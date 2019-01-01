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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
選舉投票台鐵增班 14日開訂
職能新旋風 雲林推技能學習
越南力爭明年經濟成長6.2%
安心吃 吉安農會碾米廠獲認證
選戰倒數 連勝文柯文哲趕場
不老萌貓Hello Kitty 歡慶40歲
自稱躲恐怖組織 3人偷渡被捕
湖人戰快艇 林書豪首節7分
高中英聽登場 這次是玩真的
聽力閱讀兩碼事 英語教學待變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美東北3州長選情攸關總統大選
北市就服站徵才 釋768職缺
老飛俠布萊恩 腳傷後還能飛扣
LPGA台灣賽 朴仁妃挑戰紀錄
勞工職災 新北免費聘律師調解
陸10月PMI微降 5個月新低
連營出夫人牌 蔡依珊首度掃街
中研院在南港60年 開放院區
選前談最低薪 歐巴馬批共和黨
緊縮頂新銀根 曾銘宗：密切觀察
桃猿再戰羅德 林柏佑首度抗日
舞蹈大師馬克莫里斯 舞動台北
便民 彰縣戶政所悠遊卡繳費
桃園出擊 挑戰最多人騎獨輪車
選舉人名冊 11日起公告閱覽
陸推國際金融機構 應防不透明
林書豪積極 半場打完9分
北市：教部不能事前下指導棋
工研院育成新事業 產業成長動力
僑泰中學師生體驗飢餓 助貧童
陸通過反間諜法 定義6大行為
朱立倫首場造勢 萬人相挺
戰快艇 湖人半場落後6分
奈200女綁案 博科聖地：全嫁了
教授義賣球棒 承載小聯盟回憶
北科大校慶 校友捐獎學金相挺
活用外籍看護 新北推走動服務
柯文哲：目前沒安排太太掃街
頂新倒餿油 男子屏衛生局噴漆
泰拚觀光 水燈節木偶節齊登場
戰快艇 湖人3節逆轉超前
交友網路獵物 男專搶手機起訴
布豪連線 湖人反超比分
謝霆鋒會投資 身價1夜暴增5億
台休閒業者訪星 拓穆斯林旅遊
百貨業週年慶 特價食安油搶手
張惠妹回台東 池上稻田中開唱
萬聖節 殭屍超級英雄鬧曼哈頓
台日職棒交流賽 古華推優惠
滅頂 曾銘宗：抽銀根最後手段
萬聖節大戰 湖人不敵快艇
湖人不敵快艇 林書豪17分
星星的密室 宋承憲首登陸綜藝
華州校園槍擊 又1學生不治
台股彈 展延牛證受青睞
屏東亞太水族中心 啟用營運
5歲就住校 娃娃上學路迢迢
加個菜多顆球 學童農民都樂了
美罰法拉利350萬美元 創紀錄
劣油 施顏祥籲企業重社會責任
陸媒：周永康案未進入司法階段
淡季遊馬祖 可享好康補助
苗縣社團常勝軍 肚皮舞秀成果
大佛見證 彰化19對新人婚禮
11個月小球迷進場 觀LPGA台灣賽
日擴大QE 投顧：利股市走揚
學生溺斃醉月湖 台大加強宣導
手機條碼存發票 環保兼好康
北市也有紫色花海 薰衣草開展
約基北代表 教部：盡溝通責任
4G吃到飽延期 獲利有隱憂
陳以真勞工政見 陳雄文力挺
美期中選舉 華爾街捐款最大戶
陳以真憶主播 公共事務挑戰多
台鋼琴家陳瑞斌來港公益演出
通緝犯轟趴 警攻堅逮人
北京主辦APEC 領袖會談受關注
陸版歐習莊園會 聊更多更深入
中日冷夠了 習安會可融冰
疑遭大陸吸收 2退役飛官交保
訪日外籍客消費額 單季創新高
陸網媒蘇州共識 培養守法網民
血濺眷村 精障男殺人被捕
陸客受困帛琉求助 外交部協助
陸油價4年來新低 物流業利多
美元走強 亞幣多貶值
家扶星願娃計畫 助童遠離暴力
新北貼心巧思 創產檢假小確幸
債主逼小女友賣淫 男強盜判刑
菲度亡人節 靈異故事夯
專家：金價弱 恐持續不振
美期中選舉 紐約州選情激烈
奇美博物館前 阿波羅噴泉迎客
掃墓當郊遊 菲人歡度亡人節
調時鐘好麻煩 美民代擬對策
博帕爾邪惡臉不再悲劇陰魂不散
台中慈濟醫院 首推隨身健康卡
單車音樂煙火 一日暢遊南投
陸媒：蘇榮白恩培終止人大資格
中部細懸浮微粒高 宜減少外出
食藥署：馬國棕櫚油 應無疑慮
張惠妹頂艷陽 稻田中唱高山青
觀鳥馬拉松大賽 國際鳥友參加
嘉義就業博覽 提升就業率
房地合一稅影響 學者：視區域
遭指幫助犯 國民黨：請提證據
國民黨：民進黨勿包庇民進黨
曾雅妮回穩 LPGA台灣賽39名
江揆：投資基港 創五百億效益
萬聖節 美藝術家南瓜畫金正恩
古典現代激盪 方相詮釋詩詞舞
游錫(方方土)：與朱立倫君子之爭
湖人不敵快艇 開季3連敗
彰化工廠疑氣爆 6人輕重傷
缺錢買毒 2男行搶夜歸女
東北角芒花季 草嶺古道展開
滅頂抵制 味全通路銷量減半
民雄鵝肉節 嚐鮮看藝人秀
20公斤桶裝瓦斯 降50元
簡太郎：屏東縣政失序無法無天
杭長高鐵浙江段 1日起試運
薩克斯風吹奏接力 拚世界紀錄
WSJ：台禁高階公務員赴陸進修
朱立倫：多爭取支持 未算選票
屏縣控陷人於罪 衛福部駁斥
LPGA台灣賽 朴仁妃續領先
南港輪胎炒股案 陳光男判刑
劣油到洩密 衝擊屏縣選情
千人騎獨輪車 桃園創金氏紀錄
LPGA球迷拍照干擾 崔蘿蓮發飆
新北都更家教 都更不再是難事
台中市身障運動會 豐原開幕
曹啟鴻：魏家人1個也不認識
香港加油 王志衡雙腳愛台灣
陸人大常委會閉幕 過多項法案
美零售業不愛 Apple Pay踢鐵板
引進羅德加油法 猿主場跳起來
公文洩頂新 李登輝：很大錯誤
高中英聽測驗 零星干擾無大礙
台灣文學研討會 聚會彰師大
板南線延伸基隆 江揆：別被騙
陸國企轉型 家電合併高炮雷達
台北海碩女網賽 謝淑薇獲外卡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
傳聞中庫克男友 推文致謝
外交部：與布國邦交沒有影響
展強硬後 習近平溫情喊話台商
組竊鴿集團 贖款備便律師費
疑粉塵氣爆 彰化工廠6人送醫
陸畫家高雄開展 秀礪金畫工筆
勇於說不 布萊恩讚林書豪
首戰吞敗 羅德球員：要認真了
雙11熱 陸要電商別殺雞取卵
源頭管理 新北勞資爭議減
受刑人啟藝術窗 更生美展登場
自非返鄉護士 美法官裁可離家
LPGA台灣賽 曾雅妮界外球K親戚
男精神分姴 家人誤認卡到陰
承認巴勒斯坦 法議員提案討論
油風暴 副總統：中央地方有責
保羅面前砍三分 美媒讚林書豪
助青年身障就業 新北創新招
體驗全猿主場 羅德社長驚奇
朱立倫總部成立 周錫瑋站台
郭嚴文又轟羅德 今年3轟日本
歐美股大漲 有利台股
政見見真章 謝立功批對手逃避
廣州控伊波拉 入境發手機
馬利伊波拉患者曾接觸141人
美情報預算減縮 國安風險增加
推慢旅行 作家劉克襄演微電影
電子發票好處多 金門力推
池上天堂路 阿妹烈日唱到夕陽
邱鏡淳拚連任 總統站台力挺
就是愛服務 水電老闆當志工22年
全國首例 深坑老街成立管委會
民眾買境外結構商品 信評鬆綁
柯文哲站台開唱 稱有卡拉OK更好
教化人間 王英世獲噶瑪蘭獎
工作倦怠 傳播餐飲最嚴重
美元升勢再起 美元保單轉夯
連政策 補助國中生子宮頸疫苗
江揆：要更多不同文化融合平台
屏公文洩密 鍾佳濱反咬衛福部
廣東登革熱趨緩 染病42358例
李登輝：台灣應提主體史觀
爭勞工選票 黃秀霜提4大承諾
鐵道土地費案 星國際訴訟敗訴
酒車四輪朝天 印村民當場喝茫
印尼採購大陸首款濱海採錫礦船
台北萬花節 花博公園展開
拉票新移民 總統3國語言問好
林右昌：基隆6市長參選人一起辯
期中選舉 歐巴馬將創慘輸紀錄
今彩539開獎
全猿主場發威 羅德二連敗
兩岸女子半馬 謝千鶴摘冠
今年3轟日投 郭嚴文：剛好
陸經濟趨緩 專家：貨幣續寬鬆
柯文哲：聯醫應釋出慢性處方箋
世界青少年發明展 台穿金戴銀
與陌生人上山跌谷 消防救援
創意生活化 台生發明展爭光
太平洋東南部地震 規模6.0
習近平要共軍嚴肅看待徐才厚案
阿里山賓館 展蔣中正邂逅照片
羅德求勝欲望強 林柏佑不想輸
台灣日活動拚觀光 獅城人朝聖
宣導反酒駕 新北警花上餐廳
火大海洋廣場集會 警3度舉牌
雙竹連線 馬英九趕攤造勢
今年代表字 阿基師：愧
海碩單打 地主奪冠加碼百萬
強拉女高中生當女友 男遭逮
大陸醫院排行 北京協和居首
今彩539頭獎 無人中獎
美遊艇展 台灣精品引國際買家
杭州另闢蹊徑 申設網上自貿區
曼谷國際木偶節 觀眾HIGH
朱立倫首造勢 科技感蘋果FU
反菸拒檳毒 朱立倫呼籲響應
KUSO販毒 台大畢業女落網
布國軍方支持 席達任過渡領袖
疑憂高齡母無人顧 子勒母上吊
選戰造勢 議員參選人各顯神通
反菸拒檳毒嘉年華 變裝宣導
橘議員氣爆災區募款 宋楚瑜站台
庫德增援軍抵科鎮 料扭轉戰局
搶攻婦女票 連勝文夫人牌出擊
柯文哲募款餐會 家族現身力挺
大陸探月嫦娥 完美一跳返地球
美期中選舉 選票四大議題
2男公車上起口角 竟揮刀刺人
食安委員會資金疑慮 尹衍樑難題
抽頂新銀根 學者：小心骨牌效應
屏東副縣長: 衛福部陷人於罪
新竹市蟬聯WHO健康城市
台鐵高架員林新站啟用
理想大地戶外BBQ與星座調酒，豐富秋天的夜晚
80歲蘇菲亞羅蘭訪台 揮手送飛吻
連提釋迦牟尼 柯：阿彌陀佛
16個夏天完結 韋德病逝家妮懷孕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美期中選舉 料對經濟影響有限
期中選舉耗40億美元 史上最貴
民主黨拚選舉 狂打第一夫人牌
參院選情緊繃 北卡燒錢恐破億
恐成票房毒藥 歐巴馬低調助選
非盟籲布吉納法索 文人領導過渡
南太平洋6.9強震 無海嘯威脅
分離派選舉前夕 烏東衝突加劇
斐濟外海7.1強震 無海嘯警報
非盟及布國反對黨 拒軍方奪權
歐習會將登場 美軟化占中姿態
告別秋老虎 北台灣高溫降6度
九把刀暫放情事 悼二姑姑
16個夏天 經典6哭戲好虐心
美期選週末 民主黨大咖衝刺
華府侯孝賢影展 17片饗影迷
衛福部延攬海外專科醫師返鄉
桑妮雅女婿鏡頭前變臉掀話題
16個夏天完結 記住就是永遠
紐倫堡發明展 台灣獲19金
APEC臨城 北京保安草木皆兵
瓦斯降價 嬰幼兒奶粉漲價
法國參議院 內藏數世紀華麗
末代灰狗巴士 104年謝幕
超勇美製國光號 勞斯萊斯客車
紐倫堡發明展 台作品實用多元
汽車零配件廠 猛踩油門衝上市櫃
iPhone熱銷 大立光旺到年底
新社花海 8日起豔麗開展
奇美博物館將營運 遊客好期待
作文大賽 桃園區參賽逾3千人
APEC會議 我方爭取杜高會
APEC 亞太自貿區進展成焦點
要嫁小男友 伊能靜計劃再生寶寶
加強管控 進口油脂應先取得許可
圍牆拆除滿25年 兩德學習共榮
關懷身障者 高市提供運動諮詢
房價略降 部分區域房市回溫
眷戀 黃埔新村用創意借住
愛上滑手機 歐青少年壓力變大
不能直播 陸要境外劇先審後播
網路成癮不是病 卻可能要人命
日本酒大賽 中田英壽頒獎
日本酒變化多 年輕人也愛
布國軍方掌權 恐掀起更多抗爭
LPGA台灣賽 朴仁妃謹慎防雙輸
飯店餐券抗漲 下殺3.8折
短線萬元有找 歐美早鳥折8千
冬季小旅行 花東離島祭好康
大安媽祖園區開工 海線新亮點
滅鼠週開始 中市發放餌劑
屏公文風波 賴清德：該查就查
巴西網路依賴大過性成癮
勞動知識王PK 8日中市登場
期中選舉衝刺 歐巴馬槓麥康奈
助新住民就業 中市輔導媒合
印度大國外交縱橫捭闔
郵政溫馨情 雨中熱情不減
騎出生命熱情 癌友單車環台
哈林談小雞小雞神曲 時代產物
中山學術著作獎 3學者獲獎
湖人對勇士 林書豪首節3助攻
員林鐵路高架化 2日完工通車
港發現2女斷頸裸屍 英男涉砍殺
港官員：占中退場方案不切實際
往返便利 桃機國道客運不打烊
來朱總部打卡 限量巧克力招待
校友創業 打造屏科大巧克力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台虎航粉絲破百萬 抽機票要快
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
日來台辦展 8K大螢幕展風情
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
LPGA台灣賽爆桿 曾雅妮吞三柏忌
4G商務說明會 助業者掌握利基
印尼2人西非返國 疑染伊波拉
紐倫堡發明展 城市科大勇奪4金
打破潛規則 女性職場有藍天
造勢像庫克 朱立倫：平常心
員林鐵路高架化 平衡區域發展
寧夏夜市禁菸 違者最高罰萬元
美期中選舉 不影響台美關係
連降中止 柴油漲0.1元汽油持平
桃縣下架近8萬公斤問題油品
公文案 藍：民進黨對不起人民
亞太自貿區 陸版區域整合戰略
蔡依珊市場催票 攤商送旺來
布國臨時政府 外交部密切注意
閩南語認證考試 通過率86%
柯瑞半場20分 勇士反超湖人
布萊恩飆分 湖人緊咬勇士
公文洩密 費鴻泰：屏縣府狡辯
莊倍源公祭 雷虎將衝場致敬
清大鍵盤內戰 永和飯盒之爭
公文洩密 食藥署將檢討SOP
台灣積極推展海外華語8年計畫
萬聖節要糖 華州兒童被車撞
吳思華鼓勵大專生參與公共事務
未來一週涼 北台低溫探17度
紐約僑教中心主任傳異動
屏東公文風波 小英：影響觀感
浪花兄弟71分 勇士痛宰湖人
IC法說重頭戲 聯發科聯詠將登場
年輕低薪 他們努力追夢
情義相挺兄弟與下屬 連盼雙贏
超商冷熱大戰 小七PK全家
首屆木工機械展 11日開放報名
連勝文：柯歧視女性是根深蒂固
酒後伸魔爪性侵女教友 男判刑
獅子會運動會 胡志強到場祝賀
啟英高中藝術聯展 激發創造力
亞松森大學頒劉德立名譽博士
國際股市強漲 選前台股看好
需求不振 陸GDP成長率恐續降
關鍵10州 左右美參議院落誰手
LPGA台灣賽 曾雅妮暫居22名
車拼特映會 回饋台中鄉親
北韓新型潛艇 能發射彈道飛彈
食藥署：公務員應保密公文內容
光棍節快到了 線上印鈔機即將啟動
數千萬名網癮青少年 陸很頭痛
以暴制癮 陸戒網癮學校問題多
毒癮殘害年輕人 北京祭鐵腕
電子商務行銷 中州資管系獲獎
藝人彩排受傷 北市籲強化防護
柯文哲：內湖瓦斯槽應搬遷
陳以真拚嘉義市長 馬英九力挺
江揆：助台東縱谷電線桿地下化
亞洲崛起 大企業布局轉向
南韓飄傳單 北韓嗆無法對話
烏東叛軍自辦選舉開始投票
北市：天然氣用戶受檢率逾8成
陳奕迅出新歌？ 不！是小蝦啦
男子赤裸躺車道 誤以為出人命
買自拍器遭騙 歹徒以點數轉手
綠委：衛福部隱匿牛油非食用
姜郁美：未隱匿越南官方電報
男約援交 買60萬元點數後遭騙
湖人開季4連敗 上次在1957年
涉毒品案 白俄羅斯男舞者遭逮
墾丁鐵人賽 紐西蘭選手奪冠
對羅德最終戰 桃猿目標3連勝
翁重鈞拚嘉義縣長 馬英九力挺
蔡依珊遭嗆 連勝文：委屈妻子
上海自行車騎警 荷槍實彈亮相
柯文哲扮盲人 體驗導盲犬協助
立院朝野5日再戰示範區
剛學CPR就用上 國二女急救遭撞婦
詐騙潮 陸P2P網貸問題數飆高
傳陸潛艦將泊靠斯國 印度不悅
LPGA台灣賽 朴仁妃奪冠
五月天跨年 高雄連唱4天
銀行業跟進滅頂 公股銀打頭陣
凱蒂貓40歲 多國遊客大馬慶生
朴槿惠9日起訪問陸緬澳
APEC 傳上海利誘訪民勿上訪
妻患病 夫供毒兼販毒賺家用
從緊縮到擴充 面板雙虎走出陰霾
貿協大連駐點升格 梁國新出席
就是愛台 斷腿黑琵連十年飛抵
男遺失萬元紅包 街友拾金不昧
食安波及鞋類外銷 經部查無此事
用英語解說 小四生紐倫堡獲獎
海上皇宮 高雄電影節獲獎
洩公文案 屏東藍綠再攻防
國民黨120週年 特展海外8城市
IS徵油廠專才 年薪682萬台幣
台灣爸爸為雲南女兒帶來一片海
高山紅地毯 孩子給苗可麗頒獎
中市自行車活動 6千人自我挑戰
五月天將軍令 一改黃飛鴻曲
馬英九挺張麗善 推動雲林改善
北京市副市長 張建東接任
外館人事異動 聖多美大使換人
菲南交火 6名官兵陣亡
中研院士張懋中當選交大校長
總統：任內發現劣油案 承擔責任
逢APEC 陸光棍節網購恐受衝擊
LPGA台灣賽 曾雅妮找回手感
國二女生：忘了害怕只想救人
台塑調漲柴油1角 汽油不動
推廣在地料理 吃得放心
呂慶龍接待台灣赴法訪團師生
路邊停車洩個資 北市：已關網
胡志強：讓賢是要讓給好人
在家驗愛滋 基市衛生所可索取
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
史瓦濟蘭部長訪華 深化交流
烏克麗麗送別 水林悼創始推手
連勝文原民政策 加碼鼓勵生育
少女吸K菸昏 色男性侵判刑
度過漆黑夜後 孟加拉電力恢復
未來兩天各地清晨涼 最低17度
紐倫堡發明展 勤益4作品獲獎
教長：高教人才應轉介業界
江揆訪澎 允負擔新台華輪經費
明鏡：梅克爾憂心英國退出歐盟
朱立倫：產官學共提升美容產業
副總統弔殉職飛官 慰故舊莊父
柯文哲：不把一級主管當衛生紙
紐倫堡發明展 台19金奪第三
薪資停滯 法制局：加薪換減稅
陸副財長：防競爭性貨幣政策
關鍵抓鳥 LPGA台灣賽朴仁妃封后
羅德教頭：台灣棒球威脅日本
陸今年電影票房 上看1400億
專家：美年底前還會出現伊波拉
農委會：依法徵山坡地開發回饋金
LPGA台灣賽 程思嘉15名不自滿
阿誠靈光乍現 猿創慢速波浪舞
汽車駕駛拒攔查 台南員警受傷
LPGA台灣賽 派特森連霸夢碎
翁重鈞爭取嘉義鄉親支持
維珍太空船墜毀 調查恐須1年
蔡英文：台南選情相對穩定
LPGA台灣賽 蕭萬長期待再相會
上海自貿區 貨物分3類監管
學者蔡安邦獲頒日秋季紫綬勳章
網購無國界 電商業者搶跨境商機
謝立功：市民期盼使命必達
溫室氣體濃度 達80萬年來最高
四重溪溫泉季 溫泉公園啟用
傳奇球星 麥格雷迪恐不上場
嘉義所得偏低 張花冠澄清
彰化花YOUNG時代 李冠葭奪冠
避免地球升溫逾2度 時間恐有限
羅德啤酒妹 登上桃猿小飛機
印總理人氣高 月收信十餘萬封
盈拉赴陸旅遊 引熱議
海碩女網賽 觀眾救了詹謹瑋
抓蚊子惹議 高市要引海水滅蚊
大陸光棍節商機 通路銀行爭搶
30年後 陸老年人口逾3成
看見台灣 鹿港時光小旅行
羅德訪台賽 桃猿收入逾千萬
天公不作美 義橄欖油減產
馬唯中離台 周美青擁抱送機
美國運動潮牌 台灣新夥伴
洩公文案 屏東藍綠紛自清
桃園衛生盃運動會 義賣捐公益
上海浦東抗議電池廠 30傷
烏克蘭宣稱 部隊由俄密集入境
李登輝：台灣需要二次民主改革
劣油案 藍：綠黑心解讀為卸責
涉貪 陸全國人大27人被免職
俄轟炸機逼近 英戰機升空攔截
獲日勳章 蔡安邦：很光榮
轉型成功 貝嫂晉升億萬企業家
迎APEC 北京限行上路安保嚴
文宣提釋迦牟尼 連：效法先賢
惡犬把風吸毒 青竹絲攪局栽了
吳宜臻車隊遊行 蘇貞昌站台
基建投資評比 大馬亞太第二
台65快速路4車追撞3人傷
蔡英文站台 挺李進勇魏明谷
教部約基北代表 郝：不恰當
選舉撞文宣 跨區2人幾乎一樣
光棍節前 陸網路廣告業賺飽飽
挑戰東大 日機器人模擬考不佳
蔡依林化身呸主播 台語報新聞
聯國：抗氣候變遷 追求零碳排
陽明山湧泉秘境 北市首度開放
柯稱一定當選 連：有絕對信心
羅德免於橫掃 桃猿列隊謝球迷
新北街舞賽 HRC Bboy奪冠
傳奇球星 哈達威自嘲老人球風
習近平：抓作風要做到一絲不茍
鍾欣怡產女 小嘴像媽長腿像爸
美期選多州民調接近 律師待命
香港2女命案 英凶手劍橋畢業
英女權團體查血汗工廠T恤指控
美籲布吉納法索軍方 還政於民
家暴男殺妹跳樓 出院羈押
APEC 北京停駛近2萬輛公務車
倒退15年 台深陷低薪魔咒
台灣擔心北京放棄「九二共識」?
簡太郎拚翻轉 眾喊曹啟鴻下台
李登輝肯定游錫堃「有經驗及歷練」
11月3日 各大報頭條
華隆成員赴江揆寓所抗議遭抬離
藍: 黑心油「民進黨發生、國民黨發現」
陸通過「反間諜法」 凸顯擔心境外威脅
美QE如期退 新台幣續貶
服藥安樂死 美罹癌女尊嚴辭世
金融時報: 中國大型銀行壞帳快速增加
國民黨檢舉 傅崑萁夫妻同時競選縣長
金管會射第4箭 股市站上9000點
劍湖山/耐斯王子大飯店雙人住宿券2,200元起
滅頂行動仍然需要情理法！
九合一大選朱立倫蔡英文隔空較勁
針聰明－胰島素筆針聰明包(五)
蚊子會殘廢之風扇護網．色票馬桶
南華大學柯添裕教官榮獲金舵獎
松山線通車 掌握各地搭車祕訣 讓您轉乘好輕鬆
又添怪紀錄 10月降雨史上新低
德國發明展南華大學教師許偉庭奪金 揚名歐洲
台北晶華酒店推出全新「和風柚香品蟹鍋」
孕補煲好湯 西華首賣月子送禮煲湯
台北國際觀光旅展11/7~11/10 福容大飯店連鎖住宿券買五送一 阿基師雙人港點餐券69折
「高鐵飯店聯票」增至51家 享高鐵票75折優惠
HTC10月份自結合併營收158億元。
專業投資人籲查稅應程序透明與尊重納稅人
玩到哪，住到哪！福泰飯店聯合住宿券旅展下殺2000元
金秋地球永續生態 良心覺醒參與遊行
台北國際旅展 新竹喜來登3.1折線上搶先開賣
中原化工系副教授陳志吉 從尊重角度談校園霸凌
莊淇銘教授籲教育工作者思維隨時代變
交通各業多項指標續創佳績
減少校園霸凌 學者專家獻計
品德與媒體教育 從喚醒良知開始
愛鄉討海人曾森民 教孩子良心愛地球
司法人員疾呼用良心執法 實現社會公平正義
北教大陳品萱：在孩子心中種良心種子
市議員賴義鍠 籲用良心救自己、救世人、救地球
港籍會計師梁永安：良心是最好的枕頭
吳毓瑩以愛與實踐 樂當學生的伯樂
鐵肩校長陳巧雲 良心辦教育 造福後代子孫
神秘無人機飛越核廠 法國警覺
共和黨掌國會 或許有助TPP談判
美期中選舉5大焦點人物
美參院爭奪戰 可能打到選後
抬轎共和黨 克里斯蒂放眼2016
民主黨國會全失 恐危2016大選
希拉蕊輔選攻女性票 一魚兩吃
美州長選舉 攸關2016大選布局
印巴邊界自殺攻擊52死百傷
東部叛軍辦選舉 烏總統駁鬧劇
羅國總統大選 彭塔領先群雄
印巴邊界站自殺爆炸 至少55死
烏東選舉 分離叛軍領袖大贏家
布國朝野會談 軍方組團結政府
烏克蘭東部選舉 歐盟拒承認
羅馬機場員工抗議 行李堆滿地
熱門國片 加大聖地牙哥放映
悼念校園槍擊 華州訂紀念日
北台灣整天涼 低溫探18度
粉絲熱情 青(峰)打趣要選市長
天際航空成立 隨時可搭熱氣球
巴西紡織採購展 商機百萬美元
創見贊助黑豹旗 推動青棒發展
LUXGEN S5推酷紅新色
華隆自救會圍堵江揆官阺
華隆自救會 圍堵江揆官邸
APEC 兩岸經濟商務部長安排會談
低油價 新興市場受惠
日本賞楓 漫遊上網省很大
近期油價跌 替代能源依舊夯
台支援農技 中美洲組織致謝
烏東選舉結果 俄承認歐盟抨擊
蔡依林變身主播 晚間新聞見
歐美大漲 台股可望跟進
亞泰添新產能 明年營運續旺
獅城印記 老巴剎裡處女蛋
造勢換來噓聲 歐巴馬輔選遭嗆
德國羽賽 周天成奪冠
葛濟夫領軍 再現經典俄樂
微星電競總決賽 南韓選手奪冠
無名指戒指 楊伊湄：夜市買的
台股開盤上漲 34.62點
復興空難塔台對話 民航局10時說明
興采上櫃首日 盤初跌幅16%
中共打虎拍蠅 成立新反貪總局
地下賭盤 王卓鈞：都在中南部
奶粉漲 公平會深入了解
宏達電Q4強 10月營收略減
印巴邊界自殺攻擊 多派稱犯案
英特爾傳有意併威睿 威盛不置評
空難怪塔台 交長：報導有誤
新台幣早盤小貶
張盛和：日圓貶 資金有機會來台
民航局：塔台資訊由飛行員判斷
魏國彥：可掌握50％工業廢水
伊拉克：IS屠殺322名部落成員
黑心油傷業績 阿基師：免驚
德國羽賽 周天成締造3連霸
鄂爾多斯經濟崩盤 以物易物夯
江蘇確診1例H7N9 今秋首例
越前10月貿易 美中為最大市場
王金平：北市基本結構占優勢
台灣10月PMI 擴張趨緩
金正恩不滿意 新機場大廈重修
占中37天 傳港警演練清場
Q4財測續成長 宏達電反彈
重案滿檔 雄檢：查賄不鬆懈
重視銀髮族 老盟提五訴求
環團攜國小 監測空品升空污旗
邱毅指控陳菊貪污圖利
北京APEC 兩岸互動受矚目
德國羽賽3連霸 周天成滿心感謝
凍頂新資金 張盛和：財部無權
加入TPP 總統：透過APEC展決心
兩岸租稅協議 台商免剝兩層皮
王金平：食安修法要完備周延
媒體：美29歲腦癌婦安樂死
日秋季敘勳 3台學者獲贈勳
LINE傳遭警監控 王卓鈞：防詐騙
中美洲3國元首華府會
APEC蕭習會 總統重申九二共識
疑不滿母遭家暴 男持刀弒父
參與亞投銀行 南韓明年決定
紐約馬拉松 肯亞包辦男女冠
國際鋼價緩跌 豐興廢鋼鋼筋平盤
衝破1500元 漢微科創新高價
參加APEC 蕭萬長：全力以赴
曹啟鴻：有無洩密應由司法查
當沖新措施上路 台股站上9千
法人看好統包業務 致茂攻上漲停
陸非製造業PMI 9個月新低
北市稽查全穀食品 3件標示不合格
澄清謠言 伍豐買庫藏股
日圓大貶 車廠獲利估增
陸水泥廠 發現3000年前青銅劍
頂新風波 魏國彥：姓魏被波及
勝華市值蒸發二百億 今幸好漲停
陸網友目擊 王菲謝霆鋒吃麻辣
夫婦聯合競選 蔡啟塔籲檢速查
旅展業績抗餿 阿基師籲免驚
飯店實習大學生 被砂石車撞死
央廣好節目 中央社網站聽得到
投顧：宏達電營運回溫 仍有隱憂
APEC推TPP 蕭萬長：全力以赴
中央氣象局氣象報告
基北免試方案 預定15日前提出
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
德國羽賽3連霸 周天成障礙
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
香港金管局：投資者關注占中
APEC部長會議 杜紫軍6日啟程
美不點頭 韓空軍珠海表演告吹
北市檢查麵包包裝標示 1違規
沒收頂新資產 張盛和：非帝制
圓仔啃竹葉 自創打臉式吃法
韓陸FTA談判 新回合6日舉行
原能會定位未明 恐現人才斷層
許銘能：查頂新 絕無包庇
新北1999 獲五星服務獎
外資上周買超429.04億元
餐廳不安全 業者負無過失責任
吳志揚表揚全民會奪金選手
反美情緒高 9美艦取消訪菲
瀚荃獲蘋果獨家認證加密碟開賣
出席APEC 蕭萬長分享台灣經驗
新台幣午盤暫貶0.7分
搶辦免費泰簽 陣仗直逼週年慶
占中 傳美要求陸勿出兵清場
魚池計畫 張麗善顧就業
大樓地下室火警 1男燙傷
天氣驟變 降落權判斷在駕駛
人行出手 北上廣土地市場回暖
上海東海大橋巴士側翻 6死
缺氧 大腸癌細胞快速生長關鍵
經長：若見高虎城 談ECFA後續
缺錢偷消防銅頭 前科男被逮
日圓貶值 旅行業商機大利多
貪污 邱毅陪楊秋興告菊
迎APEC 北京實施最嚴停工令
蒙眼走鋼索 芝城特技家挑戰成功
油價降 12日起搭機變便宜
立委：東京橫濱貨櫃集中高雄進口
查餐飲業洗手乳 12件標示違規
蕭萬長：爭取領袖參加APEC
遇臨檢棄車逃 警追百米逮毒蟲
雜草火警遇強風 波及水果攤
美腦癌婦了結生命 臉書道別
一帶一路 習近平的國際戰略
餿油案 費鴻泰：蔡英文應說明
16個夏天唐家妮老家面臨拆除危機
桃園首座LCD智慧站牌啟用
立委諷皇太后 周功鑫求償敗訴
台股收盤漲 30.1點
冠軍米在竹北 邱鏡淳肯定稻農
江蘇H7N9 台提高旅遊警示
大埔美植草 翁重鈞質疑有黑幕
英籍殺人魔香港出庭 態度冷靜
日圓大貶 台灣面板進口成本降
小英租屋台中 徐中雄：歡迎
圓山首日退費 百坪場地來1人
持續走揚 台股上漲 30點
立委提案 盼環署先推溫減立法
開放台鐵空地 謝立功搶通勤族
張俊雄失言 身障團體要求譴責
男持汽油瓶找社工 虛驚一場
徐旭東：收費員棄工作無能為力
北市鍋具檢驗 8鋁鍋逾歐盟限值
終身教育 高市展現成果
11月台指期漲7點
免簽證費不延 速辦泰國觀光簽
台入亞太經貿區 TPP與RCEP先行
纏訟多年 張滔炒股案判刑確定
東京橫濱來台貨櫃 加強輻射檢驗
16個夏天完結 95萬人淚追
11月電子漲 金融跌
武陵村傳承八部合音 原民亮點
告消防員反遭起訴 女獲判無罪
民調：美眾院選 共和黨微領先
藝術祭全國大會 弘光揚威日本
蘋概股發威 台股收復9000點
日圓貶 軟板族群漲跌互見
日圓貶 日系泡麵有促銷
世界先進 Q3每股純益0.8元
男子性侵國中女生 判1年4月
王岐山談反腐：輸不起的鬥爭
韓陸商定 黃海水域聯合巡邏
世界先進估Q4滿載 出貨持平
年終慰問金 孫大千擬提案恢復
環保人士喪命 法各地示威再起
防伊波拉 菲成立緊急小組
三大法人買超台股 92億元
世界先進資本支出增至33億元
專利申請量下滑 智慧局：警訊
防伊波拉入侵 北韓加強檢疫
民主黨縱敗 歐巴馬團隊換人難
劣油案 藍：民進黨做賊喊抓賊
貢寮火燒山 直升機馳援
大眾運輸 高市公車成長逾2成
九降風烏魚子 8日登場
盜採砂石剝3層皮 警逮17人
尼克捕黃蜂 甜瓜2萬分達陣
台糖面臨退休潮 提前儲備人力
食安修法 司法院憂破窗效應
北市火警 消防員共生面罩救人
銀髮福利訴求 胡志強簽署
台南關子嶺溫泉節 8日揭幕
竊盜通緝犯 栽在酒駕
僑委會：宏觀106年轉網路電視
Q3專利申請連 6季衰退
中市汽修廠火警 警消搶救
世界先進：日圓貶值影響有限
通路備貨 液晶顯示器9月出貨增
苗栗雜草火警 老翁燒傷命危
上下班皆室內 空氣品質要維護
南印警逮人 不准愛之吻
水情緊 嘉南秋冬雜作灌溉待議
台灣國際衝浪賽 姚元浩站台
大陸將扶植本土機器人產業
洪仲丘案 陽明鑑定死因他為
新台幣收貶 1分
王品托盤大賽 4日優雅上場
獎補有疑慮 僑委會預算凍3千萬
拚就業 雲林藍綠端牛肉
鯖魚季到 蘇澳漁會推美食
金門縣議員捐款助心臟病患
陸媒：上海可能是反腐重災區
PMI指數下滑 廠商對未來保守
圓山好康加碼 旅展百名優惠券
養生素食展 推廣健康好滋味
較勁 彰縣長參選人提教育政見
群創：奇力破產不影響聯貸
大馬未來恐出現中級地震
促原民健康 南島族群聚會把脈
6旬空軍幼校18期生 重返大鵬營區
搭高鐵遊台灣 飯店優惠最低31折
疑犯上 菲衛生部長被強迫休假
平板降溫 Q4出貨恐減 1成
占中未退 陸在港售600億國債
金門液化石油氣 不合格率下降
冬山河森林公園 104年6月開園
不滿家暴 男護母弒父
酒駕騎車遭攔 盼便當先送病妻
美艦取消訪問 菲外交部證實
金門單車環島 8日交通管制
談食安 詹岳霖：要與國際接軌
能源會議背景資訊 250筆須補正
員工司機露餡 掀北海食油風暴
中市汽修廠火警 無人傷亡
建設遭批評 朱立倫：繼續做
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
觀光局：滑降活動未申請勿報名
歌手當講師 鼓勵家扶兒樂團
斗六市長雙姝戰 幸福尬樂活
藍營告張花冠 綠營反控誣告
教育部：基北免試案名次恐混亂
旗津旅宿 高市訂50年經營權
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金馬出席新高 鞏俐陳建斌要來
地政所登記錯誤 男獲賠千萬
希拉蕊對企業撂話 討好自由派
假冒警察 4男公園行搶
外人商標申請 美國奪冠
修糯米橋 林明溱拚國姓鄉選票
桃縣新移民女性 客家飛舞
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民宿與網路 促進國際旅遊成長
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台北文學獎徵文 總獎金逾200萬
對手提告 傅(山昆)萁不評論講包容
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直言引誤解 邱淑媞：基於憂心
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通緝犯鬧自殘 警溫情苦勸救回
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為辦APEC 北京耗資逾10億美元
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東莞前3季進出口年增3.3%
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賣毒原料潛逃 張宗保押解回台
BBC專訪 吳志揚促與接軌世界
大馬禁拖網捕魚 星國影響有限
髮型師金門義剪 圓戰地壯遊夢
台印尼貿易洽談會 商機搶搶滾
陸委會盼陸媒自重 護兩岸關係
山西人大副主任田玉寶違法被查
全球繁榮指數 台灣排名22
關懷盃遊街 陳家駒：好像封王
季節因素 文曄Q4營收估持平
偷渡船土耳其沈沒 24死7獲救
閻奕格養病變胖 再戰歌唱節目
極端分子威脅治安 德警方緊盯
工研院技術宣導 泰台商反應佳
機票優惠 吳秀明：是台商爭取
柯文哲：雙子星招標應公開透明
國產署招標地上權 標脫4宗
駁包庇 衛福部即刻封存問題油
ITF網賽 台8小將闖會內賽
海碩選手之夜 郝龍斌出席
轉播徐生明盃 徐展元苦練客語
日本抓陸漁民 北京籲公正處理
大陸大手筆 擬購百架空巴A320
第四箭上路 當沖占比不增反減
法國阻止 尼斯嘉年華逃過恐攻
維珍執行長：新機可望明年飛行
王毅：APEC習佐會確定
分析：北京APEC尋求亞太公約數
不受占中影響 香港房價續攀高
選戰近 蔡英文加強中台灣輔選
查廢水 桃縣林立昌模範公務員
勞動部南投辦講座 聚焦文創
網友暗諷躺著選 林右昌不回應
今彩539開獎
疑似伊波拉 布魯塞爾警戒
羅馬尼亞總統大選 彭塔贏首輪
威力彩開獎
林智勝赴日秋訓 課程不輕鬆
750萬休旅車國道起火 無人傷
陸：倡議亞投行 與金磚行互補
全球繁榮指數 台灣維持第22
蘆洲槍響 警圍捕槍擊犯自戕
印巴情報機關 助減攻擊死傷數
每股71元 瑞寶11/7登興櫃
雙子星案 北市：保障最大權益
集保25週年 捐款助弱勢
花蓮自貿港區 初審通過
金管會第4箭 法人：影響不大
金門查獲首件包攬賄選
朱立倫：淡水人口增 可見進步
海碩選手之夜 女將爭奇鬥豔
冒險闖鯊陣騎鯨 澳男自認愚蠢
國台辦：盼兩岸增互信排干擾
政法綜治 習近平重申依法治國
嘉義地院接押庭 3油商續押禁見
光棍節前 淘女郎日薪逾5萬元
汶川抗震英雄 6年後成詐欺犯
印巴邊界攻擊 炸彈客通過安檢
男持槍自轟胸部亡 警查原因
對陸曝險 即將壓力測試
巴黎城市創新 向全球募集設計
印巴自殺攻擊 閱兵儀式照舉行
日吉祥物大賽 群馬將奪冠
亞洲大學男籃賽 中華勝澳門
振興基隆 林右昌推市港合體
國台辦：陸有誠意加強兩岸經貿
檢察官求刑 法部：未濫權
威力彩頭獎槓龜
綠批卸責 藍：蔡英文一再護短
布吉納法索軍方允權交過渡政府
今彩539 頭獎2注中獎
拒補稅與移民 英歐關係緊張
分析：占中 呈現香港兩代鴻溝
期選最後關頭 民主黨不言敗
北海劣油 南市公布下架品項
TVB新聞主管調職 港記協質疑
上海浦東 發生示威警民衝突
小飛機停酒吧外 澳男遭警調查
田本玉執教高苑 延續新榮理念
北京實施 10天汽車單雙日管制
蔡英文台中租屋Long stay 引發討論
再掀食油風暴 北海油品下架
陸委會：江蘇列入黃色旅遊警示
獅子山第5名醫生死於伊波拉
矽谷呼應聯合國日 舉辦良心覺醒國際論壇
美國國會肯定太極門貢獻正向價值
房市涼颼颼 房仲盼選後回溫
良心超越法律 各行各業喚醒良知自救
北台灣整天涼 淡水清晨16.9度
聯合國日 新竹各界談國際交流和永續發展
神氣家族《愛與和平攜手同行》
練氣與快樂是最好的養生
良心傳世 食在幸福
舞動良心 用愛改變世界
南加州核桃市家庭節園遊活動 良心志工吸睛
鄭學忠校長：良心不是口號 從教育深植人心
惇敘工商50周年慶 千人連署良心時代運動宣言
介壽國小家長會長交接 良心傳承當孩子貴人
11月4日 各大報頭條
馥敦飯店南京館嘉園廳 推出『極品秋蟹』
台北福華麗香苑火雞禮籃 點亮感恩耶誕氛圍
迎接台北國際旅展 福華飯店端好康
國賓大飯店旗下花蓮Andante安棠德餐廳
國台辦回應馬「九二共識不會改變」
紐約世貿中心 重新開放
綠智庫: 若無法維持現狀、67%贊成台灣獨立
航港局與中郵博物館舉辦 燈塔風情與郵票特展
確保海上航行安全積極作為
台北國際旅展 理想假期全年最優惠 輕鬆玩到底
【雙囍中餐廳】「燻香粵式烤鴨」 一鴨四吃
南華大學深入社區 設置體適能檢測站
郁慕明相信連勝文會逆轉勝！
中美只有一守一攻的大國關係
青年農村討生活 追求籃城好生活
女學生下田去營造一新社區成臺灣白魚故鄉(二)
馬: 沒聽說過哪一個國家宣布兩次獨立
鄭捷冷血 囚友同室不敢睡
高雄港順利成為亞太地區第一個生態港
郵輪旅遊熱絡 基隆港突破50萬旅客人次
台日合資「日立華城變壓器」廠上樑
臺北港離岸物流倉儲區即將公開招商
王品集團再度清查「北海黑心油」
臺北捷運保持行政中立援例辦理
中華電信服務 深受客戶肯定 今年重返榮耀
柯文哲提新政 要打破悠遊卡壟斷
馬重申「支持香港民主、呼籲大陸有智慧理解 」
寒舍艾美酒店探索廚房年度最優惠自助饗宴餐券
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美加強免簽證國家旅客安全篩檢
共和黨望掌國會 要角躍躍欲試
紐約新世貿中心 開始商用
反彈力竭 歐股回軟
美任命薛曼為代理副國務卿
消息多空參半 美股小漲小跌
沙調降對美出口價 國際油價跌
溫哥華冰淇淋 有意台灣拓店
遠傳攜手中央社 金馬主題報
無礙自由行 台灣大邀你做公益
無懼的力量 輪椅女孩感動世界
為友籌醫藥費 美男童出書募款
救西非伊波拉 英募款破千萬鎊
巴西反工黨示威 30萬人上街
普誠Q3淨利銳減
保不住用戶 史普陵特擬裁2千人
期中選前 歐巴馬會葉倫談經濟
德國達考集中營 知名鐵門失竊
媒體報導 中興寓所遭撞
民調一面倒 看好共和黨掌參院
英情報高官：網路助長恐怖主義
台股短線多方表態 惟量是問
日圓直落 日股開盤暴漲逾4%
一代巨星蘇菲亞羅蘭 台北代言
警：車撞中興寓所 總統未受影響
防伊波拉 加國機場增檢疫人員
台股開盤上漲26.1點
美經濟數據佳 資金回流股票基金
中興寓所遭撞 府：人員無傷
中興寓所遭撞 總統府譴責暴力
莫文蔚 MV瘋狂變裝
北京APEC 晚宴將展中國特色
日月光看物聯網 大國大企具優勢
醫療通路 杏一前3季每股賺 2.82元
若回基本盤 王金平看好連勝文
墨西哥首條高鐵 中國鐵建得標
日銀加大寬鬆 日股樂透狂漲
毛利率有壓 世界先進股價挫
警：陳男稱憂心醫療體系疏失
股價續強 勝華開盤直奔漲停
櫃買市場業績發表會 10日登場
捍衛任務 基努李維打出冠軍
遊戲軟體商弘煜 申請登錄興櫃
美法：布國應改由文人領導過渡
獅城釀造醬油 星國華人首選
APEC將登場 陸海警航行釣魚台
普悠瑪撞上牛 鼻頭受損續行駛
亞股跌 日股一枝獨秀猛漲
遠見五星服務獎 華航蟬聯冠軍
男不滿醫療體系 開車撞中興寓所
總統府：升高總統維安層級
表達醫療疏失 男撞總統官邸
不滿醫療 駕車掛油漆桶撞官邸
南市：與檢合作良好 未拒下架
基本工資會前會 勞資出席踴躍
傳承原民音樂 青年7日上部落
新銳藝術文創展 打造美學視野
勝華拖累 聖暉上櫃首度季虧損
戴勝益：涉食安 王品無地自容
轎車撞寓所 總統維安層級提升
占中38天 參與團體認漸失民意
中興寓所遭撞 總統維安提升
涉操縱外匯 小摩遭美刑事調查
對抗ISIS 星參與多國聯盟行動
減赤助社福 印尼本月漲油價
香港迪士尼攝影展 抓住幸福
陸工業博覽會 台企也參展
中華溜冰隊抵阿根廷參加世界賽
北海問題6油品 限期通報並下架
韓12銀行可跨行直接交易人民幣
陸企產能過剩 李克強：走出去
電子上漲金傳助攻 台股攀高
租霸港女二人組遣返 對台抱歉
中央氣象局氣象報告
亞幣競貶 新台幣開盤破半年低點
日股早盤收紅 登7年新高
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
證交所：Q3財報14日前申報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
牛群上鐵軌 台鐵：少見
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
張娜拉拍新劇 繼續追求幸福
駕車撞總統官邸 先在市區繞行
戴勝益：黑心油商要關500年
太魯閣普悠瑪 來回9折取消
新北圖書館將推24小時開放
韓報：北韓提升飛彈高度縮射程
印尼2病患證實未染伊波拉病毒
台灣50除息 8天完成填息
租霸港女二人組 中午桃機遣返
駕車撞總統官邸 陳男移送北檢
GPIF拚績效 日本熱錢出閘
連勝文：選情危急 懇請支持
聯發科衝物聯網 設創意實驗室
陳男移送北檢複訊 不發一語
日圓貶日貨降價 徐旭東認同
加工處e路通 時程縮短18倍
飼料油含橙劑 彰檢：首次聽說
葡萄牙市議員訪華 促觀光合作
外交部：出國提高警覺留意安全
大突破 美F-35成功降落航母
外交部盼歐盟儘速與台簽ECA
食在台東 東縣推6大幸福遊程
前女婿再婚 婦罵狐狸精遭訴
高中導師費 胡志強爭取提高
LINE免費貼圖下載 第二波狗狗
正文Q3不如預期 祭出庫藏股
不敢進豬油 業者秀退貨單自清
立院三讀 實驗教育有法源
三星SDI和陸陽光電源合設公司
越購俄潛艦 第3艘年底移交
謝立功：提好政策 中央願背書
不法吸金40億 2陸人曼谷落網
呂慶龍參加兩旅法華僑聯誼活動
教育雲結合教學 化身雲端教室
救美食招牌 王品設 3道關卡
李克強談電子商務 經濟新引擎
幼教人員勞動權 全教總籲重視
俠女空姐 為客翻垃圾桶找假牙
林青霞生日 劉嘉玲讚傾國傾城
新北月逾5千民眾重複繳停車費
總統國會不同黨 美股數據旺
清大茶包試片 助檢測農藥殘留
總統：台灣減碳成效已顯現
登革出血熱 1人死亡
原住民擁槍 槍械藏小孩房
Skype 3G手機 2千有找
租霸港女感情深 堅持共進退
區域能源會議在瓜地馬拉召開
新台幣午盤貶勢減緩
看排球賽坐牢 伊朗女絕食抗議
回首莫拉克 災區孩童鏡頭傳愛
王品：頂新30億元乾脆捐健保
食安風暴 王品業績掉1.5成
賀鳴珩：台股嚴重落後國際
女子跳頭前溪 送醫不治
板橋2醉男鬧超商 警到場解危
轉置收費員 徐旭東：全體滿意難
基北免試 北市方案做修正意見
回饋股東 蘋果擬首發歐元債
評習近平風格 總統：確很強勢
APEC來北京 快遞恐嚴重延誤
越抗議演習 海巡：例行勤務
總統盼大陸新世代瞭解台灣民主
兩岸未來 馬總統：欲速則不達
選戰最後1天 共和黨嗅到勝利
談兩岸關係 馬總統重申三不
國中生CPR救人 郝龍斌表揚
更生人藝術手札 展教化成果
金大18歲 李沃士與有榮焉
鄉民大反彈 楊伊湄被酸
台股收盤跌15.68點
演奏家對女童襲胸 和解獲緩刑
翁重鈞質疑包庇 嘉縣府澄清
冬日遊港 繽紛三日7888元起
租霸港女二人組遣返 不發一語
無殼蝸牛曙光 借鏡日本借家法
裴俊虎遭北韓囚2年 家屬心痛
秘魯與宏都拉斯將完成自貿談判
台灣高等教育展 13日泰國登場
官司勝訴 鴻海：強化根留台灣
湖人4連敗 史考特不悲觀
貝里斯報導馬總統獲頒和平獎
11月台指期漲11點
貝里斯報導台灣因應伊波拉疫情
台股整理 跌15.68點
一國兩制 馬總統：不能接受
APEC推亞太自貿區 中美角力
中市捷運橘線 胡志強：未被退
11月電子金融雙漲
APEC蕭習會王張會 具關鍵意義
台助露國完成運動場照明設備
推廣3D列印 三緯邀達人授課
不服羈押 魏應充律師提抗告
台中國際花毯節 8日登場
湖人4連敗 林書豪失望
行動讀卡機看俏 泰碩營運增動能
高屏溪逕流量減5成 供水吃緊
9千點得而復失 台股量縮
港特首：望滬港通盡早開通
以人為本 新北市政策更貼心
查理關卡與聯軍博物館
金妍兒 平昌冬運宣傳大使
總統：實施民主 主張台獨變少
非營利幼兒園 5年內達百所
菜市仔車拼 士東市場奪雙獎
蘇菲亞羅蘭 愛情堅貞半世紀
經部抽驗市售電冰箱 全數合格
兩岸政策 總統：美兩黨都支持
公車免費加碼 中市批：黑心油
小米傳融資 市值料500億美元
魏應充抗告 高分院將分案
頂新油疑含劇毒橙劑 2週驗結果
環署禁廢油進口 可望11月實施
登革熱逾九千例 疫情趨緩
張正翰父母痛哭 控鄭捷無悔意
三大法人買超台股79.47億元
朴有天電影處女作獲最佳新人獎
羽球一哥周天成 瞄準奧運種子
性侵犯室友：鄭捷睡 我才敢睡
監委人事案處理時程 列7日立院議程
泰勞涉販毒賺外快 警逮6人
監督條例付委復議 另定期處理
橙劑恐含戴奧辛 致癌率高
拾荒老翁為賺錢 偷自助洗衣店
食安修法爭議條文 5日續協商
浮洲合宜住宅 工人遭鋼條插臉
矽谷學校贈校 竹市府：不接受
海大養殖研討會 建構東協平台
藍：南市早知北海問題遲不下架
中共：嚴查支持西藏分裂幹部
憂輻射物入台 關務署擬逐櫃驗
防黑心油 弘光開辦油品檢驗班
火箭開季4連勝 遭遇熱火料苦戰
衝撞官邸 陳柄菘2萬元交保
雲林拚政見 網路商城尬捐書
建教法修正案 建教盟籲重審
護士為債行騙 上班首日被逮
嘉惠諾魯 台醫療團體捐器材
金漫獎特別貢獻 敖幼祥獲頒
基北免試提案 教部重申需合法
食不安 賴正鎰：企業要有道德心
民間版國家人權委員會法出爐
日圓貶至7年低 日電子股飆漲
海碩女網賽 詹皓晴單打首輪敗
與檢察長見面遭疑 翁重鈞澄清
新書雲去雲來 林青霞花甲壽禮
ATM留三千元 日女拿走遭送辦
中興寓所遭撞 馬總統迅速掌握
登革出血熱死亡 高市添1人
台中拍國片 網讚新興電影之都
楊秋興譏抓蚊賽 高市府：衛教
宏達電連發 雙機一板登台
涉挪用公款 輔英董事長被訴
勞部：基本工資維持明年7月調
北市頒空污防制餐廳 3特優
朱：絕對盼國民黨年底好表現
中東遜尼派強權 考慮成立聯軍
中市體育嘉年華 8日登場
反毒才藝賽 學生秀出創意
尋求高利差 賀鳴珩：海外布點
新台幣收貶 5分
台贈墨汽車修護職訓教室啟用
瓦加攻擊 極端分子戰略調整
陳繼仁遺願 國碩員工打拚圓夢
倡兩性平權 苗栗首辦女性影展
蘇菲亞羅蘭首登台 讚台灣熱情
竹林大橋通車 夜間光雕成地景
大陸嚴查 官員走後門安插子女
好會買 陸客買走全球近半精品
研調：明年LED照明滲透率31%
傳美阻設亞太自貿區 大陸否認
本田氣囊問題通報不足 美調查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
孝子弒父羈押 鄰居連署求情
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
桃縣籲停用北海油 並主動通報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中捷綠線 用地取得近百分百
海巡苗栗艦下水 明年6月執勤
北市辯論 公布6公民團體名單
宸鴻董座：尊敬郭董 向鴻海借才
汐止聯絡道橋 正式通車
北海問題油再襲 王品：清查中
蘇菲亞羅蘭：劇本導演對就拍片
華銀信用卡 2年內目標百萬張
IS設奴隸市場 販賣亞茲迪婦女
彰縣長選舉 藍綠為文宣槓上
陳柄菘獲交保 大呼反官僚醫學
台大提案 學生選課需導師簽證
矮個子男性 失智風險恐高出5成
台南傳劣油 黃秀霜要市府道歉
腕帶變回力鏢無人機 飛天拍照
劣油求償無門 宜縣律師團協助
葡國工商團訪台 促進經貿合作
桃園就業中心 首辦夜間徵才
遼寧發現甲午海戰沉沒北洋艦
樂活職場評選 胡志強頒獎
無聲危機 花東尚未適應普悠瑪
調查：7成港人希望占中結束
碳鋼大廠投資高雄 年產值35億
陸股波動大 適合槓桿/反向ETF
敦泰Q3獲利腰斬 估Q4好轉
陸媒評論 藍籲綠重國家整體
不當大象 訓練吞嚥移除鼻胃管
宏達電今年3機銷售破百萬支
國道礁溪轉運站 17日起試營運
吳經國：期待奧運新變革
秋鬥遊行 9日上街
埤塘結合教育 觀音崙坪陂啟用
吳志揚扇形發展 推20年大計
平板市場競爭 宏達電思考利基
預防性下架原則 食管法有規範
飛魚跳躍 癱瘓天使畫作獲收藏
抽驗現搾蘋果鳳梨汁 生菌超標
台灣力抗伊波拉 菲媒專文介紹
斯國准陸艦靠泊 印視為懷敵意
葡萄牙商界組團赴台考察
陳繼仁給國碩員工最後一封信
廣交會降溫 凸顯大陸外貿挑戰
灌水 大陸26省GDP多全國13兆
衝撞官邸 陳柄菘原水電油漆工
台股挑戰季線 中期區間整理
無國籍困境 聯國誓10年內消除
警察父子檔 薪火相傳服務鄉里
5日東北季風減弱 東部短暫雨
東科10月營收 年增23.19%
拂曉出擊 斗南破毒品逮11嫌
衛福部104年接手食品雲
捷運綠線場站用地取得近百分百
走出佔中拚觀光 遊港八千有找
江守山索賠10億 正義聲明異議
林中斌：陸媒重話不影響蕭習會
黃色小小兵電影 預告片來啦
廢棄人孔蓋化身進擊的蝸牛
邱淑媞：力爭南方澳觀光發展
總統府曾遭衝撞 法院審理中
駿馬一號標售 55億標脫兩大樓
最牛車禍 飼主懊惱
雙11將屆 台北關嚴密查緝
迅速報導命案 記者就是凶嫌
宸鴻新總座 要從走樣獅子變身獵豹
新北細細規劃 汐止交通大躍進
碩禾10月業績 連2個月創新高
賴正鎰：經濟好 勞工薪資自然漲
最有書卷味路跑賽 15日開跑
吳志揚：桃園為六都治安最好
F-立凱10月營收 年增246%
海碩女網賽 詹詠然3年來首勝
APEC防汙 石家莊免費搭公車
中路派所大樓 環保綠建築認證
經部：分廠分照新食品廠先適用
簡太郎再批屏縣府 縣政崩壞
紡織界：強烈反對徵收水污費
挺港爭普選 馬籲大陸智慧理解
APEC禁喪家燒衣 網友：裸死吧
動脈繞道手術 糖尿病患免截肢
國民黨出文宣 質疑潘孟安學歷
茂迪Q3每股虧損1.69元
實驗教育人數 10年成長9倍
聯大路截水排洪 苗市淹水有解
桃園展演中心 28日飄爵士風
拉攏台商 平潭擬開放跨境電商
馬拉抬連選情 北市10場團結大會
台達電機器人 大陸工博會初登場
北宜公路貨車翻 交通受阻
馬大姊中市輔選 請支持胡志強
北海問題油 製成蔥油餅入超市
嘉市抽驗校園食品 2件不合格
出席APEC 蕭萬長8日啟程
助王彩琪 金門善心人士再捐款
麻疹疫情 境外移入創5年新高
中市社區文化季登場 在地為榮
花蓮鼬獾染狂犬病 犬貓打疫苗
高雄海音中心 打造高港新意象
挺港爭民主 總統再度表明立場
永豐銀攻進小7 網購取貨先合作
老鐵路新藝術 不同角度看台北
台南地牛翻身 佳里震度4級
太平島碼頭工程 立院5日考察
徐重仁拜會陳保基 澄清有機風波
五合一功能 宏?推12吋新筆電
立院5日審示範區 藍綠動員備戰
農民壓力 台東生雞糞管理放寬
大陸承建墨國高鐵 招標疑偏袒
奇美醫院獲獎 盼繼續精進
降雨偏少 全台8地水情稍緊
復甦慢 歐盟調降GDP預測
空氣品質回穩 獅城河畔人潮聚
柯爾出書 憂歐洲批施若德
法國公共赤字 歐盟評估更惡化
與妻吵架失聯 男疑車內燒炭亡
北海問題油 嘉義民雄肉包購用
蔡英文：陸媒傷害馬總統尊嚴
邀辯論 謝立功陣營向綠叫陣
護海岸生態 金門移除入侵植物
基隆衛生局稽查北海油脂下游
不再等嘸車 橫山公車網將上路
迎接雙11 阿里巴巴佈網6大洲
樹森平價標準牛排 新北清查畢
太平島實彈射擊 例行性活動
4G吃到飽後 中華電新案備妥
紙風車氣爆災區演出 傳遞勇氣
江朝瑞：宸鴻從未離開蘋果
中科三期違環評挨罰 史上最重
日本山崎威士忌 獲評全球最佳
顯書寫珍貴 東華師生提筆寫字
金管會核准首家產險辦網路投保
柯文哲：處理斷章取義最困難
1/4歐盟居民 陷貧困或社會邊緣
民歌40明年登巨蛋 重溫經典
多元文化 謝立功推異國美食展
高港競爭力 葉匡時：要再努力
APEC媒體戰 4千記者搶新聞
核電廠延役與否 能源會議後決定
德國之聲：陸客已成外交王牌
蘋果攜手谷歌 共享迪士尼版權
激進團體盜取柏林十字碑
美期中選舉 東部率先展開投票
陸蟹含氯黴素 上海專家駁斥
追北海下游 桃縣兩名店無庫存
陸觸控殺價 鍾依華：傷人必自傷
南韓快樂調查 自家孩童墊底
流動性覆蓋率 12家銀行須加強
北海問題油 歇業拉麵店中招
法廣：占中不影響香港經濟
假教學真推銷 竟要警參一腳
三陽黃派釋善意 取消股臨會
北海油遲下架 藍籲賴清德解釋
海碩女網賽 張凱貞首輪惜敗
金管會活絡股市第4箭 見效
F-35C單發動機戰機重回美海軍
獲諾獎後盼修好 中村修二違願
氣爆捐款遭疑 連陣營打臉名嘴
選前黃金週 國民黨台中大造勢
美報告：巴以恐怖分子打代理戰
今彩539開獎
長榮臉書 搶看太平輪金城武
iPhone 6 Plus傳召回 蘋果未回應
行動第一 谷歌：亞洲改變世界
中彰投分署座談 助突破悶經濟
大樂透開獎
龔保雷避難象牙海岸 法國出力
北海問題油 新竹市1家使用
呂慶龍邀輔大校友 推公眾外交
美期中選舉 值得觀察5重點
美國期中選舉Q&A
外卡3台將 僅詹詠然過首輪
APEC維安 大陸動用雷射防空
廣告增 阿里巴巴獲利超預期
華碩獲17項日本設計大獎
人民參與IS 大馬法律制裁
亞洲大學男籃賽 中華輸蒙古
歐巴馬帶衰 民主黨料失守國會
陸：將大幅縮減外商投資限制
日本國際醫院 招治海外患者
世界旅展 劉志攻行銷台灣
北海油脂 高市下架5656公斤
電視辯論 柯：未找假想敵練習
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鋼琴家陳瑞斌香港感恩演出
國發會：示範區環評與現行一致
追北海劣質油 台南將查扣銷毀
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問題油做蛋餅 7-11中鏢
蘇菲亞羅蘭媒體會 公關設限惹議
香港擬回收台灣北海協慶食油
美9月貿易逆差擴大 4個月高點
APEC藍天快閃 霧霾又擾北京
北海與協慶油品 香港擬封殺
過度捕撈 壽司之神：壽司料恐變
遠見服務獎 中華電登第一
大樂透頭獎槓龜
國寶幸福 財業務限制鬆綁
亞幣競貶 新台幣貶破半年新低
今彩539 頭獎1注中獎
江蘇長電併星科金朋 本週可明朗
歐巴馬亞太行 聚焦歐習會
藝術外交 台日聯展東藝大登場
阿里巴巴第3季 每股大賺14元
期中選舉魔咒 歐巴馬恐難倖免
學者：採訪安排大小眼 沒智慧
問題蔥油餅 殃及7-11網路商店
陸船成群盜採紅珊瑚 日警戒
美期中選舉 6件事幾確定發生
劣油接連爆 虎尾業者自製豬油
不滿醫療制度 60歲老人駕車撞馬官邸
普悠瑪撞牛群 牛死車頭損壞
府譴責: 任何形式的暴力
習近平海西視察 提「兩岸共建共管」
北海劣油 中市稽查封存5噸
北海黑心油延遲下架 藍限賴清德24小時解釋
蔡正元：若涉竊聽 馬上退政壇
頂新越南油 驗29種戴奧辛
連營質疑消失的竊聽器在哪
103年汽燃費補繳通知 公路總局於11月份寄發
分享生命的感動「黑色的白牆」攝影徵選
櫃買、創夢市集共同展開輔導微型創業方程式
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古老山城客家文化風華再現(三)
「原」夢青年關懷部落弱勢族群 (四)
南華大學環境志工淨灘 清出上百公斤垃圾
櫃買於11/11召開審議安克生醫公司 申請上櫃案
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11/11光棍節雲朗觀光幸福提案 翰品酒店高雄 住宿限量超殺1,111元
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「殷」雄惜英雄 夢想握在手
2014年台北魅力展(TIS)秋季展 亞洲時尚經典薈萃 流行設計搶先預告
華航獲 2014年遠見五星服務獎
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凱瑞：美中共存合作避歷史陷阱
加爾各答恐攻警訊 軍艦離港
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柯文哲辦公室發現竊聽器 警蒐證
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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柯市政顧問 蔡正元：間接得知
柯辦疑遭竊聽 警赴現場蒐證
管理美陸歧異 美護盟友利益
阿里巴巴公布財報 股價應聲揚
柯營疑竊聽案 找到市話跨接線
美期中選舉 許多州市舉行公投
烏克蘭總統：部隊武裝以待叛軍
美警告烏克蘭叛軍勿奪更多土地
沙國降價 國際油價跌至3年低點
經濟數據引憂 美股大多下滑
歐巴馬：民主黨臨50年最大困局
白宮發言人 遭批切割敗選
統一證助學 捐230萬
時裝設計新人獎 7日決賽登場
頎邦Q3獲利 17季波段高
助台 美海軍高層：責任與承諾
工具機展 上銀大陣仗參展
電視面板續漲 筆電面板小跌
閎康第3季每股純益1.35元
結婚旺季 台中房市顯著回溫
新興市場10月流入資金 偏低
藥妝滿額加購 KITTY專攻粉領族
敗選 尼佛斯堅守巴西國會監督
莫斯科熱鬧慶祝人民團結日
丟兒下橋 母親謀殺罪起訴
台食安層出不窮 北美台商憂心
曼谷塞車主因 855萬輛在籍
入秋新低 淡水清晨14.5度
古巴醫生待遇差 巴西檢討政策
勞斯萊斯集團將裁員2600人
10月CPI年增 1.07%
期中選舉 共和黨參院大咖連任
台股挑戰9100 觀察量能
柯營稱有竊聽器 警找到市話跨接器
台股開盤上漲8.58點
壽司之神壽司 歐巴馬吃光光
瑞昱10月業績 年增14.6%
菲恐怖分子 臉書PO數錢照片
參院爭奪戰 共和黨率先插旗2州
北京APEC登場 陸推亞太自貿區
中共打貪 揭密官員腐敗經濟學
物價指數緩升 外食費持續漲
Q3獲利腰斬 F-敦泰重挫
英教育部：13歲有性行為正常
蘭渝鐵路隧道坍塌 9人被埋
監聽疑雲 陳威仁：由檢警查明
茂迪碩禾業績不同調 股價兩樣情
期中選舉 投票所關閉時間
嘉檢反賄選 火車站快閃
美參院選舉 共和黨保4州連任
官員電話護航頂新？張盛和:沒這回事
Pimco總回報基金10月贖回創高
補習班認證 教育部將清查
魏國彥：徵水污費 該做方向
拒網媒採訪 立委認違新聞自由
基北免試未定 立委怨學生無辜
老屋增稅解禁 財長：歸地方權限
老鼠尾 通訊行：常見線材
NBC：共和黨續掌眾院 參院未決
捍市占 沙國使殺手(金間)砍油價
朴仁妃仍居世界球后 曾雅妮排77
高鐵財改 在野立委要先公聽會
利比亞聖戰組織恐列UN反恐名單
沙國油價降 台塑化平盤游走
阿肯色州聯邦參議員 傳共和黨贏
歐盟移民對英經濟貢獻良多
明年經濟 張盛和：穩
日圓重貶 衝擊台工具機業
LG谷歌專利協議 互利雙贏10年
傳共和黨拿阿肯色 參院或變天
紐約州長古莫連任成功
歐習會 可能觸及中美網攻
共和黨得南達科他 搶參院差3席
股市沒信心 張盛和：外銷連 9紅
墨西哥農牧工商展 盼台商投資
蛋價創34個月新高 油價下滑
APEC資深官員會議 揭開序幕
加拿大失蹤日女 警研判自殺
陽明山國家公園套幣12日發售
蘇菲亞羅蘭聯訪 立委指公關粗魯
總統：重視庶民經濟
美元升值 南韓外匯存底連3月降
賓州共和黨州長敗 民主黨插旗
遊園車吉祥物 阿里山姑娘奪冠
北海油下游商 禾家香將求償
黃海海域發現首艘朝鮮時代沉船
黃其光獲挪威國王接見
參院之爭 共和黨南達科他到手
台股開高走低 個股表現
聖馬丁TDR暫停交易
日退役將領：中日海戰大陸必敗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
緊急輕便橋 8小時搶通災區
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
教部原則：比完標示才能比量尺
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳檢調查封茶廠 統一：沒這事
北京APEC 媒體聚焦場外會談
柯營稱竊聽 連：轉移器官捐贈醜聞
日圓重貶 衝擊中小工具機廠
中國式抗霾 放假關廠迎APEC藍
補習亂象 教部2千萬預算遭凍
期中選 民主黨保新罕布什爾州
蒙大拿州聯邦參議員傳共和黨贏
張盛和：公公併進行不順利
尼加拉瓜年度咖啡產量比預期高
染北海油脂 立大炸雞塊下架
孟昭文成功連任美聯邦眾議員
日圓重貶 張盛和：沒空理財
鋼琴傳情 陳瑞斌演奏獲喝采
旅展戰火 覓QR正妹送麵包
陸韓澳洽簽FTA 總統憂心
共和黨傳拿科州 掌控參院在望
處理食安惹議 藍籲賴清德負責
竊聽疑雲 連勝文呼籲速查出真相
新台幣盤中升值
APEC假期遇光棍節 南韓迎陸客
宏都拉斯加工出口成長15%
藍諷台南市 綠色執政油垢保證
西非3國旅客 入境星國須簽證
政治恩怨擺一邊 陸客瘋遊日本
杏一擴增第2座物流中心
布朗失利 共和黨仍有望奪參院
周永康案進展 陸司法部：別急
眾院掌控穩當 共和黨料贏更大
郵局招新人 待遇最高43K
工具機展商機上看60億元
副總統：國安不能寄託對岸
北海劣油害業績 便當業者興嘆
陸生參選 淡江學生會長今揭曉
湖人戰太陽 林書豪首節8分
竹縣4度傳賄選 檢傳喚17人
匯特藥物載體技術獲台灣專利
培育人才 張麗善提大樹林
台灣之星10月攜碼增2倍
選舉後 歐巴馬邀國會領袖會談
麥康奈趙小蘭夫婦 影響力高
湖人對太陽 首節林書豪8分
北海劣油案 藍嗆南市府下台
張學友睽違15年 金馬獻唱新歌
北海劣油 立大：10月中旬換油
CHRD獲亞洲民主人權獎
台鐵慢旅記憶月曆 送環島祕笈
最新選情：共和黨掌參院差1席
交長：高鐵五大股東再增資就辭職
台大實驗林特展 訴113年歷史
朱立倫：警力增500 創新高
出口商拋匯 新台幣午盤暫升
考察太平島宣主權 嚴明首登島
半場結束 湖人落後太陽
中職年度獎 聚焦MVP新人王
歐習會 陸駐美大使預告有驚喜
蔡：柯營竊聽情節是新版腳尾飯
性侵2男童 變態日籍男判14年
家人助選列幽靈人口 撕傳票抗議
防選舉賭盤 屏警掃蕩組頭
4電商打造網購無障礙
新北醫療公益獎 朱立倫9日表揚
日貨櫃來台不限定高雄港
新增7席 共和黨確定奪參院
CNN：共和黨參眾院一把抓
美州長選舉 共和黨拿關鍵佛州
被指涉賭 警搜未來事件交易所
不顧伊毒隔離 獅子山千人覓食
美國會挺台 台灣連線議員連任
受惠4G 陸智慧機出貨年增 3成
李應元：辦公室3樓發現2音源線
電影「幸褔很冏」 7成花蓮取景
國中生志願服務 3成8做清掃
葳格高中奪金獲銀 國際廚賽發光
維州親台眾議員勝出 參院緊繃
北海油遲下架 藍批賴清德推責
新北市第3屆醫療公益獎揭曉
Sprint帶衰 軟銀砍全年財測
大潤發：蔥抓餅未染北海劣油
檢警搜索未來事件交易所
廢食用油管理 江揆促限期說明
啟動高雄輕軌 現蹤中山路
湖人戰太陽 半場落後
25歲女切胃減重 甩糖尿病
管中閔：不許對國家領袖說三道四
柯辦傳監聽疑雲 蔡英文震驚
參院民主黨領袖 恭賀共和黨
南市處理食安惹議 藍綠互槓
殺夫割命根子 妒婦判刑定讞
南韓：北韓新建鈾廠有啟動跡象
湖人戰太陽 三節落後4分
美國會變天 共和黨參眾一把抓
母殘父驟逝 國中女獲桃警義助
台股收盤跌26.58點
旅展好康 高鐵福袋乘車享半價
日工商會盼台快加入區域經濟
食安風暴 詹宏志：台負面行銷
藍籲道歉 賴清德未正面回應
11月台指期跌7點
台股震盪整理 跌26.58點
金門查幽靈人囗 廢墟18人設籍
11月電子金融齊跌
華航月曆 酒渦空姐說東方美學
雲門：林懷民不認識柯文哲
台股量又縮 收跌26點
陽光早餐擴辦 竹縣添千人受惠
古莫贏得辛苦 孟昭文高票連任
施羅德發布明年十大經濟預測
南韓佛教界將訪北韓開城靈通寺
為林書豪加油 500僑胞入場
湖人戰太陽 林書得分新高
台灣美容美髮代表團 曼谷吸睛
員警認真尾隨 逮假車禍詐財男
湖人輸太陽 林書豪18分
共和黨掌參院 美股期指歡喜走高
佛光山好蔬好食展 看書嚐美食
獲利欠佳 外資降精華目標價
民主黨歷史挫敗 歐巴馬成箭靶
梵谷生命倒數畫作 拍6千萬美元
總統：工具機服務化 推向國際
匯豐大陸服務業PMI 8月來新低
期中選舉勝 共和黨謙卑扛重任
三大法人買超台股 21億元
滅頂臉書被罵低能兒 版主報案
美州長選舉 歐巴馬家鄉變天
深耕台東 娜路彎獲金商獎
APEC蕭習會在即 環時報導放軟
宜蘭酒廠酒窖 21日開放參觀
照紅外線燈保暖 使用不當燙傷
南華學生淨灘 清百公斤垃圾
經濟大師韓森來台 談不確定性
連營執行副總幹事 周守訓出任
海大與菲大學合作 育養殖人才
專家：越南經濟回溫
國巨10月營收 年增6.5%
非洲返國 菲維和兵隔離樂園島
轉型正義機構讓人認識極權
軍密文件案 邱義仁蔡明憲出庭
傳藝文昌祠祈福 點亮光明智慧
患賈伯斯病 12歲童誤診腸胃炎
一帶一路 陸版馬歇爾AEPC定調
宜蘭冬山 8日推出撕畫體驗
開寵物店學英語 遊戲軟體獲獎
柯辦疑遭竊聽 警報請北檢偵辦
女嬰未拍嗝窒息亡 保母遭判刑
賽夏族矮靈祭 8日五峰熱情登場
搓圓仔湯被錄音 參選人遭起訴
為一包花生 逃逸外勞遭逮送辦
北海劣油 殃及春水堂王品
K他命濫用 立委批教部缺政策
癮君子止步 獅城頒水菸禁令
簡太郎：半年洗刷餿油故鄉污名
台科大智慧販賣機 顛覆傳統
柯辦疑遭竊聽 郝：選民自判斷
共和黨掌國會 歐巴馬日子難熬
吳志揚造勢 前縣長朱立倫力挺
珍古德捐樹苗 郝龍斌贈木黑熊
文大城區部CO2外洩 1人命危
宏達電Eye首賣 反應熱
德鐵路司機啟動98小時大罷工
新台幣貶6.4分
前3季 菲日均命案51宗
推廣特色畜禽 彰縣辦美食品嚐
共和黨掌參院 國會料緊盯Fed
北海黑心油 王品鼎王馥漫中鏢
力挺吳志揚 馬：桃園前途無量
江守山遞公開信 續向頂新求償
示範區條例審查 第4條保留協商
徐耀昌端幸福政見 健康做後盾
柯辦爆竊聽 吳志揚盼檢調釐清
高雄馬拉松 6日開放報名
憂鬱義大利 經濟差對未來悲觀
10月外匯存底4214.76億美元
魏國彥：水污費擬12月中旬開徵
北海問題油 竹市下架近2千公斤
統一賠償加碼 求償金額全捐
國道5號馬拉松賽 藍綠互嗆
竊聽疑雲 柯總部公布檢測影片
研究：Google眼鏡擋右邊視野
故宮南院計時器被拆 嘉縣報案
星巴克數位消費 用手機買咖啡
美9月對陸貿易逆差 創新高
雲林藍拚人才培育 綠活化車站
陸11大光棍職業 空姐歌手上榜
國防部募兵 戰車首度進校園
週年慶加持 商業景氣連7綠
冒殘障買半價票轉售 男遭判刑
韓天團Super Junior神童將入伍
頂新油取樣 驗出鉛銅鉻
柯疑遭竊聽 王金平：感同身受
iPhone6加持 大立光營收再創高
新疆發現全球最大翼龍化石群
國宴甜點上雲端 外帶排隊免煩
遠東豹現蹤 吉林捕殺碩大黃牛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
林書豪本季新高18分 湖人5連敗
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鼎王麻辣汁染劣油 近百噸下肚
北海油脂問題油 花蓮全下肚
菲軍車墜谷 4死6傷
李敏鎬：我忙的沒時間談戀愛
矽品10月營收 史上第4高
男子落海被救起 昏迷搶救中
桃園查黑油 9業者下架7噸
阿里山鐵道 立體繪本出版
黑心油頻頻爆 日觀光客擔心
國會落敵手 歐巴馬須力挽狂瀾
轉製生質燃油 每年消化7萬噸廢油
華航月曆空姐 神似大小S
日月光與Tessera完成和解程序
恐怖分子數錢影片 菲軍方查證
花蓮糕餅業自律 降低食安衝擊
出口跌 印尼經濟成長5年新低
女持刀刺傷男友 雙雙掛彩送醫
消保處：劣油業者應回饋社會
疑設北巿議員賭盤 警約談5人
海碩女網賽 謝淑薇單打首輪敗
半導體要大成長 全靠物聯網
北海劣油 染到王品等知名餐飲
6日北部低溫17度 南部溫差大
沙提雅提：美麗台灣讓世界更好
中原響應飢餓30 為貧童發聲
丁渝洲否認參與柯文哲市政顧問
日圓重貶 日商：日貨有降價空間
外交部：持續與美國會加強關係
檢驗劣油戴奧辛 成大最快10日出爐
屏東選戰傳賭盤 藍綠均喊操弄
APEC蕭習會 9日下午登場
豪宅M化 御琚每坪逾290萬
未來事件交易所遭搜 立委震驚
推動文史教育 嘉市2教師獲表揚
美津濃高球賽 盧曉晴衛冕利多
中信銀百貨聯名卡 補足台南拼圖
占中團體學聯 擠身港政團榜首
關懷二仁溪整治 珍古德返視
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謝立功：林右昌涉抄襲爭議政策
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酒後出拳辱警 男遭逮送辦
恍神男水圳漫步 折騰多時送醫
桃園購物節抽獎出爐 千人獲獎
涉送機票賄選 澎鄉代參選人收押
北海油品 屏東下架525公斤
兩岸諜報陰影 大陸瘋防諜手冊
雲檢破收油小蜜蜂 查獲地下油行
馮俊凱進一級車隊 兩年衝環法
台幣收30.602 7個多月新低
金門六都異地申辦 省錢省時
金門罕有魚種 生態恢復率佳
基隆查北海油脂 未發現使用
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曹啟鴻：卸任後不再從政
北海劣油 苗縣下架38桶
參賽地點動盪 陳彥博超馬喊卡
渣打：預期央行年底升息 添變數
新北兵分多路 下架北海油脂
雲林追劣油 查獲回收廢油送辦
清真產品銷中東 台取得首張通行證
台灣參與南韓農食品博覽會
共和黨掌國會 或許有助推TPP
學幾米公園 林右昌推公共藝術
用繪本聊政治 選課學生爆滿
APEC蕭習會王張會 時間敲定
桃園檢舉食安 員工獎金無上限
小布希姪創首例 初出征即當選
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金大創新講座 免費教寫計畫書
亞太美容美髮賽 明年台北競技
義媒：美共和黨獲勝有助TTIP
北海問題油 新竹縣銷毀4產品
母忘拔鑰匙 連車帶孩子被擄
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靜宜產學合作 研發中草藥保健
淨膚雷射過度 婦黑斑變花斑
李克強上任後 首度訪問緬甸
活出生命騎蹟 癌病人抱病環台
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山羌慘遭滅族 花東山區破獲盜獵
海碩女網賽 詹詠然單打晉8強
考察太平島 嚴明重申締造和平
未來事件交易所案 吳思華不知
台南初查 北海封存油品未外流
新北議員籲查封頂新三重變更地
力挺連勝文 藍營巨頭6日同台
洩公文案 曹啟鴻：勿枉勿縱
職棒球星走紅毯 球迷尖叫破表
食安修法 立院共識21日前完成
劣油案 台南議員提開臨時會
蛋肉價漲 國發會：消費端回穩
港媒：北京說過不干涉香港民主
驚悚爆表 麗寶樂園辦活屍趴
拚棒球 楊秋興允設名人堂園區
法航工會擬要求罷工期間支薪
維力疑用北海油 綠委要求清查
立委指控 維力澄清安全無虞
共和黨選舉大勝 美元攀抵7年高
推區域整合 管中閔：減少對陸依賴
評論：大陸老怕痛 改革半路停
日圓貶銷售旺 豐田大賺
期中選舉候選人 閹豬坐牢啥都有
監督條例 藍：民進黨立場反覆
雄檢查獲里長買票案 每票500
劉雲平新會期唯一台生美眾議員
明大罷工 布魯塞爾交通恐打結
加州期中選舉 華裔大獲全勝
使用北海油 北市限7日前下架
荷總理訪大馬 協商馬航調查
歡樂耶誕城試燈倒數 夜空璀璨
日過勞自殺案 獲賠逾50萬美元
柯疑遭竊聽 連營籲拿出竊聽器
王品又中鏢 豬油9月已下架
工商與慈善團體 全力挺胡志強
北海負責人女兒 盼證明清白
柳吉在：兩韓關係不退就是改善
台波青年度假打工 104年實施
拉抬中彰投 民進黨推區域合作
郁慕明評柯文哲 像包裝過餿油
謝龍介轟賴清德 不道歉就提告
TIS魅力展 擴大亞洲市場
港人快閃 感謝馬總統聲援占中
蔡英文楊梅掃街 拚南桃園選票
金管會與馬國納閩島 簽MOU
福爾摩斯男主角 登報宣布訂婚
運太平島碼頭沉箱 交部協調
新疆首條高鐵將開通
廣州貓熊三胞胎 首公開亮相
上任5天 榮科槓上義大利總理
前港督：中共政改決定違基本法
美州長選舉 共和黨大有斬獲
土地遭占用 監院糾正國產署
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半季轟出頭 高國輝：不可思議
北海油脂案 南市府再發聲明
打點王林益全 把嘲諷聲當刺激
現代經濟趨勢 韓森：不確定高
仰德長春高球賽 盧建順領先
共和黨參眾院雙殺 歐巴馬難為
對俄制裁成效 歐盟17日檢討
北京APEC 美俄元首或非正式會面
鼎王春水堂用到劣油 已封存或銷毀
美元走堅 金價再創4年新低
手機通訊太方便 上班工時拉長
2騎士相撞墜溝渠 1傷1命危
台陸雙向理賠 業者可申辦
社造博覽會 森巴舞孃踩街秀
日今年熱門商品 冰雪奇緣奪冠
日媒：美共和黨勝有助TPP協商
促高雄消費力 陳怡蓉返鄉採購
港民陣將發動遊行 促北京傾聽
神探福爾摩斯要娶某了
怪獸新片首映 五月天合體鬥嘴
倫敦布倫特原油再創4年低
稽查劣質豬油 嘉縣退回482公斤
APEC領袖宣言將列FTAAP路線圖
父親意外現身 陳禹勳淚流滿面
拒援叛軍 基輔不撥預算給烏東
蕭順議最後一擊 中華隊晉4強
挪威：1年內恐遇恐攻或威脅
今彩539 頭獎槓龜
共和黨大獲全勝 歐巴馬剉咧等
老翁搭機抽蓄 空服旅客齊救命
大雨傾盆 義西北部鬧水災
頂新油疑用皮革廢料 含鉻礙血糖
朱立倫：不擔心被竊聽
海碩女網賽 詹詠然成地主希望
中和傳幽靈人口 檢警約談47人
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談財富 徐旭東：法國不易出蓋茲
汽車撞行人 以稱疑為巴人攻擊
珠海航展 共軍展示最新飛機
林益全蟬聯MVP 誓拚總冠軍
金城武站上101 拍照換贈品
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淡江學生會長難產 陸生落選
小英籲支持腳踏實地的游錫(方方土)
民進黨聲援未來事件交易所
選秀末班車 藍寅倫榮登新人王
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世界權勢榜 蒲亭再勝歐巴馬
中和傳幽靈人口里長參選人交保
柯文哲：名單明顯從政策部洩漏
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CNN：參院變天 共和黨奪控制權
懷疑涉地下賭盤 警搜未來事件交易所
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10月底外匯存底4,214億 外資持股佔68 %
吃得安心 「以蟲治蟲」生物防治優點多
『單純夢想』新人鈞誠 摔車失憶
外媒: 宣示主權、台灣國防部長登太平島
台灣紳士手工鞋品牌「O'Ringo 林果良品」
大陸船隻運送沉箱至太平島 可能喊卡！
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飛行圓夢11月 安捷飛機快閃活動
17所女校為女童發聲 捍衛全球女童權利
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台股震盪走低 跌71.58點
台北國際旅展 新竹喜來登假日住房只要3999元
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櫃買11/12審議笙泉公司 申請上櫃案。
漢田生技公司 11/7正式登錄創櫃板
仁川亞運表現二Ｏ一六里約奧運奠定根基(一)
體育署首設銀髮族體適能樂活檢測站(二)
新北警涉賣廢油 流向永成久豐
103年高考 11月7日放榜
食安問題進度 江宜樺下午4時說明
11/8日10時起捷運松山線松江南京站免費參觀
「LOVE METRO馬克杯」11/7-11/10旅展曝光
神氣家族第九百集《世界之愛里程碑》
百本童書送偏鄉 Visa關懷偏遠地區貧童教育
「良心覺醒 國際論壇」籲各族裔團結創良心時代
台南大億麗緻酒店 【BMW自駕豪華體驗】
交通部葉部長訪視台南水雉生態教育園區
櫃買、創夢市集攜手合作以集資專區輔導創業
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食安環境議題靠良心覺醒 永續你我生機
良心教師響應良心論壇
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耶路撒冷清真寺 警民再爆衝突
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美州長選舉 五州結果未確定
亞太美容美髮賽 台灣奪1金1銀
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
唐尼倫：美經貿策略雙軌進行
竹東竊車案 竹市公道五路尋獲
俄勒岡州通過娛樂用大麻合法化
富比士最有權力人物莫迪排15
歐巴馬保證與共和黨合作
基改食品標示 俄州公投否決
敗選後現身 歐巴馬籲兩黨合作
拒絕跛腳 歐巴馬：我還會很忙
房仲：高雄輕軌沿線房市 可期
宜花東午後雨 中南部溫差10度
劉嘉玲飆眼技 尬戲惹哭蔡依林
勞斯萊斯在台推新車 訂單排到明年
獅子山伊波拉病例 1週破4百
強勢貨幣定存 賺利息也賺匯差
歐美下單旺 聚陽營收創高
各國貨幣走勢分歧 大型績優股看好
虹冠電業績 連6個月創高
淡季到 耕興閎康業績中止創新高
新種跨平台病毒 鎖定蘋果裝置
台比首次 高校締結姊妹校
亞太電推防禦平台 把關資安
布局新領域 德微Q4俏
高通財測遜預期 封測表現待觀察
霧霾恐阻APEC藍 山東也要減排
隆達10月營收 月減16.7%
台股衝關 待補量突破
反賄選大聲講 金門打造廉政島
沙國掀殺價戰 美油廠沒在怕
台股開盤上漲6.19點
隆達前3季EPS為0.96元
營收高檔 矽品開盤持平
重新修好 加總理訪陸
巴西赤貧人口又增
日陸峰會辦不辦 日媒高度關注
期中選 歐巴馬：聽到選民聲音
北京APEC 一帶一路概念股大漲
走過逆風歲月 獅城餐飲闖天下
越南行動計畫 拉抬國民身高
李翔宙：絕不做政治偵防
聚積前3季每股純益3.7元
特斯拉電動車夯 台廠勤耕耘
工程生態保育獎 首頒珍古德
旅展開跑搶優惠 國旅下殺1.9折
旅展搶客 桃禧航空城吃住下殺
未來事件交易所遭搜 司法事件
C羅第3次領取金靴獎
極光之愛趕拍 送李國修生日禮
王牌大律師特別篇 (土界)雅人接招
王品染北海油 戴勝益退火線
無線充電將起飛 相關概念股揚
男殺同居女友 遺體照片po網
加州敵營 共和黨打出漂亮一戰
星進口業者：台灣食品買氣回籠
新台幣兌美元 早盤升值
推特IPO週年 股價熄火失血不止
防人畜共通傳染 農委會推修法
縮貧富 陳(沖)：不是砍高的人
泰勒絲新碟火紅 Spotify找不到
台灣服務業年成長 力拚增5%
北海劣油風暴 瓦城也中鏢
神祕牛樟芝 基因序列圖譜解開
北海進口大陸劣油 待跨海調查
台大工會盼兼任助理納保
SOGO週年慶 買油人增2倍
嘉市交通轉運站 設空氣清淨區
柯營稱竊聽 業者：線材難判斷
研調：群創推新尺寸 主導市場
陸電視品牌超韓廠 搶北美第3大
APEC最嚴停工令 鐵礦砂熊來了
9000點前震盪 量能續縮
共和新村大樓缺失多 居民陳情
王品重申 豬油9/11早已下架
共和黨2016江山穩 恐言之過早
F-東明前3季EPS年增138%
求償頂新 統一領漲食品股爆香
高雄夜市住宅火警 救出8人
柯辦報案遭竊聽案件 北檢分案
投信：日圓急貶 可投資日不動產
王品：不排除向頂新求償
圖書館傑出貢獻 蘇治芬獲獎
陸物價漲幅續低檔 有通縮疑慮
珍古德訪台南 鼓勵小朋友追夢
發現恐龍時代第2大哺乳動物
日媒：習安會可能不舉行了
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
攏是為了伊 APEC藍的背後
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
行動支付便利 商機看好
頭份坡地工安意外 1人命危
疑財務糾紛砸店 南警逮19人
殺房東劫財 無期徒刑定讞
怕到了 王品：和豬油沒牽扯
王品西堤陶板屋 全台47店退費
阿里山小火車脫軌 幸無人傷
美官員：亞太自貿區屬長期策略
佐習會 印尼將宣布加入亞投行
劣油案 國民黨團：綠執政落漆
亞太自貿區建設 莫斯科挺北京
抗濾藍光無法驗 用3C要休息
港民陣9日遊行 爭特首真普選
查食安 新北員警運售回收油
渥太華研討會 促台加入TPP
新紀錄種 墾丁發現白斑擬鱸
柯辦報案遭竊聽 檢：分他字案
食藥署：不排除越南米驗戴奧辛
韓陸品牌搶市占 面板需求不墜
日股漲翻天 日本富豪荷包滿溢
膨脹玩具檢測 中文標示全違規
占中40天 7成港民盼結束行動
基北免試爭議 國教預算恐遭凍
總統大選維安車輛 經費初審凍300萬
台面板廠擴產 市調：保市占率
日圓重貶 台經院：短期影響
柯文哲：遭竊聽絕非自導自演
全球頂尖發明家 鄧鴻吉獲殊榮
宏都拉斯完成與IMF經援協商
沃爾瑪在尼加拉瓜斥資開新店
不爽日圓急跌 韓元競貶
若APEC藍不保 山東學校恐停課
熱水器管材不符 廠商全家遭查
談食安 總統：承擔責任不推卸
頂新正義北海油 流入校園
阿里山小火車脫軌 無人傷
貼補家用 警售回收油賺價差
禿鷹找茶 統一狠軋空
女App誆繳租 錢到手開溜
SOGO週年慶 清晨就來排隊
乳源不夠 85度C改回林鳳營
大陸手機市場 三星不敵小米
美國會改選 外交部強化台灣連線
百貨業未聞日商降價訊息
市民大道2迴轉道 調整方向
美參院多數黨領袖 麥康奈挺台
北海劣油株連5.7萬公斤食品下架
越南前10月外資 台灣排第5
新北警員涉販回收油逾萬噸
山火罕見連續發生 北韓調查
連勝文：用選票懲罰選舉詐術
外資來台少 學者：因報酬偏低
總統：企業加薪 政府修法減稅
無罪確定 許榮洲獲159萬補償
享受當下 絲路讓馬友友走15年
陸媒：亞太自貿區路線圖漸清晰
照顧弱勢 板橋發放愛心米
未來事件交易所：研究而非賭博
京東抨擊 阿里：雙11開放節日
與柯P同樓 建研會莫名其妙被掃
美期中選舉 克里斯蒂行情漲
警查竊盜案 電梯巧遇通緝犯
不服羈押 魏應充抗告駁回
朱立倫駁小英 新北進步非常快
售回收油貼家用 警員停職懲戒
勞基法修法 江揆促擬配套說帖
基北免試逕行公布 教長首鬆口
政院提案 勞工銀行債權同順位
傳印度內閣近期將改組
投資餐廳被控詐欺 陳純甄出庭
綠委籲維力麵下架 食藥署再查
歐習會 聚焦中美經貿軍事合作
房市衰退注意 估選舉後回溫
張顯耀案 李翔宙：由他案衍生
農耕啟發創意 敖幼祥漫畫童心
韓元追貶 新台幣午盤暫貶 1分
比利時男揹毒來台 判無期徒刑
測試伊波拉藥 美揭露新計畫
假釋毒販重操舊業 擁槍火力旺
泰跆拳公開賽 中華首日3金2銀
蔡正元：沒再去過建研會辦公室
東台：日圓貶值衝擊 避正面對決
習安會辦不辦 學者：釣島因素
日圓重貶 東台：提高性價比因應
共和黨拿下參眾兩院 有利美股
航空城土地徵收惹議 環署澄清
魏應充提抗告 台中高分院駁回
台股收盤跌71.58點
大街擄人性侵 菲都治安堪慮
江揆：產業升級轉型刻不容緩
新莊運動中心 男墜落命危送醫
馬航MH17調查 馬荷展開新階段
歐銀大舉購債 柏南奇潑冷水
11月台指期跌83點
觀望氣氛濃 跌破年線8894點
日圓重貶 業者：盼政府審視匯率
共和黨女版歐巴馬 勝選成焦點
懲黑心業者 應採舉證責任倒置
送莊倍源 雷虎機隊空中致敬
11月電子金融齊跌
東沙海洋研究中心啟用
連勝文提照顧弱勢 第1年撥3千萬
東台高雄台中擴廠 攻汽車航太
大企業避稅 與盧森堡祕密協議
市占躍進 聯想Q2獲利超標
新竹海巡攔截 32名偷渡犯被逮
潘瑋柏傷後亮相 戴帽與父對談
農委會：年底豬價會回穩
聯發科Q3每股純益8.51元
胡志強：選舉講空話是唬弄選民
陸機器人可能赴美 掌廚中國菜
連柯辯論將至 蔡依珊出席打氣
開車傳簡訊危險 多數明知故作
黃永富突圍藍綠 妻軟實力相助
直升機成功試降 提升後送能量
山坡整地機具翻 男遭怪手壓死
北韓警備艇南下 南韓警告
華隆案 勞動部：兩階段清償
研究：兒童未滿6歲 別看3D
陳(沖)：合庫併農銀經驗 難複製
阿里山小火車脫軌 原因待釐清
小米氣盛 傳打算明年初上市
備戰辯論 柯文哲當聯考準備
聯發科估Q4季增2%至季減6%
三大法人買超台股 12.28億元
珍古德探水雉 交通部頒貢獻獎
憂招生 採計英聽系組比率低
老鼠尾 技術人士：20年前用
竹縣食材在地化 創造雙贏
肢障生自我挑戰 手搖車環島
選戰倒數 藍綠打夫人牌搏感情
港澳保釣委成員擬向安倍抗議
北市辯論7日登場 申論柯先連後
拚南投勝選 林明溱搶攻客家票
捉姦在床 菲男斷拜把命根子
鼎王提補償 送兩人份鍋底
外匯操作 央行：美債較穩
海沃德驚天絕殺 爵士氣走騎士
河南高院紀檢組長開封警長遭查
聯發科盼兩岸合作 讓市場更大
聯發科：明年上半年競爭壓力大
柯營聲稱遭竊聽 檢警約談證人
秋遊彰化 好吃好玩有抽獎
柯辦報案遭竊聽 業者：舊技術
史普里河畔的柏林圍牆畫
防抹黑 林右昌成立律師顧問團
宏達電EYE預購 加碼三千支
宮崎駿：將繼續創作短篇動畫
北海劣油 慕鈺華蔥抓餅也中招
國中生遭擄 警逮兄弟檔綁匪
華隆自救會抗議 要求代位求償
劣油風波 黃秀霜要賴清德棄選
沒有制服 政大附中過10歲生日
雷根養子涉詐欺 挨告
婆婆媽媽賭性強 跨縣公墓聚賭
心測中心：不比標示 問題更大
布吉納法索預計明年11月大選
經部：適當時候再邀廠商喝咖啡
松山線通車 新光金擬售不動產
調查：台灣調薪 亞洲倒數第2
工商協進會：日圓衝擊沒那麼大
鼎王提補償方案 將向北海求償
維安生活設施 立院初審砍91萬
新台幣貶0.3分
台經院估明年GDP上修至3.48%
台助巴拉圭興建平民住宅
工研院聯發科獲選全球百大創新
公務員遺族撫慰 10年成長近3倍
台南衛生局否認補封北海油槽
遊子心情使然 郵務員關懷長者
江宜樺：查緝食安行動不會停止
誇張慶生 男子路上近全裸遭綁
雅虎台灣優先 5折起搶1111商機
洋聯金手套 陽岱鋼連3年獲獎
台爭取入RCEP 印尼正面看待
陸日韓旅客 明年赴印尼免簽
台南北海劣油 藍告賴清德瀆職
立院促國安局評估駐外忠誠考核
蘇起夫婦出書 各探兩岸與食安
拿筆塗鴉選舉布條 男送辦
免試逕行公布 後續還有的吵
劣油頻傳 教部擬助中小學求償
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
林伯豐：黑心企業 依法重罰
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
友嘉與凱基證簽約 2017上市
淨安專案 警查緝逾200地下工廠
劣油案 藍：民進黨承擔在哪
防賭盤介入選舉 基隆掃電玩
電視辯論 連勝文鎖定財經議題
國中生遭擄 警逮綁徒救出肉票
食安尖兵 志工投入稽查
違章工廠排強鹼 遭勒令拆廠房
策略疑外流 游錫(方方土)陣營關社群
暴風雨來襲 羅馬校園名勝關閉
金大中遺孀申請訪北韓
北海案 賴清德：該懲處就懲處
活水湖 林務局願撥交台東縣府
最性感素食名人 台6人候選
女主播太美 球員抱怨難專心
整合海外工具機品牌 友嘉擬上市
勒令停工私自復工 業者送辦
松江南京站 8日起開放參觀
盜採390公斤玫瑰石 2男遭逮
需求旺 台泥調漲廣西水泥價
台東焚化爐案 法院判縣府賠9千萬
立院初審 加重偽農藥製造罰金
黑心排氣管 櫻花進6250組
宏?Q3每股盈餘0.24元 連三季獲利
台中盃創意大獎 胡志強頒獎
子孫為領18趴 老父變活死人
1票500元 彰化鄉代選舉傳買票
立院初審訂動物傳染病公開規定
嘉市學童畫作 日本接力完成
鐵路司機一再罷工 梅克爾憂心
桃園永安漁港 注入客家風情
蘇起：APEC雙層溝通助兩岸關係
美全球期貨展 台期交所派員推廣
正義油品27噸 屏東送焚化爐
影會時期展 追尋台灣攝影軌跡
消防人員苦尋3天 老翁終獲救
江揆：處理食安不手軟不放棄
探索台灣 英駐台官員挑戰環台
林聰賢：童玩公園4年後完工
日幣貶旅遊旺 春節團降萬元
喬陸日峰會 日國安局長訪北京
7日北部涼 中南部溫差大
邱淑媞：宜蘭青年返鄉加薪3%
聯軍空襲 擊斃敘蓋達分支成員
追北海問題油 基隆查5業者
營運改善 宏?連續3季獲利
俄地理學會節 長毛象標本吸睛
潘瑋柏戴帽現身 自嘲像河童
藍籲張花冠 勇於面對提告質疑
縣市長LINE問 胡志強打政績牌
經部華人金點設計獎 Janet主持
德媒：史諾登無意再申請德庇護
國教盟：國教主張獲14參選人支持
高樹國出任宏?NB事業群總經理
墓地變綠地 新竹縣環教館動土
黑心熱水器受害 莊頭北擬求償
陸促進口8措施 推服貿進口
涉在菲殺人 美大兵DNA採樣
江揆：食安問題多少會影響選情
陸媒熱議馬歇爾 規模可能15兆
選舉日 有投票權勞工需給假
傳列柯P市政顧問 鄭崇華：未考量
張安平：FTA台不如韓 大麻煩
提供稅務優惠 歐盟調查盧森堡
為了APEC 北京要死人讓路
盧森堡總理：稅規符合國際法
爭世界女童權利 嘉女義賣棉手環
見錢就搖尾巴 小狗當收銀員
APEC反腐宣言 呼之欲出
中市藍綠激戰 深入市場拜票
專題實作競賽 海洋大學奪冠
SOGO週年慶首日8.5億 進口油熱銷
21U世棒賽 王貞治開球
台灣首家綠色醫院 嘉基獲認證
新北警動員 查8非法地下油行
狙殺賓拉登 海豹英雄自曝惹議
台中市政大樓維修 工人觸電
油安問題 AIT：美密切關注
食安八措施 江揆說明辦理進度
染北海劣油 維力說不清能不能吃
以為手機故障頻換 竟是耳中風
日本推QE 陳(沖)籲央行謹慎因應
仰德長春高球賽 盧建順摘冠
去庫存 陸地產商搶搭雙11列車
虎航超殺 旅展送百張免費機票
越配離婚心情差 帶2子喝農藥
巴國基督徒被燒死 600人遭訴
買定網爭議多 北市發消費警訊
李登輝：選北市長 偷聽有何用
江蘇長電對星科金朋 提議收購
陸參加與否 南海仲裁都將推進
世界盃21U棒球賽 台中7日開打
鮮奶被壟斷 85度Ｃ盼主持公道
對付妊娠紋 別等產後再說
中銀擴大對登陸台資銀行授信額度
藍營告賴清德 南市府：遺憾
大雪山林道車輛自撞 4人送醫
旅展開打 昇恆昌抽萬元購物金
領務局前進旅展 填問卷抽機票
訪日客福音 docomo推翻譯系統
新北有線電視數位化嘉年華登場
花瘋時尚 弘光藝術造型彩妝賽
宥勝演完極光之愛 體驗新人生
OECD：全球成長預料稍緩
工商界：明年調薪 產業差別大
基層警血汗 警政署：檢討現況
兩岸旅遊交流 高市行銷暖冬
彰化經建 谷歌將設資料中心
小米密件：小米去年淨利倍增
新台幣連6貶 7個多月來新低
企業志工付出愛心 北市表揚
旅奧僑胞訪博物館看中國風家具
監委人事 在野擬協商藍盼速理
高鐵公司贈票 獨居老人笑開懷
江蘇長電擬收購星科金朋
國防部：太平島無部署飛彈規劃
榮總糖尿病治療 胰臟移植百例
公股加碼彰銀 國庫署:不清楚
優人神鼓歐洲巡演 訪比荷義
湯唯挺父畫展 快閃訪台爆推擠
金管會：銀行及早因應華隆條款
21U世棒賽 宋家豪先發戰墨
數十萬大陸蘋果裝置 傳中毒
提升勞工債權順位 不如落實稽查
八百隻陶瓷蝴蝶 陶博翩翩起舞
魅力秋季展 台6大鞋業秀工藝
鐵路罷工擴大 德國交通陷混亂
改槍外賣送子彈 通緝犯落網
科技注關懷 黎明身障生雲端復健
英國央行維持利率0.5%不變
鋼琴家凱文柯恩讚台 像第二個家
循百年古香路 鯤鯓王入諸羅城
歐盟明年推泛歐資本市場計畫
觀光行銷 山寨國父蔣公巡馬祖
竊取水下考古資產 最高罰千萬
國民黨松山區造勢 馬連同台
今彩539開獎
威力彩開獎
大陸再整治網路 嚴打虛假謠言
陸版馬歇爾計畫 習：創新辦好
南投葡萄肉豐鮮美 縣府推廣
金門縣表揚廉潔楷模
大馬羽將李宗偉飛挪威見證尿檢
蒲亭簽署法令 禁納粹德國標誌
太平百蝠橋 提升台中觀光發展
舞蹈詮釋古詩詞 古典激盪現代
南檢北海下游名單 無維力維義
兩岸旅展 大陸工藝大師獻藝
歐洲央行維持利率不變
柯營聲稱遭竊聽 1證人複訊
APEC部長年會 台灣8項倡議納入
建構數據生態圈 精誠攜手美商
盧森堡稅爭議 掃到歐盟新首長
UN官員：對抗伊波拉資源不足
退休公職挺連 爭取年終慰問金
風獅爺購物中心 否認大量裁員
員工染登革熱 高市議會噴藥
以靜制動 歐洲央行利率不變
台北旅展美國館 集章抽機票
耶誕洋裝正妹 代言新北耶誕城
茶葉品質疑慮 駐越處求證
馬總統：支持連勝文 市政延續
避聯想 選舉日高鐵增大專優惠
陸船越界作業 馬祖海巡取締
杜高會 明後天有機會
反腐 共軍審計署改隸中央軍委
支持連勝文 馬：台北變更好
APEC資深官員會 達4方面共識
周邊外交 李克強出席東亞峰會
統一用日本豬油 立委質疑來源
可成Q4拚增 董座：努力達成
女離婚帶2子喝農藥 3人幸救回
達美航空折扣券 旅展日送百張
道地義式美饌來台 君品新食尚
查劣油 新北：瓦城現場無存貨
蔡英文花蓮授旗 盼盡情揮舞
台灣薪資漲幅 遠低韓星
遠傳friDay 推薦在地APP
日圓現鈔缺貨 央行：國外進口
貿協大連代表處掛牌 掌握商機
美初申失業救濟金人數低於預估
修房貸定型化契約 擬延長還款期
黃鶯鶯夫婿癌逝 享壽70歲
今彩539 頭獎3注中獎
柯營：年初搬入建國南路辦公室
復出組合 莊佳容張凱貞晉4強
英籍二戰老兵 新北追憶戰友
藍營南港萬人造勢 相挺連勝文
英團體：習近平遭挾帶走私象牙
杜高會 杜紫軍：明後天有機會
威力彩頭獎槓龜
APEC經濟體上半年GDP 增3.9%
時尚雜誌總編 獲英傑出成就獎
藍營台北造勢 江揆為食安道歉
歐洲央行：歐元區經濟風險仍高
日房市可期 藍天取得東京不動產
仿賈伯斯簡報 連自評表現好
油價跌 台塑4寶壓力增
APEC部長年會 納台灣8項倡議
證人：未見過柯營所指的竊聽器
跆拳道泰公開賽 中華4金4銀1銅
大陸央行：不會大幅增發貨幣
學者籲歐巴馬 亞洲行倡美價值
泰國水燈節 湄南河最繽紛
范麗青警告馬英九---林保華
日媒：APEC「習、安會」可能破局
對付伊波拉 歐巴馬要求國會撥款62億美元
美元升破115日圓 飆創7年新高
台中胡林之爭進入肉搏戰！
江宜樺：5.4萬噸回收油流竄、已轉研發生質燃料油
多吃13天黑心油 北社告衛福部官員包庇
新病毒鎖定蘋果 傳大陸災情重
台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及寒舍艾麗酒店聯合參展 2014台北國際旅展(ITF)
兩岸旅展揭幕 陸客訪台破千萬
「諜影幢幢」氣氛中 柯、連辯論今登場
旅展開跑 華航香港機票不到6千
燈燈庵TOUTOUAN ”秋天味旅”
台北君品酒店邀請國際小提琴大師胡乃元╳義大利傳奇主廚Marco Sacco
比利時反緊縮 10萬人示威
出席APEC 加拿大總理抵中國
中國否認 習近平專機走私象牙
美探險家當巨蛇晚餐 網路瘋傳
「九降豐盛宴」 幸福上好菜
台南大億麗緻酒店 2014台北國際旅展
南華大學典範大師講座 簡又新推動「低碳革命」
總統官邸應該搬到大直！
協助年輕人新創事業擺脫悶經濟
體育署重視推廣學校體育(三)
蔡正元：柯營遭竊聽是栽贓事件
運動彩券銷售創下新紀錄(四)
成春行銷公司 11/10正式登錄創櫃板
台聯8日龍山寺造勢大會 邀李登輝出席
櫃買IRS提前了結作業系統 11/10舉辦獎勵活動
櫃買成功舉辦第10屆亞太新興市場論壇
旅美藝術家林世寶 創作大展
柯文哲：竊聽案非自導自演
李應元: 有竊聽設備是事實
2014台北國際旅展登場 華航新世代 飛航新時代
光棍節不寂寞！
臺北小巨蛋「仙角百老匯3-青春拉吉歐」
松山線通車時間將由臺北市政府統一宣布
冠華股票11/10起預收款券 每60分鐘撮合一次
旅展開跑 高鐵福袋2張半價券
網迅雲公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
辯論前夕 連模擬、柯老神在在
北海黑心油波及63產品 下架逾57噸
提振景氣 歐央行備妥更多措施
抗議新政府撙節 比京爆大示威
共和黨掌參院 TPP阻力降低
美空襲好戰團體 斃法製彈好手
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美炸死法製彈好手 重擊呼羅珊
歐巴馬拉攏伊朗 美稱政策不變
美股收紅 道瓊標普指數創新高
失業高 歐蘭德可能不競選連任
油國需求前景弱 世界油價走跌
伊毒疫苗第2劑 最快明年初上市
防堵新惡意程式 蘋果稱有行動
現代ix35 標配6顆安全氣囊
扶輪國際總社長黃其光訪丹麥
F-廣華墨國設廠 襄陽廠明年投產
不鏽鋼也會鏽 顯鏽斑最好更換
殺人並PO屍體照 嫌犯落網
國票金前10月 每股賺0.56元
OECD預測巴西經濟成長0.3%
內湖汐止登雙北廠辦王
晶技第3季獲利 2年來單季高
立冬早晚涼 嘉義清晨18.7度
4G企業M化 台灣大推解決方案
聯合國：委內瑞拉虐待政治犯
欣銓第3季獲利 4年單季高點
台北國際旅展登場 萬元遊日本
蘋果供應商垮台破產 SEC調查
旅展懶人包 17大下午茶券特搜
旅展懶人包 8大牛排餐券特搜
玩具總動員4 2017年報到
紐約疑似伊波拉監控病例357人
美股創高 有利台股止穩
鄭明典po太陽閃焰 立冬不冷
馬克斯恩格爾銅像與馬克斯大道
資深官員會議共識建亞太自貿區
MSCI全球小型股 台股增6刪45
亞馬遜虛擬助理 Echo首度亮相
華映10月業績 增13.7%
鑫創第3季 每股虧0.54元
英國食人魔 疑吃掉女友眼球
保護外蓋廠F-光麗 12/4上市
影響APEC藍 24河北官員被處分
麥康奈主導參院 美外交轉強勢
MSCI全球小型股 台股增6檔
和大10月營收 歷史新高
台股開盤下跌9.83點
中國永暑礁造陸 越南函抗議
上訴法院：美4州維持禁同性婚
MSCI全球小型股 南茂走堅
推學術合作 李澄然訪瑞典烏大
聯發科10月業績衝高 股價彈
中共打貪 巡視組揪出436名高官
買庫藏股 長華走高
慎交白富美 陸男安全手冊出爐
一童一筆電 台助瓜國數位教學
壹玖八七拍時下暴力 證明自我
來陰的 哈佛偷拍學生出席率
日本櫻島火山噴發 台灣有照
新台幣早盤貶1.3分
計程車運將吐血 死在駕駛座
金點設計獎典禮JL Design統籌
英新車銷售量 首破200萬輛
連勝文柯文哲辯論 晚間8時登場
陸首家智慧財產權法院北京掛牌
青少年爭投票權 模擬投票登場
美失業率料維持6年以來新低
全球百大科研 工研院抵美領獎
瓜國經濟學人季刊專訪孫大成
行星搖籃影像 科學家拍到了
今天立冬 進補季節開始
外資：聯發科後市多空分歧
白宮：深切關注大陸維權人士
提振投資 陸21天批准16條鐵路
日歐量化寬鬆 新台幣兌美元貶
MSCI調權重 群創升幅最大
港澳保釣成員被拒進入北京
季報亮眼 東貝股價逆勢強
女童未成熟 罕見卵巢囊腫扭轉
廢檳榔轉種油茶 花蓮加碼補助
選舉人名冊 11日起公告閱覽
觀光軟實力 總統推台灣美食
投信：MSCI連5降後市可緩升
加國遊覽車車禍 在美釀20多傷
漢字成街道風景 台北城南藝事
助中美洲農業 役男薩國服務
美津濃拚衛冕 盧曉晴戰路易斯
企業舞弊 制度不彰意識不足
入選MSCI小型股 樺漢股價穩
基北區免試比序 取消會考標示
抗癌自行車環台 屏東集氣
蔡英文：竊聽疑雲應儘快查明
溺殺雙屍案發回 凶手暫逃死刑
投信：亞太歐洲復甦題材豐
湖人若拿47勝 女星提供色情服務
台助露國興建資通社區活動中心
雁棲湖僻靜安全 APEC北京首選
美士兵殉職151年 獲頒榮譽勳章
江宜樺肯定胡志強 全力幫忙
1顆腎臟3人用 器捐移植造福
台股收復8900 營建強漲
台泥廣西漲價 但股價微跌
MSCI升權重 群創大漲
連柯辯 王金平：連勝文口才好
大統益：美食家品牌只賣植物油
旅展登場 泰國沖繩萬元有找
連營市政顧問團 游梓翔任副手
台南議員 號召市民向頂新求償
分手討手機 前男友談判捅死人
朱：社工加志工 老人就地安養
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
立院選前24日起停會 12/1復會
工具機高鋒前3季賺1.12億
ITF登場 訪台觀光拚950萬人次
香港學聯 APEC後赴北京
微軟Office免錢 蘋果安卓好樂
菜市場可刷卡 興國市場獲4星
水泥車翻覆撞宣傳車 2人命危
蔡英文：中央地方連手解決食安
王文淵主持台塑運動大會
駐日官員：LOPS有供油商文件
中小企業磐石 力挺雲林張麗善
習近平將訪澳紐 出席G20峰會
總統：提升競爭力 政府續努力
監委人事處理時程 交黨團協商
看好台北旅展 雄獅鳳凰報喜
農委會：不宜介入廠商鮮奶採買
新台幣中午持平
工業紙大廠榮成前10月獲利穩
梁詠琪懷長腿寶寶感覺游來游去
新黨：軍人不該談台獨 應嚴懲
鴨鵝努力生蛋 婦偷走煎來吃
深夜談判 男遭持刀砍斷手掌
參選里長送豬腳禮 賄選起訴
中縣區邊緣化 江(啟)臣顏寬?駁
星際大戰7 明年12月上映
系統單晶片銷售亮眼 聯詠漲停
台鹽海洋鹼性離子水 路跑試飲
蔡依珊盼連讓大家看到最真面
日銀加大寬鬆 韓元台幣最傷
印度客機跑道上撞流浪牛
登革熱疫情增 藍：高市府卸責
立院三讀 實驗教育三法到位
2年期定存單得標利率0.846%
造謠台北22例伊波拉 報警調查
長期呼吸器維生 8成民眾盼拔管
旅展 高鐵3.2折福袋20分鐘搶光
搶旅展商機 寒舍集團總動員
竹市推Windbike 郝龍斌力挺
樹菊阿嬤開工 總統電話比藥有效
南開攜手投醫 促進產學交流
APEC正熱 美媒：占中被冷落
雲南富豪遭查 瑞麗航空前途憂
學童遭摑 老師記過調離現職
絲路2.0被關 美架網站者遭控
日本團發燒 旅展看旺至少2成
日圓貶 新台幣兌美元持平
美律10月營收冷 股價一路躺平
北檢：沒開張景森傳票 無傳喚
老鼠透明術 內部器官一覽無遺
立院三讀 利益衝突裁罰明確化
台灣農業旅遊館首推安心美食
吳思華論示範區 局部創新機會
江宜樺訪南投 關心水利建設
汽油下週估降4角 創近4年低點
山老鼠分工細 警破阿里山盜林
基北免試案 教長：盡監督之責
遭MSCI剔除 閎暉股價仍有撐
中韓FTA將簽 工總：憂心出口
選舉疏運計畫 交通部11日推出
基北區定調入學方案 不再改動
江宜樺挺胡志強 充分規劃經歷
誰擊斃賓拉登 海豹隊員說法不一
台股收盤漲21.6點
第六屆興農盃 樂樂棒球賽開打
推兩市雙卡 竹市北市合作簽約
11月台指期漲36點
台股走高 漲21.6點
談判亂揮刀 男子遭斷掌急送醫
中華隊明星曹佑寧 國際棒總報導
球評打賭 湖人不贏就不吃
蔡學良案民間鑑定 法部願代轉
無帳路燈 林滄敏籲別針對彰化
遭指推都更掛鉤公司 柯文哲駁
11月電子漲 金融跌
蔡英文：休耕過多 食不安
基北不比標示 衍生眾多問題
友達10月合併營收月增近4%
聯想：陸智慧機市場揮別狂飆期
警：查扣電線和竊錄無關
普悠瑪來回票不打折 民眾抗議
日圓重貶 業界：不跟將自斷手腳
台股低量盤整 週跌62.14點
藍營：賴清德是北海門神
美在野黨掌國會 外交影響有限
北海劣油案 消費爭議可提申訴
柯營：有竊聽設備是事實
宸鴻10月營收 月增逾1成
群創10月合併營收 月減0.5%
誤認椰仁可治病 偷兒情侶被逮
三大法人買超台股30億元
新北工程品質 屢獲金質獎肯定
日核電廠重啟 鹿兒島縣長同意
凌巨10月合併營收 月減9.12%
德北爆禽流感 撲殺逾3萬火雞
政附10載 家長會爭取改善交通
萬聖節惡搞失聯馬航 家屬痛批
雙部長會 管中閔王毅握手寒暄
伍錦霖勉高階文官發揮服務熱忱
網路小白酸捐款 祖克柏神回覆
涉買票賄選 苗市代參選人失聯
IT轉型計劃 遠傳攜愛立信
英業達前3季 EPS1.45元
彰化私接路燈費 台電建議分期
防伊波拉 西非返日男發燒送檢
金馬晚宴 吃得到吳寶春麵包
防伊波拉傳染 諮詢評估再就醫
疑車速過快水泥車翻覆 釀2死
李敏鎬電影江南1970 台灣將上映
中美對壘 絲路戰略對重返亞洲
21U開戰 洲際變中華隊主場
政院網路直播節目 談食安作為
中油發行公司債146億元
香港學聯冀見北京官員 談政改
甄珍經典彩雲飛 完成數位修復
校長介入教師升等 高教工會批
教師升等聘任 東大:完全合法
江宜樺：胡志強是第一名市長
登革熱破9千 高市籲共同防疫
通緝犯酒駕落跑摔車 掉出槍彈
簽貿易便捷協定 印美歐有共識
穿山甲吸不到奶 保育員當奶媽
新台幣收貶1.11角
美津濃高球賽 曉晴首輪35名
台灣10月出口269億美元
雄女90歲 陳菊致賀
柯辦稱竊聽案 檢方赴現場勘驗
金門議員涉賄交保 檢抗告成功
北京APEC 管中閔王毅相見歡
殺警案 最後一名涉案人被逮
香港回收台灣北海協慶食用油脂
鈕承澤帶陸人登軍艦 判5月
兩岸跨境購併 資訊揭露需公平
屏東第1處無菸部落 揭牌
工具機大廠上銀10月營收續高
調查：彈吉他 宅宅變男神
警大體技生學測標準提高
台幣收30.716元 創近4年新低
共諜案 檢調搜索約談台商
提產業政策 雲林藍綠各有擅場
鎮長帶頭反賄選 金門地檢肯定
清潔度不佳 遠東油脂遭罰鍰
北京地鐵車門 夾死一女子
不可思議 印尼老男人產雞蛋
國中生綁票案 兄弟1羈押1收容
電視辯論服裝 連西裝柯白襯衫
英業達手機出貨估逾5000萬台
豆導帶陸人登軍艦 判罰60萬
國發會：台灣景氣擴張但力道緩
太歲頭上動土 盜議員LINE詐騙
徐中雄質疑林佳龍 未爭取預算
金門建合宜宅 平抑房價
日陸高峰會可望舉行
協商未果 比國勞工擬每週罷工
化學戰劑傷害伊戰美軍 逾600人
豆導違法登艦 法官諭知所警惕
雅加達：每月7千台幣就能活
騎士分心看烏龜 撞傷人判刑
老夫婦遇詐騙 錢運警局逮車手
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣都更：百分之百私人投資
美終裁電磁鋼傾銷 中鋼：影響小
漢來海港餐廳台茂店 開幕爆滿
安倍習近平首次高峰會可望舉行
APEC峰會 艾習會仍無譜
APEC峰會 菲不提南海問題
用嘴巴作畫 癱瘓天使開畫展
作證業者：沒有看到市話跨接器
擴充產能 鎧勝投資5億美元
保母新制12月上路 減托育糾紛
習近平治國新書 常提社會主義
東亞盃足賽 中華缺旅外奧援
機械公會：台幣要貶到32元啦
選戰走可愛風 謝立功推麻吉熊
農委會：活化休耕地政策已上路
基北免試案 教部可能不予備查
濁幹線整修 虎尾段通水
渣打：人民幣存款溫和成長
開球常客 王貞治難忘職棒元年
台比文官培訓結盟 增國際交流
東北風續影響 北部東部有雨
菲男混進機場 攀起落架進機艙
桃源繪本 紀錄遷村黑貓中隊
陸籍攝影師違法登艦 再行審理
中日達四共識 習安會可望登場
藥桶裝仙草茶 新北查獲
改善關係 中日同意重啟對話
備戰東亞盃 中華男足日本移訓
MSCI權重調整 陸股受惠最多
增水源 水利署南投建人工湖
陸：儘速完成中韓自貿協定談判
連體分割兄弟 忠義8日結婚
忠義婚禮 總統錄製影片祝福
26歲女高血壓 腎上腺腫瘤作怪
非洲盜獵象牙 搭上習近平專機
陸4輪巡視 湖北遭查官最多
台灣對韓國 24年來首度出超
推農保 副總統郝龍斌挺邱鏡淳
華碩捐贈瓜國護校平板電腦
新台幣重貶1.11角 4年新低
藍首波電視廣告 打綠執政不力
化工石膏做豆花 新北查獲
陳品捷堅持留美 拚到釋出為止
北海劣油 殃及和民與洋蔥餐廳
法導演山繆賽斯 穿婚紗獻媽媽
北海劣油 台南還有加工廠使用
張善政：創意要勇於表達
陸日破冰 達成4點原則共識
日圓大跌 香港現搶兌潮
墨取消高鐵標案 陸鐵路股大跌
上市公司市值 本週減0.64%
豬價回穩 每公斤跌破80元
連體嬰忠義結婚 忠仁祝福
氣爆國賠 楊秋興主張一審確定
亞洲貨幣大戰 經部尊重央行
周刊揭與頂新密切 屏縣籲更正
林右昌經濟第3箭 謝立功諷空包
協商達共識 行政院設食安會報
違紀參選中市議員 民進黨除名
染北海問題油 和民：很無辜
花蓮秘境 慕谷慕魚開放申請
大陸學者：習近平兩岸有新論述
馬光員工坦承 詐領健保費
北市長首場電視辯論 連柯到場
飯店餐券夯 排2小時才買得到
百歲人瑞心導管手術 緩解胸悶
中日外交經貿部長 將分別會面
感謝醫師 患者送自榨花生油
辯論會穿著 連西裝柯休閒
響應微笑 義大醫院將赴越義診
蘋果新機熱賣 勁永十月業績倍增
江揆訪南投 關心治水親水建設
台幣重貶 學者：有利與韓競爭
外交部：堅定維護釣魚台主權
澳記者採訪反遇劫 過程全都錄
鈕承澤2天前書面辭公視董事
感冒上陣 柯文哲帶衛生紙辯論
科技部：園區新投資增逾3倍
乳品公會：鮮乳無壟斷情形發生
威剛Q3每股純益0.58元
上銀通過歐盟醫療器材CE認證
連勝文辯論應戰 游梓翔助陣
軍人主張台獨 軍方：懲處適切
前頂新老總羈押抗告 法院駁回
外資回頭 MSCI調權重免驚
檢勘驗測試 柯辦2巿話有聲音
葉志仙看曹佑寧 守備職業級
日媒：修訂美日防衛指針恐延宕
子女不讓父拔管 監委申請調查
台北旅展日韓搶翻 出現秒殺團
昨天去了哪？管中閔：準備開會
APEC放假奏效 北京道路超通暢
10月金控獲利 券商獲利增
跆拳道泰公開賽 台男子總冠軍
台商代表團訪越 覓合作商機
澎湖後備軍人教召 王乾發慰勉
中澳有共識 百萬澳牛進大陸
陸學者：中日共識明確東海爭議
郭泰源出任統一獅首席教練
氣爆災區斷路 20日通車
與柯文哲比 連勝文：視野差別
柯文哲：城市不該續被權貴壟斷
駐印度代表田中光拜會南印省長
台幣重貶 業界盼兼顧出口與民生
保護勞工 連柯主張減少派遣
今彩539開獎
MG149案 連柯激烈交鋒
大樂透開獎
林聰賢談宜蘭經驗 林佳龍學習
法中建交50年 法重申一個中國
更生澎湖分會69年慶 展技訓成果
中華逆轉勝香港 亞大籃賽拚冠
鮭魚返鄉遭批 金管會臉書說明
台中市獲頒世界棒球之都
面對核電 連柯主張發展節能
性別平等 連柯都說落實
王品前3季 每股賺8.97元
露西 10年來海外最賣座法國片
歐習會 學者：應確保美中合作
烏克蘭軍方：俄戰車縱隊入侵
禁藥疑雲若澄清 李宗偉免禁賽
供台豬油遭質疑 日商澄清
連挺巢運 柯提線上民主
共謀操縱匯市 英將對6銀行開罰
柯文哲不入黨 連勝文提青創案
勸阻別在公園亮刀 男遭劃傷
德國9月出口工業生產雙雙回神
美10月失業率降至5.8%
菲華青年服務團 本屆理事就職
祈福安民心 米龍8日現身彰化
染北海油脂 天母洋蔥：很無奈
珠海航展 殲31首次公開飛行
聚焦市政 連勝文提二次辯論
五峰虎頭蜂群攻 民眾遭攻擊
專家：英醫院恐爆發伊波拉感染
大馬衛生部駁斥伊波拉入侵傳聞
科技資委會 台學者任執委
遭疑買賣器官 柯出示文件自清
若當選 連：家人不准插手市政
美失業率降至5.8% 創6年新低
柯文哲結論 強調公民參與
漁民違規捕抱卵蟹 將開罰
海外開證券戶 暫喊卡
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
蔡提返鄉3要求 藍：後見之明
中華隊勢如破竹 21U扣倒墨
北市長辯論 連自然柯漸入佳境
英食人魔命案 女死者身分公布
伊波拉焦慮 幾內亞女抵日發燒
學者看辯論 連勝儀態柯勝哀兵
星法院：部落客鄞義林誹謗總理
美歐掃蕩黑暗網路 逮17人
連柯電視辯論 網友關注討論
連柯辯 藍委：連勝文明顯加分
首場辯論 連勝文自認OK
辯論表現 柯文哲：給市民評論
詹詠然海碩盃 單雙打同進4強
退休公職人員 8日挺連大會
活動預告 11/8日「日月潭國際花火節」
林佳龍9日 「希望廣場」辦音樂會
私帶陸攝影師登艦 鈕承澤判5月
本週台股跌幅0.69%
遭指掛鉤都更公司 柯文哲駁「太扯」
公民提問私設帳戶 柯：幫助學生遭抹黑
連柯首場辯論 多項議題激火花
阿基師警告: 再搞黑心油、業者將「天打雷劈」
蔡英文南下 為李文忠加油打氣
學者：歐習較勁 歐巴馬仍耀眼
Fed葉倫誓言明確傳達利率政策
歐習會 沈呂巡：美對台不變
英預算解套 歐盟同意明年9月付
談二戰史 沈呂巡謝美助抗日
遭綁婦機智留線索 美警速救出
巴西執政黨加緊管制新聞媒體
觀眾昏倒 拓荒者比賽暫停
歐巴馬將提名非裔女檢掌司法部
英媒：台灣是亞洲保存最佳秘境
特易購不爭氣 波克夏盈餘減9%
推食育 義專家進校園破解廣告
晚起水氣增 大台北宜蘭降雨
金價回神 連7黑止步
Line互動夯 弘光科大開官網
APEC歐習會 美中關係向前看
台灣荔枝鮮 法國飲食業者驚豔
極特先進倒閉 蘋概股失寵
想拿觀音貫通石 還有5次機會
神奇助孕 觀音貫通石送出千顆
台灣捐贈智利蘭巴市電腦
加拿大上月失業率降至6年新低
美大峽谷入園費 2015年擬調漲
台積電聯發科成長 全球前2大
產學合作 遠東科大培育科技農
參加APEC 蕭萬長：全力以赴
台灣聖露西亞貿易夥伴展
駐哥代表處舉辦旅哥台商座談
北市土地公告現值 挑戰連11漲
二戰小島 變身菲防伊隔離樂園
東協區域整合 經部助台廠掌握
IMF美國喊話 要歐日加大寬鬆
南投溫泉季 埔里泡湯樂趣多
法醫：羅賓威廉斯死於上吊自殺
考察101加專案報告 立委總體檢
自行車節環台趣 阿嬤外使喊讚
王文淵盼朝野加速自由貿易協商
廣穎攜優仕 攻蘋果改裝電腦市場
APEC登場 蕭萬長率團出訪
六龜鄉土藝術家聯展登場
白宮官員：美對台政策未改變
台駐瓜使館推動瓜國青年教育
悼雷虎飛官莊倍源 馬總統褒揚
警破獲賭場 嬤抱孫聚賭
阿基師：企業昧良心就家毀人亡
卜睿哲：亞洲危機仍在
日圓貶 航空觀光業受惠
菲破日產百公斤毒品製毒廠
武德宮百年大醮 北港聚財神
柏林圍牆倒塌 李麥克也有關
期中選舉落幕 美股表現非凡
王文淵：盲目加薪只會造成通膨
日圓重貶 工具機業界審慎因應
駐斐濟代表處頒獎學金嘉惠學子
星垂平野闊 馬星野電子書問世
童子賢：匯率放心交給彭總裁
反腐 中美願攜手
涉詐騙 42台人在越南被捕
白宮午餐走味 歐巴馬槓共和黨
宅配愛心包子 阿嬤溫暖巷弄
單騎金門 穿越時光走廊
巨蟒出現 曼谷婦人差點被拖走
王文淵：海外投資完成迎接新紀元
變性選美封后 進廠維修免費
機車有蛇 男騎衝消防隊求助
童子賢盼台北新市長提升經費效率
王文淵：明年景氣略差今年
北京王張會 兩岸關係發展指標
群光訂單旺 第4季挑戰歷史新高
阿基師：再搞黑心油 家毀人亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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陳菊：許更安全便捷交通服務
松江南京站轉乘 北捷開放參觀
副總統談經濟 大小籃子都要顧
美媒刊登雙橡園國慶活動
王文淵：選對企業發展有能力的人
呂慶龍勉法學生從台灣認識亞洲
陳龍斌參與耶大美術館聯展
醫師適用勞基法 勞動部努力中
水情緊 嘉南秋冬灌溉傷腦筋
和碩童子賢：可能忙到明年1月
越警破詐騙集團 24台籍嫌遣返
臉書動態客製化 廢文少來煩
童子賢：台網路應用法規落後
美津濃高球賽 盧曉晴排名升
行動遊戲競賽 12月開打
連勝文：北市選舉是是非題
阿基師拚賣餐券 盼戴罪立功
億光前3季EPS 3.83元 超乎預期
巴西女僑生 懂5種語還會美甲
北捷萬大線工程開工 江揆祝禱
悼飛官莊倍源 雷虎大雁隊禮敬
走私大陸香菇 屏東上岸被查獲
吐瓦魯總督應邀訪華
APEC領袖會 蕭萬長抵北京
出口隱憂 經部評估5風險
占中42天 港學者籲考慮結束
副總統：台資通訊產業百花齊放
UN決議草案 籲終結記者受脅
蕭萬長抵北京下榻飯店
團結催票 連戰籲堅持正確道路
連柯辯收視率紅盤 僅輸世間情
台2藝術家紐約駐村 展天分
連犯擄人勒贖 3男遭訴
入冬湯包熱銷 自煮粉薑可替代
連勝文辯論表現 妻子打100分
消防知識從小扎根 封街辦活動
設雨撲滿 白天鵝社區節能特優
美國電影展 台片展風采
稱生意不佳 毒販黑吃黑上游
外需穩 陸10月出口成長優預期
醫師抗議過勞 女警現場昏倒
柯文哲：連勝文比我上鏡
杏輝天力植體萃取新廠動土
越逮涉詐騙案台籍嫌 駐處掌握
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愛滋篩檢 基隆衛生院所可諮詢
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新北公車站牌字體 加大更清晰
洋蔥涉問題油 14日前公布退費機制
正妹身上掃一掃 好康立馬送
曹佑寧滿場飛 21U中華連勝
迎光棍節 Qbon聚焦單身商機
宜蘭美術館 16日起試營運
吳敦義輔選苗栗 盼百花齊放
振觀光 自行車節騎進澎湖
越南吃狗肉習俗 正反爭論對嗆
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杜高會 大陸允諾加速貨貿協商
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
溫泉團體戰 台灣四大名湯結盟
環保節能 比利時發展再生能源
邱淑媞：力促宜蘭擁有醫學中心
齊柏林：看見台灣就像看見自己
21U當焦點 曹佑寧握穩字訣
印度可能明天內閣改組
鴛鴦陶藝家 你濃我儂喚記憶
新北改變 朱立倫：我是做事的人
憂被批干政 柯妻不想出席辯論
辦徐才厚案 共軍檢察長升官
綠提篩選返鄉台商 藍質疑
南港輪胎回扣案 最快下週偵結
BBC英文網 大陸解除封鎖
搶換日幣 聽聽專家怎麼說
APEC領袖穿什麼 大陸高度重視
海外急難救助欠款 雙管齊下追
北台轉濕涼 9日東半部有雨
土庫第一市場 明年重現風華
百年心香路 鯤鯓王再入諸羅城
貨貿協商加快 經部官員壓力大
習安會 王毅：日本提出的
菲總統明出訪 參加APEC峰會
李宗偉禁藥風波近期對外說明
習近平登時代封面 變習皇帝
年終慰問金 連勝文籲照顧軍公教
得獎感言 村上春樹支持占中
張麗善治水計畫 邀李鴻源顧問
活出生命騎蹟 抗癌勇士抵嘉義
旅展第2天 湧9.5萬人次
亞幣競貶 產學建議緊盯韓元
APEC部長會議 同意亞太自貿區
鞏固中台灣 馬英九強力輔選
醫師過勞 衛部允工時法制化
馬總統力挺胡志強 世界級市長
高虎城：路線圖讓自貿區獲進展
凱瑞：美俄將交換烏邊界情報
蹲馬步練功 謝立功詮釋基隆人
胡志強：勝選要看決心和士氣
土城計程車司機死亡 疑凶殺
翁滋蔓長得像高中生 將演17歲
王毅：APEC部長會議達6大共識
丁遠超：台北不能選披羊皮的狼
邵曉鈴市場拜票 民眾熱情回應
秋鬥遊行 9日下午登場
用滑的也能通 弘光LINE啟用
支持國教盟 陳以真簽署連署書
雲林工商後援會 力挺張麗善
不滿遭公車按喇叭 醉男揮刀追
最好國民外交 警找回鑽石耳環
力求止敗 林書豪深夜加班練球
佐科威APEC會美陸俄領袖
中華抗韓 郭俊麟拚韓新秀砲手
張凱貞莊佳容 海碩挺進冠軍戰
利益所趨 中俄更加麻吉
防竊聽有招 手機阻斷器干擾通訊
日媒：陸日官員激辯 敲定習安會
亞大籃不敵大陸 中華隊亞軍
衝刺選戰 林佳龍行程滿檔
猜中可抽住宿券 飯店搭選舉熱
台南2業者未下架北海油製品
中日外長會談 習安會仍無影
王文淵：國際油價已近底部
輔選參選人 蔡英文南投掃街
為何電費貴 志工教畫找原因
簡太郎公教後援會 千人力挺
杜高會 大陸關切服貿進度
宋楚瑜南下屏東 輔選黨籍議員
汽球連結呈現昔日柏林圍牆線
李登輝：台灣要二次民主改革
日媒：日中共識 日本未讓步
學聯致信 董建華：無助解僵局
查化工豆花 新北漏夜查下游
大陸出1.2兆元 設絲路基金
劣油殃及 天母洋蔥10日推因應
法國學生之死 掀反警察暴力潮
服貿不過 馬英九：彰化影響大
固樁中台灣 總統拜會顏清標
今彩539開獎
美利達盃菁英組 捷克車手奪冠
救遭棄水獺 美水族館接棒照護
大陸拉尾盤 亞大籃中華第二
首都戰連激藍軍歸隊 柯搶攻中間
海碩雙打爭冠 上演台灣內戰
中加將簽1兆元貨幣互換協議
區域經濟整合 台灣表參與意願
電視辯論後 連柯家人投入輔選
旅展餐券賣太好 業者加碼
美護士為陌生人埋單 46桌仿效
張花冠造勢晚會 蔡英文授旗
小白球出擊 台韓合作高球旅遊
澎湖冬天 自行車跳島玩
激戰中台灣 雙英密集輔選
日美職棒對抗賽 FOX轉播
今彩539頭獎 3注中獎
APEC多項實質合作 力推自貿區
陸談亞太自貿 美要TPP達陣
世界花溜賽 日選手帶傷奪銀
朱立倫雙和造勢 批對手外行
蕭習會 9日下午3時舉行
反職場歧視 三百身障者遊行
研究：老覺有鬼 是大腦作祟
APEC首輪交鋒 美陸不同調
斗六疑糾紛互毆 4人送醫
習近平APEC好忙 推陸版馬歇爾
賽夏矮靈祭 雨中迎靈百人參與
北市選情落後 連戰籲捍衛首都
出席APEC首腦會議 蕭萬長啟程
石滬摸魚摸到大白鯊 居民稱奇
馬英九護盤 力挺胡志強
公民團體提問 遭質疑有偏頗
德國慶祝柏林圍牆倒塌25週年
人權問題 將成為APEC美中話題
APEC蕭習會下午登場
守法律良心 公權力與人權天平不失衡
亮點潭陽鮑瑤鋒 教育孩子用良心
建築師的良心覺醒 做對的建議貢獻地球
良心覺醒國際論壇 校長老師分享如何教良心
名雕塑家蒲浩明：師徒制文化寶貴無價
聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯頒獎表揚洪道子博士
電視辯論 電子媒體: 61%認為柯文哲表現佳
加泰區執意公投 西總理籲對話
美情報首長出馬 2人質獲釋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
噶瑪蘭威士忌 布魯塞爾飄香
巴格達連環驚爆 31死逾90傷
北韓釋放兩美公民 歐巴馬欣慰
戈巴契夫：世界瀕臨新冷戰邊緣
狙殺IS領袖 聯軍空襲伊北車隊
北台灣轉溼涼 高溫降4度
歐巴馬提名非裔女檢掌司法部
巴黎拉法葉耶誕慶 顛覆耶誕樹
陸加簽署25億美元商業協定
中華南韓棒球大戰 就在今夜
巴黎殭屍遊行 眼插釘抱鬼嬰
隋棠徵婚啟事 不計形象太可愛
按摩有氧 向腰痠背痛說再見
KANO主將曹佑寧 抗韓要角
旅陸加持 陳柏良盼率男足突圍
英紀念一戰 人潮爭賭罌粟花海
慶建縣百年 金門馬拉松好康多
淡水鐵皮宮廟起火 無人受困
傳產維新 經部輔導業者轉型
日圓貶 台3C產品恐受衝擊
旅展當日好康報 每小時抽機票
查高雄管線 經部月底公布報告
HBO女孩我最大 預告片來啦
明年元旦起 14職類取消責任制
下雨影響 連勝文市場拜票取消
信錦Q3營收獲利 雙創新高
提振高雄觀光 台韓小白球出擊
海碩盃網賽 詹詠然拚雙冠
千人上街 秋鬥遊行下午登場
小心上鉤 美國約會網站有陷阱
宜縣長選舉 藍綠各推觀光政見
搶中間選民 基隆3強各釋利多
花蓮蔡啟塔砲火猛 傅(山昆)萁冷處理
黃健庭政績優 劉櫂豪攻官司弱點
嘉義海線景色 躍然畫紙
萬聖節南瓜可嚇人 還可煮濃湯
裴俊虎獲釋 家人欣喜感恩
習近平：打造開放亞太經濟格局
日本婚活多 請牛郎當講師
天蠍座女藝人 合辦生日會
大陸經濟新常態 中高速成長
守護坡地 北市大地處用新工法
鄧鴻吉獲頒世界頂尖發明家獎
日月潭單車嘉年華 復古風當道
台幣日圓貶 汽車件工具機審慎
歐陽妮妮文宣 網友問哪裡有
中市查獲詐騙集團 逮8人送辦
習近平：陸經濟風險沒那麼可怕
暴雪推新作 玩家引領而望
新北市場Logo票選抽禮券
向山自行車道啟用 觀景好去處
勞部檢討責任制 擬排14類勞工
村落美學展 宜蘭文化局登場
打火弟兄生力軍 守護家鄉民眾
基隆工商座談 江宜樺聽建言
中央氣象局氣象報告
光棍節由來 陸單身男女想脫光
田中馬開跑 田野風光相隨
中央氣象局 今天白天天氣預報
光棍節發貨潮 快遞服務大考驗
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
雙十一網購盛宴 台商積極備戰
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
光棍節預購熱 台灣業者很吃驚
淘寶搶新台幣 購物配送在地化
雙11購物潮 大陸剁手族三特色
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
氣囊問題 日產召修5萬2000輛車
備戰雙11 阿里巴巴啟動生態圈
防伊波拉 外交部邀美日專家開班
陸客急件來台 元旦起快1天收300
深秋賞芒 蘭陽溪床花海似雪景
眷村新文創 馬祖新村好有Fu
江宜樺：基隆港門面 整體更新
馬：新北建設令人眼睛一亮
普悠瑪自強號 北東來回差199
歐巴馬啟程訪亞洲 盼鞏固關係
最小靈長類 菲眼鏡猴懶樣萌
趁枯水期 山老鼠竊珍貴林木
江宜樺：軍港交回 翻轉基隆
地方招商獎勵 經部擬提高
青少年模擬投票 爭公民權表心聲
報載馬批扁應負責 國民黨澄清
油安風暴下 癌友補冬有訣竅
等你來問 蔣丙煌錄短片不NG
中小企業群聚計畫 創百億商機
高檔藝伎咖啡 連鎖咖啡推平價
垃圾車要來了 台中滑手機就知
彭錦鵬臉書：做球指控毫無根據
桃園體育界 雨中力挺吳志揚
選舉補助金勵學 吳清基勉學子
平壤釋囚 美：對北韓立場不變
汽油降6角 油價4年新低
抗癌無懼 病友挑戰重生
魅力展人潮如織 走秀風雅華麗
花小錢享五星 諾富特送好禮
爬梯機鬆綁 輪椅族仍下不了樓
正本專案揪工程不法 9案疑有鬼
新北前10月契稅少1.5萬餘件
陳菊鼓勵年輕人到高雄創業
輕軌亮相 高雄市民爭睹
佐科威會習近平：落實戰略夥伴
中晚期肝癌 合併療法可控制
女童腹痛 竟是卵巢囊腫扭轉
拚選戰 胡志強祭降龍掌屠龍刀
光棍節商機 兩岸電商爭搶
揪團去日本最旺 旅展一買15組
善用0元機票 東南亞比墾丁省
選民疑債務糾紛 欲淋汽油自焚
見梁振英 習近平重申一國兩制
馬航MH17事故地點發現更多遺體
美社區集資 逼退脫衣舞俱樂部
立委考察 宋文琪將秀營運展望
陸版太空巴士 1次可射10衛星
被傳死訊 麥考利克金PO照澄清
牽錯車烏龍 騎4年贓車遭逮
呼叫伊麗莎白 免費機票送給你
贈獎助學金 鼓勵弱勢童向學
爬梯機被迫閒置 殘疾人行有礙
設局擄妻舅 主謀同夥判刑定讞
張學友訪陽明山 清唱好久不見
台灣食品大馬辦展 盼恢復信心
財報公布倒數 法說會達高峰
日月光：明年半導體估階段修正
滬港通快了 陸擬近期公布啟動
佐科威會習近平 盼加入亞投行
破低薪魔咒 發展服務業找出路
馬讚朱立倫：做實事的人
教部擬試辦 國中小暑假開課
搶光棍商機 三星宏達電角逐
LED廠 估第4季由旺轉淡
醫療貢獻獎 林成國扮演土地公
是否再辯 柯：交姚立明處理
魔法騎士美麗聲優 椎名結婚
物聯網前景俏 半導體廠紛卡位
彭錦鵬：提問瞭解參選人價值觀
網購陷阱多 當心分期付款詐騙
朱立倫：新北改變與進步看得見
炸彈客襲阿富汗警局 1死6傷
登革熱 藍：高市別歸咎流行
陸灑1.26兆元 勸誘巴國反疆獨
美電影展 台灣酒會推介影片
馬總統力挺吳志揚 授旗造勢
印度成功試射烈火二型飛彈
APEC蕭習會 登場了
美津濃賽衛冕失敗 盧曉晴排13
國際股市穩 台股選舉行情啟動
海碩單打冠軍戰 詹詠然贏首盤
iPhone 6熱銷 鴻海Q3穩10月飆高
印度政府內閣改組
抗癌勇士圓夢 環台抵彰化
越南外海貨輪相撞 8人失蹤
習近平：兩岸有新進展有新情況
安倍抵北京 將與習近平會談
APEC談整合 台盼開拓多元市場
亞太區域整合 台盼APEC破冰
揚言潑酸男友 婦人恐嚇罪起訴
市調：互動電子白板 市場成長快
角色對換 Jolin訪文青蔡依林
克羅埃西亞發明展 台獲10金
五心呵護 醫事團體挺張麗善
副總統：續挺胡志強 建設台中
捐腎救母 腦死男大生盡孝道
國際趨勢 中油試辦全自助加油
謝立功：基隆抬頭挺胸走路有風
日官員：支持沖繩招設環球影城
蒲亭：結交陸是俄主要外交政策
盼二次辯論 連：有信心逆境勝
海碩網賽單打 詹詠然亞軍
日媒：安倍9日下午會習近平
怨工時長 秋鬥遊行為警消發聲
認同勞工遊行 媽媽帶2兒上街
孫大成率僑領實勘台瓜合作計畫
連：柯參選是為2016政黨輪替
民俗體育競賽 11項目分高下
蘋果日報網站遭駭 譴責駭客
爭獨立 加泰隆尼亞辦象徵公投
兩岸經濟合作 金融可脫鉤服貿
轎車撞大賣場 1婦人玻璃割傷
天公不作美 旅展人氣微降溫
志揚口誤志強 總統妙稱都當選
台南查北海油品 未見違規產品
童子賢：台廠不需刻意走三星模式
辯論表現 柯文哲妻不打分數
朱立倫：感謝醫療人員投入公益
綠：尊重秋鬥訴求 持續努力
抗議學生遇害 墨西哥民眾火大
海碩盃 詹詠然單打亞軍
中原打造樂學園 助多功能學習
蕭萬長：兩岸關係堅持三不變
台中捷運綠線 車廂亮相
三安政策 青年勞工挺張麗善
調查：陸仍是亞太最熱門投資地
促漢化 新疆輸出維族民工
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新北警破獲改造槍枝工廠
涂醒哲提婦幼政策 蔡英文背書
蔡依林不耍心機 私下想親就親
喜迎松山線 四平商圈清整纜線
搶攻婦女票 秋菊端牛肉政策
廣場命名爭議 成大生發起潑漆
大陸瘋珊瑚 日本擔憂偷捕激增
查違規仙草茶 新北7家下游
台塑調降汽油6角柴油7角
中市捷運車廂亮相 強龍各解讀
郭永樑款宴宏國會議長歐立瓦
海碩單打亞軍 詹詠然淚灑球場
不畏食安 高雄食品展吸金千萬美元
田中馬拉松出意外 男選手猝死
10日北部東部有雨 12日北部降溫
莫迪改組內閣 21新閣員宣誓
總統輔選 高舉吳志揚手喊凍蒜
阮經天郭書瑤 搭檔金馬頒獎人
演戰火人生 敘利亞女童成明星
海碩網賽雙打 詹家姊妹拿首盤
習近平：兩岸要尊重彼此制度
勞工表揚 陳以真提產業政見
激出熱情 最後2週小英掃全台
安達祐實大膽床戲 將在台上映
學聯回應董建華：退場無助政改
旅展現人潮 創28年來新高
台北魅力展 精彩設計詮釋風潮
拚團結 馬籲支持者票投連勝文
柏林圍牆倒了 約旦河圍籬仍在
宗教資源多 楊秋興推心靈旅遊
全力抗韓 郭李：不會隱藏實力
海碩網賽雙打 詹家姊妹捧冠
引海水治登革熱 楊秋興批離譜
嘉義玉米田迷宮 闖關費時2小時
郝龍斌赴金門 為李沃士造勢
示範區遭質疑 國發會澄清
嘉市選戰 藍指政見抄襲綠說明
市政傳承 馬讚連勝文管理經驗
北市清寒學生基金 盼各界援助
不動四棒王柏融 偶像是郭嚴文
海碩盃雙打 詹家姊妹摘冠
梅克爾追念柏林圍牆亡魂
宮崎駿領取奧斯卡終身成就獎
祈福大會 林佳龍提宗教政見
桃園縣醫事聯盟 力挺吳志揚
輕軌測試 秋指菊藉此綁選舉
墨取消高鐵標案 中國鐵建擬告
APEC峰會 蕭萬長：規格都相同
金大轉成大人 黃廣志已無憾
中國拉力賽 台籍謝承勳身亡
阿旃陀佛教古畫沒修好 印挨批
不滿國發會 秋鬥遊行抗議
水獺保育 金門營造環境
2個月內提計畫 16金控競逐亞洲
金融打亞洲盃 重重障礙待突破
海碩冠留台灣 詹家姐妹開心
安樂死 英可望2年內合法
工行成為加拿大人民幣清算行
黃秀霜廟口宣誓 未兌政見就辭
陽岱鋼連奪金手套 偕妻返台
食物的記憶 義籲尊重多元飲食
連：不信努力奮鬥台北翻不起來
鄭文燦啟動文青燦鄭治團
大陸反貪 堵死保外就醫漏洞
日花式滑冰王縫十針 返國檢查
蕭萬長：達成總統交付任務
警消欲組工會 勞部：還需研議
楊秋興：救財政 惟有陳菊下台
林羿豪老臉 帶護照證實沒超齡
柯文哲：提墨綠是為社會和諧
習會梁 告知滬港通不久將宣布
蕭萬長：若有雙邊會談回國公布
台入區域經貿 考驗兩岸智慧
朱立倫：三環三線 新店實現中
夫人外交 彭麗媛聽京劇看瓷器
王柏融釋放壓力 抗韓英雄落淚
四影藝界人士 獲奧斯卡榮譽獎
倒數20天 連柯搶攻萬華區選票
提九二共識 習近平要求同存異
21U抗韓 蘇智傑三分砲
勇士挫火箭 5連勝保不敗金身
王柏融打翻南韓 中華隊3連勝
蕭習會 雙方各提兩岸關係主張
長程火砲打南韓 中華隊3連勝
台灣未被矮化 藍籲綠營勿扭曲
王柏融感動球迷 眼淚留不住
IS首腦是否斃命 伊拉克調查
詹詠然不爭一姐 盼成百大好手
加泰隆尼亞公投 表態爭獨立
APEC峰會 習近平倡「亞太共同市場」
戈巴契夫警告: 世界正處於新的冷戰邊緣
墨西哥突取消高鐵合同 中國詫異
朝鮮釋放 另兩名美國人
金融時報：台灣與大陸「蜜月期不再」
連勝文幼兒補助降到四歲政見 馬稱讚
APEC蕭習會 強調「九二共識」
APEC 習近平伉儷水立方設宴
滬港通 人民幣創8個月新高
台北國際旅展世貿開展 中區國際光點創新呈現
中國西北遊、出發在蘭州 旅展前搶先來台推廣
來臺觀光陸客「急件」審核發證 明年元旦上路
旅美藝術家林世寶 ~粉紅「讚」車
松山線松江南京站 搭車牢記「跟著指標走」
旅展中區國際光點魅力外國元首也驚奇
向農民致敬 粉紅「讚」車 11/8-11/12上古登場
好便宜！台北國際旅展買氣旺 五星飯店餐券熱銷
市長辯論網路民調 柯勝連一面倒
【幸福‧共享】講座
中區國際光點樂活學堂 台北旅展新亮點
教部公布臺灣母語日海報設計比賽活動得獎名單
積極建立企業道德品牌才是永續發展基礎
歐巴馬要看共和黨的臉色！
首檔臻鼎ECB 上櫃掛牌典禮圓滿
上市櫃及興櫃28大「產業價值鏈資訊平台」上線
中華電信103年10月份營業收入190億元
廣達10月營收819.83億 同比增加 +4.4%
與國際接軌！松山線通車 中英轉乘廣播路線編號
松山線通車 北捷說明首月搭車優惠措施
北捷松山線通車 路網回歸原設計 轉乘更多元
法律人談良心 李禮仲：啟動「無形警察」
太極門高雄道館26週年慶送滿滿能量
桃園國際獨輪車嘉年華 響應良心時代運動
小眾匯聚成大力量 福營國中倡良心
黃俊杰：稅捐救濟妥速審理有其必要性
前大法官史錫恩：正當法律程序是各種法律的基本原則
民主黨敗選 歐巴馬：責無旁貸
北韓放人 似意在緩解國際壓力
專停女騎士前 男偷拍裙底被逮
歐盟：烏東軍事增援 令人擔憂
加泰區公投尾聲 近200萬人投票
慶柏林圍牆倒塌 發光氣球飄空
美無法證實IS首腦是否遇襲受傷
西政府斥加泰區公投 徒勞無用
公益彩券前3季盈餘逾2百億
義總統納波里塔諾擬提前卸任
蒲亭送習近平俄製手機
傳李在鎔恐無法升任三星董事長
加泰區主席 讚公投全面成功
對手指涉弊 李沃士提告
北台灣溼涼 淡水17.8度
日俄領袖會面 討論多項議題
台產前10月每股稅前 1.67元
美總統柏林脫稿 展視野創新局
歐習交鋒 亞洲平衡對新型大國
美汽油價跌破3美元 近4年首見
歐巴馬訪陸緬澳 可能見蒲亭
郝龍斌下午宣布松山線通車事宜
伊官員電視稱 IS首腦遇襲受傷
哈習會 加總理強調人權法治
富喬：10月營收略減 布局高階
北美 大英雄天團勝星際效應
滬港通11/17啟動
台股開盤上漲24.97點
台北旅展最後一天 大阪1元競標
差點害撞機 準航管員丟鐵飯碗
競選美總統 布希自家人不同調
陸光棍節 宏達電祭雙11大促
滬港通11/17通 陸港加強執法
台北國際旅展最後一天懶人包
台股早盤大漲120點
東陽前10月營收 歷史同期新高
前國道收費員揚言 28日再占國道
Q3獲利縮水 威剛跳空跌停
慶柏林圍牆倒塌 氣球照亮夜空
股匯齊揚 台幣升逾 1角 台股攻上9千
歐巴馬抵達北京 準備出席APEC
慶圍牆倒塌25週年 柏林湧人潮
精密儀器上陣 桃園食檢再升級
滬港通刺激 恆指開盤飆524點
法人：估日月光第4季營運佳
美數據不如預期 新台幣早盤勁揚
滬港通股市利多 有五大局限
歐巴馬：伊拉克增兵步入新階段
彭于晏演黃飛鴻 半年勤練南拳
中華21U連勝 晚間出戰紐西蘭
明揚掛牌上櫃 股價跌逾8%
陸10月CPI 年增1.6%
宋文琪：強化治理 不只發展
漫畫火影忍者 700回劃下句點
陸10月PPI負成長 7個月來最差
松山線擬本週通車 紅綠線分家
和碩訂單一路旺到明年Q1
滬港通開通 港特首歡迎
法人：南茂營收穩 持續至第4季
松山線通車日 北市：安全考量
滬港通17日啟動 陸股開高走高
防陸俄美人計 英囑官員守色戒
腦中風後血栓 阻塞視覺看矇矇
旺季到 汽車股衝
力積Q3旺 淨利創16季新高
年終慰問金 人事長：尊重立院
南韓稱與大陸達成自由貿易協定
湖人戰黃蜂 首節落後
習朴會 中韓結束FTA實質談判
外資回流買權值股 股匯雙漲
顧陸顏面 TPP磋商在美大使館
開發新市場 越全力推簽FTA
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
購物2千元 女幸運抽中汽車
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
再升級 連勝文推智慧城市政見
林書豪4分 湖人首節落後
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
郝龍斌：松山線15日通車
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
前十月 尼加拉瓜出口升7.6%
年終假期 尼加拉瓜觀光收入豐
台生育率過低 恐使生活水準降
學生遇害釀示威 墨總統照訪陸
女子酒後返家 電梯內遭鄰狼襲
選舉近 藍委盼政務官組輔選團
已掛牌上櫃公司有680家
中韓FTA 府方：台要繃緊神經
中韓FTA威脅台產業386億美元
旅展最後一天 遊日釋限量優惠
日媒：習近平安倍可望下午會談
精進外語 大葉設語言學習護照
湖人戰黃蜂 半場落後9分
企業11月淨樂觀 大幅下滑
油脂大廠查廠報告 14日出爐
陸擴大基礎建設 水泥鋼鐵股漲
首檔ECB今天上櫃掛牌
美國景氣復甦 鑫永銓旺到年底
林書豪4分4助攻 湖人半場落後9分
宋文琪：頂新魏家應以原價釋股
專家：滬港通或為陸股引入巨資
新竹市選情 藍軍戒備升級
南投藍綠對決 縣長選戰白熱化
南韓與大陸同意簽署自貿協定
苗縣府誰入主 6選將衝刺
竹縣選情 藍營鬩牆觀戰指標
彰縣藍綠相爭 黃文玲成關鍵
中韓FTA 徐秀滄：速談貨貿
潛小三家裝針孔 徵信社判刑
歐巴馬吃不開 APEC考驗影響力
加泰區獨立公投 80.7%表支持
中韓FTA 台灣8大產業受衝擊
卡債愈還愈多 自救會抗議
台舞者劉奕伶紐約舞出風格
彗星撞火星 800萬年罕見奇觀
美就業成長不如預期 美元續弱
遭祝融6年 雲門舞集終有新家
民調落後 連：有信心逆中求勝
中韓FTA 年底前完成技術談判
為收費員 立委祭凍遠通委辦費
陸韓達成FTA實質談判 日關注
日媒：習近平安倍展開會談
漫畫火影忍者700回 台灣同步
大馬設特委會 推動與陸貿易
湖人戰黃蜂 三節結束領先12分
訂單回溫 新巨營收月增2位數
新北293藥局化身社區公衛站
林書豪單節12分 湖人第3節領先
中韓簽FTA後 負面清單談服貿
火影忍者完結篇 楊冪不捨
日中破冰 習近平會安倍
中韓FTA進展 東台：要強化競爭力
台北企業總部園區完工
張錦麗：歡迎柯諮詢性平政策
北市選舉 王金平：比賽看結果
美媒：習近平會見安倍晉三
引海水滅蚊 專家疑執行難度
資金回流 新台幣午盤升1.55角
團購宅配網聯手 搶雙11商機
年終慰問金預算編列 藍委力挺
董建華發起成立團結香港基金會
投信：滬港通將啟動 A股受惠大
經部：爭取比韓國更好待遇
專注台中 胡志CF強調時間價值
越油驗戴奧辛 第一批無異常
返鄉青年 成為社區得力助手
警不放棄查訪 救回燒炭女
湖人勝黃蜂 本季首勝
日中破冰 NHK：安習會登場
綠委：桃縣長公關費核銷有疑義
立委質疑 魏家租101遠低於行情
桃縣：指控非事實 文件送廉署
林書豪爆發 湖人逆轉勝止5連敗
雄檢辦賄選案 起訴6人
迎光棍節商機 手機廠重兵部署
韓中達成FTA協定 撤除貿投障礙
優惠取消 花蓮民眾上軌道抗議
滬港通利多 陸股盤中今年新高
中韓FTA 影響台車床與加工機
高市臨海健康風險 環團促透明
TPP求達陣 美日妥協最關鍵
林書豪做足準備 率湖人止連敗
胡志強推區域性文宣 強調建設
酒駕難改 寫悔過書還屢犯
雙11為旺季增溫 造紙航運齊揚
挺兒 連戰：守住台北莫遺憾
柯營：贏80萬票說是在打氣
中韓FTA衝擊 政院：盼速過服貿
中韓FTA估明年上半年生效
手機6秒開機 中正資工獲台韓專利
楊謹華溯溪 姚元浩當暖男
台股收盤漲137.36點
縮頂新銀根 金管會尊重財部
第一金證券 正式開辦OSU
北市：相信教育部會提供量尺
11元搶iPhone6 炒熱光棍節
金融業承接101股 金管會願協助
美老奶奶超猛 跳傘慶百歲生日
台股開高走高 漲137點
11月台指期漲137點
安習會 安倍建議海上聯絡機制
台積電營收衝破800億元 新高
遠通17億委辦費 立院凍一半
11月電子金融齊揚
連勝文：柯用夢想來逃避現實
菲總統：盼與陸建和諧關係
郝龍斌讚李沃士 倍增觀光人口
安習會 習近平擺撲克臉
近200兒少待尋 4成失蹤逾20年
國防部：志願役士兵已3.2萬人
南僑結盟銀行業 全面溯源管理
台股大漲137點 攻上9千點
戰勝畏懼心理 錦織圭ATP挫莫瑞
歐巴馬：印尼大選包容典範
二次辯論 連勝文：熱切希望
富邦金前10月每股賺5.53元
習安會 習：中日關係嚴重困難
比讚挨批 胡志強：別太敏感
日尾道市長拜會 黃敏惠盼直航
頂新油驗戴奧辛 首批符規定
紐時：APEC歐習會 協議受關注
淡水雲門劇場 新北市落成
為升前3季 每股賺7.03元
綠批APEC矮化 藍：自己人扯後腿
港交所：滬港通擴大投資者基礎
三大法人買超台股 172億元
習近平：穩定關係符合陸日利益
松山線通車 吃喝玩樂更方便
50棵大樹攔腰鋸 村民傷心哭了
2女學生升旗昏倒 送醫後無礙
新社花海人潮破紀錄 警方疏導
盧家仙草石膏粉 北市：食品級
南韓與大陸同意簽署自貿協定
驗油品戴奧辛污染 規範標準內
穿制服賣小吃 菲警臉書爆紅
陳銘政：協助台產品拓銷東協
狂買豪宅停車位 只能走升降梯
和碩Q3 優於預期
抗癌騎士環島 拜會台中市議長
歐巴馬秀印尼語 盼增美印友誼
罷免蔡正元案 達法定提議人數
柯營竊聽疑雲 北檢約談保全
金手套3連霸 陽岱鋼心繫總冠軍
城市論壇 彰縣入選智慧城市
楊秋興：打造旗津為高雄聖淘沙
陸韓FTA 藍籲綠勿讓台灣自甘落後
簡太郎邀辯論 民進黨不奉陪
郝龍斌宣布 松山線15日通車
滬港通 陸更盼讓資本市場開放
工行海外躍進 成墨國首家陸銀
登革熱疫情升溫 旅遊注意
海水滅蚊 楊秋興譏水淹金山寺
中韓FTA衝擊 估台GDP減0.5%
中信金：評估買頂新101股權
迎光棍節商機 125萬快遞員參與
聯電世界先進業績 同創新高
中華電前10月每股賺4.32元
空品指標不良 雲嘉南比率最高
中韓FTA 經長：對台負面影響大
工人整地疑挖到地雷 警封鎖
林書豪21分 湖人本季首勝
吸引穆斯林 台灣海島旅遊看好
松山線 悠遊卡首月新路段免費
陽岱鋼談缺陣 心繫球場乾著急
湖人贏 巴克利：終於可以吃了
雲門終於有家 林懷民感到溫暖
參選人籲青年 放下鍵盤去投票
歌劇院形象廣告 傳達前衛創新
林懷民：公共事務我很不在行
南韓教頭喊話 決賽再堵中華隊
輪胎冒煙爆炸 司機震到骨折
新台幣收升1.1角
洗腎桶裝仙草案 醫院被移送
補教師偷腥 補教界盼引以為誡
印度邊省狼師侵犯27女
勝選說 柯文哲：姚向志工喊話
新普前3季 EPS7.69元
外資上週買超224.92億元
男陳屍母墳前 解剖釐清死因
桃機一航廈蛻變 獲台灣建築獎
北韓挑釁 南韓軍鳴槍示警
滬港通 港股成交量放大收紅盤
勇敢面對 視障生自理菜餚
為選舉隱瞞疫情 高市澄清
中馬簽署人民幣清算MOU
中韓FTA產業焦慮 籲立院加速過服貿
第一金投信與陸基金管理簽MOU
松山線將通車 票價優惠1個月
天冷防一氧化碳中毒 踩街宣導
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
福興國中大樓落成 卓伯源剪綵
醫事人員夯 雲林藍綠拚後援
登革熱破萬 高市引海水滅孑孓
陸物價低需求不振 恐通縮疑慮
新普宋福祥：明年業績更好
松山線15日通車 先熟悉轉乘
郝龍斌：松山線通車無政治考量
勵馨反暴力路跑 職棒球星助陣
新北刑大傳喚 盧佳負責人喊冤
習近平藉APEC 連會日越領袖
屏東燕南飛計畫 8人見習出師
涉北海劣油 瓦城退費機制公布
黑派大老陳庚金 挺胡志強連任
毒蟲以結婚求釋放 攜毒再被逮
空中無線上網 阿聯酋擬免費
大陸首部南京大屠殺漫畫 出版
陳樹菊生病當考題 遭批題目瞎
桃機一航廈整容 建築奧斯卡獎
香港法院授權警方拘捕占中者
非法收受事業廢棄物 業者送辦
遠傳前10月每股賺3.11元
雲林查賄 羈押鄉代參選人
雲門落腳淡水 溫暖沉重的託付
朱立倫：竹圍停車場可紓解交通
松山線通車 346個票價區間調降
亞太聽障總會 拜會吳志揚
治登革熱 立委促中央地方聯手
和碩估Q4手機消費性電子 超旺
投開票所有障礙 身障者怨難行
林佳龍CF自評 深耕台中10年
陸學者：綠重執政須納九二共識
搭捷運跨年 松山線為新選擇
12日起降溫 北部低溫17度
蔡友才：貸頂新 握有好擔保品
裕日車前3季EPS達13元
採購疫苗涉弊 菲衛生部長被查
鴻海10月營收 歷史單月次高
服務台商 臺企銀金門分行開業
吐瓦魯總督參觀勞部中彰投分署
藍指政見抄襲 涂醒哲告陳以真
滬港通激勵 上海股市3年新高
市府團隊受委屈 胡志強抱歉
墨高鐵再招標 中國鐵建不放棄
瓦城單品項退費 加送2百元餐券
指縣政私有化 蔡啟塔告傅(山昆)萁
BRT海線先導車11日啟動
雲林查賄首宗 檢：疑包裹買票
解決漏訊問題 蘋果釋出新工具
基隆添購10輛公車 提升服務品質
中韓FTA 台衝擊達6500億
促業者降價 國貿局三請喝咖啡
隱瞞賣洗腎液桶 宏仁醫院送辦
菲南爆炸事件 嗅彈犬機警救主
外資回流亞洲 新台幣升1.1角
永豐金雙打 強化台灣重視大陸
助彩排 文化部推整體排練補助
自由豪邁 隊長楊岱均激勵士氣
費鴻泰：速過服貿 快簽貨貿
歌王林俊傑 情人節登小巨蛋
李沃士告誹謗 陳福海籲說清楚
宏?10月營收 月減9%
證交所：券商經營風險分4級
長榮酒店攜手文苑 前進故宮南院
禁摩是耳語 胡志強：絕不禁摩
太像糖果 美童誤吞洗衣膠囊頻傳
金檢寄公開信 籲遷籍者反賄選
台泥併購湖南兩座水泥廠
ASP衝浪賽 11國選手台東競技
查黑函 屏檢搜索國民黨部
鴻海十月營收次高 前十月同期新高
消基會：就醫自費多 不滿也多
21U中華隊3比0領先紐西蘭
中韓FTA 藍不排除再排監督條例
空總舊辦公大樓 初步指定古蹟
中韓FTA 謝立功：基隆首當其衝
中韓FTA 費鴻泰轉述總統憂心
退休師騎車環島 遍訪海巡哨所
高雄輕軌靜態參觀 只到16日
總統令 追晉莊倍源上校
歐巴馬示好 延長陸客簽證期限
章子怡演太平輪 挑戰雙面角色
菲交警賣小吃臉書爆紅 長官讚
日圓狂貶 經部再邀業者喝咖啡
蒸汽火車頭吸睛 花鐵園區借展
經長：中韓FTA 台灣躺著也中槍
台灣大前10月每股賺4.82元
高雄C.A.D認證 品牌標章徵件
營運佳 創惟Q3獲利創新高
大陸三亞來台 行銷蜜月觀光
工程涉圖利遭訴 枋山鄉長喊冤
華潤人事不安 又一高層去職
南韓FTA經濟領土 排名全球第2
李淳：中韓FTA衝擊台出口競爭
陸韓FTA好事近 稻米汽車未納入
21U 中華4比0領先紐西蘭
NB代工廠10月營收 和碩最猛
中華戰21U 先發投手全公布
華碩10月營收 今年新高
歐巴馬：盼與習近平開誠布公談
清查幽靈人口 基檢鎖定398人
追思于右任 張博雅感念典範
國巨前進慕尼黑 秀5大趨勢產品
中韓FTA來襲 台恐失陸市場版圖
幕僚建議穿防彈衣 柯P：考慮
新北：有機認證耕地呈倍數成長
癌末女小晏往生 愛情化成曲
國際自由聯盟呼應東海和平倡議
習近平笑迎朴槿惠 臭臉見安倍
小晏病逝 無緣聽張學友感動之歌
滬港通 大陸瘋傳炒港股手冊
南韓10年來靠FTA大幅擴增貿易
光寶10月營收 月減3%
重建美食王國 政院向外媒說明
台達電10月營收 月減5%
佐科威國際處女秀 穩健出風頭
美陸延長簽證效期 促觀光貿易
抗韓英雄痛哭 郭俊麟：很想贏
iPhone 6熱銷 電信三雄獲利反降
21U 中華7比0領先
開發金前10月獲利 超過去年
滬港通啟動 瑞銀：開放里程碑
奈國炸彈攻擊 48學生死79傷
中韓FTA 塑化業盼兩岸貨貿快簽
陳肇隆換肝有成 企業頒獎肯定
金管會:康師傅TDR匯大陸56億
滬港通開通 陸金融解禁邁大步
教部澄清 第三學期試辦採自願
今彩539開獎
旅展落幕 日本線餐券業績亮眼
舉重世錦賽 許淑淨再創佳績
長榮蓋飯店 故宮南院對面
國10東向接國1北向 經費有譜
APEC領袖偕夫人 穿新中裝亮相
討食安公道 發起求償連署
威力彩開獎
連柯基層拚場 蔡依珊台中輔選
雙引擎發威 富邦金穩居獲利王
蔡英文助選 盼金門開出選票
安倍夫人展夫人外交 連趕4場
舉重世錦賽 許淑淨總和奪銀
小晏癌逝 張學友傳唱真愛故事
力挺胡志強 政大校友站出來
21U中華4連勝 篤定分組第1
貿協曼谷拓銷 接單逾700萬美元
旅展強力吸金 雄獅晶華豐收
蕭萬長抵北京即與美卿凱瑞會面
專家：日陸峰會是正面發展
APEC領袖伉儷 穿新中裝大合照
蕭萬長出席APEC晚宴 陸不提頭銜
少子化 國發會:提高勞參率因應
韓FTA攻城掠地 台原地踏步
台面板銷陸比例高 中韓FTA影響大
解約遭控扒皮 台灣之星澄清
9月衍生性金融商品交易月增21%
統一超前3季 每股賺逾7元
北市：大巨蛋設市中心符合趨勢
台韓對歐出口額差距 持續擴大
兩岸協議牛步化 歐議會早示警
許淑淨不硬拚 世錦賽總和奪銀
日陸峰會 跨出改善關係第一步
楊志龍飆9K 教頭：決賽靠他
用餐風波 教頭：中華隊吃很飽
比國毒販泰國落網 擁鉅額財產
英媒：習安會破冰 陸日仍緊張
今彩539頭獎摃龜
親民黨：宋楚瑜感冒已無大礙
陸製新舟700客機 珠海亮相
卡麥隆：歐盟公投不損害英經濟
日學者：陸日分期付款式修好
達芙妮：看好光棍節業績大成長
促北韓棄核 韓陸達共識
韓陸完成自貿協定實質談判
歐巴馬晤TPP領袖 籲最後衝刺
威力彩頭獎槓龜
APEC晚宴 蕭萬長與歐巴馬交談
印度加入澳美日合縱圍陸
外交折衝樽俎 成就日陸峰會
Rain主演鑽石戀人 陳銘章執導
助選奔波累 宋楚瑜生病靜養
TPP領袖聲明 擴範圍納新夥伴
因應中韓FTA 綠促配套藍籲勿拖延
俄盧布回穩 蒲亭有信心
APEC歡迎晚宴 北京烤鴨成壓軸
關係緩解 有利中日韓自貿協定
家有賢妻 男性事業表現更出色
習近平與安倍晉三 舉行正式會談
首批頂新油 成大無驗出多氯聯苯
“滬港通” 11月17日啟動
立委爆: 運太平島沉箱中國船「疑不實申報」
中韓簽署FTA 政院「最擔憂的事發生了!」
OPEC可能不減產 國際油價跌
APEC領袖峰會 北京雁棲湖登場
立院三讀 公職不得涉黨派紛爭
歐習會前 美媒關注台灣角色
北京APEC 領導人穿純絲特色中式服裝
立院三讀: 候選人公務員配偶可站台
中華電信會員年終大回饋活動 70萬份獎品等你拿
黑心油戴奧辛檢測 首批全數合格
航海人員測驗於11/15至16日南北二地同步登場
2014年第4屆普吉島亞洲沙灘運動會
壓低成本不如提高價值！
小丑能為傻子完成什麼任務？
世越號船難宣判 船長判刑36年
調查: 上班族7成會投票
家庭難題如何解？ YWCA邀您免費看電影
松江南京站提前開放免費參觀 已有4萬民眾參訪
南橫公路勤和至復興便道安全提升工程即將動工
返鄉投票請多利用公共運輸並隨時注意路況訊息
海峽數碼(股)公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
AT&T來臺發行國際債券單筆發行量創新高
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全台首棟 北市身障就業大樓今啟用
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中央氣象局國際各主要都市天氣預報
男子爭兒子 抱瓦斯桶嗆自殺
黑函 國民黨屏市黨部主任聲押
APEC峰會 美俄總統寒暄未深談
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科威特油長：OPEC不可能減產
加國前副揆驚爆 曾遭同僚性侵
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英旅遊記者 讚台灣處處有魅力
兩百萬俱樂部 豪宅吾疆報到
資策會衍生公司 獲英特爾大獎
50歲以下老美 溝通以簡訊為主
明泰前3季每股賺0.58元
台壽增員 今年估增1500人
美國郵局員工個資遭駭
表揚電商 金網獎18日頒獎
食安衝擊 超商蔬果熱銷
炒光棍話題 小七推單身官網
21U棒球賽中華連勝 晚間出戰義大利
全台好天氣 12日北部轉陰雨
染伊波拉紐約醫師病癒出院
王建民加盟勇士 經紀人證實
王建民加盟勇士 經紀人證實
衝業績 美零售業感恩節不休息
法人：量應放大 利台股上攻
APEC領袖峰會第2天 聚焦自貿
巴黎人難搞 讚也不行批也不行
黑函案 國民黨屏市黨部主任收押
光棍節登場 手機購物急增
推網速平等 歐巴馬挺網路中立
大陸瘋網購 2分鐘成交50億
光棍節瘋網購 國際大品牌助陣
勇士重建輪值 加王建民添深度
臉書強推即時通 用戶破5億
金門10月車禍創新高 警強化勤務
台股開盤上漲17.56點
業績亮麗 鴻海開盤漲0.3元
殲31蘇愷35 珠海亮相
宇多田光名曲 濱崎步將翻唱
日媒：安倍不排除閃電解散眾院
巴西石油弊案 美國展開調查
多倫多民俗種子教師在地研習
紐約染伊波拉醫生病癒
APEC 3大自由貿易構想別苗頭
歐習會前 華郵：陸駭客攻美
中電轉投資鋰離子電池廠擬上市
攻重車市場 台塑達富成績亮眼
食不安 農委會傳授健康吃撇步
珠海航展 運20殲31蘇愷35亮相
新台幣早盤升4.8分
太陽能廠碩禾 Q3獲利亮麗
3諾貝爾獎得主同台 中研院研討
俄嚴管媒體 CNN將在俄停播
未預測地震坐牢 義科學家平反
蘋果iOS漏洞 多數裝置恐遭駭
廉航超早鳥 澳洲跨年1萬餘元
北京APEC後 美陸競合新階段
陸光棍節 鴻海富連網瘋狂促銷
立院三讀 公職配偶助選放寬
黑莓覬覦大陸 會宏達電董座
防淘寶網 台灣也推光棍特賣
星際效應賣破5千萬 稱霸全台
王金平籲簽兩岸貨貿中期收穫
獲利強強滾 和碩股價跳空漲停
越陸領袖會 妥善處理海上問題
染伊波拉美醫師 傳病癒將出院
大學繁星個人申請名額創新高
市調：第4季NAND市場樂觀
不光棍 海軍聯合婚禮一世愛你
黑函案 國民黨屏縣黨部尊重司法
台助宏國學童 贊助繪畫活動
陸光棍節銷售額 20分鐘破300億
電商決戰雙十一 通路商入戰局
南橫斷11次 加高設鋼便橋
拘捕占中者 港警做好準備了
郭台銘又當爸爸 女兒取名郭曉嬡
美元回檔 台幣小升
輔大澄清 偷腥補教師非校友
習近平：捐款千萬美元支持APEC
汽車旺 輪胎股Q4毛利率增
台股狹幅震盪 力守9000點上
曾馨瑩生女 重2640公克
海水滅查孑孓 高市府：符預期
光棍節來了 齊天大剩很想脫光
砍50棵大樹 茶改場:不得不做處理
投顧：高股息組合 長線投資佳
曾馨瑩順產 郭台銘親筆謝上蒼
越南明年經濟成長目標6.2%
APEC領袖開議 美陸貿協角力
校慶換黨旗 成大澄清可能為合成
高田隱匿瑕疵十年 消費者怒告
LINE限時免費貼圖來了 下載爆量
因應少子化 教團盼降大學生師比
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
南港輪胎案 A錢協理夫婦起訴
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
駐美官員任國際棉業委員會主席
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
豬肉假冒羊肉片銷小火鍋店
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中美洲3元首提出區域繁榮計畫
成大學生校慶抗議否決南榕廣場
強灌通樂害死女友 男判刑定讞
醫鑑定重度失智 馬志玲免入監
藍排監督協議 綠黨團會議因應
郭台銘添女 鼓勵大家增產報國
壯漢300公斤 小型車載送去減肥
APEC圓桌峰會 蕭萬長坐星泰間
光纖到府開跑 首推南港內湖區
星巴克出書 咖啡創意餐搭
關注兒少教育 民團盼連柯回應
港媒：滬港通讓港陸雙贏
裴俊虎歸國 點名不吃韓國料理
環團推共同訴求 籲參選人簽署
議長亮票案 許崑源8人判無罪
投信：選前行情 估震盪趨堅
查MG149案 北檢傳記帳員
染北海劣油 123項產品下架
癌篩早發現 沒空成藉口
兒失業遭家暴 失手打死父親
宏都拉斯與秘魯自貿二回合談判
泰國7-11 5豬門口乘涼
合法公司 假名牌手機殼上網賣
瑞銀：台股明年上看9650點
新台幣中午升6.1分
雲林選縣長 藍拚一哩綠圖進
北市屋齡31年以上 房價上翻
嘉縣長選戰 綠拚連任藍打揭弊
月底選舉 上班族近 7成會投
台上市公司十月營收 年增近一成
嘉市長選舉 藍身段軟綠跑基層
香港迪士尼突襲 11日起漲價
屏東縣長選舉 劣油案牽動選情
教長引LINE例子 盼翻轉教育
越南明年起調高區域基本薪資
新科諾獎得主：年輕人多跨領域
光棍節搶購瘋 手機購物直衝 5成
議員選舉傳賄 新北檢發動搜索
防伊波拉 何美鄉：台非零風險
行動購物商機 遠傳瘋搶
美：美陸軍方應避免擦槍走火
副總統：提供幼教更好環境
工業局：傳產盼速簽貨貿
普吉島亞沙運 中華代表團授旗
美加麥當勞回收Hello Kitty哨子
疾管署：登革熱疫情嚴峻有轉機
資訊融入教學 新北3校列優勝
防伊波拉 外交部邀國際專家研習
高市議長選舉亮票 許崑源無罪
印村節育計畫出包 多人送命
販毒搞代理商 專人持槍護下游
孫立群投書：盼台印尼簽ECA
通緝犯去矮靈祭 飲酒狂歡被逮
力抗光棍節 台灣Yahoo拚了
黃景泰政見發表會 檢：不可能
中韓FTA 台面板廠盼兩岸談判
南港輪胎協理 收回扣5億起訴
與中鬥而不破 美需軟硬兼施
藍：民進黨是經濟發展最大障礙
取消IT關稅 美中取得了解
海上絲路戰略對接 李克強訪緬
陸提供APEC 1500投資培訓名額
警備隊長沒繳伙食費 分局記過
冬季進補 黑心假羊肉流竄市面
遭指未利益迴避 桃縣府澄清
砂石車翻覆 北橫交通受阻
朱立倫：安坑輕軌目標7年內完成
美元回檔 新台幣午盤暫升
北京王張會 12日上午10時登場
金門查仿冒高粱 商標法送辦
滬港通效應 滬股早盤漲破2500
員林火車站 公共藝術結合蜜餞
美：續就香港言論自由施壓中國
AT&T首度來台發行國際債券
修法共識 不設專責食安警察隊
台股收盤跌15.84點
里民感覺受騙 協尋失蹤林佳龍
連：盼選民考慮城市和國家未來
登革熱疫情燒 國民黨批菊無能
歐習會 時代：美中風水輪流轉
台股整理 跌15點
北中夫人連線 魅力橫掃清水
監督條例付委復議案 列14日立院議程
4歲童逛大街 警遍尋找到家人
金門掃街 蔡英文坦承選情艱困
科法斯：台明年經濟成長3.8%
11月台指期跌 10點
11月電子金融齊跌
300公斤男減重 義大醫估需3年
泰國調降個人所得稅率
台股有氣無力 收跌15點
豬羊變色 摻假羊肉根本沒羊肉
馬總統艾森豪和平獎 國際迴響
戴佩妮成人妻 圖騰紅帖PO臉書
王張會 林中斌：氣氛不會壞
彰縣辦園遊會 行銷彩券做公益
敵國推民主計畫 美國務院檢討
千人辦桌 在地食材物美價廉
駕車遭警攔 搜出夢露樣式毒品
APEC嬌點 夫人逛頤和園
抗伊波拉 谷歌發起捐款活動
輕忽慢性阻塞性肺病 男險喪命
光寶前3季EPS 2.17元
三大法人買超台股49億元
遭指獨厚頂新 新北市府澄清
曉嬡誕生 郭台銘：真的喜歡女兒
世越號事故7個月 南韓結束搜索
鰲峰山公園啟用 幼園童逗熱鬧
台中金沙百貨 化身五星級飯店
香山R1案 竹市府：一切符程序
藍營彰化民調 林滄敏領先
參觀台中歌劇院 蔡依珊感動
HTC北美代言人 換球員卡諾
競選旗幟亂象 新竹拆千面旗
印媒：陸日關係尷尬破冰
台新金盼取得彰銀過半董監
兒失業遭家暴 疑失手打死醉父
公益園遊會 張花冠扮愛心天使
馬籍男來台尋家人 警助圓夢
救護車貨車相撞 駕駛雙掛彩
捨日職中職 王建民留美再拚
光棍節瘋網購 台交易列前3高
健走日 陳以真提安全運動政見
新北：頂新三重都計變更未核定
劉德立東方市主持僑界幹部活動
抗癌騎士抵桃園 吳志揚讚毅力
大學學測 12日起報名
陽翟大街 金門新亮點
世越號事故 船長殺人罪不成立
簡太郎宣誓不賄選 潘孟安未到
貢獻醫療外交 醫師獲獎受肯定
郭泰源加盟統一獅 背號88
疑操作升降機失誤 夾傷3人
批海水滅蚊 楊秋興動手清容器
旅墨僑商舉辦最新稅制座談會
新台幣收貶1.11角
連勝文：誰抹黑 選民清楚
台清大師生獲上銀博士論文獎
台北民族舞團風靡巴拿馬
助交流 日商捐台大千萬獎學金
總統：反對黨霸佔主席台92次
摻搖頭丸咖啡 藥頭辯自用
難逃數位法眼 星抓闖紅燈利器
hTC與卡諾合作 擔任行銷大使
關懷青少年 李新穎捐學校樂器
心神喪失免入監 近年有717人
花壇茉莉花製酵素 拓展銷路
台肥新品適用虱目魚混養白蝦
酒後騎車急加油 遇警問路被逮
印尼銼牙驅邪 源自浪漫傳說
豬肉混充羊肉 高市查獲摻偽
傳ITA2擴大有解 台關注面板工具機
百貨週年慶 再現送房車大獎
麻疹傳染力強 家庭群聚增個案
美學者：亞洲未來非由美中決定
北京王張會地點 貝克漢也去過
美俄鬧僵 領導人互動冷冰冰
新台幣洗三溫暖 創近4年新低
泰國運毒關19年 男返台再遭訴
英主婦創業 打造國際時尚王國
外籍漁民非法捕撈 日擬重罰
新北：華元威峰是地下工廠
中韓FTA 衝擊明年下半年浮現
中韓FTA 陸代購業恐受衝擊
推都更 連勝文：室內1坪換1坪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳志揚掃街 假日推藝文演出
曼谷獲有趣城市 成人娛樂居冠
李遠哲：暑假讓學生自由發揮
不滿財產分配 弟恐嚇嫂遭訴
許勝雄：FTA衝擊大 嚴肅面對
飯店業：人才應多到海外歷練
天貓雙11成交額 破2013年紀錄
私刑 印村婦剃頭裸身騎驢示眾
老薑漲墾植多 翠綠山成癩痢頭
連營：外縣市合作為達零安樂死
登革熱破萬創新高 高雄最嚴峻
光棍商機熱 小七推單身官網
打造海港城市 張通榮細數政績
湖人開胡 練球多了歡笑聲
笨賊開合跳撥鏡頭 竊行全多錄
偽造簽證資料 女疑赴美陪酒
為彭麗媛披外套 蒲亭貼心惹議
見義勇為 女子丟救生圈救一命
中油：依公式核實調整油價
馬航保證搜尋MH370不中斷
呂慶龍訪加萊市 促進台法合作
光棍節另類商機 1111四星封牌
私校人事費高 調生師比缺財源
新高 前十月賦稅收入1.66兆
奈良鹿仙貝 唯一台灣限定可食
北市選舉人名冊 戶所初編完成
演藝界參觀歌劇院 力挺胡志強
為連勝文拉票 馬英九致電里長
12日稍降溫 北部東北部短暫雨
台幣收30.717元 再創近4年新低
林志炫金馬獻聲 流金歲月致敬
減免IT產品關稅 美中達共識
翁重鈞提農業政見 照顧農民
華隆案 兆豐商銀決定捐2億
李行率演藝界 力挺胡志強
滬港通吸金效應 投顧持平看待
習近平會艾奎諾 直指關係困難
歐巴馬會蒲亭 APEC場外3度對話
印度設部會推阿育吠陀和瑜伽
證交所領元富證登大馬辦法說
防災都更 李鴻源：北市5區高風險
蘭嶼傳1票3千 檢察長跨海了解
APEC 大陸要空汙App聽話
嘉市培養綠色駕駛 2年省72萬油資
黑心油衝擊 統一Q3獲利腰斬
鄭貞茂示警 台灣經濟下滑
陸韓FTA 總統籲綠營勿葬送台灣
林明儒：主菜延宕 台產業恐斷炊
打造雙鐵綠廊 動工修虎尾鐵橋
中華隊精神標語 加了飢餓感
擴產 台積電通過1672億預算
漢諾威不歡迎足球流氓集會遊行
北市斥資1500萬 國中小特教E化
芭蕾西門町快閃 另類兩岸交流
殺警案遺孀哭 全案將起訴
格勞克斯：Tekmira股價將崩跌
陸韓簽FTA 總統憂翹翹板效應
韓稅關人員訪台北關 加強交流
基港大樓招商 年租約145萬
雅加達機車頻肇事 下月限用
新疆強推宗教去極端化 稱有效
記念碑列古蹟 振興吳全城榮景
21U 中華1比0領先義大利
鞏固共諜網犯罪 提訊退役飛官
成大校友傑出獎 毛治國入列
習近平：亞太自貿區進程啟動
ITA擴大 台廠關稅省8億美元
拚婦女票 許明財端產檢政策
經理人：新興公司債看好
台綠耕隊訪菲 共創產業契機
明年工具機展 台搶20億美元商機
深夜山區採藥 男失足墜谷亡
陸配勇抗癌 憶往險攜子赴黃泉
郭台銘臉書開張 秀愛女照片
APEC領袖合影服裝 趣聞多
OECD：東南亞經濟太依賴自然
藥檢未過關 李宗偉仍持續訓練
先天優勢 金門爭取加入示範區
兩岸詐欺集團 24台籍遣返
醫界成立後援會 陳菊感謝相挺
安倍否認解散眾院傳聞
柯文哲：媒體業配零元
看好滬港通 港股上揚
緬甸商機夯 貿協率團前進仰光
登革出血熱 高市再奪4命
日圓續貶 日經指數創7年高點
APEC領袖峰會 服裝還是話題
香港自認中國人 比例跌至新低
喊營80萬票 姚立明低調不多談
登革熱疫情發燒 監委申請調查
巧奪新北 桃機展出傳統工藝
29日投票 陸海空運輸增班
農委會：買國產羊肉可至專賣店
遭控放縱非法鯊魚翅 漁業署否認
德世足冠軍隊 躍上大銀幕
王金平建議貨貿簽署中期收穫
選戰倒數 藍促政務官加強下鄉
工業石膏假冒食品級 永昌送辦
ITA擴大無面板工具機 經部續爭
永昌石膏粉流向 追16下游商
擴大拜票 林佳龍夫妻分進合擊
澎湖濕地黑琵現蹤 數量再增多
清水大排啟用 打造美麗河岸
開發興達港漁業 黃一成拚BOT
中南海迎賓 習近平會歐巴馬
麥當勞新品 薑餅人玩偶及咖啡
民進黨：支持簽定FTA
美中減免IT關稅 歐巴馬打勝仗
滬港通 可利用寶滬深上證ETF
中型股拖累 陸股下挫
陸股爆歷史天量 震盪收黑
習安會 安倍：跨出修好一大步
巴國司機打瞌睡撞卡車 58死
李克強：遺憾墨國取消高鐵決標
柏林台灣美食影展 18日登場
元旦假期調整 證期市場配合
朱立倫：地方小事是我關心大事
越南設點詐騙 遣返24名台嫌
會凱瑞 蕭萬長：談雙邊經貿
阿里巴巴：台灣企業轉型做品牌
ITA擴大露曙光 微解台FTA壓力
陸客機市場大 20年需逾5千架
郭俊麟下一戰 提前對日職打者
簽貨貿中期收穫 經部擬向陸方提
童子賢：ITA擴大 台灣可受惠
環保節能 12綠色市集獲認證
老影集飛狼性感男星 潦倒落魄
2014台灣電影展 奧斯陸受歡迎
13年前青年軍 為胡志強打氣
交大捕害蟲裝置 勇奪世界第三
基隆壽山路車禍 轉彎撞死婦人
屏縣黑函案 綠批奧步
花蓮景點評價 匈牙利人給高分
APEC落幕 歐習中南海相見
男生不專心 印度圖書館禁女生
21U 中華5比0領先義大利
微笑台灣款款行 帶領走入桃園
大樂透開獎
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蕭萬長：TPP年底前不致達協議
吳志揚籲選戰有格調 不要醜化
夜市賣戲 戲劇擺攤好新鮮
大陸雙11購物 手機交易成主力
光棍節促銷 阿里銷售創新猷
路透指標退 報價利率年底轉換
光棍節商機翻天 小米業績旺
新竹城市馬拉松 14日報名
歐習晚宴 揭美陸元首二次會談
銀行間外匯交易 台股外資占38.06%
盛傳提前大選 安倍尚未決定
金四喜組團嗨唱 挺豬哥亮新片
謝淑薇父親病危 盼外界別擔心
21U中華隊 預賽5戰全勝
習近平：亞太自貿區獲APEC肯定
挺連勝文 馬英九連戰同台造勢
第一化工石膏粉 預防性下架
陳美成績造假參加冬奧 禁賽4年
王郁琦：蕭習會訊息讓人安心
談馬雲 蔡崇信:貴在他相信人
中信金擬承接101股權 受法規限制
今彩539 頭獎3注中獎
大樂透頭獎槓龜
柯文哲小額募款 15日將終止
網PO連勝文猥褻合成照 遭告違法
歐會習 盼美中關係升至新層級
連：盼帶台北走出中韓FTA困境
摩門教會承認創始人擁40妻
21U中華投打俱佳 全勝晉級
光棍節熱銷 阿里業績80億美元
舉重世錦賽 郭婞淳第6
給大陸面子 歐巴馬讚亞太自貿
董至成開車遭撞 因對方恍神
APEC啟示錄 政治暫緩經濟優先
蕭萬長：亞太自貿區目標會達到
李顯龍：亞太自貿區是長期理想
馬雲:阿里巴巴沒有人們想像得好
發黑函 屏東市國民黨部主任聲押
討公道 立委籲衛福部啟動全民求償機制
瘋狂「光棍節」 第1小時「掏寶」20億美元
陸韓簽署FTA 藍指民進黨阻礙國家發展
中韓簽FTA馬促銷服貿 黃昆輝：馬只想傾中
黃景泰出席市長辯論會 檢方：不可能
10年飛行 菲萊登彗星做最後檢查
蔡依珊遭爆雙重國籍 連：4月放棄
王張會登場 張強調「九二共識、反對台獨」
「掛羊頭、賣豬肉」 流竄全台
工業石膏做豆花 衛生局追流向
澄清媒體報導 太平島施工僱用陸籍船隻說明
樂吃購奈良 觀光推廣記者發表會
2015年台北國際工具機展 展前記者會
櫃買於昨(11)審議 通過安克生醫公司 申請上櫃案
民德生醫公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
櫃買針對正揚公司違反興櫃審查規定 處以違約金
CiPU喜舖媽媽包 進駐誠品桃園店
結束單雙日交通管制 北京市民懷念
中華電信推出HiNet行動健康上網
慶祝松山線通車！推出車站專屬紀念章戳
全國中輟業務傳承研討會暨輔導有功表揚大會
微笑單車確是漂亮出擊！
相信老蔣總統可以含笑長眠
蔡依珊擁加拿大國籍 未完成放棄程序
迎接歐巴馬 習近平舉行室內歡迎儀式
歷年通車初期人潮均較多
葉匡時: 自貿港區帶動加值轉型、臺灣商港將再創高峯
史亞平：台布邦誼未受該國政變影響
柯文哲：媒體業配0元、要求連也公佈
北市長選戰 姚立明：柯將拿80萬票勝選
王朝歡慶捷運松山線通車
阿里巴巴雙11銷售 破2700億台幣
APEC領袖宣言 支持北京路線圖
市場期待高 馬雲：壓力挺大
男網年終賽 費德瑞幾確定晉級
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
富士：流感藥將獲抗伊波拉認證
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安泰銀主辦維輪23.8億元聯貸
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巴西每10分鐘1人被謀殺
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美通訊投票 信封沒簽名成問題
北部東半部陰雨 中南部有陽光
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投顧：滬港通有機會成第2大股市
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肅貪掃弊 吳經國挑戰惡勢力
女拳入奧運 吳經國實現承諾
古巴返拳壇 吳經國三顧茅廬寫歷史
台股震盪 留意績優股
美外交禮 蜜雪兒獲贈百萬珠寶
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台股開盤下跌4.01點
全球用油大戶 陸20年內擠下美
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水利站疑有未爆彈 軍方處理
調高銷售稅恐延緩 日股續衝高
魏家退出董事會 味全漲停
董事名單曝光 味全：半數有錯
中韓簽FTA 外交部：重大警訊
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張盛和：速談兩岸貨貿
湖人對灰熊 首節暫落後
查緝賄選 警政署：42件現金買票
登陸器吻彗星任務 關鍵小檔案
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國碩第3季轉虧 股價下挫
人道援助 台灣捐助巴拉圭藥品
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政務官助選 龍應台：沒考慮
鑲金的 百達翡麗懷表拍得6.5億
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徐自強案 47學生社團聲援
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新北牙醫公會捐百萬元潔牙組
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信心疲弱 台股一度跌逾80點
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台積電千億大擴產 設備廠吃香
習近平經改成績 專家打C
腦麻兒環島展毅力 獲表揚
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東北季風強 台灣沿海強風特報
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葉匡時：來台旅客上看950萬
彭淮南：日圓再貶不利日經濟
獅城酒駕大執法 11人遭逮
食安修法 消基會盼重求償權益
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日福袋花樣多 外籍客有福
蘇愷35飛行表演 陸俄軍方更親
國防部搬遷 預計11月底進駐
澳門商店火警 4人死亡
父親病危 謝淑薇：心情平靜
大陸展火星探測器 盼6年上天
湖人不敵灰熊 林書豪12分
調查：逾5成同志曾遭親密暴力
軍人天職 氣爆現場第一線救援
證交所：12/27正常交易
九合一選舉 每4年舉行一次
傳接味全董座 張智剛：無此事
史亞平：尊嚴參與APEC 未遭矮化
現代財經獎 中央社入圍2項
戶口名簿列印 可依個人所需
弱勢孩童許願 茉莉邀民眾圓夢
經營當鋪暴力討債 南警逮7人
集體訴訟否 政院：報告月底提
台股盤中大跌105點
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紐約波士頓僑界慶美退伍軍人節
二重國中英國皇后中學締姊妹校
加國殤日 全國擴大悼念
電話爆凍未條 廉航票再加碼
奇景奪微軟首款手機觸控訂單
印尼：中止部分台漁船捕鮪魚
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歐巴馬：中美成功利害攸關
CEPAL預測薩爾瓦多出口負成長
頂新101股權詢價 張盛和：有聽說
北京王張會 張志軍：六六大順
新北桃機 展傳統工藝之美
恐嚇別參選 苗栗5人被逮
玉米田迷宮 學童搶先闖關
300人上海吃早餐 創金氏紀錄
災區道路通車 高市：不跳票
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連營22日大遊行 總統挺到底
劣油團體訴訟 政院願協調促成
富邦中國ETF 11/25掛牌
兩岸新聞獎 中央社獲3佳作
頂新旗下食品廠 恐將補稅5千萬
光棍節續奪冠 雷軍：小米崛起
新黨參選人造勢 升巨幅國父像
美笨賊想搶百貨公司 卡牆壁3天
經部邀降價咖啡 業者恐難買單
港人兌人民幣 17日取消限制
DNA煞車系統 跨國研究證實
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物聯網發功 群電Q3業績攻頂
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連營：蔡依珊棄加籍程序處理中
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交部：開放三輪機車助提高安全
歐習會 同意避免美陸海空對峙
北市：郝和職業工會為例行餐敘
印尼下禁捕令 農委會：協商緩衝
政敵控菲副總統涉多年前軍變
李宗偉：從未服食禁藥
王張會：確立維持制度化溝通
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巴拿馬運河功能將多元化
歐巴馬：無意遏止或圍堵中國
金門縣長選舉 少數族群成關鍵
台股收盤跌115.19點
東協高峰會東亞峰會 緬甸登場
假冒印尼華僑入台 馬籍男遭逮
萬瓶米酒掉落 國道飄濃濃酒香
連江縣長選舉 交通政見對決
綠疑歌劇院安全 中市府：無虞
習盼中美落實 不衝突不對抗
再造水里 林明溱推加速建纜車
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台股走低 跌115點
11月台指期跌156點
夜市擄走攤商 警鎖定對象追緝
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11月電子金融齊跌
金馬52在台中 執委會決定
王張會中午結束 達成6點共識
花東鐵改善工程經費 補件再審
歐巴馬：美沒參與煽動香港抗議
中韓FTA衝擊 台股挫百點
買改造空氣槍 廚師把人當靶射
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歐巴馬：美未煽動香港占中行動
習近平和歐巴馬就香港占中交鋒
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