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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
北京霧霾 央視：市府別裝瞎
毀老農心血 4百株葡萄樹被砍
大貓熊館清潔 圓仔賺到休假
都更緩 房仲建議放寬容積率
訪雲彰契作農戶 朱立倫：正常
台灣供獎學金 露國學生感興趣
旅菲南線台商會 新任幹部就職
板信做公益 籌遲緩兒療育基金
警與電信業者合作 尋獲學生
美股續強 台股穩中緩上
柏林影展 日本黑木華獲銀熊
內蒙 56座戰國古墓出土
馬總統談募兵 國軍要小而強
光大證事件主角反控陸證監會
烏克蘭抗議者撤出基輔市政廳
鄒族學子命坎坷 希望當傳道人
需求緩增 投顧：長線油價恐跌
家有重病夫兒 婦賣禁藥獲緩刑
洩商業機密 日擬制法嚴懲
木柵隧道車禍 6車相撞3輕傷
圓中隊長遺願 義警捐偵防車
228連假 港澳短天數旅遊夯
載豬車國道翻覆 小豬亂竄
米價漲 彰縣農會總幹事籲查囤積
大馬公積金局配息6.35%
台塑化汽柴油明天漲價
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
銀行公公併僅靠政策 難度高
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
智慧物流一條龍 前店後廠典範
豬哥亮經驗豐 人前床戲反退縮
101外牆點燈 今晚走入歷史
台北市長提名 謝：民進黨慢了
威力彩明頭彩 上看7.5億元
網路看屋 雙北文山淡水受青睞
17萬人健行 菲刷新金氏紀錄
總統：台灣精采 應撰寫傳頌
迷途16小時 精障男被尋獲
調查：利率為影響房市最大因素
經貿戰略 學者建議要有三支箭
駐斐濟代表介紹台斐經貿關係
醉漢鬧急診室 員警制伏送辦
智慧物流一條龍 前店後廠典範
星法門寺展 一窺唐朝皇家生活
郝柏村：馬習會目前不太可能
墾丁高雄入十大新興亞洲旅遊點
新春網聚 陳以真涂醒哲碰頭
哈佛教授為台北天際線請命
景觀產學界：別讓台最美只有人
打破對景觀木然 立委將立法
學生尋獲 校方啟動關懷機制
閩台商建平台 促兩岸經濟交流
雪梨慈善裸泳將登場
震旦行去年獲利創新高
吸引投資 新北：突破港區圍牆
捍自由 港記協發起藍絲帶運動
坐月子中心護理外服務 要繳稅
藍艱困選區徵召 台南市仍難產
菲工程師夫婦 遭恐怖分子綁架
澳盛估1月台CPI0.58%
邱進益：陸應大方向思考馬習會
台灣燈會 昆山推崑曲辦攝影展
坐霸王車 假釋男送辦
大陸春運 運輸旅客破2億
兩天回暖 19日北部轉溼冷
明鏡：陸網諜刺探德部會首長
母子深夜外出車禍 3人送醫
打開電土箱爆炸 男子受傷送醫
尼泊爾客機失聯 18人命運未卜
冬奧傳奇 日跳台滑雪老將奪銀
張璠任財部政次 朱：有利開發
基隆巨石 碎裂清除完畢
道路坍塌未修 網友炮轟
美國隊長2 巨型盾牌強勢登台
鐵馬道換招牌 轟動月眉村
世青跆拳道培訓隊 赴美磨經驗
衝浪體力不支 兩男子外海獲救
美新墨州核廢料廠 疑輻射外洩
收臉書訊息通知 重登入遭盜刷
日雪災死者增至13人
中台灣燈會 上演浪漫求婚記
法人：宏?華碩首季營收均跌
郁慕明：柯文哲無黨參選我就選
緋聞情人秀婚戒 蒲亭疑婚了
好天氣再兩天 18日夜轉濕冷
父親抱不平 郝龍斌：看法一致
自行車酒駕 花蓮警方開罰
桃園百萬人賞燈 創6億商機
南非逾200礦工恐受困廢金礦
台師大僑大先修班大馬招生
與柯顧同台 蘇不放棄各方力量
台北燈節落幕 人山人海
戶政資訊落差 內政部正在修正
凱瑞印尼演講 籲對抗氣候變遷
安哲秀創新黨 新政治聯合
韓劇魅力大 美學者著迷成專家
蘇：支持哪黨都可 別支持共黨
霾加雪 大陸北方整天霧茫茫
羽球亞青賽 中華隊晉8強
卡達女網賽雙打 謝彭封后
桌總科威特賽 江黃配屈居亞軍
新疆襲警案 現場留多枚爆裂物
邱淑媞選宜蘭 以民為主聖仗
SBL璞園台灣大 居聯盟前二
獲銀熊獎日片 記憶二戰恐怖
沈呂巡返國 盼林克穎引渡
差45公尺 英客機險撞滑翔翼
日工會加薪春鬥 可能升高對決
台灣燈會塞爆 接駁候車排人龍
呂濟而三分打 高師大保持不敗
警開槍擊中拒檢男 送醫不治
謝淑薇彭帥 十度十關又捧冠
羅文嘉：有捨就有得
俄衛星墜地球 時地不明恐危險
連戰17日訪大陸 將再與習近平會面
中國當局掃黃 至少8省份相繼展開
金正恩紀念父冥誕 妻子未露面
南非金礦失事 200人受困11獲救
勞動部揭牌 勞團抗議薪資凍漲
訪中遭設局 王郁琦：不認為
中越戰爭35週年 越南官方刪紀念報導
英國電影獎 太空災難《地心引力》成大贏家
朱立倫陪馬訪台北港 兩人互動熱絡
英語學習機構TutorGroup 完成1億美元融資
移民署帶新移民花博公園賞花燈 瞭解文化差異
樓市走下坡 香港大型地産商大幅降價
巴西新移民愛台灣 森巴舞老師賣披薩
2014台灣燈會開幕式 火樹銀花鬧元宵
昆山市考察團參觀燈會 主燈秀絢麗獲讚賞
新北發生越勞鬥毆 2人送醫
確保旅遊品質 縣府請民眾搭大眾運輸賞燈
保育鳥類郵票－藍腹鷴
檯賣中心 積極輔導社會企業登錄創櫃板
昆士蘭．魯沙國際美食節 入場券正式發行
世界母語日 陳菊鼓勵新移民母語傳承
議會刪預算 楊秋興加碼批「亂花錢」
外勞說英文閃酒駕 警方秀英文識破
桃園兔坑社區照顧關懷據點16日揭牌
世界母語日 北市推線上學習猜謎活動
夏威夷航空 蟬聯全美飛航準點率第一
大陸地區 臺校辦學有成
凝聚教部與地方政府教育施政共識(一)
年底秋菊再戰 高雄市長選舉
離異陸配努力學習 靠廚藝逆轉命運
航港局成立2週年活動 走出戶外 親近海洋
新住民親子母語歌謠競賽開跑 報名自即日起至3月19日止
102年權證頒獎典禮 即將登場
週末北車 外勞熱舞訴求正義公平
傳布萊爾差點向梅鐸招了
美第一夫人 小羅斯福夫人最棒
速滑女1500m 荷蘭橫掃前4名
遭逮示威民眾 烏當局給予特赦
自由之心獲英國奧斯卡影帝
自由之心奪英奧斯卡最佳電影獎
葉倫政策宣示 薩默斯力挺
王張會 阿曼報：啟發區域和平
陸成衣出口去年增1成
避險基金增持黃金多頭部位
迎MWC 國際手機廠互尬
傳樂金將展示第3代L系列手機
英國奧斯卡影后 凱特布蘭琪
阿根廷台僑慶元宵
衝銷量 德車商力推休旅車
英國奧斯卡得獎名單
美新雙反 台矽晶圓廠影響小
元月台股跌 券商獲利減
美媒稱台將成特區 官員投書駁
美啟動新雙反 市場續觀望
遊戲「戰神魔霸」19日封測
搶開學商機 筆電放送優惠
併購有譜 蘋果傳見特斯拉掌門
台股續攻 量能是關鍵
電視面板止跌回升 關鍵在庫存
台成衣出口 東協成最大市場
冬陽高照回暖 18日晚鋒面到
轎車疑逆向撞貨車 1女命危
TPP與RCEP研習會登場
陸委會名稱訪陸 王郁琦：突破
銷售稅將調升 日成長落後預期
英銀總裁：低利將維持一段時間
嘉義地牛翻身 規模3.9
台股開盤上漲24.15點
王郁琦：請連戰訪陸提人道探視
訪陸茶敘設局 王郁琦：想太多
埃及古景點 門農石像殘塊尋回
詹朴倫敦展新裝 設計大獲讚賞
通縮怪物 牽動歐美收傘腳步
日銀傳不公布明年貨幣基礎預測
上任首日 孫立群謹守發言尺度
英國奧斯卡 地心引力狂吸6座獎
車市佳 台零組件廠受惠
豆花妹率團遊日 浪漫遇大雪
上海春節後最大徵才 6成跳槽
勞動部長潘世偉：走出向上力量
第3代小米機登台 20日亮相
日媒：台擬入TPP 美積極
越去年蔬果出口額 增加3成2
台股漲 新台幣盤初走升
日本GDP連4季成長
坦克電玩 跨入家用市場
埃及旅巴爆炸3國民死 南韓怒
掃黃老人檢舉東莞黃業 反被打
遭指假貨第一 陸官媒反擊
七星潭馬拉松 路跑關心兒少
憂退場 永達教職員18日抗議
總統：TPP與RCEP都重要
凱瑞訪陸 陸媒：非施壓之旅
王雪紅周永明hTC持股未增減
養兒成本高 陸生育率難以提升
總統：打造台灣成為自由經濟島
勞動部成立 馬總統籲企業加薪
馬習博鰲會 王郁琦：要再研究
陸IKEA紙巾不合格 台有售
吳成物出任公平會發言人
台灣塔遭指弊端 胡志強促調查
陳劭彥展新作 跨界呈現超吸睛
加入TPP 總統：大兵團作戰
陸兩會將開 投資環保軍工看好
搶賣小米3 中華電入列
僑諮委投書美媒 兩岸正面前進
雪梨房價瘋漲 澳銀乘機賣房產
顧問：日退休基金應增股減債
出撞況 綠營取消澎湖造勢
六軍團與明新合作 助官兵進修
委內瑞拉驅逐美領事館3官員
去年核發建照樓板面積 增2成
營收佳 廣積創近3年單月新高
提升救災合作 台日簽署協定
台股開高走低 漲勢收歛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北安路火警 變電箱爆炸所致
工研院：穿戴裝置百家爭鳴
女雙世界前2 海峽組合寫歷史
威力球槓龜 彩金累積至4億美元
稱官銜 陸：敏感問題政治解決
刪高市府預算 藍綠再槓
泰經濟成長減緩 降息壓力增
毒鴛鴦販毒躲債 警查獲送辦
桃縣補助長者 裝置活動假牙
港人抗議大陸遊客太多爆罵戰
救棄嬰 大陸設嬰兒安全島
急診中西醫合療 安南醫院掛牌
人感染H7N9 安徽再增一例
陸工商銀考慮中東併購 振獲利
蕭家淇：首重戶政系統穩定
引進艾威群 美時通過私募案
王張會 國台辦正面評價
許介圭：關廠工人案非代位求償
餵藥性侵女友人 男判刑7年半
併購惹負評 樂天股價重摔
自家透天厝開簽賭站 男送辦
台蒙簽備忘錄 促再生能源合作
總統：趕快培養國際談判人才
溫室氣體檢定查驗辦法發布施行
陸：連戰率團防陸 將對口交流
入TPP 總統：不是免費餐券
安置高鳳生 教部19日說明會
紅人教頭：王建民是大聯盟投手
M8近了 傳日電信商助陣
韓陸下月航空會談 聚焦增航班
APEC馬習會 大陸重申立場
國際價跌 豐興鋼筋型鋼跌
渤海海冰一周銳減上萬平方公里
北台17醫院獲贈兒童安全座椅
示威正熾 委國驅逐美領事官員
綠委質疑資安漏洞 戶政司釋疑
韓旅客埃及遇襲 3死20餘傷
中韓壘球賽開打 盼重返奧運
IEK：印度手機品牌崛起
陸：顧好張志軍訪台 又算一步
陸新融資創紀錄 提振經濟遠景
垃圾簡訊哪兒來 調查：粵京魯
陸客虧錢賣樓 港房價或降一成
蔡見興：遭撞傷學生已無礙
曹啟鴻訪農博 讚核心價值
最近頻震 氣象局：少於平均值
微星捐平板電腦 新北6校受惠
社團站台 蔡錦隆提福利城市
報史諾登外洩文件 4記者獲獎
買屋後頂樓遭拆 獲賠184萬
外資匯入 台幣午升1.14角
陸掃黃 經濟影響恐達千億民幣
現股當沖 賣高於買二千多萬
費玉清捐助飼料 動保團體感謝
奇美材董事會 登陸設廠納議程
租稅協議洩資訊 陸：不必疑慮
辜仲立：亞太商務機市場潛力大
創造條件 總統盼速入區域經合
簡鴻文：宜再調整證所稅
印地安人春訓 李振昌盼健康
大兵團作戰 大使返台拚TPP
南韓駁提供北韓大米換家庭團聚
燙傷案 郭子乾將赴韓法庭說明
新北查文具 1成標示不清
港府：不能容忍騷擾陸客行為
屏警逮毒犯 2女帶幼子
台北燈節 確定延展一星期
吳明機接任工業局長
歐美批和會無進展 敘利亞否認
張家祝：推第二波經貿自由化
疑逆向超車 1婦喪命
打火英雌 背40公斤爬11樓
索錢未果弒父 殺人未遂起訴
攻銀髮族 三星推簡易3G手機
親北韓媒體吹捧金正恩促成協議
渣打擠下匯豐 稱霸點心債承銷
台股收盤漲5.87點
學生尋獲 校方家訪持續關心
展現決心 總統盼速過服貿協議
凱瑞：亞太穩定端視南海守則
悼高輝 國民黨默哀一分鐘
NBA全明星賽 東區逆轉勝
開高走低 台股小漲5.87點
女童滲便同儕疏 腸道管理改善
2月台指期漲22點
楊秋興：高市不應虛列預算亂花
防蟲 農改場：噴藥非唯一選擇
泰農民揚言闖總理臨時辦公室
2月電子漲 金融收平
復甦穩定 歐不確定反制低通膨
全民英檢中高級增20萬獎金
馬：台灣禁得起貿易自由化衝擊
開高收小紅 台股力守8500
東協需求強 F-必勝迎豐收
赴陸尋子 法部：可循司法互助
彎腰插秧 學童體驗農夫辛苦
金門起霧 小三通部分停航
金門濃霧 能見度不足2百公尺
美國國會代表團18日訪台
送暖 竹市企業捐棉被助弱勢
中市重大建設 林佳龍盼更透明
歌劇院升級 胡志強：中市加分
衣航班機降落日內瓦 疑遭劫機
頂新製油逃稅 檢方傳喚魏應充
三大法人買超台股26.87億元
快到家 男疑騎機車撞電線桿亡
台澳官方 將簽新航約
衣航空中危機 劫機犯被捕
中市雙遊樂區 105年完工
兒交女友起爭執 母自戕幸無礙
台聯指控 新北：操弄選舉話題
大鹿林道常坍塌 國防部允協助
烏龍罰單惹議 警政署加強訓練
美冬奧選手 領養素溪流浪狗
新媒誕生 風傳媒辦開台茶會
凱瑞：美憂陸擴大控制亞太海域
2年921萬 象隊簽下林威助
北市養老機構 最高補助2百萬
研調：2月大面板出貨減1成
示威抗議不斷 委國政府遇挑戰
小白虎打預防針 一臉哀怨
杜紫軍勉吳明機 多向產業請益
男手術難生還 器捐嘉惠5人
吸毒駕車肇逃連撞 送醫再送辦
做科學實驗 美青少年炸破門窗
NBA明星賽止連敗 東區得分新高
4K2K面板 台廠市占76%
男嘉南大圳落水 嘉義尋獲遺體
第二吉隆坡機場擬於5月啟用
客家天穿日 燈會推好客之夜
職訓局升格 勞動力發展署揭牌
鹿野早春枇杷上市 果大汁甜
美新雙反衝擊 太陽能慘摔
大陸黃金消費 全球第一
教部擬修法 陸生轉學比照台生
衣航劫機犯被捕 全機人員平安
肉品進口前 書面審核實地查核
推進和談 凱瑞促俄施壓阿塞德
幸福台北燈海 續亮一星期
駐義代表出席北義僑界春宴
新台幣收升6.2分
百歲雙瑞揮毫 福字一氣呵成
嘉南春作開灌 用水6千萬噸
監委槓法務部長 嗆可能彈劾
服飾店火災演練 強化民眾應變
三星看好 大尺寸平板需求起
與澳門開放天空 納規則性包機
連戰：連勝文願服務 盼達心願
天穿日 花蓮客庄熱鬧慶祝
日暴風雪災 19死交通大亂
象隊簽下林威助 封國家英雄
台澳新航約 首由官方簽署
國中生組竊車集團 警逮4少
曾雅妮抵泰參賽 盼有好表現
菲國北部5.3地震 未傳傷亡
混凝土車翻覆 駕駛夾車內
陳思璇露美腿 將獻路跑處女秀
涉發送語音簡訊恐嚇 男起訴
竊彈擦亮欲收藏 前副連長判刑
楊秋興：爭取台鐵北高4小時
潘基文譴責恐襲南韓遊客事件
大陸海警船釣島海域巡航
精神疾病受刑人 遭獄友掐死
濃霧攪局 金門小三通部分停航
南韓女演員李泰蘭3月出閣
馬國畢當教練 高空彈跳跳不停
賞燈遊客狀況多 中興分局忙翻
KANO首映 王牌投手像揭幕
機長上廁所 副機長挾持衣客機
精神病患服刑 遭獄友掐死
亞太電拚4G Q4開台
台與澳門官方簽新航約
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
連戰：訪陸不涉馬習會
梅克爾重視歐洲網路系統安全
李奧納多精湛演技 華爾街狂賣
亞青羽賽混團 中華晉級8強
客家日 林務局送千株樹苗
噴射氣流作怪 冬奧氣溫升
登麗娜輪看海 助黎明院生圓夢
越陸貿易逆差 達237億美元
殺很大 台東首次禁捕禿頭鯊
澳門新航約 台灣業者暫不增班
韓國會議員涉內亂 判刑12年
吳明機掌工業局 調整產業結構
舒馬赫出意外 非滑雪站違規
王郁琦：張志軍擬上半年回訪
18日高溫28度 19日轉冷
台糖因疫情損失1.6萬頭仔豬
男公關送醉女客返家 性侵判刑
拚TPP 大使要提策略報告
中信提教練生涯 打動林威助
砍預算 高市議長：選票做公評
掌摑出庭 王貴芬願道歉和解
教部安置高鳳生 8校免轉學考
去年7月至今 流感45人死亡
孫翠鳳台柱領軍 小么嘍出頭天
世界先進去年每股賺2.71元
服務離島 遠航闢台中金門航線
兒抽籤從母姓 父提告撤銷敗訴
聯發科與雷凌 簡易合併
泰萬人圍總理府 快乾水泥封門
誤闖地下道婦遭撞亡 駕駛逃逸
訪陸與課綱 王郁琦教部擬報告
脅迫視障歌手張玉霞 攤商起訴
盜伐扁柏樹頭 特遣隊埋伏獵鼠
虎航年底開航 3月招募空服員
路竹會醫療團返台 菲災民感謝
中信找主場 大巨蛋機會低
食品添加物業者 4月強制登錄
學校不足 高市新建文府國中
士林豪宅天子單價 創區域新高
車站通道燈不亮 女生走過怕怕
台聯指控 朱立倫：歡迎檢舉
獎助修繕傳統建築 保金門文化
雲林太陽能發電 移植屏東經驗
休假日 圓仔做日光浴
印度新年度國防預算增1成
農委會擬配套 維持毛豬產銷
拚北市長 柯文哲朝不入黨思考
暴風雪攪局 日大車廠停產
日女峇里島潛水失蹤 尋獲第5人
中信找大咖洋將 笑想洋基隊長
TIFA下 洽美挺台入TPP
台幣收30.285 馬年新高
關懷數位落差 微星捐百台平板
女頂樓墜樓 警消調查原因
泰國猛男好胸 聯手演凶地
麗寶雕塑展 獎金助藝術創作
豬哥亮隱瞞腳傷 發炎看骨科
舒馬赫撞頭事故 滑雪場未違規
金門推世遺登錄 盼成全民運動
陸外交部：訪北韓是例行交流
18吋煙火彈 點亮台東夜空
助推國際化 科妍贊助高雄燈會
郭台銘新年願望 交棒給年輕人
最懂鄉民老外郝毅博 網路爆紅
瘋足球 歐冠聯賽運彩開放投注
掐死獄友 中監受刑人稱求死
寒流報到 中部以北將探8度
陪審模擬法庭否 司院3月決定
義新總理 佛羅倫斯市長獲提名
民眾首次報稅 可申請稅額試算
國軍證照培訓 提供2千名額
兒器捐 母將喪葬補助費化大愛
威創駁指控：高育仁非負責人
國壽賣高雄地 獲利10億
中華女拔 遠征愛爾蘭世界盃
尋求庇護 副機長挾持衣航客機
林威助自嘲國語差 背號問媽媽
新北友善校園週 顏行書代言
燈會檢討 交通與清潔待加強
屏市長選舉 國民兩黨初選爆滿
義新總理 中間偏左領袖獲提名
新北突檢學幼童車 4車違規
鴻海FIT 擬明年IPO
審服貿掀波 藍駁集體落跑說
日本專家來台 擔任丹頂鶴紅娘
外資上周買超台股約48億元
涉毒鴛鴦逃緝 跳樓冒名均落網
陸城鎮化 毅德董座成億萬富翁
三商人壽5年挑戰資產破1兆
工程會促產業海外發展策略聯盟
北市士林天子豪宅達5.5億元
受刑人被掐死 中監：檢討改進
連線裝置市場 今年料高速成長
TPP研習 展現政府行動力
普悠瑪漲不漲 交部：未定案
今彩539開獎
冬奧出奇招 俄選手電話印頭盔
力圖改革 倫齊：投入所有精力
浙江衛視親子真人秀 台灣取景
高凌風病逝 享年63歲
威力彩開獎
大馬興業投銀與永豐金證券合作
高凌風逝世 青蛙王子只能追憶
台糖土地招商 參與廠商踴躍
縣市併 高市府駁接手百億現金
國防部：不容許有兵傭情事
日人峇里島潛水失聯 5人生還
群創決議現增百億
水泥封總理府 泰示威者出新招
張菲悼高凌風：他走得灑脫
歐盟能源 3成來自核能
三度婚姻 高凌風一頁風流韻史
張顯耀：海基會仍不可取代
台遊客澳洲溺斃 遺體尋獲
掌科技部 李世光：沒這回事
政黨身分馬習會 評估不恰當
國道三號廂型車疑車輪脫落翻車
入黨與否 綠：20日前須表態
倫齊組閣 義債好日子無多
日議員會擬制訂日版台灣關係法
秀場糾紛 高凌風曾遭槍擊
防仔豬疫情 採嚴格生物安管
高凌風經歷大風浪 不敵病魔
聯合國：北韓犯下反人道罪行
威力彩14槓 頭獎看8.6億
游泳受困岩石 台遊客澳洲溺斃
共軍30餘名將領 新職亮相
款對款同步收付機制正式營運
蘇格蘭大臣：申入歐盟無人反對
馬習博鰲會 陸：無需國際場合
斐礦區罷工 日損6億台幣
東京奧運組委會 赴冬奧觀摩
今彩539頭獎 2注中獎
義換新政府 將輪值歐盟主席國
UN：北韓侵犯人權 同反人道罪
威力彩頭獎槓龜
通膨率2% 歐洲低利新指標
投顧：資金回流 經濟支撐美股
高凌風40年演唱會 已成絕響
聯發科調整首季財測營收數
感冒持續發燒 提高血癌警覺
高凌風靠模仿翻身 被學也學人
2國中生遭砍 意識清醒送醫
新北快打演練 場面逼真
高凌風紅極一時 大眼睛走紅
張魁：演唱會是高凌風最大遺憾
連戰向張志軍肯定王張會
大專男籃 高師大保持不敗
斐已封礦坑 2百名非法礦工困
南韓禮堂坍塌 傳3死50人受困
陸委會：務實面對協議政治議題
高凌風病逝 舞台身影漂亮謝幕
韓度假村屋頂崩塌 3人喪生
日雪災 19死逾7千人受困
高凌風死訊 寶弟公開說明
利率搞鬼 前巴克萊員工遭起訴
寶弟：爸爸安詳離開了
高凌風病逝 前妻金友莊赴醫院
連辦：習親迎參訪團 逐一握手
拯救深海生態系統 需國際合作
余天慟 這麼臭屁的人怎麼走了
韓遊客埃及遇襲 自殺炸彈攻擊
南非金礦失事 被困淘金者拒絕出井
當日沖銷 開放成效
柯文哲向台大請假 全力拚選戰
券商列「艱苦行業」 期望重返榮景
「良心時代」運動 全球25地同步啟動
高凌風病逝 享年63歲
寒流報到 氣溫一路降10度
中國製造業數據疲軟 拖累環球股匯
年後傳喜事 郝龍斌長女出嫁
移民署免費新住民電腦課程 請多善用
移民署行動小胖卡 助新住民學習電腦
台中東勢新丁粄節 新住民學生一同參與
苗栗外配不慎讓男嬰窒息 警方調查死因
華航2月18日起飛航松山-福州 日本航線增班
越媽苦學中文 做姊妹與孩子榜樣
台水公司澄清 目前尚無差別水價考量
桃園航空城 先建後遷尊重在地文化
國台辦: 連戰率80人訪陸 再度會見習近平
北運系統 廁所更新工程持續進行
中華電信領航數位匯流 打造智慧城市
教育部接見 2013年國際發明展金牌得獎師生
打開閱讀 教育新視野蓬勃閱讀文化(三)
連勝文可宣佈參選 但非國民黨最佳人選
國泰世華「自由FUND定期不定額」
遠傳攜手微軟 推動企業架構混合雲
土銀行務會議 確立2014年營運5方針
新北市外勞聘僱糾紛統計 薪資爭議最多
高鐵103年春節疏運成果
2014臺北渣打公益馬拉松」賽前暖身熱鬧登場
新北三重外勞上演街頭追逐記
2014臺北渣打公益馬拉松 02/23登場
台中清水發現逃逸女外勞偷菜
路竹會醫療團結束赴菲義診返台
證交所 3/24起舉辦3場上市公司業績發表會
10年逃亡生涯 台犯在菲落網
證交所 協助推動證券商辦理國際證券業務
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
侵犯人權 數百北韓官員難辭咎
推動TPP 蕭萬長搭溝通橋樑
江揆:駐外代表是TPP宣傳大使
歐股紅黑互見
衣航副機長向警方投案 求庇護
美海軍今夏部署雷射武器
自動鞋帶 耐吉明年推出
走過風波 美電視名廚東山再起
首爾水標洞前華僑商會遭火劫
飲料選擇多 巴西人咖啡用量減
投信：外資可望回補新興亞股
爬雲端 電信業推混合雲服務
海鷹贏超級盃 民眾連署改路名
一橋之隔 啟動補漲行情
大尺寸平板競爭 悄悄發酵
11吋以上平板 成長主流
土銀稅前盈餘連3年破百億
年節因素 1月工具機出口減
5千萬豪宅 集中五大都會區
闢手機市場 應與當地通路合作
去年巴西貿易保護措施最多
英銀官員：閒置產能恐超乎預估
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華郵：美日溝通嫌隙甚於北京
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華郵：安倍可能造成美方危機
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高凌風抗血癌 曾拒絕就醫
必和必拓H1獲利增 優於預期
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李新穎邀駐薩外交使節團春宴
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大陸最大屠鯊場 年殺600條
想長壽 多接觸社會與規律運動
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高凌風逝 金友莊：人走怨已了
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香港維他奶回收檸檬茶
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核武材料 陸盼日還美國
費翔翻唱 高凌風歌曲紅遍大陸
預測專家維持今年金價空頭看法
高凌風病逝 下午移靈
新台幣匯率 盤初小升
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教育部最速件 永達停招
電腦代人工 外匯經紀商恐絕跡
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鐵硒超導體機制 中研院新發現
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情侶分手後 更愛上臉書
消基會：網購7天猶豫期未告知
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疑染病毒貧血 無尾熊寶寶死亡
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清碳聯盟成立 百家企業響應
法人看法分歧 世界先進股價挫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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韓度假村迎新變調 10死百傷
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夜間封凱道全區 總統府駁斥
旅居巴拿馬台僑歡慶元宵節
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港特首籲菲誠意解決人質事件
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差很大 桶裝瓦斯少逾2公斤
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台廠手勢感測晶片 獲韓廠訂單
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賴素如涉貪案 法官：速審速結
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輕忽狂犬病防疫 農委會遭糾正
賽神豬虐行 農委會關切
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高市：預算被砍恐致宋江陣失色
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以養雞場掩護賭場 男被逮送辦
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蘇貞昌談選舉 籲全黨團結
綠色和平：名品童裝塑化劑殘留
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高凌風移靈 金友莊相送
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義隆估Q1季減9%至15%
高凌風移靈 進入台北靈堂
雙胞女嬰染麻疹 追蹤近千人
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卓越中堅企業獎 26日頒獎
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金門國民黨盼歷任鄉鎮長提建言
民進黨嘉市長初選 全民調決定
3月起未標解凍雞肉 驗出開罰
古惑仔變韋爵爺 陳小春入政協
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吳宗憲念高凌風 承諾照顧寶弟
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遊客破60萬 農博挑戰70萬
陽明今年勝去年 4月招考船員
銀行大陸曝險 1年內不放寬
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李朝卿涉貪款 與馬吳競選無關
林永樂頒獎章 英法雙聲道
大專註冊率 教育部擬公布
大吃菇菇餐 腎臟病惡化到洗腎
風傳媒開台 堅守傳媒古典價值
陽帆感念高凌風 當年提攜之恩
新北客家日 品茗茶花賽牡丹
機車疑逆向撞轎車 2死1傷
拖板車擦撞機車 騎士身亡
泰反貪機構 將控總理怠忽職守
穩健復甦 上修今年GDP預測
老鷹抓小狗 整排狗牙遭撞光
遠傳股利出爐 每股3.75元
解凍肉要標示 賣場願配合
作品遭毀 艾未未：沒看得太重
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羅霈穎憶高凌風 風流但不下流
高凌風治喪委員會 尊重家屬
投宿汽車旅館 男疑舉槍轟頭亡
三星成長減緩 歐美拓零售店
都市農場 中山足球場看台變身
遠傳今年資本支出 達130億
蘇貞昌：隨時可見柯文哲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
復甦開始 歐洲汽車銷售連5升
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
防撞夜封凱道 市警局：未定案
苗栗春季藝文 再現群星會
科幻影城投資案啟動
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羅文源認祖歸宗案 高院協調
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毒殺室友 上海復旦醫科生判死
自投羅網 男酒駕到警局被送辦
超印度 陸黃金消費冠全球
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桃縣水務局遭搜索 吳志揚震驚
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新北完中直升 增納鄰近國中
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少女假冒郵差詐騙 遭警逮捕
證交所辦法說會 聚焦生技網通
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有條件的雙重國籍 德政府將推
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穩定菜價 北彰攜手促銷農產
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暴動小貓兩團員 傳素溪遭逮捕
桃縣水務局副局長 遭檢調搜索
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寒流到 19日晨北部探11度
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藍：5月底前完成22縣市提名
港人口721萬 新增4萬人
金縣府補助裝置太陽能熱水系統
桃機第3跑道計畫 擬提前十年
八月在我家 3金鐘影后演母女
花東公路拓寬 費心移植行道樹
砍預算 高市議會：未刪教育
宏?去年投影機出貨 全球第3
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江揆就職週年 持續拚經濟
台北燈節展期制度化 北市評估
台積電擬每股配息3元
冬奧短道競速 呂明龍無緣複賽
寶藏巖青年會所 3月中旬開張
陳陽春畫作柏林展 秀台灣風情
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紐約愛樂來台奏西城故事交響曲
富邦人壽大增員 續買不動產
保險經代理亂超收佣金 可撤照
帶狗打獵擾清夢 非法獵槍遭逮
陽明首位女船長 月薪26萬
券商辦理國際金融規範出爐
桶裝瓦斯偷斤減兩 經部要整治
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拚TPP 毛治國：政府展決心
食安事件增 邀大學加入檢驗
戶政系統不穩沒辦好 免跑2趟
萬米小將李翰暄 破市中運紀錄
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台灣微軟：在台業務非常好
PS4賣破5百萬台 超越目標
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歐巴馬瘋影集 傳求HBO先給看
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工商建言 江揆指示月內回應
搶救綠蠵龜 海大救治擇期野放
李克強談經改 深水區壯士斷腕
高凌風穿一身帥氣白 安詳睡去
審服貿 藍促黨團因應朝野攻防
H7N9疫情 廣東14死
認父案 羅文源王家協調無共識
經濟成長 學者：達3%機率高
亞青羽賽混團 中華奪史上首牌
客家唱片百年 黑膠聲紋留客音
義新總理百日維新 每月一改革
建研會：發展無共識抵銷進步
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日本女潛水客 浮屍峇里島外海
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情人節剛過 男女車內燒炭亡
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安徽貴州暴雪 交通受阻
泰警驅離示威 至少4死64傷
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空污改善工程問題多 糾正台電
台灣4G微型基地台 市占2成
金管會准台銀申設上海2支行
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男子頭部中彈落水 警調查起因
雲門舞集將於倫敦首演九歌稻禾
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友撞爛超跑 網友推林志穎免賠
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科技高層超賺 收入不均隱憂現
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Candy開發商 宣布IPO
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烏克蘭警民衝突 5平民喪生
大專男籃 高師大吞本季首敗
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泰儲蓄銀行取消貸款予農銀
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日本「不願交出核武材料」 中國關切
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7大工商團體團拜 張平沼：氣氛不好，不想去
NHK高層發言惹禍 美大使卡羅琳拒絕採訪
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曾銘宗：股市量縮 非台灣獨有
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連、習會 觸及「馬習會」議題
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印尼新住民自學中文 考取台南法院翻譯
掃黃擴及全中國 有打擊前朝政治對手的因素
秀逗說 柯文哲：被太太罵一頓
聯合國人權調查報告 中國不接受指責
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櫃買審議嘉義鋼鐵公司 申請上櫃案
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LEXUS領先業界 榮獲環保標章認證
Toshiba 推出 5TB企業級硬碟
Toshiba固態硬碟HG系列再添生力軍HG6
交通部微電影首映
北捷 博愛電梯繪畫比賽 捷客好young徵選活動
移民署長訪問嘉義 歌仔戲花旦竟是越南新住民
張志軍訪台 馬指示「好好接待」
"黨主席即總統提名人" 民進黨意見紛歧
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國民小學及國民中學 補救教學實施方案
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教部加強協助國中生 選填志願適性入學
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港務公司、皇家船舶 簽訂MOU
關懷數位落差 微星捐百台平板
北投、101兩酒店 推出「台北雙享」住房專案
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內政部: 戶役政系統確通過壓力測試
移民署小胖卡巡迴到花蓮 新移民學電腦新知
證交所提供案例分享 提醒投資人注意安全
小吃店注意 僱用逃逸外勞觸法
慶祝珍珠港密蘇里號下水70周年
曾文水庫 啟動人工增雨作業
捷運中山站電梯 2/20起施工1個月
泰國政局不安 2013年末季GDP創近兩年最差表現
馬來西亞供獎學金 來台搶農業人才
連戰：兩岸政治對話 不能迴避
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上傳他人兒女照片 易惹爭議
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史諾登獲選英大學學生代表
美輸油管稅率初判 中鴻未傾銷
不靠警察抓賊 巴西人自己來
烏克蘭示威總部大樓失火
日銀擴大貸款計畫規模 日圓貶
台股8500有撐 惟量需放大
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寒流鋒面齊發 北部入夜探9度
湯繼仁關懷旅哥倫比亞台商
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美倡提高最低工資 恐加劇失業
泰去化庫存 米價恐續跌
劉德立晚宴巴拉圭內政部長
鋒面伴寒流 大雨低溫特報齊發
華航設哥國貨運航點
台股開盤上漲8.83點
高凌風遺產分配 遺言助理錄下
美財長示警 全球經濟罩烏雲
郝龍斌訪彰化 簽約促銷農產品
日圓貶速緩 日銀通膨恐難達標
上海自貿區 首個金融細則公布
台積電擬配息3元 開平走低
陸五大行業2017前不增產能
烏克蘭示威擴大 基輔市如戰區
媲美GI Joe 史諾登人偶問世
國境自動通關 千萬旅客將誕生
智慧城市 台產業契機
高雄南星開發 環團籲環評從嚴
對陸出口攀 韓挺人幣直接交易
329檔期 推案破4000億
台股整理 新台幣盤初小升
曾銘宗：證券併海外子公司較快
防車撞 芬蘭馴鹿噴blingbling
陸媒報導連習會 避開中華民國
亂彈阿翔冰山MV 裸女上陣
小花農心情日記 採劍蘭義賣
振銷售業績 英特爾推新版晶片
圓仔學吃竹葉 咀嚼只是假動作
股利豐市場叫好 遠傳股價漲
智慧眼鏡夯 義隆股價走揚
女友負氣跳車死亡 男涉遺棄罪
歐格新產品大賣 獲利拚翻倍
警民爆流血衝突 泰銖重摔
三星廣告創意十足 蘋果剉
日圓貶值全靠外人 安倍學危險
紅米機啟示 北京盼兩岸合作
焚化爐營運佳 崑鼎獲利穩
越澳外長會談 深化夥伴關係
業績升 IC設計廠旭曜盛群漲
天冷用燃氣電暖器 開窗保平安
台股持續平盤震盪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中共反腐下重手 箭指周永康
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
狄爾萊海灘網賽 盧彥勳退賽
防心肌梗塞 醫籲高危險群健檢
寒流發威 拉拉山救護車裝雪鏈
陸委會：氣象協議經國安審查
凱道局部夜封 郝：觀感應顧
瓜國謝台灣支持中美洲風險防範
薩爾瓦多美國僑匯成長
輸油管未傾銷 中鴻：靜待終判
止痛藥成癮 女子年整形16次
智慧城市展 研華推智能方案
管中閔：改變台輸出與創新環境
涉改造槍械 生存遊戲玩家落網
東風入股寶獅雪鐵龍 創造雙贏
高通涉壟斷 陸啟動調查
中藥重金屬標準比陸寬 監委盯
日本交易所擬整併3個較小股市
大掃黃 東莞娛樂場所停業整頓
柯文哲坦承失言 需磨練
泰國高球賽 曾雅妮盼再獲佳績
洲際貨櫃中心環評變更審查通過
騎單車上北橫 勇士週日來挑戰
素溪冬奧 加再獲2銀牌
朱立倫秀客語 勉青年重環保
中美洲經濟可望年成長3.9%
里約網賽女雙 謝氏姐妹首輪敗
中研院陽明攜手 培育生醫人才
共軍媒體：共軍東海驅逐外國艦
豬供應穩定 價高因心理效應
宏達電在美拚服務 修螢幕免錢
溫哥華島舉辦台灣燈籠節活動
早餐店火警奪命 南檢起訴4人
蘋果陸市佔晉前5 小米緊追
從2分到85分 補救教學傳奇
照顧弱勢 郵局年底推微型保險
童子賢：智慧城市可整廠輸出
運動畫刊特輯上架 3辣模秀美臀
顏寬?被爆料 府：檢舉缺事證
Fisker獲准售資產予萬向集團
習未駁中華民國 兩岸新高度
管中閔：今年有機會入T談判
傳顏寬?遭恐嚇 警方：已逮人
前3大證券 區域型券商機會大
兩岸十次會 簽氣象地震兩協議
防污截流 多管齊下整治鳳山溪
亞洲龍藝 8國9隊苗栗競技
王郁琦：兩岸和平效益外溢國際
台經貿團訪日 資政陳(沖)隨行
來自星星的你 掀大陸炸雞熱
潘健成：NAND沒想像悲觀
寒流報到 合歡玉山近冰點
連習會 馬總統樂觀其成
高鳳退場說明會 5百人出席
國人脂肪肝 20年增18倍
基隆緝毒悍警反成首腦 遭羈押
連戰獲頒北大名譽教授頭銜
人員涉弊 水利署：配合檢調
量販店搶客 大潤發推陸客網購
烏克蘭暴力 群眾力保抗議據點
科學園區營收逾2兆 創新高
Win XP退役 微軟促升級
券商轉投資鬆綁 上半年可見
量縮整理 新台幣午盤小升
戶政系統 內政部：服務已正常
抽檢製麵包機 1件涉虛偽標記
黑松獲CHOYA梅酒代理權
花蓮當母港 遊輪遊日4萬有找
監督兩岸協議 藍提4階段流程
工研院4G服務館 秀情境體驗
渥太華僑界慶新春晚會
全國客家日 環保過天穿
綠衣天使將換新裝 更亮更挺
巴西旱象嚴重 咖啡黃豆價勁揚
轉角後花園 北市打造特色公園
TPP大作戰 被稱魔鬼營
摩島經濟特區 台印尼合作利多
防違規蓋住宅 北市增管制範圍
女搭升降梯遭斷頭 雇主判賠
解套預算 陳菊：努力溝通
秀逗說 胡志強：怕太太知道
管中閔：國際經濟往正面方向
表現了得 科學園區創多項新高
神父長年服務新竹 邱鏡淳感謝
賴正鎰：來台旅客有機會破千萬
警：恐嚇顏寬? 婦人未提賄選
若爭議無解 大馬不簽TPP
兒女命名由來 連方瑀說分明
童子賢：台灣IT產業要結市
府前強化維安 夜間停駐悍馬車
舒壓 元培推出壓力管理系統
童子賢：鎧勝有擴產計畫
黑松獨家新技術產線 Q2投產
毛治國：發展智慧城市虛實整合
烏克蘭暴力 俄國怪罪西方國家
投顧：俄經濟可望脫離谷底
泰勒：Fed不再需要QE
高凌風白髮哼唱 如果都是天意
藉妻幫傭打掃偷金飾 男送辦
馬習會 陸學者：有可能性
路過溼地 國道2環評切割重審
台股收盤漲20.78點
大同電車充電站 明年攻美
交部首拍微電影 溫馨真人真事
櫃買推勞工就業指數
福山雅治音樂人之姿 週日來台
台印合作突破 摩島特區過關
狹幅整理 台股漲20.78點
逃難照瘋傳 敘利亞4歲童沒落單
G20會前 已開發國挺美QE退場
台北設計之都 獲德iF設計獎
2月台指期跌5點
郵局降手續費 匯大陸省最多
2月電子金融齊漲
權證業務成長快 元富晉身第3
花錢不手軟 金正恩比父親奢侈
板橋就博會 釋4千職缺
台股呈箱型整理 收小紅
台被拋後 管中閔：早沒四小龍
南星自由港二期開發進二階環評
綠批連習會 丁遠超：負面思考
台大醫院雲林奇蹟 救活無心跳
華碩變形手機新品 全家首賣
竊聽不斷 印尼將召回駐澳大使
張顯耀：兩岸協議檢討促效益
邢峰悼念高凌風 泛淚哽咽
肯定訪陸 總統：郁琦超過預期
僱用逃逸外勞 小吃店罰20萬
高市官員允不任意借貸開發費
烏克蘭警民衝突 至少25死
北彰簽協議 行銷彰化農產品
台印經貿 張良任：超前部署
林佳龍韓國取經 借鏡打造中市
前法官涉司法黃牛案 遭聲押
出國音樂交流 貧童令人激賞
賴正鎰：擴大陸客自由行拚觀光
板橋廠開發案過關 大同漲停
海軍：派里級艦採購未確定哪艘
捷運撒英雄帖 徵高中宣導大使
兩岸交流 總統：越多越好
三大法人買超台股74億元
大陸缺貨 百年七里香搶手
全國客家日 台灣燈會過天穿
企業贈花蓮縣數位訓練工具
王金平律師：藍開鍘雙重標準
糖尿病患傷口難癒合 有三法寶
賈樟柯3月來台 彌補金馬遺憾
郭子乾：盼韓國法院還他公道
全國客家日 嘉縣展現文創商品
國安密帳案二審 李登輝親出庭
美妝文物展 有楊貴妃保養祕方
提升台灣尊嚴 學者挺課綱微調
集邦：行動記憶體先蹲後跳
父發言力挺 郝龍斌：支持其話
顧立雄：政治人物發言需謹慎
奪MVP 奈維爾生日還得請客
轉介高鳳學生 教部獲肯定
寒流籠罩 合歡玉山下冰霰
鎖定年後轉職 大潤發大舉徵才
海巡與公所淨灘 金門海岸清潔
二戰時光迴廊 摩羅泰島迎觀光
柏林佩加盟博物館祭壇將暫關閉
國教課綱 教師盼先調高職群科
澳駐台辦訪農博 肯定安全農業
風水世家色情暴力 罰42萬元
聯陽擬每股配息1.2元
學測 1826人申請複查
客家天穿日 不忘環保愛地球
跨性別者出國 民團控遭侵隱私
王郁琦訪陸 馬：正視兩岸現實
資策會車載成果 獲智慧城市獎
中市警涉包庇應召站 收押停職
超脫藍綠 龍應台：沒有書做到
柏林旅展台灣館展節慶活動魅力
越南加快國企重組進度
故宮文物將赴日 日方重視
新台幣收升0.7分
越配成歌仔戲花旦 融入台灣
寒冬送暖 采盟助偏鄉童圓夢
馬讚王郁琦 訪陸宣示中華民國
藝人馬友蓉挺平權 清涼裝吸睛
跌倒損聽力 電子耳改善聽清楚
悼高凌風 豬哥亮幫忙照顧子女
寶弟想念高凌風 還想床邊聊天
過年過到天穿日 新竹縣市慶祝
北市去年離婚率 15年低點
天冷易中風 把握黃金3小時
馬國祭獎學金 來台搶農業人才
躲男廁偷拍如廁照 男子吃官司
待辦事情多 馬：兩岸仍須努力
登機遲到還負評 判賠空服十萬
職業軍人病變 化身按摩師
獲國民黨提名 邱鏡淳爭取連任
台欲入TPP 學者：做好配套
綠：TPP與服貿兩碼子事
科學園區營業額 國科會樂觀
李登輝：大家應多支持顧立雄
護領土主權 韓擬復原獨島海獅
宏達電重視體驗 設副總專攻
北市警分局長佈達 局長主持
美國火腿檢出瘦肉精 邊境攔下
助尋回失物 華僑邀員警遊大阪
稽核遠通第2波 21時公布
管理不當 宜中教室播清涼照
不動產全球高峰會 4月底登場
涉恐嚇顏寬? 侯女住學生宿舍
賴清德：食品業者莫賺黑心錢
兩岸故宮慶90 辦郎世寧特展
全國客家日 嘉市擲筊送平安龜
揮軍季後賽 鄭志龍：全力衝刺
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星展：美Fed最快明年中升息
台中遊香港 新推郵輪行
綠首推薦人選 搶攻水利會長
新光銀看好財管業務
大陸軍費 預估每年成長10%
中國電信聯通壟斷案 陸審理中
威盛智慧城市展秀電視牆
大陸房價排行榜 北上深前三名
太競爭 宸鴻：高階主管減薪
竹市騎士車禍死亡 家屬悲痛
會長稱慰安婦發言無損NHK公正
混充麥芽糊精 桃檢起訴5人
燿華續擴產 HDI板供不應求
家屬：北韓逮捕1澳洲基督徒
網路控管法案 土耳其擬修正
張菲讚高凌風：生命鬥士
女酒醉癱趴 警防撿屍帶回
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
走出電玩 紙風車帶孩童進三國
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北京成世界五百強企業總部之都
深澳線八斗子站復駛 重燃希望
持槍搶精品店未果 男被逮送辦
涉嫌賣春 韓姐出身藝人受審
敗選說 郝龍斌：促黨危機意識
製售偽藥流向全台 2嫌交保
律師舉馬為例 王：法庭攻防
賽嘉飛行場徵地 業者地主抗議
蔡錦隆獲醫藥界挺 盼公開辯論
朱立倫：無謂指控浪費社會成本
監聽印尼 澳總理駁非商業用途
復仇者聯盟2將在南韓取景
十三行博物館 電話禮貌第一名
旅途遇車禍骨折 旅遊網也判賠
桃機道面整建進行 提升競爭力
客家天穿日 拜天公食甜粄
宸鴻推低價產品 高階主管減薪
屏縣府推青年務農 66人報名
漢微科股價創新高 營收看增
關曉榮八尺門攝影展 桃縣壓軸
雙雄搶福建全照券商 永豐證勝
自由行夯 春秋航空爭直航花蓮
UN人權專員：北韓應送國際法院
總預算刪福利 高市勞團盼復活
不忍病磨妻 男子動手掐死妻
陸船故障侵入 補機油後離金門
拚觀光 移居池上動物盼轉型
陸客來台政策 上半年可望鬆綁
血腥次日 烏克蘭警民將再衝突
智慧城市建設有成 北市獲4獎
女兒婚宴 辛總統百萬美元修路
白河灌區無虞 確保2千萬產值
耕興去年每股賺5.25元
江揆促提升日照中心質量
新北相招加油團 萬金石拚認證
持槍擄人勒贖 2男被起訴
兩岸協議檢討 20日舉行
天氣轉乾冷 中部以北下探8度
高雄愛河連溺水 警消忙救護
衛福部：十億母基金推社區長照
藍議事研討會 馬江王將再同台
大陸知名書法家掉畫 警尋回
馬習會 王郁琦：看情勢演變
陸委會擬建立兩岸協議溝通程序
量縮盤整 新台幣收升0.7分
高凌風演唱會 吳宗憲全力協助
調查局資安鑑識實驗室獲認證
芸香科柑橘料理 雲林秀特色
難耐飢餓 男子持刀超商搶熱食
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民宅火警 男陳屍洗衣機旁
龍巖Q2推真龍殿最貴塔位
冷氣團發威 防流感諾羅雙高峰
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冬奧南韓奪金 華裔孔祥婷有功
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奈維爾奪月MVP 誓拚總冠軍
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人行：續擴大人民幣跨境使用
涉恐嚇立委 侯女鄰居訝異
台兒少逾6成 網上透露個資
胡志強盼張老師 持續發揮精神
兩岸兩會十會 26日舉行
集中資源 F-通訊處分子公司
埃及炸彈攻擊 外交部籲勿前往
基隆中小聯運 首日雙破紀錄
客家天穿日 桃縣祭天發年糕
連勝文擬24日宣布參選北市長
遲到2分鐘 菲軍校優等生退學
淡季 宸鴻：Q1營收恐減4成
陸高粱產酒率高 金門今年推廣
三星新機皇 傳搭指紋辨識器
習近平敢於亮劍 也打親民牌
泰法院：政府不得對抗議者動武
跨境人民幣支付 關貿攜手陸商
中科特定區計畫 轉達居民訴求
寒害農損8百萬 屏東蓮霧最慘
天穿日 中市爭取客家人放假
爭陸客來台中轉 航空業促協商
柯文哲被太太罵 胡志強緩頰
4G六雄取得籌設許可
義檢察官：電廠污染致居民死亡
降低公保養老給付優存 合憲
學者：習近平對台策略細膩務實
新揚科去年營收獲利 新高
感化少年追蹤輔導機制 監委查
俞正聲重申九二共識
江揆：參與區域整合 創造商機
貝魯斯柯尼離婚 可能梅開三度
寶獅獲注資 股價創兩年新高
台聚亞聚董事會通過古雷投資案
宸鴻：配息率不高於去年
俄烏當局：烏抗議實為政變陰謀
稽核遠通第2波 過關
合富代理美商設備完成首次治療
記者危險工作地 菲國排第3
人幣浮動區間 今年有序擴大
苗栗老人院傳火警 1人送醫
簡太郎潘孟安 好友屏縣對決
信用交易 電子系統效益不彰
連戰：兩岸關係像蛹 等待蛻變
個資外洩？whoscall揪出
宸鴻後市 巴克萊力挺
副總統呼籲企業齊拚經濟
孕婦避免流產 注意生活型態
參與區域整合 總統：事在人為
訪金門 教部了解國教施行狀況
星國信用卡遭盜刷 台公司喊冤
郭采潔生日 楊祐寧唱歌賀女友
綠徵詢小組會議 柯文哲成焦點
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解大旱之急 大馬擬施人造雨
廣東H7N9增1人 達70例
經濟氣象一新 江揆喊加薪
美國研發免冷藏保存3年披薩
義大熱身賽開轟 惜敗韓職球隊
防錢荒 陸銀監會祭管理辦法
天冷賞燈退潮 台灣燈會不延期
管制網路 土總統批准爭議法案
投信爭取發行基金 銷售外國人
關切貨貿談判 業界拜會工業局
不滿弟用農藥 老農砍弟葡萄樹
連勝文選北市 郭台銘隔海力挺
彩色路跑 3月再灑粉
存戶擠兌 泰銀取消貸款予農銀
遠通離譜 鍵錯資料多扣款
可口可樂陷難關 巴菲特早知道
網路誘少女蹺家 警方逮捕送辦
陸副外長訪北韓 聚焦半島穩定
人工生殖多胞胎 不把關就要罰
學者：H7N9病毒非常脆弱
乳含量逾5成 才能宣稱為乳品
烏克蘭危機惡化 歐盟不坐視
泰法院禁政府驅離和平示威群眾
烏克蘭血腥鎮壓 英相譴責
王金平：自經區服貿優先審查
邱淑媞選宜縣長 力突基本盤
十大划算旅遊地點 菲居榜首
銓敘部：推動年金改革更有信心
輕油裂解登陸 最快下半年動工
泰紅衫軍建議盈拉 遷都清邁
美新屋開工降16% 比預期糟
去年全台店面總銷破千億元
郭台銘提台灣夢：兩岸和平發展
落實房屋稅公平縣市 利補助款
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GDP保3 工商界：還要努力
日相輔佐官上傳短片批美
谷歌資本口袋深 進軍網路教育
計程首波平信補繳 22日截止
憂心烏克蘭情勢 歐盟考慮制裁
南韓冬奧摘金 台裔女將有貢獻
遇難生還 日女講述潛水驚魂記
票券業：今年台灣利率變化不大
美新出爐PPI 上漲0.2%
僑諮委投書 籲美助台入TPP
Nespresso 推超大咖啡機
冬奧重頭戲 女子花式滑冰登場
府維安議題 總統約見郝龍斌
羽球亞青 中華隊大舉晉級
寒流到 宜蘭太平山下雪
駐外代表肯定TPP有利產業
馬郝討論府維安 總統態度開放
周強首次談薄案 不怕晾家醜
華視總經理 老華視人出線
數百學生染病毒 嘉興學校停課
嫁女兒心情 馬郝交心分享喜悅
超音速私人機 牆面映窗外景
高師大末節強攻 搶進6強賽
馬郝夜會談維安 郝主張不封路
Panasonic相機 專攻4K
要摘彩虹先顧玫瑰 吳敦義鬆口2016?
顏寬恒遭岳父小三勒索2000萬「報警」
LINE詐騙層出不窮 1月330人上當
假冒郵差詐騙 中華郵政籲請民眾注意
國民黨通過 簡太郎等3縣市長提名
兩會第10次會 26日台北舉行
江宜樺再呼籲「中小企業加薪」
後QE時代投資的美麗與哀愁
委國反政府衝突 選美皇后喪命
玉山銀新增OBU投資商品
黃昆輝批連習會「拿台灣去換家族利益」
太平山19日晚 下雪3公分
烏克蘭政府與反對派 同意停火
福建引水至金門 進入勘查階段
日存核廢料 可造二千枚核彈
日媒: 美助台灣入TPP、為牽制中國
移民署辦母語日說母語活動 展示官方版新住民母語教材
美威力球4億美元頭彩 獎落加州
台灣去年手機銷量下滑3%
中國網購化妝品造假 盜用樸槿惠照片
高雄市推戶政行動化APP 闢新移民專區
阿曼資本市場主管機關CMA拜訪櫃買中心
郭台銘力挺連勝文 讚「他懂經濟」
邑錡及麥伯公司 於本月21日正式登錄創櫃板
馬來亞大學阿敏校長 首次率團訪臺
管中閔：台灣早就不是「亞洲四小龍」
學習走出課室讓孩子夢想請飛 (七)
伊朗最大鹹水湖 10年消失80%
理想樂悠悠 春訪柚花的理想祕境
中華電信MOD播冬奧 驚艷爭冠
Hotels.com 歡慶顧客忠誠計劃會員數達1000萬
遠傳結合Tpark 點亮智慧城市 智慧雲端會議室登場
遠傳 全年合併營收及稅後盈餘達成率100%及103%
102年權證發行人及受託買賣證券商頒獎典禮
大陸掃黑 36人組遭起訴
「市場信息投資競賽」舉行頒獎典禮
台中市舉行企業徵才 新移民也參與
金美國小校長致力推動多元文化
東南亞有高利差商機 國銀布局
平板運用訪察外勞無時差 台中創先例
外勞思念故鄉 自行投案
來台外籍看護工近缺工
中華電信獲NCC頒發 「偏鄉寬頻升級獎」
疾管署公布今年第三例、第四例境外移入麻疹確定病例，呼籲幼兒應按時接種疫苗
武陵農場二二八實施管制 賞櫻專車再出發
大宇資股票 自2/21起預收全部款券
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
最適外僑居住城市 維也納奪冠
頭彩121億台幣 全美瘋買威力球
美聯準會部分官員盼早早升息
法珠寶搶案 損失1千多萬新台幣
烏克蘭總統同意談判 終結衝突
美要求航空公司小心鞋子炸彈
160億美元 臉書買WhatsApp
烏克蘭少女求援影片 全球瘋傳
烏克蘭總統與反對黨同意停火
加大柏克萊 參與台灣光點計畫
韓國成衣進出口均成長
徐光普出席巴西世界客家日
投顧：歐洲公司債 具補漲潛力
商城旁住宅 桃園青埔漲幅奪冠
智慧城市展 遠傳攻企業商機
宏盛捷四商辦 估4月取得使照
電子大展將登場 聚焦相關類股
巴西行醫 古巴醫生薪資遭剋扣
華碩助尼國成立數位學習教室
美軍戰艦擱淺黑海 檢修中
寒流發威 中部以北下探7度
合歡山雪線下移 積雪30公分
Fed升息辯論 全球陷不確定
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美股收黑 恐影響台股反彈
日官員批美 美不改對日立場
培訓巴國學生 台灣提供獎學金
進口成本飆 日貿易逆差創高
拓客群 臉書同意併WhatsApp
台股開盤下跌21.74點
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玉山雪勢大 塔塔加也見冰雪
太平山也降雪 遊客上山賞景
烏克蘭鎮壓 歐巴馬警告後果
全球智慧聯網產值估6千億美元
張顯耀身段活 嫻熟政策受賞識
尼國國際詩會 陳育虹受矚目
Model S大賣 特斯拉財報超標
陝西館子反應快 推連習平價餐
製造業攀升 星上季經濟擴張
寒流發威 高山一夜白了頭
南清公路落石 騎士輕傷
助理辦高凌風後事 金友莊不解
苗栗鬧區空屋火警 無人傷亡
姿勢不良肌無力 慢性下背痛
烏克蘭獨立後 大事記
忘兒住址迷航 警助澳門華僑
新台幣匯率盤初升值
小米3來勢洶洶 今天襲台
台灣大M+ 電腦版上線
松翰Q1業績估減2位數
緩解五大皆空 健保增編50億
立院將開議 藍議事研討會登場
入冬最大雪 合歡山銀白世界
電視面板跌勢未止
中市重大計畫 胡志強：我續做
陸製造業指數滑落至7個月最低
人行擬今年有序放寬人幣區間
父言不在可能自殺 童機警救回
美強生承認 陸子公司可能違法
馬籍女子欲輕生 友人越洋報案
酒駕被查獲 離婚男哭訴委屈
美股回檔 台股跟跌
反高市府舉債 青工會聲援議長
合歡玉山大雪 氣溫創入冬新低
智慧聯網 平台整合扮要角
男冰球8強輸芬蘭 俄隊教練慘了
氣溫驟降 台北市8人送醫
宸鴻目標價 麥格理看118元
參與加盟 民眾要睜大眼
阿曼來了 櫃買指數續創高
傳陸空天無人機 完成自主著陸
全球採購大會網路報名開跑
陸男租女友過年 被騙40萬
捷四有望推案多 宏盛開高震盪
張顯耀參加兩岸協議成效檢討會
林濁水：台獨民調高 何需放棄
台期貨海外交易 期交所宣導
eTag遲不繳 單筆加罰3百
小米3登台 售價9999元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
凱道是否管制 府盼北市提方案
補習班屢被申訴 罰停招3個月
紙牌屋原著中文版 大陸上市
行動網路戰 騰訊入股大眾點評
冬奧快閃演出 暴動小貓挨鞭打
連續訪南北韓 陸高官頭一遭
友達推4K面板 價格普及化
黑支鞠躬 向彰基醫護人員致歉
遊墾丁後灣 用海水做豆腐
學甲蜀葵盛開 花海迎客
課綱微調 立委告教育部長
林斌：兩岸攜手造小米機
教唆小弟攻擊搶錢 男遭警逮
微機電封裝占比看增 菱生漲停
烏克蘭突宣布停火 然難逃制裁
立院財經立法聯盟 朝野拚經濟
消基會：發票無紙化規劃未妥
內政部：戶役政系統廠商未轉包
國產女鞋結束特賣 現人潮
素溪冬奧 加獲女雙雪車金牌
得來速點餐 友達供顯示面板
台大聯發科合作 鎖定5G通訊
融程電專案豐 營收挑戰20億
瓜地馬拉將向世貿控薩爾瓦多
紓相思情 兩韓離散家庭聚首
遠雄建案廣告不實 遭罰
谷歌拓展光纖 瞄準美34大都市
加工處攜南部院校培育人才
是否調最低工資 沃爾瑪不表態
咖啡巧克力 臉書情牽WhatsApp
馬郝夜會談維安 25日前定案
觀念改變 成大碩士報考數下滑
全家愛心送餐 擴及七美綠島
兩會激勵 陸股期待紅 2月
台聖醫療合作 將派考察團
紙牌屋影集觸及腐敗 陸民瘋看
越16省市爆發禽流感疫情
謊稱石化專利 男詐騙數百萬
浙江溫嶺強關鞋廠 企業主抗議
立院設兩岸小組 王金平盼思考
寒流發威 觀霧又鋪白色雪毯
嵌入式電子展 宇瞻力推SSD
郭瑤琪抗告 最高法院駁回
易肇事路段 男開車轉彎撞燈桿
柯文哲：登記前1秒都還可協調
江揆籲資方 積極照顧勞工
小米3襲台 售價不到萬元
文在寅籲速舉行南北韓高峰會談
國民黨發言人楊偉中請辭
菜脯色淡藥水味 防腐劑過量
趙建民返學界 專書論大陸決策
傳宏達電擬讓廠商預覽智慧錶
出征屏東 簡太郎：當全民縣長
小米目標翻倍 攜台供應商衝
阿里山難得下雪 學童玩瘋了
王金平：盡力讓江宜樺上台報告
央行發函遴選日圓歐元清算行
發票無紙化缺失多 明細不可省
江揆：洽談兩岸協議四階段行事
盤整 新台幣午升3.1分
火箭禁區強勢 首節10分領先
美議員提確認台灣關係法重要性
聯發科併晨星 6人涉內線遭訴
國民黨提名 邱鏡淳拚連任
藍：馬英九特別費案無罪定讞
永續海洋資源 海鮮指南報你知
私校退場 江揆促依方案處理
邦交斷 前駐甘大使申誡處分
偕女至賓館休息 老翁昏倒不治
高山白了頭 翠峰塔塔加見雪蹤
大陸區域社會融資 廣東居首
監控疫情 江揆促穩定豬肉價格
王張會 總統：兩岸關係向前
火箭掌制空權 半場領先21分
新竹慈雲路施工 盼改善壅塞
拚經濟 產業界盼改善投資環境
專偷自家人 男落網送辦
人民幣存款餘額 突破兩千億
台股收盤跌52.39點
蘇黎世產險 徵才逾300人
試院：釋憲奠定年金改革基礎
火箭得分破百 3節領先湖人
308廢核遊行 北中南東登場
美專利局認定億光主張專利無效
開低走低 台股跌52點
劉建國疑加帶骨牛 食藥署釋疑
北市消鳳凰志工 逛街不忘救人
四技申請入學 書審系統可試用
複檢大腸癌 嘉縣編預算
不堪被羞辱 郵輪員工性侵乘客
IMF示警通縮風險新興市場震盪
台灣工銀今年徵才近300人
廣西副書記 下午訪台促合作
3月台指期跌63點
陸PMI不如預期 台股跌52點
3月電子金融齊跌
降18趴合憲 關中：寒天送暖
婦人車禍斷指 警尋獲飛快送醫
北市學校油品 2家標示不合格
WhatsApp創辦人 臉書曾拒求職
美頁岩氣 馬總統：台灣盼採購
改善道路 胡志強：年花3億
商標遭冒用 婚紗公司獲賠百萬
新雙反影響 5月可望調整完畢
產後惡露排3個月 竟是癌作祟
狂轟猛炸 火箭大勝湖人
政院記者會 孫立群自評及格
談四小龍 管中閔：應展望未來
作伙逃離安置 中輟生偷車送辦
拚經貿 謝發達提台星雙軸心
林佳龍：若當選會延續重大政策
安德烈瑞歐4月來台齊跳圓舞曲
歐盟揚言制裁 烏政府態度丕變
服貿協議 江揆盼儘速完成審查
綠北市長徵詢名單 未列柯文哲
韓SM娛樂7國18城選秀
自動通關 千萬幸運兒誕生
通緝美律師隱身補教 課堂被逮
在美被控侵權 宏達電勝訴
關節鏡微創術 治癒膝關節疾病
三大法人買超台股7億元
蔡明亮：中市補助拍片尊創作
忠孝東路民宅火警 警消搶救
政院修正保險法 強化退場機制
江揆：現階段財經閣員不需調整
60萬買保健品 婦疑無效投訴
課綱爭議立委告部長 教部遺憾
匯豐：陸2月製造業PMI創低
新會期新挑戰 曾永權促擬攻防
華東去年轉盈 每股賺0.65元
藥師分階段考試 7月上路
鹿滿菸樓風華再現 觀光新亮點
員警涉包庇地下期貨 檢警搜索
歐巴馬談輸油管 強調暖化問題
馬尼拉1中醫師 胸口插刀遇害
空氣重汙染預警 北京今年首發
小米積極耕耘 發力點在後年
超驚喜 數百隻紙貓熊台北快閃
志願役士兵招募 首梯報名
高凌風首任妻子 赴靈堂弔唁
北雅加達市長盼鴻海改造地方
專利遭駁 億光：可上訴無影響
盼服貿通過 王金平：盡力而為
華東：今年營運否極泰來
工廠疑整修引火警 幸無傷亡
美必勝客區經理 廚房水槽小便
京城銀表態 不放棄購併
台灣肺癌標靶藥上市 全球第一
捷運狼打手槍潑精 拘役30日
華東Q1業績 估小幅拉回
面對人才荒 產學藩籬待突破
防駭客 華義推雲端保鑣服務
哈佛獲最大捐款 每年造福800人
男子應訊還藏毒 當場活逮
米其林日廚來台 馬鞍壽司獻菜
為見北韓長姊 南韓翁忍痛化療
新不落113 苗栗景點樂活騎
民調：德人多憂陸經濟力擴張
服貿協議 江宜樺盼這會期過關
韓星李鍾碩 赴陸宣傳後染流感
新台幣收貶6分
成績不理想 台東將辦統一學測
華碩平板筆電 全家開賣
1月外銷訂單年減2.8%
協議檢討 張顯耀關注空運等項
檢方起訴四川富商 疑涉周永康
1月外銷訂單 361億美元
涉連續偷零用金 女店員送辦
張花冠涉貪案 廠商稱是借款
小大人家事一肩挑 家扶募愛心
玉山積雪 排雲站雪地勘查
雪山福壽山下雪 銀白一片
大陸省親中風 榮民後送金門
洗劫城隍廟 警依發話地逮搶嫌
優先議案 國民黨團首拚服貿
一日魯凱公主 部落婚禮初體驗
性侵幼外甥女 狼舅判7年2月
限縮壽險投票權 公會研議對策
年底測試 高雄輕軌趕鋪軌
電力自由買賣 估5年成真
國際收支去年順差113億美元
禁區表現強勢 火箭痛宰湖人
德拆核電廠 340億歐元起跳
友達彎曲面板爭先 OLED靠邊
超陡峭 日本江島大橋成新景點
北市老人健檢 弱勢族群先登記
永瀨21日來台 喬喬萌樣接機
冒親友詐貸8千萬 銀行員被訴
南海行為準則 澳洲表支持
藍研討會 藍委樂見馬王並肩坐
台北市國宅火警 無人傷亡
註冊資本登記制 陸3月上路
霍華德無懼噓聲 火箭8連勝
電子發票交易紀錄擬延為15年
昆山廠改製程 友達：有信心
烏克蘭首都新衝突 1示威者死
寒冬 網購保暖商機增1.5倍
無名氏捐百萬 救助弱勢
創辦人烏克蘭裔 影響WhatsApp
協議問題 鄭立中：先擱置爭議
糞便倒灌 判管委會修復賠償
東海遇見東海 台日大學相見歡
中市女嬰猝死 檢警下週解剖
皇冠60年 創辦人平鑫濤現身
月底王陳會 陸委會：規劃中
刺殺前女友 男子被起訴
人行回籠資金 再發動正回購
老外分享農趣 高市增能見度
寒流持續發威 24日回暖
歐盟外長取消與烏克蘭總統會談
鄧雨賢音樂會 23日中壢登場
去年對東協出口比例 新高
首例判決 合法A片具著作權
馬習會 王郁琦：隨緣並創條件
艾奎諾三世月底將訪大馬
邁威爾切入陸4G LTE市場
男欲闖府前廣場 遭憲兵攔下
烏克蘭衝突再起 1死10傷
烏克蘭衝突再起 首都廣場10死
台支持瓜國防制人口販運及剝削
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
無妄之災 婦遭掉落鐵條割傷腿
中央氣象局 明天白天天氣預報
大陸農民工月均收入 1.3萬
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
美日職棒人氣旺 領先全世界
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
近百老翁煮麵漏瓦斯 警救一命
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
下輪伊朗核會談 3月17日召開
滅蘇論發酵 蘇謝同台暗交鋒
華東：記憶體產業可健康成長
美威力球頭彩 一注獨得129億
飲用水不潔 浙數百學生染病毒
H7N9疫苗 6月可量產
科技部將揭牌 LOGO先亮相
張花冠涉貪案 廠商：被縣府騙
洋砲秀國旗 中信球團：洽談中
殘障手冊看成身分證 停車糾紛
韓國黑鷹航機 高雄落地加油
歐元區製造服務業 動力流失
烏警民再衝突 示威者衝破路障
北市成棒隊移訓 2勝遠東科大
課綱微調掀波 教育部續推動
中市愛心贊普 5百萬物資助弱
警員1個月救2人 竹市警表揚
美重量級議員 挺台入TPP
令人致死禽流感禽類 擬撲殺
泰法庭禁驅離 當局改鎖定個人
國立大學學士班 每校5名陸生
台虹擬配息2.5元 創新高
霜淇淋夯 生淇淋加入戰局
意外 1月外銷接單減2.8%
桃縣中小運 移師大學校園較勁
泰高球賽首輪 曾雅妮並列25
新興市場氣呼呼 聯準會難為
歐洲專利戰 雃博反擊瑞思邁
美國公開賽 中華跆拳隊傳捷報
人幣中間價連3貶 創今年新低
首張民幣保單 最快3月底可見
落跑外勞找打工 專勤隊逮7人
涉貪案開庭 張花冠：檢方亂問
同志組織遭拒 陸男提告官媒報
屏美館第5萬幸運兒20日產生
韓元走弱 台幣收貶6分
台北燈海續展 花博加碼開唱
瘦小男子竊大鐵門 警呼嘖嘖
烏克蘭流血 政府辦公大樓疏散
自動通關破千萬 水頭碼頭同慶
薛曉嵐拆解中文看圖說故事認字
辦展經費遭刪 遊艇公會憂心
萬名索馬利亞人遭沙國遣返
2月外銷訂單 上看3百億美元
大馬禁露天焚燒 違者坐牢罰款
亞洲NFC聯盟 MWC成立
早沒四小龍 國發會：危機意識
台灣天津名品展 海洋產品亮眼
北韓爆發口蹄疫 南韓急防範
俄籲烏政府堅定 勿遭人民踐踏
高普考開缺 至少3481人
老華視人王麟祥 接任華視總座
香港有意思 港旅局推私房景點
高院延押李宗瑞
世界母語日前夕 移民署辦活動
旅日畫家百歲 學弟妹創繪本
張顯耀：兩岸兩會不弱化不可替
大陸交換生報到 金大歡迎
烏克蘭新一波衝突 至少20死
進用身障者 未足額單位微減
陸黨媒：習提馬習會 涵義很深
馬習會 吳伯雄：沒有事不可能
陸委會：協議簽署加強內部溝通
景女拔河隊 今晚出戰世錦賽
查劉政池案 約談國產署5人
中磊獲利創高 擬配息3元
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智財專家：不應排除A片著作權
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陽明山花季 雙花將邁入盛開期
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沈呂巡：外交經濟目標明確
併WhatsApp 臉書放眼全球
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基警爆包庇棄土業集體收賄弊案
烏克蘭血腥鎮壓 歐盟討論制裁
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星地價狂飆 打不退外國開發商
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遭恐嚇勒索 顏寬?：清白勝選
威力球頭彩129億 美史上第6高
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相隔逾甲子 兩韓離散家屬會面
義6成未婚者與父母同住
總統：今年全力拚經濟
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深圳數千隻雞暴斃 死因雞霍亂
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大衛鮑伊：蘇格蘭別出走
英人在剛果謀殺 遭判終生監禁
柯文哲：黨要有整合智慧與勇氣
景氣冷颼颼 沃爾瑪財測欠佳
綠：持續努力增進台美關係
中華女拔 世界盃首戰晉級四強
農民曼谷抗爭 盈拉辯護大米案
國人赴泰車禍 外交部即時協助
烏克蘭衝突擴大 重創東歐債匯
友達：65吋電視比70吋好賣
國賓攜手東急 會員點數共通
329檔期 華固主打新天地案
今年國際收支 順差機率高
倫齊緊鑼密鼓 籌組義新政府
富邦證與徽商集團簽MOU
60年再聚首 兩韓親人淚相擁
駐外代表參訪 業者盼助拓商機
普拿疼將漲價 止痛前先心疼
員警涉集體收賄 基警人事微調
烏克蘭兩天衝突 恐已逾60死
主談協議檢討 張顯耀處女作
齊打蒼蠅老虎 四川高官遭雙開
博科聖地攻擊奈國北方 60死
裁員趨緩 美初申失業救濟減少
威力彩頭彩上看9.4億元
英財相：經濟仍未完全復甦
基輔警民衝突 死亡達100人
美1月消費物價 漲速放慢
廣東安徽H7N9 各增1例
重汙染霧霾天 京津冀又遭殃
比利時迎貓熊 堪稱元首級待遇
威力彩頭獎槓龜
黃志鵬：經貿合作雙邊先行
今彩539 頭獎1注中獎
北市提名徵詢 小英：給柯機會
烏克蘭最新衝突 警民死傷慘重
央行全力推動外幣結算平台
歐盟商討制裁烏克蘭 俄批勒索
羽球亞青賽 中華隊雙打大進補
韓FTA強國 梁英斌：要跟上
陸美女富豪被撤銷政協委員資格
中華女拔 世界盃首戰獲亞軍
遭控外遇 周品均出面駁斥
蕭順議得分新高 台藝大關鍵勝
俄外長：烏極端分子謀求內戰
G20訂成長目標 拉加德支持
烏警方承認為自衛 用實彈開槍
福島電廠又出狀況 輻汙水外溢
華固新天地 地上權70年
Q2台股點將 大摩喊進12檔
蒲亭派特使 調解烏國朝野對談
無畏寒冬 美領先指標揚升
「牙膏炸彈」之後 美國發布「鞋子炸彈」預警
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陸委會: 王郁琦與陳德銘見面「規劃中」
跨黨派財經立法聯盟20日成立
寒流加輻射冷卻 台中6.7度
拜登警告烏總統 揚言祭出制裁
江宜樺施政報告 先經濟、民生後外交
歐巴馬今在白宮 會晤達賴喇嘛
中國掃黑 起訴四川富豪36人組
杯王欠費跳票 拍賣12億資產
美民調「中國是主要敵國」 首次超越伊朗和北韓
烏騷亂死亡75人 俄批西方制裁「更糟」
台聯不滿課綱 阻江宜樺報告
證交所對券商服務及監理改採單一窗口作業
2/24起 撮合循環秒數調整為10秒
遠傳小米2S、紅米手機 瘋狂秒殺、熱烈搶購
遠傳 榮獲NCC推動偏鄉寬頻升速建設獎
邑錡及麥伯(股)公司 於本月21日登錄創櫃板
全新旅程 從心出發 抽獎活動名單揭曉
民進黨強迫「教育為政治服務」
資源、人力不足，考驗全國火炬計畫
大里高中及臺中高農改隸興大附校
新住民參加免費電腦課程 送圓仔隨身碟
嶄新南華大學獎優扶弱邁向國際(一)
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越菲兩國麻疹疫情升溫 未完成疫苗接種的嬰幼兒應避免前往流行地區
移民官喬裝老闆，逃逸外勞無所遁逃
巧！移民署緝獲美籍洗錢通緝犯，兩人都叫Edward
國際資訊奧林匹亞競賽 台北首度登場
印尼將鬼蝠魟列為受保護動物
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航港局慶祝2週年局慶 舉辦系列活動
北京掃黃 查處600餘家
加權指數漲幅約為1.04% 電機機械類漲幅最大
烏當局：示威群眾擄走67名警察
調停朝野 歐盟3外長續留基輔
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美政治劇當道 劇情惹聯想
烏克蘭衝突傳百死 危機尚無解
基輔市府：2天警民衝突 67死
烏克蘭血腥衝突 歐決制裁禍首
烏克蘭槍擊抗議群眾 美表憤慨
警民再爆衝突 烏停火崩毀100死
冬奧花式滑冰 俄小將爆冷封后
俄小將奪后冠 金妍兒衛冕夢碎
解危機 烏克蘭總統願提早大選
NBA交易截止 火箭續留林書豪
江揆：服貿協議列急迫性法案
金妍兒衛冕夢碎 裁判評分惹議
領土爭議升高 崔天凱重砲批美
永豐金RQFII基金上架
新北林三淡 女性購屋人最愛
欣銓Q1業績估略勝去年同期
華固：豪宅銷售要慢慢來
大眾銀主辦成霖聯貸案
京元電去年獲利大幅成長
烏克蘭志工中彈 推文撼動網友
成效不佳 巴西留洋計畫恐喊停
冬奧雪花梗 閉幕式再玩一次
伺服器需求帶動 惠普財報超標
奧斯卡晚宴 菜色豐盛
鑫創去年Q4單季轉盈
美股漲 台股反彈有望
臉書天價娶親 谷歌欲橫刀奪愛
冤獄23年 紐約市天價賠償
天氣轉乾冷 阿里山剩殘雪
聖保羅乾旱嚴重 供水吃緊
兩岸協議檢討結果 傍晚說明
李新穎晤薩國副總統 加強交流
陸製造業數據凸顯經濟減緩風險
台股開盤漲46.67點
WhatsApp風光嫁 黑莓沾光
航班延誤 陸民航局將公開資訊
半導體B/B值 連4個月逾1
英國央行最快明年春天升息
Google推3D手機 電玩角色陪玩
肯定王張會 柏格：發展正面
戶政系統 內政部標本兼治
阿曼媒體讚台灣精緻軟實力
三星下週推下一代Galaxy
下猛藥 宏?買小送大
首季業績估小幅拉回 華東小跌
表現超預期 奕力Q1可望持平
威剛CeBIT秀新款固態硬碟
內部看法分歧 葉倫需凝聚共識
復航添新機 今首航馬公
李新穎訪中華民國學校
釣魚線製人工肌肉 力量變百倍
高中生命案 陳巧明堅持到庭
NBA出櫃柯林斯 有望開先例出賽
陸民一生至少辦103張證
藍盼速審服貿 台聯堅決反對
被動元件大廠國巨 毛利佳漲停
柯：若我是黨主席 也感整合難
金妍兒冬奧摘銀 朴槿惠電賀
台股漲 新台幣盤初走升
台東荖葉產協自行定價 遭罰鍰
蘋果遭唱衰 恐淪為下個微軟
蓋洛普：美民眾視陸為最大敵人
圓仔學啃竹桿 媽媽一對一教學
烏克蘭暴力鎮壓 拜登揚言制裁
港媒：基金看好微信
人幣邁向3年來最大周線貶幅
海洋委員會 總統盼速成立
連2升 下周油價估漲2角
外資加持 大立光漲停
重判30年躲泰國 通緝犯遣返
類股漲幅明顯 營建漲幅緩
南投燈籠工廠火警 局部毀損
復航國內添新機 今年逾半換新
拚搶年度第六人 林書豪留火箭
總統府藝廊 展出工藝之美
韓媒：金妍兒敗在俄主場優勢
馮小剛：中國導演戴腳鐐跳舞
復興國內線 首換數位螺旋槳機
老當益壯 美101歲翁競選議員
年輕廚師返鄉務農 年收入百萬
IC設計廠偉詮Q1業績估下跌
G20公報草稿籲貨幣政策講清楚
台股收復缺口 挑戰8600
張根碩8年大學畢業 獲功勞獎
人民幣兌美元匯率中間價4連跌
紅寶石舞廳械鬥案 男判刑定讞
不被重視激鬥志 俄女冬奧奪金
蕭壟香繞境 大型蜈蚣陣出發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
總統：推動觀審制有迫切性
台北文學季 齊柏林開講
禾生技新竹廠 獲GMP認證
素溪冬奧 加拿大再添2金
學者：台入區域整合 有利兩岸
法人：京城銀操作債券淨利差飆
傳現代汽車大陸第4廠落腳重慶
偷車牌藏4年 一掛牌即被逮
22增班點 南寧桂林最受歡迎
基地台建設 立隆業績成長佳
中華男子拔河隊 世界盃傳捷報
2成7香港空服員曾遭性騷擾
本土廉航威航 首召80名空服
海巡查獲偽劣農藥近26噸
中市北區議員選舉 台聯籲整合
日逆差空前 安倍經濟學不靈
大學博弈課 反賭團體抗議
績效差 花旗CEO仍加薪
印度砍赤有成 高盛敲進盧比
頭頸癌患中醫住院 抗癌力加分
仲介超收赴台費用 越勒令停業
高雄海關涉貪案 起訴官商多人
運能增 復航營收成長上看3成
花蓮拚工程品質 邀業者簽保證
觀審制 總統：強化司法信賴
陳陽春畫作柏林社區秀台灣風情
陸外交部副部長劉振民訪首爾
鳳梨外銷增長 目標5千噸
三星推78吋曲面電視
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宏國盼4年獲13.73億投資
陸官媒：減持美債純屬市場行為
總統：不容外力干預司法獨立
周品均被控加重誹謗 北檢分案
泰倫加納將成印度第29省
泰農民曼谷抗爭 鎖定國際機場
陸籲歐巴馬：取消見達賴喇嘛
啟?攜手ip.access 3月出貨
顏寬?夫妻3度結婚 盼得祝福
台北國際連鎖加盟大展百家齊鳴
傳加州爆槍擊案 4死2傷
教育高峰會 朱立倫勉培養閱讀
陸軍：停飛阿帕契進入試飛階段
國中必修本土語 教部允不跳票
同欣電今年陶瓷基板業績看增
歐巴馬會達賴 陸外交部提交涉
提行李箱走透透 學生環島行善
白宮地圖室 歐巴馬將會達賴
火箭對勇士 林書豪替補上陣
國大里改制興大附中 熱鬧揭牌
陸學者：兩岸經濟整合利台經貿
台聯：賭場條例不可貿然實施
大陸醫院反貪 5月起紅包止步
墳場開設地下農藥工廠 男落網
威航招募空服 海選80人
研華擬在陸籌組智能服務小組
駁權貴說 連勝文：不應貼標籤
醉茫嗆撞總統府 男酒駕遭起訴
盤整 新台幣午升7.3分
廉政署草擬公益揭露人保護法
古蹟新富市場再利用 北市招標
融在地文學 高捷徵選微電影
春安檢討 胡志強盼設治安鐘
金妍兒摘銀 韓冰迷抱不平酸俄
指邢峰家暴挨告 粘嫦鈺不起訴
高市：日月光賠償與復工應脫鉤
示威延燒 泰銖邁向今年低點
半場打完 勇士反超火箭
服貿及北市選戰 成連鎖展焦點
陸央行：加強家庭農場信貸
彰縣就業博覽會 60廠商徵才
加州原住民部落爆槍案 4死2傷
印尼總統熱門人選 官邸遭竊聽
台、菲經濟爭氣 升息號角響起
編台灣語言地圖 洪惟仁獲表揚
台股收盤漲77.24點
缺TPA TPP星國談判難成
利空鈍化 太陽能股反彈
台北股市開高收高 漲77點
財政健全方案 將檢討所得稅
林書豪3節取9分 火箭暫落後
賴正鎰行銷雲林觀光文創6計畫
烏國衝突俄國內傷 盧布受重創
3月台指期漲102點
帶職參選 政院：藍綠統一適用
曹文凱任美國國家醫學院院長
3月電子金融齊漲
專法將送審 第三方支付股大漲
環團：六輕儲槽涉違法應開罰
南北韓離散家庭 淚眼盼再相會
基警涉收賄包庇案 3人遭聲押
斗六館啟用 提供優質活動場域
標普下調烏克蘭信評至CCC
慈善機構助退休軍警犬找新家
總統：觀審是人民參審第一步
火箭勇士平手 延長賽分勝負
大軍壓境 千隻紙貓熊花博快閃
藍營台南市長人選 4月前公佈
違選罷法 中市議員黃仁判1年
騎贓車行搶 得手後停放回原地
韓國繫放黑琵 嘉義遭同類攻擊
高價股領軍 台股重回8600
三大法人買超台股115億元
火箭不敵勇士 林書豪9分
金融帳淨流出 央行說明
日商光馳科技 台中新廠拚業績
傳陸光頭影帝豪賭 失蹤躲債
中市敬老悠遊卡 新增辦卡地點
北投工坊 自閉症者職前訓練所
解危 烏克蘭稱與反對派達協議
李鴻源：戶政系統檢討下週出爐
2014資訊奧賽 台灣主辦
2期草莓報到 果粒結實更美味
勇士好勇 火箭8連勝止步
參選是否請辭 簡太郎：會斟酌
調查：北達科他州全美最幸福
烏克蘭可能違約 標普下砍信評
中職開幕戰 3月22日登場
周董音樂 迴蕩冬奧女子滑冰場
涉加工區鋼珠彈槍擊 男落網
金門迎城隍 李沃士：加強宣導
涉共諜 兩前軍官判刑10月
墾丁淡季 飯店推主題優惠
春櫻吹雪 奧萬大白櫻盛開
竊賊偷部隊電纜 軍警圍捕落網
不滿女友分手 刀砍搶包判刑
國家寶藏 工研院科技大解密
廣西副書記 促桂台工業合作
新台幣收貶0.3分
欠款若再拖 泰農民將直搗機場
曾永權：黃健庭是金牌縣長
台聯簡短抗議 江宜樺上台報告
王世均下午赴地檢 辦易科罰金
亞洲美展佈置完成 大陸缺席
中市利多 多胞胎生育補助加碼
拚經濟 總統盼加入區域經合
美和服務榮民 提供多元進修
鑫創：記憶體控制晶片業績持平
高中生命案 檢方聲請醫學鑑定
桃機獲獎 機場服務品質季軍
苗栗機械工廠 3人遭鐵板壓傷
宏?：今年回到成長軌道
8歲姊顧1歲妹 罰父親職教育
烏克蘭協議傳含修憲與提前選舉
重飲食常運動 蕭萬長不覺生病
亞洲對手猛 臉書娶親面臨考驗
浪漫婚禮 吊車迎娶美嬌娘
郭子乾向韓求償 外交部續協助
升息議題 央行三緘其口
邱淑媞投入選戰 請假不請辭
手機群組發威 助警抓賊
逾期未報到 王世均赴檢繳罰金
運動故事館開幕 蘇麗文捐道服
江澤民子現身 陸官媒報導
資訊奧林匹亞賽 宏?贊助電腦
課綱微調案 江宜樺全力支持
新北：乾式貯存 尊重水保專業
美日英氣候異常 民眾出國留意
學者：現在談升息太快
日書法家 30年來台150次
黃宋龍：致力加速金門通關速度
運動故事館 展87件棒球文物
中一中大學博覽會 規劃升學
法外長：烏克蘭解危協議未完成
男疑感情問題輕生 燒炭身亡
混血兒涉種大麻 警逮7人送辦
誠品25年 精選電影傳承創新
G20公報草案 聚焦拚經濟
台東溫泉檢測 31家合格
富二代染毒 出獄後藏槍遭警逮
行動通訊世界大會 穿戴裝置夯
南市議員改選 綠擬提名34人
健全財政 檢討營業稅所得稅
迎海芋季 北市推5溪畔步道
兩岸10會後 王郁琦會陳德銘
愛的餘燼原聲帶登比利時暢銷榜
羽球亞青賽 中華隊8強賽止步
草莓農村再生 義和社區動起來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
戶政系統究責 江揆：不限層級
賴正鎰：今年房價量穩價微揚
張顯耀：陸客中轉盼兩會討論
亞馬遜化敵為友 邀對手上架
中孝介抵台 中文親切問好
雲林縣議會：加強研究室門禁
TPP協商 美日難達共識
鐵皮屋聚賭 北港警逮36賭客
華碩捐體感套組 助弱勢孩童
求刑遭糾正 檢協會：檢方有權
財長：金融營業稅已無調降空間
年輕逃票 老來懺悔還台鐵5萬
蛛式會社網站 共享蜘蛛資訊
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整頓投銀 傳RBS將裁3萬人
東京奧委主席 批淺田真央惹議
寒害 雲林凍死上萬尾虱目魚
中市徵信業老闆涉殺小三埋屍
中市議員黃仁判刑 洪金福遞補
西半部晴朗穩定 日夜溫差大
廣西副書記 提農業會展業合作
日月光：儘速提補正計畫申請複查
潑糞事件後 蕭敬騰再收警告信
王張會 江宜樺高度肯定
習對台訴情 國台辦稱感召人心
盤整 新台幣收貶0.3分
奧林匹亞競賽 中華電提供網路
中職新球季賽程 桃園最多
胡德夫音樂會 用歌聲反饋大地
台灣燈會倒數 賞燈好康盡出
蕭敬騰又遭恐嚇 警獲報送採證
新北投車站 回娘家
人事總處：3月內檢討臨僱工資
與傳道人產女 教會理論被訴
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警大啖滷肉飯噎到 同袍急救援
救災現危機 巷口近咫尺渾不知
台匈簽署度假打工協議
魔爪下8個月 菲遭綁姐妹獲釋
新年度預算 星國政府發紅包
大馬消費力強 傳高島屋擬進軍
2015台灣燈會 台中接棒
中歐首國 台匈6月起度假打工
運動食物 空手道高手擊退癌症
乾貯場無法啟用 核一恐停運轉
蹲十年黑牢 涂炳榔開佛畫展
熱身賽登板 郭泓志球速151
課綱微調 江宜樺：必須做的事
台北燈海續展 戴愛玲花博飆歌
家有喜事 違法打工印女投案
中華職棒拜會 黃敏惠邀遊街
海基：陸允研究中轉 最大突破
張顯耀：爭取最快時間完成貨貿
會車不慎 洗地車撞屋漏油
紅心辣椒推擬真棒球遊戲
釋迦出現薊馬 專家籲防治
喬喬嬌喊歐多桑 融化永瀨正敏
看好升息 學者：舊的判斷模式
入TPP時程 江揆盼短於十年
微軟新當家 以創新振衰起蔽
大馬發明展 台1金3特別獎
籌資金 台電發156億公司債
中山大學當月老 啟動貨櫃創業
烏克蘭總統：與反對派達成協議
烏克蘭總統宣布 提前大選
泰高球賽次輪 曾雅妮28名
總統召開司改談話 司改會回應
北市接獲通報 南港驚見鼬獾屍
提領遲未恢復 比特幣身價狂跌
張志軍：解政治問題需勇氣信心
殺小三埋屍近年 檢警挖出女骨
財政健全 擬列兩稅合一改革
轉述朱慧珍經歷 粘嫦鈺不起訴
疑妨害電腦案開庭 檢：無濫訴
台入RCEP 印度:持續一中
美國跆拳道賽 羅宗瑞摘金
捐血驗愛滋 高市追蹤7人
從圓環出發 連勝文24日宣布
投信：台灣今年升息機會不大
保兒童安全 甲醯胺列強制檢驗
健全財政 張盛和：有配套措施
台泥廣東水泥漲 長三角降
星調高菸酒賭博稅 國庫大豐收
人倫悲劇 子殺母後跳樓釀2死
金融營業稅調1% 獲利損百億
上市指數 本周漲1.04%
本周上市市值增1.05%
危機待解 烏克蘭國會先打起架
新北手搖自行車 身障遊河濱
LPGA搖裙襬 4月美國開戰
菲購南韓戰機 下月可望簽約
人道救援國際肯定 慈濟展大愛
長期復健慢性病 健保擬加收費
參選北市 連勝文從大同區出發
江揆：稅制朝收入高多貢獻調整
台師大義守爆衝突 處罰恐不輕
暴風雨後 英海岸出現千年古樹
男性骨鬆症 打針輕鬆治
陸客來台中轉 業者籲愈快愈好
傅(山昆)萁：桂花飄香兩岸促交流
兩岸協議檢討 9項獲共識
大樂透開獎
桂台農機化合作交流會 收獲豐
今彩539開獎
金融業：今年升息機率微乎其微
身體因素 陳德銘夫人無法來台
春藝 高市邀萬人來草地音樂會
李述德：不宜調升金融營業稅
廣西防城港訪花蓮吉安 促交流
索馬利亞青年黨 強攻總統府
陸經濟成長前景 周小川有信心
警涉包庇地下期貨 2人交保
旅遊業欠費 國台辦：屬實嚴懲
索馬利亞叛軍猛攻總統府
選黨魁 謝長廷返高雄尋求支持
歐巴馬會達賴喇嘛 印度不置評
WhatsApp當道 把簡訊打趴
呂慶龍訪科西嘉 倡教育合作
女大生盼舊愛回頭 遭新歡殺害
除濕機自燃 雪貂叫聲救主
波蘭：烏克蘭達解危協議仍遙遠
貨幣聯盟反挫 挺蘇格蘭獨立增
王品去年每股賺13.64元
273天期國庫券得標利率反彈
2年期定存單得標利率下跌
查男友反成小三 女大生遭殺害
今彩539頭獎1注中獎
大陸經改 美財長籲加快腳步
東京圖書館 安妮日記遭毀損
烏克蘭總統與反對派簽署協議
張顯耀：兩岸10會26日登場
大樂透頭獎槓龜
華為腕戴裝置 展出前先曝光
30年公債得標利率續跌
輸給璞園 台啤另有算盤
冬奧女子滑冰 美體壇永遠話題
逾165萬人連署 為金妍兒抱屈
烏克蘭反對派簽協議 邁向解危
兩岸協議檢討 拼經濟成主軸
UBA衝突罰禁賽 審判會後才定案
傳大裁員 RBS執行長否認
受不了輿論壓力 通緝犯投案
美成屋銷售 1年多來新低
交情非淺！ 北京仍視連戰為兩岸溝通的管道
歐巴馬會見達賴 中國「跳腳」
法務部：很用心照顧陳水扁
謝長廷: 想選總統的人不要選黨主席
22日中視播出神氣家族 《凍齡心妙方》
高屏地區與全球同步啟動「良心時代」運動
進入良心時代 各界熱烈響應
從環工博士到陽光媽媽 用「心」護衛地球的陳怡靜
響應「良心時代」 許明財: 沒功德也要有道德
宜蘭兩起地震 暫無災情
烏克蘭危機 總統府演「空城」
連勝文將在圓環宣佈參選 郝龍斌力挺
烏克蘭國會支持特赦示威抗議者
美總統歐巴馬會晤達賴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花滑爭議 藝術技術裁判難分解
花滑冠軍爭議 恐再成懸案
洛桑桑蓋：歐巴馬見達賴鼓舞藏人
倫齊同意出任義大利總理
曼谷抗議出現爆炸 6傷
白宮：支持西藏人權 鼓勵對話
台灣北部地震 宜蘭4級以上
宜蘭地震 規模5.4
宜蘭地牛翻身 規模5.4
宜蘭規模5.4地震 羅東5級
地牛翻身 羅東搖26.7秒
宜蘭雙震 規模5.4與4.2
隱沒帶地震 深度深規模易大
地牛翻身 北市暫無災情傳出
經濟孤島化 阻礙巴西發展
清晨冷 白天全台20度以上
巴西選舉年 中產階級動向關鍵
司法權益 加州擬供多語言翻譯
中科廠商搶才 釋逾千職缺
依需求索發票明細 財部：環保
港大學赴台招生 欲攬菁英
政策加溫 陸股可期
台生：來港讀書開闊視野
美冰球不敵加國 歐巴馬輸啤酒
聯準會官員發言引憂 美股收黑
歐股看好英德
港大學排名不弱 或與台有淵源
期交所將宣導台股期權契約
巴拉圭：絕不可能同意大麻合法
吉林H7N9首例 旅遊警示
台生：香港找工作競爭激烈
入TPP 台產業法規應調整
中華女拔河捷報 世界盃摘金
紙貓熊快閃 前進凱道
台援道路修建完工 露國感謝
華碩協助尼國縮短數位落差
麗星郵輪亞洲銷售 台灣居冠
UBA爆群毆 大專體總終判
歐股收紅 創6年來最高點
大學博覽會 北高同步登場
網路買保險嚴 金管會研究改善
刈香盛事 蕭壟香科繞境展開
林克穎案 英法院受理民事求償
王張會 美媒：兩岸建良好關係
李新穎與薩國官員談消防合作
TPP部長會 美拚原則性協議
傳北韓第一夫人李雪主又懷孕
上海自貿區允企業境外低利貸款
路跑泛舟 東海岸熱力四射
倫齊將任義總理 承諾立即改革
外交部國際青年大使甄選起跑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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高鐵竹苗供電異常 班次延誤
地震 台積電晶圓8廠短暫疏散
裙襬搖搖高球 讓世界看見台灣
美媒：台媒羶腥內向欠國際觀
李新穎拜會薩國前總統
白思豪帶頭違規 閃躲提問挨批
宜蘭清晨地震 翡翠大壩無虞
上海自貿允個人跨境人民幣結算
郭台銘親征MWC
大立光將挑戰1255元歷史新高
美數據欠佳 金價攀漲
宜蘭地震 居民超有感
澳洲最棒實習 開放台灣1名額
一家7人失明 廣東家庭盼良方
吉林首見H7N9 列黃色警示
北市選戰 藍：依民主程序提名
加媒：王張會亞太世界和平新頁
港校跨海搶人 台校獎學金留才
軍營變藝文區 總統驚豔衛武營
元大寶華：台出口表現待觀察
紙貓熊快閃 黑白大軍攻占凱道
高鐵供電異常修復
港報：港應以烏克蘭亂局為鑑
類比科去年每股純益1.7元
取暖季近尾聲 WTI挫跌
義大利新總理倫齊 歐巴馬粉絲
外籍人士中文演講比賽開始報名
習近平說讀完 星雲著作陸熱賣
創新計畫 東華再生單車促觀光
紅花轎迎接 新北投車站返鄉
服貿進程影響台灣加入TPP
歐巴馬會達賴喇嘛支持中道政策
入TPP 陳保基因應對策有二
黑琵長出繁殖羽 北返季節近
入TPP 農委會推所得給付
軍中總舖師巧手 罐頭變佳餚
多倫多台灣之夜嘉賓雲集
台入TPP 金融業障礙少
偷看成人網站 韓小學生熬夜
子彈穿頭 男疑自殺陳屍車中
中華電行動支付 行善隨時
竊台鐵電纜被電昏 男判7月
墨銷美汽車 2年內超日趕加稱霸
傳微軟Windows授權費降價
1月景氣燈號 受關注
李登輝：柯文哲自己決定入黨否
資訊奧林匹亞賽 中華電助陣
搖滾唱詩詞 台巴子桃園演出
婦喊引火自焚 北市警消制止
宜蘭大木馬 展期至3月初
失業子女就學補助 即日可申請
大學博覽會 特戰帥氣宣傳
朱：核一乾貯嚴審 無關反核
中市樂齡資訊導航 推手機版
觀光局多倫多推廣台灣觀光
蘆竹鋁製脫脂工廠 排酸水被查
東南亞登革熱病例倍增
美助印尼穩定南海 兼賣軍備
大陸漁船 長崎水域被日本扣押
宜蘭5.4地震 今年最大震
越南師生教室內互毆 民眾關注
新春採果關懷 馨生人倍感溫暖
紋身師販毒 毒品裝招財紅包
KANO遊行首映 專車下嘉義
持刀路口叫囂 毒男傷警起訴
歐巴馬會達賴喇嘛 北京提交涉
遠航台中開站 台中金門開航
媽祖石雕展 摸媽祖求好運
林佳龍募款餐會 蘇蔡聯手造勢
有眼不識葉倫 G20保全要看證件
入TPP 經部助研發增競爭力
中信兄弟突破傳統 菜鳥玩變裝
柯文哲訪農博 體驗千人做泡菜
桃縣高中職博覽會 登場熱身
日集體自衛權 釋憲擬今夏出爐
諾亞方舟泊倫敦 五月天嗨翻天
馬總統：拚經濟觀光 有志竟成
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高鐵電力異常 近千人半票賠償
印度愛情城巿 異國戀悲劇收場
UBA群毆 沒收比賽下季禁賽
狂叩無聲電話 擾同窗判賠十萬
北市就服站徵才 開3百職缺
馬總統：補助未少 無重北輕南
連勝文圓環出發 郝：飲水思源
桃機國際服務評比 分組第3
板橋就博會湧人潮 爭4千職缺
歐巴馬會達賴 陸接力抗議
簡太郎造勢 郭台強力挺
殺女大生 男重返現場下跪
新聞沒營養 朱立倫盼教育挽救
亞洲舞龍賽登場 夜光龍決賽
情殺女大生 凶嫌返現場模擬
馬總統：加速會展產業發展
紙貓熊東區快閃 人海爭看萌樣
韓星張東健夫婦迎接第二胎
南韓每年近4萬人感染結核病
綠橘北市議員 籲柯不要入黨
天母工程惡霸 稱在地收保護費
北京兩會保安擴至新疆
家扶義工受表揚 誓永做後盾
男未告知病史舌癌亡 保險免賠
連勝文選北市 親邀藍議員見證
不核作演唱會 音樂人反核
1月全球面板營收月減1成
田間樂活遊 親子醃菜拔蘿蔔
陸反腐調查 美媒：觸國安系統
手持裝置 信音訂單看旺
蒙眼下象棋 趙奕帆挑戰一對十
胡志強：支持改善護理工作環境
遠航台中首航金門 受歡迎
傳陸國寶影帝豪賭 葛優否認
台師大義守禁賽 轉學也不能打
BenQ推65及50吋大電視
警寒冬送健保卡 民眾熱飲致謝
有線電視送愛 捐供品助弱勢
鬥毆遭禁賽 台師大表歉意
加稅拚經濟 郝龍斌：樂觀其成
建華國中校舍老舊 新竹重建
漲金融營業稅 恐直接轉嫁客戶
黃金博工作室 帶民眾認識山城
菲海燕災民重建 台商降價送暖
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美駐陸大使包可士 宣誓就任
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烏國會議長請辭 稱健康欠佳
烏克蘭危機 德積極斡旋
世衛公布 流感疫苗病毒株組合
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KANO嘉義 吳明捷像揭幕
KANO遊行 重現萬人空巷
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樂活騎聚 宣導綠色運輸
菲：購南韓戰機非針對南海爭議
櫻花茶會 推廣日月潭紅茶
高雄展館 打造會展產業雙核心
據報烏總統已離開首都或出境
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MWC 網通聚焦4G智慧家庭
嘉市遊行 重現嘉農返鄉盛況
台南50年國父銅像 拉扯跌落
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徵信社老闆涉殺小三 裸埋避緝
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廣東H7N9又增3例
健全財政 3步驟補缺口
竊犯出獄車禍亡 親友嘆判死刑
烏克蘭反對派 要總統下台
金門後備幹部表揚 付出受肯定
中信兄弟首戰犀牛 上千人捧場
北捷徵才5百 逾6千人應考
涉扯落國父銅像 蔡丁貴送辦
39歲倫齊破世代迷思任義總理
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連勝文團隊 連戰叮嚀避免犯錯
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重汙染 陸重霾81萬平方公里
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稅改 朱立倫：不該只談加減稅
壹傳媒遭駭 法國殭屍病毒攻擊
氣候回暖 芭樂價格可望回穩
曾雅妮殺進前段班 泰力拚冠軍
莫迪籲北京收回擴張主義心態
錄音恐嚇案 顏寬?：司法處理
金融營業稅 財部檢討附配套
空汙升級 北京36企業停產
戶政究責 李鴻源：不怕被波及
美國跆拳道賽 中華踢金創佳績
全球外包熱點 馬尼拉躍居第2
副總統：海洋政策達成階段任務
社區關懷據點 中市月增5千
歡喜踩街 迎新北投車站返鄉
TPP談判 今起星國登場
北大預測 陸首季成長7.6%
助農民 花蓮籌設農產運銷公司
毀北韓核廠 南韓擬研網路武器
固眷村票 胡志強倡危機意識
爭新聞自由 港人23日遊行
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義媒：新總理倫齊內閣眾星拱月
氣象局：地震未變多 大震難測
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選市議員 徐弘庭辭連勝文特助
民雄戰備道 漢光演習操演規劃
TPP部長會開幕 達成協議難
福建爭取台灣車直開至平潭廈門
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報告：白人男星主宰好萊塢影壇
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賴正鎰接任全國雲林同鄉總會長
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烏國會通過 立即釋放提摩申科
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KKBOX風雲榜 引爆小巨蛋
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大陸貓熊赴比利時 獲特殊簽證
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TPP談判開鑼 成果預測分歧
綠台中募款餐會 盼鄉親相挺
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中華男子拔河隊 世界盃奪冠
不畏風寒 草地音樂會熱情登場
高鐵誤點 首次備用開關無作用
胡志強：我若輸代表政績無用
收警告信 蕭敬騰：不可思議
鬥毆事件 台師大義守鞠躬致歉
今彩539 頭獎2人中獎
金妍兒屈居銀牌 南韓要求審查
議員：烏克蘭總統承諾辭職
俄願協助南韓舉辦下屆冬奧
中華男子拔河隊 世界盃鍍金
張懸開演唱會 大嘆人海很迷幻
歐巴馬見達賴 陸再籲美糾錯
扯落國父銅像 蔡丁貴送辦飭回
世界盃拔河奪冠 每人60萬
三連霸失利 中華女拔淚灑會場
烏國總統失勢 提摩申科將獲釋
謝龍介要市府積極作為保護銅像
烏克蘭總統：不會辭職或出國
烏國東部領袖 質疑國會合法性
歐巴馬會達賴 陸召美使館官員
立委團將登陸 訪上海交易所
2架陸飛機入東海 日戰機應對
民進黨台中募款餐會 蘇、蔡出席
烏克蘭國會表決 將總統革職
壹傳媒遭駭 法國殭屍病毒攻擊
意大利最年輕 39歲總理宣誓就職
縮短新住民數位落差 下鄉趴趴走移民署小胖卡
「生存的奇蹟」日本演歌天王五木寬來台義演
麗星郵輪宣佈為亞洲市場訂造第二艘巨型郵輪
維多麗亞酒店‧春季國人住房專案5899元起
Cozzi KITCHEN推出季節限定美味-櫻花照燒雙層牛肉堡
港新聞業者遊行 捍衛新聞自由
中華男世界拔金 一雪失格之恥
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
烏克蘭前總理提摩申科獲釋
全球最大毒梟 墨西哥落網
墨西哥總統證實 頭號毒梟落網
墨西哥頭號毒梟落網
奧國際羽球賽 台選手披金戴銀
提摩申科獲釋 美國表歡迎
泰東反政府集會遇襲 35傷
駐德代表處春宴旅德僑團領袖
巧克力恐缺貨 法媒：浮誇之談
台北渣打馬拉松 吳王鳴槍起跑
飛虎將李學炎告別式 國旗蓋棺
化腐朽為神奇 日研發廚餘發電
才嫁臉書 WhatsApp大當機
垃圾分類回收 德國是先驅
美資源回收 紐約作先鋒
垃圾混充多 多倫多改進空間大
提摩申科敦促民眾 勿停止抗議
傳烏總統飛俄遭擋 黨羽先落跑
白天溫暖舒適 早晚氣溫低
朴槿惠就任週年 首重拚經濟
亞幣走弱 台幣週貶0.16%
台灣大寬頻 推學生方案
林慧瑛：創新是中小企發展關鍵
七合一選舉 投票所估1.5萬個
顧家庭事業 林慧瑛：善用資源
愛立信攻MWC 端三大重點
N95防霾？陸媒：不能常戴
期交所16場次宣導7項新制
波蘭眾議院議員訪華
1月工業生產 值得關注
家扶頒助學金 星光幫歌手力挺
財管客戶年終獎金 多積極投資
華人旅遊增 不丹出現學華語熱
雪梨慈善裸泳 近千人寬衣解帶
北台藍佔優勢 綠營搶攻待整合
凱蒂佩芮玩穿越 豔后受擁戴
雲州大儒俠 7月竹市重現江湖
達賴中間道路 陸媒批獨立綱領
金控法說登場 陸布局是重點
殲16轟炸機 疑已裝備到部隊
印度國父孫可能披小黨戰袍競選
鎖定潛力區 高教境外生逐年增
大學招境外生 國際化是關鍵
板車起火爆炸 險波及員警路人
華晶科營運 Q2將顯著成長
蘋果三星未能和解 3月法院見
防流感 國教署提醒師生注意
保障台牛 4月起屠宰掛耳編
彩繪兒時回憶 林英哲桃縣個展
連勝文參選 盼打造台北雙核心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
海科館斥資15億 打造水族館
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
保持平靜 曾雅妮力拚迎頭趕上
銷售全委投資保單 資格擬調整
非法同居將拘留 東莞警方否認
尖石超馬 逾千人不畏低溫爭先
蔡同榮紀念會 華府友人追思
小犬遇車禍 巧遇愛狗人挽狗命
叱吒美墨邊界 毒梟古茲曼檔案
南台選情 綠固守藍拚突圍
陸專家：注意減產對經濟影響
環保減碳 高市燈會轉型嘉年華
大狗撞倒老翁致死 飼主被送辦
抗議世界盃 聖保羅逾百人被捕
LED產業 今年亮點
大陸辦證要求多 學者建議合併
太管處培訓解說志工新血
姚文智參選 提廢松機蓋公園
決戰中彰投 藍綠精銳盡出
連日大搜索 美墨合力逮毒梟
陸手機旺 驅動IC廠Q1不淡
明新與空軍合作 促官兵進修
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加油要快 汽柴油各漲2角
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二二八連假 海關服務不打烊
國父銅像遭破壞 國民黨批綠營
松竹陸橋拆除工程 民代會勘
北市高中職博覽會 熱鬧登場
宜蘭推觀光護照 暢遊享優惠
宜花東 藍優勢縮減綠伺機搶攻
天然氣公主返基輔 民眾歡呼
重大傷病險夯 產壽險齊搶市
機車特徵露餡 男涉搶案落網
人民幣連四貶 升值走勢遇障礙
天氣晴朗 逾3萬人跑馬拉松
北京霧霾重 專家：溼度增導致
奇力新Q1業績看增
世界吞劍日 11人特技吞劍
搶清真商機 台商杜拜參展
賞麥浪喝麥茶 大雅麥浪季開鑼
久元首季出貨估逐月增
復育螢火蟲 中市水資中心放養
台灣燈會晚間閉幕 明年台中見
國中美術班畢展 港藝秀創作
林務局推活動 體驗森管員辛勞
投信：QE收 美金融消費股優
北市選舉 蔡英文盼綠整合能量
十萬變百萬 女塗改支票遭訴
防肥胖 醫師籲推減重教育
埃森哲比洞錦標賽 4強出列
學者：調金融營業稅 不會轉嫁
連霸夢碎女拔落淚 粉絲不捨
韓觀光客遊淡水 新北貼心服務
新竹縣兩起火警 無人傷亡
印大選民調 最大在野黨創新高
防霧霾 陸環保部赴京津冀督察
役男護照效期 擬延為5年
國寶巧克力搶訂 買了捨不得吃
延慧書庫送愛心 急需參考書
綠美化 高市打造社區園藝行
廣西訪團嘗釋迦 讚好吃但太甜
烏克蘭危機暫解 西方樂見
呂秀蓮批蔡謝 蘇貞昌盼互體諒
奧運銀牌得主 感受比得銅牌糟
藥物過敏傷害大 病友會成立
危朝安：兩岸合作開拓東協市場
涉痛毆逼男下跪還錢 悍女起訴
桌總卡達賽 莊陳拚爭冠機會
返鄉探親被撞斷腿 台胞送金門
黃金連三週上漲 防賣壓
喻北韓嗆聲前女友 恐怖男緩刑
對女不軌遭圍毆 刺死男判刑
少子化拚招生 私校紛祭獎學金
阿卡貝拉音樂節 8月光州舉辦
歐晉德輔選 交長籲先改善高鐵
網路買保險 強制險擬可落實
廢兩稅合一 工商界：殺雞取卵
嫦娥玉兔 進入第三次休眠
立院選召委 內政委員會受矚目
胡志強：台中選舉牽一髮動全局
涉A美妝品又A錢 售貨男起訴
竹市送暖 與弱勢家庭共進火鍋
小英挺林佳龍 駁胡說法沒邏輯
泰高球賽 曾雅妮縮小落後差距
天冷感冒多 藥物過敏增2成
推募兵 軍GIRLS成立
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砍交罰有理 議長：高市罰最多
泰東集會遭襲 要求政府負責
訪歐巴張國榮 要全智賢叫大叔
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王陳首會 兩岸經貿議題受重視
G20財長訂目標 5年全球GDP增2%
南沙太平島 4女性官兵駐島
WBC台日戰 永瀨掉下男兒淚
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港記協發起遊行 反滅聲
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泰紅衫軍擬反擊 鎖定4大目標
台塑化：汽柴油漲2角
農博遊客破70萬 雲林熱滾滾
增台中麥種 提升金門小麥產量
歷史建築換捷運 三環三線推進
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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皮諾蒂出任義首位女國防部長
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
機車對撞 1死3人輕重傷
自學奪烘豆冠軍 辭設計師追夢
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烏克蘭議長：25日組成政府
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玉兔故障仍未排除
曾雅妮泰國拿第5 下站新加坡
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英外相：烏克蘭仍有許多危險
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中市傳凶殺案 女死男命危
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103年鐵路特考 招451人
父親進香 母親帶兒女燒炭不治
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印度國會將改選 選民逾8億
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金融營業稅擬增 拖累金融股
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林書豪得分開張 火箭首節領先
圓環出發 連勝文參選台北市長
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合法掩護非法 運將遭剝削
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德里大學組狗仔隊 抓教授翹課
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婦住院未驗車被罰 法院判不罰
桂台論壇 危朝安盼深化合作
證交所：業績說明會並非報明牌
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高鳳註冊轉學 首日人數多
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偷排電鍍廢水 起訴10業者
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連勝文選台北市長 王金平肯定
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貝佛利末節發威 火箭3分險勝
印尼假警勒索洗劫 治安亮紅燈
連勝文：不搞民粹不說空話
募款餐會遭質疑 民進黨：合法
連勝文宣布參選 胡志強支持
虐貓女大生認罪 獲緩起訴
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聚全台近半人口 六都兵家必爭
駁權貴 連勝文：無法選擇出身
連勝文參選 最大敵人是自己
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黃金咖啡帶頭 商品多頭押注增
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20公斤圓仔 熊來瘋玩不停
男竊藥局 被逮辯偷藥自殺
鮑得勝獲褒揚令 首位外籍牧師
阿根廷台灣商會舉辦會員大會
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美洲航空會議在薩爾瓦多召開
卡伯列傳辭比特幣基金會董事
委總統將會反對派 盼平民怨
疑施工不慎 男子墜樓昏迷
台股收盤跌41.25點
陪審團協會：觀審制是假改革
谷歌LG再攜手 推智慧錶
連勝文參選 藍營北市多人角逐
昇貿董座：今年營運樂觀
拉回整理 台股跌 41點
中鴻 3月內外銷全數平盤
港議員批評惡意對待陸客
涉不實報導 判壹傳媒登報道歉
貝佛利添燃料 火箭逆轉
面板雙虎談合併 磨合大工程
3月台指期跌39點
遭指赴大陸 調查局：非調查官
服務身障者 竹縣溫馨接送
3月電子金融齊跌
添購多功能攻擊艇 菲律賓招標
故宮南院BOT延宕 如期開館
名嘴摩根 CNN談話秀喊卡
昇貿跨足觀光飯店業
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歌曲涉性別歧視 波大學生抵制
金融大跌 台股失守 5日線
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疑施工不慎 竹市工人墜樓不治
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科技部審議會草案通過
持續頭痛須注意 小心腦出血
菜鳥憲兵擋車立功 傳情緒不穩
三大法人買超台股11.74億元
議員涉傷警 許傳灶：獲挺提告
防國旗鬆脫 胡志強建議扣環
連勝文：沒有核安就沒有核四
天災人禍 菲人依然樂觀
華為攻MWC 端 2新品
南北韓離散家庭金剛山2輪相聚
入行三高薪職業 醫師機師教授
台北圓環出發 連：從這站起來
美國跆拳道賽 世青隊驗收成效
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經部訂策略 拚產業附加價值率
北韓口蹄疫 南韓擬伸援手
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整合柯文哲 綠營難題待解
台入RCEP 菲國不反對
印尼瀕絕7象死 疑遭下毒
台股縮短撮合秒數 利降波動度
王應傑支持連勝文選北市長
曾雅妮抵星 備戰匯豐高球賽
越陸政協主席會 加強合作
胡瓜赴靈堂 願高凌風一路好走
助美籍抗癌鬥士 線上指導救命
蘇貞昌：嚴審自經區草案
國壽整頓業務部隊 蔡宗翰操刀
奇摩網拍輕鬆付 2/26起跑
新台幣收貶3分
茄萣黑琵增加 賞鳥正是時候
東亞文化之都光州 推亞洲藝術
積雪壓垮 向陽名樹斷臂
民進黨募款 國民黨質疑不法
體育署邀中職打亞運 確定破局
連勝文擬捐薪 郝龍斌：非常好
台1月工業生產年減1.78%
外資上周買超277.89億元
商發院架構服務平台 培育人才
索尼新機Z2 台灣同步亮相
義總理倫齊信任案可望低空過關
肺炎鏈球菌疫苗 北市幼童受惠
蘭嶼之星清除 還原鄉清淨海灘
菲稱陸首度水柱驅趕黃岩島菲船
戶政狀況多 許明財勉耐心對待
春節效應 1月商業營收亮眼
彰152線拓寬 便捷西南交通
彭政閔：球員都想為國爭光
魏德聖追浪漫夢 背後女人支撐
大屠殺最年長倖存者 110歲辭世
兩稅合一股利扣抵率減半
疑心戴綠帽 男槍殺弟再喝農藥
烏克蘭遭罷黜總統 警方通緝
設攤販集中區 中市將放寬
成龍藝術節 打造希望魚寮
張安樂：不修好國父銅像就抗爭
幫助老翁 女學生：不做會後悔
塞藥燒炭女兒亡 父醒遭訴殺人
含氯黴素口服抗生素 即日下架
菲軍方控陸 水柱攻擊菲漁船
銀行保險營業稅調至5%
柯拋權貴說 郝：廉價選舉語言
賣朱銘雕塑贗品 男判2年
砍預算 高市議長重申無轉圜
戴勝益：在王品 不必犧牲小我
學童拚國際科展 嘉縣助籌經費
涉暴力討債販毒 主嫌羈押
日能源週登場 台主打智慧電網
台東專科學校 維持現狀
永達：教育部勒令停招違法
兩岸簽氣象協議 邁向實質交流
彭政閔：近期不加入中華隊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
家族涉賄選 日眾議員德田辭職
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
具企業資歷 王應傑挺連勝文
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國壽加碼不動產 海外投資集團戰
金融營業稅調高 王應傑贊成
呂秀蓮：連勝文捐薪是障眼法
虎中校友做公益 關懷弱勢送暖
謊報雙鐵有炸彈 男涉恐嚇起訴
綜所稅 年薪逾千萬擬課45%
打造金牌 邁氏震波儀器進國訓
新創意 腹膜透析患者安心洗澡
近藤全家團聚 永瀨超愛逗喬喬
綠營中市議員初選 36人領表
首都權力真空 民兵部隊護基輔
25日全台好天氣 僅東部有雨
烏遭罷黜總統 在克里米亞現身
高市府異動 丁允恭掌新聞局
藝才班比會考 家長質疑被誤導
首場萬安演習 26日花蓮舉行
金友莊帶寶弟看塔位 家屬滿意
攻擊頻傳 泰陸軍：軍方克制
擺脫低薪 利用政府資源增專業
升營業稅 投信：金融股短空
學生助老翁 校方接讚許電話
連提軸線翻轉 郝：需接棒完成
王應傑：支持財政健全方案
捷運頂埔站首曝光 天堂眼吸睛
徐重仁：強化與馬國零售業合作
營業稅增 第一金獲利影響5%
記者捧場買票 馬志翔下跪簽名
陸：貨貿協議大部份條文達一致
寒流一波波 愛文芒果產量恐減
英財相：透過IMF歐盟援烏克蘭
少年遭學長性侵 回家食慾不振
勒令永達停招 教部：合乎規定
營業稅增 銀行衝擊大於壽險
八旬嬤走失 熱心女警助返家
秦儷舫任北漁董座 郝：已批准
春節因素 1月製造業生產衰退
成長看升 德企業信心意外上揚
蕭敬騰遭恐嚇 華納擬提告
印度教科書錯指日原子彈轟美
追星飯店特搜 韓星愛晶華
強烈冷鋒未來一週襲美
聯想新平板 搭自行研發App
女學生幫忙 受助老翁含淚道謝
區間盤整 新台幣收貶3分
通訊app當道 企業蠢蠢欲動
股利扣抵減半 業界籲通盤考量
企業人士：扣抵率無礙股利政策
王建民復出之路 紅人官網聚焦
韓媒：北韓擬全面參加仁川亞運
故宮南院 博物館6月上梁
春節買氣旺 零售餐飲營收新高
萬金石馬拉松 美魔女當志工
金字塔日報：埃及政府總辭
自由行到金門賣淫 2陸女送辦
死狗要放流 翁摔水溝亡
法人：營業稅增 金融股短空
法藍瓷限量推出紅樓夢系列瓷器
乾貯竹節效應 原能會保證不會
慰安婦道歉談話 日政府擬修改
不停按遙控器 婦罹患板機指
阿里山花季疏運 擬增轉乘點
金門建縣百年地標豎機場前圓環
警逮山老鼠 查扣牛樟18噸
金管會：檢討金融營業稅合理性
綠市議員初選 高市12人登記
改善陸霾害 環署4月派員交流
F-敦泰擬每股配息10元
亞運成棒隊 體育署擬請洋教練
救援馳名 科威特大學訪路竹會
股利扣抵率減半 台塑：影響小
傳承兒童文學 教授捐書萬冊
燈會撤場 美食區留下滿地垃圾
英挽留蘇格蘭 改北海採油措施
大專足賽 台北市大踢進冠軍賽
科技廠違水污法 桃縣重罰
扣抵率降 台積聯電股利政策不變
調降股利扣抵 投顧憂散戶出走
紙貓熊大軍 遙望台北101
歐元區消費物價 增幅大於初估
傳陸計畫興建4艘航艦
財部提回饋稅 受益逾647萬人
潑糞沾染警服 社運人士不起訴
康師傅TDR筆錄洩 北檢簽結
捷運頂埔線 年底完工明年通車
捷運聯開案防弊 增建商擔保金
港模持觀光簽證 打工遭查獲
KUSO新聞 2網友挨告道歉
台灣陳嵐舒獲亞洲最佳女廚師獎
大陸去年天災損失達2兆元
疑窩藏通緝犯 議會之花請假中
亞洲最佳女主廚 擅用在地食材
中職不打亞運 體育署遺憾
顧食安 食品業者須聘專業人員
丁守中：參選步調不受影響
兩岸新增航班 業者盼5月開航
佯裝銀樓顧客 婦人偷金飾被逮
陳鵬仁：二二八事件沒有元凶
若簽EU協定 俄：提高烏進口稅
MWC 華碩新品亮相
連勝文參選 藍營內部競逐升溫
北市警同理心 助失智老人返家
反蒲亭示威暴動 俄7人遭判刑
連戰：盼與黑龍江觀光交流
員工分紅費用化 經部研擬調整
MWC登場 遠傳不缺席
澄清共餐 連勝文：和顧問吃飯
連勝文參選 連戰提醒謀定後動
溝通服貿 經長與服務業座談
亞洲美展登場 盼提昇藝文水準
股利扣抵降 阿土伯：不利股市
今彩539開獎
傳新浪微博雇銀行 將在美上市
威力彩開獎
外交部：役男護照效期延為5年
國父銅像爭議 南市：回歸文化
澳最古老礦物 解地球初期之謎
雄性禿是遺傳 紫外線會加重
企業界：應對企業增稅非個人
三星攻MWC 聚焦兩亮點
聖暉擬每股配息10元
兩岸文化交流多 缺亞洲美展
學者：金融營業稅課徵 須公平
圖書館安妮日記被撕 日警調查
埃及內閣總辭 總理代管政府
暴力頻傳 泰總理再籲對話
陸政府工作報告 強調深化改革
美籲勿干預烏 俄：先反省自己
增稅回饋 受薪家庭減稅兩千
財長：銀行保險業增稅是回饋
小行星撞月球 天文學家親賭
蘇格蘭公投民調 反獨立者略升
綠：健全財政何不推反避稅條款
索尼機戰 台銷售額市占增5成
BenQ投影機連5年全球第2
科研外銷旺 營收看增3成
17槓 威力彩頭獎上看11億
會計師：有錢人須多繳稅
財部推回饋稅 國庫多八百億
陸政府報告 經濟體改為重點
今彩539 頭獎槓龜
台中樂沐餐廳獲選亞洲50最佳
安倍擬在憲法新增緊急事態條款
日月光與Tessera和解
威力彩頭獎槓龜
疑藏通緝犯 議會之花准辭
季節因素 1月新房貸下滑
工商界疾呼 服貿協議儘快通過
央行：低利率與房價無必然關連
鴻海同意與WiLAN和解
日澳經濟夥伴協定 盼4月達協議
烏國變天 俄質疑新政府合法性
紙貓熊快閃看戲 萌魅力超殺
亞洲50最佳 台灣餐廳首上榜
英公布北海報告 設新監管機構
美股標普500指數 創新高
陸：居民收入與GDP成長同步
策略過時 葉倫尋低利率新指引
連勝文宣布參選北市長「當選捐薪水」
烏克蘭局勢緊張 俄召回大使
中美互槓 陸財長駁美「靠印鈔票復蘇」
盛傳銀行停止房貸 陸股大跌
連勝文宣布參選 陸官媒顯著報導
柯文哲：靠薪水吃飯 不會捐薪
法人看好仁寶今年獲利
WeChat『中華航空』官方帳號 免費抽
228連假 台彩推「黃金24K」刮刮樂
天文學家觀測到 隕石撞擊月球表面
薪資扣除額提高 近7百萬人受惠
料人行打擊投機 人民幣重貶
幸福作業簿 新住民故事動人
為助新移民 2014外婆橋計畫起跑
政府年編2億 輔導外配學中文
泰總理盈拉離開曼谷「辦公」
為返家參與女兒婚宴 非法打工印尼婦人投案
俄不承認烏臨時政府 稱「叛變者」
除非接受移民 日本百年後人口將剩三分之一
102學年度全國新住民火炬計畫-新住民及其子女培力與獎助學金開始線上申請
港務公司舉辦「捐血救人 海港傳愛」活動
參加「OECD亞洲公司治理圓桌論壇」會議紀實
國泰世華「MyATM新春超金采」
李嘉誠續居華人首富 大連萬達集團第二
梁修身新戲關懷本土 外配素人試鏡
台北慕軒 1F URBAN331推出精選午茶饗宴
TOYOTA率先車界 力挺國片《KANO》
公路總局提醒民眾機車不再使用 應予報廢
武陵農場櫻花季疏運順暢 二二八續實施管制
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點燃中國廚師魂 日本鐵廚脇屋友詞首次來台
建構便捷道路 提供舒適 安全交通運輸
啟動幸福公路 引進自動識別道路新利器
不挺不說真話不做實事候選人
金溥聰接國安會貫徹馬兩岸戰略 (一)
提供學童寓教於樂的校外教學
偷渡越勞 出境時指紋辨識真實身分
法式皇家風華 迎全新餐廳Laura's登場
意外！越南吊橋斷裂 44人墜落
玉山金稅後盈餘84.6億元 EPS1.53元
北部航務中心228連續假期 海運疏運計畫
顏文隆接開南大學董事長
馬來西亞反對將煙草議題納入TPP
憂心房市泡沫化 滬股四連跌
立院不必浪費審查服貿協議！
中華電信與亞洲電信 共組亞洲NFC聯盟
江揆：7月做好TPP法規準備
歐盟：烏克蘭5月選後可簽協議
俄：烏克蘭和平協議是奪權幌子
任近60年 美眾議員丁格不連任
調漲時薪 歐巴馬再籲國會同意
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
宏達電攻MWC 中階機2連發
宏達電創舉 智慧機造超級電腦
宏達電研究：好設計 帶來快樂
歐股3大指數小幅上揚
美日TPP雙邊談判未獲協議
美籲烏組技術官僚政府 願金援
反彈加速 美股收紅
政治與天候支撐 國際油價上揚
群眾示威 巴西人支持度降低
逾半美人看衰歐巴馬國際聲望
巴西嘉年華 街頭慶祝會熱身
日安倍內閣快則今夏改組
拚商機 紡拓會參加美布料展
挺國片 玉山銀獨家贊助KANO
經理人：政經改善 歐步入復甦
台開論壇講述智慧城市與科技
櫃買指數強 上櫃基金樂
歐美股漲 台股觀察金融走勢
傳新浪微博 第二季在美上市
全台晴到多雲 東半部短暫雨
楊元慶誇口 6季內讓摩托轉盈
索尼推新品 強化智慧產品陣容
三星S5出場 決戰IPhone
三星S5亮相 預計4月全球上市
巴拿馬教會與洛城靈糧教會交流
擴散差 西半部空氣品質不良
兩岸十會 將簽氣象地震兩協議
台股開盤上漲20.53點
王豫元出席教廷祝聖新樞機典禮
跨黨派立委登陸 聚焦台商權益
日軟銀 傳欲入股Line
蓮霧大咖 運銷年逾400萬
股神警告流動性詛咒 建議長抱
西方援助有望 烏克蘭股債齊漲
廖凡增胖10公斤 奪柏林影帝
LinkedIn建中文網站 深植陸市
華裔日 旅薩華僑舉辦慶祝活動
世足加選舉 投影機市況樂觀
拚3D列印 台廠推極速成像系統
萬安演習 花蓮模擬地震災害
財政健全方案 江揆：無關選舉
台廠創傑推藍牙晶片攻穿戴裝置
參選民調升 連勝文：戰戰兢兢
經濟烏鴉鴉 美官員將訪基輔
去年大賺 敦泰股價走揚
金管會：稅改應不致衝擊股市
劉德立拜會巴拉圭眾院議長
金融營業稅改革 財長：非加稅
奈及利亞添購陸製巡邏艦艇
台塑：扣抵率降 影響小股東
台股漲 新台幣盤初走升
春茶將上市 不知春搶先登場
風險低 歐洲高收益債吸金
追不到同鄉 印尼外勞砍死泰勞
參院信任投票 義新總理過關
臉書大婚 Line也傳喜事
營業稅衝擊 金融股測試半年線
澳巨無霸芒果雕塑失而復得
中小股活潑 台股微溫
國定假日制度調整 江揆肯定
安永再生能源排名 中美差距縮
台1月製造業服務業景氣 續升
印尼出口禁令 鎳價後勢看漲
新浪獲利超預期 微博廣告增
馬總統：英政策 減碳重於廢核
國統辦聯貸 超額認貸逾 3成
避美捷足先登 墨正式起訴毒梟
越南吊橋斷裂 8死36傷
租套房交易 警破獲毒品雜貨店
法說前漢微科平盤觀望
三星S5亮相 宏達電偷嗆聲
莊?盛籲加國支持台參與TPP
辱陸客 調查：陸港民眾多反對
搶救CO中毒 把握黃金時間
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
上任週年 朴槿惠拚經改
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
吳育昇要求執行死刑 法部慎重
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外交部：免簽入英不得工作
江揆：內政部25日說明戶政案
水泥業步入小陽春 台泥走揚
三星S5亮相 台供應商股價俏
製造業服務業景氣 延續樂觀
國際綠色商機 經部助業者搶攻
北韓警備艇越界 南韓警告
產學推捷運單車智慧生活圈
單車環台桃園站 感受奔馳快感
摩鐵跳水池摔癱 男有責獲賠低
江宜樺：稅改無損金融進軍亞洲
聞賄選 習近平：黨員哪兒去了
台灣將擴大採購薩爾瓦多咖啡
劉德立主持中華民國大使盃桌賽
尼加拉瓜去年入超32億多
穿戴裝置起飛 手機大廠別苗頭
土地公春遊羅東 遶境祈福
權貴說 連勝文：非市民關注點
劉德立參加巴拉圭慶婦女節活動
明華園八仙傳奇 員林登場
美2手機零件廠合併 共啃蘋果
江宜樺：服貿向陸拓展台軟實力
WhatsApp買貴了 祖克柏駁斥
菲紀念人民革命 首度外埠舉行
拚觀光 3個月創170億效益
財政健全方案 學者：影響面大
示威釀13死 委國民眾不罷休
(土反)井攜女看圓仔 魏導尷尬變爸
先賣後買當沖 可望4月上路
財政部端稅改 朱立倫肯定
民進黨：強力監督財政健全方案
王建(火宣)：選前敢加稅 要按讚
布拉格國際旅展 台灣展館吸睛
世青跆拳道驗成效 有好開始
北市企業薪資 列為獎補助參考
新興市場公司 跌出全球20大
軍職財產漏報 配偶私財是大宗
年後促銷搶便宜 台中旅展登場
台匈青年度假打工 6月實施
連勝文：反抹黑 只能訴諸法律
國際綠色產品展 規模歷屆最大
康橋志工成軍 護優質河道步道
打造幸福商圈 騎微笑單車送禮
霧霾難忍 陸民告政府創首例
兩會高層會談 500警維安
衝運量 高市公車免費搭到6月
示威抗議 委內瑞拉橙色警示
長春空汙持續 學生戶外活動停
江宜樺：對核四公投立場未變
李敏鎬賭照曝光 經紀公司澄清
美夫婦無畏示威 領養烏國孩童
台灣觀光大使 福山雅治接棒
上海開放生二孩 助產士不足
比特幣對Visa等不構成威脅
泰高球賽獲第5 曾雅妮世排升
私養鰲蝦爆疫情 需通報OIE
走勢盤整 新台幣午升8.7分
IBM裁員 保留紐約州科技人才
台投信19檔基金淨值 創新高
泰媒：談判機會低 危機恐惡化
馬總統：政府重視保障婦女權益
製造業產值成長率 工研院上調
長春段地上權案 富邦人壽得標
台造首枚衛星用GPS 將上天
印度國內廉航 大砍價3天
護理師學手語 盼助聽障人士
大馬反對煙草課題納入TPP
網路男蟲騙女詐財 判刑6月
伍迪艾倫之子 不只帥更有才
外島精兵 軍方：不影響戰力
台灣值得一遊 美媒提3大理由
維生素E和β胡蘿蔔素 無助防癌
工程圍籬不當 人車爭道險象生
台桂茶文化交流 簽署合作協議
詐騙集團詐財 車手父母連帶賠
健康存摺 完整就醫紀錄
PSA暫升高 攝護腺癌藥反應
拆球員宿舍 高市府：安全考量
國碩漲不停 爆量逾4萬張
組律師團遭質疑 連勝文澄清
聯發科無線充電產品Q3上市
動保：中市屏縣年殺5千流浪狗
韓中日FTA4輪談判下月舉行
台股收盤漲15.01點
統一湖口設廠 創上千職缺
澳洲小龍蝦價高 私養已供餐飲
布袋鎮遭評髒亂 取締洗刷污名
經濟表現勝德國 美債風險減半
印尼4月國會大選 大黨考驗多
狹幅整理 台股漲15點
筆電觸控需求未現 宸鴻急轉彎
失業勞工子女獎學金 3月申請
我被X了?小兵失言 英王夫笑翻
孕婦吃止痛藥 孩子易行為偏差
量能不出 持續震盪
特斯拉 傳將蓋超大電池廠
投信：資本支出增 美股添柴火
韓提振服務業 瞄準經濟成長4%
要求脫光受檢 警坦承執法過當
空汙嚴重 北大前人雕像戴口罩
3月台指期漲24點
3月電子期漲金融期跌
回收玻璃瓶 中市有贈品
印尼孤兒院疑爆集體性侵
自小客拒盤查 撞傷員警逃逸
勞退基金收益 3月撥勞退專戶
柯文哲：不解廈門大學取消邀訪
冒名偷渡越勞 出境身分露餡
陸船艦驅逐菲漁船 菲提抗議
設年金專戶存款 免除扣押風險
三大法人買超台股35億元
情定臉書 癡情印男人間蒸發
韓星高素榮產女 張東健愛相伴
關說酒駕案 張通榮高院開庭
改善空污 玻璃業排放標準加嚴
習近平街頭考察照 陸網友瘋傳
愛滋修改條例 外勞染擬免遣返
大陸春秋航空機票 下殺至5元
走私難管 3月增鰲蝦檢疫
遭批屠狗居冠 中市：有失公允
去年製造業產值 連2年衰退
玉山金法說 曾國烈首次出席
斯里蘭卡老師偷渡 遭逮遣返星
推廣環教護照 3百萬獎金誘人
漢微科去年每股賺逾35元
迎年後轉職潮 宜縣辦徵才活動
另闢蹊徑 玉山金拚區域特色
觀光大使福山雅治 薦台灣美食
美二戰名將尼米茲作戰日記公開
前女軍官葉玫出庭 淚求輕判
總統：主權治權分離 受德啟發
急救尋短男 警槍落海泡水
城市交流 台東小學生遊台北
自稱上帝恩賜手雷射 誆騙教友
美高梅擬砸百億 投資日賭場
竊陸客個資 持遊戲卡預借現金
動物用人藥 擬先開放306項
氣象合作 台聯籲先談霾害
磁波儀治攝護腺炎 男重振雄風
工研院：金屬化學附加價值降
陸防長預定下半年訪印度
日南驛道 4月底啟用
股票交易 曾銘宗：有監視機制
增補假日 工商團體立場不同
阿卡普爾科網賽 莊佳容進8強
北市動物認養App 新增影片
慰問服役官兵 郝龍斌將訪澎湖
新台幣收升2.3分
2016 江揆：無想法無規劃
助榮民創業 9旬退將捐5百萬
畢旅多1公斤 分享甜蜜負擔
關說案 張通榮：維護警民關係
貨車斜坡停車不慎 自撞進口車
父兄離世母昏迷 男童處境堪憐
職棒OB公益賽 黃平洋領軍
水庫現浮屍 男疑跳橋尋短
桃警查賭場 賭客逃竄成甕中鱉
假電信公司催繳電話 老婦遭騙
嘉邑城隍廟門神重修 保留巨作
TPP談判結束 市場准入膠著
今年首例染漢他 前鎮忙滅鼠
豬隻驟減 台東宰豬週休2日
弒母血流外牆 逆子遭判無期
1月M1BM2年增率雙升
呂：連勝文應說是否有海外資產
凌通去年淨利增3.99倍
菲控南海騷擾 陸：不接受抗議
拚勝選 綠營雲林辦募款餐會
吃個飯鏈鋸被偷 警隔日逮到賊
治甲狀腺癌 門諾開特別門診
精障患者就醫 中市補助車資
柯文哲：與連勝文支持度呈膠著
璞園單週全勝 戴維斯拿MVP
稱陸騷擾漁民 菲提外交抗議
暌違4年 象隊洋砲將抵台
菸樓風華再現 回味農村風情
配合蘭花展 台南來港宣傳旅遊
裝設電子辨識 雲議會加強管理
推廣閱讀 高市擴大漂書運動
健保無超收 補充保費預估內
林管處植樹活動 捐發票領苗木
女軍官葉玫出庭 痛哭求判緩刑
技職闖出一片天 保送國立大學
APEC財長會改在北京舉行
新北傳產創新計畫啟動
遠傳自有品牌 機戰4G
霧霾肇禍 遼寧14車相撞4死
APEC會議易地 評論：影響香港
校園草坪舞台 東華藝術節天然
蔡錦隆籲交棒 胡志強尊重初選
烏克蘭總統落跑前 圖動武鎮壓
漁民疑落海失蹤 海巡搜救
貨幣資產配置 業者建議三分法
胡志強：照顧流浪狗 世界肯定
亞運成棒隊 吳復連任首席教練
弧光乍現 台東大停電引發議論
選舉幽靈人口 可能吃牢飯5年
烏克蘭組團結政府 延27日表決
美好歲月 刻劃花蓮棒球發展史
勿忘美食初衷 義餐廳推禁手機
中職列管球員 8月選進中華隊
重職災 職安署於新莊為民服務
湖南官員被拍性愛影片 遭免職
土檢方傳大肆監聽 總理也列名
天氣續穩定 下週起溫降雨增
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
指紋存檔 大馬人美簽免面試
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
奉子成婚非自種 怒告騙婚獲賠
暫代老舊市場 金城建臨時市場
LinkedIn登陸 稱領英
馬總統：穩中求進是最好做法
期貨ETF 最快第2季可見
三星投資大陸 達168億美元
桃縣徵才 科技類職缺最多
私養鰲蝦釀瘟疫 放生亂生態
騷擾漁民 菲總統：中國應說明
紅衣鞋雙盜 搭小黃轉火車逃逸
教部：藝才班得採會考為門檻
林管處贈樹苗 3/27教撇步
職場職務再設計 排除就業障礙
長春段標脫 商用地上權市場熱
拚復工 張虔生環局取經
台灣工銀買變更交易股 罰百萬
故事行銷反貪腐 廉政署出新招
禽流感蔓延 越21省市爆疫情
迪士尼再漲價 一日票近百美元
中華電參與 亞洲NFC結盟
鼓勵創投 天使創投媒合會起跑
與鴻海合作 黑莓4月印尼出新機
福山雅治離台 粉絲熱情送機
聚夢花蓮 觀光行銷獲肯定
泰興建中醫院大樓塌 11死16傷
脫班誤點多 高市府鍘民營客運
污染加重 居民反中油擴大林廠
北市植樹活動 邀情侶植愛情樹
火燒車 婦人帶子倉皇逃
國父銅像被毀 藍營盼檢嚴辦
桃猿啦啦隊新戰力 公開決選
TPP談判 市場准入尚無共識
英氣候變遷特別代表訪台推減碳
高糖化終產物飲食 恐引發失智
印度知中派 內定出使不丹
台南農用水吃緊 增人力控水路
勾結土方涉貪 調查局辦自家人
內政部：不排除與環安達解約
高凌風特輯多 乃哥：於事無補
區間盤整 台幣收升2.3分
國軍示範樂隊 增加公演拚募兵
台日慈善音樂會 4月台中舉行
象隊熱身賽 鄭凱文4局飆7K
螯蝦瘟 苗私養11萬尾全死光
Gap台灣首店 快來了
F-中租1月每股賺0.54元
參訪桃米社區 廣西團印象深刻
威力纖案 3藥商獲交保
交長：歐晉德應負高鐵管理問題
自閉症摺紙袋 反覆練習2個月
指檢座有桃花 壹週刊判賠定讞
金門遊客消費 台灣團客最高
魏如萱忌口運動 攻蛋玩捉迷藏
台灣孩子太晚睡 近9成睡不夠
高志鵬赴上海 國台辦南下陪同
假變多 觀光效益可望增3成
服貿 高志鵬：要看黨團綜合決議
接管大二膽 縣府規劃觀光路線
精神科評鑑 大千南勢分院優等
旺洲3億購重慶南路大樓
全國學生音樂賽 新北爭四連霸
遭前日相看衰 冰后「冷」處理
戶政系統出包 廠商恐按日計罰
交長：今年台鐵國道客運不漲價
中華電台灣大鴻海將合建4G
疑收賄倒廢土 調查官員遭約談
賣仿冒紙雕假睫毛 遭聲請處刑
紅城詩情摺褶書 紙卡跳躍古蹟
F-鎧勝財報亮 今年樂觀擴產
罷工落幕 南非經濟成長反彈
金融營業稅漲 銀行多觀望
資金充沛 M1B創39月新高
國小字形賽 教長：極端就終止
北京深陷霧霾 全市一片灰濛
烏克蘭前拳王宣布參選總統
假期法制化 內政部3月討論
東亞和平研討會 總統發表演講
創業Cafe計畫 3月啟動
台灣代理有紅標高粱酒 金酒調查
英官員：未來百年大陸影響至鉅
WhatsApp遭併 黑莓BBM用戶料增
兩岸兩會 海協會先遣團抵台
戶政系統 內政部：政策沒缺失
陸駐菲使館：不接受菲抗議
捕獲逾4米大烏賊 日漁民驚
烏克蘭前總統落馬 鄉親淡定
大同電鍋耍花樣 馬來貘上身
友邦人壽：大力栽培電銷人員
買屋另付管線費 消保團體不滿
今彩539開獎
高中女生喝鹽酸 校方再了解
亞努科維奇將交國際刑事庭審判
民調：逾6成肯定王郁琦訪陸
烏克蘭問題 歐盟籲俄合作
曲解原意 戴勝益不想凸顯差異
謝長廷：當黨主席不利選總統
大樂透開獎結果
新壽總資產達1.8兆
上海銀去年盈餘破百億 創新高
德國羽賽 陳宏麟程文欣過頭關
三合一活動中心開工 各界期許
老不休騎士隊 4月遠征美加
綠：7成民眾認服貿應重啟談判
SBL執法過當 裁判本季停吹
車上有毒蛇 南非車主驚魂
房市反彈 家得寶獲利超標
泰抗議領袖仍拒絕與政府談判
法官指法院掩弊 高院澄清
協調破局 曾巨威遭擠出財委會
吸引富移民 英擬拍賣永居簽證
比國未成年安樂死 俄擬禁收養
Mt. Gox交易所神隱 重創比特幣
邱淑媞縣政團隊 結合在地旅外
蕭長瑞出任台灣金控總經理
列舉報稅 健保費可全額扣除
奈及利亞校園屠殺案 43人喪命
資策會推智慧感知互動服務
國際熱錢轉向 預期人民幣貶值
板橋示範區 4G三雄合造
奈國校舍遭恐攻 學生死傷未知
習近平上街考察 平息霧霾民怨
藍中市嘉市初選全民調3月底定
今彩539頭獎2注中獎
大樂透頭獎1注中獎
小摩今年裁員 將達8千人
談判陷僵局 TPP達成協議難
歐元區遇阻礙 成長料落後中美
柯拋權貴說 郝：勿成惡質政客
朴槿惠設委員會 規劃統一大計
未繳會費遭差別待遇 學校判賠
巴西網賽女單 謝淑薇無緣晉級
TPP談判 意見分歧但有進展
陸訂9月3日為抗戰勝利紀念日
美官員：台國防預算應至3%
東海空域安全聲明 馬籲建機制
美大都會房價漲幅 減緩
是否持綠卡 連勝文：子虛烏有
泰國陷分裂 官員警告恐爆內戰
總統江揆建議李鴻源改任政委
房市轉冷 上海新建案6成打折
兩岸兩會10次會 將簽署氣象協議
美國進一步裁軍 總兵力降至45萬人
福島海嘯後遺症 三年死者比海嘯多
烏克蘭前總統遭通緝
金門駐軍將裁減至3千人
兩岸十會 3天7百警維安
借調期滿不願接政委 李鴻源去職
NASA空拍 北韓一片漆黑
南洋姊妹會訊息 移民工大樂透即日開賣
內政部長陳威仁、科技部長張善政、環保署長魏國彥
狗來富 美夫妻遛狗發現3億金幣
身段柔軟 陳威仁接任內政部長
海洋學博士 魏國彥接任環保署署長
Google總監 張善政出任科技部長
新北副市長李四川 接任行政院秘書長
財經政委鄧振中、科技政委蔣丙煌
去年實質平均薪資不及15年前
海協會長今抵台 27日簽2協議
澎湖仙人掌饅頭 新住民熱賣中
親職教育成長團體 討論教養新移民子女
銀髮夫妻山城當志工 陪伴老人和新移民
蔡英文勢必面對更複雜的民進黨
擴展國際視野 青年署有補助
金溥聰新任命「一魚兩吃」
馬英九到頭來 只有金小刀一人
博通推出 手機專用5G WiFi
性感辣模林嘉莉 來台非法打工遭遣返
QS世界排名前20 中國三所大學入榜
被調職前明報總編遇襲 情況危急
越南仲介超收勞工赴台費用 勒令停業
為女友 非法打工越勞自首
長期打工越南偷渡客 歡唱突遭逮捕
夏威夷航空 推出優逸經濟艙
爭風吃醋 印勞率眾砍死情敵
驗DNA符合 台印混血女兒入台籍依遭拒
麗星郵輪掀起「海上韓國風潮」
新竹美麗信酒店歡慶一週年 銅板經濟學邀您享好康!
台北富信大飯店「春季國人住房專案」
內政部長異動 李鴻源未回應
內閣人事異動 李鴻源去職
大陸軍事現代化 美認聚焦台海
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新政府延後成立 烏憂分裂跡象
李鴻源去職 政壇震撼
Mt. Gox交易所神隱 傳已破產
歐巴馬：準備從阿富汗完全撤軍
烏克蘭親俄港 裝甲車激發緊張
示威活動變質 巴西人排斥
Mt. Gox消失 搖撼虛擬貨幣信心
台灣紡織科技在哥倫比亞發光
孫大成參加瓜國慈濟祈福會
宏達電One常勝軍 MWC又奪獎
4款刮刮樂 228推
德盛安聯生技觀測指數續強
改善財務結構 擎泰擬減資
張忠謀TSIA年會談下一個發展
業者估中鋼盤價至多開平高盤
美股平淡 台股看外資動向
台紡織業北京參展 拓大陸市場
艾訊智慧居家產品 獲精品獎
2月基金績效 印尼台股中小旺
利基液晶顯示器 主推廣視角
法人調高美歐經濟成長率
沖泡啤酒擬上市 比國酒館不怕
口袋聖經擋子彈 美司機躲死神
股市蹈日覆轍 陸面臨失落10年
特斯拉掌門 身價日增11億
野村料民幣匯兌幅度近期擴大
歐盟調高英今年經濟成長預估
北部溫暖舒適 中南部注意空污
財長：財政健全方案盼本會期過
海協會抵台 兩會簽2協定
去職 李鴻源：心情平靜
1月失業率降至4.02%
維安考量 兩岸十會仍在圓山
惡客臨門 女運將遇刺車被奪
台股開盤跌6.58點
黑莓MWC秀新機 郭董助陣
女運將當街遇剌 未脫離險境
日圓升 日銀恐須擴大購債因應
美男韓團來台 李洪基提前慶生
美共和黨計畫加徵大銀行資產稅
拉加德：先進國應維持貨幣寬鬆
內閣人事異動 江揆暫未回應
財長：沒思考不動產稅制這一步
東亞情勢升溫 總統籲共謀和平
李鴻源去職 不會投入選舉
祖克柏鴻門宴 電信業憂獲利縮
台積電砸錢研發 居半導體第6
喜悅心是良藥 里長揪人大笑
台與日和歌山縣簽合作備忘錄
調查：日商看好越南市場潛力
兩岸第十會 維安警力部署完成
交保後首出庭 北檢傳喚張德正
台露合作建運動場照明設備
二二八連假阿里山森鐵加開列車
張善政掌科技部 學界肯定
人民幣匯率中間價再貶
環保署長異動 魏國彥接任
張盛和：財健案過關信心99%
陳威仁接內政 張善政掌科技部
1月失業率 逾5年新低
台股漲 新台幣盤初走升
IBM員工減少 10年首見
大陸新舟60客機又故障 停飛
第2季起獲利 宏達電股價飆
黑莓露口風 未來考慮賣BBM
外資狂買 大立光創新天價
投資良機 鮑爾森瞄準波多黎各
華碩贈電腦 提升瓜國行政效率
任重道遠 科技部承先啟後
內閣局部改組 陳威仁接內政部
政院：李四川具優越溝通協調力
改組 江揆：加速落實總統理念
週刊爆湯頭假 鼎王重金揪黑手
陸換班第2年 股市表現佳
國防大學研討會 談共軍現代化
解爭端 總統籲訂東海行為準則
台灣去年製造業銷售值 微跌
沈世宏卸任 魏國彥接環保署長
張善政出任首任科技部部長
政院：鄧振中接任財經政委
張善政掌科技部 5G布局加快
懼民主 人民日報批港占中行動
投保：受理康富生技求償登記
房市加稅？ 營建股疲軟
李鴻源去職 陳威仁接內政部長
有錢人移民 張盛和：言過其實
陳威仁掌內政 李鴻源：很適合
股王表態 指數重回8600
台3大學列全球大學學科前50
評烏國失言 加自由黨黨魁道歉
喉嚨劇痛 小心A族鏈球菌作怪
去年Q4製造業外銷比 略減
白文正遺產 二房告輸大房
李四川接政院秘書長 朱：不捨
港媒：北京調整對港政策
南韓擬成立網路安全專家團隊
科技部成立 3次長到位
王健林美戲院投資價值翻倍
WhatsApp好身價 黑莓BBM難企及
賣輸豐田 本田擬停產Insight
晶宏上櫃承銷現增訂每股11元
雲端推手 張善政責任重大
陳威仁：努力做好內政部業務
總統：東海應訂準則維海空安全
韓亞航善後不力 罰50萬美元
中央氣象局氣象報告
鼎王湯頭爆假 中市衛生局抽驗
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
外資看MWC 讚聯發科台積電
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓星金秀賢拓展中國大陸市場
未2段式左轉 機車騎士遭撞飛
交大研發治療晶片 快速抑癲癇
魏國彥接環署盼加速環資部成立
爭平權 同志團體盼速修法
府周邊維安 促北市府提方案
國台辦：兩會下次可談爭端解決
傳明報劉進圖遇襲送院
人行調降參考匯率 人民幣續軟
美女刑警陳美如 破案不讓鬚眉
護士人力與學歷 攸關病患生死
鼎王：湯底天然熬煮 疑遭恐嚇
遠雄獲新竹台南眷村都更案
台港郵輪合作 促進亞太發展
精選台灣咖啡 參加美國評鑑
好學家長 桃縣表揚學習楷模
陸建商缺錢 發債融資全球最多
前進陸韓 元大金加速海外布局
淡水捷運站 假日停車分流管制
內閣改組 蘇貞昌：有選舉味道
中華民國議題 陸重申既有立場
後龍外埔漁港 驚見男子上吊
防衝撞 凱道將設減速墊測速器
東海空域主張 陸：可交換意見
漁民落海失蹤 海巡尋獲遺體
分析師：入股Line 軟銀好處多
世足T恤帶性暗示 Adidas停售
描繪授粉機制 中研院不動刀
劉進圖遇襲 香港記協譴責
哈登單節22分 火箭首節領先
財長：稅制適時調整引進活水
巴拿馬經濟表現區域第一
撞總統府 張德正否認殺人犯意
陸：兩會下次可談貨貿互設辦
國科會大事紀
海協會長陳德銘抵台 揮手致意
鼎王湯頭傳假 檢調調閱資料
新台幣午升8.6分
內閣局部改組 藍尊重綠不滿
港預測今年GDP成長3-4%
李四川入閣 陳伸賢接副市長
陸：兩岸領導會不需國際場合
比特幣風波 華義：努力保資安
吃醋殺害未婚妻 妒男判14年
林書豪得分開張 火箭次節領先
督導食安 蔣丙煌盼落實制度
兩岸霧霾通報 陸：繼續溝通
出身漁村 基層辛苦李四川有感
民眾抵制 盈拉家族概念股血崩
行政資歷完整 陳威仁身段軟
陳德銘訪台 連戰吳伯雄邀茶敘
鼎王烏日廠 公開湯頭製程澄清
三巨頭會商 總統府：子虛烏有
李四川入閣 朱立倫不捨
中共發通知 禁止越級上訪
疑收賄倒廢土 調查站官員交保
親俄反俄撕扯 烏克蘭恐陷內戰
大站神隱 比特幣商：汰劣留強
江內閣改組 新北市府人才交流
國道ETC利用率 達94%
薩前總統涉嫌侵占台灣捐款
蕭壟香科大普度 為燒王船暖身
陸：協議檢討應客觀看待
冷鋒過境起靄 小三通暫停航
台灣大攻穿戴 軟硬結合
聯發科擬整併孫公司 簡化組織
北市敦峰蘇比富十大成交物件
海基歡迎海協 10次會啟動
南韓擴大西奈半島旅遊警示
教部邁頂計畫 台大學術卓越
微笑單車租借量 年增逾10倍
公民觀鳥發現山麻雀驟減
劉進圖命危 港特首譴責罪行
烏干達反同志法 美議員提凍援
傳藝金曲邁25 增戲曲表演獎
呂秀蓮公布登陸照片 海外無產
台郵輪旅遊效益 今年估增5成
民幣弱勢 人行打擊投機展決心
大馬親在野黨臉書專頁遭封鎖
國父銅像遭破壞 文資局盼修復
指控部屬引議 雲林檢察長准辭
陳德銘抵台 向台灣民眾拜晚年
南山人壽傳裁員 南山：無此事
陸：陳德銘夫人身體因素未來台
危險 印尼霾害加劇
雲林檢察長准辭調二審辦事
醫美除皺當心 肉毒桿菌素有假
路跑收費辦演唱會 需繳娛樂稅
全球十大豪宅成交 第 2在台灣
台股收盤漲25.24點
展望佳 漢微科股價新高
空軍聯隊屏東商技 策略聯盟
陳德銘抵圓山 握手展親和力
飛捷：今年股利將優於去年
伊爾艾朗閃辭前 與債王爆口角
闊別十年 哥吉拉要再席捲全球
整治阿公店溪 高市建污水廠
3節得分破百 火箭領先27分
台股開低走高 收漲25點
遭指社宅跳票 新北市府澄清
站上8600 量能逾千億
廈大：改時間 柯文哲爽快同意
菲推自拍郵票 長灘島試行
林中森：兩岸經合促融區域經濟
狗追機車 女騎士倒地腦袋空白
3月台指期漲35點
Mt.Gox閃退 比特幣業捍衛聲譽
進攻火力旺盛 火箭大勝國王
Line用戶數 年底上看5億
視訊連線 彰縣提供法律諮詢服務
3月電子期漲金融期持平
總統東亞主張 學者：講法講理
世大運未撥款 郝：向馬反映過
凱道維安 北市已研擬建議方案
人偶砍頭 呈現赤棉屠殺史實
鄭汝芬推薦 廖振賢爭彰縣提名
旗津媽祖遶境 封過港隧道
宣稱神力可治病 檢警偵辦
慢性血癌狀似感冒 5年增4成
騙陸女同房想硬上 色導遊判刑
被告知去職 沈世宏：江郎才盡
營養午餐免費 中市：沒必要
姚江臨提案促速互設兩岸辦事處
劉進圖針砭時政 捍衛新聞自由
貨車扯下限高架 疑吊臂惹禍
內政部：世大運經費沒問題
前總編遭襲重傷 明報強烈譴責
海芋季交通管制 籲搭公車賞花
竹市眷村主題展 童玩勾回憶
MWC促WiMAX融合LTE
富人稅 總統：好幾位富人支持
法拍地有魚池 判地主撈魚還地
紅毛猩猩寶寶超萌 抓緊媽不放
蕭敬騰又收冥紙 公關不敢開
F-敦泰矽立推近距離感測方案
三大法人買超台股71億元
同欣電去年每股賺9.72元
禾禮澄清 故宮合法授權銷售
清大培育人才 業界導師送出國
連假到 土地公慶生加植樹
內閣改組 郝：不錯名單及人選
東海行為準則 學者：先建平台
新發現天體 有助太陽系解密
成大解密蝦蛄視覺 登國際期刊
捐南島文物 日學者岩佐病逝
香港明報劉進圖 遭撤遭刺始末
收費員轉置 遠通階段性達標
劉進圖遇襲案 港警重案組接手
憨兒傳愛入偏鄉 瑤瑤籲零錢捐
揚明光3D列印新機近月出貨
國立改市立 中市：經費沒到位
桃金合作 60項業務免奔波
唐獎獎章設計賽 十強揭曉
高雄航空發展 民航局南下說明
上海自貿區 開放小額外幣利率
達娜伊谷重生 人潮回流
海協會長陳德銘參訪故宮
涉辱罵員警 羅文欽開庭前低調
健財政 馬嘆巧婦難為無米之炊
台南新吉工業區環評 補件再審
同欣電估Q1營收年增個位數
中鋼內銷盤價 開小平高盤
癌患開溜跳河 高醫將關懷
吳淑君擬選鄉長捐薪 黨部尊重
原能會：輻射複測 無超標疑慮
自營商漲跌停進出 常態開放
駱家輝3月離開中國大陸
印採購俄核電機組 盼選前簽約
傳裁員 南山：還有招募計畫
鼎王列舉湯頭食材 有湯塊配方
兩岸台商PCB產值破5千億
海巡護漁 前進春曉氣田海區
將滿18歲 少年偷超商遭逮
鼎王案 檢方保全證據採樣化驗
發展廉價航空 沈啟挺高雄
考量組改與運作 內閣改組啟動
羅文欽涉毆警 蘇貞昌提案開鍘
新台幣收升5.2分
華南金今年重點 海外拓展
揚明光去年每股盈餘2.09元
科技部長出爐 朱祝政躬康泰
陳德銘訪台 部分團體抗議
台南藍晒圖牆面 遭惡搞塗鴉
中鋼盤價小漲0.37%
雲林台北聯手 偵破上億安毒
胃部微創切除 台大醫雲林創例
北市7月以後新屋 調漲房屋稅
男子三重引火自焚 上半身焦黑
屏東首部電動巴士 行駛大鵬灣
鄭立中：王張會不取代兩會商談
國道計程收費 利用率超日趕星
印度潛艦意外 5重傷兩失蹤
政院表揚中堅企業 肯定標竿
清境違建 投縣府動工拆除
北市孔廟春祭 送論語紙膠帶
發掘原民生 東大免考音樂術科
張顯耀：氣象地震協議意義重大
NCC通過西海岸經營台中有線
中市學童做回收 認養外國貧童
世大運未撥款 郝：致工程延宕
海生館3館電線走火 只冒煙
降低職災 職安署攜手奇美
腹痛僅服藥 急診檢查才知胃癌
食品雲記者會 張善政出席
唐獎獎章入圍 設計師各有所長
陸：王張會機制不涉其他部會
鼎王夜市起家 創造麻辣鍋傳奇
工研院邀8業者赴日參加電池展
創業家兄弟 網路行銷成績亮眼
烏克蘭新政府 傳今晚公布成員
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
陸客遊大馬染禽流感 本周返陸
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
36年後 印尼千餘座島恐淹沒
宜蘭228 怪手當裝置藝術
冷鋒面金門起霧 小三通停航
涉辱警 羅文欽為不雅言語道歉
中小學食材登錄 9月上線試辦
防狂犬病 花蓮犬貓免費打疫苗
萬金石馬拉松賽 台2線交管
二二八連假 頭兩天好天氣
鼎王發聲明 配合主管機關調查
鼎王案 鍋底醬料高雄製
藝人彈頭酒駕 日系跑車頭撞毀
政躬康泰對維修順利 朱張笑談
力拚經貿整合 鄧振中出任政委
傳陸示好 菲：南海爭議告到底
嘉縣救起黑琵 已能站立進食
台南湯德章紀念公園 暫停借用
輕軌基樁危民宅 高市府允檢討
日政府能源計畫案 執政黨研議
英倫混血楊永聰 窮苦磨出好歌
張榮麟助特訓 周婕妤安麗拚冠
WhatsApp當機 亞洲對手受惠
電子看板吹冷氣 北市將改進
勞動部奇美集團 締結安全關係
鼎王遭爆食不安 衛生機關稽查
植樹月 林務局贈20萬株樹苗
台影視業2013貢獻經濟1680億
陸民首度狀告環保局治霾不力
萬泰與開發金合併 工會爭保障
傳戰新北 蘇貞昌反駁
鼎王鍋底 胡天蘭：冰山一角
轉運換產地 大陸農藥流入台灣
蘇起：入TPP最大困難是自己
國壽投資倫敦房地產 投審會准
張善政重視食安 協建食品雲
造成消費大眾恐慌 鼎王說抱歉
健全財政案 總統促與公眾溝通
蔡學良案 蔡母要嚴明道歉
市長選舉 4月25日起可募款
德國羽賽 周天成晉16強
王郁琦陳德銘 27日首次會面
八旬學姊心細 樂當書的醫生
鼓勵服務偏鄉 醫護加給擬提高
疑假湯頭 鼎王負責人作證請回
2警涉包庇山老鼠 警政署清查
柯文哲問題未解 綠先市政辯論
警查偷車賊 遭開槍射中左小腿
烏克蘭臨時政府 解散鎮暴警隊
民宿夢難圓 李四川任重道遠
對女子強盜強制性交 男判刑
韓元走強 新台幣升值5.2分
萬安演習 花蓮登場
內閣調整 業界：戰鬥隊伍就位
PCB產值 2014年成長增溫
228連假 27日下午起易塞
廣慈舊址商業區 4月公告
勞動部與奇美首簽安全伙伴宣言
榮民進修輔導中心 致理助就業
兩會十會 可能觸及環保議題
顧立雄請益 陳菊盼有合作機會
郝龍斌請台東小學生看KANO
配合查鼎王 高市無所獲
港媒體人遇襲 新聞自由恐倒退
霧霾嚴重 日多縣發警訊
劉進圖完成手術 沒生命危險
思想操控電腦 列入十大新技術
程翔：中共壓制香港新聞自由
謀攻擊運河船隻 埃及26人判死
江揆：1月全般刑案等發生數增
業者：陸中產外移 憧憬台生活
英經濟連4季成長 復甦擴大
陳學聖跑票 藍考紀會將處理
新北彩繪公車 會移動的畫布
張善政掌科技部 戴鋼盔往前衝
兩會11次會 擬納貨貿互設租稅
搶攻中東商機 新北市組拓銷團
澳台工商委員會訪胡志強
疑假湯頭 檢方扣鼎王帳冊食材
金門議員延任 慶祝就職4週年
楊永明：TPP急迫 存亡關鍵
涉辱警 羅文欽30萬元交保
傳南山人壽裁員 北市未獲通報
投審會准LV集團入股天昱生技
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1月購屋及建築貸款餘額創新高
張顯耀與鄭立中 交手也交心
林克穎案開庭 視訊連線4證人
犀牛隊熱身賽 大勝南韓巫師隊
大專足賽 輔大與北市大爭冠
埃及軍頭傳將留任國防部長
購物兼裝垃圾 新北推萬用袋
轉口貨櫃藏私菸 高雄關抄千箱
比特幣交易所停擺 台男領嘸錢
江揆：未來不應再開闢高山道路
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