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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
美初申失業救濟降1.7萬人
習近平會南非總統 談金磚合作
美監控伊斯蘭國利比亞訓練營
德調查：青少年網路霸凌嚴重
今彩539 頭獎槓龜
聖淘沙名勝世界 印尼正妹朝聖
低通膨有風險 英維持空前低利
上海當代藝術展 融入東方元素
威力彩頭獎槓龜
雅虎香港搜尋榜 黃之鋒居首
克雷格再演龐德 片名定魔鬼黨
日圓貶 7年4個月首見低水準
自由之家：大陸網路自由度惡化
涉謀財害命詐保 男投案
凱莉耶誕曲20週年 全球熱唱
嘉義1男遭槍擊 警已鎖定對象
火箭故障 獵戶座延至5日發射
歐央行降歐元區明後年成長預測
歐銀無新刺激措施 美股開盤跌
姚立明：柯若訪陸會堅持中華民國
柯文哲會鄭文燦 談生活共同圈
蔡英文探扁 籲保外就醫
郝龍斌：主張讓陳水扁保外就醫
委內瑞拉以島抵債 中國外交部否認
量能千億以上 有利台股上攻
台中大同扶輪社辦外籍生聚會
學校變成聲光城 讓小朋友看到創意和「家」的感覺
台北福華海山廳日式「御節料理」，最道地的日式年節風味
富信飯店樂廚自助餐 打卡送焗烤生蠔
古華花園飯店冬季暖心鍋物， 寒冬進補不只暖胃更暖心
美麗信花園酒店 璀璨聖誕跨年佳節，青庭花園餐廳 純正歐風聖誕套餐溫馨別緻
雲品溫泉酒店‧冬享泉
集保結算所與Broadridge公司攜手合作
新北表揚深耕母語教師 鼓勵重視傳承
教育部辦母語海報比賽 澎湖教師奪冠軍
陪讀天使守護孩童放學後時光
「樂」動學習興趣 田豐國小勇奪全縣音樂比賽優等
好好玩社團 中市神圳國中音樂治校大獲成功
北醫 脊椎骨折微創千斤頂復位手術 讓駝背者重新抬頭挺胸
毛內閣多數留任 張善政升副院長
7年多來首次 美元漲破120日圓
5日上午十點搶威航520元特惠票
車臣首府遇襲 16死28傷
調查顯示油價觸底 明後年反彈
白人警長槍殺黑人 遭控謀殺
經濟前景惡化 歐股同步下跌
國會若阻赦移民 歐巴馬擬否決
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊拉克連傳爆炸案 至少35喪生
美克里夫蘭警方 挨批濫用武力
眾院封殺移民大赦 僅具象徵性
歐銀未提新振興措施 美股收黑
傳沙國殺價搶市場 油價再走低
參與對抗伊波拉 台捐百萬美元
CDC基金：台善款全用於抗疫
返家遇賊大搬家 屋主亮槍報警
F-佐登申請第一上市
資策會巨量資料平台 攻商務轉型
投顧：經濟展望佳 美股看俏
12月上旬電視面板漲 筆電跌
統新進行上櫃前圈購
巴西11月汽車產量下滑
波蘭童險凍死 奇蹟康復幾無恙
制定網路規則 民主專制國皆然
1.89公斤白松露 紐約156萬開拍
蒲亭發表國情咨文 談政經局勢
邦諾微軟拆夥 終止Nook合作
DDR4明年底可望成伺服器主流
Uber市值倍增 達400億美元
市況穩 明年DRAM估增16%
美鳳凰城警察 槍殺拒捕非裔男
立凱11月營收上億 連5月創高
兒童新樂園啟園 國小先體驗
強颱哈格比偏西走 無直接影響
威航520機票 上午加碼賣
11月CPI年增0.86%
加拿大禽流感病毒確定為H5N2
玉晶光賺錢了 法人搶卡位
沙國調降亞洲油價 捍衛市占
台股開盤跌4.86點
少時Yuri慶生 新造型放閃
耶誕高檔餐飲商機 飯店業搶賺
新台幣開盤持平
中華電100M方案 年底百萬戶
聯發科11月業績 近5個月新低
疑精神不濟 大貨車國道翻車
朴海鎮拍大陸劇 再與張亮合作
資訊月 華碩平板5天賣逾千台
來這套 美學院請脫衣舞孃招生
電子發票沖淡愛心 4成不捐了
薄瑞光：美維繫與台良好關係
新台幣早盤 升逾1角
金正恩視察部隊 訓示戰鬥準備
上任前勤拜會 柯文哲將赴基隆
占中清場 梁振英：遲早要行動
物價指數降 油料5年來最大跌幅
美男性侵殺人 判刑110年
台積電看好明年晶圓代工 股價穩
三星否認抄蘋果 圖免鉅額罰金
毛治國：公布內閣名單 8日交接
內閣微調 毛內閣8日上路
關懷兒福 捷絲旅造北極特快車
日圓貶破120 台工具機廠關注
胡志強受聘逢甲特約講座教授
南韓禽流感 撲殺雞鴨創新高
兩韓若統一 180萬北韓人遷南韓
布魯日舞蹈節 優人神鼓打頭陣
聽證會：陸政府思想滲透美校園
特約講座教授 逢甲聘胡志強
邱淑媞臉書訴苦：同黨都沒幫我
占中去留 學聯：一週內決定
新手運 美婦贏威力球頭彩28億
淡季到 原相旭曜11月業績低
桃園查改裝機車 噪音案少6成
又到年底 7成上班族想跳槽
主持點燈儀式 歐巴馬迎耶誕節
立院國是論壇 立委拋憲改議題
SHINee演唱會實況專輯11日發售
生技新兵 台灣粒線體登錄創櫃板
阿雅床戰錦榮 舔范逸臣好害羞
中日續緊張 日機跟拍中共艦隊
肥胖真會要命 研究：恐少活8年
9200關卡震盪 金融航運翻揚
商發院：內需回溫 商業景氣續穩
毒品四竄 荷蘭發警告
談黨籍案 王金平：順其自然
業績與接單報喜 宏?站上季線
溫州炒房團 改奔大陸股市掃貨
洗水池 水公司籲宜蘭民眾儲水
亞馬遜推自家尿片 挑戰知名品牌
美媒：選舉真正輸家是中國
未擴寬鬆歐元強 台幣升
香港特首：不讓占領無止境持續
接單忙不完 和碩廣達爭一哥
生命勇者 嘉檢身障畫藝聯展
張家祝：政策推不動 打擊團隊士氣
怕寶寶冷到 穿山甲巢箱外陪睡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
冷氣團發威 太平山趨近零度
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外媒：港陸資金不平衡流動
韓星李炳憲終結者5扮演反派
宏達電備戰 旗艦機有新意
二寮元旦曙光 一世一吻拚浪漫
浙江前支書 上海擁逾百套房產
天團EXO掃大獎 2015回歸
費鴻泰：重大案須藍營多數通過
人妻夥情郎殺夫 投案共犯送辦
立委補選 吳宜臻盼陳為廷表態
黨籍案撤否 王金平律師遞狀
文創光電吸睛 雲科大展成果
戶籍改革過渡 陸將採居住證制
取締非法捕魚 印尼將沉外國船
涉撞死老農逃逸 犯嫌落網收押
使館與薩爾瓦多國合之友會聯歡
遠航新人形立牌 雙胞姐妹上場
擅溝通協調 傳張善政升副閣揆
老榮民迷途 警靠藥袋助返家
未來想像教育 6日辦成果展
傳張善政接副揆 政院：不評論
ECB未加碼寬鬆 歐元擺脫2年低
科學班30生 合作出書當文青
新台幣中午升8.5分
歡樂耶誕 Dream Girls熱唱
北市勞動局長 社運人學者競逐
油價跌 油料支出月省254元
頂新案 陳茂嘉：無意害台灣人
工地傳意外 1工人墜樓送醫
福建隧道工程坍塌 21人受困
不債留子孫 台電盈餘先補累虧
億光LED燈 照亮2014簡單生活節
解水荒 北市籲多用回收水
退休女老師命案 鎖定特定對象
資深演員張冰玉辭世 享壽88歲
研究：聖嬰現象供颶風能量
解除禁令 遊戲機競逐大陸市場
台灣虎航便宜票 星泰555元
沈呂巡將拜會紐約中華公所
接受招待喝花酒 3技工交保
毛治國12日立院報告施政方針
冷氣團來襲 高雄創世募禦寒物
愛心送暖 新北家扶歲末感恩
柯文哲提行動派出所 郝：尊重
羽球嘉年華 大安運動中心登場
花蓮元旦免費返鄉專車 18日訂票
宏都拉斯農產外銷24億美元
捐發票換苗木 林務局響應公益
吳敦義與青壯派聚餐 表明不當King
台南清燙牛肉節 推在地好味道
宏達電：依國際機制保障資安
行政院副院長 張善政升任
77名大陸駭客 在肯亞涉案被捕
二技統測報名起跑
歐元強美元弱 台幣午升8.5分
農遊百棧 四四南村開展
諾魯總統訪勞動部中彰投分署
陸股早盤下跌 爆3.6兆巨量
第18女求償 李宗瑞再賠2百萬
政院公布內閣名單 閣員多留任
陳保基：內閣重組後8日上任
別猜了 福爾摩斯接演奇異博士
東莞童工 過勞死在鞋廠大門
胡志強當老師：多跟年輕人互動
白警致死非裔 希拉蕊支持調查
脊椎壓迫性骨折 年增15萬例
男遇路檢心慌 褲襠毒藏遭逮
華航曙光班機 開賣秒殺
泰王蒲美蓬87歲生日 未露面
下修投票年齡 公民團體齊發聲
澎湖保送大學師資 9公費名額
保障資安 三星：強化安全機制
巴菲特贊助希拉蕊政治募款團體
紐約警察勒殺案 民怨延燒
台股收盤跌18.54點
永遠的太后逝 張冰玉演藝人生
婆婆媽媽豪賭 警扣賭資百餘萬
2015妝藝大遊行 星慶獨立50年
薪水一直拖 7學生籲勞部開罰
張善政副閣揆 政院肯定協調力
生食海鮮蛤蠔 感染A肝風險增
停駛10年 往屏東霧台客運恢復
台北股市狹幅整理 收跌18點
張善政善溝通 務實前瞻利開創
接海巡署長 王崇儀：無縫接軌
12月台指期跌 4點
12月電子期跌 金融期漲
選後嘸驚 台股週線連4紅
內閣底定 8日宣誓上任
外資重新關愛 宏達電半年新高
貝里斯第三季經濟成長4.8%
新型智慧錶 台幣四千有找
柯文哲拜會林右昌 閉門會談
北川景子遭爆癮君子 官網否認
5立委補選 明年2/7投票
債務助長泡沫 葛老稱會防止
逮蒸氣浴不雅客 奧派裸體保全
中選會審定公告縣市長當選名單
兒少保護中心 身心醫療減創傷
魏德聖：金門適合拍奇幻片
CNBLUE上尖叫2015愛奇藝之夜
三大法人賣超台股15億元
魏明谷拜會卓伯源 談縣政經驗
朱立倫：全力做好市政工作
新任海巡署長王崇儀 法界出身
家長控體罰 教育部允介入了解
顧客車停飯店泡水 業者判賠
高鐵虛驚爆裂物 原來演習留下
鍥而不捨查混油 彰衛生局獲獎
星小印度禁酒 8個月逮300人
高鐵廢標 墨國否認賠陸4.8億
李新穎參觀薩爾瓦多博愛基金會
免費白內障手術 印度多人失明
學者：陸對台政策不會生變
美國出生率創新低
北市全家福日 全家免費拍照
中印敘利亞合作油田 遭IS控制
綠提人道救助 軍方：樂觀其成
台越協商 設管考機制追蹤
攜45張提款卡 警逮車手送辦
國防部進駐大直博愛營區
黑龍江暴雪 1600人受災
公館聖誕季 寶特瓶聖誕樹吸睛
黑蒜頭發酵乳 金大研發成功
台中好湯優惠冊 限量免費索取
基北免試 家長團體盼勿翻案
用人及政策惹議 柯文哲遭質疑
新台幣收升0.5分
教育部長吳思華留任 繼續努力
台紐經合協定生效週年成果豐碩
11月底外匯存底4214.66億美元
美學者：北京憂心占中後遺症
美記者採訪占中遭控 再犯罰款
高中生扮耶誕老人 幫榮民過耶誕
不只複製知識 讓孩子想像未來
歐洲仍是最熱門國際旅遊目的地
大立光11月營收 連8月創高
棄教職投身廚藝 年輕廚師闖出頭
烏來溫泉鄉 體驗泰雅真性情
柯林會 談捷運公車青年住宅
奶粉不降反漲 公平會要調查
廈蓉高速公路施工塌方 困21人
集保：跨國投票直通 月底上線
正港海味 鬼頭刀旗魚將現台北
雲林觀光行銷 吉祥物萌芽仔
合格溫泉游泳池 台東縣44處
歐巴馬到訪前 虔誠軍謀襲德里
無國界山水早餐 南庄新亮點
雲南學生賣淫 傳領導想隱瞞
談張善政 施振榮：盼與業界溝通
經濟穩成長 陸重啟建核電廠
25日前若不釋扁 呂秀蓮將絕食
芭樂價格漲 燕巢區公所促銷
中共討論2015經濟 適應新常態
肉類蛋價回穩 物價小組續關注
萬金聖誕季光雕秀 6日首映
朱立倫：讓新北變成志工的城市
緩起訴確定 柯震東將自費戒癮
總統：志工義行是台灣最美風景
民進黨團促1月內調降奶粉價
京元2廠將動土 地方引頸期盼
排灣頭目4女兒 女婿全當選
徐重仁勉大學生多學習建立專業
嘉義縣出現第4例本土登革熱
穿箱涵無主管線 高市將斷管
寒流襲日 國道逾百車輛陷雪地
台小將發威 國際電玩賽奪冠
新任海巡署長 續推動三大方向
報告：陸不良貸款 明年達高峰
芒果遭竊農難眠 警逮賊物追回
迪士尼免費App 米奇變身數學老師
王崇儀：王進旺打造良好形象
撞人詐保金疑案 警調查疑點
新普11月營收 創新高
漢微科11月業績 歷史次高
米妮仙履奇緣派對 濃濃耶誕味
職訓海外班成果豐 有助外交
大陸居住證改革 落實需配套
陸企併黑莓 CEO：美加不會准
高市推自主學習 網路教材上路
舉重拚奧運 蔡溫義有信心
朱立倫：技職教育是最重要基礎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
日宣布：進入流感流行期
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
積雪5公分 登雪山須準備齊全
歡慶校慶 北一女建中接力
超級颱風逼近 菲民眾祈禱避災
江揆談卸任 好好休息多陪家人
內閣整軍待發 業界盼政策有感
罕見 法國機場股份售予陸企
歐官員：谷歌應遵守歐盟隱私法
搶陸客自由行 屏縣攻網路平台
鄧鴻吉創意多 學員發明展發光
馬總統：推動核心技術發展
印度克什米爾陸軍遇自殺式攻擊
海洋奧斯卡頒獎 向保育者致敬
可成11月營收 續創新高
難民橡皮艇抵義 17死2命危
指控遭抹黑 楊忠和更審獲判賠
菲浮潛失蹤台女 家屬海邊呼喚
發明展得獎 蘇治芬表揚學子
陝西現唐敦煌縣令墓 文物完整
陳福海擬建 金門帶狀觀光亮點
侯友宜：警勤務改革 循序漸進
6日白天漸回溫 各地多雲到晴
法國年底罷工 擴及診所及鐵路
淡海輕軌主體工程 簽約
客家桔醬節 果醬罐挑戰紀錄
聖淘沙輕軌故障 61乘客獲救
台南林百貨 歡慶83歲生日
屏東2鄉長當選人 涉賄選
海協會批蔡煌瑯 汙衊青年交流
杜紫軍：民眾不挺時 政務官下台
港百名教師黑衣遊行 聲援占中
泰國父親節 曼谷商場大促銷
台東火車站改建延宕 重編預算
總統不讓說NO 張善政接了副閣揆
黃之鋒母親公開信 籲重啟對話
難忘 6替代役男登大塔山退伍
龍應台淚別文化部 坦言很不捨
毛治國談江宜樺 讚EQ破表
彰化人間國寶 比利時特展
毛治國：張善政CEO背景有助政務
澎湖6處狹巷 標漆消防通道
擔任觀光大使 陽岱鋼獻舞技
高市衛生局長瑞典考察長照體系
黨籍案 郝龍斌：支持黨內撤告
越總理：反貪為明年優先目標
新基隆火車站 運能日增2千人
放流與防基因窄化研究 明年啟動
新台幣升0.5分
電競摘金 翁梓軒：比賽要自信
數據報喜 德銀竟腰斬前景預估
宏?通信 明年拚損益兩平
外媒：習近平依法治國訊號矛盾
鄧振中掌經部 提3大施政方針
台北兒童新樂園 燦爛月光派對
原油暴跌 拖累馬股及馬幣
侍衛長換人 霍立青下潘進隆接
中信金與日本七十七銀簽MOU
哈利波特迷 霍格華茲開放就讀
日月光砸10億 建員工宿舍
雲門白水微塵兩劇 桃園安魂演出
台股周線連4紅 市值26.5兆
美雙頭嬰共享一心 永無法分離
王進旺盼海巡署成員無私分享
公車道 柯：若無法說服照拆
肯亞逮77陸民 陸研判電信詐騙
府突換侍衛長 主因內部管理
獨留女嬰窒息不治 爸媽緩起訴
南亞科納入台灣50指數成分股
虛實整合 OB嚴選東區開實體店
徐裴翊號召好友 接力轉播超馬
台新金耶誕樹 仁愛圓環點燈
霍任侍衛長僅4月 馬任內最短
資訊月報喜 宏?筆電銷售佳
胡志強點亮耶誕樹 期許會更好
昔日偶像錢幽蘭 電競金牌推手
柯文哲：施政事先溝通避衝突
工讀生控校遲發薪 勞部要勞檢
獵戶座發射 展開火星探索之旅
葉望輝：建議馬專注美台關係
So-net進軍台灣手遊市場
輻射冷卻 淡水晚上10.6度
投資收益減 台灣外匯存底減少
詐保金疑案 死者家屬要求公道
孔子學院有違學術自由 陸駁斥
今彩539開獎
陸股再爆天量 滬股登44月新高
大陸超音速飛彈WU-14 三度試射
港生續絕食 特首：無對話基礎
退居二線 杜紫軍：對台灣熱愛還在
曼德拉逝世周年 精神長存人心
青葉油漆高球賽 石惠如封后
大樂透開獎
德首宗IS案 聖戰士被判徒刑
港自治 陸：一國兩制公認成功
陳威仁：警義消交流 精進救災
為載人登火星 獵戶座首度試飛
張善政:善用網路 幫青年開路
台北球場長春賽 盧建順稱王
藍委擬推修憲 費鴻泰：可討論
戴佩妮怕冷 高領長袖婚紗宴客
逢太歲升官 張善政獲贈兩馬
藍補選主席 中常委盼傾聽基層
ICC撤銷控告肯亞總統甘耶達
美就業出奇亮麗 失業率持穩
釀創新能量 北市表揚亮點企業
松(土反)大輔返日職棒界 時隔9年
曾銘宗新政 鎖定青年族群
陸股5.37兆元天量 傲視全球
印度：巴基斯坦是恐怖主義主流
詐保金疑案 嫩妻犯嫌在現場
歐商會新理事長出爐 關注台經濟
陸文藝下鄉 外媒：文化新革命
江揆：政院生涯充滿回憶與懷念
大樂透頭獎 槓龜
UBA 衛冕軍台藝大2連勝
今彩539頭獎 4注中獎
捍漁權 印尼炸沉3艘越南漁船
2015經濟發展 中共釋八大訊號
太平輪上映 民眾冒低溫搶鮮看
曾櫟騁羅宗瑞 將步上禮堂
占中港生盧彥慧發燒 停止絕食
奈國取消美國代訓反恐部隊計畫
歐巴馬將提名新防長 卡特看好
美國智庫：美國將勸蔡英文 調整對中立場
吳釗燮訪美推民進黨國防藍皮書
多元文化藝術饗宴 移民節熱閙登場
本週台股漲0.21% 上市股票總市值達26.50兆
嚴管廢食用油 公告不得進口
張善政:罵聲不會斷 硬頭皮接副閣揆
選後首次同台 柯蔡握手稱自然
國防部進駐大直 國防特區成形
日圓貶破1美元兌121日圓關卡
知名服飾品牌Mexx 宣告破產
周永康遭開除黨籍 中共正式移送法辦
大地酒店尾牙春酒專案
北投大地邀您共度銀白耶誕跨年夜
台北國賓大飯店 Aqua Lounge
近年空服招募最大波 搶佔華航2014最後一席
經典古董車聖誕布置 充滿濃濃復古氛圍
12/16日起 兒童新樂園及附設停車場開放使用
華航消費訊息
創新躍八十 點亮新幸福
交通部將落實相關UBER查核作業
高雄寒軒國際大飯店‧高雄商旅 搶攻LINE迷商機
中華電信推出影視搭配Google Chromecast
維多麗亞酒店 繽紛聖誕．璀璨跨年
買得起藝博會12/7（週日）藝術夜拍會
收到汽燃費補繳通知 請儘速繳納 以免逾期受罰
來趣新竹泡暖湯 啖美食補元氣
劍湖山「橙裝PK」挑戰賽 挑扁擔帶回勝利果實
TOSHIBA全新HK3R2與HK3E2企業級固態硬碟
台南大億麗緻酒店【除夕圍爐歡樂團圓晚宴】
北門郵局古蹟外牆 燈光設置完成 展現夜間風華
聖誕佳節 造型應景又吸睛 全新水果軟糖夾心
Hotels.com全球機場交通情報大公開
2014臺北花博公園萬花節—臺北花卉展
盡享Visa精彩禮遇 在泰國歡度冬季假期
貓空纜車代言人凱蒂貓 延長代言5個月
選舉後多做政治家該做的事！
中國大陸不再仰視美國而俯視世界
103年臺灣閱讀節 看見美麗寶島的閱讀能量
企業贊起來！運動放光彩！
非洲吃蝙蝠發燒 疑伊波拉高榮隔離
非洲吃蝙蝠疑染伊波拉 高榮隔離
就業報告意外強勁 美股走揚
高榮通報疑似伊波拉 衛局啟動防疫
周永康案 大陸最高檢立案偵查
高榮患者檢體 下午公布初驗結果
看護工門檻鬆綁 3.5萬長輩受惠
聘外勞門檻降 學者籲提高待遇
利多激勵 歐股勁揚
涉殺人詐保險金 投案男羈押
NASA獵戶座太空船成功完成試飛
周永康案 習近平打虎爭取民意
美太空船試飛成功 建立新里程碑
UN對開發中國家氣候變化示警
感染伊波拉古巴醫生將出院返國
印俄年度峰會 蒲亭將訪新德里
全球最佳旅遊 台灣獲選
美經濟利多 道瓊普爾指數創高
美媒：林書豪重回板凳 雙贏
丘頂下跪求婚 照片網路瘋傳
德雇主聯盟憂最低工資導致裁員
拜登將參加巴西總統就職典禮
商業考量 法補償美納粹受害者
售台4軍艦 美參議院通過
美警帶攝影機 隱私預算為關鍵
俄式幽默 巫師掃把比擬單車
羅艾斯：盼售台軍艦案簽署生效
巴西小型企業發展出口不易
德左派黨拉梅洛將掌圖林根邦政
巴西寬頻上網使用人數增46%
貨貿技術性磋商 月中登場
淡水清晨9.9度 入冬新低
加上月流失萬份工作失業率微升
徐生明少棒賽開打 陽岱鋼開球
憂Fed升息 金銀銅價齊跌
中華民國贈瓜地馬拉醫療器材
葛萊美獎 碧昂絲入圍5項
台灣支持墨西哥整建老人收容所
年關到 開始搬家大掃除了
湖人對塞爾蒂克 首節落後10分
伊波拉疑例 檢驗最快下午出爐
中華民國贈薩國學童電腦設備
期交所與歐交所擴大合作共識
總統：記取人民最嚴厲鞭策
章計平贈露國孩童玩具
冬冷猛喀鍋 重鹹易致火燒心
多倫多地鐵美白廣告惹議
伊波拉疑例 檢體已到實驗室
日圓大貶觀光夯 旅行社賺飽飽
標普降低義債信評等 前景穩定
美疑似伊波拉病例通報 多虛驚
曼谷平民美食 豬腳飯噴香
飯店餐飲備戰 搶賺耶誕財
韓議員籲日正視歷史 再談FTA
伊波拉疑例 疾管再籲預防口訣
李新穎勉薩國優秀人才赴台進修
選後兩岸關係 美學者熱議
美醫師抓狂 迫女子吃墮胎藥
引述出埃及記 總統欣見青年接棒
青年投入 總統：充滿更多希望
老阿諾再扮終結者 重裝殺陣
曾雅妮訓練營 小將爭美賽資格
建中校慶 樂儀旗隊表演揭序幕
價值266萬元 畢卡索銀盤遭竊
廉航搶貨 進軍台灣國際快遞
密州列車多人遇刺 警逮嫌疑人
吳思華：未來不能只靠數字表達
土國儒生向南韓粉絲道歉
伊波拉疑例 入負壓病房已退燒
民調：多數韓人擬參加送年會
美火車4人遇刺 路人：瘋狂世界
郭永樑感謝宏國媒體扮溝通橋梁
湖人輸塞爾蒂克 林書豪14分
評周永康案 陸媒：反腐沒禁區
冬戀宜蘭溫泉季 礁溪登場
大馬IOI 8億美元買台北101股權
周永康案 外媒高度關注
華航年底壓軸招募 錄取率7.5%
台啤果微醺 強攻獅城灘頭堡
港媒：周永康可能面臨死刑
日圓重貶 台工具機尋突破壓力
第57屆葛萊美獎 主要入圍名單
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
湖人東區進補失利 下週回主場
越購俄第3艘潛艦技術移交完成
婦女尿失禁 醫：勿諱疾忌醫
防伊波拉 高榮通報列管造冊
湖人擬換將 林書豪先發恐不保
免費下載機場APP 抽智慧手機
牧師領總統禱告 盼台灣向前行
台北進出口公會訪墨簽合作協議
保單變更契約 親自辦理
伊波拉疑例 竟查無出境記錄
興勤11月營收 歷年同期新高
胡志強：國民黨最大力量在基層
隆達11月營收小幅下滑
防伊波拉 高榮醫護高規格防護
打造米樂耶誕 助偏鄉學子圓夢
科2億罰金案 郭力恆異議遭駁
嘉縣住宅火警 發現一具焦屍
奶粉價格 公平會持續查
台北兒童新樂園 開放里民體驗
101：魏家售持股需政府同意
台南清燙牛肉節 民眾搶嚐鮮
蔡英文：扁保外就醫正當性高
美前助卿：美應派艦訪台
胡志強盼比他優秀者出任黨主席
油電車優惠沒了 消費者錯愕
開除周永康 江西省委率先輸誠
失能長者聘外勞 勞動部擬放寬
沈呂巡訪紐約僑社 緬懷史實
中信金演唱會 卡司直逼金曲獎
台灣善待印傭 印尼總統掛保證
早餐妹到講師 印傭台灣夢踏實
台灣圓夢 印傭嚴格訓練才放行
庇護農場需求 朱立倫全力協助
蘋果iPod官司 已故賈伯斯作證
立院延會 1月中較有共識
太陽能遊艇 明德水庫首航
泰台商總會慢壘賽 13隊爭冠
財部：透過投審會 查證101股權
吳思華留任 著手處理基北免試
傳周永康好漁色 最愛央視主播
防伊 柯文哲：凸顯人事宜穩定
新鮮漁獲送台北 民眾有口福
寶之林週年慶 歲末拍賣登場
黃敏惠：許世賢是傳奇不是神話
傳魏家出脫101 政府恐未獲悉
偏遠山區教彩妝 學童喜迎耶誕
周永康開除黨籍 滬媒頭版報導
王金平黨籍案 郝：支持撤告
環球購物中心推耶誕美食饗宴
外資11月淨匯入27億美元
美售台派里艦 國防部感謝
柯政上路 進化版1999上架
涉酒駕撞死人 道士送辦
本周馬幣大貶 日圓破120關卡
國防部大直營區 工人疑遭電擊
沈呂巡：選舉不影響外交及僑務
美男火車上揮刀砍人 動機不明
慶開航台北 越捷航空推零元票
推動環境教育 奧萬大獲2獎
巧克力嘉年華 淡水元旦喜洋洋
比利時薯條 放眼聯合國遺產
賴浩敏：已公布726號解釋成果豐
春節敬老金 陳光復加碼1千元
澎湖身障才藝表演 展現自信
頂新證實已賣101股權給馬商
獅城老巴剎 觀光美食大會串
婦人被騙匯款 警方籲小心詐騙
好心人會贈建多國兒童中心動土
千年之最 加州面臨嚴重乾旱
婦全身刀傷 疑久病厭世自砍亡
印度學者：台需拋只重美陸迷思
翻轉山城故事 樂活藝術聯展
疾管署：伊波拉疑例排除感染
鹿港傳統工藝 比利時展出
周永康巨貪 家族斂財傳數百億
王建(火宣)：這次選舉對總統不公道
湖人要換先發 林書豪被點名
陳菊：歡迎各界投資高雄
444公斤全球最胖男 肺炎辭世
頂新：賣101支應30億食安基金
周永康一度權重 被稱政法王
一週金價有撐
101股權 北市：需審慎評估
沒護照沒出國 瞎掰非洲吃蝙蝠餐
伊波拉奪命 逼近6200人
西班牙藝術中心 點亮台灣文化
美雙反將出爐 太陽能憂價格壓抑
葛光越赴拉脫維亞大學演說
謊報伊波拉 最重罰15萬
北市交年度歌劇 郎祖筠參演
廉航正夯 恐加速台觀光財外流
陸前發改委副主任涉賄10日宣判
模組廠軟訴求行銷 為品牌加分
香港中東2發明展 台都拿第一
古華冬季養生中藥材 暖心鍋物
6人登山求援後失聯 警消搜尋
嚴選食材 7年級生烘焙業發光
耶誕老人進駐德東小村郵局回信
周永康案 特殊的治標反腐形式
頂新5年後賣101給競爭對手IOI
拚觀光 旅館遊覽車業未蒙其利
出席感謝茶會 連勝文鞠躬致歉
詐騙電話打到港警署 陸男被捕
美前官員：和緩兩岸助台拓空間
延慧書庫二手書 北市府免費領
照護獨居長輩 台積電串聯輔英
比利時皇太后過世 享壽86歲
連勝文：對未來沒太多想法
賣101 頂新：下週送投審會
修正沐猴而冠 女大生獲表揚
免費騎鐵馬 暢遊礁溪4路線
物以稀為貴 義出現橄欖賊
金門外配感到幸福 更需要工作
大馬集團出價收購101部分股權
蒙主召歸 吳友梅告別式哀悽
陳伶潔張亞琦 獲AJGA參賽資格
瑞士人質 逃出菲恐怖組織魔爪
大馬IOI聲明收購台北101策略
勇敢相信夢 自創品牌闖片天
投審會：賣101 對方不能有陸資
雲南5.8地震 數百民宅受損
黃之鋒停止絕食 返家休息
小學生當啄木鳥 糾字典45錯
福州前副市長貪汙 退休金沒了
體驗文創 台南創藝生活節登場
多元性別中心 彩虹山城揭牌
高球小將奪佳績 心理學幫大忙
國考首例 水上警察重考
逢甲菁英會師 創密室遊戲
柯文哲：考慮遴選研考會主委
中共處分周永康 中石油：擁護
幼兒發燒 用藥當心
暖陽出遊 桃竹苗市集人潮多
不讓天使落淚 嘉明湖擬總量管制
日圓貶 不致改變面板產業生態
飢餓三十小隊長 仍缺3百志工
桃航空城創意飛行 學子拚創意
搶露營 都蘭派出所1年2千客
翻轉教室 研討新教學模式
淡水漁人碼頭 也有鮮魚可買
頂新賣101股權 關卡重重
陳佩琪：將續留聯醫小兒科服務
上海自貿區 陳寅接常務副主任
徐生明少棒錦標賽 陽岱鋼開球
何薇玲：盼新政府思維鬆綁
連：選戰隔天就準備重新出發
資訊月 電信商搶攻4G吃到飽
曾雅妮高球訓練營 學員收穫多
兒童新樂園體驗首日 銀河號異常
邱再興陳隆昊 獲台北文化獎
雙掛號催繳健保費 原來是詐騙
中央氣象局氣象報告
南投北港溪溫泉季 賞梅泡好湯
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
網拍紀念品 林福清籌辦音樂季
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
哈格比來襲 菲60萬人疏散
東南亞射擊賽 台新秀競逐
文學小綠芽 寫紅肉李憶亡父
麥當勞選秀 鼓勵員工秀自己
共軍分析 日難保釣島制空權
大蟒蛇日光浴 金門2週捉4隻
選後兩岸關係 司徒文：待觀察
桃園設專用開標室 過程更透明
曾雅妮訓練營 教練因材施教
歐蘭德赴莫斯科 無預警會蒲亭
頂新賣101 獲利逾 2倍
菲蹓鳥俠求婚 女友臉羞紅
台灣豆乾含禁用染料 遭港下架
台大新創企業媒合 釋200職缺
接軌國際 桃園辦搜救犬研習營
拉拔弱勢生 李家同推全域教育
油電車優惠飛了 訂車面臨補稅
平溪資源回收場火警 無傷亡
華誼老闆 19.2億拍下梵谷畫作
斗六市長落選人涉賄 收押禁見
葉門營救失敗 美記者遇害
貢寮來來磯釣場 釣客落海溺斃
嘉縣火警 9旬翁葬身火窟
台灣文學金典獎 4作家獲獎
李家同：教育不該只看高成就
王志剛泰演講 籲掌握東協商機
吳寶春：要做就做最好的
西印擬立法 宰駱駝關7年
宗教文化難分 法耶誕佈置起議
國立實驗合唱團歐洲3國巡演
花現幸福 嘉市花海節開幕
司徒文：台灣入TPP符合美利益
習近平談自貿戰略 大國變強國
金管會：房貸列管銀行不到3家
萬金聖誕季點燈 3D光雕炫麗
雲南普洱又地震了 規模5.9
恐發不出薪水 頂新賣資產籌銀彈
鼓勵原民學族語 南投辦戲劇賽
調查：國人存錢為旅遊甚於買房
聖誕樹點燈 自來水園區夜空閃
鎖定社會菁英 土銀信貸1.88%起
重啟對話 港府：先撤離占領區
習八條兩周年 8.9萬人遭殃
豆乾含禁用染劑 屬可能致癌物
日多處大雪 和尚凍死德島山區
廉航紛來台 越南印尼將加入
港驗問題豆乾 德昌：將追上游
奧會當紅娘 企業選手另類相親
陸5軍機近琉球 日機緊急升空
原民太吸睛 旅遊攝影師愛台灣
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徐生明盃開幕 義大犀牛相挺
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疑氣候暖化 幼形隱板石鱉北移
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滬添H7N9 台提高旅疫警示
中共開除周永康黨籍
76名解放軍遺族 金門古寧頭祭拜
爭國民黨主席 王金平對態度保留
2015年叫我第一名 華航幸福班機 12 / 5開賣
英媒：習近平把中國帶向第二次文革邊緣
台灣排除疑似染伊波拉 1病患大搞烏龍
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最大白松露拍賣 台灣人買走
乘客機員不適 美班機改降羅馬
美營救人質失敗 狗吠暴露行跡
沒倫敦塔橋 倫敦不完美
俄法總統會面 談烏東不談戰艦
ITF印度賽黃湘雯雙打連兩冠
黛妃5套禮服 加州高價落槌
跨年煙火卡好位 8大派對首選
美味秘密醃料 7大耶誕火雞
中市電火溪完成清淤 改善水患
青割玉米新品系 畜牧芻料升級
催繳燃料費 監理站件數暴增
推動防制檳榔 彰縣績優城市
新地平線太空船甦醒 訪冥王星
冬戀谷關登場 白天泡湯晚賞樂
學烘培愛彩妝 劉岡政不悔追夢
百萬美元抗伊毒 美媒播台義舉
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哈格比襲菲 基建破壞嚴重
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冬天減肥小撇步 6招事半功倍
即將卸任 江宜樺晚間宴請閣員
打造台北小矽谷 要抓住契機
原始蝙蝠車 13.7萬美元落槌
北市跨年晚會 身障區8日報名
物聯網起飛 封測廠布局新契機
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亞歷山大III世橋 體現巴黎美
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下一波新興產業 抓住創新契機
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曾雅妮辦訓練營 喚起打球熱情
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泰晤士河行人橋 倫敦百年首座
愛爾蘭利非橋 都柏林地標
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中原校園耶誕濃 8公尺樹點燈奪目
打通任督二脈 提升企業12倍戰力
金凱瑞隔20年 再演阿呆與阿瓜
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警局旁搶銀樓 老翁判刑定讞
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共和黨眾院246席 平二戰後紀錄
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期交所調漲NZF與OAF保證金額
賴清德：林欽榮可協助柯文哲
挺抗議 NBA羅斯穿不能呼吸T恤
陽金自行車賽 女選手摔傷
胡志強：以後要做勝選的典範
東吳超馬 日本原良和連霸
出貨旺 電池廠新普順達業績亮麗
后豐大橋命案 百人中監聲援
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北宜直鐵 環署促重水源與地質
13年癌症6度叩門 轉念樂活每一天
北宜直鐵異見 交通部尊重
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總統：志工填平政府盲點和死角
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馬雲：企業家別盡信經濟學家
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研討會 陳菊允續追求民主人權
把握好天氣 上百民眾新竹淨灘
不給錢就電擊 強盜判7年2月
身障考取駕照 牌照免稅要申辦
庇護農場助 身障生走出一片天
嘉縣安仁家園 希望恬園揭牌
李登輝：12日將見柯文哲
女子跳樓輕生遇軟土 撿回一命
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魂RADIO 福山雅治明年喊停
蘇花改貫通石 再掀千人索取潮
逢甲菁英會師 上千校友齊歡聚
央行理監事會 料利率14季不動
回收平溪天燈 所得助景美拔河
BBC：陸將謹慎審判周永康
藍正面看修憲案 綠納民間意見
1晚尿10次 老翁膀胱結石作怪
北宜直鐵 翡翠水庫：尊重環評
歲末送暖 義助雲林家扶
高雄退休女老師命案 警方偵破
國際扶輪總社長黃其光訪印度
新法國小姐 綠眼金髮女奪冠
大陸入冬後 首例禽流感致死
陸社科院：2015年經濟成長7%
狗肉店當街屠狗 主人看了住院
脫逃瑞士人質 搏命換自由
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鐵路地下化 鄭文燦：耐心溝通
好想收到信 自閉兒許願成真
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Uber印度靠行司機性侵女客被捕
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高中生郊外場勘 赫然發現白骨
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桃園第4家日照中心 平鎮開幕
京滬高鐵年載客破億 可望獲利
退休女師命案 警方循鐵槌追凶
德昌豆乾送驗 結果一週後公布
河北鋼廠 將陸續遷出市區
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
1年7天照顧假 6成家長：不夠
德昌黑胡椒豆乾 預防性下架
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美單心雙頭嬰 出生33時後死亡
桃園民宅火警 救出驚嚇老婦人
台塑調降汽油1.2元柴油1.3元
香港迪士尼打卡 台灣人排第1
法廣：大陸編制內五毛至少50萬
推廣書法 柏村國小捨我其誰
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小鎮藝術節 西螺展美學
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對抗食物浪費 義推米蘭議定書
鄭文燦鼓勵大學生參與行腳
101交易經部從嚴審 須具結不含陸資
老鳥學新招 劉芙豪赴日訓練
毀莫內千萬歐元畫作 男子判6年
台北資訊月落幕 觀展人次創新高
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周永康案你懂的 背後秘辛公開
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南投電機廠冒濃煙 疑電線短路
日媒：強打周案反不利中共形象
藍委擬修憲內閣制 王金平尊重
柯文哲探望陳水扁 預定23日
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柯文哲監票部隊影片曝光
新龍之谷世界盃 台選手奪冠
國際賽得獎 機器人還願
全台唯一 天主教聖母遊行
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竹縣樂齡歌賽 年紀加總近萬歲
把花帶進圖書館 賴麗貞獲表揚
女老師市場遇害警破案 民鬆口氣
兩個許雪芳 結成莫逆之交
北宜直鐵案 環團：柯P令人失望
徐生明盃創舉 少棒賽也比作文
東北季風增強 北台灣8日降5度
盧廣仲海豚音 韋禮安秀侗族歌
馬爾地夫首都缺水 陸派機送水
美新地平線太空船小百科
澎湖水族館 8日回歸海生中心管理
南韓對陸出口 恐現負成長
紐約大雨 反警察暴力示威降溫
乾旱警報 新經長鄧振中第1課
黑豹旗青棒 大理晉級16強
電腦科學教育 新北推學寫程式
天主教聖女大德蘭手杖抵台展出
RM要來了 劉在錫領軍見粉絲
台北愛樂TSPO慶30 音樂廳辦桌
靠富士山 靜岡縣力推和食文化
耶誕城熱嗨廣場 全民情歌之夜
社區營造成果秀 長者展活力
全民寫程式 微軟啟動程式通計畫
龍應台感性談話 江宜樺拭淚
復古車電影院 聯勸歡樂公益
李新將參選國民黨主席
退休女師命案犯嫌供詞 警釐清
北市勞動局長 45人登記參選
新北議長選舉 蔡英文盼黨團結
耶誕點燈 為府城夜色上妝
保育類綠蠵龜意外亡 就地掩埋
瞎掰釀伊波拉虛驚 待查明開罰
博弈收入減 澳門特首：免驚
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庫克批評臉書 祖克柏回嗆荒謬
攻藥械合一市場 康聯攜手微邦
陸網路夯詞：有錢就是任性
河南農民私製爆竹爆炸 6死2傷
美太空船甦醒 將揭冥王星面紗
蔡依林出道15年 露事業線謝粉絲
進駐博愛營區 嚴明8日主持升旗
陳福海出席家扶愛心園遊會
星雲：政治失望時刻盼媒體救台
周儀翔30分 助達欣勝場開張
彭淮南：各界估美明年下半年升息
缺政策推動 電競難在台扎根
101售外資 藍委籲毛治國否決
QE退場 彭淮南：台受影響相對小
蘋果新專利：iPhone翻轉不怕摔
田馥甄攻蛋 克服懼高升空開唱
彭淮南擬重申房貸信用管制成效
總統肯定志工海外服務 為外交奠基
英威廉王子訪美 強化外交角色
北宜直鐵穿翡翠水庫 環團反對
廣東通報 今冬H7N9死亡首例
台北馥敦南京館 『聖誕感恩自助饗宴』
台東縣政府舉辦移民節慶祝活動 縣政府感謝新移民注入多元文化
桃園縣用球賽慶祝移民節
王朝大酒店客製化喜宴專案
民進黨與財長 一致反對101「外資入股」
香格里拉台南遠東國際大飯店，2015年全新「圓‧美婚宴專案」
彰銀改選董監事 出席股權逾9成
「台北凱撒寒冬送暖 X 王俐人 Stars Luv」
房貸利率可能再升 彭淮南認同
台南晶英酒店打造南台灣最大巨型薑餅屋
柯文哲會見宋楚瑜 邀宋擔任「首席顧問」
日月光K7 拚本週復工
為政絕對不能當成兒戲！
政黨得失是一時實質民主提升才是永遠
龍華科技大學歡慶45週年校慶
環保心科技 法鼓山水陸法會QRcode報到
兒童新樂園第二天體驗順利
心安生活有平安 法鼓山水陸壇場時尚莊嚴
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香港發明展 南華大學教師許偉庭再度奪金
新增H7N9病例 上海列黃色旅遊警示
交通部103年第4次航海人員測驗於12月8日放榜
行政院院長江宜樺卸任感言 全文
收心攝心安定身心 法鼓山園區逾萬人共修水陸
杜紫軍：民眾不挺時 政務官下台
台北西華飯店B-one自助餐廳推出頂級現刨黑松露料理!
蘭城晶英酒店 讓您PHONE富一整年
藍常委籲撤黨籍案 黨不評論
營救人質反害命 美稱別無選擇
敘利亞控以色列 戰機入境空襲
哈格比颱風襲菲 至少3死
瑞典女將 1夜雙破世界短泳紀錄
陽光轉電力效率 澳洲大突破
湖人隊調陣容 林書豪回板凳
移民悲歌 偷渡葉門船沉70死
和談破局 以總理：責在巴人
5.0地震 襲聖露西亞首都
諾獎文學得主 樂觀看文學前景
法國小姐好瘦 審美標準再惹議
巴黎華校演講賽 教學展成果
日直接投資 助長柬國經濟成長
毛內閣上任 力拚總預算過關
外資受惠FTA 越南成衣廠憂
宋楚瑜會柯文哲 聚焦省府經驗
年底拚大獎 威力彩衝5.6億元
台灣大音樂會 數千樂迷同歡
家用電話節費盒 有寬頻就可申辦
受惠水污稅開徵 水務科技看俏
宏齊反擊 告科銳侵權
彰銀董事改選 台新金棄守獨董
夢露遺物拍賣 前夫情書賣高價
美記者羈押遭控 凱瑞抨擊伊朗
內資回籠 台股有望挑戰前高
哈格比肆虐 菲中部狼籍
阿里恐需動用銀彈 挑戰Android
日本上季經濟萎縮幅度超乎初估
毛內閣上任宣誓 馬總統監誓
柯文哲拜會宋楚瑜 請益行政
國防部進駐大直 嚴明主持升旗
台股開盤上漲 24.67點
文創2檔新兵 好玩家昇華登興櫃
威廉訪白宮 記者穿著成話題
威廉凱特首訪 紐約客爭睹風采
九把刀臉書：搭機沒要求升等過
大立光連8高 股價短線休息
新台幣開盤小貶
新7大奇觀城市 菲古城歡呼上榜
蘋果新機效益 勁永業績可望倍增
毛治國：為青年找出路
張柏芝與前經紀人 被控詐騙
陸第二批自貿園區可望加速推出
頂新賣101 曾銘宗暫不表態
巨蟒吞人全都錄 當事人:超恐怖
愛的萬物論 描繪史帝芬霍金一生
房地合一 長期持有最高減徵75%
101交易案 經部承諾嚴格把關
藐視法庭罪 司法院增訂
毛揆：主動理解民眾需求並溝通
景氣差 日GDP負成長超乎初估
詹皇見王子 NBA小皇帝御前獻技
柯文哲拜會親民黨主席宋楚瑜
財長：101是精神象徵 不宜外人經營
LINE限時免費貼圖 Baby
占領72天 傳港府最快10日清場
上大夜班回家 孝子救燒炭父
恩得利與日廠合作 明年開花
奶粉開罐促銷擬禁 立委盼暫緩
給果粉 iPad Air2十日開賣
太空發射兩百次 大陸世界第3
解釋彰銀股權 金管會：選後再說
彰銀董監較勁 財部：看配票
林書豪板凳 史考特：學當控衛
Amiibo公仔助攻 任天堂慶耶誕
江宜樺：告別政治恢復自在生活
台幣將貶至32 彭淮南不評論
交長：北宜直鐵路線 尊重專家
曾銘宗：訂中長期措施穩定台股
王金平：敗選不能完全歸諸媒體
接閣揆 彭淮南：總統確實有徵詢
奕力：估Q4較Q3持平或小降
彰銀股東會出席率近 9成
立隆前11月營收 年增6.6%
北市抽驗火鍋料 5品質不合格
郝龍斌臉書：反對直鐵過翡翠
越南船隻遭海盜攻擊 船員1死
101轉賣 毛揆籲勿違民眾期待
人民幣兌美元匯率 再創新高
紓緩制裁 南韓願與北韓對話
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
湖人對鵜鶘 林書豪替補
平昌冬奧不太可能分散至日舉行
公股吃下101民股? 財長：看價格
吳副總統期許新閣做出成績
陸上月進口降 貿易順差創新高
大陸11月進出口額 年減0.5%
曾銘宗：101經營權應交國人
彭淮南：101股權 國內承接較好
台鐵正妹桌曆 鐵粉夜車北上搶
101交易案 經部：買賣要課稅
台股狹幅震盪 生技股續強
奶粉開罐價 食藥署：審慎考量
尹衍樑：頂新籌錢後會撥30億
財長：大戶條款可調整 不宜廢
東方神起 13日台北獻藝
蘋果新平板開賣 台封測廠吃紅
鄭夢準否認勾結英國爭辦世足
青年返鄉務農 彰縣取經屏東
5成失智者曾走失 平均3次
東大圖書館隱身環境 台東新地標
湖人戰鵜鶘 上半場落後
國際鋼價緩跌 豐興報價持平
宋楚瑜出任柯文哲北市首席顧問
提訊王令麟祕書 查獄政行賄
北市抽驗睫毛膏 1件驗出甲醛
希臘國會通過2015預算
台電盈餘擬回饋 獎勵節能
朱立倫：盼黨內多做事少說話
錢將到位 尹衍樑：有米才能煮
央行升息否 彭淮南：理監會談
監票者聯盟：選務螺絲鬆缺失多
陸股飆漲 券商估值水漲船高
專家：陸股多頭 拉抬台股行情
新台幣中午貶 0.1分
姪孫滿堂 美老奶奶慶110大壽
立委籲針對業者檢討奶粉價差
越南建造飛彈艦 總理視察進度
紐約留學生演出百老匯愛情篇章
曼谷最高爛尾樓 湄南河畔奇觀
胡志強：不介意團隊留任
農業雲發威 農機購油直接減稅
高雄日月光K7廠 傳年底復工
梁克助周永康竊聽高層 被捕
郝龍斌：興隆公宅租金周圍7折
湖人戰鵜鶘 落後達20分
補習分段收費 維護自身權益
若燃料價降 經長促建電價回饋
資策會ZigBee 亞洲首認證
彭淮南：沒說過日圓120元到底
葉匡時：檢討客運機票是否降價
桃機女陸客昏倒 送醫觀察
客戶調規格 力旺Q4添變數
掛牌上櫃 總計682家
梅西帽子戲法 在巴塞進球破400
林書豪坐板凳 湖人慘敗
宋楚瑜任柯文哲北市府首席顧問
iPad Air 2 10日在台開賣
湖人輸鵜鶘 林書豪替補3分
澳門：發展對外區域經濟合作
巴拿馬獲拉美銀1億美元貸款
謊報疑染伊波拉 高市視為演練
意外致殘不氣餒 包水餃創業
立院臨提 禁奶粉開罐價暫緩實施
南投山區2人失蹤 42警消協尋
台電累虧大 利息全民負擔
台灣人權調查 選舉滿意度新高
南海問題 大陸官媒：寸土必爭
毛治國王金平會面 討論政策
北韓欲漲薪 南韓批改開城規定
調大戶條款門檻 市場反應正面
假球案 張誌家二審判賠600萬
考量社會氛圍 財部拒買高價101
南港首家百貨 19日開張
新北外勞專案檢查 98%違規
國3北上三鶯路段 夜間封2天
分析員謹慎看待IOI收購101股權
日靜岡好景 同賞反射爐富士山
柯文哲談北宜直鐵 宋楚瑜緩頰
菸酒檳榔熱湯 易罹口腔食道癌
侏羅紀公園第4集104年6月上映
人權調查 過半支持同性婚立法
朱立倫：投資台灣 利益需共享
市場多頭氣氛熱 BIS潑冷水
台股收盤跌 19.28點
趙藤雄：航空城案不受影響
清大老靈魂市集 拉阿宅曬太陽
開高走低 台股跌 19點
12月台指期跌29點
宋建議柯 不可能有一人政府
水情不穩 總統盼借重國際專業
哥吉拉返日 東寶後年推新片
12月電子跌 金融漲
中正校友鍥而不捨 一圓飛行夢
鶯歌工商拳擊 總統盃高男團冠
李顯龍批反對黨唯恐天下不亂
時代風雲人物網選 莫迪領先
台紐簽認證合作協議 免重複測試
威廉王子觀賽 詹皇：莫大榮耀
檢討敗選 吳敦義促了解世代落差
興業下調IOI產業評等與目標價
經濟比預期糟 安倍選前遭打臉
廉航飛航泰國 自由行客料增加
阿根廷台灣商會會長改選順利
創記錄 彰銀股東會監票人抽籤決定
曹偉國闖美餐飲界 創新品味
生技勁揚電子弱 台股小跌19點
尼加拉瓜經濟發展將領先拉美
大陸春運車票開賣 搶票熱烈
手腳無力 非典型帕金森氏症
斗六傳紙廠火警 1人燙傷無礙
三大法人賣超台股 45.76億元
墨學生恐全遭焚 家屬怒討公道
高雄乾旱 夜間減壓供水
豪雨特報 基隆北海岸宜蘭注意
柯：簡余晏是觀傳局長人選之一
產學合作 鑑定智財侵害
宸鴻11月營收 月增3.6%
處理種族問題 歐巴馬兩難
嘉大KANO雕像揭幕 激勵學子
泰山獲國際級認證 暢行全球市場
日眾院選戰 副首相麻生頻失言
畫出玉山之美 玉管處展35作品
越女遭分屍 醋夫奪命判刑
電價調降小確幸 難掩台電沉痾
支持警察用餐 金山店家響應
推味覺教育 米其林大廚進校園
涉侵占遺失手機 清潔工遭訴
李克聰：北宜直鐵環境衝擊大
少年開槍傷人被逮 辯誤扣扳機
降為替補 林書豪坦言失望
全國語文競賽 首次登雲林
宋引毛澤東詩談兩岸 柯比讚
亞太電信 9日4G試營運
青少年狹心症病例 異常攀高
準新娘起貪念 賣場行竊送辦
湖人變陣 還是輸
郝：反對北宜直鐵經翡翠水庫
朱立倫連任 中選會頒當選證書
男大生性侵炫照 同窗揪狼爪
新台幣收貶9.3分
11月出口 年增3.7%
上銀11月營收 36個月新高
哈格比進逼 馬尼拉數千人疏散
台灣11月出口266.8億美元
世銀下修印尼明年成長5.2%
馬爾地夫缺水 北京海空齊送水
九合一後 兩岸兩會明天台北見
天主教聖女大德蘭手杖抵台
羅瑩雪續任 民團諷黑心應下架
微創手術熱 30天重返運動場
扁坐監事宜 法務部下午5時說明
陸地產龍頭 大連萬達在港上市
彰銀董事改選 公股大勝
扁保外就醫 毛揆：法務部研議
先發變板凳 林書豪坦言失望
選舉補助款 陳菊：結餘捐公益
欲走還留 立委調侃交長孩子氣
三星：視資安為首要事務
退休女師命案 凶嫌聲押
水危機 找國際專家解套
太平輪上映首週 全台票房奪冠
日月光11月營收歷年第3高
藍檢討報告 加速培養青年人才
IOI買101 財經首長投反對票
韓航富三代機上跋扈 政府擬查
拉美西斯二世雕像 故宮看得到
勵馨募助學金 助弱勢童上學去
香港黑幫老大：聽命大陸公安
醫療觀光熱 台北醫旅20日開幕
熟女肚子如吹氣球 應驗卵巢癌
毛揆：深刻反省 調整思維
黑幫老大：港演員7成吸過大麻
竹市屢創佳績 許明財歸功同仁
陸媒：太平輪顯露將沉之勢
男攜毒及超額外幣 遭逮送辦
台壽獲利超前 今年估賺逾20億
強盜性侵應召女 男判10年6月
NSO家庭交響曲 高唱溫馨情
毛治國：油價調整要反映在電價
扁保外就醫 法部：抗告或重申請
台北市幼兒園 食材登錄上線
成功市場攤商陳情 盼如期淨攤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
人事底定 林佳龍將會胡志強
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
扁保外就醫 法務部：慎重處理
綠籲毛內閣 先解決食安問題
陸15億劇院 完工前坍塌3死
屏檢選後辦賄選 2收押2交保
桃園虎頭山 綠野金芒吸睛
曾櫟騁退休 新秀葉俐萱拚奧運
台塑4寶11月營收 僅台化成長
工地吊臂倒塌 工人墜樓亡
老少二手衣走秀 師生愛助華山
劉增應視察台馬之星 安全優先
新神雕俠侶挨批 古天樂不評論
石蓮花農場創意開發 值得仿效
中職施壓 曹錦輝暫無法打澳職
威剛宇瞻11月業績 今年次低
巴拿馬發生規模6.6強震
泰山：明年油水事業都看好
台生發明清淨機 大陸有興趣
陸股連5紅 滬指登上3千大關
台塑化：杜拜原油跌至60美元
選正副議長亮票 菊：選民關注
許明財：選舉有輸有贏像運動
無師自通 書記官創新輪椅獲獎
鄭文燦：用人不分顏色黨派
周思齊昔領獎學金 大郭笑追討
禾伸堂前11月營收年增2.6%
高山預置兵力 啟動應變機制
聯發科花16億人民幣深滬買樓
活到老學到老 南投老人展才藝
五鐵共構 南港商圈崛起待觀察
美售台派里艦 陸：已向美交涉
寒流加持 百貨業績暢旺
法擬擴大週日開店 小商家保留
新台幣貶9.3分
陳水扁保外就醫案 法務部新聞稿全文
扁不服執行聲明異議 法院駁回
搶低溫耶誕商機 超商推應景產品
華碩11月營收 今年新高
陸行動支付比例 西藏3年居首
建構低碳島 澎湖能源公司掛牌
第五作戰區預置兵力 高山應援
扁保外就醫案 綠指法務部推託
扁保外就醫 擬擴大鑑定小組
北宜直鐵經水庫 毛揆：顧慮大
幼女飢餓未進食 警購食解燃眉
毛揆：助青年網路取得創業資金
每天節水 可省下1座石門水庫
立院初審 廢止國民住宅條例
外資上周賣超91.73億元
退休女師命案 凶嫌收押
推紫錐花運動 王乾發表揚
台灣大推NFC手環 防長者走失
暖化 小琉球出現幼形隱板石(敝黽)
扁保外案 法部否認政治力介入
喪失彰銀經營權 台新金擬告財部
好想洗熱水澡 獨居長輩待圓夢
擱淺及誤捕海龜 7成以上死亡
鐵板米其林風 (牛牛牛)進軍微風松高
羊年到 星座有羊免費玩樂園
毛揆：學習換位置換腦袋思考
海巡老巡防艦 功成身退
賽鴿涉賭 鴿友俱樂部抽佣狠賺
化解新舞台僵局 施振榮提建言
大陸封殺臉書 網路總管卻親訪
電子出口創新高 全年破千億
印尼男孩被揍爆抗爭 軍警射殺4人
台灣太陽能電池廠 表現強弱互現
晶華攜手BMW 設電動車充電站
謚源今年獲利可超過半個股本
洛杉磯市中心大火
環保搭文創 中市產品賽飆創意
懵懂少女期 國中女易遭性侵
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金管會：彰銀善後 台新金自己解決
新港高中動土 無縫接軌中小學
聲明異議案 高院：扁尚未遞狀
知己知彼 祖克柏K習近平著作
頂新：政府主導101角色不變
扁保外就醫案 扁媽謝外界關心
研考會主委 柯文哲公開遴選
時代風雲人物票選 莫迪居首
投資5億 緯創在高雄設研發中心
失彰銀經營權 台新金損148億
毛揆：實體與網路建立橋梁
陸製運輸機 明年銷美國
南大新一代燃料電池節能車亮相
鄭文燦：台鐵效率不好
淡季 正崴11月營收月減1成
王建民陪揮桿 善款助早產兒
水情吃緊 若休耕估補償費28億
德嚴抓逃漏稅 3萬餘人自首
登革熱疫情降溫 高市盼不過冬
彰銀公股大勝 財部盼和諧共治
長榮台北飛休士頓 104年開航
群創11月合併營收 月增0.5%
油價跌 快達客運降價標準
毛揆老手上路 拋新議題令人期待
點心變愛心 助弱勢圓尾牙夢
文化界籲柯文哲 開放新舞台
基福公路 12月下旬可望通車
聯手凱渥 東京著衣推新品牌
扁保外就醫 柯P：醫療上無爭議
外資：地方選舉不影響兩岸往來
敗選檢討 國民黨增民團對話合作
德新生兒增 產婦平均31歲
畫也會老 梵谷畫作可能非原色
消防猛男 弱雞秀浩克二頭肌
抗日 郝柏村：為中華民族而打
扁保外就醫爭議 法部態度鬆動
巴克萊：看好台灣服務業復甦
柯文哲9日拜會黃昆輝 討論市政
虐嬰烏干達保姆認罪
工地意外多 新北專案勞檢遠雄
汐止部分地區9日停水17小時
扁案 藍委：衡平人道與法律
遭同學丟石頭 家長控校園霸凌
保加利亞現神秘綠貓 謎底揭曉
放掉彰銀 台新金未來的路更寬
台新認損彰銀 衝擊在控制內
小腦萎縮病友 義賣自助小旅行
哈格比肆虐 百萬菲人撤離
德民眾普遍對國會問政不感興趣
物價飛漲 低收入家庭感受最深
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長榮海運擴菲國線 空運增美國線
哈格比奪27命 撲向馬尼拉
支持單親媽挺下去 新北足關心
徐旭東：101是否賣外資 政府決定
前羅馬市長疑運現鈔到阿根廷
涉南非蜜月殺妻案 英富商無罪
柯直鐵議題未徵詢 詹順貴不滿
建基福公路 杜國棟黑髮變白髮
Uber再受挫 荷蘭：無照司機禁上路
FIRE不確定 經部憂影響出口
太歲頭上動土 星懲駭客
超音波打造3D影像 用手摸得到
101交易案 鄧振中：依機制審查
烏魯木齊暴恐案宣判 8人死刑
央行前11月盈餘逾1475億
電腦疏失機票便宜賣 新航買單
台歐盟次長級會議 漁產品銷歐有望
共軍刮反貪風 再傳將官被查
扁仍未獲准保外就醫 陳菊抗議
IOC修改規定 棒壘有望重返奧運
中非宗教大屠殺屆滿周年
抹香鯨集體擱淺南澳海灘死亡
今彩539 頭獎 1注中獎
房地合一稅制 銀行房貸風險增
威力彩頭獎 摃龜
裘莉執導電影 可望入圍金球獎
孫亞夫：九二共識兩岸和平關鍵
佛州黑熊引發車禍 釀3死8傷
星小印度騷亂周年 景氣漸佳
Uber再受挫 荷蘭也禁用
陸日經濟數據疲軟 美股開盤跌
象媽對虎媽 美再掀教養論戰
國民黨主席補選 1月中旬選出
九合一大選後 海協會長9日訪台
尹衍樑: 頂新賣101會捐出30億
江宜樺卸任 獨自開車離去
中國民調 「恢復除夕放假」一面倒
彰銀董監選舉公股大勝 台新金將提告
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驚！台灣平均溫度升高近全球的二倍
陳德銘今抵台 訪長庚養生村
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12月9日 各大報頭條
陳世洋：了解企業經濟行為才能合理課稅
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律師吳任偉：響應「良心時代運動」啟動良善循環
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台大金傳春教授:防疫需要政府有胸襟讓資訊透明化
高成炎:教育最大的問題在政策失衡
林錕松良心建言 知識與道德並重 關懷政治和環境
喚醒工程良心 重視環境工程 尊重工程專業
解決高齡化社會問題 讓老人成為社會資產
屏東補選立委 綠3人競逐
黃帝穎：人民守法外更要督促政府守法
前大法官史錫恩：正當法律程序是各種法律的基本原則
善化區公所辦多元文化美食饗宴
林佳龍挑副手 前交長林陵三
成功大學辦外籍生微電影比賽
府: 扁保外就醫「尊重主管機關決定」
日月明功案 陳巧明遭判13年
鄭文燦勝選 中選會頒當選證書
教育部舉辦慰勉部內身心障礙同仁座談會
台獨中心思想高漲有害台灣政經發展
工程師治政不失一著好棋！
張家界戶外挑戰賽 留守兒童獲捐助
保護幼苗 體育署核定15位約用運動傷害防護員
買得起藝博會 12/8~12/13續展 參觀免門票
親臨澳門喜來登酒店 舉家歡聚共享節日喜悅
未來iPhone 可能發射雷射光
【維多麗亞除夕圍爐】 新春納福 金喜羊羊
周玉蔻宣布參選國民黨主席
法務部記者會 柯建銘：透露善意
中華電信10日開賣全新iPad Air 2及iPad mini 3
鼓勵領有職業大客車駕照者 加入營業駕駛行列
汽燃費催繳繳納日期 自103年12/1起至12/31止
買得起藝博會 歡樂夜拍會
交換生體驗台灣民俗 感受在地溫暖
熱情友善好貼心
南投市發展社區文創獲好評 與新住民交流文化
千里姻緣好籤牽 神明認證幸福婚
失婚越配開指甲彩繪店 跳脫黑白人生
和信雲端GigaCard名片雲 企業行動商務新利器
司法特考 12月10日放榜
台南大億麗緻酒店【2014大台南國際旅展】
臺灣港務公司與上海港務公司簽物流合作備忘錄
林佳龍市府團隊出爐 林陵三首席副市長
第廿八屆吳舜文新聞獎
立委籲馬 立刻讓扁保外就醫
洛杉磯市中心大火 已被撲滅
洲際小姐選美 台裔泰佳麗封后
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
助難民 聯合國明年需164億美元
歐巴馬與威廉王子白宮親切交談
成立專屬電視台 國際奧會點頭
歐股3大指數同步收低
陸美歐減碳承諾將延緩暖化速度
世衛：伊波拉死亡病例6331起
紐約檢察長爭權 調查警殺民案
能源與科技類股下殺 美股收低
國際油價跌逾4% 創5年新低
馬州小飛機撞民宅 至少3死
溫馨情 過敏兒為UPS形象廣告
無懼資訊爆炸 美熱愛網路手機
東京奧運 棒壘球有望成賽事
配息型正夯 組合式基金隨漲抗跌
巴西有機食品業成長看俏
企業歐洲網路 台明年3月申請
巴西股市重挫 美元匯率升
談野生動物保護 威廉褒貶中國
調查：近7成巴西人支持民主
警車內睡大覺 美員警被拍PO網
投顧：美明年經濟加速 歐有支撐
功能紡品組團訪歐 成果豐碩
美股挫 台股恐續盤整
禍從天降 美飛機墜民宅釀6死
中市公寓暗夜惡火 1死7傷
台贈露國兒童玩具 露媒報導
哈利波特外傳 耶誕節前天天看
穩定成長 光寶11月營收近200億
菲雅廁 男模驚艷：比我家還好
柯文哲拜會台聯主席黃昆輝
中市鐵皮屋火警 1死7傷
油價續挫 多倫多股市大跌
台股開盤下跌 23.86點
谷歌雲端服務擴及支援微軟軟體
宏?顯示器 獲國際低藍光認證
哈格比漸離菲 傷亡低於預期
鄭明典臉書：北極冷空氣來襲
薩國牛乳產銷 台助計畫推動
致伸11月營收 年增15%
新台幣早盤升逾1角
冷鋒來進補驅寒 警籲勿酒駕
威廉會歐巴馬 拿小喬治開玩笑
泰國雞肉飯 曼谷街頭常見小吃
王金平：扁病情應最寬鬆處理
朱立倫：高興扁保外就醫有進展
中美洲微中小企業 取經台灣
雙北房市交易量 創23年新低
翡水：直鐵將造成不可回復破壞
黨籍案 王金平尊重黨中央
立院三讀 動物傳染病公開規定
葛洛斯換新東家 吸金力不減
莎拉布萊曼年過半百 絕不封麥
林口傳出男嬰疑趴睡窒息死亡
台鐵：地下化依法由桃縣府評估
日圓回升 新台幣早盤升逾1角
台贈電腦提升多國學童資訊教育
群電11月營收 24.2億元
滬港通啟動 中澳也醞釀直通車
群光11月營收 衝歷史新高
撼人心 馬拉拉染血制服將展出
助伊拉克難民 政府贈350座組合屋
立院三讀 製偽農藥可罰500萬
故宮：消合社盈餘分配依法辦理
鈺邦掛牌上市 漲幅逾 22%
陳水扁另4官司 法院審理中
台新金爆出近4個月大量
奇美跨國合作 發展人工電子耳
薩國推環保 台灣助印專書
櫃買中心三個板 總家數破千家
日月明功案 彰化地院中午宣判
創夢集資平台與台創結盟
台拉耶誕聯誼 貴賓雲集
陸媒：中共經濟會議登場了
台捐救護車 改善薩國醫療
桃市首波人事 副市長黃適卓
對北韓人道援助10年來減至1成
凱特探美童 被當冰雪奇緣公主
柯文哲拍板 教育局長湯志民
郵政寶寶免費貼圖 第2波釋出
蘋果發威了 台郡11月新高
玉晶光營收倒退嚕 嚇跌停
美股跌百點 台股回檔整理
台灣明年首季就業展望 樂觀
鑫永銓11個月營收 創新高
全教總籲新首長 重教師勞動權
貶值帶動日本旅遊潮 雄獅報喜
高屏空氣糟 敏感族少外出
中國酒在韓國市場掀起熱潮
柯P教育局長出爐 湯志民出線
陳德銘訪台 百員航警戒備
大陸網路經濟 有土豪5省市
林佳龍新團隊 具行政資歷居多
高麗王朝遺址 南北韓磋商考古
益安生醫12/11登興櫃
傳駭客放話 要求索尼新片停映
創新創業風行 管中閔：抓住契機
華文夯 台在墨辦華語測驗
媒體指布局2020 朱立倫：想太多
中市小內閣 林陵三出任副市長
臉書2014最多分享 世足伊波拉
中美洲議會議長拜會郭永樑
台藝術家顛覆紐約經文處大樓
高市府人事 陳菊：首長年輕化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
扁保外就醫否 府：尊專業評估
京元電銅鑼二廠動土 1年完工
售台4艦 外交部：美安全承諾
傳美光要求修約 華亞科震盪
倡兩性平權 母喪不需舅封釘
房市十大新聞 房地合一稅最有感
綠膳纖服用不適 遭預防性下架
朱立倫：清廉需同時展施政能力
櫃買國際債券發行量超越公債
歐元區最後通牒 令法義修預算
桃市府人事 副市長黃適卓
郝：外界討論政策資料列入交接
中市1女學童墜樓 送醫不治
九合一選後 陳德銘首度訪台
金馬電影一代宗師 將出3D版
高公局告占地 新店區公所判賠
周永康案 共軍表態擁護習近平
水情不佳 高市釋萬餘噸回收水
陸房市下跌風險排行 金華居首
泰佳麗獲后冠 台泰混血
越南明年調降汽車進口稅率
語音助理App 助視障者辨物
馬航聘德籍執行長 盼妙手回春
擬選黨魁 藍：周玉蔻不符資格
新台幣中午升5.8分
世棒12強賽 拚東京奧運門票
張善政：政策資訊應充分揭露
北中教局長底定 教界憂喜參半
虐死高中生 日月明功陳巧明判13年
柯建銘：法務部記者會是善意
消基會疑 部分酒品標示不明
外資力挺 致茂股價抗跌
落實在宅老化 北市推以房養老
雲林說故事 打造文化館圈
朱立倫：全力提升新北投資環境
醫材聯盟啟動 協助開發衝產值
不雅插畫 人氣插畫家大力道歉
大陸2015經濟增速目標或降至7%
松山分局搬新家 與捷運共構
教師爭勞權 勞動界人士相挺
解南海爭議 陸副外長赴美角力
亞太電打GT品牌 24日4G開台
戒菸也時尚 蕭青陽設計戒菸袋
總統促與歐盟洽簽投資協定
預售買到地主戶 建商交不出屋
高市公車衝運量 續爭取免費搭
臉書年度熱門話題 世界盃居冠
叫座續攤 齊柏林明春拍新片
呂秀蓮：扁保外就醫 法部釋善意
RCA工傷案 抗爭者政院陳情
iPad Air 2 連鎖店搶先開賣
工研院與廈門合作太陽能檢測
聲援抗議 詹皇穿我不能呼吸T恤
郭董夠力 亞太電開賣iPhone 6
第2批自貿區 天津廣東呼聲高
橫渡救生 義消競技比神勇
說明油電價 經部擬設專區
扁媽泣訴 盼陳水扁保外就醫
放寬外籍看護工 民團反對
日月明功案 法官改罪名判刑
陳巧明遭判13年 聽判眼泛淚光
陳德銘訪台 盼攜手因應經濟
12年國教 柯文哲：謙卑面對民意
數據不妙 人幣創6年來最大貶幅
油價急跌如落刀 徒手接者不少
亞太電：拚300萬戶經濟規模
台裔泰佳麗封后 父：又驚又喜
無糖不歡 都是大腦機制作祟
台股收盤跌 58.39點
疑電線走火 1大3小燒燙傷
邱鏡淳獲頒縣長當選證書
遏非法捕魚 印尼扣22艘陸船
小皇帝見威廉王子 送迷你球衣
數位廣告支出2019年追上電視
京元電明年成長 挑戰雙位數
拉回整理 台股跌 58點
辦鴿賽插賭金 壯陽藥提升速度
抗旱 經長17日主持會議
中科院紅雀無人機 首度亮相
陳德銘訪長庚醫院 關心養生村
12月台指期跌 54 點
淡水竹北中壢新屋供給量大
京元電砸錢擴產 規模逾百億
12月電子金融期跌
台股震盪收低 失守5日線
救扁 陳致中將速申請保外就醫
柯文哲：陳水扁應保外就醫
安親班師涉體罰 男童家長擬告
談抗爭 歐巴馬：攸關社會改革
涂醒哲：打造嘉義市為健康都市
日月明功案 法官採漢娜鄂蘭觀點
金正恩腳疾復發 跛腳嚴重
吸菸率降至18% 24年新低
好市多 新莊輔大對面開分店
陳德銘訪長庚養生文化村
中科院模擬器 體驗槍林彈雨
三大法人賣超台股44.8億元
京元電明年Q1不淡 逐季成長
調湖人板凳不滿 布瑟開砲
黃金滬港通 最快明年3月啟動
師生創作交趾陶 深具教育意義
抗流感公費藥物 擴大給藥對象
朴槿惠：盡速促成韓中日高峰會
酒駕防制佳 新北警再獲金安獎
備保險箱藏毒 仍遭警破解
涂醒哲會賴清德 盼推合作平台
黃敏惠：專心當市長到最後一刻
延長紓困後 希臘提前總統大選
湖人老總：布萊恩可能2016退休
免試爭議 上演政大校長對院長
外交部紐約經文處人事異動
官員默許 日圓還有得貶
砂石車機車車禍 騎士燒成焦屍
小米聖誕季 16日六地開跑
歡喜行善 雲林法院募愛心
法部談扁醫療案：決定後馬才知
北投復興公園泡腳池10日啟用
占中清場 金鐘禁制令11日執行
基隆二信高中 港發明展放異彩
虎尾善化糖廠估產糖5萬噸
陸股跌趴 滬指重摔5.43%
秀智登陸露事業線 韓粉絲吃味
陳德銘籲兩岸交流養生產業
台灣日通物流啟用 強化競爭力
中研院專書獎 探老蔣與日關係
世界電信展 華為鼓勵創新
北韓國防委新大樓倒塌 逾80死
季節調整啟動 聯電世界先進同降
韓帥氣主播韓錫俊盼進軍大陸
山西古詩詞文化牆 驚現33錯字
中國銀行砸6億美元 曼哈頓買樓
深耕19年 花蓮市圖蔡淑香獲獎
朴慧京進軍大陸 黑豹秦勇跨刀
公主怒趕座艙長下機 韓航致歉
日月明功案 陳巧明延押2個月
新台幣收貶0.5分
陳德銘訪養生村 讚譽老人照護
扁保外就醫 羅瑩雪：視實際而定
林美秀狂瘦身 吃中藥想生娃
本田擴大召修氣囊 願助高田
援異議人士 立委盼立難民法
涉押人凌虐逼債 警破大仁幫派
老婦遭騙550萬 警籲提醒長者
攜社區推環教 文大獲永續獎
國泰醫院助弱勢 募捐物資
庇護工場見習 勞動部研擬入法
南投立委補選 多人表態
學生熱邀 周美青校園說故事
陸學者：人民幣有貶值壓力
陳(沖)：台不入區域整合 驕傲公司不見
立委走秀 挺身障手作圍巾
9年掌屏東 曹啟鴻7書贈社會
陸股爆大量 相關ETF勁揚
iPad air 2 電信三雄10日開賣
宏?智慧手機 明年拚台前5大
釣魚台土地現值 高於宜蘭林地
殺越籍按摩女 男判無期徒刑
莊佳佳傷癒 瞄準世錦賽拚奧運
開會玩Candy被抓包 英議員道歉
桃機耶誕點燈 昇恆昌伊甸送愛
日月明功案 陳巧明喊冤稱心疼
通縮象徵牛丼喊漲 日銀樂呵呵
台中市府新團隊 胡志強不評論
柯文哲：沒人批評我才是怪事
污水下水道動工 提升10%接管率
印度夫婦持變造護照 遭逮遣返
挖土機吊鐵板翻覆 駕駛送醫
時代雜誌年度人物 馬雲入圍
大馬本田召回City與Jazz車款
糧農組織：明年為國際土壤年
虎尾糖廠開工 見拋蔗五分車
日男被控痴漢 疑睡著判無罪
央視貪腐 經濟年度人物傳停辦
嘻笑模仿錯接冰淇淋 網友撻伐
鱷魚農場招徒 3青年大膽報名
中科院展出獨立研發渦輪扇引擎
進籠非懲罰 教導狗狗籠內教育
憂心政局不穩 希臘股市重挫6%
烏干達總統70歲 還想競選連任
歐巴馬佔鵲巢 踢走脫口秀主持
植牙界吹韓流 台灣螺絲業拚了
義國寶級麵包師 客座吳寶春
另類耶誕老人 峇里伴孤兒衝浪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸股再爆6.4兆元天量 創新高
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
韓國僧伽大學與佛大 締姊妹校
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陸歸國留學生 薪水沒有特別高
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
入冬進補 土雞產地價走揚
副總統頒國家新創獎 讚生技業
蕭萬長：台灣愈國際化愈安全
太平山星光票 優惠泡湯族
登革熱勿輕忽 高市再添1死
林佳龍行動市府 均齡50多歲
收廢食用油 104年起須戴工作證
德貧富差距大 殃及弱勢教育
新台幣尾盤逆轉 收貶0.5分
竹縣府搶搭商機 力推溫泉行程
兩獎合併 轉型金點概念設計獎
復航營收增 聯手威航拚成長
基北免試爭議 教育部會商柯P
陸新富愛買象牙 非洲大象遭殃
春社日照中心長輩盼保母車
富邦陶斯 單週最佳球員
澎湖魁星樓 12日開放參觀
台華輪10日歲修 取消10航次
激情降溫 滬指大跌5.43%
中市人事亮點 林陵三及卓冠廷
王金平：吳敦義10日不處理黨籍案
10日東北季風稍減 12日迎冷氣團
台健康產業菲國拓銷 迴響熱烈
中市立委補選 鄧鴻吉投入選戰
吳敦義：不會競選黨主席
苗府人事 徐耀昌：只留好主管
客運鬧駕駛荒 起薪最高55K
警破職業賭場 賭客多菜籃族
占領持續 港警部署後天清場
低溫多晶矽面板 產能成長快
國民黨主席補選 12日領表
東南亞射擊賽 台灣選手傳捷報
勞部：主管機關同意才算責任制
陸茶混充台茶案 名店入列遭訴
交長：高鐵財改月底完成不破產
桃市秘書長游建華 掌新舊交接
花蓮運動路權法制化 重新招標
林右昌：副市長最快下週決定
觀點網站上線 雙語談華人設計
大陸反貪揮刀 設檢舉外逃專欄
台肥生技營養劑 應用養大閘蟹
國防部：國防自主 經濟雙贏
山西高壓打貪 至少47人落馬
量尺新創意 陸設計師抱走台大獎
撤黨籍案 藍：中常會無此議程
德工會發動亞馬遜工人耶誕罷工
廣東官場大變 胡春華鐵腕治貪
新北議會龍頭之爭 綠營假投票
南非電力吃緊 常停電民眾不便
荷蘭拖拉機女孩 抵達南極
電視台受訪傳暈眩 梅克爾虛驚
大陸選美浮濫 發財生意搶著幹
扁保外案 辜仲諒低調避答
開發金前11月獲利逼近百億
香港警方宣布11日清除占領路障
台灣醫療奇蹟 菲病患歡喜分享
宏?智慧手機 Q4出貨拚倍增
怒趕空服員下機 韓航公主請辭
工時縮水 打工族月收入創新低
仲裁僵局未解 陸船在菲躲颱風
林中森陳德銘 盼兩岸加強合作
大競選廣告 張通榮：查報拆除
泰雅染織創新衣 雪見森林走秀
台北市大台師大 拔河稱王封后
經理人：美明年GDP2.5%至3%
揪團減重 高市5萬人減百噸
葉匡時：第3跑道恐延半年
仁寶11月營收 創歷史次高
傳共產黨員選學代 台大不設限
高田安全氣囊缺陷 本田召修
食物不浪費 霧峰市場助弱勢
開車遇路檢 毒藏車門縫仍遭逮
慣竊偷車不認罪 栽在夾腳拖
善用AED 搶救他人生命
陸18漁船避強颱 菲海軍放行
扁案 藍委籲推減刑條例
第一金人民幣貨幣市場基金 准募
溝通要角 游建華任桃園秘書長
潛能心理協會 助癌友遠離威脅
新北議會龍頭之爭 藍綠角力
業界推雲端名片雲 雲端管理客戶
陸經濟形勢 陳德銘嘆不容易
財部禮讓彰銀總座 台新金婉拒
標普：陸房市低迷將衝擊銀行業
兩岸產業合作 經部籲合理分工
洽談倪福德 中信有聯絡沒進度
烏克蘭總統：烏東保持停火狀態
姜文新片 上映不只一步之遙
新油價公式貼近購油成本時間差
富邦金今年獲利 估逾600億
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日雅子妃51歲生日 久病未癒
彰銀案爭議 財部：保障全民利益
斐烏龍手語員 轉型勵志演說家
台灣年度影片排行 素人竄起
彰銀案台新金提訴訟 需認損失
哈格比離菲 農作物損失慘重
大樂透開獎
台銀上海分行承作台商人幣業務
傳性騷擾醜聞 英獨立黨急止血
雲端運算正夯 1/5歐洲企業採用
清大狗王黑嘴逝世 學生憶過往
遊戲橘子11月營收歷史次高
王金平:盼台生技醫藥更茁壯
喝咖啡與茶 降低糖尿病風險
汽燃費補繳 12/31截止
林晨樺拾自信 入選澳職明星隊
蘋果宣布在日本橫濱設研發中心
東部海域地震 規模4.4
江振誠台灣味 RAW無菜名上菜
曼德拉遺愛學校 前妻異議受阻
陳德銘10日訪花蓮 圓夢花東行
蘋果傳推4吋iPhone 6 取代5c
陳德銘訪台 低調避談政治
國際利率低 影響央行盈餘達成
上市櫃投資大陸 匯回逾1成
美南海報告 陸嗆無視事實
IOI保證：入股101絕不爭經營權
連番受駭 索尼焦頭爛額
前主場新聞總編 擬推出新媒體
台灣知識經濟表現 亞洲第一
免試爭議 柯文哲：基北先協商
希臘政府推前歐盟執委選總統
男子陳屍變電箱旁 死因待查
BMW換CEO 高層大洗牌
喪失彰銀經營權 台新金求償百億
台裔泰籍佳麗 懷念台夜市美食
大樂透頭獎 摃龜
今彩539 頭獎1注中獎
大陸融資新規 股債匯應聲重挫
野生動物來源非法 將不得買賣
IOI保證：入股101盼成世界地標
呂慶龍闡述當前兩岸關係
中共解放軍 設置士官長
台灣東部海域地震 宜蘭無災情
烏克蘭及恐怖威脅提高歐洲風險
南非人質葉門被殺 遺體返家
美股開盤重挫 道瓊指數跌150點
連雲港台灣園區 欲成昆山第二
陳為廷宣布參選立委
IOI買101發聲明 經部：依規定審查
韓航公主辭職 副社長頭銜仍在
IOI不爭101經營權 財部:審查時關注
IOI不爭經營權說 頂新：疑慮已除
財經高層:頂新賣101須顧社會觀感
梅克爾人氣無敵 8度當選黨魁
苗立委補選 陳為廷無黨籍參選
101:早已是立足台灣的國際地標
英媒：周永康可能被判死刑
滬指12連漲後大跌5.43% 成交1.2兆
保外就醫遭駁 陳水扁提出抗告
黃敏惠支持撤王金平黨籍案
九合一大選後 陳德銘抵台會見林中森
陳為廷宣布 參選苗栗立委
兩公約上路成效不彰 學者籲重視賦稅人權
公民運動將帶動台灣改變的契機
良心政治改變社會 專家良心獻策
田蒙潔談食安與法律：所有問題都是教育的苦果
白樂崎追思禮拜 洪道子博士推崇其貢獻
神氣家族《歌舞青春良心時代》
打造「良心二代」 堅持做對的事、走對的路
教育以良心為本 為科技與心靈找到平衡點
蓬靜宸教授九十誕辰紀念音樂會 傳承教育典範
大勇校慶 千人響應良心宣言連署
成大良心推手 83週年校慶500名師生響應連署
廣告製作人孫煜菁 堅持不為黑心企業作嫁
陳漢強校長：「I’m what I do.」 教育應讓良心指引方向
台大教授顏清連：黑心事件多出自工程倫理淪喪
武術界期待司法良心覺醒 武德文化發揚光大
孔子第76代孫談良心：感動自己也感動別人
台灣學童上網時數全球第二 學者倡良心讓孩子自律
教育政策決定台灣經濟 經濟學家分享良心建言
擴大小三通 金馬澎明年起開放陸客落地簽
家屬: 扁實在無法再拖延
用服務來增進認同感 陸配志工團走入社區
創作歌手自首 PO網呼籲同鄉返家
習打貪 原能源局長判無期徒刑
耶誕節前 香港警方全面清障
金融股帶衰 台股重挫近百點
人權指標調查 經濟、勞動人權吊車尾
飛機上生小孩 緊急迫降
選黨主席、吳王合作 王金平一概否認
港台經貿合作論壇 探討「亞太金融新契機」
中華電信103年11月份營業收入196億元
港務公司將於104年1月辦理從業人員甄試
Led供燈 法鼓山水陸法會環保祈福
淡江大橋國際競圖第一場國外招商說明會
南華大學磨課師課程 啟發生命教育
核電發展有待全民明智抉擇
新閣須破釜沉舟逆境突圍！
Hotels.com冬季旅遊調查: 台灣名列亞洲第六名
2014「蹲點‧台灣」號召百位青年實踐家
公路客、貨運運價因應油價調整說明
陳偉殷超自我表現 證明「夢想，可以強求！」
台北馥敦南京館 推出『新春羊溢團圓』專案
台北馥敦南京館 “羊羊”得意年菜外帶9,800元
美股早盤重挫 道指大跌170點
CIA刑求報告出爐 美防引發反彈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希臘提早選總統 股市崩盤
參院報告：CIA刑求無效誤導大眾
希臘又不穩 歐洲三大股市重挫
歐巴馬：CIA刑求違背美國價值
美中情局長：刑求挫敗恐怖攻擊
美參院報告 人權團體UN籲起訴
美調降明年產量 國際油價反彈
陳偉殷返台 平常心看交易
美股大跌反彈 收盤漲跌互見
投信：亞股多頭可望延續至明年
陸股激情 投信建議順勢布局
京元電續攻汽車電子測試
2014洲際小姐 以台泰血統為榮
北台灣十區新屋多 淡水逾萬戶
MIT標章 台灣紡織品好朋友
處方止痛劑混藥服用 有害健康
國際股市疲軟 台股恐臨9千保衛戰
博通上修Q4營收預測 增發股利
避險需求 日圓升幅18個月最大
陳偉殷返台 盼能愈投愈好
911紀念館 威廉凱特讚重建勇氣
力積鈺創11月業績 5個月低
擎泰11月業績 上櫃來新低
遭踢爆上摩鐵 阿基師將說明
陳德銘10日訪花蓮 參觀太魯閣
容安瀾：港示威對台選影響不大
領和平獎 馬拉拉帶同命運好友
沙提雅提與馬拉拉將受領和平獎
小金門二枚貝大量死亡
柯P選勞動局長 面談網路直播
以色列爆料 阿里巴巴網站有漏洞
調查：巴西同性結婚占比低
CIA前探員架網站 駁刑求報告
行動通訊貼圖夯 濃濃耶誕味
首爾發明展 金門大學穿金戴銀
台股開盤跌13.57點
連勝文蔡依珊登廣告謝票
抗警表態 NBA不處罰球員
巴西央行：明年美元匯率應續升
東陽前11月營收 歷史同期新高
美陸國際法論戰 顯南海複雜性
若燃料價降 經長：電價一定回饋
新台幣早盤升5.8分
非法單車賽 星警方逮2男子
五月天石頭 跨刀為極光獻唱
占中11日清場 學生籲非暴力
CIA刑求手法一覽
免費吃年菜 晶華徵試吃員
陳為廷參選 陳威仁：法未禁止
北宜直鐵辯論 交長：先提證據
等了16個月 底特律終脫離破產
台糖：依國際情勢調整糖價
新唐瑞昱否認攜手攻物聯網
嘉市頂庄社區 濕地漫遊活動
阿基師沾腥 粉絲驚：是怎樣
美國貿易夥伴 台灣躍升前十大
原物料價跌 經長促企業降價
關黑牢躲監督 CIA刑求報告要點
引東方元素 琉璃工房入好萊塢
LINE顯示建議貼圖 中文版上線
陸11月通膨1.4% 降至5年低
Uber再遇顛簸 西班牙禁上路
摩鐵事件 阿基師下午3時說明
美風對義大味 葉君璋任副領隊
立委質疑資安網內容 教部允評估
華泰Q4業績 挑戰今年高點
中共軍報：徐才厚是兩面人
總統：追求民主人權沒有終點
台股盤中大跌逾100點
友邦前總統感謝高榮醫療協助
俄國歌劇天后 公開挺烏國叛軍
越南全年順差金額可達15億美元
劉鐵男受賄 一審判無期
華粉朴信惠居韓年輕女演員之冠
馬祖風情 YouTube精華呈現
獅城情緣42載 陳正吉開創人生
中法司法合作 傳有薄熙來別墅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
燃料棒放哪 核一一號機傷腦筋
亞股走弱 台股下探9000點
名廚遊台返加 推台式創意料理
柯文哲：成立北北基桃宜平台
選黨魁 王金平：沒這想法
消基會疑日租套房全違法 籲取締
首例 富邦華一銀發銀聯借記卡
西半部空品拉警報 沒事少外出
借問一下 全台26站觀光指迷津
10大兒保新聞 不當對待致死多
扁再次向法務部 申請保外就醫
流量為王 鴻海攻生態流量系
越總理赴韓 出席東協南韓峰會
網路學習 男種逾2百株大麻被逮
鄧振中：換經長 拚經濟目標不變
彰銀走跌 台新金虧損恐擴大
扁辦提最新診斷書 籲保外醫治
陸網路管得嚴 西方學者不看好
Uber接連被禁 擴張路好崎嶇
首艘國造潛艦預計113年完成
3千年殷墟文物 首次發行郵票
潘孟安取經 陳菊允區域共治理
新iPad開賣 金色版超夯
研替役男表現 逾6成企業滿意
CIA刑求 劍指前空軍心理學家
預約明年股東會 1/6開跑
買101民股 財長：是啊但難
印尼製男性避孕藥 稱有效99%
魔術強森：湖人要爛就爛到底
陸客赴金馬澎 104年開放落地簽
興建彰化漁港 促進地方經濟
沈呂巡：歐巴馬盼陸尊重台民主
黨籍案 吳敦義：交新黨魁處理
日擬廣設氫氣站 先鬆綁法規
機械系畢業 種出有機白杭菊
盧森堡避稅醜聞再爆 微軟也捲入
新台幣中午升7.9分
學者：港幣長遠應與人民幣掛鉤
大陸：環境惡化 官員終身追責
遭爆援交 劉喬安臉書自清擬提告
遠傳免費貼圖 下載破350萬人次
湖人戰國王 林書豪板凳出發
Clara試情趣用品 導演好尷尬
翻找機車箱財物 通緝犯遭警逮
湖人戰國王 首節落後5分
昇陽國寶頂樓交易 單價略降
陸11月CPI維持1字頭 5年新低
疑踩空墜9樓深 陸籍技師命危
協助食安 台贈宏國農藥檢測組
彰銀案 張盛和：沒背信或霸凌
延遲4年 陸釋坐監最久政治犯
刀砍電擊殺女友 惡男判無期
陸客滯台 竟是談戀愛不想走
空軍估106到110年取得高教機
西班牙扮演中美洲與歐洲橋梁
陳德銘：中韓FTA最遲2年內生效
師培評鑑 9校13類科全通過
詐領補助款案 輔大女助教緩訴
湖人戰國王 半場落後9分
人權日 總統：檢討歷史得民信賴
台電：90億盈餘回饋用戶
飛機上生小孩 母子均安
嘉市跨年記者會 炎亞綸獻唱
陳為廷選立委 李登輝勉拚看嘜
2台人紐國涉毒遭捕 外館探視
陸股黑翻紅 法人看好中小型股
除濕機電暖器易火災 小心使用
陸11月PPI 連33個月下滑
公路客運 1月可望降價2.2%
施明德盼扁案讓保外就醫更人道
老來窮 7成民眾不願自提勞退金
IOI買101 張盛和：不看好這交易
兩岸澎湖書展 12日起展出3天
演賈伯斯 駭客:索尼嫌阿湯哥老
蘇清泉發言失當 醫師公會討論
菁英教育 吳思華：一定保留
聯想大規模召回NB電源線
立委補選 吳宜臻：尊重黨決定
朴信惠錄製韓劇歌曲 夥伴稱讚
公務機關錯發薪給 負部分責任
澎湖海巡第三波擴大威力掃蕩
總統：台在創業領域具競爭力
湖人戰國王 3節落後3分
人權日 呂秀蓮：終惡業創善業
民選勞動局長 柯：有爭議再改
台股收盤跌96.74點
生產履歷使用 每天逾10萬張
女警鼻好靈 查獲躲暗處拉K男
台星學生交流觀光 宜蘭啟航
愛陶女生二人組 奪新北萬瓷王
台北股市開低走低 跌96點
新電價公式攻防 重建成本是關鍵
國王企鵝搬家 列隊齊步走
業者：鬆法規台北可成金融中心
12月台指期跌 85點
無灰色地帶 郝龍斌勉依法行事
密碼自動換 彈指搞定多裝置
日圓貶不停 日企苦日子還沒完
12月電子金融期跌
竹縣慶耶誕 園遊會13日舉行
巴拉圭年度華語文教學成果發表
台灣贈巴拉圭政府文化資訊設備
9校師培評鑑 全數通過
湖人逆轉勝國王
台積電業績中止創新高 減逾1成
組修憲委員會提案 連署達門檻
湖人贏國王 科比罰球穩住勝利
北市花卉聖誕趴 展12種聖誕紅
台電90億回饋 最快明年初執行
鐵路變快 上海廣州縮短9小時
馬拉拉將領獎 祖國修課本惹議
多益獎學金 15團隊足跡遍世界
印尼變態雇主虐殺女傭
城市科大攜日大學 育照護人才
日股一度暴跌逾500點 日圓升
邢瀛輝透過電視專訪向尼國道別
亞洲最胖 義大醫助減重50公斤
大安區所推六星級性別友善廁所
高CP是王道 萬元以下手機夯
國民黨：主席補選嚴守中立公正
永豐金：台股明年高點9800點
農產相見歡 屏東到台中聯展
美國會達成1.1兆美元支出協議
清場前夕 香港金鐘仍有人留守
助弱勢童圓夢 盼善的種子扎根
火龍果花 萃煉龍花精露保養品
台9線拓寬專案環差 初審過關
海外攜入維他命藥品 限量將放寬
劉鐵男：教子不嚴很後悔
三大法人賣超台股152.6億元
嘉義養殖烏魚子競賽 提升品質
毒販搞創意 等一個人咖啡染毒
雲林鏤空稻田 傳達愛地球理念
高捷改道直行 掛6節車廂有望
妻酒店坐檯丈夫捧場 賒帳吃官司
無所不偷 慣竊連約克夏也要
亞洲電視節 台灣館規模破紀錄
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回應摩鐵事件 阿基師坦承擁吻
京都古風商店 市府復原創首例
陳德銘談服貿 盼雙方願望成真
智慧運輸系統 助節能減碳
台灣囝仔讚 節目秀小學生才藝
涉炒作TDR 搜索約談10餘人
王黨籍案 中常委提案籲吳處理
異業結盟 三星進駐美利達門市
馬拉拉心願：擔任巴基斯坦總理
北市民宅火警 住宅警報器奏效
坦白力撇外遇 阿基師：是巧遇
立院初審 經濟弱勢可延期納稅
新台幣收升3分
台補助瓜國拍歷史文物計畫
大陸11月經濟數據 專家：正常
徵才 林右昌：收到日本履歷
專偷高檔杯具 砸破古董杯滅證
溪州焚化爐燒不完 垃圾堆成山
力麒營收增 明年推案逾150億元
司改會：檢涉濫權 盼修法改革
新北市府明年月曆桌曆免費送
陸國企前總座貪20億 被判死刑
墾丁路旁樹叢 驚見北市垃圾包
台贈薩環境天然資源部資訊設備
湖人逆轉贏球 林書豪仍不開心
金門地方特考 縣府服務考生
渣打:估台明年經濟成長4.3%
大戶條款 劉憶如：不符合邏輯
阿基師偷吃 名人都說不知道
呂秀蓮：扁百病纏身應盡快釋放
選舉補助款 賴清德部分捐公益
總統：台灣生技具4大優勢
研調：2015蘋板出貨疲軟
總理炒熱 澳年度風雲字：對槓
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東海明珠下水 提升馬祖運能
立院初審 精障可代選辯護人
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新台幣匯率 收升3分
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參選黨主席 李新籲修改黨章
高雄推兩岸郵輪 盼過境免簽證
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藍委拱朱選黨魁 郝龍斌：很好
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被問阿基師摩鐵案 九把刀低調
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桌總年終賽 莊智淵志曼谷奪冠
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王維中突飛吻 陳偉殷難招架
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中美海軍 第3度反海盜演練
菲國外直接投資表現佳
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傳陸等服貿生效 官員：聽聽參考
中共中紀委 700人打虎拍蠅
複數年約 葉君璋任義大副領隊
葛光越參訪拉脫維亞工業大城
海研五號沈船 登Science雜誌
葉君璋任犀副領隊 仍赴美取經
陳偉殷做好準備 面對交易傳聞
華江橋下驚見浮屍 警偵辦
穩定土雞價 供應量逐週調增
藍檢討敗選 北市苦戰影響外縣市
大陸滬昆高鐵開通新線路
台灣今年多項稅收 估創歷年新高
關切烏克蘭 德退休政要連署
抓內鬼 鴻海鼓勵員工檢舉不法
電信三雄前11月 台灣大獲利王
吳敦義：敗選檢討沒批評抱怨
王乾發勉做好人事服務激勵士氣
鄧振中赴立院報告 油電成焦點
李克強出訪中亞東歐與泰國
30藍委連署 拱朱立倫選黨主席
張通榮將卸任 盼市府無縫接軌
立院初審 國中小納職能探索
陳德銘：盼花蓮與大陸擴大通航
三星穿戴裝置 在台銷售旺
冬季改善過敏鼻炎 可試三九貼
菲鳴遠大學落成 林松煥揭碑
金控前11月獲利 3金控逾400億
立委連署挺 朱立倫：謝謝關心
英國會議員參加駐英處耶誕餐會
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仿威而剛 彰警破偽藥製毒集團
聯想召回電源線 台灣用戶影響小
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匿蹤戰機洩密 陸籍工程師遭控
國軍後盾 嚴明肯定後備貢獻
回饋只夠買茶葉蛋 民眾憂不利節能
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婦香腸嘴掛半年 口周炎作祟
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質詢惹議 蘇清泉：未來謹言
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台股開盤跌28.32點
太陽花女王劉喬安 機場廁所哭泣
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財部爭101持股過半 金管會：協助
沱江艦測試影片 海軍首公佈
駐巴拿馬大使館與僑界慶母親節
彭淮南：設主權基金 樂觀其成
國中奧林匹亞競賽 台全球第5
基隆外海6.8強震 能量釋放
太馬賽元旦連假 台鐵加開列車
友邦天災 總統：第一時間援助
慢性尿路感染 尿道憩室結石
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薪資低 彭淮南：官員要有使命感
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南韓：促北韓改變態度 需對話
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筋骨痠痛 小心類風濕性關節炎
交通部：國內機票優惠週內提出
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曾銘宗贊成廢大戶條款
薩國副總統與台商經貿座談
台股盤中震盪翻紅 航運一枝獨秀
韓免稅店銷售額增 陸客之功
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沃爾瑪內部發現陸商場浮報獲利
中共經濟會議 港媒：11日閉幕
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北市驗中藥材 重金屬超量複驗
粉絲看彭淮南 像神一樣的男人
大陸遙感衛星25號 成功發射
屏東市長將卸任 辦感恩音樂會
占中清場 王丹籲重新出發
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司法案將3度審理 李炳憲赴美
廢大戶條款 投顧：有利刺激量能
越韓高層會談 FTA談判完成
軍方介入 印尼禁播排華影片
國民黨團：頂新101不准賣給IOI
九段線報告 美否認挺菲律賓
青年職涯發展中心12日揭牌
告別王太后 比利時人最後致敬
北基家長會籲入學辦法別再改
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
港警執行占中首波清除 無衝突
巴拉圭總統贈勳劉德立
南韓利率按兵不動
滅頂效應 味全營收溜滑梯
洲美快速道路車禍 垃圾車追撞18車
回饋綁電價公式 立委：先降價
大陸多省工資指導線低於去年
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港警清場 港藝人聲援占中民眾
北市消費申訴 台哥大蟬聯第一
半導體設備旺 明年估增逾15%
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傳eBay明年初恐裁員3000人
走山罹難者家屬談毛揆：很真實
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半百翁竊盜二人組 偷遍南台灣
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林永樂赴貝里斯主持使節會議
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談敗選 藍：歸咎候選人不公道
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朱立倫選黨魁 洪秀柱：很好啊
人民幣中間價 近10個月新高
小確幸來囉 天然氣糖價將降
男嚼舌根惹禍 砍死鄰居判刑
台電回饋盈餘 總統：貼近民意
局長遴選紛擾 柯P：成敗我負
阻張志軍車隊 魏揚8人遭訴
陶朱隱園首度公開 隔震大賣點
上市公司11月營收年增4.79%
林佳龍拜會 胡志強贈詩
國中奧賽實驗題 台選手失分多
百貨業第三波週年慶 人氣旺
廢大戶條款 兩首長頭上較勁
陸維權律師浦志強 遭控4罪
震盪 陸股早盤下跌
保101經營 張盛和：向民股購股
飼鼠咬布袋 員工竊模具12次
大戶條款若廢 中小型股受惠
藍委連署 挺朱立倫選黨主席
選舉投負票 內政部：可公評
貨貿技術性諮商 15日北京登場
陳德銘：將在台南拜會證嚴上人
向中央爭錢 林佳龍託胡志強
國際文宣新招 外交部推微電影
專搶老婦金項鍊 男子遭警逮
權益喬不攏 捷運聯開案挫咧等
恐嚇對手助選員 男助前妻遭訴
技職再造 30年老車床終於換了
胡志強：卸任後先出國散心
忙碌外食 37歲粉領族罹直腸癌
地方特考 澎湖640人報考
達能過半永旺持股 賣新日光
預測：大陸投資增速繼續下滑
詹宏志：選舉傳統民調失靈
馬自達擴大在全美召修瑕疵氣囊
吉隆坡百萬富翁人數冠全球
柯文哲：女副市長 待對方首肯
熔總統紀念金幣 央行：沒針對性
鄧振中：服貿非黑箱 方法待調整
新北議會龍頭 民進黨假投票
新光三越站前店週年慶 首日旺
FTA趨勢 總統：誰執政都得面對
微軟高層：Windows 10明秋問市
刺激買氣 伴手禮大集結
研究：新成分 食物更有飽足感
修憲委員會 最快19日院會處理
經商失敗跑路 30年後尋友還債
台股收盤跌19.09點
澎湖與北市 雙向戶政跨域服務
台北股市盤整 收跌19點
寒冬捐物資 清泉寺號召做愛心
台股買盤追價謹慎 台股連5跌
台灣舞者勇於嘗試 紐約爭舞台
環法熱身賽 馮俊凱拚了
Instagram用戶破3億 超越推特
交長：普悠瑪擬漲3%至9%
12月台指期跌 36點
12月電子金融期跌
竹北再添新校 安興國小動土
警力不足 近5年自願退休近萬人
節能減碳 台積電走進成大醫院
長榮新航再攜手 北美線共班號
王文祥批接班 台塑：依法選任
彰女紅樓重新啟用 塑精神象徵
為黑人討公道示威 英76人遭逮
第三方支付立法慢 詹宏志很感傷
后豐大橋殺人案 再審遭駁回
林聰賢連任 獲頒當選證書
桌總泰國總決賽 陳思羽順利晉級
柯P遴選勞局長 備選人惹議
美式台灣刈包 老饕驚豔
徐生明少棒賽 美濃晉級4強
新加坡求才 高薪吸引幼教系生
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追憶趙舜 父女合拍戲重現螢幕
直鐵爭議 林聰賢擬邀公民討論
強化海研 新建船107年到位
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宜蘭副縣長擬退休 林聰賢慰留
海研5號失事 航港局：人為疏失
曉嬡滿月 郭董義美蛋糕分享喜悅
謝長廷籲黨趁勝選與美國溝通
天冷買氣佳 遠百11月業績成長
中美洲議會副議長拜會周麟
迎曙光 太麻里比基尼沙灘路跑
高鐵贈票 偏鄉孩童快樂台北行
全台12種招潮蟹 大鵬灣都有
陳德銘談兩岸 用愛融化困難
孕婦大量接觸塑化劑傷孩子智商
曾銘宗贊成廢大戶條款 網友按讚
IOI再次強調 收購101是商業考量
回饋與電價公式 經部堅持掛勾
雅虎奇摩降交易手續費 業界最低
談服貿 陳德銘：球在台灣手中
涉幽靈人口 里長當選人遭押
新台幣收貶0.2分
達文西手術 頭頸癌不再留疤痕
陸貨輪福建沿海相撞 3死6失蹤
陸軍副司令傅永茂掌北市兵役局
占中金鐘清場 學聯續公民抗命
熊抱摸女高中生胸 南投狼遭逮
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國際桌總年終賽 莊智淵領銜
夢工廠自家頻道 明年進軍亞洲
鍥而不捨 警助無名屍返鄉安葬
彰銀案 台新金控9年被騙又被搶
求安定 魏明谷：不更動約聘僱
屏東休閒農業展 週休登場
響應世界蛋品日 嘉大推好蛋
台美保育動物 6大博物館響應
阿里巴巴副總裁：B2B春天到了
巢運籲財政部如期推不動產稅改
面試量三圍襲胸 7旬翁遭訴
前11月 廣東破獲假菸逾4百億
微罪阻新移民歸化 民團籲修法
涉搓圓仔湯 宜蘭頭城5人遭押
落石阻路 玉山主峰線暫封閉
陳為廷：帳戶僅四百 募款選立委
斥資八千萬 信義國中校舍落成
2020年 智慧機不到百美元
曾銘宗：台新金彰銀案和諧解決
耶誕應景 飯店業推歌劇院甜點
蒲亭訪印 克里米亞領袖跟著到
基隆6行政區16日加嗅劑檢測瓦斯
國考土木人才荒 考選部擬改革
郝龍斌：願慎重考慮參選黨魁
4G大戰 遠傳5.5吋不到六千
駐大馬代表處辦看影片抽獎活動
邀人加入老鼠會 男遭起訴
菲證實 遭綁大馬華人獲釋
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
ITA擴大 爭取面板工具機納入
柯P北宜直鐵被批 陳飛龍力挺
馬尼拉連日火災 近千戶無家歸
行銷桃園商圈 App送好禮
勞動局長遴選 柯辦將討論遞補
推服貿 經長：台灣有自己步調
藝人關心弱勢 愛心代言圍爐
清場 港警抬離滯留抗議民眾
高梁慈善拍賣 集名師名酒名窯
占中清場 黎智英何韻詩被帶走
菲眾議員機場遇襲 4人喪生
大陸東鄉語瀕危 民間搶救中
港警清場 泛民議員被捕
彭淮南：油價跌 利經濟成長
桃機南跑道測試 百架航班延誤
倪福德想打中職 意願強烈
清場同時 港警四處逮示威領袖
紀念徐生明 少棒賽穿85號球衣
傳承客家文化 開課訓練種子
扁保外案聲明異議 高院分案
中市公老坪椪柑節 熱鬧登場
賊缺錢冒犯神明 偷廟香爐變賣
柏林同志市長渥瑞特黯然下台
鄭文燦：年輕人盼看到新領導者
年關防搶 宜蘭警演練圍捕歹徒
減少無效醫療 醫改會推醫病溝通
公開酷刑 伊斯蘭國自屋頂扔人
綠立委補選中彰底定 屏東民調
考試院二次資安測試受騙率降低
菲總統訪韓 出席東協南韓峰會
做公益 幸福人壽辦捐血活動
陸經濟新常態 漸取代克強經濟
低溫來襲 三高預防清晨死亡危機
桌總泰國總決賽 陳思羽晉級4強
台東新加坡包機直飛 104年4時段
勞部修法 盼105年全面週休二日
談人權 陸：美無權以裁判自居
烏魯木齊公共場所將禁蒙面罩袍
新竹街友將圍爐 國中生助寒士
糊塗母親 忘載女兒揚長而去
哆啦A夢3D登台 片山陽加助陣
變性別摘性徵 內政部開放態度
玉山藝術家創作展 水里見
推少年足球 四單位年捐2百萬
有感 國內優惠機票下探5折
看球賽 男介入陌生情侶偷吃風雲
故宮神品至寶赴日65萬人爭睹 返台
減重25公斤 找回青春健康
太魯閣峽谷馬拉松 中橫交管
日月潭女浮屍 待家屬指認
溝通服貿 鄧振中擬與年輕人座談
沙灘野放綠蠵龜 重返大海擁抱
低溫持續下降 14日白天才回溫
空軍歷史天氣圖 捐科工館典藏
寧波市訪高雄 取經防洪經驗
台東春節返鄉專車 普悠瑪加2班
海研五號船底 15秒劃破40M
艋舺青山王爺出巡 郝龍斌護轎
陳福海：當考量兩岸利益縣長
新台幣兌美元 先升收貶
國民黨主席人選 12日領表漸明朗
法廚愛台灣地瓜 烹台味耶誕餐
國民黨推年輕議員選高雄正副議長
塑膠海上漂 足裝逾3萬輛垃圾車
阿基師代言鍋具 出包後業績不佳
獲頒里長證書 嘉市2人11連霸
Pbike上路1週 使用近萬人次
陸委會：兩岸經貿區域經濟並進
傳朱派幕僚領表 林芥佑否認
許信良：不宜內閣制或美總統制
漁汛期 馬祖海巡嚴防陸船越界
中市府標售農地 進帳近3億元
80萬中低收入戶 104年少繳健保費
必贏集團涉吸金 新北檢調搜索
回顧力晶20年 黃崇仁：不容易
卸任前 吳志揚視察笨鯊橋工程
十全女子 張李德和繪本問世
陸股震盪整理 小黑作收
陳永福陳文治參選新北正副議長
2015大陸經濟 定調穩中求進
民調：蕭習會王張會穩兩岸關係
鴻海子公司理財賺520萬人民幣
高雄藝博開幕 展品總值逾3億
日本愛媛縣知事 嘉市府交流
老五老募款 擁抱獨老送年菜
郝龍斌：黨主席補選和2016脫鉤
國道客運降價 10至30元
空姐行李箱遭竊 賊只拿香皂
旅遊鹿谷及竹山 多景點任遨遊
孫子14歲中風 劉泰英：疑食毒油
不還錢剁手腳 基警及時阻詐騙
低收戶被竊 9旬榮民籌款救急
中鼎大樓部分樓層28.45億標脫
威盛否認遭判賠款逾億元
退輔會：榮工民營化過程合法
天冷醫美旺 自保防範失敗變醜
金門邱功良古厝斥資千萬修復
新北議會龍頭 民進黨推雙陳配
疑侵權 印度禁賣小米手機
沼田幹夫：日台關係有極大進展
IBM推出iOS應用解決方案
陸委會：兩岸新聞對等交流重要
美國會同意售台軍艦 外交部感謝
占中清場 黎智英辭蘋果社長
劉曉波對外發聲 6年首見
台紐關務合作協議 促便捷安全
毛揆施政方針 聽民意反省批評
童子賢：企業生存首重戰略布局
基隆地震 核一二廠未受影響
環保媽媽評比 竹縣北埔鄉優等
大改樂團 公益微電影首映會登場
新版電價公式 台電盼理性監督
您哪位？科技部次長搶出頭
陳德銘12日訪台東 體驗大自然
日圓續貶 通路業拚對折搶市
亞洲電視獎 柯淑勤天心爭影后
全民電商 62%買家有賣家經驗
入監演講 鄭愁予勉收容人
選舉造勢 網路平台威力日增
推氫分子保健 業者開體驗館
今彩539 開獎
桌總年終賽 陳思羽暫排小組第2
國寶幸福標售 多家壽險有興趣
威力彩開獎
回饋故鄉 企業贊助紙風車演出
日大選 現政府料獲超多數席次
巴勒斯坦部長葬禮 數千人出席
台韓旅遊業者 首爾交流座談
傳朱立倫幕僚代領表 市府不知情
2輪TLTRO申貸低 歐銀印鈔近了
國內機票降 離峰多數55折
莫迪：俄是印度首要防衛夥伴
劉增應：盼黃岐小三通春節試航
高官與以軍衝突致死 巴人控訴
英辦足球友誼賽 做到超越藍綠
天氣冷 心血管疾病患者宜保暖
桌總年終賽 莊智淵陳建安淘汰
陳德銘訪台 在意兩岸新問題
中共經濟會議 訂5大任務
錢尼：CIA刑求 小布希總統都知
美肯定台灣國際救災重要角色
南投立委補選 綠營13日再喬
金球獎入圍 鳥人7項居冠
桌總年終賽 鄭怡靜黃怡樺無緣4強
港府對占中聲明：依法追究
今彩539 頭獎 2注中獎
金點設計獎 台灣11件奪冠
亞桑傑募款立像 向勇氣致敬
威力彩頭獎 摃龜
公視獲最佳學齡前兒童節目獎
斐總統子駕車肇事 判過失殺人
跨域合作 國發會估省逾千億
IS兜售佛里遺體 索價百萬美元
日眾議院選舉 料執政黨大勝
北市勞動局長遴選 陳明正退出
遭指關說法官 黃世銘澄清
保護貼夯 正達3D成型玻璃熱銷
陸經濟會議 陸媒標榜9大看點
聯合國氣候會議 台灣展現決心
報導浮報預算 榮民公司澄清
金球獎揭曉 年少時代等片入圍
韓星真理翰21日台北會粉絲
患賭博成癮症 奧判還賭客千萬
博科聖地危機 無礙奈總統選舉
台參加科學奧林匹克競賽奪佳績
外交部國際文宣 駐越處宣傳
亞洲電視獎 謝瓊煖奪女配角獎
黃鈴娟大號外線 文化大勝實踐60分
葵雯贊妮入圍金球獎最佳女主角
金球獎入圍 鳥人傲視群雄
第72屆金球獎 電視類入圍名單
第72屆金球獎 電影類入圍名單
曾銘宗贊成 修正大戶條款至50億
藍委34人連署 拱朱立倫選黨主席
郝龍斌：若沒人 願考慮選黨主席
駁名嘴 國民黨：馬絕無操控黨主席選舉
占領運動第75天 港警清場
占中清場 港警逮209人
商業機密遭竊 耐吉告員工
朱立倫臉書「選黨主席、不選2016」
交大教授研究造假 科技部決重懲
Ericsson告小米侵權 印度法院下令禁售
味丹「真麵堂」另類行銷！ 打造立食麵店邀消費者體驗現煮口感
大陸教育部 放寬「休學創業」
台北國賓 聖誕甜蜜獻禮 ，天使報佳音‧美味耶誕餐‧巧克力傳情
柯文哲市府團隊 陸續敲定
鹽之華 ”聖誕套餐” 吃的到失傳的法國宮廷菜 珠寶盒
林俊傑、張鈞甯 在海地遇見困境裡的堅韌生命
華航新世代777新機客艙設計榮獲金點設計獎
黑函案 國民黨屏東縣主委起訴
林佳龍：市長任內建會展中心
買得起藝博會 還有1天快來挖寶!
中華電信獲標準普爾及中華信評之企業信用評等
103年度「路老師」頒獎授證典禮記者會
美國酷刑逼供 中國「反將一軍」
南華大學財金證照王陳潁鑫
俄國大亨拍走諾貝爾獎章 歸還原主
103年度資安故事微電影獎競賽
期勉毛治國解別人解不出的難題
國民黨敗選 陳德銘還是來！
馬雲身家286億美元 躍居亞洲新首富
扁保外就醫案 高院最快今日裁定
中華電信供應商大會 聚焦永續成果與經驗分享
航港局督導轄區船駕駛 緊急應變演練
推動實施國內航線船舶航行安全管理制度
航港局督導轄區船舶駕駛 緊急應變演練
交通部航港局已啟動無障礙海運環境實地勘檢
航港局規劃新航港單一窗口服務平臺
新光推出金寶LINE貼圖，首週登App Store分類排行榜第一名
扁保外案聲明異議 高院駁回
立法院三讀通過船員法部分條文修正草案
中華電信石總經理榮獲第15屆科技管理學會院士
【維多麗亞除夕圍爐】清新田園樂活風 自然健康過好年
台北西華飯店草莓季! TOSCANA冬季莓饌午茶 交織浪漫創意
溫暖聖誕月 新竹喜來登邀您分享愛
中華電信供應商大會 聚焦永續成果與經驗分享
簡約做功德 法鼓山大悲心水陸法會普照十方
103年全國好人好事代表表揚
毛治國施政報告 台聯杯葛
桌總年終賽 江宏傑黃聖盛無緣4強
桌總賽 陳思羽4強莊智淵拚男單
索尼高層 電郵嘲弄歐巴馬
越南籲國際法庭關注其權益
金球獎電視類入圍 HBO獨占鰲頭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬喊話 續就匯率對陸施壓
星亞洲電視獎 台灣抱回兩獎座
觀望多空方向 歐股漲跌互見
經濟傳利多 美股強勢反彈
政局不穩 希臘股市3天大跌2成
奈及利亞連環爆 至少32死
近5年首見 美油價跌破60美元
油價潑冷水 美股漲勢虎頭蛇尾
巴西殺人魔落網 10年謀害41人
歐巴馬：對完成TPP樂觀
巴西財富分配不均 集中州首府
巴西美元匯率創9年來新高
美性侵犯刮刮樂 變千萬富翁
商用不動產交易 創近3年新低
崎動力電音 浮動布魯日
液晶顯示器出貨 估年減 5%
VOLVO新車款 馬力逾300匹
廢大戶條款官員不同調 台股待觀察
蘋果元老級車庫電腦 千萬落槌
朱立倫選黨主席 不選2016總統
苗栗住宅火警 發現一焦屍
陳德銘台東行 12日遊鸞山森林
聖露西亞郵輪火災 3死
基北宜蘭大雨 全台沿海強風
呂慶龍介紹台灣美食 推廣觀光
北市貨車翻車 交警遭殃
朱立倫選黨主席 臉書讚聲爆增
坤悅今起得為融資融券交易
沙國反問為何要減產 油價嚇跌
米粉注意 小米聖誕季16日開跑
台股開盤上漲 28.47點
邢瀛輝獲尼國頒尊重人權勳章
台灣樂助中美洲婦女微型創業
巴國耶誕美食講座 秀出台料理
風暴襲 加州停電陸海空交通亂
華航新機金點獎 將赴倫敦參賽
尼國國會贈榮譽勳章予邢瀛輝
美大使：美做好與北韓對話準備
法人：義隆觸控板出貨可望倍增
布萊恩飆罵：湖人軟的像衛生紙
內政部：投票年齡需考量民法成年門檻
美在古巴推民主 饒舌歌成武器
新台幣早盤走勢平穩
布萊恩爆粗口 狂K林書豪
黃聯昇獲阿根廷頒榮譽博士
鐵皮屋火警 獨身老廟公葬火窟
休學創業 四成陸大生說yes
大戶條款存廢 財政金管尋共識
香港占運結束 泛民未放棄
柯文哲公布新一波小內閣人事
毛揆首度施政報告 學習換腦袋
扁案 羅瑩雪駁下指導棋
美律大口咬蘋果 股價走俏
台灣太陽能發展關鍵 看美中談判
澎湖低碳島 電動機車有補助
金點設計獎 華碩11項產品獲獎
幸福教育 澎湖邀未婚男女參加
雙12購物節 台灣網購動起來
推節能 台達電換氣扇耗電銳減
郝龍斌：沒有選2016總統的想法
美情報頭：CIA少數人可憎虐囚
拼了 沃爾瑪iPhone6只要4千多
瑞士暫停加伊波拉疫苗臨床試驗
4外籍女遭性剝削 移民署搭救
台股量縮 轉戰中小型股
美眾院通過1.1兆美元支出案
巴拿馬國會主任盼促與台交流
墨西哥科阿韋拉州歡迎台商投資
馬雲資產超李嘉誠 為亞洲首富
冬山河超馬13日登場 交通管制
薩國留台生 為鄉里爭百萬基金
朱立倫參選黨主席 胡志強支持
以跳蚤市場掩護販毒 男羈押
油價跌 有利食品業降成本
國軍福利站 悠遊卡嘛也通
超越李嘉誠 馬雲躍居亞洲首富
啦啦隊改組 犀睛女孩全汰換
李新選黨主席 籲開臨會修黨章
吃1顆芝麻湯圓 走路20分鐘才消耗
贊助太魯閣馬拉松惹議 亞泥澄清
多倫多今冬首場大雪 交通阻礙
臉書恐嚇總統炸雪隧 警逮3嫌
任家萱出輯 拿鍋子拍照縮小臉
逾 6成上班族期待領年終獎金
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
氣溫低 胸悶胸痛冒冷汗應就醫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
電郵爆酸裘莉歐巴馬 索尼致歉
國內機票優惠 最多省千元
阿基師惹腥 代言形象受考驗
冷氣團來襲 馬祖空氣受影響
頭一遭 紀檢進駐中共一級機關
大限在即 美眾院通過支出案
虎航徵空服員 開缺150人
掀雙12商機 宏達電對岸推搶購
闖校園倒掛學童 男子遭起訴
行動討海館 品嚐現煮船仔飯
馬紹章：開放大陸書籍不會洗腦
陸房市庫存仍增 增幅趨緩
老婆違規照開單 印尼交警爆紅
大陸網路自由度 全球倒數第7
阿基師沾腥 代言產品恐受影響
選黨主席 朱立倫委託完成領表
爬牆去上課 國中生失足墜樓
併IBM PC有成 聯想股價漲近3倍
公務員地方特考 13日登場
油價估降1元 可買兩套燒餅油條
扁保外就醫抗告 高院分案審理
寒冬送暖 彰縣發實物券給弱勢
小麥麵粉價格 皆降1成
成長快 台灣虎航招150空服員
市調：觸控面板市場年增近2成
新台幣中午貶 4.8分
雙12登場 兩岸網購業搶商機
科技校院繁星 招生簡章公告
朱立倫選主席 洪秀柱藍委肯定
國民黨：樂見黨員表態參選主席
物聯網前景看俏 半導體受惠
救急 美參眾院通過2天支出案
南部啟動人工增雨 效果有限
台聯杯葛毛治國報告 狀況排除
柯文哲讚李登輝 博學話題多
柯文哲首波小內閣 敲定13人
黃健庭連任 選票補貼再捐公益
毛揆報告 供青年參與政策管道
教授研究造假 交大：已開教評會
桌總泰國年終賽 陳思羽將爭冠
聖誕紅應景 澆水避免碰到葉面
日高濱核電廠 可望通過安檢
當運毒車手 白牌車司機遭逮
朱立倫拋憲改 國民黨立委肯定
冷氣團襲日 關東甲信料降大雪
日本東大成立台灣漢學中心
中越戰艦 近日在赤瓜礁對峙
環保殯葬 電子輓聯平台減碳排
總統：行善引效法 助善良風氣
量縮盤整 滬股午收平盤
美濃4強賽落敗 小將激動落淚
市況樂觀 半導體設備族群揚
朱立倫參選黨主席 王金平尊重
毛：接閣揆延長賽 無其他企圖
林佳龍團隊 原民會主委換人
印尼報諷IS 警列總編褻瀆犯
陸取消低端水泥生產 業者叫好
鄭文燦想借將 陳菊：不藏私
勞動部：陸籍技師死亡認定職災
日本年度漢字：稅
參選黨主席 朱立倫下午說明
珣珣公益活動後住院 高燒已退
酒後猥褻8旬鄰婦 判3年2月
台股收盤漲 14.26點
促進縣民健康 南投推社區營造
金球獎入圍遺珠 星際和裘莉
搶救垂危病患 急診非快速門診
狹幅整理 台股漲 14點
台北101案 毛治國：審慎處理
搞怪巫毒甜甜圈 將開台灣分店
12月台指期跌 3點
12月電子期漲 金融期跌
警政署：警察特考雙軌 合憲法
男女吵架報案 警查獲通緝犯
林佳龍團隊 原民會主委發布
登山腹痛休克亡 離開隊友判無罪
被控侵權 小米印度暫停銷售
資金轉進中小型股 指數收小紅
柯文哲借將 蘇麗瓊任秘書長
朱立倫選主席 林佳龍：樂見人才
腦麻生努力向學 獲選模範生
解決塞車 南澳擬設分流便道
連鎖通路轉戰新型店 衝坪效
勞動局長遴選爭議 柯文哲：惋惜
周永康等被捕占中人士 獲釋
十三行3D高空地景 打卡最夯
德製馬車上場 助跛腳馬搬新家
服務學習湊時數 有服務沒學習
陳德銘13日赴屏東 遊墾丁
營收落 陸肯德基整頓服務模式
農村拾器有成 雲林回收廢容器
三大法人賣超台股 60億元
徐生明少棒賽 美濃第4名
妻拒小三憤離家 悔夫燒炭獲救
赤腳踩石子路 糖尿病友險截肢
分工專偷機車財物 3男遭逮
北市議員簡余晏 出任觀傳局長
針灸療法奏效 小貓頭鷹展翅飛
印度教基本教義團體推異教改宗
免費換電池 減輕帕金森氏患負擔
媒體：陸10年可能成最大肺癌國
成大三維超音波 助胎兒早期篩檢
朱立倫選國民黨主席 談創黨精神
陳為廷選立委 林飛帆全力助選
宏達電RE登台 優惠專案延長
河北縣委書記涉貪 財產逾5億
中華電獲標準普爾評AA
中彰投青年職涯發展中心揭牌
棄美籍 林洲民任北市都發局長
車位糾紛 一路追打進醫院急診室
美釀酒商 打造啤酒桶耶誕樹
占中清場 陸港澳辦重彈舊調
促中投合作 林佳龍林明溱會談
毛治國：獲馬總統充分授權
徐生明少棒賽 文武兼備有獎
傳阿基師退出媒體 經紀人否認
微降 安倍內閣支持率45.4%
朱立倫提修憲 陳菊鄭文燦表歡迎
新台幣收貶6.4分
麻州議會下 挖出前人時空膠囊
朱立倫：總統大選併辦修憲公投
中華電供應商大會分享CSR經驗
旗津纜車 陳菊：卡在軍用地
特教生失聯2天 溺斃河圳
六月生了 李易臉書秀父子合照
台電超額盈餘回饋 年內完成
當選宜蘭市長 江聰淵獲頒證書
台南記者學會獻愛心 捐款家扶
占立院案 黃國昌魏揚出庭
朱立倫領表 吳敦義感謝歡迎
冷氣團來襲 農改場籲摘受害果
林佳龍會林明溱 暢談中投合作
傳播貢獻獎 時間軸獲5獎
翻轉服務湊時數 融入正式課程
嘉市1里長涉賄 檢方起訴
外媒：陸央行向銀行注資4000億
華僑高中飢餓12 體驗生命教育
中投發展 林明溱：合作跨政黨
嘉市國際管樂節 20日踩街
港媒：最快下週清場銅鑼灣
油價直直落 憂喜兩樣情
104年起 輸入新化學物質須審核
反對改革法案 義發起大罷工
台灣會議暨獎勵旅遊 首爾推廣
高軟園區 就業人數拚翻倍
敦煌 將升格為地級市
高雄寵物展 毛小孩變裝
王品ita展店 明年業績破億
大戶條款 林伯豐：禿頭就禿頭吧
青少年頭痛視力異常 腦瘤作祟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲大生裸跑爭法治 正妹瞪大眼
疑天冷高血壓發作 工人墜樓亡
陳為廷選立委 賴清德：要協助
謝龍介：黨中央決定是否主委直選
交易烏龍 益安生醫：無影響
日月光復工案 高市再現場查核
台港澳愛心獎頒獎 5人獲得
中市音樂賽 新民樂隊11連霸
看不見的旅程 20日嘉縣演出
台灣美食展 2015年重出江湖
朱立倫選主席 吳志揚：利整合
高院：扁保外就醫案是行政處分
索尼PS4登陸 1萬5有找
陸股強漲 新加坡A50成長64%
憂香港前途 移民潮隱然浮現
油價跌 公平會：物價降要再等
中正大學抓漏系統 節水特優獎
歐蘭德若卸任 月領近台幣60萬
大陸地產大亨：別再讓我們翻牆
毛揆：每天當最後一天全力以赴
增發展 林佳龍林明溱推11共識
女兒跋扈 趙亮鎬公開道歉
北韓：殘疾者丟臉 非人道對待
台電：年份方式不同 燃料價格不能互比
廢棄物能源化 環署擬推驗證制
跨生質燃料 欣厚明年獲利大爆發
日男排代表隊陸裔選手偷錢被捕
陳思羽獲冠軍 揚威世界桌壇
甥18年前器捐 舅獲優先換腎
量縮整理 滬股週線三連揚
現代財經獎 中央社獲兩項優勝
新台幣匯率 收貶6.4分
票選十大火鍋 台電酸菜鍋居冠
海邊3顆未爆彈 無火藥虛驚
農委會:石斑魚產值今年逾76億
柯文哲請益 李登輝贈三原則
跨年迎日出 花蓮推搭乘熱氣球
胡志強北上會朱立倫 決定退選
扁異議聲明遭駁 羅瑩雪：尊重
國民黨屏東主委4人 無保請回
軍方前輩力薦 傅永茂出線
南京大屠殺國祭 習近平將出席
虎科大結合漢翔 簽合作意向書
ITA擴大 台GDP略增
碩禾赴陸設廠 搶攻內需市場
開收盤資訊揭露 明年6月改新制
談黨產 郝：給朱立倫時間說明
輸銀擬分3年 增資200億
南水北調中線 年調1/6黃河量
朱立倫選黨主席 李登輝：很好
國民黨主席人選 林明溱表看法
靈鷲山頒獎學金 表揚澎湖學子
澎湖獅子會 發起捐血週活動
張小燕緊張女王 李艷秋忙覓鞋
吳志揚：憲改應穩定避政爭
廣告寵兒金秀賢 中韓代言品牌逾30
未繫安全帶 反遭警搜出毒品
徐生明少棒賽 龜山國小奪冠
雞糞變黃金 石安牧場獲獎肯定
高院：保外就醫是矯正署權責
台港兩會 16日舉行聯席會議
朱立倫盼讓國民黨也有太陽花
扁保外案 陳致中籲法務部面對
即刻救援 火坑救4賣淫外籍女
安樂死爭議 法國：是時候討論
朱立倫：不當黨產應歸還國家
訂單減 勝華全面解僱員工再回聘
火車命名 阿美族想要邦查號
共諜案遭收押 許乃權抗告遭駁
接見不倒騎士 郝卸任仍將協助
飯店徵耶誕甜心 時薪5千元
大英百品特展 穿越200萬年
朱立倫：不管府院 與民站一起
周線中止連4紅 市值跌破26兆
選票壓力 陳(沖)歎長期政策不受青睞
韓SJ圭賢幫助父母首爾開賓館
千斤公益鹹菜 替關西學子加菜
綠：樂見朱立倫跟進推動憲改
傅(山昆)萁：遊太魯閣 擬分級收費
毛揆：104年Q1採新電價公式
謎樣傳說 希特勒化名藏身印尼
駐星代表處微電影有獎徵答
IEA砍2015年石油需求預測
新北映象60影像賽 13日揭曉
立委考鄉民用語 毛揆：週末惡補
LNG進口長約多 氣價落後反映
ITA談判 經部爭工具機面板納入
陳思羽奪金 贏得辛苦內心激動
台達電國際分享淨零耗能校園經驗
聯合國氣候會議 台展減碳決心
常覺渾身不對勁 恐患泛焦慮症
耶誕妝冠軍 烏節中央城百利宮
刺激措施給力 陸新增貸款激增
跨界合作 網龍推多屏互動APP
陳思羽奪金 劉俊麟適時提點
今彩539 開獎
新電價公式何時上路 經部:盡快辦理
李紀珠：盼第三方支付具前瞻性
通緝犯藏陸18年 開賭場販毒遭逮
大樂透開獎
朱立倫主張修憲 林佳龍歡迎
強烈風暴來襲 南加州疏散居民
閰小妹動畫 13日金門特映
訪台東 陳德銘：助陸客自由行
安樂死 歐盟僅荷比盧合法
陸客鬧事 泰亞航客機折返曼谷
富智康證實印度廠24日停止營運
警回馬槍 呼呼大睡毒販落網
新版性平法上路 31萬準爸媽受惠
陸企300億元 收購澳洲建設商
扁保醫案 法部：矯正署審查中
投信人員賣股放寬 理財更有彈性
超商店員阻詐騙 金門警方表揚
廣東天津福建 陸再設三自貿區
曼黛瑪璉特賣 無痕內衣熱銷
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中國好聲音 1月小巨蛋開唱
朱立倫選黨主席 不權謀勇於承擔
超前部署護漁 魚貨增加收入
今彩539 頭獎 1注中獎
大樂透頭獎 摃龜
加強關係 俄續對印租借核潛艦
新電價方案 台電規劃明年執行
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王岐山：反腐不是一陣子
陳菊探扁 籲政府速予保外就醫
德國電力45%來自燃煤火力發電
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美股開盤下挫 能源股領跌
毛揆首度施政報告 台聯杯葛
全台10大火鍋重新洗牌 食安中鏢業者「出局」
朱立倫推2016修憲公投 主張內閣制
扁保外案聲明異議 高院12日駁回
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世衛：伊波拉死亡病例6583起
美股重挫 道指跌逾300點
均溫低於18度 腦血管易爆出血
貪腐纏身 泰王儲妃棄王室頭銜
華航777客艙 獲金點設計獎
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教宗拒絕 會見達賴喇嘛
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吳東亮：若淡馬錫得標 彰銀在哪
天冷送醫多 10人到院前無意識
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電腦故障 倫敦空域暫時關閉
航管電腦當機 倫敦暫閉空域
法葡國會通過 籲承認巴勒斯坦
桌總年終賽 莊智淵男單晉級8強
一度故障 英飛航管制系統修復
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油價持續重挫 金價獲得支撐
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國際原油價格持續重挫
代孕所生法國之子 可望獲國籍
越捷航空飛台北 首航順利抵台
南加大雨 洛杉磯地區一片混亂
越捷航空台北首航 黃志鵬祝賀
波特蘭高中槍擊3傷 疑牽扯黑幫
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高雄關元旦不打烊
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陳德銘墾丁行 訪鵝鑾鼻風吹砂
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紐約自然史博物館冒煙疏散4千人
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柯文哲女副手 傳廣告女王莊淑芬
南海主權紛爭 美陸司法過招
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裘莉發水痘 不宣傳永不屈服
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湯杓刺死廚師 男判刑12年
印尼土石流 傳3死108失蹤
一片霧濛濛 金門空污嚴重
泛3DIC 封測載板廠吃8成產能
南京大屠殺77年 外交部：不容遺忘
印尼土石流 7死108失蹤
日眾院改選 自民黨勝券在握
寒冬音符 8百人彈烏克麗麗
朱立倫推修憲內閣制 郝：支持
台鐵：普悠瑪北東列車續加開
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
油價拖累 美股重挫
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
替代役熱心扶弱 獲績優表揚
湖人對馬刺 首節戰平
筷子兄弟小蘋果 洗腦神曲襲台
水情緊 經部再開抗旱會議
立院修憲委員會 朝野樂見
4K電視驅動IC 台封裝廠激鬥
南京大屠殺公祭 習近平談和平
北京上海擬成立跨行政區域法院
消波塊成地景 豆腐岩獵相新點
洗腦歌接棒走紅 電音魅力發燒
駁夏立言引反彈 軍方要蘋果道歉
府：無南下行程 報導不符事實
高配息基金 金管會：注意來源
駁蘋果報導 夏立言：張冠李戴
兒童新樂園 16日開幕
張根碩親迎 東協第一夫人驚喜
賴清德盼扛任 王金平：勇擔立院
北京候機擾秩序 2015起恐拘留
太魯閣峽谷馬拉松 寒風開跑壯觀
印尼土石流釀死傷 大雨搜救難
資訊科技協定擴大談判未果
地方特考 澎湖考區秩序井然
泰王批准王儲妃辭皇室身分
童眼看世界 北車展原民童創作
朱立倫提內閣制 副總統不評論
竊賊留下一滴血 警採證偵破
全國語文競賽 原民16族到齊
澎湖80義消 跨海高雄競技
數萬人抗議 義勞動改革不動搖
北市火警 疑電暖器使用不當
追逃追贓 中美合作新重點
嘉市水源地濾過井登錄歷史建築
金宇彬拍Running Man 明洞引人潮
韓文件外洩 檢方將傳朴槿惠弟
陸槓南韓 WTO資訊關稅談判破裂
歹徒開槍拒捕 警摩鐵攻堅逮人
低溫達1個月 農業防寒啟動
談感情 菲總統自嘲如無糖汽水
合唱團聯合音樂會 展絕佳默契
威剛遊戲爭霸戰 邀粉絲同樂拿獎
竹科創新創業 明年更好
傳美參院延後表決支出法案
台北花卉展開跑 點亮寒冷冬季
全國語文競賽 基隆授旗拚佳績
巧手妝點百樹競豔 花市迎耶誕
分析：日相悼南京 中日或有解
英航管故障電腦 逾50年沒更新
李新退選黨主席 全力挺朱立倫
間質性膀胱炎常誤診 枉痛十年
李克強訪哈國 估簽約合作30件
美股重挫逾300點 台股有壓力
疑似阻礙競爭 加拿大調查蘋果
紐約經文處 化身藝術創作園地
花東花海活動開跑
Uber小確幸 巴黎法庭：不禁
毛揆：電價應符合跨世代正義
弘光附設老人醫院 義賣助弱勢
1個月3路塌了 陸網友：豆腐渣
楊恩關鍵三分 湖人延長克馬刺
祖克伯：臉書考慮增設不推鍵
科學園區新增8案 投資逾16億
蛋品嘉年華 嘉大熱鬧登場
陳水扁保外就醫案抗告 高院駁回
一週亞幣 日韓元升值
台中資訊月 電信業4G再尬場
大戶條款壓台股 投顧喊廢
楊恩致命三分 湖人驚險拔馬刺
油價跌 食品降價再等等
黃金需求改善 金價盤堅
單車傳愛送餐 胡志強盼不止息
林書豪率板凳暴徒 加班拔馬刺
擁殺手級手槍 通緝犯遭警查獲
洪秀柱：修憲需有社會共識
占中恐再聚 耶誕除夕風險高
教宗不見達賴 教廷：情況特殊
韓公眾場所明年元旦起禁菸
吸引人潮 三星花海擬增熱氣球
美媒：因油價下跌 歐美股市挫
獅城錢幣兌換商大排長龍
巴勒斯坦男 朝以色列家庭潑酸
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布萊恩激勵隊友 林書豪硬起來
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嘉義市新書發表 記錄桃城蛻變
綠蠵龜擱淺沙攤 海巡通報救援
美白人和少數族群財富差距拉大
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比利時大罷工 陸空將癱瘓
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宣揚伊斯蘭國 印度男被捕
北市勞動局長遴選 14日投票
民宅變工廠 自學製毒難逃法網
歐盟食品新規 詳列過敏內容物
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地方特考 桃園到考率近7成
痞客邦金點賞 最佳部落格在這
文創成果展 編織嘉義人夢想
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美國婦女遠離職場 持續增加
粵贛高速公路車禍 12死3傷
溪頭妖怪村 耶誕跨年嗨翻天
空中追日 搭熱氣球迎曙光
印尼土石流 12死百人失蹤
日眾院選前之夜 安倍卯勁助選
企業寒冬送暖 偏鄉弱勢受惠
菲向南韓購FA-50戰機 明年交貨
陳德銘訪台行程 14日見證嚴
新北耶誕城氣球踩街 萬人爭睹
麥當勞台北辦桌 高雄民眾嚐鮮
大馬課徵碳鋼鋼板進口稅
怕被罵 廣西名菜不列狗肉
中央氣象局氣象報告
青年返鄉深耕 找回部落古謠
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國民黨主席補選 朱立倫同額競選
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
企業家峰會 陳雲林14日抵台
南投立委補選 民進黨推湯火聖
泰感謝 涂醒哲曼谷謝票
沙景藝術創作 見證澎湖沙灘美
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新北耶誕市集 買氣搶搶滾
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華銀徵才337人 起薪32K
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高中生寫程式 個人字體輕鬆創
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經部：ITA擴大談判意見一致
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李登輝：總統制應改內閣制
蔡英文：將邀國民黨開國是會議
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東部停火屢遭違反 烏腹背受敵
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品油師分辨橄欖油 先聞再喝
寒風中慶聖誕 竹縣點燈享溫馨
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高雄氣爆後跨年活動 送暖意濃
華航55週年慶 空姐陪路跑
朱立倫選主席 藍議員連署相挺
南京大屠殺 府盼日人展認錯勇氣
受理報案推托 高市警懲處5人
海巡提前護漁 萬里蟹產值增3倍
泰王儲離異 王室未來堪憂
氣候變暖 大陸西部冰川漸萎縮
美關切台選後談豬肉進口有難度
大塚愛清新登台 彈鋼琴嗨唱
柯文哲大甲鎮瀾宮新竹城隍廟還願
內閣制 蔡英文：審慎處理
佯裝看病 奈少女頭綁自殺炸彈
失智男陳屍 家屬批警沒多關心
周伯勳復出 擊敗老東家台銀
台南溫差大 高齡者送醫增多
今彩539頭獎 無人中獎
梅花烙侵權案 大陸編劇挺瓊瑤
竹市義消不簡單 競技賽6連霸
府：願邀蔡英文入府交換意見
台鐵：研議支線列車設親子車廂
芬蘭年度關鍵字 「蒲亭起司」
天冷 高市送醫者大增
蔡英文：歡迎總統參加國是會議
日眾議院選前之夜 安倍火力全開
俄州高中槍擊 凶嫌已落網
苦命嬤為孫偷蛋 好心警送暖
日本眾議院14日投票 安倍的自民黨民調領先
柯P女副市長 呼之欲出
海外媒體盛傳 李克強2016或將下台
柯文哲遴選財政局長 15日前登記
南京大屠殺13日公祭 習近平等政要齊集
16日寒流到 低溫下探9度
日本眾院改選 安倍將贏得大勝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
桌總年終賽 莊智淵無緣4強
英下月派數百部隊赴伊拉克
西南航空班機遇鳥擊 安全迫降
俄軍機差點撞客機 今年第2次
日眾院改選 開始投票
法媒替政治人物出櫃 犯眾怒
莫斯科地鐵開新站 設計感十足
柯文哲勞動局長遴選 投票下午4時截止
棒球大使 陳智弘陳江和訪泰國
莎拉布萊曼唱告別時刻 台北小巨蛋
台北9大聖誕樹 前衛粉紅領軍
提升供水品質 增設旗津管線
花海季開跑 花東縱谷田園變畫布
不再卡住 整合北高捷運卡拚了
陳德銘14日北上 台南見證嚴
小三通服務人員訓練受理報名
點亮希望之樹 惠蓀林場19日啟動
健康意識抬頭 規律運動人口升
兒童育樂中心 最後開放日
雲端成熟度 台灣領先亞太
日眾院改選 安倍可望壓倒勝
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小王子耶誕照出爐 卡哇伊破表
逝世3週年 現代峨山將悼金正日
殺小三 男羈押抗告遭駁
4G用戶飆 獲利回本漫漫長路
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低溫寒冷助街友 平安站募外套
白警殺人 全美示威愈演愈烈
占中可能再起 港跨年倒數傳停
柯文哲選財政局長 15日截止報名
原民部落綠色資源創經濟效益
Selina高中談戀愛 任爸離家出走
電價公式18日審 朝野待共識
預算延長賽 美國會下週再議
去大馬 Hebe笑言：冰山變火山
抗寒大作戰 超商暖胃熱食夯
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男搭起重機浪漫求婚 砸壞1排屋
李克強訪中亞歐 推銷絲綢之路
DNA之父諾貝爾獎牌 物歸原主
佯稱懷孕詐流產費 女遭起訴
入冬首波寒流 16日起凍全台
涉洩青瓦臺文件 警察喊冤自殺
女子陳屍戲院旁樓頂 疑墜樓
府遞橄欖枝 邀小英談憲政議題
力拚轉型 連接器廠暖風吹
中彰發展 林佳龍魏明谷提共識
泰王妃變平民 民間議論開始
以為老花 男大生眼中風
北健社區徵案 6年補助300萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
醫療無國界 移民署義診惠漁工
細懸浮微粒濃度高 高屏空品劣
龍捲風襲洛城 屋頂掀瓦片飛
總統立委併選否 中選會徵詢中
拚形象 耶誕老人紐約遊行開跑
日眾院選舉投票日 多處下雪
企業家峰會15日登場 大咖雲集
參院表決通過1.1兆美元支出法案
勞動部：霾害假比照颱風假
生死一瞬間 貨車輪撞安全帽
王永在告別追思會 政商雲集
虎頭山芒草飄 入冬蕭瑟風情多
12歲無臂小勇士 明年1月開畫展
馬幣急速貶值 促使IOI急收購
大陸乘客機上大鬧 當局：嚴懲
北市勞動局長投票 民眾搶頭香
卓蘭聖誕紅了 新品種金喜搶市
小英提國是會議 朱立倫願對話
河北一幼兒園坍塌 3兒童死亡
斗六天龍宮盛會 趙子龍齊聚
汽油再降 1元 5年多新低價
廚神當道遊台 推出臭豆腐
彰化副縣長 彰基醫師周志中
朱立倫：以黨領政的時代已過了
眾院選舉 安倍白袍萬里輔選
緝毒陷膠著 警拜媽祖逮人
台南安平區地震 最大震度2級
中油：油價公式並未漲多跌少
阿里山機車撞遊覽車 僅騎士傷
北市兒童新樂園 悠遊卡玩到底
韓媒：韓航公主跋扈將影響經營
油價滑 台綜院上修今年經濟成長
政院促經濟部速提電價回饋案
陳德銘16日訪竹科 關注生技
回台塑決策核心？王雪紅不回應
國道后里到三義 16日夜間封閉
朱立倫：李登輝是他尊敬的長輩
習近平將出席澳門移交15週年慶
大陸前副總理曾培炎 抵台
蔡英文：國是會議是全民參與
台東近海地震 花東中部有感
總統府前揚言自殺 男遭警帶回
油價大跌 太陽能產業罩烏雲
扶助弱勢 老人醫院辦愛心義賣
柯文哲票選勞動局長 網路逾5千人
警DNA協尋 女終找回亡兄
戲院安全梯旁女屍 身分查出
泰台商總會盃慢壘賽 賽況熱
日眾院選舉 投票率受注目
王文淵：父親與兄長情誼深
日本重食育 高中生變食育王
蕭家淇宣布投入台中立委補選
軍人接連遇害 加國加強反恐法
美2015支出法案 吵鬧聲中過關
羅賽芙的新挑戰：肅貪救經濟
印尼新內閣 女性部長挑大樑
柏林圍牆倒了 以巴高牆仍聳立
胖小子減肥 美國強化食育
英國重視食育 學生自己下廚
柯文哲低調回新竹 城隍廟還願
小吃店爆口角 越籍男遭砍死
環保新介質 文心蘭生長良伴
關懷外籍漁民 移民署慈濟義診
航太業前景佳 台零組件沾光
陸客機上鬧事 官媒籲別任性
荒廢天主堂 整修成溫馨關懷站
促中彰發展 魏明谷提多項合作
台灣燈會 林佳龍跨彰投合作
促合作 林佳龍魏明谷達11共識
諾羅病毒旺季 醫囑注意衛生
蕭家淇：對台中建設發展有藍圖
總統立委併選否 藍委看好
兒育中心說再見 民眾再來一次
兩岸貨貿諮商改期 延至16日
總統立委2012年曾併選
媒體問台塑接班 王雪紅未回應
澎湖蔬菜的島繪本 新書發表
全國技藝中餐烹調 光啟奪金手獎
美國會非裔議員連線訪團訪華
兒童新樂園攻略 量身高看天氣
LAVA鐵人3項 挑戰大鵬灣
利馬會議達共識 氣候協議有譜
路樹砸傷不治 妻將代夫討公道
中央補助款 嘉市總分配數最多
聖誕網購詐騙 警籲網友注意
林書豪：最近的情況比較難
路樹砸死人 桃供法律經濟協助
美公民闖北韓 開記者會罵家鄉
柯文哲突訪林智堅 提出合作策略
棒球英雄展 陽岱鋼和粉絲互動
菸葉耕種改進社 變身老人中心
兒童新樂園 悠遊卡取代紙票
六輕總工程師王永在 推台塑上高峰
假面騎士3號 隔40年重出江湖
低油價 學者樂見帶動消費
國道自撞車禍 女子下車遭撞死
居陪員盼勿放寬外籍看護申請
合併選舉 民進黨台聯待討論
節能減碳 太平島太陽能設備啟用
立委補選提名 國民黨：協調中
冷氣團抵達河套 15日影響北京
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外資買超弱 投信看好中小型股
北市勞動局長遴選 賴香伶當選
抗議白警殺人 紐約5萬人上街頭
北上廣深間 增開8對高鐵臥車
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潔西卡雀絲坦 演技獲MVP獎
青春攝影展 青少年拍幸福滋味
陸銀行烏龍 婦人進帳25億元
台灣退休族需自籌 規劃重安全
東三省困局 經濟疲軟人口外移
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關懷犬隻 清大編輯校狗芳名錄
雙12競拍林志玲 26萬約會15分
賴香伶工運25年 無良雇主小心
陽光基金傳愛 獎助顏傷子女
基隆當街大打出手 互告傷害
捐贈父母器官 陸女被迫搬家
蕭家淇補選立委 綠對手：強棒
兩岸銀行簽MOU 聯貸效益大
耶誕元旦 日本重獲陸客青睞
中市立委補選 國民黨協調徵召
土耳其肅清媒體 逮2電視製作人
15日鋒面到 寒流接著來
假冒央視記者 行騙大陸百縣
深耕社運 賴香伶盼翻轉政治權利
陸上市公司主管 能力水平偏低
朱立倫：新北推讀經 傳承文化
蕭家淇參選 胡志強鼓勵支持
日本眾院選舉 廣大地區降大雪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雲林縣政府表揚績優志工
人行：陸明年經濟成長降至7.1%
王大陸陳語安被設計 連吻7天
陳德銘取經 訪至善安養中心
北市勞動局長 賴香伶確定當選
林右昌15日拆總部 民眾不捨
鎮壓異己 土耳其警闖媒體大樓
聽障海報競賽 宣導校園性平
賴帳 大陸不讓坐高鐵
台銀行與陸互聯網合作 商機大
莎拉布萊曼頂米奇耳 美聲攻蛋
法人看好華碩 ZenWatch將登台
賓士SLK車聚 名車聚集梧棲港
黑鳶餵食秀 野鳥學會籲配套
配合鐵路地下化 高捷R11切換
美升息時間 胡勝正：明年年中後
日選舉投票結束 安倍順利連任
水生植物變身 大葉田香冰淇淋
殺害雇主 中東菲勞被斬首
黑龍江煤礦爆炸 10人罹難
陳德銘預祝朱立倫 當選黨主席
賴香伶：上任先做網路開放平台
第三方支付專法將審 概念股夯
日大選 安倍聯盟估贏得2/3席次
利馬會議獲共識 通過廣泛藍圖
越提南海立場 菲讚有助和平
沙提雅提：有生之年童奴成歷史
潘瑋柏頭傷復原 明年再度攻蛋
利馬氣候協議 聯合國獲共識
李克強密集外交 或破去職傳聞
日眾院大選 自民黨或奪2/3席次
金門縣運會 競賽陸續登場
日眾院大選 自民黨勝利在望
全球供給過剩 低油價成新常態
日大選安倍大勝 贏得信任投票
台南街頭瓦斯外洩 幸未釀災
安倍經濟學 日逾半選民肯定
渣打馬拉松 賴琳恩接力作公益
日本眾院選舉 四大觀察重點
針劑標靶 肺腺癌末患者添生機
俄總理：生日宴只提供本國食品
景觀工程啟用 金獅湖脫胎換骨
藥物引過敏 女子鬼門關走一回
北市勞動局長 首位民選市府官員
文化謝平安 藝文辦宗教慶典
印尼土石流 32死76失蹤
曾培炎抵台 力推兩岸經貿合作
陳靖寰關鍵三分球 金酒止連敗
專家：央行維持利率不變機率高
安倍連任在望 政治生涯啟新頁
德民調：民眾過耶誕未必快樂
柏林新機場 料2017年下半年完工
狠夫砍斷妻手腳 再上吊自殺
跨業經營 台商登陸發展新模式
日眾院大選 投票率料創新低
油價暴跌 油國組織怪投機炒作
日眾院大選 自民黨已獲272席
利馬氣候會議達共識 歐盟歡迎
耶誕烏節商圈 情侶愛情永不渝
日眾院大選 執政聯盟可奪2/3席次
北市文化局長 3人進入決選
黎智英辭壹傳媒主席及執董
日眾院大選 最大在野黨魁落選
台北市勞動局長遴選投票 賴香伶勝出
美國油頁岩增產 原油將持續下跌
蕭家淇宣布 參選台中立委
柯文哲遴選社會局長 人選難產
第十五屆全球首席大法官國際會議系列報導
九歲英文繪本小作家 小小力量也能改變世界
台南文化中心講座 良醫分享智慧處方迴響熱烈
國際兒童日 台美小姐皇后分享人生鼓勵孩童
中華人權協會35年有成 人權服務良心為本
2014國際人權日 揭開侵害人權的秘密黑箱
挽救食安與環境 靠每個人良心覺醒
2014經濟人權指標下滑 人權團體指稅制不公
國際人權日 從食安談健康權及生存權
呼應聯合國日 專家從落實職場良心談永續
成大校長黃煌煇盼師生落實良心生活影響社會
用生命感動生命 游鴻池校長良心辦學
雷沛霖籲政府重視伊波拉的防疫
呼應醫師節 良醫建言為健康把關
武術界期待司法良心覺醒 武德文化發揚光大
「青春養生 快樂泉源」 找到把關健康的鑰匙
指揮家張正木呼籲政府重視音樂教育
政治人物必修課：打造幸福國度的祕訣
國立卓蘭實驗高級中學運動會良心大放送
桃園縣迅雷救援協會響應良心時代運動
善用故事啟發良心 以幼兒高度看世界
關懷家暴兒童 創造友善正向環境
聖誕溫馨送暖意 花王挹注百萬微笑基金
國館講座"進擊的智慧人生"
「良心辦稅」推手黃士洲：改革稅務從良心做起
菁英盃新武俠精神 人人做良心英雄
施羅德：油價走低 經濟成長與物價同受惠
體驗經濟夯 高雄寒軒國際大飯店
劍湖山獨家「360度高空吊掛式」煙火施放
第十二屆法鼓山生命自覺營開始報名
國民黨新主席要能帶給年輕世代新希望
教育部首度辦理「部落務語」競賽 得獎名單出爐
松山線免費搭乘 享受優惠旅客約1994萬人次
華航吉刻周年慶 限時好康大方送
外資上周賣超267.48億元
買得起藝博會閉幕 十大人氣王出爐 得獎者產生
元旦連假跨年迎曙光或返鄉出遊 多利用公共運輸
法鼓山動中禪 普請圓滿水陸法會
光明遠大圓滿行 法鼓山大悲心水陸法會萬眾送聖
恐怖分子在雪梨 夾持多名人質
毛揆：先監督條例再談服貿貨貿
賴琳恩接力做公益 現身渣打公益馬拉松加油車
台南大億麗緻酒店【LIPS紅唇酒吧】跨年派對
台南大億麗緻酒店 2015中西式外帶年菜、年貨
兒童新樂園12/16開園 建議多使用大眾運輸前往
用微笑歡慶花王50 以歌聲迎接希望明天
成旅晶贊飯店 晶贊宴會廣場 尾牙春酒齊歡騰
台北寒舍艾美酒店 "巧克光廊"．療癒系甜點
老爺酒店集團首次南攻 打造新品牌「台南老爺行旅」
安倍勝選連任 誓拼經濟與外交
自民黨大勝 安倍力推經濟外交
安倍勝選 恐因低投票率蒙陰影
日眾議院大選 石原慎太郎落選
安倍：鐵定2017年調高消費稅
南非小姐當選2014年世界小姐
日眾議院大選 執政聯盟獲325席
武裝派鬥 利2大油港輸油關閉
日大選安倍大勝 唯投票率新低
自民黨選戰過關 美賀安倍晉三
對抗Uber 車行鼓勵司機檢舉
巴黎計程車反Uber 阻路抗議
終結以人佔領 巴人安理會推案
英自動販賣機智慧化 可拒售
油價跌 央行利率不變機率高
價格高低 民眾購屋首要考量
資金行情 陸股短線波動大
威力彩頭彩衝6.7億 今年次高
法德烏領袖通話 談烏停火經改
美股挫變數多 台股保守以對
雪梨咖啡廳遭占領 掛伊斯蘭旗
黑豹旗高中棒球 8強門票最後拚戰
湖人對灰狼 聚焦布萊恩創紀錄
美公民闖北韓 尋委內瑞拉庇護
桃園縣變桃園市 12月25日升格
比國反撙節罷工 陸空交通停擺
台股開盤下跌 39.38點
宏捷科營收拚連8月創新高
布萊恩總得分超越喬丹 史上第3
莫斯科飄大雪 紅場市集如童話
伊斯蘭國占澳咖啡廳 挾持20人
柯文哲訪前行政院長謝長廷
香港占中 黃之鋒：明年還會有
修憲時程 王金平：誰也不敢說
陳雄文：賴香伶當選溝通更順暢
121314 美娃生日超好記
F1冠軍韓密爾頓 榮獲BBC大獎
雪梨歌劇院現可疑包裹 急疏散
陳雄文：霾害假研議中 未定案
大戶條款 財部金管會續溝通
桃園升格 網友急喊建設升級
業績看旺 東碩昆山擴建新廠
電視晶片需求旺 瑞昱Q4不淡
增專長 培訓榮民水電技藝
蔡依林螢幕初吻獻林心如 吻到牽絲
2014世界小姐：后冠獻給南非
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宣明智邀陳德銘柯文哲午宴
2015景氣 張忠謀持樂觀態度
布萊恩創紀錄 湖人擒灰狼
中國賽業餘冠軍 程思嘉世排升
利多題材加持 嘉澤逆勢大漲
陳德銘參加企業峰會 場外抗議
雪梨人質事件 總理急開國安會
蕭萬長：兩岸合作要讓人民有感
龍華科大攜廠商育精密加工人才
雪梨爆人質挾持 美領事館疏散
中共黨媒暗批茅于軾等3人辱黨
金正日逝3年 開啟金正恩時代
兩岸資通業會談 力推5G合作
北京文物保護寺廟 設奢華會所
風調雨順 蜜棗蓮霧甜度高
桃園市小內閣 邱太三任副市長
陸貪官豪奢實錄 央視連播4天
刺激經濟效應 日房市趨活絡
細懸浮微粒高 中南部空品差
布萊恩得分超越喬丹 湖人連勝
南韓批准議員向金正日獻花追悼
台股走低 中小型股活躍
櫃買高殖利率指數平均殖利率5%
超越喬丹紀錄 布萊恩更想贏球
陸電信業反腐 聯通高層被查
男性髖部骨折易失能 死亡率高
討論憲改 藍黨團擬組修憲小組
韓聯社評選今年國內十大新聞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
監督條例 毛治國盼成新起點
占中銅鑼灣清場 民眾準備被捕
婦為兒女偷保暖衣 警查明購贈
櫃買統計上櫃公司683家
南部黑琵2272隻 刷新紀錄
雪梨人質事件 警方：只有1槍手
新任勞動局長 賴香伶：責任很重
兩岸合作 蕭萬長籲利益共享
韓星宋一國眼疾 有失明之虞
涉恐怖攻擊 1澳男被捕
今年資本市場籌資逾4500億元
兩岸經貿合作 曾培炎3點建議
上櫃日均值259.69億元
雪梨人質事件 伊斯蘭旗透玄機
偉盟與日商簽獨家技術授權MOU
彰化十大伴手禮 饗遊伴好運
張忠謀：可協助陸半導體計畫
拋去浮熱 大陸網金將走向成熟
李克強：速推中哈天然氣管道
耶誕商品標示不明 消保官令下架
蕭家淇補選立委 胡志強：支持
宣明智午宴陳德銘
索尼影業遭駭 新龐德劇本失竊
新台幣中午貶 0.3分
修憲工程 公民組合籲提時間表
轉移過剩產能 李克強向哈推銷
天冷胸悶求診 竟是心肌梗塞
藥華牛皮癬藥申請人體臨床試驗
高規低價手機 迎合新興市場
兩岸協商 林祖嘉：多思考民生
轎車相撞 兩婦人傷重不治
張忠謀：台積成立是創新商業模式
罷免蔡正元 割闌尾送連署書
寒流近 鄭明典：台灣低壓助威
因應突發大雨 水利署設降雨雷達
雪梨人質事件 警方：凶嫌有武裝
柯文哲：若見陳德銘say hello
國際鋼價小跌 豐興產品跟進
洩密罪證不足 前記者不起訴
學者：FTAAP對台灣是機會
陸中石化：石化全產業鏈可合作
毛揆：浮動電價 兼顧世代正義
寒夜偷工地鋼條 男被逮送辦
龔清概：推兩岸經濟合作不動搖
柯文哲見蔡英文 話家常談養貓
馬雲：創新是年輕人的事
證券業：資金捧陸股 留意震盪
迎耶誕 歐巴馬現身慈善音樂會
大陸境外投資 民企占四成
香港占中 民眾轉往立法會紮營
孤獨星球：皇后區 美最佳旅點
日本眾議院選舉投票率創新低
IMF：巴拿馬GDP將倍增
泰前王妃歸於平靜 點閱破百萬
金能獎肯定 邱鏡淳贈元晶賀匾
跨年迎曙光 8大風景區特蒐
雪梨人質事件 電視台：3人逃脫
朱立倫：與議會共同努力市政
王乾發主持任內最後一次縣務會議
澳伊斯蘭領袖 譴責雪梨人質案
友善城市人行環境 澎湖獲獎
陸學者：政府無機制常違憲違法
日眾議院選舉 執政聯盟獲326席
水情緊 嘉南農作灌溉難有共識
不擾製程 高市促遷箱涵石化管
日媒：安倍新內閣現任班底總留
安倍國會改選大勝 日圓貶勢未變
雪梨人質驚恐縮牆角 武警進駐
兒童新樂園16日開幕 遊園全攻略
鄭文燦人事 副手邱太三王明德
雪梨槍手挾人質 澳元可能下挫
參展落幕 國產模型車遭竊
台股收盤跌 41.7點
政戰處長變共諜 張祉鑫判15年
行程耽擱 陳德銘無法見柯文哲
冤死18年 呼格吉勒圖改判無罪
雪梨人質遭挾6小時 警接觸槍手
苗栗綠營基層嗆：陳為廷非柯P
科技部亮4箭 為青年未來造機會
拉回整理 台股跌 41點
美商會：法規跟上國際 利入TPP
馬雲：助台灣年輕人赴陸創業
公廁創意綠美化 方便更輕鬆
12月台指期漲31點
張淑芬：台積電將設救災平台
經貿合作 曾培炎鋪路中小企業
香港占中最後一個據點 被清場
河北區委書記 辦公室自殺亡
海江田落選 將辭民主黨黨魁
12月電子期漲 金融持平
明年景氣 張忠謀樂觀
胡志強勉同仁 引孟浩然律詩
大武營遷建 5年內完成
台灣新創企業少 馬雲：值得反思
利空夾擊 台股季線有撐
LED燈更省 北市路燈換裝
口角開槍殺姪 叔畏罪舉槍自戕
雪梨人質事件 又2人逃脫
聯發科產學合作5G通訊技術
北市家長見柯文哲 談入學制度
南投市首家合法托嬰中心啟用
眾院大選落敗 民主黨魁辭職
憂供過於求 油價跌至5年半低點
三大法人賣超台股 56億元
明年台股 元大金估高峰9500點
亞航紅盒子 進軍台灣國際快遞
合庫寒假育樂營 明年1月報名
台東迎曙光 陸海空從南夯到北
雪梨槍手挾人質 共5人逃脫
薛有真15年重返南韓歌壇
松山線通車優惠 千萬人次受惠
許勝雄：兩岸合作 促產業升級
高雄市核准日月光復工
雪梨人質事件 駐處持續掌握
魏明谷公布人事 3局處長留任
中磊：5G由亞洲美國主導規格
嘉縣議會贈禮券 助弱勢度寒冬
罕病女逝世 家長至校灑冥紙
國家圖書館開放16歲以下免證入館
印尼央行出手 遏印尼盾貶勢
雪梨人質案 國土辦促提高警戒
環署推高屏空污管制 違者開罰
國民黨：馬總統不再干涉黨務
日月光感謝政府 K7廠儘速復工
涉詐補助款 資策會2員工交保
屏東跨年 踩街迎曙光
普悠瑪漲價否 葉匡時：研議中
安倍大選大勝 堅持施政目標
嘉義尾牙春酒宴 國宴主廚掌杓
原住民族林地補償 民團盼三讀
日月光：努力成半導體環保模範生
李紀珠：離岸人民幣 兩岸互補
外交部辦中東歐在華學人研習營
疑聖戰士攻擊 雪梨人質舉IS旗
劍湖山世界 610秒風火輪跨年
劉義周：基本支持總統立委併選
大學生當志工 陪原民走過風災
吸膠男偷機車搶落單女 警逮獲
竹市迓關公嘉年華 19日登場
修憲 副總統：不能心藏算計
台達電斥資170億 併挪威電源廠
中國南車獲阿根廷85億訂單
台南環保局長 接雲林副縣長
聖誕節前網購 小心遭詐財
倒車不慎墜溪谷 一家5口輕傷
不滿被評第2髒 仁武社區抗議
宣明智：未幫陳德銘柯文哲牽線
台達電：併購是未來成長策略
新台幣收貶1.6分
元旦連假 國道夜間暫停收費
柯文哲16日赴台中 探望陳水扁
助特殊生奏樂章 陳蔚綺獲獎
比利時大罷工 台商及早因應
雪梨挾持事件 槍手稱置4枚炸彈
大陸雅居樂 主席或逃過一劫
鄭文燦：建設桃園成宜居國際城
漢翔第1萬具引擎機匣 交運RR公司
日月光復工 高市持續嚴查防污
竹市義消競技奪冠 許明財讚聲
整合悠遊卡一卡通 最快一年半
李克強會俄總理 談及高鐵合作
爆米花聯盟如續辦 大約在冬季
對警比中指辯稱看鑽石 女遭訴
性交頭痛如雷擊 急忙喊停就醫
芬蘭台囝尋親 中央社獲優質新聞獎
Uber引爭議 法國元旦起禁
控管廢食用油 新北發工作證
苗栗膠筏翻覆 2漁民落海
北市兒童新樂園 16日正式開園
毛揆：鼓勵母乳 勿限奶粉優惠
稀有黃頸黑鷺 高雄溼地現蹤
安倍：更大膽實施拼經濟3箭
台灣產品銷陸 期盼快速通關
雪梨人質事件 外交部提醒注意
世棒12強賽 擬改回台日合辦
低溫特報 台南以北探10度以下
澳洲警：人質事件侷限一區
洪仲丘案 陸軍參謀長作證
國泰金:估台明年GDP約3.22%
柯文哲第二波小內閣 19日公布
林右昌公布副手 林永發出任
憂潰堤淹良田 水利署編預算補強
友達總座彭(雙)浪籲兩岸面板合作
韓天團EXO配手機遊戲發行新曲
轉換心情 周天成連捧2冠
LED廠靠新應用 擺脫紅海市場
3班制販K毒 警逮嘉義最大宗
社區被評第2髒 高市增清潔人力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
李登輝：憲改是台灣唯一的路
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
恐怖電梯 父遭夾女陳屍電梯井
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
朱立倫當黨魁 毛治國：有一定分際
中央氣象局 １週天氣預報
搓圓仔湯 議員當選人郭榮宗遭訴
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
反貪 廣東嚴治官員打高爾夫
入境北高機場 Skype免費打
大陸社科院：全面開放生育二孩
陸智庫：陸明年GDP降至7%
雪梨人質事件 菲盼和平解決
icash 加油站家樂福都可通
書硯藝術文化學校辦返台遊學
育嬰留職停薪 1成回不去原職
王建宙：陸市場大 兩岸企業優勢
緬懷漢寶德 南藝大辦音樂會
LED產業大者恆大 陸廠崛起
法國愛台歌友會以歌會友
推廣優質民宿 金門16日表揚
高市環保局准日月光K7廠復工
陸官媒分析：情婦坑貪官有3招
普生癌症分子檢測中心啟用
男砍殺前女友 檢抗告成功押人
違勞基法單位 北市公布41家
奶粉促銷 毛治國盼勿捨本逐末
破壞司法官廉潔 詹昭書撤職
國民黨議員 挺周典論選屏議長
雪梨人質事件 1印度人遭挾
陸廠籲台放寬赴陸生產12吋晶圓
毛揆軟身段 尋治國新風格
台日警方合作 破獲強盜殺人案
組職棒第5隊 彭誠浩：2年評估
拓版圖 國泰金參股菲國中華銀
攜毒200餘公克 雲林查獲毒蟲
第3方支付法 詹宏志反對銀行公會研擬
連戰：兩岸利潤讓同胞雨露共霑
香港占中 955人被捕351傷
銷售大陸夯 台東釋迦園連續遭竊
大陸：金磚銀行 明年底運作
斥資2.6億 基四警分局廳舍落成
南非小姐榮登世界小姐寶座
旺旺友聯概括承受港商亞產火險
證交所：台滬通跨進一大步
水果月曆送澎湖民眾 限量500份
煥然一新 南投愛蘭派出所重建
澎湖超商店員機警制止詐騙
慈善會獻愛心 雲林獲贈救護車
酒精症候群女童 美國重新開始
美質疑北京南海主張 菲國歡迎
旅行團遊澳洲 業者：行程不影響
陳奇祿追思會 家屬捐標本圖繪
日月光高雄K7廠 即日復工
嘉市社福電子報啟動
美忠實盟邦澳洲 高度警戒恐攻
梁振英：占中告一段落
婦受困鼻頭角礁石 直升機救出
雪梨人質案挨轟 Uber補破網
聯電獲英飛凌車用電子代工合約
雪梨挾持事件 情勢陷入膠著
棒壘回奧運 吳經國：還不確定
頂新案 魏應充指檢察官以偏概全
陸社科院：2015年陸股緩漲
柯文哲未承諾入學方案 家長失望
內閣制議題 學者看法不一
文大棒球隊50年 夢幻球星雲集
外交部：台日在既有基礎上發展
紐時：陸製電子菸 比真菸還毒
詹宏志槓李紀珠 第3方支付應聽網路業
悠活換新董事長 業績回穩
財部遞狀盼法院駁回台新假處分
留日民眾有福 ANA放寬行李數
傳接文化部長 詹宏志否認
極光之愛首映 成道歉大會
登革熱趨緩 高市估1個月終結
羅嘉仁願留義大 不強求大聯盟
蕭萬長呼應馬雲 籲助青年創業
陳福海春運專案辦公室啟動
17歲紐約高中生炒股 賺22億元
華航55歲 推55折機票優惠
1歲以下嬰幼兒奶粉 不得廣告
雪梨人質挾持 傳出驚悚畫面
台日產業合作 金融服務聯盟出擊
美商關切台資本市場 國發會擬協調
王建民揮桿打小白球 為了早產兒
上海股市收漲 創業板創新高
禁嬰奶廣告行銷 遵守國際規範
春節離島航班 16日傍晚開賣
曙光班機熱門 華信推出國內版
美大兵殺變性人 菲檢起訴
陸馬達加斯加廠勞資衝突 4死
婦人嚷向朱立倫陳情引虛驚
幼童手作聖誕襪 送愛獨居老人
日股收黑 率領亞股走低
黑心石膏 永昌化工負責人遭訴
連鎖超市排名 全聯社躍居首位
詹宏志踢館 金管會官員回嗆
美商會肯定台醫藥產業突破作為
電腦斷層儀器老舊 影響判讀
中加協商 合作追討贓款
丁磊：成立基金投資台灣文創業
澳洲受恐攻威脅 擔憂日益提升
林永發曾遭約談 檢方不起訴
習近平：吸取徐才厚案教訓
黃金現交易平台 元月5日上線
今彩539開獎
楊珍妮：貨貿談判透明 陸方理解
合庫棒球育樂營 捐鞋助少棒
威力彩開獎
菲重犯服監比度假爽 法長震怒
新北猛警林淵照 2月查9黑槍
地方特考落幕 21人違規
森林限採伐補償 農委會提計畫
國5車輛追撞 5韓客輕傷
鄭文燦桃園首波市府人事出爐
勞檢 賴香伶：先了解媒體業
元旦連假 首日車潮上看260萬輛次
韓航公主罵座艙長 檢方擬傳喚
設計旅店夯 誠品亮相老爺接力
耶誕將至 恐攻威脅籠罩雪梨
駐釜山辦事處舉辦僑務座談餐會
雪梨男自爆衰撞槍手 險成人質
雪梨人質事件 亞裔女驚險脫逃
張富淳與柏林樂團協奏 獲好評
陸首個國家級文創園區落腳北京
比利時也傳挾持 3歹徒投降
新藥股利多 兩岸臨床試驗合作
新台幣收貶 續創逾50個月新低
比利時傳挾持人質 似無涉恐攻
澳洲人質案 凸顯孤狼攻擊威脅
南非人瑞鱷魚慶生 114歲
威力彩頭獎槓龜
防護員照護 戴資穎年終賽拚冠
工業化後期 陸產能過剩挑戰大
大陸鼓勵民資參與村鎮銀行組建
今彩539 頭獎槓龜
韋氏辭典年度字：culture文化
需求強勁 獅城耶誕樹供不應求
台北馬拉松前 劉軒分享攻略
雪梨人質事件 傳查出嫌犯身分
陸客醫療險 台保險業可搶商機
馬雲：今天做10年後會成功的機會
雪梨人質案 亞裔女脫逃親友賀
比利時武裝挾持事件 3嫌犯投降
幫公股按讚 彰銀工會大動作登報
台新金申請假處分 年底前難有結果
雪梨人質事件 警方發動攻堅
雪梨人質案 警方攻堅傳斃槍手
券商公會再疾呼 廢除大戶條款
柯文哲16日探陳水扁
多國前總統與大法官籲全球團結護人權
聯合國NGO世界公民總會年會 青年志工為賦稅人權發聲
Global awakening of conscience:Civil society works together with the UN
Ambassador Bellocchi’s memorial service: Dr. Hong Tao-Tze, Zhang-men-ren of Tai Ji Men, lauds Bellocchi’s contributions to world
How Elites from San Francisco Bay Area to Response UN Universal Children’s Day
The US Congress Recognizes Tai Ji Men’s Efforts in Bringing Positive Energy
Colorful UN Day celebration with national costumes and ethnic foods
International Forum V on the Awakening of Conscience in support of UN Day in Silicon Valley
中醫飲食調養 遠離衣物過敏
神氣家族《愛在紐約 良心旋風》
母語傳承靠她們! 新北市母語師資班結訓
神氣家族《歌舞青春良心時代》
家長的良心話：讓孩子有好環境快樂學習
石牌國中老師陳姵妏：翻轉學習 每個孩子都是主角
教育需要心靈改革 五育並重才是全人教育
良心營養師郭素娥 以身作則推食安
良心良師 舞出孩子新生命
做有良心的媒體 讓民眾安心
跟「卡通公仔」、「臺北尋寶隊」來新樂園探險
澎湃《尾牙春酒宴》上菜囉
龍華科大與東台等三家公司產學合作簽約記者會
憑魄力會帶給房地產災難！
德昌豆乾 5品項含二甲基黃
雪梨2人質遇難 總理獻花悼念
塔利班攻擊巴國學校 挾學生當人質
北北基小黃運價調整檢討 本部予以尊重
澳洲挾持人質事件 2人質1槍手喪命
兒童新樂園開園囉！ 歡迎大、小朋友一起來同樂
含致癌物德昌豆乾 通路下架退貨
柯P: 讓扁死在獄中、不符合台灣社會利益
石原慎太郎落選 宣布退出政壇
日新科眾議員 84.9%贊成修憲
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
人質危機報導 媒體切勿越線
雪梨危機 社群媒體淪恐怖工具
澳洲人質事件 死者之一為歹徒
澳警方攻堅 人質危機戲劇落幕
雪梨人質危機解除 據報2死4傷
油價低迷衝擊 歐股重挫
世衛：伊波拉病亡數達6841人
雪梨人質案 最新消息3死4傷
比利時傳人質事件 疑烏龍一場
賓州3戶人家遇槍擊 6死1傷
油價續跌拖累 美股下挫
OPEC不減產 國際油價再創新低
遭威脅 蘇黎世機場局部關閉
沃爾瑪錯將林書豪當安東尼
台灣24小時書店 比國媒體羨慕
查考試作弊 美筆跡專家出馬
北方白犀牛 全球僅剩5隻
太陽能需求 明年估增16.5%
日盛投顧獲4大產業分析獎
標準及薪資扣除額提高 105年報稅省
台股9千點攻防 關注大戶條款
合庫銀主辦華立30億元聯貸
歐蘭德談移民 推崇融合價值
股市量能退 券商整體獲利減
坐擁山景 天母豪宅成聚落
巴西石油股價創10年來最低
俄閃電升息 遏止盧布失控急貶
歐盟食品標示新法 缺原料產地
英食品紅綠燈標示 歐盟續爭論
巴西甘蔗不再吸引外國投資人
巴西貿易逆差 14年來首出現
2016選戰 傑布‧布希將透口風
湖人低迷 首節落後19分
男著裝扮警 竊汽車百貨被逮
台股開盤下跌 17.81點
溜馬開殺 湖人半場落後33分
高雄K7廠復工 日月光走堅
柯文哲的文化局長 人選今決選
專家：俄升息幅度大料能阻貶盧布
台灣贈布國駐法使館資訊設備
兒童新樂園開園 民眾冒冷排隊
韓國人每天用智慧手機逾3小時
雪梨人質危機 英勇店經理喪命
李克強：絲路經濟帶銜接上合組織戰略
澳總理：雪梨人質案槍手偏激
毛治國備詢不搶答 王金平按讚
華南銀上海分行 獲准開業
北市：計程車漲幅及實施點難估
血濺高市街頭 男被砍重傷
湖人進攻當機 3節落後31分
習八條宣傳片 中共問訊表首次曝光
南韓議員赴北韓獻花 悼金正日
推拿奪亞太電影大獎評審團獎
資策會：智慧生活產業兩岸合作可雙贏
寒流來襲 菜農採收避寒害
高雄加工區徵才 薪水上看42K
雪梨人質事件 恐成IS宣傳利器
全國陶藝賽 花蓮學子亮眼
李準基雪中送炭 送出1200多塊
台贈電腦予瓜總統府安全局學校
環保教育有成 挑戰擂臺賽熱門
抗癲癇藥引過敏 少女膚爛眼盲
教育新聞 國教爭議連4年上榜
雪梨人質危機 挾持者前科累累
韓星李準基雪中送炭 享志工樂
陸經濟趨緩 企業樂觀度下滑
南韓手機低頭族 每天逾3小時
華信曙光包機開賣 買去送回
兩岸物聯網合作 中華電盼訂國際標準
賴清德：朝野兩黨都應反省
教改論壇：學術造假大吹哀風
湖人追分為時已晚 終止3連勝
曾銘宗：金融亞洲盃提早 年輕人發展大
兒童新樂園開張 爺奶為孫探路
雪梨人質危機 勇媽捨命救孕婦
共軍厲行習八條 菜刀費用也規定
新興市場股債匯跌趴 憶起1998
柯文哲遴選文化局長 3人面談
占中民眾 香港立法會外續紮營
陳德銘上午訪竹科 關注生技
高屏空氣差 敏感族注意
雪梨槍手挾人質 或因不滿政府
賴清德公布首波人事 調幅不大
周杰倫大玩錯位 專輯再現飄浮
兩岸服貿 福建自貿區或可先做
日宮崎爆禽流感 撲殺4千雞隻
2012非法流失黑金 近1兆美元
菲籍船員自戕 國軍緊急搶救
兒童新樂園 有如歡樂藏寶箱
Google熱搜人物 柯文哲登第7名
朴槿惠：不討論與日分辦冬運
醉女闖民車 駕駛求助派出所
台資助薩國消費者教育推廣教材
觀望大戶條款 台股重回9000點
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台港兩會 討論氣象土石流合作
十大教育新聞 4問題長年無解
上半場手感差 湖人終止3連勝
誤會泰大 老外被泰和尚賞耳光
推兩岸產業合作 許勝雄提「四同」
中研院上修今年GDP至3.42%
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朱立倫：修憲一定要做的
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
德昌豆乾染禁劑 乳化劑出包
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
2替代役男拉K 警攔檢查獲
奶粉漲價調查報告 年底送立院
被借將 陳菊：樂分享高雄經驗
台中警熱心 外籍正妹誇好溫馨
中研院上修今年GDP至3.42%
染違法色素二甲基黃豆製品 查出11家
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4坪空中茶屋 藤森照信打造華山
警破獲詐騙集團在台轉帳中心
山東濟南煤礦爆炸 3死15傷
吳宜臻：不參與苗栗縣立委補選
雪梨凶嫌 涉夥同妻子殘殺前妻
第三季 巴拿馬經濟年成長6.2%
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北京將建新機場 旅客量7200萬人次
紐約州禁止動物刺青或穿耳洞
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新台幣中午升 3.7分
格陵蘭冰層融化嚴重 恐衝擊佛州
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印尼12人涉IS活動馬國被捕
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河北承德市副市長違紀 遭調查
台生研發螺絲起子筆 半年狂銷近千萬
寄恐嚇信給高中董事長 男遭訴
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金秀賢李敏鎬 春晚嘉賓待揭曉
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兩岸資訊家電簽約合作 蕭萬長見證
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實價登錄新揭露 商用微溫住宅冷
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豆乾用化工染劑 知名廠牌淪陷
婦人登山胸悶 救護車馳救罔效
化工黃粉 德昌豆乾染劑原凶
李準和天動經紀合約滿 說拜拜
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供違法染劑製豆乾 父子化工背景
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修憲委員會列議程 最快19日處理
添二甲基黃 讓豆乾賣相好看
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雪梨人質案落幕 推友挺穆斯林
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沒白吃的午餐 機器人搭機也買票
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房地合一 估北市6成3交易得課稅
持續整理 台股跌 34點
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豆乾風暴 食藥署：豆腐豆漿安全
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尾盤賣壓湧現 台股失守9千點
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自覺一無所有 雪梨槍手豁出去
倪重華傳接文化局長 柯辦不證實
檢測睡眠呼吸中止 不用睡整晚
台北跨年 浩角翔起攜手萱樺
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景氣疑慮 資金自歐美基金流出
豆乾風暴 得意中華下架問題品項
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佐科威遏非法捕魚 還要出重手
欠稅 寶技工業前負責人管收
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德勒斯登逾萬人集會反伊斯蘭化
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新美日防衛指針 或延期公布
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查芊鑫乳化劑 基隆國全行退9箱
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行政院：在共識基礎上推政策
炒股神童吹破牛皮 大賺錢故事全是假
防車撞 總統府增設阻車設施
動物園逃走中 花招百出
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鄭崇華指電價不應降 張忠謀不同意
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金管會：台銀行對俄羅斯曝險不大
電眼全在握 彰縣展現智慧警政
問題豆乾 中市2業者中招
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國民黨邀王郁琦報告選後兩岸情勢
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新北市軍人忠靈祠附設禮廳啟用
再添殊榮 華航獲北亞最佳航空
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