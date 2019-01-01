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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
鴻海揪內賊 檢方聲押廖萬成
尼加拉瓜計劃拓展與俄貿易
智慧電子加綠能 雲科大展成果
雙炸案 法院：胡宗賢惡性甚重
澳網女單 艾薩蘭卡爆冷出局
抗通縮有成 日銀按兵不動
台大植物疫情預警 助早防蟲害
福島核廠水井 輻射濃度創新高
國家清潔週啟動 中辦刷小便斗
蔣偉寧雞婆個性 受小學師影響
鍾文智涉炒TDR 將開羈押庭
中信兄弟領隊開場白：叫我亨利
龍應台將赴藍常會談影視音策略
台灣就業市場 歐商會樂觀
16歲孕婦赴喜宴 國道破羊水
蓋茲預言 2035年將沒窮國
雙炸案 朱亞東早知犯案細節
5G革命 郭台強盼創造誘因
工研院功率模組測試實驗室開幕
通膨加速 日維持空前寬鬆不變
蕭萬長勉國發會當千里眼
彰化大公園 花海森林上百公頃
果蔬汁標示純度 7月實施
台北燈節 捷運推燈節彩繪列車
北市小黃春節加成 25日實施
一滴血 阿茲海默症現形
教育平板出貨 精英衝300萬台
量販加碼集點福袋大獎 吸買氣
嚴管畜禽污水 增大腸桿菌管制
加高泰國廠營運 一切正常
沒錢過年 男持刀搶遊藝場
板橋車站周邊春節前加強拖吊
友善孕婦手冊 越南印尼語也通
憂疫情 不織布防疫概念股漲
北市查素食 驗出摻動物性成分
泰國緊急狀態 F-泰鼎：不影響
內政部：審慎研究決定部分覆議
首爾漢協老廈裝修完成
北京通過空汙條例 罰無上限
印官妻亡 子：不可能自殺
坐站票同價 陸鐵路公司挨告
政院：地政士法覆議經專業考量
鴻海高層收賄 北院羈押郝緒光
曼谷進入緊急狀態 泰股匯齊挫
台港書籍出版 傳北京加強管控
5G有譜 網通股紅通通
北市培訓重點選手 瞄準世大運
洪秀柱：協助史瓦濟蘭孩童教育
清翠園動土 胡志強盼主持落成
愛心人捐安全帽 宣導珍惜生命
大陸男足十年規劃 未提世界盃
雲林農博遊客破20萬
王振堂辭宏?董事
抽查年貨大街 葡萄乾驗出農藥
泰紅衫軍領袖 遭飛車槍擊受傷
震盪大 新台幣午升1.34角
專家：陸封鎖升級 致網路癱瘓
英有意退出歐盟 跨國企業關切
回娘家 郭婉容劉憶如首度同台
花蓮和仁礦區坍 怪手司機遭埋
台灣版印年畫 西雅圖機場亮相
林毅夫案 監委：約詢是祕密
像魚又像蝦 透明怪物紐國現蹤
威力纖案出庭 訊後連惠心請回
微軟蓋茲：餘生全心慈善事業
美國防部啖黑莓 閎暉漲
南韓64種產品全球市占率居冠
京城邀國際大師設計名宅
台灣醫療評比 世衛媒體兩樣情
世盟一甲子 憶往曾助拓外交
若局勢失控 泰陸總：軍方協助
自由日 樂儀隊向韓戰義士致敬
白鯧價揚 過年吃魚荷包縮水
摩根定期定額溫度指數升溫
劉憶如：人民幣在台商機大
台股收盤漲25.4點
迪化年貨大街抽驗 1成不合格
台股整理 漲25點
圓仔好忙 到處玩耍賣萌
查核eTag 遠通駁僅測靜態
研究：臉書恐流失8成用戶
春節花蓮疏運 公路客運因應
三星推Tizen 谷歌憂心
2月台指期漲14點
2月電子漲 金融跌
日銀維持金融寬鬆政策
澳網排名洗牌 衛冕軍爆冷落馬
宜蘭大木馬開展 花田相伴
電子股給力 台股重回5日線
陸經濟再平衡 過多關注存風險
房仲名人遭偷拍 疑6人涉案
防詐騙 竹縣警籲民多提防
老翁行動不便 民宅起火遭燒死
中市議員涉貪 二審判12年
低溫 屏東8人送醫前死亡
2.6G頻寬座談 年後舉行
關島傳溺水意外 外交部促注意
迎新春 水族12生肖亮相
管與不管 管中閔：推動自由化
美國眾議員強生 23日訪華
港明報員工議會靜默 捍衛立場
三大法人買超台股27億元
遭指擋修法 柯建銘李鴻鈞澄清
國道破水急待產 小夫妻迎男嬰
企業永續年鑑 中華電信獲獎
陸金融改革 目標鎖定市場化
春節交通尖峰 嘉市協助提行李
駐印度代表處喬遷揭牌
布局5G 工研院邀3GPP與會
加強護島 日官方將設網站
禽流感蔓延南韓 野鳥也感染
開發金看好今年 獲利估百億
高孔廉：懸念兩岸和平
南市計程車 春節加收50元
花在彰化 邀您暢遊溪州公園
抽驗市售塑膠奶瓶 未含重金屬
最缺水國之一 陸擬退耕還林
備戰世大運 北市培養潛力選手
中市替代役男 為獨老年終打掃
素食驗出動物成分 業者下架
台大小巨蛋擬暫時停租演唱會
歲末年終 馬：預測經濟會變好
天冷凍死鴨 屏東現棄養
清大設基金 永續培育學子
除役戰機戰車當地標 民眾爭睹
台北動漫節 上看1.8億商機
葉天倫跑大稻埕 突暈眩嘔吐
白日夢冒險王 全台票房破億
維修員偷電梯IC板 竊盜起訴
總統：利用大陸市場促台灣文創
拚5G 業界：先顧好通訊產業
評蘇領導 謝：與期待有落差
電價調整否 取決燃料價格
世盟一甲子 盼赴陸交流
美陸軍考慮縮編 改用機器人
高市：日月光2月復工不可能
納達爾汰狄米特羅夫 晉澳網4強
越界捕魚 菲漁業局點名台陸
周邊動脈阻塞 三高患者通病
辯稱幻聽才放炸彈 醫鑑戳破
百大工會挺蔡錦隆 參選中市長
放寬開放廢五金 環團憂污染
家扶募年菜 彰縣訂2百組
新台幣收貶3分
出版品國名用台灣 政院遭糾正
陸地方兩會改精簡 促提高效率
澳網男單 納達爾晉級4強
奇美與國衛院簽協議 加強合作
農改場研發發芽米鍋 尋求技轉
運動基金會 目標十億元
反同婚遭疑募款違法 教會澄清
驗夜市現切水果 9件含雙氧水
瑞薩拚獲利 傳將裁5400人
龍應台邀資深藝人參加金曲金鐘
黃俊英告別式 總統頒褒揚令
春節保平安 華西街辦防火演練
烏克蘭警民衝突 傳2抗議者死
竹市送年菜 向榮民致敬
高中生玩丟石 砸破火車門送辦
學生毒品轟趴 警方查獲13人
春節逼婚 陸租友服務仲介化
旭曜Q4每股虧0.35元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
北市招募清潔隊員 起薪37K
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
春安起跑 桃縣議長慰勞警消
虱目魚凍死上萬 雲魚塭損百萬
高雄2車對撞起火 3傷送醫
民調：7成青年自認青貧族
菲去年12記者被殺 全未破案
楊秋興：全黨團結 要贏在終點
日月光：配合要求 盼縮短停工
因應春節 優質陸團送件不配額
報答癱父 國中生跆拳奪獎無數
不死木馬 陸手機中標逾50萬
選東京都知事 細川正式宣布
抽驗年節食品 嘉市2件不合格
抗藥性致沒抗生素可用 專家憂
中市長照服務 春節不打烊
象新領隊有夢 鎖定家庭球迷
學者：和解是中日唯一出路
宏?下半年推穿戴裝置 搶商機
余文樂當爸喊爽 戲外拚子失敗
跌破眼鏡 泰國利率按兵不動
長榮貨櫃船 越南外海救16人
受刑人洗車口碑佳 春節前爆滿
私校砍年終 教師工會質疑
推入TPP 召回駐外人員特訓
宏國解囊六千萬 贊助台灣體育
酒醒不見車報竊 友擅開引誤會
太陽露臉 23日白天回溫
兄弟談薪趕進度 已敲定9成
漁業署：加強宣導漁船安全作業
張良任印尼履新 捲衣袖拚經濟
沙塵霾害波及 雲林霧茫茫
涉吸毒丟工作再販毒 女落網
服貿電影後製 馬：文創大商機
古寧頭營區開放 古戰場重現
欲放空期貨大撈 胡宗賢賠千萬
小額消費增通路 悠遊卡輕鬆嗶
藍徵召楊秋興 陳菊：尊重
台灣啦啦舞爭光 扎根舞蹈開花
北市批發市場 30日午起休市
核四正式商轉 最快105年
大鵬灣漂書站 正式啟用
麗寶迎春 獨角飛馬聲光秀
台幣收30.32元 半年新低
美稱對亞洲最大安全憂慮在北韓
中職轉播權落誰家 24日揭曉
全國大掃黑 檢肅21治平對象
宏?推Z5手機 搶攻入門市場
治理空汙 北京祭重典
國寶人壽淨值 拚10年轉正
台鰻充日靜岡鰻 2日人遭逮
防制企業貪腐 藍委提案立法
上海政協閉幕 副書記李希首秀
龍應台：推文創要國家總動員
陸客觀光帶商機 嘉市失業最低
海基會舉辦台商學校教職員聯誼
陸春晚湖南打頭陣 錯播避混戰
TPP特訓 將召17駐外代表
高雄人愛看的書 奇幻類居首
悶死嬰私棄埋 母自首獲緩刑
怪獸遭逼婚事 直喊馬馬虎虎
嘲笑星國人很窮 英國男道歉
反貪受審 陸維權人士沉默抗議
純電動車貨物稅減免 再延3年
英失業率降 政策檢討指日可待
日月潭漁會總幹事涉暴力被逮
國內上市公司 首季4家掛牌
黃重球：台電今明年營運較辛苦
披藍袍出征 楊秋興：信念未變
產險賣健康險 擬不具死亡給付
春節後台商聯誼 高孔廉將道別
郵局首辦 保單借款16天免息
爭萌主 花蓮紅面鴨下水
假冒調查員搶錢 5嫌被逮
新光三越去年持平 今年拚成長
花蓮春安首日 破獲地下簽賭站
助原住民孩童建書屋 急募物資
安心過年 春節期間銀行不催收
台灣藍鵲帝雉 山產店落難
週刊報導 鴻海發聲明澄清
總統：服貿延宕 傷害台灣
問個資民代疑情搜 中警：改進
故宮南院進度 張花冠盼說明
中職新季賽事 不只1台轉播
陸網癱瘓 消息指官方疏失造成
比國醫學院士 支持兒童安樂死
諾基亞賣資產 股東渴望分紅
過146案 馬總統感謝王金平
紅豆文化館環境 屏縣要求改善
免堆雞如山 梓官可宰5萬禽類
全身痛 當心纖維肌痛症
中職翻紅 轉播權利金創新高
郭台銘興利除弊 每月盯進度
年關將屆 金門國民黨關懷弱勢
日5家百貨公司疑賣仿冒品
秋菊再戰 國民黨徵召楊秋興
李鴻源：盼丁育群做好國土規劃
烏克蘭警方出擊 驅趕抗議群眾
聖宏專案伴手禮 瓷器平板電腦
玄彬古裝扮朝鮮王 露健美肌
太陽能大廠尚志參與綠能私募
交易推廣績優 期貨商獲獎勵
金門水頭中心 國際競圖熱烈
倡美感教育 藍委盼大學帶頭
葉匡時陷風暴 藍中常委力挺
圓仔新聞忙不完 動物園徵人
曼谷緊急狀態 大選計畫依舊
北市文創論壇 打造創意台北
保費差異化 盼7月可採行
渣打：今年失業率降至4%以下
阿里山森鐵 27日復駛
旭晶：下半年挑戰單季損平
對付抗議 傳烏警方出動裝甲車
烏克蘭流血衝突 歐盟北約譴責
Agoda與新航擴大合作
索賄案 鴻海廖萬城收押
陸企業併購逾兩千億美元 創新高
專家認證考 終結食安嘴砲
亞洲員工 新加坡人最不快樂
龍潭民宅火警 老翁嗆傷
總統：加入區域整合 不被邊緣化
費德瑞擊敗莫瑞 晉級澳網4強
樂生為歷史建物 保護有法源
電玩展登場 96家廠商爭豔
曼谷緊急狀態 駐泰處關注後續
孫燕姿狂練7天舞 高空險摔下
不甩制止 敘外長和會冗長演說
基亞肝癌新藥 韓准臨床試驗
志願役抽籤分發 外島優先補充
亞馬遜覓內容 想推網路電視
習主持中共深革小組首次會議
失業率直直落 英仍不急於升息
土石流災戶 駕怪手遇坍方亡
前駐越秘書涉賄 糾正外交部
今彩539開獎
高球女將盧曉晴 獲中信贊助
世亞盟年會 外交部酒會迎訪賓
陸擬定期巡航南海 菲再抨擊
素溪冬奧前 多國奧會收恐嚇信
無效呼吸治療 擬改需部分負擔
經濟好轉 英央行：不立即升息
逃亡大陸風險高 廖萬城遭羈押
葉匡時：營造台灣處處可觀光
年貨大展商機旺 上看3億元
業者估 陸海外置產逾千億
報導官二代藏金 媒體網站遭封
排除障礙 促投資破千億
穿戴裝置夯 蓋德推天使新品
法媒指控逃稅 麥當勞嚴正駁斥
牽動2016 綠黨魁之爭開打
鴻海案鄧志賢交保 檢暫不抗告
助南蘇丹平亂 東非多國將出兵
曾雅妮生日許願 盼美巡賽冠軍
日捕白子小海豚 傳母海豚自殺
寬姐預祝鐵獅 票房賣過大尾
郭富城牛王吊鋼絲 自比像超人
日高速公路更新 需3兆多日圓
中職轉播 傳獲跨國代理商青睞
靖國神社議題 國民黨駁李登輝
舒馬赫甦醒難 恐成永久植物人
中信金擬併台壽保 公平會准
出版品國別欄生波 政院：檢討
新高 大馬新車年銷破65萬輛
美崙溪口油污 亞緻會館遭罰
今彩539頭獎 2注中獎
歐股逆勢漲 羅格夫不覺奇怪
自由日 韓戰義士憶歷史傷痕
中共深改小組下設6分組
陸投資名人王功權坦承違法
外交部調整曼谷旅遊警示至橙色
趙天麟：憲法各表支持度高
敘利亞和會登場 各方各說各話
橙色旅警 非必要避免赴曼谷
曼谷橙色警戒 可退部分團費
胡若爭提名 藍：尊重現任優先
印尼洪災 外交部籲民眾注意
美國東北部 零下低溫持續
廣東3省再添7例H7N9病例
訪歐洲議會 蘇：台灣是獨立的
日強投田中將大 傳與洋基簽約
日職王牌投手田中 傳洋基搶到
烏克蘭緊張加劇 衝突首見流血
教宗方濟各可能今夏訪南韓
安倍以鄰為壑 達佛斯不平靜
恐怖分子揚言襲擊 多國領袖將缺席冬奧開幕式
台灣較有「年味」 春節陸客首選
中國空污 越洋飄到美西
高鐵炸彈客 胡宗賢重判22年
陸返鄉就業潮 恐再現用工荒
遠通謊報遭駭 騙過科技政委
Ohana航空 首架i彩繪機抵達檀香山
牙醫、獸醫特考 25日登場
新北市打造公共托育系統 新移民等弱勢家庭受到照護
國民黨通過 徵召楊秋興
台聯爆: 公益彩券盈餘淪為特定政黨小財庫
Extra無糖口香糖 新年糖果盒零嘴新選擇
陸客來臺春節短期措施 觀光優質團不限配額
台北寒舍艾美酒店 女伶魅惑情人夜
台北喜來登西洋情人節
台開去年營收獲利大躍進
馬出訪非洲及中美洲 今晚啟程
春節連假長途開車熬夜狂歡 提神良伴酷涼首選
深圳新媒體廣告產業園 台北舉辦交流洽談會
寒假體育營開跑 新住民等弱勢學生可免費報名
台北國賓大飯店 駿馬迎春慶元宵
柯文哲重感冒 電視辯論會「三缺一」
國民黨挺葉匡時 建議懲罰蔡正元
2013年臺灣就業99指數累計報酬率22.3%
超預期 大立光去年賺逾7個股本
熊精彩 勁好玩「十大精采路線」優惠方案
統一中控 發行之寶島債券於1/23掛牌
移民署行動列車駛進彰化
桃機捷運系統 高鐵局提供環境影響差異分析
圓仔+凱蒂貓 帶動貓空商機
郵局發行 馬到成功鐳射幻彩錠版
曾銘宗指台英可合作人民幣業務(一)
102學年度 在臺就讀境外學生已近8萬人
確保春節航行安全 航港局加強督導載客船舶
薰衣草森林《寒冬幫樹穿衣》和大自然的溫暖對談
遠傳企業光纖上網 提升企業競爭優勢
合庫自動化服務 春節期間不打烊
情人節美麗華搶好康 幸福價只要4.1折起
傳洋基砸大錢 搶到田中將大
洋基祭47億肥約 搶得田中將大
海外避稅天堂 陸成主要客戶
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
田中加盟洋基 大聯盟官網頭條
好害羞 素溪冬奧大號2人一起上
如與兄弟同住 雄蒼蠅愛較溫柔
曼德拉雕像耳朵藏兔子
阿根廷海外網購 限每人每年2次
美財長籲國會：2月底前升債限
北市陛廈名宅1.25億元標脫
線上模擬賽 元大期囊括8成獎
南韓經濟達標 留意日圓貶值
工研院公益採橘 廠商熱烈響應
美堵海外避稅 富豪好日無多
蘇貞昌訪歐談兩岸 務實獲肯定
寒流加輻射冷卻 嘉義6.8度
花蓮凌晨地震 規模4.1
嘉義6.8度 入冬最低溫
暌違十多年 小威擬戰印地安泉
美科技股較強 利電子股
波克夏傳遭檢視是否系統性重大
春節遊黃金博 看特展兼賞櫻
封關前投資台股基金 勝率高
安倍演說暗批大陸 辯參拜靖國
華擎M8電競機獲芝加哥設計獎
加碼認購 艾康促蘋果買回股票
全球企業示好 搶賺日本同志財
台股開盤上漲19.26點
美東岸強風低溫2死 通勤大挑戰
旭曜去年Q4虧損 股價疲弱
弱勢尾牙全台辦桌 宴3萬人
股匯雙漲 新台幣盤初走升
周幼婷吳慷仁拍床戲 傷痕累累
深圳2官員涉貪遭調查
韓去年GDP成長率2.8%
任內第9次 馬總統出訪友邦
模擬襲韓機場 北韓玩和戰兩手
火箭迎戰國王 林書豪替補
膠農加入抗爭 泰橡膠產出料減
新疆兵團2副師長違紀 遭調查
共軍南海艦隊至西沙 島礁攻防
艾康入股 要EBay分家
台東縣議員張順成 當選無效
韓館長被綁獲釋 利比亞逮4嫌
決戰首都 東京都知事選舉公告
憂調查 小摩退出陸企募股
憂低通膨 加利率維持不變
鐵皮工人為還債 飛車搶包
台灣就業指數 報酬率逾2成
聯想買IBM事業恐需安全審查
海底歷險記 全台巡演桃園首站
陸1月PMI萎縮 港股跌
魔獸半場雙十 火箭領先國王
強化5G智財權 郭台強提併購
下通牒 烏反對派要求提前大選
檳榔攤兼營六合彩 簽單露餡
宏達電續強 手機股響叮噹
身障男寒流路邊急凍 警助返院
陸農民工春節返鄉 帶整捆現金
明報總編被換 港行政立法交鋒
考生通關密語 用愛解家族紛爭
華碩平板電腦廣告 遭罰
台日漁業會談 協調作業方式
台股高檔整理 力撐5日線
中央氣象局 氣象報告
獨立調查 台境外戶頭逾1萬6
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陸春運啟動 水泥價格持穩
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
學台北士林 上海夜市登記管理
不尋常 IMF質疑韓匯率政策
學測英作文 考生中英夾雜妙答
春節假 隔週休應補假或加倍薪
訂單降溫 陸製造業指數未達標
H1N1成香港流感主流
動物園保暖計畫 圓仔用不到
外交部：活路外交非支票外交
銀行營業最後5天 事要記得辦
哈登霍華德飆分 火箭領先
行竊安全帽 過程全都錄
中研院三學者獲生技講座
Office 365家用版升級
職災派遣勞動教育 勞動部聚焦
興大學生農夫市集 賣菜體驗
巴士旅遊優惠 最低42折
美撞擊測試 小型車表現糟糕
廣設AED 就欠民眾學急救
元大寶華：就業市場持續改善
大立光法說會前 一度跌停
女子服藥自殺 竹北警送醫保命
江揆感謝閣員過去一年辛勞
馬總統出訪 訪宏國宣慰僑胞
慰問療養院 朱立倫包壽司小輸
參選與否 胡志強：年後宣布
邀約行程不斷 連勝文跑攤暖身
火箭勝國王 中止本季對戰連敗
港報：陸媒誇大港獨人數
吃藥退燒開始見人 反而易傳染
培育人才 遊戲廠合組創業平台
重點勞政 便民措施提升勞權
台助露國成立數位化中心
阿根廷台商經營有成 回饋僑社
在地食材入年菜 省成本熱量低
薩爾瓦多對台出口鉅幅成長
花蓮好山水 空中勘察國土保育
李新穎與薩部長談雙邊技合計畫
春節聯歡 總統和官兵吃便當
春節疏運 江揆要求督導ETC
醫護工時評鑑 民團盼資訊公開
超罕見 美42歲婦自然受孕迎3子
陸企年終 從七位數到隨身碟
泰國動盪外資撤 泰銖續貶
酒後衝撞巡邏警 公共危險送辦
野村看好日今年IPO倍增
民眾換新鈔 佰圓鈔限換百張
男子涉討債 國道下與警槍戰
陸農村調查：當教師不如當小工
土地重汙染 廣東再現癌症村
鴻海內賊案 檢方扣廖萬城帳戶
台日漁業會議 談漁船作業距離
管中閔：經濟移民補人才缺口
保障弱勢就醫 春節健保不鎖卡
怕後遺症 陸流感疫苗接種率低
葛永光舉兒為例 以在台灣為榮
李娜勝 連兩年闖澳網決賽
威爾塔特來台倡議和平飲食
消保官查磅秤 不合格業者改善
選東京都知事 師徒對決選情熱
邁阿密代表處 介紹台科研成果
寒冬濟貧 花蓮弱勢戶獲提貨券
盤整 新台幣午升1.23角
王毅會凱瑞 談中日與中東議題
遊陽明山 1日券30元
1人捐贈 美兩姊妹同時換肺
新北市：彩券盈餘運用合法公開
不顧反對 美德州處死墨西哥男
天冷 花卉較去年略漲5%
增闢財源 北市推地上權招商
與外人交往 印女遭輪暴嚴懲
專家：台通訊業WiFi具優勢
農博亮點 莿桐花海盛開
農博好玩 漫遊古坑筍道
總統：適度減兵不影響戰略目標
藍徵召楊秋興參選 陳菊：尊重
倡捐血 西堤牛排送5折券
對老師吼叫 星中學生遭抨擊
林書豪打滿第4節 全場13分
機捷直達車 含中停需35分鐘
中華電調查：上網幸福感提升
王瓊玲新書發表 捐版稅回饋
人才整合方案 江揆促部會合作
扶輪社百萬獎助金 2學者獲獎
區域計畫擬訂 未來須辦公聽會
政院通過 禁用獸鋏捕動物
橫行日月潭 漁會總幹事遭押
監督遠通 揪錯誤屬實獎金5百
退撫基金 年獲利近428億
年初二 九如王爺奶奶回娘家
台商學校：盼政策吸引學子回台
台股收盤跌30.2點
澳洲乾旱 牛肉輸出增加
人民幣為國人持有第二大外幣
台商子女 擬納助學貸款
嘉義山區連續竊案 警逮1人
開高走低 台股跌30.2點
敬韓戰義士 抉擇新書記錄命運
陸銀聯卡在台交易量 年增4成
2月台指期跌38點
昇恆昌送暖 育幼院提前圍爐
印尼海空護領海 印澳緊張升溫
學者：服貿是入國際經貿敲門磚
竹縣市政府尾牙辦桌 街友飽餐
警特考試規則擬修正 試委疑慮
江蘇農合社十億存款 沒錢兌現
2月電子金融齊跌
中市十大爛路 大雅路居首
澳網女單 李娜與齊布科娃爭后
孕婦吸毒又販毒 查獲送辦羈押
惠譽：今年銀行業呆帳成本上揚
男帶鋼管槍自保 竹市警查獲
桃警凌晨掃黑 逮8嫌送辦
西堤投千萬 募777萬CC血
拿起照相機 張譯云走出喪父痛
胡志強：打造台中成智慧城市
澳網 齊布科娃直落二晉決賽
南投拼裝車翻溪谷 駕駛受困
黃景泰邀韓良圻 任競選發言人
獲利了結 台股8600失守
無臭垃圾車 清潔週竹北測試
龍潭警掃幫派 逮10人送辦
首爾外客破千萬 台客消費居冠
苗警破竊盜集團 專偷高價木雕
復航廉航命名者 免費搭飛10年
深圳台商中風 送金門轉台診治
耕地租約資訊系統 便利農民
瑞昱去年每股純益6.02元
竹北半夜槍聲 警偵辦
三大法人賣超台股 2.64億元
台灣首家廉航 命名威航
冬天防登革熱 彰縣辦防治演習
新光金看今年台股 高低差千點
高鳳如退場 教育部助學生轉學
瑞昱1月可望創高 Q1估小降
職保法草案 納日僱提高投保薪
陳菊送獨居長輩年菜 祝呷百二
防範一氧化碳中毒 總鋪師出馬
老藝師傳家寶遭竊 警追查尋回
板橋警出手 失散母女終團員
陳澄波的畫 動起來了
提供北韓資訊 南韓開設網站
瑞昱估業績成長 毛利率穩
食管修法 衛福部說明
食管修法 趙天麟促衛福部說明
核四公投遭駁 呂秀蓮提訴訟
台新合唱交流音樂會演出成功
創世寒士尾牙宴 溫暖弱勢心
六輕甲醛擴廠 環團疑資料不實
連日動盪 菲調升對泰警示
購物兼垃圾袋 環保二次袋開賣
勞保老年年金 請領年齡增1歲
澳網決賽 盧彥勳球評處女秀
清大邀圓仔 為梅竹賽加持
賞陽明山百花 北市闢花季專車
5G卡位 正文：熱血沸騰易出錯
越陸高層電話會談 深化關係
停車太囂張 男子遭攔查擁槍
總統：兩岸和平穩定 符美利益
嘉義推年貨大街 農漁牧齊全
世盟年會 吳副總統：民主發光
新台幣收貶9分
電暖器長時間照 紅斑如網紋
嘉義新春活動 好吃好玩又有趣
假日看圓仔 搭貓熊專車還送禮
揮毫迎新春 桃機濃濃過年味
聯電中龍完成國內首筆碳權交易
天冷燒烤店夯 在地戰連鎖
中華電29日法說 蔡力行登板
7廠商進駐加工區 投資逾17億
12月工業生產 年增5.07%
5G會議 周永明低調現身
連勝文參加公益 盼服務更多人
印度全面回收2005年前鈔票
台北友善餐廳 App報你知
前進洋基 田中：目標世界第一
傳家寶失而復得 老藝師釋壓
防美監控 微軟准個資存海外
陸一天查7官員 18大後最多
遭指涉兔女郎派對 連勝文反批
土耳其中部巴士翻覆 21死
東勢林場春櫻綻 預告滿園櫻況
全球支付貨幣 人民幣升至第8
連續強盜 竹市刑大破案逮兩嫌
日媒傳金正男現身大馬
兩岸關係 吳副總統盼和平發展
嘉市學童有創意 發明展締佳績
劉德華扮特首 吳君如痛按腳底
海生館典藏室 可窺標本製作
中和社區火警 老翁無生命徵象
國道春節費率速算 25日上線
民航局罰遠航 嚴格限國際包機
殺人感覺 謝依涵：像著了魔
假愛滋針頭傷人 男涉恐嚇緩訴
凌耀去年每股賺10.75元
陸算命師被騙：面相不像會騙人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
H7N9 上海新增一病例
豐田汽車銷售 連兩年世界第一
住輻射屋致癌 可申請慰問金
豐田二連霸 今年拚千萬銷量
車上吸毒又擁槍 3人送辦
北京民間投資 3/4流向買房
宇宙線透視核電廠 日研究有成
陸委會籲陸理性處理人權議題
芳香罐藏毒品 男子偷瞄露餡
藍：蔡英文應促綠勿杯葛服貿
高鐵雲林站上梁 翹首新地標
101大樓免費幫你點燈告白愛
桃縣食安 稽查年節食品
六輕長春擴廠專案環差補件再審
領圓仔小提燈 2/11起跑
山區觀音像遭破壞 竹縣警追查
華碩尾牙 S.H.E助陣
詐騙以低價購禮券 3人起訴
駕駛打瞌睡 漁船開上岸
體育署奧會體總 團結如連體嬰
台開主攻金門花蓮新埔三案
童軍露營 蔣偉寧搭帳篷煎蛋
中磊展望樂觀 PON出貨旺
24日寒流減弱 各地氣溫回升
美和科大學生 星國旅館實習
日劇涉歧視兒童 廣告遭撤
歐元區製造業 成長優於預期
不敵不景氣 美商竹科廠擬關廠
竹市柑林溝道路工程 嘉惠民眾
IBM伺服器事業 聯想買了
周鐘麒辭威寶總座 嚴偉誠接任
曼谷緊急狀態 反政府照常遊行
台幣30.41元 逾2年新低
高粱酒質 金酒：紅白標相同
上海自貿區爭年中縮短負面清單
鳥瞰花蓮 發現山區濫墾濫伐
深圳富泰華 電商交易最大
癱瘓女童能搖頭 家屬振奮
銷毀舊檔案 高雄關：例行公事
新北櫻花朵朵開 賞花報你知
關島附近2起地震 規模5以上
盧廣仲要退伍了
明報事件 中共是否介入引分歧
統一阪急開放支付寶結帳 違法
嚴控混米 農糧署估米漲3%
排放水流向不明 螺絲工廠法辦
蘇卡諾遇上黛薇 浪漫添爭議
新興市場旺 南港拚斜交胎市場
開進口車偷農漁機具 男子遭逮
聯想收購IBM伺服器業務
美軍改服裝儀容規定 許戴頭巾
修食管法惹議 經部建議評論期
醫生：化妝品含防腐劑是正常
新唐去年每股賺1.25元
納克森對橘子持股降至14%
顏炳立：未遭徵信業者勒索百萬
調查：6成民眾 期待4G
北京開庭 趙常青當庭解聘律師
手持裝置熱 電子零組件生產旺
富豪海外避稅 財部2方向防堵
陸試射東風31洲際核子飛彈
宏?調整組織 施宣輝推自建雲
保育員：日漁民再殺近卅隻海豚
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曼谷涼爽 今晨30年最低溫
籌吸毒錢 金門男子恐嚇燒祖厝
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性侵同居人女兒 離職警判9年
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中非臨時女總統 臨危受命就職
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餐飲業帶旺 去年商業表現創高
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1.5月 大學生玩遍宗教百景
安倍想見 陸：中國領導人很忙
員工打架受傷 麻油雞店判賠
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國道春節收費 中長途比平日省
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伊朗總統：公平選舉解敘危機
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陸反貪人士趙常青 審訊延期
下鄉 移民署長訪視恆春新住民
廟宇走春發財金 新北送金鏟
豪宅交易 財部加強核實課稅
泰政局 星媒：可能結果有3種
辛國老總統爆料 童年遭父遺棄
統一阪急接受支付寶 應三思
同事疑妨害電腦 雲檢依法查明
五月天幫求婚 齊唱戀愛ing
盼回歸專業 消防人員請命
全球頂尖7大智慧城市出爐
中共再發整風意見 曝諸多腐敗
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未來飛行 飛鯨環保設計搶風頭
去年農產品入超近百億美元
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綠提春節國道免費 藍擬提對案
陸：日本應解釋為何企圖修憲
金門機場聯外道拓寬 交通更順
國寶持國票金逾5%未報 遭罰
慈濟圍爐 照顧戶捐存錢筒
諾基亞Q4虧 網路設備營收降
花旗業務精簡 不再無限制服務
交響琴人夢音樂會 經典再現
外交部提醒赴泰商旅注意安全
今彩539開獎
統一阪急台北店暫停支付寶結帳
氣溫暖 北插天山藍天霧淞美景
瓦林卡拍落柏迪奇 闖澳網決賽
馬魏新年願 KANO超越海角
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拼裝車翻落深谷 駕駛獲救
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黑熊被咬死遲通報 動物園致歉
金門環保公園活動中心動土
阪急藍新偷跑 最重撤銷許可
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判處死刑 法官：程序複雜
盼泰國大選順利 盈拉求助軍方
海女捕撈法 日三重縣列文化財
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美經濟成長無感 歐巴馬民調降
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高雄燈會 商圈點燈暖場
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H7N9增7例 李克強下指示
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雙潤重編Q3財報 全年影響不大
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台7甲路結冰 65人一度受困
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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酒後飆車遭逮 小賈斯汀認呼麻
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自由之家：台公民社會參與提高
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利空夾擊 美股下挫
難獲公平審判 史諾登無意返美
季營收創新高 微軟傳財報利多
北韓籲南韓 終結所有敵對行動
公平審判無望 史諾登拒返美
美股全盤皆墨 恐慌指數飆
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元大寶來證徵才 需求逾百人
春節假期 遠傳影城搶商機
低波動高股息指數 精選40檔
民航局縮國際航班 遠航怨不公
純晶圓代工產值估增14%
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創見將首度參加歐洲整合系統展
新莊合署 2千公務家庭找房
台開花蓮案入圍未來建築大獎
創新評比 專利項目台全球第1
集邦：新雙反調查尚未產生影響
美股跌 台股受關注
歡慶馬年 紐約洋舞者跳扇子舞
挺同志婚 美維州放棄訴訟辯護
烏克蘭衝突 歐盟促對話解決
高通向惠普買專利 含Palm
微軟財報超標 盤後股價勁揚
女駕車衝入豆子埔溪 送醫不治
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回暖兩天 26日又有冷氣團
拚不過蘋果 三星獲利未達標
北韓公開信 籲南韓放下敵意
巴哈馬菁英賽 龔怡萍首輪第3
小年夜及除夕 西部暖陽東部雲
智擎抗癌藥物在美進入一期臨床
金磚5國成長放緩 仍有動力
台股開盤下跌13.61點
半導體B/B值 連3個月逾1
蘋果下半年推雙響砲 螢幕加大
到誰家過年 大陸3成夫妻吵架
東部外海地震 太魯閣2級
安克生醫核心技術獲台灣專利
律師：崔威勒盼有尊嚴走出現況
搶錢大作戰 陸銀上調存款利率
台灣金聯去年營業績效超標
港媒：張德江俞正聲料入國安委
烏克蘭警強迫裸身示威者拍照
Q4獲利不如預期 瑞昱走跌
腸胃不適 李登輝取消活動
遊戲即興創作 今起舉辦
美珠寶盜歸西 警察不放縱共犯
盧廣仲退伍 復出藝界
美調查台陸太陽能產品反傾銷
醃頭案 陳佳富母親出庭作證
台助醫院整建完工 宏國感謝
瞻博網路Q4營收超越市場預期
潑糞案 蕭敬騰出庭
任天堂閃降財測 索尼恐步後塵
蕭敬騰作證 要查出幕後人
合法掩護非法 兩店家8人送辦
美元偏弱 新台幣盤初升值
安倍參拜靖國 美評論點到為止
營建業缺工 日擬放寬引進外勞
劉德立拜會巴拉圭眾院議長
劉德立拜會巴拉圭副總統
假通靈真詐財 女坑7人42萬
潑糞案 蕭敬騰：誠實就原諒
台經院GDP預測 3.17%
楊秋興宣布參選 開創新高雄
麥金塔慶30歲 庫克電視受訪
台陸太陽能遭控傾銷 美調查
報告：人民幣成第八大支付貨幣
美對台反傾銷調查 太陽能走弱
旭曜Q1可望不淡 有機會轉盈
鴻海園遊會 智慧生活快樂分享
台豐高球賽 曾雅妮拚返榮耀
陸首艘水下考古船 赴南沙考古
主題樂園馬好康 春節門票半價
春運怪象 陸男火車上開網咖
春節掃除 廢燈泡妥包裝勤回收
遠東銀GDR定價 折價7.4%
穩定復甦 台經院上修GDP
張家祝：盼更多國際經貿合作
星Q4房價2年來首見下跌
批市政 楊秋興：高雄失去榮景
PCB今年走勢 軟板強硬板穩
中共審判王功權 給商人劃紅線
防疫五功 出國先知國際疫情
環保過年 交通飲食住宿選低碳
政院盼食管法修法勿傷台灣形象
日預算案提交國會 逾百兆日圓
傳北京國安局長涉周永康案被查
豪宅核實課稅 營建股疲軟
蕭敬騰：證據很多 盼揪教唆者
火星上出現奇石 酷似甜甜圈
公安不合格 北市知名賣場遭罰
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
籲兩韓終結敵對 北韓：非矯情
5G布局 國科會推小蘋果園
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台12月製造業服務業景氣回升
探針卡出貨看增 旺矽走高
快封關 美股重挫台股抗跌
盧廣仲退伍 要留回馬桶蓋髮型
擋降信用卡利率 金管會說明
陸IT網路股 成港股奇葩
代銷產品巨虧 工行不賠客戶
資金撤 阿幣領跌新興市場貨幣
花蓮地震 規模3.9
陸債風險攀 喚起金融海嘯回憶
中俄要攜手 地中海聯合演習
花蓮燈會 藍虎鯨成焦點
談判破局 烏克蘭衝突恐激化
文化部進駐新莊
洗窗工人墜樓 送醫急救
食藥署：無爭議食管法條文先過
春節將至 越加強防禽流感疫情
要求調鐘點費 兼任教師提訴求
提神飲易酒精成癮 廣告註警語
大陸新三板 266家企業掛牌
楊秋興：輸在起跑點未必輸終點
搶5G先機 郭台強：吸引人才
強勢女道歉 自閉症洗車工上班
迎新春戴新帽 風車鴨下週換裝
解孤單女神 陳妍希郭采潔入榜
機械手臂心臟手術 醫師盼推廣
自由度評比 台續列自由國家
財報利多有限 大立光腿軟
歐巴馬選戰團隊 為希拉蕊募款
農曆年前菜蛋降價 土雞豬肉漲
東勢新丁粄節 體驗客家文化
封關倒數 美律續強創高
寒假會萌主圓仔 3祕訣報你知
日機遭陸語音警告？ 日方否認
自由之家報告 重批俄羅斯
買單敲進 鴻海盤中走堅
文化部進駐新莊 空間變明亮
持假護照 翡翠王子胡焱榮起訴
內外回溫 台經院上修GDP
軍事人士：大陸應擁5艘航艦
台中銀阿中寶寶 變身餅乾濟弱
加國養老院大火 5死30失蹤
高檔車銷售增 起亞獲利超預期
連勝文若初選勝出 王金平支持
醃頭案 陳母否認影中人
日相拜靖國 傳美要日下不為例
振興底特律 密州州長打移民牌
教育部發文 避免過多寒假作業
6度醉後上路 貪杯男將入獄
水庫放水 東漢古墓群重見天日
25日再加碼 登船賞黃色小鴨
楊秋興創新高雄 挑戰陳菊優勢
複方強制標示 須循WTO規範
敘利亞電子軍 駭CNN臉書推特
廣三案全定讞 曾正仁遭重判
花漾之春 陽明山花季將登場
白鯧價高 黃金鯧味美價廉
產品出貨穩健 禾伸堂走高
陸民工攔車討薪 被拖行至死
美官員：安倍拜靖國不影響合作
金門查獲偽高粱酒案 羈押主嫌
安倍澄清拜靖國 陸：越抹越黑
日櫻花醒得早 開在淡淡三月天
陸鬆綁一胎化 傳安徽省搶第3
青年協奏曲之夜 提攜音樂學子
5G會議閉幕 江揆：行動開始
走勢盤整 台幣午升1.95角
專家：警惕H7N9有限人傳人
氣氛觀望 投信：台股走勢偏多
第三方支付將可設停損點及求償
衛福部查醫美 違者最重撤認證
潑糞案外案 Yuki已出庭
漁船運私菸70箱 海巡逮2人
日旅館百選 加賀屋34連霸
喇舌事件告終 鄭亦真臉書開了
南韓籲北韓以行動展現誠意
迎馬年 Skype推優惠
潑糞案 蕭敬騰：詳細告訴檢方
醃頭案傳證人 陳母當庭翻供
純美國製 美冬奧隊服亮相
消基會籲遏止違建二次施工
秘書長質疑監委 紀委會邀說明
台灣去年民間投資達1.2兆
華義SF校際盃冬季總決賽登場
以遙控骰子詐賭 香腸攤販遭逮
野柳神明淨港 徵求跳海勇士
吳思材服完刑 遣送出境
獸醫師：反對動物醫藥分業
自由之家評比 日居亞洲之冠
台股收盤漲3.21點
有厝沒路走 全家關在房內
跳蚤市場尋寶 半人高泰迪熊
排華影片惹議 印尼：不當描繪
出訪首創 馬總統抵德國轉機
澳網男單決賽 盧彥勳上主播台
埃及開羅警察總部前爆炸 傳1死
微星遊戲主機板 新品上市
胡：不是非選不可 但台中要贏
受士檢緩起訴金協助 癌友感謝
友達登陸計畫變更 轉攻高階
台股整理 漲3點
2月台指期漲22點
美債殖利率將創9個月最長跌勢
馬總統抵德轉機 任內首度
女駕車衝入溪中 加護病房觀察
酒駕撞死人逃逸 躲工寮被查獲
2月電子金融雙漲
馬總統：援外不會超過能力限度
青蛙求偶冒險 愛的呼喚引殺機
醃頭案 陳母：兒子曾自殘3次
聖宏專案過境德國 總統謝華航
中研院士季會 聚焦食安議題
澳網男單 盧彥勳看好納達爾
農博添喜氣 新人拍婚紗
日最佳珠寶配戴獎 松本潤喜獲
LINE互動樂園 卡哇伊登場
部會進駐新莊 業者看好房價
封關在即 台股抗跌小漲
巨蜥下肚 印尼蜥蜴全餐正夯
宏偉電機獲人民幣跨境雙向借款
選不選 胡志強：過年好好想想
阿里山春節疏運 接駁車服務
大陸申遺熱 重慶火鍋參一腳
小蘋果 張善政：應用情境導向
三大法人買超台股13億元
鼓勵就學逐夢 聯合助學相見歡
華邦電轉盈 每股賺0.07元
綠要春節國道免費 藍將提對案
看護外展服務 申請資格放寬
水稻田種玉米 活化休耕地
華邦電今年資本支出增逾3倍
4G熱 通訊業投資拚千億
阿里山帝雉育雛 令人驚喜
國際熱錢淨流入 陸去年挑戰大
何英剛：食安管理不能零容忍
選不選 胡：現在講記者難過年
犀牛趣味法庭 鄭兆行偷吃被罰
國道春節離峰免費時段延長
上任5年 歐巴馬提「gay」272次
杜紫軍：推通訊聯盟 爭發言權
北韓放逐脫北者家屬
SF校際賽 爭奪50萬總獎金
ECFA簽後 對陸農品逆轉順
機械廠掩護製偽藥 南檢查流向
年節腸胃負擔重 中醫教按穴位
新唐看好PC有換機潮
專門詐騙越南人 警逮21人
鴻海案鄧志賢交保 檢方提抗告
頭屋蘿蔔節年後登場 推蘿蔔餐
釐清間諜疑雲 朱建榮在陸獲釋
習八條奏效 陸高端消費衰退
閱讀嘉年華書展 台中世貿登場
亞洲蜘蛛人 25日裸攀張家界
新台幣收貶1分
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烏克蘭旅遊警示 升為橙色
台灣去年房價漲勢集中在上半年
泛綠衝罷免 藍為吳育昇抱屈
廟宇平安好福 板橋火車站發放
秋批菊 菊子弟兵駁唱衰
士檢傳劉政鴻兄弟 不排除對質
泰民調：近8成選民表示會投票
開羅數小時內連環爆 至少5死
板橋嬰兒多 民代籲設公托中心
歐蘭德訪羅馬 法教堂外爆炸
東京奧運籌備會正式成立
通保法修正 江揆促研商對策
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
民雄車站造型鵝 迎接返鄉遊子
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
周俊勳練體力 為不能跑的人跑
警方調動 陳國恩調新北警局長
未鬆口參選 胡志強細數政績
鴻海慈善園遊會 26日舉辦
加油去 下週油價恐漲2至3角
12月M1B及M2年增率雙降
院士論食安 政府缺橫向聯繫
中職轉播權 延至27日揭曉
臨時孫抬行李 國中生樂助人
救人生神力 鐵警揹人跑5百米
聯電去年每股純益1.01元
H7N9 浙江爆增七例均危重
網友選財神廟 竹山紫南宮奪冠
基輔衝突 法將召見烏克蘭大使
龍應台：屏東演藝廳衛武營為伴
金瓜石神社祈福 馬年行大運
房市交易量今年恐跌 價微調
陸高收入族群 和南非司機同薪
嘉市特色商店 進駐檜意森活村
迦納驅逐數千陸籍非法礦工
鴻海園遊會 郭董看事業群成果
國中時未付車錢 長大加倍奉還
漢和：大陸不滿殲20前期試飛
技術大師預言 陸股反彈在即
延攬民代 郝：讓施政貼近民意
人感染H7N9 浙江重災區
鐵獅玉玲瓏爆滿 澎恰恰忐忑
中職轉播權 可能提前公布
新北陶藝平台 9旬陶師個展
曾正仁案 行刑時效至131年
Omate智慧錶 首波預購熱
LINE特展 周邊商品帶商機
駱家輝呼籲北京立刻釋放許志永
警職調動 邱豐光代理中警局長
台灣專利多 量多質不精
開羅連環3爆 攻擊鎖定警方
排擠效應緩 陸股開低走高
飯店義賣二手餐具 路人捧場
國道免費延長 匝道管控更嚴
南華市集試賣 人潮絡繹不絕
玉山銀擬設深圳子行
H7N9 北京現蹤
日夜溫差逾10度 注意保暖
WeChat穩步壯大
聯電估Q1出貨 微幅成長
陸外匯局：有能力禦美退出QE
盧廣仲退伍 329小巨蛋復出
貨輪劃破魚網 漁民要求賠償
駐挪威代表宣揚東海和平倡議
仲琦智邦爭訟 達成和解
唐獎證書設計競賽 百萬徵創意
唐獎關注世界 獎助四大領域
嘉大開發芳香療效驗證系統
兔女郎趴風波 周玉蔻告連勝文
大掃除祕技：自製無毒清潔劑
5G合作 易芝玲：兩岸並進
食品業：別贏了民意 輸了民利
泰暴亂受害 大馬保險業不理賠
涉違公司法 劉政鴻與弟對質
金酒護商標 廈門侵權案勝訴
總統：元首訪邦交國有助外交
毒狗事件頻傳 壽山緝兇
羽球亞青賽 中華隊平常心應戰
連5貶 新台幣收30.42元
本周上市指數漲0.03%
國民黨南市贈春聯 紅包袋搶手
連勝文反擊 將告周玉蔻誹謗
習任中共國家安全委員會主席
副總統：兩岸了解和平可貴
修環評規程 機關委員免親出席
迎春節 金門軍民清理環境
前北縣議長蘇清波 25日公祭
碩禾正銀出貨大爆發
公立兼任教師 擬加薪16%
國際青少年發明 竹圍國小雙金
國道春節若全免費 少收4億
幫弱勢過年 蔡健棠金蘭會捐助
金門國家公園 春節不打烊
建軍90年 國防部印紀念月曆
中鋼再獲永續作為產業領袖企業
中共維穩升級 新疆再爆流血案
屏東演藝廳募款 龍應台支持
投顧：全球景氣今年沒大修壓力
大陸H7N9 入秋至今逾百例
安倍新年賀詞 陸：不如認錯
重機與貨車相撞 男身首異處
敘利亞交戰雙方拒同室談判
紙塑工藝名家過世 技藝恐失傳
中共國安會 習近平任主席
鴻海正式攜網龍網絡拓網路教育
泰憲法法庭：大選可延後
美駐星大使：重返亞太不容置疑
群創處分奇美材獲利1.2億
印度大選民調：國大黨將垮台
泰國憲庭判決大選可延後
蠻牛擊退費爸 澳網勇挺決賽
進口車熱銷 汽車掛牌8年新高
中共對台 探討兩岸經濟區合作
墨販毒集團 派殺手抵菲滅口
台日漁業會議 達作業規則協議
吳思材原24日出境 因故延遲
IDF升空 空軍：非全屬攔截
匯市大逃殺 新興市場剉咧等
陸風險攀 瑞銀：市場希望違約
中美晶馬年加薪3%到5%
法蘭克福法院喋血 2死
國道春節免費轉變 交長：挑戰
M1B年增降 股市資金仍充裕
飆仔簽賭又砸店 首腦列治平
少肉泡麵等產品 可能將准入境
花蓮燈會開幕 主題吉祥物吸睛
爐石戰記公測開跑
披索狂貶後 阿根廷鬆外匯管制
華碩PadFone E手機上市
專家：陸國安委黨政性質未清
小額信貸亂收費 金管會檢討
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蠻牛擺平費爸 挺進澳網冠軍戰
大樂透開獎
新興市場撐腰 寶鹼獲利超標
納達爾勝出 進澳網決賽
國道收費員轉置 江揆促落實
外交部：台宏合作依原則辦理
台日漁業委員會訂漁船作業規則
空軍：有效掌握經台海偵察機
蘇貞昌訪歐 拜會國際自由聯盟
簡太郎：屏東不是民進黨天下
蘇格蘭福斯橋 角逐世界遺產
瑞典國王抵菲 親善訪問3天
日贈北市和果子牡丹 巧奪天工
調劑量訂上限 盼增藥師就業率
中職轉播權 天價賣外國代理商
匪夷所思 輪暴印女懲處戀愛
艾康大買蘋果 促加碼庫藏股
政治凌駕專業 官員也無奈
今彩539頭獎 1注中獎
涉毒迷姦 電音三太子團長收押
呂元榮訪雪梨 肯定台商成就
大樂透頭獎槓龜
德報告：全球示威抗議不會停息
緯創今年裝置出貨估8千萬台
印尼：台受虐印傭資料疑造假
印媒：崔威勒將訪孟買做慈善
21億買轉播權 外商相信中職
德計程車業擔憂基本工資衝擊大
崔威勒將訪印度做慈善
女童連遭姦殺 菲死刑呼聲再起
起義3週年前夕 開羅連環爆5死
陸審維權人士 華郵聲援許志永
任內首度 馬總統抵聖多美
索尼電視奇想：當化妝好幫手
總統過境德國 會議員談能源
台豐高球賽 曾雅妮首輪排第十
曹志禕表現讚 盼為台灣進世錦
郭瑤琪老公PO文稱 法官「外行審判內行」
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退撫基金年獲利428億元 成長43.5％
玉山銀行 申設中國大陸子行
新食管法恐翻案 衛福部：修法影響貿易
專機盤旋 聖國總統妙語解頤
中、西醫聯手打造私房養生妙方
神氣家族《心自由 愛無礙》
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貨車撞大門 總統府 8:40分說明
貨車衝總統府 男子疑蓄意衝撞
總統府遭衝撞 防彈門急降
衝撞總統府車廳 嚴重維安事件
謝立功拜早年 新移民二手市集熱鬧滾滾
移民署與交通部觀光局加班審件 優質團陸客來臺過馬年
府強化警衛安全 楊進添17:30對外說明
望安土地弊案 前鄉長等人判刑
感情風波延燒 歐蘭德會方濟各
美陸船艦相遇 缺直接對話管道
專機聖國盤旋 府：賓多未晚到
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
敘利亞交戰雙方 明天同室談判
與聖國加強合作 總統稱需評估
助聖國建醫院 總統說可行
Gmail中斷 影響美英印度
陸外長：日相該思考二戰侵略
總統府前遭砂石車衝撞
貨車衝進總統府 警方調查
砂石車衝撞總統府 動機不明
貨車撞總統府 熊光華開會因應
法台青商會拜會雲安 了解市場
府遭貨車衝撞 熊光華開會因應
里約消費高 外國遊客當冤大頭
世界盃還未賽 里約旅館已喊漲
貨車衝撞總統府 動機不明
雲安：若台客戶增加 可設分支
溫暖舒適 日夜溫差逾10度
貨車衝總統府 男子昏迷送醫
26日冷氣團 北部東部短暫雨
總統：新的一年台聖關係衝高點
年節磅秤檢查 99.8%合格
蘇貞昌拚輔選 無暇思考選主席
紡拓會率團參加紐約牛仔精華展
巴哈馬菁英賽龔怡萍次輪排14
美股收黑 跌幅創6月來最深
美又爆校園槍擊 1死
貨車撞總統府 府提升安全警戒
加國薩省H1N1流感釀16死
提升警戒 楊進添下午開會因應
大陸油價又降了 今年兩連跌
長三角空氣品質 全大陸最差
陸商務部：僅上海自貿區獲批
比爾蓋茲戰西洋棋王 9步敗陣
魁北克養老院大火 增至8死
蘇貞昌：與陸關係重要複雜敏感
父母不回家過年 留守男童自殺
離散家庭聚首 北韓建議春節後
職保法獨立 雇主負擔增幅小
疑全裸 孫佳人MV列限制級
最愛春節禮物 韓上班族：現金
台灣捐贈巴拉圭電腦設備
府衛哨勤務 憲兵211營重責
全球股市跌 創6月來最深跌幅
孫女滿月宴 北京村官擺流水席
網路民調 5成無年終年後轉職
林書豪得分 火箭首節1分落後
宏致獲電動車訂單 獲利看俏
年前趕工 壯男眼中風
北京要徵壅堵費 鎖定中心城區
歐股收黑 新興貨幣大貶
學者：大陸國安會制定頂層戰略
男士愛當鬍鬚張 打擊寶鹼銷售
專家：廣式早點易誘發結直腸癌
柯文哲：駕駛肋骨斷 有氣胸
駕車衝撞總統府 疑揚言卻成真
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
林書豪切帶投 火箭半場仍落後
台灣豫劇團年度巡演 2月開鑼
長華Q4每股稅前賺0.36元
雪霸27日起 雪季入園管制
1968免費客服 春節變9倍
車撞總統府 朱：應加強安全
為綠新人站台 柯文哲籲給機會
巴森斯外線準 火箭追平灰熊
年初一買台鐵便當 贈平安卡
計程車輾過 退休校長妻喪命
食管法修法 朝野待協商
去年12月景氣燈號 可能轉綠
金漲銅跌
瓦斯三點不漏 防一氧化碳中毒
陸H7N9疫情升溫 福建8例
世銀助越南提高社會救助能力
田中效力洋基 球衣背號19號
陸多地駁斥醫生染H7N9死
盜領失智母款項 兄弟均判刑
馬雲港股大賺 媲美巴菲特
德里第3冷1月 遊民凍死
紐約議員倡議 中國春節放假
彩券盈餘分配 採社褔指標
巴森斯狂轟無用 火箭1分飲恨
打破兩性刻板角色 義奶爸漸增
憂新興經濟展望 WTI收跌
春節酒糟停供 金門提前供應足
日男持槍與警對峙 居民疏散
表揚環保志工 陳菊籲年終掃除
年終掃除 圓仔彷彿也想參一腳
大陸去年查處227名廳級官員
春節國道通行費 朝野對決
南科11週年 就業人口破7萬
台灣參加馬德里國際旅展
日圍捕海豚法 安倍籲美尊重
死亡交通事故肇因 酒駕減最多
桃縣清潔隊 週日加班清運垃圾
大陸月球車玉兔出現異常
自製中藥茶 助消化去水腫
立委國會外交 盼國際發聲
宏陽去年每股稅前虧2.7元
可攜電腦 高速無線晶片主市場
金控惹上黑幫 一舉擒7人
巴森斯三分球創紀錄 火箭仍敗
發票千萬獎號79599463
陸春運高峰 數十萬摩托車返鄉
力挺希拉蕊 選戰團體全面啟動
北京擬把水質和政績考核掛鉤
數位學語言 空英推微劇場
愛情長跑12年 資深新人完婚
總統府遭衝撞 憲指部強化防護
食管法 業者籲緩審爭議修文
樂器行老闆命案 老闆娘收押
自由廣場演大兵 世新生搶鏡
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電信雙雄法說 高層初登板
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登釣島不起訴舊案 日翻案重辦
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貨車衝撞總統府 北檢分案勘查
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幼豬下痢 防檢局籲保暖防寒
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三角簽涉詐百萬 房仲遭訴
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宮廟創新招財 立體錢母馬上發
春節加成 北市小黃即起實施
府前縱深不足 反應時間僅數秒
台大雲林分院 急診民眾跳樓亡
總統府遭撞 總統：要好好處理
強化府安全 楊進添將開記者會
馬：提名作業一定公平公正公開
陸財政收入 逾三成來自房地產
神腦林保雍：4G服務一馬當先
迎春節 谷歌有創意專頁
貨車衝撞 蔡英文：早釐清原因
春節到 央行促ATM提領順暢
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
霍元甲故鄉重汙染 遊子不敢回
兩岸國際 總統：低調看長遠
白沙屯段動工 西濱中部將貫通
標普：陸影子銀行風險擴大
共同戰略利益 印日關係攀升
蔡英文挺林佳龍 稱讚經驗豐富
林郁方： 總統府周遭不易管制
農漁會百大精品 南投農產亮眼
上凱道反eTag 籲收歸國有
研究稱臉書將死 臉書駁斥
台灣科展首獎 首次頒給國中生
獲母校榮譽學位 陳奕迅狂喜
總統府成立強化維安小組
印媒報導印傭在台遭虐打事件
食品添加物 攪亂食管修法
雲林台大醫院 男子意外墜樓
大雅永興宮 發財金加倍奉還
豬哥亮領軍發紅包 婆媽瘋狂搶
SBL 賴柏霖技巧挑戰賽奪冠
澳網決賽 李娜7比6贏首盤
蕾絲檯燈夜發光 閨房舒壓情趣
古坑登山步道火警 燒掉3公頃
神腦搶當數位匯流通路王
大溪警查獲盜伐扁柏 6人送辦
馬自達元月銷售成長逾 8成
李娜力克齊布科娃 澳網封后
SBL三分球大賽 許政佑奪冠
貨車衝撞事件 綠促盡速查明
神腦嘉年華 總裁倡議善耕台灣
車廠保修服務 春節多不打烊
台豐高球賽 曾雅妮次輪衝第4
貨車撞府 警方：排除政治動機
據報法總統今將宣布與女友分手
陸遊客最愛加拿大 最不愛越南
環境維護員 台灣燈會徵才
處置得宜 楊進添肯定哨兵機警
菲南和談完成 莫洛國可望成立
ETC是否收歸國有 須依合約
興達港新魚市開張 陳菊炒買氣
台灣首家蘋果店2.0開幕
台中塑料廠大火 火勢驚人
建國春節花市 日牡丹富貴花開
關鍵5秒 府防彈門急擋大貨車
固維安 府前設18座水泥花台
北台灣26日變冷 高溫降6度
天使勤學獎學金 百餘學子受惠
台街舞好手過招 拚晉級世界賽
SBL灌籃大賽 金酒組合摘冠
日網站宣釣島主權 外交部抗議
幸福台北燈海 和圓仔一起圍爐
泰選舉可能延後 示威不願停
澳網女單決賽 李娜奪冠
躲警追捕跳海港 男子仍被逮
憲兵機警表現 憲指部表揚
敘交戰雙方透過UN特使同室對談
強化府維安 將擴大監控管制區
適可而止 吳君如不再演應召女
李娜封后 陸網友要她上春晚
陸：美歐債務將影響經濟發展
新春晚會 雪梨僑界同歡
印傭突昏迷 警方初查無外傷
SBL混合投籃 龍三連線落敗
投顧：美利率揚 有利金融股
今彩539開獎
南市破販毒集團 果農客戶多
投顧：景氣復甦 資金續回歐股
玉兔停擺 月面複雜環境所致
張嫌有前科 毆前妻成熊貓眼
烏內政部長：和平解決危機無效
張志軍：盼兩會協商有新成果
阿聯元首中風 手術後情況穩定
馬年限定紀念酒 各廠牌搶推
總統嚐聖國巧克力 笑稱要自制
挖腦礦 政府助聖國設數位中心
菜鳥立功 吳仲和驚險一按擋車
四大洲滑冰賽 日選手封后
李娜澳網封后 鼓舞亞洲網壇
奪冠 村上佳菜子瞄準冬奧
飢餓三十會師 陳彥博跑步集氣
今彩539頭獎 1注中獎
姐夫姐姐同台 小豬演唱會沸騰
盧安達否認支持剛果叛軍
SBL新秀對抗 學長1分險勝
日冷凍食品含毒案 嫌犯落網
張志軍：今年赴台可能性大
談援外 馬總統：好心會有好報
埃及蘇伊士爆炸 警察成目標
府：哨兵迅捷反應 已減小傷害
大陸H7N9增十例 破二百例
發票千萬獎 79599463
反eTag團體 提三零政策
新疆連環爆 12人死亡
預謀撞進總統府 最大維安事件
車撞總統府 警：最嚴重維安案
巴蜀香鍋火熱登台 大食代熱賣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聖宏專案次站 總統旋風式訪布
NHK會長：戰爭國都有慰安婦
美購物中心槍擊案 證實3死
馬里蘭州購物中心槍擊案 3死
法總統歐蘭德宣布與女友分手
美購物中心槍擊案 含槍手3死
歐蘭德宣布分手 首位單身總統
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補助減 劇院經理衝撞法總統府
法總統宣布結束與女友關係
總統就職 馬達加斯加1死33傷
源自中世紀 比利時堅韌蜂蜜餅
務實 但不認命的猶太人
日本豐岡米好 東方白鸛知道
美購物中心槍手 擁大量彈藥
鋒面冷氣團到 北台灣降7度
美購物中心槍擊案 3死5傷
想撈金 陸綜藝節目掀拍片潮
總統訪布 龔保雷讚兩國友好
巴哈馬菁英賽3輪龔怡萍65名
調查：近9成港民認為房價過高
小年夜至初二 陽光天天露臉
撞總統府 張德正：願受死刑
境外空污移入 雲嘉南空氣差
清查GMP產品 28日前公布
調查：港人出外旅遊意願升高
鴻海園遊會 郭董將談話
總統離布 專機前往宏都拉斯
撞總統府 張德正臉書露訊息
總統府挨撞 工程人員忙維修
買假日車險 更節省多保障
富邦金體驗飢餓 逾350人參與
台舉辦國際會議創經濟效益
新潤170億 推案淡水鶯歌礁溪
撞府嫌犯 失婚疼女兒
火箭戰灰熊 林書豪從板凳出發
撞總統府 張德正鄰居意外
聖國夢幻景點 台灣志工出心力
臉書LKK 青少年轉移陣地
府遭撞 郝龍斌：加強維安
招手股神 日企學美企回饋股東
水仙花雕刻多變 創作展傳技藝
波音料今年交付陸140架航機
撞府嫌犯醫治 警病房站崗
佛像砸死友人 男判無期定讞
巴菲特事業壯大 29歲女居功
林書豪半場掛零 火箭落後灰熊
柏南奇卸任 功過後人評
程守宗操盤 黑莓撥雲見日
龍巖擬砸鉅資 開發星港市場
貨車衝撞總統府 郝：加強維安
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超萌馬小提燈 2/13起發送
府前增臨檢點 全天候視訊巡邏
陸部分貧困縣 取消GDP考核
春節飲食三低一高 健康過好年
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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撞總統府 北檢：現行犯逮捕
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李大仁隋棠 甜蜜殺機趣味客串
郝龍斌拜早年 圓仔發財金搶手
貿協拓點 台灣展進大陸邊城
台商昆明參展 放眼東協商機
台商：進軍大陸 應先做好準備
圓仔爬高是天性 粉絲別擔心
連續8意外 雪霸實施雪季管制
春節國道通行費 政院支持藍版
警破販毒集團 涉供毒未成年人
海巡高雄外海緝私菸 起出百箱
郭台銘：不會輕言退到第2線
法總統支持度 緋聞沒影響
臨危受命 運輸學會稽核遠通
大埔案 內政部：最後彙整意見
覆議案食管法修法 政院盼通過
春節出遊 宗教百景新選擇
千人齊揮毫 童顏鶴髮聚桃園
檳榔攤遭竊 鬥魚連缸抱走
火箭敗給灰熊 林書豪得6分
南韓盼軍演前辦離散家屬團聚
總統府衝撞 軍方加強心理建設
台經院：未來半年房市審慎以對
素溪冬奧在即 美升高安全關切
陸最大北侗大寨 大火燒毀百棟
台中軟園區 年產值拚150億
衝撞後續 府：修補受損處
智慧瓦斯通訊機 Q2上市
謊稱沒帶錢 男專騙檳榔攤
缺錢花用搶金飾 2男被逮
嫌犯部落格 自白撞總統府原因
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投資陸古雷 投審會27日審查
控司法不公 張嫌曾向府陳情
跨域就業媒合 可獲交通費補助
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運量破62億人次 北捷送好禮
肅清張成澤 祖孫3代斬草除根
地政士反對覆議 27日上街頭
材料若找齊 總統府幾天可修復
綠博遇農博 簽署永續安全宣言
桃縣把關工廠網購 食品安心買
海科館開館 建亞洲最大水族館
養生年菜拼盤 500元搞定
年後轉職潮 企業加薪留人
感冒2週咳不停 糖漿別喝上癮
中油：汽油漲3角 柴油漲4角
立委再爆遠通 車牌判讀疑誤
查醫美逃漏稅 逾1600萬元
澳網 蠻牛拚第14座大滿貫金盃
新北勞檢大宗 雇主不給加班費
許志永遭陸判刑 美表深切失望
鳳凰山茶花競豔 賞花好時節
許志永遭陸判刑4年 美國失望
慶豐包子 高雄燈會嚐得到
郭董：今年成長15%為目標
竹北民宅火警 無人受困
中市自立脫貧計畫 受理報名
火箭2連敗 林書豪得6分
機警關門擋車 吳仲和：很光榮
投信：公用事業股抗跌 後市佳
色彩疊詩意 港藝推賴仁輝畫展
新年新氣象 北健助社區大改造
安藤美術館 春節假期開館4天
嚴防買官賣官 中共祭免職處分
萬金石馬拉松 申請國際認證
轎車撞橋墩 1人無生命徵象
收集意圖使用偽鈔 男判刑
郭董：4G網路發展超乎預期
美股挫 台股封關收紅遇挑戰
首利智慧型電視挹注 營運看俏
後山子挖寶法務部 羅瑩雪領航
奧斯卡除大馬首相繼子監製資格
亞幣走弱 新台幣週貶0.51%
外來人士諮詢 移民署增設熱線
春節期間 天然氣價凍調
轉播權利金落袋 中職各隊進補
郭董：往後3年美國是投資重點
新竹大崎墓園遷葬 議員盼解決
柏林超媒藝術節展台灣數位藝術
深圳車牌拍賣 最高515萬元
迎馬年 陸客優質團送件無配額
新疆連環爆 主嫌落網
郭董：對極少數主管涉貪痛心
社區大掃除 南投市迎燈會
臨會綠提反海外避稅 藍不支持
看好自由行 改造舊旅館搶商機
金管會盼降類定存保單比例
北花普悠瑪號 年後增2成多
澳網混雙 法國加拿大組合奪冠
雷霆二千威力猛 發射僅3分鐘
馬塔成紅魔 轉會費創隊史紀錄
學者：陸不應封鎖海外帳戶報導
烏克蘭反對派 盼今年總統大選
福菜裝瓶保存 體驗客家文化
北市補助失業勞工子女就學
總統府哨兵：貨車完全沒減速
雲林宜蘭宣言 綠色永續產業
不敵小三 女記者與法總統情斷
立院臨會 江宜樺為覆議案備詢
青瘋俠1號上路 高雄偏鄉服務
從軍圓夢 謝珮怡開火箭砲車
中正一分局門口 制伏揮刀男子
賣帳戶供擄鴿取財 女子遭訴
斐台僑第二代 養錦鯉成績傲人
澳洲國慶聲中 原住民神傷
李娜代言費15億 可望創新高
新竹風城美展 90件作品參展
關懷弱勢原民 小英親送年菜
郭董：今年景氣樂觀審慎
威爾塔特：蔬食創造美麗世界
駐愛處邀打工度假青年慶新春
陸H7N9病例 浙江續升溫
鴻海嘉年華 送1500萬現金
台豐高球賽 曾雅妮封后
偷錄同事對話 重鬱警緩訴
保單未詳填遭解約 判契約存在
曾母暗沙海域 共軍宣示主權
封關行情 曾銘宗盼長期觀察
山西出口成長 富士康撐半邊天
郭董呼籲修法 企業行賄有刑責
週線連五紅 黃金買氣旺
春節輸運 板橋客運站加強疏導
德風能公司Prokon破產
曼谷衝突 一示威領袖中彈身亡
神魔之塔魔法石大放送 玩家嗨翻
美股剉 未達國安基金進場條件
曾雅妮後來居上 台豐賽奪冠
食管法共識部分 三讀仍有變數
明報換老總 前員工與泛民不滿
曾雅妮台豐第3冠 平賽史紀錄
太陽能產品遭雙反 陸要美停手
年後轉職潮湧現 企業搶人
蔡英文籲停調課綱 教育部澄清
中央氣象局氣象報告
曼谷衝突 1示威領袖死於槍擊
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
春節遊老街 平溪天燈不可少
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑毒癮發作 男警局前舞刀嗆聲
夫妻樹公仔 台南商圈意象指標
友達法說 群創展望偏正面
北捷永安站 1婦人落軌
澳網男單決賽 瓦林卡搶下首盤
上萬仔豬染下痢斃 豬價暫不漲
歐元小硬幣惱人 比國擬停用
迎春納福 碧山及貴子坑露營趣
亞光獲利可望大躍進
避衝突 烏克蘭警方撤離大廈
北京上海航班接獲恐嚇電話
德國音樂教育優 吸引全球精英
隋棠簡嫚書 亮麗席捲台中高雄
壽山動物園新萌友 羊駝見客
嘉聯益吃愛瘋單 今年有譜
冷氣團影響 北部低溫11度
捷運永安市場站 婦落軌右腿傷
張德正家屬受訪：感到抱歉
等快兩年 曾雅妮再嚐冠軍滋味
澳網男單決賽 瓦林卡連下兩盤
投顧：未來5年陸網購交易逾兆
遠傳漫游優惠 攻新春旅遊商機
世維：應迫使北京停止鎮壓新疆
台塑化：汽柴油漲價
撞府司機的胞兄代弟出面道歉
海巡冒雨大掃除 社區漂新意
圓仔超有活力 打鬧玩不停
戰勝自己 曾雅妮終結冠軍荒
奇歷兒少之家 單車環島圓夢
轎車自撞橋墩 1死4傷
美導演工會大獎 艾方索柯朗得
澳網男單決賽 納達爾扳回一盤
天合聯盟系統 環球旅遊更方便
主燈加緊組裝 龍駒近日亮相
王力宏攜妻見客 喜餅親手做
泰國提前投票 曼谷受嚴重干擾
江揆探視又立 父盼法律協助
終結冠軍荒 曾雅妮壓力消
南京大屠殺館擴建 強調戰勝
瓦林卡扳倒蠻牛 澳網捧冠
埃及革命3周年 衝突49死
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澳網男單 瓦林卡奪冠
示威干擾 曼谷提前投票全停擺
仔豬死亡 不影響春節肉豬供應
呂元榮訪雪梨 與僑界座談交流
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飢餓三十 營友相約高雄再會
亞光今年營收看增3成
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菲萬尊聖嬰遊行 熱鬧非凡
SBL明星賽 金隊3分險勝
特斯拉開進大陸 貿聯成長飆速
警：關鍵字情蒐 不會無限擴大
禽流感蔓延 南韓擬採禁行令
祖師爺級老扒手 三度落網
許志永被判刑 國際特赦批可恥
電玩展單日破11萬人 飆新高
機師突昏迷 澳青年接手開飛機
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日舞影展 美28歲導演風光
瓦林卡澳網封王 躍居瑞士一哥
澳網男單 納達爾與冠軍擦身過
角色扮演大賽 英雄聯盟奪冠
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最後一擊失手 SBL明星紅敗
泰提前投票 近八成完成
日擁武器級鈽 傳美要求歸還
西遊記 發哥讚甄子丹宇宙最強
馬總統抵宏國 將出席就職典禮
浙江H7N9 再增2例
歐最高夏德摩天大樓 苦等租戶
烏克蘭政府讓步 反對派續抗爭
報導：周永康涉多起命案
傳希特勒巴西尋寶 活到95歲
年關應酬多 胡志強上街反酒駕
宏國第一千金愛台 淡大攻碩士
法總統歐蘭德 重返單身漢身分
格達費設淫窟 侵害數千少女
特定漱口水殺好菌增心臟病風險
史諾登：國安局也擷取商業機密
台彩除夕到初五 大樂透天天開獎
撞總統府 嫌犯不滿法官判家暴
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「實質課稅」如狗皮膏 難補稅法漏洞
行政法院形同虛設 學者主張回歸普通法院
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劉明哲：讓臺灣的苦難趕快過去
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美股拖累 日股重摔
空腹吃水果 不利糖尿病人
捍土地正義 總統挺政院提覆議
歐美股市重挫 台股今封關「不妙」
接受CNN專訪 安倍反批中國軍事擴張
浙江確診H7N9病例 升至47例
外媒：台衝撞總統府司機 稱對政治不滿
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2014愛你一世 君鴻酒店情人節浪漫餐飲
全國郵局 即日起代售2款集郵商品
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春節假期 郵政照常投遞快捷郵件
點亮星希望 失親兒愛心義賣
劍湖山168隻來福軍團 首批20隻搶先亮相
移民署與交通部觀光局辛勤加班 陸客優質團來臺過年
美學、富饒、永續 臺灣農村亮起來
地政法修正條文覆議案 江宜樺報告文
移民署諮詢專線整合 提供七語服務
櫻花季帶動日本 旅遊熱潮
深台兩地新媒體廣告產業交流(一)
以色列前總理夏隆辭世 有褒有貶
一起來尬創意！
陸拾荒老夫婦撿到6斤黃金 還失主
年前圍爐送暖 板橋莊敬公園開席
慶祝2014捷運文化節
揭穿歷史真相 《三國大祕密》2/15日新書發表
信義房屋關懷社會 有助新住民圓夢
歐美商會肯定台自由經濟示範區納金融業、法規鬆綁
葉部長 今日下午巡視春節疏運作業情形
上櫃股票F-IET 自2/5起得融資融券交易
5.8地震襲希臘 無傷亡傳出
敘交戰雙方和談氛圍UN特使滿意
敘交戰雙方同意讓婦孺離開困城
敘政府同意婦孺離開圍城荷姆斯
羅博接機 新政府外交政策不變
馬總統體驗拉坯 自嘲笨學生
茂宜島網賽 楊宗樺直落二敗
崔威勒抵印度 推慈善活動
定情台灣 宏國第一千金：緣分
茂宜島網賽 楊宗樺無緣冠軍
毛治國：農漁產價格大致平穩
鴻海今起舉辦年終大會
外幣定存 門檻降至百元
處置股票 助投資人評估風險
巴哈馬菁英賽 龔怡萍67名作收
烏示威群眾 奪佔首都司法部
薩克斯風發明人 慶兩百年冥誕
薩克斯風之城迪南 日本人青睞
海外華青英語服務營即將報名
全球股災 新興市場VIX暴衝
新興市場股匯動盪 亞股指期挫
突尼西亞制憲議會 通過新憲法
西半部多雲到晴 高屏空氣不良
薩克斯一生 憂苦熱切都如樂聲
美股重挫 台股封關添變數
立院臨會登場 聚焦食管與覆議
第2屆運彩 首月銷售告捷
總統：積極推活路外交獲致成果
李泰祥告別式 溫馨簡約
敘反軍：當局得保證撤離不逮人
春節陸客卻步 泰觀光業叫苦
連18個月逆差 日逆差飆新高
總統：積極推動加入TPP
貨車撞中華民國總統府 登美媒
陸新增貸款 近3成用於房地產
推TPP 馬：召駐外人員講習
廣東數千人上街 反垃圾焚化廠
葛萊美獎 歌壇傳奇尬新生代
迎馬年 魔獸世界新坐騎上線
總統呼籲企業今年加薪
台股開盤下跌78.83點
今年可續成長 鴻海小跌
私校改善及停辦 機制配套公布
迎新年 金色手機應景促銷
新興市場匯崩 策略師全亂了套
總統：活路外交有相當成果
總統：在國外不討論內閣改組
郵輪300人疑集體中毒 美調查
固維安 馬：有效維護元首安全
越勞赴台體檢爆弊端 警方調查
封測大廠矽品下午辦線上法說
免收費亂了套 北高6小時問號
周麟賀亞優任巴國最高法院院長
新疆：爆炸案偵破 預謀恐攻
日貿易逆差逾3兆元 改寫新高
歐巴馬聲望低 盼國情演說逆轉
撞總統府 總統：檢討減少不滿
律師：沒特赦 史諾登不返美
總統：王張會 未賦予任務
避險需求升 金價創兩個月高點
馬總統喊加薪 半導體廠響應
出訪過境德國 總統：省時省事
汐止失智婦 持火柴燃棉被自焚
葛萊美獎 最佳新人獎出爐
總統：eTag狀況給時間改善
QE退場 葉倫面臨低通膨挑戰
圓仔偷咬紅蘿蔔 爬棲架避風頭
總統會耶南德茲 邀擇日訪華
春節車潮增 蘇花公路全線順暢
私校改善停辦 教部提三核心
葉匡時：春節壓力測試遠通
高中課綱爭議 召開審議會
駐薩大使館舉辦新年聯歡餐會
東京都知事選舉民調 舛添領先
失智陸妻 寒風中走失20公里
陸3艘海警船近釣島 日警戒
南韓提兩韓離散家屬團聚時間表
1月消費者信心 回升
救護第一線 桃縣辦幼兒園研習
新台幣早盤升1.28角
地政士法覆議案 李鴻源檢討
類股齊跌 台股摜破8500
紐西蘭才女蘿兒 喜獲葛萊美獎
國台辦：兩岸同屬一中無法改變
台塑歷年6月啟動調薪考量
木材工廠大火 警車不慎翻覆
用餐實境秀 南韓正妹月入28萬
竹科宜蘭園區環差 准組裝測試
新年迎春 熱氣球油菜花海展球
食管法修法 消基會提2呼籲
列輔導私校 不得任意減薪改約
陸官方：宗教人士要有國家意識
觀光局獲智慧行銷旅遊創新首獎
禽流感蔓延 韓京畿道下禁行令
迅銷擬在香港上市 3月掛牌
馬總統：協議協商屬行政權
掛牌上櫃公司有662家
南韓參加14國聯合反水雷軍演
中央氣象局 氣象報告
消費者信心升 股票信心升最大
中央氣象局 今天白天天氣預報
退場安置學校 可增招生額
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
春節放鞭炮 上海今年較寬鬆
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
蘇貞昌談臨時會 與人民站一起
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
關廠工人連線聲援撞府司機
地政士法覆議 江揆尋藍委支持
亞股哀鴻遍野 日圓、金價漲
憂經濟趨緩 陸股挫跌
都柏林旅展 展現台觀光亮點
男運毒販賣 竹市警查獲
英去年經濟成長料創7年最佳
葛萊美獎 火星人布魯諾抱獎
林懷民緬李泰祥：最後浪漫才子
李南陽與斯洛伐克僑胞歡慶春節
初選前 胡志強：主席不便表態
援非 馬總統：做我們能做的事
封測雙雄今年計畫調薪
食管法修法 仍未確定臨會通過
華航空姐熱舞 宏國僑宴吸睛
決戰網路空間 美日加強防駭
阿里山森鐵復駛 28日營運
年菜募集熱烈 教養院轉贈愛心
28奈米進展慢 聯電股價挫
許永志判刑 人權組織譴責中共
機場捷運二期開發 闖環評成功
段行建：今年力拚智慧手機面板
習近平再演親民秀 雪地探哨兵
低波動高股息指數 營建股占前 3
GMP產品清查 1件待確認
新興市場貨幣大跌 人民幣獨秀
鴻海盤中翻紅 小漲
成大新發現 心肌再生不是夢
警所長當柯南 查獲多年失竊物
蘿兒貴族 勇奪葛萊美最佳歌曲
南北溫差大 返鄉過年防感冒
響應拚經濟 統一味全加薪
憂遊戲硬體展望 索尼債險攀升
動物園新書 呈現台灣動物之美
谷歌三星哥倆好 十年交叉授權
立院臨時會 處理覆議與食管法
金管會管類定存 南山拉長年限
總統籲加薪 金融業響應
食管法 許忠信籲重視營業秘密
阿根廷台僑舉行新春揮毫活動
台太陽能廠遭美判反傾銷機率高
談張德正 副總統盼拉回正軌
日相安倍：願與大陸對話
群創：面板今年有新技術競爭
葛萊美年度唱片 傻瓜龐克獲獎
八年級治平對象 再犯回籠
王郁琦擬元宵期間赴陸訪問
撞府嫌犯就醫 北檢：評估就訊
日無法接受陸以武力改變現狀
廉政效應 8成港人願檢舉貪汙
隔壁賣屋糾紛 男驚買到海砂屋
澳網封后 李娜世界排名躍第3
屏東鮮讚 漁會推石斑魚禮盒
拉美峰會前 傳數十異議者遭逮
北市流感疫苗開放全市免費接種
加薪 工商界盼營造投資環境
大埔案 李鴻源：明天有結論
新北低收入戶 有線電視免費看
台幣午升4.2分
8旬翁尿急跌山谷 卡樹枝獲救
高中課綱調整 民進黨籲停止
阿里山森鐵 申登世界遺產努力
退場轉型第一校 3月底明瞭
清華大學火警 1工人嗆傷送醫
省下速食費 資助國外貧童
葛萊美年度專輯 獎落傻瓜龐克
病房清潔工熊抱女病患遭檢起訴
政策資金偏緊 陸股馬年續震盪
撞府嫌犯住院 檢方赴醫院就訊
美中西部返零下低溫 持續數天
清華火警 無師生受傷
歐元區去年失業率料創新高
俄電信商將恢復銷售蘋果手機
紙貓熊紙黑熊 將現身市民廣場
段行建：品質技術 衝手機面板
大埔居民盼不上訴 28日定案
主燈完成組裝 龍駒騰躍初亮相
台南當鋪遭槍擊 無人傷亡
日作家(土反)東真砂子病逝
蚵仔寮亮點 陳菊：休憩併濕地
交部：贊成義交免肇事責任修法
五月天助外交 專輯送海地總統
李述德：今年台股樂觀
第56屆葛萊美獎 主要得獎名單
張德正拒答 檢方責付警方戒護
不走行人穿越道 穿越馬路被訴
王張會 王郁琦：對等尊嚴原則
台股收盤跌135.74點
在家善終 給付有限愛心無限
澳網爆冷勝 瓦林卡：實至名歸
東亞紛爭多 華郵籲美續留亞太
反對覆議 地政士立法院外抗議
印度最大汽車廠總經理墜樓亡
韓元升值惹禍 樂金驚爆虧損
開低走低 台股跌135點
年關近 豐興盤價維持平盤
另類公共藝術 高雄文創燈籠展
港中大：針灸可改善老人記憶力
2月台指期跌171點
陸：感染H7N9潛伏期縮短
高雄新玩法 觀光遊輪夯
陸：H7N9傳播 不限排泄物
聯發科去年每股賺20.51元
友達Q4每股賺0.1元
2月電子金融齊跌
江揆說明覆議案 朝野輪番質詢
江揆：地政士處罰不與民眾相同
孩童挖寶法務部 羅瑩雪勉多問
國營事業招考 初試放榜
全球最大半導體客戶 三星蟬聯
蛇年漲555點 股民紅包入袋
原民風味美食 台東從南吃到北
談慰安婦 NHK會長坦承失言
友達去年每股賺0.45元
聯發科估Q1季減2%至10%
矽品去年每股賺 1.89元
雙胞胎總動員 花博闔家賞燈
春節醫療不打烊 守護民眾健康
郵輪遊台熱 處女星號增航次
北市未婚聯誼 開放報名
MNLF不滿 菲南和平添變數
三大法人賣超台股198億元
睡魔龍王巨燈 2月新埔再現
外資上周買超89.26億元
聯發科：今年營收估2位數成長
鼓勵學弟 林子偉捐高苑百萬
春節遊動物園 圓仔紅包袋迎賓
江揆：王以陸委會主委身分登陸
國發會成立 任務出口多元化
飯店伴手禮 古早餅PK馬卡龍
瓦林卡爆冷 男網世界排名洗牌
郭富城抵台 宣傳電影
特招模擬考 1萬3千人應考
女慣竊到處偷 判罰150萬
急募飼料 讓流浪貓狗過好年
塞車就路怒 女性也不少
9台選手 赴法飆街舞奧林匹克
提抗告遭駁 李宗瑞看守所過年
台澎電纜環差通過 居民抗議
蘇貞昌挺林佳龍 籲團結
江揆：若不覆議 地政士遭汙名
郵輪台港新航線 估5萬陸客搭
面對陸 8代廠 友達：不怯戰
迎新春 昇恆昌桃機辦揮毫
張德正兄：弟認為做出最壞示範
王張會 江宜樺：沒3個不能說
大佳河濱公園 花海迎新春
蛇年黯然封關 馬年看國際股市
林文伯：Q1高階封測比去年好
張德正委任律師盼移除戒具
施振榮：企業加薪是常態
印度日本國安高層會晤
張志軍：盼兩岸續增進政治互信
林文伯：半導體業高個位數成長
食管法修法恐生變 消基會不滿
爭取鴻海投資 印尼各方頻招手
12月景氣燈號 轉亮綠燈
醃頭案 陳母警訊未錄音
徐若瑄情定李云峰 婚後居星國
12月景氣轉亮綠燈 景氣回穩
新台幣收貶9.1分
穆迪砍索尼信評 調降至垃圾級
不展夢想鴨 基隆碼頭秀大金雞
修食管法 義美：應多元溝通
龍駒騰躍 台灣燈會主燈亮相
新店男童跌落溪流 無生命徵象
友達：新藍海 拚大尺寸解析度
離職快遞員專竊同行 同業感嘆
古雷石化案 經部有條件同意
建中北一女 邀國中生一日體驗
接班議題 施振榮：順其自然
疑桃色糾紛 華商海K菲男明星
矽品Q1營收估季減4%至8%
檢方就訊 張德正頻咳嗽拒答
微笑說再見 寄養童返家過年
12月景氣亮綠燈 景氣回溫明顯
反瘋車自救會：訂風車安全距離
長途塞車 腳板運動避靜脈血栓
關懷弱勢 藍北市黨部送年菜
新品助攻 蘋果業績料大進補
南濱夜市再見 遊憩公園重生
陳德銘：台服務業有獨到優勢
盛群去年每股純益3.32元
迎新春 文資局春節元宵活動多
膀胱結石如壘球 腎衰竭險洗腎
傳韓星李敏鎬朴信惠戀 純捏造
陳佳富：警安排獄友逼我交屍體
治安印象欠佳 台中市找原因
迎春節人潮 北車周邊道路交管
泰抗議運動領袖 拒與政府談判
萬金石馬拉松臨門一腳拚認證
自閉症成因關鍵 中研院發現
泰選委會提議延選 執政黨拒絕
男童游泳遇襲 澳警剖鱷腹搜尋
撞府司機批司法 司院長：污衊
林文伯：視需要調整資本支出
春節 外交部籲出國注意疫情
中央氣象局氣象報告
解除對政府封鎖 泰反對派拒談
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台南冬陽曬蛇 遊客驚呼刺激
江揆：不希望遠通春節再出問題
大葉大學認證 租屋安全有保障
愛心司機暫停載客 搭救受傷翁
台日扶輪社 捐中市圖書巡迴車
雲林北港添新景 女兒橋啟用
好消息 低收入戶瓦斯有補助
印尼大選民調 佐科威勢不可擋
索尼信評 穆迪砍到垃圾級
江揆：覆議未過 實價登錄崩解
韓國職棒NC恐龍隊 嘉市春訓
祈烏克蘭和平 教宗白鴿遭攻擊
桃縣首公設民營托嬰 月費9千
王張會 陸：不願看到干擾因素
成龍之子窩心 韓女星盛讚
春節處處塞車 北市公布路段
巴國兒童不識手榴彈 6死1傷
年關近 金門國民黨部關懷榮民
陸民假傳醫師罹H7N9亡被捕
國民黨中市長初選 年後領表
慶祝新年 彰縣年初一叩鐘祈福
蛇年台股漲7.03%
丟鞭炮搶名牌包 店員扭打抗賊
龍應台：今年設台文館台北窗口
濱海機車擦撞回收車 孕婦命危
28日冷氣團減弱 氣溫回升
龍應台：台文館新館長可期待
提覆議 江宜樺：地政士較專業
六輕增氫化石油廠環差補件再審
阿根廷僑界舉辦新春聯歡大會
林文伯：盼今年維持9成配息率
陸維權人士遭判刑 民進黨遺憾
外資匯出 台幣收貶9.1分
景氣回溫 遊戲業者盼持續好轉
景氣亮綠燈 中長期可望持續
診治肺癌 榮總出書說分明
桃園燈會 2/8龍潭見
行善不欲人知 趙文正捐款家扶
收購伏德風 AT&T放棄
小黃司機紅包 高市加收50
超載肇禍 印度遊船翻覆21死
顏世雄判刑確定 將失議員資格
中誠信託：問題產品已達成協議
大掃除 高市垃圾日增4百噸
有備無患 失智症安心過年
夫妻開嬰兒團購網 疑詐騙網友
食農教育 小學生體驗無毒農事
癡情豬哥亮 想親隋棠無奈落空
林佳龍邀輔選 蔡其昌位置不拘
春節免費延長 國道憂車流壅塞
封測雙雄：今年景氣審慎樂觀
高中課綱微調 審議過關
陸擬建立扶貧縣退場機制
蔡力行辭台積電董事
石化古雷案 經部准了
中職桃猿再出招 綽號球衣上陣
蘇珊大嬸來應徵 投注站嚇壞
獵命師上市 智冠營收將大補
掌摑護理師 王貴芬道歉盼和解
陸股收黑 創業板盤中創新高
農村亮起來 逾半農村推再生
安倍出訪頻放話 陸船再現釣島
輻射冷卻變強 西半部入夜低溫
教養院生逛年貨 體驗敲糕趣
春節天氣晴 出遊局部霧
銷毀白鼻心死屍 師生不慎燒傷
訂位不足 台金春節包船取消
投審會准台泥收購台泥國際股權
正常化50年 法促陸重視經貿
傳將選總統 埃及軍頭晉升元帥
無薪假學烘焙 研發Q軟牛軋糖
覆議案 內政部提配套降低疑慮
32台人孟國詐騙 可判十年
市場利率竄升 ECB傷腦筋
陸：支持有條件地區發展自貿區
寒冬送暖 國民黨贈2千份年菜
課綱微調 中立描述日殖民統治
流浪貓狗吃尾牙 動保團體募款
加阿嬤級運動員 競爭對手難尋
彰化中小學校長交接 15位調任
赴英旅行工作 開放1千名額
泰國政局詭譎 不確定延後選舉
修食管法有共識 28日拚三讀
埃及軍頭晉升元帥 料將選總統
阿牛人生經風雨 光腳ㄚ再出發
新北議會 藍可望取回席次優勢
詐騙歪風吹 南亞已逮上百台人
WTA年終總決賽十月星國登場
金門迎鄉親 體育設施強化服務
免費時段恐車多 高公局教避塞
地政士法覆議 藍力挺綠反對
景氣趨穩 經部正面看待
金門電廠協助金縮水 民眾抗議
陸3艘海警船 入釣島海域
台東市代會 副主席要罷免主席
友達：Q1淡季出貨減
榮家大躍進 高市榮服處推試住
南山上市櫃之路 沒有時間表
與總統分手後 崔威勒公開露面
實價登錄 地政公會盼回歸代理
翻新頁 突尼西亞領袖簽新憲法
自由車賽 馮俊凱蕭美玉稱王后
法院裁定日亞化對億光金錢制裁
台人孟國詐騙 刑事局協助破案
甄子丹登台嗑麵 郭富城急吃鍋
止訟 愛立信三星達成授權協議
威力彩開獎
亞股重摔 去年6月來最慘
今彩539開獎
產品出包 工行祭出補償措施
與港差很大 陸調查貿易數據
五月天3D電影 空降洛杉磯
商總員工薪水爭議 賴正鎰先墊
P40戰機將展出 重現飛虎隊榮光
政院：江揆自宅依法繳贈與稅
在台印傭昏迷 印尼國會關切
宏國總統就職 馬總統坐首排
英警告：素溪冬奧可能發生恐攻
搶攻大陸市場 台糖將赴陸設點
耶南德茲將就任宏都拉斯總統
一拍即合 獅獅虎寶寶認貓當媽
自由車公路賽 僅4人完賽
共軍南海艦隊 抵印尼海域訓練
綠燈非曇花一現 有望持續
鴻海赴美設廠 正與數州洽商
安倍訪印度 傳達聯合抗陸決心
宏國就職小禮品 印證台宏情誼
業務員不得以自殺理賠招攬保單
去年12月購屋貸款續創新高
選舉民調差 藍委：警訊是好事
埃及軍方集會 討論軍頭選總統
計程辨識失敗 每天約1萬筆
電玩展閉幕 人潮36萬創新高
女模割腕輕生 警消獲報救人
參選東京都知事 舛添氣勢強
古雷案附條件 石化業：沒問題
衝撞事件 藍籲綠營勿扭曲事實
營建復甦 開拓重工財測超標
媒體追得緊 崔威勒直說心情好
壽險投資自經區素地 擬鬆綁
烏克蘭反對黨：願續與政府談判
陸媒：浙江H7N9有限人傳人
柏林文化機構 近6成為外來客
埃及軍方集會 授權軍頭選總統
違反簽證規定 紐時記者須離陸
芭堤雅網賽 謝淑薇女雙落敗
日劇涉歧視兒童 贊助商撤廣告
今彩539 頭獎槓龜
敘利亞和談 政治議題陷僵局
WeChat壯大 搶美國用戶
威力彩頭獎槓龜
芭堤雅網賽 謝淑薇無緣8強
奧地利中華僑校辦活動迎新春
今年來 陸96人染H7N9
谷歌再併購 買下人工智慧公司
粵供港雞隻有H7 港暫禁供港
烏克蘭激進抗議民眾撤出司法部
美新屋銷售 降幅大於預期
國道春節免收費亂了套 高公局改口北高6小時不保證
台股封關日跌135點 16年來首黑
最溫和人權份子判4年 習近平反腐運動作假
貨車撞總統府 嫌犯行使緘默權
美國向日本催討300公斤鈽 可製50枚核彈
宏都拉斯總統耶南德茲宣誓就職
胡志強女兒 結婚一年驚爆分手
宜蘭春節 原鄉看診不打烊
好天氣到初四 初五北部短暫雨
江宜樺重申 無逃漏贈與稅
花縣婦女協會 拜訪新住民慶新年
農曆年即至 尾牙紅包暖烘烘
台水公司春節期間供水服務24小時不打烊
櫃買有愛 隨時都在
Omusic音樂x咖啡 屬於冬日年節小確幸
國泰發佈「保戶聲音白皮書」 創造A+服務品質
2014西洋情人節 愛你一世好浪漫
越勞來台健檢涉弊端 越南警方調查中
大億麗緻寵愛緻友專案 獨享免費升等房型
「處女星號」帶您探索亞洲「寶島」台灣最美一面
春節觀光假期遊客卻步 泰觀光業受衝擊
貨車撞府門 網友KUSO「比馬衝進總統府傷害小」
下榻蘭城晶英沐蘭SPA套房 ，陶醉於沐蘭SPA巧手芳療，悠然地享受舒壓閒情
春節疏運公路客運運能充足 公路總局加強督導
<過年到> 大陸領導人勤下鄉 台灣領導人忙出國
自由港區事業座談會 參加者踴躍
義美啟動「食安小革命」 「美味良拌醬」陪您過年
春節出國需注意疫情 疾病逐漸蔓延亞洲
反避稅條款遭封殺 藍推「要等兩岸租稅協議」
縮短學用落差 強化職場連結
3D列印科技是創意大革命(三)
悲情民粹歪風不可長!
大埔案 內政部決定不上訴
中華電信高層人事調整
中華電信公布2014年合併財務預測
扶輪有情 「刈包吉愛心盛宴」寒冬送暖
集中市場上市股票 本益比為18.48倍。
證交所 將公布上市公司董事及監察人酬金
縮短學用落差、強化職場連結
3D列印科技是創意大革命
悲情民粹歪風不可長!
敘利亞和談陷僵局 雙方將續談
日圓貶逆差飆 安倍經濟學失靈
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
華郵：羅傑斯將出任美國安局長
宏國總統就職 馬總統全程觀禮
利空罩頂 歐股續跌
烏國當局誓言 不實施緊急狀態
市場不安加深 美股續軟
金融市場動盪 國際油價走低
美監偵資料 容業者較詳細公布
呂慶龍勉台法高中生 強化競爭
世界7大建築師 挑戰空間革命
全台溫暖 西半部早晚溫差大
記者遭驅離 紐時：續與陸交涉
地政士法覆議案 立院記名投票
美股續挫 蘋果盤後跌
美方：未私下要求安倍不拜靖國
歐洲股市連3個交易日收跌
胡婷婷宣告離婚 向家人抱歉
去年全年經濟成長概估保2%
台義簽署天然防災合作備忘錄
巴西火災滿週年 肇事者難定罪
巴西馬基內鐘乳石洞具考古價值
Q4加持 去年GDP估破2%
在陸設第2分行 台銀選址廣州
iPhone不夠靚 蘋果財測欠佳
標普評等 中華電獲AA級
蔡力行許承諾 不逼中華電讓利
胡婷婷閃婚閃離 和平斷1年婚
清大化工館火警 無人傷亡
苗栗婦人疑自焚 家屬：卡到陰
調查：白牌平板出貨 成長縮小
王子麵穿海苔新衣搶市
新台幣早盤 升1.46角
鄧志賢交保 高院發回更裁
失業人數創新高 歐蘭德跳票
清大化工館火警 無師生受傷
台灣大購物平台 全新改版
希拉蕊：班加西攻擊難以預料
專利糾紛 億光：對產品無影響
胖達人案偵結 北檢11時說明
自閉兒 李尚軒國際鋼琴賽摘冠
力晶登全球第6大晶圓代工廠
港金管局：貨幣市場未見異常
高院：鄧志賢是否羈押待審酌
乾貨超量漂白劑 芥菜多農藥
立院兩岸小組 王金平：可討論
台上班族紅包預算 平均1萬元
王金平：食管法修法應可三讀
王郁琦2/11訪陸
胡婷婷宣告離婚 胡志強哽咽
意法半導體虧損 業績未達標
晶片價飆 SK海力士獲利超標
亂局 拜登潘基文致電烏國總統
新莊聯合辦公大樓啟用盼促商機
景氣復甦較明顯 去年估破2%
兩岸協議 將增國安審查機制
加幣對美元貶至4年半新低
胖達人案焦點 小S是否轉被告
募兵制文宣 捷運站可取閱
旅瓜華僑總會表揚優秀學生
台灣外交小尖兵愛爾蘭親善之旅
家有總舖師 總統春節享佳餚
大馬留台生特惠機票 反應熱烈
年節旅遊 醫籲銀髮族謹慎
覆議案過關 地政士法回原點
防H7N9 港撲殺2萬隻家禽
王郁琦：適當場合說該說的話
賭債糾紛 警逮八德茶行槍擊嫌
配天宮限量手鍊 送媽祖寶寶
全台景點即時氣象 盧彥勳代言
芋頭霜淇淋 大甲堆高賽
胖達人案 許雅鈞涉證交法遭訴
日修訂教材 列釣島為固有領土
田中效力洋基 創龐大經濟效益
中信金與日本東邦銀行簽MOU
遞橄欖枝 北韓停發罵南韓傳單
北市稽查KTV 半數環境不潔
工研院揪科春節免費直撥陸手機
女兒閃離 胡志強：傷心不捨
全國首波掃黑 高市成果豐
胖達人案 莊鴻銘緩起訴
募兵 107年盼女性12％
口味愈重鹹 含糖飲料喝更多
醣蛋白助益 流感疫苗功效提升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
永豐金證 權證市場坐二望一
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
大埔案上訴否 內政部尚未決定
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
朱：2兆雙星是錯誤政策及夢魘
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
民宅六合彩簽賭站 夫妻檔落網
美日擬在沖繩設新藥研發據點
謝振富掌多倫多台灣同鄉會
韓美軍演 B-52將缺席
動物園迎新年 長頸鹿家族團圓
胖達人案 退費逾億元
景氣復甦 工商界審慎樂觀
春節出遊 環保署推薦環保社區
春節金馬局部霧 收假北部有雨
國台辦：王郁琦2月訪陸4天
立院決議 延春節國道免費時段
人民幣兌美元匯率中間價小跌
威剛廣穎快充行動電源 搶商機
加油站嗆歇業 公平會立案調查
插頭香 南瑤宮金爐包棉被
韓元回神 4個月低點反彈
地政士法覆議案過關 江揆感謝
借零組件 校友20年後還6萬
安徽審計 查出上千億問題公款
外資：電信業競爭劇 評等賣出
民調落後 胡志強：時間還太早
王張會 2月11日南京舉行
胖達人案偵結 基因不回應
嘉縣防流感 免費施打四價疫苗
避免APEC遭矮化 英文迎戰
國台辦宣布王張會行程
涉採購弊案 3名國立教授被訴
保單健檢 三族群訴求迥異
芥菜農藥超標 陸白木耳含劇毒
日月光邁入30年 張虔生談話
男子疑殺妻後自焚 警釐清中
華擎M8電競機獲iF設計獎
新莊辦公大樓啟用 米龍祈福
春節行車 高廣春節特輯陪伴
覆議過關 內政部擬配套修法
台積電：政府不宜決定市場贏家
貨櫃走私洋菸 高雄關查上萬箱
胖達人涉內線 僅許雅鈞不認罪
陳學聖跑票反對覆議 藍祭黨紀
王郁琦：訪陸未預設談政治議題
國考收費將漲 考選部成本考量
國道免收費提前 車流未知數
關公騎赤兔馬 集集燈會搶眼
網路現愛心 護理師募旅館備品
近半民眾春節吃多動少
Fed集會前 亞股漲跌互見
第3波提名 胡志強陳以真受矚
北韓促停海射訓練 南韓照常
日美外相會 為歐巴馬訪日鋪路
謊台積電員工 鬥雞眼被識破
覆議案過 房仲公會：問題仍在
日教材主張竹島主權 韓將反制
罷免吳育昇 藍盼停政治操作
拆燈泡內裝改塞安毒 毒販遭逮
胖達人案 檢：小S未改列被告
韓股延長交易時間 恐難提振量
60票贊成 地政士法覆議過關
法官：若有必要 再次勘驗摻鹽
鹽奶殺嬰案 伯母鄒雅婷出庭
日修教材指南 稱釣島固有領土
寒冬送暖 愛心年菜專車啟動
退黨非除名 陳致中陳情入黨
台幣盤整 午收30.371元
印尼將大選 不影響開發摩若台
台彩春節大紅包 預購引爆買氣
立院決議春節國道免費10小時
鴻海內賊案 鄧志賢羈押禁見
阿里山2大橋 29日開放通車
王張會 溝通兩岸官方聯繫機制
防撞 憲兵每季實兵演練
選舉民調變色 郝：助藍拚勝選
別相信任何人 北市圖借閱冠軍
反腐 杭州西湖高檔會所關門
朱批兩兆雙星 面板業不回應
景氣好轉是否持續 有待觀察
防禽流感 香港撲殺活禽
春節後減肥 注意誇大廣告陷阱
陸委會：擬兩岸協議國安審查
張德正律師聲明 籲辦案符程序
2兆雙星 經部：有其時空背景
專車接送賭客 職業賭場仍被抄
台資助瓜國和平民主基金會
賺過年財 男設局詐賭
亞倫艾克哈特撞地 險斷頸送命
陸打貪 珠三角春節花價跌
莊鴻銘緩訴罰做5千個天然麵包
駐巴拉圭使館餐會慶新春
拚募兵 刺青曾判拘役可報考
電子菸改稱霧化器 違規照賣
南仁湖古坑休息站 搶春節商機
蘋果財報 大陸日本成亮點
頂新製油涉逃稅 魏應充列被告
放豬肉補鼬獾 野生動物搶食
修課綱 民進黨：嚴重去台灣化
3門低地板公車 中市上路
2兆雙星 游錫(方方土)：國民黨搞壞
北市2起墜樓 歹徒避查緝跳樓
雲林女童浮屍 母親同居人凌虐
醫院探病童 卓伯源贈紅包
水利署：2月底前供水無虞
新興市場哈啾 已開發國不感冒
苗栗客家園區迎新春 活動滿檔
王張會 民進黨籲清楚說明
泰總理開會 抗議者齊聚建築外
馬總統抵洛杉磯
墾丁公園春節開放 交通管制
102年補充保費 申報期延長
華亞科去年大賺212億元
圍爐 卓伯源和孩子們相見歡
泊嵐匯監造簽約 106年完工
春節免手續費 遠通全額吸收
被控性侵女學生 無證據判無罪
印度閃電升息 考慮通膨目標
年節玩線上遊戲 小心詐騙
馬總統抵洛城 向僑胞拜早年
朱立倫：春節多放假能刺激經濟
鴻海雲端中心獲執照 5月啟用
流感高峰 44醫院春節特診
沙國東部省不安 發布黃色旅警
春節前夕 江宜樺關懷收容人
闖核廠 美83歲修女恐終死牢中
政院：地質敏感區分5批公告
馬紹爾大使李自剛離任 獲肯定
春節疏運 西部國道增班3成
起訴劉政池 劉政鴻不起訴
大埔案是否上訴 內政部將說明
華亞科Q1毛利率42%至48%
愛圓仔也愛黑熊 江蕙臉書發聲
第1支原民棒球隊 躍然新書
南科估今年出貨減 獲利樂觀
胖達人案 偵查大事記
馬總統抵洛城 向僑胞拜早年
頂新製油：已完成補繳稅額
印度閃電升息1碼
中菲行子公司浦東海關享四優先
端出肥約 中信兄弟留下周思齊
大陸玉兔月球車 修復陷困境
點光明燈免付現 刷悠遊卡ㄟ通
台灣大法說 今年獲利目標持穩
李娜冷對湖北頒贈 引熱議
土耳其湖底驚奇 千年教堂現蹤
新北觀光工廠 朱立倫邀體驗
新台幣收升6分
陸102人禽流感確診
台灣大去年Q4 行動營收穩健
大統案外案 頂新製油涉逃稅
看圓仔戲牡丹 花博送超夯玩偶
12月製造業景氣 轉亮綠燈
菲南又爆戰火 至少19人傷亡
南科華亞科：DRAM價可平穩
竊占國土案 劉政池遭訴
南韓濟州島發現金正恩外祖父墳
北市旅服迎春 送圓仔發財金
健康檢查 女肺部驚見犬心絲蟲
研調：Q1液晶顯示器季減1成
泰總理會議場外 槍擊2傷
處理泡沫 葉倫的終極考驗
旅館結合文創 展現城市之美
eTag全民抓錯 獎金5百元
雲林女童命案 母同居人下狠手
清境敏感區 預計3月底前公告
郭富城使勁耍騷 陳喬恩不來電
臉書詐男藝人騙財 女遭判拘役
百歲榮民過生日 獲贈總統壽屏
烏克蘭總理請辭 盼解危機
大埔案 內政部決定不上訴
葉匡時化身用戶 突測遠通客服
遊走各國 馬立群捕捉城裡瞬間
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索尼擬購瑞薩廠 增感測器產能
甄子丹猴樣不露臉 甩葉問形象
石化業廢水池沒加蓋 高市開鍘
傳央視春晚 與奧運開幕同等級
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
日教材惹島爭 南韓強烈譴責
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
騎單車撞死人 日男須賠千萬元
嘉縣府員工 開專車送年菜
留偏鄉師資 教部擬訂服務年限
冬奧代表隊出征 何卓飛授旗
埃及內政部高官遇刺身亡
王郁琦：推動兩岸官方正常互動
配合河川治理 花蓮大橋擬改建
教科書問題 北京向東京提交涉
初四前溫度穩定 僅日夜溫差大
領土問題 陸：若犯我我必犯人
涉性侵A善款 韓籍牧師收押
屢組職業賭場 男子送辦
大埔案程序不完備 內政部致歉
蘋果5C表現 高層隻字不提
印度油輪浙江爆燃 7人死亡
星國吸企業投資 總部服務當紅
基建需求旺 西門子獲利超標
推廣台南觀光 台鹽面膜大放送
勿付蓋達贖金 安理會通過決議
減支加需求升 飛利浦獲利超標
馬上幸福 嘉市燈會春節試燈
台灣大法說 4G估Q3(啟)動
江揆視察北監 關懷鼓勵收容人
2014年浙江53例H7N9
新台幣盤整 收升6分
大埔案不上訴 房仲：沒影響
拉胡爾電視專訪 挨批避重就輕
象新球季 黃衫保留隊徽換
有串證之虞 鄧志賢遭羈押
大埔家屬：只盼原屋原地重建
中華電通過蔡力行人事案
泰國政府：大選2月2日如期舉行
大埔案內政部不上訴 農陣肯定
濁水溪揚塵 肇因強震極端氣候
新莊或天母 象主場還沒搞定
師父級改槍技術 租農舍當工廠
愛魅奇會員數 今年要衝50萬
愛瘋5C降價 購機省3000
華碩尾牙 6台轎車答謝員工
東港華僑市場 春節不打烊
新北防流感 春節開特別門診
導盲犬疫區回國 6月起免驗血
大埔案不上訴 不影響徵收作業
英第4季GDP 擴張0.7%
榮化：橡膠事業與科騰合併
中信兄弟新宿舍 開季前入住
顧及同伴 律師稱許志永會上訴
旺宏力拚下半年損益兩平
春節北高行車 預估低於7小時
否認進度落後 象新領隊設熱線
媽祖源流考 授權朝天宮出版
AIT高雄分處長 嘉市攝影展
海燕重創獲援 菲國市長謝慈濟
商總選舉爭議 賴正鎰放狠話
洛城中華會館 特別禮物贈總統
立院三讀 食管增第三方查驗
立院三讀 基改原料須查驗登記
天燈節超萌 圓仔主燈吸睛
立院三讀 衛福部可設食安基金
解危機 烏克蘭廢禁止抗議新法
立院三讀 加重食品攙偽刑責
盛群估Q1業績季減1成內
立院三讀 食安基金助消費訴訟
OBU擬可賣台股3成內基金
食品攙偽刑責 最重判5年
毒打淋冷水 虐死同居人幼女
3國銀申設福州分行 金管會准
LINE第2季推新服務
食管法修法 兼顧貿易食安
大埔原地重建 內政部未列選項
去年Q4專利申請 鴻海奪冠
中華電財測 每股賺4.62元
英外相將訪菲 強化雙邊關係
管中閔：棄明星產業推中堅企業
小年夜避車潮 中午走或開夜車
核四安檢工作 6月底前完成
樟宜機場客流量 台北名列第8
免5元手續費 遠通延長時段
手機挹注 華碩Q2營收暴衝
縮短數位落差 宏?助偏鄉學童
複方添加物 須合格單方組成
春節免收費延長 五大時段最塞
央視春晚名單 台港藝人上陣
人事總處：今年春節年假無法調
意法半導體 今年料重拾獲利
匯率變動 杜邦估營收難達標
施崇棠：今年推穿戴裝置
宮崎駿動畫風起 在日票房奪冠
職場性平申訴 懷孕歧視最多
誤買贓車 菲華消防隊陷麻煩
日稱釣島領土 外交部嚴正抗議
台未來景氣 管中閔：審慎樂觀
小年夜西部溫差大 早晚添衣物
企業接軌IFRS版本 將升級
5年3300萬 周思齊留象隊
亞太安全 印尼：台灣不能缺席
覆議案過 蘇：包庇行政怠惰
登山客摔落山谷 南投警消救援
擴大警察權爭議 大馬政府解釋
選黨魁 謝長廷：現在就在參選
今彩539開獎結果
停車格僅往年一半 燈會大隱憂
豬哥亮棄隋棠 見昆凌狂獻殷勤
福特北美亞洲獲利 創歷史新高
逾10年追訴期 劉政鴻不起訴
食管法修正 食藥署：落實執法
大樂透開獎結果
遠通關鍵績效機制 29日公布
日進口兒童食品 邊境檢驗合格
關中：老驥伏櫪 志在千里
迎新年 金門風獅爺穿新衣
金管會：短期不延類定存閉鎖期
追討犯罪所得 台加入亞太網絡
蔡筱穎將接駐法國台文中心主任
中市春安辛勞 胡志強慰勉
許雅鈞：並非得知利空而賣股
菲南和談 菲：不影響舊和約
大埔原地重建 法界：難度極高
雞鴨同隆 基港小鴨遇金雞
放棄籃球夢 連德安飆進冬奧
北韓不答 南北家屬團聚暫無望
救世軍虐待孩童案 澳洲調查
入圍國際展 金門團隊缺盤纏
英去年成長1.9% 7年最高
移民署發紅包 金門遊客暖心
巷弄小確幸 北市推咖啡師證照
LINE：今年要推行動支付
美民歌之父彼得席格 94歲辭世
3將待簽 象領隊批經紀亂開價
泰大選如期進行 軍方擔心暴力
劉政池涉7罪 最高可判30年
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青年考取警專 單騎走7國地區
食管法過關 產業界：全力支持
先例 肯亞嚴懲陸籍象牙走私犯
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英王室透支 議員要求自籌錢
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寵物貓同性戀 奈國飼主想送人
大樂透頭獎 2注中獎
Candy註冊商標 開發商辯護
控不實報導 柯建銘告風傳媒
日稱釣島領土 駐日代表處抗議
印再傳性侵案 4歲伊朗女童受害
證嚴：媒體讓台灣失去信任
女童命案凶嫌 羈押禁見
自由車公路賽 陳建州飆速奪冠
喻仇富者為納粹 美富豪挨轟
違反藥檢 韓2羽球選手遭禁賽
H1N1流感病毒 日20有例
總統：援外三原則 避免遭私用
馬總統：盡力解決宏國合作需求
馬總統：友邦不需在兩岸間為難
歐巴馬國情咨文 宣示獨行其道
NHK會長失言 遭口頭警告
斯諾登再爆 美國安局蒐集工業機密
北韓吸毒像喝茶 可合法種大麻
主計總處: 去年GDP 2.19％ 較預測增加0.45％
地政法覆議案表決 綠投反對票
民調：年底縣市長選舉 「地方包圍中央」歷史將重演
民調藍營慘敗 藍委：警訊、好事
發表「旅遊王專書」 蘇治芬帶路遊雲林
全球智慧機市占 三星穩坐冠軍
各地醫生感染H7N9？ 陸官媒闢謠
新華網: 玉兔號「有可能熬不過這個月夜了」
美聯準會開會 QE料進一步減碼
陽明山花季登場 仰德大道交管
義美「良拌醬」搶鮮上市 量少精緻不浪費
蘋果營收成長5.7% 股價重摔8%
台南陸籍新住民 職訓後於美容業發展
歐巴馬：美取代陸成最佳投資國
台聯立委輪替 舉辦感恩茶會
歐巴馬指定能源部長 擔任「倖存者」
中國誓言 追懲外逃貪官不手軟
翻台北政見 姚文智選台北市長
小S全身而退 老公拒認罪遭求處重刑
玉山金控 招募380人
Google「街景特蒐」 增160點
司法院強化改革特約通譯 維護新住民權益
台北福華養生酒釀湯圓 元宵的最佳選擇
晚間8時前 籲民眾別忘領護照
2/7-2/14台北喜來登【天賜萬福慶元宵】
研究報告: 2014臺灣可能成大戰爆發導火線
花開富貴迎財神珍藏冊
國泰寒冬送暖 捐贈社福機構愛心紅包
遠傳再傳捷報！繼服務三冠王、NCC測速第一名
遠傳iPhone 5C全民有感 購機降$3000 全民可辦
高振利案移審接押 須在監過年
東南亞菲、越麻疹頻傳 嬰幼兒宜接疫苗
義美啟動食安小革命
103年春節 海運交通疏運
交通部航港局為春節連續假期
Burberry品牌承諾 加入去毒行列
中華電信公布2013年第四季營運成果
春節團聚踏青去 環境學習好福氣
印尼女外勞遭剝削求救 移民官協助脫苦海
媒體搶新聞 應善盡查證責任
怕塞車? HiNet「路況快易通」掌握行車順暢
新春「萌」一下! 凱蒂貓、圓仔陪您「走春」到貓空
張德正出院 移北檢聲押
大年初一 神氣家族《菁英少年》特別節目
元宵節彈性放假 內政部：元宵節非民俗節日
信用卡利率不公平 李桐豪: 金管會有責
武陵櫻花季入園踴躍 仍有機會請快登記
北捷以客為尊 未拒絕穿戲服或奇裝異服旅客搭乘
7千年前歐洲人 藍眼睛深膚色
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
包可士：要求陸釐清領土主張
DNA研究顯示 黑死病可能重現
芭堤雅網賽 謝淑薇女單吞敗
烏反對派組閣 蒲亭：也會貸款
烏克蘭政治動盪 標普調降信評
蘋果股價重挫 艾康逆勢大購進
夏威夷中學傳槍擊 有人受傷
美再平衡亞太 提供台防衛需求
馬總統訪雷根圖書館引雷根名言
蘋果股價重挫8%
美股彈漲 蘋果重摔
挺里拉 土耳其緊急升息一倍多
行銷台灣 台旅會春節不打烊
小年夜好天氣 西部注意溫差大
巴西外商直接投資排名退後
連網速度評比 台灣全球第8
父親病逝 王貴芬哽咽證實
除夕大樂透 頭彩估躍2億
包可士出使北京 美國會料通過
規劃年終獎金 壽險提3建議
返鄉車潮 估下午到深夜
眾星雲集 柏林影展要你好看
登山客墜谷 陸空救援送醫
富邦金徵MA 限額30人
歐巴馬國情咨文 內容要點
國道嚴格交管 小心堵在匝道口
巴西哥基斯堡 集自然人文藝術
投信：農糧中下游勝上游
邢瀛輝贈尼國貧窮孩童玩具
台灣國際水展 10月登場
拚經濟 歐巴馬將走自己的路
eTag查錯有賞 30日啟動
雅虎預測Q1銷售不如預期
抗通膨 脆弱5國掀升息潮
哈登缺陣 林書豪先發對馬刺
上市股票本益比18.48倍
研究：身高矮小 易患妄想症
宜蘭機器人燈節 30日登場
蔡力行上任 葉匡時：加速4G
改變飲食習慣 擺脫年節游泳圈
櫻李盛開 佛大春節好去處
匯市封關 台幣盤初升逾1角
李新穎出席薩台商會慶新年餐會
火箭戰馬刺 林書豪首節得2分
港法庭可用Wifi 陸民羨慕
馬總統訪中華會館 僑胞歡迎
劉政鴻發福袋 不提大埔後續
圓仔化身功夫貓熊 登頂好開心
優質服務 高市清潔隊員換新裝
總統：兩岸合作 有助台海和平
查物資供需 賴清德訪傳統市場
蔡力行掌中華電 提三大保證
魁北克養老院大火 增至17死
林書豪先發對馬刺 半場得4分
佛陀2羅浮宮首映 濱崎步放閃
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故宮苗栗特展 創意過春節
AIT賀節 創意短片麻將開場
台東近海地震 規模4.7
IPO在即 阿里巴巴轉為獲利
雲端簽賭站破功 學童檢舉建功
亞洲股漲 土耳其瘋狂升息
國道2號連環車禍 多人受傷
港媒：新華社稿避提周永康
酒後毆妻致死 男判10年確定
歐巴馬國情咨文前指定倖存者
劉謙退出春晚：春晚太折磨人了
歐巴馬：與亞太締結新貿易關係
羅馬街頭塗鴉 教宗變身超人
八年級藥頭藏毒 好鼻警識破
大埔案協調 內政部：年後展開
新標準稽核遠通 2/1起啟動
最後一哩 蔡力行：護公司權益
迎總統返國 府裝新自動鋼門
父外出拿年曆 2歲女反鎖家中
歐巴馬：持續聚焦亞太關係
林書豪賞麻辣鍋 火箭領先馬刺
表彰錢煦貢獻 美國學會設獎
春節期間 國軍醫院開放急診
2/1起多扣款超標 開罰遠通
星Q4失業率維持1.8%
土國連夜升息 日圓、金價續挫
教部校安防護網 春節不打烊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李炎松：中華電通路要自己來
春節稽查無休 防非法偷排偷倒
加母乳銀行產品夯 供不應求
農曆除夕 彰縣清潔隊加班清運
小年夜 北市垃圾車加班收運
總統府防彈門 重新安裝
中市抽檢年貨 金鉤蝦不符規定
除夕前蛋價跌 菜雞豬肉漲
鄧麗君61冥誕 追憶巨星風采
春節將至 江揆政院發福袋
刈包吉街友宴 席開百餘桌
林書豪18分8助攻 火箭贏球
春節現金需求大 警員保鏢護鈔
日自衛隊遺失無人潛水裝置
政大南友辦營隊 小朋友好樂
迎馬年 全家跳跳馬存錢筒搶市
易服勞役仍擁槍自重 警逮正著
單門架重複扣 限千分之一以下
宏達電法說 2月10日登場
防陸朱鷺染禽流感 南韓費思量
9百公尺高空落下 少女大難不死
北市在地教學 增CPR常識
蒲亭5月將訪大陸 6會習近平
傳周永康貪腐案 已近尾聲
台灣燈會 森林狂想曲打卡熱點
香港藝人周潤發 擬捐全副身家
春節生病找醫院 三管齊下
林克穎引渡庭 連開3天
中市議會秘書長 貪污起訴
春節爆竹紙錢 環保署推集中燒
巨無霸草莓 春節吃得到
凱蒂貓來不成 劍湖山判賠
批國情咨文 共和黨堅持小政府
牙醫師：鑽石等級假牙耐咀嚼
春聯義寫 春節不忘防疫
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元宵遇週五 朱立倫籲彈性休假
新式戶口名簿 可取代戶籍謄本
信用卡利率 立委要求全面金檢
總體檢 歐巴馬承諾達成率低
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林書豪先發讚 火箭上演逆轉秀
匯市封關 台幣午升1.54角
國民黨迎馬年 2/5新春團拜
海巡模範 9人15單位獲獎
買福袋可得汽車 注意權益
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經部推APP 電話簡訊免費發
掃蕩菲南叛軍 菲軍方下重手
新北中和公車追撞 5傷
陽明山花季饗宴 櫻花開逾6成
貓熊向大馬民眾招手 延至4月
為籌學費 大學生成電纜大盜
夥前夫誘殺男子 陸配遭起訴
拋開在野掣肘 歐巴馬行動上路
歐巴馬國情咨文6大重點
歐巴馬公布員工退休儲蓄計畫
北市聯醫流感門診 春節不打烊
張德正出院 移送地檢署偵訊
家事看護全包 雇主剝削女外勞
寵物春節何處就診 北市報你知
竊車集團南偷北賣 警逮4人
春節打工 時薪230元起跳
林書豪重返先發 感謝哈登打氣
國情咨文 蜜雪兒深綠禮服亮相
駕車撞總統府 張德正移送北檢
謝長廷宣布參選黨主席 蘇低調
大陸護照 僅45國給免簽
兒身價高 林志穎不讓他商業化
陸科學家首拍 罕見球狀閃電
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中華電法說 行動業務亮麗
江宜樺視察國道疏運
冠軍虱目魚加工 義賣助老人
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國情咨文撰稿人：33歲哈佛男
三麗鷗案判賠 劍湖山：再上訴
撞總統府 北檢聲押張德正
中華電今年資本支出401億
涉詐領獎勵金 3雪警隊員遭訴
民團指輻射超標 原能會澄清
人事總處：元宵節非放假節日
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偵訊結束 張德正遭聲押
國際書展 台灣大搶商機
遠傳落實資安 掛雙認證
新春送禮 中市籲選購綠色包裝
日圓走軟 日股止跌勁揚
寶貝姐李玟 央視春晚唱開場
國道現車潮 春節返鄉部分塞車
凱蒂貓新版悠遊卡 初一開賣
修疏散門 淡1號門初三起封閉
走春賞櫻 大貓熊專車歡樂同行
資深新聞人丁侃 洛杉磯去世
象前洋將米吉亞 轉投桃猿
馬總統：改革為台灣長治久安
新台幣收升7.5分
春節風景區通報髒亂 獎5萬
耶誕購物者落跑 任天堂獲利摔
老五老接力送年菜 溫暖獨老心
澳媒：兩岸破冰 王郁琦訪陸
春節連假謀職 就業服務不打烊
藍色10分鐘性愛 盜版看不到
健康餐盤 過年飲食不發胖
衝撞總統府 張德正涉5罪
高中課綱調整 台南市拒用
春節到 韓返鄉探親客流劇增
教部：新課綱上路 舊課綱失效
兄弟創業有成 歲末返鄉送溫情
國籍偏見 3成星國人認更普遍
張德正遭聲押 5時40分開庭
花在彰化 田尾溪州鄉交管
角逐嘉市 涂醒哲促綠速初選
親家都講錯 揭穿假婚來台
康寧：Q1後顯示玻璃價跌趨緩
涉毆藝人 證據對菲華商不利
習近平大國關係 包可士不苟同
鍾文智涉炒TDR 北院重開庭
計程扣款 1天容忍最多錯4筆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
安心過年 警掃蕩銷贓場所
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
故宮赴展 日政府保證安全
內政部：元宵非假日難彈性放假
港再有H7N9個案 患者死亡
強化廢棄物產責 新增指定事業
高市1999 春節不打烊
溪頭裝置藝術 黃鴨貓熊迎新年
新春逛百貨 感受傳統年味
碎陶瓷剪黏 神像栩栩如生
今年景氣 經長：盼穩健成長
春節不收垃圾 減少廚餘避髒臭
杭州一家3口染H7N9
江揆：國道疏運 全程戒備
外交部維持巴林橙色旅警
偷資源回收同行 得萬斤二手衣
綠籲超越政黨 不推薦考監委
收賄豪賭 中市議會祕書長起訴
創意賀年 藍青年團推3D卡片
中市警局長 邱豐光代理
釀酒師義賣葡萄酒 助偏鄉學童
印尼郊區水災 台商愛心送糧
菲總統矢言 瓦解反和平勢力
港府制裁菲律賓 暫停公務免簽
新北文創紅包袋 走春討喜氣
看天燈好方便 內急不急
泰大選憂衝突 曼谷橙色旅警
壽山動物園 賞花走春好去處
跌深反彈 港股5天來首漲
大陸商務部：春節消費市場平穩
最新發票千萬獎 12張中獎
父親年前過世 莫文蔚急返港
迎接馬年 總統30日除夕談話
持刀綑廟祝 搶神明金牌
李侑菲否認與鐘鉉戀愛傳聞
好萊塢動作片 搶攻除夕上映
陸H7N9疫情未退 高市戒備
匯市封關 新台幣收升7.5分
反光導標折損 中市議員促修復
去年2遺憾 經長指服貿核四
金門民生物資充裕 價格平穩
文林苑案敗訴 王家組合屋需拆
網路申報憑單 春節期間不打烊
西議員提案 涉外人權案受限
全球百大旅遊城 北市18名
柏南奇救火 前無古人後無來者
調查：Q1淡季 大面板出貨減
港府制裁菲律賓 議員籲支持
新春驚喜合唱 快閃圓山迪化街
前總統：烏克蘭瀕內戰邊緣
陸委會民調 逾半數支持王張會
民眾返鄉過年 李沃士歡迎
污台灣錢 薩國前總統企圖逃亡
泰大選日難安 政府鼓勵投票
鴻海印尼投資 日惹加緊腳步
經長：今年拚簽1個以上FTA
日本函館 銀白五稜郭冬季限定
白色青森 暖爐列車遊津輕
冬季遊秋田 滑雪賞樹冰
帶雙截棍談判 高中生遭警逮
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仙台味覺之旅 品牛舌嘗牡蠣
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緯穎推首部OCP認證伺服器
台北市5大寺廟 年節走春祈福
奧萬大竹山天梯 除夕休園
台幣發行額近2兆 續創新高
涉炒TDR 鍾文智5百萬交保
單親媽助弱勢 送出早餐八百份
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胡連今年營運可望續創新高
過年除舊布新 插座清潔防火災
日月光案首開庭 被告不認罪
金門水試所迎春 營造回家感覺
旅台返金 攜帶狗貓需受檢
素珠神準捏奶頭 豬哥亮唉唉叫
中市議會祕書長涉貪 移審續押
梅克爾促烏當局 傾聽示威要求
花蓮免費專列 返鄉民眾開心
星國春到河畔 北藝大獻舞藝
8隻老米格魯找到家了
全球環保評比 台灣排名46
陸女子監獄春晚 服刑人秀設計
銀行信用卡違規嚴重 將遭處分
史諾登 獲薦舉逐諾貝爾和平獎
發盈警 Mulberry暴跌
文林苑案 法官試圖和解不成
拼獲利 巴克萊集團將再裁員
李娜受獎 陸媒指有違公共財
文林苑案 王家：將上訴
今彩539開獎
北花鐵公路聯運 增國光大都會
三麗鷗案一審敗 劍湖山將上訴
美股盤前跌 待Fed決策
北市疏運量 除夕午前最高峰
迎返鄉遊子 陳菊高鐵站發紅包
EMC財測落後預期 計畫裁員
高鐵228假期票 31日開訂
打擊新公民運動 2成員被判刑
韓電視春節特輯 成龍講國術
撞府司機 檢聲押法院請回
敘和談 反對派稱出現正面進展
陸委會：陸應包容不同意見人士
港祭制裁 菲將正式回應
工行出手 入股標準銀行子公司
張德正被請回 檢方提即時抗告
中共春節團拜 各首長忙慰問
高基期後 波音料獲利低於預期
阿里山森鐵復駛 車票搶購一空
台義民間友協成立 酒會慶祝
塵埃沒落定 大埔拒遷戶要上訴
創舉 日研發出新型萬能細胞
QE退場 台幣馬年有貶值壓力
1月境外基金 債優於股
新興市場升息潮 南非意外跟進
張德正當庭獲釋 檢即時抗告
今彩539 頭獎2注中獎
國道新增免費時段 未現塞車
流感謠言滿天飛 多陸人被逮
當庭獲釋 撞府司機稱不再犯
羈押遭駁 張德正搭救護車離開
五大發卡行 年中完成實地覆查
無逃亡之虞 檢聲押張德正遭駁
30日上午 國道另波返鄉車潮
市場飽和 蘋果平板成長不妙
出訪返台 總統除夕行程滿檔
《紐約時報》記者簽證被拒 將被驅逐出境
45個國家與中國 實施免簽、落地簽
胡志強女婿 負面新聞多
謝長廷選黨主席 蘇、謝情結再現
信用卡利率偏高 金管會要求5家銀行限期函報
央行：小年夜台幣發行額1.98兆
上海建深坑酒店 地上3層地下17層
年關難過 郵差持滅火器搶郵局
返鄉車潮 國道南部路段湧現
美：敘擁有產製生物武器能力
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
駐陸記者需離境 美方表關注
美議員威脅記者 醜態全都錄
墨比爾斯：資金將回流新興市場
大陸外管局首席投資官 傳離職
新 阿根廷省長YouTube開除員工
美南冰封 公路變成超大停車場
愛立信CEO 傳無意跳槽微軟
QE再縮 每月剩650億美元
一如預期 Fed縮小QE規模
好簡單 細胞泡澡就變幹細胞
就業好轉 QE再減百億美元
研究：抗氧化劑加速肺癌惡化
檢押張德正遭駁 高院發回更裁
張德正能否在家過年 又有變數
日駐美大使：美日東海立場堅定
舊金山：葉夢圓死非消防員之過
臉書Q4營收成長63% 優於預期
摩托羅拉行動 29億賣聯想集團
南特市長接待呂慶龍 深化合作
法國外交部 聲援陸新公民運動
叢林之王鐘乳石 巴西自然奇觀
不可或缺台灣美食 滷肉飯第一
拉美成人文盲 巴西占近四成
美：兩岸元首若對話 美再評估
刺激縮減擴大 美股收挫
總統：了解撞府原因 避免重演
總統過境 與柯林頓等政要熱線
林克穎引渡 律師批台審理不公
美議員不挺TPA 衝擊TPP
聯想同意向谷歌買摩托羅拉行動
十A總裁彭淮南 春節照常上班
美續減購債 亞洲股指期貨倒地
台美經貿TPP 美議員挺台
安理會論壇 陸兩韓代表痛批日
完成出訪返台 總統：成果豐碩
多倫多市長被控指使獄卒打犯人
李炎松卸任 中華電迎轉變
內閣改組傳聞 府不評論
馬總統：景氣回升 治安變好
小賈斯汀警局自首 粉絲包圍
高通獲利優於預期 升年度財測
宜蘭三星銀柳大拱門 喜迎馬年
春節來臨 90萬陸客將湧港
年節走春 北市休閒農場春遊趣
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工藝傳家特展 傳藝登場
回不了家 台式春節慰僑生
迎接新年 精油開運助一臂之力
備戰新球季 曾雅妮盼返榮耀
正妹家政婦 打掃清潔有一套
台北過年好好玩 動物園看圓仔
春節人潮多 北捷將加開列車
陸大霧 最低能見度200公尺
年前大掃除 家事達人教撇步
年節驚魂 頭份木造建築起火
百貨福袋送汽車 舞獅競技登場
除夕白天溫暖舒適 日夜溫差大
春節期間 國家公園不打烊
美擴大縮減刺激 亞股受挫
桃機大霧 12航班轉降
推匈牙利文化 藝術外交打前鋒
北市環山生態豐 迎春櫻花漫舞
屬羊處女座 最具頭彩相
春遊豐山 品嘗傳統蔗糖
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新春圍爐重通風 全家保平安
新竹市賞櫻 銀髮志工護樹
紐央行維持利率 預測不久提高
今除夕 百貨傍晚提早打烊
哈登再缺陣 林書豪先發對小牛
八煙聚落桃花源 水梯田映天光
新春福袋 桃園鑽石美食任選
年菜拒壞油 血管不黏住
共和黨決議 支持對台安全承諾
春節 銀行ATM服務不打烊
北院將重開張德正羈押庭
罕見歪嘴雞 只能吃好米
羅茲：美支持盟國 也尊重歷史
匯豐1月陸製造業PMI下滑
行銷奏效 台彩刮刮樂趣事多
王品初一漲價 網路合購餐券夯
美南冰封 女嬰呱呱墜高速公路
林書豪先發對小牛 首節10分
春節長假 壽險銀行服務貼心
貼近豬牛羊 快樂牧場夯
年前推新設施 遊樂園搶過年財
桃園民宅火警 男童燒傷送醫
春節微旅行 老街在地新玩法
砂石車翻覆撞路燈 驚醒民眾
踏訪西螺 大橋老街傳統風
徜徉新春天地 漫遊樟湖清幽
陸製造業萎縮 6個月以來首見.
聯想收購摩托羅拉智慧手機
行動廣告建功 臉書銷售超預期
迎馬年 總統春節行程滿檔
蛇年封關 人民幣中間價升
黃色小鴨餐 遊客捨不得吃
免下廚 便利商店年菜大賣
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泰國動亂波及 旅平險恐不保
火箭鬥小牛 林書豪半場12分
年假短在台圍爐人多 飯店爆滿
負卡路里食物 春節年菜少熱量
金正恩外公墓碑被南韓族人收藏
促小賈離美 白宮請願破門檻
赴港澳旅遊 陸委會：防範流感
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走春看表演 傳藝喜氣洋洋
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中央氣象局 氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
冰雪奇緣火紅 葛萊美合輯不敵
彈性放假 郝盼兼顧經濟便民
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金管會測ATM 過年領錢OK
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台南沿海鳥況佳 年假吸遊客
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南市拒用新課綱 藍營議員批
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文林苑王家敗訴 郝籲儘速協商
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總統出訪返國 和官兵圍爐
火箭宰牛 林書豪18分7助攻
驗證活路外交 總統敘出訪成果
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闖駐港部隊案 開庭審理
港府制裁菲律賓 港輿論支持
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港股蛇年收盤下跌 全年表現差
返鄉尖峰 李沃士歡迎送紅包
陸娛樂大代誌 王菲張藝謀上榜
選戰暖身 連勝文赴星考察
一氧化碳中毒 1家4口送醫
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大稻埕玩穿越 激起青年意識
7年級總經理 打響文創薑母鴨
屈臣氏推派對式運動 過年甩油
搜救犬吃年夜飯 沒指令不敢動
除夕傳悲劇 男槍殺妻再自盡
培訓搜救犬 領犬員險家庭革命
專挑喜宴 賓客大盜小年夜落網
張德正案 律師批檢方妖魔化
美南冰封 開車族借宿便利商店
美情報官：北韓已重啟核反應爐
洛時評總統訪美 兩岸關係改善
中市破多起竊案 警友會慰勉
團圓破碎 11車連環撞多人亡
紐時批義製橄欖油 引發論戰
前南京市長季建業開除黨籍
中共春節團拜 少了瓜果只剩茶
朱立倫除夕上香祈福 發送福袋
穆吉克手捧銀熊獎回柏林尋庇護
Rovio網站遭駭 憤怒鳥變間諜鳥
新春獻詞 新加坡總理催生
郭永樑拜會宏國新任國會議長
港祭制裁 菲拒道歉批反覆
維護寓所安全 總統慰勉員警
馬總統慰問清潔隊員 致贈福袋
黎巴嫩頻傳攻擊 避非必要旅行
大馬首相新年賀詞 籲華人團結
H7N9浙江又增4人
國道除夕下午順暢 局部車多
汪小菲斥台灣司法 遭網友嗆
胡婷婷難過 胡志強盼女度難關
成功大學牌樓 遭人噴紅漆
泰反對派遊行 籲選民勿投票
紐約時報記者王霜舟離陸來台
QE將減量 陸股開低走低
菲海燕災區 百餘名囚犯越獄
邢瀛輝與尼國記者歡慶農曆新年
農曆春節前 中共黨報續批日本
靈長類睪丸愈大 伴侶恐愈不忠
暖暖除夕 台灣北到南26度
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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槍殺妻子 男子自盡
縮短落差 華碩贈瓜國學校電腦
移民署機場發一馬當先紅包
北京調高最低薪資 4月起實施
禽流感爆發 大馬籲慎赴陸港
菲去年經濟成長 亞洲僅次大陸
公車撞車 疑駕駛低頭撿東西
北院駁回聲押 張德正責付
張德正責付 檢察官當庭提抗告
李奧納多6歲姪女 傳遭綁架
闖共軍駐港總部4人 獲交保
除夕談話 總統盼進步公平和諧
紐西蘭4棒球隊員將赴台深造
為了全民 總統除夕重申拚經濟
歐元區經濟信心 連增9個月
放假創經濟 胡志強：恍然大悟
馬總統除夕談話全文
張德正案 北院再度駁回聲押
總統慰勞清潔隊 肯定新北環保
香港教協快閃 籲釋放許志永
奉天宮搶頭香 頭獎馬年交趾陶
政治危機未解 烏國總統請病假
張德正責付 律師：不會逃亡
習近平在內蒙 向全球華人拜年
軍機支援 民眾返金門吃團圓飯
美籍人士改造槍械 送辦
朱立倫：元宵放假 老闆可宣布
華菲一家親 菲熱鬧迎接春節
國道疏運 初二至初四大挑戰
醫師減少F1車神昏迷 以利甦醒
馬總統朱立倫 聯袂走春祈福
研究：美兒童從幼稚園開始胖
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李新穎與薩國防部長工作餐會
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醫師減藥量 準備喚醒舒馬赫
大陸發改委：首重深化投資改革
法華鐘響 法鼓山喜迎無諍好年
美第4季GDP 成長3.2%
美初申失業救濟 升幅大於預期
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大陸春運返鄉最後一天 大霧擾
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空汙嚴重 陸民過年減少放鞭炮
林志炫李玟 唱響春晚第一聲
大選民調 希拉蕊甩開兩黨對手
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民怨是個案 總統漠不關心？
司法稅務絞肉機 引爆強烈民怨
幫eTag抓錯 每件500元
喜迎農曆新年 英政要齊祝賀
雅虎信箱遭駭 帳號密碼外洩
開運美酒 伴新年
張德正再度羈押庭 下午召開
高雄夢時代『好康市集』 大年初一抽現金
初一走春 250萬輛次上國道
張德正15萬交保 檢第三度抗告
以毒攻毒 醫讓童吃花生治過敏
聯合國秘書長 中文賀新春
馬總統：大步邁前 經濟已好轉
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紐時記者被迫離境 美指責陸
王霜舟未獲陸簽 白宮聲明失望
臉書股價飆 美股紅通通
波士頓爆炸案主嫌 檢將促處死
美將領羅傑斯獲提名接掌國安局
美股勁揚 臉書飆漲14.1%
遭拋棄如墜樓 崔威勒揚言爆料
林克穎引渡庭 辯論歹戲續拖棚
葉倫明掌聯準會 下週宣誓就任
李澄然：人事異動外館不予回應
菲國迎春節 東西合壁特色多
美股翻紅 財報、經濟讚
挑戰世籃賽 菲力爭NBA球員
亞洲谷歌街景瀏覽 九份上榜
張德正案 高院再發回更審
8萬人連署 盼麥當勞推素漢堡
金溥聰：職位異動傳聞不止一次
過年創意玩 知識擂台一舉兩得
春遊商機 觀光工廠推體驗行程
台灣好聲音坎城唱片展前熱身
頭髮圍巾捲進電扶梯 加女喪命
酒駕強制車險加費 3月上路
招財創意 發財桃花面膜招好運
超人教宗塗鴉 警方下手清除
清水地熱 泡腳煮蛋還可充電
民間促成 印尼工業部長將訪台
農曆年假短 228出國旅遊增
微軟傳敲定掌門 蓋茲董座不保
蘇花南澳段落石 單線通車
國內旅遊走春 鐵道遊避塞車
韓正仕途 中南海權力平衡
書展明信片 紙上時光之旅
林中森勤訪陸 做台商橋梁
政院：經濟復甦力道將增強
春節連假 太平山實施總量管制
陸委會籲 春節留意電話詐騙
春節不打烊 即時交通隨手查
電信門市全年無休 服務揪甘心
年初一好天氣 全台晴時多雲
王毅頻出訪 既陪領導也單飛
春節生急病 上網找醫院
梅山瑞里生態之旅 遠離塵囂
美神算人猿預測 海鷹捧超級盃
波士頓炸彈客 美檢將求處死刑
日物價漲幅加快 安倍力促加薪
谷歌營收靚 盤後股價續強
黃志宜 台彩業績暴增推手
副總統家鄉發福袋 祈福拜年
搶年輕族群 社教館所拚春節檔
祝福選總統 朱立倫：過年好話
新車新路線 公車代步新生活
洽公挖礦 遊戲業老闆過年好忙
軟硬體升級 桃機煥然一新獲讚
奉天宮開廟門 屬馬青年得頭香
老爹願讓步 只跟紅襪要一年約
大聯盟明星內野手楊恩傳將退休
醉心火舞 大學生考取街頭藝人
穆斯林商機 台積極搶攻
藍色公路微旅行 大稻埕伴過年
年節商機滾 電信業尬場
亞馬遜財報失利 送貨成本高漲
圍巾卡進電扶梯 加國女被絞死
大年初一祈福 寺廟現人潮
新年迎春花 新北快速路塞車
人質事件 港府持續要求菲道歉
建商董座國外散心 或思考未來
停車場監視無死角 北市汰舊
小賈斯汀一身腥 醜聞市長同情
讀書看影集 蕭旭岑離不開兩岸
業績優 台彩未來10年要更拚
大年初一 圓仔早起走春
桃機主題候機室 濃濃台灣味
年初一走春拜年 國道車潮湧現
歐巴馬拚就業 蘋果帶頭響應
為亞運備戰 田徑好手在美過年
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臉書股價飆 祖克柏身價漲
中央氣象局 今天白天天氣預報
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張德正案 北院下午再開羈押庭
全球最老紅鶴 83歲西歸
林書豪中文拜年 百萬人按讚
加國總理發表馬年祝詞
春晚小彩旗轉4時 網友：虐待
大年三十 北京平安夜
總統：政府全面動員拚經濟
總統向連戰拜年 未談北市選舉
推親子共讀 教育部贈禮袋
義翻案 美蛇蠍女大生判刑28年
偏鄉閱讀資源少 二手書送暖
培養兒童軟實力 立委各盡己力
災後重建 變身觀光旅遊景點
有鳳來儀燈座 台灣燈會展出
民雄溪口文化之旅 春節知性遊
台北櫻花鋒面 鐵馬驛站展春意
大年初一 金門熱鬧滾滾
卡樂馬繽紛年 工藝園區賞遊趣
北市私房賞櫻點 歡度粉紅新年
中埔農場泡湯 春節踏青好去處
小巴進偏鄉 增添溫暖人情味
UPS砸重金 補救高峰期服務
日跑5千公尺 蕭家淇健康滿分
走春好遊趣 雲林農博碳匯林場
KANO強棒出擊 製作不馬虎
嘉義元月低溫 13天低於十度
總統：經濟已復甦 盼企業加薪
曖曖內含光 盧曉晴再拚高峰
超級盃 波音繪海鷹標誌上雲霄
迎新春 連鎖咖啡祭優惠
午後國道后豐龍潭段 南下壅塞
劍魚颱風成形 花東屏注意長浪
大年初一 高市寺廟滿人潮祈福
初一出遊 國道上午90萬輛次
Zynga買競爭者 增強火力
雲南騰衝槍擊案 6死3傷
央視春晚尷尬 Yif魔術穿幫
日媒：陸準備劃南海防空識別區
動物園人潮 貓熊館參觀券發完
聯想騎摩托 蘋果緊張了
新春賞櫻 中市多處綻放
休旅車暴衝 加油站員工受傷
疑酒駕失控撞路燈 4傷送醫
陸製造業PMI 成全球風向球
活埋3分鐘 敘利亞戰火女嬰生還
父女讀水滸 楊偉中險上梁山
兩岸外交官歌喉戰 台灣大勝
暴雪徒步10公里 美仁醫救命
中職3月開打 各隊積極備戰
良田淪海 台東南北海岸退百米
岸流強颱助淤積 漁港變砂石場
專家：採砂和不當消波塊是殺手
管理待整合 搶救海岸刻不容緩
傳陸南海識別區以西沙為核心
台灣成立電腦教室協助秘魯兒童
雪季好玩 求助電話年千通
民主基金會訪薩 觀察總統大選
北市祈福 呂秀蓮推台灣良心年
紐約州議員籲 春節放假
三開羈押庭 張德正兄無奈
國3南投5車追撞 12人送醫
副總統談國運 盼大家認真打拚
總統：全民拚經濟 盼企業加薪
陸：王霜舟沒有被迫離境問題
年初一 中市政治人物寺廟參香
陸春運鐵路運送9千5百萬人次
陸樓下放鞭炮 燒光樓上40萬
宛如電影 男子漂流1年半獲救
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國道5車追撞 2重傷12輕傷
賴清德抽國運籤 上上大吉
年初一 桃機免稅店迎春快閃
總統：今年經濟成長可望破3％
全聯福袋送車奏效 商機振
與不老騎士圍爐 總統宣示長照
初二回娘家 全台暖洋洋
大年初一 8萬人次看小鴨
美海軍網戰司令 將接國安局長
蘇貞昌：拚經濟 勿講講就忘
高鐵跳電 2車次延誤10分鐘
德高齡人口選舉影響力日增
雲林農博 人數創新高
2013德國啤酒產銷均減
傳舒馬赫有反應 會眨眼睛
張德正15萬交保 限制住居
泰國大選將至 還缺選務人員
爆竹汙染 西安PM2.5近千
歐巴馬：素溪冬奧很安全
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張德正三度獲釋 檢再提抗告
張德正健康不佳 法院裁定交保
法界籲高院有擔當 自為裁定
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國3南投段車禍 母女傷重
春節強檔 大稻埕票房開紅盤
不滿活雞禁賣 港雞販跳海抗議
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景氣有感 民眾踴躍索總統福袋
烏國總統簽法令 特赦反對派
年初二 中視神氣家族《敬天祈福迎新春》特別節目
年初二 華視神氣家族《五線譜上的人生故事》特別節目
「馬」不停蹄行程滿檔 初二馬家莊發福袋
希拉蕊民調 領先副總統拜登
eTag抓錯 除夕首日19件
陸H7N9添4例 達113例
初二回娘家 恐國道3百萬輛次
法總統新歡 獲法國奧斯卡提名
泰山鄉溫馨送暖 朱立倫與太極門弟子一起送福氣
年初三 神氣家族《尋找家鄉的味道》特別節目
中共戰機大年初一驅離外國軍機
啟動『良心時代』運動 馬總統大年初一也呼應
泰國大選前夕 傳出對峙槍響
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敘利亞和談結束 雙方堅持立場
張德正案 高院第三度發回更裁
超級盃賽場附近 收到可疑粉末
伊朗六強核談 2/18舉行
被洩WiFi偵搜 加情報單位澄清
美元走強 金銅價跌
引渡審理 林克穎被交叉詰問
凱瑞馬年賀歲 籲亞太合作
企業財報欠佳 美股收黑
走春加回娘家 初二國道大考驗
安古蘭漫畫節 台漫畫家賀新年
初二溫暖舒適 日夜溫差大
知性走春 科教館號召回娘家
陸客來台 自由行成主流
春節旅遊旺季 桃機嚴陣以待
財報利空 歐股收低
歐洲樂透彩 法幸運兒中29億元
年節旅遊旺季 桃機美食迎賓
幫總統代筆 8旬劉維椿零錯誤
向僑團賀年 呂慶龍馬不停蹄
巴媒訪徐光普 談華人過年習俗
美警告陸 勿設南海防空識別區
緬甸投資熱 貿協建議先拓銷
關山環保親水公園 促地方繁榮
神秘緬甸旅遊 陌生又熟悉
學者：陸海軍可能部署東亞外
瑞銀藝術展 春節移師南台灣
善用紅包年終 發揮加乘效益
美最熱門狗 拉不拉多連冠23年
王建民堅持再戰 旅外新星崛起
比特幣夯 業者盼政府支持
宏達電看見台灣 董俊良深耕
雲端服務 48偏鄉用電子病歷
台灣葡萄酒之路 愈走愈寬廣
養大紅包 善用基金投資
台灣第1張股票 劉銘傳發行
年終理財 先留現金再買股債
春夏女裝 豐富拼接
瘋小小黃 每車一日周轉12次
新興市場經濟引憂 油價跌
民眾少放炮 北京官方發感謝信
陸整合海上執法機關 日智庫示警
廢玻璃回收 變身節能綠建材
公共自行車 回應大不同
上海自貿區 金融改革挑戰大
巴西去年外勞人數大增
小車立大功 微笑單車改變生活
緋聞是否國際笑話 法總統拒答
陸1月製造業指數創6個月低點
副總統走春 北台4廟發福袋
美將敦促大陸 勿設南海識別區
國道車流湧現 部分路段車速慢
抗氣候變遷 彭博任聯合國特使
回娘家 國道高雄段車潮現
上海電影博物館 珍藏中正劍
集集線火車出軌 無傷亡
台北市打造世界級河濱單車道
年節多吃少動 教育單位盼改善
醉不上道 喝水最解酒
借鏡巴黎荷蘭 打造小小黃
集集線列車出軌 估中午搶通
白嘉莉豪宅 年節喜氣濃
連續16年 總統回馬家庄祭祖
封路報復政敵 傳新州長早知情
拓展穆斯林客源 阿聯酋帶希望
直飛杜拜 體驗奢華口袋要夠深
阿聯酋飛台 宛如大猩猩進城
美佛州披薩店 推出緬甸蟒口味
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歷史古城薩巴拉 巴西黃金小鎮
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春遊北巿 騎鐵馬自在逛5路線
人氣雪鴞出車禍 華府居民心碎
注音符號由來 藍黨史館報你知
連日豪雨肆虐 義災情頻傳
張德正羈押案 北院下午開庭
寒冬中的綠金 生菜村成功祕訣
傳知橋樑門 新州州長再次否認
蘇貞昌中部發紅包 力挺林佳龍
放下手機 全家泡茶找回凝聚力
驅逐小賈斯汀 美連署成案
銀髮小旅行 觀光局推樂齡路線
在地老化 老人住宅小型化
迎馬年 紐約新春爆竹樂
全年齡宅 立院建議從修法做起
在地老化第一步 改善老人住宅
騎遇東北角 重拾舊草嶺風情
宜蘭單車道 賞候鳥兼聞百花香
海天一色 台2線飽覽美景
龍門鹽寮車道 觀海賞林兼備
外出防曬 中南部紫外線高量級
出遊潮 國道中午部分壅塞
馬家庄祭祖 總統籲全民拚經濟
圓仔超熱門 中午前入場券發完
集集線出軌搶通 恢復行駛
樂享農耕 研究生用雙手愛土地
亞太棒訓中心 南市搭移訓風潮
台南冬陽 韓棒球隊樂來移訓
陸水稻之父獲提角逐諾獎和平獎
移訓商機大 球隊交流成長快
天后宮花燈展 九龍燈栩栩如生
春遊員林百果山 嘗蜜餞溜滑梯
彰化溪州 打造台版費茲洛花園
民眾領總統福袋 加油聲不斷
有機玫瑰園 花香暢身心
決戰中台灣 蘇貞昌：台中開始
李新穎出席薩華僑總會新年餐會
法102歲不老騎士 刷新世界紀錄
雪地高紫外光強 雪盲兼高山症
世青跆拳道賽 電子護具用大道
德法院判宏達電侵害NOKIA專利
第四度羈押庭 張德正到達北院
祈福發紅包 秋菊別苗頭
車潮午後抒解 下午恐另一波
回顧這一年 演藝圈放閃結婚多
集集火車出軌 乘客驚嚇未受傷
今晚大樂透 頭彩拚4.6億
年節旅遊旺季 航空公司搶客
深耕公益力 藍青年團擴觸角
裙襬搖搖帶台妹 搖上世界舞台
蕭萬長：與民眾一起拚經濟
雲林農博 第30萬幸運兒出爐
再問信於民 大阪市長擬辭再選
律師：張德正目前不可能再犯
台北27.1度 今年最高溫
走春訪大老 楊秋興談藍綠文化
屏東車流順 墾丁海灘秀比基尼
不滿友人索債 男槍擊當鋪被逮
不滿土地被占 男殺兄嫂後自殺
遭錢莊追債 男子年初一搶錢
大陸兩會 3月3日登場
招牌被拆牌樓噴漆 成大冷處理
副總統訪靈鷲山 為全民祈福
蘇貞昌參拜大甲媽 發賀年紅包
拚酒量 疑高粱下肚醉死
華人過新年 印尼總統祝賀
北京降雪量太少 不算入冬初雪
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好天氣明持續 初四晚北部變冷
祭義民爺 總統籲民拚經濟
總統中壢禮佛 受民眾歡迎
前年軍火銷售 歐美降俄羅斯增
全台天氣晴朗 至墾丁人潮減少
菲南爆炸事件 12人受傷
小學生圓夢 騎獨輪車環島
紐約展戰地名攝卡帕 彩色另面
士兵休假偷竊 陸軍配合調查
過年應付親戚 星國女性租男友
陸1月PMI 降至50.5
曼谷爆炸槍擊 數人受傷
10大源自中文菲語 面布居首
泰選舉 反對派抗議但不阻撓
曼谷爆流血衝突 泰大選添變數
雲林麥寮車禍 3死1傷
土城金安宮擲立筊 信眾稱奇
總統禮佛 期許馬年一馬當先
狗來富 婦人踩狗屎中福袋汽車
罷免未成案 吳育昇：感謝肯定
板橋外勞宿舍火警 無人受傷
烏克蘭危機 俄外長斥美歐立場
陸擬引導太陽能鋼鐵奶粉業合併
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美故議員海德對日相拜神社憂心
馮小剛執導春晚 噓聲大於掌聲
張德正30萬元交保 限制住居
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張男再交保 檢抗告請高院裁定
日內閣府職員赴韓 浮屍近海
陸H7N9添5例 達119人
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龍駒騰躍南投 台灣燈會驚豔
雲林麥寮車禍 2死1傷1垂危
國5整天車多 年初三車流達高峰
印尼火山噴發 至少11死
張德正4度獲釋 檢方再提抗告
陸：有權劃設防空識別區
年初三 台灣各地天氣多雲到晴
男星麥斯米倫雪爾病逝 享壽83
大樂透頭獎 2注中獎
擺著好看的稅務訴願 不如廢除
雪隧貫通石移行政院 員工結婚生子暴增
曼谷爆炸槍擊 美攝影記者受傷
125組百萬大紅包 今續開
高速公路初三、四高乘載
漏油污 墨西哥灣海豚生怪病
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埃及法院4日再審總統穆希
敘政府軍轟炸阿勒坡 46死
阿富汗總統候選人2助理槍擊亡
義大利豪雨河漲 塞國積雪成災
陳偉殷拜年 新年目標投2百局
洽公往來 證期局流行搭捷運
海鷹啦啦隊 空軍中尉成嬌點
行動比爾App 輕鬆繳水電費
家電品牌之星 行銷大不同
紅包理財 優利定存基金皆宜
台裔劉雲平 角逐美聯邦眾議員
貓熊拚外交 最佳和平使者
工研院開發 吸紅外光發熱纖維
梁振英上任年餘 棘手事情多
永齡攜手台大 布局智慧醫療
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泰國大選登場 反對派多方阻撓
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動物園春節期間每天逾4萬遊客
到大甲看芋頭生態 做芋頭酥
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范特喜文創區 老屋新生命
土庫里尋寶 文青來作伴
廢墟變亮點 用文創占領台中
假日增額車險 旅遊更有保障
打造玫瑰文創 從台中開始
春節遊東北角 搭公車輕鬆玩
春節求財夯 財神廟複合經營
陳逢顯藝術創新 芒雕軟實力
鋦瓷文化惜福 巧手修補新記憶
賣菸給未成年 擬加強監督開罰
擬禁展示菸品 立委盼下會期審
拒賣菸給未成年 商店簽公約
台原創漫畫攻日 王士豪當推手
野柳漁港船隻起火 5船遭殃
台回收揚國際 歸功垃圾不落地
初三走春踏青好天氣 初四轉涼
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2014遊昆士蘭 活動一籮筐
春節沉迷麻將電玩 小心傷眼
三清茶可調養五臟 乾隆愛喝
卜學亮討女兒歡心 也成追星族
SBL洋將過年 戰績攸關假期
高球教育新思維 拚冠像玩拼圖
不死鳥郭泓志登場 延續曼尼熱
單車共享 紐約客愛上騎車通勤
機場擴建完工 服務人次增7成
德國單車風行 都會鄉野皆宜
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陸生拚勁影響台生 教授感動
陸生：南台熱情 留學很值
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最酷打工 學生調查局當導覽員
調查局參觀趣 體驗大麻味
魚刺恐致命 醫師教急救三步驟
單車風行 丹麥行人路權遭霸凌
防貪 試委建議國考增行政倫理
監委：濫起訴 打擊公務員士氣
海鷗女飛官 奉獻青春不悔
海鷗部隊搏命救人 生死一瞬間
總統府配膳間 特勤全程盯上菜
拚外交 史亞平有神秘小幫手
過年新竹走春 好吃又好玩
木頭腳踏車 遊梅花湖很愜意
過好年 收假症候群嘜來亂
南監環保作品展 受刑人秀創意
老美擔心恐攻 戰機巡邏超級盃
養女寫公開信 控伍迪艾倫性侵
頂級葡萄酒 布根地逐漸出頭
環保健康省錢 義單車向前行
單車運動 巴西大城市風行
數字看泰國大選
多倫多鼓勵騎單車 設施待加強
桃園升格 蘇貞昌盼新人新氣象
臉書誕生10週年 用戶破12億人
泰國大選 45個選區無法投票
連勝文參拜 參選議題不鬆口
JK羅琳：妙麗跟哈利較速配
毒蟲闖空門 失風變搶匪
林書豪生涯首次大三元 火箭勝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中油：汽柴油價不調整
春節後遺症 韓主婦離婚訴訟增
陸3艘海警船近釣島 日警戒
楊秋興選市長 王金平籲團結
法人熱愛單車 城市交通工具
張德正案 高院4度發回更裁
聖保羅新春活動迎新年
漁船不明氣體外洩 1死13傷
野柳漁船慘遭祝融 農業局慰問
中國大媽年花千萬買黃金
嘉義公寓火警 幸無傷亡
印尼火山噴發已16死 持續搜救
副總統高雄發福袋 排隊討吉利
韓民調：退休生活月需逾6萬
印尼火山爆發 罹難增至16人
春節搶彩券行 1分鐘被逮送辦
羅援：共軍機年初一驅離日軍機
司法公平疑義 張德正4度發回
歐巴馬賀年 促銷移民法案改革
泰國大選盈拉投票 南部爆炸4死
馬年開頭彩 高雄彩券行吸客
王樂生投書 海事爭議法治解決
節慶氣氛濃 外國人湧入台過年
台南嘉義南投對流旺盛 降大雨
印度第3陣線可能左右大局
春節拜廟 蘇蔡行程滿
新式戶口名簿 告別戶籍謄本
羅馬豪雨釀災 掀口水戰
分享年味 旅菲僑團甜粿濟貧
姚明3歲女兒 身高1.1公尺
旅奧僑團熱鬧慶新春
國道5號壅塞 時速不到40
過年傳統 星年輕人不知由來
安古蘭慰安婦展 日抗議
大年初二 國道交通量破紀錄
瑪法達50歲 安古蘭慶生
星簡化程序 組屋可養導盲犬
駐義代表出席羅馬僑界春宴
泰國會大選投票結束
撞府司機聲押庭 晚間7時再開
初四晚間降溫 北東部短暫雨
陸海警巡航釣魚台領海
陸馬年房價 漲價不是唯一答案
慶豐包子團 陸旅行社熱門路線
全球150大智庫 印度6入選
高公局：初四北上現最大車潮
印度黃金走私猖獗 月達3公噸
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盈拉投票 泰大選較預期平順
德里公車司機 逾600有色盲
大陸春運 鐵路輸運破億
凱瑞會伊朗外長 稱將維持制裁
馬唯中返港 周美青送機
台中出現高溫 攝氏29度
高乘載管制解除 國道多處擁塞
太平洋漂流年餘 墨男子想回家
金馬往返台灣 軍民航開加班機
金門防風林火警 1漁民落海
副總統發福袋 楊秋興陪同
台灣燈會 南投正妹邀賞燈
嘉市城隍發錢母 陳以真扮財神
西人反對限墮胎 歐洲多城聲援
印道德警 翹課衣著約會全都管
5開聲押庭 張德正抵法院
基隆好天氣 十萬人賞小鴨
台灣智庫數目 亞洲排名第四
民意如流水 德里巿府聲勢爆跌
刮刮樂夯 1月發行額新高
廟宇參拜 秋菊各自努力
菲南連環爆 至少17人受傷
陸新增5例H7N9 1死
大樂透開獎
菲軍南部掃蕩 叛軍傷亡逾百
男白娘子逛西湖 遊客：像如花
天氣好轉 超級盃轉手票喊漲
微信搶紅包 大陸全民狂歡
H7N9廣東增1死1病重
微信除夕高峰每分鐘千萬條
泰大選恐無效 新動盪將登場
攻守至尊 野馬海鷹決戰超級盃
49樂合彩派彩結果
春節疏運 軍機運送350人次
張德正案 北院5度駁回聲押
習總下條子 陸高檔會所變茶館
大樂透頭獎 1注中獎
疑癲癇發作 男開車衝進超商
臉書10年新挑戰 吸引年輕用戶
疑癲癇發作 男開車衝進超商
高層會商內閣人事調整
檢方5度抗告 請高院自為裁定
年初四 華視神氣家族《人與大自然的平衡》特別節目
年初五 華視神氣家族《攜手同行福氣到》特別節目
「良心時代」旋風 媒體界熱烈響應
76組百萬大紅包 3日續開
張德正5次交保 地檢抗告「請高院自裁」
高普考報名費擬漲 口試也收費
蘇花大塞車 遊客半途改搭火車
英11歲小莫內 售畫進帳破7千萬
北院：有羈押理由 但沒必要
鎮瀾宮抽國運籤 整體中平
超級盃兩強較勁 廣告也拼吸睛
影帝菲力普西蒙霍夫曼陳屍寓所
薩爾瓦多投選總統 左右派較勁
菲力普西蒙霍夫曼逝 警查死因
菲力普西蒙霍夫曼用毒過量猝死
職業美式足球季 球迷變肥
5.5地震襲伊朗 建物受損
時效已過 無法起訴伍迪艾倫
超級盃前夕 紐約收核武威脅
華府慶馬年 台美政要喜迎春
柏老臨別大禮 澳利率料不動
實質利率偏低 新興國貨幣照跌
金溥聰將出席全美祈禱早餐會
菲力普西蒙霍夫曼遽逝 家人哀
駐法處新春團拜 電音三太子夯
法國華風協會活動 呂慶龍賀年
盧彥勳在台過年 生子順其自然
亞洲郵輪論壇 擬6月港都登場
港陸關係日趨密切 矛盾漸現
馬年奔騰 經濟成長可望好轉
新興市場震盪 避險基金加碼金
NFL超級盃中場 海鷹領先
最佳代言人 總統宴客必備馬酒
巴爾默掌舵 微軟丟科技霸主
陸新聞人員訪台 驚豔社區文創
回收創新管理 電子化即時監控
補助傳產研發 工業局續編2億
新春選屋 看好雙北超值潛力區
桃縣：觀光引進來 能量在民間
少年OnLight 迷途知返
申辦國有財產租購 免戶籍謄本
迎馬年 圓仔有新玩具小毛驢
超級盃開打 台灣球迷也瘋狂
嘉義水源地 走過百年歲月
嘉義水源地 盡是日據骨董
嘉義水源地 保護珍貴老樹
嘉義水錶室 登錄歷史建築
NFL超級盃半場 海鷹主宰局面
看燈會 踏訪省政歷史痕跡
人文風采 椰道荷園尋幽訪勝
白建物綠聚落 文化景觀迷人
封測台廠 招募新血迎成長
傅洛曼：TPP談判常軌上進行
反腐效應 陸官二代怨紅包沒了
陸蒐資料再消化 星馬愛問行程
受限法規 春節天倫夢難圓
LED照明晶片 價格恐鬆動
立委籲修改 外配境管限令2年
林(峰)正：林義雄參與催生新政團
茂谷柑盛產 年節受歡迎
美加土撥鼠預報 冬天還有6週
搶行動商機 遊戲廠樂觀看今年
春節玩桌遊 賽神明拚輸贏
美歐給力 企業獲利今年看升
海外旅展拚來台 桃縣第一讚
不當微軟董座 蓋茲扛產品重任
藍青年團辦活動 海報畫龍點睛
鐵血教頭徐生明 典範長存
工研院研發耐高溫生質塑膠
澳主權基金去年報酬率創新高
罕病工程師 以身試新手術
功得成功蛻變 登3C保險絲龍頭
總統傳譯陳珮馨 初登場皮皮剉
可彎曲電視 待市場檢驗
兩韓離散家屬團聚 北韓籲會商
老品牌台菜 創新貼近新世代
NFL超級盃 海鷹屠殺野馬奪冠
體感運動教練 隨時上門教運動
國考退燒 報考人數減6萬
新春好天氣 江宜樺：經濟更好
封測台廠今年計畫調薪
陸1月非製造業PMI創新低
鷹飛揚馬失蹄 超級盃海鷹奪冠
羽絨衣局部清洗 晾乾勿日曬
春節近尾聲 檢視處理冰箱剩菜
泰銖暫回神 泰大選未傳暴動
徐悲鴻作品3千幅 市面多假畫
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蘇貞昌新年新希望：改善經濟
台北書展推法蘭克福學院課程
澳洲人成月光族 半數沒儲蓄
陸媒：日地鐵大小聲 全講中文
超級盃冠軍西雅圖海鷹小檔案
港媒：可居港陸生將達7萬
朴槿惠雙喜臨門 慶生又獲外甥
男子疑酒後自戕 送醫獲救
陸PMI不濟 亞股低頭
出遊車潮現 國10多壅塞
菲央行：新興國利率動作恐不當
超級盃MVP：海鷹線衛史密斯
年初四全台多雲到晴 晚天氣涼
天氣晴出遊車潮多 雪隧壅塞
葉倫即將上任 面臨利率決策
雪霸夜視界 鴛鴦姐改拍飛鼠
大年初四 蔡英文參拜龍山寺
H7N9 浙江廣東2較重災區
火星人中場秀 超級盃球迷嗨翻
海鷹展翅 啣走隊史超級盃首冠
迷幻藥25i流行 美警籲注意
推大阪都構想 橋下徹辭職再選
H7N9 廣東新增1死2確診
假爬山真盜木 警逮5人
雪霸夜視界 陳家鴻樂當蝙蝠俠
電信商不挺 三星新平台受挫
張德正案 司改會到高院抗議
越配變修車師傅 取證書客人服
韓國會議員涉內亂 求刑20年
陸配愛相隨 面對挑戰無畏懼
越配回國發聲 擔任首位輔導員
南非機場傳墜機意外 3死
同鄉無力辯護 外配決心考通譯
兩岸民俗廟會 台中文創登場
張德正案 高院駁回檢方抗告
傳駐韓陸使邱國洪中旬抵韓履新
陸配棄工作 為兒教育舉家返台
超級盃記者會 美男亂喊陰謀論
日股收黑 日經進入修正期
歐巴馬4月訪日 加強美日同盟
乾隆養生節飲食 捨仙丹愛養性
瓜國台商與僑界歡渡新年
海鷹奪超級盃 西雅圖全城樂瘋
馬年新春 尼加拉瓜僑社同慶
年終20個月 鼎泰豐年後徵人
高院駁回抗告 檢方尊重且遺憾
港攝影師疑染H7N9 待化驗
胡婷婷：我得到一個全新開始
印尼政府盼鴻海快提投資申請
福建增H7N9 發病後由浙返
超級盃廣告 貝克漢搞笑吸睛
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趙德胤藉拍片 盼緬甸真正改變
護士轉任解說員 導覽觸動人心
張德正案 高院：沒有羈押必要
南韓：北韓廣播 威脅內容減少
單日創新高 高鐵嘉義站刷紀錄
廟宇走春拜年 陳菊嚐壽麵
止訟 推特買IBM9百項專利
特色新賽事 LPGA添亮點
反同志法 巴黎里昂數萬人示威
央視春晚 被爆假唱和利益輸送
出席冬奧開幕會 安倍將會蒲亭
花燈不無聊 達人之女創新路
先代言後批評 寶萊塢巨星惹議
盜版猖獗 寶萊塢新片4天上網
俄京中學傳槍聲 已知二人遇害
初四出遊 新北各景點湧車潮
唐代神駿圖 曾因溥儀流落民間
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平溪天燈夯 新北設天燈回收站
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乳齒換恆齒 圓仔啃竹葉磨牙
歐盟移民成負擔 比國下逐客令
港人質慘案 馬尼拉市長續協調
星雲讚胡志強 能幹有才華
降雨機率提高 初五明顯轉涼
德領軍 歐元區製造業成長加溫
蔡英文桃縣上香 祈國泰民安
俄中學驚傳槍擊 一師一警喪命
生活型態改變 星人罹癌增加
宇多田光將再婚 嫁義大利人
反腐不力 中共坦承體制有缺陷
港祭制裁 菲：錯誤的一步
港攝影師證實沒感染H7N9
疑菜湯噎到 男子聚餐後身亡
大年初三 國道交通量創新高
搶救車禍 消防員保管傷者現金
人命不如牛 印度警方遭批評
歐盟異國夫妻離婚 可選適用法
外媒：大陸暗示不設南海識別區
歐洲網站彙集百年前大戰記憶
影帝霍夫曼：一代性格男星
滯留越南香港旅行團 獲助返港
國道多路段壅塞 初五預計好轉
曼德拉遺囑公布 資產億餘台幣
泰示威持續 反對黨要大選無效
國道初四壅塞 上看3百萬輛
蘇貞昌台南看燈 不提政治事
驅逐惡靈 菲3兄弟疑弒母吞食
學童過重 歐盟推牛奶水果計畫
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香港當局為註釋粵語不當道歉
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招商投資 日聘外籍專家教撇步
平溪元寶天燈 首發迎財神
霍夫曼驟逝前 早與女友分手
街頭恍神 澳前泳將索普又送醫
大陸H7N9疫情 粵閩增3例
愛高調 章子怡陪汪峰父女看戲
曼德拉遺囑公開 家屬無異議
歐巴馬受訪 與主播吵起來
今彩539頭獎3注中獎
韓黑鷹隊赴星航展 飛越台領空
大陸H7N9 新增4例
慶新年 駐館與尼國民眾同歡
威力彩頭獎槓龜
年節近尾聲 軍機協助疏運
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春節18天 陸鐵路運逾1億人
台專家參加紅點產品設計獎評審
聯準會首位女主席葉倫宣誓就職
雲南致6死3傷槍擊犯 被逮捕
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英女王與強尼戴普 為遠房親戚
海上漂流年餘 漁民將登歸鄉路
國防新聞：台獲知F16案變化
美警告泰 勿發動軍事政變
立院21日開議 聚焦兩岸議題
港股馬年首個交易日開黑盤
胡志強確定拚連任 5日宣布
美東暴風雪釀2死 數千航班停飛
春節利用西濱快速公路 省錢不會慢
劍湖山世界宣告 2014進攻動漫產業 大手筆送價值近萬元動漫主題房住宿券
中華電信捐贈文物響應
寒冬送暖熱血情 郵政壽險捐血月
沖天炮奪命 管理多漏洞
府院慰留 張家祝確定留任
大樂透開獎
美股早盤大跌 道瓊挫200點
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美聯準會首位女主席 葉倫就職
潘基文將出席素溪冬奧開幕式
俄校園槍擊 冬奧前引維安疑慮
驗票引糾紛 醉男毆打列車長
陸美製造業不振 歐股重挫
菲力普西蒙霍夫曼遺體3日驗屍
陸美製造業趨緩 全球成長堪憂
製造業疲軟 美股大跌
陸美經濟堪憂 國際油價跌
國際奧會：相信素溪冬奧安全
經濟報憂 美股重挫
全球製造業趨緩 亞股指期挫跌
猶太組織籲德速處理劫掠藝術品
旅客注意 倫敦地鐵有2波罷工
英女王伉儷6月初訪問法國
調查：逾半英國人省錢減支出
喬帥好事近 承諾很快娶未婚妻
美製造業趨緩 亞股續挫
問鼎白宮 新澤西州長民調落後
豐田坐擁巨資 要求善用呼聲高
超級盃好熱 收視人口破紀錄
這些年 大陸國台辦的發言人
日官員稱美股重挫已反應過頭
春節後 兩岸多項大事待觀察
逛寶山雙胞胎井 馬年拚生育
無農藥小黃瓜 下半年可望量產
中經院1月PMI 6日公布
北市景點禁菸 春節出遊顧健康
科技部將掛牌 司長難選
貨貿談判 經部拚年中前完成
熱浪襲巴西 聖保羅氣溫飆高
感動傳承 綠人種子散布各處
台北書展 展日韓星泰文化底蘊
兩岸4G元年 宏達電卡位戰
陸美製造業緩 韓元貶5個月低
4G內容戰 電信業動起來
香油錢五花八門 功德箱見假鈔
手頭緊 美財長籲國會調高舉債
無線充電夯 IC設計廠紛卡位
吃一餐速食 BMI就增加
被動元件廠 鎖定非3C應用
宜蘭舊城工藝展 羅東登場
電子小兵展翅高飛
雙A今年NB出貨 可望持穩
歡唱卡拉OK 中市修正管制
投保協議 陸委會：保障台商
LED馬年點燈 拚逆轉勝
動漫節開跑 進擊巨人作者現身
大老闆看食安 多樣飲食為上策
巴西好景市 龐布亞建築群吸睛
自然說書人 綠人拓另類視野
踏出水泥叢林 鄭呈祥改擁自然
迪士尼繪師綠人 化腐朽為神奇
澳洲投資移民 90%為陸民
南北溫差大 北返民眾多穿衣
馬年看中市房產 量縮價漲
超級盃賭輸顧客 美家具行賠2億
節制飲食 健康不變原則
生技股後市 法人看旺
藍寶石材料 消費電子應用看好
圓仔開工禮 紅蘿蔔啞鈴磨牙
府宴不吐籽不啃骨 菜色不重複
松山霞海城隍廟 初五送發財金
美銀：市場對新興市場憂慮過頭
澳洲總理政宣影片一度遭撤
明星染毒早逝 好萊塢前科累累
靜宜報讀軟體 助視障者用電腦
動漫節開幕 漫迷擠爆搶頭香
圓仔紅遍海外 奪最具性格獎
營收降 IBM荷蘭節稅振獲利
開工了 陸春運返京大軍啟動
亞大美術館 安藤台灣第一建築
中央氣象局氣象報告
歐盟反貪報告 斥義貪污嚴重
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
桃猿拚創意 中職主場新典範
駐多倫多辦事處長吳榮泉履新
募兵拚留營率 官兵生活大不同
立院召委選舉 內政經濟受矚目
亞大菇類中心 環控年產值上億
由南往北推 綠決戰中台灣
沖天炮撞喉嚨 女童慘死
台灣巴黎南大獎學金 線上申請
開工燒金紙 釀火災幸無人傷亡
美股挫 VIX升幅創1月紀錄
藍備戰 穩雙北固台中攻南台
聯想狂併購遭降等 股價重摔
港媒：藝人午馬肺癌逝世
彰縣長選舉 柯呈枋表態爭取
香港演員午馬病逝 享壽71歲
進擊的巨人簽名會 諫山創來台
垃圾清運開工 籲做好垃圾分類
北韓人民會議選舉 提名金正恩
假病人會哭鬧死 弘光以假亂真
女童放煙火 沖天炮封喉奪命
食安揭密 弘光科大基因檢測
內閣改組關鍵 郝：江揆獲授權
傳午馬肺癌病逝 享壽71歲
動漫節開展日 6場簽名會接力
新春大火 泰山4工廠遭火噬
貨幣壓力緩 澳銀維持利率不變
國道路況良好 提前北返避車潮
電擊文庫展插畫 101當背景
大陸春運 迎返程高峰
金正恩獲提名 選人民會議議員
傳習近平憂中共重蹈國民黨覆轍
初五開工 熊好野發財金人氣夯
北韓批日相安倍：亞洲希特勒
澳洲房價漲不停 墨爾本漲最兇
美股重挫 台股恐先回測年線
大佛見證 柯呈枋參選彰縣長
林義雄傳組黨 蘇貞昌軟回應
美股摔 新興股市挫至5個月低
攤數據駁蔡 國民黨執政成績佳
侯友宜：做好工作 讓經濟起飛
台港陸藝人 齊留言悼午馬
秋菊訪 王金平：無關藍綠
林義雄組政團 小英：不是壞事
動漫節限量品 鳳梨酥當伴手禮
國道南部路段 湧現北返車流
美股挫 台股馬年開紅盤蒙陰影
動漫節夯 半天破4.5萬人次
社區再造 鹿野永安環保自然美
政院：深度環保稽查杜絕污染
巴紐口腔癌增 7歲童列紅唇族
進擊的巨人來台 周邊商品熱賣
北市關廠輪胎行火警 搶救中
林哲瑄臂力強 新球季轉任投手
就是愛象 醫師珍藏大象藝品
金馬獎重現 志願役改抽籤
國軍募兵 103年拚招萬餘人
救公車營運 賴文泰當志工奉獻
春節將結束 甄選該開始準備了
甄選要成功 惡補時事很重要
韓媒：北韓整肅清算將耗時半年
遊台北燈節 旅遊中心延長營業
立院開議 審服貿山雨欲來
老梅餅奇緣 找回災區重建信心
臥軌週年 關廠工人5日返北車
蘋果火箭奪命 業者：禁止射人
美：台F16升級案未延遲
台灣玩具收藏 日系不再獨霸
網購添助力 玩具價格不墜
投射回憶與想像 玩具魅力無窮
缺陷化動力 羅麗芬建美容王國
核四公投 排除併七合一可能性
廉航加持 春節出入境人數成長
外交官非洲歲月 嗑上千罐頭
吃糖不僅讓人變胖 還可能致命
宇多田光姊弟戀 未婚夫小她8歲
「雙河」演韓版許三觀賣血記
世界癌症日 打破迷思健康生活
春節收假 國五坪林段現車潮
開工不大吉 衛浴工廠遇火災
熱愛表演 午馬逝前妻陪趕戲
提早申辦憑證 中山戶政送好禮
日圓貶 豐田估全年獲利破紀錄
伊利諾州州長出席新春晚會
特效作業炸金沙 星國學生遭查
孝孫女帶祖母泡湯 不幸溺斃
藍力推示範區 仍待凝聚共識
央行：春節假期民眾領現順暢
吳季璁個展 提升台灣能見度
春節收假 台鐵估旅客76萬人
癌症居死因首 啟動導航計畫
春節假期傳搶案 高市警追緝
拜廟祈福 蘇貞昌陳菊發紅包
蔡英文籲內閣改組強化施政
富金機上網 鴻海強攻B2B電商
春節鐵血訓練 南湖籃球誓奪冠
避險殺盤 日股不支跌逾4%
男漂流年餘 靠夢家人美食熬過
返鄉車潮 高雄段順暢
官媒揭密 大陸植牙毛利10倍
午馬病逝 燕赤霞角色深入人心
NHK主管否認南京屠殺 日不評論
可控可管原則 鴻海強化供應鏈
傳烏克蘭總統可能宣布提前大選
春節收假 國1國3台南順暢
胡志強再連任 林佳龍：尊重
習近平塑自己形象 救中共形象
聯邦盃女網賽 中華隊抵哈薩克
春節5天 台南清運5千噸垃圾
竊賊失風被逮 持甘蔗打人
多收新年附加費 大馬餐廳挨轟
進擊的巨人 作者傳遞跨越心牆
軍營開放4場 329新竹登場
菲總統拒戒菸 遭警告可彈劾
百萬大紅包 把握最後兌獎機會
春節假期6天 農博遊客破20萬
午馬過世 英勇道士永留影迷心
年後轉好運 北市職能課程招生
動動收心操 遠離年假症候群
春節收假 屏東北返車潮不大
北市初四收垃圾量平日1.7倍
江蘇湖南廣東再傳禽流病例
諫山創簽名會 湧進5百名粉絲
東北季風影響 基隆宜蘭防大雨
港股跌逾6百點 進入修正期
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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