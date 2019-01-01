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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
葛洛斯：陸成長速度是市場最大風險
潘基文：希拉蕊是女權鬥士
台電今年營運 約虧損百億
打茅台名號 子公司低價賣酒
關廠臥軌週年行動 潘世偉尊重
就學貸款對保 2月底前完成
志願役青年甄選 20日起報名
年金改革 關中盼盡早過關
化解影子銀行危機 大陸挑戰鉅
桃園鬧元宵 藝文園區登場
台北書展開幕 日韓星泰主題國
南韓將重啟火車漫遊都羅山
家境清寒 2婦盜鐵路電纜線
醉漢持菜刀追砍 警空手奪白刃
國道春節疏運 交長打80分
南北韓磋商離散家屬團聚活動
新春團拜 郝龍斌期許市政順利
駐教廷大使王豫元主持祭祖大典
札幌雪祭登場 台日友誼暖洋洋
團拜 賴清德：開啟下個4年
鄭天授赴瑞典北部招商
木柵動物園3種斑馬 辨認撇步
王建(火宣)：馬總統執政做得不錯
羅瑩雪：盼高等法院多自為裁定
胡志強新春團拜 濃濃選舉味
王郁琦：推動兩岸協議國安審查
推TPP 駐外人員17日回台
高中生命案 地院10日開庭
H7N9 廣西增1重症病例
投信：台股拉回是好買點
瓜地馬拉辦農企策略聯盟發表會
經濟成長3.2% 管中閔樂觀
馬年開盤 新台幣午升5.8分
化學品掉馬路 警追查肇禍貨車
總統過境德 外交部：建立互信
在野組政團 蘇：勿便宜國民黨
林中森：盼高孔廉退休後享天倫
財報亮麗 阿里巴巴身價看漲
類流感春節急診 初二近萬人
期交所團拜 盼擴大市場
羈押來回多次 賴浩敏：非常態
連假結束 金門機場撤聯合補位
冷氣團8日到 中部以北溼冷
東海與南海 美不接受改變現狀
經部團拜 經長盼同仁腳踏實地
桃縣推合宜住宅 年底前動工
赴韓醫療觀光客最愛購物
紅盤日暴跌 投顧中性看馬年
選舉年 朱立倫：施政放大檢驗
景氣回溫 宏?正面看待營運
傳聞將入閣 黃敏惠：空穴來風
男登八通關古道迷路 消防救援
裙襬搖搖LPGA 4月開打
台北國際書展 大學不缺席
用水荒 陸擬推農業差別水價
新政出台 陸上半年國企股較佳
駐秘魯代表處與台商歡度除夕
興業：台馬等股市抗震強
消費給力 印尼GDP意外超標
找到場上舒適圈 林書豪表現佳
擲筊送轎車 新婚男開心領車
春節國道車流 比去年多1成
迎台北燈節 假日管制單車進出
朱立倫：現任市長爭連任 正常
澳人頭號殺手 癌症取代心臟病
外資：台股先蹲後跳
菲成長料加速 利率不動空間減
陸H7N9升溫 家禽業反通報
台股收盤跌198.09點
超高解析度智慧手機 看明年
阿爾巴尼亞訪客發表對台觀感
王建(火宣)：我的年紀不適合再續任
食管局沒定義 美食品狂打天然
柏林影展開幕前夕 票房強強滾
開低走低 台股跌198點
林中森：盼兩岸租稅協議盡快簽
印尼最老新博士 91歲獲學位
元宵彈性放假 朱立倫：拚經濟
行使集體自衛權 安倍擬釋憲
吳壽山：今年櫃買市值看增3成
苗栗男子自焚 全身大面積灼傷
郝龍斌：力推市政 劃完美句點
三星迎MWC 傳發表S5
王品：餐飲業展望佳
春節遊樂區 逾千萬人次造訪
2月台指期跌206點
台北燈節試燈 飛躍阿駿耀夜空
開春大吉 新刮刮樂中獎率5成
亞運棒球組訓 體育署持續協調
2月電子金融齊跌
移民署：春節入出國人數增加
胡志強將宣示參選連任
華裔滅門案 美警向民眾求援
防外敵登陸釣島 日擬加強警務
雙鐵春節旅客 日均增7%
胡佛：監察院與中國命脈相連
小型股萬馬奔騰 OTC強拉回
體育署團拜 喊出亞運20金
熱心助人 鳳凰志工考取消防員
帶量重跌 台股摜破半年線
鴻海跌幅逾4% 月線失守
總舖師發威 電視首播收視新高
較多南韓人認為可經談判統一
宏?自建雲 6月推產品
王郁琦：APEC最適合馬習會
王郁琦：協議國安審查非避監督
義大團拜開工 新年齊心拚冠
微軟執行長納德拉 印度出身
南北韓離散家庭將在金剛山團聚
胡志強爭連任 藍：按規定辦理
大海漂流男說法不一 更添疑雲
胡志強：已鮮少有人提縣市情結
沉睡的巨人 微軟40年大事記
春節急診暴增 感冒腸胃炎多
三大法人賣超台股474億元
男欲尋短炭火翻 又上吊幸獲救
酒後暴力 春節屏東家暴案多
廣東H7N9升溫 又增4例
吳志揚愛馬奔騰 不喜一馬當先
臥軌周年 關廠工人返北車抗議
失業勞工子女就學 可申請補助
爭普選 港民主黨響應占中
拚連任 胡志強：台中非贏不可
北市公立幼兒園 增開42班
呂質疑搶當太陽 謝：我是月亮
台日漁業細則 沖繩漁民理解
花蓮燈會 紅面鴨吸客20萬
拚連任 陳菊：文官不需有壓力
男童跌倒撞玻璃 割傷送醫
懷特糖寶入選兩岸藥品合作專案
旗津停水 開挖管線找漏水
課綱小幅調整 升學考影響不大
統一球迷同樂會 15日在台南
納德拉：唯有微軟能駕馭軟體
竹縣馬年展望 邁向健康城市
香港金像獎提名 一代宗師大勝
開學在即 校長協會憂教師荒
新品種豌豆抗白粉病 產量提升
廣西H7N9 越南有壓力
PCB業者：馬年持平或成長
土國書法家書展創作 人氣夯
新台幣收貶4.4分
遠傳e書城 書展搶商機
1月降雨少 多數測站歷史前3
陸軍：阿帕契估下週復飛
H7N9 浙江連兩天增4病例
拚TPP 17駐外代表將返台
櫃買擬推高殖利率指數
綠執政6縣市 拒課綱調整
彰化市新春團拜 邱建富拚連任
假刑警真行搶 2嫌遭逮
猿隊外援正田樹 盼率隊奪冠
巴格達3起爆炸 9死
打造國際都市 周玉蔻挺胡志強
申報手機殼 轉口櫃暗藏洋菸
胡志強：放手容易 放心難
Panasonic獲利優 股價暴漲
重返菲海燕重災區 路竹會義診
聯邦盃女網賽 中華首戰韓國
人質事件拒道歉 菲總統道原委
單車環島 屏東家扶兒讚雲林
空軍：今年估接收5架P-3C
台北書展 國圖展當代名家手稿
瞎掰冒牌幫派 騙2律師詐財
旅遊業亮眼 印尼進帳百億美元
繁體字多元觀點 台灣書海外夯
男跳樓亡 妻求償職災補償敗訴
春節保護案 高市生活糾紛居多
台東50年早餐店 首次休長假
加強高山通訊 玉管處建基地台
連勝文赴美 仍未表態是否參選
圓仔加持 遊客數創10年新高
阿丁早點 花東縱谷共同記憶
胡志強盼 黨內初選後要團結
校長：微軟執行長當年資質中等
台北書展開幕 副總統購13書
外資賣超443億 近6年半大量
唐守義槍砲案 二審改判9年
連續偷機車代步 警逮5國中生
散財有道 總統堅持援外三原則
胡志強：市長任期 法律允許
台鐵花蓮站 春節運量創新頁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
綠拚突圍 蘇盼台中帶動彰投
廖世傑與旅墨僑胞新春聯誼
過境德國 總統：我們走得出去
不拚就放手 胡志強：非我風格
外資賣超創史上第4高
南非金礦失火 17人受困地底
偷電纜再回賣 竊嫌作無本生意
連吃5天火鍋 男子險喪命
嚴凱泰初三起巡點 元月市占達7%
反變電所 台南居民將北上抗議
聯經40週年 推台灣史App
開春求職 屏東比往常多1倍
一代宗師競逐香港最佳電影
強搶焢肉 男判刑4個月
基輔危機 烏克蘭總統將會蒲亭
胡志強6日領表 公布競選團隊
合作新建天然氣站 油電兩樣情
首屆智慧城市創新應用獎出爐
投入公共服務 陳以真選嘉市長
佐藤健二度來台 提前過情人節
春節不打烊 基隆關查緝私菸
子債騙父償 演苦肉計反嚐苦果
大雨特報 基宜台北山區防坍方
6日溫度回升 最高溫28度
春訓獲邀 王建民拚重返大聯盟
低收戶生8子 父遭女兒控猥褻
雲林百大亮點 春節超人氣
日本貝多芬坦承 請人捉刀作曲
日實質薪資 退回衰退時低點
金湖水庫水質黃褐 化驗藻類多
史紫忱百歲冥誕 弟子辦書法展
失業男縱火 漂亮女警3天破案
金門身障與長者 獲悠遊記名卡
喻陸為希特勒 菲府為總統消毒
大是大非 馬：堅持援外三原則
二二八紀念館 2月免費參觀
傳朱敬一請辭 政院：沒聽說
選不選 胡志強：總統都尊重
教育部：教科書選擇權限在學校
旭泓2歐元買德太陽能模組資產
求勝選 蘇嘉全扛林佳龍總部
黃色小鴨玩具 霍夫曼授權兩款
春節假期 流感疫情未達高峰
基隆國民黨捨團拜 關懷仁家
因應陸旅遊法 輔導旅遊示範點
強化全民督工 建構通報平台
科技部人事 朱敬一不回應
利用時間差 機車男專白吃檳榔
今年報稅 稅額試算擴大服務
駐挪威代表與僑界新春餐會
高中生高山症 消防救難急救援
公會爭取 投資保單連期信基金
力旺1月業績 上櫃來新高
印度盛產CEO 人才獲大企業重用
圓仔玩阿給 媽媽一把奪走
期自立自強 日安全戰略轉型
需求旺 可成再砸8億擴產
帛琉擬設禁漁區 防台日陸捕魚
臉書10歲 用戶瘋玩回顧影片
圓仔天燈超萌 元宵平溪施放
偏鄉無牙醫 民宅密醫裝假牙
桶裝瓦斯 每公斤估降1元
港祭制裁 菲籲理性處理
孤獨星球：檳城美食享譽全球
淡季到 勝華1月營收月減3成
臉書10歲 行動用戶占比高
總統致函教宗 響應扶弱和平
誤信網路愛情 澳阿嬤魂斷南非
遺產官司 王文洋律師：進行中
國道將推時段費率 愈離峰愈省
交易夯 去年移轉逾37萬棟屋
股市動盪 投資大咖淡定以對
歐尼爾：新興股市慘 創造買點
巴格達連環爆 至少24死30傷
兩岸新春頭香 2/11王張會
主計總處更新GDP 有望上修
胡要連任 林佳龍：台中要改變
決勝負 胡志強打政績牌
附加燃油費降 出國省荷包
固守中台灣 國民黨祭出建設牌
泰執政黨反擊 尋求解散在野黨
拚經合講習 強化溝通協調
舌吻小男生 星國女教師認罪
北市1月房市交易 12年次低
大稻埕傳捷報 春節6天破億
調查：年節後 近9成企業徵才
漢堡魅力大 法國人也愛吃
市調：手機需求占觸控模組7成
2013全球氣溫 歷來第6高
今彩539開獎
迎書展商機 中華電衝刺加值
益航總座辭 財務長謝妙龍暫代
台北燈節 阿駿和圓仔金剛超閃
倫敦地鐵罷工 數百萬人叫苦
超高解析度液晶顯示器出貨增
兩岸研習營 多位官員談政策
無視逮捕令 封鎖曼谷示威持續
陸H7N9流感病例持續增加
希臘紓困貸款 擬展延並降利率
血便逾月誤為痔瘡 腸鏡揭罹癌
美政府企業合作 讓學童上網
Google與歐盟和解 調查落幕
清水祖師誕辰 三峽賽神豬
瞞18年 日本貝多芬請人捉刀
倫敦地鐵罷工 百萬通勤族受害
辛巴威：人民幣為法定通用貨幣
把握最後假期 江揆看書慰心靈
胡志強參選 政績牌爭勝選
美民間就業 成長不如預期
專家：蘇格蘭要獨立嚇跑投資人
國光客運虧損 擬縮減票價優惠
今彩539 頭獎7注中獎
世衛：春節後仍有H7N9病例
五月天入陣曲伴郭泓志上場
郭董親赴印尼 啟動鴻海徵才
聯邦盃女網賽 中華不敵韓國
春節闖空門 警逮捕金飾大盜
聯合國責教廷 未根除虐童醜聞
H7N9 廣西確診母子感染
村上小說丟菸蒂說 日小鎮怒
高市特警昏迷過世 警長募款
技術大師警告 美股近日恐崩盤
美官員：陸領土主張源於天命感
無人機價格降 使用料將更普遍
就業攀升 美服務業加速成長
全球時尚霸主 紐約擠下巴黎
中國國防預算 增加至4兆台幣
習八條發威 陸公務接待明顯減少
王郁琦訪陸 念茲在茲APEC「馬習會」
胡志強最終還是「非選不可」
老馬識途 馬今年要「萬馬奔騰、馬到成功」
大陸H7N9 逾3百例
石管局百歲樹爺爺前 民眾響應良心時代運動
科技救地球 吳欽智從心看人生
德州處死女囚 美30年來第14人
國際書展 中華電信推出「Hami樂享行動」
損失千億 陸業者請求停止通報禽流感病例
力挺冬奧 習近平啟程
影帝霍夫曼猝死 法醫驗不出原因
「日本貝多芬」 承認造假
雲品溫泉酒店
美國警告：冬奧赴俄航班小心牙膏炸彈
苗栗(火旁)龍活動暖身慶元宵
與麗星郵輪「雙子星號」一同發掘關丹、刁曼島迷人美景
新移民大家庭做年菜 趣事不斷
拼台中市長提名 國民黨四人領表
陸籍配偶為子教育 棄工作舉家返台
高管否認南京大屠殺 NHK槓上中方
研究: 多吃魚、心血管病減少2成
全國教育局長會議 新竹市舉行
「數位學習推動計畫」全面啟動
華國大飯店 林葦茹代言9,999超值婚宴
地靈人傑自然成 金門高梁聞名國際
愛你一世 easybody成套內衣組＄2,014
江宜樺：結合民間資源、推廣英語文教育
海陸一家? 陸委會副主委兼任海基會副董
蒲亭保證 端出頂級奧運盛會
國會未授權 美與亞歐自貿難談
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
入圍奧斯卡 柬埔寨片控訴赤柬
柯林頓又傳緋聞 英國女星否認
阿斯頓馬丁踏板瑕疵 全球召修
美第2大藥妝店宣布將停售香菸
美超級減肥王 肉肉人變紙片女
內褲男雕像太真 女大生不舒服
批大陸挑釁 美措辭愈來愈嚴厲
IPO後首公布財報 推特虧5億多
美提醒往來俄國航線 防備恐攻
元月券商發行權證達1631檔
投顧：資金流出美國及新興市場
經理人：韓國馬來西亞貨幣低估
券商人員兼職鬆綁 可兼營信託
德運動戶外用品展 台廠成果豐
去年台灣成衣創匯84億美元
冬奧安全 過半美國人擔憂
冬奧防恐 歐巴馬指示與俄合作
大陸經濟成長有利巴西貿易平衡
小賈太毒 駕駛帶氧氣罩開飛機
地中海飲食法 可降低心血管病
威盛金麗科1月業績同降
南加大陸學生命案 凶嫌判無期
美股小跌 台股觀察權值股
教育局處長會議 課綱議題受矚
暖和兩天 8日冷氣團到再轉冷
美提醒飛俄航班 防牙膏炸彈
數據不佳 全球經濟前景堪慮
減碼QE算什麼 升息才更痛苦
官員：Fed料暗示低利久一點
習近平赴俄 出席冬奧運開幕
1月物價年增 0.76%
應聘巴西 古巴女醫自覺受騙
聯茂去年 稅前每股賺逾4元
情人節商機 購物平台幫告白
印刷電路板業三大動能
判賠2.9億 群電今年無影響
亞泰1月營收2.68億年增7%
台股開盤上漲21.68點
陸春節長假結束 返程疏運高峰
西貨輪失事斷兩截 船員脫險
上官鼎劉兆玄 重出江湖王道劍
成長趨緩 陸股今年難有大行情
學術網路提升 年底至100G
宏達電期新裝置和行銷扭轉乾坤
TPA攪局 TPP恐延宕
同協元月營收 13個月新高
2014陸經濟 習李壓力山大
日春鬥序幕揭開 漲工資是訴求
動畫賣座 迪士尼獲利超預期
火箭抗太陽 林書豪替補出賽
三星贊助冬奧 要求遮住蘋果標誌
外交轉涉台 張志軍：不用翻譯
買德太陽能模組資產 中美晶漲
日圓貶 拉抬日商社獲利
菲總統不道歉 港府祭制裁
習風徐徐 能否吹散霧霾？
新台幣早盤升1.48角
降雪20公分 大雪覆蓋多倫多
半場打完 火箭些微領先太陽
素溪冬奧南韓盼4金進十強
日男具抗體 可開發流感疫苗
中經院1月PMI 續升
台北燈節 周邊道路交管
圓仔滿7個月 一暝大一吋
環保集點徵標誌設計 獎金5萬
PMI續升 吳中書：持續觀察
桃縣幼兒園入園 多胎家庭優先
茄萣開路 環團憂影響黑琵生態
中市長選舉初選 胡志強領表
南水局否認2月中台南減壓供水
報告：陸2030年軍費追美國
全球股災 日銀遭逢新阻礙
霍華德雙十 火箭前3節領先
羅素：東海和平倡議符合美策略
薪資加3成 再考慮跳槽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
羅素：對台軍售是美法定承諾
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
美打擊菸害50年 成人吸菸率減半
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸電影春節票房 大賣逾50億
合庫獲准申設福州分行
躲警撞護欄 少女1死1傷
當紅比特幣App 蘋果下架
天候春節影響 水果價續漲
郭董印尼徵才 提問紮實探虛實
權值股回神 台股站上8300
朴槿惠欣見兩韓離散家庭將團聚
男裸露迷途 警辨識系統助尋人
豐興鋼新春全數開平盤
港出發郵輪起爭議 旅客索償
奧萬大慶森會 尋訪彩翼小精靈
北市沒理由輸 吳伯雄籲團結
轉攻立委 王定宇放棄連任議員
迎接馬年 動物園賞馬趣
酒駕犯菸癮向警索菸 自投羅網
火箭射下太陽 林書豪11分
永和車禍 1男無生命徵象
大陸海軍裝備建造引進競爭
失業男偷酒喝止痛 被診胃潰瘍
參選與否 連勝文2月底前宣布
H10N8傳染 沒H7N9強
江揆：交通部運輸計畫通過考驗
需求減 福特澳洲將裁300人
蘇貞昌南下 弭平縣長初選裂痕
歷史課綱 綠六縣市教長籲審慎
公公併 工會要求溝通
三星5吋新機 搶中低市場
劉兆玄重出江湖 寫武俠不揉稿
翻窗走牆欲性侵女士官 男判刑
金秀賢3月中將訪台
車流新高 江揆：連假注意管控
元月車市大賣4.4萬台
綠促課綱暫緩公告 藍籲對話
課綱爭議 教長重申合法不暫緩
刮刮樂沒中？ 跳蚤市場逛一下
南韓進口美牛 連續兩年下滑
南投燈會宗教區祈福 籤籤好籤
北市長選戰 綠：結合在野力量
鴻海宣布 邀呂學錦加入集團
吳伯雄：台灣是寶島 勿唱衰
白色的力量 柯文哲提倡新文化
雅加達再度淹水 總統府也遭殃
春節機場急辦護照 今年增6倍
三星爭產 會長李健熙保住遺產
傳沃潔希奇接掌YouTube
傳新系支持 柯文哲：國家機密
副總統勉國民黨員團結贏得勝利
潛逃26年 掀陳年冒領護照案
總長提名 法部：符合資格全送
胡志強領表 黨內初選啟動
台幣午升1.51角
台北書展第二天 排隊搶簽名
春節車禍多 越286人死亡
燈會南投登場 政院籲做好接駁
中都再添公園 與美術館別苗頭
和泰車估今年車市39萬輛
火箭射日 林書豪打滿末節
提升英語能力 江揆促結合民間
大埔拒拆戶上訴 爭原地重建
連勝文抵美 準備出席早禱會
新競爭者出現 大立光回測季線
公務員打丙 銓敘部訂27條件
北市1月CPI 較去年同期漲
估業績增溫 國巨漲停
鹽水蜂炮將登場 炮城須受檢
戶政新系統慢 北市啟紓解機制
營業稅消費稅收 財政部樂觀
今年保3% 吳中書：機率很高
找回元宵傳統 宜蘭提燈踩街
鴻海邀呂學錦 開發三大業務
落實美感 校友贈政大藝術品
推休閒農業 目標年產值百億
補選難定 泰當局又遭稻農抗議
濃霧 金門能見度不足兩百公尺
洋華今年產能重心移往越南
MSCI季調 萬海料被剔除
教長：地方政府不宜干涉選書
宏達電：耶誕推穿戴裝置
假民俗療法真猥褻 男判刑
花蓮開春第一個頭彩 鞭炮慶賀
迎頭趕上 麥當勞進軍越南
經合講習 馬總統將親上陣
安啦 抽驗女性內衣色料合格
竊賊闖空門 銀樓銷贓露餡
後甲社區反變電所 台電：溝通
施振榮讚王道劍 提出王道精神
役男護照效期 3年延至5年
廟會放鞭炮火燒厝 信徒判賠
電視面板小跌 面板股持平
邱鏡淳領表 爭取國民黨提名
印陸邊界問題代表將會晤
台選手環菲自行車賽第5站奪冠
東京豪宅施工有誤 建商慘賠
台股收盤漲46.53點
宏國新總統將創造十萬就業機會
結合雲端測驗 學生進步神速
台股反彈 上漲46點
蔡英文：胡志強該放手了
新戶政系統大塞車 內政部致歉
劉兆玄重出江湖 武俠談王道
北京道地小吃 搬到台北燈節
戶役政系統出包 彰市貼公告
巴拿馬運河工程叫停 包商否認
2月電子金融齊漲
2月台指期漲33點
響應懷念日 烘培業捐產品義賣
大埔案再上訴 內政部願續協商
F-譜瑞去年每股賺9.25元
警察特考修正 身高擬降3公分
類股齊揚 台股收復半年線
周玉蔻專訪 胡志強談參選心路
陸多地大雪 近百高鐵降速
身障者保平安 警局申請指紋檔
劉兆玄小說 明代靖難化武俠
F-譜瑞Q1估減逾17.5%
書展第二天 排隊9成為青少女
中職傾向不打亞運 體育署尊重
綠6縣市提案 促重審課綱
大紅鶴現身布袋 吸引鳥友拍攝
廖世傑赴墨西哥各地探訪僑商
士林親子館托嬰 7日開放登記
專選藝人簽唱會下手 慣竊遭逮
課綱爭議 綠縣市長盼尋共識
替日貝多芬捉刀 作曲家懺悔
感應式生化電子手 義肢有觸覺
代討公道 蔡崇輝遺孀謝尤美女
天公過天空之橋 遶境拚觀光
援助菲人 路竹會再赴海燕災區
大稻埕6天破億 豬哥亮心情爽
9高中職列轉型 1列退場輔導
三亞春節變堵城 農田成停車場
連接器廠藍天再現 馬年揮強棒
助青年 宜縣企業提供工讀職缺
巴拉圭媒體介紹中國農曆新年
越外長：繼續維持和平穩定環境
雅虎統計春節影音 圓仔包版
德將興建北電南送高壓輸電網
含汞照明 3月起列應回收項目
大度路三段右轉道 封閉3個月
華亞科1月業績 減11.4%
路跑進書叢 運動融入生活
美在南韓軍演 團聚可能生變
奧地利台商會舉辦舞會慶新春
鳳梨蜜棗銷陸 每年成長3成
宸鴻1月營收 月減27%
滿街都是車 天津也限行
擺脫請辭 經長盼經濟變更好
索尼輕旗艦機 登台
閱讀教育趨勢 識讀轉向理解
H7N9病例 江蘇新增2老翁
戶政系統龜速 看日子結婚破功
違規廣告 食品誇瘦身罰代言人
澳洲名人賽 曾雅妮首輪73桿
女足擬找外籍球員 目標進奧運
餐廳內藏賭場 北市警2天破獲
胡志強忙拜年 各界紛獻祝福
大埔都市計劃變更 苗縣府勝訴
新台幣收貶0.9分
印尼：鴻海擬產手機名為神鷹
收假症候群 數數你有幾項
旺詮1月營收 年增逾9%
可成去年每股賺18.38元
旗津交管害商機 業者嘆少7成
明華園85歲大戲 嘉市登場
尼爾森：大馬消費者心態悲觀
桶裝瓦斯持平 天然氣漲近20元
日方扣押1艘浙江漁船
不雅言辭辱女警 2男遭起訴
過年吃太好 6成上班族悶躁鬱
奉獻愛心 彰基召募安寧志工
臉蛋不迷人 反讓人印象深
遺病患在廁逃逸 外籍看護被訴
對流旺盛 台南嘉義大雨
不選縣長 張碧琴參選竹北市長
台中為張炳南出書 譽台灣之光
外匯存底4169億美元 新高
出人意料 索尼估本年度虧損
台灣多家太陽能廠 業績攀高
康定桂林路口試辦行人專用時相
企業支持綠電 經長：一舉三得
日本貝多芬 聾係假
台股樂觀指數 創近兩年新高
盧廣仲服役剃毛 頭髮還在長
為菲海燕災民義診 路竹會啟程
台灣劍道之父 袁埏烽過世
淡季 宸鴻1月營收月減近3成
中華女足 找日籍總教練助拳
蘇貞昌：歷史新課綱違程序事實
蔡志忠創作50年 樂當漫畫家
陸委會：張顯耀兼任海基會副董
媒體：埃及軍頭塞西表態選總統
藍營中市長初選 首日4人領表
推特虧損大於預期 盤後重挫
大師評機上酒 長榮香檳王奪冠
嘉市祈福燈會 8日起送小提燈
考警察體測修改 遭疑不利女性
索尼擬裁員5千人
情人節曬恩愛 台茂看誰親最久
圓仔發懶 上班躺著賺
碩禾1月業績 創歷史新高
蘋果三星拚平板 市占拉近
圓仔仿真度高 線上遊戲疑侵權
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新台幣匯率收貶0.9分
來台旅客迭創新高 商發院看好
上銀擬成立子公司 拓展陸市
國銀獲利2576億 新高
新北市工安獎 受理報名
南非金礦失火 8死1失蹤
少年姐弟戀不歸 警苦勸終返家
H7N9重災區 浙江有73例
鋒面來北部多雨 8日冷氣團到
台南水情吃緊 嘉南春耕照灌
網路烏龍爆料 日月光澄清
男子6案遭通緝 招搖闖紅燈
曾雅妮開春首戰 首輪並列40
冬奧在即 駐俄處注意選手安全
陸客自由行 每日將增至4千人
3C需求旺 可成逐季擴產
小企業人力提升計畫7日起受理
最後2天 計300萬人賞小鴨
慶豐包子鋪爆紅 北京新景點
闖關走私洋菸 高雄海關查扣
信用卡簽帳金 直逼2兆元
人質事件 菲府：菲港持續對話
虐待院生案 衛福部苗縣遭糾正
女女買屋同居 情變對簿公堂
新港媽起駕遶境 熱鬧非凡
毒化物防腐阻燃 環署加嚴列管
蘇花瓶頸 南澳平交道將立體化
大鬧天宮陸狂賣 逐步攻佔全球
金門國際聯展 7國藝術家交流
少見大紅鶴 現身南布袋濕地
教長：課綱走中道 無親中仇日
高孔廉遺缺 張顯耀兼任
拚選戰 高雄藍綠參選人忙拜年
外交部：政府援外正當有效
第一所退場高中職 今年恐明朗
習近平訪俄 陸學者：雙方互利
彈性放假 朱立倫：爭取制度化
北京第2例H7N9 曾養雞
考選部：歹徒不會管警察男或女
黃色小鴨游台灣大事記
課綱爭議 郝龍斌：支持教育部
胡志強促表態 朱：全力拚市政
竊賊計畫全台偷一圈 桃園落網
流感肆虐 藥師籲勿自行購藥
戶政系統大塞車 內政部要究責
倫敦地鐵續罷工 通勤族痛苦
看出口 經部：傳產升資通訊跌
醫事養成 金門13醫保生名額
吾命騎士公仔 御我開春簽名
試監委選才 接受推自薦至十日
塞西是否選總統 埃及軍方澄清
印度對180國開放落地簽
犀睛女孩徵人 開放網路報名
袁肖龍買官案 非常上訴遭駁
小腦萎縮症菜農 輔導進產銷班
外資連5月淨匯入 逼百億美元
王郁琦訪陸 秉持對等尊嚴原則
郭泓志領軍球迷會 海報限量
人氣退燒 推特股價漏氣
清潔隊員用自己人 糾正八德市
氣站引資 經部：減輕財務負擔
下任檢察總長 檢協會推薦人選
元宵遇情人節 金門推鴛鴦馬燈
板橋春之曲藝 多元傳藝匯演
榮民疑遭詐騙 過世家屬才發現
普悠瑪6月全投入 北東可直達
金獎大導史柯西斯 悄來台勘景
集保併台總 電子投票單一化
王張會 大陸報名採訪估逾百人
新北都更契約要項 保障權益
台南水情緊 不排除減壓供水
野柳體驗過火 女童：像針扎
讓西方安心 伊朗稱將減鈽產量
外資賣超八百億 央行：不擔心
都更條例修法 朝野12日討論
內政部籲民眾 政治獻金應守法
美促烏終結危機 俄威脅砍金援
中非動亂未靖 法駐軍計畫延期
包庇無照電玩業者 糾正花蓮縣
慢性病藥近7百億 三高藥逾半
索尼分拆電視 代工廠不評論
派遣工保護法草案 訂3%上限
台灣配件市場 索尼稱霸
上海自貿區 十企業獲准入駐
1月外匯存底 微幅增加
去年公益彩券銷售額創新高
可成跨入穿戴式裝置
美東北大雪 賓州受災最慘重
疑有炸彈 港島緊急疏散人員
去年稅收 土增稅年增近3成
泰農抗議 盈拉承諾會付米款
香港發現疑似炸彈 警方封鎖
大選若無效 泰紅衫軍將抗爭
警察特考 警政署：資格研議中
攻手遊 辣椒搶下藍月代理權
聯邦盃女網賽 中華輸烏茲別克
中台灣元宵燈會試燈 飛馬獻瑞
看見台灣 BBC擬來台拍劇集
大法船點燈 絢麗開航
港發現二戰美製炸彈 警方擬拆
關懷榮民 董翔龍密集南下慰問
今彩539開獎
降雪 陸春節返程交通影響大
蘋果新手機 傳夏天或秋天問世
傳派遣勞工減半 人事總處否認
學者：海基會角色將漸形式化
威力彩開獎
茄萣開路意見不一 未定案
暴雪襲春運 陸高速公路車禍多
素溪冬奧 65位世界領袖出席
伊朗稱可改反應爐設計 減產鈽
觀望情勢 ECB利率不變
港發現二戰炸彈 疏散千人
新執行長上任 通用獲利未達標
派遣勞工專法 朝野立委有意見
健康問卷太露骨 大馬家長抗議
菲呼應美國 斥陸擴張主義
敘政府軍轟炸阿勒坡 246死
派遣工不得逾3% 商總籲三思
陸春節1.7萬起火災 43死
美初申失業救濟 減少2萬人
威力彩11槓 頭彩看6.4億
冬奧開幕在即 缺席領袖受矚目
今彩539頭獎3注中獎
HBL女子 永仁破百開紅盤
威力彩頭獎槓龜
出口降 美貿易逆差擴大12%
巴基斯坦與塔利班開始和談
陸當代表 太陽能廠：被賣都不知
大陸H7N9疫情 持續升溫
護士行車糾紛被砍 警循線逮人
富士山若噴發 47萬人須疏散
敘聯國達協議 放民眾離開圍城
軍方貪腐案 考驗習近平威信
廣州越秀集團收購香港創興銀行
德拉吉暗示 降息與否下月再說
暴風雨襲擊 英法西嚴防水患
烏克蘭對付反對派 歐議會聲援
心血管風險少 吃魚好處多
三大法人賣超台股183億元
動作頻頻 連勝文出席全美祈禱早餐會
虧損328億 SONY退出PC市場
張顯耀身兼海陸 台聯: 球員兼裁判「違法」
2014台灣燈會在南投 7日點燈
吳敦義籲請各界 踴躍推薦監委及試委
陸股馬年開盤 滬深馬失前蹄
大埔案善後 劉政鴻丟回給中央
港媒：陸民爭相移民加拿大
禮上往來 連勝文、金溥聰握手寒喧
移民署：今年春節假期入出國旅客創歷年新高
2014 Cozzi KITCHEN精緻美饌 同行享好康
連勝文: 總統很忙、沒空找名嘴
西洋情人節 福容連鎖推特色專案
寒舍艾麗酒店 2014 西洋情人節【純愛甜蜜時刻．浪漫香氛之夜】
賽珍珠歡迎幫助弱勢新移民新春圍爐
自來水公司40週年慶祝大會暨愛心園遊會
2014臺北燈節 搭捷運「輕鬆賞燈趣」
櫃買中心 擬推出高殖利率指數
自來水公司成立40週年成果展 為期一週
港澳投資並移民台灣門檻擬提高
萬元住宿券藏捧花 趣味嘉年華新竹拼人氣
圓美光電(港)上市 獲超額認購
103年春節疏運情形
禮讓柯文哲 民進黨研議「在野整合」
飯店同業獨享 平日入住每人只要$1,999
典藏書香趣 珍愛集郵樂
ETF馬不停蹄迎新春 交易競賽第一波獎項出爐
法式皇家風華 喜迎全新餐廳登場
證交所、OTC共同舉辦「合併財務報告宣導」
證交所代售「中央政府建設公債」
寒假出遊潮 劍湖山世界推學生兩人799元
港警成功處理 二戰2000磅未爆彈
【網路限定】春臨府城住房專案
風尚庭園咖啡廳 西洋情人節甜蜜套餐
中華電信MOD獨家HD播「冬季奧運」電視手機網路多螢呈現
一馬當先 隆大、高力掛牌上市
教育局長會議第二天 戶外教育專題報告
航港局 高階人事異動
HBL男子 能仁跨季26連勝
美助理國務卿肯定東海和平倡議
連勝文與金溥聰在美握手寒暄
歐巴馬點名陸 籲改善宗教自由
吸引歐客來台觀光 主打單車遊
連勝文：不會一兩週內宣布參選
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
央行雖未降息 歐股仍大漲
無視推特股價挫 美股午盤大漲
用戶成長趨緩 推特股價狂挫
梁朝偉：更多華語片會參加影展
美參院通過 包可士出使大陸
美外交官通話遭曝光 怪俄國搞鬼
包可士出使陸 美參院高票同意
推特重挫24% 美股仍大漲
成長出現疑慮 推特股價狂跌24%
美股紅通通 就業報喜
助海地難民 巴西加速發簽證
加州車牌 史奴比上身
三星強攻平板 蘋果心驚驚
台灣參加漢堡旅展巴迪熊打頭陣
孟加拉成衣出口超標
谷歌眼鏡 望成紐約市警好幫手
還券金額近2天逾340億元
產能未降 電視面板續跌
水公司成立40年 邀民同樂
新雙反陸廠搶出面 台廠心驚
台新銀拚私人財管 連年高成長
陸對歐雙反暫緩 有利與美談判
越南紡織及成衣 去年出口大增
吃得更健康 賽百味少化學味
美股強彈 台股可望續漲
包可士出使大陸 誓建立互信
具財經背景 包可士將使陸
葉倫準副手費雪 身家傲人
北韓火箭發射台升級幾乎完成
創見日相機影像展秀高速記憶卡
白天溫暖舒適 北部深夜變天
射擊遊戲「戰火行動」開戰
全球旅遊最快成長地 台列第十
法國總統支持率 首跌破20%
台薩簽署微中小型企業合作協定
連勝文：做好工作可幫很多人
索尼沒起色 平井一夫信用掃地
澳男娶12歲嫩妻涉25項罪名
蓋宿舍加津貼 幫偏鄉找老師
巴西總統否認閃電引發大停電
經濟神秘肉疑慮 陸銀風險攀
台股開盤上漲72.98點
大宇資7日起90分撮合一次
每週動150分鐘 教部訂策略
港警取二戰彈部份炸藥
陸春節零售餐飲 業績增1成3
國中師不懂技職 適性輔導盲點
瑞昱1月業績 歷史次高
澳洲提高成長和通膨預測
警犬咬傷 男子22萬美元和解
會蒲亭 習近平：鄰有喜我來賀
Q1展望保守 F-譜瑞股價挫
黃世銘被控洩密案 開庭辯論
連勝文：總統不會跟名嘴站一起
陸手機廠訂貨多 隆達接單旺
沮喪阿國北極熊 有望移居加國
避險基金上月表現勝股市
韓退休基金錢進海外 首聘老外
毅嘉1月營收旺 軟板2年新高
戶政新系統塞 蕭家淇一早視察
股匯雙漲 新台幣盤初走升
巴西世足提供胖子座 只要半價
蒲亭硬漢老梗 歐巴馬：硬裝的
陸狠心嬸嬸 割6歲男童雙耳
鼠毛充羊絨 陸民義國遭逮
業績估回升 國巨股價俏
台灣燈會北燈區點燈 交管啟動
傳藝中心元宵辦民俗活動
和記黃埔否認屈臣氏總部搬英國
星展：年底人民幣存款破3千億
代課比例高 高市建議超鐘點
電子亮麗 台股挑戰8400
要開學了 記得收心寫寒假作業
美維州課本正名大戰 韓暫勝日
學生連署 挺教部微調歷史課綱
蘋果狂買庫藏股 展現信心
法人看好SiP 日月光股價揚
北京終於初雪 近歷史最晚紀錄
王張會 高孔廉樂見官方接觸
劉政鴻：大埔案錯不在我
澳洲名人賽 曾雅妮次輪72桿
大陸駐英大使 促日歸還釣魚台
教師連年甲等 屏東嘉義盼改變
包養不成性侵少女 男判刑定讞
陳以真宣布 爭取藍提名選嘉市
漏夜更新 北市戶政業務轉順
高孔廉感謝總統帶領進兩岸事務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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傳俄監視旅客淋浴 官員：誤會
帶陸攝影師入軍營 鈕承澤被訴
濕冷至下週 中部以北探10度
謀劃九二共識 高孔廉獲贈勳章
動漫節 潮男賣夢想商品騙漫迷
電池模組大廠新普1月營收減
南服團拜 楊秋興批陳菊割稻尾
書展第3天 蓋亞依舊排滿人龍
朱立倫：民生傳產業 經濟基礎
教宗捐哈雷 拍賣千萬做慈善
陳以真：返鄉參選 自己決定的
交大綠能蘭花屋 前進凡爾賽宮
共軍士兵逾7成是獨生子女
糖尿病不敢吃 老翁變營養不良
新興市場風險降 韓元週線看升
墨比爾斯看新興市場 還有得跌
會王文洋 柯文哲：勿扯金援
大阪市長辭呈 市議會傾向不准
無畏利空 碩禾漲停
外媒：陸返非洲礦業
台股走高 鋼鐵股續揚
馬年小提燈 北市8日起發送
習近平出席冬奧 評論：有深意
教師荒 擬增2600員額
冬奧前 Google塗鴉似聲援同志
石田衣良書展公布池袋西口結局
動物燈謎賽 看圓仔挑戰大擂台
袁健生轉資政 金溥聰接國安會
人潮湧回 北京地鐵現黃牛票
英女大生撰文描述大陸土豪奢華
產險保費收入 估破1300億
用心輔導 台大陳毓文優良導師
離散家庭團聚 兩韓磋商細節
IBM 傳求售晶片製造事業
全球賣壓暫歇 泰銖週線看升
元宵放假 內政部：今年來不及
新北教騎馬舞 送限量金馬提燈
府：金接國安會 助推區域經貿
美初領失業金人數減 亞股上漲
冷氣團發威 東京迎大雪
國債鐘 每人負債23.4萬
禍從口出惹議 韓撤職失言官員
越南人權報告 聯合國肯定
國政諮詢 袁健生轉任府資政
派遣規定 人事總處：依法執行
外資齊喊買 可成股價走高
獲補助 大學教師設計茶具
宏達電開法說 外資扯後腿
LED業東貝1月營收增23%
瘋台灣排行 大陸旅客數奪冠
以總統線上教學 破金氏紀錄
沈葆楨後人 出席時空旅行展
中研院攜手日本 天文望遠升級
麻疹傳染力強 女嬰菲律賓感染
建軍90年 報告班長電影重現
內湖1老翁落水命危
陳思璇只顧看房 沒空挑男人
交大參加國際級綠建築競賽
軟板續強 毅嘉股價漲
外資匯入 台幣午升1.49角
中菲行1月營收佳 展望樂觀
反制陸廠 台擬函美保台廠權益
臉書揪甘心 父回首已故兒時光
陸影視市場巨大 再受關注
侵入軍港 鈕承澤陸攝影師遭訴
鈕承澤被訴 海軍尊重
街貓反鎖空屋內 獲救打點滴
教部新課綱 台聯籲暫緩
塔利班活捉敵軍...是一條軍犬
陳唐山相挺 王定宇轉戰立委
網友諷久任 胡志強：不怕
黃世銘：北檢起訴的推論可怕
體驗賽車 大鵬灣卡丁車夯
蘇貞昌：整合力量 才能勝選
廣告下滑減緩 紐時獲利超預期
陸滬深股午暫跌 創業板新高
金溥聰接國安會 綠：為選舉
竹縣慶元宵 邱鏡淳邀約看花燈
瓦斯行設簽賭站 害人妻離子散
冬奧將開幕 中華隊3人參賽
賽車冠軍遭取消 當起機車盜
日擬廢文殊爐實用化運轉目標
節能汽車馬拉松 馬尼拉登場
爭取連任 胡志強：不放心對手
陸下週復工 台水泥股平穩
本土語文必選 蔣偉寧重申立場
習近平：與俄推戰略項目合作
素溪冬奧小檔案
課綱調整 蘇貞昌籲懸崖勒馬
台股收盤漲76.34點
淡季到 瑞儀1月營收減
子酒駕父頂替 父遭緩起訴
聯想買摩托 獲谷歌入股
馬幣泰銖領升 亞幣止貶
華亞科：盼賺回投資人過去虧損
持續反彈 台股漲76點
澳人賭博 輸冠全球
清大校長 賀陳弘接任
赴素溪冬奧開幕式 安倍啟程
2月台指期漲63點
男違規停車 警查獲摻毒咖啡包
復航推沖繩優惠 啟動日本賞櫻
2月電子金融齊漲
戶政系統塞 民眾：多一倍時間
研調：索尼筆電面臨困境
陳以真參選 親人表憂心
探病童送提燈 中市府送溫馨
美股漲 台股連 2紅
女恐更易中風 懷孕併發症有關
馬年慶元宵 竹市盼邁向未來
課綱爭議 縣市教育首長熱辯
印度戰機採購案 下年度執行
布料廠宏遠贊助陳澄波資料展
日月光去年每股賺2.11元
陸專家：H10N8要加強監控
陳唐山：卸下立委 續留政壇
共軍南海艦隊西太平洋實彈訓練
鄭州機場遭雪襲關閉 旅客怒砸
嘉市長初選 藍營3人領表
派遣工定上限 民團憂損競爭力
大陸神翻譯 圓夢譯為圓的夢
彰縣府新春團拜 互道新年快樂
三大法人賣超台股64億元☆
北燈區開跑 融合省府建物地景
亞大登世界綠能大學 全台居次
助弱勢生專戶不足 嘉義盼伸援
日月光Q4每股賺0.73元
捐血降3成 O型最缺
台北燈節將登場 飛躍阿駿夜奔
開車擦撞孕婦 藝人黃韻玲遭訴
K7對日月光影響 估2%
菲北部觀光巴士車禍 14死
政院：簡太郎接政務委員
陸太陽能廠搶出面 經部：反對
SUBWAY：台灣麵包安全
陸客搶購 港民盼續實施限奶令
台捐菲首套自動化圖書館系統
小鴨8日離境 夢想鴨接續登場
政院：行政院發言人孫立群接任
敦南1月營收 年增17%
涉猥褻男童 外籍補教男師遭訴
販少年毒允賒欠 待零用錢結清
迎台北燈節 花博周邊交管
偷土地公香油錢 拜拜照樣被逮
為病童講故事 分送小提燈
巴紐案涉案人吳思材 刑滿離境
女嬰冒出頭 救護車上急接生
下週油價估降2至3角
宜蘭綠博3月開幕 開工祈福
國票金元月EPS約0.05元
產險公會擬推Youbike保險
金溥聰掌國安會 藍：無關選舉
黃光男請辭 簡太郎接政委
檢肅幫派 治平對象增16人
王金平勉義消 感謝無私付出
苗市傳火警 劉政鴻路過助疏散
嚴懲少年犯罪 日閣通過修正案
樂活馬提燈 高市發送18萬盞
大聯大去年EPS 2.87元
北京初雪擾空交 取消28班次
H7N9升溫 浙江又增2例
大聯大Q1營收 估季減約1成
結婚熊郵票傳情 愛情批追婚
香港二戰遺留彈 成功拆除
菲巴士墜谷 至少14死
鈕承澤遭訴 片方：尊重司法
轉戰電視主持 鄭麗文請辭
Subway麵包添劑 台合法
童用高腳椅 3月起納強制檢驗
接勞動部長 潘世偉做事不重名
課綱爭議 蔡英文籲凝共識
新台幣收升2.3分
H7N9研究 8成禽鳥接觸
近4千萬超生費 張藝謀繳清了
林信華宣布 退出宜縣長選舉
涉嫌違反律師法 邱彰遭訴
府：沈呂巡接駐美代表
北市免費燈節巴士 輕鬆賞花燈
麻將打通宵 椎間盤突出致腳麻
派遣工設限 王應傑批閉門造車
吳田玉：日月光繼續在高雄投資
掌握形勢 金溥聰推展外交新局
宥勝自覺演技待磨 沉澱再出發
社團送暖 請600貧童喝羊奶
澳洲名人賽次輪 曾雅妮排35
國防部澄清 司令未遺失保密卡
爭取TPP 沈呂巡接駐美代表
竹縣長國民黨領表 邱鏡淳唯一
踩紅龜粿嘴擦米香 嬰兒週歲禮
松材線蟲侵襲 金門松樹有危機
大立光1月營收月減23.96%
美海軍：中共海軍將擁全球實力
中市新春團拜 胡志強承諾建設
把關荷包 標檢局擋不合格秤器
江西巴士落水 至少釀2死
228連假 國道擬差別費率
習近平：中國要邁向體育強國
佐藤健二度來台 最想吃麻辣鍋
雲林行 蔡英文籲承擔社會責任
彭博：佐科威能創亞洲民主新貌
王郁琦下週訪陸 王張會成焦點
藍嘉市初選 陳以真等3人領表
課綱微調 陳淑慧：沒去台灣化
卡洛琳將訪琉 反基地團體等著
兩會刺激 陸股新春馬上漲
桃園燈會交管 建議搭大眾運輸
將接政委 簡太郎：全力以赴
整修現風華 通霄秋茂園重生
鄭麗文轉電視 TVBS洽談中
台商捐建萬年橋 甲仙桃源暢通
毒鴛鴦撞員警逃逸 雙雙落網
萬那杜外海6.7強震 未傳傷亡
永續和平 馬盼兩岸不兵戎相見
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣大技術長退職 揭朝華代理
美日訂單多 聚陽1月營收增
藍營中市長初選 4人領表
H7N9病例 福建湖南續增
嘉市燈會最大獎 叩3次視棄權
台聯不分區 賴振昌周倪安遞補
西藏班戈縣地震 規模4.3
歷史課綱微調 陳淑慧：符程序
H7N9 廣東要關閉活禽市場
股匯雙漲 新台幣收升2.3分
屏東檢驗湯圓 2件防腐劑超量
郭泓志夜釣協救老翁 警讚賞
藍3波提名 聚焦胡志強陳以真
美股資金轉戰債市 金額創新高
強烈冷氣團南下 未來一週溼冷
日月光SiP占比 估逾15%
虎妻鄧文迪剽悍 梅鐸也受害
台股本周市值減1.19%
周上市指數跌0.89%
內閣微調 下階段組改部會為主
展望有機農業 小英與農友對話
老婦遭詐騙頻借錢 兒下跪苦勸
知名香皂老董迷街頭 警助返家
遲到又晃點 女子遭6人圍毆
搶開學季商機 燦坤推優惠
寒流報到 中部以北下週探9度
布馬燈 桃縣客家文化館展巧思
賣毒以茶品為暗號 警啼笑皆非
兩岸標準共通 鎖定電動車等項
曾與習共事 李書磊掌福建宣傳
香港外匯存底 3122億美元
學測社會科 第24題送分
黃光男：生涯規劃主動請辭
公糧價略漲 續釋出穩價
教部調課綱 支持者拒皇民教育
游擊區之星 胡金龍衣傳林子偉
立錡致新1月業績 月增逾1成
群光1月營收 年減3.7%
孫立群：要用心聽不喜歡的言論
群電1月營收 月減近3成
台北燈節添年味 地壇廟會登台
中共打貪 四川紀委通報4案件
金門房租補貼 動支國宅基金
東協整合 菲財長：路還很長
黃世銘：馬總統不會作偽證
近6成泰人認為選舉應判無效
石田衣良來台 要年輕人別放棄
季建業涉賄 陸最高檢立案偵查
日流感患者 1週187萬人
南韓H5N8 港暫禁進口禽肉
外交部歡迎限伊發展核協議生效
鴻海與雅加達省簽署投資意向書
小鎮抗議 村上春樹回應
自經區15業者投資逾11億元
圓美光電香港創業板掛牌
南海識別區議題 中美言詞交鋒
朴槿惠：北韓挑釁必予嚴懲
出口改善 花旗看好大馬經濟
火山爆發 厄瓜多灰色旅遊警示
BIM建築 提升公共工程品質
利率低游資多 法拍房量創新低
台北燈節免費巴士 抽獎送福袋
掃蕩仲介賣淫 中檢起訴19人
六堆尖炮城體驗 幼兒園扎根
胡志強不放心 林佳龍：多慮了
土銀擬在大陸武漢設分行
蘇貞昌訪基隆 介紹林右昌
林顯郎：宏?最苦的日子已過去
金卸任 綠：陣前換將應說明
前特偵組主任陳宏達 請調法官
H7N9 廣東發病區域恐擴大
關說案 黃世銘：不負人民許諾
沈呂巡駐美 程建人：適任
愛上別人女友 男遭砍重傷
檢協會不推薦檢察總長名單
鴻海投資雅加達省10億美元
九把刀拍功夫 上映後勤寫小說
兩岸十次會 可能不簽租稅協議
接國安會 金小刀實踐角色主義
泰稻農抗爭 要求速審大米弊案
北燈區點燈 中興新村如燈城
土地出讓火熱 北京賣地收入飆
暴風雨 法國5萬5千戶停電
疑霸凌圓仔 動物園影片設限
怪醫豪斯影集 真能助醫師救人
春節假期搶偷不斷 男遭送辦
比特幣暴紅 防竊產業興起
林懷民看郊遊 讚蔡明亮是狠人
大買庫藏股 蘋果股價向上反攻
鴻海投資印尼 邁出重要一步
陸經常帳順差 9年來最低水準
玉山與富士山 締友好協定
上海鋼貿大王 資產被查封
新加坡比特幣ATM 3月登場
力行習八條 北京嚴控外賓預算
車禍遭起訴 黃韻玲：律師處理
費古洛留獅隊 郭泓志獻上擁抱
緬懷沙林傑 霍夫曼最後訪談
大同：與新戶政系統無關
開羅驚爆 6警受傷
歐議會：歐盟應保護同志族群
聯邦盃女網兩岸大戰 中華落敗
陸研擬統一城鄉居民養老保險制
H7N9疫情 湖南又增1例
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大樂透開獎
台北燈節登場 總統讚有聲有色
印尼新艦命名 星高度關注
任駐美代表 沈呂巡：全力以赴
陸漁船東海火災 6人昏迷
印度本會計年估成長4.9%
台北燈節開幕 江揆倡力推觀光
陽光太暖 三亞海灘禁裸泳裸曬
寒流來 東京降16年首見大雪
上銀1月營收 月減18%
陸股新春馬上漲 紅二月受期待
迷你裙發明人：現代女超人很棒
80萬年前人類足跡 英國現蹤
斐約堡大學 新生訓練奇特難忘
美淡化官員爆粗口 俄否認搞鬼
印度估本年度經濟成長4.9%
美非農就業 僅增11.3萬人
載軍人返鄉 遊覽車起火燃燒
少女墜橋案 檢方要求補齊資料
廖子誼下半場飆分 北一逆轉勝
倫敦國家美術館 購入美國畫作
台北燈節阿駿飛耀 郝盼拚經濟
南海防識區 陸駁美不負責任
進軍印尼 鴻海盼助產業升級
美就業成長遜色 失業率續降
輕型機車納路考 最快年底上路
大樂透頭獎1注中獎
陸船火災6死 一度請日救援
軍人返鄉專車起火 43人逃生
末節得分大爆發 能仁27連勝
是否入閣 郝：尊重江揆組閣權
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黃世銘卸任前 洩密案3月宣判
活用歷史爭主權 沈呂巡開新頁
波士尼亞各地發生反政府抗議
吳經國冬運聖火傳遞
陸證實漁船日本外海火災
台灣燈會湧人潮 周邊交通壅塞
蔡英文到高雄賞花燈拜天公
是否角逐美總統 拜登明夏表態
投資印尼 鴻海否認10億美元
陸軍租賃車國道起火 無人受傷
府證實 金溥聰接掌國安會秘書長
簡太郎接政委、孫立群任發言人
大鬆綁 券商營業員可兼辦信託
王文洋金援 柯文哲否認稱「只吃尾牙」
史上最大 七合一選舉估2萬人參選
走馬換將 台聯二立委上陣
蒲亭宣布冬季奧運正式開始
新竹2天8震 正常能量釋放
暴雪導致中國13省90條高速公路封閉
北市馬年小提燈 下午1時發送
低溫特報 台南以北下探十度
野柳淨港開幕 侯友宜鑽轎腳
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2014冬奧揭幕典禮登場
冬奧正式揭幕 攸關蒲亭聲譽
劫機往素溪未遂 客機降土耳其
美堅守美日安保條約 涵蓋東海
素溪冬奧聖火點燃
美舉債上限將屆 月底前需調升
美停止三星專利反托辣斯調查
日外相：不接受陸威脅民航安全
波特蘭降罕見2月雪
歐巴馬提名沃克任國防副部長
有信心 蘋果回購140億股票
宏達電付權利金 與諾基亞言和
巴西世足賽工程意外頻傳
金溥聰接國安會 無關選舉操盤
大雨特報 新竹以北山區注意
金溥聰：駐美代表增加生命養分
週末濕冷 中部以北全天有雨
美重返亞洲 台舉足輕重
巴西去年森林火災次數減少
美股續揚 標普週線收紅
俄冬奧開幕出包 五環卡住一環
台中加工區 11日辦徵才
劉德立宴巴拉圭參議院長
駐貝里斯使館辦台獎學金說明
元大群益期 1月獲利減
紐使館牌奇幻漂流 外交部尋回
歐股漲 週線收紅
素溪冬奧開幕 美媒：有共產味
館牌關防官章 外館鎮館三寶
農二代盼高薪 上海未見求職潮
金價連3紅 銅價週線收高
侵權風波終了 宏達電付權利金
H&M進軍體育用品市場
陸暴雪 凍13省90高速公路
紐約油價勁揚 今年首度破百
劫機飛冬奧未遂 烏男沒攜炸彈
北捷日載客 逾雙北人口1/4
德微1月營收 近2年新高
台灣獎學金歡迎大馬學生申請
非營利幼兒園 5年目標百所
多雨鄉鎮 學生運動量不足
立隆1月營收年減3.3%
橫山凌晨地震 無人受傷
京元電1月營收年增1.24%
台瓜友誼長存壁畫揭幕
激勵謀職 沙鹿就服站推龍虎榜
就業成長不理想 美經濟現雜音
雕石成藝術 港藝中心推石雕展
身後事 菲諧星網路留言成讖
陸鋼絲衣架 美續徵收反傾銷稅
湧德元月營收 歷史新高
家長打老師考績 配套宜謹慎
華興元月營收年減7.48%
節約政風 穗官場不發紅包
胡志強：我會贏給你看
谷歌一度擠下埃克森 市值次大
陸2女童除夕遇害 兇手15歲
英陰雨連綿 企鵝吃藥抗憂鬱
竹東警助少女回家 民眾足感心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
LINE主題小舖 添新角色
提升品質 公告收購28種水稻
影帝霍夫曼私人喪禮 眾星追悼
妻投入初選 楊偉中：謹守分際
砷化鎵三雄 元月營收陷淡季
赴指南宮祈福 總統：共拚經濟
威剛估LED照明業務可倍增
F-昂寶Q1推快速充電晶片
金掌國安會 藍籲綠勿政治口水
桃園燈會晚間登場 璀璨映水影
統一獅春酒 李金木抽中18萬
南方澳五行魚丸 傳統味新風貌
若當選黨主席 謝長廷願再訪陸
柯文哲：慶幸自己不是民進黨員
青年從農 仙人掌料理上桌
駕車衝撞拒盤查 警開槍匪兔脫
北橫櫻花綴原鄉 15日最盛開
祥龍點睛 苗栗(火旁)龍開鑼
陸客購港住宅 一擲千金
黃色小鴨要走了 鴨迷冒雨道別
宜蘭大同櫻花波斯菊 綻放迎賓
民調贏蔡 朱：市政最重要
加拿大緊縮移民 大陸最受影響
美學者：王張會具象徵意義
馬可仕分身簡單任務向群眾揮手
連勝文特助：連馬溝通管道暢通
防鳥擊 桃機引改良反火砲雷達
東京大雪警報 13年來首度
越南連續8年為腰果最大出口國
氣候暖化 北極熊吃鳥蛋充饑
最高55K薪 鼎泰豐徵才吸人潮
縮短每週工時 韓朝野有共識
迎情人節 業者推愛的啾咪賽
爭南海 陸媒：可不可談說清楚
搶出頭 韓女子團體卯勁學性感
伊能靜曬兒趴睡照 嘟嘴賣萌
組改 7部會組織法尚未通過
農業素材手作創意 上網學
台鐵車票 Darling歸來
接駁車使用低 台灣燈會交通忙
週末逛書展 沉浸咖啡香
老闆讓售刮刮樂 顧客刮中百萬
永慶好生活講堂 12日開跑
東京大雪 陸空交通大亂
美軍研發不可能的任務自毀裝置
前進印尼 鴻海布局大國市場
倫敦地鐵將再罷工 乘客剉著等
農村燈會南投登場 送小鴨燈籠
大陸南極泰山科考站竣工
漏告知拒酒測後果 免吊銷駕照
印美將能源對話 關係重回正軌
甜蜜情人節 客製化甜點吸客
英籍教師喝樹汁喪命 解剖釐清
落石坍方 蘇花武塔段戒護通行
綠北市初選 顧立雄開砲批黨
澳多元文化節 台灣推觀光留學
台中櫻花盛開 人潮擠爆
海燕重建 菲國買地標廣告致謝
澳洲名人賽 曾雅妮暫居39
副總統高雄拜廟 不談內閣人事
兒育中心80載 7旬翁憶童年
秋菊廟宇參拜 藍綠大咖陪
新戶政系統塞 內政部加班搶修
保障檢察官 擬推冤獄險
冬令營加入烹飪 豐富寒假樂趣
新會期審服貿 藍籲照協商走
浪漫情人夜 飯店巧思送驚喜
工人墜落摔癱盲 包商判賠千萬
KANO全景聲 杜篤之親操刀
住家開賭場 小黃違停引警破獲
歡送黃色小鴨 民眾冒雨搶拍
史丹佛大學 邀陳瑞斌奏黃河
亞洲視覺獲獎創作 百貨展出
吳佳楨珠寶 羅浮宮美術展獲獎
隋棠書展簽書 撇前東家不合說
菲市長：延赴港道歉受總統壓力
對塵(蹣)過敏 星國氣喘增加主因
女童嘴唇發黑不治 有待剖檢
申請幼兒學費補助 4月中截止
新春文薈 南投開筆迎馬年
廉政最佳伴手 李瑞河為茶發聲
澳洲名人賽3輪 曾雅妮39名
全台慶元宵 活動百花齊放
金將動國安人事 府：空穴來風
滬研製H7N9疫苗 快成功了
大馬華人拜天公 氣氛勝年初一
搶南極資源 陸建第4個科考站
國產車偽裝賓士 陸男罰逾7千
大陸漁船東海失火 舟山艦救援
羊毛記女角 作者屬意莎莉賽隆
淡季不淡 鉅橡1月營收續強
台股基金 馬年首週勝大盤
新疆暴雪 1.3萬人受災
中國國航董座 任大陸副交長
浙江新增H7N9 1例
黃色小鴨掰掰 50天展期落幕
馬年熱門看屋區 文山板橋
德媒：極右派犯罪事件增加
東京大雪 飛台北班機受影響
花東電氣化 葉匡時：6月通車
菲觀光部推網頁 感謝台灣救災
城市微農耕 500人種菜快閃
柯文哲：綠營初選 尊重黨中央
光電廠攻日美生醫市場
中韓擬聯手 慰安婦文獻申遺
陽明山花季夯 藝術展添意境
廟會陣頭夯 台北燈節發光
警臨檢賓館 男藏毒玩捉迷藏
祈福燈會登場 照亮嘉市夜空
春節後轉職 逾3百職缺招手
陳正才藝展 桃縣馬祖新村揭幕
星國妝藝遊行 布海飛揚年味濃
中央氣象局 氣象報告
遼寧官員遭舉報 1天後被停職
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
舞龍競技 藝高者炮陣洗禮
防疫 港擬分隔大陸和本地活禽
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鼎泰豐徵才 600多人搶飯碗
中央氣象局 １週天氣預報
清境奔羊節 遊客歡欣共舞
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日租套房掃毒 逮7人送辦
空氣槍掃射怪客交保 民眾恐慌
平溪湧人潮 天燈因雨頻墜地
過敏性鼻炎 8成20歲前發病
遠通首張成績單 12日揭曉
武漢富士康招5千人 薪漲1成
美不承認識別區 陸：說三道四
簽六合彩 男手機下注被捕
美柯森柏格 奪冬奧首面金牌
斷頸椎不喪志 輪椅人生再出發
寒流南下 沿海空曠地區探8度
家扶團拜 跳超人舞傳達精神
歐盟新措施 機場放寬液體限制
噗浪跨電子商務 11日上線
逮偷車賊 女警溫柔攻勢破案
雲林農博人數創新高 破50萬
新移民突破傳統 組女龍隊競技
掃射高捷車站出氣 作業員送辦
F-合富1月營收 年增近6成
佐藤健會粉絲 獻花一日情人
日媒：大雪釀災 已3死5百傷
歷史與小說 西作家對談張大春
林佳龍：要當全台中人市長
疑路不熟 父子駕車墜谷送醫
龍坑南仁山生態區 5月封閉
冬奧女15km越野滑雪碧約甘奪金
歐巴馬：美有能力省錢辦奧運
總統：來台觀光客9百萬人次
H7N9 陸家禽業損失數千億
重大疾病保險 陸擬全面試點
平溪天燈節交管 創新貼紙辨識
H7N9 廣東再增3例
外銀人民幣高利定存年息逾3%
閩入境遊客破5百萬 台客4成
東京都知事選戰 小泉雪中拉票
金門維護閩南聚落 千棟待整修
新德里巴士輪暴案發地再傳性侵
素溪冬奧開幕秀 俄驚豔全球
日人否認南京屠殺 美責沒常識
桃園燈會晚間登場 財神燈映水影
全球5成新增肝癌病例 在大陸
江蘇H7N9 新增1例
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人行：2014續穩健貨幣政策
吳副總統參拜寺廟 發福袋搶手
共軍南沙放浮標 被越軍拖走
泰農要求政府 售米償還欠款
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大陸調整新能源汽車補貼標準
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俄承諾 對烏克蘭續撥紓困款
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張祐菁雙十 苗商複賽開胡
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尋購屋潛力區 跟著捷運末端走
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H7N9 浙江廣東江蘇增病例
高雄與福建莆田 同建媽祖石像
台灣燈會 湧入逾6萬人潮
冬奧男5000m滑冰 荷包辦金銀銅
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看緊民眾荷包 標準局揪「偷金減兩」
內閣人事 下波組改部會首長
樂器行老闆命案 補教老師認罪
2014冬奧獎牌統計表（2月8日）
9日國館神氣家族人生智慧講座『樂活App』
神氣家族 《行行歡喜出狀元》
網路義診十四年 黃元惠力推醫者「良心時代運動」
阿華田平溪放天燈 宣導健康早餐
選北市長 連勝文鬆口
移民署邀新移民捐物資 設義賣攤位
東京大雪 桃機往返航班亂
大陸春運 輸送20億人次
冬奧雪橇賽 連德安暫時墊底
冬奧冬兩項男10km競速挪威奪金
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
冬奧雪橇賽首日 連德安墊底
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女子雪上技巧 加姐妹包辦金銀
雇非法清潔工 英移民部長丟官
東京都知事選舉 展開投票
寒流加大雨 愈晚愈溼冷
中市BRT將上路 送小提燈
年後求職 中彰投區職缺多
盆景治療壓力 港志蓮淨苑推廣
研究：港人參加馬拉松準備不足
上海6歲童不慎碰老外 遭摑掌
駐波蘭代表處邀僑商學界慶春節
亞幣揚 新台幣全週小升
高雄食品展 10日開始報名
5千件家電 獲MIT微笑標章
連勝文訪洛城 展現高人氣
防電磁波服飾 法國銷路漸開
佐藤健理想情人 要會做家事
專家：新興市場成長緩仍具風險
戶政系統塞 領務局加人辦護照
墨債跌 PIMCO不改其志
亞洲來台客 連5年2位數成長
馬年首波 玉山飄雪
冬奧開幕式 美收視開紅盤
彩繪燈籠 突顯創意巧思
蓋茲救微軟 難當賈伯斯第二
火箭戰公鹿 林書豪替補上陣
積極擴產 大立光急尋10甲地
駱家輝：離職主要是為小孩教育
警察特考分流 挨批獨厚警校生
警察特考雙軌制 考選部將檢討
警察特考挨批 監委每天接陳情
聯想恣意併購 質疑聲浪四起
玉山馬年首波雪 合歡山下雨
蘋果下架比特幣app iPhone遭殃
提高通膨預測後 澳料維持利率
甩掉肥肉 微軟價值可望翻倍
到后里賞櫻 有五星級廁所
林書豪半場11分 助火箭領先
陸軍：阿帕契最快11日復飛
王張會 建立互信與常態機制
林恩平：大立光今年一樣挑單做
國科會推小蘋果園 江揆擬出席
求好孕 蘇花改11日送貫通石
桃園燈會 賞燈防塞車重保暖
冷！ 日多處降雪創紀錄
強化交流 貿協與加省簽備忘錄
雪梨彩色路跑 嗨翻天
壽險爭海外鬆綁 不動產成焦點
中台灣燈會開鑼 交管啟動
助修繕大教堂 阿根廷感謝台灣
台灣燈會浪漫區 愛神箭穿心
三星鄉花海 明年擴至500公頃
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
前3節打完 林書豪14分
蘇貞昌：會提出北市長勝利人選
義賣獻愛心 海倫清桃捐戲服
愛心不落人後 移民署參與義賣
慈后宮遶境 重機車隊打頭陣
北台灣大雨 上午新北下最多
朱立倫：燈會可創造經濟價值
彰縣衛生局食品試劑 免費索取
習近平：改革一分部署九分落實
空間資訊應用競賽 廣徵創意
售自住屋免徵奢侈稅 稅局說明
財經立法高峰會 聚共識促效率
林書豪18分 火箭力克公鹿
高雄關查獲市值2千萬私菸
元宵賞燈 疾管署提醒防流感
圓仔耍寶 棲架上倒退嚕
加油且慢 汽柴油各降 3角
國中會考5月17日18日舉行
桃園山區 櫻花接力綻放
阿基師現身書展 分享人生態度
善待蛋雞 國科會推廣友善生產
中信兄弟象隊春訓 鄭凱文報到
新駐以代表季韻聲2月12日赴任
戶政系統塞 內政部盼十日改善
火箭客場擒公鹿 收下5連勝
王品新品牌拓點 釋254職缺
企業邀喜樂憨兒春宴 助增自信
兩岸開春熱 一窺馬習會前景
王張會將登場 兩岸邁入新階段
是否選黨魁 蔡英文：還在考慮
嘉惠基隆鄉親 海科館享8折
加3姊妹拚冬奧 姊輸小妹不遺憾
鬼太鼓座表演 雲林農博湧人潮
中信兄弟象：林威助將回台
大陸寧琴 初賽冬奧即入決賽
竹縣打造樂齡城市 服務銀髮族
拆碼頭倉庫 基市：繼續說故事
圓仔小提燈 11日發放
冬奧摘金銀 加拿大姊妹寫紀錄
胡志強：國民黨一定要選贏
移工舞蹈快閃 籲反暴力反剝削
柯文哲回竹中 促拍校長電影
補充保費扣費明細17日申報止
曾雅妮強拉尾盤 單日抓8鳥
強化專利布局 3領域戰力進補
黃健瑋赴柏林影展 操體能紓壓
礦山樂活健走 全年18梯次
就愛花生味 總統被當活廣告
新北玩創意 蘭陵王面具變提燈
BIM加雲端 增建物管理效率
球迷攜女遺照 與郭泓志相會
老翁性侵孫女 告兒前妻敗訴
馬年奔韓國 五月天變歐巴
打中午文化祭 13日熱鬧開吃
磺溪美展分六大類 3月收件
詐欺女友逾百萬 男判3年半
印共先驅讀書會喊卡 禁忌惹議
神壇遭開槍 賭場通緝犯齊曝光
專利戰火猛 宏達電咬牙拚
陳禹勳享受職棒 不怕操
智財布局 朱敬一：要長遠規畫
王郁琦演講 從兩岸青年交流談
宏達電專利和解 台業者：明智
元宵節提燈籠 回收電池應注意
寒流發威 新竹兩人猝逝
TPP講習 府院首長上陣
澳洲女子名人賽 曾雅妮第10
高市破青少年幫派 如艋舺翻版
近百德里警察遭控強暴和猥褻
俄庫頁島教堂槍案 2死6傷
民調落後 胡志強：會更努力
太魯閣普悠瑪 將不同自強票價
大立光捍衛專利 客戶要求授權
台南百箏齊鳴 熱鬧迎元宵
駐英人選 涉外官員：還在規劃
藍縣市長提名 不排除有第五波
投信：美日REITs持續看好
冰毒柏林影展首演觀眾反應熱烈
辦公室啟用 蔡氏宗親加強服務
為分財產 男軟禁恐嚇殺妻起訴
鴻海智財專利保障 盼政府支援
東京都知事選舉 投票率較前低
書法家詹秀蓉 弘揚中華文化
文人喻盛櫻 千軍萬馬攻陷山頭
櫻花開 林佳龍提台中櫻花走廊
騙投資房地產 女詐4百萬起訴
蔡英文：台灣人狂放本質應解放
黃金週線收紅 短線保守為宜
東京大雪 廉航旅客求救兵
美犬展敏捷賽 邊境牧羊犬奪魁
台北往返花蓮 台鐵增班改點
疑行車糾紛 少年遭BB彈射傷
鍾山賓館 曾為先總統官邸
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松山往返羽田航班 部分延誤
菲客車超載墜山溝 5死45傷
國教新課綱 擬降高中畢業學分
APP將成個人資料流出途徑
婦聯會獎助金 勉學子突破逆境
第3屆公益彩券盈餘逾1600億
微電影正夯 三商壽整合行銷
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蘇貞昌：政府應向行善團學習
客庄悸動 舞蹈詮釋(火旁)龍
入TPP 立委籲重視產業盤點
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好萊塢名人不熟外交 惹議不斷
中華隊服受批評 中華奧會尊重
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二戰抗日 菲華僑與台兵相扶持
雪災致七死千傷 日大雪料持續
台灣麥當勞不含偶氮二甲醯胺
超越印尼 陸客成星消費主力
曾雅妮爆發抓鳥 迎澳洲公開賽
軟體資產管理弱 中小企業曝險
遊柏林圍牆 趙德胤遙想緬甸
安聯高球錦標賽 盧建順暫第2
參觀嘉市燈會 朱學?搞笑
台塑化：汽柴油降價3角
王郁琦訪陸 數百媒體相隨
公墓變身 西港中央公園啟用
呂秀蓮：相信民進黨會遵守黨紀
傳聞冬奧做掉加隊 俄美加反駁
拼選戰 柯文哲：民調要多贏點
拚綠色建築競賽 台達助交大
中台灣燈會 飛馬提燈受歡迎
老影迷小收藏 憶半世紀電影史
馬祖慶元宵 擺暝迎神總動員
北市長民調納柯 綠營聲浪起
大陳義胞來台一甲子 花蓮設宴
比利時巧克力 有機公平成趨勢
寒流報到 低溫降到8度
陸委會重申 王張會不涉馬習會
冬奧滑降賽 奧黑馬梅爾摘金
新加坡航空展 軍火商齊聚一堂
福岡大草莓 日少女團體促銷
南投丹大馬拉松 沿途好景觀
日雪災傷亡增至11死1200傷
東京大雪 影響桃機12航班
東京都知事選舉 投票率偏低
陸大學演講 王郁琦責任重大
傳接府秘長 朱：不會有此考慮
致命車禍 南非總統兒接受調查
寒流冷氣團 元宵節北台灣溼冷
呂：從未說要或不要選黨主席
東京知事選舉 舛添確定可當選
東山迎佛祖回駕 熱鬧滾滾
傳奇1月營收 年增6成
惡男毆鄰成傷 網友圍店家抗議
俄庫頁島槍案 與冬奧無關
台達獨家吃愛瘋6被動元件
書展人氣旺 獨立出版業績漲
藥華取得美商口服抗癌藥物授權
地震又下雨 蘇花落石頻頻
假珠寶商 臉書搭訕騙女匯百萬
神明淨港 近百勇士跳海不畏寒
陸：製造話題無助區域和平
東京知事選舉 擁核派人選獲勝
中台灣燈會 飛馬熱情炫麗升空
廣東安徽再添禽流病例
東京都知事選舉 舛添篤定當選
HBL女子 北一女永仁4連勝
大馬留台聯總團拜 場面熱鬧
俄羅斯當局禁用比特幣
青海4口滅門血案 兇手自殺
英報：巴克萊數萬客戶個資遭竊
澳洲女子名人賽 伍茲姪女奪冠
史諾登偷資料 網路蜘蛛建功
投顧：景氣循環股 美股領頭羊
Flappy Bird將下架 原因未明
酒香入元宵 甜品新吃助業績
投顧：避匯損 高收債優新興債
中華電行分團拜 關懷身障
南極泰山站 28人53天完成
當選東京都知事 舛添因孝從政
H7N9 安徽省旅遊列警示
桌球團體世錦賽 中華國手出爐
英澇災嚴重 威脅食品安全
陸大病保險 6月前全數試點
遭控強暴 德里警官被移送
改變秀場 王大仁青睞布魯克林
陸拒蘋果採訪王張會 綠營譴責
科技部長首要任務 助產業解困
專利戰 花少錢取得最佳利益
為復籍舖路 印奧會選出新主席
卡達網賽女單 謝淑薇晉級會內
舛添當選東京都知事 安倍安心
美專家開始想像全國不吸菸
三亞遊客裸泳 驚動省委書記
近親繁殖 丹麥長頸鹿難逃一死
HBL男子 松山慘敗三民
王張會 將討論新聞資訊對等
冬奧揭幕次日 俄國終開胡奪牌
東京都知事權大 年預算4兆
加安省中華總會館 馬年迎春暖
車內赫見男屍 留遺書燒炭
推動良心時代 16日全球各地同步啟動
日本神風特攻隊申遺 北京要求UN拒絕
雪隧貫通石帶來好「孕」 民眾爭相索取
調查:台灣民眾 60％希望維持現狀、統10%獨30%
東京都知事選舉 舛添要一勝出
2014冬奧獎牌統計表（2月9日）
合歡山馬年首波雪 玉山雪勢大
劍湖山王子大飯店 2014只要「我倆一世」
新住民當新秘 努力專業贏來認同
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高雄君鴻樂活走春 24時免費輕騎住宿優惠
劍湖山世界 2014台灣燈會
中華電信 攜手台北市身心障礙服務推展協會
台水公司推動重大建設兼顧文化資產保存
移民署邀新移民捐物資 設義賣攤位 愛心助弱勢!海倫清桃割愛捐「戲服」 籌善款
台北馥敦飯店南京館 甜蜜情人節套房專案
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西洋情人節 甜蜜一世情定大億
香格里拉台南遠東國際大飯店 醉月樓推出低卡健康料理
中華電信 103年1月份營業收入193億元
12年國教課程綱要總綱 展開公聽工作
權證行使比例大小 影響獲利空間
圓美光電2月7日港交所創業板掛牌
金融情勢轉寬鬆 經濟氣候趨穩定
遠傳e書城 線上+實體書展優惠同步展開
遠傳獨家 全新Samsung GALAXY GRAND Neo
宜蘭新移民姊妹齊聚慶過年
臺中市政府民政局推出新住民及子女免費電腦課程 歡迎報名
發現您的『簡單生活小確幸』探索台北 從台北凱撒開始
上櫃股票F-富驛 2/11起得為融資融券交易
賽珍珠基金會感謝社會支持弱勢新移民
證交所總經理出席OECD公司治理論壇
美宣布擴大同性配偶法律權益
東京都知事選舉 舛添要一大勝
美：歐巴馬不去冬奧非針對蒲亭
花式滑冰團隊賽俄篤定金牌在握
男單雪橇賽完 連德安第39名
雪橇男單 德羅克摘金俄披銀
瑞士限歐盟移民 歐盟遺憾
雪暴冰封波特蘭啟無線緊急警報
冬奧男個人一般跳台 波蘭奪金
限歐移民 歐盟評估與瑞士關係
美駐俄大使：俄監聽能力強
安聯高球賽末輪 盧建順69桿
投顧：不看匯損 澳股多頭可期
長堤旅展 台灣獲最佳展館
傳雅虎將與Yelp結盟
美股續彈 台股再戰季線
全球年產紡織纖維8450萬噸
兩岸經貿互賴加深 鋪路王張會
宏達電法說 關注首季盈虧
韓元從領升亞幣到領貶 外資喊賣
韓國科隆集團新建針織布料廠
宸鴻營收減 蘋果是關鍵
玉山銀率先獲准兩岸雙向交易
台鐵馬青年抵薩 感受風土民情
巴拉圭副總統邀劉德立訪家鄉
投信：正面看待點心債後市
拔頭籌 隆大今掛牌
安聯高球錦標賽 盧建順第3名
PCB產業大會 26日登場
寒流帶雨溼冷 新竹8.1度
台灣新銳設計師 躍紐約時裝週
聯想拓展西非 智慧機奈國開賣
接政院發言人 孫立群關臉書
對流雲系旺盛 阿里山雨大
陸人行暗示貨市利率續震盪
相較Fed 日銀QE還不夠力
上海打造南外灘 擬商業南引
台股開盤上漲29.07點
南海議題複雜 台灣須參與協商
瑞士限移民 與歐盟關係恐生變
Q1業績估下滑 日月光開盤小跌
安聯高球賽冠軍 盧建順擦身過
央視揭弊 東莞警連夜全城掃黃
聯發科1月營收 年增逾 5成
中華電倉庫起火 無人傷亡
LG告台4面板廠 壟斷價格
進口擴張 日經常帳逆差創紀錄
寒流至 籲農作物加強防寒
新興貨幣急貶 匯豐逆勢喊買
原相1月業績 近4個月新高
股匯雙漲 新台幣盤初走升
陸公務員子女 壓歲錢比常人高
台聯新立委上任 致力服貿審查
玉山積雪8公分 合歡馬年首波
課綱微調 民間團體要求撤回
孫立群：整合部會發言體系
副總統：決策兼顧理想及可行性
國泰金元月獲利 創歷史新高
匯豐高層：人幣5年內自由兌換
歐料連3季成長 惟力道不足
會考簡章公布 違規採記點制
蚊子進屋過冬 南部登革熱增
特斯拉追單 和大營收靚
詹姓高中生命案 首開準備庭
蓋國發大樓 管中閔：有必要
學測成績單 13日寄發
大陸專家：金融危機進入新階段
陸網：大陸千枚飛彈瞄準日本
阿聯酋首飛台 皇室親王率團
美電動車看好 台零件廠受惠
勞團抗議 反對派遣合法化
友善校園週 反霸凌和藥物濫用
防網路詐騙 希悅成立守護聯盟
英業達元月營收年增22.4%
中市抽驗元宵提燈 未附贈電池
旭曜1月業績 月減13.7%
全台溼冷 南北都降大雨
宏達電付權利金 外資喜憂參半
台北書展 展開最後衝刺
改善截止日 新戶政系統仍卡卡
統一獅法治教育 旅外球星開講
王張會 張平沼：意義深遠
黃健瑋謝欣穎 柏林巧遇梁朝偉
仔豬下痢嚴重 端午豬價恐漲
王張會簽備忘錄 大陸不回應
接新職 孫立群：基於熱血
三亞大批裸泳裸曬潮 遭警取締
南韓企業團體將赴北韓考察
越擬漲菸酒稅 漲幅1至2成
日本去年經常帳順差創新低
學測滑手機 重罰扣該科成績
量子基金賺翻 索羅斯撈55億
南韓東北部大雪 中小學停課
樂金告壟斷面板價 台廠不評論
冬奧之旅結束 連德安：沒遺憾
無照駕駛撞傷人 男判賠
提醒放電 新app讓你更浪漫
大陸央行：貨幣政策將結合改革
大手筆擴產 大立光帶頭反彈
冬奧賽事 中華電MOD直播
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
粵高層：堅決打擊賣淫活動
派出所借廁咆哮 男涉酒駕遭訴
陸降低對電動車補貼縮減規模
資安廠：聯網裝置也會中毒
營建股反彈 類股紅通通
法人：日月光業績估穩定成長
偷廠商謀生工具 男落網
南海議題 貝德：美應與台諮商
總統：自經示範區拚經濟著力點
北市抽驗 桂冠小湯圓標示不全
學測試卷 塗鴉火星文扣一級分
系統卡卡 北高彰辦不了身分證
民團籲仿韓 校園旁禁垃圾食物
密語露餡 警破菜籃族簽賭站
汽車業回溫 東陽1月營收佳
南韓研製電動車 價格更親民
派遣上限3% 擬3年緩衝輔導
已掛牌上櫃公司有662家
專家：春節後 上海房價仍看漲
獲利亮眼 國泰金股價翻黑
首次 北市大規模發身分臨證
NFL明日之星 密蘇里球員出櫃
台股續彈 收復季線
中職新球季 黃鎮台宣示雙核心
桃縣希望教育基金 獎助12人
旅外球星開講 檢察官排排坐
義守大學與軍方結盟 募兵加分
舛添當選東京都知事 安倍欣慰
父諫言 孫立群：公務體系解決
行動記憶體1月價跌近1成
印尼：星國戰機擅闖領空
央視報導東莞黃業 陸網民熱議
課綱微調 教育部：合法合憲
東京大雪影響 桃機1班改時
本屆商總理監事當選無效
蕭家淇：新戶政系統歷4位部長
未鬆口選黨魁 小英談黨改變
歷史課綱微調 家長教師背書
蔡英文：黨應調整過時僵化做法
FAO：H7N9病毒可能侵越
中市國光里習俗 元宵提燈巡里
春節過 武漢基層官署唱空城計
傳接新職 朱立倫：無厘頭爆料
台幣午升1.12角
防疫情 深圳訂活禽市場休市日
中市男子騎單車 摔落溝渠溺斃
圓仔小提燈 11日起3處發放
戶政系統 蕭家淇盼10日解決
彰縣接駁公車 預約彈性路線
兩岸自貿區合作 業界提十建議
營運回溫 宏?走揚
傳父為台獨才挺參選 柯文哲斥
高中英聽第二次考試延至學測後
強化電話禮貌 胡志強要求改善
彩晶：內嵌觸控送樣 盼Q2出貨
現股當沖滿月 成果符合預期
團拜同台 蔡英文鼓勵顧立雄
私密照外洩 網家：已修復
李紀珠：看好台股中長期表現
五環變四環 陸有T恤供網購
澳元升值恐只是空歡喜一場
作者不玩：FlappyBird毀我生活
葉倫週二國會報告 釋風向球
頂寒雨爬鐵門 要倉庫留基隆
俄改裝航母 返印期間又凸搥
涉廣西南寧吸金案 16人送辦
投顧：經濟轉佳 資金回亞股
台股收盤漲4.6點
新興市場旺 智慧機拚增3成
開高走低 台股漲 4.6點
推廣健康城市 竹縣動起來
反風車阻施工判刑 法院前抗議
第一金第4波登陸 今年收割
台積電1月業績 近3個月新高
綠：兩岸應簽新聞自由保障協議
2月台指期漲16點
2月電子期跌金融期持平
湯圓熱量超高 小心越吃越圓
竹市賞花月 十八尖山春賞幸福
賣壓出籠 台股季線得而復失
疑車速過快 2轎車翻落駁坎
學生鐵軌排石頭 送辦少年法庭
商總爭議 賴正鎰主張先發證書
賴正鎰：我就是商總理事長
南電1月營收 年增逾11%
田中將大赴美 搭豪華千萬包機
港漁民撈獲沉香 專家：值39億
南韓：軍演與離散家庭團聚無關
不畏分盤交易 大宇資再攻漲停
聯電1月業績 重返百億元
三大法人賣超台股61億元
信邦元月營收創同期新高
12年國教課綱草案下午公布
韓美軍演關鍵決斷24日展開
喜迎元宵 法鼓山辦燃燈法會
呂秀蓮：選黨魁就應捍衛黨尊嚴
南科1月業績 近3個月新高
日月光1月集團營收 年增1成
禾伸堂1月營收 年減1%
寒流來襲 竹市啟動避寒所
港明報委任鍾天祥為執行總編輯
宏達電首季財測 虧損
幫派誘少女應召 仙人跳坑嫖客
疏運困日旅客 華航長榮派機
西遊到柏林 法演員暢談蔡明亮
九族小吃部疑氣爆 6人送醫
桂冠小湯圓標示不全 部分下架
友達1月合併營收 月減5%
北港燈會 媽祖乘海馬登場
祖克柏夫婦 美去年最大慈善家
七海園區案 信望愛基金會獲選
陸客來台中轉 談判重中之重
性愛成癮的女人 柏林影展吸睛
群創1月營收 月減15%
曼谷示威再傳爆炸 6人受傷
阿里山森鐵 年底修復通車
內政部：不核發商總理事長證書
冷氣團來襲 雲縣府籲防寒害
台聯反調課綱 教部盼理性溝通
華碩1月營收月減12%
滯留東京旅客 華航長榮派機接
王張會會場 紫金廳氣勢磅礡
台塑四寶1月營收 大致持平
王郁琦訪陸 王張會受關注
內政部：商總必須重選
寒流南下 恆春越晚越冷
茂達祥碩1月業績 1年多新高
下午更冷 桃竹淡水不到8度
新北推動BIM 建構智慧台灣
酒後逞凶 無故打死街友遭法辦
新台幣收升2.6分
宏達電拉警報 首季預估虧損
公公併 蔡慶年：綜效重於規模
1月出口 年減5.3%
中市流感重症 3週增8例
港政黨建議向陸客徵入境稅
舛添當選東京都知事 亞協賀電
北印度虎咬人 1個半月9起
線上開辦企業 4月邁入無紙化
高中生命案 被告控陳巧明教唆
豐田擬撤 澳洲汽車業走向終點
清理高架橋引道 清潔隊冒危險
寶特瓶製花燈 展金門特色
宏達電新品貢獻 Q2優於Q1
直銷保護人中心 盼1年內成立
嗑藥後放火燒祖厝 險燒老祖母
茂迪去年每股賺0.58元
矽品1月業績 年增逾3成
華邦新唐1月業績 月增 1成
櫻花季將屆 嘉縣製賞櫻地圖
護女性權益 教部建議增生理假
冷 恆春1條巷子2天奪2命
國民歌王周華健 雪梨將開唱
趙藤雄：蓋好巨蛋 再談第5隊
金門冷颼颼 6.8度低溫
正義國宅 最快3月拆除
深化教育 海生館到幼兒園教學
傷害女童致死 男判11年半
關懷新住民 行動列車跑透透
包庇走私香菇 海關查驗員遭訴
樂器行老闆命案 提訊死者妻
新北驗美耐皿 三聚氰胺超標
商總選舉結果 內政部不核備
中市歌劇院趕工 配合金馬獎
印陸邊界問題特別代表會晤
宏達電定價踩對線 今年樂觀
魅影男星三度來台 自嘆老了
力成1月營收 年減2.8%
嘉縣農婦暴斃 研判天冷致死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
阿聯酋航空 首航台北杜拜
舊中正大橋改建 竹縣府感謝
無需解衣褲 尿片濕了無線告知
台中花博 胡志強盼成台灣花園
總合治水 雲林考量空間土地
跨越山脈 花蓮新北地政業務合作
台灣大組織調整 因應數位匯流
惠普穩坐西歐PC市場龍頭
大雪後 困成田機場旅客漸疏散
遠傳1月 每股賺0.3元
中華電1月 每股賺0.45元
郭姓前員工言行 與中央社無關
蕭敬騰險遭糞襲 犯嫌訊後請回
嘉市國小英語村 教學場域有趣
101煙火 捷運月台電視播出
戶政系統亂 曹啟鴻慰問戶政員
王張會 英學者：邁向正常接觸
陸：警惕日右派勢力開歷史倒車
桃園消防魔鬼收心操 長官帶頭
避險基金績效 曼德爾二連霸
KTV喝醉遭撿屍 女險遭性侵
日產汽車獲利 日系同業墊底
台塑估Q1塑化產品景氣持平
HBL 永仁5連勝
嘉農耆老憶當年 天天台日大戰
李烈：柏林影展是幸運地方
日舉債創新高 約302兆台幣
寒流發威續溼冷 13日稍回溫
暴力勒索財物 兄弟檔遭逮
美國務卿凱瑞 將訪問北京
術前未告知風險 牙醫判賠
寒流冷颼颼 四重溪泡湯暖呼呼
美研究：維他命C具抗癌潛力
辦戶政卡卡 高市請吃糖安撫
再傳印度東北人在首都遇襲
戶政系統當機 彰化難辦身分證
陸銀監會 傳要求銀行增加提列
九族小吃部意外 園方否認氣爆
身分證製證卡卡 全國77件
預售屋 北市3月聯合稽查
退輔會：研擬榮家資源共享
年後求職潮 製造住宿業需求旺
唐獎獎章 邀請十國際團隊競圖
日媒：獲利難 豐田將撤出澳洲
台北書展落幕 總人次破50萬
量縮盤整 新台幣收升2.6分
陸官方：H7N9近期恐續散發
高盛預期 ECB不會降息
創見宇瞻1月業績 月增逾1成
涉包攬圍事 警憲瓦解犯罪集團
台2月出口有望轉正
涉間諜案 女子財誘調查官失敗
中台灣元宵燈會 情味香江吸睛
鍾天祥任明報高層 員工正了解
終結政治僵局 尼泊爾選出總理
葛光越拉國推介台灣旅遊魅力
高中生案 被告坦承毆打詹生
低溫防心疾 保暖必備帽與圍巾
樹林燈會 11日熱鬧慶元宵
瑞士限縮移民 歐右翼政黨稱許
台聯要求王郁琦不得簽備忘錄
人口數新低 花蓮獎勵生育
北市招清潔隊 首日2千人報名
台北書展確立亞洲出版平台地位
台灣大1月續坐電信獲利王
華映1月合併營收月減6%
戶政系統卡 高市將發身分臨證
嘉泥攜手雲朗進軍羅馬商旅
外資上周賣超680.79億元
台聯：考監該廢 拒推薦人選
鴻海1月合併營收年增0.3%
健鼎1月營收 淡季不淡
彩晶1月營收 月減3%
男涉販毒 女友懷孕仍吸毒
王張會 陸委會：未規劃簽文件
開發金購併萬泰銀 終於拍板
摸女部屬後頸 前上校性騷起訴
商總爭議 內政部：3途徑解套
H7N9 去年秋來累計2百例
貿協首度與加省簽合作備忘錄
寒假結束 各國小巧思開學收心
阿國親王曾助總統專機備降點
中信金元月獲利表現亮眼
白片柏林入圍 導演深受鼓舞
鴻海1月營收較去年同期略佳
打工度假 芬蘭對台持開放態度
新北鴨血廠偷排廢水 遭勒停
中華高球隊 獲國際大廠贊助
教部：課綱合法合程序如期實施
鴻海亞太台灣之星 傳結盟拚4G
遠雄：資本擴大強化中南部市場
安徽增H7N9 黃色旅遊警示
陸媒報導王郁琦 仍稱負責人
邀約國一女嘿咻 補教男師遭訴
二二八 國道擬每天7小時免費
蒲隆地豪雨成災 51死
戶政系統塞 江揆高度關心
化製澱粉案 業者遭起訴求重刑
林佳龍：結合社團施政事半功倍
智冠集團重新打造「天子傳奇」
印陸邊界會談 預料難有進展
台北醫大附近傳墜樓 1女死
揚明光1月合併營收 月減4%
高中課綱微調 教育部晚間核定
東京大雪 影響桃機十航班
巴克萊獲利少26% 低於預期
新興市場動盪 顧資老神在在
白片男女主角柏林影展談演戲
ETC全民抓錯 已有5人領賞
天冷仍有登革熱 南市府籲注意
央行14日標售1200億存單
申辦2022冬奧 挪威盯經費
出口減 經部：日平均出口額增
忘了訂情人節大餐 app來幫忙
今彩539開獎
英洪水多 泰晤士河水位高告急
阻絕流感疫情 加強邊境管理
王張會 全球媒體矚目
直轄市警分局長 19人異動
F-鎧勝1月營收 年減2成
王張會後 兩岸先後召開記者會
威力彩開獎
北高加索 俄警擊斃4好戰分子
排檔瑕疵 本田召修8萬多輛
花旗環球力促開發金併萬泰銀
玉山降雪12公分 入冬來最大
自稱曼德拉私生女 爭遺產
大陸冬奧首枚獎牌 韓天宇摘銀
金控元月獲利增 新光金獨虧
短道競速男1500米 陸俄有斬獲
王郁琦訪陸資料 陸仍稱負責人
群創12月重回陸電視面板龍頭
央行下週標售百億2年期定存單
雀巢想減持 萊雅股價大漲
傳陸高官施壓小摩 雇友人子女
未來出口表現 挑戰不少
寒流發威 宜蘭太平山下冰霰
疑拍照失足 德女墜大馬山谷亡
花旗OBU引進RQFII基金
王張會 紫金山莊加緊布置
百貨櫃姊警覺 鑽石盜中市被逮
航空三雄1月營收復航最亮眼
升息門檻近 美英央行傷腦筋
陸冬奧首銀 韓天宇表現沈穩
台鐵二二八增班 13日開放訂
北韓：美前駐南韓大使抵平壤
伊朗製核彈疑雲 聯合國決查明
微調課綱 二二八土改列重點
今彩539頭獎4注中獎
威力彩頭獎槓龜
新聚思初步完成併購IBM業務
曼谷示威 泰警首度逮示威領袖
冬奧競速滑冰 宋青陽暫35
課綱微調 綠營將向監院舉發
樂器行命案 檢警疑死者妻共謀
普生取得加國蛋白藥物開發權利
鑽石大盜落網 警帶台南取贓
澳總理4月訪日 就職來首次
調查：Q1台手機觸控衰退7%
艾康頻施壓 蘋果討到救兵
駐日美軍司令籲 日中坦率對話
華為智慧表 將在MWC亮相
素溪奧運欠外勞薪水 IOC調查
採訪王張會被陸拒簽 台灣記協等抗議
二航站義美伴手禮大街 「囝仔、圓仔慶元宵」彩繪燈籠
「臺北圓仔」小提燈可愛登場！
台銀去年獲利88億 6年新高
日本囊括2013年台灣旅客首選
商總選舉結果 內政部不承認
宏碁1月營收 月減24%
開發金砸230億 併萬泰銀
主張廢考試、監察院 台聯拒推薦委員
防服貿協議重演 台聯提醒王不得簽備忘錄
台北書展「簡體館」 業績增1成
中市10猝死 最年輕21歲
移民署結合澎湖在地超商 共同防制人口販運
涉共諜案 女記者交保、台商請回
中市舉辦新移民弱勢家庭同聚賀新春
臺灣李董事長帶領 永續發展開拓新局
國泰金控公佈1月份稅前盈餘59.6億元
國泰產險：大雪班機延誤 理賠要提供完整文件
元宵前夕 行動列車率領新住民觀看花燈
歲次甲午生肖個人化郵票典藏組
春假藍色公路淡水河渡輪 載客小船督導圓滿
台灣每日發生近2500次異常流量與DDoS攻擊事件
優質化經費補助 催化改造陽明高中
渣打銀行 全新推出渣打SCBreeze行動銀行
感謝台灣颱風救災 菲律賓架設網頁
抗日尚未成功 同志仍需努力
王張會 專家：政治接觸第一步
南洋姊妹會免費培訓小記者 新移民二代優先
優質化經費補助 催化改造陽明高中
11日張王會 陸媒不稱王「主委」
中華電信x Benefit One x伊藤忠
郝龍斌：會扛北市選戰成敗責任
涉共諜案 前記者漏夜複訊
卡達女網賽 謝淑薇晉級次輪
瘋玩命拼酒遊戲 英國兩人醉斃
飛虎將軍李學炎 在美辭世
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
泰晤士河水位高 倫敦附近決堤
冬奧競速滑冰 宋青陽33名
冬季兩項男追逐賽 法國獲首金
冬奧動員志工 填補場館空位
涉共諜案 前記者交保限境
西法官簽逮捕令 捉江澤民等人
歐股收盤紅黑互見
美媒稱欲購F35 台指報導不實
盛宴散 導演蓋布里亞塞爾辭世
自由式男雪上技巧 畢羅多摘金
紐約將為非法移民核發身分證件
市場關注葉倫證詞 美股小漲
巴西16日結束夏令時間
美油價小漲 站上100美元
巴西水庫水位創近13年新低
巴西攝影記者遭沖天炮擊斃
1月假期多 王品營收刷新紀錄
萬洲化1月營收創歷年次高
展現創意 宏達電積極行銷
艾康開恩 不再逼蘋果回購
王郁琦訪陸 下午王張會
王郁琦：訪陸不易 盼圓滿順利
王張會紫金廳 準備就緒
美股漲 台股上攻看量能
冷到入冬最低 新竹7度
學者：瑞士限移民 民粹得逞
巴拉圭眾院議長將率團訪台
葉倫聽證處女秀 料縮QE不變
紐約市政報告 聚焦消除不平等
陸煤礦股跌 償債難度增
寒流發威 宜蘭太平山下雪
王郁琦：王張會不簽任何文件
通用下重本 女當家好薪情
萊雅看好今年業績 增發股利
台股開盤上漲21.91點
新戶役政系統 一早運作正常
1月營收年增 日月光開盤漲
營收月減 鴻海開盤跌
高中生命案 陳巧明爭取交保
2014冬奧獎牌統計表（2月10日）
開發金併萬泰銀 開發漲萬泰跌
宏達電Q2回溫 股價翻紅
英媒：兩岸將展開歷史性會談
王張會 閉門會議2個多小時
佳能擁美國專利數 全球第3
接見杜拜親王 總統盼商務互利
高盛：缺利率優勢 美元難勁升
諾基亞首款安卓手機 本月亮相
調高債限 美眾議院擬週三表決
王郁琦啟程訪陸 促瞭解溝通
手機遊戲下架 越網友惋惜
林書豪得分開張 火箭首節領先
大雪亂航班 滯日旅客陸續返台
陸傳下令中小銀行增加資金提列
宏達電拚翻身 外資保守看待
壞帳費用降低 澳盛Q1獲利升
王張將會 南京陽光露臉
拿圓仔小提燈 民眾冒低溫排隊
封測廠矽品1月營收佳 股價揚
祖孫攜手上學 樂齡學堂啟用
新竹6.9度 上午最冷
太陽能業復甦 相關產業受惠
特斯拉下月登陸 股價創新高
伍迪艾倫早期經典 奇幻推出
朱團2年度音樂會 引領風潮
林書豪助攻開張 火箭半場領先
無嘴貓賣光光 聯醫元宵猜燈謎
大陸強化南海島嶼交通運輸
雪梨14歲少女慘遭6男輪暴
開學日 校園財神爺發福氣
王張會 港媒：兩岸啟官方對話
上調債限案 美眾院週三表決
台股漲 新台幣盤初走升
大學線上書審 13日開放測試
高中生命案 陳巧明出庭喊冤
元大寶華：2月出口估明顯成長
大聯大1月營收 年增3.4%
宏達電拼轉盈 部分外資未按讚
政院：杜紫軍任經濟部政務次長
電金走堅 台股站上8400
馬總統倡四美一健 台灣觀光讚
僅反彈1天 營建股今疲軟
南投台灣燈會 台鐵加開區間車
第3節進攻當機 火箭領先縮小
半百通緝犯落網 嘆監獄度餘生
王郁琦率團抵達南京
新加坡航展 亞太市場兵家必爭
美眾院外委會支持台美核能協定
慈濟基金會瓜國發放學童文具
駐日美軍性侵多輕辦 議員要查
比亞迪電動計程車隊 倫敦上路
開發金併萬泰銀 漲跌互見
報酬高 新台幣成亞洲融資新寵
寒流發威 新竹1人猝逝
陳瑞斌 洛杉磯鋼琴演出
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
綠北市長 顧立雄拋三階段整合
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
向陸客徵稅 港特首：不可行
保育員首度受訪：圓仔很恰
阿根廷穩住披索 債市反彈
冷颼颼 高市安置街友
越南任命新外交部發言人
好驚險 警救跳樓女再叫睡夢夫
陸官媒：陸委會國台辦互揭面紗
高振利等人 移審智慧財產法院
胡志強支持調高時薪
機器公會：匯率是出口關鍵
自由之家籲陸核發台記者簽證
新春落在1月 超商業績夯
冬季氣溫偏高 南韓菜價暴跌
威強電營收走高 股價漲停
林書豪助攻秀 火箭客場退灰狼
理想退休年齡 南韓世代落差
韓企研究在宏都拉斯設經濟區
一卡通小額消費 13日啟用
入侵前東家雲端竊密 男賠百萬
鹽水蜂炮將登場 南市加強安檢
梁國新轉政院顧問 協推TPP
景氣持平 台塑四寶平盤震盪
超商店面大型化 OK跟進
萬安37號演習 26日實施
台電勵進可望取得商標權
王張會 BBC：兩岸新局面
終於穩了 戶政所趕發身分證
台灣LED業今年首季淡季不淡
天冷無熱水洗澡 瓦斯公司調查
靜止戶 金管會郵局3月底解凍
林書豪關鍵助攻 送火箭6連勝
遷壽山動物園 高市傾向野生
食藥署：限縮超商集點待評估
賴正鎰：理監事選舉具代表性
專家：北京對陸委會有新定位
友邦人壽贊助台灣海岸紀錄片
王郁琦抵紫金山莊
TPP講習會 外交部規劃中
男偷化妝品 店員追捕遭砍傷
觀音送子 蘇花改貫通石受歡迎
綠北市長選將 蘇貞昌近日約見
城市治理 林佳龍前往南韓取經
柯文哲批花博 郝：柯缺經驗
調查：企業最愛成大學生
台股中小型股活潑 相關基金旺
歷史科104年5月前審定完成
央視：王郁琦訪陸 兩岸大突破
接吻久久 鹽埕區送黃金對戒
經部人事大搬風 杜紫軍任政次
只要一分鐘 受邀大阪電影節
流感引急性腎衰竭 不可輕忽
小摩：陸股近期漲幅上看20%
美前駐南韓大使訪北韓
漢微科去年EPS 外資估逾32元
裕隆：今年營收目標3500億
盤整 新台幣午升4.6分
天冷通風差 童一氧化碳中毒
TPP講習會 沈呂巡可能出席
昭熙跳槽演戲 韓女團何去何從
南韓少女時代將發表迷你專輯
帶走前女友寵物 分手男被訴
蔡錦隆邀辯論 胡志強：平常心
領圓仔提燈需購票 民眾抱怨
大塞變小卡 戶政系統趨穩
郝談敗選 藍：團結勿打擊士氣
昔豔星許曉丹 要開情色畫展
天冷 北市5長者身體不適
臨時身分證明鬧雙胞 北市困擾
高公局寄出首批eTag繳費單
聯合國報告 來台旅客將增百萬
大不如小 櫃買創2年半新高
大埔4戶要國賠 向劉政鴻追償
宅經濟夯 遊戲股走揚
張顯耀：王張會討論台生醫保
印陸代表會晤前 兩軍邊界對峙
台股收盤漲38.61點
陳巧明出庭 否認教唆虐高中生
新課綱入試 最快107學年
裝甲變速箱採購案 4士官遭訴
王郁琦大陸行中外矚目
高盛：新興市場比98年好
印尼手機內需大 鴻海投資看漲
持續收紅 台股漲 38點
騎士車禍 5高中生助擋車送醫
低溫報到 台南虱目魚凍死
2月台指期漲60點
交易平台出包 比特幣狂瀉
2月電子金融齊漲
王張會 互稱主委主任
節能減碳 健保繳款單精簡版面
王張會 雙方各14人與會
王張會 擬談高層級聯繫機制
矛頭對外 蔡錦隆緊咬林佳龍
寒流摧花 情人節憂缺玫瑰
高三生數位創作 獲評審團大獎
台股漲38點 收復季線
農民節大會 胡志強讚農會表現
王郁琦：盼張志軍訪台
騎腳踏車出門 婦遭大車輾斃
東莞掃黃 歷來規模最大
冷到爆 21歲青年也猝死
印尼婦花2千多台幣 買凶殺夫
賴正鎰：沒證書 不影響會務
環團：反對放寬農水管制標準
北市調僱員薪 新北台中將研究
Skype安卓專用機上市
三大法人買超台股9.9億元
王郁琦：兩岸關係進入新篇章
冷到凍不住 壯年開車頭暈
推運動島 總統盼全民規律運動
羅瑩雪：準備提出通保法再修法
流感仍高峰 3歲女童2天亡
美向WTO控印太陽能計畫歧視
萬里師生情 老校友集簽名謝師
回應護樹團體 中市舉辦論壇
開勞保年金給付專戶 保障權益
郝調漲基本工資 藍綠議員批
開贓車拒攔查 北市警2天逮人
地政所丈量錯誤 判賠新屋主
中華優購成立 攻員工福利大餅
陸媒以陸委會負責人 稱王郁琦
陸軍：阿帕契下週復飛
中鋼1月每股稅前盈餘0.1元
兒盟：5成偏鄉童憂沒錢繳雜費
課綱微調 民進黨赴監院舉發
王張會 互稱官銜體現對等
太赫茲波光譜分析 逐步普及
WTO周邊組織官員應邀訪華
中市啟動防凍計畫 照顧街友
氣溫降 陽明山消防分隊備雪鏈
王郁琦邀約 張志軍樂訪台
勞工界迎新春 彰縣府感謝付出
幸福珍藏套票買不到 民眾失望
海燕災區重建緩慢 災民無奈
春節後 量販店大清倉
Flickr相片書 今年來台
美義攜手 破獲跨國販毒集團
巨路引進新品 營運擴至航運業
聯發科對前員工假處分獲准
工地減噪音 六都先推防音隔屏
新台幣收貶2.6分
寒流急診人多 等病床時間拉長
學者籲 放寬陸生三限六不
國中生反串宣導租稅 深獲歡迎
落實空汙防治 陸制定22措施
戶政系統 新北連線仍卡卡
南韓統一部：兩韓擬高層會談
中油民營化 年內提計畫書
管中閔：4新面向 領台灣發展
千元偽鈔牟利 男挑檳榔攤詐騙
車手輕忽刑責 送法辦才驚覺
美使將會莫迪 印媒稱押寶
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高振利涉混油 智財法院裁押
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警喬裝買家破毒窟 查獲壓模器
萊雅砸60億歐元 買回雀巢持股
連勝文：未達理想不會放棄
大馬官員打兒案 瑞典開審
兩岸官銜稱謂 一如預期
流感高峰 2週13死
王郁琦盼九二共識上拓兩岸關係
虛報人頭領錢 中研院主任遭訴
鬧元宵 慈善團體辦音樂會
政院：內閣應有一定穩定性
聯勸愛心巴士 募款助弱勢
新學期 桃縣校園推有機蔬菜
北市漲時薪 勞團：打中央巴掌
開學冷颼颼 萬芳國小跳騎馬舞
美雪車選手受困浴室 又困電梯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台鐵情人節套票 只在屏東發售
泡菜等發酵食物 助抗感冒過敏
低溫急凍 泰安泡湯人潮增2成
書店造河 誠品邀民眾傳真寫詩
申辦地政進度 高市民智慧查詢
歷史性王張會 國際媒體關注
高價木家具遭竊 疑內神通外鬼
匯損 中油元月虧近20億
阿嬤腳趾壞死 血管通樂免截肢
星巴克：合法添偶氮二甲醯胺
久元三產品業績夯 增幅兩位數
陸似超越印 成最大黃金消費國
3階段整合 呂秀蓮反對
燈會雙鐵增班 中興交流道管制
情人節玫瑰花 1朵25元以上
與夫吵架帶女燒炭 婦人判刑
加拿大帶骨牛肉 預告開放進口
寒流影響 持續低溫
台虹去年每股賺4.96元
得意公司違約 故宮終止合約
潑糞迫賣場妥協 警逮10嫌
范志強辭職 賀鳴珩：業界不捨
撕日曆引紛爭 老翁疑遭毆斃
農委會估此波寒流應無災損
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笨蛋星巴克踢鐵板 美勒令停業
迎接情人節 飯店巧思推情人餐
苗栗急凍 男罹感冒疑凍死
展休閒產業 義聯投逾2百億
陸學者：兩岸政治踏出關鍵一步
花蓮春節交通順 8成民眾滿意
矛盾之爭 屏中破松山拿第4勝
陸商砸千萬 換回7根圓明園柱
陸委會國台辦 將建溝通機制
台虹今年不擴產 考慮外包
圓仔回媽媽身邊 保育員最緊張
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王郁琦：原本就未規劃談馬習會
台企銀今年獲利目標50億
浪漫台鐵 Darling套票
脅迫視障歌手張玉霞 攤商交保
偷女士官衣物 求姻緣男判刑
人安屏東站夜訪街友 缺物資
舊公寓設電梯 新北擬放寬規範
盤整觀望 新台幣收貶2.6分
阿沁變孩子王 部落童搶加臉書
比利時特展 紀念薩克斯風之父
沒談馬習會 王郁琦：不遺憾
國發委員含國防外交 小政院成形
天氣冷颼颼 中市猝死13人
郝龍斌：一區一托嬰中心已到位
學測指考擬兩試合一
東莞色情業 廣東警：嚴查幕後
宏?獲4產品獲iF設計大獎
慶元宵 高市搓湯圓踩街遊行
論壇：宜多建社會宅與空屋管理
王郁琦邀訪台 張志軍愉快接受
圓仔毛超柔軟 比玩偶還好抱
國台辦：建溝通機制利兩岸關係
首批計程繳費通知 1元至萬元
印奧會復籍 冬奧閉幕可攜國旗
傳大陸正制定網路金融規範
寒冬送暖 吳志揚帶熱食訪街友
內華達州議員訪金 品嚐高粱酒
工地偷鋼筋 形跡可疑被逮
經部人事再調整 不排除組改前
官方溝通 陸：已邁重要一步
國泰世華銀擬設永珍分行
港學者：海基海協角色將減弱
跳傘意外 新婚夫目睹妻墜地亡
影星秀蘭鄧波兒辭世 享壽85
投注出包 威剛：運彩負責營運
台灣男性上班族近3成願意下廚
朱立倫：續汰換消防局老舊廳舍
印度奧會自清 獲國際奧會解禁
神像入神開光 塞入活鳥惹議
陸委會肯定陸落實在陸台生醫保
勾女兒同學誘上床 辣媽判刑
為錢槍殺友人 男判賠4百萬
小金門環島自行車道 串連景點
馬拉松增額 李沃士：規劃檢討
新北客家日 黑膠留聲傳客音
大陸題材 高盛CEO無比重視
開出百萬大紅包 捐白米助弱勢
工程師甩鍵盤 情人節改拿鍋鏟
郝談敗選 馬：相信是建言
保時捷銷量 明年可望破20萬
聯發科推新品助高端智慧型手機
網路金融抬頭 陸人行擬規範
出口策略 國發會提三大面向
氣溫驟降 各地頻傳猝死案
中華優購目標百萬會員數
阿福白色情人節開唱 找回感動
臉書誘援交 男遭詐騙
台灣專利申請 鴻海蘋果奪冠
伊朗：強國勿存訴諸武力錯覺
王張會 總統：兩岸史上意義非凡
計程費26元內 刷卡免手續費
不受病軀限制 抗癌勇士考第一
歐盟樂見王張會 肯定兩岸發展
陸學者：兩岸溝通機制避免誤判
亞太客機市場 空巴聲稱領先
中美晶去年折舊費 減近5億
獨居老人猝逝 監委查照護機制
郝談敗選 藍高層砲聲隆隆
天氣冷颼颼 圓仔小提燈沒發完
王張會互稱官銜 謝長廷肯定
被控不實爆料 洪智坤判3月
陜西發現第2大商代晚期遺址
新北標售頭前重劃地每坪逾百萬
金門醫院改隸北榮 問題待克服
王張會 台學者：意義重大
資金流出 大馬外匯儲備續減
傳奇童星秀蘭鄧波兒 85歲辭世
范志強：聆聽業者心聲的市場派
台海外專利布局 陸美占大宗
王張會順利舉行
央視新聞聯播 報導王張會
戶政系統零星問題 內政部續修
大同節能產品 前進杜拜電力展
腐蝕性通膨 開發中國家叫苦
鴻海谷歌攜手 拚機器人技術
王郁琦：人道探視進一步研議
王郁琦：兩岸官方接觸更制度化
外資期貨撥轉剩餘款程序 簡化
偷愛心箱買毒解癮 男送辦
兄弟自辦熱身賽 14日開打
顧立雄選北市長 妻讚做事認真
宣傳台灣觀光 勞伯施耐德獲獎
急凍 拉拉山神木區飄細雪
兩韓副部級會談 12日召開
林濁水：王張會兩岸關係正常化
空中巴士：亞太將增萬架飛機
英洪水來勢洶洶 倫敦恐淪陷
提款密碼太好記 遭友盜20萬
馬習會 陸學者：雙方沒準備好
新書揭蒙蒂上台內幕 引發議論
今彩539開獎
5年期公債得標利率下滑
西法官發江澤民逮捕令 陸不滿
壽險安定基金保費4年後倍增
大樂透開獎
王張會 學者:兩岸互信只是開始
賴廷恩大三元 宜中延長賽勝出
經貿交鋒 王提TPP張促合作
藍力推陸生納健保 綠也支持
台學者 王張會間接促進馬習會
寒流發威 高雄養殖業者忙抗寒
王張會 藍讚躍進綠疑未突破
稽核ETC 12日首波結果
殘雪添新雪 日關東地方持續冷
阿爾及利亞軍機墜毀 傳103死
王張會互稱官銜 蘇：是種進步
老翁怒跺腳 討債男槍走火中彈
兩北韓倉促安排 罕見高層會談
哈薩克放手 本幣大貶19%
穿戴裝置夯 市場規模卻遭質疑
王張會 兩岸關係邁入新時代
雪梨開唱 周華健好聲音撼全場
台灣空轉論戰 產官學各抒己見
外交部感謝歐盟肯定王張會
拚經濟 張家祝展現決心
王張會 國台辦：將推動6事項
警特考體測跑走 維持現行標準
北台灣最冷 整天10度以下
葉倫：勞動市場復甦離完成尚遠
王張若再會 要談什麼是焦點
斐約堡唐人街 熱鬧新春若廟會
王郁琦南京第二天 謁陵與演講
美駐日大使卡洛琳首訪琉球
涉弊遭訴 陸軍將嚴懲相關人員
英媒：兩岸王張會具重要意義
馬：無助團結的話應適可而止
聯準會新主席：維持QE緩步退場
台銀將開辦台資企業人民幣融資
印陸邊界會晤 續探討解決架構
中信金總部標售 無限期延標
今彩539頭獎2注中獎
台北直飛杜拜 拉近與中東距離
葉倫預期 QE持續緩步減碼
大樂透頭獎槓龜
林志祥加薪 盼金手套助隊連霸
西擬立法 限制法官追究人權案
陸：王張不排除上海再次會
攜手谷歌拚機器人 鴻海不評論
好萊塢傳奇影星：秀蘭鄧波兒
iWatch 傳用藍寶石螢幕
王張會 日主流媒體高度關注
國道聯結車車禍 3人傷
好萊塢最甜童星秀蘭鄧波兒辭世
郝龍斌：「七合一」若選輸馬主席'應下臺
張志軍會王郁琦 互稱頭銜
台聯：馬政府閣員被矮化、穿小鞋
府: 二岸部長級官員首接觸、馬總統欣慰
人事總處：組改後政府員額減少3,429人
北市規模4.0地震 震央士林區
嫌犯當人球 司法鬧劇天天演？
換湯不換藥? 勞動部長原班人馬升任
北市地震 地震中心：岩漿冷卻應力調整
南投燈會 高鐵5天增10班
開臺賜福 戲曲學院迎新春接財神！
西班牙頒江澤民逮捕令 北京不屑、不滿！
C-130墜機 阿爾及利亞103人死亡
央視報導東筦色情 網友批「專打弱者」
陸公務員怨春節福利差「水果要自己買」
寒冬來至募冬衣 弱勢新住民也受惠
郝龍斌：展現求勝決心 非唱衰
深夜地震 核一二未受影響
2014冬奧獎牌統計表（2月11日）
移民署服務列車下鄉關懷新移民
移民署呼籲行蹤不明越勞儘速自行到案 3月10日前返國者可免遭重罰
台北華國大飯店推出【2014 愛妳久久久久】婚宴專案
Russell Thompkins Jr. & the New Stylistics及美聲男伶Il Divo
103年「全國客家日」 邀您一起感受「客庄綠生活 客家好樂活」
2014愛你一世 台北凱撒許你一個瑰麗饗宴
上馬走春 中華救助總會舉辦陸配新春團拜
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統計: 春節後寒流82人暴斃
寒舍集團與中華民國身心障礙者藝文推廣協會
教部開放外籍生來臺實習
教部開放外籍生來臺至學校或教育機構實習
配合平溪天燈節 木柵機廠2/14開放停車
前立委蔡豪買票 判四年定讞
風華再現 全新概念自助百匯嶄新登場
移民署破獲台南假結婚集團 近二年最大宗
監聽醜聞 美國新聞自由大跌33名
證交所提供查核案例 提醒投資人注意安全
1Bite2Go Café & Deli 士林店2/15起 每週末提前8:00營業
賽珍珠基金會舉辦新移民基礎金融教育講師培訓
遠傳精選旗艦門市 愛戀情人節活動
臺銀上海分行 取得人民幣籌建及增資許可
DDoS攻擊事件頻傳 企業資安備受挑戰
邁向數位大未來 中華電信啟動匯流新體驗
港務公司 推動「3-9-2發展策略」
麥當勞於上周首度進軍越南
眾星股票 2/13起預收全部款券
下任檢察總長 推薦名單送政院
王張13日上海和平飯店再敘
王張13日 上海再次會
華郵：王張會獲實質進展
德里市長反貪腐 查印度首富
共和黨屈服 願無條件提高債限
王張會 兩岸重大象徵
台灣凌晨地震 北市感受明顯
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市有感地震 芮氏規模4.0
兩岸事務首長首次會 氣氛熱絡
美眾院擬表決提高債限乾淨法案
王郁琦南京第二天 謁陵與演講
素溪天氣回暖 恐影響冬奧賽事
阿爾及利亞運輸機墜毀 1人生還
美眾院表決提高債限 提前一天
美參院可能12日辯論提高債限案
北市有感地震 雙北暫無災情
葉倫聽證 暗示暫不升息
英首相：洪水轉好前 可能變糟
阿爾及利亞運輸機墜毀 77死
美國務院：歡迎兩岸高層對話
美眾院通過提高債限案
台廠電視代工 僅鴻海冠捷成長
轉播體育賽 台灣大搶眼球商機
台廠網路攝影機 獲iF設計獎
中信人壽今年擬大幅增員
節稅風起 房產贈與件數創新高
業者：都更實施者應有資格限制
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紡織出口 9成布紗纖維
腦死孕婦生子 夫：永活我心中
王張南京首會 德媒正面評價
美華盛頓州長：暫停執行死刑
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夏都推淡季專案延續元月佳績
白宮官員：王張會兩岸重要發展
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集邦：第1季DRAM價恐緩跌
美光躍居全球第2大DRAM廠
進口郵包月逾2次 不再免稅
北台仍濕冷 16日回溫
又一交易平台出包 比特幣受驚
里約示威青年恐嚇記者挨揍
領不到加班費 記者提集體訴訟
通訊平台Wechat成長快速
QE續緩退 台股上攻待量
傳索尼談判供蘋果手機相機零件
獨木舟內藏冰毒 4台人在澳落網
王張會 紐時：兩岸關係緩和
里約街頭示威 公車撞死老人
地震晃台北 非火山爆發跡象
新聞自由報告 台灣優於日韓
台股開盤上漲40.95點
華義SF2啟動碼開放申請
古巴政府坑人 女醫巴西求庇護
新興市場外儲降 狙擊手伺機動
攜槍參加廟會又拉K 警逮2嫌
瑞芳屋坍 小女孩驚魂
拉拉山急凍 蓋3條棉被才暖
匯率效應 寶鹼下修獲利預測
潘世偉將接任勞動部長
長華Q1估季節性淡季
孫大成參訪瓜地馬拉退輔會
史普陵特Q4銷售優於市場預期
軟硬兼施 歐蘭德招商美科技業
王張會 港媒：兩岸明認分治
王郁琦抵達中山陵謁陵
春節問最多：國道免費里程取消
政法界貪腐 北京集中公布
美泰軍演 陸首次派兵參與
駐墨處辦新稅法勞工說明會
總統：王張會奠定長期發展基礎
王郁琦以官銜中山陵前獻祭文
情人節將至 強打約會電影
政院：潘世偉接勞動部長
股匯雙漲 新台幣盤初走升
芝(艸麻)街玩偶 來台演出音樂劇
泰農籲政府出售庫存 米價看跌
中山陵長階梯 充滿寓意
瓜國前總統贈牌謝孫大成
潘世偉任部長 勞動部下週掛牌
凌晨地震 北市：無重大災情
陸學者：台入TPP兩岸要先談
中山陵 政壇多人拜謁
傳頂新擬買股 亞太電澄清
雙腿靜脈曲張 困擾高挑貴婦
陳惟龍接永豐投信 提三遠景
參選宜縣長 邱淑媞兩週內決定
王郁琦博愛廣場談中華民國國父
群益中國新機會基金3月開募
深入海燕災區 路竹會2度義診
蘇花邊坡工程 機動管制通行
王郁琦在中山陵談中華民國
越美貿易關係正常化20週年
中銀香港去年結算人幣80兆元
學者出身潘世偉 首任勞動部長
短單挹注 日電貿2月業績穩健
冰風暴襲美 氣象局：歷史災難
陸1月出口猛增 優於預期
聯準會將放寬小型外銀資本要求
暗夜雪勢大 合歡山積雪厚
田中樂當洋基人 撂英文說哈囉
活鳥塞神像惹議 開仙真宮道歉
冬奧女競速滑冰 韓李相花奪金
酒駕撞死兄妹 前官員判8年半
二手車廣告不實 公平會開罰
口腔癌研究 找到控轉移基因
陸工程逐步復工 水泥雙雄看俏
北市凌晨地震 郝：未發生災情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
韓星金宇彬將訪台灣會粉絲
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
耕莘安康院區試營運 掛號優惠
綠委推修法 重罰傳親密照復仇
網通廠逢淡季 建漢神準逆勢揚
大直美麗華火警 消防人員搶救
苗縣徵才近千職缺 15日登場
電金強勢 攻上8500
護親密愛人 情人節安全性行為
投顧：日股仍具吸引力
國內線通關禮遇 6分鐘完成
消基會籲關閉手機小額付款功能
王郁琦在中山陵提中華民國
浪漫情人節 桃縣推星光音樂會
三大法人力挺 良維狂飆
高單價車熱銷 車險保費增
菱生微機電封裝占比 上看2成
蘇貞昌：王張會進步 小小一步
美媒：塞班島ABC嬰兒劇增
寒害魚暴斃 漁業署展開了解
卡達女網賽 詹皓晴雙打晉級
美麗華火警撲滅 無人受困
日去年12月核心機械訂單創低
野村：借貸成本攀 陸恐爆違約
群益金鼎證上修台股至9200
豐田出走澳洲 零件廠恐跟進
美麗華美食街火警 人已疏散
史密斯掌蘋果人資 尋頂尖人才
赴非尋商機 外交部委託組團
活鳥封入神像 開仙真宮致歉
夏威夷州長出席春節聯歡會
美麗華火警 疏散324人
國民黨大陸事務部主任高輝病逝
凌晨地震 陽明山居民驚嚇
素溪冬奧 加獲獎牌數暫居第2
瓜地馬拉估農產品出口將成長
邱淑媞：角逐宜蘭 月底決定
蛇頭摳人頭 假結婚集團窩裡反
央視播出王郁琦籲正視現實談話
美國宴 歐蘭德夾歐巴馬夫婦間
泰藝電高階振盪器切入LTE
金士頓推U3記憶卡 搶4K商機
長白山林區再現莽莽林海
瑞芳民宅天花板塌 女孩驚魂
王張會 綠罕見肯定引矚目
商務航空中心周到 幫買麻油雞
宗教活動虐死動物 一樣觸法
高中籃賽 4強門票戰情亂
王張會 大陸報紙大篇幅報導
白宮宴法總統 蜜雪兒典雅亮相
連結海洋 鴻海投資印尼選漁村
外資看旺後市 華碩走揚
違規廣告麥走 新北非撕不可
傳與谷歌合作 鴻海漲逾2%
天氣冷颼颼 黑猩猩喝薑湯
子女遭酒駕官撞死 父批判太輕
技術線型偏多 金價後勢看漲
彰化燈會 一馬當先點燈
震盪 新台幣午升1.01角
嘉榮引進加馬刀 雲嘉首座
台鹽參與台灣燈會 率先點燈
學員暴動處理不當 糾正矯正署
王張會 星媒：具象徵意義
宜蘭媳婦 邱淑媞藍綠都有淵源
連任黨主席拚七合一 蘇鬆口
登高不易 打狗英領館擬建電梯
薩國男13個月奇幻漂流 終返鄉
商務航空中心 看好醫美旅客
陸學者：王張會機制緩政治爭議
南韓媒體顯著報導兩岸王張會
挪威返還圓明園石柱 9月運京
響應國際反暴力 民團傍晚點燈
6都市議員提名 綠內部有異見
日月光復工計畫 審查時間未定
撞男成植物人 大客車司機緩刑
極地渦旋夯 鄭明典端大象說
外勞難覓 專家籲產業升級
公園販售保險套 台中公園奪冠
北市中常委聯誼 連勝文將出席
抽驗元宵燈籠 2成塑化劑超標
高鐵離峰92折票 14日開訂
日前首相：強逼婦女慰安是錯誤
台灣燈會拚場 大草鞋尬花車
兆豐金：民間消費關鍵 薪資
王張會 日主流媒體大幅報導
澳破獲冰毒走私案 4台人遭逮
郝提敗選說 胡志強：是激勵
釣島撞船案 日政府告大陸船長
台股收盤漲80.31點
洪秀柱：想攻大位者應認真輔選
戶政系統出包 朱立倫籲記教訓
成衣大廠聚陽 下半年成長佳
騙18年 日聾係假作曲人致歉
王張會 印度報章廣為報導
豐田召回Prius 升級軟體
開高走高 台股漲80點
投信：亞洲將與新興市場脫勾
王張會 美專家：兩岸將續進展
勞動部將掛牌 盼打造尊嚴勞動
春節休9天 內政部傾聽意見
2月台指期漲68點
外資：致茂獲利估3.32元
2月電子金融期雙漲
台股開高走高 站上8500點
凌晨地震 平等國小水塔裂
龍應台訪基隆 支持留西2倉庫
印尼媒體：王張會開啟歷史時刻
台北眷村文化節 懷舊麵食滋味
兩韓板門店會談 韓媒：現誠意
日月光環污 國際環團連署施壓
竹市全國客家日活動 邀民同樂
三峰國小輻射超標 竹縣允改善
智慧城市展 搶攻陸兆元商機
柏林影展台灣之夜介紹台灣影業
王張會 全球各大媒體爭相報導
饒紫娟：台灣影片呈現關注議題
何壽川呼籲服貿儘速通過
竹市動物園修繕 找虎熊中途家
老師淪樂透怪客 槓龜賴賬落跑
聯詠營運佳 每股賺7.81元
培育產業小蘋果 育苗計畫啟動
教育機構開放外籍生實習
比利時擬修法 安樂死擴及兒童
藏獒咬傷下體 陸男索賠20萬
與陸生交流 王郁琦談「誠」
豐田油電車 召修近百萬輛
黃榮村卸任校長 李文華接任
三大法人買超台股42億元
台師生入選ANSYS名人堂
億富地風波 檢座要告壹週刊
王郁琦南大演講 談一誠天下動
單工調薪 胡志強：中市優於北
醫師：慢性C肝 增腎臟病風險
日美澳聯合軍演 南韓首度參演
子拒領父遺體 警勸說化心結
邱淑媞擬選宜縣長 林聰賢歡迎
學生上學無路可走 竹市允改善
載女酒駕肇逃 前妻頂罪雙被訴
蔡力行喊衝 中華電訂 3目標
王談中華民國 國台辦尊孫中山
活鳥封神像 南檢分案偵辦
勞工心浮動 廠商嘆基層人力荒
孫燕姿套金縷衣 成活動凶器
利差交易台幣最佳？ 央行反駁
台中榮總嘉義分院 核醫科啟用
鋼琴家席夫來台 新竹辦獨奏會
搶救猝死 AED急救多命
美國宴 歐蘭德：美法彼此相愛
高市賞花燈 PO照抽獎送好禮
美國務卿訪亞洲 將再籲陸自制
印火星任務滿百日 探測器正常
還我本色 美41歲媽改名性感
浙江H7N9 新增3人
越南元月外資近4億美元
封碼頭 高港啟動海音中心工程
健康慶元宵 小腦萎縮友不噎著
違規競選廣告 北市訂查處原則
蘇貞昌：承擔責任 團結勝選
4G尋合作 蔡力行：不排除
永瀨演魔鬼教練 增胖8公斤
撿屍歪風迷思 婦團籲破除
校安事件 限時通報
地牛翻身 北市坡地震後零災情
台灣燈會小提燈 13日起發送
美犬展 剛毛獵狐梗奪總冠軍
大肚山建築開發 須設滯洪設施
涉賄選 蔡豪判刑定讞
大學生實習課 高山當農夫
江宜樺讚朱敬一 智多星
女子拔河 獲世運最佳團隊第2
新台幣收升6分
武陵櫻花季啟動 遊客樂賞花
辦路跑助受虐兒 花蓮企業贊助
中華電首赴通訊大會展行動支付
金融併 先打亞洲盃再談NBA
勞動部組織 6司2署2局1所
春節後忙減重 要靠正確飲食
王郁琦：台不盼軍事強權盼王道
台中媽祖文化節 老宮廟現風華
總統：一步步接近尊嚴勞動目標
元宵今年起 連3年16圓
孤單情人節 陸網民惡整電影院
澎湖戀愛季 心型環島享半價
西拉雅中埔遊客中心開館
墨比爾斯：新興市場崩盤近尾聲
淡季不淡 聯詠估Q1業績持平
韓前總統全斗煥次子逃稅判緩刑
桃機：加強電子書內容篩選
行蹤不明越勞 移民署籲到案
聚陽訂儲備廠長計畫 十人到位
中華電信投資42億建3大海纜
參觀農博 蘇貞昌讚成功範例
時序入春 台南候鳥交替揭序幕
大腦保健體操 林佑威帶頭做
豬心戀 羅志祥：要配米粉湯嗎
月破千萬年破億 中市公車新高
好市多：含瘦肉精美火腿未售出
關廠勞工爭議 總統：法院仲裁
馬可仕密帳 菲再追回3千萬美元
莫拉克重創 埡口山莊走入歷史
研華開發機器人控制器
獲美商零件新約 漢翔營收看好
泰大選無效上訴 法庭不受理
研華：智慧城市帶出產業困境
警休假仍執勤 手機蒐證逮竊賊
士林地震 北市26年來最大
太平地景花燈 在地媒材製成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
北市有感地震 翡翠大壩無虞
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
票選第2 景美女拔河征戰世界盃
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
私闖國家公園 罰鍰擬提高
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
逆子詠春拳 毆死母親送辦
經部推大貿易商計畫 提振出口
學者：王郁琦談話凸顯兩岸現實
污染嚴重 陸報告：北京不宜居
情人愛河賞燈 互動設計耍浪漫
北京上班族 每天堵車近2小時
勞工權益基金 總統：幫討公道
慶祝農民節 桃縣表揚優秀農民
總統：育嬰假21萬餘人受惠
元宵擁抱情人 浪漫提燈遊集集
捐出春節遊藝紅包 金防部助弱
王張會後 綠兩岸交流待起步
國際撞賽穩 蔡佩真奪最佳球員
馬年躍新春 8百學童彩繪燈籠
中嘉撤案 NCC：無撤回問題
男子癲癇發作 忠狗吠叫護主
王郁琦談中華民國 陸民鼓掌
逼酒店漲價索保護費 幫派落網
會晤以國代表 郝龍斌盼多交流
課綱微調 在野黨要求撤回
課綱微調 國民黨團：合憲合法
天候異常 阿里山花季早5天
加國省長首訪台 看見商機
林郭文艷：大同今年目標轉盈
台中市長選舉 藍綠煙硝味重
新疆傳發生規模7.3大地震
(匯)豐全民單車日 搭圓仔熱潮
指王文洋踏父墓地 壹週刊判賠
以色列感謝北市贈龍舟
Bing擋敏感詞 微軟稱系統錯誤
關公聖誕 金門建醮遶境祈安
捷運進新板 縣民大道架圍籬
真厲害 小六學童單輪環台壯舉
家債偏高 標普擬降大馬評等
違法包裝藥品 生技負責人遭訴
持偽鈔超商換真鈔 警逮2男
7家企業董事會週內通過古雷案
回溫不明顯 好天氣等17日
台灣路竹會助菲災童重拾笑容
健保署：陸生健保須修兩岸條例
碳水足跡不減 恐成貿易障礙
台人走私毒品 駐澳處前往了解
蔡友才：國內購併壽險消金優先
高雄北京周 吃得到習近平包子
獲提名 林右昌：基隆急需改變
古雷案登陸時點 下週討論
戴英女王鑽石項鍊 凱特好吸睛
報導：上海長興是陸自製航艦地
新春餐會 馬英九勉團結拚勝選
規模6.8強震襲新疆 尚未傳災情
手機小額付款功能 台灣大澄清
過年期間搶工廠 4嫌被逮
港人來台置產 房祖名2億買房
新疆強震規模7.3 災情不明
臨時會審總預算 高市藍綠甲動
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矽創去年每股稅前盈餘4.2元
處分書無外語譯文 糾正法務部
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涉收賄包庇賭場 6警遭約談
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公公併效率 所有權經營權需分離
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南湖退屏中 保晉4強生機
育苗計畫 江揆盼跨出關鍵一步
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南非選戰火熱 警方鐵腕防衝突
出口增加 大馬經濟成長加速
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象隊張民諺瘦身 月甩6公斤肉
巴克萊：對台灣經濟成長樂觀
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推特衝用戶 測試改版個人頁面
陸外貿太猛 數據再啟人疑竇
王郁琦祭中山陵 張志軍談抗日
蘇格蘭若獨立 英恐不讓用英鎊
台灣燈會 主燈區13日試燈
亞大20億建附醫 明年底營運
南橫回憶 埡口山莊走入歷史
永和毆母命案 被告遭聲押
南大演講 王郁琦小故事談民主
國際反暴力 司法院長雨中力挺
詹秀蓉書法創作展 101登場
手槍變大砲 林智平春訓頻開轟
詹秀蓉書法創作展 101登場
宏?Z5手機獲iF設計獎
基隆提燈出爐 14日限量發送
杜林屍衣耶穌像 地震輻射造成
台幣收30.346 馬年新高
台灣燈會 搭接駁車輕鬆賞燈
宏?獲大陸優秀供應商認證
夫妻共度50年 波蘭總統會贈勳
金門玉米未受粉 果穗長不大
北市招清潔隊 超過6千人報名
大甲提燈遊街 提前感受元宵
聯電新思瑞昱合作智慧電視晶片
新春餐會 馬英九唱愛拚才會贏
花蓮籌設農產運銷公司 利農民
王張會 英媒：兩岸關係升溫
耕莘安康院區 17日起試營運
馬促地方黨部辦座談討論七合一
小蘋果育苗 徐爵民任CEO
新北：依法拆除大學詩鄉違建
運將兼解說員 太管處培訓
連出席藍常委邀宴 當選聲不斷
夫死7年置家中 韓婦遭調查
酒商經營多角化 賣希臘橄欖油
投注站比便利店多 分割店面夯
大園連環車禍 消防人員搶救中
心肝寶貝 羅大佑判賠授權金
德看好今明年經濟 估成長約2%
韓民調：安倍與金正恩好惡度同
首任科技部長人選 江揆未表態
張祉鑫涉共諜案 二審改判6年
王郁琦南京大學演講全文
連勝文：預定時間內報告參選事
首創里仁燈區 展現社區特色
不滿政策 鄒若齊批經部環署
南大行 王郁琦詼諧推銷台灣
綠提名 林右昌陳光復選基澎
何時復工 日月光尊重主管機關
英更新指引 重申低利承諾
50年代重要作家 郭嗣汾過世
綠北市長選戰 中執委籲速討論
外交部澄清未拒受理臨時身分證
敘利亞生靈塗炭 靠吃雜草果腹
整合困難 國壽擬處分畸零地
投信：台股今年上看9000點
課綱原住民爭議 教育部澄清
逃亡10載 台通緝犯在菲落網
暴風雨將來襲 英災情難停歇
北市黨代表春酒 市長選舉味濃
桃縣大園9車追撞 2人輕傷
紐約議員提案 日本海東海並用
美國防部不評論F-16升級案
解密國家寶藏微電影來日首映
義媒：王張南京歷史性會面
日產業界建議政府擴大武器出口
全球人壽：未匯款至私人帳戶
今彩539開獎
印尼指軍艦命名無惡意 星歡迎
電話關切 傳紐約市長涉關說
稽核遠通 首4日過關
曾雅妮頂小呆頭 迎接LPGA
酒駕撞死女醫 說僅能賠50萬
王郁琦提中華民國 折衝的突破
化解區域緊張 凱瑞動身訪亞洲
俄選手慘跌雪板壞 加教練伸援
部落戰爭吸金 開發商賺翻了
稽核遠通首4日過關 僅2筆錯
國際媒體聚焦並肯定王張會
卡達女網單打 謝淑薇次輪敗
戶役政系統 內政部：合採購法
王郁琦上海行將提影視產品登陸
比國未成年安樂死 草案疑慮多
風險極少 QE緩退幾成定局
英洪水未退 新暴風雨來襲
遠通2筆誤扣款 皆人工錯判
東京週末可能又下雪
三民力退能仁 搭上4強列車
南疆強震 350棟房屋倒塌
今彩539頭獎槓龜
上網搞曖昧 偷情網站助長亂象
樂見兩岸建制度 高輝活出精彩
冬奧女選手裸照洩 男選手掌鏡
兩韓高層會談 各自表述立場
冬奧競速滑冰 宋青陽無緣獎牌
Google與歐盟和解 官員批評
台灣協助 阿富汗將加入WTO
王郁琦南京行 正視現實是主軸
司法官不懂兩公約？
經濟部副部級人事調動 杜紫軍接政次
美情報官: 中國列入安全威脅名單
金溥聰回來為年底七合一選舉？
傳「玉兔」月球車正式宣告長眠
2014冬奧獎牌統計表（2月12日）
全球手機獲利 蘋果豪奪87%
有機農業交流 加省長率團訪里仁公司
課綱亂調？ 台聯將全面抗爭
甜品店搞創意 元宵節青蔥「只偷不賣」
新住民雖無健保 仍補助產前檢查服務
涉包庇賭場 聲押北市1警官
苗栗「炸」元宵 新移民姊妹舞龍
移民署2014愛你一世幸福新生活短片競賽開跑囉！
中北部將再出現10度低溫
越勞逃逸被逮捕 供出5同鄉室友
廣東掃黃 3天抓920人
漏網新聞 王郁琦提“中華民國”拍手民眾被拉走
泰知名插畫家TOTO 現身台北國際書展談心
英國政府警告 蘇格蘭獨立「將失去英鎊」
台鐵大林歸來套票 1小時搶光
南開外師親手打造花燈 光耀台灣燈會
調查報告: 北京污染不適宜人類居住
中華電信公用電話 新卡報導NO.315
HiNet元宵、情人節 hichannel燈會直播
台鐵「大林至歸來」車票 1小時賣3500套
助學童出國 志工到信義鄉桐林國小做泡菜
北市慷納稅人的慨 獨調時薪不可取
印尼妻返鄉後了無訊息 男子決意離婚
新竹飯店路跑嘉年華 情人節前夕倒數造勢
部長蔣偉寧 捍衛新課綱理直氣壯 (一)
對促成「馬習會」的建議
教育部積極推動國民中小學三級協助防護網
1月份集中巿場 募集資金總額逾123億元
「2014台灣燈會在南投」小提燈13日起限量發送
2014台灣燈會 設五大醫療站
2014馬耀南投‧全國花燈競賽放光芒
李鴻源致歉 痛陳最低標傷害大
卜睿哲：王張會互稱頭銜顯重要
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
10歲兄帶2歲妹兜風 車禍但無恙
問卷調查：兩人攜手比單身開心
MLB 吉特宣布季後引退
運動畫刊泳裝 芭比娃娃插一腳
美參院同意延長舉債權限1年
中市暗夜民宅大火 3人身亡
歐巴馬4月底訪問日本等亞洲4國
投顧：今年原物料不易大多頭
摩根台灣投資人信心重返樂觀
1月台股表現 今皓漲最多
智慧城市展 資策會辦二論壇
巴西街頭採訪 記者死傷多
現金為王 台灣投資人偏保守
炮竹炸死記者 巴西警方逮主嫌
MSCI季調 安泰銀被剔除
觸控面板貼合膠市場可望成長
車市旺 車商大舉徵人
暴風雪壓境 葉倫參院作證延後
馬上有錢 博奕遊戲送大禮
美學生被霸凌 求償85萬美元
品嘗台灣 登上探索頻道
美國防官員：陸崛起美需保優勢
思科料Q3銷售低於分析師預期
歐巴馬將訪亞太 宣示重返亞洲
眾星即起全額交割
白天氣溫回升 晚上冷氣團又到
美股修正 台股臨壓力
聯準會官員：QE調整可能謹慎
MSCI季調 陸股增2無刪減
台灣燈會試燈 主燈史上最高
台股開盤下跌4.65點
北市發現疑似未爆彈 警消警戒
開拓市場 聯想獲利擊敗預期
紅面鴨藍虎鯨夯 花蓮燈會延長
貝萊德：新興市場跌是買進良機
澳洲1月失業率上升 澳元貶
鹽水蜂炮啟炮 神轎繞境展開
台中透天厝大火 一家3口喪生
貝佛利傷 林書豪先發戰巫師
暴雨強襲 泰晤士河沿岸拉警報
素溪冬奧 加獲第10面獎牌
環團譴責 日月光早盤穩
聯發科將在聖地牙哥設分公司
保全宿舍起火 住戶不滿警覺差
孫大成訪瓜國對抗婦女凶殺法庭
抗最強冰風暴 紐約全城戒備
林書豪切入犀利 火箭首節領先
信義區工地施工 發現未爆彈
上海和平飯店 辜老籲尊重現實
黃景泰戰基隆 曾永權站台
駐加代表處春宴慶農曆新年
南韓利率連9凍 符合預期
輝達料Q1銷售超越分析師預期
台藝術家赴阿曼參加文化節
嘉中14人滿級分 破歷年紀錄
KANO首映 永瀨正敏將來台
阿曼媒體關注王張會
去年學士班缺額率 逾1成
支出下滑 美預算赤字大幅減少
學測295人滿級分 歷年最多
世貿二館原址工地 挖出未爆彈
新台幣早盤升3.2分
MSCI權重 鴻海升幅最大
兩岸協議檢討會 20日在長沙
台鐵情人節套票 民眾搶購
智慧城市展 大廠展成果
巫師駭獸失敗 火箭次節續領先
病童生日驚喜 臉書按讚破百萬
港電台解僱主持人 記協不滿
南華大學大一生 比照國立收費
一家3口葬火窟 女屋主崩潰
是否選民進黨主席 小英評估中
投顧：新興債行情 待浮額洗淨
裝備齊全偷釣石斑 男落網
三星接獲美陸軍訂單 黑莓緊張
學測國英作文 抱蛋人數減
金融軟腳 台股終結連 5漲
王張會 明報：啟動政治接觸
華亞科通過現增案
新春團拜燒滾滾 19日爆場
台中3死火警 市府協助善後
觀光旺 總統：船家不再等無人
隋棠金城武 上班族夢中情人
陸評論：兩岸進入政經並行
暴風雪攪局 美將網上公布數據
冷氣團晚上到 中部以北防低溫
情人節訂飯店 最後一秒補救法
中央氣象局氣象報告
基隆大台北 防大豪雨
中央氣象局 今天白天天氣預報
炮炸寒單爺 今年近30場次
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新北元宵湯圓 抽驗全數合格
林書豪單節十分 火箭3節領先
美工人 挖到冰河期長毛象牙
食安事件 孫璐西：腸炎弧菌多
中市3死火警 起火原因待查
凱瑞將訪陸 外交部密切注意
戶政系統出包 內政部要究責
日去年農林水產出口 創新高
利率上升 印度通膨和生產下滑
台灣燈會彩排 交通管制擴大
夜店撿屍性侵 男判刑確定
陸海關發布資料 全用人民幣
加國可望承認台灣有機認證
降災有成 北市職安績效冠五都
聯合國協助越南抗禽流感
ETC車牌辨識 擬增顏色廠牌
學測國文寫作 擬獨立施測
新疆強震 目前仍未傳傷亡
桃園馬祖新村 週末展市集風華
柏林影展 桂綸美演技受矚目
手機付款遭批 亞太電澄清
港府與台灣中醫大加強合作
2013身體小毛病代表字：累
南韓將派先遣隊談離散家屬團聚
香港大學生 加入露宿街頭行列
老翁失智 頻按鄰居門鈴討錢
歐巴馬4月訪大馬 會納吉
一氧化碳中毒 竹市母子送醫
加強投資中小企業 百家受惠
日公益團體 擬來台設分部
顧癌妻 檳榔商轉行簽賭站被逮
板橋高中學測 75滿級分1人
哈登關鍵3分 火箭艱苦取勝
龍王睡魔慶元宵 新埔警交管
將軍胡蘿蔔質優 農會推副產品
需求增 應材銷售成長上看一成
看好跨境金融 永豐銀建新通路
慶元宵 台北孔廟推獨賣智慧燒
李克強治霾 消除心肺之患
兩韓談不攏 離散家庭恐難聚首
天氣冷颼颼 街友愛上超商暖氣
歐巴馬4月亞洲行 首站將訪日
總統：軍人占0.6%可維國安
慈心有機認證 與國際接軌
投顧：全球股市修正屬短線
信義區工地未爆彈 成功移除
系統出包 江揆：內政部會究責
日支援育兒新制 財源缺口大
王張會 總統：兩岸重要里程碑
湯圓肥 吃1顆走20分鐘
學測放榜 一中中女33人滿級
新戶政系統卡 內政部調查中
金門學測滿級分生 爭台大醫科
玉兔號醒了 故障排查中
玉山上午降雪 積雪16公分
肯定課綱微調 江揆促加強宣導
火箭失誤幾吞敗 哈登決殺險勝
碩禾漲停 2月營收續戰新高
美2家最大有線電視傳合併
新台幣午盤升2.1分
總統盼與美洽簽雙邊投資協定
元宵出遊 清水公園泡腳煮蛋
竊360斤茶葉 賤賣3萬多元
網購商品數 東森購物成長最快
基隆碼頭倉庫 藝文界籲列古蹟
警破大型簽賭站 8嫌被逮
竹林中學 學測14人逾70級分
王郁琦將與14名陸學者座談
台灣燈會 300遊覽車接駁
台灣之光 首家台企在波蘭掛牌
致命採訪 全球去年70記者殉職
低溫猝死統計 立委籲加強整合
大學學測揭曉 台南成績躍進
調查：藏人為雪帕人及漢人後裔
林火又起 印尼廖內霾害肆虐
馬談關廠勞工 藍籲外界勿扭曲
北市長選舉 丁守中拚贏在終點
大同寶寶現身台灣燈會
開車門致騎士輾死 泊車員緩刑
電動車啟動 連接器廠飆速
華南金估今年獲利增1成
人事總處：無直轄市符增員標準
警特跑走體測 男女標準不變
課綱微調 江揆：強化台主體性
學測成績 建中35人滿級分
北一女25位滿級分 近年最高
鴻海電動車產線 落地台灣
東莞掃黃 成為陸詐騙題材
戶政系統出包 張善政建議解約
棄明星高中 偏鄉學子拿滿級分
圓仔健檢 保育員閃避尖牙利爪
洋基隊長吉特 打完本季退休
鄭麗君：7月底喜迎百歲寶寶
菲律賓擇偶 幽默比美貌吃香
法人說明會前 群創大漲
皮膚長黃色瘤 檢出高血脂
台股收盤跌43.17點
選市長 黃景泰：打造快樂基隆
親近自然 江揆邀閣員挑戰玉山
戶政系統究責 江揆盼儘快交代
立委提立法 放假逢六日要補放
天文學家趕飛機 盼能蟲洞穿越
聯想發豪語 摩托數季內扭虧
胡志強籲企業主 盈餘分享員工
量縮拉回 台股跌43點
陸出版社 出版三毛散佚作品集
MSCI升陸股 投資價值浮現
陸浪漫城 佛山寧波東莞前三名
創佳績 花女20人逾70級分
破22K魔咒 北市盼中央齊手
2月台指期跌40點
義聯投資高雄 陳菊允速核建照
2月電子金融齊跌
資策會攜手台科大 穿戴科技獲獎
佯鑑定騙高價藝品 通緝犯落網
調薪案 北市府盼中央支持
業者看食安 國際接軌就源管理
綠質疑課綱調整 江揆力挺教部
組織改造 偉盟今年可望轉佳
雄中17人雄女11人滿級分
罕病黃瀅芝軌跡球滑出英文佳績
立錡去年每股稅前10.99元
媒體面臨挑戰 法規政策為重
青年政見遭指跳票 新北市澄清
北一女國樂美少女 學測滿級分
未滿月男嬰疑趴睡 窒息亡
重大災害勸募 執行擬限10年
學測滿級分多 頂尖校系擠
江揆：公建預算達成率創新高
反彈暫歇 台股8500點失守
3胞胎考學測 1人滿級分
河南多地設訓誡中心 取代勞教
王泉仁李晶晶 正式簽字離婚
台股權重遭降 法人：影響有限
寒害 湖北宜昌損失逾2.7億
鄭州貓熊胃炎亡 曾參加陸國慶
中市火警3死 市府提供救助
美公布侵權惡名市場 點名大陸
高雄一卡通 打造低碳順暢城市
立錡估Q1季增4%至16%
三大法人賣超台股21億元
建中滿級生 酷愛動畫想當牙醫
陸溜冰女將似張柏芝 韓粉絲讚
王郁琦登中山陵 事前有練過
美使會莫迪 印媒：押寶護利益
每天逾4千噸垃圾 雅加達頭痛
巴國警車遇炸彈攻擊 至少11死
駕車衝撞 總統府告張德正毀損
盛群：今年營收獲利看增
情人節 北京玫瑰花價漲近十倍
金門首位滿級分生 選台大醫科
助台中小企 阿里巴巴推網商會
迷社團亂課業 苦讀學測滿級分
程文欣獲選南京青奧運動員楷模
府告張德正毀損 將求償修復費
迎元宵燈會 大同寶寶陪拍照
中市3死火警 檢方釐清案情
韓港協議 優質企業通關便捷化
中市單工調薪 郝：所見略同
台南市長改選 藍營建請徵召
高雄古玩玉器竊案 自家人偷盜
蘇貞昌訪新竹 籲黨員團結
江揆：感謝閣員堅守崗位
卓伯仲判9年 檢方不服提上訴
太冷了 廣東數千隻活雞暴斃
鄭麗文感性說再見 將轉戰媒體
原相估Q1業績季減5%內
王張會 滬學者：兩岸上升基礎
元宵遇情人節 屏東放水燈祈福
鹽水看蜂炮 南市府推免費公車
保護區豪宅案 士檢分案調查
公共場所抽電子菸 無法可罰
國中生葬身火場 校方不捨
新北櫻花季 浪漫賞花做蛋捲
寶山打中午 萬人享食福
二二八 國道23時至6時免費
張郁琪不考學測 錄取美國名校
兩韓14日板門店2輪高層會談
新台幣收貶6.2分
信義區未爆彈 美軍二戰空投
學測放榜 薇閣7人滿級分
台中又一民宅火警 1死2傷
金門新村4萬多申購 3月抽籤
陸出口成長目標 傳低於去年
實力驚人 武陵學生雙料滿分
學生抬假人道具 警疑撿屍虛驚
學測五標升 數學黑馬把握甄選
蜜月勝地排行 馬爾地夫奪冠
立委再質疑 環安達不回應
市調：量子點顯示產品成長快
竹市拆除眷村 將軍村走入歷史
半路認母遭識破 4陸客遣返
苗縣榜首生 鍾情物理捨醫科
宇宙時間軸 人類最後幾秒現身
父親陪讀 台東高中學生滿級分
大學搶優秀生 祭獎學金攻勢
花蓮6醫院 助腦中風後期照護
戶政司長人事 李鴻源將說明
保險粉漂白豆芽菜 賣出7千噸
雲林結球萵苣 裝箱銷大陸
張志軍：辜汪會談啟談判新階段
大陸：梟龍2年內換自製發動機
粵北山區 兩百人賞雪受困
桃縣國中小學力鑑定 開始報名
總統府告張德正 北檢依法偵辦
澳洲女子高球賽 曾雅妮42名
台飯店Buffet 晶華奪冠
超萌馬首日發送 排長龍人氣旺
低溫寒害 廣東湖北紛受災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
情人熱吻賽登場 日歌姬台獻唱
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新系統出包 戶政司長調職
屏東5校舍重建 慈濟認養
國道春節費率見效 二二八續用
新系統出包扛責 謝愛齡調參事
瞄一眼車遭砸 警揪街頭暴力
跨界劇場騷 董陽孜再現書法美
肌肉骨骼損傷者 4成謀職困難
越元月紡織成衣生產率增27%
情人節 德里紅玫瑰估漲10倍
大學學測 嘉中1重考生滿級分
保險套塞肛門運毒 警逮12人
KANO電影 嘉市22日遊行
馬祖慶元宵 北竿祭典揭序幕
救災國際化 消防局英語教防災
進口美頁氣 中油估2018年後
捐血急凍 血庫不到4天存量
鼓勵再出發 無償提供街友賣報
提花燈也要環保 電池別忘回收
強烈冷氣團襲 元宵情人節濕冷
去年稅收 歷年新高
北京13日 再現重度空污
克服語言障礙 蔡任為滿級分
肉商遭竊數百萬 竟是兒子偷的
成大：台日合作開發先進鋰電池
陸公安副部長劉金國 升正部級
王育誠被指吸金 士檢分案偵辦
信用卡亂訂價 可能遭停業務
林來瘋不再 美媒拱最佳第六人
格蘭菲迪家族路跑 限三五成裙
法部：自由之家政爭說法非事實
飯店買給你 君品為百房客圓夢
獲報男欲衝撞總統府 警留置
學測達70級分 她創苗中紀錄
前桃縣消防官員收賄 桃檢起訴
大馬出現首宗H7N9病例
新住民度元宵 七星潭淨灘
北市跨年撿垃圾 4團體獲表揚
1月證交稅 創半年新高
活字典 王河盛說出自己故事
情人節 霜淇淋咖啡飄草莓香
台灣燈會彩排 哈拉猛男現身
清寒建中生 學測74級分
台中又民宅火警 1死3輕傷
王郁琦籲陸更開放網路資訊
全民電通掏空案 張俊宏將入獄
東協與歐盟 擬談航空協定
金管會：維持民法約定利率上限
漢翔民營化 4月申請上市
森鐵加開列車 疏解二二八人潮
ifo世界經濟調查 逾2年新高
波麗士兄妹檔 合力打擊犯罪
西班牙主廚 台灣做公益助幼童
戶政司長謝愛齡 十年前遭彈劾
Dropbox挖角谷歌高層
蒲亭會見吳經國 向中華隊致意
香港再掀打壓新聞自由風波
花蓮舢舨海釣翻覆 一死二傷
新戶政系統出包 戶政司長調職
涉改槍械牟利 警逮計程車司
中市民宿業 支持胡志強連任
台灣燈會聞名 國際媒體競訪
中研院士辭世 樂音追思何曼德
被要求撤出黨部 蔡錦隆不滿
戶政出包 丁庭宇：恐影響投票
疑向女學生秀健身照 警調內勤
年後甩油 建議每天少5百大卡
林佳龍韓國考察 會晤世宗市長
蘋果公布供應鏈 鴻海正向看待
朝著夢想飛行 休學當交換生
邱文達將率團赴杜拜 宣揚醫療
金門台南合作 服務旅台鄉親
傳愛病童 北市動員折圓仔提燈
水精靈兒童舞團 赴日展技藝
國台交團長異動 黃素貞接任
訊連去年EPS 7.07元
蘋果發報告 列舉供應鏈違規
冬奧短道滑冰 呂明龍無緣晉級
摩加迪休機場遇襲 7死15傷
選購豆芽菜 白中略帶黃褐色
金門商會大會 盼獲輔導再提升
ifo：台灣未來半年經濟轉好
警沒當場攔檢 女闖紅燈免罰
韓元走弱 台幣收貶6.2分
日擬藉體育援外 加強國際宣傳
梁國新期勉經部同仁 具執行力
王郁琦盼陸學者影響國台辦
台灣燈會彩排 龍駒主燈閃耀
韓大邱高中訪深坑 學習共同體
明年放假少 內政部研議補救
減肥不躁進 半年8%剛剛好
傳蘋果推新機上盒 4月亮相
台北港案協商未果 嘉泥提訴訟
高雄北京周 兩岸官員同台揭幕
李鴻源：是否解約 看廠商表現
王張會後行程 高度政治意涵
高市預算遭砍 綠營指粗暴表決
蘋果Mac組裝 偉創力入列
兩岸舞龍交流 武漢高龍獻絕技
情人節去哪過 北市推浪漫景點
毒嫌帶槍 辯稱防身用
制度改革 疏濬量倍增
高雄男女原民生 決心拚醫科
中市3死民宅大火 不排除閃燃
羽球亞青賽 中華拚2金1銀
圓仔天燈卡哇伊 朱郝將共施放
呂秀蓮肯定王郁琦闡揚台灣民主
數位典藏效益不彰 糾正國科會
金融開放向前衝 金管會建基石
金湖水庫紅褐色 化驗是葡萄藻
補充保費年收330億 將檢討
使節聯歡 外長盼促進夥伴關係
中市3死火警 胡志強慰問家屬
法媒看王張會 強調歷史突破
明道中學學測佳績 放長鞭炮賀
法律學者黃炎東發表新書
投信：台股權重調整小 免過憂
選黨魁頭破血流 謝長廷：我來
台灣燈會彩排 彩色龍駒耀全場
上海和平飯店 濃厚民國情緣
兩岸兩會十會 林陳月底台北見
王張會 賴正鎰：發乎情止於禮
名牌二手貨日店 大陸買家增
台灣燈會 龍駒騰躍氣勢磅礡
去年智慧型手機賣贏功能型手機
雄中雄女滿級分生 臥虎藏龍
增補假 產業反對商業叫好
LED節電 無法取代3核電廠
王張二會了 不開放採訪
中女中資優生 基測學測都滿分
越野滑雪女子10公里 波蘭奪金
總統：透過和平方式促區域和平
壽險資金海外併購 有譜
今彩539開獎
英財相：蘇格蘭獨立不得用英鎊
威力彩開獎
國際媒體持續關注王張會
陸智慧手機出貨 兩年來首降
電子菸或煙 開罰管制大不同
美有線電視雙雄 同意天價合併
吉隆坡遊覽新招 登馬車賞古蹟
聯想獲利超標 外資按讚
王張會重大突破 馬習會受期待
諾魯大使讚周美青為親善大使
索馬利亞機場爆炸 青年黨稱犯案
債市有撐 新興市場現生機
缺指身障生 樂觀成學測高手
東京蘭展 台灣吉祥物卡哇伊
義去函歐盟 反對基改玉米
壽險業國外投資鬆綁 見曙光
蘇貞昌14日約見北市長參選人
美初申失業救濟 增加8千件
美零售銷售 衰退0.4%
鹽水蜂炮首夜 大小炮城接力炸
學測 總統教育獎考生失常
英洪水氾濫 恐爆發胃腸炎疫情
金管會駁期交所董座辭呈
金管會慰留 范志強留任
埃及軍頭訪俄 談20億美元軍售
威力彩13槓 頭彩看7.5億
外島土地 陸軍依法辦產權歸屬
今彩539頭獎槓龜
美零售銷售 10個月來最糟
威力彩頭獎槓龜
凱瑞訪陸 海上安全議題受關注
南海有事 美軍會援助菲律賓
豪雨特報 基隆大台北山區注意
冰風暴肆虐美東 1億人受影響
期交所董座留任 業界：感謝
歐鋼鐵聯盟將對台陸提反傾銷
王張二會結束 閒聊談及馬習會
兩岸美元匯款納入外幣結算平台
民眾占地 國防部採法律途徑
冰風暴封美東 積雪過呎成災
王郁琦赴上海 晚上王張再次會
鹽水蜂炮開炸 2百座炮城接力
兩岸協議成效檢討會 20日在湖南舉行
中國央廣：玉兔月球車「復活」
歐巴馬四月出訪亞洲四國 跳過大陸
新聞記者「危險行業」 去年70人殉職
1111: 企業最愛大學 北科大雙榜首
開南NFC平台獲發卡組織認證
趨勢科技：Flappy Bird出現山寨版 植木馬程式騙財
合歡山罕見大雪 公路冰封
作業系統落漆 戶政司長「扛責」換人
聰明停車 悠遊卡更好用
VMware 與Google 攜手 推動企業桌面現代化
關廠工人處境 國民黨澄清馬英九談話
連戰將會習近平 連勝文不隨行
封閉凱道？ 府：報導非事實
連戰將晤習近平 談兩岸議題
元宵前夕 新移民分享家鄉故事
北京常住人口2114萬人
開放期貨商經營 槓桿保證金交易業務
君鴻酒店 39F大廳酒吧早午餐活力上市
遠傳智慧城市展 掌握智慧新生活
遠傳電信：企業用戶雲端服務 創業最佳選擇
教育部 推展華語文教育有成
民進黨批判課綱微調 自相矛盾 (三)
中華郵政全民信賴 穩健經營績效亮麗
女中尉潛逃 陸海空刑法起訴
中華郵政人民幣匯款 抽機票
印尼火山爆發 撤離20萬居民
淨灘度元宵 新住民歡聚七星潭
移民署破獲非法外勞仲介 全家送辦
1月份全體證券商 盈虧統計
冬奧中國獲兩金 德國7金領先
假扮母子被識破 陸客遭遣返
103年度多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動開跑囉！
新住民使國中小學力鑑定人數有所成長
公路總局呼籲遊覽車及公路客運 提昇行車安全
雲林農博辦大喊我愛你活動 新住民不缺席
APEC馬習會 陸：不合適
證交所將舉辦「102年度證券市場中介機構業務研討暨頒獎典禮」
印尼火山夜間噴發 火山灰侵台校
閒聊馬習會 王張各表立場
美：北韓邁向無核化 方可對話
馬習會 王張各自表達既有立場
女1000m競速滑冰 大陸張虹奪金
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高鳳學院網站 宣布學校停辦
凱瑞訪陸 重申識別區不智極端
卡達女網賽 謝淑薇雙打進8強
陸委會：馬習會應適當地點身分
馬習會 張志軍：盼每步都走好
澳網封后後首戰 李娜卡達吞敗
訪台 張志軍：希望快一點
義政局再掀波 總理雷塔請辭
比利時修法 允許重病兒安樂死
普魯申科背傷 冬奧再奪牌夢碎
暴雪未停課挨批 紐約市長反駁
比國眾議院 通過未成年安樂死
黨內逼宮 義總理擬請辭
荷蘭之後 比利時允孩童安樂死
背傷退出冬奧 俄冰上王子退休
紐約剷雪車撞死孕婦 疑為華人
消費就業欠佳 美經濟再陷隱憂
巴媒訪徐光普 談王張會
元富證代理博祿貝基金
遠百板橋中山店將大幅改裝出清
蘋果公開供應鏈 南電續入列
蘋果公開供應鏈 晶技續入列
新雙反若影響 可能在3月
華東預計20日召開法說會
法人估九豪Q1業績季增兩位數
情人節商機 LG紅色機夯
迎開學季 電信業推優惠方案
兩岸智慧城市共同聚焦
MSCI調權重 歐股受惠大
劉德立探視巴拉圭遭祝融台僑
濕冷元宵夜 中部以北下探十度
美股漲 有利台股止穩
美光躍居全球第3大NAND廠
暴雪不斷 凍傷美國經濟
疑華裔女被撞死 剖腹男嬰危急
星展集團第4季獲利下滑20%
LG拚智機三哥 聯想扮攔路虎
中榮分院宿舍火警 幸無人傷亡
歐格列入警示股
高鳳學院停辦 鄰校承接學生
台北獲選全球免費上網最佳城市
立可得新增線上沖印功能
北天燈南蜂炮 全台慶元宵
聯想併IBM伺服器 英業達吃補
台股開盤漲56.84點
安克生醫軟體醫材將獲歐盟認證
大甲鎮瀾宮送3萬個小提燈
元宵節碰情人節 台中燈會送玫瑰
基隆山坡地墜巨石 幸無釀災
開車賞燈 南下草屯北上名間
李新穎捐贈薩國火山賑災物資
王郁琦訪上海台商子女學校
比利時新法 兒童安樂死不限齡
蘋果iPad 2 傳功成身退
日廠與LG傳攜手合作商業顯示
情侶16日看SBL 一人免費
中壢1倉庫囤爆竹 超量45倍
查獲地下加氣站 新北拆除
豐興廢鋼收價降200元 破低
提燈慶元宵 環署籲電池妥回收
歷史性突破 陸奪冬奧速滑金牌
元宵情人節商機 中華電搶搭
泰政府將清除反對派示威區
找情人 專門網站助單身族脫團
賀情人節 谷歌推10款APP
拉拉山低溫3度 賞雪碰運氣
不限男女 臉書開放性別自訂
罕見大雪 合歡山公路中斷
陸CPI持穩 通膨壓力不大
受惠基建 仲琦業績優股價俏
情人銬一起 花蓮舊監裝置藝術
全國技能檢定准考證20日寄發
股匯雙漲 台幣盤初升逾1角
大陸國台辦：連戰17日訪北京
台灣谷歌 推元宵塗鴉
不滿沒買車 子持菜刀殺傷父
類股齊揚 台股收復8500
時光倒流 專家還原梵谷畫本色
曼非斯網賽單打 盧彥勳晉8強
長澤雅美練中文 祝情人節快樂
凱瑞籲韓日放下歷史歧見
郵局將可匯人民幣 降匯兌風險
歐巴馬人氣差 同黨盼他別助選
中菲若衝突 美國上將：美助菲
戶政又小當 無礙情人節登記婚
美電玩主機銷售 索尼領先微軟
蘇貞昌約見綠北市長選將
高鳳將退場 多校搶學生
工具機復甦 上銀近300大關
任期將屆 關中：無意續任
陸學人：馬習應盡快會面
南北韓會談 各吹各的調
調查：智慧手機蘋衰退陸成長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
圓仔打敗寒單爺 拿下花燈首獎
地球的孩子十年 見證生命故事
比利時新法 兒童安樂死步驟
大陸通膨2.5% 高於預期
3月起染料旺季 業者營收增
美伊凡帕太陽能電廠正式營運
越南今年首例H1N1病患死亡
陸專家：共軍遠洋訓練曾被監視
經常帳赤字縮水 印尼盾破啼笑
郭董主持鴻海開工 呂學錦入列
劉志攻：台加關係馬年可躍升
毒蟲偷巧克力 辯天冷補充體力
朴槿惠：徹查體育界腐敗
政院：財政部政次張璠接任
慶餘堂撞名官司 參藥號敗訴
巴拿馬啟用首座太陽能電廠
元宵碰上情人節 鮮花貴一倍
董氏：電子菸會成癮 情人別送
中台灣廢核遊行 3/8登場
Q1樂觀 外資升立錡目標價
凱瑞抵陸 聚焦東南海爭議
冰雪大決戰 美東至少21死
政院：張璠接財政部政次
新壽南港經貿地上權報酬率4%
要錢買車不成 逆子持刀砍父
華晶科獲聯想華為及HTC大單
榮景擴大 英房價創空前高點
欣興下午法說會 股價疲軟
昇恆昌徵才 金門青年留鄉發展
相差40歲 李坤城動容忘年戀
河南稱連夜發通知取消訓誡中心
環團嗆聲 核電廠不能延役
薩爾瓦多咖啡收成將創歷史新低
學英語 北市國小推1校1外師
南港地上權案 投資37億興建
運動畫刊泳裝特輯 3辣模登封面
台技術團露國辦吳郭魚養殖講習
性侵口水留跡 入珠男判9年半
環保有價 綠商品集點換現金券
女軍官涉判逃 中檢偵結起訴
櫻花林擁吻 香港情侶求婚驚喜
消基會籲交部善盡監督遠通職責
分送玫瑰 卓伯源祝情人節快樂
疑天雨路滑 貨車撞電桿婦命危
郭董：基地台建置應持理性看待
減少休耕 台東場示範機械採收
情人節謝牽手 總統臉書曬浪漫
綠北市提名啟動 留整合空間
甜蜜不傷心 黑巧力最優
餵無手老伯飯 網讚愛心鐵路員
投顧：實質負利率利日股
義隆去年每股稅前3.97元
預算遭砍57億 陳菊道歉哽咽
印尼火山噴發 3機場關閉
募兵配套 陸軍與大學結盟
郭董：鴻海120吋電視 Q3預約
玉兔故障 陸專家：可能是月塵
區間盤整 台幣午升1.06角
羅智先：統一拚續創新高
北京寄信 盡攬兩岸郵票郵戳
「蟻」毒攻毒 美黃瘋蟻滅火蟻
中市中影簽約 打造電影園區
大聲說愛你 農博飆分貝
高利貸攬到警 自投羅網遭判刑
士林地震 立委籲持續監測
東京又下雪 逾百航班停飛
凱瑞撇靖國 陸官媒諷安倍
兩岸官方互動 蔡英文提三堅持
賞燈過情人節 台北燈節耍浪漫
工研院技轉 鼎唐要做台灣殼牌
會凱瑞 習近平：建大國關係
鴻海做機器人 法人：上銀受惠
王郁琦登機 國台辦：歡迎再來
邱鏡淳登記參選 支持者喊凍蒜
陸銀壞帳創金融危機以來高點
北市小學生一週一乳 正式上路
砍預算風波 高市議會藍綠互槓
維吉尼亞州同性婚禁令 判違憲
南北韓結束第2回合高層會談
桌總科威特賽 台3男將晉級
盧彥勳慢熱 曼非斯賽逆轉晉級
低地盤公車 立委修法延免稅期
遭指欲撞總統府 酒駕男責付
竹市火警 救出1男子送醫
歐盟反傾銷 燁聯：短期沒影響
台灣去年新登記工廠逾5千家
台股收盤漲45.98點
加油要快 下週油價漲4角
支持劉霞 港支聯會採剃頭行動
加國跆拳道賽 中華隊開5金行
府前維安 北市提交通評估
涉暴力處理債務 4男送辦
台北股市開高收高 漲45點
棒球展開幕 深藏永不放棄故事
台糖釋中部精華地 17日招商
台股正面訊號強 投信偏多看
2月台指期漲63點
2月電子金融齊漲
羅智先：明年進入另一成長高峰
群創Q4每股虧0.15元
家鄉辦燈會 副總統祈順利圓滿
受惠手機平板 強化玻璃成長快
新系統招標 內政部：無關江揆
法興銀推演陸硬著陸 全球遭殃
解TPP僵局 美日緊急協商
元宵樂 台股價量齊揚
美白蟻機器人 可當建造搬運工
職訓就服雙平台 竹南園區揭牌
關廠工人案 律師團槓勞委會
王張會觸及馬習 朝野各有看法
王郁琦：面對差異 尊重彼此
北市男子 飯店燒炭亡
翰林思親 花壇燈排傳孝道
婚慶成悲劇 浙屋頂塌近百死傷
郭台銘：未來做10年沒問題
84歲婦肚痛就醫 赫見44歲石胎
會習近平 凱瑞：會談具建設性
鴻海將招募1萬5千名員工
新加坡航展 美軍機受矚目
燈排遶境慶元宵 百餘年不中斷
民調：印度人民黨席次將創新高
春節陸客搶購南韓電飯鍋
東莞掃黃 30萬小姐逃到閩浙
泰警展開驅離 尚未傳出衝突
偽造停車單 收費員自首獲緩訴
高中生推特大談性事 引關切
力抗圓仔人氣 紙雕大貓熊現身
江國強籲波蘭商界支持簽ECA
華碩去年每股賺28.9元
多說長句子 幫助寶寶腦部發展
郭董：4或5月公布印尼投資
三大法人買超台股96億元
印尼火山噴發2死 多地列警戒
山區試槍測威力 警逮1男
台日防救災 6縣市與靜岡簽協定
不盼情人節禮物 研究：是真愛
日本顯示器 擬3月19日上市
朱敬一證實請辭 兩位副手同步
群創車用面板 已談後年訂單
攻炮城要先繳費 廟方：添油香
戶政系統不穩 科技會報協助
注射膨脹劑 男子陰莖潰瘍
非eTag戶明細3月中上網查
元宵節圓仔滾木屑 像花生湯圓
王郁琦返台 神情愉悅
H10N8 江西又新增1例
增輪替駐軍 菲美仍有細節待議
揮別傷痛低潮 孫譓檸收割金牌
慶元宵傳統 內湖夜弄土地公
模擬比賽 張建銘鄭達鴻狀況佳
周志懷：馬習會 時機不成熟
違規搭乘設備致死增列勞檢重點
部落獲贈織布機 傳承文化技藝
德民調：贊成對移民設限者眾
華碩去年第4季每股賺7.7元
郭台銘：夢富成真助年輕人創業
朱敬一請辭 留0.5遺憾
新台幣收升6.1分
群創：大陸面板產能僅小增
科技部長 政院：適當時機公布
去年訪菲遊客增 台排第7位
台灣燈會慶元宵 展演輪番上陣
預算遭刪 高市搶救馬拉松賽
民調落後對手 胡志強：不回應
馬駿 傳將接人行首席經濟學家
智原估Q1業績降幅 較往年小
擲炮台拚大獎 鹽水遊客挑戰
校院退場首例現 骨牌效應恐掀
尖點今年營收 拚增10%
葉玫續押 母女元宵團圓夢碎
金門辦亞洲美展 10國參展
體驗炸寒單爺 外籍生慘痛經驗
郭台銘：員工有機會當老闆
群創：年底前增資200億
大稻埕票房夯 豬哥亮承諾謝票
併Viber 樂天砸9億美元
山區陰雨放天燈 低溫嚐苦頭
原住民課程發展 國教課綱研議
印尼火山噴發 火山灰襲台校
慶元宵 鹿港巨型恐龍花燈踩街
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澳洲高球賽 曾雅妮驚險晉級
高市府預算遭刪 綠聲援陳菊
史諾登誆同事 取密碼竊密
離散家屬如期團聚 兩韓達共識
王張會 專家：兩岸同得益
神隆去年EPS 1.88元
專偷湯屋手機 男大生送辦
潛入鍾小平家行竊 賓士男遭訴
中台灣電影推廣園區 OT簽約
郭台銘：台中將成電動車大本營
果郡王豬哥亮飆戲 盼蹦出火花
俄媒分析中共陸軍 北京最強
GPS衛星定位儀 登山有保障
愛情陷阱 情人節澳人傷心失財
菲國年輕人 1/3婚前嚐禁果
法務部前熱吻 同志要多元成家
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越南大馬貿易年成長逾15%
見王郁琦 台校老師又哭又笑
高中生表訴求遭帶離 投訴外媒
江揆感謝並肯定朱敬一貢獻
藍營中市初選 首日2人登記
情人節成眷屬 桃市登記結婚增
印尼火山爆發 華航取消1航班
日歌手夏川里美情人節台北獻唱
志聖去年每股賺1.8元
桃猿隊分組對抗 開放球迷進場
郭台銘：美國投資2年執行完畢
周志懷：機構互稱是良性開端
酒後心情差灌漂白水 及時獲救
立委組團訪韓 推教育文化交流
中央氣象局 氣象報告
致新估Q1業績 持平至增1成
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
德法GDP成長 優於預期
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日月光復工審查 重提試車計畫
浙江婚禮禮堂坍塌 十死數十傷
員警搭訕女生 調派出所遭質疑
綠：王郁琦應向立院專案報告
中信兄弟吃湯圓 溫馨感人
相戀40多年 老先生病房結婚
情人節陷阱 性侵犯九成是熟人
三芝國小圖書館 水車櫻芝戀
華碩首季營收 估季減逾1成
紅米進軍新加坡 21日亮相
代理校長：高鳳辦校時機不對
前中尉葉玫：擔心成為陪睡人員
押葉玫 台中地院：非主動回國
漫步談情 北市推9條愛情步道
鴻海在台招募1萬5千名工程師
TPP研習會 納入兩岸議題
甄選臨時工 助身心障礙者就業
鄭德美調升陸軍副司令
台南水情稍緊 月底前維持綠燈
中市逮2車手 取回440萬元
抗憂找醫師 遠離網友死亡之約
朱敬一：江揆是好朋友 沒問題
廉航襲港 國泰航空準備迎戰
人民幣存款破2000億 新高
國際郵輪抵花蓮港 原民姑娘迎賓
入TPP 外交兩岸經貿搭平台
王郁琦：非熱線與國台辦溝通
東莞掃黃 哈爾濱跟進同步掃黑
核廠耐震補強106年中完成
永達轉型 改名台灣產業學院
郭董：120吋大電視Q3預約
區域銀行公公併 還差一小步
慶元宵 褒忠吃飯擔保平安
南韓男子盼赴北韓 尋訪父親
海中希臘雕像 加薩邀專家揭密
食品雲發威 黑心豆芽無所遁形
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破職業賭場 查到賭客胡智強
齊邦媛90歲 繼續編寫洄瀾
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男遭輾 自強號延誤15分鐘
陸拒APEC 馬習會暫無他案
郭台銘：應理性看4G基地台
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全球反暴力 網絡綿密友善司法
招大陸碩博生 今年名額增加
王瑜出任中央研究院副院長
華碩：手機事業今年要獲利
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過完元宵 冰箱大掃除
士林地震 經部：無關山腳斷層
外交部發布對菲國維持灰色旅警
新移民賞花燈 認識元宵節
綠鬣蜥恐破壞生態 籲勿棄養
本周台股指數漲1.51%
威剛去年每股賺11.59元
敘利亞和談 進展希望渺茫
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她學芳療抗病魔 職訓逆轉人生
漢和：俄盼向大陸出口Su35
防誤闖國道 失智症協會籲道安
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酒測前沒先給漱口 男免罰
吊車漏油 騎士被撞不治
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聯想購摩托羅拉 華碩：沒影響
左派兄弟鬩牆 義內閣將改組
圓仔天燈短暫升空 高喊好萌
華爾街之狼 片中逾5百句髒話
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兩馬鬧元宵 盼打造文化旅遊
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屏東六堆尖炮城 元宵節登場
連習會 丁遠超：未被交付任務
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上海學者：王張會新高度新模式
董座遭起訴 基因：不影響營運
王張首會後 陸媒報導篇幅縮水
大甲媽遶境 4月6日啟程
敘當局要反對派 承諾聯手反恐
掃黃不力 東莞副市長下台
生涯急轉彎 朱敬一留憾
巡邏南蘇丹 南非維和部隊遭劫
元宵節逢情人節 中市活動多
流氓神尬武財神 傳統現代輝映
葉玫控訴 軍方：指出對象就查
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金門元宵燈會燈光閃爍 民眾樂
男跨越月台遭撞 自強號延誤
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泰國當局擬清理更多示威據點
張璠接財部次長 不二人選
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絕食第6年 大王具足蟲死亡
舞在故宮 太古踏舞團翩翩起舞
元宵情人節 台中送玫瑰
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今彩539開獎
巴西iPhone 售價全球最貴
民間推TPP 張忠謀郭台銘入列
大樂透開獎
馬新高鐵預計2020年通車
台灣燈會點燈 副總統返鄉見證
國際場合馬習會 恐非易事
新疆傳恐怖攻擊 15死
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鹽水蜂炮最高峰 街道萬頭攢動
達欣追分為時晚 台啤7分取勝
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吳宏興末節10分 璞園逆轉勝
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正義使者出面 巴西搶匪被綁
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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男遭印刷機夾傷 左手疑斷肢
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H7N9 安徽現14歲病例
新疆阿克蘇及5縣據報戒嚴
王志剛：今年是貿協行動年
苗栗（火旁）龍 邁入高潮
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串連深石平 新北打造慢遊山城
德缺老弱照護人力 向亞洲招募
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寒冬送暖 警助迷途兒返家
德偏遠地區醫師荒不利高齡人口
星國用社區力量 鄰居即照護者
直飛杜拜 創來台醫療投資商機
老人別太孤獨 英鼓勵鄰居守望
心囍派對 新人輕鬆浪漫結婚
NB代工營收 2月估持續下滑
晶技1月每股稅前0.31元
英美暴風「手牽手」 恐再釀災
高碩泰拜會義參院外交委員會
元宵落幕 楊綏生盼馬祖起飛
吸毒產生幻覺 男殺人判12年
馬來西亞僑生 客家歌唱贏在地
食安當道 義有機食品銷售熱
看護走動式照顧 長照新模式
嘉市長初選 陳以真盼全民調
陸社會新鮮人不理財 成月欠族
預算被大砍 陳菊：市長難為
母女聯手畫展 屯藝中心登場
北美館典藏品 赴日巡迴
長照家屬喘息 微笑曲線重現
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柏林影展吸睛 全球片商搶露臉
亞大重金招生 最高360萬
春節巧思熱鬧桃機 旅客喊讚
春安結束 酒駕取締逾萬件
併排臨停被撞 汽車駕駛判罰
中環海濱 解放軍可建軍用碼頭
母語日 陳菊倡新移民子女學習
兩岸氣象地震合作 官方首交流
美新雙反成案 台業者：預料中
訪農博 朱立倫讚有機農業
兩岸合作 海峽地震納監測
微信叩客叩到刑警 簽賭站遭查
台64線車禍 男駕駛命危
情人節快樂 美兒童開趴吃糖
選北市長 連勝文2月底前宣布
地牛翻身後 北市籲檢查工地
酷熱煙霾籠罩大馬 民眾叫苦
竹市賞花月 民眾不畏寒冷賞櫻
賞燈看表演 中興新村戲碼不斷
勞委會新竹徵才 釋萬餘職缺
野柳秋吉台 兩地質公園結姊妹
台灣大開班 學子圓電影夢
朱立倫：推廣有機 擴大種類
家長會集資 贈千本好書給學校
高一交換生 獲歐巴馬志工獎
李登輝：皮膚癌細胞已割除
港中大來台招生 祭高額獎學金
陸擬替台應訴 業者月底回應
中市國中生實驗室玩火燒傷
年後轉職潮 徵才媒合率逾3成
職災保險 雇主成本估年增2百億
出國交換生 台學子探索自我
美初判台傾銷 經部助業者因應
杭州主城區 永久關閉活禽市場
H7N9疫情 廣州又2例
美約占3成 太陽能3月恐生變
遊戲開發夯 職訓課程提升專業
連習會 連戰盼做有利兩岸的事
體檢二代健保 僑胞沒占便宜
國民黨：政府人事任用專業考量
清潔員拾金不昧 80萬還失主
野柳與日本秋吉台 締姊妹公園
壽險業爭取投資陸企寶島債
新社櫻花開 胡志強與民眾賞櫻
美祭出新雙反 業界盼輕輕放下
推有機 朱立倫：從消費者著手
寒流操72小時 桃縣消防真勇
補充保費擬改革 繳費更像繳稅
寫茶聖故事 原著作者不幸病逝
國民黨中市黨內初選 3人登記
東勢果樹認養 胡志強共襄盛舉
雪封嘉明湖步道積雪 暫緩登山
蕭美琴：動物認養代替購買
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凱瑞訪陸 北京允阻平壤核計畫
北韓違反人道罪 聯合國籲調查
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宜蘭工寮火警 男成焦屍
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兩岸租稅協議有助台商競爭
蔡：兩岸官方接觸 勿損台主權
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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棧板砸中轎車 警方找到肇事貨車
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冷颼颼 心臟病中風急診增1成
蔡錦隆批林佳龍 才選上就落跑
中台灣燈會 明星馬進駐人氣高
鹽水蜂炮善後 清63公噸垃圾
薛盛華訪菲 介紹台商信保業務
恐嚇鄰居小心被打 男遭起訴
楊秋興肯定高市議員認真審預算
感謝照護 馬偕早產兒回娘家
主燈煙火秀 地面天空都燦爛
媒體指課綱違史實 國教院澄清
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霹靂講座登場 座無虛席
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