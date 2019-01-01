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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
越勞爭風吃醋砍死同鄉 警逮5人
六行動綱領 張金鶚：最大成就
苗栗立委補選 藍營屬意徐志榮
鴻海貨櫃資料中心 獲美專利
李昇基談女友 無可奉告靦腆笑
登革出血熱死亡病例 高市添1人
堅果風波 韓航恐面臨禁飛或罰款
經濟普查後 陸將調整去年GDP
張金鶚：公辦都更有一定難度
印度總理譴責巴國學校恐攻
法國耶誕樹 選天然杉樹是主流
台灣新銳設計 躍上W餐桌
國發會：台灣需發展社會企業
問題油皮 得意中華未上架
電動車怎修 公路總局104年開授
寒流到 淡水降至9.5度
李貴富願挺陳為廷 盼在地經營
黔張常鐵路 今天動工
首度抓到皮包客 巴克萊遭重罰
街頭械鬥少年命危 8人到案
跨區送醫 警消：珍惜救護資源
南華大學志工隊獲服務特殊貢獻獎
昔驗皂黃 豆乾首檢二甲基黃
日鷹派代表人物石原 政壇引退
大陸安邦保險再出手 收購比利時銀行
俄瘋狂升息至17% 救不了盧布
今彩539開獎
網路使用普及率 歐盟達82%
課稅前奏 歐將登記陸台不?鋼進口
產地透明 義超市App一目了然
大樂透開獎
兩岸企業家峰會 生技合作成亮點
升息至17%無效 俄國盧布崩跌20%
扁保外就醫 15人鑑定小組出爐
財部堅持維護大戶條款公平意義
跨足餐飲 台肥盼老店回春
討論沒有共識 中職會長未定
讚聲演唱會 歌手樂團接力唱
新版電價公式 學者：民眾有甜頭
沙提雅提求塔利班抓他 放了兒童
極光之愛 王月讚朱立倫是文藝咖
僻地加給不一致 監院要求檢討
呂秀蓮：扁平安夜未獲釋就絕食
港大民調：言論惹事 特首聲望再跌
嘉縣八旬老翁 陳屍住家旁水圳
巴國擊斃第6名槍手 校園恐案落幕
寒流來襲 嘉義寒夜送暖
谷歌熱門搜尋冠軍：羅賓威廉斯
張忠謀：產業轉型靠新創公司
豆乾風暴 6縣市11廠商遭波及
問題豆乾 波及4廠商救商譽
彰銀前董座陳淮舟：工會誤會了
極光之愛 朱立倫讚李國修的驕傲
運用開放資料 助攻宜蘭民宿產值
金控客戶個資運用 規定更嚴謹
俄國股匯債全趴 資本管制傳聞發酵
因應高齡化 南山人壽推保單活化
迎壽險業 台肥C3地上權設定80年
低溫 台中農業局提醒防寒害
少年股神攏是假 報導媒體遭酸
參審IOI購101案 財部:等通知
豆乾添禁用染劑 北市下架
剛果總統大選 拒國外勢力干擾
雪梨挾持事件 名嘴質疑澳情報單位涉入
大樂透頭獎槓龜
巴校恐攻 馬拉拉心碎但不被擊倒
今彩539 頭獎3注中獎
IS血腥斬首 記者面臨危險新威脅
巴校恐攻 印媒：至少160死
中美洲國家挺台參與國際組織
法國財務缺口大 恐須延後退休
大戶條款立院明審查 曾銘宗喊廢
剛果叛軍屠殺村民 180死
淡水9.3度 刷新入冬低溫紀錄
越南興建中電廠隧道崩塌 11人受困
張學友險站石岸 狂浪環伺開唱
義敘事標籤 訴說食物的故事
19友邦為台發聲 外交部感謝
習近平首提 全面從嚴治黨
塔利班屠殺巴基斯坦學童 慘絕人寰
學校遭血洗 巴學生裝死逃劫難
國際人權日 良心與愛澆息戰火
微罪無法歸化國籍 司改會呼籲修法
立委補選 陳為廷：不加入民進黨
立委補選 藍徵召人選24日確定
塔利班報復 巴軍方學校130死
Unveil conscience to safeguard human rights and preserve mankind’s precious historical treasure
Former Presidents and Chief Justices to Appeal for Global Cooperation to Protect Human Rights
12月17日 各大報頭條
查獄政貪官案 提訊被告王令麟
就業中心媒合成功 印尼外配樂於工作
視新住民為自己的女兒 區公所科員陳瑞香幫新住民補習
行善義工團助整修 荒廢天主堂成溫馨關懷據點
特金獎賴萊祥秀精湛刀工 學弟妹：神乎其技！
高市府邀新移民同遊 體驗在地文化
台中警熱心助外籍旅客尋落腳處
僑生參與送愛心鞋到肯亞 兩天募集上萬雙
台股午盤大跌逾百點
立委補選黃國書出馬 林佳龍背書
大戶條款陰影 台股大跌122點
南華大學環境志工獲頒「環境服務特殊貢獻獎」
府證實扁致函馬 不便評論
兩岸問題 仍是民進黨最大罩門
「婉君」加入選戰 防範失控
澳洲旅遊必敗 神級天然有機保養品
中華航空蟬聯美國(Global Traveler)「北亞最佳航空公司」大獎
遠雄悅來大飯店 加道不加價
Line詐騙重現 注意虛擬帳戶
三大法人賣超台股 212億元
Work Smart 全民時尚
跨年前十天【全民挖寶樂翻天】
海尼根和台灣酒與社會責任促進會推負責任飲酒
塔利班突襲 死亡學生增至160人
中華電信電子帳單新升級 手機條碼繳費真方便
大戶條款緩衝三年 證券商公會籲儘速通過
台灣亞馬遜--安平四草綠色隧道住房專案
伴獨居長者讀繪本 法鼓山學院社團寒冬送暖
立法院聖誕晚會 王金平期許2015真平安
台教會改選 張信堂任會長
男酒駕撞對向車 害死母女一家
美總統大選 小布希弟搶先表態試水溫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴基斯坦塔利班大屠殺 校園數百死傷
巴基斯坦塔利班大屠殺 歐巴馬譴責
科威特：OPEC同意6月前沒必要集會
巴基斯坦大屠殺 阿富汗塔利班譴責
賓州槍擊案 凶手家附近發現一屍體
賓州槍擊案 找到凶手遺體
兩影響對外軍售法案 歐巴馬料將簽署
OPEC不採行動 布倫特原油續跌
美股劇烈震盪 下跌作收
投信：台股農曆年前恐盤整
中壽捐微型保單 逾5000人受惠
辦2024奧運 洛杉磯展雄心
賓州槍擊案 檢察官：凶手自盡
面板全年出貨量增價揚
湖人戰績爛 收視率近谷底
威航首航 歡樂啟程飛曼谷
臉書談殺警 百貨員工被開除
寒冬熱飲草藥酒 歐洲人最愛
國際不安和大戶條款 牽動台股
創櫃板申請家數達 111家
救盧布 俄料再砸700億美元
盧布危機 蘋果暫停俄線上銷售
寒流發威 12測站氣溫入冬新低
中美投保協定 將換負面清單
台股開盤上漲 10.73點
極端分子攻擊校園 屢見不鮮
華義SF冬季大賽 18日截止報名
美官：嚴肅看待對台承諾
模擬交易當真 美媒誤報道歉
巴西美元匯率 創逾9年新高
座駕不防彈 教宗訪菲風險增
管中閔：示範區案推動決心未變
中經院降今年GDP成長率為3.43%
寒流發威 霧淞妝點太平山
吳思華：傾向公立大學比例增加
加緊制裁俄 歐巴馬將簽新法案
大戶條款存廢 曾銘宗：尊重立院
閃靈唱民謠風 Freddy唱腔變清澈
罷免案 蔡正元：從不介意
新台幣早盤走升
俄羅斯升息 台股短期衝擊不大
日本11月貿易赤字年減近1/3
羅明才提案刪大戶條款
鼎泰豐漲價 炒飯燒賣貴10元
巴國塔利班大屠殺 加總理譴責
索尼電影引殺機 威脅重蹈911
巴基斯坦校園屠殺 莫迪致電夏立夫
菲變性人命案 美引協定拒交人
親北韓駭客嗆重現911 紐約洛城警戒
屏檢續辦賄選 再押1樁腳
巴基斯坦校園屠殺 印尼斥沒人性
終判稅率降 太陽能族群揚
BWF超級系列年終賽 戴資穎首戰泰將
茂迪：向ITC爭取撤銷雙反案
北市地王 101蟬聯
宗教對話 慈濟訪梵蒂岡
國民黨：未就頂新案對連陣營做指示
缺水 跨部會討論一期稻作是否休耕
華日：北京新機場恐仍不敷使用
蔡正元：選前民調顯示連勝文敗選
大戶條款 張盛和：沒槓曾銘宗
盧布崩跌 俄人苦中作樂轉恐慌
副總統：修憲要共識 為長治久安
星致函澳總理 譴責人質劫持案
持槍挽分手女友 反遭毆奪槍
張盛和：不堅持大戶10億課稅
衰不完 索尼影業遇駭又遭員工告
吳思華：鼓勵青年表達關注議題
台志工教資源回收 露媒盛讚
節水觀光奇招 不換床單退百元
印尼土石流 死者增至64人
韓陸公務護照免簽證25日生效
國台辦：兩岸關係和平發展不變
陸2013年專利申請 占世界1/3
中南部空氣差 外出戴口罩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
共和黨圖奪回白宮 小布希弟身先士卒
韓國會議長訪陸與印尼
三創生活園區空橋動工
統一證：台股明年高點9800點
國台辦談民進黨政策：陸反台獨立場堅定
李克強拉攏中東歐 設30億美元基金
台經濟轉強 中經院估明年成長3.5%
審大戶條款 台股觀望偏弱
張盛和：超帶藥品自用 不移送
曾銘宗：IPO保留證所稅
巴基斯坦校園屠殺 父母夢想夭折
問題豆乾 食藥署：續追44家廠商
漢堡王漲價 肯德基摩斯不漲
電視轉播妻分娩 印尼議員惹議
盧布重貶 台工具機沒影響
豆乾案 檢方提訊盧天榮父子
柯文哲與大陸交流 國台辦重申九二共識
豆乾業者：上游黑心 下游受害
四技二專登記分發簡章公告
新北驗火鍋料豆腐 防腐劑超標
國台辦：國共領導人良性互動應堅持
國台辦盼更多企業 助台灣青年大陸創業
iPod反托辣斯官司 蘋果勝訴
IDB：中美洲各國大致出口暢旺
達賴：我可能是最後一任達賴喇嘛
街友150元救急 英正妹給他1個家
新台幣中午升 1.5分
曾銘宗：華格納原則 大戶條款應調整
傳陳水扁年底前回家 法部：無時間表
台灣續支持中美洲各項發展計畫
盧布狂貶 伍豐遭狙擊
日北海道大風雪 數年僅見
吳壽山：創櫃板年底再增 20家
廖世傑探訪墨京大賣場台商
3D列印腫瘤 提升個人化癌治療
威航首航曼谷 林明昇打高分
林德瑞：致電李德維非高層指示
迎移民日 高市邀新移民搭捷運
張盛和：大戶條款門檻可討論 不宜廢
芊鑫經銷商12家 44家下游
豆乾添二甲基黃 限午夜前通報
換軌改口播 高捷恢復預錄播報
新光三越 強化國際美食導入
不敵10度低溫 婦人陳屍公園廁所
尼國警察總監贈勳邢瀛輝
冬令進補 新北推中藥膳禮
李昇基：牽手比接吻更讓我心動
國民黨：絕無指示連營 勿妄加揣測
投信看好新興亞洲投資機會
調查：經理人對明年營運展望樂觀
大陸國台辦：兩岸和平發展政策不變
101蟬聯北市地王 新光居第2
宣傳台灣美食 鄧振中大廚上身
郝龍斌：連勝文是人才值得栽培
問題豆乾 毛治國促嚴懲黑心廠商
廉航跑得快 6年客量變12倍
SJ圭賢單飛出輯 深情秀雙語
三創生活園區 明年3月開幕
台港兩基金會廈門攜手辦活動 慰藉癌患
韓航堅果風波助攻 夏威夷豆賣翻
王金平：選前北市2次民調落後
添好運信義插旗 104年前進台中
亞太遊客跨年去哪兒 台北第5
張盛和：今年證交稅目標可達陣
韓航堅果風波 網友：有辱國格
機器手臂更智慧 霜淇淋輕鬆擠
有線電視數位化 嘉市100%達成
陳水扁致函馬總統 府循往例處理
台鐵元旦票 長途自強號售完
大戶條款暫緩3年
江蘇鹽城招商 賴正鎰想蓋涵碧樓
福建自貿區 國台辦：深化兩岸經濟合作
財委會決議 大戶條款暫緩3年實施
陸委會：大陸強化與台青年交流
中油：研議乾洗油降價空間
唐家三少年賺2.5億 陸網路作家多富豪
美航遇亂流12傷 日調查
大安松山中山區 地價上漲逾1成
高教創新轉型 吳思華擬4藥方
陸台輸美太陽能 美祭重稅
打造三創園區 郭守正：感謝父親給空間
非法外流資金 大馬全球第5
共軍報刊文 強化打老虎信心
LINE紐約展店 促銷歡樂紀念品
櫃買為創夢版引進創投
台股收盤跌 122.55點
健康公營住宅動土 預定3年完工
水情緊 2區一期稻作停灌休耕
許信良：民進黨應提新決議文
南警破獲詐騙集團 逮12人
加二甲基黃 盧嘉芊推責化學原料行
寒流到 猩猩也裹被
開平走低 台股跌 122點
立院初審國籍法 微罪可歸化
日媒：俄邀金正恩明年5月訪問
金正日逝世3週年 北韓悼念不畏寒
12月台指期挫135點
黃健庭新北推池上米及迎曙光
宣導誠信廉政 雲林法界辦研討會
動物園恐龍館 展恐龍便便化石
歌劇院之美攝影賽 胡志強頒獎
不收玩具就死定了 母對子嗆聲遭訴
12月電子金融齊跌
政治世家第3彈 希拉蕊傑布布希想接著演
許信良：李登輝忘記曾修雙首長制
星級美食進駐新光三越 業績3億起跳
UN人士：潘基文將訪伊波拉疫區國
印外流黑錢 十年逾4千億美元
胸痛以為心臟病 男氣胸住院
美景氣回升 大學畢業生將出運
談房價 張金鶚：堅持實價課稅
日本黛安芬回收胸罩 鋼圈爆開恐刮傷
立院初審 組織暫行延至105年1月底
香港查獲走私木材 10年之最
高教創新轉型方案 春節後出爐
3D列印機進化 應用範圍廣
大戶條款未修廢 台股重挫逾百點
大戶條款 緩3年實施
70歲生日禮 施振榮啟動王道插秧計畫
台灣國際品牌價值 華碩再奪冠
昇陽科太極 反傾銷稅19.5%
老婦失智 水腦症惹禍
念到假大學 陸數百學生大四才知
陸邊境北極村 -42℃冰霧吸引大批遊客
人民幣國際化 首納入紐西蘭貨幣籃子
港官員：中英聯合聲明完成任務
公款賀卡 大陸逐漸消聲匿跡
郭守正：三創園區明年3月開幕
日東北感謝祭 來台送機票
內政部：微罪可歸化也有例外
達賴喇嘛：轉世傳承可能結束
台中追問題豆乾 多家業者中標
真愛內衣誦經比賽 2014怪又精彩
菲尼斯肝燐脂注射液 含雜質回收
黏多醣姊妹 彩筆畫出希望
終判稅率低 新日光：可恢復銷美
大戶條款暫緩 曾銘宗：資金回籠要時間
食藥署：二甲基黃列常規檢驗
電價公式納重建成本 立委有異見
70歲生日 施振榮盼宏?再創高峰
台圖推App 服務視障讀者
送耶誕禮 韓人最重視配偶戀人
曾銘宗臉書：不符大家期望 已盡力
陸客進機房 NCC罰中華電信250萬
通霄車站顯示零度 凍壞了嗎
黑幫勒索 刺傷人還追到醫院
卡通比電影殘忍 主角死亡機率高
馬總統勉公務員 不要踢皮球
蒲亭虎逛完大陸 返回俄羅斯
台股大跌 張盛和：油價跌俄升息導致
新台幣收貶3分
藏毒民宅遭破獲 搜21公斤安毒
高雄廢爐碴報告 環保署19日公布
百度將入股Uber 競逐叫車市場
利用寒流運牛樟 男子遭逮
還原通話內容 李德維：談食安
不滿選出倪重華 鴻鴻辭市政顧問
高空繩索挑戰 藉冒險探索自我
雙反疑慮除 太陽能可望量價齊揚
陳致中：扁不可能寫求饒認罪信
恐攻血洗學校百死 巴基斯坦恢復死刑
性侵害被害人服務 設備升級
談創新 總統以中央社新書創新台灣為例
劉德立表揚巴拉圭優良農夫
吳敦義：促台海和平 執政黨責任
亞銀：開發中亞洲成長前景穩定
北市區民活動中心 推複合功能
外交部緊急救難 民眾謝函按讚
人事改組 朱立倫：爭取好人才
鰻魚產量增 便當降價卻很難
立院初審 專業人才歸化免放棄原國籍
南華大學生死系 獲贈環保棺
志工獻愛心 嘉義偏鄉童換新鞋
陸小學生寫信 建議習近平減肥
亞銀上調台灣今年成長預測
全球一動WiMAX升級 NCC核准
默劇師寒冬送暖 街友笑開懷
馬鈴薯供不應求 日麥當勞只賣小薯
塔利班炸阿富汗銀行 有民眾受困
台灣進士展 一窺科舉制度影響
捐30億承諾 頂新：不用懷疑
中央氣象局氣象報告
蕭家淇：爭取回家鄉服務機會
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
家庭重大變故 可服補充兵
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
臨海工業區評估 環團批不透明
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸遊戲產值達5056億元
遭文化人批評 倪重華：努力溝通
問題豆乾 黃大目回收
搶台灣專家 廈門5年選聘300名
環保外交 北市贈垃圾車予巴國
越南電廠隧道塌 搶救受困12人
金門縣運會18日開幕 水獺代言
羅瑩雪：扁保外就醫交鑑定小組
營建署道路考評 台北市連2年居首
元旦玩樂園 全台優惠總整理
柯辦控遭竊聽案 檢安排測謊
葉世文索賄 尹衍樑:我檢舉的
年假快過期 14%上班族盼換現金
弱勢役男安家費 計算標準放寬
披頭四展 重現經典艾比路
大戶條款沒廢 市場哀嚎
法鼓山送暖 伴獨居長者讀繪本
日本種鰻魚 未來恐難跨國貿易
故宮授權資策會 乾隆展前進大陸
食安基金未到位 尹衍樑：大不了我捐
太陽能新雙反案 陸批美一意孤行
寒流 屏東119送醫300多人
新灣區激勵 高雄地王大遠百
台北動物園烏龜 登上美國新聞
宋文華火球抗寒 飆速151公里
宋文華滅火 平鎮進黑豹旗4強
外資賣超逾200億 新台幣貶3分
加二甲基黃 盧天榮父子否認知情
18日清晨仍冷 白天氣溫略回升
韓SM娛樂找新星 明年全球海選
林佳龍訂製西服 為就職準備
券商公會：建立證券交易合理稅制
第10輪貨貿談判 年底前無望
陸企華潤風暴未止 副總被調查
修憲納統獨 朱立倫：徒增困擾
台灣單騎男陳同華 壯遊闖天涯
國籍法 民團：盼民間版本為主
基福公路改善建議 估22日完成
火星甲烷激增 NASA探測器首度發現
大戶條款緩3年 羅明才：新民意決定
蔡英文嚴令 議會龍頭票票入匭
習近平李克強頻訪歐 吹響一帶一路
雲林社區大學 打造學習社會
獅城掀輕食風 生菜沙拉正當紅
天寒進補 嚴重便秘掛急診
保持疑心 彰化衛生局揪問題豆乾源頭
財產申報 監委3人存款破千萬
台南美食20日到齊 一次吃個夠
周思齊頒獎學金 球員齊聚母校
伊斯蘭國擴張勢力 觸角伸向印尼
推中華文化 周功鑫編成語繪本
芊鑫買二甲基黃 逾20年
台中市地王 新光三越現址蟬聯
盜墓破壞 慈禧已成木乃伊
做拭餅搓湯圓 賢小提前過冬至
雙河拍新片 河正宇很照顧河智苑
這款女傭 強餵雇主2歲童吃屎
咖啡館遭砸 陳為廷：警告味濃
BWF超級年終賽 戴資穎首戰勝出
詐騙集團專坑陸民 18人送辦
朱立倫勉殯葬業者提升殯葬文化
守望隊護治安不畏冷 中市民代送燒肉粽
JYJ金在中長尾巴 找粉絲開趴
國光客運苑裡轉運站 耶誕節上路
徵信業者與人妻外遇 恐嚇小王
鐵皮屋無名火 社會伸援原住民
耶誕晚會 雲林3大學同慶
瀕絕白鶴迷途 保育柔性管理
走出同一薑母鴨店 酒測值竟相同
政院：尚未發現問題豆乾入校園
低溫凍住 愛心關懷暖流抗寒
南京前市長季建業受賄 遭起訴
盧布強彈近7% 俄孤注一擲拋匯
陸客假自由行 觀光局首度開鍘
大馬谷歌熱索詞：馬航空難
YouBike鹿港啟用 交通休閒更方便
高雄耶誕送暖多 業者不落人後
日米其林鐵板燒 落腳南台灣
拋匯失靈 盧布回貶 俄國技窮
靜宜大學海青畢展 造型秀展創意
流行音樂培力 葛萊美得主助陣
前立委租T霸 促蔡英文賴清德配拚大選
中華民國贊助斯洛伐克冰球運動
成龍新片 攝影師落海喪命
米堤耶誕音樂會 11/21嘉縣登場
一睡多天 哈薩克村民患謎樣怪病
金門陵水湖 賞過冬黑面琵鷺
善耕台灣 路竹會20年守護健康
水果月曆 澎湖分送搶手秒殺
立委補選 國民黨通過徵召辦法
一代宗師3D版 張震戲份變多
刑事紀錄證明有犯罪者不得歸化
油價跌 廢食用油恐無業者收
真殷雄旋風 飯店推棒球下午茶
金正日逝世3週年 劉雲山代表大陸致意
駁壹週刊報導 黨政人士：非馬金授意
離婚選邊站孩子為難 短片喚關注
高雄氣爆案 雄檢近日偵結
被指頂新案有包袱 府：絕無此事
新北區長異動 僅7區留任
高雄愛河男浮屍 疑久病輕生
阿里巴巴百度 數位廣告營收迅增
寒流襲 新北警消啟動防寒機制
盧布崩盤 俄民眾狂買恐積蓄變薄
立委總統併選 綠提3點疑慮
北海道暴風雪傳1死 300航班停飛
傳白夏瓦附近女子學院外驚爆
曾沛慈苦熬7年 發片感動淚崩
諸羅山盃少棒 社區隊首次參賽
花蓮彩虹夜市 春節前擴大營運
台達電品牌價值 前進至13名
70歲生日 施振榮推廣王道精神
王乾發勉議員等當選人 為鄉獻心力
高市送熱飲厚衣 街友免受凍
台股不到9千點 曾銘宗叫屈
投身環保27年 符樹強帶來好點子
兼差Uber賺外快 19人罰95萬
鄭麗君提案人權入憲 降修憲門檻
台灣桌球名人賽 明年1月1日開賽
塔利班血洗校園 巴基斯坦恢復死刑
綠組國是會議平台 蔡英文將訪各黨
F-35戰機亞太整備據點 擬設日本
貨貿技術性協商 經部促公開透明
憂食安 環團籲列管二甲基黃
APEC藍 機動車減排貢獻大
故障鬧鐘救命 睡過頭學生倖免屠殺
金正日逝世3週年 金正恩謁陵
金溥聰：未指示致電 主播應致歉
中信兄弟簽倪福德 恐破局
潤泰南港車站商場 12月19日開幕
不滿選倪重華 鴻鴻將赴柯辦抗議
開發金買回庫藏股3.4萬張
陳水扁：我被當作廢人罪人
問題豆乾 苗縣近萬斤恐入肚
今彩539開獎
南韓青龍獎 辯護人獲最佳影片
盧布劇貶 俄富豪資產縮水百億美元
芊鑫豆製品乳化劑 追產品流向
兔肉火鍋惹議 西華：合法使用
深耕台灣 克麗緹娜首家直營店開幕
環保署預算 立委提案凍結
臘腸狗甩重23公斤 萌樣登月曆
美對台太陽能反傾銷 經部爭不課稅
滬港通滿月 滬指登4年新高
百度投資Uber 全球戰略合作
盧布狂跌有商機 名品代購成風潮
春節離島班機滿 將增加班機
福建客家牌匾 在台北展出
向恐怖主義宣戰 巴聯阿抗塔利班
兄弟電視上吵翻 老媽叩應教訓
歐洲議會表決通過 承認巴勒斯坦
巴校恐攻 學生多遭近距射頭
歐盟法院裁定 撤哈瑪斯恐怖名單
大戶條款緩3年 阿土伯：直接廢最好
桃農楊家勝再見安打 進黑豹旗4強
馬里士他路老店 豆沙餅冠獅城
歐盟：繼續列哈瑪斯為恐怖組織
星貓咪咖啡館 1年死了7隻貓
SmartWatch 3智慧錶上市
超哈日 遊東瀛台灣客居冠
大麻吸食 荷蘭本地人僅佔5%
盧布重貶 波及法國產業
上海浦東擬設境外金融試驗區
倪福德婉拒簽約 入中信兄弟破局
今彩539 頭獎槓龜
俄克服經濟危機 貨幣資源足夠
桌球名人賽 陳建安拼爭冠
盧布貶 陸學者：打破中俄戰略平衡關係
無緣中信兄弟 倪福德遺憾
盧森堡國會支持承認巴勒斯坦國
李克強：匈塞鐵路升級為中歐陸海快線
塔利班公布槍手照 誓言更多恐攻
日高濱核電廠 可望重啟
土耳其熱氣球事故 陸客1死4傷
供應過量 油價跌破每桶60美元
錯失倪福德 中信開出條件優於羅嘉仁
不撤軍 歐巴馬繼續對俄實施新制裁
府：頂新案 馬、金未向連勝文下指導棋
陳致中澄清 扁說: 在中監被當作廢人、罪人
金溥聰: 三立主播道歉否則提告
黃昆輝: 「九二共識」不是共識！
食安源頭不解決 高志明: 明年還會再見
旅美好手陳偉殷及王維中來台囉！
美國與古巴關係的歷史回顧
高雄氣爆 榮化董座等12人起訴
扁保外就醫 法務部: 沒人掛保證
油價帶頭跌 商品投資人喊快逃
大陸11月70城房價 67城下跌
美股大漲 台股順勢走高
周玉蔻再爆 國民黨收頂新2億現金
執政第二年 樸槿惠支援度跌破40%
頂新案「有包袱」 府: 絕對禁得起檢驗
移民署:85年次役男符合規定可申請出境
花蓮基督教女青年會舉辦多元文化音樂會
雲林縣警察局參與新住民培訓課 分享人身安全及反詐騙議題
南華大學生死系辦產業研習
華航有愛 支持癱瘓天使鄭慧蓮赴香港參加畫展
台水公司首波地上權招商說明會
Toshiba推出企業級儲存硬碟MG04系列
2015年汽配五展 規模再創新高
走過認同分歧路 新二代當社工助新移民
水林長老教會為新住民辦晚會 提前感受聖誕氣氛
移盟提六大修法主張 建請朝野支持還新移民權益
「藻到新朋友」 外籍生體驗道地台灣文化
如何補救個人及政府之制度性腐敗？
屏科大海青班結業 畢業生盼返鄉貢獻所學
關務、身障、上校特考 1月6日起報名
憲改工程切莫病急亂投醫！
寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳推出【除夕團圓饗宴】
全國百大創新產品競賽
廣東與港簽署 粵港服貿協議
Sony影業遭駭客威脅 取消刺殺金正恩影片上映
除夕圍爐在家免動手 五星年菜料理輕鬆上桌
傳統與科技結合 中華電信hicloud引領霹靂上雲端
Just Italian義饗食堂推出全新創意甜品Pizza-donut，
雲品溫泉酒店 ， 從聖誕到跨年 系列活動陪伴歡度佳節
2/18台北喜來登 宴會廳廚戲夜
體驗Visa非凡優惠 儘享香港精選禮遇
跨年連假四天 陽明山天籟邀您免費泡湯
「2014年台灣國際品牌價值調查」自行車品牌美利達(MERIDA)排名第8
添好運首家百貨店開幕 12/17進駐新光三越A8
12月21日「2014臺北馬拉松」
「標誌標線搜查隊」活動 邀請全台民眾一同響應
集保結算所捐血抗寒流
全球行動遊戲產業 貿協邀兩岸菁英 同台分享
大億麗緻酒店推出【咱的古早味】住房專案
文創產業「兩岸之星品牌中心」 策略聯盟成立
第一高票挺進市議會 鍾宏仁市場謝票
油包再中鏢 維力炸醬麵下架
威力彩頭獎槓龜
澎縣議員當選人吳文相遭收押
穩財金 俄央行宣布系列措施
報導：美與古巴換囚 推動關係正常化
BWF超級年終 李勝木蔡佳欣凌晨首戰
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美將恢復與古巴外交關係
美國古巴關係 將解凍並正常化
種族問題難解 歐巴馬夫婦談歧視
循華府北京模式 美古關係正常化
敗選不跛腳 歐巴馬外交內政出招
法國區劃改革 亞爾薩斯怨合併
義染伊波拉病毒醫生 病況好轉
Fed發出明年可能升息強烈訊號
美國古巴秘密外交 歐巴馬解凍僵局
哥叛軍宣布單方面無限期停火
美古破冰 白宮機密滴水不漏
日羽子板 年度最夯人物板吸睛
結婚照疑見飄飄 菲臉友熱議
BWF超級年終 李勝木蔡佳欣首戰吞敗
聯準會續寬鬆 道瓊大漲288點
獲古巴釋放 美援助工作者向歐巴馬致謝
美沙俄伊明爭暗鬥 油價戰硝煙四起
美國古巴關係突破 教宗帶頭喊讚
盧布回穩美股彈 台股可先彈再說
聖誕賀禮 威力彩頭彩今衝8億
原始人飲食謎思 研究破解
法人：F-亞德明年業績可年增15%
密州盲童柺杖遭沒收 惹爭議
法人：手機新品拉貨 頎邦明年續吃補
創見記憶卡 日亞馬遜連3年稱霸
宏致入股陸線束廠 搶攻車用市場
台駿租賃陸融資租賃榜再獲獎
合庫銀主辦台灣大食品10億聯貸
昇陽國際23日登錄興櫃交易
歐巴馬擬與古巴建交 共和黨批價值倒退
台中清晨8.7度 入冬平地最低溫
巴西遊手好閒人數9年增3成
趨勢與HP簽訂OEM策略聯盟
刺殺金正恩電影 美延後上映戲院增加
中華電信電子帳單 升級手機條碼繳費
台股開盤漲84.42點
巴西無子女家庭數量增
與美國關係破冰 古巴舉國歡慶
終結與古巴敵對 美國利益至上
台股漲逾百點
明華園酬神公演 男團員疑中槍
走過顛簸歲月 美國古巴關係邁向正常化
耶誕節憂恐攻 名嘴不出任務
美古復交 加拿大幕後推手
美雙反利多 太陽能股齊揚
葉倫暗示明年4月前利率不動
CPJ:全球220記者遭禁 中國最多
BWF超級年終 戴資穎拚連勝晉級
疑電暖器引火警 老婦灼傷送醫
春秋首批台籍空服 104年4月上線
iPhone6大補丸 鴻海甩陰霾強彈
新台幣早盤小貶
內政部推愛心房東免稅條款
陳水扁保外就醫 法務部：依鑑定結果
黃金現貨交易平台元月5日啟用
從瀕戰到破冰 美國古巴關係大事記
鄭文燦新市府團隊 何煖軒掌桃捷
韓報：習近平向北韓示好
摩托羅拉重返大陸市場 挑戰大
加男找前女友同名女暢遊世界
歹年冬 韓人縮減年終聚會
駐外僑務秘書遇刺2年 仍未破案
巴西外匯存底可抵禦國際危機
食藥署：登錄平台未破功
大戶條款延期 曾銘宗：沒先套招
桃園人事 何煖軒鄭寶清入團隊
美古歷史性破冰 旅美古巴人批：背叛
低油價帶動美國消費 亞洲受惠
中共同意7試點省司改方案 由上級管
楊乃文伍佰合體 嗨唱一個人
高屏空氣品質差 籲少外出
法務部：從未說過扁逾9成機率保外就醫
法人：明年初有料 封測雙雄走強
稀土利益生腐敗 安遠20多官員落馬
高鐵元旦訂票熱絡 再加3班
台灣虎航首航 乘客大呼划算
古巴關5年 美援助工作者葛羅斯終返鄉
政務副首長宣誓 總統監誓
研究：全球平均餘命延長
電價回饋 最快明年1/10日公告
持假收據收款萬元 得手13次
高雄氣爆多人被起訴 榮化：錯愕
能文能武 前英相邱吉爾畫作8949萬落槌
阿里巴巴大漲 馬雲全球最會賺
美國古巴修好 教宗功勞大
氣爆責任 陳菊獲不起訴
衛生福利部：續查豆類消泡劑
美元強原油弱 明年投資主題
金門縣運會 芋頭女郎吸睛
高雄氣爆偵查大事記
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
檢方：高雄氣爆肇因榮化管線破損
經部加強計量管理 民眾加油不吃虧
習近平訪澳門前夕 賭股受創
公平會：雪印桂格暫無聯合行為
104年統測 英文加考非選擇題
俄盧布危機 美Fed作壁上觀
李長榮化工：高雄氣爆禍首為幽靈箱涵
食不安 翁啟惠：經營者應自律
白冷圳生命教育 新社高中獲獎
台奧租稅協定104年元旦實施
三鐵共構商機大 潤泰南港店明開張
美國古巴談判 加拿大7次提供場地
鄉民請注意 傳郭台銘進軍鄉民晚報
遭指門神 府：憑空捏造不符事實
台灣南韓控制全球56%12吋晶圓產能
雜誌圈選最佳機場 仁川奪冠
Fed樂觀 美股勁揚 亞股接棒漲
瓜地馬拉接任SICA輪值主席
美擬與古巴復交 航運類股漲
氣爆市府無責 里長：無法接受
美4大院線取消放映名嘴出任務
寒流來襲 保暖商品銷量暴增
台奧打工度假 104年受理申請
美國古巴復交 多數美國人歡迎
詹宏志開轟 公會建議改網路業定子法
元旦連假結婚 可提前指定結婚日
好消息 桶裝瓦斯下月至少降60元
湖人球星伴孩童 提前過耶誕
大陸網路零售 年均增速估25%
古巴坐牢20年 美無名間諜出獄
新台幣中午貶4.7分
挑戰美元 人民幣可望更有彈性
暢談種族歧視 歐巴馬曾被當泊車小弟
港澳研究會副會長：50年不變是陸英共識
大戶條款存廢否 陳(沖)：應看長期
氣爆偵結陳菊無責 受災家屬罵翻
區長異動 朱立倫：年輕化考量
高雄氣爆 官員廠商12人起訴
名嘴出任務戲院上映 索尼喊卡
憂民主派抗議 習近平訪澳門安保嚴
國會若不解古巴制裁 歐巴馬可用行政權
裕香食品廠：未向芊鑫進乳化劑
查無廢弛職務 陳菊氣爆案不起訴
調查：越南人口近9050萬人
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面板價格連漲 壓縮電視降價空間
電價回饋 每戶估退逾700元
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8年奪3命 死刑變無期徒刑
總統盃慢壘 東華大學奪冠
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不夠冷 德國銀色耶誕機率低
立院初審 重組牛火鍋湯須標示
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雲林微旅行 緩慢逍遙遊
反黑箱人事 鴻鴻至柯辦抗議
陳(沖)：加入區域經濟 必要選擇
德國民眾捐款以濟助貧病最多
鄭文燦市府名單 強調黃金陣容
台股收盤漲50.27點
曾銘宗：邀第三方支付業者討論
電價回饋 鄧振中：比750元多
台股開高收高 漲50點
1月台指期跌 3點
捷運商機大 潤泰開 4家百貨
漠視小傷口 當心染鉤端螺旋體
1月電子期漲 金融期跌
解除古巴禁運 球在美國會
市售聖誕燈串抽檢 安全性均合格
薩爾瓦多決增設駐華經濟參事處
家人被跟蹤 占中發起人批有如文革
金融欲振乏力 台股受阻5日線
印度朝載人太空任務邁步
印尼男挾持女童 對峙遭警擊斃
索尼喊卡名嘴出任務 外界議論多
農藥當牛奶 志工嬤意外害死男
為青年找出路 擬成立創業會報
氣爆偵結市府處置無責 楊秋興：尊重
北市新公車路線圖 資訊一把抓
文化局長爭議 柯營：尊重多元
二寮迎曙光 網路徵文獎機票
胡志強：感恩的心最能詮釋心境
屏市中華路台銀前擬封 商家抗議
毛揆提醒閣員：用走訪勿用下鄉
陽岱鋼返台忙公益 在家當宅男
張惠妹合體阿密特 攻蛋連十唱
氣爆案遭訴 趙建喬盼司法平反
住家當賭場 廟會繞境拉客上門
台大生好萊塢演出 魔術融合詩書
童子賢：盼資通訊產業有更多貢獻
毛揆促掌握國際油價下跌原因
立院初審 結離婚可異地申辦
美國古巴破冰 短期難嘉惠職棒
三大法人賣超台股85億元
報告：大陸監禁記者數全球居首
延期案擬協商 大戶條款恐如期實施
和美國重修舊好 古巴人民引頸期盼
國民黨：包庇頂新屬無稽之談
毒豆乾風暴 三角油豆腐也染黃
張善政：詹宏志稍微急了一點
僑生退學未報 僑委會：有缺失
國民黨團推李全教 參選台南市議長
苗豐強獲潘文淵獎
李登輝談憲改：開放大家討論
教宗舞藝精湛 教徒齊跳探戈祝壽
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挖洞子 記錄緬甸青年撿玉拚翻身
情資：虔誠軍恐在印度發動攻擊
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最後一夜 胡志強將扮耶誕老人
第三方支付 金管會禁跨足電子銀行
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氣爆肇禍管線嚴重腐蝕 檢方訝異
查知味大溪豆乾 未見現貨
104年國中會考 英聽只分2級
灌載客量賺獎金 客運駕駛遭訴
第三方支付 金管會將開公聽會
廢豬寮當毒窟 警查獲大批浴鹽
癱瘓畫家赴港開幕 充滿期待
拿手菜走味 恐失智徵兆
新台幣收貶9.3分
參訪農業首都 曹啟鴻誇雲林
與古巴破冰 美國與拉美互惠
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印尼土石流 尋獲82具屍體
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電價公式公聽會 25日召開
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台東縣府人事異動 消保官掌環保
疾管署血清廠熄燈 毒蛇擬託養
呂秀蓮絕食延後 28日下午開始
廣東香港簽服貿協議 明確最惠待遇
胡錦濤曾邀訪陸 李登輝婉拒
恐攻頻傳 大馬警方將加強執法
推新電價公式 鄧振中樂觀
追二甲基黃 維力炸醬麵油包疑中招
鄭州房妹案 父判25年有期徒刑
金錢糾紛釀殺機 洗車工遭砍
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
童子賢：政府應更重視文化藝術
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
扁保外就醫 羅瑩雪：猜測無意義
中央氣象局 １週天氣預報
雇主養獅 中東菲勞疑遭咬死
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陽岱鋼應邀為黑豹旗八強賽開球
穀保進黑豹旗4強 下一戰單挑平鎮
IOI李深靜低調來台 折衝101交易
中國大陸留學生 分布愈多愈廣
美士兵涉殺變性人 菲棄羈押權
瀕絕小白鶴不怕生 安全堪虞
嗶經濟 夠麻吉推手機付款APP
寒流來襲 雲林虱目魚零星凍斃
街頭吃到巷尾 台南國華街多美食
活動談出櫃 學生社團海報遭撤
維力又中鏢 炸醬麵大乾麵下架
擁夢飛翔10集 新北百名小勇者
印尼學者肯定台印尼經協可行性
冬至十大湯圓 雙連圓仔湯稱霸
大鵬灣電動巴士 元旦連假免費
九合一選後 兩岸協商腳步未停
彭淮南：台俄貿易少 應不受衝擊
第三方支付爭議 童子賢：詹宏志算溫和
北投民宅火警 救出1人
19日持續回溫 各地短暫雨
氣爆案偵查結果 自救會表失望
台東釋迦落果 研判應非寒害
星貓咪館執照未獲更新 不准養貓
甫揮別劣油 維力泡麵又因染劑中招
地鐵塗鴉案 星檢要德男認3罪
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美國古巴正常化 歐盟：另1面牆倒下
94歲耶誕老人上山 送暖牡丹國小
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俄羅斯帶衰 比亞迪狂瀉25%
生技醫藥基金會講座揭曉 4學者獲獎
台大參與國際實驗 盼揭宇宙奧秘
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全民來找碴 交部邀搜錯誤標誌
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艾奎諾三世：菲軍進入復興時期
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矽品明年資本預算145億
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南檢監聽擺烏龍 判賠10萬元
直升機洗電塔迫降 正副駕駛輕傷
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鞏固經銷商 和泰車增資國都車
問題豆製品 新竹縣下架147公斤
盧布貶 陸代購業俄羅斯尋商機
明華園：演員受傷 勿隨意猜測結果
台電多事之秋 清洗直升機迫降
故宮：配合北市府處理宿舍違建
僑生休退學 學校2週內需通報
南投工人清水溝 發現2枚手榴彈
平面繭絲技術 蠶絲被更耐用
世羽聯超年終賽 戴資穎2連勝
湖口出現陰陽雲 夕陽襯托引話題
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亞洲機器人賽 金門3校合奪3金
4年輕學者 獲生醫講座大獎
周麟出席巴拿馬友校畢業典禮
台灣丹麥跨領域設計論壇 20日登場
彭淮南：美聯準會利率說法變動不大
王振堂：宏?營運穩定 可攻可守
電價回饋方案 每戶750元起跳
政院組改 本會期可望全數完成
地震預警服務 爭取應變時間
中醫三九貼 北市聯醫月底開診
晶片如體內環境 免犧牲動物作試驗
公墓異事 老農遭流彈貫穿肩頸
遠傳拚4G 明年衝200萬戶
幹細胞研究 謝清河讓心臟回春
曠湘霞辭公視總座 改聘顧問
澎湖2橋改建發包 新舊縣長起爭議
歐洲法院：肥胖在職場受殘障保護
巴國法庭裁定孟買恐攻主謀保釋
證券股領跌 陸股震盪收黑
公平會：成人嬰兒奶粉 國際價格不同
巴軍空襲報復 斃57塔利班成員
嘉義林管處：2年逮198山老鼠
彭淮南：明年石油仍供過於求
頂新提6聲明喊冤 盼釐清外界誤解
美國古巴關係正常化 北京支持
埃千年墓地 驚埋百萬具木乃伊
中芯成功生產高通28奈米處理器
情侶疑燒炭自殺 解剖釐清死因
退貨大溪豆乾多 清點黑心食品
不遠千里探貧童 溫暖越南偏鄉
陳為廷選立委 全台招募志工
拆電廠塵煙瀰漫遮天 重罰百萬
道一法師寫詩獲獎 蒙古贈駿馬
伊波拉侵襲 非洲百萬人恐缺糧
歐洲暖冬 滑雪場苦惱缺雪
詹宏志：第三方支付子法應徵詢業者
教廷展外交實力 撮合美國和古巴
美聯準會明年擬升息 新台幣收貶
Airbnb荷蘭簽約 住宿更有保障
甩經濟風暴 蒲亭：正採取適當措施
今彩539開獎
盧布急貶 中俄換匯協議未受影響
陳為廷選立委 苗副議長：不夠格
因司機口誤投錯錢 金成柱緩頰
前山西副警長李亞力涉賄 被逮捕
威力彩開獎
雅芳在陸行賄 罰款和解金40億
不同意瀝青廠 謝國樑邀市民陳情
美國古巴復交 政策轉向面面觀
蒲亭：預算盈餘占GDP1.9%
高苑大勝鶯歌 黑豹旗4強出爐
國民黨徵設計作品 首獎2萬
蒲亭：海外資產可望合法流回俄國
疑感情糾紛 男丟信號彈示威
國家網軍有影無 北韓始終不認
流感患者增多 東京拉警報
彭淮南：央行總裁為最後公職
槓上李紀珠 詹宏志道歉
印度主廚美食 獅城飄咖哩香
巴拉圭媒體專訪劉德立
詹宏志：願發揮影響力 促業者草擬子法
美國古巴關係正常化 越南歡迎
警助女尋獲車牌 父樂招女婿
體育署創業競賽 百餘隊學生參賽
中華民國協助瓜國災後重建
黃博弘：台灣發展行動遊戲具利基
ITF世界冠軍 榮歸喬帥小威
台灣贊助阿根廷受虐童基金會
二甲基黃 環署：105年完成登錄
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國道追撞火燒車 4人受傷送醫
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歐巴馬簽署售台軍艦法案
12月19日 各大報頭條
柯文哲第2波人事 姚立明妻子加入
投顧: 低油價的優勢、亞洲貼近美國消費市場
美專家：中國經濟不可能再以7%增長
濟南市委書記接受調查 第59位省部級官員
初審通過 國籍法修正草案放寬歸化限制
辨識達人大亂鬥 空服員移民官比拼眼力
文藻相揪鄰里搓湯圓 外籍生體驗台灣在地文化
郵差化身柯南 日本交換生喜收家人愛心包裹
萬能工商辦雲嘉唯一僑生專班 僑委會助招生
交通部將持續進行UBER查核作業
跨年夜間活動 請民眾多搭大眾運輸 勿疲勞駕駛
Fed暗示不升息 美股、台股大漲
廢手機成2015行動藝術跑車 邀您一起推環保！
體育署首辦創新創業競賽 百隊學子搶佰萬創業金
網友須當心掉入網路霸凌！
觀察議會龍頭改選及立委補選選情
玉山高粱拍賣會 1001萬再創新高
2015年台北禮品文具展 耶誕節FB抽獎10萬人關注
歐巴馬批准售台軍艦 中方抗議
再興中學「飢餓車站」祈願全球不再缺糧
水情告急! 房客響應環保
高鐵彰雲地區地層下陷趨緩 高鐵行車安全無虞
呼籲自用車主勿加入Uber違規營業 以免受罰
澳洲8童命案 警：不認為有凶嫌在逃
國民黨：近日將對周玉蔻提告
BWF超級年終 李蔡配保晉級機會
蒲亭未提解危措施 盧布續貶
歐盟對克里米亞新制裁 俄:無法接受
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐股大漲作收 美股午盤勁揚
北韓侵人權 聯大籲提交國際刑事法院
遭處決70年後 美黑人少年終獲平反
美空襲奏功 炸死伊斯蘭國3要員
美股氣勢如虹 道瓊指數暴漲420點
耶誕行情猛 道瓊指數再飆421點
憂供應過剩 油價再探底
名嘴出任務 海報價狂飆
歐盟通過3150億歐元投資計畫
巴西就業市場疲軟
歐蘭德聽民意 邀人民進府
耶誕倒數 美零售業推免運費
新竹清晨火警 2名兒童死亡
巴西逾700萬人嚴重挨餓
宏都拉斯獲IMF貸款 助招商引資
投信：俄股超賣 具交易性
太陽能價格 持穩
Uber波士頓司機 被控綁票性侵女乘客
Fed扮耶老 道瓊大漲421點
竹市光華二街火警 2死1傷
三合院無名火 女差5步沒逃出
台黑心品 大華：不合格就下架
圖斯克新氣象 歐盟峰會搭快車
美股飆 台股拚續攻
匯豐中國多元資產入息平衡基金准募
OMC世界盃 台灣奪20獎牌
尼加拉瓜外長贈勳邢瀛輝
台助尼國研擬發展網路基礎金鑰
白宮對古巴總統赴美訪問 態度開放
兩個爸爸結婚 艾爾頓強21日步紅毯
台股開盤上漲 103.22點
神速 亞馬遜推曼哈頓1小時到貨
投資熱 半導體B/B值重返 1
惡火噬2女童 送醫父哭到無語
20日冷氣團南下 低溫探十度
汐止男童墜樓 重傷昏迷
美13歲華裔女 疑不堪霸凌舉槍自盡
大陸大動作反壟斷 美高聲反擊
邢瀛輝接受尼國媒體專訪
徐光普獲頒巴西利亞榮譽市民
重視台防衛 歐巴馬速簽售艦案
3D物存系統平台亮相 鈺創大漲
新台幣早盤小貶
軍中樂園入選柏林影展電影大觀
促進同志權益 庫克捐重金
反攻IS據點 庫德族：已解辛賈爾山之圍
保護眼睛 業者推低藍光智慧手機
長者晨起外出 慎防交通事故
廣穎隨身碟及硬碟 獲大陸紅星獎
入柯文哲市府 倪重華：別再稱教父
玉山銀獲財資雜誌3項大獎
陸核心領域 傳2020前棄用國外產品
第三方支付子法 業者籲金管會制定
男疑酒駕肇事 撞2車翻覆就逮
出國旅遊熱 電信業漫遊大幅成長
標檢局與法標準協會簽署協定
研發授權 高雄農改場年收1400萬
公僕氣爆救災盡職 檢：難究責
美股耶誕紅 亞股報佳音
中美貿易摩擦 汪洋：雙方互諒互讓
調查：經理人減碼新興國家貨幣
王金平：網路民意是重要參考
盧布失意 俄總統蒲亭情場得意
樂壇轉政壇 倪重華教父變公僕
九宮坑道安檢 暫停開放3天
為孩子買中古小車 美專家警告危險
馬總統贈勳 王志剛：畢生榮幸
白宮：駭客攻索尼影業 嚴重國安事件
加女救鴨致2人意外死 判90天
豫章工商產學合作 應市場需求
日媒：安倍擬明年5月左右訪美
公平會與法簽署備忘錄
美與古巴新關係 雪茄迷得再等
桃園市府團隊第三波 女性首長出列
首屆韓台人文會議 深化交流
蘋果回神 大立光帶頭概念股反彈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
泡麵吃最多 韓人去年冠全球
兒少新聞腥羶 蘋果日報蟬聯金芭樂
美股漲逾400點 台股攻上九千
富邦媒上市 登上百貨股王
錢復盼台韓關係像綿羊 溫和友好
Uber違法 交部警告將勒令停業
性功能障礙 也是男性健康警訊
下週汽柴油估降1元 5年餘新低
傳港府擬訂政黨法 堵獻金漏洞
中部以南空氣差 外出戴口罩
國泰金：民眾通膨預期創歷史新低
澳洲昆士蘭砍人案 8童喪命
婦為愛戒菸 幼子不再嫌媽嘴臭
BBC：蘋果在大陸代工廠 未善待工人
寒冬送暖 集保結算所捐血 1萬袋
旅遊網站：台北是獅城跨年首選
陸媒：殲20多一架 邁向生產
STAP細胞製不出 日理研正式宣布
30年老菸槍 胰臟癌找上門
美中JCCT 醫藥業收獲豐
動保組織 揭露陸殘忍狗皮產業
外交部國際文宣 徵答活動延長
蘇貞昌：修憲不能拖 實施可緩
高雄氣爆 中油：管線檢測依規執行
專家檢討特勤局 白宮圍欄宜高防闖
推同性婚 民團盼政府捍衛人權
安倍再出招 擴大提振經濟支出
凌晨起火燒死女 家屬疑不單純
聯大通過北韓人權案 南韓歡迎
傳谷歌研發新車用軟體 免手機可上網
威剛CES秀USB 3.1新品
宥勝代言內衣 開超跑赴特賣會
羅智強：周玉蔻勿躲衣櫃放冷箭
老鄰居海嘯失伴侶 相惜結連理
韓憲法法院裁定解散親北韓政黨
新台幣中午貶 3分
潤泰與三菱合作 南港站推餐飲
新北議會選龍頭 蔡英文祭黨紀
澳8童陳屍民宅 疑為母親下手
陸股本益比偏低 投信籲拉回布局
六十石山與北極 網友最哈景點
二甲基黃豆製品 下架逾4萬公斤
聚焦軌道經濟 潤泰新營運俏
冬至食品抽驗 茼蒿農藥殘餘超標
2里長當選人涉賄 南檢提當選無效
大陸：達賴喇嘛世系存廢 非達賴說了算
倉庫變身藝術沙龍 交流如客廳
公墓離譜槍傷案 醉男清槍惹禍
陸2014年最賣小說 版稅收入達1億
盧布跌 涉俄陸企獲利縮水
遭控打壓校內社團 南女校長否認
富二代糾眾砍人砸店 PO臉書炫耀
澎湖9歲童突昏倒 救護員挽命
上班族離職藉口 生涯規劃居首
卸任前治安會報 郝龍斌反毒入校
柯文哲：100天拿出成績
越權介入寺廟紛爭 彈劾檢察官
郝龍斌卸任前 警：達成治安零容忍
習近平抵達澳門訪問
耶誕送暖 聯發科工程師獻愛心
陸廠未善待工人 和碩：調查中
電信股發威 台灣大重登百元
轉任百里侯 徐耀昌潘孟安辭別立院
震盪加劇 大陸股市早盤下跌
K書賺助學金 弘光資助弱勢生
蘋果共同創辦人 左批老東家右打谷歌臉
元旦三貂角升旗 吃熱粥迎曙光
學者：蘋果日報自律機制盲點多
女副手 柯文哲：莊淑芬還未拒絕
習近平：謀畫澳門長遠發展
巴參謀長：逾3千恐怖分子全吊死
美日防衛指針修訂 待明年完成
農委會籲勿使用動物表演營運
事隔17個月 波士頓馬拉松爆炸嫌犯出庭
合庫金擬增資150億 擴充規模
台灣48大學 簽署塔樂禮宣言
情侶販毒給泰勞 24小時供貨
搶跨年商機 統一超推起司蛋糕冰淇淋
頂新：從未提供國民黨政治獻金
修憲委員會 立院擬26日處理
抗議科羅拉多州大麻流入 鄰州提告
行動柑ㄚ店 推銷雲林農產品
鄭文燦第三波人事 財政局長留任
日銀政策不動 油價跌黑田面臨挑戰
屏縣議員當選人疑賄選 15萬交保
台股收盤漲 120.89點
美售台4艦 比諾克斯級年輕好用
開高走揚 台股漲 120點
姚立明妻入小內閣 柯文哲：看專業
日本暴風雪 傳增至11死
1月台指期漲161點
香港泛民赴澳門 欲向習近平請願被帶走
1月電子期金融期 齊漲
與青年溝通 經長22日赴崑山科大
台漁船疑印尼非法捕魚恐遭追捕
廢爐碴回填案 環保署暫查無違法
搶兒童市場 智慧錶三千有找
CNN：Uber同意在波特蘭暫停服務
混油案開庭 味全喊冤
中小型股急挫 9千點得而復失
租商辦開公司 實為詐騙機房
水情緊 北部3水庫人工增雨
屏縣52所國小 設無菸步道
查二甲基黃比率 檢借提盧嘉芊
七龍珠特展 實現坐筋斗雲夢想
樂齡中心學習 助人擺脫憂鬱
香港民陣：元旦遊行 延到2015年2月1日
維力染黑 統一：純財務投資
台助瓜國青少年 捐贈照護中心
疑1偷渡船山東翻船 3死14人失蹤
Uber爭議多 全球多國禁用
仁愛健行募濟助 正心中學邁42年
中市立委補選 鄧鴻吉宣布退選
三大法人買超台股91億元
陳善報回鍋 任彰化縣副縣長
違章火警 林智堅：必要將增預算拆除
林俊憲宣布選立委 賴清德力挺
加油站嗆縱火 偷車賊遭訴
低價進口仿冒名牌 銷夜市牟利
澳洲8童遭刺慘死 警方籲冷靜
孟買恐攻犯保釋 印批巴國笑柄
2億罰金繳不出 郭力恆26日再坐牢
冷氣團來襲 合歡山降雪
龍永圖：俄經濟若崩 大陸不會袖手
臉書人氣下滑 青少年使用率降
清查高雄石化管 經部23日公布結果
澳門移交15年 經濟與政改受考驗
柯文哲小內閣 有郝市府熟面孔
俄動盪 專家：西方勿火上加油
政院南部中心屏東發放水果月曆
駐印尼代表處：台船勿非法捕魚
褐皮書：大陸第4季經濟反彈
新台幣收貶2.2分
陳修平遭控打壓社團 南市府：誤解
文具展FB粉絲頁留言 可抽好禮
柯文哲文化局長 遴選委員爭論
中市打造讀冊吧 年底再添10座
雲林傳樂 心果演出東西方對話
嘉市國際管樂節 踩街青春演出
台灣20大品牌 捷安特躍第6名
印尼：很可能炸沉非法捕魚台船
南韓擬推動與古巴建交
開車遇路檢 搖頭丸辯稱避孕藥
首艘自製沱江艦 23日移交海軍
均衡城鄉發展 營建署規劃200億元
食物搭起橋梁 助移民學生融入
首長轉任柯文哲小內閣 郝龍斌：好事
國光劇團104年1/3中市演出
郝龍斌送柯文哲大紅包 還230億債務
浦志強妻致信習近平：讓我的夫君回家吧
未拆公車專用道 郝龍斌：大概做對
陸客大鬧亞航 領隊根本不在場
美古融冰 大聯盟好手可望暴增
男由偷變搶被逮 疑心臟病發送醫
穀保退平鎮 打進黑豹旗冠軍賽
改良傳統年菜 健康養生省瓦斯
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台食品輸陸計畫公布 可迅速通關
彰縣跨年晚會 吃米苔目看表演
拆公車專用道 鍾慧諭：要再討論
中共打老虎 中央委員10人落馬
男遭猴群攻擊 血流如注
擬發售附加股 李深靜：非關收購101
迎耶誕 科博館花藝設計展登場
陸建海洋觀測網 東海南海恐再升溫
民進黨縣市長聯合會議 20日首登場
違章多年 大火吞噬兩幼童
告頂新團體訴訟案 件數未達門檻
宏達電單卡版中階機 24日登台
歐巴馬簽署售艦案 外交部感謝
台跨年迎曙光 獅城年輕人超夯
高雄氣爆案 送監院追行政疏失
嘉市管樂節 日校長談家族淵源
名嘴出任務 慘遭索尼自家人毒舌到爆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小王子特展 實際走酒鬼星球
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
香港前政務司長許仕仁收錢 法院判有罪
出海捕烏魚 2漁民落海失蹤
福興耶誕公園點燈 主燈高16米
菲眾議院通過海洋區域法
台韓投保協定 盼明年有好消息
違章暗夜大火 燒掉聖誕天倫夢
嘉市拒絕酒駕 3D眼鏡體驗醉態
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台漁船遭印尼追 漁船來自基隆或高雄
趴睡嬰因病猝死 褓姆無罪確定
爭取救災時效 直升機特搜演練
元旦返鄉專車 花蓮人搶票
宋文華名氣大 穀保人人喊打
防衛合作指針 美日延後更新
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台北富邦馬拉松 肯亞好手拚3連霸
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20日下午冷氣團南下 影響至23日晨
鳳梨酥掩護K毒 郵寄英國遭逮
涉殺變性人 美國士兵在菲出庭
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國泰世華銀海外獲利比衝5成
美對台軍售 北京：堅決反對
第一聲早安 陽管處邀元旦登七星山
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氣爆災區道路 20日全線通車
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五大皆空 內科缺最大婦科多老兵
農委會：印尼追捕台漁船不得開火
兩岸銀行合辦國際聯貸 永豐銀攜手工銀
能源會議 新北提非核家園主張
藍色耶誕節 徐若瑄化身精靈
德足球國腳無照駕駛 罰2087萬
樂高積木展 飽覽世界遺產
台中立委補選 蕭家淇代表國民黨出征
台灣上市股票市值25.95兆元
民團籲修法 列管表演動物業者
遭指罔顧動物福利 業者紛澄清
選後談合作 林智堅拜會邱鏡淳
北韓網軍長期目標：癱瘓電信電力
提升醫療品質 馬偕導入甲骨文方案
保管箱保證金不可逾租金 明年6月實施
頭份歲末有愛 聯歡做好事
上海股市登上3100點 49個月新高
說再見 兒育中心閉園巡禮
陳福海公布第二波人事
隧道崩塌受困4天 12越南人獲救
Selina逛棒球展 全身起雞皮疙瘩
陳為廷拜會吳宜臻 請益選戰經驗
義規模4.1地震 暫無災情
低溫來襲 網購業推火鍋特賣
全國第1支水環境騎馬巡守隊成軍
國泰金積極布局東協 仍警惕風險
聯晚社長羅國俊當選報業公會理事長
男夜闖空門 18幼兒園受害
南投三合院火警 警朝他殺偵辦
中山大學美 諾貝爾獎得主驚豔
Uber兼差 小心罰鍰吊照
盧布貶 白俄要俄羅斯以美元歐元交易
BBC指和碩上海廠過勞 童子賢駁斥
北韓駭客攻索尼 人是最大弱點
台救援專機 讓巴國男童飛向新生
陸上修2013年GDP至9.5兆美元
恐嫌准保 莫迪：重創人道信仰
黃潔夫：積極建立兩岸器捐平台
印尼火山噴發 1失蹤9傷
好薪情 耶誕甜心時薪5千元
昏迷老人洗腎插管逾6週 恐無效醫療
參訪警局 學童立志長大當警察
食安把關 果王必須通過健檢
憂TTIP損及權益 比利時農工上街
南投三合院火警 前男友限住居
謝金燕羅志祥 歡樂耶誕城嗨翻
老翁睪丸疝氣大如袖子 手術解憂
陸海警船航行釣魚台 中日又互嗆
政院導入群眾外包 盼網友獻佳策
世羽聯年終賽 戴資穎分組第2晉4強
和談前夕 叛軍開槍烏軍5死7傷
冬季送禮 藥妝通路體感商機發燙
解讀習時代 美前駐中大使憂兩岸
今彩539 開獎
駐星代表：獅城民眾赴台旅遊夯
醫療及隱私 愛滋感染者易受侵害
大樂透開獎
傳GDR退件 宸鴻急跌停
媒體人籲勿情緒性報導台韓新聞
法動物園吸客出招 與北極熊共眠
德國內閣通過高速公路收費草案
鋼釘案雙反調查 美初判台無傾銷
江翠國中彩妝 特教學生好棒
柏林 單身族的城市
習近平到澳門 重申一國兩制與基本法
世羽聯超級年終 李蔡配無緣4強
傳印尼追捕台漁船 億豐682號安全
鄭文燦：用人不分黨派無選舉酬庸
瓶鼻海豚瘦到皮包骨 苗栗擱淺亡
習近平到澳門 德媒：雨傘被禁
加碼制裁俄羅斯 歐盟意見分歧
探義光育幼院 吳副總統贈加菜金
帥氣義國兄弟 手工製麵兼健身
面臨勒令停業 Uber：失望
盧布重貶 俄羅斯民眾揶揄抗議
黑豹旗 桃農連2年闖冠軍賽
三星擬加發股利 增幅高達50%
台灣佳之選貢丸未標示甜味劑 港停售
澎湖中正橋改建工程 流標
大樂透頭獎摃龜
享受台灣好湯 再啖溫泉木桶便當
基隆暖暖平交道 自強號撞死男子
今彩539 頭獎1注中獎
製不出STAP細胞 美女研究員請辭
蔡英文自嘲：當了政治人物像瘟神
陸資本外流減緩 第3季金融帳仍逆差
職達幸福之城 北市新書發表
拜會金醫 陳福海盼建養生園區
陸安邦保險成民生銀行最大股東
陸試射東風41 美媒：多彈頭技術成熟
黃潔夫會柯文哲 談器官移植
古巴改善對美關係 向大陸取經
劉家修致命跳投 醒吾氣走屏大
打擊伊波拉 潘基文走訪4疫區國
製不出STAP細胞 美女研究員懊惱
駐大馬代表處贈華人圖書館設備
陶斯雙20強勢 富邦擊敗璞園登龍頭
培養日製賈柏斯 日官方選定10人
旅行社停業 逾千旅客出不了國
習近平訪澳門 賭客逃、博弈股急挫
澳洲發生室內行刺事件 八名兒童死亡
藍臺中市立委補選 沈智慧禮讓蕭家淇
本週台股小跌0.31%
美國決定售台四艘派里級軍艦
首次出訪 俄羅斯邀金正恩訪問
SONY事件 黑手可能使用中國伺服器
索尼撤片 收入損失恐達157億元
習近平抵澳門 下雨不准記者打傘
北運北投會館游泳池進行保養
淡江大橋國際競圖首場說明會 在德國漢堡舉行
選議長跑票祭黨紀 國民黨批「雙重標準」
傳遞社會溫暖 法鼓山慈基會舉辦歲末關懷
國泰真殷雄－陳偉殷棒球訓練營
日公布新版全國地震動預測地圖
巴基斯坦軍方擊斃50好戰分子
歐股漲跌互見
烏克蘭違約風險增 S&P調降信用評等
FBI：北韓要為索尼遭駭負責
歐巴馬：索尼停映電影是錯誤之舉
恢復死刑 巴國處決兩極端分子
無視利空罩頂 油價勁彈
連兩天大漲後 美股收小紅
金銅皆漲 油價強彈
2018世足 6月14日開踢7月15日爭冠
澳8童命案 7童母親涉謀殺被捕
羅馬美國國際聯誼會專訪駐義代表
意料之外旅遊景點 台北入選
耶誕節錢淹腳目 菲國蛇鼠出籠
Uber同意暫停載客 與波市協商
避免網路犯罪 歐盟加強金融監管
外送烏龍 搞砸年度吃派比賽
11月接單拚新高 挑戰連10紅
巴西稅賦占GDP比創新高
11月工業生產 拚連十個月正成長
天然氣價像買餐券 不是不降是慢半拍
發電兼休憩 頂樓棚架多功能
北韓網駭 借道全球伺服器下手
名嘴難出任務 網路業也怕怕
合歡山續飄細雪 賞雪遊客歡喜
Fed送耶禮 美股週線收紅
IOI收購101 投審會謹慎以對
IOI買101 學者籲政府依法勿民粹
美最高院拒封殺佛州同性婚
強烈東北風 全台強風特報
邑錡首家創櫃轉興櫃 26日掛牌
美中商貿會議 美方：雙贏
國際管樂節踩街 嘉市下午交管
台入氣候協定 吳榮泉投書加媒
暫時別吃焦糖蘋果 恐染菌致死
站外火警 北捷行天宮站疏散乘客
玉山氣象站 積雪2公分
貴族耶誕餐 熱紅酒配烤水果
歐巴馬年終記者會 自信樂觀掃跛鴨形象
專家：大陸十三五經濟目標將再降
國民黨團修憲小組 盼先確定方向
台北富邦馬拉松 白蘭氏贊助(奚鳥)精
如與鈴木一朗當隊友 陳偉殷：很幸福
習近平：一國兩制 深入澳門人心
戴資穎戰印度好手 爭冠軍門票
台中iBike 2新站啟用
我的未來不是夢 吳念真分享人生
iPhone 6領軍 藍寶石基板商機可期
珍妮佛布萊德利3度戀 床戲不扭捏
聖誕大餐熱量爆表 1片薑餅100大卡
美售台軍艦案 美媒關注
蔡英文：歡迎國民黨加入縣市治理會議
盧布狂貶 西方企業謀對策
行動電源不合標 小米：大陸根本沒標準
建案施工火警 北捷行天宮站虛驚一場
大陸推兒童劇分級 喜羊羊熊出沒有問題
美全球旅遊警示 籲提防恐攻
毒蟲與網球球星同名 藏毒遭警逮
火樹銀花煙火秀 印尼慶耶誕
中華民國協助瓜國整修國會大樓
墨國留台校友發表在台學習心得
雨水洗去PM2.5 全台空氣佳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
冬至到 來宜蘭趣味夾湯圓
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
黑莓營收未達標 投資人心焦
蒲亭邀請朴槿惠和金正恩訪俄
5年爆發 郭玫蘭：請叫我曼谷民宿一姐
北商大校慶 總統籲學好外語
占中清場後 習近平肯定梁振英
國中畢業不散 重聚推民俗體育
撤片 索尼：別無選擇沒有做錯
機場服務費調高 擬104年4月上路
民進黨：柯文哲下次會加入治理會議
習近平：港澳一國兩制不能偏廢
馬航兩空難 大馬年度漢字：航
四川瓦斯氣罐車追撞 6死11傷
韓星宋茜秀口紅照 向粉絲問好
中榮美斯樂義診 愛心無國界
怨北商大宿舍少 學生陳情總統
巴拉圭大使館舉辦留台校友餐會
湖人戰雷霆 首節領先6分
越勞鬥毆致死 3越男投案
東港漁會：遭印尼追捕漁船均脫離
普萊斯發飆 湖人首節領先雷霆
澳門新一屆政府宣誓就任
經驗分享 陳菊：提升城市競爭力
立院婚姻平權修法 22日只詢答
關懷愛滋病友 世新辦交換禮物
問題豆製品 午夜前應下架完畢
澎湖土托魚汛漁船大有斬獲
王金平盼南大學生學習民主內涵
兒童新樂園首週末 湧近4千人
蔡英文：團結縣市向中央爭資源
歐巴馬記者會 故意只讓女記者提問
彩虹旗繞場 南大116年校慶首見
中華民國助瓜國改善醫學院設備
電價回饋 民團籲改發節能消費券
花東花海季 把大地當畫布
耶誕輕旅行 白石湖莓甜花紅
湖人戰雷霆 半場落後兩分
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半導體製造業 台至少領先陸5年
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鼓動人生住房專案 贈十鼓文化村門票+隨行杯
市政顧問請辭多 柯：上任後溝通
王金平盼大學生學習民主內涵
蔡英文：沒有永遠執政黨
兩岸親子聯展開幕 開啟兩湖文創交流新頁
世羽聯超級年終奪冠 戴資穎台將第1人
佛州也傳殺警案 凶嫌落網動機不明
戴資穎開心打 世羽聯超級年終封后
戴資穎奪冠 總統副總統發賀電
氣勢壓倒對手 戴資穎超級年終奪冠
突國總統決選 艾塞布西陣營宣稱獲勝
輕鬆退敵奪冠 戴資穎好訝異
美若為索尼遭駭制裁 北韓揚言反擊
2警遭槍殺 白思豪成箭靶被逼辭
名嘴未出任務 索尼：努力讓電影面世
佛州傳殺警 員警查案遭人槍殺
佛州傳殺警 嫌犯小巴瑞賈
紐約2警遇害 歐巴馬致哀
族群問題引殺警 美社會緊繃升
週日工作 法國人正反意見分歧
製鵝肝過程灌食 近半法人反對
歐洲提案助緬甸成衣廠提高生產力
江蘇長電併星科金朋 再延長協商
手機漫畫APP 打造漫畫家舞台
耶誕大禮 威力彩頭彩衝9億
推優惠方案 Audi A4增新成員
夏季昌訪新墨西哥州長及議員
宜蘭房價低 500萬新婚房
耶老提前送禮 美汽油價降至5年低
湖人對國王 首節落後
美股走揚 可望帶動台股
盧布貶 外國人鎖定香水化妝品
華興中文校訪團拜會駐阿根廷處
11月失業率 3.89% 小降
金洲每5分鐘分盤交易一次
阿根廷海外華裔青年團行前說明
11月失業率3.89% 近7年同月低
耶誕腳步近 多倫多節慶氣氛濃
陳水扁保外就醫 醫療團今評估
台股開盤上漲 32.9點
紅毛猩猩也是人 阿根廷法院准牠自由
立法院委員會審婚姻平權法案
Janet帶混血男友 錄節目放閃
傳登陸設12吋廠 台積電：沒計畫
國王勝湖人 中止5連敗
新台幣早盤走貶
國民黨下午委律師告周玉蔻
擺脫血汗爭議 和碩股價回神
法務部：同性婚姻不宜貿然立法
南韓情報院檢討對北韓政策
管中閔：油價跌 有利抑制物價
薄熙來法國豪宅 標價逾2億出售
紐約2警遇害 民權領袖譴責憂示威變調
近釣魚台 日媒：陸擬南麂島建軍事基地
湖人不敵國王 吞下3連敗
外資：台灣4G競爭良性 喊買遠傳
iPhone6銷售佳 鴻海股價揚眉吐氣
南韓下修明年GDP 示警外部風險
調查：明年LED燈泡出貨年增6成
呂慶龍巴黎分享外交實務經驗
勝選背書安倍政策 大財團笑小企業哭
盧布重貶 俄民生物資尚不缺
現代集團會長申請訪北韓開城
九合一選後 王郁琦：兩岸政策方向不變
屏東議長 國民黨提名郭再添
日本國民美魔女 43歲家庭主婦
11月失業率3.89% 為6年半次低
肌張力不全 青少年趴床10年
黨產處理 王金平：尊重新主席
動物園防寒3寶 乾草薑湯保溫燈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
世界咖啡評鑑 肯定85度C咖啡豆
國際交易冷清 豐興產品持平
李宗瑞妨害秘密 執行3年2月
不夠冷 宜蘭太平山沒下雪
權值股走揚 台股站上月線
梁振英25日北京述職 料議政改二輪諮詢
前國道收費員多元安置 交通部點頭
凱瑞與王毅通電話 談駭客攻擊索尼影業
雕像揭幕 C羅笑稱比本人帥
感謝付出 彰縣表揚警察志工
區域經濟復甦分歧 美國最穩
艾爾頓強婚禮好熱鬧 貝克漢休葛蘭祝福
男水腫腰痛 多囊腎上身
翁文祺：郵政儲金投資大陸撤案
以訟止戰 國民黨告周玉蔻
法人：縫紉機廠伸興業績破60億
LINE天婦羅忍著貼圖 開放下載
大學退場 教團：應等學生畢業
龜山朝日 新年來宜蘭迎曙光
貪官最愛會所整治 改名推百元套餐
股利減半喊卡 財部：吃了能不付錢？
王金平勉蕭家淇 贏立委補選
櫃買中心：掛牌上櫃公司達684家
雅加達台商會交接 傳承再打拼
民調：企業對景氣有信心 就業樂透
病童遠地就醫 科技扶輪助食宿
護食安 食品雲2.0啟動
大陸首個民間PMI民新指數發布
財產申報日將屆 新北籲速申報
陸媒：9省尚無老虎落馬 女官員被查增
建軍70週年 越南各地慶祝
馬習會 王郁琦：陸委會暫無安排
新台幣中午貶 7.3分
宏都拉斯總預算85.75億美元
瓜地馬拉估今年經濟成長4%
推台灣水產品外銷 標檢局新制助攻
學生走私帶血鹿茸 桃機銷毀
南韓將重點推進多邊FTA
郵局基層調薪 台鐵將跟進
前10月經常薪資增幅 13年最高
天寒大啖取暖 週年慶美食類大賣
最後市政會議 胡志強：別像告別式
檢察官老梗詐騙 車手取款落網
教授寫書談紅學 版稅助弱勢生
香港亞視欠薪 能否營運受關注
公車專用道拆不拆 柯文哲24日宣布
陸銀監副主席 傳調天津副市長
鄧桂菊苗栗首位女副縣長
櫃買中心：上櫃日均值258.95億元
國營企業績效獎金 經部：有盈餘才核發
汽車業營運佳 東陽今年業績創新高
台中歌劇院 104年9月納國表藝
同性婚姻詢答 正反兩派緊盯議事
離婚離家 老翁流落街頭9年
加工區出口 全年上看4500億元
11月求職者平均1.88個工作機會
國民黨徵召卓伯源參選立委補選
耶誕團聚 網搜關鍵字：寂寞
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台大暗物質模型 助解密類星體
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韓報：日人反韓情緒日重
胡志強工作室 26日開張
器捐新制 舅受惠外甥大愛
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澎湖消防局挨家挨戶宣導防災
法務部：年底前提保障同性戀政策
台鐵差別費率 擬春節實施
全坤地產投資 相中西雅圖商業區
台股收盤漲 95.48點
劇作家貝克特御用女星 比莉懷特勞辭世
冬至包菜繭 澎湖獨特傳統
樺漢明年合併營收逾百億元
國家劇院場租貴 歌仔戲團盼援助
俄羅斯盧布大貶 華碩停止出貨
開高走高 台股漲 95點
印尼再炸2艘非法捕魚外國船
民進黨擬亮票固票 國民黨團譴責
南韓與紐西蘭草簽自貿協定
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黃稚尹將指揮阿瑪迪斯樂團演出
陸公布不動產登記暫行條例
美密西根州耶誕：撒旦信徒槓基督徒
1月電子金融齊揚
國泰金兒童繪畫比賽 深耕美學
紐約殺警案 歐巴馬電警力檢討小組主管
媒體人納團隊 林智堅：活化建設
類股齊揚 台股逼近9100點
殺警案陷僵局 洋基撫恤警遺孤
彰縣自然生態教育中心動土
IOI買101 投審會估半年完成審查
天冷街頭關懷 警查獲通緝犯
單親媽育子女行竊 警申請救助
陳水扁保外就醫 評鑑團隊開會
基隆民宅賭博 警臨檢查獲
YouBike 完成初期目標196站
禽流感致死 陸新增4例
嘉義市發表用藥照護成果
加工區外銷創新高 全年上看4500億
植牙醫療糾紛 醫師判賠逾3百萬
三大法人買超台股 72.74億元
海生館遭批矮化國格 教育部澄清
股利扣抵減半 曾銘宗暫不表態
黃石公園絢麗溫泉池成因之一：人為污染
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台日鐵道佳話 同名龜山站締姐妹
立院初審 更名兒少性剝削防制條例
助學脫貧 烘焙坊捐所得
立院經委會 刪台積電釋股預算
陸連雲港爭取成為自由貿易港區
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冷氣水回收變噴霧 空調鯨魚獲獎
餐旅系師生 冬至體驗飢餓
陸願援助俄 俄：未曾與大陸討論
鄭明典臉書：晚上可能很冷
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高市公車免費飆4G 遠傳助試辦
推廣正體字 總統舉中央社新書為例
新歌外洩 瑪丹娜嘆：這是個瘋狂時代
中藥食補過頭 腸胃不適增
丁國琳挺單親媽 冬至叫賣烤地瓜
11月外銷訂單435.1億美元
金秀賢榮登今年最閃耀演員榜首
新台幣收貶1.14角
清潔達人職訓 身障女順利就業
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南市議員王定宇 投入立委選舉
酒後騎機車對撞 1男不治
IOI買101 投審會：陸資疑義未釐清
周杰倫證實 104年1/18娶昆凌
你累了嗎 史總考慮讓科比休兵
薛凌：所得稅法修正 無特定立場
卓伯源：若黨徵召選立委 全力以赴
歐巴馬訪瓦拉納西 印美還要喬
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屏市所慈濟合作回收 成果佳
調查：網購美食 快車肉乾上榜
呂學樟憂心打破一夫一妻制
第四波團隊 鄭文燦拚幸福
阿里山鐵路102年 檜木車廂載客
鄧振中訪視台糖 關心食安物價
北京檢方對房祖名提起公訴
玉木宏新日劇 乃木(土反)女孩當配角
不能忘的歷史 公視播飛虎傳奇
家扶認養人 邀2百學童過耶誕
國民黨告周玉蔻 求償500萬
未足額用身心障礙者 民營居多
新台幣收貶1.14角
外資上周賣超台股343.03億元
查豆製品消泡劑 食藥署：未染黃
晶圓測試廠矽格明年資本預算12億元
中華神盾濟南艦編入東海艦隊 受關注
林佳龍就職日 辭花禮改捐弱勢
頂新政治獻金案 101：不影響董事會舉行
國光生技腸病毒疫苗 二期臨床試驗
韓女團2NE1專輯 獲選滾石前20強
國造首艘沱江艦 23日移交海軍
寒冬留意心血管 保暖不可少
身心障礙勞工 勞參率略升
中央氣象局氣象報告
涉買票 嘉縣2樁腳起訴
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
到中華電買HTC 抽阿拉斯加極光之旅
中央氣象局 １週天氣預報
出海捕鰻膠筏翻覆 2漁民獲救
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
山西官場震很大 金道銘遭雙開
林德瑞：引用不實指控者 考慮一併告
苗縣人事 徐耀昌：上任後全面檢討
查獲貧苦通緝犯 警解囊相助
王應傑：房地合一不應溯既往
慶祝建軍70週年 越再辦南海資料展
外籍看護竊盜 警逮起出贓物
菲總統誰接班 民眾屬意3人
胡志強建議評選改善十大惡劣違建
世羽聯年終賽冠軍 戴資穎凱歸
台南瘋跨年 送百萬大獎
西瓜卡引騷動 JR東日本決定加製
違章大火釀2死 竹檢再度勘驗
元旦去哪兒 台灣人最愛日本
羽聯年終冠軍 戴資穎：放開打
林右昌基隆人事 王榆森民政處長
IOI買101 王應傑：應依法論法
鄧振中進校園 期許提升競爭力
紙貓熊巡迴大馬1個月
瑞芳雙溪貢寮 將停水14小時
驅獼猴暫定基準 作法待定案
素人設計師名揚國際 不忘師恩
肝內膽管癌大如壘球 手術切除
iPhone6熱銷 強化玻璃保護貼搶市
散布辜莞允裸照 男大生遭訴
大學校長掉愛瘋手機 警出動探測儀
盧布貶 俄羅斯iPhone 6又漲價
101案 頂新：預計年底前可送件
傳陸在南麂島建軍事基地 日關注
副市長新人選 陳菊考量陳金德
周杰倫生日娶昆凌 發片兩頭忙
澳洲8童命案房屋將拆除
將卸任 吳志揚珍惜優秀團隊打拼
UBA 高師大10連勝晉8強
冬至吃湯圓 基隆老翁噎死
共軍飛豹戰機 傳陝西渭南墜毀
遭指頂新門神 馬總統嚴正駁斥
王應傑：這波房市緩跌至少7年
涉多宗綁架案 菲南恐怖分子落網
訪陳菊取經 涂醒哲：不借將
德里議會選舉 流亡藏人子女可投票
房祖名遭起訴 最高恐被判3年
有隱憂 台灣11月外銷訂單不如預期
搖晃嬰兒 小心顱內出血
減碳績優單位 桃縣頒獎表揚
頂新案 總統府：支持嚴查偵辦到底
台灣明年GDP 王應傑：3%就不錯了
西班牙胖子樂透 讓得獎人樂過耶誕
防制校園染黑 高市警局長獲獎
中共中紀委揮大刀 自己人遭雙開
大馬留台同學會參訪金大
iPhone本季銷量 大摩估創新高
上海股市盤中近5年新高 小紅作收
緬甸礦場示威 1女頭部中彈身亡
澎湖集愛工坊 助心障者一技之長
華納威秀 進駐裕隆新店汽車城
104年免試入學 柯文哲：原則上維持原案
語文競賽成績佳 苗縣長表揚
國民黨：未收受頂新525萬政治獻金
陳水扁醫療鑑定小組簽保密條款 拒說明
未演先轟動 台北電腦展攤位提前售完
北韓鬧彆扭 不出席聯合國安理會會議
高鐵財改若破局 政府買回是備案
塑化劑母胎傳子 偏差行為明顯
頂新重申：政治獻金傳言子虛烏有
富智康印度廠 3天公司假給全薪
吵架後向警方爆料 丈夫是通緝犯
庹宗華與弟弟鬥毆流血 警做筆錄
醉女中監前飲酒叫囂 遭警帶走
北韓控美參與拍片 惡搞金正恩
財改前降票價 台灣高鐵暫無計畫
IOI買101遞件 經部投審會暫不受理
日現馬鈴薯荒 業者花大錢空運
柯文哲：派好友黃勝堅整頓聯醫
公主為貪腐受審 西班牙王室第1人
高鐵局：政府收買高鐵損失無法估
輔仁大學綠色採購模範 新北市表揚
擬炸馬尼拉碼頭 49恐嫌海上被逮
開放政府 柯文哲續辦公民咖啡館
韓星李敏鎬 跨年夜在上海倒數
台北國際書展 注入毛利元素
農漁會百大精品 保證產品安全
花蓮民宿業設籍課稅 成長4成
中共統戰部長令計劃涉違紀 遭調查
比利時核電廠 傳遭無人機監控
台韓觀光交流破百萬人次 觀光局感恩
孕媽3D4D超音波 噱頭而已
男佯服藥副作用 恐嚇診所遭訴
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聯電赴陸投資 年底前可能來不及審
酒駕累犯汐止肇逃 女警機警攔截
政院：烘焙用奶粉價格已調降
提余文事件 律師：柯文哲比喻不當
韓國遊客野柳掉背包 尋回珍貴照片
審慎樂觀 明年經建目標3.1%至3.7%
油價跌 政院促反映在民生物價
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大陸外長譴責網攻 但未提及北韓
經部：今年陸資來台金額 估持平
費鴻泰：行管會24日報告黨產議題
量販尾牙檔期 家電促銷殺紅眼
將卸任 郝龍斌感性盼同桌吃飯
男視訊露鳥被錄 疑遭菲女恐嚇
遭指涉入頂新案 劉大貝不排除提告
柯文哲勉勵連勝文 還有東山再起機會
高公局：28日國5北上暫停高乘載
赴陸投資12吋廠 聯電：按規定辦理
盼與巴拿馬運河競爭 尼加拉瓜運河開工
將處決500死刑犯 巴國紅色警戒
張學友出輯 四大天王隔空合體
庹宗華庹宗民兄弟 喝酒口角互毆
柯文哲：用北市府網站揪出冗員
獅城冬至湯圓 戀戀不忘老味道
新手爸帶小孩 跟媽一樣好
紐約殺警案 兩警原可逃過鬼門關
冬至吃湯圓人潮旺 小心熱量高
竹南咖啡遭砸 警帶回1嫌疑人
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參與智崴私募 潤泰集團砸逾8億
陸委會：九二共識是客觀存在事實
兩岸新聞獎 陸委會明年主辦最後一屆
北韓電影風格 不脫仇外與歌頌金氏王朝
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無心跳器捐 法律倫理疑慮多
柯文哲擬設智慧城市委員會
陸學者：九二共識是兩岸和平交流基礎
駐拉脫維亞代表葛光越主持耶誕晚會
排卵期女性聲音有魅力 男人心跳加速
令計劃遭調查 習近平打虎打得凶
庹宗華兄弟鬥毆 庹宗康調解撤告
陳水扁醫療鑑定 26日開第二次會議
涉貪傳已久 令計劃受查不意外
保全騎車路倒 女大生擋車求救
突尼西亞總統選舉 艾塞布西勝選
教宗砲口向內 痛批教會高層貪權圖利
日男醫操刀切肝臟 死亡率超高
令計劃遭調查 山西落馬數十名官員
抗議緬甸銅礦擴建計畫 1死20傷
經濟數據公布前 美股開盤大多漲
王毅：北京將協助俄羅斯渡過難關
11月失業率 大學及以上程度5.00%
IOI買101 投審會：已收到申請案
周玉蔻致馬公開信 建議馬找胡定吾深談
國民黨、周玉蔻互告
高鐵破產 政府收買相關作業
柯文哲質疑九二共識 提4個互相
馬總統聲明 違法就嚴辦
人生勝利組新法寶 一把終身攜帶的良心尺
兒童健康是世界未來希望
鶯歌旗艦社區邁向國際 區長帶領響應良心時代運動
鶯歌永吉國小校慶園遊會 培養學生愛善美德
鶯歌永吉國小校慶園遊會 培養學生愛善美德
桃園勞工親子健行 響應良心時代運動
桃園高校響應良心時代 大興高中搶頭香
后厝國小響應「良心時代運動」
食品技師大會師談良心打擊黑心
太平國小117週年校慶暨運動會 響應良心時代運動
愛、生活、學習 打造兒童希望藍圖
「翻轉自己」要給孩子足夠的愛與良知！
寒冬民意暖心 桃園新科議員齊聚太極門感恩茶會
中壢高中學生黃亭維 國際兒童日為教育發聲
「翻轉自己」要給孩子足夠的愛與良知！
寒冬民意暖心 桃園新科議員齊聚太極門感恩茶會
美國查獲跨國賄賂案 法國公司將遭創紀錄罰款
中國一逃美貪官 二年後回國自首
朝鮮互聯網大範圍掛掉 疑遭美報復
突尼西亞首次大選 88歲埃塞卜西當選總統
令計劃涉嚴重違紀被查 新四人幫一網打盡
美媒報導: 馬英九否認收頂新2億現金
歲末冬暖 嘉義家扶中心表揚自強家庭
大陸配偶向學 苦讀4年獲空中大學文憑
柯文哲：跨年晚會我在台下看就好
蕭家淇決定請辭選立委 兒子悄悄回國助選
屏東立委補選 民調莊瑞雄出線
1/31藝術夜拍會 2015 年愛心登場
｢全國道安扎根強化行動｣11月份事故防制績效
迎接2015臺北捷運跨年不打烊！
台南大億麗緻酒店【風尚咖啡廳】
歡慶繽紛聖誕 HiNet送好禮給優惠
搶占綠色智慧商機
臺-馬首屆高等教育論壇為兩國高教合作開啟新頁
高雄氣爆人命不值錢！
「看不見的晚餐」慈善義賣
新年元旦起報名 法鼓山第20屆在家菩薩戒
邱毅林瑞圖涉誹謗罪判刑確定
陸坐牢2台籍男 返台續服刑
整合各產業創新應用 引領智慧航空城起飛
新台幣重貶1.79角 逾1年最大貶幅
亮票不等於賄選 民進黨槓上法務部
郝龍斌：8年來成就很多事
OPPO 4G手機新品 N3、R5登陸台灣
新光金控 「三羊開泰」生肖燈籠，即日起可進行兌換
寒流中的幸福鍋物 台北福華暖呼呼獻藝
歡慶耶誕 共享甜蜜， 台北神旺飯店佳節獻禮 焦糖香草蘋果派
突尼西亞艾塞布西當選總統 總統道賀
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
盧布暴跌掀波 前財長稱俄陷經濟危機
密爾瓦基白人警槍殺非裔男 檢不起訴
BBC：令計劃仕途毀在兒子手上
圖行刺政壇人物和檢警 義右派組織被抄
歐股3大指數同步收漲
世衛：伊波拉病亡人數達7518名
藍調歌手喬庫克辭世 享壽70歲
索尼遇駭 美籲北韓認罪賠償
美揚言報復 北韓網路似癱瘓
美股漲 標普續創新高
產油國拒減產 國際油價續跌
歐巴馬讚鬆餅 比利時總理請客
科技文盲 義4成民眾不上網
股票博物館2週年 4萬人參訪
面板廠Q1歲修 淡季可能不淡
除夕起 大樂透連開 7天
巴黎老教堂 八百泥偶重現馬槽
耶誕不安 法國社會事件連3爆
油價跌不停 IMF學者：經濟向好
溫泉商圈 商仲：癒療新商機
布萊恩只信任4人 沒有林書豪
房仲：明年房價下修 利率升賣壓出籠
美股連4漲 台股挑戰半年線
名嘴不出任務 美國賤隊得利
北韓網路似癱瘓 美不願說明是否有關
耶誕行情猛 美股再創新高
金融三會 人民幣回流成焦點
巴西支票透支年利率近200%
金融三會將登場 業者搖旗加油
投信：台股明年開高走低再上攻
兩岸金融合作 不該因服貿停擺
經濟疲軟 巴西實際稅收減
巴西貿易逆差逾47億美元
連假商機 MOD推好萊塢包月強片
華為解決方案 全球電信商按讚
加國大城 今年大多沒銀色耶誕
LED產業新藍海 鎖定車用照明
北韓網路似遭攻擊癱瘓 外交官：不清楚
美權力重心移轉 跛鴨效應不再
報復北韓 美不承認不否認
福壽邀狗狗與狗醫生一起露營趣
郝龍斌市府總辭 柯文哲週四上任
台股開盤上漲 28.78點
伸興轉上市掛牌 開高
Instagram前景佳 臉書股價創高
白警殺黑人又不起訴 美司法部要查
台灣土耳其簽航約直飛 雙方樂觀
檢警破獲牛樟木盜伐 起出三百噸
寒流一波波 四重溪泡湯長2成
核電廠營運商遭駭 南韓請美調查
航空城生變？葉匡時：蛋黃區徵收先啟動
新台幣早盤走貶
立院三讀 騎機車抽菸罰六百
國人自製 首艘沱江艦移交海軍
曼谷旅遊 交通支出增加
歐巴馬逆轉勝 重燃民主黨鬥志
年度十大科學突破 鍾正明獲選
美國利率會議前 資金自股市流出
立院三讀 輪胎紋不夠深可罰
美股推一把 台股越過9100點
立院三讀 併排停車罰2400元
不滿學運 男砸竹南咖啡店玻璃
推銷土耳其 駐台代表深入校園
嚴明主持 國造沱江艦移交海軍
渤海飛彈打靶地 共軍罕見公布
街友低溫關懷 部立醫院加入
哈比人五軍之戰 全球狂吸3.5億美元
業者：美駭客癱瘓平壤網路系統
王金平：亮票當然不宜
王金平：未曾觸及黨產議題
小米陷侵權官司 進軍海外料受阻
雲科工二期用地開放登記
阿爾斯通全球行賄認罪 美罰款創紀錄
葉匡時：航空城蛋白蛋黃區 擬分開徵收
味全三重土地標售結標 下午揭曉
葛萊美獎歌手喬庫克與世長辭
破獲最大牛樟木盜伐 市價逾億
北韓網路癱瘓 陸供應商引關注
立法院通過廢止國民住宅條例
雄二雄三各8枚 沱江艦火力驚人
習近平拔掉令計劃 港媒：胡錦濤首肯
跨年晚會邀誰 郝龍斌：尊重新市長
潘孟安公布人事 任用女性副縣長
立院三讀 將廢升簡任官等考試
索尼遇駭疑為黑手 北韓也網癱
立院三讀 降捐獻政黨減稅門檻
越南油價再降 創4年新低
高雄空氣糟透 外出應戴口罩
調查：台灣逾半用戶手機看新聞
桃園航空城 蔡力行：促多贏發展
立院三讀放寬遊艇課奢侈稅標準
為網友洗黑錢 星女子被判刑
永豐銀捐贈興大食安檢測中心
美國網路公司：北韓網路局部恢復
公車上對女襲胸 陳為廷坦承犯錯
辛巴威國家公園缺錢 擬賣62頭象
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4淨化場啟用 台南水質更乾淨
台灣鄉親關懷阿根廷弱勢團體
氣未消 李紀珠不出席第三方支付會議
圖斯克悍然主持 新作風備受好評
嚴明：沱江艦亞洲最快火力最強
明年房市 搶首購新客源為主
令計劃落馬 陸官媒：反腐發揮凝聚作用
立院三讀 修正人力慢車定義
猴犀利 印度小猴CPR勇救觸電同伴
葉匡時：桃園機場擴充太慢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
普悠瑪太魯閣擬漲 假日至少貴3%
專家：美7年前即網攻癱瘓伊朗核設施
桃園僑愛3國小 新住民火炬發光
大馬來台留學 成長2.5倍
駭回去 美國北韓駭戰二回合
核電廠資料外洩 朴槿惠：事態嚴重
回首幕僚之路 羅智強臉書力挺總統
花海熱氣球嘉年華 三星26日開幕
朱立倫：處理不當黨產態度不變
紐約市長白思豪籲警民停止抗爭
令計劃懲處 外媒：可能比周永康重
牽倒地機車撞傷乘客 運匠遭訴
大陸國企改革 明年繼續反腐
新台幣中午貶 8.3分
泰北華校脫貧 台灣愛心助學子
郝龍斌：恐無法參加跨年晚會
棒球傳改7局 網友虧中華奪冠
奧運棒球傳改7局 中華棒協不解
台大擬放寬退學制 二一三一改連續制
令計劃落馬 令家概念股紛重挫
台東太麻里 登革熱群聚10年首見
蔡力行：今年獲利比財測好
黨務新布局 朱立倫：市政為重
男子心肌梗塞 開車失控撞來車
也是山西人 中鋁前總座孫兆學遭雙開
氣爆扛責官員回任 陳菊肯定任事口碑
Google自動車原型 即將上路測試囉
陳為廷自曝襲胸 學運夥伴訝異
北市跨年搭捷運 進散場有撇步
陳菊：新團隊符合年輕化專業原則
抽驗連鎖餐飲 發現過期 2年食材
韓媒：索尼四面楚歌
自行車酒駕 已607人遭罰
總統耶誕夜南下高雄 府方：慣例出席
美購物者耶誕節前週末支出增2.4%
爭議3年 台南市花市樹市鳥拍板
高雄市年曆卡 27日發放
新北平安夜 朱立倫郝龍斌同台
港府前高官及富豪貪賄同入獄
北捷跨年運輸人潮 松山線加入
衛福部：台灣器捐率 亞洲第一
即將卸任 郝龍斌感謝同仁
民調：近半韓女大生對結婚消極
台南市徽出爐 展現古樸特色
陸韓FTA警惕 總統：加速自由化
兔女郎案告周玉蔻 連勝文撤告
詐騙集團軍事化管理 警偵破
韓航堅果風波 趙顯娥么妹惹議
消保處驗王品9店 6店不合格
壞小子金正恩 美陸都頭疼
國民黨拚高市議長 黃柏霖呼聲高
跨年晚會 三線捷運離場避人潮
中華郵政微型保險 年保費約500
台助索學童 贈千套愛心書包
韓國人逾8成曾飲酒過量
魏明谷：上任後先推社福政策
跨年賞日出 農場推特色套餐
陸媒：令計劃受查 民眾預期獲兌現
習近平談反腐 山頭主義必出事
擅協調溝通 吳麗雪獲拔擢屏東副縣長
台股收盤漲 2.71點
資管領域傑出 梁定澎獲Leo獎
迎跨年 市府轉運站當晚不營運
期交所調高上證ETF期保證金
器捐鬆綁 國民黨團邀修法協商
味全三重土地首標 流標
華山馬公天使站 提供長者嚐湯圓
量縮整理 台股小漲 2.71點
奶粉漲 張善政：找業者喝咖啡
蕭敬騰秘密夢想 成形後再分享
1月台指期漲21點
南韓官員：北韓重要官方網站恢復正常
港媒：令計劃是山西腐敗圈大哥
遊清邁 熱門景點雙龍寺
食安檢測大樓 興大永豐銀攜手
小綠人聞名全球 北市設解說牌
1月電子跌 金融漲
下體撞擊女助理 美語老師判刑
潘孟安新團隊 7名一級主管府外延聘
健保降眷口數 雇主年省70億
李紀珠：儘快制定第三方支付子法
傳日本郵政明年9月IPO
101煙火秀 看見台灣基金會贊助
外資過耶誕 台股量能急凍
檳榔攤遭槍擊 男子辯稱誤擊
六堆客家園區 入園人數將破300萬
星耶誕預算縮水 送配偶最大方
令計劃案 打開習反腐另扇門
違建大火教訓 竹市鎖定金山街
陳為廷自爆襲胸 國民黨苗縣黨部不評論
德勒斯登反伊斯蘭化運動日熾
名嘴出任務 索尼考慮網路播映
三九天灸療法 調理體質虛寒
傳IOI融資244億 李紀珠：不支持
促降價 經濟部擬邀奶粉業者喝咖啡
錢來了 101煙火秀確定登場
萬達商業上市 王健林沒成大陸首富
AIT肯定台灣民主國際貢獻
桃猿啦啦隊LamiGirls徵選新妹
兔女郎案撤告 連勝文：避浪費司法資源
化妝品禁動物實驗 官員盼循序漸進
當柯文哲免錢顧問 翟本喬：早知幫連
三大法人買超台股 14.22億元
友達志工 助弱勢團體耶誕圓夢
毒蟲為購毒 偷車低價銷贓
早餐店遭砍殺 少年送醫
雲林又見翻船 1人失蹤
台大生製聲音地圖 保存牽罟聲
陸兩艘海警船近釣島 日本警戒
政治之旅 德議員邀選民訪國會
嘉義黃金烏魚子 參賽品質優
新四人幫下台 陸通報措辭有玄機
周美青說故事 三國演義談赤壁
幼兒公費流感疫苗 供不應求
法律議題 小學生最關注性別關係
大陸收費公路 年虧3400億元
工研院推動新世代太陽能國際標準
民調：韓陸日女性愛情觀差很大
潘威倫扮耶誕老人 小朋友搶合照
味全三重土地流標
新電價公式 台電盼拉高合理利潤至6%
怕比賽 張學友不敢參加我是歌手
周麟分送耶誕禮品做公益
台捐智利職訓中心電腦設備
嘉義妝點耶誕 營造歡樂氣氛
檢嚴辦亮票 民進黨拜會檢察總長
竊車勒贖 警方路檢逮捕
李紀珠:合作相輔相成發展第三方支付
成大證實 肥胖加速血管硬化
主場新聞改名立場 何韻詩成董事
新台幣收貶1.79角
北大特區五合一行政大樓動工
北市新公車站牌 增資訊及功能
議長選舉投票 民進黨律師團作後盾
11月工業生產 月減4.62%
陳為廷曾襲胸 綠營基層籲退選
竹市學生用餐被砍 凶嫌逃逸
劉德立歡送總領事張翰鈞
新電價公式 台電傾向半年調整
新台幣重貶1.79角 續創逾51個月新低
11月商業營業額 連15紅
日皇81歲生日 盼日和平健全
台灣贊助泰緬邊境兒童營養午餐
工程師染毒 研磨器磨K他命
幼童肺炎鏈球菌疫苗 擴大接種
兩岸高校文化創意論壇中原登場
選舉補助款193萬元 黃健庭加碼捐出
中鋼買李長榮廠房 產製乙醇
蔡萬才追思紀念會 總統頒褒揚令
阿根廷華僑高球協會年終聚餐
毛治國：青年問題重點在創新創業
陸一胎化鬆綁 台商推兒童育樂商城
明仁天皇81歲大壽 盼日本更好
寒流賜烏金 興達港豐收2萬尾
桃園升格 桃猿聯名紀念T放送
南投縣宣布 訂霧社事件紀念日
義北鐵路系統遭縱火 車班延誤
101煙火秀 傳遞愛惜台灣精神
活塞釋出史密斯 湖人有興趣
寒冬送暖 劉櫂豪捐選舉補助款
美國消費電子展將登場 連網家庭成亮點
呂學樟：同性婚修法須謹慎
毛揆：動員準備兼顧民生需要
台灣虎航超早鳥 全線單程288元
販賣未符標準飲用水 業者送辦
林萬億：社會局長須具社福專業
凱蒂貓年屆不惑 萌商機撈不完
愛滋感染者等待器捐 有可能
滬股重挫3% 2週來最大跌勢
人間條件3 明年北京上海首演
黃敏惠感謝相挺 重現嘉義繁榮
元智9音樂社團 耶誕夜音為愛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台LED照明展 建一站式購足平台
機器捲衣鋼條落地 新北工安2傷
志工手鉤毛線帽 近百頂送老人
高鐵炸彈案更審 胡宗賢認罪
總統立委併選否 開放網路徵詢
成大學生會質疑 盼新校長暫緩交接
元旦疏運 普悠瑪太魯閣再加開
雄女引辯坊社 華語辯論賽摘冠
黨產問題 國民黨兩週內排報告
送10頭豬 原民會和部落和解
機械公會理事長：台幣應貶到32.5元
陳為廷爆襲胸 徐志榮：不會選舉操作
全年工業生產 拚創歷年新高
三星Note 4 奪11月非蘋銷售王
阿里巴巴打假 想公布假貨地圖
24日回溫舒適 29日冷氣團再來
緯來大魯閣保齡球賽 滿分獲百萬
OPPO自拍智慧機 鏡頭會旋轉
令計劃落馬 陸官媒強調從嚴治黨
陸資築尼加拉瓜運河 成中美洲立足點
外交部邀教宗訪台 教廷感謝
漁發222號船難 尋獲林嘉祺遺體
陸銀監會副主席 出任天津副市長
送舊迎春 諾富特推美饌專案
古巴情報員獲釋歸國 其中1個準爸爸
幼兒cosplay 慶耶誕
野生動物走私 越警查獲1虎屍
台灣冬天空氣糟 3成對岸吹來
味全三重地流標 價格條件談不攏
十大婚紗景點 金門體驗浪漫
促修復式司法有功 法務部表揚
周玉蔻指控 府：詆毀馬總統聲譽
鐵路系統連續遭縱火 義警方調查
初安民 金石堂年度出版風雲人物
盧布貶 專家建議民眾別換美元
扁醫療鑑定結果 羅瑩雪：沒有時程表
周玉蔻若續造謠 馬總統不排除提告
多胞胎爸媽 可望多領育嬰津貼
HBL男甲複賽 FOX增網路頻道
水雉當選台南市鳥 環團欣慰
輪胎紋夠不夠 專家教辨識
議員亮票 羅瑩雪：檢方認違法
劣油衝擊食品業叫苦 公會籲政府協助
台幣重貶 電電公會：耶誕前沒道理大貶
名嘴出任務 YouTube可能播
反攻大陸各解讀 媽祖廟與軍方爭產
證交所：台股明年日均量估1200億
賴清德公布小內閣最後一波人選
苗豐強：封鎖大陸是很傻的事
賴士葆呂學樟提案 恢復立院閣揆同意權
陳為廷自爆襲胸 清大生：步九把刀後塵
沙國放話 油價20美元也不減產
程泰董座楊德華：明年台幣估貶到33元
集中競價循環秒數 29日起縮至5秒
胡志強：市長做到最後1秒鐘
地檢署前持拐杖 竟是一把管制刀械
非洲孤兒唱歌謝台灣 外交官感動泛淚
教部：量尺制讓高分群變殺戮戰場
就職9年展成果 劉政鴻：解甲歸田
超商可買甜甜圈 統一導入多拿滋
陳繼仁遺孀黃裖予接碩禾執行長
李寶珠王文潮 出任長庚醫療董事
騎車開車抽菸受罰 電子菸除外
恐怖主義陰影 法國加強維安
一邊一國連線議員 中監前宣誓就職
富邦金成立蔡萬才台灣貢獻獎 獎金千萬
永豐金租賃大陸布局增據點 前進重慶
全年商業營收 拚14.5兆元
澎縣長將卸任 感謝團隊支持
坦承性騷擾過往 陳為廷不退選
第三方支付子法 明年可望速推
北韓網路中斷 大陸否認參一腳
朱銘作品夯 檢調查獲9億仿品
解決交通問題 傅(山昆)萁求助中央
台幣重貶 赴美旅遊不受影響
桃縣府最後主管會議 離情依依
台投審會暫不處理 IOI急尋對策
小砍2百餘萬 雲縣府總預算過關
基福公路無法通 基市阻擋封路
潘納朵尼蛋糕 義耶誕節必備甜點
陳為廷襲胸 國民黨人士：應尊重女性
年菜預購開打 超商推西餐空廚料理
新台幣重貶進逼32元 換美元要快
總統：台蒙備忘錄創再生能源商機
五星飯店推花園套房 一晚15萬元
澎湖石泉國小悅讀樂園揭牌
南亞海嘯10週年 泰國辦紀念活動
捷克漢學界翻譯出版台灣小說
尼加拉瓜運河開工 面對質疑與抗議
展現大國姿態 大陸派維和步兵營
濃郁奶香史多倫 耶誕麵包上菜
量縮收長黑 上海股市失守3100點
陳為廷談性騷擾 因不願騙選民
朱立倫肯定市府團隊是做事團隊
金酒戴維斯 獲單週最佳球員
大陸海警船 又駛入釣魚台海域
工業管線管理 擬建區域聯防組織
宅經濟發燒 荷蘭耶誕網購占38%
靜宜大學愛心送暖 童慶耶誕
今彩539 開獎
日氣象衛星照 還原地球真實樣貌
屏議長選舉 民進黨提名變開放
核電廠頻遇駭 南韓升網安警戒
大樂透開獎
涉貪被囚菲前總統 獲准返家過耶誕
富士康鄭州手機產量 估1.2億支
台北國際城市青少棒 16強出爐
李深靜：投資101有信心 願赴台說明
李克強梅克爾熱線 邀訪大陸
東京耶誕彩燈 知名景點爭奇鬥艷
員工沒頭路 李沃士歹勢
台幣貶 專家建議理財選強勢市場
裝萌 台啤球員扮企鵝
菲總統府公告 教宗到訪期間放假
越國家主席晤柬國國王 深化合作
中共農村工作會議 倡發掘農民消費潛力
李深靜：買101股權無中資
索尼影業遇駭大事記
為友人助勢開槍 男遭逮送辦
台幣重貶 經部：有助電子業出口
為消費者小攤商請命 義美籲修食安法
撤銷中立地位 烏克蘭朝北約邁進一步
美上修Q3成長率至5% 近11年最強
軍中樂園場景陽翟大街 遊客絡繹不絕
萬達上市 傳章子怡母身家超過33億
警察特考新科目 105年實施
央行理事3人變動 兼顧代表性
今彩539 頭獎2注中獎
大樂透 頭獎摃龜
劉喜臨盼台韓觀光交流更上層樓
竹市議員幕僚涉賄選 檢提當選無效
民眾反撙節 比利時總理慘遭砸薯條
板橋公所前課長涉貪遭起訴
傅若盟接任宏?泛歐最高主管
經部：石化專區待高市府團隊上任後討論
日大阪市長橋下徹 辭維新黨魁
韓檢方擬申請逮捕趙顯娥
經濟報喜 道瓊指數開盤破18000點
耶誕節慶的真正故鄉是浙江義烏
三重小姊弟疑一氧化碳中毒命危
美經濟Q3成長率達5% 近11年最強
遭民眾丟薯條 比利時總理幽默自嘲
北韓當機誰幹的 網軍各說各話
扁擴大醫療鑑定會議 26日公佈結果
國民黨：525萬不是頂新獻金「是地方黨部募款」
柯文哲：談九二共識不如談一五共識
鴻海集團入股中國和諧汽車
逼高鐵贖回特別股 航發會: 訴訟為不得已
陳其邁︰國民黨黨產 13年蒸發732億
法作家爆料 馬航MH370遭美軍擊落
連續第二天 北韓網路連線再癱瘓
新北議會 民進黨爭正副議長
台幣早盤重貶1.04角 恐破32元
俄總理警告: 俄經濟可能「深度衰退」
嫌疑最大 美國不承認「癱瘓朝鮮互聯網」
移民署逮捕美籍性虐兒童通緝犯 遣送回國接受制裁
良心拼圖法治覺醒 良心時代運動增至187國響應
大園圳頭國小熱情響應「良心時代運動」
扶輪人發動 百輛計程車 呼籲「全球根除小兒麻痺 就差一點點」
南華大學結合在地社區 舉辦文學創藝節
企業家應反思交棒給年輕人
讓大家一起從錯誤中學習！
前立委魏耀乾 塗鴉蔣介石銅像
中華電信板橋IDC機房上樑
大學生愛華航了沒？
民間捐復康巴士 郝龍斌頒感謝狀
Q3成長報喜 道指首度登18000點
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英國青少年股神 1年賺8.6億元
歐盟土耳其領導人通電 盼增往來
美股激勵 歐洲三大股市收盤上揚
索尼准一些電影院耶誕節放映名嘴出任務
索尼：一些戲院耶誕節放映名嘴出任務
索尼上映名嘴出任務 歐巴馬嘉許
美成長報喜 道指收盤首突破1萬8千點
美經濟數據報喜 世界油價上揚
名嘴重出任務 主角叫好謝總統
美股漲跌互見 台股恐續震盪
工業地納奢侈稅 桃宜影響最大
台幣走貶 封測雙雄毛利率吃補
寒流泡湯好逍遙 首選MIT泳裝
現代年底前推2款特仕車
索尼上映名嘴出任務 主角名人歡呼勝利
Volvo戰神現身台北車展
節前護食安 義食品警察大搜查
美國經濟成長強勁 美元匯率續堅
一戰耶誕夜 見證耶誕奇蹟
冰雪奇緣暖人心 獲美聯社年度最佳藝人
道瓊2年闖5關 攻上18000點大關
大衣貼黑人的命也是命 女子遭UN禁入
逆轉勝 歐巴馬支持度攀新高
義大利海鹽 自然風華的結晶
台銀一銀加入黃金現貨交易平台
好萊塢賠錢貨 亞當山德勒蟬聯榜首
台股開盤下跌 1.23點
經理人：陸客回籠 香港精品銷售看好
whoscall iOS版 正式上線
台灣大myVideo NBA直播
鄭文燦公布桃園8區長名單
法政教分離 耶誕設馬槽惹議
紐約黑警：脫下警服也曾遇同事種族偏見
WSJ：美經濟復甦 惠及台灣
新台幣早盤貶逾 1角
富智康印度廠員工抗爭 警強撤
中南部入夜空氣糟 環署：擴散不良
逃稅又恐嚇 美眾議員認罪拒辭
台股沒量 財長：各界牽拖大戶條款
王郁琦：柯不清楚九二共識 話別講太快
補貶 新台幣破31.8元
嚴明：軍人不能涉足不正當場所
Q版孔子 重溫儒家思想
印度女醫生騎車上班 2男當街潑酸
國軍晉升 陳育琳將成現職唯一女將軍
王郁琦：柯文哲提4互相無法代九二共識
柯文哲：拆忠孝西路公車專用道
陳保基：豬價明年3月會崩跌
台幣走貶 電子零組件毛利率有感
彰化議會藍大於綠 謝典霖尋連任
羅智強：馬總統成萬惡罪魁 我不接受
跨國不法集團 駭客詐財逾億
泡溫泉玫瑰斑上身 體質作祟
仁寶潛在賣廠利益 股價續強
全球利空也阻止不了 道瓊攻克18000點
美FDA擬建議放寬男同志捐血限制
台化申讓 南亞科股價挫
兩稅合一 財長：未追溯 未違信賴保護
陸生分屍案 加拿大嫌謀殺罪成立
新式人工玻璃體 明年臨床試驗
王郁琦：如何看待一中 兩岸核心問題
10大遠離耶誕節的旅遊熱點
廣東出現人染H5N6個案 全球第2例
承建尼加拉瓜大運河香港企業計劃IPO
元大寶華估明年GDP 3.45%
非營利幼兒園 5年內達百所
律師：大陸多人因占中被捕 至今未釋
與伊朗交流 副總統：盼設商務辦事處
尼國運河動工 大陸外交部：與政府無關
買預售屋停車位 104年起資訊公開
城市科大產學聯盟 助學生找出路
賭俠1999年播74次 立委促檢討
孔孝真將登台 最想吃美食
評陳為廷 劉政鴻：參選須受檢驗
屏東議長選舉 民進黨中央促一致性投票
美股創高 台股攻上半年線
龍捲風蹂躪密西西比 4死多傷
安倍料獲選連任 緊接著宣布連串新政
財長：不用放寬大戶條款門檻
分屍陸留學生 加凶判終身監禁
元旦上國道 3撇步報你知
李英愛談實踐分享 參與慈善
無視市長喊話 紐約數百人再上街示威
布萊恩不打 本季首度休兵
西半部空污嚴重 外出戴口罩
101大樓每坪公告563萬 蟬聯地王
濕涼耶誕夜 耶誕節北部降4度
全球最長耶誕季 就在菲律賓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
南亞海嘯十年 亞齊溫馨重建情
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
柯文哲將拆公車專用道 郝龍斌尊重
蓮舫擬參選民主黨黨魁選舉
南韓核電廠機密技術被駭並外洩
大陸收費公路連年巨虧 引外界質疑
蔡力行：IDC機房 4G外最大投資
呼吸困難 老布希送醫
線上換補發健保卡 玉山銀行先響應
ABC：老布希呼吸困難送醫
印尼海嘯十年 失散家人團圓
柯文哲：拆忠孝西公車道 越快越好
林依晨出嫁 綠傘擋媒體陷混亂
拆忠孝西公車道 鍾慧諭：100天內完成
登記立委補選 蕭家淇：有信心
新電價公式 台電：無預設立場
台沱江軍艦移交 越媒關注
泰pp島走過海嘯 旅遊漸復原
曼谷耶誕味濃 泰人期待新年假
資策會攜手原民會 原鄉也有寬頻
底盤瑕疵 保時捷召修918 Spyder
南警破獲詐騙集團 逮24人
苗栗補選 民進黨有3種可能
有感小確幸 104年連假多好出遊
安倍第3內閣將上路 僅換防長
新台幣中午貶 6.3分
台電部署綠能 新增供電近萬戶
湖人戰勇士 首節領先十分
陸生父滿意分屍案裁決 不怨加凶嫌父
教師工會會務假 家長盼勿浮濫
台南市府團隊總辭 7人未續任
緬甸中資銅礦場爆衝突 1死多傷
湖人對勇士 布萊恩休兵林書豪替補
柯文哲：九二共識不是北市長業務
飼養量增 陳保基：豬價恐崩跌
元旦連假 毛揆促落實疏運整備
供水量足質佳 牡丹淨水場獲認證
赴美試射愛三 嚴明：現無打算
農業外勞 明年下半年試辦
曼聯球星耶誕送暖 范佩西領銜探病童
贊助陳為廷團隊住宿 業者：難再輔選
毛治國：建構中央地方夥伴關係
大膽鼠輩 獅城天羅地網斬立決
令計劃落馬 陸官媒：計劃趕不上變化
湖人戰勇士 半場領先15分
國民黨將通過中彰投立委補選提名
立院1/23休會 2/24開議
90歲老布希 仍愛冒險玩跳傘
大陸今年首位涉毒女藝人 王婧被捕
經濟平庸 元大寶華估明年GDP3.45%
立委補選 卓伯源：環境險惡靠熱誠
國家債務高 財長盼健全方案上場
民歌高峰會 王夢麟將獻唱
逆子妄想被害 縱火殺父判刑
柯文哲拆公車道 藍綠議員看法異
陸扶植半導體 陳文琦：威盛好事
桃園升格六都 送3千紀念T恤
LINE犯罪頻 破案率1.86%
調高台電合理利潤 經部：無預設立場
陳文琦：不擔心威盛會下市
王郁琦：明年至少去大陸一次
新興國家貨幣貶值 外資：聯想衝擊大
湖人戰勇士 三節打完領先22分
朱立倫：和吳副總統感情很好
毛揆促訂網路發展應用白皮書
印尼提續輸出印傭赴台三條件
林永樂訪貝里斯 贈殘障巴士
飛安漏洞 5美國人被控搭機走私槍枝
德國耶誕季 傳統甜食受歡迎
分析：大陸翼龍無人機有升級版
薩爾瓦多明年觀光收入近13億
紐約反警升溫 白思豪危機未除
iBike增2站 20站達成
宏達電RE旺 台灣年底前賣2萬支
台股收盤漲 88.47點
保7靠基建 陸審批多項重大交通建設
開平走高 台股漲 88點
1月台指期漲62點
金融三會 曾銘宗盼建危機處理機制
少了布萊恩 湖人勝勇士
索尼遭北韓網攻 3年前被駭也有關
華碩ZenWatch上市 5990元
青年居住 教育部網路徵意見
疾管署：233萬男性曾八大行業消費
蔬果殘留農藥 豆菜類最嚴重
世新生口罩運動 捍衛言論自由
傳產勁揚 台股漲88點
1月電子金融雙漲
民進黨擋富人稅 朱立倫籲大眾監督
布萊恩休兵 湖人打團隊剋勇士
基隆男嬰疑趴睡窒息 送醫不治
日本眾議院通過 安倍續任首相
阿里山日出音樂會 迎第一道曙光
Uber南韓也碰壁 CEO遭控
爭同志婚合法 祁家威提釋憲
名嘴重出任務 美獨立影院意外吸睛
圓仔長大了 啟動第二階段獨立運動
隱形眼鏡沒洗 男大生角膜移植
泰北清萊必遊 黑白雙景點
民團籲陪審團入憲
味全：盼銀行展延 三重土地儘快二標
強盜自家人 詐騙集團車手黑吃黑
樂齡中心成果展 8旬推手獲表揚
趙顯娥搞飛機 韓檢申請逮捕令
星際爭霸戰3 玩命關頭台裔導演接棒
毛治國促部會蒐集創新創業故事
一致性投票 朱立倫：尊重司法
消防設備人員執業擬立規範
亞太電4G開台 呂芳銘：馬拉松賽
百度熱搜日本關鍵字 人妻日劇夯
三大法人買超台股 44.68億元
布萊恩休兵 湖人showtime擊敗勇士
蔣公銅像遭塗漆 警逮2人釋回
大陸漁船屢次越界 催淚彈逼迫受檢
中共中紀委擴權 中央機關全進駐
馬公特教班報佳音 王乾發感溫馨
寒假史上第3長 早鳥遊日省1萬
泡湯看大英特展 北投麗禧加碼
把關食材源頭 嘉義推標章認證
湖南出現愛滋病拆遷隊 逼居民搬走
遊覽車唱卡拉OK 公會澄清沒問題
高市議長選舉 國民黨推黃柏霖
獅城耶誕火雞 肚飽方休掛保證
7億績效獎金 立委批世曦沒天理
科博館盆景特展 200年櫸樹現身
是否禮讓陳為廷 民進黨內交鋒
女懷孕4月 當詐騙集團車手遭逮
壓桌禮惹議 男告女悔婚敗訴
獵豔不設防 老手4成6不戴套
桃園市長25日就職 周邊交通管制
宜蘭營區軍人涉買春 軍方否認
新科縣市長25日就職 地方生態洗牌
台灣圓覺寺溫暖秘魯心
財長：食品業擬全面用電子發票
推廣書香 澎湖5國小受贈書籍
車禍送醫查出腎病 贈畫謝醫
宜蘭林聰賢 爭取陽大醫學中心
八卦山天空步道 串聯景點發展觀光
彰化魏明谷 就職首推社福政策
宜蘭議會 無黨籍左右議長寶座
盧布貶 俄羅斯人搶採購
基隆林右昌 就職邀4百來賓觀禮
500人大編制 NSO古勒之歌跨新年
嘉義縣議會 正副議長民進黨占優勢
高雄陳菊 就職要宣示一直向前
雲林李進勇 就職要讓縣民有感
高市議會 議長選舉加強固票
墨通社訪廖世傑談台墨關係
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天母洋蔥上興櫃 看好陸西餐爆發力
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彰縣長就職 魏明谷宣示兌現政見
台北市議長選舉 藍綠首波平盤
頂新政治獻金案 特偵組分案
防山頭主義 成都一二把手都來自湖北
又一西藏僧人自焚身亡 抗議中共高壓
鄭文燦就職 蔡英文勉貼近民意
新竹市議長 無黨籍謝文進當選
嘉義縣議長 民進黨張明達勝出
新竹縣議長 國民黨張鎮榮當選
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離開少時 Jessica赴陸發展
嘉市府會關係 蕭淑麗盼理性溝通
新台幣中午升8分
恐發不出退休金 陸擬延後退休年齡
拆忠孝西公車道 小黃運將喊讚
電價公聽會火花四射 學者針鋒相對
出國登錄有好康 抽手機行李箱
法院遞狀 阿土伯：財長不該施壓
湖人戰公牛 布萊恩有望歸隊
花蓮縣議會 國民黨包辦正副議長
陸漁船失控 越海警救起6船員
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黃健庭就職縣長 打造幸福城市
陳為廷襲胸 楊蕙如不再支持
台南市議員 未就職先吵成一團
名嘴終出任務 影評兩極化
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宜蘭房價飆漲 房仲：恐納管制
大陸西部大開發 再投4兆建33項工程
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嘉市正副議長 蕭淑麗郭明賓當選
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香港平安夜流動占領 港警抓10男2女
山西腐敗嚴重 又4官員落馬
泰北山區貧困 不宜打工渡假
宜蘭議會變天 民進黨陳文昌當選議長
新北市議長 將第二輪投票
立院跳電 趙天麟卡電梯15分鐘
涂醒哲：雲嘉合作營造虛擬院轄市
技優生課程 台科大量身打造
同志指遭毆傷 行道會擬告誹謗
北市副議長 國民黨陳錦祥當選
台股好冷 投顧：需大戶刺激量
林右昌就職 提3把金鑰發展基隆
黑澤明10部經典 重現大銀幕
新電價公式 經長盼這會期完成
交長：財改若過 高鐵最快元月降價
阿里山鐵路102歲生日 老火車復出
不認識約喝酒 白吃白喝進警局
屏東縣議長選舉 民進黨小贏
青年意外割斷耳 8小時重建
2動保計畫啟動 助零安樂死落實
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立院初審 校園兩百米內禁特種場所
連江縣正副議長 張永江陳書建當選
阿土伯遞狀假處分 財長：依法辦理
新竹縣正副議長 張鎮榮陳見賢當選
新竹市長林智堅 首批公文挑吉時
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柯文哲上任 家長緊盯免試方案
鄭文燦：上工了 好好為桃園打拚
台股收盤跌27.48點
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新北市議長 國民黨蔣根煌抽中
民進黨議員過半 高市議會變綠
台北股市觀望盤整 收跌27點
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收容中心零安樂死 動保界肯定
康裕成：理性監督取代杯葛
海嘯十週年 泰記取傷痛作防災
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軍法官考試存廢 考試院有疑慮
立院初審 性騷緩起訴不得任保母
陳為廷取消25日晚間問政說明會
洪麗萍掌議會 金門首位女議長
基隆正副議長 國民黨全拿
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554億元 台股創15個月來新低
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柯文哲就任北市長 場外團體抗議
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台南副議長 民進黨郭信良當選
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酒後坐發動機車 未行駛判無罪
追思漢寶德 馬總統頒發褒揚令
六輕計畫環評 環評委員放鴿子
出獄32年未報到 警助重拾身分
拍賣首航熊 威航加倍贈公益
王建民慈善揮桿 俞俊安新奇揮棒
新北議會 藍抽中議長綠保副議長
大陸濫用抗生素 連自來水都有
兩岸金銀4會 昆山模式受矚目
新台幣收升6.2分
華為榮耀成長20倍 複製小米經驗
新公車專用道 鍾慧諭：雙向4月台
令計劃妻子 谷麗萍傳24日落網
菲人過耶誕 貧富兩樣情
耶誕詩歌交響夜 北原山貓演出
紐約地鐵禁劈腿 引發性別論戰
黃健庭：未來4年為台東而活
總統：民生價格調整應貼近民意
27日補上班 領務局開門服務民眾
王建民教伸卡球 潘威倫嘆難學
南水北調將通 北京人可飲南方水
林宛蓉誤投廢票 民進黨：中評會處置
拆忠孝西路公車道 要花600萬
東北季風狂吹 大馬8州大水災
促加薪 擬鬆綁獨資合夥員工薪資上限
英國浪漫求婚 周杰倫跪昆凌
投廢票 高市國民黨團不送處分
警追逐20公里 2偷車賊落網
鄭雨盛情慾誘惑 破戒哈菸
威航拍賣首航熊 挹注黑熊保育
少吃燒烤睡前少水 睡眠會更好
民宅色情舒壓館 開張3天被逮
美新雙反催化 東南亞太陽能擴產加速
電價下調 梁啟源：缺電壓力變大
遊戲新幹線代理韓動漫手遊 攻寒假商機
M1B年增率創19個月新低
亞力電機太陽光電工程獲金質獎
101跨年煙火秀 主打創新療癒節慶
亞太電漫遊台灣大 其他業者大反彈
林明溱就職 強調清廉執政
職棒球星揮桿 林益全：身體要柔
桃園升格 可口可樂推紀念罐
大陸春運搶票 乘客個資外洩
海嘯重災區亞齊 紀念活動登場
陸客出手闊 韓外國遊客人均購物創新高
護核電站安全 青瓦台召開緊急會議
靜岡大學管樂團 最愛文化路夜市
經長鄧振中：電價最快明年4月調降
陳冠宇加盟羅德 年薪600萬日圓
台幣貶過好年 學者估不致過度弱勢
量縮上漲 上海股市重登3000點
涂醒哲：不分藍綠 只愛嘉義
黨員跑票 民進黨丟台南議長
陸造完美偽幣再進化 2英鎊恐失守
客機鬧事 大陸擬建黑名單
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
日首度採到可燃冰地質樣本
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
再爆襲胸 陳為廷晚間7時苗栗說明
澎湖陳光復就職 拚有感新政
苗栗縣正副議長 游忠鈿陳明朝連任
林佳龍首份公文 劃分副手職責
柯文哲上任 體育署：世大運不受影響
金管會：大陸農民銀行有意登台
陳為廷情勢變遷 民進黨開會因應
柯文哲拆公車道 議員批違法
兩岸金銀4會 達成3個共識
指控頂新案 周玉蔻26日赴特偵組
報告：大陸反腐輿論 漸由官方主導
陳偉殷勉學生 永不讓興趣毀滅
情侶齊聚 巨城聖誕樹前放閃
紅白賽HKT48打頭陣 聖子壓軸
澎湖正副議長 劉陳昭玲陳雙全當選
新電價公式待拍板 最快明年4月啟動
未來3天各地短暫雨 29日冷氣團來
身障不放棄機會 重回職場如獲重生
正副議長選舉 李全教最受矚目
長榮上海酒店 104年元旦試營運
群信TSM行動支付 明年Q2商轉
柯文哲嗆分局長 法輪功被打就換掉
日民主黨黨魁選舉 岡田表態角逐
日組新內閣 外交部盼強化合作
南韓：北韓總兵員不變 壯大空軍戰力
周玉蔻指收頂新獻金 馬總統提告
苗縣議員陳漢清 就職日遭起訴
美售台軍艦 大陸國防部：密切關注
瓊瑤告抄襲 大陸編劇判賠2500萬
林佳龍上任首日 召開區務會議
秋冬空品亮紅燈 環署預報擬增
花蓮縣調整人事 徐祥明任副縣長
關懷街友 意外查獲通緝犯
北韓網攻幕後 四星將軍主導
蔡英文介入 屏東議長選局搞定
台北市大安區億元豪宅 傳桂綸鎂購入
奪台南議長 國民黨：對手給機會
雕塑遭偽造 朱銘盼尊重著作權
馬總統捍衛清白 提告周玉蔻
通訊軟體躲查緝 車手提款遭逮
杜爆料歪風 馬總統提民事告訴
傳陳為廷高中襲胸 建中：無法查證
澎湖1印尼漁工落海 海巡搜尋
新台幣跌深反彈 收升6.2分
男子持刀找人理論 反被砍死
安倍內閣再啟動 支持率升至53%
陳福海：新團隊拚金門轉型
旱象未解 經部籲做好最壞打算
古巴天主教會復合 關係達歷史高點
屏東議長選舉 有人申告賄選
公立醫師納勞基法 銓敘部再議
皮膚細胞製精卵 可望治不孕症
瘋跨年迎元旦 高雄市尬場靠接駁
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柏林展出精工打造船舶提昇機模型
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南麂島建基地 陸：自己領土無可非議
21U成功經驗 中華隊再拚世棒12強
國民黨：議長選舉凸顯民進黨不擇手段
民調：兩岸民間持續交流 8成支持
亞太電4G搞漫遊 3電信業者反彈
中島美嘉耶誕婚 嫁排球國手
環保省錢 荷蘭人不愛耶誕煙火
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大戶條款修法 綠將開會討論
總統立委併選否 藍委意見分歧
4G吃到飽 遠傳總座：繼續走下去
活存成長減緩 M1B年增率19月新低
再封基福公路 杜國棟：無奈
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索尼被駭疑內鬼搞鬼 北韓衰背黑鍋
金管會：8項金融業務明年電子簽章
軍方勇士國魂月曆 爭歷史詮釋
國瑞車 今年生產跨越20萬台
議長選舉亮票 雄檢蒐證調查
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議會選舉跑票 蔡英文：支持者罵翻
英女王耶誕祝詞 滿溢感恩
不當黃昏鎮長 盧玉棟早鳥就職
比利時總理被丟薯條 又收子彈信
頂新案 特偵組分查字案偵辦
劉柏園：明年遊戲廠恐出現淘汰潮
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台南議長選舉 南檢分案調查
北市：優先處理中山南轉北車路網
王建民簽名手套 義賣12萬元
全球最深 四川元壩氣田營運
陳為廷退選聲明全文
救命鞋助肯亞 北部據點結束募集
上任交接遭批不符體制 林佳龍團隊說明
周杰倫將婚 笑稱寫聽老婆的話
台灣水情吃緊 停灌休耕破4.1萬公頃
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卸任市長 郝龍斌：未來不會閒著
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陳為廷宣布退選 場外婦人罵垃圾
亞股今年表現 中國印度是兩大明星
基北區104年入學方案 仍有變數
12/12分娩 丈夫適用5天陪產假
財部推大戶條款 阿土伯與名嘴有話說
金證二會 金管會爭QFII利多
印度叛軍屠村 當局派直升機緝凶
未轉診就到大醫院看病 費用擬調整
河南人大官員墜樓亡
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桃園升格 榮服處更名揭牌
大陸物流企業50大 中遠榜首
專家：陳維廷該接受專業協助
替代役男變狼 北市殯葬處遺憾
印度漁民：活著就難忘海嘯記憶
HBL聖誕大戰 松山輕取南山
海嘯10週年 印度探討預警系統
陳為廷退選 國民黨：不影響選舉規劃
今年101煙火秀 網路向國際傳播燦爛
陳為廷退選 藍肯定綠尊重
李克強：打造打硬仗的審計鐵軍
華時：共軍建南麂基地威脅台日
日防衛大臣就職 大陸籲和平發展
婦團：陳為廷應沉澱反省
銀行登陸加速審批 本國銀獲益
學生球員教練 許皓程角色多變
中港溪灌區停灌休耕否 明年1月底前決定
陸個人借貸平台發展 金管會有興趣
路思義合唱家 耶誕節醫院獻聲
俄宣告盧布危機結束 但通膨壓力未解
新北議長跑票 台聯開除張晉婷
桃機創意首獎 手機當導遊
陸國台辦與進出口銀行簽協議 協助台企
陳為廷退選 苗栗綠基層燃士氣
威力彩連28槓 頭彩上看12億
大陸人情往來 母豬生仔也得請客
中正紀念堂廣場 女子中刀命危
威力彩頭獎槓龜
耶誕節 星巴克應景紅紙杯大缺貨
今彩539 頭獎 1注中獎
企業未分配盈餘徵稅 不同薪資預扣稅
中共打貪 王敏與韓學鍵遭免職
攻泰國電商市場 網家攜手泰金寶
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林佳龍就職 打造「行動市府」
柯文哲就職 宋楚瑜、黃昆輝觀禮
台北站前公車道 最快今晚拆除
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頂新2億捐款疑雲 特偵組分案
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歷史上的今天 「南亞大海嘯」22萬人罹難
向建商索賄 黃景泰遭起訴
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美麗信Vigor活力健身俱樂部 「尊寵非凡入會專案」
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南投國民黨提名許淑華 黨員嗆主委
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雲朗觀光集團 除夕圍爐宴加開席次最後搶訂
法鼓山春聯「光明遠大」 元旦起歡迎索取
大葉大學研發天貝蔭油
龍華科大觀光休閒系榮獲 萬能盃全國設計佳作
房價合理化讓年輕人有信心有希望
張金鶚官場走一回還是大砲！
周玉蔻赴特偵組 再咬出藍立委
仰德集團、台北城市科技大學及仰德高中簽訂產學策略聯盟
飛利浦百貨旗艦專櫃 31日進駐南紡夢時代
理想大地辦理企業參訪 慈大公衛系獲益良多
Uber違規營業 公路總局將擴大稽查
新板藝廊首展！藝術家在城市藝術樂園躲貓貓
101跨年煙火 衛星網路全面播送國際
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
耶誕梵蒂岡爆抗議 女子裸胸搶耶穌像
密州警再槍殺黑人 群眾抗議多人被捕
名嘴出任務上映 演員歸功輿論壓力
名嘴出任務上映平安無事 歐巴馬樂見
聖路易平安夜傳槍擊 1死3傷案情不明
彰銀主辦龍邦17.5億元聯貸
國泰世華銀獲最佳財富顧問獎
名嘴出任務 華府警察神經緊繃
德國渡假勝地 俄觀光客銳減
利比亞油港爭奪戰 傳22士兵喪命
荷蘭國王耶誕憶馬航墜機悲劇
另類罷工 比國警察1週不開單
駭客耶誕禮 Xbox和PSN雙當機
期交所調整股指期股票期價格頻率為5秒
中鋼助成立台灣扣件服務雲 打造新面貌
★日本11月核心消費者物價年增2.7%
名嘴出任務 小戲院大爆滿
陪家人慶耶誕 歐巴馬致電軍人賀節
運彩銷售可望創新高 威剛進補
櫃買核准臺銀一銀黃金現貨登錄掛牌
華府大貓熊寶寶觸電受驚 樹上待24小時
賀耶誕 蜜雪兒歐巴馬張貼舊照
外資放假 台股慎防低量
柯文哲：建文官制度 減人事大搬風
台股開盤漲13.21點
耶誕大戰 布萊恩再缺戰
嘉縣民宅氣爆 獨居男子死亡
Tizen不夠力 三星打造平台夢難圓
索尼遇駭事件 俄同情北韓
明基攜手高展館 瞄準物聯網商機
世說新語：沃爾瑪的人們
遠水救不了近火 南非供電吃緊
葡萄牙瓷磚彩繪藝術與蛋塔齊名
跨年商機 有線電視搶推新服務
日本銀幕情侶 東出昌大和杏元旦結婚
復興空難 證實飛機走錯方向
毒梟幕後治國 墨西哥社會亂象
湖人戰公牛 林書豪首節2分
行動支付啟動 概念股齊揚
世越號船難 反映南韓問題多
總統：發揚正體字 促成語文和解
新台幣早盤一度升值近1角
天冷酒駕多 高市警嚴加取締
曼谷BRT公車 乘客評價不差
科大生改造貓空 觀光人文升級
過節兩樣情 俄國部長年假飛了
黃國榮回娘家 接外交部北協委員
復興空難 飛機偏離跑道4度
黃景泰涉貪案 基隆地檢起訴
夏威夷溪水暴漲 消防人員救出62人
拆忠孝西路公車道 27日晨開放通車
嚴明：中共對台滲透更積極多元
電信業向NCC喊話 4G頻段競標要降溫
能源分區會議 反核團體場外抗議
沙國預算假設油價80美元 信心表態
科技主管罹帕金森 職訓秀長才
大陸工商總局副局長孫鴻志 違法被查
外資上看三千 大立光等大戶條款調整
日本蘋果限量福袋 1月2日開賣
大戶條款延期 協商連署數關鍵
氣象局：未來一季略暖雨量偏少
黃景泰涉貪案 基隆地檢署起訴
台灣全力推動4G 逐步接軌5G
BRT 林佳龍：3個月決定何去何從
復興失事機 愈飛愈低向左偏
加東暖冬 銀色耶誕落空
選前涉賄黑函案 雄檢起訴6人
吳志揚未出席 鄭文燦：該有禮貌已做到
林中森：兩岸發展目標人民有感
台股低量震盪 營建強勢
資策會：明年科技產業 十大趨勢搶先看
星際效應 韓票房破千萬人次
北韓通訊社網站 瀏覽不穩定
史詩鉅片天將雄師 明年2月訪台
油價下跌態勢止 汽柴油價下週恐上漲
新北偷車台北行搶 2男遭逮
林佳龍：1個月內成立BRT體檢小組
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台南議長改選 賴清德盼檢徹查
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北京網路銷售額 5年增10倍
南部PM2.5偏高 敏感族注意
攜手網家攻泰國電商 泰金寶大漲
總統：募兵亮眼 老兵留營率增
涂醒哲：廢除垂楊路公車專用道
馬總統：採購武器仍有必要
2015資訊產品 電競低價平台自動當道
4G漫遊砲火猛 台灣之星槓上亞太電
怕名嘴出任務 北韓加強邊境管制
涉恐嚇美國學校 蔣友青判6月
4G智慧城市 強攻六大主軸
搭捷運遇性騷 記下特徵並大叫
抗伊斯蘭國 土伊加強軍事合作
泰國新年禮 購物折扣優惠多
復興空難 下降過程能見度變差
韓再劃8無人島 限制外國人交易
星職場申訴 逾半攸關國籍歧視
中南部解渴 最快104年4月
習近平推共軍現代化 建新型司令機關
搶國際生 留學台灣微電影曝光
盧布崩外幣房貸飆 貸款戶跳腳
南亞大海嘯10週年 事件時間軸
楊偉甫升經部常次 首位水利出身
頂新獻金案 周玉蔻赴特偵說明
詹姆斯耶誕回娘家 熱火不給贏
促綠色消費 雲林改造社區環境
電子商務走向 4大感性競爭
厲以寧：大陸將更重經濟結構調整
美GDP上修 影響新興債市
開山刀砍女友 恐怖情人判7年
林佳龍：BRT騙局 要釐法律責任
大陸寬頻接入對民資開放 門檻1億元
薯荒解除 日麥當勞將再賣大薯
遇上虎皮蛙 水獺兄妹野地求生
南海海嘯10年 斯里蘭卡車長：無知害命
2004年南亞大海嘯回顧
朱立倫：新北市政建設不分藍綠
新台幣中午升3.2分
李克強見梁振英 開場白未談占中
物聯網智慧聯網 趨動3面向轉變
台灣大：吃到飽若持續 明年4G千萬戶
台北新車大展 車商衝買氣
鄭明典談低溫 多屬掃到邊
李克強會晤港特首 談香港問題
證券股領漲 上海股市早盤登3100點
美媒：2014全球示威影響力有限
檢方：黃景泰詐議會千萬公款私用
黨政人士：馬金不知周所說訊息
布萊恩再缺賽 湖人不敵公牛
全台伴手禮大匯合 一次買個夠
遭指涉凌虐受刑人 北監澄清
性侵信徒幼女 靈修創辦人重判
巴西第3季NB出貨 宏?居冠
青藏高原首趟高鐵列車 開跑
投顧：油價跌 推升明年經濟成長
MIC：台積電拿下大部分A9訂單
電信業喊話 4G頻譜釋出要乾淨
歷經食品風暴 陳飛龍：明年食品業看好
立院三讀 大戶條款延3年實施
拉K後意圖性侵6旬婦 男遭逮
共餐染愛滋 民眾錯誤認知增加
飛機走錯方向 復興：配合調查
賴正鎰：大戶動向代表市場信心
總統婉拒北市跨年 將赴外縣市
跨年晚會 未規劃柯文哲上台致詞
陳飛龍鼓勵大學生 先就業再念碩士
陸股創高 ETF成交量翻倍
復興空難 從偏離到撞樹僅13秒
為教宗而舞 菲跳舞囚犯有新作
元旦假期天氣 先乾冷後回溫
陳為廷退選 傳B計畫推傅偉哲
安倍致力活絡地方 戰略出爐
陸今年薪資漲幅 4年來最低
金門家戶配酒 改須設籍4年
MIC：大陸半導體產業併購不歇
大戶條款延期 金管會：最好結果
澎縣府元旦加班機 受理登記
羅智強挺總統清廉 未收頂新獻金
台股收盤漲55.37點
竹市大火違建拆除 兩週內完工
妖西：太陽花世代應高標自我要求
EXO亞洲巡演 32萬粉絲捧場
立院三讀 大戶條款107年開徵
韓人赴菲旅遊 慘遭同胞撕票
民進黨查跑票 台南2議員喊冤
加盟業主處理原則 修正三大規範
發展智慧城市 業者準備好了
陳為廷襲胸 意外鼓舞受害不沉默
選後臉書貼激烈言論 男遭訴
1月台指期漲 45點
名嘴出任務 紐約觀眾好奇相挺
十全十美月台票 31日開賣
悠遊卡掉在超商 遭店員盜刷
台北股市收最高點 漲55點
林佳龍：BRT問題嚴重3個月提方案
1月電子金融期 齊漲
BRT如何救 林佳龍：找出對策
林佳龍批BRT 胡志強：尊重意見
碧潭吊橋保存 立委籲納民間意見
陳素月登記立委 護民進黨席次
馬雲身邊 有個太極拳高手當保鏢
機票降價 民航局找航空公司談
大戶條款確定延後 中小型股奮起
勝華解僱員工 勞動部爭得資遣費
韓票選男神 星王子金秀賢奪魁
男穿女性內衣遇路檢 藏毒遭逮
高球女將 發光日本巡迴賽
復興失事 即時天氣變化傳達已晚
民進黨台中市議員登記立委補選
兩岸金保會 分享保險監理3共識
名嘴出任務 票房亮眼
三大法人買超台股34.89億元
女將軍陳育琳 勉女性盡心工作
體育署補助 盼離島球隊搶黑豹旗
柯文哲率首長訪議會 藍營議員砲轟
外媒：反腐運動可能衝擊大陸經濟
柬籍船日外海遇難 釀3死
胡志強工作室成立 自許臥薪嚐膽
公園阻礙輪椅族 營建署設通報窗口
防資源回收場偷吃步 標檢局抽查
全國能源北區會議 企業盼落實電價合理
促進就業 越南力推國內旅遊
赴特偵組 周玉蔻：該說都說了
陸保監會主席項俊波是劇作家
陸男詐騙同鄉逃台 遭逮後遣送
批名嘴網路惹議 羅瑩雪：未影射
彰化立委補選 卓伯源有信心勝選
呂秀蓮：27日前不放陳水扁28日絕食
杏與東出 假戲真做元旦婚
家長陳情 盼柯文哲維持入學方案
美食冤大頭 平井理央被開除
高雄攜手台灣大 合建4G智慧城
景氣燈號連10綠 經濟溫和成長
陸社科院：2015年可能取消房市限購
南僑董座陳飛龍：明年展望樂觀
104年一期稻停灌 張花冠表不滿
新台幣收升0.3分
高市總預算 康裕成：農曆前審完
茂迪併聯景 躍居全球太陽能龍頭
違規兼職 彈劾前東華大學主秘
中市跨年晚會 謝金燕壓軸
銀幕情侶杏與東出宣布 元旦結婚
標購靈骨塔 捐贈車禍身亡女
民進黨台南市黨部把6人送黨中央
春節兩岸加班機 上海大增57%
大陸一帶一路可能年底或明年初推出
先酸襲再贏芳心 印醫毀前程
津閩粵自貿區面積浮出水面
林佳龍上任 到員工餐廳吃自助餐
高市議會元旦升旗 康裕成：會參加
河馬摔在馬路上 貨車怎麼載的
妹酒駕兄遭通緝 一起落警網
周杰倫求婚煙火 昆凌甜讚感動
少時潤娥首次演出大陸電視劇
工時違規 台灣松下遭罰
鑽石加工 大陸急竄威脅印度
上海自貿區擴大 納入陸家嘴金融區
議會擬連署請柯文哲專案報告
基金經理人炒股案 檢起訴29人
美河市案 柯文哲：資料將公開
苗投屏立委補選明年1/5到1/9登記
IS印尼成員嗆：殺掉軍警
募集元旦寶寶 新北推限量福袋
嘉市跨年晚會 涂醒哲邀同歡
強制車險擬不賠醫療費 健保會反彈
台南議長敗選 民進黨檢討6議員
酒駕載桶裝瓦斯蛇行 男子送辦
湖人對小牛 布萊恩歸隊機率小
議長選舉失利 蔡英文臉書致歉
獅城新年購物季 搶購不手軟
羅東鋼鐵工安意外 4人摔傷骨折
缺水休耕補貼 農委會支應10.5億
南議長失利 陳亭妃陳明文辭中常委
河馬跳車發狂 體力耗盡癱路旁
雷虎小組紀錄片 元旦首映
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議長選舉失利 民進黨黨紀處分
萬達開礦案環評 初審進二階
黃景泰步出看守所 面容憔悴不語
中市立委補選 黃國書登記吾爾開希退
護樹志工遭架離 環團高市府抗議
男怒踢車門洩忿 監視器全都錄
寒冬捐血 桃園分署30餘役男捲袖
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PHS沒落 大眾電信宣告破產
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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原民抱嬰報案 警寒風展溫情
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內急拒付5泰銖 澳洲男賠5萬
復航空難賠償 重傷者：尚未談
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下週兩波冷氣團 28日31日各來一波
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100天讓民眾有感 潘孟安訂短期目標
國民黨：民進黨公平正義立場偽善
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疑似恐怖組織揚言攻擊西印度
景氣連10綠 明年經濟審慎樂觀
賴正鎰：馬年房市冷 明年略回溫
苗栗立委補選 民進黨兩方案
大陸5熱點 兩岸春節加班機變多
苗栗立委補選 蘇嘉全：兩天內磋商
陸淘寶村 創造逾28萬就業
IBM少年科學營 300學子受惠
鄭文燦盼警察正常上班休假
萬達百億入股快錢 進軍網路金融
全球經濟新平庸 台灣審慎樂觀
立委補選登記 台中2人彰化4人
外資放假匯市淡 台幣小升0.3分
寒冬棄雙胞胎幼子 母遭送辦
策動屠童 塔利班派系成員遭擊斃
大戶條款緩3年 公會盼建立合理稅制
河馬移地暫養未通報 業者恐受罰
大陸油價又降 新制後最大跌幅
呼應呂秀蓮救扁 屏東民進黨擬禁食
澎湖科大迎新春贈春聯
銀行急需人手 玉山金徵才380人
英氣象局發警訊：白雪恐將籠罩
一期作停灌休耕 水利署：不得已
中市交通局：BRT多項缺失待改善
大戶條款緩3年 財部尊重立院決議
易捷航空在法罷工 逾8成員工參與
珠江抗生素超量 廣州：不影響自來水
台東跨年晚會 5千螢光物齊發光
路面不平害撞癱 男獲判國賠
耶誕節想加菜 腦筋動到保育類動物上
頂新聯貸展延 無結論
上海股市開高走高 重登3100點
菲政府與菲共 可望重返談判桌
兌現政見 陳光復：春節加發敬老金
韓核電廠工地疑氮氣外洩 3死
台資保險股權問題 陸方願協助
柯文哲：國教定調方案不變
民進黨查跑票 台南6議員喊冤
台瑞科學家攜手 發現螢火蟲發光奧秘
休耕引爭議 農委會：依決策行事
日郵政明秋上市 IPO市值龐大
談判無法持續 烏克蘭和平沒著落
陳水扁醫療鑑定 29日開第三次會議
十二年國教 柯文哲：方案原則不變
車用電子夯 緯創砸6億入股宗盈
Xbox和PSN遭駭 玩家洩氣
毛澤東冥誕 大陸官方低調
搶新興市場商機 產官分享經驗
收視女王米倉涼子閃婚 新郎小2歲
11月購屋貸款餘額 月增0.4%
印度將建置GPS系統預測海嘯
易捷航空在法國 跨年夜將再罷工
金融三會完成 曾銘宗：建渠道之旅
談青創 清大邀台Google高層演講
今彩539 開獎
南亞海嘯10周年 李顯龍：遇逆境團結
大樂透開獎
中華職棒新會長 呼之欲出
確保高齡駕駛安全 擬每3年檢測
英節禮日特惠 民眾排隊搶好康
國小童翹家4日 寒夜躲網咖
人行：亞投行絲路基金有利人民幣國際化
柯文哲：拆完公車道後暫無迫切措施
鐵籠包長凳防酒鬼 法市長挨批
登陸台資金融業 盼人民幣來源擴增
習近平見梁振英 政制發展支持人大決定
利用臉書引誘少女離家 從事賣淫
2014年全球抗議行動 8個令人難忘符號
拉脫維亞國會友台小組主席訪華
海嘯10周年 南印牛奶倒海祭亡靈
母女吵架吞安眠藥 警消急救援
緬甸佛像戴耳機促銷 酒吧經理不認罪
習近平見崔世安 重申一國兩制成就
柯文哲回台大娘家 自比禿毛狗
敘政府軍空襲IS據點 45死175傷
星設計師將國旗印T恤 遭停售
亞太漫遊台哥大爭議 NCC調查
長榮大船再添1艘 取名長月輪
立院民進黨團29日重提稅改版本
2015歐洲文化首都：皮爾森及蒙斯
周玉蔻黨紀案 國民黨29日開會
球場當壽星 林秉聖贏球開心
懷舊或忘兌換 不少德人仍持有馬克
山西反腐重災區 2官員又落馬
法官車禍擅查個資 建議罰吐薪
集保提供有價證券資料查詢服務
休息充電 亞運金牌周佳溱展望來年
河馬跳車 飼主遭函送將受罰
復興機失誤至墜毀24.9秒
今彩539 頭獎 1注中獎
大樂透頭獎摃龜
耶誕禮物 毛小孩直闖法國總統府
社科院：大陸周邊安全面臨四大挑戰
陳匡怡床戲握拳 柯有倫怕被揍
分析：亞投行有助推動陸資本帳開放
台南選議長紛擾 國民兩黨互批
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防守給力 裕隆終止6連敗
公車專用道拆除 民眾撿碎塊留念
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吾爾開希 退出台中立委補選
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維多麗亞酒店 金喜羊羊年菜外帶
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基輔當局和叛軍 烏東大規模換俘
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巴拿馬國合之友會舉辦年終餐會
巴拿馬發生規模6.0地震
全球獨家開盤 台股成交量能恐縮
巴拿馬外海5.5地震
忠孝西路公車道拆 上班未塞車
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TPP明年達陣 白宮與共和黨料攜手
孕婦搭地鐵臨盆 產下耶誕寶寶
老布希住院第4晚 病情改善精神好
美股大唱耶誕快樂 那斯達克創14年高
秘魯表揚台灣致力環保貢獻
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拆忠孝西公車道 林欽榮：簡單手術
公車道拆 通勤族：還是需配套
茂迪併聯景 股價大漲
鯉魚魂 黑田捨大聯盟肥約回歸廣島
世棒組最強中華隊 體署中職棒協共識
新台幣早盤走升
拆忠孝西公車道 28日全部完工
F-君耀掛牌上市 大漲33.3%
選舉大數據研究 美兩黨車拚
巴拿馬運河修建承包商透支7億美元
天母洋蔥上興櫃 漲幅逾3成
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年終血拼提前 美假期網路銷售料創高
湖人作客小牛 林書豪首節1助攻
疑同時劈腿2人夫 NHK主播岡村關部落格
藍寶石前景看俏 概念股大漲
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黑田博樹重返日本廣島鯉魚隊
兩火山噴灰 瓜地馬拉發布航空警報
安哲跨足演戲 回歸本業出繪本
中工整建桃機跑道 2016年初完工
拉筋暖身加護具 打敗寒冬運動樂
名嘴出任務爆紅 線上營收看好
高雄資訊月 遠傳衝刺4G
廣州官員上班 上網炒股9小時
一連3天 高屏地區PM2.5偏高
法人：俄羅斯金融動盪 恐傷京城銀
航空界俠女 沈啟說真話贏喝采
成立修憲委員會 朝野待凝共識
慈母護子葬身火窟 徐耀昌慰問
開槍轟車行 槍手搭小黃自首
北韓網路斷線 指控美國作怪
聯貸是否展延 味全：等銀行團回應
出埃及記：天地王者 埃及禁播
越南今年車禍亡近9000人
桃園跨年晚會 羅志祥盧廣仲倒數
布局車電 被動元件廠搭上電動車
中央氣象局氣象報告
明年市場成長可期 太陽能股齊揚
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
廣東順德獲評世界美食之都
台股平盤整理 中小型股強勢
印尼機場警衛 疑下藥性侵陸女
反市長白思豪標語飛越紐約上空
Fed升息後 有助提高銀行利差
開車遇路檢 抓頭露餡藏毒遭逮
福建男8年冤獄 向陸求償7500萬
面對問題 毛治國：回歸對人關懷
韓美日分享北韓核飛彈情資
投顧：電信產業最差狀況已過
中環錸德客戶轉單效應 接單進補
假結婚想成真遭拒 人頭男自首
罰Uber逾8百萬 鼓勵民眾檢舉
台北華爾街 華銀總部遷入信義區
新台幣中午升4.1分
布萊恩連缺席3場 湖人不敵小牛
串聯陸俄兩韓 南韓開發圖們江
致茂5300計畫 營收拚3百億
玄彬回小螢幕 飾演怪怪富三代
撞大度路分隔島 18歲駕駛燒死
朱立倫政見說明會 首場新北登場
林佳龍批BRT 胡志強：選舉已結束
紐約上萬民眾向遇害警致敬
師法五角大廈 博愛營區啟用
星招募幼教師 重語文能力和學歷
珠海機場年吞吐量將破400萬人次
湖人輸小牛 布萊恩連續休兵3場
毛揆：不分區域做好水情調度
泰北邊境小城美塞 與緬甸相望
指美是斷網元凶 北韓罵歐巴馬猴子
頂新獻金案 特偵組持續查證
北捷潮天團 宣導跨年搭車訊息
總統參訪興采 咖啡衣業者挺自貿
雲南村民砍人 6死9傷
令計劃妻逃亡傳聞後 陸媒曝搜方正集團
花蓮震撼迎曙光 F16戰機衝場
拆完公車道 柯文哲：查地下管線
水利署：明年春節後不排除二階限水
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博愛營區啟用 嚴明：新里程碑
血壓血糖失控 腎上腺腫瘤作祟
迷幻王子林宥嘉 29日崇右開唱
女副手莊淑芬 柯文哲：2月報到
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政院：農用水優先 何來犧牲農民
BRT體檢 林佳龍：發掘並解決問題
1月台指期漲 29點
南水北調通水 北京缺水緩解
星印尼關係穩 海嘯救災不遲延
台股平盤狹幅整理 收漲4點
柯文哲：公車道拆除費410萬
華南金今年不增資 衝海外獲利
1月電子金融期 齊漲
蔡英文：議員跑票 事證明確開除
一期稻作停灌 邱鏡淳籲中央多溝通
呂秀蓮：28日啟動絕食救扁
瀋陽冰雪節開幕 可體驗雪地捕魚
大葉長青大學結業 長者歡慶畢業
團隊乳癌治療 若瑟醫院造福婦女
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台股量能急凍 守住9200點
製藥新制上路 醫院殺價搶舊藥
談BRT 胡志強：忘記選舉推動建設
促名嘴如期出任務 北韓罵歐巴馬潑猴
全球Q3智慧機排行 小米竄升第4
財政部104年新措施 增減稅均有
三大法人買超台股4.16億元
雨勢影響 兒童新樂園戶外9設施暫關閉
冰與火之歌 意外成女王談話亮點
保障個資 二類土地謄本改部分揭露
螢火蟲螢光閃爍奧秘 科學家解析
監獄探陳水扁 呂秀蓮：28日起絕食
爭奪自焚僧侶遺體 3藏人遭警槍擊
視察人行道工程 涂醒哲：善把關
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林佳龍：3年內流浪動物零安樂死
憂休耕害農民 立委盼苦民所苦
全國學生美術賽 時事題材受矚
若無法說服家長 柯文哲：國教應順民意
元旦假期 高鐵機動開全車自由座
河馬跳車受傷 專家會診
今年唯一 王建民28日會球迷
競賽提升品質 果農增收入
南投醫院運動會 展現救護專業
廣東湛江外海貨輪沉沒 7人失聯
桃園元旦升旗不發T恤 改發郵票
農委會:休耕爭取明年5月不分區限水
跳車受傷河馬 搬運時又摔1次
歐盟前景 愛爾蘭人最樂觀
陸農民工父母幫討薪 遭警毆1死1傷
柯文哲：救護車調度單應統一格式
新台幣收盤持平
紐時：2016兩岸關係發展各方關切
河馬跳車受傷 農業局：檢視牧場
黃景泰案 議會秘書涉滅證緩起訴
河馬摔傷 林佳龍：業者違法就罰
1月桶裝瓦斯估大降 省下70元便當
跨年加元旦 高捷42小時不打烊
財部：頂新聯貸案 銀行團決定
竹縣府頂樓輕生 男子被記者及時拉下
休耕補貼 有爭議可向農委會申訴
民調：近半數美國人相信明年會更好
鄭文燦：桃園續聘約聘僱人員
大馬最嚴重水災 11萬人受困
柏林降雪氣象預測銀色新年有望
食安新規 非登不可非追不可
大陸「藝」直毒 歌手尹相杰被捕
跨年搭捷運想省時 撇步報你知
成棒盟主盃 美孚晉4強
欠稅遭管收 2天繳清換自由
頂新獻金案 特偵就訊魏應充
強摘器官流言退散 器捐簽卡量暴增
選草屯鎮長涉賄選 張經魁被起訴
成長放慢 陸工業獲利降幅2年來最大
高市墊付款 老人健保補助險卡關
河南愛滋拆遷隊 建商幕後指使
外勞喘息服務 擬104年中試辦
連續降雨 農改場籲防棗疫病
地球村問題 亞洲學生集思解答
App量血壓 醫師籲謹慎恐不精確釀災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
嘉義廢油回收新制啟動 違者罰鍰
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
詐領補助款案 師大5教授緩訴
應戰跨年人潮 超商急動員增備貨
回數票郵局換現金 31日最後1天
割闌尾失敗 吳育昇：理性結果
戴佩妮老公親不停 口紅都掉光
北韓疑網攻 專家恐大陸涉入其中
尼加拉瓜運河罩疑雲 金主傳是大陸
徵曙光照 華航送不限航點機票
森鐵招26人 體能加筆試
蕭家淇成立工作室 胡志強站台
金山小白鶴覓食危機 省思友善棲地
德里將修法 Uber料重新上路
印度反國大黨情緒進入高峰
告別2元隨便坐 北京地鐵明起調漲
蘋果智慧錶 嘉聯益明年首季看俏
28日晚冷氣團南下 各地有雨
漢來海港美食 跨年夜台南開幕
德網路發起抗議反伊斯蘭化連署
台南跨年三部曲 送夕陽揭序幕
民進黨員發起 慰留台南主委
春節後2階限水 明年1月底明朗
俄新軍事準則 提高精準傳統武器威嚇
大陸藝人又染毒 尹相杰遭北京警方拘留
救食安 陳保基籲支持本土農特產
國家職安獎 張善政親頒表揚
澎湖75歲獨居老人 可申請免費餐食
澳洲打工遇車禍 邱鏡淳轉交善款
小澤一郎組黨 可獲補助金
河馬移到水池 農業局：狀況不錯
財部:頂新借款到期 公股銀不續借
台南稽查溫泉水 3件不合格
年底前 創櫃板再增17家生力軍
休耕補貼代位求償工業界 農委會無異議
警查獲逾4千件仿冒優衣庫羽絨衣
大陸研究所招考 人民日報成題庫
水珍貴 農委會推廣旱作管線灌溉
H7N9 浙江又確診1例
台北市：免試入學方案不變
頂新聯貸 銀行團要求3天內還清
林洲民：100日提城市規劃藍圖
明星河馬阿河 曾與林依晨拍戲
鼎泰豐新北徵才 最高薪56K
薪資機密外洩 索尼重傷恐影響議約
李家同出書 要教改休兵
大陸成功發射遙感衛星26號
阿河跳車 壽山動物園殷鑑
黃石城：總統立委選舉應分開
環保APP報案 查獲違法工廠
成棒盟主盃 富邦乾了台啤
希伯崙創辦人夫婦涉占善款遭押
都更修法 初步共識鼓勵公辦都更
台股市值增至26.6兆
券商登陸 相關周邊事業擬先行
觀光客留意 法火車票漲了
不手軟 銀行團下通牒要頂新3天還錢
河馬阿河去哪兒 農業局協調
頂新聯貸展延遭拒 味全:遺憾
彰縣續辦免費營養午餐 籌編經費
解決基福爭議 林右昌29日拜會葉匡時
翁滋蔓當一日店長 鎂光燈不斷
勞部幫外勞找代班 勞團籲修法治本
跑票綠議員 南社將發動罷免
馬未出席新大樓啟用 國防部澄清
桃機跑道坑洞 航班延誤半小時
廚師成大盜 警搭捷運巧遇逮人
拒頂新展延破傳言 財部:立場從未鬆動
吳思華拜會柯文哲 不歡而散
BRT站火警 行控中心無作為將檢討
LED燈短路 BRT車站火警
新台幣匯率持平 收31.75元
BRT爭議 前後任交通局長各有立場
義染伊醫生漸痊癒 計畫返非洲
遲到的冬天 北義終於降瑞雪
槓吳思華 柯文哲：有本事說服家長
南議長失利 邱議瑩陳亭妃舌戰
今彩539 開獎
上海鐵路2015春運 載客估逾5千萬
國發會:網路讓新住民融入台灣
吳思華：不管做多久都要憑良心
太陽能貿易戰 2014最重大事件
國民黨團：頂新不應留在台灣
修睦對陸經濟關係 日爭取恢復高層對話
HBL綠色大戰 松山3勝晉8
傳曹錦輝與美職道奇隊簽約
公股銀不續借頂新 早在財部盤算內
陸11月工業獲利衰退 27個月來最差
禿頭福音 西實驗鼠意外長出毛髮
民進黨：跑票議員一律開除黨籍
港出現H7N9個案 政府戒備升級
頂率聯貸展延遭拒 頂新：積極協商
東風41可攜10彈頭 陸對美威脅大增
阿河淒慘摔車 國際媒體關注
信美爽眼藥水出包害人 緊急停用
高鐵財改或政府收買 29日關鍵
耶誕義診 路竹會服務菲貧民
簡浩絕殺上籃 璞園逆轉勝台啤
HBL泰山開季不敗 輕取三民晉8強
今彩539 頭獎摃龜
H7N9再現 香港：未來恐更多
遭指涉頂新捐款 劉大貝告周玉蔻
陸船頻現近海 日本將加強空巡
台竹編藝術登昆士蘭民俗嘉年華
李宗盛強忍淚 隔空對唱林憶蓮
秋冬美味 集客推美國雞料理
陸日海上聯絡機制協商 1月重啟
新華社：北韓網路再陷癱瘓
2014世局動盪 新一年恐也不平靜
拆忠孝西路專用道 27日6時通車
呂秀蓮28日開始絕食 呂辦：直到阿扁「保外就醫」
台灣國防部長：中共滲透更「多管道、多面向」
台中委售屋5年增2倍 降價2、3成「指日可待」
BRT被罵是「騙局」 胡志強: 沒有意見
梁振英、崔世安 返北京「述職」
本週台股漲幅約2.43%
亞航班機失聯 機上155名乘客
台灣河馬慘摔 躍上NHK新聞
亞航班機失聯 155名乘客無台灣人
呂秀蓮絕食英文聲明稿
義大利載466人郵輪失火 強風阻救援
亞航客機燃油已耗盡 機上162人凶多吉少
周玉蔻指門神疑犯 羅智強擬告
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴西直升機墜毀 5死
謊報安置炸彈 巴基斯坦男子判26年
紐約遇害員警葬禮 數千警官出席
法東大雪封路 上萬車輛進退維谷
離家僅8分鐘 竹東少年慘死輪下
加州玫瑰花車 華航雲門激人心
索尼PSN逐步恢復連線
趕拆忠孝西公車道 通車延10時
忠孝西拆公車專用道 10時通車
曹錦輝入道奇 仍需聯盟主席准
救災救命 救助隊爬山涉水完訓
北市公寓火警 男子被燒成焦屍
行銷化妝品 研究生獲獎
新化老街舊相館 換裝風華重現
臉書年度回顧傷心 將改進設計
台鐵增購太魯閣普悠瑪列車
科學園區營收衝2.3兆
波麗士撐起台東政壇半邊天
休耕惹議 學者：考量經濟利益比例
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一睹王建民風采 棒球英雄展見
陸H7N9病例增 活禽市場止步
逃避臨檢 日逮捕大陸珊瑚漁船船長
找屋好幫手 行動載具APP
業者攻國際市場 經部補助
玉山下雪了
美元指數上90 一週亞幣分歧
風雪肆虐 法國發布橙色警戒
保留盈餘扣抵率 工商界盼拉長緩衝期
玉山下雪 積雪已達1.5公分
揭神秘面紗 鐵砧山窖藏天然氣
台鐵新購普悠瑪 運能增15%
金門國家公園民宿標租
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牛奶缺貨 金氏紀錄冰淇淋店關門
桃園元旦起 嬰幼免費接種肺炎疫苗
悼遇害同僚 美警再背對白思豪
籲釋扁 呂秀蓮下午展開絕食
H7N9再增 浙江永康暫停活禽交易
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忠孝西路畫標線 午前全面通車
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合歡山雪漸融未交管 玉山冬攀管制
桃園元旦升旗 原民吟唱古調
雨不足停灌 補償農民方案因應
楊丞琳首登歌劇院 王心凌助陣
培育人才 弘光率先通過校務評鑑
大氣擴散不佳 高屏空品不良
阿里山公路工程 1/5起管制
不良眼藥水 桃園衛生局追查
台南議長選舉 王定宇提賄選證據
美元走強壓抑 一週黃金下跌
割闌尾失敗 林鴻池：平常心
河馬摔馬路 水池療養狀況轉好
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收費員抗議 台鐵：營運不中斷
菲軍方：清剿共黨游擊有成果
電子帳單風行 遠傳推廣有成
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