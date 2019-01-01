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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
桃縣稽查華膳 正義油品已下架
國慶煙火疏運 台中BRT發功
亞帕運北韓團 11日抵仁川
抗議南韓飄傳單 北韓開砲
美股狂洩 台股恐受波及
太平島碼頭工程 立院安排考察
談黑心油 連勝文盼雙管齊下
國慶演出 三信師生不畏逆境
參選嘉市長 陳秀麗成立總部
怕再出包 27油廠須交代原料
限貸鬆綁 杭州武漢房市回溫
專家憂伊波拉 恐變成空氣傳染
國慶煙火10萬人 BRT接駁奏效
吸毒男疑虐父 警查獲送辦
躲劣油風暴 知名商家自製豬油
台中追正義油 公布33業者
汐止KTV砍人 主嫌與男友投案
台65線車禍 轎車駕駛不治
梅克爾與李克強柏林進行諮商會
正義問題油 高市26家中招
和平獎得主 為兒童與女性維權
龍潭自來水井污染 假日續供水
法蘭克福慶雙十 充滿節慶氣氛
沙提雅提：榮耀獻給所奉獻兒童
台全家便利商店 非屬頂新集團
正義下游363家 僅2成自行通報
LPGA馬國賽 龔怡萍暫50名
越南陸港澳進口食油須官方證明
天津女網單打 謝淑薇8強止步
尋仇開槍示警 雲林逮2嫌起4槍
梅西難忍北京霧霾 中止訓練
台黑心油風暴 世衛關注
竹縣雙胞胎節 逾千人與會
延遲通報惹議 王品喊冤
示範區納健康產業 打造品牌光環
諾貝爾獎最年輕得主：馬拉拉
馬拉拉爭受教權 摘和平獎桂冠
頂新油出包 上海暫未特別調查
占中資金 香港議會將調查
預估連假第2天 南下北上輪流塞
香港政改 國台辦：盼台灣尊重
阿基師喊話魏應充坦然道歉
周美青酒會新裝 年輕有突破
抗議南韓飄傳單 北韓發射機槍
國慶寶寶自然產 0時1分搶第一
正義上游廠商9月底取消商業登記
竹縣追問題油 回收千罐油蔥醬
基隆查19家業者 未發現問題油
用正義油 南投多家業者通報
危機處理滿分 粉絲要阿基師開課
馬拉拉17歲 諾獎最年輕得主
國慶酒會 總統向亞運健兒致意
柯P禮物 陳佩琪：有買才奇怪
頂新味全食品 北市學校全停售
嚴防外勞逃逸 勞部修法重罰
孤軍後裔升旗 國旗背後超感人
陳銘政：盼台泰深化ECA研究
雙十 台灣創新力躍上國際版面
國慶煙火順利施放 照亮港區
諾貝爾獎季 德媒抨擊大陸人權
馬拉拉 世界偶像 國內卻遭排擠
沙提雅提：我愛台灣
良金牧場肉鬆染正義油 下架回收
頂新製油進口越南飼料油
華膳餐中鏢 10/9以後未使用
越南飼料油賣頂新 暫停進口
義美豬肉鬆代工廠 查出問題油
開廣飛跑盃 破聲連連
法研究：高學歷救不了失業
桂冠通報 蔥油派5食品回收
頂新：坦然承擔全民抵制
伊波拉入歐 巴黎傳可能病例
國慶煙火順利施放 吸百萬人潮
頂新魏應州緊急返台 震怒自責
國慶煙火結束 預估湧三波車潮
正義油中招名店 高市稽查
經濟成長疑慮 一週亞股走跌
海研五號澎湖觸礁 48人受困
台經濟表現佳 稅賦數字會說話
國慶煙火順利施放 王金平盛讚
味全產品 廈門退運
童年良知覺醒 沙提雅提救童工
國慶煙火施放 王金平主持
不只正義 頂新也用飼料油
黃蜂颱風 華航班機異動
世衛區域會議 台將派員旁聽
我們結婚吧幸福特展 溫馨上映
代工廠出包 義美豬肉鬆用問題油
委外肉鬆中標 義美8月已下架
食安未明 桃園校園停頂新產品
成龍談占中 一起回歸理性
香港各界舉行雙十節酒會
日本女網賽 詹家姐妹無緣決賽
義美代工廠染劣油 食藥署未獲報
新北市：全面嚴查防杜黑心食品
沙提雅提：讓更多兒童獲得自由
官員：英商死於伊毒機率低
海研五號研究船 海域監測計畫
海研五號沉沒 12人待援
頂新食安出包 台中市府籲抵制
大馬首相宣布明年財政預算案
楊斌登台開個展 用塑畫說故事
巴塞隆納籃球隊 台灣作公益
奪諾獎 沙提雅提推特粉絲暴增
國慶煙火施放 百萬人共襄盛舉
德股盤中重摔 歐股潰不成軍
海研五號船難 2人受傷9人待援
無懼蘋果來台 宏達電拚稱霸
宏達電隨手拍RE 登台價更親民
吳日云讓周美青在國慶更有份量
占中持續 赴港旅行團跌3成
促和平 沙提雅提邀馬拉拉合作
紐約州華人家庭遭滅門 4死
實習醫學生操到爆 籲教部介入
海研五號台自建 船身造價近15億
高雄塔台忙驅鳥 飛機滑錯道
陸2014旅遊逆差 估逾千億美元
抵制頂新味全 新北展強硬態度
海研五號船難 3人送馬公
IS挺進 科巴尼淪陷4成
觸礁海研五號 探測團隊含4大學
瓜地馬拉各界歡度雙十國慶
駐泰處國慶酒會 冠蓋雲集
海研五號出航 執行環保署研究
海研船觸礁 多艘軍艦緊急救援
駐布里斯本辦事處辦國慶酒會
國慶文化訪問團阿根廷演出成功
江宜樺：整頓食安絕對不可手軟
頂新用越餿油 強冠金寶運翻版
世衛：伊波拉疫情規模超出預期
頂新進飼料油 頂新：應是誤會
諾貝爾獎前10位最年輕得主
駐星代表處賀國慶
成大盼海研五號2學生平安歸來
海研五號船難 8人仍搜救中
海研五號37人獲救2傷 8失蹤
陸委會籲陸 體察台灣善意
社科院調降陸2014經濟成長預測
海研五號澎湖船難 2人罹難
魏應充宣布 關闢正義及頂新製油公司
查頂新油原料 彰檢聲押3人
台灣首位 陳偉殷戰美分區冠軍
海研五號船難 剩1人失聯
搶救研究船 海難應變中心成立
食安零容忍 嘉市停用頂新產品
遇漲潮 43人阿朗壹受困
海研船難搜救 1人失蹤待搜救
海研五號 1死1命危1失蹤
海研五號傳求救簡訊 暗夜找到7人
海研五號船難 中研院研究員罹難
諾貝爾和平獎得主獲國際推崇
海研五號 45人全找到
海研五號船難 環署啟應變機制
中研院研究員許世傑遇難
獲諾獎 馬拉拉：很榮耀
歐洲股市重挫
海研五號43人生還 2研究員死亡
國防部：海研五號45人全救起
巴西出現首例疑似伊波拉病例
海研五號船難 海大5人均獲救
海研五號船難2死 18人傷
海研五號船難 釀2死18傷悲劇
中研院證實研究員許世傑罹難
WHO：伊波拉死亡人數達4033人
微芯科技示警 科技股領跌美股
微芯科技示警 科技股領跌美股
伊波拉死亡破4千 醫護感染眾
日內瓦慶雙十 冠蓋雲集
河內慶雙十 盼台商恢復信心
柯文哲邀連勝文政策辯論
菲媒：艾奎諾放棄競選連任
巴西油弊案 執政黨遭指證受賄
美元升值 金價下挫
國慶連假次日 北台灣雨不停
連假次日 車流量上看240萬
呂慶龍藉美食拓展台法關係
溫泉宅夯 購買細思量
紡織展兩岸同步亮相
百貨公司業績夯 民間消費指標
動能轉強 台經濟成長預測上修
黃金隨美元修正反彈
嘉縣學校機構 停用頂新產品
巴拿馬僑界升旗慶雙十
沉寂2年 朴藝珍重返螢光幕
冰桶後 抓蛋蛋挑戰 網路瘋傳
柯文哲參訪紐約社區再造實例
扶輪社總社長黃其光訪祕魯
海研5倖存者：聽到船殼碰撞聲
菲官員：伊波拉入境 時間問題
伊疫擴大 加衛生部促遠離西非
銜命先發 陳偉殷盼台球迷享受
印尼國慶高球賽 白嘉莉開球
海研船難 準新人獲救報平安
拚市政顧輔選 朱立倫鐵人行程
海研五號失事 新能源探勘受阻
坎培拉僑胞湖畔健走慶雙十
洛時引馬總統談話 籲香港民主
工具機台廠 關注貨貿
邢瀛輝投書：一國兩制行不通
占中14天 香港動盪格局未變
酷航玩很大 比耐力獎金25萬
護食安 彰縣學校停售頂新產品
挺占中 泡麵達人教振士氣撇步
船難天候 在海研五號承受範圍
武器工具機賣北韓 台商認罪
泡麵達人：漢堡真是無聊的食物
海研五號 11傷者醫院救治
港政協委員：叫停政改重啟對話
生死遺言 美腦癌婦願服藥赴死
黑心廠商多 朱立倫：罰則不夠
趕看煙火情侶車禍 1死1傷
連假第2天 國道多順暢
科技宅奇想 3D列印火箭升空
嘉市八旬老婦 墜樓身亡
盼創漫畫界第二春 敖幼祥深耕
台鹽2景點 連假推好康
公民黨議員：港府和泛民要妥協
三星集團千金李富真鬧離婚
占中 李克強：港府能維護穩定
日本八戶附近規模6.2地震
專家：海研五號恐因強浪偏航
巴拿馬慶雙十 台巴邦誼鞏固
馬拉拉獲諾貝爾 美加領袖道賀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
劣油殃江醫師 江守山道歉賠償
許世傑遇船難 環境變遷失人才
北市機關學校 停售頂新產品
松山線將通車 各路線名稱定案
南韓加強監視 北韓軍無異常動向
劣油案 台聯盼罰到倒關到老
桃機百萬獎金 徵創意提升服務
頂新購越南飼料油 製十種食油
運動過度 小心橫紋肌溶解症
香港占中不撤離 但立場似軟化
海研船難 張善政：配合調查
海研船難 柴油暫未外洩
江揆：辦到沒有黑心廠商
海研船上人員 回憶海上驚魂
挺占中 駭客組織攻擊陸港官網
賣電子菸遭逮 警：含禁藥
伍佰18日搖滾高雄 為鄉親打氣
頂新進飼料油 疑越南公證造假
進口油造假 將要求輸出國保證
食安把關 台中將供學校安全油
海研五號沉沒 遠洋科研損重兵
坪林山區道路崩塌 封閉不通
北京週邊霧霾 工廠限產停產
宗教節慶多 朱立倫行程滿檔
白嘉莉青春秘訣：忘卻不愉快
消基會不排除參與拒買頂新運動
產後護理之家 知名業者拒評鑑
美股大跌 台股週一恐不妙
崁仔頂魚市拜票 攤商挺謝立功
海研五號 海事保險15億元
做月子媽媽夯 有錢不一定請到
劣油殃江醫師肉酥 道歉並退貨
美聯冠軍賽首戰 進入延長賽
外配坐月子 有請丈母娘
逼車害騎士斷魂 駕駛判刑定讞
駐海地大使館歡慶雙十國慶
藍投書外媒駁今日香港明日台灣
海研失事 船長非新手
20萬筆Snapchat影音恐遭駭
桃園稽查義美 無市售豬肉鬆
標普砍法國展望 降芬蘭評等
吳志揚：機關學校停用頂新油品
打黑心恐短缺 政院准豬油進口
人民日報文章 指占中是動亂
屏縣宣布 學校停售用頂新產品
伊波拉罩頂 西護士手套扔總理
李克強：中德合作 沒有終極版
延長賽放禮砲 皇家首戰擒金鶯
頂新出包 公務員協會發動拒買
豬油可進口 貿易商積極進貨中
江揆重辦黑油 該搜該押放手辦
副總統屏東輔選 宣傳豬腳節
放國慶焰火 胡志強緊張睡不著
調查：上班族理財成績 不滿意
紐約慶雙十 華埠熱鬧滾滾
連假過半 估國道下午北返車多
國慶煙火第2天 台17線易塞
江揆要求速公布問題油品流向
船難救援迅速 驚心動魄6小時
U18亞青女籃 中華首戰輸韓
遭浪襲擊落海 東北角添冤魂
桃園機關學校 停用頂新油品
中市金手獎 19優良企業獲獎
葡萄牙慶雙十 推動在台設處
台灣女孩日 籲關心守護女孩
許世傑殞船難 懸浮微粒權威
美州長未婚妻爆假結婚醜聞
選拔水保優良社區 北市首創
海研5號船難 最高理賠千萬元
王建(火宣)：海難救援迅速 應按讚
林怡君殞船難 家屬難接受
善良好人緣 林怡君熱愛生命
查正義劣油 彰檢搜頂新屏東廠
微晶示警 台廠Q4不悲觀
兄弟拚封王 彭政閔盼打出價值
北港武德宮百年建醮 學術見證
江揆：落實八措施 食安不再爆
美聯冠軍賽首戰 皇家棒打金鶯
中共黨媒：占中陷苦撐階段
關注宗教 朱立倫付出更有收穫
搜救海研 環署肯定英勇表現
海象不佳 台馬輪合富輪停航
誤食有毒雙斑笛鯛 7人中毒
女大生建生態池 復育台灣白魚
劣油風暴 桃園117家業者通報
海研5號船難 江揆指示交部詳查
陸地方查腐 插手工程最普遍
烏龍死訊 美父母發現哭錯狂喜
連柯辯論 蔡正元：黨中央規劃
大陸紅頭文件 官媒：五大怪狀
胡質疑交棒說 賴清德該比照
同性婚及收養 立院16日公聽會
印尼媒體刊台盼入區域經濟整合
家長校長團體 抵制頂新味全
黃色小鴨到上海 票價惹爭議
黑油風暴 魏應充4點記者會
財經專家 拒買頂新產品
海研船外包船務 參考日本經驗
唐獎漣漪 軟實力觸及國際
三級放流 旗美污水處理廠啟動
乘吉普車遊玩翻覆 1死3傷
印巴緊張 和平獎傳政治訊息
A垃圾袋防颱 北巿府駕駛起訴
一週亞幣彈 韓元印尼盾貶
二手教科書傳愛 助經濟弱勢生
濁水溪詩歌節 納客語詩樂吟唱
頂新頻出包 南市府全面抵制
海研五號船長未曾任職長榮
台股第4季 看好蘋概股
颱風影響 復興12日延飛琉球
重度霧霾 京津能見度200公尺
馬來西亞高球賽3輪 龔怡萍70桿
老屋新生創意 得主15日揭曉
兄弟封王戰再延 象迷望雨興嘆
衛福部主管美甲美睫業
高雄檢方 頂新屏東廠調卷
傳ECB擬將人民幣納入外匯存底
護食安 投縣學校停售頂新產品
安華批納吉預算案內容老調
台灣人低估退休後消費水準
新德里國慶酒會 小沙彌舞獅
施工挖斷瓦斯管 引虛驚
海研五號船員 全外包引爭議
海研五號黑盒子 打撈估需15天
苗縣稽查問題油 加入抵制頂新
新北營養午餐 抵制頂新味全
德報中華民國國慶文宣特刊吸睛
抵制頂新味全 基隆市政府跟進
台北溫泉季 北投泡湯享優惠
新北男嬰疑趴睡窒息 送醫不治
子宮頸癌疫苗 桃園加碼受惠
雅居樂主席 遭陸檢方限制住居
新竹市捍衛食安 抵制頂新油品
抵制頂新產品 蔓延全台
大陸21世紀網 總裁等25人批捕
福建查處台灣涉問題食品近10噸
魏應充公開道歉 即日起關閉油廠
劣油案 雄檢查頂新豬油量流向
搜頂新屏東廠 南打出動好手
柏林僑團雙十國慶晚會場面熱烈
消防海上演練傳溺 1死1命危
台灣女兒獎 武術少女吸睛
黑琵現蹤 國慶假期量激增
黑油害民 魏應充落淚說4個道歉
海研五號船難 8架次直升機救援
網傳余英時九把刀書 大陸下架
查問題油涉隱匿 麵包業將受罰
魏應充：評估退出台灣油品市場
彰檢南下 搜索頂新屏東廠
金鐘道集團 大陸的非洲白手套
海研船罹難者大體運抵台南機場
斥資81億 泰豐輪胎桃科設廠
魏應充終於道歉 阿基師低調
涉國安 張善政：海研船不租用
邱鏡淳：呼籲全民抵制頂新
砂石車沿路掉爛泥 警攔截處罰
學者：政府早有能力監控飼料油
桃園眷村文化節 千人包水餃
沃佛維茨促美加大支持台灣力道
美股暴跌 台股面臨年線保衛戰
畢業50年 雲林文昌國小同學會
第4季顯示及觸控面板 業者樂觀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
葡萄牙釋公股 大陸強力買進
占中續守金鐘 學生發起摺黃傘
油品涉摻偽 高市令正義停工
台爆劣油 巴黎業者：影響不大
小平走了近平來了 皇甫平改名
護食安 雲縣府抵制頂新產品
美元強勢 台出口擴張力道不變
推特：IS威脅暗殺員工和高層
回家了 海研船2罹難遺體運抵台南
水氣減 12日北部東北部雨漸緩
北商校長：頂新高層該重受教育
專家：金正恩傳聞多屬穿鑿附會
南華大學參加印尼教育展
學者：憲改不能只期待政黨良心
深夜食堂電影版 金馬世界首映
陸醫療民營化 醫師稀缺成障礙
拚經濟 楊秋興允創20萬職缺
割喉殺童案輕判 民間團體抗議
遭大陸海關退貨 味全總座道歉
黃敏惠：食品登錄 全嘉一起來
苗消防隊員海上常訓 2人溺斃
自拍神機一籮筐 競爭一級戰場
基隆中正路冷凍工廠火警搶救中
魏應充出面 網友噓爆抵制
頂新54項油品 14日午夜前下架
國道全天通暢 12日下午車多
銀行加入抵制 味全：財務面無慮
陷入糾紛 日韓峰會恐取消
台灣之星加碼 衝刺4G用戶
頂新員工遭約談 聽到關廠哭了
魏應充哽咽道歉 蘇貞昌批混蛋
海研船90度沉沒 調查35點
數千潛在極端分子 倫敦監控
冷凍工廠陷火海 傳出爆炸聲
涉他案 魏應充早就被限制出境
中國工程院最年輕院士涉貪批捕
全能神教殺人案 2死刑1無期
南下屏東 彰檢追頂新越南原料
網傳書遭陸下架 九把刀不清楚
莫迪亞諾書夯 法書商緊急再刷
20歲唐寶寶 擁13張街頭藝人證照
連勝文醫療政策 發展觀光醫療
船難 副總統：全力救護打撈
抵制頂新 北市夜市商圈響應
柯文哲媽媽：我媳婦100分
求救後不到3小時 海研五號沉
船難大體返台 生還者陸續回家
冷凍工廠火警 火勢控制2輕傷
吳副：讓氣爆發生的人才是背骨
巴塞隆納來真的 大勝SBL66分
占中內變 學民思潮發言人辭職
海況莫測 救生演練難挽悲劇
追頂新油原料 彰檢帶回1名被告
嚴懲正義頂新 政院祭出擬撤照
教頭賣關子 陳偉殷可能投第3戰
捲劣油 小7蛋炒飯預防性下架
黃志鵬盼東海和平倡議擴及南海
今彩539開獎
台創新運動產品 驚艷馬尼拉
巴西疑似伊波拉患者檢驗呈陰性
河內漢語演講比賽 充滿知識
吳中天釜山奪獎 感謝外婆女友
達欣周儀翔 新球季有望先發
攻擊政府網路 港警逮11駭客
陸禁師生戀 網民：那魯迅呢
頂新疑用飼料油 玉珍齋痛批
國3台南段車禍 3人送醫
今彩539頭獎 2人中獎
波羅的海雙十國慶酒會
特強氣旋風暴 印將撤50萬人
占中致函習近平：非顏色革命
國慶焰火秀 展音樂與焰火魅力
偵查海研號 船長黃余發交保
巴塞旋風 展現歐洲籃球強度
全台抵制 魏應充落淚道歉
邱淑媞訪宜蘭大同 提原鄉政見
香港美心食品 曾進口正義豬油
英美研發伊毒疫苗 在馬利試驗
習近平：確保中共決策落地生根
傳約談魏應充 彰檢：無此事
西班牙染伊毒護士 情況改善多
海研五號45人全數救起 2人死亡
保食安 義美籲政府採霹靂手段
啟動調查 將打撈海研五號黑盒子
義美聲明: 我們賣的、我們負責！
魏應充道歉沒用 專家籲立即收押
中共黨報宣告 佔中是「動亂」
江宜樺宣布 將開放豬油進口
10/12日各報頭條
許明財參觀刑人班隊學習成果
國立戲曲學院 國慶精彩演出
Nike Golf幸運得主 27日上海與小麥相見歡
義美20小時 將危機轉為商機
立委: 疑遠通公司做假帳
頂新案 3人羈押禁見
食藥署：頂新購油竟未赴越訪廠
傳金正恩視察演習傷腿
味丹4泡麵中鏢 量販店下架退貨
挺占中 駭客攻陷52個大陸官網
國慶躍美媒 台民主經濟受矚目
邱文達：爆料是舊聞
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
上海網賽 費爸扳倒喬帥晉決賽
馬其頓病故英商 排除染伊波拉
伊朗警用飛機墜毀東南部
湖人傷兵成群 林書豪傷左踝
同性婚姻 賭城見商機
伊朗警用飛機墜毀東南部 7死
官員：未來數月伊毒將入侵英國
罰學生被球砸 華州老師遭停職
新竹以北防大雨 沿海防強風
占中輿論戰未歇 陸使館回應
玻璃帷幕樓聳立 礙多倫多市容
秋天登北大武山 舒爽賞美景
美聯冠軍第2戰 皇家又贏金鶯
印度那爛陀大學 800年後復校
澎湖南方四島 第9座國家公園
遠離塵囂 一窺南方四島之美
南方四島靠海運 夏天適合前往
尖叫室隔離孩童 猶如關禁閉
日本秋田八木澤分校 廢校重生
Snapchat疑遭駭 駭客：還沒完
連假最後日 國道午後北返易塞
機車連續失竊 比對監視器揪賊
土魯斯台法聯誼會辦餐會慶雙十
空難體檢 馬公台南跑道增儀降
海研船務委外 國研院：專業分工
美味的藝術 裕珍馨推餅模展
第4箭 期貨：可望吸引當沖客
高雄加工區徵才 職缺近3百個
經部招商攬才團 13日赴美
潔癖勤做家事 女五十肩上身
資金面偏空 台股指標先看外資
李克強：人口紅利轉為人才紅利
法世界報刊中華民國國慶特刊
台印尼摩島開發案 佐科威支持
馬來西亞賽第4輪 高寶璟拚世界球后
假期結束 高鐵增2班全自由座
皇家連勝 金鶯陳偉殷第3戰先發
印尼媒體報刊中華民國國慶特刊
食安修法 藍盼13日完成初審
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
偵辦頂新案 彰檢聲押3人
北市就服站徵才 釋226職缺
台北虎林街瓦斯漏氣 疏散住戶
共犯釜山首映 鄧育凱征服韓心
阿里山生命豆季 感受鄒族文化
醫師：糖尿病患肺炎 比率高3.4倍
朱：行政立法司法一起杜絕黑心
香港特首：占中萬不得已不清場
李克強：儘早研究中歐自貿區
北京連遭霾伏 竟沒紅色預警
墨爾本僑胞舉辦國慶杯高球賽
國3槽車翻覆 化學液體外洩
響應占中 港保釣人士出海遭截
頂新劣油產品 限期通報下架
手機基地台減少 電磁波反更強
打造智慧城市 經部砸50億元
國聯冠軍賽首戰 巨人完封紅雀
電動車商機大 台廠拚技術升級
國慶假期來台 觀光相親激增
直搗綠營票倉 朱立倫人氣夯
黃蜂襲日 近30人輕重傷
等一下省很大 汽油降6角柴油7角
想學3D列印 工研院開課助創業
國際棒總：棒球重返奧運有望
經濟要復甦 IMF：須大膽行動
墨爾本雙十國慶晚會 嘉賓雲集
南僑全球夥伴平台展 世貿登場
特強氣旋登陸 印度如臨大敵
學聯：不對話 難要求占中離開
港保釣船遭警攔截 尚未獲釋
船務委外 國研院：國際慣例
新北捷運青年住宅租金補貼開辦
中國好聲音變好生意 廣告天價
國民黨中市黨部空地火警 無傷亡
新北續增3路段停車收費
貴陽愛情郵局 推愛幣存取愛情
海圖標礁石 研究船為何撞待查
台南大白柚豐收 嘗鮮正是時候
耕耘車撞人車 北港4傷送醫
正義停工關廠 高市盯勞工權益
嘉義稽查久豐 有無混充飼料油
雲端溯源 南僑食材管理一目了然
河內國慶盃網球賽 增進友誼
警車遭酒駕男攔腰撞 員警昏迷
桃園求才 徵70K美妝店長
邦賈納好投 巨人首戰擒伏紅雀
巴拉圭報紙刊雙十國慶特別報導
海研五號 第一時間船已進水
阿里山森林特遣隊 逮獲山老鼠
馬總統 籲支持吳志揚當選市長
通緝犯扮營造老闆 詐酒錢起訴
財報周將登場 電子大廠受矚目
頂新劣油 乖乖香酥脆中鏢
山芋採收期 規劃專案巡邏勤務
假借車真襲胸 色翁狎女童判刑
豬油進口 農委會：考量需求
食安問題 陳飛龍：不能只靠罰款
復興取消13日下午大阪航班
頂新未提賠償 北市受理訴訟
竹市發起抵制 禁問題油進校園
駐索羅門使館酒會慶雙十
苗農培育人才 傳承製茶產業
6都辯論 藍：民進黨在怕什麼
資金轉向 東部南部土地交易熱
北市勞工電影院 冰雪奇緣免費
政院：為人民安心全力食安掃黑
柯P下戰帖辯論 連勝文樂觀其成
監院人事 藍盼選前行使同意權
政院：經濟穩健成長前景樂觀
苗消防員溺斃 撫卹900餘萬
跨部會聯手 緊盯斃死豬流向
研發水閘門倒閉 鐵工東山再起
增友誼 美州長訪省府和南投
行政院：台灣治安不遜先進國家
謝立功總部啟用 馬英九助陣
陳飛龍：魏應充應不是故意想害人
行政院：戶役政系統無外洩疑慮
女性相關言論 蔡正元迎柯戰帖
夫妻吵架 丈夫酒駕撞電桿死
政院：台資銀行赴陸曝險合理
施政主軸 金管會力推國際接軌
阿里上市 彭博富人榜馬雲24名
正義停工 陳菊：不能坐視毒害
訴求轉型 陳菊允打造百年基礎
想飛映前宣傳 胡志強變身飛官
柯文哲：辯論比互丟泥巴好多了
天王星輪撞港嘴 3百遊客受驚
上海土豪金計程車 起跳貴25元
十一失靈 廣州房屋成交跌40%
1洞花10桿 龔怡萍馬國賽成績落
韓梨泰院地球村慶典
追查油品流向 偵訊久豐女廠務
楊秋興邀辯論 菊營不接招
推廣環教 台博館加入認證
拚新創商機 電信業多角經營
星雲讚朱立倫：必對台更有貢獻
攔阻不良網站 中華電幫你把關
諾貝爾文學獎 4中譯本搶先看
祖克柏訪印尼 佐科威擬會見
傳言書被下架 九把刀不擔心
新三國過五關 雲二監展偶技
客場連勝金鶯 皇家教頭興奮
非美貨幣競貶 美元走強趨勢不變
頂新劣油 台中查獲4廠商受害
乖乖：使用豬油品項皆已下架
首戰擒紅雀 巨人教頭讚邦賈納
爵士音樂節 美美代言搖擺熱舞
重啟與學聯對話 港府未鬆口
經部推十年方案 擬增百億預算
挺吳志揚 馬英九籲桃青年團結
人行：部分國家外匯存底納人幣
校寶揭謎 猴腮雷有bear而來
台9企業下週大馬展綠能實力
謝立功盼黑心廠商不再危害
中信銀率先推出國際板美元債
談辯論 連：提願景不相互批評
味丹二度中鏢 業者嘆無奈
國慶收假 國5下午湧現車潮
政院：傾聽勞工心聲 保障權益
海研五號船難 柴油暫未外洩
德中創新夥伴 或養大競爭對手
配合茶博 百組街頭藝人聚南投
訪船難家屬 張善政允查清真相
林怡君殉職 家屬盼入忠烈祠
到孔廟服務 大學生解論語籤詩
陸2015經濟成長率 恐下修至7%
陸：暫停進口台灣正義食用油
台友誼盃高球賽 紐京各界參加
陸男陪跑當副業 每月多賺1萬5
餐旅國中明年可望改高餐大附中
公務人力培訓 數位科技成趨勢
陸網友惡搞 西遊記北京霧霾篇
父攜2子尋短 1死2命危
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
供詞避重就輕 頂新案3人遭押
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
打造綠色城市 菲盼與台合作
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲官員：盼台灣食品加工業投資
抵制頂新 鹿港老街業者齊抗議
網購新手機 分期為由遭詐騙
吳志揚：年底升格 服務升格
台塑降汽油每公升6角柴油7角
維也納少年合唱團重傳承與創新
工廠火警 警衛疑摔地下樓死亡
黑心油品 芳福二度中鏢
抵制頂新 台東縣13日起停用
亞帕運代表團 吳副總統授旗
廣東登革熱再爆表 逾3萬病例
陰屍路第五季 首集就見血腥
感謝醫入偏鄉 雲林頒貢獻獎
U18亞青女籃 中華擊敗印度
正義混豬油 問題品增至222項
勞部：頂新若資遣勞工須合法
國道午後湧北返車潮 多處塞
懂吃愛煮 半數義大利男會下廚
亞運金牌林子琦 發願再拚奧運
頂新越南飼料食油 製6食品
梁振英：9/28警方決定放催淚彈
東南部局部雨 沿海離島風浪大
大陸趕建萬噸級海上執法船
乖乖：調整配方 採用進口油脂
想看兄弟封王 周美青現身球場
台灣設計師 勇闖巴黎時裝舞台
助本土創意 遊戲業跨足創業平台
正義停工 工會憂權益
醫界：連勝文對手應回歸醫師
美第2例 德州醫療人員染伊波拉
謊食用 取消陸港澳越公證文件
乳房X攝影揪癌 篩檢率僅4成
永成油脂負責人 嘉檢聲押
郁慕明訪楊秋興 助藍營團結
巴拿馬總統夫人羅蕾娜訪南投
馬永火山噴發 菲擬提升警示
日文殊實驗爐 監視器1/3故障
全象主場包圍 犀球迷人格分裂
張善政：船難罹難者最高標撫卹
唐獎服務 邀北大親善團助陣
陳長文：習法者應從薩克思反思
霹靂上櫃 專家：有助文創業發展
靈長類最強女 日摔角女獲認證
民團質疑涉歧視 柯文哲陣營駁
公視辯論 連：是否參加再研究
香港記協：梁振英選擇性受訪
伊拉克炸彈攻擊連連 超過30死
疑賣油給鑫好 永成負責人聲押
占中聲明：梁振英應問責下台
馬英九：不會放過黑心油廠商
撞上鐵人 頭目遺孀走唱籌賠金
追正義油源 雄檢搜索2上游商
陳飛龍：正本清源 救台灣食安
許淑淨爭奧運門票 盼2016再爭光
捲入黑心油 成順：遭頂新欺騙
日圓雖貶 日商來台投資熱度不減
經部關注韓元貶對台出口影響
兄弟封王 黃色彩帶漫天母球場
混障綜藝團 嘉市慈善公演
佛乘盃圍棋賽 綠星棋院連霸
旅德編舞家孫尚綺 巴黎求突破
黃秀霜：藍營支持者大幅回流
永成油脂負責人 收押禁見
南投茶博閉幕 觀光效益豐
退劣質豬油 高市統計近千噸
傳承兄弟精神 彭政閔感謝球迷
犧牲國慶連假 苗栗縣續查油品
基隆追蹤頂新劣油 已下架回收
日鴻巢煙花 金氏紀錄認證最重
新竹市護食安 問題油可退貨
李克強抵俄了 中俄總理要會晤
U18亞青女籃 中華不敵大陸
北市染問題油產品 已下架
西太平洋地區 每天5百人自殺
福田密會習近平 安倍心腹陪同
疑分家產爭議 醉外甥刀砍舅舅
暴力與事故 西太區首大死因
上海網賽封王 費德瑞排名將升
久豐資料藏冰箱 永成老闆遭押
馬英九：謝立功能帶領基隆進步
國慶焰火秀輸運順 靜宜與有榮
兄弟老兵抬轎 易主中信首冠
辜仲諒香檳浴 慶中信兄弟封王
嚴格把關 衛福部考量上游查廠
蔡英文：區域合作 共存共榮
取得執照 五峰賽夏文物館啟用
總冠軍賽 兄弟主場新莊及洲際
男酒後騎車肇事 被載女兒不治
謝立功：團結努力必能逆轉勝
奇亞籽 陸網違令猛推減肥神品
謝立功：捷運未實現 不選連任
國際商業法庭 星欲掌遊戲規則
網友肯定胡志強 中市交通進步
傳北京要求四中全會前解決占中
大馬經濟學家批預算案無感
海研5號船體 是否打撈待討論
彭政閔傷退 缺席封王香檳浴
Apink、Henry來台 為公益獻唱
政見退回修改 選委會：依規定
不滿頂新 參選人率眾告魏應充
馬英九肯定謝立功海上絲路政見
揶揄頂新 董事長樂團誦經
美現第2起伊波拉 重挫抗疫行動
頂新越南飼料油食品 增至42項
追正義油源 雄檢聲押上游油商
中信兄弟封王 熱情姊妹哭了
立委批補貼花博 國發會：非事實
法蘭克福書展 台灣作家會讀者
台藝術家獲阿根廷雙年展亞軍
科巴尼抗IS 傳庫德女戰士領軍
法蘭克福書展出版人談亞洲市場
國5車多 晚上還在塞
四傳媒工會炮轟 港特首辦駁斥
頂新飼料食品42項 味丹味全聯夏
耕耘機衝撞 北港1死5傷
協助加薩重建 國際慷慨解囊
蔡英文桃園造勢 拉抬鄭文燦
正義上游油商林明忠 裁定收押
飼料油食品 波及264項
正義上游廠商 久豐兄妹聲押
亞運國手號召 凱道洗腳展孝親
巴格達連環驚爆 至少45死110傷
正義飼料混油 製167產品限時下架
近期最大降幅 汽油降0.6元
挺占中 國際駭客攻擊中國官網
中信兄弟隊 奪下半季冠軍
10月13日 國內各大報頭條
全民公敵 味全續跌停
四檢辦劣油 7收押1交保
臺北市立動物園建園百周年紀念郵票
櫃買於10/17審議晉椿公司 請上櫃案。
櫃買開放式基金交易平台10/27登場
經管土地積水未清違反傳染病防治法 航港局澄清
維多麗亞酒店 尾牙辭舊歲 春酒迎新年
教育部允諾檢討改善建教合作 (三)
科技部加強產學鏈結減少產學落差(四)
理性看待香港「占中」運動
「2014年第五屆世界盃太極拳錦標賽」
施羅德投信：美首次升息料落在明年6月
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「當代膠彩教父」陳永森 兩度榮獲日本天皇獎
生死學系殯葬服務 實習成果發表
竹川日本料理【手作地雞丸蒜味鍋】雞湯精華
正義油開鍘 高市罰五千萬
正義上游廠商 永成副總遭押
升級 總統指示成立食安辦公室
曾銘宗：加速標售國寶幸福
搜索羈押一波波 頂新面臨滅頂
管中閔：頂新不是大到不能倒
府：國安警調協助查緝黑心業者
女子久未出門 疑脖子被砍死亡
劣油風暴未息 全台抵制頂新味全
美醫療人員染伊 疑違安全規範
美出現感染首例 伊波拉恐擴散
正義上游廠商 久豐廠務遭押
開羅捐贈者會議 允54億建加薩
伊人必須自己反擊IS 奪回國家
美關切科巴尼 將整合對付IS
歐巴馬促行動 確保治伊病安全
傳伊病現波士頓 病人醫院隔離
美CDC證實 德州醫療人員染伊病
歐系新車 暴力美學版限量搶市
大盤回檔 撿存股證好時機
陳劭彥設計 鹿特丹美術館展出
北部降溫 宜花東土地交易熱
歐美重挫 台股年線恐告急
駐法十場酒會慶雙十 嘗家鄉味
金正恩腳踝手術 平壤別墅療養
秋高氣爽 早晚偏涼
阿曼報導雙十慶典及台灣招商
右足裂傷 杜蘭特恐無限期免戰
陸經濟放緩免驚 北京IMF有共識
台指期開盤下跌182點 報8798點
食安衝擊 味全股價開盤跌停
電競座談會14日台中登場
劉鶴下鄉 中共經濟會議籌備中
台股開盤下跌199.02點
Q4業績估創高 鴻海股價開低
Fed恐推遲升息 凸顯全球風險
台股重挫逾250點 摜破年線
台股重挫2百餘點 跌破年線
嫌加班太少 富士康重慶廠罷工
美股影響台股 金管會：密切注意
占中 港警開始拆金鐘周邊路障
萬聖節搞怪 冰淇淋也來湊熱鬧
占中陷僵局 恆指開盤跌逾200點
曾銘宗支持拒買頂新產品
食安風暴 龍應台：補強制度面
新台幣早盤升1.4分
正義上游廠商 押2業者1交保
櫃買17日審議晉椿上櫃案
食藥署：不排除查國外原料廠
打擊劣油 總統親召食安會議
管中閔遲到 蘇震清：不尊重
高市婦人命案 疑二哥行凶
旺季帶動 華立9月營收創新高
占中持續 香港警方拆路障
中共下鄉打貪 9成5有房產腐敗
潮汐高漲 越南南部又淹水
不滿占中 有港人包圍壹傳媒
占中：港警清路障 擬武力清場
紀錄片爭氣 劉德華感同身受
抵制黑心 管中閔：自己也不買了
食安盟：建立公平退貨機制
網路新聞出版 陸有新管理機制
槓桿/反向ETF 16日首發
總統召集 打劣油升至國安層級
陸女街頭裸奔 賭贏iPhone6
類股齊跌 台股8800點失守
三星開發新WiFi技術 速度快5倍
正義停工 高市查員工權益
遭疑抄襲論文 劉慶中駁斥澄清
全教總籲頂新退出台灣食品業
銀行對陸企放款 擬壓力測試
花蓮溪出海口漁船翻覆 1失蹤
嘉縣封永成久豐油槽 罰三千萬
飛安會建議 打撈海研五號
新台幣兌美元走揚
黃之鋒：重開公民廣場占中才撤
黑心油風暴 味全產品銷售差
傳陸將縮減香港自由行
市場耳語衝擊 統一股價挫
銀行對頂新放款近65億元
習安會行不行？陸方開出條件
港媒：南歐南非成陸貪官新選擇
傳GT擬關廠 台藍寶石廠走弱
水利署：自來水技術人員放榜
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
婆婆媽媽站出來 組食安特搜隊
科威特油長預期 油價冬季彈升
高雄外海地震 規模4.7
美本土伊波拉 台防疫暫不拉高
朱立倫盼一次掃除黑心未爆彈
續燒 高市要訂登革熱自治條例
國際鋼價跌 台鋼筋型鋼價續跌
APEC會議 北京防伊波拉
偵辦正義油案 雄檢搜索正義
傳APEC拒出席 管中閔：5月才去過
新北校園抵制 頂新味全下架
中研院加入三角洲國際聯盟
證交所再辦8場業績發表會
養生館從事性交易 越籍女遭逮
金鶯拚首勝 陳偉殷防皇家禮炮
4G續促銷 外資：電信成長有壓
林書豪因傷缺賽 無歸隊時間表
頂新屏東廠 貼關廠告示
陸海空調查應統合 飛安會贊成
管中閔：古春風樓瑣記有助判斷
費鴻泰：魏家別想拿101經營權
黃蜂掀巨浪 尚武漁港燈塔腰斷
藍籲速審食安法 黑心商關到死
黑心油案 高檢署召9地檢開會
國聯冠軍賽第2戰 紅雀扳平巨人
拒買頂新產品 杜紫軍支持
追廢食用油 台中查2518家業者
黑心油竄全台 食品股倒一地
陸出口攀升 貿易順差310億美元
新台幣中午升3.3分
不滿被指背骨 楊秋興告2綠委
酒駕又超載 運將逃逸遭開槍
陸公務員考試 要招大學生村官
拒買頂新品 賣場依約需上架
林書豪腳傷 缺席熱身賽
國慶演說 林中森：不影響兩岸
銀行不動產授信 擬再壓力測試
港民主抗爭 讓中國夢遙不可期
氣球傳單之戰 南北韓相互叫陣
北市機關學校下架味全頂新產品
佐科威會祖克柏 聚焦公民溝通
伊能靜執導處女作 宋慧喬主演
總統：中美洲是外交重點
正義上游商永成久豐 勒令停業
彰檢查頂新 擬傳製油總經理
黑心油 林中森：兩岸應共譴責
劣油難擋 進口油加驗脂肪酸
榮總：1成失智長者有自殺行為
台聯參選人籲嚴懲並收押魏應充
沙提雅提：印巴一體打擊不幸
衛部查統一 非食用油入飼料廠
警衛摔死案情逆轉 泰勞涉殺人
港區聯外交通肇事多 高市改善
引外勞恐掏空農村 陳保基否認
區域經濟整合 總統盼台不缺席
替陸情蒐 退役情報官判刑確定
拉美8月糧價上漲0.8%
反黑心油 台中松青遭抗議潑漆
台日松山對飛 北市盼定期航班
廢食用油流向 中市持續清查
台指期貨轉逆價差 後續觀望
宏達電攻自拍 外資喜憂參半
宸鴻抗跌 觸控面板多跌停
颱風黃蜂襲日 通告46萬人疏散
英瑞東協廠量產 續洽特斯拉
新台幣匯率 午盤暫升3.3分
立委爆油品逃稅 統一：舊案誤植
移除占中路障 港警：非清場
農藥快篩技轉 栽培農業台積電
味全果汁包裝水 新北校園下架
上櫃公司累計達676家
鄭州4.7公尺長電動車 可坐13人
朱立倫：托老中心長輩在地就養
曾銘宗：國安基金還不需護盤
北市抽驗 4件喝水杯表面霧化
南特教性侵案 教部：絕無包庇
食品名進非食油 頂新正義永成
議員質疑 胡志強：不識魏應充
王寇頓再見轟 紅雀險勝巨人
飛安會：改善黑盒子解讀能量
宣揚DOER理念 朱立倫推2影片
台鐵新站牌 台日松山站長揭幕
全球成長不妙 亞股挫至7個月低
新北檢辦座談 宣示查賄決心
高市減污 中區焚化爐規劃除役
台股收盤跌255.05點
瓜地馬拉舉行國慶盃桌球賽
桃縣眼鏡蛇啟動 掃蕩地下工廠
黃國昌適用身分 監察院將討論
市長辯論 連柯陣營都盼速敲定
台北股市跌255.05點
10月台指期大跌 268點
預防人口販運 新竹縣成效佳
10月電子金融期齊跌
伊波拉疫情擴大 防疫概念股夯
肝炎帶原不自知 可能演變肝癌
消保官：賣場應回應抵制活動
陸學者：滬2030年人口近2900萬
陸前3季進出口值年增1.8%
台股疲軟不振 重挫255點
全聯悠遊卡合作 可小額購物
石家河玉器 玉蟬玉人維妙維肖
台塑石化前3季每股賺 2.32元
恐怖情人掐死前女友 檢方起訴
遭疑補助陸劇團 文化部否認
統一開放油槽供參觀
苗148校 停售味全頂新產品
荷銀：亞幣貶勢台幣人幣料最小
政見爭議 胡志強：批評非政見
滅頂衝擊 台灣之星：我們很努力
全聯2個月前 知油品不安全
伐木練力量 王寇頓大聯盟發光
正義上游廠商 最重註銷登記
頂新油案 越工商部：不能食用
港反占中拆路障 爆嚴重對峙
三大法人賣超台股124.9億元
外資上周賣超95.85億元
追正義劣油 雲林查323家次
勇士砲火四射 季前賽湖人慘敗
黃埔江大閘蟹開捕 產量增1成
劣油案 林敏雄：破壞台灣聲譽
台灣之星衝4G 用戶達 8萬多
跨界合作 全聯可刷悠遊卡
宏都拉斯僑匯成長近1成
台中世界公民集資 助東歐貧童
台塑石化定檢復產 Q3煉油增
俄干預匯市 斥資逾40億美元
城隍廟情殺 凶嫌辯不記得砍人
歐洲市場看旺 上銀德國擴廠
護食安 中市超市下架頂新產品
豬油關稅降10% 經長：盡快辦理
防人口販運漫畫 二信高中奪銅
紐埃新幣耍萌 有請米老鼠
村上魅力不減 新作談男人孤獨
門市遭潑黑漆 台灣之星報警
豬油豬板油關稅減半 為期半年
食藥署：昨晚止未查到統一違規
台北文化護照 集點換咖啡券
MLB紅雀追平 巨人教頭仍抱信心
反頂新 彰縣民代籲封魏家財產
花蓮漁船翻覆 1漁工失蹤
健康存摺上路 健保就醫全都錄
消除疑慮 統一飼料改採食用油
轟黑心油業者 劉政鴻：該槍斃
科技創意 3層辦公樓節能56%
新台幣收貶2分
財務危機 勝華宣布重整
通緝犯夫妻帶兒逃亡 警查獲
王寇頓再建奇功 紅雀啄傷巨人
勝華聲請重整 股票全額交割
上海復旦發現青光眼致病基因
基隆警拂曉出擊 查獲逃逸移工
綠委疑財報 連陣營：依法申報
畫家李奇茂 獲頒輔大名譽博士
苗栗火燒車 疑情侶殉情
北市2創意車站 籲勿當低頭族
久豐帳冊藏冰箱 警閒聊破秘密
展友誼 太平洋島培訓計畫開訓
頂新油品 流向台北市拉麵店
大陸房市低迷 建商奇招百出
民宅改建發現舊砲彈 已無火藥
台中：無辜業者配合下架要保護
香港占中 譴責暴力清場
旺季帶動 數字Q3營收創新高
李遠哲：唐獎就是挑最好的人
監委擬考察香港夜店 年底成行
當兵涉盜賣軍品 男子遭起訴
追頂新劣油 中市再追出4家
為兒女當組頭 警查獲反幫忙
台澳關係論壇 14日花蓮登場
新北市：流浪動物領養率創新高
新北老婦墜樓身亡 警方查原因
沙提雅提：向台志工表達我的愛
抵制頂新 台灣之星被塗鴉
南韓：北韓向空飄境內氣球開火
香港反占中者自行清場 爆衝突
紐時：聲援占中 大陸逮50多人
黑心油衝擊 經部：影響逾70億
水獺妹妹命名 金莎最高票
小說改編電影 票房創佳績
柯P妻公務員身分 郝：較寬認定
台北101：公股主導正常運作
北海岸用餐泡湯 限時37折
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
朴槿惠籲兩韓對話解決制裁措施
冬遊金門 體驗戰地秘境
邱淑媞籲對頂新執行假扣押
挺過莫拉克 尚武燈塔不敵黃蜂
各級學校抵制頂新 教部支持
劣油 羅瑩雪拒吃頂新味全
棒球英雄展 剖析王建民郭泓志
頂新問題油 流入夜市羊肉攤
設立OIU 安聯人壽有興趣
體驗田園之樂 金門烈嶼挖芋去
再推電視廣告 黃秀霜強打換新
雲縣表揚許淑淨 橋梁取名淑淨
遭疑臉書灌水 鄭永金：別抹黑
歐美投資者撤出陸股權基金
金鐘反占中衝突 港警逮3男
公股銀行對中資企業授信 風險尚低
蒙藏會委員長：歡迎達賴訪台
吳志揚率員 稽查味全龍潭廠
抱豬公錢筒攀爬 竊賊摔傷躲2天
雲林好油出頭 藍綠提政見
勝華黃顯雄：會戰到最後一刻
佛門前火燒車 滅火驚見2焦屍
國際人資研習班 13國文官與會
勝華聲請重整 銀行團擬開會因應
警鍥而不捨 助無名屍入土為安
會女友車自燃 改造槍械曝光
走入市場 連勝文學做炸物麵包
陸公安部：新疆懷孕民警遭殺害
世界真小 犯嫌偷車偷到自家人
國造海研五號沉了 造船商痛心
10個問題 自我檢測酒癮
味全三次出包 市值蒸發135億
14日東北季風影響 北部低溫18度
賠償方案還在談 退貨先別急
頂新大統油案 屏檢起訴頂新
被控掏空大有巴士 林富慧判刑
城隍廟殺人犯嫌 羈押看守所
創11年新低 大陸鋼材白菜價
肯定拚勁 關中再為楊秋興加油
桃縣交通義勇警察大隊常訓
新業務挹注 數字看旺明年營運
陸德克士受衝擊否 頂新不清楚
廣西登革熱病例 升至453例
英解密文件：陸阻止香港民主化
正義上游廠商 永成副總遭聲押
全家董座潘進丁 辭味全董事
新設食品警察 警政署：沒必要
愛台美食 孫耀威盼油風波平息
吳志揚參訪績優企業台益豐
教部籲預防下架頂新 大學跟進
世衛區域會議 衛福部官員旁聽
陸媒轟頂新：無良企業顢頇大意
統一：飼料用豬油未流入食品鏈
國慶焰火在台中 民代讚成功
男子持刀鬧護膚店 3人受傷
美國聯邦眾議員葛林訪華
不讓頂新掌101 財部：最好這樣
誆稱借跑路費 花蓮業者遇詐騙
銓敘部：柯P妻公開拜票不適宜
港反占中推擠落幕 民憂再衝突
彩虹編織橡皮筋 5成標示不符
頂新大統油案 屏檢起訴頂新
亞大視傳系作品 獲日本設計獎
韓美情報：平壤無異常跡象
正義問題油案 檢傳喚總經理
黑心油 主計總處：有負面影響
布局電動車 東元Q4業績不淡
憂全球經濟 亞股多收黑
張娜拉坦言曾受恐慌障礙困擾
貿易報喜 陸仍可能出手救房市
全家咖啡 16日起不用林鳳營
傳產轉型 推環保輕石綠能科技
頂新屏東廠脫臭塔 初查沒違規
飛機變大了 綠島蘭嶼增運能
宣導喝酒指定駕駛 逢大啟動
連辦：連勝文與頂新無公交私誼
台股破年線 投信喊低接
美陸戰隊員涉嫌勒斃菲變性人
群園十年茶會 辜翠萍感恩出席
查頂新問題油 彰縣開首張罰單
南韓研判 金正恩執政無大問題
勝華14日起打入全額交割
諾貝爾經濟學獎 法學者獲獎
12件雞鴨蛋藥檢超標 追查飼料
宏?第3季營收 創今年新高
外籍客遊太魯閣 車爆胎警相助
大甲高鐵橋下 閒置用地設步道
台灣持續人道援助泰緬邊境難民
重罰伺候 竹衛生局設下架期限
雅居樂涉貪 股價暴跌17.2%
OPEC料不減產 油價邁向4年谷底
有台灣陳偉殷 金鶯止敗添信心
王國安籲 兩岸合作文創產業
高市登革熱 逾4500例
市長辯論 柯辦：願積極配合
專偷貨車 台南警方逮5嫌
華信重飛台中-首爾 每天1班
風浪大 瑞芳傳釣客落海失蹤
北京環球影城 預計2019年開幕
頂新貸142億 財部：專業判斷
能源會議資訊徵求 核能成焦點
庫德族抵禦聖戰士 土加強介入
解決食安 學者：勿導向政治鬥爭
酒駕向警報竊案 烏龍男遭送辦
苗縣消防員罹難 消防署：撫恤
台灣之星合併案 十月底生效
諾貝爾經濟學獎 提羅勒戴桂冠
保食安 食品CSR須第3方認證
頂新劣油 基隆盤商下游皆下架
統一進飼料油 流向初查無不法
正義採購查弊 聲押老總
公股銀對中資企業授信風險低
網路帳號被盜 法國男一生半毀
世衛區域會議 聚焦伊波拉
核廢料再處理 明年擬送國外
李克強：中義友誼如常青樹
染問題油 山頭火通報並停用
政院：海難救援強化跨部會合作
止敗高壓 陳偉殷：投好就對了
統一超9月營收穩 秋蟹預購旺
頂新遭控涉米糠油 北檢了解中
颱風襲日 疏散逾93萬人
八斗子漁港綠燈塔 女子墜海
新台幣兌美元彈升 尾盤轉貶
獲諾貝爾經濟學獎 提羅勒感動
中市選戰 民眾競選總部送暖
頂新劣油事件 有陸民醞釀抵制
味全股價重挫 學者：倒就倒
U18亞青女籃 中華輸日本
2014諾貝爾經濟學獎簡介
爭著作權 彩虹爺爺胞弟敗訴
環署：廢油與油品進口不同範疇
杜頂新黑心油於海外 需官方公證
宏?自建雲論壇15日登場
今彩539開獎
陸光棍節商機 天貓力推全球化
中研院加入三角洲國際聯盟
威力彩開獎結果
德衛生官員：莫陷入伊波拉恐慌
潘妮洛普榮獲最性感女人封號
高雄旅展爭正名 公會槓全聯會
火燒車奪2命 疑父攜女輕生
開槍自轟竟能活 男稱腦內有鬼
諾貝爾經濟學獎 法終結美獨霸
拒買味全恐傷酪農 轉介收購因應
辦好比賽重於勝負 義大盃開打
法國第3人獲諾貝爾經濟學獎
旅奧僑胞球敘為中華民國慶生
血栓成因人種有別 避免久坐臥
法經濟人才外流 提羅勒提建言
全台四大超商咖啡用鮮奶洗牌
日擬與大陸重啟國會外交
宏?PC熱銷 成長傲視同業
俄遭國際制裁 李克強到訪送暖
勝華：裁員難免 儘早安定
大馬：首7個月陸台遊客銳減
山西26億頭彩得主 卡通服領獎
港示威爆衝突 議員控黑幫介入
豬油需求增 豬脂肪關稅擬減半
日媒：台籍船6越南船員跳船
規範寡頭企業 法學者摘經濟獎
台9家綠能企業大馬尋商機
兩岸金融三會 預計年底前召開
勝華聲請重整 股票先全額交割
明年6月歐元匯款 免中轉行費用
今彩539頭獎 2注中獎
威力彩頭獎槓龜
頂新案 檢約談陳茂嘉釐清流程
當代頂尖經濟家 提羅勒摘諾獎
食安 總統：不查乾淨絕不停止
海研五號意外 監委申請調查
世衛籲亞太地區 嚴防伊波拉
龍洞釣客落海 續搜尋
提羅勒研究 台食安問題可借鏡
竹縣又傳賄選 檢方將漏夜偵訊
海研船難 政院成立漏油處理應變中心
台塑4寶Q3台化最佳 前3季看南亞
台塑Q3每股賺1.18元
打擊劣油 總統籲政府民眾聯手
台灣人說夏威夷故事 州長動容
嚴查食安 全台13地檢署偵辦48案
新疆莎車恐暴衝突 12人判死刑
獲諾貝爾經濟學獎 提羅勒驚喜
阻拆路障 港占中人士水泥加固
越漁工日本跳海 公會：為脫逃
核銷不實 竹縣警局科長被拘提
廣西前政協副主席受賄 判15年
美國發生第二起 感染伊波拉博病例
正義頂新殃290項產品 下架375噸
官媒出手 頂新在陸前途難卜
馬拉拉黃之鋒 進時代青少年榜
凍結銀根 頂新集團麻煩大了
否認知情 頂新製油董座收押
滅頂效應 台灣之星股東恐生變
彰檢：最快15日約談魏應充
薩爾瓦多外海7.4強震 恐有海嘯
青島涵碧樓開幕 住日月潭涵碧樓 招待您去青島
10/16起 捷運動物園站地下停車場暫停營運
不要硬幹惹出更大民怨！
活路外交讓台灣成為友好代名詞 (二)
國際整體形勢合作多於對抗 (一)
即溶咖啡也能擁有完美奶泡 大師級的完美比例
台日技術合作 豐益元創綠能商機
媒體報導「台灣水不合生飲」台水公司提出說明
臺灣港務港勤股份有限公司 於10/16成立
2014桐花文學巡迴講座 邀您體驗桐花文學之美
國民黨馬主席 贊成抵制頂新
經濟部：豬油開放進口、油脂工會統籌
生物辨識技術夯 聲紋悄悄網羅
呼麻案 檢方15日再傳柯震東
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
土耳其否認允美使用基地攻擊IS
頂新製油涉案升級 董座移送複訊
特強氣旋侵襲 印度至少24死
德州護士何以染伊毒 當局調查
改變對同性戀態度 天主教探索
頂新製油董座遭聲押 案情升高
正義油案 老總及採購幹部羈押
正義油案 老總收押禁見
歐股3大指數小幅反彈
CDC：德州染伊毒護士情況穩定
全股成長堪慮 美股重挫
油國組織拒減產 國際油價再跌
登上傳媒 金正恩再次公開露面
西媒：加泰隆尼亞將取消公投
巴西疑似伊波拉患者 已排除
德國有能力接納50名伊波拉病患
疑染伊波拉 2加男被隔離
伊波拉死者遺物焚化垃圾遭拒收
氣球蹦蹦屋被風吹走 美兩童傷
台灣行動應用 結構性轉變
觀眾喧嘩 法國部分撤安娜貝爾
陸出口優於預期 陸股可望受激勵
傳西安設廠有進展 力成不評論
蛋黃區高價宅 保值能力強
港警凌晨突襲 銅鑼灣拆路障
北部早晚涼 中南部溫差大
美股跌跌不休 台股震盪難免
占中反占中衝突 港警逮23人
金正恩露面 政變傳聞不攻自破
加製伊波拉疫苖 展開人體實驗
無畏禁制令 反占中包圍壹傳媒
美股重挫 道瓊3日來大跌673點
香港警方清晨拆占中路障
車神意外疑關GoPro相機 股重挫
金正恩拄拐杖 神隱40天終現身
大雨搗亂 陳偉殷先發延後1天
美聯冠軍賽 陳偉殷延一天先發
華碩產品獲歐洲影音協會大獎
味全開盤再度跌停
台股開盤下跌19.56點
勝華全額交割 股價跌停
富達女執行長報到 正式接班
甄子丹新片倫敦首映 粉絲超嗨
傳縮頂新銀根 味全續躺平
遠傳兒福聯盟合作 助棄兒找家
盤勢回穩 台股平盤上下整理
陳德森武功新片 倫敦世界首映
疑染伊波拉渥太華男 陰性反應
總統選情效應 巴西股市勁揚
漁事件 韓陸暫緩黃海聯合巡邏
美股續挫占中陷僵局 恆指開低
巴西總統選舉 席瓦支持尼佛斯
首拍功夫片 白冰興奮倫敦首映
李克強訪義 聚焦經濟議題
網路談政治 巴西人友誼受影響
跳舞號誌 助行人更安全
新台幣早盤升5.3分
經長：今年食品營業額少124億
美股跌跌不休 亞股挫至6個月低
工業區貨車遭撞 瓦斯鋼瓶散落
中俄高鐵合作 北京直達莫斯科
伊波拉 美法聯合國領袖商對策
奧運爭金 郭婞淳25歲前禁戀愛
占中持續 港運輸業擬追討損失
花蓮玫瑰石展 北科大校慶添輝
堪州疑現伊波拉 報告14日出爐
霧峰鐵皮屋化工廠火警 消防搶救
新台幣早盤升值
頂新製油董座陳茂嘉羈押禁見
青海吊車追撞汽車 9死13傷
英格夫溫德 16日來台獻琴藝
花式溜冰貴公子高橋 傳將引退
水電工人生 法師傅嘆難找學徒
不滿賠償 高市援鑑定及律師費
苗縣表揚亞運奪牌潘政琮陳建安
港警再部署 拆占中金鐘道路障
食用油風暴 立委要求嚴辦
中租Q4看旺 全年營收拚增
霧峰化工廠火警 消防搶救
郭台強：用科技方法管理食安
隧道噴不夠 男大生塗鴉再被逮
南部氣溫仍高 醫師籲防登革熱
遊戲機之后蘇姿豐 改造超微
挺陸生健保 總統盼勿歧視陸生
黑心油風波 副總統：恐有未爆
食安影響GDP 主計總處：待釐清
陸前副教長盼簽兩岸教育協議
許勝雄：食安水龍頭管好就不漏
頂新頻出包 公股銀凍結貸款
雙子星大樓 郝龍斌宣布自建
防伊波拉 新北市17日演練
程泰Q4持穩 下半年較上半年佳
8輛重機闖國道 警方查處車主
台股小紅回神 電子反彈
Selina探班潘瑋柏 想幫妹作媒
查正義上游廠商 傳喚人頭戶
處理凶殺案疏失 員警遭處分
染伊護士愛犬 美：不會安樂死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
施振榮：宏?揮軍電信領域
阿根廷華僑高爾夫賽慶雙十
中巴華裔聯誼會新會長就職
朱立倫：讓黑心店家無法生存
李克強來 俄中簽本幣互換協定
油品風暴 教師團體按鈴申告
止合作 八八坑道已非馬祖高粱
佐科威就職 多國政要將出席
嚴明：明年蓋國軍歷史文物館
青少年選縣市長 11月模擬投票
港警直搗黃龍 拆占中金鐘路障
朱立倫：拓展會創商機提升就業
APEC領袖會議 無諒解備忘錄
江揆：從嚴從速辦黑心商不手軟
朱鎔基之子 傳辭中金公司總裁
許勝雄：食安成國安問題
官員享齊人福 印尼地方要課稅
殺人犯假釋又殺人 免死定讞
北市夜市商圈響應抵制頂新味全
台鐵出招 北東PP自強號變快
中市化工廠火警 無人傷亡
郭台強：投資台灣之星可能生變
陸官媒：占中曲終人散土崩瓦解
台中美容化妝品展 限量促銷
越總理訪比利時 加強合作
政府整頓油安 外館協助掌握
境管魏應充 移民署加強查驗
尊嚴死或自殺 罹癌女論戰生命
國防部搬家 首重安全安檢合格
監委人事同意權 綠營擬提復議
新台幣中午升3.5分
想進台鐵 先挑戰40公斤沙包
得樂日嘎橋縫卡鐵馬 車友摔死
釣客宜蘭落海 命危送醫
搭車關門用力 女乘客司機互毆
正義豬油不純 含重金屬雞成分
救味全 傳魏家擬退出味全
陸每年餐桌浪費食物 可養2億人
紅豆水消腫排鈉 男性也可喝
南瓜大賽冠軍 破北美紀錄
郭台強：第4季電子產業樂觀
花縣府聯合賣場 拒賣頂新商品
食安影響大 許勝雄：額頭都發麻
港警拆路障 恆指早盤收漲151點
小米再挖谷歌人 負責印度團隊
安邦再灑錢 買歐百年保險公司
墨西哥與中美洲咖啡產量降13%
允文允武 正妹中尉獲文藝獎
愛貓成痴 老外收容百隻貓咪
頂新產品 通路商齊聲說不
美元轉弱 新台幣午升3.5分
雙子星案廢標 郝：北市自建
自建雙子星 商仲：符合公益
食安頻生波 江宜樺致歉
查正義上游廠商 人頭辯不知情
正義劣油源 疑飼料用油回收油
楊潔篪10月中下旬將訪美
追思蔡萬才 藍綠高層到場致哀
食安風暴 高檢署召13地檢開會
江宜樺：食安辦公室最快2週內運作
增陸生規模 教部盼擴招生省市
投信：短線盤整 台股區間操作
老翁拐杖掉水溝 也求救119
味全乳源轉他廠 下午協商
宏?攜手翱騰國際 攻企業通訊
華航新777客機首航曼谷
牽制陸 日本東協下月防長會議
辯論 連總部簽名授權三立主辦
中南部空氣品質差 應減少外出
東北角龍洞墜海 死亡釣客尋獲
日圓貶 博客來旅日書大賣
李紀珠：黑心廠商應適當懲罰
賣大陸名牌山寨貨 男送辦
與美陸友好 總統：對台有利
江宜樺：要有食安陣痛心理準備
大陸出口猛增 灌水疑雲再起
張忠謀談未來挑戰 競爭與接班
遭疑熟魏家 胡志強：欲加之罪
多明尼加慶雙十 珍視邦誼
台股收盤漲57點
頂新油案 越公證行：查證檔案
家裡養熊嗎 俄國生來台趣事多
駁蘭奇 宏?：國外員工占比高
考察夜店爭議 監委：考察制度
查黑心商 江揆：絕不可能包庇
台股開低走高 漲57點
951汐止新店公車 3天免費搭
江揆要求撤永成久豐工廠登記
獲贈救災器材 朱立倫讚做功德
蘇貞昌：讓頂新退出地球
占中清場 香港警方順利執行
2桌子1電腦 青少年辦假投票
10月台指期漲 33點
大便辨視卡篩肝病 13國仿效台灣
10月電子金融期雙漲
曾雅妮仍排名70 高寶璟攻頂失敗
低接買盤帶動 亞股翻紅
電子金融齊揚 台股收漲57點
106歲盲腸炎 人瑞康復出院
大順改掛長輝 高市：無法製油
西雅圖原民故鄉 哥倫布日改名
滅頂改變消費行為 品保類翻紅
染織論壇在台灣 展現泥土情感
胡志強嘆 選舉到好事也變調
聖露西亞媒體報導雙十國慶
愛不止息 新竹教區將辦園遊會
旅遊董事長 戴勝通揭台灣秘境
薩爾瓦多結束與千里達貿易談判
胖達人母公司炒股案 北檢簽結
苗栗水箱車翻覆 人員受困
花舞十月天 竹縣花鼓節將登場
華航777如廁 坐看宋代山水
合勤轉向商業網通品牌
稻草藝術 農業文創外銷日本
4G吃飽喊卡 石木標：電信業兩難
薩爾瓦多強震1死 一度海嘯警報
歌劇院圍籬 胡志強：依法辦法
人民幣續升值 登近7個月高點
陸前官員：占中是港版顏色革命
三大法人賣超台股25億元
跨區合作2月 警助無名屍返家
高利誘存款 女保險員詐千萬元
短跑選手變飛車匪 難逃法網
謝立功：感佩韓良圻顧大局
北榮：精神病房配護理師符規定
官媒亮相 金正恩手持拐杖視察
專利師難考 王美花盼放寬
首座台灣獨資醫院 廈門奠基
魏應充名譽博士 長榮不排除撤
選戰如嘉年華 胡志強邀看秀
茂迪：太陽能短期波動 長期成長
防油杜漸 台星建單一聯絡窗口
藝術大專生下鄉 彩繪部落校園
韓執政黨魁促陸遏制北韓核問題
廈門出生率台2倍 引台資開拓
周美青看職棒 登國際棒總官網
預防伊波拉 你必須這麼做
頂新製油遭搜索 營運暫正常
陸官媒：滬港通週內宣布時程
新北學校團膳稽查 頂新全停用
研究：每天1根菸 短命14分鐘
坎城影視展 呂慶龍助廠商搶單
釋出隔天 李瑋華領二軍救援王
楊泮池：唐獎和諾貝爾獎互補
食安燒 貿協：暫無國家要求證明
住宅火警延燒9間 幸無人傷
太陽能收購費降 恐劣幣逐良幣
朱立倫：盼傳統藝術一代接一代
經部：兩岸專利合作 提高效率
新台幣收升2分
工業局合作 4廠 培育跨界人才
海研五號失事究因 靜待調查
上市公司9月營收年增1成
隱私 逾2萬德人要求Google除資
趕救災 苗消防水車翻覆2傷
鐘鳴鼎食 博物館展史前電鍋
印尼又傳毒麵條 消費者怕怕
警逮通緝犯 一舉查獲槍毒
納人體工學 織布機減損傷
江宜樺：大幸福油品流向15廠
女議員遭黑函影射不倫 全家哭
中壽Q3獲利 創單季歷史新高
頂新飼料油 交大校長：不像話
墾丁春天音樂季 開始場地申請
2014PNC會議 故宮中研院合辦
梅山春受好評 回故鄉嘉義演出
花旗：食安事件 不影響台景氣
港警：金鐘道等路段恢復通車
外交部要求吉國說明援款流向
遭通緝14次 竹縣警逮捕歸案
全球難民1670萬 多避居鄰國
警所親切服務 虎尾客厝受稱讚
無水染趨勢 遠東新搭優衣庫
劣油案民眾怒 帝寶前演行動劇
貿協老店新張 兼顧現實與理想
陳天汶參選連任 胡志強站台
華航燈光秀 傳達夕陽黎明情境
助弱勢重就業 北市專案服務
談占中 前官員讚梁振英硬骨頭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
防萬里蟹哄抬 新北市府要查價
微軟新版MSN網站正式上線
抵制擴大 麥當勞停用林鳳營
國防部：經鑑定蔡學良死因自為
權益考量 雙子星案結束招標
星國際建材展 台灣綠色屋超夯
勝華衝擊 華德光電提列備抵呆帳
政院：魏應充曾任食安會報委員
金音獎 李壽全獲傑出貢獻獎
北市：頂新勞退金提撥暫合法
中華電切入物流 投資台灣港務
金音獎 大象體操入圍大贏家
台客偷渡抵金 向警方投案
少年竊車並變賣 金城警方偵破
黑心商品 嘉義婦女會號召抵制
離島陸客配額 行政院研議外掛
抵制頂新 全產總號召23萬會員
藝術結合公益 偏鄉長者上美勞
高中英聽准考證 15日寄發
遭抵制 味全1/3乳源轉他廠
華爾道夫售陸 美關切安全隱憂
仁川亞帕運 石定為中華隊加油
林奕華紅樓夢 填補慾望的洞
釣客落海送醫 昏迷指數3
卜蜂用問題油 中市衛生局清查
廉航預設託運行李 民航局說不
雙子星政府自建 中工：大退步
雜誌封面挑釁 IS旗飄揚教廷
護學童食安 中市肉品供豬板油
劣油事件 辜仲諒：用法律制裁
美元走弱 新台幣升2分
瓦解占中 港府祭出切割戰術
台中增食安人力 全面守護食安
響應滅頂 華碩下架頂新商品
頂新強冠正義 停止一年出進口
專升本成效差 教部盼增彈性
低溫17度 再1天溫度回升
授信品質 列海外分行准駁依據
魏家動向 江宜樺盼符社會期盼
食安連3爆 嘉縣拒賣頂新商品
古寧頭共軍遺眷 組團來金祭悼
遼寧高幹 17人住百坪大宅
基隆食物銀行 下架1624罐味全罐頭
北市協商退費 結果15日出爐
頂新好大 營業額達2.5兆
小資女考台鐵 40kg沙包12秒搬
援吉里巴斯款項 江宜樺允查明
登革熱恐破5千例 12年新高
黑心油風波 桃縣持續全面清查
女優小澤瑪莉亞 印尼人愛又恨
世界金門日閉幕 原鄉力量綿延
IEA砍需求預測 油價恐續下探
綠高市議員議長選舉要亮票
提升動能 國發會打造創業園區
拆水泥料塔 工人遭廢料砸傷
聯夏正義油品 2萬多包下架
朱鎔基子 辭大陸中金公司總裁
周小川：陸今年經濟成長率7.5%
食品卡關 經長：展開官方協調
新北洽公免書證 勞保雲端查
新機創意處處 華航首開空中趴
黑心食品求償 團體訴訟有前例
日本花式溜冰貴公子 高掛冰鞋
大學新生註冊率 擬年底公布
抵制效應 頂新電信布局志難伸
英國9月年通膨率 創5年新低
大馬老婦順手拿早餐 遭逮送辦
正義上游油源 多屬空殼公司
主力百貨內超市 不售頂新產品
綠杯葛預算 朱立倫被拒門外
中信金與日本北陸銀簽MOU
慈濟：維持販賣香積麵
劣油案 南檢扣鑫好負責人財產
梁國新：絕不能寄望對手怠惰
公親變事主 處理家暴警車被撞
新北學校 未用陳香蝴蝶腿肉
許新桃園承諾 構築幸福桃花源
江宜樺：不計代價落實食安8措施
被指違反行政中立 高市警否認
新日光擬賣美國4太陽能電站
金門在地青年培力營 登場在即
莫斯科光暈節 影音絢麗超吸睛
味全斗六廠未傳裁員
SJ晟敏證實 12/13結婚
採購案涉洩密 胡鎮埔判刑6月
花布百節龍飛天 苗風箏節暖身
習式依法治國 實源自法家思想
太陽餅文化節 祭買一送一
谷歌：尋求在台用電最適方案
陸媒輪番轟 抵制頂新逐漸發酵
黃蜂襲日後出海 3死近百傷
土地公文化祭 5尺金面伯公遶境
抗伊波拉殉職 UN醫師病逝德國
教部擬修法 開放大學活化校地
公園阿嬤抗糖尿病心法 7大誤
改裝排氣管正夯 開罰逾200萬
療癒系展覽 醜比頭12月展出
食安風暴 台灣食品遭陸日擋關
清潔獎金政策 連勝文加碼兩千
味全員工公開信自救 護工作權
併中嘉等案 曾銘宗：聯貸暫緩
統一超：不促銷不下架味全商品
辦案遭質疑 警方：偵辦沒問題
2014台北詩歌節 關懷勞動
變性人凶案 衝擊菲美軍事關係
國泰金台灣之星持股 慎思去向
戰地觀光藝術季 戰地祕境亮相
展賽夏族文化 苗栗縣辦薪傳展
抵制頂新 中市行文籲通路下架
寬心園蔬食料理 飄香美國東岸
民調 桃縣八成滿意環境清潔
花蓮鱸鰻潭水母爆量 季節出現
前波受創 台中糕餅買氣已回升
食安未爆彈 江揆：可能還有
台大心導管室正常運作 爆料不實
第1屆神將競技大賽 運動多元性
德國投資人信心 創23個月新低
神將文化祭嘉年華 神巡蘆洲
高雄體育攝影展 老將憶當年
基隆續查劣質油 未發現違規
面交千萬元消失 台要吉國踹共
公務人力研討會 盼創新思維
女性殺手 新北乳癌數冠全台
拒污 林國正促停建台耀大林廠
德國慕尼黑愛樂 三度來台獻藝
桃機副總魏勝之榮退 場面溫馨
中信金聘王志剛擔任創投董事長
西雅圖咖啡 全面使用光泉鮮乳
北市會展獎旅贊助 11月申請
農業外勞問題多 勞部：待研議
台灣港勤公司 黃國英代董座
頂新味全負責人退出 讓企業重生
弟昔捐肝 今造福兄優先換肝
個資大量外洩 南韓擬換身分證
大陸青年冠軍新疆 絕殺台師大
食安激烈反應 翁啟惠看見希望
續增 高市出血登革熱增6例
阿里山陸客小巴車禍 十人受傷
建大深圳廠 敲定港資合作
彰化ADT高球賽 高手力拚亞巡賽資格
中共反腐收網 四中全會看點
台北咖啡文化節 飄中南美風味
緬甸安全警示 外交部提醒注意
電視辯論 連勝文：各憑本事
葉門叛軍 攻占紅海戰略要地
退休警熱心摘蜂窩 遭螫險丟命
重懲黑心油 苗縣籲修法處極刑
查正義上游廠商 人頭否認獲利
抵制頂新 北市市場全數響應
海研五號失事 環署：未漏油
鴻海職福會 全面抵制頂新產品
劣油案 嘉縣廢止永成工廠登記
批菊經濟外行 楊秋興允推金流
中共黨史罕見 四中聚焦法治
苗栗大閘蟹競賽 將邀兩岸PK
正義油事件 陸媒更加關切
嚴打非法移民 歐洲大規模掃蕩
外匯指定銀行已達3394家
醫護防伊波拉 演練穿脫防護裝
韓天團SJ晟敏12月13日結婚
美軍殺人案 菲將爭取羈押權
工行在韓發行1.8億人民幣債券
未穿救生衣 消防局開罰6釣客
日職軟銀鷹監督秋山閃電請辭
藍綠攻防 新北議會空轉
葉匡時視察台鐵 盼維修能量升
義大火力旺 連兩場得分三位數
功能環保流行 盡在台北紡織展
靖國秋祭 日總務大臣擬參拜
北京建環球影城 2019迎客
進口豬油逐批查驗 需附證明
今彩539開獎
台銀金銀幣 有機會登陸
曼谷將興建東南亞最高大樓
大樂透開獎
港導陳德森：占中立意佳方法錯
台南工廠火警 1人嗆傷送醫
Daum Kakao駁回調查 檢方澄清
政院：魏應充已非食安會報委員
柯文哲創業政策 開設老闆學程
世衛：4447人感染伊波拉致死
政府決心 馬：千名警調查劣油
U18亞青女籃 中華晉級4強
英前首相布萊爾 疑成恐攻目標
蘇貞昌：藍要6都辯 綠不必怕
大陸發改委：投資成長跌幅縮小
民航局：無法提供私人飛機資訊
抵制頂新 柯文哲：像抓女巫
傳大陸封殺 九把刀等人反更紅
鍾萬學發火 允槍擊騷亂暴徒
現代治水 大陸砸3兆整頓水利
降低罹癌率 歐洲公布12準則
朱辦：競選影片傳達實作精神
正義油含雞成分 疑用回收炸油
黑心油 北市要味全賠3倍
防伊若不力 兩月內恐週增萬例
陸客巴士阿里山車禍 9人送醫
藍19場團結大會 馬親自輔選
台資婦產醫院登陸 互補作用
司法抵制排山倒海 頂新陷風暴
彗星將掠過火星 NASA嚴陣以待
財報亮麗 美股開盤大漲
中共黨媒發文評占中 肯定港府
危機四伏 德砍成長預測
蔡琳高梓淇大婚 還珠劇組祝福
香港占中 中共七常委緊急密商
全台10萬餐飲業 聯手抵制頂新
台銀對陸曝險 嚴控影子金融
黨媒刊習語錄 讓人想起毛語錄
投顧名人梁碧霞 遭金管會解職
今彩539 1注中頭獎
伊毒蔓延 世衛：每週將增萬例
伊毒篩檢 倫敦希斯羅機場啟動
大樂透頭獎槓龜
陸影子銀行 周小川：謹慎因應
涉毀謗韓總統 日記者吃官司
研究：全球財富增至263兆美元
預測美期中選舉 媒體躍躍欲試
台南工廠火警 幸未燒化學原料
職場壓力大 損害女性健康
Burberry憂陸需求 股價重摔
頂新油董座遭押 藏文件成關鍵
瑞信：台灣財富水準表現出色
抵制持續擴大 頂新成過街鼠
帶團到大陸買股 投顧停業半年
布萊爾恐成恐攻目標 英高度重視
獨立公投受阻 加泰隆尼亞變招
美期中選舉難熱 歐巴馬臨考驗
占中 梁振英要全面恢復交通
人民生命財產安全遠重於「馬習會」
破除謠言 金正恩柱枴杖露面
食安會報、GMP協會 魏應充已「雙開」
林金保分享從土地倫理看良心覺醒
食安爆危機 楊瓊花談良心覺醒
郭南宏：以智慧力行良心覺醒
神氣家族《國恩家慶文化傳世》
中日交流慶祝雙十國慶 國際友誼團良心遊風城
舊金山灣區 呼應UN教師日
勇敢追夢 做自己的主人
泰山獅王文化節 響應良心時代運動
萬人同唱客家聲 響應良心時代運動
祖父母節倡良心 平鎮北勢社區攜老扶幼齊響應
新店區長王美月 推良心時代運動
新北蘆洲國中良心推動心三美品德教育
苗栗糕餅公會 良心守護健康人權
泰山明志國小校友回娘家 良心啟航回饋鄉里
勇敢接受考驗 創造王牌人生
環保健行宜蘭「水」 用良心守護宜居城市
庫比蒂諾市市長Gilbert Wong呼籲共同推動良心時代運動
從良心出發 鎵興搭起政府、企業、外勞的橋樑
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香港警方驅趕占中者 爆發衝突
聯合國NGO年會 看見青年志工崛起與傳承
紐約快「閃」小提琴家 王博仁街頭募集良心
用「心」看世界 Life爵士樂團良心傳美善
洪道子博士：良心時代是永續未來的方舟
大溪南興社區「神農百草園」揭牌暨響應良心時代運動
府城良師齊心呼籲 「良心」是孩子最好的導航
辦報要心存良心 世界日報郭俊良社長暢談理念
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愛的魔法 快樂學習
帽子議員黃林玲玲 良心從政問心無愧
何明里民同樂 響應良心時代允諾做好事
桃園地景藝術節 霍夫曼呼應良心手勢
食安風暴中 律師節良心大放送
10月15日 國內各大報頭條
南僑工業用油流向待釐清 123項商品預防性下架
SRS-X1 防水藍牙喇叭 靚酷上市
活路外交讓世界看到台灣 (三)
致力國家利益最大化威脅最小化 (四)
拒買，何嘗不是對政府抗議！
兩岸應啟動參與區域經濟整合之研究
2014海峽兩岸大學校長論壇暨科學技術研討會
三艾健康科技公司 10/16正式登錄創櫃板
防脫產 雄檢查封正義廠房資產
食安影響政局安定？ 台北股市大跌112點
阿里山公路陸客參訪團事故後續處理
澳洲官方證明送到 陳飛龍：如果有錯關廠退出食品業
櫃買開放式基金交易平台10/27登場
施羅德台灣25年 開花結果秀佳績
10/18起西門站、小南門站「固定月臺」候車
香港警方：7警涉嫌毆打示威者
民航局證實 頂新私人飛機離台
日特定秘密保護法 規範55項
港占中民運 傳北京決意不讓步
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日陸本月擬重啟海洋磋商
義護士疑為殺人魔 涉毒害38命
染伊波拉德州女護士：情況良好
世衛：塞內加爾可望脫離伊波拉
港占中人士與警衝突 多人被捕
IEA砍需求預測 國際油價大跌
企業財報亮麗 美股回穩
伊波拉效應 巴西海地人受歧視
醫院：染伊波拉德州護士情況好
克里米亞進行入俄首次人口普查
巴西夏令時間19日實施
校外教學驚魂 司機恍神亂開車
投信：美股向上機率高
遠東新無水染 運轉效率逾9成
9月券商獲利 大減98%
日月光擬發行ECB 上看4億美元
資策會MIC OPEN講 吸睛
傳祖克柏今訪三星電子南韓廠
國聯冠軍賽第3戰 巨人踩扁紅雀
房屋需求 中小坪低總價宅當道
威剛新外接硬碟 搶個人雲商機
德州76醫護接觸賴國伊波拉病患
閎康擴版圖 LED一條龍測試服務
成大教室冒煙 消防車馳援撲滅
對抗伊波拉 祖克柏豪捐7.6億
紅雀再見暴傳 巨人2勝1敗領先
普安推高密度儲存陣列系統
淡水清晨16度 入秋最低溫
成大教室冒煙 消防馳援撲滅
英特爾估Q4銷售超越市場預期
美科技股彈 台股稍鬆口氣
英發行人幣債 陸境外西方首次
台灣大運算雲推優惠 搶商機
動動手指 遠傳門市上網體驗
陳偉殷領軍止敗 首2局精彩
勝華效應 恐拖累軟板廠獲利
大同ViVa攜手 買就送購物金
味全連 3根跳空跌停
重整加全額交割 勝華開盤跌停
台股開盤上漲1點
祖克柏捐2500萬美元 抗伊波拉
駐義代表處舉辦國慶高球賽
味全營運陷困境 持續亮燈跌停
陳偉殷3局好投 金鶯領先
員工有福 蘋果臉書補貼凍卵費
南韓反坦裝備老舊 難擋北韓
熱浪襲擊聖保羅 水庫持續探底
食安未爆彈 食藥署：徹查到底
南韓：南北韓軍事會談將召開
南韓央行降息1碼 2個月來第2次
食品風暴衝擊 台灣外銷受影響
創意獲美比特幣挖礦商訂單
新台幣早盤升值
華膳聲明：自製品未使用正義油
陳偉殷投美聯冠軍戰 台第一人
因應食安 國安局蒐整國際情報
拒買抵制 經長：盼企業得教訓
港警驅離占中者 45人被捕
瓜地馬拉旱災 台捐糧食賑災
陳偉殷危機處理 4局失1分
曾銘宗：贊成凍結頂新新貸款
歐巴馬召國際領導人 討論伊毒
請給機會 味全人吐心聲
基北免試方案 教部將退回
李克強訪義 企業簽約百億美元
進陸大閘蟹 食藥署盼自主管理
越南與歐盟加快FTA談判
美聯冠軍賽 陳偉殷5局失1分
疑機車擦撞 女騎士摔落山溝
公職配偶助選擬放寬 選前適用
樂陞美術創作大賽 16日開跑
曾銘宗：外資近日轉淨匯入
放空標的急跌 美股空方嚐甜頭
人類移民火星 只能存活68天
食安風暴 國安局：影響外貿
留一三壘跑者 陳偉殷退場
港警毆打占中人士 電視全都錄
蘋概軟板三雄 股價慘跌
政大師生送暖 伴美罕病生學習
陳偉殷第6局退場 金鶯落後
三星表態除疑慮 DRAM股漲
香港占中持續18天 局勢未解
南僑油品傳中鏢 桃縣府將說明
頂新黑心油衝擊 投保中心關注
陸PPI連降 追平亞洲風暴紀錄
說明查南僑桃園廠 股價急跌
張盛和：外資賣超 有收斂
IS攻勢猛 歐巴馬會聯軍表憂心
韓亞銀高球賽 曾雅妮重返戰場
未爆彈疑慮 食品股挫著等
成立食安警察 內政部再評估
台股盤中大跌104點
美聯冠軍賽 皇家打垮金鶯聽牌
食安風暴 高檢署召12地檢開會
潛艦國造 年底建案2年後動工
國台辦：陸已禁正義油品進口
食品用油 李翔宙：還有未爆彈
奈許傷重 林書豪可望先發
跌逾百點 台指期壓低結算
馬總統挺港民主 攸關穩定和平
國台辦：台獨助占中 不得人心
食安受關注 有機農產成亮點
民航局長實測 虎航網站不友善
南僑3油品流向疑慮 限時說明
總統食安 國安局否認有試毒師
陸9月CPI創新低 引市場憂慮
週刊影射總統魏家關係 府譴責
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
海研五號沉沒原因 恐封艙失敗
高市酒駕死亡數 警：2年續降
台北詩歌節 谷川俊太郎將訪台
桃縣：南僑進油未依食油查驗
杜紫軍：支持扣押頂新資產
加總理訪陸提占中 專家看法歧
學聯：港警暴力 令人不寒而慄
曾銘宗緊盯陸房產影子銀行風險
陳偉殷5.1局 金鶯最長先發
外資降評蘋概股 鴻海走跌
南僑：進口牛油文件誤填 補件中
食藥署：南僑有疑慮 需提證明
公寓藏大批毒品 男樓梯間被逮
諾貝爾得主促印尼小心採礦合約
陳永康：台灣是海洋安全夥伴
華航新制服 空姐紅色系旗袍
海灘遊俠築人鏈 救出受困女孩
出貨不墜 啟?Q4淡季不淡
併台灣之星 徐旭東：勿火上加油
台灣招商 航空城盼引美資活水
法部：兩岸司法互助防頂新脫產
伊毒 賴國醫護上工獅子山衝突
頂新案 陸：與台灣保持溝通
查正義油 雄檢押3人加快腳步
南僑油品疑慮 江揆所指未爆彈
談食安 徐旭東：老闆要負責自制
王偉忠挺金鐘 打開台灣電視史
談食安 王文淵：每人事情要做好
張曉明：占中違背一國原則
全球疑慮徘徊 亞股漲跌互見
英特爾報佳音 台積法說行情暖身
華郵：港爭民主 習應彈性回應
日調查：估421萬人網路成癮
金鶯3連敗 陳偉殷本季恐收工
陳偉殷吞敗 球評：他已盡力
南僑牛油待檢 上百項商品下架
味全德克士布列德 允3倍賠償
防伊波拉 入境星國加強檢測
新台幣中午升2.9分
體內導管斷裂 醫：應儘速取出
吸引人才 樂陞擴大加薪
國防部：國軍營站味全產品下架
台中歌劇院將落成 明華園首演
魏家退出味全董事會 此時不賣股
張盛和：加強對頂新查稅
護食安 藍盼在野勿杯葛修法
中市查獲松青超市過期品做便當
新北17日多處停水逾17小時
外交部：援吉案調查結果將公布
週刊指要連營出手勿重 府澄清
科技部魔鬼訓練營 助創業扎根
因應伊波拉 美將設快速反應組
香港政改 國台辦：勿說三道四
伊波拉憂慮料影響廣交會參展
王品跌破300元 晶華再登基
朱立倫：食用綠美化成新目標
拚了 高市府購物節送汽車
綠營聲援占中 陸：藉題發揮
南韓央行下修今明年成長預估
女子墜樓 疑感情因素
APEC王張會 國台辦：尚未溝通
陳保基：今起公務只在農委會談
陸：157家台商進駐上海自貿區
占中無損優勢 香港向台資招手
陸9月CPI漲幅創新低 引憂慮
頂新黑心害全台 黃茂雄：遺憾
世新師生路跑 迎58年校慶
農委會：味全釋1/3生乳 16日上路
黑心油風暴 總統全力支持江揆
清大開放單車認領 學生漏夜排
味全賠償3倍金額 最快下週辦理
皇家力克金鶯 美聯冠軍只差1步
遭質疑坐移民監 葉吉堂否認
華隆案有解 債權銀行願捐4億
百萬海景豪宅蓋錯地方 白搭
腹部微凸 徐旭東虧王文淵太油
北市警：獲通報會派員查劣油業
檢方查呼麻案 傳柯震東出庭
海研五號失事 學者籲盡快再造
壓背壓到骨折 瑜珈教練遭訴
南僑肥皂跨食品 同陷食安疑雲
傳禁九把刀書 國台辦：不了解
照護工大缺 日政府苦思對策
毒癮酒癮難耐 男竊筆電高粱酒
誤觸黑心油 摩斯評估自產醬料
華隆自救會：沒抗爭不應分錢
駁黑心砂 前國代要李進勇道歉
南檢搜索北海 負責人夫婦交保
鴻海後市 外資看法不同調
奇美醫師自拍 招募微電影吸睛
台灣伊藤忠：對食安風暴驚訝
防溺水手環增生機 發明展奪金
國研院：海研船難靜待調查
虐死同居人稚女 男判刑定讞
基北免試案攻防 學生未受惠
混油若屬實 連營擬不聘陳飛鵬
不忍禽鳥枉死 新北警出妙招
台股收盤跌112.88點
韓家宇：食安若明知故犯 要不得
海沃德NBA最強？電玩啦
植入胚胎幹細胞 救回部分視力
廉航帶外食 立委建議比照戲院
瓜地馬拉咖啡年出口降15.6%
南僑油品疑慮 規避繁瑣查驗
北市籲教育部平等對待基北區
邁向無線通訊 紐約地鐵直追
台北股市跌112.88點
陸9月PPI連31月跌 經濟趨緩
促石化業納稅 高雄估增稅27億
建物公安檢查評比 北市奪冠
誤闖國道遭撞死 肇事者疑酒駕
10月台指期跌97點
廢食油流向 4成2在小蜜蜂
豐田全球召回175萬輛汽車
食安風暴來襲 指數創波段低點
10月電子期 金融期都跌
南僑油品有疑慮 李鵠暫先下架
南僑進油 從澳菲馬國不同管道
宰殺野狗欲煮食 軍官遭起訴
美媒肯定殷仔 要金鶯加把勁
勝華重整 旭曜應收款有2.24億
幸福企業論壇 勞資角度看幸福
台助中美洲防治柑橘黃龍病
選舉廣告正妹 北埔老街亮相
使用南僑油品 福義軒自主下架
黑心油爆不停 進口油賣逾萬瓶
陳飛龍：南僑烘焙油脂安全無慮
F-永冠：國電貨款 正常收回
香港人權陣線 譴責港警暴力
台灣茶生活展售會進軍大馬
兩韓非公開軍事會談板門店舉行
飛機餐用南僑 華膳預防性下架
金門文教會館 年底發包興建
北韓自瑞士進口機械 製菸
醫改會獲醫療奉獻團體獎
三大法人賣超台股57億元
陸專科生來台讀二技 研議放寬
港警驅散占中 被指濫用權力
谷歌眼鏡成癮症首例 夢裡都戴
整頓食安 總統盼立院支持江揆
登革熱增 化學兵鎖定鳳山消毒
剷黑心油 學者促理性修食管法
陳飛龍：如有問題 願馬上關廠
貓熊大軍在竹縣 小學生陷瘋狂
南僑釋疑 台南暫不籲自主下架
傷殘榮民凋零 太平榮家留追憶
胡志強：蓋BRT不放棄MRT
嘉聯益通吃蘋果 旺到明年Q1
越捷12月首航 3千張機票免費送
楊秋興：黑心廠倒食安才有保障
普選不成 近半占中青年不願生
強化太平島部署 國安局：支持
新台幣收升1分
南僑油品惹議 福義軒接受退貨
躲黑心油 台南現榨豬油漸夯
南僑油品惹議 李鵠撤萬顆酥餅
頂新案 彰檢提訊在押被告
涉大麻案 柯震東再度出庭
成衣廠聚陽前3季EPS9.31元
食品占市值2% 曾銘宗:台股未失序
男子疑自焚陳屍橋頭 身分待查
日月光8.75億元蓋外勞宿舍
BRT成選戰議題 藍綠各解讀
國道火燒賓士 女駕駛灼傷送醫
黑心油風暴 福義軒業績掉5成
秋收豐年 泰雅文化祭儀傳原味
陸媒：滬港通擬27日開通
7-11推新霜淇淋 強調日本進口
滬港通限額度 外資態度謹慎
公仔娃娃亮相 雲林家扶徵名
政見一較高下 馬籲賴黃辯論
不讓便民變圖利 投縣公僕習法
南僑：價差很小 沒有動機混油
經紀公司：晟敏非奉子結婚
陳保基：訪頂新 未受總統指示
新日光集團赴英建屋頂太陽能
美護士：醫院無伊波拉照護指南
頂新案 屏勞工處長：勞工無辜
大馬：防疫佳 感染伊毒機率低
復興空廚：未使用南僑下架油品
東昇收廢油貯存 高市廢止許可
搭小黃掉百萬珠寶 警細心找回
顧能：平板占全球裝置量近1成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
阻掛羊頭式賣油 高市加強查核
開生技公司賣牛樟芝 吸金50億
斑馬線畫大眼 星國提醒用路人
河北霧霾應急 形式大於內容
萬里蟹 橫行五星級飯店
國慶煙火圓滿 中市：廣告感謝
美德州第2名醫療人員染伊波拉
iPhone6太夯 台灣果粉苦等
長榮：機上餐停用南僑植物油
南僑集團 貸款約65億
大陸CPI創新低 經濟面臨壓力
致伸切入汽車零組件供應鏈
用油又不安 李鵠無奈轉憤怒
準總統搭機車 佐科威照片瘋傳
林中森 21日率團訪上海江蘇
雄檢查封正義廠房及被告資產
刀槍為筆血為墨 寫下戎馬半生
太魯閣族抗日 立碑紀念歷史
九合一選舉 27日號次抽籤
防黑心油 檢討降動物油脂關稅
南僑產品 學校預防性下架
商圈嘉年華 全國特色匯聚南庄
核三廠冷凝器滲海水 供電減少
第2名德州醫護 呈伊波拉陽性
黑心油案 檢方：從速從實偵辦
菲銷台椰油 食用工業等級都有
房屋稅徵收率過 北市籲擇自住
美元走弱 新台幣升1分
立院初審 實驗教育有法源
民航局：頂新私人飛機1架在台
珍藏恐龍蛋 科博館驚奇展出
台灣之星：五大股東持股不變
賴清德建議味全提高生乳收購價
永成賣黑心油 嘉縣議員抗議
香港特首施政總質詢改期
寧波參訪團車禍 海基會關切
頂新案檢方提訊 被告避重就輕
食安政治責任 連柯各有看法
APEC 國安局：完成資安測試
財部：牛油進口免稅 需誠實申報
水氣增 16日晚起北部東部有雨
宣導急救教育 救心巴士到處跑
首爾亞太婦協大會 台灣不缺席
登記選縣市議員 7人不符規定
南僑補澳菲文件 外館查驗真偽
國泰世華銀青島分行16日開業
日月光擬發ECB 上看4億美元
校園食材登錄 最遲104年2月上線
王汎森：唐獎評人 人也評唐獎
桃園航空城商機大 赴美拚招商
食品技師放榜 盼制度解決食安
李翔宙：沒有AB檔案
南投18日徵才活動 釋600職缺
港團體連署 提政改補充報告
許信良：北中2都勝負牽動政局
2016大選 國安局：嚴守行政中立
頂新案 台灣食品在陸形象受損
用油不安 竹市三知名商家下架
南僑油品來源 大馬關注查證
土城國運中心酷 冰宮漆彈進場
食安風暴 馬：證據到哪辦到哪
中華黃頁結合域動 公平會同意
雙反有變 陸太陽能電池轉單恐縮
國安局：國慶驗證 維安良好
追吉國援款去向 國際刑警介入
談頂新 施崇棠：企業要守正道
長者誤入國道 籲建防誤闖系統
食安 民進黨組跨縣市工作平台
六輕四期擴廠環差案 環評通過
國賓倡永續 在地萬里蟹上桌
慕尼黑愛樂 奏史特勞斯經典曲
國發會造創業園區 拚國際口碑
民進黨盼深化台美安全合作
鐵皮倉庫火警 警消搶救
產業轉型 經長：沒時間再蹉跎
桃園公益 關懷白化症等身障
用過期原料 松青超市致歉
揮別宏達電 臉書機找上三星
柯震東：不能再犯 自己都知道
占中 港官員：不影響經濟穩定
陸團阿里山車禍 公路總局助查
內湖審議會 公民團體噴滅火器
味全承諾退費加3倍賠償
歌曲編寫小說 閃靈跨界變作家
朱立倫市政與競選團隊分進合擊
南北韓高階軍事會談 無共識
老屋新生 瓦豆光田祖孫情奪冠
央行提高出入境新台幣至10萬元
尼國探孩子 楊祐寧陪讀兼煮夫
總統談民主 陸委會籲理性看待
獅子會拚挽袖 捐血送大閘蟹
史匹柏拍片 柏林資助50萬歐元
雲縣長選戰白熱 藍駁指綠抹黑
德暴發戶 死於貧病潦倒
嘉市飆舞節 18日起登場
滅頂波及 台灣之星員工喊冤
經長：產業不升級難與他國競爭
收容人就業 嘉義看守所媒合
台灣五金展在台中 21日登場
福建擴大鐵路網 18條1045公里
大陸風電閒置150億瓦
防問題油 南投成立緊急小組
花蓮美食特蒐 好吃兼好康
前進高中 中央社17日起校園講座
布倫特創4年低點 料撐在80美元
核三冷凝器異常 不影響核安
宏?：PC出貨優於產業平均
台銀行人民幣存款逾3000億
環署查廢油 魏國彥：除惡務盡
頂新案 屏檢扣押屏東廠設備
頂新案 北檢扣魏應充帝寶豪宅
用南僑油 基隆12家烘焙業下架
東海岸探勘啟航 從海上看台灣
美日領袖通話 談伊波拉TPP
新北：陳香蝴蝶腿製便當已銷毀
哪家學校女婿強 蚌埠一中出列
柯震東呼麻自費戒癮 換緩起訴
國民黨：6年來未收頂新政治獻金
飼料油流向控管擬由業者通報
使用南僑油 竹市RT麵包下架
嘉檢查扣永成土地51筆 永豐6筆
報香港占中運動 陸封鎖BBC網站
就業學程補助計畫 畢業即就業
飼料管理法 擬強化邊境查驗
比國機場不檢測伊毒 引發憂慮
APEC 北京力推火車載汽車出遊
小將拚中正盃 爭闖妮的邀請賽
頂新案 魏應充3戶帝寶遭查扣
愛上義大利 陸資灑錢掃貨
南僑補件驗證 駐菲處全力辦理
財部明公告北高國有地地上權案
丹麥羽賽遭逆轉 戴資穎吞敗
廉航禁外食 未違反消保法
亞大籃中華隊 磨合漸入佳境
今彩539開獎
品嚐優質國姓咖啡 19日來南投
罷工癱瘓交通 德通勤族嘆苦
高雄第一科大授曾銘宗名譽博士
山西官場又震 大同市書記遭查
英報：占中彰顯民主需要奮鬥
推廣自建雲 宏?邀夥伴行王道
雲南爆流血衝突 8死18傷
美軍殺人案 菲：美應配合調查
海碩女網 亞運女單金牌來台
世界級武術高手 應邀登台獻技
華碩ZenFone進軍巴西
新疆經驗 柯旻豪將率義守搶勝
綠助選團走透透 中北部輔選
台勤勞資糾紛 林國正促速落幕
李克強訪義 意欲投資環地中海
連總部：府未對頂新案給意見
許瑋甯秀性感 張睿家伴走劍門
陸企放款風險 雙管齊下控管
食安責任 連：尊重總統想法
拚經濟 法國再提開放週日工作
睽違15年 張洪量在陸復出
柯：政府抵制頂新為轉移注意力
BBC英語網站 大陸各地封鎖
孫培原把握機會 終成武林高手
用南僑油品 星巴克下架3點心
嘉市里長涉賄選 檢警調查扣現金
陸委會：續推小三通政策常態化
台灣食用油 香港全面禁進口
歐盟收緊銀行規定 防紅利漏洞
聯發科推全球全模64位元單晶片
頂新案 屏檢扣押60多個油槽
法雜誌評最美單車賽 台灣入選
日七星列車昂貴 眾人卻搶搭
香港占中18天 危機未除
美股大跌 標普吐回今年漲幅
KANO精神 魏德聖盼遍傳
溫家寶現身母校 陸官媒冷處理
胡為真參加捷克公元兩千論壇
蒲亭虎越界 網民：到中國偷雞
推動創新創業 國發會當領頭羊
蘇格蘭國家黨首位女黨魁出爐
頂新私人飛機 晚間合法飛大陸
今彩539 頭獎5注中獎
越德總理會 加強兩國關係
油品案查扣 檢方：避免脫產
美境染伊波拉病 至今2人
華碩感動99短片徵選開跑
南僑半成品製麵包 復興停售
頂新疑買飼料油 自行煉製售出
擴大黃豆進口分類 有譜
雄檢查扣正義設備34筆不動產
魏導籲企業善盡責任 不圖金權
俄烏總統會談 德法可能參與
嘉市里長涉賄選 檢方聲押
朝野共識上市櫃食品廠設實驗室
誰當主管 美民眾仍屬意男性
食安未爆彈現 南僑遭疑混油
食安風暴 經長估衝擊產值150億
味全工會爭工作權 要頂新退出
美國出現 第二起伊波拉病例
防脫產 檢查扣魏應充等人財產
神氣家族《Y世代職場達人》
汐止宏聲中藥店老板翁燦燿呼籲珍惜良心好時代
碧華國中補校開業式 響應良心時代運動與國際接軌
國際愛與和平日 良心覺醒 全球行動
太極門樹林道館19歲生日 十二生肖來慶賀
鼓岩國小響應「良心時代運動」
新北市安溪國中、三峽國中及明德高中 響應良心時代運動
泰山區家長會家族連署「良心時代運動宣言」
苗栗縣銅鑼鄉婦女會才藝班聯誼倡良心
鄰里社區互助 良心美德推動建設美好世界
潘儀君及SARS病友協會理事長雷沛霖 響應良心時代
加州共和黨參議員領袖夏樂柏響應良心時代
國際愛與和平日 新竹學校有「良心」
平衡科技與心靈 因果報應看環境永續
法治覺醒來自良心覺醒
國際愛與和平日 南加州舉辦良心覺醒論壇
良心是穩定世局的正向能量
音樂家高百聰呼籲真心關懷弱勢學子
絕頂好代書 堅持公平正義十八載
太極門內湖館11周年慶 北市議員響應「良心時代運動宣言」
太極門南港道館喜迎加冠禮
謝孟雄響應良心時代運動 對政府提三大建言
良心的積極意義 在於有勇氣打擊黑心
前監委沈美真：唯有守護良心 生命才能無憾
神氣家族《良心覺醒 全球行動》
陳清秀呼籲 建立各行業良心倫理道德
吳景欽：科學鑑定有盲點 審判須憑良心
「良心覺醒 國際論壇」 學者專家輪番上陣搶救社會風氣
各行各業熱烈響應 良心覺醒國際論壇
政治、教育、企業界響應良心論壇
10月16日 國內各大報頭條
面臨高額賠償 味全續跌停
台股早盤大跌111點
西方資產管理：「寬鬆央行政策」續為市場提供利多
「台灣1000個小時‧世界10000個奇蹟」楊祐寧尼加拉瓜行圓滿達成
10/17台北10/19台中 高手過招精彩可期
中華電信開放申辦NFC手機信用卡及悠遊卡服務
萬人孝親洗腳 南華大學學生見證金氏紀錄
國軍募兵制已達需求目標(一)
國軍從嚴從難精實部隊訓練(二)
食品起家也栽在食品業！
支持港府儘早清場拼經濟
10/16臺灣港務公司國際物流公司成立
中華電信iEN智慧節能服務再受肯定
理想大地法國美食節 Matisse的狂野幻想
首檔國際金融組織來台發行寶島債
福脂一、美時三 10/17起預收款券 五分撮合一次
OTC於今(16)日審議環瑞醫公司 申請上櫃案。
南僑文件 澳洲：誤植工業用
頂新捐30億 食藥署：樂觀其成
伊朗核會談 期盼6週後達共識
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬取消造勢行 因應伊波拉
利空衝擊 道瓊盤中重挫400點
世衛：伊波拉死亡人數達4493
美：與染伊護士同機染病機率低
歐盟考慮在機場篩檢伊波拉
EU︰在機場告知伊波拉醫療資訊
消滅伊波拉 USAID署長很樂觀
防伊波拉 法國捷克機場篩檢
伊波拉 近年最嚴重緊急狀態
美股激震收低 道瓊跌逾百點
全球成長疑慮 國際油價再跌
美國財政部：大陸沒有操縱匯率
美國：境內可能再爆伊波拉病例
歐巴馬：打擊伊波拉應就源消滅
伊波拉蔓延 歐盟建議機場提醒
希臘古蹟 克魯尼妻籲英歸還
證交所：券商完成首次無紙化申報
集保推外幣債券款券同步交割
美職棒大聯盟明年登台恐無望
前3季資本市場 籌資3848億元
投信：M頭 台股調整壓力難免
商辦需求夯 億元級交易大增
房仲：捷運房價 松山站漲很大
歐美日智慧電視 滲透率近5成
美股又重挫 台股面臨破底危機
入秋漸漸涼 淡水清晨15度
兒遭霸凌兩年 美家長告學區
F-英瑞掛牌上市 目標產能倍增
F-永冠營運成長 訂單出貨超標
巴西總統選舉 候選人辯論交鋒
罹罕見症 巴西青年肢殘志不殘
調查：太陽能報價 平盤向上
巴西總統候選人 支持度相當
勁永推多功能讀卡機
皇家橫掃金鶯 8連勝進世界大賽
利空引憂 美股激烈振盪收黑
宏達電和谷歌 推Nexus 9問世
費玉清洛城演唱 將成海外絕響
遏伊波拉 UN籲國際擴大援助
女不婚6大理由 丈夫無用居首
南僑疑混油 北市衛生局10時記者會
Nexus 9平板 399美元起
味全第 4根開盤跌停 逼近淨值
台股開盤下跌52.86點
聲請重整 勝華開盤跌停
南僑味全雙雙跌停 台股跌逾90點
南僑下重誓擔保 股價仍躺平
保障同志權益 法部：慎重修法
F-英瑞掛牌上市 股價未漲反跌
南僑牛油文件 澳洲證明可食用
富味鄉遭罰4.6億元 將提救濟
行銷台灣觀光 紐約推蔬食外交
新台幣早盤升6.6分
中華電沒計劃增台北101持股
省主席：郭冠英任用案絕無不法
蔡力行：智慧航空城創造雙贏
黃豆標食用 農委會稱無先例
傳董座健康亮紅燈 國碩碩禾重挫
圍剿IS 科巴尼暫保 伊拉克告急
南北韓軍事會談 無果而終
伊波拉與IS 歐巴馬內外焦急
HBO進軍網路 系統業皮皮剉
褐皮書：美國經濟成長溫和適度
占中 香港龍和道再爆警民衝突
美國8名伊波拉病例 狀況一覽
蘋果凸鎚 自曝新iPad
祭庫藏股 台虹股價抗跌
印尼華僑慶雙十 國旗飄揚
受勝華重整波及 旭曜股價跌停
食藥署：南僑確有失誤 要受罰
占中武力清場 加港生抗議
宜蘭1客運起火 無人傷亡
南僑報關不實 北市開罰三千萬
桃縣：文件若真 南僑可再上架
陳偉殷超值 續留金鶯拚身價
穿上防寒衣 台綠能溫室新序曲
佐科威就任 台印尼關係料升溫
同性婚公聽會 護家盟場外抗議
冷空氣南下 上海重度空汙
澳媒再爆：梁振英曾索鉅額補償
頂新飛機離台 網友譏落跑
防脫產 查扣永成土地廠房
平反？ 南僑股價急拉
與雲門2共舞 台科生自編舞蹈
強冠資產被扣押 員工領嘸錢
好睡機場 桃園機場亞洲第5
罰富味鄉4.6億 創新北紀錄
全球股災 台股一度逼近8500點
陳保基：訪頂新不知鄭立中在場
蘋果自曝新款iPad 台廠喊讚
一票難求 花東鐵路雙軌化啟動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新台幣上午升6.7分
美境染伊波拉第2例 轉院艾莫瑞
盼告別傳統 海生館繁殖魚苗
財部：食品廠開電子發票利食安
嘉市里長涉賄選 收押禁見
上傳遊記 運動旅遊賺iPhone
巴西民調：現任羅賽芙硬仗難打
越集團婚禮 圓清寒伴侶幸福夢
報關不實 北市罰南僑3000萬
長年忽視乾癬 關節卡卡難動
少推案避選舉 台北房市明年見
南僑油品報關不實 總經理道歉
同志婚姻公聽會 正反意見交鋒
占中持續 港警暴力執法成焦點
教育部國家講座 8人獲選
廖健行作品紐約展 破傳統紀實
慶雙十 駐沙處辦國慶接待會
追餿油 港：台未要求提供資料
傑瑞米雷納演記者 爆政府內幕
彰檢搜味全 北檢搜帝寶
連勝文：食安若再爆中央需負責
台鐵票價擬調 依快慢長遠計費
網傳港警被打照片 證實誤傳
20家百貨零售 拚節電0.7億度
歐美股賣壓罩頂 日股早盤重挫
台股逆轉翻紅 小漲 7點
朱立倫：食安不用扯政治問題
虛驚一場 全家霜淇淋將恢復銷售
大使忠誠調查 外長：茲事體大
農產精品館 打造國際物流中心
正義劣油揭弊獎金 南市盼專案
動員8檢座 彰檢大陣仗搜味全
防登革熱 楊秋興提加發防蚊液
北市攝影比賽 發掘鄰里公園美
南韓今年旅遊支出可望創新高
新北辦漁人運動會 行銷萬里蟹
新台幣中午升5.2分
總統：社福不只發錢 還提供服務
國聯冠軍賽 巨人壓扁紅雀聽牌
林永樂提邀訪諾獎得主馬拉拉
美上年預算赤字降至6年來低點
捷運松山線通車 增設自行車架
發證年度當上教職 17年新低
陸：今年APEC 推動亞太自貿區
防脫產 嘉義檢方查封永成機具
感謝外勞付出 立委籲贈薄禮
新北首創 派出所結合社會住宅
南僑下午開記者會 陳飛龍上火線
南僑食油風波 陸媒關注
秋蟹肥美 蘆竹溝漁港推美食
彩晶：對勝華應收帳款有保險
南僑翻紅 台股逆轉走升
被指操盤連營網軍 黃德福闢謠
港警毆占中者 美方籲徹底調查
發燒准搭機 美伊波拉因應惹議
查問題油 基檢加強橫向聯繫
密醫為人裝假牙 違醫師法遭訴
蘇州電博會開幕 四百廠商參展
東華教授指白色恐怖 校長喊冤
陸台商付海外費用 小心要補稅
行政院食安辦公室 下週運作
哈利波特外傳電影 2016上映
鄭麗君：盼修法助消除同志歧視
APEC 外長：王郁琦原則會出席
中華電新投資 進軍智慧物流
歐巴馬取消造勢 專心抗伊波拉
手機借應召站call客 情侶遭送辦
樂陞研發總部喬遷 碧潭文創啟動
近十年固定投資增幅 台遜於韓
南投縣運會 點燃聖火
劣油案 高檢署統籌各地檢搜索
味全勞工權益 立委籲勞部關心
不信南僑管理 衛部要全面驗油
消費50萬送iPhone 6 30支送光
如廁如家 桃園校園廁所大變身
公務員初等考試 21日起報名
新北首辦原住民流行樂舞大賽
坐後座吸菸味 驗出毒一併送辦
未爆彈解除 食品股急翻紅
陸在港組織稱 北京視占中奪權
富士康廠區 下架頂新產品
尼加拉瓜金融集團有意購買花旗
台南追偽中藥 再扣730公斤
越總理：不結盟對抗第三方
喉痛以為感冒 蛀牙感染險送命
首都標台北 綠委讚省府刊物
國小校舍重建 護老樹象徵傳承
夏威夷各界熱烈慶祝雙十國慶
台灣廚師聚花蓮 食名溯源把關
南僑補件 駐菲處準備驗證
政院：食安辦公室非黑機關
飼料原料 強化源頭流向管理
傳高層談組閣 郝龍斌：不實訊息
油品分流管制 經部：確保食安
ITF台北旅展 住宿下殺2折
重整不確定因素 勝華爆量跌停
保障同志權益 法部盼漸進修法
查頂新 彰檢搜味全將傳魏應充
殺很大 華為8吋平板五千有找
基北免試爭議 教部：依法行政
週年慶表現佳 新光南西店增6%
機車撞分隔島 1死1重傷
美元轉弱 新台幣午盤升5.2分
台股收盤跌21.82點
酒駕通姦被免職 員警提告勝訴
BEST行銷平台 助業者邁國際
翁重鈞質疑嘉縣為劣油護航
嘉縣府：稽查永成時已送檢偵辦
桃縣：南僑油品證明安全才上架
台北股市跌21.82點
涉作弊考試被當 美學生提告
湖口科技廠落成 副總統剪綵
擁槍自重 警攻堅逮毒男
佐科威就職在即 重兵駐雅加達
黃斑部病變迷思 懼打針恐失明
中市防弊 轉學生編班公開化
11月台指期跌22點
施工不慎 鋁窗工人墜樓輕傷
台股跌21點 大立光表態
查頂新 檢方搜帝寶味全101
劣油案檢舉獎金 高市：會爭取
遊客扮山老鼠 警人贓俱獲
營運佳 台積電第3季創多項新高
食安犯罪 擬列可監聽範圍
馬總統親臨會堂 悼念蔡萬才
呂慶龍邀尼斯遊艇業來台參展
美促韓協助 抗伊波拉疫情
巴拿馬運河通行費收入成長
菲南恐怖組織通牒 將斬德人質
台灣遊戲廠聯手 創夢咖啡開幕
11月電子期漲 金融期跌
性感維多莉亞秘密 飄咖啡香
滬港通蓄勢待發 只差北京按鈕
討債盜採樣樣來 犯罪集團遭破
中市營養午餐 適時補貼不調漲
HBO搞串流 觀眾甭死守有線電視
瓜國報刊馬總統獲艾森豪和平獎
寒流來襲 富士山降第一場雪
環盟：將提核一是否延役公投
台聯：金融不相挺 文創難產
TVB刪改報導 反彈聲音日增
江揆促釐清海研五號事故原因
環境毒素多 台大明年諮詢門診
農委會：市售鮮奶價格不受影響
藍：陸應體察總統國慶談話善意
立院初審 省府諮議會歲出全刪
新住民任居服員 樂在其中
台積電：Q4樂觀 將再攀高峰
40個林書豪 LINE貼圖上架
金管會：創意產業貸款增533億
新北市獲選全球最佳電子化政府
三大法人賣超台股34億元
回味高中生活 弘光全校制服日
台北客家義民祭 27義民廟齊聚
台積電擴大投資 考慮增股息
美國紐約州官方零食：優格
港警攻擊記者 4家網媒譴責
NBA奈許痛痛 背袋子又傷到背
童子賢：油讓大家浸到腳膝蓋
淡江智慧預約 無線感應取書
物聯網 台積電未來成長動力
大陸9月FDI轉正 反彈超乎預期
竹縣再傳賄選 檢方持續調查中
中台牙技畢生 國考9成4合格
遠傳雲端拿金牌 資安獲認證
食安人力素質 考試委員關切
巨人逆轉勝紅雀 國聯冠軍聽牌
桃園語文賽 原民姊妹花分奪冠
住宅火警濃煙竄 省道一度封閉
陳佩琪條款 銓敘部3周內修法
防伊波拉 日醫護人員警戒
頂新案 檢方搜索味全檢驗中心
柯文哲：食安重點不是閣揆下台
同性婚交鋒 民進黨電話被打爆
馬尼拉設計展 台精品亮相
陳飛龍改口 南僑不申請國賠
台鐵票價將調整 依快慢長遠計費
南布袋濕地 黑琵第三大棲地
前經紀人控違約 陽耀勳判賠311萬
占中對話 港府盼學聯釋善意
遭控賣回收油製食油 東昇反駁
北投貴子坑 打造環境學習場域
臉書打卡露餡 印傭控遭囚敗訴
立院初審飼料法 罰責更嚴
占中 港特首：警方適時會清場
李志村：大陸明年景氣不會太好
潑漆案和解 許聖梅：原諒放下
沾蘋果光 大立光第3季超賺
追3個月 皮革廠偷排廢水被逮
年終慰問金門檻 2萬5千元
林永吉巧手 絲瓜絡也能變藝術
中研院調控蛋白質特性助應用
台南西拉雅文化節 主打第一
劣油案 嘉檢扣押永成油槽
誤認叛軍 菲軍槍殺2農民
李克強訪糧農組織 捐5000萬美元
新台幣收升1分
唯一非頂大 賴君義獲國家講座
南僑案 宜蘭業者預防性下架
證交所與奈及利亞交易所簽MOU
陸船盜採紅珊瑚猖獗 日警戒
朱立倫頒獎表揚照顧服務員
玉山金食品觸控曝險低 獲利無虞
陳飛龍：產品未復架 相當焦急
李志村：明年景氣不會太好
南韓力爭年內與3國完成FTA談判
韓亞銀高球賽 曾雅妮首輪21名
湯唯黃金時代 臉盆喝水最感動
南僑油疑 菲駐台處：盡快給答案
東昇綠能：回收廢油只交化工廠
食品安全 北市籲採邊境管理
竊賊不識貨 百萬名琴賣2千元
新北推溫泉節 泡湯還能抽機票
水獺給問嗎 動物園水獺直播秀
總統支持學生運動 盼和平理性
大立光：第4季會再增加產能
台積電自信未來2年成長2位數
伊毒若擴大 恐爆重大缺糧危機
巧合或天意 頂新大統隔1年被查
正義上游2廠商 嘉檢拘提
台積16奈米超前 明年Q2量產
全家霜淇淋 即刻恢復銷售
台灣大賽第3戰 新莊門票售完
疑未保持距離 客運追撞2車
南僑稱誤植 訂單載明工業用
台北遠東新門面 明年全面改裝
國榮333號漁船返台 檢方採證
宜縣學校午餐 未使用南僑產品
考驗旅客容忍度 德機師罷工
鼓勵生育 銓敘部擬修請假規定
俄羅斯女陶藝家明年進駐陶博館
日股東證指數 進入修正格局
翁啟惠：唐獎的主角是台灣
郝龍斌：食安應採邊境管理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
明揚11月上櫃 3大布局發光
中央氣象局 明天白天天氣預報
美解密：蔣公擬攻大陸核武設施
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
政治獻金涉私用 日經產相致歉
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
華義電子競技學院開放報名
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
月餅年餘不霉 民代批食在恐怖
商務部：APEC陸聚焦亞太自貿區
台灣大賽 徐展元預定轉播3場
美經濟數據不佳 新台幣升1分
IS猛攻科巴尼 地面戰逾6百人亡
紡品大廠來台設點 紡拓會全力留人
楊秋興推高捷延伸到林園路竹
王德興勞檢違規 北市依法處理
氣爆燒傷 陽光基金會接手復健
工廠強鹼入溝 魚屍綿延2公里
APEC王張會 陸委會：近期聯繫
法非班機多 巴黎機場篩檢伊毒
童子賢：食安推歷史共業 太草率
男檢譏諷找死 判降級改敘
特色農產補給 南庄山水節起跑
防業者脫產 嘉檢扣押80座油槽
陜西寶雞 西周青銅超跑現身
板橋傳火警 2人到院前無心跳
收冬祭將登場 黃健庭鐵牛迎客
抗衡TPP 陸力推亞太自貿區
前立委曾華德夫婦車禍 妻重傷
社會籃賽開戰 素人球員爭出頭
渣打：泰國經濟明年將成長6%
陸股上證綜指 創3週最大跌幅
台灣大賽 多數球評看好桃猿
查問題油 郝籲中央橫向聯繫
持棒敲學生頭傷聽力 師判緩刑
獨立壽險前3季獲利台壽居冠
中山大：與頂新合作案不影響
南僑產品 全國18校下架
台灣大賽 猿象主場各自轉播
平風暴 頂新捐30億元食安基金
港股恆指收3多個月來低點
21U徵召楊家維 中職不同意
環保鞋 擬強制標示製造年月
拼基隆未來 謝立功：會更努力
亞歐會議開幕 政要齊聚米蘭
加入IS德人 網路散播恐嚇
登山客福音 玉山未來手機會通
普悠瑪賣自由席 明年春節有望
全台各地早晚偏涼 北台灣有雨
華碩8吋平板新品上市
童子賢：民不安食安 盼寧靜力量
習近平弟媳 陸版瑪麗蓮夢露
世界糧食日 李克強談親歷饑餓
淡大交通亂 警出堆高機清路障
日本教授尋根 踏上父出生地
喬丹結合櫻木 復刻經典鞋款
魏家邀尹衍樑出任食安召集人
弒嬤挖眼 精障孫判刑10年
台灣大賽 球評點名關鍵球星
電視辯論會 連營同意中視主辦
6都房市量跌 雙北減幅最大
因應頂新食安 海關強化油脂管控
陸批總統 陸委會：沒足夠智慧
清大陸生想學閩南語 校長允諾
紅目仔增多 醫籲維持良好衛生
頂新捐30億元 全面退出台油品市場
房市近期量縮 帝寶房價居冠
華隆案 陳雄文：自救會可分2億
追餿油 陸委會籲港府積極協助
尹衍樑:不會接味全
普悠瑪賣站票 交長：可評估
世足亞運拉抬 運彩盈餘創紀錄
全台房仲抽查 逾4成沒過關
查頂新 魏應充稍晚彰檢應訊
基隆查61家業者 未發現違規油品
黑琵白琵齊現蹤 農地鳥況豐
處理食安 江揆：沒受到壓力
環署訂三原則 審電廠擴大案
台灣大賽 兄弟強投桃猿豪打
甩舞伊波拉 全球再掀挑戰風潮
紙貓熊到三義 排出石虎腳印
勝華衝擊 日電貿子列備抵呆帳
台灣大賽 兄弟主場：全力清走
灑脫潑墨家 蕭萬長讚國寶吳炫三
迎百週年 東京車站推新商品
文昌設計生活節 祭85折優惠
江宜樺：隨時願為重大違失下台
尹衍樑：幫助食安但不會接味全
設備廠志聖今年獲利拚倍增
momo10週年 行動購物業績衝
正義上游商元六亦 坦承當人頭
資策會攜樂天市場 築美食平台
柯文哲陣營：樂見北市辯論成局
退官領慰問金 退輔會：給遺眷
南僑補件 菲認證屬實
回應卡麥隆 陸：無權指手畫腳
世衛：伊波拉在西方不可能大爆發
中市成立食品安全聯合查緝平台
統一補稅六千元案 海關：依法辦理
南僑案股民能否求償 尚待研究
頂新退出油品市場 棄小保大
紐倫堡發明展 台百項作品參展
韓宜邦小甜甜 轉型拚敲響金鐘
江揆：隨時願為重大違失下台
江揆：沒有思考選前內閣改組
桃機三航廈環評初審 擬110年啟用
活絡股市 銀行可辦多頭避險
頂新案 彰檢北上訊問5證人
監督食安計畫 國發會當神秘客
消基會：持續拒買及偵辦頂新
涉幽靈人口案 里長參選人交保
台灣文創進軍曼谷禮品家飾展
食安風暴 台食品遭陸日馬擋關
飢餓30 張鈞甯林俊傑感同身受
路況不熟開快車 衝上安全島
日亞化：明年是LED嚴峻一年
歐元區9月通膨下修 5年新低
空姐變裝比基尼 愛心年曆吸睛
處理伊波拉不當 德州醫院道歉
軍方：黎賢聖調任裝訓部指揮官
兩岸圖書交易會 拒絕再LKK
360大戰QQ 騰訊終審勝訴
災難頻仍 臉書推平安通報服務
台商：頂新至少捐百億才有誠意
聯繫情誼 大馬台大校友將聚會
頂新出包 透過陸委會讓大陸知
處理食安 江揆：秉公從嚴從重
非基改黃豆台南10號 高產抗病
首屆京都國際電影節開幕
製毒被逮 小三老婆探視兩樣情
用愛與行動 打造貧童生命奇蹟
尹衍樑治軍嚴 潤泰員工睡得著覺
陸媒：港社群網站掀unfriend潮
補習班傳女童遭猥褻 高市究辦
南僑補件屬實 衛福部接手說明
尊重宗教 比利時允學生戴頭巾
南港瓶蓋工廠 樹保計畫通過
軟銀鷹新監督 工藤可望出任
台積電法說會 利多齊發
CDC先見之明 6年前提議防伊毒
創意產業經評價借貸 完成2件
頂新食安基金未明 政院不回應
今彩539開獎
牽制大陸 日澳協商開發新潛艦
滬餐飲台商建平台 與官方溝通
勞長：派遣工及縮短工時成考驗
荷蘭同好環台 讚台自行車環境
威力彩開獎
比誰較硬 荷蘭黑幫赴前線打IS
大型食用油廠 17日前自主通報
美初申失業救濟 降至14年低點
劣油案 學者：不能只流於批評
義守外線落空 輸新疆無緣爭冠
財政困難 大陸城際鐵路瘦身
頂新案 魏應充赴彰檢應訊
ITF旅展好康 住晶華下殺2.2折
藝人挺占中 導演王晶放話絕交
頂新劣油報導 學者籲勿淪民粹
俄官方：已開始研發第六代戰機
蘇貞昌：抵制頂新不同於獵巫
港府：限制台灣食油為預防措施
台灣美食走向國際 食安為前提
克服強風 詹益信彰化ADT賽領先
眷改補償金詐領案 2軍官被訴
15億回來了 頂新私人飛機回台
中日韓將聚首 對話網路安全
總預算難交付 高市：覈實編列
正義勞工權益 高市勞工局緊盯
勝華爆量跌停 外資買超11.9萬張
行銷國片 朱立倫張世相見歡
歐債危機幽靈再現 股債遭殃
科技股帶衰 美股開盤續跌
作品觸怒北京 陸漫畫家滯日
菲國文件屬實 16批資料對不攏
伊波拉傳染凶 全世界誓言行動
威力彩 頭獎槓龜
亞歐會議揭幕 強國領袖米蘭見
國中羽賽 西湖A稱王中山藍封后
檢帝寶搜索 想看廚房打消主意
民主新希望 佐科威登時代封面
童子賢：髒油賺錢 沉淪價值觀
今彩539 頭獎2注中
優質兒少節目 台荷製作人交流
魏應充應訊 守候媒體撲空
劣油案 頂新補破網魏應充遭傳
聯軍猛轟 力阻IS攻陷科巴尼
伊毒肆虐 記者採訪保持距離
伊波拉新疑似病例 西美各1起
普大辦派對 賀余英時獲唐獎
援贈款消失 吉國認錯將給交待
國稅局分兩波查北市夜店
李克強晤越總理 聚焦海上分歧
受夠綑綁出售 斬斷有線族興起
頂新案 檢方搜帝寶訊問魏應充
美電視網路化 系統業者瀕危機
立院初審黑心食品商最多罰2億
伊波拉恐懼 美航空類股大跌
BBC英文網 在中國遭封鎖
紐約油價跌破80大關 2年多首見
頂新案 彰檢傳喚魏應充
頂新兩架私人飛機陸續回台
政府打房越打越漲 居住正義何處尋？
政府打房越打越漲 居住正義何處尋？
人類社會永續發展 需要良心覺醒
用良心實踐夢想 用自信活出自我
神氣家族《文武興國安定家邦》
法律與良心 資深司法人的良心建言
台中火車站 民眾熱烈響應良心時代運動宣言連署
魏應充拒夜間偵訊 地院上午開庭
讀文學、啟動「無形警察」 各界獻「良心教育」良方
行政怠惰沒良心 蔡維杰呼籲改革不良稅制
台北商業大學校長張瑞雄談良心商道
重建三綱五常 讓台灣重現良心光芒
泰雅族都市頭目朱倚諒：良心就是聽媽媽的話做好人
陪伴孩子成長 做孩子的好幫手
許添財呼籲：徒法不足以自行 唯有良心覺醒
太極門樹林道館辦國際論壇 以良心挽救世界
桃園地區呼應UN國際和平日 「良心覺醒」愛不斷電
新竹產官學齊點「良心笑臉球」 盼良心覺醒
苗栗縣各界人士 響應國際和平日良心覺醒國際論壇
「良心覺醒 國際論壇」扭轉世界危機 各界熱烈建言
聯合國「國際和平日」公民大覺醒
企業精英齊聚太極門內湖道館 響應「良心時代運動宣言」
太極門舉辦良心覺醒論壇 南加各界暢談良心建言
聯合國「良心時代」旋風 桃園接力
用愛紀念921 沖繩婚禮良心連線
神氣家族《良心覺醒挽救世界》
黃士洲:台灣稅制「無良」 隱藏許多無良思考
好念頭影響宇宙 有良心就是天堂
良心覺醒再覺醒 國際論壇持續擴散善的影響力
學者:程序不對 讓正義的法律變成為惡工具
冤獄平反協會執行長羅士翔：不該為了法的安定性 讓冤案無法平反
專家學者呼籲 人人良心覺醒 百姓安和樂利
《光與影：謝孟雄回顧展》國館中山國家畫廊盛大展出
台南市立文化中心講座「食在安心 健康滿分」
稅務行政救濟制度如失效的GMP應廢除
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德國銀行家Dieter Lutzenberger：勿讓人性在金錢交易中消失
善用媒體 喚起每個人心中的良知
城仲模：落實良心 為台灣行公義
有良心的法律人 要發揮影響力對抗黑心
重振倫理文化 挽救道德淪喪
美國會議員趙美心出席APAPA青年領袖會議 響應良心時代運動
舊金山灣區 呼應UN教師日舉辦「良心覺醒國際論壇」
神氣家族《國恩家慶文化傳世》
10月17日 國內各大報頭條
連勝文：和魏應充無任何往來
頂新捐30億、退出台灣油品市場 味全股價翻漲停
魏應充遭聲押 進法庭不發一語
公民團體送油給江揆 與警推擠
原中國鐵道部1高官 判處死緩
布里斯本G20峰會 展現全新魅力和商機
年度最低折扣 新竹喜來登10/17官網開跑
食安法制需採是否適用供人食用標準
政府抵制隱含著卸責意涵！
強化軍中人權保障維繫戰力(四)
組建平時救災戰時能作戰部隊(三)
淡江大橋開工啟動
淡江大橋國際競圖 即將正式啟動
萬國百匯 八週年慶 蟹蟹有禮 謝謝有你
馬總統: 決不放過黑心廠商
魏應充收押禁見 前總經理抗告駁回
挺扁保外就醫 民團批法部冷血
F-安瑞、易通展 預收款券 每五分鐘撮合一次
櫃買於今(17)日通過晉椿限公司 申請上櫃案。
本週台股股指大跌5.06% 市值同比縮水
南韓戶外演出場地坍塌14死11傷
國民黨：未收受頂新政治獻金
矯正署：扁從未命危 病情穩定
挺扁保外就醫 人權團體夜宿
劣油案 魏應充聲押
梅克爾籲 歐盟成員遵財政規範
竹縣傳賄選 檢方漏夜聲押3人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘋果宣布 Apple Pay下週推出
魏應充遭聲押 解送不發一語
蘋果發表會 推出iPad Air 2
蘋果推出新iMac 附27吋顯示器
魏應充傳喚到案 檢疑串供聲押
迎戰對手 蘋果推兩款新iPad
歐股震盪 漲跌互見
疑染伊波拉 西班牙通報4新病例
美股波動仍大 終場幾乎持平
跌破80美元後 美原油價格反彈
港警黎明突襲 清除旺角障礙物
法國廚校斐杭迪 將赴台促交流
清淡 僅南港中正有破億豪宅
簡單生活節 永豐銀贊助
抗伊波拉 歐巴馬令召後備軍人
斷絕伊波拉 英專家：需用疫苗
克隆尼妻 倫敦最具影響力女性
經濟學人：巴西經濟靠尼佛斯
低溫稍回升 北部宜花短暫雨
巴西古厝變身 性別多樣博物館
加不滿中課反傾銷稅 狀告世貿
亞歐會議 米蘭搭起新絲路
義黃金羅盤獎 設計高手競技
車迷企盼 日系跑車炫麗登場
虛擬裝潢 看屋好心動
美股回穩 台股脫困有望
行動伺服器旺 DRAM合約價漲
攻伺服器市場 創見推新品
經理人美歐日公債減碼程度趨緩
谷歌財報未達標 盤後重挫逾6%
蘋果推新iPad 重拾平板動能
蘋果新iPad 分析師：沒驚奇
聲請重整 勝華開盤跌停
●【台股開盤】上漲55.02點
手機當錢包 中華電開放申請
加拿大發放核電廠居民抗輻射藥
味全從跌停翻紅變漲停
搜魏家豪宅 檢察官自嘲像工人
法說釋利多激勵 台積電走揚
大立光毛利率滑 衝擊股價開低
龍應台：食安制度建立勿急就章
桃園赴美招商 行銷航空城
風暴未息 南僑股價仍不振
創意毛利率可望創高 獲利增
港警突襲 清除占中旺角帳篷
北京 週末遇霾伏
拜登么兒 傳吸毒遭勒令退伍
新台幣早盤升2.2分
台積電擴資本支出 設備廠股漲
靖國神社秋祭 安倍奉納供品
尹衍樑救火 味全跌停到漲停
摩斯談食安：重建食品鏈管理
全球抗伊波拉 南韓將派員赴非
變數多 國泰景氣樂觀指數下滑
走勢穩 新台幣兌美元小升
中華民國與薩國簽技術合作協定
磁浮高鐵興建計畫 日大臣批准
頂新食安措施 曾銘宗正向看待
劣油聲押庭 魏應充候審
新兵林宥嘉 戰地勞軍秀登場
劣油危害 宜縣盼國賠減稅
港警旺角清障 占中對話添變數
軍事會談無果 南北韓互批
蔡依林頂蓬鬆捲髮 笑稱比熊頭
政院提名 劉義周接中選會主委
渥太華僑學界活動慶雙十
新iPad沒驚奇 F-譜瑞挫跌
翁啟惠：唐獎的主角是台灣
油案 越公證行：數月未出證明
占中20天 港警拆除旺角路障
明尼蘇達大學頒傑出獎予朱雲漢
桃園免試 志願序群組2改3
白宮：不禁西非旅客入境美國
教師成立第二個全國性工會組織
iPad Air2發表 同場推Yosemite
賊騎贓車紅燈左轉 遇警遭逮
大型魚甲基汞限值 標準提高
台醒獅團拉國表演 駐處獲表揚
護食安 立委盼食安修法速三讀
中央氣象局氣象報告
連勝文：應給江揆時間處理食安
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
江揆：頂新捐款不影響司法追查
傳產創新加值中心 18日動土
傳民調落後 連勝文：信心日增
法說會效應分歧 台股開高走低
雲嘉南高屏空氣差 外出戴口罩
醫事人員考試 21日開始報名
巨人打趴不死鳥 勇奪國聯冠軍
虛驚 耶大博士生未染伊波拉
南僑是否上架 桃園午前說分明
李炳憲桃花劫 女模：有性要求
習近平捧網路五毛黨 惹民憤
台灣名品展 首度杭州展出
王福權投書 美應售台先進戰機
連勝文：妻只對我有公主病
李蔡配逆轉不成 丹麥羽賽吞敗
台灣新地標 淡江大橋動工
教師另立組織 盼緩推國教
攤商失信心 吳志揚籲建新標準
莎拉布萊曼攻蛋 捨特效秀天籟
新iPad亮相 投顧：銷量恐平淡
江揆：食油公會願具結產品安全
賽靈思財測佳 矽品景碩吃補
證交所：借券賣出餘額2千億
食安議題 尹衍樑找翁啟惠幫忙
桃縣：南僑待檢無虞 才可上架
中石油 又一勝利系高幹被查
台糖：食用油飼料油分流清楚
蜘蛛鑽澳男體內 存活3天活跳跳
降降降 下周汽柴油估降8至9角
石川再見3分彈 巨人進世界大賽
恫嚇火車乘客全死 男遭起訴
新台幣中午貶0.5分
蘋概焦點 投顧點名鴻海可成
正義上游旭日友 人頭否認獲利
林書豪再缺陣 瞄準下役回歸
台中美容展登場 發表創意彩妝
新台幣兌美元 午盤貶0.5分
魏應充移審未上銬 檢：合規定
iPhone 6 大陸開賣
油廠自主通報 27家僅7家做到
食安問題 小野：政府應把關
預謀勒贖女董母子 警及早逮人
金沙中國獲利揚 伍豐仍破底
總統：淡江大橋一定要做好
台科大全漢集團 合作研發中心
戰略性高科技貨品出口須申請
假出租力抗母討房 子判刑
張曙光巨貪逾2億 被判死緩
中華電iEN智慧節能連2年獲獎
家護外勞休假 雇主可找代班
GU北市東區開第二店
遭疑助選邱淑媞 國健署澄清
林依晨秀婚紗照 未婚夫未露臉
台灣虎航可望飛曼谷 單程2千
尹衍樑救火 王金平：幫社會忙
東石幸福菇菇發表 張花冠代言
亞青女籃 台韓爭世青門票
林書豪繼續休兵 湖人不敵爵士
拉法葉案 瑞士續凍汪傳浦資產
拉二胡挨批糟蹋 陸地方官暴紅
蘋果新iPad 封測台廠進補
屏東2百貨週年慶 都送iPhone6
屏縣校園南僑油品 預防性下架
查賄選扣茶葉 中檢公開拍賣
朱立倫：力促淡江大橋提前通車
台股近尾盤大跌逾105點
升格人父 林益世出庭前頻稱謝
涉叩客詐財 警逮2男送辦
尼日男子寧波發燒 非染伊波拉
朱立倫：食安扯政治 只會越亂
竊名車踢鐵板 賊推不動棄路邊
弘光揚名韓國 美容競賽奪6金
年度盛事 僑務委員會議19日登場
魏應充聲押庭 雙手上銬入法庭
林永樂將率團出席教廷典禮
台股收盤跌120.81點
王丹籲美國會關注 港警毆占中
台北股市跌120.81點
11月台指期跌 128點
11月電子金融期齊跌
奈籍男轉機發燒 華航沒聽說
叫救護車送醫未急診 中市收費
超微裁員7% 營收預估未達標
泯恩仇 普拉伯沃賀佐科威當選
龔清概訪頂新惹議 陸委會澄清
統一生機澄清 與南僑事件不同
挫百點 台股尾盤再現神祕買盤
曾銘宗：4大基金若進場 尊重
故宮藏書仿真本 可現陸圖書館
外勞受暴性侵 可跨類別換雇主
統一補稅案 食藥署：稽查了解
魏應充羈押庭結束 法官評議中
泰國旅遊旺季到 注意財物安全
中鋼12月內銷價 降646元
輔具故事音樂會 述說動人故事
行政院：蔣丙煌接任衛福部長
金正恩再露面 視察學校宿舍
整頓食安 蔣丙煌接衛福部長
食油誤繕為工業油 消基會保留
布萊恩發威 湖人仍吞3連敗
南僑商品待檢 零售需下架
三大法人賣超台股113億元
華沙國際發明展台作品獲38金
阿里山動線串接 遊客安全暢遊
巨人邦賈納 獲封國聯冠軍賽MVP
WTA未來之星 台2選手參賽
護食安 中市增聘20名食安助理
促產業升級 經濟部美西招商
伊波拉虛驚 華信：班機已消毒
竹縣再傳賄選 3人羈押禁見
兩岸大學香港角逐世校園新聞獎
創意F-世芯攻比特幣挖礦機告捷
消基會：恢復獨立機關消保會
日方參拜靖國神社 外交部：遺憾
佑沖繩 台北霞海城隍爺將赴日
防伊波拉 加航空服員准戴手套
台灣虎航飛泰國 單程1688元起
前新快報記者 一審判1年10月
朱立倫盯得緊 淡江大橋終成真
家登台南樹谷新廠 拼後年啟用
威剛擬買庫藏股 近3年首次
安倍靖國奉祭品 陸：堅決反對
味全爆量收漲停 南僑一蹶不振
小野爆料 當助教時柯P總記恨
萬和宮330週年慶 黃俊雄布袋戲開場
疾管署：疑伊波拉奈國男停留2天
鼓勵中高齡再出發 智榮獎登場
華沙國際發明展 台灣學子發光
尹衍樑邀助食安 翁啟惠設條件
種田不種房子 民團發起連署
植物油公會宣示食用油安全無虞
大馬沙巴區頻傳綁架 民眾勿往
屏縣裁罰頂新5000萬元
新台幣收貶1.1分
英特爾俄州分廠 女嬰置車內亡
大陸社科院：陸2年內開放二胎
南韓推動女兵潛艦服役方案
泰劇性侵情節普遍 民眾反彈增
乳癌切除雙乳 未哺乳遭批評
食藥署：進食油需官方衛生證明
豬油短缺 台糖賣散裝豬油
掀革命 蘋果Apple Pay下週問世
食安危機 江揆借重蔣丙煌專業
中鋼內銷價 每公噸降646元
台中歌劇院將完工 吳春山感動
監委併查油品 11月密集動作
總統：絕不放過黑心油廠商
宏達電法說 10/31登場
台名品展 貿協：廠商三重把關
嚴長壽：企業不能只捐錢
港交所：滬港通啟動沒有時間表
退輔會：無榮民亡故仍領給付
頂新案 魏應充羈押禁見
投宿摩鐵 男躺臥浴缸身亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
香港銀行公會籲占中盡快結束
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中職總冠軍賽 兩隊拋壓力求勝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
開放自由市場 金門溫體豬肉增
占中 港經貿辦盼下週對話成形
斬殺德人質 菲綁匪再延2小時
劣油檢舉人 調查局建議發獎金
防伊波拉 疾管署有請何大一
謝立功：建立清明政治生態
婦人亡故 出殯前警找到失聯兒
蘋果槓谷歌 平板大戰比一比
跟著鄉味趣旅行 體驗農村活力
業者籲多用植物油 取代豬油
嬰異位性皮膚炎 疑配方奶惹禍
頂新劣油案 屏東裁罰5000萬
TPP 港媒：北京定調升級版WTO
頂新前總經理遭押 抗告遭駁回
懷孕滿20週 死產也可領生育給付
2017世大運 納滑輪溜冰及武術
王菲謝霆鋒 一起外出被拍到
照護憨兒到老 蘇國禎發宏願
深坑老街停車場啟用 紓解車潮
漢來美食台茂駐點 19日徵才
布袋國小新大樓 黑琵牆面吸睛
百萬標售標的 總標脫率僅3%
中職總冠軍賽 寇迪首戰泰霸
張盛和出席APEC財長會議
神隱後談食安 戴勝益專欄道歉
魏應充遭押 員工藏公文成關鍵
中央社勉學子看國際新聞增視野
最時尚國道公廁 友善多元性別
甘肅再現鼠疫 3死
美職外卡世界大賽 史上第2次
秋蟹正肥 飯店推雙蟹大餐
尾盤急拉漲跌停 傳美ETF基金調節
柯文哲：面對伊波拉須做好準備
WTA未來之星 黃湘雯首日2勝
節能績優獎出爐 38家標竿獲獎
志工相挺 胡志強：打造志工城
溫度回升 下週各地高溫可逾30度
簡太郎潘孟安 同提老人政見
北市免費物業健檢 即日起受理
金門發現死亡水獺 待確認死因
避談餿油 越大幸福經理躲媒體
防登革熱 疾管署擬研發疫苗
日元貶值 大陸炒房族轉向日本
謝立功：捷運可行性評估不可省
蔣丙煌：食安將會朝正向發展
為上春晚 重慶12大媽集體整容
上市公司市值 一週減1.3兆
江揆：現階段不宜廢除死刑
民團：盼蔣丙煌也重視醫療社福
接衛福部 蔣丙煌：義無反顧
拚冠 洪一中：專家看好都不好
女未戴安全帽 警攔查起獲槍彈
魏應充收押 頂新：勿枉勿縱
設計周美青新裝 吳日云很緊張
馬尼拉機場 擺脫最糟惡名
親子創意健康菜 食譜免費下載
網路開戶法規 年底出爐
魏應充坐上警備車 送往看守所
頂新被罰5000萬元 屏縣最高
北市連獲最佳電子化政府服務獎
羈押魏應充 銷毀藏文件成關鍵
手指變形以為脫臼 竟然是骨折
聖母院維修費鉅 法政府想收費
南僑記者會取消 陳飛龍釋疑
台中公益健走登場 籲搭BRT
談食安 陳飛龍:為台食品建雲端
史艷文藏鏡人 台中掀武林風暴
釣魚場藏春色 警喬裝逮4女
魏應充便宜行事 管理斷層釀禍
台中青蔥評鑑 莊鴻珍獲達人
收支不符 小淵優子承認需負責
傳會議室不明裂痕 鴻海已報案
李克強：盼中韓早日簽署FTA
台精品赴日推廣 林志玲剪綵助力
江宜樺：目前沒向總統提出辭呈
微型創業成果展 19日台南登場
台北紡織展 商機估六千萬美元
中義創新論壇 李克強談智財權
黑心油衝擊 經部助企業因應
外資匯出 新台幣兌美元收貶
寶護計畫 史前台北考古展登場
兄弟桃猿爭冠 打擊是關鍵
食安辦公室 蔣丙煌：下週運作
大陸鞍鋼認購燁聯廣州廠6成股權
統清未爆彈？ 統一：由官方說明
中職總冠軍賽 運彩可單場投注
張秋台畫川藏 國父紀念館邀展
蔣丙煌：治食安 關切疫情
鴻海玻璃毀損 警：非槍擊
國碩碩禾董座 陳繼仁胞兄接任
魏應充進看守所 住進3坪4人房
攻餐飲 燦坤高雄自由店開幕
15億私人飛機 非直屬頂新魏家
改變態度 更生人創新人生
豬油風暴 蔣丙煌盼月底前掌握
日副相將訪北京 鋪路習安會
綠究責 蔣丙煌：不懂有何責任
防伊波拉 江揆：可能提高層級
超級氣旋襲印度 近期避免前往
伊波拉虛驚 華信：班機已消毒
蔣丙煌食品專才 次長協助醫療
蔣丙煌管理能力好 尊重專業
越國防部長訪陸 擬建直通電話
爭看公演 通風口坍塌16死10傷
新台幣有效匯率指數上升
墨國高鐵招標 唯一競標者大陸
與名畫互動 宣導工安印象深
當代傳奇劇場傳承 渴盼常駐點
豬價每公斤逾87元 休市日將增
臨危授命 蔣丙煌挑戰正開始
政院：南海主權主張堅定不移
南海三重方案 菲加強國際文宣
鞍鋼與義聯聯手 開啟合作平台
正義上游人頭戶 5萬元交保
新北創不老警師 傳承辦案經驗
油品未重上架 陳飛龍：不擔心
債券天王葛洛斯：債券報酬至多4%
APEC王張會 有機會談陸客中轉
亞洲最佳餐廳 鼎泰豐第6
司機又罷工 德國鐵路週末停擺
旅展好康 天成烤鴨三吃1千元
竹東賄選 檢起訴里長參選人
伊毒機場篩檢 英再增2城市
迅雷不及掩耳 彰檢辦黑心商人
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林志玲高人氣 轟動日本福岡
買盤低接 歐股回神翻紅
黃秀霜謝龍介造勢 選情加溫
香港占中未停 旺角有衝突
伊波拉防疫 歐盟外長下週協商
越總理：陸是鄰居 美是夥伴
大樂透開獎
德籍人質 菲綁匪傳暫緩斬首
諾貝爾得主：吃不熟牛肉易罹癌
防堵伊波拉 各機場航空站戒備
香港學聯：盼下週三與政府對話
駭客進階攻擊 英德受駭最多
義大盃籃賽 新疆廣匯奪冠
不再怕沒電 衣服能當發電機
GMP民調月底前公布 存廢參考
食藥署：大型油脂業已通報
越勞救台童溺斃 台商慰問親屬
潑漆警告引大火 男子遭判刑
頂新私人飛機 最快18日回台
全裸政府帳本 廣州做到了
韓亞銀高球賽 曾雅妮次輪50名
捐贈便便助救人 日賺40美元
葉倫憂貧富不均 未提貨幣政策
首度接觸 安倍與李克強寒暄
黃俊雄布袋戲開演 胡志強祝賀
陸再降油價 史上首度六連跌
品味英國活動 推廣英美食飲品
德衛生官員：伊毒入侵機率低
台積電後市 外資按讚
韓女團4minute 性感舞姿走紅
3坪比帝寶 魏應充住4人房
菲國恐怖分子釋放德籍人質
彰化百K賽 世界冠軍車手領騎
英央行憂經濟前景 主張低利率
觀演釀傷亡 韓媒：安全不到位
大樂透頭獎1注中獎
李克強倡議 構建亞歐統一市場
LINE專賣店24日開幕
今彩539 頭獎2注中獎
林健斌收尾連5鳥 彰化ADT賽躍領先
李希當選遼寧省長
滬港通快了 陸港簽監管備忘錄
土耳其衝突 外交部調高旅警
輸韓國3分 中華女籃無緣世青
世新交大兩岸校園新聞獎獲肯定
法知名廚校高度肯定台灣學生
傳伊斯蘭國駕戰機 美：不知道
駐土耳其代表處舉辦國慶招待會
澳方：出口南僑是食用油
菲南恐怖分子 釋放2德籍人質
總部成立 藍綠搶遊覽車
兄弟拚總冠軍 運動餐廳送好康
陽岱鋼全壘打 帶動火腿隊大勝
打點歐習會 凱瑞會楊潔篪
羈押魏應充 蔣丙煌掌衛福救食安
國際愛與和平日 南加州舉辦良心覺醒論壇
謝孟雄響應良心時代運動 對政府提出三大建言
太極門樹林道館19週年慶 推動「良心時代運動宣言」連署
世界台聯會第三屆年會 響應良心時代運動
「良心覺醒國際論壇IV」列入全球慶祝活動
新竹地區呼應UN世界教師日辦國際論壇
聯合國世界教師日全球傳良心 苗栗教育界紛響應
世界教師日各界舵手良心良言為教育
「良心」為教育事業發展的關鍵
聯邦眾議會外交委員會主席羅伊斯推崇洪道子讓世界更和平
呼應聯合國世界教師日 落實行動力創造未來
「關懷無限 有愛尚水」帶動響應「良心時代運動宣言」
桃園各界良心建言為教育開新頁
新竹師生呼應良心教育
教育專家齊聚太極門內湖館良心教育從自己做起
台南各界良師齊發聲 挽救世界命運
教師節談教育良心
良知是引領全人類的心靈導師
論壇 呼籲「人人有良心 人人是良師」
良心做為教育核心 幸福的人類資產
「良心覺醒國際論壇III」 為教育注入智慧與建言
良心覺醒 國際論壇台中隆重登場
守護良心好時代 人人有責
2014桃園市全民來運動暨運動社團大會師 響應良心時代運動
獻身戲劇教育 快樂的老師帶出快樂的學生
公民監督國會聯盟：自己的國會自己救
司改「革新」未「革心」 司法人權倒退嚕
前監察委員李復甸談血淚司法冤案
司法平冤路迢迢?羅秉成律師談冤案成因
現在流行什麼? 同心結良緣 良心送祝福
桃園青年張昭泰紐約「快閃」推展良心時代
李永然：良心就是不貪、不嗔的心
桃園縣優良廠商用良心做企業
新北市永吉國小 小小公益家推動良心時代運動
青年國際志工代表 談聯合國掀良心旋風
禮義廉恥鎮住心裡妖魔 李崗強調「用心」看見真實
教育界的奧斯卡獎 加昌國小良心教育故事搬上銀幕
林佳蓉副教授：良心不抽象 可以實踐於生活中
北市大安區臨江里民籲 良心時代有你有我
「投資未來、投資教師」 良心覺醒指引人生方向
冤獄平反協會羅士翔談鄭性澤案
許明財總部成立 總統到場力挺
2014大陸武術菁英演藝賞
西門站、小南門站恢復「固定月臺」運行
查稅房貸晴天儲糧 房市不妙
香港佔中 週末上萬示威者重聚旺角
英文烏龍 衛福：南僑規避查驗
武術演藝賞 19日移師台中
歐股長紅 德股指數漲逾3%
伊毒奪命破4500 塞內加爾脫疫區
奈國稱與叛軍達協議釋遭綁女孩
歐股長紅 德股指數漲逾3%
香港占中21天 旺角再淪陷
財報利多加持 美股跌深勁彈
多雲到晴 北部山區短暫雨
台灣大賽 黃衫兄弟闖桃猿主場
預算不合格 歐蘭德要歐盟彈性
誤傳有伊波拉 美國防部虛驚
法國少女執著聖戰 避監視離境
聖保羅氣溫創歷史新高
防疫 歐巴馬任命伊波拉沙皇
聖保羅嚴重乾旱 造水機解難關
諾曼第式會面 俄烏總統達共識
老字號中峇魯 獅城好味道
越南大幸福油脂廠經理神隱
中南部空氣差 敏感族減少外出
GSK：伊波拉商用疫苗還要2年
占中旺角衝突 美國記者被捕
台北賓館開放參觀
啃蘋果 9月外銷訂單可望續增
權民路跑 公車動線部分調整
中職總冠軍賽 女神張景嵐開舞
黑心油下肚 大幸福至少產7年
內閣之花擬請辭 安倍政府受創
國際制裁 穆迪降俄羅斯信評
神的病歷簿2 原班人馬續行醫
中職總冠軍 首勝封王率逾8成
防伊波拉 德州州長籲旅遊禁令
伊波拉衝擊 西非3國糧價漲24%
中壢二鐵賽 鐵人姊妹花拚佳績
陸女富商嘗鮮 慘遭男公關乾洗
國華高球場火警 78高球車焚毀
加航拒運疑伊毒樣本 化驗延遲
朝野和解 佐科威會在野領袖
廣角擴增實境技術 售屋更快速
鯤鯓王平安鹽祭 捐發票換鹽袋
歐巴馬吃飯刷卡 被當成盜刷
全球仙境之橋 大湖公園暫居首
因應全球挑戰 越南提4建議
澳駐台辦：南僑油產業用非工業用
黃嘉千抓狂 拍片連飆232字
WTA未來之星網賽 黃湘雯再上陣
蘋果按讚指紋辨識 台廠搭順風車
玩火上街 大學生考取街頭藝人
iPhone 6大陸開賣 場面變冷
迎高雄輕軌測試 邀響亮站名
越總理：各國對南海有共同利益
國民黨苗縣大會 總統籲團結
福容線上旅展開賣 搶便宜
深入北韓 韓裔作家偽裝傳教士
發揚民族舞蹈 羅瑛芳獲薪傳獎
葉倫：美貧富差距 百年來最大
顧黨內 連勝文割捨站台何啟聖
看守所首夜 魏應充和毒犯同房
蘋果iPhone 6熱銷 帶動台廠營運
說祖先的話 吳元昌印尼推華語
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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魏應充收押看守所 作息正常
聯合國：12億人靠不到38元度日
小農旅行 泡冷熱泉享全蔥饗宴
爭睹4 Minute釀災 策劃人自殺
阻前妻交男友 男趴引擎蓋摔癱
旅星台商鍾仕達 時刻心繫家鄉
美津濃馬拉松接力賽 19日開跑
安理會新選出5非常任理事國
推觀光行銷 雲林徵吉祥物
元智益勵講堂開課 提升軟實力
禁航防伊波拉 美議員無知被虧
牛罵頭音樂節 爵士樂熱情開演
劇烈頭痛昏迷 腦動脈瘤破裂
曾銘宗：伊波拉不擴大 台股回穩
魏應充羈押首日 佛經相伴
巴西台商劉學琳 奉獻社會公益
如何解決占中 香港各界有分歧
南方夜譚 創意歌仔戲台中演出
世界先進總座：未來十年欣欣向榮
美總統不愛帶現金 不只歐巴馬
陸8月續購美債 債權仍居首
新媒體夯 國民黨緊捉年輕選民
連勝文：遷一殯若無助 絕不做
柯文哲趕場 為綠橘小雞站台
香港封存200多噸台灣食油
慈善當道 社服團體10年迅增
滯銷增 味全釋乳21日起增為4成
張炎憲追思禮拜 19日舉行
報關載非食用 南僑上架再等等
哥倫比亞僑校升旗慶雙十
菲南歷劫 德使館接回2人質
郝龍斌：泛藍團結爭取勝選
讀秒號誌特大 曼谷塞車看得清
洛時專文介紹福爾摩莎電影地圖
日閣員今拜靖國 陸船闖釣魚台
鋁窗工人7樓墜落 命危送醫
悠遊多卡合一 台北卡享好康
世界先進：明年景氣與今年相當
靖國神社秋祭 日2女大臣參拜
馬紹章：在狼的世界旁不能做羊
占中 港警高層譴責破壞法治
光寶40週年運動會 宣示百年基業
WTA年終賽 謝淑薇彭帥尋衛冕
桃縣教育嘉年華 傳承本土文化
泰國計程車資 12月調漲8%
台北市9月求才人數 增4成
占中發起人：願承受法律責任
母親追思禮拜 張顯耀淚眼送母
小米機熱銷 英業達明年出貨看俏
吃檳榔30年 婦籲戒掉獲健康
奈稱綁匪願放200女 美無法證實
環保志工巧思 化腐朽為神奇
旅俄台生代打上陣 獲邀巡演
夫妻溝通 林書煒：尊重最重要
日牆角告白咖啡 實現少女夢想
英業達明年動能靠手機及太陽能
總統：南寮漁港升級客貨直航港
帳目不清 安倍內閣之花失色
印度冠軍種牛精液夯 3千萬不賣
黃金隨美元修正反彈
武漢百腦匯開幕 年營收拚百億
巴黎古蹟日 呂慶龍行銷台灣
全國農機展 吸引數百廠商參與
美太空飛機返地球 任務仍是謎
精進人事法制 考試院盼速立法
美媒關注頂新劣油風暴
武學大師楊俊敏 法國推動太極
台灣餐飲王國 招牌怎麼挽救
爭取年輕選票 挺胡後援會成立
台灣大賽開戰 應援人潮湧球場
一週亞幣升多貶少
朱雲漢獲明尼蘇達大學頒傑出獎
女誆售塔位詐20萬 警循線查獲
朱立倫：綠公托等建設不及新北
頂新飛機放鴿子 回台須重申請
江宜樺籲企業善盡社會責任
舊鐵道觀光 光華號駛上故事牆
靖國神社秋祭 日3女大臣參拜
抵制黑心品 藍：伸張正義作法
接班計劃 家族企業關鍵問題
阿根廷馬黛茶 教宗提神飲料
港府人員誤傳劇照 糗登時代
南投縣運開幕 陳志清勉勵選手
紙鳶情揚 五彩風箏苗栗競妍
廣播金鐘獎 文夏開場歐開壓軸
期交所愛心送暖樂山教養院
陸依法治國 法院不做書記的狗
上班族當接待家庭 拓國際視野
台2濱海公路車禍 2人命危
議員總部紛成立 林佳龍忙趕場
飲食覺醒 有機農夫辦桌吃健康
南橫山區發現台灣黑熊屍體
超音波進化 也能診斷癌症
副總統：接待家庭是無任所大使
留住人才 勞動部提升保障福祉
朱立倫籲共同合作掃除黑心商
登嘉義三腳南山 男登山客失聯
勞工政策 連勝文擬發求職津貼
創世紀詩社60年 龍應台鞠躬致謝
韓亞銀高球賽 曾雅妮前3輪排60
日內閣之花小淵否認 有意辭職
香港占中 習近平天天聽匯報
解決占中 港官員學聯21日對話
尹衍樑救食安 助華人安心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉義推高齡友善城市 成果展現
周行一掌政大 盼塑造社會良心
北市：環南市場改建已在進行
機器換人 東莞台商盼加大扶持
傳小時代4過審 柯震東只留聲
文昌成家案 新娘抱冠軍獎8萬
大陸海警船 釣島領海巡航
決戰桃猿 彭政閔看淡第一次
議員總部紛成立 胡志強忙站台
德肉票獲釋 菲軍方：未付贖金
宏都拉斯打擊販毒 台捐軍機
食安把關 環署：廢油擬加染劑
北馬將開跑 陸媒教路跑8招
頂新劣油案 桂綸鎂：勿忘初心
李沃士：打造金門為幸福島嶼
基隆男子疑墜樓 傷重不治
魏應充遭押 尹衍樑：同情
桃猿搶頭香 林智勝打下第1分
美股強彈 美元續升屬利多
暖秋巧克力甜點 台灣茶入味
桃猿主場現藍海 象迷深入敵營
助傳產升級 經部加值中心動土
國寶幸福人壽投資 11月可望解禁
人美心也美 護士搶救墜樓男
蔣丙煌：南僑油品 20日有答案
遠東餐廚賽 選手宣示抵制黑心
頂新正義下游 下架食品514噸
轉虧為盈 台電今年可賺百億
華僑中學校慶 根與芽義賣助學
滬港通在即 陸證監會嚴防壟斷
光的饗宴 柏林越夜越美麗
張景嵐中職熱舞 看到活屍尖叫
中壢二鐵賽 鐵人姊妹包辦金銀
國際風箏衝浪賽 竹南海域競技
歐版QE出籠 新興債重獲青睞
劣油效應豬增養 江揆：會監督
韓演唱會策劃人疑自殺 留遺書
陸媒：四中會加快市場制度建設
北門婚紗美地園區 開幕引人潮
南橫驚見台灣黑熊屍體
同性婚權下一步 法務部提對案
萬聖節應景 台灣黑熊吃南瓜
菲恐怖組織手中 外籍肉票仍多
邀柯文哲站台 橘參選人沒同台
太陽餅文化節買一送一 人潮多
曾經是象迷 陳禹勳向童年致敬
治療乳癌不害怕 患者順便整型
伊毒區人員禁入境 歐巴馬反對
頂新油案 越食安局關注
蔣丙煌：防伊波拉 台推入境藍卡
21日前 全台持續回溫
頂新獎學金 台大食科所喊卡
故鄉如戀人 灣生愛台永藏心底
60娃齊聚古厝 體驗收涎抓週
大園工廠火警竄濃煙
黃重球：107年北部供電吃緊
詹智堯建功 桃猿2比0領先兄弟
興大女校友宿舍墜樓 動機待查
政大新校長 盼加強社會同理心
大陸通報H7N9個案 港籲警覺
謝立功：贏在終點才是贏
仁川亞帕運開幕 中華隊狀況佳
美聯準會百人 賺比主席葉倫多
首屆射箭比賽 原民競技也競藝
22日鋒面到 北台灣高溫降6度
雲林安西抽水站紅水 民憂污染
新北金鑽婚夫妻 兒孫逾百
跳繩樂成長 董氏進校園推廣
國台辦官員訪頂新 陸委會釋疑
房貸晴天儲糧計畫 下週出爐
詹智堯雙安 桃猿3分領先兄弟
博士生健行走失 尋獲幸無大礙
大陸頁岩氣 產量快速成長
防保險地雷 端看大股東決心
海大校慶 人工草皮運動場啟用
WTA未來之星 黃湘雯邁向決賽
公館農村運動會 趣味慶秋收
護科鎮邊界通道 庫德族擊退IS
林豐正：團結支持連勝文
桂綸鎂傳貼圖撒嬌 最愛詹姆士
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童玩單槓受傷 柯文哲現場急救
桃猿完封兄弟 台灣大賽首勝
陳威仁主持澎湖國家公園開園
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陸人囤積紙尿褲圖利 日警取締
開封客家懇親會 300長桌宴客
傅(山昆)萁競選造勢 自許終身義工
寇迪提前退場 草總：手肘不適
擊退寇迪 洪一中：情報戰見效
近半世紀首度 日自製客機亮相
馬總統：只支持邱鏡淳一人
國訓再進化 江宜樺：助創佳績
命喪冰河印兵 遺體21年後尋獲
潛射魚叉實彈射擊 軍方不評論
長沙近噸重南瓜餅 創金氏紀錄
楊秋興總部成立 副總統站台
拉攏東協 李克強支持中星合作
桃猿拿下首戰 封王率逾8成
邱鏡淳競總成立 萬人挺好熱鬧
2百被綁女 奈：至遲21日解救
李克強：盼法放寬高技術品輸陸
廣播金鐘 歐開壓軸秀聲音力量
台灣大賽首戰 桃猿完封兄弟
WTA年終賽單打分組抽籤出爐
黃子佼奪廣播金鐘獎 台上淚崩
今彩539頭獎 2人中獎
稱大小威兄弟 俄網協會長道歉
拚連任 陳菊訴求堅定轉型
H7N9現蹤 赴大陸民眾注意
李源潮會越防長 盼控海上分歧
彰化ADT賽 泰國選手躍領先
楊秋興總部成立 砸椅子引騷動
日月潭越野賽 陳彥博搭李清言
廣東登革熱疫情 增病例逾千
黃子佼等23年 淚奪廣播金鐘
北京重霾伏 官方發布藍色預警
美研究：政黨惡意攻訐催出選票
越南飼料油 4300萬公斤進台
甫宣布停火 疑奈國叛軍再攻擊
蔡英文再度呼籲 讓扁保外就醫
林飛帆批民進黨 棄守艱困選區
山難40人失蹤 尼泊爾軍方搜救
台塑降汽油9角 柴油1元
西門子、北商大簽策略聯盟
新疆據報發生暴力襲擊 22死
學者共推教育下一代首重「良心覺醒」
呼應聯合國世界教師日 喚醒教育的靈魂
「良心覺醒 國際論壇IV」與百國同步響應「世界教師日」
致勝鮮師良心發聲 啟開教育新善機
柯文哲：喜歡與否都要大陸交往
全民良心覺醒 為自己及世人的權益發聲
前內政部長李鴻源：良心是解決問題的核心
鳥博士孫元勳分享食安與自然生態奧秘故事
尤美女委員:與良心扣合的法治覺醒 才能解決社會亂象
良心是建構全人類和諧互助的基礎
以良心教育建構公正、尊重、寬容的社會
法律人的良心 起始於法學教育
達成有效救濟制度 靠公民意識覺醒
「法治教育」跟「良心教育」應該雙管齊下
盼公民力量覺醒 重整政治錯亂現象
法扶基金會會長林天財：讓良心覺醒產生蝴蝶效應
新北市昌福國小打造無土「良心花園」獲家長好評
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加拿大伊波拉疫苗下週運交世衛
真愛難擋 羅馬市長為同志證婚
IS伊波拉與北韓 美中尋求合作
陸推銷基改小麥 義媒表詫異
傳遭綁女學生將獲釋 家屬焦急
尼加拉瓜連日豪雨 22死
女子車站嘔吐 達拉斯虛驚
巴黎情趣樹遭破壞 決定不復原
GSK：伊波拉疫苗研發進展快速
22日鋒面到 北部東部轉陰雨
中職冠軍第2戰 鄭凱文對王溢正
旺角流血衝突 港警：最低武力
港府學聯將對話 占中仍爆衝突
越油近5千萬公斤入台 食安恐擴大
陸媒再批占中 真正目的是港獨
台菲部長經合會議 23日登場
北門家鄉味 行動餐車烤蚵夯
楊潔篪會凱瑞 談溝通妥處分歧
佳冬女遠嫁 教法國人做客家菜
豬油變色 油品業大戰將開打
旺角數百名民眾續與港警對峙
昔日烤鳥今日觀光 伯勞生財
澄清湖景色優美 環教場所開張
台股止跌 要心理面先穩
世界經濟自由報告 台排名18
高雄電影節 6短片超限制級
抓內線 證交所：監視機制關注
香港占中 李克強：情況每天變
嘉市單車成年禮 留下美好回憶
莊園外交熱絡 美中非正式諮商
占中再爆衝突 外媒關切
松柏美展 港區藝術中心展出
清水眷村文化節 回味人情溫暖
賴興松硬頸精神 關懷南非弱勢
總質詢將結束 食安監委案登場
越飼料油入台 裴仲雲：了解中
泰料理現學現做 遊泰當大廚
洛城客家會館 邱啟宜幕後推手
陸客遊美血拚不手軟
擴大參與藝術 文華舞蹈班下鄉
電電公會明公布 陸投資風險報告
台積樂觀 估封測雙雄Q4高峰
嚴懲黑心 藍盼10月食安法三讀
桃縣華勛分隊 獲贈災情勘查車
救低迷經濟 法政府修左傾路線
傲慢老法 放軟身段拉陸客
賈永婕領健走 萬人齊抗骨鬆
重台印關係 佐科威對台有期待
賭城高球賽3輪 馬丁領先
嘉南秋冬雜作灌溉 月底敲定
餐飲品牌：原料寧進口
占中22天 泛民憂慮走向暴動
破紀錄 320糖友齊打胰島素
監院人事同意權 朝野24日交鋒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
運動休閒服飾 紡織展嗅趨勢
台工具機展 估500廠商參展
彰化百K挑戰賽 5千名車友參與
世衛內部文件 疑承認抗伊疏失
預防性退費 消保處：樂觀其成
心臟手術後 哈林路跑展活力
開公司掩護簽賭站 好賺當噱頭
比國華裔大使 憶一戰華工血淚
北京新疆 陸委會列黃色警示
中共黨史罕見 四中聚焦法治
中共反腐收網 四中全會看點
一黨治國 中共藉四中依法治國
四中全會 學者：反貪制度化
占中爆衝突 至少20傷
經部：越油品輸台 跨部查證
瑞士男破產拾荒 菲妻離棄
賣力輔選議員 連勝文喊到沙啞
一塊磚改變生活 綠能新樂章
助青年謀職 胡志強：發展經濟
加油等等 汽油降0.9元柴油1元
朱立倫官網上線 鼓勵做Doer
四中全會 擬營造更好市場環境
新北4年拚都更 業績勝前10年
拓自力都更 新北首創都更家教
購屋租屋多元補貼 新北好貼心
住宅政策貼心 朱立倫首重青年
閩南書院上梁 苗栗遊憩亮點
旗津漁船大火 1人送醫
得票過6成 玻利維亞總統連任
公益形象活動 桃園關心白化症
泰雅文化祭 呼喚祖靈展現活力
桃園秋季淨灘 上千志工捲袖
美西徵才 台灣展現4大優勢
南僑油品合格 產品上架解封
蔣經國病苦 李登輝積極控血糖
羅淑蕾：柯文哲認錯但不改過
抗伊波拉疑疏失 世衛暫不討論
台灣在美招生 醫學系受青睞
億而得前8月每股虧0.95元
南僑油品檢驗合格 可恢復上架
耍流氓持槍逼債 男子羈押
物聯網 晶片廠不再贏者通吃
台東死亡老公熊 晚景淒涼
KANO洛城放映 大爆滿
偷神像回家供奉 警追毒查獲
南僑產品合格過關 恢復上架
運動休閒風當道 老牛仔褲轉型
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菲跨性人 包容外衣下面臨仇視
青年盼活化空間 重現中興風貌
印尼彰化同鄉會 傳承打拚精神
聖保羅展出廖世秉學生書畫
MIZUNO馬拉松接力 侯友宜鳴槍
新世紀盃馬拉松 逾4千人競技
10妙招 經濟艙自助升級頭等艙
羈押第二夜 魏應充作息正常
騎士自撞拖板車 魂斷車斗
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北京馬拉松霧霾中開跑 網友批
佐科威就職大典 軍警戒備
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查黑心 總統：已查封5廠商財產
名錶失竊5年 失主巡網拍找回
宣導水土保持 北市走入校園
印尼毒食品輕罰 黑心業者不怕
競總成立大爆發 藍綠拚趕場
三峽竹崙溪傳2男疑戲水溺斃
可指定選舉日為結婚登記日
首爾旅館起火 1死33傷
捐發票助弱勢 財部南投辦路跑
中市抵制頂新 未波及食物銀行
美津濃馬拉松接力 6000人響應
2016世界設計之都 北巿接棒
林明溱南投造勢 副總統力挺
台灣文創前進東協 曼谷首參展
南僑合格 福義軒開會決定上架
印尼村長數百子孫 勝選鐵票倉
法說加溫 宸鴻23日登場
鎖毀文件藏報告 頂新邪不勝正
大陸央行 傳向銀行注資1兆元
調查：擺脫低薪 上班族努力工作
越南進油疑點 頂新：不便評論
讚花蓮人有情義 馬盼藍天再現
朱立倫：檢討食安制度重建信心
噶瑪蘭特展 歷史與當代對話
無錢購毒 男侵工業區偷竊被逮
停售損失 全家：保消費權益優先
表彰文化志工 散播文化種子
不等郵輪靠岸 美先採檢體驗伊
黃豆不分級 恐釀下一場食安風暴
金正恩夫婦接見北韓運動員
專家：黃豆分級與否 其實有解
官民推廣非基改黃豆 有志一同
拍電影拿不到錢 導演獲賠確定
印度解除柴油價格管制
占中3週 學聯：撤退時候未到
老餅舖金榮美 營造幸福感
人間條件6熱潮 台中再開加演場
陳以真：打造性別友善環境
豬價油價消長 核心CPI恐漲
私校代辦費惹議 教部將查核
雙面刃 爭議領土印度建路
張炎憲追思禮拜 逾千人參加
韓亞銀高球賽 曾雅妮60名做收
遇霾伏 北京馬拉松棄賽者眾
油價創近年新低 家庭支出反增
張麗善：林內焚化爐不燒垃圾
柯P站台 新北警張組人牆
研發就博會 半導體光電受青睞
照顧漸凍父 兄弟獲慈濟獎學金
河川善治 雲林宣言與水共存
多種油搭配烹調 油夠健康
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
楊潔篪會凱瑞 談香港唱老調
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不准亂尿 北京馬拉松增設廁所
日3閣員參拜靖國 南韓憤慨
桃猿主場人海 紅衫軍擠爆內野
土城國民運動中心 冰宮浪漫
韓陸21日舉行反恐合作會議
情侶參加廟會自撞 1死1重傷
蔣丙煌：食安辦公室四大業務上路
桃縣公益彩券形象宣導 熱鬧登場
台灣虎航泰國新點 20日搶票
全國最高關公立像 桃園新地標
晴到多雲早晚涼 東半部局部雨
陳樹菊腳傷 白血球驟降癱軟
抗霾 法國要在北京蓋新校
兄弟主場還以顏色 備萬面黃旗
彰化ADT高球賽 泰將帕維特奪冠
板橋1男疑暴斃地下停車場
延續縣政 吳敦義籲力挺林滄敏
彭政閔帶傷敲安 兄弟4分領先
廖世傑墨國演講介紹台灣與TPP
河南男童翻欄看熊 右臂被咬掉
藍天擁地自重 看好資產翻倍
四中全會 外資期待改革利多
航警查獲海洛因 今年最大宗
車內吸毒遭警盤查 牙醫兒遭逮
詐騙新手法 被害人帳戶變人頭
兩韓部隊在軍事分界線附近交火
查食安 馬：不放過任何犯罪者
林佳龍募集物資 捐助食物銀行
陸籍航空在台召空服 春秋首家
民間團體遊行 籲讓扁保外就醫
防堵伊波拉 美民眾似過度反應
太陽光電展22日登場 大廠雲集
清水國小否認掃進總統府廁所
原民流行樂舞創新 寶刀未老
抗衡美頁岩油 OPEC容忍低油價
南北韓交火 無人傷亡
桃猿反撲追平 逼出兄弟林煜清
海南基地 大陸先登月再探火星
台灣文創首度進軍東協市場
25歲溫伯伯 回饋捐助清寒學生
陳樹菊細菌感染 療程需住院
馬英九：黃健庭帶來幸福小革命
彰化百K賽 世界冠軍領5千人拚
積極拓點 百腦匯總裁看旺營運
不畏風暴 3C量販搶美食市場
基隆港鷹群盤旋 飛羽攝手吸睛
基改黃豆製品 全面標示有得等
柯文哲：會慎重遴選市政團隊
余德龍滿壘敲安 桃猿2分領先
因應伊波拉 歐盟外長將會商
李娜：不知彭謝配拆夥原因
港府學生對話 主持人稱不偏倚
寶萊塢影星站台 台精品吸睛
林威助代打建功 兄弟1分落後
兩韓邊界衝突 專家憂擦槍走火
軍購阿帕契到齊 最後一批抵台
江揆：要有開放的僑民移民政策
總統關心陳樹菊 將致電慰問
奇皇后河智苑 秀舞蹈會粉絲
仁川亞帕運 羅小紅奪中華首金
廉航搶票 7必填資料先準備
桃猿票房 2天進帳2700萬元
蔣丙煌：清查向大幸福購油業者
黃志鵬：查油品 謹慎求證
廢食用油 英依法專人定點處理
桃猿勝兄弟 總冠軍賽2連勝
法國波爾多地區僑胞歡慶雙十
桃猿險勝兄弟 總冠軍賽2連勝
中華隊亞帕運首金 羅小紅游出
巴洛索：英若離歐盟影響力變零
環南市場晚會 郝連柯到場
夫只嘿咻不工作 外配訴離獲准
朱立倫：4年完成6座運動中心
游錫(方方土)競總 小英籲票破百萬
印度地方選舉 莫迪旋風再發威
WTA未來之星 黃湘雯將爭冠
鄭凱文早退 謝長亨：用球過多
桃猿贏在氣氛 余德龍獲MVP
黑熊阿嬤變阿公 因生殖器萎縮
梁振英：北京完全掌握占中情況
國中羽賽 陳敬崴江品悅奪冠
英新書：白手鉅富日子不好過
優人神鼓演出 美東觀眾陶醉
主教會議閉幕 教宗：莫怕改變
支應回巢族 父母恐須延後退休
郵輪達拉斯醫護 伊毒檢驗陰性
新北市：首創實施有機營養午餐
女網年終總決賽 李娜20日開球
尼國山難 增34人獲救又見12屍
食品安全辦公室20日運作
黑心油製手工皂 惡臭現黃斑
統一：未從越進口飼料與食用油
南橋洗刷冤枉 123項產品重新上架
趙政岷良心告白 籲媒體應本著良心善用公器
良心覺醒 永續你我生機
國家要依法行政 也要遵守程序正義
吳志光：惡法非法 執法應本諸道德良心
名導演郭南宏：以智慧力行良心覺醒 護衛地球永續發展
康照洲:加強法治捍衛食安
財金專家謝金河呼籲企業心存善念「賺錢要有品格」
葛克昌：從事法律與政治 要奮鬥找出良心
建構「讓有良心的人可以存活下去」的制度
荒野基金會執行長林金保:從土地倫理看良心覺醒
希臘神父李亮：宇宙中最強大的力量是「愛」
追求良知至高的善 是正義的守護者
開心「笑長」莊政龍 教孩子跟良心對話
「國際傑出發明家博學博士」張哲維：虛擬世界也要有良心
陳清枝：培育良心下一代 人類才有永續機會
用傳道的精神 塑造學生的人格教育
台灣傑出發明家王正雄呼籲：良心環保從自己做起
中原大學地震避難演練 響應良心時代運動
實踐大學附設幼兒園 用良心為孩子打造愛的能量圈
校園良心覺醒 引動良心風潮
用良心做為解決教育問題的核心
師鐸獎得主張素菁分享教育理念：集眾人之力改變世界
10月20日 國內各大報頭條
教改須重良知教育 政府老師家長須改變心態
政府應以良心施政 解決「失衡」潮流
資深媒體人何國華談媒體人良心
台水公司103年評價 甄試初試成績查詢
各地缺豬油 義美釋出「油榨用油」供應
食安風暴暫歇 食品股大漲5%
日月光汙染案宣判 網友熱議
Hotels.com不折扣就搗蛋 星港澳台萬聖狂歡派對
兩岸武術菁英交流 大秀武藝驚豔全場
2014台北國際旅展 劍湖山3.1折限量預購起跑
櫃買中心IRS提前了結作業系統 11/10日上線
百萬人興學行腳托缽 南華大學師生熱情參與
台式民主不值得大陸學習
政治惡習不除食安難解！
台北國際旅展即將登場 台中金典酒店拼優惠
買得起非廉價 12/1-12/7藝博會 體驗奢侈藝術
陽程 10/21起預收款券每五分鐘撮合一次
2014北海道來台舉辦自助旅遊展 玩出新玩法
櫃買中心國際債券年度發行量持續創新高
美軍魚鷹機進駐 日謀化解疑慮
俄網協主席歧視言論 小威痛批
久攻科巴尼不下 IS如陷泥淖
美軍組醫療支援隊 助應變伊毒
比利時機場開始篩檢西非來旅客
伊波拉疫苗運日內瓦做人體試驗
歐蘭德任期過半 遭評缺魅力
醜但營養 法國擴大醜蔬果計畫
台紡織成衣 順差61.8億美元
秋高氣爽 東半部迎風面零星雨
虛擬試衣間 優衣庫在美上線
攻眼球經濟 高畫質套餐親民價
我媽媽是派對女孩 導演將來台
有機蔬菜 超商也買得到
美伊病新指導方針 規範更嚴厲
美十大富裕區 加州最多有4個
太陽能高峰論壇 探討板塊變遷
轉戰星馬回台 黃啟銘凍齡帥氣
勝華重整衝擊 聖暉第3季恐虧損
帳目不清 日內閣之花位難保
陸海測船近日外海 日警戒
傳微軟數週內推跨平台智慧錶
溫暖兩天 22日雙北降6度
日經產相小淵 因獻金醜聞辭職
日媒：日內閣之花請辭
傳日經產大臣小淵優子提辭呈
美股強漲帶動 台股反彈有望
安大略市選舉 台移民積極參選
投顧：美升息或延緩 債市有空間
日媒：安倍接受經產相小淵辭呈
Kitty機萬用袋 尋最多牽手照
傳IBM倒貼格羅方德 甩晶片事業
南僑開盤漲停 味全小漲
中共開四中全會 處理貪官人事
律師攜抗告狀 探視魏應充
美時9月每股虧 0.28元
小淵優子請辭 記者會鞠躬致歉
日月光污染案 上午10時宣判
巴格達清真寺遇襲 近20死30傷
美再循環油回收交易 監察嚴密
iPhone 6大陸4熱銷 鴻海強勢
中鋼前3季 每股稅前1.28元
新台幣早盤升2.7分
大幸福飼料油銷台 檢先查頂新
一銀退出 頂新三重開發聯貸生變
頂新若大量解僱 資遣費7000萬
赴陸奈及利亞男子 排除伊波拉
總統：經濟確實有好轉
林書豪踝傷未癒 對爵士難上場
張盛和：進口油品分流 海關配合
德航和鐵路駕駛接連罷工
GT重整 鑫晶鑽廢現增辦私募
四中 專家：陸依法反腐新起點
上交所擬建強制下市制度
柏林會前 法籲德投資500億歐元
百萬跑車起火 駕駛怨不能改裝
華隆自救會成員占據勞動部大廳
iPhone6趕出貨 蘋概股熱情
佐科威宣誓就職 股匯雙漲慶祝
購眼動儀 蔡璧煌盼增培訓成效
佐科威今就任印尼總統 挑戰多
日月光污染後勁溪 4緩刑1無罪
跟上潮流 韓高中學漢語夯
林中森：海基會功能沒有弱化
湖人傷兵成群 林書豪再缺陣
男團BEAST新曲 躍韓排行榜首
聲音沙啞免開刀 玻尿酸效果佳
腳踝傷勢未癒 林書豪持續缺陣
韓流電影技術者們預售海外
華隆自救會占勞部 籲代位求償
庫藏股發威 威剛跳空漲停
越台商河靜分會成立 盼續投資
聯發科業績 可望突破2千億
大幸福噁油 流向續查
新東陽獲金擘獎 民間唯一特優
伊能靜傳懷孕 退出真人秀評審
中研院11月1日開放參觀
總統：願與意見不同方交換意見
立委批魏家未悔改 張盛和認同
汙染後勁溪 日月光判罰3百萬
台劣油風暴 多倫多華人憂食安
美元續弱 新台幣小升
打造體育環境 連勝文提政策
企鵝寶寶長大了 回不去保護傘
秋紅谷幸福聚落 持卡享優惠
立委指縱容陸侵權 故宮否認
結婚甜蜜禮盒 台鹽推幸福簍
因應食安 總統將再開國安會議
美軍空投科巴尼庫德族武器彈藥
1台小電扇 佛州州長辯論險破局
紐約台灣人移植聯展 東西交流
學校預定地閒置 高市研議存廢
類股齊揚 台股站上5日線
張盛和：台基本面佳 股市有信心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
全球股災 阿里巴巴逆勢走高
大學生機車死亡數 擬按月公布
港占中21日對話 當晚開記者會
陸官媒：四中應會了結周永康案
汙染案 日月光：尊重司法判決
賣毒送吸食器 警破販毒集團
律師探視魏應充 暫未提抗告
陸大使：反對THAAD部署南韓
台獲IGEM最佳國家主題館設計獎
陳雄文：華隆勞工可提分配方案
造血系統拉警報 血癌一步之遙
黃世惠重回董事會 三陽變數多
大陸公安部長郭聲琨 再添新職
長時間低頭 頸椎傷害不分年齡
日股帶頭漲 亞股反彈勁揚
政院食安辦公室 22日掛牌
新台幣中午升2.5分
輸台大幸福油品 品質待驗
判罰3百萬 日月光研商善後
飼料油輸入 3到6個月後納管
男帶刀放身旁 坐捷運站外遭逮
防榮民詐領 每半年指紋驗證
日月光輕判 法官：已罰到上限
賽丁泉彗星掠火星 拍到珍貴照
緬甸轉變 泰商擴大投資
占中23天 外界冀對話解決
彰銀股東會前 董事會角力先登場
日月光水污輕判 檢方要上訴
高市把關食安 窩裡反擬納法規
曼寧創紀錄 NFL史上最多達陣傳
屏東首輛到宅沐浴車啟動
警拖吊千萬超跑 民眾拍手叫好
交易淡 新台幣中午升2.5分
彰銀公民股角力 財長：爭主導權
大陸智慧手機自有品牌 陷困境
佐科威正式就任印尼總統
少將遭指公器私用 空軍否認
K7廠水污 日月光：偶發事件
涉貪逃逾20年 前關員判刑12年
衛福部：大幸福案已掌握正清查
麵羹碗粿當早餐 血糖恐破表
榴槤忘返 朱芷瑩入圍東京影展
油價創新低 詭譎變化牽動物價
朱立倫：企業秉持良心必獲肯定
趨勢攜手工研院 提升行動資安
遭批酒駕多 中市：防制不手軟
民調：占中者看對話 近7成悲觀
傷兵成群 湖人靠雙布勝爵士
偽造假證書 男遭檢方起訴
安倍失經產相 法務相恐接著換
成大跨國研究 登國際會計期刊
就任印尼總統 佐科威時代來臨
東京之星將成中信金海外金雞母
紐約入秋 採南瓜賞楓豐收節慶
經濟部：11月進口油品需有簽證
搶進東北亞 中信金結交日盟友
農委會釋台肥持股 再議
消保官：買萬聖節裝扮注意標示
食藥署：10月底查完24家油脂廠
安倍：第2位女閣員請辭
社會高齡化 中市藍綠關注長照
豬油降關稅 經部協調廠商降價
大幸福椰油牛油 待驗可否食用
萬瑞道路5車連環撞 2人輕傷
校園有機營養午餐 改變農業
朱立倫：實踐新北公托達標承諾
蔣友柏再出招 跨界玩男裝
icash2.0 統一超29日推出
基金受益憑證平台 27日上線
軍擬提修法 遺眷領半俸須結婚15年
台股收盤漲150.26點
佐科威上台 政敵破冰獲喝采
食安風暴未平 味全殺低急拉漲停
台股開高走高 漲150.26點
高市：已討得日月光1億不當得利
育嬰假擬放寬 任職半年就可請
11月台指期漲 162點
11月電子金融齊漲
勞動部：頂新資產足支應資遣
與多明尼加自貿 瓜地馬拉受惠
台股強彈 收復5日線
連勝文：很想辯論領教柯式政見
湖人逆轉勝爵士 中止3連敗
南僑合格 福義軒傍晚截止退貨
重新上架 南僑漲停打開收高
美軍首次對敘利亞庫德族空投
瓜地馬拉與歐國完成自貿協商
陸半導體挖角 高啟全：好環境留人
檢方擬上訴 日月光：收判決書再說
減少機車肇事率 高市允路平
手機付款 統一超最快明年上路
台官員投書美報 駁一國兩制
陳以真：食安要強化源頭管理
誤報江澤民逝 點名陸高官搞鬼
台商投資大陸 昆山6連冠
icash新卡 擬跨業整合
過勞猝死警告別式 200警致哀
神明有加持 醮典自推紀念沙士
e網通落伍荒謬 交長同意廢除
總經理猥褻女會計 緩刑3年
三大法人買超台股37.62億元
防心血管疾病復發 戒菸不嫌晚
春秋航空招募空服員
南韓：北韓挑釁向南韓邊哨開火
海基會預算 解凍2500萬元
中市府助原民部落 104年可望修繕
華隆自救會占勞動部 百警待命
律師探視魏應充 暫不提抗告
情侶吵架 女塑膠袋套頭獲救
南港文山區國小 改喝光泉乳品
行政中立法窒礙難行處 擬放寬
國家歌劇院 明華園公益首演
蔣友柏談時事 坦率說買不起房
高雄三民探親 夫妻同染登革熱
日月光輕判 環團批違社會正義
陸自來水管失修 年漏一個太湖
記者工作過量 立委籲加強勞檢
陸捐600萬美元 供伊毒國家買糧
大幸福負責人不受訪避不見面
WTA未來之星賽 黃湘雯亞軍
再現客家精神 交大生拍片獲獎
慶云員工訴無薪 法部交苗檢辦
蔡清彥：物聯網提供台灣好機會
經部海外攬才 促83件媒合案
未獲綠提名 陳進益參選被鍘
實戰化 大陸海軍政工也得飛
蔡力行：全台年底4G估300萬戶
虛擬世界調適計畫 年底線上諮詢
萬聖節 到新北市府中商圈搞鬼
陳(沖)：企業要有社會責任
幾米廣場雕像遭塗鴉 警調查
兩岸民族文化論壇 31日登場
廢菲美軍訪協議 艾奎諾不認同
新台幣收升0.6分
韓智慧手機中文軟體推自助遊
屏東藍再打餿水油 綠反批
9月外銷訂單433.1億美元
北捷傳意外 老翁頭昏摔落軌道
控拆旗不公 高市議員槓官員
防控伊波拉 港府燒37.5度通報
一天兩女大臣請辭 安倍自責
慰問金調整 退輔會：非因選舉
香港貿發局：占中影響出口不大
國道南投車禍 6乘客輕傷
蘋果借光 外銷訂單連8紅
立委轟運研所功能 交長緩頰
外籍生最愛台小吃 小籠包居首
台南大學 啟動校長遴選作業
水稻進入收割期 公糧收購啟動
伊波拉虛驚 奈國男子排除感染
電子煙無法助戒菸 恐加重菸癮
大幸福搞神秘 保全作勢襲記者
桃縣舉辦 台英低碳城市論壇
台糖自製豬油 販售點擴大
前AIT處長司徒文任清大副校長
蔡力行：4G獲利時間 比3G慢
陳方安生籲港府提方案解決占中
台達電捐檢測車 測氣體3分鐘
農業首都2.0 李進勇提三補勵
日月光案上訴 雄檢揭罪證
教廷未接納 菲同志：已見曙光
揭不法廢油回收 政院發50萬獎金
比射箭緊張 黃逸柔手抖疊杯
竹縣選情 戰友競合觀戰重點
感覺被瞪 超商外男子持刀遭逮
青年返鄉 曬鹽產業帶入里程碑
金門改善烈嶼數位電視收訊
南寮漁港升級 增竹市競爭力
新竹市選情 藍軍以逸待勞
遠傳李彬：4G終會分級收費
桃縣績優卓越獎 27家企業獲獎
幾米雕像遭塗鴉 行李箱老被拉
iPad Air 2 登台腳步近了
漢和：大陸完成建造航艦準備
四庫全書盜印 故宮盼還清白
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
金門擴大人工生殖補助 最高8萬
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新店行政園區公辦都更簽約
陸胡潤女首富 33歲楊惠妍蟬聯
太平山山毛櫸林 翠綠轉金黃
合宜宅施工 滑落鋼板壓死工人
復航線上旅展 推大阪曼谷澳門
交易輕淡 新台幣升0.6分
苗栗百里侯 6人爭寶座
毒蟲被捕 女友淚灑警局提分手
江揆：檢舉獎金絕對不能省
六支琴槌演奏 吳珮菁挑戰全場
桃園升格 藍綠參選人二度對決
老翁頭翁 昏倒撞北捷列車車廂
視病猶親 醫師為病人買醬瓜
台北後站見鬼 真人扮鬼嚇人
華亞科：三星建新廠台灣不利
佐科威就職：印尼恢復海洋大國
晴到多雲 東半部局部短暫雨
頂新鱷魚返鄉 經長:勿全盤否定
楓香險處死 奔走請命刀下留樹
老詩社左營尋根 余光中響應
頂新案 檢方疑魏應充縱容屬下
海軍役男落水亡 雙親獲國賠
習近平出席並主持APEC領袖會議
電視面板續漲 筆電面板持平
華隆勞工闖勞部 警方20分鐘清場
郭台強：不會投資頂新中嘉案
中印共識 建兩軍聯絡會晤機制
恐怖組織影響外交 菲誓清剿
大專生交通意外 前9月117死
詹宏志：盼開創台馬網路商機
三陽老董黃世惠：放下成見
外資上周賣超259.88億元
凱特第2胎 明年4月報到
登山客摔傷 摸黑10小時救出
屢吃紅單 男駕怪手砍斷測速器
修電腦不順 男餵小貓螺絲致死
遭黑函攻擊 潘孟安拜會檢察長
精進政府服務 國發會當神秘客
中醫調理及埋線 有助受孕
高薪100指數 成分股全都露
杭州台灣名品展 促50億商機
WHO：奈及利亞自伊波拉疫區除名
南僑油符合規定 竹市業者不用
ICT前景樂觀 郭台強看好台股
兒子走失報警 警方地毯式搜索
雲門上海舞松煙 票房獲好評
苗栗大閘蟹 縣府祭重賞抓仿冒
談高雄港 楊秋興促速推示範區
未立案安養院拒檢 縣長出面
創造得分力 左右台灣大賽戰情
人行副行長劉士餘傳任農行董座
牙醫師公會力挺 為胡志強加油
疼惜新移民 高市設專案辦公室
德國台灣獎學金生談留台經驗
酒鬼阿公 為孫子斷酒195天
鐵路航空輪番罷工 旅行德國難
漳浦自行車產業園 6台企進駐
立院初審 收容外國人限15日
微信微博達人 大陸電商很愛用
防伊波拉 台灣推入境藍卡
春秋航首批台籍空服 春節上線
iPhone 6熱銷 蘋果市占大增
伊波拉再見 奈及利亞第2國
占中新發展 法院禁止占領旺角
陸資來台 前9月年減逾20%
社會企業講座 帶動公益學習
凱特第2胎 王位第4繼承人
陸光棍節將至 關務署加強查緝
國有地盜採砂石 苗警逮1男
變性人命案 美方4證人離菲
持變造護照闖關 兩陸男今遣返
民航機私人機停機費 都依重量
真一寺頹圯 議員要求縣府維護
南科七八月營業額破千億元
日月光案 高市：與民期待落差
人類性交始祖 億萬年前魚類
彩繪客家碗 敬天祭祖承傳衣缽
菲駐處驗證 南僑補件全屬實
愛心滿點 伸手助人鄉民按讚
中市議會質詢 挺批胡冷熱互見
學術網路塞車 教育部擬升級
幫老婆復健 台東莫那愛上弓箭
雲門2進駐校園 體驗與身體相處
連柯首場辯論 日期詰問未定
因應伊波拉 總統21日開國安會議
逾50歲防骨折 每年脊椎X光檢查
防登革熱 高市開罰366件
接單連8紅 全年上看4600億美元
港府：滬港通就緒 占中沒影響
德政府擬修法嚴禁非法古物交易
歐洲人口販賣 女性小孩最多
季風揚沙塵 花縣擴大水域求解
登柴山看夕陽 男子走迷心驚驚
運伊波拉患者 德航機特別裝備
補休沒空放 雇主擬補付加班費
日勝生砸77.25億買庫藏股
林永樂訪教廷 順利圓滿
貴陽發生砍人事件 4學生受傷
MG149報告 立委指審計部耍無賴
美：空投庫德族武器 政策未改
防堵伊波拉 總統：提升應變等級
大馬終止徹查南僑油品供應商
業餘好手郭俊麟 加盟西武獅
中澳聯手查海外貪官
今彩539開獎
越南飼料油流向 須跨部會掌握
食安辦22日成立 檢察官將進駐
外交部：贈宏國專機人道救援用
兩女大臣辭職 安倍迅速補人
友善清水溼地 候鳥有淨土棲息
經部赴美招商 吸金逾60億
威力彩開獎
土：允庫德戰士越境助攻IS
柏林週邊湖區 秋日賞鳥人潮多
先付自救會 勞部：損他人權益
佐科威重鴻海 騰家人位給郭董
日職西武 再簽台灣強投郭俊麟
國安問題 劣油重創食品業166餘億
金管會：規劃金融進口替代方案
民間投資加溫 電子資訊業領軍
仁川亞帕運 中華再獲雙金
威盛打造微風松高店電視牆
公開辯論 連營再簽2同意書
食安辦成立 跨轄偵辦請檢察官
仁川亞帕運 中華隊又摘2金
美：不助科巴尼庫德族不負責任
警告又開槍 南北韓互嗆
幾米作品遭塗鴉 警鎖定單車男
總統：全面清查國內食品地下廠
澳官員將飛大馬 簡報馬航搜尋
旺角與金鐘 法院頒令禁止占領
日月光產創抵減 環保署居關鍵
陸委會：龔清概來台符許可目的
赴台陸客不文明行為 陸網民批
印度排燈節 鑽石公司重金犒賞
把關食安 總統：痛定思痛改革
酬謝員工 印度老闆送房車珠寶
經部查工業油 13家廠商無不法
大陸引進蘇愷35 意在改良國產
大宇資遊戲改編舞台劇 上海公演
威力彩 頭獎槓龜
今彩539頭獎 1注中獎
江揆：99%豬油供應查核完畢
IBM財報慘 美股開盤跌
微信傍晚故障 陸網友驚呆了
IBM好慘 淨利暴跌又倒貼
總統促國安局統合食安預警情資
美男女不平等 同工不同酬為最
防伊波拉 歐盟統籌因應
中銀獲港股通跨境結算資格
促員警查食安 江揆：擬列績效
天然調味料 義保存古法海鹽
李新穎參觀薩爾瓦多文化中心
風險糾紛增 陸台商對未來悲觀
下修投票年齡 立委將送釋憲文
抗伊波拉 歐盟外長允加強努力
美民調：養育兒女不易 壓力高
美空投武器 庫德：不足擊敗IS
無國界醫生挪威員工 伊波拉癒
日月光污染後勁溪 4緩刑1無罪
柯文哲：伊波拉一定會進入台灣
檢舉黑心油 行政院將頒50萬獎金
全民學習秉持良心 就是社會改變的起點
發揮良知善待環境 重啟萬物生機
和平高中校長陳智源籲：永續推動實現良心世代
人民就是國家 政府應秉良心重建公信力
北士商秦玲美老師：引導孩子展現亮點
推動愛心餐 引動善心推動愛與和平
高雄市陽明國小校長呂淑屏 闡述教育的真與美
10月21日 國內各大報頭條
明年元旦四天連假 未來國定假日遇周二、四彈性放假
「食安」國安會議 馬指示「食安辦」立即運作
交通部赴大陸地區旅費 皆配合業務需要編列
航港局啟動海商法修法及廣納各界意見
雷虎兩機擦撞 1墜毀1返航
關懷銀髮族 南華大學辦「身心靈健康之旅」
蘋果iCloud 疑遭大陸駭客攻擊
南華大學與劍湖山世界產學合作
台澎金馬的「島國心態」比中共圍太平島可怕
企業社會責任已成重要指標！
食安比照取締酒駕 列入警察考核
「櫃買市場業績發表會」11/10連推六場
中華電信參與籌建新橫太平洋海纜(NCP)
「伊波拉國安會議」 馬指示研擬防疫計畫
中澳聯手追逃貪官 大有斬獲
2014台北國際旅展11/7～11/10
粵式奧秘老火湯 秋季食補出好味
16檔基金憑證 10/27櫃買掛牌交易
雙十 巴拿馬第一夫人率團訪華
競選總部紛成立 藍綠政治人物拚趕場
WTA年終賽開幕 李娜開球
伊拉克庫德族擬派部隊到科巴尼
美空投武器 土耳其：未用領空
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美：空襲敘伊伊斯蘭國12次
市場獲利回吐 歐股收低
聯合國第3名染伊毒人員病亡
陸永暑礁造陸 面積超越太平島
延續上週反彈 美股收高
市場供應大 國際油價跌
美2伊毒病患痊愈 1人已出院
巴黎食品展 食安影響自在人心
淡江大橋動工 加持八里淡海房市
台車載資通訊產值 估破6千億
美不急升息 可淡化新興債衝擊
注意 早晚微涼溫差逾10度
網購萬聖節道具服 恐易燃之虞
電視面板需求仍緊 部分尺寸續漲
蘋果財測超標 盤後股揚
台北木柵火警 3人到院前死亡
台北魅力秋季展 精品大曝光
台北木新路凌晨火警 3人OHCA
莫斯科機場飛機撞除雪車 5人亡
卡拉威酒莊 加州唯一台商經營
創意16奈米高速運算晶片設計定案
美股揚蘋果報喜 有利台股續彈
關心公安 台達捐化學毒物檢測車
加卑詩省選舉 中文招牌熱議題
北市公寓火警 3死2傷
德儀財測超乎預估 盤後股漲
瓦倫西亞網賽首輪 盧彥勳獲勝
伊波拉 美公布醫護作業新規範
陸智慧機市場 第3季較預期差
iPhone 6發威 三星出貨受衝擊
新片北京難放映 因白梓軒內褲
台股開盤上漲13.18點
半導體B/B值 1年首跌破1
萬金石馬拉松 首獲國際認證
伊波拉防疫 總統召開國安會議
宏達電Desire 820 登台腳步近
汐止民生線動工 朱立倫展決心
疑電線走火 民宅火警釀3死
蘋果財測佳 鴻海穩健吃補
高鐵擬增300億 員工可認10億
新台幣早盤升2.9分
生活小確幸 104年元旦4天連假
曾雅妮近況差 排名跌至74
Total執行長飛機失事身亡
兄弟連吞2敗 第3戰主場求勝
歐巴馬提前投票 美期中選漸熱
宋楚瑜：陸關注台灣黑心油問題
為愛受困 欲入情郎家煙囪卡住
呂茵斯基：愛上總統 名譽全毀
葉匡時：停機費與國際差不多
黨籍案訴訟 王金平：順其自然
葉匡時：e網通即時路況續提供
越國會開議 預計通過18項法案
彈性放假制度化 7成民眾贊成
小童沒尿 媒體認錯澄清
大幸福油品 越食安局：飼料油
環球晶圓前3季每股賺4.88元
大陸第3季經濟成長7.3%
德儀財測優預期 台廠欣銓受惠
台原偶戲團 洛杉磯加大演出
國定假日在週二週四 一律連放
金日成想凍齡 傳抽血青春肉體
無視禁令 港占中者留守占領區
郭采潔為戴立忍 裸背尺度開
涉大統混油案 北檢起訴魏應充
張忠謀談接班及網路與中國崛起
連鎖店增 韓咖啡進口創新高
台股陷入觀望 指數狹幅整理
台灣電路板展 志聖秀嶄新機器
調查：食安恐衝擊就業市場
15屆台灣電路板展 22日登場
伊波拉 美CDC新作業規範要點
抗伊波拉 韓擬派醫療隊馳援
華為攜手埃森哲 簽戰略聯盟
香港特首：有外部勢力參與占中
台潛艦議題 美智庫學者熱議
假冒立委耍特權 通緝犯落網
台中大遠百 週年慶業績飆19億
傳奇設計師奧斯卡德拉倫塔辭世
陸9月工業生產 年增8%
北市公寓惡火 房東房客3死2傷
亞幣轉強 新台幣走升
陸9月房市開發續放緩 庫存增
江揆：越南油應未入其他食品廠
K7可望復工 日月光：無評論
Total深耕俄國 CEO命喪莫斯科
時尚大師德拉倫塔逝世
陸第3季GDP降 近6年最低
萬金石馬拉松 獲國際田總認證
陸9月零售銷售 年增11.6%
美研究：陸經濟6年後大幅減緩
英國會團 擬訪北市長參選人
中央氣象局氣象報告
日月光輕判 陳菊支持檢方上訴
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
蘋果財報優預期 蘋概股嚐甜頭
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
空難身亡 Total執行長挺俄政策
草山派出所 北市登錄歷史建築
金門展現反毒行動力
美期中選舉 愛州佛州提前投票
李炳憲：對妻歉意 竭力彌補
起訴 檢斥魏應充利慾薰心
海研五號黑盒子 證實尋獲
護水源 水利署擬推茶園綠標章
繼icash後 快樂購卡也可付費
江宜樺：將展開黑心食品大掃蕩
防不法 護照掉2次大砍有效期
籲非營利幼兒園 逾兩千人連署
空官教練機墜機 人員跳傘平安
陸經濟成長下滑 與房地產有關
輕判日月光 高市：糟糕的判決
食安辦22日上路 藍決心打黑心商
學者：陸房市調整 GDP恐再降
北市火警3死 檢察官現場勘驗
美長島索夫克郡辦台灣日
費鴻泰質疑審計部 護航MG149
AT3教練機墜機
新台幣中午升3.5分
陸GDP成長乏力 難見強刺激
蘇州電博會 訪展人數增15%
宏都拉斯外資降兩成多
板新水廠水質 檢出微量戴奧辛
南加蒂梅秋拉 葡萄美酒鄉
台泥調高水泥價每噸人民幣30元
空軍：兩AT-3擦撞 1墜毀
雷虎小組失事 1人無生命跡象
北市公寓火警 2樓前疑起火點
韓元走揚 新台幣午盤小升
基隆廢鐵場雜物火警 無人傷亡
雷虎軍機失事 全機肢離破碎
食安難平息 南僑又跌停
走私K他命 毒蟲欺敵未遂落網
遠百週年慶報喜 近6年最佳
新北投車站 確定重組位置
減壓站設住宅區 南屯里民抗議
減塑不砍樹 蒲公英萬用袋推出
風扇讓蚊子殘廢 健行科大巧思
台官員投書美報 支持香港民主
江宜樺：不會開放大麻合法化
1架AT-3墜機 莊倍源跳傘送醫
元旦4天假 國旅跨年團夯
阿里巴巴來台徵才 尋設計人才
立委連署提釋憲 盼18歲可投票
泰前總理盈拉獲准赴日旅遊
宏都拉斯蝦出口總值可達2.3億
雷虎失事 資深飛行員不樂觀
越公證行：大幸福可能假造報告
蘋果執行長訪陸 或見政府領導
莫搶豬油 賴清德推台南胡麻油
AT3墜機 空官：不明原因擦撞
補班撞婚期 孫立群：只能致歉
朱：汐止民生線動土 展現決心
張博雅請益 連戰郝柏村表期許
三環三線 郝：朱立倫玩真的
防伊波拉 總統促提高警覺
最近20年空軍教練機墜毀事件
疫情引發錯殺 美股恢復冷靜
攻3D列印 震旦參股通業技研
雷虎小組 飛國產AT-3機26年
GF接IBM晶片 台積電沒在怕
謝立功：捷運延基隆4年可實現
北市公寓火警 住戶跳樓逃生
勝華崩跌 淨值高掛
毀台灣美食形象 魏應充求重刑
廠商擅換土 北市處長自請處分
泰免簽證費倒數 11/7截止
張國煒轟黑心油 像慢性滅國
運用4G 故宮做教育頻道
德拉倫塔婚紗作 克隆尼妻最愛
一斤鋼不如白菜 陸：供過於求
幾米人偶遭塗鴉 亂畫者投案
被指天龍國 郝龍斌盼輕鬆看待
台股收盤跌8.5點
印尼新第一家庭 樸實成焦點
公寓火警 死者陳屍臥室走道
微軟執行長年賺8430萬美元
尾隨滾訓練失事 莊倍源殉職
台北股市跌8.5點
屏縣長選戰 報紙投書當文宣
北方三島掃蕩 逮捕2大陸漁船
陸成長率降 學者：對台影響不大
11月台指期跌 24點
11月電子跌 金融期漲
共和黨早布局 民主黨難掌眾院
伊波拉 高市：以會侵台做準備
護南投食安 林明溱倡食品履歷
花蓮反賄選 名產提袋印標語
食安修法列24日議程 議案待協商
長榮飛休士頓 104年7月首航
外商愛心善舉 身障者立足職場
沒繳費就斷水 UN：違反人權
虎頭蜂群攻 登山夫妻嚇腿軟
台股創今年新低量 小跌8點
違法販賣胎盤素 男遭起訴
第一夫人設計師 德拉倫塔隕落
謝霆鋒返港 談王菲笑盈盈
超商掉皮夾漏餡 通緝男被逮
2綠委送紀律委員會 列24日議程
取締食安案件 將列警察積點
桃機噪音防制費核撥 簡政便民
逢大：逢甲商圈消費很智慧科技
關懷植物人 朱俐靜贈手作盆栽
預防性下架 衛福部擬明定原則
審計部：MG149私帳非審計範圍
巧固架育洋蔥苗 避颱風省成本
統清降豬油品售價 回饋消費者
東石男子掉落水溝 送醫不治
檢測兒童雨具 塑化劑含量偏高
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阻伊波拉 研究：出境篩檢為上
連籲中央 成立伊波拉指揮中心
美盯上氣囊缺陷 高田股價重摔
Total CEO罹難 鏟雪車司機醉酒
陜西大霧 20輛煤車追撞致4死
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看見台灣德國放映會 迴響熱烈
三大法人賣超台股19億元
余苑綺效應 大腸癌檢查增2成
提款卡被吞 陸女怒拆ATM
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AT-3墜毀 江宜樺要求國防部調查
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