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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
令狐榮達謝羅艾斯支持中華民國
背包放腳踏墊 女子停紅燈遭搶
周麟勉勵台灣獎學金受獎生
法說登場 半導體廠報佳音
世足季軍戰 荷教頭誓打垮巴西
金管會推OIU 業者聚焦陸客
特招英語科 到考率99.35%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
吃宵夜看世足 肝火虛旺令人肥
小兒麻痺流行 出國先諮詢評估
表揚新移民 馬郝連抱童合照
特招英語 台北考生：中間偏難
供油風險降 紐油跌破101美元
培育人才 海運發展學院動土
校園更新 吳志揚培養優秀學子
阿里巴巴將上市 董事增至11人
藝術工作者進駐 打造新亮點
義古城遊客過多 居民不堪其擾
中投區特招 首堂缺考27人
拉力房車賽起火事故 無傷亡
歐巴馬愛籃球 詹姆斯的大粉絲
聯合國：全球都會人口急遽增加
女嬰遭燙傷 家屬控醫院卸責
小天軍中樂園海龍訓 磨練體力
竹苗區特招 逾千考生上場
日頭赤炎炎 台北飆上36度
校服符檢測 中市促校方把關
輸美油管免課反傾銷 有利中鴻
童書市集 桃園文化局逛書海
南投林區管理處招募保育志工
數位文化 韓國最具競爭力文化
世足晉決賽 周邊商機旺
料羅海泳 兩岸四地泳士歡樂游
中華電數位賽 決賽19日登場
夏日炎炎 降溫省水免費撇步
特招英語高層次 颱風人權入題
7年級周讓廷 讓神明變潮
中投區家長 盼一次考試解決
粵新聞台將改普通話 爭議起
3度失手 湖人總算換來林書豪
詹姆斯返鄉 網友Kuso超有才
鼓勵青少年 高羅雅赴陸做公益
巴拿馬地區華文教師研習會始業
器捐突破 捐贈者家屬可優先等
3惡男性侵少女 2人判刑定讞
桃機旅客衝高 推航廈運量平衡
馬郝連同台 朱立倫：市政優先
特招登場 台南考生拚佳績
林書豪將轉隊 豪迷：逃離火坑
大選激勵 印尼盾強勢
好熱 嘉義午間飆37度
鄰家男孩穆勒 力拚稱霸世足
避險情緒 金價揚後市佳
北市就服站辦徵才 652職缺
旅歐僑胞維也納歡慶歐華40年
馬連同讚新移民讚 互動自然
馬：肯為土地奉獻就是台灣人
特招考試 10起違規無重大舞弊
朱鎔基捐稿費 供八百生營養餐
特招數學科 到考率99.34%
休閒莊園氣爆 5人傷無大礙
大溪文藝季人潮旺 萬人進小鎮
數學考題多 考生：時間不夠
林書豪大陸行中斷 緊急返美
許國文退審查 藍批綠毀人名節
剝削柏油刨除業者 警逮7人
總部動土發爐 楊秋興：好兆頭
世足決戰 梅西盼奪冠證明身價
串聯兩潭自行車道 享洄瀾之美
就愛數學 吳博生數奧世界第一
立院報告 洽簽FTA助中小企業
安徽省政協副主席韓先聰 遭查
德里為全球人口第2大城
壯漢西門町強迫推銷 裁罰千元
溫柔的力量 DJ女警排紛解難
主廚奪冠 連鎖咖啡全館優惠
挑戰台北101 菲律賓要蓋通天塔
新平國小蓋新教室 胡志強動土
不論誰幫忙 連勝文：都很感謝
可再生能源 陸鼓吹南南合作
諾富特中西創意禮盒 迎中秋
林書豪當湖人 球評：利大於弊
禁戲水 大佳河濱噴泉有高壓電
監聽羅生門 柯文哲：以訛傳訛
步步驚情登台播 加碼展出戲服
特招數學重觀念 大量練習無效
單車警示燈 助聽障者騎乘安全
伊甸慢飛兒 早療畢業典禮
金沙集團擬在首爾建綜合度假村
競賽月加持 7月上旬車市夯
筆電廠6月表現 仁寶奪三冠王
李妍瑾募愛心 生日禮物送偏鄉
嘉義飆37度高溫 創紀錄
制度若不改 彰中擬不續辦特招
特招化工班 竹南高中有一套
相愛的七種設計 電影結合文創
經濟部暑來寶 首站板橋拚人氣
自稱東京特務 日籍男揍警起訴
85歲顧百歲 周鼎立獲孝行獎
旅行平安險有醫療保障 才完整
余竑勳15歲 奪數奧賽金牌
歌詩達爭議 觀光局盼釐清責任
特招國文 考生：死背沒用
明報：習上台前密晤逾百紅後代
中華隊出征亞帕運 副總統勉勵
巴西教練：羅本是本屆最佳球員
林書豪返美簽約 延後1天抵台
羅東藝穗節 創意工坊啟用
菲推廣觀光 主打4大景點
桃連特色招生 數學難英文平
投顧：葡金融危機 逢低布局
克難街故事牆 重現軍眷舊時光
賈慶林傳被查 中共嚴刪傳聞
宜蘭二湖鳳梨 開放預約採果
今國光發展混合鏡頭 搏翻身
輕颱雷馬遜形成 朝呂宋島行進
北捷口角糾紛 無人受傷
兩岸大學生：交流可化誤解
評台北電影獎 楊采妮難取捨
詐騙集團氾濫 年輕人搶當車手
騎士擁4狀元 被看好奪冠
被查傳聞不斷 芮成鋼缺席主持
開普敦數學奧林匹亞 台灣耀眼
單車熱 mySports推好康
銀行分行家數 總量管制
雨季降雨不足 印度恐鬧乾旱
投顧：陸轉型 新經濟產業受惠
大陸清理106萬個重覆戶口
彰化啟動英語營 激發學習興趣
調查：台灣與大陸貿易 趨緊密
壽司之神將開北京分店
黑格：美支持日本釋憲計畫
證券帳戶一次購足 可望實現
消逝的克難街 北市近代縮影史
監委座談登場 藍評利臨會闖關
林書豪傳好球 楊祐寧分享感動
固本座談 馬：吳志揚民調領先
駁斥換人選 胡志強：選到底
林書豪急返美簽約 上海行延後
關懷聯盟：癲癇發作致死率低
失蹤30年 池府王爺回原廟
學者：美南海建議有助局勢降溫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台北塑橡膠展 外商參展暴增
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
尋減罰 咬人蘇上訴體育仲裁庭
輔選 馬明將首度為連勝文站台
德國之聲：金磚五國或貌合神離
親子魚苗放流 金門護海洋資源
柯P控監聽 藍：製造社會對立
豪雨 合肥新橋機場航班受影響
全國電數位家電體驗館達20家
國際生物奧賽 台生獲4金
仿冒航海王公仔 警方逮捕兩嫌
季軍賽 台6成彩迷看好荷蘭勝
南海爭議 學者盼擴大東海倡議
金控上半年大賺 下半年看好
焚化爐辦公室冒火 引虛驚
暑期打工 學生想賺2.18萬
三重就博會 逾千人參與
桃園環保志工競賽 題目很環保
太平島碼頭工程 可望提前完工
巴西教頭：一切已變不會如往常
南海爭端 外交部籲協商對話
全球PC市占 聯想連6季居冠
金門氣象站：戶外溫度計不準確
中投區特招 首日4人違規
南市推清涼公車 乘遊送鹽冰品
魚市場啟用 秋菊齊拍賣海產
雷馬遜可能轉中颱 16日離台近
涉竊美尖端國防機密 陸商遭訴
特招國文作文 形式歷來首見
人車墜山谷 救起2人但1命危
國際生物奧賽 台4金冠全球
漢銘醫院音樂會 視障朋友演出
特招會考新趨勢 崩解填鴨教學
馬力挺 桃園唯一支持吳志揚
特招有深度 考生傷腦筋
新北童話踩街 親子爭睹驚奇
林郁方：美方不是針對台灣而來
基北區特色招生 到考率99.5%
海碩盃開打 盧彥勳拚衛冕
特招國文重思考 不再背多分
台南星光馬拉松 夕陽美食相伴
補強防守 阿根廷扼敵手搶金盃
河北貪官帶47張卡逃「亡」
促和平 外交部：台美溝通順暢
中美空中走廊 黑龍江省拓點
遭藍開鍘里長 再邀柯文哲演講
亞洲盃男籃 中華隊不敵菲律賓
受困深山 巡邏箱成救命關鍵
泰軍政府緊盯 戴克辛海外慶生
陸客運巴士撞護欄 6死30傷
北京首都機場 男子揚言殺人
馬交長將赴陸澳 商尋失?馬航
高職生旗津溺水失蹤 搜救無果
父帶中風兒泡湯 車墜谷兒不治
今彩539開獎
迅杰6月股價飆 董事主管賣股
防風險 陸銀啟動理財業務改革
招商有譜 美商欲赴台蓋飯店
為老院長出書 妻謝高醫念舊情
網友誆介紹工作 男車站等3天
昆明一把手免職 曾被控情婦多
林書豪交易 貝佛利：他不好受
生育加移民 歐盟人口緩增
勒夫一試再試 完成勝利配方
廣州警方成立反恐支隊
今彩539頭獎 1人中獎
世足黃牛落跑 公司稱非逃犯
中台灣最大夜市 水湳人潮擠爆
大陸司改 上海試點啟動
巴荷拼季軍 涅馬爾將回場觀戰
蔣偉寧：與陳震遠無公私往來
貢寮海祭 光樂團拿下海洋大賞
世足金盃爭奪戰 德籲球員冷靜
瘋世足 德國人大膽秀愛國
稅務爭訟判決扞格矛盾惹民怨
消防是良心的事業 高雄國際航空站消防隊響應良心時代
國館講座 『食在安心 健康滿分』
神氣家族《年輕活力 愛的能量》
北市老松獅子會授證交接典禮 籲用良心賺錢 道德重回人心
馬首度為連勝文站台 互動熱絡
習近平訪拉美 經貿合作再升級
巴西再敗給荷蘭 隊長向全國謝罪
蔣偉寧：若有責任不會逃避
土庫國小響應「良心時代」 全校總動員
良心時代小推手 樂群國小學生畫出純真善心
桃園市豐年祭 良心傳承原民文化
世足決賽 俄烏德領袖蒞臨觀賽
以精準攻擊 加薩人首當其衝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聯合國安理會呼籲加薩停火
世足德阿爭冠 教宗保持中立
葡航客機發動機故障 碎片墜地
爭世足季軍 巴西教頭球員遭噓
12碼罰進 荷蘭1比0領先巴西
禁區射門破網 荷蘭2比0領先巴西
世足季軍戰 荷蘭上半場2比0領先巴西
以色列空襲加薩5天 增至135死
英美德法將討論加薩停火問題
荷蘭3比0擊敗巴西 擁世足季軍
荷蘭奪世足季軍 巴西灰頭土臉
陳士魁與德奧僑胞座談僑情
交大蘭花屋 巴黎競賽奪4獎
世足將落幕 決賽拚金靴
全台晴朗炎熱 北部高溫36度
世足決賽時 蒲亭可能見烏總統
巴西0比3輸荷蘭 告別世界盃
以色列空襲加薩5天 增至157死
全台紫外線過量危險 加強防曬
特招考試第二天 測驗自然社會
綠20日全代會 改選權力核心
如奪金盃 德足協選在柏林慶功
大陸國企最會賺 石油石化奪冠
台灣哈爾濱藝術家 竹縣辦聯展
新竹小兒科App 智慧助爸媽
全球瘋世足 球衣熱賣
台精品印度代言人 帥哥代辣媽
傳北韓再試射2枚彈道飛彈
宜蘭南澳地震 規模3.5
自來水技考 21日起網路報名
用電量頻破新高 宜未雨綢繆
國道死亡車禍 誤傳五楊高墜落
陸私募基金 收購英知名披薩店
陸多城救房市 8成網友反對
教育部：蔣偉寧與陳震遠無往來
中韓FTA 台產品恐節節敗退
巴西連敗 地主球迷倒戈挺荷德
英國公開賽3輪 壽星朴仁妃領先
緬汽機車零配件 前景看俏
監委提名座談 藍委肯定溝通
法案延宕 工商界憂競爭力
楊梅紙廠火警 火勢獲控制
林俊傑瘋世足 力挺德國隊
駐美外館調整 堪薩斯處走入歷史
民航局人事異動 重視輪調
富商總統領烏克蘭與俄週旋
蕭家旗蕭家淇堂兄弟 常被誤認
大坑3號步道汰舊封閉
馬英九將首度為連勝文輔選站台
劉姍姍休職期滿 向外交部申退
政變帶來表象和平 泰國變數多
連勝文：照既定步伐堅定往前
男潛消防分隊翻物品 警逮人
菲國機車雙煞 街頭逞兇
台灣大道機慢車道 路面將修復
中山高小客車追撞 1死2傷
雲門舞集公演 19日桃園見
身障者樂園初體驗 社工動容
與人妻偷情生子 茶飲大亨判賠
虎頭蜂活躍 高市籲注意防叮咬
肚餓潑汽油搶郵局 失業男判刑
兩岸貨貿 產業界盼有進展
比亞迪董秘年薪2千萬 超越董座
亞洲首座雞精博物館 在台11年
遠航闢桃園飛貴陽 推優惠票價
特招自然科 到考率99％
為漸凍人發聲 金士傑公益代言
十二年國教補救 北市議員力挺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
小黃撞騎樓 司機疑病發死亡
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
北韓凌晨試射飛彈 日本抗議
領導人有心 印巴和平仍不易
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
服貿貨貿過關 台灣擁抱國際
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
微機電感測器產值 可望創新高
僑委會肯定歐華年會凝聚向心力
蔡英文：蔣偉寧應知所進退
反腐 陸劍指維穩重點區新疆
瑪家禮納里 向上走的部落
江揆2度請蔣偉寧對外說明
反駁央視 蘋果捍衛定位功能
港區藝術中心假日免費看電影
飲料大戰 搶酷暑商機
逃脫決定前 王建民6局失4分
軟體趨勢 新興科技整合創新服務
省府附近非法集會 南投警方驅離
劉詩凡大提琴獨奏會 平鎮登場
南投兩兄弟上吊輕生 檢警勘驗
青年政策論壇 2百人齊聚討論
勇消張哲偉公祭 總統頒褒揚令
抗暑防曬 山巡者有法寶
世足冠亞軍決戰 商品餐飲夯
生命最後陪伴 招募安寧志工
奈國政府不作為 激進組織囂張
大熱天 基隆飆上36.6度
社區服務入列 鰲鼓生態遊完備
暑假瘋電玩 近視加深上百度
參加戒檳班 成功率逾3成
習近平再訪拉美 搭專機啟程了
加薩火箭射以 黎巴嫩也參一腳
壽險：2幸運兒 可望見德足球明星
中美看似矛盾 未影響交流
決戰阿根廷 德國盼改寫歷史
再戰德國 阿根廷火力不容小覷
中油：汽柴油降0.4、0.5元
南澳地牛翻身 影響台鐵3列次
特招自然重應用 圖表題近8成
台聯：蔣偉寧應辭職下台負責
泰擬遣返緬難民 社運人士疑慮
傳民調領先 柯文哲：看看就好
普悠瑪增班次 14日零時開賣
特招社會科 跨科整合試題多
拚勝選 北市議員建議連營換血
今皓：第3季營收 可望逐月增溫
小朋友扮一日店長 有模有樣
亞洲唯一 北市入圍城市氣候獎
夏奇拉：感謝世界盃改變我生命
台北飆37.8度 高溫破今年紀錄
特招竹苗區 明年續辦機率低
年底選舉 蔡英文盼台南衝高票
科技部：論文非唯一指標
國教署：明年維持先免後特
芮成鋼被帶走 央視稱不知情
瘋暑假 商圈旅遊新選擇
北富銀基金會：續辦身心障礙才藝獎
季軍戰輸荷 巴西教頭去留未定
破世足簽賭網站 簽額30億元
警消找溺水學生 另發現男浮屍
俄總統訪阿根廷 簽核能協議
蜜蜂板仿衝浪 熟男引領風潮
東區國是會議 關注所得分配
新竹水泥工命案 2嫌投案
傳王建民轉隊 經紀人不願證實
大馬書市 台灣文學電影節上菜
經營玩法創新 世足運彩夯
馬：支持連勝文 延續台北傳統
輔選 馬要連勝文練好競選歌曲
塵(蹣)蟑螂過敏 易引呼吸道發炎
減臭少負擔 北市籲廢除化糞池
季軍戰後 荷教頭邀羅本入曼聯
投信：高檔震盪 偏多不變
內湖焚化廠泳訓班 兒童免費
搶當林書豪徒弟 400人角逐
總統：觀光客增多 桃機頻整建
大馬度假村 警匪駁火
巴西戰敗 門將世足生涯也告終
北市救難協會 郝：政府好夥伴
零錢加值悠遊卡 逾23萬元
荷蘭奪季軍 台灣運彩破財
有機農村 邱銘源推里山台灣
藍座談 監委被提名人充分說明
高雄特招 睡過頭考生考到底
北韓射2枚飛彈 日嚴正抗議
世足決賽 餐飲通路商機高峰
監委：輔育院超收難收教化效果
青年政策建言 綠色都更真永續
監所超收嚴重 監委籲分離病犯
林毅夫：中國經濟崩潰論說不通
黃世銘洩密案 高院16日首開庭
黃貫中唱3語 搖滾嗨翻犀利趴
施並錫編年展 記錄台灣之美
納米之星 大陸抗癌新醫材
黃景泰連署 郝盼以大局為重
老屋破損 社工幫長者蓋貨櫃屋
先免後特確立 特招恐少3區
祝關帝聖誕 玉清宮冰品食福
自稱戀愛顧問 性侵女網友判刑
雷軍：小米不考慮進軍電動車
世足季軍戰輸荷 巴西隊長致歉
論文被波及 教長下午4時回應
正確預測荷巴比數 抱走35萬
宣示決心 連勝文重披槍案戰袍
男看護涉改槍 住處如小兵工廠
監委被提名人座談 藍委提抗壓
世足賽 中華電MOD豐收
遠傳影城 華山露天影院開演
企業永續獎 增典範及供應鏈獎
站台輔選 郝龍斌炮口對準柯P
經貿國是東區會議 聚焦在地
早產發生率 占新生兒的1/10
開台媽祖盃圍棋賽 以棋會友
北韓又發射2枚短程彈道飛彈
柴松林：開發前環評要認真執行
涉誹謗秘書長 立院參事起訴
男子偷石臼 南投警開11槍圍捕
采盟大家庭 塑造超幸福企業
蔡英文：綠整體選情民調上升
學者：台灣應加速融入區域整合
買到影印門票 粉絲交易遭詐騙
大陸智庫試圖建構習思想體系
美國舞者學跳鼓陣 民俗節吸睛
教長：和陳震遠僅見兩面打招呼
凱瑞抵維也納 出席伊朗核會談
老翁酒後按錯鈴 抽菸燒毀機車
警方春青專案 雙胞胎分享經驗
新北少年合唱團世界合唱賽奪冠
醫院員工走入社區 復育生態
土法煉鋼製K毒 桃警逮人送辦
德國盼足球黃金世代奪冠寫歷史
蔣偉寧：無瑕的論文應還清白
看見雲林 龍宮夜宴拚觀光
金士傑義賣襪娃 用愛解凍
慣竊男膽大 見屋主睡覺仍下手
陳以信：馬英九無雙重標準
台北平安歡樂節 祝福農曆7月
職棒噴水柱降溫 賽前發放雨衣
陸賭客激增 南韓賭場生意旺
老字號丸莊 醬油冰淇淋闢新路
教宗：神職性侵是教會的痲瘋病
美作家筆下的金門高粱酒
宜蘭麻竹筍文化節 27日登場
為偷女內衣縱火 男子遭警逮
大威一通電話 高國輝重返戰線
陳震遠聲明 對蔣偉寧致歉
菜車停門口 離奇被撞解體
世足德阿對決 攻防關鍵看點
宜蘭上將梨上市 產期至9月底
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南海爭議 美參議院挺菲
現代版西遊記 雲林取經開餐廳
南投火車好多節 車站小熊迎客
面對職涯 胡志強分享永不放棄
海賊王彩繪 中市打卡新據點
周美青率台北愛樂前進愛沙尼亞
大雨特報 南投注意
高職生溺水屍體尋獲 家屬悲痛
14日中南部短暫雨 北東午後雷陣雨
兩岸四地好手 挑戰金廈泳渡
台塑降汽油每公升4角柴油5角
夏戀嘉年華 兒童走失意外多
林佳龍遊艇出海 提港區政見
跨國企業對陸採購信心連升四季
台捐白米 菲民：優於市售米
任達華宣傳新片 不忘世足賽
台南塑膠廠火警 黑煙竄天際
潭子民族橋拓寬 改善路口死角
論文假審案 陳震遠稱送修疏漏
加國慶日風波 加媒引用澄清
假遷徙真投票 北市籲勿觸法
巴西灰頭土臉 教頭英名恐盡毀
14日高溫炎熱 雷馬遜稍增強
陳震武：害到老師很難過
世足賽 7成彩迷看好德國封王
副總統：中市高美濕地燦然可觀
導管拒菌 加護病房感染降4成
陸砂石船侵入抽砂 7人送辦
新北少年合唱團艱難中成團
射火馬祭典 烈焰衝天場面大
921公園紮營 警方展開驅離淨空
金廈泳渡 大陸囊括男AB組冠軍
秋元才加來台 奴隸區見面會
陸可望2020建立全國碳交易平台
中共：新疆官場腐敗國產流失
朱立倫：讓電腦打字族也愛書法
亞太國會議員聯合會 8月台北登場
陸學者：金磚國家經濟不差
台鹽籲大家一起搶救七股鹽山
太熱 搭清涼公車到七股鹽山
水湳夜市人潮滾滾 擬設接駁車
世足決戰 梅西領軍抗坦克雄師
邁入收成期 新藥股後市看俏
省4成電 微星推綠能主機板
看世足賽清垃圾 日球迷獲表揚
撤稿風暴 凸顯學術內控問題
學者：RCEP應優先於TPP
論文風波 蔣偉寧二上火線說明
德阿冠亞軍賽 估逾十億人觀戰
TPP代表會議落幕 部長會議未定
水災法會 小林村遺族淚眼祈福
大樓有大綠蜥 攔消防員求援
TPP會議 日：勞動等達廣泛協議
迎接冠軍戰 梅西：準備好了
韓劇拉抬化妝品 陸影迷成主力
李英愛不索回捐款 孟家低調
韓日刊體育未見李英愛友人言論
世足熱 陸公安查獲賭資880億
江西省委書記強衛 擬下週訪台
高國輝強勢回歸 犀牛轉運奪勝
日男疑酒駕撞4女 3死1命危
吉隆坡鬧區捐錢給乞丐將開罰
紀念一戰 英重要地標將暫熄燈
陸日關係若改善 安倍不去靖國
傳教宗承諾解決教士獨身問題
德國看好度暴增 運彩一度封盤
葛光越賀新北市少年合唱團獲獎
習近平赴巴西 過境希臘
冠亞軍交鋒 足球熱潮全球狂燒
法蘭克福樹人中文學校30年校慶
阿根廷華興中文學校畢業典禮
烏砲擊越界 俄視侵略會有回應
陸媒：18大後 落馬老虎已35人
民調領先 柯文哲：像買股票、看看就好
抗議美核航母抵韓 朝鮮再發射導彈
世足決戰前夕 巴西警方逮捕示威者
認定投資損失爭議大 稅捐機關惹民怨
巴西世界盃 5大難忘時刻
世足落幕 J羅奪金靴 穆勒飲恨
德世足賽稱王 柏林歡聲雷動
7月14日 國內各大報頭條
陸第2季GDP 估成長7.4%
德贏世足 球迷徹夜狂歡
中國私募股權 收購英國披薩餅連鎖店
假論文掛名 蔣偉寧「請辭獲准」
維多利亞輪旅遊消費糾紛圓滿落幕
蔣偉寧論文風波大事記
1元也可以加值悠遊卡！
與Visa歡慶夏日 享香港、韓國及日本旅遊優惠
華隆自救會抗爭 苗縣府前砸漆
大億有愛 熱血常在!
法鼓山聖嚴書院佛學班 學出人生最精采的轉彎
開啟活化教學 有效學習的金鑰匙 分組合作學習
期盼張志軍真的看懂了台灣
習近平首爾行是一絕招！
因論文風波請辭 蔣偉寧、楊念慈同命運
老爺酒店集團 中秋聯合推出 皓月繁星禮盒
秋節團圓共賞月 金典推花團月圓禮盒
大倉久和金秋送爽 清涼冰皮傳統廣式
君品「書中月」頂級月餅禮盒
上閤屋推出澎湖現剖生蠔、現燙鮮蝦及現流時魚-無限量供應！
【大大茶樓】夏季料理嚐鮮新上市
亞太電信董事長 鴻海人馬接任
18檔股票辦理除息交易
NB回溫訂單增 精元獲利暴衝可期
台中藝術博覽會開幕 46畫廊200位藝術家參展
民調：安倍內閣支持率跌破5成
世足金盃誰屬 貝克漢押阿根廷
斯國大選 政治素人塞拉爾勝出
湖人正式宣布 林書豪加盟
世足冠軍戰 德國半場0比0踢平阿根廷
世足冠軍戰 德阿殺進延長
尼克砸重金 安東尼續留紐約
世足冠軍戰 德國1比0領先阿根廷
延長賽1比0勝出 德國世足奪冠
中南部紫外線危險級 加強防曬
德國奪世足金盃 藝人兩樣情
研究：幼時無耐心 長大易觸法
台產上半年每股賺1.08元
地段好機能強 雙北小宅單價高
德國世足登基 締造歷史壯舉
統計：越紡織成衣出口大幅增
徹夜觀世足德阿決戰 球迷激情
德國第4度贏世足 歷屆冠軍一覽
晴朗炎熱防雷雨 高溫可達36度
無視金價走高 高盛持續看空
Whiting38億美元娶Kodiak
阿根廷為人作嫁 球星外流嚴重
歐美反彈 聚焦台積電除息
德世足4冠王 比利時球迷放炮
1腳立大功 超級瑪利歐留青史
第3季看旺 隆達衝產能
星Q2經濟意外萎縮 製造業衰退
拼了 歐銀料挹注銀行近兆美元
台股開盤漲1.97點
世足冠軍戰 政壇體壇明星到齊
美國體育網站：王建民已逃脫
世足賽落幕 巴西落寞
梅西勇奪金球 諾伊爾得金手套
對抗美元 金磚開發銀快成立了
台積電開高 往填息邁進
台灣舞獅小兵立功 歐洲受歡迎
皮爾斯投巫師 羅爾鄧加盟熱火
斯洛維尼亞變天 新政黨成贏家
併購利多 凌耀跳空漲停
競爭激烈 主機板業推保固升級
獲利佳 毅嘉瞬間填息近漲停
300億宏利亞澳入息基金准募
國際資訊奧林匹亞賽 台北開幕
再接再厲 信邦續拚歷史新高
告別休士頓 林書豪感謝球迷
決戰替補建功 高齊：不敢相信
法人：定穎體質改善步入成長年
南投仁愛鄉地震 規模4.4
王建民新東家 2至3天有結果
阿根廷輸世足 巴西迷幸災樂禍
陳震遠：靜待司法和教育部調查
希望噴泉有高壓電 禁入池戲水
新台幣早盤升6.8分
輸球又沒拿獎 馬斯切拉諾痛啊
友達盤中爆量漲停 波段新高
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外交部新任次長高振群 15日上任
連勝文：競選團隊要有各年齡層
美英領袖連線 討論外交熱點
習近平拉美行 過境希臘促合作
北市熱飲杯蓋 9標示不符新規
豐興本週各式鋼品維持平盤
藍全代會9月舉行 為年底造勢
金融股回神 台股重回9500
預告砸店 醉漢報案襲警送辦
衝刺新興市場 宏達電股價揚
四技登記分發 15日考生繳費
中韓自貿12輪談判 登場
國泰金領軍 金融創41個月新高
中央氣象局氣象報告
談房市 大陸住建部：不會崩盤
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
經部中小企業處力推台日合作
散戶湧入美股 專家：漲勢已過
奪金球獎 梅西寧可要冠軍
吳鴻麟獎學金 學子獲頒獎
拐陸女來台性侵 陸領隊判刑
慶世足活動變調 阿根廷警出動
論文風波 蔣偉寧宣布請辭
弱勢婦女產品展售 籲購買支持
農博生態園區 寫生繪土地
法人：醫藥業看好 挺健亞股價
一氧化碳毒害 夏天也會現身
櫃買中心：上櫃公司666家
製程跳? 中油林園廠又竄黑煙
陸政策力挺新能源車 概念股衝
獲利亮麗 京城銀填息已6成
蔣偉寧請辭 陳震遠接受調查
論文造假牽扯陳震武 雄檢關切
參訪香藝文化 大陸官員開眼界
新晶電囊括台6成LED晶片市場
瑞銀汪濤：陸經濟成長7.3%
嘉義午間高溫36.3度
盼成插畫家 家扶青年籌學費
國產資產活化 本業續強
APEC場合 安倍盼會習近平
蔣偉寧請辭 馬總統尊重
德國封王 場下10年功
越南河內市頻停水 民怨四起
台灣運彩世足賽 熱賣24億元
3歲童捲入APP消費糾紛
偏食過重 暑期親子學堂找對策
豪雨沖刷 北韓地雷流南韓
美盼韓美聯合司令部續留首爾
江揆勉予同意蔣偉寧請辭
專家：支持台灣入RCEP對陸有益
露國華語班結業 學員欣喜成長
軍人販毒准退伍 國防部遭糾正
旗津沙灘頻意外 高市增聘保全
水的故事特展 科博館登場
民調拉近 胡志強：政績尋支持
論文案理不清 蔣偉寧請辭
傳花旗房貸債券案70億美元和解
捍衛名譽請辭 蔣偉寧將回中大
家扶兒童夏令營 種下善的種子
世足德國奪冠 歐股後市看好
科技部：不排除要求蔣偉寧說明
連勝文談勞工政策 提高救助金
陸推廣新能源車 銷量仍難看
新疆土石流 數百輛車千人被困
屢失機會 梅西嘆未展殺手本色
歧視華人言論 福斯電視成箭靶
投顧：美航空業整合 潛力浮現
世足輸 阿教頭：無損梅西地位
緬甸難民壓境 泰國擬對策
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北市抽驗飲冰品 6件不合格
教育部長蔣偉寧請辭聲明全文
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人民幣跨境試點 擴至一省三市
沙灘車極限賽 20日鳳林登場
屏東竹田河堤旁遭堆大量廢棄物
黃偉哲：通保法過嚴 影響搜救
外資看電信 獲利考驗才正開始
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歐盟新人事 外交代表受關注
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總統頻訪桃園 吳志揚：湊巧
總統親為吳鴻麟獎學金頒獎
陸券商報告：出口不宜過度樂觀
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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圓祖父遺願 9歲童代阿公娶62歲老婦
內湖新明郵局喬遷
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金融股表態 台股再創新高(9593點)
蝴蝶在書香間飛舞─埔里蝴蝶風影像藝術展
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85君鴻慶中秋 五星飯店中秋禮盒搶先開跑
Hotels.com 發佈《中國旅客境外旅遊調查報告》
櫃買公布103年上半年優良中央公債造市商名單
航港局配合漁業署漁業組訓 完成設備安全宣導
康呈股票7/16起預收全部款券每三十分撮合一次
以放緩加薩空襲 似延地面攻勢
北約：俄在烏克蘭邊界集結部隊
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
金磚國家開發銀行總部恐在上海
以巴衝突方熾 埃及提議停火
世貿判 美對陸商品課重稅違規
巴西世足賽受創 教練鞠躬下台
台紡織業德戶外展 創商機
雙北兩房小宅 中山淡水交易熱
毅嘉限制員工權利新股重新起算
自營虧損 券商 6月獲利略減
環法單車賽 捷安特贊助車隊
英相：國防經費增編11億英鎊
美股再創高 金融接棒意味濃
世足冠軍賽 英2千多萬人收看
集保強化系統 營運不中斷
雷馬遜轉中颱 撲台機率不高
福建民宅倒塌 3死多人被埋
蔣偉寧去職 國教政策動向受矚
烈日紫外線過量危險 慎防曬傷
廣州再抓獲2名涉恐嫌犯
5.5吋愛瘋傳延遲 整體出貨仍有撐
台股開盤上漲 38.12點
巴西世足黃牛 頭號嫌犯投案
英出版商：願助論文造假案調查
投信：歐股 德最看好
習蒲會 攜手提升金磚國話語權
美專家：習打南韓牌 行不通
WTO裁定美違規 陸表示歡迎
英國賽失利 曾雅妮世排下滑至52
暢遊東台灣 台鐵推花東綠漾券
德拉吉：銀行不應靠ECB套利
調查：澳房市成重大風險來源
陸砸錢推軟實力 爭海權仍引憂
高溫煩躁 養身食品業搶消暑商機
台灣研發經費 占GDP逾3%
立委訪陸徵祥紀念室 憶一戰
台業者獲豐田專利 拓背光客戶
美民調：陸將超美成全球霸權
投顧：蘋果軟板三雄 看好嘉聯益
陸土地出讓收入 再創新高
阿帕契失事 環境人為複合因素
AH-64E阿帕契攻擊直升機諸元
NSO歌劇莎樂美 戲劇院登場
大陸經濟與形象 區域看法各異
首爾明洞 訪韓外國觀光客首選
陸展軍力 亞洲鄰國憂戰爭危機
阿帕契交機未完 風波不斷
優匯通惹議 陸銀類似業務喊停
光華號列車畢業巡禮
夏川里美9月登台 老公愛相隨
電路板首推白皮書 目標逾兆元
銓敘部：郭冠英屆退不影響調查
盛夏危機 冷凍冷藏車不合格多
傳微軟最快本週宣布裁員
習近平：中印是夥伴 非對手
新台幣兌美元 早盤升2.3分
利國機場遭砲擊 擬尋國際協助
歐巴馬習近平熱線 談化解歧見
美股大漲助陣 台股再創新高
研究：基因相似 才會當朋友
世足賽冠軍 德國4星T恤開賣
蔣偉寧歸建授課 中大歡迎
暑假觀光商機夯 餐飲零售渴求才
旅外鄉親回饋 南市獲贈勘災車
北市泳池初檢 1家違規待改善
屏縣府鑿井設自來水 農民抗爭
雲南隧道坍塌 15名工人受困
中經院調高GDP至3.15%
益得登興櫃 早盤大漲68%
過動兒多運動 助提升專注力
中颱接近 赴海南廣東港澳注意
惠譽：加拿大房價被高估兩成
課陸印反補貼稅 WTO裁決美違規
台灣精品選拔 辦5場說明會
金磚五國峰會 中俄共促合作
金磚5國峰會 陸助參與國際事務
調查：自住買家選文山內湖北投
歐習通電 討論伊朗北韓核議題
科技廠排重金屬廢水 桃縣開罰
朱立倫：國教是新任教長挑戰
分析：大陸房市可能進入調整期
士兵祭亡童 被揭性侵判刑定讞
世界遺產專家 探訪阿里山鐵路
陸融資超乎預估 人行力挺成長
白宮官員訪越 加強關係
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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投顧：升息緩解 資金回流美股
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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代理教長：國教政策不會大改
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郭冠英屆退 省府將回函監院說明
JVC回函 蔣偉寧聲明無辜
巴西教頭偕團隊請辭 足協批准
陸IPO又准了 12家募數百億
駐韓代表盼見李英愛 感謝大愛
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大陸又傳官員收賄通姦下台
日本飯店搞破壞 台客道歉賠償
中華青少棒抵菲 拼小馬亞太賽
三星SDI擴大供應BMW車用電池
日銀政策不變 維持通膨預估
酒駕父輾斃幼女 扯謊被警識破
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新駐韓代表：盡速洽簽台韓ECA
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歐習熱線 盼務實合作化解歧見
炎夏低溫宅配 近33度送水餃
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朱立倫：先拚市政再拚選舉
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中隊長學運時受傷 改駐核研所
高市查亮槍男 破地下兵工廠
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張俊宏再判刑確定 檢併案通緝
北市醫全責照顧 郝籲中央跟進
阿帕契失事前 陸軍：保持通聯
台灣研發占GDP較美德高
台灣數位光訊 申請登錄興櫃
投顧：毅嘉營運亮眼 股價看好
朱立倫：辦建照 有同仁被利用
平潭封關 優惠政策全面落地
民調：亞洲國家憂與大陸衝突
蘭嶼開超商否 統一超：未決定
雲端查藥免重複 年省3.6億
經濟轉型 澳洲央行料利率穩定
帶隊到色情場所 輔導長緩起訴
新台幣午盤暫收29.984元
辱華言論延燒 華裔民代站出來
胡志強：歡迎來台中看電影
歐習熱線 強調處理分歧促合作
挺青年參政 綠提青年小草計畫
阿帕契失事 陸軍：歉意內疚
郭冠英屆退 送921舊照留念
陸航：換裝 人機需整合
嬰兒食品衛生標準變嚴格
梅西拿金球 馬拉杜納：不夠格
台股收盤漲 48.87點
十二年國教 維持先免後特
邵曉鈴唱甜蜜蜜 為歌唱賽熱身
中市東勢大橋發現男屍
榮科：就業與成長優先
國軍公仔換裝 三軍儀隊限量送
開高走高 台股漲 48點
7月台指期漲 38 點
退役士官搶66萬 落網沒錢交保
阿里山鐵路申世遺 國際專家看好
德阿世足冠軍戰 2教宗都沒看
打李連杰名號 吸金集團騙全台
7月電子期金融期雙漲
中巴華裔專業協會幹部就職
雷馬遜來襲 菲國嚴陣以待
遇到困難無助 1957幫幫忙
雷馬遜直撲 菲盼疏散近5萬人
霜淇淋添加物 兩大超商有話說
父酒駕輾斃女兒 激動應訊
花蓮農村特色產業 藏動人故事
紙門當戳戳樂 台灣形象受損
梁振英：如期提交政改報告
國際級樂手社區表演 機會難得
郭冠英辦退休 送照片給省府
電機工人檢修冷氣觸電身亡
大雨特報 台南以北注意
埃及提議以巴停火 以色列同意
南韓提供北韓金援開發農畜業
莫迪會習近平 獲邀APEC
陸商務部：外貿年增可望保7.5%
阿帕契墜落民宅主因 空間迷向
監委：問題未解 郭冠英只能裸退
世足冠軍戰 124萬人熬夜追
韓星朴海鎮獲任陸社福基金大使
教宗來訪 南韓邀北韓教徒同慶
世界遺產專家 探訪嘉義城隍廟
台北文化獎 兩得獎者出爐
龜山島401高地步道 重新開放
三大法人買超台股32億元
韓上半年緝獲毒品暴增6成
習近平外交布局 陸與拉美論壇
南韓啟動統一準備委員會
101故宮攜手 推文創拓觀光
台科大推產業學院 育專利人才
拉抬經濟 人行官員主張降息
台灣黑熊 壽山動物園人氣王
日環調釣魚台 林永樂：了解中
輾屍男拒酒測飆國罵 檢起訴
傳Line將申請東京IPO
金屬廠污泥千噸 4人遭訴
高山症發作 空勤吊掛送醫
酷暑難耐 瞬間用電量再破表
高層出走 宏達電行銷長傳離職
李新穎出席慈濟基金會活動
登山領隊受傷 直升機救6人
小7到蘭嶼 雜貨店老闆不擔心
高市登革熱擴散 鳳山是熱區
陸6月M2增幅 超乎預期
兩個女人戰 女主席飆罵女市長
連勝文：我不是選最酸名嘴
宏達電HTC One E8下週登台
培育蟬花子實體 時間大幅縮短
炫彩顯示 宏達電推新功能
英國頁岩氣探勘 陸企有興趣
挺青年創業 桃縣推五挺方案
瓊斯盃 許總：球隊整合最重要
德拉吉：銀行不應依賴套息交易
E化服務 勞保局推電子帳單
軍事遺蹟多 香港將推學生遊程
桃機路面油漆汙染 騎士摔傷
旅美醫生訪多明尼加拜會侯平福
新生兒包電毯保暖 燙出水泡
新台幣兌美元 收貶4.1分
韓4K2K電視面板市占 超前
法扶十年有成 力推視訊諮詢
國防部記者會 首透過臉書直播
關心家創兒 新移民單車隊環島
中小學科展 百道關卡任君闖
企業PC升級 微軟等營收料攀
道班工遭撞死 家屬陳情盼公道
為湖人打球 林書豪興奮比LA
麻疹疫情頻傳 出國旅遊小心
總統：台灣需找最合適能源組合
調查：陸領土爭議損害全球形象
走訪拉美 陸為經濟俄為反美
木村拓哉演HERO2 首集開紅盤
論文風波 疑是僵屍帳號隱形人
研調：7月大尺寸面板出貨減
莫斯科地鐵出軌 至少10死百傷
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
綠鬣蜥誤認恐龍 民眾驚嚇報警
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
葉倫國會報告 釋政策風向球
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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中日業者簽備忘錄 聚焦人民幣
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基金監管 勞動部：無縫接軌
轎車翻覆 車主送醫尿遁
屏教大4師升等論文 重新審查
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趙昌平巡察嘉市 贈匾關帝廟
保險競爭力方案 出爐
讓地丹頂鶴 大陸生態移民
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吳岱豪重返中華隊 團隊第一
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101與故宮聯手 文創吸引觀光
Selina淚憶火吻 勇敢揭傷疤
巴報刊登專訪劉德立談合作展望
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首檔雙邊掛牌寶島債 16日掛牌
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莫斯科地鐵重大事故 10死百傷
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金城樂圾通 倒垃圾不必傻等
吳中書：經濟適度擴張可保3%
台灣推近場通訊 5年後達6成
桃縣非法掩埋 最重廢止許可
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群信TSM平台 年底推服務
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柳營交流道通車 新營民眾受惠
民調數據 柯P：回歸民生議題
聚陽上半年每股稅前6.07元
核四公投案 提案人數過門檻
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與江揆有約 商總提建言
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梁振英：2017特首可2至3人候選
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台中新竹嘉義 7月溫頻破35度
假除妖之名真性侵 男遭判刑
中市茅埔派出所舊狹 覓地重建
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桃機航油作業獲肯定 評鑑滿意
陸商務部：擴展與拉美投資貿易
捍學術名譽 蔣偉寧盼論文重審
見藍白軍團 阿總統自稱非球迷
總統：台灣被少數暴力杯葛箝制
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胡志強：中市社福讓市民幸福
英雄歸國 德國球迷欣喜若狂
桃機 莫拉克災後重建分享展
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疑吵架衝動 妻刀捅腹送醫
軍隊副食採購 官兵涉收回扣
陽光輸出服務 助印燒傷婦重建
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韓補助企業赴陸 經部：影響不大
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台緬簽署資通訊合作備忘錄
央行調節 新台幣兌美元續貶
甲午海戰新書 為北洋艦隊平反
撒錢不手軟 陸客血拼全球第1
駁高層出走 宏達電：職務調整
籃球機卡男童手 警消助脫困
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泰國央行：泰銖要維持基本面
科技部：蔣偉寧非同儕審查共犯
鴻海呂芳銘兼亞太電信總經理
北市長參選人競選經費上限8769萬元
保險資本適足率與不動產擬鬆綁
汽車炸彈攻擊 阿富汗至少89死
連勝文失言說 幕僚：刻意扭曲
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竹縣勇警 14小時救2命
國際期刊專家：JVC還蔣偉寧清白
集團債務到期 聖精銀行又跳腳
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金門清查遷徙 防選舉幽靈人口
新任駐韓代表石定抵韓履新
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江揆：協助街友自立回歸社會
美國最大椰汁飲料進軍大陸
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澳門特首：願表達民眾政改意見
高盛第2季獲利 意外增加
陸貪官退休夢：冬住海南夏青島
紙拉門戳戳樂 日老闆不想多說
馬拉拉籲奈總統與學生家長對話
萬丹需要自來水 屏縣府協助
WTO否定美國對陸商課反補貼稅
莫斯科地鐵意外 增至20人死亡
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歐洲議會准 榮科掌歐盟執委會
台北羽球賽 中華隊頻闖會內賽
光寶採用SAP解決方案
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港府政改報告 民陣：失望
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駐印度代表處頒發台灣獎學金
諾華與谷歌 研發智慧隱形眼鏡
人民幣存款熱度稍退
高市再現日本腦炎 住家鄰豬舍
防流感 泰國準備3百萬疫苗
今彩539開獎
大樂透開獎
NCC：未認可系統先播再授權
美6月零售銷售 成長廣泛
健康為由 惠普代理董座閃辭
對習近平觀感 全球分歧
冷藏爭議 宅配通：期限內改善
德國隊凱歸 數十萬人迎英雄
煙草大廠雷諾 巨資買羅瑞拉德
7月才過半 451人熱到急診
金門建設 福建省主席允協助
移出蔣公銅像 學生拍片表訴求
傳道德勸說業者 NCC澄清
發明馬鞍式座椅 空巴申請專利
台鐵光華號除役 千人見證
廣州公車爆炸 2死21傷
霜淇淋免食品標示 遭疑添加物
找月球資源 日研發無人探測器
婦產科電毯燙傷嬰 恐涉刑責
洗腳表孝親 民團將擴大舉辦
光華號紀念套票 1小時賣完
以一度停火仍遇襲 恢復攻擊
建立非洲新王國 美國男子期待
遭爆掛名論文超量 邱文達澄清
湖南豪雨 鳳凰古城被淹
凍獨對反凍獨 綠全代會恐大戰
供應憂慮除 WTI跌破百美元
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英內閣改組 著眼明年大選
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今彩539頭獎 2注中獎
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金磚五國開發銀總部 落腳上海
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南海升溫導火線 陸鑽油井撤離
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寬頻主導美市場 免費收視掉漆
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調查：9%民眾看好台股上萬點
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
三陽經營權爭議再起 股價逆漲
陸上半年固定資產投資增17.3%
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冷凍廠傳槍響 負責人胸口中彈
台北羽賽首輪 周天成無緣晉級
柯林頓印尼行 總統候選人抵制
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復健缺席 桃猿與謝長融解約
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炒股案跌停 祥碩駁斥
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5伊朗籍交換生 海濱溺水獲救
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英聽擬開放高二生 8月前定案
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宣傳服貿 經部推涼扇文宣
拉美創新商務展在巴拿馬舉行
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電毯傷嬰 衛局約談診所醫護
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柯建銘告總統 高院發回重審
檢察官越權趕廟公 將移送監院
論文掛名 邱文達澄清：僅31篇
食坊啟用 金門監獄麵食訂取貨
中市抽驗兒童雨具 2成不合格
高溫潮濕 蛋雞減產
陸媒大門口 7民疑集體自殺
明星賽謝幕 吉特寫下仲夏經典
技術突破 超能力仿真人將到來
日美TPP關稅磋商 日：取得進展
花東自強號 擬採尖離峰價差
上巿公司主管涉收回扣 檢警搜
柯文哲：5萬戶出租國宅不難
陸經濟成長回溫 微刺激奏效
大盤黑壓壓 仁寶逆勢衝漲停
母帶兒服藥輕生 遭判2年7月
避豔陽 聆聽走讀蘇花道史跡
屏東P-bike首亮相 10月啟用
南科園區 挖出人獸形玉器
傳索尼等面臨美詞曲授權費調查
台灣新韻竹合唱團訪歐
陸：上半年經濟5穩 勿太樂觀
叫救護車男亮槍射擊 遭警送辦
中韓FTA 台鋼鐵業影響大
白海豚洄游 金門外海驚艷
查檳榔攤售西藥內服液 14家違規
韓6月就業人口增幅下降
樺晟營運虧轉盈 股價狂飆
國軍副食品採購弊案 15人交保
贊助菁英運動選手 中油不手軟
青海省委前常委毛小兵 遭雙開
肯定貢獻 國防部頒獎李奇茂
改點首日 普悠瑪未客滿
台股收盤跌 84.44點
公共自行車 中彰擬建合作平台
雞蛋漲 高雄早餐店難撐
癌男吞藥輕生 警助送醫
翁啟惠：兩岸衛生協議有助台廠
央大：歡迎蔣偉寧回來任教
7月台指期跌 77點
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張忠謀：明年20奈米比重逾2成
斗六市長遭飆罵 考慮提告
疑似攻擊前兆 以軍籲巴人撤離
竹崎行銷荔枝乾 盼成特色產業
備戰玉山 江揆先爬七星山
比利時民俗藝術節 看見台灣
陳澄波畫作 嘉市開發紙浮雕
北市鄰里公園 果樹藏其中
寬鬆外勞疑慮 勞動部：未放寬
美聯連勝 MLB明星賽歷屆結果表
疑爭遺產 弟殺兄後自殺
台北羽賽 許仁豪輕鬆過頭關
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上半年經濟轉好 總統促勿鬆懈
學生差異大 教團籲適性教學
姚立明任總幹事 柯：未全談妥
路跑留垃圾惹怨 賴清德促規範
增再投資收益 京城銀盼美升息
綠全代會還沒開 凍獨先駁火
雷馬遜襲菲 13死近40萬疏散
隱匿年餘販毒 通緝男被逮
越要求陸不可再侵犯領海
大陸遭判刑牧師 女兒抵美
總統公布老年農民福利津貼修正
東亞城市足球邀請賽 台中開踢
男放女照騙女網友 偷拍索性交
陸鑽井平台撤離南海 耐人尋味
宜市長綠營無黨文宣照都有柯P
陸治貪官出新招 連降7級
莫斯科地鐵意外 俄拘留2維修工
陸行動數據量 估6年翻15倍
妙齡女獨得樂透頭彩 失眠3晚
莫迪：印陸邊界解爭議可立典範
利誘脅迫運毒 外交部籲提防
新台幣兌美元 收貶3分
美參院決議後 陸提早撤平台
盛夏防暑3招 通風遮陽多喝水
酷熱 花蓮水產養殖求助水利會
經部：台德電價及電網條件不同
抽驗農藥殘留 豆菜類多清洗
保護不當 蘭卡威環保榮銜不保
國道優惠里程 民代反對取消
爭取老農津貼節省款 強化農業
寄養兒捐長髮 送愛給癌童
南港輪胎協理涉收回扣 警說明
MLB明星賽 美聯5比3擊退國聯
保鮮 常溫物流車配蓄冷設備
高中分組教學 教部：已有規劃
遊覽車蘇花冒煙 遊客緊急疏散
假藉建廟斂財 中市破暴力集團
中市老舊校舍改建 獲教部支持
台北愛樂巡演 征服愛沙尼亞
弟殺兄命案 遺書表不滿
電毯燙嬰 護理人員停業處分
燙嬰案 父：診所不應卸責護士
高球邀請賽 盧建順創球場紀錄
美津濃全馬接力賽 10月登場
少年火鍋店前遭毆傷 警方追查
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中央氣象局氣象報告
國中生打工亡 副總統夫人慰問
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸西畫交流展 金門登場
治B肝降肝癌 抗病毒藥降風險
南港輪胎協理涉收回扣金逾2億
電毯傷嬰 護理師將遭停業處分
老大哥來了 臉書實驗引憂慮
朱立倫訪台東與黃健庭搭熱氣球
蘭嶼小7還沒開 爭議成景點
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連勝文辦公室：馬連關係不糟
市場霸占搶工 宜警破暴力集團
網路新世界 專家憂政治效應
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以砲艇轟擊加薩市 孩童4死數傷
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江揆裁示 軍公教月退發放不變
航空城捷運線環評過 地方樂
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金磚五國銀行資本1千億美元 總部設在上海
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涉收回扣 南港輪胎協理聲押
涉收回扣 南港輪胎協理收押
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為召開亞洲安全會議 中國暫停南海鑽油
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專家：中國外逃貪官 真正被追回極少
對選情過於樂觀 民進黨憂心「意志鬆散」
暑假掃黑 拘捕89名黑道分子
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不堪輸球恥辱 巴西男子紋身7:1
韓直升機墜毀光州 5死1傷
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頁岩油開採技術提高 國際油價跌破100美元
交通部舉辦論壇 凝聚產業發展共識
中國7陳情民眾 北京一報社前集體自殺
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法鼓山關懷生命論壇 即起開放線上報名
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影星吳彥祖踏上紅地氈 進駐杜莎夫人蠟像館
新住民「新生」及「成長」在台灣
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美國台灣政府搭篷抗爭 警拆除驅離
振維7/18起預收全部款券 每20分鐘撮合一次
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以砲擊加薩海灘 童4死5傷
搜索發現大批現金 檢警傻眼
以色列同意17日停火5小時
施壓俄國 歐美宣布進一步制裁
以國與哈瑪斯達成暫時停火協議
生技行情熱 投信：前景佳
熱浪來襲 英將創今年新高溫
比擬司法部長為猴子 法國重判
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綜稅首波退稅 月底入帳
集保持續關懷自閉症弱勢團體
擴大制裁 歐銀暫停俄融資
投資人幣 貨幣基金可當停泊站
陸經濟數據佳 投信：補漲可期
新認定標準 衝擊台北桃園豪宅
西部高溫 大台北桃園可達37度
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李新穎宴薩國文化局長
美對俄新制裁 銀行能源入列
喬不攏 歐盟高階代表8月再議
首獲助拉皮 中壢宏國新城回春
美升高制裁 俄：關係入死胡同
大摩降評 台股多空對決
巴西利率不變 面臨停滯通膨
電子海灣Q3營收預估 未達標
潘石屹1億美元 助陸生上哈佛
多倫多台僑中心歡宴六龜合唱團
陸增持美債 穩居美最大債主
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習近平巴西演講 談網安話語權
全台紫外線過量危險 注意防曬
補助社區照明 桃縣創高節電
台股開盤下跌 64.62點
攻行動裝置商機 萊迪思推新品
三星搶單疑慮 台積電股價挫
加國低利率還將維持一段時間
索尼4G大螢幕機 登台開賣
調查：日要加稅 本季需成長2%
南港內鬼案 全力追不法所得
毒蟲涉竊盜案 警逮人送辦
朱立倫黃健庭共搭熱氣球直呼讚
傳HBO估值200億美元 梅鐸想買
竊車先摳鼻 男糗態全都錄
健康管理商機 推運動雲端平台
中華電除息 表現穩健
霧霾危險 可口可樂發補貼
航空城綠線 便捷北台灣交通
高鐵轉轍器異常 影響近千人
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北京暴雨 車輛沒頂車主逃命
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湖人林書豪選背號 婉拒8號
國道5號火燒車 無人傷亡
泰國對台陸觀光客將免收簽證費
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葛蘭素招認 老早就在大陸行賄
航空城捷運經大廟 籲古蹟保存
立委提修法 候選人須6個月內近照
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越總理籲陸 勿再侵犯領海
陸中科院：三峽工程使上海受害
全教總理事長 張旭政接棒
美加重制裁 俄能源巨頭批違法
湖南連日暴雨 92趟列車停駛
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新台幣早盤走升
台灣助巴國弭貧 大使獲表揚
美股連漲2年 專家憂泡沫化
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呂慶龍勉左營高中學生為台爭光
台鐵花蓮站升等 衝千萬人次
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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陸國務院軍令狀 力守克強防線
航空城捷運 帶動4大都市計畫
泰擬免簽證費 外交部：待通知
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香港准許變性人結婚登記
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非常上訴奏效 蔡豪獲減輕徒刑
台積電後市 大摩保守看待
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屏東火警 18歲青年疑燒炭亡
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興櫃財務重點專區18日啟用
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擁重兵器討債 前科男被逮
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旗津護岸一期 形塑綠色長城
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兩岸經合6會 8月初登場
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心律不整中風 評分表把脈量測
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男嬰異狀不治 檢警相驗死因
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婦離家輕生 中嘉警連線救人
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颱風襲菲38死 數百萬人斷電
伊甸桃園庇護工場 推秋節禮盒
月退改發方式 銓敘部曾促溝通
肌萎邱俊瑋畫戰機 清泉崗開展
南港輪胎董座 北市警官退休
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暢遊嘉南鹽鄉 台灣好行有優惠
清點鉅款 檢提陳啟清夫婦點鈔
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混米案遭諷踢假球 農糧署否認
三大法人賣超台股44億元
論文審查案 學者盼導正風氣
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小鎮當王 黑道開賭場詐賭遭逮
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公務員特別照護金 將續發
七一七地震16週年 地牛再翻身
大陳撤退展 影中人現身
公立學校擬可辦實驗教育
治水涉弊 前河川局官員判刑
多功能血液淨化機 罕病童救星
四川美院畫作 跳脫傳統
刑求棄屍 孟買警方家醜揭發
台北羽賽 許仁豪險過首關
教授權益案 多半與論文有關
嘉有AED 全台密度最高
王振鵠特展 表彰圖書館界貢獻
泰將免簽證費 旅遊業：大利多
大立光8月營收 將創高
蘭嶼地震 居民頭昏昏無災情
大雨特報 嘉義以南台東注意
迎4G時代 全3D導航搶商機
毒鴛鴦販毒 不計路程送貨東部
莿桐兄涉刺死弟 平日常齟齬
陸媒：蔣潔敏蘇榮毛小兵有交集
中信卡40年 簽帳金額第1
通緝犯被捕發狂 咬傷員警
台灣珍奶家鄉味 比利時發光
雪隧火燒車 無傷亡
男趁店家打烊偷魚 遭警逮捕
台灣大道BRT路跑 月底登場
日產自行泊車汽車2016年上市
何立峰任大陸國家發改委副主任
兄弟前後酒駕 同遭攔查法辦
高雄養豬場涉排污 罰鍰停業
亞洲盃籃賽 Q錚連線中華射日
宜蘭童玩節 台灣大推免費WiFi
台北愛樂巡演 震撼拉脫維亞
真假牙醫看診 兄弟倆被逮
陸中等收入陷阱 曾培炎提4R
北韓參加仁川亞運 得自己出錢
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小馬亞太賽 中華隊逆轉克韓
健保給付 生長激素費用不苦惱
蘭嶼多無建照 營建署聯繫了解
貓纜邊坡守門員 巡檢護安全
黃景泰堅決參選 郝：持續訪才
暴力討債經營簽賭站 中市破獲
美加碼制裁 俄羅斯股匯債齊跌
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張德正撞府車遭扣 車主急跳腳
新點子樂展 人聲風景獻美聲
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中華少棒勝日本 與韓爭冠軍
家族涉開簽賭站 警逮3人
陸專家：上下半年CPI漲幅相當
離站不關門 德里捷運司機停職
面子問題 毛孔清潔最重要
戴資穎控球難 北羽賽爆冷輸球
無戶籍國民入國程序放寬
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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美律師倡議 死人帳號親人接管
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蘭嶼店傳違建 統一超：不回應
竹市抽驗摃丸米粉 全數過關
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新台幣收30.046元 升2.6分
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張志軍：兩岸和平是主流民意
前夫失聯留3女 中市府助婦
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談謝長融 洪一中嘆：自斷後路
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海峽旅博會 推金門旅遊與特產
刑事局大掃黑 逮17大哥
姚立明加入柯陣營 連：不驚訝
苗北好藝術 演歌秀親子劇登場
文化部：辦公使用空間符合規定
背信案定讞 馬志玲夫婦8月發監
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柯文哲：普設公私合營幼兒園
消防員貨車滅火 跌落頭部重創
力保民調 林佳龍傳統市場掃街
連勝文：我是第二代政治家
國慶僑胞回台旅遊 補助2400元
人道停火時 加薩砲彈襲以色列
金融納入示範區 可望再鬆綁
首場產業聚落採購 商機可觀
對俄制裁擴大 美商事業受威脅
世足奪冠 德國躍升足壇霸主
李登輝：中興新村應改學術用途
以色列哈瑪斯協議停火
國3柳營交流道 19日通車
俞正聲見饒穎奇 談一中認同
薛家古厝 高市列市定古蹟
載喪禮用品貨車 駕駛車禍身亡
姚立明入柯營 陳致中正面解讀
送書到北所 鼓勵收容人當文青
姚立明加入柯P 李登輝：沒什麼不好
駐菲代表探視 風災台商感謝
北羽賽鬩牆 白馭珀拍落姐晉級
印尼總統保證 大選計票安全
釜山地鐵車廂失火 4乘客受傷
以色列和哈瑪斯同意全面停火
數學世界賽 台灣小學生奪冠
國民記憶庫 龍應台盼全民錄製
跨教育市場 鈺緯擬併富動
法國全額補助 墮胎件數增加
周迅閃婚 疑電影廣告示愛
貿易便捷化協定 拚明年生效
總統：努力縮短城鄉數位落差
斐擬立法禁售學童垃圾食物
拓展緬甸 貿協力推台灣精品
因應大陸南海活動 美學界分歧
鮪魚增產 支持減捕幼魚
炒股若罪證屬實 金管會擬懲處
5歲主人被欺負 勇貓衝出撲惡霸
美元影響 人民幣短期仍震盪
竊嫌無所不偷 警起出百件贓物
中市通過總預算案 加碼社福
凱基護城河基金准募
高球邀請賽 盧建順再創紀錄
蘭嶼小7爭議 原民會尊重族人
南韓將宣布開放大米市場
固定收益降幅小 大摩獲利超標
日月光將復工 學者籲加強監督
貿協五金採購會 22家買主到
互動資通推第二代企業通訊產品
毛小孩打狂犬疫苗 抽獎iPad
哈瑪斯非吳下阿蒙 以巴和平難
同意全面停火 哈瑪斯拒絕證實
地道加火箭 以色列的真實威脅
松機國門新意象 107年動工
7銀行 房貸備抵增提18.3億
桃機第3航站環評初審 盼2021啟用
圖書館不當佔位 嘉市要管理
副總統：台灣發展靠腦力資源
菲匪擄大馬警員 要求贖金不明
數據世代 義青少年網路上癮增
減衝擊 茄萣路開發有條件通過
審薛家古厝 存廢相爭上檯面
今彩539開獎
集中火力 經部鎖定4產業招商
瘦身飛上雲端 微軟裁1.8萬人
哈瑪斯官員：沒有新停火協議
IOI競賽 宏?設備受好評
紐貿易團：台灣值得信賴
趙慕鶴樂活104 警廣慶生
威力彩開獎
夏日靜料理 國賓推日式養生餐
債券基金風暴 金管會：要合法
中韓FTA 恐衝擊台紡織產值
日平川市 3/4議員涉賄被捕
節流 BBC新聞部再裁415人
華南暴雨34人死 8省市受災
金門世遺工作坊 培育人才
航空城捷運 桃縣拚7年完成
美初領失業金人數 意外減少
美新屋開工意外減 南部驟降
衛福部：金門可發展觀光醫療
郵輪遭假扣押 九百萬換撤銷
科技部：證據讓陳氏兄弟混不下去
林心如看劈腿 戲裡戲外有經驗
人道停火甫結束 以遭火箭擊中
飛雅特大股東 否認與福斯聯姻
金管會嚴控房貸 採用風險權數
黃景泰5萬連署 藍質疑公正性
扳倒日本一軍 男籃接班有新血
陸：網路非法律真空 要依法管
共軍駐澳門部隊司令員 換人
日倍樂生洩個資案 男嫌落網
大馬發展局推投資豁免新機制
傳中共調查芮成鋼與令計劃妻子
土耳其砍利率 與市場預期一致
疑涉舞弊 阿富汗大選開始驗票
人道停火甫結束 以空襲加薩
高市邀大廚教台菜 外配叫好
英房地產成交最快城市：劍橋
姚立明擬邀施明德加入柯陣營
與叛軍換戰俘 馬利重啟和談
民調：王張二會成果 6成肯定
今彩539 頭獎2注中獎
威力彩頭獎槓龜
中石油海外兩高幹 傳被調查
今年第2次 南非升息1碼
泰港口化學物外洩 近百人不適
獨派：對姚立明聽其言觀其行
加州警匪追逐槍戰 1人質死
南港輪胎案 鉅款清點近6億
林一平：私下談話不代表科技部
碩禾可轉債每股750元 創紀錄
聯合國在加薩走廊學校發現火箭
甘肅現鼠疫死亡病例
李顯龍：能想像大陸想加入TPP
微軟裁員 歐盟籲負社會責任
習宴拉美領袖 專家：展影響力
日文壇大事 芥川及直木獎揭曉
美海軍作戰部長 參觀北海艦隊
陸查網路謠言 31網站關閉
兄弟自斷生路 慘遭桃猿翻盤
第一金投信涉炒股案 財部促檢討
涉違證交法 投資客遭調查
英國公開賽首輪 伍茲連抓鳥
大陸交通投資 下半年逾5兆
以空襲加薩 英副首相看不下去
梅克爾60大壽 歐盟同僚送香檳
陸持美債達1.27兆美元 全球最大債主
上海合作組織5國 8月將在中國聯合軍演
台積電重挫 台股收跌76點
五萬人連署目標已達成 黃景泰18日舉行記者會
大立光上半年EPS 50.11元
大馬客機烏克蘭遭擊落 295人亡
馬航墜機衝擊 道瓊重挫逾百點
馬航在烏邊境遭擊落 298人全罹難
馬航墜機 華航避烏克蘭空域
歐巴馬證實 馬航遭飛彈擊落
7月18日 國內各大報頭條
馬航遭擊落 馬總理誓言徹查到底
黃景泰自提連署 逾7萬人支持
張盛和：未達國安基金進場程度
美國慶遊行掀起「良心時代」運動熱潮
馬航旅客打卡 「如果這架飛機失蹤了、它就是長這樣」
超越夢想的道路「幸福公路鐵馬行」從太魯閣出發
鹽山變黑又變小 台鹽邀專家學者會勘搶救
暑假旅遊季 路況快易通、旅遊雲讓您暢遊景點
教育部推大專校院歡樂手語營
教育部長走了 問題仍在！
延伸服務銀髮族以迎接高齡化社會
國民黨中常委選舉 8.30舉行
陸近八成大中城市房價下跌
「運輸產業論壇」物流場次7月18日隆重登場
「鯨」世傳奇－到大堡礁與小鬚鯨面對面
櫃買中心關懷弱勢家庭國小孩童
雲端時代來臨 喬鼎業績逐季揚
大馬：15家亞太航空飛同樣航道
「大億麗緻捐血活動」218人捐298袋74500CC
地質時光機現身臺中 「2014地質與防災特展」科博館登場
文化部推動文創業 進入資本市場
力旺股票7/21起預收款券 每30分鐘撮合一次
連勝文看好度較高 謝長廷：金錢的影響力?
莿桐兄刺死弟 裁定收押未禁見
大馬客機墜落 近俄羅斯邊界
傳馬航墜機 外交部掌握了解中
大馬客機墜毀295人亡 烏克蘭查
馬航：1客機在烏克蘭上空失聯
大馬客機墜毀 美俄總統通電話
林書豪凌晨抵台 與粉絲玩自拍
馬航墜機 碎片散落15公里直徑
不到半年 馬航客機兩度出大事
馬航證實客機俄烏邊境上空失聯
馬航客機傳遭擊落 首相令調查
馬航客機遭擊落 百具屍體散落
英國高球賽 潘政琮首輪74桿
馬航客機失聯 烏地官員證墜機
馬航墜毀 烏政府與叛軍互推責
英國高球賽 潘政琮首輪74桿
馬航接獲烏克蘭飛機失聯通知
屍體四散 墜機殘骸符馬航特徵
馬航重大事故 納吉要求立即調查
馬航墜機 烏總統疑客機遭擊落
林來瘋侵台 越夜越瘋
馬航遭擊落 釐清真相不難
多國航空公司宣布 避經烏克蘭
馬航遭擊落 美國媒體大量報導
馬航客機遭擊落 荷總理趕回國
烏官員：客機遭俄製Buk飛彈擊落
墜機現場屍塊散落 料無人生還
BBC：馬航將開記者會說明墜機
紐時：俄烏軍事衝突愈加嚴重
歐蒲熱線 蒲亭提馬航事件
馬航班機可能有23名美國公民
美夏季節目 裸體成風搶收視
馬航墜烏克蘭 叛軍發現黑盒子
馬航墜機衝擊 歐美股市下挫
歐巴馬：美協助馬航事件調查
馬航墜毀 傳找到黑盒子
美媒：馬航墜地前似曾試圖降落
英運輸部：建議航班避烏東地區
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
烏克蘭叛軍暗示 誤擊馬航客機
以總理揮軍加薩 發動地面攻勢
馬航墜機消息衝擊 美股重挫
烏克蘭稱馬航墜毀肇因恐怖攻擊
CNN：美情報研判馬航確遭擊落
王建民落腳白襪3A 背號40
美副總統：馬航客機遭攻擊墜毀
美情報：地對空飛彈擊落馬航
法軍事專家：馬航遭蓄意攻擊
馬航遭擊落 烏克蘭控俄國涉案
馬航墜毀 英外相籲UN帶領調查
馬航客機298乘員 過半為荷蘭人
馬航客機墜毀 蒲亭怪罪烏克蘭
亞股吸金力道 漸超越成熟股市
歐盟制訂新成衣環保標籤標準
離島免稅統一發票 可兌獎
馬航若遭擊落 首相籲速懲凶
法國指示民航 避開烏克蘭空域
法生身分被盜 還清白離台返法
台僑送愛心 捐助宏都拉斯
城市外交 邀巴拿馬市長訪北市
商機大 威剛推LED廣角球泡燈
IBM銷售超越預期 挺進獲利目標
十號颱風形成 20日前不影響台灣
馬航墜毀烏克蘭 搭載80兒童
陸房市政策 住建部：消化庫存
央視：墜機馬航沒有台港澳陸客
失事馬航MH17 乘客283機組員15
華航長榮：飛歐航班已避烏克蘭
馬航遭擊落 台股震盪難免
墜機 證實身分罹難者無台灣人
俄若涉馬航案 希拉蕊籲歐行動
失事馬航多人原定出席愛滋會議
觀光局：無台灣團搭乘失事馬航
台灣廠商參加墨國汽車零配件展
馬航墜毀 暫查無陸籍乘客
周美青訪拉國 台北愛樂獲掌聲
墜機 政院：外交部持續掌握
民航局：華航長榮飛歐航路安全
落點預測App 新增社群功能
仲利獲40億人民幣聯貸
美日股跌勢大 台股開盤跌
台股開盤下跌 72.86點
黃明松涉炒股 聲押獲准
以為擊落烏軍機 叛軍刪文滅證
大立光早盤持續拉回修正
助柯 姚立明本以為有更多質疑
客機遭擊落 馬航股價狂瀉16%
助弱勢學童 照明廠商捐燈管
廣告需求旺 谷歌營收超標
馬航墜毀 美要求勿亂動現場
台達電參加日本尖端科技展
投顧師炒股案爆 佳總跌停
馬航事件後 長榮航改道
紫外線過量危險 外出注意防曬
炒股案波及 萬潤跌停貼息
華航往返歐亞航班 正常運作
馬航失事 美歐航空公司換路線
阿里巴巴IPO 延到9月以後
指考數乙 1236人滿分
陸簽56項協議 買巴西60架飛機
習羅會 聚焦能源礦產兩洋鐵路
LED廠隆達助社團改善照明
避烏克蘭 長榮航改走土耳其上空
林俊傑出輯 英文情歌憶告白
馬航悲劇 英媒：如遭詛咒
暑假旺季 電信業搶4G大戰
馬航客機遭擊落 大馬股匯齊挫
長榮新船長盛輪加入營運
陸客自由行新增十城市 818啟動
陸70大城 55個房價下跌
胡志強成立競選辦公室
華碩平板在日本賣贏蘋果
下週油價可望降2至3角
涉炒股祥碩 重挫後爆量打開跌停
為可憐北極熊請命 移居加拿大
台灣居馬國第4大外資來源國
馬航失事 數十乘客國籍待確認
馬航墜 民航機遭擊墜案例一覽
接軌國際 證交所推新委託平台
中央社小百科 Buk飛彈
新台幣早盤小升
紐時：馬航可能被誤認軍機
生態園區開園 再現農博光華
馬航墜機 烏指叛軍與俄軍通聯
南韓明年起全面開放大米市場
失事馬航 搭載知名愛滋學者
數甲頂標降10分 5人滿分新低
林書豪返台 分享前季點滴
Line傳秘密申請在美IPO
馬航墜毀 潘基文籲國際調查
馬航事件衝擊 台股開低走高
涉炒股3家投信 股價反應平淡
甘肅鼠疫釀1死 隔離百餘人
馬航意外 長榮華航因應航安
日月光發綠色債券 亞洲首家
金管會：電子投票成效佳
馬航墜機 烏叛軍：天降屍塊
孝行楷模 85歲周鼎立最年長
北韓將重新考慮參加亞運會
高樹大津農場 紅毛丹上市
總統府：周美青赴日行程仍暫緩
宜蘭樂活節 19日起登場
富士通退出半導體 廠賣台美
轉機划不來 烏克蘭旅遊台客少
火車故障檢修 平交道車流塞爆
馬航墜烏克蘭5大重點
大立光目標價 外資上看3120
馬航失事 安理會將召緊急會議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
5萬份簽名達成 黃景泰開記者會
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
超微財測未達標 訂單流失
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
受惠親人曾器捐 百人排序提前
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南北韓亞運工作會議未達協議
拉攏拉美 陸成功催生中拉論壇
半夜下機 林書豪直奔球場
大溪橋燈彩亮相 黃昏超浪漫
雷馬遜襲菲成災 越南挫咧等
建中1類組最高分生 運動抒壓
長榮機經烏國 航路比馬航偏南
檢聲請延押鄭捷獲准
人口移入 桃園台中房市有撐
山寨玩偶材質不明 警籲注意
愛與奉獻 替代役捲袖辦營隊
胡志強競選CI 強打實現中
量販競爭激烈 兼營網購搶市
5冠布萊恩 林書豪盼並肩作戰
邱毅紅包說 陳菊求償敗訴定讞
失事後 馬航免收改航班手續費
林書豪入湖人 師頂級後衛奈許
陸：所有航班避開烏克蘭空域
馬航墜機 大馬股市哀嚎
北港仲夏文藝季 緣繫女兒橋
高檔酒店辦捐血 贈餐券人氣旺
馬航墜毀調查 牽動歐俄烏關係
傳馬航和蒲亭專機航線相吻合
嘉市科博會 魯班木馬車進場
林來瘋後 科比介紹家人給書豪
調查：視訊會議為商業溝通首選
軟銀挖角谷歌大將拓展網路事業
馬航墜毀烏東 航空公司紛改道
武器成公共藝術 深具歷史傳承
長榮：比馬航航路南偏400公里
遭指庭上支吾 黃世銘：非事實
雲門舞集公演 桃園週末見
馬總統：保證不裁撤憲兵
台資助瓜國攝紅樹林保育紀錄片
馬航失事班機 安聯是主要再保
巴拿馬星報專訪 華人在巴發展
連辦籲柯文哲公布公共住宅地號
陸民百萬元網購孟加拉虎 被逮
獎學金助學 露國學生來台就讀
超跑疑酒駕傷人肇逃 警傳車主
林書豪求升級 練防守和外線
馬航墜機 印尼乘客12人罹難
馬航失事 百名愛滋工作者罹難
股價低於淨值 合庫台企銀叫屈
美發動輪胎雙反調查 大陸跳腳
查陳震遠 屏教大：資料被覆蓋
馬航遭擊落 俄與西方關係緊張
馬航墜機 日召開國安會
馬航MH17失事 各領袖籲UN調查
宏達電新機蓄勢待發 消息滿天
黃文玲參選到底 提整合方案
世界盃電腦賽 代表隊盼6連霸
林一平傳倦勤 張善政慰留
傳買日富士通廠 聯電不評論
誰擊落馬航MH17 俄烏互指對方
馬航墜毀班機 有1名港籍乘客
觀光局：陸客自由行上看百萬人
阿里巴巴：遭媒體敲詐 已報案
非洲人懂中國 靠電視劇幫忙
量販實體店飽和 拓市靠網購
古董商吸金詐騙 遭判刑
馬航墜毀 烏克蘭叛軍行動可疑
惠普執行長惠特曼兼任董事長
匯兌損失減 正崴獲利拚持平
搭馬航前打卡 荷男一語成讖
金門戰地藝術季 營造旅遊亮點
4廠商涉圍標遭搜 黃季敏作證
全球NBQ3出貨估季增4.3%
新台幣午盤暫收29.984元
輕颱麥德姆 21日起接近東部海面
放天燈採水果 陸客自由行特愛
馬航墜毀航班 疑有4華人
告邱毅紅包說敗訴 菊籲勿僥倖
台股收盤跌 7.27點
淡水37.1度 測站今年紀錄
馬航墜機 澳總理認較像意外
對流旺盛 嘉義以南防大雨
開低走平 台股跌 7.27點
馬總統：生死攸關 盼入TPP
馬航罹難家屬心碎 荷蘭降半旗
8月台指期跌18點
8月電子期金融期雙跌
馬航疑遭擊落 烏叛軍否認相關
擊落證據明顯 馬航賠償料加速
疑持毒心虛 男拋妻小逃逸
路透社：尋獲馬航第2具黑盒子
SEC：眾院內線案涉多檔基金
新平台客戶估倍增 義隆業績看好
黃景泰選到底 黨部籲勿傷害黨
法人：旺季到 長榮海Q3轉盈
憲兵人力 總統：視情況調整
陸國務院大督查 官員：像地獄
胡志強：選情並不低迷
涉盜賣軍品 陸軍上兵遭羈押
遭控侵權 宏達電：會捍衛權益
大裁1.8萬人 台灣微軟不評論
放下敵意 林書豪向布萊恩學習
投信公會：繼續落實自律規範
昔風光入火箭 豪沒想到變替補
美股挫161點 台股守9400點
中鋼9月內銷盤價全數平盤
85歲顧百歲 周鼎立獲孝行獎
指考落點推估 二三類恐降10分
馬航失事 美國派男星爛梗挨罵
搜索人員徹查馬航墜機地點
雲永科技入選微軟新創企業
失智老婦上錯車 疑悶死車內
衝突釀258死 以色列再升高攻勢
下游平淡 中鋼9月內銷價平盤
嘉中1類組最高分 愛線上遊戲
馬航客滿 蘇格蘭夫婦逃過一劫
長榮：往來歐洲航班避烏國上空
三大法人買超台股 22億元
民俗藝術節 台灣展現軟實力
護香港白海豚 台環團聲援
藍中常委選舉 8/30舉行
大學考試分發 錄取率估9成3
馬航墜機 印尼促航班避險區
悲劇頻傳 專家：馬航恐難翻身
苗市水圳遭汙染 泡泡侵入農田
資深技藝師傅 許煌龍專教清潔
陸高齡消費 估2020達16兆元
指考最低登記標準 3科42分
馬航墜機 大馬一家回鄉夢碎
習近平：中拉1+3+6合作新架構
馬航墜機 越航改航線
台塑擴廠增產 環評初審通過
林永樂：活路外交國際走得通
中一中數甲滿分生 細心是關鍵
中文變好 林書豪笑稱不怕台媒
遭指購電涉圖利 台電澄清
深圳羅湖人才市場坍塌 1人亡
警查緝毒品 赫見土製爆裂物
臉書推特有志一同 朝網購發展
馬航墜機 不排除俄境射飛彈
馬航遭擊落 俄羅斯股匯債全趴
主機需求增 美電玩銷售增24%
高鐵少年優惠42天 5或7折
林佳龍與青創業有約 聽取心聲
大陸安居工程 453億遭挪用
嘉中2類組高分生 崇拜史懷哲
資深技藝師傅 教育部表揚
男童泡澡溺水 低溫療法甦醒
傳成都軍官遭查 疑涉徐才厚案
4K2K面板夯 台韓業者互尬
新台幣兌美元 收貶0.5分
東京著衣怨偶 女控男藉名炒作
墜毀馬航班機飛行紀錄佳
女檢涉收賄2千萬 判刑12年
災民收容所 可容近200萬人
馬航墜毀 傳世衛發言人也登機
斯沃騰民俗藝術節 泡麵建功
教育部：教師評鑑升等應多元
學測超差 指考拚第1志願
電腦擬真圖展 還原甲午海戰史
馬空服職工會：馬航飛行未違規
施明德：現在談支持柯文哲太早
偏鄉教室老舊 為學童安全重建
馬航墜毀 星國與大馬站在一起
英調查：下支手機 最想換hTC
藍營加入柯團隊 連：尊重選擇
新節電獎勵 每期至少省84元
科子林橋通車 阿里山新地標
居住規劃 吳志揚提沿捷運發展
中女中雙胞胎姊妹 考出好成績
基市長新人選 藍：近期有結果
福州小貓熊 歡歡先亮相
雷馬遜襲陸 各地嚴陣以待
備戰玉山 江揆先爬七星山
大雨特報 嘉義台南高雄注意
觀光局獲報 郵輪台女旅客失蹤
布瑟愛喇賽 林書豪心想有事嗎
少年環島 重建自信與勇氣
融資缺口大 希臘恐需第3輪金援
中市iBike示範站啟用
俄航空公司即日起避經烏國領空
宏達電Q3展望 法人等著瞧
熱斃了 台電：明年供電更吃緊
藍：綠批金溥聰 製造社會對立
馬航釋出罹難名單 暫無台灣人
公所電梯故障 搭乘民眾受驚嚇
慣竊偷10元硬幣 判刑8個月
知名中醫涉A健保 14人交保
台中城市遊樂園 推5條旅遊線
馬航墜機 印航和捷達改航線
女搭郵輪失蹤 基隆海巡追查
韓跨國研究慰安婦 台灣不缺席
高市挖破瓦斯管線 緊急補漏
馬航墜機 乘客起飛前短片流傳
苗縣促節電 買節能產品抽好康
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
勞工重傷 8小時內沒通報要罰
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
防恐慌 樹林車站設機動派出所
江青律師：願為周永康辯護
工研院成立OLED照明聯盟
暑假開毒趴 雲林帶回23青少年
助家暴受害者 婦援會伸手
雄中蔡秉益 為大姑拚上台大醫
北一女4科均標勝全國頂標
日圓不過度強勢 日銀總裁軟化
台電供電警示燈號 下週試行
微軟大裁員 芬蘭不爽到爆
馬航失事機上 荷蘭173人
枋寮不要公路陸橋 要鐵路高架
台中女監擴建落成 展藝文成果
龜山廢鐵場火災 延燒1小時
指考數乙滿分 有利選商科
虹冠電Q2每股純益1.47元
雲系北移 19日中部以北雷陣雨
大學指考 雲林雙榜首在正心
北學聯幹訓 連勝文與生玩自拍
汽車保險專案違規 新安產遭罰
四湖孤苦嬤孫 雲縣府慰問
居禮夫人化學營 啟蒙新感受
公務車縮減 大陸車市樂觀看待
台電盼管控成本 拚全年打平
原民持長槍遭起訴 法院判無罪
法官斥踐踏司法 涉貪女檢判刑
搶父親節大餅 百貨業大放送
馬航墜機 大馬要求烏克蘭調查
世衛證實 發言人搭乘墜毀馬航
林永樂：深化對外經貿合作交流
雷馬遜可望挹注印度雨季降雨
梅克爾籲烏停火 查馬航墜機
東魯凱要自治 爭取建鄉
法媒：連兩事故 馬航恐撐不過
護七股鹽山 學者會勘提建議
開發斗南工商 張麗善提政見
俄稱墜機時 烏飛彈雷達有活動
比特幣跌45% 難甩泡沫化印象
政院：江揆爬玉山時間未定
影視負責人遭陸限境 綠籲交涉
馬航墜機 大馬首相繼祖母罹難
夏夜情人會 相約浪漫深澳漁港
佶優：從未介入炒股
中華少棒隊勝南韓 亞太區冠軍
馬航空少調班 魂歸離恨天
衝指考 學生關臉書不打遊戲
證交所8月辦9家業績發表會
金酒籃球夏令營 進入金門校園
綠色電價申購冷清清 台電失望
中信金與池田泉州銀簽MOU
雄女生考高分 淚眼不捨媽苦命
關懷弱勢童 櫃買愛心大募集
陸房市政策微調 地產股上漲
勞退基金遭坑 若不法全額索賠
溝渠冒泡魚暴斃 苗縣追元凶
人民幣中間價跌 即期收6.2080
親俄叛軍以為擊落An-26運輸機
小馬賽中華勝菲 將與韓爭冠
大馬交長：未獲發現黑盒子報告
隔週休市前 豬價回穩
飛烏克蘭 傳馬航想省油抄捷徑
核安演習下週登場 新北基隆納入
陸專家：黑盒子難查馬航真相
總統訪視花蓮 將會馬迷敘舊
台股周線連2黑 市值跌破27兆
菲擬令民航機 避開烏克蘭
濫拆明代城隍廟 陜西處罰5官
馬航客機慘案 乘客空中即死亡
曾向高凌風詐財 假律師起訴
撒銀彈 陸32億美元購巴西飛機
罰怕了 歐系銀行將助美制裁俄
眼瘤生扛家計 獲頒全國孝行獎
奇異Q2獲利 符合預期
新台幣1週來收盤都在3字頭
檢方升遷 合宜宅案檢座入圍
烏國緊張局勢 歐盟外長將會商
台贈瓜國職訓中心平板電腦
台達電兩岸高校設計賽 覓人才
紀培慧獻銀幕初吻 床戰李康生
青少年版英文國情簡介編電子書
金管會放寬票券保證背書業務
夏日之夜 林書豪對決朱木炎
微軟裁員 難解西雅圖求才荒
輕颱麥德姆 不排除發布陸警
調查：3成港商欲減珠三角投資
關公聖誕 朱立倫拜廟跑透透
象跑壘失誤多 草總：設法改善
路邊神秘保險櫃 警方抬回招領
嘉市印尼新娘 獲頒全國孝行獎
虛擬貨幣NXT 比特幣潛在勁敵
江揆肯定台商協助爭取友台力量
長榮：航路偏南 不可能遭鎖定
鎖定台大商學院 建臺才女如願
國安局：與基金會人事異動無關
陸查周永康秘書 官媒公布照片
政績牌奏效 胡志強民調上揚
胡志強：設青年創業諮詢中心
拚指考配宵夜 身材走樣傷腦筋
環狀線原型車曝光 空間更寬敞
平反孫案 監委：郭廷亮非匪諜
近年被軍事武器擊落的民航機
投資大麻槍枝公司 美接受度高
郭廷亮匪諜案 家屬反駁監委
力旺持續分盤 30分交易一次
北羽賽拍落種子 許雅晴進4強
被控詐領健保 診所：認知不同
亞馬遜電子書 推每月看到飽
空中那達慕 現身內蒙古
安全考量 數家航空早避烏克蘭
大樂透開獎
今彩539開獎
烏叛軍：尋獲馬航機多數紀錄器
拓展緬甸市場 貿協再辦汽配展
凱雷出脫大眾銀特別股 認私募
避烏克蘭 飛歐洲多10至20分
以總理：可能擴大加薩地面攻勢
避稅海外 美藥廠艾伯維併希爾
4廠商涉圍標 黃季敏移複訊
拚台大醫 雄中科學班敗部復活
男子趕赴母喪禮 搭上墜毀馬航
馬航慘案烏克蘭親俄叛軍嫌疑重
航空城分期分區開發 桃縣反對
民航機遇防空飛彈 無生還可能
深圳羅湖大廈坍塌 3死12傷
濱海地標七股鹽山 大家來搶救
亞洲盃男籃 中華贏大陸將爭冠
安徽政協副主席韓先聰 被免職
謝霆鋒高圓圓 紐約熱吻演新片
三星獲利降 主管吐回部分分紅
防颱 南航可能取消139架次
水公司前董座嫁女兒 藍綠同賀
馬航已釋出罹難名單 無台灣人
英媒：陸對拉美示好為解決經貿
貪檢陳玉珍涉收賄 一審判12年
麥當勞開除9名員工 工會提告
颱風襲 復興取消明高雄飛南寧
愛滋專家罹難 學者：重大損失
專家：烏叛軍未辨明客機就攻擊
天價明鬥彩雞缸杯 上海將展出
蒲亭籲 烏衝突各方停火對話
今彩539 頭獎摃龜
小馬聯盟亞太少棒 中華隊奪冠
大陸與歐洲正討論太空站合作
亞洲盃男籃 中華勝陸爭冠伊朗
指考新竹榜首 竹中竹女包辦
魂斷荷蘭人 馬航：增至189人
林書豪玩開了 和左左右右熱舞
馬航：墜烏客機失事前運作正常
美情報官：烏分離份子擊落馬航
美7月消費者信心 意外疲軟
大樂透頭獎 無人中獎
美領先指標連5升 經濟看好
馬航墜機事件凸顯歐盟內部矛盾
新北住宅補貼 21日受理申請
劉芙豪代打開轟 擊垮象守護神
馬航墜毀班機 港男與妻同行
愛滋專家罹難 同行震撼難過
三連勝大陸 男籃克服恐共症
維多利亞號郵輪 爭議接二連三
周麟接受巴媒專訪談華人歷史
馬航支付家屬5千美元靜待消息
率隊擊敗大陸 劉錚自評90分
安理會籲 充分調查馬航墜機
美：親俄烏民兵 可能擊落客機
搭馬航班機港男 曾捐款慈濟
馬航空難 華裔荷籍夫婦罹難
馬航調查難 俄恐意圖掩真相
多國航空 緊急繞開烏克蘭空域
安理會緊急會議、美國要求烏停火調查
華航未飛烏克蘭空域 長榮改道
陸70城房價下跌數目 破紀錄
台灣官方民調：56.1%認為大陸不友善
大陸滬昆高速車禍 38死
台灣當代十大名家畫展：認識大師（上篇）
交通部運輸產業論壇7月18日登場
愛滋專家：照常會議以告慰死者
歐安組織專家抵MH17墜機現場
歐巴馬：烏叛軍區飛彈擊落客機
歐巴馬呼籲 烏東停火國際調查
黑盒子下落未明 烏危機更複雜
英國高球賽 潘政琮次輪74桿
加薩情勢惡化 歐盟籲立即停火
IATA：航空公司第一考量是安全
美：俄有可能助烏民兵擊落馬航
馬航墜機 國際專家調查受限
馬航墜機 歐安組織呼籲調查
馬航墜 安理會要求國際調查
人事懸而未決 歐盟對外決策難
馬航墜機 加拿大嚴譴俄羅斯
東部短暫雨 西部午後雷陣雨
馬航案 議員籲歐巴馬強硬回應
6月外銷訂單 可望連5升
漫遊小溪看田蠳 生物自然律動
南市醫：6成老人膝關節退化
3、4月千萬發票 還有4張沒領
正隆增家紙機 再擴汽電共生
大陸滬昆高速 貨車撞大巴爆炸
陳保基訪華府 農業合作利台美
馬航空難 賠償官司可能跨數國
加州一分為六 正反意見拉鋸
紫外線過量危險 防曬不可少
柯林頓抵河內 晤越南高層
林書豪諾瓦克 現身台大體育館
經台灣領空航班 成長8%
滬地鐵有手機爆炸 乘客驚恐逃
大學博覽會 北高同步登場
搭機遇舊愛 挽救美人心
霧台谷川大橋遊憩區 旅遊亮點
斯沃騰民藝節 平劇拋槍吸睛
夏日吸遊客 博物館推冰品
台平板使用者 看影音居多
大學博覽會 獎學金喊到4百萬
前美大使：烏克蘭情勢火上加油
經典黑牛排 西華密室現原味
牛肉熟成小常識 乾濕大不同
布萊恩：樂見湖人補強
養老鼠咬布袋 新舊東家都受害
嘉縣水上活動 遍覽沿海風光
避風險 韓籍客機繞道飛行
雲門桃園戶外演出 風雨無阻
馬航墜機 菲官員：蓄意擊落
文創類股 19家上櫃7家興櫃
馬航墜機 越南呼籲調查
請託眷村票 連勝文走訪社區
麥德姆23日能通過台灣南端
親子嘉年華助創世 票房告急
直銷拉客 幫派開簽賭網站遭逮
臉書直播戰機操演 網友叫好
頭一遭 陸將參與美澳陸地軍演
毒蟲鞋內藏毒 警眼尖查獲
撫MH17親屬 大馬國營事業捐錢
悼失事馬航 大馬版谷歌祭蠟燭
制裁俄 美不碰2國營企業汗毛
張艾嘉北影座談 張孝全台下聽
馬航墜機 習近平：查明真相
離婚逾5萬對 結婚未滿5年居多
企業忽略留才 管理恐功虧一簣
估結婚費用 南韓男女有別
彰銀柬埔寨分行 卡關
海科館圖書室 21日開放
中華男籃爭金 林書豪隔海加油
王建民轉隊後首戰 失4分勝投
桃園原民族語體驗 學祖先智慧
晶圓產能吃緊 旭曜Q3業績恐降
日作家深田祐介病逝 享壽82
古華週年慶 好康多重饗宴
中央氣象局氣象報告
北投公寓火警 老婦灼傷
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
炎夏 桃縣消防日捕20蛇創新高
連接器小兵 Q3營運超旺
馬航墜機 慈濟志工發起祈禱
中職轉播生變 代理商終止協議
亞太居全球最大ASIC市場
監委第二場座談 國民黨20日登場
玩水節 副總統：擴建親水公園
亞洲最大金蟾 北京玉淵潭亮相
羅東藝穗節登場 散發小城魅力
自爆傷人 公會籲推安全玻璃
甘肅民眾肺鼠疫死亡 曾接觸旱獺
統一關懷到金門 小朋友樂翻天
野望影展 海科館看得到
迎接七夕 浪漫情人節甜蜜食光
郭永樑宴宏都拉斯語言學會會長
進蘭嶼引論戰 金門8月第17家7-11開設
環狀線電聯車曝光 造型流線
OIU擬推跨境保險
周麟拜會巴拿馬社會發展部長
不明原因水腫 應及早就醫
朱立倫PO照分享環狀線原型電車
桃園創藝市集 馬祖新村展新意
鯪鯉咖咖音樂旅程 中市登場
看中職轉播 2管道維持不變
警所動土 吳志揚勉優質服務
中職轉播 博斯：有訊號就播
今夏樂園 最清涼水上活動
熱週末 淡水午間飆36.3度
檳榔攤掩護販毒 警破獲送辦
大陸阿根廷 簽巨額協議
林書豪將發售公仔 圓兒時夢
換蒜聯盟 雲林捐發票送蒜頭
陳保基訪美 爭示範區商機
藥廠公益日 募款80萬捐兒盟
湖人釋出控衛 林書豪有望先發
大馬首相外婆 魂斷馬航MH17
芭樂票包養偷拍小模 男遭起訴
封測大咖法說會 觀察產業動向
馬航公布MH17所有罹難者國籍
宜蘭米香節 古早農村趣
綠能新產品 磁浮發電機亮相
拚仁川亞運 地主南韓定高標
轉播權爭議 博斯願與中職重談
婦家停電借廁刷牙 狼鄰伸淫爪
ICAO：我們不負責警告飛彈威脅
雷馬遜登陸 瓊粵桂暴風驟雨
天道盟精神領袖鄭仁治公祭
授旗授制帽 花蓮站升特等站
自力環保造筏 學生飆創意
徐耀昌總部開工 香案發爐吉兆
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萌樣 高通通駐守壽山動物園
大學博覽會 余光中吹文青風
二免選填志願 基北區提供諮詢
台灣少年文化大使波蘭秀民俗藝
撐不住 鬍鬚張滷肉飯漲2元
揮刀咒老母去死 逆子判還屋
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小貓熊歡歡亮相 到處擦屁股
總統：今年失業率會比3.8%低
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危機憂慮稍解 美股3大指數漲
轉播代理商抽手 中職暫無回應
苗栗提名擺不平 綠營鬧內鬨
憂聯準會升息 金銀齊跌
危機憂慮緩解 歐股漲
國際局勢紛擾 油價漲
中職轉播震撼彈 球迷驚訝不解
清泉崗基地戰機特技操演 吸睛
馬航又出事 料加速重整步伐
北市就服站辦徵才 460職缺
圓仔誕生 動物園首創狗仔行銷
納吉擬譴責擊落馬航兇手
暑假強檔片 8月露西受期待
馬航墜毀烏克蘭 最新狀況整理
男租地堆強酸 環保局究辦
金管會籲適度調高投保年齡上限
建物老化 柯文哲推公辦都更
日旅客搭機不適就醫 昏迷多日
北市廣告 關中孫女可愛入鏡
職場新鮮人 鋼鐵人體驗趣
竊車只花1分鐘 2嫌落網
中山高醫招生 詩詞裝飾好吸睛
馬航發黑色推特 向罹難者致哀
靜宜推服務育才 提升技術價值
二房東抽手 中職轉播權恐重談
劉櫂豪：蘭嶼設小七當地人決定
空難調查 大馬副相籲獨立透明
旭日盃輪椅籃球賽 身障者競技
北羽賽輸頭號種子 許雅晴可惜
東方美人茶評鑑 楊世瑩特等
旅日陸人申請生活保護敗訴
小馬亞太賽 中華青少棒奪冠
朱立倫：有信心連任市長
炎夏保愛車 注意水箱散熱片
麥德姆轉中颱 最快21日海警
亞幣有撐 馬幣一週升值0.13%
社福辦籃賽 社區青年展活力
網路投保旅平險 壽險爭取放寬
油價弱黃金走跌 後市仍可期
北市藝文資訊 APP隨時查
關懷新住民 林書豪樂當孩子王
國道3號柳營交流道 正式通車
反占中簽名 全港逾400站
職場新鮮人第一課 妥善分配資金
反黑調查起跑 警方向企業取經
國際資訊奧賽 台灣1金3銀
募兵宣導 古坑綠隧吸人氣
大陸央視肅貪 廣告收入是重點
生技廠動土 許明財盼地方發展
婦人淡水搭渡輪 跳水獲救送醫
凍獨議題 蘇蔡隔空論辯
鼓勵生育 高市再設托嬰中心
烏控親俄民兵湮滅墜機相關證據
俄烏情勢升溫 留意地緣風險
中職緊急開會 今球賽正常轉播
高屏大雨 零星積水伴龍捲風
視訊法律諮詢服務 彰縣獲表揚
嘉市環保志工競賽 趣味橫生
馬航墜機 印度對外關係難拿捏
7月急診醫師走7人 院方澄清
中阿升級全面戰略夥伴關係
太陽能熱水器下 虎頭蜂築巢
中職今日賽程 博斯正常轉播
婦失蹤 父子為勞退謊報被送辦
德公路大車禍 9死40傷
DotA 2總決賽 西雅圖開打
德克士炸雞搶進新北 持續南進
陸經濟回升 刺激政策持續
怕熱 全國電推冷氣30期零利率
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
螢火蟲電影院 東石懷舊體驗
大馬交長：馬航客機未偏離航道
嘉市科博會 蝴蝶園闖關
小米豪語：不跟蘋果 走遍全球
轉隊後失4分 王建民要再加油
固本花蓮 馬英九促團結勝選
牛罵頭遺址 展出台中地下故事
烏控叛軍 圖破壞墜機現場證據
加油任務 警助女子脫困山區
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印度裔社群大陣仗迎莫迪訪美
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小英下鄉站台 籲選票改變苗栗
竹東社大 邱鏡淳勉學以致用
總統探友人 推崇花蓮民主聖地
易遊網徵才33K 跳竹竿測體力
動力飛行船 台東上場
中市永續發展會議 公民提建言
西方專家：墜機證據恐已遭破壞
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中職違約事項 代理商不願透露
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278公分高米粉熊 現新竹南寮
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烏當局：未接獲馬航客機黑盒子
中華電數位學習賽 15萬人參與
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里港龍捲風 氣象站：氣流不穩
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龍捲風現高屏 鄭明典：對流強
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車輛墜谷 2輕傷1手臂骨折
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陸中央部門車輛支出 不減反增
中職首度回應 保證不斷訊
Kano曹佑寧 獲北影男配角獎
中職失天價合約 恐掀連鎖效應
烏克蘭：俄人操作飛彈擊落客機
馬總統會友人 自曝丟過雞蛋
經貿國是會議 26日回應分區意見
總舖師林美秀 奪北影女配角
雲門桃園登場 萬人享受美麗夜
藍營南市首場造勢 選戰加溫
富比世易手 台港投資機構收購
疑觸高壓電 資源回收男不治
北市選情熱 連柯同場不同台
反腐效應 豪華車攻陸中階市場
日職全壘打賽 陽岱鋼奪冠
台中客家音樂會 看表演吃茶點
擊落馬航客機 烏叛軍通話曝光
癌症家庭獎助金 鼓勵96學子
博斯20日續播中職 後續再議
馬不停蹄 吳副總統訪友賞畫展
今彩539開獎
神算余佩真 獲北影新演員獎
從根改變 台聯號召青年選里長
高雄雷雨 加油站屋頂起火
日職明星賽 陽岱鋼8打數6安打
高雄大雨 閘門未開鹽埕區淹
小馬奪冠 中華青少棒挺進美國
亞洲盃男籃 中華不敵伊朗捧銀
大陸人民來台疑慮 移民署澄清
慶漁民節 總統重申護漁決心
華碩創辦人謝偉琦 身家逾百億
林佳龍豐原行 提山城政見
中華男籃亞洲盃奪銀 最佳紀錄
倪匡稱懶 絕不重寫衛斯理
清泉崗塞車 民怨膀胱快爆炸
綠全代會前 洪智坤槓黨中央
李康生郊遊 再奪北影影帝
中職若主動 緯來願意接手轉播
畢業生墜樓亡 校方取消畢典
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今彩539頭獎 2注中獎
榔頭搶匪再現 苗市銀樓遭殃
轉播權生變 中職20日不斷訊
麥德姆是否撲台 21日是關鍵
疑債務瓶頸 男車內燒炭身亡
大馬相信 俄願助前往墜機現場
A.V.A戰地之王 台選手奪冠
亞洲盃捧銀 中華男籃創最佳紀錄
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拍一首搖滾上月球讓黃嘉俊婚了
經貿自由化利弊 青年辯論PK
SHE高雄開唱 萬人手機燈海
陳湘琪獲台北電影獎影后
不能戳的秘密2 北影百萬首獎
張艾嘉卸任 李烈接北影主席
以巴衝突 增至333死
亞洲盃捧銀 中華小將嶄露頭角
強颱侵襲華南 大陸已12人死亡
日本對俄外交恐將面臨重大抉擇
梁振英：陸重申政改應遵基本法
陸滬昆高速公路大車禍 43死
「萬國公罪」 烏克蘭衝突雙方互推責任
歷史紀錄「六十年被擊落的民航客機」
延燒高幹 周永康三名前秘書被立案偵查
湖南發生特大交通事故 40人喪生
微軟計畫 裁員1萬8千人
烏總統籲UN 叛軍列恐怖組織
馬航墜機 英揚言擴大對俄制裁
古華花園飯店11週年慶 每週四Lounge Bar輕爵士之夜
江宜樺內閣登七星山 準備年底爬玉山
馬英九花蓮授旗「團結奮鬥 、贏得選舉」
北投區拜票 連勝文跑基層
林書豪挺公益 出席華航籃球營
民進黨全代會 台獨黨綱成焦點
江西團訪台 體會宗教民俗
馬航墜機 罹難者財物遭劫掠
凍獨反凍獨案 綠交中執會討論
涉違紀 掃到天津市政協副主席
馬航黑盒子 烏克蘭叛軍稱掌控
傳叛軍滅證 飛彈發射台運返俄
亞洲盃奪銀 中華隊後勢可期
英國高球賽 麥克羅伊續領先
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
槍手襲埃及檢查站 殺害15士兵
以巴衝突 加薩增至342死
雲南隧道坍塌受困5天 14人獲救
肺癌病故 菸商判賠236億美元
馬航墜毀 歐安組織：遺體外曝
槍手襲埃及檢查站 殺害21士兵
英國小王子喬治週歲 低調慶生
麥德姆朝台灣來 海警機率高
登玉山熱身 江宜樺爬七星山
馬拉松菁英賽3輪 龔怡萍並列12
台北設計獎報名 7月底截止
台鐵號誌故障 影響千餘人
馬航墜機 荷蘭降半旗哀悼
關島熱低壓 影響待觀察
江宜樺：人事徵詢確定會快宣布
馬航墜毀 觀察員力保現場完整
巴黎反加薩戰事遊行 暴力收場
習訪阿根廷 獲贈梅西球衣
咖啡公路新據點 地方產業味濃
德副代表澄清 未批評馬總統
6月工業生產 估連5升
馬國生技高峰會在台舉行 拓商機
夏日新玩法 夜釣白帶魚正夯
十大品牌 上半年大陸展店快速
美與俄陸強碰 小國靈活應對
慶父親節 登山健行走向戶外
隊友開轟挺陳偉殷 4分領先在手
監委人事 國民黨團二次座談
中華青棒隊赴美 爭取世界冠軍
雷馬遜襲陸 17死500萬人受災
落後4桿 龔怡萍馬拉松賽拚冠
閣員待補 江宜樺：審慎徵詢
綠全代會登場 權力核心改組
宜蘭紅龍果冰沙 消暑熱量低
高階文官培訓 添業師個案演練
桃縣府冷熱冰 冷熱交織好風味
憂不適應 港大學在陸招生受挫
媲美進口 壽豐果豔梨夏日盛品
酷夏嗜吃冰品 月經失調增3成
江揆盼服貿速生效 維競爭力
推廣多元母語 桃園講座分享
蕭敬騰超耐熱 炎夏穿冬裝簽唱
疑酒駕 貨車自撞路燈1死1傷
陳偉殷挨轟 金鶯仍6分領先
易遊網徵百人 醫學系生也來搶
鬼怪好行專車 妖怪造型免費搭
不愛唸書畢業當店長 羨煞同學
補助修復 護金門傳統閩南建築
二免填志願 基北區8月6日截止
英國知名百貨公司150歲
平交道遮斷桿 半年損117根
戰將生猛踢球 女神放膽爭寵
江宜樺登頂七星山 太太親一下
為玉山登頂備戰 江揆爬七星山
櫻花陵園馬拉松 21日起報名
政院世界咖啡館 邀青年談經貿
以色列宣布加強加薩地面攻勢
水里二坪冰 台電水力電廠特產
疑暴斃 男子陳屍公園
監守自盜瘋賓果 彩券店員判刑
打造自行車城市 日媒籲學台北
倫敦公用自行車年虧數億
攬客遊北大清華 有人日賺3萬
陳偉殷5局完下場 金鶯4分領先
舊城區午後食光 古早味冷凍芋
新竹露天看電影 濃濃懷舊味
東港櫻花蝦漁獲量 創十年新高
中央氣象局氣象報告
陸機場車站行業貴賓廳 將關閉
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
洛城西瓜嘉年華 好吃又消暑
公館限定紅棗冰 天然養生消暑
弱勢生的暑假 進城學習玩營隊
醫藥衛生學門 藥師起薪最高
推加薩和平 要角赴卡達開會
嘉市鎮天宮慶半百 縣市長祈福
愛你一世 聯合婚禮報名起跑
土洋大會合 桃機冰品透心涼
基隆傳統刨冰店 小店人潮滿
馬航墜機現場 未能完整保留
小米踢鐵板 印尼巴西擴張遇阻
搶中秋大餅 超商超市拚業績
電腦展參展商 Q3信心加溫
洛克馬基隆展 加贈萬份紙模型
成大立方工程 產學優勢助創業
感謝基層里鄰長 胡志強頒獎
4G影音爆發 台灣大搶商機
暑假小資城市之旅 暢遊文湖線
京津冀一體化 陸專家：難
馬航墜機 東協：調查不應受阻
中職轉播權風波 檢討聲浪起
人民幣 有望成第3大國際貨幣
北捷車廂竄煙 手機惹的禍
大溪慶關聖帝君聖誕 遶境祈福
國際接軌 靜宜推交換生留遊學
搶修5年 老天爺驗收南橫公路
5局失3分 陳偉殷10勝入袋
半導體廠多元通路布局 強化服務
廣穎隨身碟 鮮豔迷你輕巧搶市
彩虹牧場夏令營 接觸新科技
育苗階段鑑定 防林苗病原蔓延
揪肺癌 台大校長提倡LDCT
外資：基建拉動大陸經濟成長
隔週休市前 豬價未衝高
更香甜脆 新種小白菜將上市
全美台灣囝仔聚會 認同台灣
新北檢不排除21日起訴鄭捷
台灣鳳梨逾十種 3至7月盛產
消暑躲室內 看展覽兼充電
浩然推防水防塵燈管 壽命長
麥克羅伊父押寶 10年前賭子贏
青年經貿論壇 關注產業與人才
哥倫比亞大毒梟 西班牙落網
飛太近 印航曾試圖與馬航通話
暴力討債鄰居也遭殃 警逮5人
二次臨會 藍：監院人事優先
遷戶口詐租屋補助 女獲緩刑
陳偉殷勝率高 本季上看15勝
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全台炎熱 淡水中午36.9度
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美機師：馬航MH17不應遭譴責
陳偉殷奪10勝 最佳生日禮物
馬航空難現場亂糟糟 美澳譴責
供油充裕 陸汽柴油可望降價
台美文藝協會 紐約晚宴慶成立
對流旺 苗栗以南大雨特報
改造槍械擁槍自重 前科男落網
馬航殘骸堆 出現寄台灣明信片
呂學樟：不是被提名人說就全信
叛軍可能缺辨識系統 誤擊馬航
台中城市遊樂園 浩角翔起站台
荷蘭悼死者 警方蒐集認屍資料
學生背包帶小刀 桃機未檢出
郝龍斌：加入國軍有保障
中油汽油調降2角 柴油降3角
清涼一夏 消暑聖品報馬仔
中元節近 豬價居高不下
筆電代工業績 下半年加溫
印尼大選添變 普拉促延後公告
金獅湖蜜源足 網室繁殖四季蝶
指考填志願 區分夢幻安全科系
江揆率閣員爬七星山 率先登頂
加薩續爆衝突 死傷人數增
華航作公益 林書豪秀原住民舞
體驗颱風夏令營 兩岸學子驚呼
23日5時41分 極端的熱將臨
苗栗銀樓搶案 歹徒有地緣關係
颱風威脅增強 嘉縣蚵民忙搶收
昔日家扶兒 今回饋籌辦營隊
防颱物資 高市山區備足3週量
領導民進黨 蔡英文：戒慎恐懼
天津政協副主席 涉違紀遭調查
陸公司債市 恐現首例本金違約
種蕉50年 劉瑞源獲香蕉王
感染肺結核 罹患肺癌風險加倍
馬航殘骸信 寄信人遊歐人平安
喬治亞人持假護照轉機 遭識破
大陸積極主導阿根廷大宗商品
中職賽事 華視20日繼續播
麥德姆逼近 台南盼挹注水庫
台電主管：核四封存費難支應
揮桿出狀況 曾雅妮：心理因素
陸6成未成年人 10歲前就上網
南港回扣大風暴 待林學圃解圍
劍湖山遊樂區停電 無遊客受困
景氣復甦 北市6月求才數大增
馬航墜機 乘客退票全數奉還
信用卡大戰 現金回饋成主流
法輪功遊行 千人報名
陸銀監會：網路金融存5大風險
港特首選舉公民提名 北京拒
另類台灣之光 翔美雪花冰登日
債務整合 前科男誆騙女士官
南高雄家扶助就業 烘焙新幸福
核四封存後將漲電價 近日明朗
轉播權風波 博斯：對上架很傷
打擊非洲恐怖分子 法再增兵力
緬甸歡迎台資 商會擬在台設處
藍營授證婦女 為台南選情升溫
夏日生呼吸 悠遊成龍濕地
美媒：俄與烏東叛軍擊落馬航
衛星發報 首發現黑琵滯留中部
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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與肺癌搏鬥 別急著拒絕化療
水淹墳 印姦殺吊樹案調查受阻
張善政：會提衝刺論文導正作法
誠品吉他節 展出明星電吉他
年輕世代投身社運 小野受啟發
台塑汽油降2角 柴油降3角
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哈連盃惡整中華 投紅中判壞球
定期量血壓 及早發現健康警訊
失聯馬航攝影展 呈現生命無常
中山高大埤段大雨 車輛追撞
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21日沿海防長浪 注意颱風動向
林書豪勉旅美小將 不要害羞
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老牌男星詹姆斯葛納 家中過世
客運火燒車 幸無人傷亡
中日隱形對決 殲20心神難安
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馬航墜機現場近200遺體遭移走
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迎返校潮 雙A第3季出貨看升
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全國地藏王菩薩宮廟 在嘉聯誼
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新北與國美館合作 推藝想世界
田馥甄愛即興 稱舞魂不能制約
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台達電：代工轉型品牌需要累積
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職場歧視 高市裁罰19件
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綠冷處理凍獨 國台辦：行不通
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王建(火宣)倡重提蔣偉寧 政院尊重
山區攀岩清垃圾 女里長體驗
色林錯躍居大陸第2大鹹水湖
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文創企業 不賺錢也能上市櫃
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鐵路高架變更道路 中市民抗議
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高公局：遠通電收轉置違約
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荷專家抵烏東 檢視罹難者遺體
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頂埔站週邊都更 新北建商簽約
威剛獲技嘉全球據點照明換裝工程
外資上週買超3.33億元
氣象局發海警 防超大豪雨
中壽上半年EPS 0.9元
22日颱風外圍環流影響 全台有雨
協尋珊瑚項鍊 陸客讚揚航警
水泥車撞壽山涼亭 駕駛摔死
大陸網民6.32億 手機首度超PC
外食不忌口 孕婦多營養不均
大陸全面戰略夥伴 再添委內瑞拉
中職轉播紛爭 NCC籲妥善處理
里港龍捲風 農漁災損逾6百萬
張德江批占中 指威脅不會得逞
NCC：未要求停播哆啦A夢
旅客超帶香菇 海關查封退運
鋼筋插左胸 工人送醫不治
江蘇放寬港澳台資 設獨資醫院
雃博專利訴訟獲重大進展
公平會：颱風前夕 高度注意菜價
石門水庫防淤計畫 列逾46億元預算
童玩節太平山遊樂區 22日休園
上半年外銷訂單 創歷史新高
華南強颱襲 華中華北酷暑炙
府侍衛長異動 內定霍立青
防颱準備 紅面鴨消風入庫
監票資格 民團籲放寬
大安金箍棒 創意高空換燈泡
性侵國中生兄弟 男子判7年半
承德市委常委 涉違紀遭調查
諾瓦克外線出名 歸功林書豪
工地損鄰危屋 鑑定應拆18戶
遠通缺失 允28日前改善
麥德姆撲台 農民期待又怕傷害
調查馬航案 烏克蘭挺荷蘭主持
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台閩歌手兩岸發片 牽起兩岸情
慘遭斬首 菲勞命喪利比亞
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颱風到 雲朗推安心住專案
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科技部：研究資源未集中少數人
阿里山遊園車 示範節能環保
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民宅塌陷 楊秋興籲防災情擴大
法國聖米歇爾山 用新橋防淤沙
府證實 霍立青接任侍衛長
小巨蛋空調擾羽賽 羽協允改進
陸資觀望 前6月減26.64%
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陸對外關係 稱夥伴有分級
因應颱風來襲 大賣場準備好了
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男餐廳行竊百萬 幫人妻還債
民俗月將至 車商全力衝刺
問經濟何時強 直教人望穿秋水
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中租債權受益證券 中信銀主辦
情勢堪憂 凱瑞疑暗批以色列
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因應麥德姆 軍方待命進駐宜蘭
荷蘭盼運屍火車駛離叛軍控制區
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身障進用未足額 長榮連16月上榜
參加節目 林書豪琴藝曝光
今彩539開獎
縣民利多 吳志揚端萬戶福利宅
盼貨貿免稅 台面板靠技術突破
撤示範區條例 管：沒有必要
大陸水泥綜合實力 台泥國際第8
時代網頁刊馬航駭人照 引爭議
大陸開發出首個大型頁岩氣田
威力彩開獎
麥德姆來襲 宜蘭各活動暫停
東京奧運迎客 日電視擬秀外文
浩鼎乳癌疫苗 完成收案
俄鋼鐵龍頭 23億脫手美工廠
瑞信虧損 料創2008年來最大
反制裁 俄擬減少依賴外籍企業
手續費 台銀：合理未偏高
麥德姆撲台 北台灣防超大豪雨
颱風逼近 雙鐵做好防颱準備
巴西8砍成長率 首次跌破1%
愛力根重整 擬裁1500人
希拉蕊選不選 柯林頓拒露風聲
兩岸經合會 8月初擬北京舉行
陸電動車政策排外 特斯拉股跌
誰披基市戰袍 藍進入最後階段
中職轉播爭議 疑肇官網收費低
大陸訪問團走基層 吳伯雄肯定
匯豐：陸第3季經濟成長7.4%
工地損鄰危房 建商允重建24戶
示範區受阻 管中閔憂台灣被略過
俄否認供飛彈 指烏戰機近馬航
誤導民眾入直銷 恐面臨嚴懲
吳伯雄：兩岸和平發展有益子孫
港麥當勞：沒使用上海福喜食材
疑飛彈系統偷運返俄 影片曝光
Nikon D810上市
核安演習 張家祝首次參加
馬航空難 英推進一步制裁俄國
威力彩 頭獎槓龜
奈及利亞北部 霍亂流行致死
三星LG 退出太陽能板市場
免試名額比率 擬調為50%
轉播爭議 中職確立三點原則
今彩539 頭獎槓龜
市調：電視面板漲跌互見
南韓：部署THAAD與陸無關聯
麥德姆來襲 花東國軍嚴陣防災
日擬在佐賀機場部署魚鷹機
歐盟外長會議 法擬促加薩停火
中共打貪 官媒聲稱打破潛規則
陸空氣最差10城市 河北占7城
人類只用10%腦力 科學家批迷思
上海福喜劣肉 德克士確受波及
維珍航空滬飛英班機 迫降俄國
德平價超商Aldi創辦人卡爾辭世
防災部署 陸軍司令下動員令
拉攏拉美 習近平銀彈加給技術
蒲亭承諾 致力化解烏克蘭衝突
無心神喪失 鄭捷求處死刑
陸十八大後 政協系統已有11名高官落馬
颱風逼近 避走蘇花和濱海公路
推銷台北經濟 連勝文赴港演說
7月22 國內各大報頭條
烏叛軍交馬航黑盒子 狀況完好
颱風總雨量預測 宜蘭恐千毫米
韓在逃「世越號」船主 陳屍荒野
防爆 上海公車增2萬安全人員
馬航空難：安理會決議要求公正調查
荷蘭調查團隊 進入馬航客機失事地
中國負債飆升 令人擔憂金融風暴
麥德姆颱風23日凌晨將登陸台灣
畢業生湧入 6月失業率上升0.07%
暴動損失 越南賠償台塑239.7萬美元
報告：FBI任務誘發恐怖攻擊
103年第三季最新供水情勢檢討
外公慘賠 李坤儀告兆豐銀敗訴
TOSHIBA推出攜帶式外接硬碟Canvio Basics新機
反映「消費者物價指數」 平均薪資倒退16年
航港局舉辦103年度自由貿易港區業者座談會
麥德姆颱風 用路人避免前往北部與東部山區
台水公司呼籲民眾節約用水
招生考試分發入學成績提供及計分方式說明
學術論文掛名就是不誠實！
習近平訪古巴 稱讚西半球第一建交國
北捷及貓纜 依標準作業程序防颱應變
颱風季節來臨 北捷防颱防洪準備已完成
華航班機異動訊息
入夜後7山區道路 將預警性封閉
尖石鄉26日文化歲時祭 原味衣飾慶豐收
大樂透加獎 9.26起對中2號獎金400元
君鴻國際酒店 七夕情繫19坪旺角套房
花王慶50週年 伴展望會助貧童
甲骨文：記憶體運算技術突破 協助企業獲得競爭優勢
綠批政府放任哄抬物價 國民黨反駁「噴口水」
復興航空 取消23日花蓮航班
Sony夏季尊榮獻禮活動限時開跑 買就抽萬元禮
防颱整備嚴陣以待 葉部長視察公路總局
麥德姆颱風來襲 貓空纜車7/23全日暫停營運
櫃買將舉辦「美桀公司上櫃掛牌典禮」
新奢華將於7月透過創櫃板辦理登錄前籌資
翔昇股票 7/23起預收全部款券每30分鐘撮合一次
苗栗以北縣市停班停課( 20:20)
颱風來襲 台北匯市23日休市
全台各縣市23日停班停課
罹難者遺體 傳將送往烏東城市
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
歐巴馬施壓俄 促叛軍協助調查
大馬首相：客機黑盒子將交馬國
運屍列車離站 駛離叛軍控制區
大馬首相：罹難者遺體將送荷蘭
客機黑盒子 烏叛軍即將交大馬
颱風麥德姆陸警 宜花東投警戒
接觸烏東叛軍 大馬檯面下施力
苗栗縣 22日照常上班上課
麥德姆威脅大 全台防豪雨
烏叛軍交出黑盒子 墜機區停火
BMW召回 X系列部分車款
資育公司掌理營運南北育成中心
介紹設計師 紡拓會部落格當推手
法國發行台灣樂 推羅堂軒二胡
接軌國際 特許測量師在台起步
上銀積極布局機器人
投顧：財報利多 資金回美股
美股跌勢收歛 台股挑戰月線
世界青少年高球賽 台灣表現佳
希拉蕊：美歐對俄要硬起來
提建言 PCB產業發表白皮書
6月半導體B/B值 7個月高
英媒：歐盟制裁俄 恐延後
隆達智能燈獲IDEA設計大獎
32吋電視面板續漲
美：烏民兵交黑盒子仍無適法性
有夠熱 今年6月創史上最高溫
中颱麥德姆威脅大 全台防豪雨
台鐵：傍晚6時前全線正常行駛
轎車疑失控自撞 駕駛救出不治
特招考試成績 中午開放查詢
6月失業率創14年同月最低
電腦舊換新 限時召集
烏叛軍交出黑盒子 墜機區停火
鱷魚現切現烤 瀋陽1串賣百元
多區紫外線過量 出門別忘防曬
研調：太陽能規模今年10億瓦
南韓警尋獲世越號船主遺體
ITC裁定LSI未侵權 瑞昱敗訴
介入歐股 首選高股利股
台股開盤上漲 12.26點
七星潭傳民眾落海 海巡搶救
世越號船主俞炳彥 疑陳屍順天
颱風麥德姆逼近 宜蘭整備因應
世越號船主遺體 證實尋獲
制俄孤掌難鳴 美議員籲歐合作
颱風麥德姆接近 全台22日正常上班
大陸高溫榜 河南42度占很大
晟田掛牌上櫃 大漲54%
雅虎砸3億美元買Flurry
台灣文化光點 挺進聖地牙哥
馬航現場屍臭溢 鑑識人員掩鼻
前半年氣溫 加州創歷史新高
美學者：擊落馬航可能有目的
麥德姆暴風圈再擴大 全台警戒
休兵一週 曾雅妮排名再下滑
特招國文作文 6級分745人
強碰 三星Note4蘋果廝殺
麥德姆來襲 石門水庫中午排洪
推國產純胡麻油 福壽與農會契作
麥德姆來襲 桃機航班起降正常
特招考試 基北區7人滿分
颱風麥德姆襲台 總統籲嚴戒備
鄭明典貼颱風圖 網友：霜淇淋
颱風近 北市災變中心一級開設
陸要求問題肉品停產 封存原料
舞力全開最終章 要角全歸隊
7月銷量看好 宏達電股價揚
颱風近 民眾採買蔬果漲
颱風到 東琉交通船午後停開
蕭萬長籲兩岸建立合作型自貿區
颱風麥德姆 宜花東防大豪雨
高鐵：颱風期間退票免手續費
宜蘭傳藝中心 視停班停課休園
男割草斷3腳趾 恐難接回
高市民宅遭槍擊 警調查
UN決議 陸支持調查馬航墜機
高雄港強酸氣體外洩 警戒處理
晟田下半年業績盼逐季成長
主計總處：就業能量佳
艾訊除息 填息逾半
颱風接近 台東富岡港堤防破洞
颱風來勢洶洶 桃縣全面備戰
晚間是否停班課 北市13時30分宣布
新北防颱 災應中心一級開設
颱風近 嘉縣一級開設
台尼將簽防制洗錢合作協定
颱風近 國軍災變中心一級開設
新台幣早盤走升
江宜樺：鼓勵部會組青年顧問團
颱風近 雲林二級防災
哈韓風 老外想和雙賢談戀愛
越反華暴亂 台塑河靜鋼廠獲賠
颱風近 阿里山休園
麥德姆颱風 全台交通影響情形
非洲孤兒多倫多大秀台灣文化
遺體或嵌碎飛彈 烏叛軍扣證據
電子汽車領軍 台股收復月線
颱風逼台 北市落實防災整備
颱風近 北市疏散門只出不進
嘉義規模4地震 最大震度3級
美律新增客戶 營收拚逐季揚
颱風近 台南市場菜價漲不停
桃機上半年旅客 成長一成三
颱風逼近 國軍進駐宜蘭防災
聯準會對長期失業率下降樂觀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
攻機器人策略奏效 上銀股價走高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
颱風暴風圈 最快傍晚接觸陸地
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
颱風近 台南無明顯風雨
施崇棠：祥碩炒股案 毋枉毋縱
陸客暑假遊台熱門 報名得排隊
蕭萬長：兩岸合作取代零和賽局
颱風攪局 紅葉盃棒球延賽
投顧：歐高收債優於美高收債
颱風來襲 宜蘭太平山休園
麥德姆颱風 全台活動影響情形
越南踢假球案 警方逮捕6球員
颱風近 嘉明湖步道暫停開放
颱風來襲 基市高麗菜漲5成
使用問題肉品 福喜：一貫如此
陸進口食品激增 韓難分一杯羹
江揆：鼓勵部會設青年顧問團
周志懷：民進黨是兩岸最大障礙
颱風來襲 中市農業局籲防農損
颱風來襲 全台警戒
高麗菜價回穩 蔬菜漲幅1成
精準扶貧 陸建貧困人口資料庫
颱風逼近 台東離島交通全停擺
颱風到 陸軍中將坐鎮台東防災
颱風麥德姆襲台 5萬國軍待命
吸引資金 生策會推11家生技廠
台越再談判 經部：規劃中
台東下午正常上班上課
銀髮族產銷班 種榴槤蜜有成
施崇棠：推華碩成世界領導企業
新熱低壓 不排除發展成颱風
台灣中醫志工團下月大馬義診
颱風近 蘭嶼強陣風13級
韓警方：順天腐屍確為俞炳彥
特招作文 補習拿不到6級分
颱風警戒 竹縣公告劃定管制區
IATA：擊落馬航違反國際法
青年顧問團開會 多元發聲
偷拍醜聞 美約翰霍普金斯和解
颱風逼近 南投山區提高警戒
掐死小三伴屍 人夫判15年
巴拿馬今年可望成長6.5%至7%
颱風到 綠島蘭嶼班機取消
優質台南米銷陸 挑戰日本米
大陸與委內瑞拉深化礦產合作
颱風近 中市應變中心一級開設
颱風 蘭嶼下午停班停課
特招查成績 23日起選填志願
颱風停班課 新北盼晚8時前宣布
颱風來襲 農改場籲補強果園支柱
掌中武林 中央社奪文創新聞獎
台東富岡破堤 公路單位搶修
颱風影響 林書豪見面會改時間
颱風近 綠島晚間停班停課
颱風襲台 台鐵：22日正常行駛
4G通訊專利 台遠遠落後中韓
農糧署：運費補助機制待命啟動
趙藤雄是否延押 檢本週決定
特招考試PR值 別拿基測比
外交部青年研習營 全英文上課
挑戰蘋果三星 小米進軍印度
南鐵土地價購 警擋自救會學生
馬祖小三通及東琉線 午後停航
朱立倫：黨應速定基市長參選人
颱風侵台 預測宜花登陸竹苗出
PCB發表白皮書 拚兆元產業
監票資格 綠提修法藍籲照程序
量販超市推出優惠菜價
徐才厚案 解放軍：是個案
嘉義混凝車翻覆 駕駛命危
俄羅斯淪惡棍國 美輿論籲圍堵
郭正亮：凍獨就是要維持現狀
MSCI成份股 櫃買目標訂66家
成思危：人民幣10年內國際化
颱風逼近 花蓮強制撤村
成大富士通合作 建構資料平台
日月光復工 環團促資訊公開
生技展 創源宏?攜手秀健康雲
談兩岸 強衛：颱風後必定晴天
特招作文滿分樣卷 出現小確幸
新北民調 朱立倫滿意度7成78
颱風來襲 檢查擋土牆防災
工程傳弊 田中鎮公所遭搜索
颱風來襲 水利署調度戒備
颱風高市一級開設 山區撤病患
新台幣午盤暫收29.980元
蒲亭憂烏克蘭受波蘭效應衝擊
宜蘭田古爾橋便道午後預警封路
颱風來 郝龍斌：防颱料敵從寬
颱風停班課否 北市晚間宣布
颱風近 北市河川區禁停車
陸跨境熊掌走私案 4被告判刑
防颱風 路上收紅棗水中割水草
颱風近 藍色公路停航
颱風勿入 森林遊樂區休園
颱風近 立榮恆春航班取消
選基隆市長 謝立功：全力以赴
專家：下半年手機面板需求大
颱風逼近 葉匡時視察氣象局
花蓮收鴨禁見 放颱風假
鹽奶案伯母 法官裁定延押2月
大馬確認收到失事班機黑盒子
中職堅持要告 啟動應變機制
颱風菜價 北市批發價漲近1成
亞洲金融機構 加強國際化
酒店尚未開張 大門先遭槍擊
台北市晚間正常上班上課
蘋果出貨暖身 嘉聯益下半年旺
喬治週歲趴 媽媽親手烤蛋糕
台股收盤漲 58.39點
前5月實質薪資 不如16年前
需求帶動 德儀財測有望超標
小勞勃道尼 連霸好萊塢吸金男
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刮痧太用力 當心紅腫發炎
隊友解圍 李振昌連2天無失分
核廢問題 經長：不讓核一停機
屏東森林遊樂區關閉
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緩步走高 台股漲 58點
匿蹤技術涉洩密 前少將緩刑
槓桿ETF產品 市場注新動能
沙將開放股市 允外資直接投資
8月台指期漲68點
颱風23日登陸 宜花防15級強風
8月電子期金融期齊漲
菲青年組織 彈劾艾奎諾三世
連勝文返台 關切颱風動態
電子領軍反攻 台股收近9500
俄大使：烏叛軍無能力射飛彈
謝啟大非常上訴案 最高院駁回
周麟拜會新任巴國農牧發展部長
花蓮縣22日晚間停班停課
分居逾20載 90歲婦嘆難離婚
潮牌BAPE突歇業 檢警搜索
鄭捷殺人案 法界：不贊成具保
吸引外資 生策會推11家生技廠
兆豐銀主辦台灣興業美元聯貸
青年顧問團分6小組
陸29城房市限購 悄悄鬆綁
眼科手術耗材給付 9千病人省錢
博斯暫失中職 徐展元不願多談
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爬梯機助身障者 衛福部推租賃
中投特招 中一中錄取分數217
颱風來襲 高市整備救生器材
漢翔競拍釋股 下半年營運佳
糞便潛血勿輕忽 瘜肉變大腸癌
道班工告別式 台鐵局長弔唁
颱風來 宜花省道不排除封路
颱風麥德姆 暴風圈下午觸陸
中職不給訊號 博斯：難以認同
三大法人買超台股88億元
謝立功表態 藍基隆地方支持
倒車不慎落水 南投一老翁不治
兩岸青少年音樂交流 場面熱鬧
以哈衝突加劇 菲調高警示等級
陸法官奪妻占財 離奇案重審中
菲南爆交火 18死千人逃難
力成上半年每股賺1.96元
陸軍2187梯常備兵延後報到
颱風到 23日馬祖班機全取消
和解金拖累 瑞信Q2虧損
防救災 陸戰隊完成預置兵力
颱風襲台 總統將視察應變中心
桃縣晚間正常上班上課
燿華HDI旺 營收逐月成長
憑記憶作畫 英畫家繪星國全景
力成Q3估可更好 看好下半年
宜蘭風雨增強 原山部落撤村
陸電影失戀33天 習出訪禮品
颱風停班課 桃縣晚間8時宣布
徵召謝立功選基市 藍擬下週過
蘇阿麗就任美國中心主任
颱風來襲 領務局提前核發護照
太平感動公車 傳遞8公里幸福
金門補助修正 老人健檢率升高
基北區7人特招滿分 6人在北市
颱風來襲 彰縣成立應變中心
看好經濟 江揆估GDP破3%
颱風防災 國軍進駐高市山區
颱風南偏 雲嘉列超大豪雨警戒
周麟夫人拜會巴拿馬第一夫人
台塑：河靜鋼廠賠償還在清算
特斯拉添機器人 生產電動SUV
颱風逼近 嘉市設抽水機供沙包
颱風碰觸陸地 花蓮漁船避風
談基隆選情 郝：會提最好人選
馬航空難 荷軍機抵烏載運遺體
後慈湖拉拉山等區23日休園
大樂透增柒獎 中獎率提高
國門之都馬拉松 10月桃園登場
颱風近 北市部分紅黃線可停車
車城旅館環差變更 補件再審
高雄港強酸外洩止漏 狀況解除
颱風來襲 北捷防颱防洪就位
中緬鐵路合作受阻 傳與日有關
颱風來襲 外勤人員注意安全
颱風來襲 水公司籲蓄水節水
台2線濱海兩路段 晚上10時封閉
全家學醫 王棠葳最想留學MIT
強衛會林中森 大力宣傳江西
愛爾達接手播中職 原班底上陣
賴正鎰請命 房價回歸市場機制
日本手機市場 三星S5進前十
颱風來襲 中職延賽
阿里山森鐵 23及24日停駛
普拉伯沃退出印尼總統選舉程序
颱風到 竹縣聯外橋梁完成封橋
買芒果蛋糕 助原民學童就學
台東大學在釜山推廣華語教育
看好陸面板市場 昆山奇材奠基
颱風近 雲林一級開設
新台幣收升0.2分
中職轉播風波 體育署憂心
颱風來七星潭風浪強 拉封鎖線
出生3天染腸病毒 男嬰死亡
颱風逼近 北市晚間9時關疏散門
颱風來襲 胡志強：通訊要暢通
德媒：歐美體認烏克蘭衝突後果
選基市長 謝立功做好心理準備
颱風近 阿里山森鐵23日起停駛
發行新北市庫券 台銀承辦
大陸瑞士簽署貨幣互換協議
國際志工送愛 陪家扶兒課輔
江揆：台灣有多少時間可落後韓國
常跟媽筆談 郭千瑀作文滿級分
全智賢 2014韓國旅遊之星
7條山區省道 入夜可能預警封
普拉伯沃陣營：不接受計票結果
颱風來襲 花蓮縣23日停班停課
4個月二度重擊 馬航恐下市
力成單一客戶業績比重不逾3成
馬航罹難者遺體 運抵烏東城市
旅德台灣聲樂家北德巡迴演出
苗縣防颱警戒區 鹿場部落喊撤
大陸自伊朗進口原油量創新高
戶籍遷基隆 謝立功秀身分證
整合文學音樂影視 前進東南亞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
一免落榜 特招奪台南區榜首
駐哥代表宴請台灣青年志工
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
台東縣22日晚及23日停班停課
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
士官長虐狗 海軍：一定懲處
韓媒：世越號船東之死疑點重重
財經隨身包App上架 理財不漏接
蘭嶼17級強風 雨量154毫米
委國樂隊奏陸國歌 走音脫拍
颱風天外勤 雇主應適當保護
斗六4服飾店火災 逮1女涉縱火
鄭捷案露個資惹議 新北檢澄清
華航雲門彩繪機載立委抵新德里
二月河：今反腐力度24史找不到
江西文物展 銅瓷相輝映
大選添變數 印尼股匯跌趴
融入生活經驗 黃珮瑜獲選樣卷
蘇花公路22日晚上禁入
世界積分納台巡 台將拚奧利多
中市讀冊吧 民眾盡享閱讀樂趣
談創新 江揆：台灣充滿希望
颱風來襲 基隆暖江橋晚上8時封閉
馬航事件 荷蘭機場鮮花哀悼
希拉蕊辭國務卿後 口袋賺飽飽
清廉兼具在地淵源 謝立功出線
小米4及小米手環 亮相
中職要發律師函 向博斯討欠款
防宣洩不及 高市清疏大排
被控非法竊聽 土國警官遭拘押
老翁上山採藥失聯 警消搜救
在家自驗口水 34人愛滋陽性
花蓮部分地區淹水 國軍助救災
金城籃球賽 兩岸好手較勁
颱風來襲 廬山溫泉遊客撤離
醫病兼醫心 北港媽祖醫院創舉
促私募基金來台 經部鬆綁法規
小米4登場 掀高規低價戰
王棠葳特招滿分 新北百萬搶人
上奇Q2每股稅前盈餘0.79元
巴總統遇習近平 外交部：安啦
滬港通大型聯網測試 8月啟動
新機小米4 網民：難脫蘋果風
婁燁電影為題 藝術家解構重組
農委會預計豬價持續回穩
新北警防颱 展開勸離作業
宜蘭縣 23日停班停課
農委會發布土石流黃色警戒
小米攻穿戴 智慧手環低價搶市
經長：核二展示館可結合觀光
南韓推觀光 要吸引2千萬人次
台青詹世泰參加葡石雕雙年展
颱風來襲 貓空纜車23日停駛
蘇花公路封 農產品北運補助
冒險產卵 2千多隻陸蟹慘死
北車地下街 今晚供遊民避颱風
南韓火車對撞 1死80多人傷
颱風近 阿里山公路預警封閉
打房使買賣屋放緩 桃園增十天
防颱整地遭蜂螫 農民幸無大礙
刑事局長林德華 調警署副署長
颱風加快 台鐵部分列車停駛
陳保基向美方重申牛豬分離不變
颱風若停班 北市聯醫門診調整
播中華職棒 有媒體接洽
英6月預算赤字 變動不大
大陸獵狐專案 追緝外逃經濟犯
掛贓車牌犯案 無業男行竊度日
商總續辦小規模產官座談
颱風攪局 清境拆風車
南韓火車相撞 傳至少1死80傷
颱風來襲 桃縣一級開設
紐時：阿里巴巴IPO 太子黨大贏
阿里巴巴駁紐約時報背景論
颱風北北基停班課否 20時宣布
新北開放水門週邊紅黃線停車
金廈泉小三通客輪23日停航
攝護腺癌轉移 化療延命減痛
颱風逼近 影響桃機22航班
颱風來襲 馬籲做好預防性撤離
基隆人選 藍：由地方黨部提報
防颱風 天德宮坐電梯避水患
蘇建和案23年後 死者家屬獲賠
精誠中學黃裕軒 特招彰化榜首
AMS娶戴樂格 美事告吹
特招作文6級分 董祥藩祭八大招
司法院：觀審改名強調人民參審
富岡堤防破3洞 蘭嶼暗夜強風
印尼總統大選 結果定稍後公布
法媒：歐蘭德說笑 否認將婚
金融進口替代 銀行供諮詢服務
6月職缺 工讀生居冠
藍：綠批政府 亂噴政治口水
小幅震盪 新台幣升0.2分
好基地 南區國產署標3宗地
颱風來襲 北市白石湖吊橋封閉
桃園縣 23日停班停課
植牙房地產 國稅局查稅重點
台北私立大醫院 颱風照常門診
台北大稻埕煙火節 情人節登場
宣示決心 謝立功戶籍遷大票倉
力旺Q2每股純益1.09元
登革熱209例 高市鍘孳生源
艾克曼要戳破騙局 賀寶芙大跌
颱風來襲 金門禁海邊戲水
新竹市 23日停班停課
新竹縣 23日停班停課
日科技展 台達首度大規模參展
台灣戲曲中心上梁 工程里程碑
台灣球迷熱情 哈薩克正妹驚喜
23日國際航班 部分取消或延後
宅配汽柴油登機 女子遭逮送辦
販毒集團暑假開毒趴 警逮送辦
施明德聲明 被拋棄者的悲歌
屏東縣 23日停班停課
性交易合法化 有助降HIV風險
內政部：林德華接警政署副署長
高雄市 23日停班停課
台北市 23日停班停課
第14屆金視獎 入圍名單公布
新北市 23日停班停課
國民黨102年透支4億元
新北紐西蘭合作 拓展生技市場
鄭捷案效應 監委籲政院督管
12條省道路段 預警封閉
基隆市23日停班停課
反猶氣氛蔓延 法猶太社群自危
喬治小王子週歲 威凱低調辦趴
集合競價循環秒數 12/29縮至5秒
印尼總統大選 雅加達省長勝出
苗栗縣 23日停班停課
颱風攜豪雨 總統：注意土石流
颱風將來 五甲教養院預防撤離
學者：金門可發展藻類種苗中心
印度官方瘧疾病例和死亡數低報
軍演 陸12機場班機恐頻繁誤點
哈薩克妹正翻 魅力強壓麥德姆
海安路工程延 黃秀霜批南市府
德商獨資醫院 擬進駐滬自貿區
嘉義市 23日停班停課
高鐵23日上午增全車自由座列車
台南市 23日停班停課
特招成績佳 考生剪C羅頭慶祝
防颱 國軍加強預防撤離
90歲婦離婚案 高院：婚姻沒破綻
可口可樂不樂 Q2營收未達標
上海福喜劣肉 日麥當勞也中鏢
嘉義縣 23日停班停課
台灣愛 昏迷河內清今搭機返日
颱風來襲 花蓮全面戒備
鄒開蓮：企業應把人才當核心策略
土石流黃色警戒 5縣319條
假契約避奢侈稅 查獲後重罰
颱風影響 23日客運船班停開
世界盃爆紅 J羅獲皇馬重金挖角
轉播中華職棒 媒體點名福斯
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颱風來襲 桃機主管宿機場待命
普拉伯沃拒認輸 憲法法院裁定
數字明年元旦併518人力銀行
麥德姆颱風進逼 各地風雨增強
德各地巴勒斯坦人反猶行動激烈
金門縣 23日停班停課
上櫃興櫃市場 23日休市
歐美對俄經濟制裁 德商損失大
非避險衍生商品 開放券商投資
311海嘯送廢棄物入海 成垃圾島
大樂透開獎
航警測試安檢人體掃描儀
先發位置不保 林書豪曾焦慮
論文審查造假案 SAGE願協助
颱風天未出勤 勞動部：非曠工
雲林縣 23日停班停課
台中市 23日停班停課
黃斑部治療趁早 避當獨眼龍
澎湖縣 23日停班停課
美消費者物價漲 汽油價勁揚
國內外航班異動多 搭機前確認
南投縣 23日停班停課
彰化縣 23日停班停課
颱風撲台 故宮23日休館
亞青女排激戰 中華無緣4強
佐科威勝選 將成印尼新任總統
斐將派特使團 盼調解以巴紛爭
港媒：黎智英向施明德取經社運
傳黎智英取經 施明德：常見面
民調近 胡志強：黨不會騙自己
業績不給力 麥當勞財報欠佳
麥德姆進逼 宜蘭風強雨驟
台大榮總開颱風門診 三總照常
強衛訪台 經貿與基層交流並重
搖擺颱風麥德姆 午夜花東登陸
中委協議 1200億貸款換石油
陸將為委內瑞拉 製造遙感衛星
進駐新大樓 國防部目標國慶日
陸報紙流行語 馬航失聯榜首
颱風來襲 北市紅黃線開放停車
颱風來襲 屏東80抽水機待命
歐盟政府債務攀升 占GDP近9成
宣傳台灣 青年大使9月出訪
基因剪輯技術 根治愛滋露曙光
颱風天停班 勞工仍可算全勤
湖人新球季 林書豪不保證表現
颱風來襲 YouBike停止營運
殖利率飆高 俄取消債券標售
佐科威難題 朝小野大有得喬
麥德姆侵台 大陸也戒備
北市防颱 士林北投提高警覺
感謝支持 佐科威盼會在台印勞
連江是否上班課 23日6時發布
核二燃料棒貯存 研議上燃料池
佐科威勝選 台印尼經貿料升溫
挺連後援會 5百人齊聚
外交部關注印尼總統大選結果
颱風觸陸 北市公車路線調整
瘋狗浪警惕 觀光局救難演練
大樂透 頭獎槓龜
美成屋銷售 觸及8個月高點
平民領袖零距離 佐科威擅聆聽
佐科威人氣旺 紅格戰袍夯
基因突變 精神分裂症風險較高
佐科威迎大位 友善市場振經濟
翻空難死者遺物 英記者道歉
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桃園飛哈爾濱 遠東新航線
此生無緣 奈遭綁學生雙親亡故
上海過期肉 頂新統一受波及
陸德克士7-11問題肉品下架
監委：馬是勇於面對黨產的主席
藍：馬英九有誠意解決黨營事業
歐盟加強制裁俄 恐雷大雨小
老翁跌入豬寮化糞池溺斃
麥德姆將登陸 花東強風暴雨
大馬官方證實 取得「黑盒子」
上半年陸資赴台 投資金額縮水26.64%
接受徵召 謝立功遷籍基隆
颱風來襲 台股23日休市
台鐵對號列車 23日全線停駛
印尼總統大選 佐科威獲勝
潘世偉傳不倫 江揆促對外說明
北捷正常營運 貓纜暫停營運
高鐵全天自由座 半小時1班
馬航遭擊落 遇難者遺體還有很多沒找到
因應麥德姆颱風襲台 新壽啟動保戶關懷服務
台北神旺潮品集 多汁水梨vs.脆皮烤鴨
颱風遠離 桃機陸續恢復正常
警政署、役政署副署長異動 林華德、吳學燕接任
復興航空降落馬公墜毀 48人罹難10傷
飛安會調查官 深夜趕赴馬公
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬航罹難者將歸鄉 歐擬制裁俄
歐盟對俄制裁 24日公布名單
颱風麥德姆 登陸台東長濱
潘基文訪以 呼籲雙方停火
颱風登陸 花東淹水一級警戒
基隆KTV爆口角 男持刀傷5人
颱風夜台南槍響 1死1傷
加薩危機 美班機停飛以24小時
為安全 多國航空停飛特拉維夫
加薩情勢惡化 歐洲航班停飛以
以巴衝突 歐盟籲儘速停火
歐航空安全署：班機避特拉維夫
美媒：馬航駕駛座艙遭鋸開
歐美取消班機 以：沒有理由
印尼大選普拉伯沃不上憲法法院
麥德姆颱風 清晨彰化出海
颱風重創花蓮 封橋3萬戶停電
麥德姆橫掃 台東4人受傷
iPhone銷售旺 蘋果獲利連2季攀
受併購影響 微軟獲利低於預期
生日禮 送老公與鱷魚練摔角
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加路蘭山時雨量 連3小時破百
申報售地價格偏低 國稅局盯上
福地週邊房價差大 文山南港實惠
花蓮加路蘭山時雨量連3小時破百
馬航MH17黑盒子 送英下載資料
美：馬航墜機和俄無直接關聯
加路蘭山雨量特多 疑儀器故障
荷蘭獲馬航黑盒子 將送英分析
3坪投影機 享百吋大畫面
中職大突破 福斯明星賽起轉播
颱風暴風圈罩全台 宜花屏大豪雨
麥德姆颱風襲桃園 2萬多戶停電
加路蘭山雨量特多 疑儀器故障
高市山區大雨 桃源雨大停電
生活型態數據實驗室 發現消費需求
台北電腦應用展 7/31登場
廣西防城港砍人案 2死3傷
麥德姆來了 上海部分火車停駛
颱風麥德姆狂吹 金城武樹倒了
颱風襲 雲林路樹傾倒釀1傷
微軟獲利未達標 擬裁逾萬人
福斯加入 中職收視3管道
巴拉圭水患 台灣捐資濟民
麥德姆要來了 陸發布暴雨預警
颱風打亂航班 搭機前再確認
馬航案遺體運返 荷蘭全國哀悼
巴拉圭農牧工商展 台團拓商機
颱風出海 嘉義嚴防大豪雨
屏東陸海空交通停 2萬戶停電
累積雨量前10 花蓮8處
強風吹落廣告鷹架 幸無傷人
颱風雷雨 高雄暫無傷亡重災情
麥德姆來了 福建江西停駛火車
台灣大愛悸動多倫多
麥德姆襲台 近12萬戶待復電
花蓮縣土石流紅色警戒37條
金城武樹有救 鄉公所要種回去
麥德姆襲台 4縣市淹水警戒
美官員：親俄叛軍可能誤擊馬航
颱風挾雨 桃園復興預警封路
美商務部 對大陸輪胎雙反調查
麥德姆來襲前 西安高溫逾50度
颱風上午罩全台 防強風豪雨
颱風出海 江揆提醒提高警覺
青藏鐵路延伸線 可望8月通車
虎尾科大與加合作培育航太人才
被爆不倫 潘世偉澄清子虛烏有
麥德姆來襲 百貨調整開店時間
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網購商機飆 新站上線擴市占
東港大潮遇大雨 淹水3小時
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颱風襲台 國軍助撤離1600人
颱風侵襲 台南樹倒招牌掉3傷
麥德姆颱風襲台 壽險主動關懷
颱風路樹倒 北市調整公車路線
台東飆15級風 金城武樹難倖免
颱風 北市調整部分山區公車
颱風侵襲 台南五妃廟樹倒牆損
習近平訪古巴 探望卡斯楚
福喜過期肉 上海：有組織違法
台鐵西線 中午12時恢復行駛
麥德姆過境 打亂高雄對外交通
祈福彌撒 慶台巴建交57週年
歐陽妮妮超凶 娜娜指姊管很寬
風雨無阻 亞青女排續熱戰
越星國防對話 和平解決南海爭
風雨持續 雲林防雷雨胞
颱風撲台 郝龍斌將視察災損
石門水庫雨量豐 增排洪量
以大使：以軍自制 該獲和平獎
貪官逃亡圖 大官美加小官非洲
抗愛滋福音 可分解病毒物質
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颱風災損 北市垃圾正常清運
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小飛俠拚副業 討教企業大咖
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24家銀行 供天災低利貸款
南投6人登山隊 滯留山區避難
長榮：與台東縣共同搶救奉茶樹
清大還願獎學金 助弱勢生圓夢
颱風 北捷依運量風速調整班距
颱風天 中市醫院門診多照常
颱風麥德姆襲台 宜蘭零星災情
颱風侵襲 7省道路段有災情
颱風大雨 嘉市蘭潭路樹倒伏
因應颱風假 ATM存款足
嗆美禁飛以色列 彭博搭以航
禍從天降 遮雨棚砸壞休旅車
中央氣象局氣象報告
馬航黑盒子 恐無助判定原凶
颱風菜價漲 量販推銅板價衝買氣
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
麥德姆颱風 竹科無災情
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓星紛躍陸市場 國際化跳板
長榮航搶救金城武樹 繼續奉茶
中華成棒波城移地訓練衝刺亞運
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護教堂十字架 溫州千民抗強拆
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管中閔：示範區服貿是兩碼事
颱風侵襲 中市路樹倒塌壓3車
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麥德姆閃 本島下午脫離暴風圈
颱風侵襲 影響桃機上百航班
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美歡迎歐盟決定 加重制裁俄
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颱風雨近600毫米 花蓮秀林居冠
麥德姆出海 中部嚴防颱風尾
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孫泰英有喜 權相佑二度當爸
颱風水濁 飲用水多煮5分鐘
嘉義樹倒傷人 騎士有生命危險
屏東霧台大武路坍 來義路掏空
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