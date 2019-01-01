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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
捐助高雄氣爆 花蓮愛心600萬
亞運女雙金牌戰 中華拿下首盤
不理會占中 滬股登19個月高點
簡太郎與青年座談 提3大承諾
因應氣候變遷 學者籲致力減碳
紀念烈士 中共高層提前1天獻花
性侵逃逸外勞逼賣淫 惡狼判行
基福通車惹議 李慶華：無道理
港婦團：盼總統聲援香港爭民主
游錫(方方土)：廣設wifi據點充電站
發現亮島人 南島語族起源前推
港占中行動 菲籲和平處理
香港占中 台港澳航班暫無影響
亞運1金3銅 蕭美玉：結束啦
桃縣查獲焚燒廢棄物 罰款送辦
商業司長游瑞德接海基會副秘書長
公務使用LINE 朱立倫：擬規範
中市：有限資源 BRT最佳
港警87次動用催淚彈 辯不得已
太平洋雙颱 藤原效應機率低
新團隊到位 美時拚亞洲前五大
日御嶽山噴發 至少36人身亡
社區評鑑10年特優 陳志清讚揚
香港占中擴大 台資銀行未波及
女雙金牌戰 中華隊搶十決勝
港占中拖累觀光 業者觀察中
亞運網球女雙 中華銀恨
瑞昱出清創傑 每股賺1.6元
高雄氣爆 監委10/1聽民情
大馬公民組織籲港府尊重人權
喝完經部咖啡 日系車堅不降價
法西台法之家舉辦雙十國慶餐會
土地問題解 大立光31億擴廠
宜花連3震 規模最大4.1
市府擬研究板南線機廠設捷運站
教長盼5年內大學減至百所
占中情勢擴大 英籲港維護民權
高安：半島電視台為翻譯錯誤道歉
港建制派議員籲占中人士離開
基福公路將通 公路總局提配套
殺警案 北檢聲押許淳凱
港人爭民主 菲媒關注
國寶九州展 故宮保證文宣OK
占中衝突 港金融旅遊零售受創
阿富汗總統就職 炸彈客炸死4人
加泰隆尼亞公投 訴諸法院裁決
慧洋新船加入營運 日客戶長租
國產署擬推16宗地上權土地招標
基福通不通 中央地方喬不攏
金管會：首張微型保單免預審
亞運網球女雙 中華1銀1銅
8旬嬤疑遭虐待 監委調查
今彩539開獎
亞運女雙銀牌 謝淑薇：盡力了
檢警調高層訪金 研議加強查賄
環島轉動愛 嘉女門諾相見歡
御嶽火山噴發 12死24命危
網球混雙金牌戰 中華輸首盤
威力彩開獎
習近平談農地 經營權要能流轉
殺警案 兩名聲援鬥毆男子到案
美元強升 成貨幣首選
反映日圓貶 和泰車促銷回饋
新台幣重貶 成交量今年次高
喬治克隆尼嬌妻亮相 驚艷全場
經部降價咖啡苦 便宜日貨等促銷
占中行動 英政府挺香港民主
錯翻總統談話 半島電視台道歉
農委會：農漁會財務體質改善
法媒析占中：北京不放特權給港
亞運網球混雙 中華屈居亞軍
今年以來逾4千名偷渡客喪命
人民幣兌歐元 陸啟動直接交易
受賄12億 大陸第一女巨貪被逮
美8月消費者支出攀升
頭遭槍擊 男子隔夜清醒就醫
林書豪搞笑微電影 奈許軋一角
占中撼香港 BBC猜習近平怎麼想
維也納少年合唱團為周美青獻唱
占中行動爆衝突 義媒關注
李朝卿復職案 內政部尚未處理
港占中市民回到金鐘 警員減少
商業司長人選 經長擬內調補實
蔡岳勳：痞劇不再拍續集
占中 陳菊：執政者需更多包容
陸加強進口戰略 五措施出爐
無視泛民訴求 北京支持梁振英
遠傳4G拿第一 對手繼續拚
陸科學家發現 抑制愛滋新途徑
英報：占中行動使一國兩制瀕滅
陸十一長假 北京鐵路運千萬人
終結單身 喬治克隆尼登記結婚
亞運網球雙銀恨 總成績輸上屆
今彩539頭獎 2注中獎
經長:須留意另一波亞幣競貶
威力彩頭獎 無人中獎
美8月成屋待完成銷售下滑1%
氣爆代位求償 自救會有疑慮
亞運爭金日 中華奮戰均落敗
挺占中 大馬民眾晚會撐傘燃燭
習近平談中國民主 有事好商量
防登革熱 高市將辦國際研討會
美元續強多久 看美國經濟數據
港占中衝突 陸委會盼理性溝通
伊斯蘭國戰士逼近敘土邊界重鎮
調查：非洲國家治理改善減緩
蔡學良案 前法醫：應重啟調查
香港佔中動亂 大陸首次公開表態
中共中央規定 嚴禁到風景名勝區開會
北京10.1國慶 全面提升反恐安保
香港警方 週日發射87枚催淚彈
香港警民對峙 成歐美媒體關注焦點
9月30日 國內各大報頭條
台股盤中跌百點 測年線支撐
港股連跌三天 盤中再重挫300點
中華電信4G 最快速度、網內免費、最優質涵蓋
郵政壽險投保樂翻天活動
新奢華及直興公司 10/1正式登錄創櫃板
鄭立中離台 未發表談話
台股趴 股民Q3賠逾13萬元
OTC與群募貝果 正式簽約 同步上線
新一代Essential逸萱秀「均一髮」新主張
六福旅遊集團旗下烘焙品牌Elite Bakery一禮烘焙
民進黨：支持香港前途自己決定
台南大億麗緻酒店 【萬聖群模歡樂Party】
櫃買中心國際債券再添雙掛牌
鼓勵參與第一屆「公司治理評鑑系統」自評作業
NESCAFÈ Dolce Gusto歡慶三周年大回饋
威靈頓街一號 推出【商業是日套餐】
多元探索新思維 輔導管教新里程
市場終於嗅到未來升息氣味！
醫師律師的貪婪在資本主義社會裡極易得逞
10/2重陽敬老優惠 免費搭乘北捷及貓纜
金正恩雙腳踝骨折 住進醫院
首次鹽田路跑 11/15在台南北門登場
三星推出 Note 4 曲面 Gear S 腕美現身
9/27夜拍會 無底價搶拍 摸彩壽星送禮 驚喜連連
馥敦飯店南京館 『尾牙春酒饗宴』
重陽前夕揪感心 花蓮縣長夫人送愛植物人
連勝文造勢晚會 蔡依珊現身站台
李朝卿復職申請 內政部再駁回
占中行動不止 數萬群眾再集結
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
十一近 美媒指更多港人挺占中
香港動盪 歐股收黑
白宮：支持港人普選特首願望
法庭受理 加泰隆尼亞公投暫停
港人占中爭民主 北京左右為難
凌晨數萬人續占中 港警多撤退
香港情勢摜壓 美股下挫
看好美復甦力道 國際油價漲
校園證券投資智慧王競賽開跑
年底前 Audi原廠配件優惠
改善財務 和旺3億私募達標
十一自陸返台 華航長榮客滿
明朝盛世文物 首登大英博物館
受惠台幣走貶 封測雙雄毛利率增
車輛水箱大廠 F-英瑞東協設廠
創惟明年上半年推U3.1集線器
卜睿哲：北京畫線促港強烈民主
福特汽車估今年稅前獲利未達標
占中爭民主 香港再度面臨試煉
清晨夜間涼 北部溫差10度
加媒：中共可能武力鎮壓港民
櫃買中心國際債券 添雙掛牌
轎車高速駛向占中人群 無人傷
歐美股收低 台股拚止跌
朱宗慶樂團維也納演奏座無虛席
台股開盤下跌6.18點
陸官方音樂會 江澤民現身
防資安漏洞 精誠供檢查工具
台法文化獎 頒授德法兩單位
印總理訪白宮 歐巴馬晚宴款待
肉形石將赴日 運送過程保密
日工業生產 8月意外萎縮
佔中 陳威仁：尊重盼理性對話
蒐藏哈利波特 墨男破金氏紀錄
多區紫外線過量 注意防曬
維權股東逼親 雅虎將天降橫財
台幣日圓貶 有利汽車零配件商
十一長假商機 陸客團成長受限
茂達現金減資新股上櫃 補跌
港占中 持續影響金融股市
國安基金進場否 財部密切觀察
新台幣早盤升值
邢瀛輝獲尼國頒傑出貢獻獎
南韓遊船觸礁 乘員全數獲救
教長：大學減校 目標百所以下
屏東染餿食品 焚化銷毀
悼家人逝 印尼部落婦女砍手指
闖白宮 傳持刀男直搗多個房間
全球發熱 台灣氣溫屢創新高
江宜樺：沒打算讓警用辣椒噴霧
童子賢：iPhone6創支付新趨勢
日產品降價否 經濟部密切注意
十一期間 北京垃圾桶專人看管
監察人召開股東會 三陽不認同
開放融資融券交易 晶焱逆勢漲
占中影響服貿 江宜樺：難判斷
治心臟疾病 中西醫合併效果佳
挨批散財 高市：善款發放公開
陸9月製造業PMI 低於初值
陸工信部准iPhone6 鴻海大吃補
振興股市案推出否 擬再觀察1週
人壽業：保航空加倍險 增保障
週年慶提太多 當心網球肘
十一前 上海地鐵客流將破紀錄
港特首：占中失控 示威應叫停
9月熱到下旬 8測站破紀錄
3顆翠玉白菜 首度同時亮相
推廣運動 彰市健身中心免費
義消鍾育騰 獲全國志工鳳凰獎
南韓擬延長海外維和部隊期限
亞運最後希望 盧彥勳男單爭金
調查：顧客滿意度三菱日產稱冠
飆4G LG 8吋平板9千有找
貨車停放卻後滑 行人遭輾命危
大陸區域經濟整合 台灣要懂
高中英聽測驗 逾12萬人報名
蔡學良死因 國防部不評論
葉門情勢不穩 外交部：暫避往
參選人清涼奔跑 抗議張花冠
傳iPhone 6 10月大陸開賣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳少時Jessica接退團通知
市場消息衝擊 宸鴻勝華跌停
台東陸客團上吐下瀉 22人送醫
陸准賣iPhone6 但蘋概股冷淡
國防部：潛艦採軍購國造並行
大陸大閘蟹驗出禁藥 邊境攔下
占中 港股23000點關卡失守
經部：港占中暫不影響雙邊經貿
新竹市長讚義行 志工陳美枝
業務男扮廣告老闆 性侵陸男模
江宜樺：目前還不到撤僑時機
5友邦挺台 重新檢視重返UN
增募兵誘因 國軍改善宿舍設施
老人健保費 黃秀霜推全額補助
國賠或代償 高市府：尊重災民
占中持續 港股續挫港元回升
江宜樺：國安會有開會討論占中
購屋交易安全 北市推諮詢平台
霹靂獲邀赴福州動漫展 拓陸市場
華郵：北京釋權香港解占中危機
否認機車酒駕 男子重判4個月
占中推破百萬 雨傘成民主象徵
港特首叫停占中 發起人拒絕
華晶科減資題材 助攻漲停
港占中延燒 亞股跌多漲少
香港占中難收拾 兩造瀕臨攤牌
朱立倫：市政優先 11月拚選舉
人民幣離岸中心 台灣要加把勁
北市東區隨機犯案 刺臀男判刑
新台幣中午升4.9分
涉詐騙 1台人被越法院判刑4年
氣候基準難返 農業公衛須適應
穿戴出貨估明年6570萬台
食安風暴 朱立倫：GMP應檢討
聯想併IBM伺服器事業 完成
基福公路 基市府堅持完工通車
延安山崩 多人被埋已3死
友邦議長推兒童憲法 總統激賞
眼睛很忙 盯螢幕多於睡覺
談占中 江宜樺支持真普選
人道援助IS難民 台捐700萬元
駐巴拉圭使館辦華語文測驗
滬港通來了 台股連結國際要快
攤商染毒癮 花枝丸換安毒
挑戰環保知識 嘉市辦擂台賽
新台幣兌美元 午升4.9分
遠傳300M方案 價格殺破盤
江揆：大戶條款非股市波動主因
福特看淡獲利 台零配件廠影響小
港股續挫 兩天跌幅創2月來最大
南韓擬支援北韓參加亞運經費
糖尿病產後漏尿 微創手術止漏
港股午盤暫收 跌278.55點
滬自貿區拚改革 台灣不能輕忽
伍豐標下重慶福彩VIP室經營權
美印領導人：合作成為全球典範
食安修法 綠提設食品警察
經濟數據軟趴趴 日恐難復甦
涉假球案應入監 吳健保未報到
和碩良率佳 9月起營運大跳升
暖化北極震盪 冬季易偏低溫
港占中影響外資 房仲：待觀察
至善國中愛無限 資助國外貧童
傳承捕魚文化 耆老揮手參與
公共水池泡水 女童皮膚炎發作
櫃買攜手貝果 集資平台上線
血管炎發病凶猛 誤診後遺症大
港占中延續 港元兌美元逆勢升
國慶假期 台鐵再加開7班列車
扣案1000餘萬用途 鄭景太稱買房
獎勵潘政琮 苗縣目標發2百萬
陸駐菲大使：中菲爭端不應持續
巢運團體訴求 北市回應作為
推觀光 林明溱規劃南投新景點
滿州欖仁溪封溪護魚 違者重罰
台股收盤漲6.16點
柯P：必要時主動向檢調說明
優人神鼓美加巡迴演出將登場
傳三亞房市將鬆綁 剩北上廣深
台股收盤漲6.16點
10月台指期漲10點
10月電子期漲 金融期跌
大學擴張快速 難敵少子化危機
台股絕地大反攻 收盤翻紅
為善最樂 教官長期資助貧童
台北市頂級商辦 租金投報回升
公益活動提案 票選開跑
催淚彈辣椒水 中市警沒配備
美印峰會 再提印度常任安理會
開發商機 貿協辦國際水展
古惑仔臉書互嗆 20多人鬥毆
平息占中 美媒：習近平選擇少
成棒亞運負韓 女壘完封報仇
全美僑團支持台灣加入TPP
印尼民主威脅 總統直選成標靶
少子化105大限 大專轉型危機
蕭美玉凱歸飆淚 胡志強送大禮
彰縣營養午餐 議員要求改進
太陽轉身的地方 繪本認識嘉義
湖人媒體日 林書豪：有壓力
iPhone 6 大陸10/17開賣
中工：融資意願書與保證書不同
舊金山灣區頻傳竊 旅遊小心
SM娛樂：Jessica退 少女時代剩8人
美吾華董座 獲北科大名譽博士
三大法人賣超台股54.8億元
洛德盃羽球賽 老中青三代參戰
國防部：中共以分裂為由增戰力
殺警案又三嫌到案 訊後法辦
傳金正男巴黎現身 探望兒子
布萊恩傷癒 要證明自己
102年審計報告 食安缺人力
亞運男單爭金 盧彥勳暫落後1盤
占中後的香港 有撕裂跡象
里長住處被潑糞 疑選舉糾紛
貨車停放突後滑 英籍翁遭輾斃
香港財政司：金融市場正常運作
江揆10月起 兩梯次宴請立委
台中鐵路高架 106年完工
疑久病厭世 男醫院墜樓身亡
陳菊避答抓龍 議長怒斥態度差
蔡岳勳又導又演 下不為例
陸師大生來台賣淫 日接10人
國軍悔過室改革 夜讀勵志書10時睡
賽雅人家庭 晚間7時必關機
星媒：香港須避免政治悲劇
香港占中 府：總統掌握且關心
高市登革熱續增 再添1死
日御嶽山噴發 再來是富士山嗎
台灣選手力拚希臘超馬
亞運網球男單 盧彥勳拚金惜敗
孫立群投書 說明維護食安作為
Note 4登台 售價2.49萬元
中市133路公車 大里通高鐵捷徑
台積安謀完成16奈米驗證
財產申報 胡志強財產大縮水
法院委沈勝昂鑑定鄭捷教化可能
新台幣收升 6.6分
未達法定人數 唐榮董事會流會
露國媒體讚馬總統和平締造者
竹縣中正橋施工 104年6月通車
御嶽山地震活動增 憂再度噴發
宏?台灣市場Q3業績達標
郭永樑為世界心臟日路跑剪綵
流感及肺炎疫苗 10月1日開打
亞運網球男單 盧彥勳奪銀
港媒：大陸反腐 能源官僚怠工
台自製海底地震儀 明年布置
國慶文化訪問團訪巴拿馬
人民幣直兌歐元 首日中間價漲
山產店掛羊頭賣狗肉 高市重罰
富味鄉案 陳文南兄弟緩刑
森林救火演練 空勤加碼滅濃煙
警為人查車籍資料 涉洩密送辦
預防流感 南投10/1供公費疫苗
政治騷亂 港股收黑
亞運女子跆拳道 孫譓檸奪銅
阿信免費拍廣告 找工作不孤單
低碳新思維 北市頒金省能獎
基福通車 謝立功說出民眾心聲
占中運動持續 港股再下跌
連勝文會日駐台代表 交換意見
把狗當人牽 中市動保處追查
登革熱今年累計病例破3千
402專戶 審計長：台大醫院未送上級
勝華財務吃緊 3方案改善營運
越央行總裁：致力處理銀行呆帳
柯文哲疑涉假發票 祕書列被告
降偵蒐雷達維修費 美允在台修
不動產增值 富邦金淨值增252億
富味鄉涉摻偽 陳文南兄弟緩刑
徐才厚案餘波 陸明星軍長免職
繭裹子照顧弱勢 致力公平貿易
陸媒：民眾赴日 別丟國家的臉
金九失色 陸Q3百城房價續跌
食安風暴 新北飯店推健康餐飲
美元走弱 新台幣升6.6分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
刑警命案 內政部查沒有圍事
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
閒置空間再利用 豬圈建度假村
維護身障照護品質 南投辦訓練
經長：占中不影響兩岸經貿談判
APEC人資會議 勞部研撰綱領
郭烈成強冠進威油品 重金屬高
葡萄牙2國會議員應邀訪華
牽田祭暖身 延續道卡斯族文化
重陽節 長者免費搭北捷及貓纜
亞運踢翻韓 跆拳道黃韻文奪金
花東6陸團食物中毒 31陸客送醫
勝華提三方案 擬引進策略夥伴
元大寶來證購併印尼券商
港占中 陸媒批1人1票恐爆內戰
廣州預計2015年GDP超過香港
綠色經濟 英商務大使分享經驗
傳金正恩腳踝動手術 住院休養
黃韻文踢贏南韓 跆拳道首金
東北風襲 中南部午後局部陣雨
猜中微笑單車車號 獲3萬元禮券
基福若執意通 張通榮：絕對封
外勞強制出境鬆綁 工商團體讚好
數位表演藝術節 全台三地串連
金門缺雨 今年高粱預估缺收
投信：香港占中 港滬此消彼長
外勞擬再鬆綁 期滿不強制出境
台灣9月房市低量盤整 北冷南熱
雲林國際偶戲節 10月4日登場
敖幼祥獲金漫獎特別貢獻獎
不讓鬚眉 汪秀琴守護山林如家
南海爭議 菲在聯合國開轟
黃韻文奪金 台體大：與有榮焉
精障男竊手術衣 判罰金2千
國貿局副局長江文若接商業司長
怕給女壓力 黃韻文父Line相挺
疑食物中毒 2陸客團花蓮就醫
陸救市政策 擴大首購房貸優惠
涉侵抓蜥獎金 縣府聘員遭約談
訴願書遞送時間 政院放寬
中共建政升旗禮 港團體擬示威
殺警案 逮42人押14人
港占中發起人要求特首下台
正義使者 動保員為動物發聲
蝴蝶2代飛日本 銷售告捷
來台觀光客千萬 明年可望達陣
員工去年報酬 教育服務業最心酸
全聯董座林敏雄：長期擬上市
占中持續 港股收黑
傾聽意見 林明溱會南投長者
查柯案 檢擬10月2日傳劉如意
美麗灣案行政訴訟 辯論終結
中共18屆四中全會 10/20召開
勝華黃顯雄：兩岸廠區尋策略夥伴
客家圓樓 苗栗高鐵站區亮點
陸客疑食物中毒 暫停餐廳營業
警破擄鴿 拔毛凌虐百人受害
樂陞收購全球最大行動遊戲平台
越勞救落水童溺斃 網友讚大愛
外勞出境鬆綁 科學園區公會支持
結束拍廣告 王菲搭機離台
搶進滬港通 ETF成交創高
外勞法規擬鬆綁 電子業界贊同
網路維權汪龍 轉占中消息遭拘
台糖招聘新人 起薪23K
香港占中 學者：習近平難退讓
Jessica退出 太妍可能早知道
國民黨屏東一人一信要曹啟鴻下台
香港占中 FireChat再走紅
三星穿戴配件 濃濃時尚風
獅主場最終戰 郭泓志上打擊區
長榮航增資60億元還舊債
登革熱研討會 楊秋興批難收效
外勞規定擬鬆綁 童子賢讚進步
3成台男早洩 恐成婚姻殺手
陸委會：支持香港民主普選
香港占中 分析人士預測撐不久
APEC邀請函 尊稱頭銜同2002年
疑跳軌遭火車撞 男浮洲站喪命
Win 9效益 宏?看淡
吳志揚許新桃園多元族群政策
護食安 高市議會初審自治條例
環團籲護水獺 金縣：未毀棲地
陸利率自由化 台商盼獲橄欖枝
犀牛對兄弟賽 澄清湖球場跳電
德國公司贊助巨大自行車隊
黃金週 陸客團來台多5成
桃園購物節 發票滿3百抽房車
香港占中 金管會：台資銀行安全
性侵陸男模 假廣告老闆聲押
占中 英媒：香港不滿北京已久
復職遭駁 李朝卿仍可訴願
黃韻文奪金 江揆肯定表現優異
連營徵競選歌 柯營：正面看待
永唐太陽能設備售後再買回 償債
童心童話黏土展 反映學員生活
中印邊防部隊 同時回撤
外勞期滿不強制出境 勞團支持
Q2製造業資產增購 年減1成
全體OBU資產 增至1845億美元
馬：港早日普選 有利兩岸關係
攻大尺寸筆電 宏?推新品
APEC非正式領袖會議11/10登場
日火山爆發 黑部立山旅遊提醒
雨傘革命起 占中行動考驗北京
遞補熬出金牌 黃韻文上演傳奇
去年員工平均退休年齡57.4歲
消費不振 歐元區通膨率創新低
抗議延後退休 比國警察不開單
林口A7擴大容積 營建署澄清
10/8月全食 台灣看得到
鼓勵創業 橘子成立募資平台
央視新聞聯播 首唸乾稿批占中
迎合萬聖節 甜甜圈口味也搞怪
台灣記者張平宜力助陸漢生病患
大樂透開獎
今彩539開獎
陸撤換駐印大使 背後或有隱情
吃韓籍教練人參雞 黃韻文摘金
新北紀錄片獎 周文欽蹦火勝出
日圓貶免稅擴大 遊日客將暴增
杜紫軍：今日台灣 未來香港
外資 淨匯出25億美元
江澤民再現 與胡錦濤出席酒會
高振群率團赴帛琉出席獨立慶典
亞運8金8銀14銅 中華第7
黃韻文抗韓 亞運第8金入袋
曼德拉元老組織 報導會員得唐獎
蒙古抗議亞運拳擊不公 遭駁回
不敵壓力 eBay將分拆PayPal
世越號特別法 南韓朝野達協議
金融3.0 金管會研議更簡便
不滿占中 港民向示威者丟雞蛋
特首籲叫停占中 港人持續抗爭
假日不得閒 印官員得掃辦公室
大陸新型雷達 或剋隱形戰機
OIU租稅優惠 擬為10年
陳菊為台聯站台 衝議會過半
大樂透頭獎槓龜
港學聯：梁若拒對話將占公部門
破天荒 威而鋼廣告訴求女性
今彩539 頭獎1注中獎
復職案再度遭駁 李朝卿：失望
歷經抉擇 盧彥勳驕傲亞運完賽
歐盟貿易提名執委 讚台歐關係
習八點面向未來 再談一國兩制
法學者：北京不讓 占中難談判
占中解套 學者提換梁振英人選
公投遭擋 加泰隆尼亞發動抗議
港特首: 不需要出動解放軍
香港佔中民眾 深夜湧入街頭
教育部長: 台灣的大學應減至百所
習近平打貪太猛 大閘蟹銷量也遭殃
好想贏韓國 ! 跆拳道黃韻文踢到第8金
香港占中棘手 北京尷尬慶建政
十一長假 入境陸客明顯成長
王毅會凱瑞 料談香港占中行動
傳金溥聰住院 心臟裝支架
10月1日 國內各大報頭條
港警使用催淚瓦斯彈 進口商內疚
看見愛台灣女性宣教士溫柔的力量
香港國慶升旗 抗議群眾「背向國旗」
中國突換駐印大使 引政治猜測
香港一名警官 開槍自轟亡
杭州人赴香港 捐物資支持占中
2014第五屆買得起藝博會 藝湧雲起 全民飆藝術
【不老假期】銀髮族住房專案
社團服務 學習無限
蘇格蘭人民成熟決定留在英國
蘇格蘭獲得比失去的多！
香港爆發「占中」 深圳暫停赴港簽證
空中安全下載 手機支付開跑
維多麗亞酒店 雙囍中餐廳
首次鹽田路跑 11/15在台南登場
航港局金門辦公室擴增航政監理便捷業務
法鼓文理學院佛教學系碩士班甄試簡章開放下載
台灣港務公司開發文創媽祖御守
中華民國103年全國郵展暨中泰聯合郵展
捷運劍潭站旅客跳軌 緊急處理後恢復正常
香港學聯: 特首周四不下台、將佔領政府部門
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
白宮維安凸槌 特勤局長遭修理
潘基文籲香港尊重民主原則
英強烈籲中 和平解決港人抗爭
英首度空襲伊拉克伊斯蘭國目標
涉占抓蜥獎金 嘉縣女雇員聲押
加州禁塑膠袋法生效 全美首見
供應多美元走堅 國際油價大跌
經濟數據令人失望 美股下滑
美診斷出首宗伊波拉病例
美兩大超市客戶刷卡個資遭駭
2歲前常用抗生素 兒童易肥胖
專家：聖海倫斯火山出現增壓
爭調薪 巴西全國銀行員工罷工
美證實境內首宗伊波拉確診病例
跨智慧家庭 銀燦推無線個人雲
廣積買回庫藏股1500張
綠色採購 國泰金獲表揚
寬鬆基調 經理人：台股跌幅有限
台塑捐肺炎鏈球菌疫苗 長者接種
致新Q4可望不淡 估減個位數
亞崴訂單見到年底 Q4高峰
大億9月業績波段高 Q4高峰
美元升值 資金未看淡新興市場
燁聯唐榮 調降10月不鏽鋼品價
美：凱瑞和王毅會談香港危機
聖淘沙萬聖驚魂夜 挑戰極限
普安儲存設備 增自行加密硬碟
占中 萊雅暫停人員出差香港
東北風增強 不悶熱了
陸港金融市場今天休市
微軟公布Windows 10 明年問市
伊波拉襲美 歐巴馬急商隔離法
巴西同性戀恐懼 致2百多人死
法媒：陸是否扼港民主 待觀察
美股收黑 台股測試年線
蘋果iOS病毒 疑監控香港占中
前8月房市移轉 11年同期新低
日本9月製造業信心 意外攀升
多螢生活 狂看族誕生
電子海灣分割PayPal 明年生效
微軟Windows 10發表
巴西總統選舉 羅賽芙勝算大
多螢生活順勢興起 掀產業變革
奧運金牌泳將費爾普斯酒駕被捕
台股開盤下跌8.05點
引策略夥伴 勝華開盤跌
稱與李炳憲交往 勒索女說謊
韓手遊作品 登錄活動開跑
港催淚彈驅占中 出口商審政策
涉占捕蜥獎金 嘉縣女雇員收押
中共建政紀念升旗 港學生示威
需求回溫 估盛群Q4回升
奪命3千 西非伊波拉疫情事件簿
占中使台更難理解一國兩制
旅法華人印支會館辦重陽敬老會
國防部：悔過室絕無爽兵
以色列一般地區 旅警調降
聯大總辯論結束 16友邦挺台
基隆大台北宜蘭 大雨特報
富味鄉混油案 前董座判1年4月
專家：占中抗議 港股衝擊有限
陽光美少女出輯 看齊師姊阿妹
亞運跆拳道 林琬婷晉級8強
群眾運動 王卓鈞：不用瓦斯槍
伊波拉襲美 議員籲加強篩檢
占中 習近平的挑戰 也是機會
約旦駐處慶雙十 回顧友好關係
台贈哥倫比亞身障軍警復健器材
香港占中運動擴散 尖沙咀淪陷
張盛和：股市小亂流 回檔才能漲
吳健保未報到 陳威仁：追緝
亞運跆拳道 曾櫟騁晉級8強
職籃訓 布萊恩：沒跑過這麼多
台美國防工業會議 談潛艦國造
勝華提解決方案 股價跌勢緩
新北中和瓦斯外洩 疏散後修復
美出現伊波拉病例 生技製藥股飆
中國十一商機旺 觀光股熱情
香港占中 國防部：共軍未集結
張盛和：姐妹站出來 抵制高價日貨
水獺妹妹命名 第二階段投票
外資連賣超 投信估暫告一段落
中租布局太陽能 3年目標達百億
李朝卿案 陳威仁：評估後處分
9月PMI 53.3% 經濟擴張趨緩
港人求普選 龍應台：基本需求
取消外勞強制出境 勞動部支持
彈性工時歐洲普遍 在台被扭曲
陸漁船日本海沉沒 9人失蹤
非eTag戶 通行費開始9折
胎壓偵測器助攻 台廠紅通通
駁裝支架說 金溥聰戲稱換心臟
陸9月PMI持平 製造業成長停滯
財長：房地合一稅 擬2成入社宅基金
湖人訓練營首日 球員操翻
新台幣兌美元匯率走貶
越共總書記訪韓 深化合作
不滿天然氣埋管 居民拉布條
大立光匯兌收益進補 領軍強彈
石世豪：小米異常傳訊未全改善
陳保基：830項陸農產品不開放
電子股領漲 台股拚9000點
國門之都馬拉松 5日交管
美議員組黨團挺港 去信批特首
林中森：兩岸和諧 房市才健全
吳秀明：大陸查反壟斷非對台商
Q4毛利率回穩 F-亞德大漲
美元走強 學者：有利美股
中市133路公車 正式上路
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
港民占中 江揆籲支持爭民主
財長：我也想進場買股
產官對話 推動桃園PCB升級
新興市場月線跌幅 2年來最大
香港受經濟左右 占中恐難持久
廷威醒獅公演 山中奇緣破傳統
香港占中 傳陸省市暫停港遊團
香港占中 傳北京經濟手段制裁
亞運女壘負日 2日爭金牌門票
台中國際旅展 3日登場促銷多
MLB美聯外卡戰 邁入延長賽
健全兒少福祉 家扶將擬白皮書
占中若逾一週 專家料港房價跌
女補教師騎車返家 左臀突灼傷
看好技術領先 台積電股價反彈
當舖掩護放高利貸 10嫌送辦
公費留學考試 11日登場
吳秀明：查汽車零件供應情形
值勤配辣椒水 警政署：評估
江揆：台大帳冊案已進司法程序
工廠少東遭擄 警方逮3嫌
國防部：康定艦載劍二按期程
.商標中文頂級域名 在港發布
萬筆非公用土地 高市清查追討
熱血銀髮志工 北市表揚
Q4營收恐摔 威強電重挫
美國首例伊波拉 暫不旅遊警戒
特戰官兵越嶺 23天挑戰520公里
新台幣中午貶4.4分
衝行動支付 群信年底開台
新北YouBike 啟用三重區租站
修獎參條例 避免高鐵中斷運輸
香港占中爭議 擴大到海外
財長：9月出口持續成長
江揆：政府用心照顧老人
日系車不降價 吳秀明：理解
16校舍重建 桃園編預算
香港占中 勁永蘋果專賣店不影響
重陽前夕 藍籲長照法儘速立法
龍應台：台灣是有民主機制社會
香港占中 暴雨澆不熄決心
新竹市全市運動會開跑
2萬大專生投入教育優先區服務
常會造勢 謝立功促捷運到基隆
鑰匙相通 騎他人機車代步遭逮
新台幣兌美元 午盤貶4.4分
香港占中 陸官媒批將入死胡同
遭批慢 中市：幸福宅非為選舉
自然人憑證續卡 線上可申請
人間條件6還沒演 加演已推出
微軟新機登台 不到九千
藝術向東 花蓮石雕季開幕
不降價加拒買日貨 消基會：雙輸
陸擴建南沙島礁後 即設識別區
台灣醫療讚 中東再成立轉介平台
未來半年景氣 企業轉趨保守
韓元升三星吃不消 南韓恐干預
移民署：自由行陸客放寬天數暫緩
流感疫苗開打 孕婦公開催打
退休企業家 捐百萬辦橄欖球賽
秋冬將至 環署推即時空品資訊
假檢察官騙女交往 男詐財遭訴
MLB美聯外卡戰 皇家險勝運動家
GMP不適用國賠 立委批評漏洞
F-jpp上櫃承銷價每股50元
AIT領事服務 16日抵嘉市
射擊美少女亞運奪銀 凱旋歸國
投保受理松懋投資人委任求償
杏國股票上櫃 聚焦抗癌新藥
重陽節前夕 陳以真提老人政見
台銀盼增租賃 財長：減政策任務
工廠少東遭綁 離職員工涉案
氣爆區推黑色觀光 高市允研議
降尿酸藥誘過敏 年致20人死
薛貞國告別式 同僚長官致意
官員投書美媒：普選 港陸雙贏
美學者：大陸應認知香港非北京
兩岸大學生攜手 單車體驗絲路
港北角警署 外籍督察開槍自盡
彰濱5優勢 如願納入示範區
移民署首查獲偽造入出境許可證
港占中 影響全球經濟復甦有限
迎重陽節 郝感謝表揚銀髮志工
南投環保知識賽 400人較勁
陸媒稱港澳國慶喜氣濃 遭諷刺
改打卡紀錄 前軍備局技士判刑
亞運跆拳道 林琬婷晉級4強
女兒罹癌開刀 余天夫婦不捨
人民日報：占中損害繁榮穩定
高市備30萬流感疫苗 孕婦有份
台股收盤漲23.34點
兼顧保育及貿易 野保法將修
陸升旗放和平鴿 需檢查屁屁
立委擬提案 下班LINE工作算加班
香港占中 習近平可能想10件事
10月台指期跌11點
台北股市漲23.34點
彰濱申設示範區 藍籲速審母法
平板電腦今年出貨成長僅2%
亞運跆拳道 曾櫟騁無緣4強
10月電子期漲 金融期跌
消基會驗沐浴乳 游離甲醛都合格
潛艦獲得 軍方：軍購較可能
振iPad銷售 蘋果傳祭出土豪金
弱勢聘看護免就安費 勞部支持
徵歌競選疑抄襲 蔡正元說明
咖啡因塑身衣 美廣告不實退費
葉碩堂接任千興鋼鐵董事長
台股小紅 蘋概股發威
連營傳內鬥 蔡正元：道聽途說
印度：邊境與陸對峙 成功化解
佐科威接招財赤 下月擬漲油價
民團送平權鑰 籲勿恐懼同性戀
少年留言惹禍 遭強押靈堂賠罪
台大402專戶 教部近日調查
吳思華：丟書非常不恰當
立委爭取北屯區運動中心獲補助
多障青年克服障礙 順利就業
齒模店老闆 陳屍自家車內
衝警分駐所想自焚 男遭起訴
陸港房市 安居品質考驗大
劍潭站有人跳軌 北捷公車接駁
大陸民間借貸悲劇 行長殺老闆
立院臨提 4G收訊公布分室內外
香港占中擴占領地 有不同意見
像家一樣 三灣圖書館評鑑特優
三大法人賣超台股64億元
亞運連闖3關 林琬婷跆拳爭金
金面媽祖 將到北市Long Stay
技職教育 吳思華列5大問題
陸前政協委員：港政改案有偏差
電信業：手機將比錢包更重要
租金補貼加碼案 北市：無上限
一開門 3百支iPhone6訂光
MG149案 柯文哲：願主動說明
玉井芒果樹遭砍頭 議員齊聲轟
日擴大免稅 盼外籍客樂於血拼
新竹文創風 勞動部辦假日市集
12局大戰 快腿皇家氣走運動家
港媒：印尼籲僑民勿參與占中
綠地質量 中市：將僅次高市
占中領袖：占中擴大因港府冷漠
台灣漫畫家前進法蘭克福書展
飯店助家扶 幫青少年樂團追夢
氣爆災民有怨 11案向監委陳情
吳思華：尊重個人罷課 不懲處
星媒關注馬總統就港普選談話
挺謝立功 馬：雙謝合璧基隆勝
9月新車大賣 1/3是TOYOTA
環署澄清：秘書僅幫魏國彥核稿
新台幣收貶5.6分
遊戲新幹線獲幻想美少女營運權
陸長假首日 鐵公路客流量逾億
基本工資 立委促104年元旦實施
杜紫軍挺張盛和 日貨不降不買
日股收黑 香港占中情勢緊繃
香港占中 劉德華：不要武力
支持香港占中 蔡謝游接力發聲
國防部21億預算 立院解凍
美伊波拉首例 非裔社區恐慌
亞運桌球男單 莊智淵陳建安晉16強
古典詩詞吟唱 胡志強：多宣導
王卓鈞：初步認薛貞國因公死亡
天然氣降價 每戶月省不到14元
挺謝立功 馬送18字墨寶
海南前省長涉收賄 遭開除黨籍
千手觀音來台 撫慰氣爆災民
占中 印媒：陸操控選舉自砸腳
建教生減少逾3千人 教部檢討
網路巡邏 雲警逮竊賊
陸9月製造業PMI持平
金門保育魚 展開野外復育試驗
和成多元創新 拚轉型
徐展元逼問 李振昌談三大糗事
台北大學親善團多國語迎國慶賓
戀愛扣客剝皮 男上當遭騙百萬
慶雙十 圓山台灣美食首爾饗宴
香港占中 美中外長會面討論
電子發票將過半 食品業擬強制
香港占中影響區域 零售業慘淡
電信業推行動支付 需要打群架
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日御嶽山噴發 48死
愛你一世 阿里山神木下完婚
精挑7族員警 東檢設查賄專隊
王建民思考動向 11月回台灣
市況回溫 太陽能Q4稼動率看升
羅瑩雪：及時修法 可重罰混油
德媒：占中運動考驗北京智慧
高鐵疑慮未清 獎參條例未審
麥當勞採生質柴油 環保署肯定
台吸濕排汗布料 全球市占7成
亞運跆拳道 林琬婷負韓鍍銀
鞏俐桂綸鎂湯唯 角逐金馬影后
陳建斌劉青雲 爭取金馬影帝
東北風增強 北部東北部短暫雨
法鼓文理學院 碩士班甄試開跑
流感疫苗開打 北榮6百人接種
占中免驚 墨比爾斯敲進港股
籌資助弱勢 南投18日園遊會
鹽水溪流域 首見條紋小(魚巴)
氣爆傷者憶現場 餘悸猶存
男持刀殺死嬸嬸 二審判18年
大陸十一長假 天燈館熱門景點
丟書事件 馬總統：不會告學生
香港占中不停 除非特首下台
女模行李箱遺失 警靠臉書找人
何鴻榮入連營 連勝文主動邀請
宏?入選MSCI全球永續指數
地方直選爭議 印尼總統槓在野
記憶體模組廠威剛產品在日獲獎
烏東開學日學校遭砲轟 6人受傷
強冠解僱103人 高市罰10萬
竊車嫌開車衝撞 警射車胎逮人
婦女組後援會 力挺張麗善
土敘邊界重鎮外 聯軍5度襲IS
涉占捕蜥獎金 女雇員提審駁回
東南草悟道 中市府允逐步規劃
交部挹注 花蓮拓寬海濱大道
下班收到主管Line 員工：被侵犯
美現伊波拉病例 聯國傾力防疫
餿油案 10月可望起訴
陳建斌演導俱威 金馬入圍3項
全台671處公園 輪椅族行不便
新台幣兌美元貶5.6分
選舉查賄展決心 警察專隊進駐
裕日車創新獎 台師大脫穎而出
勞資調解給付千萬 創新北新高
生產黨設金門縣黨部 縣府歡迎
金縣：水獺被撞死 非關南莒湖
潘政琮婉謝2百萬獎勵金 苗縣尊重
拼環保 巴黎擬禁用購物塑膠袋
金正恩電賀十一 不見友好親善
李宗瑞舊愛 假釋獲准將出獄
秋籲菊勿公用資源打選戰
防賄選 金門將嚴查幽靈人口
綠營推萬戶社宅 中市：騙選民
喝牛奶腹瀉 乳糖不耐多於過敏
陳菊訪人瑞 祝健康呷百二
柯文哲將訪美 參訪紐約舊金山
日御嶽山噴發48死 二戰後最慘
學生聲援港占中 校方：不干預
金馬入圍公布 鈕承澤成遺珠
大陸航班常誤點 保險業掘商機
公平會查日系化妝品價格
砲彈轟烏克蘭頓內茨 10人死亡
日本東海道新幹線 慶通車50年
家扶兒做三明治 不捨吃孝敬媽
女籃不敵大陸 2日對日本爭銅
美國商機日 首邀9家賣主來台
醫師談伊波拉 防疫障礙是謠言
亞運後恐退役 曾櫟騁煩惱頭路
Jessica自曝 退團是被逼的
陸4大良心景區 故宮周莊上榜
陸百城9月房價 連5個月下跌
了解查賄 檢調高層馬祖座談
宏達電行銷長何永生 解任
台南美術館選址 黃秀霜籲檢討
富味鄉獲緩刑 檢方不服提上訴
女消費者：用慣日貨難換可少買
越南對中國貿易逆差持續擴大
印尼教育官員獲頒聯大名譽博士
9月北北桃房市悶 年減逾2成
聯大永續發展 友邦見證挺台灣
品質優加週年慶 姐妹難抗日貨
陸官媒又批占中：踐踏香港法治
蕭萬長：發揚人權 台灣前途樂觀
行銷長換將 何永生離開宏達電
陸十一長假 101推外籍客購物節
疑人為失誤 日股巨額交易取消
陸船員受傷 金門移民官員慰問
陸鋼胚非法進口 跨部門聯手防
廉政工作 江揆：首長以身作則
多元平台興起 紙本閱讀受衝擊
競金馬男主角 永瀨正敏很榮幸
簡太郎拜訪老人 潘孟安挺佔中
拒絕無效急救 昏迷指數擬下修至0
金馬51 白日焰火入圍大贏家
空中下載行動支付 將百家爭鳴
老翁逆向駕駛 反怪大家逆向
就服法部分條例 立院初審通過
赴奈醫師 做好準備謹慎因應
亞運跆拳道 林琬婷盡力銀開心
談廉政 江揆：公股應為表率
化石收藏家 捐531件給嘉市
日新幹線滿50歲 載過56億人次
顏銘緯砸書 接到傳喚通知書
亞洲滑輪溜冰 兄妹10金3銀
占中 華郵：美應表態挺港民主
綠營最新民調 涂醒哲輸陳以真
周譽騰涉殺警遭押 提抗告遭駁
拚新藥授權 杏國後市看俏
十一首日 上海景點塞爆
SOGO天母店週年慶 業績新高
亞股漲跌互見 日圓貶破110
央視新聞聯播 連兩天批占中
美伊波拉首例 醫師誤診險釀禍
凱瑞會王毅 聚焦占中與歐習會
核樂融融網路徵答 獎項加碼
台壽總座換將 周國端接任
大陸旅遊逆差 或達千億美元
乳癌防治 郝龍斌化身粉紅超人
浮洲都計引關切 朱立倫助移轉
不法集團吸金 販售未上市股票
塞怕了 九寨溝引進大數據技術
日御嶽山噴發47死 二戰後最慘
公司百萬車撞斷電桿 駕駛待查
占中 港前主教：教宗未表態
赴巴林 開放申辦電子簽證入境
全球貨幣兌美元競貶 韓元貶最兇
今彩539開獎
烏國衝突未歇 歐盟續制裁俄國
元大期獲國家品牌玉山獎
玄靜和酒駕 辭亞殘運選手村長
亞運400公尺跨欄 陳傑第5
退休養老何處去 挪威最佳選擇
國民黨：台灣和香港不能類比
金管會：陸企在台貸款風險可控
港務公司Q版御守 大甲媽加持
前港澳辦官員批占中是奪權問題
十一首日 滬鐵路估送48萬人次
疑酒駕 司機涉壓死一對母子
攻物聯網 英特爾攜手亞洲夥伴
頂5級浪 明華園登綠島演出
副總統頒金石獎 讚金字招牌
清寒林琬婷 亞運踢銀存獎金
庫德戰士捍衛敘邊城 抵禦IS
林琬婷過關斬將 中華隊添1銀
強化網安 俄：不會全面控管
今彩539 頭獎2注中獎
傅(山昆)萁：開發國有地納自貿港區
個人入圍大贏家 陳建斌謝金馬
宏都拉斯咖啡 出口商機亮眼
陸漁船日本海域沉沒 9失蹤
陸0元門票：狗生羊毛 豬買單
宏都拉斯與加拿大FTA正式生效
敘雙汽車炸彈攻擊 39死40傷
世界台灣同鄉聯誼會挺藍後援
英女發明新標籤 凸顯食物鮮度
港公務員團體表態支持警方執法
日圓貶破110大關 6年來首見
香港「佔中」 佔領更多街道
中國65年國慶 三代領導人同場出席
習不滿梁振英 傳派汪洋南下
香港占中 台灣南北聲援活動
港占中嗆圍政府 陸官媒重批
10月2日 國內各大報頭條
全球最佳大學 加州理工4連霸
廉政署「定罪率達百分百」 江揆肯定
占中延燒 傳陸令不得開槍鎮壓
彭定康呼籲 港府與示威者對話
白宮安全出紕漏 美國特勤局長辭職
現身闢謠 金溥聰陪總統見外賓
被告周譽騰不服法院羈押提起抗告「抗告駁回」
香港重要性下降是極其自然之事
捷運松山線通車 路網回歸原設計
圓融國際公司 10/3正式登錄創櫃板
楊祐寧擔任世界兒童權利大使 前往尼加拉瓜關懷弱勢兒童
南華大學教授 以相聲談生命教育
Sony秋季超值「禮」遇 全明星商品限時優惠
強制接管營運 以維持運輸服務的公權力作為
Hotels.com推出支援穿戴式科技的Android APP
香港佔中救護車延誤 故意誇大遭打臉
櫃買利率交易平台12/1上線 TAIBOR、TAIBIR適用
晶達 10/3起預收款券 每五分撮合一次。
香港佔中登上時代雜誌 雨傘哥成封面
人口老化 中高齡第二春亮眼
港旅議會：大陸停批赴港旅遊團
聲援占中 陸民運人士在美抗議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美境染伊波拉首例患者 病況危
凱瑞會王毅 料就占中行動施壓
占中擴大後 美中高層首會
占中 港警防圍禮賓府強化戒備
港占中 大陸暗示美國不要干預
占中延燒 王毅：港有能力處理
推撙節卻頒高額獎金 世銀惹議
市場信心不足 道瓊跌逾200點
美原油儲量減 國際油價仍續跌
頻出包 美特勤局長辭職負責
WHO：伊波拉死亡人數達3338
歐巴馬會王毅 期待11月大陸行
歐巴馬會王毅：美密切關注占中
巴媒：香港占中 挑戰習近平
被綁架12年 德州女孩尋獲
巴黎港人挺占中 何韻詩親聲援
休士頓慶雙十 台民主華人希望
WHO：伊波拉疫苗盼明年量產
北市住宅盤整 店面創高價
桃園房市連悶2月 八德反轉看俏
廣視角液晶顯示器 滲透率增加
利空夾擊 道瓊大跌逾200點
排碳政策帶動 綠色產業加溫
華盛頓州最低工資將再調高
9月新權證 聚焦高價股
搭復航秋遊澎湖 優惠大放送
強化競爭 谷歌雲端服務降價
緯創NB出貨 第3季攀高峰
巴逢撲台機率低 路徑4日明朗
無畏挺占中 何韻詩寧放下個人
美股跳水 台股恐打冷顫
香港民主運動 多倫多港生聲援
湖人先發控球 奈許可能出線
俄中止交換學生計畫 美：遺憾
加媒：香港民眾不懼鎮暴警察
占中 歐巴馬籲和平解決歧異
美伊波拉首例 達拉斯家長恐慌
台股開盤下跌30.89點
加媒：港和平示威挑戰中共回應
PIMCO基金9月失血235億美元
全球最佳大學 台大重跌至155
遠傳影城線上行銷 女性影展助陣
男子失聯多日 埋屍山區
柯文哲帳戶案 檢傳祕書證人
亞運男子跆拳 陳彥名晉級
役男塞車 役政署：年底前解決
駐加代表處表揚僑校教師
韓報：金正恩患痛風 別墅療養
占中 港媒：撕裂家庭社會
美伊波拉首例接觸對象 觀察中
國慶文化團 巴拿馬獻藝獲好評
健保費率 衛福部暫無調整計畫
就業導向專班 53校134班
軟板出貨旺 毅嘉9月營收增
施工挖斷管線 台南瓦斯外洩
亞運女子跆拳 莊佳佳晉8強
接防彈陶瓷訂單 和成業績看俏
傳三星不擴產 DRAM族群逆勢揚
挺占中 美英數千人上街
辯稱亡父遺物 擁槍男仍送辦
市場弱 威盛Q3業績6季新低
發監前落跑 法部盼修法杜絕
小車競逐 台本推FIT新車
維安一再出包 美特勤局長下台
台銀安養信託 晚年安心
iPhone6狂賣 景碩續進補
香港占中運動暫顯疲態
媽祖得道升天 金門各界祝禱
安成藥獲華益泰康股權 進軍國際
高市消滅登革熱 出動化學兵
LINE上豔遇 遭恐嚇20萬
日廠傳遭蘋果砍單 台HDI股受惠
新台幣兌美元早盤升
關切占中 美國會盼克制與對話
吳健保失聯 家人擔心健康
巴拿馬國會副議長盼台商投資
邦誼友好 薩國新政府外長訪華
閎康搶下 5大驅動IC廠客戶
綠國防藍皮書 先進戰機納重點
占中 酒店業可能日損1億港幣
亞運女壘勝陸 中華將抗日爭金
嘉市百歲人瑞 平日愛說笑話
香港占中 登時代雜誌封面
駐瓜使館辦活動 紀念孔子誕辰
北市工地鷹架倒塌 男子命危
陳綺貞病癒復出 開唱辦攝影展
資策會連3度獲資訊科技大獎
朕知道了被仿 立委要故宮查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
海生館小白鯨 敗血症死亡
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
經濟部：爭取與美國簽BIA
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
銘傳親善隊 連30年國慶服務
露國媒體報導 青訪團演出成功
電子續彈 台股抗跌開低走高
多疑易怒愛酸人 危險情人特徵
談占中 美中脣槍舌劍沒交集
總理爆醜聞 格陵蘭11月大選
消保處：網購機票禁預勾選項
桃園眷村文化節 遍尋好風味
立委憂經濟 石素梅：大家努力
主計長跟進 盼日商品合理降價
香港占中 北京力挺梁振英
李思詩開砲轟陸 女壘亞運爭金
十一長假到 液晶電視出貨旺
潛艦國造 綠提延壽與逆向工程
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正報)
Line相機全球下載破1億次
傳北韓完成提升主要衛星發射場
公平會關切iPhone6綁約價
排名退步 台大：他校進步更快
新台幣中午升7.8分
二代健保準備金爭議 依政院核定
智慧教室落成 竹北國小生興奮
拚改變 黃秀霜推首支電視廣告
疾管署：醫院設因應伊波拉團隊
幸福指數難連結 石素梅：查明
亞運女桌 鄭怡靜李依真晉級
占中群龍無首 港府以靜制動
桃縣5歲童 公幼免學費私幼補助
王毅會歐巴馬 提陸對占中立場
台北捷運松山線 5日初勘
旅客成長率 台灣躍居世界第一
柯文哲MG149案 蔡壁如劉如意請回
台幣貶 1元 GDP加0.18百分點
16友邦為台發聲 外交部感謝
身障坡道路障遭批 中市府究責
陸黃金週 香港登景區吐槽榜
下班LINE算加班 立委將提案
鄒玉梅遺愛 家屬捐奠儀助弱勢
平價國慶大餐 視覺味覺雙享受
韓報：香港占中 習近平陷兩難
週年慶夯 百貨商場湧購物人潮
日貨不降價 公平會立案調查
立委抨擊4G涵蓋率 台灣大澄清
新手機撐腰 頎邦衝上波段高
台越簽備忘錄 助推綠色生產力
士檢反賄宣導 超萌導盲犬助陣
外交部：邦交國在不同場合挺台
國慶連假 江揆促強化疏運安全
香港雨傘革命造就X戰警黃之鋒
華爾街大跌拖累 日股領跌亞股
增留才誘因 產創條例修正
外交部協助 歐洲影展8日登場
楊弘敦：唐獎必能與諾貝爾齊名
財務危機董座滅火 勝華漲停
新台幣午盤暫升 觀察美元走勢
失明不喪志 炒麵茶行善送暖
朱立倫：拉近新北公私高中職比
匯款暗藏愛的密碼 小三吃官司
亞運女子跆拳 莊佳佳晉級4強
美前總統卡特 眾人陪慶90大壽
古寧頭發現鏽蝕地雷 軍方處理
三星手機殼往金屬機身靠攏
菲社運組織 支持港人爭民主
漢城華僑小學歡樂慶校慶
大馬：無馬人在香港占中受傷
陸黃金週 估16萬旅客湧入南韓
高齡化 李紀珠提保單遞延稅制
汽修廠占空地當車庫 判拆定讞
國發會：最快5年後人口零成長
台股收盤跌15.07點
總統：兩岸與國際關係俱進
港府新策略 讓示威自然耗盡
亞運男子跆拳 羅宗瑞晉級8強
北市停車場火警 疑菸蒂引發
KANO未完成比賽 國慶日續戰
朴映宣辭南韓最大在野黨黨鞭
北市大樓鷹架倒 女監工遭壓死
北迴線一票難求 葉匡時開處方
數位收入撐不住 紐時裁員百人
10月台指期漲 13點
陳彥名險勝 亞運跆拳晉8強
10月電子金融期雙漲
飛利浦侵權 判賠美企4.7億美元
退輔會：榮總無類似MG149帳戶
經典電影演唱會 圓滿劇場登場
報載政府傾中 藍：翻譯錯誤
台股尾盤欲振乏力 跌破5日線
美數據疲軟 亞洲盤美元續貶
四川1日4震 無傷亡
淡江i生活App 學生好幫手
香港占中未歇 外勞也要爭權益
策劃耶誕恐攻 美男判刑30年
亞運桌球男單 莊智淵晉級8強
台男販運6公斤冰毒 印尼落網
台灣廠商赴貝里斯尋找商機
司法院：民調8成不支持陪審制
四庫全書盜版 故宮擬登陸提告
葉匡時：基隆交通建設積極推動
今日香港明日台灣 學者不認同
酒駕撞死母子 貨車司機遭追打
老婦長年腹痛 閉孔疝氣作怪
政經差很大 台灣香港比一比
女抱毒躲天花板 露髮誤為藏屍
油品名單要嘸 立委批變相護航
習近平11月會安倍 機會大
洛杉磯港僑集會聲援占中
陳彥名逆轉勝 亞運跆拳進4強
AIT估勝選 連勝文：虛心接受
因公傷假考績拿丙 公務員喊冤
台北股市跌15.07點
副總統：2015年觀光人數破千萬
處理占中 副總統籲大陸要雍容
行銷到位 台灣觀光動起來
外交部澄清 外媒報導未提傾中
台灣大贊助 力挺網壇詹家姐妹
連勝文盼打造中高齡樂活城市
高鐵財務差 審計長籲原股東出錢
Jessica品牌眼鏡夯 多款斷貨
三大法人賣超台股55億元
江揆盼5歲免學費政策往下延伸
江揆：台薩將簽雙邊協議意向書
尾隨領鈔族 趁隙撬置物箱行竊
亞運跆拳 莊佳佳獲銅
彰縣消費者服務中心揭牌
李遠哲看占中 青年爭公平合理
竹塹首創 失智長照社區據點成立
貧婦沒錢修車 警解囊相助
中華輕艇女將陳瑋涵 亞運奪銀
保險業擬可境內設OIU
輕艇好手張允銓 仁川亞運奪銀
八煙聚落赴日 水梯田復育交流
綠營允辯論 謝立功：越快越好
恆春姐弟戀情殺 女遭刀刺傷
中華輕艇女將張筑涵 亞運獲銀
輕艇好手潘泓銘 仁川亞運奪銀
仁川亞運女壘賽 中華惜敗獲銀
公務人員初考 21日開始報名
梁振英女嗆占中 有種來打我呀
香港民主運動 菲律賓人支持
占中 菲媒：旅港菲人參與
支持占中 彰縣民眾持雨傘響應
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歐銀今集會 勾勒刺激方案明細
雙子星案 沈慶京上法院說清楚
首座銀髮中心 助長者再就業
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年終慰問金 朱立倫：將提改革
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港警鎮壓占中 公務員團體支持
宜蘭鴨賞工廠火警 2人喪命
香港親北京派：學聯叫價太高
遭日本完封 中華女壘亞運獲銀
期占中解套 泛民會親港府人士
蔡明興：台灣大鴻海合作 降成本
越韓高層會 深化戰略夥伴關係
印美聯合聲明 憂心南海緊張
武營機械欠稅 負責人管收
桃園2工廠排廢氣 空污法開罰
一銀亞洲據點 明年衝20個
詹詠然詹皓晴 亞運獎金破千萬
亞運保齡球盟主賽 王雅婷摘銀
一銀：今年獲利挑戰150億
國寶藝師黃俊卿 雲林頒貢獻獎
找技師換濾心 反釀高樓水災
中市潮洋溪惡臭 設油脂截流器
商之器獲選陸最佳醫療健康APP
破獲MDA毒品工廠 男女分口味
富邦第3代蔡承儒亮相 落落大方
監委中市巡察 大讚治安提升
鹿港天后宮打造金寶璽 重逾76兩
仁寶入股安勤 成最大股東
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
老天有眼 酒駕廟前看星星被逮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬國女運毒來台 藏行李箱夾層
金廈親子拼圖 交流兼行銷金門
酒後追打害妻跳樓 男子遭訴
憂染伊毒 夏威夷醫院隔離病人
伊軍空投出大包 物資彈藥奉送IS
台灣塔 中市府保證104年動土
資安公司：陸監控占中抗議群眾
占中升級 黎智英：早點有結果
泰雅學生展天籟 難忘都市遊
中大開放天文台 可賞月全食
亞運男子跆拳 陳彥名摘銅
薩爾瓦多 節能減碳救地球
捐千萬修橋 吳金定造福鄉里
酒駕輾斃母子 貨車司機聲押
高雄敬老 近百歲阿嬤耳聰目明
駭客軍團挺占中 向港府宣戰
服役不塞車 第四季徵訓逾3萬役男
打造清潔形象 印度全民大掃除
成大新技術 一個充電器搞定3C
港府聲明 占中應馬上停止
迎58年校慶 世新活力路跑
疑爆胎 大貨車載挖土機車禍
仁寶搶進醫療物聯網 入股安勤
四強賽落敗 中華軟網獲2銅
解決高雄負債 楊秋興提對策
反詐騙天使蕭美玉 籲民眾防詐
台積衝製程 漢微科閎康可望受惠
文博會明年轉型 展區跨3場域
網路電話詐騙兩岸 2嫌送辦
星學者：妥處占中有助兩岸關係
護理之家慶重陽 表揚探訪常客
莫迪倡乾淨印度 欽點名人接力
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超商買霜淇淋 發票中千萬
東北風增強 北部溫度逐下降
立委要求儘速清查MG149帳戶
台泥鈣迴路捕捉二代廠年底建廠
男子遭囚禁凌虐棄屍 警追3嫌
全民英檢一日考 方便升學求職
地方選舉 高市公設不准插旗
監委江綺雯參加美洲監察使年會
國際貨幣走揚 新台幣升3.2分
英網搜最危險歌星 雪瑞兒柯爾
參觀澳國會 戴面紗有差別待遇
疑食物中毒 高雄7國中生送醫
挺占中 北京驚現「中環見」
查滯美貪官 王毅提追逃追贓
占中發展 陸委會持續關注
宣傳區域整合 經部擬推微電影
基福公路 取消發放通行證
亞洲超級團隊競賽 新加坡奪冠
反占中 大陸官媒力挺梁振英
占中圍政府 港警方：果斷執法
柴智屏案 陸委會：處灰色地帶
亞運軟網男雙 中華輸韓收銀
海生館鯨死亡多 動保團體籲徹查
蔡秋鳳甩苦情 嗨唱國語電音
歧視愛滋患者 北市開罰30萬
iPhone 6消費爭議 公平會啟動調查
台積電攻10奈米 封裝大廠跟進
統一發票創造172位千萬富翁
芒果樹砍頭 台南玉井區長記過
3檔ETF期貨 6日上市
紙風車368 3日演出第100場
酒駕輾斃母子 貨車司機羈押
iPhone6價格壟斷？ 電信業喊冤
台巴邦誼穩固 駐台新大使到任
幹部計分修改 台南家長抗議
雙子星 郝龍斌盼駁回中工聲請
台電變壓器 華城電機得標
汽車市場競爭激烈 現代車增配備
疑設網軍 柯營：連勝文應道歉
殺警案 警逮3嫌1人交保
財務危機 勝華9月營收略減
直腸癌年輕化 生活飲食有關
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台灣國際保險租稅優惠 勝星港
春水堂退費破局 市府受理申訴
加油超商買東西 發票中千萬
綠島燕子洞 政治犯歌仔戲舞台
電聲廠美律9月營收歷史次高
占中對比乙沙革命 菲媒憂流血
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潑糞案首開庭 蕭敬騰求償千萬
罕見 大陸辦董作賓生平展
抗伊波拉 英國懇請國際協助
陸抓貪腐 可疑現金交易將預警
三鐵摔傷致癱 兄長出面提國賠
洪秀柱：中華民國不需獨立公投
李仁燿金大展覽 展書法又拉胚
歐銀開會 反撙節民眾抗議
申辦2022冬奧 北京只剩一個對手
澳男計畫和千位臉友單獨喝咖啡
燦坤週年慶 日系商品8折起
反腐 大陸十一嚴打節日病
歐銀利率不變 聚焦資產收購
雙子星 中工提假處分槓北巿
前部屬遭傳訊 柯文哲不捨
菲美奪島演習 引發民眾聯想
港警搬運橡膠子彈 緊張升溫
連江縣長選舉 雙方不插旗
華碩ZenFone 台灣賣翻
讓老人住安心 借鑑日福利住宅
美伊波拉病患 可能接觸80人
九天太子爺現身 為胡志強助陣
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亞運女籃遭日逆轉 中華獲第4
紅線左右側 北市：都不得停車
亞運拿牌當句點 莊智淵很美好
歐洲央行維持利率不變
日御嶽山噴發 47死逾20人失聯
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占中引關注 德媒評港貧富不均
外幣債票券 明年款券同步交割
聲援占中 看看發哥怎麼說
台韓友好週 東大門服飾義賣
港占中 150萬人次交通受影響
碩辣椒取得維拉物語代理權
沙柯吉選舉經費醜聞 殃及親信
香港占中蔓延 超出發起者預期
以房養老 李紀珠：保險應參與
葛洛斯閃人 連累安聯CEO下台
海洋哺乳類野生動物難再引進
晶宏終止香港代理商樂為合約
百貨週年慶 天母信義區強強滾
陸製彩虹橡皮筋 義：含毒
外叫飲料 高雄9國中生不適
差2公分 張銘煌亞運鉛球銀牌
美初申失業救濟數 意外下降
第3季土地交易金額 創3年新低
歐銀將收購資產 時間至少2年
公海護漁 巡護九號高港出航
首爾國慶酒會 台亞運選手參加
堵伊波拉破功 達拉斯人心惶惶
法廣：港警疑似持槍增援特首辦
陸重手規範 中央不還地方債
JPM唱客語歌曲 挺潮客樂
計畫卓越 德12大學晉200大
民調逾半認民進黨對扁關心不足
狗仔擾愛兒 威凱律師寄函警告
保險業推長照保單 金管會獎勵
江揆促儘早恢復民眾對治安信心
英前官員：習近平不對占中退讓
傷勢影響信心 莊佳佳亞運踢銅
日擬解禁賭場法案 暫不送審
振經濟 歐洲央行月中啟動購債
亞運添8銀4銅 張銘煌惜失金
爭民主 港示威者憂缺明確領導
今彩539頭獎槓龜
慶祝雙十國慶 旅德僑團活動多
德駐台代表：台德將多樣化發展
薩爾瓦多大企業 跨足再生能源
日圓貶 全聯降日零食價2成
民調：2成日人不太敢買福島貨
威力彩頭獎槓龜
「留德華」看占中：難分對錯
回應占中 梁振英深夜見記者
黃金周擠怕了 九寨溝遊客減半
德州：逾80人暴露於伊波拉病患
香港占中人士 包圍特首辦
美國首宗伊波拉病例危急 曾接觸12人
南非拒發達賴證 諾貝爾和平獎峰會取消
報導朴槿惠八卦新聞 日本記者被禁出境
西非採訪 美記者感染伊波拉
占中抗議持續 港股開盤挫1.05%
甲骨文Oracle Analytics Cloud
爭取緩衝時間 梁振英「願意對話」
佔中示威第六天 港府總部暫停開放
入監報到 馮光遠：光榮入獄
黑心油事件 江宜樺本週確認懲處名單
沙烏地拒絕 西非穆斯林參加朝覲
OTC於10/9審議邑昇公司 申請上櫃案。
素還真說國語 MOD全台獨家首播
性別平等教育工作傳承與分享
大陸越來越獨尊儒學儒家！
消費者對食品安全要拿回選擇權
人文關懷 社會實踐 法鼓文理學院倡社會企業與創新
OTC 10/7舉辦 經寶及霹靂公司上櫃掛牌典禮
爵士金典 優惠住宿美食迎爵士音樂節
本週發行量加權股價指數漲幅約為1.30%
新北ICT產業國際交流大會師 共創50億商機
103國慶焰火在臺中 公路總局全力配合交通維持
秋季漫步在新竹 九芎採果田園樂
蔡英文：力挺香港爭民主、籲港府保障集會遊行
江宜樺批准 邱文達辭職
黃俊卿吳兆南 獲中華文化藝術薪傳獎
台北慕軒GUSTOSO餐廳慶雙十
台北福華江浙、台式、廣式與日式秋蟹料理，豐富你的味覺享受
台北華國大飯店長虹酒吧狂歡萬聖節派對
君品酒店歡慶萬聖節
台北富信大飯店汎塔莎 9/1~11/30美味邂逅義大利
假日飯店Sam’s Café 歐陸森林饗宴
柯P總部4日成立 蔡英文不克出席
香港旺角占中衝突 131人受傷
梁振英：不辭職 容忍市民集結
不給達賴簽證 諾貝爾峰會暫停
數千港人包圍特首辦 警方喊話
梁振英：不辭 學生莫攻政府樓
梁振英：學生攻政府大樓後果大
梁振英：包圍政府大樓後果嚴重
達拉斯：伊波拉病患情況仍嚴重
梁振英：派官員與學生討論政改
香港占中 歐盟籲自制妥協
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
輸2公分 張銘煌亞運抱憾獲銀
梁振英願對話 特首辦人潮漸散
歐銀收購資產不夠力 歐股重挫
參與打擊IS聖戰士 土國會點頭
香港學聯發聲明 籲續占中
放寬對越武器禁運 美稱非制陸
占中抗議學生 同意與港府對話
小摩遭駭 恐數千萬客戶受影響
沙國降價 油價盤中創兩年新低
金山電廣州新廠 第4季啟用
電廠設備肥單增 華城進補
巴西汽車工業持續減產裁員
比利時就業博覽 台攤位吸人潮
小布希露口風 弟有意問鼎白宮
阿根廷青松會重陽敬老
自小客起火 男子陳屍駕駛座
iPhone6登陸 影響面板需求
美股恐震盪 企業財報可望撐盤
基期高 投信估台股Q4保守
美股回穩 台股可望挑戰9千
台加入TPP 籲加拿大支持
推廣薩爾瓦多 台助拍專輯
巴逢颱風朝日本 沿海午後強風
第1個實體台灣書院 洛城入厝
櫃買利率交換平台 12/1上線
紫外線過量 中部高屏空氣不良
利國軍隊激戰伊斯蘭分子 36死
日圓重貶 日本不安疑慮擴散
卡麥隆：加派2戰機轟炸IS
日系4G中階機 標榜耐磨耐刮
港政改 陸：人大決定唯一選擇
台股開盤上漲35.11點
美商學生所學所用滿意度非最高
美首例伊波拉 赴美提醒防護
瓜地馬拉製造業產品展拚出口
美精子銀行出包 白人產黑女嬰
陸委會：占中趨緩可能浮現對話
ALDS首戰 金鶯力克老虎
建台中學雜物間起火 虛驚一場
令狐榮達：盼加拿大續支持台灣
南市隨機潑酸男 稱心情差犯案
又見百變崑生 蘭庭經典折子戲
法人估 日月光9月封測創高
令狐榮達勉勵加東台同學會幹部
李成家獲頒北科大名譽管理博士
台積電衝製程 供應鏈邁大步
MLB季後賽 金鶯打虎旗開得勝
戰鬥團隊就定位 宏達電大漲慶賀
憤怒鳥開發商Rovio裁員130人
魏辰洋首戰告捷 亞運跆拳晉16強
餿油案偵結 11時記者會
租屋平台 陳威仁：必要時停辦
港股持續下跌 受占中影響
黃鈺仁旗開得勝 亞運跆拳晉16強
美債人工交易相對機器漸失優勢
iPhone 6傳陸預購爆表 蘋概股揚
占中引發跌勢 港股步入修正
陸4G設備添柴火 泰藝電進補
旺季效應 德律Q3業績破30億
新台幣兌美元早盤小升
台股收復9000 類股齊揚
青海5.1地震 未傳人員傷亡
港占中爭民主 朝野立委支持
黃鈺仁大勝對手 亞運跆拳晉8強
人道關懷 台灣贈巴拉圭輪椅
Jessica與東家矛盾 妹受矚目
台贈瓜國垃圾車 協助環保
秋涼泡湯 溫泉美食嘉年華開跑
苗栗平交道事故 1人命危
登革熱疫情發燒 化學兵出動
境內伊波拉首例 美國亡羊補牢
辣手殺近千隻雞 美警逮嫌疑人
餿油案 郭烈成葉文祥8人起訴
陸非製造業PMI 8個月新低
香港占中持續 公務員上班受阻
國道旁新增違規廣告 賣屋居多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸股未受占中事件影響 續強
工研院技轉 助業者攻高階市場
專家：若鎮壓占中 國際反應弱
金價趨跌 有利封測雙雄毛利率
中山高車禍 1命危2輕傷
國慶恐塞爆 清水服務區限時停
楊祐寧資助5童 內心踏實
達方與群光專利糾紛 握手言和
青年就業讚 3個月成功創業
包道格推崇馬總統回應一國兩制
占中 日：盼香港維持自由開放
強冠董座 被訴235個詐欺
占中潮稍退 港人憂心社會分裂
全球華商貢獻 吳副總統肯定
併班上課學校 教部加強檢核
包道格：占中效應台港不宜比較
阿里山遊樂區 入園客數創新高
魏辰洋輕鬆獲勝 跆拳晉8強
韓總理：除積弊步向已開發國家
日貨即刻降價 遠百：機會不大
陸3海警船近釣島 日警告
香港占中 越外交部：中國內務
iPhone 6爆量 鑫晶鑽9月營收靚
外交部：與巴拿馬關係穩定
生物薄膜揚聲器 重量輕壽命長
死忠襪迷小班 拍片拒戴洋基帽
香港占中 新界受阻
被指詐欺 前北巿府顧問挨告
前法官胡景彬貪污 判刑18年
中移動4G用戶 突破4千萬
虛擬世界陷阱多 牢記交友守則
終結連9跌 金融強漲1.5%
航空城願景競圖 嚴選前瞻設計
不畏蘋果登陸 非蘋股價翻揚
新台幣中午升6分
資通產拓會 新北盼造就業機會
若選舉辯論 馮光遠：繳錢出獄
費鴻泰：PK小組非針對MG149
捷運延伸基隆 謝立功下戰帖
陸駐美大使：陸發展不搶人蛋糕
機場安檢人力荒 航警局釋疑
中市促屋出租 將再補助萬餘戶
卡物聯網商機 仁寶股價止跌
下週油價可望再降 27個月新低
日圓貶 偏光板廠Q3認列收益
原鄉美人湯 新竹尖石泡湯趣
牛棚放火炸7分 老虎不敵金鶯
亞運拒銅牌 印度女拳手致歉
軟銀投資製片商 著眼電影電視
屏檢：劣油原料竟有動物屍油
中油員工涉侵占公款送辦
學生時代逃票心不安 補票1萬6
餿油案 江宜樺：最晚5日前究責
靜脈曲張誤為糖尿病足 險截肢
百貨週年慶 天母人多如廟會朝聖
李克強將訪德俄義 活動滿檔
江澤民外甥畫展 數十高官捧場
巢運5訴求 台中藍綠都表支持
陸加強批占中 學者也入列
新北無人空屋起火 無傷亡
LED結合運動 安全性提升
諾貝爾獎 教宗史諾登爭和平獎
不滿被拍裸照 女誣告男友性侵
調查：40歲以下上班族8成無房
ALDS首戰 皇家延長賽擊沉天使
總統立委併選否 九合一後調查
台中旅展登場 福袋天天送
美元偏弱 新台幣匯率午盤暫升
台鐵平交道事故 男子遭撞身亡
增社宅擴補貼 內政部回應巢運
仁寶入股安勤 外資看淡
侯孝賢電影走入哈佛大學
18歲即可投票 立委擬提釋憲
教長：人社領域價值要被看到
雲林藍綠拚政見 各端社福牛肉
台股收盤漲131.09點
屏東車城觀光旅館 環評過關
央行1200億定期存單今開標
台北股市漲131.09點
中市社會住宅政策 議會吵翻天
占中持續 港股挫至4個半月低
台股收漲131點 類股齊揚
10月台指期漲 109點
中樂透炒房 擬扣補充保費
雙子星案 郝龍斌：無挾怨報復
餿油案 郭烈成4人遭求最重刑
10月電子金融期齊揚
推婚姻平權 5日彩虹圍城
幼兒免學費 江揆考慮向下延伸
監委補提 食安專家王果行出線
港股止跌回穩 恆指上漲逾百點
通緝犯自稱大尾 被逮尿失禁
亞運跆拳晉4強 黃鈺仁篤定奪牌
疑視線死角肇禍 客運輾斃老婦
強冠不法所得3800萬 帳戶0元
小摩遭駭 8300萬帳戶資訊外洩
綠解軍購死結 潛艦戰機全自主
馮光遠入監 蔡英文聲援
動保團體籲停售格子籠雞蛋
癱瘓珣珣開心上學 黃敏惠探視
買嘸環保二次袋 12門市待改善
占中損經濟 大陸專家憂心
港不滿占中情緒浮現 有人受傷
東星災民告建商 法院判賠定讞
讓你愛米 米製冰淇淋泡麵出籠
根除幽門桿菌 證實可防胃癌
台中市長選舉 強龍五五波拉鋸
彰化縣長選舉 藍團結綠有隱憂
投縣長選戰 林明溱李文忠對決
魏辰洋逆轉勝 亞運跆拳晉4強
彰化原住民祭 泰雅播種祭開場
餿油案 郭烈成葉文祥8人被訴
皇家超前陽春砲 延長賽宰天使
會考量尺 基北堅持中投不用
三大法人買超台股55.89億元
推狩龍戰紀 傳奇9月創新高
避爭議 魏國彥親主持環評大會
交大首推磨課師認證考試
跪地膜拜卡卡 喇嘛跨海動手術
季節交替影響產量 菜價上漲
鼎泰豐徵才 65歲阿伯也心動
琉球漁會鬼頭刀 直送台北嚐鮮
減少伊朗購油 影響出口商貨款
葉文祥否認買餿油 員工吐真象
神岡豐洲2期開發 需二階環評
髮短心長 國中生捐髮助癌友
柯P失言 藍質疑選市長資格
宏達電Q3每股賺0.78元
賞月全食 天文館開放大望遠鏡
柯文哲：金溥聰被我們救了一命
國安人士：金個人健康是隱私
連勝文：感謝台大醫院無名英雄
黃鈺仁關鍵一腳 亞運跆拳爭金
教授不實報帳 檢不以貪污論罪
遊金門竊神像金牌 陸情侶送辦
180萬瀏覽 台東網路農場升級
弘光造型服務 時尚看國慶煙火
新台幣收升2.3分
仿冒名牌服飾 刺鼻味恐傷身
魏辰洋亞運奮戰 南投鄉親打氣
國慶日 雷虎小組將飛越觀禮台
宏達電Q3賺錢 獲利超標
外資認錯 台股今年單日漲最大
洩就醫個資 連營：柯違背醫德
占中 港媒籲和平收割成果
喜樂水餃館 喜憨兒上菜求自立
藍委：105年可能設計潛艦藍圖
陳肇隆：留高雄長庚會更有貢獻
總統：人口老化已成永久趨勢
亞運跆拳惜敗 魏辰洋獲銅
巢運活動 北市籲和平理性
黃景泰詐公款案 檢傳陳秋伶
連勝文拋動保政策 主張零安樂
朝野初步共識 夫妻可分開計稅
柯P動保政策 流浪犬TNVR
中市文化二館 不加預算不縮水
澳前官員：占中曝陸威脅台民主
王金平：國慶日與總統自然互動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
外資9月淨匯出 30億美元
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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跆拳浪子魏辰洋收銅 宣布退休
花蓮外海漁船翻覆 3船員獲救
空手道文姿云 奪中華隊第9金
誤食暖暖包 食道及胃腐蝕潰瘍
以母之名回饋鄉里 男捐救護車
桃園插畫展 國內外作品齊聚
爽囚 陸違法漁民住菲無牆監獄
矽品9月營收高檔 Q3達標
陸十一長假新景點 習大大之路
江宜樺：不會接受一國兩制
德青年看統一 東西差異漸小
美元走弱台股大漲 新台幣升
5百熊貓快閃鎮瀾宮 台中開展
金門保育魚 戶外復育
國慶金釵 日本外籍生亮相吸睛
花蓮漁船翻覆 蘇澳海巡戒護
台灣設計週 ZenWatch解密
中信金與日本八十二銀簽MOU
中小學補考 將訂評量準則
4日北台灣轉涼局部短暫雨
黃鈺仁決賽輸韓 亞運跆拳獲銀
布吉納法索總統將率國慶團來台
胡志強談巢運 租金補貼較務實
驗塑膠包裝食品 塑化劑未超標
港財長：占中後續發展 影響GDP
陸委會：陸行政拘留應落實通報
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抑濁水溪揚塵 逐段減少裸露
腦栓塞 婦人用新藥物免抽血
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王大閎自宅重建 開工動土
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民眾整地驚見未爆彈 軍警移置
文姿云奪金 馬總統拍發賀電
港股反彈 陸地產股勁揚
中央機關運動會 首長健走開場
大社回饋金喊停 群向陳菊陳情
傳恐被全球拘捕 柴智屏不回應
郭烈成混劣油賣強冠 所賺不多
強冠遭罰未繳 執行署查封設備
魏辰洋跆拳奪銅 家人欣慰
苗栗泰雅文化園區 雙十慶開幕
黃景泰案 黃景南：有證據快辦
香港反占中包圍占中 場面失控
餿油案究責出爐 葉明功調職
涉內線交易 南紡總經理遭起訴
賞煙火 胡志強籲搭大眾運輸
藍：馬政府投資總額比過去多
名車鑰匙 女友搭機回台北求援
戀草嶺古道美景 遊客迷路獲救
專家：伊波拉是國際安全議題
國發會：台灣經濟表現相對穩健
陸漁船越界作業 金門海巡驅趕
義大世界短停電 遊客空中定格
幼童掉落地下管道 所幸無礙
人行救房市 惠譽：損產業整合
古蹟辦活動脫序 南市府提告
日文化團訪嘉市 印象深刻
陸長假開始 國內機票反跌
餿水油案大事記
接駐澳代表 李大維：全力以赴
反非穆斯林掌首都 印尼爆衝突
美食外交 圓山牛肉麵爭光
IPI籲港府 尊重新聞自由
美麗灣點戰火 台東縣藍綠爭論
秋蟹餐 點水樓新推紅蟳米粉鍋
探視徐阿嬤 雲縣府贈慰問金
傳請辭 邱文達晚間8時記者會
持鐵衣架打童 女子起訴恐重判
台股市值重回26兆元
精油按摩專班 增身障者競爭力
新北推幸福保衛站長者緊急送餐
總座遭起訴 南紡：不影響營運
魏辰洋亞運踢銅 抱憾退休
進威皮革油充飼料油 獲利可觀
陳雄文:企業社會關懷永續經營
好米入金 李沃士歡迎優質產品
健保不公平 醫改會：逃費72招
文姿云奪金 江揆拍賀電肯定表現
憂食安 近5成台北人回家晚餐
亞運沒壓力 小番薯黃鈺仁踢銀
陸鏈球金牌張文秀 藥檢未過
貼心服務 小黃運將查驗免奔波
太陽能谷底過 中美晶可望創高
科學園區核准8件投資案
大阪中華總會辦雙十國慶活動
邱文達請辭衛福部長
環署：廢管處長因家庭因素請調
天母百貨週年慶 現百萬刷手
建縣百年史蹟特展 回首前塵
24小時內 關島熱低壓恐成颱
楊志良期許食安 路邊攤也能吃
食安風暴3年5次 邱文達辭官
外洩裸照廣流 女星嗆告谷歌
老少咸宜 彩虹織器風靡義大利
券商海外投資創投 鬆綁
氣爆求償 高雄市：儘速辦理
瑞銀助法富人避稅 恐挨罰63億
妻照放項鍊 不老騎士實現諾言
數位匯流 產學共探新媒體發展
夫妻吵架 老婆持刀刺肚子自殘
數位新技術 衝擊傳統媒體
量能仍不足 金管會評估第4箭
集體自衛權 載入美日防衛指針
亞運抱9金 拚獎牌僅存4希望
阻官兵追擊 菲南土匪擄平民
臉書娶WhatsApp 歐無條件放行
今彩539開獎
臉書併WhatsApp 歐盟點頭
邱文達請辭 表明不戀棧
環球晶圓擬現增 中美晶股東優先
菲律賓中部5.7地震 未傳傷亡
禮來接手諾華動保事業 歐點頭
大樂透開獎
食安火燒身 邱文達長照留遺憾
占中VS反占中 旺角數千人衝突
美就業活力旺 失業率降至5.9%
陸漁船越界作業 海巡沒入漁網
占中關鍵字 大陸微博看不到
央行定存單金額增 貨幣政策趨緊
推薦新北市議員 宋楚瑜將站台
占中運動 臉書成星國關注論壇
港府與學生對話 北京未表態
英遊客命案 泰警宣布偵破
鮮奶油學問大 法國帥廚顯身手
觀賞紙風車劇團演出 連柯同台
雲林草根起藝 國際偶戲登場
遭抹紅 連勝文：早已婉拒掛名
沒那麼喜歡跆拳了 魏辰洋退休
大馬逮捕大批新疆維吾爾偷渡客
美就業報佳音 失業率寫6年新低
占中 澳盛：恐損20億港幣
服日流感藥 法伊波拉病患漸癒
6成菲人反對總統艾奎諾連任
餿油案移審 法院裁郭烈成羈押
出口旺 美貿易逆差意外縮減
駐奧克蘭辦事處舉行國慶酒會
約會初體驗 1500元搞定
Ella演戲舌吻 老公不吃醋
慶雙十 巴拿馬第一夫人將訪華
第19颱黃蜂形成 有機會增強
歐洲家庭財富 高於金融危機前
占中 陸客人數赴港下滑
前國史館長張炎憲在美辭世
陝西藍田醫院 6蒙面人打砸
今彩539 頭獎4注中獎
亞洲達人秀 5日登台海選
大樂透頭獎 2注中獎
查黃景泰案 陳秋伶訊後請回
傳接衛福部長 蘇清泉否認
江揆准邱文達辭 林奏延暫代
占中衝突 梁振英籲勿傷年輕人
美Q3服務業成長 2004年來最佳
擊退莎賓娜 文姿云亞運獲金
美護士：無照護伊波拉病患準備
學聯：港府失信 對話須擱置
人民日報：人大常委決定「沒有退讓空間」
台灣人口5年後負成長 2061年可能降到1660萬
巢運再起 政府接招、重申「居住正義」
救金溥聰一命? 國民黨批判柯文哲「醫德」
103年國慶「走出哀痛、重新點亮希望」
台灣空手道女將奪第9金 江揆拍發賀電
公路人與公路迷相見歡
勇敢跨越 2014國際育幼院運動會
巢運「夜宿帝寶」 萬人橫躺仁愛路抗議高房價
印度宗教慶典踩踏 32死15傷
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
亞當山德勒與Netflix簽約合作
殷仔季後賽登板 球迷歡聲雷動
美就業數據亮麗 歐股反彈
美失業率降6年低點 歐股反彈
季後賽對老虎 殷仔失5分退場
瑞典承認巴勒斯坦 歐盟第一國
荷蘭僑界聯合慶雙十
陳偉殷打虎反被咬 金鶯逆轉勝
美準備4千部隊 防堵西非伊波拉
IS公布英志工亨寧斬首錄影
金鶯再敗老虎 殷仔表現失常
就業數據佳 美股勁揚
美就業數據正面 油價跌
陳偉殷表現失常 獲隊友鼓勵
就業數據亮麗 美股漲
美就業報告正面 油價跌
壞示範 美法官禁女藝人穿童衣
統一日 梅克爾籲發揮德國精神
國聯分區賽首戰 巨人險勝國民
海上雙颱 暫不影響台灣
巴西總統選舉 首輪結果難測
港警逮占中滋事者 疑黑幫作亂
搶救文物 英民眾捐近3百萬鎊
秋意濃早晚涼 中南部日溫差大
MLB皮維寶刀未老 巨人勝國民
華航首架新世代777交機 年省3億
華東封測業績 創高
陸4G設備向前衝 台廠受惠
華航首架波音777交機 新世代計畫啟動
迎國慶煙火 中市飯店專案促銷
隆達超薄平板燈 獲日設計獎
帶著愛去旅行 探訪課輔學堂
APEC馬習會 美資深官員：敏感
亞運閉幕 北韓二把手將訪南韓
華航新機東方美 12月首飛洛城
IS再斬英人質 英領導人譴責
曾接觸美伊波拉患 10人高風險
iPhone6加持 砷化鎵三雄超旺
雲嘉南空氣不佳 敏感族群注意
九龍旺角衝突 港警逮19人
老虎火牛再崩盤 金鶯2勝聽牌
港占中 支持與反對者續衝突
助台建潛艦 美助防長：討論中
不明電郵揚言槍擊哈佛師生
北韓高層訪南韓 參加亞運閉幕
失業率創6年新低 美股收漲
人臉辨識系統 助迷途老婦返家
誤認老人斑 就醫才知皮膚癌
視網膜iMac 傳蘋果16日獻寶
陸客商機 百貨加碼促銷
國聯分區賽首戰 紅雀啄道奇
中華軟網隊 亞運男團奪銅
仁川亞運 帥哥辣妹選手吸睛
衝浪客漂到外海 救難員救援
前9月 越車禍亡近7000人
亞運桌球 莊智淵獲銅
總統玩笑說 不好好運動就彈劾
強國先強身 馬總統率首長健走
瑞典婦移植子宮產嬰 全球首例
旺角衝突後 香港局勢緊繃
中華軟網隊 亞運女團奪銅
華航驚豔 高科技餐具山水意境
海巡署：推廉政列預警名冊管控
結合電商 台洗衣業者攻陸版圖
遊覽車撞電桿 波及對向多人傷
莊智淵難擋勁敵 亞運桌球奪銅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
海關簡政便民 提升國際競爭力
伍佰搖滾港都 巨蛋上演摔角秀
北市就服站徵才 釋240職缺
招商 美商擬百億投資旅遊休憩
衝浪客漂到外海 自行上岸無礙
占中生民怨 港府智囊籲停
解占中 孔傑榮：制度變革重要
竹縣遊覽車撞電線桿 4人受傷
美就業成長增 金價年漲幅吐光
媽祖文化節 雙北巿長扶轎祈福
校長開磨課師 邀世界品台灣茶
馬英九參加黨慶展 受民眾歡迎
圍剿IS 美出現首名殉職士兵
招商大會 宣傳意涵大
海巡署推2016兩岸海事聯合搜救
食衛法鬆 檢察官無法重判餿油
樹林傳瓦斯外洩 緊急換管
雲林選縣長 綠圖延續藍拚翻轉
嘉義縣長選戰 再上演張翁對決
孔傑榮讚馬總統反駁一國兩制
嘉市長藍綠對決 關鍵中間選民
台南市長選舉 素人挑戰老將
桃園業者 推尾牙春酒饗宴
男忍痛4個月 舌癌上身全切除
氣爆醫療研討會 陳菊謝醫相助
駐多倫多台北經文處國慶酒會
江揆：全民運動強化國家競技力
莊智淵拿銅 莊父：表現可交代
綠色隧道變禿 愛樹人綁黃絲帶
巢運活動 北檢檢察官值班待命
一殯遷山豬窟惹議 連勝文滅火
謝立功推育兒政見 月領2500
越南海警船測試 加強巡邏救援
破冰之旅 北韓高層出席亞運
專利訴訟 三星付微軟10億美元
美妝展 陳國祥：了解美麗奧祕
爆炸謠言 印度踩踏33死百傷
狂炸克肖8分 憤怒鳥逆轉勝道奇
彰縣府運動會 卓伯源勉多運動
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轟占中 中共黨媒連四批
輾斃倒地醉男 駕車醫檢師起訴
假冒官員助選 向選民志工詐財
熱愛棒球 曹錦輝蓄勢待發
比特犬咬死老婦 飼主重判15年
釜山影展 湯唯笑談黃金時代
賞楓趣 高鐵假期天天有行程
連勝文站台 挺泛藍議員參選人
家庭暴力目睹者 勵馨籲伸援
增資償債 太陽能掀籌資熱
待命載莫迪赴美 客機有手榴彈
陳以真總部揭牌 場面熱鬧
義隆電第3季符預期 減5.29%
美聯分區賽第2戰 皇家擊敗天使
占中 港府籲旺角示威者離開
國外農產品競爭 陳保基：免驚
苗縣長選戰 藍綠成立總部拚戰
國民黨巡迴展 馬英九解說黨史
好心人基金會獲薩國會頒感謝狀
柯P總部成立 未見小英出席
亞運空手道 辜翠萍奪金
台灣大：三星Note 4加碼優惠
十一人多 外地扒手到北京下手
受援單親國中女生 捐髮助癌童
8組名米產地冠軍 獲頒獎表揚
選戰開打 新北議員總部紛成立
健走活動 胡志強籲多運動閱讀
巢運 綠：合作落實居住正義
遠傳：直播亞運 行動電視豐收
雲林展水墨 黃磊生現風韻
八達嶺長城擠爆 人潮5年最多
亞幣一週升貶互見
壓著對手打 辜翠萍亞運奪金
IS斬首英志工 歐盟譴責
亞太最佳旅遊點 TTG頒給菲律賓
占中衝突地 陸委會籲避免前往
郭台銘：5年 招募1萬名工程師
美學者：一國兩制還不行
貝里斯電視台專訪何登煌
斬英志工 IS嗆接下來斬美志工
打胰島素60年 病患戲稱當董事長
巢運夜宿帝寶前 警盼和平理性
金價跌 專家：中期仍弱勢
人車捲入貨車底盤 僅手腳骨折
颱風影響 明華園蘭嶼演出延後
圖畫書獻臥病阿公 小學生得獎
表揚金婚夫妻 彰化市敬老贈匾
台糖正官庄合作 推高麗蔘蜆精
投手戰變打擊戰 克肖苦澀吞敗
國際特赦：占中女示威者遭猥褻
曾銘宗：保險海外風險係數 擬降
海外獵樓再鬆綁 業者：好事
辜翠萍過5關 亞運空手道奪金
延長賽3連勝 皇家打扁天使聽牌
辜翠萍亞運奪金 校長教練慶賀
辜翠萍奪金 市立大學：光榮
華宗盃排球賽 搭虱目魚節增色
江揆賀空手道辜翠萍奪金
九天獲邀助陣 團長：不分黨派
天然氣管回填 高市：民生管線
辜翠萍奪金 許阿甘倍感安慰
獅城印記：芳林公園見證歷史
桃園意象商品 把握最後票選
明華園85歲生日 孫翠鳳女兒接棒
蘭陽觀光夜市 調整動線再開幕
占中晚間金鐘集會 籲全民反暴
劉冠麟展廚藝 台美食印尼飄香
挑戰270公里 不老騎士達陣
彩筆繪人生 9旬素人開畫展
採訪占中遇襲 香港電台譴責
關懷長者 謝立功推長壽食堂
日泳將萩野公介 獲亞運三星MVP
元智冰霧系統 用太陽能降溫
亞運終戰 莊智淵桌球男單奪銅
養海藻吸金捲款 馬籍總裁起訴
南投茶業博覽會 百家茶廠齊聚
呂慶龍打羽球 拓展台法關係
佛光世界會員大會 副總統讚聲
占中解禁 陸媒大幅報導
輔選抽空 洪秀柱陪孩子說故事
次輪如遇皇家 陳偉殷提防快腿
香港學生抗爭 理想中有焦慮
連勝文廣告挺巢運 強力表態
達文西手臂切腫瘤 3D轉播手術
唐獎高雄展 傳遞永續創新精神
美媒：中國試射東風31B飛彈
三軍樂儀隊預演 混血帥哥吸睛
台股盼反彈 待選前行情發酵
挽救直選 印尼總統發代行條例
彰縣長選戰 藍綠提動保政策
學聯再批港府 一手硬一手軟
仁川亞運閉幕 兩韓官員相見歡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中等拔河 壽高宏仁南庄奪多冠
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中華奧會服務媒體 泡麵超實在
颱風襲日 華航5日班機調整
占中影響收入 港團體擬索償
大閘蟹禮盒銷量降 需求仍旺
柯文哲：若當選不加入任何政黨
全國職場達人盃 高雄頒獎
南北極特展 海科館登場
連陣營：柯文哲比民進黨還綠
宜蘭不老節 棒球賽伸展台壓軸
兩韓商定 恢復高層正式對話
搜刮性侵逃逸外勞 2惡狼重判
高雄獻唱 羅大佑為氣爆捐百萬
吊車主題爌肉飯 引擎當餐桌
中華民國助露國防治香蕉葉斑病
殺警案 警方再逮一嫌
駐巴拉圭大使館辦路跑慶雙十
助中東難民 政府投入7百萬美元
不分族群 吳志揚率萬人大合唱
海巡署支援 盼嚇阻入侵陸漁船
哈雷辦桌聚會 騎士盡興
占中襲擊事件 港記協教協譴責
兒競選總部成立 吳健保未現身
環團盼細懸浮微粒納入空品指標
疑越籍女友劈腿 撂人砍新歡
鼠疫 甘肅再添1死亡病例
秋來天涼 5日起最低溫20度
高雄拚觀光 交通部衝十萬旅客
吸毒緩起訴行不行 借鏡美國
鈊象營收創27月新高 Q4更好
南投老人福利 林明溱：不跳票
北韓突同意 恢復兩韓高層對話
搶奶粉搶福利 陸港矛盾說不完
雙北交通之旅 郝朱連騎單車
氣爆區重建 專家促納公民意見
原民運動會 比賽射箭鋸竹編織
加配備促銷 車廠10月拚了
縱容黑社會 港官員：捏造事實
GOMAJI週年慶 送乘車金抽機票
專家：台灣安寧療護現危機
連勝文士林北投造勢 連戰力挺
台北設計城市展 展各國展品
登革熱大爆發 廣東逾1.7萬病例
黃秀霜廣告：台南市政落後
陳士魁訪菲 祝賀服務團鑽禧
十一前3天 上海遊客逾400萬
新北刑大查獲山寨native洞洞鞋
江宜樺：交趾剪黏值得推廣
移植子宮產子 醫界：風險太大
挪威學者：日本國民將獲和平獎
巢運：連勝文廣告 證明他有錢
蔡啟塔出征 曾永權讚勇敢
李沃士：郵輪旅遊金門發展契機
週末不停歇 基隆各陣營拚政見
萬聖恐怖美食 動凍腦漢堡上桌
街頭賣偽藥 男子遭逮
梁振英：採取必須行動恢復秩序
朱辦明成立 江政彥重掌兵符
泰王室：蒲美蓬好轉 高燒已退
黃韻文跆金返鄉 鄉親熱情相迎
南投茶業博覽會 日本茶道吸睛
觸控面板 Q4旺季有隱憂
仁川亞運 老將喊退新秀接棒
梁振英談話強硬 6日恢復秩序
淡水19.9度 入秋首低於20度
萬里釣魚 兩男疑失足落海
北韓封鎖平壤 傳金正恩遭推翻
台出生外國嬰 納健保可望免等
騎9小時回不到家 失智症受關注
新媒體變革 不忘社會責任
海軍老驅逐艦砲復原 英姿重現
小兵立大功 辜翠萍空手道奪金
老蝸牛：住宅政策受矚 邁大步
北韓提議 兩韓高層2次會
兩岸產官學 為金門觀光把脈
今彩539開獎
乳癌病友跳舞樂 還能手臂消腫
殺警案 53人到案
陳為廷：連勝文如何課鄰居的稅
金沙總部成立 李沃士盼續牽成
巢運群眾 躺每坪600萬元地上
亞運拳擊判決不公 蒙古再抗議
日御嶽山噴發 死亡增至50人
學者：梁振英談話接近最後通牒
JPM潮客樂熱舞 陳勢安嗨唱
受困熱瀝青 狗狗結成黑化石
德媒：占中示威者取得很大成功
募款僅60萬 巢運：再加油啊
港媒：黑社會動員參與反占中
國道2號車禍 4車追撞起火
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登山客遭石擊 國軍成功救援
團結拉抬楊秋興 馬王同台
巢運 蔡英文蘇貞昌臉書聲援
台中巢運 秋風中夜宿七期公園
經長：陸阻撓他國與台經貿談判
陳以真總部晚會 江宜樺站台
宋楚瑜盼新北議會組親民黨團
日御嶽山噴發 死亡增至51人
美日修防衛指針 日擴大援美軍
香港中學大學校長籲撤離占中
今彩539頭獎 1人中獎
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杜紫軍：打造中堅企業成關鍵角色
亞運落幕 中華10金排名第9
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巢運和平理性 將緊盯住宅法案
台灣40歲以下上班族 8成買不起房子
亞運10金 奧運種類歷屆最佳
總部成立 柯文哲：當選後不加入政黨
中共解禁 陸媒大肆報導「佔中」
暴徒襲擊記者 香港記協呼籲當局「嚴查」
中華隊第10金入袋 江揆欣賀
「體育外交」 朝鮮高官會見韓國總理
朝鮮高官稱：金正恩健康無恙
恐有反效果 美對占中謹慎表態
若港府查警方執法 學聯願對話
學民思潮提醒學生 若清場要逃
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
港特首下通牒 占中決定開通道
美首例伊波拉確診病患病危
疑染伊波拉 聯航2乘客機場帶走
5.4地震襲墨西哥東南 未傳災情
利比亞被綁 英人質獲釋
占中凌晨衝突 警動用胡椒噴霧
占中是否清場 港警方無回應
占中危機 港大校長籲學生離開
美職場多元 彈性工時符合潮流
聯航嘔吐乘客 可能未染伊波拉
早晚偏涼北部雨 沿海風浪大
英國彈性工時制 勞雇雙贏
洛杉磯機場墨客機爆胎 無傷亡
彈性工時源德國 8成企業採行
馬總統：運動有助增加智商
歐洲彈性工時比率高
苗栗火警 婆媳一死一昏迷
不滿釋放襲擊者 占中民圍警署
雲嘉南生態魔法營 推溼地保育
築夢踏實公益健走 25日登場
看好台中精密園區 建商搶推案
婚宴反映物價 桌價明年恐調漲
估9月CPI指數 回穩
反彈號角響 電子股扮多頭
捷運松山線初勘 拚11月通車
旅平險 千萬以上保額佳
歲月釀就俄國大媽的風情
加薪條款 立院經委會明審
拉脫維亞大選 執政聯盟領先
菲華青年服務團 歡度60歲生日
久咳不癒 心臟長黏液瘤
梁振英不受訪 BBC自問自答
湖人一日一傷兵 奈許傷腳踝
美食免費試吃 桃園機場新賣點
台7甲四季至南山路段交管
夜宿非結束 巢運將緊盯立委
勝開科技擬與勝麗國際合併
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
西餐技藝達人 兩師創意奪冠
紅心傳愛進醫院 病童樂擁布偶
中小企業新增放款 將達陣
iPhone 6撐腰 封測台廠Q4續補
大立光9月營收月增17%超預期
IS嗆斬 美志工父母求手下留情
校園有機菜園 台觀安心餐飲
梅克爾表態 促保障港人自由
蓪草工藝特展 傳藝中心登場
殺警案 9人涉持紅龍柱毆警
永慶盃路跑 嘉義場次逾八千人
繼母變妻子 法男抱得美人歸
晶片廠指紋辨識策略 大不同
回應巢運 內政部研議租賃專法
蘋果非蘋陣營 平板十月交鋒
雨滂沱 大紐約慶雙十升旗典禮
颱風影響 復興取消6日飛東京
環大台北 自行車千人挑戰百里
屏縣雙雄爭霸 簡太郎拚潘孟安
高雄秋菊再戰 藍盼逆風高飛
壽險業 年投公建近千億
多倫多台僑歡度雙十國慶
共黨媒：港普選矛盾是理解不同
慶雙十 飯店特別版餐點迎客
國慶商機 住飯店享優惠
世界教師日 民團倡良心運動
九寨溝湧4萬人 停售當天門票
雲林傳父誤刺子 送醫不治
歐巴馬伉儷2人世界 慶結婚22年
桃市3農民 全國名米賽奪冠
江揆參訪大立光電
盼婚姻平權 民團彩虹圍立院
公益健走 為失明兒童募款
紀念黃埔90 國軍樂儀隊大合唱
成軍十年宇宙人要登喜馬拉雅山
港天主教籲占中學生撤離
胡志強總部成立 江揆力挺
巢運夜宿 郝龍斌肯定活動理性
鄒玉梅告別式 場面莊嚴肅穆
連5降 汽柴油價降0.2元
做就要做好 朱立倫選辦成立
占中阻生計 港計程車慢駛抗議
兌現承諾 朱立倫挺紀錄片有成
勞資運動大會 邱鏡淳端政績
占中 港財長憂管治根基動搖
桃園眷村節 大江南北好滋味
捷運松山線初勘 交通軸線翻轉
流感疫苗 彰縣籲民眾接種
國民記憶庫 分享今昔棒球熱
行者入圍金馬獎 新北市振奮
港各界公開聲明 籲占中撤離
南韓統一部長：金正恩健康無恙
華航秋季淨灘 還地球笑臉
網路直播收視減 政院：繼續播
宏達電華碩追成長 搶灘新市場
秋風起 避免過敏有撇步
避免學用落差 北市與大學合作
楊貴媚打肖像權官司 獲賠2萬
江揆訪大立光電 稱讚返台投資
推觀光 南投太極美地推美食
胡志強總部成立 副總統讚聲
國道翻車 警消助駕駛脫困
肺動脈栓塞 無特定症狀難診斷
泰國僑界慶雙十國慶
揍眼咬傷手及背 南非男模起訴
人行鬆綁 陸房市估增3成買家
愛的晚餐溫暖開飯 增親子關係
朱立倫競選logo 延續孫大偉精神
巢運夜宿 逾千人仁愛路躺平
回應學聯 港府：對話大門敞開
季後賽史上最久 巨人險勝國民
台南市虱目魚產業文化節揭幕
廢棄豬舍成休憩點 居民歡喜
18歲投票 立委擬繞過修憲門檻
綠指藉審查打柯 藍：闡釋疑義
柯批連戰 連勝文：勿見縫插針
人民幣回流管道多元
習處理占中 各國觀察合作風向
銀行業盼人民幣回流 雙軌並行
松山線初勘 缺失可望1週改進
爭取宋楚瑜支持 柯文哲：努力
釣客野柳落海 岸巡奮勇救援
日內瓦公約150年 籲重視人道法
日女子高球年度賽 盧曉晴奪冠
空手道奪金2女將 目標世界冠軍
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糟蹋曲家瑞作品 台鐵重新研議
北投都更 連勝文納丁守中理念
十一長假 陸景區人氣前冷後熱
胡志強批對手 未替台中爭經費
遲來的表揚 陳菊謝災區鄰長
南洋嘉年華 4國外勞桃園聚
旅菲僑委齊偉能 捐款輔大醫院
港府盼對話 學聯堅持前提條件
讓道公務員 占中內部意見不一
港男攀天橋 要求與占中對話
霧鎖河北 23條高速公路關閉
占中學生：不會反抗清場
上帝的男高音 釜山首映動人
陳士魁：僑生畢業後可留台工作
調查：都巿印度人認婚外情無罪
羅由中籲大馬政府開放台資銀行
竹崎天空走廊遊客多 增設流廁
金管會：本國銀行獲利破2千億
萬聖節搞怪 飯店首創尖叫迷宮
劇團與野餐 綠營打非傳統選戰
新華社再批 西方藉占中奪香港
港5大學校長 籲占中學生撤離
周永康：唯對話能讓占領者離開
英國國會上議院議長訪華
國慶焰火在台中 今晚港區試打
後憲扶輪後援會 力挺張麗善
國門之都馬拉松 6千選手起跑
微藻取蝦紅素 辜成允創商機
國慶盃木球賽 台星球友較勁
嘉義文創區展場 民眾分享作品
日本女子高球賽 盧曉晴奪冠
黃蜂轉中颱 路徑可能似巴逢
大學生美國塗鴉 期盼看見台灣
賺環保財 台泥將廢料當原料
富邦集團總裁蔡萬才過世
通訊軟體搭訕 男應徵公關遭騙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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保加利亞舉行國會大選
陸漁船大撈黃魚 市場價跌
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台中國慶煙火 多接駁免掃興
港警：早就不爽占中了
顯示與觸控面板廠 競爭加劇
第4季景氣 企業上班族差很大
訪美行 柯文哲：培養治理能力
花藝品茶賞樂 中市藝術新體驗
港旺角零星衝突 警揚言採行動
大馬證實22人參與IS
爭婚姻平權 民團號召萬人集會
韓華國慶盃籃賽 石定開球
iPhone進補 可成Q3營收創新高
台中港國慶煙火 白天景點一遊
國慶焰火 創台灣焰火規模之最
中東問題絆腳 美仍盼深耕亞太
美巡轉戰日巡 盧曉晴漸入佳境
國慶焰火在台中 姐姐壓軸演出
華彬高球賽 曾雅妮19名做收
陸漁船越界 縣府陳報上級處理
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興大成立晶片實驗室 育IC人才
陳士魁：菲國行找回老朋友
多方質疑 香港警方袒護反占中
北部涼到8日 國慶天氣存變數
婚姻平權法案 立院擬開公聽會
日美俄元首會 促習近平見安倍
疏洩百萬底價 北巿股長起訴
桃園老婦走失6天 家人急尋
愛爾蘭僑界升旗慶祝國慶
釋善意 港占中者撤離特首辦
巴西五合一選舉觀戰重點
宋楚瑜：連戰講話不是針對我
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副總統南投品茶 民眾爭合照
闖總部打傷參選人 2男送辦
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旺角商戶投書反駁占中影響生意
簡太郎攻客家票 潘孟安推文宣
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台南美展 賴清德推崇台南獎
出席故宮九州展 江揆夫人抵日
颱風接近日本 影響華航8航班
巴西總統選舉登場 結果難料
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高市半夜瓦斯外洩 居民虛驚
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駐芝處辦國慶酒會 嘉賓雲集
美台國防會議 聚焦潛艦國造
占中現轉機 但潛在衝突未除
馬王加持 楊秋興陣營士氣高
小鐵人賽 林寬臨別拿三連霸
言語清晰有力 周永康引領占中
謝金燕不捨歌迷 不苛責任何人
英媒籲習近平對占中做智慧決定
國民黨：蔡英文眼中只有選舉
德內閣通過都會房租限漲法規
占中學生領袖 與反占中者見面
松山線初勘 計27項改善事項
曾聽寫障礙 黃之鋒成占中先鋒
江宜樺宴請亞運國手 自比粉絲
德媒：占中活動讓世人認識香港
研究：房間全暗入睡有助減重
松山線初勘 模擬鄭捷事件
諾貝爾獎金怎花 得主不乏巧思
數字看諾貝爾獎
大陸央行：維持穩健貨幣政策
占中學生撤出 激進力量填補
割喉爭冠 中信兄弟差一步封王
專家：伊波拉病毒本月恐抵英法
新增購買按鈕 臉書變身購物網
台攝影家郭奕臣受邀巴黎參展
連勝文：柯文哲應到基層探民意
學聯：爭民主是為市民切身利益
典子出嫁 不再是日本皇族
陸媒：日本增國防預算防大陸
防超時演出 阿妹提前登台
課綱草案 本土語文列國中選修
颱風襲日 九州南部入暴風圈
學聯：港府派人聯絡 商討對話
港示威者撤旺角 似向當局讓步
學聯：政治問題政治解決別動武
大陸十一尾聲 明後迎返程高峰
英媒：北京擔心香港抗議蔓延大陸
香港佔中第八天 警方又多次施放噴霧劑
朝鮮3名副領導人突訪韓 同意重啟談判
大家長蔡萬才辭世 富邦內部震撼
茅台大跌 仍然沒人要
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新竹縣市長 聯手打造旅行新幸福
2014台灣好湯-溫泉美食嘉年華開跑！
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府補提名11監委 今咨文送立法院
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陽光昆士蘭─澳洲華人的度假首選
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櫃買基金交易平台 10/27熱鬧登場
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台灣國際綠色產業展啟動環保商機
麗星郵輪連續七年榮登「TTG旅遊大獎榮譽堂」
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教學輔導團赴馬來西亞 海外臺灣學校教學翻轉
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黑島青光會搗亂瞎折騰！
王朝大酒店邀您銅板瘋港點
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IoT大未來！智慧聯網創新體驗館 10/6啟航
台灣電子享譽全球 引領趨勢邁向未來
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櫃買中心公告修訂借殼規章
柯P：會找適當時機拜訪宋楚瑜
余天助選 喊話2年後選立委
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諾貝爾醫學獎 三名科學家共享
谷歌禮聘女駭客 搞破壞護招牌
學聯與政府未達共識願相互尊重
拉脫維亞大選 右派聯盟續執政
德州伊病患者與病魔搏鬥 病危
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素還真說國語 中華電MOD出擊
華府慶雙十 沈呂巡談台民主
台灣光影敘事 加拿大展出
房市冷清 生活機能優較抗跌
手機新品帶旺 晶技營收可創高
4G熱戰 電信業出手固樁
買盤進場 港股回歸基本面
鴻海布局封裝 轉投資F-訊芯
總裁辭世 市場關注富邦金股價
早晚偏涼溫差大 沿海風浪大
休士頓慶雙十 盼提升台美關係
美股大漲 金管會預期釋利多
香港金鐘找到10把刀 警方調查
F-立凱營收大增 Q4需求續強
溫哥華慶雙十 晚會盛大熱烈
慶雙十 駐瓜使館辦高球賽
保國大選 社會黨敗GERB組閣難
疑電毯起火 桃園民宅火警2傷
港警昨夜未清場 占中持續進行
蔡萬才辭世 日月光同感悲傷
打擊伊國IS 法增巡邏 荷加入
韓媒：北韓開啟南北對話管道
葛葆萱抵任聖文森 呈遞國書
惠普傳擬分拆PC印表機事業
台股開盤上漲12點
韓股Kospi走高 兩韓高官會面
富邦金開平高後走低
瑞昱9月業績 新高
MG149 台大醫院：盡力說明
占中進入第9天 港股開低
國營事業報考低 杜紫軍：正常
國5差別費率 尖峰交通量降3%
綠能9月合併營收 8個月高
大立光營收表現亮麗 股價勁揚
三星砸15.6兆韓元 蓋新晶片廠
割童案 凶嫌二審仍判無期
蔡萬才驟逝 富邦金走弱
人民日報再批占中 開民主倒車
法國僑胞留學生歡慶雙十
巴西總統選舉進入第2輪
iPhone6發威 新普9月營收創新
覓妥保金 強冠董座交保
占中群眾讓路 港公務員回崗位
阿根廷全僑慶雙十
占中第9天 香港正常上班上課
南沙太平島碼頭 104年底完工
棒打老虎 金鶯飛進美聯冠軍賽
外交部：台巴邦誼一向篤睦
日通膨緩 星展估再祭寬鬆
加薪抵稅 盼帶動1/3企業加薪
教長：調課綱讓學生適性學習
摸黑盜扁柏 警人贓俱獲
柯文哲洩病人隱私 台大醫致歉
瓜國僑界歡慶何時端壽宴
Q4業績續強 和大股價衝新高
清水休息區賞煙火 只見小花圈
香港金管局：香港金融體系正常
流感疫苗接種 桃園健康加碼
盧曉晴在日奪冠 涂阿玉後首位
訊連玩美相機 全球下載破800萬
越南前3季 外資降25.5%
占中持續 但人數及影響下降
國際行情反彈 不鏽鋼族群領漲
國防工業會議 台美高層互動
直升機落艦 海巡署：近期演練
颱風巴逢強撲日本 至少1死
瀨上剛品清酒 就愛台灣味
國外調查：投資人想增持股票
台人埃及詐騙被補 外交部因應
傳三星建新廠 DRAM族群挫
一心路埋天然氣管 議員批高市
仲介陸配來台打工 警逮8人
惠譽和穆迪指港基本面不變
割童案 受害家屬爭判凶嫌死刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
幸福水泥擬在越南興建度假村
共軍大換血 習近平培養自己人
美元走強 新台幣貶值
等待第四箭 台股陷整理
國慶煙火施放 胡志強盼好天氣
覓妥保金 強冠董座葉文祥交保
已掛牌上櫃公司有673家
占中影響減 港股開低走高
世銀砍大陸及東亞經濟成長預估
陸船盜採金門海砂 大型艦掃蕩
單親爸顧臥床兒 創世到宅相助
私規形容MG149 黃冠棠：不恰當
未付裝潢尾款 張韶涵判賠確定
東北角濱海路 貨車撞護欄翻覆
MG149 審計部赴台大調查
北市上半年醫院滋擾 急診最多
乘客昏迷 越航班機迫降高雄
宏達電重返代工 外資保守觀察
保險業台名保經10月下旬掛牌
颱風影響 全日空5航班延飛
慶云生前契約公司遭檢調搜索
王金平：未被請託邀宋為連站台
回歸老劇本 巴西2大黨決選分勝
與歐洽談ECA 總統盼盡快突破
三星降成本 DRAM有跌價壓力
作家黃春明 罹患淋巴癌
搶市場 華碩推7吋平板新品
墨西哥抗議學生 恐命喪亂葬崗
關懷弱勢童 新東陽揪團送愛心
謝立功競選歌 凸顯回鄉打拚
幽靈車呆帳 政府賠千萬通行費
占中 港交所：影響逐步減小
新台幣中午貶3.2分
南投老農疑殺妻 警方調查
仁本橋通車 行善團助花蓮建橋
占中式微 恆指早盤收漲逾百點
國慶煙火試放 找最佳觀賞視覺
海巡署：非國安情資不送國安局
巴違反停火協議 印5死25傷
遭拜登指助敘聖戰士 阿聯驚訝
國際鋼價續跌 豐興國內價持平
亞股漲跌互見 港股連續第2天漲
西安景區照相 開價6900元
台藝術家參與阿根廷藝術雙年展
LED品牌新客戶 興勤Q4供貨
宏達電Desire Eye傳將亮相
嘉義首例登革熱 擴大疫情防治
絲瓜茄子漲 高麗菜價跌
亞運佳績 總統：要更重視培訓
世銀預估 陸今年經濟成長7.4%
宏達電靠代工翻身 投顧：機會小
蔡萬才辭世 郭台強深表遺憾
潛艦國造案 台美國防會議焦點
陳可辛獲亞洲之星特別成就獎
澳比戰機開始打擊伊國IS任務
照明挹注 東貝9月營收創新高
郭台強：蘋概股業績可期待
陸生納保費用 朝野無共識
新台幣匯率 午盤貶3.2分
氣爆災損 高市議員批善款代墊
朱立倫：助民將身後事辦得圓滿
砍死提分手女友 男子投案
朝陽科大女校友墜樓 送醫不治
國安局：行政中立絕無政治偵防
Q4營收看增 外資喊買可成
央行：馬總統執政迄今淨值增
車禍傷頸拒手術 刮痧竟癱瘓
三峽生命紀念館 塔位僅3萬元
警查機車 出租套房逮通緝犯
MG149 黃冠棠：台大醫院法規不承認
黃春明老當益壯 樂觀抗病魔
台灣塔進度 胡志強：不能蹉跎
教官退出校園前 仍納輔導機制
台股收盤跌11.14點
北市路平將完成 邀林義傑起跑
占中 券商估和平落幕機率5成
桃機新建停機坪 完工開放
台北電子展 買主證一舉兩得
清大教授白明憲獲美聲學會會士
銷售不振 陸房市金九銀十黯淡
邱鏡淳議會報告 有信心明年見
台北股市 跌11.14點
青年設計大賽徵件 鼓勵創作
10月台指期跌 14點
學聯：港府未讓步 難輕言撤退
10月電子期漲 金融期跌
台股跌11點 失守9100點
黃冠棠：台大管控下MG149沒問題
德伊斯蘭教徒憂心遭社會歧視
諾貝爾獎將揭曉 醫學獎打頭陣
法鼓山心劇團 啟動雲林巡演
結婚申請書畫圈 母不承認媳婦
巴西總統2輪決勝 候選人忙拉票
立院初審 發現新事實可提再審
手機偷拍港女洗澡 港男遭起訴
馬友友與絲路合奏團11月來台
醫療促進協調 維持和諧減爭議
災區重建 高市拆牆補助設招牌
三大法人賣超台股42.35億元
MLB外卡驚奇 皇家轟落天使晉級
檢：發現山老鼠 勿正面對決
4成大學學歷女性 求職首選祕書
中國天然氣股價飆36% 暫停交易
藍議員質疑 林佳龍中市未置產
疑精神不穩 南投老農殺妻
各界聯合聲明 促港府學生對話
泰籍受刑人 看新聞畫漫畫得獎
MG149 台大醫：互助會未報備
MG149私帳 黃冠棠認有問題
北市戶所貓畫展 栩栩如生
連：少數害群之馬不能否定他人
真如苑邀大專生 探索日本文化
羅由中盼台馬簽署自貿協定
聯詠Q3業績逾150億 超標
法蘭克福書展 邀作家談時事
中工雙子星假處分案 法院駁回
經長：陸阻撓與馬國簽經貿協議
竹縣聯絡道上梁 104年春節通車
陸整頓吃空餉 趕16萬米蟲
半導體測廠閎康第3季創新高
NFL 曼寧第500次傳球達陣出爐
美國學者：大陸對港人抗命無策
藍：民進黨欲把司法當政治工具
南二高3車追撞 2人重傷
鶯歌鐵皮倉庫火警 無傷亡
九博故宮展開幕 李淑珍出席
保單轉換意願 北重於南
中租首次入選MSCI成分股
雙子星案中工敗訴 北市：尊重
力挺胡志強 600後援會成立
月蝕 上海8日全程網路直播
教授可否私立帳戶 教部：不可
興富發：今年業績一定贏去年
刊李宗瑞慾照 報社主管判6月
日股收紅 出口股揚眉
台電獎助學金今年發6千餘萬元
台女性攝影展 風靡大阪
新台幣收貶6.6分
台北台東合作 一卡悠遊雙城
量增價揚 昱晶新日光業績升
京元電9月營收 史上第3高
女學生墜山谷 消防局派員搶救
轉動幸福 法鼓山雲林巡演
豆導帶阮經天出庭 法警爭合影
會員近10萬 慶云涉變相傳銷
美就業強勁 何時升息掀論戰
滬港通 港交所：無開通時間表
麥寮空氣差 敏感族群注意
港警：避免踩踏不得已用催淚彈
宸鴻9月合併營收 月增8.5%
北京地鐵將增4線 全長527公里
前進藝術節 資策會4G平台吸睛
北市兒童劇巡演 傳遞節水理念
北榮急診空間增 公床縮等待期
月薪6萬鐵工 為10萬運毒判16年
9月底外匯存底4206.96億美元
台灣服務業連6綠 近3年新高
退休師奔走 老榕列珍貴老樹
立委疑問題油 衛福部：非食用
合庫育菁英 亞運為國爭光
趙紫陽秘書：假普選背棄鄧小平
中磊第3季營收續創歷史新高
印尼盾跌不休 央行擬干預匯市
立院初審 經濟救生圈條款
鴻海取得台灣大股權 深化結盟
iPhone 6熱賣 半導體業績上調
國慶四海同心大會 9日登場
圓仔疑見血 原來是乳牙掉落
殺警案 3名共犯到案
嘉市借電子書 抽千元禮券
櫃買修訂借殼規章 認定放寬
廣東登革熱病例破2萬 6人死亡
轉大人喊痛 注意自發性關節炎
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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媽媽後援會 力挺李進勇
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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洪仲丘案 三總鑑定死因出爐
攔不下亞運金牌 林瀚：可惜
慶祝雙十國慶 瑞典僑社辦餐會
廠房管線破裂排廢水 桃縣開罰
擴展業務 興富發Q4徵才百人
慶雙十 名古屋僑界辦慶祝大會
iPhone 6綁約價 公平會立案調查
南二高3車追撞 2人不治
金大農產加工研發 李沃士稱讚
KANO鐵血教練 近藤紀念碑揭幕
7屆議員將退 胡志強獻唱
杏輝癌症製劑第二廠房啟用
諾貝爾醫學獎 三人共同獲獎
借古蹟開趴放煙火 南檢調查
競選 楊秋興打五星施政牌
7日早晚偏涼 北台灣局部陣雨
主要貨幣貶值 台9月外匯存底減
桃縣積欠道路徵收費 研議處理
大愛園區濺血 情殺1死1傷
青山漁港女浮屍 疑跳海輕生
潛艦國造 藍綠支持各提主張
魏德聖燃燒鬥魂 成勵志典範
婦人提大額現鈔 行員拆騙局
青年創業 桃縣助一臂之力
上海大師賽 盧彥勳晉32強
專家建議潛艦國造從小噸位起步
帶動觀光 縣府盼新兵訓練到金門
為升9月及Q3營收 續創新高
外資上周賣超263.89億元
箭瑛大橋紀念殉職師 新橋傳承
校園巡迴 遨遊夏卡爾愛的世界
外交部旅展設攤 宣傳獲迴響
農田水利會組織通則 將送協商
學輔法初審 擬增4千名專任師
英議長肯定台灣女性政治參與度
避免危險情人 小心8大警訊
宛如中颱 蘭嶼颳12級風
建大深圳廠都更 近期簽約
金門芋頭季 電視節目捧場
加薪條款初審過關 業界兩樣情
傳歐盟將否決法預算 史上首次
雙十國慶 建築師帶隊遊國美館
美經濟數據佳 台幣貶6.6分
力旺第3季營收 歷史新高
大腦定位系統 3人共享醫學獎
蔡萬才遺產稅 遺贈法16條是關鍵
中美質變 卡特「恥辱」北京行
景碩前9月營收年增逾11%
買寵物有保障 南投辦業者評鑑
占中局勢發展 外資看法分歧
諾貝爾醫學獎 二三事報你知
立院初審 中小學每校至少1輔導師
化學兵伸援防登革熱 陳菊慰勉
涉嫌勒索建商 里長遭基檢起訴
蘋果新機助攻 勁永9月業績躍升
碩禾9月業績 創歷史新高
壽山巡山員見白骨 排除他殺
屏東縣長選舉 掀3P戰爭
拍片大虧 豆導案律師求情
駁回中工 法院：巿府擁裁量權
諾貝爾醫學獎得主：歐基夫
eTag停車 遠通：收費員不會失業
雙子星假處分遭駁回 中工：抗告
清水大排整治 將成水岸綠帶
宸鴻：Q3營收優於法說預期
中共批占中：不照搬西方民主
學者提不動產稅改 營建署研議
偷贓車改車牌 眼尖所長識破
羅淑蕾請辭千附獨董
彰縣議員參選人總部遭槍擊 2傷
170年前啤酒 比利時重現
鐵馬載行李箱漏餡 逮逃逸移工
央行：專營外幣兌換機構資格較寬
慶云疑非法吸金 公平會移送法辦
北市地下水遭染 環署：已控制
柯P：MG149內規未違台大母法
苗縣客家圓樓 戲曲開鑼迎賓
管中閔：大二膽列離島建設方案
李登輝:香港應學台灣寧靜革命
美就業樂觀 美元逼近4年高點
2014年諾貝爾醫學獎小簡介
陳保基:擬由農會引進農業外勞
促投資 印尼：鴻海要求可妥協
非食用油流向 頂新售南王製皂
MG149 劉如意帳號成爭執焦點
凌巨9月自結合併營收月減29%
南韓辦軍事五項賽 北韓不參加
iPhone6綁約價遭疑 業者喊冤
各國看占中 大陸官媒只見批評
找到腦部GPS 3人獲諾貝爾醫學獎
占中趨緩 港股收漲250點
淡化多日 陸媒頭版提占中
泰國國改會成立 展開國家改革
兩韓高層會 南韓擬談離散家庭
梁振英：政府總部恢復運作
汽油洩漏染地下水 8油站列管
華映9月合併營收月減4.2%
九降風晚到 新埔曬柿盛況延後
偷木瓜與園主扭打 男由偷變搶
九博故宮展 參觀者想吃肉形石
農民資料雲 2015年正式上路
陸假鋼出口 台業者大喊不公平
有機冬瓜切過變非有機 擬改善
威剛：DRAM供給 2年內不變
苗縣工商團體組後援會挺徐耀昌
泰總理：戒嚴法仍有必要
財政部供32處國有土地建社宅
青年農民申辦低貸 資格將放寬
失聯馬航客機 大馬決繼續找
義媒：占中活動邁向終點
電子票證通線上 要專案申請
聖露西亞國安部長訪華
遊日陸童 尿尿在洗手槽
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威力彩開獎
單井7日起20分鐘撮合一次
暢遊秘境 新北風格私旅出新書
韓星朴河宣 敲定登陸演公主
霹靂9月營收 年增27%
駭人 印尼女遭澳男友分屍烹煮
上雲端 看遊全國生態
貿協與墨簽備忘錄 創貿易新機
榮獲諾獎 挪威科學家開心起舞
郭台銘：乳癌防治宣導應更推廣
CEO立場急轉彎 惠普將一分二
巴拿馬駐華大使拜會林永樂
女臉書被貼裸照跳樓 前男友判6月
金控經營總績效 富邦奪冠
諾貝爾獎 腦空間辦識助醫研
謝立功：市民期待捷運延基隆
無畏嘲諷 諾獎得主苦盡甘來
陸十一長假近尾聲 車站現人潮
世銀下調東亞今年經濟成長預測
腦神經細胞千億 複雜度高
游組後援會 盼認同遍地開花
下機才知獲獎 挪威科學家驚喜
諾貝爾獎怪用途 陸股指標
媽媽嘴案 2被害人今火化
20億 陸企買紐約華爾道夫飯店
印尼迎投資 鴻海樂見
防地下水污染 環署：定期查核
北市長選舉 宋楚瑜不表態
焦點人物：醫學獎得主歐基夫
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎無人中獎
邱國正：潛艦國造準備已啟動
腦定位細胞故障 失空間方向
諾貝爾醫學獎得主：穆瑟夫婦
駐阿曼代表處舉辦國慶酒會
國1連環車禍 4傷送醫
費鴻泰：廠商捐款到劉如意帳號
評比：海外策略 中信金最佳
港占中區域 幼稚園7日續停課
公開談政改 港府本周對話學生
獲諾貝爾醫學獎 歐基夫：震驚
占中怎麼了？ 9天來全紀錄
第4波裸照外流 首見男性受害
中山高84.7K連環車禍 4輕重傷
敘邊境重鎮 升上伊斯蘭國黑旗
不再吃香 國營事業報考創10年新低
香港佔中人士 撤離政府總部現場
傳反佔中特工千人 中共策畫
巴西總統大選 第2輪決勝負
四海同心聯歡大會 9日下午小巨蛋登場
新光銀行加入 行動支付俱樂部
美元走強 外匯存底減23.70億美元
台灣果真「殺一個人、不會判死刑」?
馥敦飯店南京館 『尾牙春酒饗宴』
台北西華飯店全新B-one 1歲周年慶10月壽星獲贈波士頓龍蝦
蘋果藍寶石供應商 聲請破產保護
10月7日 國內各大報頭條
台北凱撒 | 探索台北住房專案 聆聽旅遊與生活的美好對話
王朝大酒店啤酒節熱鬧豋場， 德式料理搭配台式啤酒
移民署漫畫比賽 泰籍受刑人得獎
IS 武裝份子 攻入敘土邊界重鎮
西班牙女護士 感染伊波拉病毒
刊登諷刺印度漫畫 《紐約時報》道歉
巴拉圭總統訪華進行國是訪問
兩韓船艦傳交火 韓股漲幅收斂
中經院再上修 今年GDP至3.46%
江宜樺：陸網軍無時無刻攻台
台北國際電子展新品發表會
國慶日連續假期期間 郵政照常投遞快捷郵件
第一所創業型大學-高雄第一科大(一)
創業型大學形塑技職特色(二)
西方鼓勵媽寶佔中拼政治居心不良
中國特色應包括民權主義！
OTC將舉辦「正德公司上櫃掛牌典禮」
台灣騰協生醫公司將於10/8正式登錄創櫃板
巨微雲集公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
新竹市財政經營績效 100年下半起趨好轉
航港局配合臺南市抽查船舶設備 確保乘客安全
賀寶芙再度展開亞太區健康巡迴之旅
智慧聯網創新體驗館 引爆IoT商機！
「2014商周創新之夜」 部分門票提供免費索取
交通部招商逾千億商機 歷年最大 南部率先登場
「失聯」2月 洛陽副市長被緝獲
「山馬彩俠」彭自強 京劇人物水彩畫吸睛
國慶優惠賺很大 百元暢遊劍湖山
台北電子展新品發表會 預視智慧生活未來進行式
澳門金沙酒店呈獻「喜來登購物之旅」套票
「活命狂奔」的萬聖節盡在香港杜莎夫人蠟像館
前往臺中港觀看國慶煙火 多利用公共運輸
中華大黃埔、臺灣新住民 聯歡晚會
獲諾貝爾獎 歐基夫：躲在家裡
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
曹嘉豪總部槍擊案 彰化警逮2嫌
2014年台灣十大泡麵
北二高中和路段 車禍3人受傷
男子重陽橋跳淡水河 警消搶救
西班牙出現西非以外染伊毒首例
加泰隆尼亞公投否 15日決定
投資人保守應對 美股小黑
跌深反彈 國際油價溫和上揚
盪鞦韆摔下 華州7歲女童亡
舞鈴劇場巴西獻藝 慶雙十
美星巴克拒孕婦如廁 惹爭議
蔡萬才追思會堂 14日起開放
矽格9月和第3季營收 創高
晶技9月營收 21個月高點
陸鋼胚低價傾銷 海關加強查驗
蒲亭潮T 莫斯科熱烈開賣
駐義副代表：盼港抗議和平落幕
國際紛擾 資金自美股流出
2015新款 日系車搶先開賣
港占中 美前官員籲美表明立場
量能偏低 台股上攻欠力道
三星Q3營利和銷售低於市場預期
拉貨暢旺 F-貿聯營收回溫
銷售攀增 電子廠信邦營收成長
吳釗燮：潛艦國造朝野共識存在
嘉縣轎車自撞 3男2女受傷
多倫多兩起槍擊案 3死
北台灣宜花涼 中南部溫差大
秋意濃 嘉義清晨19.2度
9月消費物價 年增0.72%
產品看俏 群光電能營收創新高
台股開盤下跌29.47點
9月消費物價 近7個月最低
蒙特婁僑社歡慶雙十國慶
李焜耀恢復良好 友達股價小跌
聯發科第3季達標 創新高
競爭激烈 三星電子營利下滑6成
加薪免稅額度 經部兩週提報告
巴西總統決選 在野聲勢壯大
原相第3季減6% 降幅略大預期
國慶北部陣雨 中南部好天氣
香港股市恆指開盤挫
MLB費斯特好投 國民保生機
江揆：衛福部長快則1週定案
維也納少年合唱團 歌聲傳愛
台股射箭 曾銘宗：動態因應
淡水環境藝術節 老少動員踩街
9月國債每人減1000元
板橋王品火警 迅速撲滅
反填天然氣管 陳菊將函經濟部
IS攻進科巴尼 2000庫德族撤離
華僑節致詞 副總統籲珍正體字
Fed利率看升 美元走堅
南北韓軍艦黃海附近短暫交火
中經院上修GDP至3.46%
F-jpp掛牌上櫃 漲幅逾38%
占中趨弱 泛民發起不合作運動
霹靂上櫃 早盤漲8.7%
北韓警備艇越界 南北韓交火
台俄經貿合作會議 談能源合作
國慶假期 高鐵機動開全自由座
國道計程欠費 首波罰款6千萬
慶雙十 巴拿馬僑界辦國慶晚會
駐法蘭克福處籲尊重港普選訴求
港媒批癱瘓議會 傷害超過堵路
樺漢9月營收創歷史新高
空方再襲 台股苦守9000點
曾銘宗：修金保法 保護消費者
北韓警備艇越界 兩韓警告射擊
蘋果藍寶石商破產保護 台廠驚
海大沙灘排球 辣妹猛男趴
新北國民運動中心3歲以下免費
宏都拉斯副總統訪華
北韓船艦越邊界 兩韓短暫交火
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
支持占中 北京藝術家被警帶走
國慶焰火 中市：天氣好一定放
富比世：鴻海展現亞洲科技崛起
旅西殷亞吉 中華男足添戰力
非美貨幣反彈 新台幣升值
彰濱招商與美郵輪集團簽約
竹縣推生殖醫學 守護孕婦健康
美商破產保護 鑫晶鑽護權益
台灣石油煤製品 過半銷東協
核心物價漲幅相近 物價溫和上升
涉變相吸金 慶云董座夫婦交保
陸安邦保險 收購華爾道夫酒店
外籍生推台景點 最愛合歡山
瓜地馬拉墨西哥加強貿易關係
學者：南北韓關係緩和不會長久
iPhone 6測試機 網拍飆至300萬
GDP上修 中經院：薪漲可期
宣示重溪北 黃秀霜新營設總部
大陸收假 估下午車流最高峰
旺季供不應求 電視面板漲
尼加拉瓜出口成長8.4%
新台幣中午升5.8分
該休息囉 新App提醒你暫忘手機
拍裸照害小三退婚 人夫被訴
時代悲歌返鄉路 軍方專案處理
鈕扣電池標示不全 誤食業者有責
嘉能可曾提併購 力拓：已回絕
外食漲 家庭月增432元支出
台助貝國發展小學美術教育有成
江宜樺：日貨不降價就不買
台泰警方合作 押返3詐欺犯
藍寶石應用商機擴大 多國布局
防暴力介選舉 屏警查獲改造槍
強冠董事長交保首日 按時報到
費鴻泰：未為監督MG149慶功
北美3訪團來華參加國慶
大陸十一 鐵路旅客6800萬人次
北市青年公園附近疑瓦漏 警戒
江宜樺：經貿不走自由化會完蛋
外資做空無悔 法人：視第4箭內容
爭原民語政見 參選人陳情
駐波蘭代表處國慶酒會冠蓋雲集
花蓮縣長選舉 國民黨力圖收復
台東政治藍大綠 黃健庭占優勢
宜縣長選舉 綠穩打藍拚翻盤
日圓貶 和風展食品最多降價8%
新台幣兌美元 午盤升值5.8分
南橫坍方 利稻對外交通中斷
上山工作持續發燒 男染恙蟲病
連勝文邀雙十生日市民辦國慶趴
滬簡單生活節 3天展期6萬人次
身障男恩將仇報 砍社工判刑
加油站MTBE超標 中油續整治
雙子星簽約 北市當中工放棄
研發替代役報名 開放申請帳號
散步要回家 老翁遭撞死
吳健保落跑 高院亡羊補牢
高中職藝才特招 名額2368人
林書豪10助攻 湖人熱身賽首勝
華爾道夫飯店易主 陸商團購得
美業界推動 潛艦國造會有進度
巨微透過創櫃板 辦登錄前籌資
主播丈夫酒駕 檢方緩起訴
陸企借貸 江宜樺：應看總量
湖人勝金塊 林書豪10助攻
擲物襲元首 於法於禮不容
雙子星後續 郝龍斌：盡快評估
建交73年 總統盼與宏國擴大合作
有線電視數位化 嘉市冠全國
穆迪維持台灣信評 估GDP增
全民運聖火8日晚嘉市點燃
左岸整治展成果 梅林溪現新貌
紀念亡妻 夫捐復康巴士
打造旗津聖陶沙 楊秋興提藍圖
世銀調降陸今明年經濟成長預測
中市替代役男涉販毒 檢警搜索
罕病黏多醣症 移植臍帶血治癒
外交部：持續研議簽證規定配套
環團阻統一夢世界 籲莫賣國地
徵信老闆殺女大生埋屍 判無期
台美國防交流 美提更多合作
台股收盤跌54.33點
黃埔新村死角 高市推以住代護
景氣走升 學者：GDP明年破4
蔡學良案 國防部：願配合鑑定
陸韓簽FTA 林中森憂台失優勢
11日台灣女孩日 籲關心尊重女孩
染毒又被通緝 男照偷不誤被逮
澳洲央行維持利率2.5%不變
環署：3年內完成本土環測指標
台北股市跌54.33點
選舉近 竹市要求嚴守行政中立
供電緊 經部盼天然氣管快回填
可成Q4營收 外資估增近3成
殺警案 北市警移送3人
世銀估 印尼年經濟成長僅5.2%
10月台指期跌 68點
陸景區導遊穿軍裝 惹爭議
10月電子金融期齊跌
健走防骨鬆 每分鐘至少90步
自閉星兒圓夢 北市府開畫展
氣爆健保點數 健保署允檢討
賊偷車報尋獲A獎金 反遭警逮
瓜京中華民國小學慶祝雙十國慶
高市議員促議會主席要中立專業
憂污染補償斷炊 南部里民陳情
台股低量 傳曾銘宗可望射第4箭
景區亂象 四川紀念品標少林寺
印尼版占中 留學生上街爭直選
整合檢測技術 助癌症前期檢測
流感疫苗開打 朱立倫領頭施打
丟書男大生 赴台北市警局報到
台股觀望氣氛濃 等待射箭
自行車挑戰賽 首獎賞百萬
中華電創新智慧 攻綠色科技
新北市9月CPI小漲
西班牙護染伊波拉 美戒慎恐懼
友達9月合併營收 月增0.3%
三大法人賣超台股29.28億元
挺林滄敏 計程車運將高呼凍蒜
交流 國關學會與韓簽合作協議
環署：環評與經濟成長無正相關
喜迎候鳥 關渡公園藝術季開幕
虐死男嬰 父涉案遭訴
三亞澄清：未取消房市限購
鎮代參選人涉賄選 12萬交保
蘋果拉貨旺 臻鼎9月創新高
宏達電自拍新品 8日雙重曝光
汐止新店快速公車 省時又省錢
向日葵8號氣象衛星 日發射升空
致力漆器發展 王清霜獲獎
嘉縣老翁墜樓 疑久病厭世
陸十一長假 加班7天17天薪資
台灣文創產業獎 誠品囊括大獎
占中影響 香港立法會大會延期
世銀估越南今年經濟成長5.4%
駐阿根廷代表處辦國慶酒會
洛陽副市長 落跑兩月後落網
翁重鈞：再生稻應納入公糧收購
社大修滿40學分 可報考大學
台灣豬腳節 選伴手禮看藝人秀
貴州新田媒礦災變 3死7失蹤
柏青哥量產 F-世芯成長可期
新北百貨戰開打 送汽車搶客
新台幣收升5分
西螺發現照明彈 軍方處理
薩館國慶酒會 冠蓋雲集
文昌設計生活節 好禮大放送
登革出血熱 高市又添3例
9月出口 年增4.7%
桃縣爭取原住民各項權益福利
壯年心肌梗塞 醫師籲小心提防
連營：柯政策落後現況 10倍龜速
慶云聲明無違法 員工忙搬文件
台中市夜市簽署 加強油煙管理
南投縣長選戰 藍綠推親水觀光
金質獎槓龜 胡志強：檢討改進
評論：別再搞中國式「黃金粥」
永平工商代表桃園縣國慶表演
32戶千荷田釋出 房市指標
龜山某企業排廢水 桃縣開罰
在日奪冠 盧曉晴世界排名升5名
民代關心桃園崁津部落未來
重大金融消費爭議罰鍰加重 上億
艦艇無油 海巡署：突發狀況多
登革熱20年最慘 廣州病例近2萬
亞運奪牌選手 台師大頒獎金
登革熱破4千例 養蚊開罰91張
比老爸奢 金正恩進口奢侈品增
越南油船失聯 傳遭海盜挾持
江揆：讓民眾不擔心就診被爆料
金點設計獎 華碩入圍11件
吃飯個資洩 強行銷可訴諸法律
國慶日 北市50餘線公車改道
平價牛仔節 秀美腿免費穿回家
準媽咪小確幸 產假薪水擇優付
台股射箭 金管會出4招
吸毒精神不濟 開車當街睡覺
南韓男團成員勝利超速駕駛
專偷名貴車內物 外套顯眼露餡
雲林首屆電影節 雙十起映好片
大埔觀光節 11日曾文水庫登場
遭市議員質詢批 林佳龍：遺憾
眼內中風 小心腦中風心肌梗塞
亞洲職棒大賽 今年確定停辦
虛實整合 大同與購物台合作促銷
南韓國防部證實 兩韓黃海交火
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
關懷長者 飯店請吃蔬食大餐
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國慶焰火經費 中央地方分工
陸漁船近澎湖 海巡雙艦驅離
社區關懷據點老人 料理大PK
鐵獅玉玲瓏2 中市府取景
中央氣象局氣象報告
首波國道計程罰單 欠1元罰3百
六角客家粄獻神農 風箏節暖身
首防線 總統：兩岸和解制度化
諾貝爾物理學獎 日三學者獲獎
書稱重算錢 重慶號稱每斤55元
電子外銷旺 估10月出口正成長
金管會鬆綁 推股市刺激方案
日本三學者分享諾貝爾物理學獎
健美男藏毒保險箱 警查獲
占中 港警：適時對旺角行動
中南部日夜溫差大 可逾10度
砸53億 樂陞投資陸手遊平台
雞蛋肉類漲 行政院持續緊盯
西護士染伊波拉 丈夫也遭隔離
中古烤箱起家 練就蛋糕聚寶盆
富時中國A50 獲證交所認可
公安聯檢 北市2百貨不合格
封測廠力成前9月營收增8%
總統：從未忽視軍事武力重要性
報導占中退燒 星媒關切新焦點
季風影響 知本赤腹鷹超過墾丁
東京著衣怨偶互控 雙雙不起訴
中市2國中校舍 將補助上億元
屏東藍營正選風 抓鬼大隊成軍
防雇主打壓工會 新法8日上路
國慶煙火施放 10日下午2時起交管
78歲不老騎士 日跑7千公尺
檢查行李灑出骨灰 美TSA挨告
還是做大叔好 李宗盛年底攻蛋
招商有成 美郵輪集團投資百億
旺宏9月旺 可望單月轉盈
黃秀霜表態 反南鐵東移
美歐重隱私 揭政要健康惹反感
國稅局：例行查稅務 未追殺柯P
柯P遭查稅 江揆：不違行政中立
病患打醫師 一審判3月
發明藍色LED 日3學者獲物理獎
香港占中 航空業：衝擊尚不大
德工業生產遽降 成長前景堪憂
十一長假後 投信普遍看好陸股
大陸新加坡將啟貨幣直接交易
車王電Q3營收 6年多高點
王菲草原 雙十節10時免費開放
朱立倫：審慎評估委外的必要性
嘉義鹿草車禍 1死2傷
信大板橋土地變更案 8日說明會
日銀未祭新寬鬆 美元止升回貶
陸十一只有兩景點 人山和人海
金光閃閃巴墨商機日 成果豐碩
台灣愛心菜販陳樹菊 BBC專訪
土城摩鐵槍擊案 主嫌投案
駐吉使館辦國慶酒會 賓客雲集
亞幣走貶影響出口 經部關注
中信金前3季EPS達2.44元
物理獎得主 創LED實用紀元
南投之光 亞運奪牌選手獲表揚
毒癮發作 警逮路邊解癮毒蟲
需求回溫 太陽能廠9月業績升
服貿直接生效 江宜樺：會引風波
禾伸堂9月營收 月增逾8%
苗縣長選戰 藍綠陣營溫馨造勢
掀照明革命 藍光二極體獲諾獎
貨車綁狗拖行 調查車主
支援驅離 海巡金門艦進駐澎湖
聲援港占中 台高中生串聯拍片
易服勞役者現身說法 推反詐騙
鍋具家電熱銷 週年慶持續看俏
金管會股市第四箭 法人肯定
金管會出招 估激量達5%
泰國紅水牛貼圖遭Line禁止
發明節能LED 日3人獲諾貝爾獎
邱文達臨別感言 食安挑戰嚴峻
十傑 舉重好手郭婞淳獲獎
花蓮石雕藝術季 展雕刻城之美
查獲貪瀆金額 比一比
柯文哲Youbike政策 棋盤式自行車道
國稅局蒐資料 柯p：要查就查
iPhone6拉貨 正崴9月營收增27%
諾貝爾物理學獎得主簡介
駐以色列代表處國慶酒會慶雙十
慎防恐怖情人 貴婦奈奈教撇步
中國大媽累了 新人接棒搶金
金管會第4箭 期貨同步受益
駐諾魯使館辦國慶酒會 人氣旺
2014年諾貝爾物理學獎簡介
三星獲利驟降 多元拓展尋活路
利多4箭 投顧：活絡股市
寒舍餐旅送件申請登錄興櫃
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克服半癱當女鐵人 女孩不設限
華爾道夫星光閃 名人名狗都愛
新北登山節 懷舊追古森山親水
西現伊波拉病例 西歐警戒
防網軍攻擊 政府應長期規劃
非美貨幣反彈 新台幣升5分
陸企海外撒錢 十大併購報你知
盧森堡補貼亞馬遜 歐盟調查
大樂透開獎
上海大師賽 盧彥勳無緣16強
台參加世界女記者與作家大會
國3沙鹿龍井 國慶機動封匝道
獲諾貝爾獎 藍光之父備感榮幸
西湖長凳間距拉大 助情侶約會
台灣經濟成長 IMF看好
諾貝爾獎7位得主 子女也獲獎
全球經濟復甦無力 IMF示警
台灣大花火音樂會 25日登場
陸版竹野內豐 張天野失控傷人
金正恩狀況引關注 傳不在平壤
大陸央企加持 安邦保險大躍進
日本女網賽 詹家姊妹雙打晉8
大陸坦承 廣東登革熱疫情嚴峻
遭指涉金衛內線交易 連營澄清
十一長假 天安門垃圾逾47噸
穆迪:台經濟過度倚賴貿易
馬：認同巢運合理房價訴求
微軟客戶關係雲端服務在台上市
8日月全食 氣象局影像直播
惠普推出第9代伺服器
伊甸星夢想 收錄偏鄉童畫作
天津網賽 謝淑薇單打晉級16強
陸委會：解除新疆黃色旅遊警示
加強攔檢塗污車牌 國道欠費降
藍光LED助環保 諾貝爾獎按讚
德語課作者辭世 享壽88歲
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力特光電連兩年獲利 債權銀行支持
大樂透頭獎無人中獎
竹縣2重大道路工程月底通車
雲南傳淺層地震 規模6.4
退役飛官涉洩密案 檢提訊陸男
人權組織籲大馬重估陸難民身分
安定基金 擬有求償查核權
駐日處國慶酒會 場面盛大
港府10日對話占中 開放採訪
馬出席小組長座談 12日基隆開跑
占中緩和 港股連3天收漲
遠傳獲金省能獎首獎
華爾道夫易主 希爾頓不漲反跌
永和機車縱火案 犯嫌聲押禁見
雲南普洱景谷地震 規模6.6
駐墨爾本辦事處辦酒會慶雙十
破天荒 馬航可能聘外籍執行長
桃園逆倫 兒毆死父親遭收押
朱立倫包場 挺國片想飛
談政改 港府與學聯10日對話
KTV前撂人砍殺 警追緝教唆女子
日展物理學實力 包辦諾貝爾獎
林依晨要嫁了 10/29訂婚
香港膺最自由經濟體 港府歡迎
藍光LED 實用發明榮獲物理獎
科學家擔憂 伊波拉10月底恐將抵達歐洲
穆迪(Moody’s)信評 台灣維持Aa3等級
顏銘緯赴分局報到 60名警力戒備
三名日本科學家 獲諾貝爾物理學獎
緬甸政府 大赦三千名囚犯
國慶連假 高鐵加開全車自由座
花蓮凌晨地牛翻身 規模5.2
智慧聯網創新體驗館 引爆IoT商機！
20國團結合作 共同打及人口販運
金門建縣百年 郵政見證歷史
捷運中山站出入口 10/10起調整出口編號
打擊人口販運 臺灣亞洲 No 1
台北國際電子展新品發表會 鉅觀資訊科技大未來
翁董事長出國考察一事 中華郵政提出澄清
高雄第一科大有創業五部曲(四)
陳振遠校長矢志培育「博雅專業人」(三)
阿里山下的傳奇「陳澄波數位版畫展」
盼望陸港聯手創作出優美民主
大陸高調宣示針對民進黨！
HiNet健康上網 卡拉OK 歡慶十月送好禮
國安局：無台灣民眾參與IS
公路總局加強查核 確保國慶疏運安全暢通
103年青年壯遊─遊學臺灣成果分享
Nike Golf推出防風防潑水外套 透氣不透水
「秋蟹饗宴 美味蟹逅」理想大地秋蟹鮮美上桌
北捷配合 10/10國慶慶祝大會警方勤務規劃
蕭萬長出席APEC首腦會議 馬習會破局
漢來「一泊二食暖冬假期住房專案」
2014電子產業循環經濟論壇 擘劃綠色藍圖
櫃買中心國際債券再添新軍
台灣最大規模日本展 明年4月登場
Jetstar 捷星慶雙十開倉優惠
諾貝爾化學獎 3德美學者共享
立委評鑑 觀察名單教委會人數最多
時間過得真快！ 飯店開始推跨年住房專案
3日學者摘諾貝爾物理學獎
雲南地震1死3傷 千名軍人救災
土城槍擊案 男子投案遭羈押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
曾被視為怪人 中村奪諾貝爾獎
首見染伊波拉病例 歐洲拉警報
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西班牙1醫護 檢驗未染伊波拉
雲南景谷強震 1死38傷
西班牙護士染伊波拉 愛犬處死
議員：美擬加強機場伊波拉篩檢
憂經濟成長放緩 國際油價下滑
世衛：歐洲會有更多伊波拉病例
IMF下修全球成長率 美股大跌
保敘邊城 盟軍猛轟伊斯蘭國
保科巴尼 土耳其庫德族示威9死
歐台期歐台選 交易量逾十萬口
旺季需求 華宏新技營收成長
謝謝你 台壽傳達正面力量
全球多地可見月全食 包括台灣
歐盟駐處慶雙十 推台歐經貿
全球景氣升溫 住宅商辦需求增
日置產 房仲：定存單借日圓避險
美股崩跌 台股9千點保衛戰
鋼鐵人座駕 新R8超跑來台
標示天然 可能含基改生物
投信：懶人投資理財 債優於股
萬潤第3季業績 新高
威剛推企業固態硬碟 採希捷晶片
Fed官員：明年中升息看法合理
拉貨動能強 奇力新營收創新高
拉貨強勁 欣銓營收創單季新高
希拉蕊一定選上 美股神跟你賭
黃蜂變強颱 沿海防強陣風
紅雀啄垮道奇 晉級國聯冠軍賽
信錦合併營收 連2月創新高
追求效率 雅虎裁減印度400職位
旺季成長動能 F-東科營收創新高
巴西選舉首輪 執政黨雖勝猶敗
雲南景谷強震 1死38傷
比利時新總理 174年來最年輕
觀月食 新竹以南台東機率較高
燦坤快3 推日系商品降價
珍妮佛勞倫斯：竊裸照是性犯罪
第7局致勝轟 紅雀晉國聯冠軍賽
旺季效應 同協季營收近4年高
OTC：英濟及百徽 分盤交易
台股開盤 下跌50.82點
對抗伊波拉 歐盟物資援助西非
員警辦公室昏倒 送醫不治
研究：車用免持聽筒更易分心
聯強9月營收 新高
IMF砍成長 巴西財長：太悲觀
營運亮麗 德律第3季獲利佳
經部招商1480億元 新高
湖南副校長車震 竟是24年髮妻
蒲亭過生日 支持者當神來崇拜
旺宏9月業績亮眼 盤中大漲
黃春明：祝福都變成我的力量
新台幣早盤升值
國際人才愛何處工作 南韓排16
IMF砍預測歐美重挫 亞股接棒跌
台懼中？ 夏季昌投書反駁
審計部：全面檢視台大402專戶
大立光16日線上法說
世銀財務長放棄領取爭議性獎金
23家外商與經部簽投資意向書
元首維安 李翔宙：強化公權力
四重月全食 本世紀會有8次
忽視糖尿病 1/4視網膜病變
招商論壇 總統肯定外資貢獻
兄弟爭冠利多 犀牛背水一戰
104：企業徵才 熱度不墜
趙又廷高圓圓 11月補請喜酒
飼料油混食油 正義油品中招
看月全食 中原中央開放天文台
陪你到最後 票房不佳恐封箱
經長：盼外商台商加碼對台投資
內政部：中央不再推合宜住宅
中共反四風 上繳紅包26億元
吉園圃章有假的 陳保基：徹查
iPhone藍寶石面板 需克服三障礙
「染伊」護士寵物犬將安樂死
雲南景谷強震 1死324傷
連勝文音樂政策 任賢齊挺到底
廣告看板被撤 議員提告
美軍西非抗疫任務 為期約1年
Tiffany爆料 Sunny變態
國慶維安像北韓 國安局駁斥
非美貨幣續彈 新台幣走強
潛艦國造或外購 台美會議熱議
正義染劣油 食藥署清查下架
中工不滿郝市府 登報反嗆
金管會釋利多 台股力撐9000點
美擬加強伊波拉篩檢 民間反彈
台壽賣樓賺2.6億 年底入帳
宏達電照相升級 Q4有看頭
防伊波拉 衛福部：阻絕境外
黃金週 慶豐賣了1200萬個包子
林口疑挖破瓦斯管 警消戒備
TCL盼聯手砍蘋果 宏達電低調
救國團青年獎章選拔開跑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
正義染劣油 離職處長收押
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
墨西哥傳淺層地震 規模6.3
李翔宙：國安局不做政治偵防
占中影響 港保險業損失39億
台捐款購種子 助薩國度旱災
廣隆Q3創高 越南新產能到位
羅瑩雪：多數民意反對廢死
飼料油偽裝食用油 產品清查中
越南擬擴大免簽 推動觀光
國慶慢跑 北市贈限定版悠遊卡
台灣捐332萬美元 解中美糧荒
賀國慶 美議員致函馬總統
占中僵持 民生經濟續受影響
中壢就業中心徵才 餐飲好缺人
食藥署：賣場需撤正義染劣油品
加拿大雜誌封面故事 報導台灣
租金補貼 研議競爭型機制
北韓：無勞改營有勞教拘留中心
陸船越區捕魚 馬祖海巡護漁
明年引農業外勞 不排除進陸勞
蘭嶼滯留客 強登船超載返台東
正義染劣油 台南將執行下架
五花馬：幸好已先退正義油品
勝華裁員計畫尚未展開
連番征戰累趴 盧彥勳休兵一週
中部高屏空氣差 外出戴口罩
黃金週 香港零售11年來首跌
中共要求強資安保重要人員安全
勇警加班猝死 同仁悲呼下班了
副總統：美高度肯定台防制販運
天文奇觀血月登場 天文迷期待
台人才多效率佳 總統盼吸引外商
新北查豆製品 3件防腐劑超標
日本8月經常帳盈餘年增82.7%
巴國總統訪華 馬總統軍禮歡迎
新台幣中午升2.9分
長時間使用電腦 中醫改善酸痛
紐約雙十國慶酒會 場面熱烈
中美洲成長3.8% 巴拿馬領先拉美
英遊客命案 緬嫌犯稱遭刑求
多倫多過半人口外國出生
蔡春鴻：核四測試與封存計畫無關
改造阿公店溪 汙染河變綠公園
姓名生日逢雙十國慶 傳藝免錢
鈺創參加蘇州展 推3D產品
維力發聲明 澄清生產速食麵
國台交音樂會 推高鐵套票優惠
教育部視訊美阿肯色高教司簽約
吉園圃出現假標章 農委會清查
占中影響 香港消費者指數下降
巨人擊敗國民 晉級國聯冠軍賽
油品混充拖累 味全股價躺平
4量販超市已下架維力清香油
陸企錢灑歐洲 買義國Salov集團
比利時新總理 克紹箕裘掌大權
蔡春鴻擬退休 立委憂政策延續
豬價又上攀 陳保基：下週會跌
商店向占中發起人求償 法庭拒
吃得安心 南科推在地農產
10日起連3天 國5高乘載
副總統到竹縣 肯定邱鏡淳貢獻
正德海運9日掛牌 再建3新船
觀賞國慶煙火 提早進場免塞車
宏達電前主管 投效亞馬遜
連營：頻換廣告公司 報導誇張
新台幣匯率 午盤暫升2.9分
台中賞國慶焰火 避塞配合交管
大陸安全部門 派便衣入港監控
友邦元首企業家特質 總統推崇
內政部：住宅基金繳庫財務調度
柯遭查稅 連營：沒有評論
高鐵定期票延誤發車 可補償
李鵠：豬油全自製 不敢用外油
美前司令：不宜迫韓部署THAAD
黑橋牌：未使用正義油品
正義油品 北市學校午餐未使用
好帝一：已不用豬油
美芝城：全統風波後豬油自製
台灣消費者信心指數 股市居首
油品風波未息 犁記自製豬油
彌平產學落差 成立跨部會平台
高市封存正義豬油原料400噸
咖啡達人辭世 靈前煮咖啡相送
經理人：能源股有潛力
蘇起：兩岸關係小感冒 仍穩定
微笑單車碼成鐵證 落跑男遭訴
併購題材激勵 樂陞大步填權
台股收盤跌85.63點
朝小野大 佐科威改革挑戰大
MLB國聯冠軍賽 巨人出戰紅雀
諾獎季節 劉曉波仍陷牢獄
鈺創Type C晶片 月底送樣
穿戴裝置傳延後 宏達電：進行中
矽谷分拆潮 賽門鐵克傳擬跟進
台北股市跌85.63點
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南檢：鑫好買進1800噸飼料油
中工登報 郝龍斌：不是好態度
染劣油 正義：不知貨源出問題
斯洛伐克慶雙十 促加強經貿
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詐騙集團黑吃黑 勾外人搶老闆
10月台指期跌85點
金門縣長選舉 老將實力較看好
連江縣長選舉 楊劉再度競爭
澎湖縣長選戰 藍綠雙雄硬碰硬
射箭無效 台股量縮收最低
臉書讓廣告商依位置對用戶促銷
外籍師在家呼麻 警查戶口逮人
10月電子期 金融期都跌
六堆園區慶3週年 忠勇公祈福
又傳劣油 民眾驚：什麼油可吃
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陳羅克阿根廷作畫 藝術交流
父母骨密度不足 兒女骨鬆率增
援助透明指數 陸再敬陪末座
天津網賽 謝淑映雙打首輪出局
柯文哲訪美 舊金山僑胞迎接
港府與學聯對話 仍有變數
伊波拉關學校 獅子山開廣播課
頎邦9月和Q3營收 創新高
正義染劣油 上游廠商稱不知情
正義問題油 殃及城隍廟前攤商
故事改編電影 飛官自嘲不浪漫
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校園種雜糧 咱糧學堂百校響應
違反停火 印巴邊界緊張升高
三大法人賣超台股59億元
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一代宗師獨家膠捲版 金馬壓軸
打疫苗防家庭傳染 家長可自費
嚮往自由浪漫 李崗拍想飛圓夢
國教公義連署 連和柯都簽了
群創拚重回全球車載面板龍頭
劣油供正義 鑫好竟是一人公司
主計長：1月內提冷氣車輛改革
姜棟元為戲胖 宋慧喬素顏入鏡
老翁解尿難 攝護腺刮除術解憂
清大攜手長春石化 推綠色化工
戴綺霞獲文資保存獎 唱到百歲
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疑慶生 青少年洗車廠惡作劇
巢運：住宅基金不應解繳國庫
投資服飾糾紛 牙醫千金控詐騙
抗議IS圍城 庫德族闖歐洲議會
備戰冠軍賽 桃猿內戰對外售票
群創9月營收年增18.8%
國巨Q3營收近 4年高點
郝讚身障藝術家 美感創新人生
搶銀行搶無半毛 男判刑定讞
上銀Q3營收 創34個月高點
竹市選戰願景 蔡英文挺林智堅
北市慶國慶 搭船送好禮
陸媒登永興島建設 曝機場跑道
衛福部：續追非食用油流向
3款正義油品暫時下架暫停出貨
油品又出包 攤商無奈
爭取青年選票 中市藍綠推活動
民團拜會台聯 催生國會電視台
食安監督 桃園眼鏡蛇小組成軍
想不開 男在老家附近燒炭
國慶焰火人潮多 籲用大眾運輸
日月光營運 創5大新高
參選人住處遭撒冥紙 報警調查
再爆問題油 盤商束手無策
馬總統：今年是台灣女性元年
新台幣收貶5.2分
給青年機會 陳以真提創業政見
慢性腎友患皮蛇率 高1.6倍
北京APEC 蕭萬長代表參加
吳志揚表揚亞運選手 再接再厲
KTV前撂人砍殺 1男遭聲押
宜蘭學校午餐 未使用劣質豬油
賣假發票逾10億 詐騙首腦收押
香港立法會延開 主席否認逃避
四川雅安地震 尚無傷亡傳出
占中後 北京恐加強控制香港
科普新書 張善政化身漫畫人物
留日京都華僑總會慶雙十
看好台商機 多家外商來台投資
廣東登革熱 逼近2.5萬例大關
六年磨一劍 強辯迴歸美麗時光
二林3寶入菜 大葉大學推風味餐
北京APEC 馬總統敦請蕭萬長出席
2退役軍官蒐國軍情資 遭判刑
駐大阪經文處辦酒會慶雙十
福建也現登革熱 建甌確診71例
日股連2黑 日圓升
雙十 巴拿馬第一夫人率團訪華
引進農業外勞 勞部擬14日開會
連勝文：依法行政就不怕被扭曲
華碩Q3合併營收季增17.8%
取回GT貨款 鑫晶鑽樂觀
嘉大無主單車 免費送教職員生
正常吃仍糖尿病 免疫失調害的
劣油牽拖 吳念真：與我何干
雙手動不了 崔熊烈用腳畫感動
新北查工地 33營建業者遭罰
雄檢查獲疑涉首件現金賄選案
嘉市優良哺集乳室 10單位獲獎
印尼新生嬰燒死 小媽媽列嫌犯
九降風到 新埔展現柿餅之美
羅東知名蔥油餅疑中招 暫休業
高中教務主任會議 課綱成焦點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
辭典有鎖頭 毒販藏毒遭查獲
財委會決議 查食安預算執行
外人投資 達成率近9成
獼猴搗亂 嘉義竹崎教農民驅趕
國慶日如期放焰火 中市：樂觀
遠雄圖書雲 打造深度書香生活
運油船失聯 越南籲各國協尋
選舉查賄獎金 將法制化
胡志強：BRT拯救台中交通
奇美食：豬油已改向統一購買
雅居樂港股停牌 否認涉周永康
南韓：不考慮解除對北韓制裁
警察情侶 聯合勤教驚喜求婚
防伊波拉 花蓮醫院實兵演練
敘邊城IS目標 再遭聯軍空襲
馬批陳菊 多用心或可避免人命
北市上百違規塗鴉 大學生清除
鑫好高雄廠房 門深鎖無人應答
才從全統改正義 業者心力交瘁
陸央行傳擬建影子銀行監管
NCC：小米掃毒服務有資安疑慮
研華飛捷 9月營收回升
不只鑫好 正義油品5源頭可疑
新北清查僅1校曾用維力清香油
新北紀錄片種子營 成果驚豔
台中國家歌劇院 導覽志工授證
法蘭克福書展台灣沙龍推薦作家
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F-英瑞16日上市 掛牌價38元
星展:估第4季人民幣升值放緩
光寶9月營收203.13億 月增6%
東北風影響 中南部日夜溫差大
正義油品出包 南市籲自主下架
諾貝爾化學獎 2美人1德人獲獎
假公務員詐騙 退休婦慘失百萬
為搶麥克風 外勞殺人判15年
北韓抗議南韓向其警艇開火
歐盟駐台代表：死刑非主流趨勢
正義油品染劣 花蓮預防性下架
正義油品 初查37校使用
勇警加班猝死 同仁列隊送行
朴槿惠將出席第10屆亞歐峰會
民進黨組中央助選團 炒熱選情
疑汙油先下架 分流分廠分照管
違紀參選 屏縣國民黨開除3人
台灣樂團德國巡演原鄉之歌
董座涉內線交易 萬國通路遭搜
屏縣登革熱52例 山地鄉指數高
政改對話 港府學聯有爭議
降雨偏少 台南水情燈號轉綠燈
央行開放短期居留外人網路匯款
台中港碼頭施工意外 2人受傷
台中藍營議員指林佳龍過客想法
台達電9月營收 歷史新高
衛福部：鑫好上游曾進非食用油
港府：占中對話時地尚無共識
房屋結構好 景谷地震死傷少
飼主染伊毒 西國人連署救狗
正義發聲明道歉 預防性下架
稽查劉媽媽菜包 未見正義油品
施力仁雕塑展 胡志強讚賞
非美貨幣續彈 台幣收貶5.2分
陸：歡迎台灣依規定出席APEC
南橫坍方 預計9日17時通車
安邦保險硬後台 紅二代董事會
高市：正義問題豬油60多品項
正義油品出包 政院：徹查到底
中區防災演練 學童印象深刻
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突破光顯微限制 3學者奪化學獎
矽創與奕力 第3季業績亮眼
騎跡 長輩環島轉動愛關懷弱勢
與繼父子女爭產 羅文源敗訴
新北14熱炒店 萬里蟹端上桌
正義油品 北市21攤商用已停用
月全食台灣賞血月 台東搶先看
江揆促助台灣女孩平等發展
花蓮唱秋音樂祭 歌舞多元精彩
客家義民嘉年華 摸神轎揭序幕
萬里蟹源吃緊 餐廳恐無蟹可賣
李克強訪歐 陸學者：亞歐互聯
光學奈米顯微術 美德3傑獲諾獎
遭指花錢遊說 羅淑蕾：作秀
清水銀聯二村 中市府監看施工
南鯤鯓代天府否認壹週刊報導
創見宇瞻Q3業績同步攀升
大湖草莓冰淇淋 吃得到客家味
福建僑鄉福清 可辦簽證與加簽
週年慶3C成長大 傳統商品毛利優
老翁餵魚意外落池命危
小一新生封填臼齒 降蛀牙數
占中人數減少 黃之鋒呼籲別撤
美終裁 台灣大陸電磁鋼片傾銷
校長歌手發片 詮釋風災險境
吃喝賴帳 大陸查處逾兩萬官員
化學獎得主 帶動顯微技術突破
豬油出包 衛福部否認包庇頂新
PLB救援設備 NCC鬆綁
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總統致力和平 友邦元首呼應
立院初審 內政部規費收入遭刪
正義上游涉隱匿 最高罰三百萬
日本女網賽 詹家姐妹雙打晉4
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基隆廟口103家攤商 未使用問題油
伊毒歐洲大爆發 世衛：機率低
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氣爆善款 楊秋興質疑選舉綁樁
疑鑫好上游 屏衛局查無證據
查正義問題油 高市封存油槽
正義染劣油品 苗縣稽查促下架
菲古城 進新奇觀城市總決賽
國慶連假車潮 新北：加強疏導
糖尿病眼致盲 定期眼健檢
角逐者眾 諾貝爾和平獎難預測
宏達電證實 新裝置主管離職
柯文哲訪美 參訪蘋果公司
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中村獲諾貝爾獎 感謝楊祖佑
上海光明食品前董座 涉賄被訴
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全民會聖火引燃 曹佑寧領跑
高國輝半季18轟 追平陳金鋒
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雙十國慶 斐濟政要同慶
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華碩ZenFan窩聚 25日登場
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英法合建核電廠 歐盟批准
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占中 十一遊港陸客增幅縮小
金管會致電關切 彰銀允如期改選
查夜市劣油 中市封存5攤商油品
台星經濟協定 成果持續發酵
伊波拉嚇人 西非恐損326億美元
美終裁電磁鋼傾銷 中鋼：影響小
強制車險殘廢理賠 更明確
嫌慈善餐不香 法北偷渡客拒吃
今彩539頭獎 1人中獎
智擎PEP503啟動樞紐臨床試驗
搶攻不成 中華男足友誼賽吞敗
防黑心油 列管動植物油脂流向
陸明文封殺劣跡藝人 房東遭殃
福容下架正義油 阿基師9日說明
美官：回應新威脅 美日修指針
再見失誤 兄弟封王再等等
張顯耀洩密案 女祕書訊後請回
美殺菌機器人 2分鐘消滅伊波拉
正義油商品 舊振南：早就沒做
陸城鎮化 居住證辦法將出爐
賞月全食 中部清楚南北雲干擾
小林夜祭 陳菊盼延續平埔文化
駐瑞典代表處舉辦國慶酒會
李克強訪歐 不迴避香港議題
引領窺探奈米世界 3學者獲諾獎
因應伊波拉 英醫院嚴陣以待
日媒前首爾支局長 遭韓檢起訴
梁振英收巨資 港府：離職協議
港特首辦：離職協議無延後報酬
深夜加班 46歲警小隊長過勞死
買下華爾道夫 中國安邦保險CEO備受關注
國安局：函送52名恐怖份子列管
海巡署擬派大型艦艇進駐太平島
黑心油接力爆 「正義香豬油」混飼料油
國家機器追殺? 藍反駁「小英過度護航柯P」
美警疑似染伊波拉 住院治療
10月9日 國內各大報頭條
美國本土首例 伊波拉病患去世
金正恩發生什麼事? 謠言滿天飛
「巴基斯坦社會福利關懷協會」助弱勢 逾期印尼外配獲補發居留證
味全一再出包 帶衰個股
全面檢視技職教育面臨問題(一)
重拾「務實致用」職業教育宗旨(一)
香港民粹與漢奸文化將使香港沉淪
柯文哲打模糊仗愈描愈黑！
華漾大飯店 尾牙春酒優惠
櫃買於10/16審議環瑞醫公司 申請上櫃案。
櫃買於10/15審議謚源公司 申請上櫃案。
OTC10/14與數位時代舉辦「創業集資大揭密」
味全再度中鏢 受害68項油品名單
中華電信103年9月份營業收入191億元
秋天海鮮正肥美 皇廷日本料理推出秋月海鮮套餐
法鼓山茶主人培訓課程 新春奉好茶
廣州市委原書記 萬慶良被雙開
慶賀雙十 逾400外賓訪華
巴拉圭總統來訪 總統：雙方邦誼穩固
櫃買審議通過邑昇公司 申請上櫃案。
2014年台北國際電子展引爆商機 買主人數起飛
江宜樺火大 要求嚴辦黑心油禍首
本週台股跌1.54% 市值蒸發4354億元
DAHON與福特 共同開發電動摺疊自行車
美境首例伊病發病患者鄧肯病逝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
WHO：伊波拉仍肆虐 死者近4千
防伊波拉 美5大機場設額外篩檢
世衛：伊波拉死亡逼近4000人
美庫存增 WTI原油創18個月低點
Fed審慎看升息 道瓊漲逾200點
找恐怖分子 美盼民眾提供線索
第1次 澳洲戰機轟炸伊斯蘭國
美首例伊病死者 遺體審慎處理
需求增溫 亞崴營收大增
市場銷售增溫 劍麟營收創新高
耀眼成果 CHIMEI推曲面電視
史考特：會安排讓林書豪先發
高峰過 凌通松翰第3季業績降
服務保戶 中壽推藥師送藥到家
台北魅力品牌現杭州 11日參展
宏達電Desire Eye 前鏡頭進擊
華州小鎮 員警全面配備攝影機
巴黎雙十國慶酒會 法各界祝賀
溫哥華中文廣告看板惹議
抗伊波拉 英軍前進獅子山
宏達電端新菜 拍照體驗大升級
創見行車紀錄器 奪百大創新獎
安勤+仁寶 合推物聯網SMARC電腦
房地合一 北市高價區衝擊大
巴西總統選舉 尼佛斯聲勢壯大
巴西9月通膨回升 食品上漲
昇貿第3季營收 近7季來新高
宏達電明年獲利 王雪紅：大進步
業績亮眼 群光電子營收創新高
又見餿油 泡麵達人批不肖業者
Fed不急於升息 道瓊大漲274點
哥倫比亞慶雙十 續拓友好關係
國慶煙火強風來亂 升旗帶雨具
國慶人車管制 9日晚間啟動
美股大漲 有利台股反彈
澳洲戰機首次轟炸伊斯蘭國
電器特賣會 國慶假日登場
王雪紅：穿戴市場還在嬰兒期
國巨減資新股 今上市
洛城機場旅客發燒 急送醫隔離
印尼洞穴繪畫挑戰歐洲搖籃地位
台股開盤上漲66.13點
第3季營運亮眼 日月光開盤強漲
蘋果廣發邀請函 料聚焦新iPad
加國伊波拉疫苗加速安全測試
集團再出包 味全股價續弱
正義油品 全國37校曾使用
台股早盤 上漲99.49點
Fed會議紀錄 不急於升息
愛爾蘭慶雙十 盼簽經貿協定
供貨暢 東陽 9月營收歷史新高
新台幣早盤升值
撤正義油 福容飯店將說明
衛福部：正義須自主下架68品項
宏達電跨界 周永明：只是開始
駐墨處慶雙十 籲助台加入TPP
年增 3成信心足 漢微科股價走揚
弱勢學生經費 教部增列30億
雪梨慶雙十 讚台灣經貿成就
超微任命蘇麗莎為CEO 接替李德
衛福部：1個月內查全國油品廠
屏東1所國小 用正義油
IDC：Q3全球PC銷售下滑1.7%
劣油殃福容 阿基師要頂新交代
劣油殃福容 阿基師自責無能
周薄高幹落馬 習近平首表痛心
劣油再現 衛福部：遺憾抱歉
半數廉航禁外食 官網須說清楚
紐西蘭奇異果 進口成本有漲
正義油品預防性下架 高市稽查
宜蘭民宅火警 老夫妻跳樓輕傷
陸學者：沒周薄腐敗也要強法治
本土語國中選修 教長承諾配套
占中持續 各方期待對話解決
越船遭劫獲釋 人質平安
竹北蛋捲賄選案 起訴42人
美前防長：北韓南侵 美擬核護
鑫晶鑽提告 揮刀蘋果神腦
國慶疏運 高鐵加開3班自由座
西班牙慶雙十 續推實質關係
食品摻偽與濫用市占 恐無關
第4季DRAM價穩 業者明年樂觀
聯軍猛轟 庫德戰士守住科巴尼
12國扶輪總監支持台入TPP
捷運到基隆 謝立功邀林右昌辯
正德上櫃首日股價漲幅13%
宏達電紐約發表會 濃濃時尚味
連假車潮晚間現 國慶日車最多
首爾建築火災 13人嗆傷
劣油再現 江宜樺開食安會議
非美貨幣續彈 新台幣勁揚
防伊波拉 紐約機場醫院備戰
智利復活島外海6.8強震 無海嘯
連假 蘇花啟動疏導路線機制
電子股持續修正 金融撐盤
美警告：空襲無法拯救敘城鎮
陸媒：李克強訪歐不避談香港
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大專教授老化 教部將提方案
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
劣油不斷 阿基師道歉感無助
追小蜜蜂2個月 檢調找到鑫好
雙十 美國會台灣連線主席訪華
萬國通路董座疑涉內線 待調查
中共紀委：萬慶良涉賄雙開
雙橡園慶雙十 國旗飄揚
國慶連假 易塞路段報你知
Q4業績恐降 聯發科股價重摔
把握國慶假期 北市推親山步道
勇媽受困澳雨林2週 吃小魚倖存
陳菊：石化布局損市民健康
谷歌董座憂線上監控恐重創網路
北京中古屋 兩天漲50萬元
台灣網路購物節 國慶日推優惠
總統：改善兩岸關係 不忘備戰
你睡得著嗎 阿基師重轟魏應充
巴拿馬估今年觀光客成長5%
韓流推波 政策促韓文世界化
布國總統訪華 支持重返聯合國
彰縣營養午餐 未用問題油品
遠雄徵行銷 年薪200萬元起跳
估陸GDP超美 分析：美仍最大
遭疑反應慢 食藥署釋疑
劣油再現 江揆：查辦不設底線
波士頓慶雙十 氣氛熱烈
新台幣中午升1.34角
大陸反貪 收賄有罪行賄沒事
北市再現本土登革熱 緊急噴藥
黃金週走了 北京霧霾回來了
薄瑞光：已就潛艦案充分討論
消基會：拒買 讓大廠吃教訓
聯合國擬以反人類罪審金正恩
朱立倫：黑心業者罰到倒關到老
聖露西亞慶雙十 讚台灣政經
偷機車買便當 撞到休假警遭逮
FT：富達投資遭駭 資料未被竊
巴拿馬國會批准與墨自貿協定
毒蟲拒盤查 警對空鳴槍逮2嫌
技鼎竹科廠傳火警 幸無人傷亡
台灣之羞 頂新良心何在
遲不繳通行費 3.7萬車吃罰單
私吞詐騙款 車手頭遭隔海追捕
宏達電跨界相機 平價有潛力
年輕母找工作 留女嬰窒息亡
4G吃到飽優惠退場 公平會要查
MG149風波 台大醫院加強檢核
潑糞案提再議 蕭敬騰遭駁回
雜誌質疑財產黑數 連營駁斥
專家：飼料油致癌物多 須驗出
劣油再現 江揆：從嚴從速追究
市調：下半年偏光板供應趨緊
陸官員：沒有中國的TPP不完整
因應伊波拉 江宜樺促邊境控管
康師傅在港股價 微幅下跌
陸童書教做生意需送紅包 惹議
馬總統：助友邦防制伊波拉疫情
我的鋼鐵老爸 拍三鐵真參賽
國足圖強 周子軒盼職業聯賽
艾曼紐琵雅扮鱷女 毒舌閨蜜
印尼媒體：台灣勝出靠創新
GT破產保護 藍寶石供應鏈恐變
慶賀雙十 逾400外賓訪華
查賣場下架正義油 高市零違規
江揆肯定亞運代表團成績亮眼
美不提前升息 新台幣午盤暫升
涉現金賄選 花蓮參選人遭查獲
正義香豬油 大陸多地有售
民間參與公建案 簽約金近千億
羅淑蕾指另設2帳戶 柯文哲陣營駁
央行2年期定存單開標
桃猿備戰邀球迷助陣 延後1天
正義68油品下架 恐殃230業者
台股收盤漲11.26點
陳以真提政見 嘉市發展火車頭
台北股市 漲11.26點
極特聲請破產保護 蘋果也訝異
中市：颱風不來 國慶煙火會放
10月台指期漲 49點
10月電子金融期齊漲
兄弟拚封王 國慶日最後一戰
黃之鋒鋒頭健 登時代雜誌封面
台積電營收連 3個月創新高
慶雙十 6千僑胞返國參加慶典
慶雙十 中美村瑜珈美食進駐
槍榴彈射教堂 菲南2死3傷
電金撐盤 台股漲11點
試院：公務員上班勿用社交網站
探空十號升空 520秒達成任務
中投免試入學 分發一次到位
一再出包 頂新員工：難接受
柯文哲訪美 參訪臉書總部打卡
供需失衡少子化 教授老化難解
蛋捲賄里鄰長 竹檢起訴42人
北捷延至七堵 郝龍斌挺謝立功
丁小芹與債主言和 39萬元和解
正義香豬油 陸商稱健康權威
台中歌劇院 11/23如期開幕
績優導護志工 彰縣表揚感謝
染伊護士愛犬安樂死 警民衝突
推安寧療護 奇美病房辦活動
雙賊專偷大樓 綽號平安仍遭逮
林右昌：基隆捷運重點在南港
港特首收款傳聞 澳洲公司澄清
荷蘭代表處慶國慶 盼經貿合作
走出憂鬱 年輕畫家創作辦展
佯裝系統台員工 專偷學生租屋
爭取再生稻補助 捍衛農民權益
新北稽查封存正義劣油
垃圾櫃出包害骨折 101判賠
菜價漲 北市啟動平價供應措施
遭指擁小金庫 蔡正元澄清
三大法人賣超台股28.37億元
長者用藥問題集冊 成健康讀物
法蘭克福書展 台灣館開幕迎賓
靠重劃賺錢 胡志強：利益歸公
小三指控性侵 前員警判刑
張震興奮報喜 老婆有孕啦
推捷運宅 高市擬租不賣
遠通欠5億罰款 研議強制執行
台日松山站 締結友好1週年
選前是否停會 立院待協商
鐵路地下化封路 居民憂阻救護
頂新又出包 經長：不應該
北市機車自摔致死 去年的3倍
屏東查問題油 天南國小用2年
為義愛棒起來 做公益慶雙十
6千超人降臨 國慶路跑飆創意
愛開安眠藥 台北榮總冠各院
全球PC出貨減 華碩成長力強
馬祖微電影 10日新北市播映
愛買：維力清香油下架接受退貨
迎國慶 北市6010面國旗飄揚
85度C怕了 再貴也要進口油
三個習慣對一半 抗老反而顯老
涉掏空 上櫃公司前執行長遭訴
大馬驚傳手榴彈攻擊 1死14傷
北市易肇事處 11月底改善完成
穿越金門水域直航 交部未定案
非法處理廢五金 空中攝影查緝
國慶遊行 氣爆受災學校不缺席
杜絕冤案 民團籲改革鑑定制度
正義劣油 台南玉井國小誤用
酒駕被免職 離職警又犯同樣錯
分隔島開口多 竹東車禍頻傳
收養路漫長 3歲童要等9個月
大馬觀光區手榴彈爆炸 1死多傷
日股收跌 日圓走強
住展風向球分數 3月來首次上揚
知衛生差仍進料 江揆譴責正義
李鵠自製豬油 4000綠豆沙餅出爐
談廢死 王清峰：教化非補一槍
遭孩子排斥 男戒20年檳榔癮
國際快遞衣服藏K毒 檢調查獲
拚經濟 李克強斥懶政也是腐敗
新台幣收升7.5分
食安修法 國民黨團盼10月底前三讀
嘉市稽查劣質油 合格商家切結
國慶日 北市部分調撥車道調整
雙十國慶 北市加強交管取締
中石油又涉貪 紀檢組長被調查
香港零售業 向占中發起人索賠
雙十國慶 總統府周邊道路管制
國慶警勤 中和警連破2毒品案
駐希臘代表處舉行國慶酒會
邊界交火 印巴劍拔弩張
聯電宣布在廈門投資12吋廠
國慶煙火送禮盒 胡志強認不妥
新經濟列車 民進黨11日啟動
天津網賽 詹謹瑋晉級雙打4強
天津網賽女雙 莊佳容無緣4強
APEC期間 北京公務機關放假6天
旗津纜車 民調近7成支持
食品廠分廠分照 半年內完成
酸邱毅政治垃圾 九把刀無罪
女嬰窒息 母：大女兒會學蓋被
肯定陳奇祿貢獻行政院頒褒揚令
王品：9/11後不再採購本土豬油
看國慶焰火 港區風大勿忘保暖
iPhone6熱銷 和碩營收月增6成
難敵IS 敘邊城淪陷1/3以上
隱匿售油鑫好 雲縣府將罰晉鴻
中華商場特展 窺見時代演進
開發金前3季EPS約0.54元
聯電擬與廈門政府合資設12吋廠
樺漢入股瑞祺電 成最大股東
防堵伊波拉 美5大機場加強篩檢
爭取新住民 林滄敏設職訓課程
被批爭取建設不力 林佳龍澄清
重返榮耀 重砲金鶯戰快腿皇家
酸邱毅垃圾無罪 九把刀：開心
護食安 郝龍斌：制裁加重罰
歐冠旋風 巴塞隆納戰SBL明星
台科大社科領域 首進世界百大
國慶傳愛 百名頭家相約淋冰桶
看國慶焰火 管制區內勿違停
車輛沿路漏油 警查到肇事駕駛
駐俄羅斯代表處舉辦國慶酒會
高市：學校午餐早已停用正義油
雲林家扶放天燈 祈劣油快落幕
2隻瀕臨絕種海龜 海生館野放
國企績效獎金 立院將再協商
駐義代表處國慶酒會 冠蓋雲集
租豪宅當賭場 賭客聚賭邊吸毒
香港停止進口台灣動物食用油
華隆自救會 總統府前抗議
乾杯一風堂：維力香豬油下架
菲總統訪印 出席峇里民主論壇
陸登革熱疫情爆表 2.7萬病例
力麒營收維高檔 前3季增203%
中央社葡新社簽署新聞合作協議
追正義出包油品 南檢傳3人
正義68豬油產品 12日午夜前須下架
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
布袋港管制出海 影響逾千遊客
占中持續 香港貨運業定底線
台綠色產業展 4天創商機4億元
駐韓記者遭訴 日本重砲抨擊
香港占中傍晚宣布新不合作運動
凌華與英特爾合作物聯網展示中心
仁寶9月營收創歷史新高
產經記者遭韓起訴 日官方嚴批
劣油調查 政院：以鑫好為核心
重慶廠員工群聚 鴻海：已協議
新北新月橋光雕 國慶好景點
桃園盤商與攤商 下架正義油品
華隆自救會撐黑傘 府外抗爭
搭郵輪 小心權益不受保障
查問題油 花蓮下架逾萬公升
人造手實驗有進展 可控制手勁
連假3天 北部東北部短暫雨
正義波及363業者 期限到不下架就罰
男女朋友騎車遭撞 1死1重傷
ETC遭指效果不佳 遠通電收澄清
台股上市市值 跌破26兆元
馬習會 鄭立中：只要條件成熟
陸委會：馬習會需適當場合身分
正義問題油品 52校曾使用
國慶北部雨綿綿 煙火強風攪局
問題正義油品 中市衛生局清查
美駐菲使館：提防炸彈攻擊
兩岸新聞獎 中央社入圍三項
李登輝：孫女有男友 不急催婚
暖江橋改建 源遠路11日封閉
世棒21U 中華隊24人名單
港占中不合作運動 續占道罷課
味全又中鏢 回收3項產品
感謝僑胞 馬總統憶香港
網拍減肥藥摻雜藥 婦人送辦
簽FTA 陸委會：台灣既有權益
魏應充請辭味全等三公司董座
王品：油品業者應勇於面對承擔
替代役國慶酒會表演 活動精彩
爭選票 魏明谷宣布新住民政策
鴻海9月營收 月增逾51%
魏應充辭味全董座 做食安志工
朱立倫肯定新北亞運奪牌選手
樂高世界遺產展 一天環遊世界
台灣首例 金管會抓到假外資
台積電：無赴陸設12吋廠計畫
放假了 國1國3晚間局部塞
台北國際電子展 商機5億美元
食用油再出包 監委申請調查
桃機邀創意 百萬獎金等人拿
楊家維入選21U 獅隊意外
憂廢水污染 居民要求遷電鍍廠
新台幣兌美元收盤升7.5分
邊防交火 印度：巴國要付代價
柯P父親挺許明財 任總顧問
華隆自救會臥街 警方清空抬離
龍潭高原水質污染 封井再供水
國際風箏衝浪賽 苗栗秀競技
正義疑逃稅 雄檢分他案查
圓明園流失文物 在港拍出天價
苗農校舍原址閒置 變身停車場
屋損補充鑑定 高市允速發補償
問題油 味全德克士餐廳中招
公教貸款買房出售 黃敏惠判賠
雙十國慶 全台樂園優惠一把抓
諾貝爾文學獎 法小說家獲獎
聯電赴陸投資 待經部專案審查
洪茂蔚掌金融研訓院 史上最年輕
謝辦：民生汐止線勢在必行
吳秀明：主動查iPhone6綁約案
湯泉櫻花等4社區獲最優社區
阿基師加油 師奶電話灌爆福容
恆春民宿遭索跑路費 警：詐騙
楊秋興：打造全方位救災中心
曹佑寧打21U 扛先發第一棒
推廣回收 北市創優良回收標章
勞動部研擬退休金資遣費納墊償
諾貝爾文學獎 二三事報你知
國際廉航攜飲品上機 各有不同
正義油品 高市下架6千公斤
飼料油再現地下工廠 簡太郎批
鴻海Q3營收 創歷年同期新高
HKT48登台開唱 會員優先買
台旅會：劣油案不至於衝擊陸客
台南總預算審查 綠營強渡關山
萬泰銀走進歷史 改名凱基銀行
問題油 嘉義稽查愛之味6業者
王郁琦可望出席APEC
陸民眾買台灣茶 抽獎遊台灣
友善土地尋建康 花蓮推廣有機茶
龜山查違法油槽 約20公秉
攀奇萊山 男子失溫待援
膠帶龍頭炎洲前3季營收小增
駐法代表處舉辦教師節座談會
問題正義油品 中市清查流向
VGO搖滾交響音樂祭 首度來台
宜蘭縣府 抵制拒用頂新產品
越南暴動求償 台越近期再協商
黑心油連環爆 摩斯盼政府有作為
諾貝爾文學獎 法小說家戴桂冠
生變 港府與學聯10日暫不對話
推產業形象 台灣精品前進米蘭
德紀念1989萊比錫抗議行動
銀行衍生性金融商品量減6%
莫迪亞諾獲諾獎 專寫戰時巴黎
合法豬油來源少 業界公開秘密
用到正義油 花月嵐2拉麵停售
漢磊投控組織重組 磊晶業務分割
港爭真普選 王郁琦：理解支持
租金補貼2.5萬戶 住宅基金埋單
港府：絕不容忍學聯不合作運動
疑涉內線 萬國通路董座：無不法
強拉貨 台驊單月前3季營收創高
聯電赴陸設12吋廠 業者看法保守
定向6舉措 滬股8連漲今年新高
基隆再查小吃攤 未發現問題油
保經濟成長 陸推定向6舉措
今彩539開獎
百年來 15法國作家獲諾獎
查食安 連：法務會計雙管齊下
賣正義油 淘寶：將撤問題商品
威力彩開獎
陸商進軍米蘭世博 招商設館
莫迪亞諾著作 台灣看得到
雲南一國土資源局長 遭雙開
現代普魯斯特 法作家獲文學獎
世銀總裁：伊毒疫情將再惡化
駐挪威代表處舉辦國慶酒會
劣油難防 飯店也受害
日華懇談會長：台日應談經濟協定
林口A9站機關用地變更影視專區
農糧署查吉園圃標章 爆仿冒案
金正恩逾月未亮相 揣測紛紜
四海同心聯歡會 7千僑胞同嗨
印巴交火 莫迪：不容忍侵犯
久豐晉鴻進口飼料油量不明
描摹戰時生活 法小說家獲諾獎
經部：能源會議未預設立場
台灣大前3季EPS 4.45元
台高齡化快速 社保涵蓋百分百
捐錢被太太抓包 柯P：完蛋了
研究：抽菸加糖尿病 少活14年
仁川抗韓成名 郭俊麟戰21U
羅淑蕾指MG149疑用假發票請款
吳念真：十年前代言產品早換人做
國慶音樂會 藝人獻唱懷舊老歌
武力清場占中？港警考量多
正義油品 竹市12家業者回收
美初申失業救濟數 減1千人
APEC領袖會議 絕無備忘錄規定
涉違美禁令 台商擬翻供認罪
占中對話停 學聯：責任在港府
李淑珍東京變李老師 獲感謝狀
天津網賽女單 謝淑薇逆轉進8強
新北封存正義劣油 45586公斤
人間條件探討新世代年輕人悲哀
正義油品出包 小英籲江揆負責
法國小說大師：莫迪亞諾
馬來西亞高球賽 龔怡萍首輪40名
太陽能躉購費率 明年遭調降
展店效益佳 瓦城營收創新高
邊境交火 印巴防長互嗆
國慶酒會熱烈 台菲關係更親密
防伊毒 倫敦市長考慮機場篩檢
中華電前3季EPS 3.94元
環遊世界不遠行 小小積木大樂趣
駐丹麥代表處國慶酒會氣氛熱烈
對話告吹 港占中對抗再次升級
美五角大廈：巴格達可能淪陷
諾貝爾文學獎 引發外洩質疑
威力彩頭獎貳獎槓龜
SBL新制 季賽前6名可打季後賽
圓明園流失古物 亞洲買主買得
今彩539頭獎無人中獎
連勝文哽咽告白 謝妻子的犧牲
邁阿密賀國慶 盼美各界續挺台
李克強抵德訪問
獲諾貝爾獎 莫迪亞諾：很奇怪
正義68油品下架 恐殃230業者
國慶演說 總統籲對岸走向民主
亞運獲佳績 挑戰奧運添信心
連戰七老八十說 連勝文道歉
莫迪亞諾獲諾獎 法總統道賀
苗栗店舖氣爆 1男灼傷送醫
我們都是吃飼料油長大的 味全良心何在？
17歲佔中小子 登上《TIME》封面
邱文達爆還有餿油 資料送檢調
染伊波拉西班牙護士 病情惡化
馬總統103年國慶演說全文
美麗信酒店集團「秋豐海鮮季」
福容大飯店即日起改用自製豬油
寒舍艾麗酒店「花火綻放」跨年住房專案
朝鮮勞動黨黨慶 依然不見金正恩身影
國賓大飯店ITF台北國際旅展 推出年終最佳食宿優惠
美股慘跌 台股下週恐受衝擊
微型保險競賽 ，新光人壽榮獲壽險業第一
美又傳警殺手無寸鐵非裔少年
逾千人共慶駐馬處雙十國慶酒會
官員投書紐時 指一國兩制難行
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美股午盤大跌 道指重挫300點
1英人病逝馬其頓 疑染伊波拉
伊波拉為禍 賴比瑞亞取消大選
布倫特原油跌不停 摜破90美元
防伊波拉入侵 英將篩檢入境客
美股大跌 道指收盤重挫330點
美股重挫2% 道瓊指數大跌334點
掃毒有功 墨西哥再逮大毒梟
經濟弱 布倫特原油跌破90美元
美空襲援科巴尼 土拒出兵解圍
羅馬第三大學舉辦台灣文化週
微生物學家：美政府低估伊波拉
盧森堡慶雙十 讚馬兩岸政策
國慶大會登場 儀隊操槍暖場
國慶北部涼有雨 中南部溫差大
防伊波拉 美盼外國機場也篩檢
韓黑鷹隊珠海展表演 傳美反對
美股震盪加劇 道瓊暴跌335點
美股空頭氣燄漲 VIX攀8個月高
嘉市國慶升旗 KANO續戰嘉中
促雞肉買氣 台南推麻油雞大餐
美男槍擊芝加哥地鐵 無人受傷
台南國慶升旗 19國團體入列
加伊波拉疫苗下週抵日內瓦
國慶維安 北市動員逾千警力
國慶日出遊潮 國5一早就塞
獅寶寶遭棄養 牧羊犬視如己出
駐英代表處國慶酒會 熱烈盛大
竹縣升旗路跑 超人裝向前衝
美委員會籲歐巴馬關注香港民運
因應國慶大會 總統府周邊交管
愛丁堡慶雙十 台灣民主受讚揚
對談取消美股跌 恆指開盤重挫
因應國慶日 北市調整調撥車道
禹潤根任韓新政治民主聯合黨鞭
台華輪取消10月12日航班
渥太華慶雙十 加國9部長與會
北韓勞動黨慶日 金正恩仍神隱
港府擱置對話 占中街頭人數增
柯文哲訪紐約 觀摩文化保存
美國媒體教育專家來台開講
兩樣情 網友挺阿基師抵制頂新
國慶大會登場 維安加強安檢
總統見外賓 周美青新裝亮相
助商品化 工業局募集設計達人
美報告：陸人權紀錄惡化
業績亮麗 F-永冠營收明顯成長
北市前7月商辦交易價量減3成
先進封裝應用廣 封測雙雄深耕
雷虎操演 空軍派機勘察天候
陸永興島蓋戰機跑道 越南抗議
國慶登場 三軍樂儀隊表演精湛
國慶維安 王卓鈞坐鎮指揮
天公作美 雷虎小組如期演出
巴西總統選舉 席瓦猶豫不決
克隆尼現身動漫展 為露2點道歉
國慶致詞 王金平籲共同打拚
Q3業績亮眼 台積電ADR抗跌
傳因大iPhone吃緊 大iPad推遲
制高點部署 國慶維安滴水不漏
總統：打拚6年 建設展成果
反向停車啟疑竇 竊嫌落網
總統：嚴查重罰 杜絕黑心食品
奈及利亞女疑伊波拉 排除感染
北市國慶慢跑 KANO曹佑寧領跑
總統：中華民國提供民主最好範例
南韓海警取締 大陸1漁民中槍亡
香港爭普選 總統籲陸實現承諾
總統：中華民國已獲國際信任
國際環境夥伴計畫 渥太華集會
陸媒：中德將簽20份合作協議
看國慶焰火 使用接駁免塞車
馬尼拉公報 專文賀雙十
總統籲在野 儘速審查重要法案
總統：要讓人人有感 全民幸福
微軟CEO扯因果：女性別求加薪
總統談食安 嚴查重罰杜絕黑心
周美青國慶新裝 出自台灣設計師
總統：台灣越來越國際化
國慶大會 王金平讚台灣好所在
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國慶大會 雷虎英姿飛越府前
總統：非和平理性 民主恐倒退
連勝文：國家認同是中華民國
國慶焰火管制區 違停移置保管
馬總統：九二共識是不變堅持
馬總統103年國慶演說全文
強化治安通訊 搭高捷更保障
國慶連假 吃萬里蟹最佳選擇
孤軍後裔升旗20年 澎湃激昂
全民怒抵制 頂新面臨存亡之戰
點序16日登興櫃 認購價75元
人民日報：美國為占中推波助瀾
聖保羅經文處酒會慶雙十
國慶大會 馬王互動熱絡
千隻紙貓熊 齊聚台中歌劇院
洛城國慶晚會 旗海飄揚
中油：今明兩年油價走勢疲軟
慶祝國慶 表演活動精彩演出
吳釗燮：蔡英文訪美選後安排
國慶生日趴 連勝文邀市民同歡
國慶現黃潮 近萬象迷會師天母
頂寒風 108位頭家淋冰桶傳愛
香港特首收鉅款 稱已依規繳稅
伊波拉虛驚 10月侵台機率低
周美青國慶新裝 沉穩亮眼
駁中鏢 鼎泰豐澄清豬油自炸
港府取消對談 恆指大跌近400點
青葉台菜摩漢堡搶進桃機
謎樣金正恩 CIA也摸不透
細懸浮微粒警報 高雄民眾注意
國際證券業務 10月底可望鬆綁
里長住處遭潑糞 彰警逮4嫌
柯文哲紐約餐會 醫師相挺
河內定都一甲子 越南煙火慶祝
美空軍將領：東海互動大致安全
駐德代表處慶祝雙十國慶
不怕滬港通 金管會：台股有優勢
頂新油品出問題 大陸民眾關切
秘魯慶雙十 促進雙邊關係
駁中鏢 華航：沒用問題油
金品疑用正義油 台中衛局追查
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噴嚏男笑稱患伊波拉 全機恐慌
愛國愛台灣 國旗達人20年自辦升旗
柯文哲談3方面建構食安政策
強颱影響 台馬輪合富輪停航
中華民國贈宏國抗旱及賑糧計畫
泰雅文化產業區 創新開幕
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國慶發言 藍：蔡迴避中華民國
板橋大遠百週年慶 首日超目標
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豬板油搶手 漲5倍供不應求
國慶大會 場內外都有亮點
北韓媒體暗示 金正恩缺席黨慶
總統國慶演說 學者肯定倡民主
KANO續戰 嘉中8:8嘉農
國慶升旗 楊秋興：當選盛大辦
食安問題 工商界：物美難價廉
總統論陸民主 顯立場不同西方
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南韓海警盤查 陸1漁民喪命
駐星代表處慶雙十 拒一國兩制
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連6降 汽柴油估降5至6角
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自炸豬油夯 高市豬脂油飆漲
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占中13天 示威者仍占據馬路
總統籲大陸走向民主 朝野肯定
黑心油事件頻傳 自炸豬油夯
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韓藝人鹿?興訟擬與SM娛樂解約
節電登錄剩5天 抽獎金20萬
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雙十國慶 王菲草原開放
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鼎泰豐聲明 未與金品合作
常勝軍對決 紅雀巨人爭霸國聯
香港學聯：占中繼續下去
中華民國駐奧代表處歡慶雙十
國慶煙火倒數 挑戰強風
言行不一 Fed不斷拋升息時間表
迎雙十 胡志強三願大台中更好
內蒙呼市 一月兩官自殺亡
小學生相約戲水 3人溺水
陸船長抵抗南韓警盤查 中槍亡
別再登了 世衛促陸禁菸草廣告
颱風影響 復興11日沖繩航班提前飛
自榨豬油 客家餐館：躲過一劫
總統國慶演說 學者：回應習
港民主 陸委會：對兩岸有意義
天津霧霾 航班延誤船舶待航
經濟數據出爐前 陸股收黑
台中港風強 國慶煙火恐影響
北京APEC 車限行機場周邊淨空
台南周氏蝦捲 曾使用正義油品
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首爾僑界辦國慶茶會 石定出席
環球時報批民國熱 惹更多回批
國慶婚禮 愛你一世十全十美
空總舊址二階工作坊 20日總評
分析：印巴邊境緊張將漸緩
六都性別友善調查 台南表現差
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疑喝醉又吸膠 街友揮刀被逮
帶客搭車 京津黃牛日賺數萬
梁國源:美股波動不壓抑台經濟
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國慶酒會 飯店自榨豬油求油安
駐教廷大使館歡慶雙十國慶
教師團體抵制頂新味全
王應傑：銀行應緊縮頂新信貸
炸豬油 阿嬤重作馮婦
簡太郎東港宣布 只做一任縣長
美股重挫 台股恐測8860點
保障實習醫生權益 勞部促立法
駐星代表處國慶酒會 冠蓋雲集
觀賞國慶晚會 人潮陸續湧入
正義出包 台南自主下架606桶
頂新油頻出包 郝龍斌：應制裁
欣賞國慶煙火 車潮傍晚湧現
假竊車牌入宅盜 雲林逮2嫌
占中仍未解 梁振英12日赴廣州
大陸歌手來台 有工作之虞遭駁
慶雙十 彰縣辦鼓號樂隊比賽
總統盼獲先進戰機與柴電潛艦
總統國慶談話 陸學者盼更積極
諾貝爾和平獎 印巴兩人獲獎
港股收盤大跌445點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港股收跌 憂全球經濟
應用日廣 大廠爭進工業電腦
漁民中槍亡 北京對韓提交涉
屏東豬腳節 200多豬腳美食攤
中職下半季冠軍 延後一天出爐
慶雙十 國慶寶寶祈願心想事成
正義問題油品 中市清查33家
占中持續 香港警方不排除清場
商機水噹噹 台醫療觀光追泰趕韓
百輛知名二手車 現身花博公園
嘉市圓福寺 圖書館開幕
生國慶娃 母：生日不用請假
和平獎得主：馬拉拉和沙提雅提
囤放近1公噸爆竹 香燭店遭罰
傳滬港通可能延後 港股下跌
國慶酒會 周美青換新裝
北市42國旗遭毀損 警方追緝中
台中2家雪花齋 分家沒關係
特強氣旋風暴將登陸東印度
北台灣天氣偏涼 有局部短暫雨
占中 學民思潮稱要擴大占領
港金管局前總裁：滬港通或延後
國道車流已疏通 可順暢行駛
周美青國慶新裝 吳日云謝支持
南韓：金正恩仍正常治理國政
邱文達爆料 永成旭日友已移送
黑心油蔓延 聯夏味王中招
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