漢
En
News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
芝加哥6月PMI指數降至62.6
●美成屋待完成銷售 增幅4年最大☆
因應肥咖條款 新開戶要填表單
齋戒月開始 伊拉克難民難熬
坦克戰沙漠之狐 清算30年舊帳
法總統：俄烏總統同意致力停火
張志軍：一中框架下解政治分歧
習近平揮大刀 黨政軍反腐齊發
徐才厚嚴重受賄 開除中共黨籍
王岐山消失1個月 再打大老虎
7月1日 國內各大報頭條
香港泛民發動遊行 追求真普選
香港回歸17週年 「七一佔中」公投游行
學術傳承 高中生的盛夏人文饗宴
鷹派希拉蕊如選上總統將對兩岸生害
櫃買今(30)日召開京晨科技公司 申請上櫃案
食藥稽查戰隊成軍 苗縣嚴把關
為健全興櫃發展 櫃買修訂部份興櫃管理規章
臺北捷運商品館年中慶7/1起跑
一個月阻檔二十餘萬次駭客Heartbleed攻擊
台灣之光--演奏家陳瑞斌好萊塢碗演出
暑假住房享優惠 君鴻推早鳥專案
NB、TV用導光板出貨暢旺 F-茂林獲利法人喊讚
港七一遊行 大會估51萬人上街
老牌藝人哈里斯12項性侵罪成立
日安保政策面臨重大改變
林佳龍訪日執政黨 致函安倍
不敵前球后 彭帥溫網出局
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
美中戰略經濟對話9日展開
馬總統抵巴 外長接機僑胞歡迎
踢法保守 法國半場0比0踢平奈及利亞
總統過境夏威夷 會政要訪學校
州長備禮 請馬總統轉馬小九
蘇亞雷斯遭禁 科索沃足隊送暖
溫網混雙 詹皓晴晉級16強
普巴頭鎚建功 法國1比0領先奈及利亞
奈及利亞傷停擺烏龍 法國2比0領先
自助人助 法國2比0勝出晉8強
承認咬人 蘇亞雷斯終於道歉
法國尾盤急攻 跨進世足8強
總統：壯大台灣 一步步實踐中
少年遇害 以誓懲凶哈瑪斯反嗆
巴媒誤植馬總統照片 隨即更正
半場結束 阿爾及利亞0比0逼和德國
德國戰阿爾及利亞 殺進延長賽
德國首開紀錄 1比0領先阿爾及利亞
延長賽進球 德國2比1擊敗阿爾及利亞
證交所新資訊中心 耐 7級強震
投顧：資金回流美國及新興市場
法國世足連捷 警力嚴陣以待
房仲：置產族購屋意願趨緩
台北與亞太商辦需求同步增長
宏達電時尚版One 登台近了
影視創新匯流論壇 分享商業模式
日駐美大使：盼TPP今夏有結論
支持包容 蘋果庫克挺同志遊行
雙親找神父驅魔 法同志疑輕生
德國擒狐 世足8強戰對決法國
失蹤18天 以3青少年屍體被尋獲
台股續觀察雙向當沖量能
指考日悶熱 北部防午後雷陣雨
指考首日 物理化學生物先登場
豔陽高照 紫外線多達危險級
陸電商衝擊 台資3C賣場轉型
世界盃火熱 臉書熱度也創紀錄
印尼執政黨挺硬漢 選情添變數
台股後市偏多 高檔留意風險
以3名青少年死亡 國際關注
中研院院士會議展開
蘇州電博會 10/16登場
日本6月大型製造業者信心減弱
台股平盤開出
美晚間新聞式微 主播寧跑新聞
WTA首次 年終賽將在星舉辦
鴻海攜韓SK 傳入股亞太電
巴西世界盃進球數已超越2010年
喀麥隆對克羅埃西亞 疑假輸球
外資上半年買超2800億 台股看漲
陸6月製造業PMI報51 符合預期
晶電併璨圓 璨圓強鎖漲停
助特殊生應試 台大備單獨試場
富比世權勢名流：碧昂絲詹皇
洛時：陸客見證兩岸關係改善
翁啟惠：謹記知識分子社會責任
認罪 法巴將付美近90億美元
立院會館前 壹電視採訪車遭砸
溫網男單 莫瑞喬帥晉級
旺季效應到 鴻海創波段新高
張博雅：另一項使命開始
監察院存廢 孫大川：應走大路
接單熱 毅嘉重返40元大關
8歲女童疑餓死案 北檢偵結
出40萬美元 可買南達科他小鎮
不選市長 羅智強選事長
熱搜關鍵字 林飛帆鄭捷最夯
張盛和：台股健康冷靜 稅收有信心
朱立倫訪印度 盼瞭解印度市場
LED燈泡能源效率規範啟動
5年7事故 大連中石油又爆炸
加媒列不受歡迎 外交部澄清
賞鯨加熱氣球 海陸雙饗有優惠
匯豐6月陸製造業PMI 7個月新高
北韓東沿海 金正恩固堡壘
中共黨報評反腐：大快人心
雅虎關鍵字 星星字組最吸金
馬總統會巴國總統 話題廣泛
羅智強做基隆事長 推基北合併
從人群走來 佐科威與民同呼吸
手臂障礙 李彌同儕支持建自信
新台幣兌美元 早盤走升
脊椎損傷 考生申請低桌應試
全球人壽第2張人民幣保單上架
台IC設計廠獲日系電視廠訂單
營運佳 F-臻鼎登百元俱樂部
羅智強：基隆之病 解藥在台北
三武聯展 用想像力活出自我
美譴責以少年遇害案 守夜哀悼
台股攻上9400 6年8個月高點
欠稅大戶 環亞飯店23億居首
巴新總統 盛讚馬總統兩岸成就
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
科技公司機台起火 3人送醫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸鬆綁存貸比 微刺激釋放3.9兆
指考物理 結合核能議題
花東居民機票補助 7月中停止
動物園暑假夜間開放 圓仔加班
段行建：與4校結盟深耕南台灣
鄧振中：台美日合作確保繁榮
北韓參加亞運 射箭隊仁川集訓
甲級計量技術員考試21日報名
TPP談判 日盼年底前有結論
中美戰略經濟對話 9日登場
需求大 業者推快充行動電源
紓解塞車潮 羅東試辦免費接駁
工程組院士 最快105年選出
南海爭議 越提升漁檢船裝備
自動化技職產學聯盟簽約成立
暑假遊壽山動物園 兒童免費
李源潮籲港青增強法治意識
日解禁集體自衛權 內閣料通過
普悠瑪花東試營運 15天全滿
副總統：台灣創新力全球第八
做公益 大潤發助貧童過暑假
大學指考 高雄考生懼高換試場
客委會主委黃玉振請辭獲准
溫網女單 更多熟面孔落馬
8歲女童非餓死 母親獲緩起訴
營運看旺 日月光近7年波段高
陸改變貸款比例 提高銀行借貸
基北合併 正反意見兩樣情
三星稱59家供應商不符安全規定
暑假來臨 桃縣青春專案起跑
鋼琴家陳瑞斌 好萊塢碗演出
外交部：總統照遭誤植 已更正
不滿藝術館被收回 彰市率眾抗議
指考物理 考生：不算太難
第92分失手 阿國門將瑕不掩瑜
小琉球旅遊夯 將再增2交通船
蘋果內製廣告不如外包表現
甄選入學比例高 指考屏東人少
外交部：赴歐遇攀談應提高警覺
洩女童解剖照 余皓然姊緩起訴
財部擬召開首次房地合一會議
工廠偷排廢水 桃縣勒令停工
奈及利亞世足出局 教練轟裁判
張博雅：十二年國教發生問題
鹽奶案婆婆逝世 鄒雅婷悲拭淚
炎夏商機起 百貨超商搶進
下半季衝票房 桃猿推女團尬舞
漳州村民反PX 千警驅散
普悠瑪試營運首日 遊客呼過癮
中市稽查補習班 籲學子慎選
對阿根廷 瑞士教頭：力擋梅西
原民災難人類學 中研院列重點
滬自貿區2014版負面清單瘦身
外交部：提防偽造電郵詐騙貨款
低收入戶買電腦 北市補助萬元
紐時：習固權 中共反貪未了
高雄原民豐年祭 長老報訊邀約
米粉標示 食藥署下班前做結論
阿根廷教頭：梅西有如馬拉度納
泰海華協會邀洪秀柱為台商演講
朴習會 擬簽全面合作文件
日議員：台日應強化安全合作
平壤麻疹疫情 居民出入管制
4G申辦細火慢燉 電信業樂觀
王金平黨籍案 張博雅澄清依法
夜占凱道 林飛帆陳為廷不起訴
紅米Note開賣 再度秒殺
白宮辦趴 慶LGBT驕傲月
興櫃公司辦現增 7月上路
等待機會 王建民續留紅人隊
新台幣午盤暫升3.1分
腸病毒群聚未停課 桃縣開罰
指考 台中一考區補准考證3人
調查：40至43吋面板成主流
外交部：中式請柬一向沒有職銜
空氣品質稽察 北市鎖定8醫院
是否選舉棄監院 張博雅：不會
張博雅：監院長對外應謹言慎行
增持股 中菲行擁澳洲子公司
政府猛打房 天價土地成交多
陸6月PMI微揚 連4月回升
工研院：闕志克任資通所長
台俄定班直飛 全祿航2日首航
彈劾案記名投票 張博雅不反對
揪團性愛毒轟趴 男判刑定讞
阿爾及利亞尾盤軟腳 非關齋戒
化學科搭時事 銅葉綠素納入題
全國戶政日 馬總統賀電致謝
台股收盤漲 48.85點
吳進木出席秘魯國際扶輪社活動
麥寮新設中興村 六輕納管轄
馬總統到訪 巴拿馬規格未降
南韓企業訪北韓 研商合作
開平走高 台股漲 48點
電動公車駛入花蓮 東華線首航
習近平整肅軍隊 胡錦濤協助
大馬外交官 紐西蘭捲入性侵案
7月台指期漲94點
華爾街日報：習向軍方核心反貪
指考化學 考生：有鑑別度
7月電子金融期雙漲
台股氣勢如虹 創80個月新高
新加坡房價呈5年來最長跌勢
哈佛快線開駛 遊佛光山免塞車
賽門鐵克：駭客針對能源公司
羅達賢任工研院產業學院執行長
段行建：群創局部生產移回台灣
印尼批美大使言論干預總統大選
劉德立談台巴雙邊合作關係展望
晶電併璨圓 多家外資按讚
綠籲勿祭黨紀 藍稱內部事勿管
歐盟區手機漫遊大幅調降
收費員再抗議 遠通指不可歸責
長榮立榮 新闢石家莊等航線
溫哥華台灣電影節 多元內涵
訪巴國 總統將與凱瑞自然互動
華郵:美NSA情蒐權限幾遍及全球
巴國就職 總統與日代表團會談
核四封存計畫延後 週內呈報
三大法人買超台股75億元
法前總統沙柯吉涉貪遭羈押訊問
日本腦炎添2例 累計6例
腸病毒盛行 小心成人患者增
未來醫學個人化 管理數位化
指考物理題型活 薄透鏡有爭議
張國煒：不危國安 陸客中轉
曾銘宗：營造健康活潑資本市場
韓媒：女團2NE1成員涉安毒案
功勳中海艦 海軍致力維護現狀
省錢省力 彰化戶所可新辦護照
掩護人蛇累犯 遭逮遣返送辦
澳洲央行維持利率不變
抗爭事件 藍籲綠譴責暴力
指考化學 需推理思考鑑別度高
以3少遇便車劫 地毯搜索喚不回
新航貨運 8月起拒載魚翅
標示新制上路 屏東稽查無違規
非法聘逃逸外勞 業者恐罰百萬
金管會十年 曾銘宗山丘勉同仁
證券交易戶 未來可買賣黃金
小姊妹好威 閃耀國際發明展
南方澳漁具新倉庫 副總統揭牌
孕婦半夜陣痛 救護車產子
阿妹新專輯 大陸網站違約上架
狼師猥褻女童判刑 上訴駁回
四技技優甄審 分發錄取率7成8
陳銳北檢報到 盼能復學
大銀微系統獲應材最佳供應商獎
七一 港媒：人可塞2足球場
PIMCO估聯準會1年左右升息
基北合併 謝國樑盼各界響應
刑警性侵女嫌 法院判刑1年
台南民宅冰箱起火 祖孫獲救
Ubike成功 日媒籲學習台北
試場冷氣故障 開門窗風扇應急
揚言燒出版社 男遭起訴
學者：打房別傷了養老族租屋族
飲食新潮流 義大利農夫市場夯
義專家：飲食與健康須周延研究
屏東火車站漂書 旅客不寂寞
指考生物 考生：閱讀題較難
北院便民省時 首創匯款繳保金
慶祝漁民節 胡志強：一起打拚
暑假來臨 消防營學防災知識
德華婦女年會 化妝扮演逗趣
指考首日 嘉義1人遭扣分
陸網路代駕市場 近5億元
柯文哲辦客廳會 市政焦點對談
蕭萬長：台灣角色重要 應加入TPP
金管會未來 曾銘宗提1234
羅智強：基市長選舉於我是句點
8旬嬤手機蒐證 助警破竊案
張博雅：讓民眾了解監院做什麼
若濫用市場地位 歐盟查YouTube
遊淡水或鶯歌 只要199元
家庭因素 黃玉振辭客委會主委
酒店員工旅遊 攜毒助興被逮
指考生物新知多 氣候變遷入題
7月桶裝瓦斯漲5角 天然氣漲2角
新台幣收貶2分
積水養蚊 登革熱11年新高
台灣車市熱 6月掛牌4萬台
市調：下半年DRAM價看漲
指考 台南首日無舞弊違規
通用再召回845萬車 破美紀錄
電子股上半年夯 下半年仍看好
虎尾湳仔排水 預計104年動工
搶貴婦脅迫買金飾 主嫌判刑
採訪車又遭砸 警：已掌握犯嫌
日內閣通過解禁集體自衛權
韓媒報導李英愛善助早產嬰返台
嘉市慶升格 美術館籌備處揭牌
查米粉標示 竹市賣場稽查
李淳：TPP沒台灣 供應鏈會扭曲
菲總統：南部有汽車炸彈威脅
通緝犯扮蜘蛛盜 落網送辦
全台悶熱 瞬間用電破今年新高
張朝國接任摔角協會理事長
北市囤房族 最高將付3倍房屋稅
普選爭議 梁振英：勿影響穩定
大雨特報 北市文山內湖強降雨
弱勢家庭子女暑期工讀 增收益
參觀農博會 彰縣祭好康
歐元區製造業放慢 法萎縮拖累
指考首日缺考率 近4年新高
日議員：台灣應儘早加入TPP
七一遊行 港警設路障維秩序
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
三星旗艦平板 7月台灣開賣
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
請柬無官銜 藍：綠逢馬必反
金門主題遊程 號召萬人玩翻天
壽險買素地 曾銘宗考慮時點
支持港爭普選 蔡蘇臉書聲援
連勝文：政治素人實為高明政客
2日炎熱 東南部有焚風機率
BenQ推4倍高感光4G手機
朱立倫私人參訪：對印度懷期待
蘇眉魚禁捕前 網路炫耀挨罵
大學畢業當學徒 樂當水電工
成棒移訓 5戰NCAA明星隊
前5月台平板市場 三星銷售稱王
兩千天沒回家晚餐 黃玉振累了
連勝文舉NBA 有信心逆轉勝
調查：台北商辦收益率全球最低
翁重鈞台語音 邀鄉親呷紅豆冰
4G智慧行動商務論壇4日登場
需求激增 英製造業意外增強
三太子環台賽 爭10萬獎金
七一 港媒：壹傳媒網站遭攻擊
香港七一遊行 人潮洶湧
再戰新北 藍7月中提名朱立倫
劉大年：台入TPP鞏固區域供應鏈
大學指考 雲林1人擅離試場
日本內閣決定 解禁集體自衛權
指考生物陷阱多 近4年最難
習近平拿下徐才厚 權勢邁顛峰
長照缺口 加薪盼提升照護意願
德失業人數 連兩個月意外增加
助漁民轉型 花蓮發展賞鯨遊憩
免費消暑 苗市民廣場噴水一夏
虎尾糖廠宿舍 暫定古蹟
出走到墾丁 大學生以工換宿
立院旁SNG車遭砸 男子涉案
歐元區5月失業率 居高不下
南韓隊敗歸 球迷怒嗆足球已死
港泛民發起遊行 挑戰中共藍圖
曼尼教練兼球員 42歲仍開轟
桃園草漯化學物質外洩
台積電市值衝新高 外資轉賣
政策影響 雙北6月房屋移轉大減
勝華6月營收 月增1.82%
大學指考 台中考區無重大違規
社會不公平 朱敬一點出5面向
傳推特1億美元買TapCommerce
亞太棒球賽 中華小將被逆轉
因應新制 虎牌米粉產品更名
觸控NB市占率 華碩拚6成
4G開台滿月 電信業再推優惠
僑委會海青班 菲招生反應佳
高市泛綠聯盟 拚市議會過半
少年之家千里鐵馬行 婦團義助
推無碳 小金門機車運費調漲
香港七一 陸委會盼行民主普選
統一獅行銷台南 主打哇咧獅
蘇州台生 奪港澳台聯考榜首
課程融奈米綠能 虎尾高中獲獎
新竹米粉保留冠名 業者欣慰
新台幣升轉貶 貶值2分
毅嘉6月營收 今年新高
上海自貿區減少外資醫院限制
國產署：北市2國有地年底交回
逾1/4女性 有意創業
曾銘宗促保險業提升競爭力
台商投資平潭 上半年猛衝
指考首日 苗栗考區零違規
世界先進與南科完成8吋廠交割
夏日用餐驚喜 飯店徵百萬車主
PO網帶刀上捷運 男大生緩訴
少子化 高雄指考考場人潮銳減
贈禮馬小九 總統感謝州長巧思
佛光盃籃球賽 2日開打
中信金日本聯盟 遍及4大島
國泰世華銀揪團 聯貸打亞洲盃
日解禁自衛權 陸：勿損和平
包水餃復健 中風病友樂學習
美研究：外貌姣好 身體較健康
華碩Flip筆電 7/4開賣
回應遊行 港府：選特首須依法
防占中 港立法會找別處開會
獨木舟環島 向日葵少女展活力
國泰世華銀寮國分行 年底開業
上海自貿 鐵路配套外商可獨資
另3女子受害 李宗瑞又遭訴
標示變通 新竹米粉可保留冠名
外交官紐國涉強姦 大馬不包庇
拚選戰 朱勉連勝文持續向前走
中研院士會議 青年苦悶成焦點
美職同梯 陳偉殷將對決達比修
全球IT支出成長下修至2.1%
繳天價罰金 法巴股價依舊漲
資助早產兒 李英愛報答台灣
亞太掀起海外不動產投資熱
擁財經專長 連勝文願貢獻台北
金門漁港爆滿 未許可不得停泊
法巴吞天價罰款 出招留客戶
動物研究 電刺激舒緩失智症狀
APP販售隱形眼鏡 違藥事法
七一遊行 播林飛帆陳為廷講話
香港七一遊行 警方：近十萬人
加值競賽牽創意 文化部扮紅娘
中研院士候選人 首度不公開
開除徐才厚 網友：世界是平的
司機心肌梗塞 台東馬偕救命
豐年祭淪觀光 張震嶽臉書開砲
楊秋興：漆攻外賓 奢談友善城
陸：習訪韓 不針對第三國
2025十大預測 量子傳輸變可能
AIT高雄處長肯定張志軍來訪
泰國向柬埔寨保證勞工安全
巴西總統斥唱衰 讚世界盃成功
中市追加預算 藍綠叫陣後付委
印度外交部：朱立倫無官式活動
Epson新款運動智慧錶上市
印尼雙雄爭總統 財產差距大
歐洲議會議長 舒爾茲連任
台灣愛心大米 嘉惠非洲貧民
消基會：米粉標示轉向 挫威信
今彩539開獎
建教班剩三分之一 教部否認
大樂透開獎
兩岸新聞獎 受理報名
荷蘭學者：中共反腐風暴是內鬥
郭台銘：員工自殺不是我們的錯
盼媒體報導 男砸立院外轉播車
房地合一課稅 江揆將正面回應
和平立場轉向 日集體自衛權解禁
法巴罰款天價 美調查歐洲銀行
南蘇丹內戰 醫院內病人遭處決
壽險業重回素地市場 評價兩極
遠通轉置有無違約 高公局檢視
日解禁集體自衛權 南韓有保留
美西港口 勞資談判如火如荼
泰國嚴格執行攜免稅品限額規定
大馬取締賭球 驚見港元新幣
學團占中 港警：果斷行動
歐洲青年失業逾2成 未見改善
凍結台獨黨綱 蔡：需漫長時間
險擒北非之狐 德後防隱憂未解
賴比瑞亞：藏匿伊波拉病患犯法
雨神捎來祝福 薇帥溫網再晉級
陸成長前景 高盛CEO堅定看好
進擊的安倍 解禁集體自衛權
柬埔寨釋放泰黃衫軍抗議者
美6月製造業指數 小跌
克萊斯勒美銷售 連51個月攀高
月領十萬 飯店學生CEO上任
世界盃疑踢假球 喀麥隆除害蟲
日解禁自衛權 外交部密切關注
陸官媒評徐案：別幻想有保險箱
大樂透頭獎槓龜
高層洗牌 推特財務長換人
停火失效 烏克蘭政府軍再出擊
今彩539 頭獎槓龜
世足影響 澳門博彩收入下降
林水木：願與柯文哲辯論基北併
美評論凱瑞與馬總統是否會面
上海自貿 可望直接網購台產品
老行庫不動產 給予彈性
七一遊行人潮未散 港警戒備
日解禁集體自衛權 擴軍事選項
美比爭8強 裁判適任性受質疑
烏克蘭停火結束 蒲亭痛批基輔
馬志玲夫婦背信定讞 元大金挫
陳國祥續聘中央社董事長
美媒報導 台灣最前線開放觀光
彭淮南保密突襲擴大打炒房！
香港七一遊行開始 爭普選權
連勝文：若有綜效樂見北基合併
安倍內閣決定修憲 自衛隊可海外參戰
延長賽關鍵一擊 阿根廷1比0擊敗瑞士
巴國就職 馬總統與凱瑞同台
港學生預演占中 警方凌晨清場
環太軍演缺台 美聚焦台防衛力
雙人搭配 比利時躋身世足8強
7月2日 國內各大報頭條
馬總統與凱瑞 3度互動
中華電信hichannel 創七百萬球迷熱情瘋世足
捷客街舞大賽報名倒數計時 舞林高手趕快行動！
興櫃股票行情揭示 新增成交價買賣別欄位
櫃買召開審議正德海運公司 申請上櫃案
寒舍集團限量推出三款中秋月餅禮盒
2014第5屆買得起藝博會 主題定調 藝湧雲起
台北國賓大飯店 粵菜廳夏季新菜
“Danny’s WhatsGrill & WhatsGreen”7/1正式開幕！
維多麗亞賞味中秋 甜蜜團圓美好滋味
國人最該搶救的是中華歷史文化
翠玉白菜差一點惹上塵埃！
國賓大飯店餐飲版圖攻佔信義商圈
擺脫營運谷底 定穎股價強彈
王朝大酒店邀您向偉大航路出發
王朝飯店大吹航海風
費德瑞晉溫網八強 夏娃遭淘汰
周美青親挑繪本贈西班牙小公主
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴國就職 馬總統坐首排元首區
阿根廷戰瑞士 上半場0比0踢平
伊拉克動亂分裂 國會混亂流會
荷中場大將傷退 世足之旅落幕
阿根廷戰瑞士 延長賽定勝負
伊拉克叛軍領袖籲為穆斯林報仇
謝淑薇：目標打進WTA年終賽
梅西助攻 阿根廷險勝瑞士晉8強
夏娃溫網爆冷出局 奪冠夢碎
溫網爆冷 澳洲小將揮落納達爾
比利時對美國 上半場0比0戰平
美國：支持香港民主與高度自治
比利時對美國 0比0踢進延長
延長賽開胡 比利時1比0領先美國
你來我往 比利時2比1領先美國
世衛：西非伊波拉疫情增至467死
延長賽發威 比利時力克美國進世足8強
陸低通膨 固定收益產品看俏
買氣下滑 房市恐盤整
房市觀望 下半年自住為主
投顧：下半年 美股仍為投資焦點
日解禁集體自衛權 美表歡迎
光點計畫 台與美麻州5校合作
摩根大通CEO驚傳罹癌 展開治療
美股再創高 台股高點可期
沙柯吉有意再選總統 偏遭羈押
強化音樂服務 谷歌併購Songza
指考日炎熱 大台北上看36度
大學指考第二天 國英數登場
紫外線多區達危險級 加強防曬
霜淇淋大戰 超商推哈密瓜上陣
院士會議第二天 江揆受邀討論
學生預演占中 港警拘補
烏克蘭危機 四方會談2日登場
嚴防駭客攻擊 中華電把關
台股開盤上漲40.08點
遊戲點數方便購 銷售據點大增
巴西隊員情緒不穩 恐影響表現
亞運開幕表演 宣傳大使缺席
聯發科將在新加坡設創新中心
世足16強賽落幕 PK戰驚險刺激
傳撤採購華為設備 國?低調
專家預測金價漲勢下半年反轉
三星鄉上將路 阿勃勒盛開耀眼
羅茲：美重視台美經濟國防關係
洪慧珠調升駐美副代表
王心凌俏麗出輯 熱跳健美臀舞
疑施工不慎 一男墜樓受傷
伴唱人生獲奧斯卡獎 8月上映
考生拄杖 校方輪椅助上樓
重返光榮 硬漢普拉伯沃拚大位
集體自衛權 日可動用的5要件
屏東青春專案 首日尋獲12人
中經院：6月PMI 58.2%
臉書動態消息實驗 英展開調查
新台幣早盤 升值7.1分
競爭激烈 電信業推新方案開戰
圓仔生日蛋糕 媽媽先試吃
考試中昏倒 考生緊急送醫
多項利空罩頂 營建股疲軟
女子五分埔行竊 稱安眠藥影響
ING保險事業IPO 歐洲今年次大
湖北宜昌7日起直飛高雄
法人：華東業績估Q3再創新高
溫網戰勝蠻牛爆紅 澳小將簡介
陳慶財：任受託人無黨派考量
馬總統：主權國家 獨立非問題
台股一天一關 突破9500點
志願序不扣分 教部：地方權限
指考數學乙 熊大兔兔入考題
日銀報告：日企預測通膨持穩
瑞士世足出局 德名帥光榮引退
世足夢碎 美門將讚比利時球員
產銷履歷達人 屏東10人候選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台北多媒體大展登場 業者搶商機
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
經紀：韓星朴春不知服用禁藥
宜蘭近海地震 芮氏規模4
民調：7成5贊成經濟應自由化
高普考將登場 3日可看試場
投顧：全球股市本益比3年新高
SiP助攻 日月光續創近7年高
世足在美收視高 FIFA樂見
韓低頭族 女生手機聊上癮
捷運盃街舞賽 報名進入倒數
港生預演占中 警方拘511人
汀州路民宅火警 警消搶救中
南海爭議 越加強海上維權
查合宜宅行賄 提訊蔡仁惠
印尼雙雄拼總統 白嘉莉都友好
李新穎與SICA新任秘書長交流
陸媒：房市疲軟對經濟影響不大
古厝夏夜納涼會 搖扇聽老歌
老婦山區失蹤4天 平安尋獲
下半年逐季旺 鴻海攻105元
台灣製造業景氣 謹慎樂觀
許俊逸任工程會主委 重工作倫理
日解禁集體自衛權 美促溝通
成醫研究：肥胖可能影響免疫力
腸病毒降溫 桃園就診連4降
沙柯吉涉貪遭訴 最高可判10年
團購美食 網友最愛蘇打餅
陸料加速債券發售 助經濟達標
長沙欲建世界最高樓 工地荒蕪
年代世足轉播案 智財法院審理
房地合一課稅 政院：年底提出
廖顯庭搭橋 串起68顆愛心
指考數乙 考生：中等偏簡單
竹科設空品車航母 測空氣污染
觀光局異業結合 搶攻北美市場
阿雅產女結婚 享受低調幸福
16日起增班 訂普悠瑪變容易
蘇俊賓：國民黨在基隆不能輸
登革熱發威 高市軍民合力掃蕩
拍愛情微電影 促銷南京涵碧樓
憂打房 台中市過戶數明顯增加
新台幣午盤 升值7.3分
陸大中型鋼廠 逾1/4續虧損
賣假金戒指詐騙 男子判1年
行動支付結合 公平會有條件准
10家被動元件廠殖利率逾3%
兼任助理 高教工會爭取勞權
支持香港占中 綠委籲引以為鑒
江揆：推動7大領域重點政策
許俊逸：重政府誠信
兄弟出征 分選苗縣百里侯鎮長
挺蒜農 雲林同鄉會中市促銷蒜
總統：示範區是加工區21世紀版
民進黨：聲援支持香港民主化
台積電今年市值增7千億元
跑錯考場 考生來不及入場應考
世足失利 美國放眼2018年
院士盼政策加快 江揆承諾盡力
癲癇誤認撞邪 就診才知腦中風
四技甄選 3日公布正備取名單
世界第三大 邱淑媞：糖尿病國
研究：台灣4G用戶 明年倍增
胖達人案 已送出逾2千麵包
宅急變 高雄加碼挽面救老屋
林志嘉入游錫(方方土)競選團隊
殉職警吳泓諭出殯 600警送行
兒育中心放暑假 週末延長開放
槍殺計程車司機 2凶嫌起訴
調查：8成新鮮人對西進心動
疑以色列報復 巴少年遭綁遇害
職訓圓夢 麵粉搬運工改做麵包
研究：4G用戶貢獻金高3G一成
中共開除徐才厚 共軍表態擁護
追藥頭 赫現母帶幼子購毒
台鹽翠玉白菜鹽雕 陸客愛
指考國文作文 考生：易發揮
台北飆36.8度 創今年新高
世足熱潮 吸引更多美國球迷
簽自貿 瓜地馬拉對美出口增4成
江揆中研院座談 李遠哲現身
審查監委 章仁香風災處置入題
4成企業徵人 西進資歷加分
慶讚中元 網購業推專區3折起
國?亞太4G案 NCC通過
泰軍在臨時政府成立後仍保權力
院士提醒江揆 複雜稅改易惹民怨
房地實價課稅 鄉林：政府不誠信
昔意氣風發 沙柯吉恐成階下囚
台股收盤漲 43.04點
副總統：台灣一定要有國防力量
國文取材多元 五月天歌詞入題
暗物質新解 助宇宙生成解密
法院傳小Ｓ作證 夫盼不公開
研究員同公務員 翁啟惠問江揆
債務糾紛 男持電擊棒討債
學者：租稅改革不能一改再改
教部：志願序不扣分基北區決定
印執政黨遭監控 向美抗議
上下震盪 台股漲 43點
7月台指期漲22點
UN：4千娃娃兵參與武裝衝突
小米機上半年銷2611萬支
許信良：民進黨選情 形勢大好
7月電子期漲金融期跌
米粉含米標示 程仁宏繼續關注
冰川融化 青藏高原湖泊面積增
嘉大野薑花香水 學子創意獲5獎
北市兩起民宅火警 火勢已撲滅
清早偷羊奶喝 3少男女沿街偷
馬總統著獵裝 參觀巴拿馬運河
食藥署：臍帶血儲存簽約要三思
台股爆量震盪收紅 換手後再上
調查：下半年營運6成廠商看好
馬雲：我不知道該怎麼用淘寶
高長：服貿沒那麼糟 要好好溝通
李英愛熱情 邀早產女嬰作客
陸媒：滬蓉動車 堪比星級賓館
余騰芳：感恩王金平提拔
樂壇台灣之光 羅達鈞盧願獲獎
三大法人買超台股82億元
林伯豐率團訪天津安徽
以葬遇害3少 權衡回應哈瑪斯
地形圖建置 桃園5年獲優等獎
嘉市協助脫貧 清寒學生自立
美拍賣比特幣 神祕投標人得標
許信良贊成凍獨 游錫(方方土)表反對
韓劇魅力無法擋 朴槿惠也看
指考國文 作文圓夢得分關鍵
老翁性侵智障女 判7年6個月
旺宏再向ITC控飛索侵權
香港問題 許信良：陸過分敏感
團隊溝通 連勝文：越來越好
網友：LINE大陸廣告白拍了
虎尾展創意 玉米巾有味
威脅丟工作 男性侵女子判刑
駐雪梨辦事處處長沈正宗履新
習近平將訪南韓 北韓再射兩彈
中俄或簽人民幣與盧布互換協議
攜槍彈騎重機 男子遭逮
鴻海亞太電加速 拚4G開台
爆米花送愛心 助童築棒球夢
卓伯源視察員大排 關心防汛
中日官員會談 議題觸中日北韓
傳基市長換選將 黃景泰不置評
17億美元 羅氏娶美乳癌藥廠
陸韓將討論開始直接貨幣交易
藍：暴力是非問題 小英勿迴避
大陸引進歐洲油企 探勘南海
北市永平公營住宅 7月底申請
宜商國樂社 7月赴大陸參賽
陸委會籲大陸落實普選承諾
新台幣收升3分
朴習會 談戰略合作夥伴關係
上半年越南外資減少35%
集體自衛權解禁 中日衝突性增
職安法擴大適用 祭罰鍰防過勞
台北板橋宜蘭 高溫破今年紀錄
幫派開代書所 當討債集團據點
GDP保3 吳中書有信心
林田山失蹤老婦 平安獲救
台東普普行 推優惠方案
港金管局護盤 捍衛聯繫匯率
陸委會：陸客中轉盼儘快溝通
習近平訪韓 馬雲任正非隨行
考生違規 試中用手機看簡訊
顏慶章獲法學博士 研究台灣發展
指考英作文 首次考圖表描述
醫院推廣器捐 35人讓愛延續
購屋總價創新高 看漲幅度減少
桃園多家游泳池 缺失待改善
台2起H7N9病例 通報WHO
打房無效 英房價續漲
苗市板凳電影院 邀民享農村樂
走馬飛車比創意 總獎金50萬
夏日防戲水意外 中市警辦游泳營
蕭淑慎疑要跳樓 警消救援
投資人累了 歐洲IPO降溫
英文生活化 怪咖比特幣入題
萬秀豬王涉性暗示 NCC罰21萬
國民黨籲小英正視九二共識
嘉市戲劇節 風神寶寶打頭陣
避免混淆 政院發言人辦公室更名
江揆勉公務員 提升政府形象
大學指考英文 考生抱怨時間短
獲扶輪榮譽獎 證嚴謙稱不敢當
湯唯與男友訂婚 婚禮秋天辦
陸中聯航轉型成首家國有廉航
計較學分數 不如訂能力標準
警官調動 受美訓練女警派科長
米粉名惹議 連柯：名稱非重點
誰是積木王 嘉市展科學創意
代理主持常會 吳肯定科技創新
傳喚小Ｓ作證 法官：公開審理
美酷帥罪犯 傳簽下模特兒合約
白色恐怖5年牢 陳新吉志工有愛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
晟田下半年業績目標較上半年佳
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
要回工程款 業者向大統索賠
早產兒孟可莉 慈濟檢查很健康
職安衛生法上路 北市做準備
米粉包裝變變變 產品不變
指考英文 作文圖表分析有挑戰
飛官違紀 空軍檢討失職人員
中環拚文創 行動創作雙平台
後灣蓋飯店 贊成反對都上場
南茂獲銀行團100億元聯貸
華航新航點 長春合肥煙台徐州
未來兩天平地晴朗 週末雨再來
李顯龍：美國將捲土重來
拚連任 胡志強：有贏的必然性
路難行還涉溪 婦困山區帶離奇
基北區爭取二免提供更細級距
美企信心增 徵人創15年來最快
韓最大觀光展登台 申慧星現身
張金鶚：房地合一一定要做
柯文哲：自己是進化的政治素人
房地合一課稅 財部：年底提出
北捷索賠2061萬 鄭捷提異議
北市消防設預警閃燈 提醒低頭族
總統教育獎得主 抗病魔辦畫展
不插電音樂大賽 團體參賽踴躍
談勝立連線 胡志強：自己努力
琉球海域有機會生成熱帶氣旋
入場就睡覺 可能父母之命應考
金曲歌王百貨龍頭跨界合作
新閱讀運動 籲每日閱讀30分鐘
周永康兩名心腹遭雙開
國道收費員 職訓想當芳療師
美挺港民主 陸：反對干涉內政
11人集體詐領差旅費遭判刑
慶賀團龐大受矚 巴媒採訪台媒
北一女儀隊受邀赴奧 3日授旗
佛光盃籃球賽 星雲為球隊加油
男藏陸多年 持偽造護照遭押解
大學指考第2天 台南無違規
南迴拓寬挖到遺址 工程暫停
SUKIYA 十年在台拚開百家店
糖尿病百萬人 藥師加入照護網
下架爭議書 香港誠品受質疑
報導：徐才厚與谷俊山關係密切
數甲近3年最難 均標恐降10分
面板大廠群創爆量 股價大漲
欠上網費10多年 過追繳期註銷
禁穆斯林戴面紗 歐人權法院挺
涉性暗示MV普級播 NCC警告
印度召喚美官員 抗議遭監控
監委審查 府：資格沒問題
指考數學甲 單選簡單多選難
雞心抗生素超標 彰縣罰6萬
徵信社美男計失敗 法院判還錢
小英擬邀蘇貞昌 任輔選總團長
韓文化觀光展登場 看秀嚐美食
沙柯吉遭控濫權 右派低調
林書豪返台 廠商出代言鞋款
習近平將訪南韓 具政經軍意義
大盤熱 借券交易逾200億
希捷合併策略 台SSD廠有利
解禁自衛權立法 日內閣動起來
入WHO健康城市聯盟 金門推計畫
永續發展 院士集思廣益
人民幣問題 美將向陸施壓
泰海關否認嚴查免稅品限額規定
新北5萬人次撿狗便 以金換金
曾遭高鳳仙糾正 江綺雯：很好
參訪孫中山母校 總統一償宿願
台幣收29.905 今年新高
雲林家長會長 關切十二年國教
金泰希置產 與Rain互別苗頭
大學指考 台東1違規扣2分
方萬富：飯店破門 可查違法
台印摩島開發案 印尼總統准了
吻仔魚禁漁期 新北籲勿捕撈
全球印鈔機角色 歐央行料接手
中銀：人民幣匯率難破六進五
陸調存貸比 發債或成放貸利器
分析：美挺解禁自衛權升級同盟
指考第2天 苗栗考區秩序佳
李顯龍：11月可望完成TPP架構
土城地區5日起停水32小時
國?盼釐清陸製4G基地台資安
倫敦老人新嘗試 跑酷不輸人
亞太棒球賽 中華隊雙傳捷報
熱爆了 瞬間用電創今年新高
指考數甲 補教師：近十年最難
台獨黨綱 小英：不勞總統費心
大學指考 嘉義2考生遭扣分
IBM大陸業務或出現更多困難
專家刻意製造致命新流感病毒株
江揆談防弊 勉公務員清廉為傲
麻州大學五校 與文化光點合作
道指近17000點 運輸股創新高
台印尼摩島開發 擇項目再招商
冠名地方米粉標示 7月中定案
基北爭二免級距 教部下週決定
紐西蘭提證明 大馬包庇外交官
港生占中 張懸：與你們同在
台商拜會 王樂生勉和衷共濟
鹽田綠化全枯 監院：浪費公帑
中油貴族勞工享特權 監院糾正
泰改善海鮮業勞工環境
審監委 綠委關切康照洲糾正案
全聚德150年 烤出1.96億隻鴨
永和仲夏夜之夢 5日起開唱
F-麗豐 台灣拚展店300家
京棧飯店後灣開發案 退回重審
台灣天津合作活動 張志軍致意
43關員涉貪遭訴 糾正財政部
西班牙電信併E-Plus 歐盟放行
日擴大軍事角色 菲表示歡迎
日解禁自衛權 陸媒砲火齊開
房屋稅率調整 須縣市議會通過
李顯龍：陸已較從前更開放
康世儒參選 柯P模式套苗栗待觀察
留美海軍女軍官 軍旅展新頁
蕭淑慎經紀人：報警擺烏龍
工程院士怎麼選 中研院未定
北韓射彈 陸：盼做有利穩定事
大馬將送強姦嫌犯回紐西蘭受審
外媒：習近平訪韓將發聯合聲明
今彩539開獎
盧安達大屠殺主謀 判刑30年
美企就業成長 創2012年來最大
溫網16強止步 謝彭配衛冕失利
疑工程糾紛 建材店遭砸4傷
詹皓晴混雙再報喜 溫網晉8強
周永康3秘書 中共開除黨籍
泰森拍板 85.5億併Hillshire
韓第一夫人代理人 接待彭麗媛
監委不接觸立委 府：社會認同
薇帥遇亂流 溫網出局奪冠無望
咬人蘇道歉 國際足總肯定
田馥甄金曲唱哭砂 黃鶯鶯肯定
傳俠特弗萊雇投行 找潛在買家
籃球鬥牛賽 獨臂籃球俠好威
嘉義大林氣爆 1人死亡
示威者：香港占中預演已成功
到日本未來館 充當便便沖馬桶
柯文哲：自由民主非天上掉下來
國5南港坪林 3日及9日深夜封
美國5月工廠訂單減0.5%
今彩539 頭獎槓龜
群創配息 微調
博斯若停播 中職找備案
巴西警方驅散 聲援被捕者民眾
陸官媒評徐才厚：蛀蟲必須挖出
窄巷鐵皮工廠大火 漏夜悶燒
江蘇台商投資額 11年居陸第1
航警疑涉性侵記大過 主管處分
日副外相：強化防務 日美瞭解
阿根廷戰比利時 羅赫無緣出賽
外傳已辭職 奈國教練闢謠
阿吉雷接掌日本兵符 得靠實力
俄未踢進16強 卡佩羅仍獲支持
陸學者觀察：張志軍訪台 拉抬島內統派力量
大陸LINE疑被封鎖
法前總統沙柯吉涉貪遭起訴
赴臺遊「零團費」 臺旅會出擊遏止
2014台北多媒體大展
客委會主委黃玉振 家庭因素請辭獲准
美媒關注香港占中爭民主事件
7月3日 國內各大報頭條
法前總統遭留置 批「司法淪為政治工具」
習近平率300人訪韓 朝鮮「吃味」射飛彈
香港「佔中」拘511人 均已獲釋
大稻埕、蔣渭水、鴉片
克麗緹娜25週年 推出新品牌
『火山泥保養全系列』上市 innisfree送您與李敏鎬首爾見
支持柯P 台聯提12年國教要務
丈夫事業受挫 陸配開店撐家計
正修科技大學舉辦大陸姊妹校學生研習結業式
涵碧樓推出夏季活動 邀您品嚐德國美食
Visa陪你快樂暢遊美國 樂享網路購物禮遇
汽燃費開徵 老舊機車報廢諮詢尚欠費額繳納說明。
王愷大師 人物速寫 為自己留下美好回憶
上古藝術家鑑賞：神馬大師 江南子 磅礡之馬
體育署何署長赴臺北市立大同高中
兩岸關係充滿了表面張力！
充足媒體據實宣傳有助中國再崛起
同步零時差《寶島少年》與《日本週刊少年JUMP》每週一出刊!
拉抬兒子選情 連戰夜宴藍營大老
台塑永在投資 申請投資八大電視
民共兩黨交流互動關係起微妙變化---陳淞山
久大股票 7/7起停止櫃檯買賣
21 院士連署籲「搶救阿扁」
股權將釋出 營運轉盈 弘捷股價強攻
捲款逃烏干達 陸美女老闆落網
代檢廠及監理網路即時連線 7/5-6 暫停服務
陸不會吃掉台經濟 蔡英文：待觀察
中韓聲明：今年完成自貿區談判
朴習會達協議 力促平壤非核化
法大將瑞貝里 不會現身法德戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足賽帶動美足球大聯盟風潮
溫網衛冕失利 薇帥平常心看待
馬總統抵薩 軍禮高規格接機
沙柯吉反擊 指司法淪政治工具
美防長：歡迎日本新防衛政策
溫網 喬帥再過一關 挺進4強賽
沙柯吉批司法 強調不退縮
柯林頓緋聞女 吐露當年辛酸
台灣學生樂團 中歐管樂節演藝
新韻竹男聲合唱團訪奧演唱
證交所數位金融服務進階
東西向動脈 松山線聚焦核心區
台股健康換手 順勢偏多
安全監控驅動 相機晶片再成長
夏娃鼓勵 狄米特羅夫潰莫瑞
指考最後一天 史地公登場
指考日炎熱 西半部可達36度
帥男囚全球知名 可望轉型男模
紫外線多為危險級 防曬不可少
火箭討好安東尼 不尊重林書豪
院士會議第三天 聚焦院士選舉
巴西前鋒涅馬爾 將對手當朋友
維也納大學研討會 台學者參與
研調：陸4G機 下半年轉強
日駐美大使：別誤解日憲法詮釋
溫網 加男女選手分別挺進4強
葉倫稱無必要改變目前貨幣政策
羅馬尼亞驗出狂牛症 俄禁進口
導入微軟技術 病歷查詢快3倍
台股開盤下跌16.18點
疑食物中毒 新北10學生送醫
中華電世足收視 破7百萬人次
嘉縣辦徵才 職缺逾500
認證趨嚴 日電廠海外覓夥伴
影后佯裝書迷 查看新書銷量
尋求經濟建言 歐巴馬宴專家
高通買Wilocity 挑戰博通Wi-Fi
炸彈威脅 美加強直飛班機安檢
談選情 沈富雄：連戰出手太早
索尼微軟4G機 下週交鋒
華人慈善會贈巴拉圭人道物資
全祿航與華航開啟台俄新航線
連戰邀宴 王金平：大家提建議
牛軋糖教學講座 飄香阿根廷
習近平今訪韓 經貿交流受矚目
總統擁抱認養兒 足球當見面禮
吳敦義：集體投入為參選人加油
越菲外長會談 聚焦南海爭議
馬總統：出訪具外交正面效果
中研院士 橫跨產官學界
欣銓6月業績再挑戰歷史新高
康照洲：糾正案找問題 非常好
席丹巴爾泰 巴西童名字都球星
總統籲在野黨 勿暴力占主席台
需求熱 寶獅與東風在陸建第4廠
建教合作爭議 教育部暫不修法
6個丁噹 演繹失戀樣態
轉置收費員 遠通未達違約
陸6月非製造業PMI降
台薩簽聯合公報 未來5年續援
禮券不合格 2百貨上榜
康照洲：不曾遭糾舉或彈劾
明基材料捐贈千名孩童配眼鏡
考試看手機簡訊 送考委會審議
陸銀零售人民幣匯率 自行決定
馬習會 總統：APEC是現成方式
總統籲在野黨 別暴力占主席台
指考最終日 歷史有看書就會
陳德銘：下半年還會再去台灣
政府做多 高盛看好陸股
父宴請立委 連勝文：整合內部
台股震盪翻紅 重回9500
涉售偽威而鋼 情趣店老闆送辦
閱讀判讀難 指考歷史均標恐降
印尼總統大選 聚焦經濟自主
施妤涵跨齡參賽 雙簧管奪首獎
總統：希望參與更多國際組織
鴻海4G架設獲准 網通股樂
談中美關係 習近平：少點刺
院士會議 公平正義成熱門話題
金聽簡報 總統：不去反而失職
吳敦義：三策略促台灣成長
新台幣早盤小升
基市提名是否換 馬：尚未決定
台獨議題 馬總統：全民關切
墾丁觀海樓 鳥瞰3海
走讀華文原創圖畫書 中市登場
仁義潭女浮屍待指認 釐清死因
習近平訪韓撰文 風好正揚帆
學者：港直選訴求 北京回應難
王建民先發失2分 無關勝敗
夏補開胃 飯店逆向推川菜煲湯
周美青訪日 總統：未完全排除
胖達人案傳喚小S婆媳出庭作證
非法經營未上市股票 男起訴
宏都拉斯6月咖啡出口增16%
中央氣象局氣象報告
世足場內 FIFA憂球迷酒醉鬧事
中央氣象局 今天白天天氣預報
馬：全力支持朱立倫連勝文勝選
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
威廉王子頂上稀疏 蠟像也變髮
暑假作業 布農學子返鄉護溪
米粉標示分不清 一週內釐清
美媒：中共將指控周永康罪行
香港特首呼籲泛民了解基本法
中韓簽FTA 總統：我心急如焚
深圳台男中風 後送金門
加速反腐 陸國企逾50高管落馬
長高變懲罰 餐廳多以身高計費
習近平抵韓 與朴槿惠會談
研究：老人睡越少 腦老化越快
實習男生存法則 奪北影最佳片
指考日熱浪襲 台北飆破36度
財產申報 陳玉梅現金逾4億元
6.5公尺稻草農夫 宜蘭亮相
華通下半年轉強 投顧按讚
接班問題 總統：看候選人條件
老翁硬逼讓座 坐女大腿判刑
台紐協定發威 水果進口大增
總統：出訪規格 不覺得被矮化
泡三溫暖怕妻疑 男改章戳被逮
甜瓜要7號 林書豪球衣被挪用
商仲：松山線拉抬沿線商辦店面
夜訪後慈湖 活動秒殺難報名
舒淇告陸電器商侵肖像權 勝訴
7大政策項目 江揆促部會落實
夏令營24學生疑食物中毒送醫
老鼠會找人頭 假結婚集團被破
王張互訪 江揆：具重大意義
美報告：孟加拉勞工權仍需改善
陸10國企 7年市值蒸發50兆
總統：監察院存在還是有必要
馬：密切觀察日解禁集體自衛權
美元多頭雖砍預測 仍看好升勢
高雄冷凍器材行大火 無傷亡
國民黨籲蔡英文 承認九二共識
台中精機放流水改排中科園區
青春專案 查獲年輕人夜店打架
世足8強戰 前鋒死鬥精采可期
西方石油售中東事業股權傳破局
新台幣中午暫升3.8分
程仁宏：未用不實數據糾正中油
美國慶酒會 柯文哲著西裝出席
北韓客乘木船投誠南韓
指考地理 考生：死讀課本不夠
工研院院慶 副總統將爭取預算
孟買捷運尷尬 乘客車廂內淋雨
鄰座難忍受 抖腳考生座位後移
梅西紀錄片 里約熱內盧試映
江揆：菸害防制仍需加強
合宜宅弊案 檢六度提訊葉世文
習訪韓 韓系LINE續被封
永豐金華北布局 天津租賃開業
玉米近6個月低 瀕空頭市場邊緣
北基合併 羅智強：由市民評價
特曼等5人獲選工研院院士
傳徐才厚涉香港百億洗錢案
囤房稅加打房 影響供給量大區
徐才厚案 黨媒連3天頭版評論
推改革施政 總統追求歷史評價
外商建議泰國 外勞政策鬆綁
阿里赴美上市 陸投資人可團購
台股收盤漲 41.27點
被制止玩手機 女辱罵老師遭訴
美擁戴國足 教頭淡定：要進步
嘉惠通勤族 時間軸推公車App
景觀橋啟用 胡志強：感謝大家
雲林農博公園 7月下旬開放
除息暖身 聯發科創50個月新高
指考地理 都更烏克蘭衝突入題
清譽比命重 康照洲以教職自清
開低走高 台股漲 41點
夏奇拉 連3屆世足獻聲閉幕式
機關綠色採購金額67億
7月台指期漲55點
自殺PO網 警據照片成功救人
宜蘭童玩節 5日登場
創新整合 保持台灣產業競爭力
馬啟思肯定台美互信深厚
7月電子金融期齊漲
許國文：任監委不影響醫院評鑑
疑吸毒恍神 男鬧區放火燒民宅
達美航空評估直飛台灣
台股再上9500 碎步緩攻
板橋街頭接連兩機車騎士遭刺傷
習近平率領高層官員訪韓
陳日君建議教宗 目前不要訪陸
衛福部：提高菸品稅捐已送立院
警重機車考生服務隊 學子受惠
海之夏祭16天 清涼歡樂一夏
陸服務業PMI 15個月新高
星展銀行打造分行3.0版
吸毒害子腦麻 出獄續與毒會友
進烏龍球遭槍殺 哥國紀念球星
口湖牽水狀 紀念海嘯罹難者
民宅火警 男入屋拔電線喪命
首屆總統創新獎 優人神鼓獲獎
世足迎戰法國 德國面臨考驗
博斯：繼續轉播中華職棒
東吳大學聘高孔廉任講座教授
榮民榮眷謀職不易 高市助創業
三大法人買超台股24億元
談領導力 柯文哲讚扁宋團隊
六輕燃燒塔冒火 未造成傷亡
人才培育建議書 中研院考慮擬
藝術療癒 癌友繪出彩色人生
拓通路 宏?結盟聯強展?
指考落幕 18日寄發成績單
洪秀柱：前輩請託任基金會董事
陸學者：公布周永康案日子不遠
抗陸 菲越籌建戰略夥伴關係
海生館極地展 展出研究成果
財報多2個零 陳玉梅：存款誤植
胖達人案 小S出庭作證
輕颱浣熊恐形成 下週影響台灣
巴西查世足黃牛 足總恐有內鬼
歐巴馬批金融界獎金文化
台北鳳梨酥文化節 11日登場
港議員向特首擲杯 社會嘩然
指考歷史地理 閱讀時事比重高
高考一二級 15日開始報名
巴西隊壓力超大 心理醫師出動
馬總統訪薩 元首高規待遇
FIFA主席欣喜 讚世足賽成功
憂祭典淪觀光 原民闖觀光局
被查獲槍彈 男辯把玩觀賞
桃園市民卡命名 最大獎得汽車
陸房市不振 美媒點名5大輸家
日議員辯清白哭超慘 影片爆紅
花蓮火車站飄樂音 樂團快閃
備戰南京青奧 中華隊信心滿滿
乾隆寫很多詩 專家：像發微博
新台幣收貶3分
友人缺錢男幫行搶 遭判7月
瑞典意外降息2碼 克朗重摔
考生手受傷 啟用放大答案卡
會議取下國旗 土國男遭判14年
世足8強戰 哥國禁賣麵粉刮鬍泡
涅馬爾：盼J羅光芒到此為止
兩岸談經貿 王志剛：首重溝通
胡志強：相信選民的智慧及選擇
中區經貿國是會議 5日登場
郭冠英案 監院糾正台灣省政府
熱 瞬間用電連破今年新高
學生疑食物中毒 便當店遭停業
百年九芎遭斷根 查獲2山老鼠
柏林與漢堡競爭申辦奧運權
公民與社會時事多 考生稱好答
邀進駐總部 台聯力挺柯文哲
公民融時事 國道電子收費入題
日解禁集體自衛權 李登輝肯定
操守遭疑 許國文康照洲自清
行竊得手2元 待業男送辦
業者：銀行數位化 要政府支持
曹錦輝出庭 盼糾紛早日落幕
王建(火宣)：從未說過章仁香做最差
台中蜂華龍眼蜂蜜 胡志強背書
迎習 韓人持釣魚台屬中國標語
公僕懲戒 最重擬失公務員資格
指考炎熱 屏東盼調整冷氣溫度
透視郊遊 蔡明亮感性告白
中華青棒隊險勝 冠軍在望
響應創世 改裝汽油桶裝硬幣
指考落幕 嘉義考區零違規
藍：監委資格審查非政治審查
雷雨氣候在德國造成重大災損
大陸運12客機 無償援助東加
林又立出新書 高以翔餵蛋花湯
田季發爺三重店飲品不合格開罰
習近平：中韓承擔地區穩定責任
台塑：加薪幅度不再上調
消保處查月餅是否漲價
南水北調黃河南段 充水試驗
跟蝴蝶交朋友 報名辨識大賽
障礙者拚自立 成立生活協會
曾銘宗：台股審慎樂觀
親民教養院風波 苗縣處長調職
世足八強就位 歐洲美洲大對決
矽品6月和Q2營收 創新高
中芯宣布將為高通代工28奈米
周杰倫盼當爹 不讓兒變靠爸族
對台灣棒球熱愛 博斯續播中職
澳元走軟 澳央行稱澳元被高估
Salesforce拚成長 打併購牌
博斯續播中職 天氣女孩代言
銀捷尼科擬買GlobalCollect
盧秀燕爭取 北新國中泳池更新
日擬放寬對北韓制裁 南韓示警
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
指考公民 補教師：平易近人
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬卡紅用喝的 變身歐蕾凍飲
傳承阿母的話 嘉市小學出新書
北一女儀隊赴奧 林奕華授旗
化工廠化學物外洩 2人送醫
富邦金冠名贊助LPGA台灣錦標賽
高市自行車道續增 臨港線動土
王美玉：台灣前途由台灣人決定
歐元區綜合PMI 暗示成長倍增
本國銀行至5月底 逾放比率減
尋找勞工好聲音 苗縣8月開賽
房地合一 長虹建設：配套要做
21院士連署 盼改變阿扁照護方式
彰銀主辦世紀鋼30億元聯貸案
李炳南：成案少因辦孫立人案
大學指考 台南1件違規
矯正署：居家療養不合法
神棍詐欺認罪協商 緩刑4年
新北勞檢 20金屬製造商全違規
陸官媒：日本不可恣意妄為
雷雨範圍擴大 熱低壓恐成颱風
日戰犯筆錄 大陸每天上網公布
內政部：護照人別確認省37億
任用郭冠英 監委：因人設事
江揆肯定黃其光是台灣之光
雲門舞集 5日屏東戶外公演
歐洲版谷歌 移除英媒部分內容
指考3天零違規 苗考區創紀錄
談金融 許嘉棟：匯率鐵板一塊
郭冠英退休案 監委：恐難挽回
當舖討債集團 藉糾紛討和解金
司馬庫斯 WiFi上網ok了
貨貿談判 陸韓FTA成焦點
山老鼠變鱸鰻 提報治平對象
宏?台灣第3季營收 拚季增4成
免簽續發酵 達美想直航台美線
南投中寮野溪 傳1男溺水失蹤
聚陽上半年營收 年增13.6%
龍應台訪視 盛讚花蓮文創園區
韓前官員：習近平想分化美韓
剛果天主教籲總統勿第3次連任
公司派頑抗 三陽董事會流會
板橋街頭刺人案 凶嫌落網
陸將在印度總理故鄉建產業園區
蕭萬長：參加區域整合 確保供應鏈
花現巴士啟動 體驗后里風情
衍生性金融商品業務須報聯徵
中台灣農博將閉幕 瓶中梨吸睛
6月下旬NAND漲2%至5%
兩岸產業合作 關鍵在互信
暑假旺季 復興擴增兩岸新航點
化工廠儲槽外洩 嗆傷2路人
金門海域水質監測 符合標準
陸麻雀吃大米喪命 疑因殺蟲劑
新台幣小貶3分
防日本腦炎 南市籲接種疫苗
高普考明登場 報考略退燒
台股高點 里昂上看15300
重現鸞山湖 放流2萬尾鯉魚
中職：未接獲博斯任何通知
陸學者：兩岸經合需互釋善意
青年戰鬥營 體驗金門軍事生活
遊逛彩虹夜市 花蓮推免費專車
台灣梅花鹿點點 在陸產第4胎
首獎鋼琴家 港區藝術中心演出
職安法上路 中市籲雇主妥規劃
豐原心鎖橋恐將拆 民代籲搶救
關鍵電話 小S婆媳：話家常
攻華人市場 葡萄王攜手雲南白藥
小S婆婆作證 自稱：我很真
凍台獨黨綱 謝長廷：未見溝通
訪牛犁社區 龍應台懷想13年前
國銀獲利成長 國際業務占8成
林佳龍加緊熱身 市場拜票
景氣復甦 1/4廠商擬擴大投資
七一後 梁振英：不要浪費警力
房地合一課稅 財部重申聽意見
穀物豐收 世界糧價連跌3個月
勤跑基層 連：直接民意很重要
米粉乳品果汁標示 未查獲違規
中韓同意 促北韓非核化
LPGA台灣賽 移師美麗華球場
外交部：總統中文請柬不列職銜
宏達電Q2轉盈 每股賺2.74元
歐盟新主席誓言推動經濟成長
莫迪捨羅賽芙接受梅克爾邀請
教部會勘 苗3校運動設施有譜
歐洲央行：維持利率不變
運彩賣破百億 9億盈餘助體育
台產品只展不售 上海商會遺憾
烏干達反同性戀 國際援助驟減
按兵不動 歐銀空前低利不變
遠通轉置收費員缺失 限期改善
救地球 歐盟擴大資源回收目標
連：無法選擇出生 可選擇做人
越南暴動後 長庚義診補裂痕
Akamai攜手零壹推解決方案
金門醫院心導管室 北榮支援
報導：習近平訪韓 陣容強大
汕頭前官員殺女自首 傳是情婦
朴習見證 韓陸簽領事協定
英媒：巴塞隆納續談簽蘇亞雷斯
媒體環境變革 檢討黨政軍條款
北投纜車通過環評 法院判撤銷
解決低薪 怡和集團：推服務業
中華電賠本建設 司馬庫斯揪甘心
補教預測 530分有望台大醫
韓陸簽署製作紀錄片備忘錄
今彩539開獎
威力彩開獎
紐西蘭發逮捕令 抓大馬強姦犯
祭典觀光與否 原民會尊重部落
分析：大陸市場 活躍度仍強
敘利亞伊斯蘭國占領重大油田
美就業猛增 失業率6年新低
台灣品牌NEXT 胡志強：台中
韓陸協議合拍電影
亞洲最大廉航 將重返日本
加強反腐 中共紀檢加快改革
疑跳水潭出意外 南投男溺斃
指考自然科難 醫學系分數恐降
故宮在日展 觀眾破10萬人次
宗教衝突再起 緬甸曼德勒宵禁
數據讚 道瓊首次漲破1萬7
馬偕醫療團吉里巴斯義診獲好評
還房貸被公布 龍應台：侵人權
美5月貿易逆差縮減 超過預期
熱低壓緩慢移 最快4日轉輕颱
碩禾中美晶6月營收 創新高
為甜瓜送走林書豪 火箭鬆口
郭冠英案 省府：依法行政
今彩539頭獎槓龜
威力彩頭獎槓龜
歐銀著手貸款 德拉吉重申低利
爭普選 港議員對特首扔玻璃杯
嘉惠勞工 德首次實施最低工資
明基材料在台擴充醫材新產線
沙柯吉案 法國人多認司法公平
學者：安倍自衛釋憲應內外溝通
搶世足財 蘇神情趣咬人夾開賣
前球后克菲托娃 挺進溫網4強
日縣議員哭喊冤 民眾譏矯情
華航集團新增大陸4航點 帶動兩岸旅遊市場
擴展「三中」實力 親民黨提名27位市議員
反制日本擴武 中國今起45天公佈45戰犯自白
中共1天內宣布 三名高官被開除黨籍
美民調: 歐巴馬為「二戰以來最糟總統」
美國慶日掀起“買國貨”熱潮 民眾買不到國產品
21 院士「搶救阿扁」 法務部不准
台灣第一人 黃其光掌國際扶輪總社
挺香港爭民主 本土社團轟馬不吭聲
習近平會朴槿惠：盼年底前簽FTA
監委被提名人 藍鎖定調查2人
美國小學生良心話 從學習愛到永續發展
士農工商齊心努力 中和圓通扶輪社響應「良心時代」
彰化縣和仁國小齊心響應良心時代運動
水墨畫家沙清華 用「良心」安頓內心
神氣家族 快樂養生DIY上集
青年環島蒐集「良心」 看見台灣愛無限
當課稅的證據與程序不合法
稅法專家談民事判決對於稅課處分的拘束力
原民館舞蹈熱情交流 守護良心傳承文化
青年演奏家的良心 以音樂教育改造社會
北市承平扶輪社捐贈東榮國中樂器 響應良心時代
加州騰堡學前教育中心喜迎良心時代
新北市糕餅商業同業公會板橋區響應良心時代運動
台中黎明社區里民扶老攜幼 響應良心時代運動
山難頻傳 博崴媽媽建言政府重視面山教育
7月4日 國內各大報頭條
監委同意權投票 民進黨勸國民黨「不要祭黨紀」
HTC六月份營收211億元 Q2轉虧為盈
暑假旺季 復興航空五箭齊發
香港七一 陸本週「LINE」遭封鎖
馬英九出訪巴拿馬 插曲多
三大法人賣超台股60億元
日台首度跨國合作 洪育府老師新作登上『龍少年』月刊！
台南大億麗緻酒店【台南‧仲夏夜住房專案】
面對UBER 交通部將落實相關查核作業
暑期遊理想 放肆整個夏天 魔術馬戲等你來挑戰
教部呼籲學校及家長共同關心學生登山活動安全
朱立倫角色扮演恰如其分！
從全國一盤棋觀察朱立倫參戰新北市
國立公共資訊圖書館入圍第四屆公共藝術卓越獎及教育推廣獎
中華電攜手趨勢提供iOS用戶｢行動安全防護」
2014第5屆買得起藝博會 徵求提案 獎金2萬元
古華花園飯店挺世足 凌晨營業LIVE直播四強賽及閉幕式
台北西華飯店推出養生舒活住房專案
櫃買中心興櫃股票獎勵活動持續熱烈進行中
中秋佳節團圓時刻 , 國賓大飯店獻上「悅兔」、「花綻」月餅禮盒
大倉久和地中海美食節 都市中的海洋悠遊
台北喜來登SUKHOTHAI 即日起至8/31推出【涼夏冰品】泰好食！
擔任基金會董事 洪秀柱：無給職
美迎國慶 道指收盤首登17000點
憂新爆裂物美加強海外機場安檢
防炸機 美令嚴查乘客手機鞋子
世足賽城市高架橋塌 2死19傷
風聲鶴唳 美使館連發恐攻警訊
叛軍恐攻首都 伊拉克嚴防內應
除權息 注意最後回補日
巴西民調：羅賽芙連任支持率升
超高速上網 中華電要做領頭羊
日本展臂迎富 不動產可望熱銷
機能布料夯 台廠赴港展出
世足八強賽 德法對陣受矚目
教練夠霸氣 巴西奪冠仍有望
陳偉殷對決達比修 因雨延遲
各地晴朗悶熱 西半部防雷陣雨
歐巴馬：美就業市場有巨大進展
陳偉殷對決達比修 因雨延遲
道瓊衝高 台股周線有望連7紅
高普考登場 12萬人搶3千缺
中研院第30屆新科院士傍晚揭曉
經理人：投資水資源 看好英美
馬總統過境美西 薄瑞光接機
美警告恐攻威脅 英機場正常運作
馬總統離薩 過境美西出席僑宴
達比修未登板 陳偉殷無緣對決
機器代寫財報新聞 搶記者飯碗
就業大幅改善 Fed升息料提前
股優於債 投顧：看好歐股
監院人事案 立院行使同意權
助弱勢 魔獸刀鋒伺服器義賣
台股開盤下跌0.3點
華義人氣手遊送史詩英雄
駁報導 國安會：惡意捏造
遊騎兵換將 陳偉殷未遇達比修
6月和Q2營收創高 矽品開盤漲
監察院人事案 立院投票
臉書用戶成白老鼠 遭告上FTC
聯發科除息 股價表現強勁
雅加達加工出口區 盼台企進駐
紫外線多區危險級 注意防曬
世足8強戰前 德國隊7人感冒
馬總統抵舊金山 僑胞熱烈歡迎
奇美材料昆山偏光板廠月中動土
美國慶日比吃熱狗 10分鐘70個
監察院長 國民黨團一致性投票
綠營卡位 藍營立委無法領票
加女將挺進溫網女子單打決賽
微刺激 李克強掏錢買學生作品
世界先進除息 填息率69%
韓製巨砲開轟 陳偉殷落後
韓觀光代表將離台 難忘人情味
新台幣早盤升5.4分
白宮：未考慮對華爾街提新規範
金靴獎 J羅涅馬爾梅西穆勒激爭
卓永財連任機器人協會理事長
大陸疑干擾 社群網路紛失靈
陳偉殷搶第8勝 取得勝投資格
法人：景碩6月業績續強
印尼總統大選 人權反貪成焦點
綠杯葛監院人事案 藍稱霸道
邱文達率團訪索羅門群島
獨處令人不安 多數人寧被電擊
中華青棒隊 晉級世界大賽
印尼大選迫近 排華陰影難消
二免仍落榜 還可參加續招
沒先問過當事人 臉書研究惹議
瑞信：陸信託基金定時炸彈未除
景氣好轉 外商銀看升台利率
濟南爭衛生城市 關上百家店
嘉市e網打進 抓住網路商機
輕颱浣熊形成 7日起影響台灣
大陸需求旺 助長偷獵非洲象
低放廢核最終貯存場 尚未定案
船載危險品 夜間進出港解禁
法媒：排灣族憂家園成核廢基地
曾銘宗轉審慎 台股9500震盪
KANO優勝獎盃 登錄嘉市古物
4件KANO文物 登錄嘉市古物
FTA加持 陸韓工具機威脅台灣
中共黨報：一國兩制治港不變
聽重金屬猛晃頭 中年男腦出血
暑假打工懶人包 七不保障權益
天津狗不理 在陸IPO受阻
星光馬拉松 12日台南登場
陸擴大南海颱風警戒區 越抗議
中韓將簽FTA 工總憂轉單效應
試院：若景氣好報名減 好事
稽核主管辭職 網秦暴跌32%
菲隊棄權 中華青棒隊晉世界賽
酒駕撞車 醉男怪警大驚小怪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
學生出團2日以上 建議先報備
中央氣象局 明天白天天氣預報
逆風少年計畫 男大生圓吉他夢
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
爭金磚開發銀總部 上海跑最快
媲美世足 棒球12強決戰台灣
中韓簽FTA 台產業將邊緣化
監院人事案 立院另定期處理
陸企崛起 台業者以新思維因應
回應香港泛民 中共：貫徹政策
示範區溝通會 擴大網路參與
總統：中華民國一直是主權國家
完投6局 陳偉殷穩對遊騎兵
股王傳奇 大立光觸2430元
6局失2分 陳偉殷本季第8勝
朴習出席商務論壇 企業大陣仗
桃園動漫展登場 擬真人物吸睛
選核廢場 南田村民：等待公投
水獺兄弟萌練泳 圓仔淡定納涼
戒菸藥比買菸便宜 近5萬人戒菸
假冒警察詐欺 在越2台人被捕
九把刀得意寫歌詞 遭哈林打槍
迎暑假 台中玩具婦幼展登場
博士倫回收85萬條眼藥膏
世足法國大戰德國 觀戰重點
中韓將簽FTA 經部爭取貨貿加碼
陳偉殷奪8勝 金鶯橫掃遊騎兵
彭麗媛讚習近平年輕時像都教授
奧林匹克高峰會 吳經國將出席
貓熊外交 習近平決定贈南韓
紅面鴨FUN暑假 小鴨群卡哇伊
陸超發貨幣去哪兒 與房價相關
不相信她是女生 怪伯伯判2年9月
國防部買錄放影機遭騙 檢搜索
查合宜宅行賄 北檢再提蔡仁惠
泛綠杯葛 監院人事另定期處理
打房效應現 雙北交易量下滑
世足巴西戰哥倫比亞 賽前數據
臉書扮女護校生性侵 男子判8年
足球看好巴西 經濟亞洲最熱
暑期打工 勞動部勞檢百家行業
新台幣午升 6.3分
北纜環評案 北市評估是否上訴
金點設計獎 報名件數創新高
前進中東 鼎泰豐明年杜拜展店
陳偉殷第8勝 球到位置就好
紐時：習訪南韓欲重塑區域架構
中韓FTA 形同對台經濟核彈
自強號煞車鬆不開 卡半路
隨機刺殺騎士 陳男收押北所
主張豪宅課稅 沈籲連柯跟進
日經：夏普擬退出歐洲家電事業
生力備百億美元 併東南亞資產
傳統僑社領袖 支持中華民國
董監持股設質比 光電股最高
越媒：陸扣押越漁船逮捕6漁民
唇語專家出馬 勒夫粗口得小心
減少揚塵不適 北市灑水降溫
碳排放超標 微軟遭北京開單
生活藝術祭登場 胡志強期勉
普考作文考廉潔 葉世文成案例
員警殉職 陳威仁提醒執法安全
王金平：已盡責要求不妨害領票
博士倫瑕疵藥膏 未輸入台灣
呂炳宏遭求償 法官查監督失當否
僑校教師參與墨爾本華文研習
合宜宅弊案 蔡仁惠轉污點證人
阿里巴巴 無緣赴港第二上市
賑濟水災 台僑嘉惠巴國民眾
遭押46印護士據報安抵摩蘇爾
美食外交 馬啟思挑戰小籠包
李敏鎬走機坪 影迷超失望
大陸最高法院設環境資源審判庭
臉書傳在北京租下辦公室
央行售定期存單利率0.54%
柯文哲：選舉帳目由會計師管
自強號煞車故障 旅客半路換車
工安意外未報 勞動部：依規定
台股收盤跌 16.18點
綠委杯葛投票 府：遺憾
身障潛水專班 水中蛟龍特訓
外傘頂洲團客多 推固定船次
盤整 台股跌 16點
國民黨：在野杯葛投票嚴重違憲
7月台指期跌2點
偷客戶金飾 清潔婦判5月
藍南市議員提名 蔡育輝出線
外資高盛證：對台股後市樂觀
台股小跌 周線連 7紅
7月電子期漲金融期持平
白鐵武士退休 15日畢業巡禮
世足巴西戰哥倫比亞 觀戰重點
馬總統訪舊金山 僑宴氣氛熱鬧
逾5成弱勢童 暑假三餐不穩定
柯林頓音樂劇 外遇登紐約舞台
台聯成員驗傷 提告揪出黑衣男
雲門屏東公演 4日晚親子律動
反對占中 香港更多團體發聲
嘉市創意競賽 以馬為主題
偷排電鍍廢水 新北市開罰
國際食品展 雲林獲1.5億訂單
試盡偏方 男性為第二春植髮
郝龍斌：將和總統助連勝文勝選
少年隊拍微電影 宣導毒品危害
拒零團費 台旅會推暑期自由行
左左右右愛熊虎 因為很高會跑
新加坡珠寶展 瞄準亞洲富人
豔陽下送便當 女騎士曬暈撞車
失業心情差 醉男砍人被逮
雲林大服務時代 張麗善提政見
關懷失智症 專線諮詢解無助
不明中藥流市面 南市警續追查
夏威夷高球賽 台裔少年奪冠
國際空間 馬：兩岸有有效方式
專供芒果冰 果農不擔心滯銷
郭台銘：很快退休 年輕人接棒
連3綠 5月商業景氣續亮綠燈
全民英檢高級 增設中部考區
中華次青少棒隊將與香港隊爭冠
三軍實彈演習 國防部公布畫面
午後對流旺盛 高屏防大雨冰雹
德5月工廠訂單 降幅大於預期
全台高CP值飯店 台南晶英奪冠
中韓FTA在望 陸專家叫好
併購帶動東南亞銀行發售美元債
豐富過暑假 民團推6主題活動
警攔截圍捕演練 撂倒銀行搶匪
陸交行：提防製造業通縮與債務
勞退新制上路9年 自提僅6%
涉背信罪 余玲雅發監執行
習近平像都教授 大陸網友熱議
好消息 汽柴油下週估降3至4角
大雨特報 雲嘉投竹桃注意
中韓將簽FTA 中鋼：辛苦廝殺
陸媒登廣告 南韓主張稱東海
室內照明檢測 光生物安全合標
世足8強 阿根廷強碰歐洲紅魔
李敏鎬快閃登台 最愛閃亮瞳孔
郭台銘勉年輕人 自己命運自己掙
青少年打工 逾半不到法定工資
罹患精神疾病 男子縱火無罪
傳陸以本土製伺服器取代外國製
郭案若認合法 銓敘部只能准退
墾丁生態旅遊夯 推社區風味餐
癌症轉移痛入骨 熱療助止痛
新台幣收貶0.2分
台灣首度舉辦全球青年世界大會
被動元件大廠國巨 營收穩增
第二次臨時會 藍盼最晚28日開
建縣百年 金門盼參觀中央坑道
新北童軍大露營 逾千人會師
綠能新日光6月業績 今年新低
投票遭杯葛 藍營不排除提告
朴習會 為韓國泡菜銷陸請命
宏?投影機 獲德國消費者肯定
內政部平民銀行 擴大試辦
台北賓館5日開放參觀
陸房市庫存 多地創新高
中區經貿國是會議 代表層面廣
失業率降 Fed升息提前上膛
坐內胎採貝 男漂外海獲救
愛犬傷人蛋蛋 飼主遭傷害起訴
美媒：中日韓加大區域影響力
習近平：中國不是可怕牛魔王
南韓自殺率 連十年冠OECD
韓中抗日紀念 青瓦台無法證實
台積電市值衝3.5兆元 新高
習近平：陸反對朝鮮半島有核武
柯富元吸金案 法院判12年確定
獲頒榮譽獎 證嚴：獎屬慈濟人
礦山慶典 金瓜石神社山神祭
父母補過頭 子女血糖飆高
沈慶京超額港幣未報 9成沒入
少年足球踢進日本 經費差一點
中韓經貿合作 邊境城市新挑戰
大學畢業穿什麼 陸夯白紗禮服
童子賢：WiMAX不必退場
薪資談判破局 通用南非廠停產
學運後 陸積極與台青年互動
嘉市府臨時人員加薪15.5%
中央氣象局氣象報告
勞退自選投資標 將自負盈虧
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
消基會疑美國商會擾台消保政策
不識印球神 夏拉波娃臉書灌爆
世足賽轉性 法國隊贏回民心
免費補習猥褻男高生 男師判刑
郝龍斌：肯定連勝文丁守中拜票
中研院新科院士 首見戲曲學者
化工廠苯乙烯續漏 高市命清空
郝龍斌：支持綠營凍結台獨黨綱
校內駕沙灘車摔死同學 男判賠
受累股跌 日退休基金績效縮水
毒蟲心虛落跑 警起1公斤安毒
廣東再打貪 前廣發銀董座被查
習將結束南韓行 黃海軍事任務
童子賢：開放隱形眼鏡網購
台外匯存底外資持有 雙創新高
跟上時代 摩門教用iPad傳教
續漏毒氣 達成聚化局部停工
郝：以朋友角色建議凍台獨黨綱
紀錄片列車 金門巡迴放映十部
副總統：好發明應致力造福民生
醫學系學生 體驗送餐志工
官營房企違約 陸銀變賣抵押品
習打虎 彭博：有助接班布局
嘉義租稅宣導 捐發票送摸彩
監院人事案 民進黨：嚴格把關
女性新科院士人數 破歷屆紀錄
中研院士張美惠 鑽研兒童肝癌
日頭赤炎炎 用電量連4天爆表
金門擴大清潔日 66個社區響應
疑雷擊 高雄2隻土狗燒焦斃命
5日高溫悶熱 午後雷陣雨
午餐案遭停職 6校長提告敗訴
圓山飯店董座 李建榮續任
景氣好轉 精品名店進駐中市
不老船奇 阿公阿嬤獨木舟破浪
歐銀管局呼籲銀行 避比特幣
教頭：德國才要端出最佳實力
新台幣兌美元 收貶0.2分
童子賢：4G當火車頭 貫穿服務
明四大家唐寅特展 故宮展出
加強工業連結 德儀推新處理器
中研院新科院士 18人獲選
特種買賣猶豫期調整 提案修法
毆傷前檢察官 暴力集團遭送辦
農科：羅曼公司投資持續進行
逃逸外勞產女 將遭遣返鬆口氣
台茂首屆路跑 3千人5日登場
台電核四封存計畫低調送國營會
聯想買IBM伺服器 陸商務局點頭
助原民生工讀 希望種子收穫滿
吸血鬼特展 揭德古拉神秘面紗
高市長選戰增溫 藍綠隔空舌戰
台藝大學生製浮雕 受傷送醫
回教開齋節將至 印尼黃色旅警
風神寶寶兒童劇 苗縣民免費看
陸官媒罕見公開武器測試失敗畫面
家扶慢飛天使畢業 邵曉鈴祝福
大馬性侵嫌犯 料將送紐國受審
林本堅當選中研院士 台積電同歡
象隊陰柔派左投 預定6日先發
矽格提升資本支出到22億元
韓版命中註定我愛你 高價銷陸
緬三軍總司令訪泰 讚許政變
接軌國際 新竹溫泉業與日交流
兩岸三地五校 攜手推暑期課程
張美惠追蹤30年 證實疫苗防肝癌
製造業經營電商比率低 B2B為主
涉販瀕絕鸚鵡 男送法辦
自提自負盈虧 審查小組把關
天氣女孩開球 嬌喊：捕手可憐
星僑領授權 土地供金大利用
虛擬貨幣交易 歐盟喊卡
高鐵塗鴉稱要炸死人 男子被逮
陸學者分析：越南抗陸有共識
本土日本腦炎 高市現今年首例
金門2場海泳 兩岸選手切磋
學生創業大賽 生態環保成焦點
請益之旅 林佳龍赴美交流
中職網路直播 10日開始收費
分析：中日過度自信將引發戰爭
伊拉克遭擄46印度護士獲釋
李克強：確保經濟運行合理區間
政院促穩定農畜產品供銷
蒲亭賀獨立日 盼加強俄美關係
桃猿隊票房延燒 5日觀眾破萬
緬甸宗教衝突 黃色旅遊警示
日解禁集體自衛權 朴習表憂慮
上市公司市值站上27兆元
拍定裝照 小英要游錫(方方土)脫內衣
46護士獲釋 印專機伊北接人
變調戀情 柯雅馨淚駁詐陳純甄
BIS示警泡沫 美歐央行反嗆
京元電6月營收 續創歷史新高
倫敦地價飆 銀行拒往來地產商
偽造數據 南亞塑膠判罰80萬
男子高鐵塗鴉殺人 稱恐慌犯案
新科院士王明珂 屢讓中共頭痛
以巴衝突 歐盟：企業勿進以國
光復鄉抗議 爭普悠瑪號多停靠
北韓核武 中韓達4點共識
中韓將簽FTA 遊戲業憂前景
大野狼15公尺 童話人物變大了
林樺慶加盟桃猿 父母親手託付
源自明華園 陳昭賢扎根兒童劇
陸財政部：地方債試點還將擴大
圓山董監事改選 辜懷群去職
新科中研院士 先感謝家人容忍
藍：綠阻監委人事 違憲故意犯
今彩539開獎
星國超市辦活動 促銷台農產品
兄弟9新秀 盼2週內簽下
征服克拉克 中華青棒隊封王
何文壽創新技術 解決酸雨問題
大樂透開獎
丁守中助選 連勝文：非常感動
拆解果蠅 江安世探索人類腦袋
自強號卡半路 5百人賠全額
日皇族典子訂婚 儀式簡單隆重
穩定蒜價 北市推動多元促銷
星：陸建立軟實力要尊重國際法
印外交部證實46護士已獲自由
UBER叫車服務 交通部要查
輕颱浣熊 可能轉中至強颱
習近平：中韓就戰略合作達共識
劉志攻抵英履新 僑胞熱情歡迎
奈政府干預人事 恐遭世足禁賽
菲90歲參議員 涉貪被羈押
當選院士時在業界 林本堅首位
蘇打綠成軍10年 回家鄉開唱
哥斯大黎加戰荷蘭 觀戰重點
陸委會：王張會助兩岸良性發展
華航經濟艙加3成 升級豪華版
美銀：美為全球最大產油國
高德輝深耕28年 續達爾文研究
周芷研究被剽竊 諾貝爾遺珠
比利時19歲前鋒 獲得肯亞加油
魯拉：世界盃成功給唱衰者教訓
今彩539 頭獎2注中獎
謝依旻女流名人 目標十連霸
制裁北韓措施 日部分解除
大樂透頭獎槓龜
日本男大生環台 讚台灣人熱情
緬甸曼德勒宗教衝突仍未平息
參加六四公祭7人 遭大陸批捕
院士沒選足額 翁啟惠遺憾
女院士周美吟 研究領導受肯定
小黑蚊肆虐 防蚊多管齊下
長榮新船 LUCKY入名
港警 拘捕5名七一遊行組織者
兄弟贏得驚險 本季桃園首勝
馬總統開心 舊金山晨跑3公里
阿猶衝突加劇 外交部提醒注意
德逮捕雙面諜 疑為美提供情資
高鐵塗鴉炸死人 男子晚間交保
詹皓晴溫網混雙 首晉準決賽
傳話給立委 國安會、陳申青否認
美國就業大增 道瓊指數首破17000點
國民黨團：擬7/21再開臨時會
綠佔圈票處 監委難產
打房有效 雙北交易量減近2成
八德合宜宅案 蔡仁惠轉汙點證人
華航新機隊 推出豪華經濟艙
錯寫領導為陳光標 川記者自殺
暑假飛到劍湖山世界 巨型空飄氣球艦隊首曝光
Sogoart 15觀點：為藝術家和收藏家 創造雙贏
德國頭鎚入網 1比0領先法國
溫網 喬帥力克對手晉決賽
頭鎚破網 德國半場領先法國
用秘密武器 詹皓晴溫網寫新頁
巴布亞紐幾內亞外海6.6強震
德國1比0擊敗法國 挺進4強
鐵頭建功 德國衝進世足4強
巴西角球立功 1比0領先哥倫比亞
巴西角球破網 半場1比0領先哥倫比亞
巴西再破門 2比0領先哥倫比亞
J羅罰球進 哥倫比亞1比2落後巴西
巴西2比1勝哥倫比亞 晉級4強
巴西力克哥倫比亞 4強硬碰德國
嘉縣雜貨店大火 2死2昏迷
德法世足 巴西引爆地鐵可疑物
隊醫：涅馬爾無法續出戰世足
巴西勝哥倫比亞 半決賽對德國
世足賽售票公司涉嫌黃牛機制
印尼大選 世代改革PK重返光榮
晴朗悶熱 西半部防午後雷陣雨
對決巴西 德球迷：奪冠非夢事
全台紫外線危險級 北部空品差
太陽能稻草人 防制鳥害新利器
交大蘭花屋 獲巴黎都市設計獎
宜蘭棺木行 搖身成小巷景點
廖世傑墨國大學演說 介紹台灣
J羅男兒淚 巴西前輩抱抱安慰
搖滾樂手離團 樂當音樂孩子王
渥太華諮商 攸關TPP能否敲定
溫網加選手 廣告代言不可限量
抗議改革 亞維儂開幕遊行變調
農博生態園區 投入環境教育
巴西隊：涅馬爾背傷 揮別世足
童玩節登場 國5往宜蘭壅塞
任賢齊挺到底 犀利趴打頭陣
全球瘋世足 台灣球衣布料夯
秘魯音樂舞蹈團參加宜蘭童玩節
中小企業社會責任獎 受理報名
世足 巴西德國驚險晉級4強
劉德立與巴拉圭新任眾議長餐敘
台鐵教花東轉乘 最多省百分鐘
六都房市 北冷中溫南涼
歐股收黑 挫跌0.28%
大學生失聯 無法調通聯
歐巴馬：歡迎移民是美中心思想
網路美食 高雄食品展吃得到
陸韓FTA 面板關稅待釐清
台原生九藏喵 陳仲君堅持自我
台鐵東部快遞 16日起停辦
呂慶龍推動台法銀髮經濟合作
宣導反煙毒 中市警拍微電影
詐買股獲利 騙子判賠9千萬
廣州國土房管局長涉違紀 遭查
排12小時 民眾童玩節搶頭香
涅馬爾席瓦缺賽 巴西對德不妙
瓶中希望夢想資助計畫6日決選
舊檜木料再創新 反轉傳統思維
產學訓合作訓練 招生中
怪獸陳妍希變衰神 挺誰誰就輸
新普6月營收再創今年新高
消防設備查察 台中不合格率高
經濟學家：陸企寶島債不宜設限
倫敦期金漲 鎳銅收跌
陸民籲剝奪徐才厚軍銜 受關注
申請二階段訓練役男 9日報到
涅馬爾受傷退賽 對手稱非故意
復興兩岸航線增 搶暑假商機
預防犯罪 中市警夜市擺攤宣導
買維他命成藥回台 擬放寬限量
越陸關係緊張 陸客銳減
中華次青少棒隊 亞洲封王
印傭雇主撕破臉 雙雙判刑
孔子行腳偏鄉服務 人數創新高
暑期青春專案 高市擴大臨檢
足爽 韓童星尹厚迷港腳底按摩
與電玩拚場 桌遊益智興風潮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
輔導原民 陳菊允闢都會農園
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
多重障礙求職難 職涯規劃圓夢
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
朴槿惠：韓是陸企進軍世界跳板
311奇蹟鋼琴登台展現復活力
奇美博物館 大畫搬遷費功夫
麵包機漏電 廠商告標檢局勝訴
戰事不影響供應 布倫特期油跌
流言傳來傳去 蔡琳生氣了
南韓國宴菜單 三色餅加烤羊排
凍台獨黨綱 郝龍斌：好事一件
世足加持 運彩銷售創紀錄
港區藝術中心陪孩子快樂放暑假
永和行政都更 國父館原地重建
柯文哲：整合不只是握手喊凍蒜
高雄水質抽驗全合格 確保安全
僑委會歡迎僑胞返台慶雙十
外國月亮比較圓 維他命也糾結
中華次青少棒 挺進世界大賽
深耕市場有成 矽統業績倍增
陳彥博超馬奪冠 苦盡甘來
蔡英文：以實力勝選新北市長
世足賽存活球隊 球衣供不應求
綠杯葛投票 藍：蔡英文應負責
世足激戰 球迷熬夜嗨翻酒吧
印尼總統選情緊繃 選後恐衝突
一瞑大一寸 圓仔將過慶生趴
吉安人發動抗議 爭火車站改善
封測廠下半年可期 高階出貨樂觀
陸設立駐蒙古國首個總領館
全球困境 詹宏志：須有效政策
華東6月營收逾9億 創高
羅曼投資案持續進行
韓流觀光展 申慧星現身爆人潮
台大北大學生互訪 兩岸作志工
新加坡財長：房價可能續跌
世足賽吸睛 中華電商機滾滾
先求婚再猛吃 熱狗大胃王8連霸
拍圓仔有規矩 狗仔隊工作守則
遠傳攜小米 紅米Note開賣
第二次臨時會 擬排示範區草案
狂犬病疫情滿週年 仍限山區
毒化物應變車執勤 車速不受限
孩子轉大人 嘉市成年禮
諜影幢幢 德召見美大使
副總統籲團結 選賢推南投建設
媽媽嘴 原告與呂炳宏調解破局
國內珍貴稀有野生動物 增列2魚
美學者：習以歷史離間韓日關係
童玩節登場 宜蘭各地推活動
南亞逃漏空污費 加倍追繳2億
台美高教論壇 探招生門路
大貓熊難繁育 圓仔誕生寫歷史
謝長廷：挺柯文哲創立超越藍綠
動物園狗仔隊 圓仔花絮都靠她
砌石生態工法 防雨沖刷茶園
海豚受困林口海邊 搶救推外海
為柬埔寨募筆電 要20來47
大台北飆35度 新竹高溫破紀錄
搭公共運輸遊童玩 享優惠折扣
圓仔將滿一歲 晚間首度放風
75電視節目 獲適齡兒童標章
綠批馬袒護 國民黨：惡意指控
監院人事 蔡英文：應調整
印度專機 載獲釋護士返鄉
大立光6月營收再創歷史新高
京津冀協同發展 台要參與其中
新北觀光工廠暑假揪團享優惠
門將諾伊爾 德國致勝大功臣
維他命D和椰子油 保健新趨勢
暑假迎賓 阿美族千人大會舞
德揪出雙面諜 召美大使說分明
原民限定 新北籃球賽開戰
隔週休市2日上路 豬價逾83元
日解禁集體自衛權 學者抗議
日本精緻食品 金門商店街展售
戲水危險多 北市舉辦救溺演練
憶故鄉 陳慶良創作金門山音樂
抹香鯨擱淺林口礁岸 全力搶救
省吃儉用繳罰款 酒駕再被逮
夏日蛙鳴 北市薦六條賞蛙步道
路跑邀弱勢童同歡 高市感謝
研調：平板電腦出貨成長低迷
網路巨頭改變大陸基金業
上榜生服務家鄉 助童找自信
山西省監察廳前副廳長 遭雙開
裁判寬鬆 巴西哥倫比亞狂犯規
逢童玩節 國5傍晚北返車將多
王功漁火節祈福 卓伯源盼順利
保安全 搭娛樂漁船籲穿救生衣
中華棒球小將捷報 蔣偉寧電賀
投信：黃金小漲 中線可望守穩
藍軍總動員 連勝文：力拚勝選
林書豪亞洲行 7日首站訪北京
青年顧問團27人 平均27歲
復興班機故障 折返桃園機場
北京常住成年人 每5人1肥胖
方濟各領導 教廷眼光望向東方
涉當詐騙取款車手 男落網
跑車機車擦撞 騎士不治
生技創奇蹟 院士建議壽險投資
害後代 比利時孕婦吸菸嚴重
百度：創新是中韓網路共同話題
連續11年 江蘇居台商投資首位
中市外勞砍人 1重傷2輕傷
藏人高原基因 來自於遠古人種
戒嚴大師張劍寒去世 台大惋惜
涅馬爾成傷兵 救護車護送歸隊
熱氣球傳意外 全村動員引降落
向港特首丟杯議員 昨晚被捕
中颱浣熊營養好 恐轉強颱
首民間經貿互設 電電公會掛牌
陳惠婷單飛出輯 白安探班力挺
呂學樟：監委提名 2人涉刑案
陳曉東當爸 女兒小腳丫亮相
中區經貿國是會議 建言多元
有愛無礙 資助人受助人相見歡
復興疑似訊號異常 飛機折返
台南海邊發現受傷海豚 援救中
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
涵蓋各領域 青年顧問多元發聲
中市中山國中 亞太青少棒奪冠
台灣音樂家許今相 義樂壇發光
戒嚴大師溺斃 去年曾失蹤3天
靈籤加持 楊秋興選戰有信心
縣黨部主委交接 鄭文燦拚市長
謝東山油畫展 描寫夫妻思念
德媒：大陸高鐵全球競爭
情侶檔盜牛樟拒捕 警鳴槍喝止
台北交通展 郝龍斌搭絕版速利
嘉大農機中心揭牌營運
劍湖山世界 巨型氣球遊行
泉順糧商復照 仍不得收購公糧
一周亞幣走勢漲多於跌
桃園動漫遇週休日 民眾擠爆
反美濃水庫 陳菊催生自然公園
世足熱 陸售樓女化身足球寶貝
遠征法國 交大獲都市設計獎
6日晴朗悶熱 大台北可達35度
畢業生求職面試 最怕考英文
解禁自衛權 學者憂日軍事競賽
旅義僑委辦展 波隆那市民捧場
仔豬價漲 屏警啟動防竊巡邏
日本精緻產品 進駐風獅爺商街
未來十幾年 大陸流動人口續增
紅魔鬼教頭：盯死梅西跟隊友
永續會標誌徵選 優等獎十萬
BlockB首登台 想吃芒果冰小籠包
歡喜行踏 林義雄現身淡水
紙相機文創 馬總統出訪禮品
世足8強輸德 法教頭：雖敗猶榮
義大泥巴趴 小朋友high翻
嘉縣雜貨店大火 2死1傷1昏迷
台西魚塭崩塌 賠償協調未果
駁綠指控 藍：外交成果豐碩
王岐山訪內蒙 談反腐敲桌示意
譚敦慈談食安 柴米油鹽破迷思
新北兒童藝術節 15公尺大野狼
小英杯葛監委 藍：掀政治鬥爭
受傷海豚擱淺 遭誤認鯊魚虛驚
斐副總統赴法 參加一戰追悼會
夏日北橫遊 羅浮市集好風情
中華成棒單挑美國 吸客近萬人
修補關係 連勝文向丁守中致歉
輸球 J羅怪裁判未明察秋毫
涅馬爾別世足 球迷挺巴西隊
大專青年戰鬥營 體驗美麗海灘
外勞看護外展 擬擴大放寬申請
鋼琴家陳瑞斌與洛城愛樂合作
台茂黃昏路跑 3千選手戰高溫
屏東民團發起正名阿猴公園
肌萎病友齊聚 相互加油打氣
阿根廷球迷湧進巴西首都加油
世足熱 在大陸惹起家庭風波
拚勝選 連勝文與議員聯合競選
對越 056型宿遷號或部署南海
印美戰略對話連續兩年在印舉行
創新發明及設計賽 著重實用性
汽車保養廠火警 待修車輛遭殃
童玩節水浪遊戲 遊客怨等太久
蘇亞雷斯咬人開瓶器 淘寶熱銷
雲門屏東公演 超過3萬人觀賞
童玩節首日 1.9萬人潮
清白被質疑 康照洲澄清
梅克爾訪大陸 料談電動車合作
梅西期望涅馬爾快快復原
嘲諷徐才厚 網路花名錢多多
訪外準備 北市民俗運動團開訓
泳池意外 老翁健身變命危
李珮菁離婚 指母親是導火線
日自衛權 學者促台灣建大海軍
水上摩托車飆綠島 油盡受困
歌手花蓮開唱 粉絲追星High翻
黃勝雄復活飆K 犀牛2連勝
注資金 陳良博：台登生技大國
華時：陸海軍大力建造核潛艦
班機折返 復興：不影響飛安
兄弟9分大局 打爆桃猿豹紋趴
日裔議員見馬總統 談慰安婦
讓凱瑞3度互動 活路外交創新猷
杭州公車起火 32人傷
國防部：上尉升少校管道正常
今彩539開獎
馬總統熱線美政要 聚焦TPP
韓籍船員昏迷 國軍直升機救援
金賢重入伍前登台 熱唱秀肌情
李顯龍：放寬方言政策不務實
陳良博：正面看待生技股漲勢
今彩539頭獎 3注中獎
傷涅馬爾 足總考慮懲處朱尼嘉
傳遞愛狗觀念 星國放映十二夜
結束興誼之旅 總統：成果豐碩
單車環台做公益 騎士千里送愛
大陸記者自殺 網友指因文字獄
連嗆精神衝擊 柯提貧富懸殊
大陸南方暴雨 逾百萬人受災
整肅徐才厚 習近平圖鞏固權力
溫網 克菲托娃封后
巴西2:1淘汰哥倫比亞、德勝英1:0 晉級四強
習近平提議明年紀念二戰 日本不安
英國最大航母 「伊麗莎白女王」號下水
「青年顧問團」 27人上榜
福建省委書記 7日首次訪台
拚縣長 林滄敏成立競選服務處
訪大洋洲3國 安倍首抵紐西蘭
55分打趴對手 克娃溫網再封后
伊瓜因破網 阿根廷1比0領先比利時
誰來頂替涅馬爾 巴西教頭頭大
美前官員：檢視對陸政策續施壓
學者：韓不會孤注一擲親中遠美
少了涅馬爾 巴西難漂亮贏球
世足8強 阿根廷半場1比0領先比利時
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿根廷克比利時 挺進世足4強
波蘭跳傘飛機墜毀 11死1傷
阿根廷克比利時 24年來首闖世足4強
休士頓音樂節慶傳槍擊 6傷
溫網混雙 詹皓晴挺進決賽
荷蘭戰哥斯大黎加 半場0比0平手
荷蘭戰哥斯大黎加 0比0進入延長賽
荷蘭戰哥斯大黎加 PK決勝負
佛州3船舶相撞 4死十餘傷
荷蘭PK勝哥斯大黎加 艱苦晉級4強
海灘長泳 加州男子遭鯊吻
台灣馬戲和魔術 舞在亞維儂
荷蘭PK出奇兵 搶下世足4強門票
台灣舞作 亞維儂觀眾感動掉淚
浣熊颱風靠近 晚起有長浪
執法9場 烏茲別克裁判寫紀錄
全台高溫悶熱 紫外線易過量
放假即出國 體驗兩岸文化
美夏令營多選擇 社區型正夯
圓仔生日快樂 路跑打頭陣
假日加童玩節 國5一早南下車多
北部花東紫外線強 外出慎防曬
背老婆賽跑 芬蘭組合跑第一
梅克爾抵陸了 要學做川菜
重慶遊覽車側翻 6死36傷
特招將登場 推估錄取率近7成
特招鑑別前段生 難度層次高
世足熱 球衣銷售夯
抗豔陽 防曬服飾升級
縣市合併 內政部：需嫁娶兩悅
北北基合併 待凝聚共識
玩樂擱一旁 為自己加分更實際
福建團7日訪台 三中為主軸
北市現場徵才 釋212職缺
不上安親班 斐暑假瘋耶誕跨年
圓仔抓週 想學馬來貘當畫家
建設20年 三峽工程將竣工
杭州公車起火32傷 鎖定1嫌
資優生役男 帶領偏鄉童做實驗
PK換將 荷教頭：希勒森不知情
拒檢衝撞 警開槍爆輪查獲毒品
以色列暑假拋課業 遊學探親夯
新疆煤礦礦災 17人被困
製造業增溫 首季營收成長
竹縣老電影 老人重溫年輕歲月
用大統油告傷害 彰檢不起訴
飯店瘋世足 多國球迷成縮影
鐵路改點新時刻表 9日供索取
世展會出錢出力 助貧生上學
虎你健康 新港金虎爺路跑
製造業拓銷海外 同業競爭激烈
十鼓擊15週年 日本團隊共慶
夏天戶外工作 防中暑熱危害
搶溫網混雙冠軍 詹皓晴更專注
賀軍翔有信心 不怕對打鄭元暢
專偷高壓電纜 承包商員工涉案
邵國寧涉貪案 發回桃院審理
新科院士臧振華 水下考古先驅
日鬆集體自衛權 範圍說法不一
指揮交通被撞嚇壞 警獲賠十萬
兩岸百貨電商媒合會 月底登場
北京地鐵 8成市民贊成漲價
行動電源觀望 廠商營運添變數
無緣做書記官 廖天照游藝石藝
國際獅友多倫多遊行 台隊耀眼
警校生毀宿舍 內政部：不應該
炎炎夏日 當令時蔬入菜開胃
同居男女持刀互砍 送醫急救
12碼紀錄不佳 荷門將建奇功
犒賞老爸 飯店祭餐飲優惠
辦美簽授權遭詐 ESTA認清官方
暑假當宅童 欠缺運動吃更多
抗戰音樂劇 77週年前夕上演
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
加油時跳槍就好 避免受罰
中央氣象局 明天白天天氣預報
消暑 參選人酷暑送涼博感情
紐西蘭電影節 看見台灣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日解禁自衛權 陸擴大紀念抗戰
降價了 汽柴油各降 4角
不該輸 比教頭：阿根廷很普通
夏日蟲蟲危機 外出防蚊蟲
梅克爾訪陸 經貿合作再升級
警專生毀宿舍 陳威仁怒揪元凶
金融知識線上競賽 15日開跑
金山蹦火仔 推動申請世界遺產
經貿國是會議 提升國際競爭力
桃機第3航廈啟用 延至110年
圓仔誕生 動物園掀寶寶熱
資源回收率調查 北市稱霸全國
新北好禮徵選 活動起跑
社會企業助重建 梅胚加值生計
苦味瓜菜酸味水果 吃出自然涼
桃縣消防特搜 成功行銷台灣
推手機自有品牌 電信業好康加碼
阿根廷晉4強功臣：伊瓜因
漫遊成長快 業者擴大優惠
產業升級 政府應增政策工具
換門將神調度 荷教頭早有預謀
男女互砍送醫 暫無生命危險
台北港工人拆板模 墜落命危
保育員：圓仔從小可愛變小惡魔
高考登場 首節到考率72%
女子糖尿病史 遮雨棚墜樓
梅克爾率經貿團訪陸
二次臨時會 藍擬主攻示範區
藍：蔡缺憲政常識 侵監察獨立
中德經濟合作 呼應西部大開發
急性肺栓塞猝死率高 醫囑小心
中區經貿國是會議 服貿有共識
要求紀律 警校生受訓納入考核
中區經貿國是會議 達11共識
陸退市制度改革 納入主動退市
飆高溫 板橋37.5度
蔡邀任總團長 蘇：不必頭銜
主將缺陣仍闖關 世足有前例
基隆男子墜樓命危 送醫急救
世足4強戰地主 德教頭視為美夢
僱學生送貨撞傷人 速食店判賠
監委提名爭議 藍要綠拿出證據
陳立(吉吉)奪全球甜點大賽冠軍
基期高 估6月物價漲勢趨緩
安倍：沒前提下 才會習近平
港記協：新聞自由數十年最黑暗
台灣哈旗鼓藝術團 波蘭演出
蔡英文：滅朱說法太戲劇化
投信喊萬點 樂觀還需謹慎
阿根廷活過來了 梅西：最棒1役
柏林僑胞參加國際龍舟賽
黑馬止步 哥斯大黎加雖敗猶榮
世足雪上加霜 巴西恐又添傷兵
金賢重離台 粉絲送機
工人洗窗不慎墜樓 送醫不治
台越協商 預計本週再談判
鬆集體自衛權 日擬設安保大臣
巴西發言人打人 提前告別世足
茂林光電進駐銅科 拚產能倍增
變調青春 青少年租屋拉K法辦
文化部：非鼓勵帶兩歲童看電影
薛春明：若任監委 迴避北市案
企業留才 運用保險增加福利
蔡英文：步步為營 謹慎面對
朝日：半數日人反鬆集體自衛權
紀念七七事變 陸媒：莫忘歷史
陸自主研製商務飛機 成功首航
保存維他命 開罐要掉棉花
學者：監委人事應就資格審查
彰化軍警消泳賽 提升救生技能
米粉標示 冠名須比品名小一半
梅克爾訪陸前 熱比婭發公開信
陸男子偷渡小金門上岸 被送辦
印尼大選 地下賭盤看好佐科威
大馬留台校友會歡慶40周年慶
仲夏動物派對 內雙溪限定揪團
金屬機殼閃亮 可成季營收創高
善牧媽媽環台送愛 胡志強打氣
加拿大國會議員團7日訪華
星外長：陸日爭端增區域緊張
穩增長帶動 陸鐵路投資熱絡
瓜國環境暨天然資源部次長訪華
大二膽移交 金縣府14日進駐
香港民主黨：最遲8月占中
三亞10億元全民紅包 喊停了
陸多地暴雨 持續黃色預警
羅納度：涅馬爾遭惡意鏟球所傷
陸檔案顯示 侵華日軍多厭戰
天氣悶熱 北京空氣重度汙染
陽冠威化身陽砲 揮棒動作縮短
研調：平板下半年成長趨緩
一碗麵長子 考取志願役從軍去
通霄玩水趣 濱海遊憩區現人潮
楊秋興：有信心贏在終點
人民幣利變險 宣告利率上3.5%
報復火箭攻擊 以空襲加薩走廊
四強鼎立 德荷阿巴最後廝殺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
F-茂林銅鑼廠動土 明年供貨
林書豪啟程亞洲 臉書放俏皮照
爭冠犀望 高國輝明星賽前復出
桃園原民聯合豐年祭 熱鬧登場
苑裡有藝思 編織藺類台灣之光
印媒：習近平可能訪斯里蘭卡
陸駐港公署 批彭定康
航海王特展 角色分身一同冒險
青年挺徐耀昌 授旗成立後援會
學運後 陳德銘：兩岸前景燦爛
暑假性侵風險高 網路交友謹慎
犀牛勝利組合 暫時雙洋投後援
台塑調降汽柴油每公升0.4元
監委人事 章仁香願向立委釋疑
陳德銘：服貿過 有問題再協商
彩色雞蛋成珠寶 台灣農業再升級
肯亞沿岸再傳恐攻 至少29死
阿嬤家中自殘 割傷1歲孫女
免費課輔班 七股弱勢童受惠
銷偏鄉五月桃 新手校長辦到了
國際青少年單車環島 台北(啟)程
晶技6月營收年增 5.2%
童玩節次日 1.5萬人入園享清涼
長華Q2營收 歷年單季新高
亞光攜手亞泰 搶大陸手機市場
同協估下半年較上半年增5成
安國Q2業績 季減 9%
抗戰勝利70年 國史館推新史編
7日南部高溫達35度 籲注意防曬
鯨豚受困淡水河擱淺 消警搶救
台灣人澳洲運毒 面臨長期監禁
監委提名人 范良?：未涉刑案
洋教練改造犀牛打線 化繁為簡
傳唱愛國歌曲 不忘抗戰歷史
陸媒：中德經貿由互補到互融
金瓜石登山迷途 警消救援下山
二手書店文藝營 訪山海一條路
美F35起火停飛 義斟酌訂單
英媒：梅克爾訪陸前與安倍通話
柯文哲請益之旅 訪蘇會謝
北市公車自撞安全島 7人輕傷
夏日遊孔廟 藝術饗宴沁心涼
行政中立爭議 高市：依法收費
環保署：蚊香更名蚊燻仍未定案
新北汐止機車火警 4車全燬
朱立倫參選 藍綠選戰開打
戲水意外 南投中寮1人溺斃
中市新大線纜車 地方辦說明會
受傷海豚擱淺 淡水河畔急救援
甜點大賽奪冠 陳立(吉吉)創意奪目
北市車禍 公車卡安全島7傷
早療孩子 邵曉鈴：生命鬥士
梅克爾：陸內陸發展不能學沿海
大坑蝶螢采風 暑期親子新去處
木工師揪團 助總統教育獎得主
家中遭蛇咬 婦人送醫急救
總統將南下 再宣示不裁陸戰隊
梅克爾親民風 逛菜市買豆瓣醬
嘉里大榮改善違反勞基法缺失
超熱 板橋37.7度
青棒隊凱歸 將赴美參加世界賽
陳立(吉吉)巧用台灣食材奪冠
林書豪籃球訓練營 徵選登場
乘風破浪 台前軍官征服菲海
膠彩畫家施金輝 疑失足溺斃
陳立(吉吉)奪冠 近年屢獲大獎
領先8分盜壘 獅犀險爆衝突
陸徵求南京大屠殺死者遺屬登記
私人行程 林書豪媽媽返台
蔡英文：盼年底高雄選戰全勝
八卦媒體爆 英王儲夫婦鬧離婚
二航廈新賣點 擬設景觀餐廳
兩岸監督條例為題 藍辦辯論賽
生前捐古物 嘉市律師告別式
反恐 北京警方清查全市加油站
冷清變擁擠 桃機視快樂問題
宇昌案 藍：蔡英文模糊閃避
重返大聯盟 王建民靜候佳音
面對台灣青年 陳德銘直話軟說
臉書經營 游錫(方方土)不隨對手起舞
農委會：穩定中元節所需豬肉
哈里發錄影帶 伊拉克稱是鬧劇
下季開幕系列賽 桃猿人氣大勝
音樂季緝毒 科技警人犬馬出擊
巴勒斯坦青少年慘死 以逮凶嫌
北京地鐵13號線失火
羅國龍4安打 生涯首次MVP
希山：8月增設備搜尋失蹤馬航
美學者：中韓戰略關係發展有限
BlockB登台 粉絲驚喜慶生
兩客機險相撞 美航管員解危機
日奇蹟鋼琴來台 黃裕翔奏祝福
全球最大商場 未來杜拜亮相
壯妹圓仔 1年長大185倍
桃機客量破表 二航廈變身因應
不懼油荒 金正恩舉行三軍演習
立法院二次臨會 擬28日起開兩週
7月7日 國內各大報頭條
救房市 陸可能掀限購取消潮
杭州警方：巴士大火係人為縱火
中國評香港末代總督「歷史罪人」
杭州巴士大火係人為縱火 排除恐攻
台海軍艦隊 4月曾繞行日本沖之島礁
卡蜜拉提出離婚 索兩億英鎊
王愷大師 神來之筆 畫出人物性格 迷住粉絲
騎鐵馬、遊古道 暑假『浮生半日遊』玩新竹
港務公司與 ICS合辦專業課程獲迴響
台灣大陸彼此都要有同理心！
兩岸發展要以同理心建構新關係
425位華裔志工返臺教英語
索拉舞蹈空間2014《歐西打街Outsider Alley》
2014新光公益路跑 以行動支持保育
中華電推4G LTE全新形象廣告 創造速度新詮釋
福建省委書記首次訪台 尤權7日抵高雄
渣打銀行與保誠人壽續簽訂新15年策盟合約
交通部對計程車團體訴求爭取權益已積極研議
溫網男單爭霸 拼第五盤決勝負
喬帥擒費爸 溫網男單再封王
溫網混雙 詹皓晴亞軍
喬科維奇溫網封王 重登世界第1
溫網混雙決賽 詹皓晴屈居亞軍
詹皓晴溫網亞軍 追平姊姊紀錄
溫網混雙亞軍 獲4.8萬英鎊
詹皓晴：溫網比賽收穫豐
溫網 喬帥挫費爸 男單再封王
詹詠然穿睡衣 隔海為妹加油
美防恐攻 沒電裝置不准帶上機
學者維也納研討一次大戰影響
證交所赴矽谷 尋優質企業
行動促銷 4G體驗車巡迴商圈
歐低利率低通膨 高收債表現強勁
下半年投資 投顧看好亞股
桃竹房市 重劃區最熱門
生技併購夯 有利市值推升
越邊界兒童潮危機 美誓言制止
洛時：大陸掃貪 選擇性執法
國道客運追撞小客車 2人慘死
浣熊轉強颱 花東北部短暫雨
神準 7日起得融資融券交易
除權息旺季 台股高檔震盪
全台紫外線過量 高屏空品較差
涅馬爾遭剷 哭叫感覺不到2條腿
台股開盤下跌12.78點
業績達陣 聯發科第2季創新高
悼南京大屠殺 陸推國家公祭網
南非搶案 2陸民中彈身亡
倉木麻衣攻台 8月開唱票秒殺
以色列空襲 7加薩槍手斃命
大立光盤中2445元再創天價
日股失利 GPIF2年來首次季損
地質災害 大陸成昆鐵路停駛
北韓亞運啦啦隊 南韓發簽證
聯電除息震盪走高 填息率4成
抗戰77週年 港團體日領館示威
宏達電Q2轉盈 外資貶多於褒
Q3正向 矽品股價 6年高點
法人：封測續強 華東3年高點
網通晶片廠瑞昱單季歷史新高
陸扣押越漁船 越南要清白
能量升級 桃園搜救犬舍完成
紀念七七 日本交流協會遭抗議
行人跨越遭撞 自強號延誤
陸快迪豪華車入列 挑戰Uber
普悠瑪人事物 史前館邀體驗
新竹飆高溫 36.4度
雲科技突圍 友訊創27個月新高
馬總統出席台灣光復特展開幕
IMF總裁暗示下修全球成長率
談七七 習近平籲勿否定歷史
哥國家隊雖敗猶榮 萬人夾道迎
新台幣早盤小升
華裔志工返台 前進偏鄉教英語
日商桃園加碼 投資研發中心
國際甜點冠軍 下午返國
自強號撞道班工 2人死亡
台股電金熄火 9500點失守
手機資安拉警報 消保處首度檢測
總重金屬超量 2批大陸黃耆退運
紀念七七事變 習近平重批日本
廢電風扇拆解販售 最高罰30萬
台鐵：2名道班工人遭撞死亡
翠玉白菜赴日 最終亮相將返台
暑期學跆拳 防身術自衛
梅克爾訪川 反映陸中西部崛起
德國大戰巴西 小豬籲注意犯規
國道3號6車追撞 1司機送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
金門車禍4傷 2人將後送台北
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
末期腎病 少數患者情緒會變化
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
釣魚台 馬總統：領土一寸不讓
朱立倫新北爭取連任 中午登記
江揆核定偏鄉護理菁英計畫
桃園男嬰疑遭虐死 檢警調查
自強號龍井事故 影響1300人
理髮師販毒 筆記製毒還設廠
紙業增產資產活化 類股揚
立德集團 宜蘭梅花湖投資酒店
飛美國 安檢時手機要能開機
興勤Q2業績季增逾1成
侵吞款項 龜山鄉長貪汙起訴
放火燒妻舅家被阻 男判刑確定
高盛預測聯準會明年Q3升息
竹田國中小躲避球 香港賽奪冠
印尼總統大選 兵家必爭西爪哇
越直升機墜落意外 死傷不明
朱立倫：台灣政壇造謠抹黑
強颱影響 華航琉球航班提前飛
隊長無法戰德 巴西申訴盼撤罰
民眾籲勿忘七七事變 向日抗議
經濟回穩 陸6月物流景氣揚升
黃文玲：不排除參選到底
演唱會慰勞警 柯雄飛家屬受邀
李克強提3個巨大 為經濟打氣
墨西哥裁判 任德巴戰主審
迪馬利亞腿傷 無法出戰荷蘭
40年道班工 辦退休日遭撞死
薪水難漲 學生寧當打工仔
中美洲旅遊展 薩爾瓦多登場
美取消史國優惠 南緯：調節產能
陸廠歐菲光成最大筆電觸控廠
已掛牌上櫃公司有666家
總統：抗戰勝利 台灣推憲政
出生就遭棄 女童赴美展新生
中菲行6月營收年增18%
緬懷歷史 中山堂展抗戰歷史
紀念七七 陸媒：不許悲劇重演
4G戰情升溫 中華電發動攻勢
總統：努力保存抗戰史實
新台幣午盤暫收29.897元
少了涅馬爾 巴西仍堅信能贏
高屏井復抽 環評初審補件再審
熱衰竭給水降溫 不可用退燒藥
分擔失蹤馬航搜尋費談不攏
新北綠竹筍盛產 當季最對味
李克強會梅克爾 互重核心利益
銀行股跌 淡馬錫資產成長料緩
拚一卡通卡量 高市結合員工卡
印尼情報局：恐爆選舉衝突
4G設備需求增 光通訊迎旺季
宏都拉斯檢察總長訪華
白手起家 志工捐款助弱勢
學校漏報原民生 分發會允補救
王建民未被排先發 脫逃待決定
西瓜鳳梨 屏東也有農民種
悔過書賴不掉 前夫判賠5百萬
查合宜宅弊案 檢再提訊葉世文
嘉市自立生活協會 全台第4家
豐興本週鋼品維持平盤
盧貝松宣傳露西 8/18訪台
台灣旅遊海外展 北港商圈入選
天生建築師 河狸寶寶勤練功
南韓行後 習近平出訪拉丁美洲
鐵路道班工遭撞死 原因調查中
男嬰疑受虐 警留置母親調查
投顧：歐擴大QE穩經濟
國防部：實彈演習仍有精進空間
北市傳互砍 疑夫妻吵架2傷
台股收盤漲 10.15點
朱立倫選連任 盼雙北雙贏
歐央行刺激借貸 專家疑功效
擴資本支出 矽格站10年高點
內外資憂心 宏達電股價跌
國發會3策略鼓勵創業
尼加拉瓜估吸收15億美元外資
梅克爾訪陸談經濟發展社會挑戰
道班工遭撞死 妻傷心看遺體
開低走高 台股漲 10點
7月台指期跌 2點
陳德銘：相信多數台灣人歡迎我
拼經濟 人行涉入財政領域
東引鐵達尼 地方盼調查
助化冰 北韓派啦啦隊到南韓
上半年亞太股票基金最賺
貨貿 陳德銘：先看監督條例
道班工高危險 鐵路幕後英雄
梅克爾會李克強 談陸內部發展
超商購物 交通票證超方便
7月電子期漲金融期跌
電子爭氣 台股翻紅守住 9500
陸巴丹吉林沙漠 向東南方延伸
友達6月合併營收月減2.6%
一卡通先登錄 遺失可移轉餘額
世足正熱 巴西展開大選拉票
阿根廷荷蘭 1978世足血戰
練球受傷 威廉仍準備世足上場
疝氣延誤治療 恐引發敗血症
特色招生 寄發准考證公布考場
產業園區政策研討 5都出席
韓土FTA服務投資協定達成協議
標榜慢活 金城武代言中華電4G
三大法人買超台股6.9億元
力成第2季營收 歷史第 3高
昔受助家扶 彭佳惠號召助貧童
北市小哈氟列車 免費塗氟
樂活公館商圈 32綠色店家
正邪之爭 方濟各挑戰義黑幫
史國外交暨國際合作部長訪華
巴西4強戰德國 球迷黑魔法助陣
德5月工業生產 連3個月降
翠玉白菜吸睛 日展估15萬人次
涅馬爾傷退 德國惋惜不敢輕敵
外資上周買超154.06億元
遭起訴 龜山鄉長否認貪汙
抗日 郝柏村：蔣委員長領導
道班工殞命 家屬質疑警戒疏失
道班工遭撞斃 家屬促台鐵說明
航警未接獲加強電子裝置安檢
蔡力行：4G市占目標不變
眾籌熱 大陸：讓子彈再飛一會
日頭赤炎炎 用電量創新高
計程車包圍交通部 塞爆仁愛路
競選廣告疑違規 連：會去了解
穿戴式裝置走紅 新式廣告興起
沙國回教齋月 注意風俗禁忌
南電Q2營收 10季來高點
5月銷售奪雙冠 宏達電請客
民航局：台灣飛美國安檢如常
鼓勵吃素 法華寺將發素食便當
PK戰換將建功 荷教頭考量體型
李宗盛情歌魅力 嗨翻洛城
暑假跑趴一夜情 大學生染愛滋
公共藝術獎 國資圖入圍大贏家
台南與加賀市簽署友好都市協定
JYP娛樂：燦盛柳巖不是戀人
網路售屋 供給量大增逾3成
福建省委書記訪台 首站高雄
老翁走失 溪床尋獲幸保命
學生藥物濫用 三級毒品佔九成
港躲避球賽 新湖國小跨級奪冠
新社夢想飛行 資助圓夢基金
先人抗日 莫那魯道後代不仇日
對流旺盛 南投屏東防大雨
印度上修貧窮線 窮人占近3成
新台幣收貶2.3分
溫昇豪投錢功德桶 一元行大善
台灣第2種史前恐龍蝦現蹤
阻監委人事 藍：綠釋憲又違憲
6月出口268億美元 年增1.2%
陸10省網信小組 省書記任組長
星仲介削價競爭 成本轉嫁女傭
越南直升機墜落 16死5傷
壓低競選經費 柯歡迎連跟進
瑞典閃電降息 揶威恐被迫出招
傳俄料2016年國企股利大減
備戰亞洲盃男籃賽 丁守中授旗
戰鬥營搭軍機 學員探訪金門
大陸駭客民族性強 組織規模大
嘉義首位女法醫 愛看偵探片
亞太露營大會 8月底前報名
日軍炸重慶首批罹難者名單公布
防治登革熱 高市拆22空屋
關愛之家抗議 社會局：再溝通
德情報：中小企業易成陸諜對象
憨兒台北車站走失 園方盼協尋
陸二線城市商辦閒置率仍將升高
中正馬大簽署 跨國產學合作
印媒：金磚銀行是印陸新引爆點
台灣合唱團莫斯科公演成功
產學訓班 勞動部：厚植競爭力
華碩Q2品牌合併營收 跌破千億
陸生學士班分發錄取率逾9成
台鐵員工殞命 司機員南下說明
荷蘭女子迷途 嘉市員警伸援手
渣打保誠續簽15年策盟合約
選手燒金紙 恆春孤棚柱起火
漢微科Q2業績 歷史新高
新北停車導引系統 找車位更快
警聞刺鼻味 煙毒通緝犯難逃
林義雄成立基金會 盼推修憲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
陸向德開放近4千億元RQFII額度
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
創意智原Q2業績 季增個位數
上網兜售假郵票 情侶檔遭逮
找失傳香蕉美食 不敢吃變最愛
爭辦逍遙町 胡志強允增加
活化農地 李進勇促助青年返鄉
傳張嘉臨接執行長 宏達電駁斥
鏟馬兜鈴 壽山黃裳鳳蝶食草減
優良市集及樂活名攤 認證起跑
台灣銀行農科設分行 便利廠商
建教合作爭議 教育部聽取意見
ADM傳打敗日企併Wild Flavors
債務重組 有望終結南歐危機
雙面間諜案 梅克爾稱事態嚴重
翻轉椅背變筆電架 設計獲獎
喬治亞前總統謝瓦納茲病逝
憂占中 匯豐：減持港股
華文朗讀節 前進香江
沈正宗抵雪梨履新
颱風外圍環流 東部高溫達36度
戴維斯當隊長 溝通靠肢體語言
長弓4兄弟志向舞蹈 父母力挺
綠不杯葛示範區 藍批自欺欺人
單親小孩努力向學 獲孝行獎
台鐵：道班工事故與誤點無關
狹幅整理 新台幣貶2.3分
麥當勞叔叔 中榮捐書說故事
林書豪隊友貝佛利 9日來台
白皮書納入教科書 港教界分歧
香港大學團體提占中時機
屏東農村再生 陳保基允再補助
看好後市 威剛營運先蹲後跳
苑裡公糧收購 農會：倉容充足
Q2出口800億美元 12季新高
梅克爾訪陸 胡佳遭傳喚
中華電精準建設 資本支出減少
LED照明封裝市占 估34%
醫師魏國珍與李紹榕 褒貶健保
美中高層對話 戰略安全先行
用電飆高 供電餘裕5年內第2低
高調過七七 陸學者：警告日本
省府遭鬧場 南投警方柔性勸導
金城武大樹 長榮籲用心愛池上
淡季不淡 群光營收顯著增加
浣熊颱風擦過 墾丁海邊插紅旗
華邦旺宏6月業績 今年新高
幸福毛小孩攝影賽 首獎1.2萬
中職全壘打大賽 林益全拚連霸
協助終結冷戰 謝瓦納茲病逝
雪谷線纜車 中市：環保優先
全球甜點冠軍凱歸 親吻獎盃
改點在即又出事 台鐵繃緊神經
力旺Q2業績 季減8.59%
超強颱浣熊撲琉球 日發布特警
雲端綠能班 提升離島就業能力
台灣第3季出口可望增加5%
浣熊若偏西 不排除發布海警
6次發包 金門警局勤務大樓動土
老街拓寬案 汶水店家盼撤銷
復照後 泉順董座：希望做更好
顧能：全球PC市場復甦
渣打：寶島債發行上看200億
媽祖園區 中市將重新招標
美經濟生產力放慢 似1970年代
網球女雙 謝淑薇讓出球后
美國促大陸 加快IT免稅談判
2金1銀 中華射箭隊凱歸
申辦2022年冬奧 北京入圍
葉世文鬆口 坦承A7案也收賄
朱立倫：台灣應加強對印度投資
學者：中美對話將著重領海糾紛
丁噹出新輯 怪獸送腳踏車圓夢
省道垃圾從天降 公館鄉童怕怕
習近平將再訪拉丁美洲
黑莓機不振 閎暉營收大減
科技部看好科學園區年產值
夏立言勉戰鬥營學員親近國防
登革熱拉警報 高市籲攤商防疫
陸央行：經濟結構出現正面變化
斯里蘭卡病患 溽暑體會台灣愛
傳機器人製造手機 鴻海不評論
中信銀獲准辦網路特約商店
技能競賽涉洩題 裁判遭起訴
墨西哥南部外海傳規模7.1強震
民調低 郝促黨重提基市長人選
秦揚安定亞互毆 雙雙遭訴
中美網路戰 學者：硬碰硬競爭
鐵路工會：道班工人力不足
Android Wear智慧錶 高通助陣
國軍抗日 共軍不願面對的真相
Gowex執行長做假帳 聲請破產
男嬰疑虐死 母親：買不起奶粉
成本降 台泥國際上半年獲利增
綠：嚴審監委提名 無違憲問題
觀新藻礁公告為保護區
民團進省政府 警方將柔性驅離
殉職50週年 紀念黑貓飛官李南屏
俞正聲：陸願讓台服務業早布局
看逆轉勝 楊秋興：選戰如球賽
供電到頂 啟動核廠備用發電機
道班工慘死 家屬促查扣監視器
Uber爭議 交通部查違法
出口增溫 經部憂中韓FTA排擠
華宏Q2合併營收 季增14%
陸委會：貨貿協商將強化溝通
今彩539開獎
二免序位級距 擬調為0.3%
威力彩開獎
上海自貿公布稅收10新措施
大陸城市化 或使自殺率大減
基選情困境 藍：全力爭取勝選
認東京之星利益 中信金6月暴賺
房仲：打房奏效 帝寶略降價
德政要訪陸 必談人權議題
墨西哥南部強震 瓜地馬拉傳2死
道班工被撞死 檢方傳訊相關人
梅克爾北京談經貿及公正透明
焦點人物：謝瓦納茲
存保賣蔡辰男文物 回收逾12億
黃景泰：尊重各種民調 不評論
強颱浣熊撲琉球 日擴大警戒區
戰略經濟對話 美中各有盤算
金融機構5月流動準備金 增加
印尼大選 總統籲勝勿傲敗勿怒
廣案菲被告 提無罪抗辯
國際組織籲泰國改革護象法律
王樂生勉台商會：任勞任怨任謗
歐系銀行猛吃官司 墊高訴訟費
墨西哥料為拉美最大汽車生產國
徐才厚案後 中共10軍委露面
緬甸全民盟首度舉辦青年大會
浣熊颱風北轉 海上警報機率低
小印度暴動後 星國增鎮暴警察
朴槿惠會晤傑出華人朱棣文等
印尼總統大選 浮現美陸角力
金融監管 歐盟將採同一標準
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
台高教展大馬開幕 料萬人出席
南非母親殺3子女 英國認罪
南印度台灣商會成立1週年
俄領袖：謝瓦納茲是傑出政治家
港兩公務員團體 批評預演占中
鐵路車禍2死 1死者將屆退
賴正鎰籲陸多給台灣經貿空間
阿根廷新興文教學校畢業典禮
共軍軍官 登日本準航艦參觀
溜溜球小眾 楊元慶闖出表演路
習近平：盼中德打造製造業合作
自稱台灣政府進駐省府 警驅離
俞正聲：大陸全球化 不等台灣
北韓挑正妹 組仁川亞運啦啦隊
教宗見性侵受害者 懇請寬恕
新司法調查 沙柯吉頭痛添一樁
男嬰明解剖 母親同居人請回
最想誰演 希拉蕊：梅莉史翠普
阿富汗總統決選 甘尼爭議勝出
馬英九宣示 絕不裁撤陸戰隊
南國書香節「台灣文化主題館」開始報名
德國總理默克爾 北京會見李克強
郝龍斌：國民黨應重新考慮基隆市長人選
上百「台灣政府」民眾 閃電佔領台灣省主席辦公室
6.9強震 墨西哥與瓜地馬拉4死
7月8日 國內各大報頭條
撞死道班工 台鐵上午公布初報
無懼抗議 Uber拓展台灣市場
德雙面間諜 傳為美中情局內鬼
美國加強入境電子設備安檢
推薦外國企業上櫃 得由承銷資格的證券商擔任
持Visa payWave暢遊日本函館盡享好康禮遇
沁涼一夏．啜飲醇香! 維多麗亞夏日香檳好時光
杭州巴士放火案 嫌犯身份確定
昆士蘭陽光海岸鯨奇體驗 澳洲首見與鯨共游
礙於政治現實 鴻海捨棄華為設備
黃政次 率團赴馬參加2014年臺灣高等教育展
馬主席打「總理牌」才能挽救中國國民黨
獨不獨不是民進黨自家事！
暑假享美食抽機票 夏季吹和風有吃有玩
戰術戰略錯誤 連勝文調整步伐
醣聯新的技術平台上線及新廠規劃到位
匹茲堡發明競賽 廖鴻維獲金牌獎
持Visa遊函館 享好康禮遇
前國安顧問：美國核心優勢仍在
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
4強賽戰德國 巴西路易茲挑大樑
世足票務有弊端 黃牛首腦被捕
權證交易增溫 成交值大幅成長
電視面板持平 僅32吋續漲
台灣大拚4G 涵蓋13縣市
債市分散布局 掌握多元收益
巴西世足黃牛黨 頭號嫌犯落網
環法自行車賽 黃衫傳統近百年
巴西對德國 將為涅馬爾而戰
科技主導市場 手機叫車勢難擋
外圍環流影響 新竹以北防大雨
三星獲利未達標 市占流失
傅洛曼：重啟擴大ITA談判取決陸
美股拉回 台股還有續漲空間
6月CPI 104.44 年增1.64%
台股開盤下跌 5.02點
美國務院 公布中美對話議題
戰略經濟對話 期挽救美中關係
教宗訪韓籌備緊鑼密鼓作業
加薩緊張 以南進入緊急狀態
勒夫：巴西鏟球動作太超過
浣熊颱風環流 嘉義颳6級風
溫網後加男女網將世界排名急升
看好自行車 桂盟向大咖募資
對陸銷售亮麗 特斯拉Q2料達標
電腦週邊商品夯 致伸6月營收增
爭議裁判西村 恐執法世足決賽
面版驅動廠矽創除息 股價平平
準老師偷友人機車代步 警查獲
左左右右推寫真 加碼童音開唱
查兩合宜宅案 檢提訊趙藤雄
嘉縣雙屍命案 疑夫殺妻再上吊
美專家：中美關係亟需防暑降溫
越油價調漲 創下新高
冰毒取景驚險 有如拍無間道
處處皆異鄉 導演趙德胤問離散
半導體設備廠業績佳 股價走揚
陸訴美雙反案 世貿裁定美違規
外食費創65個月新高
馬雲投資 引發利益衝突疑慮
投顧：高收益債下半年表現突出
新台幣早盤走升
哥後衛膝頂涅馬爾 席瓦罵懦夫
兩棲勇士挑戰營 學求救生本領
抽驗花生醬黃麴毒素皆未超標
日5月經常帳順差超越預測
台鐵道班工家屬回現場招魂
新雙反效應 太陽能電池營收疲
法人：光頡Q3營收估續見新高
撞死道班工 司機稱有鳴笛示警
迎暑假 宜蘭太平山提早開園
世界盃讓巴西認識全世界
超積極 華為研發5G技術
腦中風照護 跨院整合成效佳
大雨特報 苗栗以北防大雨
台股力守9500 個股表現
台灣贊助中美洲青少年桌球賽
胎壓偵測器夯 業者股價強強滾
鴿友組綁架集團 不付錢拔鴿毛
朱立倫：黨中央考慮更換黃景泰
美媒：年收?4百萬 難追美夢
黃景泰：清白要用生命維護
櫃買放寬F公司輔導券商資格
東元除息 盤中填息率逾5成
港泛民7.1遊行遭聖公會批評
郝柏村抗日說 郝龍斌：重真相
強颱浣熊撲沖繩 10萬居民撤離
讓圓仔當姊姊 動物園：再評估
嘉縣2屍命案 疑夫殺妻再上吊
杭州公車縱火案 宣告偵破
北市就博會 釋674職缺
金磚印度 朱立倫指示組團考察
美河市案 監院聲請大法官解釋
類長照殘廢認定 理賠更明確
越上半年貿易順差 出口成長
兩岸四地消費者信心 台第三
道班工殞命 家屬現場招魂
FIFA駁上訴 否認要求寬待犯規
經貿國是辯論賽 邀青年觀摩
台資助巴拉圭三軍婦女基金會
凶猛山豬逛大街 警民合力處置
韓元連3貶 新財長提名聽證
防花生醬變質 開封後冷藏
中央氣象局氣象報告
溫網混雙亞軍 詹皓晴晚間返台
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
反雪谷纜線 民團13日遊行
外資：可成Q3營收看增逾 2成
人幣跨境業務 天津生態城邁步
工總：勿讓民粹困住台灣經濟
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
立委攜友出國 外交部：友自費
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國民黨籲蔡英文公開說明宇昌案
國民黨：支持監委人事嚴格審查
台入TPP 沈呂巡：政治放一旁
大馬教育展 台校參展首達百所
總統盼加拿大支持台入TPP
道班工遭撞 兩人同蹲閃避不及
高雄海碩盃 盧彥勳挑戰衛冕
阿根廷梅西何足懼 荷蘭有羅本
帶動青少年閱讀 越讀者聯盟
防省府遭侵入 警方設拒馬
六年級生校長 催生後山愛迪生
赴海地觀光 7月起收觀光稅
道班工遭撞死 檢察官現場勘驗
嘉縣雙屍命案 疑老夫妻厭世
決定轉隊前 王建民先發失4分
嘉縣竹崎公園 天空走廊啟用
教頭促巴西隊 為涅馬爾贏球
印尼大選結果 左右財政路線
總統：台灣史瓦濟蘭情誼厚實
金門天氣酷熱 莒光湖浮死魚
北京開出空汙最高罰單
通緝犯申請陸妻來台露馬腳
移除報廢車 環保局隔空抓車
桃科工業區變更環差 補件再審
郝朱喊基市換人 國民黨未鬆口
棚戶改造 4成陸民評價一般
郝談話 黃景泰：愛之深責之切
提審新制上路 被捉可求見法官
小霸王愛生氣 認識情緒展笑顏
萬泰銀超貸案 許勝發判6月
新台幣午收29.901元
屆退道班工招魂 家屬：要真相
機器人科普 大學生帶進馬祖
籌資金調度 新北擬發行市庫券
淘汰賽總熄火 范佩西盼甩魔咒
道班工同蹲軌道致命 疑點待查
美河市案 監委籲范良?迴避
泰少女搭夜班火車 遭姦殺棄屍
足總喊冤 沒把荷球員踢出飯店
用通訊軟體開玩笑 2人被砍傷
法人：義隆電Q2每股可賺1元
自強號是否煞太晚 系統解答
拚競選連任 朱立倫端市政牛肉
國泰金領軍 金融股波段高點
浣熊接近 童話城堡消氣
查兩合宜宅案 趙藤雄還押
中美洲對歐出口衰退
投顧按讚 毅嘉今年獲利看好
特偵組傳喚吳釗燮 民進黨質疑
外資：看好可成 營收逐季升
巨浪打上南迴 中午恢復4線道
投信：指標未明顯變化台股偏多
印尼總統選情詭譎 勝負難料
重大傷病92萬人 用28%健保費
台股收盤漲 10.78點
中美對話 經貿3大懸念受關注
電感元件廠美桀重慶新廠擴產
擴張業務 麥格理買下美碼頭業者
台鐵購新轉轍器 減少巡檢人力
競選經費 沈富雄喊上限2千萬
7月台指期漲 26 點
狹幅整理 台股漲 10點
買韓星真票 彩色印假票賣網友
金融股撐腰 台股站穩9500
超商夫妻檔拚碩士 盼立好榜樣
網友借錢不還 男子向議員陳情
7月電子金融期齊漲
北纜環評案 北市評估是否上訴
強颱撲沖繩 50萬人恐避難
基隆卸貨要收費 宜蘭漁民抗議
諜影幢幢 德國人對美信賴遽降
陸：金磚國家設開發銀行達共識
另類世界盃 社會邊緣人樂踢球
台中購物節 胡志強：要賺更多
全家攜丹麥啤酒廠推自有品牌
傳喚吳釗燮 特偵組因案須查證
十年磨一劍 印尼民主化看今朝
提高薪資 台學者：政府少干預
梅克爾會溫家寶 聊世足賽
涉妨害自由 莊連豪被訴
調查：兩岸4地消費信心不足
搭世足熱 兒童音樂會走世界風
梅克爾訪陸壓軸 清華談人權
道班工撫卹加保險 逾千萬元
強颱浣熊伸爪 日50萬民眾警戒
防禽流感 彰縣添購防疫車
金日成追思會 金正恩跛行進場
金日成逝世20週年 金正恩謁陵
外資麥格理證升鴻準評等至中立
嘉縣雙屍命案 老翁曾求助少年
三大法人買超台股27億元
陸外匯占款暴減 強化定向寬鬆
談復合起爭執 男子火鍋燙傷妻
尋憨兒黃金時間流失 自力救濟
民進黨：國民黨欠一個道歉
女網友搭訕 男脫光遭錄還被騙
禁領導連署 中研院澄清
莫迪不瘋世足但出訪難逃影響
道班工遭撞死 駕駛10萬具保
憂驚嚇他人 台大禁營隊裝鬼
梁英斌卸任返國 韓華歡送
尼加拉瓜運河全長278公里
星國法案重罰燒林 遏阻霾害
台港辦中樂指揮大賽 挖掘人才
滅蔡計畫說 藍：綠抹黑污衊
掃黃 廣東按摩不鎖門不關燈
矽谷搶人 工讀生月入六千美元
志願序扣分 家長盼二免時取消
屏東東港產銷班 櫻花蝦得永續
6月CPI上漲 家庭支出增近千元
駐諾魯大使周進發呈遞到任國書
人資達人開班 強化勞雇關係
凌華6月營收 創歷史次高
年度公害陳情 雙北台中占6成
威力彩頭彩得主 捐中市千萬元
道班工撞死 站方：未聽到鳴笛
北市創新門牌服務 榮獲金圖獎
強颱直撲琉球 美61軍機疏散
沒錢出國比賽 選手待社會援助
KTV火災釀5死 負責人判刑
劉德立參加慈濟援助水患災民
高市首例本土登革出血熱
推廣幼兒閱讀 雲林起步走
陸放寬市場准入 普推負面表列
打擊哈瑪斯 以色列襲擊加薩
大陸證監會清查股市老鼠倉
違法進軍區 陸籍攝影師未出庭
10年未坐1天牢 廣西貪官收監
先導式管理 北市光纖掛妥側溝
中油上半年虧39億 獲利緩增
新台幣收貶1分
小林大滿舞團17日赴日義演
廈大女教授 公開信批評校長
職災保險立法 勞動部盼聚共識
環保工法 樹林運動中心動土
睽違5年 無垢舞蹈劇場回台表演
郝：志願序爭議將向教育部確認
浣熊轉中颱 10日前赴日受影響
羞辱未婚媽媽 菲神父挨轟道歉
法巴遭美重罰 德商銀下個落馬
外國元首陸大學演講 最愛北大
北韓軍屢闖軍事分界線
漁民遭陸扣押 越漁協要求放人
登革熱拉警報 高市出血型現蹤
街頭隨機擄人 3不肖青年遭逮
群創基金會 關懷社福邊緣戶
謝立功：未獲徵詢選基市長
加油送蒜頭 全台同步促銷
火車鳴笛否 家屬盼目擊者出面
浣熊攪局 阿美族海祭開放買魚
任容萱想轉型 武打戲OK
梅克爾成都買菜 付歐元沒得換
李述德：違約內線少 台股健全
阿富汗大選 阿布杜拉宣稱勝選
超商拓展自營品牌 衝高業績
飛捷研華6月營收 表現搶眼
護魚溪流撈2尾 男子恐挨罰
密集籌備破風 林超賢生日驚喜
台北找茶趣 執壺奉茶謝親恩
通緝犯被砍報案 自己也落網
中央氣象局氣象報告
日月光Q2封測營收 單季新高
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
商用換機周期到 PC衰退趨緩
外交部：釣魚台主權不容置疑
佐科威麥加朝聖 選情再翻轉
涉糾眾砸店飆車 10飆仔送辦
搶救高樓輕生 新北一日兩起
學者：解禁自衛權為修安保指南
西門子傳求售醫療IT事業
台鐵改點時刻表 延至12日發
高市與加賀友好 黃崑虎扮推手
德國巴西足隊總身價逾6億歐元
166人健保分攤 救1名血友病患
肝病防治進偏鄉 超商助募款
三星巴西廠遭搶 保險有理賠
英特爾高通 物聯網標準戰開打
二技護理登記分發9日放榜
南韓總理發表國家改造構想
南京青奧網路火炬到台灣
西南風影響 中南部短暫陣雨
遭索賄3百萬 傳喚柯建銘作證
陸修軍事設施保護法 菲關切
陸商務部：盼速開兩岸經合6會
新北要發市庫券 財部樂觀其成
加味菸流入夜店 低價攬青少年
華碩：6月在台手機銷售拿第一
慶航海節 高雄港盼營運大成長
兩岸國中生交流 面對世界競爭
盜採坑洞 江揆不滿處理不積極
立錡Q2達標 F-譜瑞超預期
北海道5.8地震 無海嘯危險
提前吹熄燈號 中殼9月關廠
浣熊攪局 貢寮海祭延一天開幕
大陸商務部：美國白羽肉雞傾銷
尖點6月營收 續創新高
新北泰雅文化季 12日烏來登場
疑涉周案 海南副省長譚力遭查
省府遭入侵 檢討遊客參訪方式
東森股權案 王令麟判賠2840萬
物價漲 國發會：監控應節產品
英製造業 降幅創16個月來最大
搶中元檔 量販業各出招拚買氣
持續盤整 新台幣收貶1分
梅克爾清華演講 世足賽成焦點
上銀6月營收 今年新高
農委會：6月水果雞米較5月跌
世足4強大戰 駐台機構也瘋狂
輕巧易搬 慈濟福慧床獲紅點獎
英飛美班機乘客電子產品須充電
奉獻愛心 救救偏鄉肝苦人
犀牛商品節 購物滿額送門票
兄弟主場飆歌 新莊開大包廂
菲天主教：教宗明年1月訪菲
MIT手指閱讀器 為盲人即時朗讀
張志軍訪台遭嗆 馬：瑕不掩瑜
復育保育魚 野放場域放流
男童解剖 長期營養不良致死
太陽能車競賽 嘉市學子展創意
大陸首將禁毒納入國家安全戰略
男疑久病厭世 陳屍地下停車場
董氏：加味菸更易上癮
未損害萬泰銀 許勝發獲輕判
拉K進警局 妙齡女頻跑廁所
車站公告禁違停 路人揪錯字
改裝超高鐵馬 父子3度環島
瘋狗浪襲野柳 7遊客受傷送醫
犧牲美景盼普悠瑪 壽豐鄉怒了
修改二免志願序 北市：有難度
台與WTO會員國 環境商品談判
北京大手筆 5年2338億治空汙
國泰世華銀寮國分行 獲准設立
傳陸通知電信商 砍行銷開支
台日商機媒合 商機逾億美元
黃鶯鶯肯定 田馥甄：很大鼓勵
嘉縣雙屍命案 疑夫殺妻再上吊
證券商財富管理業務 再鬆綁
景碩第2季營收 單季新高
華冠Q2谷底 下半年放量
豬價較上週略跌 仍偏高
拍原來的事 教育部推原民文化
強颱浣熊橫掃沖繩 已知1死
神職性侵受害者：與教會和解
聖雄甘地雕像 將立英國會廣場
議會政黨協商刪中市交通局預算
奮鬥不懈 陳菊勉5總統獎學生
綠阻監委人事 總統：憲政惡例
學生助理納勞保 會議未達共識
富邦金上半年EPS2.67元
華碩4G機皇 1萬有找
沈富雄批柯世俗化 酸連太委屈
遭陸掠奪 海基會盡力協助台商
光寶6月營收年增18%
剩餘土方解套 自來水接管有譜
慈濟多功能床 獲德國紅點設計獎
創見Q2業績季減2% 宇瞻增
彈藥庫案 陸軍：絕無隱瞞護航
杯葛監委 總統：蔡英文違憲
財部公布銀行保險本業認定辦法
花旗銀跨境委外違規 罰4百萬
民間設太陽光電系統 縣府支持
Cosplay熱門 應援團遊日夯
谷歌創辦人：不應那麼賣力工作
會老友 胡志強與尤權相見歡
口簧傳琴 泰雅文化季頌讚古謠
七七週年 解放軍船艦齊聚舟山
文宣遭指抹黑 謝龍介嗆南市府
旅客爆量 桃機白天都尖峰
道班工遭撞死 檢方履勘釐疑點
日批陸高調紀念七七 陸反批
陸商人指控 特斯拉侵犯商標權
房妍火辣開球 影片點閱破百萬
大舉申讓 三陽董座出脫持股
呂慶龍讚譽法華禪寺兒童夏令營
索尼4G新機 9日在台開賣
日代表離任感言 在台灣很幸福
台商回流土地問題 5都交鋒
數字第2季EPS上看4.5元
基亞肝癌新藥 作業流程順利
金城武宜蘭拍廣告 景點爆紅
籌措財源 新北擬發市庫券
皇家伯克戴爾球場 妮妮感觸深
印度編列預算 推動高鐵計畫
低頭族作弊被逮 創國考首例
北市童軍大露營 探索台北城
淡馬錫投資組合破台幣5兆
平衡運量 9家航空2航搬1航
國道電子收費爭議 糾正交通部
王應傑估今年GDP難達3%
少林寺開發功夫手機遊戲
福建省委書記 訪日月潭品紅茶
食安推動小組 蔣丙煌任召集人
路過無故遭圍毆 3人傷
今彩539開獎
陶(吉吉)女友愛小孩 婚後想生兩胎
金管會鬆綁財管 券商按讚
大樂透開獎
桶裝瓦斯補助方案 16日發放
藥華干擾素爭取歐美同步上市
解決跨堤管線 江揆促提方案
憶英國封后 曾雅妮甜美在心
道班工遭撞 疑駕駛警覺性不夠
新北樂齡日 朱立倫銀髮捏陶樂
中美關係 美國務卿：重要夥伴
央行祭出零利率 供應面沒起色
郭冠英案 監委要銓敘部硬起來
虎林街老翁殺妻 疑失智釀悲劇
3原料禁用 知名香水須換成分
世越號船難 很多人原本能活命
C肝誤解多 恐成壞肝禍首
開放網路投保 近了
監視海上 日擬用無人偵察機
華郵：美中在東亞有結構性危機
中美戰略安全對話 先登場
浣熊遠離台 10日登陸九州
今彩539 頭獎槓龜
教宗出手 梵蒂岡銀行大洗牌
大樂透頭獎槓龜
中非武裝穆斯林攻擊天主教堂
洪秀柱訪泰 為台商演講
委外業務違規遭罰 花旗：改善
南投火車好多節 日本小熊迎賓
溫網混雙亞軍 詹皓晴凱歸
獅子吼 兄弟吞下半季首敗
哈利復出有望 羅琳生出千字稿
國安會：金非首例 憾媒體扭曲
日澳簽署EPA 盼明年初生效
國立科大校長組團訪歐
調度如神 荷教頭世界盃揚名聲
薩貝亞變魔術 阿根廷脫胎換骨
阿里山火車脫軌 乘客平安歸
尤權遊日月潭、逛逢甲夜市 會見胡志強
世界盃4強殊死戰 巴西迎戰德國、阿根廷拼荷蘭隊
馬: 監委提名名單立場未變
上海地鐵對台女伸鹹豬手 男子被開除黨籍
德國7：1「血洗」巴西 連續4屆打進4強
受浣熊颱風影響 華航取消宮崎班機
台中麗寶福容主題樂園飯店
沁涼一夏．啜飲醇香! 體驗維多麗亞夏日香檳美好時光
台北富信急凍樂園歡樂住房 帶您體驗異國情調的冰凍樂趣
台灣十大畫家聯展 大師級作品上場
2014中華臺北羽球公開賽
風波不斷折射台灣社會焦慮感上升
不要重蹈廿年前教改亂象！
主辦第26屆國際資訊奧林匹亞競賽將於7/31登場
北投會館調整開放時間 持續提供四大優惠措施
凱蒂貓百變登場 台北飯店相揪瘋Kitty
寒舍艾麗酒店【夏日好樂 ‧ 慢活假期】國人住房專案
台北西華飯店迎中秋 限量推出手工地道港式月餅
台灣天王畫家 郭東榮 時代精神
綠籲居家醫療 扁要黨別再求馬
全球最佳旅遊城市 台北排第15
國民黨中常會 撤銷黃景泰提名
陸華府使館改名 美輿論不同調
政大師王增勇發表出櫃宣言
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
泰少女姦殺棄屍案 警逮凶嫌
特拉維夫警報響 以軍擊落火箭
以巴持續互攻 恐再爆重大衝突
荷蘭傷兵歸隊訓練 士氣大振
索馬利亞叛軍宣稱控制總統府
阿富汗總統鬧雙胞 恐引發內戰
王建民落腳何處 待14日揭曉
世足荷阿大戰 荷王后左右為難
索馬利亞青年黨叛軍攻擊總統府
耶路撒冷警報響 傳出巨大爆炸
穆勒立功 德國1比0領先巴西
德國屠殺巴西 5比0遙遙領先
半場終了 德國5比0大幅領先巴西
哈瑪斯宣稱火箭攻擊以色列大城
德國進不停 6比0領先巴西
德國許爾勒再進 7比0領先巴西
德國7比1屠殺巴西 挺進冠軍賽
印尼總統大選 開始投票
以對加薩行動 擊殺27人傷百人
經濟增強 新興債違約風險降
巴西1比7慘敗德國 百年最大恥辱
哈瑪斯火箭攻以 美歐譴責
印尼總統大選登場 雙雄爭大位
戰勝景氣波動 首選多重收益基金
暫無升息 歐高收債持續看好
巴西最大挫敗 1:7輸德國
美股回檔 台股關注6月營收
破紀錄 克洛澤登上世足進球王
炎熱 桃園以北台東上看36度
美鋁Q2財報超標 股價盤後揚
德國7比1羞辱巴西 創多項紀錄
巴西教練：永背負1比7慘敗紀錄
海嘯前買全球股 套6年才回本
台股開盤下跌 20.98點
暑假輕鬆玩 電競筆電送好禮
中美經濟對話 重在戰略溝通
新疆喀什地震 規模5.1
需求強 晶電營收連 4月創高
慘敗 巴西人哭天搶地罵總統
遠傳首推4G學生方案
跨太平洋夥伴協定 渥太華密會
十大安全國家 台灣第2
雲南福貢縣土石流 1傷17失蹤
陸軍火砲射擊 震撼新竹外海
德重輾巴西 媒體：恥中之恥
德7:1痛斬巴西 挺進冠軍賽
世足進球王 克洛澤謙遜惹人愛
陸上半年CPI 年增2.3%
炎亞綸見粉絲 嗨秀結實腹肌
世足黃牛首腦交保 否認涉案
北韓又搗彈 疑射兩枚飛毛腿
看好生技 外資調高葡萄王目標價
亞馬遜提議直接付費電子書作者
吸引4G用戶 業者推低價國際漫遊
鏡頭需求大 今國光出貨翻倍
汽車夯 傳動製造業和大營收強
陸上半年PPI 年減1.8%
大聯大60億無擔保轉換債生效
氣動元件廠F-亞德營收創新高
軸承大廠信錦營收攀歷史新高
粵勞教局易名 勞教走入歷史
陸生產者物價降幅 2年多來最小
台灣獅友多倫多遊行揚名
台歐關係強化 服貿金額翻倍
誤點 美機師請乘客吃披薩
卜睿哲：台港議題美中對話陰影
八里雙屍案 高院提訊謝依涵
納多元聲音 青年辯論賽19日登場
市場缺豬肉 估至9月下旬
新台幣早盤 升值6.9分
電子修正 台股失守9500
澳洲推與鯨共游 台幣3200
亞太電除息 填息近9成
人民幣國際化 資產配置不可缺
3代同堂 紅毛猩猩寶寶亮相
桃園復興鄉1人落水 消防搜救
後防潰堤壓力大 巴西攻守失序
中美戰略對話 外媒解讀不一
台北基隆台東 上午飆破36度
北市重大工程暨製造業徵才
農委會廢31筆污染農作物
魏國彥將率團赴吉國獨立慶典
北市消局慶 方俊弘照置博物館
蘋果新機效應 台指紋辨識廠利多
新移民鐵馬環台送愛 高市打氣
美中交鋒 雙邊關係宛若電影
惡漢亮刀砸車 國道員警要追查
娃娃車遭撞衝入田 駕駛輕傷
看預售契約要付費 益騏遭罰
韓美聯合戰區 日無集體自衛權
中信金獲利佳 當天填息
台大生行銷募百萬 助部落重建
經濟網安區域安全 中美解難題
太陽谷峰會 無人機成維安焦點
廣東荔枝豐收 價格不跌反升
挖破管線 高市三多路封路警戒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
尤權住民宿逛夜市 訪台重基層
氣溫續飆高 大武焚風38.1度
宜蘭朝陽步道 局部開放
未見泡沫 專家：選價值型股票
柯林頓王朝 希拉蕊：不是問題
涉周永康案 川震笑笑書記落馬
咖啡 巴拿馬對歐主要出口品
奶茶下藥迷姦前女友 判刑定讞
台北愛樂兒童合唱團 加國奪冠
戰經對話 美媒：美中皆不看好
整理家中 老翁意外發現舊槍彈
過境順利 外長：台美互信強
李新穎感謝薩國政要協助
沈富雄：選北市長只花600萬
勤耕基層 北市兩里揚名海外
彰縣青春專案 卓文萱代言
大陸中藥摻西藥 8成含壯陽藥
中美對話開幕 習近平籲勿對抗
上午熱爆 大武基隆逾38度
公平會重罰民營電廠60.07億
消暑蔬菜 農糧署推綠竹筍
基市選情 朱立倫：積極協調
嘉縣雙屍命案 老婦窒息死亡
檳榔園種蓮霧 果農轉作成功
轉污點證人後 蔡仁惠被提訊
阿里山火車脫軌 今正常發車
北市代標權屬不明地 10月開標
攝護腺肥大 吃藥難控制再手術
翠玉白菜 11日回故宮亮相
陸PPI降幅減緩 積極訊號
第2安全國家 政院：持續努力
金靴 穆勒緊追J羅 梅西也有望
印尼大選投票 選民期待新氣象
朱立倫：市庫券利率高沒風險
新台幣午盤暫收29.900元
柯文哲提公共保母與住宅政策
第2安全國 內政部：努力成果
民營電廠罰鍰 公平會再降
扳倒巴西 旅台德國僑民嗨翻
台灣小鐵人 赴日參賽抱病爭光
貪污追繳比率低 法務部遭糾正
心理鑑定：謝依涵須深度治療
西門町傳疑似砍人 1女受傷
邁入收成期 生技股走高
10高壓電塔緊鄰 仁武住戶促遷
北市車禍 4車連環撞4傷
詹皓晴榮歸 拜會恩人李遠哲
行動通訊需求暢 欣興營收增
朱立倫：推市庫券沒選戰考量
韓星劇導演趁熱 赴陸淘金
台北101與日睛空塔辦攝影展
世銀估越南今年經濟成長5.4%
台股收盤跌 41點
氣溫破表 飲料業營運升溫
美中對話 重新調整緊張關係
農委會挑選十大亮點科技產業化
愛瘋效應 外資讚臻鼎旺到11月
習：中美聚同化異 穩坐釣魚台
陸啟動司改 管轄權分離行政區
巴西隊淚崩 球員恐拒為國而戰
開低整理 台股跌41點
台灣人道關懷 再捐巴國物資
7月台指期跌 12 點
碼頭工人砍殺同行 凶嫌落網
印度再傳變態輪暴案
提名監委排座談 二次臨會28日
7月電子期跌金融期漲
男疑遭嗆 持刀砍傷老婦手腕
台股電子弱 仍守住10日線
食藥署：服用中藥應注意來源
糖結合巧克力 陳立(吉吉)意外發現
德國血洗森巴軍團 酸民也出動
綠：查公文佚失案 特偵組違法
反射效應 台東市區飆42度高溫
湖北孝感人大常委主任 墜樓亡
調查：2成3少年自評外貌不及格
病魔擊不倒 鐵人父女闖一片天
柯文哲：順其自然爭取橘營支持
嘉市戲劇節 邀玩遍偶嘉
南韓官民企業團15日訪問北韓
贏不了德國 巴西球迷索性投敵
巴媒專訪劉德立談雙邊合作成果
不滿父小三 17歲少女疑殺3歲異母妹
中正大學情侶 手繪插圖微創業
群創Q2合併營收季增24%
陸軍重砲射擊 驗證訓練成果
印尼大選出口民調：佐科威領先
三大法人賣超台股29億元
涉詐健保費 夫妻檔醫師遭訴
中美投資協定 習：加快談判
地底傳怪聲 土國民宅搖搖欲墜
恐嚇立委顏寬? 侯女遭判5月
歐盟進軍東協 瞄準能源與環保
學者：國安會秘書長有權視察
都會區賞蝶 洲仔濕地逾66種
楚杰生就任AIT高雄分處副處長
刺死異母妹 少女疑臨時起意
密帳案辯結 李登輝出庭
三總汀州院區臨床試驗中心啟用
宏?組銷售聯盟 攻投影機市場
比數接近登場 王維中無失分
台中十大伴手禮票選起跑
頎邦Q2營收 單季新高
以色列續轟 擊斃聖戰組織領袖
合宜宅案 蔡仁惠魏春雄擬對質
收到傳票 吳釗燮：我奉公守法
韓美日將在濟州島南部海域演習
林中森：黃金十年願景兩岸互補
法規打破 小型表演場獲身分證
彰縣慰問自強號撞死道班工家屬
同欣電6月營收創單月新高
選購冷氣3步驟 省電吹一夏
共創雙贏 柯文哲輔選綠營議員
印尼大選出口民調 佐科威領先
盼中科三期案和解 民間提訴求
綠色電價認購 申請達65件
失竊反露餡 印度議員不認被偷
男童託網友照顧死亡 檢警調查
總統：出訪也增無邦交實質關係
應召站兼營詐騙集團 警方查獲
胡志強談父母經 陪孩子成長
中科三期和解案 中科：尋共識
新台幣收升0.8分
童書談同志 星國圖書館下架
茶行當賭場 黑道介入建商都更
三星4G極速分享器 登台
許家窯智人 發現特殊內耳結構
基隆男子涉持刀砍死阿嬤
隔代教養成長營 拉近親子關係
新華社：多地停謝師宴反腐訊號
聯電與世界先進 6月業績出色
連勝文將向總統請教十二年國教
熬夜看世足又飲食不當 易痔瘡
夜搶女店員押人性侵 判12年
獎助在地醫護生 充裕醫療資源
高溫 男子戲水溺斃
致新Q2業績微增 符合預期
老化視力模糊 電玩可測黃斑部
Siri智財權 陸法院一審判敗
台灣農產節 11日大馬揭幕
高捷連通道挖破管 苯外洩挨罰
陳威仁弔唁殉職勇消張哲偉
金門腦死男捐器官 嘉惠7病患
巴西敗德國 MOD開機率創高
兄弟涼水祭 職棒賽前砸水球
中投區特招 招生3335人
邵曉鈴走訪日照中心 關懷老人
誠信問題 大陸企業年損2.88兆元
市場區隔 農委會推台灣黃牛
愛上伙房屋 退休校長手繪百幅
亞電Q2營收 歷史次高
體驗刺繡 朴子學童傳承手藝
范佩西胃不適 出戰仍是未知數
國民黨常會通過廢止提名黃景泰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
明年特招考試 恐不再聯合辦理
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
朱陸豪演法醫 拍1週瘦兩公斤
阿罩霧風雲下集 李崗愁資金
印尼大選拉鋸 2候選人都說勝選
觀光外匯新高 新台幣3668億
遊覽車疑未停紅燈 3傷1命危
女尋生父報婚訊 苗警助認祖
調查：4成6少年認同整形
珠三角2017成世界級寬頻城市群
中市低碳城市傑出貢獻獎座亮相
售限制級遊戲給未成年 恐觸法
少女刺死妹 檢：殺人罪嫌移送
印尼大選出口民調 雙邊都喊贏
黃適卓選罷法案 最高院發回
國中教師甄試 嘉縣錄取率4.18%
楓中山登場 暢遊北市夏日饗宴
林永樂宴樽井 肯定台日關係
熱爆了 供電餘裕破5年次低
無羈押必要 檢聲請停押蔡仁惠
華航愛媽咪 體驗營圓空姐夢
新台幣終場小升0.8分
住宅補貼21日起受理申請
新型大國關係 中美風浪中前進
陸報紙形勢嚴峻 利潤降近12%
婦人罹腦癌 認養家扶兒不中斷
央視點名中國銀行變地下錢莊
少女刺死妹 警籲關心弱勢家人
北市環境講習 走出教室進工地
疑遭放爆裂物 雲林府會虛驚
印尼大選 佐科威：選民已抉擇
投影機品牌 宏?明年要進前3大
大陸領導人 喜好吟詩明志
新北警拚治安 五都競爭力第一
勸退未果 藍撤銷提名黃景泰
明年特招恐不聯招 教育團體挺
郭冠英案 銓敘部：待省府說明
漁埕尾潮間帶 10日起遊客總量管制
世界最高高鐵隧道 在陸鋪軌
毛豬拍賣交易均價 持續回跌
央視指控洗錢 中國銀行否認
貳千元特殊號碼鈔 首度拍賣
需求旺 大聯大Q2營收創新高
10日持續高溫 南部短暫陣雨
特偵9月縮編改組 郭文東領軍
國泰金控上半年賺逾300億
合宜住宅案 蔡仁惠100萬交保
環署：蜜月灣開發商無權占海岸
世界最小刺蝟化石 加拿大出土
聲請停押 檢：蔡仁惠坦承犯行
抗暑作戰 北市動物之家推涼策
旅遊天堂 台北全球排名第15
藍撤黃景泰提名 胡志強：尊重
助未成年爸媽 勵馨籲建立追蹤
台南夏日海樂園 暑假檔期搶客
提審法實施 雄院受理首件聲請
印度估經濟成長5.4%到5.9%
撤銷黃景泰提名 馬：痛苦決定
醫師：與子女溝通 重鼓勵肯定
匯豐：台法德企用人民幣比例高
突尼西亞前總理 87高齡選總統
國民黨撤提名 黃景泰暫無回應
西瓜絲瓜詐彈 雲警追神秘女子
桃園男童溺水 送醫恢復心跳
首次人民幣跨國調運 中星啟動
金門海洋污染防治 獲優等肯定
因應蘇花改後車潮 花蓮闢道路
李登輝被控密帳案 8月宣判
台菲合作 逮電信詐嫌44人
勿餵狗用詞惹議 國小撤公告
救護車撞機車 騎士身亡
華航長榮航入選就業99指數
工人除草驚見白骨報警
513暴動 台越協商獲5項成果
LG平板攻台 搶5%市占
F-永冠Q2營收 歷史新高
中市財政良好 不考慮發市庫券
天心張曼玉當老婆 林志炫難選
缺豬休市 農委會調度防範
西安城牆設電梯 已遭拆除
高檔牛排有商機 中市紛推出
商總訪魯 搭橋促文創交流
遭批不公 中市區長：政令宣導
用臉書LINE營利 財部查稅
布農活字典 達亥雕刻記錄文化
蜜月灣案 觀光局：尚在審查
世足瘋 運彩銷售上看20億元
印尼大選 媒體民調看好佐科威
愛滋感染者年輕化 年齡層降
撤黃景泰提名 郝：痛苦的決定
揚明光6月營收 月增13%
黃景泰堅決參選 藍速撤銷提名
翠玉白菜返台 日人改搶購芒果
著作權修法爭議 王美花籲理性
實彈射擊 金門戰鬥營體驗軍事
拚選戰 楊秋興總部將動土
西門町到牽線鴻海 佐科威夠台
翠玉白菜赴日借展 運回台灣
4G基地台 中華電信最多
台達電Q2營收 季增10.64%
台灣治安佳 經部：有利招商
7成投資人看好下半年全球股市
徐少萍：如徵召林沛祥全力以赴
森巴軍潰敗 推特流量創新高
德國踢爆巴西 臉書流量衝新高
百萬交保 蔡仁惠面容消瘦
演員大笑15小時 冰毒只用5秒
華碩：4G手機單日銷量破2萬
稻穀乾濕折算率 立委盼檢討
仁寶6月營收 3年半新高
肯德基用餐口角 男子怒砍老婦
史諾登申請延長俄羅斯居留
佐科威親民 人民用選票加持他
大埔農地收割 農陣律師拍婚紗
中美關係 凱瑞：坐言不如起行
為唐氏症兒改母姓 夫私刻妻章
江揆：打造活潑創業生態體系
5至6月 赴越陸客大幅減少
改組 教宗任命梵蒂岡銀行總裁
金管會：保險業 將可發展OIU
小村官大腐敗 大陸加速懲治
尤權：學習台灣企業管理經驗
韓文指引不足 韓旅客遊台最怨
朱立倫再戰新北市 藍常會提名
西藏產業新三寶：飲水藏香藏藥
陸客增 花蓮旅宿銷售額成長2成
國民黨止血 撤銷黃景泰提名
今彩539開獎
中華成棒移訓首勝 轉戰荷蘭
以車追人 雲林逮詐彈紅衣女
監委座談 國民黨：增雙向溝通
南市議員選舉 國民黨推27人
佐科威領先 麥加朝聖是關鍵
護砂石 金門海巡加強查緝陸船
少女刺死異母妹 法院裁定收容
印尼大選僵局 有待憲法化解
女女戀燒炭尋死 1女獨活緩刑
國防部：嚴明遭中共竊聽非事實
學名藥上市拖延 歐盟罰施維雅
莫迪心腹任印度人民黨主席
義媒：末代港督將掌梵蒂岡媒體
中美分歧 習近平凱瑞都盼管控
人民幣匯率 美中有對話沒交集
外洩大量顧客個資 倍樂生致歉
歐盟研商 阻青年參與恐怖組織
以巴情勢惡化 歐盟延駐巴警力
基市長人選 張通榮點名謝國樑
陸財長：反腐拖累經濟是偽命題
夫妻吵架 火車風捲婦人撞牆傷
旅客進出英國 電子用品須充電
南蘇丹內戰飢荒中慶獨立3周年
台鐵：普悠瑪跳蛙停 效能最大
航空業盼陸客團加倍 交長不允
亞電Q3營收 拚歷史新高
歐巴馬呼籲 美陸合作處理歧異
金管會盼 寶島債發行多元
宇昌案 國民黨籲蔡英文道歉
搶進世足冠軍戰 荷阿正面對決
下半季火力旺 犀牛14安屠猿
假聯合國證書 陳光標坦承被騙
日防相：盼日成F35整備據點
今彩539 頭獎2注中獎
英媒錯報婚事 喬治克隆尼飆罵
華航10日取消靜岡鹿兒島航班
令政策被免去山西政協副主席
蔡英文：贏九合一 中國會轉向
便利商店統一發票兌獎可儲值
對台僑演講 洪秀柱：服貿要過
遊覽車翻車 3男8女輕傷
挖地道脫逃 陸毒犯越獄後被捕
壯士斷腕 藍撤提黃景泰救選情
花蓮遊覽車翻覆 營隊學生20傷
丁渝洲批金溥聰開惡例 國安會聲明
歐盟台灣「服貿」在過去十年翻倍
尤權書記參觀養生村 會見海基會董事長
轉汙點證人 蔡仁惠100萬交保
環評委員迴避機制是自欺欺人?
法院判的不算數？談民刑判決對稅課處分的效力
東吳大學舉辦研討會 談宗教法人與宗教自由
不倒騎士用愛關懷 響應「良心時代」運動
時代良心重建社會價值 南方朔展現讀書人風骨
仁武國小小四生戲劇公演 歡笑中啟發良知
迷失孩子的金色光芒 林俊德談良善是最佳指引
馬卡龍婚禮，來自各界的良心祝福
桃園市明德里200位鄉親里民響應「良心時代」運動
神氣家族 「快樂養生DIY」
達清企業董事長響應「良心時代」 盼創造勞資雙贏
鶯歌區校長大團結 響應全球良心時代運動
楊梅大同國小師生踴躍響應「良心時代」運動
問政憑良心 台南市議員推動良心時代巨輪
裁縫師心中一把尺 為客戶量身打造快樂心情
南北雜貨老闆娘的人生百貨良心秤
北市三國小 許下良心承諾
重建樂活護理之家 守護健康 守護良知
王牌人生 啟動良心之鑰
指南宮呂祖成道紀念日 響應良心時代淨化地球村
7月10日 國內各大報頭條
櫃買7/16召開審議開曼群島商經寶公司申請上櫃
10/10劍湖山世界辦海盜創意路跑
攜手同心 共建綠色校園
政府對網路時代想通了！
爭歷史真相之餘更要爭中華民族之前途走向
福建書記 參訪台北基層社區
中華電信103年6月份營業收入188億元
台南大億麗緻酒店
777炎夏午餐喫帝國，台北華國大飯店推出午間六折套餐
【七夕浪漫情人節】七夕逢周末 訂位狀況熱烈
福容饗樂消費節 幸運好球百分百!
中華電信「HiNet數位學習大賽」線上區賽
上櫃股票緯軟7/11起 得為融資融券交易
生前契約非投資商品 內政部提醒「停看聽」
7/20台灣十大畫家聯展 陳永森巨幅大作驚艷
小英：打贏選戰、大陸會「朝民進黨方向調整」
綠：外交艱困 藍：成果豐碩
美中對話首日 陸堅守領土主權
尋求重返第一 美媒關注曾雅妮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
皇馬巨星病逝 世足賽前默哀
德又發現美間諜 潛伏國防部
奈國解散足協 FIFA祭禁賽令
煞車有問題 哈雷召修6萬多輛車
爭冠軍門票 荷蘭半場0比0踢平阿根廷
爭冠軍門票 荷蘭阿根廷0比0踢進延長
爭冠軍門票 荷蘭阿根廷PK定勝負
阿根廷PK戰擊敗荷蘭 奪冠軍門票
助台推TPP 美僑界成立委員會
巴西慘敗後 球迷暴亂事件頻傳
全台飆高溫 北部可逾36度
竹苗花東紫外線危險 加強防曬
阿根廷PK勝 24年來首闖世足冠軍戰
下半年投資亮點 台股入列
內馬爾受傷 國際足總高額賠償
經理人預估 美量化寬鬆到年底
記憶體價格 下半年走揚
美股反彈 台股可望跟進
Fed會議紀錄：投資人輕忽風險
企業需求 PC銷售下滑小於預期
海軍士官 台東舉槍自盡亡
變形金剛4 刷新陸票房紀錄
溫尼伯公車乘客 擅自表演受罰
PK擋荷2球 阿根廷門將成英雄
阿根廷晉世足冠軍戰 球迷落淚
台股開盤上漲 22.91點
士官自殺 海軍專案小組南下
潘基文致電中東領袖 促克制
阿根廷PK戰勝荷蘭 決戰德國
黃昭順蔡錦隆訪巴黎 僑界歡迎
創藝市集 19日馬祖新村相見
正宗咒怨第3集 嚇出亮眼票房
創價歡樂夏令營 關懷偏鄉學童
估值攀 外資減碼港股轉進陸股
陸財長：美QE有序退場是好事
Fed官員稱失業率降將推升通膨
沈呂巡：南海島礁命名 台灣最早
反建電廠 汕頭數千婦孺示威
民宅遭祝融 一家五口嗆傷
黃景泰將出面說明未來動向
北韓：金正恩親指導火箭發射
疑與夫吵架 妻負氣跳蘇花山崖
IBM砸30億美元 投入半導體研發
收費員訴求 第3方提客觀分析
南投民宅火警 姊妹1死1傷
擋土牆倒塌 1工人無生命跡象
檢舉拖延2年 高市拆違建
中研院上修GDP至3.31%
以色列空襲加薩第3天 至少14死
阿根廷門將建功 榮耀獻給母妻
雜誌論壇登場 探討新媒體
關聖帝君誕辰遶境 大溪享盛名
大陸首富 要建芝加哥新地標
兄妹偷香油錢 辯稱跟土地公借
新台幣早盤走升
北市內溝溪賞蛾 認識蛾類之美
陸6月出口成長7.2% 進口反彈
陸9/1起 免徵新能源車購置稅
南韓央行維持利率不變
黃景泰遭撤 王金平：難以置評
留日女子順手牽羊 家屬無奈
企業保守 日機械訂單下滑創紀錄
思想審查與禁言 陸社科院惹議
黃景泰：動員連署 參選到底
休士頓郊區槍擊 傳至少6死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
好轉 中研院上修GDP至3.31%
中央氣象局 明天白天天氣預報
李新穎接見薩農業研究中心主席
世足賽慘敗 韓足球總教練辭職
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
黃聯昇參加阿根廷台灣協會活動
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
拉美社科院盼加強台巴學術交流
ADR重跌 矽品一度跌停
南韓老人院病患檢出超級細菌
貨貿商談 爭取面板汽車降稅
藏族作家獲美邀請 遭陸軟禁
指考英文非選 拼字錯誤多
鴻海緩漲 平26個月高點
消基會：手搖冷飲 大未必便宜
圓一個夢 1/3考生寫考大學
傳陸人大將否決港特首公民提名
常食用不純 純米粉竟被嫌
黨撤黃景泰資格 朱：該說已說
林佳龍盼台中市選情平順穩健
大武出現焚風 飆36度高溫
群創現金增資每股訂12.5元
金融數位化 三業齊發展
打小孩屁股 小心在美成虐童
黃景泰發表聲明 參選到底
美中戰經對話 外交部密切關注
首創復健體感遊戲 打怪兼復健
缺席消費爭議協商 三星上榜
吸毒男偷機車 避過風頭再行搶
南韓央行砍今年成長預估至3.8%
迪士尼恢復日本隨選新電影銷售
摩根大通聘瑞銀李一掌大陸事業
原籟音創好聲音 總獎金60萬
PK戰勝荷蘭 阿根廷教頭欣喜
瓜地馬拉上半年通膨1.64%
港星張耀揚 傳北京吸毒被捕
產權糾紛被訴 莊連豪：有誤解
暴動遊客驟減 越承諾確保旅安
1元行善 助植物人安養服務
黃景泰：5萬人連署參選到底
PK戰無法換門將 荷蘭教頭遺憾
調外籍看護薪資 勞動部澄清
奶粉不降反漲 消基會：應深究
中原畢業展耗材 傳愛偏鄉國小
特招數學非選題 有算式才有分
騙百貨送禮券再退貨 貴婦緩訴
失智翁梅開二度 婚姻有效
劉德立訪巴國參院議長亞諾
大學生快閃 邀路人試音準
收容少觀所 許姓少女情緒穩定
台灣之星布建4G 加緊腳步
新台幣中午升至29.888元
中研院：經濟復甦加速審慎樂觀
總統：學生交流 有助兩岸和平
江揆：農業加值有利轉型升級
日料超陸 成美最大外國債權人
黃景泰四點聲明 不滿黨切割
日本腦炎 屏東現首例
愛心犬貓認養 北市送8大好康
陸傳調查中國銀行涉嫌洗錢
就服學生志工 及早建立職涯觀
大統罰鍰遭撤銷 求償不受影響
對台特區重任 陸設平潭海關
英媒分析 中美仍缺戰略互信
美中對話?東南海域爭端仍分歧
宏盛國際金融中心 總價200億
陸前軍委副主席郭伯雄也傳涉貪
南京敦化路口設雙面智慧型站牌
攝影文化中心 坐落北車精華帶
美需求拉抬 陸出口成長仍欠佳
BenQ攜手亞太推4G手機
台贈陸梅花鹿第4胎 取名萌萌
韓陸FTA談判 大邱展開新回合
北韓提議 板門店磋商仁川亞運
韓將李龍大等將參加台北羽球賽
選基市長 謝國樑：全家都反對
養狗吵鬧鄰居互毆 雙雙遭判刑
江揆促研議駐外績效評鑑機制
夏天買手搖冷飲 要精打細算
奶粉漲不停 量販：因供需失衡
台股收盤漲 75.14點
公僕一次記兩大功 設小組嚴審
觀巴旅遊護照 遊台最低享6折
開高走高 台股漲 75點
砂石遭盜留坑 高市：積極回填
涉嫌非法持有檀香木 台商遭逮
7月台指期漲 90點
北港工地意外 查是否違僱童工
國中女排缺經費 跳繩贏圓夢金
好年輕 藝奇7年級百萬店長夯
藍：撤銷黃景泰提名 不涉清白
7月電子金融期齊漲
投信：不確定降 印尼股市展望佳
黃景泰求媽祖主持公道
宿敵阿根廷爭冠 巴西傷口灑鹽
妻力挺清白 黃景泰感動
蔡恩全升微軟大中華區副總裁
坪林採茶趣 來趟低碳微旅行
南亞Q2每股賺1.26元
亞馬遜數位書提案 作家尷尬
股王大立光帶頭 台股再創高
又換帥 袁譽柏掌大陸北海艦隊
示範區遭質疑 陳保基反駁
北市住宅補貼 7月下旬起受理
磨刀霍霍 德4度問鼎世足王
外籍人才來台 簡化申辦限制
校園閒置空間活化用途研議放寬
世足德國贏巴西 組頭慘輸百萬
4G動能 亞電搶黑金商機
旅歐僑團年會 週末維也納舉行
外國人來台講座擬不須工作許可
老婦墜落蘇花山崖 幸撿回一命
監委疑 陳肇敏8紙條干涉江案
藏族作家唯色遭軟禁 美方關注
醃頭案 嘉檢不服判決提上訴
醃頭案 檢認被告無教化可能
活動營翻車意外 受傷學生出院
左左右右登大人 踹奶瓶上小學
李述德：投資別忽略基本面變化
台塑化Q2每股盈餘0.67元
三大法人買超台股22億元
夜校生暑假拉K 遭警方送辦
港團體發起反占中簽名運動
台北市十大死因 癌症仍居首
港大生到嘉實習 直誇好玩
警破門搶救獨居老婦 家屬感激
天氣炎熱 彰縣籲農民小心中暑
提升命題品質 考選部拍微電影
一次記兩大功遭退件 高官在列
北一女樂儀隊中歐管樂節超吸睛
監委：陳肇敏親下字條 不尋常
張金德獲巴紐政府任命名譽領事
謝金河：善用臉書為成長平台
2女陳屍屋內 疑一氧化碳中毒
立院臨會 總統盼審重大法案
優衣庫母公司 二砍財測
台積電Q2業績 小幅超標
匝道撞車 後座1女摔出身亡
外媒：S&ED 習見俄代表非巧合
鼓勵圓農業夢 南市辦影片競賽
尤權：要多跟台達學習環保節能
王力宏當爸 愛女誕生
撤銷大統罰鍰 衛福部：依法規
林毓生：台灣民主還很民粹
專利訴訟 蘋果改採較溫和策略
卓伯源慰勉警察人員辛勞
南科華亞科6月業績 同降個位數
堤維西上半年營收 年增17%
中華電前6月 每股賺2.69元
經部：台紐協定展成效 擋奶粉漲勢
臉書PO搭捷運要注意 警約談
科博館3D新片 暑假登場
台化上半年每股賺1.57元
男供毒少女 待成癮仲介賣淫
北港工地僱童工 罰包商30萬元
郝龍斌：盼基隆黨員為選舉盡力
高雄區特招 2803人報考
高院審金改案 吳淑珍感冒請假
周小川：利率市場化2年可實現
對流旺 基隆新北山區大雨特報
馬總統：深切反省 杜絕貪瀆
刑事局微電影 Janet變霹靂小組
李珍妮涉妨害名譽 出國未出庭
遠雄海洋擴建 建議進二階環評
全國環教觀摩 盼降低環境衝擊
新台幣收升1.7分
群聯6月毛利率創上櫃來新高
中市追加預算55億 2項被刪
25學生泛舟 遭浪打翻落海
星國禁唱彩虹 因鼓勵同志秀愛
八德染整廠 排強鹼遭罰
旺宏在德國控飛索涉侵權
神父變工人 劉一峰為愛收舊貨
海軍下士子彈穿顎 研判自殺亡
上半年全國稅收創同期新高
女遭狗咬爆粗口 與飼主均判拘
大陸27萬單獨夫婦申請生第二胎
Burberry營收超越預期
選後慶祝行情 印尼股匯齊漲
商發院公布加盟契約範本
央行：人民幣去化與回流管道多
復興航空營收成長 持續增班
著作權修法惹議 公聽會暫停
盧貝松拍露西 十年前選中台北
道路養護基金 麥寮使用居冠
技專校院擬得優先招有實務學生
鐵馬加駿馬 兩馬觀光季起跑
徐耀昌：我與黃景泰案不同
嘉市成立文化資產中心籌備處
六福村小老虎兄妹 19日亮相
日月光IC產訓合作 結訓全僱用
大腸癌前兆 潰瘍性結腸炎
跑基層 連勝文：越跑越有信心
涉偽造論文 屏教大：僅1教師
你踹共我送球 歡迎球迷砲博斯
廣達6月營收 月增2.4%
陸學者：因高鐵走向新陸權時代
韓團EXO抵台 粉絲追星
SBL轉播權 緯來取得4季
河北建大陸最大坡地太陽能電廠
中央氣象局氣象報告
今年稅收估達標 兩年短徵止步
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
弱勢兒少攀樹 不同角度看世界
鴻海6月營收 月增18.29%
高捷保全員受訓 強化應變能力
受害童工未投保 雲縣府助求償
台灣之星初期 暫不上市櫃
基市加強聯巡13易溺水處
向菸酒檳榔說不 未成年勿購買
匹茲堡發明展 大仁科大奪2金3銀
涉詐騙 菲逮捕44名台人
西洋歌手東尼奧蘭多 開心抵台
社會有愛 貧童暑期午餐不打烊
購愛心提袋 助伊甸遲緩兒圓夢
遠雄海洋擴建 恐再進二階環評
王張會共識 兩岸溝通持續進行
PO不搭北捷呼籲文 3男遭約談
以空襲加薩第3天 巴70人喪生
談交易傳聞 林書豪坦然面對
宜特6月業績 歷史新高
涉偷車偷水溝蓋 男落網
百貨上半年多成長 看旺下半年
和碩第2季營收 季減3.39%
賴弦五：台灣之星不打價格戰
張志軍訪台行程 陸委會評估過
再標頻譜 台灣之星：勢在必行
世界盃 促進東南亞電視銷售
李紀珠：調利率 對銀行有好處
印政府目標3年後成長7至8%
女被迫賣淫 8年每日領百元
11日中南部局部雨 東南部焚風
台北市民手冊 16日起免費索取
邢峰告朱慧珍恐嚇 不起訴
陸對北韓斷油 日媒：外交機遇
荷PK戰輸阿根廷 史耐德難服氣
廚餘變黃金 嘉市志工獲認證
玩創意 桃機變得好好玩
中韓FTA 台損85億美元商機
世足冠軍賽 德阿宿敵再戰
巴黎鐵塔羅浮宮 曾列恐攻目標
台北咖啡掛耳包競賽 14日報名
台塑：越南保證河靜鋼廠安全復工
遠傳前6月 每股賺2.02元
專案法扶 李沃士：選擇性協助
勸進 馬英九晚間約見謝國樑
環法賽選手 為美為醫療刮腿毛
大統罰鍰撤銷 盤商：莫名其妙
鴻海6月營收 今年單月新高
外籍背包客山區迷路 警民相救
愛上山林愛上你 七夕搭鵲橋
新台幣收升1.7分
私募基金 可以投資黃金現貨
家扶生活營 青少年習團隊合作
產學合作 建置逢甲智慧商圈
疑財務問題 夫婦南投山區輕生
陸控言論 意識形態上綱至國安
台灣大前6月 每股賺3.06元
核三廠發獎學金 913人受惠
宏?ab大聖 漫畫貼圖創意舞台
南投火警1死 疑抽菸惹禍
台3線重機擾民 苗警加強取締
環樹遊戲平台 頭屋國小將整建
台詐騙集團成員菲落網 將遣返
大馬升息1碼 東南亞第一炮
綠批圍賴救黨 謝龍介：烏賊戰
電信三雄獲利 上半年財測超標
嘉女志工列車 環島獻愛
海釣遭大浪襲擊 男子落海
柯文哲：北市需要國際級足球場
與教師對談 勾起陳菊老師夢
鼠循線入屋破壞 電信箱惹民怨
光吃白飯 小三女童矮人7公分
糾紛調解做得好 朱立倫表揚
拚觀光 高市旗津跨港纜車有譜
英國女子高球首輪 曾雅妮爆桿
打傷男友母親及辱警 女判5月
監委：大巨蛋變形市值減百億元
消暑開胃 飯店紛推烤鴨餐
中市大都會歌劇院 將脫殼而出
上半年票房 陸片罕見輸洋片
世界業餘圍棋賽 台灣學生奪冠
吳伯雄：歡迎陸方接觸三中一青
內政部：生前契約非投資商品
爭議海域 大陸禁航鑽井一年
世足觀賽餐廳爆滿 球衣搶手
房市冷 土增稅一年半來首降
處理糾紛留置記者 花蓮警道歉
生技農業加料 台灣米升級
杜紫軍：貨貿談判 小菜換烤鴨
總統11日視導海陸 重申不裁撤
海邊現遺址 金崙挖出千年部落
南韓民眾最怕北韓 也怕日本
電信詐騙案 菲追捕台籍首腦
優衣庫僅1款漲 其餘新品未漲
歐盟第1季房價 小漲1%
台塑4寶上半年業績 南亞最優
(土反)本龍一罹癌治療 工作暫停
首艘核潛艦廢料處理 共軍公開
鴻海扎根貴州 攻大數據和奈米
兆豐銀設寧波分行 金管會同意
藍：特別費案 馬無雙重標準
烏克蘭與南蘇丹危機 歐盟制裁
拚雲端 宏?挖角亞太電行銷長
故宮文物九州展 找王貞治宣傳
台商新天地 青藏高原養龍蝦
調查：星國人為升遷可犧牲同事
炫富郭美美 賭球被逮坦承不諱
東元Q2營收 季增4.2%
中美對話成果 投資協定有進展
菲外長訪汶萊 討論南海議題
馬英九會謝國樑 交換基隆選情
巴西球迷騷亂 韓提旅行示警
駐義代表訪北義港市狄里雅斯特
日月光購廠辦 因應中壢廠產能
阿帕契飛官資格遭疑 陸軍澄清
日月光8/13除息
防沉迷 陸網遊斷線未成年玩家
今彩539開獎
BBC恢復泰文服務 臉書上線
韓政府駁民間助平壤清坍塌公寓
威力彩開獎
歷史慘敗後 巴西教練拒談去職
美初領失業金人數 少於預期
大陸近三年援外 以亞非為主
中美對話 陸提台灣重申立場
總統教育獎生 溫馨感謝資助人
菲國汽車銷量勁揚 豐田居首
陸媒：周永康貼身秘書5人落馬
老婆懷孕了 盧彥勳晉升盧爸
陸學者：人民幣不必然流回大陸
阿根廷決戰德國 觀戰重點
習近平：願與歐巴馬即時溝通
以空襲加薩第3天 巴76人喪生
以巴衝突升 外交部發旅遊警訊
德多休息一天 阿教頭：有優勢
美中對話結束 分歧繼續溝通
英女子高球首輪 曾雅妮82桿
顏炳立：台北豪宅已窮途末路
台積代工蘋果晶片 傳開始出貨
泰女火車遭姦殺 鐵路局長免職
公平會罰民營電廠 台塑化喊冤
巴西最後一賽 涅馬爾將出席
受惠認列南科 南亞Q3不輸Q2
環保署長率團參加吉國獨立慶典
德驅逐美柏林情報站站長
尊重黨換提名 黃景泰自信勝選
比民調 藍：綠沒資格批馬總統
中美對話 安全問題各持己見
戴爾經銷夥伴高峰會 台北登場
威力彩頭獎槓龜
美股開低走低 葡銀行爆違約
今彩539頭獎 2注中獎
母公司拖累 葡最大銀行停交易
海賊王展有旭日旗圖 韓撤展
韓人認日具軍事威脅僅次於北韓
以牙還牙 德驅逐美情報官員
融達TDR違規 罰100萬
黃景泰選到底 藍營期待強棒
綠：藍營基換將 苗東為何不換
歐股驚跌 葡爆銀行危機
美中各自表述 為歐習會鋪路
藍批民進黨更不該提名張花冠
相隔近3個月 林煜清再奪勝
中美對話談氣候與北韓 有進展
德驅逐美情報官員 美不願置評
謝國樑關機 參選與否仍不明
數字6月營收續創新高
美財長：陸承諾外匯更透明化
陳勇發8月升神隆總座
新疆嚇阻暴恐 再度大規模宣判
大陸央行：利率市場化兩年實現
數十萬英公務員罷工 要求調薪
德總理：美情蒐盟邦浪費精力
台股衝上9559 再創新高
中研院: 明年GDP上修至3.31%
阿根廷擊敗荷蘭 睽違30年後再爭冠
蔣渭水「愛與犧牲」紀錄片首映
復興航空6月營收12.1億 同比成長17.99％
吳伯雄會見尤權：台灣與福建是正港的「海峽兩岸」
葡銀行驚爆危機 歐股鴉鴉烏
竊美商業機密 華商遭判15年
7月11日 國內各大報頭條
家人都反對 謝國樑向總統說抱歉
世界28城市 人口超過1千萬
陳光標「世界首善」 鬧大笑話
上海最低工資8900元 大陸之冠
涉間諜案 德國驅逐美國情報官員
中國政協又一名高官 遭開除黨籍
海軍連兩天 士兵自殺2死
馬英九檢閱 未合格飛行員飛阿帕契
SMART WORK型格至上
颱風影響日本遊變香港遊 1800名旅客「憤怒」
擅改醫改法 美共和黨將控歐巴馬違憲
韓酒店拒日本使館租場地「紀念自衛隊」
百名學童禪遊水月 運用佛法心靜自然涼
健康體位融入學校經營 成果發表
希望下一代能更有出息！
學者：日本解禁集體自衛權、對台灣安全有利
中共解放軍對貪腐已祭出重拳
臺北捷運自動售票機大升級！
航港局增設雷達標杆 確保澎湖商港航行安全
8/2情人節當天入住贈 1,500元芭蕾舞門票兩張!
Hotels.com嗨翻全球主題樂園
幫網友探班送禮 新竹飯店顛覆中秋
搶攻關鍵票倉 連勝文訪萬華區
台灣高鐵與各主要高鐵國家誤點退費標準比較
高速鐵路車站特定區開發全面動起來!
連惠心獲緩起訴 連勝文：姐姐遵照法律程序
「曾勸黃景泰100次」 曾永權：子虛烏有
勸進謝國樑 郝：忠貞黨員應奉獻心力
男衝警局欲自焚 警壓制未釀災
巴好戰分子向耶路撒冷射4火箭
工業原料外洩 美國會局部關閉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陸倡新大國關係 美重國際規範
梅克爾信心喊話 看好德國奪冠
咬人蘇上訴 國際足總駁回
交大蘭花屋獲巴黎能源效率獎
台盧免雙重課稅協議 明年生效
台北愛樂兒童合唱團 洛城交流
雖砲轟加薩 以色列續人道救援
共和黨喊彈劾 歐巴馬一笑置之
高溫悶熱 北東午後防雷陣雨
歐美股市跌 台股恐震盪
超商業績旺 拚暑假商機
台灣大4G服務 支援風景區
台灣大海外4G漫遊 陸續開通
迎暑假旺季 觀光業全方位搶客
內馬爾與巴西國足隊榮辱與共
陳偉殷搶第9勝 前3局無失分
柯林頓家超賺 雀兒喜演講200萬
英國大罷工 公務機關學校停擺
揮別衰退 個人電腦銷售回穩
陳偉殷戰國民環快大戰 爭9勝
各國政策支持 替代能源看俏
微軟CEO勾勒願景 強化變革
台灣精品網購 PChome上架
全台紫外線過量危險 加強防曬
涅馬爾挺梅西 盼阿根廷奪冠
家人反對 謝國樑向黨說抱歉
首屆特招考試 下午看考場
台股開盤下跌 3.41點
喝酒不利健康 少喝也一樣
周麟巴京演說 分享台灣經驗
比利時民藝節 方相舞蹈團現藝
陳偉殷搶第9勝 取得勝投資格
4G手機陸續登場 微軟加入戰局
旺季到 鴻海股價登兩年多新高
系統整合業巨路6月營收創新高
照顧鄉親 阿根廷青松會辦活動
毅嘉第2季獲利超越去年一整年
湖南幼稚園校車落水 釀11死
PC回溫 強茂淡季不淡營收大增
世足冠亞軍賽 蕭敬騰陪跨夜
美中過招 貿易安全分歧依舊
日月光間接投資威海2千萬美元
劉志攻接見周大觀基金會代表
花蓮文學營 作家領探文學地圖
涅馬爾談傷落淚 不怨恨只感恩
陳偉殷5.2局失3分 奪9勝
藥頭躲警壓力大 落網要安心睡
葡銀危機凸顯歐銀系統風險挑戰
美中對話 陸承諾減少匯率干預
台灣助露國推動健康管理
旗津水管汰換 提升海產街水質
溫哥華是加拿大最昂貴城市
新台幣早盤先貶轉升
法人：華泰下半年業績逐季升溫
毒蟲藏民宿 喊出不缺貨
貿協PChome攜手 促銷台灣精品
原國軍抗戰老兵 南京生活補助
上半季9勝 陳偉殷生涯最佳
亞馬遜推新服務 衝擊Dropbox
田中將大右肘韌帶部分斷裂
劉德立巴拉圭演講台巴雙邊關係
阿里巴巴IPO 最快月底啟動
涉通姦 陸政協經委副主任雙開
丟鞋案宣判 陳為廷罰萬元
捍衛聯繫匯率 港買進13億美元
賴正鎰：爭取南京首設辦事處
男嬰出生3天 染腸病毒重症
法說行情開跑 大立光噴出
田中將大部分韌帶撕裂
翠玉白菜重新上架 民眾排隊看
許國文退出監委審查
七夕甜蜜商機 飯店贈禮費心思
魅力出擊 衝高北美旅客赴台
中國瑞士簽FTA 精品業利多
認罪獲緩訴 連惠心須繳6百萬
權值股領漲 台股指數再探高
越南咖啡出口大增 居世界之冠
同袍2人自殺 海軍：個人因素
電費若異常 標準局可糾紛鑑定
海陸兩棲操演 總統肯定
花東節氣旅遊 美食涼夜攬客
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
線上看職棒收費 立委盼NCC解決
涉詐貸 劉政池被追加起訴
弱勢學生河岸追風 朱立倫領騎
南韓新地標松島東北亞貿易中心
餘屋過多 濟南廈門撤限購令
環保聯盟遞交核四公投提案連署
翠玉白菜特殊美感 絕無複製品
絲路口岸 霍爾果斯設市
王維中挨轟 進傷兵名單
陸軍：阿帕契操演 飛行員均合格
遭不實影射 許國文退監委審查
上半季9勝投 陳偉殷沒想到
好消息 油價下週估降3至5角
台灣捐助中美洲社會統合計畫
違紀違法 成都政協副主席被查
銓敘部：暫不核郭冠英退休案
許國文退出審查 馬總統遺憾
上銀研華策略聯盟 攻機器人
尤權參訪金門 品嚐高粱酒
水湳園區工人遭砸傷 送醫無礙
連惠心緩起訴 連勝文尊重司法
辦案朝有罪推定 檢察官被彈劾
啥米 日使館首爾辦自衛隊活動
股市審慎樂觀 曾銘宗看到8月
陸漲基本工資 台商嘆成本高
新北推寵物白金卡 優惠近萬元
世界盃爭冠 曾銘宗支持德國
亞馬遜尋求FAA准室外測無人機
熱低壓西進 16日後東南部降溫
急性B肝發作衰竭 夫捐肝救妻
蛋襲縣府無罪 是否上訴再研議
新台幣午升1.5分
防普悠瑪黃牛 每張最高罰10倍
郭冠英案 監委再籲撤銷任命
南韓擬設聯合國韓國資訊中心
微軟夥伴大會 宏?秀商用產品
電郵遭駭 連陣營：加強資安
韓酒店突拒日使館辦宴 日抗議
陸電信商砍補貼 不利蘋果三星
德若奪冠 克洛澤可能變派對咖
氣候變遷溫度升 增腎結石風險
民調：韓青少女不及半數想婚
研究：菸癮患失智症風險高
福建團了解台灣 主動連繫行程
處女星號船員疑猝死 海巡調查
用養生推農遊 花東衝刺觀光潮
論文造假被波及 蔣偉寧澄清
基隆男子浮潛溺水 送醫急救
服貿卡關 金管會擬重談RQFII
總統：陸戰隊不可能裁撤
艾美獎 冰與火殺進19項入圍
少年打工喪生 早餐店老闆惋惜
電信三雄遇新對手 外資保守
任志剛：需不時檢討聯匯制度
法人：啟?營收佳 下半年更旺
顧能上調今年半導體成長率
金融對葡曝險 未達10億美元
連惠心辯僅投資 檢曉諭後認罪
通路業大手筆促銷 推汽車電視
歐債跌勢不大 市場未陷恐慌
平板退潮 出貨首見衰退
台股收盤跌 69.28點
黃景泰：平常心跑行程
老農私房品種 紐西蘭芒果好鮮
曾銘宗：散戶未完全回來
大立光目標價 瑞銀上看3000
開平走低 台股跌 69點
7月台指期跌66點
是真的 京滬生活比紐約巴黎貴
7月電子金融期齊跌
簡太郎與選民晚餐 聊理念
陸製造業走強 有利Q3陸股
男童吃感冒藥後泡澡 溺水昏迷
台灣之星魏應交：顛覆傳統方向
廚務人員研習 學童吃得更健康
中美對話 避免關係惡性循環
全球生活費最貴城市 台北第61
間諜案再掀波 梅克爾批美
林水木：支持廢止提名黃景泰
特偵組：未監聽民進黨總機
總統府：馬總統未獨批立法院
購買佛像有瑕疵 法院判退款
大溪文藝季 將展歷史小鎮風華
年底選戰 高市國民黨拚全壘打
丟鞋侮辱判有罪 陳為廷：上訴
央視點名蘋果 可能洩用戶隱私
台股震盪走低 下跌69點
三大法人賣超台股 23億元
居禮夫人化學營 學子樂探索
彰縣教閱齊步走 推廣幼兒閱讀
隱瞞愛滋病口交 未感染獲緩刑
被指富裕 受助夫婦：家境小康
柏林愛樂大提琴 中鋼琴音飄揚
日媒：懂中文人士增網攻日政府
屏東泛綠 民調定九如鄉長提名
世足賽運彩夯 熱銷18億
世足爭霸 台茂週末活動暖身
苗栗火警 1女受困成焦屍
台北愛樂北歐巡演 周美青率團
彰縣長選舉 藍綠競搶選民支持
副教授涉偽論文 李遠哲：丟臉
克難街故事牆 12日揭幕
玩密室脫逃遊戲前 19人困電梯
英語村暑期育樂營 提升競爭力
瘋暑假 台東每週六音樂祭
台上市公司6月營收 年增1成
青島港疑似騙貸 標準銀行提訟
統一超開進蘭嶼 引來反彈
球迷盼奪世足金盃 德國壓力大
交大蘭花屋獲SDE能源效率大獎
海巡向大陸漁船索賄 遭起訴
烏克蘭旅遊警示降為橙色
馬總統頒教育獎 勉心無障礙
新台幣收貶4.5分
世足冠軍戰 教練預測德國奪冠
廣東佛山市紀委違法違紀 遭查
詐貸圖利 劉政池及3官員遭訴
鴻海印尼案 佐科威待選舉結果
男子持刀殺死嬸嬸 法院判無期
藍：曾永權未說勸黃景泰百次
台糖18公升沙拉油 每桶降10元
經合會準備會議 下週北京舉行
張麗善提政見 提高救難保險
譏諷被告假清純 檢察官被彈劾
歐股回神 終止連5天頹勢
王金平黨籍案 引法國案例攻防
芋您有約 張花冠代言採芋頭
偽造論文案波及 蔣偉寧不知情
許國文退審查 王金平尊重
港政改報告 恐未納入公民提名
印度檀香木列管制 外交部提醒
富邦金標下北投地建溫泉旅館
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
參與機器人競賽 學子鴻海工作
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
胡志強：創新及創意帶台中前進
以斥人肉盾牌策略 哈瑪斯肯定
貢寮海祭 警邀辣妹反酒駕
建國科大學生 出國服務老人
職棒轉播 立委促蔣偉寧解決
欠債逼跳崖 大姐頭判8年10月
雲門台北戶外公演 重現渡海
中日APEC元首會 陸：非誠勿擾
黃景泰若選 謝國樑憂兩敗俱傷
山老鼠竊神木級扁柏 遭送法辦
谷歌主管命案娼妓嫌犯 涉另案
更便民 中市推視訊法律服務
60篇論文遭撤 學界罕見
論文造假案 科技部啟動審查
黨務活動 郝龍斌連勝文將同台
為炫耀 少年穿刑警背心逛捷運
自給自足 自閉兒家庭籌蓋農場
鄭文燦：人民應參與議題決策
勞動部撥6百萬助企業勞工紓壓
興建觀光纜車 中市：兼顧生態
世足夯 檢調防蔓延選舉賭盤
魏應交領台灣之星 複製101經驗
祈福安人心 新北觀世音文化節
廣東官員自殺 疑家庭因素
保險國際人才 要會品酒
香港東協 自貿協定11日舉行
12日持續炎熱 東南部防焚風
護漁 巡護七號赴中西太平洋
周線7連紅止步 市值挺住27兆
亞洲盃首戰 中華男籃勝約旦
美銀美林估 陸房市量價齊跌
愛心乘車卡升級 悠遊花蓮免費
首座HACCP魚市場 12日啟用
NCC將維護觀眾看職棒賽事權益
台積電除息 14日台股蒸發31點
3D行動電影 美力台灣現身
NBA球星詹姆斯24日訪台
工業4.0機器人競賽 8/1公布
中市大新國小手球隊奪冠榮歸
環太2014 中共海軍參加海上演習
拚觀光 連勝文盼推三山文創區
八斗子漁港碧砂休閒港區明啟用
高鐵局：誤點退費無調整空間
推廣鳳梨遇小確幸 女碩士圓夢
疑虐童複驗 檢體送法醫所
抽菸被父罵 女疑引火燒屋身亡
上海自貿區 助陸遊戲業發展
音樂教師甄選 視障考生控歧視
勝投王黯淡 林晨樺12日復出
廢棄物污染 科技公司裁罰
問到假帳戶 陳震遠避而不答
亞幣走弱 新台幣收貶4.5分
績優船運業 長榮海運營收第一
馬郝連12日同台 為新移民讚聲
捷運隨機殺人案 最快下週起訴
舞團比利時演出 台灣女婿加油
動物進兒童病房 馬偕添歡笑
胡志強：黃景泰不願傷害黨
燦坤會招開跑 主推大電視
南韓建議北韓17日談仁川亞運
蛋蛋的幸福 胡志強阿基師炒蛋
日擬購魚鷹機防衛離島
男害5命判死 律師舉鄭捷案例
中東病毒 世衛提醒各國警覺
金矽獎 科技感應化身情緒醫生
當臨時子孫 家扶生揮汗提行李
陸引水價高 李沃士盼福建降價
國台辦：大陸反台獨不會妥協
全國經貿國是會議 26日登場
解禁集體自衛權 民眾控告違憲
創意珍奶霜淇淋 快閃活動促銷
與涉案者同掛名 蔣偉寧要調查
大陸P2P網貸業 加速洗牌
總統教育獎女大生 立志返部落
葡國次大銀行復牌 股價回神
活化資產 國產中壢推中美村
尤權品高粱 讚金酒釀好酒
澳籍恐怖分子 菲國中部落網
老闆太貼心 蕃薯藤放世足假
韓媒：台關注韓陸談FTA進度
台塑：調薪已定案 不再協商
以色列轟炸4天 巴勒斯坦百死
陸落馬省部高官 過半涉家外春
丟鞋案 劉政鴻：看判決書再說
馬其頓警用直升機墜毀 4死
落實海洋教育 北市教師造舟
陪父工作 男童疑溺斃養殖池
特招將登場 基北區考3科
新城鄉長涉圖利 花檢起訴
總統：陸戰隊奠定八二三勝基
論文風暴殃及教長 學者致歉
華義取得「下樓遇到怪」代理權
鴻海在貴州產值估人民幣5百億
盧國通過台盧避免雙重課稅協定
國際化加快 人民幣使用度躍升
泰火車姦殺案 有共犯把風
金融總會白皮書 月底前提交
駐英處投書澄清經濟學人報導
金門校園論壇 關注青年參與
盼有線上架 博斯向系統商喊話
今彩539開獎
中國好聲音3 台灣海選激烈
仁寶10萬張庫藏股 虛晃一招
高雄亞灣推耐震豪宅 行情看俏
中華電拚4G 金城武廣告首播
鴻海打造前店後廠商業模式
台盧免雙重課稅 外交換文後適用
勞團：勞工要的是休息非紓壓課
九如鄉長選舉 泛綠3人民調
大樂透開獎
仁川亞運 門票滯銷
滯韓早產女嬰父：會努力還善款
富國銀行營收超標 獲利達陣
日盼雙邊峰會 陸籲端正態度
世足季軍賽 巴西為榮譽而戰
人民幣國際化 簽23份貨幣SWAP
利比亞駐德使館外 突國男自焚
外資報告亂竄 金管會擬管券商
洛時：偽造論文恐有其他人涉案
泰國明星大象遭毒殺盜牙
環教宣導 北市夏令營開跑
落實平權 駐德代表談駐外經驗
台灣援助島礁國家對抗環變危機
大陸：反對外國干涉香港事務
南非婦人99刀殘殺3歲外甥女
今彩539頭獎 無人中獎
金管會開放措施 逐漸見到成效
愛心無限 愛奇兒體驗搭公車
EXO首度攻蛋 萬人掀銀海
陳震遠論文造假 期刊總編下台
大樂透頭獎 無人中獎
習提中美聚同化異 態度更積極
糧農組織：肉類牛奶生產將漸增
綠：蔡上任 藍花千萬文宣攻擊
日高官談政績 提台日漁業談判
藍駁情治監控 籲停止烏賊伎倆
法媒：谷歌成立遺忘權專家小組
8旬翁拒稅 晚間被移看守所
習近平訪拉美 專家：外交戰略
綠批文宣攻擊 藍：僅說出事實
習近平升4人為上將 受矚目
黃景泰大反擊 稱一週內「號召五萬人連署支持」
威力纖禁藥案 連惠心獲緩起訴
林百里賣股 廣達股價連3黑
惠州廣播電視傳媒集團 參訪義美觀光工廠
台積電市值 飆破3.53兆
瑞銀顧問：中國樓市衰退才剛剛開始
第九屆台北鳳梨酥文化節 台北世貿三館熱鬧登場
爭世足金盃 德國3度對決阿根廷
馬：桃園堅決支持吳志揚、不換人
陸今年落馬省部級官員 半數外遇
七股鹽山變黑 台鹽籲大家想辦法
央視著名主播芮成鋼 涉嫌受賄被檢方帶走
偽造論文案 江揆痛心促調查
郭冠英案 省府：先不給退休金
南海爭議 美提凍結行動3建議
美提南海凍結3建議 劍指中方
紐時報導SAGE撤銷60篇論文案
媒體打趣：2教宗為世足對立
以巴衝突 以色列橙色旅遊警示
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
小皇帝詹姆斯宣布重返騎士
英國公開賽 曾雅妮次輪72桿
福島外海6.8地震 發海嘯警報
ESPN：林書豪到湖人
庫德族攻佔伊拉克2油田
日東北部海嘯警報解除
摩洛哥3公寓倒塌 4死57傷
交易到湖人 林書豪：開心
巴西世足黃牛頭號嫌犯潛逃
世足決賽 里約加強維安
林書豪到湖人 雙贏
特招考試今登場 2萬餘人上陣
高溫悶熱短暫雨 第9颱將形成
世足金球獎 穆勒梅西等人競逐
以南小城史德洛特 加薩最前線
比利時槍擊案主嫌 回比受審
美股漲 網股漲勢抵銷葡銀疑慮
葡萄果農洪吉倍 驚豔巴黎酒壇
坦克輾森巴 巴西國腳身價跌
德阿決賽大戰在即 梅西傳累爆
美參院決議 籲陸克制東海行動
泰山職訓場招生 就業率8成
桃機刮刀哥巡場 洗手檯無水痕
朱宗慶講座：創意美感活在當下
政府盯贈與移轉屋 房仲:實報
桃機廁所扭形象 五星飯店服務
日防長：堅決回應陸單邊行動
藝術節 台灣舞團秀民俗獲好評
張瑞昌寫結拜 向青春告別
廣州官場再震 副市長下台
歐股小紅 3月來最大週線跌幅
監委籲法務部救濟林正二賄選案
福島外海6.8強震 核電廠無異常
特招登場 基北區8千考生應試
陸客觀光巴士在美車禍 8傷
海之夏祭登場 聽演唱會嚐美食
斷牆瓦礫中 敘國女嬰奇蹟生還
加6月失業率升 安大略省最慘
美公布台銷美輸油管反傾銷稅率
餐廳看世足爆滿 樓梯位也搶
美國參議院亞太決議 越南稱讚
世足德阿廝殺 關鍵對決一覽
桃連特色招生 上千考生登場
壽險年金 分清傳統或投資
葡銀疑慮緩 金價回跌
他里霧生活館 美學新亮點
巴西好忙 辦完世界盃籌備奧運
高雄特招英語 考生：比會考難
台生數奧獲4金2銅 全球第三
世足冠軍賽 飯店也瘋狂
特招續辦否 北市：今年先辦完
花東紀念便當盒 台鐵限量發售
印尼大選計票 各方動員監督
台廠布局機器人有成
黑店熱血 守護雄女春暉生
令狐榮達歡迎慈善南加州訪演團
郭雪芙金希澈 向結婚說再見
世足戰阿根廷 德盼經驗成優勢
世足屠殺巴西 德國手下留情
海之夏季登場 精彩海洋音樂
疑瓦斯氣爆 5人灼傷送醫
大溪三手微市集 文創藝術風華
和諧難敵金錢 陸售動車冠名權
北市金門連江全域納都市計畫
無糖高纖豆漿減重 親子有收穫
Back to list