北航線
2月外匯存底增10億 外資佔59%
澎湖印尼女看護，揚言尋短、虛驚一場。
希望協助偏鄉弱勢 61歲鄭彩敏考校長
連勝文：歐請辭若因我 很抱歉
高鐵下週選新董座 歐辭執行長
新北環保局招募短期人力 協助弱勢就業
歐晉德閃職 立院交通委員會草草結束
中共前高官呼籲 北京應准許達賴回西藏
以信仰之名詐騙 民眾須提防「中國祈福黨」
諾貝爾和平獎 斯諾登也獲提名
專家: 無人駕駛貨船「10年內將成為現實」
委內瑞拉宣佈與巴拿馬斷交
企業英檢 11日起報名
夏威夷航空 自4月起暫時中止台北航線
臺北小巨蛋104年起 身心障礙座位增為80席
劍湖山世界Lady’s weekend 女生3月玩免錢
基層勞力短缺 經部研擬進一步開放外勞
OTC「創意集資資訊揭露專區」成效卓越
103年阿里山花季 一起”預約”賞花趣
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國泰世華「馬上飆利」 人民幣定存最高3.25%
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海協會長: 「馬習會」在第三地挺好的
第18屆TDK盃全國大專院校創思
兩岸均應大力抑制 虛擬經濟
張德正「殺人未遂」起訴 律師莫名奇妙
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2014世界巨星秀舞王爭霸賽
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CROSS Apogee登峰造極大師頂極系列再出江湖
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9日國館講座「現在，什麼才重要」
啟動良知良心話 串起教育界能量圈
正妹俠女變身皇后、公主、巾幗英雄
台灣稅制不公 黃士洲盼依法「良心辦稅」
民代及各界響應「良心時代」運動
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希拉蕊：蒲亭介入烏國如希特勒
高鐵漲價出包 歐董走人埋伏筆
雅虎新招 禁臉書谷歌帳號登入
6日立院交委會 歐晉德不出席
教宗：我非超人 不會全面變革
歐晉德突傳真請辭 交長被轉告
24歲紀凱婷 富比世最年輕富豪
歐晉德請辭負責 無關連勝文
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美民調：同志婚姻支持度攀新高
美官員：美準備經濟制裁俄羅斯
男子遭火車撞擊 無生命徵象
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烏克蘭親俄派占頓內茨政府大樓
奧斯卡自拍 三星：我們也意外
為了烏克蘭 北約暫停與俄國合作
沒會烏克蘭官員 俄外長退會談
偷拍裙底風光 在麻州不違法
美：俄國與烏克蘭都同意再會談
義媒：克里米亞新聞自由受限
委內瑞拉宣布與巴拿馬斷交
遭威脅 聯合國特使離克里米亞
北約施壓俄羅斯 暫停合作交流
白噪音睡眠機 恐傷嬰兒聽覺
同志婚姻 達賴說OK
駭怕了 Target物色新資訊長
1月成衣出口金額年減7.4%
櫃買11日審議美桀上櫃案
台股盤勢趨穩 蓄勢創高
比蒲亭為希特勒 希拉蕊忙解釋
中鋼捐贈高捷橘線心臟電擊器
我的教宗 義大利發行新雜誌
烏克蘭移民巴西逾120年
天然氣進口 烏克蘭擬減俄增歐
遠傳推彩虹購物節
春天多變 白天回溫入夜雨多
台行動上網遭駭 恐列全球前5
法人：泰林Q1業績估年增兩位數
上市股票2月底本益比18.64倍
一詮2月營收4.19億
福斯Golf Variant獲iF設計獎
全英羽賽女單 戴資穎惜敗
受災戶怒 要求凍結Mt.Gox資產
寒冬下 聯準會稱經濟仍見成長
市調：面板應用平板成長
歐辭高鐵董座 連勝文：震撼
火箭失誤過多 首節落後魔術
課綱爭議 蔣偉寧立院報告
台股開盤上漲27.36點
夏威夷航空 4月初停飛台灣
烏克蘭危機 加拿大與英祭制裁
政院穩定物價小組 下午開會
巴森斯獨撐大局 火箭半場落後
國軍下波加薪 留營戰鬥加給
分析師：人幣距離全面兌換還遠
上政論節目 蔣偉寧：可評估
開車撞總統府 北檢起訴張德正
政策辯護 陳威仁願上政論節目
習近平談上海自貿區 接軌國際
加拿大將派觀察員赴烏克蘭
嚴明：國軍有能力保衛國家安全
對付俄入侵烏 歐盟意見分歧
印地安泉網賽女單 詹詠然敗陣
造艦 國防部：申請美技術轉移
全球聲譽最佳大學台大排名未變
大陸軍費連升 美方密切關注
思科系統多倫多設創新中心
優酷網站高價標得韓劇「三天」
太平洋腳踏車競逐倫敦設計大獎
標4G傷獲利 投顧憂遠傳
看好統一獲利 大和證升評等
未降低成長目標 陸債務負擔增
綠委程序發言 要求暫緩課綱
亞洲富翁大本營 星將擠下東京
林宥嘉看齊偶像 決定從軍去
券商自有資金買興櫃股 開放
歐晉德缺席會議 朝野立委指責
機關推性別平權 政院頒獎表揚
單車千里挑戰 8日大鵬灣出發
單節得分多1倍 火箭逆轉戰局
新台幣初升8.2分
供應恐吃緊 咖啡價創2年高
台中市政府續查鼎王集團
陸啟動公務車改革 年省數千億
立院休會1小時 等歐晉德列席
揚智獲日商船井訂單
李克強施政報告 做不到的不寫
衝撞總統府 張德正被控5罪
高盛攜手世銀 資助婦女創業
總統指示上叩應 閣員樂見其成
立院審自經區草案 朝野大吵
吳若權第1百本書 心經談生活
民進黨程序發言 課綱報告受阻
盼增交流 新州籲設在台辦事處
中油與馬國續簽天然氣採購合約
食藥署：徹查全台鍋品湯料
與俄物流 明年春南北韓先通
戶所併 戶政系統部分時段暫停
自經區案 在野籲8委員會共審
烏克蘭危機 駭客大戰上場
業績估逐季增 旺矽波段高
魔術反撲無力 火箭客場取勝
台單車騎士陳同華抵尼加拉瓜
升息否 彭淮南：考量總體經濟
電子領軍 台股創 2年新高
振出口 彭總裁提藥方
漲勢如泡沫時翻版 騰訊風險攀
台泥國際獲利創高 台泥受惠
舞姐變毒販 賠了美貌又被逮
網路小額詐騙 多查證少上當
單車帆船接力 大鵬灣賽事多
地方稅收優惠 陸財長：要清理
超日告急 陸重現貝爾斯登時刻
台北小巨蛋 身障席增1倍
邱文達：遵循牛豬分離政策
高國華炒股判刑 將入監服刑
人幣3百萬用零錢還款 重5噸
IEK：中低階智慧機興起
洪仲丘案 7日宣判受矚目
法鼓山祈福皈依大典 4月登場
下半場及時甦醒 火箭拆穿魔術
陸財長：經濟成長7.2%也算
日促GPIF追求投資報酬推升薪資
物價蠢動 桃機業者苦撐微調
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中台灣反核遊行 闖關道具亮相
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
波蘭：不仰賴俄能源 與美合作
疑跨越鐵道 老婦遭火車撞死
捐發票換綠化 南投林管處贈苗
總統親慰留 盼歐晉德備詢說明
內閣研討會9日舉行 分兩部分
老翁燒炭開車 撞民宅命危
都教授 陸研究：河南貴族後代
示範區 立院開5場公聽會再審
港特首期望陸企在港設總部
立院交委會決議不得慰留歐晉德
示範區草案 立委質疑程序正義
北市整合 蘇貞昌謝長廷再過招
北市抽驗絲襪 5件標示不符
周永明尋好心騎士 找到了
新北驗蔬果 殘農藥超標下架
陸增軍費 太平洋美軍司令憂心
示範區案今不審 將開5公聽會
張德正無悔意 檢建請從重量刑
江宜樺：掌握政策工具穩定物價
高階智慧機 可帶動先進封裝
涉竊美商機密售陸 兩男判有罪
推出新產品 谷歌實驗自動化
內閣研討會 江宜樺盼凝聚共識
駭客創新 信用卡防詐成本攀
經濟成長可低於目標 陸股挫
聲譽排名持平 台大：繼續努力
央行估今年CPI逾1.07%
黨內初選時程 連勝文尊重黨部
蘇：2025年綠能發電20％
平潭投資百億 爭台灣產業創業
台灣僑胞贊助瓜國學童文具
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查鼎王集團 台中大規模抽驗
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裁軍兵力 林郁方：年底才算出
為政策辯護 政院：不放棄機會
石門公益剪髮義診 盼關懷故里
威達雲端 獲跨區經營許可證
性平調查 育嬰留職停薪多4成
新台幣午盤收升 7分
課綱公聽會 全中教盼選修配套
江揆：婦權受保障 性平正落實
南市國父銅像效應 警加強巡邏
緊急救命 花蓮訓練急救天使
產業轉型等 江揆促提振興作法
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完成試飛測試 阿帕契飛往駐地
國民黨嘉市長初選 陳以真勝出
少年欺負殘障人士 竹警調查
達賴將往美國會 帶領參院祝禱
監視器失明 高市議員批逾3成
馬習會 陳德銘：第三地挺好的
冥紙蟲恐嚇案 寄信地北中高
洽簽兩岸協議 江揆促加強溝通
尿急無處小解 網站幫找廁所
連勝文：未在中國大陸經營事業
酒駕到警所鬧自殺 醉漢遭法辦
彰化多起麵包蟲恐嚇信 警追查
青年大使甄選起跑 拚國民外交
歐盟凍結烏克蘭遭罷黜總統資產
美官員：台參與APEC有模式
新北護樹 4月起修剪需證照
出場就三振 上松親友不舒服
越南外長承諾促進人權
馬習會核心 陳德銘：九二共識
歐盟與中美洲檢討貿易夥伴協定
批評米凱莉 李珍妮判賠3百萬
NB首季出貨估年減7%
讓路原則 支線道禮讓幹線道
嚴明：潛艦自製外購並行
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台灣之星4G 獲0908號碼段
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308同步反核 台東拒絕核廢
瑞儀出貨緩 成長看2至3季
假擦撞真襲胸 騎士褻3女判1年
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兩岸友人悼高輝 7日齊聚追思
國中生衝突 殃及同學被K破頭
北市建城130年 徵件重現西門
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國內事務說 王郁琦替副手緩頰
人行：跨部門監管網路金融
女醫師賣管制藥 供病人判無罪
台股收盤漲80.86點
陳以真：一步一腳印爭取支持
反恐立專法 陸代表委員提案
學生輔導法草案 軍警校生準用
南部開店欠錢 北上持槍搶店家
新品牌加持 岱宇樂觀看今年
水利會修法惹議 農委會澄清
大專機器人競賽 28日前報名
兩韓紅十字會談 北韓拒絕
台北股市漲80.86點
勁弩專案 國防部：整體評估
北京關注香港接待陸客能力
遊農博 啟能中心學員走失尋獲
象隊募後援會 網友諷海報儉樸
揚州名廚來台 桌邊上演刀工秀
揮別過敏鼻炎 先治療後調體質
馬泰最親商 大陸投資環境最佳
烏克蘭危機 國際金援要點
馬習會 陸提九二共識一中架構
不滿俄 美籍女主播直播中辭職
法人：可成本季出貨愛瘋機殼
3月台指期漲76點
渣打：報酬率降 韓銀行受挑戰
臉書立榜樣 打壓黑槍販售
投顧看好 台股續創高
鼎王如常營業 客人反應不一
氣候嚴寒 美電價創高點
3月電子金融期齊漲
張德正涉殺人未遂 律師批荒謬
台股創32月新高 登8700
金妍兒熱戀 冰球王子贏芳心
比特幣執行長身亡 星警調查
張良任訪日惹特區 盼加強合作
共軍若犯台 嚴明：可守1個月
投顧：烏克蘭選後 看投資方向
雷軍：小米優先選擇兩岸供應鏈
投顧：戰爭入市好時機
中美洲各國出口成長趨緩
台塑四寶2月營收 呈現拉回
癌友分享經驗 籲民眾早篩檢
遊鹿谷車墜谷 老夫妻輕傷
桃縣防災演習 總統雨中視察
烏克蘭危機 美能源外交崛起
陸財長：成長7.2% 也算達標
櫃買價量齊揚頻創高
蕭敬騰經紀公司 又收到2封信
暫拋憂贏足賽 烏克蘭教頭欣慰
復興飛大阪4/10起每天2班
鷹揚八卦 盡賞生態觀光之美
課業生活兩頭忙 家扶兒想改變
查扣進口侵權品 新制下旬啟動
音樂賽占車位 推稱留給縣長停
服貿卡關 江丙坤：天下大笑話
三大法人買超台股109.61億元
國發會：建立台灣成自由貿易島
國票金前2月EPS約0.11元
涉恐嚇顏寬? 侯女應訊
Gap今導覽 8日開張
展成擬向遠陞購買辦公不動產
提供數項福利 竹市籲多生育
滿級分讀北市大 獎學金百萬
鼎王風暴 中市府共罰380萬
中職新球季轉播 只確定熱身賽
全家棲身祖墳 監委查違失
股票發行註冊制 陸今年難上路
助創世建分院 屏東辦路跑
北市浦城街火警 無人受困
京元電2月營收年增逾6.9%
募兵捐未納規劃 軍方仍盼爭取
刀鋒跑者惹禍 找好友背黑鍋
李嘉誠：香港民粹主義易放難收
示範區設分校 68校符合資格
瑞里紫藤花季 邀日藝人代言
忠誠查核條例 範圍擬擴大
禍從天降 菲輕型機墜民宅
交屋後才知被列管 男憤投訴
張盛和：現在不必考慮募兵捐
掌聲響起音樂會 資深藝人登台
泰國示威者 包圍陸使館
亞崴去年每股賺2.56元
陸省市競爭力排行榜 江蘇居首
高市標售地 中都鄰濕地受矚目
韓媒：北韓崔龍海腿傷少露面
商總爭議 定21日改選
烏干達反同性戀法 瑞典停援助
羅東社區巴士 甄選創意彩繪
課綱公聽會 教師為母語請命
議事不彰 江丙坤：媒體應退出
中市大動作 驗鼎王旗下餐廳
新光金淨值回到千億元
部立醫院換血 8正副院長換人
展成今年布局3大產品
內湖大眾大樓 新壽不賣了
寶弟變髮熱唱 代父上台有信心
張家祝：服貿不可能重啟談判
新台幣收升2.9分
救災 總統：勤能補拙熟能生巧
高齡照顧基金 新北慈善會捐款
eTag儲值 4月起降至百元
警助失智老人回家 家屬感謝
烏克蘭危機 星國反思小國處境
課綱爭議 蔣偉寧無法上台報告
Gap 8日開張 今年開3店
台泰警方合作 逮台毒品通緝犯
程泰力拚成全球前十大工具機集團
台灣國際蘭展 大白花奪冠
有朋自北歐來 丹麥高中訪板中
就醫更便利 北市眼科雲駐馬祖
南電2月營收 年增逾29%
示範區法規評估 1週內送立院
KANO大阪打片 兼推觀光
蕭萬長：經濟轉骨 開放是關鍵
宏達電推新機 瞄準入門市場
江揆：示範區試點先行消除疑慮
蕭敬騰再接恐嚇 內有穢物艷照
助考照 金門辦導遊領隊訓練班
嘉義中埔幫暴力討債 警逮9人
閒置學校用地 高市闢樹木銀行
彭淮南：低薪不是國恥
致敬巴金森鬥士 音樂會喚關注
議長盃桌賽登場 縣市議會聯誼
世青跆拳道 中華護具有備而來
統聯客運排污入溝 南市府開罰
陳德銘：台未普遍認可九二共識
陳銘政頒旅泰僑務榮譽人員聘書
都會高山國小交流 學童相見歡
商總理監事爭議 21日重選
學校不鏽鋼餐盒 北市訂標準
頻收恐嚇信 蕭敬騰：我很好
普悠瑪不漲價 北東至少3列次
海生館：海水銅標準低危及珊瑚
就博會2千職缺 台中科大登場
長期監控 宜警破獲販毒集團
青年職涯發展中心 台北試營運
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬習會 陸委會：APEC最適
中央氣象局 １週天氣預報
國民黨：中市長初選公正公開
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
六龜榮民人瑞 解甲歸田農家樂
洪案7日宣判 洪家人都出席
曾銘宗：股市今天表現很好
涉恐嚇顏寬? 侯女：嚇顏岳父
世界最大羅盤 獲金氏紀錄認證
星星大陸熱 導演盼與陸合作
劉德立陪台商拜會巴國眾院議長
吳副盼菲起訴嫌犯 解廣大興案
吳嘉昭：南科減資有利企業股東
南檢警調訪政黨 重申初選查賄
又遭恐嚇 蕭敬騰：對社會挑釁
台灣捐贈智京中小學電腦一批
倫敦交響樂團 演出俄系曲目
蝙蝠洞景觀工程開工 風華將現
自由車環台 巫帛宏爭單站冠軍
拚整合 顧立雄：謝長廷急了點
林中斌：習近平對台靈活多樣
吉林段地上權案 4月公告招商
冷氣團影響 7日氣溫偏低
平潭對台招手 陸委會籲慎風險
是否對俄更強硬 歐盟舉棋不定
南韓頭等大事 金妍兒戀愛了
留住美好畫面 金門攝影聯展
陸直運衛星火箭 2014首飛
台塑化：避免高壓氣體災再現
課綱委員聘任爭議 教育部澄清
駐阿代表處訪視偏遠省分台鄉親
桃縣防災 2千人投入超逼真
涉恐嚇江柏樂九把刀 士檢要查
KANO大阪出擊 熱血打片
凱瑞將會歐盟外長 談烏克蘭
商總重選 賴正鎰：有信心獲勝
藥華3/11登興櫃
新加坡房租 亞洲第3全球第7
東埔中心營運不佳 糾正原民會
豬價飆高 不排除關稅減半
驚險 北韓火箭掠過陸客機航道
印大選民調：人民黨豪奪兩大省
康康挺高凌風演唱會 四處拉票
江揆：樂見示範區大學良性競爭
陸回購利率 降至20個月低點
募兵暖場 軍方南台擺攤徵才
壽險房產惜售 金管會關注集中度
東莞掃黃 殃及台化
HBL總決賽 劉人豪復出拚冠
烏警方收復頓內茨地方政府大樓
蘭花採購洽談 促千萬美元商機
一床難求 監委查病床增設機制
TVBS頻道供HD高畫質影音
屏東燕南飛計畫 200人報名
益通2月業績 30個月新高
中信金前2月EPS 0.36元
涉掏空漢康科技 負責人起訴
國發會報告遭指抄襲 主委道歉
韓元帶動 新台幣收升2.9分
辣椒自製手遊 海盜拉霸上架
台北賓館有喜 黑天鵝寶寶報到
迎孔廟春祭 「歐趴」杯特賣
偷熱水器變賣 數日偷21個
嘉義市長提名 綠3搶1
搜索行李遭投訴 台北關：依法
HBL總決賽 永仁尋全勝連霸
克里米亞正式請求 加入俄羅斯
恐嚇不斷 蕭經紀人：非常失控
洛杉磯經文處再辦行動領務
桃機：整建跑道不得不為
蒲亭已知 克島欲加入俄羅斯
以外交部罷工 駐台辦事處波及
涉包庇色情 新北2官警遭起訴
台塑化2月成品油銷量減 價漲
馬年台灣燈會 攝影賽揭曉
觀音藻礁 桃縣：月底取共識
民宿認養頹屋 金管處盼帶風潮
電銷核保監理 壽險提彈性案
前喬國總統籲西方阻止蒲亭
降尿酸藥擴大給付 減少藥害
禾伸堂2月營收 年增逾25%
克里米亞半島 俄烏兩軍僵持
淡水中學百年校慶 見證歷史
涉內線交易 檢調搜索福懋油
串連鐵馬道 花蓮建七腳川溪段
新疆書記：嚴打暴恐 不施仁政
全球股市回神 攻上6年高點
平穩豬價 不排除降稅專案進口
綠島首位女醫師 陳姷頵圓夢
大雨特報 新竹以北山區注意
查鼎王台北分店 食材初步合格
秘密錄音 法前總統申請禁制令
課綱爭議 立院空轉7小時散會
弘光科大美髮系搶手 業者爭才
克島盼重回俄羅斯 擴大自治權
金頭腦 台中一中奪冠
台北花市搬家 迎戰白色情人節
購地護石虎 苗催生三義外環道
重複建寬頻管道耗2億 遭糾正
農博守護未來幸福 閉幕展盛況
金門設農工商示範點 爭取陸客
自拍射飛彈 飛行員酷過奧斯卡
關廠工人還款案 法院7日宣判
議員質疑登港媒封面 南市澄清
影像編輯軟體 支援3D列印
台電路板大會 聚焦新商機
蘭展將登場 外國買主先下訂
松翰2月業績 月增近1成
拚會展產業 高雄業者籲餅做大
北市男童墜樓 無生命跡象
議長盃桌球賽 高市許崑源奪冠
昆明案 新疆主席重彈中共立場
麵包蟲恐嚇信 彰基也接到
義國烏克蘭人：願為祖國而戰
上半年NAND價格恐走跌
光寶2月營收153.9億元
克島入俄公投 烏部長指非法
課綱爭議 教部不提供逐字紀錄
龍應台會賈樟柯 籲大陸要開放
英國智庫建議 對俄經濟施壓
少女割腕PO網 親友報警救人
北海星空 找尋來自星星的你
蕭萬長李克強 4月博鰲會
新北要透水 都計降建蔽率
烏克蘭危機 印度些許憂心
國泰世華銀獲准設上海自貿區支行
柯文哲：台大沒核災應變SOP
台大：沒有輻傷病房但有SOP
全球糧價漲幅 19個月來最兇
SAT大變革 作文選考不倒扣
農博閉幕 熱鬧中畫句點
信合社賣基金 腳步近了
雷軍：做手機 才知台灣工業強
綠新能源政策 經部：不切實際
賈樟柯來台 受新浪潮電影啟發
習近平：深化改革廣東應走前列
蒲亭開國安會 商克里米亞公投
公司治理指數 2年內編製
三陽世代傳承 黃世惠交棒
TIFA 經部：盼上半年召開
睽違7年 倫敦交響樂團抵台
蒲亭談烏克蘭 美戮破十大鬼話
學者：中共強硬 對港政改不利
豬下痢 擬平價供應關稅減半
甲子園朝聖 KANO小將興奮
金管會：推動透明外人審查準則
陸委會解除 上海黃色旅遊警示
林鴻池：協議簽訂後不能修改
財部派說客 業界有條件挺政府
威力彩開獎
今彩539開獎
英空前低利率 邁入第6年
市場夜市醬料 防腐劑抽驗合格
烏克蘭：俄國升高緊張情勢
涉販毒判10年 男子自泰押返
反賄選 國民黨南市黨部秀決心
周思齊隊長風範 頒獎勉隊友
簽器捐書換加分 教師授課惹議
景氣回暖 ECB利率不動
威脅烏主權 美限發簽證給俄人
北韓射飛彈 大陸：民航機正常
因應災難 日本海嘯救生艇問世
北市男童墜樓 疑紗窗滑落
歐盟會前 烏克蘭指俄升高緊張
李克強報告 陸大生關注創新高
武裝分子阻歐軍事觀察員入克島
丁守中：初選一定逆轉勝
民調難分高下 連陣營照步調走
教部：不公開逐字紀錄 保暢言
大陸宣稱：國防政策是防禦性的
與紅海軍火運送有關 蘇丹否認
美初申失業救濟 3個月新低
克里米亞入俄公投 美譴責
今彩539頭獎2注中獎
俞正聲：推進兩岸關係不可逆轉
美俄外長再會商 談烏克蘭危機
立陶宛：俄介入烏為重劃歐疆界
歐晉德請辭 葉匡時立院獨尷尬
周永康議題 大陸兩會的安可曲
威力彩再槓 頭獎上看15億
蘋果要求禁三星產品 法官駁回
達賴喇嘛出席美參院祈禱儀式
烏總理：烏決與歐盟簽聯合協定
威力彩18槓 派彩結果延宕
烏克蘭總理喊話 籲俄和平對話
美烏指出 克島前途公投不合法
全英羽賽男雙 李蔡配闖進8強
總統級美味 墾丁再現！華泰瑞苑墾丁賓館 蔣氏風格江浙菜
師範畢業員警變身課輔老師 輔導弱勢學童
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OTC將於3/13審議F-中晶公司 股票申請上櫃案。
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遠傳網路門市玩遊戲就送購物金 放送無上限
陳威仁接天下第一部是大挑戰
邁向高齡社會 高齡教育與代間學習國際研討會
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12年國教課綱公聽會 教師為母語發聲
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興勤2月營收年增逾18%
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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黃國章案 軍冤會移送再偵查
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盜刷信用卡收贓 3嫌落網
查獲26公斤安毒 阻萬人受害
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連勝文：期待公平黨內初選
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江宜樺：從學界攬才各有利弊
江宜樺：很希望歐晉德留任
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酒駕累犯交保 立委盼釐清疑點
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台股衝高拉回 量能放大
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初選若輸 胡志強：尊重機制
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遏撿屍歪風 邱志偉提案增刑責
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關廠工人案 小英籲政府別上訴
疑木炭引濃煙 校園虛驚一場
涉洪仲丘案 旅長沈威志斷仕途
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十二年國教首年 免試佔9成
三大法人買超台股109億元
伊能靜返台 感情事不高調
美盲人跌軌道 機智躺平逃死劫
洪仲丘案撼動 催出軍中改革
小小黃 郝龍斌：最後一哩運具
5三振好投 王建民惜敗
騙很大 日貝多芬泛淚致歉
回台大開課 李鴻源：平常心
古法釀造蔭油 提升附加價值
國債鐘 每人負債23.7萬元
高職美髮建教合作 陳菊肯定
陳保基看拍賣 籲豬農正常出豬
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婦女節前 北市成立性平辦公室
手機發展 應用整合是關鍵
基北高中職免試 逾7萬名額
找曼尼回鍋 中職4隊都否認
洪仲丘案宣判前 洪姊謝律師
河北化工公司爆炸 12人失蹤
通過體能測驗 柯呈枋拚縣政
推拿傷頸椎小便失禁 手術復原
北韓2號人物現身 應未遭肅清
婦女節 宜縣長送女員工鮮花
萬華女子遭刺 警方逮楊姓遊民
月薪50K 信義房屋招3千人
麵包大亨羅田安 判還億元舊債
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救人自護 彰縣設救生圈架
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自由車環台賽 9日台北起跑
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威剛配7元股息0.07元股票
都市採果樂 內湖草莓季將登場
高國輝積極復健 進度超前
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胡志強：BRT上路免費1年
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李鴻鈞質詢江揆 未提內閣用人
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林中森：海陸分進合擊相輔相成
若大台北遭災 江揆：往南疏散
洪仲丘案一審 前旅長判6月
上海超日公司債違約 大陸首宗
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張顯耀兼任海基會秘書長
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陳保基：豬價過高 將進口平抑
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
鴻海續發無擔保公司債
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
戀情不被認同 情侶自殺被救
反核團體勘北海岸核災逃生路線
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科學園區通過9件投資案
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第1季出口達標 「要很努力」
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韓檢辦公務員間諜案 證據造假
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南瑤宮慈祐宮會香 盛況空前
毒蟲入監15次 擁槍彈被逮
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復工傳言 日月光否認
府遭撞 特勤中心副指揮官記過
林毅夫：深化改革 促經濟發展
洪家不滿判決 洪媽淚灑桃院
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憲兵官郭毓龍 遭判3月加拘役
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精成科2月營收 月減3成
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性別不平等 衝擊婦女健康
法官：洪案禁閉程序違誤難想像
律師：洪仲丘案軍中改革不能停
蔡炳坤：原中縣未邊緣化
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封測大廠力成2月營收略減
港人大：香港新聞自由不可削弱
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關女監獄逾半年 菲囚竟是男子
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卡拉布魯妮嫌當第一夫人損財路
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雄獅徵才 台清交碩士起薪4萬
狹幅盤整 新台幣升2.1分
洪案輕判 聲援者：以為聽錯
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亞洲室內划船賽 中華奪3金
洪仲丘案判決 軍方籲理性看待
苗栗泰安砂石車對撞 1人命危
地下水補注敏感區 未限制開發
足球社團踢進全國賽 克難盼援
SBL季後賽 達欣裕隆搶門票
初選時程 連勝文：照黨部安排
聯強2月營收 月減7.8%
布農族舞藝配美聲 全國賽勝出
海南：絕不允許設賭場
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奇力新2月營收 年增1%
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劉兆玄在港談王道 提兩岸關係
杜德偉被控侵占 北檢立案審查
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救人無損己身 藝人張書豪捐髓
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完美三日遊 台北小確幸
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罹癌童妹捐髓 校頒生命教育獎
KANO登大阪 小將帥氣亮相
王志剛：陸消費者認同台灣品牌
ECB點火 歐元衝上兩年高點
安華因罪失補選權 斥政府操弄
洪仲丘案判決 蘇貞昌：遺憾
國泰金取得台灣之星逾2成股權
ETC稽核第4波 2筆錯誤
彩晶2月合併營收 月減6.7%
美非農就業 增加17.5萬人
成龍老實說 籲陸放寬電影審查
洪仲丘案一審 法院認非虐死
聯合國將空投糧食給南蘇丹難民
大阪阿倍野區大樓成日新地標
雞姦定罪 安華指法官歪曲司法
集體凌虐致死觀點 法官未採
印尼航空擬飛台北峇里島
蘇州爭自貿區 以台商區為題材
美就業成長加速 失業率回升
台灣出口 還不見春燕蹤影
拒餘額寶存款 銀行：市場行為
遏撿屍歪風 勵馨籲推友善夜店
大樂透頭獎 1注中獎
美1月貿易逆差 變動不大
今彩539頭獎槓龜
判刑若定讞 沈威志等人需入監
洪案發生後 送禁閉掛零
假釋男陳屍草地 家人認遭他殺
沙柯吉遭監聽 醜聞連環爆
埃及發現法老女雕像 3500年前
索尼拚止血 東京前總部賣了
高雄副市長李永得 率團參觀義美食品工廠
洪仲丘案判決太輕 律師團將上訴
反核遊行 北市交通管制
衝撞總統府案 府：國安憲警應痛定思痛
企業校園搶才 逢甲校徵起跑
馬航2:40分失聯 仍下落不明
太極門高雄道館 新春茶會熱情十足
越南當局：失聯馬航班機墜毀
太極門苗栗道館週年慶 古早味慶生
捕鼠器寓言生命共同體 呼籲人人良心覺醒
響應良心時代運動 吳景欽：發揮影響力實現社會公義
發揚運動家精神 拳擊賽響應良心時代運動
影藝圈名人 良心話首度大公開
馬來西亞航空小檔案
馬航班機失聯？失事？ 眾說紛紜
烏不付費 俄公司警告中斷供氣
多倫多大學傳槍擊案 2女受傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
達賴訪華府大教堂 談宗教哲理
傳俄烏斷交 烏克蘭外交部否認
俄籲美勿倉促行動 慎防反效果
以色列：可能放棄若干屯墾區
歐美電腦遭疑似俄間諜軟體侵入
印地安泉網賽 盧彥勳過首輪
巴西街頭藝術展 勾勒城市剪影
法國比利時春天 非常蔡明亮
雲門西雅圖首演 佳評如潮
俄羅斯：不希望進入新冷戰
冷氣團來 北部低溫下探12度
中職官網改版 直播平台上線
世界最美麗海灣組織授證澎湖縣
韓中日FTA談判 未達共識
印地安泉網賽首輪 盧彥勳獲勝
駐奧處參加維也納國際教育展
張良任訪印尼台商
NBA戰績慘綠 尼克有請禪師
馬航飛往北京班機失聯
教育旅人陳立 讓世界看到台東
美股收漲 就業數據亮眼
聯航83歲空服員 贏得旅客心
馬航飛北京班機失聯 搜救中
舊金山健走 穿梭丘陵地驚喜
史奴比館探索館 親子遊好選擇
聯航復飛 台北舊金山新選擇
慶婦女節 紐文處辦婦女攝影展
慶婦女節 西班牙展台女攝影品
採售分離 砂石價波動小
投保婦女險 更重完善
看高帽秀遊酒莊 視味覺饗宴
投顧：全球復甦 長線走揚
歐巴馬賭債未還 加國總理討酒
中南美拓銷團 單驥領軍啟程
便民 水電聯合業務一次OK
全球化纖 台產3.6%
中鋼邀馮翊綱分享相聲
歐股收黑 俄烏克蘭僵局持續
購買汽車險 應注意業務員資格
婦癌篩檢 公衛尖兵幫妳護一生
反毒學習單 8成全答對
克里米亞危機 陸不選邊站
教育旅人陳立 讓廢倉庫成寶庫
三星在美國推免費音樂服務
用地設廠放寬 推展農業加值
物聯網升級智慧聯網 商機可期
加驅俄軍事人員 俄嗆聲
馬航失聯 王毅：有消息會通知
克里米亞險惡 CNN美聯社遭恐嚇
失聯馬航班機 搭載160陸人
揚言燒掉出版社 男子落網
馬航失聯客機有158名陸客
就業數字不理想 加幣狂跌
全英羽賽男雙 李蔡配8強止步
南韓國情院幹員傳涉入偽文件案
醫護助修父子情 家屬繪圖感謝
弱勢民眾托老補助 中市加碼
日內瓦車展 奢華車「金」吸睛
馬航班機失聯 陸啟應急機制
疑下雨路滑釀車禍 2人送醫
帕運進場樂 俄選放「再見美國」
宜蘭金棗 建國花市促銷展售
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
洪案宣判 洪家查真相路艱辛
全台廢核遊行 號召十萬人上街
太平枇杷熟了 商圈邀嘗樹頭鮮
中央氣象局 明天白天天氣預報
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基北免試名額落差 教育部澄清
竹縣推廣精緻農業 產品多元化
印尼航空 天合聯盟第20成員
金銅齊跌
徵最創意家庭 免費搭頂級郵輪
毒品嫌疑人 雲檢候傳室自殺
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HBL總決賽 新莊激戰
烏克蘭危機 陸：避免緊張升級
阿里山攝影展 收錄詩人身影
台灣蘭展十年 開園迎賓
超豐擬配息2元
WTI漲 美就業人口超預期
台鐵郵輪列車 慕谷慕魚迎春神
洪慈庸傻眼判決 但不放棄
馬航班機失聯 機上有1台灣旅客
慢搖滾 融合南管現代舞
首節末段火力強 火箭領先溜馬
帕運開幕 烏克蘭選手忍淚拚戰
馬航失聯陸將依請求協商派搜救
萬和美展成績揭曉 月底頒獎
南投農特產品 台北登場展售
宜蘭社福結盟 進駐醫院義賣
駐馬代表處往機場查證乘客名單
馬航將在北京開記者會
洪仲丘案 柯文哲：看不出真相
中油植樹傳承 種600祖孫樹
馬航否認班機安全降落傳言
不滿退稿嗆燒出版社 男子落網
陸貿易逆差 達229.8億美元
馬航：尚未確認失聯班機墜毀
文化服務 彰縣文化局表揚志工
馬航班機訊號在越南南部發現
總統談婦權 曾在男廁為女客把風
學者：高齡化社會要老有所為
拚初選 丁守中盼市政辯論
洪仲丘案 名嘴一路走一路爆料
火燒遊覽車 遊客驚魂
彰化2術科滿分王 立志美術路
戳破保險套致懷孕 加：算性侵
洪仲丘案 桃檢閱卷再評上訴
嘉縣慶婦女節 尊寵女性
象棋變麻將 警蒐證逮聚賭
洪仲丘母一夜難眠 眼眶仍紅
林書豪快攻搶分 火箭半場領先
洪慈庸：對檢方保守感遺憾
馬航失聯 星媒：無新加坡人
馬航班機失聯 乘客親友焦急
政院：蕭家淇接政院副秘書長
小學瘋路跑 迷你馬拉松開跑
師資檢定考試 9千人9日應試
服貿審查對決 藍營步步為營
台南外勞群毆1死 警逮1人
交通部常次人選 葉匡時：未定
安國去年每股純益2.21元
Line貼圖 北市雙熊萌翻天
女導看紀錄片 盼發揮女力視界
DRAM現貨價創3個月新低
馬航：查證越南的馬航客機訊號
德微2月營收 年增83%
馬航失聯班機 越南上空失蹤
敦南2月營收 月減14%
1985：上街不是唯一選項
馬航班機失聯 陸搜救船赴南海
反核遊行 北市彈性交管因應
馬航台客 外交部啟動緊急機制
礦業歷史展 金瓜石九份大不同
政院副祕 蕭家淇扮院長左右手
蘆洲傳命案 一對夫妻陳屍住處
北巿指南聖地 情侶共植愛情樹
班機失聯 李克強要求做好應急
中油高廠將關廠 設備待價而沽
單節狂轟38分 火箭大幅領先
本山五坑道 銀髮族免費體驗
婦女節 數字看女性全球財經地位
蕭家淇：胡志強鼓勵接受挑戰
毒品嫌疑人自殺 雲檢另案查處
黃埔同心會 支持連勝文當選
水公司：高屏溪水質安全無虞
林書豪好球連發 火箭大勝溜馬
馬來西亞航空失聯 料用完燃油
揚言燒掉出版社 男子聲押
班機失聯 北京馬航迄未說明
慶婦女節 韓華婦女盼夢成真
敘利亞內戰降臨倫敦 影片瘋傳
馬航台女客 駐大馬處查證身分
鼎王頻出包 執行長道歉
面對私校危機 教部辦勞權講座
乳房攝影車上路 守護婦女健康
馬來西亞航空班機 越媒：墜海
王毅喻日以二戰後德國為榜樣
失智婦迷途 3天走失2次
製程污染說 GAP：致力改善
鴻海徵才 起薪逾3.6萬元
中油植樹 董座祖孫三代相挺
示範區 6月海外招商
水里溪畔造林 上千人植愛苗
高屏溪疑污染 台水加強檢測
網友集氣慶生 孤單病童超驚喜
優良市集名攤 App可查
昇貿太陽能材料出貨創新高
基北區服務學習認證3月底結束
台達電CeBIT 展綠能解決方案
洪案 連勝文：盼二審公平審判
日本櫻花季 訂房熱
女性購屋 近半與另一伴合購
女性貧窮化 性別不平等難題
推動產檢假 先解決懷孕歧視
馬航：傳客機在南寧降落正證實
家扶生領助學金 街頭溫心體驗
馬航班機失蹤 波音深切關注
中國日報：發現馬航失聯班機
陳世明6度道歉 盼再給機會
林書豪好球給力 火箭狂勝溜馬
馬航班機傳墜毀 大馬：未證實
陸媒：藝術團搭失聯班機
壓力大喝酒解悶 警涉酒駕自撞
北市公共藝術 9日路跑串聯
大馬官員：沒找到飛機殘骸消息
告桃園西門町設徒步區 男勝訴
女性限定 小說場景半日遊
馬航失聯班機 4名美國人
馬航失聯 澳媒：機上6名澳人
央廣虎尾台拆除 雲縣府查疏失
鼎王雖道歉 麻辣鍋仍加雞湯塊
馬航：儘快確定失聯班機位置
馬航失聯 莊秀玲弟盼有好消息
鐵馬遊街 雲林綠營響應廢核
胡志強建議緩核 減少依賴核能
王毅中斷記者會 處理馬航事件
陸海警船 赴馬航可能失事海域
班機失聯 習近平關切
馬總統：政府研議產檢假
政院：逐步走向非核家園
波音777 19年來只1次致命空難
苗栗植樹贈樹苗 千人響應
HBL 永仁再一勝封后
星媒：馬航失聯機安全紀錄良好
馬航：越南發現墜機訊號待確認
廢核遊行 原能會：中立尊重
台灣知名水墨畫家 華府首開展
台南就博會 媒合率7成5
廣東海事部門 啟動應急搜救
越南土珠島以南 三國聯合搜救
連勝文士林拜票 煙硝味四起
客機失聯 陸未獲越南官方消息
高凌風紀念演唱 好友同台悼念
花現杉林溪 萬朵牡丹盛開迎賓
廢核遊行 台電：做該做的工作
江揆下週宴立委 在野黨不出席
有陸客家屬 不滿馬航處理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
投顧引進南非幣澳幣月配基金
北市長提名 藍市黨部：無偏袒
海搜 大馬尚未發現客機殘骸
疑痛風濫用藥物 男子暴斃
HBL 屏中險勝三民進冠軍戰
馬航失聯 外交部配合協助家屬
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馬航台客 陸：兩岸兩會已聯繫
失聯班機乘客 逾三成為80後
雨中排強酸廢水 科技公司挨罰
馬航班機事件 王毅：全力搜救
馬航失聯台客 胞弟不放棄希望
遊行求廢核 經部重申確保核安
加入開發金 萬泰銀徵儲備主管
馬航事件 海基海協已密切聯繫
南投意麵推廣 伸向外地社區
豬哥亮：高凌風做人成功
雲端助陣 法規資料庫網上搜
全球近期空難列表
馬航客機失聯 新加坡伸援手
陸媒：一批佛教徒搭上失聯班機
航班失聯 馬航聲明遺憾
鋒面伴冷氣團 北台灣溼冷一週
北市遊覽車車禍 多人送醫
朱：讓新北成最友善婦女城市
瑞銀看兩會 成長改革並進
產檢假 勞動部邀地方勞雇研討
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KANO破億 小將光榮返台
蘆洲傳命案 夫妻離奇陳屍
等不到班機消息 家屬痛斥馬航
行程改 商人幸未搭馬航失聯機
陳國祥：媒體應回歸探照真實
北市遊覽車車禍 8港客送醫
新北查火鍋 2業者遭罰
馬航：失蹤航班沒有香港人
洪慈庸：繼續上訴 不放棄希望
綠營齊聚反核 蘇蔡謝互動受囑
政院：最嚴標準檢測核四安全
HBL 淡商永仁爭后冠
政院：盼理性溝通促進穩健減核
十三行見微知著 植物考古揭祕
大雨特報 苗栗以北注意
等無音訊 馬航班機家屬怒離
陸海警船9日抵馬航班出事海域
大馬首相：未發現失聯客機蹤跡
士林拜票爭議 連陣營：遺憾
內閣研討會9日舉行 江揆主持
歐巴馬夫人蜜雪兒 努力學漢語
民盼官接地氣 陸高層應變加快
監委視察南沙 目擊無人機測試
市政辯論 連勝文：登記後協調
馬航失蹤副機長 CNN剛訪過
李克強與馬總理通話 促速搜救
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據報馬航客機呼救 海面現油漬
紀念高凌風 重現藍寶石秀場
核災逃生路線遭疑 台電回應
馬航失聯 台旅客弟不敢讓母知
猿象熱身賽 許銘傑敗投
林口火燒車 駕駛被燒成白骨
王曉波：大陸落實孫中山方向
馬航失聯班機 七國參與救援
廢核遊行 北中南東串連發聲
醫院火警虛驚 急撤病患
HBL 能仁屏中爭王座
今彩539 頭獎2人中獎
紀念高凌風 豬哥亮張菲同台
克島總理：無人能取消入俄公投
SBL 裕隆首度無緣季後賽
陸海軍動作頻 澳媒：紙老虎
陸保監會籲保險業啟動應急機制
高凌風寶弟隔空對唱 場面動容
馬航失聯乘客家屬靜待調查
僑委會春訪團 菲3城演出成功
土壤法列入全國人大立法計畫
骨裂顛倒勇 曾勇誥率屏中爭冠
專家：馬航班機或遇高空解體
永仁全勝封后 只差一步
俄軍進駐克島基地 觀察員受阻
陸13名書法家搭馬航失聯班機
丁噹踩空跌落舞台 演唱會虛驚
風雨無阻 藝文人力挺廢核晚會
馬航失聯台客為莊秀玲
廢核無畏濕冷 誓言護台灣
美驅逐艦加入馬航客機搜尋行動
越南空軍稱 發現大片浮油
歷史上嚴重空難整理
馬來西亞航空班機消失可能原因
俄羅斯武裝部隊 包圍克里米亞軍事基地
舞出新移民生命影響力 劉麗麗舞蹈團有看頭!
馬來西亞國防部長：不排除恐怖襲擊可能
馬航折返謎團 當局：相當困惑
天候良好 馬航客機失蹤難斷因
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美法總統警告俄 可能祭新制裁
馬來西亞航空：尚無失事證據
歐巴馬與6歐領袖談烏克蘭危機
烏克蘭前總理提摩申科柏林就醫
馬航客機名單義男子 護照失竊
印度1家3口搭馬來西亞航空客機
寶萊塢巨星耗巨資購防彈車
失聯馬航 美籍乘客身分曝光
北台灣濕冷 中南部舒適
凝聚施政共識 內閣研討會登場
台加入TPP 減少對陸依賴
大馬娘惹糕鹹甜香辣惹人愛
甜死人不償命 印度甜點風味足
跟緊大甲媽 天佑機來幫忙
一塊胎記 成就美容王國
宅經濟夯 中彰投職訓一把罩
鼓勵準時開席 中市送金鏟子
中共反腐 雲南副省長被調查
再闖四大賽 潘政琮挑戰英國
南韓人過節祝壽 糕點四季伴隨
美股持續創高 台股後市仍偏多
烤肉必備 火烤棉花糖外酥內軟
陸派兩艘軍艦 搜救失聯馬航
蔗糖大國甜點多 南北滋味不同
亞幣走強 新台幣升幅最弱
蕭家淇：不排斥選舉但難早規劃
大陸2月CPI 年增2%
開車撞死人 陸留美學生判刑
挺服貿 台灣加油讚開箱文力推
替亞洲盃鋪路 金管會瞄準英美
美半導體公司20員工搭失蹤馬航
陸：不能證實馬航遭恐怖襲擊
閃自行車 紙貓熊展請半天假
美FBI派員協助調查馬航失蹤
IMD院長4月受邀訪台
江揆勉閣員 規劃執行溝通力
大陸2月PPI 年減2%
台大校園徵才 職缺逾兩萬
植樹節捐發票 林務局贈樹苗
F-中晶上櫃案 13日審議
宜縣復育鱸鰻魚苗 4月放流
反血汗長照 家務工盼工資保障
送健康上山 路竹泰安抗寒送暖
穿越五百年 馬卡龍征服歐亞
愛老房子 7年級開餐館展創意
春節影響 湧德2月營收減
綠北市市政辯論會 缺了柯文哲
台星科每股擬配息約2.52元
李昆澤：15日起復康國道免費
馬航：失聯客機恐發生最糟情況
公車竊賊 專挑上下車犯案
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馬航最新聲明 仍未發現航班
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江揆：首長要有政策說明能力
高山低溫 玉山下冰珠
馬航失聯消息紛雜 大馬籲冷靜
林心如色誘挑逗 黃懷晨狂笑場
馬航高層 向陸客家屬道歉
罕病生抗病魔 服務傳愛獲獎
江揆囑閣員 談政績提立委功勞
菱生Q1業績估符季節性表現
復康國道費 遠通千萬基金買單
毛豬交易異常 10日送調查
水資源局扶輪社 石門水庫植櫻
單車環台桃園站 10日登場
搜救馬航 陸派出潛水打撈專家
科技廠排惡臭 空污法罰十萬
搜失聯客機 大馬：盡一切所能
首支糖尿病職業車隊 環島競騎
電價擬大漲 印尼紡織業關切
鴻海台大徵才 4G電商全方位
家扶看KANO 效法永不放棄
有線電視跨區 新北成一級戰區
台籍師教新移民舞蹈 跳出掌聲
4人冒名登馬航 查是否涉恐襲
情牽一世 漁人碼頭心囍派對
馬航客機失聯 大馬查恐攻關連
合理調劑量將實施 減少給錯藥
大馬：發現油漬 未確認屬馬航
湯包無標示 桃縣開罰10萬
小強給靈感 陳永煜開蟑螂畫展
馬航持悲觀態度 陸客家屬淚崩
中油：柴油降2角 汽油不調
矮狼獵豔撿屍 狎女偷包判緩刑
羅嘉仁熱身賽 0.2局失1分
星國文化嘉年華 台灣展特色
北海岸淨灘 可享專屬優惠
網拍標到泡水跑車 賣家判還錢
賊星該敗 偷車故障男遭逮
馬航班機陸客家屬 集體辦護照
華碩徵才 董座勉勵做T型人
歷史學者連署 教育部重申合法
陸：需求放緩 2月PPI續降
連勝文：若當市長 從財政做起
農委會允進口豬肉不損產業利益
中信公益賽 辜仲諒當投手
高鐵董座換人 特許協調會延開
馬航失聯 軍方：超出偵測範圍
疑天冷奪命 苗栗男子裹被暴斃
柯文哲訪台南 輕鬆品小吃
HBL 周美青為小綠綠加油
勞工學苑開課 許明財勉成長
智原2月回升 首季將符預期
感受泥土溫度 內雙溪辦課程
核四試運轉報告 經部9月完成
效力9年 歐巴馬背後的女人請辭
安全監控升溫 IC設計廠搶進
媒體溝通 葉匡時自嘲非好示範
馬航失聯 大馬查4名可疑乘客
馬航失聯 駐馬越代表處關注
農藥殘留檢驗 示範區不例外
美保守派政治大會 猛砲希拉蕊
馬航乘客冒用護照 陸：查陸簽
自由車環台賽開賽 郝龍斌領騎
竹縣插花展 70人展花藝
植樹節前夕 千人黃埔湖畔植樹
江揆25項提示 內閣續拚政績
冷藏雞肉抽檢 全合格
切聲帶息肉 吳秉叡失聲10天
湖南賄選案 張德江譴責
林美秀市場發紅包 買菜不殺價
雷達顯示 失聯馬航可能曾折返
恐攻說 馬航高管：先找黑盒子
環台賽上路 巫帛宏台北披藍衫
綠北市長選戰 市政辯論會登場
北市統計：資遣解僱人數雙降
犯嫌地檢自殺 家屬不排除提告
馬航失聯 學者：不一定涉恐攻
經濟突破年 經部4面向著手
維解創辦人預告：還會爆更多料
延退方案 陸擬2020年推出
毒蟲趁火打劫偷車 遭警逮捕
馬航北京記者會 下午開第3場
HBL周美青助陣 北一女季軍
學甲乾燥中心啟用 處理增4倍
中市發起省一道菜 捐助弱勢
高港警員舉槍自殺 命危
國姓鹿茸產季 養鹿人家迎賓
台韓出口 機械設備占比最高
胡志強：社會要有正面力量
大馬民航局：已調查假護照事件
郝龍斌：黨工應中立
大隊接力賽 敦化國中大贏家
少女攝影賽 林家花園古蹟相映
馬航失聯 林書豪禱告
留住萬華大同特色 邀民眾對談
竹東民宅火警 縣府助清理
馬航失聯 波音提供技術顧問
陸海警船抵馬航失聯海域
黃金週線收紅 長線有撐
高雄港警自戕命危 同仁訝異
校園徵才 國泰富邦同場較勁
馬航告知家屬 要有最壞準備
紙貓熊因雨落漆 打玻尿酸修身
屏東市長藍初選民調出爐
避免爭產 遺囑信託可事前規劃
馬航：所有旅客名單與證件相符
高鐵搭鵲橋 男子求婚成功
義網路串門子 用臉書連結鄰居
美第七艦隊軍艦 搜尋馬航班機
出國善後 趙天麟：助理已準備
中市兒童節沒禮物 活動更有價
北海岸百合險滅絕 新北急復育
越媒：馬航失聯 油帶周邊正常
為妻叫屈 蔡豪燒藍文宣當茶喝
半世紀美軍史蹟現身馬祖
HBL 三民勝南山獲季軍
登柴山疑心肌梗塞 山友助送醫
日航客機緊急降落檀香山
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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機車誤闖馬拉松 女選手輕傷
法媒：失聯馬航疑曾折返
未出席辯論 柯文哲仍成焦點
陸客家屬不滿 揚言向大馬抗議
越媒：馬航失聯 發現可疑物品
斥資千萬 KANO實景重現
台塑化：柴油降2角 汽油不調
法籍一家3口 登上馬航失聯機
自由車環台台北站 巫帛宏拚冠
市長嫉惡如仇 納卯經商環評優
研調：智慧機動能 衝新興市場
連辦槓周玉蔻 臉書掀戰
修奢侈稅 遏止投機
張家祝備詢 核四議題受關注
好心讓座9人搭馬航 團員不捨
失聯馬航客機上有一名港人
冷氣團減弱 11日起回暖
玉山星空音樂會 15日登場
印地安泉網賽 納達爾費帥晉級
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整合問題難解 市政辯論失焦
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馬航班機失聯前 通話模糊不清
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保障家事工權益 勞動部推立法
茄定濕地環評 挨批缺鳥類專家
防CO中毒 消防猛男花市宣導
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楊力州牽喬喬 怕女兒吃醋
機師需求逾百 華航校園徵才
林威助熱身賽亮相 首安出爐
遊山區道路撞車 重機騎士不治
台灣首家 鑫品獲選領航企業
馬航：無法確認失聯班機遭恐攻
有線電視跨區 新北收視戶洗牌
HBL 永仁全勝封后2連霸
內政部：地方視需要蓋合宜住宅
克島危機 恐致歐巴馬蒲亭對槓
高雄簽書會 柯文哲避談整合
樂活猴硐賞貓趣 發展特色課程
中階價超殺 宏達電搶陸市
經濟部：核四地質安全評估出爐
在台日本學生 雨天謝台賑災情
馬航班機失聯 李克強很揪心
華碩徵才 向研發行銷菁英招手
馬航事件 旅客：越南安檢變嚴
消母嬰破傷風 同濟會合作生技
北投站新出口太貴 捷運局澄清
烏克蘭塞凡堡兩派群眾爆衝突
群創獵才 推QR Code
守護清境 觀光業擴大植樹
雙溪櫻花馬拉松 初馬首選
英媒：馬航失聯 機翼尾端曾斷
大馬各宗教 機場為失蹤者祈福
說好話存好心 副總統盼和諧
電視購物：婦女節保養品好賣
雷神巧克力夯 女臉書購買遭騙
遏止漏開發票 國稅局選案查核
永仁封后 陳薇安告慰亡父
交長：高鐵新董座 首要推減資
引擎漏油 日航客機迫降檀香山
乘客冒名登機 馬航失聯添疑雲
陸機接近離島 日機緊急升空
研發神盾系統 美日放棄合作
柯文哲：贏回台灣更重要
網購買單 首購閃電購物網最快
持假護照登馬航乘客終點站歐洲
尋失聯機 越允陸艦進入海域
服貿過關 彰顯推動區域整合
俄烏緊張挫歐股 投顧：看長線
烏克蘭總理將訪美 商克島危機
郭泓志熱身賽亮相 飆速奪K
初選 連勝文辦公室10日開張
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大馬：8國搜尋失聯機仍無發現
SBL季賽結束 4強天母開戰
日太空人接任國際太空站長
越海域現不明物 疑屬失聯客機
白宮官員：馬航失聯原因難論
東京比特幣公司 曾遭駭客攻擊
比利時前衛歌劇總監摩蒂耶辭世
傳維族涉馬航失聯 大馬調查
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馬航失聯 越成立搜尋指揮中心
英師生戀變調 小女友另結新歡
馬航班機失聯 評估恐攻可能性
克里米亞：不和中央政府談判
國際刑警證實 兩人冒名登馬航
日反核人士再上街 紀念311
爭冠失利 屏中哭著離場
陳德銘：爭取今年簽貨貿協議
俄：克里米亞政府作為合國際法
沙烏地公主稱坐監王宮 已13年
蒲亭表態盼外交解決烏克蘭危機
醉男路倒拒送醫 揮拳傷救護員
馬航失聯班機 機長迷航空科技
失聯客機兩乘客 持用失竊護照
北京稱: 台北故宮文物不會被扣押
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民進黨9日舉行市政辯論 柯文哲缺席
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中華電信103年2月份營業收入183億元
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精呈科技 將於3/11正式登錄創櫃板
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馬航空難案 調查聚焦高空解體
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