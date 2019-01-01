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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
偷釣不著變偷捕 父子被逮
徐自強：對無罪推定原則無感
台灣捐贈電腦設備予薩國大學
拼經濟 連勝文盼簽經貿協議
高中生為水而走 卓伯源聲援
美中西部迎早冬 洛磯山雪皚皚
艾習寒暄 談雙邊關係
施振榮：中韓FTA影響面板銷陸
政大女博生疑自殺 頭套塑膠袋
金馬評審團 陳(沖)率郭富城亮相
後援會贈馬 祝李沃士一馬當先
辦歲末園遊會 家扶徵摸彩品
美首位華裔女部長 趙小蘭近日訪台
南韓失業率持平 韓元跌破1100大關
道安講習 交通部：血淋淋案例
三大法人賣超台股 49億元
揚智：機上盒晶片競爭態勢不變
遭控詐款 林滄敏：不過問經費
林滄敏遭控涉詐 法部：會處理
疑虐童 快樂瑪麗安：挾怨報復
王郁琦：互訪展現和平發展決心
廣達前3季每股盈餘3.5元
中韓FTA 張志軍：兩岸還來得及
印尼：暫不入TPP和亞太自貿區
紐時：習近平崛起挑戰美國
不貶值因應中韓FTA 工總贊同彭總裁
郝餐敘遭質疑 北市：例行活動
新店小7火警 無人傷亡
6K空拍 齊柏林高畫質記錄台灣
阿里巴巴光棍節銷售 5年翻千倍
吃健康 甲仙國小用履歷食材
歐習會 習近平：建設性會談
華碩第3季每股賺7.82元
南茂重大訊息 將宣布合併泰林
觀光界挺張花冠 翁重鈞掃街
侵占他人手機 雲端硬碟露餡
中韓FTA衝擊 經部：貨貿拖久傷害大
陳(沖)否認有心結 讚鞏俐好演員
槍殺葬儀社老闆 二審仍判無期
華碩助宏國成立數位學習中心
嘉市醫療奉獻獎 8人2團體獲獎
促零安樂死 陳以真印動保貼紙
互動科技影像 回顧(王留)公圳歷史
建設完工 胡志強感謝議員支持
烏克蘭仍內戰 荷搜尋馬航受阻
楊秋興早市拜票 批登革熱疫情
補習班兼營安親 教育部嚴查
男子向鄰居買票 台南檢警查獲
屏東鹽埔鄉長參選人賄選 交保
奈總統強納森表態 將競選連任
中韓FTA 美媒：台灣焦慮被冷落
歐習會 承諾有目標減少碳排放
調查局珍稀圖書 捐贈國圖
灰熊替補夠力 湖人反撲失利
廣達：第4季筆電出貨估下滑
公車選舉廣告遭噴漆 只挑藍營
林百里：很羡慕郭董有3個女兒
中鋼延長部分投資計畫工期
華碩押寶手機 拚全球前10大
中磊前3季EPS達3.1元
台積電16奈米強效製程 明年量產
全球百大執行長 蔡明介21名
獅會助屏東家扶 捐美金7萬5
新台幣收貶3.3分
農村再生心體驗 雲林展成果
高中英聽考試成績單13日寄發
陣前倒戈說 胡志強：惡意放話
拚台東縣長 2選將推福利政見
網路合成猥褻廣告 連營已報警
抗蚊 擬成立登革熱研究中心
檢測延長線附USB 3件有觸電風險
萬人元旦健走 報名要快
母如廁留童於車內 鑰匙掉馬桶
美中達減排協議 共和黨唱反調
中國羽球賽 周天成戴資穎晉16強
建設水里 林明溱李文忠提規劃
東協峰會揭幕 聚焦貿易及安全
東亞盃資格賽 中華女足2比0勝香港
APEC任務圓滿 蕭萬長微笑返國
嘉義住宅火警 女外勞嗆傷送醫
專家：為APEC措施 拖累陸經濟
黃俊森家族捐款 助脊髓損傷者
什麼都管 傳陸將頒明星限薪令
基隆發霉說 謝立功：別扭曲
趙小蘭父女訪台 交大頒名譽博士
環評錄影合法性惹議 僵持1小時
程泰：不怕日圓貶和中韓FTA
林百里：醫療雲還在初階研發期
印度砸重本 要人人網路上身
偷雞精補身 8旬翁被逮認罪
政大女博生輕生 校方感遺憾
亞幣競貶 學者：台幣應維持穩定
中台灣原鄉首座泳池 苗栗落成
遭男友割五官女 轉送林口長庚
華碩PC成長 明年拚15%
綠宣言 籲朝野解決食安危機
金城武樹旁 多了石雕茶壺
雲林選戰 藍重農村綠拚社造
疑買票 宜蘭樁腳遭收押
監督條例 藍問小英還要拖多久
肺癌女性殺手 日奪8.6命
疑騎YouBike摔死 新北調查中
東協峰會登場 菲料提南海爭議
查豬羊食材 桃園封存逾2噸
立院初審 併排停車罰款提高
日本天皇老師 獲成大名譽博士
上海重汙染 霧霾黃色警告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
空汙管制沒了 掰掰APEC藍
南茂通過與泰林合併案
嘉市玉山國中 發表電子繪本
山老鼠枯水期蠢動 警巡揪不法
歐洲彗星登陸器證實脫離探測船
台南市長官邸委外 遭質疑毀容
涉包庇王令麟 前副典獄長到案
中韓FTA 台灣面板優勢流失
檢察官葉建成 獲模範公務員
日自衛隊美少女宣傳 隊員不滿
王張會 商談陸客中轉6共識
王張會 力推貨貿互設辦有共識
主動抗噪晶片 強化電聲業競爭力
習安才會面 中日又生齟齬
羅賓威廉斯 疑因失智幻覺自殺
民歌音樂劇微風往事 重返70年代
談匯率 華碩：別太劇烈
邱鏡淳端牛肉 生育補助金加碼
新台幣續創近4年新低
NCC：手機資安評估月底出爐
基隆山藥大餐 享11道佳餚
上海國際食品展 高雄館吸睛
東北風影響 北台灣轉濕涼有雨
匯市搞鬼 5銀行遭重罰32億美元
大陸安邦保險 擬IPO籌資600億
陸韓簽FTA 馬痛心綠營誤國言論
遏止伊波拉 台灣不落人後
通緝犯桃機與警裝熟 難逃法眼
自己煮卡安心 小家電業績增3成
查豬羊混摻食材 台南陸續回收
涉包庇王令麟 蘇清俊遭約談
悠遊卡推陳出新 總統讚連勝文
力抗種族隔離 美民權律師辭世
北監前副座涉庇王令麟 檢搜索
查賄制暴 警方全國大掃黑
國泰金購併美國康利資產管理
侯文詠：可否把宣傳車聲音調小一點
成為陸首富 馬雲：我不快樂
納吉：APEC有助改善亞太經貿
美女加古文物 推廣中華文化
名嘴批政府 馬：對政績有信心
南茂併泰林 估溢價幅度16%
單車放稻田 金城武樹農民心痛
承認巴勒斯坦 法國會28日表決
王張會6次 穩定兩岸關係
新北市圖新增3樂齡閱讀示範點
51歲學木工 肢障者技能賽奪銅
連接五峰山林 土場橋重建通車
新北大道連環撞 1傷者送醫
謝立功：中央地方攜手共建基隆
歐習會 重彈台灣議題舊調
藍營廣告遭噴漆 客運急換新
綠指濫開支票 黃秀霜陣營反駁
會大陸學者 王郁琦：很值得
人民幣離岸中心 南韓再近一步
內需大 陸發展電商條件優越
台灣牛肉麵 風靡上海食品展
故宮南院 營建署：如期完工
日月潭馬拉松 跑步輕鬆做公益
澎湖馬拉松 參賽人數歷年之最
陸韓簽FTA 藍常委憂成新貧局面
查摻豬羊肉食材 嘉義封存1.6噸
劣油案 政院擬月底提團體訴訟
促進服務 南投辦托盤整床賽
程泰車床業績增 看好汽車應用
國父誕辰 朱立倫掃3眷村拉票
創新臺灣 點亮未來新氣象
高市總圖書 建構城市資料庫
劣油案 黃秀霜批綠營縣市卸責
畢展集資 輔大大傳推美女月曆
交通大確幸 馬：經費比前朝多3千億
假京東商城詐騙 兩岸聯手偵破
檢討亞運 教育部促改進紛擾
苗醫心導管室救命 蔡貴嶔獲獎
金門竹市 啟動飛躍稅務通
墨高鐵廢標 陸商或獲賠13億元
陸駐菲使館：海上絲路仍含菲國
中科園區擴廠環評 補件續審查
農委會公告4種劇毒農藥禁用
4成德國企業家憂接班人難覓
新光認祖案開庭 陳子婷未到庭
地下室轎車起火 數百學生疏散
南港輪胎回扣案 協理夫婦續押
收廢油再製鍋爐用油 遭究辦
譚汶琳2度破門 中華女足勝香港
王張會輕鬆登場 六六大順
補習班兼營 教部促資訊透明
維安考量 警方履勘大膽島
布局緬甸 台商:備妥充足資金再來
降低緊張 歐習達成多項協議
中韓FTA 曾銘宗：爭取公平競爭
傳兩岸年底談貨貿 經部樂觀其成
今彩539開獎
俄增援烏東 基輔備戰新戰事
斐總統朱瑪抵澳洲參加G20峰會
驫舞劇場21日德勒斯登演出
大陸菜市場名 30萬個張偉
超級籃賽 22日台中開幕
彭淮南引述IMF 安倍未讓日脫困
新北市：新燕案尚未通過核定
馬利伊波拉病患破百 2死
因應肥咖 IGA延後至明年初簽署
英央行：通膨率恐跌破1%
中彰投分署頒獎表揚勞動典範
陳以信：緊密經濟關係確保和平
王張會 學者：兩岸穩中求進
473人挑戰登山王 首次藥檢
國有地都更趨嚴 財部:法制問題
黎智英聲援占中 被丟豬內臟
加泰隆尼亞公投 西斥為慘敗
王令麟兩度入監 台開案審理中
道交條例修法 未繳罰鍰可驗車
KOM獎金誘人 王胤之：恐與隊友廝殺
修法加重罰併排 罰鍰2400元
蔡依林穿古裝 安室奈美惠爭豔
美日棒球賽 日2:0完封美
鼾聲如雷惱人 抗噪技術消音
試辦第三學期 教部研商名稱
髖部骨折 薄片手術獲創新獎
坐牢涉行賄 北檢提訊王令麟
OECD：投資研發 陸將超越美歐
連勝文：柯、扁路線有何不同
今彩539頭獎 3注中獎
保勞動權 義工會擬發起總罷工
波法院不准總統任胞弟為副總統
陸客若中轉 估機場客量增百萬
歐巴馬：鼓勵兩岸尊重向前邁進
馬致電懇託 里長願挺連勝文
會員國禁栽種基改 歐議會同意
2015年桌曆 陸軍傑出女官兵曝光
美副防長籲國會 別刪國防預算
柯文哲：盼將榮耀感帶入市府
拉抬魏明谷 民進黨籲集中選票
蔡英文：擔任公職 應認同台灣
放棄綠卡 柯：當醫生醫台灣人
功夫茶 茶水流1.2公尺入杯
國際拳總大會開幕 吳經國呼籲團結
澎湖馬拉松 4千人名報名歷來之最
東協經濟共同體 2050年全球第4
立院促調查 楊秋興：按規定請假
激勵澎湖選情 馬15日跨海挺蘇崑雄
典獄長涉收賄 兵分39路搜索
取回101主導權 財政部提五共識
立院初審 騎機車抽菸罰600
疑包庇王令麟 檢調搜索監所
綠色和平: 漁業署縱容非法捕鯊
保證正港國產羊肉 認明識別招牌有保障
王令麟獄中行賄遙控 檢調展開約談
麗星郵輪「寶瓶星號」回歸馬來西亞沙巴
政大陸女博士生 疑套頭自盡
王朝大酒店搶攻歲末新春商機
入營塞車 立委提案編組訓練營
松山線通車 「巨幅乘車資訊看板」即日起登場
蘇花改觀音隧道 第3貫通點貫通
9合1選舉 分別可領3、5張選票
APEC「習、安會」 日媒冷處裡
你今天跑到哪裡了？
笨蛋 現在只有靠下行政命令救台灣經濟！
驕兵幫助藍營打出危機牌！
高希均送年輕人一個字 以「己」字勉勵南華學生
2014中華電信獲獎紀錄傲視群雄
江揆今頒獎 優秀公務人員
「華韻12」貨船來臺航程全程開啟AIS
2014台中秋季旅展 台中金典酒店下殺拼優惠
夜店殺警案 檢破天荒求處21人死刑
冬季火鍋聯合國 12款全新口味溫暖上桌
獄政官涉貪案 蘇清俊聲押
馬領唱愛拚才會贏 挺連催票
俄軍入烏東 安理會開緊急會議
涉行賄副典獄長王令麟假釋無望
奈國師院遭自殺攻擊 恐已10死
歐洲登陸器菲萊 成功著陸彗星
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐習會外一章 習近平提拋錨論
義北部豪雨成災 傳1人死亡
扶輪社國際總社長黃其光訪義
世衛：伊波拉死亡人數破5000
坐牢涉行賄 王令麟訊後還押
料OPEC不減產 油價跌
大銀行作弊受罰 美股跌
復航前3季每股賺0.53元
超越減碳目標國產車 福特達標
大號女裝較貴 美服飾品牌遭議
美元獨強 債券組合抵禦升值壓力
看陸韓FTA 管中閔憂台未來
節能Family遊戲 學能源管理
防水外套彈性長褲 登山好搭檔
元山第3季 每股賺0.13元
助台廠 貿協緬甸辦雙展
華東Q3獲利 封測單季新高
北台大雨特報 中部以北探17度
印度可能2018年再執行火星任務
21U棒球複賽首戰 中華晚間戰澳洲
管中閔：台入TPP助亞洲平衡
巴西調查：國家競爭力衰退
聚焦巴西市場 大陸車提升品質
衝選舉 國民黨北美視訊造勢
綠能每股虧1.69元 連虧14季
與好萊塢合作 中國電影受矚目
市調：寡占 DRAM可穩定獲利
沙國盼穩定油價 否認掀降價戰
改革不停歇 吳經國著眼接班人
昇貿前3季每股賺2.06元
回饋家鄉 吳經國助台拳擊發展
NATO控俄國 派兵到烏東
水頭客運中心 打造金門新地標
明年大尺寸面板出貨估小增
趕搭購物季 蘋果Beats推新耳機
穩懋第3季獲利大增
瓦城前3季 每股賺9.64元
69樓驚魂 紐約洗窗工空盪2小時
ATP年終賽 喬科維奇輕取瓦林卡
加速送貨 亞馬遜將測試無人機
投信：歐洲市場機會浮現
台灣電路板協會 獲ISO認證
法人：外資偏空 台股盤整
台股開盤上漲29.02點
道奇隊克肖 全票獲選賽揚獎
金門文學講座 分享創意
合併案 南茂開盤漲泰林漲停
張盛和盼 頂新低價售101持股
北市兒童新樂園 辦理履勘
曾銘宗：外資續匯入 台股會穩定
五月天將軍令 英雄熱血追夢
熬夜吃多沒胖 中年婦罹甲亢
彭淮南：外資占外匯存底68%
台積電16奈米進展順利 股價揚
司馬庫斯獲波哥大影展環保獎
曾銘宗：金融三會 年底前召開
陳柏良率隊 中華拚東亞盃門票
張盛和：泛公股持股101 可逾5成
新台幣早盤升1.27角
湖人對鵜鶘 布萊恩首節14分
辦混油推YouBike 獲模範公務員
加亞伯達省發現新鴨嘴恐龍化石
歐習會後 美學者憂東海局勢
擄鴿勒贖撕票 4人被逮
大啃蘋果 譜瑞獲多項產品訂單
查頂新稅 張盛和：速推避稅條款
政務官助選 張善政自認沒票房
警圍捕通緝犯 起出上膛手槍
大選投票 訓練中心新兵全放假
邱國正：台美軍事有良好關係
半場打完 湖人落後鵜鶘
財部：4500戶涉美肥咖條款
北市殺警案 北檢起訴60人
陸打貪 青島警界4天3官員被查
維珍太空船駕駛 墜5萬英尺生還
外國肯定健保 衛福部繼續努力
濕涼如冬 鄭明典：又有鋒面到
歐洲拚經濟 美財長要求加把勁
橫濱設設計中心 創見攻日市場
國際拳總大會 吳經國：持續改革
學者：放寬兌換人民幣是港機遇
選前掃蕩 屏警破改造槍枝工廠
台股大三通 好事近了
央行協商 取消人民幣兌換上限
趙藤雄：林口A7合宜宅未享特權
封測場南茂Q3獲利 7年新高
正妹染安毒 五官凹陷皮膚潰爛
國父館飄異味 老歌演唱會喊卡
貪很大 河北官員家藏5億現金
張麗善告白 真心開創雲林
張盛和：未聞官股參與味全董事
思科財報超標 惟財測拉警報
監院：彈劾案以貪污居首
日本鳥取 機場改名柯南機場
連勝文叫陣 要跟柯文哲辯經濟
YouTube出招 搶食音樂視頻市場
歐巴馬讚緬甸 仍盼持續改革
調查：6成民眾認為大專學費偏高
律師開砲 楊秋興總部：已解職
彭淮南：黃金風險高於美債3倍
曾銘宗：台股正常量1100億
奢華版跨年 親看杜拜億萬煙火
競選期間 賴清德：必要時請假
李顯龍籲建構高素質區域自貿區
精選最棒飯店 國際旅客推花蓮
元大寶來投信ETF今年全數配息
浩角翔起高空開唱 開賣粉絲搶
年底選舉 未獲中共犯台情資
高中英聽 AB級成績比率略降
蘋概股強勢 指數守穩年線
涉貪趙崇智複訊 蘇清俊將移送
中田英壽柴崎幸熱戀
幫兵減肥 國防部：方法可調整
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
張盛和：公股未涉味全董事會
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
IEK估台半導體業產值增16.4%
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
超級人瑞身上 暫找嘸長壽基因
陸2015年GDP目標 可能降至7%
獲利不如預期 廣達股價綠臉
善化轉運站啟用 轉乘更便利
湖人不敵鵜鶘 林書豪15分
趙藤雄仍堅稱未說謊
趙藤雄：5大標案未享特權
海軍：潛艦國造藍圖估花30億
被拒入境 李承哲抗議日本
歐巴馬訪陸 中共7常委都見面
堪薩斯州：美第33同性婚合法州
男工地鋸鐵條 辯是廢棄物
微熱山丘海外第4家 落腳香港
學者：漲學費價值 民眾看不到
海上絲綢之路銀行 傳籌建中
台股量能負成長 金管會尋對策
查幽靈人口 里長參選人妻交保
支援伊波拉 韓先遣隊赴獅子山
爭當IPC股王 研華與樺漢力拼
7所世界名校 提供台生獎學金
美陸減碳協議 盼促全球抗暖化
推銷新招 毒咖啡也有黃金比例
海外欠款未還 外交部強勢追討
台灣漆藝瑞典東方博物館展風采
竹縣愛心醫療專車 關西線首航
彗星登陸器著陸 固定錨卻出包
中市公告市長候選人 14日起競選
婚外情小三遭棄屍 白骨案偵破
張盛和：有信心拿彰銀更多董事
玩具商孩之寶 傳要買夢工廠
新台幣中午升1.27角
被控多次襲臀 男辯稱誤會
綠參選人涉賄選 藍委籲說明
基市長選舉電視政見 20日首場
監院：監委人數不足 衝擊彈劾
蔡依珊：以中華民國公民為榮
入境卡別留白 民眾赴紐遭拒入境
鄉長參選人涉賄 彰檢聲押獲准
羅瑩雪：清查監獄弊端無上限
名嘴批馬 藍基層罵政治變色龍
殺警案 曾威豪蕭睿鴻遭求重刑
珍貴 飛機凌日影像曝光
外交部進入偏鄉 提供領務服務
九合一選舉 江揆促防暴力賄選
因應登革熱 江揆：不可鬆懈
混亂時期 龍應台：詩是清明力量
朱立倫：捐二手物讓舊愛變新歡
補海研五號 買現船建新船並進
奇景接單告捷 獲聯想平板電腦單
霧霾日增 滬調整產業負面清單
立委嗆彰銀股東名冊有異
仿APEC新中裝 淘寶網拍也賣
苗栗醫療園區完工後 趙藤雄退休
涉詐貸又違建 書記官遭起訴
達陣彗星 探測器菲萊向地球說Hi
中美洲各國將採取新港埠策略
徵地自救會上凱道 籲選票表達
高材生殺前女友 檢提訊張彥文
質疑馬擁美國籍 藍請柯提證據
微信推出免費電話 註冊塞爆
台灣助聖文森建大橋 完工通車
電腦公會：多簽FTA有助IT產業
安平遊艇碼頭啟用 四季皆可玩
APEC才結束 習近平要去G20
綠喊話 蔡炳坤：分化不道德
查黑心豆花 檢搜索永昌第一
警破暴力討債集團 拘提17人
檢調赴宜監查案 典獄長遭載走
軍統到全球聚焦 明日之星緬甸
電視和手機同步看 多達530萬人
歐巴馬要減碳 共和黨揚言抵制
瓜地馬拉平均每人1.4手機門號
獲利優 外資齊升華碩目標價
人生重挫 趙藤雄笑一笑雲淡風清
知識領航 高市總圖啟用
推廣社頭襪 彰縣府台中辦展售
韓利率不動 衡量日圓貶值威脅
中韓FTA 中南部中小企業影響大
拓新興市場 徐重仁：打國家牌
趙藤雄：大巨蛋非擦屁股工程
地產地銷 公館農民直銷站開幕
台股收盤漲61.72點
暴力討債集團 GPS監控逼債
屏縣廢食用油 即日回收
草嶺古道芒花季 週週抽好禮
張麗善擘畫台西 開發綠能
星老婦毒夫 離婚分產少
台股走高 漲61點
11月台指期漲54點
歐巴馬的秘密 印尼山頂烤魚
11月電子金融雙漲
天候差 慕谷慕魚暫停入山申請
反占中：爭取14日前占中清場
連勝文：蔡依珊為我犧牲
台贈電腦 薩金融管理會致謝
中韓FTA 江揆：對台警訊
出土歐洲銀幣 嘉市遺址展
上海錦江462億收購法羅浮飯店
外接硬碟裝氣囊 防護裝置獲獎
蘋概股領軍 台股尾盤拉高
台日簽合作意向書 攻綠色科技
斯國生態海報展 台教師獲銀牌
銀行轉投資總額上限計算擬放寬
遠雄巨蛋上梁 台北新地標浮現
稱子有糾紛 退休女師險遭詐騙
尬TPP RCEP陸拚2015結束談判
功夫上映10週年 3D版年底亮相
私囤牛樟養樟芝 竹東警方破獲
創新臺灣新書發表 總統出席致賀
國考部分類科 擬取消年齡限制
海水防治登革熱 高市擴大實施
江揆促創造入區域整合有利條件
交通部：公共運具都應有保險
三大法人買超台股46億元
兒童新樂園 增6項好玩新設施
台豐遭資遣勞工 控資方剝削
前科男 假應徵真偷竊
公職資訊技師缺 建議放寬年齡
總統：台灣要從加值創新出發
布袋遊艇港 招商委外營運
氣囊又傳致死 本田召修17萬輛
兒童新樂園履勘 模擬隨機殺人
台將辦世青女拳賽 助拳擊扎根
龜山雲端監錄 安全防護大升級
怪獸演出興趣 逆轉勝賣破千萬
菜菜緒護士服露性感腿 網友推
軍方演練 子彈偏離射民宅
29日投票 勿帶手機勿撕選票
省空間 北市試辦軌道式單車架
太魯閣減污染 電動公車啟動
遊行衝突 日警搜學生宿舍
防護單薄抗伊波拉 美護士罷工
創意點子商品 創新臺灣看得見
歡慶松山線 北市3商圈推好康
元智校長：有能力就不怕22K
貪污案第二波 宜監典獄長到案
服務亮點 桃園11家企業展翅
中央社創新台灣新書 總統肯定
工商界相挺 楊秋興選戰火力足
東亞峰會 李克強倡東亞共同體
新北市長選戰 14日開跑
東協峰會 聯合國盼泰回歸民主
老人牙齒照護 每半年定檢
21U投打俱佳 中華隊展開複賽
京大生激進反核 日警搜宿舍
中市議員拼選票 提建設及認同
OECD：陸印東協成長強勁
輪胎雙雄獲利爭霸 正新勝出
檢警搜索 查黑心石膏成品流向
胡耀邦子：陸成法治國家要50年
威廉凱特婚禮蛋糕 12月拍賣
油品驗戴奧辛 食藥署：標準內
殺警 近年殺人案起訴人數最多
新台幣收貶0.2分
日媒：訪東京晴空塔台客大增
成大打造磨課師 初訂4年目標
貿易便捷協定 印美達成協議
燈泡會唱歌 創新臺灣方程式
北市傳砍殺案 男子頭腿受傷
登革熱作戰 高市5里海水滅蚊
台灣工時過長 學者提5建議
硬碟式安全氣囊 清大生獲獎
中韓FTA 中南部產業衝擊大
霧台鄉長參選人涉賄選 收押
LG升級Lollipop 台灣近了
陸10月工業生產 年增7.7%
蔡依珊邵曉鈴 再赴眷村拜票
中醫搭月經週期療法 成功受孕
檢方聲押趙崇智及王令麟助理
兆豐金釋台企銀持股 金管會同意
北市長對決 過半約需75萬票
金門涉賄議員聲押 地院裁准
韓男團成員遭詆毀 乃父擬提告
當街現金賄選 男羈押禁見
航港局：華韻12非中國大陸籍
殺警案緣起 劉芯彤找幫派尋釁
挾世足金盃風采德國家形象居冠
台南安定區公所 推超商借還書
飢餓體驗結合路跑 募款10萬元
醫起藥健康App 看病更輕鬆
金相祐來台簽唱 親切沒架子
九合一選舉 史上首見紙票匭
桃縣查污高手 稽查科長獲殊榮
獄政涉貪 宜蘭監獄典獄長交保
台中歌劇院檢測 20日前完成
歹徒搶手機 父子見義勇為制伏
不滿處置殺傷醫師 女判5月
金九銀十不再 陸房產銷售下滑
中韓FTA 台面板銷陸壓力大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
物聯網連網物件明年49億個
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宜市長選舉傳棄保 藍營否認
兒童新樂園履勘 27項缺失
緬甸雙展商機2500萬美元
南非監獄人滿為患 強盜溫床
停車場動土 胡志強：持續建設
仁寶第3季EPS 0.6元
陸對韓開放服務業 經長深感憂心
兩岸貨貿談判 杜紫軍：等待時機
陸零售銷售成長 連5個月趨緩
正妹欠錢 遭逼酒店陪酒
爭彰銀委託書 16家券商表態
選舉 高市首投族逾十萬人
環教巡迴車開跑 學童樂學新知
選舉前夕 北市警破獲改槍工廠
台北入秋最低溫 14日清晨更冷
全球Q3黃金需求下滑2%
林明溱：推動信義鄉觀光建設
調整結構 仁寶非NB比重上3成
美媒：減碳協議 歐習私宴完成
賄選定讞 嚴亞美恐失參選資格
中韓FTA威脅 投顧：明年淘汰年
市場煥然一新 新北奪雙料冠軍
重新出發 富邦勇士挑戰SBL
中韓FTA 中南部工具機挑戰大
習會太平洋友邦 將提援助方案
韓輸陸四百萬噸鋼鐵 對台威脅大
劉德立夫婦款宴巴國副總統伉儷
富邦勇士新洋將 待過韓國職籃
兩岸和緩 學者：陸不必矮化台
設仙人跳假車禍詐財 12人落網
創新台灣 沈榮津：如教戰手冊
露國媒體報導台防治伊波拉措施
BRT海線趴趴GO 15日登場
李克強安倍交談 提4政治文件
混摻羊肉 牧昌部分肉品待釐清
WSJ：低調協商達成歐習會成果
港媒：占中清場可能延到下週
頂新：30億食安基金捐贈立場不變
彭淮南：朝野一起解決FTA問題
14日北台灣有雨 南部早晚溫差大
直轄市長競選活動 14日起跑
中華電服務受肯定 囊括11獎項
台幣收30.752元 近4年新低
竹縣安全添一軍 新湖分局成立
遠傳行動客服 獲金手指獎
文宣戰 綠推改變桃竹苗CF
耗資十億 桂冠桃園建低溫物流
公營出租住宅 郝：正確方向
郭李帶兵帶心 勉球員戰勝職業
北市砍人案 警：疑似幫派糾紛
腹痛別輕忽 小心胰臟癌上身
工地病媒孳生源 高市勒令3處
崇右爆破課 海倫清桃親上陣
全台最大自助餐廳 品花苑亮相
假羊肉案 新北再查扣552公斤
21U世棒 陳明軒投複賽第2戰
陸：南海爭議應由當事國協商
陳定南公事包 再成選戰話題
挑戰自我 視障生外拍日月潭
鴻海Q3每股賺2.3元
伊朗回美：無法接受裝飾性核產業
基隆市議員參選人涉賄 遭約談
台中BRT海線 週末來體驗
花蓮景點評價優 邁國際觀光城
王張會落幕 王郁琦返台
北市海教中心 關渡國小開幕
涉檢察官宿舍前買票 男遭羈押
肥咖效應 4273戶受影響
社福支票 黃秀霜：一定做到
幾米抵瑞典參加兒童圖書週活動
救命AED 苗縣設置密度高
捷運松山線首發車 化身美術館
羊肉混摻案 台南稽查9業者
經部邀喝咖啡 業者促銷優惠回應
捷運松山線 14日通車典禮
學生套房竄K味 警方逮人
西湖甘薯農業之旅 重溫焢窯樂
台新金備戰 足額提名彰銀董事
陸學者看蕭習會：對台政策不變
南海興波 陸向東協提友好條約
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父子上山打獵 父離奇中槍亡
問題食品 台灣名品展止步
法藍瓷聖誕餐 食安概念入菜
新兵均可返鄉投票 影響萬人
21U 中華2比0領先澳洲
伊波拉可能療法 12月臨床試驗
謝立功雨中拜票 談都更便民
薛貞國遺孀：未聽犯嫌說抱歉
湖人吞敗 禁區遭鵜鶘踐踏
成都副司令被查 疑涉徐才厚案
中市低碳城市貢獻獎 頒獎表揚
殺警案起訴 2共犯落網交保
陸10月房市 現回升跡象
公館農會把關 小農直銷站開賣
21U 中華4比0領先澳洲
松山線通車 百貨受惠人潮增
村長性侵逼退選 治平對象究辦
張盛和：頂新食安基金可能打高空
得80萬票 柯文哲：姚立明硬拗
松山線通車 百貨美食促銷辦展
殺警案 北市信義分局長記申誡
為APEC藍天 陸被抓被處分者眾
BMI大於30 軍方要求減重
銀行槓桿比率 台灣屬中上水準
教育餐飲界 挺胡志強連任
配合ADOC 宏?助菲縮數位落差
解食安法僵局 擬擱刑事罰爭議
監督條例復議案 在野擬杯葛
結紮手術13死 印醫生怪罪政府
常春媚金大分享六心級理念
法前外長擬選總統 挺同性領養
中華男足0比2落後關島
德媒：APEC顯示亞洲內向靠攏
國發會：全球經濟氣候指數大跌
亞洲科數奧賽 台摘1銀8銅
全國大掃蕩 警逮黑道涉賄選
陸韓FTA 藍：105年就會有衝擊
杜紫軍：簽FTA 出口條件升級
林克穎引渡案 可能明年初宣判
緬甸政治改革 歐巴馬樂觀看待
舉重世錦賽 林子琦第4
銀行法修正 金融債大變身
施振榮：台日應共創產業新生態
連邀辯論 柯：準備政見發表會
學者：基本工資改革公式非重點
經濟顧問評政策 梅克爾不服
點耶誕燈 宮澤理惠俏麗登場
陳浩瑋射門 中華男足1比2落後
烏軍發言人：基輔無意放棄停火
黃世銘洩密案 12月續行辯論
21U 中華5比0領先澳洲
肝病從檢開始 邀千人免費驗
監獄爆收賄疑雲 監委調查
FTA發酵 台灣在美市占率下滑
年輕男體檢 罹患少見心臟病
彭淮南：IMF估台經濟成長3.5%
澎湖在地食材 創意料理競高下
對抗索國海盜 印度洋開放巡邏
元大期推選舉前哨戰APP
台灣東協拓銷團 菲傳佳績
今彩539開獎
挺連勝文 馬吳朱郝全力催票
挺連大會 郝朱猛催藍軍選票
王毅：北京APEC有8大成果
東亞盃資格賽 中華男足1比2不敵關島
胡志強：不要為選舉抹煞公務員
腸癌肝轉移 翁切肝多次仍存活
21U錦標賽 中華5比3領先澳洲
兩岸租稅協議已完成技術性協商
威力彩開獎
台北旅店與Agora行銷合作
陸企收購法國大型連鎖旅館
慢飛兒早療 許瑋甯響應零錢捐
鴻海前3季獲利歷年同期新高
納吉：東協應避開國家主義
貨貿何時談 陸委會：時間未定
連勝文堅持開放平等國際化
陸客機場開戶理財 有譜
21U 中華9比3領先澳洲
東亞峰會 陸開逾200億美元支票
鴻海轉投資陸子公司 攻電路板
出版品下架流程 監委籲檢討
中期清單 杜紫軍：恐失調整空間
21U 中華9比3擊敗澳洲6連勝
越南宏觀經濟穩定 國際肯定
史上首次登陸彗星 5大問題解惑
金融三會 可望成為耶誕禮
夫妻同參選 縣選委會：不違法
會計師：魏家退出味全 難
菲萊狀況良好 但可能落在斜坡
夜店安管 街頭遭斧頭砍殺
21U複賽首戰 中華9比3勝澳洲
APEC期間 北京PM2.5降低3成
倫敦居大不易 30歲後遷出
參與APEC 外交部：未遭矮化
馬英九籲票投懂市政的連勝文
日圓貶 彭淮南：進口日貨有降價
雲縣長選情 蔡英文：維持領先
莫三比克大毒梟 驚傳遭綁架
中韓FTA 法人憂市場拱手讓人
上半場失兩球 中華男足1球飲恨
印尼媒體：教宗2017年到訪
韓陸FTA生效後 部分產品免關稅
馬總統：查食安 史上最嚴
菲萊停在峭壁陰影 恐影響充電
阿里山風景區 啟用資源回收機
趙小蘭訪台 行程受矚目
習將訪南太 外交部掌握情勢
陳傑憲失誤自責 不想當拖油瓶
中信銀新德里分行喬遷
翁山蘇姬難選總統 政黨籲修憲
波克夏砸47億美元 買下金頂
柯文哲：政府應增人民就業機會
中韓FTA攜手 學者憂台產業被擊垮
中華男足敗 陳浩瑋：睡不著了
宋家豪6局無安打 第7局破功
威力彩頭獎槓龜
世界最高與最矮男 倫敦相見歡
嘉縣傳賄選 參選人5萬元交保
歐巴馬減碳 共和黨揚言杯葛
今彩539 頭獎槓龜
中國羽賽直落二 周天成晉級8強
印美貿易談判解套 WTO讚獲大助
美、中減碳協議 共和黨揚言抵制
APEC「習、安會」 各國媒體評「最尷尬的場面」
便宜又有效 高雄市區繼續灌海水滅蚊
中韓FTA 杜紫軍：中南部中小企業影響大
科學家：菲萊登陸器「已穩定觸及67P彗星表面」
11月14日 各報頭條
總統：蕭習會後兩岸波瀾回正軌
習近平出發赴G20 首訪大洋洲
G20擁抱世界領袖 無尾熊及芭蕾舞團也來湊熱鬧
粉紅「讚」車11/15屏東亮相送水果
涉貪 收押6獄官、4員遭停職
慶祝松山線通車 打卡購物享好康
痛定思痛 監所接見室加裝署長信箱
人民日報：習近平反腐、兩年打56名「老虎」
全國技專校院通識課程及勞作教育績優頒獎典禮
兩岸應鞏固堅持九二共識！
歐巴馬期中選舉從中央輸到地方
亞太區第一生態港 ECOSLC主席親臨高雄授證
林俊傑、張鈞甯募集愛心禮物 陪伴兒童遠離糧食危機
賀《OLDMAN奧德曼》奪得金漫獎 東立電子書城開放免費閱讀！
松山線11/15通車 捷運路網拼圖完成
理想大地2015羊年春節住房 開運搶先預購
航海人員測驗 首度有外籍生報考
馥敦飯店南京館 冬季『海陸自助饗宴』
2014客家美食料理比賽 千人拼貼開幕活動報名開始囉！
全球百大品牌 KIA 正式登陸全台
馬總統期許創新成為台灣軟實力
富有恐怖組織排行榜 IS居冠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊斯蘭國首腦現聲 圖證明未死
歐巴馬籲緬甸 大選應包容透明
歐股震盪激烈 終場收小紅
樺榭亞馬遜談和 化解售書爭議
IS與蓋達分支 傳同意聯手出擊
蘋果iOS漏洞 美政府警告防遭駭
沃爾瑪財報佳 道瓊指數創新高
美產量創新高 油價重挫近3美元
大雪不停課 網路授課維持學習
美學者：新國會對台美貿易有利
還政於民 布吉納法索通過藍圖
荷蘭企業向巴西石油公司行賄
玉山降初雪 白天氣溫回升
數位化 中信銀推全方位服務
台IC封測產值 估年增逾12%
中華電推健康行動上網
全球女首富 身價飆破400億美元
日圓貶 工具機業者憂心
巴西石油弊案 前總統難逃干係
日媒訪 馬總統重經濟區域整合
道瓊創高 台股看量能
全球油服業兩巨頭 傳談聯姻
博客來：心靈勵志書籍熱銷
21U棒球複賽 日韓大戰中午登場
包庇王令麟 典獄長蘇清俊收押
板橋後站商圈大火 燃燒兩層樓
MLB天使鱒魚 全票獲選美聯MVP
網路評鑑 法國餐旅業又愛又恨
國際拳總改選 吳經國可望當選
獅子山染伊波拉醫生將返美治療
傳阿里巴巴擬發債籌資80億美元
蘋果新機加持 勁永第3季轉盈
松山線將通車 下午通車典禮
陸明年消化行動記憶體 估4成
板橋商圈餐廳火警 撲滅無傷亡
油價下滑 消費可望升溫
松山線將通車 翻轉交通軸線
油價崩 艾克森美孚市值輸微軟
打虎休兵 餓虎還在巴黎近郊晃
投顧：深港通可望繼滬港通後上路
松山線將通車 5路線到位
美球評：林書豪上場時間應增加
F-貿聯前3季 每股賺5.34元
松江南京站 島側式月台並存
F-立凱電動公車太魯閣啟航
投顧：聯準會延後升息機率低
台股開盤上漲11.73點
鴻海前3季獲利創高 開盤持平
安馳前3季 每股賺2.61元
中市查獲黑心豆芽菜 已賣66年
油價跌不減美國能源產業競爭力
飛機上裝偽塔台 美再爆監控
東陽前10月每股稅前2.07元
桃園首場政見發表 參選人交鋒
錦織圭年終賽晉4強 亞洲首人
迎戰滬港通 券商零佣金搶客戶
美職MVP 洛杉磯大贏家
雙利多 中美晶股價揚
英人加入恐怖組織 將被禁返國
葉匡時：不希望增加陸客團
新台幣早盤升1.12角
吃素要補鈣 陝西貓熊啃羚牛骨
華新科前進陸高交會 攻物聯網
傳歐巴馬將保護非法移民免遣返
越總理會歐巴馬 盼解武器禁令
iPhone 6蒲亭機 純金打造
吳志揚打政績牌 迎向新願景
愛妻難產 父彈唱陪寶寶最後1程
競爭疑慮衝擊 力旺股價挫
護海鳥捉野貓 日本小島貓退場
王福權投書 美應支持兩岸和解
國道路標不清 交長邀全民抓錯
王雪紅：HTC不會出售
美陸打交道 智庫籲唱經濟主調
李遠哲：財稅不公教改必不成功
食安修法 最快18日三讀
陸光棍節 照明產品網購熱銷
提中期清單 杜紫軍：貨貿為重
案情牽連廣 收押涉貪獄政6人
祖孫3代賣黑心豆芽 賺逾甲子
連選情 王金平：有相當希望
街友自認臭 教宗蓋公共淋浴間
新台幣盤中 升1.1角
送小孩上學撞車 5人送醫
美飛虎隊照片展 沈呂巡拓邦誼
要多少才夠花 上班族：月薪4萬
俄股總市值 不敵1顆蘋果
陸韓FTA 朝野立委關切衝擊
占中48天 傳港警下週清除路障
電子回神 台股翻紅
台IC設計廠營運佳 6家大賺
打貪 首名中海油高階主管被查
澳小報調侃 合成G20領袖照片
朱立倫：市政廣告比別縣市少
江揆盼趙小蘭為台福祉共同努力
港媒：陸生參加占中被列黑名單
烏節路燈飾饗宴 慶耶誕超吸睛
北海劣案 南檢起訴從重量刑
台加避雙重課稅 總統：很快簽
中韓FTA 杜紫軍：台損失有憑據
勝華提鉅額損失 開低急拉漲停
殺警案 17在押被告移審法院
上市公司業績發表 下週有4場
二次金改案 吳淑珍未到庭
張彥文涉殺前女友 檢再提訊
台美APEC會談 美高度重視
水銀路燈 105年底全面淘汰
玉山降初雪 11/8到12/24標準
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
卜睿哲：新華報導非歐巴馬本意
滬港通啟動 A股可望走長多
讚啦 下週汽油估降0.3元
木星合月 獅子座流星雨
電視政見 鄭文燦邀對手辯論
生展登興櫃 股價震盪
教改遭指責 李遠哲叫屈
吳經國3度當選國際拳總主席
新台幣中午升1.07角
Q3賺贏上半年 新光產險強漲
蔡依珊缺席 連勝文：她很辛苦
吳邦國江綿恆同現身 陸媒報導
反賄選 高雄檢警調出擊
亞特蘭大座談會說明台經貿外交
沈呂巡：歐習會美方聲明為主
獄政涉貪案 收押4官員遭停職
黑心豆芽菜賣相好 太白勿購
檢辦黑心石膏 永昌負責人收押
觀光工廠授證 力推國際知名度
F-美食營運前景 外資保守
蘇清俊坦承收餽贈 否認貪污
陸男赴妻子餐館引爆手榴彈 8傷
郝：雙北市長不同黨恐影響市民
BenQ投影機銷售 年增24%
新加坡盼與陸擴大雙邊演習
傳單夾現金 鎮代參選人交保
泰國售酒限時 違者受罰
傳李鳳翱接味全 消基會不清楚
科博館蘭展 新品種搖曳生香
馬習會 馬總統：始終沒排除
台大活化空間 儲藏室變展示館
競速滑輪世界賽 台選手再奪金
全球經濟黯淡 美國是唯一亮點
連勝文：一定要照顧銀髮族
一言不合 男子持鐵條殺死妻子
馬總統：任內完成服貿與貨貿
併購和電子化 美銀行分行銳減
佐科威：打造印尼成海洋軸心
新台幣中午 暫升1.07角
南韓月底舉行獨島防禦演習
悠遊卡5千萬張新高 連回娘家
宜蘭夫妻檔參選人涉賄 遭押
台南市政發表 續推10大計畫
面談尿遁串供 專勤隊破假結婚
竹科與新竹縣市 共解塞車難題
味全董座由李鳳翱接任
選舉起跑日 朱游拚掃街拜票
登革熱防疫 高市16日大掃除
副總統：全民健保世界一流
總統：在九二共識基礎穩中求進
黨員涉賄選 宜蘭綠營：遺憾
母女同日生產 姨甥簡直龍鳳胎
吳載威涉案 宜監運作正常
市場掃街 胡志強：29日贏給你看
3男1女車上拉K 遭警盤查送辦
總統：美國亞洲再平衡有助穩定
歐巴馬翁山蘇姬 湖濱別墅會談
監督條例付委復議 再演程序戰
台股收盤漲2.21點
員工單車環台 夫妻檔曬恩愛
解食安修法僵局 法制局提意見
大陸黑龍江琵嘴鴨 鰲鼓現蹤
味全董事名單確定 李鳳翱任董座
11月台指期漲2點
晉鴻販賣黑心油 檢方起訴求重刑
台股整理 漲2.21點
獄政爆涉貪 矯正署思痛改革
11月電子金融雙漲
黑心豆芽菜 殘留刺腸胃誘過敏
陸城鎮化試點城市 名單將公布
桃園傳賄 參選人夫婦交保
軍演跳彈射民宅 居民陳情
自行車登山 470人挑戰合歡山武嶺
吳經國連任拳總主席 續推改革
揭發混油 彰化縣衛生局獲獎
台股收小紅 週線漲70點
余苑綺化療現身 李亞萍淚擁
郝龍斌：松山線重要性不可言喻
花蓮議員參選人 涉賄羈押禁見
潘威倫高志綱 擔任戒菸大使
食不安 台灣好茶咖啡豆展質感
查毒發現犀牛角 疑換毒吸食
彰化YouBike破百萬 騎車遊彰化
習安會 學者：習贏面子風險大
賴比瑞亞返國 菲維和人員發燒
三緯推出全球首款二合一3D列印機
網路發爆乳照 陳以真陣營提告
桃園無黨籍許睿智 不滿高房價
三大法人買超台股26.9億元
新竹縣再傳賄選 2人羈押禁見
李鳳翱：不是門神也不是傀儡
宏達電Desire820 中華電搶賣
性侵女子逼賣淫 累犯男法辦
歐巴馬移民改革 共和黨宣戰
馬總統：北捷今年可破7億人次
韓亞航舊金山線罰停飛45天
美參院新領袖 台灣女婿麥康奈
獄政官員涉貪 管理政風待檢討
海上絲路計畫 陸未排除菲律賓
彭啟明po華航著火 桃機：演習
大洋百貨前3季 每股賺3.57元
查獲偷渡客 警民同獲獎
江宜樺：松山線值得向全球說明
曹啟鴻親自埋伏 查獲斃死豬
金山雲端旅館 環評補件再審
台灣虎航飛曼谷 首航班滿載
印尼師生涉吸毒趴 警嘆離譜
21U棒球複賽 日本1分贏韓國
桃城漂書大募集 目標3000冊
台旅會推原住民主題深度遊
再生稻收割 中市全台唯一補助
數據不佳 陸可望加大寬鬆政策
李顯龍臉書秀與蕭萬長合照
蔡依珊受訪談連勝文 兩度淚崩
傳成員卡位市府 柯文哲：謠言
還人情 樁腳涉買票被逮
李鳳翱：要找回吃的幸福感
學者：習近平一改南海克制戰略
烈嶼鄉成年禮 學生轉大人
松山線將通車 搭捷運吃喝玩樂
陸：中美兩互信機制可管控危機
退休公務員站台 胡志強：尊重
流氓代表轉戰里長 選前被逮
松山線通車 里長憂機車無處停
美新裝置 撥視訊電話給狗老大
美檢討白宮遭侵 特勤局疏失多
榮化旗下福聚太陽能將宣布重整
宜蘭青年論壇 22日發表成果
日醫師執刀 肝病病患8死
新台幣收貶1.4分
味全董事會 改派4董1監
中市泰迪熊嘉年華 15日登場
嘉市選前之夜 南綠北藍大遊行
費鴻泰訪雄檢 要求嚴查賄選
雲林身障團體組張麗善宣傳車隊
江揆核定 全額補助造新台華輪
松山線通車 公共藝術古蹟吸睛
21U日進決賽 保留投手戰力
首爾大使館節 石定推介台灣
松山線將通車 週末先熟悉路線
電商侵蝕 陸百貨業嚴峻
偏頗民調 連營：不是連營所為
少年詐騙車手落網 嗆警賺得少
企鵝寶寶嘟胖 15日亮相
南海問題 傳美日要陸自我克制
華航桃機貴賓室 東方美學再現
陸學者：明年經濟增速可能更低
潘威倫高志綱 盼向郭泰源挖寶
中市捷運 葉匡時：樂觀其成
總統：九二共識是兩岸發展依據
疑妻外遇 男子持鐵條毆死妻
不審監督條例 總統：有違初衷
英聽能力差 寫作更讓人擔憂
購工業石膏粉 業者未坦承遭罰
出席APEC 蕭萬長：沒被矮化
替鄉長參選人買票 鄉代收押
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
歐巴馬挺翁山蘇姬 籲緬甸改革
雙丞戲4D展 楊丞琳最愛告解室
德捷警方合作 破獲販毒集團
宜縣長首場辯論會 公布提問人
基隆監獄魚拓班 展海洋藝文風
大陸維權人士：陸人權更加惡化
獄政涉弊 矯正署長吳憲璋請辭
蕭駁矮化 參與APEC才有機會
魏家簽書面承諾 不干預味全新董事會
學聯15日赴京 要求撤政改決定
車禍取資料 保障自身權益
疑販毒 台翁在菲被捕
暖化 研究：雷擊更多更狂暴
北韓第二號人物將訪俄羅斯
簽賭站天天開盤 賭金逾億
查混摻羊肉 千葉桃園肉品下架
菸癮族戒菸率低 撐過半年僅8%
東北季風減弱 15日氣溫回升
滬港通實施前夕 港股5連升
宜蘭綠營黨員涉賄 藍營籲道歉
德警禁足球流氓集會 法庭否決
當選告頂新 康世儒推食安政見
北海案起訴 台南衛生局將開罰
張花冠後援會 翁重鈞邀民看戲
雅加達議會通過鍾萬學任省長
雪谷纜車赴日招商 廠商看好
市話資費 中華電信官網可試算
民調落後 連勝文：還是有信心
併星科金朋 江蘇長電續停牌
滬港通前夕 滬深股市走勢分化
涉替議員賄選 嘉義1樁腳聲押
換裝LED路燈 60億商機進軍國際
出席APEC 蕭萬長：未負期望
抽水站啟用 朱立倫：保障市民
榮化旗下福聚能 聲請重整
中華隊小柯蕭 劉昱言先發抗日
消保鬥士李鳳翱 轉戰味全救火
戒具使用不當 彰監曾遭糾正
李長榮化工：盼大社廠快復工
海軍桌曆亮相 猛男吸睛
日本欲競標馬新高鐵工程
大陸高官：減排目標視經濟增速
許勝雄：未呼籲降法定工資
APEC會談 台美深化安全經貿合作
三緯問鼎全球3D列印第2大廠
會凱瑞 蕭萬長：談雙邊經貿
養寵物盛行 獸醫超時工作多
彰銀公股代表受辱？ 沒的事
日圓貶 高雄旅展搶便宜
德法第3季GDP小幅擴張
82快速道路車禍 2命危3傷
APEC台美會談 同意續合作
為女童發聲 花女辦草地音樂會
金士頓拍微電影 當不掉的記憶
學校女廁水龍頭遭竊 警調查
菲維和兵發燒 軍方：應為瘧疾
APEC會談 安倍：台灣是重要夥伴
新台幣貶1.4分 續創近4年新低
郭李建夫美式球風 萌芽自日職
教部：教改20年正面效益多
本週上市公司市值增0.78%
配套滬港通 陸推稅收優惠政策
郵政儲金修法 擬可投資大陸
金士頓看好Q4旺季效應
防過勞 勞動部擬獎勵績優部會
蔡依珊：丈夫愛台北市勝過愛我
海水滅蚊 學者：有利孑孓生長
監獄風雲 更生人：水清不摸魚
冬令進補夯 新北加強酒駕執法
兩岸新聞報導獎 研究生獲首獎
詐騙車手遭逮 良心不安落淚
歡樂耶誕城點燈倒數 耀眼璀璨
股市弱衝擊 新日光降現增價
提升能源效率 美專家：台不需蓋新電廠
新北3議員共同催生兒童樂園
台灣精品咖啡豆 15優勝者出爐
日外相盼召開日陸韓外長會談
費鴻泰拜會屏檢 盼公平辦賄選
歐元區Q3經濟略加速 難消疑慮
鳳林國際慢城認證 外交官讚賞
柯文哲：選局長不排除現任官員
被指圖利經銷商 金酒駁不實
熱門手機遭駭 暴近場通訊漏洞
亞泥還土地 原民花蓮縣府陳情
屏東縣查獲死豬非法流用
學習小組揭習歐夜話 官媒瘋轉
伊波拉防疫 3人完成健康監測
台鐵花蓮大富站 婦遭撞捲車底
巴黎近郊虎遊蕩 碰到絕不能跑
貿協泊嵐匯中心 中部參展免奔波
世界棒球排名 日本躍居第一
日媒專訪 馬總統談馬習會
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青少年校園講座 扎根媒體素養
IKEA過期冰拒賠 消保官擬助訴訟
新北原民運動會 傳統競技較勁
朝日新聞社長正式宣佈辭職
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IEA：油價頹勢難止 恐跌到明年
台泥前3季營收獲利 創新高
遠雄醫療園區 變更建照20日審
今彩539開獎
選舉倒數 陳菊請假拚選戰
陸新增貸款大降 Q4放緩恐加劇
大樂透開獎
台南政見發表會 社福政策交鋒
大陸前10月財政收入 逼60兆元
伊斯蘭國領袖現聲 促攻打沙國
陸推電腦系統國產化 IBM授權
天下第一監 收容政商關係複雜
連任拳總主席 吳經國任重道遠
泡妞專家蔑視女性 引發公憤
涉強索攤位利益 夜市攤商被捕
雙11全球速賣通銷售 俄羅斯奪冠
21U 八局中華2比0領先尼加拉瓜
82快速道車禍 3重傷2輕傷
緬甸頻停電 行動電源熱銷
只花20年 莫三比克清光地雷
自月台落軌 婦遭自強號撞擊
委託經營 台商激勵員工新方式
馬總統讚連勝文 像雄獅對妖魔
菲萊登陸器告急 電力快耗盡
21U中華勝尼加拉瓜 晉冠軍戰
萬金石馬拉松 4分鐘額滿
典獄長涉貪 監所人事大調動
美日澳擬軍事合作 北京恐不滿
倫敦精品街鉅資孔雀燈飾迎耶誕
菊請假拚選舉 挨轟不顧登革熱
法國必須交戰艦 俄下最後通牒
歐商爭取OBU辦理境外信託
金相祐見粉絲 彈吉他溫暖獻聲
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德媒：G20談避稅 榮科尷尬
辛巴威總統繼位戰 延燒執政黨
勝華Q3每股虧7.62元
法當局：在逃的野獸 不是老虎
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105年底 69.2萬盞路燈全數換裝LED
矯正署長請辭 羅瑩雪不批准
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求職好容易 ! 新移民分享臺灣職場「新」勢力
印尼7.3級強震 發布海嘯警報
郭台銘：若是外商 不會投資台灣
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菲萊探測彗星 與時間競賽
跨日大戰 周天成晉級4強
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松山線通車 淡水新店線拜拜
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奈國加油站遭自殺攻擊 6人死亡
巴西石油弊案多名涉案人被捕
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金價漲 通膨堪慮
台入TPP 管中閔：美正面看待
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21U台日大戰 不敗金身對決
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中華女足拚連勝 進攻火力關鍵
缺骨密度易骨折 App知識帶著走
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吳清基：家長要跟上3教育改變
維基百科不可信 俄創另類版本
自小客撞電桿 3人受傷送醫
路透：印尼摩鹿加群島7.4地震
希拉蕊問鼎白宮 傳耶誕後宣布
港官員：滬港通有利港企集資
劉德立捐巴拉圭醫院急診室設備
印尼摩鹿加島7.3地震 海嘯警報
登山界盛事 愛山人聚雪霸
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馬總統：絕不推卸食品安全問題
醉男開車前後撞 開不出停車格
釣客車輛受困 海巡伸援手
馬總統：台南有機會更好
舒跑杯開跑 薑餅人來助跑
憂陸俄壯大 美將提升軍事科技
智慧手機旺 半導體Q4可望不淡
食安連環爆 桃縣持續追查
頂新食安基金 江揆：沒人談過
陸將出線 主辦2016年G20峰會
滬港通17日實施 投資者期待
滬港通 兩地交易規定不同
王金平返鄉挺 籲鄉親投楊秋興
滬港通啟動 激化兩岸三地股市
世代說 柯：不是出身決定一切
滬港通啟動 人民幣國際化加速
守護大笨鳥 台大生設慢行立牌
蘆竹金格觀光工廠 蛋糕控最愛
監督條例草案 藍籲綠放手付委
監所習技藝 手工產品受歡迎
專賣臨時工 販毒集團遭破獲
首都選戰 周守訓：連勝文拚了
珍惜水源 桃縣辦全民愛水活動
行人入侵軌道 遭自強號撞上
柯文哲：明星高中要有 勿太多
8項你想不到的搭機違禁品
楊秋興指隱匿疫情 高市府澄清
心理師學歷門檻下修 試委質疑
汽油明天起降5角 柴油降6角
救護救到不認孕婦 妻喊你累了
法說會 金融重頭戲上場
缺錢旅遊持刀搶 南投警速逮嫌
外媒：共軍訓練巴基斯坦軍
中日破冰 兩年半來首次財長會
東協商機大 台商聚焦印尼越南
嘉義移民節 學習尊重多元文化
旅中同鄉會挺胡 邵曉鈴感謝
江揆：支持謝立功讓基隆更進步
旅遊做環保 自備盥洗品享好康
以主之名運毒 美海關攔下
把關食安 彰縣衛生局獲獎
連戰：無黨聯盟是台獨掩護體
馬挺楊秋興 終結高雄天災人禍
中華男足不放棄 持續追求勝利
基隆發霉說 江宜樺：斷章取義
駐日代表：堆積木方式推動經貿
台南女婿朱立倫 盼台南鄉親挺
新疆有高鐵了 首段通車
習近平會羅賽芙 再倡兩洋鐵路
香港覺光法師逝世 享壽95
旺季到 金可Q4獲利攀高峰
中華超馬隊成軍 18日出征卡達
松山線通車 北市推公車導覽
選戰倒數 連柯勤跑基層固票
寵物總動員遊行 推廣生命平等
安眠藥迷昏女同業 男性侵判刑
APEC結束 河北迎接大霧
與家扶童相見歡 全家加入認養
郭俊麟抗日 21U最後決戰
邱鏡淳市場拜票 民眾送桔醬
副總統拜訪部落 為簡太郎拉票
民調拉近 胡志強：相信我會贏
台灣野鳥手繪圖鑑 歷時6年完成
毛治國：添購普悠瑪號
比對獄政案供詞 將提訊王令麟
環島鐵路電氣化 最後一哩動工
歌劇院人員制服 非中市府編列
G20誓言改革 推升整體GDP
霹靂遊俠編劇 葛蘭拉森罹癌逝
占中50天 港財長籲理性退場
8成1青少年同意下修投票年齡
中市議員選戰熱 胡志強忙站台
羽球王禁藥疑雲 大馬支持上訴
歐美領袖促TTIP談判取得進展
伊斯蘭國行刑劊子手傳遇襲受傷
搞懂松江南京站 上班免遲到
選舉遭抹黑 連勝文：不斷努力
萬隻舊手套 打造裝置藝術
抗罰2500萬 東芝三星勝訴
吳志揚新屋楊梅拜票 鼓勵青創
漁民載運私菸 海巡攔截
難忍椎間盤突出痛苦 老翁投水
綠營首場超大型晚會 台中登場
阿富汗自殺攻擊 女議員躲死劫
比利時攝影師看台灣 濃濃人情
中山高自小客翻覆 3人送醫
國民黨慶大會 苗縣拉抬徐耀昌
統一：目前椰子油均來自菲律賓
連戰批柯文哲否定中華民族價值
耶誕近 德百貨禮品業年終衝刺
21U台日爭冠 球場出現人龍
中台灣千人辦桌 重拾美食信心
統一：食安前 沒有聖人與完人
星烏節路耶誕燈飾視覺饗宴登場
聘專業教練 林滄敏提體育政策
人肉日曆 印度8歲男童神算
澎湖家扶送暖 盼掏零錢抗貧
大陸第一 廣東76廳官落馬
蒲亭虎又來 兩隻老虎溜到中國
陸銀不良貸款率 近4年新高
討債未果 假冒名義訂大量便當
助貧困學童 參選人被誣指賄選
人權團體籲G20 照顧弱勢團體
宜蘭美術館試營運 免費入場
嘉義市新書發表 感受城市魅力
享受高速奔馳 日試駛磁浮列車
忠孝橋車禍 8車追撞5人傷
嘉義彌陀路拓寬 生活圈更便捷
專偷消防水帶頭 自家社區遭殃
跑行程座車遭撞 柯文哲嚇一跳
雲林縣長選戰 藍懇託綠造勢
習近平：5年投資5000億美元
綾瀨遙收視紅 別扭女新流行語
灌籃高手 台客迷鎌倉高校前站
妖魔比喻 藍籲柯無需對號入座
1596歲杉王 現身湖南邵陽
德移民背景人口 多集中前西德
寶寶爬行賽 籲家長注意早療兒
陸採IMF特別標準 經濟更透明
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳志揚籲黨員當分身 爭取支持
熊出沒 黑白雙熊攻占空總舊址
拖船馬祖外海進水 7人獲救
台塑調降汽油5角 柴油6角
社會有愛 扶青清理長者住家
桃園縣表揚身障楷模
36不速之客快閃 高鐵新竹站演奏
桃園住宅火警 疑多人受困
伊斯蘭國宣稱 再斬首美國人質
馬總統屏東助選 指出縣府疏失
蘭新高鐵 12月底全通
毛治國讚黃健庭金牌縣長
台股健全 不怕滬港通吸金
銅鑼賞杭菊花海 把握12月前
南投賞花起跑 百種花藝現埔里
馬航MH17殘骸 展開移除作業
桃縣宣導 正確安全用藥最可靠
張學友金馬獻唱 搭檔湯唯頒獎
民調：反對占中43% 超越支持
騎機車自撞護欄 3人受傷
鋒面通過 北部降溫有雨
與韓廠競爭 奇美材料登陸設廠
選前2週 賴清德掃街拜票
大陸銀行業總資產 850兆元
新莊汽機車事故 騎士送醫不治
統一發票盃路跑 募集愛心發票
台銀宜蘭舊分行活化 成美術館
家扶少年 挑戰上海廈門鐵馬行
英首相：必逮IS聖戰士約翰送審
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國際衝浪賽 台灣區冠軍楊毓豪
中華隊拚冠軍 精神標語：高調
北台灣變天 17日高溫掉6度
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21U台日大戰 陽岱鋼現身
陽岱鋼讚曹佑寧：天才
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謝立功：年終慰問金盼取得平衡
兩大金控增股101 難拿經營權
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別讓勝文不開心 連：我媽沒講
沖繩選出新知事 反對美軍基地
高雄天涼 登革熱疫情仍發燒
朱立倫樹林拜票 綠軍短兵相接
21U冠軍賽 中華3比0日本
大陸狠招下市 終結A股不死鳥
守備是強項 曹佑寧飛撲險球
澳官員：盼中澳明天敲定FTA
皮凱提：運用政策促財富較平均
東亞盃資格賽 中華香港半場0比0
領航台北4條件 馬：連勝文具備
蘇澳2漁船運私菸 海巡破獲
21U冠軍賽 中華5比0領先日本
台灣精品 墨西哥買氣看旺
印度球神認養窮鄉小村
邱淑媞：推動宜蘭農業安心認證
食安危機 上班族減少外食
邵曉鈴忙拉票 賣力握每雙手
荷蘭發現禽流感病毒 恐能傳人
連方瑀：勝文的命是撿回來的
南投豬樂園 賞花試吃看表演
東亞盃資格賽 中華男足0比1落後香港
黃昭堂逝世3週年 曾文惠追思
連勝文造勢 郝馬牽手傳承
FTA衝擊 連：不讓台北邊緣化
泰台商運動會 陳士魁出席
松山線通車 首個上班日迎挑戰
身障機構評鑑 3家丙
印度罕見巨腦女童術後正常生活
學童看良心 親師理念要先正確
張家界將建全球最長玻璃橋
出席紙風車表演 蔡依珊親民風
蘇崑雄青年政見 擬設發展基金
那時此刻首映 龍應台讚楊力州
南投家扶盛事 認養受扶相見歡
農漁界相挺 陳菊推產業高值化
伊斯蘭國再斬美國人 英法震驚
日是否提前選舉 Q3成長居關鍵
東亞盃資格賽 中華男足0比1不敵香港
21U冠軍賽 中華7比0領先日本
酒駕撞警局 6警用汽機車遭毀
德國人愛貓狗 寵物商機多
肯定陳以真 嘉義旅外鄉親相挺
簡太郎：屏東人對民進黨太溺愛
沖繩選縣長 反美軍基地者當選
蔡依珊落淚 替連勝文加油
世女拳賽開打 台好手拚奪牌
21U冠軍賽 中華9比0領先日本
新埔造勢 魏國彥相挺邱鏡淳
傳人質遭斬首 美政府查證真偽
蘇貞昌陪同鄭文燦 夜市掃街
翁重鈞市場拜票 兒子當分身
呂慶龍鼓勵法準工程師認識台灣
總統：縣長選簡太郎 屏東定旺
21U世棒賽 中華隊9比0射日奪冠
土耳其接G20主席 聚焦氣候變遷
中華男足不敵香港 無緣東亞盃
英超市面臨寒冬 業者憂關閉潮
陸殲31戰機 技術疑竊自美F35
拚改變 楊秋興：高雄要換新衫
亞沙運首金 克拉術李宛庭拿下
伊斯蘭國再斬美國人 警告味濃
美大聯盟球員歌舞伎座看戲
英氣象局：面臨33年最濕冬天
爭議判決 中華男足無緣東亞盃
無尾熊外交 模樣萌翻G20領袖
綠營中彰投造勢 拉抬林佳龍
戴維斯帶錯球衣 璞園輸達欣
G20矢言推升GDP 好處全球有感
黃健庭政績 蘇俊賓：缺人講出來
大會MVP 郭俊麟流下英雄淚
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總教練首冠 郭李感謝中華狠將
林佳龍：大台中政見 發展海線
21U明星隊 中華隊占5人
黃健庭為台東付出人生精華歲月
帶空氣槍到競選場合 男遭逮
新社香菇寮起火 深夜控制火勢
泰擬寄美國包裹 內有嬰兒器官
越南椰子油 統一製23項產品
中華奪冠 業餘班底勝日職二軍
網傳中共海軍中將跳樓身亡
台中市長民調拉近 胡志強32.5%林佳龍41.3%
陸民搭高鐵 搞丟9公斤黃金
21U世棒賽 中華隊射日奪冠
翻轉中台灣 蔡英文籲返鄉投票
歐巴馬證實 卡西格遭IS斬首
MH17遭擊落照穿幫 俄國糗大
台北很「柯連」 連戰開罵柯P淡定
滬港通啟動 陸股開升破2500點
「滬港通」今上路 台股盤中大跌104點
福州「榮譽市民」 當選沖繩縣知事
馬釋懷：「大明王朝」說法沒有惡意
2014世界美顏小姐-入住台中通豪大飯店
滬港通開鑼 A股半日漲0.69%
《聖誕心願卡》認領活動溫馨啟動
靜語攝心共修行 法鼓山水陸法會邀您12/6相會
航海人員測驗報名踴躍秩序良好到考率94%
台水公司配合彰雲地區地層下陷防治
台水公司為穩定北部地區供水
首次鹽田路跑 3千人參加
大陸日本關係回暖仍有變數
美國難招架中國經貿招數
兩岸新聞報導獎
馥敦飯店南京館 冬季『海陸自助饗宴』
出發囉！Krispy Kreme聖誕奇幻列車
2015 HiNet PC-cillin防毒防駭 雲端防禦速度全球No.1
『Eclipse®易口舒無糖薄荷錠 x FILIP PAGOWSKI』
中韓FTA對台灣影響不大？ 經濟部駁胡勝正
搭捷運 悠遊台北趣 ，王朝大酒店住一晚送一晚
法務部說: 沒有虐待陳水扁
俄羅斯否認 普京提前離開G20
國泰真殷雄-陳偉殷棒球訓練營
蒲亭峰會受氣 與西方恐更不和
H5N8禽流感病毒侵荷 禁運禽鳥
年終決賽 費爸傷退 喬帥封王
年終決賽費爸因傷退賽 感抱歉
紐時：美認為斬卡西格影帶為真
羅國總統決選總理彭塔承認敗選
大麻公開拍賣 華州首例
服飾品牌要生存 鎖定較高年齡層
晶技每股稅前賺2.94元
工研院研討會 聚焦創新轉型
投資氣氛漸樂觀 注重風險控管
成交量回溫 券商10月獲利小增
北台灣大雨特報 入夜下探17度
卡西格遭斬首 父母傷心不已
隔壁槍枝走火 美少年中彈亡
羅國總統決選伊爾哈尼斯稱勝選
物聯網商機 宜鼎推通訊模組
拓展新產品不順 擎泰前10月虧
界霖明年首季建新廠
周杰倫曬恩愛 上傳昆凌合照
日GDP連兩季負成長 難漲稅
郭李大膽用人 中華小將爭氣
滬港通今上路 大陸A股開大門
皇冠公主號 逾170人染諾羅病毒
錩新獲利飆 前3季每股賺1.93元
世發及桀苙透過創櫃板籌資
山東龍源食品大火 18死13傷
台股開盤上漲20.49點
松山線上班日 旅客急問方向
全國電推破盤 家電降價
中澳FTA 實質談判結束
布丁染黑油 統一50元失守
攸關眾院解散 日GDP又負成長
紐西蘭6.7強震 無海嘯威脅
瓜地馬拉五金建材展台灣館開幕
年終慰問金 銓敘部未參與
新日光降現增價 股價挫
行政院：慰問金全恢復確有困難
勞部：打工逾8小時須給加班費
新台幣早盤升9.2分
費德瑞傷退 一說為備戰台維斯
油價跌 客運計程車補貼擬取消
沈斯淳：台日互訪將破4百萬人次
考選部推司法官應考資格改革
日GDP又負成長 日圓急貶
拿破崙雙角帽 南韓人7385萬買下
華人捧場 星際效應票房破3億
FTA落後 經長：影響外資投資
東又傳砲火 烏克蘭：不怕開戰
連勝文：柯手法似扁 連戰不滿
滬港通交易啟動
楊秋興市場拜票 菜籃族祝當選
為應徵而偷鞋 失業女子痛哭
新台幣兌美元 早盤升值
荷發現禽流感 歐盟採緊急措施
不戰而勝 喬科維奇封王好心虛
一炮到天亮 80歲翁賣偽藥遭法辦
喬科維奇叱吒 向對手下戰帖
聯發科小金雞絡達 賺逾半個股本
鼓勵電影新秀 華聯國際設創意獎
騎士遭火車撞 彈飛20公尺身亡
澳總理：與陸達成FTA協議
台股大跌104點
衝席次 高市民進黨訴求配票
陸在克什米爾練巴軍 印度失望
燒金紙竄濃煙 熱心路人急報案
德里今年前5月 2700童失蹤
滬港通啟動 投資門檻250萬元
滬港通 人民幣國際化新加速器
韓紐西蘭FTA談判達共識
松山線首遇上班日 3小時運量4萬
滬港通啟動 吸引境外人民幣回流
保障醫師勞權 勞部：緩進處理
韓職場人智慧手機擁有率冠全球
星展：日本經濟風險 難加稅
滬港通吸金 台股一度失守年線
台明年製造業增溫 留意中韓FTA
連勝文：有信心取得最後勝利
GDP連2負成長 日意外陷衰退
費德瑞背傷 台維斯盃恐難參賽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中華完封 日本網友：沒想到1分未得
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
滬港通及自貿區 陸經改兩步棋
捐款逾千萬元 賴競選專戶關閉
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
共諜案 退役飛官周自立交保
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南韓1至9月對日出口占比創新低
湖人戰勇士 首節落後
聯合競選 高市國民黨兩區配票
油價大跌餐飲不降 公平會緊盯
資本市場籌資 前10月4226億
伊波拉募款MV 英電視台首播
北美9大城 九合一視訊造勢
經濟暗淡 日股匯市早盤慘綠
競選違規 高市選監小組盯緊緊
東明相重拾畫筆 繪出勇氣聲音
奈軍奪回女童遭綁城鎮
劉德立宴巴拉圭國立亞大校長
竹山民宅火警 1男嗆傷送醫
觀音蓄水池男子落水 警消搶救
滬港通額度 李小加：不斷檢討
力麒：轉投資效益可望提升
蕭萬長挺連勝文 籲投票支持
165防騙 LINE官方帳號上架
港特首：滬港通有劃時代意義
中韓FTA 台出口衝擊逾3500億
已掛牌上櫃公司680家
湖人戰勇士 半場落後
IS再斬人質 美學者憂中東戰略
無身高限制 復興招30名空服員
每票不放過 朱立倫向僑胞拉票
診所涉濫售安眠藥 衛生局要查
金剛山旅遊16週年 玄貞恩訪北韓
王建民18日返台
滬港通首日 陸股較受歡迎
募家扶耶禮 環科大心願樹啟動
高鐵財改 賀陳旦：勿急扣扳機
新屋林口長庚 免費公車上路
馬總統：台美關係堅實穩固
滬股通啟動 10分鐘逾300億元
平交道安全列車首航 又2起事故
胡志強致函市府團隊表達感謝
中美洲微小企業推廣執行長訪台
新台幣中午升9.2分
乳品銷售回溫 味全強彈
大力士警員 徒手搬移崩落巨石
國際鋼價緩跌 豐興開平盤價
杜紫軍：續推動與澳洲洽簽FTA
美國人質遭斬首 父母哀痛逾恆
中韓FTA 韓第5年利用率達高峰
維力曾買飼料豬油 但已用畢
需求大 偉詮環車影像超前出貨
拚經濟力 蕭萬長力挺連勝文
明日之星巡演唱跳 鄉親好過癮
華通Q4續旺 全年上看1.5元
留學生經文處大秀百老匯音樂劇
改信難保命 美援助工作者遇害
滬港通吸金 券商不怕
政策釋利多 LED股紅通通
興大民調：中市長選情呈現膠著
華隆案 勞長：不在脅迫下談判
假車禍真搶劫 南投警逮3嫌
原能會頻赴陸 蔡春鴻：肩負交流
日圓急貶 工具機廠審慎因應
福島農產品開放否 先交換意見
朱立倫：新北市逐漸超越台北市
布吉納法索前外長 掌臨時政府
布萊恩單場新高 湖人仍落後
薩爾瓦多服務業出口蓬勃成長
有駭客 美國務院電郵系統停機
中澳關係 提升至全面戰略夥伴
LINE日本壽司免費貼圖開放下載
LINE限時免費貼圖來了 日本壽司
台中民調 藍信心勝選綠說領先
獄政貪污案 搜索約談白手套
遭指有核銷爭議 張花冠陣營駁
何思瑋「與時共處」蘇活區登場
大陸央企肥貓限薪 擬12月公布
滬港通吸金力 上海香港10比1
黃秀霜承諾 老人免繳健保費
滬港通通了 陸股港股兩樣情
布萊恩44分 湖人仍慘敗
研究油價公式 經部3個月提出
滬港通啟動 陸股早盤漲0.68%
氣象局：大台北山區北宜防豪雨
法人：滬港通初期影響台股不大
汐止土石崩落 4輛車半掩埋
開贓車拒捕撞警車 偷車賊落網
新台幣中午升9.2分
核一除延役 蔡春鴻：依職權審查
台日通加溫 東京證交所來台座談
台股收盤跌98.49點
中韓FTA 恐壓縮台工具機利潤
緬地勤搞烏龍 印總理專機誤點
黃秀霜：資源有限 續募款
竹東鎮傳賄選 1樁腳羈押禁見
嚴亞美喪失資格 形成同額競選
台工具機關稅比韓多2%到5%
台股開高走低 跌98點
11月台指期跌62點
身障免國考報名費 擬預算補助
外館報導孔子學院 綠委質疑
北市石牌橋 立歷史文化告示牌
維力炸醬包等50餘產品曾用飼料油
11月電子金融齊跌
油價補貼擬取消 待交部提方案
選前觀望 台股跌98點
守護雲嘉嘉 蔡蘇共同獻聲
台灣新生兒 1/10早產
高市民宅火警 女學生自救脫險
年終慰問金 朝野立委交鋒
臉書簡化政策 隱私設定變好懂
高鐵財改負責 葉匡時賭烏紗帽
資金湧向陸股 滬股通額度用盡
政治受難者判決書 日後將公開
上海自貿區 開放個人資本帳戶
逾10年談判 中澳簽FTA意向聲明
國泰金：康利後 續找購併機會
三大法人賣超台股65億元
反恐同暴力 巴西同志遊行登場
越悼念車禍死者 提醒交通安全
世界盃機器人賽 淡大獲6金3銅
習近平：絕不用武力達到目標
高中英聽第二次考試18日報名
環團告違法開發綁樁 中市駁斥
婚宴餐廳不幸福 半數違勞基法
醫疑濫賣安眠藥 北市限時說明
景氣差 日股暴跌逾500點
上銀：工具機幾家歡樂幾家愁
朱立倫：我最重視的就是教育
情侶溪畔吵架 女吵到摔落溪底
和平獎峰會 達賴喇嘛將赴羅馬
陸副財長：陸經濟維持合理區間
醫學生疑閹手機賊 印度震驚
印尼外交新路線 實惠朋友優先
FTA 陸銷澳關稅最終全歸零
經長:年底貨貿4產業展開諮商
中澳FTA 葡萄酒海鮮業獲益
風帆船翻覆 高雄海巡救援
DRAM合約價 半年來首度走跌
高二生發起BRT志工團 獲表揚
前外長獲推舉 掌布國臨時政府
陸：中韓FTA 年底談完
吸引投資 菲擴大外銀持股
幽靈候選人 有號次沒參選人
賴清德：1千萬元打完選戰
民調領先 林明溱：續勤跑基層
尤利爾來台 看侯導片愛上舒淇
上銀：中韓FTA影響可克服
中澳簽署人民幣清算MOU
中韓FTA 小心台灣競爭力弱化
林鐵冒險王遊戲 火車開上桌
日圓急貶 上銀：對台工具機影響大
批經國路無恥 連營籲柯P道歉
旅奧婦聯會雙年會回顧前瞻會務
習近平促亞太合作和平發展
立院臨提 勞部2週內開華隆會議
浙江老翁 拿民國鈔大陸買車票
湖人慘敗 總教練爆粗口
1票就當選 台東39參選人不求人
教宗明年訪菲 傳刺殺陰謀
首名貪女檢陳玉珍 稱病未出庭
新台幣收升2.7分
老翁街頭迷航 警查身分助返家
汐止土石崩落 巨石天降毀4車
女醉倒路旁 警待酒醒助返家
中華溜冰代表隊阿根廷奪佳績
槍擊案 柯文哲：不感謝就算了
社區關懷志工 挺胡志強守幸福
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復合不成 強載妨害自由判刑
嘉市農漁物流中心揭牌年底啟用
金馬51 曹佑寧登台唱小鳥先生
滬港通首日 港股下跌
青藏高原4胞胎虎寶寶全球徵名
小英讚陳菊 藍諷登革熱創高峰
邵曉鈴西屯拜票 攤商熱情回應
斯圖加特僑校文化日活動吸睛
21U棒球冠軍影響 翁重鈞盼勝選
燃料油被批太貴 中油：低於行情
味全三重土地 能率集團也要賣
電子商務淘金潮 台灣落後了
BRT候車亭全面禁菸 違者開罰
傳陸握500占中名單 全拒入境
陸版稜鏡 共軍在香港設站監聽
選戰倒數 柯營23日嘉年華遊行
不怕 田北俊又批特首不懂統戰
南市：維力油源疑慮待檢方釐清
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳以真：支持心理健康訴求
楊丞琳賣萌行不通 改走帥氣風
索羅斯前妻紐約豪宅9億賣出
徐耀昌提青年政見 吸引首投族
電動機車換鋰電池 桃縣補助4千
世界早產兒日 信義商圈亮紫燈
中壢就業徵才 近千科技業缺
經濟陷入衰退 日股收黑
油價跌 經部關注物價變動
台中合併調查 6成7認為更好
謝立功：打造基隆市中心海港城
吳宜臻促青年投票 改變苗栗
百貨週年慶抽賓士 花20萬中獎
南迴電氣化 潮枋段工程動土
FTA有譜 中澳簽署備忘錄
共商經貿議題 北韓特使訪俄
張花冠醫療後援會 罹癌婦感謝
蘋果App Store 新增銀聯支付
陳偉殷12月返台 辦棒球營
18日東北季風影響 北台灣涼有雨
紐約地鐵推落月台 6旬翁喪命
聞腋青年操 防姿勢僵化變病痛
檢總長：選舉查賄無上限與底限
雲林拚縣長 藍重老人綠推工業
阿里山小笠原 觀星新選擇
滬港通首日 錢進上海熱進港冷
文宣檢傳訊 簡太郎盼釐清
布國任命新領袖 非洲聯盟歡迎
台東選舉 黃健庭劉櫂豪軟性訴求
金融時報：臉書將推新辦公版
媲香江海港城 謝立功改造基隆
桃縣新移民子女 國中小占比升
趙小蘭趙錫成 獲交大名譽博士
富邦散播愛心 創雲端馬拉松
外資上周買超235.31億元
美元走弱 新台幣升2.7分
山東壽山大火 已是今年第3起
吳志揚擘劃長青族 未來願景
遠傳推出首本電信業服務專書
機場至內壢交流道 19日夜封閉
菲持續軍購 提升防禦能力
監委訪韓 瞭解僑情與公營事業
掃街拜票 參選人拉攏婆婆媽媽
留美外國學生人數空前 台第6
鄉林建設：盼建設基隆涵碧樓
烘焙兄弟瘋台灣 客庄玩布馬陣
疑駭客入侵 美國務院關閉網路
中澳FTA底定 盼台澳加速跟進
綠批役男講習 中市府：不起舞
黃健庭端政績 海線家福揭牌
滬港通首日 陸股震盪收黑
威盛11月19日起列全額交割股
氣溫降蚊飛躲室內 高市籲防疫
央行：溝通取消人民幣兌換限額
召回瑕疵除濕機 標檢局籲注意
消保處籲保留統一攙劣油產品發票
港股通冷清 港交所股價重挫
驚傳可疑包裹 英國會大樓疏散
北捷：松山線分流成效顯著
銷售數據藏密 豐滿女性愛網購
日圓急貶 上銀自信保有競爭力
梟龍戰機 首筆潛在訂單在中東
花蓮鋪路不慎 油管引火災
陸投資伊朗基建 上看1.6兆
彰銀改選 財部邀台新金簽宣言
助申請社福補助款 南投開課程
傳三星奪蘋果單 台積電不評論
南韓大鐘獎 金秀賢按手印
男涉匪諜平反 回復名譽勝訴
美去年結婚新人 多達4成再婚
趙小蘭交大開講 籲重雙語能力
G籠同學會 基隆首個同志據點
日GDP負成長 學者:復甦慢非衰退
改善板新供水 一階段明年底完成
財部邀簽宣言 台新金：依法辦理
高雄市長政見會 18日談理念
獄政貪污案 受刑人親友交保
陸：中韓FTA盼明年下半年生效
陸商務部：遺憾兩岸貨貿未談完
中美晶今年營收 上看270億
蒲亭虎 陸：只差沒當祖宗供著
監督條例付委復議 尚待協商
陸澳自貿協定 關鍵項目一覽
聯發科3.27億人民幣深圳買樓
10月人民幣匯款金額歷史新高
女高職生葬火窟 同學悼摺紙鶴
登革熱防疫 高市促設專責單位
選戰倒數 民進黨搶攻彰竹
台前3季財報佳 無畏滬港通吸金
一分未得 林書豪：很大的退步
5個普羅旺斯必訪城市
漁船失動力漂流 澎湖海巡救回
中韓FTA 台重型機械手臂處劣勢
轉介中風復健 試辦成效進步
財政部：嚴防彰銀資產財團化
勝華准緊急處分 債權人不得強制執行
金管會：依法不可價購委託書
IS斬首行動 疑有法國劊子手
大馬發現逾2億年恐龍化石
抗伊波拉 陸醫療團抵賴比瑞亞
降遺贈稅錯誤說 財部：不回應
埔里蝴蝶樂團 助日募重建款
趙小蘭：低薪問題 學生應自強
民眾泡水 義政客狂噴口水
日港股拖累 亞股跌多漲少
勝華重整 台銀配合法院裁定
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陸：中韓FTA有助中日韓FTA進展
中澳FTA 陸資地位等同美日
游錫(方方土)：當選後告頂新並求償
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不借路權 板橋公所：交通考量
紡拓會赴越南拓展市場
施工疑挖破軍用油管 引發大火
吳志揚冒雨大園拜票 民眾支持
康師傅第3季 獲利49億元
遠傳：年底前4G用戶衝100萬
伊斯蘭國處決影片 疑見法國人
卡麥隆：全球經濟恐陷2次崩跌
維力用北海油 源頭疑慮待查
歐元區9月出口反彈 順差擴大
陶博照顧視障 用手欣賞陶藝
星穆斯林學童赴台交流體驗觀光
醫疑濫賣安眠藥 不具藥師資格
香港警方：18日清除占中障礙物
廖婉如上廣播 暢談林佳龍
德裔政要當選羅馬尼亞總統
禽流感歐洲現蹤 可能跨國傳染
共軍訓練巴基斯坦軍隊 陸否認
染伊波拉獅子山醫生 在美病逝
威力彩頭獎槓龜
陸鐵殼船駛近東吉 海巡艦驅離
今彩539 頭獎槓龜
追查器官包裹 泰醫院證實被偷
肯亞突襲清真寺 1死201逮
台永虹科技碳纖維獲重要獎項
泰大象踩死象夫暴走 遊客驚魂
最後心願 美病童提早歡度耶誕
中澳FTA 澳洲農業服務業受惠
台未涉黑心油食品 日本放行
大雨致坍方 蘇花路暫中斷
屏縣婦女會潘安文宣 2人交保
食安法協商 保留法人罰金刑
法式接吻10秒 近億細菌傳對方
泰陸軍直升機墜毀 9人喪生
SBL熱身賽 台銀受肯定
基宜北山區 續防大豪雨
丹麥人英語能力最佳 台灣中等
太平洋黑鮪被列瀕危物種
吉林監獄大火 火舌竄高10公尺
阿里巴巴：台電商觀念落後3到5年
宏?R13筆電獲CES創新獎
人權團體：現代奴隸普遍存在
西班牙富豪女公爵 肺炎住院
泰恐怖包裹 2涉嫌美人已出境
軍油管遭挖破 陸軍說明
苗栗風機覽線起火 引燃雜草
滬港通上路 上海香港吸金10:1
恢復慰問金 楊志良呼籲連勝文「留點骨氣」
第二位伊波拉病患在美病逝
未來事件交易所「封關民調」 藍營4都不妙
11月18日 各大報頭條
汽油漲多跌少 中油3個月內研究方案
經濟部: 遭日本擋關沙茶醬已「放行」
日本GDP連續兩季衰退 安倍「三箭」面臨挑戰
澳大利亞與中國簽署FTA
鋼企寒冬 山西最年輕首富破產
前AIT理事主席白樂崎辭世
陸記者涉洩密 21日北京開庭
把握幸福姻緣 報名法鼓山佛化婚禮
請蔡英文力促馬英九嚴辦連戰是否涉為共諜----余莓莓
教育部舉辦103年度師資培育之大學主管
貿易開放是台灣唯一活路！
北京APEC後美日仍是中國潛在敵人
網民、網軍? 周刊王爆料「柯辦有33個帳號」
中國官方：今年對外投資可能首次「出超」
港警今執行法院禁制令 清除路障
南華大學「死亡咖啡館」 喝咖啡聊生死
兩岸四地大學排名 前3名清華、新竹清華、台大
食品安全衛生管理法 火速三讀通過
台北馥敦南京館 新春住房專案
豐田下月推出燃料電池車
2014買得起藝博會 營造藝術家大團結氣勢
松山線首遇上班日 3小時運量4萬人
市府廣告上億 游陣營︰行政不中立
修食管法 蔣丙煌：亂世用重典
國民黨簡太郎總部報警疑收恐嚇信
歐盟點到為止 未對俄祭新制裁
IS新殺人影帶 英父否認兒在其中
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
景氣差 安倍3箭呈強弩之末
蘇花公路中斷 18日搶通
歐股3大指數收高
法檢證實 法男參與IS斬首行動
漁業國家增加黑鮪魚捕撈限額
議員拜票 遇男持刀揮舞爭吵
法檢：恐有2名法人參與IS斬首
上市公司購併 標普創新高
消息偏空 國際油價跌
建仔回來了 續拚大聯盟
防暴動 密州進入緊急狀態
凱瑞：敘利亞領導人與IS共生
陸工具機 進口前3大日德台
投信：陸股吸金 可望帶動亞股
上市公司前3季獲利 年增近2成
卜睿哲：兩岸應續維持92共識
二重疏洪道重劃區釋出7千坪地
烏糖果大王總統打算賣公司
冷空氣南下 基北宜蘭溼涼
巴西石油危機 股市連番下跌
德自動化展 威剛秀工控儲存方案
F-敦泰訂12/19最後交易
法國假記者追星 20年沒被發現
美股維持高檔 台股變數多
阿特維斯併愛力根 晉十大藥廠
投信：亞太漸佳 中小股具潛力
投顧：美國人經濟樂觀度 7年高
拓版圖 瓦城招募250名新血
孫大成瓜國大學演講台發展經驗
台股開盤上漲31.69點
無懼日陷衰退 標普500奮力登高
19日列全額交割 威盛跌停
馬林魚綁史丹頓 祭13年100億元
寂寞難耐 來個愛的抱抱服務
世衛：每年37萬人溺水死亡
工商建研會後援會金門輔選
母逝5年變木乃伊 德女共枕眠
臉書推企業版 LinkedIn剉著等
金門花藝講座 19日受理報名
美媒年度思想者 占中入列
新台幣早盤升3.4分
醉鳥搖搖晃晃 加國特設醒酒籠
上班族想「脫光」 逾7成瘋聯誼
合約價跌 南亞科華亞科股價挫
王建民不排除投中繼 升大聯盟
占中 港媒預測18日起局部清場
婦腫臉手腳粗 肢端肥大症上身
九合一 王金平：民調參考而已
搶東亞盃門票 中華女足戰南韓
日媒：安倍將說明擬解散眾院
蘇花中斷 延至18日中午搶通
華航邀電子版童畫 抽免費機票
新台幣盤中升3.6分
國光四價流感疫苗將進入二期臨床
女生最不想跟哪一種男人喝酒
紐約廣設WiFi熱點 最快最龐大
食安修法 下午可望三讀
雲林縣長選舉 19日公辦政見會
幫偏鄉找老師 吳思華提加點制
警訊 國泰金景氣指數由正轉逆
飛機故障 金正恩特使延後抵俄
改造桃機2航廈 設無障礙檯面
南韓改革 重組政府機構
太鼓道成軍20年 104年將來台
性侵殺死少女 男死刑改判無期
反映油價跌 日統客運降價
印尼漲油價 投資基建社福
南韓爆禽流感 撲殺萬隻肉鴨
占中 香港金鐘開始局部清場
台大學生會推返鄉投票專車
微刺激 陸批准7635億鐵路建設
聯發科入股金士頓 群聯可望沾光
SOGO週年慶百億目標 達9成
蘇貞昌：用選票對政府打成績
水泥業績穩健 股價反彈
遭疑未請假 黃秀霜不排除提告
統籌稅款10億 激勵地方查食安
吳志揚跑透透 搶攻市場票
TPP談判 美貿易代表有信心
台股持續盤整 量能低潮
控星巴克挑戰食標法 歌手拒喝
政院：政府不宜接受頂新捐款
滬港通上路 專家：深港通可期
阿雅產後出輯 女漢子盡情玩樂
高倉健病逝 享壽83歲
黃之鋒：港警勿拿法庭當擋箭牌
駐阿曼處協助台商開拓商機
楊秋興：民調差6趴 可逆轉勝
日本演員高倉健辭世 享壽83歲
台灣電子商務產值 明年突破兆元
緊急處分獲准 勝華跌停
李敏鎬金秀賢獲大眾文化藝術獎
朱立倫：讓新北成友善紀錄片城
板橋男子深夜斷掌 送醫救治
楊秋興：高雄負債登革熱創高峰
研究：慢跑助防退化性膝關節炎
吳思華：師培供需趨平衡
松山線通車 台北車站商機未減
人生謝幕 日男星高倉健病逝
入營塞車 軍方規劃104年增訓措施
工研院微型晶片 智慧感測酒精
中央氣象局氣象報告
鄭文燦火車站拜票 搶攻通勤族
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鐵道員高倉健 病逝東京
菸害COPD 腰圍粗增風險
黃慈婷赴美完訓 首位黑鷹女飛官
滬港通次日 滬股開平走跌
留營慰問金 國防部：政院研議
北市籲29日上午投票 避人潮
是否起訴白人警 密州風聲鶴唳
朱立倫：全力以赴爭取選民支持
北非蓋達新影片 法荷人質求救
刻意逼車 警政署：可處罰鍰
被冒名發假電郵 外交部提高警覺
安倍學勢危 日本明年火拚經濟
染指托嬰女童 保母夫判刑定讞
高倉健逝世 銀幕鐵漢謝幕
越辦南海研討 台灣等學者與會
張麗善控告李進勇吳祥輝
南韓公布政府組織改革新人事
陸70城新屋價格 仍無一上漲
實習師楷模 用傾聽帶偏鄉孩子
歐巴馬繼祖母訪美 倡肯亞教育
選前觀望氣氛濃 投信仍看好台股
美雙反疑慮再起 太陽能股重挫
環署列管7000業者廢油 年底實施
新台幣中午升2.8分
陸今年對外投資 估1200億美元
80歲連續殺人犯 將迎娶嫩妻
國光客運：難降價 可能擴優惠
40幅異鄉景色 余信賢表達孤獨
一般家用LED照明光源 納入回收
郝：松山線通車 虛心傾聽民聲
中和議員選舉 綠營推配票衝刺
陸遊艇試航金廈 小三通創舉
連營：抹黑歷年最多影響選情
北市銀行火警 1人嗆傷
陸：中日韓關係是自貿談判基礎
租牌A健保 查有教師公務員供掛牌
陳菊政見改造高市為低污高價值
獄政官員涉貪案 提訊行賄男子
高屏PM2.5濃度 連3天偏高
陸網購很夠力 10月年增近4成
炒飯難親民 印尼人口袋變薄了
北韓特使赴俄專機曾故障回航
修食安法 消基會：未確保扣到錢
新台幣兌美元 午盤暫升
習近平澳洲走透透 笑說要證書
泰戒嚴法 調查：7成旅客無感
考上非保證就業 外交部嚴選淘汰
101煙火秀照辦 邀商圈業者投入
AIT前理事主席白樂崎辭世
太平洋詩歌節 向席慕蓉致敬
調查：上班族運動量不足
台日辦公室 推產業趨勢交流會
白樂崎過世 外交部感念貢獻
九合一 19日起不得發布民調
G20峰會主辦 傳中日暗地較勁
秋批拒辯論 菊：對手一直抹黑
要拿下百萬票 陳菊否認說過
屏東新埤鄉代參選人 涉賄收押
崇拜領導精神 韓人買拿破崙帽
中美投資協定談判 第16輪在美
身價5億不買房 林佳龍被質疑
必勝心 連爭取未表態中間選民
教部祭4策 逼出正式教師缺
工業地需求 舊宗段中和觀音出線
財星公布全球前10大研發企業
小黃成立後援會 挺朱立倫連任
連勝文拜會張榮發 獲全力支持
剛上任 味全新董事傳辭任
上海首家民營銀行將有存款保險
滬港通次日 陸股午盤收跌
偽裝競選宣傳車 檢警破販毒
電動打輸 陽岱鋼：到球場單挑
苗縣選舉人44萬餘 3市鎮大票倉
滬港通上路第2天 交易熱度降
延遲加稅 日本明年成長拚1.5%
白樂崎辭世 蔡英文哀悼
香港占中52天 業主拆部分路障
台股收盤跌25.32點
毒品藏便當盒 通緝女被逮
台股開高走低 跌25.32點
柏林台灣電影週介紹美食電影
11月台指期跌27點
金點設計頒獎 邀黃翊舞蹈演出
放眼新球季 陽岱鋼養傷拚冠
撞球場掩護賭場 警埋伏破獲
超商店員眼尖揪賊 制伏送辦
檢驗過關 川武新蓬萊恢復上架
11月電子跌 金融漲
差距縮小 翁重鈞總部盼逆轉勝
電子股疲軟 台股續拉回
3年沒放假 勞團籲保障家事外勞
張麗善控散布謠言 李進勇不理
安倍將宣布提前選舉 延後漲稅
王建民返台 一直想待在大聯盟
美青少年常遭交往對象網路霸凌
疑遭影射介入家庭 林明溱提告
影帝高倉健病逝 日人淚崩
台灣資通菁英參加世界論壇研會
彰縣長選舉 藍營籲小心奧步
檢驗符規格 大漢板豆腐可上架
台半導體明年產值估增6.1%
港亞洲音樂節 韓流明星打頭陣
前嘉市議長林承勳 裁定假釋
防登革熱 環署將每週巡察高市
邵曉鈴變愛心天使 圓家扶童夢
遭指有網軍 柯文哲陣營擬提告
貓熊外交 印尼明年迎金虎飛雲
三大法人買超台股8億元
友達8.5代廠獲環境教育認證
亞銀：區域整合將更趨緊密
連勝文：應同標準檢驗柯文哲
美國副助卿唐偉康19日訪台
雲林村長疑賄選 查扣269萬元
妙齡女要嫁殺人魔：為他而生
傳自貿區擴點 陸：自有部署
連勝文推新廣告 主打同個世界
導演錢翔在波蘭影展與影友交流
綠提南港基隆線 藍譏空氣捷運
客運計程車補貼 中油盼回歸市場機制
昆凌下廚做甜點 周杰倫都愛吃
登革熱防治研究中心104年成立
長者進校園 和孫子共進午餐
屏東Pbike將上路 宣導一卡通
金屬高值化 高雄啟動產業聯盟
謝立功：4千坪土地換百年繁榮
經痛多年 子宮肌瘤大如小玉
黃文玲抗議媒體民調造假
嗆長官定孤隻 阿兵哥遭判刑
HBO科幻影集 鑽石宮明年開播
韓星李英愛出席香港古馳活動
美副助卿唐偉康 19日訪華
北市聯醫加強海外交流
33社團聯盟 守護阿塱壹古道
男盜伐被逮 辯稱受僱於外勞
新台幣收貶3.6分
雲林查賄 帶回村長參選人偵辦
金門議員候選人涉買票 遭羈押
調查:近6成網路商店打平獲利
華航好康 童畫遊戲抽免費機票
雲林不動產業 後援挺張麗善
登革出血熱創新高 南市現首例
兒盟：候選人應重視兒少人權
立院三讀食安賠償舉證責任反轉
立院三讀 食品廠須分廠分照
立院三讀 黑心食品商最多罰20億
立院三讀 行政院設食安會報
立院三讀上市櫃食品業設實驗室
兒假結婚 老母痛罵現形
韓星金慈玉病逝 演藝圈不捨
立院三讀食品業分階用電子發票
大陸流動人口 達2.45億人
菲總統訪星 國際論壇招攬投資
慈濟修繕瓜地馬拉中學完工
上海新地王 競拍暗藏玄機
雲端愛筵捐款遭疑 東縣府澄清
愛台東 黃健庭請假競選心繫縣政
王令麟監所辦公 北監：非事實
彰化縣長選舉 3陣營提訴求搶票
油價公式檢討 明年2月中出爐
中鋼明年初內銷價 降352元
德國麻疹國內感染首例 追蹤215人
氣爆區道路20日通 災民：消費進不來
台中花博土地 中市：已取得
建廉潔政風 林明溱提多項規劃
假腰果真海洛因 走私來台被逮
士林陽明山 山藥季一日遊
登革熱死亡病例 高雄新增2人
江蘇長電併星科金朋 短多長空
護樹入法 邱文彥推保護專章
守門變放水 陸海關貪汙制度化
簡太郎潘孟安 都推小琉球政見
3歲貓熊野外受傷 求助保護站
氣爆災區20日通車 公車暫不駛入
量販攜手食物銀行 募物資助弱勢
嘉義城隍廟古蹟 吳育仁爭升等
達比修推特 認愛山本聖子
美前食安政策官員來台分享經驗
嘉縣參選人涉賄 1里長坦承
泰南鼠患 懸賞每隻新台幣9元
拚高雄市長 周可盛提開放賭場
台灣展望會50年 影像展傳愛
德荷英禽流感 韓禁禽肉品進口
中韓FTA 經長:韓跨大步搶陸市場
避孕影響幸福 老公帥度是關鍵
男遇路檢 魔術手法藏毒仍遭逮
胡志強駁斥對手 無知又無信
調查：占中無損香港金融地位
中大編電子書 為表演藝術延壽
賓館當毒窩 警隨毒客上門逮人
綠籲全民蒐證 檢舉賄選拿獎金
中鋼調降明年初各產品內銷價
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
亞洲FTA 平均年增15項
中央氣象局 明天白天天氣預報
嘉義縣里長涉買票 3萬元交保
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
瑞士天王鬧不和 台維斯盃堪憂
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陸前10月對日歐投資 大幅回溫
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
桃機二航大廳櫃檯 農曆年變身
王建民：從來沒想過返台打球
跨業交流會交接 胡志強頒證
蔣孝嚴出席國際民盟領袖會議
松山線通車 設松山車站公車站
馬航空難真相 希山籲勿信謠言
中共第3輪巡視 中石化在列
20日白天回溫 北部高溫升5度
台幣收30.775 再創近4年新低
陸1/6吸毒者 集中在廣東
布局台灣市場 雅虎揭4大策略
高倉健的擁抱 廣末涼子難忘
去年獲獎 建仔不知是東山再起
印度爆宗教與世俗流血衝突
中壢徵才活動 1614職缺
桃機防漏 工匠達人進駐
巴人疑突襲 以怪哈瑪斯阿巴斯
商業反攻大陸 媽祖向軍方要營舍
校園工程涉弊 湖農前校長遭訴
希臘學者讚東海和平倡議
45年前殺人嫩妻 邪魔如今娶嫩妻
高倉健病逝 大陸外交部致哀
性侵少女五百次滅口 男仍免死
宗教界挺胡志強 抽出大吉籤詩
日相安倍決提前選舉 延後增稅
油價跌物價不動 中油台電尷尬
裴敏欣：習近平明年可望訪美
轉戰勇士 王建民：經驗是優勢
嘉縣選舉看板 綠提告藍盼查明
台新金不對抗公權力 盼照合約走
再造基隆 謝立功主張軍港遷移
寵物好狗命 年菜吃中藥煲雞湯
勞工請領職訓津貼 不受2年限制
藍：台灣應加速對外簽署FTA
朱立倫會趙小蘭 盼台美更緊密
慶30週年 台驊上海辦晚會
郝龍斌跨海相挺 讚蘇崑雄政績
蔡啟塔訪偏鄉 尊重部落自主
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安倍宣布解散眾院 延後增稅
兒少政見僅1成 民團籲重視
大陸女被騙2億 詐騙集團遭逮
經長：若FTA沒效 他國都是瘋子
食安法修正 大廠依法辦理
高倉健逝世 陸外交部哀悼
因應陸韓FTA 藍盼經濟選民相挺
賞魚拓藝術免出國 海科館就有
大陸鐵殼船靠近澎湖 海巡驅離
中韓FTA 財政部估稅損70餘億
指南客運新闢897線將上路
雙子宮雙陰道 生下雙胞胎
環境資源特展 21日華山登場
台灣版初音未來 夏語遙
製墨師陳嘉德列新北口述歷史
建數位網 台東入選全球智慧城
促健康國際認證 竹南高中銀了
盜採珊瑚 日本逮捕陸籍船長
獄政案疑洩密 北檢分案偵辦
毒蟲拉K昏睡 警上銬還不知
南投食物銀行獲捐160萬元
台中公共債務餘額 5都最低
日眾議院改選 安倍立軍令狀
賴清德質疑補助 藍：混淆視聽
拚南投勝選 林明溱勤走基層
陸韓FTA 估台GDP損0.5%
食安法修正 專家提7要件補強
食安法三讀 衛福部長：滿意
勞動部：家事外勞難適用勞基法
工匠達人進駐 桃園機場防出包
食管法修正 王品：盼徹底執法
TPGA東太平洋高球賽 花蓮揮桿
中韓FTA 杜紫軍：台灣變小三
控告媳婦誹謗 宣明智敗訴確定
三星機海戰術轉向 貴精不貴多
搶搭滬港通 南韓力推理財商品
英業達導入Office 365
楊秋興市區掃街 爭取基層支持
吳志揚眷村拜票 榮民貼紅榜
工研院：今年通訊設備產值破兆
陽岱鋼崛起 火腿新看板球星
華山募愛心天使 助獨老圓夢
經長:服務業創新不足 發展阻礙
滬港通次日 陸股量縮續跌
東亞盃資格賽 中華女足0比1落後南韓
連8起闖空門行竊 金門警偵破
豬價跌 公會盼要讓消費者有感
落實社福 高雄藍綠候選人連署
東亞盃 中華女足0：1落後韓
嘉縣長選戰 綠增後援藍拚逆轉
屏檢辦選風 已收押5人
搶陸客旅遊 大馬明年給免簽
李榮浩起床先寫歌 金曲再出輯
8千有找 LG推4G摺疊手機
食管修法通過 江揆盼遏止不法
台北市長政見發表會 網路直播
苗縣長選戰 各陣營加緊衝刺
亞沙運女籃 中華力克大陸摘金
雷射近視變遠視 女獲賠35萬
宏達電M8 獲美網站好評
印尼否認 擔任女警要先查完璧
林佳龍推台中接棒 宗教界挺胡
敏感時刻 中印反恐聯合訓練
全球傑出飯店 台灣30家入選
鄭文燦：有信心後來居上
不亮票文宣惹議 候選人提告
赴台自由行 台旅會推茶鄉之旅
東亞盃 中華女足0比2落後韓
台南大學智慧平台 學生免費用
食安團 1年輔導1200家大廠
良警鳴槍洩憤 金門議員關切
駕駛艙自拍 印度機師恐丟飯碗
德鐵路公司與司機工會談判
深夜遇路檢 2男持槍被捕
英特爾助亞洲區產官學界創新
因應漲油價 印尼央行升息1碼
陽岱鋼發名片 賣力推銷北海道
台南出現今年首例登革出血熱
北市選情緊 連柯勤走基層固樁
經長：擬向陸提服務業負面表列
印尼招女警 執行處女檢驗挨批
林青霞出新書 龍應台小虧糗事
胡乃元音樂會 12/7台中登場
小黃運將挺朱 林義雄陪游掃街
遭檢舉日租套房 台南最多
SBL將開打 璞園挑戰4連霸
東亞盃資格賽 中華女足負南韓
蔡英文籲選民別被突發事件影響
食安法修正通過 工業局鬆口氣
今彩539開獎
印度媒體籲台印加強經濟合作
大樂透開獎
F-大洋擬買回庫藏股4000張
彰銀案 財部:函文條件已執行
保護生物多樣性 植物被冷落
英爆禽流感 部長：雞肉仍可食
非物質文化遺產 和紙可望入列
刨破油管引火點會勘 釐清責任
未來事件交易所 終止選情預測
郝龍斌籲榮民用選票捍衛中華民國
刺激量能 OSU台股商品鬆綁
建設大雅亮晶晶 胡志強籲支持
不甩歐巴馬 緬甸軍方反對修憲
中華女足負韓 無緣2015東亞盃
北韓特使訪俄 盼促進多項合作
胡志強造勢晚會 王彩樺助陣
杜紫軍：把握行動商機促升級
大陸新絲路 義新歐貨運發車
陸辦網路大會 管制措施受關注
經長：貨貿防產業外移 穩就業
蔡英文提議高澎聯合治理
星羽球分齡賽 台選手闖進16強
證券商借貸等業務 門檻擬降
賴清德：台南治安滿意度進步11%
英媒讚台 因應氣候變遷很努力
殺警案信義區夜店 結束營業
馬利憂伊毒 577人接受監控
法國學生愛台 成立新粉絲專頁
彰縣透天厝火警 老翁喪命
主導流行 時尚大師私下超落漆
執導永不屈服 裘莉感性盼解仇恨
經濟不妙 安倍提早大選延增稅
社會局長遴選 柯文哲邀社福推薦
黃秀霜廟口開講 續推社福政見
嘉縣查賄 村長參選人夫婦收押
中華女足獲經驗 續拚國際大賽
諾基亞富士康合推平板
今彩539 頭獎槓龜
便民一站式 戶籍謄本免再排
肯亞暴徒以穿著不當攻擊女性
大樂透頭獎槓龜
專家：陸只要動手 10年可登月
沈呂巡演說二戰歷史 引發迴響
梵谷非自殺 法醫專家稱遭謀殺
拉抬選情 胡志強：歡迎美鈴牌
牛津年度風雲字：Vape吸電子菸
雲林疑賄選 3人羈押禁見
不動產增提 擬3年內提足
去年恐攻17958死 創新高
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安倍擬推延漲稅 解散眾院
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金門查獲第二起賄選 檢調關注台商非法投票行為
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食安法修正通過 不朔及既往「無可奈何！」
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水情緊 經長：恐為10年來最嚴重
交通部航港局103年度MTNet應用成果發表會
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綠營挺鄭文燦 中常會移師中壢
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監控改革案 美參院闖關失敗
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留住偏鄉教師 教部多管齊下
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張盛和：頂新若捐30億 匯了就退
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嘉縣長政見會 爭取選民認同
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開城協商 金大中遺孀訪北韓
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男子改造槍枝 槍管留浪子字樣
台日經貿會議將簽4備忘錄
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顧能：消費者改買智慧錶
三大法人買超台股 148.69億元
小學生打鬧摸鳥 判家長賠2萬
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山東嚴重車禍 12死3傷
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松山線新版捷運圖 手機帶著走
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差一票 皮繩愉虐社被駁回
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俄通知南韓 蒲亭見金正恩特使
陳以真生活首都 涂醒哲推晚會
花蓮選舉 蔡盼贏尊嚴傅求提升
李鳳翱不任消基會名譽董事長
領導得人心 吳經國下苦功
夜市小吃重組肉 需標示且全熟
等不到兒子結婚 金慈玉今火化
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水汙費將開徵 首波鎖定工業區
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國民黨：蔡英文和台灣不同心
機台拖累晶圓製程 統計模型有解
看護照護不周 基金會判賠百萬
火箭中鋒霍華德 涉虐兒遭調查
統一回饋案 14商品買1送2
水電工持毒 見警車緊張遭逮
柯讚郝龍斌 性平好制度要延續
海口民眾抗議醫院動工 爆衝突
新台幣收貶1.01角
中南部乾季 水庫解渴求春雨
越南劣椰子油 開元曾製奶油球
竹縣長政見會 年金排富成焦點
三星行動記憶體 市占破5成
皮繩愉虐社 只差一票就通過
金門廟宇連3竊 陸背包客遭逮
室內裝修變更電氣管線 明年納管
新台幣兌美元 貶破4年新低
負面文宣 藍營：市民心中質疑
衝撞立法會 和平占中譴責
原民區長選舉 中市和平區3搶1
邵曉鈴助選張麗善 慶生祝當選
軍港遷移 謝立功：夢逐步實現
參選里長動員幽靈人口 6萬交保
金融時報：滬港通重劃國際市場
陸媒體人：新聞的自由縮減了
山東幼稚園校車超載 車禍12死
沈中元閃辭董事 味全：暫不指派
被指團隊貪腐 陳菊：絕不包庇
統一賠償方案出爐 退費 2倍
藍營批屏檢 辦案不符比例原則
成大人形機器人 世界盃奪冠軍
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
豬價跌 台糖部分肉品將降5%
立法會主席：衝撞者與占中不同
朱立倫：老舊校舍逾千教室改建
林俊傑出輯 穿上寫給奶奶的話
國5馬拉松 出現偽造號碼布
劣油案 最遲月底提團體訴訟
旗幟被破壞 簡太郎選擇原諒
巴人開車衝撞攻擊 家遭以夷平
最貴白金耶誕樹 冰雪奇緣世界
頂新產品風波 苗栗2陣營交鋒
6個男人相繼喪命 日黑寡婦落網
新台幣兌美元創逾4年新低
金門縣長政見會 李沃士提政績
契約說 連勝文：定是利益交換
綠：與柯共識都公開 沒有密約
20日白天起 北部高溫漸回升
楊秋興市場拜票 選民盼治登革熱
第3季製造業產值3.7兆 單季次高
FTA衝擊 馬質疑反對黨還內鬥
小蜜蜂收廢油 環保署推工作證
南海不武說 菲盼陸言行合一
越南歐盟FTA 專家：利弊並存
台東縣長政見會 政績對上願景
條石鯛魚苗繁殖 2年後技轉
北京又霧霾 PM2.5超過400
中華電MOD 明年底拚單月損平
皮繩愉虐社遭駁回 台大生惋惜
林佳龍提交通政見 海線搏感情
傳台灣大道禁摩 中市府：謠言
呈康涉用逾期原料 遭勒令停業
基隆遷軍港 江揆促縮規劃時程
鋼鐵產能過剩 河北鼓勵移出
媽祖索房產 律：反攻大陸也無權
聯想：觸控筆電不會消失
麥當勞版星光大道 票選送禮券
玉山金：財富管理動能強
蔡啟塔：黨員團結 選戰全壘打
連經歷挫折 不減對北市國家熱情
台廠參加泰金屬加工及工具機展
日黑寡婦被捕 過去交往者6死
HBL預賽將開打 陳信安站台
台積電買高通龍潭廠 擴充產能
連勝文拜會台塑集團 尋求支持
義大球員扣薪 工會擬告球團
群益投資論壇 聚焦利基產業
談陸客中轉 海基會通知海協會
新壽承德大樓動土 做經營據點
桃園復興區長新舊力拚 4搶1
菲街童大鬧商場 警衛挨打無奈
總統：台日已建良好文化互動
FTA衝擊 杜紫軍：中南部占83%
深山孕婦急產 救護車百里送醫
台南1里長參選人疑被毆打
竹市政見會 聚焦南寮直航港
買到越南問題油 開元要告統清
百日咳確診 籲按時接種疫苗
繳學校費用 至少兩種管道
鍾萬學任雅加達省長 對台友好
紅酒水墨結合 藝術慈善拍賣
陳盛沺接任電器公會理事長
斥資千萬 建德國中游泳池啟用
結婚26周年 謝立功鋪梗求婚
台中國際會展中心案 市府勝訴
資訊不全 通路商品下架退貨不一
三陽股東會 解任黃派2董1監
巡弋南海 陸首度動用水上飛機
高雄登革熱防疫 化學兵伸援
高市3原鄉首屆區長 競爭激烈
台灣觀光 台東赴上海宣傳
藍打經濟牌 強力論述FTA衝擊
感謝援助氣爆 高市將辦音樂會
性侵犯殺人免死 監委申請調查
懲罰北韓反人權 陸找理由反對
3D光雕投影 台中歌劇院變身
吉林省軍區副政委 傳上吊自殺
基隆遷軍港 國防部配合執行
日眾院解散 在野黨內訌也解散
雲林拚縣長 藍防奧步綠擋買票
香港羽賽遭逆 周天成無緣晉級
拒跛腳 歐巴馬決意獨斷專行
陳盛沺掌公會 盼取消電器貨物稅
資訊外商在台採購年增2%
印自封宗教上人擁私人軍隊自重
涉竄改效期 台糖下架真鍋食品
區域經濟整合 泰國台商憂內耗
地方財政惡化 102年欠債9千多億
果蠅喝掉橄欖油 義產量銳減
景觀再造 高市推災區挽面
謝錦昇獵雙鷹 長春PGA領先
小米手環登台 在台要衝第一
王令麟假釋案 過關機會渺茫
大陸辦網路大會 大刪網路評論
雲林1里長參選人涉賄 遭羈押
澎湖蘇崑雄提政績陳光復推福利
發改委：陸經濟明年有下滑壓力
台電跨足光纖出租 NCC核照
惡狼免死挨轟 台高檢要上訴
新北幅員大 朱立倫語音催票
白水微塵 輕重舞作拉扯情緒
雲林有機蔬菜 供應新北市
訪日外籍客增 消費額也增
搜尋馬航MH370 澳官網直擊
男足資格賽戰北韓 半場0比0
MOD微電影 首獎得主出爐
花滑女王金妍兒與緋聞男友分手
鮭魚迴游 台灣巧克力大師出爐
高雄輕軌送電成功 將動態測試
北韓留法學生 擺脫特工魔掌
部落競合 烏來區長選舉激烈
台中會展案敗訴 鄉林：上訴到底
力挺連勝文 丁守中陪掃街拜票
菲國禁乞法 36年沒用過
憲指部：憲兵違規迴轉未撞民宅
農地種電 雲林藍綠各說各話
鍾萬學掌印尼首都 家人期許高
受惠於陸客 泰國觀光業回溫
陳盛沺：取消電器貨物稅可降價
新北打造創力坊 助青年創業
打通任督二脈 台灣碳纖冠全球
華為：全力衝刺5G發展
真正掃街拜票 豐濱鄉長拚高票
超級哈日 觀光東瀛台客最多
鍾萬學掌雅加達 凸顯存異求同
香港超富裕人口 密度冠全球
北市都市景觀獎 山水天空奪冠
竊車賊被逼入死巷 喝農藥不治
北市毛豬價格回穩 降價1成
警助熄火車加油 日籍騎士感動
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熱度退潮 滬港通成交持續萎縮
新北消防局獲政府機關防火標章
台新金三問財政部 官員：知道了
重量級美味 1.5公斤戰斧牛排吸睛
葛光越主持貿易洽談會
家長協會提建言 盼見教育政策
今彩539開獎
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京站週年慶 首日業績成長3成
王識賢轉戰三立 新戲演蔣渭水
埃及H5N1禽流感 1週2死亡病例
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聯想：Q4筆電出貨看增
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機器泰迪熊 23日秋紅谷出沒
陸軍中校席達 任布國過渡總理
選戰倒數十天 小英赴桃園催票
醫師設健康館 花蓮開罰5萬
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中國二重 恐成陸首家破產央企
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咬牙拚防守 中華男足逼和北韓
報告：香港超富豪擁港6成資產
立院初審 違規破壞海岸科刑責
防幫派鬥毆 警方高度警戒
馬凡氏症納罕病 國健署:需審議
人民幣10月實際有效匯率創新高
破壞環境生態在逃嫌犯139人
蔡英文籲台東 給民進黨機會
今彩539頭獎 1注中獎
嘉市里長疑賄選 1參選人聲押
中華男足拚勁 逼和強敵北韓
國際客成長率 上半年台灣最優
蔡英文：不介入柯文哲施政
中海油 南海發現中型油氣田
杜紫軍：競爭力加零關稅 如虎添翼
倫敦市長強生 美掀非典型旋風
網評惡劣旅館 英夫婦竟遭罰款
宏都拉斯小姐尋獲 證實遭殺害
科學家證實 2次原子粒子存在
缺FTA 經長：綁雙手和韓打跆拳
張盛和：FTA關稅非關稅障礙影響深遠
中韓負面表列 金融業受重傷
蔡依珊連詠心 觀賞雲門舞集
1/3財星500大公司 支付變性費
西國會促政府 承認巴勒斯坦
法務部自清「無介入王令麟假釋案」
網絡監督組織: 中國又封蔽數千網站
「大湖效應」 北美氣溫驟降
柯文哲「與民進黨有三承諾」 連勝文:馬腳露出來了!
黃文玲按鈴申告 T台及名嘴
再造基隆新風貌 江宜樺規劃遷移軍港
中醫大學、晟德大藥廠 產學結盟19日簽約
東部海域連3震 規模最大4.8
立院中興大樓地下室火警立即撲滅
牽連中資高鐵標商 墨第一夫人宣佈出售豪宅
真鍋賣未來食品 新法可罰2億
港大民調：83%認為應停止占中
新北：不會通過頂新都計變更案
臺北市長郝龍斌宣布 兒童新樂園12/16開園
HBL預賽開打 熱血每一秒
草屯的「浩」劫！
郭董給3億 胡志強：有就退選
江丙坤為連戰喊冤 盼蘇起說明
印度出現亞洲伊波拉首例 痊癒後帶毒
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台南大億麗緻酒店「深井燒鵝」
兒童新樂園13項遊樂設施票價及簡介
啟動海洋新航向 歡迎加入乙級船員行列
統計:103年前10月、交通事故死亡人數減98人
攻IS 法6幻象機進駐約旦
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
台灣地區凌晨發生有感地震
東部海域發生規模4.8地震
加籍商人指新航堅持全額付費
宏都拉斯小姐遇害 埋屍溫泉鄉
宜蘭外海4.8地震 無災情
歐巴馬將宣布改革移民制度計畫
喀布爾國際區附近遭炸彈攻擊
挪威新護照設計 簡潔時尚超靚
羊水栓塞 美產婦捨己救兒
華南金與中國華融資產簽MOU
海外置產 東森房屋推八字訣
巴黎LV基金會 邀翁文嫻朗誦詩
大摩公布巴西石油損失預估
OIE：無證據指吃雞鴨會染流感
英國跑旅JUKE 不到90萬
業成控股申請第一上市
遠傳轉播金馬 幕前幕後全都錄
高盛看低明年報酬 股市漲相佳
嘉義晨15.2度 入秋最低溫
投顧：國會改選 日股上漲機率高
拍出自然美女 Canon推粉餅機
史特強當選蘇格蘭首席大臣
平板OLED面板 年出貨500萬片
Fed提防全球趨緩和通膨恐下滑
天才老爹被控性侵 節目喊卡
日本報喜 出口年增9.6%超標
若統一 北韓經建需5千億美元
台股開盤上漲21.69點
亞洲音樂節 韓星演出受期待
陸企借不到錢 李克強再祭十招
冷鋒來襲 保暖商品大賣
中巴文化中心新董陳中強上任
郭永樑籲宏國支持台入氣候公約
UN譴責人權 北韓：逼我們核試
高雄氣爆路段通車 險象環生
台助改善運動設施 露媒體宣揚
連勝文促投票 為下一代及北市
新台幣早盤貶4分
苗縣長選舉 首場政見會登場
金門縣議員公辦政見會登場
立院中興會館火警 情勢已控制
不加緊腳步 台商品被韓貨打掉
大陸專家：網路金融應放緩監管
台灣參加墨塑橡膠機械展搶商機
火狐預設搜尋服務 改牽手雅虎
愛州男帶槍械 欲闖白宮遭逮捕
護食安 227家油脂小廠年底查完
曾銘宗：不簽FTA台股奄奄一息
新北新烏路落石 交管清除
新台幣兌美元 續貶
占中釀衝撞 美籲和平克制
契約說 連：柯切割不願誠實答
延高鐵特許 31億回饋消費者
選議長綠承諾亮票 藍籲速查辦
高雄氣爆路通 市民：危險不敢走
港媒：北京列占中500人黑名單
擴大臨檢 警方強勢執行公權力
APEC藍去哪？霧霾重襲北京
吳思華台東行 將與嚴長壽對談
兩派鬥毆 醫院狹路相逢再砍
投信：滬港通 亞洲成資金中心
60年傳統甜點 曼谷好滋味
白雪公主柯林斯 抵台助陣金馬
北市兒童新樂園 12/16營運
台灣好玩卡 觀光局推票券合一
一帶一路戰略 催生兆元俱樂城
國安局建議候選人穿防彈衣
台大宅王涉殺女友 檢求處極刑
轉戰流行樂壇 泰勒絲1989奪冠
台股重回9千點 買盤回籠
蘇崑雄陳光復搶望安票倉
FTA與產業升級 經長：不抵觸
澎湖縣縣長選舉 選舉人數確定
紐約大雪 多倫多剉咧等
回嗆聯合國譴責 北韓揚言核試
金馬最佳新演員 吸睛焦點多
5大重劃區抵費地標售選後開打
宏齊10月毛利率 衝上近20%
早吃血脂藥 降晚年心臟病風險
中韓FTA底定 林中森籲服貿速過
最佳劇情片 人心與當代的結合
匯豐：陸11月PMI 創半年新低
曾銘宗：選後 買盤有機會回籠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
柯文哲契約說 藍籲綠說明
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
鴻海群創投資 擴8百億面板廠
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
林書豪砍外線 湖人首節小落後
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日幣貶值受惠 和泰車衝上500
契約說 柯文哲：沒有密約
退休後開早餐店 將可保職災險
國3南投段汽車墜邊坡 2死3傷
陸承包奈國鐵路 單筆最大合約
無證移民逾千萬 美國社會難題
新台幣兌美元 逼近31元關卡
日本流行語大賞入圍名單公布
前10月 薩爾瓦多僑匯近35億
水情趨緊 抗旱部署提前啟動
美10大危險玩具 彈弓鉛筆上榜
與陸關係 越總理：合作又鬥爭
台股盤中大漲100點
上班族忙 可邊通勤邊運動
施比受更有福 中市企業助貧童
抵費地標售 看價格判多空
外交部努力爭取舉辦APEC重要活動
市場變動快 台商盼政府因應
總統：保障兒童安全與受教權
兒童人權日 人本為特教生請命
婦團籲候選人 重視兩性平權
蘇起新書引討論 國安局關切發展
台灣之星APP 各家專案PK
火箭外線砲火猛 湖人半場落後
口腔巡迴車 彰縣保障學童健康
公司治理佳 投資人願高價買股
北戴河醫院宿舍砍人案 7死1傷
台大宅王殺女友 檢斥毫無悔意
陳德銘擬12月訪台 行程規劃中
郭董給3億傳言 胡志強鄭重駁斥
泰金屬加工機展 台工具機亮眼
新北里長疑涉賄選 1男子收押
音樂會走入高中 中市免費開唱
嗆要核試 北韓核設施早有蠢動
新台幣中午貶3.3分
高鐵財改降價百元 立委嫌少
總統：堅定改革食安 恢復聲譽
江揆促研議明年APEC倡議
新台幣午盤收30.909元
食安風暴 黃茂雄：是禍也是福
柯要超越 藍籲說明與綠關係
中油再參與澳洲液化天然氣開發
哈登率火箭搶分 湖人3節落後
強化保障 金保法擬增團體評議
兒童新樂園 門票遊具分別計費
多空相抵 日股上午收盤持平
江揆：兒權公約施行法接軌國際
違章承辦公務員 涉收賄遭起訴
三星市集名攤 斗六小吃綻亮點
朱立倫21日起29區車隊掃街衝刺
美東北大風雪 樂團取消巡演
雙鏡頭熱炒 光學股開飆
中共打貪 河北組織部長也被查
特教校體罰案 教部派專家督導
大油廠查廠報告 初稿下午遞交
6年內 歐盟將提供拉美11億援助
英商買定網疑涉詐欺 調查中
移民爭議 共和黨稱歐巴馬皇帝
期中選後 紐約政壇動作頻頻
苗縣長政見會 財政食安成焦點
星國：更多人願和伴侶討論性事
網站未在台辦理公司 小心交易
上市業績發表會 12月有5場
急診逞凶 新北警快速打擊犯罪
軍警衝突 印尼軍人圍攻警局
高鐵票價 立委提案降20%
亞股多數跌 日圓貶創多年新低
風扇廠元山轉型 耕耘汽車有成
郝龍斌疑民進黨柯文哲密室交易
祖師爺天團 大人物合唱團駕到
台股收盤漲115.63點
引外資 美官員：台灣應更開放
摩納哥王妃雙胞胎 耶誕前報到
麗園透過創櫃板 辦登錄前籌資
TTP與TTIP並進 美拒坐以待斃
嘉義高屏PM2.5偏高 外出戴口罩
強生關鍵抄截 湖人勝火箭
吳志揚大溪掃街 感受民眾熱情
騷擾前女友家 男子左胸遭刀刺
身體要顧 粉絲貼心叮嚀邵曉鈴
台股開高走高 漲115點
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12月電子金融齊漲
基隆海關查獲走私霉味小香菇
張麗善籲拒絕抹黑 還雲林原色
選情緊 花蓮百件賄選案偵辦中
台股重登9000 突破季線
藐視法庭 罰責擬提高
中市中西區議員 藍拚連任綠配票
湖人逆轉火箭 本季首度連勝
林說不會落跑 徐中雄：誰相信
陸版江國慶冤死案 18年後重審
強生抄截致命 湖人逆轉勝火箭
貢寮濱海路 拖板車撞山壁1傷
藉弘法吸金5億 堂主遭判刑
李嘉進：洽簽台日EPA應打鐵趁熱
退伍志願役可優先承包軍方勞務
選舉日上班 北市：工資應加倍
小王子特展 插畫成真實場景
揭露疫苗成份 疾管署允檢討
是真的 小額行政欠款可超商繳
疑贈地賄選 桃檢傳19人
美東北大風雪不斷 1.5公尺積雪
佛州州立大學傳槍擊 至少2傷
中市食安授證 馬總統出席
曾演來自星星的你 朴海鎮巡迴
三大法人買超台股127億元
滬60歲電影院 改建藝術品中心
台日簽4備忘錄 未開放福島食品
鴻海群創投資面板廠 衝占有率
永安笨鯊橋完工 桃園休憩亮點
選情加溫 新北警嚴查黑函攻擊
照片疑合成 連：網路什麼都有
金卡戴珊想領養 泰窮女孩說不
防炒工業地方案 政院月底核定
獅城超級富豪人數 亞洲排第6
郭台銘：絕無3億整合胡志強選情
青年組小蜜蜂特攻隊支持翁重鈞
統一:問題產品退費餘額捐食安基金
台積股價攀高 市值逾3.6兆
飛車搶奪婦人 通緝男被逮
前國道收費員 國民黨部前靜坐
桃檢反賄選 民眾心聲逾萬件
詹皇要命失誤 馬刺力退騎士
南京大屠殺史 南京中小學必修
科嶠噴塗熱銷 明年樂觀
洛杉磯車展 首發新車吸睛
柯營勞動局長 台北工作就可選
蔡依珊：相信台灣人的善良
左營軍港23日開放 海陸戰技操演
貨貿4大產業談判 經部多招因應
台大器捐流程 立委指控不法
學者：FTA攸關台灣全球競爭力
中韓FTA 陳添枝：台被迫趕上腳步
桃園林口 27日起一階限水
桃機年度空難演習 過程逼真
中市食安授證 馬總統全力挺胡
第三學期 正名夏日樂學計畫
10月外銷訂單449.1億美元
新台幣收貶1.39角
台印尼摩島案 觀光班收穫豐
國際民主聯盟政黨領袖會首爾
高鐵增資 立委籲納勞退郵儲
10月外銷訂單 創歷年單月新高
桃檢查賄 一市議員候選人交保
陳哲男判刑定讞 北檢啟動防逃
高材生殺女友案 檢：預謀殺人
去年政治獻金 民進黨多國民黨4倍
食安授證 總統：化危機為轉機
新台幣兌美元貶破31
王金平陪掃街 林滄敏信心增
綠打新燕案 朱陣營斥選舉花招
朱立倫：行得正 可受檢驗
陳以真空污政見 摸擬通報機制
王維中秘密武器 必帶行動電源
俄議員擬提案 要俄公民DNA建檔
易飛網全年營收 拚年增2位數
今年石化產值估1.92兆 微增
夏日樂學 都會區上本土語文
管中閔訪美 宣示台入TPP決心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
世越號船公司負責人 判刑10年
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
提領警示帳戶30萬 2車手被逮
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
魔獸玩家回流 新資料片銷量佳
台灣大平台 運動點數存銀行
刀劈子彈 宅男改造槍械被逮
泰象殺人 2象夫被踩死
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馬雲：健康快樂是未來商機
投資高軟 郭台銘：周邊已發展
司法黃牛案定讞 陳哲男將入監
柯質疑數變 郝：曾公開講立場
婦女後援會 挺黃秀霜當市長
兒童人權日 桃竹苗店家展愛心
北市專屬網路域名 12月開放註冊
兒少守護者宣言 胡志強簽署
麝香豬逛大街 嘉縣警方捕豬
雲縣長選戰 藍籲理性綠提清廉
塑膠垃圾遍海灘 恐食物鏈下肚
對演習與捐輸 美陸互有戒心
21日多雲到晴 東半部有雨
角逐金馬獎 陳建斌盼有斬獲
陸2013年石油消費 僅次美國
台62快速道路 聯結車自撞
教長：夏日樂學是教育創新起點
台日觀光熱 來台衝150萬旅次
楊秋興批煙火式經濟 允拚招商
收費員黨部靜坐 優勢警力抬離
斯里蘭卡總統 尋求第3個任期
團隊貪腐縣長下台 候選人立誓
外交部調降埃及旅遊警示
義媒：教宗或遭恐怖攻擊
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青棒5連霸 桃園力拚體育大縣
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法案卡關 陸資外資卻步
台歐開合唱團28日大馬首演
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桃園升格 木藝博物館誕生
國際獅會捐款 助澎湖14學子
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西班牙超富女公爵病逝 享壽88
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男童怕責罵 離家睡基隆火車站
烏來泰雅公共親子中心啟用
全年接單 上看4800億美元
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為黨慶暖身 中市藍營訪老黨員
故宮：南院就是本院 從無矮化
國發基金注資 打造台北小矽谷
屏東鄉代參選人 涉賄選收押
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嘉縣貨車倒車 撞死清寒騎士
談FTA 潘思亮：台灣不能缺席
香山論壇登場 二軌升級一軌半
攜手新濠 伍豐參股喬治亞賭場
香港羽賽女單 戴資穎前進8強
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中共18大後 20省級一把手調動
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嘉市議員傳賄選 樁腳1聲押1交保
研究：女主管較易出現憂鬱症狀
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藍：暴力擋法案 小英才不負責
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全球創業指數 台灣居亞洲第一
器捐流程疑雲 藍委：明指柯P
從地方開始 綠營雲林造勢
攜手刷樂 霹靂牙刷上市
傳強摘器官 連：柯營應講清楚
艱難時期相挺 林松煥感謝菲僑
FTA與賣豆漿無關 蕭萬長：絕對有關
台大器捐瑕疵 衛福：待釐清
台Q3經常帳順差158億美元
黑心油產品 6國禁進口或下架
陸企業家估陸2014年GDP不過7.5%
遭指活摘器官 柯：具名出來講
美導演麥可尼可拉斯逝世 享壽83
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資訊諮詢服務 (匯)豐可望成首家
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黃金週 綠營要角南北大會師
苗縣綠營選將上街 反貪遊行
連勝文拜會許勝雄 聽取經濟建言
IS斬首暴行 菲予最強烈譴責
連江縣長選舉 交通議題發酵
經濟活動疲軟 歐成長恐再滑降
疑殺女兒棄屍 檢警挖骨骸鑑定
自由貿易 蕭萬長：台沒理由不抓住
彰化縣長選舉 藍掃街綠辦晚會
提器捐疑慮 蘇清泉：非政治操作
直落二吞敗 李蔡配無緣8強
郁慕明：造神最終威脅民進黨
主要國家貨幣貶幅 新台幣居中
行人違罰 香港是台灣26倍
政院通過募兵條例 軍方感謝
添好運疏人潮 24日外帶店開幕
陸與奈國簽120億美元鐵路興建案
好慘 烏干達驚傳鱷魚生吞孕婦
訓醫療犬 英女科學家自己獲救
橄欖油產量銳減 義嚴防混油
香山論壇登場 陸防長21日演講
挺調結構 李克強訪網店第一村
挑戰世界之最 川藏電力投運
父疑殺幼女棄屍 警挖出白骨
台創業評比亞太第1 創業活力旺盛
選前倒數 綠籲反奧步
教宗：市場和投機阻礙對抗飢餓
鴻海攜手群創 建低溫多晶矽面板廠
亞桑傑要求撤羈押令 瑞典駁回
飢餓遊戲續集首映 大學生被捕
長春PGA次輪 陳榮茂躍領先
威力彩頭獎槓龜
疑涉賄選 台東檢方拘1議員
台灣關懷以色列孩童
候選人涉賄 高雄民進黨部籲查
獅子山伊波拉疫情依然危急
今彩539 頭獎1注中獎
荷蘭第二處養雞場發現禽流感
日中韓首次聯合核能防災演習
男疑殺幼女 幼兒也失蹤
大陸紐西蘭建全面戰略夥伴關係
伊朗核協議期限逼近 難達共識
美名導麥可尼可拉斯逝世
獅城耶誕氣氛濃 感受迷人魅力
查失蹤男童 檢警拘提男童生母
李克強：大陸擁抱也監管網路
新莊砍人案 警逮捕8人詢問
新莊砍人案 警逮捕8人詢問
胡志強：國民黨贏 台中就贏
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基隆軍港遷移 宋楚瑜: 這是統帥權
「二岸波濤」掀大浪 丁遠超批蘇起「不道德」
蘇起新書內容 國安局長：嚴重關切
司法黃牛案 陳哲男判7年定讞
協助台灣製造業囀型 西門子獲獎
新台幣20日貶破31 逾4年1個月新低
陸媒：徐才厚豪宅抄出一噸現金
被指活摘器官 柯文哲陣營提告
11月21日 各大報頭條
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中資興建尼加拉瓜大運河 12月動工
歐巴馬大赦非法移民要點
柯穿防彈衣 連：還不需要
導遊領隊考試 11/25日至12/4日報名
蔡依珊：每一票都很重要
水情不佳 桃園及林口區實施第一階段限水
V Air清邁開航 推出威熊疊疊樂殺票價
雲嘉南濱海國家風景區 商家成長24%
選前超級週末 參選人活動「傾巢而出」
香港研究者 已破解H7N9傳染力強之謎
習近平「依法治國」是合宜宣示
大陸資本市場躍進國際舞台！
台中金典栢麗廳引入料理新思維
理想大地春酒尾牙最「禮饗 」
中華電信即將開賣iPad Air 2和iPad mini 3
澳航開啟新航線 直飛布里斯本-漢密爾頓島
說故事 做好事 為天使兒童發聲迎聖誕
航港局103年度MTNet應用成果發表會圓滿成功
返鄉投票請多利用公共運輸
Ubike破3千萬人次 盼推廣全台
立山町觀光物產展 越中瀬戸燒 Kanakure 會 陶藝展
年度報告：陸激化對美緊張關係
凱瑞：未討論延伊朗核協議期限
美報告：提高官員訪台頻率層級
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
全球10月溫度高 創歷來新紀錄
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多空雜陳 歐股漲跌互見
世人近30%過重 年耗損2兆美元
北韓突變招 稱願重開六方會談
美股揚 道瓊與標普指數創新高
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便便變油料 英首部公車上路
中信銀明年推雙幣信用卡
賺房租卻賠匯損 海外置產睜大眼
中信銀獲選承辦公教人員房貸
松山線中小房 南京三民站換屋首選
行政命令修移民法 共和黨做過
大雪狂降 美東北部10人喪生
耶誕採買 法國人要勒緊荷包
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最佳女配角 台灣演員盼突圍
最佳男配角 硬底演員車拚
最佳新導演 5人各展功力
馬友友與波士頓交響樂指揮共演
不甩反對 歐巴馬擬強推移民令
資訊月 萬國祭好康搶商機
半導體B/B值 22個月新低
美3家大電視網 冷落歐巴馬演說
阿里巴巴降殖利率 發債80億美元
美股創高 台股可望續強
輻射冷卻溫差大 嘉義清晨15.4度
暑假快樂學母語 成效勝過正課
巴西黑人意識日 喚醒種族尊嚴
佛州州大校友陷麻煩 回校開槍
黑豹旗棒球明開打 燃高中熱血
選戰倒數 朱立倫妻親筆打氣
資訊月 戴爾主打曲面顯示器
節慶帶動 11月電視面板續漲
偉盟工程布局 轉向海外
美國會香港聽證 彭定康挺港人
日盛中國傘型基金准募
台股開盤上漲25.47點
五月天瑪莎結婚 秀無名指刺青
兒童智慧手錶熱 凌通營運受惠
看好銷售 英特爾股價攀14年高
威航首航價疊疊樂 最低可能520
調查：WeChat 用戶最年輕
歐巴馬移民演說 美媒沒興趣
歐巴馬：移民修法更趨公正
記者蹲低低 泰總理摸頭又搓耳
LPGA年終賽 曾雅妮首輪29名
英推太陽面板樹 樹下手機充電
新台幣早盤升9.5分
經長示警：若不拚 台灣現況難維持
亞太食品展 台新鮮農產打頭陣
清晨漁市場 吳志揚感受熱情
美國年度報告挺軍售台灣
港媒：向華勝北京病逝
超馬世界盃開幕 中華隊亮國旗
專駭網路攝影機 俄網站看光光
經長：台北市長需具國際化思維
鄭文燦白天掃市場 晚間忙造勢
向井理與國仲涼子 12月將結婚
市調：華為首度入選最佳品牌
日圓貶勢緩 新台幣兌美元小升
舞動台灣情 征服薩國心
健康馬鈴薯計畫 台宏簽備忘錄
朱家乾麵打氣 朱立倫幸福掃街
歲末送暖 高雄業者不落人後
維尼沒穿褲 波蘭小鎮：陰陽人
駕駛怠速不熄火 獅城大執法
連勝文：沒能力動員公務員遊行
湖人休兵日 林書豪私會前隊友
台經貿團訪尼 成果豐碩
創惟新控制晶片 明年Q2問世
向華勝與向華強捧紅周星馳
頂新案首開庭 未傳魏應充
轉職潮 員工忠誠度驟降
行政命令修法 歐巴馬槓共和黨
越共總書記將訪俄 深化合作
維護亞太安全 陸防長提三倡議
歐巴馬移改 住5年可申請工作證
兩韓磋商金大中遺孀訪北韓事宜
立院三讀 育嬰假任職半年可請
立院三讀 3天未列病假生理假給半薪
立院三讀 雇主性別歧視最高罰150萬
立院三讀 增5天有薪產檢假
選秀冠軍白青剛自作歌曲返歌壇
杜紫軍：韓如虎添翼 台在地上走
治晚期攝護腺癌 電腦刀盼突破
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台東迷你小校 化身遊學中心
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宏達電吃補 Nexus 9海外開賣
美國會：服貿協議受阻國際質疑
大陸需求高 華星光Q4獲利估增
加拿大調查 加國食安並列第一
竹子湖芋戀道 婚紗照新景點
連營：參加26日政見發表會
美股創高激勵 台股觸及9100點
陸超生二胎 最高罰3倍收入
胃脹便秘莫名腹痛 恐腸憩室
台阿音樂家同台演出情迷探戈
鴻海攜群創蓋新廠 股價無激情
張彥文情殺案 移審北院
香港行政長官梁振英下週訪韓
交長：台回不去只享小確幸年代
張學友抵台 謝金馬獎給機會
南部外海地牛翻身 規模5.9
疑殺女兒棄屍 檢警開挖找骨骸
重度飲酒美國人 9成非酗酒
連勝文：遇網路霸凌 但須抗壓
環盟提訴求 再生能源年增1成
中市警方查獲氯化鈣浸泡醃漬薑
國家歌劇院23日落成 明華園首演
衝刺 簡太郎潘孟安車隊掃街
吳思華：偏鄉小校可公辦民營
北市車位交易 冷熱有別
墨學生命案 警民國家宮外衝突
台灣企業與哥大建構創新平台
新台幣中午升9.3分
吸引外資 經長：台要延伸出去
中部PM2.5高 心血管患者注意
染毒賣同業 水電泥水學徒被逮
日閣議決定解散眾議院
女買大量點數 店員報警阻詐
男疑殺女棄屍 警：找到人為止
台中歌劇院將落成 光雕秀暖身
新台幣中午升近1角
總統：台不夠快 韓國一夕超越
印尼豪邁女部長 機車下鄉訪查
英特爾展望樂觀 台概念股齊揚
新建臺華輪 政院定案中央負擔
英記者遭警方監視10年 6人提告
桃園新北林口夜間減壓供水
再降價 95汽油估跌破30元
傳三合一買票 楊秋興籲查緝
消基會：信用卡換卡時間別太長
手機就是導航 遠傳推新導航版
醃漬薑加工業氯化鈣 檢警查獲
總統：杯葛服貿 讓台灣處劣勢
獄政貪案爆發 王令麟假釋夢碎
打子宮頸癌疫苗 桃國中女免費
殺警前毆人挨告 曾威豪願和解
全日空班機緊急降落馬尼拉
劉憶如臉書駁媒體 未查證的烏龍
傳萬達12月港上市 陸首富又換
陸股急拉 ETF緊跟
器捐疑慮 藍要台大柯文哲說明
遭指涉器官爭議 柯：選戰失控
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零食泰好吃 量販店較便宜
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官員喊話 日圓止貶回升
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小河馬雨中出生 緊跟媽媽身旁
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台股震盪整理 漲12.66點
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12月電子漲 金融跌
日圓續貶 軟板族群隱憂
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持毒見警加速衝撞 男送辦
警大秀創意 戰警戰神全都來
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曼谷易塞車 多利用水上交通船
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IMD人才評比 台列全球27
彰基醫療團抵聖文森義診
維族學者伊力哈木二審維持無期
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食安向下扎根 精靈人偶進校園
雅加達新省長夫人 媒體新寵兒
呈康隱匿名單 重罰300萬
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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一卡在手 低碳智慧遊日月潭
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綠雲嘉3候選人 簽區域備忘錄
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科博館台南藝大 處處有漢寶德建築
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金門再傳賄選 大學生收買首投族
被指活摘器官 柯文哲陣營提告
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府: 連戰洩密「媒體過度解讀」
立院停會 朝野立委輔選衝刺
讚岐創意料理美食祭IN台北
新年心功課 到法鼓山農禪寺打跨年佛七
柯辦公室竊聽疑雲 2徵信業者無保釋放
健走造勢 柯文哲夫妻走完7公里
連勝文「挺到底大遊行」 4萬人下午2時出發
挺到底大遊行 馬總統力挺連
連勝文：若當選 市府路改經國路
蔡英文：執政後調中央地方關係
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強震襲日 無海嘯警報
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剛果民主共和國脫離伊毒疫區
獄政涉貪案 遭押4人抗告成功
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利多激勵 歐股長紅
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柯辦控遭竊聽 2男列被告聲押
印尼5年內停輸女勞 台衝擊大
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印尼5年內停輸女勞 台衝擊大
歐巴馬將訪問印度 建立夥伴關係
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兩男被控柯辦竊聽 法院裁定請回
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黑豹旗青棒開打 137隊參賽
檢方：收到裁定後決定抗告與否
金馬影帝 張震3度問鼎
滬港通首周 成交額9成通上海
貪腐洗錢調查 葡前總理遭逮捕
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張學友林志炫 金馬51獻唱電影人
南北韓俄物流合作案下週啟動
單手女孩笑臉迎人 顧客動容
挺勝文大遊行 連家首度全出動
超級星期六 柯文哲健走造勢
朱立倫：新燕案未來還是工業區
台灣自閉症畫家梵蒂岡辦畫展
東海和平倡議 美日學者按讚
白宮甜點主廚 首由女性出任
歐巴馬機不離身 成黑莓活廣告
桃色勒索案 李炳憲將出庭
加10月份通膨率急升至2.4%
漏油 豐田召修逾42萬輛凌志
監聽疑雲 連籲檢調速完成調查
黃金周末 雙英新北拚場
大立光撐起台灣光學產業一片天
伊力哈木與高瑜案 美嚴正關切
LPGA年終賽 曾雅妮次輪53名
安全農畜禽產品 澎湖促銷省很大
政院關心豬肉零售價應回穩
頹屋變花園 戰地防空洞添粉味
遭罵混蛋 阿基師不生氣但難過
歐巴馬移民改革褒貶不一
台幣貶 雙鏡頭 光學股超吸睛
黃金週末 馬英九首站基隆輔選
林書豪得分開張 湖人首節落後
遊行交管 北市公車動線調整
返鄉投票 陸海空機動增班
秦昊攜伊能靜走紅毯 當回娘家
藍鑽石10億標出 破世界紀錄
避險需求 黃金走揚
印尼人才好薪情 年薪破百常見
難認犯嫌重大 兩通訊業者請回
越總理出席德國經濟亞太會議
瓜地馬拉副總統感謝華碩捐電腦
台資助薩國學校修建圍牆
柯辦控遭竊聽案 彭姓男子到案
星地鐵塗鴉案 德籍男子吃官司
競逐影帝后 廖凡湯唯抵台
台江黑琵季 與民同樂
英鐵路商 幫遺失泰迪熊找主人
賊闖空門洩瓦斯拒捕 警逮送辦
無患子老樹 將再現滿樹金黃
陸降息 專家：有助房市買氣
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
孫大成向瓜國扶輪社發表演說
參加金馬 章子怡快閃
輔選全力以赴 馬英九：爭取勝利
林書豪全隊最高分 湖人前2節落後
北京一帶又中霾 連續空氣汙染
楊秋興市場拜票 攤商比讚打氣
印勞禁輸出 長照以本國為主
印尼停輸女勞 勞團：疑有但書
選戰熱 馬英九桃園力挺吳志揚
連營大遊行 300警力維安
金馬獎蕭敬騰宋東野 熱台北
台幣趨貶 電子和汽車件台廠吃補
同濟相挺 成立張麗善後援會
華碩捐海地大專院校電腦
高屏空氣差 前鎮復興最嚴重
小牛單節42分 湖人前3節落後
曼谷美食街雙主餐甜點百元有找
房市轉保守 土銀房貸緩成長
黃秀霜拜票 社福政見受關注
占中56天 香港民調支持度低
政要助講 徐耀昌晚間團結造勢
台灣歐開合唱團 12月曼谷公演
教宗明年訪菲 中部安全威脅大
圖謀在密州抗議用炸彈 2男落網
藝人胡瓜 力挺胡志強
丁噹北美開唱 特設情人雅座
金馬51 典禮卡司星光閃耀
彭男：以證人身分主動配合調查
小牛進攻猛轟 湖人狂輸34分
日圓貶 工業機器人三方式迎戰
交部：部分收費員有工作仍抗議
斬首美志工 疑菲南原住民動手
南韓電影大鐘獎 鳴梁滿載而歸
尹相鉉戀Maybee 盼明年結婚
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馬英九助陣 謝立功：必逆轉勝
小牛三分彈猛炸 湖人狂輸34分
江宜樺：全額補助18億建彰化漁港
蜂群螯死大象 泰國首見
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總統宜蘭掃街 為邱淑媞輔選
藍：服貿卡關 美認對台負面
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雙竹連線 馬英九將趕場造勢
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菲恐怖威脅 高居全球第9
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縣市無界限 手牽手挺胡志強
政院釋利多 林滄敏拚觀光
助學金學生回娘家 熱鬧溫馨
拚連任 邱鏡淳諾建偏鄉自來水
挺到底大遊行 周邊道路管制
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氣爆登革熱死 楊秋興促專案賠
縣市無界限 大團結挺胡志強
連勝文大遊行 北市府集結人潮
林芳郁：台北市選戰偏離主題
供電吃緊 台電盼天然氣價降
父親身教行善 姊妹舊愛送歡樂
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黃金週末 鄭文燦狂掃街造勢
華義電競學院 12月增班
印尼禁輸女勞 外勞仲介：災難
慶祝黨慶 國民黨挺李沃士
江揆赴雲林 參訪有機農業
義大利駐台代表 返國前出酒書
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陳以真選前衝刺 王金平陪掃街
台灣愛滋日增6人 有年輕化趨勢
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富里鄉沙雕 傅(山昆)萁夫婦傳神
亞幣競貶 投顧：競爭力是根本
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