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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
上海自貿區土地 擬二次開發
被指違法鎖家族墓園 小英澄清
菲國電車出軌 至少31傷
援助庫德族 德考慮提供軍備
護氣爆受災屋 8月底前打完樁
陸客旅遊大調查 67%愛自由行
台幣小貶 收30.065元
行政院：宋餘俠接政院副秘
印媒：ISIL跨全印發展組織
板橋警方：5警攔人非阻載犬
泰厲害美食節 品嚐泰北好風味
台南槽車翻覆 警戒大陣仗
顧環境 蘇花改工程土石搭火車
朱立倫：篩檢治療心臟病學童
馬自達大盜 辯吃安眠藥就想偷
交通部：1至6月軌道運輸 歷年新高
藍：綠切割大陸經濟不切實際
感冒勿輕忽 男罹流感險喪命
高雄14日正常上班上課
聯醫採購涉弊 北市移送偵辦
氣爆箱涵 高市：設計施工不同
13日晚至14日 南部防豪雨
熠熠生金 東大金工技術展
塑毒案 判昱伸賠統一1.3億
偶發性集會遊行擬無須報備
國道計程上路 上半年收入降1.1%
靜宜大學助創業 研發農產入麵
林佳龍再上梨山 凝聚支持者
騎車載狗遭查 警：有其他違規
豪雨 農損2631萬元
桃機跑道 104年展新貌
金沙積水 李沃士指示儘速改善
教宗飛越大陸 問候函成焦點
掏空案遭重判 林蔚山將上訴
中華白有愛 球員相信奇蹟
黃昭雄義賣畫作 捐高雄氣爆
睪丸變硬 25歲男睪丸癌
保險新國十條 分散巨災風險
葉匡時：花東線29車站成亮點
菲地方官員：南海遭陸艦騷擾
中鋼上半年EPS 0.58元
伊毒疫區船隻 斐港口隔離檢驗
新加坡代表處駁斥海峽時報報導
防蒜價崩 強化預防性調控
郝明義金鼎貢獻獎 龍應台頒發
陸汽車反壟斷 BMW被罰800萬
眼淚肚裡吞 羅賓威廉斯很辛苦
鴻海Q2毛利營益淨利3率均升
大陸人民幣存款 7月減近2兆
綠繡眼來築巢 辦公如置身山林
查私菸酒組訪金門 盼強化查緝
台中市鄉親座談 對談兩岸關係
鴻海轉投資陸重慶汽車零部件
游錫(方方土)贊成陸生選淡大學生會長
呂秀蓮發起 台灣和平中立公投
今彩539開獎
華新上半年每股純益0.14元
中市校務評鑑 鼓勵亮點學校
調查：台灣人最愛手機上網
俄援烏 歐盟：需紅十字會認可
無視警告 俄人道車隊駛往烏國
援伊拉克庫德族 法國給軍火
許聖梅遭潑漆 警逮一男涉案
亞洲射箭大獎賽 中華先射1銅
防伊波拉病毒 泰國觀察79人
大橋深槽工程 李沃士盼早規劃
邱文彥：高市府不清楚管線分布
防泄密 上海公務員換加密手機
友達出售竹南廠予隆達
NCC：明年底建立手機資安認證
判決未定 伊拉克總理拒下台
瓊斯盃籃賽 中華藍擊敗約旦
陸7月新增貸款 月減64%
友達擬增資本支出69.92億
麥寮學童健檢 國衛院追蹤調查
中秋送禮 橡木桶威士忌熱銷
金管會：國寶幸福質借金額低
投票支持關係人 宏泰人壽遭罰
尿中硫代二乙酸 許厝學童偏高
泰國擬以刑法懲罰商業代孕
九把刀新戲 凍齡周慧敏點睛
瑞士東部山崩 火車出軌陷深谷
大陸房市持續下探
習近平可望9月第3週訪印度
今彩539 頭獎無人中
涉債市腐敗 發改委前司長被查
奇美材上半年每股賺2.02元
鐵人28號公仔被竊 賊未現身
義證實 1記者在加薩被炸身亡
蔡明亮獲法勳位 升級肯定貢獻
陸逾70縣市取消GDP考核
連勝文見習近平 蔡姚節目激辯
奈國大城拉哥斯 正與伊毒賽跑
管中閔肯定 高仙桂升副主委
美反傾銷稅率 茂迪有望降
八年抗戰 雲南遺跡多
厚實成棒實力 棒協擬辦國際賽
拍板 陸客優質團10/1減購物點
許聖梅遭潑漆 老公出面相救
席琳狄翁宣布取消亞洲演唱會
男疑開槍拒捕 誤傷己警也受傷
隱藏Q 中華藍不想讓憾事重演
不派兵派顧問 美國130多名軍事顧問抵伊
幫外企說話 中國社科院研究員遭解聘
中國公安部：逃亡美國經濟犯有150人
中國今年前7月 房價降幅超一成
金管會:疑國寶涉不法證券交易
名嘴許聖梅遭潑漆 歹徒1被捕1逃逸
8月14日 國內各大報頭條
教宗方濟各訪韓 首爾期待「撫慰」民心
候選人空難身亡 巴西總統選舉陷入混亂
中國取消官員GDP考核 改為脫貧、環保
宋餘俠接副秘書長 高仙桂升副主委
柯建銘關說案 查無實證已結案
斯諾登爆料 美國CIA研發網絡戰新工具
證交所公布七月集中交易市場證券商電子式交易情形
103年第四次航海人員測驗 10/8~10/17受理報名
月圓好食節 劍湖山王子烤肉派對鮮上市
教部大專青年偏鄉藝術工作隊 下鄉播種子
馬總統的「全力」應用在改善制度而非任何個人
教部應重視大學缺額警訊！
漢翔公司民營化有其必要(二)
行政院支持漢翔公司民營化(一)
廣達Q2稅後盈餘40.67億元 匯損1.92億元
到高雄過暑假及中秋 以行動親近高雄 支持高雄
澳洲醫院烏龍 誤發2百患死亡通知
鼎元脫胎換骨 營運持續升溫
復興航空 2014年上半年營收65.2億元
TIPC港口綠色發展研討會歡迎您！
巴西墜機 傳總統候選人身亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊波拉近2千 肯亞列2級警戒
網路高連結 談論自殺需更嚴謹
辛辛那提網賽 盧彥勳晉第3輪
中華電MOD 新套餐搶客
金視獎出爐 凱擘大寬頻獲多獎
房仲：鬼月看屋 議價空間大
中信銀個資管理獲認證
水資源產業獲利可望溫和成長
法人：京元電第3季業績加溫
飛捷上半年EPS達3.27元
MSCI季調 台股成分股無變動
鬼月 新北及北市松山購屋熱
伊危機 英相：參與人道救援
投顧：高收益債供需暫失衡
澳洲電信財報傲人 買回自家股
淡季影響 勁永Q2轉虧
國際緊張升高 歐盟將緊急研商
Q2轉盈 仁寶上半年小賺
茂達Q2淨利 2年高
巴西總統候選人猝死 政壇震驚
法國古堡觀光 看重台灣市場
美股收紅 台股有機會重回季線
成長乏力 思科再砍6千人
巴西總統候選人甘伯斯墜機罹難
席琳狄翁不來了 全心照顧家庭
台學子訪華府 拓經驗展未來
各地雨趨緩 南部續防豪雨
高雄氣爆 榮化管殘存丙烯已空
入學制度公聽會 全國5場
收據歧視用詞 美蘋果遭抗議
東碩上半年勝去年 興櫃獲利王
NBA湖人開幕戰 主場打火箭
專家：英2/3精神病患未獲治療
永遠在第一線 義記者加薩殉職
竹苗花東紫外線危險 加強防曬
聯想Q1獲利佳 擊敗分析師預期
入學制度研修 教育部提4重點
台股開盤漲45.1點
美業餘高球賽 潘政琮晉級32強
Q2財報三率齊揚 鴻海大漲
義記者加薩殉職 教宗默禱
香港調查高露潔牙膏對健康影響
金門火砲操演 民眾見證戰力
基亞董座親上火線 駁不實報導
大園交流道連外 107年完工
放眼亞洲 教宗抵達南韓訪問
Flash後市樂觀 群聯股價揚
基亞：庫藏股不是選項
桃園夜市美食PK 好康開始
總統候選人身亡 震撼巴西股匯
許聖梅遭潑漆 2男稱受指使
島嶼派對 希拉蕊歐巴馬甩歧見
是否競選連任 菲總統願聽民意
哥倫比亞醫療展 台商拓商機
凱瑞：改善美陸合作至關重要
教長：入學制度調整2週後公布
大馬澤合公司贈高雄氣爆賑災款
抽驗登山瓦斯罐 合格
新台幣早盤升6.5分
英特爾併購安華高旗下網路事業
警破大麻工廠 男歌手涉案
Ella演西施 學包檳榔補家用
帶槍喬事情 誤擊老同學送辦
阿根廷黑市披索狂瀉 貶至新低
北市稽查網咖 15家違規
提振經濟 南韓1年多首降息
二免放榜 基北區52人落榜
中職25年 5次假球案沒人坐牢
昔日球星涉假球案 自斷棒球路
編造伊波拉謠言 越網友遭查處
香港盼與北京討論防控伊波拉
和大上半年每股賺1.37元
國際股市助陣 台股測季線反壓
豪華品牌新車滿意度 凌志第一
1111：會審慎蒐集資料
教宗訪南韓 北韓發射3火箭砲彈
加盟資訊不清 萊爾富遭罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
朱立倫：新北學校明年取消特招
人蛇仲介假結婚 雲檢起訴95人
莫拉克5年 27社區重建有成
MSCI台股權重微調 影響不大
陸官方下令 愛國抗日劇強播
游泳來歸 北韓2男子投誠南韓
大馬商工會新龍頭 促台馬交流
教宗方濟各訪韓 朴槿惠親迎
蘇貞昌製療癒影片 為高雄加油
查核高雄管線 經濟部現勘檢測
移民官登門 逃逸外勞狂奔800米
俄千島群島演習 美支持日主權
營運審慎樂觀 國巨創十年新高
新北抽驗鮑魚 2件有抗生素
中鋼除權息小漲 不鏽鋼仍旺
教宗方濟各 向大陸發問候函
入學公聽會 家長團體先互槓
司法等5項特考 16日登場
信用擴張下滑 陸料加強刺激
天使守護 瑞士火車出軌全生還
處理領土爭議 凱瑞提台日案例
開車3百公里 近家門撞牆1死4傷
辛辛那提 盧彥勳扳倒世界第5
小米洩個資 宏達電：遵守法令
貸款受限 新加坡房屋銷售下滑
台南太陽露臉 災民忙整家園
教宗抵首爾前 北韓又搗彈
產業帶就業 連勝文拋觀光政策
控蒜價 多種者得不到獎勵
忠貞商圈魅力行 滇緬好風味
起亞獲教宗青睞 形象大加分
與美簽自貿十年 中美洲檢討
王建民5局失7分 吞第8敗
小型企業雇主工作狂 難得度假
新台幣中午升6.9分
偽造文書假贈地 林鴻堯判刑
韓銀降息 韓元匯率攀兩週高點
近日陰雨 台東2期稻傳蟲害
隆達看好LED照明 擴充產能
仲介爆料日籍男子瘋狂代孕生子
中美洲電力交易倍增仍不敷需求
朱立倫：國教混亂 新北廢特招
美業餘高球賽 潘政琮晉32強
募書獲迴響 彰化縣府頒獎表揚
候鳥計畫 返台青年展成果
貨車撞入池塘 工人救駕駛
新台幣午升6.9分
北市：特招續辦否 應共同決定
中國大媽棄金買股 掀起開戶潮
方濟各到訪 南韓21響禮砲相迎
伊拉克人道危機 UN列最緊急
新北砍特招 教長：地方可自決
氣爆區持續打樁 榮化丙烯清空
天晴 災民忙打掃打樁工程加速
金山電上半年每股賺2.48元
陸大生來台 海邊淨灘街頭擁抱
駁騙局說 基亞不排除告媒體
日本秋田縣知事18日訪華
基亞否認黑道上門恐嚇傳言
高雄登革熱 政院二備金因應
郝龍斌：入學混亂 政院快解決
文旦西岸產地未受雨傷 量價穩
性侵信徒幼女 靈修創辦人重判
陸客優質團限直航 禁港澳轉機
全球資金洗牌 亞太新寵兒
沈榮津率隊 清查高雄石化管線
傳河南要銀行援助經營受困企業
政院修法 偶發集遊擬無需報備
祖父母節 阿公阿嬤溫馨聚餐
瞄準來台客 電信業推WiFun
海底街景 在家如置身海洋世界
三星重押 洋華越南廠受惠
總統：沒必要放棄對大陸貿易
被控圖利 侯勝茂不起訴
日大銀行囤現金 刺激借貸難
台股收盤跌0.7點
高雄工業管線稽查 3個月內完成
柯建銘案簽結 王：往事不再提
柯營抹紅 連勝文：惡人參政
高雄善款支用 江揆促公布
國道貨車翻覆 遊覽車險撞上
環署監測車 為高雄空品把關
釋前嫌 美越加強軍事關係
台北股市開高收平 跌0.7點
高雄淹水 陳菊歸咎氣爆
國教問題 政院：教育部先討論
飛官謝蕓梃 可望成首名女雷虎
胡志強：推廣媽祖文化給年輕人
聯想兩大併購案 等美點頭
台股狹幅震盪 電子強
農民捐農產加工品 濟助植物人
MSCI調權重 玉山金升幅最大
北市房價M化 新北桃園緩漲
越南鬆綁 本國人賭博解禁
台灣大衝新創財 營收拚25億
印度捷達航空驚降五千呎
8月台指期漲19點
加工處15日徵才 月薪38K
國考有疑義 1%試題更正答案
廣達上半年EPS 2.27元 年增3%
12大超瞎求助 外交部也沒轍
8月電子金融期齊漲
砍特招新北開第一槍 考驗北市
機車雙匪 專搶行人和單車族
廣達Q2罕見匯損1.92億元
祖克柏潑冰水做慈善 點名蓋茲
林來瘋製片 開拍台棒球紀錄片
中研院前技正涉弊 檢調搜索
疑朋友惡作劇 住處鐵門掛蟒蛇
成棒國家隊組訓 盼循8搶3模式
江揆：公建預算執行率逾9成
江揆：商討合宜石化業發展策略
MLB球團有異見 經典賽恐停辦
毒品加咖啡 誘害未成年人
檢傳埋管線廠商 稱當時無箱涵
揚智：Q3需求升溫 競爭加劇
車翻路上人消失 男模疑酒駕
企業永續 曾銘宗提 3重要因素
中研院空調採購傳弊 約談官商
三大法人賣超台股17.08億元
雜貨店火警又添1魂 3死1傷
水利署：苗縣府有通霄用水方案
泰免簽證費 復興推機加酒優惠
華航飛紐西蘭基督城 12月開航
路面不平引民怨 中市允重鋪
陳俊聖：宏?手機泰國成長可期
小馬青少棒世界賽 中華獲亞軍
龍眼烘焙窯博物館 東山揭幕
南昌房市限購令 全面取消
陸官員落馬 題字署名多遭除
美學者：台灣應解除企業束縛
兩岸挑戰泳渡台灣海峽 延期
部長整飭印航 空姐取代空媽
環團海岸主張 桃縣府：非良策
管制槽車 高市將限縮路段時段
金門隱密賭場 警扮農夫破獲
女子久咳不癒 肺部長腫瘤
伊斯蘭國印尼主席遭逮後獲釋
錢韋杉封弟 主播界王力宏
退輔會：轉投資經理人未領雙薪
錢塘鬼王潮 交通堵塞多人傷
內政部：無設防災總署絕對必要
竹崎鄉長參選人 泛綠擲筊決定
管線圖資正確性 北市首度檢核
民團聲援慰安婦 籲日道歉賠償
建商抽地下水再利用 中市領先
廣達NB下半年出貨明顯成長
蘭友總會新鮮人 16日稻田辦桌
普悠瑪基隆撞死人 鐵警調查中
大士爺祭踩街 學童響應傳承
新台幣收升2分
南投採礦涉水源區 環團籲撤銷
宜蘭童玩節 第40萬遊客誕生
公公併 華南金：尊重民股意見
教宗問候大陸 前外交官：禮儀
尿液檢測超標 台塑：做法待商榷
台灣大4G戶 10天成長4萬
抹紅若無證據 連營要求柯道歉
華南金總行年底遷 租金收益增
中美大國關係 凱瑞籲擴大合作
吳志揚訪欣興電 讚譽核心價值
高市假扣押榮化 許勝雄：6輸
對流旺盛 屏東防大雨
德經濟2年來首度萎縮 風險增
MSCI權重 台股再遭雙降
工總提勞工建言 勞團抗議
重陽橋機車引道 加大轉彎半徑
普悠瑪死傷事故 影響3千乘客
基北免試續招 已錄取仍可報名
攻物聯網 台灣大盼與鴻海攜手
陳菊：氣爆捐款公開並組管委會
氣球展助高雄災民 門票捐愛心
全球慰安婦日 菲阿嬤泣討公道
高市：明年不再辦考試分發特招
瓊斯盃籃賽 中華白不敵美國
野村首次在台發行國際債券
朱立倫：與郝有改革共識
巴克萊：央行第4季升息半碼
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
除2所學校 桃園明年不辦特招
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
新北不辦特招 吳思華樂觀其成
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
酒後騎車欲探病 摔車送醫法辦
救過4千輛車 汽修達人找徒弟
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
民眾遊瑞士被竊 外交部籲注意
疑氣爆人禍 高市議長要調通聯
對立內耗 許勝雄：業界憂心
張家祝請辭 經部同仁留言感念
中一中模聯 百餘學生英語上陣
公館慢行徒步區 歡迎街頭藝人
尋找幸福角 斗六營造魅力點
嘉市青少年鬥牛 尬球不尬車
烏東叛軍領袖宣布辭職
榮化旗下榮科擬終止興櫃買賣
小米洩個資 華為：嚴格把關
毒品偽裝咖啡包 警逮17嫌
公園吸K菸 國中生也加入
銓敘部：勿刪赴陸定居領一次退
標售國寶幸福 賠付千億不正確
採購爭議 鑫晶鑽獲判返還7.28億
疑染伊波拉 星隔離奈及利亞婦
新北市一試招生 解家長疑慮
大賽將臨 曾雅妮期待又緊張
達文西手術切癌 東部首刀
核三核安演練 加演管線破裂
糖尿病逆襲 誤餐族銀髮族當心
辜仲諒紅火案 最高院發回更審
千呼萬喚 華航B777紅梅揚姿現身
台南擬續特招 盼會考一試兩用
華為榮耀3C 4G版登台
學者：台太陽花經驗未必適用港
林百里看機器人 人機介面難
探氣爆傷患 Selina打氣
加速打樁 台積電大陸工程相助
北市：中央應全面檢討升學制度
南韓仁川亞運 北韓352人參加
不放就不放 深圳嚴守住房限購
台灣精品 菲國市場試水溫
蘋果iCloud陸數據轉存中國電信
四川石渠藏民抗議 遭武力鎮壓
本土社團再籲 讓扁居家治療
氣爆重建 中央補助估逾15億
陸學者：中梵有障礙 建交尚早
莫迪將訪 印日尋求核協議突破
蘇花公路對撞 自小客駕駛命危
西安老太太藉3D列印換膝關節
新北不辦特招 連營：立意良善
星證實 奈國女病患未染伊波拉
寶貝女兒染毒 父親報案掉淚
第2季NAND產值 增5.6%
瓊斯盃國手呂奇旻 右膝將動刀
龍應台：金鼎獎呈現進步精神
中市審定教科書聯合議價減1成
法人估鑫晶鑽下半年業績逐季增
大國成長無力 歐元區復甦停滯
新北不辦 特招恐剩1.5區
許聖梅潑漆案 潑漆男12萬交保
教改爭議 胡志強：先補足缺額
悠遊卡 擬通往香港新加坡
陸網軍攻台 陸委會曾被盯上
楊松弦罹癌 統一獅邀球迷集氣
侵宅又竊車 躲警撞傷女騎士
朝陽科大四省 奪節能院校冠軍
印尼爪哇峇里供電 2年後吃緊
陸客遊湖亡 家屬告業者不起訴
查氣爆現場檢測 檢傳環保人員
變天溪水暴漲 受困情侶獲救
同居男當成員 陣頭為販毒暗語
促銷三星米 公所贈米香龜
台中和平新興梨 搶攻大陸上海
警偵防車自燃 車底卡木箱引起
南投採礦涉水源區 業者否認
郝龍斌：和朱盼集思廣益改缺失
鳥松氣體外洩 環保局忙緝兇
新台幣升2分 收30.045元
全國技能賽 中部職訓選手爭光
石化業往何處 江揆宣示3原則
4G強強滾 電信三雄達45萬戶
內政部：高中教師納緩召對象
教宗：和平是正義的結果
高雄氣爆 大馬華僑再捐440萬
福聚能Q2損逾89億 榮化依比例認
3成5日企 欲減大陸進口食材
涉祥碩案 華碩投資長請辭獲准
氣爆捐款逾30億 高市15日停止勸募
皮膚冒水泡 2紙試快篩病因
大鬥法 澳洲推企業反突襲app
雨災農損3624萬 高雄最傷
紙風車演3場 加入屏東的故事
圖書館大盜 假看書真行竊
教改爭議 中市：建議一試兩用
災區電信優惠 中華電信響應
上市公司全數申報半年報
李嘉誠售資產 估年套現3920億
台聯：高中回歸基測
星國驚傳伊波拉 證實虛驚一場
金門中秋博狀元餅 敲鑼起跑
阿基師規劃退休 不卸主持棒
桃園縣府：明年原則不辦特招
一分錢一分貨 陸客優質團趨嚴
蘇花公路車禍 1死1傷
林口至內壢 9/10夜間主線封閉
金管會促證交所研議基亞條款
精蟲沒活力 試紙一驗便知
國土測繪資料減免收費項目增
韓國新任觀光代表鄭益守到任
台南治水有效 賴請中央視察
總統鼓勵青年 壯遊拓國際觀
悠遊卡擬通港星 儲值仍限1萬
杜紫軍掌經濟部 張家祝推一把
東元上半年每股賺1.18元
黃敏惠星國考察教育文化
吉林重旱 十井九枯
二次免試入學 393人落榜
龍應台：向來嚴肅面對立委質詢
太魯閣白楊步道 15日開放
災區送愛 不動產業出錢出力
漢翔加入空中巴士A320新供應商
董事質設惹議 基亞：陸續解質
永續大台中 胡志強與青年座談
把握機會 陳孝榮獲台灣大續約
榮化上半年每股虧9.2元
皇室珍饈鱘龍魚 遠東百變嚐鮮
國寶幸福 解約金共計1.43億
香港改善伊波拉處理流程
送子鳥資訊網 衛福部中文上線
土雞零售價回穩 每隻350元
在台北拍露西 佛里曼大讚刺激
陸客遊台名額增 全給優質團
修環評準則 環團盼設審查機制
夜市旁發現老婦氣絕 遊客嚇壞
賑災 工總工商協進會募1.19億
電子政務 陸10年首見排名上升
星國台灣食品節 看好台貨魅力
杜紫軍：石化業人工造島是選項
中信金無損 紅火案二審撤銷
嬤拾荒有愛 存百萬捐救護車
今彩539開獎
高雄傑出父親 國策顧問在列
慈湖濕地劃設 鄉親有異音
發展觀光 菲軍方推渡輪南海遊
9/10夜間 機場至內壢主線封閉
伊毒蔓延東非 斐擬撤維和部隊
冷凍速成鹹蛋黃 省時不浪費
陸黨政界避考察採購茅台
先特後免不成 朱立倫取消特招
威力彩開獎
瑞基上櫃 股價小漲1元
南部夜間防雨 馬祖19日前有雨
台泥上半年每股賺1.36元
亞洲射箭大獎賽 中華2銀2銅
傳9犬被咬死 北市動保處澄清
上海自貿監管制度 陸海關跟進
學與人互動 柯文哲將上禮儀課
學童尿液檢測超標 環署有話說
呂政儒25分 中華藍射下伊朗
英國觀光超夯 旅客人數創新高
災後共體時艱 素食餐廳獻愛
倖田來未抵台 16日原味開唱
已錄取報續招 教部盼設但書
美國伊毒實驗藥物送抵賴比瑞亞
高雄二免放榜 錄取率高於一免
融資成本高 陸促落實定向降準
日男找泰女生15子 泰醫師挨告
德債殖利率跌破1% 空前新低
美初申失業救濟 增至6週高點
美制裁發威 傳俄油向政府求救
特招續辦否 明星學校態度分歧
奧援 大陸工程鋼板人員進災區
中共反腐 遭懲人數增3成
海關抄私菸 市價逾4千萬
青奧羽球拚獎 國際經驗成關鍵
沃爾瑪營收趨緩 調降今年財測
再興傳承賽 錢珮芸奪冠
要求復合遭拒 男子勒斃前女友
防接管效應 朝陽：體質轉好中
藝人黃志瑋涉酒駕 8千元交保
美股開盤 平盤震盪
凱瑞提台日協議 外交部歡迎
白銀定價電子化 追求交易透明
居民聞濃瓦斯味封路 虛驚一場
威力彩 頭獎槓龜
業者盼人民幣兌換限額放寬解釋
今彩539 頭獎2注中獎
由學轉政 管中閔：不後悔是騙人
女生超可愛 管中閔高中情竇開
陸業者鬼話連篇 抄襲日本鬼屋
國寶幸福實際解約2千多萬
安倍815不參拜靖國僅奉祭祀費
12顆三分彈 中華藍擊敗伊朗
管中閔建議年輕人思考自我價值
談十二年國教 游願會朱立倫
電影總舖師 入選波茲南電影節
教長與郝朱通電 特招方向一致
黑龍江雞西煤礦事故 25人被困
曾銘宗：審慎樂觀到15日
呂秀蓮推中立公投併總統大選
教宗訪南韓 北韓射5發火箭
綠營彰化整合破局 黃文玲: 選定了!
「影音面試」 飯店搶才祭新招
黃昆輝：12年國教「四不像」、全盤崩潰
西方制裁 未影響俄羅斯武器出口
駐獅子山外交官眷屬 美令撤離
遺孀：羅賓威廉斯患巴金森氏症
朱立倫說重話「明年取消特招」
男潑腐蝕性液體 雲林4學生傷
伊波拉疫情 幾內亞宣佈緊急狀態
新店公寓氣爆 濃煙密布1死13傷
員警涉洩個資供討債 收押禁見
維多麗亞首場米其林星級奢華婚禮
教育部103年閩南語語言能力認證考試登場
朝野齊心為國恐怕又是一場空
朝野把惡鬥當競爭沒互信！
漢翔公司今年底前完成民營化 (四)
經濟部盼立院大力支持漢翔公司民營化(三)
大宇資股票 8/15起仍持續預收全部款券
台灣葡萄酒讚 ! 華航獲選「機翼上的美酒」殊榮
假日飯店養生月餅 玉兔沐月迎中秋
台北華國大飯店精選中秋贈禮，陪您渡過團圓的時刻！
2014台灣國際美食展 台北福華超值餐券5.8折起
維多麗亞首場米其林星級奢華婚禮 My Michelin Royal Wedding
食物價漲 江宜樺提調基本工資
中華電信MOD獨家播「青年奧運」
交通部葉部長視察臺灣最南端-鵝鑾鼻燈塔
楊年發創作魚的饗宴 足跡遍及台灣各大小漁港
南華大學學費比國立優惠(三)
南華海外學習不是夢(四)
新店大樓瓦斯氣爆失火 1死14傷
高鐵沿線行動通訊品質大幅提升
上櫃公司103上半年度每股獲利2元以上計106家
基亞、國票8/18起預收款券 二十分鐘撮合一次
振維 8/18日起預收全部款券 二十分鐘撮合一次
北戴河會議落幕 習近平到南京
夜揮刀高樓丟家具 警制伏送醫
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
警槍殺非裔青年 歐巴馬允徹查
辛辛那提網賽 盧彥勳3輪出局
歐巴馬宣告 化解伊北人道危機
伊總理不再戀棧 宣告退位讓賢
世界經濟傳利空 油價重挫2美元
辛辛那提網賽 喬帥又爆冷出局
世衛：伊波拉死亡數恐嚴重低估
日大臣赴靖國神社參拜
未任職虛報薪資逃稅 涉刑責
總統候選人身亡 巴西選情驟變
研調估MCU出貨量可創新高
飛航染伊波拉 世衛：低風險
市場評估 巴西總統連任堪虞
豪雨受災申請證明 可減免稅額
凱鈺擬私募增資 鈺創挺
洛城桌球賽 莊智淵搶金盃
台灣藝術團體在捷克民藝節演出
華州警方：遇刑案勿用推特
人滿為患 威尼斯擬收入城費
日戰敗投降紀念日 2官員拜靖國
應用材料估Q4銷售超越市場預期
尬蘋果谷歌 三星攻家庭自動化
呂慶龍獲頒法國品酒騎士銜
中南部降雨再趨緩 全台悶熱
鮮花編織 布魯塞爾花毯璀璨
追求永續發展 遠傳耕耘3領域
財報亮麗 台股挑戰高點
美學者：台入TPP與RCEP不相斥
波克夏股價破20萬美元 創新高
日相安倍向靖國神社奉祭祀費
股東會 外資將可電子投票
烈日當空 紫外線過量危險
桃園紡織廠火警 無人受傷
投資大亨擁新歡 減持蘋果
台股開盤漲13.06點
閣員互訪 魏國彥訪美力推IEP
營運改善 辣椒上半年轉盈
魏國彥：石化管線宜配合都發
男子校門波酸 傷4學生
國5通行費 16日上午南下變貴
黑莓Q2智慧型手機出貨季增15%
扶輪公益特映 等一個人咖啡
音樂平台玩創意 推情境歌單
微軟第3代Surface預購夯
美業餘高球賽 潘政琮無緣16強
使用者增加 微博虧損減少
榮化假扣押撤否 高市未鬆口
立凱電設企業社會責任委員會
羅賓威廉斯 恐被巴金森壓垮
美準備升息 脆弱5幣逢彈快閃
駐洛城履新 夏季昌推駕照免試
認列投資虧損 榮化再跌停
謝立功推文宣 北北基同台懇託
南科21日起更名為南亞科
加約克大學出現種族歧視海報
安倍不參拜靖國 託人奉祭祀費
獲利暴衝 宏齊上半年EPS逾1元
不服引渡返台 林克穎提上訴
雲林潑酸案 半月前也發生過
新台幣早盤走升
深圳學北京 搭地鐵包必過安檢
經濟部長交接 張家祝露面
副總統：高雄長期應設石化專區
辛辛那提網賽 盧彥勳遭逆轉
談國教 連勝文：3原則推政策
巴國水災 台灣愛心捐物資
LPGA錦標賽 曾雅妮首輪16名
現代汽車連續第3年面臨罷工
免試未達5成 教部鎖定11校
南檢推司法保護 學甲公所設點
競爭恐加劇 揚智走跌
巴國學生留學台灣 駐館餞行
伊拉克總理願下台 支持阿巴迪
沃爾瑪銷售平 美經濟復甦引憂
防寫手門重演 吳秀明親自上陣
西川貴教票秒殺 10月加場唱
盧彥勳生日落敗 平佳績獲肯定
閩南語認證考試 16日登場
陸媒：湖南最後一名慰安婦逝世
淡馬錫買京東獵豹 分散陸佈局
入學制度 建中盼免特一次考完
原民圖騰神話 花生騷創獨特潮T
台股震盪走低 回測5日線
董座闢謠失效 基亞吞15根跌停
宣傳新書扮屍體 上海書展引議
興大師詹富智 獲十大農業專家
張家祝：門鈴壞了 毛治國撲空
天氣轉好 氣爆區加快打樁工程
上海弄堂 拆遷出上萬明清城磚
美央行年會 葉倫德拉吉開金口
亞運中華男籃 公布12人名單
朴槿惠邀北韓出席生物多樣會議
長照服務車贈偏鄉 溫馨接送情
雲林潑酸案 警掌握特定對象
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
防制人口販運 台與9國簽協定
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
硬體發功 美電玩業銷售成長16%
防伊波拉 南韓小組赴奈及利亞
台泥亞泥獲利佳 但股價溫吞
教育部：入學制度不能一直翻轉
降降降 汽柴油價估降1至2角
健康數字 8月週末量腰圍血壓
瓊斯盃中韓大戰 一票難求
中國移動將減少手機補貼
五輕廠明年熄燈 仁大遷廠再等
教宗南韓主持彌撒 數萬人爭睹
屏東內埔鄉 營造故事場域
營建署：高市3個半月完成復建
員林大排全線整治 改善淹水
副總統談免簽 讚謝立功了不起
竹崎鄉長泛綠人選 王焜弘勝出
檢測石化管 經濟部帶頭勘查
若遇潑酸 正確先以清水沖洗
抹香鯨群靠近噴水 遊客驚喜
大巨蛋護樹 民團堅不退讓
日戰敗紀念日 港團體促道歉
基亞重挫 李述德：個別事件
高孔廉：自由化可提升台競爭力
鑫創上沖下洗 震幅13.46%
金價揚 投資名人不改持金部位
新台幣匯率 午升6.8分
中韓貿易合作區 青島成立
全民抓間 觀光局打日租套房
雲林潑酸案 校方加強心理輔導
金門添驚艷 植物園3新記錄蝴蝶
學者：習反腐 江家享免查金牌
新店安康路氣爆 無人受困受傷
議會決議 金酒賑助氣爆區重建
桃警愛心 助罕病兒完成夢想
機器人崛起 美發明新變形金剛
張家祝：經部該做的20件事
美警殺非裔少年 種族示威擴大
沈榮津：石化管線先透明化維管
冒險達人 挑戰攻頂健行環島
氣爆案 檢方查消防搶救過程
平價優質旅館 旅宿網找得到
農業旅遊 台東縣推 6大玩點
增管道 一卡通可繳法院規費
新店安康路民宅 氣爆火警濃煙
大馬成長猛 還有升息空間
美食展登場 大啖名廚料理
仿藥品 旅館民宿要登記證字號
陸存款轉財富管理產品金額創高
無照化學工廠 苗縣府勒令停工
推文化觀光 陳以真提十大政見
石化專區 江揆下週聽經部報告
石化專區 陳菊：與市民討論
發現會計漏洞 阿里影業延財報
郝龍斌：一試兩用 先特後免
男縱火害5命 檢方斥鄭捷第二
教宗：絕望如癌滲透富裕社會
莊國鑫實驗劇場 巴西演出成功
中市推脫貧計畫 助弱勢家庭
杜紫軍掌經長 張家祝力薦
日解禁自衛權 台民團抗議
朱立倫：取消特招無政治考量
總統：水資源將成國安層次課題
台北股市量縮收黑 跌23點
姚堅出任澳門中聯辦副主任
榮化暴跌想求償 投保：行不通
林克穎上訴 涉外人士：不意外
阿里山天長吊橋 情人白頭偕老
選購梨山茶 雙認證掛保證
新店民宅氣爆 11人送醫
已錄取報續招 教部基北不同調
核安演練警報器失靈 立委究責
8月台指期跌16點
嘉義博餅文化 扮狀元宣布開跑
8月電子金融期齊跌
基亞拖累新藥股 法人：嚴格檢視
核安警報失靈 台電：分區可行
辛辛那提女網賽 謝彭衛冕失利
談產業競爭力 連勝文主張鬆綁
台股震盪 仍守住9200點
觀光局辦台灣之夜 紐約客驚艷
嘉市褒忠義民廟 不辦神豬比賽
歐駐台代表：減碳與經濟不衝突
櫃買：特殊產業增設問答式說明
談特招 謝立功：會與雙北溝通
維持特招 郝龍斌另推改革方案
新店民宅氣爆 4重傷7輕傷
已婚翁包養嘿咻 婦獲無罪
遭指涉太極雙星 馬以南勝訴
冷氣工人誤觸高壓電 燒傷送醫
滬黃金國際板 欲命名上海金
日閣員參拜靖國 陸：堅決反對
北市男子疑跳樓 警消抵達目睹
阿里巴巴IPO 歐美企業避風頭
傳日央行考慮下修今年成長預測
加工成果展 高齡失業找回自信
三大法人買超台股1.1億元
陸不動產登記 稅務警政互通
內蒙古 8月出現飛雪天
陸調查福斯合資公司汽車品質
播A片 陸逮影音網站快播老總
杜紫軍：有共識後設石化專區
新店氣爆 1男童死亡
陸連續7天巡航釣魚台
投保：確定基亞炒股可求償
張家祝勉杜紫軍：不要學我逃避
續招和教育部不同調 北市說明
雄檢查救災 消防局長稱符標準
新店氣爆 住戶：瓦斯公司草率
鳥松區瓦斯漏5天 元凶添中油
美籍男子住處種大麻 法院判4年
隨手偷3包餅乾 女遭送辦
日閣員拜靖國 外交部盼理性
克服心情亂流 曾雅妮力拚佳績
新店氣爆 住戶向侯友宜哭訴
普羅迪：美國已難主宰全球
新店氣爆 瓦斯引起
智庫：9合1民進黨沒樂觀本錢
獨立日演說 莫迪讓人民有感
新台幣收升1分
新店氣爆 欣欣配合警消鑑定
教宗25年首訪 韓流巨星拍MV
侯友宜：追究漏氣責任歸屬
新北消防局：氣爆點3樓主臥室
台鹽牙膏絕無三氯沙 保護消費者
家葬習俗 好茶被稱脫鞋部落
可口可樂入股怪獸飲料
氣爆 陳菊：與市民走過災難
創意第3季樂觀 營收毛利率同升
印尼組閣 民眾狂寄履歷爭部長
侯友宜：確保管線安全 安頓住戶
新店氣爆男童亡 檢方相驗究責
周永康母校題詞 石油大學清除
主計總處估今年經濟成長3.41%
亞運跆拳道國手 魏辰洋在內
高雄氣爆 旅菲台商捐款助鄉親
2公尺大草鞋 重現福基草鞋庄
陸外交部：願與梵建設性對話
促全民健康 國健署表揚貢獻者
外勞幫手App 資訊一手掌握
幫貧童募款 氣爆受災戶捐麵茶
朱立倫：國教改革首要縮短時程
大馬名店失千萬鑽戒 2台男疑涉案
李述德：不看政論節目 專心理財
氣爆發生 屋內瓦斯爐仍開啟
胖達人創辦人 教弱勢戶做麵包
王應傑：弱勢沒屋 政府應解決
屏東扶輪之子認養 每人獲贈1萬2
版畫雙年展 各國藝術爭豔
大坑步道增救護 社團捐AED
登革熱日增20例 高市清積水容器
創意服務兼國際化 靜宜培育競爭力
欣欣勘查 指瓦斯未外洩
林蒼生譽法藍瓷 有文化好文創
遭指不准當學生 台北海院澄清
新店氣爆 1死14傷
災後訪美 賴清德：取經少棒賽
氣爆附近民眾：早已聞到瓦斯味
拔牙引肺栓塞 微創手術治癒
加強校安 警助周邊巡邏
中華電MOD 轉播南京青奧
南京青奧 日要團員外出穿便服
眼鏡蛇咬傷 70公里難尋血清
新店氣爆 5嗆傷慈濟醫院觀察
基亞要求週刊更正 否則提告
全球智慧機出貨 Q2首破3億支
氣爆威力強 超商玻璃碎滿地
接管第3天 國寶幸福解約千萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台幣升1分 收30.035元
中央氣象局 １週天氣預報
職棒結合在地文化 猿辦老干趴
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
從亡命到專政 伊拉克總理下台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新膝望簽書會 醫分享治療心得
新店氣爆 祖孫1死2垂危
潑酸傷學生 19歲男落網
美國之音放棄對大陸短波廣播
出身桌球家庭 兄弟同獲選國手
老空軍回娘家 回憶軍中點滴
通緝男領遺失物 眼神飄忽被逮
李沃士稱讚調解委員 化解紛爭
教長17日邀各縣市 體檢國教
苗薑母鴨店汽鍋爆 1人送醫
潑酸犯落網 稱因曾被女友拋棄
為高雄加油 花蓮唱出熱情愛心
大雨農損 累計破4千萬元
周永康落馬 僅青海福建未表態
港經濟意外萎縮 砍年成長預測
續招議題 教長：出事北市負責
新店氣爆 欣欣待鑑定不規避責任
宣稱蛋療取石化瘀 導遊罰5萬
不願付宗教稅 德脫離教會者眾
調基本工資 工商界：時機不宜
補習班疑發攻訐單 工讀生被逮
學者形容江澤民有如半死蜘蛛
金大中逝世5週年 北韓送花圈
韓女開車闖夏令營 1死50傷
中市工安體驗車 宣導職場安全
陸客闊氣 南韓產值增4000億
勞動部：近期討論基本工資
總統：美高度讚許台日漁業協議
港泛民晤北京駐港官員 談政改
立委肯定江揆 提調工資促消費
接管大二膽 金門增20警力
宅女不識老騙術 買點數險受騙
華爾街日報：新店氣爆至少1死
陸維權人士高智晟 健康堪憂
兄弟鬩牆母跳圳 幸運撿回一命
凱捷首航長灘島出包 旅客無奈
桂綸鎂代言金馬 回顧第1次拍片
高市累計氣爆善款 逾33億元
桃連免試 志願序群組3個一組
費洛蒙除害蟲 朝陽科大推健康農產
主計總處上修全年GDP至3.41%
調基本工資 經部：由審議會決定
大陸國台辦設信訪接待室
雲林潑酸男落網 自承遭拋棄
西藏拉日鐵路通車 造價高昂
新店氣爆威力大 檢察官查真相
鄧小平誕辰 習近平罕見出訪
外食驚驚漲 農產價格相對持穩
台灣貧富差距 連4年拉近
反貪重災區 央視又一高層遭查
新店氣爆 住戶：早聞到瓦斯味
清查高雄石化管 下週鎖定榮化
高雄氣爆 金酒LPG釀酒重評估
人民幣存款餘額逾2930億
宏?智慧手機 銷售31國
高鐵打手機 全線皆可通
基本工資19273 江揆喊調
土石坍塌 台3線大埔段封閉
氣爆案 曾永權澄清週刊報導
江宜樺提調基本工資 勞團肯定
天然瓦斯上飄 有熱源就會爆
大陸官媒要編採人員簽保密切結
台商回流 台明年經濟穩健復甦
重機車隊環島 兼助偏鄉獻愛心
剛啟用 港尾溝溪疏洪道崩塌
王健全：服貿須連結年輕人未來
蔡：透過智庫董事強化社會連結
陸用戶資料 蘋果首存中國電信
市調：陸本土手機將超越三星
新店氣爆 欣欣：瓦斯爐開著
經營策略遭指摘 金酒：可檢討
入學公聽會 志願扣分成焦點
英最夯嬰兒名 艾梅里亞奧立佛
新店氣爆 新北市予喪葬補助
亞洲射箭大獎賽 中華首金出現
推文創合作 兩岸傳承文創經驗
集保結算所徵才
大陸廣東官員服毒身亡
亞洲阿卡貝拉音樂節 光州舉行
移訓挨重拳練心 青奧拳擊拚金
前進矽谷 科技部將設創投基金
普羅旺斯登陸 法國偕盟軍紀念
高雄氣爆 上海台商再捐850萬
東洋新董座：做不好就下台
陸證監會出招 現場檢查交易所
哀悼戰歿者 安倍又未言不再戰
今彩539開獎
中國大眾臉 男國字女瓜子臉
大樂透開獎
印尼總統國情咨文 籲深化民主
新藥股跌 難歸咎基亞條款
陳家祖孫垂危 媽媽堅強面對
新店氣爆祖孫1死2傷 父母傷痛
瓦斯有沒有漏氣 四撇步可查知
澳洲敦促泰國盡速頒布代孕法
瓊斯盃籃賽 中華藍不敵韓國
潑酸男落網 鄉親赴警局關切
伊波拉疫情肆虐 重創西非經濟
OTC：基亞續關禁閉至29日
106家上櫃股 上半年EPS逾2元
伊危機 歐盟討論軍援庫德族
車勝元朴信惠 接力登台見粉絲
調基本工資 學者勞團看法不一
車禍糾紛 網友訛傳隨機砍人
open data難推 張善政提新想法
失散37年 陸女與親人山西相見
俄救援物資抵邊界 烏克蘭查驗
莫迪盼印度成全球製造中心
大樓氣爆1死 新北追查禍首
郝版國教改革 教育部有疑問
陳振川赴挪威 拜會唐獎得獎人
台北城130年 重現西門印象
歐洲自行車展8月下旬登場
北市：國教入學不須修法
新店氣爆 新北市府危機處理
MSF主席：控制伊波拉疫情需半年
今彩539 頭獎槓龜
伊毒 南京青奧婉拒獅子山參賽
大樂透頭獎槓龜
亞運名單公布 籃球隊：不尊重
先進節能城市 柯P提能源政見
美消費者信心意外降至9個月低
氣爆電腦炸過街 幼兒哭聲猶存
俄軍事裝備入烏 歐盟外長不安
雇人殺妻5次不成 俄男判8年半
兄弟3連勝 戰績持續領先
守不住文太英 中華藍不敵韓國
槍殺非裔少年 美公布警察名字
美遭槍殺非裔少年 涉嫌搶雪茄
中共反腐 半年8萬人受黨內處分
紐時：習近平反貪指向江澤民
陸媒大肆報導 投降69週年「日本沒有反省」
WHA：伊波拉危機被嚴重低估
高雄氣爆 券商公會捐300萬賑災
石化業集中沿海地區 居民反對
日本Q2GDP驟降 “安倍經濟學”失靈
過度依賴大陸 國民黨歸罪「蔡英文的錯」
教宗改乘高鐵 親民獲愛戴
鄭捷案翻版「隨機潑酸」 19歲少年落網
離譜 ! 機長睡覺副駕駛玩電腦、印航驟降5千呎
新黨創黨元老陳癸淼病逝
天津大霧 高速公路60車連環撞
五角大廈：美軍事資源仍在亞太
烏轟俄越界車隊 歐美股應聲跌
莿桐潑酸男 收押未禁見
白宮：歐巴馬下月訪愛沙尼亞
嗨翻 台灣音樂在東京征服日人
LPGA錦標賽 曾雅妮次輪75桿
WHO：伊波拉西非致死1145人
伊波拉病例增 世衛籲勿信偏方
伊波拉假藥 FDA籲勿上當
接到自己來電 美又現詐騙新招
美國名流做公益 夯冰水灌頂
女人出頭天 席瓦擬選巴西總統
巴西數學家獲數學界諾貝爾獎
北市高價店面交易占比腰斬
加統計署烏龍 修正7月份數據
美股拉尾 收復失土
轟美搞監控 德也監聽希拉蕊
天氣不穩定 午後防大雨
全台紫外線危險 一刻鐘就曬傷
巴西總統候選人空難黑盒子故障
瓦斯公司低調再赴新店氣爆查驗
教宗主持宣福禮 首爾萬人空巷
陸搶攻封測 台審慎因應
新任駐加代表令狐榮達抵渥京
油價漲 俄烏局勢再掀波
嘉縣中埔火警 救出一老翁
氣爆受災協調 住戶大罵欣欣
東陽前7月每股稅前1.59元
通行費變貴 國5南下一早仍塞
新店氣爆 重傷阿嬤不治
CNN：美軍空襲伊拉克叛軍
食品廠上半年獲利靚
余英時會陳振川 允諾返台受獎
郁慕明：新黨元老陳癸淼病逝
高雄氣爆 電信業助重建
林祖嘉接陸委會特任副主委
五結土豆節 看表演吃花生
宜蘭員山祈福法會 北后寺登場
周麟宴薩爾瓦多駐巴拿馬大使
歐股跌 尾盤回吐漲幅
越擬修正兵役法 役期改為2年
調基本工資 作業員工讀生受惠
影響生態 墨國罰大陸貿易中心
查新店氣爆原因 檢警消返現場
虱王爭霸 親子闖關體驗
LPGA錦標賽 曾雅妮晉級
南投茶展 認識茶文化
金價跌 需求降
伊波拉疫區民眾居大陸 港關注
南投兒童劇場 扎根環保教育
嫻熟政務 林祖嘉接特任副主委
劉德立宴巴拉圭眾院議長
曾志朗：把遊戲當學習工具
寺廟逾1萬座 道教最多
澳門特首候選人發表政綱
聯想併IBM伺服器 獲美首肯
欣天然：新店氣爆戶重新配管
伊波拉疫區糧食危機 UN擴援
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
工時長 傳播物流金融排前三
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
環保從小做 北市幼兒園做回收
泰國濱海飯店 數量超越美國
輻射防護應變網路徵答470項獎
十元換套餐 有人漏夜排隊
陳偉殷7局好投 無緣13勝
新店氣爆 檢方相驗究責
防氣爆 高雄氣爆災區落實檢測
台南雨災後 嚴防傳染病上身
新店氣爆女童 生命徵象穩定
王郁琦慰留 張顯耀堅辭副主委
建築工地地下水 中市再利用
四行倉庫紀念館 上海啟動改造
呂慶龍出席法國南部鬥牛節活動
立院：入TPP等收益530億美元
新店氣爆威力大 電腦炸過街
金管會助金融機構走向亞洲
朱立倫取消出席謝立功造勢
苧麻織衣 重現原民傳統技藝
金木雙星拱月 24日肉眼可見
效法殉教者 教宗呼籲幫助貧者
80萬群眾湧首爾 只為爭睹教宗
8旬老翁失蹤 溺斃明德水庫
傳伊斯蘭國屠殺80亞茲迪信徒
國民黨慶巡迴展 台南秀文物
威剛金士頓 爭食電競商機
邀縣市長談國教 教部列3議題
在此漏曾修過 中油檢修遭微辭
陸委會：兩岸經貿將倚重林祖嘉
韓報：方濟各訪韓出現祭餅奇蹟
周麟接受巴拿馬電台專訪
亞東劇團巡演 屏東起跑
國5差別費率 移轉3%至5%車流
發酵飲品淋頭 火車男辱女遭訴
王品展新店 中市勞工局代徵才
不搭機改搭車 盧彥勳省錢趕場
教宗訪南韓 配合年輕人玩自拍
處理國寶幸福 安定基金求解禁
遭指最愛收禮 北市聯醫駁斥
陸代表：陸是恐怖主義受害者
高階文官培訓 赴美奧研習
中市BRT藍線 17日全線開放
廣東撤換梅州市委書記 疑涉貪
祖父母節 阿公阿嬤孫子玩遊戲
葉世文涉貪案 20日首開庭
腸病毒非兒童專利 大人須慎防
香港占中反占中對峙 各不退縮
職場研習 盼時空膠囊夢想成真
氣爆2死為軍眷 海軍協助後續
台南疏洪道崩塌 水利署將說明
台西海口館 國境之西新亮點
勝立首度連線喊卡 連勝文諒解
氣爆死者父親：請把真相還給我
兩岸經貿正常 助台融入區域整合
諾富特泰厲害 推微辣泰北美食
中市盼會考一試兩用不採志願序
母親病危 涂醒哲暫停選舉行程
新店氣爆現場又傳瓦斯味 急撤
九合一決戰倒數百日 綠營衝刺
嬰兒急報到 救護員化身產婆
大手拉小手 祖孫同樂做料理
詐騙集團佯檢警 詐財千萬被逮
國民黨慶巡迴展 彰顯對台貢獻
新建衛武營藝文中心 江揆期待
經文處辦音樂會 留學生很期待
基隆路地下道監控 11月完工
氣爆後遺症 聞瓦斯如驚弓鳥
麥加朝覲 信徒須提前接種疫苗
美石油商離婚 分手費恐創紀錄
伊波拉疫情 紅色警戒區避往
欣天然：與住戶展開復原協商
普渡法會 副總統為國家祈福
劉德立夫人接受天主教堅振聖事
高美濕地發展 首重生態保育
司法特考登場 高雄考區無影響
班艾佛列克魔咒難破 紅襪輸球
涂醒哲提政見 打造養生防老市
推廣茉莉花 花仙子選拔萌翻
連陣營：柯選舉只有抹黑和烏賊
僑委會：施政秉持行政中立原則
衛武營中心 陳碧涵盼成地標
毛小孩異想世界 免費課程開講
提前發優惠引不滿 原燒急彌補
一個印尼兩個世界 貧富差距深
臺博館歡慶99歲 舊照憶歷史
新北：速復原氣爆重建 追責任
曾雅妮：擊球策略影響次輪成績
石化專區 江揆20日再聽報告
掌關鍵技術 祥弘創國際品牌
飛安頻傳 旅平險保額應千萬
漫畫家夢幻願景 奪漫筆首獎
士林夜市小吃 年底進軍長春
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北商大台觀合作 共享教學資源
港尾溝溪工程 水利署：3天搶通
星國居家受傷占3成 老人風險高
新北簡訊通知飼主帶寵物打疫苗
過去1周韓元領漲亞幣
美籍男被指恐嚇殺人 改判無罪
國5塞車 宜縣府：離峰應免費
振維股再關禁閉 18日起10天
投信：技術面糾結 金價震盪
新北：吃鮑魚 本土最青最安心
中市兩馬觀光季 駿馬遊行
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陸委會溝通服貿 倚重張顯耀
星國瓷器展 東西千年文化交融
風倒巨木 台大保留作教學用途
鐵人盃國際公開賽登場
六河局搶修疏洪道 檢分案了解
HITCON駭客競賽 600隊較勁
侯友宜：朱立倫坐鎮 掌握救災
摘龍眼重心不穩 農民倒掛金鉤
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高CP機戰浪潮 宏達電打硬仗
柯文哲：聲勢換選票恐非樂觀
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疏洪道塌 國民黨批賴清德卸責
屏東枋山鄉車禍 4人輕重傷
高長：參與區域經濟要看清現實
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盧貝松：台灣有天賦演員相當多
熱點無線上網 彰縣打卡送電視
mPOS業務上線 3銀行先行
6親戚命喪加薩 猶太恩人退獎章
武德宮理財營 教學童開源節流
先特後免 北市家長團體表贊同
特招先放榜 國教署：需再推演
兩岸良性互動 助參與區域經濟
青奧會前 習要求發展三大球
不滿校方 海院教師擬告
嘉縣甜瓜評鑑 農二代奪冠
中央氣象局氣象報告
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習近平見潘基文 關注伊波拉
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隊友受傷 陳盈駿展企圖心飆分
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新店氣爆 欣欣總經理鞠躬抱歉
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
哈瑪斯：以色列須接受巴人要求
伊斯蘭國處決700敘東部落成員
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LLB次青少棒 中華隊奪冠
美密州：格佛格森進入緊急狀態
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雲南永善5.0地震 震感強烈
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多倫多勇士節 中華民國旗飄揚
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後山發光 世界數學賽台東奪金
LPGA錦標賽3輪 曾雅妮32名
伊波拉無解藥 四面向因應免驚
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國5北上減價 晨間時段通暢
外交小尖兵徵文 首獎2萬元
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伊拉克內戰方酣 歐巴馬壁上觀
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雲南又地震 永善震感強烈
司法廉政平台 保桃機工程品質
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新店氣爆清理 人力接駁運垃圾
桃園人換書 4萬冊書籍易主
北市就服站徵才 釋438職缺
雲南永善地震 非魯甸餘震
正心愛樂夏季禮讚 重現經典風
晶技前7月每股稅前 1.96元
宜蘭聯勸31日辦慈善募款餐會
伊甸大園館 托育資訊全服務
外勞爆增 大馬成新民族熔爐
防堵伊波拉 嚴審西非來台簽證
情定高鐵站 新人拍婚紗
台商服務團 前進深圳東莞
五月天冒雨熱唱 閃靈東京爆場
黑熊餓慌了 到避難屋找食物
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新店氣爆 3天內更換瓦斯外管
氣爆救人到最後一秒 兒讚勇父
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山水綠寫生比賽 31日截止收件
紐約地鐵濺血 醉漢揮刀刺傷3人
立院開議日 藍盼儘早開會
教宗明年初訪菲 旅館大爆滿
彰化嬰兒病毒群聚感染 暫無新例
齋僧法會 吳副總統祈國泰民安
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腳環牠戴 囚犯金雞脫殼賣毒去
第3季展望 IC設計廠不同調
女兒要憂鬱父住院 醫師兩難
晶圓廠看好旺季 聯電恐獨降
體檢國教 教長邀縣市下午對談
大陸央視平均月薪 約4萬元
暫停會員會籍 書面申請保權益
打造運動島 6縣市身障槌球賽
雲南永善地震 6人受傷
伊波拉蔓燒 恐慌人禍甚於病毒
西螺福興宮超渡空難氣爆罹難者
侯友宜：氣爆災區 代位求償
加油且慢 汽柴油各降3角4角
全國漁會展售 千份烤魚免費吃
欣天然：加速查受損 檢討測漏
富二代持續販毒 警裝農夫逮人
國5差別費率 上午車流增5%
新北三重民宅火警 全力搶救
炎夏消暑 關渡乾式噴泉啟用
新北推三鶯文創怡居雙子城
中山國中青少棒 奪得世界冠軍
消防員幫接生 感受生命偉大
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國教入學 郝龍斌盼一試兩用
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國教入學 朱立倫盼縮短時程
僑委會：僑教中心不宜涉政治
桃市疑瓦斯外洩 疏散近百人
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國教入學 中市盼一試兩用
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羅淑蕾指不會裝葉克膜 柯反駁
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港尾溝溪疏洪道 最快晚上搶通
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北市入學方案 郝：無違法問題
北京動物園認養 貓熊喊價5萬
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教宗對陸釋善意 盼如夥伴對話
瓊斯盃籃賽 中華白射日獲第5
上市公司上半年獲利逾15%
高雄氣爆區 預定21日恢復交通
台塑降汽油每公升3角 柴油4角
俄援助車隊 傳駛向烏克蘭邊界
文學彰化講座 羅智成談旅行
法鼓山法華講座 找尋人生風景
麥當勞歐洲業績衰退 在法反升
雲南永善地震 19傷逾千民房損
烏克蘭叛軍擊落政府軍戰機
太平洋高壓增 未來一週雨勢緩
印尼船隻沈沒 多名外籍客失蹤
強吻眼鏡蛇 蛇王告別秀封嘴
陸客來台自由行 增至36城
氣爆3天 欣欣總經理鞠躬道歉
欣欣老總鞠躬 住戶：不負責
未來一週好天氣 午後雨趨緩
氣爆受災大樓 建築結構未損
特招免試分發 教長尊重地方
水利署：港尾溝溪搶險明完成
伊斯蘭國屠村 再殺3百亞茲迪人
朱立倫：廢特召無關消弭明星高中
能源政策奏效 義碳排放量減少
桃園消防芳名錄 道盡無數英雄
災損求償無門 林榮里要提國賠
撤椅防遊民 台鐵基隆：不得已
火車好多節閉幕 搶拍末班車
新店氣爆 新北處理災民肯定
瓜薩國際桌球賽 中華隊獲佳績
拔牙糾紛 男報警怒控
昆凌否認結婚 周董重機陪拍戲
佛格森宵禁傳槍聲 1人傷7被捕
88歲生日 星雲許明年宜興供僧會
全國技能賽 中部選手成績亮眼
市府直播日職 胡志強到場加油
法鼓山講座 胡志強分享因緣
反占中遊行 港府表示尊重
習總到 青奧開幕下刀子也得成
日音樂祭 台樂團成員脫衣摔琴
全力一搏 中華白延長賽射日
板橋懷德街漏瓦斯 持續測漏
地方盼分發先特後免 教長尊重
新疆反恐 無人機與衛星站助陣
亞洲之聲音樂會 為亞洲祈福
烏克蘭控俄 火箭發射器助叛軍
援高雄氣爆 嘉市特搜隊獲表揚
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香港反占中遊行 逾11萬人參加
未響應1日捐救災 陳信瑜澄清
印尼沈船 還不確定有無台灣人
新店氣爆 朱立倫：究責到底
郝龍斌：一試兩用已達共識
高雄食品展 蒙古等國首度參展
防外籍生傳伊毒 英大學警戒
單片觸控面板遇瓶頸 找新方案
江菊會 陳菊盼最好下週
中市民宅瓦斯漏 強制拆表斷氣
氣爆災害損失 欣欣氣慰問災戶
氣爆餘悸猶存 遠離刺激安身心
分發先特後免 教團憂開倒車
海峽兩岸棒球賽 新北市奪冠
中和景新街傳瓦斯味 封鎖偵測
新店氣爆案 檢察官訊問住戶
吉林延吉砍人案 2死12傷
住戶組自救會 控欣欣涉5缺失
中共續打虎 河南2官員被查
欣欣氣爆道歉 死者家屬難接受
大陸中船江南長興造船廠火災
訪視育幼院 副總統讚天使歌聲
辦離婚 西安長安區每天限15件
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印尼沉船 10外籍旅客失蹤
江菊會 行政院：時間尚未確定
四川通江交通事故 7死2傷
行行出狀元 星國檢討技職教育
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傳烏克蘭軍攻進叛軍第二大據點
令狐榮達拜會渥太華僑社
救不了氣爆罹難幼童 鄰居遺憾
青奧羽賽逆轉 呂家弘混雙取勝
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躲藏2年 傳亞桑傑多病纏身
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國教改革 政院：先聽各界意見
甜蜜學位 英大學招巧克力博士
瓊斯盃 中華藍不敵韓國居亞軍
大馬珠寶竊案 傳台籍盜賊所為
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印尼另類國慶 爭爬滑樹搶獎品
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回應民怨 星國調整公積金制度
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青奧羽賽混雙 李佳馨逆轉獲勝
烏克蘭叛軍稱獲軍援 俄撇清
建築師：起爆點可能在主臥室
寧夏唐代古墓 埋葬男性歐洲人
神魔演唱會 SHE壓軸飆歌
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研究：缺自信 較常臉書曬恩愛
盡力了 王晨宇青奧銀牌
瓊斯盃輸韓 中華藍許總道歉
氣爆社區全供水 居民感謝市府
盧貝松深夜抵台 宣傳新片
香港反占中遊行 逾12萬人報名
氣爆失聯消防員 開挖續搜尋
南京青奧會開幕 西非國家選手遭禁賽
馬航乘客存款被盜領 銀行道歉賠償
黑人青年遭警擊斃 美國密蘇里州宵禁
8月18日 國內各大報頭條
教宗表示 願促成梵蒂岡與中、朝對話
香港“反占中”游行 稱有19.3萬人參加
放寬限購 中國7月新房價續跌
張顯耀遭撤換 媒體「一頭霧水」
陸驚傳柯震東吸毒被捕 無法聯繫
找尋人生風景 法鼓山法華講座開啟自性寶雲
半年報臉綠 生技、太陽能帶頭跌破9200點
15所優秀國小團隊入圍103年度教學卓越獎
1111人力銀行 設「81氣爆送愛就業專區」
找到兩岸共存共榮願景與路徑
兩岸應以融一來代替統一！
鈞富綠能公司開發發電公路(一)
用人類步伐能讓一座城市亮起來(二)
榮化9跌停 市值掉近百億
航港局臺東漁民服務 每週四派員駐港區漁會
氣爆、淹水 陸客團人數銳減1半
花好月圓人團圓 美景佳節天倫樂
台北晶華酒店徵求「一分鐘動履歷」
上市櫃公司 誠信經營與社會責任座談會
香格里拉台南遠東國際大飯店 遠東Café推出夏日燒烤美食節
遊台灣做老爺，看書店住飯店
【飯店餐旅同業獨享】32折超低住房優惠價
基亞效應擴散 小型主力股臉綠
鬼門開 王金平率隊大拜拜
洗錢案簽結 民團籲讓阿扁居家治療
SARS風暴「B棟8樓」首映 發揮你我的社會責任
良心時代 全球傳愛 內湖七夕 熱力公益
七夕傳愛 良心為伴 文山區興昌里響應「良心時代」
世界民族樂舞節 良心無分別 守護傳統文化
普渡眾生 惜緣惜福「良心月」
「惜棒球源頭 護棒球薪火」棒球教練的良心話
兩岸藝人吸毒 演藝事業難恢復
關懷生命 尊重自然 「金寶山」響應良心時代
神氣家族《良心時代廣傳真愛》
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印尼沉船 確認失蹤者無台灣人
欣欣氣爆慰問金 每戶2萬元
陸委會：張顯耀須調職接受調查
人蛇困貨櫃 英警稱來自阿富汗
美再發動空襲 助庫德族攻水壩
庫德族部隊稱 奪回摩蘇爾水壩
17伊波拉病患失蹤 賴國憂疫情
聞瓦斯味色變 全台17日多起
南投疑瓦斯外洩 臭劑加重所致
美空襲支援 庫德奪回伊北水壩
新店氣爆 欣天然更換內外管
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非裔少年槍案 美司法部介入
欣天然開盤跳空跌0.9元
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中投區一試兩用 討論後將定案
李振昌挨轟 王維中1A吞敗
郝：國教改革 擬7月初入學
盧貝松拍露西 台北最佳配角
大雨特報 東南部恆春注意
傳聞衝擊 太陽能慘綠
新台幣開平走升
LPGA錦標賽 曾雅妮30名
韓美聯合軍演正式展開
大陸加強新一輪副秘書長瘦身
欣天然更換管線 股價一度翻紅
電子書出貨降 振曜股價低迷
程泰業績正向 能見度至10月
巴國反政府抗議 推公民不服從
兩基金會為巴拉圭災童慶兒童節
五楊高爬坡段 變換車道解禁
豐興鋼價連10週持平
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
震盪走低 台股跌破9200點
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
腎上腺大腫瘤 老翁手術挽命
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
香港占中反占中力量 持續角力
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
張顯耀去職調查 陸網媒報導
唐獎漢學獎 余英時允返台受頒
馬來貘養浮萍 有吃又有玩
打貪 檢立案偵查山西4官員
巴黎最後一間 A片電影院苦撐
教宗南韓彌撒：原諒通往和解
下半年業績正向 F-亞德抗跌
新店氣爆 新北：監督後續賠償
曾銘宗：台股七上八下 穩健樂觀
任天堂股價飆 新遊戲在美熱賣
冷凍車不合格 知名通路業中槍
桃園藝文停車場 智慧兼綠能
劉耀文無遺體 公祭雙重悲痛
十二年國教 胡志強：尊重家長
政治騷亂結束 泰經濟恢復成長
教宗首爾彌撒 促朝鮮半島和平
暴民偷汙染床單 伊波拉恐擴散
防伊波拉入侵 越南機場演習
阿Ken邢峰 露西演出亮眼
陸委會：張顯耀去職非向陸交代
國教新方案 郝：10月中出爐
南橫坍方 公路總局搶修
朱立倫：社區住戶裝修要申報
北市社區悠活站 促進長者健康
美知名女主播 再回戒酒中心
傳羅氏擬買餘股 中外製藥大漲
新台幣中午升7分
嘉大蝴蝶蘭 全國育種第一
前手球國手詐欺 法官重判痛斥
密州警驅示威 孩童媒體不放過
總統府月會 張博雅新身分與會
薩爾瓦多1-7月僑匯成長8.1%
張顯耀去職 國台辦：不評論
朱立倫：不論分發名稱一試完成
8旬老農學電腦 臉書分享歡樂
防杜炒作工業用地 金管會配合
北市拍板 明星學校50%名額免試
云辰提告禿鷹集團涉炒作基亞
胡志強：BRT是救交通非關選舉
基本工資審議 25日開會
費德瑞奪冠 美網蓄勢待發
苗栗社區瓦斯味 找到漏氣點
新台幣午盤暫升7分
管中閔：安陸聯外 拓展對外
陸7月FDI年減17%
鄧小平冥誕 陸官員撰文紀念
牛市乏力 標普指數漲幅料有限
強迷俱樂部 胡志強：不介入
洛城桌球賽 莊智淵摘冠
張顯耀去職調查 綠籲說清楚
圍捕逃逸外勞 逮1人4人逃逸
江揆陳菊22日會面談石化安全
育才 首件體育公益信託成立
陸客自由行第4批城市 啟動了
消防署：規劃補足消防員缺額
國教入學 教部盼一次分發到位
BenQ第2季投影機市占創高
永達停辦安置 學生不滿
愛心 曾銘宗：結合金融業助學
陸委會：家因去職 保護張顯耀
菲府帶頭 拼新7大奇觀城市
宏尼元首將商討開發馮瑟卡灣
冰桶公益 連勝文柯文哲響應
兩岸清大攜手 開磨課師課程
金爐烤出桶子雞 出國比賽獲獎
每天健走15分鐘 延長3年壽命
江揆陳菊會面 敲定22日
黃景泰談國教 廢特招置特色
慰助金不一 里長要高市說清楚
月餅戰開打 中市業者拚優惠
學童視力檢查 散瞳驗光更準確
丁小芹挨告出庭 債主嗆聲追債
Q3業績可續創高 旺詮抗跌
基本工資審議會 勞團盼透明化
陳(沖)敦促盡速推動雙英會
台鐵撤座椅 謝國樑要求恢復
台股收盤跌65.5點
基亞無量跌停 拖累權證
秦楊安定亞 兄弟情抱抱和解
日男疑在敘遭綁 外務省調查
台股開高走低 收跌65點
歐巴馬中斷假期 返華府談正事
生技太陽能臉綠 台股人氣散
教宗離開首爾 結束5天南韓行
專家料韓元升至雷曼倒閉前水準
8月台指期跌61點
8月電子金融期齊跌
基亞連16根跌停 創台股紀錄
菲總統：陸探測船現蹤禮樂灘
虛實整合 百腦匯擬攜手大陸電商
星國盼2050年 太陽能發電占3成
冰桶公益 管中閔響應
桃警緝毒兼查槍 男女前科累累
開贓車盜林 通緝犯送辦
瓦斯臭劑引不安 南投加強宣導
放任賄選 湖南政協童名謙判刑
港尾溝溪疏洪道 南檢調查勘驗
韓美研判北韓發射新型戰術飛彈
外資上周小買22.25億元
高雄氣爆案 榮化廠長重金交保
台南路面積水 瓦斯外洩冒泡
三大法人買超台股7.5億元
密州第2天宵禁前 警驅離傳槍響
工人拆流刺網 被誤會捕螃蟹
偶像劇台中取景 新聞局長探班
南警查毒集團 破泰國藏毒處
南韓促北韓回應高層會談提議
舊酒廠百年木屋 打造旅宿深度遊
陸反壟斷 日商不低頭恐罰50億
密州示威難息 國民兵將進駐
一邊一國連線 薦65議員參選人
柯震東失聯 經紀公司晚間說明
疑涉黃景泰案 約談工務處長
陸媒：柯震東吸毒 北京被捕
潑水做公益 曾銘宗願接受挑戰
遭連點名冰桶公益 郝開放態度
重建箱涵 高市災區水位高
國道化學槽車翻覆 目前無外洩
21U世界盃 王維中列名單內
老婆坐月子沒錢想不開 警勸回
李進勇拒黑金 張麗善籲輪替
倫敦售屋開價 降幅逾6年最大
中鋼前7月每股稅前 0.94元
蔡依林11月推新輯 偷閒打網球
上海書展的台滬雙城故事
冰桶愛助漸凍人 邀陽岱鋼響應
知情人士：張顯耀知道去職理由
落實災防 內政部促地方考核
氣爆社區趕復原 瓦斯管全換新
六福莊小老虎住房 徵小動保員
南投工廠大火 釀1傷
台泥配合政策 減少水泥出口
各國創業團隊齊聚 拚創新大獎
新台幣收貶0.5分
南韓擬適時參與北韓鐵公路建設
喚海洋保育 展覽一窺菊島之美
歐元區風險增 ECB低利現金失靈
對流旺盛 全台防局部大雨
檢追氣爆案 榮化廠長500萬交保
桃園鄉代命案定讞 3匪逃死刑
山手線 胡志強：相信選民智慧
港尾溝溪疏洪工程搶險晚間完成
百公頃石化專區 應二階環評
柯震東在陸失聯 網友：不單純
新店氣爆受傷女童 情況稍好轉
冰桶公益 郝：非常樂於支持
冰桶公益 劉克振選捐百美元
小孩算數快慢 大腦掃描窺一二
中元普渡 嘉縣查獲私宰活禽
黃秀霜團隊 洪玉鳳王家貞入列
冰桶公益 連勝文點名郝朱響應
張顯耀聲明含冤 陸委會不回應
氣爆波及 高雄輕軌測試延後
竹警破槍擊命案 邱鏡淳慰勉
自衛隊員慰助金 縣府受理申請
追查新店氣爆 檢赴欣欣調資料
大陸70城7月房價 逾9成下滑
寧夏波爾多 葡萄酒收購價飆漲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大陸新一輪棚戶改造 提速
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
加州也傳警射殺非裔男 500人示威
家長批評國教 官員：一試兩用
伊斯蘭國戰士遭逐離摩蘇爾水壩
凱旋路添不明箱涵 疑水利圳溝
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冰桶挑戰助漸凍人 郭董：等著瞧
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何如芸違法看護工 新北罰3萬元
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中市山海環線 胡志強爭取補助
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35℃常溫乾燥蔬果乾 日本觀摩
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預期鬆綁 陸貨市利率創8週低點
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菲民調：每4人有1人失業
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彰化兒童弦樂團將赴上海演出
陸媒：柯震東房祖名涉吸毒被拘
東港每雨必淹 簡太郎關心
烏克蘭控叛軍轟難民 多人喪生
牙醫診所人去樓空 約詢8旬醫師
保費高薪低報 健保追2.5億
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2014大陸民企500大 蘇寧奪冠
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因應旺季 台泥調漲廣東水泥價
遭控索費逼死人 花蓮慈醫澄清
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分析師建議央行 莫當獨行俠
涉處置失當 榮化廠長重金交保
健保欠費1億 勞動部將列預算
雲門推新作 林懷民為高雄加油
港媒：房祖名涉吸毒 北京被捕
金門低碳島執行 環保署肯定
基亞提告 財訊：無污蔑意思
永絕後患 高市19日截石化管
教長公務繁忙 捐錢代冰桶挑戰
德國被打臉 也曾監聽土耳其
俄反制裁 歐盟宣布農業補貼
曳引車撞太魯閣號 司機判刑
欣銓：看好通訊車電安控市場
生得少 估8年後人口負成長
金融總會理事長 李述德續任
南京青奧跆拳道 黃懷萱爭金
成龍培養南韓新秀 將首推專輯
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台幣小貶 收30.040元
羅賓威廉斯生前 錄影鼓勵癌患
義大高國輝喜獲麟兒 升格當爸
氣爆店家勞工 高市發慰助金
朱立倫濕背秀 續點名戴維斯
云辰強調未賣股 提告禿鷹自清
娶家多樂 達樂出價高於美元樹
陸下調油價 19日零時生效
台業者大馬推廣會議及獎勵旅遊
氣爆 楊秋興批菊沒作為釀傷亡
法國警察將配隨身行動記錄器
憲兵營區嗨過頭 遭記過申誡
冰桶公益 詹宏志點名鈕承澤
郵輪渡輪帶動 港口客量增8成
南京青奧跆拳道 黃鈺仁闖決賽
泰國預算通過 經濟可望復甦
反擊伊斯蘭國 伊軍擬攻摩蘇爾
捷運萬大線1期 107年底完工
盧貝松像回家 盼台灣喜歡露西
南韓美國軍演 北韓批挑釁
青奧首金 跆拳道黃懷萱踢下
許勝雄：兩岸產業攜手 綜效大
援助車隊入境 俄：烏已同意
歐盟：谷歌等扭曲被遺忘權判決
新店氣爆 朱立倫靈堂上香
英相：絕不再參與另一個伊戰
經紀公司：柯震東遭公安拘留
藝人田路路傳想輕生 警協尋
今彩539開獎
美組精銳部隊 捕伊斯蘭國首腦
陳良基挑戰冰桶 點郭台銘接棒
成龍反毒大使 兒子房祖名涉毒
習近平：管理融合 打造新媒體
柯震東涉毒 經紀公司聲明全文
軟銀看中夏普 開發低價智慧機
威力彩開獎
信昌化：產能利用率維持高檔
駐琉美軍機場遷移案 首挖海底
青奧第2金 跆拳道黃鈺仁踢下
美媒：博弈公司紛紛赴港上市
玉里火警驚見裝備差 速補齊
國道化學槽車翻覆 酚未外洩
教宗主持彌撒 向韓慰安婦致意
經紀公司：柯震東做出最壞示範
生技資訊透明化 金管會早想管
柯P響應冰桶公益 點名趙少康
旺季到 藍天獲利拚季季高
田路路傳輕生 南投警確認無恙
防炒作工業地 貸款擬設限
冰桶挑戰 宏?黃少華遭點名
HITCON駭客競賽 日本奪冠
工作壓力大 糖尿病風險增45%
柯震東父視：兒子做了不好的事
盧貝松行銷台北 郝龍斌贈市鑰
買氣退燒 英房地產8月跌慘了
挪威主權基金投資F1惹腥遭察看
新店氣爆 住戶和解態度不一
央視：房祖名住所查出百克大麻
伊斯蘭國擄逾千女 迫嫁聖戰士
新店氣爆社區旁 傳疑瓦斯洩漏
習近平：推動創新驅動發展戰略
納達爾腕傷 美網賽無法衛冕
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雅典奧運翻版 南京青奧踢雙金
落石不斷 阿里山公路晚間封閉
副總統：天災地變 保險重要
疫情推手：伊波拉是西方陰謀論
溫泉宅傳弊 工務處長漏夜複訊
柯震東涉毒 陳妍希：大笨蛋
台灣之星股東會 通過合併案
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世衛：伊波拉疫區實施出境篩檢
驗血測13種癌 日擬研發新法
今彩539 頭獎1注中獎
青奧前三名僅發獎章 沒有獎金
安倍遭控資金報告登記不實
印度取消印巴外交部次長會晤
新店氣爆 自救會盼恢復生活
新店傳疑瓦斯洩漏 虛驚一場
烏克蘭與中東戰火 危及德經濟
會談破局 烏克蘭控叛軍轟難民
欣欣續協調 逾半數災戶和解
房祖名涉毒 經紀公司致歉
印尼船難生還者 喝尿樹葉果腹
亞桑傑盼離使館 僵局似仍難解
南京青奧桌球 兩小將晉級8強
張顯耀被撤職 疑雲重重
金大中逝世5週年 金正恩送花圈
中國各地 擴大紀念鄧小平110歲旻誕
央視證實 柯震東吸毒被捕
奪青奧首金 黃懷萱喜極而泣
找回人的最根本 鴻旗有機以良心做農業
「良心賺安心」 七堵「臭粿仔湯」古法製作
「良心起航 福爾摩沙我的家」敦化國中響應
吳景欽:提審法不是救命仙丹
8月19日 國內各大報頭條
冰島火山爆發 發佈橙色航空預警
利比亞17伊波拉患者逃跑 爆擴散危機
教宗方濟各：如果可能、明天就願訪問中國
府發布: 林祖嘉接張顯耀
張顯耀海基會副董事長 職位可能不保
陸房價全線下跌 北京「暗降變明降」
麗星郵輪攜手臺灣觀光局舉辦愛心慈善之旅
新光人壽連16年獲保險信望愛獎「最佳社會責任獎」
黃文玲:人力不足、體制不清、消防弟兄折損大
寒舍食譜9/30前推出【老香港．懷舊點心】
陸反壟斷 日商挨罰29億日圓
Cozzi KITCHEN 推出「意想不到的中法對決」
以穆斯林娶猶太人妻 200人抗議4人被捕
中美是否終須一戰 取決於中日衝突美國之介入
應迅速建立城市檔案館！
103學年度全國高中校長會議（北區）8/19~8/20舉行
7月上市、上櫃及興櫃公司累計籌資金額
北捷「站長包」大公開! 隨身工具 猶如「百寶袋」
接力橫渡台灣海峽 14泳將18日下水
張顯耀案 調局比對陸委會情資
清潔領班賴素梅手持仙女棒 電聯車「亮晶晶」
法鼓山上尋寶趣 禪修月系列活動9/1登場
公督聯盟選出「奧」部長 前3名教育、農委、文化部
張顯耀: 知道太多「猶如黑道追殺」
那些年爆紅 柯震東大陸吸毒被捕
伊北水壩爭奪戰 美再空襲助陣
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
巴國反對黨逼宮 要求總理下台
基隆建案傳弊 工務處長交保
巴官員：加薩停火再延長24小時
歐巴馬：對伊斯蘭國採長期戰略
出席甘伯斯葬禮 巴西總統被噓
HTC雙機齊發 美亞接招
數位交流登場 分享智慧生活
巴西總統選舉民調 席瓦呼聲高
經濟部：台Q3封測產值估增逾5%
松機效應 民權東路店面寫新高
不動產全聯會提八大稅制建議
德警察工會盼減少足賽維安負擔
炸檢方辦公室 美男子遭重判
BBC：陸大媽防曬頭套成潮物
巴西憂鬱症死亡人數增
低壓北移福建 全台有短暫陣雨
索尼自拍新機 郭雪芙助陣
雨勢停 阿里山公路恢復通行
全台空品良好 紫外線過量危險
柯震東痛哭認錯 記取教訓變好
中石化：配合高市府斷線 盼維權益
015國際電話降價 用戶成長快
內外利多 助台股反彈
好萊塢片取景 亞洲熱崛起
韓劇吸睛 韓股吸金
偽幣疑問 央行籲送銀行判定
華義人氣手遊 新角色登場
台股開盤漲47.32點
信心潰散 基亞連17根跌停
榮化開盤跌停
加考慮取消出生地主義移民政策
信心潰散 基亞連17根跌停
冰桶公益 郭台銘安排行動回應
安徽煤礦瓦斯爆炸 20餘人被困
華府僑教中心不出借黃國昌演講
房祖名被捕影片 坦承持有大麻
拚4G 外資看好電信三雄
旗艦機將露臉 宏達電股價觀望
冰桶公益 杜紫軍晚間響應
台IC封測業產值 估年增13%
MGM日本蓋賭場 傳相中築地魚市
智慧耳機具潛力 外資看好美律
愈玩愈大 冰桶公益出動直升機
聯結車貨櫃車擦撞 咖啡散國道
張顯耀風波 調查局連繫陸委會
朱立倫淋水點名戴勝益等人挑戰
北韓重兵部署邊界 憂陸背信
愛丁堡藝穗節台灣季 進軍國際
令狐榮達訪蒙特婁僑社
盧貝松拍片 晶華LUCY專案20組秒殺
露西行銷台北 帶影迷一起玩
大選逼近 紐下修預算盈餘預測
美代工訂單 國光9月出貨
基亞跌停 大股東云辰受累
助視障錄音 App獲紅點最佳獎
復建 李鴻源：排水問題先解決
雄檢辦非法吸金案 2人羈押
新台幣開貶走升
微軟雲端運算服務 全球大當機
國民兵：歷史悠久的國家民兵
被點名冰桶挑戰 楊泮池允捐款
柯震東涉毒 九把刀煎熬一整夜
工地吊車翻覆 民宅壓毀無人傷
申借遭拒 黃國昌演講另尋場地
除後患 高市封切災區6石化管
涂醒哲母喪 陳以真致意
吉賽兒吸金 連霸8年超模收入榜
陸股創今年新高 傳媒股暴漲
張顯耀准辭 林祖嘉接任
服貿與金融業 擬脫鉤處理
母語日海報設計賽 徵件延長
涉毒被捕 香港藝人前車之鑒多
韓星宋慧喬為漏稅鄭重道歉
王建民回穩 7局失3分奪勝
柬埔寨高層訪越 加強兩國關係
茂迪稅率降 太陽能烏雲散
林書豪盧彥勳 冰桶潑水做公益
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
1111成立氣爆就業專區
盧貝松：印象最深是台灣人微笑
台大鑽石基金 1.5億助創業
高雄防登革熱 政院動用預備金
台股強彈 指數勁揚90點
澳大亨語出驚人 批陸政府雜種
前景不明 澳銀重申低利不變
戰機需求 國防部：F-35是選項
補習班信貸爭議多 桃縣籲小心
旺季到 水泥業獲利逐季升
崑山中學減薪 教師教育部陳情
美最密集空襲 助伊奪回水壩
出道就成名 柯震東涉毒毀事業
挑戰冰桶 胡志強20日午前完成
募愛心尿布 超商店長變身貞子
桃機地勤車撞飛機 班機延飛
南韓KARA 以4人新組合復出
就業學程 大專生體驗職場
傳陸復星擬併美壽險公司
冰桶公益 郭台銘點名林志玲
邱淑媞響應冰桶公益 點名總統
石化專區 評估高雄第三港區
總統捐款關懷漸凍人 不淋冰水
圍堵伊波拉 喀麥隆關閉邊界
區域銀行 金總建議海外上市
外交部9月菲國辦ADOC研討會
新店氣爆 檢訊問總幹事檢測員
儒鴻待產能開出 股價反轉漲停
新台幣兌美元 午升5.8分
台菲部長級科技會議揭幕
國際地理奧賽 台獲2金1銅
柯震東父母兄長 赴監探視
陸計畫削減國企主管過高薪資
冰桶公益 黃少華捐100美元
雨勢暫停 南橫搶通
佐科威以台為師 促增競爭力
謝勤益：面板第4季價格有壓
巴拿馬與瑞士自貿協定生效
日國際協力機構主管訪薩爾瓦多
阿彌陀佛關懷中心兒童巴西巡演
房祖名涉毒被捕 最痛父母
新台幣午盤暫升5.8分
愛文產季近尾聲 芒果乾接棒
陸委會：張顯耀全案移送調查局
全聯愛心福利卡 助嘉義弱勢
蝴蝶機2代展翅 HTC驚豔東京
防範氣爆 北市油管防災演習
外交次長會喊卡 印巴關係掀波
美積極處理密州槍案 撫平情緒
房祖名星運平涉毒 林鳳嬌最痛
柯房涉毒 孫越：給他們機會
hTC蝴蝶機 2代聚焦亞洲
救災 高市予災損業者貸款
宏達電嗆蘋果 來台土洋大戰
柯震東在陸吸毒 處罰可能不重
美眉愛蝴蝶機 HTC甩宅男形象
選舉近 國民黨成立紐約後援會
太陽能板供不應求 8年來首見
逃逸外勞涉販毒 被逮送辦
成龍推印尼觀光 子吸毒受關注
熱低壓形成 轉颱風機會低
冰桶公益 HTC董俊良：我ok
朱立倫：有人為選票不擇手段
朱立倫：落實家庭瓦斯管線管理
柯震東涉毒被逮 回台檢方追訴
偵辦非法吸金案 雄檢估19億
邱文達接下冰桶挑戰 安排下週
郭台銘點名3人接受冰桶挑戰
工商界：盼杜紫軍當大董事長
女性自救APP 夜跑更安心
郭台銘：4G開台 呷緊弄破碗
火車站發冊子 簡太郎推銷自己
陸韓北美電視大戰 台面板受惠
台股收盤漲102.47點
蛋砸陳明文服務處 非選舉恩怨
高雄氣爆 檢方量測箱涵開挖
冰桶公益 IBM黃慧珠完成挑戰
紅點獎台科大創佳績 16件獲獎
花蓮金針花季 金黃花海綴山頭
瑪麗亞凱莉10月南港開唱
傳亞航支持 天馬創6年最高漲幅
職棒工會募54萬 助高雄警消
台股開高走高 收漲102點
多胞胎生育津貼 馬總統促提高
北戴河後傳達習近平管治新思路
8月台指期漲99點
伴唱機須繳權利金 立委籲修法
郭台銘：現有醫療銷售體制要打破
聯大大會9月登場 友邦為台執言
巧克力傳情走味 創辦人判賠
8月電子金融期齊漲
胡志強分享 宗教信仰正向力量
政見爭先後 胡志強：做才重要
陳大錡年調解千案 江揆讚達人
運毒鴛鴦脫逃 航警逮人送辦
柯震東被捕 陳柏霖：孰能無過
驅散密蘇里群眾 警發射震撼彈
免費胸部X光篩檢 中市開跑
水庫開放划水 水利署：需考量
崑山減薪 教部要求8月先補
PChome中秋採買 開賣啦
前立委涉貪 二審判7年6月
台大校長勉新生：謙虛也要自信
九把刀：願陪柯震東一起面對
港尾溝溪疏洪道崩塌 環團質疑
台股收復9200 待補量上攻
盧貝松：會再來想讓孩子看台灣
登革熱持續增 首例出血熱死亡
郭台銘：鴻海可降醫療設備成本
三大法人買超台股83億元
高鐵牽姻緣 新人車站拍婚紗
港律師會會長林新強請辭
陸塔台人員睡著 航班無法降落
紐時報導房祖名與柯震東涉毒案
免試入學續招 北市公布簡章
晚上開工 清潔員讓捷運亮晶晶
榮化跌停打開 市值掉106億
胡志強：社區補助支持到底
莒光猿地 李興文為職棒開球
教宗：希望大陸宗教自由
維持成長 科技業搶食企業客戶
張麗善冰桶挑戰 再捐100美元
性侵國中少女 前高職教師判刑
24項勞工政策 勞保配合
迎中秋 金門長輩做月餅畫柚子
產學合作 設台大鑽石種子基金
退將管理天然氣 退輔會檢討
莎拉布萊曼將獻聲 發票換門票
免費學平板 彰縣展現學習成果
台北城市導覽 免費報名
景美托嬰中心 設公營住宅首例
明年經濟景氣看法 產官不同調
逢雨易淹 台西五港路動工改善
連續氣爆 學者籲重視風險治理
柯震東吸毒被拘 陸委會關切
南京青奧跆拳道 侯光武淘汰
勇敢追夢 女大生挑戰飛行
拚選舉 李文忠拜訪南投縣府
響應冰桶公益 台南議員濕身
柯震東涉毒 法務部：依法處理
大陸高分二號衛星成功發射
WTO敗訴後 陸停產10萬噸稀土
湯唯金泰勇 婚紗照曝光曬甜蜜
警車撞奧迪 1員警輕傷
冰桶公益 周永明：沒問題
北捷站長包 背起等於背責任
左左右右萌舞 法務部集氣反賄
大雨特報 北部地區注意
新台幣收貶0.2分
高雄工地塌陷案 雄檢現勘
莫迪強硬 印巴蜜月結束
登革熱疫情燒 高市現死亡病例
游錫(方方土)淋冰水 點名阿信挑戰
別讓陳菊得分 杜紫軍發誓否認
淋冰水助漸凍人 南投百人響應
屏東新園鄉車禍 轎車起火
教會取代教完 偏鄉國小零補救
預防猝死 中市為學童心臟篩檢
冰桶傳愛 先暖身淋下吐氣
路樹倒塌擊駕駛 送醫無大礙
HTC蝴蝶續曲 乃木(土反)46助陣
反陸團參與祭典 十餘原團聲援
葉匡時淋冰水 點名龍應台接招
急救教育訓練 北市免費開課
南京青奧舉重 江念欣奪金
密州暴動持續 2人受傷31被捕
韓報：柯震東房祖名涉毒被抓
顏清標兒女響應 挑戰冰桶公益
教宗拋願訪陸 不影響與我邦誼
遊戲機夯 創惟Q3業績勝Q2
立志當外事警 實習女警助旅客
捷克志工離台 現場揮毫寫書法
星國計程車裝電眼 保行車安全
中石化拒斷管 高市不讓步
補提名監委 審薦小組明開會
冰桶公益發起人之一 跳水喪生
南韓鳥叔10月來台跳騎馬舞
年終慰問金門檻 藍委盼放寬
高雄氣爆 楊秋興批陳菊是罪魁
母女4人賣場行竊 遭起訴
北市選委會：柯文哲陣營誤會
貨運量成長 馬士基上調財測
盧貝松愛小籠包 盼鼎泰豐登法
勞團抗議無加班費 勞動部調查
警察電話被罵走狗 檢方不起訴
吳宜臻選縣長動畫 訴求討公義
淡海輕軌濱海路工程 9月動工
林國基包包展 糗朋友引狼入室
企業界：新任經長值得期待
台北市災害應變中心二級開設
楊珍妮掌國貿局 談判一條鞭
大雨 士林北投部分一度積水
中央氣象局氣象報告
國4豐原潭子段 110年可望通車
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
欣天然：換管作業因雨延宕
最年輕主任檢察官破重大吸金案
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
柯震東涉毒案 北檢分案偵辦
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
伊波拉奪命 增至1229人喪生
零星落石 阿里山公路預警封閉
奈國伊毒12例 4死5人康復
環署：高雄災區飲用水空氣無虞
湯唯與韓導演金泰勇正式完婚
美通膨薪資漲 勞工無感
台灣Q2製造業產值增幅近5%
瓊斯盃女籃 20日起6隊開戰
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義式青醬挑逗味蕾 飄香全世界
柯震東痛哭道歉 柴智屏盼覺醒
雨襲士林三重 大台北防豪雨
密州案再扯種族 歐巴馬難拿捏
屏警破販毒集團 受害學生14人
亞太程式競賽 菲律賓奪冠
家樂福:工時依勞基法規定
港生來台觀光 麗星郵輪助圓夢
嚴長壽點名 黃健庭淋冰水傳愛
登革出血熱 重複感染釀禍
冰桶挑戰 陳保基點名曾銘宗
為了100元 16歲少年搶10歲童
柯震東涉大麻案 檢依證據追訴
市調：單片觸控面板價 會再跌
清潔隊員拾金不昧 失主感激
邱文達冰桶傳愛 點名李安接力
馬：政府願和全國消防員站一起
訪新住民 謝立功允成立委員會
賴正鎰：推房地合一稅衝擊房市
連勝文20日造勢 馬二度站台
風災漂流木 花蓮20日開放撿拾
石化專區進駐 居民反應不一
新北市首次發行市庫券成功
飯店秋節出招 星級主廚幫忙烤
周永明：宏達電尋新優勢拼再起
新北大雨 三蘆地區部分積水
大排護岸崩塌 台中水利局搶修
台中市104年歲出1135億元
許炳崑退選 新莊選區添變數
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竹縣民調 近8成支持年金排富
阻伊波拉蔓延 世衛糧食援助
視障者計程車費補助 中市協調
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香港反占中遊行 真實度惹爭議
僑委會：僑教中心避涉政治
登原民拚音政見 中選會暫不採
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反壟斷 陸罰日本精工逾8億元
國際木雕賽誰奪冠 猜對抽大獎
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氣爆社區搭鷹架展開外觀復舊
龍應台淋3冰桶 點名林青霞蔡琴
吳志揚淋冰水 響應公益
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登革熱 楊秋興巡災區防疫
離乳仔牛鳴 種牛場請鄉親見諒
台幣貶0.2分 收30.042元
騎士遭車撞死 指揮女義交無罪
桃勤地勤車惹禍 飛機破洞
房地合一建議 張盛和：聽進去了
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冰桶挑戰 張盛和：週末做公益
施工致社區受損 承包允修復
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中共反腐 陸天價月餅不見了
秋節燒烤季 業者推好康搶商機
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少年疑罹伊波拉 比利時虛驚
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觀音查獲偷排有害強酸廢液
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冰桶挑戰 張國煒樂意接招
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漸凍人協會 募款逾600萬元
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憂心引渡美國 亞桑傑續留使館
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王樂生工作績效 菲國官員肯定
柯震東案 北市警擬列毒品人口
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英火車票漲價 明年漲3.5%
被點名冰桶挑戰 曾銘宗：捐錢
新北明年歲出編列 1633億元
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國寶前董座葉佳瑛提行政訴訟
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泰瘋冰桶公益 點名陸軍總司令
今彩539開獎
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40年來最嚴重 伊波拉迅速奪命
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日本NHK報導張顯耀去職案
台南疏洪道啟用就塌 監委要查
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桃源布農族女孩 江念欣舉金
高市府強制斷管 中石化：遺憾
呂慶龍招牌布袋戲 法媒愛報導
陸媒：房祖名吸大麻已有8年
高盛：印度兩個月內停漲柴油
併入開發金 萬泰銀9/15下市
張顯耀案 調查局取得檢舉資料
房祖名柯震東 大陸反毒祭旗
高雄氣爆區傳異味 警消追查
續招惹議 家長怒為何不放人
職棒球星冰鎮 點名高層做公益
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麻州冰桶挑戰 發起人現身憶友
空官：謝蕓梃朝雷虎成員努力
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氣味像瓦斯 福木果實惹虛驚
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頂級牛排食尚 港君悅主廚來台
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南投天空之橋 傳民眾墜橋
今彩539 頭獎2注中獎
賈西亞8勝入袋 犀牛台南踢館
陸反壟斷重罰 兩日企被罰14億
BBC：陸捕房祖名柯震東示警
大雨特報 高屏夜間注意
大樂透頭獎槓龜
風靡日本 台樂團東京慶功
保險退場機制 105年上路
五月天淋冰水 點名金城武接棒
房祖名柯震東被拘 未能見家人
國企薪酬改革 習近平16字定調
以軍反制火箭攻擊 停火又破功
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佛格森衝突不止 6人傷31被捕
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李登輝被控密帳案 20日宣判
立委: 金管會獨厚悠遊卡、高雄一卡通「不通」
妥善保存機關檔案及國家檔案 檔案局說明函
張顯耀案 知情者：不可能私了
8月20日 國內各大報頭條
爪哇海底 發現美國二戰巡洋艦殘骸
上海貪官藏五千萬 案情或向上
陸媒報導 張顯耀哽咽稱被「長官」出賣
台北副市長陳雄文 接任勞動部長
賴士葆: 陳情案與張顯耀去職無關
NHK報導 張顯耀去職案
日本廣島山崩 增至18死13失蹤
柯震東涉毒 肯德基撤代言
聖荷西「良心時代運動宣言｣全球連署啟動
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悦來月優惠 軍警教師優惠專案
國立臺灣圖書館 100週年館慶
伊斯蘭民兵公布「殺害美國記者影帶」
陸委會必須加快重新布局
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「東方梵谷」王以亮 首創自旋畫風
張顯耀遭免職 國台辦不評論
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王郁琦20日下午4點記者說明會
大億麗緻酒店 夏日特賣會 優惠搶好康
證交所公告修訂證券商整體經營風險預警作業辦法
營運虧轉盈 榮成展笑顏
台北馥敦感恩回饋 迎賓客享好康
｢全國道安扎根強化行動｣8月份事故防制績效
黃景泰肯定環保局及業者「垃圾減量，資源回收」做得好!
王郁琦: 張顯耀洩密解職、金溥聰及江宜樺同意
台灣將組團 出席世界脊柱健康聯盟大會
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張顯耀首度露面 否認傳言指控
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階級與偏見 美種族問題難解
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烏克蘭政府軍進逼叛軍重鎮
孕婦墜天空之橋 一屍兩命
柏林女疑染伊波拉 恐虛驚一場
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中韓簽FTA 機械業恐受衝擊
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伊斯蘭國殺美記者 美查真實性
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TED大會登場 遠傳助陣
調查：行動上網成長驚人
工研院：台Q3被動元件產值增2%
一銀主辦義大74億元聯貸簽約
遠銀主辦聯環聯貸簽約
外資捧場 印度股市揚
低氣壓北移 西半部短暫陣雨
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新品可期 蘋果股價破百刷新高
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登山求婚 樂極生悲摔死
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美記者2遇劫 疑遭伊斯蘭國斬首
賣單高掛 基亞連18根跌停
巴西就業機會 近3成是公職
力挺家鄉 Hebe代言新竹動漫節
台鐵號誌異常 嘉義列車延誤
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Uber聘前歐巴馬顧問解反對障礙
抗議工廠污染 農民抬棺抗爭
列資產減損跌3天 榮化開盤漲
巨大執行長羅祥安接受冰桶挑戰
杜紫軍：貨貿談判 年底難完成
鈕承澤淋冰水 道漸凍人家屬苦
台鐵民雄段故障 延誤逾4千人
花旗擬退出日消金業務 售分行
法人：頎邦Q3業績估續創高
美陸研發新材質 隱身術不是夢
矽品64億取得茂德中科廠
執行力佳 陳雄文接勞動部長
新台幣開貶走升
響應冰桶公益 黃少華加碼捐款
一試兩用免特先後 國教待釐清
反壟斷 陸重罰日12汽車零件商
質疑工業污染 農民抬棺抗爭
小家電廠艾美完成轉換債募資
法人：奇力新Q3業績看增1成
陳張培倫接任原民會副主委
台灣保險業盼鬆綁 增投資出路
宜蘭安農溪畔音樂會 9月登場
台東熱氣球加升空 令狐榮達打氣
魯蛇家的逆襲第4集上映
金融撐盤 台股緩攻
光影敘事 多倫多展出吸睛
產險表現佳 上半年獲利66億元
陸高調紀念鄧小平 突顯習傳承
溫斯頓賽勒姆網賽 盧彥勳晉級
防伊波拉 賴國宵禁新增隔離區
美官員：美記者遭伊斯蘭國斬首
薩國青年創業競賽 台灣贊助
行政調查張顯耀 政院事前知悉
陳雄文接勞動部長 郝：好事
資策會雲端新品 分享跨界應用
胡志強完成冰桶挑戰
提高生育率 黃秀霜推津貼加碼
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
印度官員：共軍入侵邊境
羅東廟宇獻愛心 捐款助高雄
張國煒挑戰冰桶 點金城武接棒
消貧 瓜地馬拉第一要務
印尼大選訴訟明裁定 軍警戒備
全力拼4G 中華電補貼加碼
陸：柯震東非台商無24小時通報
張顯耀去職 府：總統知情
美媒關注 露西為台北增光
韓衣戀集團服飾咖啡進軍101
張國煒點名金城武 挑戰冰桶
香港藝人：給房祖名柯震東機會
美記者遭斬首 母：為報導犧牲
智鬥美法院 阿根廷尋求還債
亞對沖基金加碼美光和史普陵特
通緝犯再竊失風 冒名遭識破
通過海底 韓擬建首爾濟州高鐵
江宜樺冰桶挑戰 選捐100美元
氣爆究責 雄檢開挖疑引爆箱涵
基檢搜索市議會 約談9議員
新台幣中午升5.5分
中常會造勢 連公布競選主題曲
胡志強挑戰冰桶 點名江揆接棒
合宜住宅案首開庭 白手套認罪
露西上映首日 民眾排隊搶看
王郁琦還原與張顯耀對話內容
柯震東吸毒拘留 還等不到家人
李無罪 高院：檢方舉證不足
強制斷管 陳菊：安全最重要
SM娛樂澄清雪莉和Choiza關係
雲林抬棺抗爭 富喬工業表遺憾
台鐵又出包 行保會查疏失
陳雄文接勞長 基本工資成考驗
再獲無罪 李登輝：無太多喜悅
堆高機遭竊 業者PO網抓賊
陸媒訪好友：房邀柯震東為把妹
孕婦氣爆逃生 新生兒撫驚恐
台鐵延誤四千人 45分退全票
疑不只柯震東涉毒 檢一併偵辦
北市副市長一缺 陳永仁接任
大雨特報 大台北基隆注意
不鏽鋼有撐 F-東明漲停創高
藍：綠勿藉張顯耀案搞政治鬥爭
中石化遭斷管 可循行政救濟
陸反壟斷 罰10日企60億
南京青奧男桌 楊恆韋爭銅失利
未考會考上成功 不正常現象
北捷文湖線列車故障 旅客換車
海嘯失散 印尼兄妹十年後回家
新北驗蔬菜 3件農藥殘留超標
榮化：管線全面檢驗 盼快復工
揚言學鄭捷殺外勞 保全員判刑
嘉市服務品質觀摩 陳威仁頒獎
圓仔學媽媽挑竹葉 熊模熊樣
科學園區上半年總營收再破兆
新台幣午盤暫升5.5分
台鐵民雄段故障 延誤逾7千人
內政部服務品質獎 10機關獲獎
謝淑亞冰桶挑戰 再捐100美元
大陸準備不及 貨貿談判恐延後
夏天吃涼 桃縣加強冰品把關
府：馬總統支持王郁琦決定
黑松邀偏鄉孩童 推廣愛己愛人
林鴻堯輕判 民團抗議籲鏟土豪
教團憂技專裁專任師 損受教權
申請.taipei 北市簽約完成
投資精準 宏觀對沖基金價值飆
接勞動部 郝：陳雄文是通才
賴士葆：張顯耀去職無關陳情案
網家新服務Yiabi上線
新北驗醃菜 1成防腐劑超標
沈啟響應冰桶 點名張璠接力
冰桶公益 童子賢淋冰水響應
彰化花Young選拔活動開跑
接受挑戰 成醫院長冰水灌頂
柯震東房祖名影片 馬賽克有別
瓦斯漏1年法阻修 胡志強：先修
泰國新投資策略 永續成長優先
台股收盤漲44.27點
孕期水果禁忌 依體質免煩惱
量能不足 台股高檔整理
北市完成管線檢測 上網查位置
陳雄文：盼勞資溝通調基本工資
中年人無感 大多沒量血壓
學生服務老人 與想像不一樣
楊秋興支持石化專區 解決遷村
山東公車遭縱火 1死19傷
巴抗議潮抵國會 軍方接管紅區
8月台指期漲38點
3D列印夯 金屬需求看俏
立委指違建多 台大：逐年改善
8月電子金融期齊漲
高雄無作用箱涵開挖 管線在上
杜紫軍：談判要明確授權範圍
冰桶挑戰 周俊吉點名謝金河
JR東日本宣布建新羽田機場線
中共深改規劃長7年 罕見
新加坡花園節 蘭花萬花筒吸睛
涉炒股 約談國寶人壽大股東
江丙坤：政策關係經濟發展
談國教議題 學團盼納學生聲音
花蓮月眉石槽 流傳神秘故事
楊珍妮掌國貿局 加速貨貿談判
柯震東涉毒 綠籲大陸維護人權
陳以真冰桶挑戰 關心漸凍人
BRT擦撞事故 多因未注意
食安消費糾紛管理 食藥署開班
台灣與史克蘭頓大學續光點計畫
罰日商壟斷 大陸靠汙點證人
雲嘉南就博會 24日成大登場
北市景觀大獎徵件 首獎30萬
吸引觀光 謝立功倡環保夜市
港泛民為政改方案 定立場底線
馬二度站台 連勝文公布競選曲
三大法人買超台股55億元
比誰早到災區 陳菊：選舉語言
向酒店女索封口費 男遭起訴
莒光號故障 台鐵安排旅客改乘
競選歌曲出爐 連勝文：很感動
疑教育部違失 國教盟監院陳情
民團籲公審會通過民版核四公投
張顯耀轉陳情案 王郁琦未阻止
冰桶傳愛 社福團體盼愛擴大
台東頭一遭 議會質詢審計室
鄧小平冥誕紀念座談 罕見提早
決心意志力 戰勝20年菸癮
日廣島豪雨土崩 27死10失蹤
96歲印度瑜伽宗師艾揚格辭世
少子化 公立高中早有缺額問題
防伊波拉 港官員視察前線工作
連勝文：勿讓選舉變丟泥巴鬧劇
和泰車加華碩平板 價值升級
宏?推出首款8核心4G手機
陸警先清場 柯震東見到父母
採購愛心伴手禮 助身障自立
違規出租倉庫 大陸紅會認了
高雄氣爆 消防車器具損失億元
成醫：估台灣年增逾6百漸凍人
藝人呼麻案 北市擴大臨檢夜店
缺錢買毒 毒蟲破車窗行竊遭逮
台泥21日起調漲廣東水泥價
接勞動部長 陳雄文：人生意外
連勝文選北市長 馬盼勝選接棒
老婦上山採野菜失蹤 平安尋獲
科學園區今年營收 上看2.3兆
步道攝影涼亭命名 北市辦比賽
311核災後 福島稻米首現星國
BRT引爭論 胡志強：全力推動
逛夜市做環保 中市龍富有優惠
自製檸檬水 酸蝕琺瑯質齒變黃
空難加氣爆 產險業估賠5億
兩岸貿易是維護台灣自主關鍵
21日起換戶籍 恐影響年底投票權
家扶頒助學金 306人受惠
新台幣收貶0.5分
7月外銷訂單 381.8億美元
國壽取得倫敦商辦 開放後首宗
張顯耀案 調查局送資料鑑密
陳雄文：基本工資應該要調漲
7月外銷訂單 連6升
李振昌奪本季第2次中繼成功
采盟邀4千弱勢童 天母看球賽
陸7月房市 建商銷售金額續滑
回應林飛帆批評 游錫(方方土)尊重
111歲日本人 當今最老的人
偽造六合彩騙組頭 男子遭訴
徐展元：冰桶挑戰不是逞氣魄
冰桶傳愛 台大跨越濁水溪
牆倒掀屋頂 疑遭龍捲風肆虐
涉炒股 國寶總裁移送複訊
台壽今年獲利優 暫不考慮合併
高齡社會 卓伯源視察友善廁所
不認鳳仁路違掛管線 高市斷管
嘉義文創六禮 提升品牌形象
癱瘓國會 巴基斯坦野黨堵出口
莒光號台北站故障 約1小時修復
疑困陷阱自啃腿肉 餓犬獲救
日媒：陸海警船連12天巡航釣島
涉包庇色情場所 台南3警遭訴
柯震東見父母落淚 蕭亞軒喊話
3D列印普及化 至少等5年
APEC資深官員會議 在北京登場
8月下旬面板持平或小漲
科學園區表現讚 盼電力政策明確
大陸推新媒體集團 股市反應熱
日本廣島豪雨成災 32死9失蹤
舅倒車不慎 輾斃2歲外甥女
網路保險上路 拚市占5%
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冰桶挑戰 徐弘庭點名王世堅
冰桶濕身 軟銀孫正義助漸凍人
陸重啟IPO後 第3批月底集資
物化學運女性 NCC發函求改進
冰桶公益 飛躍羚羊紀政響應
密州佛鎮續抗議 警再捕47人
張安平響應冰桶 張小燕助淋
北檢反賄選 要莊鴻銘送284麵包
體育署：強棒計畫營造快樂打球
女邀男滅伊波拉病毒遭拒竟砍人
兄弟隊慶 搖滾樂團唱進棒球場
竹縣動漫節啟動 Hebe站台挺家鄉
張顯耀事件 江丙坤：不影響談判
家中聞瓦斯味 四口訣避險
外遇產女辯詞違常理 檢方起訴
丟失相機1年 驚喜尋回影像在
北京豪宅 房祖名28歲生日禮
菲軍方否認ISIL已構成威脅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
1至7月死亡事故 超速失控增
太平洋高壓強 未來幾天好天氣
撿屍性侵 男遭判刑1年4月
中銀發行優先股 先探歐洲水溫
孫立群投書WSJ 兩岸經貿助區域整合
異業結盟 金門救國團展售特產
電廠發包工程遭疑 台電澄清
觸控台灣展 27日登場
北韓批凱瑞：1隻醜陋戽斗的狼
民雄轉轍器損壞 800人可退費
沒考會考上成功 制度沒說不可
老外上海地鐵昏倒 乘客狂逃
露西上映首日 全台票房估破2千萬
道路工程傳弊 18議員遭約談
決戰百日 蔡英文宣示出陣備戰
郭董點名 孫正義澆冰水穿狗裝
冰桶募款夯 公益月餅待捧場
宏?陳彥博攜手 為偏鄉建操場
國家公園獵長鬃山羊 2人遭逮
陳雄文接勞長 勞動部員工期待
亞洲最佳女主廚 樂沐聯手獻藝
明星私校招不滿 批制度離譜
網路經濟活躍 童子賢盼政策明確
遭譏最後報告 胡志強：都連任
台北牛肉麵節十週年 進軍上海
嘉市821棒球日 傳承KANO精神
iphone6效應 7月接單不理想
菲國拳王 另類冰桶挑戰
環境即時通 開放資料更透明
林懷民淋冰水 籲持續關注氣爆
泰國軍政府任命新警察總長
莫迪促加速國產武器研發
調查張顯耀 王郁琦：痛苦抉擇
不讓鬚眉 謝純萍拼得鐵漢傘徽
退伍不失業 屆退就博會辦徵才
規範網路安全 德內政部擬立法
民進黨：特偵組濫權起訴李登輝
選戰倒數百日 綠營黨工禁長假
當局限軍火外銷 德業者叫苦
張顯耀去職 綠籲政府說清楚
黃昆輝：台聯把關示範區條例
勸募條例擬修法 訂上限喊停
防黑道鬥毆 北市警掃蕩槍械
冰桶非重點 楊志良加碼捐社福
中市失業及負債率 5都最低
邱鏡淳濕身響應 淋冰水傳愛
前台東議員涉賄選 二審仍有罪
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烏政府叛軍東部激戰 34平民死
涂醒哲：漸凍人議題回歸制度面
日本廣島豪雨成災 36死7失蹤
闖BRT專用道違規多 將受罰
經辦補助動手腳 男詐財數百萬
遠雄倉儲除鏽劑漏 刺鼻味四散
印東北族群衝突 9死逾萬流離
冰桶傳愛 門諾加溫水盼暖流
蔡明介：政府應重視電腦科學
仁川亞運 南韓誓奪90金
外國學者愛到德國大城市做研究
台幣貶0.5分 收30.047元
朱立倫請假3天 陪女兒赴美就學
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宏?：智慧機3年列台灣前5大
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關務署：5家陸感光版材無傾銷
NBA 3X籃賽 雷霆亞當斯站台
大陸外交體制 王毅力壓楊潔篪
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柯震東：我應該受的懲罰
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王郁琦：張去職不影響兩岸協商
元太：擴充利基品 授權金應急
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登革熱延燒 楊秋興批菊不作為
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陸伊波拉病毒檢測試劑 投產了
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張顯耀調職 王郁琦：我建議的
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瓊斯盃女籃 中華藍大勝美國
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發展科技服務業 陸祭五政策
猿象12局大戰 和局收場
哈瑪斯：軍事領袖躲過空襲
美記者遭斬首 法德譴責野蠻
日本廣島豪雨成災 39死7失蹤
陳雄文接勞長 勞團疑慮是考驗
英媒：中國房市下跌、打擊GDP
中國反壟斷調查 引起歐盟企業反彈
嚇！房祖名吸食大麻8年、柯2年
國安密帳案 李登輝仍判無罪
美韓中俄多國密集進行軍演
民進黨：馬金江王嚴重違憲、道歉下台
昆山爆炸 陸檢批准逮中榮董座
8月211日 國內各大報頭條
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陸GDP亮眼 基層公務員薪水僅3千
法務部要求 柯震東反毒宣傳片下架
酪梨牛奶飄香15年 新住民照顧在地果農
漢翔解任經濟部法人代表
新北市政府、票券公會與集保結算所共同攜手合作 成功發行國內首檔市庫券
柯震東所吸毒品 疑從台灣攜出
三艾及騰協醫公司 透過創櫃板登錄前籌資
基亞、國票VJ 自8/21起預收款券 20分撮合一次
捷運文湖線昨日上午一列車發生故障警訊
美元計價債券熱度持續發燒 大幅超越寶島債
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以巴和談破局 加薩走廊砲火不斷
證交所 下週外國上市公司業績說明會
櫃買針對興采 違反重大訊息規定 處參萬違約金
全國教育局(處)長會議 優質‧適性‧啟航
民意調查為什麼不準確？
給死搏「忠孝兩全」的張顯耀按讚
英特爾與中華電信簽署合作備忘錄
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挑戰冰桶 陳瑞聰響應並捐百萬
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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18議員疑涉拓寬工程 14人請回
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美：今夏中東營救人質行動失敗
提問警方何不用水柱 主播挨批
伊波拉蔓延 剛果現疑似病例
台日證交所攜手談資本市場合作
順德Q3業績可創波段高
新北捷運宅 房價實惠又保值
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歐洲EISA獎 三星產品獲青睞
雲林農民抗爭 富喬澄清
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巴西總統選舉 席瓦確認參選
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PC銷售回溫 惠普Q3營收超標
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中午前後悶熱 山區防瞬間大雨
雙北免試入學續招 現場報名
學校拒開同意書 影響學生報續招
美記者斬首凶手 倫敦人名約翰
會考一試怎兩用 縣市各有論述
北市：拿不到同意書可先報續招
去氣爆陰霾 佛教界為災區祈福
美股續漲 法人：趁機汰弱留強
加強台尼經貿 辦中華民國商展
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台股開盤跌1.23點
三星囤現600億 政府要課稅
俄令麥當勞關閉莫斯科4家餐廳
反非法日租 觀光局糾全民出擊
大立光除息 股價開平走高
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台孝親洗腳活動歡迎僑胞參與
實彈驅離 賴國伊波拉隔離區4傷
螺絲工險換心 醫施藥妙手回春
數據改善 Fed準備加快升息
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大都會台灣之夜 盧彥勳將開球
加銀行預測 明年升息房市冷
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柯震東涉毒 失代言片商慘
豐田將調降Lexus大陸零件價格
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基隆道路弊案 聲押議員鄭怡信
習近平啟程 訪問蒙古
尬阿里 亞馬遜將進駐滬自貿區
花蓮推電動機車 盡覽璞石小鎮
加州出現疑似伊波拉病例
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瓜地馬拉慶廖誠洪百年誕辰紀念
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外來事故誤點 台鐵擬賠償
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
資金流動風險 台股早盤弱勢
陳偉殷奪13勝 旅美生涯新高
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聯準會同意應縮小資產負債規模
鄰里簳仔店 愛地球省荷包
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馬達式消防管井 屏東特有景象
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新北市庫券 6.55倍超額標購
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柯震東落網次日 就已聯繫家人
台北發明交易展 開放業者預登
聯合國呼籲中美洲 全力抗旱
人質危機迫近 歐巴馬進退兩難
續招拿同意書 雙北教局願協助
日媒：陸施壓 達賴蒙古行取消
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陳偉殷挨轟回穩 7K奪13勝
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氣爆箱涵 雄檢偕土木技師勘驗
吳思華：先免後特一次分發到位
影射醫師收紅包 部落客判賠
陳偉殷逆轉勝 球評：高球誘敵
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標普：陸地方政府將加快發債
九合一啟動 將選1.1萬公職
偷車勒贖行搶 前科男被逮
量販店展售月餅 助身障過秋節
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供毒組陣頭作惡 14人遭逮
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阿里女主管出頭 矽谷自嘆不如
上海大霧 PM2.5升高
催票簡訊投票日才到 罰50萬
開挖高雄氣爆箱涵 疑先有管線
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帕拉育獲選為泰國第29任總理
通緝犯大陸被火燒 後送金門
世界最大 黃色小鴨抵洛杉磯港
新北勞工好聲音 歌唱賽拿獎金
生活費貴 陸夫妻不敢生第二胎
日廣島雨災慘 39死7失蹤
孕期便秘 依賴浣腸增早產風險
開學在即 醫師籲學童先收心
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日女議員擁吻滑冰王子 掀大波
違約 投信：止穩先看生技
抗9月魔咒 陳偉殷上看18勝
賴憲政：違約交割影響不大
新台幣中午暫升5分
冰桶公益 GOMAJI百人濕身
黃金業者估印度進口限制恐永久
水泥雙雄漲價 類股小漲
一次分發到位 台北市接受
台被動元件產值 估年增逾10%
軍方敦促 巴反對派與政府談判
費鴻波：費聿鋒跟我保證沒碰毒
陳偉殷13勝 暫居亞洲勝投王
久蹲廁所 4成兒童疑便秘
馮滬祥被控性侵 更六審判有罪
羅瑩雪淋冰桶捐款 點名黃富源
會計師高考 23日登場
江菊會 陳菊：談石化管線管理
104年總預算 公建科技均增
高雄氣爆 高市啟動代位求償
疑建材廠空污 白河居民陳情
豆豆先生 上海跳大媽廣場舞
新北松年大學 朱立倫臉書勉勵
郭美美涉開賭場罪 恐判10年
港官員明訪台 出席文化論壇
嘆兒女罹病 清潔隊員持刀自殘
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警行善充當孝男 張花冠表揚
熱傷害急診逾千人 暑期增3成
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台股開平收低 跌34點
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針孔偷拍女同事 男禮儀師遭訴
照顧罕病 衛福部擬助取得藥物
高檢署：尚未收到張顯耀案訊息
港媒：陸國企高層薪酬恐減半
高普考添需用名額 錄取率增
十二年國教改革 教部列4重點
迪士尼等利多 滬機場客流增
綠：張顯耀參與的協議 應查明
榮景不再 韓對陸出口連3降
張顯耀案 藍籲綠停止不當言行
9月台指期跌27點
冰桶挑戰 謝長廷點蘇貞昌女婿
台灣之星4G免費公測 申辦爆量
涉掏空國寶人壽 約談前董座
台灣政府籌資 傳賣台積等個股
改革聲中 傳陸將撤換國企主管
韓Super Junior啟動巡演
9月電子跌金融期漲
股價跌停 金可：營運一切正常
個股持續修正 台股收跌34點
江揆：發展以人為本的智慧裝置
基隆工程傳弊 綠議員：未收賄
房仲：估大選前 建案推案爆量
東鋼侯傑騰灌頂 不點名接棒
泰陸軍總司令帕拉育 獲選總理
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檳榔攤匯兌上億 檢起訴3人
美拒付贖金 聖戰士斬首美記者
南京青奧高爾夫 程思嘉銀牌
復興航空訊號異常 返航檢修
三大法人買超台股9億元
攻物聯網 英特爾攜手中華電
深知失學苦 資助貧童追幸福
前團員被指涉毒 黃立成：八卦
成龍探視房祖名被拒 尚未見面
不服警方取締 男子偷竊洩恨
柯Ｐ宜蘭取經 稱讚公共建設
GIS資料 江宜樺鼓勵部會運用
向下扎根 2高中開辦電影課
工銀駱怡君淋冰桶 籲愛要延伸
開學季 北市拍賣再生家具
秘魯南丁格爾 照顧175隻垂死貓
廣島重災 安倍繼續度假挨轟
微軟入門機 4千有找
國企獎金惹議 經長：政策納考量
男女甩飛虐兔 可依動保法罰
華隆籲代位求償 盼新勞長協助
國泰金蔡宗翰完成冰桶挑戰
石化專區 林國正促安全遷村
BRT站螢幕破裂 初步排除人為
保實習醫學生權益 教部訂規範
富邦金獲利創高 資產突破 5兆
香港議員長毛 被拒入境深圳
8段高手 科大教授推跆拳道
新台幣收貶0.5分
安徽東方媒礦爆炸 25人被困
習近平抵蒙古 倡戰略合作
陳柏霖強調清白 願配合調查
陳柏霖公司：願配合調查
溝通前 陸人大與港泛民互批
會考成績怎麼用 縣市意見分歧
杜紫軍：談FTA 不需經陸同意
民宅當賭場 供菜籃族陸配聚賭
傳陸調升LED關稅 類股慘跌
張顯耀：主動找檢調 證明清白
日廣島豪雨釀災 馬總統致哀
遭傳是藥頭 費聿鋒：無妄之災
民俗月衝擊 新車掛牌月減65%
福利被刪 壹電視工會揚言罷工
國寶前董座涉掏空 檢調搜索
豐原中秋晚會30日登場 卡司強
德少年獲頒周大觀生命獎章
張善政：台灣要培養跨領域人才
德報：台灣旅遊體驗真實亞洲
印尼大選訴訟將裁 支持者衝撞
帕拉育任總理 面臨2難題
印度堂姐妹命案逆轉 非性侵
富邦金持榮化5.8萬張
伊波拉疫情未息 駐奈處籲警覺
菲南國中國草案 呈交總統府
公益傳愛 桃機總座捐款漸凍人
疑酒醉落海 男被救起
雙北續招 3千人搶530名額
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
台中樂器節 胡志強：越辦越好
嘉市社區營造 出版旅遊書
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉市3合1選舉 重要期程公告
收購計程車遺失手機 3嫌送辦
UPS零售店遭駭 客戶個資恐外洩
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不挑戰冰桶 王雪紅盼擴大關懷
嘉大偏鄉夏令營 拓展學童視野
桃園交通政策 藍綠交鋒
兄弟試行全主場 回應全猿主場
作假病歷濫開安眠藥 醫遭判刑
懷疑遭出賣 竊嫌縱火燒老翁
南華女大生校園遭襲 警查惡男
棒球奪冠 花蓮化仁國中熱情迎
林杰樑遺願 管制農藥巴拉刈
男屋內抽K菸 警查緝父親開門
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疑陸駭客入侵 竊MH370資料
房東吸毒震撼 反毒劇擴大巡演
栗喉蜂虎金門度夏 族群創新高
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拉未成年女賣毒 每包抽百元
日本廣島災情慘重 39死26失蹤
登革出血熱死亡 高雄增第2例
資策會輔導新創團隊 北京奪冠
空難遺體將運回 大馬全國哀悼
吳思華：會考不做任何變動
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光寶創新獎 陸生得獎多
陜西發現秦公大墓 疑為秦武公
助漸凍人 可成捐160萬
旅客增 花蓮港加強防救災
苗縣拚觀光 目標人人會解說
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對流旺 新北市大雨特報
房祖名豪宅 藏大麻可捲250支菸
登革出血熱 氣爆災區2例死亡
女染登革熱 疑因高雄照顧親人
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雲林麥寮飄似瓦斯味 虛驚一場
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張顯耀案 高檢署命調查局補件
軍方釋善意 恆春漁民暫不抗議
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昇恆昌總經理淋冰 公益傳愛
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柯震東涉毒 代言廠商大失血
港尾溝溪案 災因鑑定月底出爐
A證進B貨 百噸偽農藥遭查扣
近親病毒有解 堵伊波拉現希望
網傳不雅照 空軍：轉傳恐觸法
英特爾攜手中華電 攻物聯網商機
親民黨籲公正調查張顯耀案
免特一張志願卡 一次分發到位
張顯耀案 藍：民進黨只顧鬥爭
憨兒月餅買氣冷 李李仁打氣
食來運轉遊台灣 票選人氣王
為愛走天涯 盤纏用盡才知受騙
港泛民與北京商政改 分歧仍大
張顯耀暗指說謊 王郁琦不解
醉男持刀砍人 警空手奪刃
新店氣爆善後 送火神祈求平安
雙北續招 逾3千學子搶進
警示帳戶解凍 縮短為2年
蔡英文：游錫(方方土)就是最好人選
氣爆驚魂未定 耕莘醫院安身心
選舉火藥味 李沃士告洪志恆
葉佳瑛遭約談 國寶：已無關
亞運男籃 中華和大陸同組
兄弟24日對犀牛 劉真開球熱舞
基亞前7月每股虧1.92元
美就業廣泛增加 暗示可升息
俄烏下週開會 俄股連漲10天
染伊波拉美醫師 記者會後出院
冰桶挑戰 AKB48台柱濕身
冰桶公益 台灣大鄭俊卿響應
美初申失業救濟 降幅大於預期
港府官員以洗米水完成冰桶挑戰
新加坡人睡眠時間全球第3少
糧食壓力大 俄放寬反制裁清單
今彩539開獎
非法大陸導遊 遭泰人控搶飯碗
日車廠遭罰 F-廣華：無影響
陸地方政府揹債多 欠條成貨幣
冰桶挑戰 新竹市長許明財上陣
日馳恢復信用交易 22日生效
威力彩開獎
爭民主遇刺 菲人紀念老艾奎諾
增菘瑋低潮當考驗 學習放輕鬆
台灣虎航擬9月下旬首航新加坡
對流旺 台東晚上大雨
陸國台辦：讓台灣業者多些機遇
美豬立場 藍籲賴清德說清楚
攻數位生活商機 3強結盟
郝龍斌：一試兩用各方意見一致
印度童手掌重8公斤 醫不解病因
小巴士墜谷 印度北部22人罹難
韓姜知英復出 力拚全方位藝人
居德外籍人士申請入籍比例不高
2嫌盜領大馬航空失蹤者存款
冰桶愛募逾800萬 過去的62倍
兄弟主場新措施 猿迷：早點講
陳柏霖知情 經紀人：媒體誤解
蓋天然氣第三接收站 油電鬩牆
日本廣島豪雨成災 39死43失蹤
西方制裁 俄陸更緊密
漳和國中銀髮俱樂部 彩繪人生
法務部：陸方證物非照單全收
7月外來旅客訪韓 陸客占過半
仁川亞運會 女足兩岸同組
瓊斯盃 錢薇娟鄭慧芸同門對決
日演歌王子施暴案 被書面送檢
駐日韓使：韓日關係應恢復正常
華碩贈電腦 薩國學子受惠
美股開盤漲 標普500創新高
抵押貸款案 美銀166億美元和解
麥當勞新北連鎖店 友善共餐
港特首普選 大陸反對公民提名
威力彩頭獎槓龜
美成屋銷售增 攀抵10個月高點
今彩539 頭獎2注中獎
印尼法院駁回 普拉大選爭訟敗
宏?發表Chromebox
適應完畢 陳俊秀第2轟出爐
國際媒體撤退 戰地記者多辛酸
卸任前夕 吳宏謀心繫災後重建
華碩攜手高市府建構教育雲
工程傳弊 謝國樑：從未參與
陳敬宣自行驗尿 呈陰性還清白
青奧羽球混雙 李佳馨闖金牌戰
習：陸讚賞蒙古在涉疆涉藏立場
國寶掏空案 前董座漏夜複訊
南非禁伊波拉重疫區非公民入境
張志軍：用心了解有利求同存異
歐巴馬：美國記者被殺錄影、IS是世界之癌
被懷疑是匪諜 張顯耀：21世紀的白色恐怖
親民黨三點聲明「不要再鬧了」
光寶創新獎 「冷敷創可貼」奪金
調查局移送張顯耀案升級「外患罪」 遭高檢署退件
8月22日 國內各大報頭條
匪諜案 國台辦不回應、陸媒坐壁上觀
誤導投資者 美國銀行支付巨額罰款
國民黨駁斥「無撤銷王金平黨籍提案」
台股站上9300 大立光填息
查禿鷹 基亞連跌20天翻漲停
上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會
易心科技 將於8/25正式登錄創櫃板
櫃買將舉辦「東碩資訊公司上櫃掛牌典禮」
「櫃買20 活力櫃買」 菁英種子培育營熱鬧展開
櫃買將舉辦「科嶠工業上櫃掛牌典禮」
櫃買呼籲投資人不要輕信市場上流傳的謠言
櫃買舉辦「創櫃家族博覽會」
櫃買中心、遊戲橘子及工研院攜手打造
航港局南部航務中心佈置親民空間 服務十足
中秋連假出遊 請多利用公共運輸
感染伊波拉病毒 2美國醫生康復出院
台南市港尾溝溪疏洪工程坍塌要查到底
賴清德缺乏苦民所苦同理心！
全國教育局（處）長會議 專題報告戶外教育
泰國免簽費正式開跑 ！中秋連假精選推薦
謝立功挑戰冰桶 點名謝國樑、徐少萍接棒挑戰
打倒黃景泰 成全謝立功!?
台灣酒店名列知名訂房網Expedia年度全球旅館精選，台北神旺商務酒店領先進入前100名
2014新光盃熱門街舞大賽
「冰桶挑戰」澆到飯店業 力麗哲園全館熱情響應
經濟部2度查核 高雄煉油廠至大仁管線
台北馥敦感恩回饋 迎賓客享好康
蕭閎仁過30生日 劇組假排練真驚喜
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CROSS推出 手繪花漾系列紀念筆
大股東挹注訂單 華泰營運否極泰來
核四安檢報告僅公告摘要版 立委批有等於沒有
黃昆輝：應先辦馬英九「洩密罪」
躋身蘋果供應鋉 瀚荃獲利將締新猶
美染伊波拉兩醫師 治癒並出院
佛里斬首前 聖戰分子索討贖金
美染伊波拉兩救援工作者 出院
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國寶掏空案 前董座3百萬交保
柯案效應 北市擴大臨檢夜店
美伊波拉病患痊癒 藥效難確定
北卡網賽 盧彥勳挺進4強
傳微軟將公開 新版Windows系統
佛格森情勢趨緩 國民兵將撤離
剛果疫情70死 世衛：非伊波拉
伊斯蘭國勢大 美面臨空前威脅
英穆斯林參與激進組織者眾多
敘國內戰3年半 39記者殉職
美利達推2015新車試乘
投信：新興市場債 後市看好
元大期八大燈號 逾千人下載
觸控台灣 友達展得獎4K2K面板
智慧電子學院 前瞻領導人才研習
兒女步吸毒後塵 奧斯本成借鏡
愛爾蘭首例 男子疑染伊毒死亡
移居 賣市中心換輕盈小房
東陽今年業績估年增逾1成
比國總理筆電遭竊 無機密外流
委內瑞拉控制民生 限制購物量
政府刺激消費 巴西拖債人數增
美股收紅 有利台股反彈
傳將分拆PayPal EBay股價揚
美大學冰桶挑戰 4名消防員受傷
高壓籠罩 全台高溫炎熱
全台紫外線危險等級 加強防曬
教育局處長會議 持續聚焦國教
花旗日本賺太少 不夠付CEO薪水
主計總處：台灣7月失業率4.02%
1週吃2次泡麵 女性易三高
7月失業率4.02% 14年同期最低
對抗空方 F-金可擬實施庫藏股
台股開盤漲19.69點
賣壓沉重 基亞連吞20根跌停
江菊會下午登場 談石化發展
藝術教育 教部盼結合民間資源
廣島土石流災情慘 39死52失蹤
立隆除息 填息95%
阿根廷漢字文化節融入社區教學
聖文森總理歡送施文斌伉儷
美需求不定 利豐客戶延緩下單
福特北美召修16萬輛汽車
調查：10年來美國貧富差距擴大
國際化 曾銘宗：擬推台日通
杜紫軍：談判底線動態調整
高雄復原 總統與氣爆家屬對話
露西票房佳 首日破三千萬
美5月與塔利班換囚 報告：違法
大陸酷派打敗三星 揮軍海外
張顯耀案 調查局赴北檢報指揮
美共和黨決議案支持台參與南海
買盤進場 基亞跌停拉漲停
新增LED客戶 興勤Q3底出貨
華府僑教中心駁斥黃國昌質疑
簡訊攻擊 曾銘宗：已關注
新台幣開平走升
寮高層訪越 深化合作
瓜國學生來留學 台贈獎學金
桃園稽查書包 4成未標製造商
台鐵秋節票 熱門時段秒殺
榮化連 3日盤中漲停
愛無距梨 郵局購梨捐款身障兒
陸後院灑錢 中蒙貿易上看千億
北京續與香港各界溝通政改
韓警證實前濟州地檢廳長猥褻
一次分發到位 一免恐多等3週
通緝犯周旋數女 逍遙多年落網
基亞漲停 大股東云辰同歡
江揆期許建設台灣富而好禮
夜市存廢 杜紫軍：定時定點管理
藍：無撤銷王金平黨籍提案
災區重建 總統：地方中央合作
弱勢股反彈 台股收復季線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
新店氣爆法會 侯友宜祈平安
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
防學生濫用藥物 討論全面驗毒
擺平瑟比 盧彥勳晉級4強
巴拉圭來台取經 學員分享成果
試辦教師評鑑 3成教師參與
冰桶傳愛 傅(山昆)萁反邀張菲代淋
馬航20名罹難者遺體運抵大馬
布袋遊客中心 改建三星旅館
全球央行年會 鷹派氣焰囂張
張顯耀案 台北地檢署分案偵辦
週休假日熱翻天 北部36度
屏東反毒 4千人上街頭
日本電子業不振 出口展望引憂
重啟金剛山旅遊 韓美看法不同
北韓促南韓 履行協議恢復交流
助僑民防伊波拉 2醫師赴奈國
推坐輪椅雇主車禍 外傭遭判刑
總統訪視調查局高雄市調查處
加國LPGA首輪 曾雅妮並列第20
桃園土地公節 29日熱鬧登場
氣爆受創 侯友宜為陳小妹集氣
挖斷瓦斯管線 警消戒備後解除
陸判德人死刑 德外交部欲阻止
江菊會 杜紫軍：樂觀看待
核四公投提案 公審會駁回
雙黃月餅熱量高 等同雞腿便當
IBM伺服器供貨陸銀 未遭封殺
台日研議股票和ETF相互上市
服役侵占公款 男遭貪污起訴
安理會籲強化預防衝突早期行動
高市議會將發文李謀偉到會說明
冰桶挑戰 歐巴馬捐款不濕身
張顯耀案 海基會運作如常
TPP談判會議 9月河內召開
陸物流業發展 持續穩定成長
房祖名柯震東 天天限時沖涼
續招作業 北市：可控制風險內
屏北原鄉5部落 推生態旅遊
仁川亞運 北韓隊伍瘦身
台日股票買賣 曾銘宗盼台日通
新台幣中午升8.1分
拉貨強 景碩訂單見到10月
女嬰燙傷 衛福部：涉醫療疏失
冰桶挑戰 安海瑟薇撩落去
以包養誘姦少女 男遭判4年半
台糖實驗室起火撲滅 未傳傷亡
格勞克斯聲明 沒有鎖定金可
警察特考洩題 2教授起訴
接任勞動部 陳雄文：沒蜜月期
群創秀3D超高解析度面板
青奧羽球女單 李佳馨爭銅失利
張顯耀案 邱毅籲冷靜回歸司法
桃機3航廈設計 邀全球建言
全台去年車禍損失 逾4千億
弘法遭陸逮捕 人權團體籲放人
交銀擬開先例 發股票獎勵幹部
會考3級4標夠用否 分區模擬
北京警方：藝人涉毒名單是謠言
教育會考 北市仍主張一試兩用
災民救星 總統肯定國軍表現
花卉代言人選拔 總獎金130萬
陳雄文接勞長 勞團喊調漲工資
成龍住所外 有人兜售監視畫面
出面闢謠 金可：維持高成長
高鐵卡通列車 9/9畫句點
5-14歲單獨搭機童 美航加收費
不鏽鋼業：注意下游庫存
台股收盤漲126.72點
炒3股獲暴利 約談友昱前董座
9個迷思 誤了過動兒及早治療
台股開高走高 收漲126點
總統盼高市與災民和解避免興訟
9月台指期漲148點
父為子出頭 持刀尋仇遭逮
Fed升息免驚 新興市場安啦
無尾熊落難 專家人工呼吸救命
9月電子金融期齊漲
文旦銷陸 雲林首發2萬公斤
探勘工程溺水 1命危1失蹤
主文理由矛盾 核四公投案被駁
低收入燃料補助申請期限延長
台男在菲襲警 面臨多項控告
空難未滿15歲不賠 保險局研議
物價高 實質薪資不及16年前
台股類股齊揚 大漲126點
傳大陸試射超高音速飛行器失敗
謝立功父女 冰桶後各捐100美元
鳳仁路違掛管線 高市斷2管
鄧小平110年冥誕 陸各地紀念
港政改座談結束 泛民感悲觀
三大法人買超台股180億元
和平電廠案 環署27日審調查報告
APEC領袖會議週 11/5召開
解僵局 巴國總理夏立夫將演說
明年特招 建北贊成一試兩用
民雄農工綠能屋頂 節能減碳
新店氣爆善後 災戶感謝市府
高鐵嘉義站旁車禍 2命危1傷
陳雄文：杯葛工資審議 不理智
MH17空難首批遺體運返 全民默哀
基亞漲停 生技股大反攻
警特傳洩題 考選部停聘2委員
氣爆善後 侯友宜籲誠意賠償
經紀人聲明 房祖名沒出賣朋友
胡志強：擬停止接受外縣市垃圾
疑道路施工 台南兩起瓦斯外洩
綠：國安系統應速啟動損害控管
考量資金效率 台新金短期不增資
官網上線 連勝文邀市民提案
鼓勵向學 資助人受助者相見歡
德國改正中華民國國籍代碼
加油且慢 汽柴油估降2角3角
下身頻碰女乘客 猥褻男判4月
鄧小平誕辰 江西小平小道夯
菲人愛自拍 持槍按錯鈕變自轟
陸首奶粉險 每罐可獲賠近萬元
青奧射擊混團 呂紹全奪銅
新台幣收升3.2分
女性缺經營歷練 難登CEO大位
供料 中油擬設輸儲運籌中心
江菊會 相互肯定協助與付出
陸媒關切張案 盼勿傷兩岸關係
甩兔引公憤 女大生遭罰並道歉
韓歌手金賢重涉嫌毆打女友成傷
血腥槍擊海盜 台漁船目擊過程
蕭亞軒推新輯 心疼舊愛涉毒
希臘北部5.1地震 未傳傷亡
機車3貼事故 1死2重傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
佐科威展現魄力 承諾對付霾害
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
機器人獨搭便車 順利橫跨加國
爆米花季後賽 崇越搶得首勝
國民黨批賴清德對美豬立場搖擺
國防部：勇固案非立即推動
造價近兆 陸跨渤海高鐵有眉目
氣爆傷者出院 醫院贈禮祝福
陳雄文：資方不加薪 可能加稅
兄弟隊慶系列活動 徐佳瑩開唱
廣州小客車滅頂 7人全亡
大陸塞車之城 上海居首
高雄氣爆 陳菊盼危機當轉機
柯震東若返台 警擬傳喚到案
台灣首度 孫育仁在法競賽馬術
網路影音籲印度穆斯林加入聖戰
釐清暴露源 許厝學童暫安置
藍：民進黨藉張顯耀案興風作浪
疑發病 女子橫躺蘇花隧道內
張顯耀案 大陸謹慎邊走邊看
桃園選戰 綠輔選架構完成
法令突破 小琉球漁船加入救護
豪宅毛胚屋不再 精裝房受青睞
港童遊台中 採果製餅滿載歸
中油董座：期望2016民營化
金門用電量創新高 台電籲節約
關懷低收家庭 台塑六輕送月餅
警察運將聯手 日客找回手機
亞青管弦樂交流 國中生獲益多
823週年紀念 李沃士：珍惜和平
愛當低頭族 高中生頸關節退化
小琉球至少100隻綠蠵龜定居
石化專區 江揆：聽高市想法
老外開庭前想落跑 移民官識破
證交所力推 台日ETF互掛牌
質詢滅火 王世堅幫郝龍斌慶生
企業配對app 投資銀行家好愛
日本詩人谷川俊太郎 10月訪台
環保聯盟：核四公投被駁提訴願
大馬寶島婦協賑助高雄氣爆災戶
台電挖破瓦斯管 南市府首開罰
823週年紀念 戰友返金悼袍澤
等得不耐煩 俄車隊朝烏東行進
談中油民營 林聖忠:穩紮穩打
運毒潛逃柬埔寨 男子遣返回台
中油員工查看工程 2人溺斃
吊籠意外多 勞動部免費檢驗
青奧羽球混雙 李佳馨銀牌
加國總理巡視北極 禁陸媒隨行
總鋪師連續腹痛 大腸癌三期
陸最大販腎案 15人判刑
辜寬敏成立基金會 捐款助鹿港人
不加薪就加稅 工總：兩碼子事
阿瘦盃高球賽 詹世昌逆轉奪冠
男不甘人財兩失 開車撞女友
公開DNA報告被控洩個資 歌手不起訴
網拍美甲仿品牟利 警抄上千瓶
台日民眾可互買股票 產學認同
印度克勒拉省開始逐步禁酒
泰瘋冰桶公益 艾比希潑冰水
冰桶挑戰 玄彬點名湯唯金泰勇
台股週線連2紅 市值增1.88%
實現帆遊世界 17好漢挑戰沖繩島
遭指優待采瑞 金酒保留追訴權
張顯耀去職 大陸官方首度表態
華南產險獲准參股大陸神州車險
美中軍機東海危險迫近
鑫晶鑽積極布局圖案化藍寶石
江菊會 雙方共識清查石化管線
高齡懷孕多 安胎床供不應求
情侶汽旅叫不應 報警虛驚一場
日媒：解放軍網路士兵達萬人
楊祐寧羨慕彭于晏 有專業車騎
交長：高鐵出包非歐日混血惹禍
非歐盟人士想當歐洲人只需花錢
瑞士銀行棄保密 財報將揭露
傳兩義工在敘被綁 義全力搶救
台幣升3.2分 收30.020元
不環保 歐盟禁強力吸塵器
美總統與外交官無緣冰桶挑戰
張顯耀案 北檢擬境管通知
習近平：歡迎搭中國發展的便車
基輔：叛軍擊落空軍直升機 2死
高雄氣爆 李鴻源：防災欠整合
創意鳳梨酥 得專利又獲獎
市調：7月全球面板營收月減1%
南海爭議 菲拒絕雙邊對話
財部官員訪金 鼓勵用電子發票
馬：台日漁業協議實踐東海倡議
地下管線聯查 標的指向儲運
攻物聯網 參數科技推軟體平台
學生制服化學物檢測 全數合標
林佳龍：運輸網平衡大台中發展
威脅利誘入幫派 不從球棒爆頭
石化專區 江菊會未觸及
解救血汗計程車 柯P再拋新政
葉匡時盼高鐵泛公股增至4成
相互肯定 江菊會面釋善意
大型甜點秀 巧克力瀑布吸睛
錢薇娟挑戰冰桶 點名戴遐齡
台鹽智冠異業結盟 提供優渥獎金
校園防毒 新北籲學生健檢尿篩
政院：江揆一向尊重司法
俄賑濟車隊越界 烏：不會攻擊
對流旺 高屏南投台南大雨特報
大麻合法化 歐洲青年說不
廣島土石流災情 40死47失蹤
F-金可擬買回庫藏股
營所稅暫繳申報 9月底前需繳清
Candy Crush終於登陸
今彩539開獎
研發投入 台積電居冠鴻海第2
大樂透開獎
冰桶公益 凱擘總座響應
國宴廚師：習近平偏好羊湯羊肉
哈瑪斯處決加薩18通敵者
以牙還牙 俄對日制裁
陪女兒赴美求學 朱立倫：不捨
專家：滬港通可延伸至其他領域
雲南地震 台灣捐資捐物逾億元
台中心動影像音樂會 會場爆滿
俄車隊越界 烏：無異直接侵略
Candy Crush終於進軍大陸
高市氣爆善款 核定支出逾31億
Dynegy收購電廠 拓展市場
台鐵自強號故障 延誤43分鐘
台灣盛和塾 汽車玻璃達人大志
河南大旱 民眾向冰桶挑戰說不
俄：俄烏同意應速完成賑濟烏東
更六審有罪 馮滬祥：判決違法
俄車隊越界 烏總統：違國際法
陸出手監管 私募基金法上路
瓊斯盃女籃 中華藍不敵日本
印度延長南海油氣探勘1年
全國撞球賽 氣爆災區學校摘金
陸委會：兩岸關係不受張案影響
大樂透 頭獎2注中獎
郭泓志再見三振 獅逆轉勝猿
柯震東父母返國 稱不怪房祖名
今彩539 頭獎 1注中
青奧羽球混雙銀恨 李佳馨遺憾
涉洩密案 北檢對張顯耀境管
中職龍頭卡位戰 兄弟踹下犀牛
雲南國企前董座涉貪 錢給情婦
俄車隊非法越界 烏籲國際譴責
陸研製出抗伊波拉病毒消毒液
葉倫：勞動力利用不足顯著
荷蘭：對抗伊斯蘭國須兼顧伊敘
面對敘利亞內戰 UN批國際無力
世衛：伊波拉疫情遭低估
7月失業率4.02% 較上月增1.3萬人
柯震東影響 北市夜店大臨檢
海基會稱: 受衝擊但不影響運作
張顯耀案回到洩密罪 由台北地檢署分案偵辦
菲女子持槍闖總統府 要艾奎諾下台
朝野立委將赴上海 考察自貿區
LINE被盜 葉樹姍籲勿受騙
櫃買於22日召開聯席會議 通過規章修正案
環泰二、建錩股票 8/25起預收款券 五分撮合一次
2014捷運盃捷客街舞大賽 最終贏家即將出爐
中秋烤肉 糖尿病患慎選食材
張顯耀周一主動到地檢署說明
俄車隊據稱抵烏東 聯國將因應
俄車隊強行入烏 歐盟北約譴責
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
就業未充分復甦 Fed升息拿捏難
五角大廈：陸戰機危險接近美機
南加大 加入台灣光點計畫
伊波拉奪1427命 未擴散他國
陸機攔截美巡邏機 南海現危機
柯震東父親：教導無方 非常抱歉
柯父母自責教導無方 頻說抱歉
安理會討論俄車隊進入烏克蘭
伊遜尼派退出籌組政府談判
歐巴馬策略模糊 伊斯蘭國坐大
無法運作 俄州政府告甲骨文
巴西總統選舉 呈兩極格局
巴西人寧可散步 不再瘋足球
戰地記者涉險 使命感也需後援
認識東方 阿國辦東方思想講座
假日高溫炎熱 紫外線易過量
柬埔寨捐米 女台商遭洗劫
4G群雄起 3大對抗2強
7月工業生產 可望連6紅
標普500高點回檔
高樓層建築增 新北居冠
蘆洲大火 8工廠被毀
雙北續招 正取備取生報到
嘉義時光軌跡 林業文學小旅行
牧德推新品 Q3迎高峰
友昱前董座涉炒股 3百萬交保
美政府包商遇駭 公僕個資曝光
歐股收黑 觀望烏克蘭局勢
以色列1孩童喪命 總理誓報復
不鏽鋼業：年底前鎳價可能再漲
調查：台灣人每年花7.5萬投保
北卡網賽 盧彥勳拚3盤落敗
疑久病厭世 老婦割喉
挨控襲菲警 台男喊冤
2年前檢舉函辦張 陸委會駁斥
國5差別費率次週 照常大塞
兄弟隊慶包場 兒童觀眾創紀錄
台灣進香團 傳1團員日本失蹤
北卡網賽 盧彥勳止步4強
等一個人咖啡 票房6天破1億
調整基本工資 政院盼理性面對
成大榕園之王 百年國泰老榕樹
府方證實 張顯耀曾寫信給總統
不怕出身低 廣告造就金城武大樹
總舖師加持 談情說愛樹成景點
金價攀漲 1週來首見
WTI連5週收跌 9個月來最長紀錄
疑賭債糾紛開槍 誤傷自己人
帝寶貴婦落跑 調查局押解回台
克服信心危機 曾雅妮驚險晉級
打110要學鄭捷 警追緝恐嚇男
外籍選手寫紀錄 嘉明湖往返4小時
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美網 詹詠然晉級女單會內賽
紀念一代名將胡宗南 2新書出版
陸學者暗示港沒23條 沒真普選
提防煙毒 CO檢測儀揪吸菸學生
鴻海除權息行情 轉型效應加溫
天然染織 相思台灣展台中登場
人質贖金政策 歐美各國大不同
動物園製道具 水獺兄弟練捕魚
倒冰桶做公益 南韓政壇玩很大
綁票戰地記者勒索 美拒付贖金
紐約等留學生座談 強化連絡網
兄弟隊慶賽 視障聽球感受熱力
張懸美加巡演 首站多倫多
森鐵郵輪式列車 9/10首航
金門祈福路跑 逢823辦升旗
導遊領隊考試 中年轉業新選擇
冰桶加持 漸凍協會5天獲千萬
公益不是流行 體娛界有覺醒
冰桶公益傳愛 公益社團盼沾光
料通膨預期降 歐央行準備行動
陸曝審貪基地 官待3天全坦白
G.hn測試認證實驗室落腳台灣
晨送貨夜上課 張瑞麟不喊苦
宣導防自殺 彰化生命線辦健行
北市性別小學堂 學習性別友善
胡志強視察市場 聽取基層建言
世衛：抗伊波拉至少得奮戰半年
欠債不還持槍傷債主 反遭軟禁
日警直升機非找尋台遊客
跨海郵包運大麻 巴西女判刑
日進香團台灣旅客平安無失蹤
俄衝突傷成長 惠譽砍烏國信評
歐盟28官員 來台學華語
美元升 印度盧比印尼盾抗跌
賴清德：台南成另一個威廉波特
南鐵自救會 抗議家園金錢化
網路傳海上槍擊案 台漁船無傷亡
永續發展南投觀光 隨手做環保
狗遭撞死 港人怒吼港鐵道歉
美救IS人質 傳風聲走漏致失敗
亞洲人有錢了 卻不快樂
多倫多台灣文化節隆重登場
查緝非法農藥 防檢局：保護農民
整合成功 馬英九力挺陳以真
谷歌買產品設計公司Gecko
孝行楷模頒獎 胡志強：孝為先
二審9月判 李宗瑞已瘦十公斤
高雄祖父母節活動 祖孫樂融融
推廣雲市集 雲端大使現身公館
示範區觀賞魚產業 12業者進駐
823週年 金門軍民向陣亡將士致敬
文旦採收缺工 環科大學子伸援
華錦錦鯉產業 進駐農科
北市5校續招 報到率近五成
童玩節24日閉幕 不老節接棒
嘉市整合成功 馬英九有信心贏
美聲演唱會 2萬張票索取一空
陸反貪打老虎 山西2官員落馬
新移民文博會 親子秀廚藝飄香
新北發重陽敬老金 39萬人受惠
總統挺陳以真 盼藍天續耀嘉市
陸媒曝 廣州前官員涉案近15億
搶中秋商機 量販推低價蛋黃酥
海大水產生技競賽 10團隊選3
德里男女出生性別比仍嚴重失衡
名人群起倒冰桶 公益行銷成功
執導想飛 李崗返台南宣傳
偽造大陸銀聯卡 在台刷鑽錶
IS美街頭挑釁：聖戰士滲透美國
韓星蔡琳曬恩愛 10月披婚紗
健保變革 特定傷病險補足保障
立院促釐示範區爭議 以利入TPP
中秋禮盒多不漲 烤肉推會員價
中秋月餅漲聲起 台糖堅持抗漲
媽祖見證 陳超明廟前淋冰水
當台灣沙茶醬遇上雲南米線
13種植物萃取物 可望抑癌
八二三56週年 軍方專文紀念
扶助貧窮邊緣戶 助學子升學
泰軍政府表現 民調多數滿意
印巴邊界交火 釀2死7傷
前大有巴士股東林富慧押解返國
中選會：監察員不會僅國民黨籍
北大生抄襲 學術期刊罕見公告
副總統：環保志工促成舒適環境
高中生模擬聯合國 論資源議題
張顯耀25日主動到 北檢尊重
柴智屏：柯震東獲釋會返台道歉
投信：金價短期恐續弱
發放敬老金 新北警護鈔還破案
印防長視察山地打擊軍成軍進度
華爾街日報報導張顯耀被控洩密
吳思華：十二年國教明年會更好
創櫃家族博覽會 27日登場
法人：新藥股投資價值浮現
投顧：寬鬆貨幣續推 經濟仍佳
開車等紅燈遇刺 女牙醫險毀容
新移民博覽會 北市多元交流
北市：並未出現續招孤兒
伊波拉威脅 菲撤維和人員
國5差別費率 加價前車流增加
五輕關廠 8%料源依靠進口
鎖定對象擴大尿篩 反毒具成效
Garena手遊下載 破50萬
木球外交 駐華使節敲出趣味
毒影幢幢 潘瑋柏籲媒體別亂報
預防登革熱 桃園志工總動員
議員批瓦斯公司 乘機發國難財
總部遷不遷 林聖忠：配合指示
不敵地主拳手 黃筱雯青奧吞敗
探索巷弄文化 東門永康玩創藝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
標普成分股獲利增 美股看多
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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都更1坪換1坪 連柯各有主張
鄧小平路線 官媒稱習近平接棒
北市續招 5校全部額滿
修法等不及 墊錢救垂死罕病童
桃園文創市集 新民街增添活力
謝秉育冰桶挑戰 點名3領隊接棒
中農博志工 卓伯源表揚
中元供品變佳餚 嘉惠弱勢家庭
挪威醫師獲頒熱愛生命獎章
馬總統：志工愛心 令人感動
老外掃墓行善 加國代表帶隊
勞動行政首長 金門聚會交流
陸註冊資本制 企業需揭露年報
友邦巴拉圭奧委會主席訪華
陸民航嚴管方言 飛行員：完了
俄稱 賑濟物資運抵烏東目的地
首次嘉明湖路跑 外國人奪前3
謝啟大衝擊 郁慕明力挺陳彥伯
認養流浪貓狗 南投送好禮
韓國朴智修賣高 中華白不敵
中職 楊恩典腳開球展正面能量
823週年 金防部：建構可恃戰力
機車停車格少 中市府審慎評估
馬英九嘉義縣固本 力挺翁重鈞
張案洩密對象 陸委會不知過程
華人紀錄片影展啟售 愛為核心
野柳女王頭 下週微整型凍齡
邱淑媞與民泡腳 提溫泉政見
北市警掃大麻 路檢逮1男
照顧嘉縣農民 馬籲選翁重鈞
涉開槍誤傷自己人 帶槍投案
為高雄寫詩 詩人盼喚回春天
疑地下電纜短路爆炸 居民驚心
陸嚴審土地出讓金 官員睡不著
四川洪災 數千人受災
湖南氣爆 1死2傷
印度探測器33天後入火星軌道
黃其光訪菲 促台菲扶輪交流
防伊毒 南非禁止疫區旅遊往來
逾7成法國人認為Uber應合法
犀利趴接唱 徐佳瑩笑稱吃粗飽
軍中樂園金門首映 縣長感恩
王金平赴中美洲 參加議長論壇
紙貓熊訪南投 推保育促觀光
若檢方傳喚 王郁琦：當然配合
世青大會台灣之夜 台味十足
新黨21年慶 力挺連勝文
外媒：回族與維吾爾命運大不同
張顯耀新職 王郁琦：考量公平
鐵桶灌水泥棄屍 主嫌判無期
基副議長LINE被盜 友遭殃
黃秀霜造勢 郝龍斌台南相挺
國防部：愛三飛彈系統按期執行
柯說民調領先 連勝文：是放話
德副總理願接受淋冰桶挑戰
安全為初衷 宋美蒔創業有成
黃其光：珍惜台灣所擁有
多數超輕違規 取締不易
陸委會：從未說張顯耀涉及共諜
摩門教2傳教士疑CO中毒亡
采盟贊助看中職 公益兼助棒球
陸HGV技術恐改變全球軍力平衡
清法馬江海戰 福州舉行公祭
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喝茗茶配茶點 齊推台灣農特產
雪域第一藏香 走出山寨陰影
酒駕躲警加速逃 失控亂撞翻車
梅克爾訪烏克蘭象徵意義大
中共打山西幫 多名高官被查
郁慕明談姚立明：人要有格
高國輝雙響砲 義大轟垮兄弟
張顯耀案 李登輝：照制度處理
向日葵少女划獨木舟成功環島
連續3年 日舉行奪島實彈演習
場上不顧兄弟情 高國輝灌雙轟
加國勝中華藍 瓊斯盃提前封后
不淋水不點名 費玉清慨捐百萬
桃猿13安強攻 8比4勝獅
APEC峰會後 歐習會一整天
中共反腐基地 貪官3天全招了
擬問鼎日相 石破茂拒任大臣
新店氣爆 市府聯合中心擬撤
今彩539頭獎 1人中獎
張顯耀案 陸委會：勿妄加揣測
橡皮壩放水 釣客禁區溺斃
新北訂天然氣強制安檢3原則
陸：美方應停止對陸抵近偵察
環境知識競賽 環保志工拚高下
五月天壓軸唱 李宗盛挺犀利趴
184輛擅入烏境卡車 已回轉俄土
男子疑酒後爭吵 遭刺命危
德促烏俄和平 支持烏領土完整
看不到房祖名 成龍離北京
陸官媒社論批「馬英九政府內部失控」
美國抗議 中國戰鬥機挑釁
台北地檢署分他字案 張顯耀遭境管
中國處決 8名新疆恐怖分子
廖萬隆連任 福建漳州臺商協會會長
調查局否認 曾發布張顯耀為「共諜」
合唱團高鐵台中站演唱 旅客駐足觀賞
攔截美巡邏機 美公布陸機相片
斬佛里 英鎖定3嫌是劊子手約翰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
旅居獅子山英國人 伊波拉陽性
不滿冒犯大哥 男子砍殺友人
新華社：大陸處決8新疆恐攻分子
伊拉克各地驚爆連連 至少35死
佐科威邀郭董參加總統就職典禮
佐科威：印尼台灣必須持續合作
6.6強震襲智利中部 未傳災情
佐科威感謝台灣善待印尼勞工
全台晴朗炎熱 山區防午後雨
紫外線過量 北部空氣品質不良
印尼總統當選人對台促銷觀光
印尼總統當選人：改革官僚制度
台灣味美食 上海商機大
警官掐死黑人 紐約數千人抗議
餐飲大陸拓疆 接地氣很重要
陸飲食習慣變 服務業愈受重視
7月商業營收 可望連11增
國稅局推外語稅務服務
推動志工城市 高雄歡迎生力軍
國教入學改革 有共識有分歧
國教入學爭議 教團訴求拉鋸戰
北市特招不加考 會考成績換算
新北取消特招 縮短時程降壓
台中市一試兩用 不採志願序
免試適性入學 高雄不考分特招
台南會考一試兩用 簡化比序
十二年國教 宜蘭維持全面免試
花東僅存窯業 變身觀光工廠
素人畫家 港區藝術中心展畫作
全球IT支出 IDC估增4.5%
7月景氣燈號 估連6綠
賞月更養眼 中榮推護眼食譜
徐生明逝世週年 龍迷集結球場
房仲：北大特區 自住客青睞
華府大貓熊寶寶 歡度1歲生日
王金平率朝野立委參加議長論壇
桃機驚喜 金馬獎電影進候機室
國道亮槍逼車 駕駛遭法辦
LPGA加國賽3輪 韓將領先雅妮41
6大警戒平交道 台鐵籲小心
令狐榮達晤多倫多僑界華媒
健保檢討報告 擬9月公布
楊志良捐錢 點名葉金川淋啤酒
李克強：投融資是鐵路改革關鍵
大二膽開放觀光 國軍戰力不撤
心戰牆隔海相望 訴說戰爭歷史
大膽神泉茶坊 神秘具戰地風情
IFA展 台韓日廠智慧機戰火旺
冰島紅色警戒 台旅遊團無影響
政院：江揆登玉山未確定取消
林佑威太激情 魏蔓床戲險走光
小綠人健康食品 明定13項功效
製造業支出 原物料占比漸增
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
擁抱有機農品 法國嚴拒基改
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台中幸福好宅 25日起申請
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
巴西辦世足瑕不掩瑜
房產觀望氣氛 中市推案減兩成
陸委會：張案機密非檢舉後核定
奇蹟的出品 故宮寶物感動日本人
范瑋琪懷雙胞胎 取名大小熊貓
發明專利聯合面詢 審查加速
66屆黃金時段艾美獎 好戲爭雄
指路明燈 美國最長壽肥皂劇
英國百年書店Foyles 歷久彌新
台北藝術靈魂 國際雜誌說讚
台南眷村助選 郝龍斌籲團結
王建民7局失3分 無關勝敗
藍盼立院12日開議 綠沒意見
賀衛方：特首愛國愛港未入法
全國環保志工賽 桃園蟬聯奪冠
機艙壓力異常 馬航飛50分折返
貨貿再延 陸市場利基恐輸韓
最低25折 曼谷限時訂房攻略
推廣化學教育 清華辦高中賽
選戰衝刺 國民黨力拚團結勝選
深圳富士康 員工口角引發命案
鑫晶鑽Q3業績 法人估增30%
國5北上減價 午前車流增1成
九合一衝刺 綠營輔選列車開動
因應美日 習訪蒙古強化拉攏
網路無疆界 冰桶熱創經濟模式
越南擬抄捷徑 縮短南北航程
桃禧主廚果雕出眾 新神形雕手
曾雅妮木桿回穩 加國賽暫41名
對談音樂 連勝文邀黃國倫合唱
嫌麥莉希拉低俗 多明尼加喊禁
中油：25日起 汽柴油價降3角
東碩擴充基座 出貨倍增
彰縣鄉鎮選舉 藍綠補提名
北市拍賣再生家具 叫好叫座
大家來摸魚 回憶兒時趣
新一代USB 連接器廠搶商機
國際創新論壇 厚植創業新能量
彰化YouBike 員林7站將啟用
台西大海螺生活館 生態美景
北檢：尚無張顯耀到案訊息
外交部：強化與印尼雙邊關係
施工挖破瓦斯管 緊急修復
雷特氏症聯合門診 疑似病患增
淤積嚴重 4水庫急需改善
北大：將重審被控抄襲論文
市民搶搭BRT 馬英九：用腳投票
金門祖父母節 祖孫三代同樂
助青年入職場 北市推體驗實習
遠離螢幕 小孩社交技能佳
陳雄文：肯定印尼外勞貢獻
非裔少年案延燒 密州集會挺警
防火巷成賊徑 男闖空門得手
安聯推類全委保單
水位監測點 助大台北污水管理
南投育幼所獲援 強化國英數
基隆客家事務 謝立功促專責單位
防堵伊波拉 獅子山禁窩藏患者
凋零潮州燈籠 新一代傳承工藝
青奧女沙排 中華隊不敵泰國
凋零技藝 老師傅堅守潮州燈籠
張顯耀案 調局：未提共諜字眼
水禽產蛋監控系統 養鵝可增產能
洛陽校規：男女牽手兩次開除
美對台輸油管 課反傾銷稅
柯文哲：盡力爭取新黨支持
雷特氏症病友協會成立 爭補助
張顯耀案衝擊 官員：仍要面對
林基澤告別式 陳菊弔唁不捨
三峽大學路傳不明氣體外洩
陳菊主持圖書館啟用 遭鬧場
防炒工業用地 3部會25日會商
摩門教傳教士 台2人美1人身亡
小狀元經典考 年紀最小2歲半
欠債遭扣薪 男涉恐嚇債主起訴
摩門教士CO中毒亡 檢勘驗結案
泰國貧窮省 代理孕母悲歌
營造海龜家 綠蠵龜裝追蹤器
台股重拾氣勢 拚前高
IBM釋前嫌 和浪潮集團合作
國5北上減價時段 車流量增6%
氣爆殉職消防官 妻女淚相送
助弱勢獎學金 邵曉鈴勉柔軟心
以色列又空襲加薩 傳2死5傷
心悅舞蹈劇團 南義巡演成功
義女子疑染伊波拉 土國隔離
中市掃毒暴力 逮2團18毒販
虱王爭霸 義賣最大尾捐國小
大陸前三大堵城：上海杭州北京
孟買離婚趨勢：健身教練變小王
暴力集團介入拆版模工程遭送辦
搶攻客家票 謝立功推設故事館
彩繪稻田 莿桐現美景
美籍傳教士死亡 外交部關心
印陸邊防對峙 叫囂畫面緊張
學甲濕地育樂營 盼推環保教育
擺脫觀光拙樣 10妙招拒當肥羊
新竹關西溺水意外 2童急送醫
莫瑞賽前偷閒 備戰美網狀況佳
臉書買王品餐券 女子慘遭詐騙
台南大型就博會 求職者湧現
泰代孕便宜 一度吸引台人
太平洋高壓強 未來一週熱
佐科威邀郭董當貴賓 鴻海：榮幸
基本工資審議 資方出席意願低
日本規模最大軍演 陸媒關切
上海地王 成資源回收站
購毒偷遍中部 香油錢供品照偷
做很多 胡志強：選舉定調實現中
數據欠佳 陸下半年經濟不樂觀
陳菊：知識閱讀帶領城市轉型
房子會呼吸 省水又省電
合宜住宅案 法院25日傳趙藤雄
長壽也有風險 退休要金三角規劃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
青奧女拳賽 陳念琴旗開得勝
瓊斯盃女籃 加拿大全勝封后
男偷加油站 員工發現仍逃脫
黑龍江洪河溼地 東方白鸛之鄉
南投空拍 掌握河床工程揚塵
馬挺胡志強 市長做久也做成功
造車科技突飛猛進 人性化優先
張顯耀若到案 北檢依法處理
台塑男網賽 黃亮祺單打連霸
台塑調降汽柴油 每公升3角
雙北傳氣體外洩 虛驚一場
S.H.E巡演完結 拚事業第二春
機殼大廠鎧勝除息 走勢受關注
蓋達點名攻擊拉斯維加斯
菲首都民眾 25日反貪示威
張政鍾紫砂壺 南投展出
綠營中彰參選人 提聯合政見
伊波拉擴散 菲撤非洲菲勞
青奧高球首輪 俞俊安程思嘉第9
印日2+2對話 擬升至部長級
以總理揚言 對加薩攻勢將持續
李進勇提社福 張麗善頒助學金
和平使命2014軍演 登場
25日審基本工資 出席資方壓力大
走錯包廂釀糾紛 十多人打群架
緝IS劊子手 英出動高科技裝備
桃園據點親子共餐日 天倫樂
昆明台名品展 商機1.9億美元
3C夯 業者推新款車用支架
災區重建挽面 樹科大響應
到雲林應徵 山區迷路摔車
義大拚冠 謝榮瑤：徐生明保佑
洛克馬告別基隆 吸引10萬人潮
澳門爭特首普選公投 遭干擾
國片不能沒有你 尼國影展稱讚
李文彬冰桶挑戰 點王建民接棒
馬尼拉賊黨 手法五花八門
石化未來 楊秋興：遷村設專區
偷渡悲歌頻傳 歐盟袖手旁觀
加州北部規模6強震 未傳災情
南韓將致函北韓磋商亞運細節
大馬交長將飛澳洲 續搜尋馬航
男童滑落山谷 奇蹟無外傷
李克強推銷高鐵 為增綜合實力
冰島火山恐噴發 接連出現強震
潘瑋柏攻蛋催票 小夏娃萌加持
納粹大屠殺生還者譴責以轟加薩
日最大型實彈演習 模擬護島
和平使命2014 陸新武器亮相
等一個人咖啡 熱潮燒進新加坡
國民黨台南造勢 黃敏惠站台
藍：民進黨藉國安鬥爭政府
尼加拉瓜中華民國商展備受重視
賈西亞好投 率犀踩兄弟登頂
譴責俄侵略 烏總統籲捍衛獨立
台灣面板廠推新技術 找新客戶
陳光標挑戰冰桶 被疑作假
劉德華助漸凍人 承諾轉達郎朗
中嘉出售案 鴻海批政策荒謬
曾兆豪8局好投 猿完封勝獅
滬港通連接測試 港交所完成
為高雄祈福 中華男籃送簽名T
宜蘭童玩節閉幕 不老節接棒
胞弟往生 陳菊內外交迫
搶供品 1300桌40秒清空
賈西亞挨轟 稱陳子豪能打
冰島憂火山噴發 降回橘色警戒
伊斯蘭民兵奪機場 利陷新危機
世衛：近130名醫護死於伊波拉
大陸A股一人一戶限制 鬆綁
英人獅子山染伊波拉 軍機接回
滬港通帶動 外資流大陸創新高
青奧200公尺 楊俊瀚飆銅
中華藍輸韓 瓊斯盃女籃第4
連勝文：張顯耀案情應透明化
傳頂新併中嘉 NCC：未收到申請
台灣人義舉 日男來台致意
台南偏僻產業道 發現無名男屍
連柯勤走基層 撞場不互動
牙買加犯規 楊俊瀚遞補獲銅
規模6強震襲加州 傳數十傷
不燒香 法鼓山行之有年
冰島發火山噴發 關閉部分領空
行天宮26日起不設大香爐及供桌
馬航客機又傳故障 機艙壓力問題返航
氣爆殉職 警義消將入祀忠烈祠
施姓富商遭撕票案 南檢今解剖遺體
山東維權記者 檢方不起訴
歡慶開學季 買微星筆電送平板
美國加州6級地震 州長宣布緊急狀態
司機綁富商 冒領護照預謀犯案
櫃買、證交所、期交所與集保公司將共同舉辦
基本工資審議會開鑼 資方委員全數缺席
「創櫃家族博覽會」將於8月27日登場
櫃買於8/29召開上櫃審議統新公司 申請上櫃案
林右昌基隆跑攤 化身原住民「kacaw」勇士
黃景泰:締造基隆驕傲 文化與現實雙贏
國際童玩節 各族裔人士踴躍參加“良心時代”宣言連署
斬殺記者凶手 疑英籍饒舌歌手
十二年國教影響年底地方選舉選情
朱立倫決定走自己的路！
友善校園有正義，拒絕霸凌無畏懼
使用中華電信免費路況快易通App 秋節順暢返鄉
民進黨要求傳馬金江王 國民黨批：公然指揮辦案
月付599 台灣之星4G吃到飽
臺北捷運車站貼心服務大獲好評！
鼓動人生住房專案
華航推豪華商務艙「獨享極致」
敬愛教師住房專案
鼓動人生住房專案
航港局與加拿大COMART公司舉行自願稽核簽約
敘利亞武裝分子 釋放美國記者柯蒂斯
殷翔雲赴台畫展9/5上古館登場
2014買得起藝博會 熱愛台灣藝術 作伙來打拼
【官網限定-府城賞月】慶中秋住房專案
台灣高薪100指數 回測績效優 台積電、鴻海權重最大
自貿港區未能提升進出口量 交通部回應
遠昇、堡達股票8/26起預收款券 每五分撮合一次
櫃買針對廣朋公司 違反重大訊息申報公告規定
陳雄文接勞動部長：穩定軍心
夢想者聯盟跨障礙展實力
威力彩開獎 8/25
陸委會回應郭正亮五大質疑
陸委會: 張顯耀致函總統內容「未指名金秘書長」
記者斬首案追凶 傳英將有成果
富商遭擄撕票 家屬認屍無誤
富商資金雄厚 司機擄走撕票
中市富商遭擄撕票 案發時程
司機擄老闆撕票 犯案緊湊異常
強震撼加州 至少87傷災情嚴重
北加地震 25年來最大
彰化跆拳道主委 富商施家金海派
司機擄富商撕票 多名同夥在逃
綁西方人勒贖 英籍聖戰士削爆
剛果證實出現2起伊波拉病例
BBC：染伊波拉英護士 接抵倫敦
英演員李察艾登保羅病逝
二戰勝利象徵 巴黎光復70年
證交所推高薪100指數
券商受託辦理投資貨幣基金 上路
數位內容交流 剖析動畫市場
量能放大 台股挑戰9400
羅氏大藥廠83億美元併InterMune
投信：美股持續多頭格局
法3C網站：愛瘋6相機凸出
勞動市場傷未癒 美不急升息
祕魯中部7.0強震 暫無災情
宏?跨個人保健領域 照護聽損
全台晴朗炎熱 北部上看36度
紫外線過量 外出注意防曬
通貨緊縮風險增 ECB邁向購債
本庶佑教授9月來台領唐獎生醫獎
工資審議會登場 聚焦調幅攻防
LPGA加國賽 柳簫然封后雅妮42
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不滿妻欲離婚 男涉持刀殺傷
超豐除息 早盤震盪
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避稅 漢堡王傳也想出走美國
技術問題 芝商所暫停電子交易
中市富商遭擄 像9年前大亨綁案
富商遭撕票 檢方解剖釐清死因
三星資產料韓銀今年將二度降息
大陸土豪 美投資移民主力軍
Line詐騙個資 健保署：勿上當
北京審港政改方案 泛民不樂觀
張顯耀上午將主動赴北檢說明
慈濟瓜國播愛心 義診嘉惠民眾
車用出貨增 南電股價2年高點
桃園閱讀禮袋 繪本書單豐富
助瓜國兒童照護 簽署捐贈儀式
漢翔上市行情 股價大漲30%
盈餘堪憂 三星股價重傷
復興空難理賠協商 總座親主持
傳日計畫兒童免稅股票投資
3柏忌壞事 曾雅妮加國賽42名
搶停車位折扣 民眾漏夜排隊
正新印尼廠2016年投產
新台幣開貶走升
秋節訂票踴躍 高鐵再加5列次
全身性毛囊炎 以為長青春痘
打捷運站長咬女警 女強制送醫
大陸研議 央企高管擬大幅減薪
懷特與馬國最大醫藥通路合作
青奧2千障礙 曾廷瑋分組第4
陳菊議會報告 議長批市府切割
廣東年內 收繳逾億元紅包
料升息 基金減碼黃金多頭押注
被指洩密 張顯耀：全非事實
看見台灣跨界攻蛋 張惠妹獻唱
近關情怯 台股量縮整理
製造業景氣看法 廠商樂觀增加
環教交流 綠島大象遊香港
馬航搏翻身 傳裁員換CEO
陸客湧入南韓 換匯需求增
筆電Q2出貨成長 終結 7季衰退
國軍天雷操演 重砲射擊震撼
製造服務營建業 7月景氣皆上揚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
駁洩密 張顯耀主動赴北檢說明
已掛牌上櫃公司671家
青奧400跨欄 黃建綱分組第5
陸國企改革 16省市發展混合制
工資審議會 資方全缺席
加州強震逾120傷 居民餘悸猶存
苗栗城市規劃館 正式啟用
手機銷售稱霸台灣 宏達電走揚
1顆廣式月餅 熱量如3碗白飯
挪威財富基金買日本主權債
富商遭綁撕票 警公布犯嫌畫面
杜紫軍：中韓FTA 貨貿追不上
越排華暴動效應減 旅客漸回升
中共黨報：香港政改底線不變
艾登保羅逝 影藝學院推崇貢獻
六福萬怡酒店 104年南港開幕
賣單再出籠 基亞盤中跌停
綁票富商嫌犯入泰 泰警嚴追
台灣金盼鬆綁 擬向財部溝通
愛德萬社長 下台不久病逝
專家：陸冤案逾9成因刑訊逼供
選舉等因素 房市交易量跌
杜紫軍：今明年都不會調漲電價
高薪100指數上路 台積電居首
趙藤雄：我是受害者 被迫給錢
加州地震 保險業理賠10億美元
青奧反曲弓 方姿云個人賽吞敗
細節未定 工資審議擇期再開
傳Roche不再競標 中外製藥挫跌
澎湖空難理賠 復興提1490萬元
富商遭撕票 胡志強：速緝兇
北市抽驗月餅 1件檢出防腐劑
台灣商展 尼加拉瓜商機多
新北打造機能布料創新時尚之都
富商好友遭撕票 許安進難過
曾銘宗：沒有評估台滬通
十年磨一劍 聚亨攻東協車市
亞太學生機器人賽 越南奪冠
北加州強震 僑胞平安
台入TPP盤點 杜紫軍:50項待調整
工資審議會 29日續開
復航罹難者賠1490萬元 創紀錄
張顯耀案 杜紫軍：負作用難免
新台幣中午暫升4.1分
陸公安靠衛星 抓大麻抓偷渡
陸少將：共軍應到美國沿海偵察
復興提1490萬賠償金 創新高
抗議場面混亂 民眾堵陳菊
張顯耀案 國安局籲靜待調查
陸媒：驅離美偵察機趨勢不會停
禁三公消費 波及陽澄湖大閘蟹
基本工資惹議 經長致電勞動部長
九九峰生態藝術園區開幕
綠籲總統說明 府：尊重司法
藍批綠指揮司法辦案 太超過
外傘頂洲旅遊夯 遊客成長7成
富商遭擄撕票 研判司機為主嫌
路不拾遺 女弄丟30多萬元找回
工資審查會 賴正鎰：失信於民
近60萬藏書 望道號訪基隆港
基本工資調漲 群創：已調薪
櫃買29日審議統新光訊上櫃案
經濟部：躉購費率有利再生電廠
久元Q3可望續創單季新高
印度廟會踩踏 十死數十傷
彰化YouBike 擴展至員林
中美洲召開觀光中小企業會議
連勝文：社區預算每區至少千萬
陸委會：與陸溝通機制運作如常
納帕葡萄酒聞名 姚明也有酒莊
台股收盤漲10.52點
韓商E-land進駐101
籲廢肉桶 菲首都民眾示威反貪
台股狹幅整理 收漲10點
索尼線上總裁班機遭炸彈威脅
甩「烏」雲 德股買點浮現
MTV大獎 麥莉希拉獲殊榮
庭訊2小時 張顯耀獲檢方請回
拜拜不燒香 林杰樑生前常呼籲
張顯耀喊冤 致歉公務員
9月台指期漲13點
9月電子金融期齊漲
資方委員：調工資 盼訂雙贏公式
台股狹幅整理 量縮小跌
不靠家世 韓前總統外孫女從軍
李察艾登保羅辭世 英首相致哀
星國成立新機關 協調社區事務
氣爆 藍批高市府脫序綠怨中央
台灣自行車節 找喔熊組長有獎
帕拉育任總理 十月前組閣
峇里島擬建第2座國際機場
聚亨35年有成 跨足鋼鐵業
被控洩密 張顯耀限制住居
阿里山健行滑落邊坡 2人輕傷
陸資入股富田 投審會否決
夾報文宣影射 謝立功陣營譴責
三大法人買超台股56億元
新北地院推無紙電子閱卷更環保
毛巾塞老翁嘴致死 女看護被訴
侏儒抹香鯨現基隆 民眾稱奇
拜拜不上香 行天宮：心誠則香
徐秀滄盼本外勞基本工資脫鉤
肯德基爺爺過生日 9/9送蛋撻
台積電辦夏令營 關懷災區兒童
中市處長調總統府 胡志強感謝
唐獎盛宴 菜色融唐詩唐文化
伊斯蘭國祭高薪 招募印尼新血
菲總統：提防冒牌改革家
軍中樂園 蘭寧利盼勿窺秘心態
菲南市長：IS在菲招兵買馬
富商遭撕票 行凶手段殘忍
杜紫軍：台電明年分割 4事業部
北市抽驗加工蛋品 數件不合格
行天宮不設香爐 環保署支持
教部：十二年國教一次分發到位
法總統要求總理重組內閣
延誤4小時 芝商所恢復電子交易
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資方若杯葛 陳雄文：見招拆招
響應環保 宗教團體提倡不燒香
零錢加值悠遊卡 硬幣高過101
新台幣收貶0.8分
騎機車搶婦女 男犯案20多起
青奧高球次輪 俞俊安程思嘉並列第4
實習生淋冰水 籌募家扶助學金
外資上周集中市場買超285億
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達賴喇嘛特使與北京談判返藏
漢翔民營化 挹注國庫93億元
國民妹妹Dears 與老皮比萌
台灣7月商業營收 創歷年新高
健康兼時尚 上海瘋路跑
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歐俄制裁戰 幾家歡樂幾家愁
防技術外流 陸資入股富田遭駁
綠批社宅跳票 朱立倫：蓋最多
青奧拳賽 黃筱雯輸哈薩克選手
5.5吋藍寶石手機螢幕明年放量
頂新拿下中嘉後 希望和鴻海合作
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氣爆責任 陳菊：市民決定去留
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婆婆媽媽雞寮聚賭 警一網打盡
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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