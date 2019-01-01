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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
多倫多市長福特罹罕見惡性腫瘤
廢油廠上游續收油 擬斷水電
蘇格蘭挺獨增 美憂經濟衝擊
獨身王國 美單身人口逾半
蘇格蘭公投結果 19日揭曉
厄瓜多製鞋業組團 向台灣採購
台股開盤上漲16.63點
聯發科與軟體商Opera合作
澳警反恐突襲 遏止隨機攻擊
亞運選手村 晚上6時升中華會旗
被轟準流氓國家 菲政府反駁
老農檢舉餿油 江揆頒功績獎章
瘋亞運 台灣大雙螢幕轉播
蘇格蘭公投 7民調：統派小贏
貝里斯鋼鼓樂團訪台表演
禾瑞亞9月業績 可望回升
新台幣早盤貶值
餿水油風暴 可疑產品菲下架
習近平訪印度 散步外交
徐薇淩拚次巡 競爭不輸LPGA
2成高中生 疑似網路成癮
義波隆那市長盼與台灣城市結盟
謝金晶錄唱 豬哥亮突襲驗收
Q3業績佳 和大漲停創波段高
餿水油案 江揆：事件不能重演
學生沉迷網路 多為維持友情
CREE告涉侵權 宏齊弱勢
中市偵查佐：全力保護老農安全
研究：代糖恐增糖尿病風險
中移動董座奚國華 訪宏達電總部
人行擬進行SLF 提振市場信心
大霧 河北關閉17條高速公路
小七19日開幕 統一超人員抵蘭嶼
澳：IS欲在澳洲執行展演示殺戮
駐韓美軍強烈反對砲兵部隊調動
基檢再搜市府 調查東京站建案
瀋陽撞鐘鳴警報 紀念918事變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
結核菌兩岸交流 卡介苗難防範
工研院展25項行動智慧生活技術
鳳凰颱風可能海警 最快19日
北市查核補習班 籲慎選防糾紛
九一八事變紀念 港團體示威
IS疑滲透澳洲 擬拍斬首片立威
里長參選人涉賄 5萬元交保
台股反彈 站上9200點
陸大部分城市8月房價下跌
營養午餐出包 61名學生就醫
雙熊趴趴走 宜蘭校園日光浴
越專家籲大幅調漲菸品消費稅
美維持低利 投顧：美元續強
蘭嶼小7 台東縣府：營業沒問題
美維持貨幣寬鬆 日本以外亞股跌
輔導師出馬 孩童看病不哭哭
老福政策評比 服務措施不及格
重陽敬老 高市34萬長者受惠
中華民國贈宏國緊急醫療藥品款
桃機2航年底擴建 增5百萬客量
拓銷拉美4國 秘魯商機誘人
日圓續貶 日股大漲
追劣質油品 嘉檢搜索物料公司
台積電環廠電動巴士 竹科首家
成績未達標準 高考錄取率下修
新台幣中午貶1.08角
一吻情牽20年 搶報花蓮集團婚
FED未釋提前升息訊息 美股看好
愛瘋潮湧現 富士康趕工不及
上半年宏都拉斯外資成長0.93%
FED政策利美元走強 黃金保守
中華棒球隊抵仁川 全力以赴
南港舊廠開發案 再戰都審會
台積電有信心28奈米維持高市占
遭疑利益輸送 羅淑蕾反駁
台糖肉品調漲 約1至2成
反擊私帳案 柯文哲公布財產
柯公布財產 連：須公權力查驗
林克穎案 26日開二審程序庭
中移動奚國華訪遠傳 合作有默契
訪宏達電 奚國華：很好的夥伴
關心秋冬水情 水利署開會研商
台青年大使阿根廷演出精彩轟動
新台幣午盤貶1.08角
恐怖分子高雄入境 移民署掌握
亞運開幕前夕 聖火仁川市傳遞
看好物聯網 經部率團赴歐簽約
中市學童泳課溺水 送醫不治
皮革廠排臭水 居民屏縣府抗議
堤維西啟動百億元營收布局
保食安 歐洲重視官民媒三力量
國考首例 水上警察將重考
美偵察陸 共軍：反制不會終止
嘉市重陽敬老金 3萬長輩受惠
殺警案 警追緝兩幫派份子
新竹37.8度 當地9月新高
校外教學溺水 小五童送醫搶救
紓緩水情 水利署：視颱風降雨
全球首款 宏達電8核新機登陸
鄭州廠iPhone6傳出貨慢 鴻海不評
消基會：食安首重確實執法
唐獎創立 總統：展現台灣價值
價格看漲 台股太陽能族群勁揚
台61線馬沙溝段 將封路整修
愛不到殺死她 八旬翁判刑定讞
街頭砍死2人 3惡煞判賠6百萬
悠遊卡學生票 記名方式簡化
恐怖分子闖關入境 遭安排離境
是否降息 陸兩大官媒互嗆
去年農地交易2千億 桃園高雄熱
颱風海鷗肆虐 越南11死9傷
拒入境對象 航警全程戒護
曾拒提油品資料 檢搜索扣帳冊
精障男陳屍草叢 檢警釐死因
條件不成熟 共軍拒與日軍會談
水上警察特考洩題 12月重考
台股收盤漲41.86點
巴西廠罷工 鴻海：法庭協調中
台灣之星iPhone資費 0元方案下殺
WeChat活躍用戶激增
金融挺創意產業 成效良好
結合資通訊 江揆促推智慧商圈
保育團體盼重視白海豚保育
面對天災 江揆促部會要有準備
正隆與13銀行簽約聯貸60億
台股收盤漲41.86點
胡志強：感謝中市警全力以赴
重陽將至 邱鏡淳訪百歲人瑞
東京電玩展開幕 參展家數創新高
副總統：健康長壽才是真幸福
拍馬屁 蒲亭生日可能變國定假
10月台指期漲5點
文化部預算編170億 成長逾3％
仲間由紀惠與田中哲司傳喜訊
選舉熱議場遭批 石靜文灑淚
市調：Q2筆電觸控出貨不如預期
10月電子期 金融期都漲
涉親臉摸臀少女 表姨男友遭訴
涉毒男脫逃 高院勇法官助逮
保險業投資公共建設可任董監事
司法特考 增額48名
台中榮總 切除千例攝護腺癌
官兵屆退 江揆促職業適性評量
新竹38.2度 當地9月新高
新北鐵馬驛站 朱立倫邀體驗
全球矚目 蘇格蘭獨立公投開跑
漁船外海翻覆 船員獲救
台中國家歌劇院 10月底完工
誤信詐騙話術 老翁險失鉅款
馬總統19日獲頒艾森豪和平獎章
營養午餐中毒 疑葡萄球菌惹禍
MG149 羅淑蕾盼組查帳團
拚觀光 高市密集登陸行銷
威航年底開航 首飛曼谷
電金聯手發威 台股量縮走高
三重警破職業賭場 逮捕賭客
海上書船望道號 25日抵安平港
吳毅暉：柯文哲斷章取義
邱文達監督 銷毀餿水油製品
蘇格蘭公投 跨部會小組關注
新北警掃蕩黑幫 查獲槍彈安毒
彭博走後 紐約癮君子又增了
基檢再調建案 約談都發副處長
升級成iOS 8 可以先等等
檢舉皮革廠 與屏環局長爆口角
威航明年首季擴展日韓航線
脂肪肝年輕化 未成年男16%
慶祝重陽節 彰縣辦萬壽宴
周年前夕 李克強赴上海自貿區
三大法人賣超台股2.85億元
北醫大震撼教育 體驗防災演練
樂點卡前進東京電玩展
奚國華訪王雪紅 談合作雙贏
研華智慧醫療應用 在陸實踐
中山高汐五高架車翻覆 1人受困
智慧手錶及手環市場 明年起飛
停工又收廢油 順德遭斷水電
南韓大米進口關稅 513%
菲總統府：不為陸人遇襲道歉
合肥羊肉串 驗DNA僅2成真貨
違勞基法企業 未給加班費最多
波隆那僑胞歡慶雙十國慶
北韓進駐選手村 亞運爭前10
天心張榕容 角逐金鐘影后
藍正龍李銘順 競爭金鐘影帝
習：陸印構建更緊密夥伴關係
海洋油汙染應變 金山海域演練
假牙有補助 中市老人真幸福
桃園銷毀餿水油製品 首波23噸
營養午餐凍漲 中市：嚴控品質
涉賄選 花檢起訴里長參選人
疑涉食安法 嘉檢搜索物料公司
亞運女足 中華隊不敵中國大陸
陸小微企業減稅 專家：利就業
出門採草藥 臥屍休耕田
五合一選舉 宜檢宣導反賄選
漢光聯雲操演 反空降殲敵軍
假新聞頻攻擊 馬航譴責
唐獎生醫得主 盼產學互利
罰郭烈成4800萬 處分書送看守所
青年大使訪雪梨 展現多元台灣
亞運中華女壘 望銀搶金
過馬路險遭撞 老翁嚇僵車回堵
布倫特蘭夫人：氣候變遷缺方針
准達賴五台山參拜 陸：沒聽說
新台幣收貶 1.22角
火車撞水泥塊 誤點近八千人
假大陸檢察院官網 登入遭詐騙
青年大使團訪阿曼成功行銷台灣
物料公司遭搜索 曾遭民眾檢舉
自閉兒引恐慌 母盼多給予尊重
送電蚊拍涉賄選 參選人遭起訴
深入各行業 連勝文傾聽民心聲
台灣助聖露西亞辦魚蝦養殖講習
河北梆子劇院 20日傳藝獻藝
邵曉鈴與學童共讀 擁抱互動
陸反壟斷 十日企遭罰近60億
認識身障者 北市辦攝影比賽
陸：盼與印度早日解決邊界問題
蘇格蘭獨立公投 陸官方不評論
顧能：智慧型手錶將起飛
唐獎得主余英時：漢學沒有國界
渣打：美低利與台升息脫鉤
副總統：創意商品化 軟硬體並進
車停岸邊散心 睡著醒來險滅頂
大埔觀光節 邀賞美景享受美食
聯勇操演 驗證地空整體作戰
威航首航票價要拚過虎航
追查劣質油品 嘉義業者複訊
台澳經濟聯席會議 中市登場
西濱快速公路車禍 1駕駛受困
殺警案 一名幫派分子遭移送
滬港通上路 複委託估增2成
北海道大學師生訪金門 賞景點
中市學童泳課溺斃 警釐清案情
台電:不到最後關頭絕不限電
4G互連規則 電信業者交鋒
常吃速食少運動 9歲童中風
餿水油風暴 MIT出口遭波及
薩克思獲唐獎 差點當詐騙訊息
北投士林科技園區專案住宅上梁
52+14環保電影 嘉市19日晚首映
朱立倫：不同意納骨塔 既定政策
中油南遷 高市藍委綠營均支持
曬太陽 小心老人斑上身
港泛民公民抗命 大專生打頭陣
貿協保證 南京名品展無餿水油
精密設備業看好下半年走勢
金門建築工偷建材 遭羈押
推農業政策 連勝文提6點靈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
蘇格蘭公投 義分離派熱切關注
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鋌而走險 男肛門藏海洛因被捕
順德誆無發電機 斷電露餡
小7到蘭嶼 獨缺御飯糰思樂冰
優衣庫在台暢銷 副牌GU跟進
駐冰島大使洩密 陸媒鼓吹公開
19日多雲到晴 東半部局部陣雨
銀髮族趣味競賽 玩遊戲樂開懷
金管會出手 外資報告規範出爐
越新潛艦列編 陸南海三思後行
卡介苗不夠力 中老年易染結核
大陸砸2000億 印度建工業園區
密帳案扯同學 連勝文：遺憾
餿油衝擊 經部通令外館總動員
手機電腦擁有率 星國創新高
鳳凰近台 追風飛機19日起飛
唐獎5得主 服裝各有特色
金鐘49 雨後驕陽入圍大贏家
外木山鐵人三項 憂颱風攪局
老農陳屍稻田 死因待釐清
食品業須編製企業社會責任報告書
邱鏡淳拼連任 成立競選講師團
兩岸緝毒創新 抓新毒甲卡西酮
電視鐘獎 自由人入圍十項
美維持低利率 新台幣貶1.22角
三義木雕節 擊響木琴祈福暖身
新毒甲卡西酮 吸食過量恐致命
涉毒男不願關落跑 1萬元交保
日以台灣高鐵為推廣新幹線典型
遠傳用戶飆4G iPhone ok了
啟英出城市小姐 校方賀放異彩
台南52噸餿油產品 19日銷毀
iPhone 6太夯 富士康卯勁供貨
李英愛傳為仁川亞運點聖火
中油南遷議題 楊秋興支持
上市櫃食品股 強制揭露物料來源
評論：上海再度站上經改浪頭
漁船外海翻覆 3漁民獲救
蘇格蘭公投 選民心情大不同
陸版威而鋼 10月底買得到
檢方查劣質油品 嘉義業者請回
蘇格蘭若獨立 投顧：經濟利空
福邦證券申請登錄興櫃
與網友互動 藍推縣市長LINE問
花蓮石雕藝術季 玉里揭序幕
8產地特色冠軍米出爐添競爭力
美低利 曾銘宗：台股量可望恢復
青少棒揚國際 棒總將設榮譽碑
蘇獨公投 學者憂負面效應
國發會：編製台灣社會發展指數
中華會旗 飄揚亞運選手村
面膜傳遭拒 外交部：義國否認
鋸木聲擾鄰 三義催生木雕園區
廣州網賽女單 謝淑薇8強止步
台南美術館案 黃秀霜籲廢標
金門學研討會 學者談金門史
蘇格蘭人文歷史檔案
調查：台灣行動購物續成長
順德涉詐欺 屏檢他案偵辦
陸發旅遊警示 菲長灘島大失血
賭場巡獵擄富商 男重判18年
監委巡察金門 民眾陳情17件
殺警案 監委組專案小組調查
屏縣查違章工廠 空拍機成利器
蘇獨公投 林永樂：尊重促交流
東大溪整治 汙水問題一勞永逸
大咖通緝犯遣返 兩岸溝通中
亞運選手村 旗手像極偶像團體
蘇格蘭若獨 投顧：不利歐經濟
起亞網賽女雙 詹謹瑋晉級4強
蘇格蘭公投 比利時荷語區關注
吳炫三巴黎畫展 叢林中之舞
加強外媒溝通 政院辦座談
總統：唐獎獎項呼應長治久安
彰縣營養午餐 中毒人數暴增
宏?商用PC 泛歐出貨倍增
迎祭孔釋奠典禮 百人勤練古禮
鳳凰來襲 石門國際風箏節順延
蘇格蘭若獨立 卡麥隆：不下台
連續2天 屏檢提訊郭烈成
蘇格蘭最新民調統派贏6百分點
創業拔萃投資 月底開放申請
莫習會 印度嚴重關切涉邊問題
泰中決舉行首次經貿投資論壇
中信高球賽 徐薇淩首輪領先
三低一零眉角多 買屋算清楚
遊客命案 泰總理批比基尼惹議
威航顛覆傳統 空姐褲裝上陣
自然人無法搭滬港通便車
2年留35公分 他捐髮作公益
蘇格蘭若獨立 金融市場恐震盪
義媒：蘇格蘭若獨立入歐盟不易
邱文達澄清 絕沒怪媒體報食安
兩韓比戰力 軍事競賽同場較勁
義警協勤維治安 朱立倫表揚
蘇格蘭獨立公投9問
威航機上餐台味濃 鹹酥雞肉圓
金門八二三會成立李沃士後援會
唐獎盛宴吟唐詩 獎項意涵入菜
人行數兆元SLF 引導利率下滑
陸未來5年投資印度200億美元
韓國可能不用左投 呂總意外
ECB貸款計畫未達標 振興路難行
今彩539開獎
鳳凰颱風靠近 海陸警機會大
威力彩開獎
尋死找錯斷崖 運將機警救一命
柯營：MG149公帳不會進私帳
蘇格蘭若真出走 9大即刻衝擊
南京台灣名品展 推廣婦幼用品
台太陽能電池 印不課反傾銷稅
國銀債權風險排名 香港超美
阿里巴巴IPO 3大壽險搶進
人類發展指數 台灣排名21
美控駭國防包商 陸：憑空捏造
管制外資報告 恐資訊更不對稱
日圓貶匯兌收益豐 奇美材大漲
江蘇反腐 有人被抓有人自殺
英遊客命案 菸蒂疑留兇手DNA
陸推海上絲路 斯里蘭卡獲實益
金鐘綜藝入圍 5節目3個停播
路權招標 花縣：不適用採購法
台鐵撞水泥塊 因廢棄設備未拆
日職樂天金鷹總教練星野請辭
美初申失業救濟降至2個月低
車廠須提供車險自負額單據影本
蘇格蘭公投 不列顛銀行7問
專家：蘇格蘭若獨立 經濟蕭條10年
華航釜山飛桃園 10月26日起增班
唐榮明擬推代理董事長
陸十一長假 數億人出遊
頂級早午餐 牛排生蠔吃到飽
反腐 廣東撤銷6政協委員資格
天心尖叫大哭 拚2度金鐘封后
群創處分奇美材 獲利逾9千萬
規範外資報告 各界看法不一
推和平中立 呂秀蓮盼國際發聲
陳鴻文後援吞敗 中信不敵桃猿
陸整頓網路電視 要APP全下架
威力彩頭獎開出 1注獨得3.48億
今彩539 頭獎槓龜
WHO：伊毒病例每週約增700例
義大雙轟追分 關鍵安逆轉統一
QQ發跡 騰訊雄心搶進行動支付
英報媒 一片蘇格蘭色彩
收購贓車變造 車行老闆收押
仲間由紀惠與田中哲司結婚
子圖畫紙惹禍 吳寶春前妻被砸傷
包道格：歐巴馬卸任前將宣布對台軍售
行政院頒發老農200萬獎金 衛福部代領
黑心油吃下肚 解毒疏果看過來！
黑心油風暴當頭 台糖肉製品漲2成
巴西媒體：富士康設廠案告終
強冠及董座不動產 都遭凍結
9月19日 國內各大報頭條
出口民調: 蘇格蘭獨立公投失敗
羅淑蕾：8會計師將赴柯辦查帳
遭指申報不實 羅淑蕾：作秀
習近平訪印度 尷尬邊界鬧對峙
全面掃黑 內政部長: 近期開始
中國黃金總經理 被帶走調查
客運司機當新娘 開遊覽車出嫁
路透社：蘇格蘭選擇留在英國
風力發電業者申請大陸籍工作船來臺作業說明
涉弊案 前高雄市環局長起訴
918事變週年 瀋陽日本餐館勒令停業一天
北捷深夜 特種部隊出動 上天遁地 打擊車站 汙垢
海尼根城市限量瓶 好康拿不完！
夜店殺警案 本週將掃蕩幫派
秋宴蟹客好食機 不能錯過的秋蟹美食季
余英時: 中共滲透台灣「把報紙買下來」
體貼頭家不漲價 多重優惠加碼送
北捷維修啄木鳥 輕敲牆面找「生病」的壁磚
看見幸福 南華大學動保志工隊探視流浪犬
屏東縣府遲來的道歉難以難以止血(三)
曹啟鴻鞠躬陪罪還帶算計！
政府應該以重典對付黑心食品廠商
「古物郵票-青花瓷」發表會
本週國際債券掛牌再添二檔生力軍
李晶玉以《真情部落格》 二度入圍電視金鐘獎
黑白夾殺 萬少丞下午投案
中華電信MOD播「韓國仁川亞運」
廢棄燈塔活化 臺中觀光再添一亮點
櫃買會議通過 統新公司等4家股票上櫃案
羅淑蕾查帳團 柯辦要連委託書
單井股票 9/22起預收款券 每20分撮合一次
還願 ! <天天想你>劇組上梨山
參與「滬港通」 交易潛規則需注意
錯誤報導氾濫 美協會增訂原則
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
民調不上心 歐蘭德誓做完任期
蘇格蘭獨立公投 無出口民調
剿伊斯蘭國 法加入伊拉克空襲
丁肇中團隊發現暗物質存在線索
莫瑞打破沈默 似表態支持蘇獨
預測蘇格蘭不獨立 英鎊勁升
迎戰蘋果 三星下月中推Note 4
微軟持續裁員 再砍2100人
甲骨文執行長 艾里森閃電交棒
美股勁揚 道瓊標普指數創新高
蘇格蘭結束歷史性獨立公投
阿里巴巴IPO 定價每股68美元
臉書賣槍 華州罪犯遭法辦
蘇格蘭獨立公投 統派似占上風
一銀主辦正隆60億元聯貸
發明展 資策會秀11項智慧科技
注意力經濟 型塑新商業價值
明年春夏裝流行趨勢 下週揭曉
蘇格蘭獨立公投 資金先往美元
建築美學研習營 北中南觀摩
鳳凰颱風海警 8時30分發布
薛貞國家屬招魂 場面哀戚
蘇格蘭民調統派領先 英鎊勁升
東海大學教堂 獲選20世紀建築
iPhone 6雙機開賣 果粉排隊搶
威盛新系統方案 攻互聯網
半導體B/B值 連11個月達1
仁川亞運將開幕 和平的波浪
全台紫外線過量 加強防曬
聖保羅雙年展 對不存在作詮釋
颱風影響 東半部有雨沿海長浪
蘇獨公投揭曉前 歐美股揚
蘇格蘭獨立公投 克郡統一派勝
氣象局發布鳳凰颱風海上警報
颱風攪局 KANO為台灣而跑暫停
鳳凰海警發布 陸警時間未定
中華電衝低價 一枚銅板上雲端
蘇格蘭公投 鼓舞魁獨運動
鳳凰颱風 鄭明典：注意雨勢大
台股開盤上漲31.41點
愛瘋 荷蘭粉絲搭機赴美採購
蘇格蘭獨立公投 奧克尼統一派勝
蘇格蘭公投 南加州僑胞關注
韓上班族紅白事禮金壓力大
美人倫悲劇 男槍殺子孫後自殺
阿里巴巴IPO 集資218億美元
美學者：台美應速洽簽BIA創雙贏
傳廚餘爆滿 北市：不停收廚餘
傳義拒台產品 外交部：會處理
業績亮眼 和大股價創新高
搞笑諾貝爾 夜貓子較神經獲獎
面膜傳遭拒 經濟部：廠商決定
阿里巴巴紐約上市 馬雲寫歷史
薩爾瓦多科技展覽會 台灣參展
教宗交出小圓帽 網拍喊近800萬
蘇格蘭獨立公投 薛島統一派勝
阿鍋蓋 蘭嶼小七雨中迎賓
比爾蓋茲：最薄保險套可望問世
台青訪團秘魯表演 座無虛席
瓜國獎學金博覽會 台灣設攤位
鳳凰颱風陸警 可能傍晚至午夜
李登輝訪日 關注醫療能源畜牧
薛瑞福：未助台潛艦美政策倒退
蘇格蘭獨立公投 西島統一派勝
儲存解決方案大廠喬鼎迎旺季
IS新影片 威廉王子朋友變人質
少林寺告官 索2.5億門票分帳
料升息 美元兌日圓邁向6週升值
蘇格蘭獨立公投 驚傳舞弊
希梅塔錦標賽 李旻首輪73桿
新台幣早盤貶值
凌陽Q3本業獲利可望攀高
男服藥過量送醫 追打醫護人員
台青年大使拜會聖露西亞總理
國泰金：台股市樂觀指數創次高
罷工結束 鴻海巴西廠恢復正常
槍戰中彈 員警張宏彰出院
誤信偏方領鉅款 警及時阻止
周麟邀巴拿馬國會議長訪台
蘇格蘭獨立公投 第5個選區否決
台助瓜國會整建大樓古蹟
總統：金融盈餘增 改革顯成效
國泰世華銀仰光辦事處開業
消基會籲原因推動納食管法
颱風接近 太魯閣音樂節延期
資誠：數位經濟租稅 國際關注
汽車旺 堤維西下半年業績看佳
竹東化學工廠失火 警消救援
IMF估瓜地馬拉年成長3.4%
蘇格蘭獨立公投 丹狄獨立派勝
鳳凰颱風近 綠島蘭嶼船班取消
一之鄉餿水油餅 焚化廠銷毀
食安風暴 李登輝籲商家改心態
堆肥廠飄惡臭 抗議聲中喊停
蘇格蘭獨立公投 出現第2個Yes
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
張德江：港普選特首是關鍵一步
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美股創新高 台股小漲
iPhone6開賣 蘋概股紅通通
蘇格蘭獨立公投 出現第7個No
九一八 瀋陽曾要日本餐廳停業
決戰獨立公投 蘇格蘭夜未眠
阿里巴巴掛牌 電商族群慶祝
仁川亞運首牌 射擊有望拿下
東協衛生部長探討醫療衛生安全
蘇格蘭獨立公投10個No 2個Yes
青花瓷郵票義賣 方文山親簽名
大陸女網名將李娜宣布退役
高溫續飆 新竹上午37.6度
防災日 副總統化身吳爺爺宣導
大人物合唱團 11月登台飆唱
竹東化工廠失火 火勢控制
巴黎紡織展 呂慶龍為台商打氣
蘇格蘭獨立公投14個No 2個Yes
經理人：美升息 看好高收益債市
防產品染餿 黑橋牌擬自製豬油
新北台科大合辦實習就業展
千附：漢翔合作與羅淑蕾無關
大陸炎黃春秋 改文化部管轄
防颱 國軍災防中心二級開設
查察夜店 郝：不配合就查到倒
廉政人員結訓 總統出席頒獎
日圓貶多 工具機業關心競爭力
蘇格蘭公投 統派暫時占上風
台北市出現首例本土性登革熱
2018亞運 印尼接棒
夜店殺警 郝龍斌：不包庇護短
江揆：已規劃全面臨檢掃蕩行動
蘇格蘭獨立公投17區No 4區Yes
鳳凰增強變大 小心長浪強陣風
新台幣中午升1.3分
油價走弱 汽柴油估降1至2角
一姐李娜退役 大陸網協：祝福
高雄餐大與復航推航空運務學程
活化西岸碼頭謝立功提四大主張
高普考放榜 錄取5771人
BBC預測 蘇格蘭將留在英國
恆春半島陣風 最大8級
優衣庫副牌GU開張 百餘人排隊
蘇獨公投 陸媒關注即時報導
傅(山昆)萁：花蓮縣已無問題油品
增助產系所 教部請衛福部評估
新台幣午盤暫升1.3分
鳳凰流連 菲北成水鄉
三星Note 4 十月登台
李娜退役：此時離開賽場最正確
食安屢爆 消基會擬提升抗議層級
祥茂十年計畫 擴大在台投資
巴拉圭女舞者表演 轟動外交部
廚餘能源化計畫 環署：僅暫停
強冠董座遭押提抗告 被駁回
餿油案 法務部：正調查屏縣府
新竹38.8度 台灣今年新高溫
蘇格蘭若獨 工總：影響有限
男子酒駕撞騎士 1死1重傷
孫溺殺雙屍 凶手嬤求法官留命
國家防災日 新北各校模擬避難
蘇格蘭公投 獨派領袖承認敗陣
薛貞國死因鑑定出爐 檢不證實
仁德農會家政班 竹筒募款助學
李登輝訪日演講 報名聽講者多
中醫藥體驗營 國中生學抓藥
蘇格蘭公投後 英女王將籲融和
蘇格蘭獨立公投 統派暫時領先
open將穿丁字褲 阿鍋蓋迎客
蘇格蘭公投 經部：經貿不影響
高普考上榜 母女相擁而泣
菲國紫針尾雨燕過境 添紀錄
陳威仁：全國掃黑即起展開
富邦人壽布點 今年拓10分處
路面凹洞害摔死 屏縣判賠確定
新北土城空地火警 雜物燃燒
文化大城 謝立功提五大宣言
防患未然 南投演練地震避難
余英時：台不必跟孔子學院起舞
愛瘋新機首賣 紐約旗艦店長龍
政策壓房市 銷售天數拉長
國票金：併台企銀非敵意購併
蘇格蘭公投 CNN：留英勝
台股收盤漲3.42點
高考土木缺額多 考選部擬對策
男人四十 性福心事一同檢視
台綠島大象遊香港 宣揚環保
印媒：莫迪強硬姿態談判邊界
李振昌後援1人次 無失分
台北股市收盤漲3.42點
告別網壇 李娜勉追夢堅持到底
經部法人代表張復盛代唐榮董座
吳寶春兒被打 雙方未和解
陸首批國家級沙漠公園掛牌
蘇格蘭首席大臣：獨派敗陣
涉盜賣樹木 嘉市公務員遭傳喚
10月台指期漲24點
總統：誠心對話 避免區域衝突
10月電子金融期齊漲
蘋概股走強 台股收小漲
北市首例本土登革熱 緊急噴藥
中市辦氣爆演練 降低意外傷害
蘇獨未過 學者：理性保現狀
余英時：學運別偏離民主軌道
前員工恐嚇85度C 6人遭訴
護食安 工業原料進口擬從嚴
嘉市港坪國小 防災示範演練
廈門小吃店氣爆 4死
蘇獨立未過 學者：互動待觀察
李登輝抵大阪 僑胞機場歡迎
柯文哲帳戶 連勝文：應說清楚
下放蘇格蘭權力 卡麥隆有阻力
酒駕撞死人肇逃 男被重判
蘇格蘭拒獨 卡麥隆籲英國團結
漢和：大陸正建造首艘國產航艦
蘇獨未過 學者：安定力量勝出
余英時：中美並非文明衝突
黃金國際板啟動 上海金邁大步
台中國家歌劇院 網站體驗
三大法人賣超台股19.96億元
地震防災演練 學童避難逼真
12年國教 台中10/15前定案
漢來蔬食台茂開幕 座位秒殺
外交部：願與英續發展合作關係
殺警案懲處 3警記過申誡
鳳凰颱風可能登陸 由南往北走
蘇格蘭公投 江揆：對台影響小
布倫特蘭夫人籲總統開徵碳稅
琉璃精品抵嘉 引領商圈新風貌
索尼旗艦Z3開賣
譜光儀器質譜儀商用機明年量產
蘇格蘭公投拒獨 陸不評論
國際一面倒反對 蘇獨失敗
殺警案 檢警鎖定8人拘提
索尼拚高階 加碼台灣市場
蘇格蘭公投 55.3%拒獨立
一之鄉餿水油產品 銷毀530公斤
黃景泰涉貪 日勝生總座交保
劣質豬油產品 台南集中銷毀
中彈員警出院 將重回第一線
鳳凰逼近 氣爆災區抽水機進駐
全國大掃黑 鎖定夜店酒店
江揆：檢舉農有閃失 警負全責
工人疑觸電摔地 解剖釐清死因
關中和吳思華抵韓為台選手加油
結球白菜超種 雲縣府籲減產
駐冰島大使洩密 陸仍拒證實
台鐵豐富新站 通廊無縫轉高鐵
雲林追查劣油 15家業者挨罰
新台幣收貶 0.2分
謝淑薇抵仁川 專車送達選手村
龜山電鍍廠排廢水 環保局開罰
蘇獨公投 外交部尊重民主程序
用免疫滅癌 唐獎得主創新藥
北市警局：沒有薛貞國專屬包廂
余英時論研究 應破除比附西方
蘇格蘭公投 正式結果：留英勝
樂齡生活一指通 胡志強滑手機
非營利組織博覽會 高雄登場
中狀元 牛軋糖拜文昌君有典故
鳳凰進逼 台中農業局籲防農損
鳳凰颱風可能襲台 北市戒備
蘇格蘭不獨 投顧：全球股市看漲
颱風逼近 水利署戒備
中央補助道路工程 台中市最多
復興20日下午2時前航班正常
新竹張學良故居重開 私信解密
男熊抱摸胸女學生 嘉義警追查
卡麥隆：蘇獨問題不得再有爭議
遭檢舉採購涉弊 財部：配合查
卡麥隆：公投為全英憲改鋪路
莫習會後 印陸邊境對峙緩解
淡水警初體驗 首度放海嘯警報
瓶裝水 經濟部：須標示水源
劉鐵男受賄案 陸24日公開審理
蘇格蘭拒獨 英股匯齊揚
殺警案知情不報 鄭小隊長記過
抗伊波拉 陸加碼援非洲
總統：開放改革 增台灣競爭力
台工具機產業參加德金屬加工展
莫迪批邊界 習近平稱愛好和平
鳳凰來勢洶洶 雲縣府籲戒備
殺警案 萬少丞投案
陸與印度同意 管控邊界爭議
美元續強 新台幣小貶
朴槿惠見森喜朗 獲日相親筆函
中央氣象局氣象報告
日月潭嘉年華 古典自行車相會
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小蜜蜂收廢食油 3月內合法化
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
梁國新：提升台灣產品知名度
江宜樺：保障餿油揭弊農民安全
台北生技獎 10企業單位獲獎
女竊賊偷角材 供稱要搭菜苗架
警方：夜店安管未通知薛員到場
颱風來襲 鐵馬車友遊高雄延期
藍澎湖展團結 籲票投蘇崑雄
美英網站讚宏?可翻轉筆電
緝毒達人冉光輝 2週抓8案
阿里壓亞馬遜 市值霸網路零售
涉殺警案 主嫌萬少丞投案
全球IPO排行 阿里巴巴坐三望一
義媒：蘇格蘭公投後英國不一樣
唐獎生醫得主 走不一樣的路
港特首擬邀議員訪粵 包括泛民
泰雅美女創意導覽 帶團增3倍
南京台灣名品展 食品仍受歡迎
蘇格蘭不獨立 歐盟北約歡迎
艾森豪獎 肯定東海和平倡議
鳳凰加持 蘭嶼小7開張即缺貨
鳳凰颱風陸警 晚間8時30分發布
鳳凰逼近 水電成立應變小組
廣州網賽女雙 莊佳容進冠軍戰
餿油案 江揆：檢已調查屏縣府
殺警案 檢察官赴夜店履勘
副總統：貨貿 工具機重中之重
殷乃平：蘇格蘭事件未影響台灣
江宜樺：中華民國與蘇格蘭不同
路思義教堂世紀建築 東大榮幸
陶(吉吉)挺寒蟬效應 首為電影寫歌
環署查廢食油 4成流向小蜜蜂
國際債券掛牌 再添二檔生力軍
巴黎開賣iPhone6 封街排長龍
薩克思論法 曼德拉違憲也不行
防颱 國軍進駐花東潛勢區
內政部：建築節能 年省逾2億
起亞網賽 詹謹瑋女雙止步4強
藍營批 屏縣府縱放地下工廠
亞運練球車班亂 韓國卻有專車
何桓語愛閱讀 捐書南投引共鳴
鐵馬遊百公里 苗號召3千騎士
台灣中部工具機聚落 全球獨特
工具機大會 副總統肯定胡志強
廢食油列管擴大 更多餐飲納入
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蘇格蘭留英 瑞銀預期英將升息
鳳凰北上偏西 西半部威脅大
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募電子發票 創世推出感應捐贈
圓夢贏家案 新北檢追查金流
婦科剩一個洞 江揆：說法輕佻
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法國首波行動 空襲伊斯蘭國
法宣布：首度在伊空襲IS
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颱風近 社區童軍聯團大會延期
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採購LED路燈涉弊 金門檢方傳喚9人
強化食安 江揆：絕對玩真的
鳳凰肆虐大淹水 菲監獄撤囚
鳳凰肆虐 菲國4萬民眾疏散
蘇格蘭續留英國 西總理鬆口氣
上海商銀下周四上興櫃
胡志強訪百歲人瑞 致贈敬老金
颱風預期心理 北市菜價漲1成
墾丁風雨小 還沒出現退房潮
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鳳凰來襲 新北多項活動喊停
不識習近平 印度主播播報出包
失業勞工子女就學補助即日申請
鳳凰逼近 嘉義籲低窪預防撤離
環署：廚餘發電技術成熟再上路
探望圓仔姨婆 保育員代打赴美
馬總統召見楊秋興 鼓勵與慰勉
冰品旗艦店 副總統胡志強相挺
李登輝同意制定日版台灣關係法
法校外教學遇槍擊 3學生受傷
颱風攪局 紅面鴨避颱說掰掰
姐妹倆徒步環島 人情味足感心
檢緊盯賄選情資 籲檢舉拿獎金
柯文哲觀光政策 增陸客自由行
增留才誘因 經部擬修產創條例
高雄氣爆區防颱 大抽水機待命
倡社區營造 連勝文推都市農趣
李克強訪滬自貿區 談負面清單
交通公司運廢食用油 屏縣追查
阿里巴巴IPO 台電商前景俏
經部助攻4G 打造新兆元產業
鳳凰颱風陸警發布 屏東警戒
鋼琴家陳孜怡 音樂當宗教熱愛
建築法公聽會結論 提議會討論
餿油重創糕餅業 高市議員請命
行賄 陸對葛蘭素重罰150億元
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加泰隆尼亞領袖：續推獨立公投
北韓漁政船越界 南韓警告射擊
蘇格蘭不獨立 法國政界鬆口氣
阿里巴巴上市 紐交所審慎備戰
防工業地炒作 經部提10大策略
江揆：政府不會辦獨立公投
李沃士：金酒廈門公司設服務處
陸大學考試改革 上海浙江先行
鳳凰颱風來襲 北市活動順延
蘇獨派早露敗相 愚人節被揶揄
淡江大學與香港多所中學結盟
亞運棒球首戰 陳冠宇先發對港
蘇格蘭續留英 歐洲如釋重負
大樂透開獎
缺進網許可 陸iPhone6還得等
蘇格蘭拒獨 全球市場釋重負漲
獲艾森豪和平獎 馬總統親領
台糖拆老宿舍 嘉義縣府籲保存
泰總理：我非來自選舉 勿批評
蘇格蘭獨立公投 贏家與輸家
鳳凰恐罩全台 防強風豪雨
許崑源總部成立 吳副總統站台
李英愛燃亞運聖火 騎馬舞超嗨
看好前景 聯發科投資阿里巴巴
美股開盤漲 阿里巴巴IPO
蘇格蘭公投挫敗 但贏得新權力
馬雲出席阿里巴巴IPO 籌資超標
台灣缺補貼政策 比亞迪觀望中
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謝龍介募款餐會 馬總統現身挺
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許效舜十月迎老二 盼再敲金鐘
今彩539 頭獎槓龜
新竹1護理之家 嬰兒集體感冒
大樂透頭獎槓龜
台青年大使巴林演出受讚譽
綠：蘇格蘭公投值得借鏡
大馬：國際民航組織應檢討飛安
義大擊敗兄弟 續坐下半季王位
激昂保英國 布朗救卡麥隆一命
鳳凰雨量預測 花東700毫米
桃猿攻勢猛 9比4勝獅
沙柯吉再起 臉書宣布參選總統
外銀市場准入標準 大陸再鬆綁
鳳凰路徑少見 西部陸地大考驗
李進勇晚會 蔡英文加持
馬雲：阿里巴巴希望超越沃爾瑪
梁詠琪懷混血兒 感恩上天眷顧
歐巴馬：歡迎蘇格蘭公投結果
中信高球賽次輪 陸女將躍領先
蘇格蘭拒獨 可能改變英國風貌
鳳凰逼近 政院促做好防災準備
馬雲感謝阿里巴巴紐約上市
爭取獨立 蘇格蘭選民為何說不
餿水油影響 星國下架台灣6食品
死亡刑警薛貞國 血中有高濃度酒精反應
台聯候選人爆 羅淑蕾財產申報不實
阿里巴巴上市價68美元 紐約吸金218億
鳳凰颱風 公路總局呼籲避免前往東南部山區
退役飛官涉洩密對岸 收押禁見
鳳凰21日罩全台 各地防豪雨
憲兵涉入殺警案 國防部：配合檢調
公督盟7週年 辦桌感恩募款
鳳凰颱風警報單 09/20 22時15分
伊波拉宣導團遇害 幾內亞緝凶
豪押蘇格蘭留英 賭客大撈千萬
阿里巴巴開盤飆36% 市值勝臉書
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
苗縣高中生墜樓 送醫命危
中情局暫停對西歐政府間諜活動
iPhone6開賣 庫克開門迎客
阿里巴巴風光 投資人停看聽
2人涉外患遭聲押 高院駁回
拿到新iPhone 民眾樂不可支
王卓鈞：若有風紀問題徹查到底
全國大掃黑 北市動員近千警力
蘇格蘭拒獨 女王勉團結
鳳凰逼近 高屏台東警戒防豪雨
屏東台東超大豪雨須警戒
金價挫 白銀跌破18美元
公投失敗 蘇格蘭領導將洗牌
孩獨留公園玩 美母親遭盤查
僑界訪華府 增台入TPP能見度
台灣景觀多樣 盧森堡媒體驚豔
巴西總統選舉 羅賽芙優勢升
鳳凰颱風北移 21日全台有雨
發現入侵者 白宮部分疏散
鳳凰來襲 避免工安災害
巴黎文化週 台灣珍奶訴求正宗
投資人追捧 阿里巴巴股價飆
射擊女將奪銀 中華隊亞運首牌
墾丁有長浪 東琉線交通船停駛
iPhone 6 Plus搶手 多店賣光光
烏政府叛軍協議 擬設非軍事區
阿里如日中天 上市首日瘋漲38%
惠譽確認美3A信評 展望穩定
阿里巴巴開紅盤 保守策略奏效
婦聯會捐贈 關懷巴拉圭受刑人
搶劫抗議 iPhone首日風波多
水庫解渴否 就看颱風降雨
基期低 8月接單可望連7增
食品廠不得拒查 否則重罰
鳳凰進逼 高市警戒
GDP與失業率黃金交叉可見
鳳凰滯留 影響台灣時間延後
高鐵沿線購屋 注意發展動態
颱風陸警範圍增 台南進入警戒
巴拿馬華裔女作家發表新書
亞運射擊 中華銀韓國就是爽
白宮短暫疏散 員工記者回崗位
舊愛最美 傳王菲謝霆鋒復合
阿里巴巴IPO 美股民擁抱陸崛起
首當其衝 屏東台東防超大豪雨
李明維展 日森美術館隆重登場
調查：部落客平均年獲價值約4萬
阿里瘋漲 馬雲身家僅次李嘉誠
恆春停班課 台東晚間停班課
警忙殺警案 毒蟲趁機販毒遭逮
駐義大利代表高碩泰推城市交流
台支持墨西哥小型企業育成計畫
愛正濃 王菲謝霆鋒再吻姐弟戀
鳳凰來襲 馬總統示警提高警覺
烏政府叛軍和談 設緩衝區撤兵
台幣日圓貶 影響汽車零件工具機
智慧城市展 獲臺灣會展獎金質獎
調查：97%民眾消費前先上網
爭取入TPP 外交部製微電影
陸船翻覆 金門搶救7船員
亞運女子空氣手槍 吳佳穎第6
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
颱風襲 福山植物園入園可延期
長榮國際線正常 立榮國內變動
菲總統：大陸不致對菲開戰
港區人大：泛民人士可出任特首
玉元宮助公益 捐弱勢童學雜費
新生兒增 估全年出生近20萬
颱風到 部分航班取消或延後
藍排22日陸委會報告 綠：走瞧
走過坎坷情路 王菲謝霆鋒續緣
考選部：國考沒退燒 只是回穩
雙鐵白天正常營運
基隆百福站 太魯閣號撞死1人
調查：88%民眾想當部落客
鳳凰離菲 豪雨奪7命
壓寶阿里 雅虎海賺軟銀惜售
鳳凰颱風來襲 郝龍斌暫緩出訪
桃園親子小鐵人賽 延至27日
鳳凰颱風近 農糧署籲農民防災
鳳凰颱風來襲 中市發放沙包
鳳凰逼近 阿里山鐵路停駛
雙立基隆首連線 拜廟宇訪攤商
陸官員自費出書 力主公布財產
余英時：公民抗爭要有修養
鳳凰來襲 稻田注意灌水高度
華航大倉久和 推機上和風料理
膠筏失動力漂流 布袋海巡搶救
仁川亞運 南韓靠武術奪首金
港媒：人事調整成中共全會焦點
家扶假日樂遊市集 中市登場
百福車站傳列車撞死人意外
亞運女子空氣槍 中華隊首獲銀
怪獸首跨足電影圈 一度萌退意
防超大豪雨 台東撤離村民
血便上身 宜注意大腸直腸癌
福容桃機捷運A8館 明春營運
雲嘉南投花蓮 納入颱風警戒區
南投中創園區 綠能智慧集一身
元智學生 亞洲動畫賽勝出
音樂舞蹈藝術節 體驗迷人魅力
蘇格蘭拒獨 英媒：燃憲改鬥爭
資助兒童計畫 轉變兩個生命
聯電鼓隊 既公益也凝聚向心力
阿里樂歪 躋身美科技大咖
亞運羽球女團 中華首戰報捷
台助薩國牛奶加工廠落成啟用
男疑月台探頭 遭太魯閣號撞死
聯電：第4季8吋廠接單續滿載
先進治癌技術 李登輝盼日給台
繞了一圈 網友祝福王菲謝霆鋒
王菲情路跌撞 菲鋒戀再萌芽
颱風來襲 花蓮森林遊樂區休園
鳳凰逼近 阿里山遊樂區休園
國泰富邦 各買阿里巴巴0.02%股權
缺明顯導引氣流 鳳凰跑得慢
大馬律師抗議學運領袖被判監禁
連勝文：柯帳可上網供全民檢驗
亞運網球女團 中華隊旗開得勝
台鐵南迴台東線 下午陸續停駛
百貨週年慶開跑 祭百萬進口車
友邦嘉年華 林永樂盼增進友誼
醫護鉈中毒 慈濟醫院：非群聚
金鶯MV感謝球迷 陳偉殷露臉
萬里蟹產季開鑼 嚴選產銷策略
拒吃抱卵母蟹 海洋生態永續
成功籍漁船失聯 船上4人
漁船喋血 海巡逮印尼漁工返台
萬里蟹小7有賣 在地餐廳辣到家
守護台灣 福衛二號巡迴展登場
興大進駐高中 推綠色食品教育
戴防偽扣環 苗栗大閘蟹秋上市
伊朗混血兒 志在百老匯
下屆亞運 2018年雅加達舉行
高雄天津合作 互送觀光客源
鉈中毒 新北：醫院無含鉈藥物
亞幣競貶 日圓貶幅大
颱風來襲 台東晚6時起停班停課
嘉澤Q4新貨到 營運加溫
亞運射擊 中華銀了韓國失算
余英時：禮儀之邦 掉了很多
手術及麻醉死亡 可獲救濟
連勝文籲財務上網 柯文哲反邀
大里廚餘去向 環保局：已標售
謝霆鋒尋回舊愛 重演菲鋒戀
中市騎車婦人 遭大貨車撞死
日圓貶值 旅行業迎商機
亞運首日 中華女將捷報頻傳
全球瘋搶iPhone6 玉晶光拚翻身
呂慶龍與台商參訪巴黎時裝學院
提升防災知能 北市消辦活動
殺警案 萬少丞移送北檢複訊
慈濟3醫護鉈中毒 尚未破案
鳳凰接近 蘭嶼拼板舟躲船屋
陳華玉法蘭克福演講推經貿外交
勞動部：颱風天未出勤非曠工
東勢區孝行楷模 胡志強表揚
鳳凰將撲台 氣爆災區嚴防颱
亞運首牌銀了 證件妹開心
瘋亞運 電信業搶轉播商機
慶漁民節 李沃士盼增海巡人力
立榮航空國內線 21日取消
鳳凰加速 中彰澎湖進入警戒區
安倍總執政滿1千天 日史第7長
鳳凰颱風 嘉明湖等9步道封閉
鳳凰颱風 高雄晚間停班課
蒙古貨輪屏東外海擱淺 處理中
亞運女排預賽 中華3比0勝香港
颱風登台 林滄敏總部活動取消
越界作業陸漁船翻覆 金門搶救
捲入殺警憲兵 未負責特區維安
台南雷雨一陣 未傳災情
屏東縣晚上6時起停班課
媽祖研討會 國內外學者交流
警界風紀問題 鍾小平稱有證人
自殺防治 籲鄉親做好守門人
張學良故居開幕 幼妹剪綵憶兄
鳳凰來襲 觀霧遊樂區休園
防颱風 北市嚴控山坡地安全
傳收賄 中新集團前總裁遭查
鳳凰來襲 陳菊勉市府撐過考驗
港大學生會主席不排除無限罷課
咳血原因多 宜細診對症治療
颱風又來 金城武樹戒備
防災 國軍進駐屏東沿海鄉
鳳凰來襲 太平山休園
美元續強 黃金題材退燒
彰化媽祖聯合遶境祈福順利落幕
軍人捲殺警案 國防部配合釐清
廣州地標小蠻腰 廣告賣出天價
檔案解密 張學良故居展出
亞運羽球男團 中華連拿3點勝
陸反貪腐好嚴 超標四百遭通報
日幣貶 投資日房產須撥算盤
血友病患老K腿 3D列印助開刀
國際發明展 15項鉑金獎揭曉
菲鋒遭偷拍 經紀人斥違法
男店員原是狼 便利店男男猥褻
宜蘭選舉 國民黨中央下鄉造勢
菲美兩棲演習 4000人參加
楊千霈美腿勾引 曾國城超有感
公投未過 學者：將改變英面貌
男女毒打狗 高市府追查
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鳳凰來襲 中市成立應變中心
鳳凰來襲 嘉義防災完成整備
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人質獲釋 土耳其稱未付贖金
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亞運馬術團體賽 中華再添獎牌
北市是否停班課 晚間8時宣布
阿里赴美上市 市值飆超陸62家
張德江：愛國愛港是不反對中共
歐教育展 促台灣高教國際合作
夜店殺警案 萬少丞遭聲押
桃園身障團體 促無障礙5訴求
日圓貶 面板材料廠受惠
朱天文獲第4屆紐曼華語文學獎
英食品紅綠燈標示 歐盟擬禁止
鳳凰颱風警戒區 增桃竹苗宜蘭
北市文山區氣爆 兩人受傷
羅東林場時光機 回顧林業歷史
鳳凰來襲 阿里山公路預警封閉
全國電未來生活意念館 高雄登場
拉美嘉年華台北場21日活動取消
北市現場徵才 提供5百職缺
幼獅工業區聯外道路動工辦健行
320兵力進駐屏東 分布9鄉鎮
李顯龍：希望今年能完成TPP
吳志揚：桃園治安最佳城市
電動機車電池交換站 中市成立
亞運自由車 蕭美玉黃亭茵摘銅
霧台谷川大橋 晚間9時封橋
桃園客家節 巨型菜包亮相
颱風鳳凰影響 馬尾馬祖停航
台中纜車雪谷線 獲中央支持
柳營體驗區意外 女子摔傷送醫
土石流黃色警戒349條
廣州網賽女雙 莊佳容逆轉奪冠
防颱 南迴公路預警性封閉
赴五台山？達賴喇嘛：還在期待
新北動員千人防災演練
朱天文書香世家 寫台灣新電影
iPhone 6發售 陸港黃牛搶貨
健康環保風 義有機食品展熱門
環保健康 義有機食品逆勢成長
傳教宗為恐攻目標 義警方戒備
颱風近 新竹縣一級開設防災
小七登陸 尚待文化的磨合
風比雨大 彰縣籲商家固定招牌
防災 國軍進駐宜蘭待命
新竹市二級開設 消防人力進駐
鳳凰來變天飄雨 氣爆災民緊張
金門聯合婚禮 廈門15對共襄盛舉
防颱風 北市應變中心二級開設
台東縣21日停止上班上課
阿里IPO上市 軟銀海撈46億美元
國防部：全力協助檢警偵辦
亞運全面開戰 柔道無緣奪牌
台9線草埔新路 晚間10時封閉
朱立倫：應變中心提前開設防颱
學者：美可藉貿易確保台灣前途
台南21日停止上班上課
金惟純泰國演講 談修行
IS逼近 數萬庫德族人逃往土國
彰化21日停班停課
颱風來襲 台金線航班明停飛
廣告人轉行當老師 獲頒教師獎
台9線香蘭新路 晚間10時封閉
高雄21日停止上班上課
嘉義縣21日停止上班上課
防大雨重創 花蓮天祥勸離民眾
台灣遊客巴基斯坦墜崖死亡
雲林縣21日停止上班上課
台北市21日正常上班上課
新北市21日正常上班上課
屏東縣21日停止上班上課
高鐵21日14時前全車自由座
新竹縣部分鄉鎮21日停班停課
台中市21日停止上班上課
青年大使訪印度交流
挺百年老店 朱立倫大啖李鵠餅
台北市宣布 21日正常上班上課
鳳凰來襲 高市嚴防淹水
證件妹領軍 中華隊射40年首牌
傳老公偷吃閨密 姚晨遭爆婚變
巴國賞冰河 台灣遊客意外身亡
鳳凰颱風 20時觸恆春半島
李登輝大阪演講今後世界與日本
挺黃秀霜 吳清基接總部主委
警察風紀 郝龍斌：依法嚴辦
鳳凰颱風來襲 土(土反)部落撤離
除復興鄉 桃園明早上班上課
蘇格蘭公投 義分離派擬效法
唐獎法治獎得主 中興大學開講
墾丁退房5成 遊客撐傘逛街
今彩539開獎
南投縣21日停止上班上課
一日兩戰 亞運女羽團次戰吞敗
TDR爭議 連營：禁得起檢驗
紐國家黨贏第3任期 工黨敗選
體驗式教學 學生會玩會讀書
陸上警報擴全島 防強風豪雨
嘉義市21日停止上班上課
馬航罹難者家屬 大馬保險理賠
三代同堂表揚 胡志強頒獎
蘭州牛肉拉麵湯頭秘方 藏詩中
為島上留一盞燈 小7點亮蘭嶼
小7蘭嶼店 12小時內湧入千人
苗縣21日南庄鄉泰安鄉停班課
南非開設同性戀友好清真寺
馬匹身價差很大 奪銅超感動
宜蘭縣21日停止上班上課
傳習近平見港富豪 欲團結商界
花蓮縣政府宣布21日停班停課
泡麵優於包子 被影射中共權鬥
南京台灣名品展 次日湧10萬人
基隆市21日照常上班上課
切子宮給付門檻 勞部：未定案
南京推文創 造幣廠轉型設計
亞運首日戰果豐 中華1銀2銅
郭泓志對決陳金鋒 救援失敗
920就愛妳 北市百對新人完婚
蕭美玉亞運又奪牌 直呼幸運
北市文山區氣爆 1死2傷
大霖木雕新作 龍寶瓶安吸睛
民進黨北市授旗 小英柯P未碰頭
最大陣風 台中以南逾十級
手術麻醉死亡補償 訴訟盼減半
今彩539頭獎 1人中獎
菲南連串地震 83民房損3人傷
山西人大常委會 准袁純清辭職
鳳凰來襲 陳菊緊盯氣爆區防災
失聯成功籍漁船已與家人聯絡
胡志強衛星連線 因應防災準備
台鐵21日中午前對號列車停駛
鳳凰颱風 21日停班課情形
拚連任 賴清德成立競選辦公室
颱風夜 尋獲疑殉職小隊長遺骸
傳玉晶光電遭千人圍廠 已平息
防颱風 北市應變中心一級開設
追查夜店殺警案 警方再逮3嫌
鳳凰暴風圈晚觸地 風雨漸明顯
侵占台灣捐款1500萬美元 薩前總統被正式拘捕
朱立倫謝立功共推 捷運延伸基隆
21日國內航班全停飛
民進黨授旗造勢大會 柯文哲到場致意
秋颱鳳凰登陸 雨勢由南向北漸增
「浴火鳳凰」現形 2消防官遺骸颱風夜尋獲
外媒報導 高雄氣爆消防員遺體尋獲
日本國際美食廚藝賽 台灣隊大贏家
國立臺灣戲曲學院 親師座談會順延
北市房產投資新方向 包租等房漲
苗栗1里長參選人 陳屍車內
F1星國排位賽 漢彌爾頓奪桿位
朱天文享受孤獨隔絕 文學創作
良益號返抵蘭嶼開元港人船平安
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高雄氣爆尋獲殉職主秘小隊長遺骸
氣爆災區防颱 尋獲消防官遺骸
北約：俄軍仍滯留烏克蘭境內
埃及：以巴24日恢復間接談判
比利時聖戰士陰謀攻擊歐盟總部
花蓮近海4.8地震 中部有感
傳攻歐盟總部 比利時及時逮人
鳳凰搖擺走 中午前登陸
殺警案 萬少丞收押
連2天有人闖白宮 當局加強巡邏
鳳凰來襲 北捷正常營運
颱風到 5省道預警性封閉
正視聽 俄國防部FB開帳號
布列塔尼不獨 但自我認同優先
台南公車輕旅行 輕鬆遊鹽水
防颱 高市氣爆災區高度警戒
清幽靈箱涵水道 現消防官骨骸
中油台糖申覆考評
鳳凰東轉 估繞過恆春往北走
心房顫動不早治 易中風心衰竭
羅馬影展 三池崇史獲鬼才導演獎
屏東雨量530毫米 道路積水
鳳凰來襲 新北警忙防颱
颱風接近 新北籲勿近山區海邊
鳳凰叩關 上午從恆春半島登陸
台巨量資料市場2年後逾96億元
防颱 高市桃源區預防撤民封路
復興鄉外 桃園午晚正常上班課
33元飲料中千萬 快來領吧
颱風影響 北市中午關閉疏散門
友邦海地共和國僑務部長來訪
蘭嶼風強雨大 遊客躲屋內
(匯)豐：全球貿易後年重回成長
國人自製水下搖控載具商機有成
鳳凰颱風來襲 南投山區警戒
鳳凰偏東移北上 花蓮防豪大雨
郝龍斌赴災變中心 提醒防颱
屏東台東超大豪雨 總雨量上修
台幣日圓貶 電子零組件正向
台師大附近工地傳瓦斯外洩
颱風影響 雙鐵午後逐步復駛
嘉市殯葬管理所 推動電子輓聯
又有裸照外洩 艾薇兒傳中標
(匯)豐：印度出口成長快速
墨西哥國際旅展臺灣館亮麗登場
盛群新唐新品 十月兩岸較勁
內蒙副主席潘逸陽 遭免職
北市網咖傳槍響 傷者自行就醫
工研院樂齡悅活 鄭崇華演講
台北蔬菜量增 價格略跌
鳳凰防災 國軍進駐嘉義低窪區
風強 屏東停電2000多戶
巴拿馬華裔女作家新書發表
颱風掠過鵝鑾鼻 西部午後防雨
不願被收編 炎黃春秋可能停刊
ECFA通知WTO 美對台提關切
台兩岸經貿限制 陸WTO提關切
颱風來襲 台中BRT視風勢減班
網路刷卡遭盜刷 如同失卡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
網路刷卡 有密碼增加安全
大霧 河北高速公路再度關閉
台南消防車汽車相撞 無人傷亡
颱風來襲 高雄交通多阻
颱風來襲 石門水庫等蓄水
颱風雨後 環署提醒防治登革熱
颱風北移 宜蘭午後防風雨
員工衝突落幕 不影響玉晶光
經貿加溫 巴西官員22日訪台
南僑前8月EPS為2.5元
鳳凰襲台 台東屏東警戒淹水
鳳凰風雨大 騎士摔車骨折
鳳凰來襲 影響桃機97航班
颱風天酒駕 女撞警車掃倒機車
經濟部：4G產值105年達1.5兆
回收場廢紙四處飄 遭按日連罰
仁川亞運 中華隊3組游進決賽
訓練高階文官 對話馬匹納課程
反修幼教法 幼教師下午上街
資通訊無遠弗屆 爺奶當網友
氣爆殉職消防官 將驗DNA確認
颱風來襲 基市葉菜類漲1成
雷雨影響 華信班機落地偏跑道
鳳凰颱風來襲 石門水庫沒進帳
亞運棒球中華戰港 要打出氣勢
妮可基嫚改台詞 導演原著心服
颱風 5千公噸庫存蔬菜因應
颱風來襲 北市承德路路樹倒塌
鳳凰襲台 1萬多戶仍停電
新北水門將關閉 堤外停車速撤
買氣持續 百貨業旺到年底
颱風夜放煙火 警消扣4車火藥
朱立倫視察防颱要抽水站全備戰
不畏颱風 中市萬人建走照常辦
苗栗不見風雨 溫泉區空蕩蕩
颱風來襲 估菜價持續攀升
台東雨勢強 知本溫泉橋封橋
維也納少年合唱團 10月秀美聲
颱風搶購 中市蔬菜價漲逾3成
颱風拐彎北移 北部雨勢等入夜
公投後的宿醉 蘇格蘭憂一場空
颱風來襲 那瑪夏上百戶停電
台灣扣件業者南訪馬印澳紐
土石流紅色警戒39條
遠傳偏鄉送愛 散播電子繪本
3軍人涉殺警 國防部將說明
亞運划船賽 中華隊未能晉級
弘光科大雕塑展 傳遞動保觀念
掃黃打非 陸關180萬網路帳戶
菜價隨風飆 高麗菜1顆逾200
3成男性照顧者 覓管道紓壓
青少年飆泳賽 延期至29日舉行
氛圍與同伴 夜店吸引年輕人
殺警案 檢警掌握涉案人指紋
陳靜秀水墨畫展 悠遊自然美景
颱風來襲 桃園百貨公司現人潮
颱風來襲 台南風大雨不強
農委會：產地蔬菜供應正常
恆春德和橋封閉 龍水里封路
亞運棒球對香港 呂總希望扣倒
食安不安 法務部宣示打擊決心
李振昌中繼無失分 解決1人
4成選民未表態 連：努力不夠
鳳凰來襲 台東女童落水擦傷
夜店紛爭多 自保3招開心玩
仁川亞運男排 中華不敵卡達
殺警案 3軍人涉案1人收押
颱風來襲 菜農搶收蔬菜
達賴喇嘛譴責伊斯蘭極端分子
颱風影響 中職2場延賽
顱顏患突破自我 創作公益年曆
攜鉅款要申報 瓜地馬拉嚴查
台北不夜城 信義區夜店成指標
鳳凰撲台 竹市蔬果批發價持平
屏東菜價有漲跌 最高漲15%
颱風襲台 連營提防災政策
新竹市升一級開設 各單位進駐
民雄車禍 3人命危送醫
開防災會議 卓伯源籲民眾勿外出
鳳凰來襲 北市加強溝渠清疏
鳳凰來襲 浙江啟動防颱準備
土石流潛勢溪 台東撤民眾避難
蘭嶼全島停電 2病人待後送
國銀對陸曝險比重 7月回升
颱風來襲 桃縣疏散535遊客
農糧署：產區無農損蔬菜量充足
鳳凰一路向北 中心午夜出海
對香港先發 陳冠宇準備好了
柯：透過公民論壇形成共識
亞運羽球男團 中華隊二連勝
沙國承認 購買陸東風-21飛彈
台北市21日晚間停班停課
鳳凰來襲 國軍4萬兵力待命
搶奪順利認財神佑 買彩券輸光
颱風夜 氣爆災民夜難眠
台鐵西部幹線 恢復正常行駛
媲美HBL 長耀盃高中籃賽開打
氣爆後 強化特殊環境救難演訓
亞運手球預賽 中華隊險勝日本
汽柴油 明起各降0.1元
基隆市21日晚間停班停課
李登輝抵東京 晚間將演講
鳳凰向北飛 北市入夜防豪雨
民雄重大車禍 3男不治
颱風來襲 五峰尖石撤離61人
廢食用油 環署納管拓展用途
登革熱延燒 廣東近5千病例
中共3絕不 不許傳播政治謠言
習近平22日見港工商界 談政改
重建尾聲 台積電災區樂結緣
鳳凰襲台 台東2男受傷
殺警案 另一涉案人易寶宏落網
新北市今晚停止上班上課
法鼓山水陸法會 開放雲端祈福
台銀赴大陸布局 成效陸續顯現
盧彥勳領軍 亞運男網團晉8強
投信：投資境外基金避險為主流
軍人涉殺警案 軍方：均無前科
鳳凰來襲 彰縣多處積水已消退
雨鳳凰 屏東24小時降4天雨量
港媒：經紀人否認王菲懷孕
颱風夜藏毒駕車 男撞樹被逮
鳳凰北襲 影響桃機百餘航班
台北市開放紅黃線停車
許淑淨舉重奪金 亞運金牌開張
調查：9月下旬電視面板價趨平
捍衛幼教品質 幼教師反修法
央視前台長逝 陸稱業界拓荒者
回應占中 港入境處恐拒非遊客
殺警案交保士兵 軍方管束懲處
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
台塑汽柴油 每公升降0.1元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
紅龍指紋 易寶宏：移開未毆警
遭水沖走 台東男救起不治
颱風襲台 微笑單車暫停服務
雲門赴喬治亞 流浪者之歌回家
蘇花公路 晚間7時起只出不進
調查：台灣青壯年重視失智風險
涉性侵追撞 恐怖情人被逮
許淑淨舉重偷練 父感動成粉絲
屏東大雨 單日雨量破700
風雨中 駕駛自撞分隔島昏迷
颱風影響 復興22日調整花蓮航班
颱風來襲 台7台8台9線晚間管制
許淑淨展笑顏 金牌要獻病癒父
iPhone 6開賣 港破百支走私機
鳳凰豪雨 大陸備戰因應
秋遊日月潭 體驗邵族文化
風強大樹倒 婦人輕傷
市調：陸電視外銷帶動面板需求
陸客颱風天吃冰 遭招牌砸傷
潛艦大修 林郁方：未尋美協助
北捷正常營運 視情況調班距
許淑淨亞運摘金 蘇治芬登門賀
鳳凰颱風襲台 1死4傷
蘇花封路 花蓮農業處啟動補貼
李娜急流勇退 不後悔告別網壇
吳念真與胡志強對談 拒染藍綠
台灣酒莊埔桃酒 獲德金牌認證
藥證有望到手 法人喊買國光生技
屏東市風雨不大 電影院現人潮
提振觀光 楊秋興促國10延六龜
避颱風 石梯漁港船席客滿
颱風未到 金門熱天轉涼爽
陳士魁訪韓華僑社 升旗感觸多
軍人涉殺警案 2人原定今年退伍
阿富汗總統候選人同意分享權力
鳳凰暴風圈罩全台 宜花時雨大
網購新智慧型手機 匯款後遭騙
陸啟動戶籍改革 城鎮化的配套
利率市場化 陸審慎緩步推動
關後窗開正門 陸允發地方債
颱風影響 3省道路段傳災情
陸查土地財政 動地方的奶酪
陸收入分配改革 央企薪酬下手
李娜落淚 最好的時間說再見
我來自台灣 許淑淨領獎秀會徽
軍方動員裝甲車 沿海待命救援
美矢言支持阿富汗全國團結政府
廖世傑籲墨西哥挺台加入TPP
秀姑巒溪水位暴漲 不排除封橋
基隆開放部分紅黃線停車
國軍台南部署人車 待命救災
雲林防颱準備 國軍助搬沙包
防颱 屏東預置兵力592人
曹啟鴻巡視擱淺貨輪 幸沒漏油
氣爆災區 軍方防災居民堆沙包
奧運銀恨 許淑淨亞運金喜復仇
朱立倫籲民眾颱風夜勿出門
李登輝東京演講 再呼籲日修憲
副總統：長照引進志工照顧長者
搶商機 通路商推大家電優惠
百歲人瑞徐文章 拉一手好二胡
布袋港客船 視天候管制解除
土石流紅色警戒增至50條
法總統支持度創新低 只剩13%
台中風雨小 百貨及影城人潮多
鳳凰侵襲 台東1死2傷
揮別邱澤 唐嫣談羅晉：不強求
餿水油消費申訴案 已有45件
鳥松泥火山 颱風天噴發
兒搬走 兩老颱風天遭房東趕出
迎共同體 東盟泰國華商會成立
台東22日大部分正常上班上課
許淑淨奪金 總統振奮致賀
貴廣高鐵測試 陸西部高鐵啟動
颱風天巡溫泉管 男子遭蜂螫
傳列聖戰士攻擊目標 歐盟低調
颱風擾亂 花蓮車站等車人爆多
藍：氣爆劣油 蔡只會為綠卸責
颱風來襲 國軍助南部縣市防災
印度火星任務 期待成亞洲第一
李登輝：日應修憲擁有戰力
台北市22日正常上班上課
百斤豬颱風天趴趴走 女警制伏
解放軍參謀長會議 聚焦資訊化
胡志強吳念真談閱讀 妙趣橫生
政黨領袖角力 蘇格蘭擴權生波
亞運柔道 連珍羚銅牌戰5秒敗
鳳凰甩尾北飛 屏東降雨千毫米
猴子把戲開唱遇颱 謝粉絲相挺
台2線瑞濱鼻頭段 晚間10時封閉
氣爆災區憂淹水 陳菊允諾防災
疑天雨路滑 嘉義車禍3死
李登輝東京演講 籲日保有戰力
鳳凰要來了 浙江遷移近7萬人
鳳凰來襲 宜蘭入夜雨大
大陸軍艦首入波斯灣與伊朗軍演
亞運舉重摘金 許淑淨放眼奧運
全台22日均上班上課 綠島停半天
輕颱鳳凰 預測掠過三貂角出海
水溝蓋遭沖起 花蓮市一度積水
政協65周年 習近平談民主集中
亞運200m蝶式 許志傑第6
教宗：不能假借宗教行使暴力
挑戰不可能 許淑淨舉破世界
阿富汗突破僵局 甘尼當選總統
英格蘭自治 逾6成民眾挺
颱風來 蘇花與宜蘭部分省道封
鳳凰威力 福州暫停部分航班
颱風防災 航特部進駐山區待命
共軍槍王 筷子夾玻璃球1分40個
不服取締要撞警 警開槍制止
許淑淨亞運摘金 國光獎金300萬
李娜封拍 網壇好手紛獻上祝福
花澎航班取消 陸空運恢復正常
殉職消防官遺骸 DNA週內出爐
糗大 仁川亞運聖火一度熄火
阿根廷台裔許煌獲新銳導演殊榮
家用監視器遇駭 私生活全都露
房市限購令 南京也取消了
蔡溫義獻策 助許淑淨奪金
讀賣新聞：日盼研發空中預警機
亞運首金開張 羽球篤定奪牌
殺警案 北檢聲押易寶宏
安倍將訪美 預定與希拉蕊對談
加強空防 日擬自製預警機
加泰隆尼亞：將宣布辦獨立公投
鳳凰搖擺北飛 掠過三貂角出海
飛龍號赴太空站 送上3D印表機
鳳凰離台 最快上午解除陸警
北市22日取消紅黃線停車
F1新加坡站 漢彌爾頓奪冠
中共公安部 2個月成功引渡88名經濟犯
白宮24小時之內 兩度遭「闖入 」
睽違5年 李登輝大阪演講
港生22日罷課 400教職員聲援
許淑淨舉重破世界紀錄 馬、江電賀
呼應聯合國國際和平日 良心覺醒挽救世界
轉動世界正能量 良心覺醒大串連
前監察委員李復甸談血淚司法冤案
公民監督國會聯盟：自己的國會自己救
9月22日 國內各大報頭條
司改「革新」未「革心」 司法人權倒退嚕
防災專家談高雄氣爆的省思與預防
「卡娃噶寶的冒險」兒童劇 丁乃箏、王俐人響應良心時代
賴美智:為心智障礙家庭謀幸福是良心事業
環保節能從我做起 小港青島里響應「良心時代」
中國人均CO2排量 首次超過歐盟
賴延彰用「愛與榜樣」 成就教育良心志業
神氣家族《良心你我他》
友友補習班良心傳愛
做鄉親守護神 敏盛醫院推動「良心時代」
黎明幼兒園插秧趣 農場共同推動良心時代
南台灣食安論壇 李永然：良心是社會問題的關鍵
五星良心社區 蘆洲區信義里力行環保愛家園
台股重挫逾百點 半年線再破
大大茶樓網路店 【聰明輕鬆購 小資超值選】
鳳凰颱風襲台 1死4傷含陸客1人
台北寒舍艾美酒店「璀璨歲末‧時尚盛典」
太極門台中道館館慶 良心傳愛公益園遊會集善心
宜蘭市農會百年慶 有情有義有良心
新莊許炳崑區長籲真心說話做事 良心種子你我做起
台北福華獻上超值優惠 歡慶尾牙 喜迎春酒
三峽區長響應良心時代 人文小鎮與世界接軌
「甜不辣小姐」堅持夢想良心路 用愛做食品
原住民豐年祭上說「良心」 傅崐萁也響應
食安把關憑良心 譚敦慈響應「良心時代」運動
響應世界無車日9月21與22日透過官網預定並入住晶華酒店任一房型 即贈台北觀光護照一日券兩張
城市農夫果樹認養活動掛牌 良心時代歌曲籲愛地球
搶救台灣阿凡達 阿力曼盼找回人與土地親密關係
福容大飯店版圖再擴張 桃園機場捷運A8 館
陳平和透過環境教育找回古早農村人情味
桃園移民署與新移民女性關懷協會攜手輔導 台灣第一個巴基斯坦社福團體落腳桃園新屋
美商賀寶芙「全球產品科學及安全部門副總裁」、「國際膳食營養品協會聯盟(IADSA)科學顧問」Andrew Shao博士來台
爛牌變好牌 王牌人生不是夢
三民家商新生營 良心善念開啟高中生活
古承宗：良心跟法律結合 規範才會落實
台鐵烏龍列車 有座位沒車廂
第三方支付 不能經營銀行
蔡典均入選「衣酷適再生時尚設計」總決賽者
古物郵票-青花瓷發表會 愛郵人士義賣作公益
氣候峰會前夕 紐約10萬人抗議
媒體報導大陸籍工作船來臺可窺我反潛佈建說明
「幸福共享講座」
22日臺北捷運系統正常營運
台南大億麗緻酒店風尚庭園咖啡廳
新疆又發生爆炸 多人死傷
3名在美受訓阿富汗士兵失踪
「濕、搓、沖、捧、擦」落實勤洗手-遠離腸病毒
謝立功最新民調 38.1%領先黃景泰的10%
從氣爆到餿油慨嘆台灣人太健忘
斬斷餿油不缺法令缺行動！
十二年國教入學改革方案拍板定案 (一)
全球第一家NEXT Hotels®即將於布里斯本揭幕
鳳凰颱風影響 有台8線中橫便道等4道路封閉
OTC 於9/26審議雅茗公司 申請上櫃案
OTC 103年國際債券發行金額突破百億美元
高鐵新竹站開發持續發燒！歡迎投資人踴躍參與
AVIVA CAIRO擱淺屏東外海 航港局應變處理
櫃買有愛-「因為有你 愛不罕見」
應付升學、英聽 TutorABCJr推出獎學金方案
產業國安危機？ 中國海事工作船來臺說明會
8月失業率4.08％微增 人力銀行：季節性因素
卓士昭接任經濟部政次
殺警案 易寶宏羈押禁見
陰謀論：中情局是IS幕後黑手
獅子山鎖國防疫 可能展延
新北籲紅黃線停車7時前駛離
凱瑞盼美阿儘早簽雙邊安全協議
氣象局解除颱風鳳凰陸上警報
上銀：第3季業績增 第4季不差
紡拓會：南韓不易進陸線上購物市場
台新銀信用卡創新獲肯定
智慧機出貨 新興市場崛起
新機帶動HDI 華通迎旺季
卓永財：工具機匯率走勢看長期
陸化纖量增 特纖將成重點
美股頻創高 台股待量
鳳凰解除陸警 阿里山公路開放
聚積小點間距產品 獲客戶訂單
9月來DRAM現貨價 跌5.6%
沙柯吉重返政壇 自稱不得不然
注意宜蘭新北豪雨 桃竹苗雨不停
外婆愛心 打造唐寶寶服裝品牌
颱風天出國 車禍1命危多人傷
耐用度測試 蘋果新機勝三星
蘇花與宜蘭部分省道 開放通車
氣象局解除鳳凰颱風海上警報
鳳凰影響 中橫太魯閣路段封閉
桃園中山路嚴重積水 影響交通
8月失業率4.08% 14年同期低
爭民主 港大專生罷課5天
Xbox One上市派對登場
台股開盤下跌19.91點
訊連校園貼圖創作大賽 開跑
大陸帶頭 全球碳排去年創新高
疑感情糾紛 男子殺女友後自裁
颱風遠離 桃園應變中心解除
鳳凰解除警報 阿里山開放入園
多倫多港社區 挺罷課爭普選
氣候變遷遊行 全球共襄盛舉
陸委會盼兩岸監督條例本會期過
佳冬女遠嫁 教法國人做客家菜
印尼激進團體反對鍾萬學掌首都
曾銘宗：台股量能可望回升
杜紫軍處女秀 爭取立委支持
APEC王張會 王郁琦：還要研議
台美互信高 近期美政界頻訪台
致茂推功率電感測試搶穿戴商機
曾銘宗：海外房貸 擬鬆綁
彈性工時 杜紫軍：待共識推動
頭份自強路積水 造成人車不便
張盛和：台股將恢復正常
台灣與3友邦籲正視氣候變遷
法人：為升9月和Q3業績創新高
鳳凰遠離 高雄交通恢復正常
晶電轉投資葳天 24日登興櫃
中美洲經濟統合 台助擴建中心
張盛和：股市亂流慢慢消失
金城武樹安然 村長：先關心人
新疆輪台多地爆炸 2死多傷
新台幣開平走升
北市堤外車輛移置 儘速領回
台幣日圓貶 汽車零件廠股價俏
颱風離 4縣市土石流黃色警戒
交通部：高鐵票價一定降
助口腔癌友經費缺 陽光籲捐款
魏國彥：擬向油品商收處理金
港生罷課 王郁琦：密切關注
趙又廷演痞子2 自稱像鹽酥雞
台股若續量縮 曾銘宗祭措施
物聯網夯 業者卡位認證市場
劣油案 廖正井：修法讓黑商倒
台股大跌 曾銘宗：很意外
聞IS喪膽 10萬庫德族湧入土國
港大專生罷課 中學團體響應
機車零件廠豐祥 承銷價58元
景氣回溫 台灣高學歷失業率趨緩
日臨終服務夯 幫寄遺囑刪資料
高鐵站塗鴉恐嚇殺人 男子遭訴
法人：博奕訂單增 艾訊業績熱
張盛和：台股基本面佳
上海福喜裁員數百名 暫不關閉
小7補開發票 蘭嶼機場爆滿
立委爆6邦交國危險 林永樂否認
24小時緊盯許淑淨 拚奧運金牌
餿油不可吃 蘇清泉澄清道歉
NASA探測船 進入火星軌道
輔導特殊生就業 特教師獲獎
颱風遠離 25日起鋒面近
達賴喇嘛讚習近平 更開放現實
奪金秘技 許淑淨：不剪指甲
許俊逸首備詢 朝野籲多加油
林永樂：有信心引渡林克穎回台
颱風過境 台南水庫進水千萬噸
中央氣象局氣象報告
經常薪資略增 但實質薪資仍凍
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
阿里代理人魅力盡失 軟銀股跌
臭異味投訴千件 竹縣府推認證
朱立倫：新北山藥好吃又健康
保險公司女襄理 涉A保費被訴
救國團菁師獎 57教師獲獎
中油水污 議員督促董座環教課
朴槿惠訪加 將簽署FTA
陸出口鋼胚 鋼價大跌豐興急降
颱風過境 18校災損70萬
鳳凰颱風離去 菜價逐漸回穩
中韓FTA第13輪談判 北京登場
下半年正向 帝寶抗跌
150名乘客沒位 台鐵退座位費
罕見 中共26省常委人事異動
亞運棒球 中華隊3分領先香港
越最長高速公路通車 接陸邊境
已掛牌上櫃公司有673家
新台幣中午升6.6分
港生罷課 城大校長保持中立
中印合作 投信：股市看好
11月完成臨時登記食品廠查核
水禽區新厝落成 紅鶴搬新家
殺警案生波 薛貞國妻告鍾小平
北市街頭情殺 男子行凶落網
新台幣午升6.6分
台上櫃股票日均值282億
胡志強林佳龍談民調 投票最重要
未到校 花蓮女中老師陳屍宿舍
財政部：要高鐵先還公股股息
杜紫軍：貨貿談判會公布時地
通訊軟體加好友 意外助警破案
曾銘宗：台股正常量1150億
颱風夜排廢水 高市緝黑心業者
亞股走低 陸經濟成長恐趨緩
APEC邀請函 王郁琦：我接的
亞運棒球 中華6比0領先香港
王郁琦答詢：張案負該負的責任
捧76億 西門子娶美石油設備商
颱風夜撞車 駕駛找弟頂罪
陸法人吐槽：阿里只有觀賞價值
陸平台船來台 綠委工程會交鋒
老總大量申讓股票 康舒嚇跌停
一度右手不舉 許淑淨養傷摘金
全球最大IPO 阿里傳募250億
有機產品大陸賣得好 全球第四
亞運棒球 中華隊4局領先7分
今年前7月宏都拉斯國債增21.3%
殺警案爆警紀疑雲 廉政署分案
防災 高市建置石化管線圖
力挺主委 金融作先鋒
懷念蘇懷仁 馬總統哽咽
亞運棒球首戰 中華9比0領先
失蹤46年跑車 意外尋獲
南投民宅火警 無人傷亡
台股收盤跌105.80點
精障女兒發病 父急慌倒地送醫
孔令晟病逝 歷任軍警要職
亞運女10m空氣步槍 陸收回金牌
女子200蛙式 林姵(文三)進決賽
台股跌105.80點
呂秀蓮推公投 陳水扁連署
港生罷課 民進黨隔海聲援
提振糕餅業績 胡志強率隊站台
加薪有望 近半企業考量調薪
10月台指期跌135點
亞運棒球 中華12比0勝香港
外資大摩匯豐證 看好華碩後市
台股低量重挫 破半年線
10月電子期 金融期都跌
中華負韓 男羽團獲銅創紀錄
商之器行動醫療產品獲FDA認證
攜手谷歌 宏達電傳反攻平板
毒品藏褲襠 警採尿露餡
農業專家黃卓治 新技加工檸檬
亞運棒球首戰 中華扣倒香港
颱風夜 台中大里2餐廳連遭竊
乾眼藥膏將停產 小包裝應急
白宮連被闖 傳附近考慮設安檢
鳳凰攜雨 北市年底前供水無虞
三大法人賣超台股171億元
台科師創業 研發生物感測技術
出國預算惹議 魏國彥：沒失當
爭取潛艦 軍購國造並行
颱風假無風雨 胡志強：難預期
求復合不成 男持刀殺女教師
基市衛局長：源頭錯就不宜食用
北加州野火蔓延 32座建物燒毀
印尼警方線民遭恐怖組織斬首
鳳凰預計傍晚登陸浙江
資策會結盟 引國際雲服務驗證
羅淑蕾再咬MG149 柯營：法庭上說
GMP食品廠商轉換 年底約50家
避掃毒 毒鴛鴦離家投宿仍被逮
防洩密 王郁琦：自願忠誠查核
經濟部常次卓士昭轉政次
車輛拖吊 宜蘭及時領免保管費
憂未來 1/5港人考慮移民
新竹縣市合作 打造直航商機
張顯耀若清白 王郁琦願道歉
印註銷審查 陸媒主管訪印泡湯
10月起 非eTag用戶繳費限期9折
7旬翁台中步行到宜蘭 宣揚孝道
美媒：台將推動大規模自製艦艇
宜蘭太平山 23日恢復開園
新台幣收升 2.9分
8月外銷訂單382.1億美元
分紅緩課 張盛和：非隨便喊價
鳳凰走 南投奧萬大23日復園
外資上週賣超159.34億元
水湳夜市擅收費 市府要求退費
外銷訂單報捷 4項同創新高
不滿狗吠聲擾人 婦涉毒死多隻
陸廠推動 白牌連網裝置成長快
桃園航空城 日本招商有成
颱風擾局 復航改降高雄爆糾紛
保食安 桃縣推提高獎金9措施
麥可皇后合唱曲 32年後問世
外交部發布澳洲黃色旅警
經部擬收耗水費 晶圓廠加強節水
最佳新人李旻 攜手徐薇淩戰LPGA
乾眼藥將停產 醫師：有替代藥
風雨後修剪樹 工人跌落骨折
問連勝文 Ptt鄉民好奇財產與創業
男子殺女友前 臉書深情告白
機電系統跨國認證訓練中心揭牌
亞運武術 許凱貴南拳南棍摘銅
持刀殺女友 凶嫌是高材生
教師遭殺害 幼兒園聚集媒體
氣象神仙眷侶 追風情更深
鄭貞茂：央行應不會輕易升息
外交部：美豬不是台美優先議題
石化管穿箱涵 高市限期遷改
雲林四湖六輕 聯外道拓寬獲准
屏東客家活動 紙貓熊作客
社會住宅 胡志強：力爭補助
大統問題油 變身千噸生質柴油
校友持刀殺前女友 台大：遺憾
亞運舉重 郭婞淳無緣獎牌
西螺果菜銷售走緩 價格下跌
盧彥勳獨撐 亞運男網團負陸
港大專生罷課 要求人大道歉
高值化陶瓷轉型 異業結盟啟動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
洛陽失聯副市長 孩出國妻失蹤
高雄掃黑 13人到案
易寶宏藏毒入所 北檢一併了解
投信：台股低量 中小型股表現
港報籲北京：別無視陸港迥異
高鐵改善財務 最快104年初降價
治療頭痛 針灸是不錯選擇
少肉救地球 民眾紐約遊行
颱風善後 清除清潔消毒
機場辦護照激增 領務局吃不消
亞運自由車 中華女團摘銅
上銀組學生團 訪東京工具機展
台灣接單連7紅 今年可創新高
殺警案 檢警追周譽騰和郭士均
美升息 印尼：恐犧牲新興市場
鳳凰颱風農損估409萬
韓與中研院簽署合作協議
美元走弱 新台幣升2.9分
颱風遠離 氣爆區嚴防登革熱
耗水費 經部擬105年開徵
23日西南風影響 午後北部局部雷雨
按摩椅吸金案 日籍男判刑確定
新北選舉講環保 競選旗幟設限
社區音樂會 斗六營造和樂
南投表揚優良師 感謝辛勞付出
胡志強：生育津貼要有完善配套
櫃買國際債券發行破百億美元
廢油遏止 環署擬納管廚餘
支持婚姻平權 民團租公車造勢
尋找好行達人 觀光局送十萬元
首爾爭辦2016年F1夜間街道賽
蘭嶼船不開 滯留旅客罵翻天
李登輝參訪日本太陽能發電廠
謝淑薇搭詹詠然 女網晉級四強
朱宗慶打擊樂團抵歐展開巡演
供不應求 50K高薪徵技術員
蘇格蘭踩街嘉年華 胡志強開場
1個月被偷5次 高市議員批治安差
習近平見港商 沒談政改
讓遊客安心 高雄清查夜市油品
回應大專生罷課 港府：尊重
颱風降大雨 花蓮農民兩樣情
林義傑籲學子 以實踐挑戰極限
習近平：建善謀打仗新型司令部
中市教師工會代課費 工會自付
災區重建 楊秋興批牛步化
亞運棒球對泰國 郭俊麟先發
百歲人瑞好眼力 穿針引線秀絕技
農糧署：蔬菜產區農損少勿搶購
第三方支付賣基金 金管會說不
基隆幸福吊車尾 張通榮盼補助
批奧步 胡辦質疑民調引導問話
台積電：耗水費不宜用度數為準
新北競選旗幟設限 環保又整潔
豬肉短缺 金門將採購台糖毛豬
桃園衛生局：女童非因疫苗昏迷
封鎖華爾街 籲關注氣候變遷
花防部助災後復原 投入逾8百人次
氣爆案 陳菊以被告身分收傳票
自製艦艇 海軍擬提新願景
常次轉政次 卓士昭助推外貿政策
彭淮南立院報告：妥適貨幣政策
漢和：習近平批准南海填海計畫
鳳凰降雨少 嘉南灌區拉警報
化解罷工 法航願凍結廉價航空
彭于晏演黃飛鴻 打戲淋雨7天
亞運女排 中華隊勝馬爾地夫
劉兆玄：漢字演變 兩岸可討論
陸俄潛艦開發 美海軍發出警訊
傷後復出 郭婞淳可惜拚牌未果
新華社：大陸告別唯GDP年代
台青年大使訪蒙古 表現獲好評
獅子山鎖國防疫 查獲150新病例
德國人加入IS 官方擬嚴懲
外資大賣 台股恐探9000點
布萊爾：擊潰IS須用地面部隊
月眉路拓寬案 基市議員質疑
違停遭開槍 泣訴警太過分
徵選愛情故事 金門建構幸福島
亞運棒球 金門大螢幕播中韓戰
吳副總統肯定女性企業家貢獻
陳菊列氣爆被告 藍綠反應兩極
亞運男籃 中華隊首戰哈薩克
今彩539開獎
台梵友好 西斯汀合唱團首訪華
經部准陸資13.5億購妙管家
iPhone 6熱銷 首週末破千萬支
威力彩開獎
土國庫德叛軍籲 越界入敘抗IS
壽險土地作價增資 有案例
被指氣爆案調查慢 監委澄清
教廷駐華代辦：台梵關係好極了
800m自由式接力 中華第5
西非兩國伊波拉疫情 已獲控制
南京台名品展落幕 29萬人造訪
葉蘊儀秀學生證 支持香港罷課
陸資來台 前8月年減逾25%
FIFA執委：卡達不會舉辦世足賽
北捷環狀線 最快12年後通車
限制股票給主管 宏?：責任較大
新iPhone開賣 首週末銷破千萬
德企業大缺工 2倍薪聘實習生
仁川亞運 南韓精選頒獎小姐
吳寶春麵包 飄義國味
聯發科創意實驗室 催生物聯網
三陽董事鬥法 公司派提解任案
鳳凰受災 土銀辦理紓困貸款
美股開盤 阿里巴巴下跌
傳有恐攻 歐盟並未升高警戒
伊斯蘭國點名殺法國人 警戒升
防加班 荷辦公室每晚準時消失
中共黨媒：4疆獨參加ISIS訓練營
電業法 民進黨主張廠網分離
IS籲格殺反聖戰聯盟國家人民
美股開低 阿里巴巴挫跌
助銀行轉型 先放寬轉投資限額
唐頓莊園影集新季 收視創新低
破日摘銅 蕭美玉騎到腿軟
宏?漫畫貼圖大賽 湯翔麟獲首獎
次長難產 經部面臨中階斷層
中華再添3銅 棒球旗開得勝
郝龍斌抵紐約 展開旋風式訪問
第4季就業市場 視食安信心恢復
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
小解遇襲 印度少女被燒死
否決資方提議 法航機師續罷工
連勝文：若賣任1張TDR即退選
持刀闖白宮男子 將出庭應訊
搶Xbox頭香 玩家排隊5天
爭調薪 德國亞馬遜員工又罷工
習近平見港商人 傳談及政改問題
蘇格蘭首席大臣：不公投可獨立
聲援陳菊 綠籲檢辦案標準一致
藍：綠批司法 為陳菊打預防針
傳湖南衛視節目有伊能靜遭禁播
鳳凰颱風發威 浙江34萬多人受災
美國盟友轉向 沙烏地向中國購買飛彈
中國白皮書 公布軍隊人數
9月23日 國內各大報頭條
世衛：伊波拉感染人數恐破2萬
新版食安「嚴刑峻罰」 擬「溯及既往」
香港學生罷課 台灣學生聲援
高志明談食安︰政府解決食安「作法錯誤」
食安究責 江宜樺擬下週處理
吸引優秀外籍人才來臺 移民署與美國學校策略聯盟
海港大樓回饋金喬不攏 林右昌籲港市以共生共榮為目標
5歲幼兒免學費就學補助 9月開跑！
甲骨文季度營運現金流創紀錄 達67億美元 成長7%
火炬計畫是煙火還是火種？
十二年國教民進黨沒政策
中國黃金周亞洲旅遊夯
Hami Apps軟體開發大賞 得獎名單出爐！
台股利空量縮 跌破9100點
台中金典國慶一泊二食住房專案 優惠價58折起
HOTEL QUOTE Taipei 與知名國際酒商跨界合作
“闖入者”藏匿800發子彈 白宮提升安全警戒
理想原味營火晚會 週五溫暖豋場
失踪3名阿軍人 企圖進入加拿大被捕
穎新社國際公司 9/24正式登錄創櫃板
漢磊轉換為漢磊投控之子公司 10/1承繼上櫃
風力發電業者申請陸籍工作船 航港局開會
國際商港郵輪旅客滯港應變作業要點
國際快捷郵件新增「大洋洲」地區
郵局提供免費Wi-Fi無線上網服務
中華郵政公司集郵電子商城
臺北2015第30屆亞洲國際郵展
發行中華民國103年全國郵展暨
Sogoart 15館長序 分享藝術理念 傳達友愛精神
「山水大師」吳定夫 心隨意轉獨創畫風
2014 城市氣候領導獎 台北獲得民眾票選最高票
9/27藝術夜拍會 Sogoart封面人物將現身簽書會
國際愛與和平日 南加州舉辦良心覺醒論壇
單井轉換公司債 9/24預收款券 每20分撮合一次
蔡依林代言 三星GALAXY Note 4
拼環保 富豪將自化石燃料撤資
世衛：勿禁伊波拉疫區旅遊貿易
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐股3大指數同步下挫
日磁浮中央新幹線 時速500公里
抗IS交換核寬容 美拒伊朗要求
網路犯罪數位鑑識國際研討會登場
可倫拜高中又傳警報 現已解除
闖白宮男子 車上有大量彈藥
投資人獲利了結 美股回檔
需求堪憂 國際油價跌
台有線通訊產值估明年增9.4%
9月中上旬新車掛牌 倍增
華銀主辦日盛國際租賃聯貸
升息預期 資金流入美股基金
陸面板營收估全球市占逐年攀升
九合一選舉 政治獻金可節稅
雙北新成屋量大區 房價盤整
法人：亞崴Q3毛利率看佳
美股挫 恐不利台股表現
廣穎擬現金增資 籌1.28億
郝龍斌拜會紐約市議長
對流旺 宜花高屏防大雨
關島熱低壓將成颱 氣象局關注
台灣大助創業 運算雲免費體驗
遠傳電子繪本徵件 首獎出爐
傳斷Beats音樂服務 蘋果否認
黛妃4件禮服 將於加州拍賣
台股開盤下跌0.36點
遊戲新龍之谷改版 增傭兵系統
美巴士翻覆意外 華裔乘客喪生
台智慧機銷量 宏達電連4月稱霸
加韓簽自由貿易協定
開大麻俱樂部 美記者辭職
萊斯：東南亞國不應選邊美中
北韓對陸紡織品出口4年增3倍
法酒鄉8世紀傳統 褒揚呂慶龍
少年跑步未碰撞 大腿竟骨折
日貨是否降價 經濟部關注
蒲亭：俄銀行不停止烏克蘭業務
義馬凱有機農業 尊重自然與人
巴西經濟暗淡 產業面臨危機
歐洲央行：非常態行動救經濟
林永樂：與邦交國關係穩固
邱文達：食管法研議溯及既往
交通部：希望讓高鐵永續經營
金管會：股市發展穩健樂觀
四川3歲童醉酒 10日未醒
保存歷史 新北消防獲金檔獎
法人：頎邦Q3估續創新高
亞運女網團 中華拚冠軍賽門票
聖愛美儂酒鄉 Jurade功不可沒
IS掛鉤組織影帶 綁法男嗆撕票
宏達電渴望820 陸預購報喜
再添一樁人事 三陽總座退休
東大體中氣爆 3百學生驚醒無傷亡
南韓：北韓實驗飛彈欲載核彈頭
美國防部：美軍空襲敘利亞IS
才說無懼IS 1法國人遭綁架
新台幣早盤先貶再升
平盤震盪 生技相對強勢
美巴士翻覆 運輸委員會要查
港大專團體就政改向特首請願
中東緊張 避搭飛越衝突區班禨
副總統：吳子安護照事件非特權
聯電擴規模 續覓晶圓廠投資
台北獲城市氣候全球公民票選獎
吉特補一刀 陳偉殷無緣17勝
寒舍Buffet品牌進駐南港展館
統一投資阿里巴巴4.5億元
食管法修法 藍盼1個月完成
iPhone6進補 通路商業績旺
抗暖化損經濟 美財長斥謬論
副總統：菁師獎是大愛傳承典範
湖南醴陵炮竹廠爆炸 12死33傷
仁川亞運開打 中華健兒有保障
陳菊列被告 楊秋興籲勿心虛
i-Watch螢幕可感應按壓力
北巿情殺案 凶嫌戒護就醫
國慶文化訪團 蒙特婁演出
梁國新：兩岸共創電子商務商機
傳張顯耀轉任漢翔 江宜樺否認
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
陸9月製造業PMI 止跌反彈
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
餿油波及 量販週年慶拚業績
台水招評價人員 錄取率3.69%
江揆：GMP做不到百分百 思考存廢
韓遊客攀升 新北貼心韓語服務
高材生砍殺前女友 家屬批可惡
公平會緊盯颱風後菜價
美轟敘國IS 傳阿拉伯國家助陣
郭蘅祈籌備音樂會 咬牙吊鋼絲
支持無殼 巢運請總統回娘家
江揆：納管廣義工業用油子項目
經濟表現參差 陸領導人傷腦筋
貪官攝影作品 撤出京滬地鐵
美財政部硬起來 遏阻企業避稅
中市餿油品82噸 陸續銷毀
量販激戰 愛買家樂福攻網路
IMF：貝里斯經濟前途比預期糟
新台幣中午貶0.8分
東京著衣疑被掏空 約談鄭景太
亂打逾百通119謊報 男遭開罰
陸賺刑具害人權 國際特赦譴責
追油源 江宜樺：港同意台派員
陸PMI報喜 亞洲股漲
法人：泰林Q3業績估增1成
徐重仁：企業要盡社會責任
iPad題材增溫 健鼎股價熱
金正恩久未公開亮相 南韓揣測
職災傷病 醫籲勞工善用資源
銀川市公安局副局長違紀遭雙開
獅子山賴比瑞亞 維持紅色旅警
北市警疑收夜店規費 檢警查辦
台大北科專利技術 邀廠商媒合
列被告遭傳訊 陳菊：尊重司法
新台幣匯率 午盤暫貶0.8分
勞團盼擴大墊償 勞部：待研議
情殺案 KPMG表遺憾
低碳城市論壇 傾聽青年人聲音
競爭恐加劇 聯發科挫
散播希望種子 連勝文總部亮相
徐重仁：做好管理 平價非黑心
空氣品質受肯定 北市國外獲獎
台幣貶助毛利率 矽品走堅
桃園縣藝文廣場 直播中韓大戰
重陽節將到 李沃士向長輩祝賀
美海空轟敘利亞IS 出動F-22
颱風遠離 高麗菜價回穩
古馳家族訪華 出席外交活動
吳志揚：培訓優秀單項運動人才
越南與荷蘭合作因應氣候變遷
藥水軟膏分裝藥 明年起不給付
熱比婭促印尼公正調查遭逮維人
職場體驗博覽會 助青年就業
3X3投資術 掌握穩定配息
陸鋼品亂竄 鋼鐵股腿軟
許淑淨舉破世界紀錄 獲贈名錶
廣告熱門山城路 秋冬雲霧繚繞
iPhone 6將開賣 電信業備戰
聖多美普林西比農漁業部長訪華
酒後駕車 竹東刑警撞死騎士
邱鏡淳LINE問 哪裡先設WiFi熱點
研究：16-24歲女 易遭戀愛暴力
鹽奶殺嬰案 10/28宣判
港占中發起人暗示10.1占中
台股收盤跌49.75點
1元慢跑 增進健康賺學習金
25年頭一遭 鳳凰上海登陸
校園兒童劇 巡演許世賢奉獻
台韓陶藝交流 韓媒體頻採訪
台股跌49.75點
供貨小米遞延 瑞儀9月回溫
海外作戰 美自圓其說理由很多
10月台指期跌11點
維護資安 南投邀警大教官講習
拉不拉多犬害人犁田 飼主遭訴
台股量縮走跌 9100失守
亞運男籃首戰 中華半場落後10分
清淤疑挖斷瓦斯管 斗六虛驚
歐銀貿易金融論壇 劉志攻演說
康舒連2天跌停 老總賣股喊卡
10月電子期漲 金融期跌
逼兩女兒供逞慾 媽與男友判刑
樂天攜手台東縣府 拼國際市場
柯：助組總工會保障藝文工作者
BRT優先號誌 9月完成測試
1至7月巴拿馬機場旅客增9.6%
走出氣爆傷痛 受災店家帶頭衝
夏威夷影展軍中樂園搶最佳影片
狗屎為患 華州屋主自救保潔
台灣虎航將飛 浩角翔起代言
得公民票選獎 郝龍斌謝獲肯定
高材生殺女友 警：占有慾過強
高材生殺前女友 死者導師不捨
中華電Hami大賞 300隊伍角逐
舒跑杯路跑 與薑餅人快樂起跑
工研院附設托嬰中心揭幕
三星Note 4 蔡依林代言
石門大灣坪 假日15時後免收費
罹類風濕性關節炎 初秋適出遊
全球氣候變遷 紐經文處研討
大膽化彩妝 建國科大男生奪金
劉德立與巴拉圭4前外長敘舊
男子躲查緝駕車逃 油耗盡遭逮
三大法人賣超台股71億元
成大大學部首批陸生對台印象佳
防勞保黃牛 培訓醫護志工
大陸首富 阿里巴巴創辦人馬雲
華潤電力前總裁涉貪 被刑拘
美轟敘國IS 炸死20多名聖戰士
陸生納保 藍盼24日完成初審
百歲人瑞祕方 呷食不要過量
不被學生尊重 5成老師不快樂
全國社區聯繫會報 分享經驗
咬破警車椅套 婦遭重罪起訴
亞運男籃 中華首戰不敵哈薩克
公費流感疫苗將開打 對象放寬
苗栗民宅氣爆 男背部燒傷送醫
侵吞逾億鑽石 葉兩傳仍不認罪
AIT主席薄瑞光24日訪台
校園霸凌 言語攻擊排擠最嚴重
安寧病房故事 面對癌末不茫然
秋分迎秋雨 北京城區陷擁堵
亞運女網團 詹謝殺進金牌戰
危險情人三特徵 警：應避開
長者泡公共溫泉 身體不適送醫
連陣營：連勝文如實申報財產
薄瑞光24日訪台 將晉見馬總統
颱風天偷排廢水 電鍍廠遭查獲
中市國慶煙火 3天12億商機
新台幣貶 1.1分
鄭景太涉假發票 掏空東京著衣
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殺警案 幫派分子周譽騰投案
登革熱嚴峻 單週增逾500例
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近半南韓大專生 謀職學非所用
馬習會 江揆：機會看來不很大
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習將打江澤民 專家：不太可能
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遭指政治獻金涉弊 羅淑蕾澄清
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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殺警案 馬促霹靂手段恢復民心
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遠洋船員疑病暴斃 遺體返台
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亞運雙金 政院再各頒100萬
羅瑩雪：刑法不溯及既往
新北就博會登場 釋近7千職缺
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連勝文邀柯文哲一起找會計師
龔清概遞函 王郁琦：剛好訪台
APEC馬習會 陸重彈舊調
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黎賢聖案 李翔宙：無影響國安
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供毒少女從事性交易 警逮9人
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重男輕女 越南男女比例失衡
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黃聯昇探訪阿根廷台灣鄉親
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馬雲：陸貿易結構爛 給阿里機會
染錄混油未銷毀 綠委質疑流向
傳美光合作喊卡 日月光不評論
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亞運女團金牌戰 詹詠然奪第1點
劉鐵男受賄案 河北開審
政院投書星媒 說明台食品安全
柴油摻生質柴油 經部考慮重啟
高市年舉債百億 審計處促節流
台服務業閃亮 具國際化實力
趙天麟爆還有餿油 工業局允查
電信三雄26日上午賣iPhone 6
蘇格蘭公投 陸：台灣議題不同
梁國源：央行年底前不會升息
女團金牌戰第1點 詹詠然搶七勝
教長：大學數量應降到百所
加工絲原料價跌深 法人關注反彈
台股收盤漲13.59點
抗IS聯盟納各路好漢 存續成疑
審計處：高市歲入不足舉債因應
台股收盤漲13.59點
中市公寓火警 婦嗆傷送醫
竹檢指揮辦案 偵破偽鈔案
10月台指期漲13點
女患病不嫁 家人判贈600萬
全國同步掃黑 中市破暴力集團
華航攜牛耳藝術 打造音樂之旅
立委指北宜直鐵效益低 不支持
王菲謝霆鋒復合 李亞鵬祝福
10月電子期 金融期都跌
小英：嘉市膠著 盼選將加把勁
亞松森國際影展 放映台片獵豔
陸生若比照外生納保 補助4成
山月(村)推太魯閣文化 盼列世遺
台股量縮反彈 後市待量突圍
各國使節停霸王車 欠紐約近5億
教育顧問相挺 翻轉偏鄉向上
安謀推最新32位元處理器
陸船來台 國安局坦承無檢查人才
立院初審 在台陸生可保健保
英穆斯林團體：IS不代表伊斯蘭
沙門氏桿菌侵 致動脈瘤危生命
連勝文市政顧問團 歐晉德領軍
圍標中元普渡採購案 4人遭訴
彭淮南：外資今年迄今買超
恐怖分子入境 國安局全程掌握
鼓勵租弱勢 補貼擬減免所得稅
重振儒道 高師大校園祭孔
傷勢陰影 林子琦賽前祈禱
韓籍老翁走失 僑生翻譯助歸隊
巢運質疑炒房 要薛凌辭召委
台積電Q4擬徵才2200人
青島鬆綁首套房貸認定標準
傳法航凍結廉價航空 終結罷工
遭點名辭召委 薛凌：尊重
三大法人賣超台股38億元
亞運武術散打 高玉娟添銀
日美TPP部長級會議 歧見仍存
餿油過後 台北犁記重新開張
古蹟加咖啡 星巴克進駐大稻程
竊嫌躲圍捕 吸毒解癮遭逮
休旅車國道起火 警救出昏迷女
環評大會審六輕 環團籲停審
紀念郭美貞 劉敦仁為友出傳記
黎賢聖案 國防部：無忠誠問題
陳明文傳中風 妻：感冒住院
陸生納健保 立院有條件初審過
亞運女網團體金牌 第3點決勝負
氣爆災損鑑價 災民質疑落差大
廟會名義組幫派 暴力討債被逮
錄音外洩 柯文哲：像水門案
聯大開議 外交部續洽友邦發聲
ATP通牒 盧彥勳亞運恐退賽
研究土石流 詹錢登獲美ASCE會士
湖南炮竹廠爆炸 副市長免職
感謝關懷警政 金門警長贈公仔
主管上任 金門警長：無縫接軌
孫立群投書：重建美食王國美譽
謝淑薇單打連敗 奪金看雙打
寂寞星球推薦台灣夜市美食
向馬總統丟鞋 王獻極無罪定讞
氣爆案 雄檢25日傳陳菊
表揚優良教師 胡志強感謝奉獻
新台幣收貶 0.8分
避孕觀念落後 醫師進校園宣導
皇翔御琚首筆二手房 每坪275萬
新版科技白皮書 12月報政院
周譽騰移送複訊 檢提訊易寶宏
周譽騰否認動手 警方移送北檢
呼羅珊對美國構成嚴重威脅
美空襲敘利亞 日圓亞洲盤走升
水淹3公尺 重創阿尼色弗之家
義大利首飾展 創意和工藝結晶
男駕贓車拒檢 警射破輪胎逮人
搶iPhone 6陸市場 三星提前賣
中一中慶教師節 Q版畫獻老師
駐韓副代表與仁川聖母醫院簽約
氣爆案 雄檢：陳菊挨告屬他案
陸生納健保 教長盼比照外籍生
香港罷課學生 遊行到中環
宜蘭藍營 蘭天使法律顧問團
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星巴克拚展店 年營收可增逾1成
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艾未未惡魔島展 控訴陸侵人權
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揪科要執照？ 交長遭經部打臉
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工研院：企業用Juiker好處多多
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納陸生 陸委會：不會拖垮健保
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馬英九：雲林改朝換代時間到了
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敦南藝術館 1.76億元標脫
國家文藝獎 王小棣淚謝黃黎明
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三星Note 4提前上市 迎戰勁敵
台勞動力吃緊 中高齡婦女補上
陸船來台施工 移民署：已處理
外交部發布尼日紅色旅警
國小新生數降 盼師勿擔心減班
日圓貶 百貨業稱沒聽說要降價
70年不見 平等國小師生再聚首
胡志強林佳龍談賭盤 11/29才算數
勒斃前女友外婆 男一審無期
中選會：開票時攝影應制止
餿油風暴後 吳記自製豬油
消保處：通路商願推日商品促銷
經部擬邀日系汽車等業者促降價
成功守住雙打 亞運女網團奪金
先天心臟病手術 懷孕免擔心
占中熱身 港大專生到中環遊行
中信金與日本常陽銀簽MOU
PTT鄉民提問 柯文哲晚間上陣
櫃買捐150萬元 助泰源國小少棒
亞運69公斤級舉重 黃釋緒獲銅
釜山航增班台灣 來回不到2千
讚許淑淨 楊秋興：縣長時結緣
大轉折 沙柯吉涉貪調查中止
國台辦：鄭立中訪台 考察交流
檢驗秘密武器 原料油驗脂肪酸
央行年底前開放非銀行兌人民幣
香港富豪成美國大學最大金主
周佳溱亞運摘金 高市將發30萬
霸地盤傷同業 計程車司機被逮
因應蘇花改車潮 花蓮新闢道路
涉殺警案 檢方聲押周譽騰
嫌犯陸續落網 殺警案架構浮現
打擊山寨 警緝香奈兒偽品
詹謝配奪金 王思婷樂見合拍
朱宗慶樂團訪歐首演 震撼林茲
開發金明年獲利 估突破百億
鐵礦石價格 將視陸第4季購量
陸軍幸福久久聯合婚禮
復古福特野馬出場 成獵影焦點
黨部興友會輔選 楊秋興：好轉
台中商銀認同卡 刷卡助瑪利亞
釜山航免費供餐 混血比廉航優
陸軍十軍團聯合婚禮 幸福久久
最後施政報告 蘇治芬上台黯然
蘭嶼小7 收銀員要認全島族人
誘騙少女拍裸照 網狼竹東落網
機車違停難解 黃秀霜提收費制
掃蕩三大幫派 警方逮捕15大哥
老太婆說 楊秋興：菊力不從心
中市社區關懷 突破200據點
何正光：警察生涯難忘白曉燕案
采盟桃機 推動台灣黑熊保育
歌劇魅影最後倒數 吸逾十萬人
異議非犯罪 美促釋放伊力哈木
葫蘆墩圳水溝蓋 中市暫不掀開
德通社訪馬總統談兩岸關係
表揚教師 李沃士與老師相見歡
馬總統：兩岸發展可學習德歷史
贈豬腳禮盒 苗縣里長選舉傳賄
苗栗市長參選人鄒玉梅車禍昏迷
亞洲漿紙復育林地 促永續發展
表揚金馬教師 福建省府賀節
台中山海環線 修正報告送中央
殺警案 郭士均投案
竹市R1土徵案 內政部要求補件
日增制裁 俄表失望斥不友善
捐血考試可加分 陸網友怒批
王郁琦：APEC邀請函符前例才收
虎頭山風景區 桃園縣觀光亮點
VOC量惹議 六輕環評部分通過
棒球中韓戰 金門為中華隊加油
桃園表揚教師 吳志揚頒發獎座
德9月商業信心 挫至17個月低點
淡海輕軌無柵欄管制 號誌警告
神之調度 詹皓晴暫代教練摘金
英空襲IS蓄勢待發 待國會批准
亞運再奪雙金 江揆祝賀
英遊客命案 主嫌疑藏身曼谷
網購節 PChome下殺2.7折
攻指紋辨識 F-敦泰攜手挪威商
日圓貶 通路推優惠促銷
美再空襲敘 聯合國會議將登場
印尼：台應要求簽雙邊自貿安排
陸委會預算 解凍1.6億元
開發摩島 印尼盼打造迷你台灣
今彩539開獎
台新金銷野村基金 無聯手外資搶彰銀
飛碟球奪金 周佳溱個性開朗
美連番空襲 傳擊斃呼羅珊首腦
搶主權 陸法院裁決涉釣魚台案
對俄制裁後續 歐盟下週檢討
學民思潮：中學罷課安全不遊行
流感疫苗 北榮發號碼牌接種
政院頒發柴松林終身貢獻獎
政院：達規模食品業者設實驗室
小米機資安測試 NCC近期公布
侯佩岑入住 5星級月子中心開幕
台鐵承諾 調度不及無座全額退
金管會擬修法 增人民幣兌換點
券商不能退佣 金管會嚴格要求
台灣網路購物節 商機百億
東京著衣：絕無掏空情事
抗韓失敗 中華0比10遭扣倒
朱立倫：水岸都更非全社會住宅
財部推食用油進口製造用電子發票
荷蘭將派戰機 加入空襲IS
三星股價挫至2年低 坦伯頓低接
郭士均到案 坦承在場但未動手
德將邀歐盟國家共商難民問題
華儲有軍品 航警：正常運送
傳謝國樑接主委 有利基隆選情
歐盟大規模掃黑 逮捕逾千人
推動亞太理財中心 商機龐大
趙寅成和金敏喜分道揚鑣
財部支持挹注內政部住宅基金
加工處與日月光打造廢水回收廠
苗栗市長參選人鄒玉梅車禍身亡
周佳溱亞運摘金 媽媽平常心
僑委會頒獎德國僑校資深教師
南韓決定採購40架F-35A戰機
STUDIO A週五凌晨開賣iPhone 6
美專家：遼寧艦繞日本列島示威
闢謠 陳政寬：全力輔選陳以真
德拉吉：歐元貶反映貨幣政策
今彩539 頭獎無人中獎
中日同意重啟磋商海上聯絡機制
倫敦地鐵週末不打烊 明秋上路
蔡英文：嘉義市非贏不可
美新屋銷售 攀抵6年高點
日女童分屍案 前自衛隊員遭逮
殺警案 浮出黑富二代交際網絡
iPhone 6未開賣 陸海關查水貨
華航運導彈導引配件 非危險級
華航：軍方切結 軍品即可運送
高雄航警：軍品用陸運去桃園
美空襲 蓋達在敘分支撤基地
航警安檢到軍品 空軍：零組件
網球保齡球捷報 中華隊添2金
詹謝解心結 謝爸獲首金
談判加薩停火 巴人先統一口徑
國務院：大陸全面開放快遞市場
鄭立中訪台 29日見林中森
話題組合詹謝配 連扛3場摘金
陳菊雄檢應訊 綠參選人忙聲援
航警查到導彈配件 軍：零組件
台與美連動 市場解讀明年才升息
管中閔提工時銀行 勞部：不宜
5大銀行新承做放款平均利率降
參選人遭撞亡 苗市長選情添變
評對手 柯P：連勝文有禮貌親切
大陸與東協就自貿區升級有共識
菲南暴力團體揚言殺害德國人質
鄒玉梅拚選舉遇死劫 聞者哀慟
最糟估計 明年初140萬染伊波拉
綠委質疑 人民幣將成台灣流通貨幣
彭淮南：壓低房價漸有成效
「罷免連署」成偽造文書被告 台聯聲援
台版水門案？ 周刊爆「柯陣營談話錄音外流」
斷資金來源 美轟伊斯蘭國油田
褲子太緊 iPhone6 Plus易折彎
9月25日 國內各大報頭條
李沃士遭約談 仍獲國民黨提名
轟炸IS F-22猛禽戰機首參戰
台灣首家飛航訓練中心成立
安理會決議 禁止傭兵加入聖戰
習近平反腐 澳門賭博業趨蕭條
斯諾登獲得瑞典「諾貝爾另類獎」
「飛彈頭」空運未報備 空軍被空警查獲
網路購物平台 營造100億元消費商機
趕行程 苗栗市長參選人車禍身亡
旗津道沙灘酒店 春酒尾牙度假饗宴 『齊旺盛宴』
12/29開放交易公司債及金融債券
OTC公告「開放式基金交易平台」10/27正式上線
航港局舉辦「高美燈塔臺中GO美」活動
中華郵政 103年第4季發行郵票計畫
《老師，謝謝您》音樂舞臺劇 向全國教師致敬
減碳拯救地球 要從自身作起
至盼立法委員能理性問政！
台股盤中失守9000點
保「胃」戰起跑 「藥」吃對！
上櫃股票晶宏 9/26起得為融資融券交易
澄清大陸工作船申請兩岸直航適用法規規定
103年下期營業用車輛使用牌照稅 請如期繳納
高志明：污染嚴重 食安還會爆
推動參與TPP 台美政學界交流
世衛：伊波拉疫苗年底大量供應
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
安理會決議 各國應阻外國戰士
別更新 蘋果iOS 8.0.1也有問題
Linux安全漏洞 比心臟出血還糟
遭俘西方記者 IS逼改信伊斯蘭
全球智慧工廠成長 明年樂觀
古巴女醫師 自巴西逃往美國
假車禍 原來是巴西警察求婚記
蘋果A8處理器單 三星分杯羹
台封測業領先 陸韓成長快速
市調：太陽能價格十月可望調漲
台股需帶量突破弱勢整理格局
逾7成企業 2年內投資巨量資料
國民遭斬首 法堅持軍事行動
調查：房市觀望 選後交易量回升
國壽twAA+評等 獲信評確認
嗆蘋果 三星Note 4搶先登陸
瑪莉皇后號80歲 20呎蛋糕慶生
周譽騰陳致霖涉殺警 羈押禁見
微弱鋒面 傍晚入夜秋涼
冠軍赴義參展 推風格磁磚
日裔上將 獲提名美太平洋司令
蒸蒸日上 葳天上半年營收大增
美伊領導人 歷史性首次會談
聖戰士斬法人質 法總統轟懦弱
黑莓新機問市 盼浴火重生
中美洲經貿團訪巴拿馬成果豐碩
玉晶光8月每股虧0.33元
台灣大購物 推i6現貨搶購
周小川傳交棒 郭樹清呼聲高
台股開盤上漲28.27點
F-豐祥掛牌上市 漲幅逾47%
iPhone 6將開賣 電信業神經繃
台股表現 曾銘宗：密切觀察
國5費率 葉匡時：高公局檢討
陳士魁：陸多管齊下統戰台僑
遊三峽大壩 台港澳華僑免費
日貨反映貶值 曾銘宗贊成
台助中美洲漁業及水產養殖計畫
黑莓推Passport 評價褒貶不一
F-豐祥看好下半年 第4季成長
北市食品工廠大火 無人傷
美最大原住民區 獲政府賠償
李亞鵬祝福王菲後 取消關注
聖戰士斬首法人質 提人頭嗆聲
氣爆案 雄檢傳陳菊查有無瀆職
新台幣早盤貶
張善政：小米機應尊重消費者
國慶假期 高鐵再增3班加班車
中選會：開票攝影讓買票者驗票
陳保基：對陸未增開放農產進口
令狐榮達訪魁北克推動雙邊交流
聖戰團體斬首西方人質一覽
服貿未審 總統：對台灣很可惜
新機災情頻傳 庫克大話說太快
陳保基：農曆過年豬價可望回穩
STUDIO A將開賣 果粉熱情排隊
中市禮大人守護讚 服務加值
曾銘宗：股市大戶約一半未回來
景氣調查 營建業上揚
安家費加聘禮 菲青年投靠IS
美股大漲 台股盤中開高走低
華碩電腦捐贈瓜地馬拉偏鄉
台經院：8月製造業看法轉保守
富邦證率先獲准FINI保管業務
鄒玉梅車禍亡 徐耀昌哽咽弔唁
蕭美玉自由車爭金 步步為營
特教校性侵案 人本：求償官員
勝華傳被抽銀根 再吞跌停
陳保基：新設飼料廠推分廠分照
卜睿哲：馬習會4議題須先解決
菲南恐怖組織 揚言斬首德人質
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
佐科威神話 真實檢驗才開始
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬總統：不完成ECFA 難競爭
教師節 高教工會頒師奪獎諷刺
港特首：望2017年實現普選
鄭崇華盼能像小孩般天真快樂
國5差別費率 葉匡時：1週檢討
iPhone 6快開賣 空機人氣旺
Adobe中國研發分公司關閉
亞運划船賽 汪明輝游宗威奪銀
授權金進補 智擎漲停
新光三越南西店週年慶 湧人潮
習大大反腐 澳門賭博業蕭條
調查：常喝甜飲少蔬果易鬱卒
單車輕旅行 桃園設服務中心
蠟筆小新太色 印尼官方警告
美媒：台灣考慮公務禁用小米機
肺癌新發現 關鍵蛋白質抑轉移
珠寶鑑價節目 NCC要求公會自律
陳士魁：僑教中心不涉政治議題
大陸快遞市場 對外資全面開放
新台幣中午貶2.9分
水上警察特考 12月6日重考
金城武樹離加護病房 需3年療養
動物管理漏洞 農委會願檢討
佐藤健演劍心 不吊鋼絲跑屋頂
中日恢復海事磋商 期望勿過高
台企銀釋股案 可分批釋股
被說像陳奕迅 林子琦：很榮幸
狗狗出任務 機場失物認領變可愛
美將取消武器禁運 越南稱讚
產品獲美專利 台微體漲停
訪北韓美教授：平壤相當開放
外交部：APEC邀請函尊稱頭銜適當
交部：危險軍品不會用客機運送
強索百萬工程仲介費 基警逮12人
宮保王火災 影響3國中午餐
吃藥配胃藥 制酸劑年吃逾6千座101
中藥商行賄案 3前立委有罪
經理人：全球減碳看好替代能源
觀光客增 總統：台魅力被發現
政策成效現 台經院估央行打房暫緩
無牌車占路 北市10月起移置
羅東文化廊道 供導覽解說服務
男違停 警勸導駛離抄獲毒品
創意變商品 節水花盆銷歐洲
冒用身分結婚來台 陸女送辦
陳士魁：陸宴台僑 觀察後續
汪明輝划出生涯亞運第二銀
卜睿哲：北京應同意APEC馬習會
台鐵國慶票 熱門自強號售完
港占中發起人：10/1非占中日
警追回泰迪熊 印尼妹破涕為笑
葉匡時：104年燈會加派區間車
解南海爭議 總統盼參考東海倡議
新台幣午盤貶2.9分
共軍腐化 學者：強軍夢挑戰大
火燒連環船 竹市府判賠逾千萬
再修食安法 立委指問題在執法
鄒玉梅驟逝 苗市長選務不影響
廢大戶條款 券商要提精確報告
公有地流失 巢運籲全民監督
台知園區審查 邱鏡淳親自北上
防奶嘴司法官 考試資格擬趨嚴
內需不旺 亞銀砍東南亞GDP
iPhone 6撲台 非蘋陣營心驚
俗夠大碗首購屋 北台有12處
藍委籲法定錄影 中選會認合理
巴西經濟前景 牽動羅賽芙連任
逃逸泰勞持偽證件 遭員警識破
公務員禁Line 電信自製軟體出頭天
台灣經濟成長 亞銀上修預估
光學雙雄跌停 類股不支倒地
照顧長輩 林明溱推增健保補助
林義傑穿高跟鞋 挺公益路跑
大佳歡樂牆 新主人曹佑寧堂妹
台股收盤跌86.90點
IS搶戲 蓋達恐吃醋攻擊歐美
4G基地台 江宜樺促加速建置
吸收學生當成員 臉書下召集令
北檢反賄選 要莊鴻銘送250麵包
美斷恐嫌金脈 印尼團體遭制裁
發票千萬獎 16256820
曾銘宗預警 房價往下跌
台股收盤下跌86.90點
基本面欠佳 德意志證喊賣神隆
群聯：第4季NAND需求看旺
以巴衝突 美國斡旋心餘力絀
西非伊波拉疫情 全球齊力對抗
亞股回吐漲幅 紐元重摔
美帶頭空襲 擊斃IS至少14戰士
男籃8強關鍵戰 中華半場落後
情殺案 林女曾拿防狼劑防身
資通安全科技中心 最快105年設
發票開獎 千萬獎16256820
10月台指期跌98點
消基會疑百餘億健保費轉嫁民眾
發現保險套 男涉勒斃前女友
江宜樺：加強打擊黑道幫派
拚縣長 魏明谷提社福加碼
日圓貶 經部下週邀喝降價咖啡
馬航陷困境 經營舉步維艱
10月電子期 金融期都跌
關中：氣爆案行政首長要負責
未及時處理竊案 警：多案齊發
男子吸毒被逮 入警局不適暴斃
陸電影票房強強滾 上看1500億
補助經費 中市助地方企業創新
比利時安樂死 合法化多年
台股9000大關 險失守
亞運划船元老 汪明輝再奪銀
食管法提高刑度罰金 最高2億
淡江推大碗公 用餐環保又省錢
急降雨淹石榴 速清淤暢水流
遭控作假帳 中租：舊案已勝訴
假身分真護照 女外勞遭識破
江宜樺促部會思考 助傳產轉型
韓空軍參與美紅旗阿拉斯加軍演
1分惜敗陸 亞運男籃無緣八強
三大法人賣超台股81億元
MG149案 檢方赴台大調閱資料
排球賽搭虱目魚節 盼熱鬧加分
強化論述 謝立功增2名發言人
陳菊應訊 支持者與法警推擠
高雄氣爆案 雄檢傳訊陳菊
搭高鐵運毒 啤酒罐藏海洛因
台北機廠保留 郝：尊重都委會
軍品案 國防部：華航文件不齊
警開槍追捕毒蟲 雙方皆掛彩
錯失絕殺 男籃亞運1分負陸
金城武樹安全健康 蜜蜂來築巢
胡志強：山海環線修正後送中央
史亞平：陸APEC邀請函無矮化
主計總處：依法計算二代健保費
新店氣爆案 北檢傳喚死者家屬
台積電海思合作產出16奈米產品
投資俄賭場 伍豐不怕沒客人
中和警掃黑 查獲竹聯幫虎三會
殺警案 郭士均否認踹警
送芥菜苗上阿里山 供不應求
新月集團巧思 廢油化身手工皂
MG149案 檢方約談蔡壁如
部落觀光 教長盼結合偏鄉學校
竹科保安警察銅鑼小隊揭牌
高教少子化 學費恐少30億
黃金交叉可期 台股表現成隱憂
台大醫院澄清 調資料非搜索
環署力推資循法 目標零廢棄物
反腐進邊疆 西藏多人落馬
衛福部：修法不溯既往仍可重罰
陳慶鍾作品 改列入圍曾虛白
新台幣收貶 6.2分
南韓：南北韓需暢通溝通管道
殺警案 郭士均游家樺送複訊
金門慶祝教師節 向教師致敬
卓伯源施政報告 打造幸福彰化
PIMCO涉灌水 金管會清查
紅會水芙蓉計畫 學童傳唱原聲
婦高燒腹痛 30年避孕器惹禍
大尺寸面板出貨 9月攀今年高峰
大陸有備而來 中華男籃惜敗
高志明：把關食安 嚴刑無用
電子業華麗轉身 撐台經濟表現
茂迪獲陸客戶模組訂單
財部招商 盼增民間投資1300億
美共和黨幹部參訪 讚金門漂亮
藉彭麗媛促銷 韓美妝店大賺
副總統促企業社會責任生根
高雄發生客運車禍 3乘客受傷
央行維持利率不變 連13凍
南韓全新退稅伺服器近日啟用
桃機三航站說明會 逾300團隊參與
虎尾毛巾節 展巾彩生活
自由車全能賽 蕭美玉亞運摘金
南寧北京高鐵通車 半日到達
土地公當靈感 獲教育部文藝獎
台灣大入股國? 取得頻譜
法防長：考慮空襲敘境伊斯蘭國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
APEC馬習會 陸學者：恐難成局
邀喝咖啡促降價 經部:業者知進退
維族學者上訴 世維：恐無結果
鴻海旗下國? 與台灣大合作
反腐 北京市各區設專門審訊室
香港台灣月 側重文化共通點
氣爆案喪子女 父母與欣欣和解
台股有機會走基本面反彈行情
德媒轉載錯誤 外交部要求更正
證交所證實大戶有出走跡象
外媒傳周小川將卸任 陸媒駁
蕭美玉火力全開 全能賽摘金
亞銀：東協共同體時程恐延後
機要秘書喬人事 收紅包遭起訴
高雄客運撞民宅 3人受傷
鄒玉梅車禍亡 府副祕書長弔唁
股市大漲小回 張盛和：正常啦
iPhone6襲台 藍寶石基板台廠迎肥單
火山災民慾難耐 菲擬發摩鐵券
大陸學者：兩岸未來要慢慢談
4G合縱連橫 台灣大牽鴻海
藥師：吃藥配胃藥 小心副作用
藍綠陸政策幹部 上任後首交鋒
大摩：滬港通對台股影響不大
鴻海國?攜手台灣大 電信合作
共軍：中印管控對峙 邊境和平
MG149案 名嘴提出4大疑點
敘政府軍奪回首都東北關鍵城鎮
飛車躲攔檢 掰恐挨妻罵
老態龍鍾說 陳菊籲勿歧視老人
王金平見薄瑞光 談兩岸經貿
正視居住 北市推出租住宅綱領
北市牛肉麵節 百碗冠軍麵免費
綠聲援陳菊 楊陣營路過嗆警
宜蘭首例登革熱 縣府加強消毒
陸：中日重啟海上防務聯絡磋商
行員5秒關懷 守住婦人200萬
葛蘭素新舵手 相中RBS董座
解放軍700人 將赴南蘇丹維和
雲林掃黑 村長涉暴力討債遭搜
對流旺 大台北中部豪雨特報
法國人遭斬 國內瀰漫憤怒
台南好米嘉年華 彩繪稻田
王金平黨籍案 高院26日宣判
一路靠大陸 澳洲礦業好運或盡
老翁陳屍玉米田 疑自摔或中暑
火車票秒殺 學子首次返鄉路遙
國3南投路段6車撞 幸無人傷
棒球輸韓 球評：調度出問題
韓官員見李克強 表願貨幣合作
亞運高球 潘政琮首輪第1
反家暴 南投縣府鼓勵勇敢求助
烏克蘭總統：2020年申入歐盟
抗伊波拉 獅子山宣布隔離3區
王建(火宣)退官舍 張博雅無處可住
陸生納健保 藍：綠邏輯不一
省諮議會新書 議員小傳及前傳
大樓機車停放 研議納入法規
綠色隧道修剪 整排禿頭惹議
85老翁疑竊車 辯稱車屬自己
彭淮南：房價持平最好再跌一點
台灣之星賣i6 供400支現貨
鄒玉梅遭撞亡 駕駛靈前說抱歉
蕭美玉奪金 母校大甲高中沾光
大陸迄今破獲非法炒匯138億元
騎車為活下去 造就車后蕭美玉
中美防務磋商 戰略部門將對話
連營競選MV 挑上任賢齊挺到底
被指核准石化管線 副總統澄清
巢運5訴求 連勝文簽承諾書
女子高球 亞運首輪第7
日機器娃娃啦啦隊 好萌秀舞技
蕭美玉奪金 江揆祝賀
陸客線上申辦系統優化年底完成
東部海域地牛翻身 規模5.2
防擾民 桃縣監測高鐵噪音
新台中教育論壇 強龍會破局
師鐸良師 新竹縣表揚
永信杯排賽 被譽全國民辦盛事
食管修法 藍盼最快10月通過
香山R1道路 地方盼勿一味反對
詩酒文化節 多國詩書畫家抵金
複合弓女團 射進亞運金牌戰
俄法院延長軟禁富豪 商界憂
百貨週年慶拚秒殺 彩妝保養熱門
百貨週年慶開打 愛瘋尬化妝品
紐國奇異果價未跌 受疫情所害
阿西演車拼 女兒婚事兩岸過招
少戴維斯失信心 男籃兵敗仁川
台灣之星：4G已達6萬戶
亞運告別戰只打兩場 田壘惋惜
占中若舉行 陸高官赴深圳觀察
台灣NB市占 華碩再創新高
黃國昌非公務員 監察院不調查
亞銀上調大馬經濟成長預測
施工草率 集集綠色隧道樹斷根
中獎更容易 大樂透新增柒獎
老太婆說惹議 楊秋興道歉
複診 金城武樹長新根活得挺好
秀傳醫療集團 小診所發跡
名廚指點 自製500有找法國餐
穩定物價 央行維持利率不變
殺警案 涉案人苟桓銘遭逮
外資匯出 新台幣貶6.2分
秀傳醫院：提說明靜待司法調查
MG149案 連：釐清對大家都好
台論文質量佳 農業科學具影響力
清查PIMCO基金 台曝險小
台自行車生產單價 創新高
法國二度空襲伊拉克
全國持續掃黑 逮捕逾500嫌
高雄氣爆案 雄檢釐清官員責任
星國人口成長率 10年新低
詹詠然謝淑薇 臉書談奪金感言
世衛：幾內亞伊波拉疫情趨穩
大陸21世紀報系總編 遭警帶走
簡太郎要重振屏東體育王國雄風
大陸十一黃金週 香港旅遊業憂
台知園區計畫 10月報院
習近平：大陸永不支持制裁俄國
防幽靈人口 連江檢方寄信宣導
結束訪日 李登輝：行程很忙
殺警涉案人苟桓銘 曾在校販毒
房價往下 金管會促銀行晴天儲糧
研究計畫補助防弊 須填切結書
陸放寬自貿區檢驗機構設立規範
駁德媒錯誤引述 府：子虛烏有
運輸軍品案 華航不回應
產學界為食安抓漏 體制問題多
iPhone6陸水貨5萬 傳成本6千
台灣大賣i6 510門市齊賣
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1951創辦 西藏大學首見博士生
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iPhone 6在大陸 10分鐘跌5千
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金馬創投 趙德胤鄭文堂入選
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諾獎預測 香港學者有望戴桂冠
秀傳疑詐健保 健保署配合調查
防難民湧入 奧擬關閉奧義邊境
台灣大情牽鴻海 撼動4G市場
收賄70萬 前檢察官判刑確定
伊波拉死者近3千 疫情漸穩
鴻海結盟台灣大 布局4G到有線電視
台英人民幣業務 可望緊密合作
祁家威同志婚遭拒 敗訴定讞
營業用車使用牌照稅 十月開徵
調查:Q3買房預算 桃園減最多
上海銀登錄興櫃 收41元
松山機場開發案 吸引壽險業
總裁樹長不大 彭淮南：土太淺
美初申失業救濟增幅 低於預估
自由車與划船 亞運添1金1銀
雲谷雲豹計畫 學悅科技奪冠
送養56年 旅美女僑尋親淚崩
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防恐怖威脅 法國提高安全警戒
亞運5金3銀6銅 中華暫居第6
翁睪丸卡椅孔 送醫幸無大礙
烏入歐盟 俄：先解決兩國問題
撫平情傷 專家：服止痛藥
東京首發現毒蜘蛛 籲提高警覺
接見歐媒 府還原總統談話原文
學者：中共反腐只是治標
1金2銅在手 蕭美玉拚公路賽連霸
法國防恐攻 加強公共場所安全
港學聯集會 秘書長：找梁振英
美智庫：教移民英文提升勞動力
人民幣換台幣 彭淮南盼超商做
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黑面長子 補教業闖出一片天
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大摩:陸今年GDP上修至7.3%
韓駐台代表：兩岸和平值得學習
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台灣怕矮化 陸學者：互信不足
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基隆選情 藍：謝立功坐二望一
聲援菊 綠：司法不應差別待遇
柯P：老人照護體系1學區1個
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夫妻吵架摔狗出氣 男子挨罰
疑背信侵占 秀傳黃明和遭約談
綠斷章取義總統談話 藍遺憾
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巴勒斯坦達協議 權交聯合政府
香港學聯找特首溝通 與警對峙
烏克蘭總統：危機已接近尾聲
香港學聯找特首 一度與警對峙
聯國演說 伊朗總統責極端主義
郁慕明：與陸方談及年輕人認同
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台經院看壞房市 明年難回多頭
陳福海聲明 守護金酒「責無旁貸」
秀傳醫療集團 涉詐健保遭搜索
股市逆勢重挫 證交所證實「2成大戶出走」
氣爆應訊 陳菊：逐一說明疑點
奪亞運第5金 江揆電賀蕭美玉
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黨籍案 王金平：尊重司法判決
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台股開盤破9000
秀傳疑詐健保 衛福部全國清查
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疑詐健保費 黃明和3人聲押
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朝鮮最高人民會議 金正恩神隱
FBI已查到 斬首蒙面人身份
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臺灣省議會 「議員小傳」新書發表
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臺北車站 玉里好米和消費者喜相逢
台灣之星 凌晨開賣iPhone 6
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港大專生遊行 抗議特首不對話
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傳IS圖攻地鐵 白宮：尚無確證
殺警案 郭士均游家樺羈押禁見
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經濟數據欠佳 歐股下挫
傳陸限制出境 柴智屏稱在星馬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美股重挫 道瓊大跌230點
斬首人質劊子手 美稱查出身分
蘋果領跌美股重挫 道瓊跌260點
疑詐健保費 黃明和3人遭聲押
G7和歐盟：不排除再對俄制裁
可靠男減少 不婚不嫁美趨勢
比國少年芭蕾賽 台生同場較勁
家庭解構 美新世代生育不結婚
傳IS謀攻美法地鐵 美毫無所悉
10月27日起買賣基金 更方便
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英央行總裁：將緩步升息
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入秋氣溫降 早出晚歸添外套
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郭士均涉殺警 羈押禁見
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美股重挫 台股守9000難度高
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全台紫外線過量 注意防曬
傳陸限制出境 柴智屏稱在星馬
亞太地區千名戰士 自願加入IS
愛滋防治大使 貝嫂獻出第一次
台股開盤下跌54.03點
農曆年前 遠傳拚賣20萬支i6
美議員函凱瑞 籲提升美台關係
番紅花觀光財 加國農場大豐收
保育食蛇龜價高 男涉販賣遭逮
王金平黨籍案 高院將宣判
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邢瀛輝贈電腦予尼國會記者協會
林永樂：管中閔出席APEC部長級會議
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教書10年後漸盲 反拉近學生距離
黨籍案 二審仍判王金平勝訴
涉暴力討債 雲林村長無保釋回
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SJ晟敏與音樂劇演員金思恩熱戀
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習近平：兩岸關係發展趨勢不變
美股挫 財長：國內基本面很好
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iOS出包 禍首跟地圖品管同一人
擴研發 聯發科美再設分公司
蘋果利空滿天飛 果粉熱情不減
國道車禍 巴士駕駛一度受困
傳柴智屏限境 吉林檢院未證實
黨籍案二敗 國民黨未排除上訴
聯大總辯論 帛琉及諾魯挺台灣
廣西靈山4小學生上學 遭砍死
新台幣早盤升值
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小三要分手 男持刀恐嚇送辦
台股破9000 吸引低接買盤
洋基隊長吉特 主場最後再見安
日8月CPI年增3.1% 較預期緩慢
中共高官訪越 修復緊張關係
昔日問題學生 蔡淇華獲師鐸
張彥文情殺案 檢傳喚死者友人
法蘭克福報訪馬總統談兩岸發展
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沈呂巡：台美關係循序漸進發展
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總統論聯考 答案完美反缺創意
黨籍案上訴 律師：先收判決書
美食安專家開會 集體染腸胃炎
副總統：高雄氣爆 市府要檢討
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
爭真普選 泛民發動中學生罷課
中選會：開票時攝影應制止
兩岸港澳掃蕩詐騙集團 逮115人
美升息疑慮 9月全球股債回檔
亞運網球男單 王宇佐晉8強
柴智屏手機沒電 公司找嘸人
蘆洲捷運站對向 擬設高架出口
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測指溫助放鬆 遠距醫療更方便
身障團體提7訴求 爭居住權
8吋廠需求旺 世界先進逆勢揚
舞鈴劇場巡演中美洲
劉德立歡宴巴拉圭總統卡提斯
男疑火車上自殘 警方：無傷痕
中華電門市 10/1起i6賣現貨
捍衛執教權 928教保員上街
黨籍案二勝 王金平：謝謝關心
街友當人頭 虛設公司詐財被逮
新台幣中午升1分
駐加代表處辦釣魚台座談會
中市百貨店被竊 警迅速破案
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馬僑跨海尋恩人 高雄警助圓夢
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連營造勢晚會 馬王擬同台造勢
IPO後投資人放空 阿里巴巴價跌
林書豪洛城首場簽名會 人氣夯
機具藏毒走私 2男遭訴
未獲簽證 達賴嘛喇取消南非行
許絜瑜搶七勝出 亞運女單晉8
前軍情局長葛廣明 判刑2年定讞
朱立倫：臨時清潔隊員可望納編
i6熱銷 農曆年前上看百萬支
出庭氣爆案 陳菊：都據實以告
情殺案被當情敵 男：朋友關係
小米機檢測 張善政：近日出爐
習：兩岸統一不是主權領土再造
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洋基隊長再見安 李維拉同賀
盧彥勳力抗紛擾 亞運男單晉8
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傳遭抽銀根 勝華連跌停
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大立光破2000元 低接買盤旺
韓陸13輪FTA談判結束 歧見存
張善政：揪科追上LINE 路還很長
台股收盤跌21.77點
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台灣大結盟鴻海 對手靜觀影響
台股收盤跌21.77點
政大附中制服日 師生變身英雄
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10月台指期跌46點
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台股跌破9千 週線長黑
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夢世界環評 土地爭議待釐清
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高院：撤王黨籍程序違反民主
翁重鈞福利政見 敬老金多999
8公里免費 中市：整合里程而來
涉詐健保案 黃明和1300萬交保
王金平案 朱立倫：家和萬事興
柴智屏行蹤 國台辦不了解情況
調查：台積電獨霸晶圓先進製程
北市助弱勢家庭投保微型傷害險
台虎初體驗 178公分以下較舒適
虎航機上吃泡麵 來一客80元
瘖啞人士報案 中市設簡訊專線
疑酒醉舞廳開槍 2男被逮
亞運棒球 台日27日爭決賽門票
男稱神明附身叫苦 女警釋疑
兩岸再增班 每週增至840班
鄭永金批帳目 邱鏡淳提告
8月景氣燈號續亮綠燈
銀聯二村 化身海線最大綠地
北京新京報前評論員被帶走
華邦電：無出售新唐計畫
紐穿著設計賽 台入圍作品最多
呂秀蓮：亞洲應形成反核共同體
柴智屏涉刑案 遭大陸限制出境
消基會：奇亞籽誇大營養療效
新台幣收貶 0.2分
遊客貴1成 蘭嶼小七：反映成本
越南推動4項優先工業產業發展
砂石車西濱爆胎 生鐵塊散車道
FBI：約12美民在敘作戰 非百人
滬自貿區週年 負面清單續減少
8月景氣燈號 連7綠
標普：大馬企業總債務攀高
北市10處景點 欣賞夕陽美景
涉掏空悠活資產 聲押董座駁回
歷史一刻 台灣虎航首航新加坡
黃煌煇：台灣莫樣樣和人比
1/3男性疑早洩 女伴易變怨婦
無菸人行道 謝立功推樂活城市
柴智屏遭陸境管 法務部證實
柴智屏遭陸境管 海基會證實
人幣跨境支付清算系統落戶上海
iPhone 6選啥色 北部人特愛金
陸研發無人船 監測搜救多用途
選戰白熱化 藍綠週日台中對陣
南投受天宮法會 祈國泰民安
亞運拍落地主 戴資穎女單晉4強
陸泳將孫楊批日國歌難聽 惹議
菲宣稱打破世界植樹紀錄
華爾街日報：中日關係懸崖勒馬
遭質疑違憲 國安會：遺憾
逃逸外勞躲學生套房 警逮23人
亞東醫院院慶 朱立倫肯定貢獻
遭陸境管 柴智屏：未獲通知
外交部：管中閔無遭拒出席APEC
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
簽賭站藏身社區大樓 警破獲
芒果老樹遭砍頭 南市府將懲處
棒球四強賽抗日 胡智為扛重擔
中壢警方偵破黑幫 7男究辦
無罪確定 許榮洲請求398萬補償
江揆：中華民國不接受一國兩制
故宮九州展開幕 江揆夫人率團
賊性不改 男交保後又作案被逮
馬祖亮島人現身 回溯史前文化
27日午後南部局部短暫雷陣雨
滬自貿區：與台示範區共通點多
孔子聖像乘轎遶嘉市 熱鬧非凡
桃園電影節登場 嚴選60影片
有行有益 全國健走冬山河出發
砂石車卡鐵道 司機跳車逃生
喬治克隆尼辦婚禮 威尼斯沸騰
鄉長參選人遭搜 雲林綠營不滿
北市家長陳情 盼志願序不扣分
詩酒文化節 金門慶建縣百年
黃春明編導兒童大戲 金門演出
金正恩久未露面 傳罹患痛風
金門老人養護機構 重陽聯歡
餿油事件毀業績 小吃業吐苦水
同性婚姻 藍：修法時機未成熟
回應習近平 陸委會：維持現狀
殺警案 苟桓銘送檢方複訊
回溫？中日外長再度非正式會面
電玩遊戲全民打戰車 開始公測
陸網路打手 外宣辦副局長落馬
新台幣收貶
火車下愛河 鐵道改自行車道
台股本周市值 蒸發7300億
穩定復甦 8月景氣燈號連7綠
斗六市長寶座 雙姝爭戰
黃金週 北京故宮提前開門迎客
警政服務APP 民眾好幫手
蔡琳公開韓國傳統禮服結婚照
苗栗封存餿油產品 焚化爐銷毀
孫公司遭冒用吸金 碩禾籲勿受騙
動物園水禽區完工 鳥類忙搬家
消繁加給 朱立倫：有法源就發
台精品商場試水溫 菲常吸睛
陸住建部：工程品質不容樂觀
柴智屏：沒計畫要去大陸
北韓承認金正恩有恙 疑患痛風
亞運射箭反曲弓 郭振維進4強
贏韓國開心 戴資穎羽球晉4強
第三方發禮券 星商擬來台搶食
府：總統多次公開反對一國兩制
印尼國會廢地方直選 政局生變
鐵人三項摔車致癱 擬提國賠
愛無限 花蓮國小師生資助貧童
盧彥勳搭謝淑薇 混雙出局
王郁琦：陸協商時仍寸土必爭
蘇清泉：秀傳涉詐健保手法罕見
重陽將至 南投訪百歲人瑞
公司命名公園 台積電婉謝
鳳凰颱風溪水暴漲 毀田30甲
雙重國籍眉角多 勞雇都要注意
美FBI料伊斯蘭國會報復空襲
神話之鳥 陸首度直擊繁殖過程
元大寶來期貨與耕興 獲金峰獎
傳殲31正做改型先期測試
俞俊安獵鷹 亞運高球男團次輪第1
新北成立全台首支重機械部隊
闖入學生宿舍打傷人 警逮2嫌
泰央行調降明年經濟成長預測
柴智屏：問心無愧 願配合調查
柴智屏聲明：家風清廉絕不行賄
柴智屏案 王郁琦：還要了解
外交部：請柬加註台灣非新作法
總統：入TPP需美支持陸不反對
引渡林克穎 蘇格蘭高院10月開庭
亞運高球 女團次輪第7
亞運舉重 陳士杰奪銅牌
新光人壽產看好東南亞度動產
江揆：股市漲跌一時 基本面好
3000多名歐洲人加入IS
嚴管嚴查 花蓮有機栽培面積廣
塔利班攻阿富汗東部 斬首12人
柴智屏在陸大賺 境管打亂布局
關懷兒童 家扶偏鄉辦書香展
群創現增參與發行海外存託憑證
柴智屏強調無行賄 願配合調查
黨籍案 藍：民進黨藉機鬥爭
萬里蟹假日活蟹市集 27日開賣
經部：盼台日簽經貿合作備忘錄
英特爾砸15億美元入股清華紫光
許嘉棟：應考量資產價格穩定
油價估連4降 創2年新低
貨櫃場有內賊 裝卸工人遭逮
台東焚化爐案 議員質疑不單純
國台辦：柴智屏與檢方案件有關
許嘉棟：央行任務愈來愈艱鉅
俞正聲：羨慕許歷農身體健康
鎖定Shellshock 駭客伺機而動
台法文化獎 德法兩單位獲獎
基北區免試入學 自創積點制
藍軍大團結 27日站台挺連
人民幣兌美元 創3月以來新高
基北免試總積點 教部將不核備
登革熱確診近萬 廣東嚴防擴散
陳士杰昔學壞 舉重槓鈴救了他
加入空襲IS 丹麥派7架F16
柏林新居民年年增 國際人口多
駐菲副代表讚僑校教師無私奉獻
歐盟：逾3千名歐洲人加入聖戰
今彩539開獎
Bash Bug引恐慌 風險答客問
大樂透開獎
謝師有一套 中原學生搞創意
美Q2經濟成長4.6% 近3年來最快
江揆：中華民國不接受一國兩制
蔡英文：台灣前途台灣人民決定
兩岸定班增 春節加班機需求減
外國企業家獎鼓勵在泰創業人士
PIMCO創辦人葛洛斯 跳槽Janus
柏林佩加盟博物館祭壇關閉5年
又出問題 夢幻客機迫降英國
南檢破獲販毒集團 聲押2人
加盟連鎖體系 總統盼跨足國際
教授控搶計畫 學校：經部建議
結核防疫 電腦幫忙錢花在刀口
花蓮身障運動會 鼓勵走出戶外
加班費要算對 少9元被罰2萬
全球化競爭 劉世芳：不能失根
陳士杰雙破全國 亞運添1銅
習近平提一國兩制 突兀引揣測
紐國穿著設計賽 台獲兩佳作獎
提一國兩制 學者：與占中有關
學生擲書 府重申反對暴力
亞運5金3銀7銅 中華暫居第7
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學生向總統擲書 府譴責暴力
基金交易平台 券商造市鬆綁
中印達共識 30日邊境撤軍
債券天王葛洛斯加入駿利
總統遭丟書 連柯譴責暴力
空襲IS 英逾半數民眾支持
台股量能觀察期 延長至下週
成都媒體批評哆啦A夢展反遭議
飛行途中用電子裝置 歐洲准了
學生擲書總統 校方：極不恰當
陳士杰獨特敬禮 韓國粉絲也愛
改善關係 陸：日應有實際行動
學者：書擲總統 毫無民主修養
港學生衝擊政府總部 與警衝突
捍衛治安 竹市警方大執法
殺警案 北檢聲押苟桓銘4人
雙子星審定條件燙手 中工可能扔回
債券天王葛洛斯閃辭 跳槽駿利
系統問題 大樂透派彩延遲
嚇人 賴比瑞亞伊毒病患復活
王金平二審勝訴 國民黨還可上訴
涉詐領健保補助 黃明和1300萬交保
陸學者：馬習會“難以成局”
習近平接見台灣統派 重申一國兩制方針
馬回應習近平談話「反對一國兩制」
總統遭丟書 維安單位開會檢討
《被出賣的台灣》大學生丟書K馬英九
柯震東經紀人柴智屏 遭大陸境管
就是要讓您「感到貼心」！北捷便民服務再升級
WHO: 西非伊波拉病毒已3千人死亡
雀兒喜產女 柯林頓當外祖父
香港記協 譴責港警武力待記者
陸誇大頁岩氣產量 壓低進口價
蔡仁堅、李婉鈺 遭開除黨籍
日火山噴發 11傷150人受困
日本火山爆發 4人遭活埋8受傷
走私無人機到大陸 2台人認罪
藍營大團結 馬王同台挺連勝文
美讚許英比等盟國 加入對抗IS
比國國會通過 派F-16對抗IS
紅點設計概念獎 台灣表現亮眼
美駁斥培植香港學運領袖報導
美男失業 拿刀隨機斬首同事
美官：陸南海填海造地超越各國
中國大陸對巴西投資 著重己利
吳興國演李爾王 周美青捧場
美經濟擴張 金跌銅漲
微弱東北風 早晚添涼意
華山微笑單車 上午暫停營運
競選總部成立 吳敦義站台挺連
柯文哲：心中坦然 配合調查
克隆尼攜愛放閃 水都風光失色
力拚國際賽 木工國手不怕苦
陳奕迅模仿舉重照 激似林子琦
台助友邦發展 聖文森推崇
新北YouBike增汐止樟樹國小站
黑莓第2季營運改善 前途仍艱
港學生衝擊政府總部 警拘6人
萬里蟹漁港卸貨 假日市集開賣
散戶參與滬港通 A股ETF也通
嘉市夫妻檔 獲選創意教師
打房沒影響 豪宅照賣
蝙蝠俠75周年 華納推特展
台塑放流魚苗 監測生態兼保育
不怕被餿到 巷內美食堅持天然
美航管中心遭縱火 似無關恐攻
軍中樂園等10片 前進釜山影展
免誤台鐵調度 箱涵重建趕進度
亞運複合弓女團 中華首局落後
留名或遺臭 印尼總統陷窘境
亞運複合弓女團 中華前2局落後
李世明投書籲和平解決中東動盪
亞運複合弓女團 中華前3局落後
亞運複合弓女團 中華隊奪銀牌
物聯網拉抬微機電 封測廠勤耕耘
柴智屏遭管制 恐與售版權有關
筆電出貨 廣達：達標沒問題
4男涉夜店殺警案 羈押禁見
百歲嬤見總統 高喊大人啊
葛洛斯辭PIMCO 安聯管理成焦點
瞄準單身 華膳新品對自己好點
再展笑顏 臺北大佳歡樂牆揭幕
華航華信召空服 擠破頭
陸攻先進製程 封測台廠加速布局
台青年大使團 聖文森媒體按讚
綠島長輩樂活 重陽禮金冠全國
會薄瑞光 蔡：續促兩岸交流
口角衝突遭砍 衝進消防隊求援
逆轉不成 亞運複合弓中華摘銀
吳敦義站台 為連勝文披肩帶
慶祝雙十國慶 大紐約僑界歡欣
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳請假1月輔選 郝龍斌澄清
廣西百色槍擊案 20人持槍互射
越政協會議 凝聚社會共識
美元兌日圓 創6年新高
台資進入滬港通 大戶限定
葛洛斯閃辭 撼動債券市場
仁川亞運 日泳將偷韓媒相機
舊菸葉改良場變身無毒農業園區
柴智屏遭陸境管 陸媒多關注
審計部：職校省成本傷人力培育
教保員帶大班修法 幼教師反對
棒球抗日之戰 中華隊打線就緒
美將訓練5千敘反抗軍 地面戰IS
陸嬰幼商機大 貿協建議深耕搶市
搶雙十尾牙商機 業者磨拳擦掌
不老棒球隊初登板 勇敢追夢
馬王台南同台 拉抬黃秀霜
亞運射箭女團決賽 南韓摘金
陸股救星滬港通 估10月底上線
洪秀柱：北市長不要選自大的人
50位長者環島 為東部老人募款
紐處辦研討會助留學生創業求職
湖北山區山崩 4民房被埋
新航紐航 明年1月正式結盟
總統遭丟書 國安局坦承有疏失
簡太郎總部 江揆王金平站台
桶裝瓦斯估漲10元 中油：言之過早
明星商品秒殺 百貨週年慶盛況不減
中華隊守備失誤 1分落後日本
茶業博覽會 南投路跑造勢
曾遭拒簽證 印度總理訪美
集團結婚登場 竹縣議會好喜氣
921震災15年 紙教堂音樂會
登革熱 福建再增33病例
不收分文片酬 裴斗娜奪大獎
彰縣長選舉 藍綠拚場
解編公設地 謝立功：清廉執行
郭嚴文3分砲炸裂 中華隊灌7分
華航招新人 錄取率不到3%
婆打破碗媳狠奪命 判刑定讞
打房見效！數字會說話
柴智屏遭境管 徐乃麟：說清楚
股東會電子投票 適用範圍擬擴大
年度最終場 苗縣巨蛋大型徵才
滬港通試點辦法 允許融資融券
心路義賣二手衣 藝人教穿搭
清查廢食油再利用 未發現不法
銀髮族齊聚尬舞技 活力十足
華信招空服員 高學歷美女吸睛
亞運棒球抗日 中華10比3領先
談家人遭抹黑 連勝文一度哽咽
與同事不對盤 葛洛斯辭PIMCO
籲設禁飛區 土耳其有意齊攻IS
包養情婦 中共外宣辦官員落馬
滬港通 投顧憂大戶說掰掰
連總部成立 郝龍斌授旗傳承
宜蘭單車逍遙遊 車友熱烈響應
氣爆救災 台積電：常存感恩
舉重2金選手返台 親友熱情接機
感謝祝福 受助災民讚台積電
女吸毒瘦成紙片人 警嘆太離譜
全球招商 招商金額看增
夫罵髒話踩脊椎 婦人訴離獲准
滬港通上路 外資：對台股影響不大
內政部促警察慎選消費場所
台灣民俗燈會 北京登場
打造智慧餐廳 威盛勾勒藍圖
宜蘭不老節 人棋對弈
英特爾展訊結盟 聯發科不影響
風箏線纏繞 愛侶結褵一輩子
舉重奪金選手返台 鎖定奧運
拉抬黃秀霜 馬總統王金平同台
黃秀霜：若當選 捐出市長所得
竹縣消防活動 雲梯車體驗超夯
李家同：國教應痛快走回頭路
總統：路網將完工 台南邁大步
馬紹爾及吉里巴斯聯大發言挺台
日本火山噴發 8登山客受傷
台江遊客中心 全台首座高腳屋
亞運棒球射日 中華進金牌戰
基北區免試志願序 採群組計分
8旬婦骨瘦如柴 追究家人刑責
神岡產業推廣 胡志強大讚
教團：連勝文參與國教公義連署
杏壇芬芳 馬蓋先救生員獲獎
上訪後 甘肅男子車禍亡
升息預期續延燒 金價全週小跌
房客自殺變凶宅 房東求償仍敗
埤頭國中聞臭味 監測無異常
程思嘉亞運獵鷹 女團3輪排第7
全國能源會議背景資訊 民眾零參與
學生另一個媽 護理師揪感心
熬過搶七 盧彥勳闖進亞運4強
行動圖書館進駐校園 師生歡迎
射日進決賽 中華成棒隊吐悶氣
美台國防工業會 10/5登場
徵求防災創意 好點子有獎金
歌劇魅影倒數演出 民眾搶票
詹家姐妹直落二 亞運女雙晉4
玩超大演唱會 MP魔幻打頭陣
廣東第二 珠海房市鬆綁
秋涼合歡山 登山賞花皆宜
豬哥亮偕女拜媽祖 盼發片順利
美元續強 一週亞幣多貶
點硃砂 台南孔廟文化節揭幕
朱宗慶打擊樂團巡演 德國登場
空品監測體驗營 深耕環境教育
雀兒喜：喜迎頭胎女夏綠蒂
慶教師節 憑證免費遊海科館
助氣爆災民 台積電：社會責任
彰縣表揚白金鑽石婚楷模
學生包圍港府總部 事件未平息
居家防護方案 出門監看家內
菲鋒戀 只求一直相愛到老
外媒：在陸代工企業濫用實習生
醫改會籲實價登錄 防詐領健保
海南東寨退塘還林 紅樹林日增
少年無照酒駕 騎車擦撞被逮
農業精靈高通通 台中現身
不敵世界球后 戴資穎亞運獲銅
臉書揪團彩繪 灰色階梯變繽紛
大武崙淨灘 600志工響應
重陽敬老 金門表揚長輩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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女遊民陳屍超商廁所 非他殺
東京著衣特嘉義賣會 吸引人潮
加泰隆尼亞決定 下月獨立公投
佛陀舍利安座 副總統勉菩提心
3D隱形斗篷成真 一秒憑空消失
總統遭丟書 特勤憲兵懲8幹部
美：應視伊波拉為全球安全威脅
陳建安不敗 男桌團體一日兩勝
女團射輸韓國 亞運獲銀不甘心
教育政見 楊秋興：學校經費增2成
環保義工齊心 資源回收展成果
陳屍超商廁所女子 非列冊街友
宣揚來印度製造 隨身碟中國製
世總捐近4千萬 助買消防設備
結婚65年 夫妻盡孝用心關愛
平鎮宮廟遶境 鑼鼓喧天客家情
法媒報導馬總統談兩岸關係發展
首屆改裝車展 早鳥報名享折扣
台北孔廟釋奠 日人贈磬添佳話
橫跨美台陸老鼠會 在美遭訴
礦工女兒張碧華 獲特優教師獎
智慧家庭試水溫 潛在商機大
巴克萊上修台灣GDP至4.1%
賀國慶 韓華僑辦國際兒童足賽
機車被竊2星期 車主渾然未覺
中油關高雄廠 高市限生態復育
球評：中華抗韓以守為攻有勝算
風獅爺文化季 逛老街拍片場景
推動綠能 中市鼓勵汰換舊機車
男持槍耍帥自拍 警循線逮人
轟3分砲 郭嚴文：順風吹的啦
男子抓狂馬路擋車 台1線大塞車
債券天王辭PIMCO 對手吃甜頭
中市負債低 建設創造盈餘
魯蛇粉絲見面會 盛主播麻辣問
江揆視察小琉球 洪慈綪陳情
港學生組織續留守 要求釋放學生
淺坪養殖 營造黑琵友善棲地
亞運抗日史 中華成棒隊4連勝
緬境內爆戰火 泰緬邊界關閉
殺警案 檢警持續追緝在逃嫌犯
新北市運 兩人三腳趣味橫生
新北認養淨灘 清垃圾20公噸
台股跌 投顧：無關滬港通吸金
港生占政府廣場 輿論看法兩極
央視腐敗案連環爆 掃到柴智屏
柯文哲訪大阪 學城市防災
洛夫詩作矗立 金大校園添詩意
車友上街 宣導鐵馬宜居城市
高美燈塔連溼地 觀光新亮點
大馬首相譴責伊斯蘭國暴行
加泰隆尼亞公投違憲 恐難舉行
鋪路日中峰會 安倍姿態放軟
諜對諜 中華隊不公布先發投手
AOL翻身 雅虎股東促聯姻
民調：港人對一國兩制信心大跌
失常摔手套 胡智為道歉
違紀選 民進黨開除蔡仁堅黨籍
西班牙：加泰隆尼亞不會公投
莫迪將會歐巴馬 話題聚焦亞洲
台代工廠：持續降低陸廠實習生
黃秀霜造勢 副總統授戰旗
狗婚禮活動惹議 高市府澄清
疑臥軌 台南男子死亡
今彩539開獎
南韓駕照易考 陸客持證暴增
蔡仁堅違紀參選 民進黨開除黨籍
歐美飛機受呼羅珊恐攻威脅
情殺案被害人頭七 場面哀戚
打擊音樂舞台劇 獻師恩弘師道
莫文蔚暫別舞台 沒要生小孩
學生擲書總統 國民黨譴責暴力
南方四島國家公園10/18掛牌
亞運棒球金牌戰 禦韓砲兵部隊
南印度暴動 清奈台商平安
新竹城隍廟前凶殺 男女送醫
黨媒：習近平談話對藍綠釋善意
日相：進一步參與聯國維和行動
陸貪官愛藏北美 檢方境外追逃
克服槍傷恐懼 連勝文首場造勢
潘政琮拉抬 高球男團獨居第一
連勝文首場造勢 藍營巨頭同台
諷柯P 羅淑蕾蔡正元扮裝演出
楊秋興批重建 菊該向台積看齊
亞運5金4銀8銅 中華排第7
射箭女團摘銀 棒球28日爭金
鄭凱文好投抗日 還有旅外夢
拚議員席次 陳菊拉抬子弟兵
今彩539頭獎 1注中獎
御嶽山噴發 1死30多人重傷
有遠見懂經營 馬盼連接棒台北
多倫多港僑聲援港生爭真普選
黨慶 金門民進黨戶外音樂會
城隍廟前揮刀 4人受傷送醫
御嶽山日後恐再以相同規模噴發
北市車禍 7人受傷
城隍廟血案 凶嫌認識被害男女
總統：台灣人不會接受一國兩制
金美齡：柯文哲缺點與安倍一樣
總統：續創馬習會條件但不強求
港爭普選 馬盼兩造協商可行方案
歐洲航空安全局：飛機上使用手機不影響安全
香港警方清場 帶走特區政府廣場示威者
毒粉塵作怪 911消防員3人同一天死於癌症
中華棒隊敗部復活 10比4擊敗日本
激進學生丟書 國民黨指「受媒體誤導」
「好想贏韓國！」 亞運棒球中華拚金
10.1前夕 佔領中環正式啟動
寒舍艾麗酒店【慶豐收．望新年】尾牙春酒專案
台北國賓大飯店 Aqua Lounge
故宮晶華獲頒『穆斯林友好餐飲』認證
台北西華飯店推出雙十國慶住房專案
許明財親贈紅包 蔡牧霖不居功
亞運高爾夫再添2金 累計7金
日御嶽山噴發 逾30人重傷
血濺城隍廟 食客見義勇為救人
馬習會若在APEC 總統：衝擊最小
城隍廟血案 恐怖情人殺前女友
總統：反服貿者有莫名的恐懼
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
城隍廟血案3男1女送醫 生命跡象穩定
新北蘆洲挖斷瓦斯管 關閥警戒
血濺城隍廟 中山碩士生搏凶嫌
城隍廟血案不快制伏 凶嫌會砍死人
港占中運動啟動 從政府總部起
救護志工：城隍廟口不該有血案
城隍廟血案 警方完成證人模擬
蓋達分支火箭襲駐葉門美使館
世衛：伊波拉死亡突破3000例
蓋達：空襲敘構成反伊斯蘭戰爭
英戰機首飛伊拉克 未空襲返航
陳偉殷本季最終戰 無緣17勝
太極慶國慶 比國人小抄唱國歌
台觀光列車 駛進紐約中央車站
晴到多雲 山區防午後雷陣雨
書法美 周美青奧地利僑校開講
國防部要搬家了 擬10月搬至大直
上海自貿區擬試點外資國安審查
廉航起飛 消費權益誰把關
廉航遊戲規則 羊毛出在羊身上
頭一遭 草泥馬進駐國道服務區
廉航飛安迷思 3分鐘破除
吃太好 小四女童初經到
麥寮苯乙烯槽車翻覆 32噸洩漏
經部29日邀業者喝咖啡 地點保密
嘉市祭孔 民眾領智慧糕筆
港占中啟動 市民送物資聲援
投信：台股基本面強 逢低布局
產學研合攻石墨烯應用 商機大
孔子釋奠典禮 總統親臨上香
萊德杯次日 歐洲隊繼續領先
酒鄉聖愛美儂 美食佳釀兼觀光
酒鄉聖愛美儂 葡萄為一切根本
工研院發電便利貼 獲紅點設計獎
白米炸彈客 歐洲議會關心案例
王菲悄悄現身台灣 花蓮拍廣告
台行動雲端服務市場 商機可期
陳偉殷多倫多二次吞敗
嘉縣祭孔 學童拔筆不拔毛
融資保證大限提前 中工不平則鳴
克隆尼水都完婚 眾星開趴狂賀
史上最驚嚇鬼屋 活蟑螂助陣
雲端太平展特色 奪金牌社區
孔子釋奠典禮 八佾舞吸睛
台北孔廟祭孔 父子檔擔任禮生
苯乙烯槽車翻覆 止洩轉槽
軍人立旗雕像 紀念硫磺島戰役
英國建立紀念碑 材質取自槍枝
布蘭登堡城門 許願歐洲和平
高市古禮祭孔 民眾搶過聰門
中華兵分兩路 亞運抗韓爭金
巴士底紀念碑 象徵推翻專制
投信：後QE時代 股優於債
台灣過萬聖 華山長出南瓜田
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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男師徵婚愛女師 女師卻未必
百貨週年慶逢週末 兌禮秒殺
香爐當食器 8大港台發毛萬聖餐
馬尼拉立碑 紀念英雄與小人物
工研院看好數位學習市場
莫斯科凱旋門 紀念擊潰拿破崙
多倫多和平碑 悼命喪戰火同胞
划船入圍釜山影展 划向世界
傳統市場嘉年華 百元折價促銷
高齡化 服務機器人勝工業機器人
支持婚姻平權 伴侶盟街頭宣傳
台南孔廟祭孔 民眾搶拔智慧毛
iPhone6助攻 藍寶石基板應用夯
聯合國大會 吐瓦魯海地挺台灣
烏克蘭發明展 台41金世界第2
日火山噴發32失蹤 直升機救3人
王菲花蓮拍廣告 戒備嚴徒興嘆
NB廠估第3季出貨量觸頂
一生受用的20個旅遊妙招 行前篇
一生受用的20個旅遊妙招 出發篇
吳副總統：端正選風 別用奧步
日御嶽山噴發 外交部籲暫避往
汽柴油 29日起各降2角
上海自貿區 金改最受關注
連總部希望之樹 吸睛度百分百
柯P競選總部 可玩桌遊認養貓
通關簡便 滬自貿區進出口成長
與男記者換不雅照 英部長辭職
金融改革慢 上海自貿區有壓力
林書豪道奇開球 主播讚好球
連勝文謝師恩 師贈必勝不倒翁
明年勞保費率 調漲至10%
婦癌早期無症狀 年增逾4千人
血濺城隍廟 跑酷高手勇搏凶嫌
閱讀越快樂 苗栗書展大方送
大洗牌 國際休閒成衣在台擴張
赴緬食生魚片 母子染傷寒
誆健保卡被盜用 詐婦人逾百萬
敬師影片秀創意 老師歡喜過節
農委會：石斑魚出口有增非減
高市無車日 陳菊倡安全低碳
港占中啟動 黎智英現身
更年期出血 小心子宮內膜癌
觀賞國慶煙火 最佳地點先規劃
護國宮神明夜巡 賜福鄉里
停車場改設計 72棵樹留下來
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港警採取行動 帶走占中議員
傳產創新 催生台灣肥皂故事館
共軍密集演習 動機引發關注
爭議南海 菲英集團擬探天然氣
1小時植樹3百萬株 菲稱破紀錄
台灣大運算服務 通過ECSA認證
高雄電影節 雲端戲院看百部
台中市長 馬英九呼籲選老鳥
公民組合將組黨 投入立委選舉
假稽查真索款 新北環保員判刑
感恩教師節 遠傳門市響應
防狼噴霧噴店家 搶名錶男起訴
男涉新竹凶殺案 老家鄰居訝異
舞動芭蕾夢 記錄3男孩學舞路
立院審預算 藍估不受選舉影響
百貨慶重陽 長輩用餐享優惠
陳孜怡鋼琴演奏 登紐約卡內基
金管會：信合社財務穩健
高美燈塔開放 海線觀光新亮點
百貨遍全台 百億大店撐天下
三義木雕節 擊木祈福揭序幕
中網退賽拚亞運 盧彥勳30日搶金
消防猛男組Band 閃燃慶重生名號響
台商返台設廠 徵才都靠藍玉飛
日御嶽山噴發 逾30人危急
總統就職前 阿富汗首都驚爆
教保員上街 爭取獨立執教權
菲美兩棲演習 美動員2艦助陣
廟內性侵醉少女 兩男判刑
亞運反曲弓 郭振維射下銅牌
推讀經 謝立功談不遷怒不貳過
教部擬修法 允教保員准用教師
管中閔：善用網路與年輕人溝通
山海屯總部 胡志強打交通牌
紀念孔子 桃園釋奠典禮祭孔
港警封鎖占中道路 市民難入
大馬：不會放棄搜尋MH370
美明年Q2可能升息 台未必落後
王金平挺李全教 助水保區解編
南投鄉親鳳還巢 吳副總統響應
龍潭員警眼尖 偵獲豬肉大盜
拼週年慶 百貨業大放送
兩岸合資國泰人壽 換股東改名
馬習會 學者：繫於習一念之間
BBC：占中 陸媒噤聲網民突破
雄性禿擾男性 惡習患者年輕化
無車健行大步走 雙北同樂
QE退 外資：長線資金流入亞洲
亞運高球 潘政琮個人賽奪金
亞運男子高球 中華團體賽奪金
城隍廟血案 廟方將增設監視器
亞運高球 俞俊安個人賽摘銅
雲縣宣傳正確用藥 勿聽信不實
棒球台韓戰 韓媒外媒差別待遇
國民黨中央助講團 馬任總團長
紐時：大陸澎湃新聞夾縫求生存
日御嶽山噴發 31人心肺停止
國外網站對宏?平板評價高
陳菊總部入厝 8立委任總幹事
柯文哲訪日 談防災及住宅政策
助講團成立 江揆全力宣揚政績
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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抗韓爭金 郭俊麟先發
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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對手自亂陣腳 潘政琮亞運奪金
教育搭橋 林思伶印尼推台高教
10/1中午前 遠通部分服務暫停
馬戲團台柱 嫁台成歌仔戲花旦
吃肉圓聊天 副總統會小學同學
被指疑埋管排廢 紙廠爭工作權
疑感情因素 高職生刺傷女學生
團購遭詐騙 警：疑個資外洩
占中令港島交通癱瘓 情勢緊張
兩岸祭孔 國民黨：主席未送花
陸漁船越界電魚 金門海巡送辦
港罷課學生領袖3人 住家被搜
菲僑界慶教師節 表揚優良教師
程思嘉亞運領銜 高球女團第7
世界心臟日 北市提醒健康生活
香港占中 學者：非暴力是關鍵
棒球金牌戰 郭俊麟解滿壘危機
旅遊宣傳 台灣急拓穆斯林市場
台灣變形記票房欠佳 金枝催票
棒球金牌戰 中華1比0領先
香港警方 對占中展開清場
專家：後QE時代 資金回流美國
喋血案 呂嫌自刎傷聲帶難訊問
潘政琮坐鎮 亞運高球男團奪金
連戰：國民黨本土 最值得信賴
俞俊安獵鷹 亞運順勢摘銅
台塑調降汽柴油每公升2角
楊秋興：提供更佳文創環境
東北風增強 30日起北部降溫
環署：日本火山灰暫未影響台灣
印度總理訪美 高峰會談多挑戰
郭俊麟回神 連收拾十名韓打者
香港警方清場 與占中民眾衝突
民進黨慶野餐會 蔡英文玩遊戲
風乎舞雩 新北祭孔文武齊舞
亞運網球 謝詹配女雙爭金
募款過寒冬 遠傳攜兒盟展愛心
海濤聲呼應 峽谷音樂節撼人心
美佛格森兩警遇槍擊 手臂受傷
馬：宣揚政績 也要澄清與辯護
大馬決與美聯手 打擊伊斯蘭國
港警斷網發催淚彈 三萬人拒離
屢接險球 亞運中華成棒展美技
酒駕男連撞3車 衝進早餐店
心血管病變 去年5人中1人死
量測生理呈現動畫 獲發明金牌
梁振英：占中違法 堅決反對
地科競賽 台3金1銀世界第1
因應選舉 親民黨設嘉義服務處
香港占中運動 蔡蘇隔海聲援
俄外長：美俄關係需要重新啟動
亞運棒球金牌戰 南韓2比1領先
後援會成立 李沃士談社福建設
港警第二波催淚彈 警告會開槍
日本增列海巡船 10月進駐釣島
民進黨慶 蔡英文台中切蛋糕
抗韓爭金 中華3比2要回領先
南韓29日開放人民幣計價債券
楊秋興：陳菊欠黃俊英一個道歉
傳日商施壓 安倍對陸態度改變
基戰政策 藍提親子館
殺警案主嫌到案 39人遭查獲
午後市集啟動 行銷嘉縣客家
港警兩度射催淚彈 民眾拒離開
無腿輪舞天后 克服恐懼潛水
公益授證 楊秋興尋求婦女支持
古蹟車聚像辦趴 哈雷車友惹議
卡麥隆：歐盟不改革 英恐退出
教師節訴求 促重視幼教師權益
南投宗教觀光節 盼化戾氣增祥
地科奧賽 台生包辦個人前3名
王品擴大版圖 進軍美國市場
柏林馬拉松 肯亞跑者刷新紀錄
曾永權談選情 北市近黃金交叉
林琨笙膝蓋中彈 咬牙續戰
棒球金牌戰 南韓6比3領先
高市草衙圖書館 多元文化特色
阿根廷僑校舉辦慶祝教師節大會
香港占中啟動 陸官方表態反對
南韓8局翻盤 中華隊棒球銀牌
法航馬拉松罷工 機師同意叫停
亞運高球佳績 江揆讚為國爭光
林滄敏總部成立 王金平站台
日火山噴發 生還者餘悸猶存
響應無車日 劉金標談綠色運具
美情報團體：呼羅珊首腦遭擊斃
兒變恐怖情人 父母北上探視
港警鎮壓占中 67暴動後最嚴重
港學生領袖黃之鋒 晚間獲釋
港占中行動爆衝突 BBC報導
軟銀砸34億美元 購夢工廠動畫
劉德立參加巴拉圭花卉展
邱鏡淳成立南區總部 大咖相挺
微軟執行長允配合陸反壟斷調查
贏不了南韓 亞運中華連2屆銀恨
良心覺醒論壇 教師節談教育
香港中聯辦：人大決定不容挑戰
公安部：認清打暴恐任務保維穩
日火山噴發釀災 恐逾30人喪生
潘政琮奪金 兄讚打趴韓國
亞運高爾夫金喜 棒球負韓銀恨
中華7金5銀11銅 亞運第7
香港抗議北京專制 義媒關注
俄：美俄關係有必要再重新設定
香港學聯呼籲占中者撤離金鐘
港占中衝突 陸委會籲理性對話
手機回傳資料 資安問題引人憂
柯文哲訪東京 日國會議員相挺
港泛民團體 號召罷教罷工
蓋了11年 國防部10月搬家
外媒專訪 馬：APEC「馬習會」繼續創造條件
日火山噴發 30人確認心肺停止
佔領中環 香港警方施放催淚彈
9月29日 國內各大報頭條
新移民家庭教育課程 媳婦婆婆一家親
聲援佔中 帆、廷衝撞「香港駐台辦」
占中愈演愈烈 港媒憂無法收拾
「佔中」進入第二天 香港29個銀行網站關閉
香港部分學校停課 教協號召罷課
日本火山爆發 找到31具屍體
使用橡膠子彈 港警否認
港股重摔 亞股臉綠
調查：恆春飯店房價比台北貴
停止運作之燈塔活化 臺中海線觀光再添一亮點
港股一度暴跌500點 港元疲弱
特教心 教育情
草率粗疏是台灣恥辱標記！
國人與其追求完美不如追求卓越
櫃買有愛-全家愛心送餐活動
陸批准 阿里巴巴開銀行
三大法人賣超台股119億元
轉賣本土劇行賄遭境管？ 柴智屏台北說明
櫃買10/1與新北市政府 輔導創櫃與上櫃說明會
雙十假期到天籟 歡度國慶免費泡湯
新光人壽召開董事會 ，會中新增國外不動產投資之授權區域
Hotels.com公佈2014上半年全台 景點飯店房價
維多麗亞酒店 2015奢華精品婚宴，台北市唯一結合星級美食與婚宴之五星級飯店
台北國際電子展 立足台灣、放眼全球
上櫃股票晶焱 9/30起得為融資融券交易
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台灣迎向IoT新時代 智慧聯網創新體驗館10月6日開幕
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創黨28週年 小英:懷抱著自信屹立不搖
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全國掃毒 緝獲嫌犯414人
苗栗優質大閘蟹 10月10日正式上市
香港警方警棍催淚彈驅離占中者
萊德杯高球賽 歐洲連三屆勝美
郭俊麟直球對決 想三振韓打者
日御嶽山噴發 4死27心肺停止
港占中行動擴大 日籲僑民注意
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秀婚戒 克隆尼偕新娘曬恩愛
承擔敗仗 陳冠宇要再努力
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聯軍續襲擊敘境IS煉油廠指揮部
周美青出席維也納敬老餐會
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玉山銀獲台灣最佳銀行獎
中美洲經貿考察團 成果豐碩
旺季超旺 台泥漲廣東水泥價
台廠關注陸推大產業紡品
宏?家庭日 力拱自建雲
投顧：9月效應 水產業影響小
光頡9月業績估增 下半年看好
美股勁揚 台股觀察量能
葛天王閃辭 PIMCO忙安撫投資人
DRAM現貨價 近5個月低
廣穎新兩用隨身碟 攻行動市場
花30萬當遊艇主人 共享經濟
阿根廷台灣僑民辦重陽敬老活動
全台紫外線過量 加強防曬
第18號颱風恐形成 週末前無影響
美特勤局再傳出包 白宮淡化
菲南分離組織 開始解除武裝
港占中鎮壓 41人受傷
凡甲積極轉型 效益Q4發酵
印度總理訪美 受到巨星式歡迎
港特首電視講話 籲停占中
中華電搭雲端 APP導覽佛藝展
英科技網選秀 宏達電M8贏i6
按減資時程 國巨今起暫停買賣
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旭曜第4季業績 估增2位數
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畢旅遊覽車追撞轎車 4人輕傷
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原燒前進美國 AIT見證
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上海自貿區 韓正：難點在監管
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台東縱谷稻米 離奇空包彈
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越向離山島供電 推動經社發展
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吉特隊長安打 洋基勝利退休
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