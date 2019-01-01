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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
婦人染病 闖平交道撞自強號亡
延長加倍返還 遠通：不排除
好萊塢微電影節 台導獲攝影獎
電信業者送好康 民眾搶先機
老農案 陳保基盼拜會蘇貞昌
儲兩千變四千 遠通：通知扣除
農保青年務農回正軌 健全農業
合作首例 美殺人犯台轉機遭逮
IEK：3要素助物聯網發展
凱蒂貓40歲前夕 路跑登場
黃昭輝辭官選議員 綠立委相挺
傳選新竹縣長 彭文正幽默回應
謝長廷：中國政策發言非挑戰蘇
拼選戰 柯顧命理問運勢
調行車紀錄 高公局：未定案
全國電台南體驗館開幕
峇里島狂犬病例 2人死
開卷好書獎25年 江宜樺現身
五糧液拍賣公務車 悍馬在列
南投警山區埋伏 揪5山老鼠
敏道家園建置太陽能 減輕負擔
疑為法總統小三 法女星成焦點
見林益世 吳憶樺：他送我登機
台灣高教歡迎大馬東海岸學生
黃俊英移靈台北 高市有設靈位
鰲鼓濕地生態日晷 園區新意象
全國電董座：力拚業績成長
任期久 胡志強：政治口水
房價高 公股行庫核房貸趨嚴
傳球如針刺 胡金龍打針補肩膀
紀實鐵馬長征 小六生放眼影展
綠色產業 看好替代能源水資源
紐時2014必去地點 台灣第11
蘇丹總統勉南蘇丹 溝通是王道
訪海巡 李沃士：維護航道安全
關心弱勢 竹市歲末辦桌送暖
對中政策辯論 蔡英文認同
青少年搶劫 竹市警偵破
高市拆鐵路橋 輕軌年底要鋪軌
汰舊換新 長榮海運租10艘新船
圓仔萌放電 動物園參觀券發完
棒球情人高國輝 手術後首露面
一早寫臉書悼念 柯文哲：矯情
雲南香格里拉火災 損失約5億
動物認養率提高有助降低安樂死
推動動保 總統允諾視察收容所
宅配業攜手城隍廟 送幸福紙箱
李轂摩書畫展 3副總統同台
泰陸軍總司令：沒人會發動政變
蔡英文憶蔡同榮 堅持中有柔軟
報告：陸空中力量發展全球最快
南京擬開放明城牆 準備申遺
台大春節祭祖 僑外陸生同樂
6瑞士神父在台奉獻 齊聚一堂
新北助寒士 愛心尾牙滿關懷
柏林新機場 今夏或部分啟用
陸網友一票何求 諷春運票難買
投顧：債轉股明顯 不憂過熱
央行三波房市控管措施 見成效
陸領導人辦公室評比 習較親民
憂房市泡沫 財部政策溫和消風
歐盟執委會否認干預德移民政策
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
觀音外海火燒船 船員平安獲救
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
九把刀再一次戰鬥 放漂作品
寒冬送暖 陳菊感謝獅友愛心
女賊竊車 車內學童電話求救
王毅：陸在非洲不走殖民者老路
紐時推薦 台灣旅遊品牌大提升
獅會贈到宅車 植物人舒服洗澡
北市稽查年貨大街 十家缺失
伊甸辦圍爐 單親媽媽真偉大
北市警局副局長李金田病逝
桃猿啦啦隊出擊 進攻公司尾牙
霸占哥事件 林茂雄：已原諒
身障生結婚 復康巴士當禮車
公益高爾夫賽開打 涂阿玉相挺
嘉市集團結婚 洋溢溫馨甜蜜
Target遇駭 磁條卡安全亮紅燈
美官員：就業疲軟無礙QE減碼
寶島好食代 桃縣展美食書
駐菲代表處 納卯市行動領務
東海大學提案 要市府撤殯專區
林毅夫：陸經濟保8 先治貪腐
一些駐大陸外國記者 已獲簽證
土徵激發舞蹈創作 大埔成劇場
圓仔賣萌 動物園人次破2萬
冷氣團又要來 12日下午變天
開放手機 國軍研發監控系統
浙江1名H7N9病患死亡
蔡：社會對政治人物期待有落差
辯對中政策 謝系拋黨魁改選前
法鼓山佛化婚禮 累積突破千對
鹿野水路長城開通 重現跑水路
連陣營備戰 不實指控定提告
海巡艦開放 高角度賞黃色小鴨
藏匿躲破車 金門警方逮通緝犯
盧彥勳拚冠未成 仍創生涯新頁
兒子枉死 詹父心寒想結束婚姻
基輔警民衝突反對領袖遭毆重傷
私排強酸 桃縣勒令1工廠停工
大埔舞出土地計劃 4戶不缺席
房市有下修危機 學者示警
藍：黨內惡意攻擊 適時處理
美胸女神現車展 宅男猛拍
賴聲川在陸 推出契訶夫舞台劇
雲南古城陷火海 藏民居幾全毀
雪梨國際網賽 戴波特羅摘冠
歐洲暖冬 可能釀不出冰酒
瑞銀估今年台灣GDP 4%
陸打貪官遊戲首週20萬人上線
新關員傳被迫收賄 海關將了解
善用寒假 台生抵印度研習
婦女昏倒鐵軌 被自強號撞身亡
化醫糾 醫病和諧推廣協會成立
新廣場命名 成大：交校務會議
棉蘭佬台灣商會交接 星光熠熠
外交部：釣魚台主權屬中華民國
坦克慶兒童節 泰家長慎談政變
老婦賣亡夫模型 阿信幫忙宣傳
算命的故事特展 揭開神祕面紗
女賊民宅搶劫 割傷八旬老婦
花園夜市光影排字 粉絲力挺
電子菸無法管 民團籲修法
青年人失業 美承擔龐大代價
降低執法過當 警方發法令冊
技嘉：今年營運審慎樂觀
比特幣夯 英推全球首個儲存庫
高國輝麻醉前一刻 心跳狂飆
日立盃女子高球賽 泰選手領先
以國前總理夏隆辭世 享壽85
星展看好已開發國家股市
中非內亂 歐盟擬提供軍事支援
分析師：陸今年經濟有下滑壓力
賴始秀重返金門 再續師生緣
燦坤購物節 業績傳捷報
俄美豔女間諜 自創服裝品牌
周伯倫娶媳 朱立倫蔡英文同台
以前總理夏隆 中風8年後病逝
澳網男單 盧彥勳王宇佐鬩牆
蔡同榮病逝 家屬簡約辦後事
今彩539開獎
法石油公司將重資開發英頁岩氣
關係緊張 印度稱未與美僵持
拿刀叉吃比薩 紐約市長遭嘲弄
前以色列總理夏隆 85歲離世
李文忠造勢 蘇貞昌推綠色品牌
勸別亂停車 律師遭痛扁
花蓮生態考察 大學生疑失聯
不速之客 前日相小泉家遭闖
監院秘書長：檢舉目的在追真相
今彩539頭獎 3注中獎
吳永仁千次助攻 台灣大勝裕隆
連搶檳榔攤 失業男被逮求饒
桌總年終決賽男雙 江黃配亞軍
陸委會將福建列入黃色旅遊警示
加拿大上月失業率升至7.2%
一氧化碳中毒 一家4口送醫
體壇風雲人物 謝淑薇最佳組合
又輸新加坡 江黃配年終賽亞軍
入山生態調查 研究生失聯
夏隆辭世 法總統致哀
台北市議員吳志剛 無意參選連任
受辱印度女外交官 離開美國
高孔廉請辭 鄭安國接任呼聲高
調國道行車紀錄 法界：恐違法
陸官媒選出 2013年兩岸關係十大新聞
擺脫洪仲丘案糾葛 李翔宙接任軍備副部長
司法節 民間發起台灣司法酷斯拉獎
台版悲慘世界 歸國學人淪稅奴
全球環境競爭力排名 大陸落後
手腕高明 以國受爭議總理病逝
總統：人民更有尊嚴更受尊重
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬推崇夏隆 重申美支持
拜登將率美代表團 追悼夏隆
夏隆辭世 巴勒斯坦人歡欣喝采
歐盟外交首長波灣行 聚焦敘伊
瓜地馬拉火山噴熔岩 小幅撤離
回饋母校 台大校友捐款近億
台資通訊訪問團訪法 成果豐碩
以前總理夏隆葬禮 週一舉行
比國老運動員 安樂死前乾一杯
美式足球超級盃 全球最賺賽事
美東寒冬 超級盃恐雪中進行
加半數有機農產品均含殘餘農藥
全美最多遷入人口的州：俄勒岡
蒙特婁多倫多機場又出狀況
俄逮捕5激進分子 查扣炸彈
陸春運神人 上海回青海轉8地
白天多雲到晴 晚又變天
週日好天氣 超長人龍等看圓仔
桃縣6道路 延後停車收費時間
陸中鐵總裁逝 疑後劉志軍影響
迎接挑戰 本土黃金品牌再定位
林書豪首節6分 火箭巫師平手
軍審移交 軍法人員走進部隊
逐發財夢 華爾街瘋比特幣
戰時軍審能量 軍方面臨挑戰
軍法轉型衝擊 法律系照招生
春節將至 桃縣稽查囤積爆竹
北市環保再生家具 歲末拍賣
日渡邊太太力挺 巴西幣有撐
球場漏水 火箭巫師比賽暫停
慢活春遊 體驗公益新年
監督銀行 德拉吉招兵買馬
需求增 新加坡擬倍增機場容量
睡不好？ 手機平板少滑為妙
財部：兆豐將提公公併評估報告
搶進平價市場 德車商推新款
外配寫春聯 感受台灣年味
北門小農市集 白色大鴨搶客
金門馬拉松 2萬人開跑
英法隧道行動網路 將雙向開通
週日逛動物園 看圓仔賣萌紓壓
火箭對巫師 林書豪半場12分
總統專機飛行航線 府：規劃中
美元走強 台幣週貶0.57%
黃金週線收紅 操作仍須保守
瘦臉打肉毒 妙齡女變沙皮狗臉
館再漏水 火箭對巫師比賽暫停
宜蘭外海漁船運私菸 海巡攔截
總統副總統謁蔣經國陵寢
飆唱小人物 陶(吉吉)憶父落淚
海外網購逾3000元 要報稅
金門馬拉松 肯亞包辦男女冠
為家計淪車手 兩弱勢女子懊悔
吳憶樺遊台南 低調不多話
銀行搶人民幣 熱度不減
美濃走春 訂桌送搭熱氣球
陸首次人工潛3百公尺高壓深海
基隆風車鴨鍍金 獲頒金氏紀錄
女星湯唯 傳遭電話詐騙百萬
圖結案偽造案件理由 警員判刑
電動車加速充電 新標準出爐
林書豪15分 火箭3節續領先
申請百大獎學金 16日截止
納智捷捷報 U6接單逾3千台
八德茶行傳槍響 警掌握對象查緝
砂石車撞遊覽車 1死1傷
寒冬送暖 外配要哈利路亞春聯
票房大躍進 陸電影新浪潮運動
日媒：陸劃防空區範圍比原案廣
A-Rod禁賽 7億5薪泡湯
中央氣象局 氣象報告
週日好天氣 看圓仔遊客踴躍
中央氣象局 今天白天天氣預報
獲利成長 華南金加薪
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
昏迷8年病逝 以國前總理大事記
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
陸黃牛製軟體 十分鐘掃千張票
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高展館營運 年產值46億
熱血律師被毆案 兩造互控
印尼實施禁礦出口 對台衝擊小
出獄即就業 彰監傳授花燈技藝
砂石車與機車相撞 騎士遭輾斃
增保費 壽險業與安定基金角力
陸指墨畫家李聰揚在港辦個展
軍審二階段移交 74人移監
越南去年胡椒出口逾13萬噸
火箭贏球 114比107
火箭逆轉勝 林書豪18分
亞太暢貨中心 移師高雄拚場
陸男性公務員 吸菸率逾6成
MOD英語賽 報名人數創高
朱：現任市長專心市政才正常
環保再生衣櫥 拍14.5萬元
冬季旅展優惠多 人潮強滾滾
輻射食品把關 劉黎兒提建議
風車鴨不孤單 貓熊一旁當鄰居
總統副總統 大溪頭寮恭謁陵寢
降燃油含硫量 環署擬高雄先推
港親北京政團 選融為年度漢字
法院首判贖特別股 高鐵陷危機
大埔案 內政部密集找學者研商
擴大集團稻作專區 提高補助
胡志強與弱勢兒少溫馨圍爐
金門馬拉松 紀念酒搶手
中油：油價13日起降4角
彰縣長選舉 藍軍參選爆炸
看體質挑食物 減肥不忘熱量
印媒籲新德里視台灣為夥伴
環保署：2個月內提AQI期程
春節期間 阿里山免費接駁
防中國 日擬增F35匿蹤戰機
食藥署：未計畫調食品含輻標準
人口朝北部集中 彰屏遷出較多
入山失聯 研究生尋獲無礙
軍審移司法 林毅夫葉玫續通緝
疑酒醉墜樓 女多處骨折急救中
金門馬拉松 民眾熱烈參與
禁賽162場 A-Rod小檔案
苗栗健康嘉年華 健康篩檢免費
高鐵盼延特許期 17日協調
關懷身障者 總統九度赴教養院
南加州華人移民史 集結成書
哈登關鍵期挺身 火箭險勝巫師
集體自衛權 日官盼國會早決定
年關吃不胖 多嚼多喝水
竹市許明財選連任 綠對手未明
竹縣長選舉 藍綠尚未推人選
跑出新高 謝千鶴：鐘壞了嗎
長榮新船已含先前7艘共十艘
全台身障者達百萬人 總統關心
金門馬拉松賽 地主留下冠季軍
台62匝道鬼打牆 導航迷航
曼谷封城 台商憂不會很快結束
橘油化學戰 對付油垢真輕鬆
玉山歲末宴 陳郁秀談台灣之美
休旅車閃機車撞圍牆 1死6傷
苗縣3強鼎立 客家族群籲團結
宜蘭青年交流中心 揭牌啟用
美國天寒地凍 小貓受困3天獲救
賒帳不成砍傷老闆 男判2年
柯受良弟子飛車 躍中俄界江
培育吉野櫻有成 龍巖嫁接祈福
車翻落邊坡 竹林緩衝4人輕傷
南投藍營誰出線 都面臨硬仗
日尖端科技展 補助前30名
巫師快攻火箭 林書豪：須檢討
物聯網晶片 應低成本低功耗
林書豪出賽 金溥聰全家助陣
文創鑑價機制 擬影視音樂先行
遠通電收：ETC未喊價賣個資
韓男嘻哈組大馬開唱 粉絲熱情
北市長選舉 藍綠人選未決
斐成今年固態硬碟業績看增
夏隆逝世 以色列送最後一程
威盛謀智合作 推迷你電腦方案
金門馬拉松 選手獨特表現吸睛
愛心關懷弱勢 重機隊相挺送暖
葉玫何時遺返 外交部：連繫中
關懷竹市老人 義賣募年菜善款
兩岸大學路跑賽 成大奪冠
奧萬大換妝 櫻花季登場
酒後騎機車嗆來抓 酒駕男被逮
供過於求 高麗菜價格下跌
一氧化碳中毒 中市4人送醫
金球獎前夕茶會 眾星忙哈啦
林聰賢爭連任 藍營待推強手
陸船頻近釣島 日加強警戒
工作天數少 半導體廠Q1恐降
台電：核四生水池無安全疑慮
孟買國際機場大手筆設博物館
離婚還捉姦 軍官扮蜘蛛人遭訴
電子小兵業績衝上雲端
三重工地鷹架塌 騎士驚嚇自摔
國北教大頻停電 校方檢查設備
桃園升格之戰 藍擁優勢綠看漲
立凱電估今年材料出貨年增3成
春節將近 搶購烏魚子現人潮
日媒：美曾在台琉研發生物武器
陸春運預售 1天賣743萬張
德政治變遷地名改 網搜錯亂
奇歷兒少之家 環島夢成真啟程
麗江業者陳情 10人被捕
廢物利用 義推廚房廢油回收
北京共軍 移師內蒙軍演
嘉縣張花冠拚連任 藍人選未定
北京密集動員大使批安倍
瑞銀大中華研討會 13日登場
降雨幫忙 高鐵地層下陷再減緩
食品含輻量 食藥署必要時檢討
蕭敬騰整年忙透透 過年陪家人
關懷失智 北市設24小時專線
週日看圓仔 粉絲可望創新高
發展生質能源 義謹慎評估
溫州設微型企業創業園 禁炒房
枯枝變能源 義團體籲修法
陸船今年首度近釣魚台 日警告
余文樂救火吃不消 寧拍愛情片
台股走勢 留意個股與美財報
稱喬丹鞋太危險 皮條客告耐吉
未列單實際所得 沒報稅要罰
阿喜挑戰舞台劇 底褲頻見客
大同3C黃金週 紅包大放送
金球獎前夕 入圍外籍導演聚首
認知差異大 學生勞工身分難解
基市選戰 綠蓄積能量戰藍
民宅火警 疑油鍋起火1人燙傷
服務圓仔粉絲 彩繪列車將上路
銀行對製造業放款餘額略增
游選新北定局 朱表態不遠
台南市長選戰 藍營苦無人選
冷氣團挾污染物 懸浮微粒恐升
藥師守護健康 郭榮木使命感
貼文控女詐欺 碩士生賠10萬
強烈冷氣團到 溫度下探10度
今國光營運將重回動能
迎戰七合一 藍拚勝選極大化
LINE 台灣開發App上架
樂天網購：今年銷售可增5成
陸畫家賀祖斌 來台展「馬」
台塑化：汽柴油降4角
疑久病厭世 婦女開瓦斯自殺
高雄之爭 秋菊續戰今非昔比
網購推惜福化妝品 專攻好媳婦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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民進黨中執會 將有柯文哲議題
中國政策辯論 蔡英文籲慎重
防違法 林永樂：加強監管外館
籌國際交流旅費 溫予謙出繪本
泰反對派拒妥協 稱會避免內戰
入山失聯博士生 獲救毫髮無傷
民調 緋聞不影響歐蘭德形象
圓仔魅力無法擋 入園人數新高
吳憶樺拜別亡父 感激義母照顧
男子燒炭亡 遺言寫衣上
地鐵無褲日 澳洲人興沖沖露腿
加速治污染 陸斥資數百億
中市長選情 胡志強仍動見觀瞻
總統辭職 中非更混亂
迪化年貨大街 開賣第2天擠爆
葉特納：母親的角色讓憶樺前進
國道收費門架編號 無關通行費
再生家具拍賣 單日114萬
投顧：成熟市場看歐 新興看中
2014 非洲仍將動盪不安
菜寮站鷹架倒塌 捷運局道歉
北市送暖 弱勢族群共享蔬食宴
修通保法 司改會：反浮濫監聽
投顧：歐債淡化 經改利歐股
原能會：核四生水池位於岩盤
詐騙集團染指情色網 騙男大生
郝龍斌訪瓜 參加玉米糧倉啟用
睡了16天 玉兔號自己醒來
陸禁令下的送禮花招：靠網路
一般路eTag扣款 遠通已還
泰選委會要延選舉 執政黨說不
吳副總統訪高 楊秋興全程陪同
桌總年終決賽女雙 雙怡配亞軍
冷氣團帶水氣 高山可能飄雪
澳網將燃戰火 喬帥看好四連霸
自治問題 加重敘利亞石油危機
中共官方證實3船近釣魚台
桌總年終賽 雙怡配連兩年亞軍
平鎮豪打 首屆黑豹旗冠軍
名醫校友捐九千萬 助台大育才
宜蘭大木馬完工 13日亮相
周蕙14年首唱 50萬造華服
法總統情史斑斑 罄竹難書
征戰黑豹旗 編織青棒笑與淚
日立盃女子高球賽 泰選手奪冠
豪打奠勝基 平鎮黑豹旗奪冠
安倍內閣支持率回升 逾6成
大陸增7例H7N9 疫情擴大
桃農首局爆 平鎮奪黑豹旗冠軍
印尼禁原礦出口 影響鎳鋁業
曼谷恐封城 45國對國民示警
日參議員安東尼豬木將訪北韓
平鎮黑豹旗奪冠 黃逸鑫MVP
德防長要軍人能兼顧家庭生活
何守正生涯3千分 台灣大勝達欣
行政法院法官應做終局判決 終止人民苦難
各界精英挺身號召 揪出司法酷斯拉
法院對兩公約視而不見
ETC遠傳獨家包辦 成交通資訊巨獸
法國總統鬧緋聞 「第一女友」氣到住院
營救張安薇 余靖「遇到許多挫折」
泰國反對派揚言 1/13日「封鎖曼谷」
馬專機「飛越俄領空」 獲北京同意
過年兼差 8成6民眾有意願
太景醫藥公司 17日上櫃掛牌
櫃買於1/16召開杏一醫療公司 申請上櫃審議
櫃買將辦「食品安全及環境汙染事件」宣導會
文湖線隨車員溫暖服務 感動旅客投書分享
高師大朝一流大學邁進
春遊博物館
日本軍國主義思想 陰魂不散
投資快到期之權證 注意快速遞減之風險
馬祭拜蔣經國 民眾喊「不要紅包、要加薪」
遠傳2013年總營收896.71億元 EPS 3.61元
活力新光 前瞻領航
「綠生活」深度旅遊 抓住春節尾巴
青島輸油管爆炸事件 死62人損失7.5億元
外勞教父陳允萍 台東新移民好麻吉
燒毀香格里拉古城 原因「消防栓口結冰」
中市新移民試寫春聯 彼此暢談過年習俗
林毅夫投敵案移金門地檢 解套有契機？
亞洲萬人迷 李敏鎬襲港
政府規定幼園不能教寫字 新移民家長很擔憂
過年去哪兒？Hotels.com APP預訂假期立馬出遊趣
豆志服務社青年與新住民等弱勢圓夢專案
洛神賦2014年貨 預購開跑！
教做披薩 新移民姊妹與學生同歡
越南新移民走出陰霾 幫助新移民
苗栗縣觀護協會邀新移民和原住民同歡送暖
緬甸叢林披薩現形桃園
越南新法上路日 逃逸越勞自首多4倍
政大生用鏡頭記述台灣新移民記錄片
農委會：服貿、自由經濟區不會摧毀臺灣農業
陸太空探索 可能與美合作
西維州河水汙染 30萬人沒水喝
法總統緋聞曝光 第一女友住院
法總統另有新歡 女友氣壞住院
伊朗核協議 本月20日實施
美歐證實 伊朗核協議20日生效
伊奉行核協議 部份制裁就可解
法總統緋聞 賀雅爾：須翻新頁
以前總理夏隆國葬 國際矚目
軍審二階段移交 74人移監
伊執行核協議 美：會放寬制裁
美婦人瘦身成功照 遭臉書刪除
日月光高雄廠人力需求估8千
眾達去年12月營收攀高
投信：日股看多 挑戰1萬8
無視去年量縮 借券市場成長
矽品招募新進員工 上看2千名
華府無褲日 乘客穿內褲搭捷運
行動平台瘋圓仔 搶推貼圖
F-東明布局高毛利 營收看俏
宏達電尾牙 本週連2日登場
紡拓會：亞洲紡織業回流美國
海馬入菜 圍爐吃出龍馬精神
出書批歐巴馬 美前防長不後悔
印尼禁礦石出口 鎳價看漲
美股漲跌互見 台股個股表現
創見：1月訂單可望回籠
強烈冷氣團南下 越晚越冷
軍審二階段移交 74人移監
囤積彈藥 谷歌專利申請大躍進
北海岸防大雨 沿海防強風
65人移出 台南軍監走入歷史
末代軍監 日新山莊受刑人全移
台股開盤上漲58.14點
去年全年營收創高 鴻海價揚
金球最佳女配角 珍妮佛勞倫斯
長江連7年創世界內河航運紀錄
香港擴垃圾掩埋區 深圳反對
烏拉圭大麻合法 癮君子湧入
三高族中風率高 7成缺血性
查張忠謀案 金管會雙管齊下
軍審移司法 八德看守所移1人
圓仔轉大人 自己走路上班
義隆搶下陸電子商務大廠訂單
營救張安薇 余靖：曾有挫折
財長：銀行公公併 報告將出爐
空氣差 高雄優先降燃油含硫量
印度盧比走堅 不甩脆弱幣標籤
營運改善 通用股利發放日近
軍審移司法 軍左營所移9人
品牌信賴度 微軟打敗蘋果勝出
日企傳擴增LTE網路零件生產
五月天日本開唱 3語全用上
金球獎喜劇類影后 艾美亞當斯
孫大成與瓜國總統主持糧倉啟用
職業試探育樂營 新北免費報名
邢泰釗：林毅夫通緝應不會變
ETC連出錯 徐旭東4次道歉
半導體股 巴克萊喊買3檔
金球最佳男配角 傑瑞德雷托
清華創業日 企業家分享心得
若訪陸 王郁琦：基本立場不變
新台幣早盤升值逾2角
軍事院檢移交雄檢案分組偵辦
泰抗議團體清晨開始封鎖曼谷
國際微跌 豐興鋼本週平盤
文革批鬥師長 上將女向師道歉
泰藝電今年網通占比 上看6成
模擬攻擊機場 空軍演練搶修
台南軍監熄燈 規劃為南監分監
新北警犬成軍 緝毒攻擊樣樣通
語音微利時代 業者打資費戰
8600震盪 汽車電子走強
豐田預測美汽車業成長減緩
美縮減刺激疑慮減輕 亞股走揚
曾銘宗：價量齊揚 股民胖起來
印尼禁礦石出口 菲鎳礦業受惠
金球獎最佳外語片 絕美之城
港特首：人民幣業務成港重點
奕力庫藏股 執行率22.7%
印尼象腿病患 花蓮慈濟助重生
設兩岸小組 王郁琦：制度不同
曾銘宗籲加薪 僅華南金配合
彰顯美德 馬總統肯定平民英雄
下載旅外救助APP領務局有禮
春節取消訂房 業者應全額退還
高雄加工區徵才 釋逾百個職缺
名牌太貴 韓擬鼓勵平行進口
陸工資吹漲風 西班牙搶回訂單
閒置教室釋出 胡志強：提誘因
3D NAND崛起 明年估逾2成
澳網女單 大威爆冷首輪打包
雄院接收軍審案涉外患罪
「地心引力」導演喜抱金球獎
IAEA承諾協助越南發展核電
捷運共構鷹架倒 道路恢復通行
大鵬灣外海兩船相撞 1失蹤
公股銀行加薪 僅華南金確定
和圓仔搭捷運 彩繪列車上路
冷氣團南下空氣懸浮微粒濃度增
WEF論壇 韓星PSY將獻藝
軍監移交 一般監獄做工免當兵
遠通金流資安 高公局提前抽查
將任警大校長 刁建生感謝中市
服貿開放檢測服務 助就業
金球獎喜劇類影帝 李奧納多
中央氣象局 氣象報告
漁船失動力漂流 海鷗救3船員
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
楊秋興發紅包袋 被拱選市長
中央氣象局 明天白天天氣預報
海生館腔棘魚特展 活化石解密
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
陸央企入股港燈 惹關注
「機」戰焦點 投顧看好陸品牌
林毅夫通緝否 金門高分檢決定
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
護民 政府擬高空彈跳管理機制
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
學樂活 台大竹東分院籲放輕鬆
金球喜劇最佳影片 瞞天大佈局
空單減少 日圓攀3週高點
巴國仗義執言 總統促深化關係
食管法修法 擬列下會期優先
科技業市值排名 三星倒退嚕
日月光案 綠議員索賠2.6億
北市抽驗年節食品 5件不合格
權證若當日沖銷 成交量擴 3倍
美減碼刺激料放緩 金價轉強
金球獎戲劇類影后 凱特布蘭琪
大埔勝訴居民 籲內政部勿上訴
軍法案件二階段移交 司院說明
金球獎戲劇類影帝 馬修麥康納
軍警戒護 軍監受刑人移南監
新港媽洗塵更衣 遶境暖身
軍看守所懷德山莊 吹熄燈號
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法人：禾伸堂系統模組業績看增
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觸控筆電弱 先看10.1吋
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軍審案移交 高雄院檢專人處理
曾永權促全力通過總預算案
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台北燈節旋轉木馬 小提燈亮相
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立院初審 退輔分類分級有法源
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台61線曾文溪橋 經費有著落
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缺工嚴重 星出口復甦恐受限制
商總爭議 內政部：過年前判准
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軍審法修正 第二波移審157件
地球公民：光是空污特報不夠
羽絨衣羽絨成分 擬強制標示
民調：逾半外企認韓投資環境差
交部：不接受徐旭東情緒發言
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傳陸今年奪中業島 菲暫未回應
過年吃零食 蛋捲只能吃2根
照服員月領不到20K時薪喊漲
火線救援 咬舌男自盡警奪刃
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澳網女單 大威首輪打包撇退休
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台股整理 漲36點
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專家：看好歐美日高股利股票
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115歲 全台最高齡人瑞過世
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金球獎 瞞天大佈局大贏家
手摘黑豆品茗 滿州港口茶體驗
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河北開救護車強徵地 村民逃跑
大陸10萬大軍長白山演習
春節期間 嘉市路邊停車不收費
獨居長者圍爐 副總統贈圍巾
期交所去年每股賺6.06元
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羅瑩雪探視林克穎案被害者家屬
三大法人買超台股39億元
宜蘭大木馬亮相 挑戰世界紀錄
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國道槽車翻覆 1人送醫
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期交所5月推一天到期期貨
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董翔龍：林毅夫仍在叛逃
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115歲人瑞 劉鏡寰過世
服貿開放檢測 業者：降低成本
接新船 徐旭東子低調亮相
現場揮毫 馬年應景作品受喜愛
新台幣收升1角
H7N9損生計 陸雞商求更名
涉詐欺取財 廣播阿郎判刑定讞
撿福壽螺換現金 防秧苗受害
竹市東大路易肇事 彎道待改善
吳憶樺告別茄萣 離情依依
雙姝瞞天飆戲 同奪金球大獎
幽靈機車肇事 車主直呼離譜
史密斯飛船退票未成 北市開罰
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黑天鵝現金門 研判來自廈門
豬排店更名 在地食材道地技術
火星人將襲台 4月南港飆唱
桃縣消防女嬌娃 救援急先鋒
德國防部長：軍人應能兼顧家庭
匯率操縱案 傳聯準會調查
腦瘤易復發 榮陽找到調控因子
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陸IPO飆 小型股漲幅恐受限
中部缺會展中心 經部再協調
郭泓志愛說笑 想爭新人王
老人爬梯辛苦 基隆市場增電梯
農情木場 農博展創意
PUB毒趴 警突襲帶回兩百人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
龍柏種私道 擅伐挨告判無罪
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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拚觀光 陸客自由行人數擬增
大埔自救會籲內政部放棄上訴
日月光案 監委了解處理過程
國道收費員工作權 遠通允照顧
澳網開打 台選手力拚首輪勝
張忠謀健康傳言 北檢查炒股
16日滿月 18年內最小
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化學槽車翻覆 國道警調查
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花蓮闖紅燈照相 更換數位式
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陳俊聖：宏?研發基礎雄厚
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板橋東區扶輪社改善基社福飲水
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衛福部：持續監控H7N9
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冷氣團發威 日夜溫差大籲保暖
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考16次拿駕照 男不用躲警察
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新日化公司火災 水質未受污染
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保護國安 英情報員准超速行駛
貴州首見輸入型禽流病例
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160億美元 三得利買金賓
金球獎亮麗登場 紅毯眾星雲集
協商共識私校教師養老金年金化
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贖特別股案 高鐵春節前上訴
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屠殺海豚 查獲逾7千公斤肉塊
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爭議英雄夏隆 以國隆重國葬
軍審移司法 周志仁：歷史共業
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今彩539 頭獎1注中獎
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韓建國大學董座獲文大榮譽學位
港男染H7N9死亡
通保法修法 法部：衝擊治安
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泰國示威衝突 射傷七人
《我是歌手2》 遭疑「台灣歌手陪榜」
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周玉蔻批炫富 連勝文友：動機不詳
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太依賴三星 南韓經濟敲警鐘
巴西傳集體屠殺案 公車被焚
總預算案闖關 立院將表決
兩岸關係 蘇貞昌拋海鷗理論
兩岸在國際 蘇貞昌盼中國加一
反貪小黨入主德里 月薪1盧比
台股開盤下跌20.74點
Charter提議併華納有線
陸：人民幣最快5年自由兌換
美法官：醫師可助末期病患尋死
林明溱勝出 2女將表態相挺
泰國示威活動 港旅行社關注
手感低迷 火箭首節落後
春安將啟動 桃警協調交通治安
推募兵拚留營率 陸軍頻出招
左營操演 海軍出動獵雷艦
聯想進軍巴西平板電腦市場
程守宗延攬老搭檔救黑莓
eTag報價104元 尚未核
名人情書 縱有千言唯有我愛你
歐蘭德認識女星 賀雅爾牽線
李新穎與訪薩團工作餐會
王金平：通保法著重保護人權
周麟會晤巴拿馬官員 促進交流
撞船失蹤船員 凌晨尋獲
崔威勒推文 怒指歐蘭德醜陋
下雨天 圓仔上班懶洋洋
上海自貿區 首家券商進駐了
半場打完 林書豪9分
簡太郎：年後決定是否參選屏縣
日11月經常帳逆差創紀錄
分析師唱衰 三星市值失血難止
總預算闖關 31案待表決
穿戴裝置夯 索尼積極耕耘
C羅小檔案
蘇：對中政策不是敗選唯一問題
澳網女單 詹詠然首輪出局
台鐵再增春節列車 17日開訂
銀聯來台 不涉發卡業務
新台幣早盤升值
澳網女單 詹詠然首輪敗
北京逾2千萬人口 擬採居住證
澳網男單 盧彥勳擊敗王宇佐
美法官：銀行須報外國客戶利息
盧彥勳勝王宇佐 晉澳網次輪
首家日企F*AS上櫃 股價夯
對中政策進展有限 蘇：不同意
澳網女單 謝淑薇首輪敗
三星攜手亞太 推全民天王機
澳網女單 謝淑薇無緣晉級次輪
越柬高層月內2度會 深化合作
人民幣中間價 續創匯改新高
林書豪前三節8助攻 火箭領先
蛙人穩如山 宋米秦捧花糗墜地
春節放6天 慢箋領藥20日起
綠光清明時節 18日台南演出
徐旭東發言 毛治國不多評論
關懷海燕災區 路竹會重返菲國
低溫特報 嘉義以北入夜探十度
6餐飲連鎖純用台灣米
崑鼎去年賺超過一個股本
黨魁選舉3合1 蘇：不是時候
災情復原 菲國2地區調降旅警
人民幣匯率 可望挑戰5時代
顧健康 統一獅與高雄長庚結盟
續查年貨 魷魚絲防腐劑超標
澳網單打 4台將僅剩盧彥勳
湯繼仁勉哥國台商會續服務僑胞
西部海域地震 澎彰雲嘉有感
日職養樂多燕子洋將涉家暴遭逮
蘇貞昌：台灣已是主權獨立國家
穿戴商機起飛 只待蘋果錶現身
上海新增2例H7N9
伊永仁警界鐵漢柔情 全聯顧問
陳豐義：不允許黑手伸進法務部
詹詠然落敗 澳網女單止步
日去年11月經常帳逆差創新高
台圖好書交換 24日前收書
顏清標將當阿祖 滿意孫女婿
幸福保衛站週年 朱立倫謝超商
韓KARA妮可契約滿將退團
林書豪16分 火箭升空得勝
診所員工偷換精 生父變綁架犯
長城汽車SUV延上市 股價摔
綠色和平抽驗童裝6成含化學物
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
廣東推市民專屬網頁 便利服務
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
花蓮漁會白鯧抗漲 堅持親民價
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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澳網謝淑薇女單落敗 拼戰雙打
飯店超收訂金 消基會籲改善
美國會委員會達成政府經費協議
索尼逆轉勝 支撐華冠股價
陝西販嬰醫生 一審判死緩
美股大跌 台股小跌
安全用藥 桃縣推一據點一藥師
投信：看好台股雲端6大主題
春節垃圾清運資訊 網路便民查
拚出口 王志剛：三三制助動能
大甲收費站鷹架塌 無人受傷
台灣研發基因改造鼠技術新突破
盧彥勳男單晉級 次輪遇強敵
太會賺 三星現代主導韓企獲利
東京選舉 兩位前日相將會晤
年關近 各項給付津貼提早入帳
面對選戰 林明溱：以理念求勝
鎳價震盪 不鏽鋼業宜注意庫存
避免再爆錢荒 陸銀監會下條子
顧家兼防疫 南市推認養流浪犬
馬：若識別區重疊 盼雙邊協商
兩韓峰會前提 南韓：實質成果
難忘畢旅 原鄉8學童下山探險
美股高處不勝寒 道指挫逾1%
疑不倫戀生變 男殺人妻判刑
周麟贈玩具舊衣予巴拿馬偏鄉
浙江省新增2例H7N9
曼谷封城 華航計劃性減班
修通保法 警：調閱通聯影響大
美股重挫 亞股3天來首跌
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放寒假 北市迎戰看圓仔高峰期
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降等未降價 農委會籲買其他米
總統聖宏專案 率120人出訪
美國國會公布1兆美元開支法案
趕進度 高市輕軌年底測試
去年第4季米抽驗 15日公布
教師評鑑未列議程 家長團體批
塞爾蒂克反撲 火箭險遭翻盤
市民拆除違規廣告物 中市祭賞
貿協首創台灣出口拓銷指標
朝野吵通保法修法 院會停擺
逆光飛翔日本放映 黃裕翔獨奏
林明溱出線 國民黨：全力輔選
動物園長頸鹿小麥 農曆年亮相
邢峰告粘嫦鈺 朱慧珍作證
疑似天冷 男子搭鐵皮暴斃
一票難求 陸春運估36億人次
數百人遊韓腹瀉 餐廳員工惹禍
基因改造鼠新技術 今年推出
疑壓力大 學生期末考跳樓不治
高公局天天督導遠通 盼零缺點
陳豐義提質疑 籲監委說明
美議員刪除增加提供IMF資源
潘武雄開房間上鏡頭 舌頭打結
台史國會聯誼會22日成立
倫敦金融城市長訪台 盼合作
台科大研發新濾材 防瓦斯中毒
推屏東農特產 王金平買50箱
新北春安宣導 新秀警花代言
新台幣午盤升值8.4分
拚經濟 高市將補助大型會展
新墨州：重病患請醫助死合州憲
阿信秀舊照 撞髮小丸子
美報告：台灣經濟自由得分提高
顏寬?滿意女婿 將升格當阿公
紅米機風靡 台相關業者吃補
炒作股票反虧千萬 男獲緩刑
中華民國援助聖露西亞地方建設
亞洲最佳女廚 陳嵐舒為台爭光
冷氣團襲 苗縣傳多起猝死案
王志剛：陸今年面板採購恐下降
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春節管制 維持鰲鼓交通順暢
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新舵手尚無策略 宏?平盤
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戀情曝光 林家琪關閉臉書
花蓮春節 小黃加價50元
經濟自由度 香港蟬聯全球榜首
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桃縣地王路段警所 轉型新文創
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義隆電打進大陸金融安全市場
日艦撞翻海釣船 2人心肺停止
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台塑大投資 塑化股小漲
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澳網女雙首輪 莊佳容飲恨
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國台辦談釣島：兩岸勁往一處使
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台灣精緻偶戲 夏威夷展出
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蘇貞昌提海灘之鷗 陸：穿老鞋
中央氣象局 今天白天天氣預報
廢棄肥料壓垮牧場 苗縣府開罰
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
今年投資 國泰金建議股優於債
躁鬱症關鍵基因 中研院找到
中央氣象局 明天白天天氣預報
慶豐收 華為去年營收增8%
日航波音787冒白煙 無人傷
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車用陶瓷基板看增 九豪站高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
景氣好轉 日大銀行擬調薪
電子喊衝 攻上8600
國道拖板車翻覆 疑撞上鐵管
周星馳帶提案 出席廣東政協會
傳找妹取悅金正日 張成澤被斬
油煙處理器廣告不實 廠商遭罰
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花蓮查獲火車票黃牛加價賣票
地價指數 台中市半年漲1成
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陳玉珍憂鬱住院 患流感未出庭
是否邀訪王金平 陸回應很制式
加重稅抑炒房 半數民眾贊成
監聽遭限縮 高檢：成莫大阻礙
農委會：土雞價格漲幅趨緩
庫克再訪中 為4G愛瘋站台
大埔案 內政部：全面評估中
傳獲愛立信大單 仲琦飆漲停
收費員離職金資遣費 完成入帳
南投警獵鼠 破紅檜木銷贓場
斷流30年 新疆塔河下游復流
推台蒙經貿 官員先過酒量這關
馬來西亞羽球賽 戴資穎晉級
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永齡與台大合作 郭台銘出席
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綠中執會 第二波提名縣市長
新北繽紛年貨城 購在地年味
大學學測 彰化17日看考場
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老闆遇害後 王將餃子業績成長
美華人工商展 台廠商首次參展
造海綿城市 高市速推滯洪工程
廣場命名引爭議 成大表決取消
港媒老闆：北京恐整頓香港報章
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今年GDP 里昂上看5.7%
查電鍍廢水 彰檢再展開搜索
需求雖降 水泥股卻反彈
北京封殺香港玄學書在陸出版
孔廟換新裝 行春遊藝抽論語籤
不合時宜校規 台教盟推動修改
暴力討債 中市警方逮8人
台積電法說會將登場 土洋對作
消防救災 快速出勤少38秒
NB春燕回頭 代工股喊衝
臉部粉碎性骨折 手術重建再生
截彎取直救便秘 還順暢人生
台糖加油卡 贈品點數變愛心
超渡英靈亡靈 台南法會將登場
投顧：俄股今年可望平穩
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雅加達淹水 逾4萬人遭殃
宏都拉斯咖啡出口價量齊跌
研考會：總統政見完成近9成7
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結球萵苣銷陸 台灣首發裝櫃
通保法 中部檢調警建請補救
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假綁架真詐財 警識破未失金
共軍軍頭老家 抄出純金毛澤東
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年節胃食道逆流多 醫籲少甜食
中市合宜住宅 年底可望預售
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港特首：陸客自由行暫不擴大
催生年貨買氣 3量販買千送百
區間盤整 新台幣午升6.4分
電費折扣改獎勵 台電：沒停辦
春節交通壅塞 返鄉走春掌撇步
擴大貿易 港擬增加駐外據點
美前防長：美曾勸退南韓打北韓
法記者沒逼問小三 英媒超失望
丁育群接營建署長 22日交接
10陸片抽出 服貿可增5部
美中學槍擊 12歲槍手動機不明
美商鬆綁建議 4月前優先處理
備戰諾羅 學測擬增備用試場
藍市黨部：14位里長改披藍袍
吳釗燮訪華府 說明民進黨政策
限縮調通聯 衝擊165反詐騙
馬曉光首次發言 嚴肅中帶笑意
松山機場太吵 學校要裝氣密窗
陸版反艦戰斧 射程650公里
地鐵忍者？ 日男在義行竊落網
高孔廉將離職 馬曉光：我不捨
毒販開車衝撞 警駕車阻擋逮捕
中興米商聯米恐被註銷 訴願中
若媒體誹謗 柯建銘：一一提告
朱立倫：法律保障合法投資買賣
大立光衝漲停 紅包行情加溫
疑預拌廠水泥爆 自小客遭殃
網路售交趾陶 碩士生企劃奪獎
西義進口橄欖油 染銅葉綠素
泰國動盪 星媒籲衝突各方讓步
發傳單賣火車票 花蓮警逮黃牛
投顧對華碩後市 按讚
挺過亂流 戴資穎馬國羽賽晉級
助地方產業發展 經部平均補助
陸：春節後盼速辦兩會十次商談
通保法若覆議 朝野有意見
台灣浩鼎獲選最佳投資獎
澳網女雙 詹詠然首輪淘汰
竹縣首輛雲梯車退役 縣長授階
台股收盤漲54.41點
美國成年人接種流感疫苗比率低
江揆：各部會加強法規國際調和
港特首施政 扶貧及住房成焦點
澳網女雙落敗 詹詠然無緣晉級
體恤勞工 華州長帶頭喊加薪
聯米疑檢驗標準 訴願捍權益
台股開高走高 漲54點
女嬰產下缺手腳 診所協調賠償
龍應台：訪陸要有適當身分
長虹李文造：房市不易泡沫化
梁振英：維護自由人權核心價值
1月台指期漲63點
砸錢併購 谷歌比下5大對手
馬國羽賽 李勝木蔡佳欣晉級
竹縣推廣柑桔 企業認購足感心
1月電子金融齊漲
疑賣過期心臟支架 約談進口商
世界先進估今年業績續成長
電鍍廠疑設暗管 偷排含鎳廢水
監委調查報告 黃世銘違失重大
低價當道 陸挑戰韓手機面板
世銀：估陸經濟成長7.7%
胡志強鬆口 考慮參選連任
TDR退佣案 鍾小平告連勝文
恐涉誣告 連勝文擬告鍾小平
印度迷路 丹麥女遊客遭輪暴
竹市檢驗年節食品 把關食安
食安修法 可口可樂險退出台灣
澳網女雙首輪 詹詠然吞敗
雲南昆明車禍 全車12人死亡
打貪 廣東移動前董座遭查辦
高價股攻頂 台股封關前氣勢旺
監委報告：曾勇夫辭職是憾事
三大法人買超台股93億元
檢警：限監聽 恐人死了才能辦
泰副總理：大選日期不變
總統：宋餘俠將任國發會副主委
日進口鮮草莓 農藥檢驗又超標
姜知英不續約 KARA前途茫
男子迷失山區 警尋獲助回家
傳黨發函勿廢特偵組 法部澄清
動物園熊熊研習營 16日報名
圓仔龍應台著作 陸生返鄉伴手
新版夜市手冊 貼心標註廁所
台夜市主題餐廳 CNN：無人能及
刑事局：通保法修法 衝擊治安
駐日美軍核動力航艦將換防
將走入歷史 總統肯定研考會
南韓批准今年首批援助北韓物資
人事總處：軍公教年終1.5月
結球萵苣銷陸 打開農產通路
新世紀資通違反資安設備遭罰款
大型活動 應參照環境友善指引
新北市長選舉 綠通過提游錫(方方土)
SBL明星賽 票選結果出爐
司法關說 監委籲訂刑責
免簽待遇少 陸怪他國有色眼鏡
通保法修法 檢警調指偵查受限
網路學種大麻 2男試種遭逮捕
SBL明星賽 台啤成大贏家
高市抽驗年貨 違規品金針居多
港記協：新聞自由受威脅
友達推6吋高解析智慧手機面板
參選連任 胡志強慎重考慮
新台幣收貶7.7分
北市投藍效應增 14里長入黨
為新片 李安親身上陣練拳擊
港記協籲明報 捍衛編採獨立
黃秋生打滾 陳芷菁：放過我
行動上網速度 今年接續量測
結核病風險預測 找出高風險群
IDF性能升 萬劍16日曝光
外洩反恐資訊 東京都政府須賠
eTag 高公局要遠通改善
SBL明星賽 田壘成人氣王
卡車改裝 送藝術到偏鄉孩童家
向台電商招手 昆山籲台開放
陳偉殷赴美 盼新球季投好成績
通保法修法 警界大反彈
蔡正元指葉匡時接受神腦生日宴
葉匡時否認豪華宴 純朋友聚會
計程改國營 高公局：要照契約
嘉市70年老店 風華再起
寒假無處去 查青少年育樂平台
浙江再報1例H7N9
吳斐娜：台灣應致力金融自由化
水泥車壓力閥斷裂 灰撒釀車禍
外帶年菜僅4千元 限量搶便宜
馬：用心的首長會重視研考部門
泰副總理：2月2日如期選國會
大S懷孕 汪小菲開心得子
連任甫半年 敦化國小校長閃辭
常吃垃圾食物 常運動也不會瘦
偷祭品辯神明聖筊答應 判拘役
屏東年節食品檢驗 6件不合格
電鍍廠偷排廢水 2家查獲暗管
追星愛黃色小鴨 印尼記者夠台
水泥斜坡訓練 雪橇賽為國爭光
居家防火秘笈 嘉縣發表電子書
德去年GDP 成長0.4%
迪化街創新年菜 烏魚子配蘋果
涉包庇色情 雄檢傳訊2警
美學者：東海和平倡議化解衝突
eTag疑有誤 民眾陳情議員
華為否認設備遭美國安局入侵
總裁宴請葉匡時 神腦不評論
屏東福安宮 除夕拜頭香
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
雲林農博公園 環教場域基地
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
耶誕新年長假 斐車禍喪生逾千
遠傳門市遭砸 警方：竊案
陳偉殷赴美 健康復原沒問題
高公局：4大指標稽核遠通
烈焰新書發表 作者現身分享
修食管法 消基會要立委表態
周星馳籲重視電影產品開發
迎馬年 金廈初一晚施放煙火
好運奔騰購年貨 春節送黃金馬
陸學者：沒有法治 反腐難樂觀
平民怨 遠通電收總座暫停支薪
彭麗媛 入選全球最佳服裝榜
伊拉克爆炸連連 至少52死
Q4經濟成長概估 28日公布
台灣好米 玉里米國際賽獲獎
七合一選舉 蘇：馬政府期中考
智慧聯網IoE 無處不感測
阿里山食材 研發創意風味餐
曼谷旅警升不升 外交部謹慎
大車停小車格被吊 議員盼改善
金鏟助好孕 胡志強想為女求鏟
綠議員怨提名不公 盼中央翻案
江碩平：為葉匡時慶生非豪華宴
宏?商用顯示器獲國際環保獎章
日租套房罰不怕 斷水斷電
檳榔攤染色 警破菜籃族賣淫
聯合國：中非人權嚴重受侵犯
證交所研擬雙幣指數股票型基金
北市去年設籍人口 20年新高
多雲到晴 16日白天稍回溫
通保法修正 檢警：大案很難辦
未全面提供題庫 老師道歉
離別難 安寧徵文談再見
幻想報仇殺傷弟 精神病患判刑
觀光局：台友善環境讓世界看到
蘋果中移動合作廣泛 不限手機
陸4G商機大 台廠有機會搶攻
泰總理喊話 以大選結束危機
天氣好 看圓仔人數破萬
系統當 張善政：遠通設計問題
CNN評台10強 美食棒球均入列
eTag 藍常委促交部嚴督考
陸南海新規上路 菲忙洽購軍艦
葉匡時夜宴案 中華電：不評論
彰市發近億敬老金 警戒護
俄搜尋引擎Yandex納臉書資料
美元走強 新台幣收貶7.7分
微笑單車增3站 22日暫休工
蘋果手機與中國移動宣布合作
成大廣場不命名 學生反應不一
猶太墾民西岸焚清真寺 以國調查
罵警走狗 竹科名媛王瑄判拘役
28日起 中市計程車加成計費
高公局：4大指標嚴格稽核遠通
交通部支持花蓮發展交通觀光
降等包裝米 可望有感降價
清查GMP食品結果 即將出爐
菲長灘島 台列第3大客源
反映成本 電影票喊漲10元
蜂狂紀錄片 揭露食安問題
捐款助建圖書館 圓亡夫遺願
李進誠股市禿鷹案 最高院發回
鋼鐵人逛大街 吉林看得到
彎道失控撞車 神學院生2死
再見尾牙 華寶今年出貨拚倍增
援糧被搶 UN責南蘇丹交戰雙方
中市年貨大街 祭5兩黃金大獎
拍片資金 大馬首相繼子沉默
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通保法修正 金門檢警憂礙辦案
韓星娜娜：2014要拼第一美
通保法修法 行政院不提覆議
嘉縣轎車墜邊坡 3人受傷
警查緝改造槍 犯嫌攀樓欲逃逸
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破車窗開槍緝毒逮人 一警掛彩
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3年1次蕭壟香 2月熱鬧登場
幼兒流感疫苗 北市僅剩千餘劑
人力公司設幫派堂口 主嫌落網
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政院：遠通設計問題無關駭客
電梯爆衝傷人 維修員判無罪
首座污泥乾燥機 年省4千萬
萊爾富7-11 金門PK
3公斤包裝米 降10到30元
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民眾闖鐵道 遭火車撞飛身亡
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乘機猥褻醉女 義大前捕手遭訴
義大好聲音 犀牛隊與球迷同樂
共新任中紀委副書記 曾管涉台
人民幣存款1826億 創新高
名小提琴家赴各地 為街童演奏
王文淵：今年石化業景氣嚴峻
視障ATM 今年目標達165台
美智庫：台經濟自由全球第17
佛山東莞各新增1例H7N9
台塑：陸調經濟 台石化業持平
職棒回春 桃猿隊加強法治教育
葉匡時：政務官不用怕接觸商界
藍高市黨部 促黨速召楊秋興
歐盟達協議 收緊金融市場規則
台南查電鍍廠 十家違規
金門慶祝消防節 表揚績優人員
南濱夜市火警 2少惡作劇
超額比序 監委調查公平性
復航：曼谷航線維持正常
心臟支架疑過期 遭查扣數百支
台北捷運馬年車票 限量開賣
國發會揭牌 歷任主委回娘家
通保法爭議 羅瑩雪：再修法
政院協調 降等包裝米將降價
退輔會：絕無要脅榮民凍結福利
王金平：朝野決定是否臨時會
中壢機械公司火警 火勢猛烈
性侵累犯預防機制 監委促檢討
新北教育實踐年 6成在地就學
民進黨提名人 需簽反賄選切結
前外交官：美不可能限軍售額度
無照開車釀死糾紛 少年父澄清
中銀人民幣在台結算逾1.5兆
女嬰產下缺手腳 新北啟動調處
泰大選日期不變 政治僵局拖延
大英博物館週年 谷歌首頁歡慶
亞泰今年獲利 挑戰2成增長
行動上網測速 遠傳蟬聯第一
GNC保健品含未經核准防腐劑
券幣數位博物館英文版16日上線
照護難 亞裔老人自殺多
超高解析面板 群創領先陸廠追
非援為資源 陸外交部斥日可笑
可口可樂：不輕易退出台灣市場
違反勞基法 高雄二業者累犯
林秀濤：配合特偵組的希望應答
美銀Q4獲利 飆升3倍多
涉包庇色情業 雄檢聲押1員警
葉匡時：行事坦蕩 不恥抹黑
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葉匡時：徐旭東應向社會道歉
紐時：歐巴馬改革偵監步步為營
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負氣論蕹菜 反讓納吉紅遍英國
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空軍：雷虎操演非為3立委
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邁入收成期 F*太景拚轉盈
央行：金融法規多已鬆綁
義前黑幫老大 獄中教授監獄法
宴請葉匡時 林保雍：受邀前往
誤認沒監聽 毒販交易遭逮
廢水案 4電鍍廠私設暗管
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兩岸十會 陸委會：續溝通國會
陸軍司令交接 嚴明肯定李翔宙
人道援敘 UN募得13億美元
廣場風波 鄭南榕基金會提民主
駁賺百億 遠通：已虧逾38億
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林毅夫案 陸委會：依法處理
北市提名問題未決 綠不急
法總統緋聞 成熱門電玩遊戲
逆光飛翔在日放映 獲滿堂喝采
駱家輝3月1日返美
歐蘭德轉向 歐盟讚左派轟
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史諾登允出任新聞自由基金理事
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超音波非萬能 醫籲檢討產檢制
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GM推陳出新 看好今年獲利
葉匡時：要做人民愛將
神腦中華電 通路衝突已久
倫敦金融城市長訪台 積極招商
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春運在即 陸做好準備
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撞船案 日艦與海釣船都有撞痕
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震災毀家園 海地難民湧入巴西
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新豐工廠火警 無人傷亡
港媒：香港特首扶貧獲北京支持
中山高車禍2死5傷 死者待查
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四川女富豪涉挪公款 檢方逮捕
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夜宴案 中華電董座將說明
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圓仔沒睡醒 磨蹭不想上班
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萬劍彈系統 首度曝光
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公務車耗鉅額公帑 陸國企挨批
苗栗文創好年味 進駐台北世貿
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悼英勇司機員 火車將齊鳴笛
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中華民國願援助薩國火山災民
桃縣消防節 林智勝好感恩
逃不開歸不得 南蘇丹難民悲歌
實價登錄不實 代書最重可除名
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學測17日開放查看考場
林書豪得分開張 火箭半場落後
DRAM後市看法分歧
採買年貨拚場 貿協祭早鳥福袋
經濟成長逾3% 日恐增銷售稅
新北：淡江大橋最快明年動工
顧立雄競選場 蘇建和現身挺
統一證財務指標業界居冠
購俄首艘潛艦 越接收使用
永齡攜台大組生醫工產學大聯盟
書籍裝幀奧妙 台灣圖書館展出
朱立倫：只要市民支持全力以赴
權值股領軍 指數波段新高
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林書豪帶頭追 火箭3節稍落後
埃及新憲公投第2日 投票率更低
謝淑薇彭帥 澳網女雙闖頭關
翻案成功 蔡崇輝冒險犯難撫卹
神腦案 李炎松：我沒被逼退
公路總局：起火大客車紀錄正常
澳網女雙 謝淑薇晉級
成大：教授僅說自殺不智
中央氣象局 氣象報告
反貪腐 中共明令不提拔裸官
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
IDF提升 總統：似F-16
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
多層次傳銷專法 刑責提高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
文化部搬遷 22日新莊辦公
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
極度高溫 澳網賽事暫停
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
柯文哲笑稱男性參政要保障
春運啟動 陸農民工返家解鄉愁
中國大媽登不逼婚廣告勸兒回家
不滿廣場命名 成大校友拆招牌
英看台金融 外交部澄清非批評
朱立倫：3D列印 重要里程碑
工人高處墜落 無生命徵象
庫克罕見受訪 中移動開賣造勢
去年薩爾瓦多僑匯近40億美元
陸銀破產條例快了 存款忙搬家
土地收入暴增 北京市誓言打房
租屋糾紛 恐嚇房東判拘役50天
收費員 遠通承諾半年內轉置完
高雄辦馬拉松 環團籲給好空氣
全球能源需求 2035年前估增41%
澳網女單 莎娃驚險晉級
郝龍斌出訪姊妹市 動物交流夯
年節魚類多數漲 白鯧漲6成
哈登強勢取分 火箭逆轉勝鵜鶘
柯文哲：決戰北台灣 打贏甲午
SBC更名國泰世華銀子行
神腦案 葉匡時去年曾協調
進廚房不怕熱 朱：接受檢驗
福袋求職牆 助新移民好過年
遇身障者 竹市籲民眾多包容
法鼓山觀音特展 佑幸福過好年
宴請案風波 葉匡時表歉意
金門人事主管交接 人事長期許
澳網 錦織圭直落3晉第3輪
呂秀蓮籲黨提名勿因人設事
永齡攜台大 爭取諾貝爾級學者
葉匡時報告江揆 反省交友應酬
配戴放大片 不宜超過6小時
郭台銘：爭取5位諾貝爾級人才
大埔案 李鴻源：農曆年前決定
康寧收購完成三星康寧精密材料
嬌聯進駐大埔 劉政鴻懼再開發
謝淑薇澳網開胡 挺進女雙次輪
葉匡時指蔡正元說法不實胡扯
大陸今年經濟成長 估7.6%
普安堂聲請假處分 遭駁回
葉玫遣返日期 台英默契低調
海砂屋都更 延壽M區開工
空軍：萬劍彈優於陸防空飛彈
遠通出包 江揆促懲處高公局
中山高死傷車禍 疑為閃磁磚
年節魚首推午仔魚與石斑
外資看好 美律熱情
台波混血正妹 代言移民署活動
新北：捷運三環三線 一線不少
寒冬進補私酒冒出 竹東警查獲
單獨二孩 北京3月起實施
台北燈節主燈亮相 圓仔助陣
甄嬛變潘金蓮 孫儷變身引熱議
冒險犯難 蔡崇輝撫卹多2百萬
巴拿馬去年通膨3.7%
行政院通過李泰祥褒揚令申請
李遠哲獲巴西科學貢獻勳章
蘇貞昌批 成大：尊重投票結果
狹幅盤整 台幣午升1.44角
藥廠違法製售中藥粉 1人交保
新北防災 名模代言學CPR
廟宇推E化 上網可點光明燈
誆賣賈永婕夫土地 男判刑2年
購物選擇多 吉隆坡獲最佳旅遊
台北市私托補助3千 7月上路
北市實價登錄 高價交易量下滑
因應地政士法 內政部研擬配套
哈登關鍵得分 火箭客場3連勝
消基會：eTag再錯 應打破獨占
家屬撤上訴後 銓敘部重核撫卹
黃世銘再出招 聲請傳胡佛鑑定
郭台銘：爭健康工程人才無上限
海砂屋住不安 行情卻不差
江揆：不宜減少健保收費項目
火車駕駛員聯誼會：遲來正義
傳銷保護機構 拚年內成立
主辦漁船案 菲調查局副座扶正
普安堂欲列暫定古蹟 法院駁回
秘書長人選 林中森未正面答覆
訂婚車禍無大礙 新娘喜極而泣
張善政：遠通APP設計有問題
涉毒作弊性侵貪腐 美軍醜聞多
奇葩年終獎金 兩捆芹菜奪魁
江揆肯定納稅e化服務
台股收盤漲9.56點
與救護車擦撞 娃娃車司機骨折
全民英檢中高級 新增一日考
內灣支線橋下空間 便民生活
大社區實價登錄 信義大安價高
沈福仁自請離隊 犀牛球團祝福
台股震盪 漲9點
需求疲 1月大尺寸面板出貨降
美副國務卿下週訪陸日韓
傳歐銀擬提高銀行壓測資本要求
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梁英斌賀觀光局首爾辦事處喬遷
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性侵弱智女後結婚 男判緩刑
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春節近 多名兩岸詐嫌菲落網
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國道連兩驚魂 火燒車有驚無險
永齡攜台大爭才 共創健康生活
與救護車擦撞 娃娃車3人受傷
大型社區流通率 基河二期最夯
馬總統福袋 除夕起發放
印尼海關索賄 旅客通關被刁難
銀聯卡 監委籲兩岸合作防洗錢
天氣好 看圓仔人數午後破萬
LV邀 袁廣鳴作品在日獲青睞
再遭爆 葉匡時下午5時說明
週末再加碼 登船免費賞小鴨
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總統馬年福袋 盼百業振興
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SBL明星金隊 行天宮求勝利
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涉偽裝咖啡包販毒 男遭羈押
三大法人買超台股52億元
江揆勉閣員言行交友要謹慎
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地政士修法 北市：應嚴訂罰責
張忠謀估晶圓代工業成長1成
印尼北蘇威西水災 至少13死
宜縣府一級主管調整 宣誓就職
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中鋼3月內銷盤價 漲1.2%
警破人蛇集團 救13女出火坑
民雄鄉長選舉 民進黨推何嘉恆
中市環保局採購弊案 5人遭訴
貨車鋼瓶冒煙 原是高壓氧外洩
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警大新校長 刁建生接任
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澳網女雙 謝淑薇彭帥止步次輪
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北韓釋善意 南韓質疑言行不一
蘇貞昌：市政延續 執政更努力
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李詩欽：今年雲端整案輸出元年
開放帶骨牛肉 加國辦事處歡迎
獲利了結 裕日車跌破400元
王金平：加國帶骨牛輸台助經貿
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農民籲農委會撤璞玉案 護良田
量縮盤整 台幣午升1.79角
前3節打完 火箭雷霆平手
中華電英業達 合推雲端機櫃
曾藏菲叢林30年 小野田病逝
李娜險勝 晉級澳網女單16強
維穩 人行實施涉恐資產凍結法
李詩欽：今年積極改善毛利率
太子爺炮城現身 鹽水蜂炮近了
遭指民調差 民進黨：謙卑努力
eTag爭議 台聯籲國辦國營
印尼排華紀錄片 入圍奧斯卡
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台鐵悼念蔡崇輝 全台串連鳴笛
法總統情愛糾葛 美國宴傷腦筋
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成大廣場爭議 學生要校長道歉
下半場19分 火箭不敵雷霆
台牛不用瘦肉精 無懼進口牛
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大陸春運首日 數十起車禍
酒駕被攔 酒測前欲灌酒遭阻
示威拖累經濟 泰央行料再降息
台股收盤跌16.11點
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過半立委願加開臨時會修食管法
金融不捧場 台股量縮收小黑
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出獄仍不悔改 男改槍販毒羈押
藍徵召楊秋興 下週可望定案
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馮寄台常務理事 中信兄弟確定
利空不斷 滬股險守2000點
第3代愛之船 太陽能功率提升
看大稻埕遊船 藍色公路推優惠
屏東愛心雞湯 發送獨居老人
宜蘭大木馬 命名搖搖洛克馬
重慶處分官員 平均1天6人
3校調漲學雜費 全遭否決
爭選嘉市長 涂醒哲推公投市
嘉義祥和校慶 外國友校祝賀
中職人事異動 陳俊池任秘書長
辣妹吸毒路倒 與警拉扯還自拍
新一代運彩 走地帶動買氣
妙齡女拉K 一天如廁40多次
外埔1社區疑下陷 中市府會勘
屏東民族夜市 用餐時間限徒步
亞洲首富 呂志和擠下李嘉誠
台鐵春節加班次 東西線有餘票
友達昆山8.5代線 改6代線
美青阿姨說故事 學童反應熱烈
大馬大寶森節 逾5萬人歡慶
蔡正元：歡迎葉匡時提告
內向翁啟惠 打響醣分子名號
帶骨加拿大牛肉開放 擴大品項
謝消防救援 老翁送滷豬腳慰勞
公投案行政訴訟 黃昆輝遭駁
消防員出入不當場所 記過懲處
苗（火旁）龍文化館 展多樣龍
矽品捐贈中市勞動巡迴服務車
兒童性剝削嚴重 菲誓全力掃盪
澳洲入侵領海 印尼將加強巡邏
蘇：先贏七合一 不要想選總統
民調差 國民黨民進黨都說檢討
嘉市春節勞軍 黃敏惠登救護機
涉侵占 卓伯仲遭判9年徒刑
越企業5百大 黃志鵬出席頒獎
行車糾紛 男遭刺肺臟外露命危
低碳運動旅遊 自行車賽打頭陣
中職新季轉播權 最快年前敲定
南非人葉門遭綁 妻獲釋夫待救
印度教大寶森節 鐵鉤穿身贖罪
聚鼎今年布局五大市場
國泰金：景氣展望樂觀指數轉正
退輔會：刪榮光補助因財政困難
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維多麗亞酒店西洋情人節活動
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葉玫抵台 歸案台中地檢署
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葉玫遭中檢聲押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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葉玫案大事記
基隆台北港分工 打造人潮錢潮
示範區點火 台中港拚出頭
示範區LME加持 高港再發光
消毒水廠進屏生園區 業績增倍
自經區納金融 5年吸金三千億
外商支持自經區 促貿易協定
強化法規鬆綁 每月跨部會議
潛逃海外 葉玫遭遣返台灣
火箭對公鹿 林書豪首節得7分
女軍官葉玫遣返 將送中檢偵辦
商旅自創精品飯店 年前試營運
葉玫案 軍中退場機制引矚目
葉玫軍職逃亡 面臨5年刑責
台鐵春節疏運 東西線餘萬張
籌措電影資金 莎姆雷特再加演
黃金週線連四紅 操作仍須保守
人民幣漲不休 陸製造業受衝擊
火箭對公鹿 林書豪半場7分
性侵坐檯女子未遂 男判6年
國企招考 初試合格月底公告
圓仔：週末可以休假嗎
林全訪中 蔡辦：財經議題交流
明報總編被換 加東版不登惹議
迎新年 基市邀名家揮毫贈春聯
盤整 新台幣週貶0.02%
慈濟宮保生金 百萬現鈔塔亮相
法鼓山觀音展 31日免費參觀
國3休旅車撞護欄 4人送醫
開臨時會審食管法 藍提條件說
宜蘭礁溪年貨大街 20日登場
登央視春晚 李敏鎬庾澄慶合唱
新北推捷運 今年拚淡海線動工
eTag扣款 葉匡時親自測試
春節討吉利 三星柑桔上市
中央氣象局 氣象報告
美演員工會獎 男女配角獎出爐
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
林書豪妙傳 魔獸空中接力灌籃
中央氣象局 明天白天天氣預報
矽統成功打進HP優派供應鏈
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
習近平掀包子熱 狗不理也降價
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
雷軍抱怨：山寨機讓小米很痛苦
湯唯遭詐騙簡訊 內容曝光
休會不得閒立院22日考察花蓮
煩人十大新聞 混油大埔洪仲丘
世貿一館年參觀人次上看630萬
蘇貞昌訪歐交流 溝通對中政策
下屆考監委提名 20日首開會
廖聰哲：全心投入創業成功關鍵
學測英文生活化 黃色小鴨入題
火箭擊敗公鹿 林書豪得7分
菱生Q1業績 看農曆年後拉貨
嚴管戶籍 陸擬建人像比對系統
燈管閃爍及播雜音 英文延收卷
中職授權遊戲 安卓版先上線
早起圓仔 上班前動一動
工總貨貿座談 台北場20日登場
染H7N9大陸老翁 解除隔離
學測英文偏難 作文考低頭族
拚三環三線 朱擬向郝借將
曼谷反政府示威傳槍響 1重傷
陸民刻到此一遊 在山西得拘留
學測英作文 考沉迷3C後遺症
小黃春節漲 夜間加成上車為準
省三公 滬人大代表搭公車開會
連3降 汽油降1角柴油2角
聚鼎今年布局電動車潛在商機
換電動機車 台北市補助1萬3
點燈喻添丁 竹縣揮毫迎新春
學測流感考生增 備用試場應試
林書豪首節活躍 第4節坐板凳
LINE卡車現身 粉絲拍照
美核部隊醜聞多 凸顯深層問題
登山客滑落山谷 直升機救援
公車大漲價 廣西民眾連日抗議
過年前大掃除 從水塔做起
大埔案 內政部多方案評估中
入獄酒駕犯攀升 8成是慣犯
暴風襲新疆 雪盲釀交通中斷
秘魯對陸進口成衣徵反傾銷稅
彰縣春安 騎警隊宣導愛心警政
澳網女單 小威爆冷出局
搶報才藝班 北京家長擠爆門
徐冰回顧展 北美館25日展出
春節連假 大型車禁入公路花園
印尼豪雨成災 25人喪生
殲15到去年底 已產20架
澳網女單 小威遭淘汰
發福裘海正 信主後接受自己
偏多 台股留意獲利了結賣壓
投顧：修正後 東協股價趨合理
將離台 吳憶樺：不捨且難過
性侵前女友逼復合 男判刑定讞
苗栗有機產業館 馬家庄開幕
學測英文 補教估五標不變
犯保協會圍爐 被害家屬揪感心
希望城堡點燈 育幼所院童築夢
澳網女雙 詹皓晴第3輪止步
重機飆速 過彎滑倒起火燃燒
日本訂房限時優惠 20日開跑
桃園縣春安校閱 搶先開跑
新北家庭代工廠起火 撲滅無傷
澳網女雙16強賽 詹皓晴落敗
越台商尾牙聯歡 熱鬧溫馨
台詩人愚溪道一 獲南印文學獎
網路交友 竹市府籲家長多注意
葉玫遭遣返抵台
學測成績單 2月13日寄發
葉玫遭遣返 委任律師發表聲明
學測英文翻譯 單字恐難倒學生
高雄單車地圖 APP一指通
日拜靖國神社 總統：傷口灑鹽
試場看板倒 考生家長受傷送醫
葉玫遣返 外交部感謝英方協助
無煙爆竹CD 北市免費送
在台外僑 可申請家戶安全維護
紡織研究所特賣 成衣業者求救
葉玫抵台 歸案台中地檢署
韓國濟州泰迪熊 松山文創展出
女雙3輪落敗 詹皓晴止步澳網
學測自然偏易 棉酚入題
葉玫遣返 國防部盼改過自新
反禁摩令 3千機車台中遊行
退休教師成立巡守隊 守護治安
低頭族後遺症 試考生寫省思
學測落幕 啟用11間備用試場
呂秀蓮：綠對中溝通應透明
李娜速戰速決 闖進澳網女單8強
郝龍斌與巴國總統卡提斯相見歡
走後門獲假釋陸企業家 疑外逃
台星合唱交流音樂會 演出成功
涉行車糾紛打人 警鎖定偵辦
葉玫遣返 上銬押往台中地檢
消防節捐血 免費享用牛肉麵
時事入學測題 圓仔險勝小鴨
曼谷反政府示威傳爆炸 4輕傷
曼谷示威再傳爆炸攻擊至少4傷
CISAC亞太區總部北京成立
迎戰七合一 藍啟動第三波提名
澳網女單 李娜輕鬆晉8強
玻璃娃娃掌舵 彩券行搞創意
葉玫到案 台中檢調偵訊
不以新加坡人為榮 影片掀舌戰
馬年到 海生館海馬當道
陸旅團批簽證慢 金門澄清
台新銀基金 捐1500斤白米
亞洲投資氣候 菲進幅高居第2
聰明投保旅平險 春節安心旅遊
學測落幕 苗栗共5起違規
學測自然生活化 食安颱風入題
屏東2民眾騎單車摔落山谷
學測落幕 嘉義9人補發准考證
19隻保育動物斷魂 盜獵遭逮
天氣晴朗 建國花市湧人潮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鳥人謝佳翰 室內撐竿破全國
律師：葉玫案是悲劇
轎車撞護欄 兩人無生命跡象
158公分空姐 飛行日記出書
日執政黨開大會 決議推動修憲
偷牛樟木殘材 男判7月定讞
曼谷抗議營地爆炸 7重傷
消費稅是否再升 日相今年決定
陳舊家庭照投影紗網 展現流逝
千歲廟旁設眼線 象棋賭場破獲
又見石虎中陷阱 右腳被夾傷
台塑化：汽柴油明天降價
歐議會否決基改玉米 義支持
散播慈悲 嘉市圓福寺感恩義工
H7N9父女檔 人傳人未定
馬到成功 旅愛僑界同樂迎新春
交通利多加持 五股房市升溫
學測自然科 補教：難度中等
張德培加持 錦織圭強碰納達爾
慈濟圍爐 臥病婦站出分享堅毅
金甘蔗影展 林邊鄉開鏡
新莊國民運動中心 運動有好康
童子賢：和碩邁入萬馬奔騰年
寒流南下 早晚氣溫低
南韓出現高致病性禽流感
搶市 遠傳大寬頻新春推好康
台灣面板登陸計畫 趕不上變化
獨居婦人堆雜物 慈濟動員打掃
國立名校門檻 補教估67級分
潛逃5百多天 葉玫想吃陽春麵
道路啟用典禮擾學測 家長抱怨
台灣燈會導覽志工 大學生擔綱
外銀人民幣定存 高利息吸客
圓仔開工第14天 人數創新高
擴人脈 美企業家女女快速約會
寒流20日報到 嘉縣籲防寒害
年貨大展 五星級飯店祭好康
老藝師住家遭竊 古董被搬光
名家教揮毫 外籍生寫春聯
腰酸背痛 嘉基開設放鬆課程
詹皓晴澳網打包 感謝球迷
線上遊戲遇騙 學生財損近萬元
創意天馬行空 生肖陶藝賽頒獎
成大中正堂 標示牌遭破壞
女研究生步行環歐 連署反核
韓亞航舊金山失事 乘客告波音
獲選宗教百景 藍田書院贈春聯
上海自貿區 韓正：革政府的命
葉玫遣返回台 母盼返家過年
柯文哲：視參選一役為甲午戰爭
派林全登陸 蔡英文展現企圖心
電鍋10分鐘 年菜輕鬆端上桌
十二年國教 呂秀蓮：該改就改
曼谷示威人數減少 再傳彈襲
烏克蘭限抗議 十萬民眾上街頭
鄭志龍被請出場 台灣大勝璞園
轎車高速撞橋墩 祖孫雙亡
中市學童勒贖案 警逮2嫌
讚宋挨批 柯文哲：合作需智慧
外海船員不適 空軍救護隊馳援
十二年國教 副總統盼家長支持
創首例 紐約市長夫人要辦公室
兩岸洽簽Swap 年後再談
智慧機霸主三星 高階下滑
葉玫遣返 沈呂巡感謝英協助
和碩：今年獲利將延續去年力道
德小農抗議農政 義團體聲援
日名護市長連任 不利安倍內閣
婦護女涉打人丟工作 高市調查
老爺女子高球賽 姚宣榆亞軍
林全：參訪了解陸經濟戰略發展
印高官妻亡 小三自稱被害人
大陸貨品進口救濟 與國際一致
葉玫潛逃 母：不適軍旅走岔
中市擄童案 土地仲介落空犯案
陳世念三分打 台灣大氣走璞園
消防節 馬總統向鳳凰英雄致敬
排拒遣返 葉玫數次爭取留英
勝鴻富號火燒船 4人獲救
達佛斯論壇 敘利亞伊朗成焦點
遣返葉玫費用 英方全買單
丹麥外交大改革 在緬菲設使館
地政士法是否覆議 內政部評估
陸中央一號文件 續聚焦三農
潛逃女軍官葉玫 遣返遭羈押
王室併機構 查爾斯似邁向王位
林全訪大陸 蔡英文分身探路？
中國網站刪除「建第二艘航母」報導
巴拉圭總統接見郝龍斌
實價登錄不實 地政士背黑鍋
寒流又要來 全台凍到23日
吳憶樺跪別叔叔 淚灑機場
投顧: 2014波動風險升高、股債多元配置方為上策
宜蘭春節醫療不停歇 民眾就醫沒煩惱
台彩刮刮樂增加「瘋狂骰子樂」
去年慘虧 宏碁開盤走低
潛逃英國女軍官 有逃亡之虞「羈押」
德國經濟加速 企業和消費投資信心增
江揆肯定行動服務照護新住民
1月國泰金控國民經濟信心調查 全面回溫
合庫金控購買合庫巴黎投信49%股權
GROUPON台灣酷朋2013年度熱銷排行
年前搭小黃 拿發財金
巡防署及搜救中心 搶救落海漁民與商船
春節期間 臺北捷運視人潮加開列車
春假持Visa卡暢遊日本與香港 享購物優惠
券易所「ETF動畫徵選」今舉行頒獎典禮！
人類智庫公益贈書列車開進中山女高
交通部協助基隆賞鴨民眾便 捷安全的交通
新移民大筆揮毫喜迎慶春
中國春運助H7N9傳播 今年已53例
2014年ISU四大洲花式滑冰錦標賽
新竹市全國首創「高齡友善銀行認證」
善待陸生不只是人道更是戰略
前NBA球星羅德曼 進戒酒中心
紐西蘭20日發生6.3級地震
陸專家: 2014為樓市「退燒年」
[活動預告] URS27W城市影像實驗室 開幕特展系列講座
判別權證的流動性 慎選造市積極的權證
台水公司「水費帳單e起來 好康享不完」抽獎活動
花旗愛心巴士開往到嘉縣 對新移民宣導理財觀
嘉義新住民幸福家庭體驗營 濃濃農村風
吃喝玩樂通通有 入住金典優惠多
國際貨幣國家應負起促進全球穩定的責任----彭 淮 南
「省道即時交通資訊」APP 更新上線
蘭友總會號召 大學生返鄉助學弟選填逐夢
103年臺北捷運公司招募新進人員509名
CROSS打造 米奇與米妮情人對筆
統一證 申請 寶島債券掛牌
公布注意累計次數異常資訊
寒流到 21日北部高溫掉7度
可成科技傳火警 無人傷亡
再爆抗議風潮 烏克蘭警民衝突
烏克蘭示威爆衝突 警水槍鎮壓
橋樑門州長再傳裹脅民主黨市長
烏示威衝突 美促對談終結暴力
烏總統矢言組委員會解國家危機
亞泥：陸水泥業景氣樂觀穩定
打品牌 台輪胎廠參加東京車展
電視銷美 Vizio逆勢成長
春節到 計程車隊抽獎衝業績
投信：印尼基本面漸入佳境
基改參展米蘭世博 義議論紛紛
NFL美聯冠軍戰 野馬擊敗愛國者
寒流將到 未來3天低溫8度
南非恐爆勞資動亂 白金價飛漲
法律費用攀 德銀Q4意外虧損
不被喜歡 歐巴馬：因為黑皮膚
撐不下 任天堂恐退出硬體製造
俄伊斯蘭團體 揚言攻擊冬奧
岳豐網購豐收 獲利看俏
打房難 陸去年新屋銷售火熱
啟動考監提名 副總統主持會議
日困殺海豚法 卡洛琳批不人道
擴散條件差 西半部空氣較差
台股開盤下跌0.41點
封關前觀望 台股狹幅整理
江蘇兩會午餐吃包子 網友熱議
廣州春運 近萬人次警力維安
南韓駐利比亞貿易館長被綁架
治理霧霾 北京河北立下軍令狀
春節掃除迎新 巡倒清刷重整潔
料陷虧損 任天堂開盤暴跌18%
浴火求重生 東電擬投資謀成長
當錢不成 比特幣在芬蘭變商品
烏鎮壓示威 演成警民街頭激戰
韓片辯護人票房亮麗
去年慘虧 宏?走低
地政士法 內政部上午說明
伊朗將出席和談 敘反對派反彈
台股漲 新台幣盤初走升
學童勒贖案 將開破案記者會
陸2013年GDP 7.7%
過年控制飲食 hold住腰圍
遏制排汙 北京擬提高違法成本
曼寧猛騎野馬 衝進NFL超級盃
地政士法 地政士公會立院說明
國道春節免費放寬 恐成停車場
滬股盤中跌破2000點
iPhone在望 和碩勁揚
香港化學品貨輪漂韓日海域引憂
地政士法爭議 政院決定覆議
陸去年內需消費 成長1成3
民營銀行 陸擬在金改地區試點
陸一號文件 農地改革受注目
南投地震 規模3.5
大台中都計延宕 胡志強動怒
台南廠冒煙 可成：不影響營運
護大學兼職者權益 教團盼勞檢
避實價登錄門戶洞開 決提覆議
澳網女單 夏拉波娃無緣8強
揚智與華為 打入白俄羅斯市場
澳網女單4輪 夏拉波娃爆冷出局
需求增溫 金價攀抵6週高峰
陸去年Q4經濟成長7.7%
中經院1月PMI 月底公布
泰豐攻日本市場 參加改裝車展
全球智慧手機 韓廠將佔逾四成
台灣參與遊戲開發賽 軟體商挺
寒假出國 美陸港流感日韓腹瀉
卡莉怪妞拜年 5月抵台會粉絲
伊朗出席敘和會 美國態度保留
地政士法覆議 總統支持江宜樺
國聯冠軍戰勝出 海鷹晉超級盃
震盪翻紅 力守8600
進口加國帶骨牛 總統：符規定
政院提覆議 地政士公會籲慎重
生肖陶藝賽 嘉義28作品獲獎
港明報事件持續 作家開天窗
無畏打房 陸去年房市銷售飆揚
數字科技上櫃 大漲41%
韓候鳥花臉鴨也染H5N8病毒
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
倫敦房價去年漲最猛 1月減緩
實價登錄網 近3千萬人次造訪
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
詮欣首季淡季不淡
中共中央與省級紀委書記 調動
蒲亭邀請 習近平出席在俄冬奧
推台灣 吳建衡帶三太子67國
江宜樺：地政士法衝擊實價登錄
執行清樓專案 警意外逮通緝犯
陸GDP7.7% 14年新低
NFL丹佛野馬隊簡介
紅翼行動劇本優 華柏格減薪
高值化 台灣自行車出口單價增
驗鴨血摻雞血 衛生品質都過關
女傭被虐 港警派人赴印尼查證
扳倒49人 海鷹飛進超級盃
地政士法覆議 政院開臨時院會
加入TPP 馬總統盼加國協助
林全登陸 蔡英文陪同說明
又疑歧視身障者 高市要求改善
紐西蘭北島強震 紐元驚跌
陽曆年後 豐興鋼品價格盤降
流感高峰 幼兒公費疫苗催打
任天堂領跌 亞股走弱
台北市抽驗精油 1件含塑化劑
生活服務體驗創意競賽登場
中市學童勒贖案 2主嫌遭羈押
古蹟待用咖啡 傳遞濃濃人情味
華航獻愛 邀學童圓空服夢
工業生產失動能 陸經擴張減緩
酷日本象徵 卡莉怪妞紅遍世界
安重根紀念館在陸落成 日抗議
白醋加小蘇打 輕鬆除垢不傷手
太陽能電池今年出貨看增
經濟部：貨貿將設雙邊防衛機制
藍七合一 中市擬列第3波提名
GDP創14年新低 陸恐通縮
為調結構 大陸各地降成長目標
陸工業生產增速 連4個月下滑
遭霸凌6打1 男學生住院觀察
林永樂賀歲短片 列舉外交成果
研調估首季NB出貨季減 1成
越各地擬辦迎春活動
台北市查年菜業 十家輔導改善
烏克蘭大抗議 衝突激烈70警傷
督促遠通 交部下午宣布新做法
年底換新妝 4千萬再造金獅湖
地政士：實價申報應歸買賣雙方
幼兒流感疫苗缺 成人劑型應急
災防科技中心 估年中成立
江宜樺：擔心哄抬房價 提覆議
江揆：原地政士法規定合理有效
前女軍官葉玫遭押 將提抗告
盤整 台幣午升1.19角
合同廳舍活化 虎尾新亮點
櫃買：今年日均值挑戰240億
華航回饋鄉里 歲末敦親睦鄰
澳網男雙 布萊恩兄弟爆冷出局
核四設計變更案 台電考慮上訴
江宜樺：覆議案無關內閣改組
汽車電子產值逾2000億美元
垃圾風暴索賄 前平鎮市長判刑
大陸今年GDP 邁向十兆美元
洪秀柱笑朱立倫 願取而代之
尾牙活動 酒後指定代駕保安全
北市聯合婚禮 2月10日報名
台股收盤漲25.56點
印尼總統：險遭巫術暗殺
天冷 高山老農疑猝死
下半場逆轉 海鷹2度闖進超級盃
台股震盪走高 漲25點
勘驗林秀濤光碟 檢辯各執一詞
公車運量破億 中市送5兩黃金
陸去年新屋銷售旺 破1兆美元
難過年 6成偏鄉童罐頭當年菜
吳克烈權財兩得 補張成澤空缺
覆議案若過關 內政部研擬配套
2月台指期漲 18點
新法引民怨 烏克蘭爆大示威
2月電子金融期齊漲
天候不佳 北義災情頻傳
立院臨會處理覆議 也列食管法
共軍南海艦隊 南海戰備訓練
穩步攻堅 台股重回8600
房仲公會：登錄不應推給地政士
中市換LED 燈座老舊故障高
六福村猛獸籠車 近距離賞獅虎
江揆：提覆議案防患未然
響應助學竹筒 高雄警零錢傳愛
上海醫生染H7N9 病逝
正田樹回鍋中職 加入桃猿隊
大立光股價強 平歷史紀錄
四大洲滑冰賽 曹志禕展信心
故宮南院主體工程 6月前上梁
三大法人買超台股36億元
傳菲國拘禁陸外交官15小時
倫敦交響樂團 3月高雄登場
雪山369山莊火警 無傷亡
Hebe新竹採柑桔 粉絲按讚
潛逃前女軍官遭押 情緒平穩
NFL西雅圖海鷹隊簡介
高議會質疑五月天月曆發送過程
大馬巧克力博物館 東南亞首家
政院提覆議 房仲：贊成
雅加達惡水 逾3萬人撤離
美河市案 檢調搜索日勝生
第3次台日漁業會議將登場
動畫現回家路恐懼 泰生獲大獎
痛風傷心臟 果糖增風險
江宜樺任內提2次覆議案
大台中都計 胡志強要求速提
無尾熊寶寶探頭 和圓仔拚人氣
女警佯裝遊客計誘 竊賊現身
桃縣籲民眾 年前加強環境清掃
台日電商協議 正式生效
走省道免塞 竹監理所推App
阿里山香林國小校刊 自然教材
健康職場 金門推動自主認證
蔡：兩岸專業交流勿過度政治化
伊朗同意停產濃度20%濃縮鈾
高公局邀民間專家嚴格監督遠通
老翁電動車沒電 警助推5公里
登陸訪問 蔡英文：目前沒計畫
洩檢舉個資 勞保局不回應
國2新闢高速公路環評 爭議大
追查美河市案 檢調搜日勝生
五峰設指示牌 避免民眾迷路
外資上周買超271.48億元
向黑道宣戰 胡志強：有案必破
北市硬地遙控車場 車迷好尬車
12月外銷訂單年增7.4%
新台幣收貶3.5分
去年外銷訂單 創歷史新高
犀牛隊人事異動 李居明回一軍
書店加咖啡 合同廳舍飄香
王維中坐頭等艙 享大聯盟待遇
春節用藥不中斷 提前領藥
潛逃遭押 葉玫：做錯自己承擔
公股銀行整併 工會反對
自經區實驗大學 招生學費彈性
認識台灣黑熊 特生中心辦展
未過半立委挺原決議 覆議就過
感念達悟之父 創紀守常基金會
吸銀行財氣 財神水限量發行
港泛民促明報確保編採獨立
外資連9買 鴻海收波段高
大陸團體捐樂器 助偏鄉推音樂
eTag若未達標 月底開罰
遭檢調搜索 日勝生：盼速釐清
電鍍業者躲查緝 封暗管暫停工
憂實價登錄崩解 江揆決定覆議
金門排水溝疑污染 採樣追源頭
焦佑鈞籲業界宣傳ECFA
好樣人物 殘障高職生奮發不懈
活化歷史建築 再利用綻亮點
嘉市春安 音樂行動劇揭幕
日媒：陸製毒餃案 被告判無期
國際醫療生意經 社會公平疑慮
慢跑風效應 餐飲搶早午餐商機
郝：北北基合併 更有競爭力
關心台灣黑熊 動物園長教撇步
專偷高價龍柏 警逮2人
嘉市春節 垃圾停運4天
史上最快 北市都更45天通關
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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花蓮百年老樹染病 榕死救松
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
付不出收益 陸影子銀行危機大
南市府：鐵路地下化依法行政
民調：5成菲人認為經濟惡化
大聯盟春訓 王維中：有點幸運
澳網莫瑞擊退羅伯特 晉8強
遭警攔停 德里巿長搞無政府
滬指跌破2千點 盤中創新低
北市小年夜 加班收垃圾
米蘭世博 義各界將大展身手
白蝦成本飆漲 養殖業咬牙堅持
清境7民宿申請補照 處境有別
UN：伊朗停產濃度20%濃縮鈾
陸成長何去何從 專家看法分歧
屏東百貨拚福袋 試手氣拿金條
過年黏著手機 微軟推薦App
韓FTA 卓士昭：威脅台出口
冠軍蜜棗 陳菊：農民細心呵護
櫻花初綻 石碇小格頭賞櫻秘境
台對美歐陸東協接單去年創新高
國發會成立 管考將調整
林全訪陸 國台辦：民間交流
警：大麻為二級毒品 吸食違法
大鵬灣熱氣球嘉年華 春節登場
彭淮南：寬鬆貨幣干擾金融穩定
21日寒流影響 各地氣溫偏低
林祖嘉：對外經貿雙軌並行
台豐高球 曾雅妮拚新球季首冠
出口修正 去年成長1.4%
陸2014經濟 城鎮化為動力
黃俊英22日台北二殯公祭
美元轉強 台幣收貶3.5分
復康巴士國道通行費 遠通買單
澳網4輪 夏娃出局楊科維琪打包
優雅農夫 藝術進駐農村
過年怕被長輩拷問 陸網友獻策
遠通：接受高公局最高標準監督
司機上女領隊床 猥褻判1年
服貿教訓 貨貿將與大眾溝通
金門縣政府2新處長就職
受刑人住牢房 荷蘭提案收費
潘孟安：不希望對決簡太郎
南海局勢 東協外長籲各方自制
外媒：傳教廷同志團體勢力大
義大利指揮家阿巴度病逝
開天窗 港作家：對明報沒信心
勞保局：調學生兼職清冊有困難
印傭被虐 警拘捕香港僱主
資源生遭霸凌 苗縣查出非首次
去年外銷訂單 有4高
咖啡渣製堆肥 東山業者響應
台北捷運春節營運 採假日班距
小提琴家陳美 將為泰參賽冬運
甜蜜殺機 全台票房破520萬
胖到不能走 英胖子享免費停車
陸爆禽流感 菲禁陸禽產品
1月外銷訂單 拚4百億美元
林祖嘉：貨貿文本已有進展
台豐高球賽 台將盼扳倒曾雅妮
串流音樂夯 去年營收增逾2成
年節將至 陸貨幣市場利率飆升
消保官抽查渡輪 確保乘船安全
四技二專技優保送 21日放榜
軍方推募兵 出答客問文宣
成大教師會 籲校方道歉
愛心紅包 造福250戶弱勢
遊原鄉賞燈會 10款公仔亮相
違建蝸居 竹市府下週拆
傳播女佯窮 詐酒客財判緩刑
6月大選 敘總統：沒理由不選
圓圓滾來滾去 像極超大麻糬
日媒：歐巴馬訪日規格可能調降
王卓鈞：未接受練成瑜邀宴
傳陸煙台園區調薪 鴻海不評論
立院處理覆議案 擬邀江揆說明
郭台強：組團拓銷美日印度
英業達：今年毛利率拼站穩5%
未來6年 兵力再縮減3萬
陸H7N9病例 累計近2百人
春節出國 護照效期記得檢查
瑞銀：台股上看9000點
監委審薦 總統盼有更多女性
企業重大違規 經部擬限縮補助
備戰APEC 部會提早研習
台中學區限名額 苗4鄉鎮反彈
高公局：加倍奉還不夠 應獎勵
台灣工具機去年出口減逾16%
學生服務時數 里長認證不算數
APEC會議多 官員登陸高峰
難忘休業式 偏鄉學童看互動展
陸業者：台資可布局網路金融
林全訪陸 陳菊：前進之旅
春節慰問金加碼 助弱勢過好年
防CO中毒 花蓮補助換熱水器
新北營養午餐 限用吉園圃蔬果
辦年貨人潮多 花蓮警查緝扒竊
雅加達水災11死 6萬人避難
看好今年景氣 郭台強喊加薪
傳大陸擬建戰略補給艦隊
德高學歷族 時薪近基本工資
全球成長來勁 企業界超樂觀
義指揮家阿巴多病逝 享壽80歲
考委審薦 總統勉公平公正公開
暴動後 星國擴大警方執法權
防流感 高市特別門診上路
沒妥置收費員 視同遠通違約
裝甲車仍在曼谷 引發政變聯想
習近平退將看表演 徐才厚到場
電電公會陸駐點 上看5
屏東推返鄉務農 11青年報名
花蓮春安 綿密臨檢掃蕩不法
美製片人公會獎 首度2片共享
英業達2年內徵才千人
防扣錯款 加強取締污損車牌
寒流至 農漁牧養殖嚴防寒害
倫敦交響樂團將首次到高雄演出
陸資來台新高 台對陸投資續減
歐洲議會主席 競逐執委會龍頭
被指赴幫派宴 謝國樑否認
夏立言兒子 3月服役
施振榮：珍惜一起打拚同仁
總統肯定警方防制酒駕成效
溫泉取用費回原價 業者叫苦
奇異醫療保健事業 單挑三星
合約外默契 高公局遠通挽民心
藍基隆黨部確認黃景泰出線
日抗議安重根紀念館 陸不接受
德國雜誌飛安評比 長榮第5
明報宣布張健波兼任總編輯
威力彩開獎
總統：通保法需兼顧人權及執法
婦人陳屍住處 警方疑竊賊行凶
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伊朗核協議生效 換放寬制裁
彭淮南：新台幣受資本移動波及
指揮家阿巴多去世 義各界追思
美河市案 檢調約談承辦人員
靜止戶存款 日擬用於支援公益
瑞銀：今年大陸零售業成長緩慢
德銀：陸應容許理財產品違約
遺失補發護照 效期擬放寬
大馬推新政策 打造汽車王國
聯想買IBM旗下事業 好事近
法總統：考慮是否和崔威勒分手
港明報員工靜默 表達立場
鶯歌火警 獨居男昏迷送醫
防年節錢荒 人行注資維穩
火箭拚拓荒者 林書豪戰力關鍵
歐中投資協定 21日首輪協商
宏?7.9吋平板獲美媒肯定
威力彩 頭獎槓龜
伊朗出席和談 敘反對派就退出
今彩539頭獎 1注中獎
兵力精簡 104年實施勇固案
安重根歷史定位 韓日爭議大
明報風波 新總編：不改方針
盜賣信用個資 韓兩千萬人受害
義大利指揮家阿巴多 安詳辭世
中非國會選出女性臨時總統
歐蘭德訪荷 第一女友未同行
85富豪資產 可敵全球半數人
統一中控寶島債券23日掛牌
總鋪師入選柏林影展美食電影
法外交部開放日 說明工作內容
北韓：男女足隊將參加仁川亞運
義指揮家阿巴多病逝 各界哀悼
外資抽腿 泰國違約風險飆高
義指揮家阿巴多：我追隨夢想
陸2013年經濟成長7.7% 稱14年來最差
實價登錄開方便門 行政院將提地政法覆議案
感染H7N9 上海31歲急診科醫生去世
美和市弊案 檢調搜索日勝生
台中白天擄童案偵破 仲介不成作案
H7N9升溫 恐威脅台灣
管碧玲: 遠通電收亂糟糟 應立即重辦驗收
台鐵台北機廠 民代籲提升為國定古蹟
溫家寶致函港專欄作家 稱「從未以權謀私」
照顧新住民環境 台中名列第一
台灣消保會籲國道暫停收費
103年春節假期 航港局加強離島航行安全
台南119嘉年華 新移民舞出清廉政策
公路總局 103年度春節假期疏導措施
網路銀行送好禮 臺銀球星翻好運 中獎名單出爐
遠傳數據漫遊 國際電話 市話享優惠
土銀 社會菁英信貸專案 利率1.88%起
金門縣長李沃士打造國際觀光島(一)
全國高中誠信研習營 給同學不同的寒假
拼實體經濟 才是為全民服務
導遊需求增加 成為新移民職業選項
鴻海主管索賄 郭台銘指示從嚴辦理
高鐵103年春節疏運措施
台股失守8600
高鐵春節雙向開行1,632班 每小時9-12班車
統計: 全球失業人口超過2億 增5百萬
松仁扶輪社 關懷弱勢兒童
現代女性以錶獻愛 雷達表幫妳投其所愛
證交所代售 103年度甲類中央政府建設公債
聖淘沙名勝世界 驚喜等你來！
移民署與警政署聯手破獲人口販運集團
翔昇及眾星股票自1/22起預收全部款券
被動式投資新選擇 臺灣低波動高股息指數
國際勞工組織：全球2億人失業
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
揭露集中營屠殺 台灣出中文版
歐股橫向盤整 漲跌互見
敘伊可望成世經論壇場外議題
裴俊虎北韓記者會 籲美助獲釋
羅賽塔號探慧星 寫下歷史第一
H7N9病例 陸近日新增23起
裴俊虎媒體現身 美籲北韓釋放
納智捷釋職缺 保障底薪26K
春節 期權保證金調高1成
黑莓安全性高 五角大廈仍力挺
過半數反監聽 美民眾態度轉變
異常個股 證交所網站新增專頁
今年被動元件市況略佳
電視面板續跌 部分筆電面板漲
外資加持 紅包行情不看淡
投信：小型股持續看好
寒流罩台灣 愈晚愈冷
盧森堡惜物 推修理咖啡廳
歐盟派兵金援中非 法表歡迎
駱家輝政績 美學者看法不一
美股休市 台股看量能
搭車閱讀 法鐵路送書乘客
爆料不斷 蘋果新品又傳新消息
法總統：府內不需要第一夫人
北極渦旋來襲 冰凍加拿大
南韓利率動向 野村高盛不同調
春節促銷 電競筆電 4萬有找
Fed二度減碼QE 腳步近了
新龍之谷改版
李婭莎發新輯 4大歌王來助陣
新州州長：更準備好做總統
台股開盤上漲18.15點
政院臨時院會討論地政士法覆議
薩媒報導台助推動縮短數位落差
北極渦旋再襲 北美氣溫急凍
上海醫生H7N9死 當地排查
境外空污移入 西半部空氣差
索尼LG 智慧機兩大黑馬
庫藏股題材 華新科強勢
刺死情敵逃亡 男子燒炭自殺
亞太電手機暢貨中心 移師台中
李新穎參訪薩國華人中心
林毅夫案 監委要聽法務部看法
桃縣消防安檢 春節公安無死角
火箭戰拓荒者 林書豪替補
澳網女單 李娜闖進4強
萬噸級 陸擬建世界最大海監船
寒流到 宜蘭太平山開始結霜
關廠工人案開庭 舉牌表訴求
遭欠薪教師 北上陳情要溫飽
高消費貴婦刷手 轉戰網路平台
中科三期爭議多年將進二階環評
言和難 蘋果堅持三星不得剽竊
總統：台灣將在亞洲扮演3要角
eTag加春節疏運 交長沉重
2秒被開3違規 民眾直呼搶錢
貨貿溝通 年後14場聚焦產業
今年製造業產值估增3.09%
台鐵春節車票還有剩
江內閣提覆議 總統未回應
合歡山下冰霰 乍現雪花
台開購地案 王令麟更審判刑
康健人壽推健康APP
10顆三分 火箭半場轟71分
振營建榮景 安倍寄望特區房市
黃色小鴨轉向 面朝陸橋
陸052D艦配南海 艦長出爐
IEK：製造業溫和成長 再觀察
台東機埸跳電
台中民宅大火 2人送醫
春節假期 國道北高6小時
百貨福袋透明化 消費有保障
民團憂反同人士任性平委員
陳唐山等立委訪巴拿馬
憋尿又少喝水 易泌尿道感染
個資全都露 撼動南韓金融業
中市民宅火警 延燒8戶
生根蔬果祭天 盼生生不息
新北農委會吉園圃合作 免搶菜
中市火災燒8戶 2人送醫無礙
成衣業績爭氣 帶旺紡織股
新台幣早盤走升
桃機春節疏運 逾千架加班機
韓陸國防政策會議首爾舉行
貿易官遭擄 韓：人質目前安全
4成民眾去年春節吃胖2公斤
滬H7N9死亡醫生 曾與鴿鄰
蔡辦：蔡英文沒避談中國等詞彙
北京大手筆治霧霾 規模空前
電子偏弱 平盤整理
衝突激化 烏克蘭總統呼籲對話
台中民宅火警 毀8房2傷
越最大毒品案 30人被判死刑
復航攜手VISA推商務艙優惠
前3節打完 火箭穩住領先
環署廢中科三環評結論重啟二階
中央氣象局 氣象報告
紐通膨加速 本月升息機率增
中央氣象局 今天白天天氣預報
券商：陸客出境遊人次將達2億
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台開購地案 王令麟減刑至9月
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
總統：要走出去 避免被邊緣化
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
人事總處：總量管制派遣工
中小學生課外讀物推介開放報名
南僑去年EPS 2.85元 新高
事隔9月 越南1人染禽流感身亡
王雪紅：美國電信商喜愛M8
高雄大社仁武後勁 致癌風險高
擺脫去年困境 今國光今年看好
聯發科交大成立創新研究中心
章子怡贏官司 港蘋果日報賠錢
期交所海外推 1天台指期權契約
照顧失智不難 錦囊妙計教撇步
歡送高孔廉 馬總統盼續提建言
借錢不成被辱罵 男子殺嬸嬸
火箭勝拓荒者 林書豪替補8分
浙企3.8萬噸毒物排入農田
人行注資 陸貨市利率大幅回落
兩岸三地11月航空貨運成長
5G會議22日登場 商機滾
讚撒旦 護士臉書曬病患垂死照
台藥廠血寶注射劑獲大陸專利
繳通行費1元 得再多花5元
揪團集資買禮券 詐6千萬判刑
關廠工人案 法官勸和解
搶救傷患 北市消4分鐘內到場
紙飛機紋身定情 姜智英否認
中信兄弟領隊 22日公開露面
春節國道 年初三恐堵14小時
印官妻亡 驗屍報告：服藥過量
巴拿馬將主辦拉美經濟論壇
通膨加速 菲債從第一名淪末座
葉匡時將親自測試遠通扣款客服
政院臨時院會通過地政士法覆議
武器運入曼谷 泰軍警戒
日本松江市牡丹花 登台迎新春
和談喬不攏 敘利亞反對派分裂
寒流挾帶污染物 敏感族要注意
新北營養午餐添4餐吉園圃蔬菜
力拚黃色小鴨 花蓮紅面鴨登場
合歡山小雪 武嶺段需掛雪鏈
春節出國 外交部提醒護照期限
夜市人生創薪講座 報名爆滿
黃色小鴨鋼纜鬆脫轉頭 重定位
專偷BMW名車 囂張4嫌送辦
弄壞直升機 劉德華判賠2百萬
地政士法覆議 北市府完全支持
標普：預期央行今年升息半碼
高鳳欠3億 恐面臨退場或轉型
陸警方通緝 谷俊山秘書已自首
朱立倫只觸市政 避談其他議題
迎春茶會 星雲籲政壇勿鬥爭
中鋼董事會 通過新人事案
把家還寄居蟹 到墾丁勿撿貝殼
金防部烈嶼守備大隊編成
林書豪替補助力 火箭勝拓荒者
新台幣午盤 升值1.37角
花蓮太平洋燈會 規模盛大
貪腐醜聞 土國入歐盟談判蒙塵
江宜樺：部會應重視對立院溝通
春安校閱拚績效 苗縣祭高獎金
推廣台灣香檬 全聯鋪貨銷售
中市9民宅火災 市府緊急安置
澳網美麗戰爭 布夏爾進4強
偷內衣賊落網 婆婆媽媽大罵
圓仔玩旋轉木 身段超軟Q
地政士法覆議 內政部提5理由
1場性醜聞 掀英自民黨茶壺風暴
逾9成台灣人嘆 存款不夠
葉匡時：堅信人性本善
血脂好壞指標 民眾一知半解
陸勞動力降 習近平改革受考驗
北市查不動產資訊 罰482萬
瘋狂信貸引錢荒 人行天量注資
性平委員遭指反同志 教部調查
馬國指TPP談判難在今年完成
滬醫H7N9死 估陸病例將續增
瑞銀：看好今年散裝與航空貨運
標普預估台灣GDP為3.5%
PC選股 瑞銀：品牌優於代工
台股收盤跌21.66點
中華信評：經濟不足支撐高房價
樊綱：熱錢流入恐推升人幣匯價
台股整理 跌21點
2月台指期收平
泰選委會擬請憲庭判決延後選舉
澳網 布夏爾李娜爭決賽門票
義房產女大亨涉逃稅21億歐元
染H7N9陸客不治
2月電子跌 金融漲
大選年 印尼預期投資成長減緩
幾米星光火車 宜蘭飛天啟航
民眾慨捐4百萬 供環保檢舉金
電子下殺 失守8600
水災不管顧黨務 印尼總統挨批
鴻海主管疑涉索賄 檢警調搜索
主管疑索賄 鴻海：靜候調查
創櫃板13檔今開放繳款
新北勞工局教會駐點促原民就業
SBL明星賽 再現龍三連線
獎優扶弱 南華新生同國立收費
士檢傳劉政鴻兄弟 不排除對質
陸經濟放緩 台灣製造業恐衰退
傳產轉型 勞委會讓3K變3C
寒流挾空汙 民眾外出宜戴口罩
中日貿易降 陸：拜靖國有影響
2014世足 愛爾達直播
春安開跑 北市警加強交通疏導
三大法人買超台股 2.48億元
大陸城鎮化 聚焦農民工市民化
玉山飄雪 積雪約1公分
擺脫油膩 蔬果色鮮彩虹入年菜
行動裝置打趴PC 宏?華碩苦戰
輔大啦啦隊奪世界金牌
新北小年夜加班收運垃圾
筏子溪低處淹水 林佳龍促解決
助弱勢 家扶徵愛心待用餐店
豐年機場跳電 班機延誤
爭黨主席聯謝抗蘇 蔡英文駁斥
阿里山森鐵27日復駛至奮起湖
中油慈善義賣 扶助弱勢團體
編織瓦楞紙成椅 增彈性支撐力
台糖文山區地上權 底價逾2億
美校園傳槍擊 1男大生身亡
市場送試劑 教民眾驗過氧化氫
阿里山飄雪花 遊客欣喜若狂
網路金融危機 陸網貸平台倒閉
新春賞櫻花 北市推22條步道
宏?轉型 供應商力挺
加牛 外交部：有利加入TPP
檢舉重大污染 最高百萬獎金
壽山黑熊咬死同伴 停展關禁閉
5G策略會議 聚焦3議題
故宮南院與大阪美術館簽約借展
H7N9侵襲壯年 不容小覷
胡志強：中市治安好但印象不好
國中畢業門檻升 教團籲增補考
擔心新郎新娘落跑 美推婚禮險
新台幣收貶3.4分
為一粒糖 菲女童遭鄰人姦殺
富二代染惡習 為買毒改槍販售
國中生管樂環島 募款助弱勢
匯豐估人民幣今年升1%至2%
智慧手機出貨 宏?拚500萬支
虐待院生案 苗縣府官員遭彈劾
印尼：遭虐印傭中介無照營業
美國科院：陸霾害跨洋至美西
中市社福服務 春節不打烊
小朋友踩鹹菜 體驗客家田園樂
7合1選舉 擬11/29投票
烈嶼指揮部 改編守備大隊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸客病亡 無旅行平安險理賠
國泰金活用不動產 不排除賣樓
愛爾達攜手電信 世足賽帶著走
少年國樂團 為霹靂金曲伴奏
法國人劈腿比率 40年持續增
海外實習築夢 師長送五禮傳承
教養院案遭彈劾 陳錦俊心坦蕩
慶祝新春 德奧僑界活動多
北醫大賀新年 外籍生寫春聯
高市春安首日 展維護治安決心
菲農民組織 控艾奎諾三世掠奪
4G上路 三星目標續坐三冠王
經建會步入歷史 同仁搶拍
走過一甲子 世盟續推自由民主
陳百祥孟廣美 入明星受騙榜
寒流難擋登革熱 高市首例現蹤
捕海豚惹議 日小鎮請美使親臨
摩鐵拉K慶生 2男3女送法辦
鍾小平家中遭竊 警逮1嫌
防大陸空污 兩岸交流環保機制
嘉市辦女性影像徵文
府：循例辦理敬老 成效受肯定
選新北市長 民進黨台聯待整合
參訪休士頓 郝龍斌觀市政建設
長榮美加5航點 6月起增班
行程滿檔 劉政鴻請假未出庭
卡莉怪妞演唱會 夢幻奇異吸睛
爭取漁業權 籌備會促設基金
第三方支付 擬開放O2O交易
世盟推兩岸交流 促陸民主化
越晚越冷 下探8度
春安起跑 新竹警力大動員
檢再傳喚 劉政鴻請假
柯文哲：選舉再累都比不上執醫
嘉義大埔重大竊案 警逮3人
國片前進柏林 寫實議題搶眼
大和銀行：美元今年升勢居冠
H7N9陸客逝 海旅會願協助
中鋼人事變動 成立脫硫渣公司
鴻海砍內賊 檢調約談索賄主管
黑面琵鷺過冬 數量再創新高
夢想快成真 斯國飛行汽車展翅
七合一選舉 近1.5萬投票所
收容人納健保 滿意度逾9成
台灣制服畫集 校徽鈕扣全都錄
地調所公布平溪等地質敏感區
人行注資 滬股站上2000點
童子賢看好小米機相關商機
寶島魚貨大街 千元白鯧便宜賣
兩岸相親航班 陸女遊台要結婚
eTag干擾 電信業：機會低
證券業：今年台股看好6族群
侵民宅裝針孔 抓猴不成反被訴
宏國捐3千萬 成立運動基金會
立院27日起臨會審覆議與食管
台北書展 邀民眾奔跑進會場
米十大檢驗指標及等級 不改
食管法臨時會闖關 待朝野協商
陸外交部：習近平將會晤普京
研究：夜班工作長期損害健康
男子游泳部聲優 台北書展獻聲
對外投資 陸擬改備案制
世足賽轉播帶旺 中華電今年俏
寒流籠罩 合歡山玉山小雪
三商壽去年EPS 1.99元
韓中FTA 韓列今年重要目標
嘉市替代役男 捐血2萬多cc
台幣30.29元 兩週來新低
中市揮毫贈春聯 民眾大排長龍
英特爾網路電視 威瑞森買下
國泰：房市不易出現樂觀訊息
貝魯特自殺炸彈攻擊 傳4死20傷
國發會掛牌 駱錦明扮烏鴉
中歐投資協定談判 北京登場
基隆關查獲走私菸 市值兩千萬
王雪峰控家暴 丈夫賠百萬定讞
特赦組織：限民權 陸反腐虛偽
紅單交易逃稅 國稅局查獲首例
自大陸走私安毒 查獲45公斤
素溪冬奧 習近平安倍不碰頭
安多利 首家投信遭撤照
日流感病患激增 專家籲防範
H7N9風險 世衛評估不變
相隔9年 梨山又見雪
TDR流通不足 獲免下市金牌
上海政協委員 建議申辦奧運
小三通帶毒入境 男子被送辦
圓仔呵欠連連 坐著打瞌睡超萌
西港慶安宮 除夕歲錢搶手
德投資人信心 意外滑落
書法從屏東出發 吸引人潮
台印學生研討會 新德里揭幕
泰國政府宣布進入緊急狀態
新北熊厲害 獲捐血逾十萬cc
花蓮監獄懇親會 團圓氣氛濃
看房市 謝金河：停聽看
受刑人學變臉 人也變好了
10名諾獎得主 明年聚日本
國中增補考補修 教育部評估
春節急診 胃腸炎感冒外傷多
中信金Tomato銀簽MOU
信用卡個資外洩 南韓人怒提告
監委查eTag有無人謀不臧
景氣欠佳 家扶助學金出現缺口
H7N9逆襲 中壯年病患增多
陳添枝：台灣需有新貿易思維
航太添生力軍 漢翔彰師大結盟
抑制曼谷抗議 泰宣告緊急狀態
寒假兒少網安 微軟提4G對策
寒流發威 低溫探8度以下
好心屋主不追究 女賊不悔改
台中爭取中彰快道設中清路閘道
國民黨22日徵召楊秋興選高市
板橋車站年貨展 集集鎮拚行銷
宏?供應商大會 力推自建雲
非eTag手續費 遠通不吸收
撤照 安多利投信：台法規太嚴
陸熱炒新股 7檔二度臨停
北市保管問題油 大統全數回收
提覆議 總統：捍衛居住正義
消基會：肯定米等級標示不變
馬雲：阿里巴巴挑戰 前所未有
一銀申設廈門分行 金管會准
流感攀高趨緩 疫苗缺貨應急
刺死女友女兒 男子一審判無期
民團校園反毒 盼企業響應
陸網路故障 騰訊百度開不了
印度官員妻亡 不排除謀殺
高國輝復原佳 8月回球場訓練
ETC若干擾4G 高公局處理
高公局：eTag不會干擾4G
北市人工邊坡 依風險分級管理
公會：地政士不會笨到去觸法
白標高粱低價回銷 金門酒商怨
大陸禁奢 金酒受池魚殃
被控欠薪 兩校提改善
敘和談化解衝突 居民盼奇蹟
募兵人數減 國防部說明
IEA：美產油成長恐遇瓶頸
受封尿神 吳中天盼換封號
寒流報到 太平山霧淞美景
連霸夢碎 喬帥澳網爆冷出局
SBL明星賽 球星寫春聯拜年
合庫棒球營 熱情抗寒流
澳網八強賽 喬科維奇落敗出局
泰將行緊急狀態法 為期60天
林全登陸 謝長廷：勿過度解讀
檢辦索賄案 鴻海發布四大聲明
今彩539開獎
鄭欽天：興富發業績好到不能說
泰國緊張 旅遊出團衰退逾8成
大樂透開獎
泰進入緊急狀態 難脫谷底震盪
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H7N9 深圳浙江各增3例
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昔標普降評 蓋特納怒撂狠話
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參加和會 敘代表團專機受阻
不限設籍 北市聯合奠祭費用免
傅(山昆)成：開羅宣言確屬條約
台南床墊工廠火警 無傷亡
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謀殺率驚人 委批媒體美化暴力
新藥需求增 嬌生Q4獲利超標
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「呼籲環評委員應果決反對乾式貯存設施興建計畫」聲明
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