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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
颱風來襲 全台9人受傷
麥德姆襲台 工業區暫無災情
麥德姆侵台 書店不打烊
穆迪下修菲經濟成長預測
桃園恢復供電 北橫預警性封路
習近平訪古巴 送經貿合作大禮
颱風侵襲 花蓮文旦損失重
超頻記憶體 攻玩家市場
潘世偉傳不倫 女秘書：見鬼了
藝人談颱風天 江蕙盼別叫外送
阿根廷僑校辦海外教師研習活動
台塑：林信義辭越南河靜董事長
資本外流 陸6月外匯占款減
颱風侵襲 金門風雨小無災情
京津冀整合 三大規劃快公布了
颱風漸離台 中南部防超大豪雨
航班取消或延後 搭機前先確認
麥德姆襲台 9萬戶待復電
梨山到大禹嶺多處坍 搶通中
大馬首相與烏國叛軍領袖交涉
颱風假小確幸 桃園百貨湧人潮
民眾要注意 10座水庫放水
颱風襲 陳菊：安全第一續戒備
颱風來襲 中職獅猿戰延賽
叛逆生回頭 研發App助弱勢
列治文電媒展 台灣之夜吸睛
役政署：替代役應行政中立
港中大深圳首招 錄取300陸生
林信義辭台塑越南河靜鋼鐵董座
涂醒哲提垂楊路正名陳澄波大道
大咖齊聚 亞洲生技商機論壇登場
颱風快閃 台灣本島傍晚解陸警
研發替代役男輔選 柯辦：檢討
憂以巴衝突波及 歐美加航停飛
兩年3次 江蘇泰州現神秘巨響
靜止車內吹冷氣 印人疑中毒亡
颱風來襲 北市部分公車停駛
陸上半年黃金消費 下滑近2成
災後清掃防疫 戴口罩保護手腳
護樹聯盟：金城武樹非颱風吹倒
疑閃聯結車 冷凍貨櫃車翻覆
巡颱風災損 郝龍斌：晚間復舊
受災無卡就醫 仍有健保權益
馬航墜毀 歐盟制裁裹足不前
國道5號客運 午後恢復行駛
颱風麥德姆 中小學11校受災
二次臨會 藍擬再戰示範區
台星高中生交流 推展台灣特色
颱風攜雨 花蓮縣慈恩降雨多
颱風加中元節 食品股迎旺季
監委：青年低薪 籲政院協助
油輪擱淺旗津外海域 4人待援
便便小童北京飛美 座椅當馬桶
Seven & I滬商店雞肉商品停售
金酒大陸經銷商違約案 3人交保
度假打工保險不足 監委示警
颱風侵襲 中市山區傳多處泥流
印尼總統大選 前將軍告上法院
球迷不畏颱風 只為感受林來瘋
基隆北寧路圍牆塌 壓毀2車
TVBS：散布假新聞訊息恐涉法
麥德姆過境 陳菊：持續戒備
華義電競隊加入韓籍生力軍
麥德姆過境 高市迅速恢復市容
颱風侵襲 花蓮交通多處中斷
南韓貿易順差 6成倚大陸
保護隱私 義大利與谷歌達共識
馬航連環空難 大馬觀光重摔
林書豪當剃頭師 球迷歡喜落髮
裕元再現罷工 廠方：1天結束
菜價續揚 漲幅縮小
替代役輔選柯 連營：應說清楚
福喜事件 上海立案調查
北市4人輕傷 上萬戶停電
上海福喜產品 澳門叫停
櫃買董座：推動樂活社會企業
神明桌起火 老婦急救仍不治
北市菜價回穩 下跌逾6元
強迫吸毒者販毒 警破販毒集團
彭麗媛加持 韓商場業績長紅
師為兒偷考卷 監委：應送法辦
交大電子搶生 祭百萬金企業師
颱風漸遠 嘉義山區達超大豪雨
彭啟明：僅1/3縣市達放假標準
油輪擱淺旗津 4人驚險獲救
英盼與台灣開金融圓桌會議
颱風災情 台8湧水台9土石流
全台待復電戶數減至4萬戶
南投6人登山隊求援
屏市廟前百年老榕樹 被吹倒
畢諾許變戰地攝影 注重小細節
麥德姆登陸福建 台漸離暴風圈
受災戶 壽險業：儘速協助理賠
屏市老榕樹得褐根病 不支倒地
全台 6縣市淹水一級警戒
麥德姆逼近 福建浙江嚴防
中共黨校：中共面臨8大新鬥爭
蘋果暗示 大iPhone即將登場
潘世偉傳不倫 女秘書現身澄清
太武山景觀步道管制 違規案多
德國有醫療需求病人可自種大麻
烏東叛軍服納吉 紐時按讚
颱風侵襲 卓伯源察看山區邊坡
馬親徵詢鼓勵 謝立功義無反顧
馬航MH17黑盒子送抵英國
6月工業生產連 5升
雲縣：24日由地方決定停班課否
6月商業營收連10個月成長
颱風過境 北市無坡地崩塌
德國19個行業 待補職缺多
台英金融圓桌會議 金管會研議中
颱風遠離 桃縣4萬戶恢復供電
選基市長 謝立功盼黨持續整合
詐騙車手颱風夜閒晃 警逮3人
颱風侵襲 中市3人受傷
蘇花公路蘇澳至武塔 傍晚通車
謝立功參選 家人從驚訝到支持
創業拔萃成敗 需有開放共識
無懼暴恐 遊新疆台灣客大增
桃園小烏來水域 24日整備
颱風油輪擱淺 空勤技高救人
陸颱風賑災麵包發霉 官員停職
農委會初判花蓮文旦損害嚴重
陳以真：垂楊路改名應尊重民意
男颱風夜迷途 淡水警煮麵送暖
金城武樹種回 地主捨私做功德
麥德姆雨量排行 花蓮慈恩居冠
金管會：行庫若罷工 服務不可斷
促經貿交流 義財長訪陸
疑丈夫搞曖昧 女帶兄刺傷5人
北捷木柵機廠 男受傷倒臥
路樹傾倒和坑洞 高市派工修復
桃園24日7時 紅黃線恢復禁停
沙崙發現男浮屍 身分查證中
陸經濟成長率 澳盛上看7.5%
颱風後清理 分類消毒清除積水
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
生命中美好缺憾 約會首選
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
麥德姆登陸福建 近30萬人遷移
世界8強爭皇冠 台灣首戰美國
大馬信賴荷蘭可主導馬航調查案
油輪擱淺 海巡：雷達主動發現
勘察水門 張花冠了解運作情況
颱風來襲 影響桃機上百航班
美調查輪胎雙反 台廠不怕
宜蘭童玩節 24日恢復開園
北市YouBike將恢復營運
雲林災零星 1女顱內出血送醫
星國健康意識起 健康油銷量增
馬航首批罹難者遺體 飛荷蘭
颱風麥德姆襲台 40校受災
屏東降雨釀淹水 2萬多戶停電
中市山區民眾撤離 社會局安置
麥德姆肆虐 台東文旦落果5成
麥德姆轉輕颱 本島脫離暴風圈
金融時報：大陸興起紅色旅遊熱
大馬國會譴責擊落MH17暴行
颱風降雨 台南水庫進水逾5千萬噸
花蓮無名溪潰堤 毀屋幸無傷亡
颱風過境 台南逾萬戶停電
阿里山公路封閉 24日解除
來台遇颱風 陸客兩樣情
山區大豪雨 雲林土石流警戒
慈湖天鵝湖步道 28日開放
疑債務糾紛 台南槍擊1死1傷
金門水試所試養鮑魚 初步成功
台金空中航班 下午恢復
台日四廚神 秀米其林級廚藝
嘉市拍環保微電影 徵狗演員
颱風過後 雲林二級防災
農委會：蔬菜產地未嚴重受損
颱風襲 中市5傷18行政區停電
悼馬航 孫燕姿展延大馬演唱會
女童陪父叫賣番茄 父車禍好轉
壓力減輕 中華亞青女排拚第5
大樹倒了 網友貼文告知金城武
調整營運 傳馬航8月私有化
麥德姆颱風過境 13人受傷
潘世偉遭傳不倫 婦團：應避嫌
苗市銀樓搶案偵破 2嫌落網
颱風天竊漂流木 男遭人贓俱獲
台灣在陸有效註冊商標達10萬件
蔬菜產地受損 北市推平價蔬菜
北市災變中心改為三級常設
南湖教練車禍 家屬尋目擊者
黃金救援 金城武樹回種存活高
颱風過境 嘉義清涼降溫
颱風遠離 嘉義逾千戶仍停電
哈薩克正妹愛排球 拒當模特兒
颱風過境 中市5傷2千多戶停電
颱風遠颺 嘉縣降超大豪雨
網路傳合照 哈薩克正妹稱哥們
景點髒亂 上官網通報可獲處理
涉偷狗又被抓 動保處祭重罰
製藥能源 分析：中古合作亮點
人民幣匯率 境內外日均差收斂
福喜販售過期肉 日本停止進口
索尼注資 擴大影像感測器產能
基隆花東 颱風洪水險保費較貴
媒體：習近平古巴行釋兩大訊息
普拉伯沃陣營：從未退出選舉
馬航黑盒子抵英 載資料分析
國軍救災 助撤離逾2000人
生產加溫 上半年工業生產新高
屏東東港發現浮屍
風災 宜農損初估近4500萬元
CNN：台灣建設讚 中颱災損輕
颱風襲 花蓮學校受災多
評估颱風假 賴正鎰籲列入交通
被邊緣化 沈富雄：我高估自己
徐若瑄歸寧曬恩愛 坦言想生子
轉播中職 福斯：有接觸協商
颱風肆虐 花蓮農業災情慘重
陸反腐 監督官員下班後行為
三義木雕國際展 刻劃山水花鳥
電昏女子強盜性侵 男遭逮收押
濁水溪湍急 集集攔河堰全開
經銷商風波 金酒總經理不知情
麥德姆登陸 福建30萬戶停電
以攻加薩 聯合國：恐犯戰爭罪
金管會宣布放寬陸企寶島債額度
麥德姆發威 高雄山海不平靜
救金城武大樹 中華電願出力
看好台生技業 馬國來台招商
星促航空業 檢討風險評估
CNN：兩烏克蘭軍機遭擊落
周志懷：綠政策不改陸不抱幻想
上半年訪日客創新高 台客最多
內需旺 上半年商業營收新高
復興飛馬公事故 疑重飛不當
日蒙獲共識 今年簽妥EPA
復興航空迫降澎湖 7人燒傷送醫
颱風輕掠 苗栗零星災情多修復
小抹香鯨疑生產擱淺 母子雙亡
陸外匯局：Q2資金現流出壓力
週刊爆潘世偉不倫 女秘書提告
台灣5立委拜會印度執政黨
上海福喜肉品 日1年進口6千噸
宜蘭太平山 25日恢復開放
凱瑞：斡旋加薩停火獲進展
復興迫降失敗 飛安會介入調查
准售俄武器 英相被批偽君子
澎湖消防局長：45人無生命跡象
民航局證實 復興航空迫降失敗
善用腿細胞 日童植心成功
復航疑因雨迫降馬公 多人送醫
復興航空迫降 江揆促釐清狀況
失事復興航空 機上58人
德旅遊業蓬勃 帶旺旅館業
麥德姆遠離 宜蘭零星災情
共軍演習占空域 港媒批擾民
蘋果暗示 大iPhone即將登場
華通路橋短融券本息 全部兌付
減少成本 百事Q2獲利超標
中華亞青女排拚第5 中日爭冠
大陸最高法院首度公布惡意欠薪
黎智英捐款泛民曝光 港民示威
復興ATR 72過去曾有重大事故紀錄
復興班機重飛失聯 墜落起火
國防部：晚間7：20掌握復航失聯
復航澎湖迫降失敗 尋獲10具遺體
今彩539開獎
基隆部分仍停電 晚間修復
復興班機失事 江揆將聽取簡報
復興航空失事 綠營同表哀悼
復興空難 交通部長：47人死11傷
徐若瑄李雲峰 親吻磨鼻好甜蜜
風災農損近3億元 花蓮為主
澎湖消防局長：班機墜地起火
颱風遠離 6縣市淹水警戒
麥德姆過境 南投無傷亡
麥德姆遠離 逾萬戶待復電
復興航空失事 已16人送醫
山西省紀委常務副書記 遭調查
復興空難 交通部長24日赴澎湖
烏戰機遭擊落 距馬航地點不遠
上海官方：刑拘福喜食品5人
運送馬航遺體 運輸機抵荷蘭
大陸推出新規 APP作者須實名
好海洋協會邀樂友欣賞台灣歌曲
紐時：越南暴亂 陸客一去不返
今彩539頭獎槓龜
復航失事 賠償金恐影響財務
沈啟：復興班機重飛失事墜落
復興航空澎湖失事 網路訊息亂
復興空難 國民黨表達沉痛哀悼
馬航MH17首批遺體運抵荷蘭
復興空難 馬總統悲慟
西溪村民：飛機撞民宅疑似爆炸
傳以拿性對話 威脅柯林頓放人
失事班機正駕駛 家屬盼平安
班機失事 復興：緊急迫降
全台各縣市24日照常上班上課
韓陸國防部同意啟用熱線
法國新方案 放寬居留證效期
失事客機 正駕駛李義良15年經驗
復興航空墜機 外國傳媒紛報導
復興空難 家屬要求包機至澎湖
麥德姆肆虐 閩浙遷移38萬人
韓軍方：憂日歷史觀錯誤落後
馬航罹難遺體 澳稱難全數尋獲
復興總經理鞠躬致歉 協助家屬
復興航空空難 藝人哀悼祈福
國際危機擴散 美政策遭質疑
麥德姆颱影響廣 最遠達東北
交長葉匡時深夜趕赴澎湖
日尖端科技展 台產品精巧亮眼
復航：全力救援與善後
失事班機外籍人士 法方確認中
復興空難 江揆：部會全力協助
澎湖墜機 國台辦表慰問
復興空難 葉匡時：46人失蹤12人就醫
澎湖雷雨 調查專機24日清晨飛
台東金城武樹 遭連根拔起
台灣環島觀光巴士 自由行一票到底
復興空難 外媒快訊報導
復興班機降落時 澎湖雷雨
復航總座道歉 派專機協助家屬
乘客名單公佈 機組4人皆罹難
復興航空說明稿
7月24日 國內各大報頭條
馬航墜毀處 2烏克蘭戰機被導彈擊落
復興ATR型航機 出事紀錄多
後送傷患 空軍C-130抵澎湖
女生被綁架百日 奈及利亞集會抗議
美國航太局 努力尋找“生命”星球
復興航空24日聲明 北、高2專機飛馬公
復興航空飛大陸 五航線7月齊發
習近平、張志軍 向復航罹難者表示哀悼
因颱風影響 蘇花公路等10路段道路封閉
維多麗亞酒店 七夕深情相約頂級饗宴
潘世偉缺席院會 向江宜樺口頭請辭
海防署及空勤總隊 搶救遇難船員圓滿救護
台灣國際生物科技大展 24日起展出
青少年無照騎車憾事多 快樂暑假無照不上路
民航局長：48具遺體全部尋獲、機組4人皆已罹難
網路世界比黑箱還黑箱！
藍綠新媒體大戰已經開打了
威廉瓊斯盃熱鬧登場
【花月月餅禮盒】限量供應 優惠訂購中!
中華電信 TSM 通過信用卡安全認證
7/26藝術夜拍會 與大師有約新書簽名會
衛生福利部疾病管制署呼籲 腸病毒疫情勿輕忽，爭取就醫黃金時間！
隆達產能滿載 第三季營運再攀高
股東會電子投票抽獎活動圓滿落幕
因颱風影響 截至24日17時 尚有3路段封閉
阿爾及利亞民航機失聯 機上116人
台北大稻埕煙火節 七夕登場
台灣國辦感恩餐會 拍賣丟馬球鞋
潘世偉辭職獲准 江內閣10天折損2部長
IMF下修全球經濟成長至3.4%
復興空難 澎湖檢方相驗遺體
空難家屬包機 高市府派員隨行
空難有2名法籍乘客 外交部協助
復興4重傷乘客將後送高雄
復興空難 ATR公司密切關注
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美媒大幅報導復興航空澎湖墜機
復興空難 兩名法國人登機
省空間 乘客未來可「騎」飛機
搶救空難家屬 高榮：漏夜待命
澎湖憲兵隊長罹難 國防部哀痛
烏克蘭兩戰機遭擊毀 局勢動盪
復興失事ATR機 列入汰換計畫
復興航空澎湖空難 46人失蹤
防汽車電腦被駭 專家推新裝置
以軍續攻 加薩巴人累計678死
哈瑪斯：有條件接受人道停火
復興空難 法外交部將與台聯繫
環球未成 美青少年墜機身亡
亞特蘭大網賽 盧彥勳闖過頭關
復興空難 家屬傷心赴澎湖
王建民優質先發 本季第10勝
復興空難 空巴集團遺憾致意
復興空難 法外交部將與台聯繫
臉書財報超標 盤後股價勁揚
明年1月 立陶宛改用歐元
防弊 證交所辦內稽主管座談
台紡織業前進墨西哥 搶拉美市場
巴黎和平遊行 抗議以國殺婦孺
復興空難 法飛機廠商致哀
美股漲跌互見 台股待補量
復興航機失事 董座自美趕回台
BBC：馬航墜毀現場證據被破壞
復興航空：罹難48人 傷10人
印巴外交次長8月復談
交通部長及調查人員 趕赴澎湖
高通財測未達標 盤後股挫
消費萎縮 南韓Q2成長未達標
復航失事罹難賠償初步規劃百萬元
農委會解除土石流紅色警戒
黃色小鴨到洛城 這隻最大
台21線道路中斷 下午搶通
IMF下調美經濟成長率至1.7%
陸媒報導澎湖墜機 習近平哀悼
陳奕迅邁入不惑 學會愛和放下
生技展 F*太景秀三產品
颱風遠颺 阿里山公路部分開放
美：TPP結束談判後考慮新會員
葉匡時抵澎湖現場 慰問家屬
豬價持續回穩
日6月出口意外降 貿易逆差擴大
高麗菜價跌 青江小白菜貴1倍
歐對俄制裁 美議員：是個笑話
航班失事 正駕駛家屬趕往澎湖
台股開盤上漲 8.9點
空難影響 復航跳空跌停
颱風遠颺 各地短暫陣雨
蘋果財測持穩 鴻海走堅
南韓成長未達標 韓銀降息壓力增
泛美盃巧固球賽 台與拉美交流
頻意外 專家：民航安全性仍高
包麻袋保水分 金城武樹種回
威剛除息股價揚 填息32.8%
民航局：14死者身分確定 34人待查
副駕家屬泣訴 休假前飛澎湖
環太軍演 陸艦載直升機參演
後送復興失事傷患 軍機抵澎湖
尼加拉瓜貿易逆差持續降低
周麟出席巴國會外委會就職典禮
陸基中段反飛彈技術 陸再試驗
上週嫁女兒 搭復航天人永隔
復航2法女罹難 將安排家屬來台
獲利了結 日月光矽品走跌
馬航罹難者落葉歸根 荷蘭國殤
台助中美洲柑橘黃龍病檢測訓練
大統混油 高振利二審判12年
謝立功：非吳副總統徵詢參選
推特女性員工只占30%
謝立功：我不是空降基隆
宣揚南海主權 越再辦資料展
掙扎兩小時 美窒息式死刑惹議
交通部：陽明海運冷凍櫃至澎湖
復航失事 非中華民國籍3人罹難
大陸最長壽男人 122歲
駐美官員籲喬州助台入TPP
麥德姆颱帶暴雨 估最遠到遼寧
空難唏噓 搜救見打火兄弟屍
經貿國是全國會議 26日登場
同志堅選 謝立功：想法可能會變
復興空難 生還者奔逃電話求救
颱風假後首日 馬公機位難求
謝立功：要打非傳統選戰
復航：損失仍難估計
中研院發現星系 改寫天文紀錄
研究：狗兒也會有嫉妒心
小微企業融資難 李克強批陸銀
復航正駕駛罹難 女兒：好爸爸
涉金酒弊案 伍豐：營運正常
AT&T財報未達標 盤後股挫
復興空難 澎湖匠師葉根壯罹難
新台幣開貶走升
頎邦除息 填息逾5成
復航失事 生還女童送加護病房
彭麗媛買什麼 韓東大門推福袋
振成長 南韓祭出110億美元計畫
復興失事機盤旋 呼叫兩次重飛
復興空難 陸官員媒體高度關注
美簽資料庫當機 影響數百萬人
失事2法女 法方證實醫學高材生
刺激消費 韓砸389.18億美元
農改場芭樂葉保健品 盼技轉
陸官方主導 一政一經網媒成立
與盤商和解 高振利二審判12年
澎憲兵隊長 收假搭上死亡班機
昆山開發區上半年獲台資229億
烏戰機遭擊毀 俄持續支援叛軍
高通財測遜預期 供應鏈停看聽
馬公機場能見度 十分鐘內減半
中央氣象局氣象報告
2傷者送北部 馬偕及林口長庚
中央氣象局 今天白天天氣預報
復興空難 馬總統祈福默哀
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
正新除息 填息逾4成
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
行動廣告帶旺 臉書財報超標
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
電子生技夯 台股重攀9500
皇冠賽對美 曾雅妮盼遇強則強
罹難2法女 台大醫學系交換學生
澎湖空難 將吊起機身搜生還者
振經濟 南韓將鬆綁房貸限制
合宜宅案 檢提訊魏春雄固案情
法律視訊服務 雲林加入行列
陸7月製造業PMI 18個月新高
復興空難 黑盒子外觀受損
2法女罹難 法外交部發表聲明
空難重傷7人 送回台灣治療
麥當勞續福喜採購 肯德基停購
澎湖空難 生還者後送高雄
總統：要求越南滿足台商需求
日商高岳電機新廠下午開幕
南韓再爆口蹄疫 撲殺隔離
澎湖空難 國軍協助搜尋遺體
惠譽：銀行對陸曝險 3年倍增
反公公併 公股銀行工會擬罷工
歡樂一夏 北市親子館提供預約
復興罹難空姐吳姿瑩 才飛7個月
探視爺奶 顏家4口搭上死亡班機
紐央行升息1碼 暗示緊縮將暫歇
復興班機墜屋頂 高家5人受傷
亞太創業競賽 國際百隊飆創意
副總統：生技業進入豐收期
金城武樹再站起 暫撐拐杖
內農排灣5虎 再闖國際拳擊賽
澎湖空難 沈啟：全力救護善後
復航空難 壽險估賠億元
復興空難 新加坡媒體關注
台灣愛 匿名企業家捐款助日男
陸進口問題冷凍肉 存在十年了
潘世偉表達請辭 江揆將再約談
美媒關注復興航空澎湖墜機事件
人工育成 2新觀賞魚 商機大
IDEAS分享穿戴虛擬貨幣趨勢
水利署：全台穩定供水至10月底
新台幣午盤升4.8分
考選部：104年辦18次國家考試
石二鍋5年50店慶 召募千人
復興失事客機 AIG是主保公司
復興空難 遺體冷凍櫃運澎湖
日出口降進口增 貿易逆差擴大
馬航罹難者遺體檢驗 完成半數
英前首相抵河內 晤越總理
正牌歐巴馬致賀印尼歐巴馬勝選
復興空難 江揆率閣員默哀
想指認遭阻 罹難者母咬舌受傷
澎湖立委要求交通部設單一窗口
資育公司 營運南北育成中心
研究：美逾5成海外兵力置亞太
挪威主權基金檢討俄資產部位
陸笨賊倒光82萬元飲料只賣瓶
辦活動提空難 婚紗業者致歉
飛安會：尋獲2具黑盒子撞擊嚴重
軍機後送 5傷患抵高
老翁上山失聯多日 遺體尋獲
澎湖空難 海基會感謝陸方關心
福喜CEO 為過期肉醜聞道歉
政院：潘世偉請辭 江揆再約見
補習班消費爭議 學誠電腦居首
星金管局：談打房鬆綁還太早
復興空難 沈啟:進場符起降標準
澎湖空難 港特首梁振英哀悼
勞動部政次證實潘世偉請辭
菜價飆漲 江揆指示穩定價格
女推銷點數遭性騷擾 男判4月
民航局：尋獲48具遺體
營運回穩 宏?走高
復興空難 1傷者送抵林口長庚
國泰金帶頭 金融股再創新高
蔡民華遇空難 家屬嘆軍人天職
台股收盤漲 28.18點
復興空難原因 飛安會：待鑑定
悼復航罹難者 網友號召祈福
2法女來台實習 搭上死亡班機
日官員稱經濟浮現擺脫通縮跡象
高檔整理 台股漲 28點
復航空難 日媒報導專家分析
復興空難 冰凍櫃運澎湖
台塑鋰鐵電池通過國際安規認證
公務員自殺 試院放寬可領撫卹
8月台指期漲38點
蘇花公路 傍晚全線通車
哈薩克正妹當翻譯 原來有練過
8月電子期金融期雙漲
失事現場搜救 切割機身找跡證
北京違建 大廈頂樓長出健身房
復興空難殘骸 先吊起搜救乘客
江揆：經濟發展邁向正向循環
聯準會料率先升息 美元看多
麥德姆颱風受災 2區4校停課
復興7名傷患 2軍機南北後送
電金齊拉 台股重返9500點
復興空難 林口長庚急救傷者
復航空難 中壽理賠3261萬
陸片海洋之戀 借南韓美人魚
江揆：健康產業加強國際接軌
天氣不佳 復興晚立榮一步降落
老人K歌賽 阿公半身不遂開心唱
重機具破壞機體 準備機下開挖
交部：協助家屬並了解空難原因
韓媒報導復航墜機 無韓籍乘客
澎湖地檢署：完成23死者相驗
中共中紀委 自糾自查奢侈問題
農田水利會賄選案 檢起訴6人
哈薩克正妹秀中文 展語言天分
台塑投200億元 力行節能減排
陸發改委 確定高通壟斷事實
三大法人買超台股25億元
金城武大樹站起來 禿頭撐拐杖
復興黑盒子 最快傍晚前解讀
國土計畫法擬設永續發展基金
全球風險評估：陸受恐襲風險增
韓元升值 現代汽車Q2獲利下滑
世足熱帶動 LG獲利增近兩倍
復興空難招魂 家屬傷心欲絕
空難傷者吳昌樓多處骨折
國泰產：再保 財務無重大影響
哈薩克正妹莎賓娜 擇偶4條件
小石虎集寶27日現身台北動物園
陸軍用機場淨空環境逾半遭破壞
復興空難 金管會：保險速賠
石虎野放命運多舛 復育路迢迢
匠師葉根壯罹難 龍應台惋惜
後送高雄 5患者生命跡象穩定
後勁溪廢水疑雲 日月光：無關
空難女童 馬偕燙傷病房觀察
法女學生罹難 台大協助後事
台灣大學生訪波蘭認識歷史文化
相機需求減 佳能砍營收預測
逾10億美元富豪 新加坡有26位
復興失事 法國加拿大參與調查
金酒陸經銷商案 李沃士遭約談
空難傷者吳昌樓 骨折多意識清
彰化YouBike 擴展員林
復興空難 胡志強：令人遺憾
伊拉克囚車遭炸彈攻擊 60死
諾基亞獲利超標 上調財測
飲冰品成分及熱量 上網查得到
王文潮：越鋼董座最好是內行人
忠誠查核範圍 擬納民選公職
台日廚神拚廚藝 打造美味料理
孕婦自主生產 醫界憂增醫糾
陪胡志強跑行程 體驗一日市長
復航失事 日駐台代表致函哀悼
謝立功黨籍遷基隆 可望獲徵召
空難 宗教團體關懷助念
宏?Chromebook將攻日
提供免費住宿 澎湖人盼送暖
復航失事 提醒空難詐財網站
鴻海員工澎湖罹難 郭台銘悲痛
小琉球增新船 26日線上預售
澎湖空難 南山理賠3700萬
復航空難 刑事局協助DNA比對
小琉球免稅商店 9月開幕
京站跨APP 5年營收估21億
新台幣收貶1.7分
台北電腦應用展 3C新品曝光
被質疑颱風天落跑 王乾發駁斥
澎湖空難 31罹難者身分確認
瑞郎升值 羅氏藥廠獲利跌
疑和母親吵架 男拿刀自殘
吳昌樓病情 仍須觀察3到5天
觀察遙遠星系 解宇宙生成之謎
復興空難 總裁傍晚記者會說明
台灣大攜富邦 推聯名卡
獅子山抗伊波拉名醫 身染該病
復興空難 MECO深表哀悼
高鐵助圓夢 童表演泰國舞回饋
印度火車撞校車 至少12童喪命
江揆：希望促成馬習會
中油板橋地上權 新壽得標
天候不佳 空難遺體冷凍櫃延誤
轉播中華職棒 緯來主動出擊
復甦疲弱 法製造業萎縮
電腦應用展登場 六大焦點吸睛
驗B肝病毒量 可算出肝癌風險
潘世偉請辭 工會送花打氣
中華電TSM系統 獲國際認證
颱風夜欲自殺 警巡邏救回一命
復興空難 海鷗直升機後送傷者
預見城市未來 嘉市青年營開訓
復興空難殘骸 確認無壓2歲童
颱風遠颺 金門阿兵哥整理環境
在港建雷達 港府：機密不回應
藝術季開鑼 共賞農博生態
陸消費者印象 宏達電得加把勁
復航澎湖空難 南非媒體關注
歐元區綜合PMI上升 復甦腳步加快
momo拓商機 拚明年上市
德服務業PMI 擴張創3年來最快
復航罹難者身分 已辨識31人
民航局：降落與否決定權在機長
大埔美案 嘉義縣政府遭糾正
微博走下坡 騰訊微博傳整併
接手轉播 中職：至少3家來談
接獲恐攻情資 挪威高度警戒
被指賣國 菲總統面臨彈劾
藍澎湖青工會長 返家遇空難
復興空難 運冷凍櫃貨輪疑擱淺
空難招魂疑草率 家屬不滿
搶嫌不識貨 得手黃金隨手丟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
產科醫師：生產計畫因人而異
高瓴資本：大陸網企具特殊潛力
9月亞太文化日 19國好秀登場
越暴動賠償 江揆：下最後通牒
紙箱變熊熊手機座 免費教學
台灣立委團訪印度總理故鄉
太魯閣多處坍方 各景點封閉
胡志強：民眾投資會選競爭力
黑龍江敬老院 3人睪丸遭割除
肺癌高危險族群 建議及早偵測
澎湖空難 陸委會感謝陸方慰問
高振利判刑定讞 罰金仍提訴願
台南中醫診所詐健保 2人交保
歐盟將考慮 加重對俄制裁
盛群Q2每股純益0.92元
湖南政協賄選案 一審開庭
空難葉克膜傷患 高醫跨海伸援
成敗論英雄 勒夫足壇地位穩固
郝龍斌：積極助基隆參選人勝選
阿爾及利亞航空飛機起飛後失聯
復航總經理抵澎湖 靈堂道歉
銀行6月新承做購屋貸款增加
湯唯金泰勇婚不婚 撲朔迷離
英6月零售銷售 增幅不如預測
林務局轄屬園區陸續開園
女童瘦成皮包骨 北市府遭糾正
摔車致死聲請國賠 獲判620多萬
專家：大陸陸基反飛彈分三級別
澎檢：完成32具遺體相驗
神鬼傳奇 布袋火燈夜巡打頭陣
券商公會理事長 簡鴻文續任
空難遺骸四散 軍警冒雨搜救
法媒報導復航空難 提天氣不佳
Swatch澄清 沒有與蘋果合作
林孝信：負起所有責任
宸鴻：新品推遲 影響Q3業績
郭玟成被控貪污 仍獲判無罪
金門大陸引水 最快105年
監聽票核准率低 嘉義地院說明
國泰世華銀獲准設立深圳分行
越式餐廳進軍中市百貨 搶商機
培養藝術教育 張艾嘉勉勵學生
土銀代收付業務 明年上線
謝立功：一日當三日 爭取認同
馬航遭擊落 保險業者加速理賠
歐盟對俄新制裁 英金融受衝擊
日媒：高官密訪北京磋商習安會
空難女童送醫 鄰居盼脫險境
憶辦3空難 檢：確認身分挑戰大
復興副駕駛設籍桃園 縣府慰問
邊坡坍方 阿里山鐵路本線停駛
掌握技術 宏?擬參股上下游產業
罹難空姐 堅守崗位到最後
慈濟備8項物資 支援澎湖空難
專家：陸反飛彈技術 劍指美國
為台灣好 江揆盼服貿盡快通過
空難報導 NCC籲媒體持同理心
臆測空難原因 無助飛安調查
潘世偉證實請辭 自嘲可休假了
南橫公路搶通 利稻蔬菜送下山
沉重漫長一夜 搜救人員感觸深
擴大開放陸資 經部：現不適合
立院二次臨會 藍提案請求召開
國泰證登陸設投資諮詢公司
公務員勘察農損 被狗咬縫6針
援加薩 法國提供4億人道援助
復興航空總經理悼祭 家屬哭嗆
江揆：全力支持科技發展經費
阿爾及利亞失聯客機 載116人
台灣與尼加拉瓜簽署防洗錢協定
美日英法對台灣空難致哀
兩岸圖書交易會 促出版交流
登革熱 夏季不可輕忽的傳染病
低利氛圍不變 全球債市狂飆
大陸反飛彈測試 凸顯政軍自信
美NTSB嚴格限制媒體進空難現場
復航空難 瞬間天翻地覆人永隔
房地合一座談 學者達5大共識
台幣貶1.7分 收30.052元
歐洲央行遭駭 敏感資料未洩
中職明星週 愛爾達高規格轉播
台股活水 外資境外擔保品可借錢
瓊林污水地下化 提昇生活品質
東岸農損最重 文旦損失破億
江揆批了 潘世偉請辭獲准
黑盒子輕微受損 攜回解讀
首創救心巴士 體感科技教救命
中投區特招報到 提前到8/3
林孝信：投保額不重要 負全責
義消救援 心痛同學家人罹難
紀念抗癌畫家 家屬捐遺作
中日關係緊張 日商盼政經分離
中央社新款App 英語新聞更好看
澎湖空難 賴清德哀悼允協助
金大與中山世新締盟 加強交流
空難罹難者理賠至少1.8億
歐洲交車量佳 福特獲利超標
阿爾及利亞失聯機 法人恐不少
潘世偉請辭獲准 郝鳳鳴暫代
陸基反飛彈技術 陸欲遏核打擊
香港：禁止福喜所有食品進口
台精品啟動儀式 越南河內舉行
台塑鋰鐵電池 赴歐洲拓銷
富邦投信申請設立槓反ETF
阿爾及利亞失聯機 因風暴改道
點火開關釀禍 通用提撥賠償金
營建支出攀 開拓重工調高財測
媒改團體：報空難勿釀集體創傷
促觀光 江西龍虎山與日月潭合作
遭爆不倫戀 潘世偉妻為夫喊冤
空難 家屬認屍招魂傷者後送
空難後送 帶葉克膜搭直升機
亞青女排 陸日韓獲世青資格
颱風過後 北市葉菜漲逾1成
颱風受困 韓夫婦感受員警熱忱
軍演大誤點 陸暫停近期加班機
泰前總理盈拉抵巴黎會戴克辛
新穎癌症治療法 藥量少效果增
花蓮農損 傅(山昆)萁盼現金救助
普渡 北市首推金銀紙分別焚燒
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大統混油案 研議罰金挹注食安
示範區健康產業 健保影響有限
牽制中國 美日印海上聯合軍演
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必治妥獲利超標 藥物營收佳
復興空難 重飛關鍵4分待解讀
美初申失業救濟 降至8年低點
阿爾及利亞民航官：失聯機墜毀
新北義民祭 變裝路跑曬恩愛
法派戰機 尋阿爾及利亞失聯機
澎湖空難後 復航零星退票
台石油管產品 加反傾銷調查
宏?Chromebook出貨 拚倍增
友達4K曲面電視面板獲創新獎
中韓FTA 衝擊台就業
紙器公會改選 侯增富接理事長
金管會要求投信業提升形象
陸銷日大量稀有鰻 日質疑來源
台開洄瀾灣景觀工程開工
經貿國是會議 預計165人出席
空難悲劇 心理人員關懷家屬
復興航空失事 歐盟發哀悼聲明
陸政協副主席 一遭調查一落馬
招魂擺烏龍 空難傷者逃死劫
合併效應 美航集團34年首派息
搬遺體官兵 軍方評估心理衝擊
聚焦新興市場 3M獲利達標
陸警雷射透視 人人無所遁形
飛安會加班 解讀復興黑盒子
羅援：對日本放縱是對和平褻瀆
美軍部署亞太 羅援：給個解釋
監委：美扶孫立人 蔣藉機剷除
專家：天候或是澎湖空難主因
美製造業PMI 意外下跌
復興航空董座返國 25日赴澎湖
應用展 華碩新品搶市
潘世偉辭准 爭勞工權益值肯定
沈富雄：有力人士願出錢出力
馬航空難 荷媒避家屬失控畫面
威力彩 頭獎槓龜
行動廣告猛 臉書股價創新高
今彩539頭獎 1注中獎
阿爾及利亞失聯機 飛馬利亂區
風切偵測器 桃園松山機場裝設
台南老樹突斷裂 險砸車流
抗癌回診 母女3人遇死劫
印尼大選 外交部：與評估相符
美6月新屋銷售跌 不如預期
大蟾蜍影射江澤民 官媒刪報導
復興空難 楊秋興為家屬請命
阿爾及利亞失聯機 有51法國人
兩岸大學生辯論賽 政大奪冠
法外長：未尋獲失聯機 恐墜毀
大陸：中緬鐵路未取消 續磋商
復興空難 保險業理賠逾10億
澎湖颱風加空難 縣長不在遭「罵翻」
復興航空: 7名傷者已後送台灣
簡鴻文連任證券商公會理事長
阿爾及利亞失聯民航機 證實已墜毀
報告: 中國列恐攻中度風險區
陸打貪 新建辦公大廈只養蚊子
7月25 國內各大報頭條
復航董座 澎湖道歉、處裡善後 07-25 08:50
澎湖空難 7檢5法醫支援遺體相驗
江宜樺期望「促成馬習會、兩岸設辦事處」
12/13/14大吉日 美國結婚人數暴增
澎湖空難 16遺體尚待DNA檢測 (7/25/11:44)
復興空難 民航副局長李萬里: 百分之百全力支援
7/26上古藝術夜拍會 帶您發現台灣好藝術
北捷刑事附帶民事程序 向521兇嫌鄭捷求償
HiNet歡慶父親節 多項優惠贈爸爸
花蓮商港區域內非經申請禁止釣魚
巴西世足 全台1800萬人次搶看中華電信
美麗信酒店集團 推出「七夕情人夢」雙人套餐
大專校院學生人權攝影展 得獎名單出爐
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台灣也曾有過舉國榮辱感！
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雲朗觀光中秋獻禮 百年文化東西薈萃
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翰品花蓮四週年撼動原心狂饗曲開幕
盡心盡力 悲智雙運 祈願人人心安處處平安
澎湖馬公空難事故 新壽成立應變及協助中心
新光人壽趁勝追擊，再推出人民幣利率變動型壽險商品
推動外資融資投資股市 央行放寬擔保
烏克蘭總理 宣佈辭職
Mandarin Oriental, Taipei台北文華東方酒店七夕情人節浪漫獻禮
上古藝術鑑賞：達摩宗師黃歌川 亞洲新蠟染創始
蘭城晶英酒店 賞心悅Moon中秋月餅禮盒
台灣創意「駕車防打瞌睡裝置」 征服美國際發明展
維多麗亞酒店 七夕深情相約頂級饗宴
台北凱撒大飯店 夕浪漫情人饗宴
復興空難 運冷凍櫃貨輪抵澎湖
以轟加薩聯合國學校 至少15死
國際皇冠盃開賽 台女將爭冠
法：阿航失聯機本週才通過檢查
澎湖空難 天主教宗致函哀悼
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國會聯盟瓦解 烏克蘭總理辭職
阿航客機失蹤 傳墜毀馬利北部
復興空難 歐盟致哀
對俄制裁共識難尋 歐盟明再議
金酒陸經銷商案 縣長諭知請回
美控俄開砲 攻擊烏克蘭軍隊
布吉納法索軍方：阿航墜毀馬利
皇冠高球賽爆冷 台灣大勝美國
阿航客機墜馬利 地點說法不一
阿航客機墜馬利 尋獲殘骸遺體
皇冠盃完封美國 台女分組第1
法各界為空難致哀 呂慶龍致謝
林書豪成湖人 披17號戰袍
阿航客機證實墜毀馬利邊區
復航董座林明昇飛往澎湖
台高球女將合體 壓美名將致勝
南蘇丹動亂 歐盟加碼援助
法市長反同性婚 因愛為兒破例
林書豪成湖人 背號17
廣告挹注 百度Q2獲利超標
藥華皮膚癌新藥進入一期臨床
標普再創高 有利台股續攻
以巴衝突800死 潘基文籲停火
亞馬遜虧損擴大 盤後重挫逾11%
偏南風帶水氣 全台悶熱
林書豪 為澎湖空難死傷者祈福
復興航董座 早班機赴澎湖
生技展 中美冠科首度來台參展
日6月通膨率3.3% 較上月減緩
教宗致電哀悼 祈禱罹難者安息
加薩動盪 英外相走訪籲停火
復興航董事長上香 鞠躬道歉
孟庭葦證實離婚 張志鵬要重追
亞特蘭大網賽 盧彥勳2輪吞敗
吳昌樓傷勢 醫院：48小時關鍵
台股開盤下跌 7.55點
湯家德接任電池協會理事長
全台紫外線過量 慎防曬傷
美桀掛牌上櫃 漲幅逾 2成6
喜訊 湯唯金泰勇瑞典完婚
高通CEO 避談反壟斷調查
轉戰湖人 林書豪不複製林來瘋
陸上半年經濟增速 重慶跑第一
南加大大陸學生死亡 疑遭殺害
問題肉 上海福喜恐臨天價罰單
瑞昱海爾合作 攻智慧家電市場
林明昇赴醫院探家屬撲空
俄駐英大使：西方制裁非法無理
合宜宅弊案 北檢偵結
雲端夯 喬鼎營收可望再攀高
閃靈領軍台樂團 8月搖滾日本
董座赴澎湖悼念 復航股價走穩
多明尼加中華民國商展開幕
屏東疑似槍擊案 3死
遠銀主辦港航8800萬美元聯貸
慰家屬 高市要發慰問金供塔位
全家：沒用福喜劣質肉
伊朗拘禁4名記者 3人是美公民
加薩烽火漫天 衝突僵局難解
駐義處辦國片欣賞及爵士樂表演
新壽12.8億獲中油板橋地上權
民眾松機獻花 遙祭空難罹難者
墨比爾斯：現在買陸股不嫌晚
關穎珊拍廣告 挺丈夫選州長
期貨業燈號APP 供投資人參考
大陸貪腐 一把手犯案占6成
澎湖雷雨 復航空難現場續作業
復航空難 陳培樺傷勢不穩定
合宜宅案 檢起訴趙藤雄葉世文
搶攻穿戴平台 原相創波段新高
業績展望不佳 宸鴻股價軟
航空史最黑暗7月 1周3墜機
私校教職員陳情 盼保障工作權
耕耘車用市場有成 宏致積極轉型
新台幣早盤走升
台經院上修GDP至3.28%
皇冠盃黑馬 台女扳倒美國
復興空難 1人出院9傷續醫
張惠妹唱攬牢牢 撫慰復興空難
土城醫院簽約 林口長庚分流
台鐵蒸汽火車 首開花東
正駕駛女婿：我們也是受害者
金融難撐大局 台股跌67點
陸對外投資 或入主義電力公司
國泰世華上海自貿區支行揭牌了
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
汽柴油下週估漲1至2角
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
華城永傳簽約 建首座離岸風場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
33罹難者身分已確認 13人待確認
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
墜機接二連三 航空業惡夢
吳昌樓徵象穩定 續控制疼痛
貝佐斯砸錢投資 亞馬遜續虧損
葉世文被訴 桃縣：尊重司法
國家圖書館贈書葡萄牙秘紐大學
安徽招商 重點鎖定富士康
日圓貶值 難挽日出口落後頹勢
沈富雄：下波民調目標20%
看好內需 台經院微幅上修GDP
陸高官：支持陸韓合拍抗日故事
殘骸四散 國軍警消清理消毒
工總發表白皮書 看重勞資關係
鄧振中：日可助台加入區域經濟
罹難者暫存冰櫃 待交還家屬
澎湖空難 教宗唁電哀悼
路透：陸經濟成長或創24年新低
A7合宜案 葉世文涉收賄400萬
葉世文被訴5案 不法金額近億
陸企重建致遠艦 紀念甲午戰爭
北海艦隊 劉公島紀念甲午戰爭
令狐榮達任加代表 洛杉磯餞別
難辨認罹難者 牙醫師協助鑑定
搶金鍊誤認贗品丟棄 3男被逮
李克強今年下鄉 關注城鎮化
南大蔣公銅像 遭綑綁貼標語
罹難者家屬要求復興航空負全責
不老樂團 敲擊生命熱情與活力
全球經濟成長下修 大立光被掃到
台經院：物聯網有利經濟成長
創新落後 工總：台恐淪為輸家
北韓威脅南韓中止韓美聯合軍演
不滿結新歡 殺女友情敵後自殺
36度 板橋飆高溫
房地合一稅改 業者提出質疑
成長前景不妙 星巴克盤後轉跌
中新生態城 敲定跨境人幣貸款
日物價趨緩 日銀通膨達標不易
製作廣播節目 青少年吐心聲
復興空難 總統將探視傷患家屬
罹難空姐吳姿瑩母到澎湖認屍
禽畜糞液生質能 雲林推動研發
俞炳彥死因陷迷霧 韓法醫難解
駐美官員率隊替中華青棒加油
合宜住宅弊案偵查大事記
留學代辦規避退款 費用罰3倍
颱風後 遊客搶搭客輪到澎湖
高通遭認定壟斷 聯發科短多
新台幣午盤升7分
美控俄開砲 烏國危機考驗歐盟
麥格理給宸鴻評等 優於大盤
復興失事黑盒子 判讀找答案
新內閣人選 佐科威網路徵民意
陳偉殷8局0失分 奪第11勝
復興空難遺體 軍機下午運送
政策啟動成長 泰銖升泰債吸金
閣員朝不保夕 工總：不好
澳選手自拍 英女王微笑當背景
復興空難 江揆赴高雄探視傷患
復興空難家屬 啟心理諮商機制
副總統秀跌倒傷口說無礙
王建(火宣)：曾反對沈富雄任副手
合宜住宅案 將開接押庭
罹難吳姿瑩 21日曾遇梁文傑
調查：大陸第4季或降存準率
陸經濟趨穩 港股吐悶氣補漲
總統盼創新成重要國力
籌資金 義擬對陸出售電網股份
台股收盤跌 88.25點
復興空難第3天 35死者身分確認
基隆黨部 通過建議徵召謝立功
沈啟悼祭 家屬暴怒要真相
台中休閒美食烘焙展 全台會師
高球8強拚皇冠 搶世界第1
搶奪提款婦女 無業男被逮
陳偉殷11勝 有望爭美聯勝投王
開平走低 台股跌 88點
合宜宅案起訴 內政部尊重司法
購屋送裝潢 葉世文藉勢勒索
復航失事 檢開32張死亡證明
違反習八條 陸查處逾6萬人
要華隆退休金 縣府請中央修法
新竹眷改土地案 葉世文也索賄
僅次王建民 陳偉殷美職30勝
陳偉殷11勝 球評：無可挑剔
8月台指期跌78點
澎湖空難 王乾發全力善後
8月電子期金融期雙跌
飾詞狡辯無悔意 趙藤雄求重刑
發票千萬獎 94761178
專家：復興空難原因言之過早
男酒駕致人於死 判4年6月
王建(火宣)：監察院關門 國家大吉
韓國際數學競賽 台灣大放異彩
總統探視空難受傷女童李緯彤
習近平結束拉美行 返抵北京
發票千萬獎94761178
金酒陸經銷商案 檢方繼續查證
高價股重挫 台股收跌88點
大法官陳碧玉資產破億
葉寅夫：億光與晶電產值拚第一
江揆將探視空難傷者洪郁婷
慢遊阿里山 長者輕鬆樂活
嘉義大學學生獲選國際青年大使
趙藤雄探詢八德案 葉世文開價
被控侵吞逾億鑽石 葉兩傳判刑
因颱取消航班 退票起消費糾紛
3千萬來源不明 葉世文遭訴
臉書股飆 CEO身家超谷歌創辦人
全台第一 苗栗科技城市館啟用
大雨特報 彰化以北南投注意
總統林口長庚探視空難傷者
探視空難傷者 總統：強化飛安
慕谷慕魚嚴重坍方 暫不開放
投顧：不如預期 下修宸鴻盈餘
麥德姆侵襲 台東農損近4千萬
中市刺青店毒聚 辯吸毒減痛
協助空難身分鑑識 刑事局趕工
F-鎧勝第2季 每股賺3.01元
三大法人賣超台股 34億元
法學博士郝鳳鳴 暫代勞動部長
王金平：示範區送院會才好處理
一言不合持刀砍人 幸輕傷
空難罹難 家屬盼快離傷心地
香港動漫節開幕 規模創紀錄
遠離肝癌 定期追蹤治療肝炎
諸羅文化誌 尋找嘉市新感動
探視空難女童 總統：感謝救援
上海自貿區條例通過 8月施行
反恐 烏魯木齊公車禁帶打火機
復興空難 總統長庚探視吳昌樓
崔世安跨過澳門特首提名門檻
梅鐸買時代華納 備妥銀彈
時隔4年 Rain接演韓劇
趙藤雄遭起訴 遠雄：全力捍衛
台北市與日本松江市簽署備忘錄
空難重傷 陳培樺學妹加油打氣
冒充高價避震器交換 男遭起訴
智原Q2每股純益0.5元
阿航墜毀 機上疑有多名俄國人
優遇法官經商被彈劾 監院首例
大陸上半年稅收成長7.9%
臉書陳情 國小圓夢買新樂器
童玩節 800萬人次遊客誕生
633落空 經部：再調整有機會
空難疑新撞擊點 封鎖現場調查
復興董事長弔唁 盼共度難關
RBS上半年稅前獲利 料近倍增
北捷：刑事附帶民事向鄭捷求償
澎湖首例本土登革熱 高雄感染
想打出名堂 詹姆斯籲超越自我
空難傷者 江宜樺南下高雄探視
莫拉克重建展示館8月開幕
詹姆斯霸籃壇 不給兒接班壓力
新台幣收升1.7分
工總憂邊緣化 經部：卡在無共識
陸3家民營銀行 獲准籌設
胡志強鼓勵學生 永不放棄
日立喊話 不排除與三菱談合併
台精品展河內揭幕 消費者矚目
黃世銘存款 3年增5百萬
葉世文遭起訴 吳志揚尊重司法
吳姿瑩火化 男友捧遺照送行
屏東3死案 疑分手釀殺機
未付尾款 男子被控性侵判無罪
經濟風險增 德企業信心連3降
風災後蔬果染病 專家呼籲防治
國泰世華：複製台經驗到滬自貿
澎湖復航空難 諾魯總統致哀
金山石化火災 尚無人員傷亡
沈富雄出招 柯文哲冷處理
台南砂石車擦撞自小客 2傷
阿里山森鐵停駛 29日復駛
小米被踢爆 官網瀏覽人次造假
合宜案偵結 檢另案辦兩開發案
創意產業貸款 達成率逾6成
共軍占空域 仍抱怨淨空被影響
呂慶龍感謝法各界弔唁復興空難
大園空難家屬 建議組代表組織
提升信義鄉梅產業 融入電視劇
雲林破詐騙集團 逮15嫌
2014年 近十年空難最慘重一年
共軍將領籲兩岸非正式軍事溝通
亞洲不給力 LVMH盈餘難看
基隆老人慢性門診 28日營運
商圈創意競賽 兩岸5校展成果
棒球名人堂 職棒之父將露面
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
長庚：吳昌樓可用眼睛表達意思
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
空難疑似新撞擊點 樹梢有切折
發票無紙化 中市鼓勵手機條碼
印媒：台灣立委訪團拜會省長
永光上半年每股賺1.18元
潘瑋柏將攻蛋 自詡基努李維
論文假審案 丘成桐：制度問題
復興空難 35人身分已確認
夏天來埔里 蝴蝶滿山飛
釐清空難 訪談目擊者和生還者
葉根壯罹難 家屬哭斷腸
產官學結盟 打亮Bio ICT金鑽
26日偏南風 午後中部以北短暫雷雨
復興空難 應變中心改善後中心
世銀俄國開發案 美加表態反對
35藥局借牌 涉詐領健保7千萬
空難 罹難者身分確認34名
遠雄：4個月前就計畫處分土地
雷暴龍現身彩繪 6分鐘快閃
澎湖空難 機體殘骸多數淨空
澎檢：正副駕駛未檢出酒精藥物
涉掏空金尚昌 林鴻明判9年半
毒蟲醫院賣毒 遭逮送辦
口腔癌早治療 5年存活率8成
民航局：機場設施運作符合國際
金融時報發行商培生擬裁4千人
金城武樹住加護病房 遊客勿近
吳志揚：桃改制 經濟起飛引擎
農委會：菜價回穩
想調回高雄 許瑀啑面告江宜樺
推台灣觀光 日彩繪巴士將起跑
南海爭議 歐盟支持國際仲裁
俄羅斯無預警升息 今年第3次
宋承憲拍激情戲 坦承很害羞
葉世文案偵結 桃縣秘書長復職
葉根壯外孫女重傷 學妹集氣
傳接勞動部 陳伸賢：子虛烏有
阿航墜毀 歐蘭德：憾無人生還
漁船擦撞沉沒 海巡馳援3人輕傷
英語學習熱 逾600萬人拚英檢
阿航客機黑盒子尋獲 無人生還
復興空難7罹難者 運抵高雄
投信主管可兼任轉投資董監
研究：陸經濟面臨結構性減速
陸經銷商案 李沃士：未涉不法
中市商旅文創風 舊市區新亮點
綠提虎尾政見 選戰新焦點
麥德姆農損 累計逾5.1億元
貨車遭竊 臉書貼廣告找回
與朱見面 連：討論雙北合作
名人堂雕塑 蒲浩明詮釋棒球魂
艾威群增資美時製藥 投審會准
房仲：底價過高 廣慈案流標
總統：不入TPP難與他國競爭
持赴陸多次簽台胞證 自助通關
陸前6月結婚694萬對 離婚百萬對
BRT被指套用北捷 中市澄清
CNBLUE開唱做公益 回饋台灣
歐盟：全球貿易協商恐破局
保障基本工資 德運將反憂失業
華碩：發11億年中績效獎金
台幣升1.7分 收30.035元
300泰勞要求自加薩撤離
機械設備出口 2年負成長後轉正
示範區送協商否 藍樂見綠不願
助建校 黃廣志金大名譽校長
楊文智：金酒促銷案依規定辦理
颱風侵襲 吹倒30年老欉咖啡樹
頭寮附近道路崩 連夜搶修
詹姆斯饋球迷 全身行頭幾送光
傳空難致離職潮 復興闢謠
大園空難家屬建議 組代表維權
二次臨會 藍擬29日投監委
合宜住宅案 趙藤雄喊冤不認罪
申銀萬國換股 合併宏源證券
合宜宅案 鄭文燦：真相只揭半
阿航罹難多法籍 法非相依甚深
總統：核能議題 努力建立共識
揮別陰影 馬航更改墜機航班號
陸爆過期肉 外資供應商中槍
官司卡住 菲美國防合作難落實
搭機無最安全座 掌握黃金90秒逃生
跨海峽單車行 挑戰金氏紀錄
新北公安稽查 違規幼兒園斷電
黃鎮台宣布辭中職會長
牛津研究：人類有用DNA不到10%
陸談甲午戰爭 強調與台灣淵源
勞動基金 上半年獲利千億
兩岸上半年貿易 下滑8.2%
空難善後 總統慰傷者允增飛安
慕尼黑科大擬英語授課遭批評
銀行保管箱 保證金不可逾租金
主權信評佳 財部續控管債限
空難罹難者回家 陳菊慰問家屬
復興空難榮民眷 退輔會慰問
今彩539開獎
6月M1B M2 年增率續降
大樂透開獎
塔利班攔2車 槍殺至少14人
術後癱瘓 菲病患怒殺醫師
泰南汽車炸彈引爆 3死36傷
台幹拚建廠 中鋼印度廠將試車
合宅案移審 趙藤雄三千萬交保
制裁沒在怕 俄石油巨擘財報靚
美6月資本財訂單 增加1.4%
轉播權爭議不斷 黃鎮台辭會長
颱風天行竊 行車記錄器揪賊
口簧樂音傳唱 體驗原民古謠
美勞動市場 質量有望追平數量
救傷患 WHO籲設立加薩人道走廊
央行推動外資借新台幣投資台股
2014空難760死 恐近十年最慘
.com靠邊 陸媒：.網址帶巨大商機
維修漏水 26日9時新北鶯歌停水
與綠座談 柯文哲籲遷松山機場
葉世文羈押 趙藤雄3千萬交保
遭網友指造假 自由記者否認
大陸商銀不良貸款 連11季攀升
李義良遺體回家 家人撫棺痛哭
普拉伯沃上告法院 求逆轉勝
信評事業旺 穆迪獲利超標
金鏟助孕神奇 新北26日大方送
俄稱約40發烏克蘭砲彈射入境內
華碩ZenFone進軍俄羅斯
黃鎮台請辭 球團反應不一
專家：陸各省想強刺激料無空間
熱死人 日上千人中暑送醫3死
今彩539 頭獎3注中獎
大樂透頭獎 1注中獎
報導陸網友冷血 學者指失當
母嬰業台商打團體戰 成立公會
陸16地區上調工資 增幅14.2%
有無儀降 皆有安全降落標準
約旦河西岸衝突 巴人4死
陸外交部：促英停止干涉港事務
梅鐸創立天空歐洲付費電視巨擘
3千萬交保 趙藤雄笑答心情好
上海自貿區 114家台企進駐
水泥廠擋土牆倒塌 無人傷亡
殉職空姐返高 家屬鼻酸迎靈
印度空軍直升機墜毀 恐7人亡
復興空難 交長寫心經祈願
家屬批復航董座 天氣壞為何飛
阿客機殘骸已經找到 「全球機瘟」7天摔死462人
陸最高檢：上半年查貪賄案2.5萬人
盈拉與兒子飛巴黎 否認逃亡
經貿國是會議 7月26日召開
阿航客機墜毀 已發現遇難者遺體
江內閣換17人 台聯立委：危邦不入
高鐵轉轍器異常 影響1800人
趙藤雄等遭起訴3千萬交保 葉世文還押
OTC 7/25召開聯席會議 通過規章修正案
高鐵局訂於7/28舉辦「ISO 9001授證典禮」
處處觀音 聲聲彌陀 法鼓山信眾馬公、高雄助念
未來10年太陽風暴來襲機率12%
回教戰士計畫恐攻 啟程往西方
全球利空罩頂 美歐股走軟
皇冠盃次戰 台將前9洞小落後
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
以色列拒絕美加薩停火建議
皇冠盃輸泰 台灣讓出分組第1
美指陸再度試射反衛星飛彈
傳以將開始12小時停火
哈瑪斯同意停火12小時
荷蘭低調哀悼 著眼長期利益
皇冠盃輸泰 台灣暫排分組第2
擁巴與擁以群眾 柏林集會對嗆
加薩動亂 歐盟撥款人道救援
美媒：湖人兵符交給史考特
比利時藝術節 回響熱烈
凌晨連兩震 東部海域規模4.4
以色列證實 同意停火12小時
舒馬赫私人專機 2千萬歐元求售
光影說故事 台攝影家華府開展
週末炎熱 西部防午後雷陣雨
空難頻傳 專家：並非不尋常
法恐暴力重現 再禁反加薩遊行
拚觀光 羅浮宮奧賽擬每天開門
胡?云投入費城音樂營教學
令狐榮達離任 感謝僑胞支持
中洲陳千人祭祖 27日登場
醫院交通車配電腦 掛號免排隊
加特警登機逮鬧事客 喝聲震天
空難遺體善後傳疑同業競爭糾紛
加男中風7天 靠飲馬桶水維生
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台灣竹樂團 8月抵菲巡演
麥德姆過境 疏通南投2堰塞湖
防曬品 出門前先抹
合庫銀主辦恆勁15.5億元聯貸
國泰世華銀上海自貿區支行開業
台駐露使館辦獎學金生行前說明
連日大雨 大溪復興道路坍方
北大調查：陸1%家庭擁30%財富
飛機很安全 航空協會：免驚
亞洲建超高樓 宜考量產業環境
烏日觀光節 免費飲啤酒嚐豬腳
時裝設計新人獎 16人入圍
民航局：38名罹難者確認身分
回饋母校 屏女畢業生組志工隊
台灣科幻動畫 美自由作家青睞
世足賽吸睛 中華電收視創紀錄
上海發布航班延誤預警
陳果新片紅VAN 被列限制級
美股收黑 財報未達標
空難救助 高市以居住事實認定
大陸解放軍在北部灣及東海演習
夏電展商機 電信業炒熱4G
京元電上半年每股賺逾1元
文旦落果 蔡茂峰化腐朽為神奇
越星上半年貿易成長 年增24%
夏悶熱濕 醫：每2小時換衛生棉
皇冠盃場外 美媒關注旗幟差別
馬總統台中視察 讚許BRT
蕭萬長：逢中必反不會解決問題
歐股收黑 跌幅創1週最深
周麟出席巴拿馬慈善活動
官兵搜救空難 國防部長慰問
復興：全力協助家屬及受損居民
農曆7月 新港奉天宮封鐘鼓
江宜樺：全球化不可避免
讚台中建設 總統：老胡你厲害
紐約千人遊行 抗議以色列殺戮
復興失事機掉落點 非重飛航路
粵水牛減少 美食雙皮奶受威脅
中職明星週登場 收看管道照舊
俞炳彥長子落網 不知父親身故
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
以色列與哈瑪斯同意停火12小時
黃鎮台請辭案 中職將開會討論
船長口吐白沫 國軍外海救援
旗山抽水站失能 陳菊允速改善
菲幣升至8個月高點
韓女團出道5年 美演藝圈按讚
好友捐救生艇 圓黃閔星遺願
港深試營醫院傳財政問題
愛上台東 女調酒師原鄉圓夢
宜蘭金紙廠火警 員工搶救燙傷
聚積Q3業績估增個位數
阿航墜毀剩屍塊 一家十口斷魂
豔陽下揮汗 連勝文赤腳割稻
軍方全力協助 空難現場清空
鬼月看鬼片 恐怖指數尬膽量
租屋廁所種大麻 堂兄弟被逮
復興空難失事現場 國軍消毒
復興專機載4具罹難遺體返松山
泰雅學堂赴陸 登機前展天籟
影印光碟封面 沖印負責人送辦
民航局證實24日一架復興班機遭雷擊
阿航墜毀 法：不排除任何可能
張盛和：經濟指標創高 台股健康
古國萱用剪紙 紀錄生活感動
空難後續 民航局：責無旁貸
空難頻傳 越要求確保飛安
公館試辦徒步區 加強宣導
宜蘭星光情人隧道 浪漫一生
被批不關心 王乾發允增人力
長三角多地房市 悄然鬆綁
立院臨會 示範區進展受矚目
空難4遺體 復興專機運台北
龔明鑫：IT產業優勢及早轉型
金銀漲幅 創1週來最大
昇恆昌推熊保庇 搶中元節商機
周麟拜會巴拿馬新任教育部長
美商務部初裁兩岸光伏產品傾銷
原鄉救護車駕駛爭薪 敗訴定讞
國際油價漲 俄烏局勢緊繃
空難受損民宅賠償 澎縣府鑑定
澎湖空難 嚴明致祭罹難士兵
設局恐嚇援交少女 男判刑
類比IC出貨成長將超越整體IC
苗栗海洋觀光季 送石虎杯墊
加薩戰禍 基督徒穆斯林展情誼
莫拉克影像展 看重建過程
工業自動化機器人 台廠商機可期
丘成桐數學獎 北一女生得金牌
空難遺體不全 10罹難者待確認
研究：所有恐龍可能都長著羽毛
讓往生者無憾 大體修護師發願
大學生營隊 灌輸家扶兒反霸凌
高鐵桃園站修復 影響3600人
蕭萬長：攜手合作 台灣向前
店家推美食好康 疼愛父親
經貿全國會議 直播討論牆吸睛
北市辦徵才 308職缺
名廚阿基師 27日碧砂漁港獻藝
熱浪襲 北京發布高溫預警
芋你有約復古行 親子同樂
邱匡毅寫生畫展 29日基隆展出
美公債殖利率攀 全球股債恐跌
華隆自救訪調 批縣府裝聾作啞
周麟拜會巴拿馬勞工部長
新北黃石市集 27日父親節促銷
新北工安盃路跑 宣導職場健康
出進口績優廠商 30日表揚
雲林泡棉廠火警 付之一炬
4遺體運回台北 空姐掩面哭泣
復興空難 外籍專家抵澎助調查
中美洲議會副議長拜會周麟
女多於男 壽命與移入增是主因
麥當勞涉亂標卡路里 俄國提告
青工總會誓師 馬總統授旗
北市女多於男 性比例最低
台中車禍 多車受損1人不治
王丹在美：疑有腦瘤籲專案回台
傳福斯願讓董事席給時代華納
南加大陸留學生遇害 同學哀悼
台灣紀錄片 入圍威尼斯經典
留美生疑遭擊斃 陸總領館關切
澎檢全力動員相驗空難遺體
老人健康競賽 展現學習成果
台中財政佳 總統誇胡志強
精神不濟開車 撞電桿翻覆3傷
芒果樹壓民宅 新北市府助移除
北市實構築登場 空總開發想像
復航空難 議員盼補強離島醫療
貢寮濱海公路翻車 女駕駛送醫
青年自覺 吳清友：勿讓種子灑水泥地
國民黨：內閣團隊背景專業多元
澎湖空難 蛙兵遺體確認火化
空難 外籍專家協助事故調查
和碩營運8月衝 下半年看增5成
谷歌超大氣 收購金成長兩倍多
台中蛻變 馬總統給胡志強按讚
法加授權代表 赴澎湖現場勘查
空難罹難者返高 多被家屬領回
近一周黃金現期貨走跌
新北雷陣雨 路人落湯雞
疏洩底價 北巿區公所主秘緩訴
彰縣模範父親 聾啞父帶大3兒
兒子搶老翁 年輕爸感嘆未教好
丘成桐數學獎 找蜜蜂路徑摘金
乙曉光升任陸解放軍副總參謀長
BRT行控模擬測試完成 28日啟用
澳門特首崔世安幾可篤定連任
復航3官兵罹難 嚴明：從優撫卹
恐怖哦 全台十大鬼景點出爐
北市：相信胡讓進步的台中更好
群電訂單旺 第3季營收將創新高
獨木舟耗盡力 漁船救回3人
菲華校聯新會所啟用
慢飛天使畢業 邵曉鈴獻祝福
證券四合一 最快8月有眉目
反暴力 紫絲帶獎站出來
北市賞荷新景點 山水綠公園
推集集觀光 鎮長嚴鴻邦爭連任
立院臨會 監督條例可能有攻防
跨海峽單車行 金門創紀錄
藍青工誓師輔選 馬英九授旗
民航局：44名罹難者確認身分
痞子英雄2 正義三人組曝光
北投樂活溫泉鄉 百歲嬤秀活力
澎湖空難痛失幹部 國民黨默哀
陸空管局發布 大面積航班延誤
迎七夕 台南姻緣公車將上路
熱低壓形成 28日前無影響
台南首例本土登革熱 曾到高雄
陳氏伙房啟用 展現客家人文美
全智賢離台 秀中文說謝謝
傳港廉政公署立案查黎智英捐款
太陽能廠遭反傾銷稅 經部協助
陸媒：部分麥當勞只賣麥香魚
中共反腐 上半年2.5萬人被查
避炒房 推不動產交易所得稅
台北愛樂合唱團詮釋德文安魂曲
小烏來水域花園 31日前封閉
染整廠排高溫強鹼 遭停工
滾筒洗衣機機蓋碎 用戶驚魂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
創黨兩甲子 國民黨史巡迴展
添好運試營運 400人揮汗排隊
上海福喜四千箱肉餅 涉改日期
母親B肝 孩子週歲要追蹤
復航空難 剩兩名罹難者待確認
高中生攝影展 連勝文讚公益
經貿會議暢所欲言 經長盼聚焦
雲林泡棉廠火警 損失600萬元
繼招魂烏龍 復興布置靈堂惹議
簽羅嘉仁 犀牛：已達成共識
莫拉克重建 神木社區活力旺
衛福部：澎湖醫療無不足
BRT快捷 雅加達成功行多年
十大伴手禮 雲林展品牌
菲律賓人口可望破一億
立院臨會 監院人事擬29日投票
想美白 專家告訴你正確觀念
羅淑蕾爆欺護士 柯文哲促舉證
美中競逐西太平洋火力射程戰?
握有證據 羅淑蕾促柯文哲提告
空難搜救 嚴明肯定官兵投入
郭文秀出新書 巔峰廚藝經驗談
救不成女童 空難生還者難眠
王力升總裝副長 著力科技強軍
駐馬代表送書 盼台馬續交流
飛安會：黑盒子對話清晰完整
胡志強打政績牌 馬總統讚厲害
馬英九：政黨惡鬥 台灣受害
持續頭昏 醫師：需醫學診斷
大雨特報 台南民眾注意
謝昇諺甩低潮 日月潭鐵人奪冠
求復合 男開槍擲煙霧彈被逮
共軍頻軍演 日媒：針對美日印
北京市長：不輕易放鬆限購住房
B肝母早產兒 疫苗多1劑
山海屯布局成 林佳龍籲給機會
陸媒：令政策妹夫1個月未露面
全面進步 藍籲彰化縣市雙贏
小貓惹禍 菲貧民窟百餘屋焚毀
對抗紫外線 美白雷射夯
空難獻白玫瑰 療癒集體傷痛
結束訪台 江西省委書記返陸
與青年座談 胡志強提BRT政策
野柳外海男子溺水 送醫命危
表揚模範父親 朱立倫贈金戒指
高鐵列車倒退嚕 過去有前例
內褲穿太久 奈男09年炸機失敗
大陸軍力投射威脅西太平洋美軍?
三緯3D列印專車 開進校園
外媒：國際專家協助查復航空難
同僚魂斷澎湖 監所募百萬送暖
雲林藍綠拚場 集人氣爭支持
李沃士：自行車是金門觀光重點
鵲橋情緣 霞海月老林園牽紅線
吸毒少年除刺青 悔不當初
今彩539開獎
民代批BRT 中市籲勿混視聽
飛安會主導 外國專家協助調查
復興空難 友台日人擬捐款致哀
美前亞太助卿：陸對外不再被動
郭泓志開砲 理事長彭政閔授權
CNBLUE嗨唱 鄭容和秀臂肌
復航空難 飛安會28日彙整調查進度
國資委：陸央企2013年度賺6兆
陸拉退將紀念甲午 稱一致對日
移泊擱淺油輪 差臨門一腳
阿航空難 第二具黑盒子尋獲
日廠C肝藥 疑副作用15死
哈林年代 小巨蛋感性開唱
蝦冰蟹醬傳財務危機 老闆神隱
少年線上販毒 起出上千克
復航空難 澎檢完成遺體相驗
重度吸菸者 腦結構功能異常
疑馬航墜機影片 班機著火速墜
研調：反傾銷稅高於預期衝擊大
遊艇擱淺及時獲救 遊客虛驚
今彩539 頭獎槓龜
香港主場新聞 宣布停止運作
基隆鎖管季揭幕 免費品嚐好料
地主猿迷挺 藍寅倫奪全壘打王
前南投縣議員被砍 警逮凶嫌
問題日本C肝藥 台無進口
甲午(奚鳥)籠中元祭 起腳燈揭序幕
毒蟲拒攔查 警車包夾插翅難飛
生還女童復原 母拍影片感謝
王建(火宣)籲修憲 五權改成四權
48罹難者確認 外籍專家協助調查
防恐 挪威關閉卑爾根部分空域
恐懼 港媒體網站主場新聞停運
台豐公開賽次輪 謝東書躍居領先
北韓發射1枚短程飛彈
復興航空24日金門飛台 疑遭雷擊
誤擊馬航客機 烏克蘭叛軍招了
飛安會擬30日公布失事進度報告
廣東查獲2190名“裸官” 家屬移居港澳最多
主場新聞停運 廣告成鍵關所在
停戰61週年前夕 北韓再射飛彈
加薩人道停火 以同意續延4小時
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿航墜毀 遺體將全部運返法國
巴人死亡破千 以延長停火4小時
皇冠盃對西 台將前9洞皆落後
拒延長停火 哈瑪斯恢復射火箭
以色列延長加薩人道停火24小時
皇冠盃戰西全敗 台將恐難晉級
延長停火24小時 哈瑪斯拒絕
皇冠盃 代表處派員持國旗進場
皇冠盃輸西 台將無緣晉級
巴黎遊行 焚以色列國旗引鼓噪
晴朗炎熱 西部防午後雷陣雨
巴黎北站巨型看板 懷舊翻牌
紐約中央車站 地標四面鐘
北韓再射飛彈 日本嚴重抗議
東京車站 紅磚瓦站舍魅力不減
4G體驗車 全台走透透
嘉義復康巴士 假日溫馨接送
丹戎巴葛車站 城市精神象徵
倫敦聖潘克斯火車站 一級古蹟
多倫多車站 富古典藝術氣息
馬航MH17 首批家屬抵現場
軍演 上海台灣航班可能大誤點
全聯二代店 要為小農找出路
熱浪來襲 泰安溯溪兼避暑
颱風過後 做好田間管理減損失
颱風過後 當心香港腳復發
復興空難第5天 家屬忙善後
停火條件談不攏 哈瑪斯拒延長
消暑 限定版手工老冰店最對味
四大海域同期軍演 專家稱巧合
復興空難 失事現場解除封鎖
兩岸智財協議 確實保障台商
台灣在陸有效註冊商標達10萬件
替身風暴 枕邊人是東德間諜
鳴戰鼓 蔡英文8月巡迴授旗
兩岸商標協處機制 護台商權益
機上逃生須知 比選座位重要
經貿國是會議 發言盼更聚焦
經貿會議 宋文琪籲團結找方向
日本鹿兒島縣知事8月率團來訪
南京改導遊解說 顧台遊客感受
全國搖滾PK 8/3決賽爭冠
上百紅螞蟻 反裁併海軍陸戰隊
水位下降 石門水庫停止放水
大村慈雲寺 黑米傳奇流傳鄉里
蘋果啟動備貨 砷化鎵續旺
普渡紙錢集中燒 宜縣超商代收
縣市教育力評比 北市蟬聯冠軍
林務局推太平山百年慶祝活動
電腦應用展 雲端行動應用亮相
孝親月 靈鷲山桃園辦法會
港網友發起救主場新聞文章活動
烏克蘭政府軍 準備奪回頓內茨
歐萊德登陸 商標協處機制建功
青海遊覽車翻覆 3死38傷
薪情差 美速食店員工擴大抗爭
瓊斯盃籃賽 黎巴嫩因戰亂缺席
復航空難 檢：DNA確認10人
男搭機稱有爆裂物 警逮偵訊
巴西世足球場 百對佳偶許終身
陸貪腐拼滿中國地圖 川老虎多
車失控飛對向車道 駕駛僅輕傷
復興空難 西溪村民燒紙錢祈福
群魔亂舞 旅客扮鬼遊溪頭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台北地下街淹水 機場捷運導致
電腦展 體驗資料運用
智財協議開道 業者維權更容易
趙藤雄交保後 28日首次報到
廣禾堂與廣和 商標纏訟10年
復興航空：會支付善後物品費用
菲移民局：外國人不得示威遊行
吳副總統：腳只輕微擦傷破皮
鴻海：跟老董牛肉麵沒關係
BRT啟運 胡志強：做到滿意
亞特蘭大網賽 伊斯內第4度爭冠
經貿會議 各界對政府期許大
教育力評比 縣市強恆強M型化
油價漲 汽油 1角 柴油 2角
立院臨會 藍綠28日黨團大會備戰
高階文官培訓 另類外交新收穫
花生泡泡冰 串起祖孫心連心
滿身酒氣男 搭機稱有炸藥送辦
藍：徵召謝立功 朱郝事前已知
長榮卡通逃生片 爸媽陪孩子看
漫博8/7開跑 12聲優登台
大陸政府施壓 奧迪零配件降價
獎小狀元 副總統背誦禮運大同
全球最大兩棲飛機 在珠海試製
電腦應用技能賽 中華隊有信心
縣市教育力調查 台中新北躍升
復興空難 失事前狀態先解密
經貿國是會議 討論議題廣泛
二次臨會前夕 藍籲綠勿亂杯葛
超額比序 基北擬先標示後作文
史坦威鋼琴賽 台小將雖敗猶榮
傳統農產文創 地瓜展現新風采
南投籃球鬥牛 青少年熱血揮汗
德業界將百分百配合對俄制裁
中市颱風農損 農業局爭取補助
韓外卡戰勝出 同爭皇冠盃冠軍
老董劉正雄：未借郭董名義吸金
高反傾銷稅 美太陽能恐先受害
經貿會議 吳清友籲重視文化產業
醫院復健涉偷拍 陸女大生遭殃
南德五湖影展 台片共襄盛舉
吃人肉謠言四起 獅子山兩頭忙
北市違勞基法 未置出勤紀錄多
廈門新機場 金門爭取共建共營
搭飛機知保險 保障權益
羅志祥船梨精 攜手推台灣觀光
4年合約 史考特任湖人總教練
經貿會議 勞權薪資議題受關注
經貿會議 學生籲廣邀青年參與
中市BRT啟運 乘客反應佳
讚許胡志強政績 郝龍斌表佩服
開拓緬甸市場 台灣出口商卡位
農曆7月第1天 嘉縣婦人溺斃
空難醫療 健保署擬代位求償
苗栗環教生活營 帶弱勢走出去
免簽證費 曼谷4大新景點迎客
農曆7月到 雲林福興宮封鐘鼓
鬼門開 日月潭1男溺斃
台緬官方接觸 國合會打頭陣
連勝文對談外僑 網路影片首發
嘉縣捕獲大石斑 漁民賺筆小財
安逸老年 事先規劃最保險
美偽蜘蛛人騙觀光客不成怒毆警
玉米黃豆有無基改 貨號將分開
新客語演講賽 精彩兼文化傳承
苗栗勞工大學 培養咖啡專長
清土石意外 男子被裝載機壓死
波茨坦69週年 陸媒釣島作文章
駁柯P 新北：歡迎參觀公托中心
台達電Q2 EPS 法人估逾2元
台灣大攜三星 平板多螢分享
中市光自在綠聚落 引文創進駐
新唐MCU新品 攻工控市場
盛群無線充電 預計8月通過認證
因戰亂逃亡德國的小難民日增
示範區 連勝文：社子島適合
客家青年領袖營 後生接力前行
鬼月 基隆老大公廟開龕門
屆退前罹難 楊景翔骨灰離澎
教部人權攝影展 學運照片奪冠
全球面板6月營收 月增1%
全盲鋼琴家(近，去斤加十)井伸行獨奏會動人
加薩射火箭 以恢復陸海空攻勢
旅遊保險 面面俱到最安心
好友分離 林書豪要創新打氣法
PS Vita新遊戲 9/4開賣
美重稅反傾銷 太陽能籲政府協助
軍演致航班誤點 陸國防部否認
菲國第1億人口誕生
雲縣珠算比賽 計算機不敵人腦
反占中運動 逾80萬人簽名
亞大視傳系 12作品奪紅點獎
麥德姆遠走北韓 紓解乾旱
太陽能業者非美布局得加快
小石虎集寶見客 代言保育
張善政抵美 建構科技研究平台
陸企海外承建首條高鐵 通車
張善政：論文統計迷思有待改進
大林慈醫14週年 前往古坑義診
加薩停火破局 以宣布恢復攻勢
雙溪衛生所落成 樹下含飴弄孫
小豬取消航空趴 改義賣送愛心
謝立功：會找機會與黃景泰會面
台鐵招20名隨車員 千餘人搶
尖端醫新藥 準備臨床試驗
台廠遭反傾銷稅 經部願協助
高鐵漏電斷路器故障 誤5列車
APEC峰會 成中日修好契機
防洪升級 港尾溝溪疏洪道竣工
金正恩指導北韓飛彈發射訓練
鄭凱文備魔球 陳禹勳預告球路
內衣報公司費用 恐遭剔除補稅
獄中性侵案 說詞矛盾判無罪
美重課反傾銷 衝擊陸轉單業者
基改標示從嚴 民團籲比照歐盟
外派海外工作 職災認定難
台塑汽油漲1角 柴油2角
寶麗金香港歌手大馬懷舊開唱
無所不吃 大陸年底或現袋鼠肉
浩角翔起挺中職 炒熱明星賽
俄產和田玉 大陸接受度高
閣員出缺 行政院積極徵詢
李登輝：原住民族正名多元民主
陸上半年工業企業利潤成長11%
王丹盼來台就醫 移民署：協調
車內口角失控撞電桿 子傷母亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
開拓動漫祭 吸引7萬人次
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中美洲議會議長率團來訪
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
以巴戰火未歇 布萊爾辦趴挨批
鄭凱文高拋魔球 陳金鋒砍安打
金城盃籃球賽 地主金酒隊衛冕
明星賽比照美職制度 4隊難行
未來一週 西部山區防午後大雨
以恢復攻擊 3巴勒斯坦人喪命
復航：已陸續送付喪葬補助
士兵楊景翔骨灰返高 家屬迎靈
富士康鄭州上半年手機產量攀升
細川貴志開唱 粉絲如癡如醉
世紀合唱團南法演唱受歡迎
迎接好兄弟 老大公廟開龕門
教長懸缺證書停印 臨時證應變
慈濟行愛灑 為空難受災者祈福
週刊指控霸凌 林韋君獲賠確定
哈瑪斯同意 人道停火24小時
推搭公車旅遊 南市設4GWiFi
黃秀霜基層座談 老榮民力挺
王建(火宣)：監察院從沒好過
阿妹葛仲珊 激盪爆紅夜店歌
明星賽限定 4啦啦隊進猿主場
假照騙少女裸照 威脅性侵被逮
桃縣就業徵才 初步媒合率7成
歹徒藉弊案冒充檢警 婦上當
獅子會活動 副總統推薦楊秋興
中職明星賽 進場觀眾破萬
河南乾旱 農業受害逾90萬公頃
偏鄉孩童出國交流 高鐵送暖
老了誰來顧 長照保單搶賣
躲雷雨 高雄機場關92分鐘
北市意外 未營業餐廳氣爆
7個月出包10次 高鐵放寬賠償
北京朝內大街看鬼潮 居民惱
柯文哲：國教入學方式應溝通
防塑化劑荼毒 不?鋼吸管夯
大盤不來電 盤面調整加速
楊秋興：力邀王金平任競選主委
空難6傷者 傷勢變化不大
烏魯木齊 搭公車也要安檢
復興空姐跳槽亂放炮 同事怒
亞洲柔道賽絕殺 黃君達奪冠
老董牛肉麵 上海市場難捉摸
博科聖地綁走喀麥隆副總理妻子
川菜餐廳氣爆 波及水餃店5傷
保育淺山生態 石虎特展開幕
台豐高球賽 詹世昌逆轉稱王
劉德立主持巴受獎生赴台說明會
加薩死傷慘 英反猶太情緒升高
英副相倡 別讓俄國主辦世界盃
明星賽 郭嚴文4安奪MVP
阿根廷華語文能力測試秩序良好
航班誤點 民航局：陸方稱天候
美貧富不均 一般家庭財富蒸發
6月景氣燈號預測 可望連5綠
懼內排行榜 成都不甘居次
復興班機殘骸 外籍專家助拼湊
謝國樑力挺謝立功 28日陪會勘
陸：紅色誤點解除 明起改黃色
菲律賓熱低壓 是否成颱待觀察
桃園工廠火警傳爆炸 警消搶救
善意才1天 南京撤民國導遊詞
國際專家暫不赴馬航墜機現場
哈瑪斯願停火 以總理嗤之以鼻
餐廳氣爆殃鄰 一人恐左眼失明
情勢混亂 教宗感性呼籲停戰
軍人情侶病房相會 空難見真情
經濟學人：加薩停火也須解封鎖
以恢復攻勢 9巴勒斯坦人喪生
桃園工廠火警 火勢控制
陳士魁訪斐 參加會議訪問台商
歌詩達協和號郵輪拖進熱那亞港
土總理踢球造勢 大演帽子戲法
安倍拼領袖外交 盼推日本入常
立院28日臨時會 再戰監委同意權
西溪村14戶成凶宅 7天法會茹素
甲午戰爭120周年 陸在四大海域同時軍演
馬誇胡志強 郝謙虛、柯吐槽
美國證實 俄軍從境內炮擊烏軍
風險太大 荷蘭專家放棄前往馬航失事現場
馬英九專機 曾經驚險重飛
曾永權加持 盛讚昔日同僚林滄敏
7月28日 國內各大報頭條
公督聯盟：重新評估廢止監察院
新品種鳳梨大2倍 怎麼賣傷腦筋
內政部：王丹持綠卡無法入境
空難1傷者送台中 昏迷未脫險
祈願心安平安 佛法伴受難者家屬化悲傷為悲願
農曆七月心免驚 法鼓山：正是孝親報恩時
高鐵局於7/28舉辦「ISO 9001授證典禮」
到高雄「非吃不可」自助餐 五星主廚推薦
凍獨紛擾讓民進黨無望重返執政
「Hami Pass」超值服務 享百款優質APP
7/26藝術夜拍會 無底價買到賺到 樂翻天
高鐵7月26、27日異常事件原因及檢討
機器人業務成長潛力大 凌華營運前景看俏
王金平：曾建議馬 有捨才有得
日中學女生涉嫌殺害同學被捕
加薩戰事再起 停火煙消雲散
環法賽 尼巴里摘總冠軍黃衫
歐巴馬電以總理 促加薩停火
以承認 砲擊加薩聯合國學校
3D列印 美6歲男童裝義肢
華城電機切入台電電廠設備換新
持股賺錢 台新銀辦質借貸款
風災過 合庫銀辦重建貸款
世足帶動Nike 業績超過預期
上半年成衣出超42億美元
美股跌 台股短線有撐
播台文化種子 多倫多教師結訓
趁跌 避險基金加碼押注金價漲
抗衡陸韓宣傳 日增設海外據點
英王室特展 喬治王子木馬亮相
竹科轉運站 31日招商說明
全台炎熱 西半部午後雷陣雨
通膨本週出爐 測試歐央行耐心
疑感情因素 海巡隊員自轟不治
詹姆斯回鍋騎士 將穿23號球衣
旅館訂房市占擴增 攜程股價夯
關心通勤族 謝立功說學習之旅
鹿特丹萬人挺巴 馬賽數千挺以
台股開盤跌23.39點
謝立功：會面黃景泰時機不強求
立院臨會 監院人事最受關注
反傾銷稅高預期 太陽能重挫
紫外線過量危險 出門加強防曬
利率料攀高 南非幣邁向升值
謝國樑陪謝立功搭車 關心通勤
未納入課稅名單 綠能打開跌停
男自撞分隔島 意識模糊送醫
陸鐵路大亨被查 恐涉徐才厚案
復興空難 澎湖縣府辦法會
板橋永豐公園 驚見上吊男
滬港通 擬初定10/13登場
謝立功學習之旅 搭車體驗通勤
東陽除息 穩健填息
士林電機除息 股價穩健
感恩 省府表揚36名模範父親
搶中元商機 網購業推1元商品
立委訪以色列 遇空襲警報
彩晶31億私募補辦普通股
解國教爭議 教團盼臨時會檢討
合宜案交保 趙藤雄首次報到
阿航失事班機 黑盒子送法解讀
澎縣府辦法會 罹難者家屬沒來
鬼月 驚見有人吊樹頭
冰毒足跡跨四大洲 南非跑影展
新台幣早盤升5.7分
颱風夜破山區安毒工廠 逮3人
房市降溫 北京市不鬆綁限購
安理會達共識 要以巴人道停火
傳滬港通10月中實施 股市利多
北市住宅價格指數 4月微跌
中租股價強 填權息逾45%
美讚台法治 盼擴大安全合作
怪象 國中生搶志工幼園開才藝
陸船夾帶香菇絲闖關 海關查扣
財長：經濟若好 台股可望往上
OSI宣布全面回收上海福喜肉品
美棒球名人堂 勇士3大功臣聚首
王興中：失事黑盒子完成解讀
靈堂名稱惹議 復航從善如流
台灣服務業登陸 看軟不看硬
台灣服務業 重新布局上海外灘
太陽能生技失速 台股陷整理
楊秋興競選主委 王金平婉謝
廣州荔灣官員辦公樓遭保全殺害
情侶提分手 發Line恐嚇吃官司
扛家計 家扶青年週工讀20小時
7月消費信心指數再創新高
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歐洲央行檢查大銀行不透明資產
進棒球名人堂 湯瑪斯淚崩謝父
保全員吸金詐財 主管狼狽為奸
豐興鋼品維持平盤
太陽能廠遭反傾銷稅 經長：申訴
立院談話會 先朝野協商
何建功參加葡國紡織藝術展開幕
伊拉克聖戰團體 再炸古清真寺
以巴烽火 以醫院照收巴病童
中央氣象局氣象報告
篠原涼子老公罹患早期胃癌
中央氣象局 今天白天天氣預報
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兩岸經合6會 8/5北京登場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
復航空難 家屬建議法會辦3年
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中職常務理事會 定黃鎮台去留
偏頭痛藥難治 拉皮減壓降痛
謝立功：一旦提名 辭官參選
江蘇訪民集體自殺 控違法拆遷
104年十二年國教 家長要配套
羅東29日跳蚤市集 所得作慈善
號召重陽健走 周美青現身挺
經長：關切青年與弱勢議題
感謝創辦人 蘭陽舞蹈團獻藝
電腦展 宏?華碩看好下半年
權證交易目標 今年拚破5%
單車挑戰彰化百K 8/1報名
王丹就醫 外交部：非主管機關
陸股早盤暴漲 可能創今年新高
家扶青年失三親 打工賺喪葬費
全台防曬 大台北飆上35度
嘉縣心燈傳承 一日志工體驗
華盛頓網賽 保國法國名將退出
西非伊波拉病毒 2美國人染病
推社區棒球 首屆全國賽8/2登場
合宜宅案 趙藤雄：我沒有行賄
立院決議開臨會 處理監院人事
嘉義家扶義賣 籌募清寒學費
美韓聯合司令部駐留首爾尚未定
台美科技會議 規模歷年最大
宏?華碩關注4G物聯網
GDP上修 7月CCI創新高
摘蔣專頁 外交部：已抗議
總統：明年盛大紀念抗戰勝利
柯辦青年營 邱復生女兒召集
港府向國際宣傳特首選舉方案
台灣快成老人國 長照法還在等
農批苛購公糧 中市府建議協調
太陽能重挫 市值蒸發逾百億元
菲華先生小姐選拔結果出爐
世界肝炎日 專家籲訂行動計畫
股民居高思危 下半年可找房
總統：同舟共濟 台灣才有出路
機車騎進公園 屏市將開罰
警繁重任務加給 胡志強：8/1發
新台幣午升6.4分
外資今年買超台股逾3000億
經合6會 討論兩岸經貿互設辦
基亞跌停 拖累新藥股
梨山茶有仿冒 QR Code防偽
江揆：開憲政會議 非政院權責
黃景泰控林水木誹謗 求償500萬
台英國會小組組團訪台
空難飛航數值 飛安會盡快公布
經貿國是 總統：無對立空間
嘉縣老屋新生 中藥鋪大改造
納吉：國際團隊進入烏東調查
日立專利將到期 陸企聯手挑戰
投顧：看好陸及新興亞洲股市
洛城雷電交加 釀1死8傷
生技新血 93位博士投入業界
印尼包頭殭屍 恐怖片熱門題材
印尼霾害又起 火點激增
漢和：大陸設東海作戰指揮中心
關島海域形成新熱帶性低氣壓
臨時會 處理監院人事及示範區
江揆：太陽花學運非一無是處
韓商投資越南大增 居外商第2
摘蔣專頁 國圖：主辦單位致歉
泰碩獲NEC超輕薄機殼訂單
郝龍斌：北市逐步推足球運動
水湳夜市 中市加強聯合稽查
復航空難現場 有居民盼遷村
大成鋼獲利大增 股價奔漲停
BRT路面若太薄 中市府罰包商
捷運鋼筋疑太密 中市調查釐清
管中閔：國是會議意見都會參考
算到手軟 加薩點屍人不成眠
台股收盤跌19.11點
災後搶修 台電工遭樹幹砸送命
祖父母節 動物園推爺奶行程
台股整理 收跌19點
美國太陽能雙反調查 大陸不滿
老農陳屍家中 疑心因性猝死
8月台指期跌3點
8月電子期跌 金融期漲
傳法達能公司擬售醫療營養部門
原聲合唱團赴日 周美青隨團
國家電影中心成立 扮交流平台
民視作中美洲專題 尼國重視
周美青率原聲赴日 出席東博展
群創Q2大面板出貨市占勝三星
金融傳產有撐 守住9400
群創Q2每股賺0.33元
雲林溪下游易淹 列重點整治
新刑事局長 要求做足犯罪蒐證
管中閔：每年發表兩岸風險紅皮書
南投民宅火警 無人傷
BRT站像工地 胡志強要求改善
三大法人買超台股34億元
公媳體外受精 日上百寶寶誕生
過期肉事件 陸麥當勞成飲料店
示範區草案 藍最快8/4審
經貿國是會議 青年籲擴大參與
對流旺盛 南投台中以南防大雨
陸委會：陸不友善行為傷害兩岸
寶藏巖小黑蚊 水攻出動
台硝爆炸事故 桃縣要求早遷廠
家暴性侵防治 四縣市一級警戒
體驗北市風情 揪遊台北開跑
不信只活1年 父顧病兒讀到大學
騰訊攜京東 在陸預售Xbox One
王丹案 關鍵美國再入境簽證
併購撤回 東京威力科創大跌
賣菸酒給未成年 南投加強查緝
里港楊桃上市 減產價俏
央行標公債 最高得標利率2.15%
故宮：借展換件 東博邀周美青
遭指受招待 余騰芳反駁段宜康
黑心漂白豆芽菜 起訴業者3人
群創Q2獲利較Q1大增
復興空難頭七 江揆交長將參加
以巴衝突 民團抗議美幕後挺以
游錫(方方土)推一生懸命新文宣
反賄 高市府檢警調展決心
周美青赴日 外交部全力協助
綠：高度關注港言論自由遭限縮
助家屬善後 高市供塔位禮廳
山形側睡止鼾枕 助改善打鼾
富士康百萬機器大軍 業者爭搶
安理會籲加薩停火 讓援助送達
電影中心誕生 龍應台切蛋糕
麥德姆重創 嘉明湖無法入山
第3代Surface開放預購
新台幣收貶0.2分
呂炳宏：謝依涵抽屜留珍珠項鍊
6月景氣燈號連5綠
王志超：產能全開仍無法滿足需求
紅利發放受限 英金融業瘋出走
暑假防蛀牙 北市兒童免費塗氟
禁入資本市場 俄銀外幣債務高
陸轉單效應不再 太陽能價難漲
中市2女欲跳樓 警勸說救3命
復興改班號 GE222不再使用
食安問題 陸麥當勞停售大麥克
退而不休 公教志工人數增
海外僑商青年 返鄉服務學習
研發電磁脈衝武器 北韓還不行
為文創付出 國家電影中心誕生
金門歡樂路跑 2場報名額滿
時代華納要獨立 HBO力拓版圖
碩禾：太陽能後市審慎樂觀
陸美交車量攀 日產獲利超標
台灣食品廈門通關 屢現不合格
擋救護車欲打駕駛 強制罪起訴
宏觀電視新聞 手機App啟動
婚禮山海戀 神木見證愛情
前基市長：黃景泰不退親痛仇快
中油發行154億無擔保公司債
群創：超高解析度面板續攻歐美
墜機後 馬航呼籲檢討安全航線
社子島設示範區 柯：蠻奇怪的
社子島設示範區 連營：可爭取
台鐵電線掉落 松山台北單線通
隴南流傳千年 七夕乞巧7天8夜
頂級遊世界 祖孫花2千萬同遊
台南首座運動中心 委外簽約
自費疫苗太貴 醫倡部分補助
蘇軾寒食帖再赴日 備受矚目
台灣設計展 台東打造任意門
學運闖行政院案 北檢傳喚3人
7套綠建築旅遊 觀光結合環保
遠雄壽上半年每股賺2.87元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
模範父親 家扶阿公獲表揚
經貿會議虛實並行 江揆初體驗
桃機維修棚 包商摔落幸無大礙
潘世偉贈散文 惜別勞動部同仁
電信三雄 4G用戶破30萬
美1家5口槍殺案 似非外人所為
四百人卡區間車 台鐵派車接駁
內政部資訊中心女員工墜樓亡
台灣大法說 三大營收穩健
傳承棒球精神 美和科大組隊
洞庭湖生態經濟計劃 建核電廠
立院擬表決監院人事 藍綠備戰
29日北部午後局部短暫雷陣雨
經貿會議共同意見 全力落實
房價不貴爭議 趙藤雄再度致歉
行動記憶體Q3合約價小跌
桃縣國中女施打疫苗 福利延長
高鐵局：高鐵各站應有維修人員
東博故宮展 觀眾破20萬人次
河南三官員遭查 均涉違法違紀
美債殖利率不墜 ECB政策扮推手
少將儀測未過 國防部釐清
Yukos股東告贏俄羅斯 蒲亭頭大
空難生還媒體緊盯 家屬反彈
行動輔助機器人 傷友起步走
藍決議 支持所有監委被提名人
出口商拋匯 新台幣貶0.2分
菲南家族衝突 19死
復興空難傷患 空軍後送回台
自費疫苗 民團盼實行部分負擔
馬航遭擊落 聯國：恐犯戰爭罪
江蘇訪民自殺獲救 卻遭刑拘
滬港通利多 陸股創今年新高
女嗆喝輸隨便你 男性侵遭判刑
台鐵電線掉落 東西幹線都影響
報告：陸房地產需求將呈倒U型
違建死灰復燃 嘉市府強拆除
協調難成 高市府擬逕拆25戶危樓
中華電推App月租包服務
閃漁船 返台東客輪擦撞防波堤
經貿會議總結 經長提4大目標
麥德姆遠走山東 依然釀災
汽車銷路佳 零組件廠為升獲利俏
波多野結衣害羞 觀摩女優作品
港泛民占中行動 受到挑戰
薛楷莉求償2百萬 前夫喊沒錢
長照人力缺 調漲薪資增誘因
老董股東要劉正雄15天內開董事會
關懷家鄉學童 免費開英語班
友邦貝里斯副總理訪華
立院臨會 邀經長報告漢翔釋股
漢翔民營化 經部：盡力釋疑
馬航傳遭彈片洞穿 因失壓墜毀
原聲合唱團玉山揮國旗歌聲動人
堅持有機食材 素食餐廳兼助弱
遠雄壽：大巨蛋加持 獲利樂觀
國產署新推6宗地上權國有地
陳立恆籲陸對台設文創免稅區
台鐵電車線掉落 板橋車站擠爆
宜蘭蔬果隧道遭竊 愛心成空
黃鎮台請辭獲准 中職會長懸缺
殷乃平：兆豐銀是陸銀併購目標
台灣景氣續穩 下半年審慎樂觀
阿里山鐵路 預計8月2日復駛
動漫迷注意 日將掃蕩盜版動漫
瞄準存股族 元大寶來證推存股證
女神降臨 張志宏拍出家將傳奇
國民黨青年團籲王丹不要享特權
農委會協調 中元節前豬量足
陳國祥：兩岸茶文化推廣有前景
莫拉克災區學生 防災闖關
群聯Q2稅前淨利 歷史次高
寧波百年教堂 暗夜火起受重傷
黎賢聖申退報導 國防部：不實
台鐵大誤點 影響至少萬人
自殺反強拆 陸重打訪民輕饒官
仁愛之家遠距醫療 一年內上線
應用展 華碩業績估成長3成
國際化學奧賽 台灣2金2銀
烏東戰火熾 專家難赴墜機現場
俄判賠尤克斯股東500億美元
邱國正任國防部副部長
菲總統國情咨文 哽咽誓續改革
台中市長強龍戰 砲火針鋒相對
法國殤3天 阿航黑盒子待分析
誤喝過期優酪乳 腸胃受苦10天
食在重要 聯準會追通膨跡象
林中森：兩岸合作推廣台灣特產
泰前總理盈拉 濫權罪名又一起
旭曜Q2每股純益0.87元
印度低價智慧機 料殺翻市場
教部：尚未收到魏貽君升等案
周思齊扮閃電俠 推銷運動品牌
台鐵電車線斷落 誤點逾45分退票
楊秋興：仍會力邀王任總部主委
阿里山森鐵 8/2奮起湖復駛
回應火箭攻擊 以三度空襲加薩
3成男女瞞性史 少報1至3人
應用展 買三星產品抽平板
台鐵區間車撞行人 延誤半小時
化學奧賽 台2金2銀全球第2
歐盟擴大制裁 傳鎖定蒲亭親信
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迎七夕 宜市護城河浪漫點燈
欠公設費千萬 法院判家福須付
蘋果併Beats 歐盟准了
黑莓改革有成 不想借助外力
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台北亞洲柔道賽 中華奪3金
景碩Q2獲利 歷史單季新高
大同取得澎湖太陽光電系統標案
連營：示範區不一定在港空區
烏叛軍：政府軍接管部分墜機處
92億美元 美元樹迎娶家多樂
台鐵搶修完成 將陸續通車
鄭捷羈押重刑犯舍房 再次獨居
群創第2季營收 重回千億
維珍美國航空 申請在美IPO
凱基證與錦江國際 簽合資MOU
迎接七夕 台南推姻緣公車
房貸及建築貸款 雙雙再攀新高
應材再向陸申請併東京威力科創
加薩戰事暫息 國際施壓促停火
柯政矇與唬 連營文宣反制對手
F-亞德上半年每股賺5.84元
東部海域地震 規模4.2
噁 北京餐廳賣口水肉被停業
若遭制裁 俄將損230億歐元
紐約市議會議長率團訪華
過期肉 美福喜集團公開道歉
復航空難 海龍蛙兵回家過頭七
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航空保險業今年估損20億美元
大陸實測GBAS 軍事用途難小覷
哈瑪斯領袖疾呼 以應終止占領
過期肉 大陸媒體紛揭食安弊端
國際化學奧林匹亞 台生獲佳績
台鐵2萬人大誤點 交長致歉
日伸橄欖枝 周美青出席補缺憾
美語音軟體開發商 控宏?侵權
高雄KTV砍人案 4人收押
群創：從未與友達談合併
聖多美國會議長賓篤訪華
非對號列車賠償 交長指示檢討
共軍首部獎勵規定 重作戰部隊
空難地點 村民要辦法會安人心
陸瘋狂英語創辦人 皈依佛門
美成屋待完成銷售 意外滑降
對流旺盛 中南部夜間防大雨
今彩539頭獎 2注中獎
威力彩頭獎槓龜
利京機場油槽大火 情勢恐失控
上海機場航班誤點 29日更嚴重
加薩戰火再起 以色列意外降息
李登輝：解決南海爭議要靠美國
新疆修法 村民可罷免村官
空難地點村民稱珍貴文石被清除
以總理：UN停火呼籲忽視以安全
呂慶龍賀台影片獲選參加法影展
國寶木匠師葉根壯 澎縣將表彰
女兒將離家上大學 歐巴馬不捨
以巴談和 總因仇恨毀於一旦
江西賣腎組織12人 被判刑
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王丹入台就醫 移民署29日開會
抓車底飆公路 無尾熊命大存活
屏東收容機構 集體感染發燒
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駐美少將武官 忠誠測謊未過「換人」
上百位民眾遭起訴 帆、廷地檢署外聲援
不滿王建煊 監委氣到想提彈劾
911救難人員 逾2500人罹癌
阿航班機墜落前 機師要求折返
歐盟對俄新制裁 24小時內宣布
綠杯葛院會 王金平召集協商
監委同意權今「開戰」 綠佔主席台
處理王丹回台 移民署召開聯審會
復航機長最後對話「不行!不行!」
施羅德投資：看好歐洲併購題材及低利率受惠股
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王丹如持美國再入境簽證 即可入境
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2014漫博 東立超好康快報！
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維多麗亞酒店 七夕深情相約頂級饗宴
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2014臺北購物節8月熱鬧登場
103年專科畢業自學進修學力鑑定考試 受理報名
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航港局完成高雄港及安平港「危險品安全督導」
航港局加強國內船舶航行及載客抽查
8月1-8日世界原住民族樂舞節 邀請您一同舞動好原氣
美知曉軍事代表團人事異動
利油槽大火失控 大地恐成煉獄
加薩遇襲多人傷亡 以否認攻擊
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
座艙冒煙 科航客機迫降比京
德政黨批武器外銷卻難忽視現實
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奧地利中華僑校推廣東方管樂
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江揆澎湖空難頭七致祭 慰問家屬
聯國官員譴馬航遭擊案為戰爭罪
迎夏電展 三星搶4G商機
4G雲商機 電信業攻企業客戶
聯詠訂8/14除息 每股6元
快艇賣給微軟前CEO 法官准了
夏日炎炎 西半部防午後雷陣雨
熱低壓前後西進 有機會成雙颱
台股測9400支撐 觀察權值股
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復興空難 罹難法女家屬抵台
監院人事案 立院擬行使同意權
竹苗花東紫外線危險 慎防曬傷
遭大陸調查 微軟：積極配合
專業圖形電腦 3萬有找
美宗教自由報告 陸侵害人權
美歐拋棄成見 加重制裁俄國
韓外交次長訪北京 將會晤王毅
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6旬婦疑墜樓 警調查
駕駛最後對話 飛安會不評論
6月最熱銷機 宏達電稱王
擬處理監院人事 綠營議場卡位
王丹來台案 移民署開審查會
華東8座機場 今下午停降航班
打亞洲盃 金管會開出 3條件
聯合國出招 斷伊斯蘭團體財源
賀寶芙獲利未達標 盤後重挫
投信：升息後短震長多
大陸審計風暴 刮向土地出讓金
曾銘宗：外資支持台股 有理
韓上半年經常帳順差創新高
女屋內尋短 熱心網友報案救回
周麟拜會巴拿馬新任財經部長
吳副總統訪南投 明本宮參拜
駐哥代表處協助推廣木球運動
政治疑慮 資金自美股基金淨流出
電腦展好康 手機平板1元競標
耕耘基層 連勝文跑遍上千攤商
環保中元祭 桃園推以功代金
行政院宣布吳思華接教育部長
伊波拉患者身亡 奈國關閉醫院
法說行情失靈 南科華亞科股價疲
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狀元陳俊秀 確定落腳桃猿隊
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國巨陳泰銘：下半年審慎樂觀
吳思華接教長 管理界傑出學者
JPX日經指數調整 索尼恐遭剔除
美控俄違反核子條約 籲談判
Audi A3獲世界風雲車大賞
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匈牙利國會友台小組主席訪華
TRF將來台 喚起歌迷回憶
復興空難頭七 江宜樺參加法會
迎APEC 北京長安街建築洗臉
中長程台鐵 104年全設哺乳室
加國與歐盟FTA 德國有意見
長亭外古道邊 粵北辦古道行
新台幣早盤開平走升
伊波拉擴散 美警告像森林大火
陳泰銘：被動元件供需有點緊
世界盃機器人足球賽台灣獲佳績
微軟遭大陸調查 傳XP是導火線
連二任政大校長 出任教育部長
藍：立法院長本該維持議場秩序
澎湖復興空難頭七 江揆致祭
王建民出戰前東家 失5分吞敗
陸機場大誤點 旅客湧向高鐵
日6月零售銷售跌幅超預期
大戶回來了 曾銘宗樂觀看台股
北市查瘦身美容業 不合格限改
和泰車裕日車雙雙站上400元
吳思華接教長 洪秀柱感謝祝福
軍方：黎賢聖自清沒對不起國家
嘉市城隍夜巡 重現古代陣仗
國巨：有併購想法 要看時機
APEC創業挑戰賽 8月登場
eTag出狀況 消基會問責葉匡時
河南面臨63年來最少降雨
勞動客委會待補 政院積極徵詢
宜蘭星光音樂會 8/1登場
桃園角色扮演勁賽 獎金20萬
家勞保障法草案 政院審議中
緩步填權 國泰金股價走勢平穩
驅離占院群眾挨告 江宜樺30日出庭
北市：地下街淹水非設計錯誤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
馬總統：盼卸任前4G用戶千萬
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
嘉義啟智學校 更名特教學校
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美元樹併Family Dollar 好事近
法人：國巨今年資本支出13億
曾銘宗：保單轉換 權益不受損
國防部：非掌握線索才實施儀測
六四民運領袖李錄 大陸開微博
嘉市長選舉 蕭淑麗聲明退選
監院長副院長人事案 立院投票
烏雲罩頂 太陽能謀對策
兼職所得低免扣補充保費9月實施
伊斯蘭聖戰士 成立婚姻介紹所
訪陸生波 聖多美總統明年訪台
原住民族合唱嘉年華 8/1舉辦
澎湖空難頭七 立院默哀1分鐘
中原校友集愛心 添救護電動車
七夕前夕 北市玫瑰園漫花香
臉潮紅體質 曬後玫瑰斑
反腐燒向上海 光明前董座遭查
大稻埕煙火節 籲乘大眾運輸
王金平拒主委 楊秋興：再請託
高檔震盪 台股跌破9400
軍方：復航罹難軍人不符追晉
新北營養午餐 蔬菜有認證
蔡力行：全力以赴建設4G
朱立倫：歡迎柯P參觀公托中心
eTag出包 消基會問責葉匡時
吳思華接教長 盼育創新人才
日酷暑 上週15人中暑死亡
百歲瓊崖海棠老樹群 樹醫清創
傳陸允許地方設壞帳管理公司
面板傳缺貨 雙虎股價摜跌停
運將酒後半天上路 仍被捉酒駕
蕭淑麗退選 否認高層勸退
王丹案 移民署：須持美方簽證
Line迎4G 揭櫫五方向經營
學生簽證放水 前越辦祕書起訴
撐經濟 南韓發債金額料創新高
杭州鬆綁限購令 開發商想漲價
上半年民間投資達成率逾5成
吳思華：十二年國教方向正確
空難重建 江揆：尊重村民決議
盧卡斯博物館敲定建築設計團隊
跟進谷歌 百度研發無人駕駛車
監院人事案 立院改投票動線
傷口未癒 男子罹口腔癌索賠被駁
新台幣午盤暫升8.9分
台文館App導覽 8月上架
中華電：2016年4G用戶400萬
全教總：盼吳思華全面了解教改
吳思華：學術量化偏差應檢討
億光LED燈泡獲BSMI認證
美福喜道歉 陸媒續轟避重就輕
復興空難 江揆：給受災戶關懷
空難傷者張智仁 葉克膜移除
疑中元普渡趕工 金紙廠火警
台灣整形醫師數 全球排名第16
吳思華接教長 引網友熱議
宏?顯示器穩坐美零售龍頭
調查局：新購設備無監聽僅定位
政大新校長難產 吳思華續代理
江揆：全力做好復航空難善後
國防部：未因黎案求見國安高層
須持美再入境簽 王丹：遺憾
廣西政協前副主席涉受賄 遭訴
查囤83名牌包 前駐越秘書喊冤
吳思華談示範區 高教待突破
阿里山公路賞景 陸客跌落山坡
解放軍連3天北部灣實彈演習
大稻埕煙火 北市兩階段交管
新藥未達標股價挫 基亞再補強
台股收盤跌 28.3點
法人： F-亞德氣勢強
消防栓鄰車道 遭批遷移要自費
美維吉尼亞州推翻同性婚姻禁令
北市104年總預算 文化支出增加
蕭淑麗退選 陳以真將請益
立院同意 張博雅任監察院長
地緣政治風險升 財經專家示警
開高走低 台股跌 28點
泊嵐匯附屬商用地 地上權招標
立院同意 孫大川任監察副院長
潘世偉爆料 廉政署立案調查
花旗證升群創評等至買進
8月台指期跌25點
8月電子期金融期齊跌
南加大陸留學生被殺 4嫌遭逮
薩爾瓦多上半年出口 下滑5.5%
鳳林電車線故障 暫單線行車
遭監察院彈劾者 高官過半
嘉明湖越野跑 林務局：未申請
擠水分後 陸外貿數據仍兜不攏
空巴傳失天馬航空6架A380訂單
台灣民間投資增 台積電貢獻多
謝霆峰減重 與高圓圓演床戲
陳俊秀加盟猿 月薪最高42萬
北京暑期坐地鐵 拒檢將被拒留
驚險過關 張博雅孫大川掌監院
跳跳哥跳玩車頂又潑漆 父道歉
4G影響獲利 外資保守看台灣大
蕭淑麗退選 藍：對選情有利
美官員訪南韓 籲參與制裁俄國
兩岸茶業聯盟 苗市茶園列基地
鐵皮倉庫付之一炬 嬤哭毀積蓄
BRT配套停車場啟用 3個月免費
台鐵鳳林電車線故障 傍晚搶通
面板雙虎大跌 9400點失守
噪音擾人 環署定出情節重大基準
哈利王子學阿嬤 亂入合照比讚
監委人事案 立院投票
神秘保險櫃橇開 裡面無值錢貨
鑑驗空難遺體 法醫所火速完成
募兵 國防部：9月達招募目標
接任教長前 吳思華原規劃休假
阿里山滑落邊坡 陸客父子輕傷
登革熱北移到新北市 屏東群聚
網傳信義區擄人 經查女子杜撰
三大法人買超台股39億元
談黃鎮台 劉玠廷有感而發
大觀電廠80歲 吳副總統慶賀
讀報教育 8成中小學生養成習慣
認購綠電 經部官員響應
成本降低 瑞銀Q2淨利大增15%
北韓車禍 高幹子弟乘車墜谷
中常委選舉 藍：違者從嚴處置
北市教育局主任死亡多日被發現
竊賊潛入池塘 警守株待兔逮人
精緻祭拜文化論壇 聊神明路跑
償還56億債務 彰縣省利息
美緬因州槍擊 父殺全家後自殺
台鐵列車時刻表 加註哺乳室
身障公約施行法 楊玉欣促速過
桃猿主打星 備妥陳俊秀加油歌
石木標：台灣4G要急起直追
迎七夕 雲林辦戀戀情歌賽
天馬航空購機生變 遭併購要求
打掃精障家 70志工抗蟑螂大軍
德銀Q2獲利下滑 稅務支出增
電腦應用展 電競筆電盼佳績
莫拉克5年 陳菊：省思自然共處
台灣瘋添好運 年底信義區拓點
輕颱哈隆形成 對台影響待觀察
8/1著情侶裝遊童玩節 一人免費
南科：Q3供給不足較Q2嚴重
中元普渡 台南推動以功代金
公民團體繞全台 盼公投達門檻
OK超商展店 引進多元熟食品
首例 新生兒染退伍軍人菌
整治裸官 廣東866人調整職務
返閩省親染重症 後送金門轉台
台鐵電車線修復 雙線通車
遇颱風 香瓜價跌
新台幣收升3.2分
經部推自行車業 年投資40億
星結婚率下降 初婚年齡增
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國教高教難題 待吳思華接手
台南做十六歲 在家到廟都合宜
微軟遭調查 陸與美企關係緊張
日圓疲軟 本田提高獲利預測
台北購物節 消費滿百抽汽車
林祖嘉：盼兩岸監督條例速通過
桃園市民卡命名 票選抽汽車
反人口販運 移民署長快閃響應
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大馬警方盼主導墜機調查
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郭泓志送球衣 鼓勵腦癌小球迷
抱幼女共浴勃起 妻提告夫判刑
房屋施工牆倒 1工人喪命
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世界原民樂舞節 8月登場
美國問題桃回收 曾輸台
英房貸核准 增至4個月高點
歡喜兒做月餅 邵曉鈴誇好厲害
復興空難 江揆促辦好善後
彰縣環教獎 大葉學校組奪冠
因應鬼月 馬沙溝沙雕降價吸客
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三太子英雄會 三鳳宮送霜淇淋
嘉市陶笛樂團 登長城吹奏
台中市千人魚苗放流 8/1登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
球星投籃挺公益 邀民眾共參與
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
縣市長常會造勢 胡志強打頭陣
廣島尾道中學生 參訪嘉義公園
稻田播古典樂 池上米聽貝多芬
中元普渡 花博農民市集推好康
Fed今起集會 拋升息風向
颱風過後 東港墾丁淨灘
傳假乘客 胡志強：具代表性
陸國企反腐遍及海外 劍指老虎
泰媒：帕拉育可能出任總理
中橫白沙橋受害便道 限定通行
頭份銀樓搶案偵破 壯漢落網
世少錦跆拳道 中華奪2金2銅
老翁便秘腹痛 腫瘤塞大腸作怪
復興空難 桃縣慰問副駕駛家屬
法鼓山國際關懷生命獎 9/14頒獎
106年全運會 宜蘭縣政府承辦
蕭敬騰為痞子寫曲 一次到位
避險寵兒 德債殖利率寫新低
廠商違法堆置太空包 遭告發
共推中秋禮盒 憨兒部落互挺
傳金大校長自肥 李金振否認
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台達電上半年每股賺4.03元
謝立功選基市長 藍常會30日徵召
四川綿陽1日4震 最大規模4.9
新北失業勞工可辦子女就學補助
雲林好樣出刊 介紹幸福宜居
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歐盟高官：南海爭議國際法解決
蕭淑麗退選 馬英九肯定並感謝
台中高接梨評鑑 李添水獲達人
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華盛頓網賽 盧彥勳首輪輪空
國瑞率先生產商用油電混合車
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熱低壓 30日入夜起天氣不穩
航空城分期開發 吳志揚遺憾
高公局：非eTag用戶優惠盡快上路
嬰染退伍軍人病 水中常見病菌
777交機 華航啟用飛航模擬機
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私校非編制員 8月適用勞基法
大陸軍演 港滬航班受影響
屏縣府前科長涉索賄 檢方起訴
102年決算 中央財政差短1253億
華航星國勞資糾紛 朝和解努力
反傾銷稅 太陽能業籲政府協助
大陸商務差旅支出占全球1/4
就愛這牌 搶匪犯案落網都穿它
艾希頓：歐盟將增加對菲援助
新北首例本土登革熱 清孳生源
產業人才培訓 闢職場新道路
高雄市港開發盼納大林蒲遷村案
潘世偉爆料內容 江揆指示調查
嘉明湖路跑 安全疑慮引發討論
男身套垃圾袋 陳屍台東舊鐵道
社會住宅需求高 審計部促興辦
護公園老樹 黃秀霜盼適當復育
孕婦公費流感疫苗 創亞洲先例
免簽證費喊卡 泰國觀光局澄清
疑爭權益遭懲 消防員抗議打壓
助教代課 金大主任遭議處喊冤
驅離群眾挨告 江揆30日出庭
科展扳倒小綠綠 雄女生道甘苦
立院行使監委同意權 過16人刷11人
BP示警 加碼懲俄恐傷自身利益
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北市新移民學台語 輕鬆唱家後
苗栗工藝節 桐花公園好玩藝
適逢開齋節 新疆襲擊13人亡
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土雞產地價大跌 零售價不動如山
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教宗方濟各 明年初訪菲
國小不得重讀 教局：辦延修業
核安演習 仁愛之家醫院未後送
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移民署：入台不能僅憑綠卡
台中上半年失業率 六都最低
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駁游質疑 新北：力促青年就業
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查周永康 陸網友：習總給力
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周永康立案 恐成共黨家務事
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漢翔釋股 立院30日邀經長報告
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立院行使監委同意權 18人過關
11監委被刷下 府黨：尊重
支援空難冷凍櫃 台華輪將載返
石油幫周永康 一路竄升到中央
美5月大都會房價 成長減速
撙節奏效 默克獲利超標
驚逃世越號 窗簾消防水帶救命
回柯語錄 柯文哲：連陣營抹黑
4監委連任失利 意外與落寞
中箭落馬 監委被提名人：尊重
不動產放款占比高 央行：交易漸縮
美消費者信心增 優於預期
改變自拍方式 有助塑造好印象
奈及利亞傳伊波拉病毒死亡首例
瑞基海洋拚轉盈 增加產品應用
習剷除舊勢力 全方位出重拳
國發會：遺憾民進黨未派人參加
大樂透頭獎 1注獨得
藍中常委改選 39人搶32席
監委11人未過 綠籲勿再補提
學者：周永康案應關注有否公審
漢翔民營化 經濟部擬年底完成
打兩隻老虎 習近平權勢更如虎
周永康2012年卸任後仍數度露面
今彩539頭獎 1注中獎
沈富雄：豪宅稅估可收逾百億
周永康案 下一步看四中全會
日昏迷客未醒 台灣愛未歇
德專家：旅遊可能帶回屈公病毒
中共18屆4中全會 10月召開
港府高官將赴台中交流
靠最低工資過活 美州長才知苦
幫德人逃稅 瑞銀須付德國罰金
周永康親族涉利複雜成焦點
新疆攻擊案 警擊斃嫌犯數十人
伊波拉病毒肆虐 恐隨飛機擴散
歐洲旅遊 丹麥最貴保國最便宜
政大校長吳思華 接教育部長
信義區豪宅價格凍漲 成交量跌5成
張博雅57票剛好過關 當選監察院長
贊成王建煊「監委減半、5個不嫌少」
伊波拉疫情蔓延西非 至少672人死亡
中共中央 正式對周永康立案審查
監委同意權投票 16人過關11人落馬
志氣VS阿凡達 用良心守護網路著作權
卸不了任的理事長 黃如琇俠義心做良心事
為父母點燈祈福 良心啟動孝親善行
台北運務段長及站長為提升旅客安全 進化維安良心
八德市長何正森推廣廚餘做堆肥 呼籲良心愛地球
神氣家族「如何做個快樂的現代人」
課稅等於無償徵民產 應嚴守「正當法律程序」
用良心撰寫程式的研發替代役吳祥維
總太盃武術大賽倡導習武者從良心出發
教育何去何從?專家籲「喚起下一代的良心」
「字」耕農陳清枝 良心教育護地球
良心的覺醒 讓海鷗重生、自然環境永續
感恩惜福豐年祭 純樸文化喚良心
台南啟智學校師生響應「良心時代」運動
7月30日 國內各大報頭條
1919陪讀計畫10年資助2萬弱勢學童
2014日本春番網友票選最有趣動畫
新住民資訊素養教育計畫「閃亮之新」抽獎活動開跑囉!
客委會主委劉慶中扶正
監委同意權結果 總統府：尊重、遺憾
自動化現場病原檢測 瑞基掀起生物技術革命
10架777交機 華航引進全功能飛航模擬器
中共宣佈調查周永康 外媒齊關注
習近平打破反腐潛規則 法辦「平起平坐」同僚
穎新社公司將透過創櫃板辦理登錄前籌資
金融有愛‧血荒不再-金融機構捐熱血分享愛
消暑運動！傍晚搭乘凱蒂貓纜 涼風拂面更愜意
高鐵桃園站商業區開發經營案 7/31正式公告
勝立連線達雙北共創雙贏！
朱立倫新北市連任之路遙遙領先
中華電信公布2014年第2季營運成果
100%成功求愛桌 情定台北西華飯店 TOSCANA頂級饗宴 共渡七夕浪漫夜
雲品度中秋 團圓日月潭
北捷再次強調 兒童新樂園 開園無時間表
寒舍艾麗酒店 即日起推出【舒活SPA】國人住房專案及【輕盈夏日．午茶趣】專案
皇家季節酒店 台北‧北投館
謝淑薇出席華航「公益網球營」
新光金控2014資訊揭露評鑑獲A++最高等級
美麗信酒店集團 感謝爸爸一整年辛勞！
台北國賓親子歡樂消暑 體驗零下冰雪快感
台北天成大飯店推出覆盆子陳年酒醋霜淇淋
天籟八月犒賞老爸祭優惠
慈濟立院素食齋戒 朝野一團和氣
袁紅冰：學運打亂北京統戰步調
鴻海證實 富士康貨車巴西遭搶
歐盟擴大對俄制裁 美準備跟進
習大膽肅貪 美媒關注周永康案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以攻加薩第四週 傳雙方願停火
以電視台撤銷達成停火協議報導
美可能今天公布對俄新制裁措施
德總理：EU擴大制裁俄無可避免
EU主席：新制裁警告俄但可撤銷
對俄制裁 歐盟瞄準石油產業
律師：缺回美證無法登機離美
美規定 回美證可在他國收領
美對俄新制裁 增列3銀行
歐巴馬：美擴大對俄經濟制裁
哈瑪斯武裝團體：拒絕過渡停火
史考特接任總教練 老湖人力挺
經濟左右選舉 巴西打壓金融界
俄違飛彈條約 歐巴馬致函蒲亭
健身夯 穿戴裝置搶商機
台北安平望成兩岸海運快遞試點
展延型權證 31日掛牌
護眼 低藍光液晶螢幕問世
巴西政黨外交 以反美為主
父親節孝親 電信推高速上網
好運打響名號 5年要開10家
併萬泰銀 開發金添生力軍
不停火 逾1200巴勒斯坦人喪生
史考特談林書豪 聰明有競爭力
美股紅翻黑 台股待止跌契機
加強安全 黑莓收購德加密公司
台義雙邊經貿諮商會議羅馬舉行
推特營收用戶成長超標 股價飆
愛山林現金增資重新起算
海上雙颱 娜克莉雲系帶雨來
防伊波拉搭便機 民航探討新規
復興空難 重建殘骸尋蛛絲馬跡
馬航遭擊落 防空武器法呼聲起
歐美制裁 俄海外融資管道不保
洛城台灣之夜 文化經貿交流
紫外線過量危險 烈日防曬傷
台股開盤上漲 17.74點
超級大國民倫敦放映 萬仁親臨
日工業生產降幅 逾3年來最大
台灣贈智利技職學校汽車電腦
力成除息 開平整理
李新穎歡送援薩替代役男返台
遠傳兒童繪本 週末開講
7成連網裝置 形同開門迎駭客
屏東加工區 廠商漸群聚
漢翔民營化釋股 禁中資港資參與
展望趨樂觀 漢微科股價揚
周永康遭審查 通報用字有玄機
受惠事業分拆 AmEx獲利增8.5%
食安電影探基改 8月台中放映
伊波拉致命 第一線醫師1死1危
高公局罰遠通電收450萬元
補教業者遭錢莊吸血 警逮4人
曾銘宗：外資匯入創新高
周永康落馬 老家有燈火無人應
客委會主委劉慶中接任
反女性公開大笑 土副總理挨批
台股漲多回檔 曾銘宗認為正常
漢翔民營案 經長：嚴禁中港資
周永康案 中共喉舌：從嚴治黨
皇冠盃先盛後衰 台女將世排跌
違約倒數 阿經長加入債務磋商
劉德立款宴巴拉圭紅黨副主席
接客委會主委 劉慶中文化深耕
大豆工廠稽查 近8成不合格
毛利率可攀高 南科華亞科止穩
推特Q2財報驚艷 上修營收預測
永不放棄少年 環島圓夢
快閃高峰會 威剛推儲存方案
以巴交戰1200死 近3成是孩童
威盛與西班牙研發機構合作
航空城分期開發 陳威仁：務實
洪慈綪選議員 進行小額募款
放寬監票資格 陳威仁樂觀其成
華盛頓網賽 盧彥勳無緣晉級
日外相將訪越 深化安全合作
中共出手打虎 陸媒頭條被汪峰
好心人基金會薩國發放慈善物資
周麟拜會巴拿馬國科會主委
迎七夕 宜蘭寒溪吊橋點燈
新台幣早盤開平走升
綠委民團籲速提核四封存計畫書
IEK上修製造業產值成長率
金融資產帶頭 重返9400
漢翔今起收標單 8/7開標
暑假作業 奪韓兒童影展劇情片
華東機場續延誤 上海地鐵加班
張博雅拜會立院 感謝立委辛勞
傳北韓欲派採訪團報導仁川亞運
周永康遭查 德媒：習大權在握
北韓米格戰機老舊 連摔3架
港媒：中共肅貪還須改革體制
南電：今年調薪優於業界水準
躲不過攔檢 男遭警方查獲毒品
半導體旺 產值可突破2兆元
縣長圈選校長 教師工會質疑
智庫：北韓更接近洲際飛彈測試
電子材料拉貨 台虹股價回暖
南韓國會補選 執政黨席位受矚
汽車業夯 裕日車填息逾5成
中央氣象局氣象報告
抗議蒸粿店擾鄰 男求償敗訴
轟二戰廣島原彈 最後機員逝世
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
大台中山手線 胡志強推山海線
監委案負責 林鴻池請辭大黨鞭
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
周永康親家商業帝國多空殼公司
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
元培科大8月更名元培醫事科大
全球智慧機銷售 三星續稱霸
哈佛研究：1天5蔬果足夠
中紀委打虎 辦案走8道程序
星港打房有成 紐約倫敦漲不停
越韓外長會談 加強雙邊關係
吳中書籲台灣持續開放
疑線上遊戲起爭執 父刺死兒子
法人：業績估續佳 景碩股價強
周永康遭查 改陸政治遊戲本質
變本加厲 挖農地採砂石填爐渣
推無毒認證 善化紅龍果搶市
評周案 陸學者盼推動法治建設
印尼開齋節 男童遭踩死
分駐所長因公亡 朱立倫將主祭
印尼船難 釀12死6失蹤
7名越籍男偷渡 海巡署查獲
監委落馬 總統新會期前提名單
校長遴選制度 教育部允審視
江宜樺將出庭 警方嚴陣以待
花博愛心展售 馬總統買肥皂
監委8/1上任 交接無縫接軌
復興提換跑道 協調中達標準
夫攜子女把風 陸配場內豪賭
亞馬遜籲降低電子書售價
馬來貘寶寶轉大人 貘樹卸童裝
聲援熱血消防員 消防局爆衝突
林鴻池請辭 藍依程序上呈辭呈
以巴衝突 美國名人表態惹議
監委就職 馬總統8月1日監誓
監委案 王金平：立委自主自律
水果冰品新口味 龍鳳冰棒上市
新品出貨延 宸鴻跌跌不休
1-5月宏都拉斯燃油進口降3.3%
談周案影響 陸公安部：都正常
新台幣午盤升5.6分
廉政署約談 潘世偉作證說明
昆博會參展 北市拓銷團成果豐
闢財源 高市拚龍華國小設定
惡質廠槽車倒廢酸 高市令停工
違約改善逾期 遠通被罰450萬
逃逸移工搭捷運露餡 包夾逮人
男縱火擊兄脅女 妻安撫就範
全球智慧機 5強 陸廠快速崛起
受慈濟協助 國中生當志工回饋
林鴻池：未達使命 負完全責任
疑食不潔食物 孕婦胎死腹中
立院初審 放寬監票資格送協商
荒淫周永康 一夜情數不清
台灣痛苦指數 4小龍排第 3
陸媒：四中全會將處理被查高官
蔡英文盼不補提監委
機器人賽爭議 巴西對台說遺憾
率Kobe林書豪 教頭：湖人再起
竹南科回饋苗栗 地方要600萬
中元旺季到 食品股創1年新高
漢翔民營化 經部立委各說各話
不忍妻受病痛 老翁殺妻判2年
違約遭罰450萬 遠通表遺憾
掃黃後 東莞色情業死灰復燃
譚力被免去海南省副省長職務
周永康家族斂財 靠5大法寶
憂經濟空心成長 學者籲開放
經商環境不利 微軟中國夢難圓
穎新社申請掛創櫃板
限制立委遷戶籍 內政部研究
SUV需求加溫 豐田銷售領先福斯
滯欠稅款 廢棄物回收業者管收
電玩wii遊戲爭執 子遭父刺死
台股收盤漲 55.14點
拖車加背包 佈線救災省時省力
公平會：廣告不實罰勁量電池
台棒球史第一人 林桂興子孫驕傲
靶材廠光洋科除息 填息逾5成
西沉船挖到寶 金聖餐盒埋300年
開高走高 台股漲 55點
北韓送還南韓公民遺體
以襲加薩 聯合國學校傳20死
8月台指期漲56點
8月電子期金融期齊漲
台股量縮反彈 站上5日線
推廣電動車 陸祭優惠用電政策
友達Q2每股稅後賺0.42元
高雄登革熱防疫 國軍化兵支援
監委補提 張博雅：能補滿最好
代售機票抗罰 統一超商敗訴
情侶接吻99秒 獲心心相印鎖
潛水夫病 高壓氧治療改善
封測廠矽品Q2每股賺1.08元
日月光Q2每股賺0.64元
胡志強：把BRT先讓有需求民眾
國道2大車夾住 小車駕駛命危
炎炎夏日 傍晚伴涼風搭貓纜
港議員收黎智英捐款 陷困局
吳敦義：銀行今年獲利更入佳境
中韓FTA 影響台至少2600億
日韓對立 美軍太平洋司令示警
印尼媒體：周永康黨羽將遭調查
連勝文財政政策 拋開源節流
曾銘宗：OIU拚年底前上路
馬陪同造勢 為胡志強政績背書
舞蹈旅行計畫 8/2到南投
華隆自救會籲修法擴大墊償範圍
日月光Q2每股賺 0.64元
彭小妹危急 網友祈禱鼓勵
驅離學運挨告 江宜樺出庭
賣母錶 台灣阿成籌選舉保證金
盧超群：人才為半導體產業遠慮
三大法人買超台股87億元
夜店伸鹹豬手 男判拘役60日
向日葵少女環島 划破陰影恐懼
矽品上半年獲利54.62億元
友達Q2獲利爆發 4年新高
漢翔民營化 經部：依法推動
瑞昱：Q3營運審慎樂觀
周永康落馬 中石油股價大漲
復航黑盒子部分解密 最快8/1
星巴克召回一款咖啡濾壓壺
羅東藝穗節 七夕踩街大遊行
營建署：民眾房價負擔能力略升
中台灣7大鐵馬道 騎車拿好康
俄插手烏克蘭危機 歐美齊制裁
主場新聞寫手：暫無重建計畫
鶯歌陶博館 情歌演唱過七夕
劍道夏令營 訓練學童專注力
犯保南投分會 馨生人彩繪聯展
潘世偉赴廉署 勞動部盼速釐清
蒲添生三美神雕塑 華山展風采
波麗士天燈館 情侶心願升空
中秋愛心伴手禮 總統促銷
中市精明商圈禁菸 10月起開罰
蘭博夏季爵士樂 8月登場
正面撞擊測試 部分小車不佳
江宜樺出庭 學運團體嗆聲
港府：港未發現伊拉波病毒個案
張博雅：衛兵瞌睡難道廢衛兵
杜維浩就任AIT高雄分處處長
竄改救援日誌 韓海警被拘
學者：周永康案審查結果已定
新北蛋黃酥妹 陪情人渡七夕
民團籲大陸重視宗教及人身自由
羅堂軒二胡演奏 入圍傳藝金曲
新台幣收貶0.5分
修保險法公聽會 聚焦退場機制
泊嵐匯附屬商用地 招商起跑
核四1號機 安檢通過
迪里夏提籲國際應調查莎車衝突
中華電：4G目標加速達陣
4台灣人持冰毒 澳洲被捕
三太子環台賽 選手光榮完賽
日月光：迎接產業併購挑戰
阿妹通告後驚喜 歌迷提前慶生
投銀營收減 巴克萊獲利降
寶獅減支奏效 3年來首度獲利
商用機交貨量增 空巴獲利攀
WiiU銷售落後 任天堂虧損嚴重
監委落馬 胡：未必立委的錯
水林未婚聯誼 相繫七星情緣
競選總幹事 連勝文思考腹案
謝淑薇戰亞運 盼搭偶像盧彥勳
老照片牽線 闊別40年重逢
馬舉政績讚胡 台中成世界都市
矽品Q3營收上看219億元
海上明珠染塵埃 蘭嶼5連霸最髒
北市忠信廣場 愛心草皮吸睛
友達彭(雙)浪：面板供需仍緊俏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
俄經濟若惡化 德憂骨牌效應
BRT爆人潮 胡志強籲9月再體驗
用創意拒菸 營造無菸家庭
劉慶中：著重客家青年政策
大變革 陸將建立城鄉統一戶口
苗縣：校長遴選作業合法公正
陸媒：周案透明性相信勝薄案
偏鄉公益服務 青年關懷貢寮
婦援會攜手小黃 助受暴婦就業
染紅阿公店溪 中油幹部涉偷排
大稻埕煙火節 日本獅子舞助興
涉違紀 遼寧政協副主席免職
中華電：加速建4G 衝資本效率
手提箱藏毒 澳逮捕4台灣男子
微創止鼾支架 近9成患者改善
桃縣中小學 校長布達交接
鄭麗君喜獲麟兒 同黨立委祝賀
警勤繁重加給 吳志揚爭取試辦
房價所得比降 房價負擔能力升
白色恐佈文物 道出苦難年代
陸女劈腿2男 宛如連續劇情節
泰逮捕4名台灣詐騙嫌犯
分析：四中全會前揭周案避失焦
勿讓監院空轉 學者促總統補提
遠傳拚4G 9月推雙頻
懲處徐國堯 消防局否認打壓
矽品下半年每月營收挑戰80億
世界少年跆拳賽 中華隊凱歸
中市水蜜桃評鑑 賴福寬奪冠
颱風外圍環流 31日北部防大雨
藍徵召 謝立功：盡力打贏選戰
菲傳軍變陰謀 軍方否認
航空城聯外道路 擬108年通車
張麗善關心陸配 籌設關懷協會
團購網龍頭夠麻吉年底登錄興櫃
股東出脫持股 矽品：投資行為
友達：不擔心陸擴大面板產能
捷運萬大線環差 環評過關
闊別40年 老人重逢話當年
納吉赴荷商討馬航MH17遺體辨識
免費看電影 苗縣推關懷失智症
遭指空難前拒讓跑道 空軍抗議
布局海外 台灣房屋徵1500人
藍徵召 謝立功將辭國安會諮委
台灣生技業受創 蘇懷仁辭世
南韓列利比亞為旅遊禁止國
驅離挨告 江宜樺應訊近2小時
日月潭船舶超速 10/1起取締
台東首波選戰 爭論縣府行銷費
神準：上半年獲利創歷史新高
平鎮紡織廠火警 警消搶救
發監前夕 馬志玲夫婦聲請暫緩
被提涉竊題 謝立功：僅發送解答
候機不無聊 桃機電競免費玩
南鐵照顧住宅樣品屋 8月開放參觀
電信詐騙台民 漳州法院重判
黃秀霜之友會 盼凝聚必勝意志
海基會台生研習營 8/13舉辦
零配件開發 福特在台落地生根
金管會多位高階主管8月退休
陸大媽齊跳舞 惹得大貓熊好煩
印度西部山崩 5死恐150人受困
周永康案 星媒：破不成文規定
歐元區7月經濟信心 意外上升
風獅爺大會3D動畫 生動金門行
600年明城牆跑黃包車 引爭議
旺宏：下半年可望單月轉盈
積分落戶制 陸嚴控特大城人口
黃重球：核四首年封存費13億
傳統韓屋旅館 等待遊客造訪
冷戰後最嚴厲制裁 歐俄同受害
土雞價居高不下 轉公平會調查
地下水管破 UCLA大玩趴板樂
海峽5人制足賽 台北市4連霸
替中國情蒐 前情報官洩密判刑
核四安檢通過 張家祝有信心
阿里山森林鐵路 獲贈2台AED
二手菸害童 營造無菸家庭
全國科展 花蓮得獎歷年最多
驅離挨告 江揆庭上向法官細答
夏日高雄演唱會 展熱情活力
國道追撞連2起 1女駕駛不治
生技業起飛跌一跤 蘇懷仁辭世
報導：被抓 周永康去年有預感
利比亞動亂巴黎撤近50法英僑民
美歐聯手制俄 恐動不了蒲亭
似曾相識裝置展 重溫兒時想法
壽險業務員 可賣產險意外險
台幣升轉貶 收30.010元
颱風影響 復興取消琉球航班
賴正鎰籲朝野齊心拚經濟
加薩居民對哈瑪斯心有餘悸
江揆會美商 美豬議題打安心針
法媒：拉下周永康 打破潛規則
遠通高公局官司 恐增第4例
金門氣象站：水氣少天氣熱
失智有警訊 8成患者未被發現
反核團體有疑問 經部願說明
以軍方：同意再人道停火4小時
日月光違排 高市有條件准復工
自辦青年報 貢寮學子發現家鄉
林安泰古厝特展 重現古早生活
將掌監院 張博雅拜會王建(火宣)
面臨制裁 俄銀行有信心籌資
英媒：周永康遭審釋出重要訊息
競選片提前播 台中藍綠各表述
北韓疑似發射300釐米火箭彈
遠傳拚4G 年底覆蓋率95%
伊波拉蔓延 歐盟撥款援助
菲軍車街上跑 引發軍變聯想
遠雄海洋公園環評 仍有疑慮
藍批小英主導烏賊戰 扭曲憲政
擴大制裁俄 歐企挫咧等
蔡英文：監委審查結果非政治惡鬥
俄央行承諾 協助受制裁銀行
加薩23天戰鬥 逾1290巴人死亡
菲軍變傳言 爆料者又說別擔心
潘世偉臉書爆料 疑指創新園區
幫動物找新家 IKEA放狗型立牌
今彩539開獎
打虎過後 京城內外歡喜也憂愁
煙霾籠罩 大馬空污指數飆高
杭州經信委前主任 墜樓亡
歐洲付錢贖人質 成蓋達大金主
周永康被查後 大陸石油股大漲
國泰投資青埔購物城 環評過關
K7廠有條件復工 日月光：速辦理
友達：4K曲面電視面板尬OLED
周永康案 日媒大幅報導
立委遷籍 內政部：審慎研究
烏：叛軍在墜機地附近埋設地雷
開源 連勝文：設台北控股公司
看半導體 盧超群：怕整支菸被搶走
西非伊波拉 入台風險低
校長遴選被質疑 金門說明
夜市包潤餅 連勝文當一日店長
美第2季經濟成長 高於預期
美民間就業成長 優於均值
美股開盤漲 GDP成長超標
李克強：促農業轉移人口市民化
不識伊波拉 恐懼流言難防疫
惡性腫瘤淋巴癌 早期化療治癒
今彩539頭獎槓龜
微軟中國：會積極解答政府疑問
華郵：習冒風險 肅貪之火難料
外資報告 券商擬落實著作權
張正偉首轟助威 象踩猿止連敗
團購網夠麻吉 第4季IPO
群創2013年外銷面板逾71億美元
323鎮暴受傷民眾提告 江宜樺30日出庭
美國宣佈 配合歐盟對俄採取新制裁
蔡英文: 監察委員補提名「可以免了」
兩岸上半年貿易額 年減8.2%
傳企圖政變 習立案查周永康
日月光K7復工 高市有條件准
核四封存 經長：台電花錢保存
外媒報導 台行政院長殺人未遂被告出庭
第 2季經濟成長率概估為3.84%
7月31 國內各大報頭條
中國以「分裂國家罪」起訴維族學者
美國敦促中國 釋放維族學者
巴基斯坦文化交流活動 讓實習生感受異國文化
郭冠英案 將卸任監委：追到底
大阪私立中學與日本臺灣留學支援中心來訪
大陸高鐵攻進了土耳其！
七夕情人節遊劍湖山世界 限百對情侶價520元
「櫃買市場業績發表會」8/12開跑
慶祝「原住民族日」 自8月1日至3日
Hotels.com情人節放閃特獻
2014台北電腦應用展 中華電信 總是快人一步
誰吃了月餅？中秋送禮這樣送 民眾：印象深刻
南紡轉型強化競爭力 獲利將大爆發
證交所分享實際查核案例
加薩難民營受襲 以：單純回擊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
颱風外圍環流 北部大雷雨
世界電腦應用技能 台灣2銀1銅
生技創新產業 第 4季漲相佳
林文伯：對台灣半導體產業有信心
買房大不易 5成6首購靠父母
G7警告俄 不排除進一步制裁
微軟聯手各廠牌 電腦展搶市
電腦展 宏達電雙旗艦上陣
ETF納入期貨 期交所辦說明會
電腦應用展 4G雲端搶先體驗
阿根廷債券違約 巴西受影響小
颱風外圍環流 北部大雷雨
颱風環流全台有雨 高溫稍降
K7有條件復工 日月光：待正式通知
美股漲跌互見 台股高檔整理
台廠大面板出貨 下半年小增
三星Q2獲利未達標 股價聞訊挫
菲國遣送42台籍電信詐騙嫌犯
Fed續減QE 稱就業市場仍需改善
調解人：阿根廷債權協商破局
俄挺烏叛軍 G7警告：加重制裁
周永康案 義媒關注
華南酷熱 湖南江西上看40度
微軟董事添無線通訊老兵史丹頓
台股開盤下跌 10.98點
K7有條件復工 日月光小漲
陳光誠自傳 孔傑榮憂陷美政爭
第3季持平 矽品開盤下挫
西方業餘高球賽 潘政琮晉級
蘋果併購後 傳Beats將裁員3百
韓國會議員再補選 執政黨大勝
許崇泰公祭 郭台銘奠儀100萬
陳光誠事件 孔傑榮公開對話
傳軟銀和阿里巴巴有意參股Line
西半部紫外線高 外出仍需防曬
桃園縣副縣長 高揚昇接任
宏達電法說將登場 股價熱情迎賓
勞基法30歲 保障818萬人權益
為何嫁歐巴馬 蜜雪兒真情告白
習公布周案 傳意在震懾元老
卡卡唱爵士 攜手班奈特出輯
服務輸出帶動 第二季GDP近6季最佳
評周案 學者：習將是中共強人
Q3展望不如預期 聯電一度跌停
疑未到指定商店 司機陸客衝突
推進國企改革 陸擬下放審批權
協商破局 標普宣布阿根廷違約
馬總統：國軍已建災防品牌形象
旺宏Q2虧損擴大 股價挫
越南提升漁檢執法效能
高揚昇接任桃園縣副縣長
以轟市場學校 聯合國和美譴責
台灣援贈聖文森醫療器材
中共辦周永康 共軍表態擁護
綠：特偵組騷擾 吳釗燮將出庭
協商破局 阿根廷13年來2度違約
復興機失事前 未宣告緊急情況
台詐騙集團42人自菲押返
飢餓行銷不實 小米遭罰
陸媒：滬港通8月公布業務指南
世新大學校長 吳永乾接棒
周麟拜會巴拿馬國家廣播電視台
義大利台商會長拜會高碩泰
台北青少年民俗團訪多倫多
國軍募兵 三軍表演展示武力
新台幣早盤小升
禾瑞亞開高走低 貼權息
西非伊波拉嚴峻 侵台機率低
補提監委 王金平尊重總統決定
港反占中力量爭取國際輿論支持
中選會主委 劉義周代理
高鐵異常及早發現 直達車略延
失業勞工子女就學補助8月開跑
男騎車摔田受困 鬼門關前救回
桃園學生赴馬祖就讀 歷年都有
大盤拉回 和泰車除息重挫
矽格獲經濟部頒金貿獎
傳Snapchat洽談向阿里巴巴募資
灌漿車觸電 駕駛遭電擊倒地
史上頭一遭 美眾院通過告總統
飛安會：最快8/1公布初步報告
期交所主機盤前狀況已排除
北部大雨特報 雙北下很多
法生罹難 總統：全力助家屬
智慧手機成長來自中低階市場
黃景泰：基隆市 我準備好了
銀行裁撤巴西經濟分析師惹議
中央氣象局氣象報告
度假兼詐騙 警押42人返台
麥德姆颱風農損逾6億元
中央氣象局 今天白天天氣預報
伊波拉隱憂 港府強化預防
法說行情失靈 台股跌逾百點
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
行政院：劉義周代理中選會主委
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
員工涉違法排廢 中油：難逃重懲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
阿里山神木棧道啟用 緬懷風華
韓在野黨敗選 傳黨魁引咎辭職
余淑美賀端華 獲美植物學獎項
周永康案 南韓媒體關注
抨加薩攻擊前 美替以補充軍火
七夕捐發票 台中換好禮
民宅毀損成危樓 高市強制拆除
金管會整頓報告 外資：要溝通
首創貨櫃車改機艙 華航邀體驗
高通涉壟斷 恐吃344億元罰單
日6月薪資漲幅不如預期
亞太國會議員聯合會 14國出席
中美洲等地6月咖啡出口下滑
越南研討調整區域基本薪資
加拿大總理：陸駭科技研究網路
汽車肇事大戶 6年32起事故
章魚好媽媽 不吃喝孵卵4年半
OTC業績發表會 8月上陣
高揚昇：念舊 想回桃園服務
外交部助復航空難法籍家屬善後
大雨特報 葉菜均價漲 2成
股票上市 陸豬肉商成億萬富豪
移民署：證件齊 王丹就可赴台
謝立功：參加活動 依規定請假
非蘋手機備貨趨緩 聯發科重挫
核四封存3年 總經費40億
產業景氣順風 第2季GDP上修
大學生馬國當志工 學會惜福
Xbox大陸賣貴 被批缺乏誠意
新台幣午盤暫升 3.3分
政大生質疑活動花費 校方澄清
Q2專利申請年減8.14%
郭董品牌出鞘 鴻海：沒有
平價新車滿意度 福斯奪冠
不依賴陸 越黨員籲棄社會主義
張博雅孫大川 8/1宣誓就職
謝立功：朱立倫教導如何穿衣服
傳喚吳釗燮 特偵：依規定辦理
錐麓古道熱門 入園人數提高
不爽被當小弟 殺人棄屍判刑
北市住宅補助案 新增外牆修繕
伊波拉恐跨洲傳播 歐亞戒備
防伊波拉 衛福部3因應方向
行政院：顧立雄說法背離事實
復興空難 顏家四口骨灰返高雄
陸經濟給力 新興市場吸金攀高
王金平：監院8月能運作最重要
美媒：辦周案 陸反腐入新時代
復興空難 江揆促做好善後
崑山中學爆紛爭 教師告董座
林克穎引渡案審駁 下週公布
降息前景 韓元年來首見月貶幅
美時鎮痛解熱學名藥 美9月開賣
到匈牙利度假打工 還得再等等
哲人聖特修伯希 世人緬懷
聖特修伯希離世70年 飛行一生
IMF：陸可接受經濟成長低於7%
蔡英文：嚴審示範區草案
台股收盤跌 131.17點
業者：央行打房 意在管制重劃區
江揆：海運快遞專區 貨暢其流
科嶠8/25上櫃 今年營運俏
打工強迫推銷 3學生被函送
臨盆不給請產假 判公司賠50萬
開低走低 台股跌 131點
偽劣中藥害人 警追下游流向
立益棉花倉儲失火 損失估計中
聯發科Q2每股純益8.03元
台灣文化 推向美國中南部
8月台指期跌124點
遭林飛帆質疑 民進黨：尊重
房市買氣弱 北冷南溫
8月電子金融齊跌
排灣長老無私分享 獲模範父親
土地價金發給規定擬放寬
沈啟：若有疏失 絕不戀棧
小王子書癡 瑞士人收藏三千冊
迎開學季 北市申辦憑證送好禮
台股權值股補跌 店頭逆勢收紅
無形文化資產擬增口述傳統
調查：青少年網安知識待加強
傳公教難發薪 苗縣府：瞎揣測
柯文哲：落實家庭醫師制度
許瑀啑請調 銓敘部有彈性做法
機車排氣定檢 34車行獲表揚
彰化路見不平 APP相助
胡志強：台中香港像永恆蜜月期
陸生巧遇蔡英文 親切互動
喝魚湯後猝死 疑心臟病發
陸反腐力道增 公布巡視組專線
衝量 大統美食超市可用一卡通
陸地方政府 傳縱容李嘉誠囤地
三大法人賣超台股 124億元
重整有成 西門子獲利超預期
足球夢 陸擬建四級足球聯賽制
機場頻傳勒索 印尼肅貪委逮人
度假勝地峇里島 精神病患煉獄
利比亞動亂 菲護士慘遭輪暴
義媒：俄羅斯問題關鍵在民主化
機器人展 首日估上萬人次參觀
兒反對 桑妮雅放棄印度總理
日夏季慶典 學按體外電擊器
圓夢套餐 協助青年找工作
海葡萄美妝品 創新開發成功
宏達電Q3財測 每股僅小賺
旗津戲水更安全 高市有3防線
胡志強主持運動中心動土典禮
張家祝：GDP保3沒問題
台鐵七堵電車線掉落 搶修中
納吉會呂特 商討空難調查安全
台中海洋沙雕展 妙齡女郎助陣
宏達電Q3財測 營收季減約3成
韓流發威 法國人熱中學韓語
走近亞斯伯格兒 聯醫推平台
特偵查公文佚失案 吳釗燮到案
卡娃噶寶的冒險 8月公益演出
颱風攪局 華東空中交通打結
宏達電新機有撐 Q2營運獲利
伊波拉學者：患者坐隔壁也不怕
英媒：美科技公司在陸前景黯淡
桃園御花園夜市8月重開張
台北國際牛肉麵節賽 增敬老組
新台幣收貶3分
修復家具不求人 環保局免費教
精神病患 修法擬不得擔任警察
幾內亞海邊音樂會 擠踏33死
江揆訪竹市玻璃藝術節 開眼界
復興空難調查 飛安會1日說明
斯洛伐克舉行台灣觀光說明會
女陸客遭毆 疑口角無關購物
齊東詩舍開館 龍應台啟動復興
夫妻登加里山迷途 困4天獲救
利國亂 巴西撤外交官菲將撤僑
高以翔矇眼進食 籲關懷視障者
菲HIV蔓延快 每天增16例
中市陣頭涉毒賭 逮20多人
靠內容撐場 索尼喜見獲利
前進馬拉威 Janet體會惜福
索尼和Panasonic擬組OLED公司
阿根廷違約 債權人談判破局
桃園推節能 LED燈買大送小
胡志強：10億賄選根本是笑話
嘉市祖父母節 作三明治享天倫
蘇嘉全賄選說 藍保留追訴權
空難引發退票 馬航經營更艱辛
台灣捐贈電腦予露國小學
星展：滬港通長期有利陸股
台助露國舉辦農田技術講習班
琉球鄉爭取用地 北市原則同意
振樺電上半年EPS 4.75元
浪漫七夕 河濱小確幸微旅行
阿里山高山茶可認證 杜絕仿冒
全國社團資訊系統104年啟用
無業男涉白吃 被逮遭押吃牢飯
胡志強競選辦公室告蘇嘉全
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宏達電蝴蝶機2代 東京亮相
學生電子錢包 消費優惠帶著走
七堵電車線脫落 導水鈑是元凶
鹽山變黑 學者建議作環境教材
桃縣年輕局長 吳志揚盼新氣象
德失業人數 3個月來首度下降
仲夏樂活節 藝力引領城市發展
2年盜刷3千次 閃靈刷手遭逮
聯外道復建完工 霧台感恩祈福
莫拉克安置住宅 台南9月入厝
Panasonic攜手特斯拉建電池廠
揚明光上半年每股賺0.48元
涉違法排廢水 中油員工記過
雲科大募56台筆電 赴柬國服務
冷血船長害13命 判刑確定
台灣好行公車 屏北線營運
宏達電：陸印市場高成長
狐臭礙人際 手術無味一身輕
高溫乾旱 烤驗大陸秋糧生產
助健美 花蓮推500大卡便當
江揆文化之旅 訪玻璃藝術節
10/1起 陸客團全面限縮購物點
台灣援助露國整建維奇海灘
發明專利申請冷 鴻海減7成
南京青奧將出征 中華隊拚首金
七堵電車線斷落 3400人延誤
交通號誌控制器換裝 走童趣風
調查馬航空難 烏克蘭停火1天
英媒：報周永康案 陸紙媒受限
施寄青新書 藉前世故事盼醒世
煩惱家庭 星國青年自殺比率升
公平會開罰 小米：會修正
巧 張博雅故居孫大川岳家同里
陸股震盪上漲 觀望後勢上漲
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感冒成藥攜出國 過量易觸法
2大陸人士 獲麥格塞塞獎
台灣省政府：郭冠英任用案合法
卓永財：上銀機器人訂單滿載
史丹佛網賽 詹皓晴無緣晉級
颱風漸遠 北部雨緩東南防焚風
打通膨 菲律賓3年首升息
野生動物攝影展 左左右右代言
增資勢在必行 聖靈銀行股債崩
歐媒：梅克爾與蒲亭有秘密協議
駕駛名車送錢 警逮7名車手
台幣貶3分 收30.040元
江揆：竹市客貨兩用港 交通部評估
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風箏節暖身 四炆四炒選總鋪師
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報復性賣壓 曾銘宗：外資理性
西門古城門煙火 綻大稻埕夜空
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原民樂舞桃園場 申請金氏記錄
歐元區6月失業率 意外滑降
金門評核公廁 45處列特優
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發明專利申請減 鴻海：布局海外
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推男童下樓亡 兩男遭求處重刑
狼犬五度咬人 狗主人遭訴
雙北南高房價跌 中市價量齊揚
台商罹重症 後送金門轉台診治
風浪擾局 移泊擱淺油輪纜繩斷
國民黨：監委補提名合憲合法
土城圖書分館改造 寧靜展力量
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歐元區通膨趨緩 創5年來低點
謝立功：整合資源助基隆發展
聯發科Q3樂觀 升智慧手機目標
若接總幹事 蔡正元：全力以赴
陳保基：藉農業加值因應自由化
傅孟融將接任監察院秘書長
許瑀婕請調案 中央地方不同調
菲籍漁工漁船上口角 2人掛彩
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世足賽期間熱銷 德啤酒銷量增
父捐肝救女 重啟嶄新人生
扁涉機密公文案 高院發回北院
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共軍：軍事影響航班各國無例外
金門辦牛肉試吃 肉質鮮甜獲讚
被毆陸女 5天只買水果
中共辦周永康 中石油稱英明
赴泰免簽證費 泰國發布為準
南投農村再生社區 旅遊好地方
中彰投區域研討 聚焦經濟觀光
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台肥高雄硝酸三工廠擬遷柬埔寨
東陽計畫擴產 投資10億元
柯文哲：組團隊考驗主帥能力
護黑琵棲地 立委籲永續會把關
外交部：護照報失年約2萬餘本
曾銘宗：不宜為特定股票發消息
英報：習近平打貪 轉向上海
修軍車險失明 判國賠323萬
區隔購物團 政府業者陸客三贏
賤價傷農 陳保基：不能都不漲
換跑道惹議 軍方澄清
民團質疑航空城案 內政部澄清
王建(火宣)盼監院更伸張公平正義
原民8/1遊奧萬大 門票10元
台南教育力表現差 藍營批市府
國軍重要軍職 8月1日大調動
泰國：尚未發現伊波拉病例
各都房市盤整紛亂 業者長線看好
狄鶯演小老婆 戲外不准老公有
大陸最後一名王爺 病逝家中
合庫銀天津分行 8/1開業
挺示範區 陳保基：機會就在前面
游錫(方方土)牽手拉坯 陶杯永結同心
今彩539開獎
美4週初申失業救濟降至8年低點
台灣原聲童聲合唱團抵達東京
威力彩開獎
香港預演占中被捕者拒保 獲釋
陸客團購物停留 多放寬20分鐘
二度倒債 阿根廷債券終止連2紅
台吉台盧簽租稅協定 吸引投資
憂協議不成 鄰損住戶訴願緩拆
昇陽科海外設產能 CIGS擴產
無人駕駛自動停車 歐洲將開通
國寶人壽增資計畫 遭退回
烏：對叛軍積極進攻下月完成
陸客未購物遭毆 擬罰旅行社
美股開低走低 企業財報利空
陸保稅石材挖空藏毒 金門查獲
安民心 星：伊波拉病毒風險低
林飛帆：對民進黨不抱任何期待
馬航墜機調查 國際專家抵現場
破壞市場大陸組團社 擬禁接團
6.2和6.1地震襲緬甸與印度外海
芝加哥7月PMI指數降至52.6
九把刀馬國簽書 締造書市熱潮
阿迪達斯砍獲利 跌幅創新高
伊波拉威脅 英有信心防堵
今彩539 頭獎1注中獎
曾銘宗上任周年 提4大新政
李克強：推動東北農業改革試驗
禁奢 大陸開始查各級小金庫
威力彩頭獎槓龜
拚逆轉 Target聘外人掌帥印
林泓育滿貫砲 桃猿咬傷兄弟
世衛：伊波拉奪命 已729人亡
1400度火山岩漿烤牛排 奇景
單局灌3分 統一反撲勝義大
西非伊波拉病例 外交部籲注意
周美青訪日 好心情寫在臉上
歐盟國家失業率 奧德最低
水溝冒異味白煙 警消警戒
新疆莎車衝突 當局處理疑點多
中國限制 報導周永康案
中共反腐 燒向江澤民大本營
三星營利第2季下滑24.6%
廣島原子彈轟炸機 最後一名組員去世
美間諜衛星顯示 朝鮮將進行大型火箭發射
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瑞基生技 8/1公開承銷
教部舉辦國立大學卸新任校長聯合交接布達典禮
十二年國教考驗吳思華！
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竹川父親節套餐 8/8用餐贈大億麗緻劍獅公仔
台南大億麗緻酒店 亞洲食錦【父親節海陸套餐】
【義式風情父親節套餐】 風尚庭園咖啡廳訂位中
維多麗亞賞味中秋 甜蜜團圓美好滋味
今年中秋月餅大吹萌風!
上櫃股票晶達 8/4起得為融資融券交易
復興失事機重飛 撞樹林難爬升
感恩父親 88有禮 全家陪爸爸來看展 有禮相送
針對高雄市發生重大氣爆意外，新光關係機構捐款一千萬元予高雄市政府
維多麗亞賞味中秋 甜蜜團圓美好滋味
捷絲旅高雄中正館免費提供10間客房供入住
點頭入連團隊 蔡正元自稱工頭
土耳其選總統旅德僑民海外投票
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澄清未氣爆 中石化開盤跌停
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富可視新機M810 預購夯
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高雄氣爆 國1北上三多路出口封閉
高雄氣爆 立院僅處理無爭議案
利空襲 亞股隨全球股市挫跌
台灣7月PMI 續呈擴張
加衛生署發伊波拉通報未禁旅行
林書豪湖人球衣 2日開賣
飛安會：年底發布空難事實報告
王豫元贈教廷聖樂學院音樂CD
高雄氣爆 國軍營區供災民收容
高雄氣爆 吳志揚率主管默哀
高雄氣爆 中華電全力協助救災
Iliad砸巨資買T-Mobile股權
高雄氣爆 陸媒大幅報導
全球近20年油氣爆炸一覽
高雄氣爆 胡志強及林佳龍哀痛
高市掌握1條丙烯管線異常壓降
高雄氣爆 經部成立協調所因應
高雄氣爆 榮化中石化跳空跌停
榮化：氣爆點與管線距10米以上
高中職特招考試 2日放榜
大陸製造業7月PMI 連5月回升
陝西文件 證實東風41飛彈存在
高雄氣爆 宏?捐款200萬元
台塑：與高雄氣爆事件無關
高雄氣爆 國民黨暫停選舉活動
高雄氣爆 高捷正常營運
高雄氣爆 初估1校受損
高雄氣爆 眾多運動選手關切
高雄氣爆 台虹：無重大影響
苗栗海洋觀光季 暫時取消
氣爆後 科妍人員與設備均安好
復興空難 駕駛艙不明聲響
高雄氣爆 中市藍營取消活動
高雄氣爆 高醫收治40傷者
高雄氣爆 銀行業推優惠重建貸款
空難最終調查報告 104年底公布
高雄氣爆美股暴跌 台股破季線
丙烯2%遇火即燃 吸入低毒性
台灣將為智慧機器人生產重鎮
高雄氣爆 20專家現勘建築
高雄氣爆 國訓中心選手平安
復興空難 喊重飛後約8秒失事
紐時報導高雄氣爆重大意外
承認監控美參院 CIA道歉仍挨批
學術交流 台灣教授訪阿根廷
高雄氣爆 鴻海捐款1000萬元
氣爆案 中油高層趕赴高雄
榮化：氣爆管線應非榮化
OTC點名 新漢創6年新高
北市疑瓦斯漏氣 消防局警戒
高雄氣爆 責任歸屬待鑑定
巴國議員盼協助 改善偏遠生活
高雄氣爆 桃園陸續馳援
巴國內政首長 盼學習台灣經驗
高雄氣爆 高市募行動電源助災民
立院三讀 身障經費優先編列
高雄氣爆 血液庫存量足
高雄氣爆 北高雄都有感覺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高雄氣爆 歐盟表達哀悼
氣爆僅短期因素 台經濟可保3
露天卡車載運 長頸鹿撞橋慘死
氣爆傷患就醫住院 免部分負擔
房仲：買房避嫌惡設施 保火險
專家：老舊石化管線應全面清查
高雄氣爆 海協會致電慰問
高雄氣爆 總統：盡力配合救災
郝龍斌：啟動北市檢測氣路管線
台商投資福建 八成五在服務業
台東地震 規模4.0
取消訂單罰款 天馬航空憂停業
南投1女子墜谷 搜救中
中經院：台灣製造業穩健復甦
高雄氣爆 朱立倫：檢視公安
政策帶動成長 陸7月製造業回溫
氣爆案 台電：7千多戶停電中
台經院：氣爆影響待經部彙報
屏大首任校長 先處理陳震遠案
林棟樑轉戰聯卡 重視安全創新
不滿兒未扶養討房產 老翁敗訴
高雄氣爆 職棒賽前默哀祈福
新北市花火戀取消 交通不管制
高雄氣爆 日媒關注
越南將蓋新機場 推動經濟發展
高雄氣爆 江揆將赴災區及醫院
高雄氣爆 慈濟出動500志工
復興空難調查 重飛前已偏航
日將公布對釣島等158離島命名
習近平打虎 政法委系統擁護
高雄氣爆 陳偉殷隔海關心打氣
高雄氣爆 副總統：遏阻再發生
駐美官員：服貿是台自由化步驟
高雄氣爆 前竹東里長罹難
高雄氣爆 總統默哀
高雄氣爆 消防小隊長殉職
中共建軍節 官媒強調習支持軍
東元雲端機器人 啟動智慧生活
高雄氣爆 醫院緊急加床
自強號潭子擦撞轎車 無人傷亡
賑災 日月光捐1500萬元
郭台銘致電王金平 捐款義消警
飛安會：駕駛對話未提到異常
高雄氣爆 青年署徵求志工
超市超商送物資至氣爆災區
復興失事機轉速突降 原因待查
高雄氣爆 竹市9搜救員待命
氣爆案 金管會：產壽險立即應變
高雄氣爆 馬江指示全力救災
防止港元過度升值 港府買美元
高雄氣爆 鄭文燦祈福取消造勢
高雄氣爆重大意外 美媒報導
汽柴油價格估下週持平
高雄氣爆 台南取消七夕開幕式
因應高雄氣爆 金融業動起來
高雄氣爆 新北檢視油料管線
高雄氣爆 北市設捐款專戶伸援
中鋼提供物資機具 助救災復原
高雄氣爆 災區住宅初勘沒毀損
鈺創打進臉書虛擬實境眼鏡供應鏈
高雄氣爆 桃園強化公安
高雄氣爆 1200多人申請安置
高雄氣爆 嘉縣待命支援
張博雅：監委最高道德自我要求
舌尖上中國製片人 傳遭調查
獅隊報平安 擬賽前為高雄祈福
高雄氣爆 台銀土銀損傷小
高雄氣爆 台南緊急醫療啟動
氣爆 鴻海集團贈5千個行動電源
助氣爆災民 台塑捐2千萬
證交所將辦4場F公司法說會
高雄氣爆 經濟部：原因待釐清
高雄氣爆 陸軍司令南下坐鎮
高雄氣爆 聯發科關注發展
新台幣午升1.9分
高雄氣爆 毒災應變隊5人受波及
高鐵早鳥優惠 9月起預購增3天
高雄氣爆 嘉市30特搜人員支援
宜蘭4.1地震 雙北有感
東元電機下半年獲利可略佳
防氣爆公安 北市啟動聯合稽查
高雄氣爆 法醫所支援相驗
高雄氣爆 台東支援特搜救援
復興兩次不明聲 疑撞樹林民宅
高雄氣爆 外籍藝人祈福獻關懷
高雄氣爆 歌手在外心繫台灣
高雄氣爆 習近平關切
台股收盤跌49.34點
高雄氣爆 胡志強傳真陳菊關切
氣爆 高市多項活動暫停
高雄氣爆報導 NCC籲自律
高雄氣爆 調查丙烯管線
立院三讀 促進轉口貿易業務
高雄氣爆 林佳龍籲捐救援物資
高雄氣爆 房仲提醒保留火險單據
石化管線配置 經部擬檢討
台北股市開低收低 跌49點
高雄氣爆 北京台商捐500萬
中華電台北電腦應用展推優惠
高雄氣爆 中市議員籲遷整壓站
8月台指期跌37點
8月電子期漲金融期跌
強開走計程車 打傷警察送辦
熱 台北午間飆36度
榮化：榮化為4吋管 非爆裂8吋管
身障者受困賣場 警協助脫困
東元董座：全面進軍物聯網
海外擴張 三菱日聯獲利跌幅小
高雄氣爆 義(聯)日月光捐款救災
卸任致詞 王建(火宣)再提廢監院
高雄氣爆 橘建議救災特別條例
小摩等提案 促解決阿根廷違約
北市：大稻埕煙火節及交管取消
高雄氣爆 慈濟逾百志工服務
上銀今年機器人可小幅獲利
高雄氣爆 金仁寶集團捐1000萬
張博雅掌監院 副總統盼創新局
合庫銀福州分行獲准籌建
高雄氣爆 嘉義縣特搜隊支援
氣爆百餘傷者出院 老人院民撤
高雄氣爆 志工請假救災
高雄氣爆 台水設9加水站
西南風沉降 基隆台北破37度
清查保戶 壽險快速理賠
吳志揚：義不容辭支援高雄市
廣東肇慶將設粵台農業合作園區
甲午兩甲子 展覽重溫抗日壯烈
高雄氣爆 旅館供休息住宿救急
高雄氣爆 南投查地下管線
甲午展 林中森：兩岸應惜和平
高雄氣爆 陳菊盼重配石化管
拚一線生機 謝依涵緊咬不倫戀
高雄氣爆 學者點名管線洩漏
台股雙利空測底 守住季線
屏縣防災 天然氣安全檢測
核四公投案 7日舉行聽證會
高雄氣爆 遠傳發起語音捐款
三大法人買超台股24億元
高雄氣爆 林書豪為死傷者禱告
陸委會駐港澳機構網站正式上線
全國技能競賽登場 拚國手資格
江宜樺：全國8/5起下半旗3天
金管會：銀行協助受災貸款需求
高雄氣爆 宜蘭情人節活動取消
伊波拉肆虐 菲進警戒狀態
復興失事班機偏航墜 謎團未解
高雄石化氣爆災變 德媒關注
高雄網友：才說獲控制就氣爆
高雄氣爆 宏達電捐款千萬元
高雄氣爆 F-中租捐300萬元
高雄氣爆 聯發科捐200萬元
高雄氣爆 江揆聽取陳菊簡報
遏阻伊波拉關鍵：追蹤病毒傳播
同性伴侶登記結婚 遭戶政拒絕
莊政潔殉職 母：你不能死啊
宏達電捐款千萬助高雄受害者
高雄氣爆 專技高考換試區
特斯拉S電動車款銷售符合預期
高雄氣爆 嘉市清查管線
高雄氣爆 上海台商捐款5百萬
高雄氣爆 韓媒：宛如戰爭廢墟
汽車大賣 7月新掛牌4.5萬台
北市動物健康運動會 寓教於樂
高雄氣爆 電信業協助救災
家扶青年邰帥佳 獲獎學金遊學
防伊波拉 澳門嚴檢西非入境者
江揆視察災區 重視災後復建
氣爆 中央：速恢復供應水電
榮化：比對氣爆時間序 應無關
高雄氣爆 日駐台代表慰問
高雄氣爆 中信金元大金捐千萬
白宮慶特殊奧運 歐巴馬討抱抱
原住民日 總統籲做好族語傳承
高雄氣爆 環保署：氣體已控制
華邦電第2季淨利15季新高
新台幣收貶2.9分
高雄氣爆 教部統計12生受傷
陸媒：央視再因貪腐引關注
慟高雄氣爆 北市多項活動取消
高雄氣爆 義消楷模黃尚強殉職
消防員支援亡 妻做好心理準備
修憲引疑慮 緬甸籲日本三思
中鋼前總座任河靜鋼鐵執行長
高雄氣爆 卓伯源視察地下管線
現代集團總裁獲准訪北韓金剛山
新疆女多戴紗 穆斯林越趨保守
阿根廷總統否認債務違約
江揆視察高雄 災民怨像難民
吸陸客 印尼任成龍為觀光大使
高雄氣爆 職棒兩地默哀祈福
傳發現生命跡象 警消：誤傳
甜蜜16強 潘政琮首戰勁敵霍斯勒
高雄氣爆 大陸台商踴躍捐款
氣爆 總統：全國下半旗哀悼
台東一票難求 台鐵增班增配票
高雄氣爆之鑑 雲林清查管線
高雄氣爆區管線 無資料可查
湖南滅門案6死 1死者懷胎8月
72小時停火後 傳以仍開火釀8死
看好Q3 華邦資本支出增3成
高雄氣爆 彰化縣特搜隊馳援
高雄氣爆 港特首表達哀悼慰問
8月桶裝瓦斯天然氣價不調整
富邦捐千萬助高雄氣爆善後
供給過剩 商品月跌幅2年最大
陽岱鋼宣傳台灣日 為高雄打氣
阿塞洛米塔爾獲利未達標
嫌關門聲音太大 一刀刺死室友
女童鼻炎久不癒 腺樣體肥大
菲媒關切高雄氣爆災情
助高雄氣爆善後 南山捐千萬
高雄氣爆 彰縣27名特搜隊支援
探高雄氣爆傷者 江宜樺：不捨
台聯黨質疑國教 教育部澄清
高雄氣爆原因 政院指示了解
萬里茶道 中蒙俄擬聯手申遺
高雄氣爆 法媒引圖輯影帶報導
越日外長會 深化海事安全合作
財政和行政 彰縣府處長調動
高雄氣爆 中市府做好協助準備
防管線氣爆 新北突檢道路挖掘
台北賓館2日開放參觀 禁閃光燈
高雄氣爆 兩岸網友關注
氣爆 印尼女傷患高雄長庚手術
校長交接 李沃士勉具教育熱忱
頂新捐款千萬 味全捐物資救災
陸企70億美元 入主秘魯銅礦
高雄氣爆 企業伸援手
菲有氣爆先例 一度被指恐襲
高雄氣爆 正崴捐款500萬
氣爆傷亡保戶 全球人壽3人
高雄氣爆 奇美捐款500萬元
高雄氣爆 國軍英雄館免費住宿
高雄氣爆 北市特種搜救隊馳援
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陸客遭毆 遊覽車協會沉痛致歉
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
氣爆 新北消防特搜支援高雄
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
好客音樂季取消 蔡依林不登台
出口商拋匯 新台幣貶2.9分
觀光局：陸客優質團擬限直航
羅東藝穗節2日登場 祈福高雄
氣爆 新北七夕活動部分取消
失聯消防局人員 搜尋中
跨足手機遊戲 阿里投資美公司
架網擄鴿勒贖 2男被逮
西藏推微警務 官方微博上線
高雄氣爆 廣達捐千萬
習近平哀悼 陸委會：感謝關心
高雄氣爆 統一捐1000萬救災
台南清查 無丙烯氣體管線
高雄氣爆 環團盼公布石化管線
睽違75年 老鄰居悲喜交加
陸客遭毆 觀光局：勿枉勿縱
共體時艱 宏?：董事只領車馬費
高雄氣爆 建準捐200萬賑災
普渡物資助弱勢 聖帝廟捐白米
高雄氣爆 張忠謀夫人擬南下關懷
高雄氣爆 張家祝取消出國
高雄氣爆 雲林出動特搜支援
殉職消防 王金平：慰問金百萬
高雄氣爆 聯發科捐款增至千萬
凱旋三路租車行多 損失慘重
高雄氣爆 華碩捐千萬
大雨特報 中南部地區注意
高雄氣爆 菲台商加油打氣
中石化：管線與氣爆規格不同
專家：地底布線應讓消防掌握
胡志強拍賣簽名衣捐贈高雄市
傳囤地 長江實業：依法開發
高雄氣爆 震旦行捐500萬
周美青關切高雄氣爆事故
高雄氣爆 民眾臉書成立應援團
高雄氣爆 超商超市續供物資中
高雄氣爆 死亡增為26人
高雄氣爆 熱氣球變祈福天燈
高雄氣爆 北京台商捐款1千萬
高雄氣爆 總統指示釐清原因
高雄氣爆 緯創捐300萬
中元物價 行政院妥適調節
美洲少年高球賽 台裔好手奪冠
高雄氣爆 創見典範捐300萬
英製造業成長 創1年來最慢
高雄氣爆 陳菊允諾釐清真相
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深夜盜獵保育動物 警攔檢查獲
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童子賢赴關愛之家為愛滋兒打氣
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三義木雕國際賽 公布入圍名單
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沖繩夏日海洋風情祭登台
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英方同意 將林克穎引渡來台
高雄氣爆 企業愛心捐款逾億元
金大校長就職 與新主管上路
報導：印杯葛恐終結WTO
護公安 北市稽查瓦斯輸儲設備
兩地開會花大錢 歐洲議會挨批
歐加重制裁 RBS砍對俄企放款
教育部：提供受傷學生最大協助
英相：加薩不可能有真和平協議
高市：華運輸李長榮管線出問題
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氣爆 大馬有前例損失慘重
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高雄氣爆 花蓮送暖
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對抗重症 英將解碼10萬基因組
南湖女籃 拚給天上的教練看
黃景泰擬檢舉 謝立功：有誤會
人民團體限期整理 宣告違憲
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大樂透開獎
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金融時報：刑不上常委的偽命題
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江美琪林凡潘裕文 馬國演唱
中華電處分不動產 獲利5.8億
前鎮苓雅2日停止上班上課
美新增就業20.3萬 失業率6.2%
美消費支出增幅 3個月來最大
兩岸婚姻論壇 法服專線服務
台廠遭課反傾銷稅 經部擬出面
陳菊：證據資料提供檢察官
高雄氣爆 辦罹難者引魂儀式
原聲天籟 串連台日人民心靈
氣爆協助救災 楊秋興高雄督導
搜尋失聯消防員 沒有時間表
李長榮董座：絕不逃避
人行：定向降準效果逐步顯現
慈濟調300福慧床 馳援災區
大陸證監會資本市場路線圖出爐
高雄氣爆 台灣三星捐300萬
法議會友台小組訪華促雙邊關係
榮化：儘快釐清氣爆真相
張家祝：幾乎排除是瓦斯氣爆
阿爾及利亞5.6地震 6死數百傷
瓦斯外洩無人理 北市：已修復
高雄氣爆 民怨市府反應慢半拍
新疆3萬人圍捕 擊斃9嫌逮1人
賑災 台泥集團捐千萬
德1架小飛機墜毀 2死
高雄氣爆 災民回憶心有餘悸
今彩539 2注中頭獎
俄不進口波蘭蘋果 波蘭人自用
大樂透頭獎槓龜
吉林徵地爆衝突 城管隊長身亡
●美製造業擴張腳步 3年來最快☆
美7月消費者信心指數 較6月降
砲轟鄭凱文 郭岱琦：出棒乾脆
美彩科技砸51億美元 買Bally
中歐地區華文教師法蘭克福研習
世衛：伊波拉疫情失控但能遏阻
陸房市開發增速放緩 房貸續增
世衛：伊波拉病毒擴散超乎預期
管中閔：意外對經濟影響微乎其微
查氣爆 高雄勞檢處入涵洞調查
高雄氣爆 國泰金捐千萬
都會大型氣爆 1992墨西哥首見
漏氣3小時沒疏散 民眾難釋懷
高雄氣爆影響產業 塑化較大
台式時尚按摩 寵愛爸爸新招
外交部努力 林克穎可能引渡回台
公公盟提監督報告 邵玉銘釋疑
高雄氣爆慘劇 搜救搶修追真兇
高雄氣爆 罹難者300萬慰問金
江宜樺赴高雄災變現場 醫院探視傷患
復興失事機 無警報聲求救訊號
悼「天災地變！」 全國8/5降半旗三天
齊心念佛 願眾平安 法鼓山伴受災民眾度難關
管線爆炸案 榮化跌停化工股挫
死者增至26人 發現2生命跡象連夜搶救
氣爆挖到疑似骨片 擴大搜尋
馬英九今南下探視災情
五家公司無人承認 檢追查禍首
世衛：伊波拉病毒擴散速度太快
高雄731氣爆 星雲大師祈願文盼災難不擴大
國揚集團捐贈500萬 集氣為受難者祈福
今年中秋月餅大吹萌風!
法鼓山成立五權國小服務點 學習醫護、救難奉獻
淡水站外紅牆換新裝 原貌原色更新工程進行中
昆山台廠爆炸 公車變成救護車
崑山爆炸 台商等5名負責人被警方控管
高雄氣爆 歐美日英齊哀悼
加拿大修正通報：勿赴西非
藉孩童歌聲 周美青關懷高雄
西方業餘高球賽 潘政琮止步16強
高雄氣爆失聯2人 漏夜搜尋
高雄氣爆搜尋 找到疑似骨片
染伊波拉醫生 美專機赴非接回
法學生赴台 問1歐元能買什麼
巴西日本加強石油造船工業合作
南韓對賴國獅子山發布旅遊警訊
美職3年 陳偉殷拼生涯5連勝
投資成本高 阻礙巴西成長
馬航失事地 荷澳專家發現遺骸
李新穎頒發獎學金
韓女團SPICA在美國發行單曲
各地高溫炎熱 中南部短暫雨
睡袋熱食相助 災民很心酸
關心氣爆案 陳德銘親電林中森
葡阿風暴 美股周線跌幅2年之最
鹽鄉濱海線公車 導覽志工陪搭
氣流影響 加拿大氣溫差異大
朴子農會稻米競賽 提高農收益
高雄氣爆 中企處協助受災企業
何登煌抵貝里斯履新
高雄氣爆 台企聯先捐一千萬
外人闖氣爆現場拍照 災民怒嗆
公館商圈啟動徒步區 交通管制
紫外線過量危險 竹苗花東最曬
財報遜 歐股跌至3個月低點
四都移轉有消長 下半年難逢曙光
基隆楓香舞蹈團風靡墨西哥
高雄氣爆 總統將南下探視
7月房屋移轉 台北增桃園減
加薩戰火 英反猶太攻擊案激增
高雄氣爆 發現一具罹難者
助殉職英雄 捐救助專戶可指名
美媒：台氣爆不損及電子供應鏈
榮化再開記者會 僅稱配合調查
911後 歐巴馬：美刑求一些人
高雄氣爆 桃園特搜隊增員南下
陳偉殷奪12勝 8K本季新高
查氣爆原因 雄檢調管線圖
西雅圖捐萬包咖啡 百萬助災民
桃園好客海洋音樂季活動取消
台助斯國教堂聖壇整修竣工
高雄氣爆 發現2具罹難者遺體
蕭敬騰節目獻唱 陪觀眾過七夕
奪5連勝 陳偉殷再壓水手隊
馬國拿篤治安差 外交部籲避往
金價漲 Fed升息無影
心繫高雄 陳偉殷摘勝獻家鄉
油價跌 需求看減
勞動部就博會 釋7200職缺
氣爆 友達捐千萬助災區重建
氣爆傷亡 政院臉書：台灣加油
普悠瑪暑假增開 8/4開賣
桃連特招放榜 3日中午前報到
美影響力減 難解中東複雜政局
高雄氣爆 群創捐千萬救災
夫妻同肝苦 捐肝妻多於夫
台灣捐贈智利資訊設備
高雄氣爆 失蹤者恐不只2人
忘憂花海 台東金針花季開鑼
情繫七夕 水林七娘媽促姻緣
高雄氣爆 27死284傷
果農義賣水梨 捐助高雄救災
氣爆 陸紅十字會寧波市委捐款
怪手司機有感應 清出罹難遺體
助高雄 台企聯募得兩億
陳偉殷先發5連勝 生涯最佳
氣爆重災 影響示範區草案審查
三多路新尋獲遺體並非消防員
昆山台資中榮金屬爆炸 近300人死傷
橡皮艇翻覆 20餘人落海
高雄氣爆 陳偉殷盼共助度難關
高雄氣爆 國軍搜救盼奇蹟
鄭明典臉書 七夕颱風眼變心型
李長榮：釐清真相 絕不逃避
高雄氣爆 三多路遺體為林育慶
股神好神 波克夏獲利飆新高
群創光電捐千萬 助高雄受災戶
石門水庫水位高 難得晴天排洪
集中火力作戰 寶鹼砍上百品牌
高雄氣爆 專技高考未受影響
高雄氣爆 日統客運捐一日所得
智動化機器人浪潮 台灣握契機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
特招錄取率近7成 增額26人
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
億光捐1200萬元賑災
經濟部：成立平台清點地下管線
陳偉殷歸功隊友 教頭讚表現
推廣宏國咖啡 民視赴宏製節目
江蘇台資金屬工廠爆炸 40人亡
聞瓦斯如驚弓 桃縣1天6報案
泳訓落海 20餘人游上岸
高雄氣爆 冠軍磁磚捐200萬
賑災 超市百貨展開捐款
NBA喬治受傷 右腿幾乎90度扭曲
高雄氣爆 東元集團捐千萬
大台北飆37度 多喝水防中暑
高雄氣爆 救援團體免費搭高鐵
氣爆27死 尋獲骨骸與消防衣
督導民團 內政部朝鬆綁管理
華碩招募新血 百位求職者應試
管線暫停供料 中油：槽車應變
高雄氣爆 挖出1遺體及零星骨骸
菲陸合作 逮捕42兩岸電信詐嫌
高雄氣爆 郝龍斌：全力馳援
昆山台廠意外 傷亡者中無台人
高雄氣爆 前里長子盼父佑里民
華義SF夏季大賽 37隊伍對決
昆山台廠意外 海基會：了解中
高雄氣爆 國防部增400人救災
高雄爆炸受災 留意保險權益
高雄氣爆 法鼓山關懷心靈陪伴
微軟裁員 北京諾基亞員工抗議
中鋼捐2000萬 下週發動樂捐
高雄氣爆 新北派特搜支援搜救
港媒：嚴防高雄氣爆在港發生
找氣爆失蹤消防官 擴大搜尋
高雄市區管線關 中石化：原料足
高市府調查氣爆案 經濟部協助
活動照常 胡志強：為高雄祈福
電信手機業支援 助高雄度難關
生死一瞬間 孕妻尿急救3命
8月瘋動漫 MOD搶商機
高雄氣爆 聯邦銀捐千萬
反占中簽名 公僕態度惹爭議
德律7月業績 歷史新高
高雄氣爆 民間發動募捐
高雄氣爆 挖出遺體持續搜救
威盛7月業績 今年次低
為2萬打雇主腦出血 漁工判刑
疑訊號異常 達美班機返桃機
助氣爆災民 法鼓山設點服務
金車捐千萬 餐飲業助高雄重建
莫拉克災後重建社區 9月完成
中榮金屬總經理：廠內情況穩定
戀戀七夕 嘉市未婚男女聯誼
高雄氣爆 尼加拉瓜慰問
無潔飲水 駐巴使館贈瓶裝水
母女氣爆受傷獲救 讚社會有愛
昆山台廠爆炸 海基會致電關切
桃園酒廠掛牌 觀光添生力軍
陸委會駐港機構辦留台生招聘會
嘉縣疑有民眾落水 警消搜尋
高雄市區管線關 石化業：供料正常
中市大安音樂祭 轉型祈福晚會
高雄氣爆 台電南部發電機組暫停
高雄氣爆 災民盼恢復水電交通
經部籲改勞檢 勞部盼修石油法
陳樂融寫烽火 歌手合唱慰人心
台電提供氣爆受災戶用電減免
助重建 正達捐市值千萬建材玻璃
高雄氣爆 傷者餘悸猶存
協助氣爆善後 連陣營提援助
連營找蔡正元 郝龍斌：妥適
全球最大貓頭鷹鋼雕 杉林揭幕
各界熱烈捐款 金額突破 5億元
高雄氣爆 辜仲諒個人捐千萬
溫州強拆十字架 港基督徒請願
高雄氣爆 企業獻愛不落人後
親眼看到爆炸 全家從後門逃
孫大成受訪 談台援助瓜國成果
中投區特招 最低錄取PR19
三多武慶路口尋獲1罹難者
增資計畫遭否決 國寶：續溝通
林威助郭泓志 運動傷害經驗談
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魁星生日 金門各界祝禱
104年特招 教育部彙整3提案
高雄氣爆 櫃買捐800萬
中投區 第一志願錄取率44%
體壇名將的防護員 長庚贊助
馳援港都 王品捐1千萬
試營普悠瑪直奔台東 6日上路
酒後幻聽 燒紙蓮花給往生祖父
唐寶寶遭遺棄 代理孕母獲善款
金酒停辦活動 費用賑高雄災民
熱爆 大台北高溫直逼今年紀錄
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加薩動亂 比利時超市拒賣以貨
友善樂齡 百歲人瑞秀活力
災後復原 高市府籲拍照存佐證
總統視察高雄氣爆災區慰勞救災
依階段需求 爸爸可選適合保險
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104年特招提案 教團反應不一
氣爆 證券周邊單位捐3400萬
湖南湘潭市政府前 一男自焚
文創報導獎 中央社影音獲肯定
專技高考建築師 5日開始報名
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安倍訪巴西 隨行人員車隊追撞
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昆山台資廠爆炸 陸國台辦痛心
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美學者論周案 習改革影響深遠
特招錄取率 桃連最高竹苗最低
昆山爆炸 習近平派王勇赴現場
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父母受困高雄 陳家駒特別想贏
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台電施工挖斷瓦斯管 封百公尺
總統勘查災情 關注爆炸嚴重性
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小馬少棒世界賽 中華旗開得勝
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馬航罹難者遺體尚未完成鑑定
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
產學界樂見銀行設保險部門
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
高雄氣爆 印度媒體關注
斷料 榮化估營收少2.3億元
聯華食品和六角國際 各捐200萬
霍斯勒贏潘政琮 西方業餘賽進4強
彭政閔號召 職棒球員捐助高雄
榮化無視異常 要求續供丙烯
總統：全面檢討地下管線安全
新北頻傳挖斷瓦斯管 公安堪虞
染伊拉波 美病人回國遇異議
高雄氣爆災區 計畫復水復電
李長榮若肇禍 經部擬追回獎項
公共建設證券化解套 召集產官學
千人魚苗放流 為台灣祈福
遺體數目未掌握 陳菊有微詞
高市府：氣爆前疏散恐傷亡更重
中華電：氣爆受災戶費用減免
雲林9歲女童 溺斃墓園水池
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氣爆救災 物資志工不斷湧進
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毛治國指示中央全力投入救災
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高雄氣爆 馬總統：天佑台灣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
原民樂舞節 將為高雄祈福
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
18年顧妻女 模範父親苦過來
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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