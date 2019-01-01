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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
謀智推33美元智慧機 插旗印度
南極冰原下 暗藏巨大隧道
民代擬脫黨參選 綠：黨規處理
今彩539開獎
許厝學童安置 暫回橋頭本校
手感不如對手 青奧籃賽未晉級
太武山建纜車 李沃士：有機會
台灣之星4G開台 攻2成市場
亂刀猛刺致命 富商遭撕票
氣爆災區無法律假期 警破竊案
台股熱絡 M1B年增上揚
蛇闖捷運站 眼尖保全智擒解危
新生訓練活動化 融入學校快
控告高凌風助理 金友莊敗訴
陸委會：原先張顯耀新職是過渡
台灣之星4G資費 挑戰業界最低
剛果爆伊波拉 WHO運送防護裝備
利空頻傳 以色列再降息
員警貪小錢送辦 得不償失
張愛玲遺稿少帥 9月出版
涉擦撞事故 林姓職棒球員遭訴
抗衡微軟 陸推電腦作業系統
HKT48見粉絲 12月登台開唱
富商撕票案 2共犯落網
阿瘦下半年獲利將勝過上半年
今彩539 頭獎 2注中
手機追蹤系統 有錢就能買到
白歆惠加盟華聯國際
威力彩 頭獎槓龜
盼平民兵之亂 利撤換軍事首長
美新屋銷售意外降至4個月低點
賴比瑞亞醫生 服伊波拉藥不治
陸委會：不評論張顯耀片面陳述
反間諜法 大陸國安法新名稱
賈慶林賀國強 北京觀看舞台劇
宏?冠名贊助 深圳兩岸聯展登場
不依安倍佈局 石破拒當安保相
紐約屋頂開派對 華裔女墜樓亡
利多頻傳 標普首次漲破2千大關
老街尋寶當暑假作業 累翻家長
炸彈客攻擊清真寺 伊拉克12死
百家爭鳴 新北美食伴手禮出爐
小孩仿效斬首娃娃照 流傳推特
博科聖地突襲 奈及利亞大逃亡
美陸軍基地槍響 女兵自戕受傷
張顯耀 25日上午主動赴地檢署
澎湖空難 復興提和解賠償金1,490萬
行蹤不明陸客2317人 立委憂國安
金融時報: 康師傅24億美元、買下台灣最大有線電視
年底選戰 藍營五縣市仍難整合
年底選戰 綠營竹市、彰化「不妙」
富商撕票案 兩共犯逃亡一週先後落網
Eclipse®易口舒無糖薄荷錠「冰漾薄荷」
台灣之星開台 搶攻4G兩成市場
8月26日 國內各大報頭條
洩密案 府今天11點首次記者會
大亨遭撕票 二匪辯沒殺人
張顯耀案 總統府聲明全文
基隆戰火火隆隆 林右昌大喊 在地大團結!!
總統府首次記者會 撇金溥聰干預
為高雄集氣 君鴻栢麗廳自助餐四人同行一人免費
朱立倫團隊該上緊發條了！
成功的教改是教師也跟著改
9所高中職大放異彩 入圍103年度教學卓越獎
策進海上航行安全積極作為 強化船舶安全檢查
Hotels.com特搜經典場景
謝立功敲響基隆幸福的門
DNA比對相符 富商家屬招魂
槓王郁琦下台 連勝文發言人張碩文「解任」
中華電信集團企業中華精測舉行新廠房揭牌
青奧中華隊奪牌創紀錄 MOD獨家轉播收視告捷
一窺台灣百年紅茶發展
國小學童免費搭貓纜倒數1週 凱蒂貓邀您享好康
馥敦飯店南京館 日安西餐廳
〈觀察〉為何中國一線精品開始搞折扣？
打110要求放鄭捷 警逮一男
共軍闖台空識區 陸：例行飛行
富商撕票案 2嫌犯後按摩紓壓
因傷陷低潮 伍茲與教練拆夥
高市人孔蓋又冒煙 台電短路
美大選先期策略 調路線擴支持
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
烏總統：俄軍入境 令人異常憂慮
訴苦窯歲月 佛里口信感人至深
烏克蘭總統解散國會 10月改選
聯大將開議 台積極爭取發聲
法內閣重組 3部長告辭
波蘭華僑聯誼 僑胞參加踴躍
華映推車用儀表板面板
中信銀主辦回台投資專案貸款
鮮芋仙進軍美國 南加開分店
中秋出遊 路況快易通
旺詮子公司ASJ 新加坡下市
大毅Q3業績可維持Q2水準
LG產品 國際獲獎成績亮眼
五輕停產韓中FTA 石化業壓力大
聖保羅國際書展 寓教於樂
觸控台灣 友達推超高解析裝置
HTC微博：9/4推八核64位手機
全台炎熱 中南部防午後雷雨
●【美股盤後】漲 標普破2000☆
明年NAND需求估增35%
天和鮮物遠百拓點 進駐新北市
F-中租獲利再刷紀錄
亞馬遜迎娶Twitch 谷歌扼腕
遠昇堡達 預收款券並分盤
LINE塔防手遊下載破2千萬
巴黎家飾展 台灣文創耀眼
東貝新產能加入 8月營收續亮
台股看量 觀察個股表現
黃色小鴨風靡洛城 延展兩週
終止偷渡悲歌 歐盟研擬新策略
台股開盤漲3.66點
行天宮禁香首日 信眾踴躍依舊
榮化開盤小漲
快捷半導體 關3廠裁員15%
新北2死槍擊案 4嫌落網
艾美獎即將登場 精彩可期
興勤除息 邁向填息
富商撕票案 兩嫌拒夜訊
業績讚 虹冠除權息攻漲停
加國醫師幹細胞治療僵硬人症
行天宮香火絕響 信眾理解支持
遼寧大旱 糧食減產50億公斤
南韓愛滋病患增加 去年破千
王金平訪尼加拉瓜 外長接待
南海波瀾後 越共高層訪陸
中秋將至 星國牛車水花燈環繞
尼加拉瓜中華民國商展再傳捷報
青奧反曲弓 韓勻謙個人賽吞敗
信世昌訪峇里台商 讚打拚精神
世界留台校友聚峇里 以台為榮
美股漲不停 媲美網路泡沫時期
印尼成為東南亞最大汽車市場
土城汽車旅館槍擊案 4嫌投案
外資：頂新雙喜臨門 電信競爭大
氣爆慰問金 紅會陸續發放
新台幣開平走升
山西前首富被查 疑涉華潤案
東元科技創意競賽 空前激烈
艾美獎最佳迷你影集 冰血暴
艾美獎登場 眾星紅毯爭豔
利比亞亂不停 2個國會2個總理
調查：新鮮人起薪 多逾25K
港特首：占中對落實普選沒幫助
反恐 陸擬派員上公車地鐵監控
謝立功首支CF 幸福帶回家鄉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
追思郭恩書 北市消防辦公祭
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美小兒科學會：上課時間應延後
政務顧問座談 江揆盼助施政
桃猿邀國軍看球 幻象戰機衝場
漢堡王想搬到加拿大 股神力挺
買美元趁現在 Fed漲息前看升
瑞昱填息4成 原相貼息
台股狹幅整理 9400點整理
北捷女乘客疑遭性騷 警方處理
周杰倫香港開唱 4場2小時搶光
3陸籍工人遭劫持 土耳其營救
空軍：戰機昨升空驅離陸軍機
府：要張去職非金溥聰指示
艾美獎 戲劇類影帝后出爐
Tesla股價創高 F-貿聯來電
聽力雲平台 助及早檢測
廷威醒獅團表演震撼愛沙尼亞
電信三雄4G 達60萬戶
國合會助薩爾瓦多防治柑橘病害
美官員：阿聯兩度轟炸利國民兵
第66屆艾美獎主要得獎名單
追緝謝嫌 台泰依協定展開合作
美國家庭缺乏緊急聯絡計畫
調查：2成孩子黏3C減休閒
富商撕票案 2犯僅承認綁人
六輕煉油廠 管線疑漏油起火
廣積營收回溫 平板電腦成新動能
綁富商嫌犯入泰 外館助調查
香港政改 陸媒：北京沒退路
彰化員林高架鐵路年底通車
押注賀寶芙漢堡王 艾克曼賺翻
新台幣中午升5.7分
刑事局：富商撕票主嫌仍在泰國
外交部：援外款項多數正常還款
行天宮攤商 連柯皆提輔導轉型
彰縣抽驗秋節食品 9件不合格
美潛艦抵日 確保區域安全穩定
郝龍斌：原地原樣蓋回青雲閣
1/3美國人無退休儲蓄
高市議員：榮化復工需先賠償
合庫主辦福懋油10億元聯貸
運八闖ADIZ 國軍4次攔截
台灣觀光旅館 擬全納星級評鑑
微笑單車當靈感 設計服飾獲獎
日本眾議員鈴木克昌訪華
宸鴻平潭廠區 正式啟用
艾美獎 絕命毒師抱大獎
露西捧紅台北 全球訂房網特搜
國際半導體展 闢廠房設施專區
桃園地景節 黑貓彩繪暖身
赴澳走私毒品漸增 外交部憂心
澳洲大亨辱罵陸雜種 發信道歉
兩岸三地論壇 連戰將現身
高鐵助氣爆救援 載5千份愛心
旅行拍照不求人 自拍棒超夯
張顯耀案 北檢整理卷證
蘇格蘭獨立派領袖 辯論勝出
代位求償 陳菊：助民加速求償
行天宮不燒香 朱立倫肯定
101降珠寶滿額贈門檻 拓商機
鎳價助攻 不鏽鋼股走揚
遊糖廠吃冰品 經部祭抽獎
富商遭擄撕票 DNA確認身分
婚了 61歲鍾鎮濤娶42歲范姜
新台幣中午升5.7分
朱立倫：張志軍會面 3市都一樣
近9成網友行動裝置上網路社群
蘭花經濟 呂慶龍訪南法台商
自拍棒推陳出新 網購新寵
愛情長跑結婚 鍾鎮濤：更踏實
近6成網友夜間使用網路社群
拒繳欠稅4千多萬 男遭管收
放寬陸客訪台30天 移民署再議
元長現浮屍 土庫男子落水
中市富商撕票 警方：3人犯案
高仙桂：兩岸試行自貿區合作
恆春太遠 國小老師缺得凶
培訓人才 新思開辦APR課程
台民眾星國斷魂 駕駛酒駕釀禍
台灣援助聖露西亞資通訊計畫
賣桌遊仿品 女玩家送辦
增進交流 台灣提供秘魯獎學金
涉酒駕翻車 藝人黃志瑋起訴
台股收盤漲3.34點
富商撕票案 曾現場模擬擄人
紙與飯做書包 白色恐怖文物展
台中港實警演習 緊湊逼真
台股狹幅整理 收漲3點
網壇最吸金 費德瑞傲視同行
朱推3合1都更 游拚公辦都更
向英雄致敬 桃猿軍方合作辦趴
幻象戰機開場 台灣職棒首見
鼓勵錢進股市 日年輕人不買帳
9月台指期跌1點
9月電子金融期齊跌
台北好時尚 新銳設計師拚典範
連陣營：張碩文不再擔任發言人
涉燒鄰居車未遂 男子送辦
美網女單 夏拉波娃直落二晉級
量能不足 台股收漲 3點
富商遭擄撕票 棄屍現場招魂
教師會務假 教育部擬檢討
陸客減 星國上半年旅客人次降
MH17空難 大馬社險發喪葬費
代位求償 高市擬9億善款代墊
中秋烤肉用卡式爐 小心氣爆
柯震東吸大麻 九把刀：很難過
北部高溫 淡水36.1度
三大法人買超台股60.83億元
泰警研判富商撕票謝嫌仍在泰國
富商撕票案 主嫌洗劫財物朋分
上海官員：自貿區擴大台資機會
身體磨蹭 男大生疑北捷性騷女
連勝文：當選不漲公車捷運票價
富商撕票案 主嫌擁海外帳戶
空軍：運八2架各進管10分鐘
台達電攜手建達搶資料中心第一
首獲竹市府補助 百味人生開鏡
救護車路口鳴笛 休旅車攔腰撞
台大引入法律資源 助學生創業
彰化花店火警 哈士奇狗被燒死
江揆：專案推高澎 找回觀光客
中山高3車追撞 1死1重傷
數位有線電視 雲林生活邁大步
向中廣討土地 交通部勝訴確定
世衛：240多名醫護染伊波拉
劉德華助漸凍人 郎朗12月訪台
乳癌腦轉移難治 口服藥納給付
安奈特允停止飛索涉侵權產品銷美
日月光攜手博世 攻微機電封裝
賴清德：勿將美豬當入TPP先決條件
蚊咬日本腦炎 去豬舍要小心
釐清氣爆管線 雄檢搜榮化
環署：藍寶冷洗精甲醛逾標章
祖孫未來信 盼與家人開心一起
不兼任發言人 張碩文事先知情
議員楊石城宣布退出基市長選舉
中華電孫公司中華精測 拚上櫃
淘寶兼買房 陸異業結盟新招
榮化：檢調搜索高雄氣爆資料
新台幣收升0.2分
重陽節將到 北市致送敬老禮金
手機掃QRcode 免拿傳單
轉播南京青奧 MOD收視告捷
承包彰美館 業者抗議收不到貨款
工研院攜日商 開發觸控面板製程有成
禮品文具展 年底前報名有好康
遠通電收遭駭和解 3男不起訴
台陸擬雙向理賠 友邦有興趣
觸控展 友達秀全系列4K面板
蔡正元：不關心割闌尾活動
氣候變遷 中研院關注原民處境
男子販毒走可愛風 警逮送辦
墨樂團將來台表演 墨媒重視
男子溺斃 親生女帶骨灰回菲
中秋千人烤肉 購物中心代生火
台灣國際旅展 徵超級觀光特務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
撕票富商 林嫌平時不敢殺魚雞
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
請蔡英文站台 柯：順其自然
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
華僑總會巴拉圭分會成立
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台聯民調 5成7認應恢復基測
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
登革熱單週226例 創11年新高
死傷慘重 高市國民黨要告陳菊
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
亞運選手村看見中華民國國旗
永和國運中心動土 融合綠建築
以牌換牌 竹警查獲竊車集團
柴智屏：柯震東不應一罪兩罰
家庭全諮詢 桃園一鄉鎮一中心
鄭怡信交保 高院發回基院重裁
青奧高球 俞俊安程思嘉團體第5
軍機對峙 美國質疑解放軍失控
民間組織門口疑爆裂物 引虛驚
花蓮國中小新生減 恐面臨整併
高雄氣爆案 雄檢傳李謀偉
青年活動中心 禁逾40歲入住
南韓南部暴雨成災 5死5失蹤
三地門琉璃珠吊橋 26日動工
提升身障者競爭力 補助考駕照
巴拉圭文化博覽會 看見台灣
拒毒宣示 師生打造安心空間
流落21年 石板土地公返鄉
柯震東案後 柴智屏向檢方喊話
蝴蝶機9/2登台 乃木(土反)46助陣
青奧女子拳擊 陳念琴銀恨
住者適其屋 多元住宅讓民安心
兩岸打擊犯罪 破萬件電信詐騙
公費流感疫苗擴大 200萬人受惠
新北邀6國採購 擴穆斯林市場
週休二日 工商團體：應研議配套
衛星查最大毒品場 陸改口否認
假扮警檢 詐騙恐嚇民眾
青奧拳賽力拚未果 陳念琴銀牌
空軍27日集團結婚 司令證婚
文化中心展覽 批陳菊作品在列
中秋勞軍包裹 郵資8折優待
中秋台鐵疏運 北東增2千餘座位
101藝廊 讓台灣藝術走入世界
踩金針花田拍美景 農民心疼
夢想之鑰 存10餘萬變27萬元
登革出血熱 高市新增2例
幹細胞解漸凍 林欣榮做實驗
南韓大放送 北韓免費看亞運
葉倫自我質疑 升息布局料打亂
陸學者：中韓FTA對台會有衝擊
雄檢傳董座 榮化：尊重司法
文化遺產研討會 專家分享經驗
基隆楊石城退選 謝立功感佩
警消滅火遭虎頭蜂螫 3人送醫
馬：檢討基本工資 苦民所苦
甘肅大客車與貨櫃車相撞 13死
拳賽反撲不成 陳念琴青奧獲銀
昆凌祖父牽線 雄女澳洲教華語
綠928黨慶 擬全國同步野餐
憂誤導 世衛建議管制電子煙
周休二日 經部：蒐集業界意見
縮小貧富差距 總統：已見成效
勞動部氣燃配管訓練 專業邁進
台新金公益活動 小丸子代言
各地27日高溫 北部可達36度
陸拳王：願為推廣拳擊做貢獻
閩三明市參訪金門 加強交流
富商撕票案 檢方聲押2嫌
另類冰桶挑戰 馬桶砂桶搶版面
新台幣升0.2分 收30.026元
城鄉均衡發展 黃秀霜提對策
油電爭天然氣接收站 經長提要件
羅瑩雪點名 人事長冰桶挑戰
營建署推3.4萬戶社會住宅
大陸續查微軟播放器銷售業務
南韓勞工辛苦 年工作2163小時
日本推海上風電 東元有興趣
幸福人壽：保戶來自各階層
越共特使訪陸 三議題成重點
訂基本工資公式 經部樂觀其成
新北抽驗指甲油 1/4不合格
陸推電動車 傳巨資興建充電站
張案影響服貿 藍籲勿見縫插針
新北街舞賽邀戰 贏者出征法國
民眾查過世親人財務 方便多了
新北查化?品代工廠僅3成合格
兩岸專家促經貿合作加速自由化
中大型馬達 東元搶大陸第一
紅火蟻入侵 金門初步防除
龜山疑似瓦斯外洩 消防處理中
大陸東協自貿區升級版談判啟動
老將蹲二軍 石志偉學新人熱情
高市議長批陳菊責任切割
韓星金泰希捐款 淋冰水就免了
登革熱嚴峻 疫區發燒注意五痛
朱立倫：新北公托 1年蓋10座
費鴻泰：發言人必須謹言慎行
重大投資案 加工處設專案平台
大陸修法 明星代言先試用產品
教室門未修繕致學生受傷 3人遭訴
新北簡易都更 長輩在地就養
中華成棒隊備戰亞運 閉門集訓
新光金淨值破千億元
漢堡王娶Tim Hortons 成交
今彩539開獎
大樂透開獎
俄烏總統握手 會商烏克蘭危機
警所青年宅 首獲通用設計認證
徵召賣家 淘寶大學登台
嚴明：勇固案明年7月執行
富商撕票案 2嫌羈押禁見
傳切割王郁琦 府高層：無此事
柯文哲：調整公車路線不漲價
台灣貿易中心成都代表處開幕
金管會開放保險業網路投保
保險業海外併購 標的將更廣
飛機需求攀 美耐久財訂單飆升
解放軍首位女發言人邢廣梅亮相
美6月大都會房價 成長減速
廣島土石流災情慘 66死21失蹤
資安惹議 小米拖蘋果下水
太原市政法委前書記傳遭查
犀牛勝桃猿 戰績獨居首位
習近平論述 中共要求全軍讀
台學者拉美年會發表論文獲好評
火燒白宮玩笑 英使館挨批沒品
烏境抓到俄國兵 執行特別任務
寶山水庫跨湖橋梁 10月底動工
越共高官訪陸 盼修復關係
另類冰桶挑戰奪命 英少年溺斃
歲月侵蝕 明長城牆身保存差
大樂透 頭獎槓龜
美消費者信心攀升 創近7年高
俄烏會談 烏籲遏止武器流入
張顯耀案 國民黨駁政治力介入
今彩539 頭獎 1注中
日相安倍：9月3日內閣改組
想飛狠操張睿家 許瑋甯演視障
東方文化饗宴 阿國人士驚艷
7月建築貸款餘額年增5.99%
預防食物過敏細菌 專家找到了
加強反菸 世衛籲管制電子菸
高雄氣爆案 李謀偉2千萬交保
完美風暴 助長伊波拉肆虐西非
以巴傳達成協議 加薩長期停火
布袋鎮代會主席 與鄰互控傷害
敘利亞表示 願幫美國打擊IS
西沙對峙、反華暴動事件後 越共特使訪中
行天宮附近店家 生意一落千丈
起訴歐巴馬 美眾議院35萬找妥律師
世衛: 120名醫護在伊波拉疫情中喪生
無殼蝸牛再起 10/4夜宿仁愛路
高雄氣爆案 李謀偉2000萬交保
8月27日 國內各大報頭條
文化部「新人推薦特區」 致力挖掘台灣藝術新秀
回應「巢運」 內政部：未來10年10萬戶社會住宅及租金補貼
好吃”柚”安心 產銷履歷來把關
日本市議員運毒 在廣州法庭受審
北韓開城工人疑集體苯中毒
KANSAI COLLECTION 2014關西秋冬時尚盛會在台發表會
安平守護之神【木雕劍獅特展】DIY課程報名中
嚴明: 災害來襲國軍進駐「民眾心安」
航港局 完成臺北港化(油)品儲運安全現勘
小琉球救護船二等管輪資格 航港局同意調降
美元債與人民幣債相繼發行 國際債券市場熱絡
翻轉基隆 打火英雄挺林右昌!
「鄉土畫家」楊年發 深情刻畫台灣之美
尚軒中餐廳 抓週樂宴席專案
「Sony粉紅絲帶公益健走」即日起開放報名
熱心接待家庭齊聚高雄體驗接待境外學生
台灣新住民二代是布局東南亞尖兵
別讓新二代成了遺失的拼圖書館！
楊署長關心「板新供水改善工程計畫」推動情形
櫃買 將於8/27推出櫃買薪酬指數
旺季+合併效益 旺詮獲利有看頭
櫃買中心舉辦創櫃家族博覽會
公路總局籲 客運業者加強自主管理
江宜樺下令追查「觀光零團費、購物一條龍」
「創櫃家族博覽會」8/27盛大登場
陸海股票8/28起預收款券 每五分鐘撮合一次
中共：運八偵察機是例行飛行、無異常
十二年國教掛羊頭 台聯擬修法
新黨黨慶 連勝文到場致意受歡迎
美麗信花園酒店 青庭花園餐廳「親自然‧活力套餐」
YU SUSHI九~十月秋旬限定
成旅觀光積極投入慈善公益
寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳
蔡英文「馬難辭其咎」 國民黨反駁「勿見獵心喜」
高雄氣爆案 李謀偉兩千萬交保
加薩長期停火 以巴終達成協議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
打擊伊斯蘭國 美稱不與敘合作
新機場拖累 柏林市長提前下台
美網男單 盧彥勳首戰吞敗
基隆道路弊案 鄭怡信羈押禁見
加薩停火 以色列開放邊界關卡
以巴新停火協議 美審慎歡迎
哈瑪斯和聖戰組織領袖公開露面
美股上揚 標普收盤首破2000點
以巴停火協議 潘基文表示歡迎
柏林另類商店 公平交易小舖
ETF投資門檻低 小資首選
歐台期權增溫 再推獎勵活動
遠傳綠色繪本 徵件數創高
新光全球生技醫療基金准募
美男在敘為伊斯蘭國打仗 遭擊斃
堡達7月每股賺0.13元
台經商環境不易 聚亨重押泰國
出貨增 晶技Q3業績看增1成
苦酒滿杯 體驗義式另類滋味
市調：DRAM價恐向下修正
經濟報喜 美股收紅
12.9吋大蘋板 傳明年春亮相
廣穎推3款行動電源 搶商機
駐德推教育交流 沈玄池談心得
全台晴朗炎熱 北部可達36度
紫外線過量危險 高屏空品不良
過熱 惠普回收6百萬PC電源線
主場對光芒 陳偉殷挑戰14勝
陸客敢花肯花 美業者卯勁吸客
海關查仿冒品 陸進口面膜最多
孫育仁法國賽馬術 離夢想更近
myfone推線上旅展 搶旅遊商機
投信：看好日本與新興股票基金
陳淑燕纖維藝術 人與自然互動
CREE以每股30元 入股隆達13%
台股開盤漲32.33點
美股創高 多頭動能強
許聖梅潑漆案 警逮涉教唆男子
巴西總統選舉民調 席瓦聲望升
軍人節前 國防部迎緬將士英靈
●美商CREE以每股30元入股隆達
癱瘓女童珣珣 開心上幼兒園
CREE入股加持 隆達直奔漲停
強化競爭 起亞在墨首建車廠
高雄氣爆究責 檢方比對供詞
美研究：網路未改沉默螺旋現象
群創車用面板 全球市占第一
專利戰占上風 旺宏股價勁揚
損鄰房 高市防塌拆危屋
外館投書WSJ 台科技蓬勃發展
野柳女王頭 奈米微整型凍齡
總統：鼓勵製造業改由創新驅動
強人遲暮 看三星世代交替
盧彥勳體力不濟 美網男單敗北
金喜愛將出席上海世界名品活動
法經濟部長 前銀行家接任
台南民宅火警 2死2傷
工資漲500 陳雄文：不是我說的
104年鐵道月曆 蛻變美麗花東
睽違多年 宏達電傳重返平板
金鶯光芒戰 陳偉殷無緣勝投
星國富豪多 站穩奢侈品市場
美網賽 詹詠然與盧彥勳首輪止步
陸深交所擬與港交所互通
李謀偉交保 榮化走低
華潤陷腐敗陰影 又一高管遭查
力積股價揚 填權息率46%
美漢堡王併購加拿大甜甜圈店
上海小學課本刪古詩 引關注
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日本山口縣知事將率團訪華
推廣宜蘭文旦 農糧署協辦促銷
陸最高法院長談反腐 網民質疑
婦人腳捲耕耘機 傷重恐截肢
央大調查 消費者信心下降
桃園縣府要求 瓦斯全面安檢
反撲無效 詹詠然美網首輪出局
調查：逾6成上班族身心煎熬
新台幣開貶走升
CCI調查 股票投資降最大
潑漆案 警：小弟替大哥出氣
電信競爭白熱化 遠傳攻企業雲
陸媒：共軍在南海演習登島
鋼鐵廠聚亨 盤中創3年新高
總統：三業四化轉型創新驅動
選購咖啡飲 可查看咖啡因含量
美女子遭綁 伊斯蘭國勒贖近2億
網路預約辦護照 擴大服務範圍
台科中鋼研發綠建材 耐久環保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
重現千億量能 台股奮起
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
以巴停火 慶祝煙火照亮加薩
中市表揚兩岸青少年賽得獎學生
高雄氣爆案 藍議會黨團告陳菊
首次沒三振 陳偉殷錯失14勝
程泰除權息 穩健邁填權息
藍選青年團長 影片點閱列評分
氣爆案 雄檢釐疑點究責公務員
苗栗首座購物中心 釋500職缺
Snapchat籌資 估值傳飆到百億
迎接癱童珣珣 校方添購製氧機
陸餘額寶二代 定期理財變活期
高雄桃源連二震 最大震度4級
韓國金融產業工會通過下月罷工
中美軍方 磋商海空行為準則
專家：中共微信黨外關注才算紅
印度利潤高 手機品牌趨之若鶩
池昌旭將來台 想逛夜市吃小吃
宜蘭礁溪盪鞦韆競賽 9月登場
未來半年 股市保守物價波動穩
連勝文拜訪茶行 體驗揀梗搗茶
體力拖垮戰力 盧彥勳美網出局
管線穿新板 朱立倫：嚴格管理
烏經濟交好歐盟 蒲亭放話復仇
大學生環台募款 籌助老經費
助中美洲推體育 台灣贈援
官方估計 薩爾瓦多成長超過2%
香港占中 傳北京有心理準備
日本一市議員涉運毒 在陸受審
韓泡菜出口連降 日本市場縮水
國泰金 傳洽談入股菲中華銀行
氣爆究責 藍：不放過該負責者
尼加拉瓜貿易逆差降低
新台幣中午升7.8分
華碩新 7吋平板 震撼價不到3千
台北港區儲槽管線 現勘合格
林書豪生日 難逃蛋糕砸臉伺候
學者評陸海洋戰略 被動變主動
群創：電視面板缺貨 庫存賣完了
陸正案死囚 司改會籲非常上訴
故宮在日展出 迎第30萬名觀眾
殉職警義消 副總統頒褒揚令
男吸毒忘關門 警方輕鬆逮獲
威尼斯影展今開跑 精彩可期
屏東加工區 盼成南台馬達聚落
期交所規劃多項商品赴歐掛牌
赴緬北招魂 遠征忠靈回國入祀
陸專家：攔美機或因潛艇遭干擾
名嘴潑漆案 小弟不滿動手教訓
宏達電拚了 推4G低價機
蔣公銅像遭塗漆 警鎖定車號
訪虱目魚塭 龔清概盼加強合作
凌華明年營收挑戰百億
不當發言人 連勝文感謝張碩文
鄭成功冥誕 金門各界弔祭
全國重機大會師 壯跨西螺大橋
傳陸考慮斥資建電動車充電設施
風災淬鍊 東河文旦貴2成
防青枯病萎凋病 新農藥明年上市
基本工資調幅 勞團堅持20K
新台幣午盤升7.8分
陸預算法修正案 有望表決通過
漢微科創除息來新高價
彎彎感謝老公原諒 將繼續創作
陳偉殷：今年較糟糕一場比賽
潑漆案 小弟逮誤陷他人指使
查張顯耀涉洩密 檢訊問3證人
新北：新板特區沒中石化管線
佣金認列不同 高薪指數無國泰金
郵儲金7月底5.4兆 年增4.9%
彭(雙)浪：友達Q3產能滿載
李克強：支持非洲各國間建高鐵
採訪張志軍遭阻 記者告警察
ISO：糖價回升 需供應短缺加劇
石化管清查 本週鎖定台塑亞聚
科技部：提升電商競爭力
購熱影像儀 雲縣救災添生力軍
萬達攻電商 傳邀百度騰訊合夥
彰基志工露國懸壺 醫療受肯定
孔傑榮：周永康案考驗中國司法
行腳大陸哪好走 北京不及格
客運玩命駕駛被炒 求復職敗訴
彭(雙)浪：面板減債快速 體質好
無法換照 WiMAX業者抗議
牧羊犬趕羊竅門 火災逃生利器
逛冰雕展猝死案 內政部究責
陸客優質團新制 入境前先收費
台股收盤漲91.63點
隔60年 日出現首例本土登革熱
鼓勵共乘 四川成都推定製公車
政院查物價 7成月餅沒漲價
中科擴建台積電環評 初審過關
大雨特報 中部及山區注意
漢翔28日起員工持股可轉讓
台股開高走高 收漲91點
送書偏鄉助弱勢 童喜擁參考書
李謀偉列被告交保 榮化收低
費爸打美網 喬丹現身當啦啦隊
補助人工生殖 最高10萬元
標普破2千 全球股市市值締新猷
9月台指期漲87點
台股電金合擊 重現千億量能
9月電子金融期齊漲
慶祝軍人節 彰縣表揚教官
陸媒：新華社總社門口傳自殺案
貼文批反服貿抗爭 警判刑3月
臭氧濃度高 北部空氣品質不良
陸最高法院：周永康案尚未訴訟
雌性弓角羚羊 睽違12年出生
打更大老虎 王岐山：以後就懂
轟炸利比亞 揭阿拉伯行動新頁
華晶科亞光轉型 競價漲停
冰桶挑戰 陳士魁選擇捐款
任學鋒空降 接廣州市委書記
澳綿羊毛遮眼 力拚舉世最多毛
客家料理節目 明星草根秀廚藝
二戰遠征軍將士英靈隆重入境
週歲辦宴席 抓週測小孩未來
三大法人買超台股157.18億元
中華民國遠征軍 盟軍反攻主力
廖文安瞭解韓華戶籍作業流程
地震頻漏水多 花蓮換自來水管
國小口琴隊快閃演出 撫慰人心
英聽檢定門檻 台大交大不採計
溪頭森林嘉年華 中秋前夕登場
山老鼠盜伐 警逮6人有4外勞
9處山坡地住宅社區 限期改善
房貸建議不當 RBS受罰
近1成大學校系 採英聽門檻
總統立委併選否 中選會未決定
亞太創業競賽 得獎名單出爐
南航配合反腐 頭等艙改公務艙
狡猾毒犯換屋躲查緝 遭警逮捕
猥褻六旬農婦 男子闖紅燈落網
交通糾紛 男警所仍恐嚇遭判刑
非有意詆毀總統 嚴長壽：抱歉
去哪兒攜上億用戶進軍租車市場
中鋼10月11月內銷鋼價平盤
台獎學金 嘉惠貝里斯學子
陸：ZARA等品牌不合格率偏高
伴唱帶授權 智財局研擬修法
國軍副食品弊案 起訴近百人
調查：2成贊同國教減升學壓力
新台幣收升4.1分
台北藝術中心上梁 105年試營運
中秋餽贈 推農特產品伴手禮
法國製造業信心 13個月新低
連6綠 7月景氣燈號續亮綠燈
高雄氣爆案 檢方傳鐵路局員工
亞洲少棒賽 中華隊旗開得勝
獲金馬終身成就 田豐感謝肯定
安良港橋9月動工 居民更便利
鞏固民主 尤多約諾欣慰交棒
加強北市治安 柯：人力與設備
嚴明主祭 10萬英靈入祀忠烈祠
借鏡國外 期貨公會盼證期四合一
遠征軍英靈入祀 嚴明主祭
推彰化傳產 林滄敏折疊車造勢
陸客觀光亂象 查一條龍資金
頭一遭 東莞外來工子女可參保
國泰購菲銀 曾銘宗：個案會更多
帝寶下半年正向 彰濱廠Q4動工
櫃買推出櫃買薪酬指數
9處山坡社區 須限期改善
認知有差距 以商盼NCC澄清
北藝中心 普立茲克獎得主設計
陸封測業者傳考慮競逐星科金朋
網購周杰倫個唱票 收到平安符
34印尼人加入IS 將被撤國籍
推雲端 中數通上海開數據中心
台南火警2死2傷 南檢調查
環保稽查 吳志揚：勿顧慮困擾
中秋疏運 台鐵再加開加掛車輛
英靈入祀忠烈祠 陳鎮湘：感動
北京上海 試點外資獨資醫院
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
優質團先收費 業者樂觀其成
年底選舉 北市公設不准插旗
硫磺槽車破裂 消防車灑水降溫
大陸糧食豐收 價格扭曲凸顯
遠征軍英靈 黃情迎回10萬老英雄
愛心福利卡 月助顏損傷友
台面板供貨緊 白為民：依計畫採購
購物商城徵才 吸引社會新鮮人
證券業推存股證 鴻海最受青睞
漢光花蓮預演 紀德艦受矚目
金門藍營慰問教養院民 賀中秋
網路預約辦護照 南部嘛也通
NVIDIA推視覺運算新品
永久贈書包 失親不孤單
謝立功籲團結 黃景泰應多思考
台東免費WIFI 250熱區啟用
工資調幅 陳雄文：有腹案
許聖梅潑漆案 2男訊後交保
台南新吉開發案 環評大會通過
桃猿主場辦趴 軍歌改唱搖滾風
勞長：本外勞薪資脫鉤 難談FTA
氣爆善款 馬籲高市議會監督
國泰金控 進軍菲國銀行業
林佳龍推食物銀行 中市府已做
鴻海28日除權息 行情發酵
上海消費貴 美術館成約會勝地
預防肝病 中市推免費檢驗
緬甸當志工 中一中學生作奉獻
家扶辦義剪 改頭換面迎開學
生飲山泉水 婦女感染蟯蟲
28日晴朗炎熱 恆春半島短陣雨
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陸央企調薪 金融機構高管難逃
空軍集團結婚 飛官班對在列
NGO經驗分享 促進步力量
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司機撿手機釀禍 客運撞電桿1傷
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換照卡關 WiMAX議題難解
曾銘宗：4年 300家登錄創櫃板
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隔69年 日再現本土登革熱
兄弟換洋將 桑契斯取代耐克
評論：習近平正在推動去美國化
聯合國：敘4月曾8度使用化武
羅智強：別磨我骨灰毒我朋友
失主掏1元勉勵 竊賊哽咽
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涉改病歷 減肥名醫判刑定讞
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禁插競選旗幟掛布條 連柯認同
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李振昌中繼0.1局無失分
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丈夫外遇 菲裔妻燒炭釀2死
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基本工資審議 工總擬出席
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陸媒：前價格司長曹長慶被帶走
國民黨：黨產土地回贈已達98%
髮指 英警放任逾千女童被性侵
看似龍捲風 河床上升氣流捲起
工資審議會 資方委員未達共識
關心瓦斯安全遭扭曲 連：遺憾
近5年大客車事故 國光最多
李沃士慰問駐軍海巡 感謝協助
氣爆案綠告發 吳副總統澄清
台幣升4.1分 收29.985元
陸委會：兩岸協商不受張案影響
老將回憶抗戰 盛讚迎靈入祀
習式反腐 露面不代表安全著陸
泰央行總裁：明年經濟上看5%
基本工資 勞長訪工商團體邀審
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國光客運加強管理 週週檢討
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面板雙虎：下半年需求旺
錢櫃租賃訴訟二審勝訴
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稀有 紐約頂級豪宅在台銷售
沒錢換輪胎 男子竊他車更換
寶島債 擬不計銀行對陸曝險
證交所：高薪指數著重薪酬成長
自貿區進口品直銷 大媽搶購
內需帶動出口 大馬經濟走強
印巴邊防旗會 舒緩邊界緊張
台牌旗魚酥汞超標 食藥署要查
旗魚酥汞超標 黑橋牌將研商
蔡英文：張顯耀案對國安影響深
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中日互鬥 競相對印兜售高鐵
貪汙案涉瀆職 法調查IMF總裁
張顯耀案 藍：蔡勿見獵心喜
陸客團費欠款 粗估金額近億
氣爆選區 藍徵召陳麗娜迎戰
法國迎戰政治危機 新閣有亮點
大陸打貪 江蘇省能源局長遭查
被遺忘戰場 遠征忠靈返國入祀
大學生辦夏令營 國小生開視野
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國泰世華銀擬設菲分行
國軍征戰無數 英靈終歸忠烈祠
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聖戰士圍伊北城鎮 政府軍反攻
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紀念甲午戰爭120週年 中共舉行海上祭奠
南加國際志工 聯合國推動良心時代運動
良心佔領華爾街 以愛傳送蝴蝶效應
良心「讚」上紐約時代廣場 熱情民眾爭相合影
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數字：無違法吸金行為
新住民溫柔而堅強的力量 麻豆文旦飄鄉情
台南晶英酒店為首次就讀大台南地區高中院校以上的莘莘學子們
黎智英遭廉署調查 疑涉捐款
馥敦飯店南京館 日安西餐廳 秋季『無國界海陸饗宴』
國民黨: 黨產土地98%已繳回國庫
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違法吸金 數字科技跌停
研究：新回憶可能改寫討厭回憶
台灣自來水公司103年新進職員招考訊息
全球最輕巧可交換鏡頭式相機 Sony【α5100】
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上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會
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玩出好創意！機器人教室熱烈招生中
布裘婚 6子女撒花遞婚戒
基輔：俄1營兵力 烏東建總部
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科技網站：蘋果9月9日推iWatch
默契與專注 盧彥勳男雙逆轉勝
連續4年 集保助石碇國小
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兩岸攜手設智慧家庭連網示範點
無殼蝸牛睡帝寶 不如強化主題
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柏林教堂導覽 說歷史談藝術
剛果伊波拉源頭 世衛：孕婦
阿里9月IPO 馬雲躍陸首富
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巴西總統選舉辯論會 針鋒相對
NTT Docomo拓展內容 吸引用戶
西部防午後雨 北部高溫36度
以巴停火協議 歐盟歡迎
外資買超擴大 台股挑戰9500
美：美台APEC會晤沒理由不舉行
需求弱 太陽能產品價格續挫
林中斌：陸改善周邊因肅貪有成
紫外線過量危險 加強防曬
環宇今年營運成長上看3成
各國打避稅 瑞士銀行流失資金
台股開盤漲13.63點
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鴻海除權息 股價開盤填息
台琉論壇登場 開(啟)智慧觀光
航班紛停飛 伊波拉疫區更孤立
非法業者太超過 正牌導遊陳情
美5銀行遇駭 矛頭指向俄羅斯
「心臟出血」對大企業仍具威脅
經部：貨貿談判9月10日召開
廖世傑籲墨國 支持台入TPP
網路照片 揭IS在敘利亞屠殺
民謠音樂節 恆春開唱
學生開學收心 桃園老師先備課
新台幣匯率 開平走升
國際醫學競賽 台灣團隊入十強
美網混雙 詹詠然艱苦晉級
薩國能源大會 台商拓商機
經國七海文化園區 人文新地標
朕又來了文創品 故宮掀搶購潮
瑞郎強升 瑞士央行干預聲浪起
黎智英被查 壹傳媒股價下跌
伊波拉肆虐 國際應對危險不足
記憶傳承人 前湯嫂離婚後力作
林伯豐籲廢基本工資 嘉惠本勞
師培精緻計畫 9校獲選
薩國機器人交流 台灣團受重視
8月境外基金小漲近1%
涉恐嚇老母與兒子 男送辦
克強經濟學 改革就是刺激
七海園區動土 總統感念蔣經國
增進友好 台贈電腦予薩京市府
中央氣象局氣象報告
台股紅翻黑 9500得而復失
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
591竄紅 數字登網路股股王
新機連發 宏達電股價昂首
建大除權息 股價強勢
柯震東家人赴北京 準備接人
台嘉碩Q3業績 季增1成以內
晶元璨圓申報結合 公平會不禁
禁售三星手機 蘋果又敗訴
貴州山體滑坡 已致6死22傷
馬紹章盼台灣成兩岸三地矽谷
花錢消災 聯想擺平美集體訴訟
遠傳1800MHz 9月初開台
李克強：大病保險抓緊推行全國
陸漫畫家諷時政 被指親日封殺
旗魚酥汞超標 黑橋牌下架送檢
遭駭客竊帳目 黎智英：你無恥
路過中正一遭辦 群眾抗議濫權
女王頭凍齡 4顆蕈狀岩先測試
新漢車載系統新商機 小黃變商城
關心管線安全 立委考察六輕
添好運開幕 年底信義區展店
洗腎吃生食 當心腹膜炎
黎智英被查 壹傳媒股票停盤
韓美合作 韓媒：習近平籲慎重
重視融入國際 兩岸貨貿將召開
太平盛世潑水節 體驗異國文化
越政府開議 討論經社發展議題
北京國資委推首批國企改革試點
傳日航擬向三菱飛機訂32架飛機
隆達獲CREE加持 股價續強
101年國富 每戶資產增44萬元
苗縣原民豐年祭 頭目祈福暖身
兩韓統一 學生年級越高越否定
推ETF 元大寶來投信新書助陣
連陣營邀楊永明任首席副總幹事
千興跌停 鋼鐵類股漲勢歇
柯震東若抵台 警派員機場守候
華碩捐電腦 嘉惠薩國兒童
幫討債洩個資 前國安中將緩訴
噴防狼噴霧阻臨檢 警淚眼逮人
家長團體陳情 盼勿增會考等級
宏都拉斯計畫推展蝦外銷
宣導反賄 桃檢推幸福驛站
日相悼戰犯 外交部籲勿損關係
趙建喬：驗收氣爆箱涵沒下去看
吊車冰桶挑戰 關懷弱勢族群
貨貿復談 楊珍妮與陳星主談
黎智英捐款泛民 疑因此受查
打破傳統 日大銀行聘外國經理
台積電：中科新廠無具體計畫
北市查學童交通車 逾1成違規
黎智英證實遭香港廉政公署調查
滬自貿區擬建8個國際交易平台
鬼斧神工 4000年成就女皇風華
新台幣中午升9.7分
野柳女王接班人 俏皮公主繼承
數字跌停 拖累網路股走低
野柳萬里蟹 吮指齒頰留香
挑萬里蟹有撇步 品牌認螢光綠
騎腳踏車上國道 外勞虛驚一場
往花蓮火車撞老翁 交通受阻
漫遊鐵三角 探台鐵秘境小站
國營事業招考職員 月薪35K起跳
蒙藏會說：考察稀土 提升發展
9歲童開槍誤殺教練 引爆激辯
陸女組販毒集團 裝警恐嚇同業
柯震東獲釋在即 傳被下封口令
大陸7月工業獲利 年增13.5%
測試4G 鴻海汽球基地台升空
KARA復出 音樂節目奪冠
中秋連假 江揆促強化疏運安全
旗魚酥汞疑超標 食藥署追查
亞洲少棒賽 中華痛宰阿里郎
防北捷事件重演 森鐵防暴演練
菲第2季GDP成長加速 超越預期
農委會：中秋蔬果價格穩定
陸推香妃動畫片 欲促維漢關係
中油：新板特區未埋石化管線
檢調再搜索基議會 帶走大批資料
新台幣午升9.7分
會考成績細分 教部：方案之一
微軟涉壟斷 CEO傳將訪陸救火
總統接見扶輪華人總社長談公益
屏東悠活涉詐領補助 4人遭押
總統：永續經營經國七海園區
學者：張顯耀案不影響貨貿談判
在非洲遭囚5年 台船長返國
6大食物銀行結盟 協力助貧
員警巡邏 查獲九把刀
兩蔣日記歸屬 蔣家後代無共識
警察特考疑洩題 部分暫緩放榜
鴻海除權息 午盤大漲逾5%
手術醫材納健保 逾3萬人受惠
台北高溫36度 有機會37度
福聚太陽能恐面臨破產或重整
服務南投縣民 林明溱目標
土城摩鐵槍擊案 又一嫌落網
反貪腐 江揆：重在執行面
王金平過美 服貿過關言之過早
將卸任公職 關中：充滿感激
GIC投資KKBOX逾 1億美元
夢世界環評 環團憂污染曾文溪
江揆：持續協商台日漁業合作
中市議員籲請 國慶煙火照辦
桃園3鄉鎮 10條免費公車上路
陳偉殷下放小聯盟 技術性調度
經常帳順差 增加韓元升值壓力
飛鳥涼坦承吸毒 毒齡逾20年
新北查秋節食品 3件不合格
APEC海洋部長 共商藍色經濟
施明德談張案：總統非賣台之人
台股收盤跌7.22點
3D列印 目標培養百萬名人才
持彈弓射路燈 嘉縣警追嫌疑人
大陸4兆鐵路投資 難完成
習八條發威 中秋大餐預訂急凍
遷移一殯 連勝文打造公營住宅
華碩手機熱賣缺貨 Q4拚賺錢
謝立功參與手作 立功餅贈弱勢
加強網路審查 陸擴大培訓人才
台股開高收黑 跌7點
國泰金傳開價入股菲中華銀
折線型標線試辦 提醒駕駛減速
追價保守 台股量縮小黑
星主權財富基金投資台灣KKBOX
北市5月住宅價格指數上漲
涉殺妻擄幼女 男遭求處死刑
柯父抵京 未獲柯震東獲釋通知
官兵助學傳愛 拋磚引玉助貧童
政院：續推兩岸官方互動正常化
詹宏志聲援數字 批法令落伍
9月台指期漲2點
中華電拚4G 資費再祭優惠
跌落工廠化學槽 男工人不治
9月電子漲金融期跌
學者：中韓FTA超越經貿考量
阿里巴巴攜手海爾 推網金秒貸
導遊帶陸團自由行 研擬放寬
第二類謄本新制暫緩施行
陸寶寶類理財 榮景或許不再
氣爆究責 雄檢傳訊捷運局官員
湖人官網預測 林書豪新季先發
微笑單車新增捷運唭哩岸站
東莞毒蟲引爆瓦斯 致3死
洩密案 北檢傳訊張顯耀
三大法人買超台股12.45億元
國慶煙火 中市餐旅業建議照辦
國際相撲賽 生命小鬥士代言
券商RQFII資格 元富證搶頭香
麻醉醫師晚到 男動粗判拘役
中華電超殺資費 拚用戶規模
會考成績擬細分 不用在特招
北市新十大豪宅 各領風騷
市場嘉年華 中市行銷銅板美食
新光金今年股息收入72億
台經院:7月製造業景氣持續低迷
打獵認識原民 青創注活水
曾文溪堤防傳掏空 民代憂潰堤
國教改革方案 月底恐來不及
婚姻媒合停看聽 幸福免爭議
誆作法改運 男2度性侵婦遭訴
北印度村落 教堂一夕變神廟
菲總統感冒 婉拒體驗急凍
收黎智英捐款 港工黨主席遭查
迎接動漫觀光節 彩繪列車啟航
谷歌相中首爾 蓋亞洲首座校園
公車政策 連勝文：應重使用者
印度考慮加入亞洲基建銀行
港都觀光振興案 葉匡時：配合
台中透天厝大火 警消搶救
管線資訊不明 環團要求給答案
總統：王郁琦處置正確 不用去職
石油氣岸管漏 六輕未報遭罰
中彰投分署助智能障礙者就業
新北國高中菸測 菸權團體抗議
總統：無政治鬥爭 違法就追查
菊島盃彰藝奪冠 卓伯源嘉勉
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數字科技：適法爭議 絕無吸金
總統：張顯耀案談道歉言之過早
新台幣收升2分
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安倍悼念甲級戰犯 南韓質疑
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冰島旅遊亮黃燈 旅遊暫無疑慮
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總統：兩岸如大樹 有害蟲就要除
中華電4G優惠加碼 獲利不影響
中華電4G加碼 60款手機降價
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張顯耀案 總統：國安沒有失靈
馬習會 總統：有機會就不放棄
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六輕管線有補丁 立委關切安全
桃園稽查秋節食品 全數合格
旗魚酥汞超標 南市府查黑橋牌
總部入厝 楊秋興轟菊只做表面
房地產增值 人均國富665萬元
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
幻象戰機吸票 桃猿預售票倍增
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
神岡區：從未派里幹事代表公祭
教育願景 吳志揚盼五力全開
菲國10大富豪 逾半為華人
埔里Butterfly樂團30日演出
陳建斌思母戲落淚 小天也淚崩
維修氨氣管路 冷凍工廠傳異味
提升試務品質 將設國考園區
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男子墜落河床 稱遭人追殺
保險套藏毒 通緝犯酒店女遭逮
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日導盲犬遭刺傷忍痛 主人心痛
郝：遷一殯蓋公宅未必不可行
群益投資論壇 聚焦生技物聯網
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柯震東29日下午開道歉記者會
警察特考疑洩題 不排除重考
連偷檳榔攤 行車記錄器露餡
聯電與富士通合資成立新公司
楊永明:盼先談台美投資協定
國道通行費繳費期 9月起延長
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台幣升2分 收29.965元
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訂單旺 信錦續旺到Q4
韓媒：美官員搭軍機秘訪平壤
消防員被鋁梯砸頭 無生命危險
今年秋季 可能進入颱風活躍期
基本工資今登場 可望實質審議
銀彈準備充裕 亞太電信拚4G
柯震東獲釋 代言品牌廠商頭痛
張顯耀請回 檢：已限制住居
砂石車國道翻覆 駕駛當場死亡
柯震東將返台 北檢並未開傳票
廣島土石流成災 總統哀悼
新台幣兌美元 開貶走升
高男擇偶占優勢 矮男婚姻穩定
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假警察搜身竊財物 本尊逮人
觀光巴士加國翻覆 非台灣出團
工資審議再戰 資方：空間不大
亞洲少棒賽 中華大勝菲律賓
柯震東：絕不再吸大麻
政院軍冤案申委會 主動查77人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
工資審議再戰 勞方拚20K
國安密帳案 李登輝無罪確定
波特蘭高球賽 曾雅妮首輪26名
抗貧窮 IMF籲美提高最低工資
商發院進駐屏東 輔導文創產業
華人旅行團巴士加國翻車 56傷
溫哥華美亞假期巴士翻覆56人傷
HTC蝴蝶飛 三星端金屬機應戰
因應空難衝擊 馬航計劃重整
陸港股票交易連線週末續測試
總統：ECFA對台經濟有幫助
中和多車禍路口 監視器竟沒錄
日市議員涉毒 陸檢求刑含死刑
奧斯卡表揚宮崎駿終身成就
王金平不評張案 籲共體時艱
台股早盤平盤下整理
加國車禍命危6人 初查無台灣人
不滿炭燒味 男持滅火器噴店家
防貪腐外逃 北京收緊裸官出國
A&F logo衣 以後可能買不到
調查：十大賣命工作 消防員居首
食品危機 冷藏車不合格逾7成
上海秋節車票開賣 可比春運
越南下龍灣翻船 乘客全獲救
總統府公文佚失案 特偵簽結
汽柴油價格 下週持平或降1角
洩密案 總統：兩岸發展小波瀾
日本7月工業生產成長低於預期
港尾溝溪疏洪道崩 3人交保
中市選情 曾永權：漸入佳境
晶電：客戶臨時抽單 Q3遇亂流
新台幣中午升6分
悠活涉詐補助 經部：絕不寬貸
溫哥華巴士翻覆 2台學生受傷
今年侵台颱風 恐不超過3個
氣爆究責 雄檢傳訊吳宏謀
單眼惡視力 糖尿病害到視網膜
衛福部提修法 罕病用藥無空窗
熱爆少颱 怪夏創紀錄
歐巴馬穿褐西裝 衣Q差惹負評
陸手機Q3出貨增幅 不如去年
涉不實核銷 基議會秘書聲押
連勝文騎微笑單車 推優惠政策
新台幣午盤升值6分
超商扮迷魂盜 情侶檔遭起訴
穿卡其色西裝 歐巴馬引話題
柯震東北京記者會 不公開案情
山寨名牌包 保二警查獲200件
王金平會友邦 盼參與國際組織
泰國大米換中國高鐵 計畫喊停
風險增 台銀行減對陸公司貸款
冷藏冷凍運送 7成3溫度不合格
因應空難衝擊 馬航擬重整求生
成長減緩 ICBC獲利僅增7.5%
亞太電：拚今年底4G開台
北部第三天然氣站 中油出線
物聯網題材發燒 研華新漢創高
違紀輔選綠營 基隆國民黨開鍘
綠營議員李聰祥涉貪 苗檢起訴
觀光旅館1年內擬強制納評鑑
台股收盤跌42.1點
謝淑薇感盛名 放輕鬆享受比賽
簡太郎競選團隊 進駐總部
驚人 91公分巨大蜂巢築床上
輸送化學液爆管 中油：會負責
秋季旅展 韓國4日遊萬元有找
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台股平盤下整理 收跌42點
抗戰遠征軍英靈 總統緬懷
柯震東返台 北檢9/1傳訊
阿里巴巴獲利超越亞馬遜
9月台指期跌5點
台塑敦親睦鄰 辦公益回饋鄉親
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國際青年大使 下腰劈腿拚外交
美研究：黑白不往來涇渭分明
日媒：陸加快南沙擴建軍事基地
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台股平盤下整理 收跌42點
買盤介入 數字跌幅縮小
占中投票個資疑外洩 港警調查
中油奪天然氣接收站 附加3條件
台中歌劇院 伊東：一生代表作
學蜘蛛人垂降搶劫 男重判十年
秋季賞楓 日韓旅遊微漲
非洲大蝸牛危機 美農業部宣戰
安倍會石破茂 黨分裂危機暫除
開學費用9千元 弱勢家庭苦
柯震東染毒 開記者會致歉
三大法人買超台股22.93億元
施工挖破瓦斯管 汐止居民恐慌
外資捧場 群光邁向百元俱樂部
柯震東認錯 淚流滿面
女子滑落山徑 基隆警消搜救
公民經濟會議 聚焦中小企業
張志軍：支持台商發展政策不變
下半年股債市 國泰金：穩健樂觀
工資審議 資方委員幾全到
登革熱破千例 疫情還在升高
謝立功領表 公布競選微電影
監院財報 朱立倫投資多元
印尼新政府十月上台 擬漲油價
八二三大會 卓伯源:勝利促安定
宮崎駿：赴美領奧斯卡榮譽獎
柯震東道歉會 陸網民批炒作會
雲林三條崙漁港 開工建突堤
有毒物質管線公開 8成民眾贊同
總統：提倡和平不代表不重國防
莫迪將訪日 安倍赴京都歡迎
國泰金股息達140億 減碼電信
陸戰隊 新購武器總價達54億
推文創 商發院屏東辦公室揭牌
無拘提必要 北檢9/1傳柯震東
柯震東鞠躬道歉 痛哭認錯
永春都更案 郝擬設專案小組
藍青年團政治實踐營開訓
後山傳愛 心臟病篩檢助偏鄉童
越南油價月內4度調降
王金平黨籍案 二審9月底宣判
妻患阿茲海默症 夫不離不棄
特斯拉攜中聯通 設4百座充電站
擁槍自重還自拍 記憶卡露餡
酒駕籌子女學費被逮 警友伸援
萬達騰訊百度合作 挑戰阿里
人道危機 敘利亞難民數破300萬
柯震東道歉 網友：知錯能改
團團圓圓10歲生日趴 網路直播
陸媒：今年以來24醫院院長涉賄
美職不放人 王維中無緣打亞運
新台幣收貶0.5分
亞運北韓不派啦啦隊 南韓遺憾
阿一鮑魚糾紛 王世均判賠30萬
國民體育日 48家業者送好康
強制送醫 病患發作持刀砍警
作勢打人？柯：沒做不應該的事
學習單問毒品味道 家長：不當
涉侵佔校產 崑山中學董座交保
涉擁槍毒 電信警察逮9嫌
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國民幸福指數 台灣居亞洲第一
嚴管競選旗幟 中市禁掛私有地
土銀：不會指示民眾操作ATM
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審工資持久戰 勞動部打掃宿舍
民調：超過6成盼凍台獨黨綱
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道別考試院 關中：依依不捨
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方仰寧調動 升警政署交通組長
包商欠薪 金縣府：可申請調處
漏油事件就醫上千 醫院吃不消
國教完全免試區 擬提前放榜
柯震東北京道歉記者會全文
助露國民眾健康 彰基發表新書
中信金入股陸農銀人壽
老公寓老人愁 政府補助裝電梯
研究：你身上細菌跟你一輩子
大陸首個抗伊波拉病毒藥物獲批
羅淑蕾：柯文哲幫廠商代言
柯辦：羅淑蕾以片段文字扭曲柯
營建署:依規定處理廣慈案
因應占中 港警方：做好準備了
大學生情感教育 談分手哲學
韓女團AOA將在台灣辦粉絲會
西安杭州貴陽宣布取消房市限購
歐元區通膨放緩 QE加碼有影
英格蘭海灘 30金條等人挖掘
毒販擁槍養狗 警送法辦
海戰遊戲大海盜世紀 登微軟市集
喝膠原蛋白美顏 小心高糖陷阱
歐元區8月物價小漲 5年新低
地方選舉 金門藍營頒發推薦書
台灣省政府：任用郭冠英未圖利
基本工資 月薪2萬8元
張詠漢看淡獎項 只求感動球迷
修動作 羅嘉仁逼近大聯盟水準
瑞穗文旦柚夯 護柚專案保心血
微軟第3代Surface上市
上市公司市值重回27兆元
迎中秋 中市國際美食展登場
蘇貞昌：台灣應支持港民主運動
台彰師大與大馬學院合辦碩士班
促離岸風能 成大放浮動式光達
羅淑蕾批柯文哲 台大醫不置評
監視器沒畫面 警：新手誤會
古蹟青雲閣區塊 登錄歷史建築
叛軍回應蒲亭 准受困烏軍撤離
老兵重返營區 憶當年軍中生活
警職調動 刑局副局長主秘外派
遠傳台灣大飆速 4G新頻段開台
屏縣長選舉 藍綠隔空叫戰
家扶資助童考上藥劑師 樂回饋
柴智屏籲發誓守秩序 媒體訕笑
港尾溝溪工程案 六河局將追究
台幣貶0.5分 收29.970元
燁聯唐榮調降9月不鏽鋼品價
盼加強溝通 基本工資每季討論
台灣幸福指數中等 優於日韓
歐盟高峰會擬談擴大對俄制裁
國民黨中常委 30日改選
景美拔河聯隊 540公斤組奪冠
大陸國信辦擴權 監管網路內容
調基本工資 帶動新鮮人起薪漲
中秋高鐵購票熱 3度增加班車
藍：民進黨一再藉機政治鬥爭
國教免試過程 吳思華盼快一點
泰衛生廳：雞肉飯盒染菌風險高
新加坡旅展 台灣館首設醫美區
財長：房價微降 助經濟成長
馬航宣布重組 盼轉虧為盈
新北中秋晚會接力 看表演抽禮
亞太聽障運動會籌備處 揭牌
日本前首相福田康夫密晤習近平
中信擬入股陸保險 金管會2關審
基本工資調 經長：認同與支持
德財長：ECB助歐成長 已盡全力
特易購意外砍股息 獲利料降
巴國僵局有轉機 軍方再躍舞台
基本工資調 工商業：勉強接受
斥資748億 軍方採購天弓三型飛彈
福喜問題肉事件 檢方批准逮6嫌
網拍蘇格蘭公投票 警展開調查
氣爆後 新北處分8件挖斷瓦斯管
時薪升 超商年支出增10億
陸80後清華博士 任晉江副市長
基本工資調 中華電：不受影響
氣爆究責 高市府前監工遭聲押
護潛艦機密 陸加強遏阻美偵察
陳偉殷泳池淋冰桶 兒子當幫手
青奧獲佳績 中華隊續拚亞運
今彩539 開獎
誠裝置藝術展 提醒以誠處事
山西官場再震 統戰部長遭調查
軍方：軍情局外派幹部嚴格考核
福島核廠出包 機器落核廢料池
遷一殯 連營批柯對市政無定見
降至橙色警戒 冰島重開空域
大樂透開獎
郭源治請辭中華職棒首席顧問
張盛和：公公併如潛艇全速前進
調漲工資 流通業憂時薪成本增
基本工資雙漲 230萬勞工受惠
籃球校園推廣 金酒贈各校籃球
財部：活化 抵稅地捐地方換容積
公佈微電影 謝立功太座獻花
青奧勇奪雙金 桃園之光凱歸
中共黨建改革 強化基層組織
聯電入股富士通新晶圓公司
巴西經濟陷入衰退 5年多首見
基本工資破2萬 時薪120元
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基本工資調 新鮮人盼擺脫低薪
北約籲俄停止在烏非法軍事行動
柯震東獲釋 質疑仍不斷
押議會秘書 基檢否認傳黃景泰
基本工資調 營造業：沒影響
漲工資 學生打工族：感覺不錯
父母醫院帶走病童 英法警急尋
民調：逾半日人願做基因檢測
時薪調高 學者憂心物價跟漲
時薪升 王品支出年增2750萬
美股開盤走高 金融股科技股漲
發票案 國立大學教授獲緩刑
蘋果及陸手機 帶動高解析面板
經長：兩岸協議可降低對陸依賴
研究：每日健走降低罹癌死亡率
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英調高恐怖威脅等級
今彩539 頭獎2注中獎
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陸央企負責人薪酬改革案出爐了
研究：伊波拉病毒突變逾3百次
陸祭微信十條 數百帳號遭罰
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藍問蔡英文 台灣為何自甘落後
持空氣槍搭捷運 不起訴處分
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張泰山打點里程碑 獅大勝犀牛
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謝立功微電影首映 許市民幸福未來
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上緊發條有方 不怕學童鬧脾氣
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路平專案挖破管線 幸未釀災
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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賴士葆：財委會考察上海自貿區
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車站工程鏟公園 璞石藝品搬家
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高雄氣爆重建 箱涵加速推進
連勝文：一殯若遷 建生命園區
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20奈米將僅存2家IDM廠
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便民 招標業務等投保得免簽章
倒冰水雙效 名人做公益獲好感
警特疑洩題 考選部研擬建題庫
用腳圓夢 兩青年環台感受鄉土
韓強化反飛彈系統 美：陸勿憂
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預算列APEC 陸委會：常態工作
美網賽詹皓晴晉級 盧彥勳鎩羽
日盼與陸修好 日版TRA不樂觀
新莊出租套房大火 1傷1命危
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雲林靠海3省道 完成高架連接
郵輪列車遊程 列全國最大小站
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主播丈夫酒駕請回 將繳罰金
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科大校長訪美 取經產學合作
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佳節前夕 馨生人分享故事
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(奚鳥)籠美展 畫作攝影視覺饗宴
桃縣消防志工團體評鑑 獲佳績
拔河三連霸 景美500公斤組奪冠
嘉市免費健檢 珍eye一生
陸證實 南海測得高產油氣流
法務部統計 拉K呈增加趨勢
走入彰化 蔡英文為參選人造勢
美網輪空 謝淑薇沙地練球
龜殼花闖民宅 路人手到擒來
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資金運用 壽險關注社會住宅案
腹膜透析袋著走 腎友玩透透
哥吉拉祖師 為竹縣打造新吉拉
信義親子館開幕 12館政策達標
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本週菲幣韓元領先亞幣
保單活化有利否 保戶檢視需求
秋老虎發威 北市強力執行勞檢
地緣因素 金價技術面弱勢
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特招各區自辦 會考門檻再加考
波特蘭高球賽 曾雅妮並列33
柯震東二次道歉記者會全文
嘉縣警方路檢 查獲盜伐牛樟木
柴智屏澄清絕無要媒體發誓守序
柯震東：兩年前接觸大麻
柯震東收傳票 警尊重家屬要求
李應元登陸考察 已報備黨中央
施振榮國小同學會 聚首話家常
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公民參與 聆聲北路觀察團成立
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十二年國教 入學制度改革拍板
Q2科技消費品規模年減8%
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陳德銘：監督條例關係兩岸協議
2年前吸麻 柯震東：愚蠢選擇
張顯耀涉洩密 檢：現僅一被告
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柴智屏陪柯震東道歉 哽咽落淚
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桃園佛教蓮社開光 副總統祈福
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從小迷職棒 陳韻文一心留台灣
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嘉縣龍隱寺停車場 再傳暴力
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打造潘威倫接班人 獅捧陳韻文
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菲籍維和部隊 與敘叛軍交火
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盤錦遼東灣新區 台石化廠落戶
調任潮 陳超英任河北紀委書記
拉加德遭調查 不利沙柯吉大夢
杜紫軍：110年可能分區限電
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嘉市生命線協會 歡喜入厝
立院空轉 藍：民進黨須負責
杜紫軍：電價盼採浮動公式
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國教入學制 新北：大方向一致
火球少年陳韻文 記者會滿頭汗
謝立功：打造社區型運動環境
駁火槍擊 主嫌逃亡3月落網
經長：ECFA與服貨貿為走向全球
北京APEC後 歐習會登場
九合一選舉 綠黨推12人參選
馬警長下週飛荷 續查馬航失事
入學期程新制 建北盼調整細節
介入政爭 巴軍方挨批軟性政變
杜紫軍盼浮動電價 降負擔
勝立新月橋攬勝 盼雙北建新橋
第4批阿帕契 高港試飛吸睛
特招新制 北市：無助有效縮時
入學改革 中一中：要完整配套
泰王健檢 健康狀況良好
澳門特首選舉 8/31登場
習近平談軍事創新 有中國特色
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大陸總理留言板 網友關切教育
羅嘉仁飆速160 暫列參考
柯P：北市應規劃完整單車路網
展重組決心 馬航將裁6千人
杜紫軍：國際議題影響台灣發展
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日媒：江澤民本月上旬緊急住院
扶輪社捐善款 陳菊感謝伸援
英媒籲日相 專心改善經濟問題
莫迪與安倍 京都見證簽備忘錄
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莫迪抵京都 安倍設宴款待
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新科中常委 首場考驗年底大選
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美8歲女孩擺攤幫退役傷兵募款
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兩岸藝人染毒 張國立兒又遭逮
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國民黨中常委選舉揭曉 吳志剛落選頭
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NGO年會開幕 良心開啟永續世界
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謝彭打法流暢 美網女雙續挺進
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美網男單 喬科維奇順利晉4輪
歐盟高層領導人 新人新氣象
玻利維亞遊覽車翻覆 5死17傷
南洋理工大學牌樓 于右任題字
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是否擴大制裁俄 歐盟週內決定
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玻利維亞遊覽車翻覆 10死24傷
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阿里山公路坍方 交通中斷
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搶亞洲設計發言權 金點獎國際化
大學城房租投報率 愈南愈俏
男買汽油揚言自焚 嘉縣警戒備
桃園中秋 除大溪外免收停車費
柯震東拘留時 曾想退出演藝圈
亞茲迪婦女悲歌 慘遭ISIS轉賣
冷凍車被撞 肇事原因待查
自費健檢腫瘤標記夯 偽陽性高
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停車糾紛毆人 2男送辦
日月潭泳渡登場 吳副總統出席
雅加達旅遊大使 儀表內涵兼具
開學了 勤洗手防腸病毒
義政壇新星 將任歐盟外交首長
南投採茶車翻 1死4傷
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白宮主廚結婚 歐巴馬參加婚禮
澳門特首料連任 場外有示威
被指打壓公投 澳門警逮2記者
保留共和眷村 眷村人奮戰
雅加達華裔準省長 對台促觀光
基亞認購權證1日起分盤交割
偷包菸推人致死 偷兒重判
揮別康橋 徐志摩輕輕地走了
郝龍斌搭BRT 為胡志強按讚
新北網路菜市仔 消費滿額優惠
近年最大 上海查獲70公斤海洛因
哈薩克大獎賽 魏辰洋踢金
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九合一選舉 9/1起受理登記
想畢業 遠離朱拉隆功大學蛇雕
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一殯遷建 連：不會影響市區
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美網混雙 詹詠然挺進第3輪
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合宜住宅案 9/1提訊葉世文
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無端受牽連 聯發科前總座澄清
崔世安連任澳特首 陸委會祝賀
北市7月求職人數 較上月增1成
台中BRT 藍綠選戰交鋒
至誠路停車格 防洪調節雨量
下水道逸出油氣 中市採樣檢測
5成男性不運動 慢性病恐上身
國民黨提名7基市議員 謝立功助陣
萬人泳渡日月潭 6人送醫
大陸7律師事務所譴責警打律師
屏東消防員購毒 調內勤
台南選舉預審 台聯批大小目
亞洲少棒賽 中華隊奪冠
浪子魏辰洋踢金 亞運有信心
大陸境外工業園區 首設哈薩克
江揆肯定青年 有熱情與理想
擂戰鼓授戰旗 小英令新北衝刺
海峽組合拆夥 謝淑薇喻如離婚
中秋節將屆 應景商品搶商機
大陸人大常委會通過港政改方案
重慶小學生暑假作業 規劃裝潢
傅(山昆)萁夫妻表態同承擔 藍質疑
路癡救星 印度智慧鞋震動帶路
陸人大：香港特首提名後普選
男疑持改造槍自戕 警調查
崔世安少時迷功夫 偶像李小龍
建築新人獎前2名 參加亞洲決賽
邱淑媞訪弱勢 做月餅推動公益
巴國衝突1死數百傷 示威持續
9月湧利多 Q4電子股看好
歐巴馬冷靜作風 優點或變缺點
江揆：青年是改變歷史的力量
楠梓施工挖破瓦斯管 補漏解危
曾永權稱讚金門連3年幸福城市
徐旭東：基本工資2萬元太低
非法搭篷 海拔3千公尺抓嫌犯
香港將有普選 泛民不滿受限制
阿里山公路中斷 9/1下午搶通
曾永權懇請支持李沃士連任
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江揆：核四公投才可能商轉
陸人大堅持 港特首需愛國愛港
少棒亞錦賽 中華隊射日封王
張德江：通過港政改案具大意義
北市就服站徵才 內湖站機會多
港泛民：反對欽點特首要真民主
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
四川超大鋰礦 蘊藏量64萬噸
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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物聯網後 智慧家庭下世代亮點
新學期開跑 北市學校辦迎新
青年關注通霄用水 江揆允瞭解
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李進勇顧海疆 張麗善推好公道
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青年想出走 江揆盼別只看薪水
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不滿港政改案 和平占中將啟動
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19歲登記參選 選委會不受理
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涉收賄 前台水董座徐享崑起訴
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評析台灣式民主的悲哀
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再拼14勝 陳偉殷頂豔陽戰雙城
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崧騰第3季可望挑戰新高
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釐清涉毒真相 北檢傳喚柯震東
船聯會獲評為優等團體
奪14勝 陳偉殷：完全沒想過
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8月PMI下滑 仍屬擴張
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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湖北東方小學砍人案 3死6傷
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新台幣收升 0.2分
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8月房市冷 北桃南月減逾1成
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WSJ評 中共對港背離實用主義
印日深化戰略關係 意在大陸
電信業：歐盟應多規範網路業者
防災演習 日籲民眾儲備衛生紙
因應俄入侵烏 北約訂行動計畫
解放軍對付占中 李飛不回應
抗議李飛 香港泛民如影隨形
今彩539頭獎 2注中獎
國際油價跌 美假期休市交投淡
阻港真普選 北京憂民主引後患
威力彩 頭獎1注獨得5.78億
大有巴士案 5被告判刑
陸國台辦主任張志軍 首訪華府
倫敦傳將遭恐攻 英警：惡作劇
中職不辦103年亞職與冬季聯盟
廣案審前會議 控辯雙方交鋒
設鄭捷粉絲團 男大生獲緩起訴
柏林亞太使館日介紹台智慧城市
財部：房地合一課稅門檻規畫中
世界藥學大會 台灣爭取主辦權
奈及利亞再傳伊波拉 總計16例
中市警匪槍戰 警中彈傷重
日印峰會 日將對印投融資兆元
APEC能源會北京登場 經長出席
王維中結束復健賽 重回大聯盟
德反歐元政黨進入薩克森邦議會
陳士魁訪美 傾聽僑胞聲音
和平占中：李飛談話混淆視聽
網戀聖戰士 英母逃家加入IS
五楊遊覽車起火 陸客疏散平安
童仲彥質詢灑假鈔 郝離席
警緝搶徒槍戰 逮捕2嫌1警傷
巴黎公寓疑氣爆 增至7死
金馬澎宣言 促爭兩岸協商代表
東部爭特殊地位 烏克蘭恐分裂
蘋果太空船園區 空拍畫面曝光
朝鮮外長罕見出席聯大 韓國緊張
伍錦霖「國家考試制度、農家子弟成公務員」
國民黨：張顯耀案發生 陸委會已重整談判團隊
壁虎上太空交配 全部陣亡
9月2日 國內各大報頭條
微軟壟斷 中國下最後通牒
蒲亭邀陸 開發西伯利亞油田
李宗瑞性侵案 二審判30年
黨內未經協商提名 蔡仁堅提假處分
HTC蝴蝶機搭配中華電信4G 9月8日開賣
中秋烤肉美食卡牙 3M 牙線棒解圍
台灣虎航首航日 888元票賣光光
李宗瑞2審 18年改判30年
黃景泰退黨參選 自比三國梟雄曹操
台水「電子帳單抽現金 e化推廣達人送好禮」
航港局歡迎海上圖書館「望道號」首訪臺灣
教改核心不在招生在教學！
紀念抗戰勝利日 勿忘光復釣魚台
教育部公布103年師鐸獎獲獎人員名單
秋高氣爽賞月去！凱蒂貓陪您共度中秋夜
券商財務報表申報無紙化起跑
Hotels.com飯店價格指數 全球連續五年成長
公路總局 公告遊覽車車輛設備資訊提供租車參考
高鐵新竹車站特定區 置地廣場辦公大樓全數脫標
北市推出「伴手禮專區」平台 消費清楚又安心
携手做公益 刷郵政VISA金融卡最便利
櫃買 期勉雲林家扶學子「實踐夢想、升學啟航」
2014台北國際發明暨技術交易展 9月18日至21日台北世貿一館盛大展出！
櫃買 將於9/9召開審議博磊公司申請上櫃案
電動車挹注 必翔營運現轉機
北運4G建置 電信業者先期籌備作業仍在進行中
工商建研會呼籲 釋1萬個40K職缺
9/12開議 王金平力促服貿.自經條例
歐盟新外交首長：蒲亭自我傷害
英首相披露強化反恐措施計畫
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
土城疑揮發氣體外洩 噴水稀釋
不滿提名 蔡仁堅提假處分聲請
搭機男欲開艙門 空中遭制伏
高市彩券行旺旺 頭彩接連報到
開艙門被捕 搭機男：毒癮發作
美網 小威晉8強迎戰潘妮塔
美網女雙 謝淑薇無緣8強
美網 喬帥挫柯希瑞伯晉8強
義外長：蒲亭從不遵守承諾
風波後 佛格森警配隨身攝影機
金士頓DDR4模組 9月問世
媒體：三星電可能併三星Medison
台青年林勤超 琉森音樂節演出
車用和遊戲機看增 南電創波段高
天鉞電今起得為融資融券交易
台北國際發明展 展出逾2千件
北市增26筆豪宅交易 市中心多
研調：LED照明需求Q3持平
建大前7月EPS達2.79元
納智捷贊助痞子英雄續集
券商報表申報無紙化 月底上路
威盛8月營收 1年新低
紡拓會首赴新興中東歐拓展市場
優惠價 台灣大推手機Outlet館
打擊恐怖主義 英相公布新策略
俄示好 邀陸入股Rosneft油田
傳Panasonic在日停產光學讀寫頭
日頭赤炎炎 大台北可達36度
台股挑戰前高 觀察量能
越南巴士車禍 12死41傷
對手棄賽 詹詠然美網混雙4強
日車市萎縮 車廠掏空疑慮再起
陽明售舊貨櫃 挹注獲利
全台紫外線過量 竹苗花東最曬
昇陽科8月營收回溫 達6.9億
聖靈銀行求援前 高盛曾金援
微星新款電競主機板上市
台股開盤下跌9.41點
防陸擴張 日印強化經濟關係
巴西總統候選人辯論 煙硝味濃
高中職補救教學 教部編8千萬
曾雅妮狀況回穩 世排小跌排61
中華電：雲端資安 掛保證
嘉市警局長交接 薛清蓮調航警局
台灣大推行動新聞館
南茂化學實驗室 通過認證
毅嘉營收不理想 股價應聲倒地
莫文蔚出專輯 青峰量身創作
林班地擅採竹筍 恐觸法送辦
追加制裁箭在弦上 俄國挫咧等
宇瞻推DDR4模組新品
熱鬧遊街 楊秋興參選登記
抗議香港政改架構 港19人被捕
泛民籲官員 不滿香港政改就辭
簡太郎登記參選 近千人陪同
董座一席話 晶電弱勢走跌
黃健庭登記參選 推出新書
新台幣開平走升
鄭文燦登記參選 盼人民作主
業績穩健 國巨創逾12年新高
中市警匪槍戰 逮強盜案4嫌
好萊塢豔照門 FBI蘋果抓凶手
台南市長選戰 黃秀霜完成登記
兩岸互訪 總統：非僅象徵友好
台業者推高功率LED照明產品
張顯耀案 藍營盼勿影響議案
奇美材昆山廠 進度略延
縣長圈選校長 教師工會盼改正
動保界籲拒看展演 拯救鯨豚
霍夫曼展月兔 桃園地景節見
韓星李炳憲遭妙齡女恐嚇勒索
旺季到 台泥大陸出貨暢旺
桃園地景節 必看5亮點特展
多頭熄火 台股拉回整理
氣爆善款發放 災區26里為主
消防員訴求 消防署：努力改善
港特首籲泛民 思考要不要普選
急援未穿防彈衣 中槍警已脫險
韓藝人張根碩涉海外逃稅遭追查
陸媒：周永康涉貪金額 核定中
山西換手 政治局常委罕見坐鎮
愛德萬連7年 獲星科金朋頒獎
即時通調查 3成不喜已讀不回
桃園地景節登場 飯店推好康
李憲章接外交部公眾會副執行長
華航空服員 要求補人力及休假
漢光演習 民雄戰備道飛機起降
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
重慶人大前副主任收賄 遭雙開
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股大盤不給力 臻鼎貼息
7旬婦倒臥溝渠 送醫不治
教育部師鐸獎 92人獲獎
台彩中秋加碼4.3億 種類最多
台生空氣模擬機 入圍全球設計賽
海外生產請健保 以美國最多
胡志強登記參選台中市長
美網 瓦林卡與艾薩蘭卡闖進8強
苗縣長登記 藍綠無黨先後報到
北市代標售未釐清權屬地及建物
前法官被控收賄案 無罪定讞
陳菊參選 黨部主委代辦登記
林明溱登記參選 力推南投觀光
三重民宅火警 客廳家具焚燬
今彩539中頭獎 撐3個月才領
北市仁愛路路平專案9月底完工
立院12日開議 江宜樺報告備詢
新台幣中午升5.6分
百女星裸照外流 刪照難逃魔爪
警特放榜 水上警察類別暫緩
登記參選 連勝文高喊反攻時刻
李宗瑞案 二審判79年執行30年
菲機場威脅 仇陸後備軍人涉嫌
派出所長疑吞贊助款 南檢將查
陳寬定敲師鐸 專技人員之光
印刷電路研討會 聚焦中日韓趨勢
警長交接 李沃士盼重執法態度
年底選舉 南檢查29件賄選情資
空服員抗議 華航籲協商解決
母帶孩燒炭輕生 意識清醒送醫
伊波拉疫情 影響外交交流
印度那爛陀大學 8百年後復校
保護農民 韓擬對進口米徵重稅
少林寺徵總監 文字好會英語
貝里斯上半年經濟出現成長
軍方：漢光實彈以傳統火炮為主
新林口電廠機組 105年商轉
瓦林卡飛身救球 撲進美網8強
拒看表演 遏止鯨豚家庭遭捕殺
警員緝盜中槍 受害業者盼嘉獎
開頭彩 高市彩券行喜上眉梢
新台幣匯率午盤升5.6分
國道死亡事故 5成沒繫安全帶
捷報 瑞昱獲Google平板訂單
江蘇長電併星科金朋 機會小
IEK看穿戴裝置 明年成長見頂
泰國36%男子為早洩所苦
瓜地馬拉與墨西哥貿易關係熱絡
艾薩蘭卡美網險晉級 大讚對手
胡志強完成登記 要贏得選舉
政院：立監督條例審服貿可並行
遷一殯政策 連勝文將充分溝通
美媒：外界憂政改衝擊香港地位
謝淑薇：表現不佳拖累搭檔
范榮玉恩師 運動教練首敲師鐸
駭客：握有珍妮佛勞倫斯性愛片
軍警消入祀忠烈祠 辦法擬放寬
中秋燒烤 多蔬果遠離癌威脅
詹正田接任紡拓會董座
蘋果iCloud遭駭 蘋果派慘綠
李宗瑞改重判 被害人律師肯定
投保受理黑松等內線案委任求償
北市食材登錄平台 增伴手禮區
促合作 福田康夫邀佐科威訪日
壽險業推微型保單 50萬戶受惠
好萊塢豔照門 趨勢：個別事件
身障藝術發展 楊玉欣提訴求
台股收盤跌113.34點
駭客疑狂猜密碼 A咖裸照被看光
媒體報要大贏 朱立倫：壓力大
台鐵東澳貨車意外 駕駛頭部傷
派出所新廳舍動土 太平新亮點
軟銀機器人 明夏在美開賣
東沙巡禮體驗營 學子興奮
北區國稅局辦路跑 紀政相挺
被遺忘的戰場 遠征軍解密
強盜案嫌涉槍毒 駁火拒捕落網
9月台指期跌118點
黑龍江延壽看守所 3人犯越獄
9月電子期 金融期都跌
童仲彥質詢惹議 連柯盼理性
台北股市跌113.34點
林中森訪陸 4日再會陳德銘
口舌之禍 南市選委會組長道歉
花蓮文旦推品牌 拓展市場
周永康家族 大賺奧迪壟斷暴利
電子股領跌 台股重挫113點
三星在台推新機 首搭金屬邊框
陸指責英國 干涉香港政治糾紛
登記參選 宜綠營同搭龍舟造勢
香港放寬乘客機上使用電子器材
員警重傷 胡志強：救命第一
龍頭廠晶電喊淡 LED家族重挫
軍中樂園拍攝風波鈕承澤再道歉
燒錄盜版光碟出租 業者送辦
中一中學生上吊 搶救送醫無礙
台灣大WiFi服務 深耕宜蘭
陳威仁：消防員會續協助救貓狗
撥110稱要殺人 男被訴
李宗瑞案二審 賠2745萬執行30年
學者倡台灣爭取跨國試驗助生技
三大法人賣超台股41億元
軍中樂園 釜山影展開幕片
月餅型錄 4成資訊不利消費者
桃園地景節 交通全攻略
宏達電專賣店 推VIP服務
小天萬茜激情戲 拍完尷尬不語
集滿101大咖裸照 駭客一次曝光
李聰祥棄黨提名 參選苗縣議員
聯結車大貨車追撞 國道回堵
普悠瑪專案列車 11日起加開
中秋搭貓纜 隱藏版觀景點賞月
新莊國際創新園區 招商簽約
日學生問大陸問題 莫迪低調談
精油誇大療效 業者進口商皆罰
手繪紙傘桐花 設計T恤獲獎
陳威仁訪消訓中心 勉學員精進
掃毒 竹縣警破湖口大麻園
台灣之星4G廣告報捷
陸電影市場火熱 前8月近千億
虎頭蜂窩落門前 女消火攻解圍
轉運站中秋輸運 部分站外下客
職優計畫 木柵高工引進3D列印
亞洲會展產業論壇 17日登場
Happy Go卡年底可在陸集點
本土快篩技術 測戴奧辛快6倍
東華理工大學前校長 遭雙開
派出所長疑吞贊助款 調職調查
彭建源害5命 今年首名死囚
新台幣收貶 1分
關懷獨居老人 恆基送月餅到家
設流動賭場 再暴力恐嚇贏錢者
港11大專院校 預計月中罷課
朱立倫完成登記 盼繼續加油
專收青少年作歹 警搗破送法辦
登革熱單週新高 增233例
華視帶頭衝 亞運轉播不落空
團協爭議 校長盼縣長當雇主
防工業區土地炒作 土銀下重手
F-永冠：今年成長率15%
台灣民俗燈會 十一長假躍北京
新疆發獎金 鼓勵與漢族通婚
大學生生命之旅 宣導動物保護
台積電：半導體未來有三大挑戰
任意堆置廢水污泥 桃縣開罰
入祀忠烈祠 6氣爆警消哀榮
歌劇魅影神秘服裝 後台大公開
APEC邀請函 外交部循例辦理
台壽獵不動產 商旅優於商辦
言行失當 南市選委會組長申誡
印尼老虎瘦成貓 梅拉尼走了
國人醫療險多 留意失能風險
除蜂利器 屏東消防隊造噴火槍
蒙特婁影展 日女星吉永獲獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
美商憂不受歡迎 影響在陸投資
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
ASML：2016年EUV量產
去年政治獻金收入 綠是藍4.7倍
美網耐久戰 錦織圭勝出晉8強
電力故障 台鐵列車卡板橋樹林
基隆選情 藍綠三強競逐
台鐵樹林跳電 東西線列車暫停
無私奉獻 桃園表彰醫療志工
朱立倫完成競選登記 市政優先
阿里山公路落石 預警封閉
菲城新律法 機車禁兩男雙乘
中秋烤肉 急診腹瀉增3成
南華學生訪花東 宣導動保觀念
蒲亭警告歐盟：兩週可拿下基輔
嘉市長選舉 陳以真涂醒哲登記
傅(山昆)萁登記參選 妻子未現身
看土星得趁早 錯過再等7個月
樹林電車線掉落 東西線無電流
氣爆重建 自救會盼因禍得福
王躍霖延後報到 體育署同意
土城區槍擊案 蕭姓嫌疑人投案
堆置廢水污泥傳惡臭 桃縣開罰
超商預購月餅 新北抽查把關
逆齡美魔女選美 台鹽網路票選
時隔近百年 日晉美網男單8強
夜市美食創新 香香雞搭蔬果吧
倉管漏洞 走私制式手槍遭逮
觀賞魚年產12億元 添3款新魚
關懷資深藝人 齊聚餐會過中秋
砂石車追撞起火 駕駛驚逃輕傷
彭建源判死 第48名死囚
數據報喜 張老師樂觀看台股
3日高氣壓影響 大雨發生機率高
黃景泰違紀否 藍：由地方呈報
6百坪米龍在彰化 11月現身
采盟喜憨兒合作 桃機飄月餅香
黃景泰自比曹操 謝立功質疑
謝謝你們 邱鏡淳首波文宣開打
菲總統彈劾狀 眾院委員會駁回
漏洞引來駭客 蘋果未保證安全
巴黎遊客續增 當局規劃新景點
殺死女友爺爺 男大生判無期
台鐵搶修 恢復單線雙向通車
台幣貶1分 收29.978元
李述德領軍赴英 推銷台資本市場
大鵬灣無障礙旅遊 受肯定
公益賽 陳義信嗆聲連霸MVP
第4季人力需求 3年同期新高
港龍旅客將可全程使用電子器材
張盛和：房地合一思考排富可能
情境輔導 輔導長猥褻女兵
歐盟新外交首長 升高對俄制裁
開學禮分男女 法國小城挨批
老婦思亡夫 北市助冠夫姓圓夢
反菸籃球公益賽 蕭敬騰領軍
台積電助重建 盼喚回災區商機
爭連任 黃健庭：最後一次選舉
買飲料趁亂騙錢 店家公布影像
中市強盜犯嫌全盤否認 警送辦
中市登記 藍綠參選人各出奇招
中市托嬰中心 助弱勢家庭幼兒
詩酒文化節 義賣助氣爆災區
剛果伊波拉疫情 已知至少31死
嘉義縣議員選舉 23人已登記
港爭民主普選 馬：台關心支持
蝴蝶機飛往歐洲 宏達電有信心
戴耀廷坦承 占中支持力量減弱
行銷基隆美食 謝立功推APP
大清水斷崖落海 男救起已身亡
雲端洩密？ HTC重視產品資安
自走車競速賽 27日台南拚戰
失智症病患增 花蓮推多元照護
安全城市調查 嘉市獲全國第一
警員緝盜中槍 內政部長探視
馬：中常會以黨輔政符民主憲政
滬股連3揚 攀15個月新高
石化氣爆再添1死 累積32人喪生
福喜事件後 麥當勞調食安策略
屏東縣警察局 新舊任局長交接
永旺信用卡弊案 前總經理起訴
幸福新竹 許明財爭取連任允諾
二審重判 李宗瑞辯合意性交
鴻海看好數位簽名辨識 入股投資
總統明祭遠征軍英靈 史上首次
新舊機種交接 勝華8月營收減
華隆自救會 要勞動部代位求償
一隻鳥闖禍 台鐵搶修電車線
弘光英語訓練班 學生多益升級
近三期統一發票六獎增開2組
火車也怕鳥擊 近萬乘客延誤
寶齡腎病新藥 3年內攻陸
金門抽驗中秋節食品 都符規定
日登革熱增 疾管署函旅行公會
鄧白氏頒獎 副總統盛讚菁英
山西官員遭調查 一週內被免職
別只怪雲端 懶人密碼超危險
網址取代實體地 經濟部有意見
炸彈案涉仇陸 菲：個別事件
炸彈案涉仇陸 陸籲菲保護華人
法國查失業者 是否認真找工作
植物園日式宿舍修復 並辦展覽
員警受傷 林佳龍盼早日康復
幸福吊車尾 胡陣營：不能盡信
許願白柚樹 蘇治芬繫掛祈福卡
藍綠兩黨參選人 登記拚屏市長
台提新倡議 納入APEC部長宣言
台灣式服務 雞排在大陸闖名號
蠟燭藏毒走私 2男遭訴
廣大興案 菲方11月開預審庭
女子搭捷運疑似持刀 警方帶回
WiMAX業者 擬赴NCC抗議
飛來鳥禍 台鐵樹林到板橋搶通
智慧水杯 李嘉誠的投資新歡
選市長拚議員 高市選委會熱鬧
女乘客帶刀上捷運 警帶走處理
菲前外交官 肯定王樂生功勞
橙的估明年上半年申請上櫃
吳志揚鄭文燦 登記拚市長勝選
陸設兩岸發展研究院 郭董欣慰
員工分紅緩課 財經兩部求共識
馬航罹難者 第3批遺體運回
林滄敏4日登記 提規劃建設彰化
巴西倒頭男 扭轉命運鼓舞人心
百名華隆成員 北車月台抗議
日本傳軍中霸凌 施暴上司法辦
高鐵新竹站置地廣場 全數標脫
瑞信論壇登場 聚焦科技業景氣
林郁方：萬劍彈預計105年服役
萬病肥胖起 脂肪堆積傷肝爆肝
保險打亞洲盃 法規擬再鬆綁
留住蘇格蘭 英政府沒法度
印度走私新招 黃金藏航廈廁所
香港政改案 大陸盼台灣尊重
降低吸菸率 南韓香菸漲價
亞太大會 安排首長騎車遊台北
台鐵鳥擊誤萬人 蛇也曾闖禍
北韓參加亞運 選手6批到南韓
嫌車開太慢 男持槍恐嚇
裘莉甜嫁小布 孩子塗鴉縫婚紗
飛來鳥禍 電車線今年5度出包
HBO影集詭戀 紀培慧表現亮眼
幸福城市調查 桃園施政力奪冠
郭美美事件 紅會滅火隊長去職
今彩539開獎
大樂透開獎
朱立倫低調登記 受訪現端倪
華隆自救會：政府不解決就臥軌
泰軍方施壓 人權團體活動取消
東電短發津貼 員工嗆錢拿來
發非籌資型DR 台股效益增
遊覽車資訊揭露 業者憂搶訂
銀行代墊微型保費 未限制
普格遭求償百餘萬元
大眾運輸優惠票 溝通改善
秋節賞月 低壓是否成颱未定
搜尋馬航 大馬陸澳統一發言
青奧會 李克強疑遭雷射筆照射
陸反壟斷 汽車保險業開罰數億
郵政捐款做公益 送Janet手工皂
參選人出奇招 辣妹兵團搶鏡
兩週拿下基輔 俄駁斥斷章取義
東南亞首座 星地下儲油庫開幕
茉格里尼 勾勒歐盟新世代外交
港爭民主普選 蔡蘇表關心
柯文哲文化政策 解決分配不均
台德經合會議 10日柏林舉行
杜紫軍盼貨貿勿慢中韓FTA半年
英相要空襲伊拉克 民眾說不
蝴蝶機登台開賣 排隊人潮爆
今彩539 頭獎 1注中獎
烏克蘭衝突 北約應對選項有限
疑心衰竭 蘇南成病逝
大樂透頭獎槓龜
APEC能源部長會 聚焦低碳綠能
暴雨洪水 陸逾5千萬人受災
日小行星探測器 預計年底升空
好萊塢女星裸照外流 FBI查
德國城鄉差距 大城市窮人多
連勝文等20人登記 拚入主縣市
惡父性侵女兒 重判10年半
林永樂主持全美區域工作會報
國防部：呂世渙適入祀忠烈祠
民調上揚 蘇格蘭獨立不是夢
秋祭 孫立人劉放吾後代與祭
國手郭嚴文 滿貫砲轟郭泓志
安倍改組黨政人事 重用親中派
裸照別放電腦 英諧星推文挨轟
經長：陸曾憂貨貿談了也是白談
駐菲處要求菲保護台商僑胞安全
貝佐斯出招 更換華郵發行人
經長：中日韓FTA影響待評估
國慶煙火照常舉行 5千萬減至9百萬
漢光30號演習 首次徵用民航機
台彩中秋加碼 總額4.3億元
登記第2天 8人登記選直轄市長
從政風格獨特 蘇南成令人難忘
懲美攻擊 伊斯蘭國再斬美記者
王牌律師：別用iCloud和智慧機
蔡英文陪同林右昌登記參選 高喊「我愛基隆」
9月3日 國內各大報頭條
放下包袱 台灣就是我的家
何信雲端去微軟化 為企業打造性價比高解決方案
第2名美國記者 被伊斯蘭國斬首
緬甸選美冠軍反控選美會「不道歉就不還桂冠」
鄭永金、黃景泰脫黨參選 蔡仁堅提假處分
中國高調紀念抗戰勝利 習近平等7常委獻花
游錫堃搭公車登記 蔡英文造勢
張志軍訪美 公開回應張顯耀案
馬英九軍人節 首次遙祭中國遠征軍
王世堅遭爆帶女去飯店 道歉、停止競選活動
用愛解凍「旦」願平安 郵局邀您一起關懷弱勢
中秋節連續假期間 郵政快捷郵件照常投遞
航海人員測驗登場 臺北、高雄2考區同時舉行
美國3名遭朝鮮扣押公民 要求政府解救
敬老孝親關懷長者 法鼓山佛化祝壽9/7起展開
教部林思伶政務次長參加彰化縣友善校園週活動
兩岸關係有自我調適功能！
全民記取高雄氣爆事件慘重教訓
彭定康批英政府 道義上應聲援香港
大眾運輸 優待票售票情形
凡事康公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
景氣翻揚出貨增 精元今年拚賺2元
證交所舉辦第5場外國上市公司業績說明會
蘋果iPhone 6 科技網站亮相
EASY SHOP內衣 全店買1送1
萬國科技推出 雙系統適用自拍神器
聯合國非政府組織年會落幕 以良心擬定行動議程
中市強盜犯嫌 1收押3交保
卜睿哲：中共懼港普選動搖統治
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貝佐斯改造華郵 迎向數位時化
跟拍法總統女友 八卦雜誌挨罰
伊斯蘭國錄影帶 再斬首美記者
經長：兩岸貨貿談判10日登場
美記者遭斬錄影帶 美查真實性
伊斯蘭國新錄影帶 英首相譴責
美記者遭斬錄影帶 家屬：知悉
WEF全球競爭力 台灣排名14
歐盟：5日提制俄新方案
伊斯蘭國斬記者 歐蘭德：卑劣
專家建議 每3個月改雲端密碼
華邦電7.72億元 買不動產
京城銀前8月每股純益3.13元
美表態支持香港特首普選
台企銀完成團體協約續約
蘋果稱名人遭駭是針對性攻擊
隱私遭駭 審慎思考數位足跡
創意點子 獲近1億元投資
收銀機發票代客兌獎 明年中截止
德律8月業績 歷史新高
開放原始碼 和信雲端創新服務
WiMAX產業叫苦 今赴NCC抗議
數位內容交流 分享行動趨勢
投顧：新興市場資金9月歸隊
家得寶傳遇駭 客戶資料不保
歐央行加碼寬鬆 推升歐高收債
美股回測 台股受矚目
身障者車輛 104年起適用1輛
排名退 國發會：續推法規鬆綁
巴西總統候選人看聖經尋靈感
全台高溫 山區防午後雷陣雨
競爭加劇 三星與蘋果股價消長
立凱結盟SONY 進軍大陸市場
台股開盤上漲35.16點
國圖漢學講座 台灣音樂作主題
中樞秋祭忠烈 遠征軍後代與祭
蝴蝶機拉貨 宏達電營收回溫
中秋連假 郵政快捷照常投遞
東電未發津貼 福島核廠員工告
發不出去的勳章 將軍一生懸念
趙又廷拍痞子2 受傷裝man
平價義大利麵夯 全家搶分大餅
霍夫曼新作 桃園地景掀追兔潮
美媒：香港普選是北京的惡夢
再斬美記者 IS預告斬英國人
亞太大會登場 談城市治理經驗
習無畏占中 等同宣告不容挑戰
營收回溫 宏達電小漲
曾銘宗：外資仍對台股樂觀
中秋疏運 雙鐵加班車
中秋疏運 國道南下6路段易塞
綠色電子產品 蘋果表現最好
汽車傳動廠和大除權息早盤走高
竊嫌桃紅衣服搶眼 警攔查賓果
韓外匯存底3675.3億美元
國慶假期 114越人車禍身亡
張志軍訪美 晤美副卿勃恩斯
淡海輕軌開工 實現三環三線
張志軍：兩岸不因個別事件停滯
新台幣兌美元早盤開貶走升
記者遭斬 美增350人駐伊護外館
王世堅道歉 不再主動競選
第三方支付專法 保留開放彈性
張志軍訪華府後 赴紐約會僑社
卓士昭：兩岸貨貿協商如期舉行
澳洲第2季經濟擴張腳步減緩
最後深入戰區 美記者遭俘斬首
港占中發起人：將有一萬人參加
金融回神 台股重回9400
又爆開房間 王世堅暫停競選
慶體育節 彭政閔獲特殊貢獻獎
陸8月非製造業PMI54.4% 微升
疑主機不穩 輸中選會資料卡卡
中山高汐五段車禍 警消搶救
中樞秋祭 馬總統觀影悼英靈
中秋節上班 徵勞工同意薪加倍
陸行之：系統級封裝需求增加
連勝文：柯的說法是只為選舉
新北稽查幼童車 突檢1/4違規
民團盼基本工資審議機制入法
股票期貨標的轉控股 可繼續上市
抽驗烤肉架 無重金屬移轉
電子產品污染 成等比級數攀升
自貿區將屆週年 加大宣傳力道
模擬敵軍虐囚 南韓2士官身亡
安倍改組 料攬政敵並增女閣員
桃園地景節 掃場全攻略
卓士昭：半導體展具重要指標
賴清德登記 盼黨籍議員全上
日月光：下半年逐季成長
王世堅婚外情 8年後同一人
大學生省班費 做月餅送弱勢
本土語言貢獻獎 歡迎推薦人選
法鼓山佛化祝壽 邀敬老孝親
婦人昏迷車內 巡邏員警救一命
宜蘭冬山推歌仔戲喝好茶
港首富傳將赴北京 料涉政改
宜蘭傳統戲曲節 早鳥優惠開賣
法籍背包客運毒 判刑15年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新竹智慧城市展 三緯秀技術
瓜地馬拉總預算 重教育輕國防
機場飯店 下午茶觀起降
盧超群：記憶體長期審慎樂觀
淡海輕軌動工 BIM監工提升安全
競爭力排名退 經部：分析檢討
證交所首辦集團法說 裕隆亮劍
遊台北 郝龍斌邀外賓做小籠包
林佳龍登記 用政見贏選票
安倍改組黨政人事 施政再出發
量子人工智慧 Google著手研發
仿普悠瑪 台鐵羅東站便當開賣
彰化秋節晚會 謝金燕伴度佳節
機器人世界盃 台科大獲2大獎
蘋果再創高 概念股安心
陸布局半導體 日月光：短空長多
港府戒備 提防中共建政日占中
桃園推環保友購站 創減碳社區
加中高層密會 修補緊繃關係
發展兒福 薩總統夫人盼台協助
新台幣中午升5分
黑橋牌旗魚酥複檢 甲基汞合格
九三軍人節 金門公祭陣亡戰士
前雲南書記白恩培 現職被罷
擅用球員照挨告 電視員工遭訴
台青年大使訪問團訪多倫多
木炭安心認證 一線店家來把關
WiMAX產業抗議 董座下跪
醫師在賴國感染伊波拉 美第3例
外資調升評等 台達電再創天價
體育貢獻獎 彭政閔：當之有愧
老木新花 中山堂變身戲曲中心
烤肉架烤肉檢測重金屬 安全
假求才盜帳戶 警方採防範手段
機車安全帽 15%品質不合格
中市槍擊案 胡志強：6都最低
食品來源流向 追溯追蹤強制錄
爆法總統情史 傳前女友4日出書
政治素人 曾國良參選苗縣長
聘黃鎮台當顧問 職棒工會有意
傳日本1鋼鐵廠發生爆炸
網貼兒少色情影圖 106人遭逮
WiMAX業赴NCC抗議 擬求國賠
夏日爽片變老梗 好萊塢票房爛
秋祭緬甸遠征英靈 遺族肯定
涉偷拍女清涼照 珠寶小開遭訴
新台幣午盤暫升5分
高雄8月房屋移轉量跌18%
瓜地馬拉成立單位 推展外貿
LADIES' CODE車禍恩妃身亡
亞運棒球徵召 工會要求遭擱置
居家空汙危害 28億人健康受損
中市結合5大超商 推安心餐券
安倍內閣改組 可望女閣員5人
印尼預估明年經濟成長5.8%
台股收盤漲 50.63點
日新日鐵住金廠爆炸 傳13傷
遺族：孫立人所做不為進忠烈祠
F-眾達打入日本3大電信供應鏈
魔鬼訓練 韓特種部隊2士官亡
搭機用手機又罵空服員 男遭訴
推休閒漁業 搭娛樂船遊高港
9月台指期漲42點
中市秋祭國殤 胡志強贈慰問金
傳資料卡卡 中選會：已排除
郭建盟參選登記 肉粽家族陪同
燃煤庫存新低 印度供電拉警報
9月電子期 金融期都漲
柯賜海參選花蓮縣長 兒子搶鏡
台股金融點火 價量偏多
旗魚酥檢驗合格 黑橋牌欣慰
涉受賄 吉林省7名官員遭調查
台灣民俗燈會 連勝文站台授旗
嘉市秋祭國殤 黃敏惠主祭
江蘇婦上訪不成 政府樓內自殺
嘉市中秋捐血 目標1萬袋
中市月冠全台晚會 8日登場
捉拿3越獄逃犯 陸警懸賞
凱道辦大腸花論壇 主辦者被訴
增強救災 搜救犬國際評量檢測
台北股市漲50.63點
晉商大會 郭台銘：發展電動車
驗伊波拉落跑 醫護揪人大作戰
李振昌第9局後援 解決2打者
陸遞APEC邀函 符合慣例無降級
隔13年 陸APEC對台規格大不同
網路惡評如潮 蘋果陷祼照危機
考察滬自貿 立委關切台商貸款
專放小額高利貸 男遭查獲送辦
三大法人買超台股59億元
母重病陷困境 國中生助父叫賣
國教院推教改 雲林6校中選
駭裸照惡行大 專家：算性犯罪
愛德萬測試：Q4台灣半導體佳
醫院設愛書人俱樂部 醫護紓壓
台匈簽署農業合作瞭解備忘錄
兄弟爭冠希望 林威助二軍復出
徐弘庭籲王世堅 撤廣告做公益
安倍內閣執政 戰後最長壽
星媒：佐科威上任加強對台經貿
孩子非我的 男發文威脅判9月
郭書瑤再當男聲 不怕被定型
災區重建 高市併解停車問題
桃園魔術師校長 榮獲師鐸獎
戴維斯出征亞運 不樂觀
NCC：大同電信未履行計畫書
高中生募款 幫家扶兒圓夢
慶中秋 鼓勵寒士重新站起
香港政改 董建華籲泛民退一步
李沃士：大膽島設監視系統維安
高啟全：DRAM價溫和起伏
邀王建民打亞運 棒協高度期待
學運致競爭力退 國發會:有影響
王世堅婚外情 緋聞女友父無奈
桃園防制腸病毒 迷宮藏宣導
日關東地區規模5.2地震 無海嘯
謝立功拜票 同理心博感情
又見緋聞 王世堅多矚目言行
婦女呼吸困難 肺動脈高壓作祟
高雄港吊車翻覆 警消搶救
蕭敬騰潑糞案 4男遭訴
勞團抗議 盼立法禁派遣
新台幣收貶 0.8分
艾司摩爾EUV機台出貨台客戶
涉竊廢棄醫院電纜 辯打賭試膽
百度筷搜 可測地溝油
光腳快閃會 名牌鞋免費穿回家
賣淫集團主打大陸妹 移署破獲
新竹中秋月餅抽驗 全數過關
基輔：烏俄總統同意烏東停火
亞太城市大會 馬郝幽默互動
離島居民廣告誇大 立榮遭罰
委國內閣改組 拉米雷斯任外長
菲炸彈未遂案 策劃者身分曝光
中秋暴飲暴食 小心月圓人更圓
青海暴力事件 商店車輛被砸
房東案後首露面 成龍露滄桑
泰人權遭打壓 聯合國嚴重關切
安全紀錄差 日鋼鐵廠事故13傷
日新日鐵住金廠爆炸 傳15傷
伊波拉倖存醫師：原以為快死了
參加亞運 北韓選手直飛南韓
俄烏達成停火 歐股歐元齊揚
IS再斬美記者 美：影片為真
視力模糊 腦下垂體腫瘤壓迫
北市分局長調動 內湖接中正一
高雄港吊車臂落海 無傷亡
桃園社區滾球 7旬長輩精力旺
研調：電視面板需求優於預期
校長室有黑熊 40年前校園明星
中秋謝重傷殘軍 嘉市贈慰問金
WiMAX進退失據 業者難生存
鹿港文武廟旁留針頭 警追來源
高房價雙北 低度使用宅逾18萬
感念救妻 老榮民捐救護車
韓花樣爺爺節目模式版權 賣給NBC
印尼能源部長涉貪 列嫌犯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雙北高CP值路段 適合首購族
鄭永金參選 邱鏡淳：沒新鮮感
利比亞飛機失蹤 恐重演911
談民調 胡志強：把政績做好
圓一個中秋 嘉市陪寒士過節
韓官員：韓陸FTA 年底前有譜
澎高觀光復興 政府祭千萬補助
海基台商秋節活動 馬吳江出席
日新日鐵住金廠爆炸 中鋼密切注意
郝龍斌：中華民國前途全民決定
竹縣分裂 馬英九力挺邱鏡淳
選高市長 楊秋興強調在地使命
皇廚餐飲冰塊 生菌數超標1350倍
俄烏停火 有助台股資金行情
竊嫌跳海游匿躲警 野狗吠現蹤
綠4縣不提名 竹縣挺鄭永金
海峽盃籃賽 兩岸4隊角逐
調查：4成女不滿意性生活
甘藷也能製酒 興大推甘吟釀
大陸奇葩保險 防小三避懷孕
小玉兔逛超市 中秋獻愛植物人
冬衣開賣 成衣廠聚陽營收增溫
歐亞踩線團參訪 嘉義展現實力
小熊漫遊香格里拉 童趣度中秋
雙北空屋逾18萬戶 出租難
醫美健檢來台 陸學生妹賣淫
台商幹部摔傷 後送金門將轉台
法總統戀新歡 舊愛崩潰吞藥
4日鋒面接近 北部局部短暫雨
小男友秦昊求婚 伊能靜願嫁了
江揆核定 明年7月漲基本工資
柯文哲讚蔣經國 綠營有異見
研華搶物聯網商機 籲跨界合作
全球競爭力 菲4年進步最多
阿里山公路落石 預警性封閉
歐巴馬：美國不受IS威脅
富邦與港韓合資 成立影視基金
壟斷晶片 歐盟罰三星等公司
陸媒：一汽50人被查 背後有虎
傳張顯耀擬不起訴 檢調不評論
7萬元買點數援交 男險遭詐騙
美銀行被駭 恐為報復俄遭制裁
漂白豆芽菜販售 南檢起訴3人
台灣民俗燈會 行前會氣氛熱
桃機中秋 外籍常客證加速通關
俄烏達成停火 俄股匯雙漲
大陸央企改革 多數負責人減薪
陶土捏出生命 彭雅美澳洲參賽
澎湖班機延誤 復興：訊號異常
IS再斬美記者 英：影片不假
山區逃逸躲查緝 賊累癱求警揹
藍部分縣市分裂 馬籲團結選贏
涉嫌價格壟斷 歐盟罰三星等廠
中秋夜追逐戀愛樹 浪漫紅毛城
H7N9首現新疆 旅遊疫情警示
挺烏東停火 俄：不屬協議一方
戴維斯不能打亞運 疑韓國作梗
花蓮港爭取自貿港區 積極招商
匯豐陸服務業PMI 17個月新高
台北國際旅展開跑 圓山祭3.7折
矽品處分百慕達南茂 Q3認列
台旅會抽獎 88名陸客免費遊台
蕭敬騰潑糞案 主嫌稱替人出氣
6氣爆警消哀榮 入祀忠烈祠
新疆萬里油氣管 大陸能源動脈
望道號志工訪銘傳國中 互動佳
中秋愛烤肉 台茂會烤吸2千人
苗栗大閘蟹質量佳 10月上市
增加本土語課 吳思華:月底開會
大紅鶴久留台灣 保育團體關注
中科院飛彈試射 台東外海管制
外資8月淨匯出 2.16億美元
北市消防局分隊長 入祀忠烈祠
金融時報：上海自貿區光環漸退
新攻勢 宏?推多款觸控新品
山西新書記亮相 擔憂經濟挑戰
陸委會：新疆列入黃色旅遊警示
台幣貶0.8分 收29.986元
聯電打進國際車用晶片市場
中秋博餅 推狀元公仔與桶餅
涉擄車勒贖 用自己帳戶被逮
泰軍方考慮解除部分地區戒嚴
安倍內閣改組 18閣員5女性
登記第3天 3人登記選直轄市長
兩岸關係穩 陸委會呼應張志軍
歐巴馬：俄烏停火 現在難論斷
IFA登場 華碩智慧錶亮相
金門縣政府助烏坵養殖紫菜
黃國榮：張惠妹未批評場地太小
讚刺青 女不滿遭性騷怒砍運將
田馥甄挑大梁 年底唱進小巨蛋
金門分切澳雜交牛 分析精肉率
搶救人質 英慎思空襲伊拉克
郝柏村：台灣前途全體中國人決定
華郵新舵手：雷根幕僚長萊恩
麵包變金磚 飯店烘焙坊吸金
歸化球員規定 菲國男籃也中招
台南高齡化 黃秀霜提福利政策
缺戴維斯 球評：須先心理建設
金門查獲陸香菇花生 函送裁處
台北機廠存廢 連柯開放討論
富邦集團正式進軍文創產業
美議員籲 對伊斯蘭國更強硬
微笑單車政策 連勝文加碼升級
安倍改組黨政人事 仍重拚經濟
北市解禁 專用垃圾袋可零售
副總統：半導體業穿隧道見曙光
今彩539開獎
朱立倫：淡海輕軌 捷運延伸
吳美紅赴陸 談藥品研發合作
戴維斯不能打亞運 網友酸韓國
拚選縣市長 無黨籍也爭出線
體育推手特別獎 嘉新兆福獲得
澳洲買日潛艦 外媒：或惹惱陸
新光三越美食吸金 業績最給力
林聰賢滿意度第一 藍營不認同
伊斯蘭國英人質 投身救助工作
APEC邀請函 蔡英文籲說清楚
全球競爭力 泰國排名第31
赤瓜礁擴建 共軍南進850公里
意法半導體揭露MEMS新趨勢
操控晶片價格 歐盟罰3家業者
英伊波拉患者治癒出院
減重停滯期 撐過2週體重會降
立委赴陸 擬推金融與服貿脫鉤
漢光實兵操演 總統將登艦校閱
中紀委官網週年 日均八百舉報
反日 中共高調紀念抗戰勝利
2014年度貓熊 大陸向全球徵名
蘇格蘭爭獨立 歐盟官員發警告
財委會登陸 李亞飛陳德銘接待
海外投資 銀行限額門檻擬調降
今彩539 頭獎3注中獎
象老二扳倒犀老大 勝差剩1場
歐巴馬11月訪陸 國安顧問先行
陸：港今非昔比 不必說三道四
IS再斬美記者 美國：不受脅迫
俄烏停火 蒲亭提穩定局勢7計
陸三大電信商首同步賣iPhone 6
華郵：北京維穩損香港經濟地位
紀念抗戰 習近平對日措辭嚴厲
雲端安全惹議 維護資安多注意
宏達電8月營收145億元 大增
女星裸照被盜 蘋果否認安全漏洞
婦向馬總統丟鞋 法官裁定不罰
H7N9發現2例 新疆列入旅遊警示
「基本工資」明年7月調至20,008元 232萬人受益
9月4日 國內各大報頭條
利比亞11客機失蹤 美憂911重演
慶祝桃園升格倒數100天 古華飯店週一泰國菜兩人同行一人免費
全球競爭力 台灣排第14陸第28
台北凱撒八月住房率98.1% 勇奪冠軍
郝柏村: 台灣的前途從來不是台灣人決定
華泰瑞苑墾丁賓館 秋遊SPA輕旅行超值優惠
富商撕票案 謝姓司機泰國落網
第三方支付 開放陸資須互惠
連勝文官網 遭惡意攻擊
第三方支付草案送審 不能溯及既往
證券交易所邀請裕隆集團業績說明會
結盟陸企搶商機 上緯業績看漲
檢調再搜索黃景泰 下午移地檢署
謝源信現身記者會 低頭不語
傳奇品牌跨足豪宅市場 紐約巴卡拉酒店住宅 & 巴卡拉奇幻天頂水晶吊燈 首次在台曝光!!
九一記者節 民視獲頒光明報導獎
美籲俄勿介入烏情勢 以利停火
iPhone6問世 三星有理由畏懼
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄援敘利亞 伊斯蘭國威脅蒲亭
搶蘋果風頭 三星先推新產品
蒲亭揭計畫 促基輔烏叛軍談和
和平盃足球賽 中華負菲將爭銅
LV與愛馬仕停火 包包戰爭落幕
藝人陳鴻宅瓦斯漏氣 幸解危機
蓋達宣布在南亞成立新分支
俄：倡議烏東停火無關地位問題
法國軍艦暫不交貨 俄國無所謂
美慈善組織SIM又1醫師染伊波拉
法國不排除軍事因應伊斯蘭國
柏林電子展新品發表 廠商拚場
伊斯蘭國宗教迫害 法國收難民
投信：新興股市 可望續強
中信金形象廣告 點閱熱烈
三星新穿戴 首款頭戴裝置亮相
三星Note 4登場 雙機齊發
華義減資案重新起算
晶技8月業績 估維持7月水準
業績可報佳音 奇力新創波段高
想減肥 低脂或低澱粉都有效
台灣優良精品 倫敦亮麗出擊
宇瞻福斯電影異業合作
搬遷補償費屬其他所得 報綜所稅
市調：太陽能產品價格 走勢分歧
臉書蘋果網站 用戶一度進不去
美媒：香港已做好全面民主準備
亞馬遜財務長斯庫塔克明年退休
巴西總統選舉 候選人勢均力敵
鋒面接近 北台灣雲增短暫雨
全台紫外線過量 防曬不能少
美防長：大陸俄國追趕科技差距
價穩量縮 台股有望續揚
台股開盤下跌10.59點
唐獎週15日開跑 18日頒獎
法總統舊愛的反擊 登銷售冠軍
伊波拉1週增400死 近2千人不治
青訪團瓜地馬拉交流
嚴查購物店 交長：稅收增10億
青訪團訪聖露西亞 獲媒體重視
災民提國賠 高市收到79件
歐巴馬：俄羅斯威脅歐洲和平
新竹市西大路火警 1人死亡
傳特斯拉選內華達蓋首座電池廠
美8月汽車銷售 克萊斯勒最亮眼
彰縣長選舉 林滄敏：卓規林隨
陸創新一號04衛星 成功發射
IFA前夕 索尼眾機齊發
美網混雙 詹詠然4強止步
交長：馬公將成為國際郵輪母港
建築工人長期吸粉塵 患塵肺病
MP唱情歌 廷廷嘎嘎被磨3天
續追弊案 檢再約談黃景泰
台青年大使訪團 多倫多掀台風
謝立功5日登記 李鴻源助陣
軍歌響印尼 台僑胞歡慶軍人節
彰縣長選舉 柯呈枋5日表態
瓜國副總統見青訪團 驚豔台灣
新台幣早盤開平走升
台青年大使團與墨國眾議員交流
中化合成火警 分離設備焚毀
反政改 港大學生會提罷課宣言
敦親睦鄰 塔山電廠慰問弱勢
陳寶郎：石化管線有必要公開
巴西基準利率11% 按兵不動
許舒翔退選 雲林藍綠對決
洪慈綪登記參選屏東縣議員
男籃世界盃 美國輕取多明尼加
華東8月封測業績 估單月次高
霍夫曼魅力大 地景現人潮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中秋賞月 警消籲勿施放煙火
張志軍：APEC會王郁琦不難安排
台股走跌 類股普遍走軟
恢復一般交易 基亞漲停
經紀公司採取法律 捍衛李炳憲
耕興8月業績 歷史新高
全斗煥一家藏美國資產被沒收
陸21世紀網主編 新聞敲詐被捕
迎中秋 法鼓山推月光禪體驗
唐獎週暖身 純金獎章首度亮相
美遭斬記者 為一無所有者發聲
調查：上班族最不愛傳統月餅
學童姿勢不良 運動操恢復體態
提升救災技能 北市消辦成果會
張志軍訪美 外交部事前掌握
中秋賞月 中市禁止公園烤肉
人工生殖補助 民團籲檢討
WEF矮化國名 外交部要求改正
山西官場換血 外地3高官入晉
國寶級跳繩教練 獲教育奉獻獎
餿水油混食用油 警追查流向
APEC邀請函 外交部：循例辦理
索尼PS3 500GB降價千元
染指同事孕妻 男判刑定讞
習嗆日 陸學者：正告日右派
尼加拉瓜獲贈日本大米491噸
武裝號召 蓋達南亞設新分支
金門放映3D電影 關懷收容人
新台幣中午升8.8分
迷途小山羌 送訓拚野放
ICSU會員大會 2017台北舉行
貨貿 中油：盼爭取石化品降稅
漁業署：3種冷凍魚產價跌
節能減碳 國考8成無紙化報名
樂園過中秋 門票下殺100元
台匈簽署農業MOU 互惠商機
嘉義往澎湖客輪 機械故障停駛
溫世仁校際賽 覓新服務人才
Fed褐皮書：美國經濟成長穩定
政院通過 第三方支付專法草案
水公司施工 不慎挖破瓦斯管線
富商遭撕票案 主嫌泰國落網
應材：電子束市場5年可倍增
中市潭子運動中心 委外簽約
世衛：伊波拉疫情全球威脅
營建署回應 巢運：避重就輕
回收餿水油 流向全統香豬油
韓起亞汽車再度進軍台灣市場
國民體育日 苗縣推運動嘉年華
美染伊波拉宣教士 述黑暗歷程
立院開議 江揆要首長親自出席
餿水油 高市府疑原料供應問題
KANO再映 永瀨正敏辦攝影展
再度遭約談 黃景泰：配合司法
餿水油偽製食用油 流向知名廠
強改革 李克強出手整頓小金庫
泰警證實 謝源信在清邁落網
第三方支付專法拍板 類股走揚
新台幣匯率午升8.8分
正義哥援救路倒 警車當救護車
賣餿水油主嫌 5萬元交保
嘉市正副議長 不再尋求連任
民調：台灣民眾高認同中華民族
鼓勵運動 南投7日辦嘉年華
富商撕票主嫌 離泰赴柬前落網
看石化業 陳寶郎籲提升競爭力
台股收盤跌21.46點
竹市中秋晚會 8日世博館登場
高屏地下油廠 警：規模不小
富商撕票案 謝源信在泰國落網
馬航MH17報告兩週內出爐
總統：美盼合作打造災防中心
台北股市 跌21.46點
中化生火警 估損失200萬元
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9月電子期 金融期都跌
第三方支付 估5到10家申請
江揆：助企業增利潤 分享勞工
世界七爛尾樓 陸仙境樂園上榜
中美洲競爭力有進步
紐約男女慾望調查千奇百怪
斗南車站特區鬆綁 引觀光人文
數位學習App 三方合作
宣教士返台東 盼見失聯乾兒子
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世界豆漿大王 李家判賠2千萬
中秋連假 嘉市接力辦晚會同歡
台股守住9400 季線整理
富商撕票主嫌落網 疑點待釐清
富商綁架案 警：主嫌熟悉泰國
千載難逢 美6位國務卿聚首
西瓜汁1杯250元 北市限期改善
國票金前8月EPS 0.52元
測謊達人成立首家民間測謊公司
三大法人買超台股6億元
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許聖梅遭潑漆案 3男遭起訴
法男刁曼島浮潛失蹤
江揆籲政府民間推動社會企業
蘇英孝：台股Q4區間震盪
南韓歡迎北韓啦啦隊參加亞運
加強聯合戰力 組韓美聯合師
富商撕票主嫌落網 警：待證實
汪曉青作品留駐捷克攝影博物館
富商撕票案 謝源信稱一人所為
過中秋 圓仔和黑熊玩柚子
崇越隼鷹慶功宴 高喊進軍職棒
採購回收油 檢警疑廠商知情
房市聖嬰 淡旺季反常
心臟破洞 手術縫合救命
香港恢復自大陸進口活家禽
政策改革蠶食 特招鐵板鬆動
富商撕票案主嫌落網 有助辦案
北市議員選戰 民進黨聯合競選
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多元入學 教長盼建北續辦特招
新光金加強交叉行銷 拓財管部隊
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中秋節 全台主題樂園搶好康
宸鴻8月合併營收 月減0.8%
亞運 蔡文誠周柏臣補助中華隊
桃園地景節 涼風吹月兔
稽查全統香豬油 新北封存
涉使用餿水油 強冠：啟動回收
食安問題再現 混雜油恐製糕餅
中秋前夕 職棒球團拚烤肉商機
強冠公司副總 20萬元交保
許聖梅論是非 3男怒潑漆遭訴
大變革 陸大學聯考不分文理科
房市下滑 裕隆憂影響明年車市
APEC中小企業部長會議5日登場
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新台幣收升 1.4分
總統秋節勞軍 勉駐守澎湖官兵
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8月CPI 近18個月高
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查洩密案 北檢再傳張顯耀
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中秋夜遊白石湖 吊橋賞明月
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雙屍案二審 謝依涵判死刑
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大億科轉型 跨入汽車零組件
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食藥署長：味全強冠罪無可恕
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金融業加入區域整合 TPP較快
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柯呈枋選立委 彰縣藍營不分裂
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聲押黃景泰 法院裁示程序合法
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台南追餿水油 3小學用味全肉鬆
新東陽聲明 油品安全無虞
張麗善登記選縣長 展現人氣
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全統香豬油 五花馬水餃店中招
台東餿水油 流入夜市和羊肉店
秋節團聚 南韓促北韓會談
韓發現寄恐嚇包裹給韓國防部長
追餿水油品 賣場餅舖急下架
餿水油流向 高市兵分多路追查
黑心油延燒 台糖受連累
特斯拉電池廠外觀唯美骨子實際
新北：營養午餐沒用全統香豬油
狂犬疫苗施打不足 須補強
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好帝一：牛頭牌沙茶醬沒香豬油
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專家：美英回應反常恐不利泛民
過半澳洲人 視陸為經濟威脅
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追餿油 中市查15不合格業者
餿水油流向複雜 教部難追查
16校用全統耐炸油 北市停用
美將MetLife列太大不能倒名單
餿水油事件 李鵠餅店喊冤
3業者賣全統油 南投追流向
牛頭牌中招 沙茶醬市場第一
餿水油 奇美肉包水餃中鏢
張志軍訪紐約智庫 邀台僑餐敘
追餿油 中市15家不合格
陸網貸平台 暴露壞帳風險升高
陸省部級換血 新官多異地調任
販售問題油 最高可罰5000萬
新台幣匯率午盤暫升3.7分
高溫炎熱 新竹37度
五花馬：8月起未用強冠油品
港府關注 餿水油食品是否流入
火山熔岩 進逼夏威夷偏鄉居民
衛局查黑心油通路 遭商家反彈
尖點Q3近滿載 營收拚新高
五花馬：願負責 公司也受害
反對民營化 中油工會：先辯論
餿水油 盛香珍：第一時間下架
雲林追問題油 檢調查2廠商
葉匡時：BRT是非常好的示範
專利訴訟 雃博與瑞思邁和解
食藥署研判豬油漲 混油降成本
經部清查餿水油產品有無GMP
穩定中秋物價 農產品增量供應
台股收盤跌20.95點
爭取連任 竹縣邱鏡淳登記參選
吃了餿水油怎麼辦 喝水助代謝
謝依涵仍判死 家屬：罪有應得
美不涉馬習會 樂見兩岸友好
台北股市跌20.95點
德消費展 科技股多頭氣盛
9月台指期跌17點
嘉市查扣全統香豬油 業者喊冤
傳蘋果曲面iWatch 可無線充電
富商撕票案 主嫌晚間遣返歸案
香豬油桃園大盤 9成流市面
財相放話 日準備擴大刺激力度
台商研討會 馬英九與會交流
9月電子期跌 金融期漲
柯震東尿檢呈陰性 檢警不證實
蔡啟塔選花蓮縣長 推花東郡
9400失而復得 台股週線小黑
柯文哲登記參選 太太媽媽陪同
屢犯食品廠 蔡錦隆擬修法嚴懲
板橋警協尋 無名屍終能送返家
隱形眼鏡雙雄 麥格理調升評等
食藥署名單 美而美稱誤植
陳文茜堅持理想 節目喜迎十年
4G大車拼 業者手機補貼加碼
國台辦考察昆山台商 籲重工安
山西前組織部長任人社部副部長
台灣一鄉一特產 宏國複製經驗
華航紐約恢復直飛 早鳥促銷
玉珍齋家族開店 問題豬油剩15桶
中市槍戰警中彈 警局：檢討
南韓影片暗殺 全智賢演出
三星首推商業平板 IFA亮相
張花冠登記 眾人呼凍蒜
傳張志軍會台僑 僑委會了解中
連：柯做法不一 選民眼睛雪亮
專家：餿水油不該流入食品鏈
選油小撇步 眼看鼻聞用手搓
餿水油風暴 竹縣賣場自行下架
豔陽下集訓 職棒國手抗時差
餿水油風暴 宜蘭卜肉店也中招
交通部：不考慮增陸客訪台名額
簡素端退選 林明溱：感謝
三大法人買超台股5億元
餿水油風暴 蔡蘇籲政府嚴把關
85℃：3款蔥花麵包下架
餿水油風暴 江揆：嚴懲重罰
波音：大陸或成最大航空市場
中秋節做環保 嘉縣賞月不烤肉
香豬油風波 桃園封存6公噸
三夜市赴瀋陽 展舌尖上的台灣
用到餿水油 花蓮老店擬求償
餿水油事件 監委專案調查
促經貿合作 北市滑鐵盧市簽LOI
19國精彩秀 亞太文化日6日登場
陸政府採購剔除 賽門鐵克低調
大專生巡演 把藝術帶進偏鄉
入韓奈國男子高燒 疑感染伊毒
查全統香豬油 嘉縣查封57桶
青年大使團訪瓜公演圓滿成功
高雄車管處技正涉貪 判16年
消基會：官縱商民輕忽食安屢爆
美芝城中招 不排除提告求償
高雄氣爆 菲台商捐購化消車
談合作尋馬航 澳總理將赴大馬
新台幣收貶 3分
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邱淑媞穿醫師袍 登記選宜縣長
李振昌克三虎 連8戰無失分
陸大學畢業生起薪 低於預期
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餿水油 中市衛生局稽查盛香珍
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8月外匯存底4230.66億美元
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檢方：餿水油若涉刑責 將分案
衛福部修正全統香豬油廠商名單
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黑橋牌香港店受問題油牽連
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
爭連任 林聰賢登記選縣長
大潤發：17支商品下架可退貨
小米手機登陸印尼 又見搶購風
萊爾富：下架6商品
竹縣查營養午餐 國中小全過關
餿水油 85度C：封存退貨
績效獎金縮減 金酒工會反彈
國產砸36億建混凝土一條龍服務
美開發署再捐數千萬美元抗伊毒
大不同 寧夏回族包機麥加朝覲
香豬油流向 高市查通路製造商
矽品擬發ECB 上限5億美元
雙子星案 10月7日審定
星國台油品少 消費者未現恐慌
李遠哲在紐國維多利亞大學演講
商業服務業景氣 連5綠破紀錄
南部2高中職 使用全統香豬油
未使用回鍋油 嘉市張貼證明
沒用餿水油 玉珍齋老舖澄清
餿水油案 朱游籲嚴格把關
蘋果進補 可成8月營收創新高
家樂福下架29商品 可限期退貨
歐盟嚴管餿水油 點油成金
挺國民黨 台商6日成立後援總會
被批為低價用餿水油 味全有話說
亞運成棒 體育署促王躍霖報到
台餿水油風暴 印尼消費者小心
富智康打造二手行動交易平台
新北推紡織洽談會盼創國際商機
進貨千桶餿水油 油蔥業擬求償
英評論港政改案 陸：心態過時
低壓帶北移 6日東半部北部陣雨
中市社福團體學行銷 增競爭力
新台幣兌美元 貶破30元關卡
陸暗黑月餅 巧克力辣牛肉大賣
非自用遊艇海娜芙 提升休憩性
台中查餿水油 封退210桶油
陸童河邊洗手 發現商周青銅劍
防伊波拉 陸海關採更嚴措施
嘉縣148國中小 都用植物油
徵召風波 棒協公開感謝中職
全統香豬油 雲林查封1536公斤
張顯耀請回 檢不排除傳王郁琦
統一超聲明 鮮食自檢安全無虞
餿水油風暴 衛部：無立即傷害
餿水油殃及 南部老店齊聲喊冤
管中閔率團出席全球經濟論壇
淡江大橋全台最寬 109年通車
餿水油風暴 多家油品廠自送驗
歐盟第2季經濟 小幅上揚0.2%
餿水油 台中營養午餐未使用
華為大螢幕新機 IFA亮相
土城槍擊案死者告別式 警蒐證
泰國近期可能繼續維持戒嚴
興勤8月營收 創單月新高
迎中秋 金門軍民淨灘
謝立功提專責單位 剷除問題油
照片顯示 陸戰士參與伊斯蘭國
全聯下架22商品 可退換貨
傅(山昆)萁妻徐榛蔚參選花蓮縣長
餿水油 工研佛晨拒交代流向
涉收賄千萬 黃景泰遭收押
烏東若停火 對俄新制裁可解除
惡劣至極無懺悔 謝依涵仍判死
全家累計下架14商品可退換貨
富商撕票案 主嫌晚間押解返台
迎中秋 金門關懷安養長輩
全統問題油 屏東封存逾8公噸
芝加哥工具機展 台中廠商出席
中油調整燃油計價公式調價基準
旺詮8月營收 歷史單月次高
OK超商下4項商品可退換貨
餿水油風暴擴大 知名廠商皮皮挫
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潘政琮領軍 亞運高球瞄準金牌
餿水油殃國宴小吃 肉圓生喊冤
外資持股債存款占外匯比創新高
立委收黑心油禮盒 嚇到不敢吃
台電淨灘 封存核四熱烈響應
油賣郭烈成 屏檢查進威油流向
無法上谷歌 陸民狀告中國聯通
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開網咖欠稅逾7百萬 男遭管收
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周線收黑 上市市值跌破27兆
烏坵防務 軍方：維持適當兵力
擅賣股權涉貪 前軍情局長起訴
台灣太陽能電池廠8月業績疲軟
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山西官場整頓 大陸政治新常態
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消保處：業者退換貨應從寬從優
台中發電廠淨灘 賞月更怡人
立院將開議 馬盼示範區過關
經長：廠商未落實現場查證制度
屏縣府：避打草驚蛇沒處分油廠
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蚊子館 張博雅籲公布首長姓名
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藍：操作藍綠對決者正是民進黨
九把刀柯震東 深談3小時釋懷
唐鋒炒股案 古董張判8年半
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波士尼亞煤礦坍塌 29礦工獲救
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半年報審核 台灣50成分股不變
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似染中東病毒 菲國虛驚一場
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豐原長春賽 鍾春興後來居上奪冠
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中日韓FTA談判 關稅架構無共識
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經部清查 13GMP產品疑中標
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富商撕票主嫌押返 神情落寞
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台餿水油事件 日專家詫異
西瓜汁1杯250元 店家竟無商業登記
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美就業報告不佳 油價跌
金價漲 美不急升息
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台灣新文創 沒落工藝第2人生
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伊波拉痊癒血清疫苗 世衛點頭
防曬防中暑 午後山區防雷陣雨
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走出食安危機 花蓮金針農求轉型
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加8月份意外流失1萬份工作
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郭烈成家被潑紅漆 丟雞蛋
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攝取有限 餿油健康危害再評估
萊斯北京行 香港議題引關注
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桃園地景藝術節 連假湧人潮
餿油主嫌郭烈成 下午3時羈押庭
露國辦課輔計畫 台灣伸援手
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亞馬遜獲巨額貸款 投資添助力
P2P借貸網站 金管會警戒
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