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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
柯文哲憶鳳飛飛 領悟活在當下
查氣爆案 檢封下水道涵洞口
關懷高雄氣爆 台灣創價捐款1百萬
氣爆 受災後備軍人可免教召
巴耶茲致勝安 台電延長勝合庫
昆山中榮金屬爆炸 已經導致69人死亡
經濟部次長: 大爆炸已28死2失蹤
金融時報: 中國反腐進入高風險階段
尋找生還者 國軍徒手開挖
消防局: 找到消防官處可能就是第一爆點
移民署和新住民之子一起體驗農作的辛勞
高雄氣爆 傷者增至302人
以沉著的力量救災安定人心
法會直播 雲端祈福 攜手關懷生命共同體
中華電信率先提供高雄氣爆災區關懷服務
李長榮董座態度軟化道歉「比誰都想知道原因」
雲南規模6.3地震 傳26人喪生
西方業餘賽 霍斯勒前進冠軍戰
高雄氣爆 傷者增至292人
西方業餘賽 蕭飛爾霍斯勒爭冠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
氣爆失蹤消防官 漏夜搜救
小鎮母親神祕失蹤 全美關注
氣爆災區變景點 警忙趕人
以色列部分撤軍 拒赴開羅談判
哈瑪斯誓言 持續扺抗以色列
新華社：新疆莎車恐襲案查明
女童上學挨槍 獲賠百餘萬美元
染伊波拉醫生 專機接回美治療
失蹤消防官 抽乾下水道仍未現
高溫炎熱 北部上看36度
返家 技師把關氣爆建築梁柱
老美學中文心情矛盾
美法智民眾示威 反以色列暴行
找失蹤消防官 第一爆點最可能
德國人英文程度兩極
巴黎吹韓流 驕傲法國人學韓語
全國能源會議 3階段進行
高雄氣爆 副總統南下探傷者
網路新創公司聯合徵才
高雄氣爆 總統：全力支援地方
高雄氣爆 28死292傷
氣爆第3天 國軍千人助重建家園
101捐百萬 降半旗哀悼
永慶高雄門市助災民 租屋免服務費
高雄氣爆現場 搜救不停歇
力麒捐千萬 旗下飯店供免費早餐
高雄氣爆 華航捐1千萬
高雄氣爆 化學兵部隊持續檢測
南韓中文補習班很夯
雨水下水道修繕 高市估7.5億元
高雄氣爆 可成捐1千萬元
高雄氣爆 燦坤捐500萬元
新加坡老外樂於學中文
昆山爆炸69死 陸啟司法調查
青年職場必修課 8日截止報名
助了解勞退規定 北市9/4宣導
復舊道路 高市養工處4日進場
新北加氣站漏氣 灑水霧關總閥
關懷高雄氣爆 華航家樂福捐款
印度工業展 估商機2500萬美元
陸7月非製造業PMI54.2
公路防災預警 管線單位可借鏡
加氣站漏氣 疑閥門墊片老舊
徐佳瑩為電影寫歌 想演邱比特
王建民6局失3分 奪11勝
7月物價 估外食費仍高
推動安全性 桃園新增愛滋下降
越中關係惡化 中文依舊熱門
日本大可賀獅子舞 為高雄祈福
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
LED廠第3季營收 續閃亮光
歐巴馬53歲生日 打高爾夫慶祝
高雄氣爆 經濟部積極復供水電
浩然照明燈通過ETL認證
周美青將訪東博 展開藝文外交
探視受傷員警 副總統數度哽咽
昆山驚爆後 警拉封鎖線禁入
壽險：癌症險搭類長看險 抗癌無虞
高雄氣爆 傷者增至300人
高雄氣爆 桃縣支援搜救不停歇
南仁湖詩肯 各捐200萬
為高雄出力 彭政閔上看台募款
莎車暴恐案 59名暴徒遭擊斃
永和空屋暗夜火警 疑縱火
彰縣幫阿爸洗腳 感恩父親
高雄氣爆 上海銀捐千萬元
研究調查：5成6誤解藥袋標示
雲林交通事故 上下班頻率高
高雄氣爆空難 桃園祈福捐款
高雄氣爆 政院：全力救災
北市山巡者巡山 如十面埋伏
昆山爆炸 國民黨致哀慰問
高球業餘賽 霍斯勒逆轉奪冠
女監人員貪污 判刑確定
F-世芯每股賺2.08元
東捷上半年每股純益1元
胡志強勉鄰里長 共造福台中
北市瓦斯管線清查 一週完成
驚見血水 高雄一心路停挖
高雄氣爆 N95口罩需量增
高雄子弟 網壇莊佳容捐獎金
中油：汽柴油價 各降1角
殘留260公噸丙烯 儘速排空
空軍：P-3C執勤喊卡非事實
國際數位內容交流會 9/10登場
高雄氣爆 監委關切不談調查
高雄氣爆 江揆8日花東行取消
高鐵剎車異常 延誤30分鐘
高鐵列車異常 倒退回台中
老友氣爆罹難 副總統不捨
殘留230噸丙烯 加快處理作業
海水浴場歌唱賽 新住民免門票
談氣爆 吳副總統哽咽難過
高雄氣爆 連勝文捐款200萬
被認禍首 榮化：偵查不公開
中榮爆炸 遭指控粉塵汙染嚴重
高雄氣爆 居民反對回復管線
電腦展 前3日人潮破30萬
台股中長線仍好 石化偏保守
二次免試開跑 避3狀況求錄取
雙北氣溫逾36度 有機會更高
桃園酒廠揭牌 義賣助高雄災民
單親家庭的父親節 親子玩競賽
高雄氣爆 陳菊：暫不談懲處
吳副總統勘災 面色凝重
高雄氣爆 陳菊指示規劃交通動線
果東法師：照顧災區 人人有責
昆山爆炸案 家屬焦急打探消息
大陸麥當勞 恢復供應停售產品
國慶煙火放否 中市：中央考量
陸石油大學遮周永康題字署名
呆滯難眠 氣爆後壓力症候群
李長榮管線埋回否 高雄巿決定
僵直性脊椎炎求治 勿信偏方
金門慶祝父親節 表揚模範父親
為高雄祈福 郝參加教會活動
淡水站紅牆更新 年底完工
台北市就服站徵才 478職缺
歷10年 羅賽塔號將與彗星對接
日友人關切高雄氣爆展開募款
高鐵倒退嚕 誤點96分鐘
高雄氣爆 影響監督條例復議
爆炸事故後 昆山多廠停工安檢
陳菊：安全加速搶修 重整家園
國慶煙火放否 內政部：再討論
穿紅衣避黑 菲人也信鬼月
印尼台商募款 送愛高雄
榮化：下午兩點半 北高同步記者會
高雄氣爆 寢具行瓦礫發現骨骸
大專生回饋鄉里 持續辦鬥牛賽
要回埋 陳菊：沒安全沒管線
投信：金價短線較弱勢
男走私海洛因 航警查獲送辦
南韓美妝熱銷 全仗女性陸客
特招報到率 台北市兩極化
榮化李謀偉：善後將妥善處理
氣爆傷亡慘 男網路喊開心被逮
日本合唱聯盟歡迎周美青到訪
馬航MH17遺體 恐難回大馬
2小時疑外洩10噸丙烯 矛頭指榮化
榮化李謀偉 首度鞠躬道歉
高雄氣爆 道路復舊估12億
昆山爆炸 家屬認親急驗DNA
榮化：道歉 但不承認氣爆有關
中榮爆炸 通用汽車不受影響
鬥毆事件後 義守台師大首交手
離散16年 尼青年隨莫迪團圓
吹冷氣電費漲起爭執 弟刺死兄
對流旺 北部東北部大雨特報
購物網站個資外洩 女遭騙26萬
高雄氣爆 桃機公司捐款百萬
高雄氣爆 小朋友捐撲滿救災
死就死 小隊長黃國棟一語成讖
周美青贈日校長翠玉白菜複製品
西藏地震 搖晃感強烈
桃園模範父親 吳志揚表揚
北市體驗營 5歲娃做回收隊長
昆山爆炸 護士謊言安慰傷者
中榮爆炸廠房 兩個月前曾起火
307公車5日義跑 助高雄災民
榮化：事實管線就是中油巡檢
榮化道歉 但否認是肇事禍首
氣爆 災民可申請臨時工作津貼
台灣大運動平台 整合多牌資訊
李謀偉：華運判斷沒有漏
高雄氣爆 慈濟晚間辦祈福會
小馬少棒 中華不敵波多黎各
4G行動商機 遠傳推購機優惠
德向法宣戰百年 兩國總統紀念
吉里巴斯總統訪華
德邦政府請足盟分攤球賽維安費
陸中小學守則 擬刪熱愛共產黨
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
仍有丙烯埋地下 搶救小心翼翼
高雄氣爆 政府提供多項協助
兄弟新洋投抵台 可先發可後援
清管線內丙烯 經部：不能過快
北義豪雨釀災 4死多人受傷
女嬰猝死 6日解剖釐清死因
榮化：氣爆釐清後 再談責任
箱涵道路復建 高市估12億
氣爆路塌箱涵破 居民憂心忡忡
規模6.3地震 襲貴州省六盤水市
iPhone6產1.3億支 鴻海不評論
星國外傭遭虐 等判決費心耗時
上海福喜醜聞 6名高層遭刑拘
高雄氣爆受災 可緩繳勞保費用
中投區特招榜首 努力終得回報
雲林辦法會 超渡罹難者
高雄氣爆區 持續爆炸氣體檢測
審計部：8成毒化廠未參與聯防
昆山爆炸 死者增為71人
沒安全沒管線 經部擬3方討論
彭政閔率球星募款 握遍每雙手
打掃弱勢環境 童感有意義
新北樹林漏瓦斯 2天內第4起
中油重申 與榮化無維修合約
李謀偉道歉 允配合查真相
同濟會北二區 捐消防勘災車
MP捐50萬 唱歌打鼓振人心
高雄氣爆 環保局監控丙烯變化
雲南魯甸6.5地震 震感強烈
經濟部：高雄市5日可全區復電
汽車墜落停車塔B3 4人送醫
高雄氣爆 示範區草案停審
高雄氣爆 上班日交通管制改道
上海最高樓封頂 登632公尺
殘留260公噸丙烯 最快晚間排空
古寧頭路祭 祈殉難國共軍庇佑
加薩聯合國學校又遭砲擊 10死
昆山市：加強中榮家屬心理諮詢
NBA首搭潮牌 台灣領先上市
桃園年輕夫妻 燒炭輕生
搜尋氣爆失蹤者 日間暫無獲
KANO故事館開幕 行銷動人故事
外勞慶開齋 台鐵大廳擠滿人
SBL新球季 陳貴祥從裕隆新出發
糖尿病醫師兼病友 別怕胰島素
福建漁船與外輪相撞 1死4失蹤
鬼門關何在 菲媒：馬尼拉
掃黃過後 東莞重拾性都封號
中石化：3天出清管內丙烯
高雄氣爆 雄檢彙整事證速偵辦
收復失地 烏軍進逼叛軍巢穴
高雄氣爆 紅十字會募款賑災
新北加油加氣站 年底前稽查畢
劉德華送暖 要和高雄一起努力
送愛到高雄 職棒募款14萬
氣爆區冒臭氣 找失聯2人暫停
鄰國優先 莫迪訪尼抗衡陸
基北區特色招生 逾8百人放棄
災民反彈 中正高工續安置
雙北YouBike整合 綠色運具紀元
前鎮苓雅部分里4日停班停課
國際數學競賽 台生奪2座總冠軍
陳菊評估重建之路約3個半月
高雄氣爆 榮化中油各說各話
雲南魯甸地震 已知26死
中石化：配合化學輸送建檔
強震重創雲南 傳至少150死
雲南魯甸地震 逾40人遇難
高雄氣爆 桃園捐款數千萬
關懷氣爆空難 桃園為台灣祈福
周美青率原聲表演 日人讚賞
昆山中榮意外 富士康等廠安檢
雲南魯甸地震 120死180失蹤
國軍救災精神 總統臉書按讚
法鼓山：每人都有照顧災區責任
豐年祭酒駕衝撞人群 1死8傷
雲南魯甸地震 李克強下令救災
高雄氣爆 台郡捐1000萬元
魯甸地震 175死181失蹤
通報與否 榮化：照標準程序
彭政閔賽前募款 賽後拿MVP
強震襲雲南 死傷破千 上萬屋毀
雲南魯甸地震 無台灣旅遊團
中榮事件 台商會：應重記取教訓
雲南強震 海基會致電關切
魯甸地震 雲南18年來最強震
魯甸地震 成都軍區馳援救災
昆山台廠爆炸案 安全受質疑
高雄氣爆 律師：禍首賠償金驚人
美國眾院開先例 決議起訴總統
崑山台商工廠爆炸死亡增至 71人 驚動中南海
尼泊爾土石流 159人恐遭掩埋
雲南魯甸地震 150死200失蹤
8月4日 國內各大報頭條
高鐵線路疑遭雷擊 多班列車卡在台中
氣爆事件衝擊 塑化股一片慘綠
雲南魯甸6.5地震 已造成381人死亡
綠5縣市長挺菊 捐1月所得
高雄氣爆 續投入近千官兵支援
開放證券商在國內與客戶買賣海外人民幣債券
可堤公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
中國農業銀行香港分行寶島債券將於8/6上櫃掛牌
父親節用行動現愛 陪爸爸玩遍水陸空
高鐵130次列車設備異常說明
103年度教育行政主管機關學校衛生業務研討會
謝立功接受徵召往前衝！
謝立功參選基隆市長主打形象牌
高鐵疑遭雷擊異常 仍賠旅客
中國官媒爆郭 炫富女郭美美與紅十字會無關
台南晶英酒店首屆「婚禮體驗派對」完美成功
中國記者誹謗官員 羈押一年交保
父親節檔期Last Order
習近平反腐 入黨人數少四分之一
國賓大飯店為您打造夢想中獨一無二的婚禮
皇鼎建設暨富信大飯店與大家一同關懷高雄氣爆事件
高雄國賓大飯店持續與擴大關懷高雄氣爆受災戶
晟銘電大啖蘋果單 下半年營運獲利旺
涉嫌重大 李長榮連2根跌停
基亞公司8/5起預收款券 每五分鐘撮合一次
「監督條例」付委 藍綠5日甲動
央行: 高雄氣爆救災、匯款免手續費
宏達電七月營收106億
鄉親受災 王金平探視應變中心
魯甸地震 傳增至221死
雲南強震 221人死亡
染伊波拉患者返美 散播風險低
伊斯蘭國攻占伊拉克最大水庫
雲南強震 367人死亡
以再轟聯合國學校 潘基文怒責
雲南魯甸強震 367死1801受傷
聯合國學校又遇襲 美表震驚
高雄氣爆賑災 外幣捐款專戶
扶輪黃其光 會國際青年領袖
推數位金融 證交所官網升級
上市權證發行檔數破萬檔
一戰首場戰役百年 比利時紀念
政治不穩 影響泰國服裝出口
美Unifi公司擴大回收纖維產能
救聖靈銀行 葡國拿錢紓困接管
高溫炎熱短暫雨 沿海防長浪
雲南強震 373人死亡
黃聯昇關心阿根廷華文數位教育
行動系統躍居DRAM最大市場
退出手機業 諾基亞表現稱冠
道路緩舖柏油 高市丙烯未除
兆豐國際中國A股基金准募
烈日曝曬 全台紫外線過量危險
國內買賣海外人民幣債券 放行
被陸盯上 戴姆勒降價維修配件
雲南強震379死 李克強勘災
人行：不會擴大貨幣寬鬆
秋雨減資案停止申報生效
大雨加餘震 雲南魯甸搶通難
台股開盤漲13.78點
美股挫 台股恐延續震盪
氣爆事件 榮化跌停開盤
疑雷擊 高鐵台中站訊號異常
陸緊盯工安 台郡：未影響營運
高鐵道岔疑雷擊 取消4車次
德律業績亮麗 股價大漲
氣爆幸災樂禍 網民罵翻天
搜救氣爆失蹤者 暫棄深層開挖
失蹤弟兄恐成灰 消防局不放棄
視訊業者助陣 強化政府治理
金磚四國3缺1 俄股獨憔悴
香港紅十字會 派員到雲南救災
日產和三菱合作開發平價電動車
華視緯來 籌辦賑災募款晚會
高鐵道岔異常 取消11車次
治伊波拉 艾莫瑞醫院設備頂級
前鎮上午塞車 三多商圈人潮稀
昆山爆炸案 台郡嘉聯益不影響
情繫達欣 許智超續掌兵符
飛利浦賑災 LED免費照明
雲南強震 災民：村子不見了
中榮爆炸 陸：重大責任事故
高雄氣爆 東港朝隆宮捐300萬
緬甸官媒：台灣將引進緬甸勞工
中元節檔期 企業最愛網購泡麵
新台幣開平走升
鑫永銓上半年EPS達3.63元
高雄氣爆 和泰車捐千萬元
魯甸強震381人死 暴雨阻救災
韓星手機失而復得 大讚台灣人
豐興第8週鋼品維持平盤
澄清湖中心 免費套房助災民
新北市議長 高雄慰問殉職義消
高雄氣爆 金可集團捐500萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
膝蓋重傷初癒 關節檢查不可少
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
求生 雲南夫婦鋤頭刨救4子
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
雲南強震後 餘震411個
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
超眾Q3獲利可望續衝新高
氣爆勘驗 檢方證實有管線破損
兩岸經貿交流 總統：就事論事
北東普悠瑪暑期專列 訂位9成
世界合唱大賽 清大獲1金1銀
雲南地震 昭通市區10秒預警
以色列從加薩撤走大部分軍人
中小企業放款 達成率逾7成
塑化股重挫 電子鋼鐵撐盤
陸媒：殲-15已生產近10架
高雄氣爆 市府估重建逾19億元
氣爆賑災 英業達捐1000萬元
埃及斡旋停火 巴勒斯坦達共識
高鐵持續搶修 取消列車恐再增
工業區外 雲林無丙烯管線
總統：產業升級與掃除障礙並重
張凌雲出掌瑞銀財管新業務
助第二故鄉重建 嘉義力援高雄
中石油蘭州裝置 洩漏著火
高雄氣爆 增至305人受傷
高雄氣爆 大潤發捐款600萬元
日參議員指央行貨幣寬鬆錯誤
港麥當勞棄福喜 改用台美食材
國民黨三中案 特偵組簽結
高雄氣爆 和碩捐1000萬
橘提氣爆特別條例 台聯推修法
高雄氣爆 聯電捐500萬
烏日清晨對流旺盛 大雨伴雷擊
高雄氣爆 巨大捐1000萬
日豪雨成災 波及逾52萬人
攔水壩又坍塌 越民怨四起
奇蹟出品 故宮寶物感動日本人
7月營收略減 毅嘉股價下挫
高市議會民進黨團 促求償百億
氣爆受災戶 告發榮化董座
失蹤2消防員 高市不放棄搜尋
迎父親節 志工助弱勢家庭修繕
航警查獲達姆彈8顆
高雄市話及基地台 明早可修復
韓男女工資差距高 OECD居冠
雲南地震 台企聯捐助1千萬
高雄氣爆 小米捐款100萬元
高鐵道岔異常 電路板竟全燒毀
稽查石化廠 長春：明管利檢修
中榮廠房無安檢 打火機也帶入
江揆：全國性檢視地下管線問題
北市抽檢干絲 近7成不合格
同舟共濟 台南：傾全力助高雄
回填工業管線 楊秋興促審慎
頭痛20年 鼻中膈彎曲作祟
雲南強震 國民黨慰問哀悼
四技登記分發 錄取率9成1
雲南強震 民進黨表達哀悼
高雄重建經費 營建署允速辦
韓金浦機場擬更名為首爾機場
台肥：頂樓電器故障 已控制
高空會議 李克強心急救災
石化救災SOP 蘇治芬：迫需建立
屏東籍氣爆傷亡 縣府發慰問金
大陸挖牆腳 日企巴西急固樁
國泰金僅參貸福聚太陽能
中華藝術舞蹈團紐約公演獲好評
助受災生 台北商大減免學雜費
農銀寶島債 6日上櫃掛牌
學童蛀牙率高 盼推行食鹽含氟
高鐵取消16車次 中午起正常
殘留丙烯 以氮氣與水加強排空
盼APEC安習會 日陸磋商
高雄氣爆 聯徵中心捐千萬元
高雄氣爆 承業醫捐100萬元
業者：塑化管線遷 槽車更危險
醫師談熟齡養生 吃錯加速老化
為高雄加油 桃園開設捐款專戶
鎳價蠢動加重建 不鏽鋼股強漲
中石化丙烯輸送管已出空
消保處查20客船 無船體改造
新台幣午盤暫收29.985元
專家：英央行不一定先提高利率
查氣爆 檢擬扣押破損管線送驗
台ICT投資 首重創新與人才
父親節遊樂園 爸爸享優惠
高雄道路重建若缺 江揆：協助
連勝文捐款 盼外界勿政治操作
橘籲停開臨會 藍：主張矛盾
友善銀髮族 聲寶投入老人住宅
高雄氣爆 麗寶機構捐千萬
世銀金援瓜地馬拉 偏鄉扶貧
連陣營促提北市管線防災準備
雲南強震後 民眾：街道像被炸
屏市軍方油管 縣府建議改道
國慶煙火 胡志強：不要求停辦
NB迎旺季 代工廠來勁
周美青在日 展開國寶外交
看好可成 外資巴克萊升目標價
莫拉克重建紀錄片8日首播
支援高雄救災 中市府總動員
雲南強震 陸武警攜無人機勘災
石化股躺平 經部：恐過度反應
買國外不動產 內政部籲停看聽
雲南傷亡重 專家：房屋抗震差
金門海巡誓師 嚴查越界陸船
力援近鄰 南部綠營縣市助高雄
洪仲丘案 函詢三總醫院查死因
慰助死傷災損 高市估計逾3億
有前科怕入監 醉男否認自撞車
台股收盤漲63.68點
高雄氣爆 遠傳發動語音捐款
安啦 科學園區地下管線安全
不滿媒體爆料 華南林知延要告
高雄氣爆 法扶免費法律諮詢
乾妹妹險婚變 私處雷射改善
東博展寒食帖 日書法迷興奮
台股開高收最高 漲63點
電子鋼鐵領軍 台股收漲63點
Q2獲利高 泓格股價強強滾
嘉義清查地下管線 維護安全
中榮爆炸 美媒：粉塵濃度過高
9拉美咖啡產國出口降3%
8月台指期漲35點
8月電子期漲金融期跌
巴菲特握500億美元 待獵物上門
精準支出 中華電獲利有撐
董子浩加盟桃猿 簽約金230萬
工研院台綜大合作3D與精微製造
高雄氣爆 台虹捐款200萬元
特偵簽結：國民黨沒有賤賣三中
可堤將掛牌文化創意族群
投信：陸經濟回溫 點心債看好
有風險購物網站 露天拍賣上榜
后里挖隧道埋水管 胡志強反對
外資上周集中市場買超105.74億元
大雨特報 嘉義以北注意
輔大鐵馬環台 宣傳全大運
小客車疑閃狗 撞死老夫婦
懼伊波拉 民：想葬死者先殺我
小馬少棒賽 中華隊季軍
魯甸地震 救出66人30人生還
三大法人買超台股25億元
災後重建 張老師盼建專網專線
高雄氣爆 海基會接受陸企捐款
藥頭遭起訴心情鬱悶 持刀輕生
港金管局批香港大陸化論調
履歷自傳得獎作品 可上網參考
國協運動會行為不檢 印度蒙羞
中油強調未幫榮化維修丙烯管
雲南地震近四百死 李克強默哀
雲南未來3天多雨 不利救災
陸媒：中榮法人代表癱倒警局
加強輔導 台師大首推專責導師
要錢不要命 菲勞拒離利比亞
羅嘉仁加盟義大犀牛
台北城市盃拳擊賽 7日開打
高雄氣爆 為升董座捐200萬
今年前7月 越南外資約減20%
燒紙錢恐傷身 環署籲環保祭祀
氣爆後疑失聯 黃耀輝回電報安
茉莉花減 農會農民契作保價格
雲林藍營促設國家石化防災機制
三中案簽結 國民黨：尊重司法
許鞍華獲釜山影展亞洲電影人獎
榮化連2根跌停 市值掉28億
漢和：習近平建中央作戰中心
迎父親節 胡志強與安置兒共餐
專家：大陸房產僅限局部破滅
鐵皮屋國手 巫冠潔勇於追夢
文曄上半年EPS 2.25元
醫院研究 換腎前先治好C肝
世界先進營收增 但毛利有壓力
裕日車上半年EPS 8.25元
陸央行大筆放貸 寬鬆傳聞四起
六輕環差審查 環團抗議
天然氣管破 住戶怨像抱炸彈
騎乘贓車逛災區 否認趁火打劫
高雄氣爆 樹菊阿嬤捐款
新台幣收升2.9分
作發財夢 男竊9彩券行被逮
感謝球迷 林書豪辦網路Q&A
今年7月比較熱 8地均溫破表
大陸中科院 研發海洋發電機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高雄氣爆 京元電捐百萬救災
助氣爆災民 北醫體系捐5百萬
屏東泥火山噴發 規模小流量少
雲南強震 一座1949年木樓沒倒
產品包裝遭抄襲 佳格獲賠確定
雲南強震 北京台商捐款500萬
嘉市城市美學 9建築獲園冶獎
嘉市青少年劇場 9日起成果展
苗縣鼓勵閱讀 禮袋贈新手爸媽
認養非洲貧童 不一樣的父親節
南韓：伊波拉蔓延全球可能性小
高雄登革熱升溫 旅遊探親防蚊
雲南地震 港澳特首哀悼慰問
醫師：急性災難後 驚恐屬正常
雲南強震 紅會捐款赴陸賑災
高雄氣爆停電戶 預計5日復電
阿根廷違約 披索看貶10%
高中職二免入學 屏縣府籲把握
敦泰：今年出貨目標3億顆
憂心被罰 美銀一度禁俄股交易
教唱歌誤工作 男訴請離婚遭駁
台漁船遭陸船撞 台中海巡救援
台中企業捐款給高雄 議員見證
640印度漁民孟加拉灣失蹤
禁輸 榮化估停2週營收少逾2億
投銀獲利減 匯豐上半年獲利降
監督條例付委復議 藍綠備戰
廈門分屍案 手臂漂金門後歸還
金正恩霸氣髮型 北韓青年最愛
宏達電7月營收 月減逾5成
韓媒：中國建軍節未見北韓武官
土銀天津分行開業
高雄氣爆 清境民宿業者展愛心
明華園第三代 非洲傳承歌仔戲
雲南22歲男子 被埋19小時生還
虹牌油漆球賽 一成獎金捐高雄
台廠打進美國無人飛行載具應用
高雄氣爆 川湖捐一千萬賑災
亞運棒球國手 24人名單出爐
雲南地震 海基會致函表願協助
義賣柚子助農民 遠來飯店認購
管碧玲：蔡依林盧彥勳捐款到位
高雄氣爆 台北市議會捐100萬
高雄氣爆 健鼎捐款800萬元
全國魯凱族文化祭 屏東登場
福喜影響退 麥當勞漸恢復供應
5日中南東南部短暫雨 沿海防長浪
宏達電7月營收 較6月腰斬
司法官高雄考區 改立志中學
災區騎贓車持汽油瓶 遭逮送辦
北市新公車亭 打造藝術之都
亞運棒球國手 王維中最大咖
25元買飯糰 驚喜中千萬
高鐵歷來最大雷擊 誤2萬多人
FDI主席：重視老人口腔健康
防毒軟體有漏洞 傳陸下令禁購
紀錄片之父楊文淦 享壽87歲
桃機菜英文 不雅字鬧笑話
今年颱風數 創17年來新高
因炫富暴紅 郭美美傳涉賭賣淫
雲南強震 安倍與日使發慰問電
氣爆 基市議員擬捐一日所得
加薩屠殺 法外長重話指責
東博內覽會 周美青出席開幕式
加強管線公安 政院組諮詢小組
孟加拉超載渡輪沉沒 百人獲救
氣爆受災戶 短期安置待返家
新台幣兌美元 守住3字頭
關懷高雄氣爆 台肥捐1千萬
陸紅會：忘了郭美美 專注救災
陽信銀與陳勝宏 捐千萬賑災
證交所：第2季財報14日前交
高市：李長榮管線內仍有丙烯
貿協邀外企 辦赴台獎勵旅遊
高雄氣爆 愛心捐款破10億
高市救助專戶 收到捐款9億6
罹難者家屬組自救會擬提假扣押
林基澤兄：挖到阿里山也要繼續
碩禾7月營收 逆勢創高
亞運中華成棒隊 9月3日起集訓
女童午睡昏迷不治 幼兒園遭控
學者：管線運丙烯做好仍安全
魯甸200多人出逃 奔20多公里
銀髮住宅產業夯 台日觀摩學習
經部：石化管線不屬石油法管理
高雄氣爆 大同捐1200萬
彭于晏：氣爆前 取景拍破風
國慶煙火 王金平：9月初定案
高雄氣爆 台東特搜難過收隊
青年缺學費 黃秀霜之友會力挺
桃園警勤加給 縣府自己照發
超商氣爆捐款破億 高屏捐最多
央行：賑災捐款免跨行手續費
破風受高雄協助 盼電影慰人心
法鼓山方丈 災區關懷祈福
聲請暫緩發監 馬志玲5日到庭
台電：核四封存 理性務實
新疆一礦場模架坍塌 4死4傷
高雄氣爆 詩寫祝禱止痛
疑登革熱病媒蚊 安置中心消毒
全家代收捐款破1億 統一跟進
吉國總統訪華 總統：友誼深厚
兩老行車糾紛 8旬嬤挨摑
飛行少年騎獨輪 金門宣導法治
土銀董事長由徐光曦接任
輸愛高雄 花縣府成立捐款專戶
青奧前摘金 拳擊小將士氣高
石化管線清查 近百名代表參與
氣爆警戒謠言引恐慌 男遭送辦
穩匯價 港金管局再出手干預
聯準會收緊步調 投資人恐低估
丙烯引氣爆 高醫開特別門診
埃及調停中東北非衝突 義支持
氣爆捐款 郵局免手續費匯費
中職5將打亞運 牽動9月戰局
高雄氣爆 新北建管線資料庫
陸工商總局籲微軟不得阻礙調查
公務員進駐大膽 行駛公務船班
台北電腦應用展 業績成長3成
高雄氣爆 大馬華人捐236萬元
高市苓雅前鎮 5日部分停班停課
賑災高雄 銀行不收手續費
澳洲：唐寶寶可能合公民資格
原民樂舞節 胡志強盼傳愛世界
唐寶寶遭棄養 澳政府考慮介入
雲南強震 蒲亭致哀並願助救災
雄檢：未禁止榮化回收殘留丙烯
夏普：與鴻海大型合作不存在
熱壞了 香港7月均溫破紀錄
高雄氣爆 動保搶救災區犬貓
台北電腦應用展 華碩目標達陣
示範區教育創新 試辦評估成效
東海和平論壇 總統應邀致詞
統一超商結合社福 ibon助重建
謝立功：依法遷戶籍非幽靈人口
7月多雨 義大利夏天不見豔陽
陸30省市GDP總和 高出全國1成
金門大專生營隊 傳承經驗
台灣菸酒高雄地上權案將招標
今彩539開獎
高雄氣爆 摩根大通發動員工捐款
雲南強震 農民搶收花椒逃死劫
專家：伊波拉疫情並非不可控制
冰櫃不足 加薩童屍暫存冷凍櫃
台塑撤六輕五期 四期待釐清再審
高雄氣爆 百貨父親節檔重公益
雄檢：榮化破管像被掀開
廣東毒豆芽 檢方批准逮捕嫌犯
高雄氣爆 僑委會公布捐款專戶
勝華7月營收 月減5%
高鐵設備異常 7個多月19起
高雄氣爆 專家檢驗無氣體外洩
威力彩38樂合彩開獎
石化業者管線資訊 一週內出爐
賴比瑞亞強制伊波拉死者火葬
美股散戶進場 專家警告回檔
高雄氣爆 各界急待究責求償
牛津：每日1小時電玩有益兒童
殘存丙烯 檢方5日主導榮化吹掃
落雷難防 高鐵加裝保護設施
出清丙烯 中石化估損失逾千萬
重大傷亡未停工 高市研議法令
奈及利亞驚傳感染伊波拉第2例
氣候變暖 內蒙跑快大陸各地
揚名日本 原聲合唱團花蓮難鳴
威力彩頭獎槓龜
高雄氣爆案 雄檢搜索榮化華運
經部:不建議槽車大量運送丙烯
雲南強震 1堰塞湖數千人撤離
今彩539 3注中頭獎
當高鐵異常成常態 透露不尋常
葡萄牙銀行紓困 避蹈賽國覆轍
奈國第2例伊波拉 全球陷恐慌
小米超三星 稱霸陸智慧機市場
管線沒人管 杜紫軍提9字真言
客機網路漏洞 疑遭駭客破解
成長連20年勁揚 非洲獅大爆發
經部:管線施工違失地檢署認定
高雄氣爆 F-龍燈捐200萬
英首相與王室出席一戰紀念活動
菁英盃高女甲 北一女稱后
故宮文物赴日 鳩山妻讚真極品
雲南強震 李克強徒步探視災民
昆山爆炸 傷者危險期還沒過
昆山爆炸 陸緊急全面工安清查
經部:大社園區無遷廠計畫
歐洲領袖齊聚比利時 紀念一戰
俄出動百機軍演 對烏克蘭示威
習近平下令 調查昆山爆炸事件
伊波拉疫情告急 死亡人數達826人
能源局: 維安因素、油氣管線無法公開
1111人力銀行捐仟萬、員工捐日薪
珍惜所託猶如己用 涂宇瀧分享良心信念
氣爆救災 台肥捐款1000萬元
向亡者致哀 5日起下半旗3天
8月5日 國內各大報頭條
高雄氣爆意外 1111人力銀行拋磚引玉捐仟萬
驗船師、地政士等 8月6日榜示
台北電腦展買氣旺 聯想、華碩業績成長三成
高鐵疑遭雷擊異常 26班車延誤30分鐘以上
懷疑是禍首 檢緊急搜索李長榮儲運站
紀念一戰百年 英國熄燈一小時
Oracle ZFS Storage ZS3系列 強化虛擬化與雲端功能
OTC 於8/11審議明揚公司 申請上櫃案
夏日好味！枋山芒果冰配台式炸雞
為產業找人才 為學生找未來
中共打虎破刑不上常委慣例！
104年預算 歲入增5.4%、歲出增1.8%
生於憂患 死於安樂
賞月夜 喜悅來 分享柚香溫馨情
Sony SRS-X2 SRS-X3行動無線藍牙喇叭輕巧登場
接管小船業務 後山首先開花
方丈和尚災區關懷 籲請念佛心安平安
李成家蟬聯 關懷中小企業基金會董事長
2014第5屆買得起藝博會 志工招募Go!
雲南地震死亡人數逼近400人
涵碧樓伴您度中秋 推出月餅禮盒及池畔BBQ饗宴
台股大跌 投顧：下半年保守
台水公司提供高雄氣爆災民用水減免優惠措施
臺中港103年國際郵輪人數再創新高
安平港自由貿易港區7/31正式營運 歡迎進駐投資
「安平港第10號多功能碼頭新建工程」決標
海上圖書館「望道號」基隆8/23起開放參觀
響應賑災 高雄展覽館捐100萬
WU元大等22檔 8/6起預收款券 五分鐘撮合一次
手機漫畫App「comico」台灣尋才
STAP論文共同作者自殺 留遺書
尼泊爾山崩23死 逾5百遊客獲救
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
加薩戰爭傷患 人生從此變色
世衛：伊波拉病亡人數達887名
曾伴雷根遇刺 布雷迪辭世
埃及：以巴再次商定72小時停火
以色列同意 加薩停火3天
美官：主權意識勿凌駕地形地貌
金控法說 中信金跑第一
全國學生團保 三商壽3度承保
內政外交煎熬 歐巴馬生日忙碌
涉男童失蹤案 婦申請改名遭拒
信義房屋捐義消總會1000萬
7月都會區房市交易 年減3成
陸經濟好轉 台韓股市受惠
新日光分散出貨 加快海外布局
美國管線多 經濟民生難兩全
F-永冠上半年獲利 同期新高
中南部短暫雨 沿海防長浪
紐約疑現伊波拉 深入檢查中
新教長上任 首重改善升學制度
大雨特報 苗中彰雲注意
供貨吃緊 DRAM價續揚
台股利空不跌 短線整理機率大
巴西挖出巨大馬鈴薯 捐出研究
英專家：伊波拉疫情可望結束
大雨特報 雲林雨滂沱
Q3液晶顯示器面板估續揚
工業衰退 羅賽芙政治獻金減少
主計總處：7月CPI年增1.75%
遏伊波拉 開發銀行供2.6億美元
氣爆 高市：管線疑被偷掛
IBM傳願付錢 擺脫虧損晶片事業
寬頻上網 學生方案優惠多
美非峰會 美談政治非著眼貿易
榮化第 3天跌停 創5年半新低
台股開盤跌13.37點
瑞昱7月業績 史上第3高
美媒：陸調查兩加人涉竊密
檢調昨晚搜索華運倉儲前鎮廠
吳思華：十二年國教上路算及格
土博士吳思華 走遍世界百大學
7月營收貧血 宏達電臉綠
過期肉重創業績 麥當勞叫苦
獲利看好 東元14年高點
涉竊軍事機密 陸開審兩加國人
全台紫外線偏高 北部空氣不良
兩岸監督條例 立院動向受關注
塑化股止跌 台苯中石化翻紅
北捷板南線傳異常 狀況已排除
人氣手遊改版 華義霹靂合作
論文掛名 吳思華：學術自律
總統：兩岸從戰場變繁榮商場
台鐵貴婦人 首航花東慢遊
高雄氣爆 浩角翔起盼走出悲痛
F-IML訂9/10股票下市
聯準會：美銀行放寬貸款
外食費不回頭 創近66個月最高
宏達電營收腰斬 外資續喊賣
為升震盪走堅 邁向填權息
不付加班費 LinkedIn挨罰600萬
學費議題 吳思華：學生該承擔
伊波拉實驗藥 美政府研究貢獻
白宮前發言人辭世 歐巴馬哀悼
塑化股再跌 部分個股回穩
有感CPI 主計總處推體驗區
外交部長：東海和平倡議創雙贏
下半年旺 華城電機填息
宗教傳統在阿緱 5日起展出
王金平：要閣揆報告氣爆 不妥
判刑確定發監 馬志玲到案
高雄氣爆 花旗捐600萬元
旭曜除息逆勢漲 填息率25%
雲南震後救災 李克強讓路
對流旺盛 台中彰化豪雨特報
十二年國教 吳思華不提新政策
記憶力退化 疑甲狀腺功能低下
氣爆 亞太國會議員聯合會默哀
羅東藝穗節花車 齊聚展出
獲利不如預期 裕日車跌停
山老鼠逃逸墜谷 南投警消搜救
小孩怕怕 台鐵拒妖怪布偶上車
氣爆賑災 政府民間設捐款專戶
周美青講國寶故事 學童相見歡
總統：東海和平倡議創可觀紅利
補充以色列彈藥 歐巴馬簽法案
新台幣開平走升
雄檢會同榮化 切割查扣破洞管
桃園查市售米麵 一成六不合格
地下管線圖 台東：僅軍方提供
黨中央准辭 林鴻池卸任大黨鞭
技術大師看衰陸股 恐拉回10%
監督條例付委復議案 泛綠卡位
經濟上揚 福特瞄準非洲市場
愛桃園 年底建置免費網點
法不全 高市要石化業通報輸管
台股一度跌破9200點
伊波拉恐擴散 越南加強預防
面對現勢 馬總統提3方式因應
台泥賺環保財 股價不領情
消保處：部份愛瘋5 蘋果召修
日防衛白皮書：陸俄威脅驟增
總統：東海倡議成果 國際讚譽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
旅俄韓裔貫穿南北韓 統一長征
包道格：台處理海域爭議是榜樣
高雄氣爆 嘉市地藏庵捐千萬
扣資料切管線 雄檢追氣爆主因
助重建 天成飯店集團捐2百萬
新藥期中未過 基亞連7天跌停
巡檢輸油氣管線 桃園：無異狀
清雲閣遭拆 北市文化局：悲劇
張顯耀：盼陸韓FTA不影響貨貿
宜市樂圾通App 倒垃圾不苦等
高雄氣爆 災區全區晚間復電
管線權責 陳菊：經濟部有其責
高雄氣爆 世界台商總會捐千萬
中央社新款App 日語新聞更好看
連鎖家具業發起高雄氣爆捐款
前5月半導體產值歷史新高
人狗箱屍案 凶手判刑20年定讞
習近平：腐敗反腐兩軍對參膠著
業者：兩岸電商跨境合作機會大
高雄氣爆 朱立倫捐1個月薪資
歐盟培訓尼業者開拓歐洲市場
金融股短線重挫逾6%
電信業者發起手機捐款助高雄
小米大躍進 登陸智慧機龍頭
核四公投行政訴訟 呂秀蓮敗訴
關懷據點親子共餐 長者樂分享
擴張停滯 陸服務業指數空前低
雲南男童遇震 離世前喊找媽媽
出貨勝三星 小米稱霸中國
雄檢切割查扣破洞管 先清丙烯
手術再生軟骨 免換膝關節
高雄氣爆 方文山寫詞祈福悼念
北市地下公共管線 上網可查
周美青與橫濱中華學院師生同樂
硬起來 高市要石化業加註管線
教宗首爾和平彌撒 北韓拒參加
紐約成為陸企境外上市首選地
毒蟲槍不離身 供稱怕黑吃黑
傳黎智英成泛民金主 幫助占中
湯杓刺死廚師 男判賠逾6百萬
江西前副省長涉收賄遭雙開
災難頻仍 金門博餅活動延後
氣爆管線 經部：地方核准路權
中區資訊展 規劃穿戴式專區
貨貿談判 鄭立中：分歧仍不少
馬志玲暫緩發監 北檢將說明
監督條例付委復議案 繼續協商
亞太聯合會 總統承諾減碳目標
光滑新脹蟹正名 再添新記錄種
哀悼亡者 國防部取消營區開放
政院：管線管理 高市有法可管
動大刀或微調 吳思華國教考驗
物價漲 家庭每月支出增加千元
疑下車糾紛 外國男粗話罵司機
81%消費者購物前 網路搜口碑
氣爆重建 毛治國6日聽取立委意見
新台幣午盤暫升4.7分
檢廉搜索苗縣府 約談工商處長
產業學院專班 起薪上看35K
高雄氣爆 晚間全區復電
印尼禁止伊拉克聖戰組織活動
巴拿馬經濟成長 領先拉美
氣爆重建 藍營立委拜會江宜樺
調查：名人推薦口碑信賴度低
鋼鐵股急漲急跌 上沖下洗
萬歲級珠算賽 祖孫同樂打算盤
STAP假論文作者上司 ?井身亡
台塑六輕5期撤 4期增產降污
港房市7月銷售創2年高點
毛利率有壓力 世界先進股價弱
引魂法會 祈找回失聯打火弟兄
馬志玲送鑑定 檢再決定發監否
36年慶 雲林生命線推舞劇
高雄氣爆 陳菊：痛定思痛
張顯耀：協議機制不影響貨貿
南台北家扶50年 連勝文捐50萬
再出擊 宏達電8月中推二新機
104年總預算 歲入增9百億
印尼成長減速 新總統挑戰大
確保安全 高市續除管線丙烯
兩岸明星賑災 周杰倫打前鋒
以色列：停火期間全面撤出加薩
助菲捍南海 菲國華裔捐船
台股收盤跌188.75點
微軟新北市合作 打造科技防衛城
食物價飆 國發會：調配供銷
韓批日防衛白皮書稱擁獨島主權
全國數學科展 嘉中奪金獲銅
能抓球寫字 淡江機器手臂獲獎
堆疊式太陽能板 儲電多1倍
新北教育添新血 朱立倫勉勵
偷騎機車放回原處 法官判無罪
朱立倫：管線挖斷 5分內出勤
台北股市收最低點 跌188點
南投樹脂工廠起火 無人傷
輸運丙烯槽車 監理所要稽查
8月台指期跌190點
苗縣長籲一日捐 助高雄災區
8月電子期金融期齊跌
政院普渡 江宜樺主祭
王世堅掛看板 連勝文：霸凌
江揆：政院與高雄市民站在一起
榮化暴跌 融資面臨斷頭追繳
人權團體籲釋放維權律師高智晟
亞泰7月營收創今年新高
氣爆延燒台股 重挫188點
周麟拜會巴拿馬省省長
筆記電腦代工股 小摩首選緯創
利空夾擊 8月台股難逃震盪
無菸爹地 董氏推戒菸菜單
美韓學者為東海和平倡議發聲
陸專家：電商發展快但監管不足
貿協推台灣為企業會議最佳地
阿里山茶包文宣 民眾愛不釋手
雲南地震堰塞湖 危及7發電站
高雄氣爆 陽明海捐1000萬
宜蘭童玩節 8日父親免費入園
星國擬修法 禁開車用通訊產品
中華民國贈交亞松森市垃圾車
學者：管線管理不應多頭馬車
仁川亞運 南韓將秀軟實力
民進黨籲北檢儘速接手黨產案
愛惜水資源 胡志強籲拒絕浪費
為母則強 兩準媽媽瓦礫下求生
職場銀髮族 攝影徵件首獎3萬
藍：民進黨利用國難搞政治鬥爭
澳央行維持低利率不變
羅嘉仁加盟犀牛 月薪達42萬
三大法人賣超台股208億元
尼加拉瓜最高法院院長訪華
用人頭自辦都市重劃 檢方起訴
國巨7月營收年增10.8%
藍委拜會江宜樺 政院允助重建
雨水道爆毀 高市規劃壕溝排水
中信金持榮化債權4.3億元
陸客施暴 香港導遊抗議
吸毒上路撞死人 過失致死起訴
民生物價高 公平會：注意中
吳兆南90大壽 推舞台喜劇
青年政策論壇 31日登場
豐田獲利攀新高 美SUV大賣
重慶熱爆 43.2度
高雄氣爆點 發現疑似下顎骨
吳思華不提新策 國教盟擔憂
中信金：下半年景氣延續樂觀
國民黨屏縣第2波名單 徵召2人
挖破瓦斯管 水霧警戒虛驚一場
錢復盼張博雅 與監委良好互動
苗栗轎車撞路樹 1死1傷
清除殘氣 切割破洞丙烯輸儲管
過期肉事件 麥當勞股價累跌5%
外籍男攜毒來台 高級飯店交易
聲援慰安婦 婦團募集創作
投保受理宏?內線交易委任求償
邱鏡淳視察新埔共同管道工程
農曆7月拜拜有需求 蕉價又漲
紅點設計獎 樹科大9作品脫穎
免試入學 蔡炳坤建議一試兩用
京元電7月營收 續創單月新高
西門町強迫推銷 5個月上百件
陳屍家中數日 兄探視才發現
取消學生月票 議員要客運改善
新北核四公投敗訴 呂秀蓮失望
疑氣爆肇事破管線 切割送鑑識
採礦威脅山毛櫸 環團籲依法保護
桃園觀光工廠吸人氣 破8百萬
彰化工人墜樓 送醫不治
高雄氣爆 日Panasonic捐千萬元
琴迷地中海 音樂會犒賞爸爸
南非毒販喊冤 控印尼司法貪腐
致茂整合方案 下半年成長動能
新台幣收貶0.5分
嚮往台灣偷渡金門 陸男被送辦
入侵星國總統府網站 學生緩刑
超馬調查官 百米追毒梟
托盟：推動非營利幼兒園
重建費 營建署：中央會補不足
統一獅：與福斯合作賽事轉播
登革熱單週爆百例 憂高雄疫情
印度省長：家裡沒廁所不准參選
偉詮7月業績 4年新高
致哀 邦交國使館跟進降半旗
宜蘭票選伴手禮 鼓勵民眾參與
巴拿馬原住民國會議員拜會周麟
全聯贈卡助弱勢 300人受惠
印尼GDP減速 新總統難題
清潔人員獎金 中市調高2千元
台東7步道開放 嘉明湖仍維修
林後四林微電影賽 鳥看奪首獎
微軟潛能創意盃 成大拿亞軍
黑手夫妻檔 化身環保藝術家
反壟斷 陸發改委突檢上海賓士
高雄氣爆 百貨發起重建捐款
高雄環局組長命案 人死不起訴
勞工農藥噴灑 宜避免皮膚接觸
北京大採購 投資義3大企業
台灣商業服務業景氣估連5綠
登革熱拉警報 高市增3出血熱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
午後對流盛 中部及屏東豪雨
群聯推支援TLC SSD控制晶片
李長榮化工：財務可度過難關
袁金塔在葡萄牙辦水墨作品展
澳生父曾虐童 泰孕母求還女嬰
向亡者致哀 桃機下半旗3天
吳思華接教長 政大當智囊後盾
矽品7月營收 單月第3高
劉德立參加慈濟巴國發放及義診
出貨遞延 宸鴻7月營收略減
歐元區服務業 成長不及初估
高雄氣爆 172人持續收容
高雄氣爆 3超商多媒體機可捐款
卓士昭：兩岸貨貿8月底前協商
隨扈跟車煩 惹毛拉吉夫甘地
佛大：高雄災區新生可免學雜費
胡瓜：應監督捐款運用及去向
救災 高市善款逾10.4億
大立光7月營收 連4個月新高
災民車受損 國道通行費可延繳
6日防午後大雨 沿海小心長浪
上海抽檢 3成電蚊香不合格
竹縣府祈福之夜 捐百萬助災民
推環保橡皮擦 學校團體用免驚
美國參議員懷登6日訪台
遠百調派接駁車 協助災民
雲南震災區雨不斷 傷患難運送
金門查獲陸香菇 小三通為管道
最大海上圖書館 22日到基隆
成衣大廠聚陽7月營收增逾1成
救助高雄氣爆 嘉市設專戶
7月外匯存底 再創新高
稱陸12漁民非法捕漁 菲判重刑
港府擬削陸客人數 零售業憂慮
高雄氣爆 龍應台寫詩祝禱
高雄氣爆 AIT臉書表達致哀
雲南地震 百萬人受災410人亡
桃園市民卡出爐 定名桃樂卡
中興大學生墜谷 救難員馳援
北市藥用植物園 賞藥看花
立院三讀 明訂專科護理師工作
藍政策會執行長 費鴻泰暫代
吳思華上任 大學盼學費鬆綁
獅主場FOX轉播 象猿同意
接任教長 吳思華笑稱憨大膽
英服務業成長 8個月來最猛
外媒：陸漁民遭菲國判刑
FOX加入 中職重回有線電視
蒙特婁女網賽 詹家姐妹闖首輪
雲南震中慟 妹徒手挖廢墟救兄
老外公車飆髒話 網友肉搜住處
鬼怪列車嚇孩童 台鐵籲改專列
西非伊波拉升溫 非必要勿往
新揚科7月營收報喜 Q3拚新高
林鴻池請辭大黨鞭 費鴻泰暫代
賣假高粱酒重罰 縣府籲引為戒
虹冠電7月業績 歷史新高
倡身障創新服務 農委會響應
聲請暫緩發監 杜麗莊6日到庭
北市公立幼兒園 104學年增40班
胡志強：捐款遠超過1個月薪水
FOX電視：不放棄爭取中職轉播
安平港自由貿易港區啟動營運
麥德姆風災 台東農損獲補助
治療伊毒病患3醫護 奈國隔離
雲南災區義工太多 道路暫關閉
郁方天天下廚 力行在家吃飯
十分瀑布公園 徵收將免費入園
史明蜂窩性組織炎 住院治療
救災 宏國關係事業捐千萬
工業局：高雄管線榮化持有
高雄氣爆 死亡30人
中興大學學生墜谷 多處骨折
可成7月營收 月增0.3%
八方雲集路跑 奔馳台61線
晶技7月營收 今年單月高
清雲閣拆除 地主：安全考量
金門社團業者 捐醬油助弱勢
台灣協助尼國成立數位圖書室
陳菊：製造危險管線不回復使用
外資：台股恐探9000點
撞死台大女醫師 判賠1716萬
聲寶土城老人出租宅 明年動工
台積電攜協力廠 改善災區交通
氣爆 副總統：誰該負責就負責
劉維公：青雲閣不公告是怕拆掉
台水：高雄氣爆受災戶用水減免
陸客愛日月潭 台中港郵輪客增
統測英文加非選 明年如期上路
南投山老鼠墜谷 無生命徵象
彩虹爺爺彩繪 咖啡館更吸睛
林杰樑團隊：氣爆後沖肥皂水
港府推免費Wi-Fi服務
科學園區審議會核准7件投資案
創業團隊賽名稱 經部不強制規範
檢續追查氣爆案 救難忙搜尋
南海爭議 英使籲陸參與仲裁
雲南強震 無人機救災勘災
李長榮化工大社廠 停工4天
豪門婚上公堂 林知延否認放話
氣爆重建 馬：地方先用準備金
凌通Q2每股純益1.17元
虹牌油漆長春賽 張宏達領先
外籍男公車飆髒話 聲明道歉
中石化丙烯近清空 榮化待吹驅
高雄氣爆 政院：不訂特別條例
監督條例 第二次臨會難初審
研究：吃辣椒或可防大腸癌
驟雨 大甲地下道柵欄見成效
另類父親 胡志強表揚胡瓜
澎湖青年中心降半旗表哀悼
賑災募款晚會 周美青當接線生
獅主場FOX轉播 6日看得到
高市苓雅前鎮6日局部停班課
台幣貶0.5分 收30.045元
伊波拉恐擴散 沙國查疑似病例
敗訴 法院：呂秀蓮非新北巿民
投信：台股中期整理無礙長多
李長榮大社廠停工 需照常支薪
監委憂 人數不足影響職權行使
江揆：維護高雄災區治安與交通
凱校：柯文哲赴青年營不涉競選
本土廠崛起 三星中印龍頭不保
追氣爆元凶 檢傳榮化廠長等4人
大馬調查隊抵馬航事故現場
氣爆善款 高市累計約16億元
迫女改信仰又輪暴 北印釀衝突
兩岸跨境電子商務夯 業者搶進
兩岸貨貿協商 8月底上桌
原文會藝術節 歐開獻唱揭幕
助高雄 公車業者合募2300萬
高雄氣爆受災 銀行雨天送傘
管線亂無章法 學者斥國安危機
除綠癌 花蓮市收購小花蔓澤蘭
響應環保 王金平宴客食材減碳
永慶人間影展用愛關懷祥和台灣
美參議員懷登6日來訪
中職轉播權發展 朝向各隊授權
高雄氣爆 產壽險估賠逾1.7億
徵收十分瀑布 業者:強奪民地
以巴停火 歐盟歡迎
高雄氣爆 7日辦頭七法會
海基會：兩岸同意推4G5G合作
府：周美青下榻飯店升旗禮遇
工業管線維管 經部提計畫
空汙嚴重 廣東肇慶學校可停課
失聯2消防官 檢開具死亡證明
台推巨額競賽 促5國獎勵旅遊
追討馬可仕貪款 菲政府有進展
張顯耀：盼協議機制不影響貨貿
英外交高官辭職 抗議加薩政策
陸發改委：擬開放個人境外投資
巴黎普羅旺斯 法國最紅觀光地
今彩539開獎
華運至凱旋路殘留丙烯 榮化設法排除
電電公會東莞代表處盼年底設立
大樂透開獎
陸漁民判刑 菲：依菲法判決
經合六會 未提稅率及RQFII
經部：災區管停用 未衝擊石化業
陸官員：盼服貿儘快在台生效
伊波拉蔓延 印憂駐非維和士兵
八方雲集公益路跑 6日中午報名
中興大學學生墜谷 魂斷宜蘭
專科護理師拉鉤拆線 有法可依
連柯同場拚人氣 各自拜票
高雄災區特約店家 聯卡相挺
財金部會推促參案 辦資產證券化
廖世傑捐贈墨國台產平板電腦
綠迷雅不老傳奇 徵逆齡美女
河南大旱 抽籤取水少做飯
上海自貿區電子通關 即查即放
國銀設緬甸分行 入選名單將揭曉
世界醫學生會 獅子山取消出席
陸查上海賓士 戴姆勒稱將配合
失智症協會：病患入監可能惡化
包道格讚東海和平倡議可行
日防衛白皮書：安保環境嚴峻
菁英盃大專男 台師大稱王
男吞海洛因球走私 毒發身亡
基金發行 審查速度擬加快
挖出198克拉白鑽 估值千萬美元
華擎Q2每股虧0.12元
陸調查涉嫌偷情報加國夫婦
助高雄 全國旅館公會發動募捐
競爭投資非洲 美擬砸140億美元
高雄氣爆 營邦董座捐100萬
陸2014電影票房估1300億
新疆區運 蒙面紗禁乘公車
台北工廠Ⅱ入選威尼斯非競賽
留蘇格蘭 英3黨允予更多權力
世界醫學生會 為空難氣爆默哀
今彩539 2注中頭獎
亡羊補牢 新北強制建氣壓監測
大樂透頭獎 1人獨得1億
日本腦炎第13例 現蹤新竹
禮遇老爸 3C用品夯
客機因詐彈虛驚 英警逮1乘客
美服務業擴張速度 9年來最快
金管會：上市櫃公司須落實內控
雲南地震重災村 僅尋獲10人
越勞誤闖機坪 行政裁罰後離台
蘆竹紡織廠大火 消防搶救中
日再生醫療權威自殺 震驚社會
黎智英被爆料「暗中支助佔領中環」
高雄崑山連環爆 兩岸“都痛”
2失蹤者開立死亡證明 高雄氣爆30人罹難
台股重挫 金管會：3因素影響
謝長廷慚愧 任內沒發現丙烯管
榮化連4根跌停 市值掉53億
兩英雄列死亡 同僚篩選土石找「骨灰」
榮化連4支跌停 股價2008年來新低
美軍2星將軍 在阿富汗軍校遭槍擊喪生
西班牙逮捕中國經濟犯 詐騙1700萬歐元
發表有關周永康言論 廣東1佛教領袖被拘押
民進黨重返執政 凍獨紛擾成「罩門」
教育部長上任先「漲學費」 遭猛批
防李長榮脫產 高雄市府提假扣押
廣島紀念 遭原子彈轟炸69週年
回饋社會助同胞 台中金典員工一日捐助高雄氣爆
新疆禁止 大鬍子、蒙面紗者乘公車
教部表揚 提供身障學生就業廠商
反腐成為中共最明確的政改
大陸法治之路仍然崎嶇！
金融時報: 習近平反腐是要整頓國企
OTC8/12召開 台名保險申請上櫃案。
TOSHIBA搶先業界新發表！
Hotels.com 飯店價格指數 2014上半年排名搶先曝光
教育部舉行代理部長、新任部長交接典禮
上古藝術當代館8月週日公休 當日參觀請預約
落實獨立董事提昇董事會職能
為APEC籌備會 北京限制公務車停駛16天
跨足綠色材料領域 森鉅營運成長潛力可期
人民網刊登「盤點41只落馬“大老虎”」4大特徵
奧迪帆船大賽 與您相約漢密爾頓島
美麗信酒店集團推出自選『豐秋賞味』中秋禮盒
成旅晶贊飯店台北蘆洲柏克菲 每桌爸爸啤酒免費暢飲及生蠔1顆
西華邀您以用行動向父親說愛
台北天成大飯店歡慶父親節中西餐饗宴
染伊波拉病毒 美國女教士返國
環球傳騎到北美 39日完成挑戰
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃及拼經濟 擬建新蘇伊士運河
阿富汗軍校爆攻擊 美將領喪生
西方制裁 蒲亭下令草擬回應
伊波拉 BA停飛賴比瑞亞獅子山
梅鐸福斯放棄併購時代華納
助氣爆災民 金融業送愛心
順德7月業績估14個月高點
加羅傑斯盃盧彥勳直落2挫勁敵
外資殺美股挫 台股恐仍有低點
SUBARU召回FORESTER車款
上半年核發使照3.8萬戶 5年高
紐時：俄國駭客竊取12億筆密碼
高溫悶熱短暫雨 沿海防長浪
爭奪土地 以巴永遠的結
超豐上半年每股賺近2元
台星科上半年每股賺1.36元
劍麟大陸擴廠 攻汽車安全零件
亞洲巴菲特唱多陸股 看漲15%
電影賣座 迪士尼獲利超越預期
防伊波拉 英航暫停疫區航班
紫外線過量 高屏花東注意防曬
產能滿載 綠能7月營收增
特斯拉擺平大陸商標爭議
桃園石化巡檢 7日告知結果
榮化開盤續跌停
台股開盤漲6.92點
父親節商機 遠傳推優惠搶攻
乳品價急挫 紐國經濟成長恐緩
神秘失蹤俄州母親 陳屍林間
高雄氣爆 洛城僑胞募款
達方上半年虧 Q2已轉盈
台灣大漫遊上網 免手選網路
氣爆事件影響 塑化股疲弱
大學分發9成5錄取 4年新高
卡位非洲 美宣布投資330億美元
仁川亞運開幕典禮 金秀賢壓軸
Cepal報告：巴西經濟停滯
新教長上任 教育團體場外陳情
城市盃拳賽續辦 盼成國手搖籃
台積電股息778億 資金活水
SHE鼓勵學生 培養運動習慣
隆達7月營收 再創歷史新高
石化管 經長：業者盼另提地點
巴西國會調查國企案疑作假
心繫災區 立院示範區審查散會
單軌惹禍 普悠瑪延誤半小時
郭台強高雄剛置產 遇氣爆
幫基層加薪 美校長願少領270萬
學生練球 驚見屍體扭曲變形
大學考試分發 缺額301人
研究：阿斯匹靈有助大降罹癌率
APEC創業挑戰賽 33團隊競逐
陸珠海機場現水龍捲 未受影響
粵珠海查處邪教組織 拘15人
美國將領殉職 越戰以來最高階
蘋果三星撤訴 了結美以外官司
計畫不合格 美歐銀行受令改變
穿戴裝置 2018年破2億台
氣爆頭七法會 自救會長不參加
上銀除權息 小漲格局
老董未與鴻海合作 澄清未吸金
屏縣有機農業專區 歡迎學習
新台幣開貶走升
星展上修台灣GDP到3.5%
美5歲小鎮長落選 期待唸幼稚園
周永康立案 大陸18省表態擁護
陸版廖添丁 女賊專偷官揭貪腐
杜麗莊哽咽入監 自剖心中坦蕩
市議員率眾 赴榮化廠抗議
郭台強：正崴下半年拚翻倍成長
發死亡證明 仍找失聯打火弟兄
弱智女綁樹幹 男子猥褻送辦
吳思華上任 盼維持運動習慣
菲重判陸漁民 報章籲北京報復
越南盼早日與美完成TPP談判
禾伸堂除息 盤中貼息
駐菲代表參禪 為罹難者祈禱
台灣珍奶討喜 英國狂展店
趙藤雄辭遠雄建董座 趙文嘉接棒
老董牛肉麵董座劉正雄請辭
林中森：投資大陸 重風險評估
看好金融 巴克萊點名國泰兆豐
傳伊波拉 阿酋班機留紐約機場
金融反彈 台股平低震盪
巴拿馬運河拓寬 對台灣有利
周麟盼台巴協調推動貿易與投資
陸認定奧迪克萊斯勒壟斷 開罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大摩超德銀 成日最賺外國券商
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
吸金案 老董劉正雄向郭董致歉
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
氣爆 馬英九下午談話安撫人心
雙北合作 郝朱提淡水河活化
有線電視共同經營 未申報遭罰
威剛SSD攻工業企業升級市場
東海倡議 總統：緩爭議維繁榮
吳思華上任 蔣丙煌勉勇於任事
氣爆現場涵洞 發現疑似消防衣
市區石化管 經長：主要在高雄
救災部隊混水泡麵 引陸媒混戰
王力宏送暖 為高雄雲南祈福
消防大隊長病逝 局長隊員送行
彰銀除權息 股價力守平盤
助高雄重建 三清宮捐1200萬元
日防衛白皮書 陸：罔顧事實
逐步改善奧會模式 重點在場內
蘋果三星協議 美以外官司休兵
印度工業展 商機2400萬美元
高雄氣爆 慈濟宮辦祈福法會
創業賽名稱 張家祝：遵從會規
教長學費說 綠凍漲藍稱非決策
烏東槍戰不斷 馬航搜證困難
降低民怨 中市設路平專線
台青少年民俗團訪加
嘉縣溪口鄉 發現大量廢棄物
旅客增跑道修 桃機塞機又塞車
以巴衝突 星國：雙方都有責任
降龍擒鳳 熟女假扮正妹誆恩客
三星Q2踹蘋果 稱霸北美市場
廣島原爆 生還者猶記瀕死那1刻
好事告吹 軟銀傳不娶T-Mobile
確保求償 高市府將聲請假扣押
助氣爆災民 彰縣府彰市展愛心
張博雅請益 獲陳履安肯定
印尼選舉訴訟開庭 政局添變數
北宜公路貨車墜谷 消防搶救
傳中國移動有意參股大馬Axiata
朱立倫：與連勝文延續雙北合作
台知園區開發案 自救會抗議
地主搶拆青雲閣 郝：挑戰公權
查壟斷 陸找外資車業開刀
台灣恐孤立 工商界籲以國為重
滬自貿區可能試行汽車平行進口
台大分發錄取生 建中蟬聯冠軍
雲南地震 死亡人數升至589人
海外地產業 跨海捐款200萬
宏達電觸跌停 創波段新低
江揆致電王金平 誠意處理氣爆
新台幣午盤暫升4.6分
販售過期保健品 警查獲
劉正雄指遭誣賴 致歉郭台銘
失聯打火弟兄 陳菊下令歸隊
台東外海地牛翻身 高雄震2級
因應高雄氣爆 司法特考改試區
不能被邊緣化 經部盼服貿速過
榮化慘跌 壽險業持股逾12萬張
19億重建經費 王：綠委接受政院立場
高市擬假扣押 榮化：待正式通知
氣爆 政院：高市府代位求償
助氣爆災民 臨時工作計畫上路
洛城台灣之夜 秦祥林現身
清大安心就學專案 協助受災生
金門夜大生販毒 遭羈押
對流旺 午後防大雨
陸企債務續攀高 違約風險堪憂
報導：陸各省裸官調職月底完成
高市府結合法律界 供市民諮詢
中共黨媒 預告四中聚焦法治
避免榮化脫產 高市聲請假扣押
助憂鬱步出陰霾 八方雲集路跑
印尼總統打趣 卸任後想當記者
交保提存可匯款 新北地院便民
APPU年會 挺會員入TPP
榮化：營運財務一切正常
台股收盤漲2.53點
瑞銀：華碩平板出貨估910萬台
屏大首任校長上任 育國教師資
均衡城鄉 跨域小組推動規劃
陸基督徒 2300萬至4000萬人
尼陸貿易 尼總理：印免驚
台股震盪收紅 小漲2.53點
和朱會面 連勝文：聊雙北合作
建中一類榜首：每天都要唸書
打死同居人女兒 二審判刑加重
8月台指期漲1點
8月電子期金融期齊漲
加薩危機 學者：解鈴需繫鈴人
總統國殤談話 悼罹難者
被囂張男告 女大生謝法律諮詢
台知園區待定位 延後再審
加油站員工起口角 縱火被撲滅
克服逆境向上 彭佳慧獲金扶獎
雄中清寒生受訪 關切魏斌傷勢
智慧機銷售退步 三星投資縮手
看好愛瘋6 麥格理野村挺和碩
高雄氣爆 癱童珣珣捐5千
高雄氣爆 台達電助救難2000萬
金融股回神 台股收小紅
台中機場冒濃煙 航班正常起降
基隆火警 幸無人受傷
LINE賣毒 中壢警逮一男
疑消防衣 初步排除消防官所有
高雄受災生 南華免學雜住宿費
網軍議題 蔡正元槓上柯陣營
管線差錯 黃昭順促高市府交代
巴士輪暴入鏡 印攝影師招公憤
失業男餓兩天 求助警獲奧援
男臥病在床 疑吞粿窒息
男子陳屍火燒車旁 警方查死因
貨貿不簽 台廠加速流向大陸
華爾街日報：台灣自甘落後
指考二類組 校系冷熱變動大
自救會向議長陳情 盼議會監督
紅烏龍通過藥檢 評鑑成績出爐
東貝：7月營收月增27%
三大法人買超台股27億元
蘋果產品 傳遭陸官方排除採購
陸廠成本升 侵蝕寶成獲利
山老鼠猖獗 千年牛樟遭盜伐
台客最愛城市 首爾首進前3名
國殤 總統：相互扶持走過傷痛
貨車摔落山谷 駕駛命大無礙
聯詠Q2淨利 創26季新高
空難最小倖存出院 溫馨感謝
警方破販毒集團 24小時營業
警公布衣物 苗栗男屍待指認
韓友台人士賑濟高雄氣爆災變
指考放榜 嘉中考上國立創新高
掌展覽公會 葉明水：情勢樂觀
陸查加國夫婦 兩國關係成焦點
高雄氣爆 澳駐台代表哀悼
南投2男墜邊坡 1死1傷
總統國殤談話全文
雲南88歲老人被埋50小時獲救
為罹難者默哀 蔡英文沉痛不捨
檢擬開挖氣爆點箱涵 清查管線
德工廠訂單 降幅創逾2年半最大
拆監視器觸電 男子送醫命危
蔡燕萍20億蓋旅館 環評補件再審
陸官方下令 不採購蘋果產品
感傷高雄氣爆 蔡淇華新詩抒懷
原民生上台大 盼改善部落醫療
美眾議院軍委會主席訪華
傳陸官方下令 禁購蘋果產品
北一女提琴美妹 錄取台大醫科
高雄氣爆 政院：未說過三不
氣爆傷者熱愛籃球 男籃隊探視
氣爆災戶 緩繳健保費6個月
港研臉部辨識系統 準確冠全球
中元普渡祭品 注意食品安全
災區復電 台電：全力以赴
外媒：陸客瘋香港 開始冷卻
扁被控帛琉洗錢 特偵組簽結
高雄氣爆 嘉縣提供捐款帳戶
箱涵內掛管線 雲林加強規範
中元普渡 曾銘宗 3願
高市府提假扣押榮化 19億元資產
新台幣收貶1.1分
救護船缺輪機長 小琉球婦枉死
兩岸合辦演練 提升小三通救難
聯詠：第3季營運展望樂觀
關懷外籍勞工 北市免費健檢
專業投資人門檻 擬調高
學費議題 吳思華盼多溝通
泰央行3度利率不動 前景好轉
鐵皮屋工廠火警 查無人受困
亞洲最佳水族館屏東海生館第5
氣爆頭七 榮化代表將致祭
氣爆區發現疑似毛髮物 送驗鑑
瓊斯盃男籃 旅中球員返鄉奮戰
越擬調漲區域基本薪資
曾銘宗：外資動向 台股關鍵
反壟斷 陸工商總局再突檢微軟
南科 7月業績創 9個月新高
嘉市童軍赴陸交流 黃敏惠授旗
高市府提假扣押 榮化：文到說明
台灣大4G基站布建 大躍進
聯強雪梨自動化運籌中心開幕
扁帛琉洗錢案 特偵：查無不法
嚴審陸資來台 防高端技術流失
政院：高市還有17億救災經費
台灣有愛 采盟捐逾420萬
安全隱憂 200餘蘇州企業停產
中女中考生上台大醫 立志助人
寄麵包蟲恐嚇信 判拘役40天
張平沼：首重安全 設石化專區
童住院3天半癱 父控醫院誤診
兒癱控疏失 慈院：照程序檢查
陸救房市升級 放寬貸款限制
307公車義跑助高雄 捐200萬
中市設路平中心 議員建議多
氣爆殷鑑 雲林整合管線圖資
瓊斯盃女籃 洪玲瑤鎖定韓國
國土及海岸生態保育草案 送審
力成：7月營收年增8.69%
高雄氣爆 45人仍在加護病房
反恐不手軟 陸謀立體防恐體系
警拚績效找妻扮色情業 遭起訴
蔡槓網軍 連勝文：網路應平等
氣爆區 志工默默助受災戶修繕
興大登山1死 同行學員下山
蔡英文籲停開臨時會 全力救災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
假扣押榮化3案 雄院：補正後再裁
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
法人：奇力新業績看俏
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸防恐攻 加裝天安門級護欄
父親節 爸爸免費遊童玩蘭博
矽統Q2每股虧0.05元
大陸躍全球第二大電影市場
遭指炒地皮 桃縣府駁非事實
調查顯示 陸民身體變強變好
對俄制裁加速威脅美元獨霸地位
LINE入股Gumi 加速全球擴張
金融市場下滑 渣打獲利降兩成
7日各地短陣雨 8日起南部防大雨
榮化：開備償專戶 先提存5億
陸韓FTA 台灣優勢南韓鯨吞
菲國蜘蛛人 騷擾接機車輛
垂直整合 宏致砸7.5億併維翰
部署南海印度軍艦 抵越南訪問
荷另類食譜 恐龍肉渡渡鳥上桌
桃園4國小 獲閱讀磐石學校
林務局：南澳古道仍封閉
少女家門口吸毒 母報案
蘭嶼統一超8/8確定不開
馬：中央地方分工絕不影響災民
一面公文要19億 官員：草率
醫療雲端 桃園衛生局關懷偏鄉
嘉縣溪口鄉 查獲大量廢棄物
棄名校選警教 斗高學子重就業
政院：高雄氣爆符合國賠要件
劉世芳反駁 一頁公文討19億
松年大學結業 8旬嬤吟將進酒
義大利GDP意外降 經濟陷衰退
布萊特甄選教師 金門教英語
注意男性骨鬆 醫師籲及早治療
食安 大陸台商推有機農園
高雄氣爆 台東賣冰阿桑一日捐
陸郵輪經濟夯 出境將破70萬人
僅1成青少年5蔬果 吃輸國際
藍常會通過 蘇崑雄選澎湖縣長
氣爆區發現毛髮物 鑑定為假髮
綠再度杯葛 藍：怠惰國家政策
華東7月營收 歷史單月新高
林彪墜機殘骸 引發陸客旅遊熱
宏致併維翰 連接器廠整併再起
面對西方制裁 俄停進食品反擊
投信：可考量大陸為資金停泊站
災區復電 今天可望完成
婦車禍腦死器捐 遺愛世人
管碧玲籲違法管線不得復管
伊波拉 奈及利亞再現5新病例
中油:許可證分段核非便宜行事
聯電獲新日本無線麥克風訂單
銅山街地上權案 富邦人壽得標
萬達開礦案環評 完備程序再審
柯文哲：雙北合併不應選舉操作
夜遊私房景 水上巴士賞新月橋
陸無線城市商機 遠傳積極耕耘
啟?上半年EPS 1.96元
軍事沙雕遭破壞 縣府籲自律
唐寶寶手做月餅 樂團認購百份
以單車查身分 少年疑尋短跳橋
重建款 陳威仁：盡量協助高雄
增原民語政見 中選會原則贊成
艾奎諾連任否 菲總統府不表態
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曾銘宗:氣爆對台股影響是短期
高雄氣爆 胡志強：善後最重要
屏東衛生局：後送重傷婦未延誤
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高雄氣爆 雄檢分兩部分偵辦
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體恤氣爆災民 雲朗提供免費餐
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嘉義市玉康路火警 發現一死者
偷埋廢棄物 傳喚14人到案
首屆亞青撞球賽 7日新北開打
6月手機銷售 華碩穩坐冠軍
帛琉洗錢案簽結 陳致中籲釋扁
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台幣貶1.1分 收30.056元
遼寧遭遇14年來最嚴重乾旱
美國務卿籲歐盟團結對抗俄國
小額信貸 手續費有優惠
營建署：修法保護農地及海岸
NBA勇士巴恩斯 9月來台
好物製作所開幕 文創品有看頭
高雄氣爆 遠雄捐千萬元
抽菸喝酒 男性骨鬆率高
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古惑仔上警專 跟周董改變世界
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義工洗澡刷背 老翁安然離去
柯文哲：不贊成純開發理論
考試過關 陳冠榮：告慰亡父
指考分發 補教：台大情結鬆動
官員：尋求補助公文資料應完整
屯區藝文中心 小朋友親近藝術
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瑞銀：財管3年衝百億美元
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群光電營收旺 Q3獲利看高
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華東Q3封測業績估創新高
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解伊波拉 世衛將討論試驗用藥
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里約奧運倒數2年 加緊趕工
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防駭需求增 賽門鐵克財報超標
店面改裝 F-美食Q2小賺
高市舉行氣爆罹難者聯合法會
西半部悶熱短暫雨 山區雨較大
CIGS太陽能搶占北美市場
美民調：7成6對經濟前景沒信心
強化控制 陸擬西沙5島設燈塔
陳方安生：北京欠誠意港難普選
聯發科7月業績 歷史次高
谷歌併新創 強化廣告和行動能力
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加薩死傷 英禁售以武器呼聲起
婦女騎車返家 摔落溪流溺斃
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榮化連5根跌停
陳偉殷5局失4分 金鶯暫落後
太景C肝新藥取得日本專利
氣爆罹難者法會 場面莊嚴哀淒
北捷車門異常 影響百名旅客
蘋果三星專利戰休兵 言之過早
美時與日本客戶開發鼻炎用藥
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核四公投聽證 環盟籲公平審查
義大菜鳥日 羅嘉仁女裝上陣
北市傳墜樓 1男1女命危
莫拉克重建畫句點 盼經驗傳承
平鎮市長慰問 空難最小倖存者
中華民國援贈聖露西亞地方建設
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長華7月營收 單月次高
推永久屋產業發展 助災民安置
高雄氣爆頭七法會 陳菊上香
旭曜7月業績 近5個月新低
超豐7月營收 48個月新高
美智庫：北韓製造武器級鈽和鈾
聯強雪梨中心開幕 澳政要齊賀
建商不願降價 陸屋過盛恐惡化
高雄大雨 氣爆搜救暫停
國債每人負債23.3萬 月減1千
榮化連5跌停 市值掉64億
傳奇7月營收 月增逾4成
環評準則修正 環團有意見
美智庫稱北韓製造武器級鈽和鈾
林中斌：習對外強硬但鬥而不破
賑災募款晚會 影視圈熱烈響應
大雨不斷 氣爆災民憂淹水
立法院初審示範區 宣布散會
新台幣開平走升6分
管線回埋 吳敦義：安全第一
台股盤中震盪翻黑 汽車觀光弱
丙烯經五輕輸送 中石化產能恢復
國5尖離峰費率 擬16日上路
為升7月營收 續創歷史新高
爸爸辛苦工作 親子相處時間短
陳偉殷苦戰 5局失4分吞敗
啟?除權息 開高走低
德律攜手橫河電機 強攻日市場
男子墜樓 殃及中庭聊天婦人
高鐵中秋假期增班 9日起預訂
興勤7月營收 單月次高
漫博開幕 漫迷擠爆會場
槽車運石化原料 高雄擴大稽查
漢翔拍賣釋股開標 22.08元
股挫 傳鮑爾森避險基金7月下跌
南韓擬推動秋節南北韓家屬團聚
台大換心手術5百例 亞洲最多
僑諮委投書 籲美挺台參與TPP
用PVC接切割管 高市府不滿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
營運傳佳音 水泥雙雄股價揚
工研院捐萬本書 北市府免費送
伊波拉病毒小檔案
榮化：已著手排除殘留丙烯
氣爆災區復水 災民卻憂雨淹水
疑氣爆損箱涵 高雄二聖路積水
手機理財 投信推APP
劉德立款宴巴拉圭奧委會主席
高檢長慰勉雄檢 查箱涵因雨延
漢翔承銷價將為16.84元
一句漏氣開槍傷人 5小時偵破
北韓外長訪越 試擺脫國際孤立
南韓擬派艦赴利比亞 協助撤僑
微軟事件 港熱議美中戰略利益
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挨批早知埋管 高雄捷運喊冤
中美洲需投資致力發展再生能源
花84元加油 中發票千萬元
中元夜購 量販回饋省開銷
國道秋節收費 也擬採尖離峰
王建(火宣)：郭冠英是被殘害的人
大陸反壟斷 學者：不只對外企
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氣爆公祭 李謀偉現身遭砸
福島核廠汙水 東電擬排太平洋
提升登山安全 北市設AED
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國賠法翻修 擴大國賠範圍
漢微科7月業績 5個月新低
雀巢營收超標 擬實施庫藏股
尖點7月營收 連4月創高
金居7月營收 月增14%
杜紫軍：首重做好管線安檢工作
苗栗客庄文創商品 國門開展
中年男腰圍超標 小心代謝症候群
榮化：管線懸空無法正確測試
夫妻檔行竊帶小狗 成破案關鍵
永達技術學院停辦 教育部核准
涉毒被逮誣錢遭竊 警蒐證送辦
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國民黨：從未要連勝文負荊請罪
尋獲衣角鞋底 疑劉耀文裝備
假出口真退稅 男子對岸遣返
墾丁交管 護蟹停看聽120秒
氣爆頭七 家屬怨：不知害命者
伊波拉肆虐 星國提高警戒
中秋愛心伴手禮 江揆盼響應
蔡力行：兩岸攜手開發獨特產業
永達停辦 擬轉型專科學校
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氣爆公祭 李謀偉跪拜允負賠責
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7月出口267.7億美元 年增5.8%
熊愛呷美食 寧夏夜市推吉祥物
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印尼總統籲民眾勿捲入聖戰組織
樂齡行動導航 銀髮出門帶著走
江揆促提經貿會議結論執行計畫
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日月光7月封測營收 歷史次高
南投名間草屯大雨 小心冰雹
副總統：周美青訪日具象徵意義
兩岸海上搜救演練 圓滿落幕
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金紙集中 桃園推金好運示範車
日公務員 有望7年來首度加薪
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前助理胞姊指控 李敖：莫須有
福井縣副知事訪彰 兩縣奠情誼
國票金前7月每股賺0.47元
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JPX日經指數調整 索尼遭剔除
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印尼中產心聲 女傭比總統重要
台灣食品廠商 開拓菲國市場
遭點名違勞基法 華冠：已修正
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非洲偷渡客多 義憂伊波拉疫情
豐年祭車禍釀傷亡 家屬告公所
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師大商圈傳有殯葬業 北市不准
聯電集團取得基亞疫苗8%股權
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豐年祭暢飲 花蓮酒駕肇事頻傳
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李謀偉跪弔 自救會：超乎想像
虎尾中元普渡 看表演逗熱鬧
身障運動中心 寵愛身心障礙者
港辦中醫藥展 展示保健新技術
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北戴河會議快了 中共聚焦打虎
積極任事 陳玉梅任內倍受肯定
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納智捷：經銷商超時違法已改正
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台塑：以高雄為例 提高地方財政
菲國惡母 迫少女網路裸舞
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日本輕小說家 讚台灣美女美食
退場轉型名單 還有6校
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清水岩寺法會 超渡空難氣爆死者
禾伸堂7月營收 微增
災難壓力反應 腦海畫面揮不去
高佳晏數字夾心餅 科展奪銀牌
柯文哲比稿付費 設計業：感動
俄宣布全面封殺美歐食品進口
小米攻印度 目標1億支
先支持人權調查 印再向以軍購
關懷災生 南華啟動心理輔導
高雄氣爆案 經濟部長請辭
國慶煙火若取消 日月潭跟進
台塑：可採共用管溝或石化專區
中華電部分據點 改隔日營業
兩岸服務業 馮侖看好休閒養老
老菸槍戒菸成功 獲頒獎狀表揚
積體電路出口創新高 手機衰退
消災祈安 六輕8日中元普渡
連勝文會楊志良 暢談社福政策
陸駐港官員：普選須考慮國安
慕谷慕魚坍方 估13日搶通
俄反制裁 歐盟：保留反擊權利
掛管箱涵 吳宏謀任科長時施作
氣爆 財部：影響出口有限
奇景對第3季營運展望樂觀
臨會將結束 公平法三讀機會大
台達電7月營收 創近4年新高
肯定張家祝 府院全力慰留
新台幣貶0.5分 收30.061元
歐亞飛越俄領空 莫京揚言封閉
幽靈箱涵偏離設計 資料送檢調
賑災捐款專用 紅會澄清未自肥
茂矽案 胡洪九無罪定讞
夫婦喜獲三胞胎 桃縣府送紅包
領先 台發現代謝和藥物過敏相關
張家祝：政務癱瘓國家前途堪憂
宏?Q2每股賺 0.18元
女兒捐肝救父 同過難忘父親節
華通7月營收 今年新高
犀牛大轉彎 謝秉育：為和諧
超時工作違勞基法 大企業上榜
台塑：管線懸空 無法陰極測試
涉不明金錢 基市警官遭調查
宏?成立策略發展室
兒當兵太累 戴勝益助脫苦海
石光村民助災區 廣播揪捐款
石世豪：2.6G頻段104年釋出
國5假日尖離峰價 各增減5成
硬幣換套餐 原燒遭央行關切
勞動部研議退休金資遣費納墊償
（中央社記者黃巧雯台北7日電）經濟部長張家祝閃電
北市輻射監測網 輻射量上網查
十二年國教 升學期程擬縮短
張家祝請辭 工總：培養人才不易
兩會互設辦 行為規範待溝通
中信銀獲准試辦行動收單服務
陸祭微信十條 實名制嚴控言論
逾4萬印度人身處伊波拉疫區
馬航MH17部分罹難者疑墜湖
軟板廠台郡7月營收年減2成
南部持續降雨 9日水氣更旺
俄頒進口禁令 挪威鮭魚股大跌
政務難推 張家祝請辭
蘇格蘭威士忌外銷 台市場稱霸
氣爆罹難者家屬 悲傷未談善後
張家祝請辭 政院全力慰留
集集老樟樹生病 台日樹醫搶救
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小額信貸 手續費最少省3千
張家祝請辭 費鴻泰沉重
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張家祝請辭 賴正鎰：政務官難為
國艦自製 美議員贊成協助台灣
高雄氣爆 國軍近萬人搜救整建
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高雄氣爆 香港工聯會獻愛
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張家祝請辭 藍委惋惜不捨
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監督條例付委復議 藍綠備戰
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新北警清樓專案 逮捕一毒蟲
賑災募款 副總統籲為高雄加油
乾癬不傳染 偏方誤醫療
聖戰士攻擊 伊北現逃亡潮
3D廠勞檢 職安署有方案
屢遭抹黑 張家祝閃辭留風骨
屏東雷雨 里港鄉淹水膝蓋深
選手移地訓練 金門歡迎
職棒球員獻愛心 再為高雄募款
渣打：氣爆速處理 經濟衝擊小
張家祝請辭 張平沼盼政黨別惡鬥
新北：北智捷超時工作違勞基法
國5尖離峰收費 週六去回最貴
今彩539開獎
疫情蔓延 南非加入抗伊毒戰爭
賴正鎰：經長不宜辭 盼慰留
吳志揚出席賑災募款 感受愛心
布局有成 聯強登澳洲最大台商
張家祝請辭 杜紫軍：對政治灰心
傳美銀和解金上看170億美元
陸GDP半年報 重慶增速居首
陸：掌握伊波拉抗體基因
美初申失業救濟降 動能不減
俄部長：禁令不影響俄穀物出口
張家祝閃辭 投顧：台股短期震盪
台塑4寶 台塑化營收最優
日對陸直接投資 減少3成2
雲南魯甸地震 死者增至615人
張家祝閃辭 經濟部同仁不捨
假扣押榮化 雄院裁定個人2案
慰留張家祝 毛治國往訪未遇
海巡署金門座談會 與漁民對話
美食展 看得到吃得到學得到
問題食品 陸擬立法24小時召回
璟都高球賽次輪 呂雅惠續領先
張家祝請辭 投信：台股影響不大
虹牌長春高球賽 汪德昌奪冠
未雨綢繆 朱立倫：願支援高雄
增修農藥殘留 野薑花也有規定
教宗籲保護伊拉克北部基督徒
壽險資本適足率過低 恐遭處理
大樓磁磚掉落 北市檢舉獎15萬
張家祝辭 房仲：經濟要專業處理
射箭強敵壓境 中華隊誓言奪金
張家祝閃辭 黃重球：可惜
張家祝請辭 管中閔:環境惡劣
昆山爆炸 中榮董座總座遭刑拘
伊毒疫情蔓延 西非國家緊張
今彩539 頭獎槓龜
鉅富藏錢有道 財富不均更惡化
歐央行總裁：地緣政治風險攀
張家祝辭 王美花：折損好部長
威力彩 頭獎槓龜
陸媒中青報 再現集體自殺事件
李振昌重返印地安人隊大聯盟
政策難推 張：跑百米被石頭丟
張家祝請辭 業者盼少點政治口水
向老爸說愛 台灣虎航送機票
神隆與美商賽進合作抗癌針劑
黃仕豪再見安 象隊逆轉勝犀牛
海南檢院紀檢官員涉違法 遭查
變形金剛手遊 1周玩家破30萬
喬治克隆尼脫離黃金單身漢
陸維權人士高智晟 刑滿被釋
張家祝辭 藍委指綠委差辱人格
北約：面對俄侵略 支持烏克蘭
亡者頭七「老天垂淚」 李謀偉遭砸杯水
俄總理：禁美歐等蔬果牛奶進口
高市副市長3局長請辭 陳菊尚未批准
張家祝請辭 江內閣第18位畢業生
杜紫軍同進退 無意接經濟部長
陸民再集體自殺 又選在中青報
廈門和平小天使抵台 神氣家族良心交流
感恩荷修女重建同善祠 大園鄉推動良心社會
苗栗縣校護大集合 良心守護師生健康
「牽罟達人」林山中 教育後代要勞其筋骨
8月8日 國內各大報頭條
管碧玲: 油管夾帶石化管、經濟部難卸責
美股收黑經長辭職 台股恐「不妙」
涉葛蘭素行賄案 英國探員出庭受審
斯諾登 獲俄羅斯3年居留許可
中國西沙建燈塔 美國將介入
遊戲人生簽名會登場 80組場外簽名資格即刻秒殺
南韓官員：陸方承認封鎖LINE
陳菊准4首長辭 救災結束才生效
雲南地震 含5醫生615人罹難
捷運臺北車站哺集乳室最佳代言「熊」出沒!
捷運盃捷客街舞大賽複賽劍南路站週六熱鬧登場
吳思華：12年國教政策及格
十二年國教政策不能只是及格
不讓維生管線變成奪命管線！
政府應檢討產業發展及民生安全政策
英國宣佈暫停3所大學 57所學院招收外國學生
「石牛老牧」胡念祖 開創水墨畫新局
中華電信103年7月份營業收入184億元
中華電信 唯一連續入榜天下企業公民獎前十名
國館公益講座"愛的詩篇 幸福筆記"
利他利己 修福修慧 農禪寺梁皇寶懺法喜圓滿
上櫃股票華研 8/11起得為融資融券交易
美時、WU元大7檔權證 11日起每20分撮合一次
工業局「軟體採購辦公室」正式啟動
張家祝請辭 王金平：每人都有人生規劃、給予尊重
馬出席「亞太國會議員聯合會」年會開幕
珍惜所託 猶如己用 木工師傅涂宇瀧分享良心信念
八德市警民響應「良心時代」 環保、反貪大家一起來
關聖帝君誕辰 苗栗西湖天福宮響應「良心時代」運動
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青年環島推「良心話」 內灣老街商家齊喊”讚”
二十歲的加冠禮 太極門古亭館慶熱鬧滾滾
周榮新新居落成 響應良心時代運動
黎明幼兒園火車畢業典禮響應「良心時代」
看見台灣鄉土記憶 陳東榮談「捨得」藝術
檢察官：刀鋒跑者難逃謀殺罪
氣爆捐款 高雄社會局：逾23億8300萬元
立委出示文件：高市府收管線費
駭客侵入數百歐洲政府軍事目標
高雄氣爆 郝：北市助災後重建
遠離華府 歐巴馬準備放長假
紐時：美考慮在伊拉克發動空襲
二林槍擊案 警方逮4嫌訊問
陸上訴稀土案 世貿組織駁回
大陸限稀土出口 世貿：違法
多倫多網賽 球王喬帥爆冷淘汰
停火即將結束 哈瑪斯揚言再戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高雄屋漏逢雨 二聖凱旋積水
傳美在伊拉克空襲 國防部否認
庫德族：美空襲伊斯蘭國聖戰士
辜仲諒勸募 王文祥捐千萬
玉山銀育才 培養數位行銷尖兵
中美晶單晶電池 擴產不變
伊波拉病毒擴散 美國料難防
前NBA選秀狀元歐登被捕
台生李浵綺獲哈伯德插畫獎
伊波拉疫情 英再捐300萬鎊
獻愛心到高雄 紐約僑團捐款
稀土裁決 美提陸30日取消限額
美餐廳收最低工資費 引發爭議
立隆7月營收 歷年單月次高
美股收黑經長請辭 台股恐震盪
轉型不易 新聞集團獲利未達標
禾瑞亞上半年每股賺2.48元
巴西芬蘭村 領略熱帶北歐風情
矽格對下半年營運樂觀
雨帶北移 中南部慎防大豪雨
傳歐巴馬批准向伊拉克空投物資
順德7月營收 35個月高點
美改口 鬆綁Tekmira伊波拉藥物
東貝7月營收成長 Q3逐月旺
昇貿7月營收逾5億 18個月高
全台紫外線過量 外出加強防曬
大雨遇漲潮 屏東沿海半夜淹水
低價進攻 小米威脅蘋果三星
台股開盤跌11.24點
薩孟德：蘇格蘭若獨立續用英鎊
同協上半年獲利 近8年高
撙節見效 力拓期成股東提款機
德微Q2回溫 營收獲利3年高
摺紙啟發 變形金剛機器人亮相
商譽無端受損 中石化擬求償
周麟夫人巴拿馬演講中華文化
魯甸強震 震央醫院5醫師罹難
韓團SPICA 盼與周杰倫合作
以救災為重 總統取消南下行程
東貝上半年獲利 已超越去年
監督條例付委復議案 泛綠卡位
車市佳 東陽營收創歷史新高
疑毒品糾紛火拚 2死3傷
歐巴馬授權美軍空襲伊拉克
旺季不旺 感測晶片廠原相跌停
張家祝請辭 王金平：尊重
夏日爵士派對 洋溢阿卡貝拉
連6跌停 榮化市值掉逾74億
汽車旺 和大前7月營收創新高
舊機俗賣 蘋果猛攻印度
台灣溫馨情 助貝里斯環保清潔
張家祝請辭 行政院尚未同意
研調：聯發科業績成長全球第一
高雄氣爆 美媒報導張家祝請辭
吳奇隆援高雄 9日返台募款
歐巴馬：美不會再次捲入伊戰
台灣第1檔農業生技股將上櫃
陸擬西沙5島設燈塔 越南抗議
氣爆區傳氣體外洩 現場封鎖
中榮董座刑拘 循兩岸協議通報
停火協議到期前 加薩火箭射以
交長：普悠瑪應漲 訂尖離峰價
海基會：昆山台協協請推薦律師
張家祝辭 群創：不吝給公僕打氣
親子日 外孫女無尾熊抱關中
新台幣兌美元 早盤升值
林中森：兩岸遇災 患難見真情
美將轟伊拉克 亞股摔日圓飆
華通7月營收 今年新高
日圓看升 料BOJ今年不加碼刺激
氣體傳外洩 氣爆區居民撤離
責任未清 自救會籲官員勿辭
政治紛擾國際利空 台股跌逾百點
大聯大7月營收 月增3.7%
健保新制上路 就醫3事要小心
專機將飛越陸領空 教宗擬問候
自小客車衝進魚塭 駕駛命危
現代未及時召回瑕疵車 遭美罰
高雄氣爆 巴西駐台代表慰問
宏達電微軟旗艦機 呼之欲出
中央氣象局氣象報告
F-廣華連吃2根跌停
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
災區又現不明氣體 高市急撤民
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
奶娃闖白宮 幹員：長大再訊問
信邦7月營收 再創歷史新高
大豪雨將襲高屏 13日前注意
文旦香蕉枯萎 雲農抗議污染
淡水火警 消防搶救
兩岸金融 金管會推動2政策
二林槍擊案 逮4人未搜出槍枝
氣爆肇事箱涵 檢擬傳監工人員
葉匡時：陸客團額度不再增加
重組前奏 馬航股票暫停牌
疑毒品交易摩鐵火併 2死3傷
澳降成長和通膨預測 平穩利率
立院臨會最後一天 朝野協商
中市垃圾車撞單車 1女受傷
越南啟動編制經社發展5年規劃
香港有慰安婦 前警司籲日反省
慢點加油 汽柴油估降3至4角
歐巴馬授權襲伊 美軍空投先行
難成鼎足之勢 沈富雄停止競選
原能會：12日演練三棲輻射偵測
警盤查遭開槍 勇奪兩把槍
奇美父親節活動 推氣爆捐款
年金改革未過 關中：不無遺憾
吳經國：改革讓奧會邁向新紀元
爆炸啟動排查 蘇州268廠停工
美恐空襲伊拉克 原油漲勢擴大
伊拉克內亂 國際社會緊張
扯上周永康 兩央視女主播遭查
揮別陰霾 莫拉克災戶共創未來
齊柏林拍攝台中心動 月底播映
邁爾高球賽 龔怡萍首輪74桿
張家祝閃辭 經濟部瀰漫低氣壓
黑格：維持襲伊準備必要時行動
氣爆區大雨淹水 氣體外洩撤離
英國60校院停收非歐盟學生
風災斷回家路 揮別災情漸重建
林國正：高市府93年管線已建檔
莫拉克重建 從生活轉向生計
電路板研討會 聚焦四大議題
金門研習動物救傷 將建收容所
歐巴馬一下令 美將空襲伊拉克
重組第一步 馬航私有化將下市
授權空襲伊拉克 投信：短空
走過棄村危機 羌黃坑災後重生
報導：馬航將下市 業務重整
走出陰霾 達娜伊谷重現榮景
咆哮男私歉遭拒 下午公開道歉
莫拉克重建 屏東災區改頭換面
李振昌重返大聯盟 2局無失分
高樓火警 淡大學生1命危1傷
豪雨恐來襲 政府動員整備
揮別莫拉克 跨海演出展樂觀
蒙特婁網賽 謝淑薇闖女雙8強
假扣押榮化 自救會盼最好方案
防醫療人球 消基會籲衛福部監控
出口成長加速 陸貿易順差創高
協助高雄 北市增派心理輔導師
黑道火併 2嫌胸頸中槍死亡
防屠殺 歐巴馬授權空襲伊拉克
永達退場 學生18日選安置校
攬陸客 曾銘宗：籌建理財中心
精英上半年EPS 1.05元
世貿駁回稀土上訴案 陸表遺憾
行政院慰留張家祝 盼忍辱負重
小一防蛀 臼齒窩溝封填免費
陸客自由行 不排除年底前增額
誆歡喜佛改運性侵母女 判19年半
沈富雄停止競選 不領表或登記
警盤查遭開槍 鎖定嫌疑人
深坑大樹下踹死翁 惡男判刑
新台幣午盤 升4.4分
令榮化停工 高市祭工廠管輔法
經濟臨挑戰 日銀維持刺激不變
健康產業雲端服務聯盟 啟動
父親節照顧爸媽 小醫師初體驗
盜伐檜木 疑過重爆胎被逮
淡水火警 淡江學生1命危2傷
安心亞胖妹妹 藍正龍背到手抖
國5差別費率 高公局試辦檢討
援華隆自救會 學生蛋洗勞動部
氣爆區氣體外洩 化學兵出動
二林槍擊案 1人遭聲押獲准
宏致：3年內挑戰百億營收
准4首長辭職 陳菊：承擔
Qbon優惠牆攜iFit 搶商機
台股收盤跌45.48點
氣爆重建經費 營建署高市整合
台股續跌 曾銘宗：審慎樂觀
台積電7月業績 歷史新高
沈富雄停競選 連柯陣營將請益
以巴停火到期 哈瑪斯繼續談判
台北股市開低收低 跌45點
中韓會談 論重啟北韓核武問題
8月台指期跌3點
8月電子期漲 金融期跌
曾銘宗盼張家祝 留下來打拚
無煞車痕跡 慈濟醫生自撞身亡
南韓瘋人幣 存款飆創新高
毒品交易起糾紛 槍戰2死3傷
張家祝閃辭 工商界盼全力慰留
嗆師砸飲料 女大生道歉師撤告
週K線連5黑 半年線有撐
臉書留言瘋狂亂砍 吃上官司
謝立功推首波政見 火車站共構
投顧：陸股可望續受資金青睞
勞動部：華隆代位求償有難度
幸福家庭日 縣市響應
補耳膜免割耳 內視鏡不留痕
榮化連6跌停 放量近萬張
競選微電影 連勝文：非團隊製
獲利佳 4外資升宏?目標價
施正鋒：陳菊沒有下台很奇怪
6旬翁攀窗行竊 失風打人遭逮
華隆自救會赴政院盼協助
群創7月營收 年增14.6%
山西運城恢復千年古法採鹽
陸7月出口回溫 貿易順差大增
三大法人賣超台股27億元
世界先進7月業績 歷史新高
豬雞魚價漲 普渡拜拜牲禮貴
小五生跆拳奪獎 對癱父許承諾
台中市作家作品集出版
動漫聲優來台 看到粉絲不緊張
中區資訊展揭幕 義賣送愛心
壁蝨咬引肉過敏 牛排漢堡緣盡
陸財部證實 排除蘋果10項產品
世衛稱伊波拉疫情為特殊事件
外籍咆哮男 公開道歉
氣爆箱涵 檢方查監工驗收不實
張家祝請辭 曾銘宗盼留下打拚
中山樓郵票展 展出憲政歷程
上銀7月營收 32個月新高
陸媒：蘋果產品從未入採購名單
張家祝請辭 郭台銘：請三思
大社廠停工 榮化：全面檢查
亞奧會：雅加達準備好辦亞運
台星雕塑界首攜手 合辦鞋盒展
追查氣爆 檢再搜華運和榮化
世衛：伊波拉疫情國際衛生危機
吳敦義：究責須釐清箱涵時點
謝霆鋒無懼低溫 上演濕身秀
晶豪科7月業績 十年新高
惠風舞蹈躍國際 傳揚客家之美
繁衍與保護 背兒帶甜蜜負荷
杜紫軍：盼張家祝留下打拚
大士爺文化祭 為蒼生祈福
林中森：兩岸正處和平發展新局
新台幣收貶0.5分
軟銀財報未達標 用戶成長落後
石化氣爆 高市藍營直指人禍
氣爆究責 吳敦義：箱涵時點待查
盧彥勳會陳偉殷 齊為國人拚戰
童綜合國際救援 擦亮台灣品牌
韓國防部：虐死士兵是窒息而亡
台南新市瓦斯外洩 現場封鎖
大陸百度遊戲高層遭警方帶走
傳接經長 杜紫軍：個人無意願
預售屋銷售規範 台北市首創
高樓惡火 港籍淡大學生不治
氣爆 高雄學者：陳菊難辭其咎
氣爆賑災疑義 王清峰親自說明
高雄氣爆 郝：少口水多愛心
郝龍斌：沈富雄停選是明智決定
張家祝請辭 胡志強：惋惜
涉非法持有檀香木 印台商交保
王力宏陳曉東 樂迎第1個父親節
八八重建結果 原民團體籲檢討
多數德人支持成立處理廢核基金
老人福利六星 張麗善貼心加倍
救護船沒輪機長 曹啟鴻道歉
杜紫軍：行政立法和諧有助經濟
咆哮男道歉 桃客司機原諒撤告
中華電前7月每股賺3.12元
華晶科車用醫療比重上看15%
市場看好 金門連鎖超商陸續開
伊波拉疫情 世衛：可防堵
蘭技財務拉警報 教部輔導改善
暌違近十年 曾文誠復出播中職
氣爆 柯文哲：首重救災救人
利空包夾 陸7月客車銷售降溫
特招擬各區自辦 會考作門檻
德人多不主張政府介入加薩問題
永達聲明 因人事包袱停辦
觀光客瘋台灣 上半年破482萬
陸稀土管制 WTO裁定有利有弊
高市未善盡監督 經部業者蒙冤
焢窯作粿 歡度父親節
榮化備償專戶先提存6.5億
二林槍擊命案 2男羈押禁見
大社廠停工 榮化日營收減5100萬
氣爆重建5共識 中央負擔16億元
烘焙選手墜樓 家屬盼重查
加薩再射火箭 以軍空襲回應
華碩7月營收 月增近2成
新紀錄種 小琉球發現楊梅蟹
天下企業公民獎 中華電獲獎
坐月子無法求職 失業給付照領
吳敦義盼企業以天下蒼生為念
花蓮洄瀾灣揚帆 逾200好手競技
外籍男太太服裝店 遭潑漆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
西南氣流攪局 超級月亮恐神隱
紙貓熊與台灣黑熊現身百貨
紐國部長肯定台紐經合協定成效
柯P競選總部 預定落腳吉林路
關懷長輩 林佳龍訪護理之家
輪暴案衝擊 德里外國客減3成
國際數學競賽 明道國中奪2金
澳洲官員看好台灣經濟前景
假扣押榮化裁定 高市尚未收到
釣客失聯3天 遺體漂30浬外
朱立倫：向重建高雄者賀父親節
苗縣：無遷派出所賣地償債計畫
基市警涉不明金錢往來 50萬交保
大陸巧克力熱 M&M's趁勢而起
市場波動 中投去年投資報酬降
南科訂25日舊股最後交易日
金門辦夏令營 禁菸往下扎根
AED救一命 蔡炳坤探國中女
國民黨團：要求陳菊下台負責
利用率不高 普悠瑪直達車恐停
金馬影展片單 三大影展得獎片
西南氣流影響 9日起南部防豪雨
氣爆區淹水 南屏借20部抽水機
溪州命案 陳祝賢遭拘提到案
收錢無責 高市藍委要市府負責
高市府勒令榮化停工 經部尊重
台東免費無線上網 8月下旬通
驚慌 甲烷又令前鎮居民疏散
台灣鄉村樂團21日高雄災區義演
南茂董座涉違證交法三審無罪
立院散會 不排除開第三次臨會
以告止告展氣度 咆哮男道歉
創富論壇 胡志強：力邀投資
世衛：伊波拉演成國際緊急情況
王如玄夫漏報財產案 發回北院
教宗飛越大陸 照例祝願領導人
飆速宅男聲優來台 粉絲力挺
8/9至11/8 台遊客赴泰免簽證費
王金平黨籍案 律師舉監委投票
瑞士女青年農村體驗 直呼有趣
力成擬增加大陸投資7千萬美元
華視募款晚會 捐款達7446萬
蘭技獲資金挹注 營運暫無問題
犀牛換帥 謝秉育：階段性策略
氣爆啟示 金管會擬公布不良公司
淡水出租套房違規 限拆夾層
高雄甲烷外洩與台電無關
榮化：盼大社廠儘速恢復營運
追查氣爆 檢勘查榮化華運操作
萬達洛城買地 目標進軍好萊塢
加薩戰火不歇 以色列不談停火
張家祝請辭 曾銘宗感慨深
客委會主委劉慶中布達
日美聯手研發燃料電池無人潛艇
鴻海子公司公司債定價完成
蘆洲飼料工廠火警 無人傷亡
台經貿投資團非洲行 收穫豐
氣爆重建19億 政院允出16億
泰女代生 日24歲男成多產父
泰國立法議會首次會議選出主席
財部：朝房地合一課稅努力
河南陝西降雨 緩解部分旱情
火警港籍生不治 淡大全力協助
伊波拉肆虐 獅子山首都如空城
寄48瓶瓦斯罐到馬祖 航警攔下
宋福祥：地方政府應盡管理責任
高雄氣爆受災戶 郵局保費可延
子疑情關燒炭 母報警及時搶救
開發金7月獲利 創3年來新高
貨貿談判 月底台北或桃園登場
上海發布網金政策 業界：利多
台幣貶0.5分 收30.066元
莫拉克重建展示館 經驗永傳承
災區房屋鑑定 修繕每戶最多5萬
本周上市公司市值跌破26兆元
林伯豐：馬王和解推重要法案
父親節 邱淑媞提在地就業
王清峰：紅會募款遭不實抹黑
氣爆 中市不動產公會捐1500萬
伊波拉肆虐 未來數月愈演愈烈
球團互槓 猿象戰有線電視斷訊
喜達遭出會 旅遊糾紛速提申訴
電信三雄 台灣大蟬聯獲利王
氣爆復原 高市仍有經費可動支
陸生選會長放國籍 淡大尊重
兩岸泳將接力 泳渡台灣海峽
菲拳王媽黃昏戀 男友小25歲
瑞士研究 治癒關節炎露曙光
廖達琪：陳菊下不下看個人良心
蘆洲火警 2間工廠付之一炬
三陽原公司派持續釋股
管線壓力降仍供料 檢方查原因
豪雨特報 高雄列超大豪雨警戒
優秀泰勞獲贊助 子女訪台省親
高市善款增 罹難慰問金加碼
伊波拉警訊 亞洲啟動因應措施
鄧南光影館再開張 全家福免費
氣爆區淹水氣體外洩 水深火熱
區域整合 兩岸研究平台待討論
徐旭東：官員相忍為國解決問題
西非伊拉波失控 台灣應變因應
太魯閣普悠瑪 來回9折擬取消
平潭經濟特區 部分台商想撤離
伊拉克大教長籲團結抗伊斯蘭國
鴻海7月營收 月減17.91%
和平電廠規避環評 縣府抨擊
喝鹽水抗伊波拉 世衛：錯
泰免簽證費3個月 9萬台旅客受惠
南韓對奈及利亞發布旅遊警示
星國經濟成長估逾2.5%
柴聯自強號票價9/1起降3%
張家祝請辭 藍：綠要負責任
F-合富上半年 每股賺2.89元
前助理胞姊盼對質 李敖不回應
瑞軒：配合VIZIO回收電視
璟都高球賽 程思嘉封后
手機功能最愛 韓男女大不同
美第2季生產力 增幅大於預期
今彩539開獎
大樂透開獎
金控前7月獲利 富邦金維持領先
美軍對伊北ISIL發動首波空襲
橘子上半年每股賺0.29元
烏干達病患疑罹伊波拉 已排除
聯邦部會集中柏林 德國熱議
財部：救災經費依相關規定辦理
桃猿反擊 向兄弟隊追討損失
伊波拉疫情 外交部發紅色旅警
習再提新常態 官媒說文解字
阿富汗總統候選人願組團結政府
鴻海7月營收 17個月低點
美空襲伊北伊斯蘭國砲兵部隊
記教訓 英不參與對伊軍事行動
慰留張家祝 政院晚間仍未准辭
旱災後暴雨來襲 陸發布預警
空襲伊北 美發射雷射導向炸彈
瑞軒：VIZIO回收電視 影響小
榮化終止與科騰合作 可獲補償金
心繫高雄 翁倩玉將出席活動
伊波拉肆虐 英專家赴疫區協助
五月天公益開唱 宜蘭夜搖滾
治理評鑑 揭露前20%好公司
國軍入緬抗日 老兵憶當年
陸洋蔥銷日 驗出農藥超標
大樂透頭獎槓龜
避伊毒 美駐賴使館家屬撤首都
土城槍擊兄弟雙亡 警追緝5人
攻伊北 美軍還有下波空襲
今彩539 頭獎2注中
慶祝父親節 陳家駒轟出MVP
伊波拉病例再增 961人死亡
伊庫德區危險 英通知公民離開
颱風襲日 華航部分航班取消
房市限購令 福建鬆綁了
國民黨：綠選擇性看待司法
出現轉機 美空襲伊斯蘭國據點
宣示主權 ! 中國在西沙5島建燈塔
張家祝請辭 府、院都未同意
北台房價 議價空間達2成
不玩了! 沈富雄停止競選活動
15400名千萬富翁 香港世界第一
陸搭機規定 禁帶多個行動電源
開鍘 ! 高雄市政府勒令李長榮停工
靠半截信找41年 邱彰助主唱找到美籍父
疑瓦斯臭味 警消灑水未擴散
9日中視播出 神氣家族《樂活App》
神氣家族《如何安裝樂活的App》
楊森山堅持良心 憑藉傻勁種植有機草藥
國際網博得獎學校 育才小學培養小小良心領袖
「重建樂活」譚雪莉 用良心守護中風者的健康
勝求盃少棒賽為高雄祈福 願以良知貢獻社會
《熊鷹英雄》孫元勳：練功是我能量的來源
國庫收入至上 正當法律程序放一邊？
型男大律師談中研院賦稅改革建議書
林文舟法官：稅法的報准程序非行政裁量權
稅捐機關課稅要舉證 只是個幌子?
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欠稅限制出境見不到法官
伊北圍城危機 美無人機續空襲
跨機關便民服務 移民署給新住民最好的父親節禮物
上周台股股指跌1.95%
管碧玲: 公共油管掩護私人石化管、經濟部責無旁貸
經濟部: 張家祝請辭與防災中心解除無關
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美航空總署禁民航機飛越伊拉克
王建民失7分 本季最短先發
白宮：空襲伊拉克未訂期限
善心人協助 美巨人症童有鞋穿
伊波拉疫情 奈宣布緊急狀態
巴西選總統 羅賽芙可望蟬聯
伊波拉 奈及利亞宣布緊急狀態
中國大陸大舉攻占阿根廷市場
俄農產禁令 法果農喊苦
西南氣流到 台南高屏防豪雨
加國疑伊波拉病例 預防性隔離
阿根廷宗教界為台灣祈福
施文彬聖文森頒台灣獎學金
法國用餐 到底該不該給小費
陸：西沙設燈塔 公益無可非議
ISIL賣油收入豐 聖戰世界大亨
中鋼市民講座 談養生紓壓
KANO故事館 充滿懷舊氛圍
信義房屋八獲天下企業公民獎
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港音響展 黑膠真空管捲土重來
鬼屋吸血鬼展 好膽來挑戰
龍眼採收上市 品嚐好時機
中東戰事 菲南穆斯林參戰
農曆七月看鬼漫 增添恐怖氣氛
防曬 竹苗花東紫外線達危險級
亞運戰前 各國藉瓊斯盃探虛實
亞運前練兵 中華藍瓊斯盃拚冠
電信詐騙案 菲遣返陸嫌
瓊斯盃開打 台灣運彩首度開盤
保護安全 南加大祭3大措施
美股收漲 烏緊張局勢緩
美議員訪越 擬解禁武器出售
淡季效應 鑫創Q2虧損增9成
高公局：國5假日離峰免費不宜
產品組合變化 創意Q2獲利減
扶輪總社長黃其光推廣中文
業外收益縮 偉詮Q2獲利減
高雄氣爆 珠寶展送暖賑災
毛利率跌 安國Q2獲利減8成
喝茶充電 嘉市茶器設計展
張家祝辭意堅 江揆勸再多思考
湧德7月營收 單月次高
車市旺 劍麟7月營收半年高
二次免試入學 12日起放榜
加國經濟復甦弱全職工作流失多
台南局部豪雨 水庫進水不多
台鐵秋節加開列車 22日開訂
高鐵秋節訂票順 各時段仍有位
禾伸堂上半年淨利增近7成
醫護路跑 為高雄祈福
致命世紀流行病大盤點
屯區電影樂 回味經典電影配樂
邁爾高球賽 龔怡萍驚險晉級
永久屋社區義診 照護居民口腔
雲南強震 罹難者增至617人
地下管線檢討 工程會2週內報院
伊叛軍來勢洶 歐巴馬空襲牽制
災區飄異味 高市要求巡檢管線
陶(吉吉)海島拍婚紗 求婚手握父照
渣打：人民幣指數第4季再成長
歐股跌 連兩週週線收黑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
連鎖咖啡店金門開張 首日吸客
同鄉設獎學金 嘉惠雲林籍學子
大雨暫歇 國軍恢復重建工作
北市大樓冒白煙 疑藥劑揮發
王毅向越外長闡述大陸南海主張
女嘿咻換毒反咬 藥頭落網判刑
夜市賣仿冒手機殼 3男送辦
疑甲烷外洩 警消控制未釀災
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不畏風雨 單車環島台南啟程
均衡城鄉發展 4年投入2百億
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桃縣環保局替代役男 宣導環保
手機無法打112 北市消：流言
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通話30分鐘 江揆盼張家祝冷靜
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江揆全力慰留張家祝 總統支持
消滅蚊蟲滋擾 定期清理化糞池
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等一個人咖啡 未演先轟動
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抽查商品標示 逾萬件異常
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港研治療鼻癌新法 降中風風險
布倫特期油跌 料伊拉克供油穩
大陸首例外國人商業偵探案判刑
連續2夜 美為伊難民空投物資
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韓演員成賢娥性交易罪被判罰款
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彰化5000桌普渡 推認購祈福
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林克穎民事案定讞 著手查財產
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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樂華夜巿攤商擾鄰案 居民勝訴
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桃猿13日主場 確定會有轉播
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千人午茶宴 胡志強樂享午茶
中職轉播交叉授權 紛爭暫落幕
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連勝文艋舺走秀 盼文創促觀光
李登輝：必須加速台電民營化
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動作片名導米納罕戈蘭辭世
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林佳龍與藝文界有約 提出願景
藍營籲下台 陳菊：謝謝指教
帕拉育：不介入國家改革
加速排丙烯 裁扣管接頭換鋼管
國民黨團：陳菊應下台負責
德要求各國使館提報情報人員
德警告烏克蘭 勿阻俄油氣輸送
王毅：以雙軌思路處理南海問題
港生火警死亡 父母哀淒難捨
乙炔切油桶氣爆 回收業者命危
林國正：陳菊應說明氣爆前決策
施正鋒：陳菊處理氣爆真搞砸了
俄禁農產食品 義損失近2億歐元
江揆陳菊下週會面討論石化安全
振奮人心 美染伊毒醫生漸康復
中共反腐風暴 傳掃向金融系統
夫妻燒炭亡 高中生兒崩潰痛哭
丙烯輸儲操作 員工一問三不知
士兵偷拍 國防部：痛惡遺憾
達賴喇嘛為台灣近來意外祈消災
被指氣爆時落跑 消防局長否認
大陸反壟斷戰略 打算走出新路
杜紫軍：沒人徵詢 盡心穩經部
心跳停82分 日男痊癒無後遺症
氣爆調查 蔡英文：讓證據說話
杜紫軍：尊重石化管線不埋回
今彩539開獎
兄弟5連勝 張正偉破聯盟紀錄
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眾星傳愛高雄 費玉清捐3百萬
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瓊斯盃開幕爆滿 戴維斯宣誓
陳盛沺：老人角度蓋老人住宅
學生跆拳道賽 聘奧運級裁判
新加坡慶49歲 李光耀出席
產能過剩 依舊困擾大陸經濟
張家祝堅辭 盼長官成全
中華郵政軟實力驚豔首爾
胡志強：BRT臉書累計10萬人按讚
哈瑪斯：續反抗 不對以國讓步
張家祝堅辭 行政院繼續慰留
台東縣參加魁北克熱氣球活動
陳盛沺：政治紛擾 產業自求多福
胡志強：推BRT非選舉考量
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基隆放水燈遊行 萬人爭睹
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連年乾旱戰爭 東非千萬人糧荒
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石化業：槽車不如做好管線安檢
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雲南震災村小組長3天未眠去世
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張家祝堅辭 府院仍全力慰留
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楊敬敏27分 中華藍射日
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張家祝請辭 國民黨「牽拖」民進黨
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鳳仁路箱涵穿心管線 7條恐被斷
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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西藏重大車禍 44死11傷
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大雨不斷 災區啟動17台抽水機
飛機失事 3美國人命喪加拿大
歐洲青年成聖戰士 政府警戒
暌違1年11個月 陸日外長會談
天氣不穩 南高屏防大豪雨
伊拉克內戰方酣 歐巴馬壁上觀
陸學者：中日關係屬最嚴峻時期
中韓或美日韓合作 朴槿惠費神
賑災捐贈 可全數申報列舉扣除
日集體自衛權解禁 鄰憂美挺
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中北部紫外線過量 出外需防曬
恆春豎孤棚 風雨無阻晚上登場
蒙特婁網賽 大威踩小威晉決賽
滿州文史鐵馬遊 31日體驗
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陸客低團費競爭 影響旅遊品質
氣爆災戶漏水 紅會協助防漏
公民參加ISIS 印尼擬撤國籍
A鐘點費 中央大學教官緩刑
車禍住院仍販毒 藥頭遭警逮
不想三輸 自救會盼勿假扣押
陸客自由行新藍海 業界期待
邁爾高球賽3輪 龔怡萍71桿
良策逐劣幣 陸客觀光軟硬兼施
鮮花鑽戒示愛 男阻女自由遭訴
台南工廠火警 無人傷亡
普渡熟食供品 祭拜後應復熱
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排丙烯鋼管施工 因雨受阻
美班機起飛前起火 急疏散乘客
最便宜米其林 添好運港飲襲台
25年老菸槍 為稚女戒菸成功
封測Q3審慎樂觀 看手機動向
明師高徒計畫 提升就業能力
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筆電代工廠 業績先蹲後跳
NB代工廠法說 11日登場
佛光山德里運動會 別開生面
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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東勢文化園區 夏日賞荷好去處
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高CP值飲茶 胡天蘭推4家愛店
森鉅廠房失火 保險理賠評估中
精進師資生素質 教部補助16校
開車墜田駕駛逃 丟下受傷乘客
政院：江揆陳菊會面時間未定
西藏車禍 遊覽車墜十公尺山崖
張家祝堅辭 政院：繼續慰留
王毅會凱瑞 南海問題各說各話
婦人半夜備貨 意外墜梯死亡
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施振榮籲給政府施政空間
印媒專訪 田中光促台印合作
台股良性修正 仍有高點可期
農博園區藝術季 踢踏舞動活力
酒駕5年累犯違規 不分汽機車
服貿貨貿速簽 台灣沒本錢消耗
區域經貿整合 台灣無法迴避
內耗卡ECFA談判 先機拱手讓韓
美4波空襲 伊斯蘭國戰士16死
民粹困台 勿上演溫水煮青蛙
愛情電影搶攻 閨蜜票房亮眼
中元節賞超級月亮 北部機會大
中職轉播變多元 3平台4頻道
創新要成功 林一平提3方法
中元普渡 物價小漲買氣仍熱絡
韓團CNBLUE大馬狂飆電力
搶港客 飯店業者瘋港點
豪雨來襲 氣爆災區又淹水
凱蒂冰(艸果)室 Kitty耍萌賣冰
蒙特婁女網賽 台將無緣爭冠
小資女自費受訓 立志救更多人
老翁血尿誤上火 檢查出膀胱癌
彰化廣懿宮普渡 供品助弱勢
雲南默哀3分鐘 悼地震遇難者
高雄鋼鐵廠冒煙 疑雷擊肇禍
日青森外海 規模6.1地震
上半年來台旅客 大陸最多
中油：汽柴油各降3角
楊秋興：高市應先撥賑款助商家
鳳仁路箱涵掛管線 陳菊施鐵腕
男星撞歌阿吉仔 創作人吃官司
光復國小50年 辦國樂團音樂會
施振榮：創業應兼具專業
傳聞成真 鄭州取消房產限購令
打消不了辭意 政院准張家祝辭
核四安檢成員 經部：資格沒問題
PCB台廠 恐加速赴陸發展
留不住張家祝 總統惋惜
登革熱消毒冒煙 民驚慌報案
席琳狄翁 10月來台開唱
愛心中秋伴手禮 盼募1億元
自認最聰明 柯文哲：失言了
農委會：陸蘋果馬鈴薯難輸台
變電所遭雷擊 高雄機場停電
轟伊不打敘 檢驗歐巴馬信條
鹿港桂花巷藝術村 按讚送好禮
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陸日外長 非正式接觸了
哈隆襲日 豪雨成災1死43傷
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防災區水患 高市抽水並分流
伊斯蘭國戰士：不改信仰就得死
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嘉義大雨 交流道涵洞道路封閉
張家祝辭 藍委惋惜憂立院生態
港財長憂 政局不穩致金融風暴
江菊會前 陳菊感謝政院援救災
肥胖影響 歐洲糖尿病患日增
美高球用品業績陷困境
立委訪歐 造訪陸徵祥長眠地
哈隆颱風發威 日疏散160萬人
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電競公開賽 楊家正星海II奪冠
士兵偷拍軍方道歉 洪員汰除
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柯文哲批貪瀆 指趙建銘有錯
伊朗客機墜毀德黑蘭 40人罹難
厄文家族訪海科館 號召護海洋
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伊拉克動亂 數千人逃到敘利亞
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西南氣流增強 高屏續防大豪雨
香港首例 奈國男子疑患伊波拉
釐清管箱先後 開挖氣爆箱涵
哈瑪斯：停火談判成功機會渺茫
美日鋪新光纖網 通訊容量4倍
中美明爭暗鬥 蘋果淪夾心派
吸引80萬人次 熱氣球畫下句點
伊斯蘭國傳殺害500亞茲迪人
房產界盼杜紫軍靈活務實助產業
藝德書畫協會特展 中市開展
勇為政策辯護 藍委支持杜紫軍
菲國人均國債 約6萬披索
連勝文不贊成人身攻擊 會修正
華義百萬大賽 PTMm奪冠
港傳伊波拉疑例 恐成亞洲首例
氣爆後屢淹水 里民上街抗議
香港伊波拉疑患曾住重慶大廈
連勝文競選總部 落腳忠孝東路
港疑現伊波拉病例 台密切關注
BRT評分 胡辦：歡迎辯論
助伊拉克難民 英空投援助物資
南投受天宮普渡 捐百萬助高雄
小袋露毒訊 里長助警逮毒販
張家祝辭 郝立強同表惋惜
西非伊波拉 國內強化衛教檢疫
東石港口宮普渡 供桌逾千壯觀
平行世界紀念碑 串聯台灣維也納
上籃放槍無緣逆轉 彭俊諺灑淚
避人禍 斐500頭犀牛大遷徙
小孩坐車頂逛街 警方調查
伊波拉 陸：已研發診斷試劑
加國疑似病例 確定未染伊波拉
西非4國年入境千人次 感染低
避戰禍 2萬亞茲迪人逃庫德區
亞洲射箭賽 台北愛心送高雄
西非返鄉男無症狀 印嚴密監控
俄國禁運發威 義水果遭退運
曹志禕有攻守 亞洲滑冰奪第4
加國疑似伊波拉患者 檢驗否定
美：東南亞空前關切陸南海作為
S.H.E演唱會 Hebe宣布喜事
城市盃拳賽 台灣選手打下雙金
陸：不久可啟動生產伊波拉抗體
伊朗空難39死 9人倖存受傷
加薩危機 引發英政壇震盪
陸委會樂見陸生選淡大學生會長
穿梭山林部落 培訓海外醫援
專業杜紫軍 須面對政治溝通難題
後段遭逆轉 兄弟終止5連勝
演死過5萬次 日老演員終獲獎
兩岸青年交流 避談敏感話題
雷雨轟高雄 紛傳災情
瓊斯盃籃賽 中華藍力克美國
恆春豎孤棚 數千人觀賽
輔大傳火警 虛驚一場
昆明台商會長：應打開服貿大門
氣爆後續 馬總統11日發表談話
邊城瑞麗 邊貿興盛異國味濃
中華隊反撲無力 15U青少棒拚銅
順應科技 新聞業瞄準穿戴裝置
重慶大廈 龍蛇雜處的水泥森林
亞洲10地青年 台灣快樂指數第1
伊波拉疑案 港衛生署排除感染
颶風效應 英大雷雨恐釀水災
土耳其總統大選 反對派批不公
氣爆談話 總統將籲團結一心
楊宜蓁產獅子座寶寶 小奶茶問世
S.H.E演唱會 動力火車來助陣
再停火72小時 巴勒斯坦擬接受
Q憲美國經驗 助中華藍取勝
港伊波拉疑案 證實虛驚一場
日防衛白皮書 陸：嚴正交涉
恆春豎孤棚 產生冠軍新人
豎孤棚 謝金燕為災區祈福
中國派專家 赴西非伊波拉病毒疫區
筆電代工 7月營收普遍下跌
經部人才斷層 台灣經濟現隱憂
三中案、扁洗錢都簽結 國民黨：司法是公正的
杜紫軍：接經長無畏挑戰盡量做
依波拉疑襲港 陸官媒報導謹慎
繳稅充實國庫 程序正義也要顧
高雄午夜至清晨6小時雨量逾130毫米
8月11日 國內各大報頭條
連夜豪雨 高雄列一級警戒
王丹抵台就醫 高興回到「第二故鄉」
中國中紀委網站 開通公款送月餅舉報窗口
移民署里鄰行動列車前進北投
馬針對高雄氣爆、外媒評論 發表談話
夥伴齊努力 建構綠色校園
大學調漲學費是為大家好 (三)
吳思華挑動高教敏感神經(四)
新型態災變隨時都在身邊！
台水公司龍潭淨水場通過ISO14001驗證
櫃買將舉辦「瑞基公司上櫃掛牌典禮」
彰雲嘉 首場 婚宴嘉年華 隆重登場
搭郵輪 住五星 遠雄悅來大飯店海洋假期專案
證交所召開上市公司業績說明會
擴產+動遷款將入帳 華豐營運漸入佳境
新竹喜來登初秋飄樂音 月光三部曲搶月餅市場
國際債券市場再添新軍 美元計價債券持續熱絡
基隆港務分公司籲理性溝通回饋爭議
不買F-16C/D戰機 國防部否認
施羅德／現在正需要「移轉增值雙策略」
終結政黨惡鬥 國民黨掛「免戰牌」
日食物中毒案 10年來最大規模
傳巴勒斯坦同意 再停火72小時
土總統大選 艾爾段勝券在握
土總理勝選在望 料成強人總統
以跟進巴方 接受再停火72小時
得票逾半 艾爾段贏土總統直選
心驚驚 災區持續大雨
中油台塑供應鏈競爭值得觀察
同欣電7月營收 歷史單月新高
凍結南海行動 東協多國同意
南茂7月營收 6年多新高
愛丁堡藝穗節 台團體廣受好評
中信金玉山金同獲企業公民獎
不敢睡 氣爆災戶：雨整桶倒
西南氣流強 雄南屏大豪雨警戒
投信：歐股修正後可望再次走高
光洋科Q2淨利 季增4.27倍
法巴大虧 董座飯碗不保
美股大漲 有利台股走穩
防伊波拉 陸：疫區不撤僑
杜紫軍接經長：共創國際競爭力
美時7月營收增2成
收房租報酬 北市低東京高
多區紫外線過量 加強防曬
湧德Q2每股獲利增逾3成
土選委會：艾爾段贏得總統直選
氣爆談話 總統將籲團結
聯強7月營收 月增14%
豪雨釀災 高市局部停班課
台南大雨 多處積水難行
台股開盤漲23.87點
7月營收低點 鴻海走弱
PGA錦標賽 麥克羅伊封王
景氣讚 美就業市場向勞工傾斜
轉投貢獻 上奇7月業績年增2成
質疑電廠毀生態 漁民海陸抗議
氣爆災區淹水 13里停班停課
敦南上半年獲利 勝去年全年
今年獲利看增 禾伸堂攻漲停
陸快速放鬆銀根 考驗信用效益
晶技走堅 穩健邁向填息
梧棲區斗美宮 鱷魚普渡好兄弟
榮化跌停打開
邁爾菁英賽 龔怡萍並列50名
國內航班起降 訂雷雨颱風標準
穩軍心 陸要嚴防政治自由主義
歐洲老大德國成長 恐遜西班牙
森鉅歸仁廠大火 股價跳空跌停
群聯子公司金士頓增資 美光入股
PGA錦標賽 小麥第4座大賽冠軍
高雄大雨 地下室成蓄水池
中石化：鳳仁路箱涵無中石化管線
尖點上半年 每股賺0.91元
與前男友口角 高職女生被掐死
越總理指示預防伊波拉疫情
中日領袖會 陸學者：看日表現
15U青少棒不敵委國 中華第4
晶豪科7月業績亮眼 股價漲停
瓊斯盃男籃 中華藍白今晚內戰
持續下雨 屏東沿海鄉鎮積水
李振昌三振連發 奪本季首中繼
富國生命排眾議 美明年不升息
懼毒 數學家大會勸奈國勿出席
新台幣早盤 走升
兆豐金總經理 魏美玉升任
陸專家：美南海作為 不利東協
氣爆又雨轟 業者免費檢修水電
連競選識別 明日台北市政聽
加強對外溝通 考驗杜紫軍
亞股跌深反彈 日股領漲
業界：杜紫軍宜重視打房負作用
基亞跌停云辰漲停 兩樣情
台灣大續當獲利王 股價走揚
黃聯昇關心阿根廷僑教活動
傳滬港股市通今天展開測試
陸地方組織部調整 年輕是特色
杜紫軍接經長 郭台強盼給時間
杜紫軍：為台灣帶來全新未來
高鐵道岔又異常 3列車臨停
朱立倫：杜紫軍是好人才
豪雨淹水 高雄15里停班停課
嘉明湖開放 禁帶狗貓進入
氣爆傳訊未吐實 雄檢再查疑點
阿山發個輯 四分衛單飛不解散
高雄氣爆 總統促中央全力支援
青年創業 桃園創業大學慶入學
總統談氣爆 重建查真相與預防
大雨併暴潮 高市積水難宣洩
外資挺 瑞昱創75個月新高價
漁民抗議電廠污染 藍綠聲援
總統喊話 速過服貿與監督條例
北韓保健計畫 南韓支援資金
高雄大雨 郝龍斌：隨時支援
蒐台用戶資料 小米認了急修補
港交所：賣出上海股票將受限
雞排妹北美演講 台僑麻辣問
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兆豐金蔡友才：擬引資主權基金
土銀董事長交接 徐光曦出任
類股齊揚 台股站上5日線
聖靈銀行隕落 葡銀行權重腰斬
總統：高雄人的事是全台灣的事
避免邊緣化 馬總統籲朝野合作
南山人壽斥資21億 樹林打造購物影城
淡大數位e筆 助推廣書法繪畫
嘉澤客戶拉貨激增 7月營收靚
BRT受關注 胡志強：努力改善
美雲霄飛車卡空中 24人獲救
法人：立隆獲利持續看好
涉詐欺終到案 丁小芹訊後請回
前女友移情別戀 狠男奪命自首
已掛牌上櫃公司669家
高雄鼓山淹大水 淤泥漫民宅
小麥再封王：沒夢過這樣的夏天
馬總統對高雄氣爆致詞全文
河南耗千萬 建獼猴橋
汽車零件廠廣華營運維持動能
23歲女疑遭勒斃 陳屍家中
西藏車禍死傷名單 官方給不出
驗熟食大腸桿菌 涼麵超標最多
亞症發言 蔡正元向家屬致歉
張家祝受辱 總統：情何以堪
防範伊波拉 印尼全面戒備
4G時代 數位音樂主推高音質
產經首爾分社長 將遭韓禁出境
佛心來著 佛具推文創紙膠帶
陸貪腐奇招 官員成專利發明人
總統籲務實面對兩岸經貿合作
雙鐵環島千元有找 線上開搶
高市凱旋成功路口 甲烷超標
總統：提外媒社論 非挾洋自重
陸自製航艦 日媒：衝擊日防空
元大案外案 律師教唆偽證起訴
日圓貶值效果不如預期
馬籲在野：勿贏惡鬥 輸掉台灣
新台幣午盤 升6.9分
總統：從未排除與蔡英文會面
獲緩刑又性侵 男子判2年6個月
日月光：呼應總統談話為高雄打拚
杜紫軍接經長 總統勉速推政策
涉驗車造假 修配廠業者遭押
豐興鋼品第9週維持平盤
不抽地下水 成龍溼地白蝦開賣
杜紫軍接經長 日月光：為國努力
台南大雨 道路積水土堤塌
佛具文化節 傳統工藝轉文創
雄檢開挖管線箱涵 查有無圖利
高雄淹水 水利署台南援抽水機
接經長 杜紫軍：沒想過蜜月期
總統：記教訓 不再有管線意外
東明7月旺 營收月增近3成
總統：災防關鍵非主管機關名稱
總統：外媒社論非矛盾 看未來
土銀將公開募股 現金增資200億
泰媒：前總理盈拉返泰
看好業績 華碩盤中填息近36%
陳菊感謝總統 強調沒惡鬥
高雄大雨 災區U型管繞道停工
淹水三度宣布停班課 陳菊道歉
總統談話 童子賢盼提升網路經濟
瓜地馬拉前7月通膨2.22%
被控罵記者 連惠心獲不起訴
以巴再停火 聯合國促長久和平
尼加拉瓜前7月出口成長7.8%
榮化：盼速申請大社廠復工
台股收盤漲86.95點
防氣爆 學者籲設第三監督單位
餵飽長鬃山羊 保育員扛草爬山
雙英會面議題 綠營不回應
總統：不可能不和大陸打交道
高雄淹水 經濟部調派抽水機
哺乳攤惹議 警搬出猶他州法
台股開高走高 收漲86點
8月台指期漲51點
應李友會邀請 李登輝9月訪日
專家料日銷售稅提高影響Q2表現
8月電子期金融期齊漲
涉竊履歷 人力銀行判賠確定
公所技士赴陸未申請 遭記申誡
洪幼婷跆金牌 草屯鎮長表揚
85度Ｃ月餅 今年要多賣1成
再造斗南小東 雲縣推物流專區
台股量縮 指數收高
回收銷美電視 瑞軒除息跌
內線消息賺錢 恐假投資真詐騙
大陸小金庫 或超5000億
英男空中失控 客機折返香港
高雄地下石化管 3個月清查
男漫迷玩告白 日男作家心兒跳
女疑遭勒斃 前男友涉嫌重大
三大法人買超台股4.4億元
連勝文隨扈 蔡正元：自費
學費議題 教育部強調財務公開
總統談話 籲團結救災停止惡鬥
動物園路跑 12日開始報名
沒駕照又近視 男撞死人判2年
杜紫軍接經長 藍籲綠勿噴口水
貴州高速公路隧道塌 13人受困
整治三爺宮溪 賴清德盼速到位
唐獎永續發展獎 盼喚各界關注
張家祝辭 傳簡訊致謝朝野立委
民雄鄉長選戰 泛藍涂文生出線
和碩上半年營收逾4210億
中職桃猿老干趴 週末桃園登場
斗南貨機車相撞 騎士送醫不治
伊斯蘭國滲透印尼 4學生遭捕
世貿稀土裁定 學者：產業升級
防屋倒 災區重建鋼板樁進場
科技鉅子互不挖角和解 遭駁回
澳人當聖戰士砍人頭 總理震驚
朱立倫謝立功同台 行銷漁產
電廠污染海域 千人海陸抗爭
淡大正崴聯手 推華語書法學習
累積2天雨量排行 鳳山居冠
涉掐死前女友 男遭聲押
上銀上半年每股賺3.4元
氣爆災區遇大雨 積水問題棘手
研調：智慧機動能 Q4恐趨緩
高雄氣爆案 律師告陳菊瀆職
高雄氣爆災民怨 市府分工重建
大陸高考壓力 拉抬狀元經濟
大雨不斷 陳菊：全面監控雨勢
新移民博覽會 八國聯軍上菜
南韓提建議 南北韓高層會談
清積水 氣爆區防登革熱
伊朗克埃及 世界盃前重要勝利
石化政策環評 環保署提建議
新台幣收升1.4分
郝龍斌：要求大巨蛋如期完工
罹難警義消 高市府協助治喪
國際管樂合奏賽 高額獎金鼓勵
大愛瘋來襲 三星宏達電心驚
轉移資源給連 郝：沒這回事
南電上半年每股賺1.31元
朴槿惠：軍營暴力務必杜絕
可成上半年每股賺8.81元
傳美直接軍援伊拉克庫德族部隊
假名犬血統售幼犬 男判拘役
LGD瞄準4年汽車面板市占增1倍
和碩非電腦產品估季增逾2成
買環保二次袋 抽智慧型手機
星：新興國樂見Fed政策正常化
無官一身輕 張家祝簡訊表感謝
以子名捐復巴 林姓夫婦展大愛
新北甘藷節 朱立倫邀親子焢窯
國中生單車環台 訪達人圓夢
農委會:促漁港轉型地下水少抽
上海銀跨境代收 盼年底前上路
和碩：今年NB出貨力保千萬台
賑災 桃縣5大宮廟聯合捐款
指甲增厚變形 確診甲板皮膚癌
抗伊波拉 南韓擬進口日本藥品
捲款逃 陸發紅色通緝令逮富商
法院判決有利 伊總理可能續任
桃警公文摺角規定 視狀況調整
北戴河會議 傳討論經濟與人事
北韓將參加仁川亞運分組抽籤
KANO安可上映 帶來美好力量
王毅：反對他國對南海指手劃腳
朱立倫感謝八二三戰役英雄貢獻
高雄氣爆 大馬華人再捐20萬
習近平：確保網路可管可控
市長辯論 胡志強：大致就緒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
日本研發檢測儀 毒品無處藏
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
數位式助聽器檢測 北市補助
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夥同羅福助炒股 分析師判14年
中橫公路搶通 暫限中小型車
不買F-16CD 國防部：非事實
恙蟲愛偏鄉 台東確診病例多1倍
期限未報管線 高市：後果自負
清查高雄石化管 先鎖定中油
僑委會副委員長 信世昌接任
食物飆漲 勞團盼審議基本工資
義隆星友結盟 攻指紋辨識市場
高露潔Total安全性 文件掀波
被動元件電容廠立隆業績看增
美擬監督南海 盼降緊張情勢
若雙英會 王金平：是好事
湖人主打擋拆 林書豪列核心
觀光局：台灣自2011年起觀光順差
泰國新總理預計下週選出
伊毒疫情蔓延 德機場加強檢疫
雙立同台 謝立功：合作開端
吳思華：國教入學盼縮短時程
律師告陳菊廢弛職務釀成災害
新北檢警宣示選舉查賄制暴決心
道路積水不能開工 台南廠商怨
寄麵包蟲恐嚇蕭敬騰 男遭起訴
第2季DRAM產值 季增9%
台塑擬處分台塑化 不逾4250萬股
新愛瘋年底出貨 估7500萬支
赴台深造 印尼學子獲獎學金
杜紫軍接經長 卓永財：相當適合
陸客縮手 香港第2季經濟減速
首參加國際滑冰賽 國中女摘銅
土銀擬IPO 財部強調非民營化
南投檢測天然氣管線 籲民安心
中南部續防豪雨 做好防災準備
艾奎諾政府 施政滿意度新低
孟山都：放棄在義銷售基改種子
巴黎最負盛名冰店 創始人逝世
律師批陳菊讓消防人員送死
至今最清晰 網傳iPhone 6照片
景氣回溫 前7月賦稅創新高
閃靈登瓦肯音樂祭 一圓夢想
林佳龍促設BRT小組 中市藍營批
麥寮人口增 選區議員增1席
中碳高市區沒管線 不受氣爆影響
高雄氣爆 新北市府員工捐千萬
持電擊棒搶劫 男子落網
南韓攻城掠地 服貿踏步原地
盼更有競爭力 綠支持自由貿易
美澳會談 考量深化軍事合作
證交所辦資本市場合作論壇
可成：金屬機殼旺 擴產到明年
降壓仍供料釀災 檢偵字案偵辦
高雄豪雨 氣爆災民怨氣沖天
伊斯蘭國徵印尼慰安婦 警調查
美勞動參與率滑降 成長恐放慢
重建費充裕 議長：高市府不能拖
學習大自然 海水養蝦育成率高
外籍主管擔憂大陸無端羈押
遊花蓮 手機APP規劃專屬行程
魯蛇家的逆襲第3集 內容揭曉
推台中花博 胡志強：超越台北
陸媒：李克強足跡勾勒五大政策
中國石油大學 刪周永康消息
響應風情小鎮 黃秀霜助申請
英媒：債務驅動大陸私有化浪潮
兩岸觀光外匯 台今年首轉順差
金控獲利 富邦獨領風騷
凱旋路人行道位移 高市速植樁
正崴攜手淡大 推廣數位e筆
菲總統面臨第4件彈劾狀
自住房屋優惠稅率 最多選3戶
餘額寶崛起 陸債券基金規模降
氣爆善款 高市累計逾28億
伊總理保位戰 盟友美國都不挺
公糧停收再生稻 協調補救之道
英媒：義總理堅持自行推動改革
籃球夏令營開幕 金酒回饋金門
愛心捐血 麗明營造董事長響應
美救難型機器人 靠台灣零組件
民航局：國內線颱風天起降趨嚴
萬泰銀9/15下市 併入開發金
情鎖壓垮橋 巴黎鼓勵自拍取代
檢傳氣爆被告 榮化組長200萬元交保
需求旺 可成營收季季高
中碳：拓展電池負極材料市場
氣爆慰助金 高市：已發放9成
漫博會第5天 8.8萬人次
新台幣升1.4分 收30.052元
瓊斯盃火熱 票房收視皆亮眼
基地台鄰校不及百米 居民喊撤
熱心鄰里 陳奢鄰長做一甲子
推適性入學 教部辦公聽會
新北市庫券標售 投標500萬起跳
防患未然 阻氣爆釀災OECD早有提示
農委會：已加強管理農舍興建
女疑遭勒斃 前男友向警方投案
長官勸進使命感 杜紫軍接經長
氣爆災區重建 工程不容拖延
涉掐死前女友 男遭聲押獲准
綠建議高市 組民間重建委員會
員工配股緩課稅 經部提折衷案
倫敦明年房價漲幅 料降至約3%
艾爾段當選總統 土耳其股匯挫
上海：航空航運呈國際化特點
朱立倫謝立功首次合體跑攤造勢
質疑限車隊 小黃包圍文華東方
滬港通利多 陸股創8個月新高
判撤樂華夜市許可 新北擬上訴
酒駕夜遊害3命 女子遭起訴
挪威主權基金 入股倫敦地產
高雄石化管線資料 9月中前補齊
林佳龍發CF 打造志工銀行
勞動部開課 助青年破求職瓶頸
廣達7月營收 今年新高
什葉派捨馬里奇 另推總理人選
感染伊波拉 奈及利亞再添一例
貿易順差創新 人幣升值壓力增
柏林圍牆哪年建 半數德人不知
歐洲租車 歐盟盼無差別定價
災區水路受阻 高市准發慰助金
民怨：高雄市政府誰要來幫我們
警助迷途翁返家 原來就在對面
德國鐵路快車 明年可無線上網
檢傳氣爆被告 榮化3員工交保
謝立功：新北基隆互利互榮
大雨加施工 災區人行道塌
調整庫存 宏?7月營收月減3成
張博雅拜會賴浩敏 盼院際合作
屋漏連夜雨 央視傳減薪30%
貿協董事長 梁國新接任
愛滋感染者器捐 活體可受贈
航警海關查毒丟人 毒鴛鴦脫逃
法籲歐盟 開特別會討論伊拉克
受俄制裁 歐盟不排除農業補貼
NHK：安倍內閣支持率升過半
凱瑞警告伊拉克總理 別惹麻煩
返還民地建物 軍方金門縣府共識
福州吸引台資 研究保障權益政策
千萬超跑起火 無人受傷
氣象局預警 台南高屏防大豪雨
藍籲綠 終結惡鬥推動朝野合作
中華和瓜地馬拉 雙方奧會合作
被控通姦 聖戰士石刑處決婦女
今彩539開獎
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陸反壟斷查緝 外企獲利恐縮水
人民日報批微信 惑眾更禍國
統一上半年每股賺1.41元
榮化丙烯吹驅異常 晚間叫停
男捷運站疑向女子潑尿 警送辦
悅城看好廣視角面板薄化市場
聚陽上半年每股賺近5元
高公局建平台 加速警方調資料
涉勒斃前女友 男子天母投案
宏?穿戴裝置 美趨勢平台看好
高雄防登革熱 北市送消毒藥水
亞運女雙詹家配 謝淑薇打女團
統一超上半年EPS 創同期新高
榮化轉換公司債列分盤交易
陸媒：奧迪承認壟斷
遵守停火 以巴展開新會談
土銀擬IPO 工會：應尊重員工
女遭勒斃 前男友押解歸案
災區里長急 市府打樁救急無動靜
透地雷達助查住宅地下管線
助攻新興市場 梁國新接掌貿協
瓊斯盃中華內戰 老大哥逆轉勝
俄經濟成長減速 制裁下需求降
氣爆 檢祭準失火罪等偵辦
陸民間首次向日皇室追討文物
賽諾菲買下曼恩凱德胰島素權利
伊拉克總統任命新總理組織政府
愛滋感染者器捐 仍無統一共識
學運後 陸省市加強青年交流
高雄氣爆引民怨 12/20復舊
水場工程遭疑 李沃士：可舉報
空軍：訓練機種合一尚規劃中
福建力爭4年內兩岸客貨車互通
亞洲射箭賽台北站 大雨攪局
馬里奇陣營拒接受伊拉克新總理
赴陸實習台生：開放網路助交流
威力彩頭獎槓龜
日記者在韓 被控損韓總統名譽
今彩539 2注中頭獎
上交所：滬港通開始測試
歐盟大使將集會 談伊拉克危機
氣爆案員工交保 榮化不評論
伊總統任命新總理 馬里奇頑抗
實驗藥物 世衛討論使用標準
檢傳氣爆被告7人 全交保
上海光明集團前董座受賄被捕
中華內戰 許總：自己人最難打
接機Running Man 粉絲撲空
美國：美運送伊拉克庫德族武器
伊斯蘭國攻敘東 處決逾20人
女遭掐死 前男友坦承犯案
葛蘭素案 英國夫婦判刑2年半
防救災政府應設立災害防救總署
榮化連7跌停 市值掉84億
外資上周賣超140.89億元
廢棄玻璃屋變身彩蝶園 介壽國小生態保育有成
八德大榮里環境清潔日 身心環保新觀念
南台灣最大寵物水族量販 近百人響應「良心時代」運動
良心關懷 樂在志工- 板橋中山社區發展協會成立銀髮族俱樂部
動物也知他善良！ 「大好人」邱炎森 鄉里出名
8月12日 國內各大報頭條
青少年閱讀有「養」運動 微電影也能變閱讀創意考題
跌深翻紅 李長榮股暫止血
氯乙烯槽車巴士對撞司機亡 幸好是空罐
安徽淮南市書記方西屏 「嚴重違紀」被立案調查
蘭友總會16日 舉辦「稻鄉」新鮮人慶賀大會
金融時報: 中國發起第二輪國企私有化
新教長吳思華難題知多少？
環保聯盟促杜紫軍重視「再生能源」
經濟部張家祝部長不應該辭職
南華大學教學卓越邁向頂尖(一)
伊波拉奪命破千 WHO研用實驗藥
南華今年招生成績亮眼再創佳績(二)
美國務卿: 不會派地面部隊到伊拉克
時雨量逾70毫米 北高雄成汪洋
第5 屆買得起 秀藝術卡緊來！8月底截止報名
法鼓山參與全國宗教祈福 將捐贈高市消防車
科技部「創新創業激勵計畫」
證交所續辦業績發表會
下半年新品效應 偉詮電營運看俏
Skittles®彩虹糖「酸甜水果口味」上市
素人網路行銷正夯 雲朗觀光甄選網路玩家推真人版大富翁
2014亞洲表演藝術節 台日跨界舞蹈交流
君鴻朱力安烘焙坊讓今夏充滿法式甜蜜
基亞、國票股票 8/13起預收款券 二十分撮合一次
櫃買20載 市場更精彩
自誇最聰明的人 柯文哲坦誠失言
抗日名將投共 龍雲橋變雲龍橋
財務狀況惡化 金管會接管國寶、幸福人壽
土總統卸任後 傳可能出任總理
烏克蘭：俄在邊界集結4萬5000部隊
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
蒲亭：將運送人道援助至烏克蘭
獅子山治伊波拉 陸9醫護隔離
辛辛那提網賽 盧彥勳首輪奏捷
國泰亞洲成長基金准募
標榜平等 美鈔改肖像呼聲高
法人：久元業績正向產品持穩
觀光客愛法國 陸客成長最可觀
美股續彈 台股挑戰季線反壓
寄炸彈信 威脅多倫多市長辭職
祥儀機器人 跨樓層搬運不用愁
夏日商機 甜甜圈業者推雪綿冰
裕元成長 寶成7月營收增
羅賓威廉斯陳屍自宅 疑自殺
國泰證承銷暴增 3年成長13倍
信義全球資產 強化增值服務
好萊塢影星羅賓威廉斯陳屍家中
大雨夜襲南台灣 琉球嶼大豪雨
高市租車業自救 要尋地營業
蘋果供應商 傳開始量產新蘋板
英特爾稱Broadwell晶片年底上市
美政軍雙管齊下 伊國局勢難料
超大豪雨 台南停班停課
男酒後自殘 幸無生命危險
羅賓威廉斯妻：失去最美好的人
骨灰撒球場 藍鳥球迷：詛咒
明揚國際上櫃 審議通過
投顧：亞股成資金避風港
全台紫外線過量 外出加強防曬
新加坡第2季經濟意外擴張
鳥松洩瓦斯未修好 市府禁開閥
伊國人道危機燃眉 英相照度假
台股開盤漲15.94點
研究：抗菌清潔成分恐影響胎兒
安省中華總會館捐款高雄重建
億光居中國大陸LED封裝廠第二
化學槽車撞交通車 1死18傷
美烏擬9月舉行領袖會談
推特召兵買馬 拚進軍中國
南韓爭取慰安婦權益 北韓相挺
大豪雨來襲 南高一級淹水警戒
中科三期和解 今開二階環評
羅賓威廉斯驟逝 歐巴馬致哀
大立光對先進光假扣押案遭駁回
番路鄉長病逝 嘉縣府將派代
疑遭撞 仰德大道1機車騎士亡
料聯準會升息 葛洛斯減持美債
匯特規畫建GMP醫材廠
陸紅十字會魯甸捐款逾6億元
視察氣爆災區 江揆盼加速善後
景碩除息 早盤弱勢貼息
躲伊斯蘭國 亞茲迪人淚棄老母
連7個交易日跌停 榮化翻紅
東港淹水 小琉球雨量冠全台
羅賓威廉斯遽逝 好萊塢悼念
台南大雨四處塞 民眾怨聲連連
創惟獲利佳 激勵股價
南市府：急降雨判定停班停課
台灣人提告美能源商 美不受理
限制趨嚴 陸信託資產成長減緩
買盤承接 基亞打開跌停
豪雨淹軌面 高雄鐵路慢速行
博物館驚魂夜3 羅賓威廉斯遺作
小丑的眼淚 笑匠羅賓威廉斯
勞團陳情 盼漲基本工資
暖暖問鳥男到案 警籲民眾安心
水漫民宅 高雄催救急
新台幣早盤走升
港媒：北戴河會議對周案定性
羅賓威廉斯驟逝 明星紛哀悼
電競夯 威剛贊助東南亞巡迴賽
時雨量90毫米 台南雨像用炸的
學者建議反擊大陸反托辣斯調查
陝西有狼官 強暴女下屬遭捕
獲利季減 上銀科技盤中觸跌停
罵盛治仁人渣 馮光遠拘役確定
受困雨中知停班 民眾怨南市府
榮化早盤股價翻紅
金秀賢全智賢獲首爾電視劇大獎
二聖路積水暫退 國軍協助清理
利比亞動亂 越南撤僑
羅賓威廉斯逝 Janet嘆少一天才
宗教界聚高雄 為氣爆空難祈福
西南風強水氣多 南部雨不停
日擬在國境離島設自衛隊設施
聚陽半年報佳 股價小揚
看好筆電 宏?推新款Chromebook
台南超大豪雨 教養院撤離
新遊戲人氣旺 GungHo股價飆
現代戰爭意義：經濟利益
中央氣象局氣象報告
調奈國旅遊警示否 外交部評估
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
可能降息 澳元升值氣勢消
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
桃園台硝氣體外洩 居民恐慌
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股盤整 個股表現
高雄一心路 傳挖斷瓦斯管
創意接單告捷 打進信驊供應鏈
基本工資議題 勞動部近日討論
羅賓威廉斯殞落 心靈捕手登峰
台灣讚 台北101設縣市主題展
打壓對手 Uber被控耍賤招
民團盼友善空間 供青少年休閒
江揆勘災 災民：院長救救我們
宜蘭擬闢花海 號召企業認養
百變羅賓威廉斯 主要電影一覽
朱立倫：建構有機蔬菜供應鏈
賺好大 和泰車EPS8.69元
林克穎民事案 著手查財產
避哄抬 尼加拉瓜批准進口米
藍：杜紫軍任經長游刃有餘
大雨不停 台南半數行政區豪雨
大陸逾百經濟犯 在美逍遙法外
災民怨高市沒用 哭求江揆幫助
國外學歷採認 簡化增彈性
彰縣推免費上網 建置500熱點
羅賓威廉斯經典語錄
亞運退出個人賽 謝淑薇遺憾
傳港通可望10月20日啟動
賴清德：氣象變化快請市民見諒
臨時會 藍：若能成就議案就開
國軍助撤 台南教養院人員均安
台南豪雨 撤離70人
垃圾食品廣告 王育敏促速管制
緬懷羅賓威廉斯 週末播電視劇
與江揆有約 工總聚焦勞工議題
高雄市宣布 12日下午停班課
朝野合作 國民黨籲蔡英文三思
星國估經濟成長2.5%到3.5%
淹水假後上班 災區冷清依舊
新台幣兌美元中午升4.9分
法人：旺矽第3季業績估創新高
貴州習水洪災 9死9失蹤
空難氣爆 馬總統為台灣祈福
鈣片不能隨便吃 5件商品違規
氣爆淹水地基垮 災民心驚膽跳
評論：習近平反腐 劍指上海灘
傳小摩考慮搬遷紐約總部
鎳價飆 刺激礦商重啟閒置礦場
音樂系師生：神豬比賽該停了
防過敏 不碰發物搭配穴位按摩
關中割愛 萬冊書贈金門大學
台中十大伴手禮 週末票選
食安GHP 餐飲業逾萬家符合
台灣大哥大CSR通過認證
政大推創業管理班 無學歷限制
災區商家難過 盼銀行勿收傘
臉書怒嗆妻子密友 醋夫判拘役
清大海外首頒耶大校長名譽博士
行動商務與能源 亞洲投資趨勢
賺飽飽 群電Q2獲利逾倍
新台幣午盤升4.9分
外交部邀醒獅團赴北歐巡演
神豬比賽殘忍 動保團體籲停辦
景氣好轉 研華科技獲利傳佳音
順德上半年每股賺1.57元
阿彌陀佛協會院童 巴拉圭演出
掐死前女友案 嘉檢法醫解剖
港媒：港人移民加國人數回升
暴雨轟炸南高 停班停課急救災
貝里斯勞工部長哈爾斯夫婦訪台
國民黨團：不再開臨時會
憂伊波拉 印度醫控奈國扣護照
星國無線上網 新增3地鐵熱點
戰機採購 軍方：目標優於現役
研調看好Chromebook出貨增8成
父親氣爆罹難 子盼中油遷高雄
8公路英雄 名留省屬橋梁隧道
青年找打工 北市籲5不3要
羅賓威廉斯作品 撫觸生命之痛
冒名梨山茶 中市消保官查獲
拚經濟 韓銀本周降息可期
中油新三輕冒黑煙 居民虛驚
國民黨團：羞辱首長是國家損失
台股收盤跌9.79點
跨海詐騙 警方逮34人
外資：MSCI調整影響台股有限
惠譽警告 三星蘋果市占恐退步
逾150陸經濟罪犯傳仍消遙美國
遲來停班課 民眾：請派艇來載
台股狹幅盤整 收跌9點
兩岸科技營 南部學生人數變多
三陽前董座黃悠美 不承認新董座
台南高屏豪雨 台鐵路線多處淹
天雨視線差 女警撞樹不治
台南暴雨來 仁德工業區又淹
疑與男友吵架 女子尋短獲救
陸反壟斷 上海通用被盯上
氣爆案 檢方比對輸儲管線鏽蝕
首座原住民課程發展中心成立
中租將於陸申設金融租賃公司
8月台指期跌18點
女兒拚名校 柯文哲批名校誤國
8月電子金融期齊跌
電子獨木難撐 台股收跌 9點
氣爆伸援 法鼓山捐救護車
不鏽鋼市場熱絡 業者獲利轉佳
高雄氣爆屋損 估價師免費鑑定
防登革熱 北市送防蚊劑到高雄
基隆婦女生育獎勵加碼 1胎2萬元
寺廟涉販嬰案 越警方擴大調查
改進金酒 金門縣長指示研究
不想再輸 盧彥勳擊敗烏國勁敵
新北警拚酒駕執法 死亡降7成
挑戰鬼月 卑南溪泛舟回饋在地人
中科三期環評 管線釐清成焦點
捐款南投YMCA 送餐助弱勢
臉書拒檢方討個資 同業齊聲援
坑殺遊民案 民團聲援被告
中共軍委前副主席郭伯雄傳遭查
三大法人賣超台股35.67億元
台灣遊購讚 北中南一次看個夠
凱瑞：美不派戰鬥部隊至伊拉克
榮化連7跌停後 僅收小黑
立錡Q2每股純益2.37元
陳致遠等涉打假球 高院13日宣判
大摩：滬港股價差將消失
蔡英文：中國因素是台發展挑戰
北市星級商圈好康 消費可抽獎
廣州三胞胎貓熊成長 陸首直播
新疆狼群襲人 6傷
陸花2千億 改善農村學生營養
陸建政元勳葉劍英曾孫廣東任官
研華成立ACI 鎖定6大產業
王金平：願促成9月12日開議
第四節開外掛 中華白逆轉伊朗
國5差別費率 宜縣府憂民怨
馬航MH17案 凱瑞誓言究責
羅賓威廉斯謝幕 死忠巨人迷
江揆勘災 緊握災民手安撫情緒
聯發科揪內鬼 檢調約談10人
氣爆救災 國軍401廠展現能量
學者：GDP保3% 氣爆影響小
豪雨特報 台南有局部超大豪雨
華碩上半年每股賺12.32元
上銀卓永財：Q3肯定比Q2好
欣雄管線續漏甲烷 高市罰百萬
為上市努力 阿里清理仿冒名牌
新台幣收貶0.8分
杜紫軍任經長 環團提訴求
管線走向 副總統：安全第一
蔡仁堅宣布參選新竹市長
雲南村官帶頭搶賑災物資遭開除
英業達上半年每股賺0.94元
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登革熱病例增 創11年新高
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陸媒：日本企圖復活軍國主義
老翁撿假牙 手卡洗槽割傷流血
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炒股案外案 產險經理疑收賄
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雲南震災區首所希望小學 落成
穆迪預測：義今年經濟負成長
特斯拉Model S爆有小瑕疵
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內農拳擊隊揚威 國際賽奪銀牌
新北驗冰品 霜淇淋2件不合格
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探訪海生館 企業贊助家扶兒
節稅 房產贈與繼承棟數續增
BRT請客下車 懸吊系統故障
台積電通過910億元預算擴產
羅賓威廉斯 菲人視如女婿
驟雨成災 台東12人受困
羅賓威廉斯逝 朱立倫：不捨
遊奧萬大 10/1住宿不提供毛巾
非洲染伊波拉 西班牙神父不治
30億善款 高市照護分3目標
曾銘宗：台灣股市具優勢
網傳高雄有毒 觀光慘跌3成
中央氣象局氣象報告
英業達：下半年優於上半年
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
盛治仁：與亂講話的人對抗到底
亞運棒球旅外名單 延後敲定
公立高中職續招 可招跨區生
國民體育日 陳漢典代言
少了哈達迪 中華白不再懼伊朗
圍捕詐騙集團 1嫌跳樓不治
千島群島演習 俄料將激怒日本
中區農漁會 農委會允助6千萬
跆拳奪金少年 傅(山昆)萁表揚
新普營運 一路旺到第4季
佐科威：印尼願扮南海爭議調人
李顯龍上任10年 交棒成挑戰
卓永財：上銀積極布局巴西
加速清丙烯 陳菊請環保署支援
伊波拉升溫 陸印菲存輸入風險
利空交雜 德投資人信心連8降
反腐下一批 或令計劃回良玉
吳副總統盼中油多回饋高雄
聚鼎下半年業績可小幅成長
陸快遞網站遭駭 千萬個資外洩
勞團：調漲基本工資有利經濟
上市公司7月營收 年增4.3%
日否認慰安婦問題 聯合國遺憾
8名大陸醫療人員 西非被隔離
阿里巴巴開雲攜手 打擊仿冒品
胡瓏貿強攻 伊朗輸球不敢置信
防超大豪雨 南部續警戒
實驗藥治伊波拉 世衛：合道德
登革出血熱現 氣爆災區挫咧等
旺旺保：經理人涉炒股 配合調查
陸7省市經濟 高度依賴房地產
俄烏東送暖 法警告可能是幌子
兒少保護兩巾幗 獲衛生福利獎
金管會接管國寶幸福人壽
探氣爆傷者 副總統盼早康復
獨立書店小旅行 老爺推文創遊
Running Man離台 親切道別
總統：最短時間助災民重建家園
楊記地瓜愛蔓延 回饋助創世
系統更新 微笑單車19日晨停借
偏鄉缺眼科 獅子會助視力保健
中市警已發勤務加給 不會追回
華碩手機 開賣11國都缺貨
行銷東方美人茶 週末苗栗登場
李登輝擬訪日 是否見安倍沒譜
台科技業突圍 軟硬整合加服務
減重達陣 花蓮揪團甩肉展成效
宋福祥：員工分紅費用化應廢除
羅賓威廉斯驟逝 德媒網站悼念
民代籲公布管線 中市：保留
國巨執行長由張綺雯接任
周人蔘案前檢座 獲准假釋
消防弟兄捨身救人 馬總統褒揚
光寶上半年每股盈餘1.5元
愛貓人照過來 竹炭貓砂除臭佳
總統：深切檢討 告慰罹難同胞
羅賓威廉斯驟逝 菲合作藝人慟
氣爆災區淹水 江揆：將心比心
南韓陸軍士兵 結伴自殺身亡
鹿谷林永吉巧手 絲瓜布變藝術
媒體指金主導發言 府：非事實
中科三用水量大 環團民眾反彈
停班停課宣布較晚 賴清德致歉
嘉縣查獲詐騙集團 逮捕1車手
香港最新人口逾720萬
升轉貶 台幣收30.060元
指揮官榮調 獲頒金門榮譽縣民
加州手機防盜法案 近拍板
日未正視慰安婦 王清峰遺憾
國巨上半年每股賺0.87元
報導自殺新聞 六不六要原則
解伊波拉 世衛專家挺實驗藥
PO兩前女友不雅照 男判刑確定
少年打工 前臂捲入桿麵機
美國會要求追蹤台灣所受威脅
還慰安婦公道 婦援會盼日道歉
國寶幸福遭接管 保戶受保障
全民運動會拔河 苗警22連霸
美遊客掉手機 員警臉書找失主
怨停班課發布太晚 菊嘆難拿捏
敦睦支隊長失言 海軍申誡調職
大陸上調非居民用天氣然價格
印度致力加入TPP 提升競爭力
監控廠奇偶上半年EPS3.6元
金城送愛到高雄 捐款逾50萬元
能源局專家督導團 查油氣管線
桃縣環保局加強督促台硝化工
中美晶上半年每股賺1.6元
中共紀委 12小時內懲處10人
聯合國聲明 高金素梅：還公道
外號屠夫 菲少將逃亡3年落網
優秀泰勞子女省親 吳志揚勉勵
微信交友 陸中老年人相親漸熱
南茂收購易華電子19%股份
台南多處淹水 藍營要市府負責
南韓海軍示警 北韓越界船折返
HITS療法剷女百餘皮膚腫瘤
共體時艱 高雄百貨賣場紛伸援
阿里山森鐵 再次通過ISO驗證
中南部豪大雨 工業區未傳災情
掐死前女友 男子埋伏預謀殺人
南部豪大雨 國軍全力投入災防
春浪音樂節 10月搬到台北辦
超大豪雨 高市明停班停課
雲朗真人版大富翁 兩岸環台PK
台泥國際上半年獲利大躍進
高中老師畫展 手機看作畫影片
食藥署：牙膏三氯沙限量0.3%
烏克蘭：不准俄援助車隊入境
蘋果推HealthKit 物色醫療機構
國5秋節高乘載 南下北上各2天
台中選戰 胡志強：不拒絕辯論
日前副相岡田將拜會馬總統
秋節國道 3天深夜至凌晨免費
華碩：Q3營收估季增15%
港媒：北京對香港政改趨向保守
羅賓逗笑猩猩 網友嘆溫暖無限
拍台中心動 齊柏林：感受環境
大陸疑再試射超音速飛彈WU-14
工程會：衛武營預計明年底開館
陸海關加強監管 防伊波拉傳入
豪雨成災 台南逾四千戶淹水
游錫(方方土)：讓新北成為有機城市
疑打翻熱茶 男嬰15%二度燙傷
公帑處理壽險 盼國寶幸福畫句點
林家瑋將在紐約舉辦吉他演奏會
染伊波拉西班牙神父病故
瓊斯盃第4天 林志傑上場
女網購手機 假訂貨真強盜
神華中核共同開發鄂爾多斯鈾煤
基本工資逐年調 恐引發不良效應
北捷殺人案 新北地院首次開庭
處理國寶幸福 財源安啦
泰9名代孕兒 驗證同一父親
民生東路停電 已復電
APEC研討會 邀國發會分享經驗
劉錚灌籃後重摔 送榮總診斷
羅賓威廉斯離世 英藝人哀悼
呂秀蓮將推台灣中立化公投運動
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金防部志願役 金門子弟優先
連日豪雨成災 台南降超大豪雨
大樂透開獎
與馬啟思會面 柯：增加認識
普悠瑪撞損 台鐵要向包商求償
士兵針孔偷拍女軍官 監委要查
伊朗轉向 支持伊拉克換總理
微軟新總座上任 先鞏固代工夥伴
陸稱擁伊波拉抗體 世衛無所悉
伊波拉疫情擴大 JICA日人暫撤
羅賓威廉斯離世 美國務卿悼念
國民黨：民進黨應先放棄惡鬥
汽機車耗能 將實施總量管制
自行車雙雄 上半年賺半個股本
公路寶貝勘災殉職 橋命名紀念
印度CPI急升 央行飽受壓力
國寶幸福人壽 擬明年標售
和平電廠回饋金 引政壇互批
中租將成陸首家外資金融租賃
高雄市府表面打樁 江揆聽民怨
陸房市庫存4年新高 加大救市
使用保險套 水性潤滑劑最速配
陸罰奧迪反壟斷 傳88億天價
伊總理軟化 籲軍警勿介入政爭
今彩539 2注中頭獎
陸沿海成本增 雲南設區招台資
大同上半年EPS 0.49元
大樂透頭獎槓龜
國光生技引進日本腦炎疫苗
蘇起：DPP誤認民心會轉向台獨
不僅外國仿冒 德本土亦猖獗
湖南黃色旅遊警示 陸委會解除
陸反壟專家：幫外企說話遭解聘
伊拉克危機 英將領批政府膽怯
智冠上半年每股賺2.45元
壽險劣等生 曾銘宗動手整頓
鐵人28號竊案 店家要曝光竊賊
復興澎湖空難理賠 月底協商
聯強上半年EPS 1.35元
連勝文給問LIVE 從政見到情史
是否停班課 台南13日清晨5時宣布
埃及金字塔太高 中華藍首敗
沈呂巡：面對大陸 台需美力挺
寇迪7局好投 兄弟保持領先
美媒大篇報導羅賓威廉斯死訊
喜劇演員憂鬱 不只羅賓威廉斯
伊波拉奪千命 世衛准用實驗藥
滬港通試點 亞洲交易所緊張瞧
中華本土對抗埃及 離世界不遠
高雄又傳瓦斯外洩 封路警戒
日將在奄美大島 部署部隊導彈
獅子山8中國醫護 接受隔離
人力銀行纏訟案 1111: 出發點良善
美媒評論: 中共反腐進入「膠著狀態」
蔡仁堅自行宣佈 回鍋參選新竹市長
中共北戴河會議可能15日落幕
核四公投聽證會 擁核、反核激辯
高雄豪雨 連續第三天停班停課
8月13日 國內各大報頭條
中國郵儲銀行原行長 受賄被公訴
維多麗亞首場米其林星級奢華婚禮
交通各業多項指標持續上揚
小狀況不斷 高鐵局回應「安全無虞但有待改進」
民進黨凍獨提案反被冰凍！
剖析民進黨當前政治最大困境
呂秀蓮倡「台灣中立」 14日發動公投連署
高雄市賺到「豪雨假」 陳菊:安全最重要
Hotels.com 2014《中國旅客境外旅遊調查報告》
證交所續辦業續發表會
中國市場營收比重增 巨路今年獲利再登高峰
新竹市長人選 民進黨挺林智堅
直興公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
十四位台灣學生獲歐盟百萬獎學金攻讀碩博士
OTC 通過杏國 申請上櫃案。
埃及有計畫屠殺 人權團體籲查
伊拉克換新總理 庫德族願支持
沈呂巡籲TPP下輪諮商邀台參與
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
潘基文：伊拉克部隊莫介入政爭
美考慮派更多軍事顧問到伊拉克
警方：羅賓威廉斯上吊自殺
羅賓威廉斯勞軍 官兵感念
警方：羅賓威廉斯死於上吊窒息
台南今正常上班上課
潘基文：面對伊波拉 避免恐慌
昔日伙伴談羅賓威廉斯幕前幕後
耐吉創辦人捐款助心血管醫療
EU准個別會員武裝伊拉克庫德族
助高雄氣爆 LG免費檢測家電
攻企業市場 遠傳推VPN服務
高鐵新竹站置地廣場9月標售
券商信託規模逾550億
歐美貿易談判 產地保護無共識
鈺創Q2每股純益0.05元
獲利穩 宇瞻Q2每股純益0.9元
南茂上半年每股賺1.62元
建大上半年EPS達2.32元
大魯閣攜富邦 共創商辦佳績
投顧：高收益債指數 有利投資
加自製伊波拉疫苖 協助西非
雨區擴全台 南部續防超大豪雨
遊戲商King銷售未達標 股重挫
陳偉殷挑戰13勝 因雨改期
TMZ：老牌女星洛琳白考兒過世
蘋果員工組成 男女比7：3
台灣之星全台門市開幕
LG旗艦機上新色 搶攻女性市場
超大豪雨 台南高屏警戒
歐美股下挫 台股恐續震盪格局
三星重押越南廠 傳增產手機
捷運殺人案 地院首度開庭
台股開盤下跌8.10點
雨緩及抽水機應戰 高市不淹了
西語客群發功 Line用戶將達5億
日經濟萎縮 幅度為3年來最大
性虐宗師 薩德追求絕對自由
數學最高榮譽 女性首獲費爾茲
拉美經濟 各國表現不一
信仰代價 善惡的偏頗
聯發科未受內鬼案影響 股價穩
中北部紫外線過量 外出防曬
陸：長江黃河流域有洪災之虞
美增派130名軍事顧問到伊拉克
總統：能源發電要自主化多元化
矽力第2季每股賺3.12元
小班：虧欠羅賓威廉斯太多
大雨仍直直落 氣爆區成黃河
麥格理德意志看好可成股價
肉價漲 卜蜂上半年獲利創新高
台南雨稍歇 國軍出動助復原
主播稱羅賓威廉斯懦夫 引抨擊
創造營收 推特推影片廣告服務
悼羅賓 星光大道滿鮮花
RM變Q版 劉在錫領軍出任務
草屯早餐店瓦斯起火 釀1傷
交通事故死亡人數 銀髮族居首
業績符合預期 立錡平盤震盪
新台幣兌美元 早盤走升
富邦人壽A25簽約 擬建商辦
假球案 陳致遠張誌家判刑確定
總統：不放棄任何能源選項
連日豪雨 防水稻白葉枯病
賑災高雄 華府僑界義賣
電眼洛琳白考兒 戲內外都精彩
阿里IPO拚龍頭 騰訊沒在怕
聖嬰作怪 遼寧旱情63年最嚴重
樞紐廠信錦Q2獲利季增88%
電金點火 台股收復9200
教宗飛南韓 越陸領空才是焦點
苗栗以南防豪雨 南高屏注意
水泥業大陸廠獲利佳 股價上揚
掃陰霾 榮化盤中強彈近6%
防伊波拉病毒 機場總動員
聯發科內鬼案 1人20萬交保
歐巴馬的玩笑話 中共黨媒氣炸
第一線VPN 世界互聯擬收購
降雨不明顯 台南雨勢趨緩
加強水域救援 嘉縣冒雨演練
歐盟特使訪越 加速FTA談判
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
教宗方濟各訪韓 朴槿惠將親迎
國寶幸福人壽標售 國泰富邦評估
氣爆加豪雨 災民怨坐困愁城
A25地上權案 北市富邦簽約
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投資定 印尼維持礦石出口禁令
中油：受委託埋管 產權歸榮化
習近平反腐 專家認為有風險
卓永財：能源攸關國家競爭力
南京青奧 中華代表團授旗
因應質借潮 國寶備4千萬銀彈
國人安眠藥量 長度如高速公路
敦睦支隊報導 索羅門駐館澄清
一心多用 恐礙長期記憶形成
台南正常上班課 民眾反應兩極
台灣文化巡迴展 尼國搭友誼橋
國際礦業大會在尼加拉瓜召開
朴信惠9月訪台 會粉絲
空頭力竭 歐元蓄勢反彈
連勝文競選影片 訴求謙卑聆聽
暑期輔導有成果 圓仔乖乖走
嘉義布袋封港 500遊客敗興歸
台引進大陸梨穗 3種新梨上市
運動多少算過頭：1天跑逾6公里
陸7月新增人幣貸款僅預期半數
貿協成都升格辦事處 助台商布局
遠雄建設董座 趙藤雄交棒長子
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盧超群：半導體需充足穩定電力
日月光除息 填息率約34.6%
友人傳倒債 蔡正元遺憾
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陸7月信貸成長 大幅下滑
抹紅指控 連陣營籲柯陣營說明
濟南垃圾桶附溫度計 1個3千元
名人驟逝 美媒報導徑渭分明
氣爆災後重建 凱旋河便橋施工
張善政：陸網軍拿台試新技術
金門凌晨驟雨 部分地區淹水
冒充慈濟騙白米 男落網
宜蘭青少年 高鐵嘉義站獻藝
瓜地馬拉OAS合作 乙醇作燃料
停班無豪雨 陳菊：安全最重要
對印度最大軍售國 美取代俄
新台幣午盤暫升5.6分
鬼月鬧血荒 中市建商挽袖捐血
奈國百台商 不排除派員赴疫區
學者：電力不穩定 產業恐出走
中市美術園道 夏日拼圖賽登場
永達退場 高教工會質疑
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違法種大麻 首見氣耕法
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富可視4G雙卡機 4000元有找
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80年牧場 鮮乳履歷認證拚第1
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抽檢充氣玩具 逾半塑化劑超量
台股持續反彈 站回9200點
群創現增收足股款 股價放量漲
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素人參選 柯文哲自認好樣板
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北市東區火警 無人傷亡
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管中閔:會持續推出新經濟政策
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拆除的柏林圍牆散處全球6大洲
南市府：淹水面積降至3千公頃
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港特首晤上交所理事長談滬港通
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乘風帆落海 直升機吊掛上岸
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