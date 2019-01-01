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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
江西病死豬 長期流入7省市
台西村的故事 科博館推攝影展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
法人：OTC第1季平均報酬率佳
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
印尼機場警衛性侵陸女 陸要求徹查
十二年國教 政院盼持續溝通
Agoda：跨年渡假 長灘島第13
台糖小包砂糖降1元
加勝利女神雕像 比美法凱旋門
台股人氣渙散 期待外資歸隊
國教分發 吳思華盼不造成混亂
印尼雕像 紀念蘇迪曼領導獨立
聖雄李舜臣 朝鮮半島民族英雄
欣賞101跨年煙火秀 北市推薦地點
拆整完成 忠孝西路全面通車
長臂尤里雕像 紀念莫斯科建城
內政部：來台旅客 陸客最多
嗡嗡嗡放假 柯文哲要媒體也休假
維也納新年音樂會 北高同步轉播
亞洲航空班機傳失蹤
鐵飯碗失色 國企到考率新低
台糖調降砂糖零售價 1包33元
羅東跨年晚會 中山公園登場
戴佩妮婚宴 個性褲裝見客
巴西雕像 體現外來文明影響
大馬軍人青銅像 全球最高
印尼：亞航班機失聯 機上155乘客
合歡山賞雪車潮 天雨車禍2人傷
重回母校 李登輝：彷彿又年輕起來
國軍飛行員 遭直升機尾翼K頭
呂秀蓮將絕食 總統府籲為國珍重
李登輝評柯政 有魄力但也危險
河馬阿河慘摔 登上NHK新聞
令計劃落馬 央視美女情人傳失聯
陸2015全國政協會議 擬3/3召開
飛機失聯 亞航啟動搜救作業
終結15降 汽柴油價各調漲0.1元
要警車護送回家 毆警兄弟起訴
亞航泗水飛新加坡班機失聯
亞航班機失聯 乘客國籍出爐
頂率聯貸到期 抵押品待拍賣
印尼漁工酒後滋事 岸巡送辦
亞航證實班機失聯 啟動搜救
外交部：亞航班機無台灣人
鹽奶殺嬰案 高院29日首開庭
朱立倫：開放國民黨成全民政黨
日本密淇稀摩冰淇淋 台南開賣
亞航證實班機失聯 展開搜救
亞航班機失聯 機上無台客
毒誘男同志性交 愛滋男師重判
50年老菸槍 戒菸遠離COPD
頂率聯貸不准延 味全：財務正常
港澳研究會副會長：陸怕港成顛覆基地
朱立倫：與柯文哲教育立場一致
民航局：失聯機上無台灣旅客
CES揚智不缺席 明年首度參展
競爭加劇 高通4G市占跌破8成
張惠妹演唱會票 1分鐘賣1萬張
前菲共談判員：與政府和談有譜
亞洲航空小檔案
亞航失聯 歐巴馬聽取簡報
集集音樂馬拉松 樂聲一路伴
深坑傳髒噁豆腐 朱立倫：重罰
飛機失聯 亞航首例
延長高鐵特許 年省31億降價回饋
越南經濟成長5.98% 4年新高
議長跑票檢視事證 民進黨31日開鍘
議長選舉傳賣票 陳菊：不可原諒
百年大醮 北港武德宮助弱勢
大豆異黃酮安全疑慮 擬限量標警語
王建民開金口 高唱Let it go
健康食品 食藥署表列保健功效
美掀反警示威潮 拜登信心喊話盼消分歧
裝潢設計校園餐廳 學生DIY
星民航局展開搜救行動
國人冬遊上海 台資旅館推優惠
行銷七美愛情島 澎湖縣府送月曆
亞航失聯 歐巴馬關切情勢發展
亞航失聯 星機場設家屬等候區
穿太少 范冰冰版武媚娘陸喊卡
貼文批反服貿抗爭 警記過二次
韓歌手崔東旭自白 將誠實生活
亞航失聯 證實機上3南韓人
亞航：失聯班機曾要求繞道
買票傳聞 李登輝：司法仔細調查
拚有感經濟 美多州調基本薪資
超商廁所販毒 遊戲點數也能換
北市教局呼籲教部 提供必要資訊協助
星媒: 失聯班機因天候差求改道
美媒報導亞航失聯
不忍老母病痛 兒勒斃自殺未果
柯文哲上任表現 姚立明：非常棒
印尼亞航為大馬亞航子公司 想進軍台灣
拚開季升大聯盟 王建民自主訓練
朱立倫：黨紀處分標準應一致
亞航總裁：盼所有人堅強並祈禱
亞航失聯 星總理願提供援助
美旅遊業推出單騎遊台灣另類玩法
竹北畫愛送暖 畫作義賣助貧生
達米妮忌日 父母發起集會
除夕圍爐商機 飯店外帶年菜熱賣
演戲愛閱讀 永吉國小遨遊書海
英國150年名人遺囑線上付費看
呂秀蓮6點聲明 闡述為扁絕食
義大利郵輪失火 466人待援
教團挺柯文哲 支持基北免試不變
印尼官員：漁民目擊一飛機急速下降
北韓叫囂 稱與南韓核電資料外洩無關
台股大改革 漲跌停擬放寬到10%
印尼：亞航機師曾要求拉高飛行高度
北京地鐵漲價 4條新線通車
周玉蔻黨紀案 國民黨30日開會
國際419詐騙 退休師財損千萬
合庫克維輪 成棒盟主盃晉四強
亞航客機及162人失聯 白宮持續關注
王建民愛高球 羨胡金龍有職業水準
上海大學生 想創業比率年增4倍
阿里山冬茶展售 青心烏龍每斤8萬
朱立倫：修公司法 盈餘先加薪
總統官邸前抗議 警驅離收費員
張榮豐：未說國民黨收頂新2億元
大馬水患 當局允提供更多援助
李宗盛演唱會 柯P到後台跟大哥致意
張榮豐反駁 周玉蔻：尊重
世界最帥臉蛋 金城武29名
桃市升格紀念衫 元旦發放
陳偉殷臉書發文 替河馬阿河加油
亞航失聯 陸外交部：機上沒有大陸公民
山東最東端 也通高鐵
陸鐵路購票網洩個資 懸賞補洞
陸2014年交通投資 12.5兆元
台股融資融券限制 金管會擬再鬆綁
港鐵新線標示 人行天橋成食橋
雅加達郵報：失聯亞航遇亂流墜海
韓外交部：亞航失聯客機有3公民
量尺比序難解 教部基北區僵持
國會第3輪選總統 希臘總理打民意牌
直升機擊傷頭部 飛行官康復中
亞航失聯航班 家屬星機場等候
老人狀況調查 逾6成想與子女住
百公斤壯漢騎車自摔 警消吊掛救人
納吉：全力協助亞航尋找失聯班機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李進勇：104年度加碼教育經費20%
跨年夜冷氣團到 追曙光碰運氣
收費員再衝北車 台鐵嚴陣以待
福懋火警 疑吸塵管高溫燃殘油
業者山區丟廢棄物 基市府將罰
3天2宗 陸客搭機吸菸香港被捕
南華大學成年禮 盼學子感恩回饋
日本隱型戰機試驗機下月試飛
豐年雲林烏金饗宴 民眾大快朵頤
喝完喜酒 姊妹騎車遭撞雙亡
結束連降 台塑漲汽柴油0.1元
打狗鳳邑文學獎 陳菊頒獎
海上出生 奈及利亞男嬰以接生員命名
拆除公車道 柯文哲：傾聽民意
陸客泰國機場插隊 遭斥抓狂打人
亞航班機失聯 家屬焦急苦候消息
中市商圈行銷 太陽餅入畫
攻小分子抗癌藥 生華搶千億商機
境外移入 29日西部空污升高
臭豆腐店環境髒亂 新北罰6萬元
李全教：綠議員給賴清德教訓
搶歲末商機 3C通路業送機票
雒樹剛掌大陸文化部 接替蔡武
亞航班機失聯 菲政府盼平安
陸2015全國人大會議 3月5日召開
台灣餐飲新趨勢 下午茶兼賣雜貨
學者：陸經濟再下滑 中小企業恐倒
世界最長高原鐵路隧道 在青海通車
中市商圈行銷活動 立委選味濃
阿河移水池休養 民眾熱情探望
爭取釋扁 呂秀蓮落淚展開絕食
伍佰攝影集 收藏40名人面貌
亞航班機失聯 累積飛行時數逾2萬
義郵輪失火 約170人獲救
資本市場國際化 台灣要操之在我
義東海域商船相撞 傳11人失蹤
首場政見會 朱立倫力推內閣制
兩商船義東部海域相撞 1船沉沒
大陸格庫鐵路開工 新疆聯外多一線
全球近年重大空難大事紀
不滿刺青太貴砸店 新北警逮2嫌
莫言手稿喊價2千萬 急喊停
陸首個跨行政區法院 上海成立
英外交部：失聯亞航班機有1名公民
亞航失聯機拉高飛行 專家：標準程序
HBL男複賽 南湖晉級8強
跨年祝福繞圈圈 安中明信片搶眼
痞子英雄主題遊樂展 元旦開幕
高公局籲收費員 爭取合法權利
印尼廉價航空急速成長 安全標準不足
印尼官員仍否認亞航墜機
評論：2014是印度非凡的1年
民進黨查跑票 南市主委提交影帶
未收頂新2億 國民黨：影射者欠道歉
亞航客機失聯 印尼暫停搜救工作
明菜尬聖子 NHK紅白好戲將登場
高雄痞子英雄遊樂展 感受實境
從太空看地球 縮時影片呈現驚人美景
伊朗5口偷渡 夢想難圓
失聯亞航家屬心焦 星機場心理輔導
義大利載478人郵輪起火
教宗：為空難和船難受難者祈禱
飯店婚宴回本 新人中百萬飯票
暖暖閒置老樹屋 屋主捐使用權
4艘陸艦繞行日本一周
罰不到黑心廠商 藍營立委提頂新條款
印度虎蛇大戰 白老虎敗亡
新光華南豪門恩怨 律師也被告
英旅遊夯 明年觀光財將創新高
海巡護漁 遭陸船丟擲石塊攻擊
首座鐵人三項訓練中心 宜蘭啟用
女志工服務逾25年 笑稱老得較慢
亞航失聯 越南：慰問並願協尋
蔡英文推議長選舉記名投票
校歌加持 三民逆轉晉HBL8強
中研院：雲豹甲車改善驗證良好
周玉蔻續散播謠言 總統近日提告
亞航失聯 印尼：尚未找到殘骸
抹黑污衊 總統府要周玉蔻道歉
陸春運延長購票 黃牛提前迎旺季
學者：陸遇第三次工業革命挑戰
印尼暫停搜救失聯客機 否認發現殘骸
亞航失聯星乘客 證實是2歲女童
德前部長：梅克爾忽視選民心焦
戴佩妮台北婚宴 大馬幫全出席
台啤不敵台銀 歐布萊恩砸椅
日本擬立法 可隨時派自衛隊赴海外
亞航失聯 印尼總統：為乘客安全祈禱
英舞台劇 再炒哈利王子身分之謎
亞航失聯 總裁首度面臨大危機
大直美麗華停電 無人受困
盟主盃成棒 合庫與威達險勝對手
防獨狼攻擊 英女王衛兵改門內站崗
德實施最低工資 實習生受影響
義媒：起火船隻防火門功能差
2014空難頻傳 死亡人數恐近年最多
滅頂行動發酵 70億聯貸不展延
國道收費員 突襲馬總統官邸丟鞋
張榮豐澄清 他只說過「頂新出手行情頂多2億」
澄清「頂新2億獻金」 總統府再發聲明稿
柯文哲否認 選方仰寧升市警局長
施羅德日本股票投資團隊2015年市場展望
SONY《刺殺金正恩》 北美網絡票房大賣
航港局「臺灣燈塔專輯」提供完整精美燈塔資訊
聖嚴教育基金會生活教育創作 培養兒童健全品格
103年郵票選美活動
1/5跨越—旅美藝術家林世寶特展 創作首度曝光
南華大學成年禮奉茶感恩
2014第一屆頂尖盃全國企業資源規劃系技能競賽
北宜直鐵可以不必興建！
魏應交擔保拉高利率 爭取展延半年
前立委林正二涉貪 地院判20年
查頂新獻金案 特偵組傳羅智強
貓空纜車12/31延長營運至凌晨2時
兒童新樂園1/1-1/3延長至晚間8時
中華電信極速4G加入900MHz頻段 速率再升級
血汗護士 勞動部長：通案檢討改善
舌尖上的異國美食 展多元文化創造力
「學習與探險並進」 教育部拍微電影吸引外籍學子
澳門中學師長組團訪台 促教育交流
新移民導演聲援中正學子維護打工勞權
新台灣媳婦裁縫手藝展客家文化
亞航失聯 印度1機3艦待命搜尋
前車翻覆 鳳凰女志工救人反遭撞命危
亞航客機離奇失聯 未求救增疑雲
美最糟新聞報導獎 CNN主播獲獎
印度班加羅爾爆炸 兩傷送醫
亞航失聯 16名家屬飛泗水
亞航班機失聯 美擬協助搜尋
義渡輪海上失火 已知1死1傷
克國首輪總統選舉無贏家 明年初決選
亞航過往聲譽佳 飛機全採空巴
今年最後機會 威力彩頭彩12億
義渡輪167人獲救 1逃生男乘客罹難
擬放寬漲跌幅 台股看量能
油價重挫 高收益債現危機
亞航失聯 美專家：結冰所致
高總價房委售 高雄台南增幅大
物聯網 牽動封測產業價值鏈
淡水低溫9.7度 玉山零下9.6度
名嘴出任務 4天逾兩百萬次下載
盧布大跌 服裝品牌暫停對俄供貨
印尼恢復搜救失聯客機
蒲亭當選俄羅斯年度代表人物
義渡輪起火 190人脫險278人還在船上
2014年 美婚姻平權大躍進
機艙有煙霧 飛機緊急迫降賓州機場
不堪重負 大慶油田減產百萬噸
分析：大陸金融體系有6大缺陷
台股開盤下跌 2.07點
失聯亞航乘客家屬 機場夜難眠
跳車受傷河馬 阿河死了
亞航班機失聯 股價重摔13%
金門跨年 神采飛羊
103年精英獎 表揚體壇精英
跨年看什麼最夯 機上盒報你知
克羅埃西亞總統大選下月11日決選
資策會：4G應用 三多三低
桃園平鎮工廠火警 濃煙四竄
陳純敬：警升遷有一定順序制度
新台幣早盤小升
復仇者聯盟2 超級英雄台北陪倒數
葉匡時：特許不延 不利高鐵增資
喉嚨痛逾月 竟是懸壅垂癌上身
亞航失聯 印尼重啟搜救增派機艦
亞航失蹤班機 缺乏即時發動機診斷
央大：台灣消費者信心指數上升
考選部盼修法 增性向心理測驗
消保處查養護中心 9成有缺失
阿富汗撤軍 白宮：負責任結束
明年市況仍樂觀 DRAM族群大漲
湖人釋出亨利 布萊恩復出
改善慢性蕁麻疹 調整飲食著手
成人奶媽 大陸查獲變相賣淫網站
河馬阿河死了 網友：黑色週一
亞航班機失聯 股價應聲狂瀉
韓藝人NANA榮登世界第一美女
央大調查 12月消費信心上升
大直美麗華停電 台電喊冤
韓傳教士1家3口 搭失聯亞航
河馬阿河 遺體送木柵動物園
嚇死摔死擠死 都市河馬悲歡離合
阿河死 業主可處1年以下徒刑
美國經濟獨強 看好電子股表現
葉匡時：高鐵快破產非危言聳聽
前11個月 薩爾瓦多貿易逆差大
劉克襄柯佳嬿 溯說水的故事
傳屬意方仰寧 柯文哲：不缺謠言
中美洲 薩爾瓦多獲外資最少
上午傳火警 健鼎：產能無影響
林毅夫：陸新常態 經濟成長潛力仍有8%
民進黨：律師團配合南檢查賄
逃過一劫 兩家人未登失聯亞航
總統將告周玉蔻 要求公開道歉
河馬阿河傷斃 恐年邁引連鎖反應
涉重利暴力討債 男落網
廣西轎車連撞11輛車 1死10傷
台壽增員 首年年薪挑戰百萬
7旬婦貪小便宜 偷洗衣袋送辦
台灣精品獎 489件產品入選
台股電金點火衝高 攻上9300點
頂率聯貸展延遭拒 味全探底
股東常會登記 1/6開放
32歲大叔級河馬 阿河命運舛
A-Lin配唱 顛覆偶戲音樂
9成過敏因塵(蹣) 首重勤洗床單
台南議長選舉風暴 陳朝來退黨
湖人戰太陽 首節領先2分
港媒選兩岸新聞 大陸反腐列榜首
河馬阿河過世 林佳龍促查責任
湖人對太陽 布萊恩歸隊先發
金融領漲 上海股市早盤登3200點
亞航失蹤前 兩架客機近身過
亞航失聯 印尼官員：恐在海底
央大：消費信心升 明年經濟有期待
宜蘭鐵皮屋遭祝融 原因待查
河馬阿河傷斃 業者函送法辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北韓核「搗」彈 南韓美日監看
十二年國教爭議 柯文哲：請朱立倫溝通
越國家主席視察海軍基地
毛治國：適性揚才和菁英教育互補
治頑固高血壓 腎交感神經阻斷
晶圓需求旺 世界先進股價14年新高
陳保基：休耕補貼編制是不合理
北京清華附中工地坍塌 10死4傷
湖人戰太陽 半場領先1分
主計處調查 台灣製造業最缺工
投審會：尚未收到頂新賣101申請
亮票案見解不一 檢擬非常上訴
高鐵財改報告 立院審查再延
北京清華附中工地坍塌 10死4傷
隱形眼鏡夯 晶碩光學66元登錄興櫃
亞航失聯 勿里洞成熱搜區
總統：工業發展要有自己的本錢
陸霾害襲台 細懸浮微粒濃度增
河馬阿河送解剖 釐清死因
伊波拉緊張 曾觸屍袋日男發燒
歐洲連日大雪 災民滑雪客兩樣情
曾銘宗：研議放寬股市漲跌幅
呂秀蓮持續絕食 籲讓扁保外就醫
國際債券發行 全年逾200億美元
燕窩保育爭議 泰國合法販售
新台幣中午升 0.7分
亞航失聯 印尼官員：恐沉海底
台股漲跌幅放寬 投顧：接軌國際
亞航搜尋 納吉致電佐科威
南韓提議 南北元月展開對話
特偵組查頂新案 羅智強現身
4K大電視揚帆 封測廠水漲船高
新北議長選舉 台聯赴法務部檢舉
陸2015經濟成長 國信中心估7%
湖人戰太陽 三節落後7分
澳洲加入搜尋亞航失聯班機
遲福林：陸十三五成長目標6.5%
Uber台北發動臉書留言
河馬與侏儒河馬 台北動物園都有
線上內容付費 消費者意願低
蔡啟塔涉貪遭判刑 國民黨停權
蔡英文喊話 朱立倫請她標準一致
掛牌上櫃 總計686家
韓鐵腕打菸 民團嘆台防制無力
禽流感 日宮崎撲殺逾4萬雞隻
違建燒死人 柯文哲：通盤檢討
河馬阿河死亡 天馬獸醫：已盡力
廣州高中生研發抗癌新藥
燃氣熱水器更換補助 中低收優先
國教爭議 朱立倫籲教部想清楚
熱帶低壓襲菲 數千人撤離
阿河死 動保團體疑過程涉虐
河川局水路禁種植 農民反彈
河馬阿河遺體送至台北動物園
水漲船高 北市東區2樓每坪249萬
亞航失聯機 總裁：維修狀況好
南韓明上半年將舉行軍事演習
元旦前陳水扁就醫可能 法務部：難講
林書豪單月最高分 湖人不敵太陽
上櫃日均值257.1億元
傳令計劃妻弟谷源旭被帶走調查
遭質疑跑票 民進黨市議員摃上黨中央
布萊恩歸隊 湖人惜敗太陽
4G商機啟動 網通股樂透
LINE限時免費貼圖 可愛貓熊
河馬阿河死了 解剖查死因
6私立大專校院 列退場輔導
大直商圈 長虹新時代廣場近滿租
絕食救扁 呂秀蓮質疑法務部拖延
超市男裝突出 遠百周年慶業績超標
嘉市跨年晚會 周邊彈性交管
獻金案作證 羅智強指周玉蔻鬧劇
亞航失聯 漁民目睹 勿里洞搜尋中
亞航班機失聯時間表
遭疑當選資格 新北議員反駁
提升南投觀光 100家旅宿線上訂
涉跑票議員退黨 黨紀處分不受影響
台經院：製造業景氣燈號連9低迷
大雪受困法山區 英遊客叫苦連天
連續挨罰 Uber指交通部舊思維
軍備局：雲豹甲車預計製652輛
中市富商綁架撕票案 檢方起訴
低溫特報 中部以北下探10度
台股收盤漲 67.78點
舒馬赫滑雪事故週年 復原路恐漫長
陳保基陳明文為亢旱休耕爭紅臉
援助泰北華校 選購當地咖啡
開平走高 台股上漲 67點
亞航失聯 星出動C130救援
1月台指期漲59點
區長大搬風 高市：增文官歷練
1月電子金融雙漲
抽驗咖哩薑黃粉 未檢出禁用染劑
性侵犯中彩券 受害人提告求償
台股衝破9300拉回 電金強攻
秘書找到了 柯文哲：不要問小題目
河馬阿河解剖初步結果下午出爐
172校系新生註冊率未達5成
國民黨：不可能介入特偵組辦案
立院初審 國考考生閱卷權入法
台中查天馬 隔離電網不符規定
成棒盟主盃 美孚巨人闖進決賽
安聯證實是失聯亞航客機再保公司
北京清華附中工地塌 據稱連日夜間施工
台南議長選舉 顏純左籲專案測謊
強弓與蜂眼 中科院證實研發
南議長跑票 陳亭妃呼籲儘速調查
令計劃央視人馬多 姻親情人乾弟
梁又南商品代言違法遭罰20萬
日擬降企業稅 2年降約3.3%
議長選舉風暴 賴清德：心中坦蕩
大眾電信破產 為用戶向政府請命
林書豪創單月新高 湖人輸太陽
MV浪漫感人 RK金承熙想婚了
三大法人買超台股 118億元
河馬阿河死了 園方民眾不捨
兩岸產業合作 服務業契機龐大
印尼交長：將檢討亞航印尼營運
台中歌劇院落成 年度藝文新聞之冠
客串模特兒愛上美容 蔡欣蓓創業圓夢
違反勞基法檢查 高市38家上榜
羽球之父吳文達 獲終身成就獎
大陸體育總局：金牌至上引發歪風
老翁自山坡跌落 頸椎斷裂不治
台灣智慧行動裝置普及率7成
大興協會送愛心 贈車雲林家扶
舒馬赫滑雪事故週年 密友說法惹疑
河馬阿河走了 瞿友寧盼重動保
善用展延型牛熊證 年前幫自己加薪
曾王雅雲：若有賣票 不得好死
亞航班機失聯 問與答
太平朝夕節 茶鄉跨年測字
台灣智慧行動裝置 普及率7成
酒駕撞死兄妹 王專吉8年半定讞
信教不在家 男子訴請離婚被駁
河馬阿河之死 業者最多關1年
指紋辨識不安全 照片可複製
解剖發現 阿河橫膈膜右側破裂
希臘：起火渡輪將拖回義大利
衛國戰爭勝利70週年 俄邀安倍出席
立院初審 第三方支付立專法
右眼失明數學家 陳榮凱獲國家講座
動物園解剖 阿河致命傷橫膈膜破裂
台股漲跌幅放寬 劉憶如：正面
北印霧寒 釀25死阻陸空交通
新台幣收貶1.1分
撞死2兄妹判8年半 王專吉：接受判決
鹽奶法官斥凌遲 鄒雅婷哭認罪
尋亞航失聯班機 澳飛機發現物體
劉憶如：貧富差距惡化 問題只多不少
星：印尼接受水下定位協助
歡唱不用擔心侵權 元旦起洽單一窗口
整合醫療 馬偕兒童醫院揭牌
看證所稅 謝金河：像忠孝西路拆掉
鄉鄉有4G 中華電信達陣
跨年夜自備環保杯 北市府請喝熱飲
雲林人發明 多功能土豆烘乾機
漁民出海迷航失聯 警消搜索
神閃躲 小貨車翻車轎車轉向躲開
阿河死因 首次重摔致橫膈膜破裂
陸專家：人民幣估貶值5到10%
學生體驗飢餓 上街募款募愛心
民進黨：記名選議長 符合民主
黃金現貨交易平台 元月5日啟用
平交道柵欄忘放 女駕車險被撞
搜尋亞航班機 澳飛機海上發現可疑物
2014空難死亡慘重 次數近年新低
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守護弱勢 幼安聯名T恤義賣
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高雄跨年添湘味 湖南週揭幕
明年房市 顏炳立：沒樂觀理由
大馬水災嚴重 明年開課被迫延期
明年元月5日起 買賣開放式基金拿大獎
日本迎新年 年菜飄國際風
上海陷入重度霧霾
一封拒絕信 曲家瑞挫敗10年
希臘股市開盤重挫 總統投票將登場
浙江1名H7N9病患死亡
新台幣兌美元收貶1.1分
違建燒死人 柯文哲勘查火場
彰縣彰市攜手 合作推捷運延伸
防伊波拉 桃市國際防護裝備到位
貓踩獸夾深見骨 截肢保命
洪慈綪等22人 屏檢提當選無效之訴
小貨車成火球 駕駛乘客忙逃命
林俊傑跨年溼身秀 加碼玩變裝
越政府開議 策劃明年經社發展
83歲泰國導演娶38歲女商人
搶行動支付財 精誠推新服務
蕭家淇拍宣傳照 選戰主打溫馨訴求
立院初審 提升勞工債權順位
遠哲科學賽 中山工商1金2銀
大眾電信求救 中華電信說不
澳機發現物體 亞航關聯待確認
寒冬辦送暖 創世籲各界支持
阿河死亡 動物園：做為檢討意見
圓仔學習獨立 照常吃睡胖1公斤
買票又落選 宜蘭3人遭起訴
傳攻可彎曲OLED 鴻海不評論
第三次媒體革命 兩岸媒體談轉型
聯詠投2100萬美元 深圳設子公司
羅智強兄：不認識魏家 將告名嘴
十分瀑布開放免費入園
月息300分 南警逮4放貸前科男
谷月涵：明年股市經濟 看三因素
快速道鬧自殺 消防員及時救婦
曹錦輝投美職 中職收到大聯盟照會
北市擬推APP 即時定位垃圾桶
元旦假期 兒童新樂園延長營運時間
外資今年買超台股達3397億元
壽險業不動產投報率 保險局擬檢討
亞洲航空失聯班機 英籍乘客是香港居民
化解烏克蘭衝突 歐盟籲俄溝通
亞航飛龍班機 輪胎出包延飛
大馬成立協調中心 支援印尼搜尋
搜尋亞洲航空班機 發現不明油漬
香港頭號共諜過世 習近平贈花圈
交通部：Uber破壞體制
羅智強：沒收頂新一毛錢也未關說
河馬阿河走了 飼養員萬般不捨
立陶宛將加入 歐元更好用
義渡輪失火 335人脫險143困船上
撞死2兄妹 王專吉判賠1600萬餘元
頂新獻金案 特偵組傳宋耀明作證
長虹：房市成交量少 苦了房仲業
銀行團強硬 頂新31日不還錢就假扣押
大埔美新廠動土 帶動地方繁榮
貪污罪判刑 蔡啟塔喊冤將上訴
趙本山被查甚囂塵上 陸官媒加碼酸
共軍大調動 正大軍區職位全是50後
鴻海布局5G 強調不會與客戶競爭
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入圍演技大賞 全智賢金秀賢同台
復興空難理賠 澎縣府允協助
阿河重摔身亡 中市府開罰50萬元
大叔河馬命運舛 業者函送中檢
告周玉蔻 馬總統30日委任律師遞狀
金溥聰：沒人代周玉蔻轉達訊息
全教總指控校務亂象 吳茂昆澄清
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日二皇子次女年滿20 亭亭玉立
因應元旦車潮 南迴交通管制
台生遊大陸 嘆不努力沒競爭力
謝金河：美元匯價 將一路走高
海上可疑物體 查非出自亞洲航空客機
獲頒最佳新秀 陳念琴：拳擊改變一生
轉瞬72年 郭如霞半拉弓恍如昨日
台股漲跌幅放寬 曾銘宗：研議是客氣
5紅麴米花生粉 真菌毒素超標
超帶日幣2700餘萬元 扣押沒入
告周玉蔻 府：總統清白毫無畏懼
跳海輕生 海水太冷不想死了
教團籲教育部 公開平均註冊率
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民進黨推吳宜臻 國民黨應戰
義持續搶救火燒船 逾百人待援
孔子學院：就是要輸出中共價值觀
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在西非觸屍袋日男 未染伊波拉
希臘總統難產須提前大選 股市重挫1成
從阿河之死 看歐盟如何運輸動物
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馬國洪災 外交部提醒注意
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靠準度 鄭嘉明重返投手丘
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基福爭議解套 基市府撤路障
HBL男複賽 基商能仁晉級8強
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傳感情觸礁 愛黛兒：我們仍相愛
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習近平拔擢之江新軍 大陸政壇新派系
陸：今年吸收外資1200億美元
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倫敦新年煙火秀 限10萬人到場
貿協在上海 推廣陸企來台旅遊
辦海外實習 政院促評估篩選
堅果風波調查不公 南韓官員面臨懲處
11月退票金額比率略增
訪韓旅客逾1400萬人次 陸客居冠
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名嘴出任務 線上吸金4億多元
蒲亭虎返俄 被捕再教育
大陸今年10大新聞 周永康落馬居次
蔡淑臻挺大眼睛 畫作首亮相
亞洲航空失聯 大陸願參與搜救
今彩539 開獎
陳申青兩點聲明 駁周玉蔻指控
養護中心稽查 高市督促改善
亞洲航空機長父 剛失一子又逢打擊
俄11月經濟萎縮 5年來首見
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義失火渡輪乘客全獲救 共5人罹難
推特回復正常運作 重新上線
亞洲航空失聯班機 菲軍方協尋
墾丁爆發白鼻心染狂犬病首例
買房產擬檢討 壽險：素地要考量
失聯亞航法籍副機師 自小夢想飛行
北京房地產業 資產超過20兆
希臘1月底大選 反撙節政黨恐勝出
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搜亞航班機 印尼：擴大至地面
阿河來歷 高市：90年來自高雄
散場的擁抱 教練田本玉激動落淚
陳水扁醫療鑑定 凝聚醫療共識
正副議長記名投票 蔡英文盼速立法
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第2起禽流感疫情 日撲殺4萬多隻雞
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不能輸的位置 潘政琮獲最佳男運動員
高鐵財改拖延 收買方案箭在弦上
經部加碼發紅包 電價回饋每戶800元
威力彩連29槓 頭彩上看14億
陸客遊南韓 今年可望超過600萬人次
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今彩539 頭獎3注中獎
阿扁醫療鑑定 呂秀蓮：拖延
達米妮忌日 父母參與紀念集會
安定基金 明年3月賣國寶幸福
大陸軍機軍艦 將協助搜尋亞航
錯過亞洲航空班機 印尼1家逃過一劫
義版阿河 逃出馬戲團可憐被車撞死
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交通太塞了 深圳也要汽車限購
最佳女運動員 林子琦：責任開始
陸十大爛尾新聞 昆山台企爆炸入選
香港禁止從台灣宜蘭進口禽蛋
義失火渡輪救難結束 至少5死
河馬阿河走了 外媒關注動保問題
中共山西忻州市委書記 被查
日本NHK報導河馬阿河死訊
阿河高雄故居 水池已乾涸
亞洲航空失聯班機 疑問Q&A
重傷不治 河馬「阿河」29日清晨猝死 !
失事亞航竟然未求救「疑點重重」
陳為廷退選 民進黨徵召吳宜臻
要玩就玩大的 曾銘宗：研擬台股漲跌幅至10%
首次市政會議 林佳龍率首長簽廉能公約
呂秀蓮絕食靜坐 多人陪同
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深圳29日起 實施汽車限購令
清乾隆破花瓶 63萬英鎊賣出
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搭客運上武陵賞櫻趣
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汽燃費補繳繳納期限將屆 請於12/31前繳納
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大量雪域貓頭鷹入侵安大略省
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101董事會前 未聞胡定吾現身
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呂秀蓮：我與蔡英文認為會放扁
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免試方案 朱立倫籲教育部尊重
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陸封鎖Gmail 美國務院表關切
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菲國自認貧窮家庭 8年來最多
把尾翼當主翼 教團批基北免試
朱立倫：記名投票盼綠立場一致
柯文哲首次市政會議 新手上路
鬆綁壽險房產投資 曾銘宗：無立場
東友子公司東莞廠失火 無傷亡
手機遊戲霹靂江湖 下載破50萬
台股封關倒數 上攻腳軟
民眾玩LINE或FB 每日逾1小時
菲螃蟹船失聯 地方警長恐不測
立院三讀 照顧罕病用藥權
愛滋病拆遷隊案 31名河南官員涉收禮
扁保外就醫 法部：今天來不及
柯文哲：市政會議不是討論是協調
WSJ：阿河死 凸顯私人動物園問題
使用APP 社交娛樂遊戲多
大陸官員汙錢喊冤：請領導吃荔枝了
多中心臨床試驗 加速新藥上市
高屏空污亮紅燈 外出戴口罩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
五月天與災民有約 氣爆區義唱
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越南全年順差金額達20億美元
港府擬發展農業 外界反應正面
扁保外就醫案 府：尊重法務部
健保降眷口數 雇主年省70億
陸水泥過剩 華北停產華南歲修
周永康遠房侄子 傳被帶走調查
氣爆採訪兼救人 宋德威憶起仍哭
超速拖吊違規 北市警簡訊提醒
官方統計：巴拿馬經濟成長6.3%
總統告周玉蔻 求償千萬
立院三讀 國中小納職能探索
工廠衛生差 朱立倫：展強力手段
朱立倫：積極管理安養之家
西企業斥資 發展瓜地馬拉4G
停灌休耕影響大 綠黨赴經部抗議
大陸南北車合併案 傳今天公布
冰淇淋店稱缺牛奶 委政府：假話
錢滾錢 全球4百富身家增920億美元
柯文哲：主張讓陳水扁居家療養
武陵櫻花季 客運套票1/29開賣
毛揆：政策推動3支柱 不偏廢
新台幣中午升2.6分
武陵櫻花季 周邊交管措施
舞棍上身 土耳其巴士司機開車跳舞挨罰
陳致中帶扁媽 上香求扁回家
扁保外就醫 法務部：病情好轉需回籠
林佳龍：邱豐光人事傳言不評論
小學保久乳疑遭注入液體 警送驗
到曼谷跨年活動 做好交通規劃
亞洲航空失聯班機 最後通訊曝光
頂新聯貸 財政部：支持銀行團決議
布局印度 政府組產業高階訪團
桃園跨年 羅志祥盧廣仲陪倒數
學測英聽准考證 31日寄發
民進黨：扁保外就醫 別公文拖延
台大生休學創業 自創3D印表機
226戶違建 柯文哲令百日拆除
東區精品也賣假包 遭警查獲
高收債波動轉劇 操作宜靈活
林佳龍：BRT六條路線都檢討
國際少年運動會 新北成績亮眼
韓片技術者們將在台灣上映
十二年國教 柯文哲：原則上不變更
勞保費元旦漲 每月多繳30元
中低收入80萬人 104年降補充保費
柯文哲下令 局處停訂書報雜誌
滿1歲幼兒 104年公費接種肺炎疫苗
管碧玲：扁不安 擔心保外變數
曼谷公園蜥蜴橫行 行人無感
國民黨開鍘 開除周玉蔻黨籍
擴大查核狂犬病 新北動員防疫
南投音樂會 金龍山迎曙光
頂新獻金 總統告周玉蔻求償千萬
台灣民間救援團隊 馬國賑水災
報派人事 柯文哲：很火媒體亂報
元旦起 13職類揮別責任制
USB3.0專利爭訟 嘉澤反撲
美媒：失事挑戰亞洲航空飛安
元旦起 國定假日遇週末可補假
民調：南韓人每天喝293毫升咖啡
少年死在少輔院 家屬聲請國賠
印尼：發現疑似亞洲航空失聯班機物體
Gmail被封 中共黨媒要大家接受現實
金援友邦遭詐騙 吉國回報損1500萬
純天然手工 竹崎橙市戀人上市
胡定吾全程參與101董事會
台股收盤跌 17.85點
搜索亞洲航空 漁民發現紅白碎片
醫院獲利排名 最賺最虧都長庚
新北查藍光眼鏡 8成標示不清
小幅拉回 台股跌 17點
台南議長選舉 南檢積極偵辦
交通新制 機車筆試擬納情境題
1月台指期跌 23點
陸最大煤炭國企神華副總裁 被查
財政部：吳秉叡支持財政健全案
老牌傳產跨房市 推案爆天量
檢舉車禍肇逃 北市警發獎金
搜尋亞洲航空班機 發現10件大型物體
當街攔夜歸騎士打劫 2男落網
封關倒數 指數收跌17點
1月電子期跌 金融期漲
蔡正元：對馬總統操守毫無疑慮
亞洲航空班機失蹤處10公里外 發現物體
反六輕農用渠道 雲縣挺環團
電價回饋紅包 9成用戶農曆年前收到
新北學童不慎墜樓 無大礙
H7N9疫情增溫 防疫概念股發燒
向井理娶國仲涼子 吉日登記結婚
消基會十大消費新聞 頂新油奪冠
報刊停訂 北市員工有異見
南投溪頭妖怪村 妖怪陪跨年
六都百大觀光景點 邀民眾評選
傳扁保外就醫 民眾台中監獄守候
高市救護車設無線傳輸心電圖系統
女檢辦豆乾案 女兒問為何晚歸
疑為亞洲航空殘骸 印尼檢視照片
澎湖元旦疏運 北高再增1200機位
南紡夢時代中心 試營運湧人潮
3D腹腔鏡微創手術 人瑞慶重生
刺青館當據點 警逮6暴力分子
亞洲航空 印尼：發現疑似殘骸
印尼：加里曼丹島外海發現失聯亞航殘骸
林德瑞應訊 否認是頂新門神
外海發現殘骸 印尼官員：可能為亞航
三大法人買超台股12.85億元
義渡輪失火煉獄 生還者：沒人讓婦孺
中華職棒聯盟會長 吳志揚出線
男騙陸女來台賣淫 廣東押解返台
NCC：抽測12手機均未違個資法
電視台：疑亞洲航空物體在爪哇海漂流
廢水變黃金 產學合作氫能源
台北101：消費3千元內 手機嗶即可
印尼民航首長：殘骸屬於亞洲航空
身障機構募年菜 助弱勢過年
韓文巧克力 警查獲毒品新包裝
公費流感疫苗 開放候補對象接種
防制劫持 嘉縣危安演練
疑發現亞洲航空班機殘骸 印尼派機撿拾
河馬阿河慘死 國際動保團體關切
亞洲航空班機失聯 疑發現屍體
紅白碎片很可能亞洲航空班機殘骸
台南議長選舉 邱莉莉退出一邊一國
Google證實 大陸無法使用Gmail
印尼官員：殘骸為亞洲航空班機
尋失聯班機 印尼電視台公布疑似殘骸照
吳志揚接中職會長 余政憲恭喜
經濟弱勢可延期納稅 財部：擬子法
中華職棒會長 吳志揚感謝抬愛
印尼官員：95%確定殘骸屬亞洲航空
嬰兒奶粉 104年起禁廣告促銷
元旦起 桃園免費接種流感疫苗
北市拆公車道 補助款恐遭追回
搜亞洲航空 印尼搜救總署：發現遺體
林依晨悼念阿河 盼善待動物
新台幣收貶0.5分
北京人健檢統計 3成血脂異常
高醫：未獲陳水扁保外就醫通知
印尼：碎片極可能來自亞洲航空失聯班機
巴金森氏症電池 健保納給付
府：嚴明並未向馬總統請辭
遭控買票 李全教：講大聲點就告
傳接國民黨秘書長 黃敏恭否認
蕭家淇勤跑基層 黃國書關心公設
共軍黃山艦 駛往印尼協尋亞航
明鏡：趙本山沒被抓 但因涉黑案被查
涉毆死母親同居人 男羈押
南茂泰林股東臨時會 通過合併案
深圳現H7N9確診病例 患者病危
海底發現陰影 印尼據信為亞洲航空
印尼正確認疑似亞洲航空乘客屍體
鼎王湯頭惹議 非詐欺不起訴
東培攜手工研院 低溫廢熱發電
吳志揚愛棒球 外野看台增大螢幕
資源回收尾牙 苗市贈反光衣帽
講求口感色澤 盧天榮研發獨門配方
Subway北京分店竄改食材生產日期
年菜預購熱 博客來推安心食材
日股黑盤封關 年漲7.12%
柯文哲女副手 莊淑芬傳婉拒
電價回饋加碼 經長：我決定的
元旦酒駕高峰 交通部倡愛理性
雲林布袋戲日 戲偶故鄉一遊
頂新獻金案 傳喚101董座
白鼻心染狂犬病 疫苗擴大對象
台灣行動支付上路 拚千億嗶商機
律師團：准扁保外 有助國際能見度
印尼外海現紅白殘骸 屬於亞洲航空班機
李寶珠出任長庚醫院董事長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
跨年夜車資若溢收 北市將開罰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
元旦起 萊爾富補繳eTag免5元
陸官媒：反腐由形勢嚴峻到嚴峻複雜
火災釀1死 北市拆除南港違建
SBL單週最佳球員 奶爸射手陳順詳
酒駕又害人 基隆2騎士斷魂
量縮整理 大陸股市收小黑
柯文哲：莊淑芬臨時決定不來了
楊梅工廠大火 消防救援
捍衛山林 花蓮林管處結盟社團
亞洲航空失聯 印尼媒體：發現更多屍體
酒駕肇事停車證 中市議會停用
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
蔡錦賢參選資格 中選會：無不妥
越南民眾熱鬧迎新年
跨年數據量大爆炸 電信五雄備戰
搜尋亞洲航空客機 打撈起3具遺體
迎跨年 北市幹道增交警執勤
亞洲航空執行長致哀 趕赴泗水關切
孫春蘭卸任天津書記 傳接統戰部長
醫療鑑定小組同意陳水扁保外就醫
可以安心冬眠了 蟒蛇吞袋鼠奇景曝光
經部發紅包 電價回饋1173萬戶受惠
釣魚台宣傳戰升級 大陸設置專題網站
柯文哲：未來仍盼借助莊淑芬長才
豐田在大陸大虧 10%經銷商恐關門
一條棉被蓋62年 九旬嬤縫千針
狂犬病 墾丁國家公園管制犬貓
李寶珠：我要做得比創辦人在時更好
尋亞洲航空客機 打撈起超過40遺體
中華電拚行動支付 蔡力行：趨勢
超車引糾紛 男女持斧傷人落網
李寶珠任長庚董座 王文洋：無奈遺憾
接掌中職 吳志揚：尋找最光榮運動
水利署拚104年5月前免2階限水
全額墊償欠款 勞動部：有違公平
新北警獲金安獎 要讓市民有感
北市：新違建優先查報拆除
駐星處微電影有獎徵答 7人獲獎
總統府元旦升旗 郝龍斌將出席
跨年夜探訪院童 馬總統邀陳樹菊圍爐
南市跑票爭議 陳亭妃自請調查
朱立倫黨務辦公室否認黃敏恭人事傳聞
NCC抽測過關 宏達電：持續保障資安
元旦防塞車 新北祭多項措施
陳偉殷挺MIT 拍廣告吃螺絲
醫師憂呂秀蓮健康 遊說打點滴
不任北市副市長 莊淑芬：艱難抉擇
新台幣兌美元匯率 收貶0.5分
海外傳李克強要下台 官方連報總理很忙
手遊夯 霹靂江湖月營收逾8千萬
元旦假期出國多 單日增2500人
雲林8名代表村里長 檢提當選無效
台中國家歌劇院元旦起閉館整修
連假近 外交部提醒注意護照效期
新電價公式明審查 合理利潤攻防焦點
南市議會臨時會 元月6日召開
表揚南投消防義工 林明溱致謝
元旦起 勞動部助弱勢民眾求職治裝
獎戰功 彰銀股務代理改元大寶來證
電價公式 經長：快點過快點做
油價大跌俄受困 陸擴大進口俄石油
速食店訂餐騙住址 錢莊暴力討債
傳富智康印度廠停產 勞資續談判
醫院筷鏟子禮盒 祝福好孕降臨
確認亞洲航空客機墜毀 撈起數十遺體
深圳突然限購 全城瘋狂搶車
扁保外將過關 最快31日出監跨年
吳志揚接會長 球團盼中職起飛
北市高中生熱心助人 資源伯感謝
小米市值 稱霸全球科技新創公司
深圳限購汽車 陸本土品牌恐受衝擊
扁保外 陳昭姿：只能抱樂觀態度
5成性騷擾 親吻擁抱摸胸臀
來台奉獻40年 致敬呂德偉神父
BRT規劃中5條路線 暫緩設計發包
國民黨產 中常會31日公開報告
追回補助款 交通部：沒針對性
亞洲航空客機遇難 入夜前撈起40遺體
優人神鼓孟買演出獲滿堂彩
柯文哲：通盤檢討違建追查到底
陸第2批自貿區各有任務 明年3月上路
逆向上快速道路 酒醉男喪命
曾銘宗:全面檢討壽險業金八條
兩岸月子母嬰業協會 在台成立
天貓熱門店家 糖村入榜
扁保外就醫鑑定 31日送矯正署審核
開除周玉蔻黨籍 中常會31日核定
嘉縣基層選舉 6樁腳選民起訴
南部降雨少 嘉義水情吃緊
四川1994年血案 2014年宣判
跨年瘋煙火 五星飯店一房難求
明晚看煙火秘地 百貨陽台戶外廣場
彰縣民進黨議會黨團交接 適時提建言
景美國小保久乳疑遭刺破 暫停供應
陳昇連21年唱 跨年改走龐克
新制元旦上路 放假日遇六日補假
落地簽 金門縣警局準備好了
鄭文燦：升格紀念郵票有改善空間
毛揆：未來水情仍不樂觀
芊鑫豆乾案 台南衛生局開罰三千萬
布袋漁民捕烏魚 64萬入袋
裁判執法 籃協加強教育督導
薔蜜肆虐 菲國近30人喪生
台中跨年雙主場 萬發煙火迎新
張善政:行動支付是行動消費里程碑
元旦連假 首日車潮上看260萬
中華職棒新會長 104年2月上任
新北加蓋2層以上違建 優先拆
台灣製造業設研發部門比率破6成
英首例伊波拉病患移往倫敦治療
阿里山迎曙光 寵物勿入園
阿里山迎曙光 機車禁止入園
希臘外海船隻求援 稱出現疑似武裝分子
共軍軍艦駛釣島 陸：合法請尊重
澎湖跨年 歡迎縣民一起倒數
產後護理之家不合格 有法可罰
陸人大常委會 首闢證券市場講座
防災演習雙冠 金門獲獎
昆山台資工廠爆炸案 18人移送法辦
元旦連假 不可不知的易塞路段
立委補選 國民黨徵召徐志榮廖婉汝
基隆客運闢金山到板橋快速公車
基北免試 爭的是價值觀
陳光復參加村長會議 了解基層需求
被埋土石流 菲童獲救影片臉友讚
改造民宿 高市引進大學文創能量
德學者：國家需有工作能力的移民
河馬阿河死亡 中檢分案調查
習近平打貪查令計劃 胡錦濤同意
澎湖馬公商圈土地 每坪破百萬新高
經商不順需周轉 男搶銀樓判刑
外幣健康險上路 比台幣計價便宜
大陸高鐵出口 曾因烏龍翻譯丟訂單
讓鄉親有機可乘 金門卯力爭取
俄知名異議人士遭判刑 籲推翻蒲亭
亞洲航空客機遇難 尋獲遺體下修至3具
今彩539 開獎
鬧機瘟 菲亞洲航空班機衝出跑道
尋亞洲航空飛機 印尼駁尋獲40具屍體
張盛和：新年新希望 台股整體不錯
海漂屍體 亞洲航空家屬痛哭昏厥
大樂透開獎
搜索亞洲航空客機 佐科威令全力進行
超商搶跨年財 絲襪牙刷熱銷
亞洲航空事故 勾起馬航家屬無限悲痛
順手牽氣球 街友遭移送法辦
跨年夜好凍 北部日夜溫差10度
PM2.5 大陸338城明年即時發布
北京樂陞將轉往深圳創業板掛牌
金融挺文創升級 曾銘宗推群星計畫
疑出現武裝分子 希臘外海船隻求救
陸媒：劉賜貴擬任海南省長
重大計畫管考 國發會整合資訊上線
曾銘宗「新歡」 女歌手白安
亞洲航空墜海 美定調不明事故
木村拓哉：有機會一定去台灣辦演唱會
雅加達省長失言：亞航失聯海域有鬼
拚出奇蹟 台中威達奪盟主盃冠軍
柏林跨年慶祝會熱鬧可期
泰南水災 外交部籲暫避前往商旅
美消費電子展 台灣館蓄勢待發
台南議長選舉 民進黨組調查小組
轉任捕手半年 王志豪找到自己
北市公布違建 最大530平方公尺
大陸南車北車合併成「中國中車」
今彩539 頭獎 2注中獎
HBL 南山新榮外卡勝出晉8強
大樂透 頭獎摃龜
NCC：PHS用戶指配給5電信
人民幣計價 日本想發富士山債
陸財長：財政收入轉向中低速成長
義失火渡輪人數成謎 衍生謀殺疑雲
習近平：2015是全面深化改革關鍵年
亞洲航空客機空難事件時間表
莊淑芬不來 柯文哲：第3位副市長重招
基北免試 吳思華盼折衷方案
跨年寒流到 藥妝通路備足體感商品
李國修冥誕 極光之愛追思獻禮
國安局：嚴正執法 確保總統安全
馬總統提告求償金將捐婦援會
大陸南車換股吸收合併北車
江蘇長電收購星科金朋
同僚追憶亞洲航空機長 讚他溫暖優秀
101股權案 柯文哲：北市擬投否決票
占中 港府民情報告短期提交港澳辦
楊梅紙器廠大火 消防奮身撲滅
韓航千金趙顯娥遭法院簽發逮捕令
傳扁保外 呂秀蓮擬赴中監等消息
亞洲航空客機墜海 撈起部分遺體與殘骸
美日中學者提解決釣魚台爭議架構
Gmail郵件再被封鎖 中國網友罵翻
遭國民黨開除黨籍 周玉蔻將提訴訟
戳破騙局 林佳龍：BRT六條路線重新評估
台電一次回饋每戶800元 1月帳單開始扣除
在中國有生意往來? 莊淑芬拒出任副市長
豆乾案 芊鑫實業社父子遭求重刑
阿扁律師團 發表3點聲明
呂秀蓮趕赴台中監獄 中監架起拒馬
亞洲航空班機失聯 尋回6具遺體
房仲: 房價看跌、買家寧願等一年
吉羊喜躍年菜外賣 輕鬆享用五星級圍爐宴
雲林科技大學展陸生學玩藝成果
金門小三通人數創14年新高記錄
金門縣警局準備好了！ 強化登記與清樓專案迎落地簽人潮
神父呂德偉奉獻40載無悔 移民署贈外僑永久居留證致敬
成績傲人！ 移民署特考高雄大學校友多人上榜
跨年煙火好去處 愛惜台灣一整夜！
台北馥敦南京館 冬季『海陸自助饗宴』
印尼尋獲亞航6遇難者遺體
台北天成大飯店全新推出幸福甜點法芙娜巧克力鍋
全國大專盃美術比賽 南華大學獲得3個獎項
朱立倫讓國民黨百年老店真正動起來
朱立倫的承擔確是十分艱鉅！
「新移民全球新聞網」新住民主播年終錄影 用母語向觀眾祝賀
透過徐才厚買官 共軍女少將落馬
百桌圍爐迎新歲 打造熱鬧嘉年華 推單身圍爐方案
葉部長 視察花蓮藍色公路與港埠建設
計程車車隊優惠折扣 不得轉嫁給駕駛人
跨年熬夜跑趴 黑眼圈找上門
油價下跌 公路總局啟動運價臨時調降機制
花蓮理想大地渡假飯店 12月加發全體員工獎金
扁回家跨年無望 中監民眾不願散去
扁保外延 呂秀蓮：絕食直到倒下
跨年煙火好去處 愛惜台灣一整夜！
呂秀蓮回台北絕食 綠斥「嚴重傷害醫療人權」
呂秀蓮絕食 籲馬元旦前釋扁
呂秀蓮：今不放扁 明天到總統府找馬算帳
專家：伊波拉源自幾內亞食蟲蝙蝠
解釣島對立 學者盼各方正視建議
甘比亞傳流產政變 政府否認
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬國嚴重洪災21死 政府被轟爆
俄知名異議人士遭判刑 參加集會被捕
俄異議領袖遭判刑 歐盟：似出政治動機
反對派莫斯科示威 超過130人被捕
俄異議領袖遭判刑 美嚴詞譴責
90歲老布希出院了
乘客人數成羅生門 義調查火燒船
義失火渡輪 增至13死
世界油價從5年低點稍微反彈
道奇證實 小聯盟約簽曹錦輝
美兩歲男意外開槍 擊殺一同行婦女
希臘政治動亂 美股下滑
道奇證實 小聯盟約簽曹錦輝
美兩歲男意外開槍 射殺媽咪
公司治理評鑑 加重社會責任角色
加拿大槍擊 男殺8人後自盡
蘆竹住宅氣爆 3死2傷
投資中國大陸 A股人民幣通吃
美報告：陸應讓市場主導改革
羅賽芙第2任期就職元旦宣誓
陸電視市場 本土品牌勝南韓
集保辦理黃金現貨交易結算
呂秀蓮赴台中監獄 持續絕食
投保受理捷波等案委任求償
曹錦輝入道奇 未來仍有變數
台積電三星 明年強攻3D IC封裝
蘆竹凌晨氣爆3死2傷 母與子葬身火窟
資策會攜手華山 打造品牌研創中心
房價看跌 5成買方看屋逾半年
美談陸貿易障礙 關切網路監管
國際危機與世足賽影響巴西成長
美股回檔 台股封關添變數
百萬人湧進紐約時報廣場迎新年
漢康每25分鐘分盤交易一次
歐洲才有 Apple給14天鑑賞期
羊年房市新制 多空紛陳
京津冀 建1小時產業聯動基地
跨年疏運人潮 台北捷運不打烊
跨年晚會 YouBike分階段停用
企業獎勵旅遊 高市赴上海推介
台新金餐敘 羅智強批周玉蔻算計
跨年夜計程車未依規定收費 違法
迎跨年 紐約時報廣場水晶球準備好了
創舉 英科學家計劃在火星種菜
巴勒斯坦建國案 聯合國安理會表決未過
跨年晚會 市府轉運站交管
殉職記者人數 2014年達118
迎日落天公作美 追曙光碰運氣
洛經文處送愛心 中美友邦迎新年
新年起 加國電腦篩選經濟移民
俄封關盧布年貶幅 1998年違約來最大
矽谷新科技 軟體預測員工何時離職
扁友會聲援 促還醫療人權
Hami電視4分割 掌握全台跨年煙火
電影不老騎士 以色列銀髮族讚
台股開盤跌7.97點
元旦連假 首日車潮上看260萬
日基礎貨幣創新高 年增36%
攻行動支付 全國電準備好
跨年元旦 高鐵再加3班次
扁友會中監前聲援 要求讓扁返家
宏達電攻美CES 渴望新機應戰
跨年迎曙光 8大風景區特蒐
呂秀蓮抵中監前 籲讓扁返家
前員工衝撞廠區 台積電：離職無爭議
扁保外就醫 法部：矯正署速處理
亞洲航空空難調查 聚焦請求升高時間點
最後一天 汽燃費補繳要快
跨年APP快速叫車 6千輛小黃待命
台電合理利潤 經長盼立委支持
江蘇長電併星科金朋明朗 台星科漲停
跨年夜 捷運潮天團服務旅客
柯文哲促提升市府工作效率
元旦假期搶先放 出國旅客湧現
疏導跨年夜交通 北市增交警
新台幣早盤升逾1角
閃靈民謠初體驗 元千歲助陣
教部擬組工作小組 邀基北討論分發
亞洲航空客機失事 潛水員搜尋黑盒子
委內瑞拉證實經濟衰退 通膨率逾63%
中共深改會議 首提全面深化公安改革
扁何時可保外就醫 陳致中：未獲告知
洛時：道奇不應簽下曹錦輝
冷氣團來跨年 信義區低溫14度
違建 柯文哲：該怎麼作就怎麼作
嘉澤專利敗訴 股價低檔有撐
零售不降價 經長：資訊透明供選擇
迎跨年 市府轉運站晚間不營運
亞洲航空空難 專家：疑觸及海面解體
搜亞洲航空班機罹難者 強風惡浪阻撓
101周圍飯店跨年夜住房旺
遊戲股新兵 唯晶數位明年登興櫃
禽流感再現 香港撲殺活禽
朱立倫：新北拆違建全台最大量
頂新獻金案 劉文雄作證
中榮：扁若出監有新醫療小組
第3名副手人選 柯文哲將保密到家
展望新一年 范麗青：擴大兩岸交流合作
標普跌勢多短暫 美股今年低接就對了
客機上刁蠻 韓航富千金遭逮捕
跨年晚會 北市設身障者專區
泰緬寮金三角 毒品汙名難洗清
韓航再掀波 千金嗆復仇
外交部：台奧租稅協定104年實施
民進黨疑跑票開鍘否 將有結果
2014巴西股價跌 美元升值
命中率驚人 湖人首節領先金塊
甘比亞疑政變未遂 總統：正返國
法務部：中監仍在審核扁保外案
陸國台辦：兩岸和平紅利由民眾共享
大陸國台辦：歡迎王郁琦明年來訪
資策會：未來 1年4G戶估增330萬
航點擴展 威航再召80空服員
市售毛巾抽查 1成標示不合格
新北104年15項便民新措施上路
年底出口商拋匯 新台幣升逾1角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
亞洲航空空難 再尋獲3具屍體
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宜蘭發生規模5地震
總統買2萬元菜 樹菊阿嬤很開心
陸國台辦：九二共識推動兩岸和平發展
亞洲航空空難 星機場民眾祈禱
湖人大打團隊籃球 半場領先金塊16分
台4G用戶 偏愛導航購物收發信
陳致中攜女畫作探父 盼全家團圓
台中跨年晚會 公車延後收班
亞航空難尋獲6遺體 失速墜海可能性高
跨年人潮來襲 電信商4G大考驗
金正恩作業績 北韓元旦放煙火
2015最令人期待新片：星際大戰
跨年晚會 柯文哲：跟朱立倫聊完天再去
不滿片面休耕 農民赴政院陳情
亢旱政策 農委會農團都願溝通
柯文哲質疑交通部工程考核
不耐久候 梁順發蔡秋蘭離開中評會
墾丁旭海 有希望看見元旦曙光
兩岸難在哪？國台辦：台灣政局的變化
扁保外就醫 呂秀蓮研判不樂觀
廣東佛山一工廠爆炸 已有14人死亡
謝金燕台中跨年 南尬蔡依林
瘋跨年 高捷42小時不打烊
中共對新疆與海南高層進行調動
新電價公式 經長拚本會期過關
新台幣中午勁升1.66角
迎跨年 晚會周邊道路階段管制
桃園跨年 羅志祥盧廣仲壓軸
台南跨年三部曲 注意交管
越南吸引觀光客未達標
南北車合併 助大陸高鐵產業走出去
美媒：聲納影像疑發現亞洲航空班機機身
呂秀蓮絕食身體不適 入中監休息
陸12月製造業PMI 7個月新低
宜蘭規模5地震 無災情
太平山迎接曙光 送限量明信片
布萊恩準大三元 湖人前3節領先
IBM股價表現 恐連2年吊道瓊車尾
農民學院 明年推標準化新課程
宜蘭市跨年 送40支iPhone6
佛山工廠爆炸掀翻屋頂 14死19傷
竹市迎新年 汽車大獎吸人氣
穿戴裝置 面板廠看好智慧手錶
林書豪末節得分 湖人勝金塊
林佳龍：BRT先體檢再解決
五月天元旦義唱 高市災區聚人氣
基北免試案 朱立倫盼教育部別改
新台幣匯率午盤暫升1.66角
北京軍區司令員換人 創最短任期
海軍元旦戰備巡弋 東部迎曙光
林佳龍：支持扁保外就醫居家治療
封關行情乏力 抱電信股卡安心
新北市捷運站 將推路潔計畫
國民黨：不服黨紀處分可申訴
扁若就醫 高市衛局：全力協助
房屋買賣移轉 今年恐創史上第 3低
康裕成：林宛蓉案由中評會決定
南北車合併 股票齊漲停
江蘇長電併星科金朋 封測雙雄進補
台股收盤漲38.83點
迎2015 彰化多場晚會拚場
三貂角迎曙光 品嚐九孔粥
台股封關指數 創25年新高
亞洲航空班機失事 印尼：發現大型物體
中南部空氣糟 跨年口罩不可少
亞洲航空空難 佐科威促速尋獲機身
共軍女少將高小燕 黨媒證實落馬
台北市民宅頂樓火警 搶救中
台股狹幅整理收最高 漲38點
布萊恩大三元 湖人終止3連敗
1月台指期跌 3點
亞航空難 海底大型物體疑為機體
提高公共化 立委盼公校名額過半
賞101跨年煙火 北市推22去處
1月電子金融期 齊跌
公路客運 最快1月下旬微感調降
台股亮麗封關 5線收紅
台股封關指數創25年高點
台南工廠火警 5人受傷
涉賄 檢對李全教提當選無效之訴
兩岸交流紅利 陸：阿婆茶葉蛋是例證
史特勞斯音樂伴新年 維也納傳統
玩具總動員3 原擬來台灣冒險
封關 每位股民平均賺24.8萬元
王丹去留 清大校長：學術歸學術
10億政治獻金 國民黨：查證無此事
立院要求中選會規劃公設開票錄影
金檢再提議員當選無效
26人涉賄選 彰檢提當選無效之訴
新竹縣迎新年 楊丞琳壓軸倒數
立委不滿統戰用字 刪蒙藏會預算
宏達電封關股價 走了一年回原點
港股2014年封關日 上漲作收
紐約僑教中心人事異動
浙江嘉興公安局長李浩遭調查
高市：吳淑珍聘台籍看護有領補助
赴匈牙利度假打工開放申請
1議員4代表涉賄 東檢提當選無效
2015元旦健走 萬人圓山鬥陣走
史密斯飛船退票 政院協調團體訴訟
鼎王詐欺不起訴 衛福部：意外
重組肉唬弄人 三招可辨識
三大法人買超台股6.58億元
鴻海：重視股東提高股利意見
元旦升旗 馬總統柯文哲互動成焦點
澎湖設夜間警示燈 促降低肇事
火鍋店供應重組肉 未標示要罰
基隆疏運跨年 加開市區公車
陸股牛冠全球 年漲近50%
大學生新聞平台概念 奇摩參考
趙本山現身上海 沒回應被查傳聞
拖延戰術 孕婦病人擋拆違建
2014年 共軍平均1.5天軍演一次
孝女白琴現身101 送頂新一路好走
亞洲航空1罹難者遺體身穿救生衣
衝創新創業 教授兼職法規鬆綁
五月天王力宏 元旦連假嗨唱
中國聯通網路分公司前副總 遭開除黨籍
柯p新政進度條 公布狹窄巷弄地圖
南檢提當選無效 李全教斥無稽
謝長廷：讓扁在家養病 外界少干擾
南市跑票變內訌 謝長廷：傷黨形象
亞洲航空班機失聯 當局尋海床大型物體
雲林設置投資招商單一窗口
低溫特報 台南以北探10度
聯電登陸投資 投審會准了
威航虎航再徵新血 空服員月薪5萬
北市狹小巷道195條 恐影響救災
孫春蘭接任中共統戰部長
偕妻販毒被捕 通緝犯稱為小孩生計
不忍她受苦 美國男子槍殺病妻後自盡
台灣虎航1月下旬 推小萌虎玩偶
65億貸款未還 味全4時半重大訊息
呂秀蓮：扁不出監 她寧被抬出來
大眾電信破產 用戶轉五大電信
星再提供軍艦配備參與救援
韓JYJ拍沙龍照 俊男魅力無法擋
赴陸設12吋廠過關 聯電：將注資
新台幣收升4.8分
抽驗金針竹笙蔬菜 免費贈DIY試劑
涉跑票 民進黨開除5台南議員黨籍
英國檔案 揭香港50年不變理由
李全教：民進黨輸不起 才提當選無效
麥君豆乾含二甲基黃 9產品全下架
6高速公路通車 廣東總里程稱霸
跨年連2震 最大規模5.5
吳敦義：不用質疑處理黨產決心
鬆綁新創 陳良基估2成教授投入創業
跨年夜養精蓄銳 苗栗縣長明早升旗
葉匡時：未達共識前 普悠瑪不漲價
Gmail 大陸部份恢復正常
新北歡樂耶誕城 元旦夢幻兒童樂園
不須親唱 劉智泰仍苦練美聲
桃機旅運創新高 成長亞洲之冠
江南大叔過生日 YG娛樂貼搞笑照
味全：土地拍賣前 與銀行團再協商
獲法國藍帶美食勳章 致力餐飲教育
郝龍斌任內 違建拆除率8成
新年談話 李進勇要實踐雲林夢
面對新年 9成菲人心存希望
手機檢測 2款傳輸敏感資料
紐時：台灣評估陳水扁保外就醫案
高市一卡通免費公車 駛到2月
eTag年舉報3千件 21人加倍奉還
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
北巿：問題豆干下架逾24萬公斤
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
CNN：大陸網路長城幾近完工
嘉市跨年晚會 涂醒哲上香祈福
疑跑票 民進黨開鍘台南5議員
遠傳擴增實境APP 3D萌鹿來撒嬌
上海股市創5年新高 年漲53%
期限延至晚上 味全：還是無法還款
習近平再喊四個全面 如期完成十二五
楊梅圖書館富岡分館熄燈 後年完工
南市議長選舉 民進黨：還有人跑票
潘孟安計畫在台北成立屏東辦公室
加值服務 高市公車站提供充電
回顧2014 陸官媒稱掀反恐人民戰爭
男意圖輕生 警聊天卸心防救援
議長跑票 蔡英文率黨內鞠躬道歉
國民黨：黨產取得無任何不法
台北101煙火裝置 勞動局驗過關
基層選舉 苗檢提14人當選無效
元旦出遊 安居方案免煩惱
國民黨交付信託黨營事業淨值200餘億
天氣冷颼颼 火鍋業者募新血
紐約種族衝突 外交部隔海籲注意
英解密 日陸曾同意擱置釣島問題
颱風薔蜜 已奪菲國50餘命
打破18年慣例 柯文哲跨年不上台
高雄湖南週晚會 品湘菜聽湘音
泰國年假 單日車禍奪58命
冷氣團來跨年 元旦清晨探11度
投審會：已收到頂新申請案
林口長庚決策主委陳昱瑞榮退
扁保外就醫 法務部1/5再議
扁保外就醫 呂秀蓮透露佳音
亞洲航空事故 法(啟)動司法調查
策略性投資首例 聯電登陸投資12吋廠
發現亞航殘骸 機身上下顛倒
迎跨年人潮 信義商圈超商備戰
跨年夜愛地球 青年攜手減垃圾
希臘解散國會 1月提前大選
新台幣升4.8分 今年貶5.84%
福華飯店火警 無人受困
台南跨年首部曲 北門送走夕陽
上海市政府闢謠 房市限購政策不變
Uber婉君攻擊 交通部斥荒唐
王岐山反腐 單位職務姓名全都露
頂新：101賣股案 中午送投審會
消防局缺額高 柯文哲：要檢討
跨年夜事故多 國道提前塞
原料鎳價漲 不鏽鋼價小漲
選舉期間損害黨聲譽 國民黨開鍘周玉蔻
新北元旦升旗 熱九孔粥暖你心
易捷航空在法罷工 140航班取消
蔡英文：別用政治眼光看扁保外議題
王丹是否續聘 清大：不受政治干預
槍子彈當爆竹 菲式跨年真要命
傳禁醫院設臉書LINE 衛福部澄清
違建拆除慢 營建署籲爭取議會支持
民進黨譴責 公文拖延扁保外
健身房冒煙虛驚 福華疏散房客
101煙火秀 外交部向國際傳送
基隆市長林右昌元旦升旗 蔡英文參加
台北信義商圈 跨年夜燈海吸睛
扁案送件耽擱 矯正署5日再審
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福華飯店火警 業者緊急疏散房客
頂新未還錢 財部:尊重銀行團法律行動
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勞部加強投信監管 防盈正案重演
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決議案未過 巴擬加入國際刑事法院
新疆自治區主席 換人做
台北賓館元旦開放參觀
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處理違章 毛揆：致函地方積極處理
元旦連假 澎湖返鄉人潮邁高峰
催生創新創業園區 管中閔想會柯文哲
一鄉鎮一日照 苗縣2年內完成
李全教疑涉賄 吳敦義籲相關單位說清楚
今年最後一周 台股市值增0.95%
菲國地牛翻身 規模5.4
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南檢查議長選票 無功而返
送別澎湖夕陽 惜只留餘暉
大陸碩士降溫 報考再減6.5萬
保久乳針扎案 警：學生惡作劇
孫春蘭掌統戰部 具有福建資歷
賣101股權 頂新申請書僅兩三頁
京站威秀影城鼠害停電 搶修復電
屏南立委補選 國民黨徵召廖婉汝
拆違建 高市棒子蘿蔔齊下
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陳昭姿：扁堅持不打包 是對的
今年外資買超台股逾3500億
中石化改採公允價值 淨值增212億
國際動保組織：運輸疏失害死阿河
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習近平新年賀詞：有腐必懲有貪必肅
陪弱勢童歲末餐敘 總統：今年值得了
今年期市交易破2億口 創歷年新高
葉門自殺炸彈攻擊 至少33死
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保久乳案 校方道歉並恢復供應
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