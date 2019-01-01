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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
北京故宮文創品夯 收入數十億
歌劇院落成 胡志強謝團隊付出
遭綠營指股市門神 簡太郎提告
廣大興案 死者子赴菲出庭作證
四川康定地震 習李批示速搶救
戰將型吳惠娜 品牌女鞋深耕兩岸
馬總統批奧步 羞辱台灣民主
苗栗雜草火警 波及6車
江蘇長電效應 台廠加緊布局陸基地
反對收容難民 柏林數百人示威
僑領投書紐時 替台慰安婦發聲
固票倉 蔡英文陪吳宜臻掃街
後QE時代 新興企業債崛起
檢測鋼瓶突爆炸 水電工命危
郝龍斌陪簡太郎 車隊掃街
警示區 高市籲勿擾投票免受罰
日500公里高鐵 試乘實況high
寵物當家 官員各有所愛
印度1成家戶成員全是文盲
突尼西亞總統大選開始投票
拚連任出招 許明財騎單車掃街
大陸新神曲 習大大愛著彭麻麻
大數據商機 相關電子廠歡喜收割
喊話 楊秋興允市府員工升遷透明
台片廣義4獎 金馬黯淡現隱憂
印國安顧問：因應巴陸兩面作戰
竄改電郵 詐騙百萬元貨款
香港羽賽女單 戴資穎奪冠
拚中彰投勝選 吳敦義籲支持
台機械五金團12月抵大馬拓銷
影帝陳建斌離台 謝金馬獎鼓勵
金蘭盃料理賽 黑盒子決勝負
金馬頒獎 章子怡快閃離台
嘉年華遊行 柯文哲全家出動
香港羽賽直落二 戴資穎戴后冠
教宗接見台灣自閉症畫家李柏毅
治霧霾 河北高汙產業轉移海外
台青年開發Beam即時通 溝通零秒差
嘉義溺水 父母為救小孩失蹤
加強離島查賄 檢察官增援馬祖
台大生野餐約會 尋事業感情伴侶
習近平訪斐濟 撒錢鞏固邦誼
澎湖原住民傳統美食文化展
鼓勵創新 5團隊獲頒創業基金
拳王議員澳門揚威 菲總統府賀
左營軍港開放參觀 人潮湧入
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
戴資穎香港稱后 超級賽第3冠
藍：綠扭曲事實激化社會對立
都在上下班 北京通勤97分鐘
星羽球賽 台小將陳俊維奪金
金大成票倉 學生選票兵家必爭
國民黨黨慶 中彰投拚全壘打
台塑調降汽柴油4角
選戰衝刺週 蔡啟塔籲勇敢把關
全國自由車公路賽 馮俊凱2連霸
康定強震 5死54傷1失蹤
前進對手票倉 雲林藍綠拚縣長
拚中彰投全壘打 馬英九籲支持
苗栗雜草火警近10起 消防忙翻
宜蘭藍營選將宣傳片 衝刺催票
支撐陸經濟 人行可能再降息
核談難達協議 傳伊朗擬再延1年
氣爆國賠未獲理會 擬續夜宿官邸
廣大興船長赴菲開庭 菲保證安全
24日各地晴朗 東半部有雨
前華府市長巴瑞病逝
簡太郎6問 潘孟安回應
鋒面25日報到 投票日北部易雨
小孩溺水 父母為救兒雙雙溺斃
陸一胎化鬆綁 台童書業搶商機
騎車滑200公尺山坡 男骨折送醫
經長：南部產業轉型已看見成果
菲否認有明年APEC禁採訪黑名單
歌劇院落成鬧場 遭台中人斥責
北上廣津停車費 多進私人口袋
占中57天 民調逾8成盼撤離
炒菜先放肉 冷鍋冷油自然好味
抗蟲桉樹研發有成 已用於造林
歌劇院落成 總統：感謝胡志強
東太平洋高球賽 李玠柏奪冠
水泥車與轎車車禍 5人受傷
洗車疑打錯檔 衝撞加油站員工
家扶自強兒童 感謝馬總統關心
首次幫接生 年輕男救護員震撼
查賄 屏檢收押5樁腳
專演蔣中正 陸演員孫飛虎逝世
新住民婦女組後援會 挺徐耀昌
翡翠水庫：食蛇龜數量維持穩定
搶攻年輕選票 連勝文公館拜票
有機農業夯 花蓮提高比率
台東縣議員候選人涉賄遭約談
後憲相挺 李沃士：打造幸福島
驫舞劇場德勒斯登演出獲好評
傅(山昆)萁車隊拜票 籲花蓮不換手
台灣大：4G熱 吃到飽可能持續
英特爾 買筆電送蔡依林專輯
歌劇院落成遇抗議 胡志強籲尊重
文華東方法籍新廚 秋菜獻繽紛
QDII額度擬鬆綁 有益台股
台灣大看好 亞太電放眼物聯網
大人物搖滾飆唱 重現電鑽吉他
教退人員組協會 推公益服務
柯文哲嘉年華遊行 熱鬧踩街
星羽球賽 台灣1金2銀
吳敦義：集中選票力挺謝立功
八里水泥車車禍 5傷全救出
台灣大拚匯流 內容產業續布局
連勝文：西方民主立基政黨政治
德企業領袖強調推動東南亞商機
黃秀霜造勢晚會 馬英九站台挺
江宜樺：朱立倫是最好的市長
台灣大行創獎 7字簡訊奪7萬
德劇場盼邀台驫舞劇場駐村創作
胡志強關懷 高一女做肉圓回報
胡志強：國家歌劇院是台灣之光
財部駁斥台新金365億買3張紙
滬港通冷 港財長：應看長遠
台藝術家阿根廷介紹中文之美
開放帶來興旺 馬英九挺林滄敏
收賄1.8億 山西煤礦4站長法辦
東石40分扣倒薇閣 創黑豹旗記錄
江揆：選謝立功基隆脫胎換骨
金馬評審：台片黯淡影人該反省
威廉王子夫婦擬明年初訪大陸
市長要國際觀 馬總統挺黃秀霜
朱立倫：用選票證明新北市光榮
大馬：國際民航料執行實時追蹤
拚市長 楊秋興籲挺身改變高雄
舌尖上的南洋 新住民教做菜
黃秀霜晚會造勢 力推社福政見
日眾院選情民調 挺自民黨者多
醜聞連連 前華府市長巴瑞病逝
林智堅拚勝選 綠營大咖力挺
謝立功：建設基隆成為港灣巨人
挺楊秋興 馬英九籲安全和經濟
林炳坤爆料曾求官 陳光復否認
陸民抗爭傳被放毒氣 官方否認
副總統：高票讓朱立倫光榮連任
車廂失火 倫敦查寧閣車站關閉
呂政儒3千分達陣 盼裕隆拚冠
巴拉圭眾議院議長訪華
直搗藍營票倉 游錫(方方土)中和拜票
蕭敬騰攻蛋 林熙蕾帶女挺乾爹
陸8成富豪 想送子女出國唸書
台灣協助阿根廷貧村彩繪牆面
柯文哲：推倒意識型態的高牆
學童雙親溺斃 嘉市府緊急處置
柯營遊行 北市警估9萬6千人
南亞峰會印巴是否會談引關注
費德瑞發威 瑞士台維斯盃封王
蒲亭意猶未盡 考慮4度選總統
小英挺鄭文燦 拚桃園勝選決心
宅男女神林采緹 替邱鏡淳暖場
霹靂舊拍片場火警 原因調查中
阿富汗球賽遭炸彈攻擊 傳50死
連籲檢警選前公布竊聽案事實
國民黨慶 營造中彰投勝選氣勢
林佳龍車隊掃街 林義雄力挺
蔡英文挺鄭永金 同車掃街拜票
台北喜來登【閃耀年終】尾牙春酒專案
10月失業率3.95% 失業45萬7千人
2014買得起藝博會
航港局 受理船舶運送業特定航線疏運之申請
中華電信103年資訊月 4G展場優惠加碼送
防選前最後一天「惡搞」 張景森要求赴檢說明遭拒
中國官媒駁斥 西方炒作中國在南海造島
中國1名敢言記者 遭報社解雇
馬嘉義市拉票 國民黨候選人放鴿子
台北寒舍艾美酒店「雪燦‧都會耶誕」夜饗樂
寒舍艾麗酒店【耶誕福音．幸福傳遞】慈善活動
李沃士北門造勢把愛找回來
《黃金時代》獲最佳導演 星美文化「與有榮焉」
民主社會政府是異中求同結果
美麗信酒店集團「吉羊如意˙富貴吉羊」尾牙春酒 歲末年終共歡專案
漢來飯店門衞Doorman.Doorgir表現出色
HiNet光世代+MOD【双省方案】每月366元起！
導遊工會成立李沃士後援會
許市長表揚9個模範志願服務家庭
金酒兩款鹿茸酒12月上市
假日飯店2014年感恩節晚會
第21屆吳家錄獎學金頒獎
北市最大薑餅屋， 王朝大酒店甜蜜飄香
12/8~14獨家推出「品油專家認證養成班」
白色力量柯文哲 黃金周催出20萬人
連：市府路更名經國路 非拍馬屁
不堪壓力 美防長黑格求去
性侵指控 比爾寇斯比堅不理會
維德角福戈島火山爆發死傷不明
突國總統大選艾塞布西領先群雄
伊核協議難達 P5+1商展延期限
伊庫德戰士強攻IS 20死逾40傷
求達核協議 6強伊朗最後衝刺
布吉納法索過渡政府人事出爐
火山爆發 維德角總理籲民撤離
伊朗核談判前 俄美代表先會面
大雪停雨將至 美湖區洪水警報
全台晴朗 西半部日夜溫差大
選前一周 台股恐與國際盤脫勾
ECB誓言加碼刺激 歐元貶幅擴大
台北市承德路民宅大火 2人死亡
Elantra全球銷售逾千萬台 推優惠
柬國紡織業 調漲基本工資
慶生卡一卡車 唐氏症患者落淚
10月失業率3.95% 較9月小降
傳歐盟210億歐元分攤投資風險
旅遊新招 來去法國人家吃大餐
蔡正元將告柯辦偽證等罪
岳豐迎耶誕旺季 今年獲利看高
台股開盤上漲 52.89點
世界最美少女 9歲超嫩模
10分鐘吞4公斤 美男火雞大胃王
iPhone 6超缺 果粉苦等
10月失業率3.95% 較9月下降
新清明上河圖夯 城管打人入畫
美12歲男童玩假槍 警察真殺人
巨微雲集25日正式登錄創櫃板
國民黨慶120年 支持者喊連凍蒜
人行降息 北上廣房價有望反彈
謝謝蜜雪兒 把學校伙食變難吃
公私分明 上班族專用APP上架
高登及京林透過創櫃板籌資
網傳疑隨機砍人 警方：醉漢啦
全球傳動機器人模組 獲富士康訂單
HERO電影第2彈 松隆子再登場
談布朗案 前紐約市長失言惹議
加強固樁 凱擘推老客戶優惠
赴德國度假打工 配額增至300人
北京反恐 火車車廂全都錄
LPGA年終雙喜 高寶璟後生可畏
新台幣早盤 升值逾1角
首座LINE卡通咖啡廳 曼谷開幕
上銀機器人 明年Q2上看15%
機器人助救災 智慧消防達亮相
溫州隧道內汽車自燃 百人逃生
傳產強勢 台股站上9100
英駐港總領事館被占 港警清場
路易斯好得意 橫掃LPGA 3大獎
台東縣長選戰 藍綠搶攻縱谷線
LPGA年終賽末輪回穩 曾雅妮41名
柯辦竊聽疑雲 張景森願說明
後QE投資策略 股優於債
高市府遭某候選人開車衝撞
蘇格蘭賽遭逆 王子維無緣稱王
LINE限時免費貼圖 女孩熊麻吉
年度漢字選拔 陸網友薦霾腐藍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
傳台積電拿下A9 股價續創高
台灣民主 總統：陸客愛看選舉
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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杭州4車連環撞 救護車成夾心餅
大陸降息 外資看好中租
北韓恫嚇 核戰將威脅青瓦台
日長野強震 專家估活斷層動了
櫃買IRS交易平台 12月上線
韓密爾頓奪年度車手 英媒叫好
湖人對金塊 首節落後
湖人戰金塊 首節落後兩分
北韓試射潛艇垂直發射飛彈
國產工具機控制器 台廠勤布局
人行降息 滬股早盤重返2500點
失業率年增率連19個月降
教部：努力改善英聽城鄉差距
竊聽案 蔡正元告柯辦自導自演
城鄉差距 教團盼取消英聽門檻
人行降息點火 陸股創3年新高
主動脈剝離險要命 幸及時救回
連勝文：蔡正元不能接受遭抹黑
昆凌節目羞認周董稱她小笨蛋
櫃買統計掛牌上櫃數680家
日小女童器捐 遺愛人間
LINE普普風女孩免費貼圖 開放下載
SJ神童延緩入伍 健康亮紅燈
藍：柯營假竊聽真栽贓 應道歉
砂石商命案 凶手判無期刑定讞
斗六暗夜火警 屋主被燒死
湖人戰金塊 半場落後兩分
上櫃市場日均值262.45億
研究：地表侵蝕刺激地震發生
商店街獲第15屆金手指網路獎
房屋抵押擔保 範圍更明確
警官昏倒住院 朱立倫關切
中印擬合建高鐵 陸概念股飆漲
虐兒頻傳 民團籲重視兒少人權
南韓獨島防禦軍演啟動
泰蔬果汁五彩繽紛
候選人開車闖高市府 潑汽油抗議
東京過聖誕 復興限時折8百元
經濟亞太會議 德商看好越南
江宜樺：反對黨只想拖垮政府
周轉不靈騙客戶投資 房仲判刑
捐選票補助 張麗善挺藝術
1至9月經常薪資 增幅4年最高
LED淡季 外資喊逢低布局
訴求拼經濟 財經學者挺連勝文
防範通縮 傳陸準備再次降息
人行降息 永大受惠業績看增15%
抗議入學歧視 美亞裔生控哈佛
許勝雄：中韓FTA對台投下炸彈
湖人戰金塊 林書豪單節11分
貝里斯貿易投資部長訪華
國泰醫斐濟離島義診 直比打仗
新台幣中午升8.9分
陸意外降息 促成陸股長多
枋寮蓮霧上市 每公斤150元
埃：巴人未來建國 願駐軍協助
柯文哲：蔡正元應說清楚
悠遊卡經驗 宏國部長將觀摩
海嘯10年 星賑災官重返亞齊
謝謝蜜雪兒 學校午餐照片瘋傳
大陸降息 房產族群可望受惠
台中國家歌劇院 年底演出滿檔
風濕病釋疑 歌仔戲演給你看
搶高齡票 柯籲孩子跟父母溝通
全家比照周年慶 消費抽汽車
南海人工島惹議 陸嗆造島有理
湖人戰金塊 進入延長賽
亞裔生告哈佛 恐掀美憲法爭議
巴宏是推動中美洲藝品外銷主力
延長賽戰金塊 湖人惜敗
台股收盤漲 30.8點
獅城哆啦A夢耶誕樹 粉絲驚豔
保母登記12/1起 彰化籲速辦理
湖人延長輸金塊 林書豪17分
高檔整理 台股漲 30點
蘇比克灣工業園 進軍東協跳板
金馬51收視 陳湘琪封后最吸睛
12月台指期漲27點
翁重鈞邀張花冠辯論 願辭立委
12月電子跌 金融漲
學測和英聽 25日截止報名
追價力道弱 台股量縮上9100
中韓FTA 經長：40萬家庭首當其衝
巴眾議院挺和平倡議 總統窩心
陸促進網咖業發展 先照後證
三大法人買超台股 67.77億元
印媒：印陸競逐太平洋島國
印尼國會議員：目標外勞零輸出
台片失色 鈕承澤：我們沒輸
獅子山男疑染伊波拉 泰警急尋
撿紙墜樓摔傷腰 女工獲賠百萬
選前倒數 議員候選人志工無休
胡志強：我贏就是大台中贏
湖人打金塊 延長賽惜敗
來聽五月天 HTC回饋門票給用戶
胡志強掃街拜票 民眾熱情歡迎
文化外交 歐開合唱團東南亞巡演
新燕案 新北市府:民進黨兩套標準
溫室效應危經濟 世銀示警
大專研發主管會議 聚焦學用合一
柯文哲：比較遊行人數沒有意義
陸霾害才稍減 明恐再現重度霾
南韓擬將網路戰納入軍事作戰
全美音樂獎 1世代獲年度藝人
陳菊旗美掃街拜票 爭取支持
醉漢幫友助陣 持棍嚇壞3學生
綠推CF與明信片 籲青年投票
重機加帆船 謝立功提運動雙星
送現金茶葉 候選人涉賄收押
台北資訊月 估逾90萬人次參觀
愛滋器捐 何大一：極少無須恐慌
判陸9漁民違法抓海龜 菲祭罰款
駕車衝撞高市府 候選人送辦
水谷雪奶奶過世 竹田國小追思
區間車出軌 不影響西部幹線
乘機猥褻醉女 義大前捕手判刑
學韓語照過來 世宗學堂揭幕
時代年度風雲人物 佐科威入圍
提升民宿特色 南投辦美學研習
10月工業生產 連續9個月正成長
新台幣收貶0.5分
滬港通影響台股 中長期令人憂
反占中貼禁制令 25日清空旺角
雲林拚縣長 藍繪夢綠掃街
歷年罕見 破獲外套暗袋運毒
外資上周買超248.6億元
樹林區間車出軌 東部幹線延誤
中華電推優惠 上網加電視全包
日本信義租賃仲介 跨足關西
歡樂耶誕城將連辦4場演唱會
啃不動竹桿 圓仔撿媽媽掉的吃
李炳憲出庭躲媒體 藏身洗手間
斗六拚市長 藍藝文綠拜票
郭台銘出席中台灣產業發展論壇
推優質農產 高市與綠餐廳聯手
嘉縣鰲鼓濕地 龜類特展開幕
婦女爭出頭 黃秀霜車隊掃街
李鴻源挺謝立功 基隆帶動雙北
製造業指數連9紅 歷年單月次高
菲炸彈驚魂 近駐菲代表處
台北渣打公益馬拉松 開始報名
改善伸港淹水 彰化設抽水機組
大膽島將開放 金門議員勘察
韓星夫妻檔池成李寶英有喜啦
樹林區間車出軌 2列次共延70分
國際機器人大賽 台灣奪8獎
1天夭折5嬰 印度公立新醫院惹議
父母救子溺斃 兒校設捐款專戶
鞏俐離台 展現大方氣度
台北市長選舉 214萬人可投票
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
朋友未繫安全帶 通緝犯被逮
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
10月商業營業額1.2兆 創新高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
綠指錢坑政見 黃秀霜：有規劃
中央氣象局 １週天氣預報
陸游泳選手孫楊 曾因服藥禁賽
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北青春專案績效評鑑冠全台
陸空汙最差10城市 河北有7座
郝龍斌：加強台韓電影文化交流
全球最佳學習城市 台北第25
榮興演客家大戲 霸王虞姬獲獎
駐義代表拜訪維洛納市長
25日東北風增強 北部轉涼
竊聽案2男開釋 檢不排除抗告
台北資訊月 本田汽車首度參展
人行降息 陸股上漲再創天量
中國國民黨駐法總支部慶黨慶
桃園徵才 逾2千職缺
新台幣貶0.5分 收31.010元
攤販發傳單指詐騙 漁會擬提告
議員公車手冊文宣 實用受歡迎
全國選舉案件 涉案者逾9千人
澳狠母棄新生兒 遭控謀殺未遂
旅遊吹人文風 捷絲旅詩歌行銷
亞太食品展 台灣館食安心
反竹山火葬場 林明溱掛保證
吳志揚夫婦 蘆竹掃街
絕無切割 陳以真仍盼總統輔選
廣案預審 洪育智證人身分出庭
韓聯考命題出錯 負責長官辭職
台數位創新公司赴大馬拓商機
阿聯國央行前總裁 宴請李紀珠
拋棄91歲夫 37歲妻遭訴
食安風暴2個月 商業營業額減46億
PChome線上資訊展 25日開跑
陸禁菸條例 室內公共場所禁菸
聯結車楊梅匝道側翻 警調查原因
兵役有解 有利男足好手旅外
菲外交部 建議取消港媒黑名單
時代風雲人物票選莫迪暫居首
韓劇匹諾曹賣大陸 每集28萬美元
印度有意見 陸堅稱水電站無害
習國際發言更強勢 欲主導亞太
未與總統會合 陳陣營：行程耽擱
新北檢偵辦里長選舉幽靈人口案
李小加：滬港通價值需時間驗證
食安風暴 估商業交易減損46.6億
21U冠軍隊長楊岱均 梅花旗奪冠
阿塱壹出海口疏濬 民眾傻眼
拚彰化勝選 林滄敏深入基層
駐法代表處舉辦青年座談會
鄭文燦楊梅新屋中壢 車隊掃街
選舉無法律假期 高雄查千箱私菸
英軍突擊伊斯蘭國 每天殺8人
與明泰訴訟判決 智寶將提上訴
阿基師操刀慶功宴 只為蕭敬騰
產業發展論壇 胡：鴻海回家吧
高市擴大取締屋頂廢棄廣告鐵架
中市豐原建運動中心 斥資4億
收費員抗爭變調 高公局籲理性
移民署駐港人員縮編 監委調查
輕忽陸韓FTA 藍：賴清德失職
胡志強產業藍圖 郭台銘肯定
台新金：投資彰銀報酬率僅4%
王乾發：澎縣府是最優秀團隊
美濃屋媒合營造 打造觀光亮點
陳光復湖西晚會 護盤意味濃
滬港通清淡 港交所老神在在
敢露就贏 翹臀珍力拼幼齒偶像
旗幟遭撕毀 李沃士擬提告
橘營搶進高雄議會 打出主席牌
候選人激烈抗議 市府否認打壓
郭台銘：一定來台中投資
5大國銀新放款利率升至1.757%
嘉檢警聯席會議 加強查賄防暴
資訊月到 華碩推新品搶市
中山高嘉義段車禍 3人送醫
陸經濟發展 劉憶如：風險不少
料提進一步刺激措施 陸股收紅
台日觀光盛會 收費員鬧場拖離
西藏大壩開始發電 印度關切
券商：台股明年震盪有萬點機會
玩具促銷速食零嘴 明年禁止
義大利首例 醫師非洲染伊波拉
工業地閒置 國發會通過革新案
開發金挖元太陳彥松 任財務長
選戰倒數5天 秋菊掃街拚場
國際廚藝競賽 大同師生獲獎
開車衝撞高市府 候選人遭聲押
經長吐真言 憂台陷義和團氛圍
美促停止南海造島 陸嗆不負責
漢寶德余光中 獲行政院文化獎
麥當勞兒童餐送玩具 恐入歷史
南韓醫療 陸客最捧場
重拾百年傳說 阿美族打造帆船
服貿卡關 陸資來台續低迷
官員頻自殺 陸媒：工作壓力
黃秀霜邀廟宇發誓 綠營未應允
楊秋興：高雄要繁榮非虛榮
太景抗感染新藥 明年兩岸上市
布朗槍殺案 大陪審團重新審議
國道通行費補繳 新增萊爾富
江西發現巨型神鱉 至少活千年
西港香3年1次 造王船揭序幕
南山人壽標得基隆東帝士量販
台日一日站長 小林幸子領軍
今彩539開獎
威力彩開獎
站前廣場選前造勢 新北不同意
資訊月 聯想祭出半價筆電
HBL男預賽 能仁踏出衛冕路
從未曝光 央行關金券明起展出
台鐵兩事故 區間車出軌撞人
陝西火車出軌翻覆 1死1傷
佐科威帶頭省 砍閣員差旅預算
中日韓FTA第6輪談判在日本舉行
柯營文化局長 陳其南召集遴選
英中年人遺憾：找錯對象結婚
孫楊服用禁藥 亞奧會不再懲罰
製造建築業旺 工業生產創新高
大理掃35分 黑豹旗扣倒松山工農
王金平陪連勝文艋舺商圈掃街
斐約堡台灣商會邀多國商會交流
邵曉鈴逢甲夜市拜票 展高人氣
馬英九3訪基隆 廟口擠滿人潮
國防部：雄三戰評報導不符事實
韓在竹島軍演 日抗議
登革熱疫情 高市盼過年前終結
懇託善之友 張麗善辦晚會
陸降息 台人民幣存款利率穩定
江西現巨鱉 是商業炒作
永暑礁填海工程 菲將查證
南韓男女人口將逆轉 女多男少
葛濟夫領軍 打造俄式新年慶典
HBL女預賽 永仁跨季18連勝
打破伊朗核僵局 談判可能延期
堅持美食 大廚為義太空人備餐
日小女童器捐 男童植心成功
選戰最後衝刺 鄭文燦大園造勢
日大學招外籍生 發現偽造文件
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 2注中獎
全日撞球賽 吳芷婷女子組奪冠
瑞士美術館接受納粹掠奪名畫
紐約時報：美國防部長求去
馬媒：荷蘭已清理馬航MH17殘骸
英德合體 輔選屏東潘孟安
英大臣：英國面臨空前恐怖威脅
Avaaz爆料 坦國為杜拜皇室逐村民
伊力哈木7名學生 即將受審
陸官方再放權 取消200項審批
精神虐待配偶 英擬列為家暴
里約奧運吉祥物 貓科動物擔綱
大陸京津冀 空氣品質再下滑
美軍方促中國 停止南海造島
台北市214萬餘人 有投票權
黃景泰看守所絕食 表達抗議
開車撞高市府 議員候選人羈押
文宣案 國民黨屏縣主委遭聲押
歐巴馬宣布 黑格辭國防部長
消失馬航殘骸可能沖至印尼岸邊
柯、連進入街頭戰 國宅、市場趴趴走
俄外長指責 西方國家企圖在俄搞政變
中華航空榮獲2014台灣企業永續獎
挺藍的市民已經站出來了?
美國無權要求中國大陸停止在南海建海空基地
Fun眼世界 為國拚外交 各區小尖兵代表隊出線
航港局 將發行103年臺灣燈塔專輯 提供燈塔資訊
G20布里斯本落幕 主辦城市創意吸睛
國民黨中常委批「皇民化說法、趕走中間選民」
維多麗亞麗亞‧國人住房專案 入住送千 感恩回饋
不起訴白人警 密州爆示威劫掠
中華電信囊括「2014台灣企業永續獎」4大獎
魏明谷辭立委 黃文玲：應退選
全球唯一「日不落」馬拉松再度於台北舉辦
柯文哲溫馨喊話 給父母一封訊
童仲彥告連涉賄 花走路工動員運將
獄政涉貪遭押 抗告逾期駁回
「國家檔案菁華展」25日起展出
五角大廈欠決斷 歐巴馬換黑格
手機30秒快充 2016年成真
彭博：小米與富士康商增加產量
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股漲跌互見
巴人刺殺猶太人 2人輕重傷
布朗案是否起訴警官 已有決定
密州檢方將公布 是否起訴警官
伊朗：核談終將達成協議
白宮：黑格辭職與總統共同決定
美股漲 道瓊與標普再創新高
不信油國組織減產 國際油價跌
歐巴馬團隊歧異 國安各說各話
券商資本適足率 降至150%
鉅資新建倫敦橋玻璃步道 被砸
F-永冠Q4業績估增 11月優
國人好東京都心2千萬內中小宅
漢堡王解約 德89家店須改門面
德資深美女選美 61歲婦冠群芳
有保鑣真煩 莫迪妻要政府解釋
密州布朗案 陪審團結果將宣布
英最抗經濟衰退職業：律師
調查：美明年Q3升息機率高
巴黎空氣汙染 糟到如吸二手菸
台股震盪 法人：待出量上攻
全球經濟信心升 標普續創新高
深圳觸控展 業成秀智慧觸控
一銀主辦尚承鋼鐵35億元聯貸
陸南海造島建機場 美關切
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中華電信攻資訊月 4G加碼送
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海底總動員怪魚 加州淺海現蹤
俄煤炭無預警停止出口烏克蘭
降售價 GoPro將在巴西量產
台股開盤上漲2.94點
十月土洋機戰 蘋果完勝宏達電
資訊月 技嘉電競筆電降價
美國國防部 可能首度女性當家
旺角將清場 占中提前撤物資
濃霧影響 金馬航班取消或延後
曾銘宗：外資持續匯入 台股中性偏多
朱立倫鄉間拜票 心中哼起稻香
密州案宣布將示威 警如臨大敵
巴西10月經常帳逆差史上新高
巴西央行調高今年通膨預估
新年送禮籃 泰國社交習俗
紐約台菜館與留學生感恩之情
新台幣早盤升8分
簡太郎：尊重司法 但盼公平
全美音樂獎 女星不吝露美腿
西島向井死會 日粉絲悲鳴
連勝文：爭取所有人支持
挺占中港生和英議員 陸拒入境
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陸央行降息 人民幣兌美元大貶
新台幣早盤升7.4分
飢餓遊戲續集 全球票房佳
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研究：談話療法 有助降自殺率
2015最早日出 蘭嶼頭香
佛格森再聚眾 密州州長籲包容
密州布朗案 檢方不起訴警官
台灣製造業服務業營建業下滑
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台灣味耶誕樹 亞特蘭大展出
2014最後日落 安平旗津看得到
槍殺非裔青年 白人警察不起訴
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李炳憲：未向女模要求性關係
MSCI半年度調整 盤後生效
紡織廠黑夜竄火 廠毀無傷亡
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選舉案件 雄檢累計羈押10人
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戴耀廷：雨傘新世代成民主中堅
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台日鐵道遊 1日站長訪同名站
無合理根據 密州不起訴白人警
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兩岸關係前景 張志軍：我樂觀
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經濟緩通膨低 陸恐入降息循環
捍衛校園 金大反賄選誓師
密州警獲不起訴 布朗家籲冷靜
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林肯逝世150年 馬總統致函
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連勝文柯文哲拚場 晚間近距戰
新服務 查就醫個資免上醫院
晶華深耕花蓮 捷絲旅新館開幕
台股好悶 量不出平盤走勢
成大解碼蝴蝶蘭 助育種選拔
未收到投票通知單 洽區公所
密州警獲不起訴 歐巴馬籲冷靜
朱立倫：家人是最重要精神支柱
曾銘宗：金融業今年獲利亮眼
中央氣象局氣象報告
布朗家人失望 呼籲和平抗議
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
旺角占中清場 沒有發生衝突
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女子高樓欲輕生 警消通力救下
陳以真發表一封信 宣示用人唯才
張麗善提宗教文創觀光政見
登革熱趨緩 返鄉投票是變數
傳與小米合作生變 聯發科澄清
愛馬仕備品沒過關 飯店急因應
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新北產業節能 年省電3千萬度
鞏俐轟金馬獎 兩岸網友論戰
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黃秀霜推社福 賴清德搶婦女票
氣爆區臭氣外洩 環保局檢測
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檢方不起訴白警 布朗母親淚崩
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參加政見會受阻 黃景泰弟抗議
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疑選舉勤務增 高市2員警不適
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江揆跨海澎湖 力挺蘇崑雄
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金馬執委會：評審過程獨立公正
北市選戰倒數 藍委動筆催票
女炸彈客犯案 奈國連環爆45死
HBL預賽 女子8強逐漸明朗
OECD下修英經濟明年成長率
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大多數美警開槍案 未受起訴
陸國企前10月獲利 成長6.1%
新北選舉人數315萬多人
上市櫃前3季獲利 表現佳
市長政見會 謝立功林右昌交鋒
現代亞特蘭提斯 日擬建海底城
陳佩琪：柯文哲當選 考慮退休
中韓FTA 濱田：促日加快簽FTA
IEA：2040年陸核能將占全球50%
李登輝：加強台日經貿助台入TPP
金融助學金專戶 2千學生受惠
印度建高鐵 找大陸研究可行性
雙幣信用卡 5銀行排隊
綠營苗栗造勢 3主席接力助講
陸主辦世界網路峰會 搶發言權
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日學者：台日市場合作助競爭力
選戰激烈 各地檢方加強查賄
蒲亭虎偷渡中國 咬死山羊
總統拉抬黃秀霜 台南夜市拜票
泰警涉貪案擴大 疑遭軍方整肅
43比0 黑豹旗又破紀錄
大樂透頭獎2注中 各得1.38億
世界各國警察使用武器規定
德醫護士殺人魔 可能150人遇害
Q3成長率上修至3.9% 美股開高
柏林新機場恐怕2018才能啟用
蔡正元按鈴申告柯文哲等5人
鄭立中出任北京清大台研院院長
俄財長: 經濟制裁和油價下跌、損失上千億
已無退路 ! 林佳龍、魏明谷辭立委
柯辦公布通聯 自清沒「自導自演」
鞏俐：金馬不專業 拒再參加
國台辦：不評論台灣特定候選人
東區尬人氣 連掃街柯辦合照會
總統再輔選 陳以真駁斥切割
白警不起訴 密州爆衝突80被捕
港警旺角清場 至少逮捕80人
法售俄高科技戰艦 延後交艦
防暴亂 佛格森國民兵增為3倍
11月26日 各大報頭條
選前三天 張景森赴地檢署說明、彭盛韶再被傳
英國上萬台灣留學生 不能回家投票
希特勒畫作 13萬歐元拍出
法鼓山舉辦佛國巡禮 水陸法會前體驗各壇修行
南華大學榮獲台灣企業永續報告獎「銀獎」
再論教改亂象李遠哲當然要負全責
期待台北市選民明察秋毫！
陳威仁部長 讚揚許明財市長擘劃都市發展願景
華航55周年慶 和空姐一起路跑
中華電信榮獲2014行銷傳播傑出貢獻獎5大獎項
高院判決出爐 太設：正義曙光
國民黨稱：柯否認「九二共識」只能替台北賣水果
當年輸給林佳龍 黃義交無意參與立委補選
「竊聽門」5人出庭 徵信業者道歉
2014金環獎 宜花五星得獎飯店 幸福1+1住宿聯賣
柯文哲東區掃街 民眾力挺
艋舺商圈 熱情挺柯P
宋楚瑜：經國路線才是最重要
選戰倒數 連柯27日掃街大車拚
白警不起訴 引爆美種族緊張
布朗案過程 輿論司法分際明確
德國鐵路誤點嚴重 非關罷工
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
四川規模5.6地震 尚未傳災情
UN：美須在種族問題建立信任
布朗律師：大陪審團裁決不公
密蘇里州長增派國民兵至佛格森
佛格森暴亂 非裔男子陳屍車中
經濟數據參差不齊 美股持平
巴西家庭新型態 創造消費商機
歐股漲 德股給力
資訊月 生活科技創意吸睛
台新金慈善活動 突破80萬票
中鋼及信義房屋獲頒永續典範公司獎
嗄？光棍節空運安非他命武士刀
巴西石油股價不穩
梅西超勞爾 獨居歐冠盃進球王
法人：台股區間整理 觀望濃
瑞士人吃貓狗 動保團體力阻
資訊月 金士頓請彤彤阿喜站台
群聯固態硬碟晶片 獲海盜船單
超越日股 陸股將躋身全球次大
獅子山爆伊波拉屍體遭亂丟棄
馬英九陪黃秀霜 傳統市場拜票
百徽二26日起分盤交易 5分鐘一盤
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白人警察露面 無愧開槍決定
談佛格森 歐巴馬：暴力沒藉口
鞏俐轟金馬 陳(沖)抱不平
俄：佛格森事件凸顯美種族問題
遼寧煤礦事故 24死
今年來資金流向 債多於股
台股開盤上漲8.84點
柯辦竊聽疑案 張景森將赴北檢
貿聯轉型成功 明年營運估增1成
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美防長之爭 傳佛洛諾伊退出
安潔莉娜裘莉：不排除從政
占中續清場 彌敦道執行禁制令
曾銘宗：金融打亞洲盃 有成效
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看台南選情 馬英九：比預期好
蘋果市值登7千億 破兆指日可待
吳志揚：選舉文化也要升格
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亞信推藍牙模組 攻物聯網
朱立倫：盼游陣營不要為難市民
新台幣早盤升1.23角
超商關東煮 推個人鴛鴦鍋
需求增 為升業績估逐季創新高
張景森北檢應訊 柯：公開透明
苦等9年 日銀總裁首度加薪
出口商拋匯日圓升 台幣升逾1角
白警：布朗狠 我像小孩般無力
北檢傳張景森 連：要能講清楚
調查：網路城市 台北亞洲第5
屏警查獲選舉賭盤 逮13人
10月面板營收年增17%
擊樂蒙太奇 海角七號重現
感恩節將屆 林書豪送火雞
越俄高層會談 促能源防務合作
阻清場 港警驅離占中民眾
王福權籲美挺台參加氣候會議
藍：柯九二共識立場和綠一致
台大擬設食安中心 經費拒魏家
三星重整 子公司賣韓華集團
殺非裔白人警脫罪 美怒火未熄
海研五號沉月餘 交部要求打撈
食安稽查 蔣丙煌：先鎖定麵粉
電子撐盤 台股狹幅整理
漂流漁船 南韓交還北韓
林滄敏提交通政見 毛治國見證
黑色星期五登場 PCB股發威
福岡官員來台宣傳博多港與草莓
巴拿馬盼分享中小企業發展經驗
楊泮池：留才比育才更重要
職棒球星進校園 吃午餐傳心法
PM2.5濃度飆高 中南部警戒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
整併打亞洲盃 曾銘宗：沒法等了
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
世衛：每年50萬人因肥胖罹癌
張孝全大濃妝 變身視覺系歌手
槍擊案後 蔡依珊首談心路歷程
日阿蘇中岳小噴發 煙高500公尺
高雄餐旅學生 多倫多秀才藝
佛格森怒火蔓 碧昂絲等人聲援
決戰中台灣 江揆將到台中力挺
警方查賄逾百件 現金買票最多
簡太郎車隊 開進屏東原鄉
Jessica：時尚已成我的基因
竊聽案 張景森質疑司法干擾選舉
尼加拉瓜出口總額可達49億美元
LPGA年終賽後 曾雅妮世界77名
倒數計時 吳志揚固守南桃園
陸：台灣缺了服貿 趕不上南韓
印尼簽署備忘錄 加入亞投行
黃義交：沒意願參加立委補選
邵曉鈴果菜市場拜票 攤商熱情
柯文哲：妻子需上班貼補家用
印尼發現新種鳥 蘇拉威西鳥
淨安專案 警查480家地下工廠
南鯤鯓代天府醮典 馬總統剪綵
馬總統：欣喜養殖石斑魚創紀錄
中韓FTA 台紡織業百億訂單恐飛
胡志強全力以赴 保持選情熱度
傳買台灣之星 遠傳：沒接觸
4千家食品工廠 將GHP大查核
群創：聯貸案順利進行中
回憶槍擊案 連方瑀哽咽謝各界
陸重申九二共識 不評台灣選舉
日立山地獄谷噴氣口擴大
新台幣中午升9.2分
大學入學採計英聽 擬各系自訂
朱立倫淡水掃街 場面熱烈
柬寮越3國峰會 加強合作
南亞峰會莫迪場邊會獨漏夏立夫
泰國按摩店多 首重環境衛生
新移民上好菜 為張麗善打氣
彰縣環團環保政見邀候選人簽署
醫：減重術後 宜均衡攝取營養
蘭嶼神聖一票 戒護送離島
里長候選人發送獎助學金涉賄選
兩岸新航線 台灣廉航首次爭取
選戰衝刺 鄭文燦日掃街夜造勢
櫃買國際債市本週發行密集
有感外交 台美9州免試換駕照
日圓帶動 新台幣午升9.2分
建立友善環境 金門水獺保育
王金平抵澎挺蘇崑雄 掃街拜票
蔡英文：總體目標 翻轉中台灣
占中彌敦道清場快 港警逮數人
上班族遇鳥日子 肥肉易上身
九合一 江揆：維護治安平穩
iPhone 6缺貨 和碩續強
年底失心瘋 瘋狂星期一搶血拚
民進黨競選廣告 主打政績牌
力挺許明財 郝龍斌新竹掃街
經部雲端開發平台 助業者驗測
攻資訊月 電信業搶推優惠
竊聽疑雲 蔡正元：自導自演
蔡依珊北投掃街 馬大姊陪同
笨賊搶巴黎卡地亞 白忙一場
周麟夫婦餞別多明尼加大使
資訊月 智慧車載雲端感測亮相
陳德銘訪台 擬考察農業
工研院引國際妙方 助產業轉型
陸國台辦：貨貿服貿 缺一不可
中小企業網路行銷 台不如港
紐時刊投書 批哈佛對亞裔不公
台灣播愛心 捐贈瓜國輪椅
陸股早盤續漲 扣關2600點
藍屏黨前主委母 控訴非法搜索
廖了以：謝立功值得基隆信賴
進出口公會：台灣勿被邊緣化
林佳龍：結果交給人民決定
新北傳賄選 6人遭收押
台股收盤漲6.15點
台南首宗賄選案起訴
賴清德承諾建設發展新營
金門大橋進度 全民上網可看顧
台北自行車節 體驗城市之美
台股整理 漲6.15點
12月台指期漲15點
台股小漲 狹幅整理
白人警脫罪 美抗議東岸燒到西岸
12月電子金融雙漲
地球選美 台佳麗原住民裝亮相
徵信業者：對柯辦不好意思
辦竊聽案疑行政介入 DPP籲說明
遭指行政介入竊聽案 北檢否認
插畫躍上耶誕卡 3D列印成公仔
撞倒小兄弟 技工駕名車逃逸
日前經產相小淵參選 惹不滿聲
紐時：鍾萬學打破印尼政治藩籬
北部涼意 中南部午後30度
還我主委 200人抗議司法
持弓射傷漁民 助理教授道歉
選舉公報字印太小 候選人提告
翁重鈞質疑穠華樓案 張花冠說明
消防演練 蔡啟塔總部斥觸霉頭
三大法人買超台股40.8億元
微軟欠稅 陸追繳1.4億美元
智慧湯匙 巴金森患進食變容易
發掘人才 企業：寫封信就知
柯文哲：兩岸應該相互尊重
女童臭臉 英商撤玩具問題標語
竊聽策反說 蔡正元擬告周玉蔻
屏東投票人口逾68萬 老人增加
資訊月 華碩估銷量年增3成
傳出售 台灣之星：營運正常
車牌8888 標出380萬元
老翁遭詐自殺 車手判刑6月
馬總統：為漁民爭取豐厚利潤
慶祝移民節 彰縣辦異國服裝賽
涉現金賄選 台南1男子收押
桃機3航廈環評通過 110年完工
拚雲林 藍推好媳婦綠喚返鄉票
麵粉黃豆糖鹽醬油 食安稽查重點
開麻將交流協會 警：非法賭博
楊秋興落淚 在地囝仔有責任
翁重鈞控訴張花冠 推擠衝突
男子登山落邊坡 直升機急救援
柯文哲公布市政顧問團名單
拚改變宜蘭 邱淑媞哽咽催票
馬籲選民 支持主張開放的政黨
成大騎人醫事隨身盒 獲紅點獎
新台幣收升1.4分
乘電動機車遊烈嶼 徵文揭曉
節能績優單位 減碳9.7萬噸
香港占中60天 港警強力清場
江宜樺視察中市 大放利多
漁船走私香菸 海巡逮5人
國際獲獎 微電影拍花東縱谷美
資訊月到 宏達電三星交鋒
綠中常會移師雲林 籲返鄉投票
十項吉他冠軍 林家瑋辦獨奏會
星食品公會：對台灣產品有信心
豬價跌 台糖生鮮肉品率先降價
江宜樺：胡志強建設令人驕傲
騰訊攜手HBO 陸影音大戰激化
高鐵站區土地標售 北冷南熱
選舉米粉香 日籍旅客都很讚
陳以真27日晚會 王金平力挺
拍廣告 蔡依珊：心理療癒過程
老翁登革熱確診 嘉義縣第3例
台東選戰 藍綠搶攻偏鄉選票
北京黃色旅遊警示 陸委會解除
查獲地下投注站 疑涉選舉賭博
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
走失無晶片 哈士奇飼主抱憾
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
胡志強：光明在望 準備連任
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
SOGO股權戰 章民強逆轉勝訴
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
趙寅成下月赴北京出席時尚盛典
基選戰火力旺 選市長升高對決
日圓先生：日圓貶勢近尾聲
吳鳳科大捐電腦 助偏鄉童學習
新明勝龜山 軟式青少棒奪冠
頂新：資金壓力大 資產被迫處理
北醫授予馬紹爾總統榮譽博士
連將捐補助款 籲柯為竊聽道歉
陸父自學偏方 火燻治療救愛女
林書豪拚進攻 盼率湖人獵灰熊
遠百:增資太流合法效力存在
紅白大賽陣容出爐 V6初登場
電信業創舉 傳輸量有剩可再用
搶青年票 邱鏡淳安排勁歌熱舞
新人新視野 3型男3種觀點
智慧城市 屏縣獲智慧節能獎
施政9年展成果 苗縣發表專冊
最大票倉新北 27日領近千萬票
韓慶州農場爆發禽流感
提高免疫力 國產紫錐花品搶市
決戰關頭 苗縣長候選人勤拜票
陳德銘12月中訪台 將訪東部
江宜樺：開通兩道路為花博準備
利用街友詐保險 刑事局逮5嫌
走路工事件 秋菊陣營起爭論
桃機噪音補助 民眾9成6滿意
非陸電台節目 輸出入不須申請
佛格森示威第2夜 警捕44人
找對出海口 陳良基：博士不過剩
27日東北風影響 北部東半部短暫雨
中等學校高球賽 南湖團體雙冠
太空3D印表機 印出零件樣本
胡志強推建設 江宜樺力挺
中共經濟工作會議 傳12/9開
金門選戰白熱 李沃士陳福海互控
胡志強會大導馬丁史柯西斯
總統：洽簽FTA 提升競爭力
宜蘭綠營籲團結 改寫歷史
韓藝瑟否認與製作人男友分手
長征拜票 蔡啟塔爭取花東快
螢幕婚禮褻瀆神明 巴女星判26年
東海之狼奪命 判賠542萬確定
陸客中轉 12月北京磋商
拚選舉 林滄敏提政見魏明谷掃街
宏達電派對 隨手拍相機將登台
固樁催票 傅(山昆)萁花蓮南區掃街
日航增中長程機型 飛桃園松山
陸股5連漲 站上2600點
江宜樺站台 讚黃秀霜溫柔堅定
路檢奏效 國道警接連逮通緝犯
大陸醫藥反腐 首家名列黑名單
華隆案 自救會接受兩階段受償
救災利器 竹縣獲阿凡達機器人
蘭嶼居家安寧 護達悟族人善終
華山關懷協助 老阿嬤重拾歡顏
大聲說愛你比創意 樂遊夏威夷
柯辦公布通聯 李德維批障眼法
回饋少棒 高志綱樂當孩子王
選舉前夕 松煙沉澱城市喧囂
土地糾紛 惡鄰摻農藥又開車撞
屏東1國中老師 疑失控撞護欄亡
好政策做不了 學者:太重程序正義
翁重鈞籲簽聲明 張花冠指抹黑
華隆案達共識 勞工先拿8成欠款
桃機第三航廈 通過環評
沉默將開拍 好萊塢明星台中飆戲
9月與10月 電子發票中獎逾億
高雄聽五月天 住宿送門票
黃飛鴻首映會 始源悄悄現身
卡繆寫給沙特的信 40年後面世
陸反對美在南韓部署THAAD
Aeria收購橘子日本子公司
印媒：歐巴馬明年1月訪印
胡志強：有信心我來辦花博
防伊斯蘭國 大馬公布白皮書
馬丁史柯西斯新片 台中勘景
打破性別框架 台大生推男裙月
六輕用水環評 決議終止審查
日圓走揚 新台幣升1.4分
希臘全國罷工前1日 記者先罷工
苗北好藝術 兩檔演出售票登場
慘絕羊寰 蒲亭虎又送13隻歸西
游錫(方方土)選前之夜路權 區公所不准
中信銀虛實整合 搶電子支付商機
啟智學校爆虐生 監委申請調查
龍磐公園迎曙光 送限量手搖鼓
榮科砸3千億歐元 提振歐盟經濟
榮服信封文宣 退輔會：候選人印的
華隆勞工：勞部認疏失才達共識
德擬立法助女性參與企業決策
中華電奪行銷貢獻5大獎
桃園林口 明實施夜間減壓供水
國家好聲音 央廣徵主持新血
推綠生活 宜蘭綠卡積點換好禮
佛格森暴動附近 FBI幹員中槍
江揆參觀木藝中心 發揚木工業
日阿蘇中岳噴發 煙高1千公尺
公辦政見 柯：台政商關係世襲
斜紋斑馬線遜 泰國路面畫斑馬
陸委會：九二共識重在一中各表
NCC：4G用戶已逾210萬戶
朱立倫：民眾支持連任最重要
檢方打擊米糠油謠言 頂新感謝
提柯P推薦 鄭文燦訴求籲桃園改變
選前衝刺 總統陪楊秋興訪果貿
歐商籲開放電力市場 經部修電業法
歐央行低利率政策 德儲戶抱怨
拉法葉百貨 2018落腳香榭大道
社福財源 黃秀霜：省浪費就有
胡志強：大甲女婿 建設大甲
新北警查黑函標準一致 無針對性
黑豹旗青棒 士商娘子軍首勝
資訊月 華碩主打輕奢華產品
馬航MH370搜尋 仍無結果
南亞峰會 印巴總理毫無互動
連勝文：選柯好玩1天痛苦4年
高鐵特定區土地標售 北冷南熱
IB承作國外期貨 重大突破
揚言放炸彈勒索千萬 逮派遣男
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遭奇力事件牽扯 群創：遺憾
元旦國道夜間免費 國5高乘載
喝在地茶 新北好茶不摻外國茶
搶攻年輕票 謝立功出辣妹兵團
2立委罷免案 可展開連署
占中清場 陸表態支持
網友貼文補車錢投柯 警方偵辦
滬港通 瑞銀證：A股觀察未來
李榮浩畫押寫歌 楊丞琳送草莓
陸外交部：難以引渡在美貪官
10月購宅貸款餘額月增趨緩
前進斗六造勢 綠拚縣長勝選
建商廣告不實 遭公平會罰10萬
連勝文：全家人都想忘記槍擊案
毆打抗議者 7名港警被捕
美購物季到來 網購成主流
財部搬出林全駁合併彰銀說
和紙申遺 結果即將揭曉
台灣企業永續獎 宏?再獲3大獎
俄干預烏克蘭 德：違反國際法
市代候選人摔傷 須留院觀察
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宋楚瑜北市輔選 呼籲重視民生
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宏?8核智慧手機獲資訊月創新獎
貴州茅台副總嚴重違紀接受調查
南非台商深耕當地綠能產業
陳奕迅臉書直播 嗨唱娛樂天空
今彩539 頭獎槓龜
疑竊聽案 檢方讓吳彭對質
網傳小三情書 柯：一笑置之
陸豪車主 全家年均收入5百萬
佛格森案成美國種族歧視象徵
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美上週初請失業救濟人數增
政見會 馮光遠口誤買票成插曲
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天才老爹醜聞 社群媒體掀風暴
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28乘客遭屠殺 肯亞爆發示威
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點亮新澎湖 馬跨海輔選蘇崑雄
5分險勝 三重商工驚險晉級
克島軍事化 北約憂俄控制黑海
7.0強震 侵襲印尼外海
馬總統籲鄉親電話催票支持蘇崑雄
歐央行料於明年初決定QE與否
張景森請回 強調被徵信業者「擺了一道」
罷免3藍委 進入第二階段連署
台灣選舉 大陸國台辦：不評論
11月27日 各報頭條
選戰倒數 柯文哲城市巡禮
貴州茅台副總經理 涉嚴重違紀被查
涉嫌毆打抗議者 香港7名警察被捕
被控違反律師法 邱彰無罪確定
國際油價走低 亞洲國家大大受益
藝遊台北輕旅行 藝博會門票享首都飯店餐飲優惠
水情不佳 新竹、苗栗、台中、北彰化及台南地區
監理服務滿意度再提升 窗口服務態度受肯定
2014年臺泰高等教育論壇圓滿落幕
胡志強讓台中市更加美麗！
平議連勝文及柯文哲
法務部從未承諾近期將提出同性婚姻法案
中華電信Hami電視 引進創新四分割畫面技術
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南華大學淨掃校外道路 維護騎士行車安全
花蓮遠雄悅來大飯店 歲末感恩限量搶購
Mercedes-Benz Select精選中古車 服務再升級
林俊傑、張鈞甯 在海地遇見困境裡的堅韌生命
親民黨造勢晚會 宋楚瑜批連
選前最後一天 「勇腳馬」要跑遍南北8縣市
德國明定公司監事女性保障名額
開槍警官自辯 布朗父母斥離譜
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
開槍警官：從未想奪人性命
印度男在賴比瑞亞染伊不治
佛格森案 民眾衝聖路易市政府
感恩節前壞天氣 美東交通打結
海洋觀點看地震 獲台法科技獎
好加在 聖保羅空難預言未成真
爵士鋼琴家許郁瑛 法國巡演
紡品行銷國際 創7千萬美元商機
法南特影展 閉幕選映龍門客棧
資訊月 3D列印百花齊放
盧布貶 IPhone俄國售價狠漲25%
12月上漲機率高 台股選後找買點
地價稅繳了沒 12/1截止
資訊月 政府館11單位聯展
疫情告急 歐盟號召醫師抗伊毒
太陽能矽晶圓現貨價 持平或小漲
資訊月 創見祭好康搶商機
義染伊波拉病毒醫生 情況穩定
火雞好感恩 歐巴馬下令免死
巴拉圭兩官員推崇台灣社會進步
WSJ專訪台達電鄭崇華談交棒
11月境外股債基金均揚
台援助巴拉圭醫療品採購完成
三星接班人大整頓 布局未來
薩報刊專文 挺台參與氣候公約
港警清場逮159人 黃之鋒將應訊
白警不起訴引暴動 警逮4百多人
台股開盤上漲 31.1點
台股選前觀望 業績股出列
櫃買6成公司獲利正成長 吸睛
布朗案 美名流杯葛黑色星期五
桓達掛牌上櫃 漲幅19.5%
寬鬆政策 有利歐洲高收益債
選戰倒數 連柯各自掃街拜票
墨西哥電視台介紹台灣精品
英網壇有喜 球王莫瑞訂婚
專家：伊波拉疫苗人體試驗效佳
台灣捐贈薩國總統府資訊設備
黃之鋒被捕 籲泛民辭職公投
列處置股票 威盛股價創2年新低
賣弄性感學問大 內衣廣告難拍
朱立倫：盼選舉都能理性平和
掃街 陳菊盼衝高投票率
日本最美北川景子 熱戀DAIGO
少碰糕餅 反式脂肪多吃恐傷腦
歐巴馬幽默赦免火雞 女兒冷對
獅城印記 椰漿飯堪稱一絕
輕軌生力軍加入 第2列將抵高雄
為烏克蘭槓蒲亭 梅克爾強硬
用命換的 黑熊攻擊前照片曝光
香港占中災區旺角恢復正常
促進法規了解 公平會辦研討會
遠傳Health健康+ 獲獎
晶華紀錄片 再獲坎城電視獎
台印尼人聲樂團 雅加達飆唱
台鐵曙光郵輪列車 28日開訂
布朗案 美司法部長承諾調查
加經濟危機 房市熱家庭債務高
遼寧煤礦1.6礦震 26死50傷
啟動庫藏股 軟板廠台郡股價大漲
雨雪天氣襲美東 亂感恩節交通
連勝文車隊掃街 接觸更多選民
王金平台南拜票 力挺黃秀霜
選戰倒數 嘉市藍綠掃街
觀摩創新創業 泰派42人來台
法北圖書館驚現莎劇第一對開本
野味試膽 西華推私房跳跳鍋
返鄉投票 高鐵台鐵仍有空位
周麟夫人贈義賣款予巴國婦女會
韓元揚 新台幣兌美元微升
權值股點火 台股價量齊揚
和紙申遺成功 安倍高興
總統28日陪楊秋興掃街 不放鞭炮
莫瑞很忙 訂婚前先跟教練拆夥
股權判還章家 太設股價走高
吳志揚眷村拜票 鎖定藍營票倉
華邦電打進亞馬遜電子書供應鏈
限制外國人購屋 越南鬆綁
鞏俐經紀人 認同陳(沖)不應投票
薩爾瓦多今年觀光收入可達10億
金正恩新左右手 胞妹任黨高幹
熟女砸錢贈男友 分手討不回
中共中紀委首度通報女官員通姦
APEC減汙代價 逾萬企業限停產
陸網路金融監管五原則 出爐了
弊案醜聞 西班牙衛生部長請辭
尼國政府官員華文班開課受矚目
黑心油團體訴訟 12月起收件
齊心重建 張麗善拚新雲林
總統：服貿不過 難入TPP
韓星李準基演西西里艷陽下
嘉縣查賄 2樁腳交保
投顧：政府推動 替代能源看俏
夫婦溺斃留3子 豆油伯捐款救急
特赦火雞怪習俗 歐巴馬樂其中
資訊月車用電子 導航胎壓偵測夯
四川受傷野生貓熊 不幸死亡
總統：國內步調不一 競爭劣勢
蔡依珊宮參拜行天 祈求平安
文宣案被押 張雅屏抗告駁回
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
投票日好天氣 下週北部轉溼冷
雨雪衝擊美東 感恩節返鄉路遙
胡志強大小粉絲 送暖競選總部
陸高速公路客車側翻 2死48傷
國際桌總年終賽 台好手挺進泰
布朗案延燒 洛城連3天抗議
長期失業者 半數高學歷不低就
日籃協出問題 遭國際籃總禁賽
馮光遠鼓勵多元性別者挺身投票
新台幣午盤 暫升 8.2分
人民幣中間價 8個多月新高
迎黑色星期五 宏達電RE半價
林書豪首節強攻 湖人領先灰熊
阿里巴巴攜手海爾 推電視購物
反諷時事 敖幼祥畫選民心中苦
威航獲營運許可 首航票選後賣
食藥署104年西班牙澳洲查油廠
火山噴煙 日本熊本機場停飛
南韓經常收支連續32個月順差
藍屏黨部主委遭押 立委疑不公
爭縣長票 彰縣藍綠打出主席牌
晶電：庫存消化 回歸淡季
進用身障人數下限 江揆促研究
阿土伯：看好選後台股加溫
主委被收押 求神討公道
台高中生學德語 6年人數翻5倍
傳電信版圖生變 遠傳股價熱情
晚15年買房 多付51年薪水
呂慶龍法電台談台灣國際參與
賴清德：最重要的是當選
落實性平 女警擬可著長褲
能源會議 2階段開放報名
推自治 原民團體籲縣市長承諾
台灣畫家巴黎沙龍展發光
陸客中轉 海基海協首次商談
黑心油團訴難證明 也可依法求償
傳王永在病逝 享年93歲
林書豪強攻13分 湖人半場領先灰熊
翁重鈞籲鄉親連署 監督張花冠
張盛和：台股基本面非常好
選前最後文宣 賴籲投票給台南
微軟資訊月推抽獎活動
台塑創辦人王永在 安詳辭世
嘉檢查賄 樁腳1收押4交保
簡太郎：沒有贏不了的戰爭
3包海洛因 刑事局逮補毒梟
冷風吹 LED業Q4很淡
雄獅變獵豹 宸鴻股價返二百元
六都首戰 桃園選舉人156萬
指竊聽排除自導自演 北檢駁斥
iPad Air 2資費 遠傳推0元方案
行動裝置看網路社群 短時間為主
尼加拉瓜跨洋運河工程敲定
逾76%消費者 看社群關注品牌
布朗案翻版 美警公布萊斯影片
陸客中轉 兩會北京商談
日阿蘇山噴煙千尺高 影響航班
櫃買IRS提解平台順利上線
貴州煤礦礦災 11死
德中協會會長籲助台灣國際參與
堂娜為電影獻唱 保養靠練瑜伽
王永在辭世 與王永慶感情傳美談
裝顧客 請店員喝咖啡趁機洗劫
台灣客愛前往 推動北海道友台
高屏地區空氣差 敏感族少外出
陸貨櫃船漂流日海峽 險釀禍
台股收盤漲 42.92點
邱毅指與廠商有關 柯文哲說明
不分藍綠族群 張麗善相信支持
富士康攜阿里巴巴 貴州造雲端
小賈索肆虐禁區 湖人第3節落後
過去15年房產投資報酬驚人
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人氣聚集 陸股早盤再漲
裝潢木質品 1成甲醛量標示不符
華隆自救會：隨時有臥軌決心
12月台指期漲56點
洪馬克短片 印尼雅加達獲獎
WSJ:亞洲科技巨頭難尋接班人
59校膳食染餿 消保會團訟
快速剪髮商標 判股東共有定讞
台灣燈會豐原區 主打在地風
赴韓就醫 外交部指名2家有優惠
灰熊下半場甦醒 逆轉擊敗湖人
越南白俄羅斯峰會 促簽FTA
12月電子金融雙漲
需求委靡 陸10月工業獲利衰退
王永在 六輕總工程師
八旬老翁偷單車 與女友遭逮
選舉期間開8槍 警方逮2男
解放軍百項軍事需求 公開招商
基隆藍催票 馬以南冒雨陪掃街
連率車隊掃街 停柯總部拜票
柯文哲：絕不搞自導自演
金正恩妹任要職 或扮護主角色
曾銘宗：感謝王永在對台貢獻
氣氛偏多 台股指數走堅
王永在辭世 經部：國家損失
峰會協議難產 南亞施壓巴國
嘉縣長選舉人43萬 大埔不到4千
賊騎贓車撞警 躲捷運軌道遭逮
首個基因治療藥 要價4293萬元
台印合作 印高層建議3產業
藍誓師大會 吳敦義籲挺連勝文
瓜子哥亂丟殼 碎念7分鐘被毆
身障應試國考 試委批為德不卒
曾銘宗：選後 台股價會穩定
冰河時代猛瑪象頭骨 高價落槌
東吳首創巨量資料管理學院
三大法人買超台股 86億元
甲狀腺結節絲瓜大 氣喘難呼吸
連戰：九合一選舉牽涉國家走向
北市 馬籲支持開放的連勝文
大陸霧霾 洗肺遊正夯
台南四草濕地 檢出禽流感病毒
徐耀昌車隊拜票 晚間大型造勢
國道收費員抗爭 警方依法處置
陳偉殷棒球營 王維中客串講師
嘉市長選舉 20萬人有投票權
重提走路工 楊秋興籲認清陳菊
高雄市選舉 投票人數逾222萬
柯辦：葛特曼指柯未仲介器官
第十輪貨貿談判 經部：不排除年底前
電子菸致癌物 是一般香菸10倍
陸地產大老：房價至少再漲10年
女性就業受重視 勞參率漸提升
燒傷癒後 陳美麗奉獻社會
香港占中被捕 黃之鋒交保候傳
林書豪只威半場 湖人無緣擒熊
竹北染黃議題 檢方：刻意演出
王永在遺產稅 台塑依規定辦理
伍豐開賭場 明年EPS拚7元
綠控台商組織涉賄 藍：非黨活動
黃健庭陣營告東大教授違選罷法
陸審計風暴 鎖定數兆彩票資金
新北市長爭霸 都會區兵家必爭
台南市長選戰 選舉人151萬
加工處通過5家入區 新增投資19億
國道收費員關廠工人 蛋洗交通部
新台幣收升0.1分
行政院通過漢寶德褒揚令
宏達電EYE新機 電信門市開賣
綠占發言台 總統：專制野蠻
慢性腸發炎 青壯年好發
竹市輕軌系統 5年內建成
彭于晏演黃飛鴻 拜師洪家班
聖淘沙名勝世界 飛雪耶誕季
全國選舉案件 已起訴175人
郭永樑關懷宏都拉斯燒燙傷兒童
賣錯自拍棒 在南韓恐坐牢
輸球太沮喪 林書豪狂吃冰炫風
綠怒布條被拆 環局：違規就拆
大陸藥品改革 全面市場定價
景氣燈號連9綠 經濟審慎樂觀
央大：台消費者信心指數微升
研調：平板成長趨緩 需找新出路
選對趨勢產業 台股有獲利空間
專利師缺才 試委籲減考科
日巡年終賽 盧曉晴首輪並列第4
春節離島班機 12/16開訂
等換心罕童樂樂 下午病逝台大
創造力想像力 吳思華區別差異
獲利穩定 富邦金總資產破 5兆
納吉保留煽動法令 罵聲一片
保險業資本適足率 2風險係數調降
增近千人 台東選舉人近18萬
蔡啟塔設戰局 傅(山昆)萁不起舞
101煙火秀 產業洽談贊助
台南查獲現金賄選 1人收押
拚雲縣長 藍找原色綠催鄉親票
南投選情 埔里三大票倉指標
傳周永康外甥 遭禁返加拿大
辣椒取得「大俠！喵喵喵」代理權
選前衝刺 馬總統4度助選謝立功
游錫(方方土)邀顧立雄告頂新代位求償
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳以真：選市長 非選意識型態
胡志強受訪 絕對有贏的希望
聯結車母女檔駕駛 拾金不昧
許勝雄：王永在不強出頭很難得
成大與亞松森大學簽約合作
資策會成立安華聯網 堵資安漏洞
美國把妹達人 新加坡禁止入境
謝立功美模外甥女 拉票奏功
密州佛格森暴力示威 氣氛漸緩
盧泰愚外孫女掛階海軍少尉
傳金正恩姑母金敬姬服毒自盡
連方瑀助選秀廚藝 煎蔥油餅
北京地鐵將漲價 揮別一價到底
陸委會：陸客中轉無關新增航路
翁重鈞質疑募款 張花冠不回應
嘉市選前之夜 噴水圓環交管
大陸發通知 禁建奢華辦公用房
頻遭抹黑 林明溱怒斥：不道德
網友記錄空污 埔里入夜變黑丸
激似韓星 印尼網拍姐妹花爆紅
台藝術家陳羅克參加藝術雙年展
手機再不喊搶救 開票沒得喊
夫遭處決 金正恩姑姑傳自盡亡
韓BIGBANG太陽 明年全球巡演
調查：陸人認為BMW車主愛炫富
回不去了 麥當勞超值全餐漲10元
遙控電子植入物 新科技療法
廣西南寧超市砍人事件 9重傷
資訊月 燦坤業績拚成長1成
陸港澳急難專線 簡訊報你知
永暑礁造地 陸稱主權國家權利
選前之夜 警籲游陣營合法申請
睽違25年登台 羅吉鎮當同學會
北士商女捕手超萌 迷倒網友
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世棒12強出爐 台灣穩坐第4
林俊傑張鈞甯 唱海地歌分享愛
春節機票放寬 最遲起飛前可退
投票 澎湖返鄉人潮啟動
彰銀公民股明會晤 吳當傑：和諧談
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打造六輕 經濟部感謝王永在
拚選戰 連營公布市政核心團隊
催票簡訊借名小英 綠營澄清
菲美拳王互嗆 拳迷：打一場
基隆市長選戰 安樂區指標票倉
教宗明年訪菲 馬尼拉放假5天
屏東縣長選戰 決戰4大票倉
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黃之鋒：港警多次想傷他私處
選前之夜 馬連吳北市挺連勝文
選前之夜 朱立倫亮夫人牌
投票日逼近 北市警破地下賭盤
綠批黃秀霜政見 藍營回擊抹黑
選前一天 中市藍綠狂掃街
日若缺席亞錦賽 中華女籃利多
李志村：王永在不責怪努力員工
掃街展童趣 吳志揚勉小學生
王文淵：父親是六輕總工程師
有喜了 37歲松隆子懷胎6月
蘋果熱銷 PCB年成長爆發
花布巾包選票 警荷槍實彈保護
環科校長許舒翔 宣布挺李進勇
拚南投勝選 林明溱全力掃街
海巡隊將再執行海上威力掃蕩
保險海外併購及買房 金管會助攻
苗縣3大票倉 囊括近半數選票
新北路平 通報4小時完修
選舉商機 飯店住房推返鄉優惠
選前匯市淡 新台幣小升0.1元
倒數時刻 連家長輩力挺連勝文
金龍廳新主廚 圓山粵菜添食尚
留住南投青年 林明溱全力打拚
指刊廣告涉抹黑 柯營告媒體
華碩擠下宏達電 Q3稱霸台灣
林義雄陪鄭文燦 拜票訴薪傳
莫迪夏立夫握手寒暄不會談
選前之夜 中市藍綠邀神秘嘉賓
白宮感恩節大餐 歐巴馬得買單
連勝文車隊掃街 燙髮婦爭握手
雲林縣長選戰 選舉人56萬
大尋寶家現代版 博物館藏要清白
德國將部分儲備海外黃金運回國
台灣Q3機戰 出貨創新高
繳清罰金 菲可放被扣陸漁民
韓前統一部次官掌開城工業園區
黑豹旗屏東內戰 屏中大勝
交長籲收費員 莫做無謂抗爭
林佳龍選前衝刺 蘇貞昌助陣
景氣燈號連9綠 台經濟溫和成長
墾丁珊瑚族群 價值40億
陸學者：台灣選舉影響城市交流
前進虎尾 藍綠大遊行拜票
政府台大食安合作 長期將奏效
習近平：老同志堅定支持反腐
健保錢多 民團籲改善醫療資源
美加助陸追貪消極 陸低調回應
地震保險準備金 回收門檻拉高
謝國樑：中央力導基隆軍港遷移
陸韓FTA廣告 藍：對韓無不敬
徐耀昌選前夜 副總統站台助陣
選前之夜 馬英九連戰挺連勝文
學者受勳 憶小時朗詠天皇和歌
蔡陣營立委助陣 傅車隊續掃街
游營造勢場地申請 轉訴願程序
走出風暴 誓言擦亮台美食招牌
連勝文：選前不分官也不封官
人艱不拆 陸：再用一律停播
論文自審嘆為觀止 丟臉丟到國外
孕婦喝酒是否有罪 英下週宣判
日媒：威廉王子擬訪日陸
人工光合新技 東芝開發有成
克什米爾邊境槍戰 印度6死
激戰24小時 小英將穿梭中台灣
死亡前兩年內贈與 課徵遺產稅
印度吊死樹上姊妹花 警：自殺
南印度爆發H5N1禽流感
陸國防部：要清除徐才厚案影響
王永在打高爾夫 是運動非享受
苗栗拚改變 吳宜臻掃街搏感情
今彩539開獎
威力彩開獎
捐補助款護食安 候選人響應
柯文哲台北7步走 另類歡樂拜票
陳以真：全民做市長 牽手新嘉義
中小企業新增放款 可達4千億
蔡正元：柯是民進黨市長候選人
蔡正元指柯是黨候選人 綠反駁
王永在將葬長永福園
藍軍彰縣造勢 馬籲支持林滄敏
葛光越主持世界兒童畫展頒獎
王永在辭世 估遺產稅低於40億
基隆市長選戰 選舉人30萬
印姐妹姦殺吊樹案逆轉自殺簽結
卓伯源力挺 林滄敏當選延續縣政
全球里程最長 陸ETC明年聯網
共軍多將領涉貪 陸：依法調查
選戰倒數 澎湖藍綠衝刺
中等學校高球賽 程思嘉領先
彰縣長選舉 藍辦晚會百醫挺綠
李志村：王永在奉行老二哲學
吃驚 7成英超市販售帶菌雞肉
遭控筆桿捲錢賄選 綠營駁抹黑
孫楊禁賽3個月 WADA評估原因
王永在辭世 台塑暮年會將停辦
巴黎聖母院聖誕樹大禮 俄國贈
曾柏喻飆45分 南湖成功晉級
經長：政治掛帥催眠 失機會
體育運動年會暨研討會12月舉行
中俄明年聯合軍演 陸：正協商
市府未點頭 游逕辦選前之夜
押國民黨主委 屏檢說明
全球第二大 陸股市值超越日本
威廉明年訪日陸 凱特無緣同行
朱立倫：堅持用正面選舉
邱鏡淳雨中拚連任 副總統力挺
選舉逼近 全國查賄不停歇
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 2注中獎
印巴領袖言和 南亞峰會達1協議
一帶一路 林毅夫吹捧造勢
趙正平認未婚生子 願負責養育
印巴總理握手 南亞峰會簽協議
蔡英文桃園造勢 籲年輕人投票
邱淑媞籲選民支持 讓宜蘭輪替
選前奧步多 朱立倫陣營籲冷靜
公文爭議 綠營：黨工便宜行事
游錫(方方土)：市府不准 選前夜照辦
大陸：亞投行意向國 增至22國
新疆出土法仗發現中國最早明膠
英美數據：2014恐史上最熱
英推理小說家詹姆絲辭世 享壽94
台積電市值創高 11月增3千億
王永在辭世 享年93歲
北檢: 柯辦竊聽案「尚未偵結」
美國宣佈 伊波拉疫苗通過臨床試驗
「台北7步走」 柯p回擊皇民說
選前之夜 柯文哲辦音樂會
OPEC減產預期降 油價挫至4年低
油國組織不減產 油價崩盤
王永在辭世 經濟部震驚、哀戚
馬：走鎖國的路、我們不奉陪
外媒: 台灣選舉怪招「替對方打廣告」
《大屠殺》作者回函 未指柯P仲介器官買賣
報告：過去5年 中國浪費6.8兆美元投資
謝立功提告 黃景泰發不實文宣
公督聯盟: 現任立委帶職參選、應合理規範
台聯呼籲 支持1區1候選人
交通部嚴正駁斥漠視收費員陳情的不實指控
大億麗緻風尚庭園咖啡廳美味饗宴【聖誕套餐】
創新升級 電子商務園區將進駐高鐵台中車站
發不實文宣 黃景泰陣營：引用
103年資訊月展 公路總局展示公路雲系統
瘋狂選前之夜 全台百萬人大拚場
支持原創 台灣買得起藝術博覽會
華航開航紐西蘭基督城 提供完整大洋洲網絡
有水當思無水之苦 台水公司呼籲民眾節約用水
返鄉選舉搭乘大眾運輸 快速又便捷
體育署試辦原民傳統運動示範賽 展現「原」味
2014產業先進設備暨人才培育計畫
台灣尚存優勢不多別再夜郎自大了
明天你我這一票能不慎乎！
2014金環獎 宜花五星得獎飯店 幸福1+1住宿聯賣
財政部今年查緝私劣菸酒 菸減酒增
時代風雲榜 佛格森抗議者暫第2
OPEC議決 產能上限維持不變
WTO達成協議 落實峇里貿易協定
WTO終敲定 落實峇里島貿易協定
量化寬鬆似有望 歐股漲多跌少
油價直直落 俄盧布重貶創新低
憂心市場不保 油國硬撐不減產
油價崩盤 紐約油價料探65美元
巴西調查：里約海灘外遇最多
分析師：選前卡位 台股偏多
歐盟出招 將制裁烏東親俄人士
巴西財長易人 將採撙節措施
投票日溫暖 1日冷氣團南下
俄烏元首通話 討論烏東情勢
巴西下月實施禁菸令
菲熱低壓恐成颱 撲台機率低
歐巴馬政策難行 防長人選難產
減重大作戰 美國人說說而已
感恩節大禮 示威被捕民眾返家
好玩家面額5元 將登錄興櫃
美零售拚感恩商機 民眾算得精
英最大離婚案 妻拿167億元
記憶體模組廠 全面進軍DDR4
運彩賠率誤植 3.5倍退款
連勝文選前之夜 藍營要角力挺
主義樂團主唱破產 餓到送急診
OPEC未減產因應過盛 油價崩跌
盧森堡廚藝賽 台獲18金5銀4銅
台塑主管弔唁王永在
選前夜衝刺 花蓮市區短兵相接
台股開盤下跌2.12點
吳志揚掃街 固守桃園中壢票倉
台塑四寶開盤小跌
黑龍江省部級官員隋鳳富被查
中華電Hami電視 引進四分割
洪福源：王永在給很多鼓勵
台灣貿易投資團訪海地成果豐碩
馬英九眷村固票 籲票投簡太郎
火山熔岩流 維德角恐面臨滅村
存款保險制度 陸可能2015推出
彰縣長選舉 藍掃街綠晚會
新台幣早盤升3.2分
台塑高層一早赴王永在家弔唁
台灣大網路門市 突破百萬人次
邢瀛輝接受尼加拉瓜雜誌專訪
趙又廷高圓圓婚宴 陳凱歌證婚
最後催票 馬回防北市挺連勝文
名犬悲歌 26隻狗被割聲帶丟棄
下週油價 可望再降2角
金控集團醞釀布局 太陽能族群揚
選前一天 嘉市藍綠最後衝刺
最後衝刺 馬英九陪楊秋興掃街
陳菊：為高雄未來踴躍投票
越泰總理會 深化戰略夥伴關係
夫人出馬 使館與瓜國軍眷聯誼
油價崩跌航運業受惠 股價大漲
聖文森學童訪使館 想學中文
巴拿馬報刊魏國彥籲挺台專文
挽回民眾信心 王品85度C推新品
王永在生前鼓勵學生 要認真打拚
廣州力行習八條 嚴控會議規模
采盟引進國際品牌 引領先機
藍：FTA廣告未仇韓 綠藉機挑撥
金門獎助傳統建築專輯出版
暖冬雨偏少 偶有寒流
播晚會簡訊拉票只到今晚12時
九合一選舉 29日投票
總統：明年可能檢討慰問金門檻
貿易便捷化 台GDP增38億美元
夜店殺警案 遺孀淚帶遺照出庭
選戰倒數 柯文哲籲推倒高牆
夫妻溺斃留3子 愛心捐款中午截止
杭州豬肉西施爆紅 坦言不習慣
最後催票 蔡英文穿梭中台灣
資訊月 業者推新款行車記錄器
幼園童遭學校鐵門夾傷頭 命危
涉搶乞討街友 女辯看不慣
陳哲男入監 北檢囑託雄檢
今冬冷估38天 回暖速度快
iPhone愈大 平板愈容易入冷宮
機器人店小二 浙江餐廳人氣旺
沾購物季利多 宏達電股價給力
連勝文：感謝總統及市民鼓勵
原住民傳統運動賽 體育署試辦
擦撞校車 機車女騎士殞命
選前震盪加劇 台股重回半年線
馬總統屏東眷村造勢 打經濟牌
貿易便捷化協定 拚明年底生效
韓歌手Maybee透露待嫁女兒心
專家：俄T-50隱形戰機勝美一籌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
冷氣團12/1到 高山可能飄雪
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
輕颱辛樂克形成 不影響台灣
資訊月 趨勢防毒軟體買一送一
新疆庫車縣地震 規模3.4
曼谷考山路 背包客天堂
高啟全申讓 華亞科：個人理財
菲經濟成長放緩 全年目標告急
平安長大 無尾熊寶寶探頭
台聯最後催票 籲一戶一票
簡太郎：今年一定贏
胡志強選前之夜 神秘佳賓換人
消基會：拒買不合理漲價商品
回不去了 殺非裔白警變裝過活
西半部空氣差 敏感族少外出
宜縣長選舉 藍綠搶兩大票倉
游競總搭舞台 警方：依法執行
選舉倒數 朱立倫再籲市民投票
耶誕繽紛 卡通人物進駐獅城
張學友林嘉欣 繼情書再拍MV
南投縣長選舉 藍綠晚會拚場
民進黨：全民蒐證 防選舉奧步
胡志強掃街 強調全力以赴
頂新案 魏應充出庭堅稱無不法
最後衝刺 總統陪楊秋興掃街
10月11月雨量 67年來最少
美黑色星期五 湧現搶購人潮
世棒12強賽 MP代理轉播權
新台幣中午貶0.3分
感恩節 美零售業員工兩樣情
義疑致死流感疫苗 台未用
台東選前之夜 徒步大衝刺
選前之夜 警：凱道周邊管制
王永在辭世 老員工不捨
弱勢婦手創品 統領百貨展售
氣候乾猛看3C 小心乾眼症
一級ADR 估台股有千億活水
台商在陸經營 陸委會籲懂法令
新竹市選戰 選舉人32萬2472人
亞幣貶 新台幣中午貶0.3分
明星相 光學股題材吸睛
外媒點名接班人難尋 台積電穩
原油暴跌 大陸油價可望九連跌
馬總統陪黃秀霜 掃街衝選票
資訊月 微星24款電競筆電搶市
牛氣沖天 陸股早盤續漲
刺殺金正恩電影 耶誕美國上映
○與X書法展 凸顯東西方思維
涼拌青木瓜絲 有請泰國公主
脫衣舞孃男星 窮到賣金球獎座
韓星南相美明年初嫁為商人婦
產油不減 反映OPEC影響力轉弱
百貨耶誕樹點燈耀冬夜
選前之夜 屏市400警力維安
黃秀霜選前之夜 五都視訊連線
台股收盤漲21.84點
北市吉林路兩天集會 實施交管
火力全開拚連任 邱鏡淳勤掃街
選前掃街 桃園藍綠卯全力
慶感恩節 紐約梅西遊行吸睛
中市藍綠 選前倒數大掃街
高孔廉：九二共識兩岸深長交流
台股整理 漲21.84點
12月台指期漲6點
健保降眷口數 雇主年省70億
味全摻大統油案 張教華不認罪
台塑王永在追思會堂 12/1開放
選前之夜 柯文哲音樂會造勢
12月電子金融雙漲
因應凱道集會 北市實施交管
拚南投縣長 藍綠搶攻濁水溪線
富驊違反資訊申報 罰3萬元
健保費率不變 健保會達共識
拉抬選情 蔡英文雲林拜票
選前軋空手 台股三線齊紅
北韓女子三人幫 李雪主影響大
澳首都創紀錄 百萬顆燈迎耶誕
商設廣告賽 經部南部徵高手
走路工疑案 雲林藍綠提告
唐山最牛婚禮1桌5萬 席開101桌
四草H7N9 非大陸同源病毒株
日巡年終賽 盧曉晴衝上首位
日本阿蘇火山爆發 航班遭取消
朱立倫永和掃街 獲熱情回應
翁重鈞控自肥 嘉縣府：非事實
竹縣選情 激戰竹北三大票倉
青年返鄉投票 免費專車出發
中壢激戰 桃議長連任拚選票
南韓新建登陸艦和飛彈艦交海軍
彰化拚選票 林滄敏縣府外拜票
林書豪場上困難 場下做菜顧家
三大法人買超台股62億元
傳產創新 互動體驗展成果
騎機車撞警察 里長候選人起訴
南星能源計畫環評 補件再審
福朋喜來登 澎湖大舉徵才
朱立倫臉書玩創意 籲民眾投票
連勝文選前之夜 郭台銘站台
澳洲超大胞風暴 重創布里斯本
深耕南投多年 林明溱謝基層
書寫書法 助老人減緩失智
備戰馬拉松 mySports相挺
澎湖選情 馬公市決勝負
少女遭性侵產子 指向梭羅蘇丹
私情東窗事發 印姐妹吊樹自殺
記者遇襲 港記協籲集體報案
地鐵塗鴉 星檢方訂保釋金10萬
北京推控菸條例 排隊不得吸菸
非大客車上阿里山 優惠需預約
北京地鐵不禁飲食 賣藝罰5千
曾遭霸凌 混血兒染毒癮
決戰黃金夜 連勝文凱道造勢
疏解人潮 高鐵增2班加班車
新台幣收貶8.8分
陸一加手機 有邀請函才買得到
主計總處：第3季GDP 3.63%
廣東政協主席朱明國 遭調查
投票前夕 黃秀霜母親催票
今年經濟成長率上修 估3.43%
投票率 中選會期待6成5至7成
選前最後衝刺 台南藍綠車拚
劈腿網站 挑戰保守菲律賓
臉書專頁被關閉 候選人批奧步
綠營新北選前搶場地 藍盼理性
吳東亮赴財政部談彰銀改選
台大返鄉列車 近300人參與
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
回金門投票 軍機助輸運
胡志強賣力掃街 鞭炮歡迎
有線電視費率 新北維持500元
星水菸禁令生效 商家有寬限期
印尼媒體訪華團 訪問中央社
正義油品案 雄院首度開庭
印尼20頭野象抓狂 夷平村屋
中選會：投票日禁止競助選活動
激戰竹縣 邱鏡淳鄭永金交鋒
趙又廷高圓圓大喜 陳凱歌證婚
回防固票 徐耀昌全家總動員
選前衝刺 邱淑媞籲支持
立委靜坐 抗議屏檢司法不公
菲交警真無辜 取締跑車反被K
投票近 蔡依珊：台北勝台灣就贏
本周上市市值增1.06%
馬英九4訪基隆 看好謝立功
日數據低迷 安倍經濟學前景淡
資訊月 宏?秀雲端服務
涂提告 陳以真陣營：造勢手段
華航經雪梨飛基督城每週3班
年關旺季 泰運毒卡車流竄
元大寶來證啟動矩陣式管理
國中不當體罰 校長道歉
選舉結束 兩岸12月交流頻繁
國壽31億參與高鐵台中站開發
台商紛搭機返台 把握投票權利
OPEC不減產 俄盧布貶勢擴大
收菸商賄賂 前海巡官判刑確定
中共辦周永康案 先打五外圍戰
投票日天氣穩定 各地多雲到晴
兩岸貨貿技術諮商 下月12日登場
異想天開 斐男以貓咪運毒被捕
勞退基金有賺 分紅上看8900
代位理賠 高市先准近三百件
高圓圓白紗典雅 趙又廷秀親親
澎湖選前之夜 藍綠造勢大車拚
港占中清場 親北京建制派歡迎
陳瑞振領軍 美和5分勝普門
印尼國家通訊社央廣簽合作協議
網路金融崛起 陸官員：需監管
中等學校高球賽 程思嘉2連霸
陸股連7漲 再爆歷史天量
克里米亞易主 出借展品滯荷蘭
耶誕送暖 犀牛辦交換禮物餐會
國民黨：綠FTA廣告扭曲卸責
蔡英文籲年輕人投票 贏回台灣
健保費不當宣傳 南山遭罰鍰
選前倒數 柯文哲籲有空去投票
選舉維安 警：重點區加拒馬
藍：經濟開放 一次都輸不起
九合一選舉 29日投票
大陸H7N9曾致人死 台灣非同源株
陸股連7紅 2年來最大月線漲幅
香港記協：擔心警員敵視媒體
台北港特定區 好區位土地標售
規劃長照與年金險 因應老年生活
協商彰銀改選 財部：無共識
馬紹爾總統 雙和醫院健康檢查
世大運千日倒數遊戲萬人次參加
宏達電Desire旗艦添新兵
擺脫傳統 朱立倫創新選舉文化
選舉案件 檢方已起訴205人
產學培育菁英計畫 首年百名
土銀主辦鈺創科技24億聯貸
吳東亮拜會吳當傑 雙方無共識
藍綠前進斗六 遊行人氣沸騰
高圓圓：趙又廷的好超出想像
日媒：數位產品銷多國或免關稅
候選人衝撞高市府 撤銷羈押
中信金標售松壽大樓 流標
馬英九桃園固票 籲投吳志揚
主計總處:估今年經濟成長3.43%
陸交行：人民幣政策將穩中偏鬆
黃健庭守護幸福 劉櫂豪訴求改變
獄政貪瀆案 趙崇智提抗告遭駁
亞幣貶 新台幣兌美元貶
極地研究：北極熊末世紀來臨
陸發改委價格司 許昆林出任
印度爭取鄰國 反制陸經濟入侵
疑加入伊斯蘭國 印男返國遭訊
嘉義縣選前之夜 藍綠比人氣
拚改變苗栗 吳宜臻衝刺掃街
諾基亞：看好4G設備成長力道
彰市掃街搶票 藍軍戰鼓求勝
夜店殺警案 曾威豪請求交保
拚南投縣長 吳敦義力挺林明溱
促內貿發展 陸擬設7試點城市
檢舉黑心油老農 錄影挺胡志強
巴西經濟Q3成長 驚險擺脫衰退
今彩539開獎
芬蘭國會通過同性婚姻合法化
選前之夜 蕭萬長吳伯雄籲投連勝文
江揆：楊秋興一心一意為高雄
蔡英文選前趕攤 首場挺新北
嘉市選前之夜 藍綠遊行拚場
能源價大跌 歐元區通膨走緩
大樂透開獎
胡志強選前之夜 馬總統加持
黑色星期五搶購 英國爆衝突
日阿蘇山噴發方式 21年來首見
港富豪拍得鴿血紅 女兒名命名
新疆擬募3000退役軍人基層微穩
桃園選前一夜 藍綠點燃激情
WTO通過採認貿易便捷議定書
打貪害博彩 澳門第3季經濟挫
台中強龍戰 神秘嘉賓沒冷場
游錫(方方土)選情之夜 警舉牌警告
明年經濟 主計總處：穩健復甦
賴清德：市議會一席都不能掉
喀麥隆警告年輕人遠離博科聖地
創天量 陸股刷新全球成交紀錄
許明財承諾未來續發安老津貼
選戰最後關頭 馬回防北市催票
黃秀霜選前之夜 家人溫情牌
選舉投票日 5萬餘名警維安
選前之夜 基隆三強掃街拼場
炸雞配啤酒 韓進口雞肉創新高
財政部：盼彰銀總經理權責相符
逾30央行 人民幣納入外匯儲備
馬英九讚朱立倫 能幹的經理人
連勝文選前之夜 全家合體力挺
又圓婚宴星光閃耀 太子幫合體
占中沒影響 陸客訪港10月反增
東京日比谷公園 銀杏紅楓正美
對陸曝險壓力測試 擬設2情境
柯文哲選前之夜 父妹四手聯彈
市區遊街 花蓮選前夜如嘉年華
夫人亮相 朱立倫夫妻牽手合唱
瑪丹娜主持馬拉威兒童病房啟用
邱鏡淳選前夜 搖滾拉抬聲勢
拚南投縣長 林明溱籲支持
白冰冰助選 挺李沃士連任
今彩539 頭獎槓龜
屏東選前之夜 藍綠市區遊行
選前之夜 周美青挺連勝文掀高潮
選前溫馨牌 柯文哲：信念能成真
法：和談如破裂承認巴勒斯坦國
朱立倫籲投票給做事的新北市
陳菊：用選票為城市發展發聲
大樂透 頭獎槓龜
台GDP季增年率 連6季正成長
胡志強選前夜 江揆強力催票
楊秋興選前夜 女兒淚相挺
感性催票 胡志強：我是市民家人
候選人衝撞高市府 法院改交保
奉獻生命 連勝文再造台北奇蹟
兩岸談政治 林祖嘉：不是時候
收費員上ETC門架 交部譴責
朝建物開槍 德州男子遭警擊斃
盜刷機票案收網 全球逮118人
頂新案開庭 魏應充首度出庭
美媒: 九合一選舉可能翻轉台灣政治版圖
廣東省政協主席 違紀違法被調查
中資炒房凶 澳洲祭限外國人買房令
本週台股漲1.05%
推倒高牆 柯P盼讓台北和解
游錫堃選前夜 警3舉牌警告
監聽案 馬：柯欠市民一個道歉
奈國遭自殺攻擊 至少120人死
汽油價下看2美元 美駕駛笑開懷
九合一選舉16時截止 最多領5張選票
國道收費員自救會「佔領」ETC門架 回堵12公里 (you tube)
許明財起早投票 昨晚好睡
防選後滋擾 近6萬警維安
發生撕毀選票13件 有首投族和老人
美媒: 對2016年總統大選有指標作用
台灣大選 陸媒冷處理、網民討論熱
柯文哲晚8點 召開國際記者會
連江縣 劉增應自行宣布當選
陳福海：感恩謙卑心為金門打拚
林右昌、陳光復、陳福海自行宣布當選
林佳龍宣布當選 支持群眾激昂
胡志強宣佈敗選 嘉許競選團隊的努力
吳志揚承認敗選 接受民主結果
連勝文宣布敗選 選民流淚不捨
國民黨林明溱宣布當選南投縣長
江宜樺辭職聲明 全文
國民黨慘敗 22縣市長在野囊括16席
教宗籲終結所有形式原教旨主義
奈國清真寺遭攻擊 至少35人死
奈國清真寺遭擊 死者增至92人
OPEC決議不減產 油價創4年新低
感恩節手機購物 蘋果勝谷歌
美股多數持平 能源股受挫
德記者遊台灣 深感溫暖友誼
誰掌五角大廈 強生傳是接班人
曾加入IS 印度青年返國被捕
金銅齊挫 跟跌油價
獅城印記 娘惹粽飄香
盟友也抓狂 白俄抗議俄禁輸令
德法庭判定週日不工作但有特例
巴黎麗都夜總會 十年再推新作
住宿便宜又好 巴西3城市上榜
俄可載核彈頭飛彈 試射成功
巴西經濟Q3成長靠公共支出
資訊月29日登場 逗熱鬧看門道
荷包失血了 資訊月靚品攻略
江揆騎腳踏車投票
耶誕樹送抵白宮 第一狗狗相迎
九合一選舉 8時投票至下午4時
黃秀霜投票 全家總動員
香港旺角凌晨千人集結 逮28人
資訊月登場 宏?筆電大降價
劉德立夫婦歡宴巴拉圭外長伉儷
中藥材9成進口 衛福部源頭管制
選前觀望 11月房市交易月減1成
打造台北小矽谷 國發會將說分明
九合一選舉 郝龍斌陪馬總統投票
澎湖搭船人潮 離島投票熱烈
台助吉里巴斯成立有機蔬菜農會
荷公廁突然彈出地面 男子受傷
迎新年第1道曙光 墾管處籲趁早
貝里斯留台校友辦經驗分享餐會
瑞士擬草案 提高女性要職比例
馬祖機場關閉 返鄉投票等下午
因應突發 北檢40檢察官待命
李沃士投票 結果交給選民
北市選舉 連勝文偕蔡依珊投票
吳志揚投票 預估投票率不錯
英賣場變戰場 肉身占領折扣品
九合一投票日 警力維安不懈怠
日自民黨執政 企業獻金大增
童子賢：台灣有商機 也有挑戰
韓星楊尚國與千怡瑟情變
九合一選舉 副總統投票
越國會閉幕 通過18項法案
賴清德單獨現身投票
台北市長選舉 柯文哲投票
桃園選舉 鄭文燦偕同妻子投票
辦4G 資訊月推好康
駐加代表處與智庫辦TPP研討會
英大藥廠傳改組 先裁美數百人
灰色星期四夯 黑色星期五黯淡
投票平常心 陳菊要放輕鬆喝茶
陳綺貞散文集 紀錄旅途風景
資訊月好康 宏達電對戰三星
高屏空氣最差 外出戴口罩
SJ傑森瑪耶茲 選舉夜登台唱
共軍防職務犯罪 列130個問題
好戲連台 南韓強檔片賀歲
大賣 蘇格蘭挺獨日報固定出刊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新北市選委會：手機禁入投票所
韓版湯唯從大銀幕走進螢光幕
拚南投縣長 林明溱李文忠投票
金管會：手機刷卡 多元選擇
副總統：讓偏鄉多出一萬個童子賢
楊秋興偕妻投票 籲踴躍投票
北市選舉 連戰夫婦攜手投票
朱立倫投票 籲民眾踴躍投票
從不缺席 107歲人瑞投票
游錫(方方土)籲踴躍投票
林佳龍：盡全力 結果選民決定
林智堅投票 盼改變選舉文化
OPEC槓美油業 油價恐探60美元
蔡英文投票 盼投開票平順
青瓦台秘書911陰謀論引熱議
LED產業短期難脫紅海市場
湖人戰灰狼 首節領先
歐蘭德曝談情照 調內務防內鬼
投開票所維安 警方出動警官
26家企業節水 年省千萬噸
郭台銘：聽媽媽話 早起投票
投票日暖呼呼 台北30.4度
湖人對灰狼 布萊恩首節飆分
童子賢：選後回歸基本面
加班太多 大陸勞資糾紛導火線
雲林縣長投票 藍綠心情輕鬆
浙江快餐店火災 4死2傷
浙粵H7N9 提高旅遊等級
童子賢：地方選舉和經貿沒什麼關聯
湖人戰灰狼 上半場領先
陸網金監管草案完成 暫難出爐
投票日 上午6起撕毀選票
童子賢：台灣資訊應用要解嚴
氣爆災區 投票動向受關注
食品業搶攻東南亞 商機近5百萬美元
南投選舉 陳志清籲踴躍投票
童子賢：明年是台資通訊另一高峰
新北選委會 籲選民踴躍投票
星際大戰新片預告 光劍變了
共軍一天兩艘新型護衛艦服役
黑色星期五 抗議民眾直搗梅西
食不安 鍋具選購標準提高
鳳山棄嬰 高市府籲親人認領
購物季 芝加哥高檔百貨槍擊1死
湖人戰灰狼 林書豪雙10
歐開赴馬交流演出 獲熱烈迴響
獄政貪瀆案 胡曉菁提抗告遭駁
嗆布朗案 舊金山民眾遊行砸窗
占中反映青年問題 港府擬扶助
曼谷逛夜市 美食購物選擇多
珍藏國家檔案 一窺憲法演變
投票日 全台撕毀選票13件
宜蘭選舉 邱淑媞林聰賢投票
生命勇者樂章 林家花園飄樂音
選舉章魚哥 天玉里具指標性
湖人遭逆轉 林書豪雙十
曼谷人後花園平時冷清假日熱鬧
胡志強投票 受訪吐露心聲
尬華碩 宏?資訊月銷量拚增4成
天津大霧 廂型車墜河4死
樂透彩前身 愛國獎券想當年
台中跑步回嘉義 投神聖一票
科比最後一擊失手 湖人輸灰狼
黑色星期五 陸吹海外網購熱
攻喜馬拉雅山 宇宙人慶功嗨唱
美2男孩困雪堆7小時 安全獲救
日流感患者增 流行期似早到
陸客來台破千萬人次 跨年遊夯
防霾口罩需求大 大陸擬設標準
投票日違規 北市1件冒領選票
分析：不排除陸2015年小幅降息
5億元兌換1元 金圓券寫歷史
暢談選舉 施振榮：不擔心變天
金馬最大贏家 凸顯陸社會問題
陸首凱蒂貓樂園 2015元旦試開
華碩吳漢章獲傑出資訊人才獎
湖人遭逆轉 史考特又爆粗口
日巡年終賽 盧曉晴差1桿居次
選舉開票 黃秀霜家人緊盯
綠島查幽靈人口 2千旅客核對身分
鄭文燦總部 支持民眾湧入
朱立倫暫領先 支持者歡呼
游錫(方方土)總部逐漸湧入支持者
關心選情 民眾湧入胡志強總部
陸媒體人徐曉涉危國家安全被捕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台南開票 賴清德支持者湧入
九合一結果 江揆籲理性接受
開票拉鋸 鄭文燦總部氣氛熱
珍貴 投一張票奔波62公里
選舉開票 馬英九坐鎮黨中央
區域計畫法修正案 將辦公聽會
媒體計票起伏大 游支持者錯愕
資訊月 LG推77吋OLED電視
開票之夜 林佳龍總部群眾激昂
30日好天氣 東半部局部雨
柏林耶誕市場陸續開張人氣旺
劉增應宣布當選連江縣長
劉增應當選 馬祖博奕待落實
越南響應國際身心障礙者日
菲國葉家祖厝 號稱海外最古老
新北投票違規 撕毀選票居多
國民黨開票中心 媒體關切選情
知名陸企蒙牛汙染 爆警民衝突
新疆又傳暴恐砍殺 4死14傷
因盜版關站一週 人人影視復活
無黨籍陳福海宣布當選金門縣長
CNN：金正恩姑母金敬姬中風亡
民進黨陳光復宣布當選澎湖縣長
逾61萬人想跳槽 企業警戒
湖南異議人士涉顛覆政權判4年
民進黨林右昌宣布當選基隆市長
天玉里票開出 柯贏連718票
民進黨賴清德宣布當選台南市長
奈清真寺遭炸彈攻擊 120死
國民黨徐耀昌宣布當選苗栗縣長
睽違13年 民進黨重返台灣頭
賴清德宣布當選：台南大步向前
胡志強：競選結果失敗
無黨籍傅(山昆)萁宣布當選花蓮縣長
民進黨涂醒哲宣布當選嘉義市長
連勝文：未達期望 個人責任
九合一選舉 全台47件違規
民進黨林佳龍宣布當選台中市長
高雄市長選舉 楊秋興承認敗選
柯文哲晚間7時30分舉行記者會
陳福海逆轉勝 金門將重整
陳光復勝出 澎湖由藍天變綠地
賴清德政治明星光環更加耀眼
胡志強競選總部自行宣布敗選
涂醒哲勝出 綠營再度奪回嘉市
民進黨陳菊宣布當選高雄市長
林佳龍十年一劍 中市轉成綠地
宣布敗選 連勝文：後會有期
民進黨魏明谷宣布當選彰化縣長
涂醒哲自行宣布當選 感謝市民
曾銘宗：不致於要護盤
國民黨黃健庭宣布當選台東縣長
連任 賴清德：不會辜負市民期待
民進黨潘孟安宣布當選屏東縣長
民進黨李進勇宣布當選雲林縣長
民進黨張花冠宣布當選嘉義縣長
宣布敗選 胡志強祝福林佳龍市長
中部灘頭堡 魏明谷拿下彰化
劉增應：優先解決馬祖交通問題
九合一選舉 全台違規52件
參選總統 賴清德：沒這個打算
連任成功 傅(山昆)萁締造後山傳奇
陳光復：為澎湖縣民拚命
徐耀昌苗栗當家 拚幸福城
反映民調 徐耀昌守住苗栗藍天
星業者：烘焙食安應嚴檢把關
李進勇勝選 延續雲林綠色執政
氣爆不影響 陳菊高雄連任
無黨籍柯文哲宣布當選台北市長
李進勇宣布當選要全台愛上雲林
陳福海：民眾期待金門改變
潘孟安將成綠屏東新龍頭
黃健庭政績耀眼 台東藍天撼不動
張花冠勝出 延續綠營執政香火
做太久發酵 胡志強連任失利
林佳龍：盼中央不分黨派支持
為敗選負政治責任 江揆請辭
柯文哲：選舉結束是承擔的開始
民進黨林聰賢宣布當選宜蘭縣長
潘孟安：不同意見創造進步能量
涂醒哲：從地方出發 改變台灣
報導：陸高鐵與20國談高鐵合作
魏明谷：肩上責任沉重
陳菊：此刻起承擔責任
鴨子划水努力耕耘 鄭文燦勝出
張麗善感謝相挺 盼綠營顧雲林
穩紮穩打 林聰賢連任成功
張花冠：把嘉義帶入新時代
民進黨鄭文燦宣布當選桃園市長
副總統家鄉戰成功 林明溱執政
承認敗選 簡太郎：天佑屏東
黃健庭：帶台東走向國際城市
黃秀霜敗選 盼賴清德照顧市民
敗選 林滄敏：服務彰化不中斷
江揆請辭負責 新閣內外挑戰多
資訊月 奇美全商品降價15%
蘇崑雄：自己努力不夠
李沃士坦承努力不符民眾期待
國民黨邱鏡淳宣布當選新竹縣長
5立委轉任百里侯 12/5討論補選
童子賢：盼新首長成國際化後盾
雲林縣長選舉 李進勇勝出
民進黨林智堅宣布當選新竹市長
柯文哲上任首務 穩定市府員工
勝選主因 林右昌：期待改變
鄭文燦：桃園人選擇改變
傅(山昆)萁：帶領花蓮迎頭趕上
今彩539開獎
謝立功：永遠在基隆 找回信任
國台辦盼兩岸珍惜得來不易成果
勝選南投縣長 林明溱謝縣民
翁重鈞：雖敗猶榮
鄭文燦：執政第一哩路正開始
負敗選政治責任 江揆主動請辭
陸國台辦：盼兩岸共維和平大局
吳志揚：政黨政策要符人民期待
訴求超越藍綠 柯文哲勝選主因
外媒：選舉失利 江院長辭職
陳菊超旺 氣爆登革熱撼不動
辭立委策略奏效 魏明谷勝出
東方不敗 陳嬰連9任里長
桃園復興區長 無黨范振興勝出
九合一選舉落幕 陸官媒冷處理
謝立功敗選 謝國樑辭黨部主委
競選失利 吳志揚：坦然接受
蔡啟塔承認敗選 學習民主真諦
林聰賢：打造永續宜蘭4G城市
印媒：獨立候選人當選台北巿長
嘉義縣議員 民18國9無10
嘉義縣鄉鎮市長選舉結果
房仲：選後房市買氣回彈 改革加速
選舉挫敗致歉 馬：讓大家失望
派系不敵大環境 胡志強連任失敗
敗選致歉 馬：改革回應人民訴求
高雄茂林區代 國3席無黨4席
無法擺脫權貴 連勝文敗選主因
大環境變局超預期 吳志揚敗選
國民黨朱立倫宣布當選新北市長
新北烏來區代 國1席無黨6席
掌握年輕脈動 綠軍攻下竹市
台南市議員 國16民28台聯1
開票緊繃 邱鏡淳驚險連任
國民黨挫敗 馬英九談話全文
藍軍慘敗 投顧：台股震盪加大
宜蘭縣長選舉 邱淑媞承認敗選
新北險翻盤 游錫(方方土)：雖敗猶榮
日媒：台地方選舉將影響總統大選
綠獲13席 蔡英文：謙虛接託付
接受敗選 吳宜臻：續深耕苗栗
阿土伯：選後趕快拚經濟
全球最早計算機 比已知更古老
馬英九聽見人民聲音 盡速改革
陸學者：兩岸城市交流進觀察期
台南市議會 綠營可望續主導
台中市首屆和平區長 林建堂勝出
涂醒哲贏8590票 當選嘉義市長
柯文哲素人參政 選戰出新招
游錫(方方土)：雖敗猶榮 願續做志工
浙江廣東 列入黃色旅遊警示
高雄桃源區代 國2席無黨5席
柯文哲鞠躬謝選民 支持者動容
今彩539頭獎 無人中獎
賴清德得票率逾7成 刷新紀錄
聽孩子的話奏效 青年發揮效應
高雄那瑪夏區代 無黨7席
游錫(方方土)水牛精神 深耕綠營版圖
朱立倫：謝謝市民還給我機會
選舉落敗 馬政府面臨嚴峻挑戰
藝人轉戰政壇 歐陽龍再度連任
意外慘勝 大環境拖垮朱立倫
陸學者：台灣選後兩岸交流不變
直轄市原住民區長 國民黨3席
台中和平區代 國5席無黨6席
BBC：台地方選舉國民黨失利
嘉義市議員選舉 無黨籍12席
最大屠宰動物祭儀尼村落舉行
新北市議員 民32國26無黨7
黨魁議題 國民黨:當前穩定爭民心
高雄市議員 泛綠過半
台北市議員 國民兩黨均未過半
桃議員出爐 名嘴臉書達人出線
台中市議員選舉 國民兩黨沒過半
苦戰後 領頭羊朱立倫動見觀瞻
新北議員選舉 泛綠奪過半優勢
媒體人征戰市議員 老將勝新秀
廣大興案洪大姐 當選屏縣議員
市議員泛綠過半 陳菊：栽培新人
九合一選舉後國民共互動值觀察
曾永權為敗選負責 辭秘書長
邱鏡淳連任成功 夫人感動落淚
鄭文燦贏吳志揚近3萬票
擊敗現任 陳福海當選金門縣長
台中市議員選舉 藍綠平分秋色
朱立倫勝選謝票 將辦感恩茶會
雲林縣長選舉 李進勇得23萬票
桃園復興區代 國6席無黨5席
金門縣議員 國15民1無黨3
星媒報導台灣九合一選舉結果
王世堅連任議員 賴素如落選
林佳龍：承胡志強 建行動政府
金門鄉鎮長 國民黨囊括
苗栗縣議員選情 藍軍保優勢
張花冠19萬票 贏嘉義縣長
宜蘭縣鄉鎮市長 民6席國4席
俄媒：台此次選舉是民意氣壓計
再戰桃園 鄭文燦改寫歷史
全台大票倉 新北藍綠板塊消長
九合一挫敗 藍執政版圖剩6席
陳菊近百萬票 得票率近7成
雲林縣議員 國7民13無22台聯1
高雄泛綠議員過半 當陳菊後盾
江宜樺推改革 為敗選負政治責任
罷免蔡正元 割闌尾稱跨連署門檻
林智堅：新竹市民最大贏家
選戰未如預期 食安施政有影響
巴勒斯坦建國 將向安理會提案
竹市議員選情 國民黨為最大黨
台灣九合一選舉 陸媒低調報導
桃園藍綠翻轉 民心思變
桃園市議員 國民黨29席未過半
柯文哲當選台北市長 得票逾85萬
SJ穿公主裝攻蛋 選舉夜好樂
桃園議會生態 跨黨派是關鍵
綠返執政 地方包圍中央態勢起
台東縣鄉鎮市長選舉 國12席
魏明谷38萬票 過半當選彰縣長
台北市長選舉 投票率七成
綠大勝 蔡英文搶下2016門票
撐不起藍天 小巨人現倦容
雲林縣鄉鎮市長選舉結果
台東縣長選舉 黃健庭逾54%
涂醒哲勝選 黃敏惠電話祝賀
印度時報：台灣行政院長請辭
議會藍不過半 朱立倫身段更柔軟
台東縣議員 國22民1無黨7
外媒報導台灣選舉「民意檢驗馬英九」
擋子彈? 江宜樺辭職獲准
柯文哲宣布當選「明天太陽照樣升起」
蔡英文: 面對人民力量崛起、只能更謙虛
金門縣長當選人 陳福海發表感言
親民黨大有斬獲 全台當選九席
馬英九敗選談話全文
傅(山昆)萁近9萬票 連任花蓮縣長
澎湖縣議員鄉市長當選名單
南投縣長林明溱 議員藍17綠8
宜蘭林聰賢連任 支持版圖擴大
潘孟安大贏12萬餘票 17年最高
竹縣議員選情 國民黨絕對優勢
學者：各國關注兩岸關係變化
藍慘敗 6都綠4藍1無黨1
基隆市議員 國14民10
高市泛綠決推康裕成選議長
6都議員 綠167席藍151席
宜蘭縣議員民12國11無9親1樹1
台灣九合一選舉 越媒關注
百里侯選舉 綠13席藍6席無黨3席
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
WSJ：台九合一選舉國民黨大敗
科威特籲非OPEC合作 穩定油市
法媒：江宜樺為敗選負責而下台
沙柯吉任黨魁 有利選總統布局
WHO：西非伊波拉疫情近7000死
開羅爆警民衝突 1死
選舉後 沈呂巡：台美關係不變
感懷白樂崎 沈呂巡推崇
中市大安瘋浪 邀好手衝浪競技
支持小商家 歐巴馬狂買17本書
洛時：台灣2016總統大選更糾結
中市客家園區都計案 核定通過
冷氣團1日到 冬天感覺來了
美國讚揚台灣民主選舉
近千人旺角購物示威 港警行動
葛來儀：選後美台關係續深化
吳志揚：政黨要深思選民反撲
容安瀾：北京思考與民進黨關係
義媒報導台灣選舉結果
香港驚現燒鴨炸彈 2人受傷
專家：黃金偏弱 區間恐擴大
地球小姐出爐 菲佳麗封后
盼社會癒合 槍殺布朗警察辭職
亞幣升貶互見 台幣貶0.11%
七年級生開餐廳 月營收拚百萬
日巡年終賽 盧曉晴平常心拚冠
日劇美食不孤單 台將翻拍
柯文哲副市長人選 屬意鄧家基
台灣佳麗 菲人大誇可愛
陸公務員考試降溫 考生5年新低
海巡特勤隊進駐澎湖 掃蕩陸船
竹苗中南 明實施夜間減壓供水
量販拚轉型 全年營收可望創高
車隊謝票 黃秀霜感謝市民
副總統：黨主席不辭比辭辛苦
伺服器旺 嘉澤第4季淡季不淡
柯文哲副手 前新黨議員鄧家基
陸ETC明年全國聯網 全球最長
外媒：九合一選舉考驗國民黨
筆電代工 第4季和碩最旺
傳吳朱配 吳副：沒想過
鄉林：回歸平靜 房市景氣漸升
印尼媒體：台選民表達心聲
浙江嘉興1例H7N9 立冬後首例
北市就服處徵才 釋657工作機會
選舉與房市 95年是分水嶺
藍敗 楊志良：經濟成長民眾無感
賴正鎰：拼經濟 速開國是會議
涂醒哲謝票 強調市政安定
陳保基：去留未明
泰計程車費調漲 塞車時別坐
從醫轉政 柯文哲的政治大冒險
首波冷氣團將到 北台灣掉10度
日媒關注報導台選舉結果
新馬公市長 葉竹林允無縫接軌
陸生染愛滋病比例增 最小14歲
副總統：民調走鐘 缺乏警覺
醫：選前愈焦慮 選後愈鬱卒
舞台劇冒牌天使 逃犯脫胎換骨
不戀棧 馬英九12/3做重大宣布
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
促中彰投合作 林明溱釋善意
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
謝票行 李進勇：願納對手政見
曾銘宗：台股基本面好 不需護盤
習近平談大國外交 全球話語權
藍慘敗 儲祥生：推服貿恐更難
中南部細懸浮微粒高 空品不佳
簡太郎謝票 粉絲索簽名
藍大敗 林成蔭：股市不悲觀
涂醒哲：大環境是勝選主因
販毒猥褻少女 藥頭遭重判
陳以真敗選 將回學校教書
台灣選舉落幕 陸媒報導
2015新興旅遊地 台灣入榜
保住苗栗藍天 徐耀昌車隊謝票
瓦城徵才 儲備幹部起薪29K
藍：馬絕不戀棧 負該負責任
吳志揚：末代縣長 認真收尾
第三方支付 跨國匯須研議
潘孟安總部：用人不分藍綠
藍大敗 投顧：台股短空長多
林佳龍當選後首日 樂成宮還願
晶格顯微術減光損害 助活體研究
人看成野豬 福建村民遭獵殺亡
中油：汽油降2角 柴油降3角
貝克漢父子車禍受驚 傳無受傷
日巡年終賽爭冠 盧曉晴前9洞領先
謝票 鄭文燦：執政不好就換人
謝立功謝票 自認努力不夠敗選
台9合1選舉 菲媒體報導少
林佳龍：徵詢人事用人唯才
為選舉負責 郝龍斌辭黨副主席
照南里長康進筆 10連霸
後會有期 連勝文下一步埋伏筆
石梯坪釣魚落海 男無生命徵象
胡志強：絕無可能接任行政院長
藍綠溝通 柯文哲副手選鄧家基
林聰賢連任 掃街謝票
北市天玉里 選舉章魚哥顯神威
選戰挫敗 楊秋興：平常心面對
澳網亞太區外卡賽 張凱貞封后
北上踴躍 高鐵下午加開2班次
選後 兩岸貨貿諮商待觀察
再造集集 陳紀衡首重環保概念
邱淑媞敗選 籲藍營檢討
學者：選後兩岸關係恐不穩定
屏東議長寶座 傳3方角逐
紐時報導台選舉結果
科學園區公會盼 關心經濟議題
張花冠：帶領嘉義邁向新時代
鄧家基：迎接全民政府新挑戰
資訊月 模組廠祭好康搶商機
黃昭順：黨要貼近民意
薪資太低 黑龍江教師集體罷課
青春留不住 李宗盛大馬開唱
中信金新總部 2日啟用
朱立倫險勝 鐵票首投族成關鍵
台南議會龍頭之爭 泛綠握優勢
花蓮議員綠營票增 基層實力升
台東議會龍頭 國民黨占優勢
馬若辭黨主席 吳敦義暫代
拆除競選廣告物 高市恢復市容
遭免職警員 自家店內上吊身亡
春節台金航班 12/17開放訂位
高富帥俱樂部 富公子盡情使壞
投信：台股12月漲多於跌
藍營敗 法人：台股頂多反映1天
連12區全輸 北市基本盤重整
大霧襲江西 多條高速公路封閉
決定愛的力量活動 突破百萬票
敗選負責 內閣81政務官明總辭
傳播立法 大陸草擬新聞法
葛濟夫率馬林斯基交響樂來台
港社運人士 受台選舉鼓舞
金大明星臉 長照系女版盧廣仲
獨居長輩超商當店員 興奮好奇
新品種青蛙 蛙鳴聲像打嗝
台民眾澳車禍 外交部提供協助
學者：撙節不應削減健康福祉
韓企業7成5肯定韓中自貿協定
敗選扛責 台聯高市黨部主委辭
林右昌：努力協調爭取建設
台中醫法論壇 探討醫法議題
美媒報導九合一選舉結果
12月桶裝瓦斯氣價 可望雙降
正副議長 高市藍營鴨子划水
日巡年終賽盧曉晴奪冠 獎金高
資訊月 上銀GoPro首度參展
傅(山昆)萁：打造花蓮最幸福的城市
獨居弱勢長者 不老店長初體驗
嘉義縣議會龍頭 民進黨占優勢
水情吃緊 台南將第一階段限水
郝龍斌辭黨副主席 並向柯恭喜
首波冷氣團將到 籲農漁業防寒
廣西蝸牛哥 年年扛屋回家
學者：九合一選後馬更重兩岸
金爵獎調酒賽 百人拋瓶秀壯觀
選舉過後 台南2件保全證據
胡志強連任失利 女兒打氣
港區藝術中心展出學童寫生作品
斗六吊扇廠火警 無人受困
藍慘敗恐影響台股 也要看美股
胡志強：共赴黨難 不辭副主席
游錫(方方土)排謝票 4天走遍29區
大屠殺 成功商水87分轟倒竹圍
陳佩琪臉書曬恩愛 感謝選民
占中再辦晚會 港警嚴陣以待
賊搬保險箱 住戶損失數百萬
專業抬轎人 郭義台掌7兵符全勝
陳光復謝票 近日公布副縣長
退警轉戰村里長 澎湖5人當選
柯文哲徵詢副市長人選 1名女性
臉書世代選議員 科技新威力
日巡年終賽 盧曉晴延長賽奪冠
女空官生赴美留學 方雅芳第1人
高市里長同票 抽籤定輸贏
年終賽勝出 盧曉晴奪年度第3冠
檢討敗選 藍委意見不一
葉匡時：與江揆同進退
拚經濟 新北12/1率團前進東協
台南正副議長 民進黨將推人選
北市議會龍頭 藍營爭取結盟
嘉市足夢盃 精神康復者開踢
吉林省軍區副政委 證實身亡
李進勇掌雲林 重視人民力量
每票值2萬 差6票能領回保證金
女子疑燒炭 南投警消破門救人
資訊月 微星電競筆電降價7千元
日巡年終奪冠 盧曉晴台女第3人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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資訊月 Epson產品0元大放送
北市勞動局長12/1全民票選
攻下新竹市 林智堅掃街勤謝票
日巡年終奪冠 盧曉晴成億元女
駐法處辦僑務委員會議說明會
澳網外卡 張凱貞期許進WTA百強
藍慘敗 學者：社會不公平發酵
成立跨黨派小組 打開兩岸經貿死結
台塑調降汽油2角 柴油3角
呂慶龍感謝台僑在法行銷蝴蝶蘭
迎聖誕 華碩資訊月推新品
邱淑媞談選戰 怨臉書LINE冷清
百斤鮪魚切割秀 日達人好刀工
基北免試案 教育部：恕難備查
沒政見 村長候選人照樣當選
金門也變天 政治生態洗牌
民調：桃園市變天 最讓網友意外
印度報紙報導江揆請辭
前鋒科技論壇 台法學者交流
柯文哲與大陸 相互了解試探
德媒報導江揆請辭
韓國年度購物季將揭開序幕
鋒面入夜到 1日濕冷探13度
姚立明：連選輸不能怪蔡正元
談敗選 胡志強：與民意脫節
劉德立夫婦歡宴巴拉圭外長夫婦
2014愛詩網頒獎 推廣寫詩
驚險連任 邱鏡淳穿梭鄉鎮謝票
陸學者：選後兩岸大方向不變
雲林綠色執政 議會龍頭新焦點
談性色變 大陸出現精子荒
藍營慘敗 外資：台股先蹲後跳
延安大革命 削山填壑造新城
陸官員：地方過度介入城鎮化
雲時代學習 新北展現數位教學
氣溫降 空腹吃降血壓藥效更好
救幼童險挨打 消防員傻眼
馬英九為敗選負責 呂秀蓮肯定
教職醫職 台大尊重柯文哲意願
大腸癌篩檢陽性 切瘜肉追蹤
莫瑞盼明年完婚 婚期迄今未定
占中晚間集結 自備眼罩頭盔
宜蘭連2震 最大規模3.9
未帶鑰匙 女爬牆受困獲救
府會皆綠化 高雄版圖綠意更深
胡志強：應理性思考黨主席問題
搶好康 資訊月兩天湧入32萬人次
限移民救環境 瑞士公投似否決
學習粉絲團：想想民進黨為何贏
內閣總辭 牽動立院朝野互動
WHO：伊毒死亡人數逼近7千
搜尋馬航MH370 聚焦澳洲海域
小琉球潛水失蹤男 仍未尋獲
首爾發明展 台灣成績優異
貝里斯留台校友會年終聚餐
英就醫怪象 急診室候診漫長
捷運伸鹹豬手 狼師犯行全都錄
荷蘭第4座養雞場驚傳禽流感
占中再起 包圍特首辦
防假冒 大陸黨政機關統一域名
日巡年終奪冠 盧曉晴台灣一姐
金酒奪首勝 達欣4連敗
科巴尼衝突 伊斯蘭國戰士50死
限制移民護環境 瑞士選民說NO
盧曉晴走過徬徨 奪日巡年終冠
日查獲軟毒品 原料多來自大陸
占中重返馬路 港警棍棒伺候
黑色星期五 英商家銷售創紀錄
首爾發明展台61金 全球第1
數百男女參加德里酷兒驕傲遊行
鬼門關走一遭 斐男10年後致謝
教宗籲終結東正天主兩教分裂
泰王儲突令 取消岳家王室賜姓
柯文哲第一副手 前新北市環保局長鄧家基
12月1日 各大報頭條
江內閣總辭講稿
柯文哲交代衛生局長 食安優先
陳菊：小內閣延攬年輕人
江宜樺院長不必然能回台大
臺北小巨蛋停車場即日起啟用車牌辨識收費系統
推動紫錐花反毒運動
大陸戰略組合拳改變世界！
台灣應積極融入大陸「一帶一路」戰略
李慶華發起連署 彭淮南掌內閣
今年水情不佳 全台即將展開抗旱大作戰
11/30買得起藝博會盛大開幕
元旦四連休哪裡跨年最精彩?
資金吃緊 味全標售三重土地持股
華航台北—洛杉磯航線12/1起 777-300ER 嶄新服務
台股選後下跌 新台幣重貶1角
台北西華飯店怡園中餐廳推出冬令料理， 野味兔肉、蛇羹等食補養氣 邀您一起溫暖過冬
寒舍艾麗酒店 12月31日【Capodanno 2015!】及【跨年煙火派對】
台北國賓大飯店 明園西餐廳聖誕佳節
新光人壽以總價「5.4897」億元標得三重段238地號，土地305坪
台北寒舍艾美酒店 星燦饗宴‧Splendid Glittering 2015
邱彰：國內外律師應攜手合作
耶城傳縱火案 小學教室成目標
占中群眾與港警 在金鐘爆衝突
香港占中爆嚴重衝突 有人受傷
1國人在敘遭綁架 加拿大查證中
教宗促穆斯林責伊斯蘭恐怖行動
加拿大獲知 加國1女在敘被擄
沙柯吉新任黨主席 考慮改黨名
陸觀光市場大 葡國請C羅吸客
資訊月 國家創新館吸睛
俄人道救援物資送烏東
小休旅受歡迎 VOLVO推優惠
資訊月 數位教育博覽秀
愛的力量發威 投票數創新高
趕走憂鬱星期一 正妹叫你起床
選後房市衝刺登場
今年前9月大陸紡品出口值增6%
黑豹旗棒賽打出籃球比數 轟87分
殺布朗警官請辭 無遣散費可領
國民黨敗選 行政院10時總辭
藍軍大敗 台股恐震盪
出口民調：醫師贏得烏拉圭大選
香港占中行動升級 整夜衝突
柯文哲：郝已聯繫交接事宜
血拼習慣改 黑色星期五銷售減
昭和棋聖吳清源逝 享壽100歲
索尼通話手環 2日登台
占中衝突 港府總部暫停上班
台股開盤下跌 148.74點
紐約油價跌破65美元 逾4年首見
新台幣開盤貶1.6分
國民黨敗選 台股開盤重挫180點
攻科巴尼招聯軍回擊 IS死傷慘
陳菊：2016大選扮演抬轎員
鴻海開盤跌幅逾半根停板
陸11月PMI 連4個月降
內閣總辭 龍應台恐不回內閣
等內閣總辭 立院停審教部預算
賴清德：馬辭主席 社會會肯定
陸存保制度 最高理賠250萬
台股跌幅收斂 新台幣小貶
延續執政權 陳菊：鼓勵優秀者
刺激消費 泰商場年底大促銷
取締違規逮毒蟲 車內起出安毒
鴻海開盤跌深 早盤跌幅收斂
基北免試案 教部11時說明
圍棋大老吳清源去世 耆壽百歲
郝龍斌：支持總統任命閣揆人選
水情拉警報 明德水庫人工增雨
新日光獲阿特斯陽光電力大單
柯文哲：8年超越新加坡是目標
機師罷工 德漢莎取消千餘航班
緊縮 11月台灣PMI 49.2%
杜紫軍：無意繼續擔任經長
北京上海深圳 房價又漲
投票結束 金門機場忙疏運
港占中通霄包圍 學聯否認失敗
買盤進場 台股跌幅大幅收歛
柯文哲確認衛生及體育局長名單
總統：盼港府與人民理性達共識
身心障礙升高中職簡章公布
立委補選 劉政鴻：給年輕人
京元電Q4業績 估歷年同期次高
韓元對人民幣直接交易正式啟動
馬總統弔唁台塑創辦人王永在
佛格森案 歐巴馬將開內閣會議
內閣總辭 立院議程受影響
內閣總辭 立院經濟委員會散會
選舉放一邊 LINE免費貼圖來了
新台幣兌美元 早盤先貶再升
台股重挫後縮腳 航運強漲
國產攜海螺 聯盟擴大合作
富邦金：台灣明年GDP上看4%
日巡年終封后 盧曉晴盼創佳績
細懸浮微粒高 高屏空品不佳
台PMI指數跌破50 近2年首見
中央氣象局氣象報告
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胡志強：黨主席立辭黨會更亂
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
江揆拍畢業照 問動向笑而不答
台股明年審慎樂觀 高點看9800
基北免試案 教部列5大問題
星展估泰利率政策維持不變
湖人對暴龍 科比首節攻傳俱佳
桃園楓石門 野餐遊湖尚滿足
創意成功打進日本伺服器市場
西沙爭議海域 中越船碰撞
朱立倫盼人民給國民黨機會
憂里長切腹 羅淑蕾邀連慰問
國際鋼價緩跌 豐興產品平盤
基北免試 教部不排除找柯營談
推銷在地美食 印尼總統帶頭做
人力提升計畫 協助中小企業
華郵：言論自由屬個人而非網軍
韓新歌Good Boy 邁千萬點閱率
星媒：柯文哲指8年內贏新加坡
總辭 江宜樺對閣員說海閣天空
陸漁船幾內亞海域起火 2失蹤
占中夜襲包圍 港府譴責暴力
南島民族會議 馬總統秀16族語
施明德：選舉顯示台灣人危機感
美駐南韓基地出現槍手 暫封閉
內閣總辭 陳保基：政務不會空窗
包道格：陸對台立場不會鬆動
敗選後 胡志強：市政按進度
森鐵賞櫻 郵輪列車10日開訂
新台幣中午貶2.6分
保護海外勞工 印尼政府祭鐵腕
才剛印好就總辭 蕭家淇發名片
江揆內閣總辭院會講稿全文
看大選 卓永財：經濟牌失效
瓜地馬拉觀光收入增
漁船走私陸農畜品 遭海巡緝獲
甜食商機 85度C推台灣之光蛋糕
斗六手套廠火警 2外勞送醫
醋夫撂人打死小王 判刑定讞
朱立倫說對不起 選舉責任全扛
台製造業景氣 中經院：緩步復甦
休耕種黑糯玉米高梁收益好
新台幣小幅波動 午盤小貶
卓永財：推服貿貨貿 產業同步升級
占中流血衝突 港府學聯互譴責
因應內閣總辭 立法院2日協商
高市議會綠過半 藍籲勿淪傀儡
陳光復宣布由鄭長芳出任副手
四川6公安認行賄 法院未認定
杜邦擬控侵權 碩禾：正銀未銷美
占中衝突升溫 抗議群眾憂清場
新人事案 林辦：1週後再公布
選里長輸4票 花蓮候選人陳情
3歲女童手卡齒輪 獲救大哭
警察抱淚童 照片獲廣大迴響
楊秋興敗選 臉書謝票
客運司機疲勞駕駛 撞傷人判賠
卓永財：年輕人哪有創業環境
總統：台美安全合作關係密切
泰官員讚台灣產業 盼雙方合作
湖人延長擊敗暴龍 科比大三元
杜紫軍求去 貨貿服貿難解
陸官方：現存愛滋病患近50萬
控管空污排放 環署加嚴標準
副總統吳敦義辭國民黨副主席
花蓮市民治里 22票當選里長
李成敏推特PO照 韓中雙驕吸睛
房地合一稅匆促上路 恐如證所稅
疑惡作劇 美駐韓基地解除封鎖
台股收盤跌 69.44點
人事地震 三星電子3巨頭留任
蕭萬長：王永在打拚肯做
感恩節後特價 老美消費型態變
拉回整理 台股下跌 69點
柯P上任 基北免試案最棘手
立院初審 將廢簡任升官等考試
滬指破2700點 深成指17月新高
天冷來泡湯 業者推日式體驗
南韓前11個月貿易額破兆美元
台股開低走高 收跌69點
12月台指期跌 60點
9日赴台 陳德銘：盼很有收穫
12月電子金融期跌
手機存證 公車上印女力抗癡漢
震旦集團推出辦公雲服務
3萬分6千助攻 科比NBA第一人
郝龍斌蘇貞昌稍後弔唁王永在之喪
宥娜的街結緣 玉彬俊熙拍拖
龍應台：未來回到文人安靜書桌
柯文哲訪電腦公會 覓資訊局長
威航520元飛泰 週三搶票
總統換人 烏拉圭大麻合法添變
新北瑞芳往雙溪 邊坡滑落土石
基北免試案 北市：已公告實施
男童澳沙灘玩耍 挖到嬰兒腐屍
共諜案 金門縣長落選人遭約談
選舉後 柯文哲公布競選經費
瓜地馬拉秘魯貿易糾紛 瓜國贏
交接前 謝國樑看守基黨部主委
外資上週買超249.27億元
傳陸禁英國議員 赴港調查政改
票選局長 段宜康：看不出道理
西班牙5眾議員來華訪問
三大法人賣超台股52億元
WSJ：選後兩岸政經關係複雜化
網軍挺太陽花 選議員拿萬票
駕車擋救護車 奇蹟大師遭判刑
德媒評台灣選舉民主又一次進步
三重都更陳情 新北：私權糾紛
詐軍餉 伊拉克5萬鬼士兵現形
大葉節水有成 年省7萬噸水
期交所捐學校教育儲蓄戶百萬元
勘驗洪仲丘操練畫面 洪母淚崩
台股短線震盪 下看年線支撐
黃健庭銷假上班 人事大幅調整
摩爾多瓦親歐黨 新國會料過半
友邦諾魯總統瓦卡訪華
台日互免度假打工簽證費
吳釗燮訪美 談九合一選後情勢
不滿退休新制 德航機師又罷工
智慧機出貨放緩 難逃高規低賣
新光三越今年業績 可望創新高
村長選舉同票 現任村長中籤
涂醒哲請益 拜會黃敏惠
智慧機供應鏈 零組件求差異化
郝龍斌：王永在對產業貢獻大
味全便宜賣三重地 底價70億
鋒面氣溫驟降 外出保暖免中風
邁向2016 賴：不是思考重點
高市新北板新 8日一階限水
梁振英談占中 是可忍孰不可忍
南鐵工程案 賴清德：事緩則圓
賴清德：人事調整幅度不會太大
國教盟盼柯文哲勿改免試方案
觀光夯 來台旅客將破900萬
愛子公主13歲 勤奮向學
冬天吃多少動 血糖易失控
日巡年終賽稱后 盧曉晴世排32名
大陸蒙河鐵路通車 銜接越南
彰檢查賄選 羈押21人
賴清德：台南台北合作會很棒
新台幣貶1角
晶華寵愛空間 揪都教授共枕眠
怎麼來怎麼走 管中閔已打包
泰國兩棵樹木倒 2人1象被砸死
占中附近 共軍駐港總部著火
管中閔辭官回台大 盼示範區續推
滬股通為陸股注資 逾2000億元
體驗原鄉耶誕 20日起到南投
龍應台：做部長是一大修行
吳志揚：對桃園無愧於心
溫州化工市場爆炸 傷亡不詳
東吳超馬6日起跑 紀念曼德拉
20公斤桶裝瓦斯 每月省33元
醫院竊賊 趁病患熟睡下手
氫能鋰電池混合 飛馬一號上路
解憲政問題 賴士葆籲推內閣制
張麗善：不敵大環境 沒有灰心
光棍節上網看A片 宅男被騙逾萬
選舉新世代力量 陸學者關心
疑涉共諜案 許乃權否認
無故毆打路人 男遭民眾制伏
蘇貞昌：幫地方做事王永在很爽快
彰市都市計畫 擬定機關改彰市
美麗灣案 台東縣政府決定上訴
日男星菅原文太逝 享壽81
宏國華僑兒燙傷 陽光跨海復健
群信：各電信門號 可手機刷卡
占中 北京幕後操作人民反人民
會考 教部堅持成績單不列量尺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
嘉義文化館年度大賞 精彩可期
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
葉匡時：高鐵破產政府只能接管
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
柯文哲回台大 處理身分問題
賄選暴力 斗南查7件35人
台大電影節 免費入場
談兩岸 陳德銘盼珍惜和平成果
入冬寒流 大陸多地大降溫
亞洲新創 結合雲端物聯網
華航台北洛杉磯 嶄新服務
司法黃牛案判7年 陳哲男入監
新內閣 工商大老籲組聯合內閣
西印度50天42農夫自殺
日巡年終封后 盧曉晴創多紀錄
中選會：罷免連署格式沒變
陽岱鋼年薪持平 月中赴美訓練
日流行語大賞 集體自衛權入列
輕颱哈格比成形 對台暫無影響
江蘇查獲疫區牛肉 已銷5億元
蔡昌達被控貪污 二審無罪
港股重挫 創2月來最大跌幅
通過認證 群信年底開台
頂新賣地 新北：仍不同意變更
柯文哲：2日與郝龍斌見面
港政總暫時關閉 警民緊張對峙
台韓觀光人次 進入百萬俱樂部
投票前夕買票 雄檢押兩人
吾爾開希宣布 參加立委補選
整治兼顧保育 水保局低碳工法
龍應台辭官 不後悔接文化部長
日元貶值帶動 日股創7年多新高
彰銀改選 台新金再提5大澄清
亞股跌多漲少 油價跌跌不休
OPEC拒減產 油價續俯衝
黃世傑：秉持醫者行醫態度做事
終止7連漲 滬指失守2700點
非法狩獵 陸民抓87隻蟾蜍獲罪
共軍退將：北韓崩潰 陸救不了
浩鼎癌症疫苗獲准人體臨床
環科大神雕手 國際廚藝賽爭光
週年慶最後一波 冬被1折起
中選會5日討論立委補選事宜
世界愛滋日 苗縣表揚防疫人員
基隆山海饗宴 品嘗當季最美味
阿里山火燒山 蔓延5公頃
三重土地投資損失 能率要頂新賠
雲科大24週年校慶 展卓越幸福
愛滋日 蕭亞軒籲零歧視
登革熱降溫 高市盼疫情不過年
華信航空董座 林鵬良兼任
童子賢施振榮 助北市選資訊局長
台中立委補選 藍綠不缺席
手氣差 鄉代副主席落選
拒貓睡攤架鋪釘床 開勸導單
澎英語檢定獎勵104年叫停
日本國債信評遭降1級
傳頂新捲土重來 誤傳啦
強化防煽法令 大馬部長說分明
新壽標得三重抵費地
排污阿公店溪 金屬公司挨罰
急滅紅火蟻 松山機場飛安無虞
聯合國氣候會議 台達分享經驗
謝宏達畫水 展現野溪水色
兩岸企業家峰會 馬雲將來台
昇陽科11月業績創6個月新高
內閣總辭 財部鴨子划水推業務
劈腿網站 菲政府莫可奈何
華碩雲端筆電 2天賣破千台
毒化物管理績優 朝陽表現亮眼
柯文哲找林欽榮 戴立忍質疑
教科書的溫度 廖鴻基擁抱海洋
學者：選後兩岸交流步調恐放慢
華航777 體驗台灣人文氣息
機器人受雇雀巢 幫賣咖啡機
菲共襲救護車 4死4傷
不知去哪裡的廣告 馬航挨批
遊賞南投花卉 住宿可抽汽車
談6千助攻 科比嘴角上揚妙答
占中升級 學聯周永康承認失敗
台灣人愛原味咖啡 超商積極搶市
金管會：年底兩岸金融三會照常
立委推彭淮南任閣揆 央行不回應
期交所：積極推動與美陸合作
瑞士團體限制移民之議遭否決
同票抽籤落馬 現任里長要驗票
大選在即 日朝野黨魁出席辯論
以色列栽環保樹 產能源不長高
墨西哥高鐵重招標 陸企再投標
勝華分批解僱610名員工
接黨主席 副主席態度受關注
警方食安掃蕩 查獲480家地下工廠
2日程委會 藍仍盼排監督條例
愛滋感染年輕化 新北校園防治
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涉賄落跑候選人 落選投案聲押
大陸出新招 防跨國公司逃漏稅
德各邦要求政府加重逃票罰金
德國成第2大移民國 僅次於美
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拒英議員赴港調查 陸辯稱有理
油價續挫 紐約期貨跌破64美元
抗議南海糾紛 駭客侵陸網站
黑豹旗青棒賽 東石6比1勝中興
國際調酒賽 大同技術學院亮眼
公開徵才 涂醒哲貼尋人啟事
越南彈性放假 春節連休9天
新發明：樹上長出再生電力
兩岸金融憂觸礁 搶進東協找出路
塔利班殺害南非工作人員與子女
飛機走道座位細菌多 少上廁所
性侵病童 英醫被判22年重刑
鄭文燦用人 重品德操守三原則
溫州化工市場火災 3人受傷
馬林斯基交響樂團 提前慶新年
響應世界愛滋病日 北市辦健走
陸禁英議員入境香港 首相開砲
男酒駕2度肇逃 老婦遭撞身亡
民航局：航空城蛋黃區計畫不變
葛光越主持世界兒童畫展頒獎
中共打貪 證監會投保局長被查
宣傳太平輪 吳宇森黃曉明抵台
占中反占中衝突 法院准禁制令
今彩539頭獎 無人中獎
日眾院選戰將起跑 安倍強勢
金價跌 陸羊年金條比馬年便宜
威力彩頭獎槓龜
NHK：關心日眾院大選者很少
英相：陸拒英議員赴港是錯誤
高雄議會藍監督 綠訴諸全民議會
曼德拉逝世周年 南非隆重紀念
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力抗癡漢 印度姐妹花贏得讚賞
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金門第三高票落選人 涉共諜案遭搜索
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英國議員遭拒絕入境香港 首相府譴責
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禽流感 荷蘭命再撲殺5萬禽鳥
零售股領先下殺 美股收低
國際油價大反彈 恐僅技術修正
批評第一千金 美議員公關辭職
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券商任外資保管機構 增競爭力
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後市看旺 二重疏洪道標售啵亮
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歲末回饋 電信推優惠促銷
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晶片業者賽普拉斯攜手飛索
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等待50年 終獲奧運獎牌
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美西維吉尼亞州連3槍擊 4死
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柯文哲郝龍斌上午舉行交接會議
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印尼爆紅早餐妹 夢想台灣工作
斯洛伐克留台校友會歡度週年慶
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冷氣團來襲 玉山降雪
陸湘江流域 砷汙染超標715倍
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忠孝西專用道去留 北市將說明
杜邦擬控侵權 碩禾委律師處理
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共諜案 聲押退役少將許乃權
裙子太短 男衝上台賞女星巴掌
朱立倫：勿再提國民黨誰跟誰鬥
韓國設計進駐天貓 萬件商品搶市
法媒：台選民反對太過拉近兩岸
慈濟巴國播愛 亞松森災民受惠
美槍手連殺4人 警方大搜捕
奇力新Q4業績估創同期新高
洪：吳敦義辭副主席應是有理由
台辦畫展比賽 瓜國兒童欣獲獎
獵狐自首大限 陸逃官逮335人
與郝會面 柯：了解市府人事異動
朱立倫：勿再談個人
超商代收學校費用手續費協商未果
憂里長切腹 連勝文拜訪李台華
金點設計獎 頒獎論壇展覽同步
美方看兩岸 未因台選結果改變
2港團遊覽車擦撞 11人輕傷
高鐵元旦假期票 4日開訂
震盪走低 台股盤中大跌逾百點
美零售業示警 阿里巴巴對美衝擊
台股開低挫百點 回測9000點
冷氣團到 太平山未下雪
卜大年：台灣選舉五大課題
大陸不動產登記 傳2015施行
回應學生絕食 港特首：徒勞
遠傳首創 電子帳單集點
網路時代選戰 幾家歡樂幾家愁
房地合一稅暫緩 營建股人氣旺
牙周病作怪 28歲女子3年4流產
朱立倫：雙北合作絕對要延續
相信復活 加妻讓亡夫屍腐6月
民怨高 朱立倫：責任一肩扛
FBI調查索尼影業遭駭案
越南前11月外商投資減1成6
郝龍斌：做好交接 勿有空窗期
台印合作 遣返2毒品通緝犯
氣溫降 感冒發燒不宜趴趴走
占中示威者 梁振英：易請難送
陸客混入機房 中華電認疏失
農改場：台灣甜玉米幾不施農藥
來台旅客 午後可望突破900萬
美槍殺4人嫌疑人 貨車內自殺
柯文哲談交接 郝提藍綠和解
太平輪首映 金城武登台星光閃
聖國總理上任 外交部：邦交穩
雙煞蛇行逼車 砸斧頭傷童判刑
農畜聯合開放日 6日台南登場
抽驗感熱紙 2件雙酚A超標200倍
台資助薩國保護野生海龜計畫
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中央氣象局 今天白天天氣預報
北市：忠孝西專用道有其功能性
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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選後臉書貼激烈言論 男子被逮
投顧：大選前 兩岸發展停滯
宏都拉斯觀光業今年成長4%
中信金南港總部啟用 李登輝親賀
冷氣團來襲 金馬地區空氣差
企業注重社會責任 營運可加分
史瓦濟蘭衛生部長訪華
楠梓加工區徵才 薪水最高45K
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戰線拉長 網購星期一變一個月
吳志揚談落選 父親說找回兒子
外資按讚 和碩挑戰前波高
泰正妹愛自拍被打 點閱率高
交接柯文哲 北市府先列60項目
推廣藝術教育 缺師資缺時間
南韓沉船 35印尼船員生死未卜
大稻埕百年老校 校史就是教材
蘇花改貫通石 7日再發千顆
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柯文哲會郝龍斌 先建雙方管道
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黃之鋒絕食 促港特首正視訴求
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女控推拿傷腰椎 推拿師免賠
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警對立非裔族群 歐巴馬82億應對
社會孤島 600萬人曾有孤寂感
紐時：台灣香港 對習近平挑戰
遊覽車追撞 11香港遊客輕傷
競選補貼 議員當選人拚作愛心
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弓三雄三試射 中科院首PO照
林美秀有ㄤ 經紀人證實登記婚
外資匯入 新台幣午升9.3分
鬼門關前走回 老婦樂捐抽痰機
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鑑定出爐 鄭捷殺人六親不認
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助老農賣菜 民團籲捐助選三輪車
SOGO巨城週年慶 回饋拚最高
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金門瘖啞人報案 LINE也通
徐耀昌選副手 學經歷貼近民意
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台鐵機車客車分離 誤逾千旅客
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疑煮食不慎 老婦熱油灼傷命危
柯文哲：人事變動以最少為原則
因應限水 高雄綢繆備援
金正恩批幹部不愛國 禁吸洋菸
杜紫軍灰心求去 幕僚盼留下打拚
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家庭悲劇 菲男吊死兒後自縊
捲入共諜案 許乃權收押禁見
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陸客進機房 中華電信未遭破壞
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南韓醃泡菜材料 多自大陸進口
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吳志揚：航空城計畫沒有不對
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開低走低 台股跌 82點
辜成允獲全球華人經濟領袖獎
東科11月營收年增46.%
郝免試入學方案 柯原則上尊重
賴清德：有信心贏台南正副議長
徵信社抓猴未成 判退女子百萬
12月台指期跌88點
是否拆專用道 柯要先讀資料
台股震盪跌82點 守住9000
12月電子金融齊跌
歐盟企業看好越南經濟前景
高雄長庚質子放射中心 107年啟用
重整旗鼓 沃爾瑪在大陸裁員
上海媒體訪台團 暫緩非取消
蔡清彥：研發外移恐致產業空洞
司法陽光化 影音紀錄擬下週審
白玉小蘿蔔 恆春種植歷史久
救母命砍嬰頭 菲醫院被調查
歐普拉攝影棚 躲過恐怖攻擊
選前民調失準 學者解讀
曼谷恰圖恰市集 攤位逛不完
鼓勵長者追夢 呂怡慧獲社教獎
日選戰開跑 安倍大啖福島烤魚
駁輕敵 吳志揚：選戰無須調整
食品掃黑 政院淨安專案大清查
柯文哲國教政策 吳思華願溝通
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清大研發智慧鎖 遠端開門兼留言
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推正副議長 高市藍營沉重
三大法人賣超台股 125億元
大學生研發 腦波控制直升機
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吳敦義公開宣示 不選黨主席
嘉義前新港鄉長 貪汙判刑2年半
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宏捷科11月營收 連7高
沒帶鑰匙免驚 雲端開鎖享便利
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夠朋友 猴火場救鵝齊送命
新內閣未定 立院多排考察議程
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台灣十科技公司訪馬拓商機
香港占中三子籲學生撤離
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吳志揚盼國民黨給年輕人機會
前檢察總長黃世銘 1月退休
柯遴選文化局長 5日前登記
涉騙學費暴力討債 鋼琴師送辦
健康減重 男半年甩肉36公斤
菲南強震 未傳傷亡
黨魁辭 吳敦義：跟進辭副主席
台日名山上法藍瓷 贈日靜岡縣
高鐵彰化站將完工 卓伯源視察
寒假遊日韓 漲幅3000元起跳
參選彰化立委否 卓伯源未表態
教宗將訪菲 面對4大安全威脅
漫畫改拍動畫 寄生獸經典重現
中銀：大陸明年GDP僅7.2%
港立法會主席：占中拖久風險高
副總統：盼新任黨主席 改造體質
外線升級 周柏臣單週最佳球員
來台旅客第900萬幸運兒誕生
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馬英九請辭國民黨主席
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鐵釘插眼 囊張力環助重見光明
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萬金聖誕季 6日點燈
台南首例 登革出血熱死亡
耶誕腳步近 應景貢糖很有fu
學者：馬總統不需辭總統
苗栗立委補選 藍營人選未定
台灣人愛俗又大碗 阻礙產業升級
胡佛：總統應依憲做滿4年任期
未來去向 張善政：隨緣不強求
林中森：選後兩岸交流恢復正常
完父願 邱鏡淳兩任滿將退政壇
續任意願 陳威仁未正面表態
超音速反艦飛彈 兩岸軍武新寵
天冷登革熱緩 出血熱添1死
獄政貪官案 提訊4受刑人
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香港占中66天 發起人宣布結束
連勝文黨中央謝票 向馬致歉
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北市命案 塑膠袋包裹遺體
2015全球10大航空公司 長榮第7
山區設賭場 專車接送增客源
乾隆陵寢 鳥糞堆積200多年
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任兒少諮詢代表 領導能力躍進
吳育昇：沒道理要馬總統辭職
國民黨敗選 吳伯雄低調不多談
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水情吃緊 環署教省水祕訣
羅明才：不排除提案取消大戶條款
33藍委連署 籲總統邀彭淮南組閣
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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大戶條款有望放寬 生技股可期
古惑仔情節上演 黑吃黑開六槍
台糖加油站滿額送禮 積點助弱勢
吳敦義代理國民黨主席 呼聲高
學雜費代收 超商反映成本
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國民黨主席補選 擬104年1月完成
新北市拓銷團大馬辦貿洽會
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旅運增 高雄國際航廈大廳擴建
阿里山奮起湖森林火災撲滅
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銀行對陸曝險測試 明年初公布
法國前國防部長訪台
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藍：吳敦義代理國民黨主席
黨政人士：閣揆人選本週內敲定
游錫(方方土)選前之夜違法 警將函送
嘉市區火警 7戶民宅遭波及
CNN：卡特將接任美國防部長
油價跌4成 美陸日贏家俄伊輸家
柯、郝首會面 談人事安排
外媒: 台灣選舉結果、牽動美中台關係
中國海外追逃大限日到期 154人投案
李慶華公布 35立委連署彭淮南組閣
中山會報辭黨主席 馬：交棒也是一種承擔
良心國際志工陳琦妍與白樂崎的「奇」遇
12月3日 各大報頭條
教育部加強親子共讀 協助新住民家庭融入社會
新住民 新力量 幫台灣走出去
紀錄漁工生活 淡江學生《浮沈之間》獲北市勞動金像獎
來台專升本陸生廣東現象明顯 粵是閩3倍
台東都蘭分局打造露營區成景點 提供外語服務助外籍旅客
陸生參加客務服務暨房務達人技能賽 親切笑容引人注目
集保結算所資安防護更上層樓 通過新版ISO 27001國際資安標準驗證
「與礙同行 臺北微旅行」 走訪街頭巷弄遇見身障朋友的完美幸福
法國民議會 通過承認巴勒斯坦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美英傳巨響 疑極光偵察機測試
參議員：卡特將接任美國防部長
以總理砍2部長 尋求解散國會
攻擊警局 埃及188人被判死刑
IS首腦妻女被捕 槍手襲黎巴嫩
伊拉克增加出口 國際油價下滑
數據激勵美股漲 道瓊創新高
美國公布35所伊波拉指定醫院
台北遊戲開發者論壇 規模倍增
2016總統大選 希拉蕊聲勢最高
談再平衡 麥艾文籲美中合作
體驗冰地駕車 AUDI帶你圓夢
台股依舊看多 明年首季看9600
投顧：明年Q1前 歐擴大量化寬鬆
投信：明年留意復甦和政策題材
軟體凸槌 新交所延後開盤
統一發票 創造183位千萬富翁
內閣總辭台股連跌震盪難免
可口可樂攜通路商做公益
PIMCO基金贖回減緩至95億美元
聯詠王守仁獲傑出總經理獎
五育還不夠 各國漸重視食育
台加簽衛生研究合作備忘錄
美恐怖情人 槍殺前女友和新歡
美網購星期一銷售成長17%
田納西州校車相撞 3死
馬英九下午辭黨魁 吳敦義代理
多倫多台商籲加國挺台入TPP
台股開盤上漲 38.68點
臉書揚言殺警 華州男子被捕
奪島利器 日將購美製兩棲戰車
日小行星探測器 隼鳥2號將發射
黑寡婦史嘉蕾 傳秘密完婚
林書豪外線開張 湖人活塞戰平
伊波拉傷疫區經濟 世銀估600億
巴西國企收賄機制 傳由來已久
乾隆白塔山記 近6億高價拍出
大戶條款喊廢 台股開盤走高
新台幣開盤小貶
大戶條款門檻 金管會未提報告
明年全球構裝材料估年增4.2%
威航萬張520元機票 上午搶購
蘇菲瑪索 尺度大開成放蕩女
卑詩省禽流感 數千隻雞將撲殺
巴西前10月工業生產下滑
林書豪助爆扣 湖人中場領先
大戶條款喊廢 台股早盤大漲
拆公車道 柯：看資料再決定
資訊月數位教育博覽 多媒體吸睛
營收報喜 宏達電股價漲
中職首度海外測試 美27人參加
冬天吃冰 聯合利華買美Talenti
杜紫軍辭意堅
有人不收斂 山西3個月辦17人
閣揆人選 府：不評論單一人選
系統升級 霍金講話速度快1倍
李紀珠弔唁王永在 未談政局
開高走高 台股大漲逾百點
軍購黑鷹直升機 首批運抵高雄
吳釗燮訪華府 說明選後政策
大戶條款調門檻 恐延宕
選後投顧欽點生技營建
廖鎮漢孫芸芸弔唁王永在
103年來台觀光客 衝980萬
布萊恩回神 湖人領先活塞16分
美媒：選戰挫敗 兩岸難簽新協議
美11月汽車銷售佳 為升世德鼓掌
天然氣管線改道 俄棄南流計畫
性感魅力 KARA單飛妮可秀腹肌
中共憲政日 網友籲依憲保自由
台塑化申讓 南亞科：財務運作
大戶條款鬆動 證券股慶祝
台大環職部 強化雲林職傷救護
大戶條款有望放寬 生技股強勢
無緣宣誓 線西鄉長當選人去世
詹春柏：對黨務不聞不問不言
星媒：柯自己局長自己選遭質疑
泰法院判決 曼谷Aetas飯店違章
曹錦輝投入澳洲職棒
和平指數 南北韓差距縮小
崔岷植獲韓最美藝術家獎
布萊恩好球奠勝基 湖人10分勝活塞
滾石御用薩克斯風手 凱斯辭世
電金撐傳產攻 台股強彈百點
選後首次中常會 綠談承擔責任
再等嘸雨 明年恐三階限水
傳周永康人馬 朱明國免主管職
大手牽小手 學生帶孩童服務
防騷擾霸凌 推特改善舉報功能
團慶音樂會 國台交慶69歲生日
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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涉索賄逃逸外勞 北巿3警遭約談
柯朱會 朱立倫盼雙北續合作
美律登高一呼 手機族群活躍
印尼航空台灣分公司 年底結束
資金轉入股市 陸股牛市啟動
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閣揆議題 郝龍斌：總統會考量
商品說明會專誆長者 2嫌送辦
寒冬送暖 玉清宮發民生物資
吃藥配胃藥 3成學童觀念錯誤
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玉山銀積極在柬埔寨擴點
韓綜藝憨厚男 勁爆緋聞下台
美CEO擬明年削減資本支出
台灣閱讀節 名人商品義賣
智慧產業聯網商業聯盟創新商務
百萬蟲侵民宅 清廢耕地可改善
林書豪11分5助攻 湖人2連勝
瓜地馬拉與歐盟貿易前景看好
總統府：未證實任何內閣人事
蒲亭虎逼近撫遠縣城外 民眾憂
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選後政局 蔡英文：下午再談
黑鷹舉升載重佳 汰換UH-1H
長江岸線遭濫建 1公里1碼頭
登山步道遭蜂螫 6人送醫
KKBOX入選谷歌最佳App
王福權籲美新國會重視台美關係
國際透明清廉度台進步至35名
不滿催繳房租 港男殺房東
港生圍政總 占中三子提前自首
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國際透明清廉排名丹麥蟬聯第一
大戶條款鬆綁 投顧齊聲樂見
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選黨主席 王金平：不方便回應
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弔唁王永在 江丙坤不談政局
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古寧頭戰役共軍遺族金門祭奠
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開高走高 台股漲 140點
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高雄水情告急 經部急洽市府應變
老翁被魚棘刺傷 差點要了命
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12月電子金融期 齊漲
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台贈小巴士 宏國檢察總署感謝
冷氣團來襲 慎防一氧化碳中毒
嘉市國一女生 HPV接種率86%
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北捷裸拍放論壇 站長網友遭逮
馬英九宣布請辭國民黨主席
空總舊址開發 張金鶚：會延期
偷熱水器弄壞水管 笨賊遭判刑
畫與詩的對話 環科大展油畫
觀光局前進紐約 力推台灣燈會
朝野聯合組閣 工商界：不容易
興大釀好酒 柳丁烏龍茶留香
台灣之星4G戶年底上看15萬
大戶條款喊廢 台股量價齊揚
馬英九辭黨主席 鞠躬10秒致歉
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類似洪仲丘案 桃檢起訴15軍官
馬英九請辭黨主席演說全文
嘉市變天 議員主張不審總預算
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高升副閣揆或留任 曾銘宗不表態
天才老爹遭控性侵未成年少女
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大陸國台辦：對台政策沒有改變
傳轉售 頂新：不處分台灣之星
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愛嚼檳縣市 台東花蓮南投
環團5訴求 盼亞泥退出太魯閣
肉毒素有假 傳眼歪嘴斜副作用
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迎百年校慶 中大空拍展活力
馬英九辭黨魁 中常會氣氛凝重
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中常會通過 吳敦義代理主席
北市環保獲肯定 郝表揚志工
柯文哲拜會朱立倫 互贈著作
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日探測器隼鳥2號 發射成功
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黃景泰停止絕食 平靜面對敗選
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分析：大陸通縮風險恐波及世界
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文獻：康有為曾密謀刺殺孫中山
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南韓漁船沉 再尋獲11具遺體
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石木標：物聯網帶給台灣機會
徐生明少棒賽 48隊會師美濃
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朱爆料校園生活 柯撇清沒聯誼
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
小英4項提醒 盯執政縣市團隊
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蠶絲被搶手 業者：慎防假貨
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深V藏毒 女遇警閃躲露餡
台最大貓頭鷹 雪管處新書揭密
首賣當機 威航道歉籲暫勿訂票
總統府宣布 毛治國組閣
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美河市案 北市將求償近77億
讓偏鄉游於藝 百貨募款送愛
綠營籲扁保外就醫 矯正署回應
事隔多日 陸公布江澤民又亮相
朱立倫：雙北捷運及道路合作
貪腐印象指數 菲逐年改善
歐洲名牌折扣 進口頂級油俗賣
具管理長才 毛治國扛重責
蕭萬長：金融業利潤應回饋社會
穩定政局 高育仁籲團結
精障復健 玉里醫院設庇護工場
大陸投資吸金案頻傳 警籲小心
陸政府網站 逾9成有安全漏洞
法國表態 助大陸追查潛逃貪官
伊朗駐葉門大使官邸遇襲 3死
掌握陸商機 開發金合資成立基金
4日強烈大陸冷氣團發威 下探12度
古坑老翁摘野花 摔溝獲救
查管線排污廢水 高市鍘兩牧場
南韓沉船 印尼6船員喪生
印尼清廉列後段班 反貪待加強
小學生當小花農 種劍蘭助弱勢
連勝文：未與徐弘庭討論派系說
官商勾結 義破獲羅馬黑手黨
數位翻轉教學 處處都是教室
溫泉美食嘉年華 谷關湯饗登場
清境風景區環評 違章民宿惹議
中天新聞台換照 NCC許可
留任問題 陳雄文：尊重新院長
毛治國接閣揆 業界看好電信
為弱勢童募書 大仁哥當仁不讓
兄弟二軍改組 林恩宇轉教練
接行政院長 毛治國聲明全文
鼎金交流道 增東向北上匝道
競爭力帶著走 智榮獎得主勉生
大陸27%身障青少年從未上學
陸產業園區排行 中關村居首
綠縣市長組溝通平台 邀柯文哲
欠稅未繳 公司負責人管收
劉紹爐遺作 嘉縣終場演出
調查：8成乳癌友忍痛
日本過春節 長榮2月飛高雄大阪
長榮高雄飛大阪 104年2月開航
以色列國會 明年3月中提前改選
石木標：中華電年底4G上看130萬戶
勇源輔大補助 56清寒乳癌患受惠
歷經氣爆 高市辦感恩音樂會
力成攜手美光 投資西安7千萬美元
聯大紅柿傳情 向心儀對象表白
海巡護漁返航 王進旺慰勉辛勞
毛治國組閣 工商界籲強化協調
毛內閣無縫接軌 挑戰也多
正副議長選舉 綠要求一致投票
馬英九請辭 常委肯定對國家貢獻
政院：內閣人事確定後一次公布
築夢台中 70人摘星山莊現勘
柏林圍牆部分遺跡 贈予馬尼拉
樂園耶誕跨年 優惠搶先報
印尼可攜手台商開拓大陸商機
參與IS人增多 大馬警方關注
台茶22號 鎖定年輕人與國際客
老長官升閣揆 葉匡時同意留任
澎湖國小師 全國母語海報奪冠
又是詐騙電話 高額話費婦嚇哭
魏應交遭限制出境 頂新：不便評論
甜甜圈來台周年 買一送一
台灣之星預付卡 挑戰最低價
試圖運毒出境 菲人在陸被捕
13次酒駕 檢起訴並盼施以禁戒
陸最新預警機 具反匿蹤能力
兩岸電商交流 李紀珠將訪阿里巴巴
金手指網路獎 廣告菁英聚金門
殺房東案 檢方聲押租屋港男
抵台黑鷹直升機 首架飛抵歸仁
經貿談判高手 鄧振中接經長
歲時祭儀成果展 一窺原民禁忌
智慧機驅動 NAND穩定成長
南部枯水 高雄最危急
被控恐嚇前女友 陳純甄出庭
海大商場亮相 蘋果專賣店進駐
國民黨主席補選 下週公布期程
鞠躬盡瘁教育 吳友梅蒙主召歸
柯P熱潮延燒 柯媽招待樂不疲
泰盼外商投資 太陽能有商機
力成明年Q1 估略佳今年Q4
大陸第3家廉價航空 本週首航
鄭文燦：小英將出席就職典禮
職棒球星回饋少棒 客串打飯班
教部：人事確定後找柯談免試
英議員赴港調查被拒 陸再批英
威航訂位4日重開放 特惠暫緩
中颱哈格比增強 5日北轉關鍵
新北金采獎 全聯新唐城大贏家
陸股創4.57兆元天量 冠全球
亞太電：年底前4G開台計畫不變
台北小矽谷 國發會點火起跑
新任歐洲理事會主席致電習近平
經長消耗快 業界嘆只能自求多福
費鴻泰：毛治國組閣可立即上手
美復甦帶動 外資看好台股上萬點
新北檢出嬰兒洗髮露生菌數超標
歐元區PMI成長弱 經濟恐萎縮
韓BEAST張賢勝不認與泫雅緋聞
攻西安記憶體封裝 力成鞏固龍頭
威航飛曼谷特惠機票 再等等
樂天市場購物祭 業績暴增5倍
第13屆卓越新聞獎揭曉頒獎
南非總統電賀納米比亞新任總統
占中三子自首 可能被控煽動罪
以陰道為模型 日藝術家再被捕
遭指染政治退訂單 小農仍堅持
美伊有默契 伊朗炸IS目標
協商達共識 法航機師改挺廉航
啤酒傷青少年腦 研究未顯證據
今彩539 開獎
美最夯嬰兒名 蘇菲雅與傑克森
區域計畫遭質疑 內政部反駁
奈及利亞遭恐攻 150多人喪命
黑豹旗 穀保扣倒北士商娘子軍
賴清德籲總統 結合在野憲政改革
優退協商破局 漢莎機師再罷工
總統充分授權 毛治國內閣微調
美內定印使：印為再平衡關鍵
華聯國際11日登興櫃
凱瑞：打敗IS可能花上數年
雲林敗選 張嘉郡堅持服務
馬總統辭國民黨主席 日媒報導
蘇格蘭高院林克穎引渡庭取消
南韓元旦起菸價漲 取締囤積
中國移民多 「胡」成米蘭大姓
馬英九辭黨主席 陸媒紛報導
日圓貶破119 台幣收貶6.1分
18歲嫩妻涉夥同情夫 殺夫詐保
曾雅妮訓練營 盧曉晴現身座談
張學友MV熱吻 林嘉欣終於等到
聯軍：IS攻勢已遭遏阻
鴻海持股GoPro 潛在利益逾5億美元
俄羅斯擬加強與蘇丹軍事關係
票選今年最優社長 孫正義蟬聯
星環球影城將重啟雙軌過山車
因應中東局勢 北約組快速部隊
無縫接軌 鄧振中掌經部穩軍心
ADP：美企11月增聘20.8萬人
歐開合唱團 馬尼拉演出成功
炸伊拉克IS目標 伊朗不願證實
證交稅 股民年貢獻國庫千億
烏：親俄民兵違反停火協議
上海銀招考 準新鮮人可卡位
TLPGA封關戰 林子麒首輪領先
國中女老師陳屍孔廟前 警緝兇
大力反腐 陸清廉指數不升反降
台北球場長春賽 林緯首輪領先
美河市案增提保證金 日勝生反駁
接受母親子宮移植 瑞典2女產子
大屠殺後 肯亞撤換2首長
今彩539 頭獎槓龜
福建出現1名H7N9病例
涉詐保案嫩妻 出身寄養家庭
泰女童開車影片瘋傳 家長挨罰
索國青年黨稱 攻擊聯合國車隊
殺房東案 租屋港男遭收押
造景工被樹壓死 遺愛人間
12.10世界人權日 綠營11縣市長籲扁「保外就醫」
港客成第900萬訪台幸運兒 獲贈福氣9大好禮
北北跑完 柯文哲會桃園鄭文燦
12月4日 各大報頭條
大安｢新心相連FB｣相見歡
移民署伴東安國小學童歡喜割稻
毛治國接任行政院長 馬選擇了安定牌
選後兩岸發展 華府密切關注
賴清德盼毛治國 儘速推動政務
馬總統徵詢 彭淮南仍無意組閣
毛治國組閣 馬總統：無縫接軌
內政部：全撤派出所 不合適
警掐死黑人脫罪 紐約千人示威
混混教頭變身台灣慈父 弗雷:武術帶給我一切
警助找回丟失婚戒 陸客:找回一生幸福
臺東2014移民節將登場 歡迎共襄盛舉
歐開以樂會友 東南亞巡演走透透
台灣新娘助夫家拓展事業 蘇丹燕窩進軍台灣
H7N9福建現蹤 旅遊疫情二級
涉賄選買票 彰縣議員當選人被押
裁撤派出所 藍綠議員籲多討論
預算案未過 瑞典決提前大選
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
UN：2014將成紀錄上最熱1年
骨牌效應 傳比國將承認巴勒斯坦
涉殺人詐保險金 4人聲押
撞死軍人 肇事逃逸司機投案
烏核電廠短路事故 無危害之虞
國際透明組織：巴西貪腐未改善
布拉格亞洲電影節推出6部台片
統計：近8%美國人有憂鬱症
2014可能創英國最熱紀錄
王品耕耘電商 推線上定位
陸4G滲透率 明年挑戰4成
法人：上銀Q4業績可望年增1成
房仲過濾有利資訊 訪客增4成
中壢工業區土地標售 適物流業
滬港通熱度降 陸股依然強勢
巴西升息2碼 遏止通膨
中度颱風哈格比 長大了
港爭真普選 美籲競爭性選舉
IC產值 物聯網成長最大
分數無益學生 法國討論取消
蘋果加持 TLC成兵家必爭
福華今起分盤交易 5分鐘一盤
葉育君洛杉磯之夢 呈荒誕想像
Fed褐皮書報告：美經濟持續擴張
集保獲新版ISO國際資安標準驗證
台灣女遊客 菲艾尼島浮潛失蹤
掐死非裔男 美白人警察不起訴
布萊恩首節飆分 湖人領先巫師
美股創高 台股拚扭轉季線
友達我的一畝田 持續關懷土地
獅城印記 Kopitiam的小販美食
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新台幣兌美元開盤貶1.3分
新鉅科11月營收 21個月新低
林書豪手感冰 湖人半場落後巫師2分
就業佳 Fed看旺美經濟
沈呂巡：外交政策選後不受影響
內閣人事 毛治國：過兩天再談
防禽流感 加又2農場隔離檢疫
巴西沙文主義重 女性不受尊重
美議員盧比歐：台拒一國兩制
美官員：促進發揚支持港人權利
DRAM現貨價 創7個多月低
布萊恩獨撐大局 湖人3節落後
大戶條款存廢 財部：精算評估
姚立明：柯文哲會想當8年市長
歐巴馬談習近平 強勢拒異見
追繳保證金 日盛生股價鎖跌停
黑人遭警掐死案 美將民權調查
陸逾4成個人用戶使用電子銀行
手機上網普及 小學教安心遊網
林書豪得分掛零 湖人不敵巫師
大學眼科手術影片 醫學會首獎
等新閣確定 立院停審環署預算
大雪來襲 黑龍江10萬學生停課
受惠資訊月熱銷 華碩股價走揚
新台幣兌美元盤中小升
獵戶座拚上火星 試煉2200度高溫
索尼斥網攻無恥 誰搞鬼卻低調
台盼參與氣候公約 籲國際支持
台灣衝4G 用戶成長全球第一
中大衛星月曆 展單車悠遊風光
電子票證9折 台鐵將取消
香港占中 引發中英外交齟齬
國民弟弟俞承豪退伍 回演藝圈
男星夾擊 蕾雅瑟杜甘願當綠草
斷腸草毒殺債主 粵官員判死
美股創新高 台股跟漲
台鐵型男靚妹 桌曆限量送
台積電論壇登場 供應鏈走揚
資訊月 微星27吋PC降價1萬
台女菲國失蹤 外交部展開協助
研華推出物聯網智慧雲端平台
推無毒生活 民團20日上街健走
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