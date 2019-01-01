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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
三輪機車全面開放 104年上路
念羅賓威廉斯 魔獸世界增角色
大貓熊抵星國2年 盼後年產寶寶
基隆議員鄭怡信抗告 高院駁回
南投社大夯 民眾一早搶報名
陸知識密集服務業附加價值大增
金融脫勾服貿 賴士葆有期待
中秋連假首日 國道上午局部塞
北商校長：商人不正直禍國殃民
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
總統：募兵源不匱乏 歡迎加入
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李振昌力保不失分 大聯盟首勝
餿水油事件 波及港商
內政部：火災事故續創新低
中秋連假 長三角車票難求
王世堅緋聞餘波 柯P拜票遭嗆
爭取台商票 藍營成立後援總會
馬英九：支持國民黨是正確決定
討債當街毆打押人 4人送辦
餿水油事件 基隆疑5業者進貨
咬牙上場 彭帥拒在休息室退賽
金門工業會成立 理事長陳緣姿
問題豬油 龍口產品蔥油包回收
南投回收全統油 衛生局續追蹤
連假首日 國5蘇花一度塞車
大紐約留學生歡聚過中秋
佳節臨近 大陸颳起拒禮風
消基會：若續縱商 衛福部長下台
內舉不避親 金正恩胞妹將升官
柯p缺母雞效應 民進黨議員怨
總統訪視仁愛之家 提早過秋節
助越南發展風電 德國提供貸款
積善協會再捐車 提升救護能量
總統：軍事已成年輕人重要志業
陸延壽看守所 正副所長遭查
南韓闢建韓陸經濟合作園區
專家籲建立回收油追蹤機制
張顯耀案 馬：不影響兩岸關係
愛的威利公益路跑 蔡依林力挺
屏市夜市查餿油 稽查過關
連假首日 國道免費車流2倍多
債務釀殺機 男判無期徒刑定讞
特色主題 台搶攻大馬旅遊市場
馬英九連勝文唱愛拚才會贏
台餿水油事件 香港持續關注
黃景泰押後情緒平和 律師抗告
食安把關 立院早示警應重預防
安倍盼推核電 女大臣挑大梁
助腦麻小女孩 善心捐益生菌
日圓貶房價低通膨現 日房市看旺
總統：安全尊嚴原則 推照護
巴基斯坦山崩暴洪 至少110死
港特首：有普選比無普選好
兒騎車撞殘人 母判賠364萬
食藥署將公布劣油調查詳細名單
取老樹枝幹造王船 信眾圍觀
餿油風暴 消費向天然食材靠攏
食藥署：強冠年產3萬噸油脂品
美元揚 歐元貶破1.3關卡
月兔發威 桃園地景節湧6萬人
豬油炸肉圓 業者生意不受影響
贊普品發放低收 傳達愛與關懷
LINE請育嬰假不算書面 勞方敗訴
廣東國土廳前副廳長一審判無期
中秋假期 全台熱呼呼
工研問題油流向 高市追查67家
黃景泰遭押 藍綠參選人不評論
身亡強盜犯住家留槍彈 警查扣
金價近一週跌2.15%
讚蔣經國惹議 柯：不應貼標籤
北市車禍自撞多 警籲小心駕車
內需吃緊 陸房企猛挖海外融資
婚紗故事開展 吳季剛白紗吸睛
爭女就學權 陸異議人士遭判刑
台商誓師挺藍 馬盼發揮影響力
食安不致影響消費 學者：強化控管
錄取功夫熊貓 倫敦政經學院糗
餿水油 工研銷全台近4百廠商
台中撕票案 檢警查作案細節
台積電福利佳 員工勇於增產
九合一選情冷 綠規劃小英抬轎
中秋烤肉趣 慎選食物更健康
攻物聯網 高通IFA推新品
員山鄉長人選出缺 藍營籲團結
應景？王岐山批月餅腐敗
廣東登革熱患者1145例
德律前8月獲利 超越去年整年
走訪觀霧 新竹看鳳仙花開
9月面板報價續揚
合將香豬油 彰縣20桶待回收
專家：估全台一半人口吃到劣油
聯想觸控新品 IFA亮相
家扶籲大眾伸援手 助弱勢就學
芝加哥工具機展 中市業者踴躍
台中捷運綠線評估延伸彰化大坑
撕票主嫌轉帳失敗 怕露餡逃亡
樂成宮聯誼活動 胡志強贈金鏟
捐血1萬袋 黃敏惠挽袖響應
百貨成長 女裝回穩女鞋熱賣
拔除小花蔓澤蘭 林管處收購
市場改造 連勝文：4年10億元
中華電馬祖南竿大樓動土
餿油商品下架 高市賣場配合
雲林中秋活動 體驗划漁筏
竹縣學童受困電梯井 送醫急救
餿水油案主角 郭烈成出庭
立院召委選舉 經濟內政受矚目
中市富商撕票案 主嫌求判死刑
工研整合豬油 新北封存3千公斤
亞太文化日 19國熱鬧展出
蘭嶼參選爆炸 百人有1參選人
唐獎證書 竹材刺繡秀東方符碼
買回收油製飼料油 稽查養豬場
停工照上班 強冠員工中秋難過
餿水油染身 食品股提前過冬
花蓮豐興綠豆椪 接受退款退貨
A多箱衛生紙 工友罰錢換緩訴
澳總理抵馬 談馬航搜尋後續
越犯人手機拍照上傳臉書
台青年大使團 展開菲交流行程
李鵠商譽損 道歉並退費
台中追香豬油 查出9下游業者
餿水油案主角 郭烈成收押
對流旺 中南部東部大雨特報
郝龍斌夫婦 甜蜜看婚紗故事展
藍14日全代會 22縣市合體大造勢
污染 騰格里沙漠現巨型排污池
合將香豬油 台南下架6桶
缺錢買毒 男子行搶多次遭逮
姚仁祿：創意就是不要理睬對手
南投夜光徵才 逛夜市找工作
宜蘭追餿水油 封存168桶
動手測水質 景美溪輕度污染
甘肅旱情 百餘萬人受災
逃亡之虞及共犯 郭烈成收押
中央氣象局氣象報告
工研佛晨避稽查 北市先罰3百萬
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸貓熊過中秋 吃雜糧蘿蔔月餅
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
進威油品飼料 已送驗
新北查合將 14000公斤流向小吃店
催票挺藍 台商爭取優惠機票
宿州網賽 詹謹瑋莊佳容奪冠
烏東停火脆弱 政府軍被指攻擊
景美師大拔河聯隊 為國爭光
手機5大徵兆 資安恐陷危機
滯台18黑琵 齊聚七股過中秋
7日晴到多雲 中秋晴朗穩定
科學園區通過8案13億元投資
洗衣機虐狗亡 港民怒警方緝兇
苗栗藍營大團結 綠軍中央加持
陸財政部換檔 職能人事大搬風
歐弟登記結婚 暫不宴客
蘋果新品 將撼動行動支付市場
資安隱憂 手機雲端品牌把關
合將豬油 14噸疑流入北部小吃店
連假次日出遊潮 國道恐雙向塞
陸媒：天津廣東擬跟進自貿區
GMP擬朝全廠同類產品全驗證
查問題油品 嘉縣6家已無庫存
餿水油風暴 全家15商品下架
新北查黑心豬油 3天1.6萬公斤
李鵠爆退貨潮 公休6天辦退貨
規避稽查 佛晨工研罰300萬
義消常訓通報跳樓 趕往變捉賊
甘肅農用三輪車側翻 11死
拒報問題油 郝龍斌：形同共犯
郭烈成羈押 屏檢查上游供應鏈
工研合將香豬油 銷往16縣市
高球聖托盃 中華隊並列20名
餿水油製品清單 奇美中20項
隱餿水油流向 桃縣處分2業者
報導：李嘉誠想買義甲拿坡里
追香豬油 南投查2百多家業者
和平盃足球賽 中華隊無緣獎牌
張家口4.3地震 北京有震感
皮革油有無做食油 屏檢追查
月兔躺機堡 鴨爸霍夫曼很滿意
陸日韓副外長會 籌謀3邊峰會
機師昏迷 私人機詭飛墜牙買加
柯文哲：解決劣油端看企業良心
專家：劣油損健康 但不需恐慌
餿油風波 夜市攤販嘆生意難做
餿水油風暴 殃及維力3款泡麵
亞太城市大會落幕 下屆韓國見
餿油商品 高市查304家無違規
愛麵族系列 回收7萬多件
藍竹縣黨部 建議開除鄭永金
餿油殃及吳記 門市現退貨潮
父亡登革熱 氣爆救人老闆討公道
食品進料確實把關 才能甩惡名
大馬：馬航烏失事原因已有證據
張懸挺紀錄片影展 抱病賣套票
幸福企業 聲寶追求目標
陸禁內線消息 對微信微博出招
黃景泰抗告案 高院最快7日分案
今彩539開獎
稽查香豬油 憶霖20萬包下架
印台商秋節晚會 華航空姐吸睛
檢方調查前 郭嫌油廠查罰多次
維力油料供貨商 險成漏網之魚
全統香豬油 大陸沒進口
張泰山開轟助威 統一擊敗中信
桃猿踢館開砲 雙轟擊垮犀牛
業界盼蘋果iWatch 帶動風潮
天空步道啟用 百年舊鐵橋重生
中華隊火力全開 亞青棒獲季軍
烏克蘭交戰雙方互指違反停火
南海一盤棋 大陸化卒為車
怕被抓 山西老闆不敢去晉商會
今彩539頭獎 4人中獎
中市富商撕票案 主嫌聲押禁見
四百噸餿水油恐下肚 維力中鏢
檢方追疑油 查雲林2廠
于台(火因)等訪泰 民歌慶中秋
桃園地景節 湧25萬人賞月兔
傳統名店中招 未對外販售
彰化慶中秋 謝金燕兔裝唱姊姊
民進黨雲林出陣 柯蔡未同台
迎接APEC 北京取締黑車
維力媽媽麵出包 廠商急回收
黃景泰律師提抗告認程序不合法
黃景泰律師提抗告認程序不合法
劣質油商品 奇美食品換貨通路
涉侵占台灣捐款 薩前總統自首
香港也「中鏢」 港府衛生局調查
食管署「問題油危害健康程度有限？」 消基會怒斥
餿水油製品 食藥署公布110項
富商撕票主嫌：想大賺一票逍遙
網壇女金剛 向女友求婚成功
GMP招牌變笑話 重創國家形象
易經可以「靜心充電」 張易老師教您
男子遭毆並丟包醫院急救仍不治
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
「寒枝雀靜」奪威尼斯影展金獅
烏俄總統同意 烏東停火獲遵守
錦織圭爆冷擊敗球王 挺進決賽
威尼斯影展 主要獎項得獎名單
雀咬金獅 瑞典征服威尼斯影展
劉志攻：爭取英挺台歐經合協議
美網連爆冷 西里奇勝費爸晉決
高溫防午後雨 賞月各地有機會
舉重女將 挑戰亞運首金
網球強勢出擊 可望成金庫
韓擁強投重砲 棒球奪金很吃力
亞運網球 謝淑薇動見觀瞻
餿水油風暴 GMP招牌蒙塵
確保食安 英專家籲抽查嚴罰
立院開議 經部主推 3法案
中秋出遊潮 車流量上看250萬
餿水油綠燈 前食藥局長：檢討
金門大橋不速客 2鹿誤闖亂交通
沈傳馥狠拳連發 女拳亞運鎖金
人口販運無解 泰國被評等最差
奶瓶餵錦鯉 新招吸遊客
高雄中秋 柚子燈DIY祈福
國道清水服務區 觀星賞月
月圓微風 桃園地景入夜最美麗
陽明山新秘境 中秋慢遊圳仔頭
月in客庄 客家園區眾兔拱月
雲林口湖 賞月配烏魚子
台南中秋 古厝音樂會
宜蘭中秋 夜遊護城河
明月映蓮潭 高雄賞月私房景點
大鵬灣風景區 賞月絕佳去處
南投易經大學 賞月好去處
皎潔夜空 桃園賞霍夫曼月兔
虐工時有所聞 星外勞要求人權
康樂里南寮漁港 新竹賞月行程
后里麗寶樂園 中秋花火烤肉趴
全台紫外線過量 出外小心防曬
遊樂場公開持武 美社會爭議
歐央行降息 歐股有支撐
還款高峰 國道基金債台高築
看LPGA 富邦卡購票有折扣
欣銓8月營收 單月第 3高
標榜品質 混凝土也打品牌
分散投資風險 運動品牌轉單越南
中共黨媒:警惕中秋送禮隱形化
疑談判 男遭砍斷雙手
追求美國夢 移工想變移民
延後保護移民措施 歐巴馬挨批
尋仇狠毆棒打同事 莽男判重刑
以巴永遠的結：誰的家園誰的地
人口銳減 日本缺工挑戰嚴峻
國道車潮 國1局部塞國5順暢
蘋果新品登場 台廠吃補
看好太陽能 友達再加碼
蘋果新機加持 台積電氣勢旺
陸發文：慎食台餿水油企業產品
食用油脂登錄 溯源管理
趙薇演親愛的 陳可辛讚沒痕跡
新北33小吃店 封4桶合將油
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
嘉義隆天宮遶境祈福 安定民心
指陳以真可坐櫃檯 柯文哲檢討
陸政府改革 員工餐廳對外開放
貨貿未及時簽 恐損產業競爭力
問題油泡麵 賣場急下架
中秋賞月 中原開放望遠鏡觀測
貨貿談判 台爭面板等4產業降稅
排除性別歧視 政院年底前修法
餿水油風暴 香港餐廳疑中招
青訪團斐濟交流 表演獲肯定
貨貿 盼力守農產品弱勢產業
無肇事 強制車險保費可減
捲問題油風暴 李鵠退費逾百萬
維力問題泡麵 55萬包流入市面
示範區 開議後待凝聚共識
星國中秋燈會 台灣花燈搶眼
政治獻金開罰 超額捐贈最多
萬人參選 僅962人開獻金專戶
坐機車當街拉K 警聞味逮人
強冠生產劣質油 5次騙過GHP
港團體抗議陸客占用文康設施
餿水油風暴 桃檢分案調查
餿油風波發酵 商家休息避風頭
油價再降 汽油2角柴油1角
再查原料進貨單 竹縣月餅無虞
捍衛食安 竹縣衛生局將查夜市
誠品黑膠文藝 台中園道店開跑
張大千辭世30週年 兩岸策展
第14颱風神形成 不影響台灣
佛晨補資料 油品流向清查中
餿水油 台食品香港銷量少3成
LPGA台灣賽 早鳥票享優惠
加油不強迫網路有獎徵答起跑
餿水油 簡太郎：屏縣府道歉
桃園地景節 軍事迷烈日路跑
餿水油 澳門逾20商家受波及
食安補牢 日企自我把關可借鏡
餿水油有害否 最快8日有結論
屢爆食安 通路商強化把關自救
餿油風暴 高市上街查油品
杜絕黑心 學者盼修法重懲
餿水油風暴 自炸豬油成新運動
餿水油 中市府為消費者把關
國道通暢 國5北上下午車恐多
續查劣油流向 嘉縣封196桶
朱立倫：對黑心廠商一定要重罰
53印尼人加入IS伊拉克戰事
政改爭議 港財長盼凝聚共識
嘉市查合將油 雞肉飯店家自清
台茂千人大會烤 晚間登場
餿水油風暴 虎牌油蔥肉燥封存
防止農機竊盜 農糧署建系統
台閩風景明信片特展 中市登場
國際青年大使 洛城演出成功
檢追查前 郭嫌油廠遭檢舉多次
聽障生盼圓夢 開咖啡店展作品
餿水油風暴 台北犁記餅店中招
錦織圭締造歷史 日本球迷樂翻
南韓女團成員 梨世車禍不治
陳以真：社會不認同柯文哲言論
大雨特報 南投及山區注意
父超商打電玩 女嬰悶車內死亡
搶先蘋果 非蘋陣營新機齊發
男子陳屍家中 頭部中彈疑自戕
竹市稽查 未發現問題油產品
僑光科大生 奪全球電腦賽佳績
體育日 金門邁向幸福健康島
新北國體日 社區桌球賽開打
打同業臉扯假髮 阻街男郎判拘
陝西驅逐非法測繪日本人
批屏縣府不作為 藍要綠營道歉
紐約時裝秀 展現台灣意象美
美廚食品拉鐵門 稽查吃閉門羹
理性審查示範區 恐中自失機會
北韓官員：應落實協議改善關係
王力宏大馬演唱 李靚蕾愛相隨
新聞公益籃賽 正妹記者展身手
錦織拚美網 張德培場邊好激動
大陸反腐 EMBA或現退學潮
佛晨公司下游 台北犁記大宗
可見光傳聲音 王耀霆獲國際獎
今年中秋最圓月亮 9日才出現
美再空襲 攻伊拉克哈迪沙水壩
穿戴裝置蓄勢 待蘋果引爆商機
中秋連假不停歇 連柯跑行程
加碼 威力大樂透頭彩雙破 2億
宜蘭中秋 夜遊護城河
桃園中秋 賞霍夫曼月兔
苗栗中秋 客家園區眾兔拱月
台中中秋 麗寶樂園花火烤肉趴
雲林中秋 古坑賞月配烏魚子
台南中秋 黃家古厝辦音樂會
高雄中秋 飯店戶外BBQ賞月
高雄中秋 月世界3D幻光影
薩前總統涉占捐款 外交部低調
紐約華人超市未出現台產品下架
餿水油傷公信 GHP和SGS掉漆
胡辦：競選策略是還原事實
安倍再表態 盼APEC見習近平
葫蘆喻福祿 八八災民推工藝
中秋賞月 北中南各有好去處
烏東機場附近傳砲擊 考驗停火
國民體育日 彰縣辦慢壘球賽
澳門晃記：用核准油 竟出問題
台餿水油風波 日媒報導
北市清查市場 未發現問題油品
呷七碗用到劣質油 主動回收
菲華人度中秋 擲骰子搏感情
餿水油事件 工研整合行銷道歉
餿水油 工研整合：全面回收
國5北返車潮現 傍晚可紓解
餿水油案 藍營：曹啟鴻應負責
安倍訪孟加拉 成果豐碩
談判起衝突 角頭遭砍雙掌
台中犁記2業者 與台北無關
中壢10日徵才 30碩士職缺
查劣質豬油 桃園封存逾8公噸
秋蟹肥美 古華推異國蟹料理
台灣餿水油 香港持續發酵
台灣青年大使團訪宏都拉斯
滿清皇族後裔：甄嬛傳歪曲歷史
學者：應嚴格取締製劣油工廠
健康烤肉趣 醫師這樣做
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台灣青年大使團墨西哥熱力演出
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
普悠瑪雙溪撞男子 明顯死亡
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
復仇者降臨 孩童陷入瘋狂
台灣青年大使訪問團芝加哥演出
秋菊為氣爆祈福 也為按摩論戰
呷七碗炒米粉中鏢 主動下架
被指用全統香豬油 犁記否認
餿水油 台中太陽餅也中招
陽岱鋼台東之夜 9日台東直播
台南回收劣豬油 問題產品下架
報導：中共航艦飛行員試飛死亡
八方雲集：暫停販售咖哩食品
逃火警忘鳥兒 住戶衝火場被攔
秋節版超級月亮 西半部搶先看
味王及頂好肉燥油包 也用劣油
星國動漫展 東西方文化交會
月兔吸睛 業者摩拳擦掌搶商機
胡志強偕青少年看LINE展
追查問題油品 嘉縣查封2940公斤
反歧視 藍女性市議員要柯道歉
台塑降汽油每公升2角柴油1角
擘畫工商布局 雲林展未來
大陸反腐 日媒：貪官監獄爆滿
黃景泰羈押案 高院駁回抗告
未通報劣豬油 太陽堂將受罰
美風電補助延長 信邦營運減速
臉書開微博帳號 進軍大陸有譜
普悠瑪號雙溪事故 暫單線行車
全國武術賽 近千人秀武藝
餿水油9/8全下架 違者開罰
反腐風下 大陸月餅量增價消
東貝隆達8月營收起飛創高
嘉義城隍爺契子 中秋節大團圓
全民運動會 曹佑寧代言
英特爾M處理器 6大NB廠採用
陸或國產航艦 南海威懾力再增
劣質豬油檢驗 9/8報告出爐
香港：進口商20客戶或收餿水油
新北清查小吃店 29家停用合將豬油
柯P著作歧視女性 藍議員促道歉
謝立功登望道號 盼多建圖書館
GMP補破網 緩衝期擬縮短
BlizzCon虛擬門票開賣
賞月 中原大學提供天文望遠鏡
世界高球業餘賽 亞運試金石
把關食安 竹縣衛局夜市稽查
港府：餿水油事件對港影響有限
貨貿談判週三登場 聚焦原則性
新北：樂金劣質豬油麵包已回收
約談程序合法 黃景泰抗告遭駁
強冠餿油4萬公斤 封存待銷毀
中秋收假日 車流量上看240萬
餿油事件 聯華炒米粉已停產
黑心餿水油 統一超下架7產品
盼Q3甩衰退 希臘經濟展望新局
黃景泰抗告遭駁 總部晚間回應
布魯斯生日慶功 穿比基尼謝票
阿根廷武術弟子追思先師王樹金
竹北夜市稽查 71攤販皆合格
體育志工廖界權 獲終身成就獎
氣爆逾月 高市允提供安全環境
台鐵雙溪站事故 影響4370人
達賴喇嘛：身後未必需達賴轉世
餿水油波及971廠商 產品增至136項
傳智慧手錶觸控Q4出貨 宸鴻避談
氣爆災後拚觀光 中央地方聯手
餿油風暴 屏縣府道歉
過中秋 客家公園辦市集音樂會
雲南狗咬數百人 狂犬病致5死
新欣發肉燥 封存逾3萬包
貿協：台廠商柏林電子展拓商機
駐法代表處舉辦僑務工作座談
柯營：請連營勿炒作性別議題
港官員爭取議員不杯葛政改諮詢
吳記：持發票全額退僅禮盒退半
台北犁記老闆娘落淚道歉
豪雨重創克什米爾 印巴近350死
台青年大使訪菲 表演宣慰僑胞
壯漢毆妻 4警消救護也掛彩
陸：對外開放不因兩岸波折延宕
餿水油延燒 台中聯翔聲明自清
泰霸領軍完封 桃猿擊敗義大
八方雲集中招 咖哩餡料封存
江忠城菜鳥好投 兄弟惜敗統一
霍金警告：上帝粒子恐摧毀宇宙
王岐山：把八項規定變上交名片
共軍：傳航艦試飛死2人不正確
氣爆夜按摩 高市長選戰掀波
氣爆夜按摩疑雲 雄檢不主動查
楊謹華演老菸槍 劉以豪光屁股
計程車撞機車 7人傷
大馬派30人赴烏東調查馬航墜機
維族學者伊力哈木出庭 受壓力
蘇格蘭恐真獨立 英忙利誘勸阻
律師質疑約談黃景泰 檢：合法
安倍訪南亞兩國 斷陸珍珠鏈
美網男單連爆冷 2大黑馬爭冠
餿水油風暴 台北犁記也中箭
金門中秋博狀元餅 女大生奪魁
歧視女性 藍籲小英譴責柯文哲
收養不成 婦人偷偷抱走男嬰
警路見自殘制止 查獲毒品
書遭指歧視 柯：自然科學發言
餿水油 蔡英文：食安機制重建
ATM偷拍裙底 電子工遭活逮
八方雲集：問題產品不再販售
對付伊斯蘭國 歐巴馬即將出招
查「強冠」餿水油 下游增至933家
台灣黑心油 波及澳門
大陸禁奢 部分航空公司取消頭等艙
親藍媒體：國民黨“鐵票”銹蝕 年底苦戰
交友網站誘使消費者簽約爭議多 行政院提醒注意
強冠旗下品牌 食藥署擬清查
陳菊公布通聯 指忙碌未被按摩
黃景泰抗告駁回 律師：檢調便宜行事
轉型效益可期 應華公司派強勢作多
杜拜擴建機場 稱將成全球最大
美政論節目新貌 專業記者出頭
蘋果新品發表會4大看點
NBA老鷹老闆 涉種族言論要賣隊
克什米爾洪災 莫迪致函夏立夫
小威挫對手 美網3連霸稱后
紐時疑智庫角色 華府學界反駁
英鎊貶至11月來最低 金價續強
台青年大使團訪瑞典獲熱烈迴響
張雲屏與旅斯僑胞歡度中秋佳節
中秋節好天氣 大台北可達36度
收假日 車流量上看240萬
通用自動駕駛車 2016年推出
美就業數據欠佳 WTI近3天低點
華府智庫高影響 各國競相接觸
太陽能輕便椅 烈日下不怕熱
民雄戰備道起降 E-2K首度挑戰
讚嘆玉山美景 江揆要再攻頂
玉山高峰 不少政治人物攻頂
總統府窺密 百年設計垃圾空投
總統府窺密 門把有學問
日本上季經濟下修為季減1.8%
禁奢風吹過來 陸航紛撤頭等艙
投信：中秋後 台股面臨關鍵轉折
嫦娥成仙登月宮 伯虎科舉及第
日人沿秦嶺非法測繪 陸逐出境
談判悍將梁國新掌貿協 老店新生
嫦娥變蟾蜍成月精 拜月喻求子
收假日 國5北上車漸多
空屋價兩樣情 淡水跌板橋漲
在地使命 楊秋興盼改變高雄
艾瑪史東新片 桃園電影節秒殺
收假日 高鐵加開3列次疏運
使用全統豬油 港美心集團致歉
封測台廠吃蘋果 Q3業績加溫
台青年大使團 芝加哥演出成功
為升8月營收 續創單月新高
中秋天清氣爽 賞月報馬仔
月亮盈虧 針灸禁忌穴位
老翁釣魚落水 命危送醫
蘋果新機加持 新普8月業績登高
餿水油案 中市召開食安會議
劣質豬油精煉 肉眼鼻聞難辨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
角頭遭砍雙掌 1嫌到案
台青年大使將訪大馬 獻藝交流
擺脫本季大滿貫陰霾 小威感動
追餿水油 高市環保局鍘大眾
投信：台股看多 聚焦電子股
記者斬首後打高球 歐巴馬表態
傳徐才厚膀胱癌惡化 危在旦夕
大啖蘋果 臻鼎華通美律旺
LPGA次級賽 徐薇淩第5名
陸85度C：沒有使用豬油
廢油翻身 全統香豬油竟合標準
上海今晚多雲 可賞彩雲追月
黃景泰收押過中秋 基所加菜
老外跳愛河水中撈月 警消緊張
女性若感被冒犯 柯：反省改進
LED廠下半年景氣 上瘦下肥
王維中再出發 三振大聯盟打者
高雄氣爆災區 中秋節變調
摩根德盛安聯深耕台灣 獲優惠
港台慈善基金舉辦中秋長者聯歡
身障錄取考績 銓敘部將再討論
台中破暴力集團 查扣大批贓款
出口攀升 陸8月貿易順差創新高
坦白賣違建屋 逆轉免賠定讞
秋節沒休 屏衛局續查餿油品
隱匿未報 中市重罰2業者
生態影展 八仙山遊樂區登場
廠商誤買餿水油 可憑契約求償
日經濟動能減弱 日匯近6年低點
朱立倫：存好心說好話少失言
女性議題 連：對手心靈權貴
國寶幸福標售內容 明年初定案
追問題油產品 南投尚未開罰
降成本 國寶部分保單擬停售
馬航烏東罹難者4遺體身分確認
拚觀光 澎湖推5百元消費券
進威郭烈成關係曖昧 屏檢警查
賞桃園地景兔 民眾頂豔陽參觀
談南海 王毅：域外國家別添亂
爸爸去哪兒來台取景 本週播出
利變壽停售效應 金管會促自律
台灣燈會收益 中市估64億元
統一獅主場 辛普森家庭開球
大雨特報 雲林以南及山區注意
圓仔換牙 撕咬能力漸強化
新港媽契子女 中秋團圓謝庇佑
江揆報告備詢 立委將問多議題
餿水油2業者隱匿 台中重罰
美機構：大陸2024成最大經濟體
台餿水油風波 越媒關注
哈佛獲港商基金3.5億美元捐款
餿水油風暴 恐影響餐飲業營收
獨家腥聞 描繪嗜血媒體生態
收假車潮 國5午後尖峰到
萊斯會見楊潔篪 為歐習會鋪路
防摻假 專家：廠商強化供應鏈
阿根廷僑務座談會圓滿順利
祈國泰民安 兩岸媽祖聚彰化
模組廠紛推DDR4 搶先機
阿根廷六堆客家同鄉會秋節聯誼
中市問題太陽餅 可退換貨
中秋變盤說 投顧：今年免驚
開議在即 國民黨開會尋共識
台灣餿水油事件德國人難想像
台北社造論壇 探討城市課題
歐央行降息 瑞銀：歐元看貶
八方雲集 在港停售咖喱產品
秋節連假尾聲 民眾搶賞月兔
問題豬油未停用 中市將開罰
陸出口連5升 貿易順差創新高
人多擠不上BRT 首站將管制
臭油變香豬油 表面合格藏問題
上泓食品規避稽查 彰縣開罰
重建箱涵 高市估10月底完工
政院：廢油合格但非法 嚴辦
夏日聯合國登台 聽歌看走秀
所得稅法修正案 新會期討論
交友網站爭議多 看契約免糾紛
台北犁記停業3日 處理退貨
萊斯訪陸 陸學者撰文籲合作
錦織美網爭冠 NHK不播挨轟
PSY和BIGBANG 仁川亞運表演
奧僑界烤肉聚餐歌舞表演慶中秋
辦青奧 南京PM2.5驟減36%
淨化選前治安 中市掃蕩槍毒
發言惹議 柯妻：真柯文哲罷了
攻開學商機 雙A推優惠
偏鄉童中秋吃薯條 感覺很幸福
海洋影展新竹場 9/13揭幕
基隆續查劣質豬油 未發現違規
中秋戲水 男溺水命危
創新高 德7月出口破千億歐元
開微博帳號 港媒：臉書否認
劣質豬油 嘉義續查3業者
台鐵事故 暖暖八堵單線行車
陸地產商捲巨款潛逃 10省抗議
踩街扮鬼拿獎金 新北萬聖變裝
阿里巴巴IPO 巡迴法說開跑
預防性下架 IKEA送驗豬肉餡餅
女性議題 連營：柯應出面道歉
區間車事故 250乘客徒步到八堵
賭博缺錢 男持槍行搶被逮
徐薇淩次巡打拚 搶LPGA門票
廢油合格 專家：混油稀釋壞油
LINE遇假援交 男遭騙百萬
北返車潮現 雪隧回堵5公里
南鐵自救會 發月餅反東移
胡錦濤送花圈 首排中央委員後
氣爆受害 高市啟動代位求償
陸煤企逾7成負債率攀升
越南迎中秋 各地兒童歡喜過節
追餿水油食品 桃縣持續追查
疑鞭炮射入 竹市民宅冒煙
萊爾富麻辣湯頭包 也中餿油
餿油風暴 簡太郎持續追打
GMP：代表業者向社會致歉
男子穿日軍旗衣登泰山 遭譴責
秋節到 大陸點名公告月餅違紀
暖暖區間車事故 延誤5030人
陸反壟斷 汪洋：不會排斥外資
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
阿里巴巴上市 美散戶反應冷淡
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菊叫按摩 秋陣營指不配當市長
廢油查5天 1247家208產品遭殃
台北故事館 展出各世代婚紗
無財報影響 秋節後不致變盤
布倫特原油跌破100美元關卡
歐蘭德公私皆墨 競選連任難
婦人誤闖德基隧道 警查身分
整頓油安 執法人力仍是問題
DNA比對 盼助偵破百年懸案
鯨鯊誤闖定置漁網 待標記放流
凱特又有喜 威廉王子再當爸
餿油麻辣湯頭包 3萬包恐下肚
彭淮南再拿A評比 躍11A總裁
追餿水油 新竹縣未開罰
受累問題豬油 台中糕餅業自清
被控有效日期動手腳 吳記否認
補習女師K男童 網友痛罵
陸投資油氣 俄媒：蒲亭不限制
印尼維權者遇害10年 美促追兇
GMP精進 孫寶年：做好源頭管理
陸海警船近釣島海域 日抗議
藍：柯P歧視女性 小英應譴責
英王室傳喜訊 凱特懷第二胎
北上車流增 蘇花公路零星落石
小米剛道歉 又爆紅米上傳資料
查劣質豬油流向 高市未見違規
餿水油產品 再增72項
網路夯店光頭呂 新北罰500萬
餿油重創台形象 學者表達憂心
凱特有喜 喬治小王子將當哥
法國回收廢油 業者有責提證明
強冠劣油來源 檢歡迎提供資料
新北施鐵腕 巧紳隱匿罰600萬
中秋烤肉狂歡 男酒後意圖性侵
月兔魅力大 累積逾百萬人參觀
泰國產食用油 未見台餿水油
連假尾聲 國5車潮晚間又一波
香港豬油外銷強冠 待了解來源
食油必驗酸價 加驗鉻及致癌物
天公作美 中秋全台賞明月
發酵槽疑裝地溝油 民眾檢舉
對俄國新制裁 歐盟今將實施
金山毒蟲基隆買毒 仍難逃警逮
追劣油製品 南投4產品下架
孫璐西：酸價顯示劣油原料極差
穆迪：人大決定不利香港信評
菲總統將訪歐爭取支持南海立場
劉雲山：制度應是權力的鐵籠子
助銀行打亞洲盃 法規鬆綁送院
蘇格蘭獨立恐成真 英鎊軟趴趴
中市月冠全台晚會 慶中秋
GMP遭批評 孫寶年澄清
新IPhone將露臉 供應商決高下
胡志強籲業者配合 推動食安
撫慰 氣爆災民月光取暖
劣油原料酸價超高 殃逾千業者
環南市場滅鼠 目標600隻
施顏祥：印度政府跟過去很不同
友達明基員工捐獎學金750萬
歐盟制裁 傳俄羅斯石油業入列
青年大使團參訪斐濟 贏得友誼
過秋節 大陸玉兔號月球車甦醒
今彩539開獎
中秋連假 228萬遊客湧遊樂區
山西反腐大地震 因一搶案而起
威力彩開獎
陸查反壟斷 遭批違背WTO承諾
立院新會期 陸委會盡力推服貿
程思嘉拚調整 盼亞運為國爭光
月兔仰望月亮 月夜愈美麗
烏克蘭總統上前線 造訪圍城
王室作家：黛妃恐嚇殺掉卡蜜拉
拉加德：世界經濟成長略逾3%
紅二代不貪 民譏薄熙來算不算
萊斯會楊潔篪 安排歐習會
蘇格蘭恐獨立 英稱無應變計畫
學者看彭淮南 認真穩健
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 1人中獎
傳港豬油輸台 港府跟進事件
大陸商務部：繼續對外開放戰略
歐巴馬訪陸行 美稱重要里程碑
蘇格蘭獨立民調領先 英國面臨分裂
歐巴馬將宣布 打擊IS方案
隱匿未告知 台中太陽堂等2家遭罰
排除政治干擾 達賴結束轉世
黑心油流向下游1012家、208項產品
凱特再懷孕 料影響蘇格蘭去留
9月9日 國內各大報頭條
華航召募高雄站空服員50人
中共反腐 月餅銷量驟減
中華電信馬祖南竿綜合大樓動土典禮
臺灣博物館之美郵票小全張
教師、國軍美食享優惠！新竹喜來登感謝回饋
整合虛實 Oracle Marketing Cloud新一代行銷解決方案
台南大億麗緻酒店 各式秋蟹料理讓老饕大飽口福
全臺學生跳繩串聯‧共創金氏紀錄
胡志強選情有翻轉跡象！
胡志強堅信以政績會贏得連任台中市長
食的安心 黃文玲提「三代食安」政策
「凱旋2號」擦撞防波堤事件
FILA發表 2014秋冬品牌
103年敬老郵展
屢屢食安中招 味全9/9日盤中再度跌停
簡太郎要求檢調徹查 縣府是否「內神通外鬼」
證交所公布臺灣指數系列季度審核結果
北捷嚴正聲明 禁止裸拍 查獲交警方究辦
本業轉盈+轉投資挹注 凌陽股價受青睞
探索太魯閣族之建築特色—「原住民傳統屋迷你模型展」開展
臺灣博物館之美郵票小全張發行典禮
王金平：努力達成示範區朝野共識
邱鏡淳、許明財共同造勢 馬英九讚：民代出身不民粹
金門穎川堂陳氏宗親 開漳地尋根之旅
江宜樺取消登玉山行程
包道格：非理性恐懼勿影響貨貿
美海軍令部長：與台灣討論潛艦
伊波拉動物傳人風險 較預期廣
摧毀伊斯蘭國 美恐須耗時數年
剿伊斯蘭國 美政府向國會簡報
台美BIA諮商 經貿關係新起點
世衛：賴比瑞亞伊波拉將大爆發
台彩7月公益彩券盈餘60億元
華東8月封測營收 歷史次高
越南紡品出口增 印度售予面料
光頡8月營收 單月第3高
MOD說英語競賽開跑
葛林奈特：美不改國際飛航任務
瘋亞運賽事 隨選錄影功能夯
陸紡織十三五計畫提升纖維質量
對俄新制裁 歐盟留審視空間
臉書市值破2千億 超越豐田
西里奇獲美網男單冠軍
美網男單錦織圭亞軍 雖敗猶榮
Fed研究 投資人低估升息步調
亞馬遜Fire手機 降至99美分
PayPal將開始接受比特幣交易
台餿水油 多倫多華人恐慌
入秋首波鋒面 秋老虎可稍溫和
美網爭冠失利 錦織：明年再來
中秋節後 台股拚轉強
宇瞻推個人雲端產品 避免被駭
松鼠入侵 台鐵電車線斷
台股開盤上漲44.20點
IFA展 新一代智慧電視市場看好
烈日曝曬 花東紫外線最強
松鼠攪局電車線斷 誤逾萬人
反總統舊愛新書 書店掀網路潮
全國體育日 跳繩挑戰金氏紀錄
巴西國企弊案 攪亂總統選舉
時代雜誌等媒體報導台灣餿水油
寶齡腎病新藥 獲准在美上市
三重民宅火警 警消搶救
南亞科新股上市 一度跌停
喜迎新愛瘋 蘋果股價衝高
工研赴高雄地檢控告強冠詐欺
傳宏達電攜聯發科 推平板手機
喬治克隆尼婚禮 選定威尼斯
食品股反彈 味王翻紅
走過禁藥低潮 西里奇美網冠軍
榮化抵押部分資產 擔保高市求償
男校園上吊 警查身分釐清死因
元件廠美磊8月營收創歷史次高
台北市宣布不辦特招
台出席聯合國國際陶藝學會年會
跳繩597人 創金氏紀錄
台青年大使與瑞典外交使節座談
國民體育日 金門國小同步跳繩
十一遊台陸客 伴手禮不買食品
女嬰車內死亡 嘉檢解剖釐清
總統：台日漁業協議是重要範例
電源晶片廠昂寶Q3業績略減
和大8月營收創單月新高
花蓮子弟返鄉 建美術館盼交流
松鼠肇禍電線斷 近3小時修復
聖地牙哥兒童影展 楊亮俞獲獎
LPGA休兵備大賽 曾雅妮排名滑
康貝爾：各方保留台海特殊結構
僑社歡迎駐瑞典代表李澄然履新
不忍學生重複考 北市不辦特招
吳志揚許諾 推智慧新桃園
工具機大廠上銀8月營收衝頂
救高鐵 BOT保面子改裡子
爭婚姻平權 民團號召包圍立院
聚焦蘋概股 台股走高
供餿水油給郭烈成 高市緝順德
國際鎳價漲 不鏽鋼股價亮晶晶
新台幣早盤升值
抗爭十四張 男子無罪定讞
全國集氣 亞運挑戰10金
豐興第13週各式鋼品平盤
土向陸採購遠程飛彈 恐告吹
副總統肯定佛教對國家貢獻
強冠挨告 雄檢擬移屏檢併案
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台瓜奧會簽協定 尋體育突破
餿水油案 屏東藍民代抗議縣府
凝聚僑心 波哥大僑社秋節聯誼
解鄉愁 旅秘魯華僑秋節聯歡
竹科管理局長 杜啟祥真除
聲情交響 歌劇音樂會饗樂友
習蒲將會面 年內第四次
調查：台灣第4季就業展望樂觀
國防部：潛艦軍購與國造併行
國防館展品 環保金爐在列
十二年國教 北市籲盡速修法
華航召50名空服 高雄派飛
北市不辦特招 教育部尊重
跳繩創紀錄 為亞運加油
習近平四會蒲亭 再訪南亞
南投響應體育日 三和泳池免費
3國中生接力搶救 釣客仍溺斃
人民幣飆 人行調升中間價
北市不特招 新北：入學單純化
薩爾瓦多預料今年出口將衰退
郝龍斌：重罰不肖 判死不為過
新台幣中午升6.3分
iPhone 6快亮相 蘋概股走揚
劣油案 毛治國：惡劣犯罪行為
餿水油 港連鎖店大家樂也中招
餿水油案 胡志強：食安一條河
學者：劣油不能等驗出才下架
CAS認證實查 全由專家執行
餿水油案 台益老克明各罰50萬
蔡炳坤：台中市傾向不辦特招
主談貨貿 楊珍妮會前不表意見
美期中選舉 蜜雪兒關鍵州拉票
泰國青少年懷孕率提高
瓜地馬拉製造展10月登場
楊珍妮：印檢視ECA研究建議
手機交友 男遭逼吞藥洗劫
大摩：上修台灣GDP預估
北市不辦特招 建中：遺憾難過
立院將開議 王郁琦拜會王金平
連勝文：佛教推動社會正面前進
貪警私吞錢包 栽在政風手上
林書豪秋節祝福 持續練習備戰
美提潛艦 外交部：促安全承諾
檢驗非萬靈丹 學者籲強化稽查
陸奧運金牌選手劉翔 結婚啦
餿水油風暴後 台鹽推健康好油
疑似地下油行 藏身苗栗郊區
朱立倫：食安問題 執法不鄉愿
大學擬試辦特殊選才 可免筆試
國民黨基隆黨部建請開除黃景泰
馬總統：國防人員維持費首降到4成
農委會坦承黑心油流向7處
張貼辱罵前女友文字 男遭訴
新台幣午盤暫升6.3分
北市不辦特招 北一女：遺憾
太景新藥受邀在美發表成果
旅瓜華僑秋節聯歡 充實又有趣
削減燃油補貼 佐科威上任難題
山區雷達基地啟用 強化雨量預警
台股收盤漲26.83點
味全盤中再跌停 聯華食品自清
對付恐嫌 印尼拒設關達那摩
女嬰車內死亡 法醫初判熱衰竭
郝龍斌：柯文哲完全不了解北市
中秋連假 台南海灘留16噸垃圾
傷腦筋 飼料重金屬檢驗無標準
新北：與北市研商調整超額比序
謝天仁：GMP找消保代表無用
台股漲26.83點
北市不辦特招 高市樂觀其成
9月台指期漲22點
開除黃景泰案 國民黨：速處理
劣油檢驗 政院：源頭錯即不法
大陸外資直接投資 居全球第二
竹市警破獲槍毒集團 逮捕2嫌
豬油自己做 省錢又安心
台北停辦特招 台南將開會討論
陸客觀望 嘉義食品業看法不一
疑憂鬱發病 男中秋夜跳河自殺
盼改變政治 綠挺青年基層參選
保障食安 朱立倫：修法促檢舉
9月電子期 金融期都漲
萊斯：美中應避免軍事事端
秋紅谷音樂祭 12日浪漫登場
不辦特招 家長：會考應更公平
連勝文：不能姑息缺德業者
柯文哲：若當選親督食安
連勝文：明星學校短期難消除
餿水油風暴菲台加快備忘錄腳步
薩媒報導台灣獎學金生傑出成就
蘋果概念股小漲 台股量能待觀望
國7二階環評 補充資料再討論
周麟與旅巴華僑共度中秋佳節
濫開藥物給毒癮患 醫判3年半
封測廠頎邦8月營收續創新高
環保知識擂台賽 邀民眾讚聲
彰化秀傳 五期醫療大樓啟用
馬祖將開小三通新航線
國教盟：不辦特招應有配套
榮化提擔保方案 高市不假扣押
吳思華4招 北市放棄特招
子宮破兩半 縫合後懷孕添丁
農委會：進威樣品重金屬待檢測
餿油案 進威帳戶查扣723萬元
水泥旺季啟動 有利類股表現
陸客懼買伴手食品 南投無影響
台中市長選舉 藍綠都要反賄選
台股反彈 宏利調查投資信心升
登革熱增338例 全年恐破5千
台大數位課 教職場素養紅樓夢
三大法人買超台股91億元
連偷鋼梁機車 苦主是夫妻
餿水油 上海超市下架相關產品
芬蘭同志情色郵票臉紅心跳熱賣
太陽眼鏡檢測 價高不代表合格
維格：陸客買氣正常 不受影響
即時瞭解：蘇格蘭獨立公投要項
查順德餿水油 違章工廠令停工
亡羊補牢 屏東建地下廠資料庫
2013年溫室氣體濃度創新高
貨貿談判 郭山輝盼過程透明化
陸客購買不多 花蓮名產影響小
台青年大使團 菲國行成果豐
慣竊法院脫逃 落網遭起訴
南亞科8月業績 15個月高
餿油事件 桃縣罰兩業者50萬
北藝大生獲印度短片影展首獎
油安行動 新竹市宣示四大方針
光頭呂抓餅下游 主動通報下架
中市宣布不辦特招
台大火星計畫 尋數學偏才
新竹市十大伴手禮 甄選起跑
北醫大磨課師 教搞懂生活中藥
餿油案 簡太郎指屏縣府卸責
原鄉創意比賽 大葉奪百萬首獎
iPhone6魅力 蘋果迷餐風露宿
新式婦科手術 讓女性保留生機
北市不辦特招 師大附中待協調
美前總統：美不應插手釣魚台
華碩8月營收今年新高
東門到位 北市一區一情境中心
新台幣收貶 0.3分
朱立倫：不良食品業者是老鼠屎
星國修法 禁邊開車邊玩手機
MH17初步失事報告：遭外力撞擊
女登山客失溫 國軍派機救援
華隆案 勞動部願代出訴訟費
聯電世界先進 8月業績微降
民調領先柯 連勝文：如履薄冰
8月出口年增近 1成
貨貿復談 工商業界引頸期盼
華碩手機事業提前轉盈
日月光8月封測營收 歷史新高
元智新生營 體驗全英語生活
劉若英有喜 證實懷孕
中秋過後 生態學校垃圾遍地
抓龍疑雲 楊秋興質疑陳菊說謊
劉若英好孕到 喜迎新生命
王毅會萊斯 安排歐習會
F-中租8月營收 年增2成
高階文官培訓 赴比利時取經
光頭呂抓餅隱匿下游 再罰300萬
CNN專訪 佛羅雷斯：我完全無辜
越課不鏽鋼反傾銷稅 台廠最高
強冠產問題豬油 高市將重罰
旺季到 隱形眼鏡商營收創新高
不忍學生煎熬 中市不辦特招
彰縣整修福興鄉農路 便利農民
倡導人民作主 花東百公里行走
2具馬航MH17遺體運返大馬
渣打調降港人民幣存款預測
看餿水油 駐台外交官驚憂各異
民雄交流道淹水苦 會勘盼解決
大聯大8月營收年增7.1%
搭BRT 江宜樺高度肯定
撤黃景泰黨籍案 謝立功尊重
榮化30億保證 高市撤假扣押
台多家晶片廠8月業績表現佳
卓士昭：貨貿談判會盡最大努力
荷蘭：馬航MH17遭高能物體擊毀
陽岱鋼在東京巨蛋 掀台東熱
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收容人就博會 媒合率逾4成
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機身遭外物射穿 MH17空中解體
體育推手 95歲洪四川獲獎
無懼劣油風暴 糕餅名店買氣旺
開名車亂丟爆竹 公共危險送辦
餿水油 簡太郎指曹啟鴻卸責諉過
暑假旺季效應 雄獅8月營收增
餿油殃1256業者 228噸待銷毀
10日炎熱 午後局部短暫雷雨
海明威孫航向古巴 憶老人與海
不辦特招 中央與地方不同調
台南信益行 2000桶香豬油恐下肚
抗伊斯蘭國 英直接軍援庫德族
派遣工上限鬆動 業界批未對症下藥
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餿水油案 美廚哭訴也受害
南投宗教文化節 27日登場
北市批掣肘 教育部：不能理解
劣質豬油 嘉義封存雞肉飯料
保護陸野生虎 世銀投60萬美元
4寶Q4兩樣情 台塑佳台化差
英7月工業生產升 復甦持穩
餿油風暴 高市重罰強冠5千萬
餿水油案 總統：地方徹查不力
與夫吵架 女子爬輸水管鬧自殺
汽車旺 零組件廠8月營收佳
車燈大廠帝寶營收穩定成長
印度外長：先確認一印再談一中
豐濱火燒山 難灌救延燒6小時
台灣餿水油 澳門做成兩款麵包
電子出口創新高 外貿旺到年底
涉貪百餘萬 通霄鎮長遭起訴
樂天砸10億美元併購Ebates
台灣甜心 世界廚師菁英賽獲獎
巫婆系列兒童劇 改編小野創作
開發金前8月EPS約0.5元
馮光遠開罵判拘役 10月執行
國民黨南市黨部 宣示反賄選
上海動員500人 清查餿油食品
外資上周買超170.9億元
拚經濟 陸委會盼監督條例速過
青斗石疑藏爆裂物 虛驚一場
港占中發起人剃頭 光明頂抗京
餿水油 桃園劉媽媽包子願退費
台灣大籃球隊 改隸富邦金創投
李克強：陸今年經濟指標能達成
俄國心急 促速談東烏克蘭地位
冰毒代表台灣角逐奧斯卡外語片
餿水油案 屏檢傳喚5人
郭烈成餿水油 屏縣5日已送驗
中國大陸打奢 法國酒外銷衰退
郭正亮：小英言行導致藍綠對決
上泓香蒜吐司 流入台南看守所
高中取消留級 重補修更有彈性
餿水油波及 全家8項食品下架
軍中樂園 4天票房破2800萬
內政部：104年完成南海島礁測繪
新北消防專責救護 救命急先鋒
高鐵WiFi計劃 業者仍被卡關
金管會:企業可海外雙向開戶
台北犁記退貨民眾火 店員嚇哭
鮮食染餿油 晉欣：已通報下架
大樓憂氣爆 議員促落實安檢
花蓮城市魅力 原聲音樂節登場
新北樹林透天厝火災 警消搶救
監委補提名11人 府10日公布
港官員：台灣無餿水油外銷香港
統派籲請英女王 勸蘇格蘭別走
免費大專資收營 10月最後一場
京城損鄰 高市府允調處
台灣新加坡 兩地股市交易擬連結
老翁外出失聯 溺斃金門海邊
服貿卡關 總統：不能再拖下去
搭完台中BRT 江揆喊讚
AIT人員訪金門 送金大圖書
中俄投資會議 陸盼推能源合作
台中歌劇院 江揆期許成領頭羊
高市：強冠稱香豬油銷澳未銷港
網購黑心油食品 逾7天仍可退
國民黨：蔡英文應譴責柯文哲
日本職棒台東之夜 黃健庭開球
未公布餿水油廠家 農委會:求謹慎
高市業者：餿油打擊觀光逾氣爆
勞動部拋派遣工方案 經部不知情
城市杯三算全能賽 薛崇旌金賞
奇偶前8月稅前盈餘5.51元
女巫變變變展 揭北投地名面紗
北市不特招 朱立倫：好消息
保母證照考場 金門：年底完成
江揆：不肖業者讓人深惡痛絕
蘋果料推新機智慧錶 舉世矚目
GMP失靈 經部：持續精進
北市不辦特招 藍綠議員力挺
北韓慶建政 陸賀電提加強友好
金管會：電子支付賣基金再等等
國民黨台南造勢 盼團結求勝
央行開放國銀海外分行承作NDF
餵藥燒炭女兒亡 父活改判12年
環團為藻礁請命 桃縣要求復原
蘋果推新品 科技業關鍵時刻
慶祝體育節 李沃士盼提升質量
泰國空軍宴會 裸女熱舞惹議
亞東石化:設備運輸不在藻礁區
郭烈成劣油送驗 速檢驗昭公信
倫敦讓權 蘇格蘭獨派斥無新意
農委會:桃縣應做好藻礁保育
代孕產多子 日男稱繼承需要
今彩539開獎
中友百貨義賣 捐林志玲做公益
勞長提構想 獎勵派遣納正職
老克明用餿油說謊 網友抵制
減少碳排放 環保署歐洲交流
徐薇淩李旻排名升 有機會闖LPGA
日米其林海外首投資 高雄展店
大樂透開獎
富商撕票案 檢計畫現場模擬
副總統：連結亞太 要顧好大陸
北市30校 曾吃奇美問題產品
中日關係惡化 卡特：日本挑起
餿水油案 產品回收險沒業者保
十二年國教 北市：教部應承擔責任
桃縣府：維護藻礁決心不容破壞
國泰富邦 8月獲利雙破4百億
蘇格蘭公投 外國選民票是關鍵
出口受韓壓力 簽貨貿當務之急
克什米爾惡水 40萬人受困
渣打:8月出口佳帶動經濟成長
減少短路 台鐵換尺寸大電車線
保七：進威皮革油設備也製鵝油
學者：台灣沒有真正的中間選民
屏縣府：食安應中央地方聯手
微軟技術大會 擁抱雲端新趨勢
新台幣兌美元收貶0.3分
阿里巴巴法說 馬雲：多要點錢
iphone6見客倒數 再爆防水防塵
日擴沖之鳥島大陸棚 探資源
陽岱鋼21轟 善款累計63萬
消保官協調 吳記退貨再延2天
車神舒馬赫出院 返家繼續復健
北市不辦特招 籲中央速修法
港油出口至台 疑是工業用豬油
問題油品 花蓮回收273桶
陸生做生意 衛生棉變軍訓神器
歐巴馬外交欠決斷 美民氣丕變
台塑4寶展望保守 釋台塑化獲利
蘋果發表會 萬眾期待驚艷創新
抗癌兄弟贏大獎 頂級遊天寧島
開鍘餿油業者 高市亡羊補牢
嗆燒九把刀出版社 男獲緩刑
美股開盤跌 蘋果逆勢走高
奇美劣油包子水餃 北市30校中鏢
今彩539 頭獎 3注中
連6年 合庫獲頒體育推手獎
換心男大生 一圓為獅開球夢
蘋果新招 料進軍行動支付市場
大樂透 頭獎 1注中
貨貿復談 國民黨團盼速完成
台灣支持墨國汽車修護職訓計畫
貨貿談判明登場 地點不公開
4寶展望 台塑較佳台化保守
台商秋節活動 兩岸協議成焦點
攻雲端 泰安發表伺服器新品
英相將訪蘇格蘭 力勸留在英國
富邦媒：報價誤植股價3.43元
陸外交部：無法證實江澤民去世
國際失序 歐巴馬政策備受矚目
政院：江揆玉山行程取消
李克強：大陸反壟斷無針對性
高雄登革熱疫情 楊秋興助防疫
陽岱鋼全壘打 東京台東夜發光
留住蘇格蘭 英3政黨破冰攜手
九九體育節 陳以真提體育政見
統一獅3連勝 落後差距縮小
陸南海造島 陸：改善居民生活
MH17墜毀 機身遭外物射穿解體
伊波拉病例 3週暴增1倍
習近平：中美不衝突 不對抗
蘋果新機搶市場 三星嚴陣以待
麋先生樂團東京熱唱 深獲好評
港府籲市民 別吃味全2款食品
OECD：經濟危機重擊低學歷者
專家：「派遣工」造成低薪現象 過猶不及
出席 APEC 歐巴馬11月訪華
義美食品全身而退 網友按「讚！」
餿油 國民黨擬向屏縣府索國賠
全美最高薪女執行長 原為男性
9月10日 國內各大報頭條
司法官、律師特考10日放榜
iPhone 6亮相 螢幕變大變薄
沒月餅 蘋果代工勝華陸廠罷工
中國一台 資企業停發月餅 員工罷工
榮化主動提資產抵押 股價漲停
博通推出新5G WiFi 具雙倍傳輸能力
耳塞式音樂耳機 揮別連接線纏繞煩惱
102學年度視覺美感教育實驗課程總成果發表會
黑心油 讓今年中秋節過得不愉快！
新住民二代絕對是台灣明日優勢
兩岸天王大PK 郭東榮vs殷翔雲9/13上古揮毫
臺北港兩岸直航蓬勃 平潭至8月突破5萬人
永續、傳承、創新 花蓮港1～3號碼頭資產活化
高雄港第四貨櫃中心改建完成 提升碼頭作業能量
臺中港103年7~8月份招商成果
本週國際債券掛牌再添三檔生力軍
櫃買今(9)日召開審議博磊公司 申請上櫃案
羅淑蕾按鈴 控告柯文哲貪污
「APEC邀請函」 國台辦：比13年前好太多
日本UKAI米其林餐飲集團抵台展演 台北晶華酒店請您一次飽嚐四大經典料理
交通部 絕無開放大陸計程車來臺乙事
航港局邀集花蓮港區單位現勘港區油品管線
櫃買今(10)日召開審議桓達公司 申請上櫃案。
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘋果推IPHONE 6和6 PLUS
新IPHONE螢幕為4.7和5.5吋
蘋果推出ApplePay行動支付系統
蘋果推出智慧手錶
直播看不到 果迷罵翻天
蘋果新iPhone 19日開始出貨
大螢幕手機 將掀男性服裝改革
蘋果推出智慧錶Apple Watch
蘋果推出新手機電子錢包智慧錶
蘋果推出新產品 股價下滑0.4%
蘋果新裝置 有助提昇台灣經濟
蘋果推出智慧錶 左撇子不爽
Apple Watch功能簡介
法務部政次吳陳鐶訪德
柏林刑法論壇 台德法學界參加
推ApplePay 進軍行動支付市場
貨貿登場 台爭4產業降稅
台灣最佳券商 元大寶來證9連霸
名品城動工 高鐵青埔站房價俏
大愛瘋亮相 台灣最快十月開賣
順德8月營收 3年單月次高
地價稅適特別稅率 9/22前申請
訂單成長 亞崴前8月營收增加
出貨力道強 超豐前8月營收增
彰銀徵專才 釋出72名職缺
日產新車交車 F-廣華可望受惠
旺矽8月營收 單月次高
利機前8月營收 年增37%
台星科8月營收 6年多單月高
經濟危機數年 法國人越來越窮
iPhone 6 銷量拚衝新高
美股跌近百點 台股觀察抗壓性
保險資金鬆綁 國際版發債暴量
Apple Watch登場 蘋果走險棋
凌巨8月業績 月增5.77%
蘋果推ApplePay行動支付系統
致茂8月業績 今年新高
華映8月業績 月增3.3%
蘋果新機發表會 U2新輯湊熱鬧
德化學工廠爆炸 尚未傳死傷
艷陽高照 西半部及山區午後雨
吳思華上任後 首度視察偏鄉
旺季過 凌通業績近5個月新低
放棄特招後 免試比序還有得吵
蘋果新系統iOS 8 17日免費升級
蘋果發表iPhone6 圍巾男搶風采
微軟傳砸20億 娶遊戲商Mojang
紫外線過量危險 外出加強防曬
蘇格蘭獨立用英鎊 遭嗆不可能
宏?推超美型顯示器
台股開盤下跌24.15點
聯強8月營收 月增3%
東陽前8月營收 同期新高
愛瘋6亮相 概念股利多恐已反應
蘋果揮軍行動支付 概念股揚
洩iPhone機密 陸疑因此失首賣
路人入侵軌道 台鐵屏東事故
蘋果手機未採藍寶石螢幕 類股跌
iPhone 6亮相 大螢幕更吸睛
蘇格蘭爭獨立 財經專家看衰
法大選調查 右派可能贏歐蘭德
傳戴奧辛鴨 高市阿蓮採樣無虞
立委訪華府 盼美支持潛艦國造
專業移民加拿大找工難
蘇正德被爆強冠少東指導教授
家電到汽車 中鋼佈局印度
斐濟否認維和人員將獲釋
美媒：新iPhone變大了
五月天怪獸 逆轉勝秀演技
漁船遭陸船騷擾 越抗議求償
台南瓦斯氣爆 1男子喪生
台商聚華府 促美助台入TPP
傳美密會 談日發展攻擊性軍力
新台幣兌美元 早盤升值
外交小尖兵回娘家 有機師名師
餿油風暴 教師團體抵制無良廠
數位內容交流 逾百家企業參與
餿水油 國台辦：有進口就下架
勝華東莞廠罷工 傳十餘人被捕
爭搶餿水油 東莞鬥毆
共諜案 前上校羅奇正判18年
撞死闖軌道路人 台鐵雙向恢復
羅艾斯：美國會支持台潛艦選項
連兩起 高雄南寮漁港男子溺斃
九把刀挨告 傳邱毅當證人
總統府公布監委補提名名單
台北犁記從寬退餅 民眾消怒火
教長：體質好學校應辦特招
iPhone 6大螢幕 搶攻退休族
USGS：印尼6.5地震 傷亡暫不明
國台辦：近期兩岸交流亮點紛呈
數位商機 王俊博：國內外合作
蘋果夥銀行 分食行動支付市場
杜啟祥真除 張善政：適才適所
蘋果展示新品 外界有8件事要問
AMC8數測報名 補助弱勢生
蘋概股重挫 跌逾百點
走在鐵軌邊 1男被擦撞死
屏女留在地生 高分群人數翻倍
補提監委 吳副總統盼發揮功能
撞死台大女醫 二審減為4年半
日川內核廠反應爐最終安檢過關
歐巴馬電視演說將談對付IS計畫
補提名監委 總統：依憲法規定
高孔廉：兩岸應簽環保架構協議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
派遣對話會議 勞團籲立法禁用
竹科杜啟祥：打造創新領航園區
老人租屋受歧視 老盟：政府深思
台股重挫 曾銘宗：安啦
陸：APEC邀函體現兩岸關係改變
關西仙草慶豐年 縣長提鋤收成
日川內核電廠安檢過 可望重啟
貨貿談判啟動 楊珍妮：全力以赴
iPhone 6雙機來襲 非蘋皮繃緊
餿油製品 新北68校次踩到雷
指導少東 蘇正德：不識強冠
魏德聖回母校 種幸福番茄傳承
油品業者拒吐下游 嘉縣將開罰
貨貿談判登場 陸：盼順利生效
新台幣中午升3.9分
強冠董事長刑責 檢偵辦中
台商爭國民待遇 陸未正面回答
愛瘋 紐約店排長龍 黃牛喊價
評餿油 蘇正德：不是御用學者
港媒追餿油案 香港曾有強冠
越勞吃烤貓 高市府裁罰
台中港產業專區招商 正隆進駐
幼兒園餐點高油糖 民團籲把關
強冠購買香港豬油 疑以劣充好
殷仔澆冰捐助 動保界感謝
越南大專聯考大改革
國民黨考紀會開除黃景泰黨籍
東莞廠罷工 勝華：已恢復正常
保七公布進威製油環境髒亂畫面
補提11監委 總統勉督政保民
陸：對兩岸關係前景有信心
TPP牛肉關稅 傳日本擬一律調降
維憲政運作 馬總統：責無旁貸
iPhone 6驚豔不足 法人續按讚
補提監委背景 府：補現任不足
陸：陸客赴台旅遊沒有一條龍
開微博帳號 臉書：假的啦
勞部開會談派遣 勞方8人退席
羅淑蕾：柯文哲疑私設帳戶洗錢
羅淑蕾指控 柯營：誣衊要提告
加強食安 中市啟動業者登錄
邱毅九把刀出庭互酸 下月宣判
永樂商圈沒落 商家盼引進小吃
貨貿談判地點不公開 民團抗議
高通搶攻入門手機平板市場
辛炳隆：派遣保護法不宜再拖
台星股市連結 最快明年初上路
食藥署油脂會議 擬不邀蘇正德
衛生局查如記 隱匿全統油開罰
兩附中辦特招 教部：學校自決
韓團JYJ抵台 粉絲興奮
東莞廠工人罷工 勝華：已復工
補提名監委 17日咨請立院同意
進威油品流向 陳保基：研議公布
青訪團全方位出擊 紐約展軟實力
長庚顯微手術訓練營 引進3D
財產申報 連勝文：辛苦創業
越查獲大量不合格豬油
吳副總統：監委被提名人都乾淨
德媒體報導台灣觀光美食是重點
財產曝光 柯文哲：和太太賺的
捲入餿油案 香港寶源經營多年
新台幣匯率午盤暫升3.9分
世德出貨樂觀 能見度5個月
氣爆國賠 高市啟動代位求償
賴清德：台南市不會停辦特招
iPhone綁手腕 蘋果Watch被笑驢
青訪團抵哥倫比亞 活動受重視
花蓮觀護盃籃賽 田臥勇太參賽
新iPhone 泰國粉絲也熱議
地方特考 11日起受理報名
iPhone 6亮相 外資按讚
軍職第一人 葛光越獲提名監委
阿根廷棋藝分享會 促文化交流
落雷影響 貓纜暫停服務
餿油案 南市持續清查地下工廠
東部海域4.4地震 宜花有感
中秋連假結束 韓返鄉車輛暴增
監委人事 國民黨團盼選前處理
iPhone 6尺寸變大 宏達電：歡迎
兩岸貨貿復談 杜紫軍：面向廣
台股收盤跌77.16點
儒鴻進入入帳高峰 走勢勁揚
台積電8月業績 再創紀錄
台股跌77.16點
前8月 尼加拉瓜出口升8.04%
警大成立智庫 提供諮詢
臺美食廚藝講座 薩國熱烈迴響
歐安組織加入 調查馬航真相
9月台指期跌82點
壯闊美景為幕 太魯閣峽谷聽音樂
查到戴奧辛鴨 8鴨場遭管制
不再重男輕女 韓出生性比持平
司法官律師第一試放榜
離島電動機車補助 10月實施
銀座杏子豬排 進軍南台灣
義大利麵吃到飽 美連鎖店新招
貨貿談判 經部：保護敏感產業
蘋概股挫 台股力守月線
廣達徵文化大使 邀外籍生挑戰
9月電子期 金融期都跌
台塑贊助體育 教育部頒獎表揚
青訪團訪瑞典國會 議員導覽
中小學營養午餐 不抵制特定廠
中壢國際鐵人二項 10月登場
北捷士林站男子跳軌 警消搶救
王志剛：沒有緋聞卸任 很高興
青訪團訪芝加哥 座談交流
馬總統提名11監委 領域多元
進威代工鵝油 查驗有無危害
攻行動支付 電信業喜迎蘋果
蘇南成病逝 15日公祭
悠遊加值做公益 助弱勢童求學
老牛有所養 彰化設安養中心
手扶梯滅菌 學子發明展爭光
IS陰霾 澳擬調高恐怖威脅等級
中投拋捷運政見 蔡英文掛保證
三大法人賣超台股111億元
九降風起鷹飛揚 知本樂山賞鷹
浮洲都計陳情 新北：重視訴求
陸要提高基層公務員待遇
北捷男子跳軌 已恢復正常營運
不滿欠租 女持大聲公趕客判刑
政院記者會11日試行網路直播
墨西哥僑領中秋座談歡聚
糗 央視搞錯美國兩位知名萊斯
彰市傳瓦斯外洩 所幸無意外
攻國際市場 霹靂攜手YouTube
省公帑 佐科威盼閣員勿換車
身障小巨人陳亮達 桃猿邀開球
梁振英投書英媒 盼實現普選
豪門婚上公堂 吳欣盈首度出庭
藍高市議員促災民提國賠
喜憨兒公佈用油 請民眾放心
Apple Watch發表 庫克時代來臨
ADOC國際會議 檢視十年成果
餿油案 曹啟鴻：縣府有疏失
民進黨中常會外 婦團抗議柯P言論
台青年大使訪聖克里斯多福
柯文哲控羅淑蕾違反選罷法
餿水油稽查小吃店 台東全過關
獺出金門 水獺妹妹徵名
高鐵國慶加班車 12日開訂
國際青年大使訪尼 媒體注目
國際青年大使訪尼 讚聲不絕
戴奧辛禍延子孫 致癌致畸胎
中華電8月每股賺0.37元
一銀寮國永珍分行獲准成立
喝藥酒被開除 雇主判賠定讞
秘魯舞團訪台 參加文化嘉年華
新台幣收貶 2分
馬挺蘇崑雄 盼藍繼續執政澎湖
國際技能賽國手選拔 為國爭光
亞太電：建骨幹網路 慎選夥伴
退出聯合特招 南一中獨立辦理
餿油風波 台北犁記退費逾千萬
新北學校淪陷 禁使用餿油產品
復興巡迴醫療車 守護原鄉
小米較iPhone適合印度市場
全統餿水油 檢調搜索強冠
南韓擬聘季辛吉改善兩韓關係
越南水上飛機旅遊航線開通
轎車追撞肇逃 等紅燈機車遭殃
全國能源會議啟動 歷時5個月
危害鄰里被收押 居民鬆口氣
陸天宮二號2016發射 2022建站
菲南國中國草案 交國會審議
林郁方：潛艦國造計畫進度順利
無所不LINE 扳機指上身
選購安全食材 嘉市府教撇步
羅艾斯挺台潛艦案 外交部感謝
華泰名品城動工 打造觀光城
棒辣椒9/15登興櫃
鳴蟲特展 偏鄉孩童大自然饗宴
瑞信看好台股年底上萬點
日電貿擬發普通股受讓力垣股權
新加坡媒體以社論關切餿水油案
PUB酒後鬥毆 2男受傷
調查局破吸金集團 扣3億現金
仁川亞運 中華代表團戰袍亮相
小馬錦標奪亞軍 龜山國中慶功
畫家義賣聯展 助擴建育幼院
中央氣象局氣象報告
國民黨中常會同意開除黃景泰
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
餿油案 國民黨告曹啟鴻瀆職
菲美兩棲演習 月底登場
餿油未主動通報 罰2450萬
黑白雙熊校園趴 郝老師教保育
犁記員工遭逼吞餅 網友熱議
全校PR35以下 靠專業拚出頭
台南續辦特招考試 吳思華支持
上海旅遊節 台樂旗隊受邀演出
陳威仁頒200個獎 被讚誠意十足
嘉市桃城美展 年輕藝術家出頭
強冠油總結報告 問題品246項
國泰華泰名品城動土 首期滿租
黨部擬開鍘 綠台南議員堅持選
派遣上限問題多 勞資難達共識
藍婦女部：柯文哲應知所進退
星國青少年 半數接觸過色情片
陸客憂餿油 十一來台恐掉2成
感恩讚歌 唱出德弗札克
傳動物屍油煉油 保七：無證據
強冠董座 傑出校友恐撤銷
鴻海8月營收 月增5.7%
強冠6年進口香港豬油2385噸
印尼官員貪污 燒錢滅跡仍被逮
政院開麥啦 學者肯定網路直播
婦團盼候選人強化性別平等意識
敬老金袋遭疑 中市：明年改回
近十年亞股Q4上漲機率達8成
特招議題 附中：盼與基北同步
反彰南產業園區 村民揚言提告
中市週末辦就博 職缺近4千
海基會董監事 17日召開
中市庇護工場 總銷逾3千萬元
台美食形象發餿 觀光局提4對策
遠傳前8月每股賺2.66元
11日晴到多雲 東南部局部陣雨
港籍快艇珠海翻船 9人失蹤
歡度竹塹185年 新竹市擴大慶祝
亞運戰袍亮相 中華隊拚10金
能源知識來源分散 民眾較信電視
江申襄陽廠明年Q2量產
大安溪揚塵 水利署允諾改善
開除黨籍 黃景泰總部：選到底
烏來南勢溪溺水 男子淪為波臣
開鍘黃景泰 馬英九：貫徹黨紀
台青年大使團 非洲行成果豐
苗北秋季藝文 傳唱國台經典歌
簡太郎：曹啟鴻讓屏縣冠餿油故鄉
NB廠8月營收全數成長
政策優惠 海歸人才上海最多
低頭族車禍 送醫還不忘手機
傳港劣質油輸台 港府仍在調查
iPhone6 台9月26日開賣
餿水油食品廈門現蹤 被封存
班尼路服飾 大幅結束在台門市
福聚太陽能 1-2個月可能停產
本土3D動畫 桃蛙源記10月上映
假看診真詐財 南投密醫遭逮
驗戴奧辛 台南採樣鴨檢體合格
印尼傳現伊毒 待檢測結果斷定
油品業拒配合 嘉縣籲檢調介入
談大陸拓銷 梁國新：顧好金雞母
七年級生捐筆電 嘉惠家扶兒
市場掃街拜票 謝立功允創雙贏
質疑安全 星禁演紀錄片星國戀
新品未拉貨 鴻海8月營收整理
餿油案 盛香珍9款食品銷大陸
女性影展 何韻詩跨海代言
陸三大電信商以iPhone 6爭市場
降水少 基隆水情有點緊
進口豬油 海關：只看證不抽驗
環署加強廢油源頭控管後續追蹤
餿水油案 藍常委籲立法從嚴
正德:海運界目前谷底後年翻紅
iPhone6搶手 傳台灣26日開賣
氣爆慰助金 陳菊促速發安民心
停發月餅惹民怨 大陸官媒撇清
凱瑞訪伊 組聯盟抗伊斯蘭國
痞子英雄打戲來真 替身反變胖
李宗盛鐵馬花東行 為門諾募款
張麗善：推西螺為安全蔬菜基地
港金寶運謊報 飼料油變食用油
詹宏志：第三方支付要加快腳步
陸轉機驗台胞證 海基會將溝通
敬老禮金加碼 中市國光里民樂
旅展遇餿油風暴 祭優惠拚觀光
晶豪科8月業績 創逾10年新高
強冠惡意行為 不同條文罰多次
追氣爆責任 高市議會啟動調查
淡水名統百貨轉型 資遣員工
3歲童秋節迷途 警民齊尋回
創意圖紋展 金門意象盡在其中
大馬學生聲援維權教師
BBC：餿水油事件損台美食聲譽
梁國新：路要走穩先求共識
台灣大前8月每股賺4元
楊秋興：市府代位求償 避賠償責任
榮化旗下福聚太陽能停產裁員
曾銘宗：擬開放民眾海外證券戶
屏東處理餿油案大事記
查餿水油貯場 高市再鍘一家
謝立功透明組織經驗 聘黨顧問
慈大新生報到 國際生破紀錄
香港證實：飼料油謊報賣強冠
鴨肉戴奧辛超標 農委會：未驗出
鋼琴家獻樂曲 感謝童綜合醫院
宏?8月營收 月增19%
餿油商品 高市續查未見違規
花蓮森巴踩街 發消費券增買氣
國慶連假 國5仍擬雙向高乘載
人民幣錢進歐洲 陸銀瞄準倫敦
傳合建高鐵光纖 亞太電澄清
北市清查 未再發現餿水油產品
製鵝油環境太髒 進威勒令停工
登革熱破千 高市防疫祭重罰
查基隆油蔥店下游 按圖索驥
帕拉育將赴泰國會作政策說明
評論：中日相爭 印度兩邊得利
醫療爭議多 學者籲健全法律架構
減重有成 梁國新體能回到10年前
貨貿傳宜蘭談判 經濟部不證實
如記香豬油飯糰 流入聯勤副食
陸媒評美SAT洗腦 民間不認同
歐盟執委出列 法前財長掌經濟
排球界盛事 永信杯25日開打
國泰大促銷 額外贈里數換機票
iPhone比更大還大 陸網友調侃
衛福醫院結合社福 伸援3千人
印媒專訪 張良任：台善待印勞
新台幣爆量收貶2分
警破幫派 逮殘餘分子送辦
5千人受害 吸金集團生活豪奢
楊偉甫：剩15年因應氣候變遷
電信三雄8月 台灣大獲利王
仰德TPC高球賽 11日林口開打
環署：8戴奧辛鴨場均檢驗過關
屏檢：不排除向港查證強冠進油
陸再籲達賴 尊重轉世傳統
戴爾推出第13代伺服器
AIT與金門加強合作 續聘美籍教師
美廚無工廠登記 遭勒令停工
兩岸跨境詐欺 金門逮獲2人
2014年金質旅遊行程名單
戴奧辛難監測 環團籲管控源頭
今彩539開獎
餿油案 雄檢：金寶運難逃刑責
林永樂贈勳給索國駐華大使
龍鳳水餃中鏢 新北查紅蔥來源
江揆：及早防制校園毒品
大陸國學泰斗湯一介 病逝北京
選秀會前 SBL新秀試身手
歐洲商會促改善法規重自主管理
陸媒稱愛國就是愛黨 引譏諷
F-美食8月營收 再創新高
貨貿談判首日 盤點內容試水溫
解決食安問題 學者盼全民監督
統一超8月營收 年增5%
遠百8月營收 年增8%
憂蘇格蘭獨立 數十億英鎊外移
孫中山與美國巡迴展 金門展出
反客為主 兄弟澄清湖扳倒犀牛
海外證券業開戶 1個月內研議
淋巴癌患年增3千人 原因不明
因公撞傷 鄭新輝盼能列席議會
蘋果歷史新頁 邁入庫克時代
衛福部：11日查封強冠香港豬油槽
MIT文創時尚新品 高雄登場
吳記餅鋪退貨截止 過程平順
匯率相關選擇權交易量連2月成長
大馬防長抵俄 討論調查墜機案
郭永樑陪青年大使參觀專案成果
餿油案 國民黨：蔡英文護短
行動中常會 小英喊決戰中台灣
今彩539 頭獎4注中獎
進威下游名單 農委會將公布
青年大使團與宏國師生文化交流
iPhone 6 英美19日同步開賣
大陸太空人 更多工程科研人員
日討論買攻擊武器 陸籲和平
萊斯是否談港政改 大陸不證實
陸：越漁船闖西沙海域 想炸魚
陸現代詞典 有地溝油沒剩女
iPhone 6推出 陸搶購手冊出爐
攻心血管疾病 健裕生技成軍
李敏鎬抵台 近千粉絲瘋狂接機
餿水油案 強冠允3億助走出風暴
餿水油案 江揆：查辦到底
李朝卿拚復職 內政部重做准駁
一念值800萬 光頭呂再供5下游
農委會公布 進威油流向14業者
餿水油案 馬責怪地方政府徹查不力
府今天補提名 11名監委
柯文哲陣營 反告羅淑蕾「誣告」
厦門發現台灣黑心油製品「查封」
筆電廠8月營收「滿堂紅」
黑心油 香港連鎖店中招
民調：蘇格蘭統派仍多於獨派
9月11日 國內各大報頭條
「圓夢贏家」吸金3億 檢收押5人
調查：53%中國人認為中日難免一戰
東莞台商砍秋節福利 上萬人罷工
外配另一半考上移民官 移民特考結訓人才輩出
2014智慧型運輸系統世界年會 臺灣館熱情開幕
捷運士林站旅客突然跳軌 處理後系統恢復正常
交部頒發亞太公司邱前董事長 黎前參事一等獎章
櫃買、證交所、期交所與集保公司將共同舉辦
MIT「華語文能力測驗」衝破20萬名考生目標
產學攜手多方合作 兼顧學生就學就業
屏東縣政府放水官員要究辦！
台灣人民要為美國利益賣命嗎？
中華電信iPhone 6和6 Plus預約活動9/16日開跑
富商撕票案主嫌 現場模擬
暑假後第一波強打 九月份高雄國際旅展大降價
法鼓山聖基會兒童寫畫創作即起收件
證券櫃檯買賣中心 召募菁英
OTC歐洲招商 建置雙邊掛牌與國際接軌
中華電信入選 道瓊世界及新興市場指數成分股
Hartmann進駐台灣 搶攻頂級市場
巴格達汽車炸彈連環爆 19死
參與攻擊伊斯蘭國 北京未應允
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
UN：調薪 經濟才能真正復甦
凱瑞：全球聯盟必擊潰IS聖戰士
陳偉殷精彩好投 15勝創新高
陳偉殷完全比賽 毀在菜鳥首安
陳偉殷奪15勝 突破9月魔咒
傳美將空襲敘國境內伊斯蘭國
勁永雙向儲存碟獲最佳創意產品獎
陸政策激勵 太陽能現貨價揚
一銀主辦仲琦海外子公司聯貸
2015台北電腦展 開放線上報名
桓達通過審議 預計第4季上櫃
台股破高點 待外資台指期空單收斂
蘋果回神 多頭看電子股
觀光人次上衝 帶動飯店交易
日圓新低 購東京屋熱
李爾在此 吳興國重返巴黎
陳偉殷挑戰18勝 拚3連勝
陳偉殷15勝 暫居亞洲勝投王
備戰HBL 松山高中加州移訓
巴西總統選舉 朝野黨內問題多
崁仔頂漁市瓦斯外洩 警消封路
晴朗炎熱 山區午後易雷陣雨
侯孝賢紐約回顧展 美媒報導
F-艾美8月營收 月增74%
推特計劃發債 籌資併購和擴張
卡加立兩場大雪 災情慘重
教授看刀 多倫多女學生行刺
iPhone舊換新 AT&T折價300美元
多倫多市長生腫瘤 恐影響連任
淘金夢碎 吸金集團5人收押
陳偉殷狀況佳 投球隨心所欲
吳思華：基北區應考慮切小
教長造訪屏東 瞭解活化教學
紐銀暗示延長利率不變 紐元貶
台股開盤上漲18.77點
吳思華看教改 第二名翻身良機
手機Oulet館 搶換機潮商機
9月起業績看增 鴻海早盤持穩
Line遊戲闖關抽汽車
平潭小三通 開通貨運班輪
工程師涉索賄 台塑：不姑息
漢來飯店北部拓點 台茂成首站
巴國醫院病房設備 台灣捐輸
桃園地景 鐵玫瑰13日搖滾吶喊
露國行政電子服務 台灣助設立
歐巴馬：美將擴大空襲敘利亞IS
奉調返台 菲僑界歡送王樂生
新店溪現死魚 環保局檢測水質
電信業擬26日 開賣iPhone 6
金寶運強冠 曾想合作煉油廠
誆博弈吸金3億 豪宅名車保值
台德經濟合作會議 能源研討
蘋果錶現身 瑞士錶業挫咧等
爭取軍售 立委同聲籲美挺台
樂齡忘年 終身學習國際論壇
江澤民子迎外賓 破父病逝傳聞
移民行政特考結訓 副總統勉勵
陸配遭丟包 中市社會局助安置
餿油案 葉文祥下跪道歉
西非伊波拉抗疫 UN再撥380萬美元
宏達電10/8 赴美發表新機
提早促銷 復航飛澳門4千有找
調查車站爆炸案 智利求助外國
戴奧辛鴨屬個案 市售無驗出
華泰9月業績可維持高檔
餿油案 高雄2議員籲加速偵辦
長庚醫療後盾 盧彥勳亞運拚金
駐阿根廷處辦理行動領務獲讚許
LV手錶大師:Apple Watch太女人
吳季剛新作 驚豔紐約世貿中心
校長來自香港 創屏東教學傳奇
畜禽也受害 高市查扣飼料
台股量能急縮 狹幅震盪
柏林使館日 台灣介紹智慧城市
廣穎估9月市場需求回溫
陸8月CPI 上漲2%
教長看特招 步調放慢著眼105
中日低潮 陸媒：反思民族主義
證交所法說 士電國賓12日登場
張顯耀案 王郁琦作證請回
青訪團葡國首演 獲熱烈迴響
餿水油案 進威鞠躬稱擇期說明
戴奧辛鴨1隻超標 同批1400隻
貨貿談判實質協商 各界關注
餿油案 強冠董事長喝油自清
新台幣早盤升值
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
北海道大雨 擬疏散90萬人
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐巴馬將擴大空襲IS 拒地面戰
供電吃緊 台電籲全民節約用電
亞太供應鏈排行 三星居冠
衛福部：進口香港油全部送驗
MP電音搖滾 12月攻蛋開趴
原相凌陽入股天光材料
白思豪：紐約仍是恐怖攻擊目標
餿油案 強冠：豬油全停產下架
頂新併購中嘉 民團籲嚴審
台灣協助中美洲各國創業計畫
連勝文電視廣告 傳達參政意義
不服務韓人 支付寶不必在韓註冊
越總理下令 改善投資經營環境
吳思華：多元就不必補習
士兵檢舉共諜 2退役士兵起訴
揚言捷運站殺光所有人 男緩刑
台鐵又出包 南部屏東列車誤點
男考上移民官 赴越經歷成優勢
台聯預演抗議貨貿 警方戒備
蘋果錶出鞘 瑞士精錶老神在在
炒房肥毛沒拔對 巢運赴財部抗議
潛艦等13年 立委促美回應需求
廟設照護站 衛福部：長者方便
染大腸桿菌 美4歲女童喪命
新台幣中午升4.1分
衛福部：沒聽說食藥署長請辭
仁川亞運 北韓派先遣隊
iPhone 6預約 台灣大起跑
資策會輔導新創 獲國際金融青睞
青訪團熱情 紐約女校國旗飄揚
環境未成熟 台灣難玩Apple Pay
台灣行動支付牛步 盼蘋果催油門
伊波拉疫情擴大 外交部盯旅警
亞太10大供應鏈 陸韓廠躍進
歐巴馬擴大對付IS 演說要點
台聯抗議貨貿談判 一度衝突
瓜地馬拉通膨達2.65%
餿油案 葉文祥：我被騙了
難忘擦藥情 外籍生來台學華文
內政部重做准駁 李朝卿盼復職
北韓與陸彆扭 冷落習近平賀電
倡更加開放 李克強釋疑反壟斷
GMP存廢 經濟部10月民調
電信四雄 26日開賣iPhone 6
金大新生訓練 台開招待看電影
青訪團哥本哈根交流 演出精彩
女性內褲品質合格 標示問題多
餿水油案 江揆：嚴懲重罰
涉餿水油 王品澄清：純屬同名
新台幣匯率午盤暫升4.1分
超商座位經濟 融入情感搏商機
元晶太陽能19日登錄興櫃
占中發起人：未來數月每週遊行
廢食用油流向 環署盼控管攤商
歐巴馬演說 共和黨質疑非戰略
反壟斷擴大 陸開罰150億元
ApplePay衝擊第三方支付市場
李鵠初估退費逾千萬 擬求償
王郁琦北檢作證 陸委會證實
農委會：戴奧辛鴨溯源查無污染
政院首直播 發言人嗆洗版網友
GMP存廢 江揆促經濟部檢討
台股收盤跌34.66點
8月預售增 住展風向球黃藍燈
十年首見戴奧辛鴨 污染源無解
傳央視芮成鋼涉諜案 恐判死刑
餿油文件造假案 江揆促查明
是否軍援敘抗軍 美國會將表決
查劣油產品 南投銷毀706公斤
追皮革油 進威否認流向郭烈成
台股跌34.66點
賴正鎰涉挪用涵碧樓資金 遭訴
9月台指期跌45點
開車撞到兒女1死1傷 婦傷心自首
超人降臨竹縣 藝動節展創意
雲林稽查魚油行 採樣化驗
9月電子期 金融期都跌
台股低量價跌 季線失守
政治獻金 個人捐贈總額擬提高
紮根阿里巴巴 楊致遠將再復出
遭疑常出國 魏國彥：有任務
軍人及其家屬優待 擬修法強化
光頭呂抓餅 供下游5廠商追查
台南女中續辦特招 方式未定
立院開議前夕 藍開議事研討會
大環計畫 台中山海屯間更便捷
推房地合一稅 估明年房市量增
北市：爭取量尺授權地方使用
被稱王品 台南蔥油餅店用餿油
新北營養午餐 推有機安心蔬菜
南韓邀北韓參加國際會議
央廣虎尾台被拆 學生不滿盼查
聖戰士傳影片 人質猛說過得好
台南公車升級 免費用WiFi
以價制量 南韓調升菸價
映像流動巡演 看見生命感動
日客丟畫復得 感謝台灣人情味
接送國小學童 北市供限時臨停
四川政協前主席李崇禧 遭雙開
打造嘉義市 陳以真提水政見
陸8月PPI 連30個月下滑
龍鳳水餃染餿油 回收紅蔥調料
餿油究責 邱文達：還沒討論
房價漲 大陸百億富豪300人
大葉英語夏令營 認識異國文化
三大法人賣超台股24億元
掌握廢棄物流向 環署盼速立法
台鐵調退票手續費 當天收2成
高普考再增額 錄取率20年新高
諸羅派的明天 嘉義畫都論壇
交長：千萬觀光客將提前達陣
許舒博籲衛福部 推壽險助長照
神經質者焦慮憂鬱 更有創意
魏國彥：約掌握50%廢食用油
陸農捉1600隻壁虎 遭刑拘
嗜海鮮膽固醇高 避蝦頭蟹卵
嘉市校長會議 向以色列取經
新店溪死魚 北市打撈防污染
全國能源會議 徵求背景資訊
嘉縣公車 10月起停駛嘉市區公車
夏華達巨幅佛畫 陽明大樓展出
新會期輔選 王金平盼奠2016基礎
帕金森氏症 症狀配合藥物治療
餿水油龍鳳水餃 北市學校未用
電信四雄 iPhone 6預約開跑
台青年大使團宏國公演獲佳評
電影禁演 星國導演：很失望
調查：家長溺愛是教師頭號壓力
胡志強訪第二市場 重溫記憶
登革熱疫情發燒 地毯式消毒
貿協獲UFI行銷獎冠軍
宮崎駿電影組曲 14日嘉義演出
拚仁川亞運 盧彥勳：不能厭戰
歐巴馬：威脅美國 無安身之處
兒沉迷賭博電玩 母向江揆求救
蘇格蘭公投 學者：變天撼英方
高層減薪 勝華東莞子公司復工
電視台：努斯拉陣線釋維和人員
安全提升 竹市e化校安系統啟動
選舉行政中立 中市：市政宣導
1年換4學校 玉里球隊落腳關山
監委補提名 民進黨：嚴格把關
為藝術 馮光遠楊雅晴百吻台灣
新台幣收貶 3.5分
苗縣清查用油 學校午餐躲風暴
自主回收 衛生局拆油蔥封條
立院新會期 國民黨挺胸迎挑戰
集保與櫃買歐洲招商 推雙掛牌
總統盼壽險資金擴大挹助社福
三合一神仙水 新北警破毒工廠
南韓支持美國打擊伊斯蘭國
杜絕餿水油 彰縣清查校園
機車連人墜電梯井 女子輕傷
陸：日本示強 嚇唬不了誰
培養遊戲人才 創夢市集十月啟動
蘇格蘭公投 火苗延燒西班牙
食在好客廚藝賽 好油煮好菜
委內瑞拉老報將停刊 當局挨批
美倡反恐聯盟 陸給軟釘子
疑污染豬油增24項 時限內通報
處理退貨 台北犁記10月8日前復業
候鳥過境 花蓮瑞穗瘋鷹季賞鷹
桃園夜市美食 嘉義順拔頭籌
房地合一課稅 恐現節稅出售潮
中港澳輸台食用油 逐批查驗
餿油案 江揆促食安法速訂子法
謝立功：林右昌專訪論點謬誤
麗晶之夜門票 年消費須1600萬
iPhone 6預約 3小時破萬人
強冠豬油品全下架 多到難估計
餿油案 簡太郎指潘孟安漠視
江揆：思考GMP要不要繼續存在
地景藝術扯航空城 桃縣否認
高鐵買到瑕疵品 向西門子求償
台北茶道文化季 秀百萬黑茶磚
趁餿油打劫 恐嚇商家買茶葉
邱文達努力做事安民心 駁神隱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
李顯龍：上海自貿區是星國機遇
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸南水北調 犧牲他省成全北京
學子齊拉繩 喜迎新校車入校
蘇格蘭公投廣告戰 贊成派勝
響應習大大 北京小學增古詩
日月光依承諾 提撥1億做公益
太陽閃焰襲來 影響地球磁場
劣油引食安風暴 邱文達致歉
婦殺家暴夫 百人上書法院求情
彰化媽祖遶境 神尊齊聚乾德宮
歌劇魅影3度登台 華麗攻蛋
日月潭與江西明月山締約聯盟
新台幣連4交易日貶
女珠寶商被迷昏 多件珠寶遭竊
國際展覽行銷獎 外貿協會奪冠
強冠25項豬油品 高市令下架
逾6成法國人 希望歐蘭德下台
屏檢扣押強冠9帳戶
2014南瀛獎 86人得獎
桃縣：遠東油脂未向進威買油
山東統一銀座超市 穩居龍頭
涉餿水油食品 部分流入廈門
高溫炎熱 午後北部中南部有雨
百老匯歌手獻唱 美聲饗宴暖身
攻醫療市場 系微攜手英特爾
華東擬發6億元公司債
亞運中華棒籃賽 運彩開盤
餿油食品14項出口 美法在列
富商撕票案 棄屍現場模擬
違紀參選 高市國民黨鍘7人
詐會員近2百萬 瑜珈業務判刑
餿水油虧本 港疑出口成黑心油
財政部估 全年稅收超徵500億
港金寶運飼料油 銷台時間待查
學用調查 政策執行差強人意
羅淑蕾：柯文哲妹加入私設帳戶
清新店溪魚屍 出動攔汙索
韓社會寫實片獲威尼斯影展肯定
江揆：廢GMP應思考有無取代制度
輕軌來了 高市11月上路測試
遭綁2週 聯國維和人員獲釋
服貿卡卡 藍委掌聲拜託王金平
大白天路邊吸膠 女街友遭逮
師大附中：明年傾向自辦特招
大陸：高通得帶著陸企一道賺錢
陳偉殷15勝 拚激勵金300萬
上市公司8月營收年增4.29%
央行25日起拍賣特殊號碼鈔券
元大寶來證期 雙獲財資大獎
911演說主題 歐巴馬年年不同
移民署查獲近60名逃逸外勞
三商企業公益路跑 11月登場
劣質豬油 嘉縣續查5業者
追餿油產品 陸委會協助聯繫
商會：香港豬油業早已式微
總統：兩岸有共識不受張案影響
防小黑蚊 南華設防蚊液供應站
台北發明交易展 多國秀創意
社工打造公車站 安撫失智阿公
朴槿惠將訪聯合國並發表演講
基隆查獲千箱私菸 市值兩千萬
李敏鎬秀中文 甜喊粉絲小天后
未打疫苗 男童赴陸染麻疹
誤報核廠員工抗命 朝日要訂正
衛生棉也掛 布魯克林心鎖橋噁
刀鋒跑者案當晚傳尖叫 法官存疑
經濟部創新研發合作團訪芬蘭
遠航國內票優惠 員工親友7折
槓桿/反向ETF掛牌 認購具條件
好帝一：接獲要求就配合下架
借款遭起訴 賴正鎰擬司法自救
採茶季到 南投警嚴查人員超載
陸反壟斷 克萊斯勒遭罰1.54億
成本降 智慧家庭十年內大變革
昇恆昌打造台灣電影主題候機室
8月準備貨幣日均數3兆1659億
7-11三鮮燒賣染餿 流出80餘噸
教宗11月訪歐洲議會
金大首位滿級分新生 攻讀材料
鐵人三項封關站 梅花湖登場
花蓮和平工業區 加強稽查空污
辣妹播報員代言 聯賽瘋足球
立院12日開議 江揆報告備詢
烏魯木齊反恐 最高獎金489萬
屏檢扣押強冠財產 共7900萬元
陸生僑生成長 金大：教學成果
沙氏變色蜥危生態 捕抓有獎金
基金壽險 網路第三方支付有望
強冠低身道歉 豬油品仍全下架
警特部分將重考 創國考首例
拚連任 李沃士工會後援會成立
南韓前國情院長干政被判刑
大馬40人投效伊斯蘭國
強冠怨原料沒規範 食藥署駁斥
科技新貴轉行 門外漢變專家
王郁琦：馬習會成不成看緣分
昇陽科攜手馬商 擴東南亞市場
陸赤瓜礁填海 越南抗議
教部重申 比無可比才用量尺
推動教改 總統籲教育部多溝通
環時社評：建設赤瓜礁菲越逼的
問題油品擴大 高市查強冠
劣油案 馬：地方負責中央支援
交通罰款預算 高市議會促檢討
蘇格蘭若獨立 2大銀行將出走
利用餿水油事件勒索 民代籲查
WTA宣布 謝彭再闖年終賽
衛計委：陸未發現伊波拉病例
伊波拉擴散 剛果病例1週倍增
桃子腳中小學 發散美感效應
問題龍鳳水餃 受理退貨
貨貿談判 聚焦市場開放3議題
房仲：逾半看跌房價 買賣差距大
餿油案 環署擬納管小吃店廢油
iPhone 6熱 5.5吋金色最夯
按摩復健 楊秋興指菊違醫師法
查流向 進威否認皮革油賣郭烈成
日月光認購綠電 能源局振奮
戰備跑道路基厚 護欄可移動
歐洲中國成長減 IEA砍油需展望
智原擴大安謀授權 攻物聯網
金酒告洪志?張琴 涉妨害名譽
外牆大理石剝落砸死人 5人遭訴
俄烏天然氣爭議 歐促三方會談
連勝文提社大創新模式經營
11補提監委 總統：盡力溝通增了解
遠航促銷新招 員工親友享7折
印度國際工業展開幕 歡迎台資
新遊戲挹注 傳奇獲利季季高
入境荷人疑染伊毒 泰醫院隔離
港府：嚴肅調查金寶運售油事件
刀鋒跑者故意殺人罪 法官駁回
貿協奪展覽行銷獎 展現台ICT優勢
台新持股彰銀 有機會過半
今彩539開獎
疑迷途擱淺 白海豚陳屍岸邊
謝淑薇亞運打個人賽 未定案
光電廠僱逃逸外勞 58人被逮
威力彩開獎結果
府同意林建山退出監委審查
金片子徵選 我愛夏天奪首獎
ADOC研討會 流動電腦教室吸睛
營建署長 曾大仁接任
徐耀昌競選總部 13日成立
林建山退出監委提名 府同意
高鐵國慶假期票 12日開訂
陸反壟斷 一汽大眾遭罰12億
新北：逾4千學生吃到餿油食品
洗錢疑雲 連營：請柯坦然面對
制裁俄 傳歐盟已有共識
被控洗錢 柯P：這是宇昌案
林建山退出監委 府將補提名
紅衫軍抗爭時 黑衣人混殺泰軍
兩大誤報撤稿 朝日社長致歉
柯文哲扮大廚 邀公民開講
亞洲多國加強軍備 對抗大陸
氣爆代位求償申請 首日14件
貨貿急迫 台向陸提中韓FTA壓力大
習近平出訪四國 印度成焦點
打火急先鋒 許三郎義消半世紀
港府擴大調查金寶運售油事件
華隆案代付裁判費 勞動部修法
台鐵票價改革 擬依速度尖離峰
911恐攻13週年 各界人士悼念
刀鋒跑者疏忽殺人 可能判誤殺
蔡英文揭戰旗 宣示贏桃園決心
歐盟對俄新制裁 12日生效
李顯龍訪粵帶經貿團 參訪騰訊
港食用油公司 皆沒產食用豬油
俄國：攻伊斯蘭國須符國際法
面對歐盟制裁 俄擬採同等回應
貨貿農產品談判 農委會提3原則
大陸出兵中東 陸專家：不可能
海上將有熱低壓 動向待觀察
蘇格蘭公投 英主流報反對獨立
美初申失業救濟人數 超乎預估
中俄合作升級邊境大型不凍港
中華隊熱身賽首戰 郭嚴文開轟
依雲錦標賽首輪 曾雅妮76桿
爭黃岩島 菲用古地圖佐證
JYJ唱中文歌 金在中秀肌情
美鳴鐘默哀 揭開911紀念序幕
苗栗外埔漏油 汙染港區水域
歐盟制裁俄 和平如落實可撤銷
中俄蒙元首會 習提絲路經濟帶
威力彩頭獎槓龜
經紀人：若有問題阿基師會致歉
蘇格蘭公投 逾420萬選民登記
陳家駒再見轟 兄弟追上犀牛
今彩539頭獎槓龜
德英：不會參與空襲敘伊斯蘭國
餿油案強冠下跪 政府宣示嚴懲
藍：貨貿談判依慣例不透露地點
IMF：蘇格蘭如獨立 市場短期下滑
「黑心油」來自香港 源頭：工業用油
強冠董事長下跪道歉 稱被港商欺騙
環保署長首次出面「僅掌握半數廢油」
退費1900萬凍未條 台北犁記停業ㄧ個月
GMP落漆 10月民調決定是否退場
台美司法互助 查扣1500萬美元贓款
府: 監委補提名11人、1人退出
9月12日 國內各大報頭條
強冠油午夜前下架 否則罰300萬
永和大火 1死24傷
iPhone 6鏡頭不變 大立光利空重挫
泡麵用強冠油 味丹售出近16萬箱
統一在大陸總投資 逾2500億
黑心油猛爆 味丹、旺旺中鏢
甲骨文社群關係管理平台再升級
羅淑蕾再質疑 柯：又一宇昌案
櫃買 利率交換交易平台10/27上線
櫃買 針對富驊違反資訊申報作業 處以違約金
澄清大陸車輛登臺行駛報導
「禮讚師恩-老師，謝謝您」活動
理想最美 第一屆預見理想攝影比賽發表
新竹飯店幸福體驗 24小時滿足你的胃
高鐵道岔轉轍器異常事件原因及改善
2014年第17屆仁川亞洲運動會
屏東綠色執政跟著餿水油餿掉！
無論先來後到台灣都是一家人
台北國賓肥美秋蟹嚐鮮限定 A CUT、粵菜廳聯手推出台灣萬里蟹系列美饌
三大法人賣超台股72億元
江宜樺施政報告 全文 (9/12日)
美麗信花園酒店 正統歐風組合自由搭配 盡享幸福滋味
OTC 將舉辦 F-環宇公司 上櫃掛牌典禮」
鐵路改建工程局局長由高鐵副局長胡湘麟代理
食在安全! 頂級海鮮簡單川燙 展現食材鮮美原味
「蠔」秋！ 蟹肥蠔鮮嚐海味好食尚
北捷異常事件追蹤改善 系統可靠度國際名列前茅
跨機關合作 移民署便民服務再升級 機車考照輔導與居停留法令宣導 嘉惠新住民
創新服飾環境劇場秀 礁溪老爺邀您看見臺灣藝術之美
艾美酒店 北緯25【花霓秋冬X晶燦˙珠寶盒】
台北富信大飯店汎塔莎 義大利美食節
殷翔雲作品展9/13最後一天
瞄準物聯網 新漢創新商機
外籍生: 有機會實習 學到很多!
加強港口管制檢查 遏阻次標準船進入港區
航港局將發行臺灣燈塔專輯 提供完整燈塔資訊
船員服務手冊電子化建置作業
天宇轉換公司債9/15起預收款券 每五分撮合一次
政府與企業推展 「上市櫃公司社會責任座談」
成春公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
凱瑞：反IS聯盟不派地面部隊
依雲高球賽 曾雅妮首輪97名
對俄國新制裁 歐巴馬即將宣布
加泰隆尼亞爭獨立 百萬人示威
歐盟對俄新制裁 限制石油探勘
世界需求料減 油價創兩年新低
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬紀念911 誓對抗恐怖主義
最受尊敬國家 台名列29
蘇格蘭獨立公投 反對派再超前
餿水油案 江揆：不肖業者惡劣
嗆聲攻擊校園 美5青少年被捕
北富銀元寶證期 獲財資雜誌肯定
兩岸三地股市看好 大中華基金夯
中磊參加GTI年會 展LTE新品
你來尬舞 國稅局送獎金
房地合一奢稅退 房市波動明顯
九一一13週年 紐約客記憶難抹
永和清晨大火 24人送醫
台助家禽衛生防疫 薩國感美意
永和清晨大火 24人送醫
台股量能若未放大 恐季線整理
宇瞻增產品線 推無線藍牙喇叭
法廚藝賽 台生張建國名列前茅
青訪團尼加拉瓜交流 成果豐碩
蘇格蘭若獨立 無損英UN席位
美升息預期 投顧:布局美亞資產
經部團訪法 盼參與5G研發計畫
永和大火25傷送醫 1人命危
男籃世界盃 美痛宰立陶宛爭冠
熱低壓將成颱 14日起東部有雨
桃園地景藝術 白天入夜都美麗
北韓相挺 蘇格蘭獨立派尷尬
台股開盤上漲1.79點
文件：美重罰威脅雅虎配合監控
江宜樺：嚴懲重罰 貫徹食安
全台紫外線過量 北部空品不良
台灣出生學者豪門妻 命喪浴缸
台青年大使約旦演出獲滿堂彩
使用強冠油 邱文達：查到重罰
道瓊永續指數 中華電獲雙肯定
劣質油 龍應台：找出問題解決
江宜樺報告 王金平：應可順利
高鐵國慶車票開訂 都還有位
青訪團抵聖露西亞 表演促交流
江宜樺：兩岸互動不受個案影響
用強冠油 台中衛生局稽查味丹
高雄市稽查強冠油產品下架
化解食安風波 立委獻策
阿基師代言染餿 網友聲援別跪
縮短數位落差 台贈電腦予薩國
兩岸貨貿談判 今聚焦貿易救濟
新台幣開盤貶值 隨後升值
股王大立光跌破季線 近1年首見
苗栗護士曬衣服 5樓墜落骨折
陸企業通訊成長 需求年增15%
美校園槍擊案凶手逃獄 警搜索
鄭崇華修儀器 整天擔心掉飛機
美官員會台商 關切TPP與美豬
加泰隆尼亞爭獨立 排V字要公投
用強冠油 味丹：誤用精豬油
經濟趨緩 南韓央行利率不變
生技股添新兵 聯生藥登興櫃
立院開議 江宜樺報告受阻
台業者與中國移動 合攻物聯網
用強冠油 味丹美味小舖泡麵
習肅貪 學者：難脫鬥爭本質
仁川亞運 總統為中華隊授旗
為代言涉餿油 阿基師下跪道歉
威盛無風扇四核系統 攻物聯網
利用餿油風波 男寄恐嚇信被逮
賣壓重 台股跌破9300關卡
台入TPP 走向開放提高競爭力
屏風拍極光之愛 石頭跨刀獻唱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
香港官員：售台假油影響港聲譽
武嶺自行車賽 南投警方交管
日月光躍富比世亞洲50大企業
吳志揚：桃園推生態城市
涉餿水油食品 大陸溫州查獲
新店溪死魚 環保局清運10公噸
彰檢查回收油業者 無不法
港前官員指美駐港總領館編制大
客製化問題油 疑流向食品大廠
牛頭牌出包 阿基師下跪道歉
味丹：有問題產品可退換貨
餿水油案 主婦聯盟提3訴求
遊客光腳上廁所 清潔員受肯定
積欠稅款 女人時代負責人管收
韓偶像團成員勝利車禍輕傷
餿水油風暴 旺旺疑中招
味丹旺旺沾餿油 食品股跌
印度總統將訪越 戰略夥伴愈密
全面稽查 雲林追油品食安
攻行動支付 精誠商機俏
俞正聲：錯過服貿影響台灣利益
菸價漲 韓反對黨稱變相加稅
食安風暴 鄭崇華：哭跪都沒用
台南辦特招 僅剩8高中有意願
台首次辦GTI 中移動董座訪台
江宜樺報告 促通過服貿示範區
強冠油 衛生局封存味丹產品
統一革麵 搶當大陸一哥
新台幣中午升5.2分
陸信貸指標未達標 成長風險增
談教育 連勝文：高中職雙軌行
北市公廁頒獎 48座獲表揚
食安風暴 江宜樺沉痛道歉
太陽表面2爆 引發磁暴直撲地球
鄭崇華：台灣應推離岸風力發電
仁川亞運禁藥篩檢 空前嚴格
調查：亞太為全球最大IC市場
自己炸豬油 板油熱賣價漲3成
是否廢GMP 經部：多方考量
三鮮燒賣染餿 高雄空廚下架
餿水油 味丹：產品已下架
廢食用油管制 環署：無空窗期
紐約僑情座談 提問五花八門
大馬暫無發現餿水油產品
埃及棘龍愛泡水 鯊魚吃到飽
人行道開工 胡志強：便利民眾
開會要15億美元 佐科威要砍
新增24項問題油 花蓮未波及
新北兩起重大火警 1死24傷
彰縣頒友善商店 營造友善環境
台電董座宿舍弊案 起訴副處長
李鵠再出發 外盒燙金換包裝
QE退 投顧：新興市場有空間
4G資費肉搏戰 電信股價內傷
五股爆炸案 煙火商判2年確定
澳洲升高恐怖威脅層級
在野杯葛 江宜樺無法上台報告
永和火警 朱立倫：協助安置
房產業：房地稅排富無意義
社團抗議柯文哲 籲民進黨負責
江宜樺道歉 下午可望上台報告
不肖業者牟利傷健康 江揆憤怒
廢食用油 高市月收近2噸
需求走弱 估下週汽油降0.5元
疑似爆胎 大貨車翻落稻田
邱文達：沒想去留 努力善後
新台幣中午升5.2分
業內業外雙賺 喬山EPS上看10元
俞正聲喊話 服貿不過影響台灣
國建：自住需求仍在 品牌當道
台股收盤跌99.77點
羅淑蕾：柯文哲妹多次用MG149專戶
備不時之需 防災頭套發學童
大陸廉價勞力時代不復返
台股跌99.77點
進威下游廠商油品 3件鉛超標
瘋iPhone6 遠傳破十萬人
9月台指期跌56點
台灣第一家鞋零售業阿瘦掛牌
稽查興霖食品 五木拉麵遭封存
李鵠換包裝再出發 董娘致歉
嘉義老婦溺水 無生命跡象
台股挫99點 大立光趴地
囂張偷車賊 2女跟蹤報警逮獲
外交部：與教廷邦誼友好穩固
9月電子期 金融期都跌
李敏鎬離台 兩度揮手致意
民進黨：不苟同柯文哲部分言行
疑賣斃死豬油 屏東查養豬場
3成英語系所 畢業只要高中程度
新北：永和火警不排除人為縱火
康大辦藝術展 秀台灣當代藝術
台關係法35週年研討 15日登場
開車搖滾過街 警查獲毒品
仁川亞運 菲NBA歸化球員出局
餿水油風暴 多家大廠波及
港媒：大陸梵蒂岡談判建交猛進
民宅因路面塌陷龜裂 高市國賠
檢驗飼料油樣品 發現含致癌物
消防員赴民進黨 抗議陳菊打壓
台灣動畫盃 全台免費巡演
令計劃現身陸涉台活動 引注意
教授均齡老化 創新動能受衝擊
美校園槍擊犯越獄 警：已落網
餿水油風暴 旺旺9商品中招
菲國綁案增 2名大陸人受害
柯文哲公民獨木舟 募款兼動員
私帳疑雲 連勝文盼柯文哲說明
國建50歲 期許蓋好房裝滿幸福
兩岸監督條例 陸委會盼速審
日本百歲人瑞增 連44年創新高
癌存學者韓柏檉 私房蔬果汁排毒
搶銀樓出國揮霍 男子遭起訴
台灣之星 i6預約破萬
東晟台灣鯛 取得國際認證
金管會：股市穩健樂觀
學生組織調查 普遍認同BRT
客倒帳員工賠 金車：依法追討
國民在菲被綁 陸發旅遊警告
新竹市募集導盲犬友善商家
台青年大使團 大馬演出贏掌聲
熱愛宇宙 霍金願死在外太空
傳承茶產業 台東年輕人接棒
圳仔頭溪園區開幕 劇團表演
台中衛生局封存味丹泡麵1.3萬箱
食安風波 江宜樺鞠躬道歉
廉潔不容易 馬勉青年自我磨練
交部鐵工局長 胡湘麟暫代
台東縣長選戰 藍質疑綠問政
中小企業家數 去年創新高
抓螃蟹未歸 85歲阿嬤溺斃
台積電28奈米HPC 獲10客戶單
飼料用牛油去向 段宜康質疑
人行穩健貨幣政策 不靠強刺激
證券業看好OSU複委託成長
雲林消防健兒 訓練立體救災
新台幣收貶 0.8分
台青年大使團 巴拉圭表演成功
林建山退監委提名 副總統尊重
進口牛油遭疑 正義：屬食用級
旺旺部分染餿油品 預防性下架
阿基師下跪 網友：該跪是原兇
進威進口飼料牛油 流向頂新
王郁琦處理張顯耀案 江揆支持
青年角逐總團長 馬提問聆聽
習近平反腐 學者：手段變目的
遵照停火協議 烏軍叛軍換囚
成大和美國學術基金會簽備忘錄
高市議員告葉文祥 違反食安法
宜蘭不老節 實境體驗夢想
阿基師下跪道歉 江宜樺不忍
強冠問題油 殃新竹6雞排商
輕颱海鷗形成 直接撲台機會低
央行2年期定期存單開標
花蓮農民直銷站 生產有履歷
中梵有對話 建交短期難有共識
外交小尖兵回娘家 經驗傳承
江宜樺：食安先處理再究責
iPhone 6資費 有0元方案
iPS細胞治眼疾 日創全球首例
士電今年獲利成長10%可期
陸貓熊基地龍鳳胎 全球徵名
華碩贈巴拉圭衛生部平板電腦
曾建忠有機作物夯 年收百萬
夏川里美愛蘭陵王 獻唱手掌心
問題油品 8業者48項食品使用
喬麥屋使用強冠油 新北追查
東京電玩展 樂陞推6款遊戲
高球艾森豪盃 中華隊暫列第9
治腦神經傷害藥 也助恢復認知
大廈管委會員工 可投保勞保
總統：重視護理專業發展
食藥署長：沒有辭職的問題
食安風暴究責 江揆：無上限
公私幼人數比 北市目標3比7
京東商城 滬罷工扣百輛配送車
泰總理政策報告 首要解決分歧
南非刀鋒跑者 判應懲罰殺人罪
用強冠油 味丹陸仕五木旺旺
乖乖主動通報 兩項產品待回收
呼國中生巴掌 公車司機致歉
強冠問題油 外銷港澳
統一：大陸泡麵業績3年拚5百億
營造淨美化 雲林溪啟動
俄回應新制裁：不合理且不合法
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
美元走強 新台幣貶 0.8分
外交小尖兵回娘家 有老師主播
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
阿基師聲明：沒怨言 不推拖
傳宏達電開發首部攝影機
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
iPhone 6資費 遠傳出爐
以色列旅遊警示 調為黃色
季節交換 慎防高血壓急症
南韓將漲菸價 嚴懲囤積牟利
宏達電公告 子公司減資
iPhone 6資費 比前一代貴
學者：中共查辦江澤民機率小
反映成本 中鋁調漲鋁產品
香港爭普選 江宜樺：密切注意
新北查強冠豬油 10業者入列
半夜路中央施工 工人遭撞不治
葉明功：沒有請辭 未被暗示
豬油風暴 波及乖乖3業者商品
渴 台灣缺水全世界排名18
牛頭牌紅蔥肉燥中招 下架求償
減赤助貧 印尼擬11月漲油價
基隆組自救會 擬向GMP求償
南華大學蒙古招生 受邀專訪
新托嬰中心有違建 中市：速拆
餿水油風暴 好品味醬料封存
逆光圓夢 百名視障生遊動物園
對流旺盛 嘉義時雨量93.5毫米
環評擬下放地方 環團：不可行
港公司售台假油 警方拘捕2人
微弱鋒面接近 東半部局部陣雨
新加坡總理16日訪港3天
強冠12款問題油 銷港澳7業者
電鍍廠偷排廢水 負責人夫婦交保
陸籲上合組織簽反極端主義公約
藍青年團總團長 台大林家興獲選
男男色情按摩店 人才招募攬客
遏止餿水油再現 環署多管齊下
強冠再稽查 黑橋牌5產品中招
陸網金產業超美 監管不能缺
聯稽餿油 金門抽查農產食品
氣爆箱涵監工交保 檢抗告駁回
陸委會：張顯耀案不害兩岸互動
下架有疑慮產品 乖乖：待檢驗
食安風暴效應 健康家電熱銷
生質柴油停售惹爭議 中油喊冤
結合旅行社 金門推冬季旅遊
iPhone 6資費 台灣大出爐
劣油風暴 殃及富統與愛麵族
視障者乘車券 中市簡化核銷
台積電蟬聯道瓊指數半導體領導者
乖乖：不知油品來源 2產品下架
俄天然氣輸中 近期可望談成
印媒：運用台灣經驗推在地製造
歡度竹塹185年 光雕東門城
8月無颱 恐影響台南104年用水
考研人數驟降 英語系所應轉型
微軟全新資料庫服務上線
桃機電影候機室 重現華人風華
羅慧夫顱顏基金會蒙古義診
皮革油賣進威 2皮革廠罰3萬
氣爆後黃小鴨再現 陳菊將評估
台南生技洽談商機逾四千萬美元
阿基師：下跪喚起業者良心
金門學研討會 國際學者交流
鴻海子公司轉投資創投基金
阿根連鎖早餐店染餿水油
大陸黃金產量 山東第一
劣油風暴卻出國 環署長提說明
屏縣府：劣質豬油權責不清
陸梵談建交 王豫元：純屬臆測
釜山國際觀光展 台灣喔熊吸睛
遏黑心食品 窩裡反條款納考量
聚陽前8月每股賺7.96元
屏檢傳葉文祥郭烈成 釐清關係
馬唯中返台 低調正常通關
貨貿談判 兩岸都願往前走
餿水油事件 老牌飯店餐飲受惠
西非伊毒疫情急 古巴派醫護團
伊波拉死亡破2400 快速蔓延
貨貿第9次談判落幕 傳達我方關切
央行：外匯指定銀行3389家
高雄氣爆後拚觀光 業者出招
醬汁有疑慮 摩斯：預防性下架
金門推吉園圃蔬果 保障食安
貨貿透明化 經部TPP模式溝通
菲破獲製毒廠 捕4陸嫌
江揆：環保署研究列管廢食用油
南非刀鋒跑者 判過失殺人罪
昆明火車站砍人案 3嫌判死刑
楊珍妮：大陸代表陳星穩重專業
嘉縣問題油 退回強冠
問題油製品 新增至73品項
阿基師將返台 13日出席活動
專家：學德日美措施 杜絕餿水油
食藥署長：劣質豬油 二級風險
中俄東線天然氣管道開工
新北：社會住宅成果有目共睹
電信三雄iPhone 6 資費比一比
江揆吃太陽餅 挺台灣食品業
中校酒醉死亡 照護醫官遭訴
十大頂級民宿 樹也Villa奪冠
乖乖也中招 即日起回收
強冠新增問題油 高市18家中招
本周上市公司市值減1.12%
台灣史權威 中研院士曹永和逝
北市追劣質油 知名包子店列名
夜間施工 台中警方籲注意安全
摩斯漢堡豬油商品 預防性下架
貨貿談判落幕 盤點關切產業
國貿單一窗口 上海2017完成
台美術展東京揭幕 安倍弟賞畫
妮可基嫚父星國死亡 死因待查
國民黨籲屏縣府 取締地下工廠
強冠油 高市五金業做潤滑油
中職工會義賣 陳偉殷捐球具
傳禁樂儀隊 北一女校長否認
哈利王子車隊車禍疑恐攻 虛驚
外匯商品活躍 9月日均量增
北市9業者 通報使用強冠油
陸發警示 菲重申保護陸館安全
強冠劣油製品 食藥署公布73項
貨貿談判落幕 工商界籲加速推
新民調：反蘇格蘭獨立微幅領先
拚選戰 林佳龍：勤走基層
教廷伸出橄欖枝 北京仍保戒心
今彩539開獎
宜蘭蔥油餅中招 業者有話說
摩斯漢堡醬汁遭餿 5日已下架
大樂透開獎
雲林追劣油 查3家皆合法
經部：GMP民調10月底前完成
2架美海軍戰機西太平洋墜毀
台製餿油餅乾銷法 代表處知會
餿油風暴 高雄飯店業以鮮吸客
泰國將課徵遺產稅與房地產稅
強冠問題油 下游製品查無GMP
iPhone6趕出貨 大陸運近90萬支
中共打貪 多地官員被調查
向陸關切中韓FTA 楊珍妮:因為著急
養生蔬果汁 癌症治療避生食
陸關切 兩岸協議監督條例進展
歐元區工業生產增幅 超乎預估
劣油事件 邱文達：一定處理完
SBL選秀 林郅為狀元
展覽導航App 貿協獲行銷冠軍
阿基師不棄代言 Janet要嚴選
利用餿油風波恐嚇商家 男收押
港府擬立法 禁售強冠豬油食品
陸車現蹤國道 公路總局：合法
印度國際工業展 近五千人入場
鄭文燦首場造勢 蔡英文授旗
貨貿4大產業降稅 台向陸關切
頂新正義公司：沒向進威購牛油
台灣三星總座 李載燁接任
柯文哲讚蔣經國 蘇貞昌不認同
新北電影節揭幕 寒蟬效應首映
外交部：譴責伊斯蘭國暴行
中和高中數學生 美大學搶人
綠指江揆干預司法 藍駁斥
大雨攪局 象獅7局言和
今彩539 頭獎槓龜
北愛爾蘭前領袖裴斯萊辭世 享壽88
劣油延燒73品項 掃到味丹與乖乖
女版達佛斯論壇 安倍夫婦逗趣
大陸21世紀網遭關閉 人員遣散
犀打爆泰霸 獨居下半季王座
政院：江揆相信王郁琦判斷
氣爆重建 施工區裝監測設備
港天主教：全球信眾盼中梵建交
美零售銷售增幅 4個月來最大
大樂透頭獎槓龜
鮮果豬肉雞蛋 推升大陸物價
MG149私帳案 柯辦公布懶人包
貨貿雙姝對陣 楊珍妮敬重陳星
烏克蘭政府軍和叛軍交換戰俘
陸：加國總理訪中計畫不變
法媒：美若助台製潛艦展現承諾
台北雙年展開幕 接軌國際藝術
華府兩岸研討 服貿馬習會熱門
劣油案 屏檢聲押強冠董座
南投民宅大火 1男燒死
台韓搖滾樂交流 釜山飆音樂
迷昏女珠寶商盜寶 前科男被逮
為烏克蘭 美對俄實施新制裁
北捷板南線男客咆哮 警方帶回
代言牛頭牌「餿到」 阿基師下跪道歉
採購672桶黑心油 旺旺9種產品中鏢
售台假油案 傳金寶運董事被捕
劣油再拖累71業者 16日前下架
金價跌至8個月新低
犯嫌重大 強冠董葉文祥羈押禁見
食安風暴 江揆： 邱文達願負責
疑飼料牛油 正義提海關報驗單
習訪印度伴手禮 擬投資逾千億
卜睿哲：美國將持續關切台灣2016選舉
陸房市冷 前8月量價齊跌
iPhone 6 Plus預購交貨延1個月
依雲高球賽 龔怡萍成功晉級
涉詐欺 強冠董座葉文祥遭羈押
卜睿哲：台2016大選美會表看法
餿油 阿基師籲從重量刑勿手軟
愛女與伊斯蘭國同名 父親叫屈
物聯網合作 資策會與法攜手
民調：蘇格蘭統派些微領先
歐盟烏克蘭自由貿易 延明年底
海鷗近 14日起東部南部有雨
國5差別費率 南下局部車多
冰雪奇緣 2016冰封迪士尼樂園
藍營巨頭齊聚 全代會打團結牌
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查黃景泰 議長秘書3人訊後請回
潤泰精材15日登興櫃
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棒球原鄉嘉義 訪KANO故事館
國際珠寶大盜落網 疑台灣籍
加國批准加陸投資保障協定
林飛帆：護柯文哲民進黨需檢討
俄將迅速報復制裁 向WTO申訴
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職棒球星義賣 陳偉殷捐手套
福特退選多倫多市長 兄長代征
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美媒報導台灣誓言加強食安漏洞
花東紫外線危險 加強防曬
席慕蓉：找父親的草原母親的河
基市衛生局不打烊 籲業者通報
青年大使訪哥國 表演獲好評
古厝品茗 阿基師返台出席活動
巴拿馬僑社捐贈民生物資
討車資騙好心女 搶錢男判刑
秋風起 中市推應景料理
國5差別費率第3週 往宜蘭順暢
選會長風波 陸生質疑選舉法規
貨貿談工具機 多方競合受關注
卜睿哲談台總統大選與美國利益
盼台灣更好 阿基師：繼續代言
英媒體讚台灣引人入勝
李新穎應邀參觀兒童城
愛呷速食麵 南韓人全球第一
推青年宅 高市大鵬九村變更
台鐵雙十疏運 25日車票開訂
洞穴搜祕 科博館推地底探險
港輸台低劣油 衝擊監管制度
研調：台Q2智慧機 量高價跌
新企業服務業居多 學者憂心
淡水水資源回收中心二期擴廠
再生能源週 能源局頒金能獎
許茹芸韓式婚禮 接棗栗盼生子
環狀線電車公開 化身變形金剛
陸好手嗆韓泳將 仁川亞運對決
新竹路跑 兩千名額現場報名
摩斯漢堡：下架5產品 可退費
歌手接力 新月沙灘嘉年華登場
捐發票看明星賽 關懷毛小孩
單車上武嶺 千名選手挑戰自我
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
強冠油 衛生局封存陸仕庫存
兩岸會展洽談 開放業者線上預約
廣穎推新U3金屬隨身碟
證人證詞不利葉文祥 遭收押
一週亞幣馬菲幣小貶 人民幣升
港泛民籲中學罷課 反對聲浪大
振興觀光 謝立功造海上新絲路
基隆女嬰猝死 檢警調查死因
用問題油 彰化3肉圓店通報
韓報：JYJ否認與台灣媒體衝突
追進口飼料牛油 高市稽查正義
餿水油風暴 潘記隱匿將罰
餿油案 政院：未討論人事問題
熱啊 鄭明典：9月可能創紀錄
淡大選學生會長 新舊法條惹議
黃金週線收黑 專家：恐續弱勢
滬港通效應 RQFII規模倍增
吸毒剪刀手狂刺路人 判刑定讞
IC終端市場 車用晶片成長居冠
音樂舞蹈藝術節 體驗樂舞魅力
觀夕平台淨灘 清出3公噸垃圾
調查：逾5成父母 提早備教育金
染餿水油 潘記隱匿一度關網
輕度腦外傷 近2成有後遺症
孔傑榮：兩岸關係未來兩年困難
陸3年來 發現40億噸原油蘊藏
警查獲車手集團 逮7人送辦
食品飼料疑慮 擬提跨部會討論
蘇花公路南澳段施工 15日交管
氣爆 陳菊：發展建立在安全上
南投往溪頭道路落石 清除完畢
南京名品展 梁國新秀6大亮點
歉跪強忍淚 阿基師：嚴謹代言
漢翔挹注 資本市場籌資大增
餿水油 新北查案使命必達
建縣百年花藝展 融入金門素材
行政人力不足 彰縣警局召募
染餿 阿根早點：無語問蒼天
幼教修法惹議 幼教師盼撤案
朴信惠訪台 中文問候大家好
晶華酒店集團 21日礁溪徵才
國5順暢 南港到羅東45分內
違停吸毒遭警查 奔逃被逮
Janet：別因餿油否定台灣食物
吳副總統：食安才能吸引觀光客
金門辦親子活動 宣導犯罪預防
貨貿重啟 象徵意義大
故宮訪紅毛城 讚百年風華
情關難過尋短 急勸回警員槍彈
李振昌遭狙擊 後援0.1局失3分
蘇格蘭若獨立 英商漲手機費
央廣虎尾台 雲林勾勒新未來
調查：68%父母 擬讓子女留學
小麥揮桿 球跑進迷哥褲袋
台助露國推廣木球
徐耀昌總部成立 藍重量級站台
砥礪愛國情操 韓潛艦命烈士名
聖露西亞政要接見台青年大使團
輕軌列車進機廠 先靜態查檢
秋老虎發威 板橋飆35.7度
陸南海造島 越專家：危險行為
外交部：南海主權屬中華民國
運動加治療 35歲男成功抗癌
拯救女性同胞 庫德女戰士抗IS
南海九段線主張 司徒文籲放棄
台電首映 魚類伊甸園3D影片
蔡英文：與對岸建立新互動模式
基隆警員酒駕 記1大過調職
中市大坑健行 強龍與會選味濃
縱火自殺搶劫 蘆洲男連犯案
休兵期狂練 林書豪盼新季快來
嘉市首座高架橋 垂楊大橋通車
曼咖啡中鏢 王品：已換新油品
江揆：邱文達表明願負起責任
傳統聯現代 花蓮文創博覽開幕
通曉泰文 女移民官助旅客入境
台協助凍結洗錢帳戶 美國讚揚
龍巖大倉陶園 打造陰宅智慧宅
金門同鄉會 郝為連勝文拉票
沈榮津訪歐與業界討論共贏商機
貨車載鋼板掉落 砸死女騎士
中山高車禍 嘉義水上段塞車
江揆訪六堆客家園區 讚有特色
北斗肉圓生用芳福油 業者無奈
北市防災宣導 籲瓦斯用火安全
Best開台 iPhone 6只賣990
英將發人民幣國債 納外匯存底
馬伕涉販毒給旗下小姐 警追查
疑被老闆責罵 男燒炭自殺
芳福下游公告 巧克力工廠入列
食藥署尚未查獲飼料牛油入食物
幕僚轉述邱文達：不逃避責任
民調：7成英格蘭人盼蘇格蘭留
海伍德遇害 母親向北京索賠
桃園環保稽查 3廠排廢氣廢水
秋天品蟹正好時 西華冰火宴
克服人生障礙 60名小勇士獲獎
劣油亂竄 廣達香肉鬆中招
強冠新劣質油品 台南進3172桶
彰縣辦就業博覽會 媒合率6成
桃蛙源記3D首映 周美青同樂
星國邁入高齡化 學習善終善活
攻開學季 全國電子推優惠
桃園八德徵才 釋2千職缺
高球艾森豪盃 中華隊第16名
大陸漁民越界電魚 海巡送辦
西班牙國寶烤箱 驢子餐廳添寶
台南就博會 媒合率5成
連勝文：做事態度決定成功關鍵
味全餿油泡麵 下架封存1645箱
葉文祥遭押 檢方：有關鍵證人
杜絕餿水油 王品：自主性清查
康師傅精燉蔥燒排骨湯麵 回收
滬自貿區將設國際金融交易平台
強冠飼料劣油 殃133產品
台灣3D電影 黑蒙蛙擔綱演
加州一分為六 連署未達門檻
李沃士：加速推動社區長輩福利
廣達香11項商品 回收下架
連勝文提教育政策 促城市競爭
飼料牛油疑雲 福壽：速還清白
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬國酒店式公寓來台銷售
陳以真政見 打造低碳嘉市
屏衛生局封陸仕餿油產品14萬餘包
陸工業生產成長 創5年多來最慢
印尼執政黨前主席遭求刑15年
港府：可建機制追蹤回收食用油
劣油掃到 幾分甜蔥麵包下架
鋼遷會史料展 鋼鐵人抗戰魂
防災觀念 北市消防體驗進校園
小S當鍋具代言人 變愛做菜
鋒面近 西半部留意午後雷陣雨
中星南寧共識 先推交通建設
洄瀾森巴嘉年華 女郎熱情踩街
星國F1賽事 今年估增收入上億
亞銀公布CPI排名 台灣第五
拒建垃圾廠 廣東爆示威
國際珠寶大盜案 大陸男子涉案
味全斗六廠 查封蔥燒排骨湯麵
劣油稽查 中立2款餅乾下架
日客行李藏魚槍 移送北檢偵辦
副總統盼南迴朝全線4線道規劃
涉在美強盜殺人 男子起訴
大陸籍國際珠寶大盜瑞士落網
疑飼料牛油 食藥署查正義
餿水油波及 宏亞3產品下架
染劣油 劉家肉粽官網聲明
喬麥屋下游 遍及12縣市101家
竹縣再稽查 下架近萬包產品
劣油風暴 藍屏黨部救在地美食
官員指隱匿 王品：加強說明
豬油風暴 宏亞3大餅下架回收
人民保姆兼作賊 菲警形象大傷
疑用電超載 中山足球場一度停電
海鷗颱風增強 台東恆春防大雨
爭取連任 胡志強發放平安米
連戰南下嘉市 為陳以真打氣
消防員遭免職 楊秋興批迫害
東華大學樹苗枯死 疑天熱難耐
劣油殃133產品 小吃名產上榜
餿油風暴 新北多項產品下架
氣爆代位求償 受害者尚有疑慮
曼咖啡湯品染餿 招待飲品致歉
朴信惠甜美登台 想當女打仔
學民思潮發動 926中學生罷課
賓州槍擊 州警1死1傷
9縣市78商家中芳福 彰化2家肉圓用
十二小時超馬 67歲阿伯拚了
涂醒哲成立總部 蔡英文站台
用問題油 彰縣籲自主通報
禮坊中式餅染餿回收
嘉義市城隍廟 爭取國定古蹟
國營事業招考 報名把握時間
救視力 日完成首例iPS移植
房市冷 陸工業生產增速放緩
四川湖北暴雨 逾80萬人受災
求見陸發改委 美歐商會皆被拒
印工業展創2200億美元商機
前英將領：蘇格蘭獨立將損國防
基隆李製餅家 下週接受退貨
林煜清7局好投 兄弟完封勝統一
國際藝術季開唱 苗栗如百老匯
國民黨：蔡英文不遵憲 侈言修憲
今彩539開獎
江西萬人霸氣洗腳 創金氏紀錄
賓州殺警案 3州警方追捕凶嫌
民進黨：注意尊重卜睿哲談話
卜睿哲談話 凸顯美重視台海穩定
劣油殃及 新竹禾丰油蔥香中招
回收蔬菜湯 新北：不涉隱匿
桃園地景 鐵玫瑰瘋狂搖滾夜
台青訪團在敘利亞難民營演出
青年大使團亞松森大學演出
陸面板自足前 把握貨貿協議
桃猿單局灌6分 11比4勝義大
陝西豪雨山洪 數十萬人受災
籌組打擊IS聯盟 凱瑞抵開羅
陸熱播鄧小平劇 紀錄片接棒
全台餿油流路 環署月內理出
染餿賠償 沃克牛排招待套餐
倖田來未TRF 驚喜合體飆唱
上海旅遊節開幕 花車大巡遊
學者：陸經濟成長估7%至7.5%
蘇格蘭公投 統獨各有名人支持
青年大使團抵達索羅門群島
明星公益棒球賽 捐助流浪動物
拜票遭嗆 柯P：多元聲音
今彩539頭獎無人中獎
劣油滾雪球 掃到一票平民美食
參觀藝術成果展 朱立倫戴面具
雲林豬隻下痢 防疫所:單一個案
止血劣油風暴 環署長訪夜市
烏干達破獲恐怖組織 遏止攻擊
國民黨批鄭永金與民進黨聯盟
王品：預防性下架合格豬油
設食安調閱委員會 藍：朝野協商
段宜康質疑公文 食藥署澄清
港六合彩港幣1.5億 2人瓜分
前首相布萊爾 促蘇格蘭續留
執政 馬：國民黨比民進黨強
憂蘇格蘭獨立 英資金快速外移
劣油風暴 李遠哲呼籲社會責任
黑心油流竄 廣達香肉鬆等78家業者中鏢
國營事業招考 網路報名16日截止
味全再中鏢 康師傅下架封存1645箱
嘴巴插刀 北市刑警遭圍毆致死
2014年【國際愛與和平日】各界發聲
南加爾灣活動 世界日報社長暢談理念
藍19全登場 馬率23提名人進場
英國人道救援人質 疑遭IS斬首
曼咖啡涉餿 王品改全額退費
力挺連勝文 連戰首次站台造勢
依雲高球賽3輪 龔怡萍23名
板橋挖斷瓦斯管 暗夜住戶驚恐
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
菲中部渡輪沈沒 至少70失蹤
民調：蘇格蘭人挺統一比率攀升
ECB：歐元區無通縮明顯風險
北市刑警夜店遭圍毆 送醫命危
伊斯蘭國宣稱 斬首英人質
仰光唐人街走一回
菲中部渡輪故障漂流 29仍失蹤
加州：陽光不要來 給我雨水
蘇格蘭公投倒數5天 獨派民調升
該不該獨立 蘇格蘭兩難
颱風近 沿海外島易強風長浪
桃園地景節閉幕 看月兔剩今天
軍裝換西裝 泰新總理改革上路
全台紫外線過量 出外小心防曬
LPGA次巡賽 台女將李旻奪冠
老外生完趴趴走 兩週帶娃爬山
IS斬英人質 英首相批惡魔行徑
戴維斯缺陣 男籃本土當自強
統一發票路跑 張盛和紀政參與
高雄加工區徵才 薪資上看38K
IS斬首 英人質：卡麥隆要負責
跆拳道列金庫 魏辰洋挑戰連霸
南非種族多 婦女產後習俗各異
投信：量縮修正 布局趨勢電子股
追求E化 壽險業務員iPad成標配
溢價費節節走高 鋁製品漲價
李旻奪冠 次巡生涯首度封后
李旻奪生涯首冠 獻父當生日禮
潘政琮壓陣 高球奪金定心丸
蕭美玉遇圍剿 自由車封后添難
車禍停炊 爆烤鴨媽媽另起爐灶
國5減價時段 車流未明顯增
上海文創聚落 遊客最愛田子坊
上海推文創 建立品牌是關鍵
母雞帶小雞 文創業突圍進大陸
嫌惡設施搬遷 區域房價受惠
馬英九：國民黨是最本土政黨
飼料控管補強 15日研議
烏干達破獲恐怖陰謀 升高警戒
國民黨是最好選擇 馬演說全文
台助中美洲友邦執行觀光統合
掛保證 馬：國民黨執政縣市讚
批綠 馬英九：不容理盲礙進步
汽車零配件台廠 下半年業績揚
小港民宅火警 2人死亡
台青年大使與哥國立大學交流
F-英瑞看好東協設生產基地
馬：民眾渴望 唯國民黨做得到
花好月圓 愛爾蘭僑界慶中秋
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬英九連戰同台 團結拚勝選
菲國沉船事件 無華人遇難
北市聯合婚禮 花藝冠軍布置
金門長輩牌藝賽 防失智又聯誼
秋雨兇猛 四川重慶受災嚴重
台青年大使露國文化表演獲回響
食安風暴 王金平：先釐清處理
高雄捷運工地氣爆 2傷送醫
小酪農傳承 愛爾蘭乳業享譽國際
陸央視春晚 傳可能停辦一年
行政院：邱文達提負責非請辭
馬19全授球棒 參選人揮棒出擊
宏達電Q2稱霸台灣市場
菲律賓渡輪沉船2死 仍多人失蹤
僑務座談 旅瓜僑領踴躍建言
家教工作 音樂類行情好
月兔魅力大 逾兩百萬人朝聖
唐獎得主余英時抵台 獲學商卡
唐獎得主余英時 率先抵台
迎旺季 群光Q4挑戰歷史高峰
氣爆後 高市房地產交易冷
藍全代會場外 綠軍撞警察送辦
同心26號演習動員令12時生效
食安 朱：中央地方有檢討空間
馬連吳團結造勢 藍巨頭拚勝選
江揆：鼓勵老人動手 健康照顧
前段避開強隊 羽球獎牌可望多
920登記結婚 中市送對杯
吳伯雄：百年老店 人民要求高
台業者評估赴印度推廣種油茶樹
主辦APEC 北京懷柔改造景觀
高捷連通工地 2次爆氣體外洩
警夜店查案 遭50人圍毆致死
颱風沉降氣流 新竹35.8度
泡麵比包子營養 研究引論戰
江揆：投入更多資源照顧老人
唱紅夜來香 李香蘭病逝
新北續查芳福 掌握問題由流向
海鷗變中颱 外圍雲系帶雨來
醉後撿屍偷摸鳥 男判刑10月
國民黨全代會 黨員扮國父吸睛
台藝術家蔡士弘作品 洛城展覽
警遭毆死 郝龍斌：盼2週內破案
拚團結 連戰拉兒與馬英九合照
遭毆死案 警：執勤態度引誤會
楊秋興選高市長 關中扛主委
唐獎週15日開跑 18日頒獎
屏檢：葉文祥並沒說看過郭烈成
李旻盼闖LPGA 與偶像曾雅妮同台
王樂生返台 感謝旅菲僑胞支持
控染髮變鬼剃頭 告名髮廊敗訴
訪長照中心 江揆與長者同樂
蔡岳勳拍痞子2 上陣演反派
牙齒矯正前 應確保牙周無虞
油價續降 汽油5角柴油6角
民宅火警 母女多處刀傷不治
早產兒 發展遲緩高危險群
夜來香原唱 李香蘭東京過世
國考申論評閱落差 試院擬對策
台首里約奧運門票 吳佳穎射下
正義進何種油 農委會要查明
香港染餿 掀起檢討聲浪
農委會：不會買不到豬油
青訪團紐約公演 展現台灣文化
新北三峽宮廟火警 警消搶救
新北攜手台北港 搶拚商機
碧昂絲傳懷孕 老公改歌詞自爆
護日月潭 清百座違規浮具
王品急澄清 否認隱匿用豬油
內政經濟召委 藍營人選待協調
桃園地景節 6件事大揭祕
副總統：餿油若不重罰何以服眾
傳隱匿用豬油 王品否認
獨臂男酒後逞兇 傷人致死遭逮
會車不慎 2歲幼兒遭叔公輾死
小農吸引國際大廠 愛爾蘭乳業振經濟
肉販拇指捲切肉機 卸螺絲救人
曼咖啡中招 接受退費
竹市衛局稽查257家 下架5品項
蘇花施工 蘇澳段15日起交管
高捷施工氣爆 疑殘存苯肇禍
警遭圍毆致死 掌握4名涉案人
苯殘留 高捷挖通道引氣爆
傳隱匿用豬油 王品：溝通有誤
擔心遭虐 緬甸暫禁女傭赴星國
英特爾強攻 無線充電成長可期
藍19全 追認副主席任命案
中市運動會 聖火點燃揭序幕
傳內訌 陳以真：會繼續溝通
屏東老農蒐證 赴台中踢爆餿油
新北走動照服 外勞共聘更省錢
清大校長：台灣應快點耕耘印度
國教入學 教團盼還地方自主權
溪南勞工服務中心 多元服務
台南推大眾運輸 職棒球星相挺
藍19全 王金平：黨的大團結
祈國泰民安 彰化媽祖聯合遶境
安毒偽裝牛奶糖 警眼尖識破
韓流來襲 服飾業搶攻台灣百貨
保食安 義產地到餐桌層層把關
中市聽見音樂會 免費索票
德汽車零配件展 台灣廠商展長才
高雄氣爆殉職義消陶廷舟公祭
標售地 高市再推鳳青中都濕地
英女落腳台灣 開餐廳追夢
台維斯盃落敗 10月拚保第一級
小一新生體驗營 校園無縫接軌
梁振英嗆泛民 否決政改須交代
彰化主題觀光巴士 開放報名
餿水油肉鬆 全家下架4產品
苗6家旅店 通過安心場所認證
暑假營地實習 大學生體驗文化
奧地利人聲樂團 10月中市獻唱
追芳福香豬油 太子油飯中招
旅台同鄉會盼兩岸放寬金門簽證
鼎王股權糾紛 兩造和解不起訴
台灣廠商牙根產品 獲中美專利
桃園升格倒數 古華推優惠慶祝
關懷生命獎 肯定罕病蕭建華
香港占中 先辦黑布遊行
警執勤受傷 總統將探視
李克強：簡政放權 便利通關
阿里巴巴 打不進標普500指數
台中裕珍馨疑染劣油 衛局清查
貴州甘肅桂林違紀官員大增
台大人類學博物館 典藏豐富
王鍾渝：布局印度須先專業分析
12小時超馬 高志明121公里奪冠
稽查劣質油品 嘉縣未再發現
執政功大於過 馬籲支持國民黨
富商遭撕票 又見勒贖詐騙手法
劣質油問題食品 增到155項
SEIKO路跑 曹佑寧任大使
邱文達:食安問題 除惡務盡
謝立功出席全代會 大打政績牌
藍：綠嚴守民主程序是笑話
強冠飼料劣油 殃155產品
大甲裕珍馨 綠豆椪8產品預防下架
餿油案 屏環保局長自請處分
戰備道起降 十年完成操演拼圖
截肢舞者廖智 獲法鼓山智慧獎
香港食安令 禁售強冠豬油製品
中央氣象局氣象報告
美國人米勒遭北韓判處勞改6年
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
傳內訌 黃敏惠：大家目標一致
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏環保局：確有5次檢舉郭烈成
警遭毆死 2名關係人到案
印尼船難 14死12失蹤
違規選舉廣告物 雲縣強制拆除
澳加入抗IS聯盟 詳列參與武力
台塑降汽油每公升5角 柴油6角
年輕早防失智 健走闖關憶起來
男帶兒女欲輕生 警成功阻止
劉德立款宴駐巴外交團團長
另類迎新 環科大爬生命樹
基隆大華餅店遭波及 店家無奈
新北三峽宮廟火警 無傷亡
桃縣：航空城兼顧拆遷地景保存
涉問題油 太子油飯恐全下肚
邱文達再次道歉 去留長官判斷
菲總統歐美行 談投資論南海
颱風沉降氣流 15日高溫恐36度
蘇格蘭獨立 知名卡通人物表態
不滿政改 香港泛民發起黑布行
曲記豆沙餡染餿 7千公斤外流
十一長假火車票預售 創新高
慰問受傷員警 總統：追究刑責
大陸網民節 網友人數破6億
不顧華府求情 北韓判美人重刑
馬：勿因政府被罵就以為沒希望
地方環境永續組織 訪氣爆區
颱風海鷗來襲 菲嚴陣以待
警遭毆死 陳威仁：正釐清案情
棒球抗日韓 打線排職棒三劍客
騎機車撞警察 陳英華3萬交保
裕珍馨染餿 6產品下架封存
太子油飯：已全數更換新油品
在印度製造 莫迪將揭示新政
教師節沒送禮 陸師怒索禮物
太子油飯中箭 香豬油回收
餿水油風爆 食品廠也有話要說
檢舉餿油老農避匿 網友批縣府
習近平籲馬爾地夫參與海上絲路
英人質遭斬首 影片研判是真的
基隆幾分甜已無違規產品
用芳福油 廣達香製691噸肉鬆肉脯
尖石鴛鴦谷瀑布 7人遭蜂螫傷
江揆15日開食安會議 檢討流向管制
農委會：飼料品油脂廠將列管
因應蘇獨立公投 提款機裝滿錢
警察被撞 陳以真要涂醒哲道歉
蚵畫鰲鼓 盼民眾發揮創造力
衛福部：600家食用油業強制登錄
食用油業營業條件 強制登錄
莎拉布萊曼苗栗開唱 樂迷期待
亞運棒球 楊清瓏力保比賽公平
雲嘉東半部恆春半島 大雨特報
空拍器墜軍機場 無人敢認領
全代會 藍巨頭團結政績拚勝選
奈及利亞教會建築垮 40人喪命
龍眼灶起灶 南投龍眼季起跑
問題豬油產品 已有183項食品
餿油三明治 晉欣食品回收
進口澳洲牛油 僅1家為食用級
花蓮查問題油 銷毀1805公斤月餅
警遭毆死案 7人到案
朴信惠秀歌喉 哥哥彈吉他助陣
「班友」40周年 生技精英齊聚
訴求航空城反迫遷 月兔旁發單
疑門面工程出事 南京常委被查
夏川里美開唱 老公國旗裝致謝
大馬邦咯海島節 首日遊客破千
街頭秀閃舞 台藝大舞蹈超吸睛
銘珍餡料染問題油 糕餅未爆彈
月兔畫句點 246萬人參觀
關心餿油 簡太郎籲曹啟鴻道歉
仰德TPC 葉偉志爆桿獲第8
台南查飼料油 未發現異常
梅花湖鐵人 謝昇諺張嘉家奪冠
澳洲買日本潛艦 陸媒高度關切
台韓石化競爭 業者盼貨貿協議
霍夫曼月兔 打響桃園地景名號
青年大使訪泰 首場表演慰鄉親
金門喬安豚骨拉麵 染餿停售
專家：大陸房價還有下跌空間
靜思月兔 萌樣溫暖台灣人心靈
楊清瓏掌綺麗珊瑚 耕耘東台灣
英人質遭斬首 歐盟譴責
MG149帳戶 柯文哲：不回應
反幼照法修法 老師家長齊抗議
蔡英文肯定青年願為民主努力
仿電影裝搶劫 學生嬉鬧恐觸法
中華隊矛盾對決 投打內戰
北京8個月破8萬刑案 10年最佳
英人遭斬 卡麥隆誓滅伊斯蘭國
國5差別費率 移轉車流有限
東海艦隊演習 著重真打實戰
潘孟安總部成立 蔡英文輔選
青年大使索羅門群島公演獲讚賞
曹啟鴻：環保局長暫不處分
高國輝連4場開轟 單場雙響
太極門推良心時代運動連署
陳劭彥推新作 倫敦好評大轟動
王品未隱匿用油資訊 台中不罰
騎機車撞警察 陳英華限制住居
邵曉鈴：破相讓我不執著於美麗
中石化子公司 引進民股近3成
用電鋸不慎 大白鯊諾曼險斷臂
警遭毆死案 因處理夜店糾紛
胡稱未補助 黨政人士：有協助
綠參選人衝撞警 藍譴責籲道歉
火警2屍案 疑行凶男落網
莎拉布萊曼獻美聲 數萬人陶醉
颱風海鷗來襲 料川陝水災惡化
銘珍供餡料下游 燃糕餅未爆彈
餿油 太子油飯裕珍馨中招
賴國抗伊波拉 出國官員遭解職
蘇格蘭欲脫英 歐洲各地陷恐慌
李香蘭名曲 後輩歌手翻唱傳世
陸委會：宣傳預算增與選舉無關
揮別彭帥 謝淑薇喜迎新搭檔
毆警致死案 北市：追究到底
廣東第二天示威 抗議焚化廠
蘇格蘭公投前最後周末 兩派奮力一搏
教宗呼籲 警惕第三次世界大戰
港府公告 禁強冠油品產品進口
屏東環保局承認 4年5次接到檢舉
西華怡園中餐廳邀您品味冰火秋蟹味蕾饗宴
9月15日 國內各大報頭條
陸禁令 天價EMBA現官員退學潮
安保協會舉辦《美國重返亞洲與亞太區域安全》研討會
陳永昌:連營廣告「要錢又要權、醜化年輕人！」
刑警遭圍毆致死 主嫌2人主動投案
陸生參選學生會長 淡江停選
918“盧溝橋事變”83周年 香港保釣船再赴釣魚台
美媒: 黑心油風暴動搖台灣美食王國地位
民進黨再執政 將放棄南中國海主張
習近平稱 大陸只走「中國特色的民主道路」
教育部宣導「為愛啟程」
給民眾安全安心飲食環境！
餿水油事件官商表現毫無進取
CNN: 有韓國人加入伊斯蘭國
「古物郵票-青花瓷」發表會
古物郵票-青花瓷 首次發行小全張雙連張
櫃買10月舉辦「文創產業入巿宣導會」
台歐國際債券雙掛牌有譜
品嚐肥美秋蟹 三種烹調風味任您挑選
珍惜生命 讓愛流轉 法鼓山舉辦關懷生命獎論壇
晶華上庭酒廊全新改裝、『晶』艷登場
勞保黃牛詐財 民進黨執委遭訴
「府城有囍，文風再現」台南晶英酒店9月15日正式開幕
10/1起 ，【喫蟹趣】辰園、請客樓、Sukhothai，大啖金風美蟹
維多麗亞酒店 9/12～11/30 品嚐肥美秋蟹 三種烹調風味任您挑選
龔怡萍末輪爆桿 依雲賽50名
毆警案 北市府：擴大臨檢
台維斯盃 費德瑞率瑞士晉決賽
人質又遭斬首 聖戰約翰仍難除
北市刑警遭圍毆致死 主嫌落網
瑞典大選偏左派勝 得票未過半
美國痛宰塞爾維亞 世籃賽摘冠
法機師罷工 憂廉航影響工作
台灣智慧機 Android占龍頭
德政要出席聲援猶太人大會
洛杉磯市府擬向民宿網收稅
前8月成衣順差 5年低
南茂Q3業績估增5% 波段高
泰林第3季非記憶體測試 估增
台股疲軟 宜注意國際局勢
法國近千人參與聖戰 夢魘擴大
合庫銀主辦太平洋崇光百貨聯貸
認購利益 8月券商獲利大增
台裔屋主涉洗錢 房屋遭美警扣
海尼根拒米勒求婚 盼獨立經營
林國豐：蘋果助陣 帶動行動支付
手機廠宜適地化策略布局越南
秋高氣爽 德僑社活動聯誼
颱風近 中部以北可達36度
蘇格蘭獨立 倫敦房地產將受惠
諾曼第台法聯誼會慶中秋佳節
竹苗紫外線危險 加強防曬
經理人看好美國水務基礎建設業
首家鞋零售業上市 阿瘦掛牌
毆警失控落跑 殺警主嫌投案
台股開盤下跌16.77點
阿瘦今掛牌 開盤漲36%
蘇格蘭獨立公投 女王盼民慎思
王品開盤下跌3.1%
陸半數富人 想移民發達國家
瑞典大選左派勝 極右成造王者
好熱 新竹飆36.5度
簡約告別式 蘇南成骨灰將植存
瑞典未來總理 前焊工善造共識
桃縣罰劉媽媽潘記 各300萬
東亞局勢緩和 歐習政策居關鍵
毆警致死 主嫌律師：非去鬧事
東加勒比海央行總裁訪華
夫妻吵架 河南女裸奔高速公路
晨星HEVC解碼器出貨2千萬套
馬：兩岸維和平 發展才有機會
發旅遊消費券 澎縣要拚2億產值
玉山金入選道瓊永續指數成分股
大閘蟹尚未撈 深圳奸商已開賣
桃縣：桃園郭元益大餅染餿
布吉納法索國防事務秘書長訪華
台灣虎航將展翅 前3天全滿
海鷗掀巨浪 近2千遊客滯留綠島
廖世傑訪墨西哥下加州台商
中颱海鷗影響 花蓮港宣布避湧
外銀：日2輪消費稅應有配套
中市逮襲胸狼 籲受害人指認
新台幣開盤續貶後再升
美磊Q3業績 估可季增1成
餿水油效應 農委會調度自製豬油
電子績優股漲 台股小跌
阿瘦董座：通路策略 開大店
青訪團約旦大學交流 成功演出
ECFA兩岸冷鏈物流 昆山試點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
台歐國際債券雙掛牌 有譜
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
桃竹苗熱 新屋37.9度破紀錄
郭元益：184消費者全額退費
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
港媒：上海自貿區副主任傳免職
弒警案 主嫌否認教唆
里昂投資論壇 專家名人聚會
大陸所得增 南韓消費市場新寵
郭元益喜餅染餿 退貨退款
港商：第三方支付看好中信玉山
弘光學子 助植物人病房亮起來
確診白血病員工 鴻海從優協助
iPhone 6將開賣 勁永漲停
明日之星巡演 秀唱功獻鄉親
追強冠油槽 屏東環保局釐清
提升南投 中台創新園區啟用
北韓可能開發潛射彈道飛彈
豐興第14週鋼品平盤 廢鋼跌
越南實施兒童疫苗接種 防麻疹
北市補助 小二免費窩溝封填
景氣回溫 百貨營收上看3千億
國民黨屏東縣黨部：曹啟鴻下台
遊戲股新兵 棒辣椒登興櫃股后
北商大邀盟友宣誓 重視食安
逾80歲高齡人口 日明年破千萬
桃山好聲音 再登國慶唱國歌
新台幣中午升3.2分
美媒：台商訪華府推動台入TPP
清查攤販廢油流向 中市稽查
太過時 民眾誤解愛滋20年沒進展
白恩培主政雲南 曾篡改GDP
首接棒 朱立倫：新北位最北端
Q4百貨旺季 營收占比逾3成
彰化YouBike 突破50萬人次
鴻海做先鋒 台印尼關係料升溫
認識失智症 北市辦活動
阿根廷台僑民會舉行會員大會
首屆烏來路跑 蕭青陽操刀獎牌
欠管理費 遠雄判賠205萬
毆警案 郝：從重量刑
氣爆災民求償 楊秋興促提國賠
尼加拉瓜運河將耗資500億
老農檢舉餿油 中警跑到屏東查
瓜地馬拉出口 製造業占大宗
疑似強冠油槽 管理人否認
中市警拚查餿緝匪 胡志強表揚
今年首度進口豬脂 逾2千噸
公視派遣工爭議 勞部積極協助
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用到餿油 一之鄉：接受退貨
苗衛局稽查 促禾豐油蔥香下架
東吳聘薛琦任財經講座教授
新台幣午盤升3.2分
大老虎反撲打貪？中共駁
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使用問題油 郭元益一之鄉通報
新一波貸款緊縮 營建股疲軟
外資上周賣超70.79億元
一之鄉聲明 魯肉日頭餅可退貨
文化沒落 北京百年浴池將停業
南投強風 看板倒壓傷婦人
關中任主委 楊秋興選情士氣振
食安法檢討 擬修法重罰
基隆李製餅家即起退貨 19日截止
第5屆兩岸三館年會 19日竹縣登場
颱風來襲 港掛3號強風信號
趴睡溢奶 4月女嬰窒息身亡
月兔bye 變成火燒兔
台南平房火警 1人喪生
台股收盤跌5.72點
新思APP競賽 台大電機所掄元
9月台指期跌28點
台股力守平盤 跌5.72點
傳有韓國人參與伊斯蘭國
因應海鷗颱風 越官方令防範
9月電子期 金融期都跌
在台昏迷印傭返鄉 經濟陷困境
月兔成火燒兔 桃縣遺憾難過
善款墊付賠償 高市府：會回補
提升中台灣 經部創新園區啟用
民進黨：未獲美政府邀請訪美
台股量縮 難脫弱勢整理
大連興建世界最大海上機場
女不滿就醫等候 怒鬧急診室
溫和知性 瑞典極右派改寫形象
沒收到教師節禮物 陸師鬧課堂
台股量能創今年新低
海鷗颱風影響 北市8級強陣風
出獄又擄車 拿錢不還車被逮
月兔燒毀 霍夫曼：回憶留心中
三大法人賣超台股23億元
黃秀霜：以蘇南成為典範
飼料及其用油 檢驗流向將納管
山西運城高官 跳樓自盡
太子油飯涉問題油 憑物退費
陸資擬在濟州建醫院 南韓駁回
大陸名導王全安 傳嫖妓被拘
正義進牛油 高市：沒違規跡象
國際數位娛樂港 落戶青島
月兔躺著中槍 烤成火燒兔
港發生槍擊案 警員受傷
張學良故居整修完成 20日開幕
只要我長大將殺青 胡志強站台
宣揚愛樹 環科大攀樹迎新
幫助植物人 嘉義藥師募尿布
餿油事件 屏東藍綠互究責
唐獎週開跑18日頒獎 獲獎者抵台
幫派殺警 陳威仁：必繩之以法
羅淑蕾指收廠商捐款 柯不回應
郵輪旅客病發 空軍後送救援
陳威仁：無食安警察規劃
大陸旅客出遊人次 台灣排第5
防再製餿水油 南投查廢油流向
颱風海鷗重創菲律賓 襲向陸
裕珍馨染餿糕餅 雙倍款退費
李香蘭逝世 陸外交部表哀悼
前中縣技士喝花酒 判5年6月
弒警案主嫌 殺人罪嫌解送北檢
依雲高球賽飲恨 韋柏蠻力壞事
不耐急診等候 家屬怒砸醫院
新台幣收貶3.8分
藍促蔡英文做負責任反對黨主席
孝親洗腳 張朝國：愛要及時
少女毆打友人 判刑4月
孫耀威夜店泡湯 出庭求償
大馬邀美偵察南海 陸反應低調
餿水油 張博雅：有人昧著良心
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上海自貿區副主任戴海波免職
擎泰前8月每股稅前虧4.57元
食安風波 江振誠：店家難防
評論：大陸近期罷工顯生態轉變
大馬防長：力阻極端伊斯蘭勢力
中銀台北分行結算人民幣2491億
北市幸福企業獎 35單位獲獎
促習近平會安倍 日自民黨訪陸
大學生服務農村 參與公共事務
實踐大學1女墜樓死 身分待查
陸客緩赴菲 陸：視菲情勢調整
控球失準 李振昌中繼失2分
知名作家鐵流 批劉雲山遭刑拘
夜店殺警案主嫌 移送北檢複訊
傳吳伯雄心肌梗塞 聲明澄清
洛陽副市長 傳失聯月餘
綠黨政策論壇 聚焦食安議題
動態定位 竹縣分享衛星資源
孔子釋奠典禮 16日起索參禮證
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人民幣存款餘額逼近3000億
房仲：雙北地價高 矮房走俏
荒地新生 北港添分局公園
研究：台菲ECA可成就雙贏局面
淡江學生會停補選 候選人抗議
亞運中華女足 首戰約旦和局
遠傳iPhone 6預購 搶購一空
熱爆供電拉警報 備轉容量創低
號誌燈故障 雲林逮纜線竊賊
正義進口牛油 高市建議停用
江西省2官員違紀違法 遭雙開
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
駐法代表處舉辦法東國慶餐會
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
Apple Pay要成功 得降手續費
無情火燒屋奪命 南投市長慰問
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
民雄戰備道操演 視風速起降
水資源中心啟用 助淨化朴子溪
看好七期貴婦 禮客台中布局
氣爆時按摩 秋批菊一再說謊
中鋼:炒作中宇環保指控非事實
大陸宣稱：外媒採訪自由非常高
司徒文談南海 AIT：不代表美政府
餿油案 胡志強：查與罰遏歪風
部落感恩宴 體驗阿美族巴歌浪
OECD：復甦 美穩健歐日遲緩
劣豬油品187項 情況已控制
參選人提告 中宇：內容不實
新台幣破30後 連6貶
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評論：大陸崛起來自民進國退
未雙重標準 藍：柯搞不清狀況
聯發科Google合攻超級中階市場
月兔火劫 專家：撤展太輕忽
辨真假 買苗栗大閘蟹認防偽環
郭元益：僅香菇滷肉大餅可退費
高澎拚觀光 估年底創14億商機
對抗聖戰分子 法：刻不容緩
劣質豬油 食藥署：展開復原
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北韓嗆發心戰傳單 南韓：胡扯
漢光演習 花蓮上空戰機吸目光
中市消防人員 超勤加班費提高
中華電推4G學生優惠
台東縣長選戰 政見拚政績
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嚴管餿油 環署公布廢油數據
哈日福音 日增外籍客免稅範圍
深水探勘 陸發現南海大氣田
體育署長探國手 高喊棒球摘金
美軍為首軍事演習 烏克蘭登場
加中投資保障協議 10月生效
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味全涉劣質油 康師傅在陸自清
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新北刮強風 吹倒圍籬傷3騎士
夜店殺警案 孫耀威：悲劇
台北犁記餅堆滿店 師傅心痛
里投票區開票 中選會：需修法
疑涉IS 印尼逮新疆維族4人
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月兔火燒 霍夫曼欣慰無人傷
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福容澄清未染餿 阿基師捍名聲
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伊波拉肆虐 超馬陳彥博沒在怕
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孫耀威夜店泡湯 求償2千萬
紙風車沒錢演 吳念真號召募款
宏?入選道瓊永續指數成份股
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毆警致死案 15嫌避重就輕
工程停擺 長濱民眾赴公所抗議
環狀線電車化身變形金剛吸睛
基隆續查餿油 退239桶全統油
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銘珍餡料 銷11縣市154家業者
咖哩豆沙染餿 金門封存30公斤
菲對陸政策：政經分離
青訪團朱大交流 樂舞打成一片
開發金併萬泰銀 完成股權轉換
關懷金門榮民 退輔會辦懇談會
民雄戰備道啟用操演 16日登場
伊波拉不實疫情 桃縣追查
城市永續 陳菊：重視城市安全
國際技能競賽 中彰投分署11國手
網路傳牽扯米糠油 頂新報警追查
連勝文參選理念 盼宗教界支持
質疑正義油品 民代告魏應充
保天然氣供應 歐盟預作準備
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海鷗路過 全台5測站破高溫紀錄
瑞典變天 左派組新政府難度大
英媒報導陸員工罹癌 鴻海擬提告
可成今年資本支出184億 新高
薛楷莉告前夫顏冠得 獲賠50萬
中信人壽投資BOT 報酬率逾3%
憂公投出亂子 蘇格蘭警方停休
蘇格蘭公投 傳投票卡大量失蹤
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工資糾紛 高雄工頭遭槍擊
氣爆案被批護菊 雄檢否認
餿水油波及 廈門台小吃銷售降
工業生產放緩 陸或增刺激力道
辜仲諒：防範飲食 不如運動
★美國9月紐約州製造業指數27.5
癌症預防治療 鴻海產學研合作
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棒球英雄展 一窺王建民逐夢路
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林三貴當選國際技能組織副會長
上海推廣足球 延攬英式教學
臉書殷鑑不遠 阿里心向紐交所
食藥署：正義進口的是原料油
英龐克教母 時裝週高調挺蘇獨
習近平訪馬爾地夫 搭海上絲路
鼎泰豐自炸豬油 強冠推銷未成
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妻女慘死 罹癌夫嘆識人不清
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中信女子高球賽 總獎金500萬
19日首次海嘯警報試放 未管制疏散
法國反恐 擬阻國民出境打聖戰
蘇格蘭公投 北約首長信心喊話
福建重生態 不再考核縣市GDP
越印高峰會 深化戰略夥伴關係
餿油案傳下封口令 食藥署澄清
訪日購物 十月起免稅範圍擴大
南極百萬婚旅 企鵝陪蜜月
房仲：大安區微跌 非景氣反轉
中美洲獨立紀念日 總統秀西語
宥勝簡嫚書 再續戲緣各擁新歡
廢食油 環署掌握量恐不及半
倫敦市場 首現大陸準主權債券
新店氣爆滿月 陳小妹不治
陸客理財方案 最快月底出爐
習到訪 印度：雙邊重要里程碑
高雄海關貪瀆案 19關員判刑
虎航可以飛了 交通部發許可證
金融業與陸簽合作協議 程序簡化
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強化食安 擬修食衛法加重刑責
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
滬昆高鐵將開通兩線 一票難求
微軟娶Mojang 砸25億美元
童年遭體罰翻舊帳 男子被訴
丹納赫22億美元迎娶諾保科
iPhone 6預購熱 首日400萬支
台股量縮 金管會關注
李克強：陸開放大門將愈開愈大
外媒報導 鴻海要求說明否則提訟
蘇格蘭公投 貝克漢籲別出走
美8月工業生產下滑 元月來首次
吳伯雄輕微小栓塞 轉榮總調養
大陸將實施放管治 提升品質
英哈利王子30而立 喝啤酒慶生
圍剿伊斯蘭國 北約：師出有名
溫柔攻勢 大陸官方啟用女發言人
公督盟公布14名優秀立委 藍2綠12
黃越宏告發蔡正元「侵占中影公款」
8月人民幣存款餘額 2952.44億元創新高
台北市糕餅公會呼籲 會員誠實通報
殺警案3人裁押 劉女痛哭
9月16日 國內各大報頭條
漢光30號演習 戰機「國道起降」豋場
蘋概股拖不動 失守9200關卡
高公局長曾大仁 接任營建署長
違反食安法 擬修法「不得易科罰金」
陸媒: 大陸今年有30名官員非正常死亡
連勝文要做第二代政治家
連勝文主攻青年票 媒合就業、補助出國
受害者何苦為難受害者！
「不作老二」 美不會中止干預兩岸
縣市長大選 國民黨官網上線
凱利投資：美國市場仍具吸引力
延續聯合國良心時代效應 扭轉世界命運
良心覺醒國際論壇 全球接力搶救大行動
沈鳳雲 里長伯當了一甲子
蔡英文 下令綠營設財經小組
賈伯斯長伴蘋果 仍留有辦公室
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
夜店殺警案 主嫌等3人遭聲押
凱瑞：美拒絕與伊朗合作對抗IS
美宣告 盼英國維持強大統一
蘇格蘭獨立 葛老：西方災難
天候佳 民雄戰備道如期起降
溫情喊話 英相懇求蘇格蘭別走
行動高峰論壇今登場 引爆商機
LG傳愛心 買商品捐百元
颱風遠離 強風緩氣溫仍偏高
印製校園血案衫 美廠商道歉
宸鴻辦國際攝影大賽
松山線將通車 看好補漲行情
憂升息 資金自美股流出
滬港通加持 複委託交易熱
商仲：北捷新商辦 投資人青睞
蘇格蘭若獨立 對英經濟暫無衝擊
蘇格蘭公投 統派獻金領先
民雄戰備道操演 E-2K成功降落
巴西執政黨 恐怖手段拼選舉
美股漲跌互見 台股恐續震盪
日本九博將接手展出故宮文物
金鶯定封王 陳偉殷拼勝投數
戰機戰備道操演 吸引觀看人潮
民雄戰備道起降操演 戰機整補
空襲IS 美首度鎖定巴格達周邊
需求夯 阿里上調IPO定價
光寶四度獲道瓊永續指數成分股
Orange出價44億美元併Jazztel
Google選舉網站上線
中鋼前8月每股稅前賺1.1元
台股開盤上漲1.39點
聯大將開幕 關注安全氣候議題
戰備道啟用操演驗證計畫符需求
iPhone6預購夯 蘋概股再吸睛
餿油品禁上架 若有擬重懲
全台紫外線過量危險 竹苗最曬
多倫多台僑捐款高雄氣爆
挑戰16勝 陳偉殷勝投候選人
美擴大空襲IS 首度鎖定巴格達
南北韓重啟發掘開城滿月臺
吃完冰淇淋補貨 買彩券中大獎
金管會：股市量縮短期現象
戰藍鳥 陳偉殷邁向美職16勝
iPhone6預購破表 蘋概股撐場
第9輪貨貿談判 經部向王金平報告
曾仁和獲選小熊隊農場最佳投手
海鷗襲港 學校停課
共犯未到案 殺警案3主嫌收押
抗癌藥有進展 生產藥廠股價俏
民雄段戰備道啟用操演成功起降
陳偉殷奪16勝 主場觀眾致敬
中移動：5千萬4G戶年底達陣
港受颱風吹襲 市內活動停頓
王全安嫖娼 張雨綺說心情複雜
蘇獨公投 科西嘉關注
殺警案 曾威豪丟手機避查緝
台北市健行活動 首封永福橋
語音已走到盡頭 奚國華：須轉型
QS世界大學排名 台大進步至76
中移動衝4G 讚宏達電聯發科
紐約州新澤西州 籠罩恐怖威脅
陳偉殷奪16勝 再創生涯新高
台贈印尼愛心白米840公噸
江宜樺：許多法規正在轉型期
消防實務研討 葉吉堂讚朱立倫
防幫派滋事 新北警啟快打特警
台餿油風暴 越南回收2產品
餿油案延燒 曹啟鴻鞠躬道歉
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中華電蘋果新機預購 塞爆網站
華語教學認證 470人合格
服貿過關 副總統：錢賺到黑龍江
資策會：明年平板市場增9.2%
餿油案 曹啟鴻准5局處主管辭
戰備道操演 2男爭睹戰機摔傷
失智症關鍵因素 中研院找到了
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
海鷗來襲 湛江機場航班停航
國泰金上調今年GDP至3.59%
女子訪友墜樓 骨折送醫無礙
台灣明年通訊產值 年增近1成
明年全球LTE用戶估破5億
陳偉殷16勝 穩坐亞洲勝投王
反賄選 全民扮柯南反賄
國際特奧東亞區會議 嘉市舉行
胸腔阻抗監測 助追蹤心血管病
腸病毒勿輕忽 神經受損需復健
動保行政評鑑 台南市宜蘭縣特優
奚國華：手機銷售取決性價比
颱風遠離港 市內續恢復運作
傳承創業精神 經部邀達人分享
推客家文化 新埔陳氏宗祠上梁
石頭出書開唱 有感當主唱很苦
談重懲餿油 葉明功不提去留
台半導體產值明年增6% 優全球
陳偉殷好投 金鶯封王只差一步
新北無車日 YouBike串雙北
餿油案 曹啟鴻准5主管辭職
中華iPhone6預購 40分搶光
2015宏都拉斯總預算案提國會
爭睹演習民眾摔傷 疑重心不穩
市調：印度液晶電視出貨大增
十大房產立委 張慶忠薛凌居一二
台青年大使訪阿曼 首演成功
勝投創新高 陳偉殷感謝隊友
巴拿馬全球公債12.5億美元
殺警案 LINE找人赴夜店尋仇
台大：增聘專案師 助排名提升
量能緊縮 台股跌破9200
菲馬永火山蠢動 警示升級
軍中樂園場景恢復 出租營運
調查：雲端藥歷 逾8成民眾支持
明年大尺寸面板 液晶電視為主
300億摩根多元入息基金准募
守護食安 校園尖兵出馬
日關東5.6地震 東京搖晃
中移動：2016年4G達3億戶
蘇格蘭獨立公投 江揆密切關注
陳偉殷抓藍鳥 對戰首勝
學者：餿油事件對台經濟影響有限
被控欠酒商貨款 檢傳喚黃立成
查緝幫派圍事 郝龍斌：不手軟
中華電：吃到飽資費是重擔
宜蘭不老節 27日樂齡登場
李登輝將訪日 關注能源問題
滬昆高鐵 南昌長沙段通車
新台幣中午貶1.4分
河北張家口嚴重車禍 8死6傷
高雄輕軌亮相 11月動態測試
後援會成立 李沃士謝長輩牽成
首波小吃攤用油盤點 下午公布
外貿回溫 陸：企業困難仍不少
東海倡議 總統獲艾森豪和平獎
特奧東亞區會議 台生分享經驗
MLB李振昌回穩 中繼無失分
海外服役酷 爭相外交替代役
無法預演 戰備道操演考驗大
出生女嬰罹癌 臍帶血移植救命
友善台北好餐廳 認證標章啟動
新台幣兌美元 午盤貶1.4分
蘇獨公投過不過 歐樣貌都會變
總統獲艾森豪和平獎 台第二人
美媒：林書豪將是湖人長期解答
漢光演習遠航復興運送後備軍人
巢運提五大住宅改革修法
遠傳：2年內台灣4G流量超3G
南韓自殺死亡率 OECD排名第一
究責 江揆：事件告一段落處理
章文樑：台灣循例在聯大推案
蘭嶼小7 傳單宣傳19日前100杯咖啡免費
秋老虎發威 供電吃緊亮紅燈
殺警案 檢警尋共犯找手機
基福公路硬通 張通榮：圍起來
黃原亮辭基市黨部主委 黨批准
彰化媽祖遶境 晚間駐駕護聖宮
誤診子宮外孕 家屬巨額求償
食安刑責 衛福部盼不得易科罰金
郝龍斌要求局處助民度食安風暴
蔡正元案被指吃案 士檢澄清
蘇格蘭議題 江揆：不同於兩岸
馬來西亞日 納吉祝願和平
羅曼蒂克別離 北北桃聯合海葬
消防救援快 許明財讚超戰力
面板雙虎暴量跌
狗命也是命 斷層掃描儀診斷狗
加州支持死刑比率創50年新低
石定訪首爾地區僑團及僑校
聯發科：明年Q1推6模手機晶片
台股收盤跌84.06點
農會職員成功防詐 又助警逮人
貓纜經指南宮 一度開門異常
史上最大IPO 阿里升股價區間
向Google調閱個資 台灣548例
曹啟鴻：6週內清查違章工廠
統一阪急週年慶業績拚增6%
台股跌84.06點
華航首次五星日式餐 大倉獻藝
農民慘遭撞死 贓車駕駛逃逸
9月台指期跌65點
選輸升部長 邱淑媞哽咽駁斥
iPhone 6換機潮 史上最凶猛
台灣美食講座 墨西哥熱鬧登場
老農揭弊 胡志強籲中央鼓勵
類股齊跌 台股跌84點
最奇怪咖啡 台海鹽咖啡上榜
曹啟鴻：不想創造更多下跪道歉
9月電子期 金融期都跌
調查：大陸近半富人擬移民
台北37.8度 平今年最高溫紀錄
基隆黨部主委請辭 謝立功祝福
外籍車臨時來台 原車牌將收繳
拿已故經銷商證購彩券 女遭訴
打工換餐宿 大學畢業徒步環島
iPhone6大賣 玉晶光翻身
涉工資爭議槍擊老闆 3男落網
伺服器出貨傳第一 鴻海不評論
印將提新計畫抗衡陸海上絲路
曹啟鴻：縣府應拜檢舉老農為師
夜市廢食用油 環保署1週掌握
春水堂染餿 連續3天半價優惠
中市酒店槍擊案 3人遭起訴
淡水河比過去好 北市舉證
和泰車引進日野 海外唯一基地
曹啟鴻：油脂管理漏洞要補
鼎金車多 增鼎力路匝道紓流量
日本關東地震 無海嘯傷亡
烏來超半馬 報名系統駭客攻擊
三大法人賣超台股94億元
電信4G體驗車 展雙網融合
iPhone 6預約爆 金色64GB最夯
洛陽副市長失聯 警方介入調查
港前高官灑大錢 包養上海小三
婦卵巢長水瘤 拖2年大如木瓜
蘭嶼7-11敲定19日開幕
百味人生中市取景 石靜文探班
改採低碳經濟 未來15年是關鍵
印尼火點增 新加坡再現霾害
登革熱續增 高市再添兩死
300隻紙貓熊 快閃屏東監獄
曾沉迷網咖 國中生奪武術金牌
查餐廳廢油 回收製生質柴油
曹啟鴻道歉 藍黨部：難止血
玩漆彈 連勝文：仍有陰影
釣客徹夜未歸 遺體漂浮海面
外商投資下滑 陸：無關反壟斷
印尼黑幫殺軍警 下場很慘
唐獎音樂會 歌仔戲PK交響樂
亞運總領隊張煥禎率團出征
滬自貿區首次銷毀涉外侵權產品
漢光演習 首徵民航機前運兵力
台中選情 藍綠傳統市場博感情
林內野溪氾濫 水保會勘整治
台北犁記染餿 退貨餅清理銷毀
GMP存廢 經濟部10月民調
住家傳都更 吸毒逆子持槍要錢
招生詐補助款 2私大12人遭訴
WiMAX換照 NCC主委火線闢謠
烏克蘭提案立法 東部有限自治
新台幣收貶 5.4分
中石化快速引民股 港股反遭急拋
江揆：核一廠除役否擬年底定案
迎新鮮人 中州大學辦迎新營
習到訪前 印陸邊防對峙5天
北韓：停發傳單 重啟三通會議
先鹹後香 85度Ｃ海鹽咖啡揚名
永和頂溪站大樓 衝上每坪80萬
越南印度擴大南海油氣合作
余英時講座爆滿 唐獎開視訊
復育藍鵲有成吸人潮 公車延駛
濕熱 高雄登革熱病例破2千
阿里籌募7500億 19日上市
凝聚留台人心 大馬之夜辦兩場
高市交通罰款 酒駕年逾8千件
威盛實境合成技術 打造創意廣告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
學者：DPP再執政 兩岸不確定性增
傳愛 志工柬埔寨建屋
肉品市場監守自盜 南市府調查
中加投資保護協定 10/1生效
情侶騎車閒逛 偷手機被逮
亞幣競貶 新台幣收貶5.4分
嘉大兒童劇團 演越南民間故事
爭取婦女選票 楊秋興牽手當分身
曹啟鴻道歉 簡太郎：防範未來
大陸狗好命 寵物有保險
勞檢大軍 罰鍰血汗企業沒上限
食安會議討論修法等 江揆主持
登山女墜谷 消防陡坡救人
陸藝品交易興盛 吸引台灣行家
配合漢光 竹縣同心26號展戰力
七星潭沙蜥 捕捉維護生態平衡
被指多房產 國民黨籍立委喊冤
花蓮PUB夜店鬥毆 主嫌落網
民陣：瓏山林都更手法可議
魏國彥出國 江宜樺：公務所需
寺廟黃金變紙錢 董事長獲無罪
北市選舉民調 連柯互有領先
賞國慶煙火 清水休息區恐塞爆
吳伯雄左腦微栓塞 住院3週
永豐金證主辦 工行寶島獅城債
提升建設 雲退休人員挺張麗善
詩酒文化節 詩畫家推白酒文化
餿油案 桃園銷毀查封約2萬公斤
加強貨貿溝通 經部多管齊下
郭嚴文脖子拉傷 預估休息3天
提升水利用率 金門建小區管網
權證占交易比重 台灣超韓趕港
國際青年大使團抵達秘魯訪問
WiMAX換照 NCC內部論戰
府：補提名後提監委咨文
彰南園區案 自救會：縣府違法
彰縣府：彰南園區開發費約40億
江宜樺：擬禁餿水油進口
轟動武林 霹靂布袋戲10/7上櫃
烏克蘭總統提法案 允東部自治
日擴大免稅 藥妝滿5千日圓免稅
宣傳貨貿 吳明機願與網民溝通
日圓貶 台灣旅行業喜迎動能
報告：台灣富豪人數激增
中日韓FTA談判 增兩工作組
競爭加劇 港TVB宣布裁員
鴻海攜手3校 建構互聯智慧教室
副總統 頒健康城市獎予吳志揚
國發會納多元聲音 提升治理效能
荷蘭150車霧中連環撞 至少2死
中市百貨購物節開打 滿千送百
9月台股 投信不悲觀
北市手工西裝優惠 2萬元就有
經部加工處啟動產業學程專班
台青年大使 巴拉圭推廣木球
食藥署：劣豬油零新增 罰逾8千萬
車禍腦死 男器捐遺愛人間
屏東強風高溫 農損700萬元
張志清掌港務公司 允升競爭力
遭疑行賄 蔡正河：無對價關係
領父母低收補助 兄弟檔販毒
陸無人機空拍釣魚台燈塔
酒駕失控撞安全島 1死3傷
經紀人：庾澄慶做心導管檢查
百貨大樓進台中 中區風華再現
林瀚助攻最穩 呂明賜稱讚
呼麻案 柯震東毛髮檢驗出爐
北市查賣場 未發現餿水油食品
曹啟鴻道歉 藍營：遲來難肯定
修法遏餿油 不違一事不兩罰
中華成棒熱身 陳俊秀開轟
愛運動 吉安鄉百歲人瑞獲敬老
旅英設計師詹朴新作品倫敦驚艷
查黃景泰案 檢調閱城上城建案
嘉義首宗疑似賄選案 3人移送
七七行館違建抗拆 劉政池敗訴
勤訪企業界 黃秀霜獲支持
漢光17日海上操演 總統親校閱
分析：習近平訪印 大手筆拉攏
內政經濟召委選舉 藍完成整合
掌摑幼子致重傷殘 父遭起訴
王剛談收藏：從逛地攤開始
為海豹發聲 紅斑點奪動畫冠軍
廢食油煉生質油 從內銷轉外銷
烏克蘭國會同意 東部有限自治
跨境銷售 樂天揪賣家前進東南亞
餿水油 新黨盼監院彈劾曹啟鴻
禁餿水油進口 國貿局配合辦理
台灣會展獎 競爭激烈
感謝老天爺 台灣供電緊張暫紓
愛上台灣 北海道女孩樂在梨山
習近平到訪前 印陸邊境再對峙
蘭嶼小7 縣府：營業沒問題
上海銀行員 助榮民養老送終
群創與韓廠搶市 火藥味重
習近平來訪 印度對邊界態度硬
WTO檢討 ECFA打開台國際大門
WTO：科技雖強 台灣積極推經改
郭台銘：3倍預算打造智慧教室
貿協與懷俄明州 共推能源產業
飯店民宿廢食油 環署擬列管
出身山西 中鋁總座遭調查
柯文哲提營養午餐政見
國際旅展歷來最大 11/7登場
饒河夜市10坪店 每坪440萬
銀行基金集合管理帳戶 擬鬆綁
文教上預告行程（新增）
富邦金贊助北市4大基層運動
反服貿學運幹部 北宜路車禍亡
黃子佼搭Ella 主持金馬獎
太子油飯退費惹議 北市府協調
珠海航展 陸女飛官駕殲10亮相
二戰70週年 日皇伉儷擬訪帛琉
今彩539開獎
大樂透開獎
英遊客遇害 泰總理要加速破案
嘉縣疑賄選案 6人複訊後請回
勞檢宣戰血汗業 勞團：人要夠
監委視察竹縣 籲年金排富配套
古蹟日 金門鄉親懷舊
唐獎音樂會 廖瓊枝帶腳傷演唱
黑衣人聚集 北市警帶回70人
出版品無處放 呂秀蓮要賣房
銅鑼工業區 工廠火警無人傷
未足額進用身心障礙 鴻海說明
市場驟變 經理人：跨界多元投資
台灣虎航 滷肉飯381元
呂明賜：球員放手打 教練扛責
蔡英文：國會綠營將提財經主張
伍豐俄羅斯賭場 延後開業
亞洲青少年桌賽 中華混雙奪金
WTO檢討 示範區吸引關注
滬股失守2300 半年單日跌最大
食品業需多一份用心與好奇心
金管會管控房貸 已見成效
智庫：蘇格蘭若獨 難續用英鎊
激勵主管 宏?發5萬張股票
軍機戰備道操演 吸引外媒注意
揭發餿水油 總統肯定屏東老農
今彩539 頭獎 1注中
陸客皮箱釀禍 維也納地鐵停駛
旅阿僑界中秋晚會 歡迎青訪團
大樂透 頭獎 1注中
陸第6代低溫多晶矽面板線開工
國際討論保育鰻魚 台灣不缺席
大陸估計今年吸收外資3.6兆元
罕見大王酸漿魷 重達350公斤
陸油價四連跌 17日再下調
仁川亞運中華代表隊抵韓
台塑河靜鋼廠改間接投資
希拉蕊訪愛阿華 前進白宮有譜
殺警案 嫌疑人：警察先動手
非裔媽生白寶寶 經紀公司上門
批准與歐盟協定 烏克蘭向西靠
蔡正河遭指行賄 馬偕董事力挺
黑衣人聚集北市 警方帶回偵訊
寇迪好投克猿 兄弟戰績領先
曹啟鴻致歉 藍：小英也該道歉
莫迪盼陸展現對彼此關切敏感度
餿油害經濟 經濟部估損50億
美軍展開 對伊斯蘭國空襲
香港保釣船出發 擬“9.18”抵達釣魚台
洛陽市副市長 疑跑路2個半月
馬英九肯定屏東老農 要求警方保護其安全
7月北市豪宅交易凍成冰 僅8件
9月17日 國內各大報頭條
選戰到數74天 簡太郎、楊秋興辭政委
F-16支援 海上操演截擊敵飛彈
德國中資鞋廠 老闆捲款失蹤、股價暴跌8成
中國一半富豪 計畫5年內移民國外
中國請求西方 協助捉拿外逃官員
櫃買中心興櫃股票獎勵活動持續熱烈進行中
漫騎府城住房專案
連勝文有改造台北雄霸亞洲壯志
中央地方橫向失靈縱向失能！
廣大消費大眾團結對抗食安問題
安心又環保 法鼓山法會開放雲端祈福
離岸發電申請大陸籍工作船來臺 已完成聯合審查
防範私密照被駭 守護重要資料
中華電信iPhone 限量預約再現狂潮
Hotels.com發佈 2014上半年度飯店價格指數
維多麗亞酒店 品嚐肥美秋蟹 三種烹調任您挑選
台灣亞馬遜--安平四草綠色隧道住房專案
國外地區車輛入境許可及申請臨時牌照說明
布里斯本潮奢新地標—W Hotel
中華電信體貼學生族群 推出「4G學生優惠專案」
南華大學獲選三好校園
世界連鎖加盟大展26日開鑼 設1000個攤位
國際發明展 9月18日開幕
投資新北再創高峰
中華電信 領航極速數位生活
強化食品安全 改採「嚴刑峻罰」措施
卓韋 9/18起預收款券 每十分撮合一次
中華電信CSR 率先通過最新版 GRI G4保證
櫃買推展國際合作再創新局 台盧簽署合作備忘錄
9/18晚間機場捷運中壢中正路橫渡線交通改道
甲午年到古華飯店辦尾牙春酒 每桌6,888元圓滿一甲子
新光人壽首辦家庭日 眷屬同歡嗨翻天
員工洩密iPhone6 鴻海主動查察
拼信任投票 法總理拉攏議員
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法總理贏得國會信任投票
民調：蘇格蘭挺獨立選民增為48%
全球安康報告 台優於日韓中
美不排除派地面部隊至伊拉克
漢光海上操演 總統將登艦校閱
丹麥國家體操隊10月來台巡演
歐巴馬：伊波拉疫情急遽失控
天晴紫外線強 北部上看36度
中鋼蓋大樓 提供員工優質住宅
台封測產值明年可增6%
跨界顛覆 超級電腦變身大廚
富邦證結合導師制 深耕校園
美股走高 台股觀望
轉雲端未如預期 奧多比銷售欠佳
聯電連7年列道瓊永續指數成分股
凌陽多媒體擬分割成立景相
蘇格蘭公投 臉書網友熱議
陸人行傳注資5大行 相當降準
手札情緣性格男星 升格當爸
三民調：蘇格蘭挺獨選民增為48%
法內閣險過關 但執政黨恐分裂
漢光海上操演 總統登艦校閱
通膨無虞 美未來三年將漸進升息
健康飲食 黑松講座開跑
台灣大 獲道瓊永續成分股
HiNet防毒防駭有招 常檢查
蘇格蘭若獨立 申入歐盟需5年
最喜愛的國家 美國人選加拿大
投顧：美股中長期續揚
2014台北生技獎9/19頒獎
台股開盤上漲37.64點
1.05億美元抗伊波拉 世銀點頭
押寶阿里 軟銀社長躍日本首富
伊波拉近2500死 每3週增一倍
北美客家月 洛杉磯獻藝
美國人最愛國家排名 台灣第12
烈日曝曬 花東紫外線危險級
Boodigo 首個成人搜尋引擎
聯大開幕 尋求解決爭端機制
台片山豬溫泉 福岡電影館收藏
謎樣攝影師 上萬遺作找繼承人
調查：最幸福縣市澎湖縣奪冠
社區化糞未清 引沼氣外洩恐慌
黑衣人聚集 警：帶頭是幫派
法人：旺矽第3季業績可創新高
台微控制器廠盛群發表新品
低估蘇格蘭爭獨 卡麥隆陷危機
探索太空 NASA攜手波音SpaceX
業績題材 可成強勢填息
廣州槍戰7小時 警受傷毒販死
蘇格蘭公投 婦女票攸關統獨
鄭明典：還要再熱一天
微軟加發股利11% 撤換2董事
抗伊波拉 安理會擬加大力道
楊秋興簡太郎辭政委 投入選戰
漢光海上操演 規模歷年最大
太子油飯新退費方案 發票也可
量測廠德律檢測機 獲美大廠認證
大漲逾百點 類股齊揚
預期美不升息 新台幣早盤升
貿易好不好 開發國人民很懷疑
電信業推通訊軟體 攻企業市場
大賽獲晉級 龔怡萍世排上升1名
習近平：要教育陸客旅遊講文明
海基會董監會 施惠芬副董有望
看好下半年 汽車零配件走堅
蘇格蘭將公投 德州獨派心癢癢
金鶯東區封王 陳偉殷進季後賽
魏國彥拜會曹啟鴻 談源頭管制
神原英資預言 日圓將貶至110
陸反壟斷專家解聘 高通供出的
河北梆子中壢演出 演幽訴3戲
南加熱浪 洛城市區百年最高溫
量能不繼 台股估盤整機率大
韓高層：暫不軍援美軍打擊IS
餿水油事件 波及5百餘港商家
青訪團貝里斯表演 文化交流
期鎳小漲 業者：有待觀察
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
金鶯美聯東封王 陳偉殷享榮耀
越南海底電纜2月內2度斷裂
桃園建物修繕拉皮 把握申請期
簡太郎：屏東蒙上餿油故鄉汙名
去留受矚 藍邀邱文達專案報告
詐出差費私會小三 觀護人判刑
阿里巴巴全力進攻海外市場
喝咖啡談降價 經濟部：再看看
iPhone鏡頭 玉晶光大立光拿下
台藥廠氣喘複方新藥獲美專利
DRAM現貨價創4個多月新低
中山大學：推節能減碳永續發展
單孔道腹腔鏡 疝氣手術效果佳
虧損多 南大附小自助午餐喊停
中市訪查夜市 宣導廢油回收
強化飛安 復興加薪留才吸好手
專家估Fed還不會緊縮
伍豐除權息 盤中填權息逾7成
台北最熱 中午前飆到37.2度
調查：台灣人主觀幸福感上升
餿水油案 強冠董事長提抗告
楊秋興：高雄淪為五都之末
南韓扣留欲偷渡北韓美籍阿裔男
強冠問題豬油 彰縣開7張罰單
立院召委選舉 藍綠各8席
首爾和平獎得主 德總理梅克爾
龍應台：推動內容產業結合4G
教保員體罰學童 判拘役50日
周麟宴巴國新聞界 推文化交流
酒駕翻車 藝人黃志瑋判刑4月
氣爆區地基弱 高市說輕軌無虞
殺警案 警調車牌採指紋追共犯
績優里長黃勝宗 小廣告剋星
功在農業 興大蔡東纂獲師鐸獎
替友賣房背信 吳祖望判刑確定
中市搶奪案 逮嫌疑人送辦
傳受惠轉單 日月光矽品走堅
台經貿改革開放 WTO會員肯定
愛瘋6登陸無期 三星將推低階機
年底訪美否 蔡：時間有點緊湊
市場盛傳 宏達電進軍個人醫療
復航精進作業組織 強化飛安
陸在斯里蘭卡投資 受到質疑
上半年 巴拿馬成長6.2%
新台幣中午升3.8分
法鼓山倡雲端祈福 安心又環保
颱風海鷗襲越 威力減弱
陸新型城鎮化 62地先試
菲南爆炸案9傷 不排除恐襲
殺警案 另名幫派分子涉重嫌
大眾電信拚重生 盼接軌TDD
高分院接獲葉文祥羈押抗告
大陸西北 空軍大規模軍演
嚐萬里鮮 新北螃蟹季開跑
連勝文：推貓空特色農業促觀光
蘇格蘭公投倒數 統獨兩派催票
審示範區 楊瓊瓔盼好好溝通
東京電玩展登場 遊戲股大漲
板橋37.5度 破9月紀錄
反潛操演 海艦施放深水炸彈
魏國彥：加強控管廢食用油走向
親兒謊稱棄嬰 外籍看護不起訴
台師大攜手南卡大 推雙聯學位
選立委涉買票 曾文振改判9月
新台幣午盤升3.8分
冒用身分來台打工 陸男遭遣返
太子油飯退費 主動通知訂購者
仁川亞運將開幕 媒體陸續進駐
傳東京站冒煙 新幹線一度停駛
太魯閣峽谷音樂節 台鐵加開
闖桃機快車道 外籍交換生遭逮
吳壽山：擬推跨國型指數產品
陸與斯里蘭卡 啟動自貿談判
警緝殺警案幫派份子萬少丞
偵查佐列證人 警：清查無不法
台北發明展 科技館攻有感科技
夜店殺警案 郝龍斌：詳查掃蕩
季辛吉：美未跨線 陸不會參戰
出國遭質疑 魏國彥：照規定做
太陽餅買氣餿降 議員籲重振
洋華：越南觸控產線縮減規模
雙北家長抗議 盼免試先比量尺
掏證件掉毒品 前科男被送辦
遭指護糖廠古蹟消極 台糖澄清
新竹縣全縣運動會開跑
台股收盤漲61.77點
瞻仰遺容 也可得來速
宏都拉斯拓展有機咖啡外銷
花蓮和平港養灘 環評補件再審
紐西蘭服裝設計賽 台表現亮麗
餿油案 屏檢他案辦公務員瀆職
中市封存染餿產品 陸續銷毀
台股漲61.77點
旺季到 台泥連跌多天後反彈
漢光操演 馬總統首登艦視察
9月台指期漲19點
政院食安會議 江揆16時說明
漢光海空聯合截擊 實兵實彈撼
老闆捲款逃 德上市陸企跌趴
唐獎得主：加緊推永續發展腳步
李珍妮告米凱莉 傳喚記者作證
投顧：陸股淡 經濟不至硬著陸
大學生新生活 育達推三不三有
國家公園之美 國畫赴加展出
9月電子期 金融期都漲
氣爆挫觀光 高市國旅少3成
iPhone6獲好評 蘋概股回神
康師傅對兩岸媒體採法律行動
台股帶量反彈 收復半年線
漢光實兵操演 演練海上整補
龍眼盛產價慘 輔導改種苦茶樹
Fed是否升息 投顧：機率小
三大法人賣超台股7.77億元
陸車來台 陸委會：僅個案
殺警案被告 看守所作息正常
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