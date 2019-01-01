漢
En
News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
AT-3墜機 取消全民會衝場表演
中市里長參選人涉賄 檢方起訴
房市降溫 陸官方否認救市
經歷職災 Selina籲支持身障者
阿根廷媒體刊登慶雙十專刊
台灣援贈墨國數位學習行動車
抗議司法 男意圖開車撞總統府
王品集團宣布退費方案
震旦行降非本業資產 加速3D事業
登革熱單週逾千 總計破6千
陸9月財政收入近5兆 年增6%
西武複數年約 與郭俊麟達協議
汽車開車門 老婦遭撞被輾斃
25歲素人團隊 揭露時下暴力
主持金鐘準備 Selina失眠
男子駕車撞總統府 疑不滿司法
江宜樺：原則上吉園圃要退場
北檢：頂新味全賺8.7億黑心錢
變性人命案偵查庭 不見美大兵
美術教師拾趣 手合走取作品展
漢和：俄中基本達成Su-35交易
WTA年終賽 謝淑薇彭帥尋衛冕
洗腎診所租難進 戴德梁行判賠
育嬰假擬放寬 年底前提草案
黑熊排遺有米 憂引發人熊衝突
綠營訪雲檢長 盼積極查賄選
大宇攜手陸傳媒 打造新娛樂
刀鋒跑者殺女友案 判刑5年
大陸快遞員月入5萬 很普遍
梁振英：普選會讓窮人主導政治
朱立倫：建污水廠進步城市象徵
梁振英：工薪階層恐主導特首選
永成久豐未繳罰款 移強制執行
頻寬需求大 中華電信建新海纜
重拾食安信心 王品成立食安部
問題油 滬台商：應記取教訓
全民運動會 25日嘉義開賽
男大生染麻疹 追蹤近200人
北檢偵結摻油案 味全：深感遺憾
省下飲料錢 竹教大揪團做公益
京元電聯合授信 規模39億元
莫斯科機場撞機 疑酒霧惹禍
京元電前3季獲利 勝去年全年
新北首例 男嬰染腸病毒重症
恆春民謠音樂節 25日瘋謠滾
瘋萬聖節 花博公園辦趴搞怪
李宗偉藥檢不過關 恐禁賽2年
澳媒刊孫立群談話 盼台澳簽FTA
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
王品退費辦法 民眾批沒誠意
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
動盪年代人口販賣 並非純負面
台中市籲頂新照顧味全員工生計
男開車停總統府前 車內有油桶
CKYHE聯盟 擴展美國航線
亞幣走強 新台幣升1.4分
拚食安 蔡啟塔擬造花蓮有機城
江揆：蔣丙煌接衛福部 安民心
大陸百歲夫妻榜首 合計215歲
鹽多必失 義鼓勵少鹽飲食
大立光簽約 貢獻產值180億
坪林茶香公共親子中心開幕
北京鳥友 東勢國小賞貓頭鷹
行動領務服務 駛向屏東恆春
秋冬皮膚乾癢 醫：用乳液保濕
補休未休折現 賴正鎰：勿規定
台灣桌球名人賽 莊智淵戰強敵
五金展台中登場 350家廠商設攤
中美合作 雲端機器人實驗成功
帶汽油桶陳情 府：警帶回偵訊
王品宣布退費 辦法公布官網
央視大樓閒置 下月才直播新聞
報告：大陸2013年處決2400人
WTA年終賽 謝淑薇彭帥戰西班牙組合
元旦4連休 飯店旅遊業樂翻
入圍81項 公廣集團金鐘大贏家
兄弟黃潮湧新莊 球迷漏夜排隊
大陸換晶片金融卡 沒人願買單
雷虎成軍61年 7名飛行員殉職
魏應充遭押 律師：22日提抗告
台北旅行與礙同行 支持身障圓夢
戴勝益：不出面不表示沒做事
英醫術大突破 癱瘓男重拾步履
顧能：DRAM產能 2016過剩
苗縣武林表演大會 高手展功夫
黑琵數量增 保育季將登場
愛普生3D特映會 苗學童驚喜
車掌小姐復出 導覽客庄大街
桃猿未用代打 洪總留住勝利組
江揆：跑馬燈公益廣告宣導反賄
港府官員與學聯對話 談政改
元旦放連假 7成3民眾贊同
進正義豬油 永豐棧稱董娘自用
遠東集團雙管齊下 拓零售版圖
摻油案偵結 北檢：另7案續辦
桃縣跨局處應變會議 防伊波拉
槍殺女友 刀鋒跑者判5年徒刑
客風．飄鳥之歌舞出客家精神
選議長跑票 陳菊：除名並罷免
密會組頭說 民進黨判賠180萬
桃猿作客 阿誠：死守四行倉庫
電腦展參展商 Q4信心略佳
賞鳥博覽會 濕地保育作伙來
黃秀霜走基層 力推社福政見
桃園火爆男 大街持槍射
揭死亡公熊身世 玉山移居南橫
AT-3失事墜毀 雄檢追查原因
桃縣建物產權測繪登記簡化
調查：現代品牌價值破百億美元
蘋果雲端遭陸攻擊 陸：抹黑
外國聖戰士 在菲訓練炸彈客
台中國家歌劇院導覽 反應熱烈
GDP數據不佳 陸股下跌
新衛福部長 蔣丙煌22日上任
學聯：人大政改決定如閹割民主
陸男違約出軌 法院判賠妻40萬
勞團組後援會 挺徐耀昌當縣長
執行長身亡 道達爾正處轉型期
法畫家赴台參展 促進藝術交流
防伊波拉入侵 日加強檢疫
菲搶匪躲下水道 強力水柱沖出
寇迪傷勢不明 下一戰先發未定
酒後騎機車撞汽車 女騎士不治
AT-3失事 目擊老婦嚇到腿軟
涉家暴案 男駕車停泊總統府前
長榮早鳥票 歐美省8千至1萬
台積運動會 聚焦張忠謀景氣看法
王品宣布退費 戴勝益親上火線
企業龍頭道達爾 在法免繳稅
王品延長退費期 到11/30日止
總質詢結束 江宜樺盼過5議案
加薪條款3版本 稅式支出出爐
胡志強青年軍官網 青春上線
吉園圃標章 108年6月停用
楊秋興批拒辯論 菊營駁不理性
張國煒轟頂新 台灣成垃圾集散場
陸媒起底頂新 網友怒斥抵制
原民慶豐年 市區歌舞快閃宣傳
藍寅倫三壘安打 桃猿3分領先
AT-3迫降 疑撞農田擋土牆奪命
最年輕首棒 陳子豪：爆炸開心
台新金提彰銀2大退場方案
全國清潔日 藍綠感謝搶選票
台灣主辦2015亞太集保年會
iPad Air 2 開放消息登記
大陸台商挑戰增 經部籲把握優勢
MLB世界大賽 皇家對決巨人爭冠
遲來的退費 打了折的王品誠信
基北免試方案 教部重申依法審
反恐 新疆和田組獵豹突擊隊
瑞銀預估 陸今年GDP成長7.3%
連假補上班 江宜樺：民間彈性
全球人壽瞄準海外房產
日月光案判決 江揆：尊重
國發會盼公家單位多服務高齡者
劣油事件波及 慈濟：尊重司法
張志豪全壘打 兄弟追回1分
歐洲回台班機填藍卡 國航配合
解占中 港府再向北京提報告
一日最佳店員 林書豪搞笑演出
日月光優惠認定 經部推給環署
世衛：伊波拉疫苗 明年初問世
金門瓊林聚落 頹屋變身新景點
掌門空難身亡 Total股價黑翻紅
Total執行長罹難 集團失舵手
學聯周永康：只想要個民主政制
打擊恐怖主義 大馬擬修法
林中森：兩岸應共融入區域經濟
基隆捷運發燒 謝立功邀綠辯論
冠軍賽意外熄燈 萬人合唱憨人
百年酒廠風華 花蓮安棠德品酒
斯德哥爾摩影展放映台灣電影
彰銀3獨董 財部：樂見
哆啦A夢成真 清大研發空氣筆
今彩539開獎
高鐵財改後降價 想多漲不易
大樂透開獎
塔台2次喊跳 莊倍源為避民宅殉職
幾米人偶塗鴉男 宜縣不追究了
印度國安顧問：領土主權不退讓
刀鋒跑者判5年 家人：接受判決
伊波拉 馬籲國人勿恐慌
技職體驗課程 學技術也學做人
頂新：大幸福非中國事業體供應商
藍寅倫3安打 桃猿7比1兄弟
受威脅仍盡職 清潔隊員獲表揚
名列連顧問恐觸法 戴遐齡澄清
台日溫泉交流 有馬燒在內灣
捷運工程遭質疑 朱立倫反駁
北市長 親民黨：宋楚瑜未表態
人民幣即期年金 擬開放
海峽組合 謝淑薇盼圓滿結局
陸船捕魚越界 遭新竹海巡扣押
美處投書華郵 說明台民主自由
仁川亞帕運 中華再添2銀5銅
藍寅倫4安2盜 桃猿8比1兄弟
中紀委主導反腐 陸官員也受害
吉園圃效期3年 停用需緩衝
瑞銀：中國本季GDP成長降至7%
柯文哲：防伊波拉疫情不分黨派
美研究：極端民眾活在新聞泡沫
蔡英文：台灣應正面對待新移民
戰略布局 大陸再併購鈾礦股權
金可擊敗強敵 天貓銷售稱霸
大愛節目 獲日本賞最優秀獎
銀行操控瑞士法郎 歐盟開罰
今彩539 頭獎無人中獎
民進黨競選訴求 地方贏回台灣
大樂透頭獎槓龜
解剖莊倍源 多處骨折顱內出血
中信新台幣NDF 金管會同意
食安醜聞波及 麥當勞財報欠佳
大陸十大空汙城 京津冀占9席
石定出席首爾華僑節敬老餐會
漏稅德人 已有3萬多人自首
桃猿勝兄弟 台灣大賽3勝聽牌
兄弟強攻不成 桃猿3連勝聽牌
例休六日勞工 明年元旦4天假
電子投票 列入發有價證券條件
槍殺女友 刀鋒跑者身敗名裂
新北：頂新飼料油 未流向食品
德東公共支出提高 人民延壽
大街槍擊騎士 桃園火爆男到案
走私近億元K他命 2人聲押
越南噁油檢調查扣廠 去向待查
空軍：莊倍源錯失最後跳傘時機
美QE退場或延長 月底見分曉
2閣員閃辭 安倍內閣還有未爆彈
頂新滅火 越南飼料油沒銷陸
藍寅倫奪MVP 向猿迷示愛
AT-3墜機 雷虎飛官避人群殉職
桃猿備香檳彩帶 準備4戰清盤封王
蘇慧貞出線 成大83年首位女校長
行政院食安辦公室 22日掛牌
空軍證實 6號機駕駛不幸殉職 (瞬間影片)
澳洲「雪梨晨鋒報」 刊登孫立群談話
頂新中國總部 否認進口劣油
混充大統油 北檢起訴魏應充等13人
教育本質在平等 訓練人才為合作
以良心施政啟動生活教育提升大作戰
教育孩子適性發展 用心就是贏家
10月22日 國內各大報頭條
追越南進口劣油流向 農委會繼續清查
9月失業率3.96% 失業減少1.1萬人
“毒” 油簡易測試法 "地溝油"馬上現形
朝鮮釋放一名美國公民
美國可口可樂、麥當勞 利潤大跌1-3成
古華飯店ITF推2,199入住五星飯店 鼓勵民眾多多旅行傳遞愛
台北西華飯店亨利酒吧創新演繹推出道地經典下酒菜
台中麗寶福容主題樂園飯店歡度萬聖月
日本料理餐廳YU SUSHI 秋冬限定雙重美味
空軍: 殉職飛官放棄兩次跳傘機會
自經區開放中國柿子 黃昆輝批馬「置農民於死地」
2014年教育部技專校院技術研發成果發表記者會
美麗信酒店集團 2014 ITF 狂祭四大好康
103年品德教育特色學校觀摩及表揚大會
道德不堪還談什麼民主！
台北凱撒 | 台北旅展限量特惠2折起
中國古典小說郵票—紅樓夢(103年版)
前三季北京房市銷售降28.0%
台北喜來登「冬聚戀鍋」
1111:景氣回春 正職、兼職雙成長
陳盈助募款案民進黨敗訴 國民黨：蔡主席應道歉賠償
台南晶英酒店推出時令限定「大閘蟹」套餐
捷運環狀線施工 台64線階段性封閉7個匝道口
中華電信奪得2014天下雜誌最佳聲望標竿企業
陽明山泡湯第一首選 天籟渡假酒店國際旅展 泡湯下殺4折
台北華國大飯店長虹再加碼
西華飯店TOSCANA感恩火雞禮籃 預購即享優惠
The Okura Prestige Taipei大倉久和大飯店 2014 台北國際旅展住宿券45折 餐券8折起
寒舍集團館外餐廳----【冬日饗鍋季】
蘭城晶英酒店 暖冬一泊二食美好假期、晶彩冬陽住房專案
王金平黨籍案 國民黨決定上訴三審
莊倍源殉職 家人低調不受訪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
港府與抗議代表會談 未獲突破
白宮：北韓釋放美國人佛爾
白宮證實北韓釋放美國人佛爾
官員：美國人佛爾健康情況良好
受大陸經濟激勵 國際油價上揚
西非伊波拉疫區飛美 5機場入境
蘋果獲利耀眼 美股大漲
開歐巴馬玩笑 美男假裝翻醋罈
巴黎游泳池 闢時段給裸泳客
桃猿3連勝聽牌 兄弟背水一戰
東北風 北部東北部下雨
北部轉涼 高溫一口氣降8度
美空投武器 一包伊斯蘭國拾獲
巴西總統選情 變幻莫測
染伊波拉美記者痊癒 將出院
李善均非常警探 壓倒X戰警
沈呂巡：沒人希望子弟上舊潛艦
F-世芯28日上市 承銷價86元
沈呂巡：兩岸互動助台國際經貿
香港燈飾展亮點 威剛秀智控球泡燈
巴西總統候選人拿水危機炒作
深耕中台灣 遠傳推4G體驗
商之器醫療系統 聯合醫院採用
調查：電腦展買家Q4信心樂觀
開放資料國際論壇 24日登場
倫敦豪宅價格 大跌逾20%
工研院自製雷射源 助LED生產
前8月桃園房市最夯 雙北退燒
防伊波拉 盧安達要篩檢美旅客
嘉義住宅火警 2人受困1嗆傷
雅虎營收超乎預估 盤後漲逾4%
遭影射與頂新關係匪淺 府駁斥
食安辦公室上午掛牌運作
台灣精品 紐約中央車站展出
9月失業率3.96%
歷經水門案 華郵前總編辭世
日9月貿易赤字較1年前擴大1.6%
缺賽3場 林書豪傷癒復出
美3失蹤少女疑想入IS 在德尋獲
9月失業率3.96% 較8月下降☆
投顧：陸股第4季可望表現
全球外派天堂 台灣排第8
台股開盤上漲90.27點
9月失業率 創近14年同月最低
基北免試案 教長：應合法合理
台股早盤大漲110.27點
吉園圃標章 農委會：逐步退場
紀念古寧頭 總統：鮮血換和平
聯網車輛市場 上看1.5兆元
頭痛當感冒 腦動脈瘤破險喪命
UN：亞茲迪人遭蓄意種族滅絕
元旦連假 管中閔：促活絡經濟
新台幣早盤升值
蔣丙煌：豬油問題已釐清99%
北韓放美人質後 核問題挑戰大
美貿易代表訪越 聚焦TPP談判
桃園多元族群嘉年華 25日登場
財部：台股殖利率高 外資會選擇
蘋果安全警告 iCloud屢遭攻擊
跑單幫賣禁藥 女子吃官司
未滿1歲嬰 冒水泡染水痘
蔣丙煌：食安辦成立可防範未然
熱血抗疫 UN基金捐款攀升逾倍
陶(吉吉)遇貝克漢 David有話聊
王品集團：9品項可退費
財部支持高鐵先減資還公股 再增資
蕭萬長：建立台灣車載資通訊地位
陳子明逝 曾盼習為大陸蔣經國
打擊黑心 檢察官進駐食安辦
中市松青超市潑漆 逮4人送辦
食安連結統籌分配款 財部：支持
占中25天 香港危機未除
太陽光電展登場 類股齊揚
食安法最重罰 正義繳清5千萬
飛安會公布華航CI5621調查報告
總統立委併選否 104年3月前決定
美股強彈 台股漲逾百點
北京呼麻後 柯震東赴院評估
日月光判決 吳田玉：尊重司法
A-LIN大支阿翔 紐約CMJ開唱
MLB皇家超級韓粉 坐鎮世界大賽
經部：台灣今年餐飲表現亮眼
赴醫院治療 柯震東：例行檢查
牽制陸 美日將辦大型聯合軍演
邱淑媞宜蘭願景 盼超越紐西蘭
朴槿惠習近平 11月APEC會談
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
恐怖主義傾向男子撞死加軍人
AT-3墜機 空官飛行訓練叫停
9月失業率降 全年可望不到4%
成長趨緩 李克強對經濟有信心
動因績效管理 助企業因應變遷
王品染黑心油 台中衛生局將開罰
泰烤肉商 新增烤全鱷服務
南韓拆除前線愛妓峰燈塔
總統：金門殺戮戰場變繁榮商場
住宅政策 連：AIT現址蓋青宅
中南部細懸浮微粒高 外出防範
美護士與記者染伊波拉 皆好轉
北市：環南市場改建 尊重民意
竹縣拚大選 藍：不容許違黨紀
越南未交代 頂新下架8牛油品
2015最物超所值景點 台灣第8
監視太空 美日將軍事合作
食安頻傳 台產品遭港抵制
連：柯閃辯論 因難說服民眾
大幸福油案 越南跨部查證
基北免試案 教部：應由粗而細
雷虎飛官殉職 空官校長弔唁
MLB世界大賽首戰 巨人擊敗皇家
景氣好短期工作增 就業市場熱
水門案報導推手：華郵前總編
解放軍報刊文 強調中共黨領軍
嘉市里長涉賄選 檢方傳訊8樁腳
送報車超速撞死人 判賠372萬
台灣電路展登場 3萬買主來訪
綠能：高效矽晶圓後年供不應求
沙拉油傾倒路面 機車滑倒大塞
祖克柏訪北京清大 談人才培養
高市：氣爆前急電中油未獲回應
新北民調 朱更努力游拚決戰
新台幣中午升1.7分
IEK：台灣面板業觸底回升
成大招牌案開庭 法院如臨大敵
基北免試案 家長團體仍不服
副總統：盼台灣PCB永保第一
越南遲未給報告 頂新牛油下架
全國名米產地冠軍 彰縣表揚3農民
超天兵 美投彈藥奉送伊斯蘭國
陸第2艘航艦 將展開組裝
查日人遭綁架 日官員將赴平壤
補班日有喜宴 公務員可請假
經常薪資3萬8 歷年同期最高
周麟贈華碩電腦予巴拿馬大學
副總統：雷射科技拚高階應用
茂迪：太陽能廠進軍大陸具優勢
公安督導會報 郝關心木柵火災
機車嚴重超速 保費擬加重
台科大工安意外 工人疑遭電擊
連假補班 人事總處：考量慣例
陸媒：阿國總統訪中簽雙邊文件
M型化高端客 消費力超強
台中市府轟王品沒誠意 罰3百萬
補假日延後 人事總處:會轉達
謝立功：捷運板南延基隆不可行
竹縣免費肝病篩檢 11月開跑
食管法 藍籲快授權衛福部重罰
食藥署：逾半數食品業者未登錄
日月光：相信司法 配合政府
食不安 黃茂雄：MIT招牌動搖
十二年國教爭議 民團監院陳情
華郵前總編辭世 歐巴馬致哀
Google不加碼立景 合作不變
防伊波拉入侵 日大臣視察醫院
重慶北路公寓火警 火勢控制
港台動畫 老夫子拚魔法阿媽
林書豪歸隊砍15分 湖人吞敗
交通部通過捷運三鶯線綜合規劃
占中不退 學聯：戰意仍高昂
吳田玉：陸投資半導體樂觀其成
貿易赤字擴大 考驗日本經濟
債務糾紛約談判 遭追債躲警局
馬來貘轉大人 貘樹褪下花衣裳
假按摩真賣淫 南投警破養生館
中央地方攜手 清查食品工廠
立院初審 陸生納保費比照外籍
重返戰場 熊震球感慨未竟遺志
巨人強投豪打 世界大賽旗開勝
空軍：失事AT-3飛官未跳傘
教部預算 朝野為母語爭執不下
油價挫 委內瑞拉財政hold不住
日月光：Q4半導體持續成長
台股收盤漲94.19點
宸鴻否認鴻海入股 股價跌停
食安績效納統籌款 菊盼增環污
秋冬法式味爵 北投麗禧推新菜
提倡狗狗健康 北市舉辦嘉年華
宏都拉斯拓展海外咖啡市場
台北股市漲94.19點
台灣獎學金嘉惠聖文森學子
11月台指期漲105點
南韓促北韓釋放被扣傳教士
台灣協助聖文森因應氣候變遷
無畏占中 港股漲勢冠全球
櫃買業績發表會 11月上陣
賭場像金庫 警破門破到手軟
11月電子期 金融期都漲
中共喉舌報稱 占中訴求沒出路
操作難度高 投信：Q4保守以對
王品退費 中市爭刷卡也可退
台股價量揚 反彈中帶隱憂
桃園議員選舉首賄選 樁腳收押
強化社區行政能力 南投開課程
假載客行運毒之實 竹市警破獲
台南預算審查 藍綠爆發全武行
抓公園害蟲 北市首創植栽照護
友達11月起縮減工時
走過金融海嘯 面板雙虎轉骨
誇美想強舔熟女腳趾 男判拘役
傳歐巴馬白宮迎接伊波拉沙皇
徵世界遊王 捷星送機票食宿費
九把刀經紀公司通知3時記者會
基北免試 立委提參考中投模式
亞太電獲4G執照 年底開台
三大法人買超台股65億元
松青超市賣逾期食材 罰310萬
持刀強押女子提款 前科男被逮
兄弟逆境求勝 主場掛巨幅強攻
綠指期約賄選 連營：社會公評
資源車卡扯電纜 拉倒3燈桿
保存金門建築 修復補助提高
台大毫米波中心 投入5G研發
騙婚殺街友詐保 狠心3人收押
立院初審 利益衝突裁罰明確化
新北茶農奪全國製茶賽4冠王
清算周永康 中共悄展開
九把刀：我劈腿了
振興股市第4箭 研議提早上路
伊波拉發威 陸企停擺西非項目
網壇球王喜獲麟兒 小喬帥報到
氣爆究責 中油抗議媒體扭曲
三輪宣傳車 翁重鈞籲重視環保
談資安 蘋果執行長會大陸官員
加油站爭存活 中油：調整機制
宏達電自拍機Eye 通過認證
統一超服務 獲多獎肯定
友華攜日商獨售抗瘙癢藥
涉挪用校產 余玲雅被訴
台中爵士音樂節 飯店4折搶客
香港計程車包圍占中 抗占路
世界大賽G2 老將對上新火球男
滬港通 陸資積極收購香港券商
水保法修法 擬召開公聽會
低碳觀光夯 150元慢遊小金門
沙灘玩風箏衝浪板 跌傷送醫
魏應充遭羈押 律師提抗告
技專甄選 研議填志願時間後移
藍：不實指控判賠 盼綠學教訓
劈腿差勁 九把刀盼獲女友原諒
黃志鵬：越油真相需等官方答覆
新台幣收升0.8分
愛護寶貝 金門幼兒篩檢登場
台北3死火災 在地區所助救災
屏東漁船被搶 疑菲律賓人所為
嘉市愛石會年展 阿吉仔獻唱
查蚊子館 擬公布減少補助款
登革熱破6千例 高市籲配合防疫
立委提案 補助款應考量食安稽查
食安挑戰 蔣丙煌：壓力即動力
捍衛食安 竹衛局將增稽查人力
港多團體遊行 抗議梁振英言論
印經商變革 公司登記1天完成
航空城後花園 蘆竹花彩節開鑼
馬挺邱淑媞 盼重振宜蘭競爭力
優質企業認證 日月光再獲證書
龍寶建設運動會 中市府也參賽
林書豪復出 布萊恩：球隊改變
偷完後搬家 臉書貼贓物成鐵證
漢和公開台灣長程預警雷達照片
頂新案 彰檢最快下週偵結
三星平價4G手機 奇摩搶先賣
九把刀劈腿 鄉民熱議想燒書
嘉市機車定檢推出APP
藍：朱立倫公托政績 無誇大
三星布局電子商務 手機銷售俏
跑輸全副武裝警員 通緝犯懊惱
物聯網解決方案 多來自新創公司
歐盟3000億歐元計畫 年底推出
九把刀劈腿 還好沈佳儀沒選你
雲林北港糕餅麻油節26日登場
金門斜屋頂 縣府獎助興建
學民思潮：譴責特首把選民分等
新莊傳車禍 1男1女困車底
股市波動 新日光延長現增繳款期
捷運土城站旅客跳軌 公車接駁
餿水油變航空燃料 陸展開試驗
高市老人健保墊付案 藍綠爭論
陸准建新鐵路機場 總額7500億
北京故宮推朕是漢子 遭疑抄襲
電商手機銷售 逐年增溫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
電光夜跑 台灣虎航空服員同樂
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
接掌成大 蘇慧貞：責任的開始
尖點10月營收再拚新高
劣油案 屏縣共罰1億100萬元
陸水下滑翔機 深海探測實力增
新社辦千菇宴 限量百桌上菜
新社香菇產量冠台 履歷掛保證
正義劣油案 何育仁抗告遭駁回
青年職涯發展中心 提供諮詢
食安後續 衛福部查大宗原物料
花蓮鄉代參選人涉賄 檢方起訴
大陸主權基金入股義大利投行
林中森參加滬台協慶 無關選舉
立院審預算 金溥聰23日備詢
頂新：從未在馬來西亞投資設廠
調油品毛利 3個月內提機制
頂好統一鮮乳未漲 但同意降價
南投溫泉季 泡湯可抽汽車
德工會發動罷工 癱瘓交通遭批
登革熱擴大 台南轉地區性流行
那些年鐵三角 負面新聞連環爆
綠批北檢：害民多吃1年黑心油
台股漲外資回補 新台幣微升
北市加碼 小一生免費窩溝封填
軍方輸油管破裂 中市街頭警戒
無障礙設施不友善 柯P實地體驗
染劣油 香港下架四款台畜肉鬆
土城站男落軌 捷運已恢復營運
古寧頭戰役 總統：貢獻無與倫比
SARS封院 邱淑媞籲柯提升高度
家長：基北免試案應儘快實施
涉暴力討債逼死人 9嫌送法辦
南韓2015年起增加姓名用漢字
台灣國際美容節 梳出復古風
食安修法 法部挺刪法人罰金刑
選戰衝刺 綠辦4場超大型晚會
氣溫下降 23日清晨注意低溫
三芝茭白筍 朱立倫邀嚐美人腿
涉在菲殺人 美大兵移禁菲軍營
非歐盟居留230萬人 陸民占第4
上海收藏家大會 連結兩岸
擴大稽查 金門食用油全合格
老母雞功成身退 教養院盼領養
追問題油 林永樂：越方應給說明
餵母乳經驗談：像男人當兵辛苦
變更頻譜 中華電4G大飆速
頂新越南牛油下游 回收待銷毀
吸毒幻想驅魔 男勒斃友人判刑
漸凍人失智症 治療露曙光
德巴登符騰堡邦推住宅綠化法案
澳洲飛機闖領空 印尼戰機攔截
中市擄童勒贖案 主嫌判8年6月
9月外匯交易日均量 半年新高
新竹市客家月活動 26日登場
兄弟逆境求生 呼喚正面力量
健檢報告見紅字 危機感僅3個月
逢甲建築系造書屋 嘉惠偏鄉
股市第4箭 可望提前1周
首任食品部長 速重建食安
紅點傳播設計獎 24日柏林頒獎
弔殉職雷虎飛官 嚴明贊同追晉
蕭萬長：痛心部分企業沒把關
韓陸日將同步發行BIGBANG郵票
不實指控 馬：適當時機提訴訟
宏?Q3亮麗 出貨成長居冠
兄弟居劣勢 象迷齊聲喊出悶氣
台日影視交流宴 藍正龍將現身
中市通過纜車興建管理辦法
黨籍案上訴否 馬：權衡利弊得失
Total新掌門出爐 普揚接手
水泥泵浦車失控撞機車釀8傷
馮光遠出獄 吃豬腳麵線去晦氣
改建環南 柯P：河灘地是選項
西瓜饅頭辦 陸砍13萬雞肋機關
亞太電4G 洽企業建通路拓應用
8牛油產品預防性下架 頂新尊重
男子開顧問公司 幫病患詐保
林智勝陽春砲 桃猿1分領先
兩岸房市 台灣走淡大陸回溫
高市通過食安條例 窩裡反賞6成
金門高粱酒養牛 風味不輸美牛
四中談依法治國 黨媒彈舊調
財部派員進駐食安辦 查流向要角
新歐盟執委會 歐洲議會通過
雄檢：殉職飛官機上撞擊死亡
彭政閔適時安打 兄弟緊咬桃猿
陸商務部：對外投資增速估10%
食藥署：4度向越索資料未果
四中 陸媒：一黨專政下的法治
紐約中央車站 看見台灣精品
林永樂出訪教廷 深化鞏固邦誼
中市軍用輸油管漏油 完成清除
抵制挺占中港星 共青團微博投票
學童泳課溺斃 家屬到泳池抗議
金門低碳社區 7成用再生能源
朝野共識 水質監測納水圬費
拚食安 胡志強打造專屬實驗室
本土語列選修 凍1/3教長特別費
關係冷 APEC菲陸領袖暫無雙邊會談
銀行打亞洲盃 銀彈擬多4千億
軍方油管破裂 中市環保局檢測
陳俊秀守外野 猿迷打氣當後盾
黃秀霜：美術館案當選後重招標
英國會議員訪台 拜訪連柯
高雄氣爆案 監委：未正式約詢
提升稻米品質 草屯農會辦競賽
提高失智檢出率 英政府酬醫師
王金平黨籍案 國民黨決定上訴
北二高貨車撞施工車 2傷送醫
身穿黃衫 詹詠然詹皓晴開球
酷炫無敵 太空科學實驗大挑戰
圓夢贏家案 新北檢追地下匯款
丹青療癒喪偶 貿易商變女畫家
電光夜跑台灣站 跨年登場
泵馬達故障 核二2號機停機
黨籍案上訴 藍：非針對王金平
控制伊波拉疫情 至少須4個月
林佳龍：打造台中港為國際窗口
亞塞拜然簽證 外交部：無拒助
餿水油有救 波音改製航空燃料
今彩539中獎號碼
台中釜山國際美術交流展登場
陳家駒二壘打 兄弟2比1桃猿
墊付款未交付 高市府允改進
未婚聯誼浪漫織襪 伴侶好過年
菲總統：願與台灣增進關係
誘病患共詐保險金 4年詐2億
九把刀劈腿 邱毅：寡廉鮮恥
海峽組合練球 球迷默默加油
賈靜雯談新戀情 甜笑謝關心
安邦保險調整 朱雲來胡茂元離任
台匈度假打工 明年元月上路
淡水小白宮 雞蛋花狂放暮秋
仁川亞帕運 中華隊添4銅
苗縣長之爭 藍綠之外另有選擇
黨籍案上訴 國民黨提4理由
防賄選 綠組反制選舉奧步小組
人脈加持 陸紅二代得意商界
陳家駒2度建功 兄弟領先2分
數位化打亞洲盃 金管會提目標
陸質檢總局：未進口大幸福油品
亞帕運入尾聲 中華再添4銅
手機恐怖漫畫 音效超嚇人
陸面板廠挖角 台可借鏡日本
慕谷慕魚前 縣府將建明隧道
台菲部長級經濟會議 23日登場
中華電4G 900MHz年底前飆速
兄弟強攻桃猿 總冠軍賽首勝
警逮毒販 查獲5支上膛長短槍
蔣丙煌23日首度列席立院報告
民團籲修法官法 落實評鑑制度
陸主導金融組織 聲聲喚韓參與
雙溪高中綜合大樓啟用 資源豐
南海主權紛爭 菲提請國際仲裁
寵物狗種類 可看主人社經地位
台日影視交流宴 藍正龍愛HERO
佛大傳播楊宗錦主講演唱會策展
熱血總編立典範 華郵門徒無數
今彩539 頭獎槓龜
巴黎秋季沙龍 台灣畫作入選
談食安氣爆 張忠謀：不做壞事
馬總統遭影射 府駁斥並感遺憾
辦案疑瑕疵 平鎮警配合調查
大陸專家：陸今年經濟成長7.4%
陸財長：GDP 7.3%增速在預測內
豬哥亮挺寒蟬效應 郭采潔獻吻
林煜清穩中求變 力挽兄弟頹勢
扁談張炎憲 憂自己可能猝死
李紀珠向陸爭取金融服貿脫鉤
桃猿第5戰推泰霸 兄弟保密
大陸批准新設5機場
網路開戶 金管會推金融3.0版
巴黎辦座談 探討眷村與創作
兄弟放手一搏 保住爭冠生機
WTA年終賽 謝淑薇彭帥摘首勝
APEC財長會 中日副相會面談話
WTA年終賽 海峽組合晉級次輪
華郵頭版 黑白照悼前總編
廣東43留院觀察者全未染伊波拉
報業巨變 布萊德利辭世的難題
澳盛維持陸GDP年成長7.5%不變
為取核廢料 福島核廠拆廠房罩
海峽組合默契佳 年終賽晉次輪
食安辦公室今掛牌 成員名單公佈
王品延遲通報 開罰300萬元
揭祕水門案 美國報界名人布萊德利去世
頂新牛油產品 北市預防性下架
總統府撇清 與頂新魏家關係
加國會槍擊案 警方擊斃1槍手
10月23日 各大報頭條
英國禁止 出售催淚彈給香港
澳空軍承認 錯把武器空投給IS
加拿大國會大廈槍擊案 1士兵1槍手身亡
大戶條款發酵 券商憂明年台股
紀念第六十二屆華僑節有何時代意義？
切勿再以投機欺矇為能事！
台南大億麗緻酒店 【萬聖群模歡樂Party】
《神鬼奇航5》將赴澳洲昆士蘭開拍
中華郵政積極設置無障礙ATM
凡事康流體公司 將於10/24正式登錄創櫃板
火炬計畫成果顯著 培育新住民二代 成跨國企業尖兵
10/22捷運土城站旅客跳軌 緊急處理後系統恢復
南華大學推廣「三好」 舉辦歌唱大賽
券商公會評估報告 建議取消大戶條款
警追捕槍擊犯 加國會槍聲大作
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
德國會議員聯署挺台參與ICAO
世衛：伊波拉死亡逼近5000人
首勝 謝淑薇：努力打好每一場
加國會槍擊案 美加提高防空警戒
搶5G先機 台歐洽談合作互惠
WHO擬展開伊波拉疫苗臨床試用
耶路撒冷發生攻擊案 1死8傷
加總理譴責國會攻擊案
美將積極觀察來自西非旅客
溝通食安 沈呂巡：台美有機制
拿合照當文宣 老布希抗議無效
iPhone消耗量增 有利NAND
太陽能價格持平或小漲
房市台冷陸溫 住商增強佈局
伍豐獲利亮眼 Q3估季增7成
大毅買回股份 5000張普通股
環狀線頂埔房價親民 適小資自住
加國會槍擊案 儀衛立大功
倫敦人氣地標飄浮 民眾驚嘆
美股跌 台股需量能增溫
久旱降甘霖 聖保羅旱情難緩解
投顧：扣除Q3 亞小型股表現佳
美股挫跌 標普終止連4紅
北部東部涼爽 中南部溫差大
沈呂巡演講 大談中華民國法統
攻擊加國會持槍男子 身分曝光
救高鐵財改案 董事會下午表決
國安會：陸韓FTA威脅台產業
加國會槍手 名列恐怖觀察名單
蘋果訂單加持 博通獲利超預期
巴西參與全球貿易整合亮紅燈
市場需求 外嵌觸控面板出貨大增
台股開盤下跌13.45點
諮委有給職 國安會：無疑義
加國頒馬拉拉榮譽公民儀式延
787高造價疑慮拖累 波音股價挫
頂新牛油下架 味全由黑翻紅
加情治單位防恐能力遭質疑
新台幣早盤升值
蔣丙煌首備詢 報告食安管理
金溥聰立院備詢 媒體擠滿會場
晶片需求旺 SK海力士獲利創高
加槍擊案 駐加代表處暫停洽公
男攀越白宮圍欄 警犬立功逮人
整容－好萊塢女星永遠話題
博通財測持穩 封測台廠進補
雷虎墜毀 嚴明：較是人為因素
嚴明：檢討雷虎5項危險特技
栽槍求績效 平鎮4警聲押
安集前8月每股賺0.85元
嚴明：AT-3平均3年後達最大壽限
連勝文：政見都在網上被竄改
蔡依林唱美杜莎 化身冷豔蛇姬
沈呂巡談兩岸 美支持增台信心
統籌款綁食安 陳菊促審慎
中共四中全會23日閉幕
加國會山莊槍手 警方不陌生
嚴明：莊倍源可入祀地方忠烈祠
祖克柏秀中文 驚艷北京清華
日本樹醫助遠雄大巨蛋移樹
新台幣早盤走強
涉劣油未繳罰款 永成久豐扣產
大幸福輸油入台案 越媒關注
傳駿懋銀行未來3年裁員9000人
南韓邀北韓出席和平論壇無回應
陳保基：農藥殘留國家標準不變
費：審計偷懶 林慶隆應知進退
總統期許傑出青年 做社會典範
健保重大疾病可賠 遠雄推新險品
提遷葬政見 公墓開記者會
台股守10日線 恐創今年低量
陳菊簽署 營養午餐拒基改食材
藍灣賽 曾雅妮盼衝佳績建信心
陸10月製造業PMI 3個月新高
食安問題 國安會：扮後勤角色
港星挺占中遭抵制 陸官媒追殺
槍擊 哈珀：加國未免疫於恐攻
違停露餡 購毒男遭逮
中共政法委改革 習近平分管
加總理：加永不受恐怖主義威脅
熊熊相惜 萌熊賞故宮人與熊
調查：中國人最喜愛韓國辛拉麵
用藥安全行動劇 醫院宣導吸睛
紐約時報推崇華郵前總編為勇士
陳保基：補上班公告沒有亂糟糟
鄭秀晶暈倒 經紀公司：無大礙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
Kenny G現身占中 急澄清路過
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
批週刊報導不實 林益世免賠
嚴明：雷虎小組有存在必要
氣爆究責 議員控告中油董座
世界大賽第2戰 皇家扳回一城
中油氣爆責任 菊：司法釐清
按摩按到骨折 按摩師遭訴
系外彗星統計突破 學者興奮
金：依慣例聽簡報 未指揮下令
新北闢先導公車 60元到桃機
吳志揚：大格局新視界贏未來
黨籍案 王金平尊重黨中央
頂新牛油產品 聯夏封存4萬包
加拿大槍擊 駐處啟動緊急應變
台灣違法民宿 外客讚巷弄寶石
莊倍源殉職 政院通過褒揚
手機新品強拉 頎邦Q4出貨樂
假檢詐財 詐騙集團兩車手落網
瓦倫西亞網賽 盧彥勳止步次輪
美國老牌地鐵 採購大陸車廂
3天2恐攻 加槍手改信伊斯蘭
劣越南牛油下架 樂雅樂中鏢
巴拿馬經濟成長領先全拉美
謝贈珍藏 彰中拜會板寺慶子
新台幣中午貶0.2分
拚選舉 林滄敏提敬老津貼655
總統接見美訪賓 再談九二共識
氣爆區工地冒白煙 疑土有問題
業界：太陽能估旺到明年Q1
山豬嘴好刁 偷吃專挑有機米
遏低價陸客團 最重可吊照
凡事康流體24日登錄創櫃板
KANO造勢 魏德聖將拍台灣3部曲
歐盟氣候峰會 不漏討論伊波拉
瑪麗亞凱莉大馬開場洗倒嗓前恥
連營批不唱國歌 柯：捐款就唱
首家電影公司 影一邁向興櫃
占中 港警逮捕旺角8人
補班造成不便 政院：抱歉
中嘉案 投審會：嚴謹審查
核二廠2號機修復 併聯發電
警喬裝單車客 查獲改造手槍
新台幣兌美元 午盤貶0.2分
金溥聰：駐美時未接觸中共人員
購教練機 國防部106年列預算
前里長賄選下台 涉賄選又被抓
油案 越公證行：檢定結果客觀
傳蘋果新平板接單降 宸鴻重跌
東京影展將登場 規模擴大
魏德聖：商人政客不能賣掉良心
中市查獲IKEA冰淇淋用過期奶漿
首赴立院 蔣丙煌挨震撼教育
自炸豬油當紅 譚敦慈不鼓勵
瑪麗亞凱莉攜龍鳳胎 25日抵台
挑戰自我 祖克柏訪陸秀中文
強龍將同台 胡盼勿成口舌之爭
譚敦慈盼新衛福部長把關食安
富邦人壽獲世界金融雜誌大獎
江揆促簽兩岸漁業協議
黑心油受害盤商 中市協助求償
永成久豐未繳罰款 財產遭扣押
大巨蛋移樹 死一棵十倍奉還
逃逸外勞冒用同鄉身分 遭識破
中韓FTA 傳APEC峰會敲定
民歌40年 中市辦經典演唱會
蘋果庫克督陣 訪鄭州富士康
海巡署：陸漁船越界常抗拒登檢
巴西總統大選 在台巴西人可投
子宮頸癌疫苗 竹縣明年免費供
影一製作所 電影業開新局
蕭習會 金溥聰：依慣例做準備
第5戰先發投手 兄弟隊賣關子
皇家單局灌5分 扳平世界大賽
台北辦世大運 江揆促部會合作
瑞芳貢寮2親子中心開幕
王金平黨籍案 連勝文盼早落幕
斯洛伐克度假打工 開放申請
行政中立規定修改 擬雙管齊下
譚敦慈：動物脂肪對人體不好
台股收盤跌17.76點
林書豪13分 湖人擊敗拓荒者
南沙永暑礁島 高市盼中央正視
十二年國教 江揆促教育部溝通
破壞競選看板 辯禦寒非關選舉
617億 台股再創今年新低量
立委好奇 金溥聰解釋金小刀
台北股市跌17.76點
選舉近 保訓會加強選務中立
連勝文提6國際化政策 拚競爭力
中共中央紀委四次全會25日召開
量縮價跌 再創今年新低量
11月台指期跌23點
賴清德：不設競選總部不插旗
澳旅局微電影 翁滋蔓當主角
曼谷郵報專文推薦台灣旅遊
台灣援露國葉斑病防治講習開幕
台股再創今年新低量 人氣退潮
台灣電影欣賞會 薩京登場
交通事故死亡人降 王卓鈞讚許
11月電子期跌 金融期漲
LGD財報佳 面板雙虎小漲
支付連攜財付通 兩岸電商跨步
破解遺骨DNA 揭智人遷徙年代
宏都拉斯通膨 續冠中美洲
藉探親情蒐製茶 4陸男送辦
總統打趣 血拼客彌補英簽證費
黨籍案 王金平盼三審公開審理
切西瓜當暗語 夫妻涉暴力犯罪
周麟贈華碩電腦予巴拿馬省府
瓜地馬拉華僑總會慶祝華僑節
蔣中正特展 展施政手諭
陸現神翻譯 簽到處成隨處簽
渣打：陸銀寶島債額度應放寬
劫財劫色 摩鐵之狼被逮
鐵道文化節 加開特別版小火車
湖人勝拓荒者 林書豪拿13分
大陸外匯存底 降千億美元
南部溫差大 氣喘患者注意
高考二級 增額13名
Kuso有梗 中醫院長勝男神金城武
南投縣立泳池縮時 民眾反彈
藍灣高球賽 曾雅妮首輪71桿
台中宜家用逾期奶漿 新北要罰
三大法人買超台股15億元
韓儒伯：美豬爭議應與BIA脫鉤
元富證邀5企業 赴日法說
金門反賄選 盼中小學生成尖兵
擋車石擋道 安平漁船聚集抗議
男子翻白宮圍欄 警犬英勇撲倒
客戶產品推遲 宸鴻Q3虧
占中持續 法院解釋禁占裁決
副總統期勉僑界 堅定支持政府
竹市護食安 新玉園奶油品下架
朴子太子文化季 創意吸晴
南警破獲販毒集團 起出槍毒
SOGO百貨營業額 10月成長15%
宸鴻Q3 每股虧0.73元
北市首創 私人行鋪面更新補助
毆警致死案 檢提訊主嫌蕭叡鴻
提訊廠長 彰檢頂新屏東廠取樣
咖啡包摻毒品 遇警攔查露餡
便利長輩 平溪活動中心揭幕
復建工程涉收賄 車城鄉長收押
新北確認首例在地感染登革熱
東京影展揭幕 都教授走紅毯
戴假髮更帥？ 林書豪說NO
馬雲擁銀彈 傳和好萊塢談投資
台中IKEA霜淇淋 假日消耗過期奶漿
法國羽賽 許雅晴白馭珀晉16強
台科大竹北校區 前瞻中心開工
金門擴大稽查油品 全數合格
宸鴻：已清楚說過鴻海沒入股
支持團體上SM吧 日新經產相出包
成大血液檢測卡 適用災區戰場
防止影響選情 馬祖撤空屋戶籍
傑出通識師 王冠生不只教哲學
藍灣高球賽 曾雅妮首輪35名
宸鴻平潭廠投產 推2代觸控面板
審計部：請機關提供資料是程序
中榮慈善音樂會 關懷身障者
金門街頭藝人 11月底前受理申請
新台幣收貶1.2分
9月工業生產 連8個月正成長
高估獲利 特易購董事長將辭職
暴亂趨緩 外交部調降巴林旅警
南韓導彈護衛艦忠北艦下水
Q3工業生產 歷年單季新高
陸媒稱九把刀 清新導演重口味
IKEA霜淇淋 假日百餘公升下肚
松煙席捲北京舞蹈節 展現留白
伊波拉防疫 美經驗納照護大綱
台中爭辦東亞青年運 總統拉票
響應國際身障日 系列活動開跑
促合作 佐科威盼APEC會郭董
五月天領軍 元旦高雄封街義唱
竹市護食安 奶油業者自主下架
彰化明聖國小校慶 推寧靜閱讀
王案上訴 朱立倫：黨堅持法治
房祖名遭押後 成龍首度亮相
防伊波拉 江宜樺：幾乎睡不著
北捷松山線 31日履勘
台灣9月商業營業額 歷年新高
單國璽基金會夜跑 募弱勢經費
沒交集 學聯不急與港府再對話
全民運動會25日登場 黃敏惠授旗
週年慶強強滾 SOGO要成長1成
IKEA過期奶漿霜淇淋 憑發票退費
失蹤馬航搜索新方向 印尼沿岸
IKEA問題霜淇淋 移新北市調查
馬可質樸過活 為雲門設計舞衣
北市都更中心 擬轉型都更公司
基地小公設高 鳥籠居嘆無奈
元旦連假 朱立倫：有些匆促
傑出通識師 帶學生瞭解新移民
警臨檢男房仲繳毒 嘆毒害一生
深秋遊公館 品芋嚐柿好時機
券商公會呼籲 取消證所稅
APEC王張會 陸委會：已溝通
隧道不雅塗鴉 基市月底前改善
馬總統訪金 縣府澄清未快閃
魏應充遭羈押 抗告遭駁回
宸鴻第3季資本支出30.4億
巴黎漢文物展 從墓中窺生活
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高中英聽試場 24日公布
專詐高鐵旁地主 幫派4咖遭逮
MG149案 檢傳羅淑蕾律師
成龍：拜託別再傷害房祖名母親
桃園招商 吸引投資305億元
高鐵財務案若未過 政府接管
黨籍案 郝龍斌：家和萬事興
馮光遠：政府和民眾要有想像力
恐引心血管疾病 專家不推豬油
亞太藝術節 傳藝中心登場
關懷屏東新住民 9單位聯合服務
棄保說 胡志強：完全沒聽過
吃豬油椰子油 不利心血管
藍營批綠委提案刪台中花博預算
證所稅若上路 台股人財兩失
內政部：確保選舉順利進行
王金平黨籍案 國民黨遞狀上訴
涉賣飼料油 晉鴻負責人遭拘提
波蘭文化城推出台灣圖片展
亞帕運 林資惠女子健力奪金
生還飛官自責 校方助走出打擊
新台幣貶 FOMC會前觀望量縮
大戶條款不除 台股均量不到5百億
陸4大霧霾帶 治理需要時間
新北消防婦宣隊 歡慶15歲
東亞青年運動會 台中市爭取
水泥車落海壓到漁船 駕駛送醫
機場侵占遺失皮夾 港男全多錄
活絡股市方案提前 11月3日上路
賴清德選戰五不 黃秀霜批驕傲
24日高溫略回升 清晨溫度仍低
高鐵炸彈案 最高法院發回更審
韓片時尚王 搶攻華人市場
栽槍求績效 平鎮4員警收押
詹宏志：兩岸跨境交易 金流要打通
立委指地下總統 金：請舉實例
地籍總歸戶資料查詢條件放寬
陸越界捕魚 陸委會盼納入協商
強龍同台對談 藍綠各自解讀
陸客團雖增 港旅遊業仍憂占中
偕網友擄人性侵 判10年4月
苦戰 庫德戰士疑受IS化武攻
桃猿拚客場封王 預約回家遊街
南韓：韓陸FTA談判首重國家利益
2天向3女潑酸 男遭起訴
台菲扶輪社辦商展 馬尼拉揭幕
陸違法抽砂 兩會可望協商
印象大師竇加展 亞洲大學展出
林威助首次先發 陳俊秀坐板凳
頂新前董事長魏應充抗告駁回
自責與安慰 雷虎飛官情傳佳話
防治伊波拉獲美參考 江揆肯定
辨食安 南部毒物快篩中心掛牌
四中通過依法治國 除6人黨籍
香港回收2款台灣劣油冷凍食品
柯文哲：觀傳局長應由業者出任
救金城武樹日樹醫 助巨蛋移樹
台肥釋股歲入預算 遭立院刪除
台13甲截彎取直 替代段通車
土徵補償 新增市價查估方法
成大遴選校長引爭議 校方尊重
河南逾20噸假鹽 夠1萬人吃1年
張麗善提政見 打造快樂運動城
小琉球觀光港禁漁船 漁民抗議
布農族登向陽山 宣示傳統領域
iPhone6熱 工業生產吃補增1成
國銀對陸曝險 9月0.69倍
氣爆區出現星火 疑似乙基甲苯
IKEA冰出包續賣4天 民眾渾不知
環署：105年起冷媒禁用氟氯烴
傳台幣掉漆 央行：印製過程嚴謹
李烈打造電影夢 影一邁向興櫃
新北各賣場查無聯夏咖哩醬
根除小兒麻痺募捐 騎進花蓮
券商籲廢大戶條款 財部：先實施
加拿大頻傳攻擊 印度總理譴責
劣越南牛油 樂雅樂早下架停售
推鹿谷竹山觀光 打造特色料理
交通部音樂會 葉匡時high民歌
無食品合格證明 大幸福問題大
公設變蚊子館 國發會擬檢討
中市破簽賭網站 賭金6800萬
泰霸手指流血 兄弟首局得3分
降公設比 建商：增容積或減公設
黑心油 9月食品零售業績慘
券商大戶條款報告 金管會尊重
新玉園護商譽 下游業者忙回收
身障者單身環島 圓夢感動想哭
環署擬禁已用或廢棄食用油進口
台大利他獎 頒給林飛帆
陸批美 在日本部署反飛彈雷達
治伊波拉 確診病患每人需500萬
傳富士康洽商鄭州設螢幕新廠
IKEA用過期味全奶 味全撇清
油害業績 幾分甜推無油麵包
防伊波拉 江揆允動用預備金
苗栗選情動態 藍綠落下感人淚
高市公車品質 建議司機勿講電話
全國不動產跨足東京中心區新案
大型觀光活動 北市有補助
中市IKEA 用過期味全奶漿
菲陸南海之爭 聯合國闢戰場
高雄氣爆究責 中油急撇清
頂新越南牛油下游 千葉已退回
動脈化療保命根 患者讚聲
東京影展揭幕 金秀賢走紅毯
陸雙十一購物節 假打折假貨多
出國3天愛犬亡 飼主遭送辦
北韓專家：美道歉才放另兩人
防伊毒 歐盟捐2440萬歐元
湖人贏球 林書豪開心秀中文
藍：綠應聽施明德 不可耍賴
德投奔IS女孩 多出身移民家庭
油價跌 航空業獲利待觀察
總統訪金門 軍方：無5分快閃
夜市油煙 花蓮先輔導後開罰
萬事達：台灣消費者信心大增
持東電股權 日經產大臣拒脫手
靜宜與天主教會 志工國際傳愛
台灣小姐想念台灣 飛唱到上海
SONY Z3 8吋平板下週開賣
今彩539開獎
中共四中公報 未提周永康案
踢躂舞鬥舞 神職人員也瘋狂
減肥變國手 林資惠亞帕運奪金
中共推依法治國 五體系六任務
威力彩開獎
BTC將登場 聚焦4產業
奶球包裝現希特勒像 賣場道歉
挺英續留歐盟 民調比例創新高
英文帶議員掃街 大啖地瓜
組頭案判賠 民進黨將提上訴
李宗偉染禁藥 疑私人醫生惹禍
大小師兄建功 桃猿5局反超前
歐核徵選台灣藝術家 駐村創作
中共四中 陸學者：改革與反腐
金溥聰視察情治機關 監委要查
仁川亞帕運 中華隊再添1金4銅
戶外開講 謝立功反問林右昌
河南1398人 為官不為受處分
加拿大國會槍擊 警：一人犯案
食安基金由尹衍樑全權規劃
非問題食品遭日擋關 已放行
用頂新牛油 味全聯夏5品項下架
區域經濟孰輕重 台灣需權衡
九把刀劈腿 小天談感情的誘惑
松煙北京首演 舞者肢體寫書法
社甲籃賽 國泰封后鴻亞稱王
被質疑上SM吧 日新大臣否認
沙國傳9月已減產 油價聞訊上漲
施明德：會連勝文 並非密會
外星人不好當 彗星空氣有點臭
今彩539頭獎1注中獎
威力彩頭獎槓龜
藍：王金平案上訴可維考紀制度
祖克柏秀中文 陸仍難解禁臉書
觀光後援會挺連 副總統站台
9月平板電腦面板出貨 今年新高
中共依法治國 學者：攸關存亡
加槍擊 母：為受害者哭非為兒
高鐵財改過關 2015年4月降價
陸委會：達賴來訪前提主客兩便
桃猿封王 中職25年總冠軍
涉販售飼料油 郭姓夫婦聲押
後段打線恐怖 暴力猿打下江山
選戰倒數 連：努力說服選民
全猿主場首季 票房戰績雙贏
黎巴嫩傳出首起疑似伊波拉病例
周永康未處置 中共似有忌憚
海軍6艘獵雷艦 慶富造船得標
高鐵愛心優惠票 旅客分擔票差
10月23日中央社新聞圖片發稿目錄（2）
周永康案 林中斌：還要點時間
正牌法國鵝肝 台灣終於可進口
美國召回780萬輛 使用日本高田氣囊汽車
金溥聰立院備詢 朝野炮火集中「越權視察」
中共四中全會閉幕 聚焦「依法治國」
陸媒：蘋果執行長庫克 低調訪鄭州富士康
連勝文拜會施明德 向前輩請益
新竹市客家月 歡迎「共下來坐尞」
神氣家族《文化薪傳 良心印記》
行政院會通過 褒揚莊倍源中校
陳瑞斌義演 感謝香港捐助高雄氣爆
紐約確診伊波拉首病例 美國第四人
中共四中全會閉幕 公報未提周永康
台中金典 Halloween菜餚也搞怪？
研究：越戰遺毒落葉劑 夢魘糾纏擾食安
高鐵財務改善方案 高鐵局樂觀看待
櫃買10/28舉辦杏國及 台名公司 上櫃掛牌典禮
2萬新住民免費學電腦 資訊素養計畫成果豐碩
陳德華建議鼓勵陸生交流六策略(一)
兩岸高校相互招生已突破性進展(二)
陸生可以是台灣寶資源
大陸全面推進依法治國！
103年教育部舉辦「第二屆師資培育研討會」
內政部舉辦新住民二代培力座談會
新住民資訊素養教育計畫 移民署助2萬新住民免費學電腦
「飛越公路 海比司」原民參與公路建設的書籍
台南大億麗緻酒店 【尾牙春酒專案】優惠中
行政院及所屬委員會雲端資料中心傲視亞洲
台北國際旅展 理想大地線上訂房搶鮮體驗
統一泡麵煞到 19項產品下架
健康產業營運平台 體驗參訪團為產業升級添動能
櫃檯10/24通過謚源等5家公司 申請股票上櫃案。
10/27日櫃買市場增添生力軍
扶輪社發動50輛計程車 響應全球根除小兒麻痺日
陸委會：達賴來訪前提主客兩便
加拿大國會給侍衛長英雄式歡迎
逮闖白宮者 警犬颶風約旦建功
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
小三喊受害 呂茵斯基復出惹議
法國國會通過 總統瀆職可罷黜
桃猿封王 結合贊助商推出優惠
涉售飼料油 郭姓夫婦羈押禁見
歐元區傳利多 歐股紅通通
加首都槍擊案 凶嫌母傷心道歉
美股勁揚 道指午盤大漲300點
美股勁揚 道瓊指數大漲216點
加槍擊犯單獨襲國會 原擬赴敘
中德經濟傳利多 油價反彈
西非第6國 馬利首見伊波拉病例
英最小住房 1375萬賣出
疫區返國 紐約醫師疑染伊波拉
孤獨星球旅遊指南推薦里約海灘
歐盟正式任命 榮科世代來臨
入TPP 美學者：台需展決心
早晚天氣涼 北部局部短暫雨
蘇格蘭大學典藏台攝影師作品
果蠅作怪 義大利橄欖油遭殃
百貨週年慶 新光三越SOGO大折扣
伊毒拉警報 馬利出現感染首例
防駭 電信業雲端郵件升級
財報利多 道瓊大漲216點
食安成焦點 相關書籍大熱門
研究：盡量少碰感熱紙收據
歐盟通過協議 2030年減排40%
基於信仰 華州男童攜刀上學
救地球 歐盟2030年減碳40%
台股量能低迷 盼人氣回升
週六日溫暖 西半部高溫30度
投顧：主要國負債 影響全球股市
衝雲端 微軟獲利超越市場預期
女友溫柔回應 九把刀無限後悔
美韓延後戰時指揮權移轉
紐時：疫區返紐約醫師染伊波拉
巴西民調 總統羅賽芙有望連任
台灣同志遊行 25日下午登場
狗狗變身美大法官 配音無違和
台股開盤上漲9.21點
歌手潘瑋柏彩排受傷
亞馬遜財測未達標 盤後重摔10%
九把刀臉書：想跟女友划龍舟
奈許整季報銷 林書豪可望先發
紐約醫師染伊波拉 美追接觸者
毆警致死案 檢提訊主嫌劉芯彤
潘瑋柏彩排摔傷頭 出血已控制
新台幣早盤貶值
友達遭罰2400萬美元 股價走低
加拿大提高警戒 總理維安升級
加槍擊案 美考量加強邊界管制
海力士利潤掛帥 DRAM族群抗跌
美反托辣斯民事判賠 友達下跌
抗伊波拉 微軟艾倫捐上億美元
醫生染伊波拉 紐約防擴散
政府缺錢 美釋放非法移民惹議
奈許背傷報銷 料交棒林書豪
加碼 歐盟2030年減碳40%
亞爾特拉財報佳 日月光景碩吃補
全民運隊出征 朱立倫授旗加油
蔣丙煌：盼台港加強食安合作
紐約市長證實 1醫師感染伊波拉
新台幣先貶再升
南韓能禦北韓 美即移交作戰權
藝人意外 林志玲蔡依林墜傷過
年關到 日系豪華車推限量版搶市
氣動元件廠亞德前3季每股賺8元
抗疫 美國土安全部準備不足
社會企業協助災區 副總統肯定
紐約市伊波拉首例 有待CDC確認
毆警致死案 檢方近日偵結
台失價值觀行動力 林懷民感嘆
兒吸毒成癮 母二度報警盼勒戒
食藥署：大幸福牛油71產品下架
波特：台灣可做進入大陸門戶
食管修法 蔣丙煌盼下週通過
永暑礁造陸 越南向中國抗議
紐約首例伊波拉 金融市場嚇跌
紐約醫師染伊波拉 1人預防隔離
iPhone 6熱賣 聯發科嘸驚
監委人事案 在野不急藍盼速談
頂新牛油波及 71產品下架
客家義民嘉年華 苗栗北上遶境
頂新三重開發案聯貸喊卡
人孔蓋彈起 女騎士摔車輕傷
南鯤鯓代天府醮典 特展盼吸客
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
量能未增溫 台股走低
交大低功耗技術 手機可撐10天
渥太華槍手作案前住收容所
法人：恩智浦財報優 京元電沾光
紐約伊波拉首例 官員籲勿驚慌
IS新目標 FBI：綁架記者
台中申辦東亞青年運動會成功
演唱會特效當道 歌手搏命開唱
劣牛油71項產品 25日午夜前下架
波特：兩岸關係對台至關重要
施明德不表態 連勝文尊重
專家：人民幣年底向6.1靠攏
宣揚獨島主權 韓增7語言影片
油槽車遊覽車國道追撞 乘客7傷
微風松高開幕 估首日1500萬元
桃園劇場之美 素人週末公演
祖克柏秀中文 太平洋兩端熱議
蔡力行：台灣缺軟體及內容產業
高林股與JUKI合作 年底出貨
無廣告社群Ello獲注資打造社企
泰超過 住持私藏4300萬捐款
優人神鼓多倫多將公演
台股跌 李述德：內外因素交錯
多洗手打疫苗 預防流感上身
中央大學發現小行星 命名台北
周永康案 陸官媒：近日須觀察
食安修法 29日朝野協商
雲林藍綠政見 服務拚一致投票
染伊波拉紐約醫師 通過機場篩檢
蔡力行：電信業面臨谷歌挑戰
新台幣中午升0.2分
美方臥底通報 賽鴿賭金逾億
國1路竹交流道 車禍7傷
占中餘波 港商拒受榮譽博士
全聯分店疑似賣過期品 送法辦
全聯：初步查證沒售過期生鮮品
連8降 汽油價格將見2字頭
財測令人失望 亞馬遜憂鬱耶誕
中共反腐 或研議成立領導小組
31日起 油脂業強制自主檢驗
涉基隆月眉路弊案 鄭怡信延押
3度稽查全聯 倉庫曾有過期品
外交替代役結訓 派往友邦服務
校園午餐搞非基 籲參選人連署
台股盤中一度跌百點
黃秀霜諷賴清德 建設都跳票
國安會：金溥聰家眷已返台定居
潘瑋柏彩排摔傷 楊丞琳喊加油
美證實未協商在韓部署THAAD
出口商拋匯 新台幣小升
解社會紛亂 星雲籲媒體救台灣
精14外語 印尼天才少女驟逝
大陸70城市 房價跌
總統：對大陸不可能視而不見
中美洲水產養殖第二次會議開幕
屏東Pbike試乘 滿意度高
監委27日到南投 受理民眾陳情
媒體指軍情售陸 軍方：非事實
縱火燒死3人 男判無期徒刑
亞投行籌建備忘錄 北京簽署
紐約伊波拉病患 信用卡追行蹤
台菲共識 洽簽商品檢驗相互承認
掃蕩山老鼠 嘉義南投聯合查緝
慶云案偵結 起訴負責人夫婦
董建華籲學生放下激情 停占中
開不了的口 95%早洩男沒就醫
波特：陸缺服務業 籲台快搶進
中市敬老愛心卡升級 可搭國道
頂新案 釋昭慧：證嚴悲極無言
防氣爆 管線箱涵擬同時納管
加侍衛長 首對人開槍就斃槍手
台中東亞青運 讓世界看見台灣
東亞青運 前身是東亞運
人選涉貪多 印尼新內閣卡關
毆警致死案 檢提訊富少曾威豪
台股收盤跌85.06點
台北動物園百歲 遊園嗨到晚
高鐵半價老人票 估達1/5
廢食用油納管 即起可交清潔隊
佐科威習近平熱線 相約APEC見
海峽兩岸大閘蟹 苗縣評鑑登場
辦東亞青運 中市積極興建設施
台北股市跌85.06點
賽鴿冬季競賽 警查獲涉賭博
全聯遭檢舉 林敏雄曾轟頂新
嘉市眷村生活故事展 重現回憶
11月台指期跌 80點
台股低量收黑 跌85點
11月電子金融齊跌
是否加薪 蔡力行：明年評估
電子海圖 內政部盼民國108年前完成
台美韓同意開放資料合作
華邦電Q3淨利 16季高
選議長亮票合法否 立委擬修法
法務部：無法源可查扣魏家飛機
高雄食品廠大火 無傷亡
南僑設專業團隊 油品就源管制
美媒：外企在陸掀裁員潮
孔廟推儒學 文史專家樹下講古
只支持1人 謝立功籲泛藍團結
防伊波拉 韓拒2幾內亞人入境
雪隧貨車翻覆 北上車道暫封
獲辦東亞青運 胡志強：誠意夠
華航吸客 增美加澳3航共班號
三大法人賣超台股75億元
業界：明年PC市況難比今年好
TAKATA召回事件 劍麟澄清無涉
討錢不成作勢打母 惡子准押
亞投行備忘錄簽署 澳印韓缺席
上下方便 台南推廣低地板公車
涉竊人資 檢調約聯發科前主管
日鄰近核電廠火山 警戒升級
萬聖節前夕 陸地鐵殭屍玩快閃
屏東19校 獲捐棒球練習衣
雪隧貨車翻覆 乘客無傷
波特：台經濟亮麗 注意薪資成長
華邦電：拚2年內毛利率破3成
劣油案 高檢署統合分工
總統：104年7月再調漲基本工資
地滑跌倒導致童癱 保母遭訴
FB隱私權 菲最高院：未必隱私
Q4需求降 華邦：明年Q1回溫
台灣公路史 謝謝原民犧牲奉獻
屏選戰 藍搶婦女票綠推白皮書
新台幣收貶0.8分
柯文哲邀白秀雄 遴選社會局長
桃園查麻辣油 千葉：已改油品
跨海討錢 伊朗國防部敗訴確定
股市低量 張盛和：藥在金管會
洪慈綪與潘孟安 共成立後援會
申辦東亞青運 美女主播作簡報
藍譏白賊 綠：賴清德不怕火煉
中投區 明年不辦特招二免
陸探月工程成功發射飛行試驗器
雪隧貨車翻覆 清理後恢復開放
樂生抗議 安養不受重視缺看護
新北交通局：三環三線一定建
大陸第3季城鎮失業率4.07%
談食安 蔣丙煌：加強台港合作
總統：台灣需轉型創新驅動經濟
大仁科大 幸福學列必修
食安問題 總統：破釜沉舟查明
德國大城瓦斯氣爆 傷損嚴重
2無業男竊香油錢 遭警逮捕
兩個周永康 習近平都心煩
食安風暴 參選人送物資作愛心
潘瑋柏：對不起 我很好
消基會籲王品補償 3倍賠償金
光棍節促銷 海關嚴查逃漏稅
德竊車案逾1/6發生在柏林
桃機排班小黃 年底7成可刷卡
監院財報 羅淑蕾更正千附持股
駐星代表：台嚴懲黑心油廠商
馬總統：22K早就過去了
金融助學金 助2千弱勢生就學
劣牛油 波及統一19產品
總統：努力與日本洽簽經濟協議
高市挖破管線 瓦斯滲漏搶修
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
亞投行資本額3兆 陸允出資5成
總統：兩岸關係只能進不能退
穩經濟 陸基建投資大舉出爐
助新住民學電腦 移民署成果豐
南海仲裁 菲盼後年有結果
秋遊金城武樹 農民盼遵守公約
頂新問題牛油 波及52校
遭爆料 全聯：疑不滿升遷
低薪 工商界：學用落差出問題
中租前3季 每股賺4.68元
新階段來了 陸今年GDP估7.4%
桃機計程車刷卡 年底達7成
棄連保胡說 郝龍斌：無稽之談
新北衛局：全聯列重點稽查對象
凌耀與台灣威世光電合併
民進黨推短片 促食安改革
文學步道啟用 梅山公園添丰采
抗伊波拉 美聯邦支援紐約
25日東北風減弱 東半部短暫雨
劣牛油 滿漢大餐阿Q桶麵下架
龜山工廠排汙 電鍍廠勒令停工
BRT路網規劃費 議會表決恢復
王小棣推閱讀時光 文學變影像
許信良建議柯 辯論變政治廣告
旅展商機大 南方莊園多項優惠
深感職災苦 楊國楨投身志工
劈九把刀 周亭羽：傷害了男友
民調落後 基隆2強搶中間選民
回填疑摻鋁渣 氣爆區全線檢測
氣爆重建工地 再冒火冒泡
庫克訪陸 力推Apple Pay
冬遊台東享低價 業者推優惠
外籍人士移居最愛 台排名第8
菲外長：菲美軍訪協定難修改
波特籲台經濟開放 對外資友善
周亭羽致歉 要勇敢站起來
遭離職員工指控 全聯自清捍商譽
統一牛肉泡麵 用到頂新黑心油
亞帕運閉幕 中華4金10銀24銅
台光電展閉幕 Q4拉貨強強滾
新台幣貶0.8分 價格波動小
違憲法規未失效 人民可提再審
上市公司市值 本周增1.62%
劣牛油 42產品25日午夜前下架
中信金與廣島銀簽MOU
全球不確定升溫 英國經濟減速
購頂新牛油 統一多項產品下架
黨籍案 藍：綠選擇性解讀判決
劉德立赴巴拉圭醫院捐贈輪椅
遭爆賣過期品 全聯擬報警調查
國道連環車禍 傷者傷勢輕微
兩岸大閘蟹較勁 返鄉青年獲獎
中共反腐 深圳政法委書記被查
陸西沙擴建跑道 可部署戰機
查頂新劣油 彰檢提訊魏應充
夫妻樹攜手百年 生死不渝
用頂新牛油 瑞麟美而美中招
低油價新機發酵 華航展翅飛
再爆內鬼 聯發科：保護營業秘密
富智康明年資本支出增逾50%
台股跌 9月M1B月增較8月低
朱立倫：持續撙節支出拼經濟
麻辣關東煮 7-11下架
遏阻伊波拉燎原 各國加強防疫
福特切入油電車市場
查麻辣牛油 基隆千葉已銷毀
統一問題泡麵 全家即刻下架
全國警力動員 查食品地下工廠
統一超商預防性下架麻辣關東煮
情資：自殺炸彈客將在西印犯案
台菜進大陸 兩岸合作試水溫
桃園鬧區大廈墜樓 1女不治
景氣動向調查 製造業連2月下滑
開車擦撞執勤警 警開6槍還擊
金銀會 擬12月中旬召開
檢組鋼鐵人樂團表演 感謝志工
頂新牛油 新北市42校中招
國發會上雲端 採購只需20分鐘
台中松青4超市 過期食品可退費
術業有專攻 建中生學掃廁所
統一麵下架 新北出動40稽查員
新光金砸260億 擬買海外不動產
拚勝選 林明溱提仁愛鄉政見
改善仁愛鄉交通 林明溱提規劃
氣爆工地冒火 高市究責包商
微風松高首日業績1800萬
美國9名伊波拉病例 狀況一覽
英女曼谷整型 麻醉後死亡
母羊失竊 羊咩咩急著找媽媽
統清問題油品 早被香港退貨
國發會雲端中心 中華電代建營運
董建華：北京當局信任梁振英
亞太業餘錦標賽 潘政琮暫第5
持偽卡盜刷買名錶 男遭起訴
HBL將開打 FOX體育轉播
環署獨門技術 可從廢油找源頭
今彩539開獎
Line Q線上發問夯 駐站專家助陣
北市財部打造中山設計產業園區
食安風暴延燒 江揆：查到底
伊波拉疫苗 世衛下月西非投藥
大樂透開獎
心臟死而復活 澳成功移植救人
與時俱進 英女王發首則推特文
中金公司董座金立群辭職
伊毒疫苗明年量產 歐盟增補助
仁川亞帕運 中華4金10銀24銅
口足畫家巧運筆 農田畫憶家人
馬利爆伊毒追蹤43人 世衛入駐
唯一原民女站長 就惦記公路
國民黨：吳子嘉不道歉就提告
統一中鏢 網友：還有什麼能吃
英女王跟流行 首發推文人氣夯
陸書店架上仍有 九把刀書未禁
援西非抗疫 歐盟追加至10億元
救經濟 大陸五措施引進民資
內鬼頻傳 聯發科對手挖角進逼
劣牛油 新竹縣下架2587包
駐韓處竭誠服務中華亞帕運選手
柯文哲吧女說 連營批歧視女性
世衛：明年可有百萬劑伊毒疫苗
羅智強臉書貼文 否認放消息
今彩539頭獎 4注中獎
為伊波拉 大亨川普錯槓歐巴馬
伊毒蔓延 大馬首相：做好戒備
可惜 陸參賽大閘蟹賽後銷毀
大樂透頭獎槓龜
柯媽談柯文哲：他都沒朋友
陸祭新規 上市公司併購可更快
中市強龍同台開講 爭鋒相對
藍：綠應停止抹黑汙衊問政
司法院：違法使用法庭錄音處刑
食安風暴延燒 統一19產品下架
雲南晉寧拆遷血案 陸官員遭罰
縣區票數 胡 志強打賭比上次多
台灣14藝術家巡迴英國展創作
盜採日近海紅珊瑚 陸船逾百艘
防食安 中市強龍各出招
日前首相將訪北京 會習近平
北市議會舊址改建 民團建議保留「舊台北城」
美醫師染伊波拉 航運股價下挫
府：金溥聰家眷已在台定居
法務部: 查扣魏家私人飛機「依法無據」
台灣同志遊行 下午凱道登場
黃小鴨進上海 週末現參觀人潮
大幸福牛油「煞到」 增至17家61品項
漢來大飯店ITF旅展住宿券3.1折
維多麗亞 2014台北國際旅展11/7～11/10
總統視察機場捷運臺北車站工程
強龍開講 兩人同台激烈交手
4天2次赴金門 總統力挺李沃士
美染伊波拉護士范妮娜宣布治癒
台歐談5G 跨國聯盟共創雙贏
CDC確認紐約醫生染伊 情況穩定
埃及治安部隊遭攻擊 數十人喪生
美校園槍擊 槍手自戕多人受傷
美校園槍擊 槍手自戕多人受傷
美國第2位染伊波拉護理師痊癒
美校園傳槍響 已知兩死
財報利多 美股收紅
華州校園槍擊 凶嫌是學生
小護士出院 歐巴馬擁抱支持
法國鐵查票員 配備谷歌眼鏡
85度C南加再開店 大排長龍
平流層頂跳傘 谷歌主管破紀錄
對付伊毒 紐約2州提高防疫
歐盟伊毒沙皇 11月訪疫區
南部高溫上看32度 早晚偏涼
行動科技應用開發者年會登場
費學禮：美應挺台潛艦自製
中一中創校百年 42場展演登場
美2州防疫伊波拉 嚴過聯邦政府
食安連環爆 台灣美食形象蒙塵
加國會槍擊案 總理躲進雜物間
告別營養丸 義太空人享美食
松山線串聯台北 房市利多爆發
蔡明亮：新作拍攝地日本
美將領：北韓恐有能力製核彈頭
加槍擊凶嫌更新利比亞護照遭拒
朋友吵架 美華州新生怒殺同學
陸鋼供過於求 台廠難擺脫低迷
瑛太挺高雄電影節 為氣爆祈福
巴西總統大選 民調不同調
房市低迷 外資保守看陸經濟前景
吳志揚景福宮上香 選戰開跑
食安連環爆 3C通路搶賺健康財
台灣美食品牌 大舉進軍美國
瑪麗亞凱莉抵台 親切揮手
桃猿隊封王 古華請客
巴西石油貪汙機制傳羅賽芙知情
瑪麗亞凱莉來了 龍鳳胎首登台
李敏鎬新片延後 搶黃金檔期
鮮乳標章 擬併入CAS乳品
10/31起 清境火把節在南投
水果攤售價高 北市：無證停業
2男同監17年 出獄犯案被逮
馬總統視察機場捷運台北站
俄將改用冬令時 與台差5小時
回車衝撞警察 男子投案
東亞青運在台中 年輕環保綠能
台美食在美國 鼎泰豐不用竹籠
桃猿隊總冠軍 推封王聯合優惠
陸整併擴張封測 台廠沒在怕
越總理將訪印度 深化經貿合作
遭奪愛 美校園足球王子開殺戒
10月第3次 北京又遇霾伏
拚勝選 副總統與朱立倫挺吳志揚
子公司提備抵呆帳 長華Q3轉虧
退休務農重控管 紅龍果評鑑佳
歐巴桑追風傳愛 宣導反暴力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
促六方會談 美特使將訪韓中日
台灣咖啡節 比賽創意烘焙
總統視察機捷 交長保證104年底通車
世界大賽第3戰 皇家再下一城
紐約伊波拉 華商憂SARS翻版
新疆傳礦難 16死11傷
台大通過原則 陳文成廣場有望
前收費員國道抗議 警籲理性
韓士兵虐死案 家屬要求嚴懲
全球經濟情勢 張忠謀：陰陰的
陸政府補助設計業 台積電生意增
佐藤麻衣嫁王泉仁 以家庭為重
豬血泡福馬林變鴨血 流陸市場
劣牛油製雞塊 增正點12項
謝淑薇彭帥再戰 尋WTA次輪勝
前收費員 國道路肩靜坐抗議
增進寫作能力 彰縣辦作文比賽
越當局檢查大幸福 結果未公布
向北韓飄發傳單 南韓意見分歧
朱立倫：中華民國榮民角色重要
應召站隱藏大廈 警裝嫖客破獲
中正大學校慶 神農像繞場
GF接手IBM事業 台積電不影響
加人對情治防恐能力無信心
中正大學將頒贈李登輝名譽博士
總統讚賞法扶十年 72萬人受惠
一個人的武林 斥資創巔峰對決
張忠謀：持續加碼台積電
北市就服站徵才 660職缺
活化館舍 鳳林蚊子館變景點
占中28天 局勢僵持
粉末信迫加駐土國領事館暫關閉
內政部：查獲經濟犯罪逾6000件
張忠謀：所得稅率最高40% 太高
機捷首列車進台北站 總統試坐
日月潭音樂會 8分鐘煙火秀
客家圓樓開幕 數千遊客擠爆
員工自強活動 印刷廠起火
高市長選戰 楊秋興促選在地人
台大校長：食安非捐幾億可彌補
遭疑賣過期肉 全聯盼取得原版影片
吳志揚總部成立 國民黨拚勝選
食不安 張淑芬等看政府保護人民
北市8旬老人刀傷 兩人送醫
電視金鐘 雨後驕陽激戰競逐
傳北京憂占中 滬港通推遲
世界大賽 皇家打線串連搶第2勝
阿里山詩路 入口意象當指引
用頂新牛油 正點冷凍食品中招
鼓勵在地 彰縣選10大伴手禮
哈利波特背景故事 萬聖節曝光
劣牛油下架61項 雞塊雞腿堡也有染
湖人1分飲恨敗北 林書豪19分
港媒：滬港通可能無限期延遲
挖破瓦斯管 高市飄異味
慶祝台灣光復69週年 歌詠中華
400超商未提勞退 勞部介入輔導
同志遊行 蔡英文蘇貞昌聲援
戴墨鏡穿皮衣 PSY酷酷抵台
置物箱有蛇 女騎士花容失色
台灣紀錄片參加波哥大國際影展
WTA年終賽4強戰 謝淑薇彭帥勝
信義區美食商機年逾50億元
獅城人找房 新山新興處女地
恐嚇性侵少女 男網友認罪緩刑
WTA年終賽 謝淑薇雙打晉決賽
預辦登機讚 機捷雙北車站提供
陸經濟優預期 亞幣一週升多貶少
酒駕撞死兄妹 王專吉二審判8年半
統一下午4時發布退換貨方式
黃金回歸偏弱格局
跨國法律扶助 將與韓菲簽協議
統一產品中招 台南暫不查總廠
前收費員國道抗議 警強制驅離
梁靜茹挺金鐘 戲劇狂想曲壓軸
中彰投聯合競選 藍促團結建設
九合一選舉 27日號次抽籤
雙新拚選舉 朱立倫挺許明財
成立律師顧問團 陳以真拒奧步
統清問題酥油 流向26家烘焙業
連假小確幸 百貨飯店樂翻
連勝文：柯文哲堅定支持陳水扁
關心機捷 總統強調已視察5次
花蓮登山客受傷 空軍助後送
總統：邱淑媞定讓宜蘭脫胎換骨
研究：說八卦有助我們自我反省
荒廢三合院 翻新成溫馨補給站
台中公益健走 3千人踏出幸福
桃猿對抗羅德 國際賽規格應戰
家暴受害女急智 打911訂披薩
官田菱角節登場 賴清德籲多吃
遭指撕身分證 柯文哲自清
信用卡掛失保障更多 可付外幣
呂秀蓮：柯文哲應加強人文素養
中紀委四次全會 陸媒料4看點
農委會：豬價可望持續回穩
新住民歌唱賽 姊姊妹妹展歌喉
習客藝傳愛 成果展做公益
護家盟反對同志遊行性解放
軍官涉偷拍 遭陸戰隊撤職
江宜樺：青年是國家未來主力
石碇登山客遭蜂螫傷 7人就醫
網路雙飛援交 摩鐵逮姊妹花
呂秀蓮組和平大使 推中立公投
朱立倫：民進黨縣市該檢討公托
萬聖節踩街 朱立倫府中發糖果
紅點傳播設計獎台新秀嶄露頭角
統一中鏢商品 即起7-11接受退貨
體驗北巿路平 林義傑領跑
神交易 上海村委公司賣10億
不畏低迷 台積創奇蹟員工樂透
大陸統一：未進口台灣問題油
沙魯克汗新片首映票房創紀錄
南投2女雙載撞貨車 1死1傷
台北國際賞鳥博覽會 關渡開幕
金字塔端消費力強 精品文創夯
頂新牛油流向 台中衛生局追查
新北茭白筍節 超大蛋糕吸睛
愛買下架統一商品 退貨從優辦理
公益勸募 新竹教區辦園遊會
統一中鏢 損失估5到8億元
台灣所得稅率太高 杜英宗認同
糖尿病全球研究 手術成果優
陸未阻 台中成功申辦東亞青運
連勝文：落實保障教師工作權
朱立倫：新北升格身障福利提升
廣東登革熱 病例破4萬
鄭文燦首支CF 訴求改變桃園
桃園購物節 抽汽車好康到月底
周麟宴請巴拿馬總統瓦雷拉伉儷
駐海地大使館成立臺灣校友會
大潤發退統一泡麵需商品與發票
高雄國際食品展 食安掛保證
劉德立贈巴拉圭醫院捐輪椅
送南瓜桶 連勝文扮羅馬格鬥士
推政見 簡太郎原民潘孟安客家
中央氣象局氣象報告
慶光復69年 副總統肯定建設
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
染劣油產品 竹縣下架1萬包
就是想入俄 烏東改用莫斯科時
國際紀錄片影展 8部桃園首映
統一危機處理 羅智先 2天不眠
彭帥：拆夥就像男女朋友分手
李登輝台灣主體立場看甲午戰爭
八方雲集玉米濃湯染頂新問題牛油
吳寶春祕笈 麵包秘方不藏私
菜市場賣盜版童鞋 攤商送辦
杜英宗：台股萬點行情 有可能
今世紀酥油掃桃園 製品恐下肚
連勝文：柯P撕身分證強烈政治表態
謝立功正妹助選員 親切又吸睛
26日各地高溫逾28度 清晨溫度低
美處理人員赤手拿伊波拉汙染物
四中依法治國 81歲鐵流遭批捕
全民會開幕 施放氣球向雷虎致敬
統一問題泡麵 楊梅廠無存貨
同志遊行 爸媽帶孩子上街
染劣牛油 薔薇派：已無存貨
全聯進出貨資料 移新北市刑大
為民主而走 綠營嘉市辦遊行
假小丑嚇路人 法國北部泛驚恐
問題油品 宜蘭業者自主下架
菲重犯監獄 自生小鎮經濟繁盛
大陸控制觀光 向菲律賓施壓
世衛：伊波拉最新致死人數4922
占中反占中 分別辦投票與簽名
謝立功：國民黨團結一定會贏
K書百本 新北400學童達陣
尹衍樑撩落 杜英宗：為解決問題
台維斯盃不敵紐西蘭 中華降級
新華社點名對占中不表態港富豪
柯文哲：我的底線是中華民國
統一下架慢 消基會怪罪食藥署
中山高3車追撞 3人受傷
金鐘紅毯 楊謹華秀修長美腿
金鐘星光 女星露美背好氣質
疑狗吠惹衝突 郵差被狗主人打
傳巴國最高院受理選舉無效聲請
金鐘剪輯獎：陳博文李宜珊
金鐘攝影獎：雨後驕陽
朱立倫籲民眾 多支持傳統市場
真人搞鬼 詭市戶外驚聲尖叫
金鐘兒少節目獎：生活裡的科學
金鐘兒少主持人：王伯源陳瑋薇
陸茶葉市場 炒作風仍盛
群魔亂舞 竹縣咖啡廳過萬聖節
金鐘動畫節目獎：100個種子的秘密
頂新問題牛油 基隆火鍋店躲過
越南漁船指控 大陸海警船攻擊
花博萬聖派對 大啖斷指眼球餐
劣牛油 新店31年老餅店中鏢
金鐘教育文化節目：聚焦全世界
童搭車流鼻血 馬利染伊風險高
張榕容深V性感 Janet秀美腿
教育文化節目主持人獎：簡守信
金鐘科學節目獎：生命旅程
強龍同台 現場凸槌被迫重錄
挑戰三貂嶺 登山步道新面貌
永遠的太后張冰玉 特別貢獻獎
阿嬤手術缺錢 男持刀搶加油站
學者：加薪是經濟成長動力
老歌音樂會 陳菊：讓長輩幸福
金鐘燈光獎：丁海德
海峽組合最終回 年終賽尋連霸
金鐘音效：公視學生劇展—自由人
彩繪客家碗 承傳先民渡海精神
金鐘美術設計獎：慢吞吞小學
法拍上淘寶 單價最貴45億
台日自行車道結盟 立紀念碑
金鐘迷你劇男配角：喜翔
前政協委員：人大政改決定違法
選戰倒數 維安升級出動警犬
金鐘迷你劇女配角：溫貞菱
劉金標遠征 日最大型單車賽
瑞典國際婦女會舉辦台灣之夜
金鐘迷你劇編劇獎：陳昱俐
金鐘迷你劇導演獎：柯汶利
金鐘迷你劇集獎：自由人
逼下跪糾紛 罵人婦砸攤女送辦
日本島波海道 單車旅行天堂
金鐘迷你劇男主角獎：王瑞
金鐘迷你劇女主角獎：尹馨
全民會開幕 副總統勉樂在運動
王岐山：有的中共幹部不講廉恥
劉金國 任中共中紀委副書記
總統：金門建設絕不能輸廈門
美日韓商議 簽軍情交流備忘錄
因廉潔 劉金國任中紀委副書記
金鐘迷你劇影帝 王瑞寶刀未老
馬：全力支持金門邁向觀光島
金鐘戲劇男配角：陳博正
江揆：促進公務員與青創家交流
金鐘戲劇女配角：謝瓊煖
強龍同台開講 主持人麻辣提問
秀外語能力 柯文哲站台撂英文
尹馨迷你劇封后 感謝每段愛情
金鐘戲劇節目編劇獎：刺蝟男孩
阿西再奪男配 擇善固執激潛能
金鐘戲劇節目導演獎：陳長綸
張盛和：我從沒和魏應交通電話
問題牛油製麵包 阿兵哥吃下肚
伊波拉病例破萬 馬利女童亡
民陣選舉造勢 新移民發聲相挺
金鐘行腳節目獎：勝利催落去
華時：習近平反腐刑不上太子黨
今彩539開獎
金鐘行腳節目主持人獎：廖科溢
金鐘非戲劇導演獎：吳米森
謝瓊煖奪金鐘女配 紅鞋添喜氣
府：遺憾段宜康惡質抹黑手法
求償頂新 王品召萬名員工上街
金鐘綜合節目獎：農夫與他的田
普悠瑪採購 藍：綠舊飯重炒
打轉捩點牌 連勝文說服蔡依珊
宋楚瑜：救災應攜手合作
金鐘綜合節目主持人獎：李四端
今彩539頭獎 1注中獎
金鐘非戲劇類導播獎：李麗芳
綠營桃園造勢 齊批食安
陸觀瀾湖明星賽 明星雨中揮竿
主播轉主持外景 廖科溢奪金鐘
入圍5屆 李四端終於得獎
金鐘節目行銷獎：我的自由年代
全民運動會健力 陳葦綾破紀錄
金鐘戲劇女主角：鍾欣凌
金鐘綜藝節目：超級夜總會
梁靜茹金鐘壓軸 產後美聲獻唱
超酷 捷運車廂化身古典音樂廳
保證還出包 八方雲集不滿統清
金鐘綜藝主持人：徐乃麟曾國城
良心覺醒國際論壇 慶聯合國日
金鐘戲劇節目獎：刺蝟男孩
主持典禮又奪獎 曾國城好樂
杜汶澤等藝人挺占中 傳陸封殺
美續空襲IS 庫德族固守科巴尼
自由人奪4獎 金鐘大贏家
李銘順金鐘稱帝 謝老婆范文芳
LPGA台灣賽 曾雅妮拚留冠軍
張忠謀：今年分紅可增逾3成
谷歌副總裁 創下135,890英尺高空跳傘新記錄
金鐘戲劇節目男主角：李銘順
鍾欣凌金鐘封后 謝恩師李國修
良心覺醒 國際論壇 呼應聯合國日
一念之善可以絕惡 資深法律人談良心
安徽企業高官 猝死台東飯店
憂染伊波拉 傳紐約護集體請假
統一都淪陷 台灣還剩什麼
汽油再調降2角 罕見2字頭油價
高鐵新設田中站 明年7月啟用
鴻海富連網 支援第三方支付
餐廳業者 頂新屏東廠丟油洩憤
陸企業高層猝死台東 排除他殺
謝立功:當選將成立基隆「新住民事務委員會」
亞運金牌許淑淨及國家級體育健將響應「良心時代運動」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大選前 駭客攻擊烏選委會網站
強制隔離高風險旅客 伊利諾跟進
屬地主義 職棒桃猿隊封王遊街
Lamigo桃猿封王遊街路線
多雲到晴 西半部高溫32度
FDA緊急核准兩伊波拉診斷檢驗
全台溫暖 27日北部降溫
涉持刀殺害前妻 男遭逮
婚姻平權 美32州同志婚合法
統一刊聲明 速食麵退貨辦法
瑪麗亞凱莉 晚間台北演唱會
鄭崇華：盼專業環境報導成主流
宥勝和助理結晶 臉書貼超音波
慶倫敦巴士年 創意雕塑很吸睛
長期不當姿勢 小心頸椎病上身
墓仔埔也敢去 老外研究4.5萬座
降低肥胖 一天走一萬步
中小企業發展會議 聚焦5議題
一心二葉 水源區結合坪林意象
遊戲業者迎萬聖節 陪玩家搞鬼
安成藥產品延後上市 外資降評等
LPGA台灣賽 派特森連霸遇挑戰
國中資優鑑定 桃園初選報名
日航空閱兵 安倍親校
皇家棒子3局4分 打下巨人先發
孕婦裝工廠化身好孕小巴 啟航
連柯客家場拜票 近距離零互動
上海面料展 台商商機逾千萬美元
到安大略省洽公 推輪椅行得通
南非大學貼心 身障生寬心
來聖保羅享受藝術無障礙
巨人追分 2分落後皇家
方便長者出入家門 星耗資5億
加州法規保護嚴 殘障訴訟多
專偷新竹水溝蓋 竊賊銷贓被逮
旅展開打 古華低價平假日適用
跨年去哪 國內海外團任君挑選
佐藤麻衣嫁王泉仁 推特開心笑
菲勞耶誕返鄉 當局嚴防伊波拉
肥咖法案上路 不當美國人激增
台南獨木舟賽 悠遊運河水域
中澳獵狐行動 將查封7貪官資產
尹馨感謝每段戀情 男友大12歲
全聯董事長：決策造假就退出
法務部：村里長選舉賄選案居冠
藍灣高球賽第2輪 龔怡萍並列54
菲染AIDS與HIV者 年底恐破3萬
林敏雄：若違背良心 退出經營
基金交易平台 27日上線
食油危機 下架61項牛油產品
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
八方雲集退費 捐990萬銷售額做公益
護照好用 總統：國家受尊敬
龍寶活力運動會 胡志強出席
仁川帕運奪牌38面 總統肯定
高鐵財改挽破產 董座喻吃苦瓜
太溫暖 屏東台東上午破30度
傳油水多 陸政府採購職千人搶
台灣搖滾電音 征服印尼樂迷
東海真菌研習 助中學教師教學
新華社改口 稱港商表態反占中
明年十大旅遊國 菲上榜
宥勝升格當爸 未婚妻是助理
法國羽賽男單 周天成晉級決賽
高雄氣爆道路填實 11/20通行
特殊選才招生 興大有5名額
送魚貨車 撞斃穿越分隔島路人
尼加拉瓜辦華語文朗誦比賽
護士遭強制隔離 批待遇不人道
擁塞曼谷 捷運也無力回天
策略調整 美同志平權進展快速
茶竹知名 竹山2社區屏東表演
揪不法 全聯祭10萬元檢舉獎金
劣牛油作麵包 問題品增為102項
HIWIN講座 法藍瓷分享品牌路
穿戴感測器看俏 IC廠紛布局
需求回溫 安國前3季獲利成長
世界大賽第4戰贏皇家 巨人扳平
鐵鎚砸住戶 管理員判刑定讞
陸半導體追兵 台廠5年生死戰
歐美客戶吃蘋果攻4G 台廠安啦
徐生明文物 擬置澄清湖球場
台股終結週線7連黑 進入打底
反占中晚會變調 圍毆採訪記者
陸成長緩 經濟學人：不會硬著陸
王丹籲學聯 應有失敗思想準備
陸成長趨緩 學者：轉型前陣痛
大陸建工集團副董 猝死台東
油價連8降 重現2字頭
食藥署擬國外查油廠 3國邀請
土城凌晨氣爆 男子灼傷送醫
挑戰自我 視障生學攝影游泳
遭爆改標賣過期品 全聯提疑點
聽聲辨位 特搜隊壽山救人
李立群26秒快嘴秀 抓得住觀眾
租車糾紛 男亮槍被查獲
新北設創力坊 助青年創業築夢
玉米濃湯退費 八方雲集捐公益
東部外海地牛翻身 規模5
宜蘭東部海域規模5地震
專家：統一油包疑慮 大過頂新
賴素如涉貪案 台北地院將宣判
重視客家文化 總統推動改革
宜蘭外海地牛翻身 規模5
共軍推動軍費績效管理
登革熱拉警報 高市日增2百例
選戰倒數 馬全台輔選回防北市
專家：滬港通不可能無限期延遲
鍾欣凌得獎 贏在演技生活化
李銘順致電報喜 范文芳好高興
伊波拉防疫 黃秀霜籲南市重視
有點熱 台北中午32.3度
誆健保費未繳 婦人遭騙百餘萬
巨人逆轉勝 世界大賽追平皇家
台北旅展 領務局設攤送機票
黑心油風暴 師盼科學優化生活
年輕師病逝 捐獎學金遺愛學校
林敏雄：全聯不是黑心廠商
彩繪客家碗 朱立倫盼精神傳承
女童伊毒病故馬利 茅國關邊界
高鐵彰化站將通車 歡迎投資置產
好貼心 南投醫院可借安全汽座
360萬能鍵 蒐證打擊黑心食品
嚇壞人 淡水4幼貓斷頭棄屍
記者遇襲 香港TVB籲特首緝凶
公園慶生砸蛋糕 義工清3小時
北京霧霾 俄航轉1小時才降落
獅友捐自耕自種白米義賣助學
海研一號船員傷 空軍吊掛救援
陸經濟放緩隱憂 台商如履薄冰
亞太業餘高球賽 潘政琮第5
黃色雨傘 挺占中遊戲走紅
三星與萬寶龍跨界合作
薑比肉貴 薑母鴨漲價壓力大
參加義民祭 郝龍斌挑擔奉飯
旅行者心燈 佛光山贈書旅館
返家遇賊打死他 屋主遭法辦
PSY江南大叔搭機離台 粉絲送機
救市 陸20城急推購屋補貼
調查：27%國中生估起薪不到22K
公職配偶可拜票 立院29日協商
串起大眾運輸 新北交通大躍進
三橫三縱 串起新北公路網
捷運三環三線 新北逐漸實現
詐騙名義 警：假扮公務員居多
勿斷送改革機會 連籲出來投票
噶瑪蘭特展 博物館與部落合作
分時段詐騙 長者和上班族注意
占中廣場投票 臨時喊卡
世界大賽第5戰 皇家寄望席爾茲
印度國防部批准近4千億計畫案
團結中彰投 藍成立競選中心
雛鷹變飛鷹 高慈妤圓夢想飛
北京地鐵每公里成本高達55億
東京大學棒球隊 86連敗創紀錄
挨批不中立 北市客委會否認
桃縣查頂新牛油 下架7萬公斤
吳志揚大溪總部成立
共軍年度最大軍演 東北登場
台援助露國華柯特藝術中心計畫
黃秀霜關心防疫 民進黨：放心
富士康攜手山東 攻電子和商貿
只牟利無績效 印度70官丟職
降低飛行風險 大馬提議追蹤
朱立倫讚救護志工：菩薩
陸去哪兒網 疑賣假航班延誤險
新北百貨設鬼屋 搞鬼搶商機
才藝環島 繪畫換宿兼做公益
陸2014民企500大 蘇寧奪冠
雲林反賄選 藍綠同台簽承諾
薑比肉貴 回穩要再等1個月
陸今年車市成長 恐腰斬至7%
義百萬人上街 抗議新勞工法規
萬聖節 柏林活動多元
觸控筆電市場打不開 形勢嚴峻
台塑調降汽柴油各2角
失智父人魚骨 陳清貴獲文學獎
LAPG移師台灣 台北賓館高規格迎賓
連柯首場辯論 擬11月7日
疑另結新歡 男涉殺前妻送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
WTA年終賽 謝彭連霸夢碎
油 還是單純的好 要替換吃
嚴長壽：食安問題源於品格教育
染伊波拉來台 桃機攔截率逾10%
烏克蘭大選 親歐派料主導國會
27日東北風增強 東半部短暫雨
唐殿文參加釜山華僑節健行大會
藍中彰投聯合競選 團結力量大
全民會92歲選手年輕時打高爾夫
WTA 謝淑薇彭帥衛冕失利
MBA遭禁 陸名校轉型客製服務
全民會定向越野 吳思穎奪金
追查問題牛油 衛生局清查下游
虐殺幼貓斷頭頸 緝兇陷膠著
27日抽候選號 北港麻油反黑心
宏國天使谷中華民國廣場啟用
雙11瘋網購 大陸快遞搶人大戰
進口工業油脂 需核准才可進口
馬英九：建立健康政商關係
男假冒送貨員 搶走高價雞血石
民間救難團體校閱 胡志強致敬
巴西總統決選登場 選情緊繃
謝彭分手前亞軍 決賽勝率破功
謝立功：當選成立新住民委員會
探索自我樂學習 嚴長壽勉學子
港府譴責襲擊記者 警逮61歲男
查陸資介入選舉 法務部偵查
政委及公平會委員 政院徵詢中
APEC防空汙 北京嚴陣以待
男陳屍路旁 褲子只穿一半
馬英九卓伯源站台 泛藍大團結
蔡英文赴宜蘭 為林聰賢助選
選前衝刺 民進黨推6大輔選團
律師考試二試結束 2人違規
32歲就當縣官 團派周密受矚目
港交所：滬港通尚未獲准(啟)動
日航空閱兵 安倍登魚鷹機
卓伯源首站台 藍展大團結氣勢
中市聯合婚禮 夏綠地浪漫登場
羅馬蕭邦鋼琴賽 王豫元頒首獎
移居德國討生活 收入較豐
印尼新內閣出爐 執政聯盟勢大
分發採計科目減 三類組影響大
林佳龍成立彰化同鄉後援會
觀摩快捷交通 朱立倫將參訪BRT
瑪麗亞凱莉爆乳 開場唱Fantasy
藍灣高球賽叫停 龔怡萍暫列51
楊秋興拚20萬職缺 薪水32K
台北絲竹樂團 維也納演出成功
英低薪族創新高 逾500萬人
明星公益棒球賽 陳義信打擊
未查安全墊不足 攀岩教練遭訴
女網年終總決賽 小威三連霸
青年座談 謝立功強調清廉反貪
藍灣LPGA 曾雅妮219桿完賽
韓加入30-50俱樂部將延後
鴻海富連網 打通電商任督二脈
微博粉絲4000萬 楊冪自拍慶祝
拯救被收編 胡德平掌炎黃春秋
競選歌主唱 朱立倫請網友猜猜
拚議員 綠參選人造勢簽不跑票
貢寮佛祖廟釣客落海 搜尋搶救
瑪麗亞凱莉飆海豚音 大飽耳福
台選手世界自由滑輪賽獲獎
英在阿富汗13年戰役劃句點
歐元區銀行壓力測試 25家未過
衛冕夢碎 謝彭配：對手了得
大馬將參與全球伊斯蘭經濟論壇
突尼西亞大選 提高維安防攻擊
防火舞蹈樣樣行 消防之花奪獎
泰前總理盈拉訪北京
法國羽賽男單 周天成封王
大陸藥師考試 西安數千人作弊
連柯首場辯論 11/7登場
巴西總統決選投票 勝負難卜
對抗伊波拉 美批國際援非不力
黑武士拒脫面罩 烏國拒發選票
周天成奪冠寫新頁 脫衣又送拍
陸客遊金馬澎落地簽 2015上路
惇敘工商50周年校慶 千人連署良心時代運動宣言
熱血青年王睿翰 環島尋找良心正義
銀行家 建築師 教育界各行各業呼籲良心行事
巴西總統大選 羅賽芙連任成功
10月27日 各大報頭條
花蓮縣長選舉 傅崑萁1蔡啟塔6
艱困地區 藍成立中彰投聯合競選總部
竹市長選舉 許明財2林智堅4蔡仁堅3
中市長抽籤 胡志強1號林佳龍2號
年底縣市長選舉 號次全出爐
秋季玩賞 共享山海 天籟渡假酒店任翱翔
台北富信 喜氣羊羊尾牙春酒饗宴
台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及寒舍艾麗酒店聯合參展 2014台北國際旅展(ITF)
台灣技職院校鼓勵陸生專升本(三)
少子化衝擊兩岸均有因應策略(四)
看來連勝文需要特別加油！
「Just Sleep捷絲旅」宜蘭礁溪館開幕在即
不讓鮭魚變成危害鄉梓的鯊魚
陳以信投書BBC 台灣不是香港「拒絕一國兩制」
航港局舉辦「燈塔風情暨燈塔郵票特展」活動
台北國賓大飯店為「2014富邦LPGA台灣錦標賽」官方指定住宿飯店
受佔中影響 「滬港通」延後啟動
台北寒舍艾美酒店 10/25-11/30 ，張嘉穎個展「童話轉生術」
台北市長號次抽籤 連6號、柯7號
法鼓山水陸季辦「漂流郵局」
新光金控(2888)子公司新光人壽日前召開董事會
新光金控日前榮獲臺北市政府勞動局「2014第四屆幸福企業獎」
阿基師觀海茶樓與田園咖啡廳推出各式筊白筍特色料理 一飽口腹之欲
天成大飯店TICC世貿會館
馥敦飯店南京館嘉園廳 推出『極品秋蟹』
Cozzi KITCHEN 推「暖冬燉菜饗宴．異國新食趣」
陸官媒報導 台灣策反在臺大陸學生
101明董事會 魏家是否退出成焦點
雲端協會鼓勵創新 再創台灣下波產業成長動能
分區段併行測試 104年底機場捷運通車不是夢
肯定青年人道援助 王金平：提升國際形象
搶回深藍選票 連勝文狂打尊蔣牌
美三州擬強制隔離 恐弄巧成拙
研究：日本可能毀於火山爆發
防堵伊波拉 亞洲面臨嚴重考驗
烏國大選 親西方民族政黨勝出
德警告：IS擁有防空飛彈
烏總統：選民壓倒性支持親歐
羅氏擬申請快速診斷測試伊波拉
烏總統將展開磋談 組國會聯盟
烏總統：選民支持與叛軍謀和
台比友好 24小時接力拼圖
巴西總統決選 羅賽芙小幅領先
凱蒂貓過40歲 洛城辦特展
權證選擇權 小資男女青睞
封測法說登場 估Q4業績高檔
NBA開幕戰 林書豪先發
財部國庫署歲出預算減列79億元
GT和蘋果和解 藍寶石產業待觀察
海陸屋主勒死小偷 5萬交保
製造高階醫材 環瑞醫12月上櫃
東北風增強 雙北基宜防大雨
巴西大選官方結果：羅賽芙連任
安心抗伊 美軍備好運病患設施
量能不出 台股難有表現
救遭綁日人 日代表赴北韓
食安陰影 超商霜淇淋熱度不減
免出門免排隊 在家也能瘋狂血拚
矽創Q4接單旺 業績可望平新高
辛耘打進美國半導體廠供應鏈
蔡依林新MV 全裸上陣走上紅毯
基隆市長選舉抽籤 謝立功1號
台股開盤上漲25.5點
統一也捲入食安 股價中鏢躺平
號次抽籤 簡太郎1潘孟安2
先進製程發展 台積電早盤漲
九合一選舉 27日號次抽籤
號次抽籤 鄭文燦1吳志揚2
南投號次抽籤 李文忠1林明溱2
油品分流管理 11月上路
苗栗號次抽籤 徐耀昌1吳宜臻6
ECB體檢8成銀行過關 利空出盡
台南號次抽籤 賴清德1黃秀霜2
北市長抽籤 連勝文6柯文哲7
歐13銀壓測死當 需補百億歐元
統一淪陷 食品類股垂淚
雲林縣長選舉 張麗善1李進勇2
王品擬召員工上街 食藥署尊重
北市長選舉 連勝文6柯文哲7
嘉義縣長選舉 張花冠2翁重鈞3
彰化縣長選舉 魏明谷3林滄敏4
張盛和：不因短期犧牲大戶條款
新台幣早盤升1.8分
新北市長選舉 朱立倫3游錫(方方土)1
嘉義市長選舉 陳以真3涂醒哲4
宜蘭縣長抽籤 林聰賢1邱淑媞2
金門縣長選舉 李沃士4號
屏東縣長選舉 簡太郎1潘孟安2
伊庫德族不直接參與科巴尼戰鬥
台中市長選舉 胡志強1林佳龍2
毛治國：規劃下階段生技藍圖
后里之音樂團羅馬慈善義演
101董座之爭 張盛和：關鍵在少數
吳敦義：食品雲可查飼料油
林中森：優惠機票返台無關賄選
連江縣長選舉 劉增應1楊綏生2
大戶條款 張盛和：市場罹白袍症
北市長號次 連勝文6柯文哲7
華邦電每股淨值返票面 股價揚
羅賽芙連任巴西總統 誓言改革
謝立功：一馬當先 捷運一定通
雲協改選理監事 強化物聯網
新竹縣長選舉 邱鏡淳2鄭永金3
紅雀隊塔維拉斯車禍亡 得年22
宜蘭漁船觸礁 6名船員平安
新北抽籤 朱派代表游打團體戰
擒賊致死送辦 警署長同情屋主
台東縣長選舉 劉櫂豪1黃健庭2
央大：台灣消費者信心指數微跌
黑心油風暴 環署禁廢油進口
張盛和：敬佩某名嘴「能力」
雲林縣長號次抽籤 藍綠比聲勢
食安修法下午協商 藍盼速過
怕劣油傷身 越民眾自炸豬油
挺占中遭陸封殺 發哥：少賺點
永光前3季每股賺1.49元
縣長號次抽籤 金門場面平靜
富邦投信發行A股槓桿反向ETF
食油不安 茶葉農藥殘留也多
法巴：人幣料微貶值 刺激成長
大戶條款壓力大 台股乏力
印巴兩國展開第2軌道杜拜會談
謝立功籲集中選票 林右昌喊換新
促外交官搭商務艙 林永樂同意
防伊波拉 紐約州政策急轉彎
王卓鈞傳駐星 林永樂：無所悉
南韓前3季 外國遊客破千萬
高雄聯合醫院火警 疏散無傷亡
市況有慮再爆內鬼 聯發科股價挫
滬港通啟動日 港交所在等消息
追蹤廢油 立委盼回收開發票
苗縣長選舉抽籤 6選將齊到場
隆達電發表全系列LED燈管
中央氣象局氣象報告
澎湖縣長選舉 陳光復1蘇崑雄2
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
總統推崇客家 盼發揚傳承
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
世界大賽第5戰贏皇家 巨人聽牌
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大陸立法 訂12/4為憲法日
短褲男書店露鳥 遭猥褻起訴
李詩欽：雲協擴巨量資料與物聯網
陸嫦娥五號擬2017在海南發射
立委：查大廠食安 勿拖延
海研五號替代案 張善政速評估
奇招抽籤拚曝光 抽到籤王1號
陸客困帛琉 大使館資訊協助
新竹縣抽籤 巫巫茲拉場外叫陣
占中持續 65萬人簽名反對
傳駐星 王卓鈞：報導沒準過
增肌耐力 登階牢記5口訣
總統：扮和平締造者穩東亞情勢
大陸擬建國家反恐情報中心
清潔隊收廢食用油 年底前到位
加國會槍擊凶嫌因意識形態行凶
葉匡時：民汐線 先期作業
為了伊波拉 美中央地方不同調
張盛和：魏家退出101經營權
美將領：北韓可將核彈頭小型化
年底選舉 警查賭盤15件
花Young時代 秀才藝搶代言
新台幣中午升2.9分
台灣食品外銷碰壁 影響22億
泰國推動週末旅遊 迎東協旅客
上半年 薩爾瓦多外資銳減67%
李詩欽：在陸複製雲推廣中心
北韓批南韓 放任民間飄傳單
紐約CMJ音樂節 台灣之夜熱烈
能源教育選拔 中市3校獲獎
食藥分開管理 蔣丙煌：實質配合
河南基督教堂屋頂塌 2死19傷
蔣丙煌顧食安 麵粉黃豆繼續查
金城武演軍醫 戰爭苦戀好憂鬱
雲協助整案輸出 擬訂第5國
美元貶 新台幣午盤升2.9分
士官穿制服跑辣妹趴 軍方懲處
魏應充提訊 褲子濕了
台北論壇28日邀藍綠討論兩岸關係
美時產品到位 明年營收拚倍增
全球復甦步調異 投資宜多元
滬港通沒通 港股午盤跌200點
3萬多公噸飼料油流向 待確認
台中：5校8次使用正點雞塊
台中衛生局：沒有包庇王品
合宅案開庭 辯方攻檢非法監聽
吳志揚2號會勝利 鄭文燦1號一定贏
淡水榕堤恐倒 新北剪枝搶修
美訪賓預算增 外長：非為選舉
迎接設計之都 官網全新改版
夜店殺警案 檢方提訊周譽騰
統一他款泡麵 官方不背書
上班族下背痛 健康操助預防
烏國親歐政黨料大勝 有利改革
登革熱防治 高雄國際並肩作戰
越孕婦車禍身亡 胎兒奇蹟生還
傳整合 中國南車北車暫停交易
朱立倫拚連任 11/1成立競總
中市稽查全市戲院 無重大缺失
楊秋興再喊話辯論 菊營不起舞
立委：基改飼料玉蜀黍 貨號分流
食安風爆 影響台灣消費信心降
劣油風暴 翁重鈞告張花冠瀆職
美藥妝業不埋單 Apple Pay吃癟
王品擬上街 衛福部：不合理
北市公辦政見會 11月陸續舉行
每18分鐘1童受虐 保護網成立
台股收盤跌18.23點
不爬樹了 圓仔改玩樹叢躲貓貓
邦賈納完投 巨人第5戰完封皇家
台股整理 跌18.23點
奇招拚選戰 身騎白馬過三關
庶民出頭天 印尼賣魚女成部長
驗證農產 須標示來源生產系統
中共陸軍 六大集團軍主官異動
11月台指期漲 1點
11月電子金融齊漲
小貓遭輾 善心女搶救送醫
巴拿馬運河今年訪客近百萬
促交流 台印尼高教論壇將登場
德拉倫塔私人葬禮 紐約舉行
台股跌18點 中小股崩跌
路溝飄汽油味 嘉縣灑泡沫警戒
矽品前3季獲利 大增140%
大陸發展半導體 盼2030年有成
德足球流氓以抗薩拉菲為名肇事
白宮施壓 紐約放寬伊波拉規定
交長談柯P 立委有批有挺
電視金鐘 龍劭華尹馨最吸睛
江醫師中劣油 向頂新求償10億
嘉縣就業博覽會 職缺逾千
LPGA藍灣高球賽 龔怡萍並列49
陸重大貪汙賄賂 適用死刑
蔡啟塔團隊堅強 傅(山昆)萁不插旗
三大法人買超台股47億元
業外挹注 信驊Q3淨利創新高
家扶認養人 千里訪吉爾吉斯
退費找嘸發票 王品提供8折券
優良觀光工廠 新北4家推優惠
邦賈納好投 巨人教頭捨不得換
沱江艦出海廠試 年底前移交
矽品Q4毛利率約23%到25%
政院：護101主導權絕不退讓
食安廣告遭竄改 連總部提告
開幕戰 林書豪對老戰友添話題
國防部：武器研發不會自我設限
提訊魏應充 疑上廁所褲子濕
矽品明年資本支出約120億
參選人扮狀元郎 歌仔戲唱政見
遭疑輔選 警廣停邱淑媞廣告
逃亡10年 張錫銘最後共犯落網
抽到7號 柯文哲：想到7-11
家前1公里 老夫妻撞車殞命
豐田銷量冠全球 福斯通用緊追
高雄豪宅 壯闊落成
蕭萬長：產業須提高生活品質
癌友情緒困擾 藝術治療解憂
走路慢易跌倒 當心帕症上身
傳台諜接觸陸生 教部將查證
高市議員選舉 藍綠拚過半
低薪苦 施振榮：尋利益分配機制
F-世芯前3季每股賺3.71元
潘瑋柏談傷勢 自稱從地獄回來
朱立倫訪中市 搭BRT
黑白熊到台東 布農童趣報戰功
不慎打死賊 屋主說明事發經過
新台幣收升1分
南韓：北韓核武小型化技術成熟
9月景氣燈號續亮綠燈
林祖嘉：努力速簽兩岸貨貿協議
雲林路跑賽 吸引萬人樂活
國安局：從未干擾兩岸學術交流
陸委會：陸生來台有利兩岸發展
韓陸FTA談判 韓：不拘泥期限
陸反間諜法 鋪陳新國安法
中共喉舌：策反事件成兩岸逆流
味味紅燒牛肉湯麵 預防下架
景氣連8綠 經濟溫和成長
九合一賄選 法務部：村里長多
喜憨烘焙屋獲認證 企業捐機具
味丹味味麵疑染黑心油 下架
傳奇參選人 蔣月惠籤王連三元
富邦LPGA台灣賽 名將抵台
PETA讚揚台灣打擊虐鴿
女性創新經濟 政院將發表成果
GMP民調月底公布 存廢成焦點
中和運動中心曲棍球場成亮點
台北國際旅展 體育署送好康
林文伯：明年半導體高個位數成長
味丹牛肉湯麵中標 預防性下架
藍：蔡英文不談頂新避政治責任
捷運萬大線首期工程 28日開工
世越號船長李俊錫被求處死刑
外資上週買超10億元
LINE詐騙新手法 頂新發賠償金
國會選舉結束 烏東爆激烈砲戰
LPGA台灣賽 曾雅妮有信心
抗韓左投陳冠宇 遭橫濱隊釋出
雙人飛車搶劫 推車下河滅證
十大艾馨獎 醫師老志工入列
日大臣又出包 涉收外商獻金
最資深女里長 邱林春枝拚連11任
大陸傳禁止報導KANO和金馬獎
妮妮返台 期待鄉親面前好表現
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
再傳意外 活水湖3個月奪4命
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
虹冠電Q3旺 每股賺1.63元
男墜樓身亡 警調查原因
台灣日出茶太獲國際最佳品牌
台灣咖啡節 雲林傳香醇
慈濟援建屏東5校舍 聯合動土
台景氣燈號連8綠 經濟審慎樂觀
朱立倫拚連任 新北6巨頭齊聚
監票不能投票 柯營指北市曲解
監票投票爭議 北市：溝通誤解
陸廠看上星科金朋 矽品:影響不大
第一上市公司 每年都要開法說
美學者：遼寧艦故障 但已恢復
LEVEL1 ADR開放 提升知名度
朱立倫籲支持林滄敏 2縣市共榮
竹縣選舉 辦13場政見發表會
居住正義 北市推房產版消基會
魏應充褲襠濕 律師：洗手不慎
張凱貞復出 獲海碩女網外卡
氣爆代位求償 高市加速審議
印度政府向最高院提黑錢名單
張錫銘最後共犯 拒吐10年行蹤
美元升多回貶 新台幣升1分
林文伯：台幣走勢對矽品有利
連勝文：頂新應退出101董事會
朱立倫訪台中 避談選情
白襯衫 返璞歸真的時尚
國台辦：台應停止諜報策反活動
查逃漏稅 國稅局鎖7家劣油廠
退出101 魏應交：不預設立場
遠東科大荔枝醋 巴黎展出獲獎
伍豐擬買回庫藏股9000張
人民幣與新元開始直接交易
蘋果搞IC設計 矽品期盼納客戶
伊波拉疫情 西非採訪更困難
溢發獎勵金 退輔會：持續追討
中共黨媒：占中清場 大陸不急
劉芙豪放棄FA 願穿獅袍退休
LPGA台灣賽獎盃 喬治傑生打造
捷克航空裁員 俄航收一堆履歷
王貴芬掌摑護理師案 30萬和解
烈嶼中華民國萬歲碑 現地保存
中市：13校未染正義問題牛油
防伊波拉 故宮率先架體溫儀
切割味全 頂新力保大陸市場
竹市選舉 辦7場政見發表會
推美感教育 北門高中盼帶頭
愛黨或市場 大陸逼國企二選一
孔祥熙老宅活化 重現民國菜
騎黑馬造勢 黃秀霜盼馬到成功
大戶進場意願低 中小型股恐斷頭
頂新買越南油 越方證實飼料油
尿急未拔鑰匙 宣傳車不翼而飛
陸人大修刑法 擬取消9項死刑
星學者：佐科威應先發展經濟
受助童追夢 當奇蹟故事主人翁
LED照明封裝產值 明年成長緩
統一超退費 全家發票也能退
永成遭補徵房屋稅 35萬餘元
福州參展 採購意向2.5億元
台美港合作 破獲國際吸金集團
德國文化古物非法交易猖獗
免受腸鏡苦 大腸癌檢試劑問世
景碩董座童子賢兼新任策略長
亞帕運輪椅國標舞 苗選手奪銀
財部勸魏家退101 來硬的
烏東再爆砲戰 終結選舉期平靜
卓伯源到胡總部 籲彰化人相挺
住宅貸款餘額年增率終止連7升
怪 海研五號黑盒子下載頻當機
人民幣兌新元 匯率漲跌幅3%
景碩前3季獲利 歷史同期新高
巴西總統連任 迎向巨大挑戰
爭光 日出茶太獲國際品牌大獎
大陸首顆近地通訊衛星完成測試
閃黑心油 中市營養午餐避油炸
先軟後硬 財部勸魏家退出101
訪越 楊潔篪：願妥處海上問題
施振榮談大陸 是機會非威脅
安徽前副省長倪發科受賄遭起訴
陸國企投資文創 投審會准了
開發金延攬張家祝擔任副董
酒後騎車釀悲 老夫婦自撞雙亡
法研究：機器人搶中產階級工作
新竹市百名清潔員 拆違規廣告
連柯首場電視辯論 細節定案
頂新越南油 全為飼料油須下架
宏?募資 施振榮：因應轉型
碟仙搶攻萬聖節 票房嚇破千萬
食安嚴控 日出茶太站穩國際
港交所：占中影響滬港通開通
滅頂 男子昨丟餿水今噴漆
三鶯線先期工程 10月底開工
日記者返國發燒 驗伊波拉病毒
朱立倫下中彰 展人氣王魅力
藍營三義大團結 聯合競選總部
占中影響 民調：梁振英得分低
新北孩子生太多 生育金不夠發
藥檢不過關 大馬羽總：要查清
周大觀獎章得主聚台北 熱愛生命
被指涉器官買賣 柯陣營否認
台灣反虐鴿 動物組織喊讚
最多人騎獨輪 桃園11/1挑戰
LPGA台灣賽 名將陸續抵台
日經產相收獻金遭轟 當局捍衛
今彩539開獎
中越同意 恢復雙邊關係
巴西總統連任 股市開盤重挫6%
防伊波拉 桃機攔截故宮測體溫
朱立倫訪林明溱 推2縣市結盟
接生花蓮半數嬰 廖基元奉獻醫療
日本記者驗伊波拉 疾管署關切
曾赴疫區日記者發燒 驗伊波拉
威力彩開獎
培養伊毒疫苗 歐盟擬取患者血
港警與打人者握手 港府稱誤解
羅賽芙連任 巴西股匯跌趴
伊波拉焦慮 日檢驗返國發燒男
印尼名校生遭性侵 女校長涉案
李登輝籲政府解決休耕農地問題
平價牛排染劣油 樹森售全台573店
對抗伊波拉 日企轉型新契機
台灣電音三太子 驚艷阿根廷
抽到6號 連勝文：好記就好
食安修法協商未果 29日再戰
21U世棒 前3戰CT席售完
林依晨帶未婚夫 29日見媒體
洽簽ECA 台菲合力堆積木
北南車傳合併 意在健全體質
烏克蘭國會大選 鞏固總統勢力
限制移民人數 瑞士11月公投
策反案 陸委會：不應妄加揣測
威力彩頭獎槓龜
2014英百大企業家榜首：貝嫂
香港高院決定延長占中禁制令
集保開放式基金平台 櫃買交易
法國大里昂區僑胞學生歡慶雙十
今彩539 頭獎槓龜
李詩欽連任雲協理事長
藍：民進黨兩岸承諾經不起考驗
安倍外交智囊 岡崎久彥去世
陸修刑法 增網路傳播謠言罪責
美媒：蜜雪兒2018選參議員
台觀光宣傳片 獲國際大獎肯定
西非抵美後發燒 紐約孩童受檢
調查：台對醫師信任 就醫服務差
男子衝向英首相 隨扈護駕脫身
魏家最快11月中 退出味全董事會
財部籲魏家退出101 民股支持
1年處死2400人 中國將取消9項死刑罪
俄羅斯10/26起 永久使用冬令時間
「滬港通」延期 港股下跌
解放軍年度最大軍演 出動十餘兵種2萬人
大陸電信詐騙 近3年損失超過百億元
101提臨時動議 要求魏應交下台
郵政商城 邀您一起讓愛永不止息
中國將在南極 興建固定翼機場
施羅德投信：第四季加碼進階型全球高息股基金
吸收陸生當間諜? 台國安局反駁
澳門購物節12/3日開跑 入境即可抽大獎
交通部航港局舉辦「航港業務座談會」
中華郵政籲請妥善約束愛犬
魏應交拒辭職 撇清兄弟關係
美國頁岩油增產 石油跌破80元
2015索尼世界攝影大獎 徵件盛大展開！
難道一切都是大陸的錯？
共築食安保護網重建台灣美食王國
教學卓越計畫聯合成果展
大葉大學幫助學生「好就業、就好業」(一)
大葉師生表現優異深受國內外認同肯定(二)
北捷與日本東京地鐵首度合作
北捷重視保全勞工權益 嚴懲重罰違法違約廠商
2014臺北海碩國際女子網球挑戰賽
財政部記者會前 魏應交突請辭
交通部103年招商大會台北登場 約1284億商機
中華電信與愛爾達攜手打造企業多螢行銷新利器
慷慨激昂 連勝文：我沒有選擇、只能奮勇向前
王金平扮農特大使 促銷西施柚
美期中選舉 3州成超級戰區
法國向歐盟讓步 承諾再降赤字
安華突破困難 審判前校園演講
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
日男驗伊波拉 結果凌晨將出爐
強制隔離掀波 美護士獲准離去
歐股3大指數同步收低
西非返回 美軍在義大利隔離
美公布方針 規範疫區醫護返國
抵日男驗伊波拉 同機逾200人
抵日男發燒 未感染伊波拉病毒
CDC：染伊高危險群應居家隔離
觀望聯準會決策 美股小漲小跌
高盛看空 國際油價跌
歐盟伊毒協調人：須有犯錯準備
台觀光影片獲大獎駐葡代表風光
法國裸泳賽 只有評審穿衣服
暫擱分歧 美中年底開商貿會議
打造智慧生活 勁永推連接器
ARM科技論壇 聚焦物聯網
東半部短暫雨 沿海防強風
遊戲節目拚收視 棒打型男姚元浩
電子發票退費難 財部：改程式
紐約5歲發燒男童 未染伊波拉
網路賣屋 台中委售量激增
台名保經掛牌上櫃
逐筆交易模擬平台 11/3上線
佳世達縮工時 推動 5點下班
美學界呼籲 助台入TPP
無線名蓋達 洛杉磯機場受驚
外資翻多 台股短線有反彈契機
全球華人籃賽 全球規模最大
艾恩特獲IKEA訂單 明年Q2出貨
連任巴西總統 羅賽芙迎挑戰
推特用戶成長放緩 盤後重摔12%
投顧：看好美企業獲利成長
戰老東家 林書豪：盼有好采頭
第4季業績修正 矽品開盤持平
統一開盤小跌 味全持平
台股開盤上漲64.74點
前3季獲利新高 景碩開盤未漲反跌
台股早盤大漲110點
統一開盤小跌 守住前波低點
F-世芯上市 股價漲
防伊波拉 美積極監視高危險群
修食安法 29日下午朝野協商
劉輝雄抽象畫 法國展出
越南查獲6公斤走私犀牛角
巴黎名人賽 盧彥勳首輪打包
Line貼圖平台 呈現個人原創風
新台幣早盤升2.2分
魏應交去留 預計近午出爐
國軍首座飛航模擬室 360度視野
朱立倫：應強力回擊不實批評
張學友孵7年 高唱用餘生去愛
美加澳出現中國特色腐敗子女村
加拿大選舉 多倫多市長易人
網路富人俱樂部 入場費27萬
羅賽芙連任 巴西股匯市打臉
宏達電Q4 外資：保盈要很拚
美利率會議前觀望 新台幣小升
割喉搭霸王車 苗栗運將自危
防恐攻 加國擬擴大情報局職權
染劣油牛排 流入中市8餐廳
聚焦住宅政策 連勝文推新廣告
別讓中風找上 教你辨別徵兆
馬國新山建案 東森房屋代銷
搶市場 宏達電連推入門新手機
無視歐盟警告 英相拒再納貢
台股大漲百點 電金表態
國際吸金集團 10人交保候傳
自行車坐墊前移 踩踏效益最佳
殯葬業者開賓利酒駕 遭查嗆警
補置高捷消防瞄子 消安OK
集集與夷隅 台日鐵道再締姐妹
桃猿戰羅德 台日職棒真對決
慶雙十 巴拉圭舉行千人馬拉松
調查：逾8成上班族退而不休
美QE料將退場 維持低利
韓國電力與華能加強環保交流
鹽奶殺嬰案 伯母判刑20年
露媒：台露農業合作成果豐碩
台北民族舞團 巴拿馬巡演
法人：艾克爾修財廁 台廠觀察
環球晶圓登興櫃 市值逾300億
珍妮佛勞倫斯傳與酷玩主唱分手
華銀福州分行獲准籌建
知名中市牛排餐廳 遭劣油殃及
大跌過後 櫃買中小型股止穩
香港占中滿月 不知何去何從
總統：有信心做好伊波拉防疫
搶溫度商機 全家業績飆
買盤力挺 統一股價由黑翻紅
北韓關陸邊境 軍事迷：疑翻臉
中央氣象局氣象報告
抗SARS 總統：封院是正確決定
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
副總統：101主導權應交公股
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國防部：中共慣用媒體分化我方
李述德當選WFE董事
涉性侵女編劇 導演張作驥判刑
薩政府展示台提供獎學金
冒充瓦斯安檢詐財 9人遭訴
立院三讀 中小學每校至少1輔導師
外長：台加入TPP 大陸是關鍵
桃猿奪冠 吳志揚盼帶動棒球風
核四儀控軟體 美NRC審查中
李登輝獲頒中正大學名譽博士
漢翔董事長仍由劉介岑擔任
駕車墜谷70米 女幸運僅擦傷
韓企重視漢語能力 教材暢銷
曼谷國際木偶節 盼吸引觀光客
遭指攻擊朱立倫 民進黨否認
黃浚局訪大陸 討論北韓問題
捷運萬大線動工 107年通車
新台幣中午升1分
電信三雄法說 聚焦4G吃到飽
酒駕逆上國道 老翁嗆警非大罪
斷IS召兵 盟國組網軍情報聯盟
中小企業貢獻大 總統肯定
全球搞笑冠軍：國家免還銀行錢
傳陸每年15% 國產替代微軟
鹽奶案遭重判 律師：沉重遺憾
議長選舉要亮票 許崑源籲偵辦
越南飼料油株連 泡麵牛排下架
占中發起人復教 但說非退場
魏應交未辭現職 需時間沈澱
台鐵空車隧道故障 客車幫忙推
調控房市 陸官員：用市場手段
越總理盼印積極支持解南海爭端
迎郭俊麟 西武來台辦入團儀式
涉性侵判刑 張作驥喊冤要上訴
朱立倫：中和站下一個忠孝復興
樹森染劣油牛排 北市：全下架
全家盟籲教育部 拒基北免試案
質疑聲起 101公股要求魏家退出
影響營運 公股發言盼魏應交辭
美三明治節 國賓潮餐廳祭半價
半導體聯盟籲政府 支援資金育才
鹽奶案 檢收判再決定是否上訴
亂用政治資金 日又有2大臣出包
新台幣午盤暫升 1分
林書豪爆料 Kobe垃圾話超強
卓越新聞獎 中央社3項入選
光寶LED事業 明年成長逾2成
北門濕地劃設 說明會遭杯葛
防伊波拉 北市應變小組待命
首波計程欠費 50元內再給勸導期
羅淑蕾：柯應公布器官勸募帳戶
進口油境外查廠 比照美牛模式
麗禧千元福袋 天天抽總統套房
還在撐 魏應交未允諾退出101
外長：活路外交破兩岸負面循環
薩摩亞6.1強震 未傳傷亡災損
SJ李特爆料 宿舍赫見女高跟鞋
百坪冷落出手稀 M型發展成趨勢
光寶標下新北10萬盞LED路燈案
謝立功：貪腐造成城市滅亡
3公衛專家助抗煞 總統贈勳
國防部否認萬劍彈減產
萬大線動工 江宜樺讚北捷
台防伊波拉 幾內亞1旅客自管
產業轉型 經部盼脫胎換骨
新聞志業特殊貢獻 馮小非獲獎
首座台灣本土地科資料庫啟用
購牛油安全否 詮亞盼速釐清
江揆讚朱立倫 三環三線有遠見
大陸擬在南極建機場
未辭101 政府仍盼魏家有善意
101大樓兩週後召開臨時董事會
振樺電拿下熊貓快餐換機訂單
華州校園槍擊 凶嫌簡訊約人
擱淺旗津 盛昌號拆了
魏應交：外界聲音聽到了 尊重
多倫多新市長保證帶多倫多前進
薩爾瓦多組貿易團外訪成果豐碩
台股收盤漲145.77點
羅瑩雪：某黨選舉設局給檢方跳
賭場藏山區豬舍 賭客逃摔糞坑
王金平扮農特大使 促銷西施柚
雪谷線纜車招商 公民團體抗議
監督條例草案 不排除下週排審
民調 連勝文：警惕但不放棄
陸富豪榜門檻 10年增7倍
郝龍斌：三環三線 正在實現
彰縣泛綠鬩牆 黃昆輝盼團結
美學者：習近平為中國帝王總統
台北股市漲145.77點
金融帶頭衝 台股擴量漲145點
富比世：馬雲登大陸新首富
11月台指期漲 150點
11月電子金融期齊漲
萬大線施工 新北研擬交通疏導
雲林財政赤字 藍綠互指責
張宏吉嘉義被捕 聲押獲准
泰勞赴台逐年減 市場結構改變
成大學生 奪NI應用徵文首獎
節水抽獎得百萬 倒數2週
缺客觀數據 基北免試僵局難解
連勝文：頂新須交出101經營權
深山抄賭場 警察賭客跌糞坑
感謝胡志強相助 現身見證親民
義大犀牛戰力調整 釋出林英傑
反遷樹建圖書館 高雄環團陳情
癌友單車環台 齊呼戒菸趁早
占中影響 京港洽談會移師北京
宋文琪轉述 魏應交：不容受辱
鄒雅婷被控鹽奶殺嬰案大事記
化學物登錄門檻 環團：太寬鬆
打貪平民怨 羅賽芙首要課題
送愛花蓮慈醫 向救命醫師致敬
謀殺南加大陸生 美男謀殺定罪
三大法人買超台股155億元
空軍模擬真航管 增緊急應變力
女童疑被不當管教 擬緊急安置
備戰21U 中華隊熱身賽首勝
李登輝：金融政策不能只是鬆綁
日與北韓談綁架案 10年來首次
女台商自非返台 藍卡健康管理
私貨逾期貨 台北關11/7標售
五峰好滋味 甜柿11/8展售
力成前3季每股賺3.21元
施振榮：領導人要投資無形價值
富比世陸富豪榜 馬雲登上榜首
投票日非國定假日 無法補假
財政赤字 雲縣府：前任債留後代
動畫著色 為精障者繪彩色人生
反頂新 公民團體號召繞101大樓
清大社團免費修單車 傳承技術
陸媒：南北車合併 週末公布
涉過期優格製奶昔 廠商判無罪
魏應交正式辭去101現職
宋文琪任總經理 近期開臨董會
追女社工不成 替代役持刀砍車
嶺東校慶 副總統與胡志強出席
遭指買器官 柯文哲：穿鑿附會
空中開球 聚焦LPGA台灣賽
避免高風險家庭 北市推方案
違法賣保育魚 攤販遭警偵辦
力成Q4營收估溫和下降
若掌參院 共和黨選總統雙面刃
力成明年資本支出 相對保守
全國研發經費 民間占76.5%
陸媒：李小加稱占中影響滬港通
美智庫：南海不致觸發全面戰事
未獲邀BRT 副總統:好多人乘過啦
力成盼營收創高 看好物聯網
新台幣收升0.5分
基北免試案 教部：月底有結果
朱競選主題曲 傳達新北之美
中市追染黑牛肉 稽查餐廳
台糖股東臨時會 完成董事改選
台鐵郵輪列車 載客彰化吃肉圓
白海豚生態館 中市海線新地標
豐田連8冠 稱霸最可靠汽車榜
頂新油製牛排 圓山飯店中招
宋文琪兼101總經理 再召開臨董會
費鴻泰：頂新應全面退出台市場
頂新製油董事長陳茂嘉抗告駁回
嘉大95年校慶 舉辦國際文化節
立院：105年底募兵上路恐有挑戰
動物製品走私 越南連破2案
頂新盼食安歸食安 經營歸經營
簡訊網址別亂點 小心詐騙
前遼寧政協副主席被移送司法
東京觀光 有機會獲得限量手帕
綠能擴大茂迪合作 代管晶片產線
勞保職災費率調整 104年7月實施
陸首家網路醫院 在廣東上線了
頂新案 董事長陳茂嘉抗告駁回
朱立倫：新北全面更換節能路燈
印尼新防長涉人權案 適任惹議
美麗灣案訴訟 台東縣政府敗訴
雪霸甜柿開賣 泰安鄉招手
簡太郎邀辯論 潘孟安：公辦見
消基會：滅頂尚未成功 仍須努力
阿里與蘋果 行動支付合作有譜
遠傳4G用戶飆 全年財測安啦
福建漁船汕尾沉沒 8人失蹤
台北自行車展 創新獎受理報名
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
冰島男女最平等 菲律賓冠亞洲
占中 馬雲：年輕人看不到希望
磐石獎頒獎 副總統讚中小企業
北高東京地鐵合作 旅客賺好禮
M+遭判違個資 台灣大不平
檢察總長：選舉案2970名被告
囂張竊賊 光天化日潛校園行竊
疑染黑心牛油 紅舍餐廳願退費
貴族世家：未購樹森平價牛排
傳台諜接觸陸生 王郁琦：誤會
桃猿戰羅德 公視HD直播
圓山中招 預防性下架牛小排
九博故宮展 參觀人次破10萬
南韓情報院：金正恩動刀除囊腫
魏去職 台北101擬儘速開會確認
新華社：今晚公布依法治國全文
頂新油製牛排 圓山飯店中招
高中英聽考試 競選活動勿干擾
美麗灣訴訟 台東縣府環評違誤
統一問題商品 下架逾五百萬件
陸學者：兩岸高層接觸應創條件
美麗灣環評撤銷 東縣府業者遺憾
魏應交辭101副董 關鍵兩小時
扎根工藝文化 推廣繪本入校園
顧勞工 許勝雄籲思考比例原則
台中水湳案 斥資576億元帶動繁榮
租霸港女二人組 近日待遣返
日式警所宿舍 桃園新沙龍
大陸稀土 六大集團地盤底定
一改頹勢 滬深股市量價齊揚
拚議長 綠高市黨部決議亮票
FOMC會前觀望 台幣微升
蔣丙煌申報財產 存款千萬
疑黑心油牛肉 台中紅舍願退費
力成邏輯IC封測 明年占比逾3成
大陸人士納保 陸委會願檢討
魏應交辭101 許勝雄：解決總是好
安華最終訴開審 菲前總統相挺
登革熱全台擴散 逾7400例
防過勞 勞部鎖定記者及金融業
拾獲鳳頭蒼鷹 送保育中心救治
美巡選手開球遠 姚宣榆壓力大
馬英九29日首度陪連勝文掃街拜票
陸攻高階封測 蔡篤恭：會影響台
無窗戶客機 十年內推出
吳志揚文宣 13區定位新美名
華泰：未進貨樹森平價牛排
基本工資工作小組下週首度開會
央行股息紅利繳庫逾1800億
樹森平價標準牛排 基隆退貨
改造海安路 黃秀霜推街道藝術
防伊波拉 安倍親上火線
台北101 上半年稅前盈餘9億元
中華電雲端影音 瞄準企業市場
迎光惠明馬拉松 11/1起報名
福聚能貸款轉列 9月逾放增
徐才厚涉貪 被軍檢起訴
政院：101是台灣地標 不應有陰影
週六前西部高溫漸升 可達32度
南投1男麻疹治癒 換姊發病
選戰近 馬將首度陪連勝文掃街
美麗灣案 環團籲台東縣勿上訴
林書豪搭布萊恩 開幕戰尬火箭
樹森牛排 新北大多已售出
疑遭不當管教 女童被緊急安置
香港占中團體冀與李克強對話
中信金與三井住友信託銀簽MOU
全球男女平等 英跌出前20名
新加坡未進口台灣有問題產品
越印南海合作採油 大陸示警
計程50元內欠費 2次勸導期
施振榮：油風暴該負責者要承擔
圓山：樹森牛小排不是常態菜色
吳依潔秀婚紗照 11月嫁蔡紹仁
林永樂證實王郁琦將出席APEC
隔套房當宿舍 鐵皮屋暗藏春色
中龍鋼鐵安居中心 減員工負擔
參與區域經濟 學者促台入TPP
艾奎諾三世露口風 無意連任
台股危機中有轉機 挑股時間到
頂新疑另設公司 經部：無法證實
華碩ZenFone 進軍日本
陸民偷渡金門 民宿老闆報警
徐耀昌縣政白皮書 劉政鴻喊讚
足總金球獎 看好德球員穿金靴
卜睿哲：2015兩岸難有政治對話
74歲嬤參加全民會 奪平生第一金
全民會障礙北獅 北市奪冠
外資大買超 台股後市看QE
三階段推動 新竹港直航效益大
投縣府：持續八卦山旱作工程
貓屎內藏毒 逃不過路檢警法眼
捷運先期工程 新北：有必要性
李鴻源：專業不夠影響政治運作
武當山600年玄天上帝神像抵嘉
提升民宿業品質 南投辦講習
滅頂 公股細說魏應交下台原因
台電：核四儀控系統無須美審核
施振榮：追求生活與工作平衡
布農族抗日後裔 緬懷過去
拚通膨 瑞典降息祭零利率
國泰世華銀申設菲分行 准了
獎勵優質民宿 提昇服務品質
國家磐石獎揭曉 程曦資訊獲獎
藍擬下週再戰示範區監督條例
外長：台灣與大陸沒有隸屬關係
宏?美分公司 100%用再生能源
中市千於輛公車 客語廣播將上路
台灣OB嚴選 營收挑戰25億
南海爭議 印越：克制避免動武
金管會擬開放期貨陸交易人業務
職災費率調整 7千業者保費降
品牌通路洽談會 創16億商機
魏應交辭101內幕 深喉嚨電話穿梭
施振榮：發展內需 複製到海外
俄支持烏東選舉 烏斥破壞和平
NBA官方合作 緯來天天直播
高港新亮點 漁人碼頭推精品店
機車失控撞車 佛大學生不治
中共四中：以法律手段捍衛一中
促交流合作 教部高層訪以色列
LPGA台灣賽換冠名 妮妮重新出發
左派黨主導邦政府 德東人樂見
單人用餐商機 迷你天香樓開幕
被控住家違規 邱鏡淳道歉搬遷
撤美麗灣環評 環團律師:勿上訴
策反 蔡得勝：台對陸無攻擊性
批評米凱莉 李珍妮判賠3百萬
4G吃到飽後續 遠傳:市場決定
氣溫未降 高市登革熱續增一死
搶進印度 軟銀擬加碼投資百億
卜睿哲：美國不會支持特定政黨
金安記牛腱絲染劣油 OK超商下架
樹森平價牛排 嘉市預防性下架
交通部招商千億 小確幸大商機
徐才厚起訴 刑期或比照薄熙來
許勝雄：別用公平正義壓死經濟
韓D罩杯女星 世界第2美
徐才厚被起訴 陸證實罹膀胱癌
今彩539開獎
在法國買精品退稅 台灣排第9
柯文哲推田園城市 人行道種菜
大樂透開獎
日川內市議會 同意重啟核電廠
圓山再聲明 未用樹森平價牛排
致理國際志工 服務泰北尼泊爾
台北內湖山區火警 燃燒3百坪
樹森牛排 新竹縣下架3684公斤
李忠憲獲首爾榮譽市民證書
天鼎遠企店避稽查 北市將開罰
紀念蔣公 連勝文將赴慈湖謁陵
窮人看病免費 印尼將推健保
遭指頂新門神 馬總統籲道歉否則提告
管中閔:台灣需要創新動能
抵費地蓋社會宅 中市藍綠攻防
壽險參與高鐵增資 無投票權
阮盧克首登台 現場實境美食秀
樹森牛排 新竹市僅1家使用
南韓情報：金正恩切除腳踝囊腫
火哥張建銘 行使自由球員權利
香港禁正義頂新食油食品進口
要求特首下台 政協不滿田北俊
駁頂新門神 馬英九主席5點聲明
興奮抵台 魏聖美想喝珍奶
伊波拉疫苗人體試驗 瑞士點頭
油價低 大陸買進增加戰略儲備
萬聖節 東京迪士尼玩冰雪奇緣
越印總理會談 重視南海議題
魏應交辭101 馬總統支持行政部門
中華滑輪代表隊傳教練性騷擾
時間好快 高寶璟回美麗華福地
印建邊哨所 陸警告避免複雜化
謝長廷要政院扣押頂新財產
陸委會證實 王郁琦出席APEC
民間提滅頂行動 政院暫不回應
習近平：依法治國堅持中共領導
曲復敏技藝傳承 經典劇展成果
頂新三重聯貸 金管會:銀行評估
蔡依林專心音樂 特技暫收山
性侵案終審 安華誓奮戰到底
今彩539 頭獎1注中獎
雲南昆明東川區山崩 9人被埋
管中閔：電商法規應開大門走大路
大樂透頭獎槓龜
跨部會合作 5方向推電子商務
北市：圓山華泰的確有用問題肉
M+遭判違個資 台灣大續上訴
LPGA歡迎宴 選手盛裝小露性感
安華涉性侵案最終訴審判恐延後
廣西人大委員墜樓身亡
打造電商帝國 馬雲：我不網購
葛特曼曾作證 台醫涉器官買賣
調查：美消費者信心回溫
黏TT 朴仁妃歡迎酒會放閃
指柯文哲買器官 美作者願更正
崇明蟹苗基地 專供苗栗大閘蟹
危機解除 抵日男未感染伊波拉
打房、實價課稅 房屋委買暴增一倍
韓國世越號船長 遭求處死刑
新華社：徐才厚涉受賄、移送審查起訴
韓情報機構：金正恩10月切腳踝囊腫
國際獅子會植樹愛地球響應良心時代運動
NASA天蠍火箭 升空6秒爆炸
10月29日 各大報頭條
活罪難逃 柯鎮東緩起訴需自費戒癮
林政務次長率團參訪以色列 推動雙方教育交流
今年九合一選舉冷清很多！
相信連勝文在台北市會逆轉勝
大葉被選為兩岸LED首個台灣試點(三)
大葉大學攜手台中榮總結盟創雙贏(四)
李登輝訪黃文玲 台聯：仍支持魏明谷
華泰大飯店聲明：「樹森」問題肉品已全數下架
台北國際旅展 華航提供 777 模擬登機體驗
傳曾銘宗為深喉嚨 2時45分說明
11/1起 初領機車駕照道路交通安全講習
禁高階公務員赴陸進修 國台辦低調回應
搶救【藝】號！ 支持台灣買得起！
頂新三重開發聯貸 確定破局
長榮全新黃金海岸歡樂假期 陸海空觀賞無敵美景
紐西蘭國旗公投 2016年舉行
中華電信公布2014年第3季營運成果
蘇花改首座貫通之主隧道-東岳隧道
蘇花改東澳隧道石頭坐火車
被指為深喉嚨 吳敦義澄清
東澳隧道南口發生抽坍 壓毀支撐系統
天成飯店集團提供全方位休閒餐旅優惠
馬接受魏家捐獻「八九不離十？」 國民黨：壹週刊規避言責
捷運車站代收臺北市路邊停車費 頗獲好評
台北華國大飯店 馬上羊威 旺年尾牙春酒專案
裸退難 高達8成6願意再工作7年
Sony Cyber-shot™自拍玩美機【DSC-KW11】夢幻登場
2014 ITF 富信大飯店食趣泊樂北中南幸福旅程
游錫堃諷對手 「假唬」的新廣告
全球大學排名 台大第105北大39
連勝文Long stay住國宅當志工
北韓高官徐大河現身 日韓同驚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬拉拉再獲肯定 得世界兒童獎
港少年帶爆炸品 威脅警署被捕
150名伊北庫德族戰士赴科巴尼
歐巴馬將對記者發表伊波拉聲明
伊波拉癒 第2名達拉斯護士出院
歐巴馬：抗伊波拉志工需要支持
美元疲弱 國際油價上揚
企業財報亮麗 道瓊漲破17000點
巴西總統連任 對外政策不變
健康服務產業產值 估年增15%
NASA天蠍火箭爆炸 原因不明
聯電獲德商有線電話電源晶片單
俄選美亞軍參賽2014世界小姐
伸向國際 期交所與歐美日談合作
台塑11月運動會 5千人參與
康友製藥申請第一上市
台新銀慈善活動 11月起跑
反恐 美升高政府機關戒備
西半部早晚涼 中南部溫差大
柳營4.3地震 雲嘉南高有感
嘉南地牛翻身 最大震度3級
世銀經商環境報告 台排19名
阿里山公路車禍 駕駛受困
NASA火箭發射時爆炸 無人受傷
美火箭升空6秒爆炸 暫無傷亡
用戶擴增 臉書Q3獲利幾乎倍增
傳北韓發展海基飛彈
外資轉多 台股續彈有望
英醫師：少生孩子救地球
北市新生北路火警 警消搶救
矽品發行4億美元ECB 支應購料
台達電標得新北市節能路燈案
蘇花改邁大步 東岳隧道貫通
伊波拉疫區返 美軍從嚴檢疫
台股開盤上漲48.3點
對尬霜淇淋 全家推新口味
巧克力商機大 統一超拚賣1億盒
英媒讚台健保供外國人最佳醫療
矽品發ECB 10年來首次國際籌資
信心增強 道瓊指數重回17000點
巴西選舉 網民熱衷議政
宏達電雙機一板 11/4登台
明年營運展望佳 力成攻上漲停
嚴明：國防部絕不干涉學術自由
若抵制金馬 龍應台：大陸損失
面對挑戰 總統提4個進一步
頂新疑另設公司 經部：瞭解中
11/1起 機車初領照道安講習
東岳隧道 蘇花改首貫通主隧道
俄羅斯公布2018世足賽標誌
立錡無線充電 獲聯盟認證
中嘉案 石世豪：未收到申請
張盛和：朋友電話 何來深喉嚨
巴黎橋上賣情鎖 小販生意慘淡
NASA太空船有機密 封爆炸現場
彭淮南：央行預算繳庫1800億
新台幣早盤升2.5分
司法院：續推動人民參審制度
移民署：現職公務員禁大陸進修
華泰：主動配合主管機關調查
談主權基金 總統：態度審慎
世銀經商環境報告 新加坡連霸
擴大合作 綠能和茂迪股價齊揚
台灣資助瓜國修復糧倉計畫
台虎航衝百萬粉絲 留言抽機票
軍情局被爆吸陸生 嚴明：檢討
陸南北車傳合併 難在資源整合
食藥署明年預算增8% 強化食安
張盛和：查頂新稅 貸款到期不續借
高階公務員 30日起不得赴大陸進修
吳宇森：金城武曾為樹倒傷心
盛群營運展望樂觀 表現強勁
助中美洲 台簽創業統合計畫
許添財：外匯存底孳息繳庫形同課稅
傳頂新告狀 彭淮南：查無此事
立委質疑 銀行超額放款味全
醫院拿護理補助款 逾半無增人
日9月工業生產增幅創8個月高點
王金平：31日繼續協商監委人事
紐西蘭總理推改國旗 2016公投
推自治 原民會提兩法案送政院
陸資許可辦法 立院經委會通過
傳周美青助選 連勝文感激在心
蔡碧玉：查賄避免被指責不中立
法說暖身 南亞科華亞科齊揚
電腦取代人力 中階主管少17萬人
科技股接棒 台股站上8800
薛凌：陸是台灣最大曝險國
救護無人機 增心臟病發存活率
死亡公路 屏185縣道限速
照顧伊波位 醫護補償差別待遇
范文仲：兩岸金融合作方向明確
菜市場名調查 家豪淑芬連莊
促經商 世銀肯定台三大努力
南檢查賄 分案逾百件
金正恩看女足視察部隊餐廳
深喉嚨身分 張盛和：部長級
交通違規 東京警將用平板開單
APEC蕭習會 國台辦：安排中
助企業紓困 越南降低利率
台股盤中漲107點
關鍵兩小時 張盛和：討論公務
南僑安度食安 股價漲停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
全球化 總統：不可能置身事外
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
湖人對火箭 林書豪先發
農忙期 金城武大樹景點交管
陸光棍節商機大 電商股價熱情
適戒癮治療 柯震東呼麻緩起訴
香港占中持續 壓力愈來愈大
勞動力發展講座 專家分享經驗
政治拉扯 紐約州變通防伊波拉
小而美經濟體 經商環境勝大國
蘇起：兩岸關係小感冒盼快化解
世界大賽第6戰贏巨人 皇家扳平
嚴明：AT-3教練機27日復飛
北韓：高層會談舉行取決於南韓
聯大連23年要求美停止制裁古巴
助巴拿馬孤兒 台捐電腦
總統：資金充裕待導入適當環境
泰警打擊老鼠會 3陸人落網
馬連西門町掃街 維安考驗大
國台辦：兩岸關係和平發展不變
陳威仁：禁高階公務員赴陸進修
連勝文謁陵 強打軍公教牌
國台辦：越南劣油登陸不符事實
財長：10月前 3週出口正成長
國台辦：更大努力推動兩岸關係
反風車阻施工判拘役 上訴駁回
前日相福田康夫29日會習近平
呼麻緩起訴 柯震東須赴醫治療
南韓9月經常帳順差擴大
空軍：P-3C模擬機已抵台
獲終身成就獎 陳長文哽咽獻父
疑另設公司 綠委：要頂新離台
兆豐銀金邊奧林匹克支行准設
湖人戰火箭 半場火箭領先
Google奈米尖兵 早期發現癌症
用通訊軟體詐騙勒贖 警偵破
新台幣中午升3分
亞洲音樂節 多位韓星將出席
湖人對火箭 林書豪半場2助攻
評經商環境 世銀促高效率監管
朱立倫選前衝刺 游錫(方方土)拚掃街
彭淮南：升息與否看物價水準
防治小花蔓澤蘭 每公斤5元收購
重組肉普及 消基會主張標示
國台辦：陸一貫禁止器官買賣
傳承 馬郝晚間陪連勝文掃街
與青年互動 總統：更有誠意溝通
香港經商便利度 全球第3
NASA補給火箭爆炸 6秒燒掉60億
後龍舢舨翻覆 3人慶幸獲救
竊嫌學蜘蛛人 竄逃屋際仍被逮
暫居劣勢 楊秋興力拚贏在終點
基隆卡拉OK火警 無人受傷
高階公務員禁赴陸進修 陸低調
食品股回神 股價強彈
世界大賽 皇家10比0逼出第7戰
等Fed會議結果 油價上升
立委盼魏家退出台灣 張盛和認同
二水跑水節 創意裝扮體驗樂趣
軍人倡台獨 嚴明：違行政中立
檢扣魏應充股票 非台北101股權
課綱強制觀課 教師組織抗議
孝子載父看診 國道撞車父不治
台商在陸糾紛增加 國台辦否認
美聯準會決策前 亞股漲勢凌厲
藍：壹週刊不實影射 令人遺憾
愛用行動購物 台灣居全球之冠
湖人對火箭3節打完 林書豪7分
防伊波拉 陸廠日產6000防護衣
消保處：重組肉標示應落實
澳洲85度C遭控 壓榨台背包客
85度C：壓榨台人是不實指控
邱鏡淳交通後援會 王金平站台
湖人戰火箭 林書豪3節7分
創櫃板登錄家數達百家
八里機車疑被撞起火 女子命危
駭客攻擊頻 美軍祭出威懾策略
湖人開幕賽 眾星雲集
台灣LPGA 蕭萬長：累積奧運能量
女未戴安全帽 警攔查查獲贓車
攤販吃黑心商品 打卡可退費
進口日本綠茶 104年需輻安證明
媒體：尚比亞總統在倫敦過世
傳亮票選議長 藍籲蔡英文說明
中鋼釋股預算89億 經委會刪除
台股收盤漲130.13點
台灣光影敘事 柏林展出
男飛車搶奪 警踢落證件助逮人
壯碩婦休克 菜鳥警消拚命救回
公車閃遊覽車 輪陷阿里山水溝
湖人出師不利 林書豪表現平平
湖人開幕戰落敗 林書豪7分
神明不保佑 行天宮門噴漆洩恨
決戰世界大賽 邦賈納可能後援
台北股市漲130.13點
中市東區利多 兩商業中心動工
台股大漲130點 兵臨9000
政院檢視是否擴大群眾募資平台
11月電子金融齊漲
不減親民 佐科威訪火山災民
泰國政府批准4條捷運興建計畫
11月台指期漲 87點
林明溱控李文忠 涉違反選罷法
韓時尚指標 趙寅成勝金秀賢
續推4G吃飽 電信業不鬆口
苗查獲地下工廠 製肉鬆賣多年
美火箭升空爆炸 歷來事故一覽
抽驗裝扮玩具 3件不合格
台灣LPGA 曾雅妮期待好表現
深喉嚨謎底 張盛和：是曾銘宗
中華航空再榮獲企業環保獎
黑錢帳戶名單 印政府呈最高院
嘉大校慶獻禮 金珠大豆產量高
金馬影展 坎城最佳同志片登台
熱血擺攤男 拾獲皮夾奔12公里歸還
萬劍飛彈減產 嚴明：只是暫時
嘉大校慶 阿里山烏龍茶酒上市
法官胡景彬收賄判18年 檢認太輕上訴
台陸港政治 陳長文提3心建議
搶攻運將票 王金平拉抬邱鏡淳
易親而用 林政則：報導不實
華亞科Q3獲利旺 歷史新高
友達Q3獲利 17季新高
三大法人買超台股146億元
上海電力公司總經理 馮軍落馬
食安革新委員會 翁啟惠不參加
違法捕魚 海巡隊查獲6艘漁船
葉子寮溪戲水 小一生溺斃
蘇起：中美競爭 壓縮台灣空間
世界阿卡貝拉賽 屏縣4團獲獎
推進20奈米 華亞科砸大錢
迎荷國王伉儷 日雅子妃展笑顏
人民觀審 司院：模擬檢討制度
哥大：黃酮醇類可減緩記憶退化
頂新併中嘉 交委會促NCC駁回
深喉嚨說 張盛和向曾銘宗道歉
動力航模 體育署：非權責機關
尚比亞政府證實 總統薩塔辭世
台灣LPGA錦標賽 姚宣榆挑戰自我
兒童網路成癮 彰縣籲家長重視
桌球教練性侵猥褻女童 判4年10月
連勝文Long stay 第一站成功國宅
台南首宗賄選案 10多人到案
印度歹徒仿電影挖地道劫銀行
慢活遊 羅東BIKE明年上路
黑鷹直升機首批6架 12月交運
學生創意大賽 關懷海豹得大獎
陳文茜腸壁出血 住院禁食禁水
台單車展說明會 星廠商興趣濃
亞壘會長改選 潘一全接任
台輸美鋼釘 初判不課平衡稅
把關食安 高醫中山聯手秒篩
弘光鬼屋油鍋地獄 炸黑心商人
共軍：未因徐才厚重病放他一馬
曾銘宗：不後悔接魏應交電話
國際人資專家 參訪文官學院
MG149案 北檢約談吳毅暉
馬總統讚劉政鴻讓苗栗脫胎換骨
準媽媽有福了 可望多5天產檢假
李英愛助台童 獲熱愛生命獎章
李英愛將訪台 領熱愛生命獎章
揪食安未爆彈 查完大廠查小廠
學界挺楊秋興 肯定招商能力
染黑心油牛排 中市35店中鏢
華碩樂天聯手 攻日智慧機市場
高市托嬰死亡 待司法釐清責任
南亞科估Q4產品價跌3%至5%
陳菊盼審查墊付款 議長籲說明
綠中彰投聯合造勢 與藍營抗衡
大陸首派人員參加首爾安全對話
品味都市 北市推行動綱領
南亞科Q3淨利創歷史新高
翁啟惠：產業別把學界當職訓所
新台幣收升2.2分
前3季酒駕死亡 較去年少56人
批統一黑心 社團燒泡麵抗議
星國開放 林祖嘉：台灣可借鏡
驚艷桃園好禮 28項產品出爐
彭(雙)浪：旺季取利 淡季取勢
傳陸最尖端駭客 攻擊異見分子
傳陸製殲-31抵達珠海 將亮相
台北國際旅展 國旅下殺1.9折
湖人不敵火箭 新秀受重傷
勇認錯 邱鏡淳連夜搬竹北官邸
調查：陸年輕基層平均月薪14k
基北免試 北市堅持第一方案
護理補助款挪用 追吃喝玩樂費
101爭議牽線 曾銘宗不怕沾腥
美童遭禁學 父控校過憂伊波拉
四重溪觀光溫泉季 11/2起跑
副總統辦公室：被動談101股權
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
健保護理專款 醫院加錢升品質
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
年底選舉 北市籲民眾踴躍投票
境外投資轉進東協 台灣須跟進
玻璃刺傷人 北市推動單獨回收
富國經濟衰退 更多孩童陷貧窮
蔡力行：加速4G市場發展
柯文哲：克制自己不做負面攻擊
朝陽科大低碳校園 獲環保獎
攜眷公務出訪 林江義:不認同
全球營商環境 南韓排第5
台達電前3季每股盈餘6.64元
染黑油牛排 台中追出35家業者
謝立功推新logo基隆抬頭
嗆下台 北京撤田北俊政協資格
德國爭取主辦2024年夏季奧運
西洋萬聖節 斗六扮鬼踩街
台東春節返鄉專車 普悠瑪加入
北溫館16週年館慶 歡慶整個月
高市托嬰死因 採檢體化驗釐清
漁民翻船落海 手機防水袋救命
顧弟染麻疹 女搭公車捷運上班
災區天然氣管未回填 台電告急
太魯閣峽谷馬拉松 11月1日報名
峽谷風光 太魯閣馬拉松躍國際
林依晨帶未婚夫亮相 互親臉頰
犯保協會特展 展出馨生人作品
台中豐富專案園區 108年營運
台達電：Q4營收估趨緩
占中無法落幕 北京加大排異己
激情畫面曝光 小茉莉委屈道歉
企業環保獎 華航獲金級獎
回收場祝融 疑廢棄爆竹引大火
全民會躲避球頒獎 上演求婚記
政協資格被撤 田北俊將辭黨魁
慶遷場30年 台中農改場辦活動
郝龍斌健康檢查 瘦身2公斤
羅德選手入住古華 飯店推優惠
疑動員挺連勝文 檢方傳逾10人
有把握 胡志強：選舉看政績
綠島大象辦講座 推廣環境教育
球場風勢亂 姚宣榆隨機應變
公務員配偶助講 最快31日三讀
柯文哲帳戶案 檢傳醫師吳毅暉
陸嚴管新聞網站 發記者證納管
足球流氓計劃在柏林及漢堡集會
台股漲外資買 新台幣升2.2分
新藥研發 擬提前引入民間活水
台東市臭翻天 凶手是雞屎肥
大陸一汽 被查出腐敗問題
東北風減弱溫度增 東半部有雨
內舉不避親 邱鏡淳替兒喊冤
刀工展廚藝 環球科大聚菁英
華航3M桃醫 獲企業環保殊榮
台南查樹森牛排 19噸恐已下肚
總兵署珍貴老樹 專家動剪修枝
朱立倫：讓臨時清潔隊員轉正式
易坍方 林明溱強化神木村道路
黃景泰涉貪案 基檢聲請延押
呂學錦：4G東風來 社群起飛
阿卡貝拉賽 屏縣SURE決賽奪金
林于超娶到林依晨 直呼太幸福
吳晟詩詞兒子譜曲 濃烈鄉土情
中油攜業者 組廢食用油去化平台
中科9月出口額 較去年同期成長55%
本土實驗用雞及胚蛋 省成本
球評：實力不如人 湖人輸火箭
國家公園步道 鼓勵珍惜認養
助防科巴尼 敘抗軍自土跨敘境
登革熱擴大 屏東東港轉趨流行
兩男酒後亂性 輪暴女酒友
聯電估Q4晶圓出貨 季減3%
林中森陳德銘 敲陳再訪台時間
中華電：4G月底推新方案
101明董事會 確認魏應交去職
通緝犯行竊被逮 敗給一袋番薯
林聰賢籲中央：速恢復醫學中心
吃豆類當心 易殘留超標農藥
駐嘉市作家 李昂寫出獨嘉美食
合成印尼總統色情圖 男子遭逮
有殼無殼族看房價下修 落差大
難凝共識 食安修法31日無望三讀
吸婦女選票 黃秀霜盼跨藍綠
第三方支付 李紀珠：配套應完善
經商排名下滑 國發會：需時間
邵曉鈴為夫祈福 盼能順利連任
陸45家房企 平均負債率近75%
嘉大創新食品上市 標榜食安
中市規劃幸福好宅 只租不售
江揆感慨 黑心廠商良心哪去
產檢假 勞長：各縣市樂觀其成
政府信保基金捐助 明年恢復50億
入伍聚會性侵2女 7男判刑確定
台灣大拚購物節 機車萬元有找
林依晨文定 甜喊林于超哈妮
查MG149案 再傳劉如意作證
靜宜傳愛 兩岸校園體驗飢餓
醫電論壇登場 聚焦品牌策略
范文仲訪台 金銀會好事近
台日溫泉交流 有馬燒在內灣
瑞昱估Q4業績降 明年樂觀
老翁吃醋 持刀割下女友口耳鼻
歡樂耶誕城提前點燈 浪漫新北
中市市政公園停車場11月開放
上海國際馬拉松 嚴防伊波拉
馬郝陪同 連勝文西門町拜票
全民會落幕 台北市獲總統獎
台灣菜特色 具多重社會意義
耕興Q3淨利創新高 Q4不淡
馬刺展開衛冕之旅 1分險勝小牛
諾貝爾得主鈴木章 中山大開講
江揆：經貿自由化爭取加入TPP
林英傑林其緯遭釋 工會助爭權益
證交稅減半流言 金管會擬查炒作
聰明請假法 春節旅遊早鳥省8千
神戶市長來信 感謝台灣人溫情
清水運動休閒公園 委外簽約
3D印表機 明年出貨倍增
權證行使比例 開放券商自訂
小確幸連假 韓港泰台訂房優惠
嘉縣稽查樹森牛排 下架667公斤
吸膠男跳海尋短 警消急救援
登革熱防疫 高市擬引海水消毒
加速 人民幣與4貨幣直接交易
陸媒：津粵閩可能展開自貿試點
薩駐台大使肯定兩國邦誼
南北韓恢復合編韓民族語言辭典
匈牙利擬徵網路稅 歐盟反對
觀音隧道排煙功能 雪隧3倍
莫迪力推製造 印度經商仍不易
林依晨訂婚 陳柏霖送十萬紅包
群聯力旺Q3獲利 歷史新高
斯里蘭卡土石流 16死300失蹤
港榮退主教 籲教宗別訪大陸
擬告吳子嘉 藍：綠應效法
原民兄弟平日挖隧道 假日潛水
陳繼仁辭世 國碩集團員工不捨
今彩539開獎
近半義大利人：歐元對經濟無益
老翁疑吃醋 狠心割女友口耳鼻
光棍節暖身 天貓預售成績靚
瑞典研究：牛奶喝多恐不利健康
馬郝連掃街 西門町喊凍蒜
倒數30天 小英下達總動員令
熱錢從大陸外逃 逾2112億美元
法研究：性交前服藥降HIV風險
星業者取得緬甸新機場興建合約
世界大賽第7戰 皇家氣勢占上風
台灣健保 受各國駐台人員推崇
重組肉須熟食 添加物要標示
安全氣囊出包 大陸福斯又召修
審預算踹下體 宜議員各執一詞
教宗：大霹靂論不違背創世論
機車遭夾撞起火 女騎士慘死
羅援：中共失掉網路輿論陣地
APEC 河北令停減產控空污遭譏
連勝文拿錯花圈 後指部致歉
張忠謀鼓勵年輕人 正面面對社會
駭白宮網路 華郵：俄政府主使
獨派發起 獨立建國選舉連線
攝影傳奇 不老頑童秦凱辭世
客戲巡演南投 副總統捧場
刺激消費 大陸推六大領域消費
賓州大學：億萬富翁最大搖籃
期限將近 美罹癌女堅持尊嚴死
今彩539 頭獎2注中獎
世衛：將設小型伊波拉照護中心
中日領袖會 王毅：盡地主之誼
防疫 高雄市捕蚊競賽獎3千
抗IS 庫德戰士獲來自土伊援助
新北查樹森 百貨美食街也中招
人民幣國際化進程 不可缺台灣
尚比亞副總統任臨時總統
慈湖花圈 國防部：無違行政中立
頂新集團成立新公司 立委疑「借屍還魂」
交通委員會決議 NCC應封殺頂新併購中嘉案
樹森牛排 全國回收1萬8千公斤
頂新空手回台 鮭魚返鄉坑台灣
世衛：伊波拉死亡突破5千人
「桃園最強」台日職棒交流賽， 古華飯店推LAMIGO集氣優惠
寒舍食譜 11/1起限量推出御蟹鍋品
10月30日 各大報頭條
中華郵政推出「祝賀郵票圖案杯蓋」集郵商品
2014城南藝事-漢字當代藝術展
北捷 最大規模1萬5千餘面指標更新啟動
王朝大酒店萬聖節很歡樂 ， 不給糖就搗蛋
英倫為二○一六亮劍暖身！
技專校院技術研發創造產學合作(一)
高雄第一科大研發高鐵行車安全回報系統(二)
魏應充起訴求刑30年 下午開接押庭
賀寶芙推廣「健康活躍新生活」
兒童新樂園目前積極進行開園準備
公路總局中橫災害復建工程與幸福公路鐵馬行
國內首座三塔連續脊背橋 縮短行程促進觀光產業
南華大學獲環境教育績優
2014買得起藝博會 「人氣王 」票選11/1起跑
秋冬過敏高峰期 新竹五星飯店打造純淨客房
GMP民調出爐 2成贊成廢止
許明財嘉勉 世界軟體賽冠軍學生
美期中選舉戰鼓近 民主黨嚴峻
數十國簽約 終結銀行保密
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美聯準會結束月購債
美聯準會維持利率不變
伊波拉任務返國美軍 強制隔離
美聯準會維持利率 結束月購債
美股跌幅縮小 美元升值
大陸添H7N9病例 1人死亡
全球80餘國協議合作打擊逃稅
無懼制裁 俄再開新廉航
夢想洛杉磯 葉育君辦個展
台灣藝術家 比利時心跳演出
巴西調查 家庭紛爭始於錢
西半部早晚涼 溫差可達10度
世界大賽最終戰 巨人皇家爭冠
征戰獅城 台網壇新秀漏網遺珠
自己組專屬手機 明年成真
北北桃房價小跌 其餘都市緩漲
國圖攜手梵蒂岡 簽合作備忘
Kitty機首航巴黎 盼天天飛
QE退場 投顧：反映美經濟成長
豬哥亮簽約華視 下午記者會
自拍玩美機 粉嫩卡哇伊
抗伊波拉 加州宣布新隔離措施
營業規模縮小 威盛連5季虧損
美結束購債 台股月線有撐
房地合一稅 17%有殼族想賣屋
資策會智慧旅遊票券獲國際獎
工研院創新科技展 緬懷孫運璿
張國煒：長榮航明年有機會大好
金馬獎指定品牌 金士頓連6年贊助
墨國際海報雙年展 鄒家豪獲獎
葉倫終結QE 美經濟險中求進
QE如期退場 投顧：台股翻多
防黑金暴力 嘉檢成立查察中心
台股開盤下跌13.49點
FOMC靠向強硬派 終結購債計畫
速偵劣油案 彰檢10時說明
翁啟惠：十幾天前就婉拒尹衍樑
薩媒報導中華民國雙十國慶
新台幣早盤貶1.6分
陳繼仁病逝 國碩碩禾開盤下挫
增產檢假 勞動部：企業可負擔
緬因州隔離護士：拒絕被霸凌
曾銘宗致電 財長：事情很單純
首例 加法官准警犬進入證人席
頂新：101股權暫不退出
頂新賣不賣101 張盛和：不了解
瑞昱毛利率不佳 股價重挫
黃景泰延押庭 現身面容消瘦
杯底不飼金魚 越男1死1急救
孫大成參加瓜國憲法研習班結業
汽車業榮景 零組件業者獲利佳
彰檢起訴魏應充 求刑30年
張盛和：大戶應衝量到百億
28奈米接單旺 聯電股價揚
起訴魏應充 彰檢協力發揮所長
路基下陷搶修 台鐵估12時搶通
期中選舉 民主黨眾議員告急
魏應充求刑30年 頂新：全力配合
APEC擬簽反腐協議 北京盼合作
曾虛白新聞獎得獎名單31日揭曉
南投驚傳2屍案 死因待查
嘗盡潮起潮落 動力火車茹素
投信：台股多空因素交雜盤勢黏
美結束購債 台股盤中暫失年線
翁啟惠婉拒尹衍樑 立委多肯定
買101股票 張盛和：沒上市不好買
酒後衝突 男遭脫衣痛毆致死
防瘋狗浪 氣象局推即時警示
以色列台灣照片展 展出成功
投票疏運 高鐵早鳥451班
孫運璿紀念館 馬總統剪綵
劣油案 雄檢起訴正義總經理
GMP民調公布 決定存廢
3胞胎奶爸 宋一國人氣回升
羅慕斯：南海若開戰 菲陸雙輸
湖人對太陽 林書豪先發
LPGA台灣賽 曾雅妮第1洞柏忌
掃街維安多 郝龍斌：可以檢討
巴西升息1碼 4月以來首見
敘軍機疑轟炸難民營 美批野蠻
彰檢：頂新靠飼油製食油賺4億
獲利有隱憂 南亞科華亞科同挫
創業計畫為績效 管中閔：誤解
美QE如期退場 新台幣小貶
LPGA台灣賽 天后組開球平標準桿
全民資安問答 答對率9成6
起訴魏應充 涉逃漏稅一併訴究
101董事會通過魏應交辭職
以擴大屯墾 巴人促安理會阻止
配合松山線 指標分階段更新
父母腰圍粗 易養出胖小孩
中共：周永康非領導 四中沒提
大幸福出問題 魏應充指示照買
雄檢偵辦正義劣油案大事記
南韓9月旅遊收入創高新
頁岩氣發展 沈世宏：喜多於憂
嗆辣王 越胡椒出口冠全球14年
巨人打扁皇家 世界大賽封王
魏應充接押 下午3時半開庭
布萊恩半場19分 湖人追分
配合APEC 河北企業大停產
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
正義食油混飼油 南檢偵結起訴
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
黃景泰若續押 總部：一定抗告
給社會交代 彰檢求魏應充重刑
正義劣油案 起訴總經理等3人
宋文琪暫代101總經理職
許茹芸婚後首喜 出輯秀奇蹟
回數票兌現金 郵局延至年底
天氣預報準確度 氣象局：90分
北醫大製藥專班 育實務人才
競爭激烈 三星Q3淨利幾近腰斬
紐時：台灣是亞洲同性戀者燈塔
迫魏家賣101股 查稅查資金齊下
南投2屍死亡多時 法醫相驗
習近平會福田康夫 談亞洲合作
魏應充遭聲押 律師力爭解押
百貨週年慶公安檢查 7間違規
台灣創業難 張善政：媽寶太多
赴中東北非 外交部籲注意
研華IMAX平台 創新20強入榜
星探新秀 韓JYP娛樂試鏡大陸
地鐵施工 淘空台鐵左營地基
淡季揪團遊馬祖 台旅客折千元
清邁天燈節 百餘航班將異動
菲前外長：需重新處理菲陸關係
瓜國召開世界原民企業家論壇
基本工資公式 勞部盼明年中搞定
聖國國會變天 台聖關係料前進
三節打完 湖人落後逾20分
鐵馬撞機車 婦人頭部受創昏迷
巨人奪冠 戰神邦賈納一夫當關
夫婦聯合競選 蔡啟塔告傅(山昆)萁
正義劣油案 雄檢訴何育仁3人
美國慘痛經驗 翁啟惠拒頂新
新台幣中午貶0.7分
劣油賣正義 嘉檢起訴2廠商
國宅體驗 連：柯勿光說不練
涉劣油案 檢：正義頂多罰8千萬
4G普及速度 台灣居全球第一
遼寧高院副院長身亡 排除他殺
正義劣油案 在押被告移審
美以齟齬 共和黨趁機挑撥
頂新公銀貸二百多億 立委要查
身懷六甲吸毒販毒 男友併遭逮
召喚青年返鄉投票 公民募資
陸媒：滬港通可能隨時啟動
MLB巨人踩皇家奪第8冠 瘋邦MVP
搜房：大陸今年房價恐跌10%
薩爾瓦多年出口衰退4.6%
頂新案 魏應充遭起訴求刑30年
QE如期退 新台幣午盤小貶
監測:德里空氣非常不健康
印尼盼陸避免製造區域動盪
公務員典範 馬總統緬懷孫運璿
陳建仁：機場防堵伊波拉恐不足
美軍承包戰機墜毀加州 1死
湖人輸太陽20分 吞2連敗
促銷台東冬季遊 早鳥班機降價
美期中選舉 西語裔催同胞投票
憂暴力 屏東12參選人申請保護
張善政：產學整合 科技扎根
忙著打火 花蓮3起火警無傷亡
四檢齊起訴 魏應充刑期最高30年
外媒：馬雲有意布局好萊塢
爭議不休 三陽董事頻換將
王金平：言論自由不應無限上綱
高檢署協調 4地檢同步偵結劣油
偷電纜失風 竊賊落水警搭救
4G吃不飽 中華電：沒那麼直接
正義混劣油 油罐車司機都知道
LPGA台灣賽 曾雅妮暫居12名
傳備妥3億待交保 頂新：無所悉
環球科大盛會 刀工賽群英聚
日職羅德隊抵台 粉絲熱情接機
遭校外人士攻擊 國小女師受傷
新北招商三箭 滬尾打造文創區
李開復：創業 解決小問題開始
光棍節網購熱 李克強也按讚
職災保險立法 千萬勞工受惠
聯準會決策出爐 亞股漲跌互見
試院資安測試 考委上當最多
尋人難 食安委員會卡關
孔侑赴柬埔寨聲援兒童權益
藍告張花冠 發票涉重覆請款
捷運延伸基隆有譜 江揆促評估
闖國小毆打老師 男子遭制伏
太陽三分彈雨 湖人慘敗20分
孫運璿故居 孫璐西盼永續經營
台達電：經濟與綠能相輔相成
男子闖北市興雅國小 兩人送醫
掃街惹議 連：元首安全很重要
LPGA台灣賽 兩球后暫並第10
Nexus 9預購夯 宏達電股價雀躍
台股收盤跌15.61點
議員與鎮民代表涉賄選 遭查獲
選舉作業 江揆促做好系統準備
歐巴馬：別讓伊毒醫護人員受挫
綠促公布3.3萬噸劣油流向
小淵帳不清 前秘書遭檢搜查
印尼嬰疑保溫箱內燒死
台北股市跌15.61點
橫濱3年展 台灣舞台車亮眼
金門水獺病理解剖 疑遭踢死
北市13項都更案 價格創新高
11月台指期漲 2點
11月電子跌 金融上漲
國教總綱 江揆：促進適性學習
宸鴻總經理請辭 鍾依華接任
電金拉尾盤 台股收復年線
北市稽查溫泉業 消防違規率高
台南小蜜蜂認證 回收業者叫好
星雲大師贈書 盼指引人生明燈
台鐵新左營搶通 影響6960人
曼谷搭大眾運輸 女性危險高
習近平將出席APEC企業領袖峰會
陸辦APEC 驢打滾叫化雞入菜單
聯電赴陸投資 台聯籲政府否決
蛙鳴牽父子情 高雄微電影奪冠
公民組合：與國民兩黨良善競爭
劉如意遭傳訊痛哭 柯文哲心疼
群創Q3每股賺0.77元
竹市動物嘉年華 海洋主題踩街
開先河 台南實施小蜜蜂認證
這款監獄 貪污犯放風吃大餐
截至9月 退撫基金賺218億
亞馬遜在陸慘虧 分析師勸棄守
牧師王英世 獲第10屆噶瑪蘭獎
執行航站安檢 認證保全業也可
翁啟惠：支持政府向頂新求償
經部臉書推微電影 區域整合談改變
日月光第3季獲利 歷史次高
郭俊麟向中華隊報到 避談緋聞
陽明教養院院慶 院生當店長
黃景泰延押2個月
橫濱陸日韓砂雕 超越政治藩籬
搶組後援會 秋菊別苗頭
三大法人買超台股72億元
警救吞藥自殺女 誤以為自己人
頸動脈超音波 掃描中風危險
關鍵會議紀錄 戳破魏應充謊言
習近平反腐 麻將也被掃到
中2日神勇救援 瘋邦帶巨人封王
日月光前3季 每股賺1.98元
食安法 國民黨團成立推動小組
兩岸在APEC 談ECFA後續
醫師：腦袋不用易腦殘
掃街輔選 馬：反應熱烈繼續辦
副總統辦公室：不識蔡鎮州
子宮內膜癌 抹片無法驗
開第一槍 台灣之星延4G吃到飽
陳定南逝世紀念會 11月登場
羅德戰桃猿 總教頭謹慎因應
5年3冠 巨人王朝隱然成形
一夫當關 MLB巨人邦賈納小檔案
北市國小生遭挾 老師安撫歹徒
WSJ：香港爭民主 周潤發勝成龍
日月光Q4成長 通訊類續強
沈溺手機 南韓青少年八成近視
GMP存廢 多數認為宜修不宜廢
段行建：群創明年擴大產能
旺宏：明年下半年可達損益兩平
瘋邦鬼神 世界大賽防禦率0.25
中共：周永康案進展 會公布
宏達電蝴蝶機新色 櫻桃紅上陣
警察考試雙軌 考選部年底檢討
漢微科Q3每股純益8.43元
瞭解食安衝擊 杜紫軍逛夜市
QE退場 葛老：大陸經濟挺得住
日月光SiP業績占比估20%
導遊領隊考試 104年3月中舉行
嘉義本土登革熱例 曾高雄探親
群創做非晶矽面板 鴻海拚多晶矽
龍諻朢欠稅 實際負責人遭管收
糖尿病害腎傷眼 6成病患欠警覺
山區路邊停車墜谷 2傷送醫
新台幣收貶2.6分
宸鴻總座孫大明升副董 鍾依華任總座
黑心油衝擊 食品業連四月低迷
遭指兼職不當 施振榮澄清
北京故宮兒童App 展現皇帝很忙
舞蹈大師莫里斯 11/1舞動台北
新北歡樂耶誕城 熱鬧51天
黃景泰涉貪案 法院裁定延押2個月
屏5首長下台前 查169家地下工廠
交保或續押 移審庭先訊楊振益
日月光：沒看到大幅存貨調整
國教 副總統盼找兼具理想方案
日AV女優吉澤明步 來台拍寫真
單挑羅德 桃猿冠軍賽陣容應戰
問題牛排 中市封退貨近千公斤
瑞典外長：將正式承認巴勒斯坦
劉如意落淚 柯文哲：當然心疼
F-譜瑞Q3獲利旺 Q4恐降
宜蘭壯圍萬聖趴 有吃有玩
連勝文住國宅 柯：Short Stay
鋁罐寶特瓶回收 高市增回收機
大陸獵狐 海外逮回180經濟犯
立院初審 增5天有薪產檢假
起訴摻偽豬油 嘉檢請從重量刑
蘇貞昌掃街 輔選潘孟安
頂新案 楊振益責任推女友
投信：QE退場 緩步調整資產
星食品業：台食安把關會更嚴
李詩欽：英業達靠思想改造創新
好小子進女監 親身經驗感化人
許芳宜譚元元 激盪舞蹈火花
地價稅開徵 納稅人同縣市一張單
林聰賢：頭城擬規劃漁村觀光
豬哥亮抱病復出 華視推新秀
劣油 總統：不讓黑心商逃法網
旅客出入境攜台幣 放寬至10萬
頂新案開羈押庭 楊振益責推女友
黃景泰延押 律師：起訴後反撲
涂醒哲下戰帖 陳以真總部收下
防餿油 環署列管逾6千名業者
藍：民進黨更該自清與頂新關係
張花冠競選辦公室揭牌 拚連任
APEC王張會 可能在蕭習會後
程思嘉心理強 LPGA台灣賽暫第3
男棄養貓咪 新北重罰萬元
米麵食供應中心揭幕 推廣米食
幫助年輕人 體育署提供創業金
曾雅妮撐過起伏 LPGA台灣賽並列15名
想太多毛病犯 徐薇淩暫第21
楊秋興遞辯論書 綠參選人阻擋
中央氣象局氣象報告
海派文化藝術節 11月開跑
阿里巴巴擴大規模 推國際化
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
諾瑞嘉告電玩 加州法院不受理
中央氣象局 明天白天天氣預報
德內閣通過 將改善軍人待遇
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
綠批空降 簡太郎反批兩套標準
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣創新企業 台積電奪冠
端藍海願景 邱鏡淳：準備好了
前往恐怖溫床區 澳列刑事犯罪
頂新案 品保組長蔡俊勇續押
馮珊珊修推桿 LPGA台灣賽首輪第1
率先歐盟 瑞典承認巴勒斯坦
可製不能撿 原民持獵槍遭判刑
選舉廣告物 桃縣開放安全島
Fed告別QE 葉倫時代降臨
法院裁准頂新10億支付命令
日月光Q4集團業績 估續創新高
萬聖節不搗蛋 童與警做公益
中橫便道 11/1更改開放時段
劣油案 北檢追加起訴魏應充
QE退 新台幣轉貶
車神貝里斯來台 大鵬灣獻技
南韓虐兵致死案 主嫌判刑45年
食難安護學子 護校旁開餐廳
智原Q3業績不旺 Q4可望不淡
逃逸外勞四竄 警包夾逮9人
德國大學生多數對政治冷感
端正查察選風 苗檢拜訪6陣營
談食安 江揆籲業者自律
高檢：頂新犯罪所得38.3億
總統：政府動員 還消費者食安
立院初審 育嬰假任職半年可請
潘瑋柏頭傷出院 近期通告暫停
西部高溫逾30度 11/2北部降溫
美智庫：南海爭議是因漁業資源
男醉不上道 醒了愛車卻不見
男子挾持學童 女老師救人受傷
張國煒親任Kitty巴黎機長
男子闖校園 北市肯定校方應變
五官被割 女子保住聽力
資券相抵不列限額 11/3上路
擴大路網 台中123公路11/1上路
西濱快服務升級 立超商指標
政院參與建議制度 新北獲佳績
神準前3季達標 每股賺9.16元
5金融機構 入股群信科技
大確幸 台東10校新廁所落成
基檢查問題油 2嫌各5萬交保
經部擬保留GMP 敲定3原則
煙火迎羅德 灌籃高手劉錚開球
台中iBike 增BRT新光/遠百站
立院初審 3天未列病假生理假給半薪
人大：公開審判不等於電視直播
銀色行草書法徵選 決選名單31日揭曉
宋文琪：台北101是全民的
禁公務員赴陸進修 無特別考量
共軍：食安關係民生軍隊不例外
羅德教頭妙答 怕球員看妹分心
韓國產FA-50戰機實戰部署
鴻海投資F-訊芯 第一上市通過
辛耘Q3毛利率創新高 Q4樂觀
立院初審 雇主性別歧視最高罰150萬
龍應台：政務官如在水泥地種花
共軍：依證據處理徐才厚家人
味全香豬油案 魏應充遭求重刑
美金主擲重金 主導選戰走向
頂新案 廠長曾啟明暫押
雙11購物節 亞馬遜加入戰局
加強GMP 擬結合民團抽驗
一線九驛拼動漫 國際畫家站台
江宜樺：國家前進力量在堅持
對岸南沙造陸 林郁方籲強化防務
證所稅 藍委盼提高大戶門檻
陳金鋒率桃猿 戰羅德機槍打線
經部：年底貨貿談判機率低
黃秀霜批跳票 賴清德陣營反擊
大崩塌後 中橫白沙橋3億改道
魏國彥：經濟與碳排量已脫鉤
瑞典承認巴勒斯坦 以外長譴責
反萬年總統 布國人示威燒國會
台新秀進入格拉茨爵士作曲決賽
掏空台東企銀 游淮銀判刑確定
APEC期間 北京每天會商霧霾
北市：打卡不可做消費證明
蘋果CEO庫克出櫃 自豪當同志
獅友獻愛贈鐵馬 偏鄉學子受惠
松山線31日履勘 分組勘查
台北藝博會 3千件藝品展出
群創：明年4K2K電視成長快
QE退場 亞幣趨貶帶動出口競爭
龍應台：要從小確幸走出來
日猴泡溫泉滑手機 照片獲獎
大陸海運汙染 遠比陸運嚴重
歡慶巨人隊封王 淪為暴力衝突
中共打貪 四川彭州市長遭調查
想飛票房不佳 李崗盼總統支持
科比喊話：林書豪必須組織進攻
日工具機展 台最大海外參展國
面板雙虎比拚 友達新增資本支出
電廠案遭撤銷 公平會擬上訴
勞部：外勤勞工能舉證就算加班
消基會：統一速提2階段退費
雙堅鬩牆 林智堅告蔡仁堅
監督條例復議 藍綠甲級動員
庫克公開出櫃 以當同志為榮
廢油加紅染料 阻斷流入食物鏈
今彩539開獎
看見彰化 鹿港時光饗宴
陳茂嘉移審庭 訊問多次語塞
阿里搶註雙11 京東蘇寧反擊
威力彩開獎
新北查樹森 續添17業者
頂新案 律師指檢未提油品標準
中興航墜玉山主因 未細算載重
陸：中美兩軍對話平台有助溝通
民示威 布國放棄延長總統任期
加強耶城維安 以警力大增
陸：印度建哨所 使局勢複雜化
封鎖臉書 陸：有權選擇朋友
南韓：未發現北韓挖地下隧道
安華涉性侵案 料下週判決
經部：油品分流 11月上路
捷運延伸基隆 藍綠參選人交鋒
美經濟報喜 第3季GDP超標
美新任大使抵韓履新
航站安檢 中保新保摩拳擦掌
朱立倫頒獎表揚肯定義交貢獻
網友：魏應充財產充公捐健保基金
150反IS伊遜尼族人 遭集體殺害
電影中的台北 私房景點大揭密
交保或續押 魏應充進入移審庭
以槍殺巴勒斯坦男 耶城爆衝突
QE如期退 主要貨幣兌美元皆貶
力行撙節 印度官員禁搭頭等艙
經濟報喜恐升息 美股開盤跌
擊落馬航肇事者 大馬誓言法辦
彰銀3席獨董 公民股皆足額提名
Selina生日 自創曲放上網
正義油案 在押被告移審
轉戰東區 馬連31日二度齊掃街
農委會:進口油品明起分流管理
威力彩頭獎槓龜
伊毒發現者：陸爆伊波拉風險高
今彩539頭獎2注中獎
天貓瘋光棍節 確立全球化生態
無視州政府隔離令 美護士外出
查貪 上海有官員親屬仗勢牟利
關注弱勢同志 庫克出櫃挺平權
男子倒掛學童 老師們冷靜救援
日本一總冠軍賽 軟銀鷹獲勝
布吉納法索暴力衝突 美法關切
陸人行:支持台離岸人民幣市場
查黑心油 五地檢署同步偵結
泰國台商成立縣市長選舉後援會
阿里：2年內成世界最大零售商
振興高雄觀光 邀媒體遊港都
日月光前3季每股基本盈餘2.05元
知名CEO出櫃 庫克鼓舞平權
阿曼世界科學院年會 台表現優
長榮Kitty機 法國人歡迎
正義油案 在押被告否認涉案
魏應充移審庭訊結束 評議中
正義案被告：不知飼料油
陸國務院會 李克強談雙11網購
正義油案 在押被告續押
新興亞洲國家發現錢可帶來幸福
北韓宣布 外國人入境隔離21天
布國修憲引衝突 外交部掌握情勢
出入境攜帶台幣現金 將放寬至10萬元
江醫師10億支付命令 法院裁准
農委會: 大幸福進口問題非食用油4萬2,297公噸
正義出事 頂新3億現金下落不明
139罪遭求刑30年 魏應充裁定續押
布吉納法索動亂 軍方解散國會
《真情之夜》 發現城市裡的生命故事
許明財總政策發表 強調「3要原則」
10月31日 各大報頭條
紐時報導魏應充遭檢方求刑30年
馬團隊收頂新十億？ 國民黨對吳子嘉下通牒
立委揭露 未採用中研院食安建議翁啟惠遺憾
解圍? 彰檢澄清「未指衛福部涉嫌洩密」
2日轉涼降5度 秋颱鸚鵡恐成形
密件流頂新 衛福部否認洩漏
南華大學推廣木球運動
食安問題應該落實源頭教育
退費當成卸責的遮羞布！
「跑跑小地牛」從遊戲中學習防災避難(四)
無線供電手套．碟式煞車散熱(三)
青箭”紙”想和你當朋友! 全新推出限定版「青箭故事包」
台水公司103年評價職位人員甄試錄取名單公告!
103年地價稅於11/1開徵 未收到通知 速申請補發
輕鬆繳納地價稅 多元管道超easy！
一分鐘完成繳稅 使用QR-Code繳地價稅輕鬆又便利
8月31日決定地價稅納稅義務人
君品酒店感恩節經典呈現 「傳家八寶火雞外帶禮籃」、「美國維吉尼亞火腿禮籃」
房屋稅「自住房屋」不等同適用地價稅「自用住宅用地」
「吃得到的人情味」就在饗食天堂
首創!移民署與法院簽署策略聯盟 供新住民多元服務
史上最殺 ITF旅展 漢來大飯店住宿券2.5折 雙人只要2,688元
高鐵道岔轉轍器異常事件改善說明
美元漲 金價跌至4年來最低
上菜囉！ 台南美食節開跑
頂新劣油案 魏應充裁定續押
飛機墜堪薩斯州機場 傳2死
防網攻 歐盟舉行網路安全演習
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
魏應充遭裁續押 律師：失望意外
劣油同步起訴 彰院:不影響庭訊
Visa大賺 道瓊指數飆漲220點
布吉納法索動亂 軍方接掌政權
俄烏達協議 今冬供應天然氣
Jaguar XF跑旅來台 限量40台
國泰世華銀財富管理獲獎
地價稅納稅基準日為8月31日
信義前3季EPS 1.09元
美亞太再平衡 經貿軍事應並重
布吉納法索內亂 UN專家調解
巴西實質利率 全球最高
各地晴朗溫差大 2日轉涼
林克穎引渡案 蘇高院將開程序庭
帆宣第3季 每股賺0.5元
加入TPP 美學者籲台更開放
巴西調查：亞馬遜伐林乾旱惡化
池上秋收 張惠妹台東山景高歌
好膽來試 荷蘭開賣昆蟲食品
經濟財報雙利多 道瓊漲逾221點
巴西升利率 專家憂不利經濟
競選美聯邦眾議員 亞裔創新高
經濟學人報導不實 劉志攻澄清
美股揚 有利台股反彈
台灣桃猿戰日本羅德 晚間開砲
全球Q3平板電腦銷售成長11.5%
布國暴力抗議 反對派：約30死
百變南瓜 萬聖節秋日饗宴
捷運松山線履勘 拚11月中通車
10月境外基金 股跌債漲
第3季GDP估3.78% 近7季新高
英相：低利率最好永遠持續
鄭明典臉書：注意熱帶性低氣壓
BenQ推曲面大液晶顯示器
Q4業績可創高 日月光開盤漲
台股開盤上漲21.27點
彩繪普悠瑪號列車 週末行駛班次
緯穎推獲認證新規格伺服器
衛福機密公文 魏應充續押關鍵
Q4展望不如預期 F-譜瑞重挫
華裔參選 加報漫畫疑涉歧視
新台幣早盤升值
日9月消費通膨減緩 支出下滑
紐時Q3虧損縮小 數位轉型有成
銷量超亮眼 LG智慧機Q3賺翻
4G優惠來不及 台灣大：免緊張
萬聖節來了 不給糖就搗蛋
食安修法 王金平：盡力趕進度
金鶯宣布陳偉殷續留 年薪475萬美元
高雄鳳儀書院 至台南孔廟分香
央視：羊年春晚 不用污點演員
曾國城奪金鐘 挑戰康熙來了
陳偉殷續留金鶯 年薪1億4千萬
網購時尚週吸金 單店3天破百萬
高中英聽抱佛腳 先抓關鍵資訊
出口商月底拋匯 新台幣走升
曾虛白新聞獎 下午頒獎典禮
費鴻泰：味全機密公文來自屏東
都審過關激勵 南港亮燈漲停
陸媒：台抵制頂新 陸民應學習
西印度樓塌 3人困瓦礫堆下
西通過谷歌稅 引用新聞要付費
德擬對外車收過路費 1年約5千
南二都首長 同籲中央重食安
偽造知名洋酒 高雄警查獲
台第3季GDP3.78％ 餐飲被油拖累
台贈薩國兒童城學校樂器
密件流頂新 彰檢：屏檢已在辦
利多激勵 台股8900攻防戰
連鎖業重食安 全家打造日本廚房
LPGA台灣賽 曾雅妮開球平標準桿
藍：吳子嘉下午不道歉 就提告
消基會：童裝標示4成6不合格
桃園影展 丹麥導演分享蛻變
公平會委員 行政院長提4人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳習近平指 香港有人想翻天
房仲：十月成交高雄新北桃園俏
傳機密文件外流 立委籲查明
陳樹菊將康復出院 感謝關心
選戰倒數 朱立倫籲踴躍投票
基北區免試 教長：協商新方案
疑毒品糾紛 男子被刺死
中市長信箱App 11月啟用
美經濟成長超預期 民眾盼有感
來台旅客增 汽車租賃業營收讚
連勝文：當面表達懇託最重要
新趨勢 桃竹苗分署推雲端職訓
LPGA台灣賽 姜孝林一桿進洞
韓擬簡化農副產品原產地證明
衛福部次長：公文非衛福部洩漏
台灣虎航過萬聖節 高空變裝趴
冒名募款 中科院籲勿受騙
小七瘋集點 吹法拉利風
賣菜憋尿發病 陳樹菊住院康復
女友跳車亡 男友遺棄判3年半
馬連東區掃街 活動將單純化
外科人力荒 微創加遠距盼解套
前現任女友同跳江 你救哪一個
美續掌韓戰時指揮權 北韓罵
慶商人節 秋菊到場致意
大陸對外投資 12年增40倍
移審續押 魏應充心情平靜
占中影響 香港取消國際單車賽
費鴻泰：黑心油是歷史共業
大膽小鬼嚇警察 萬聖節搞鬼啦
緬甸總統和軍頭首會翁山蘇姬
新台幣中午升2.6分
水利署多管齊下 改善河川揚塵
估下週油價持平 桶裝瓦斯氣價雙降
政院：機密公文非衛福部外流
談慰問金 江揆盼照顧更多人
台聯再抗議 籲統一設食安基金
金飾加工師命案 警追7年逮1嫌
華興Q4持穩 股價反彈漲停
陸南車北車合併細節 料將公告
國安會：未徵詢蔡增家任諮委
退役飛官洩密案 檢搜3退役男
南印度女童遭教師性侵
捷運三鶯線 先期工程動工
出口商拋匯 台幣午升2.6分
馬連東區造勢 掃街改定點站台
國際展覽協會行銷獎 貿協奪冠
劉德立宴巴拉圭眾院友台議員
宏達電法說會登場 聚焦Q4財測
密件流頂新 屏縣稽查誤發所致
中研院新發現 治大腸癌契機
捨不得走 美腦癌婦延後安樂死
衛福部電郵轉密件 4環節易洩
台水錄取評價人員 11/10報到
陳德銘訪台 林中森：年底前來
持槍至競選總部尋仇 男遭制伏
朱立倫：讓新北運動中心冠全國
副總統：企業應止於至善
外交部重申釣魚台主權
松山線履勘 委員認禁止指標怪
食藥署：加強查重組肉標示
招才業務蓬勃 領英財報超預期
疑毒品糾紛 男遭追殺喪命
跑引水納福財 二水跑水節開跑
LPGA台灣賽 曾雅妮暫排55
台糖土地倒廢棄物 巡查員判刑
台泥將傳佳音 傍晚重訊
雲縣安心油品 20業者獲認證
替代役扮死神 萬聖節說英文
霞海城隍廟搞怪 鬧月老求幸福
監督條例程序戰 擬11/4再協商
LPGA台灣賽 朴仁妃單獨領先
黃世惠聲請禁三陽股東會 遭駁回
緬甸突破 總統與翁山蘇姬會談
甜瓜搶鏡 詹皇返鄉開幕戰吞敗
俞正聲：兩岸加強經合機制建設
豐原醫院放射科主任涉貪遭訴
台股收盤漲86.69點
教部送設計菁英 吉卜力學動畫
美學者：APEC訴求全球經濟成長
紀念311地震 日擬設追悼設施
稱阿嬤手術缺錢 少年行搶遭逮
儒鴻越南鍋爐失火 不影響出貨
日銀閃電擴大寬鬆 日經漲逾5%
11月台指期漲99點
延聘鴻海戰將 宸鴻股價漲
台北股市漲86.69點
美罹癌女淚眼告白 盼有死亡權
魏應充被控混油案 北院分案
翁重鈞推政見 學生午餐免費
11月電子期 金融期都漲
台股甩尾 10月上沖下洗621點
總統見門諾創辦人 感佩奉獻
量子密碼學研究 星企圖心旺盛
空軍：規劃採購T-6C教練機
民調：有利他心的日人增加
越商海外投資 資訊通信業逾半
馬連拜票 綠禁黨公職到場抗議
林中森：兩岸共同融入區域經濟
陳偉殷身手超值 明年拚大約
同欣電前3季獲利 同期新高
日銀擴大貨幣寬鬆 日股暴漲
北市信義區增大型裝置藝術
輔選平衡點 郝：總統定點加油
日本寬鬆敲邊鼓 台股月線收紅
屏檢：未列密等不代表非機密
洗冤 蔡青蓉請檢方調通聯
外交部：駐布國館團人員安全
公文外洩 民進黨要求屏縣調查
三大法人買超台股94億元
宏達電Q4財測 賺錢不賠
哈達威現身 記者會爆人潮
密件外流 衛部：屏縣通風報信
曾虛白新聞獎 喚起國人重視環保
掌紋符合 警破7年前雙屍案
宏達電財測高標 全年估賺1.7元
東京影展 宮澤理惠電影觀眾獎
堀北真希演護理師 剪掉長髮
APEC領袖會議 陸媒分析5看點
屏衛局認誤傳 費鴻泰要縣長負責
屏洩公文 林淑芬：應有人負責
無故毆人刺屁股 逞凶惡少法辦
樊祥麟：曾虛白獎讓媒體更重視公益
關廠工人案 勞部：完成9成退款
宏達電：Desire機款銷售穩
登記紅十字會 蔡丁貴興訟仍敗
同欣電第4季業績季節性修正
曾貝絲探望韓國老人贈愛心米
失業國道收費員新北市府陳情
新台幣收貶7.6分
16個夏天 大家一起看完結篇
連勝文：感謝總統輔選考慮周到
藍營訪雲檢 籲抓賄不分黨派
陝西出土中華第一磚 有5000年
陪生命鬥士遊港 楊秋興談抗癌
學聯：考慮赴北京表達民主訴求
酒店妹醉爬上車 男撿屍遭判刑
重塑美食招牌 商總組自律委會
楊銘彰接宏達電法務長
萬聖節 北京地鐵禁奇裝異服
郭俊麟加盟西武 球團：獲瑰寶
輕颱鸚鵡成形 北轉機率大
中市小旅行 賞花海體驗手作
陸查發改委11官 1人藏10億元
北韓足球隊將參加南韓國際賽
死囚器捐報導 獲曾虛白新聞獎
法界：洩密與否 看實質非形式
印尼政爭未歇 國會議長鬧雙胞
失戀訴苦 公園溜滑梯成留言板
曾雅妮斷桿 LPGA台灣賽排55
被控抽刀殺學長 學弟判刑
業者心態才是食品安全關鍵
10公里免費 中市交通局：謬誤
日手機SIM卡 可望明年解鎖
天然氣供應無虞 歐洲今冬不冷
韓歌壇魔王申海澈遺體火化取消
查完27大油廠 未見大咖未爆彈
LPGA台灣賽 程思嘉暫居第8
力促工安品質 邱章益獲表揚
宏達電估Q4出貨 年增季增雙漲
渣打：台今年經濟 3年來最佳
食安風暴 教團促教部代位求償
謝立功扮魔鬼剋星 推免費公車
雙子星案 賴素如判刑10年
有愛無礙 高雄辦身障者活動
罌粟殼火鍋 南京開查食品鴨片
槓桿/反向ETF掛牌首日現折價
桃機與貴州機場 簽合作備忘錄
偏鄉學童參觀科博館 探索科學
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市39條林蔭大道 年底完工
捷運松山線履勘 委員打85分
不給發票就搗蛋 學童踩街助弱
衛福公文案 屏2首長申請檢方調查
東京影展 最佳女主角宮澤理惠
宏達電：自有平板 明年不缺席
參加工會餐會 連勝文被控賄選
口服肛塞海洛因 男藏4百克
新北市徵才登場 友達36K募新血
台灣大拚4G 追加資本支出
新北菜鳥警報到 人數全台最多
印購法戰機 議約仍無突破
檢：雙子星收判再決定是否上訴
壯年網球賽 11/1日開打
國巨前3季獲利 超過去年1倍
邱大展獲判無罪 北市：尊重
簡太郎：屏縣府應成立食安會報
越南政府加強處理銀行呆帳
庵野秀明：日動畫不是給小孩看
深度遊苗栗 產官學推15路線
賴正鎰：選後應儘速通過服貿
轉轍器頻出包 高鐵局促雙檢測
華東砸10.5億購瀚宇彩晶廠房
忽然尖叫大哭 2女學生狀似中邪
同騎獨輪車 桃園挑戰世界紀錄
16個夏天明結局 演員陪粉絲痛哭
擄前女友談判 警方5小時破案
11/1早晚溫差大 東半部短暫雨
大陸油價7連跌 創4年新低
龜山2染整廠排汙 遭令停工
被控劈腿 郭俊麟沒回應
大陸反貪 調查3萬5633人
判10年 律師：賴素如將提上訴
賴素如被控貪污案偵審大事記
吳子嘉未道歉 國民黨提訟求償
金承熙新MV 大搞浪漫
男遭追殺喪命 犯嫌畏罪自殺
艾威群買回子公司 美時看俏
獲判無罪 邱大展：司法還清白
彩晶售LCM廠 獲利逾5.4億
貿協曼谷舉辦自行車體育用品展
調查：2成產婦有產後憂鬱傾向
屏縣公文案 藍籲綠說明道歉
華東高雄新廠最快明年下半量產
衛福部清查 8廠撇不清餿劣油
監院財報 傅(山昆)萁曹啟鴻增地產
到期不續借 頂新2個月內須還百億
2月奪3命 封路抗議擋砂石車
迅得機械送件申請掛牌上櫃
國圖館將在德成立第二漢學中心
德北海岸大批海豹染禽流感死亡
公文外洩 蔣丙煌：嚴重疏失
洩密頂新案 屏檢訊蔡青蓉請回
法官斥賴素如敗壞官箴 判刑10年
穿箱涵無主管線 高市將斷管
曹啟鴻將赴屏署 告費鴻泰誹謗
LPGA台灣賽62桿 朴仁妃挑戰佳績
吳子嘉指收頂新獻金 國民黨告
馬連東區造勢 300警力維安
半世紀同學會 寒暄當祖父母事
開戰羅德 桃園吹起東洋野球風
電信三雄 4G吃到飽延期
洩公文 陳其邁：不能迴避責任
食安效應 高市促銷綠色餐飲
預防山難 竹縣消防局設資訊牌
總統：續推活路外交 發展經濟
林中森：僅和平兩岸沒有第二條路
東京迪士尼擴建 斥資45億美金
新台幣由升轉貶 收貶7.6分
廣州防伊波拉 為非洲人量體溫
矽創Q3稅前淨利 歷史次高
陸港股齊揚 上海破2400大關
銀行對陸曝險 金管會要求自律
4G吃到飽延期 果粉年底都ok
併四川同業 台泥登重慶水泥一哥
江西砍學童案 2死1重傷
安華涉案 自信可無罪獲釋
圓山單品項退費 自助餐退百元
醫療奉獻獎新舊得主傳承公益
太極雙星被控詐標 邱大展無罪
印尼：72人伊波拉疫區工作
松山線履勘過關 最快11月中通車
教育部約談基北成員 北市砲轟
雲科工石榴班區 明年開放設廠
本周上市公司市值大增近4%
樹森牛排入校園 台藝大中招
宏?Chromebook 11月登台
榮化盼復工 非丙烯生產線先審
廿年前打中職 立花難忘李居明
布國抗議升溫 橙色旅遊警示
流感季來臨 醫院憂伊波拉恐慌
羅德吉祥物坐小飛機 模樣超萌
輕颱鸚鵡恐增強 2日轉北飛
大聯大Q4估營收季減近1成
使用樹森肩胛肉 華泰可退費
江揆促做好查賄制暴治安維護
徐耀昌談貢獻度 吳宜臻拚選情
宮澤理惠：得獎好像抽到上上籤
郭俊麟入西武 追隨東方特快車
樂天深耕台灣 打造生態圈
國民黨提告 吳子嘉：依法解決
可能修憲 翁山蘇姬選總統有望
被縮銀根 頂新：只能承受
北市樹森下游業者 11/3起退費
北市批破壞地方自治 教部澄清
馬：連接棒翻轉西區 東區續榮
國民黨告洩密 屏府自請調查
洩公文案 曹啟鴻告費鴻泰誹謗
寵物店停業毛小孩遭殃 罰飼主
巴黎攝影博覽 陳順築病逝缺席
公文洩頂新 藍疑曹啟鴻是門神
古蹟新貌 鳳儀書院重啟門扉
苗豐強:台不能缺席區域經濟整合
今彩539開獎
柯：北市選舉是社會價值的選擇
朱立倫：星光橋將成汐止新地標
羅德教頭：台棒球有POWER
輸俄鍍鋅鋼板 排除反傾銷稅
大樂透開獎
林克穎引渡案 蘇格蘭高院12月開審
英廚神奧利佛無預警關店惹議
陸委會：王張會應在蕭習會後
搶地 廣東雷州黑幫與村民火拚
副總統力挺謝立功 為基隆立功
失聯馬航乘客家屬狀告政府
劣油查不完 8油廠油源可疑
房市推案量高 銷售率逐月跌
賴素如：用生命捍衛清白
馬習APEC未會 總統：很可惜
勝華拖累 彩晶Q3虧但前3季獲利
仁川亞運 一脫北女涉間諜活動
日韓元競貶 台幣午後升轉貶
總統：挺港民主不犧牲兩岸關係
續查月眉路弊案 基檢再傳6議員
潛艦國造 總統：須引外來技術
布吉納法索總統辭職下台
創新創業夠棒 國發會送你去矽谷
麥葛雷迪 將現身傳奇球星賽
林克穎引渡案 蘇格蘭檢方重視
日銀擴大寬鬆 美股創新高
無照復健師醫死人 遭聲押
連郝東區掃街 總統站台打氣
談學運 總統：做到有回應的政府
手機生意差 索尼大虧300億
評學運 總統：歡迎民主反對暴力
彩晶第3季每股虧損0.18元
布吉納法索總統宣布辭職
正當美好畫展 義賣捐弱勢
柯：MG149案讓醫界更同仇敵愾
郭嚴文轟 台灣桃猿勝日本羅德
共軍吸收飛官 軍方：落實肅諜
男肛門塞毒闖關 交貨被逮
大樂透頭獎槓龜
外長：與布國邦交目前不受影響
加入區域整合 總統：生死攸關
王溢正當作冠軍賽催 戰勝羅德
今彩539 頭獎槓龜
黎賢聖：與金溥聰絕無不和
龔保雷下台 法國樂見危機緩解
台大生醉月湖溺水 送醫命危
英公衛醫師：酒類應標示熱量
為達通膨目標 日銀再寬鬆貨幣
接手101股權 中信國泰不評論
洩頂新公文 屏縣：不小心誤傳
公股銀行 不受理頂新新貸款
雙子星案 賴素如一審判10年
本週台股漲3.80%
北捷松山線 交通部於10/31完成履勘
劍湖山「橙香咖啡節」推出「咖橙Run Way」秀
滅頂 味全營業額至少減3成
竹市起飛 馬總統力挺許明財
軍方首長宣布接掌布吉納法索
美期中選舉 亞裔較傾向民主黨
期中選舉後 美兩黨惡鬥恐加劇
噴嚏傳染伊波拉？CDC撤海報
美法官對非洲返國護士行動設限
維珍銀河太空飛機試飛失事墜毀
維珍銀河太空飛機墜毀 1死1傷
日本擴大刺激經濟 美股創新高
日本擴大刺激經濟 美股勁揚
巴西單親家庭女性多為一家之主
俄議員：企業名稱用外語要課稅
西班牙伊毒接觸者 通過觀察期
打點歐習會 凱瑞先遣赴北京
巴西肥胖女 送醫才知懷孕
研究：睡眠窒息症會影響記憶
加停發伊波拉疫情國簽證
歐巴馬帶衰 民主黨恐失守國會
美國期中選舉Q&A
參院爭奪戰熾烈 關鍵3州決勝負
重劃選區得利 共和黨穩控眾院
期中選舉激戰 決定誰主美國會
期中選舉5焦點 問題仍在經濟
聯發科稅前淨利 年增逾1倍
陸探月飛行試驗器成功返回降落
2日東北季風增強 北台降溫有雨
輕颱鸚鵡朝日移動 撲台機率低
光棍節報到 單身男女想「脫光」
美牙醫萬聖節收購糖 防童蛀牙
可成第4季EPS 估增39%
何登煌晚宴貝國外交部次長
駐巴使館加強與巴移民局合作
巴拉圭僑校舉辦成果展
維珍太空客機試飛 慘斷成兩截
星經商最便利 訴訟程序居關鍵
大陸家政阿姨 摩羯座最受歡迎
日銀擴大寬鬆 日圓創7年低點
yoe閃電狼 前進BlizzCon
九把刀臉書懺悔 網友再轟
保育季將登場 盼單腳黑琵再訪
孫大成參加瓜政府頒獎典禮
頂新資產多 變現還款恐費時
農科園區進出口 通關更便捷
維珍客機爆炸 重挫太空旅遊夢
擬合併 南北車股票續暫停交易
紐崔萊心騎日 中市七期2日交管
太空旅遊夢遇挫 維珍銀河聚焦
中橫便道開放時段變更
蘋果iPhone 6 封測Q4關鍵
陸探月飛行試驗返回器順利著陸
朱立倫競總成立 展現團結氣氛
三重地肥 魏家難捨味全
烏東分離派選舉 美歐不承認
郵局推微型保險 日保費1元內
沿海及離島 2日下午起有強風
應華切入手機機殼 營運現轉機
千人河岸健走 紀政：健康是寶
手機藍寶石螢幕 蘋果未放棄
男酒醉路倒 大鬧急診室
谷歌流感趨勢更新 準確度升級
巨人凱旋遊行 舊金山人龍歡迎
監督條例擺不平 4日院會難成
滬港通重啟測試 有可能快通了
首爾上班族 平均月薪台幣9萬
陸10月官方製造業PMI成長放慢
防登革熱 陳菊領軍滅蚊
太平島碼頭 立委擬5日考察
田北俊：北京向占中發強硬訊息
台助瓜國教育 清寒生感謝助學
Back to list