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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
資本市場5月籌資 月增 5成
新創公司沛星 獲注資1.8億元
國泰金信評 調升至正向
威剛結盟橘子熊 攻電競市場
台灣精品 巴西聖保羅展出
克羅埃西亞狂進球 4比0踢倒喀麥隆
Fed稱經濟回溫 續減購債規模
大陸LED照明封裝廠商崛起
法院：舉證不足 黃景泰不羈押
黃景泰交保 藍：暫無黨紀問題
黃景泰：政治獻金 充分說明
高溫悶熱 午後中部以北短暫雨
亞馬遜首推智慧機 尬蘋果三星
舊金山 放眼見台灣
希拉蕊新書 首週賣出10萬本
加國將出現第3人稱中性代名詞
唐獎生技醫藥獎 19日揭曉
克羅埃西亞強攻 喀麥隆出局
紐西蘭維持成長動能 升息可期
帶現金闖關 台商十萬美元充公
世界盃衛冕軍 命運大不同
紫外線過量 竹苗趨近危險級
嘉市長贈日KANO吳明捷銅雕
追黃景泰涉貪案 檢方媒體累趴
台股開盤上漲8.76點
日媒：習近平下月訪南韓
對安倍學沒信心 日本緊抱現金
檢方抗告：黃景泰有逃亡之虞
宏達電股東會 會場塞爆
葉倫憂低波動引來高風險行為
越南促貶貨幣 提振出口貿易
劉德立出席巴拉圭文化政策研會
唐獎生醫得主 艾利森與本庶佑
LPGA美公開賽 台5女將爭輝
黃景泰：市長選舉應君子之爭
槍擊陸維穩官員 嫌犯疑帶槍逃
平價手機熱 童子賢看好景碩
湖南軍械庫爆炸 震碎住戶玻璃
宏達電王雪紅：渴望8 銷售俏
故宮文物赴日 王金平曾助聯繫
試委被提名人：分階考選增效度
破布遮車牌 男飛車搶奪遭逮
樂雅樂日本母公司 退出大陸
新台幣早盤升7.9分
治癌曙光 美日學者同享唐獎
西班牙世足首輪沒戲 盤點5敗筆
傳緬甸空軍 想採購梟龍戰機
董監改選順利落幕 三陽連2紅
陸中小企業減稅 7月1日擴大
持鋸子突襲國中生 男羈押
加與陸談判設立人民幣交易中心
狗狗心血管疾病多 家貓腎衰竭
台股量縮整理 化解過關激情
百場豐年祭 比西里岸打頭陣
爭看霸王賽 上百智利迷闖世足
Fed通膨預期未變 低利到明年
加京僑界歡送劉志攻榮調英國
指考人數創新低 命題20日入闈
中俄走近 華為拓俄國科技服務
威盛：營運可望越來越好
便秘又黑便 當心用藥副作用
坪林客量增 近期假日恐封匝道
談行銷 周永明：花得還不夠
蕭萬長：台灣要融入區域經濟
售犬隻未植晶片 5寵物業遭罰
崩壞 回首西班牙足球黃金年代
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
抗敵應戰 宏達電擬新營運模式
股東賠錢叫苦 王雪紅信心喊話
槍型拋射玩具 35%標示不符
試委審查 關注退休公務員優存
林百里：教育不該像工廠生產
Fun暑假 屏東50項青少年活動
宜蘭五結西瓜節 22日登場
前進東協 裕隆設廠菲律賓
景碩計畫調薪 幅度可優以往
新鮮人求職 就業中心辦徵才
外交部：台入TPP是多贏局面
試委審查 黨籍議題引發討論
北市4G基地台 59處已測試
臉書自主設計交換器 思科緊張
內蒙台名品展 商機衝1億美元
合宜宅案 檢赴多家建商調資料
陸媒爆料 1分鐘評分高考作文
KTV爆衝突 1男遭槍擊身亡
護主權 外交部不接受錯誤聲明
翠玉白菜坐商務艙 禮遇通關
人才流出 段行建：短暫現象
金斗雲升級 朱立倫：服務擴增
銷售不樂觀 索尼執行長道歉
廣達：下半年比上半年好
新北泛綠整合 朱立倫：尊重
劉憶如：離岸中心 台灣陷迷思
詐騙簡訊出新 中市懶人包防詐
西班牙世足打包 教頭主將失落
林百里：重新來過會選房地產
台灣醫療好口碑 敏盛前進內蒙
童子賢：派遣工不能濫用
高鐵首接神秘電話 提高警戒
傳美前副防長 在港會晤黎智英
輪椅用錯 固定帶勒死斜坡翻車
喀麥隆輸球又內鬨 教頭無奈
日勝生：聲請仲裁盼年底前速決
總統：善用風能打造澎湖低碳島
華裔才女于文文踏入南韓演藝界
南韓演員孔孝真出車禍 輕傷
宏達電抽手機 股東頻喊加碼
韓俄會 推動重啟六方會談
擔心毒品被偷 深鎖保險箱
陸高檔飯店 暗湧淘汰潮
代謝症候群損健康 9成不知
童子賢：台灣外勞制度半真半假
印尼羽球賽 戴資穎無緣8強
巴西被逼和 烏拉圭仍看好
陸房市前景難料 房市網收費漲
親近自然 國家公園週開跑
新台幣匯率午盤升破30元關卡
赴陸實習生調查：勿低估大陸人
物流貨運擦撞機車 祖母重傷
段行建：今明年是面板業轉折點
世足衛冕軍打包 西國媒體哀號
兩岸司法互助 陸盼效率再提昇
童子賢：應鼓勵員工紅利轉增資
友華玻尿酸新品 Q3上市
陸手機銷量突出 股價上升
宣傳少國立 故宮去函東京抗議
張志軍訪台 王張將再茶敘
童子賢：思考外勞最低工資脫鉤
新北綠竹筍PK 甜度像蓮霧
亞馬遜Fire手機 動態視點吸睛
艾利森獲唐獎 正視癌免疫療法
爭歐境外人民幣中心 倫敦搶先
唐獎得主艾利森期待訪台
媽媽嘴案 原告與呂炳宏擬和解
手機打市話很貴 消基會促改善
榮獲唐獎 本庶佑：驚喜榮幸
立志救病患 本庶佑美夢成真
童振源：凍結台獨黨綱 取決蔡
魏春雄聲請停押 北院下午開庭
國防部：未參加環太平洋軍演
壹傳媒網站疑遭駭 士檢分案
多角化經營 日勝生：收益穩定
新北賽南瓜 最重估計500台斤
華航體驗營 邀媽咪寶貝參加
江揆：推動產學鏈結提升競爭力
電鍍廠偷排廢水 高市勒令停工
花蓮路權 縣府收回統一招標
大立光牛氣沖天 再創天價
轉置收費員 江揆促遠通履約
提凍獨 陳昭南：盼綠重返執政
藏毒擬暑假販售 紅茶工廠栽了
台股收盤漲36.88點
世足大勝喀麥隆 克隊教頭喊讚
老闆累了嗎 畢典花圈竟寫敬輓
Markit美IPO募11.8億美元
服貿週年 社團21日立院外辦晚會
預防家暴 江揆：強化社區聯防
艾利森科研成果 找出抗癌關鍵
7月台指期漲 48點
平鎮市代主席罷免 桃檢查疑雲
陸最高法院 擬台返陸服刑解釋
台股走高 漲36.88點
若任試委 蕭全政辭國民黨智庫
唐獎生醫獎 貢獻於免疫治療
7月電子金融齊漲
泰旅遊業籲當局暫勿給陸客免簽
操盤手變參選人 蔡啟塔出征
假車禍詐保險金 男遭起訴
本庶佑獲唐獎 受體現治癌曙光
工人偷水溝蓋 放交通錐警示
公車禮貌心運動 創造有愛文化
台北房價好貴 青年成家好難
蔡博丞作品入選漢諾威編舞大賽
台股突破馬防線 多頭不變
兩岸辦教師培訓班 助大馬華教
鄭太吉案 謝秀能：警蒐證完整
陸6月錢荒期 銀行資金充裕
巴拿馬5月物價微升0.1%
力推節電 8月列管耗能大戶
京廣鐵路車廂脫軌 封部分路段
段行建：超高解析度要名實相符
凍結台獨黨綱 跨派系綠委不挺
為民前鋒 吳蘭玉獲獎達15次
晶電：LED廠黃金3年來了
市場派取得華建董監席次
不干設計被改 自創品牌一片天
群創：已加薪 不再談梁小花
解烏克蘭危機 歐盟外長下週會
治癌藥雙結合 意外成為趨勢
三大法人買超台股65.5億元
台北市就業 5月求供倍數增
光寶陳廣中出任集團總執行長
怪手翻覆 駕駛幸運保命
男毆打教官 遭判拘役50日
畫面獨厚某媒體 故宮作法惹議
涉恐嚇高鐵 女稱善意通報
保護生態 政院通過海岸法草案
84位涉貪公僕 6成考績重打
台民打工遭剝削 澳洲調查
愛滋感染者 1年內發病逾3成
延續半世紀 台灣展望會開展
拖板車翻覆起火 駕駛燒傷不治
台南市府低碳節能參訪團將訪德
德國年輕人傾向居住在大城市
男子駕飛行傘 警方開單沒收
免疫檢查點 調控T細胞
泛綠新北市整合 游林26日拚民調
遺體2百公斤 澳醫院說太胖拒冰
捏護士臀部 8旬翁辯給糖吃
三重老翁中刀亡 警查死因
唐獎重具體貢獻 與諾貝爾區隔
男有穩定工作疑燒炭 死因待查
黎智英：駭客攻擊 港民沒在怕
對戰烏拉圭 英隊長精神喊話
恐嚇高鐵是烏龍 發話婦稱善意
大陸房市降溫 經濟普受衝擊
基隆街頭鬥毆 男遭槍擊送醫
公用房地轉型 西悠旅舍獲3星
港泛民和北京爭奪民意
花蓮紅面鴨 暑假重現江湖
宏達電下半年俏 不只專注硬體
不喝含糖飲料 8旬嬤零蛀牙
涉偽造澱粉檢驗證書 4人交保
攻行動遊戲 橘子與樂陞結盟
石門傳溺水 1國中生命危
服貿卡關 經長：拖越久越不利
星國老牌夜店Zouk 恐關門大吉
新台幣收升3.5分
被控阻經濟 印度整肅綠色和平
桃園實施 食品外包添加物標示
熟客可宅配 販毒集團3嫌遭逮
強化山難搜救 中市府引進民力
綠：修憲廢考監兩院是長期目標
嘉義逐鹿社區 創造綠色節能
連勝文談橘 以理念為合作基礎
臉書大當機 公司搶修復
針有效 中醫治療女性雄性禿
兩岸破偽威而鋼 市值逾5千萬
回收率提高 環署調整燈管費率
王張二會 25日在桃園登場
面對變局 高階文官學韌性管理
暌違6年 鐵人三項重返日月潭
男PO燒炭照友報警 警消撲空
伊北遭綁印工通報安全無虞
苗北夏季藝文 金嗓開唱2場
合併終止 台壽保展望維持穩定
農藥廢容器 3沖3洗再回收
張志軍訪台 陸同步公布
同欣電股東會 配息調升到7元
少女時代泰妍 姊弟戀曝光
臉書全球大當機 原因不明
越南國際車展 台商不缺席
菲美年度海上演習 月底登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
嘉市國中畢典 短劇反映心聲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
小水獺路邊逛 送動物園照料
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
保證金不足 天喜旅行業執照撤
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
臉書全球大當機 已恢復連線
興大研究甲蟲奧祕 國際矚目
李登輝到立院 與學運學生座談
陸委會：王張會上表達主流民意
曹啟泰演淡水小鎮 遙想陶大偉
江西新公民運動人士遭判刑
督查組出巡 大陸機關嚴陣以待
高院首開黨籍案 王金平不到庭
調查：6成大馬人樂觀看待退休
西班牙新國王菲利佩六世登基
工研院金牌技術 澱粉可做塑膠
老人肌少症 走路變慢易跌跤
藍南市議員 4選區尤榮智勝出
安卓Windows手機 將增鎖死開關
樂陞文禾投資 持股遊戲橘子
稻熱病危害 立委籲納天災補助
伊拉克動亂加劇 菲強制撤僑
疑久病厭世 男自焚無生命徵象
陸委會：沒有安排蔡張會
死刑執法爭辯未息 美連處死3囚
20日各地天晴 僅南部有局部雨
NCC：示範區沒開放電信服務
迅得機械大股東 全數出售持股
免試將放榜 基北區兩方式查榜
創友善農法 盧紀燁造小農平台
果汁米粉牛奶標純度 7月上路
桃園民眾辦航噪補助 程序不難
柯建銘：凍台獨黨綱案與我無關
新北查藥妝店 3化妝品違規
NCC：應依通話行為選資費方案
車埕國小改分校 畢典添離情
菲南反恐 政府軍7人陣亡
行銷輕旅行 台南推公車廣告
試院人事案 立院20日投票
永芳醬油產品2款防腐劑超標
抗議九鵬軍事海演 漁民抬棺
瘋世足 陸餐飲業搶球迷經濟
李克強訪歐 陸學者：合則兩利
鐵漢柔情 嘉義分署檔案史料展
夏天到 金門海灘戲水有規定
經費到位 竹南舊市區停車有解
西班牙新王登基 儀式從簡
新台幣收升3.5分
荷建商推同志村 引發反對聲浪
張志軍訪台交流 側重三中一青
2萬支鹽酸麻黃製毒 檢調傻眼
女子墜樓案情不單純 警追查
魏春雄聲請停押 北院裁定駁回
混凝土車過彎 輾斃騎單車老婦
9服務業 8月室溫不低於26度
大陸南海鑽井 3平台齊發
傳伊拉克最大煉油廠升叛軍黑旗
莫斯科影展開幕 台灣三片參展
手機撥市話貴 電信業：難比較
女子看守所上吊 戒護就醫
世足熱潮防酒駕 新北加強取締
大馬同一海域 兩天沉沒兩船
兩岸司法互助 5年近4萬件
陸房市不振 滬深股市大跌
保障家事外勞 須兼顧勞雇權益
張志軍訪烏來 的麼麵美食招待
北院：魏春雄仍有羈押必要
中小企業總會理監事 明改選
認識未來朋友 畢業生全鄉走透
日本腦炎 3天出現2病例
東港漁船 疑遭印尼漁工挾持
李登輝：台灣應進行憲政改革
李綜合健康營造中心 守護苑裡
昔淚灑日月潭 謝昇諺一戰長大
瑞穗銀台北分行獲選日圓清算行
傳C羅傷勢未復原 恐無法參賽
併校 海科大喊停第一科大觀望
中共統戰部長令計劃之兄遭調查
傅(山昆)萁未回復黨籍 難披藍袍
諾富特音樂節 美食音樂同歡
飛機衝出跑道 長治機場暫關閉
總統：兩岸會面建超穩定架構
兩岸監督條例未動 總統質疑
打工渡假 應投保意外險
瑞士央行維持瑞郎匯率上限
英5月零售銷售降 4個月來首見
金門捐血 李沃士響應
追求不成殺人 8旬翁判14年
玩遊戲卡爭執 學童亮美工刀
缺席世界盃 大陸另類自我安慰
美少女鐵人 林昱綺靠運動抒壓
總統：台港完全不同 不能比較
台灣美食好味道 大馬官員稱讚
愛她不到殺人 男判刑16年
新北第3胎幼兒 看病掛號優惠
南科獲利可望倍增 南亞受惠
泰50萬人感染愛滋 半數不知
機動警力演練 展處理抗爭能力
上銀對天津羅昇第二次假扣押
翠玉白菜加溫 故宮至寶日聚焦
新華社：中國走向高鐵外交
陳光標千人宴 報名人數破表
中國銀行負責德國人民幣清算
故宮赴日展 海報版本各不同
翁山蘇姬過生日 盼緬甸民主
腰痛勿輕忽 腫瘤破裂險喪命
放大20倍 積木村裡玩積木
期交所規畫人民幣外匯期貨
印尼漁工疑挾持台漁船
漁船疑遭挾持 漁業署協尋
李儒林將出任客家電視台長
樓陽生任中共山西省委副書記
政府軍掌控伊拉克最大煉油廠
西新王登基 改變小公主一生
西班牙新國王登基 人民盼新局
明新科大訪金門 助台商進修
體育經濟發威 歐盟占比攀升
要梅西簽名 球迷溜進球場被逮
今彩539開獎
山西省副省長杜善學遭調查
威力彩開獎
全球瘋世足 4K2K電視需求增
南山房產改市價 淨利增28億
國防部：九鵬射擊減至每年兩次
內政部：黃季敏曾記功無關弊案
美初申失業救濟 減少6千人
北約：俄羅斯增兵烏克蘭邊境
新國王登基 西班牙人歡慶
小股東吐怨氣 宏達電身段放軟
尚比亞與中國大陸簽訂多項協議
日本集團獲4次奧運賽事轉播權
伊斯特本網賽 詹家姊妹晉4強
印度政府設法 營救困伊北工人
台灣水果 首次直飛大陸內陸
忙看世足賽 肯亞犯罪率降
暴雨來襲 陸啟動重大災害因應
陸將另1鑽油台朝越南方向移動
華為新機連發 在台銷售拚翻倍
公共單車受歡迎 巴黎推兒童版
湖南暴雨4人失蹤 冰雹襲河南
臉書掛點 公司損失60萬美元
曲阜師大徵名 孔子大學呼聲高
今彩539頭獎 無人中獎
人刀分離 男大生警局領關刀
浦志強被捕 美媒指陸嚴打異議
日書法人口眾多 醉心故宮至寶
重返蘋果行列 欣興迎轉機年
烏克蘭：下周簽歐盟聯合協定
推特買影片編輯公司SnappyTV
威力彩頭獎槓龜
KANO吳明捷銅雕 日本典藏
日本籲取消演習 南韓斷然拒絕
綠提廢考監 國民黨：多此一舉
台漁船疑遭劫 洽印尼政府協搜
溫布頓網賽 王宇佐進會內賽
英語流利白人涉主導肯亞爆炸案
林智勝7百分打點 本季第5轟
北約：俄在烏克蘭邊境增兵數千
李克強訪英中式主菜 砂鍋燜雞
黑莓機首季獲利超過預期
大陸前5月國企營收增速續放緩
世事多變! 世足上屆冠軍西班牙隊第一輪遭淘汰
習近平要求親屬 退出商業投資
美國恢復注射死刑 1天處決三名死囚
柯文哲拜會游錫堃 談雙北合作
銓敘部: 近2年涉貪84公務員 51人降低考績
國台辦主任 6月25日訪台
投資糾紛頻傳 台商籲落實兩岸投保協議
中國最高法院 正起草司法解釋辦理接收在台服刑犯人
黃景泰交保檢抗告成功 高院發回重裁
美實驗室凸槌 75人恐接觸炭疽
6月20日 國內各大報頭條
考試院人事案 立院投票
華航體驗營 媽咪、寶貝齊參加
王金平黨籍案二審 高院首開庭
香港「佔中」 20日開始網上投票
美菲軍演月底登場 黃岩島實彈演練
羅智強表明「不會參選基隆市長」
櫃買與臺北市政府經貿訪問團赴美招商
王愷大師 神來之筆 人物速寫6/21登場
立院同意 伍錦霖高永光掌試院
余英時獲頒唐獎 實至名歸
強化船舶安全檢查 確保海上航行安全
2014中職JOHNSON明星賽指定古華花園飯店獨家包套住房 最後限量50套
配合世界盃 陸企乾脆彈性上班
踢贏英 烏拉圭教頭：宛如電影
考試委員人事案 立院投票
今夏劍湖山世界「痛漫祭」好萌！
免試入學放榜暨高中職適性就學輔導作為記者會
大陸國台辦主任張志軍訪台具高度政治意義
活出年輕 解Fun童心
素人柯文哲到底能「素」多久？
「呃…有事嗎?」Skittles®彩虹糖很有事!
君鴻點心主廚劉晉丞 展現甜點美食的極緻藝術
福容消暑一夏 水假期
中華電信：華山文創園區開放Wi-Fi無線上網
車輛違規使用加強稽查 已註銷牌照應儘速繳回
冰火二重天 新竹老爺中山假日壽喜燒 涼夏加碼冰品自助吧
綠色港口提案競賽飆永續創意 6/20決賽結果出爐
港府聲明 「全民投票」無法律效力
櫃買；召開外國審查準
涉包庇色情業者 台南員警聲押
台漁船疑遭挾 印尼派船馳援
危 伊拉克總理召後備安全官員
男子稱擁炸藥 瑞典首都封鎖
世足哥倫比亞戰象牙海岸 上半場0比0
高院：黃景泰疑有勾串之虞
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
頭鎚破網 哥倫比亞1比0領先象牙海岸
世足熱戰 哥倫比亞2比1領先象牙海岸
歐巴馬宣布增援 助伊拉克平亂
烏拉圭戰英格蘭 蘇亞雷斯上陣
下半場開火 哥倫比亞2比1克象牙海岸
哥倫比亞勝象牙海岸 16強希望濃
瑞典炸彈攻擊危機 男子被捕
傳iWatch下月量產 廣達扮要角
世足賽 烏拉圭半場領先英格蘭
魯尼起腳破網 英格蘭1比1追平烏拉圭
多倫多運鈔車劫案 警衛身中4槍
蘇亞雷斯勁射 烏拉圭2比1領先英格蘭
蘇亞雷斯神勇 烏拉圭2比1擊敗英格蘭
烏拉圭2比1擒英格蘭 蘇亞雷斯大功臣
戰爭傷痕 美不派部隊到伊拉克
恐債務違約 阿根廷股市重挫
世足日本對希臘 上半場0比0平手
調查：高齡宅 盼居住環境友善
美商務部對台灣鋼釘提雙反調查
創見SSD新品 撲克牌般尺寸
投顧：日股本益比降 評價吸睛
珠寶首飾展覽會 台設計師鬥豔
視野無價 景觀宅價差顯著
Fed維持低利率 金銀價勁揚
IEK：物聯網啟動系統級封裝
紅面鴨藍虎鯨 七股展期將結束
皮爾洛 義足球中場大師
12家同天開會 金融股股東好忙
證券市場首推聯名卡 先看10萬張
世足日本對希臘 0比0言和
活力泉源 義國家隊飲食秘方
台灣女攝影家展 瑞士獲好評
高溫悶熱 午後短暫陣雨
高雄規模4.1地震 震度4級
世足賽 平壤也瘋狂
唐獎漢學獎 20日揭曉
遠傳推4G平板新資費
智慧機激戰 電信業自有品牌搶市
法人：台股續攻 觀察量能
美重罪犯像男模 迷妹春心蕩漾
日本希臘和局 哥倫比亞晉級世足16強
遭烏拉圭踢敗 英格蘭教練悲痛
F-立凱秀磷酸鐵鋰正極材料
丁噹腰傷還沒好 肖想跳鋼管
超商買3C 秋節商戰提前開打
成長緩 甲骨文Q4財報落後預期
試院人事案 立院行使同意權
王金平黨籍案 高院首開庭
台股開盤上漲13.54點
半導體B/B值 連8個月達 1
美新聞媒體信任度 持續下滑
美國公開賽 龔怡萍暫列第6
中南部紫外線危險級 加強防曬
外資讚臻鼎 調高目標價
艾康促賣Family Dollar
韓報：習近平7月3日訪南韓
合成大麻 游走美國法律邊緣
印尼羽賽 李勝木蔡佳欣晉8強
美爆增安非他命相關急診案例
英格蘭世足賽連敗 教練拒下台
陸孔子學院傳聲筒 多倫多喊卡
印度首富：伊拉克危機推升通膨
譯詩促文學交流 南印肯定愚溪
上班族南北串連 為愛服務
台灣品牌 搶攻美洲茶飲市場
封測大廠矽品 配息1.8元
漁工恐嚇船長 海巡馳援逮人
漲高拉回 亞股自6年高點下跌
高院首開黨籍案 王金平平常心
翠玉白菜抵日 東博開封
國榮333號失聯 船主請印尼攔截
遠百股東會通過股利1.35元
唐獎漢學獎 首屆得主余英時
搜馬航 澳當局聚焦印度洋南部
前哨戰 港占中運動舉行投票
致新Q2符合預期 Q3可成長
藍支持試院人事案 泛綠不投票
下週油價恐漲5至6角
調查：北美電視熱季提前備貨
開發金ROE目標 10%到15%
金管會：台雙幣信用卡明年初見
令政策落馬 官媒先評論後遭刪
不滿南迴補償金 民眾北上抗議
中國思想史泰斗 余英時獲唐獎
恐嚇殺台船長 印尼漁工遭移送
矽品：下半年比上半年好
新聞媒體信任度 網路超越電視
台2業者結盟 搶大陸運彩商機
全球200萬人 2013年躋身百萬富豪
陸籲美國會 慎處理東亞等問題
一免入學放榜 錄取率92%
新台幣兌美元 早盤續升
看好景氣 矽品持續投資設備
張家祝：當公務員就不要想賺錢
亞太電董座邱純枝 7月交棒
立院同意 伍錦霖任考試院長
One時尚版攻陸 15分賣5萬支
立院同意 高永光任試院副院長
癌藥詐騙案 檢傳喚徐乃麟等人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
林文伯：作文和數學最重要
黃景泰涉貪案 地院重開羈押庭
台大教授測尼安德塔人生存年代
擊敗迦納 美足球隊球衣大賣
陸拒絕P3結盟 航運低迷恐拖長
許勝雄：仁寶要讓大家刮目相看
台股再創波段高點
高稅打房效果 林文伯質疑
新曲排名26 PSY感榮幸
徐旭東：開店反比電商容易
市調：6月下旬面板報價小漲
經部政策難推 張家祝感嘆
籃球情難忘 楊玉明擬加州興學
林文伯：考慮獎金適當分配
浣熊寶寶練搓揉 馬來貘瘋玩水
辜成允：水泥銷量增 獲利贏去年
台韓觀光 年度互訪目標百萬人
路權招標惹議 花縣府澄清
促銷中台灣荔枝 王金平站台
涉包庇色情業者 台南員警收押
徐旭東：政策沒跟上時代
油價緩漲 經長：必要時評估
車爆胎撞護欄 躺臥車廂男命危
中信金看好經濟 先整頓東京之星
楊秋興：會與張志軍不期而遇
黃景泰涉貪案 重回羈押庭
重開羈押庭 黃景泰輕鬆抵地院
拉拉山水蜜桃 桃嘉年華有得買
收費員尋職遭議 徐旭東覺委屈
新台幣午盤 暫收2字頭
涉貪公僕考績 關中：制度問題
中希簽46億美元投資協議
不加國立兩字 故宮就撤赴日展
開拓重工亞洲銷售下滑加速
教育部盼明星高中免試額釋5成
立錡Q2符預期 Q3可再成長
台泥每年徵才 調薪可達雙位數
李克強：GDP可7.5%左右
國寶宣傳缺國立 總統要求修正
一免錄取門檻 明星高中拒透露
張志軍將訪港都 陳菊歡迎
瓜地馬拉企業界要求打擊犯罪
美炭疽活菌暴露 當局早發現
聖保羅示威 銀行豪華轎車被毀
打工旺季求職 北市籲5不3要
全家通過現金股利4.5元
議員細數政績 祝胡志強逆轉勝
菲掃蕩非法外僑 13陸人被捕
越國會修法 允許代孕
政院：協助越南台商資金融通
高鐵站疑似爆裂物 結果是垃圾
港泛民發起特首選舉方案公投
菲南反恐 數千居民流離失所
台灣農技助印尼 成效卓著
歡歡告別式 親友哀悼不捨
羅智強臉書表明 不選基隆市長
府：日若不改正 取消故宮展覽
民調拉近 印尼總統選情緊繃
李新穎拜會薩國大主教
占中投票 港府：沒法律效力
余英時的淡泊名利與專注學術
好恐怖 消防隊捉蛇下蛋2打
王金平陳菊籲農二代返鄉
保育龜類 林務局設研究中心
一免放榜 雲林多第一志願錄取
併大陸水泥廠 台泥：洽談中
余英時治學 究天人通古今
赴日展爭議 外交人士嚴正交涉
貢獻遭低估 關中替考委抱屈
憂邊緣化 立委推振興發展條例
余政達棄保潛逃 嘉檢發布通緝
一免放榜 雄中雄女未比到作文
涉貪逾億 菲參議員投案
美媒：美菲南海軍演恐激怒陸
亞太電國?合併 設備支出大省
一免入學放榜 台南錄取率90%
涉夜店偷包 惡搞港女再吃官司
翠玉白菜赴日 開箱儀式延後
精誠：下半年業績比上半年好
台股收盤跌43.02點
香米摻次等穀 泰官員將訪台陸
待業男涉偷鐵馬 警查獲伸援手
疑遭挾台船將入港 印尼警待命
午後對流旺 大雨特報
連勝文：青年宅政策須配合時代
美國生物攻擊事件一覽
台灣咖啡好手 世界比賽露光芒
澳門偵破不法賭球案 涉195億
救石虎 潘思源擬購23萬坪林地
7月台指期跌 46點
故宮：問題文宣都是外圍文宣
台股整理 跌43.02點
疑涉招待 平鎮市代會主席交保
唐獎得主余英時 論政不參政
一免放榜 基北區錄取率逾9成
期權交易顯示黃金仍具上漲空間
新北泰山國中 男學生送醫命危
7月電子金融齊跌
李彥儀考察德技職教育心得多
世界難民日 嘉市學童伸援手
北捷罹難家屬：鄭捷父母要負責
防貪 文官培訓國外取經
林志嘉：當選將任用青年副市長
陸媒：華航未來將開長春航線
嘉義樂齡騎士 挑戰260公里
余英時倡自由平等 赴港時奠定
開高走低 9300點失守
布倫特蘭獲唐獎 挪威媒體關注
台東錄取率近百 作文影響不大
LINE貼圖公仔 台中現身
士電擴大與日三菱電機合作
邊顧攤邊念書 原民生上北一女
故宮國立不見 涉外人士有掌握
司法院：張瑜鳳異動依規定辦理
精障者搶警機車與槍 已查獲
傳臉書封鎖異議者 連勝文說明
漁船疑遭脅持到印尼 海巡通報
三大法人賣超台股8.77億元
高教評鑑9成5通過 表現良好
香港占中投票人數 已逾6萬
黃景泰涉貪案 羈押庭進入評議
免試錄取 雲林6成第一志願
吳副總統：馬總統關心股市
百公斤男持毒拒捕 遭警制伏
參與經貿國是會議 代表層面廣
度假天堂峇里 驚傳斬首分屍案
召委遞補暴衝 台南2議員扭打
日本踢和希臘 球迷不忘收垃圾
癌藥詐欺 賀一航否認拍見證片
韓僑公祭吳長慶將軍
涉行賄海關員 業者認罪緩起訴
要求國立全銜 外交部向日抗議
陸輸美太陽能板關稅料提高
台達電市值近5千億 創新高
櫃買攜北市府 赴矽谷招商
德國極端分子暴力行為加劇
涉貪法官胡景彬 二度遭彈劾
伊拉克危機 印度需應付斷油
巧用廢棄煞車線 輕鬆換門牌
沈富雄：二免應該把志願序拿掉
搶阿爾斯通 西門子三菱加碼
文宣風波 翠玉白菜開箱式取消
羈押庭評議 黃景泰請假離地院
一免入學放榜 中投區錄取率92%
涉詐領補助款 約談能仁前校長
華碩員工分紅 每人逾33萬
免試放榜 屏東第一志願破7成\
新台幣收貶2.9分
一免放榜 高雄作文非關鍵
男疑酒駕違規 避警墜溝不治
台灣5月外銷訂單 連4升
余英時拚學問 數天不闔眼
故宮名稱更改 江揆：限期處理
北區經貿國是會議 聚焦2主軸
張鏡湖穆閩珠 判准離婚定讞
國寶展覽風波 日：不希望撤展
南韓在獨島近海進行飛彈軍演
微笑單車接駁 破2千萬人次
故宮：信任日方 未暫停打包
反滲透 陸國安委調查摸底NGO
國教行動聯盟籲刪志願序扣分制
會考5A++ 超額比序成績不佳落榜
基改食品標示 將擴及菜市場
麥寮漁產提升 品嚐會獲肯定
女性排尿障礙也能用前列腺藥物
審理黨籍案提政爭 藍律師駁斥
彰銀有信心 連續5年賺百億
更生人成老闆 監所鼓勵更多人
持刀砍妻慘死 男道別去向不明
破詐騙集團 主嫌住豪宅開雙B
有機磷農藥過量 過動兒風險增
跨國際研究 解旅鴿滅絕之謎
恐嚇立委總統 男子遭逮
台韓拚觀光 從都市玩到鄉村
IMF籲ECB購資產 抗長期低通膨
外資賣超韓股 韓元週線貶
志願序一路扣 4A++六級分落榜
赴日借展若喊卡 費用日方擔
熊抱強吻女侍 伊拉克教練緩訴
東博：故宮展覽開幕式如期舉行
法官復職再犯案 監委籲檢討
余英時新說多 曾為考據學翻案
贈物網傳愛 物盡其用兼做公益
併校延議 海科大：校內有雜音
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
港議會審議土地發展 泛民示威
中央氣象局 明天白天天氣預報
金大爭取校地 教部允先4.8公頃
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
郭台銘：4G開台要好 高品質
國票金購併 銀行優先
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
一免放榜 屏東錄取名單無成績
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
黃景泰羈押更裁 200萬交保
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣大雲端機房 獲獎
21日白天高溫 防短暫雷陣雨
珊瑚復育成果 學者登東沙見識
賴昱權世界奪冠 謙虛求再進步
一免放榜 桃連區率取率9成2
北京：香港占中公投非法無效
囤積逾十年 南檢銷毀4噸偽藥
立院同意 19試委被提名人全過關
文宣風波 李鴻鈞：涉國家尊嚴
故宮：借展文宣無關新聞自由
北約指控俄阻撓歐洲開發頁岩氣
男子殺妻失聯 警方籲協尋
台東湧泉泳池 首次梅雨季缺水
大陸啟動專項鏟除網路暴恐影音
內褲男奪警機車 狂飆蘇花公路
會考滿分狀元 家裡是小學堂
新北檢：查竊案 善盡查證責任
北院首創 匯款繳交保證金
星平均每37人就有1位百萬富豪
上海北京人口等於兩個澳洲
督導建設 周家才獲選特優里長
高雄車展瘋世足 駕車甩尾踢球
沒標全銜 故宮借展首次發生
綠提復議 監院人事審查添變數
大陸公布華潤等國企審計缺失
電子熱 5月接單歷年同期新高
無聲哈雷新機車 全電動加速快
油漆漂白水可助燃 禁上鐵路
恨不成鋼 嚴凱泰調侃嘉裕不賺錢
黑葉荔枝產季短 把握賞味期
19試委被提名人 立院全過關
日方不積極 府強硬捍衛國格
一免放榜 中投區54%第一志願
台灣6月外銷訂單 估年增5%
印尼羽球賽 台男雙無緣4強
大整頓 陸關2千萬個微信帳號
大陸發改委：戶籍政策應地制宜
泰公衛部將助民眾療癒政治創傷
阿里巴巴涉足大陸電影市場
公公併議題 公股金控避談
鄭捷精神鑑定 三方會診評身心
男為購毒 阿里山盜木被捕
機車車禍 騎士被壓小黃車底
暑假旺季 法機場管制員擬罷工
旅鴿滅絕 肇因獵捕及棲地破壞
港占中投票人數已逾23萬
日圓走弱 新台幣收貶2.9分
一免放榜 花蓮區錄取率冠全國
華山園區WiFi應用服務(啟)動
最怕的病 失智僅次於癌症
屋主低價出租 中市有修繕補助
LINE詐騙猖狂 前5月遽增千件
菲總統將訪日 商討區域情勢
北市指定王寵惠墓園為市定古蹟
電訊傳播發展 產官學聯手出書
4G創新應用服務 拚千萬用戶
艾伯維出價低 希爾製藥不領情
加國鼠尾草食品染菌 回收封存
台股週線連5紅 市值26.5兆
消滅明星高中 鴕鳥心態遭質疑
明星高中免試增額 北市再評估
質疑電廠污染 漁民擬抗議
故宮海報風波 東博自承負責
秋後算帳說 藍：綠惡意指控
嘉市老人結業 大跳日本舞
民進黨提復議 臨時會議程洗牌
疑遭挾持台漁船 轉往西南行駛
壹週刊澄清 翁重鈞po文
稽查員喬裝買菸 蘭嶼商家反彈
被通緝毒品鴛鴦犯 雙雙落網
服貿卡關 前5月陸資減3成
大馬又發現 印尼偷渡船翻覆
李顯龍告部落客 辦公室槓外媒
男子殺妻後輕生 3子女成孤兒
柯文哲請益之旅 拜會謝長廷
昇恆昌六心服務 提升國門形象
彰化殺妻男子 疑中市上吊身亡
模擬分發 桃連區穩定因素增
故宮海報風波 日媒「冷處理」
世界盃背後的台灣製造
百姓論壇 延續兩岸交流熱
賴索托撤換將領 恐釀政變
江西宜黃一小學倒塌 4人遇難
花旗證看好台股上萬點
俄稱 未在烏邊界集結兵力
南海爭議下 陸拉印度攏緬甸
葡萄西瓜受雨災 苗縣專案補助
高中職免試 6成第一志願錄取
高畫質手機面板 首季出貨增
英欲出線 盼義擊退哥斯大黎加
盜牛樟木落網 辯稱樟木噴精油
阻挾船 印尼促查背景重溝通
大馬飲食品展 台灣館再獲獎
支付核四封存費 台電提2方向
故宮：21日深夜前全撤不合格海報
國產署標地上權案 標脫6宗
更裁再獲交保 黃景泰重申清白
周杰倫歌入教材 陸撰文說原由
今彩539開獎
國際生技展 蔣丙煌率團赴美
對戰伊朗 梅西盼打出攻擊足球
美菲聯合海上軍演 下周登場
大樂透開獎
馮明珠：不合格海報一律撤除
法國戰瑞士 拚進世足第100球
會勘大龍國宅 連勝文首重公安
鄭捷配合精神鑑定 還押北所
日隊瀕臨出局 本田圭佑超傷心
對抗高電價 選對燈泡也可省錢
研究：日曬可能讓人上癮
習近平訪南韓 或贈大貓熊
福島農戶牽輻射牛 向政府抗議
英格蘭球迷酒吧觀賽 遭擲爆竹
市場太平靜 歐銀抗通縮引疑慮
印度遭綁40工人安全 1脫困
美國會報告提醒 陸企結構風險
烏干達反同性戀 遭美制裁
陸RQFII試點 法國額度800億
監院人事 藍嚴審綠籲回應民意
杭州向銀行喊話 不一刀切抽貸
Godiva傳任命艾爾沙基當CEO
英二連敗 媒體批暴露散漫缺點
基檢：圖利涉重罪 續提抗告
加拿大通膨破2% 2年多來首見
不修改河野談話 日本立場不變
伊波拉病毒擴散 幾內亞憂心
房價連跌33月 傳溫州取消限購
大樂透頭獎槓龜
美人權組織抨擊陸緊縮新聞自由
今彩539頭獎槓龜
世足賽黃牛票猖獗 巴西大掃蕩
恐攻頻傳 肯亞籲在家看世足
伊朗與列強下月初恢復核子會談
抗議日海報擬撤展 朝野挺政府
防制人口販運 美肯定台灣成效
釐清黃景泰金流 檢傳跑照男
故宮強硬 制東博打馬虎眼
軍轉文 退輔會:未獨厚個人
奈及利亞遭綁女學生219人失蹤
港占中投票人數 逾35萬人
美指泰馬委為人口販運最猖獗國
東博同意書面承諾 撤不合格海報
伊拉克大教長 籲國會立即運轉
立院行使考試院長同意權 民進黨棄權
保釣登島香港勇士 偷越國邊境判刑八月
沒有「國立」故宮 府: 周美青就不去
又有2高官受調查 山西省政協副主席、常委中箭
港府聲明 「全民投票」無法律效力
張志軍訪台 無拜訪蔡英文行程
病理醫師分享：細胞水噹噹 健康擱輕鬆
學生公演舞台劇備受好評 崇右師生響應良心時代
「良心齊飛 非你不可」凱旋國中響應良心時代運動
堅持純真與良心 走出食安風暴
500人學做CPR 大聲說「良心話」救人救心
不當司法院的模範生 要當人民的好法官
中祥餅乾用心45年 讓消費者食在安心
台中市紙器商業同業公會理事長楊煥良 響應良心時代籲愛地球
暴動中臨危不亂 沈依慧安撫中越台員工
黃景泰交保 高院二度撤銷
國教聯盟上街 150警維安
善用保險組合 退休生活免驚
台灣No1 防制人口販運報告 美第5度將臺灣列第1級
日本希望解決「故宮展品海報糾紛」
令計劃之兄被查 山西省委「一致支持」
為張麗善站台 馬：國民黨對雲林補助增加39%
黃景泰案 21日晚間三開羈押庭
柴智屏、金獎導演說「良心話」：媒體人要當傳教士
金婚夫妻分享牽手之道
以單純的心攀越高峰 陳國鈞登山悟人生
網拍女裝I-Sweety從良心出發 貼近消費者的心
隨良心起飛 徐綾君談天使的任務
無疆界音樂之美 張正木的魔法指揮棒
世界動亂 歐洲難民暴增
美國調降泰國人口販運級別
故宮：東博書面承諾才推動特展
泰陸軍總司令誓言打擊人口販運
戰義大利 哥斯大黎加先下一城
哥斯大黎加半場1比0領先義大利
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐盟背書 立陶宛明年加入歐元
美人口販運報告 日星陸遭批評
哥斯大黎加1比0氣走義大利
黑馬哥斯大黎加晉16強 英格蘭淘汰
法國先聲奪人 2：0領先瑞士
法國攻勢連連 3：0領先瑞士
法國猛攻 半場3：0領先瑞士
美警告不接受俄在烏東動用武力
攻勢無法擋 法國5比0領先瑞士
瑞士絕地反攻 2比5落後法國
法國狂攻猛射 5比2大勝瑞士
法國5比2狂勝瑞士 16強門票幾到手
你來我往 宏都拉斯與厄瓜多1比1平手
美年輕人工作滿意度最低
宏都拉斯與厄瓜多上半場1比1平手
台灣參加秘魯國際資通訊展
厄瓜多後來居上 2比1領先宏都拉斯
劉德立款宴巴亞松森大學校長
義大利落敗 英格蘭世足賽出局
厄瓜多後來居上 2比1勝宏都拉斯
呂慶龍說明東海和平倡議
胖球迷看世足 2人同行1人免費
5月工業生產 可望連4升
永慶徵才 前9月保障月薪5萬
唐獎法治獎 上午10時揭曉
全台悶熱 防午後瞬間大雨
北科大與愛沙尼亞大學教育合作
南部紫外線強 外出注意防曬
FDA支持醫療用大麻臨床試驗
夏至騎跡 台82線封閉
厄瓜多加倍奉還 2比1勝宏都拉斯
夏至日活動 嘉義北回歸線登場
英延發逾50萬本護照 民眾罵翻
外勞直聘 勞動部擴充服務管道
林口三峽淡水前4月房價漲近1成
免簽入加 明年起付電子安檢費
故宮寶物展覽 韓國也想爭取
韓駐台代表：台灣是可敬對手
不甘當螺絲釘的CHOCOLABS
兩人超迷你公司 創新技術勝大廠
台流不輸人 韓總統愛唱甜蜜蜜
台南民宅火警燒3樓 無人傷亡
好酒量 韓國民酒類耗量大
南投鳳荔節 台北希望廣場行銷
管中閔：多元意見 透過交流
暑假檔 京鐵路估一天載80萬人
黑松推65%果汁含量杯裝飲料
陸南海鑽井 歐巴馬籲和平解決
未經同意送救援 敘：視為攻擊
唐獎法治獎得主 奧比薩克思
櫃買董事會通過5家公司上櫃案
越南國家主席：主權不容侵犯
歐巴馬：盼伊拉克有包容性民主
美國公開賽 曾雅妮回神晉級
綠新北市長整合政見會22日登場
聯陽每股配息1.19元
花蓮外海地震 花東震度2級
伊斯特本網賽 詹家姊妹進決賽
健康亮紅燈？ 教宗週三會喊卡
正面積極 腦麻小學生獲市長獎
花東電氣化 自強號票價省2元
許勝雄：兩岸經貿 不容忽視
香港占中投票 人數已逾45萬
聯傑23日除息 殖利率2.4%
中越觀景廊 13億蓋14億拆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
釐清黃景泰金流 檢傳張姓女子
新疆車撞炸警局 13死
住宅式宮廟防火 高市裝火警器
匹茲堡發明展 台灣最大贏家
創新動員 白米社區靠木屐重生
龔明鑫：助產業因應全球化衝擊
日方有誠意修正文宣 需要時間
調查黃景泰施壓 檢將傳跑照男
推人權憲草 奧比薩克思獲唐獎
劉曉慶：只睡3小時 沒整形
交趾陶生活化 呂皇澄展創意
巴西世界盃 各組形勢分析
港占中運動未獲主流民意支持
寶萊塢音樂劇 7月華麗來台
管中閔：內需比重增 景氣樂觀
港媒：港占中投票有漏洞
要不要去跑步 全台瘋創意路跑
捨電機本行 吳則霖開心烘咖啡
和信雲端攜新北市 輔導企業登雲
港大生投稿 兩代人占中現分歧
修古諸羅八景 總統訪北香秋荷
中華電推4G 巨型體驗站巡迴
家扶農場體驗行 增進親子互動
基檢：逃亡名人皆有身分地位
黃景泰座車違規 警：依規開罰
女兒要賣麵包 老爸研發闖出頭
匹茲堡發明展 台灣勇奪32金
帶打火機不滿安檢 日旅客動粗
國軍台南募兵 軍備表演吸睛
不滿國教政策 民團號召上街
副總統：國家尊嚴重於文化交流
荔枝產季 農會員工走秀推銷
提抗告 檢：羈押黃景泰符要件
港占中 泛民北京硬碰硬
印尼派船安汶攔截 未發現台船
愛台12建設 總統驗收成果
強硬立場 藍：國家尊嚴不妥協
植物疫情監測 7天前預報蟲害
等日本回應 故宮密集開會
宜市農會百年慶 副總統同歡
經貿國是會議代表促資金更開放
孔孝真骨折 男友李陣郁擔心
老玩童星光達人秀 長者展身手
謊徵快遞員 實為詐領車手
紐澳度假打工 高雄辦分享會
超商裝修釀災 北市納職災地圖
Coser現身 古坑瘋痛漫
智慧與胸襟成就薩克思偉大平易
鴻海股東會 聚焦八大議題
5A填50志願 一免落榜
炸彈無法撼動的唐獎得主薩克思
西班牙世足掰 北韓笑踢法過時
防人口販運 台灣5年列第一級
黃金強彈 投信：偏多看待
匹茲堡展台奪佳績 總統拍賀電
蔡英文：兩岸交流應民主及對等
中市登山步道 野菜之旅嚐鮮
新北親子博覽會 體驗客家精神
兩岸4吋圖案化藍寶石基板供貨緊
陳定南紀念館 推記事特展
在野北市整合後 連柯首度同台
新北：內政部規定遷入地辦戶籍
病痛當生命導師 偕病友同向陽
推在宅醫療 衛福部：有機會
馬國填海造陸 新加坡高度關注
通膨憂慮升 亞幣受壓抑
重開路及影響 唐獎走出特色
李克強提和平合作和諧海洋觀
技術員設公司 利用癌患詐貸
漸凍人摯友話兒時 連勝文感動
英媒：北京與占中都應思考退路
保加利亞洪災14死 馬路成泥河
沈批國教 連勝文：無助解決
經貿國是代表促台灣要更開放
考季祈福 台北孔廟開放大成殿
綠委批損台日關係 國民黨駁斥
加油站開車撞人 警追查駕車者
高市中正地下道限高架被撞垮
監督條例勿淪為簽不成條例
魏明谷成立總部 蔡英文有信心
柯文哲團隊 向蘇謝借核心幕僚
柏林園遊會 德處設攤介紹台灣
大陸首現民間鐵礦交易平台指數
iPhone飆4G 現在OK了
隔33年 大陸再發紅樓夢郵票
同性婚姻合法 奧比薩克思操刀
安徽桐城工商聯主席神秘失聯
藍青年團長 獲選國際盟副主席
故宮展必須正名 日網友挺台灣
十二年國教 民團籲懸崖勒馬
因應肥咖條款 簽IGA時間壓力大
咖啡包模式販毒 2毒蟲被逮
前軍官偷竊拍馬屁 空軍澄清
化受助為助人 漸凍人翻轉生命
徐旭東：經濟再不努力 未來掰掰
車市旺 車廠擴大布局
手機重畫質 LTPS面板看俏
大雨特報 南投以北大台北注意
漲火車票價 莫迪救經濟玩真的
林佳龍競選辦公室 蔡英文揭牌
限高架頻遭撞落 高市交通打結
汽車救護車互撞2傷 警調查
亞洲唯一 星國推正義聯盟展
黃景泰獲交保 高院批一審遽斷
故宮風波 胡志強：不接受矮化
全台首座國家公園有機農村誕生
馬英九嘉市固本 力挺陳以真
平均88歲 不老啦啦隊舞力全開
同窗罹罕病 連勝文力挺做公益
雲嘉南身障就博會 媒合4百人
綠：12年國教草率上路將究責
雲林西鎮新風貌 洗刷淹水印象
陜西安康發現桃花水母
不滿誤點16時 70陸客拒下機
監院人事若未審 擬再開臨時會
高鐵炸彈案 高院24日宣判
仲夏檜意 嘉市推5條旅遊路線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
日間艾美獎 台灣燈會專輯獲獎
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高市舞廳槍擊案 主嫌落網
祈無害善念 西寶5年有機結果
廣西玉林狗肉節 動保人士抗議
選戰關鍵 蔡英文：中部設選辦
日研發 不同空層飛彈防禦能力
暴雨襲陸10死 166萬人受災
人才培育 學界：重視技職教育
五專免試 考生：提早準備就業
涂醒哲募款餐會 邀蔡英文出席
來不及 小男嬰救護車上報到
港特首：6.22投票沒法律基礎
工研院發表生醫光電醫材技術
公民團體辦晚會 3百餘警維安
一千次晚安 搶先在北影首映
南市府：免試入學錄取難度較高
車神啟示 業者籲重視長照險
瑞銀論壇登場 聚焦Q3景氣
22日白天悶熱 防短暫雷陣雨
瘋4G 中華電信中壢人潮滿
嘉市免費健檢 打擊代謝症候群
國民黨雲林固本會議 綠營抗議
亞洲最佳沙灘 長灘島蟬聯
談世界和平 前美官員與中交鋒
黃景泰案 地院晚間三開羈押庭
嘉市千盞燈 照亮眾學生
憂攤商生計 楊秋興訪黃昏市場
提高工資 樂施會籲讓勞工脫貧
阿拉伯媒體訪呂慶龍 論台現況
新莊男子墜樓 當場死亡
真假4K2K面板 台韓新戰場
南投教保員甄選 近百人搶5名
國寶展撤不撤 時限逼近
一免不如預期 教育部協助解惑
上海自貿區黃金國際板 Q4啟動
大陸南沙建島 國際法恐難認同
夏至235 漁翁島點燈音樂會
南海爭議 陸重申拒國際仲裁
擁擠人潮中測試 4G速度驚人
調查報告出爐 河野洋平發聲明
兄長被查 令計劃央視露面
泰國不滿美國調降人口販運等級
犀象戰延賽 象投湯瑪仕回鍋
檢討超額比序 彰化辦座談會
征服障礙 6千名挑戰者參賽
韓媒：日報告圖否認強徵慰安婦
麥可再世 菲5歲童爆紅
仲夏浪漫 阿里山草原音樂會
男捷運車廂吼叫 民眾推擠2傷
重大新能源 日近海發現可燃冰
三太子網賽 高紹媛李珮琪封后
淡水海關碼頭古蹟 環境綠美化
以搜索失蹤青少年 再行動抓人
台灣觀光宣傳影片 獲艾美獎
趙德胤獲好評 法國影展推專題
日本富岡製絲廠入選世界遺產
法國改頭換面 洗刷上屆世足恥
今彩539開獎
台灣文化光點 英國添新亮點
失聯國榮333號 回報器關機
山西官場地震 中共劍指下山虎
路倒被送醫 男子驗出日本腦炎
三國傳奇後赤壁 融入三月學運
民眾皆知113 通報家暴缺勇氣
台灣電影冰毒等片瑞典參展
武漢要建世界最高樓 官員否認
貧民窟雙胞胎考上印度理工學院
央視主播魔咒再現 義西都遭殃
英格蘭世足出局 魯尼感到抱歉
基地院聲押庭 黃景泰強調清白
衝向總統車隊 嘉市男子遭聲押
試水溫 陸地方政府海外發債
嘉義老農巡田 摔落水溝死亡
今彩539頭獎 3注中獎
反種族隔離法官獲亞洲諾貝爾獎
英媒：登山健行愛好者必訪台灣
百年漂泊 商朝皿方罍器身返陸
韓前線士兵亂槍掃射 5死5傷
銀監會：網路金融法規制定中
視日方處理作為 故宮再做決定
總統府：周美青訪日暫緩
法國隊世界盃連2勝 同胞屏息
林中森訪河北 籲兩岸合作雙贏
南韓邊界士兵射殺5同袍後逃亡
府：總統夫人周美青訪日暫緩
英提前出局 媒體批像去湊熱鬧
周美青赴日暫緩 政院重申護國格
故宮不確定展 周美青暫緩訪日
服貿週年 民團提三訴求
印不印國立 故宮展門票有兩種
新疆警方 擊斃13名恐攻暴徒
港占中投票人數 逾50萬
「經貿國是會議」北區場 產官學132人出席
上野公園張貼國立故宮展海報
蔡孜才 要讓平民買得起安全無害的殺菌產品
老將發威 德國迦納2比2平手
自由之心看生死 李淑琪良心抗癌20年
刑男大律師談課稅處分的證據使用
黃景泰三度交保 檢方放棄抗告
大陸伏羲聖像來台 兩岸嘉市共祭
馮明珠暫緩赴日 視東博改善
周美青暫緩出訪 日嚐輕忽苦果
周美青暫緩訪日 留空間盼續展
黃景泰聲押庭結束 凌晨2時裁定
平息故宮借展風波 考驗台日
阿根廷對伊朗 半場0比0平手
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
梅西進球 阿根廷1比0領先伊朗
梅西進球 阿根廷1比0踢走伊朗
梅西絕殺伊朗 阿根廷晉級世足16強
涉貪圖利 黃景泰仍200萬交保
世足德國戰迦納 半場0比0平手
世足大戰 迦納1比1追平德國
下半場爆發 迦納2比1反超德國
奈及利亞村莊遇襲 至少10死
確保偵查機密 基檢不再抗告
下半場頻進球 德國2比2戰平迦納
德2比2平迦納 克洛澤並列世足進球王
地院：黃景泰涉貪汙重罪不羈押
奈及利亞破網 1比0領先波赫
半場結束 奈及利亞1比0領先波赫
蒲亭有限度支持烏克蘭片面停火
西南風暖溼空氣 高溫悶熱
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奈及利亞門將神勇 波赫0比1吞敗
聖地牙哥生技展 台灣館亮相
迎夏至 紐約時報廣場千人瑜伽
白俄羅斯釋放著名人權運動家
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馬雅啟示錄 巴西聖保羅展出
克洛澤追平羅納度世足進球紀錄
方大同上海演唱 緋聞女友同台
伊勢神宮 遷宮儀式流傳千年
一騎來發財 紫南宮環縣單車賽
東正教復活節 象徵重生
奈及利亞1比0勝出 波赫無緣16強
贖罪釘十字架 菲終極懺悔震懾
交趾陶注入文創 打開國際市場
美國公開賽第3輪 雅妮怡萍並列49
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高雄輕軌 沿成功二路房價俏
砲彈變精品鋼刀 薪傳戰地文化
房仲：豪宅交易變慢 青睞獨特性
好熱 全台上午飆過30度
佛誕與九皇齋節 泰國宗教活動
統一發票盃路跑 嘉市萬頭攢動
印尼三大節慶 殊途同歸重內省
台南芒果節 飯店各推芒果餐
詹詠然姐妹 伊斯特本網賽封后
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逾越節聚耶城 教徒返回以色列
經貿國是會議 促加速轉型創新
北市就服站徵才 釋546職缺
印度教聖壺節 逾億信徒浴恆河
密蘇里副州長率團訪華
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暫緩訪日 故宮：下一步未定
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美國公開賽 曾雅妮暫49名
兩岸經貿 應以台灣利益為前提
婚產業夯 人才方案助第二專長
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美股漲 投信：台股審慎樂觀
經貿國是會議 促訂產業策略
香港建制派：占中投票只是民調
李淳演風中家族 怕李安探班
投信：下半年 陸港股可望補漲
蕭萬長勉畢業生 要有開創精神
通報髒亂 最高獎4萬抽好禮
汆燙石斑魚片 台北品美食
馬紹爾教育部長率團訪華
狗肉節釀衝突 一人受傷
農委會：國榮333號 與印尼協處
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客運駕駛 王應傑籲開放外勞
經貿國是會議 王應傑籲各黨參與
暫緩非取消 台日留折衝空間
中央氣象局氣象報告
歐巴馬低調 爭取跨性別者權益
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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經貿國是會議 發言踴躍
小聯盟先發 王建民5局失4分
台灣之星 衝刺4G開台
與悠遊卡別苗頭 一卡通拚了
玻璃娃娃與母同獲畢業證書
進歐洲 陸與希臘港口鐵路合作
代言涉主權爭議 金秀賢臨解約
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矽創第2季 估增15%至20%
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章魚哥後繼有誰 鳥獸爭當神算
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中油：汽油漲6角 柴油漲7角
趙藤雄聲請停押遭駁 不抗告
原民多元就業 24日成果展售
德國踢和迦納 雙方教練可接受
避強碰巴西 荷蘭智利爭B組第1
門票印有國立 東博照常發售
大佳河濱公園 暑假開設單車營
險勝伊朗 梅西：我們會更強
陝北農民私自分地 控土豪罷地
嘉市路倒街友 罹患日本腦炎
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巴媒專訪徐光普 談台巴關係
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排華暴動後 越南舉行鎮暴演習
余陳月瑛告別式 政要哀悼
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許勝雄：企業關心國際化全球化
騙老婦裝電話控制器 男子送辦
國事平台 民間促設公民線上
送同事女友返家 狼吻襲胸判刑
奈及利亞勝波赫 球員信心大振
輸阿根廷 伊朗教頭怨裁判不公
航空城有異見 桃縣廣場對峙
故宮：東博全面展開撤換作業
北京設10萬資訊員 查恐攻情報
老翁獨自海潛 溺水命危
香港占中公投 投票數破60萬人
葡萄牙無退路 對美1戰非贏不可
管中閔：網路參與 政府逐步推動
葡教頭不找藉口：輸美國就打包
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港占中投票 進入實體投票
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南韓追捕逃亡士兵 爆槍戰
教部：輔導境外生 安全過暑假
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商務艙廁所裝針孔 男遭逮送辦
南韓捉拿殺人士兵 雙方爆槍戰
大姊夫追思會 總統伉儷哽咽
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雙向現股當沖上路 台股動能增
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收訴訟單簡訊 司機點入遭詐騙
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台裔生槍下魂 家屬喊冤獲平反
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三峽男子墜橋 溺水命危
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中職獅犀戰 因雨延賽
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老翁貢寮潛水溺水 急救不治
大運河與絲綢之路 申遺成功
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「故宮神品至寶展」開幕 周美青缺席
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國格無法冒險 周美青暫緩赴日
偷拍男境管 企圖出境遭攔下
世足比利時戰俄羅斯 上半場0比0踢平
馮明珠說明啟運翠玉白菜決策
歐巴馬警告 伊拉克亂局恐蔓延
JR線看板更替後 故宮展照進度走
以平民敘邊界遭襲 一少年死亡
比利時打破僵局 1比0領先俄羅斯
俄羅斯晚節不保 比利時1比0帶走勝利
比利時前進世足16強 幼齒板凳建功
梅西拯救阿根廷 推特爆量討論
閃電進球 阿爾及利亞2比0領先南韓
南韓防線崩潰 阿爾及利亞3比0領先
阿爾及利亞攻勢猛 半場3比0領先南韓
世足南韓開胡 1比3落後阿爾及利亞
阿爾及利亞攻勢再起 4比1領先南韓
伊好戰分子奪2鎮 殺21地方領袖
南韓拒投降 2比4落後阿爾及利亞
南韓反撲無力 阿爾及利亞4比2勝出
阿濟茲連任茅利塔尼亞總統
阿爾及利亞擊退南韓 可望晉級16強
葡萄牙搶攻 1比0領先美國
國會選舉 埃及7月下旬作準備
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葡萄牙搶勝 上半場1比0領先美國
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美飛彈防衛系統 成功攔截目標
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瓊斯遠射破網 美1比1追平葡萄牙
寬頻縱橫整合 美媒進入新世紀
美經濟復甦 價值型股票最看好
駐瓜使館資助瓜國糧倉修復計畫
德盛安聯四季成長組合基金准募
持續悶熱 午後防瞬間大雨
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上市櫃資訊揭露 最優公司增7成
李國毅被毒打 賣命演藥草師
鄧普西再下一城 美2比1反超葡萄牙
房仲：民眾看房價 中性樂觀
企業資料管理 儲存雲幫大忙
中多不變 台股觀察9300攻防
葡萄牙激戰美國 2比2言和
美證實 飛彈防衛試射擊中目標
外接式硬碟 新品小而美
故宮人員抵達松山機場
習近平下月訪韓 會三星接班人
日旅遊業現順差 44年首見
故宮宣布 赴日國寶展如期舉行
茅利塔尼亞總統壓倒性勝選連任
台股開盤上漲19.27點
美公開賽 魏聖美奪冠龔怡萍30
最後一鎚救命 葡萄牙2比2與美言和
伊拉克緊張 油價漲勢難抑
5月失業率3.85% 72個月新低
去年亮麗 F-臻鼎：今年穩健
港公投 陸媒：北京不會讓步
日方改善文宣 翠玉白菜上架
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陸褐皮書：投資減少 經濟減緩
中職年度選秀 三大熱門人物
美國女子公開賽 曾雅妮35名
精英電腦股東會通過配息3元
龍應台：台灣需要一致對外精神
精英股東會通過減資24.5%
日本東博將開記者會介紹故宮展
國格不能損 要日履約站得住腳
連3降 5月失業率3.85%
巨大公共自行車 台中7月上路
除息行情失靈 晶片廠聯傑恐貼息
大立光再創新猷 攻上2300元
前4月平均薪資 創歷年新高
建中生投訴 校方施壓拆蔣公盔甲
匯豐PMI報喜 陸景氣回神
考卷寫跪求零分 陸師給一分
癌末男糾眾暴力討債 警逮5嫌
北京反恐 菜販鞋匠當報馬仔
伊拉克叛軍奪下2邊境通道
傳法巴付90億美元解決美調查
故宮展正名 外交部交涉不爭功
港占中投票71萬 北京強硬回應
證交所邀不丹證交所參訪
阿爾及利亞勝南韓 教頭讚英雄
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阿爾及利亞勝南韓 寫多項紀錄
台志工傳愛非洲 教縫紉製衣物
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娘子軍組團販毒 宮廟交易毒品
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全球央行改抱股票 胃口變大
抽驗不鏽鋼餐具 未含重金屬
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國寶展生波折 故宮應引殷鑑
合庫金董事長交接 廖燦昌接任
臻鼎全球市占 坐二望一
任民代逾40年 陳幸進獲獎章
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發文仿效捷運殺人 男子起訴
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北市茶飲 茶葉殘留農藥合格
聚陽轉投資布商 供應品牌通路
美國報告：阿里巴巴VIE有風險
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精英：力拚本業獲利成長
葡踢和 美教頭淡定放眼下一戰
越南廉航烏龍 降錯機場
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台灣單車旅遊 瞄準洛城騎士
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東博事件 沈肯定總統反應快速
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陳(沖)呼籲推廣休假制度
陸炒家不炒比特幣 改炒IPO
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中東政策挨轟 參議員護歐巴馬
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巴西世足踢完11天 大勢分析
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故宮日本展內覽會吸引大批人潮
殺女友埋屍 男判無期定讞
趙藤雄頂樓怕熱 北所：不換房
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屏東公立高中職 報到率9成
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美參議員籲球迷小心勿染屈公病
中油砸27億 建造節能油輪
故宮展 平沼赳夫盼周美青訪日
世足賽 南韓晉16強機會渺茫
殺死女友爺爺 男大生起訴
監委審查復議 立院24日處理
金管會：銀行業獲利將創新高
張志軍訪台 將送漆器媽祖
左左右右帶Q將 萌翻綠寶石
大立光目標價 高盛喊2660
陳(沖)：為生活輕鬆考公職 危險
港媒：傳港邀阿里巴巴第二上市
應付占中 港警7月1日晚預演
台股收盤跌45.44點
南韓慘敗 教頭：戰術後防問題
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任市長8年 郝26日首訪北京
航空城 內政部：不需全區聽證
防堵問題食品 陸修食安法
7月台指期跌13點
台股走低 跌45.44點
香港公投 民進黨隔海聲援
金牌小廚師 捨國立科大追夢
山老鼠上山補給 警逮4人
巴西世足第12天 A組觀戰重點
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張志軍訪台 陸學者籲綠真改變
輪椅球迷站立歡呼 引發爭議
7月電子跌 金融期漲
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高職生感謝信 公車處備感窩心
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失聯漁船無訊號 印尼汪洋難尋
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中職年度選秀 桃猿抽中陳俊秀
猥褻小姨子判刑 男上訴駁回
中職選秀 羅嘉仁落腳義大犀牛
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東森 7月改列百貨股
藍：借展風波 朝野應一致對外
4隊搶人 陳俊秀另類選秀狀元
三大法人買超台股18.8億元
友邦索羅門群島官員訪華
澳門貓熊心心 腎衰竭死亡
澳門貓熊死亡 特首說傷感
眼傷小狗躲水管 志工鑽洞救護
利空襲擊 太陽能慘綠
郭台銘：擴大台灣投資7月啟動
自己班級自己救 內埔農工抗議
宏達電蝴蝶2代 登台有譜
北市議員疑遭恐嚇 報警處理
男人有淚要傾談 求助電話量增
職缺需求大 工總：助解決低薪
一免報到 基北區報到率兩極化
國中女當街遭扯褲 警追查
德拉吉：低利可能再維持2年半
東元轉守為攻 拓營收成長
大台北宜蘭中部山區 大雨特報
宣傳示範區 政院推搶答活動
南韓闖禍部隊 軍紀差有前科
新台幣收升2.6分
竹山金紙店大火 警消搶救
基層芳草人物 雲嘉36人領獎
歐盟執委會主席 榮科有望出線
5月工業生產 歷年單月新高
學校認養游泳池 鄉親戲水消暑
防子女啃老 山東擬入法
退休公務員贈救護車 陳菊感謝
南韓士兵殺同袍 舉槍自戕未遂
富士康重慶廠 爆發勞資糾紛
陸天河二號 獲世界超算三連冠
挑戰機器野牛 送加國來回機票
5月商業營收 連9個月正成長
幫新住民 竹縣加強NGO合作
菲前總統之子 涉貪逾億投案
永續擬禁拖網 數百漁民反對
謀生不易 遷村災民出走多
新疆打暴恐 1個月捕380餘人
張志軍訪台 台商籲以禮對待
日防災大臣古屋圭司喜迎故宮展
王小棣簡文彬 獲國家文藝獎
補助無障礙設施 北市辦說明會
日前首相森喜朗慕名故宮瑰寶
中科院技士涉收賄 人贓俱獲
韓元走強 新台幣收升2.6分
選秀會拚運氣 桃猿靠生子好運
王張會 不簽文件不發共同聲明
喔熊領軍做公益 樂園票贈兒福
梁祝下鄉 雲林看好戲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
馮明珠：馬江支持 非孤軍奮戰
中央氣象局 明天白天天氣預報
嘉市興華中學 3科報到額滿
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
歐元區製造服務業較預估疲軟
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世足賽開賭盤 新加坡警方抓人
馬航客機失聯案 機長疑涉重嫌
24日全台有雨 午後有局部大雨
經濟讚 賴正鎰：台股上萬點
哥斯大黎加對英 陣容有變化
曼谷商業報：台灣如海角樂園
力旺5月每股虧0.06元
外資買超衝 鴻海26個月高點
國教署：拚特招影響一免報到率
羅密歐與茱麗葉 嘉義連線轉播
戰國IXA 同在線目標3萬人
涉貪竊占國土 許瑞山無罪答辯
人權團體：敘利亞叛軍募娃娃兵
灌水肉賣軍隊 南檢起訴14人
柯：雜牌軍打到現在 我真厲害
雲林樂活運動 騎鐵馬遊湖
台鹽歡送紅面鴨藍虎鯨返花蓮
北京住房庫存量 創1年半新高
檢舉暴恐 陸各地獎金差很大
豪雨 台鐵八堵瑞芳段暫不通
國教免試 金門報到率逾9成
楊秋興：協調增加高市上海航班
雲嘉南勞動力發展學院揭牌
化大愛創紀錄 民眾捐5復康巴士
日進攻踩煞車 戰哥倫比亞堪憂
美媒：短期振興 損陸改革承諾
電子旺 5月工業生產新高
自民黨議員承認奚落東京女議員
為自閉症發聲 柯文哲感同身受
守備區難喬 陳俊秀擬先守外野
夏艷金門海洋風 看直播抽機票
學者：張志軍應正視台多元聲音
五專一次免試 報到率7成5
伊波拉疫情升高 民眾注意
不滿邊界遇襲 以砲轟敘9陣地
新北基隆 小心大豪雨
漁民反禁拖網 籲採休漁期
召會非呼喊派 教會領袖駁大陸
馮明珠感謝工作人員 不禁落淚
北橫旅遊節 歡迎尋幽訪勝
留住陳韻文 中職將寫歷史新頁
大陸畫家訪嘉市 現場揮毫
索羅門群島高層官員應邀訪台
國榮333號現蹤 印尼協尋
車站違停嚴重 罰單開到手軟
金山蹦火仔 百人搭船體驗
奚落女議員 日議員曾登釣魚台
內需加溫 商業營收歷年第4高
珊瑚礁生態威脅 39國聚墾丁討論
一免報到兩極 特招二免有策略
台電包商涉竊纜線 逮3人送辦
雙賢不喝爭議水 賠鉅額違約金
下水道溺斃警惕 消局設訓練池
陸汽柴油價格 今年首度連2漲
治疆軟硬來 喀什師範擴建大學
十大專輯單曲 蔡健雅燒聲領獎
節能服裝宣誓 駐外大使喊讚
星國老翁塗鴉 判坐牢免罰鞭刑
社區基金不能動 協會砲聲隆隆
健美李佾明 亞洲盃蟬聯后冠
104年度公建預算 總數持平
韓團SJ-M離台 粉絲送機
鄭捷密集鑑定 檢盼不延押起訴
涉斬首綁架案 菲南恐嫌落網
大馬：近期公布失聯馬航新搜尋
掃蕩非法賭博 泰逮捕逾千賭客
成大3教授 金門大學演講
解決東勢水患 水利署允挹經費
神品至寶展開幕 馮明珠淚崩
漏水不修 民代批水公司麻木
陸以房養老 7/1四城市試點
新北首創 市圖推電子生活情報
張志軍來台 國台辦取消記者會
歐盟責政變 暫停官員訪泰
綜所稅已兌領 民眾可上網查詢
國教制度改 私校招生7成5
國發會通過 3構面7策略拚出口
陸前發改委副主任劉鐵男被起訴
賴素如涉貪案 北院10月宣判
午後豪雨 基隆新北多處積水
陸南方喀斯特二期 申遺成功
高市公立高中報到率7成5
府脫鉤 故宮赴日定調文化交流
市長選戰 嘉市藍綠各喊認同
中金看好陸股 下半年波瀾壯闊
外國旅客專屬悠遊卡 年底登場
屏東指標學校 一免報到率近9成
張盛和兼亞銀及中美洲銀行理事
內外增溫 生產內需亮眼
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韓擬發行日軍慰安婦狀況白皮書
陸銀理財商品 年銷328兆元
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張惠妹頂金灰髮 7月亮眼出輯
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台鐵八堵路基流失 估深夜搶通
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陸首張自發自還地方債 亮相
雨過天晴 神品至寶展順利開幕
大豪雨影響 翡翠水庫將放水
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敘利亞危機 歐盟制裁敘國官員
彭帥溫網女單開胡 挺進第2輪
奇美協助巴黎 重現雄獅與蛇像
厲以寧：唱衰中國經濟觀點錯誤
馬航機師被疑涉嫌 大馬警駁斥
金紙倉庫火警 爆竹驚爆幸無傷
溫網男單 王宇佐過頭關
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王宇佐溫網首輪旗開得勝
法總統新緋聞 傳戀已婚女主播
太原西安將通高鐵 3小時可達
港占中投票 陸委會肯定
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東莞掃黃 公安分局長包庇被辦
助搶商機 雅虎奇摩整合5平台
任歐盟執委會主席 波蘭挺榮科
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柯：自由民主台灣對中不是壞事
新北雨勢大 多處積水
故宮日本展 觀眾可望超過300萬
甲骨文砸53億美元 娶Micros
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美5月成屋銷售成長 超乎預估
凱瑞：美會提供伊拉克強烈支持
英媒：馬航機長劫機嫌疑加大
槍擊同僚韓國士兵 尚未緝獲
首檔寶島債同步於台、港、星發行配售
郝龍斌26日將出訪北京 行銷觀光
金融時報: 今年全球貿易數據令人失望
北京空屋率 18個月新高
航空城審查 立委批審委淪橡皮圖章
世足西班牙回魂 3比0擊敗澳洲
拚虧轉盈 Avon裁600人
6月24日 國內各大報頭條
阿拉斯加7.9強震 海嘯警報解除
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中華電信國際電話促銷方案
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第2屆臺馬里蘭高教論壇於高雄醫學大學舉行
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台北慕軒GUSTOSO義大利餐廳推「海鮮美食節」
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櫃買：來思達6/26起恢復為普通交割之買賣
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西班牙率先破網 1比0領先澳洲
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托雷斯射門破網 西班牙2比0領先澳洲
溫網女單首輪 謝淑薇落敗
替補頭鎚入網 荷蘭1比0領先智利
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荷蘭下半場強攻 2比0擊退智利
謝淑薇溫網女單首戰飲恨敗北
荷蘭昂首進世足16強 可望避開巴西
西班牙世足臨去秋波 3比0勝澳洲
涅馬爾起腳 巴西1比0領先喀麥隆
喀麥隆不示弱 1比1追平巴西
涅馬爾再進球 巴西2比1領先喀麥隆
涅馬爾神勇 巴西半場2比1領先喀麥隆
克羅埃西亞戰墨西哥 上半場0比0踢和
佛瑞德頂入 巴西3比1領先喀麥隆
連進兩球 墨西哥2比0領先克羅埃西亞
巴西火力全開 4比1領先喀麥隆
涅馬爾獨進2球 巴西踢翻喀麥隆
墨西哥拉尾盤 3比1擊敗克羅埃西亞
海嘯警報 阿拉斯加外8.0強震
印尼成衣占紡織品出口逾半
謝淑薇身體微恙 溫網女單失利
美籲埃及特赦半島電視記者
爭溫網女雙衛冕 彭帥：壓力大
買賣房屋 安信：履保降低糾紛
巴西分組居首 世足16強遭遇智利
11家上市公司 7月起改類別
除權息旺季 注意強制回補期限
陸印經改 投顧：有助亞洲經濟
陳偉殷拚第8勝 首局有驚無險
巴西世足賽 球場附近物價飆升
陳偉殷拚第8勝 首局有驚無險
專家預測下修加國今年經濟成長
天氣不穩 午後防瞬間大雨
巴西挺進16強 28日對智利
監委審查復議 立院氣氛詭譎
墨西哥分組出線 世足16強對決荷蘭
漲多整理 台股觀察外資動向
金鶯對白襪 陳偉殷拚第8勝
朱立倫臉書表態爭取連任
危險級紫外線 15分鐘就曬傷
投信：台偏好債券基金 應多元
避稅 孟山都傳曾想併瑞士對手
千年神木證婚 阿里山徵新人
朱立倫：爭連任 讓市民更幸福
台股開盤上漲4點
供應緊價格攀 美光財報耀眼
罕見交管 金城武樹限農車進出
匹茲堡展 台灣展創意秀軟實力
羅智強臉書談該做的事 引聯想
竹韻茶香聽故事 嘉檢辦音樂會
處理監委審查復議 綠占據卡位
張忠謀：台積電一片光明
統一通過配發2.1元股利
擴大在台投資 鴻海股價強勢
中華電股東會 工會團體抗議
綠杯葛院會 王金平：大家再談
台新銀新加坡分行開幕
大隻佬IPhone 傳下月量產
金鶯錯失得分 陳偉殷抱憾離場
羅智先：護食安是天職更是榮耀
下半年滿載 張忠謀對股價樂觀
朱立倫：爭連任 承諾做滿4年
新世紀擬發公司債及現金增資
具保停押遭駁後 檢提訊趙藤雄
陸7萬多人獲美綠卡 排名第2
法人：工具機廠程泰業績正向
朱立倫爭連任 副總統：尊重
張忠謀：我很健康
炎亞綸唱饒舌 藤井莉娜MV助陣
韓元升值 南韓人投資海外踴躍
4G開台 電信業App同步改版
朱立倫爭取連任 國民黨支持
兩岸通訊搭橋 鎖定智慧城合作
林園國小獲獎 組機械動力社
新台幣兌美元 開平走升
看景氣 羅智先：今年怪怪的
南韓總理人選文昌克 放棄提名
張忠謀：14奈米技術領先三星
台積電通過每股配息3元
工會抗議派遣 中華電：依法進行
日東北災區學生參觀故宮國寶展
注意網路安全 防社交平台詐騙
桃縣長盃自由車賽 28日交管
中台灣農博會 展出內容多元
南海爭議 越陸船隻又對峙
促勝立連線 連勝文將訪朱立倫
轟掉陳偉殷勝投 古巴砲曾來台
陸媒：鄧小平孫成鄉鎮一把手
宜蘭美術館 11月試營運
國防部將官晉任 5人升中將
朱立倫拚連任 郝龍斌支持
蔡力行談神腦 互利才能長久
胸大是美 婦團：扭曲兒童價值
朱立倫：總統一向支持我的決定
台股小漲 挑戰重返5日線
反派遣 勞團要求落實週休二日
威航籌備營運 威熊小舖先開張
致伸：營收獲利逐季成長
夏日消暑 北橫旅遊節推輕旅行
飽受爭議 韓總理人選棄提名
九鵬實射 國防部盼地方支持
股東會年報 明年起提前申報
總統：再生能源能儲存才有效果
南電董座：今年營運將比去年好
台東大武 上午破35度
蔡力行：股東權益擺第一
歐利率低 籌資成本降有利股價
志願序扣分 家長向市議員陳情
國中女生肉身擋車 護車禍傷者
日產CEO薪酬冠日本 遜歐美同業
張忠謀：明星學校是不好的事情
精神分裂症更名思覺失調症
大陸崛起 7成南韓人視為威脅
菲總統訪日 料談領土爭議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
慈濟瓜地馬拉義診 民眾享大愛
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
紐約電影節 KANO等4片獲選
一免全國高中職報到率 7成5
5月加工區出口年增17%
吸毒飆罵亂神智 女毒蟲綁擔架
數位化植牙 醫籲慎選醫療院所
全球經濟復甦 張忠謀掛保證
巴國媒體訪劉德立 談台巴合作
國寶展分工 外交部：配合交涉
馬雲和梅爾將參加太陽谷會議
謊稱檢察官詐騙 警逮2車手
南海爭議 印尼大選政論交鋒
金鶯逆轉勝 陳偉殷很爽又開心
高鐵炸彈案 胡宗賢判20年
張忠謀：年輕人應養成一技之長
美林證券大幅調降正新目標價
張志軍訪台 需面對不同聲音
台新金控國際化 擬設東京分行
故宮：正名突破 文化外交勝利
港占中投票人數73萬 遭質疑
廣州暴雨 火車站變游泳池
安平盧經堂古厝 委外營運
男竊8百元彩券 判罰8千元
伊拉克危矣 脆弱5幣貶勢再現
故宮神品至寶展吸引大批人潮
朱立倫競選連任 民進黨不意外
學士後數位音樂學程 中原首推
兩岸臨床試驗合作研討會登場
與張志軍見面 陳菊：尊重安排
好心人基金會訪問多明尼加
上海大學生21K 快追上台灣
韓星蘇志燮發新專輯 28日訪台
聯外道獲允補助 盼花博不塞車
生活恬淡 大陳人異鄉落地生根
香港占中投票 陸官媒續批
肥咖條款合規國 台灣上榜
張志軍訪台 民進黨正面看待
宜蘭安農溪 7月免費輕艇體驗
宜蘭抽驗即食熟食 5件不合格
協商無結論 院會上午議事空轉
惠譽調降瓜地馬拉評等為BB
墨隊闖16強 教頭快樂得不得了
克羅埃西亞教頭：變陣導致落敗
張志軍訪台 卜睿哲：深具意義
台開：進軍流通業休閒業
減少重複試驗 兩岸交流座談
LED燈泡 7月起列強制檢驗
世足戰術被質疑 荷蘭教頭火大
巴西世足第13天 D組觀戰重點
調查：多數反對化妝品動物實驗
傳未獲愛瘋認證 機殼廠可成澄清
國教署：一免高中職報到率75%
朱表態連任 連：帶動選民信心
庫欣氏病藥 7月起健保給付
高功率LED路燈多於背光模組
女藥頭翻牆逃 警追捕送辦
防治家暴 高市成立天使宣導隊
世越號續打撈 11人仍失蹤
菲將考慮放寬稻米進口限制
寶島債再鬆綁 陸民企也可發行
朱立倫參選連任 侯友宜：支持
韓元升 新台幣午升6.2分
A25地上權案 富邦人壽得標
張志軍訪小林村 嚐平埔族美食
腰傷聆判無表情 胡宗賢擬上訴
游錫(方方土)林志嘉皆說能贏朱立倫
中油創新行銷 力推環保洗衣精
遭指懲罰南部鄉親 高鐵澄清
雨過天青 馮明珠昨一夜好眠
張忠謀支持 2稅分開
花縣議員重判 不影響選舉提名
機車左轉遭撞飛 老翁斷腿身亡
勞動部：示範區外勞比例未放寬
清奈辦事處長林明誠觀工具機展
蔡力行：中華電拚超越財測
北海岸大台北山區 嚴防豪雨
進球告別國家隊 比亞老淚縱橫
克服聽障 吳思穎跑出前程
大武衝破36度 嘉義逾35度
羅智先愛網購 襯衫上網買
朱立倫爭連任 雙北藍委肯定
被控侵占和解 杜德偉不起訴
漢微科除息 股價震盪
進16強 涅馬爾盛讚森巴軍團
板凳奇兵建功 荷蘭教練大讚
印尼外勞砍死泰勞 殺人罪起訴
FUN暑假 遊六堆園區可摸彩
荷蘭羅本：會有更多優異表現
巴西世足第13天 C組觀戰重點
外交特考報名 首納英檢門檻
朱立倫：做好市長 沒其他考量
示範區醫院遭質疑 衛福部澄清
副總統：人因工程增加病人安全
陸查電老虎 能源局官員又落馬
植物人出訪 享受檜意森活
第160種蜻蜓現身桃園大溪
北市一免報到率 高中低高職高
台股收盤漲17.85點
石木標：跨平台迎戰數位匯流
陸真人秀夯 劇組到台灣勘景
比亞帶頭破門 西班牙保住顏面
三得利攻海外 找外人當社長
台股整理 漲17.85點
7月台指期漲 5點
轉山謝旺霖 北海邊境服務長者
義大利對陣烏拉圭的5大罩門
7月電子金融齊漲
連續偷香油錢 花完才投案
宏都拉斯加拿大自貿十月生效
人因工程 促進人類健康
張志軍25日來台 走訪五縣市
江西官員勘災被揹 稱扭到腳
葉倫效應消褪 金價漲勢恐難久
屋主賣屋瞞凶宅 判退375萬
馮明珠 享國寶宴把文化吃進肚
張忠謀：台積電差不多成功了
張志軍訪台 產業界期待多溝通
價穩量縮 台股收復10日線
擴大制裁 歐盟限克里米亞進口
世足賽 義教頭籲為祖國而戰
烹飪挑戰賽 葳格高中奪6獎牌
中科院技士涉索賄 遭羈押
傳陸在三亞部署潛艦 向美示警
神品至寶如期開展 日媒體聚焦
16強賽硬碰智利 巴西不輕敵
巴西第100場世足賽 涅馬爾建功
陸定向刺激 成都黑龍江也推出
台南國際芒果節 走馬瀨開跑
三大法人買超台股30.5億元
統一羅智先：持續擴大越南投資
富可視推4G LTE智慧手機
蔡英文行程取消 幕僚澄清原因
貨車擦撞 駕駛僵持鬧國道
台北秋葉原空橋 郝：首重安全
魏應交：4G開台 指日可待
新北美術館競圖 啟動營運新貌
狗狗樹醫生 米格魯複診褐根病
取締大陸漁具 金門護漁權
上下中市公車 前後門都行
網路助暴恐 陸當局誓言打擊
環保杯勤清水塔 喝水最安全
習近平談話 中共要高校當教材
陸新地圖 南海與領土同比呈現
國教一免報到率 教團反應不一
最後一堂課 海底畢業典禮
南電下半年穩中帶好
五月天宜蘭場縣民票 29日開賣
仁寶長庚合作 搶攻穿戴裝置
駐紐代表常以立接任亞太司長
第4屆原Band大賞 強力徵件中
檸檬飲品夯 檸檬價俏宵小覬覦
綠杯葛議事 國民黨：拖累經濟
張忠謀籲2稅分開 財部適時檢討
新台幣收升0.8分
阿里IPO 上看260億美元
張志軍將訪台 航警增警力維安
因應地形 彰化YouBike微調
美國務卿穿梭 避免伊拉克分裂
賣鐵路黃牛票 每張罰10倍
染日本腦炎 今年彰化縣首例
麵含銅葉綠素鈉 南僑不起訴
胡志強：現不做BRT 將後悔
競逐總統 吳副總統：沒規劃
泰國反軍人政權組織海外成立
柯文哲：熟朱立倫 合作沒問題
馬23組織譴責警方濫用暴力
匯率專家：人民幣不應自由兌換
金大帆船橫越海峽 返金受歡迎
生活開銷大 德國退而難休者眾
看好新北市 印尼日惹盼合作
回應綠杯葛 藍26日排審示範區
朱立倫殺出 新北泛綠爆歧見
軍方：勇固案仍在規劃模擬階段
示範區 藍：民進黨玩兩面手法
青年顧問團報名 24日截止
不服勞保核定 可提審議尋救濟
葉匡時南下 與前收費員見面
檢調破詐欺集團 詐騙約8億
YouBike上路滿月 彰化經驗驚豔
婦攜2女燒炭 幸獲救
王郁琦：王張會不主動提馬習會
男罹日本腦炎 彰縣籲接種疫苗
富邦標A25 建複合商用不動產
任天堂社長術後休養缺席股東會
亞洲美元債券發行 陸居冠
遠東銀總資產 目標6000億
A25地上權 富邦人壽得標
國民黨：綠營逢陸必嗆逢日必轉
傳叛軍攻下伊拉克最大煉油廠
泉順申訴成功 陳：不代表好糧商
宋承憲劉亦菲 高調談第三愛情
匠師高級班 金門延續傳統建築
大運河沿岸城市 結盟推旅遊
民眾用車遭搶 軍警合作破案
國台辦發言 陸委會將表達立場
台南客家文化藝術節 7月登場
朱立倫選連任 胡志強：定當選
專利師法修正 罰則加重
雙向當日沖銷 6/30上路
德國僑校舉辦漢字文化節
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
急凍人 義足球隊體力恢復秘方
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
烘焙坊當代號 蛋糕麵包變毒品
莫迪要求印首條高鐵2017年通車
成長趨緩 德6月企業信心降
雨再下一天 中部以北天氣回穩
雲林小農結盟 推廣有機無毒
西班牙大勝澳 教頭：贏了尊嚴
通訊測試強 京元電增資本支出
4G強強滾 台灣之星徵九百人
菲日領導人 同意加強安全合作
義踢世足賽 高科技產品助陣
海生館獲SCENES認證 亞太第3
下半年IC設計營收 聚焦4G
台南芒果外銷 估破5千萬美元
安倍經濟學第3箭 聚焦重用女性
花東兩院校 開賣保險套
台灣之星拚4G 韓電信業助攻
北市便民 公司商業登記好輕鬆
莫迪接見阿米爾汗探討社會問題
蘇起籲建立立法委員支援系統
澳洲0比3慘敗 教頭：讓人失望
人字拖設計賽 桃園祭出十萬元
仿章魚腳 無黏劑膠帶可負重
蔡博丞作品獲德編舞賽兩項大獎
新店巨石落民宅 嚇壞住戶
使用盜版軟體率38% 台亞太第5
港特首辦致函自由時報 駁文章
徐靜蕾拍愛情片 KRIS單飛跨刀
安徽考古 中華文化溯源5300年
一免7成5報到 估報特招人數減
墾丁溺水 1死1失蹤
家暴案增 雲林紫絲帶喚溫馨
女子失聯4天 摔落河谷獲救
大毅新任董事田振慶當選失效
美作家：希拉蕊問鼎白宮阻礙多
重病未參加畢典 校方病房補辦
全台最想造訪遊程 鹿港奪冠
蒲亭促國會取消授權干預烏克蘭
旺詮延長收購新加坡晶片電阻廠
玻利維亞超馬 陳彥博暫第2
杜拜股市熊出沒 創6年最大跌幅
新台幣兌美元 力守3字頭
楊秋興籲中央補助設低碳產業區
殺房東劫財 韓岳霖判無期徒刑
通霄居民抗議高鐵噪音及基地台
輝伯談民主改革 列車駛抵高雄
南海驚濤駭浪 陸越船隻衝撞
台塑集團擬加薪3.55%
彭蒙惠獲美華盛頓州公開表揚
龍應台：啟動攝影文化中心
焚化爐案判刑 張榮味將上訴
日解禁集體自衛權 菲總統支持
副總統勉公務員 真誠為民服務
陸製作專片 控東伊運宣揚暴恐
台日貿易交流 聚焦第3國商機
西班牙遭淘汰 教頭暫避談去留
國際保鑣授課 揭開神秘面紗
花蓮新景觀橋 命名吉安翠堤橋
院會空轉 朝野再戰示範區
一免報到率 中投區7成4
吳念真李宓 錄取國際青年大使
中華電股東會 蔡力行耐力考驗
雨難熄熱潮 排隊2小時睹瑰寶
視同簽FATCA 免繳30%稅款
學生南灣溺水 逢大：全力協尋
基北區特招報名 粗估剩1.5萬人
高應科大訪金大 盼加強交流
收費員安置 葉匡時：組委員會
郝龍斌盼十二年國教朝理想努力
搭大眾運輸上阿里山 送火車票
小黃汰舊 汽柴油車勝油電車
亞維儂藝術節罷工無礙台灣演出
不甩歐美 泰軍政府走自己的路
大陸鐵路暑運 多條高鐵首發
名嘴批最墮落 基隆市府抗議
廠商勾結廢水代操業 桃檢傳喚
陸媒海外喊話：房市不必悲觀
英就業較預期疲軟 升息空間減
觀音工業區汙水案 約談20人
挪威主權基金 鎖定邊境市場
墾丁溺水學生 轉院搶救
跟監妻子遭訴 林知延未到庭
綠霸占主席台 總統：政黨墮落
巴黎迪士尼 料理鼠王7月登場
張志軍訪台 四天千餘警力維安
羅智先：統一股價長期趨勢往上
光華慶6週年 1折好康大促銷
吳清山：在地用功學 仍有前途
希拉蕊選總統 新書爆料扯後腿
兩岸合資基金公司 昆山成立
台塑加薪3.55% 工會盼加碼
大學生墾丁溺水 1命危1失蹤
安倍第3支箭改革 實踐是關鍵
迎APEC 北京美化比照奧運規格
競賽零分進南一中 補教業捐錢
調查：65%台灣人常上臉書
拖網漁業禁否 農委會未決定
故宮風波 馬：國家尊嚴不退讓
世足轉播爭議 年代愛爾達激辯
台塑加薪 工會：再多一點就好
總統：在野黨無骨氣 令人不齒
墾丁溺水 3無礙1昏迷1失蹤
顧收費員 交通部成立專案小組
金管會准3家銀行設仰光分行
照顧弱勢 微型保險傘變大
圓仔滿週歲 平溪放天燈慶生
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30年職涯 沈方正分享樂在工作
大陸社保2013年冒領6億元
學生疑製反應爐 校方：待確定
大樂透開獎
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財長：兩稅合一實施後再檢討
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王張互訪 行程對等主軸不同
定位明確 公立高職報到近9成
公嬤手作東方美人茶 醫院認購
星旅遊界斥資2400萬 招攬陸客
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澳女被逮吃睡差 批評大馬警方
張訪台 台商：增進相互了解
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高官父獲低保 李克強怒斥濫用
張榮味收賄案 更三審判9年
管控風險 陸加強地方債務管理
義大利決戰烏拉圭 拼16強門票
李登輝：朱立倫應是想做總統
哈爾濱冰雕師 打造急凍樂園
張忠謀：明星學校傲氣沖天
布局亞洲 元大深圳分行年內送件
激戰5盤 盧彥勳闖溫網次輪
李：張志軍應多了解台灣想法
盧彥勳溫網奏凱歌 挺進第2輪
日擬真機器人亮相 能播報新聞
美4月大都會房價 漲幅趨緩
朱立倫：早向總統報告會選連任
周杰倫談婚事 明年1月前做到
岸上插滿警示紅旗 學生仍下水
國賓餐飲進駐信義區 走紐約風
科技盃高球賽 男女賽事合辦
今彩539 頭獎2注中獎
蒲亭釋善意 撤干預烏克蘭授權
大樂透頭獎槓龜
肯亞性侵犯懲罰除草引公憤再審
消費者福音 歐盟降手機漫遊費
安倍胞弟：哥哥想看神品至寶
銅陵有色董座韋江宏 墜樓身亡
振興經濟 安倍再射第3支箭
美5月新屋銷售 創6年新高
亞洲布局 元大金組織再造
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美消費者信心指數 創逾6年高
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挺住了 盧彥勳溫網5盤勝出
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調查：全球最棒國家愛爾蘭
詹姆斯傳將離熱火 成自由球員
朱立倫臉書宣布：爭取連任新北市長
高鐵炸彈客 胡宗賢判20年
朱宣布連任 藍六都人選將到位
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中共誇海口 6年後登陸火星
網路恐嚇元首 男繳3萬緩起訴
烏前鋒若真咬人 恐禁賽24場
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張志軍訪台 航警加強維安
張志軍訪台 機場維安氣氛升高
伊麗莎白雅頓裁員 減併購聯想
司法互助協議五週年 開辦受刑人移交
張志軍抵台 王張會2:30分登場
中華電信公司今日召開103年股東常會
櫃買：翔昇股票6/25起持續預收全部款券
花東鐵路電氣化 中華郵政發行郵票小全張
「威」風席捲 北海小英雄主題房限量開賣
集保結算所與IBM合作 推國際級集保資訊平台
檜來嘉 FUN暑假
奧地利高等學院秘書長Kurt Koleznik 應邀訪臺
張志軍訪台有極高政治使命！
謝長廷：支持兩岸官方互動
全民健保改革仍須考慮人性
郭董：台灣亂中有序 會回榮景
台南大億麗緻酒店風尚庭園咖啡廳
陳正雄「銅雕精選展」6/28 大億麗緻開展
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太陽花運動學生 赴港簽證被拒
王愷大師 人物速寫迴響熱烈 6/28僅限10名
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諾富特：基於安全才強行開門
臺北北門郵局漂書站 500本好書歡迎取閱
瞄準雲端商機 奇偶營運榮景可期
2014台北國際食品展 韓國館熱鬧開展
自經區 柯建銘：會造成「一國兩制」和「特區」
南方朔談公民權力 意識覺醒嚇跑紙老虎
世界難民日傳愛泰緬 啟動良心終結難民悲劇
最好的畢業禮物 岡山農工師生響應「良心時代」
費德瑞夏娃 溫網輕騎過首輪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
基改玉米致癌 專家再發表報告
義大利對戰烏拉圭 半場0比0平手
哥斯大黎加戰英格蘭 上半場0比0踢和
烏拉圭進球 1比0領先義大利
烏拉圭1比0勝義大利 晉級16強
哥斯大黎加逼和英格蘭 晉級16強
哥斯大黎加分組第1 挺進世足16強
12碼進 哥倫比亞1比0領先日本
哥倫比亞戰日本 半場1比1平手
希臘率先進球 半場1比0領先象牙海岸
哥倫比亞再進 2比1領先日本
象牙海岸勁射 扳平希臘
哥倫比亞攻勢不止 3比1領先日本
哥倫比亞大開殺戒 4比1重挫日本
傷停時間12碼罰進 希臘闖進16強
蒲亭籲基輔延停火並與烏東談判
直升機遇襲 烏總統可能撤停火
WHO：大陸浙江再添H7N9病例
疑無人飛機偷窺 美警方調查
哥倫比亞大勝 日本無緣世足16強
蒲亭撤干預烏克蘭授權 美歡迎
世足賽 巴西海報籲尊重女性
海關前5月緝私 毒品大增
世足賽 聖保羅市區觀光客增
台灣布丁拉麵 紅到美國
加司法部長蔑視女性言論惹風波
5大行庫新承做房貸利率略增
WeChat崛起 用戶激增
老店推潮牌 美式餐廳前進信義區
威剛英特爾研討會 秀DDR4產品
潮溼悶熱 台東可能有焚風
美股回檔 台股區間整理機率大
豔陽高照 紫外線過量加強防曬
神來一罰 希臘首闖世足16強
電影票房落後預期 夢工廠恐虧
烏拉圭蘇亞雷斯愛咬人 前科多
咬人風波 烏國前鋒：衝突難免
張志軍出發訪台
台股開盤上漲3.93點
安倍宣告 日本戰勝通縮
台入TPP 李顯龍：需要時間
響應募款 台灣贈巴拉圭賑災款
阿根廷華商經貿會舉辦聯誼
烏拉圭前鋒疑咬人 5大爭議回顧
廖世傑：TPP有益台墨經貿交流
花東電氣化紀念票 限時限量售
台大河藝團參加魁北克文化節
十大死因排序 糖尿病排名往前
食品展台灣館 力推品牌農業
宇宙人阿飛西雅 首登夏日音速
郭台銘：鴻海會全面結構性成長
郭台銘：對手殺價搶單 沒創新
紐約Fed總裁淡化升息預測
墾丁溺水學生 1失蹤1昏迷
李顯龍籲 陸日韓揮別二戰歷史
十大死因排序 癌症蟬聯榜首
王張二會 陸學者：陸對台不變
張志軍訪台 鞏固兩岸官方聯繫
研調：估9廠關閉 晶圓代工受惠
鴻海平板全球第一 手機僅次三星
巴西展延貨幣干預計畫至今年底
金曲10秀 哈林打頭陣蔡依林壓軸
郭台銘：對每股盈餘有信心
癌症死因首位 11分44秒奪一命
觀賞故宮東博展 排隊170分鐘
大鵬灣漂書站募書 捐3本有獎
陸媒：張志軍訪台兩岸新突破
張志軍訪高雄 維安警力就緒
參選 朱立倫：心境做好市政
十大死因 3分24秒奪一命
雙軌計畫 畢業即就業學子安心
新台幣早盤再升至 2字頭
張志軍訪台 團體喊兩岸一家親
河狸交往偷偷來 寶寶誕生
郭董：鴻海與多家公司合縱連橫
博弈合法化 日本拚今秋過關
中市重整交通號誌 節省公帑
墾丁溺水學生尋獲 無生命跡象
走出陰霾 金像電：今年有轉機
郭台銘想蓋智慧型社區
世足D組 義大利英格蘭說掰掰
張志軍訪台 機場多元聲浪齊聚
掌握小確幸 北市福利輕鬆查
接單滿載 台積電股價反彈
反華暴動 越南賠700萬美元
台股平盤狹幅震盪
F-艾美生產重心 移九江新廠
元大寶華上修今年GDP
張志軍訪台 陸委會：未拒採訪
溫網男單 王宇佐對俄羅斯戰士
阿土伯拱選總統 郭董：聽聽就好
低估壽命 7成民眾未規劃長照
林志嘉談產業 找動漫人物站台
馬總統：雙軌計畫培育專職人才
陸：張志軍訪台是帶著耳朵之旅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
日慘敗象牙海岸飲恨 C組混戰結束
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
朱立倫拚連任兼輔選北台灣
航警加強維安 查不明房客
獨派團體高喊張志軍滾回去
國光生技獲美生技廠代工訂單
女涉竊服飾 辯喜歡用免錢的
台經院：景氣外溫內熱
專家：韓中需研擬因應北韓崩潰
越國會閉幕 聚焦南海爭議
張志軍訪台 蔡英文盼多傾聽
郭台銘：富人稅讓經濟提前復甦
營造業：總統大選後房市自由化
郭台銘：股東對鴻海要有信心
失聯國榮333號 印尼軍艦攔截
北市瀝青弊案 許富男判18年
郭董喊話 亞太電信股價抬頭
經長感謝張慶忠一夫當關
烏拉圭一口咬定藍衫軍 義出局
光環褪 三星Q2財報大不妙
美：韓亞航舊金山空難人為疏失
浙江增1起H7N9 列黃色旅遊警示
戶數多 杉林重建區增大愛里
訴求不同 機場首波肢體衝突
張志軍抵台 用台語問候大家好
水獺命名揭曉 後續安置傷腦筋
神品至寶展 日民眾不畏苦等
爭賀梅西生日 敵營教頭軋一腳
F-昂寶：看好下半年營運
消基會：禮券不找現金應載明
成大校友拆校區招牌 獲判無罪
台灣獎助金促交流 美議員肯定
港澳逾期停留 移民署月內清查
梁國源：景氣見光 穩中伏礁
傳北韓考慮參加仁川亞洲帕運
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50歲男帶小弟拉K 辯拉攏手下
費茲洛公園馬拉松 看彰化之美
葉玫案檢上訴 台中高分院駁回
分析：張志軍訪台基層避陸誤判
巴西世足第14天 F組觀戰重點
國際郵輪訪花蓮港 到港數大增
沈富雄：做主人要像泱泱大國
借住卻偷車竊物 男被送辦
酒駕撞入靈堂 送醫酒醒後送辦
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F-乙盛今年營收獲利續創新高
美食外交 名廚季爾莫將來台
沒錢買毒 前科男飛車搶奪被逮
經長：美食國際化 促投資就業
王張會意義大 理解台灣更重要
史上最強哥倫比亞 教頭不昏頭
張志軍抵台 陸媒避開抗議畫面
保育山麻雀 水庫整治兼護棲地
郭台銘看好機器人發展前景
兩岸司法互助 平均月遣返6人
李顯龍：星國不會扮演兩岸調人
台索簽防制人口販運合作協定
鴻海切入3D地圖圖資
鴻海股東會通過股利 3元
學生助理納保 台大：依規定
徐重仁：全聯二代店攻生鮮藥妝
巴西世足第14天 E組觀戰重點
景氣不熱 梁國源：央行不升息
勒死同房受刑人 殺人罪起訴
印度陸軍總司令傳將訪大陸
美國就業市場 大學學位仍吃香
韓星CHOIZA和f(x)雪莉照曝光
酒駕強制抽血 留檢體備複驗
黃茂雄：餐飲事業目標上看百億
張志軍來台 機場衝突不斷
俄烏對抗緩 俄股衝高傲視全球
全聯擬設集散中心助小農銷售
北市西門重現 競圖結果出爐
抗議張志軍訪台 郝：來者是客
衛武營童樂節 音樂劇場打頭陣
義輸球主因 素質欠佳進攻乏力
蘇亞雷斯疑咬人 FIFA展開調查
新台幣午升4.6分
郭台銘：4G費率會比別家便宜
張志軍抵台 台語問候想看基層
印尼證實國榮333號船長失蹤
任務達成 馮明珠搭機返台
哥門將43歲 世足最老出賽紀錄
陸維權人士 相繼遭整頓
印尼攔截失聯漁船 外館馳援
延誤治療失生殖功能 醫師被訴
台股收盤跌4.04點
集保攜手IBM打造資訊平台
環太軍演 陸艦七演練打破傳統
諾富特房客衝突 警：飯店行為
7月台指期跌 16點
台股震盪整理 跌4.04點
印尼漁工供稱：海象差船長落海
美調查質疑臉書推特廣告效益
張志軍來訪 胡志強推惠明盲校
F-泰鼎每股配息1.85元
7月電子跌 金融期漲
70歲才能退 澳洲養老不易
嘉義男北市行竊 得手搭高鐵逃
午後對流旺 西部大雨特報
台股量縮盤整 小跌 4點
胡婷婷出書 胡志強盼越走越順
烏拉圭蘇亞雷斯世足咬人又掀波
台船長失蹤 印尼官員促查真相
陳香梅度89壽誕 沈呂巡宴賀
郭台銘：利潤成長不低於10%
中澳自貿協定 有望年內簽署
藍武士落難 教頭：沒發揮潛力
襲胸雙胞胎女兒 男子緩刑
悠遊社教館所 集戳章換好禮
巴西足球熱 女孩渴望展身手
郭台銘：投資夏普本社 要考慮
台北市童軍大露營 7月登場
魚菜共生 台科大頂樓變菜園
蘇亞雷斯涉咬人 前拳王推文酸
三大法人買超台股39.4億元
新北新店大雨 安和路三段積水
抗議團體指警方破門 航警否認
APEC礦業會議 杜紫軍率團參與
王張二會 60年來常態溝通管道
警方破竊車集團 逮3男
自製核反應爐 原能會未提開罰
中精機竹科開發環評 雙雙過關
陸中央部門三公費降 問題仍多
迎接普悠瑪 卑南族射箭放風箏
船長失蹤 家屬想知道怎麼回事
新北三峽民宅火警 消防搶救
提政見 沈富雄：房屋津貼5千
走讀大安文化節 重溫古早回憶
不賣酒給部落 童志當公賣局長
世足賽轉播案 北院裁凱擘禁播
抗世銀亞銀 陸推亞洲基建銀行
鴻海重技職教育 擬買職業學院
星國關注 馬國填海造陸暫緩
缺乏營養 節食減重女禿髮
王張二會 陸委會籲傾聽理解
諾富特飯店外抗議 多波衝突
蘇起評張志軍訪台 重視心理面
郭台銘：民主為了發展經濟
國際扶輪捐AED 提升救活率
陸使館前路改名劉曉波 美通過
兒童死因 癌首度超越意外事故
綠促撤換3監委名單 藍冷回應
吃生雞肉 可能細菌感染致病
納吉改組內閣 增6華人閣員
聯發科7月發表8核LTE單晶片
印前大使 與台交往勿過度謹慎
新台幣收貶2分
萬潤南科高雄園區增建2期廠房
中市綠能街車上路 連結景點
台鹽通過配息 每股0.5元
王張二會 抗議團體喊拒絕黑箱
監票員年齡 公督盟盼降至18歲
男偽造文件 婦險遭執行5千萬
因應潮流 馬盼示範區條例速過
郭董有意買技職 教部樂見其成
郭台銘：先簽貨貿 再簽服貿
羅密歐與茱麗葉 全台三地轉播
經長：能源仰賴天然氣 成本高
草屯民宅火警燒4戶 無傷亡
創新研發 雲林推防水抗汙餐巾
世足德美對陣 球迷想像空間多
嘉市升格32週年 史艷文終極戰
勞動部：研究生助理需有勞健保
攻美麗事業 統一打造旗艦店
綠控入侵飯店房間 國安局反駁
義大藍少白車禍 頭部撕裂傷
藝人別墅遭竊 警方查獲竊嫌
飯店破門說 國安局：絕無此事
世界最長壽 新疆人瑞迎128歲
籃球夏令營 國家級教練出馬
5月M1BM2年增率雙降
中央氣象局氣象報告
南科減資基準日訂27日
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
楊棨任水墨展 週末中市登場
政院青年顧問團 248人報名
大陸網路巨頭推助世界盃彩券熱
不滿紙廠獲水源 環團提告
放棄截止日 南二中報到率5成
奧地利中華僑校舉辦結業成果展
產學小聯盟成果發表 各具成效
肺癌篩檢欠精確 待研究評估
陸今年第5名國企高層意外死亡
蹲窗沿哈菸 男高生墜樓骨折
開創農村契機 新故鄉推旅遊書
志氣為人才而戰 找尋台灣人才
蓋達和ISIL合體 聯管敘伊邊界
泛綠整合 游林：對方勝就支持
財長：公公併還沒有對象
越反中暴亂 陸企獲賠甚微
苗縣追加歲入預算 立委批虛編
風波落幕 日盼周美青率團出訪
南港弊案 余政憲緩刑5年確定
男討公道反遭擄 險悶死車廂內
馬總統：APEC是馬習會最好場合
北市高中職 逾3百人放棄一免
外資力挺 可成股價反彈
青少年自殺 6成因情感人際關係
26日天氣晴 午後東北部局部雷陣雨
寶島債發展 曾銘宗盼期數多樣化
嬤載孫上學 男童遭砂石車撞死
大陸地方小金庫 清理近4千億
苦練成黑馬 洪幼婷跆回金牌
為大陸情蒐 警大副教授判6月
中共財經小組規劃 發改委落實
馬總統：兩岸交流謹慎小心
偏鄉牡丹國小 帛琉陶藝家進駐
強迫銷售高價環保筷 男送辦
玻利維亞超馬 陳彥博躍居領先
農事辛苦 返鄉從農退訓一半
發改委公布青島西海岸新區方案
不平靜 奈及利亞等國橙色旅警
開羅地鐵連環爆 至少2傷
品冠盧廣仲 金曲彈唱歌王組曲
景氣回溫 學童參加暑期營隊增
洄瀾美展 四大獎得主出爐
越513暴動初步賠償 經部不領情
高輪災演 過期膠筏救援失真
陸保險業總資產 逾43兆元
罕見原生白鶴蘭 後慈湖栽千株
加簽簡化 方便金門陸生往返金廈
新北換將 高宗正升任副市長
豐田推氫氣車 日明年搶先上市
中道青棒全國第二 宜縣長表揚
韓元走弱 新台幣收貶2分
諾富特事件 藍批民進黨抹黑
馮明珠：因堅持而獲更多尊重
星總理：南海爭議非強權就有理
王張二會 人道探視有突破
反恐半年 北京拘捕8400人
與兩岸大學交流 金大學習多元
北市聯醫電腦當機 改備援系統
新北警用除役車 標售近千萬
鴻海股東會 郭台銘侃侃而談
新號誌用舊材 中市重整省公帑
蒲亭派兵烏克蘭案 國會撤廢
夏季三伏貼 氣喘過敏也服貼
重現集集瀑布 林明溱拚經費
台達宣傳大使 前進歐洲綠建築賽
鴻海集團在美告東芝三菱侵權
迎暑假檔期 連鎖餐飲進駐中市
批臉書醜化 南市府促藍撤文宣
藍：賴清德兩岸立場反覆不一
馬習會 大陸國台辦低調回應
屏中屏女二免名額 各70多
暑期防毒 苗縣稽查施鐵腕
暑假拚觀光 造型單車打頭陣
偏鄉孩子圓夢 搭火車北上參訪
北市精品咖啡師 6人獲認證
日展成功 馮明珠：同仁沒疏失
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張志軍來台 學甲漁民揪團相迎
新北：未答應郭台銘任何條件
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首位滿級分新生 金大規劃課程
阿聯航同意買下義航49%股權
王郁琦談兩岸官方往來制度化
總統：核四未來留給下一代選擇
示範區草案 26日立法院審查
國台辦：兩岸新情況需促進共識
環太平洋軍演 陸艦抵珍珠港
安心亞代言露腰腿 秀瘦身成果
李登輝：二次民主改革還權於民
陸對外投資 即將超過外來投資
時間累積 楊振寧鼓勵滲透學習
印度部長：防愛滋道德勝戴套
李顯龍南海言論 菲國表示歡迎
模擬船舶事故 日月潭防災演習
中信金與沖繩2家日銀簽MOU
貿協與美國土耳其簽備忘錄
政大研究生學費將漲1500元
悠遊卡換心裝 多國語發現愛
藍中常會通過 花蓮提名蔡啟塔
魔幻童話城堡 白雪公主變大了
攻企業雲 戴爾推整合管理平台
首檔黃金期貨ETF 證交所准了
現股當沖借券 大股東禁借
波動率低 PIMCO青睞盧比韓元
偏遠校辦育樂營 城鄉學子交流
偷了5顆糖 老翁為8元吃官司
淡水區26日晚起 停水22小時
總統：取代核四需3500架風力機
王郁琦：互設辦人道探視有共識
張志軍訪台 大陸媒體重視
基期高 M1BM2年增率雙降
央行理監事會 利率估不變
張志軍來台 曾銘宗歡迎了解民情
台耀建泡沫桶槽室 高市府退件
王郁琦：台灣前途台灣人民決定
演習若改地點 泰：美國也損失
今彩539開獎
王張記者會 王郁琦從容應對
網友聲援澳女 促大馬警放人
世足熱延燒 美國球迷也瘋狂
香蕉抗性澱粉商品化 減重新寵
內政部研議容積移轉折繳代金制
投資加快 美5月資本財訂單增
綠指藍扭曲故宮國寶赴日態度
公民團體譴責諾富特飯店事件
政院：保障外籍船員權益
美首季GDP萎縮2.9% 5年之最
張志軍來台 支持抗議兩樣情
需求東移 星滬爭扮黃金樞紐
網友瘋代購 服飾女包夯
移民署雙查核 外籍通緝犯難逃
仙境傳說2 同上目標3萬人
服貿生效後再磋商 陸方正面看
NCC：號碼可攜未強制等兩天
海外反政變 泰軍：無影響力
張志軍宿淡水 飯店：加強維安
王張互贈禮 寓意呵護兩岸關係
陸媒：20省黨政一把手曾訪台
頂坡角上的家 重現樂生故事
蘇亞雷斯停止咬人 專家指不易
辣椒取得全民運動會代理權
保險通報機制 金管會採納
陸學者：兩岸向前動力不減
大陸首姓 王氏9468萬人
蘇丹判死刑婦女 獲釋又被抓
桃機大停電 旅客摸黑批誇張
禁播世足賽 凱擘喊冤
包可士：中美投資協定是要務
陸資掛牌 須開大門走大路
營收滑降 邦諾分拆Nook事業
今彩539 頭獎1注中獎
桃機貨機疑爆胎 人員平安
張志軍抵飯店 民眾鬧衝突
張志軍訪台 26日會學者
蘇亞雷斯愛咬人 遭惡搞戴嘴套
張志軍撂台語 爭取台灣民心
北約將設基金 長期援助烏克蘭
李克強：引1億人中西部城鎮化
又5盤 盧彥勳溫網男雙首輪敗
溫網男雙 盧彥勳馬失前蹄出局
王張二會成果 取決於監督條例
張志軍抵台 千警執行4天維安
陸打大老虎 政協副主席免職
私闖民主鬥陣房間 國安推給飯店
維安考量 張志軍宿淡水福容飯店
校長愛的叮嚀 國中生另類的畢業禮物
環保專家柳中明：與大自然共舞的產業 全世界都歡迎
良心是平安護身符 藍海房屋集團響應「良心時代」
加州娃娃達人重獲健康 做公益推「良心時代」運動
世足賽：美洲國家隊大放異彩
6月26日 國內各大報頭條
張志軍訪新北 與朱立倫會面
藍花蓮縣長提名蔡啟塔 高市議員提31人
警闖飯店趕人 台灣再度戒嚴？
陳光標宴街友 街友穿雷鋒裝
朱張會 朱立倫：兩岸求同尊異
ICT科技 結合文創產業
臺北小巨蛋資源回收再利用 節能省電有撇步
北捷：石牌、劍潭及臺醫站 假日可帶自行車搭乘
即日起放寬專業板債券投資人條件限制
戶外教育啟動 學習走出課室 讓孩子夢想起飛
足球狂想曲何時能譜出來？
脫韁資本主義環境中制度遠重於個人
陳光標在美國紐約「散財」 設宴高歌娛貧
學生金融素養差 專家呼籲從小培養
營運動能續強 法人樂看卜蜂後市
阿根廷戰奈及利亞 1比1平手
哲科遠射破網 波赫1比0領先伊朗
溫網男雙首戰失利盧彥勳：可惜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
梅西獨進2球 阿根廷半場領先奈及利亞
哲科勁射破網 波赫半場1比0領先伊朗
火力持續 阿根廷3比2領先奈及利亞
憤飯店公告不清 旅客跳桌抗議
波赫再破門 2比0領先伊朗
快速反擊 波赫3比1領先伊朗
梅西梅開二度 阿根廷3比2勝奈及利亞
波赫3比1開胡 伊朗16強絕緣
生涯最佳 王宇佐闖溫網第3輪
阿根廷勝奈及利亞 兩隊同進16強
波赫擊退伊朗 兩隊無緣世足16強
克第17種子 王宇佐溫網代表作
法德俄烏元首電話會商烏東停火
瑞士首開紀錄 1比0領先宏都拉斯
沙奇里個人秀 瑞士2比0領先宏都拉斯
半場結束 瑞士2比0領先宏都拉斯
大打防守戰 厄瓜多上半場踢平法國
美：抗痘產品可能引起致命反應
張志軍訪台 美國：密切關注
沙奇里進3球 瑞士遙遙領先宏都拉斯
護照好用度 台灣並列第22名
沙奇里個人秀 瑞士3比0挫宏都拉斯
法國逼和 厄瓜多無緣16強
王宇佐扳倒強敵 首闖溫網3輪
光點台灣 德杜賓根大學辦活動
調查：LINE 民眾最常用APP
包裝展 正隆推原紙預印系統服務
瑞士輕取宏都拉斯 16強戰阿根廷
首闖溫網3輪 王宇佐激動落淚
美官員：留意王張會期盼結果
美媒：張志軍訪台 將傾聽民意
教育評分數 法國討論另類評量
微軟平板 台廠切入供應鏈
觸控感應器成長快 台廠市占居冠
美股彈 有望挑戰 5日線
高鐵標售土地 北冷中溫南熱
全台炎熱 大台北台東高溫35度
供應充足 棉花期貨陷空頭格局
加強防曬 中南部紫外線危險級
法國分組稱王 16強遭遇奈及利亞
結合電視台 推台灣互動式旅遊
魁北克現無頭海豹疑大白鯊所為
8成巴西球迷 邊看球賽邊上網
加外交週報調查 劉志攻獲肯定
美最高院：警查手機須持搜索票
台股開盤上漲31.2點
日月光看好下半年 逐季成長
吳田玉：基本面好廠商成長優
航班增 美赴台旅客人數成長大
谷歌撈過界 要讓安卓無所不在
郭董信心足 鴻海股價波段高
維格早期耕耘 團客指名度高
合併不成 孟山都百億買回股票
張志軍參訪 新北展托育成果
貿協組團參加汶萊東協消費展
陸爭議海域爭主權 美：損地位
示範區草案 管中閔：持續溝通
陸風險最高股票證明最安全
太平洋左岸悅讀月 閱讀有禮
國5交管新方向 石碇中巴共乘
林家棟攜盛君 為Z風暴宣傳
台灣魅力將現身法蘭克福足球場
薩國設主教紀念銅像 台灣捐款
失智早期診斷用藥 改善顯著
大北京將建七環 延伸至河北
花東電氣化 普悠瑪商品同步售
日本零勝遭淘汰 教練請辭
李新穎拜會薩國新任經長
美查扣比特幣 買家趨之若鶩
大學學雜費 8校漲2校降
遠東新為世足9隊設計布料
李焜耀：友達轉盈 有利佳世達
與古早相遇 林務局木炭窯旅行
總理難產 朴槿惠退鄭烘原辭呈
廢棄薄冰再利用 小巨蛋拚節電
張志軍盼兩岸基層社區多交流
廖世傑頒獎學金證書予墨國學生
陸媒：張志軍訪台效果不期望高
美方：港普選特首適法性將大增
世足E組 法國瑞士出線
抗議者在張志軍下榻飯店外敲鍋
日月光續推先進封裝
陸越船隻衝撞 越律師協會抗議
世足F組 阿根廷奈及利亞晉16強
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬習會 副總統：APEC最理想
南北韓協商開城工業區發展
陸官網：張志軍傾聽台基層呼聲
鴻海領漲 收復9300
新台幣早盤升逾1角
黃金西向東流 還將持續20年
世足美德戰 牽扯多少恩怨情仇
將官布達 總統盼有女官兵晉升
星島：北京與民進黨距離略縮短
飛機推出延後 三菱請鐵路專家
伊拉克稱7月將加速原油輸出
日月光股東會通過配息1.3元
臉書員工組成 男性白人為主
北市聯合海葬 受理報名
中壢27日徵才 超過3千職缺
李顯龍：中國對南海主張合理
台灣播愛心 聖多美急診室啟用
撞傷婦人給尾款 楊慶煌獲撤告
逢甲大學生墾丁溺水 再添1亡
旺旺蔡衍明 3度蟬聯台灣首富
審示範區 立委要求張家祝列席
社會多元 林伯豐：學運應節制
戒備占中 香港警方大規模演練
南區經貿國是會議 28日登場
8大專校院漲學費 最高增千元
傳奇：目標打敗韓國人
男疑舉槍自盡 警查原因
賓多登陸 外交部7月會面了解
合宜住宅案 檢提訊葉世文
張志軍來 徐旭東：體會台民主
104年春節 6天連假
總統：建軍不因兩岸和緩而懈怠
抗議隨行張志軍 高市警應變
魏應充：最高規格要求食安
日月光：Q3好 Q4審慎樂觀
張志軍汐止座談 零星抗議
尼加拉瓜農產將成長4.7%
三處魚市設備改建 提升衛安
客機失蹤重創 馬航核購機計畫
大學指考 中壢考生逾3千
國寶展十月赴九州 再邀周美青
吳田玉：持續幫員工加薪
訪公托中心 張志軍送貓熊玩具
日月光不排除上調資本支出
張志軍遇抗爭 黃茂雄：來者是客
南山去年獲利高 市占第 3
桃園動漫展 引爆夏日動漫熱
桃縣腸病毒趨緩 無重症病例
上半年輸對手 日月光盼扳回
傳美公司售俄油田設備將受限
兩岸研究區域整合 經部研究
王岐山少露面 疑部署抓大老虎
佳世達轉型 PC占比不到一半
濫用抗生素 抗藥性細菌漸普遍
張志軍訪老人 交流養老制度
日月光K7廠復工 7月底有機會
傳奇：不必懼怕大陸遊戲商
101攝影展 助遊客認識台灣
外交部：伊拉克列紅色旅遊警戒
國教一免 最終報到率近7成4
江揆：改善高鐵橋墩沉陷
國際醫療會議 民團場內外抗議
新台幣午盤升1.13角
故宮院長：若究責就歸咎於我
公民團體闖立院遭抬離 續靜坐
審監院人事時程復議 立院27日再戰
鐵路電氣化 台北台東時間縮短
索賄不成 印尼軍人火燒管理員
下半年景氣 工商大老看好
張志軍：兩岸基層交流促進和諧
劉曉波路風波 陸媒批小人之舉
國民黨：走路工指控絕非事實
諾富特事件 航警局：警未破門
徐旭東：盼台灣多幾個郭台銘
一免報到又放棄 基北區9百人
示範區 管中閔盼回歸民主審查
北市民宅火警 消防趕赴撲滅
李焜耀：用知識勞工 擴大台製
惡性循環 司機加班買毒提神
福壽搶攻寵物食品商機
李焜耀：人才多元 不必辦黨校
花博戀夏巴士 雙胞胎車掌超萌
敘空襲伊叛軍 凱瑞憂火上澆油
原住民中將 徐衍璞第一人
杜拜股市告急 債市安啦
企業接棒央行 推升全球經濟
北市公立高中職一免缺額逾4千
警力缺7千 總處籲擴大招考
彰縣熱氣球活動 發票換體驗券
竊車借屍還魂牟利 逮3人送辦
警察特考等嘸人 研議增額錄取
財政部：證所稅申報8056件
山不轉路轉 金秀賢將履約代言
農產抽驗 衛福公布不合格名單
臉書公布女性員工只占31%
台股收盤漲78.78點
新北食安教育 校園扎根
漁船搶灘走私毒品 調查局破獲
朝令夕改 內蒙購房限令日變
矽谷台創基金 樂見民間投入
美利達通過6.5元股利 創紀錄
7月台指期漲 77點
台股開高走高 漲78.78點
魷魚豐收 高雄推魷好商店
大陸開放銀行發行匯率避險產品
遠東新配股利1.5元 聚酯增產
7月電子金融期雙漲
美促印尼查普拉伯沃迫害人權案
迦納罷練 政府空運重金穩軍心
婦女人權專家籲關切多元家庭
動物保護營 和狗狗親密接觸
世足熱 英網將莫瑞：咬人很怪
低階職員子登科 莫迪祝賀
泰與美關係降溫 陸積極拉攏
后里花農設備舊 農糧署允補助
朱張會 朱立倫：尊重台人決定
金正恩執政 北韓四易國防部長
台股再創波段高點 電子紡織強
廢車回收拿聯單 可申獎勵金
假冒立委助理詐財 通緝犯被逮
面板雙虎發威 放量大漲
7旬遊客摔山溝 失蹤4天獲救
審示範區 討論到第4條散會
大陸軌道運輸或發更多海外債券
李焜耀：4G手機主攻歐洲市場
首屆八卦山甲蟲季 7/5開跑
原住民再增2族 江揆道賀
營建署：為安全改善基隆月眉路
巴西世足第15天 G組大勢分析
健行遊郊山 北市推內雙溪森林
蘇亞雷斯涉咬人 贊助商盯調查
釐清行賄細節 檢方訊問葉世文
走出困境 回饋當志工奉獻弱勢
總統：不接受大陸的台灣前途論
三大法人買超台股76.5億元
巴西世足第15天 H組觀戰重點
要錢不要命 男密閉套房製毒
國教重實作 師大翻新機器人賽
興建明隧道 南橫部分路段交管
陸研究開放電動車製造
情深捐肝救夫成功 醫護同慶生
信譽品牌 宏?華航連十年獲獎
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張志軍訪台 賴正鎰盼民眾冷靜
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砂卡礑步道熱門 車亂停嚴取締
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高醫感恩大體老師 家屬追思
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BRT維安 中市成立捷運警察隊
以國高官：大陸1000人受聖戰訓
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馬：年底選舉是挑戰 全力以赴
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臨會過示範區 藍：幾乎不可能
張志軍訪台 外媒認同兩岸對話
瑞銀證辦論壇 台股Q3見高點
新台幣收盤創今年來次高
央行利率連12季不變
夏季省電4招 省錢做環保
總統：服貿受挑戰來自對陸恐懼
府：監委提名人資格均無問題
自組賭博網站 寶物託售網換錢
央行宣布利率不變
泳池畔成嬌龍 自閉兒獨立自主
陸建設銀行倫敦買下辦公大樓
張志軍訪台 連勝文：不會見面
張志軍走基層 陸學者：新思維
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通訊貼圖 移民署智逮逃逸外勞
央行再出手 決擴大房市管制
LG G3登台 目標賣15萬支
陸爆黃金假交易擔保貸款牟利
倫敦證交所買羅素 擴指數事業
六旬嬤修改衣維生 照顧老病犬
年代聲請世足轉播不斷訊 遭駁
朱張會 朱立倫：正常拜會
嘉市英語村開幕 學童增國際觀
受助16年 女大生懷感恩畢業
央行降豪宅認定標準與房貸成數
張志軍訪烏來 遭遇近距離抗議
華航轉降那霸 回台逾6小時
表揚績優學校 彰縣推廣閱讀
孔子聖跡 儒家文化展27日登場
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
波多野結衣國片演出 力求轉型
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
瑞銀：美國明年第2季升息
顧能公布今年十大資安技術
阿里巴巴影業 李連杰任董事
技術士技能檢定 准考證寄發
空勘南投堰塞湖 無明顯變化
BMW遊台北 郝龍斌專心市政
復育樹蛙 中強公園土壤晶化
訂票一字之差 飛大西洋另一邊
報告：人民幣全球支付占有率升
總統：TPP是經濟也是戰略
航警局：諾富特報案房客違規
暑假機位難求 人蛇轉機遭丟包
警政署：強行開門是飯店人員
央行限貸 房仲:逼出投資客
桃機：大陸空中流量管制頻繁
抗議玉林狗肉節 狗肉反而大漲
打造大郵筒 傳遞幸福明信片
大學指考登場 桃園約6千考生
未來兩天好天氣 29日起防大雨
兩岸三地合作 緝海洛因8公斤
陸商務部副處長王濤 遭除黨籍
請領身分證 7月起可跨區
藍認同服貿生效再磋商 綠否定
陸新地圖 菲批擴張主義
藍不怯戰復議案 綠視協商結果
北韓試射3枚短程飛彈
沈春華受消費者信任得最佳主持
傳泉順壓低收購價 農糧署調查
菲觀光客增 台為第9大市場
金門軍醫院長獲榮譽縣民
林書豪亞洲行 在台停留1週
陸參與環太軍演 參加港岸訓練
銀髮族新樂園 日間托老所開幕
80歲陸客重病 門諾搶救80天出院
朱促求同尊異 張：續發展關係
番仔溝遺址 委託暨大試挖掘
諾富特事件 藍籲綠勿再造謠抹黑
設微軟IT學院 靜宜推升學生競爭力
昆山媽祖起駕 首次返台
見張志軍 陳菊盼增進彼此了解
央行出重手 盼有效抑制房價
最高院決議 教授非公務員
內政部修法提高志願役招募誘因
地政便民 主動通知辦繼承登記
大馬瘋賭球 兩週賭金逾億台幣
台灣珊瑚礁魚類數量 大量銳減
央行管第3戶 土銀：影響不大
古源光任屏大校長 負併校任務
抗衡GPS 中俄互設衛星導航站
華航轉降琉球客 接駁機回高雄
飯店破門案 警方7次表達關心
綁鐵鍊擋張志軍 魏揚被逮
北韓發射不明物 疑似短程飛彈
陸銀海外總資產 逾36兆
愛爾達27日零時終止年代世足訊號
成大2生 獲蔣震基金會獎學金
結紮曙光 輸尿管導管通輸卵管
國安局：張志軍非特勤保護對象
迎張志軍 高雄圓山端道地佳餚
植入微型鏡片 近視治療新選擇
王宇佐晉溫網第3輪 像拿冠軍
大馬貓熊亮相 改名興興靚靚
印尼前總司令：佐科威是楷模
東電：重啟反應爐是其存活關鍵
傳寄明信片 反賄選傳遞幸福
韓媒：北韓試射3枚短程拋射體
房市管制 彭淮南：不衝擊經濟
第二階段同病同酬DRGs 17項暫緩
NCC盼金門提供遊客高速上網
5公司進駐加工區 投資30億
疑酒駕失控釀對撞 男子昏迷
朱立倫：兩岸求同尊異基本態度
虎尾高鐵馬拉松 邀同好參與
亞洲慈善家榜 尹衍樑4台人入列
台鹽鹽品7度獲讀者文摘金獎
勞動部：人力資源具全球競爭力
法院駁回假處分聲請年代將抗告
開房間被抓姦 辯稱研究電視
世足 彭淮南看好中南美洲奪冠
金門石蚵死亡 疑養殖密度有關
調查：民眾購屋意願 5年新低
泥土的故事 舞蹈講述人與土地
年代世足斷訊 3種方式看球賽
紐約州控巴克萊黑池交易詐欺
收回藝術館 彰化市揚言抗爭
選秀會後登板 羅嘉仁飆3K
休閒產業看俏 智崴高軟擴廠
LINE詐騙增 江揆促防制
糧商犯一次重大違規 即廢登記
壽險保千萬 才需財力證明生調
未扣補充保費 百萬人收繳款單
爭分組第一 德美大戰在即
彭淮南：貨幣政策仍屬寬鬆
家暴防治 精神暴力易輕忽
陸外幣存款利率 改革試點擴大
林伯豐掌工商協進會 蔡辜任副手
國際禁毒日 虎門銷毀大批毒品
彭淮南：量縮後房價將跌
整合有成 歐盟貿易順差大增
陸：港政制發展 他國無權干涉
央行限貸 房仲：影響市場信心
英唱反調 歐盟執委主席擬票決
中石化加速布局大陸石化基地
今彩539開獎
高雄圓山迎張志軍 派管家待命
印度旅遊業者組團探索台灣
張志軍訪新北 接觸基層收獲多
2童溺水 送醫前無意識
張志軍宿淡水第二夜 場外和平
威力彩開獎
美片拍暗殺金正恩 北韓嗆報復
美初申失業救濟減少2千人
奈國女歌手：願獻身換遭綁女生
太平洋聽玉山唱歌 原聲童圓夢
金管會擬修金保法 加重處分
藍武士獵新教頭 傳看中阿吉雷
監委人事 藍：綠弄錯糾正糾舉
火箭交易艾希克 豪動向受注目
大陸吸毒人口 達258萬人
大陸快播侵權 行政處罰12.5億
談南海局勢 陸國防部撂狠話
美消費者支出增0.2% 低於預估
年代世足遭斷訊 網友喊爽
魏揚綁鐵鍊阻道 公共危險移送
台股Q3點將 瑞銀首選電子
研發成果顯現 瑞銀看好製藥股
抗議隨行 張志軍體驗多元聲音
假結婚罪犯激增 星國祭重罰
林書豪訓練營 諾瓦克來台執教
諾富特：房客事件依法處理
印尼總統候選人 納粹廣告惹議
小威溫網好威 輕鬆拍進3輪
泰流亡人士 海外設點反政變
因為有您 學子懷感恩畢業
全球10大最佳消磨時間機場 桃機上榜
日本觀光物產展 台北車站登場
CHIMEI連6年獲信譽品牌金獎
兄弟沒有放棄 邀象迷拋黃彩帶
胡潤中國品牌榜 騰訊居首
房市風險攀 英央行下令限貸
奧地利微電子擬買戴樂格半導體
央行管房貸 台銀：自住影響小
愛咬人 國際足總禁賽蘇亞雷斯
華義G.O.D戰神魔霸 明年攻陸
中非宗教暴亂 4天逾70死
張善政澄清尊重學術界
年代斷訊 公視看得到世足
陸高官：盼日相與習近平會談
消防員憾事 疑車上燒炭自殺
德美教頭交情好 稱不影響比賽
張至軍訪台 歐盟表歡迎
辦世界盃成名 瑪瑙斯驕傲雀躍
陸首參與環太軍演 降美中危機
張志軍傾聽之旅 入耳也需入心
今彩539頭獎 4注中獎
威力彩頭獎槓龜
世足公視TVBS接手 球迷看得到
涉貪13億 廣州國企老總遭起訴
歐盟歡迎王張會 外交部：感謝
安樂死合法化 9成法國人贊成
張志軍與學者座談：加強互信
民進黨指總統扭曲事實
國民黨：綠營誤解專訪原文
抗議民眾闖立院廣場 警方抬離
原住民再增2族 「拉阿魯哇族」及「卡那卡那富族」
王張二會 人道探視及陸客中轉有突破
陳光標紐約撒錢「膨風」 僅4人拿到現金
公民團體再闖立法院 遭警驅離
6月27日 國內各大報頭條
陳菊二會張志軍 氣氛和諧
張志軍：兩岸不能老死不相往來
專家：防兒童肥胖「戒掉飲料改喝水」
丟鞋案出庭 陳為廷：有信心
陳光標紐約救貧 中國網民「吐槽」
烏拉圭球星咬人 被禁賽九場
新北市綠營民調 游錫堃勝出
黃子佼拍火 川哥誤以為筆是打火機
台隆、膳安及德瑪凱公司 6/30日登錄創櫃板
交通部103年第二次航海人員測驗
央行打房 豪宅定義降為4000萬
馬蒞臨「金門機場農特產中心」啟用典禮
暑假快樂遊 教部青少年活動網為您呈現暑假活動
朱立倫以時間換取空間！
柯文哲染「綠」後還能保有「白色」純真？
Hello Kitty陪小學生放暑假！ 憑證免費搭乘
創新、貼心服務致勝 中華電信三喜臨門
玉山黃金種子計畫 前進離島
航港局辦理 自由貿易港區事業專責人員講習
航港局：歡迎船舶踴躍申請蘇花段中斷之疏運
周志懷：大陸對台改走親民風
陳正雄「銅雕精選展」6/28 大億麗緻開展
央行打房 第三套房貸限5成
台東、宜蘭結伴童樂趣 刷玉山卡享優惠
【草山夜未眠】夏令營活動歡樂登場
櫃買7/4召開審議興采實業公司 申請上櫃案
立院處理復議案 朝野緊繃
報仇雪恥 納達爾晉溫網3輪
溫網第2輪 盧彥勳輸澳網冠軍
迦納擺烏龍 葡萄牙1比0領先
世足美國戰迦納 半場0比0平手
迦納擺烏龍 上半場葡萄牙1比0領先
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿里巴巴IPO 傳挑選美國證交所
穆勒破網 德國1比0領先美國
蓋安頭鎚建功 迦納1比1追平葡萄牙
C羅勁射 葡萄牙2比1領先迦納
穆勒建功 德國1比0勝美國
葡萄牙2比1擊敗迦納 仍無緣16強
溫網女雙首輪 詹家姊妹落敗
蘇亞雷斯咬人遭懲 烏拉圭上訴
謝彭過首輪 朝衛冕溫網邁進
魏揚綁鐵鍊阻道 2萬元交保
C羅錯失良機 葡萄牙跌出世足16強
謝淑薇彭帥溫網女雙旗開得勝
德國1比0勝美國 聯手晉級世足16強
伊拉克反擊叛軍 突襲提克里特
俄羅斯閃電進球 1比0領先阿爾及利亞
謝淑薇彭帥：開心挺進溫網2輪
瓦林卡讚盧彥勳 是個難纏對手
比利時戰南韓 半場0比0平手
俄羅斯出戰阿爾及利亞 半場1比0領先
頭鎚破網 阿爾及利亞1比1追平俄羅斯
補射入網 比利時1比0領先南韓
南韓0比1不敵比利時 打包回家
逼和俄羅斯 阿爾及利亞晉世足16強
蘇亞雷斯咬人 國際足總嚴懲
比利時以少打多 力擒南韓晉16強
境外基金績效好 半年漲逾 5%
南區國稅局開辦偏鄉遠距服務
歐巴馬瘋世足 空中看美德較勁
社交APP 台灣民眾最愛用
9300點續攻 看外資力道
央行出重手 投資客急售壓力大
兔子賽吉 巴黎地鐵吉祥物
阿爾及利亞闖進世足16強 史上首次
Fed官員估 明年Q1升息
南加州連續殺人犯 處死
日5月消費物價攀漲 為32年最快
高溫炎熱 大台北估36度
紫外線危險級 中南部加強防曬
立院處理復議案 朝野緊繃
基北區特招 27日報名
北美銷售增 耐吉獲利優於預期
台股開盤下跌4.05點
張志軍深入南台 再會陳菊
Doris火辣照 閃靈前進日本
美將尋求重啟美中網路工作小組
陸製車亮相變形4 明年攻美
笑臉握手 張志軍抵高雄會陳菊
陳張會 蔡：兩岸廣泛了解起步
中美協議 供對方公民帳戶資訊
上百對同志多倫多舉行婚禮
南下高雄 張志軍首站看濕地
上銀：未來幾年發展樂觀
張志軍親民秀 陸對台軟的更軟
ReWalk機器腿 美FDA通過核可
新台幣早盤升8.8分
滾球大師重現 王建民超優先發
上銀要坐二望一 攻醫療機器人
范志強：政府買回高鐵非最理想
王宇佐對宋嘉 搶溫網16強
渣打：台通膨壓力增 未來會升息
法人：旺矽LED設備產能滿載
越南成長加速 評估排華效應
世足G組 德國美國攜手晉16強
世足H組 比利時阿爾及利亞出線
推特美用戶成長看好 股價勁揚
北京長安街 內建100cm防爆層
央行出重手打房 營建股腿軟
氣象局：今年侵台颱風估3至5個
台積電目標價 大和證喊140
漆藝美學 嘉市史蹟館展風華
遭指搶答浪費公帑 行政院澄清
性平教育十年 民團批不進反退
溽暑高溫 三伏貼調整體質
久坐拚會考 肌筋膜炎找上身
賺多拿多 野村高層大加薪
船隻衝撞 越南要求陸賠償
服貿卡關 台企銀登陸布局受阻
北韓宣稱 成功試射精密飛彈
第一產保通過配1.1元股息
處理復議案 朝野漸趨共識
中央氣象局氣象報告
查合宜宅行賄 檢再提訊蔡仁惠
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
泰雅族運動會 29日宜蘭登場
紐股因故障暫停交易後恢復正常
瓜國學術界關注亞太事務研究
央行打房傷營建 台股陷盤整
上銀機器人 每月出貨100台
泛綠新北市長整合 游錫(方方土)勝出
卓永財：台工具機產業審慎樂觀
郝俞會 陸重申對台政策三不變
無力回天 C羅告別巴西世界盃
牽制陸 日擬調整對外援助
高鐵103年客量 估逾5千萬
環太軍演 共軍將參與火炮射擊
歐陽明：成霖明年展望樂觀
蘇亞雷斯被禁賽 將搭機返烏國
近鐵運通航空城物流中心 開幕
巨大稻草人 7月宜蘭三星亮相
遠離華府 歐巴馬吃冰談影集
女富商酒駕撞死人 和解獲輕判
農糧署：引糧商跨區購有機米
瓜國留台校友會 凝聚友台力量
義大廣納陸生 與陸關係佳
央大：6月消費者信心指數上升
買職校 卓永財：曾有類似想法
張志軍：尊重台灣選擇的價值
下週油價 估持平或降1角
可口可樂大陸建新廠 提高產能
港台造口人聯誼 盼獲社會關懷
世足掰 俄教頭怒雷射光擾門將
陸延邊將設中俄北韓自由旅遊區
7/4表決監委人事 示範區待審
外媒：攻網路犯罪 中美停合作
選民薪酸酸 美民主黨選情不妙
學生抗議受傷 高市要釐清責任
游錫(方方土)勝出 林志嘉：全力支持
會張志軍 陳菊盼多理解傾聽
陸1至5月工業利潤增速回落
廣州現金獎勵舉報涉恐活動
水產工廠疑氨氣外洩 4人送醫
中美洲兒非法湧入激增 美遣返
綠能：新雙反初判後需求可回溫
新台幣兌美元 午升8.9分
宜蘭伯朗大道 難建觀景台
央大CCI：未來半年就業偏樂觀
蘇亞雷斯遭禁賽 巴西前鋒抱屈
蘇亞雷斯禁賽 必須離開飯店
年代世足遭斷訊 總經理道歉
智齒長歪 拔牙慎評估
馬總統：加速金馬建設
訂單展望佳 華豐順利填息
小股東怨高鐵虧 爭要優惠券
抗議張志軍 紙飛機寶特瓶齊飛
關西湳湖營區爆炸意外 3人送醫
男大生不明發燒 竟是感染愛滋
海生館珊瑚礁研究 各國稱羨
新品上市 鈊象業績逐季揚
憂占中 跨國會計師表態反對
營區銷毀引信 回火釀3傷
造型氣球展中市登場 顛覆想像
技專研發成果 聚焦醫療需求
GoPro在美股上市首日勁揚31%
智庫：美中關係是重要國際挑戰
解禁集體自衛權 日閣議將決議
印尼：國榮漁工應先假定無罪
上銀持續切入汽車應用領域
強制接管納法 高鐵不對號入座
攻手遊 大宇資入股奧爾
王金平揮桿 為皇冠盃選手加油
秒殺 1萬支紅米Note賣光
水獺兄弟出檢疫 身負保育重任
南韓無緣16強 隊長：準備不足
皇冠盃 裙襬搖搖列5大贊助商
北市性侵案 逾6成未成年
新北市樂齡日 老人四處玩
薩國大報刊登馬總統專文
柯文哲：維持步調 不負面競選
台股收盤跌 14.11點
群眾運動改變 警：須創新因應
宏都拉斯外匯存底增加
拜訪劍潭里 連勝文先關心長輩
徵選酒駕故事 曾御慈媽媽哽咽
服貿爭議 兩岸溝通平台可討論
港媒：環太軍演顯美中吵而不破
水產工廠疑氨氣外洩 9人送醫
狹幅整理 台股跌14點
比利時教頭被問球風 巴西中箭
佛心來著 日人妻漲老公零用錢
7月台指期跌23點
淘汰賽廝殺 16強拚突圍
7月電子金融期齊跌
男扮女裝 偷車被逮
韓星蘇志燮抵台 粉絲熱情接機
塞雞蛋性侵女友 娶她改輕判
鑽全股利加碼 每股4.5元
5大病灶 義大利足球風光不再
世盟德國分會頒校園徵文比賽獎
營建股跌 台股力守9300
阿里巴巴選擇在紐交所上市
藍：服貿嚴審 綠勿亂扣帽子
通姦收賄 陸信訪副局長除黨籍
民共交流 陳菊：彼此已拋善意
夫妻街頭口角 警開槍喝止
總統：示範區不影響民眾就醫
愛丁堡台灣蘭花展獲好評
三大法人買超台股25億元
彩色狂歡節 跨海瘋澎湖
無視警示下海 墾丁罰3000元
中市小開分屍焚屍案 女友遭訴
陸首條低空航線 高度3000公尺
新生聽力篩檢 發現千名聽損兒
汶川小學生 託張志軍帶信訪台
賴正鎰：房市打趴 GDP甭想3.5%
劉德立歡宴巴京亞松森市長
二免特招 教育部促加強輔導
紐約市民身分證 將造福移民
立院三讀 藥師執業不限一處
許杰開除黨籍 通姦字眼受矚目
德國公主醉酒 口出惡言還脫衣
軍事部署 決策人士籲陸釋善意
抗議學生掛彩 警：未過肩摔
台鹽：好水好鹽再推好油
立院三讀 調老農津貼申領門檻
16強戰對智利 森巴軍團不輕敵
傑森瑪耶茲林俊傑 金曲同台
鄉林股利3元 第二代接班啟動
迎張志軍 胡志強將送瓶中梨
育嬰留職 已發210億元津貼
師生登南沙 軟性宣揚南海主權
富比世亞洲慈善家 大馬有4人
陸女跳樓 小學生圍觀喊給哥跳
疑氣溫高 屏東龍井溪魚群暴斃
南韓：習近平7月訪首爾兩天
創櫃板增3新兵
響應工業設計日 北市舉辦論壇
窯燒玻璃 嘉市鐵道藝術村展出
台積電訂7/14除息
大二膽30日移交 江揆主持
青島港翻版 虛擬黃金詐騙貸款
新台幣收升3分
5月景氣燈號 連4綠
行政執行署 徵起金額破4千億
上海房市股市 加速降溫
總統：商機與和平是最好的國防
陸測試：吃荔枝 酒測可能超標
官網嵌入網路社群成趨勢
懷孕陸女假結婚 移民署識破
國小以下 暑假凱蒂貓貓纜免費
拒絕憾事 推動酒後代駕服務
學無尾熊掛路燈 失意男想不開
台中BRT試乘 一般車禁行專用道
立院三讀 老農津貼門檻更嚴謹
蘇志燮緋聞少 結婚一定公開
半裸男陳屍床上 血跡斑斑
宜蘭大溪新建魚市場落成啟用
泰國小姐古銅肌膚 破傳統
廣州市委書記萬慶良違紀受查
農民大學結訓 111人獲證書
中華電十度蟬聯信譽品牌首獎
華商經貿總會阿根廷辦花藝教學
北市運動中心戶外 7月起禁菸
兩岸智庫論壇 學者交鋒
美國商會華府行 推投資協定
新興市場牛氣沖天 ETF強吸金
月眉石槽 謎一樣的考古遺物
黑鮪魚捕獲量比去年多 價低
抗議未隨行 張志軍維安不鬆懈
影片冰毒導演趙德胤瑞典獲獎
行動點滴監控 易掌握病患狀況
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
搭世足熱 假生技公司網路簽賭
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
前5月委售量增2成 買方觀望
花東電氣化享快感 弱勢先體驗
廣州市委書記萬慶良受查落馬
羽球二連霸 嘉大表揚國手
昔百戰場景變身 南瓜樂園攬客
老農津貼修法 盼接軌社會保險
烏克蘭等3國與歐盟簽合作協定
恆春夜不閉戶 宵小偷3C
台中市觀光接駁車 推8條路線
張志軍訪台 星媒：具政治意涵
草嶺地景生態館 暑假試營運
新台幣收升3分
總統：加速金馬建設是區域正義
引爆烏克蘭變革協議 終於簽訂
週六好天氣 29日起防午後大雨
陳政高 接任大陸住建部長
中投區特招 4646人報名
陸擬禁境外查帳 金管會溝通
歐元區6月經濟信心 意外滑降
遠見調查 桃縣總競爭力排第3
校園設功德桶 師生響應獻愛
景氣復甦 5月景氣燈號連4綠
陸船沉沒釣魚台附近 多人失蹤
警緝毒 查獲中共制式手槍
藥師法三讀 公會：保用藥安全
台南芒果評鑑 為芒果節暖身
張志軍訪星雲 願兩岸解心結
6月景氣燈號 可望連5綠
馬總統：兩岸和平繁榮台海不變
郝龍斌呼籲對岸減少軍事疑慮
嗆記者採訪 警：誤會加強勤教
年齡故事 沈富雄徵金句英翻中
迎畢業季 中區就業博覽會登場
劉德立接受巴拉圭媒體專訪
職訓學員秀創意 世足獎盃吸睛
鴻海子公司處分GoPro普通股
推低碳 新北電動車接駁
中韓證實 習近平7/3到訪
國際郵輪特色服務 招攬陸客
陸企赴美IPO 電商最受青睞
原民樂齡巧手 彩繪吉祥貓頭鷹
滅火器當代號 毒害越南籍外勞
反傾銷稅案 台向加提雙邊諮商
競爭力大調查 嘉市醫衛亮眼
台農產銷陸 張顯耀盼簡化流程
陸經濟成長 厲以寧：6.5%以上就好
遠見調查 中市治安5都第2
霧峰林家 台灣自由民主推動者
陸學者提第三主體 前提棄獨
前女籃國手 疑任駭客詐欺成員
縣市總競爭力 台北市繼續稱霸
新光產禁投標商火險1月
金門緊急醫療後送 擬駐直升機
北影開幕 張艾嘉主席任期將滿
陳菊會張志軍 朝野看視野格局
花蓮西瓜金門賣 加高粱調冰沙
競爭力前兩名 雙北感謝市民
河南農民自組政府 主嫌判2年
擴大志服能量 台東縣社福奪冠
7/1故宮票價調漲 門票會動
台股周線連6紅 市值達26.6兆
新北影視城 數位雲端總部動土
永不嫌遲 監獄中發奮向學
擺脫俄影響 烏克蘭簽歐盟協定
榮民控占土地 退輔會：非事實
藍：樂見民共互動 盼言行一致
河北省館陶縣翻船事故 6人亡
見俞正聲 郝龍斌談中華民國
房貸及建築貸款 雙創10年新高
普悠瑪首航 卑南族司機員擔綱
台灣仿生科技發展協會成立
憂心世局 李嘉誠自稱無心睡眠
美宜家家居明年起調高最低工資
谷歌伺服器放北歐 亞料吹跟風
泰菸警示圖加大 占面積85%
傅爾布萊特獎學金額度提高
張志軍：不會把台灣經濟吃掉
王張二會 民眾潑白漆冥紙抗議
港律師抗議白皮書干預司法獨立
郭泓志超人氣 明星賽票選先發
東部戰事 烏總統同意延長停火
基北區特招報名8865人
競爭力成績優 花蓮縣體貼民意
張志軍車被丟漆 警逮一對男女
金門蓋旅館 陸資砸2.8億
副總統推崇會計師貢獻
今彩539開獎
大樂透開獎
7成建言有進展 日本工商會肯定
蘇亞雷斯遭禁賽 奇里尼稱太重
歐盟：俄不改對烏做法 再制裁
北捷驚傳爆裂物 查證為充電器
抗議張志軍掛彩男 中山休學生
中共反腐 無預警不分平日週末
德通膨超標 歐元區物價料漲
瓦芝妮雅琪獲勝 晉溫網16強
重懲 英報：蘇亞雷斯應得懲罰
注射精神分裂藥 日半年32死
咬人蘇亞雷斯返國 受英雄歡迎
張志軍：希望落實王張二會共識
盼俄改對烏政策 歐盟再給3天
救援中非難民 美援逾億美元
進逼南海 傳陸擴建永興島基地
張志軍離開西子灣 升維安規格
智慧手機帶動保護玻璃市場
縣市競爭力 台北市再度稱霸
今彩539頭獎槓龜
泰央行估明年GDP達5.5%
張志軍：尊重台灣選擇的價值
大樂透頭獎槓龜
王宇佐輸宋嘉 溫網第3輪止步
美6月消費者信心 較上月攀升
港占中公投網站 遭大陸山寨
台南市府團參訪德東能源村
非盟峰會討論打擊恐怖主義
港外來投資流入金額 全球第4
競爭力調查 農業縣工商縣競逐
阿里宋嘉重砲 勝黑馬王宇佐
王宇佐不敵宋嘉 溫網3輪止步
法國國際廣播電台專訪呂慶龍
歐盟執委會新主席 榮科獲提名
王郁琦：張志軍了解台灣是好事
陸耕地量下滑 三直轄市告急
廣州市委書記落馬 馬興瑞兼任
台菜王子黃景龍 雪梨大顯身手
畫家郭明福在俄羅斯辦巡迴畫展
即時新聞飽和 智慧新聞領風騷
泰陸軍總司令：擬明年10月選舉
張志軍赴高雄 王張再茶敘
金融時報：習近平毛澤東式反腐、令人擔憂
欲塑正面形象 張志軍訪佛光山
台灣高鐵 稅前淨利27.1億元
何志偉：小雞自己顧自己
世足賽轉播 TVBS接手
青年座談 張志軍選擇閉門會
張志軍中部行 棄高鐵縮行程
張志軍訪高雄 抗議者潑白漆
中國企業虛構黃金交易 融資近千億
張志軍行程臨時更改 媒體傻眼
胡志強張志軍會面 盼加強交流
發生流血衝突 張志軍天后宮參拜取消
電視台亂爆料 蘋果CEO是同性戀
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
FIFA：暴牙蘇應就醫 治愛咬人
維安考量 張志軍不去林家了
主席首採表決制 歐盟前景憂
瑞典王子明年大婚 新娘模特兒
烏克蘭總統宣布延長停火
防自殺 金門大橋設救生網
遊巴西 台裔學生失蹤
王宇佐：今年溫網是很棒回憶
王張會 歐洲議會友台小組歡迎
美媒刊投書文：TPP不應排除台
晴朗炎熱 防曬防中暑
交大蘭花屋 決戰巴黎綠建築賽
北部紫外線過量 空氣品質不良
台達電智慧能源 挺交大蘭花屋
供奉湄洲媽 鹿港天后宮促交流
美學者關切學運牽兩岸局勢發展
美媒憂台恐成香港 紐文處反駁
張志軍訪台中 棄搭高鐵改乘車
花東鐵路運能大增 普悠瑪搶手
鴻海創新迎轉型 整合智慧生活
數據報喜 景氣走向復甦
景氣燒滾滾 工商界憂後繼無力
今年已開立電子發票逾20億張
東京房投報率高 7至15坪最適合
內需外銷轉好 景氣穩健復甦中
資策會成長營 APP創意實作
桃園悅讀夏令營 豐富登場
美股收紅 標普週線跌幅縮小
小組賽136進球 掀巴西世足狂潮
北榮醫研部50年 成果卓越
美元弱 上週亞幣順勢升
不在意金靴 穆勒盼捧大力神盃
挖水溝壞風水 山東男刀捅村官
北東普悠瑪 最快最慢差35分
7月新制上路 基本工資調漲
台資助推動中美洲兒童教育計畫
投信：金價下半年可望走穩
4G熱 台達電歐洲市占衝第1
廖世傑贈墨國ADOC中心平板電腦
歐股近乎平盤 收盤小漲
新北勇消張哲偉生日前不幸殉職
抗議如影隨行 張志軍：懷真誠
陽岱鋼錄節目 顧吃烤肉沒台詞
克林斯曼豪言：美國能稱霸世足
男國中生性騷女同學 輔導轉校
台灣瘋媽祖 中華電遶境很科技
徵兵及齡男子 16萬餘人
花東電氣化 總統：不必再道歉
互動式行銷 食品業新顯學
今年首批秋刀魚輻射檢測無虞
中央氣象局氣象報告
安東盃少年籃賽 紀念新聞人
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
7月新制上路 身分證跨區請領
世足逢齋戒月 考驗穆斯林球員
2童偷外出 溺水幸運獲救
美元貶值 金銀雙雙攀漲
觀音違法汽車廠 貯廢水遭開罰
爭議監委 國民黨團會議定態度
綠公民經濟會議 7月分區登場
張志軍訪惠明盲校 胡志強迎接
習近平訪南韓 分析：不滿北韓
花東鐵路電氣化 馬總統催生
陸向南韓招手 美急踩剎車
花東鐵路電氣化 時間省運能增
畢業服爭人權 泰變性大學生勝
花東電氣化 光華號將走入歷史
花東鐵路大事記
布倫特期油漲 週線收跌
上海噱頭 懸吊15樓空中餐廳
光華6週年 1折筆電吸引排隊
溫世仁作文賽 雙胞姊妹獲特優
花東鐵路電氣化 總統重大政績
原住民升學 改電子查驗身分
海鷗一甲子 傳承救苦救難精神
太妍伯賢戀愛ing 粉絲覺背叛
越南海軍接兩艘飛彈快艇
推溯源餐廳 宜蘭加碼補助
張志軍車遭潑漆 連勝文盼理性
另類世足熱 排隊給蘇亞雷斯咬
批北京 陸商不賣希拉蕊回憶錄
7月高普考 金門443人報考
阿肯色高球賽 曾雅妮首輪58
王張二會 王郁琦30日國會報告
冰毒再奪愛丁堡影展最佳影片
男燒炭自殺 警手機定位救人
農牧減碳 綠色永續發展
張志軍將訪天后宮 警方防意外
抗病兼抗貧 家扶學子拚上公職
仿Ａ片變態性侵 撿屍狼判刑
阿根廷副總統 傳被控貪汙
新重大傷病險 先天疾病不保
溪邊聽潺聲 北市5私房景點
張志軍未到 天后宮外先起衝突
台東普悠瑪通車 總統：大確幸
世界盃 非洲國家可望首度晉4強
國民黨苗栗懇託 拉抬徐耀昌
美媒：富士康力拚轉型
愛立信台灣總座 何可申接任
農委會估中元節豬價最高82元
世足轉播爭議 朱立倫也抗議
歐巴馬抨擊電視報導華府政治
人帥真好 粉絲狂戀涅馬爾
顧維安 張志軍取消天后宮行程
4千萬打造金曲 蔡依林壓軸受矚
中秋最缺豬 釋冷凍肉穩價
土水超人舞蹈徵選 最高獎3萬
張志軍早餐嚐虱目魚粥 頻稱讚
環島鐵路電氣化 6年半後達陣
波蘭代表團參加台北電影節
維安考量 張志軍取消鹿港行程
荷出淤泥而不染 白石湖看得到
胡張會 中市提辦東亞青運說帖
電腦整合蓋廟 新科技兼維技藝
比利時國鐵 30日全面罷工
張志軍聽盲生演奏 讚生命勇者
醫療影像市場年複合成長率4%
30%機率 陝西大貓熊生龍鳳胎
劉世忠：DPP贊成兩岸官式訪問
綠島娛樂漁船擱淺 12乘客脫困
金曲獎登場 中華電直播
供毒拉小弟 專賣毒給青少年
美聯邦眾議員史塔克曼訪華
MIT飛行劇院 智崴全球發光
計程車扮山老鼠 南投警逮獲
張志軍訪中市 抗議支持聲互見
張志軍：珍惜兩岸65年成績
蔡英文：兩岸互動須傳真實聲音
網路流傳 7.1占領深圳廣場
陳菊：非和平方式不是待客之道
綠究責維安 警：注意比例原則
世足賭輸 美國太空人剃光頭
7/1起 北東花東鐵路降2元
日心理疾病申請職災者創新高
愛爾蘭國會參議院領袖訪華
國台辦贈漆器媽祖 供奉天后宮
投顧：高收益債市 歐優於美
學者：抗爭過頭反淪自我矮化
張家輝拍鬼片 取材藍可兒事件
黃金戰士甩油 營造健康職場
TVBS轉播世足 年代抗議愛爾達
方城戰摸八圈 電腦與真人對決
胡志強用心 安排張志軍訪盲校
把噗掉了 裝置藝術添文創味
郝龍斌會陳德銘 談觀光
電子商務熱 陸鐵首發快遞專車
商之器行動醫療 擴及中台灣
張志軍：主流民意是兩岸和平
台南國際芒果節 盼增外銷量
玫瑰紅荔枝行銷 吸引人潮品嚐
農業新生機 義酒鄉登世界遺產
為愛啟程 哈雷宣導交通安全
調查：逾1成國中生迷網
亞洲基礎設施銀行 世銀表歡迎
潑漆抗議 朱立倫：應以禮相待
雲林蝴蝶故事館 留住紫蝶繁衍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
人人創新 工研院創意源源不絕
北市福德街民宅火警 民眾送醫
張志軍結束訪台 提前抵機場
食用玩家臉書 列正確醫藥資訊
29日各地炎熱 午後大雨機率高
反家暴 高山峰籲打拚非打人
300多頭領航鯨 花蓮現蹤
網路賣迷你抓姦機 男子遭逮
推廣台北觀光 郝龍斌成人氣王
感恩家扶 宋建華助弱勢兒出國
北美生技展 力推台灣生醫園區
綠幹部北市交接 變身挺柯大會
朱立倫：助張哲偉祀台南忠烈祠
涂醒哲募款餐會 盼鄉親支持
張志軍先赴機場 按原計畫返陸
血液分離幹細胞 失明鼠見曙光
人口老化 日本鬧機師荒
疑歐派抬頭 榮科掌歐盟挑戰大
鐵路電氣化 江揆鼓勵花東遊
陸不會吃掉台經濟 蔡：待觀察
人機麻將賽 電腦略勝一籌
高攀式葡萄藤 義列入保護文物
欠賭債 雙盜開名車搶藥頭
台中BRT試乘 民眾搭車踴躍
艾美亞當斯 頭等艙讓給美軍坐
老皮路跑 卡通人物高人氣
張志軍：這次非最後一次訪台
永豐餘秸桿造紙 農業經濟革命
新北桃園南投屏東 大雨特報
銀髮獻藝秀活力 各式裝扮吸睛
張志軍訪盲校 展現溫暖親和力
台南天文嘉年華登場 暑假搶客
新北大南瓜比賽 最重近6百斤
美偷拍怪客入鏡 警方輕鬆指認
投保旅行平安險 把握4要訣
譴責暴力 國民黨挺警維護秩序
加拿大國慶活動 挑戰機器野牛
太魯閣落石改善 預計104年完成
張志軍臨別感言 央視播很早
四川驚現野生大貓熊溺斃
鹿港衝突事件 警方掌握打人男
報導：蘇榮之妻賣官收賄
楊秋興：陳菊不能光道歉了事
瑞士6戰阿根廷 過去沒贏過
重慶行政區調整 撤2縣設區
Selina走紅毯 傷後首踏高跟
澳洲羽球賽 李蔡配晉決賽
金曲演奏類最佳作曲：曾增譯
金曲演唱類最佳作曲：蕭賀碩
張志軍：有意見應考慮表達方式
金曲最佳台語男歌手：陳建瑋
畫廊拍賣名畫 民眾搶便宜
足球員協會：蘇亞雷斯應受治療
姊姊不敗 謝金燕透視裝吸睛
對談農業 楊秋興楊儒門有共鳴
演奏最佳製作人：呂聖斐董舜文
北捷喋血 應變思維舊缺整合
演奏最佳專輯：共聲体三重奏
張志軍維安 警：2千多人次
陳建瑋得台語歌王 獎金補家用
演唱類最佳作詞：李宗盛
金曲最佳樂團：麋先生Mixer
韓少女組合自豪為女神卡卡跨刀
張志軍離台：聲音多元很正常
傑森瑪耶茲獻唱 魅力襲金曲
報導：萬慶良會中押走解送北京
泰國通緝流亡海外反政變前官員
金曲特別貢獻獎 追憶彭國華
海洋風開幕 體驗金門美麗沙灘
首次入圍 麋先生就得最佳樂團
新疆伊犁河谷遇19年來大旱
最佳原民歌手：阿努．卡力亭．沙力朋安
金曲最佳原民專輯：歌，飛過群山
7局因雨裁定 獅犀戰平
擾陳張會 莊程洋涉公共危險罪
金曲最佳編曲人：趙兆
今彩539開獎
金曲最佳演唱組合：光引擎
炭疽接觸 美生物專家追蹤過程
潑漆事件 高市警坦承維安有失
彭國華獲獎 張小燕哽咽領獎
蘇芮追思彭國華 重現黑色旋風
接手播世足 TVBS原頻升級
金曲最佳專輯包裝：聶永真/山丘
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俄射新火箭2度延後 再受打擊
金曲最佳台語女歌手：黃乙玲
金曲最佳台語專輯：30出頭
持刀刺死舊識後自戕 2男身亡
馬習會 張志軍：誰的一念之間
習近平提和平共處六點看法
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金曲最佳客語歌手：曾雅君
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世界少棒亞太賽 台3隊抵菲
陳建瑋奪第二金 拿下台語專輯
張志軍訪台 央視：雜音非主流
李冰冰擬申請優才計畫 入港籍
溫網女雙次輪 謝彭遭雨神攪局
最佳單曲製作：孔令奇與Derek Nakamoto
今彩539頭獎 2人中獎
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高市警方查殺人案 赫見古董槍
張志軍訪台 有雜音但意義重大
商青銅器皿方罍 合體完璧
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嫌隙未解 砍鄰居後自戕2人亡
李宗盛山丘 拿下金曲年度歌曲
張志軍訪台 陸官媒從熱到冷
金曲最佳國語男歌手：林俊傑
抗老 喚醒肌膚7大方法
金曲最佳國語女歌手：戴佩妮
蔡依林72變 金曲壓軸驚豔
美專家: 張志軍訪台、圖挽回太陽花後民心
玻利維亞發明向左轉時鐘 配合左傾政府
華航添新機 年底將達 91 架
郝龍斌會陳德銘「談觀光」
張志軍取消2行程 提早3小時返北京
有感政府便民! 領完護照 申請自動通關 3分鐘搞定
假冒訴訟通知 詐騙手法翻新
金曲獎最佳國語歌手 林俊傑、戴佩妮
志超擴產效益顯 除息行情可期
南大西洋發生規模7.2強震
北韓射飛彈 向習近平訪韓示威
總統出訪友邦 鞏固邦誼鐵人團
總統：敦睦邦誼 辛苦卻愉快
巴西率先破門 1比0領先智利
戴佩妮金曲封后 開心分享婚訊
為土地發聲 張震嶽拿首座金曲
智利反擊 1比1追平巴西
戴佩妮抱兩大獎 金曲25贏家
巴西強碰智利 半場1比1平手
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
納達爾手感佳 晉溫網16強
謝淑薇彭帥溫網2輪 因雨取消
不分上下 巴西對智利進延長賽
巴西對智利 進入PK大戰決生死
巴西PK踢倒智利 挺進世足8強
門將好神 巴西勇闖世足8強
哥倫比亞破門 1比0領先烏拉圭
陳偉殷挑戰第8勝 開賽就挨轟
溫網女單 小威爆冷落敗
哥倫比亞破網 半場1比0領先烏拉圭
陳偉殷先發光芒 爭取5連勝
哥倫比亞又進球 2比0領先烏拉圭
班加西美館攻擊主嫌 拒絕認罪
哥倫比亞拿下烏拉圭 前進世足8強
陳偉殷挨3轟 生涯最短局數
娃娃臉刺客發功 哥倫比亞首晉世足8強
陳偉殷遭光芒打爆 提前退場
大雨伴彩虹 同志遊行繽紛巴黎
全台悶又熱 午後防雷陣雨
芒果引遊客 台南公車遊
有陷阱 小心紐約街頭消防栓
紅色消防栓 巴黎街頭難覓
人口稠密 新加坡設消防栓仔細
費時128天 紐約客橫跨大西洋
印尼消防栓 凸顯貧富不均
日本防火災 強調高效率
世界最大溫度計 7月重亮燈
全台紫外線過量 外出防曬
超級阿嬤 憨兒同學視如己出
詐騙簡訊多 部分閣員曾接過
巴西PK險勝 球迷放煙火狂慶
戰光芒失利 陳偉殷：投得很糟
手機詐騙增 政府多管齊下防制
利作戰 共軍推含全球海域海圖
無聲奉獻 瘖啞夫妻服務憨兒
巴西門將：再PK家人都會心臟病
阿肯色高球賽 次回合延賽
高溫炎熱 農民小心中暑
沈呂巡：台入TPP經貿超越政治
果蔬汁乳品米粉純度標示 7月上路
菲海燕災區 重建腳步緩慢
殺女洗屍曝山區 男判20年
巴西PK勝智利 教頭：運氣好
港占中公投結果 最快今晚公布
蘇志燮夜會粉絲 熱唱嘻哈嗨翻
北市延慧書庫 助低收學子向學
再開臨會否 藍未決定綠籲溝通
村民攔路抗爭 峨眉山暫停開放
新科歌王林俊傑 得獎後腳扭傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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台東大武飆35.7度 注意焚風
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災區重建慢 台灣米溫暖菲人心
王功漁火節 夏季熱力開唱
面板業穩健成長 下半年樂觀
陸扶植半導體 對台影響看法不一
輔導中堅企業 受理申請
半導體下半年景氣看旺
陸水下無人滑翔機 對付越蛙人
經濟部 示範區最適合主管機關
頸部藏鵝卵石 原是毛母質瘤
前4月鋼鐵製造業產值年減逾5%
南區經貿會議 聚焦中小企業
打火兄弟含悲為殉職張哲偉慶生
APEC礦業部長會議 盼強化合作
工具機看好下半年 留意中韓FTA
央行再出招 房市欲強不易
北市商辦 Q2空置率降租金漲
北韓射飛彈 日抗議
宣傳治水 浙江要官員組團河泳
量販店徵才 暑期打工250人
選戰經費 柯文哲估花不到8千萬
台股後市偏多 高檔整理後再攻
金婚紀念 竹崎席開逾兩百桌
澳門發明展 台灣25金奪冠
留住僑外生 改採評點配額制
巴西晉級8強 教練擔心涅馬爾
郝龍斌談兩岸 籲陸多些同理心
術後左下肢癱 紐籍教師獲賠
企業揮別低成本 迎向價值提升
前4月科學園區營收 中科最亮眼
台鐵虛驚 旅客持蝴蝶刀遭逮
回收廠大火 對面加油站
國發會：多國採評點配額制留才
中油：汽柴油各調降1角
上合組織軍演 在內蒙反恐演練
擅持妹印章將屋貸款 姊遭起訴
多倫多同志週 台灣同志不缺席
兩岸國賓館交流 張志軍促實現
日忠犬救主 擊退黑熊
台電招考員工 錄取率約6%
北韓發射導彈 國軍持續注蒐
中華電推3D宗教建築平台導覽
宏達電拚榮耀 須掌握市場趨勢
逾5成企業未來3年採雲端服務
台東焚風 大武飆36.7度
中小企業放款 年底可望達標
李洪基抵台 耍酷耍萌
影射睡人妻案 蔡有全緩刑確定
藍質疑陳菊兩面手法 不挺警察
北市山巡者 完成急救訓練護民
北美台商會決議支持台入TPP
蘇志燮離台 粉絲熱情送機
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花蓮大理石造環保紙 白宮愛用
大雨特報 北中南山區雲嘉注意
陸委會：潑漆事件不應苛責維安
太勞累 方濟各取消公開行程
北京高溫 發布橙色預警
家扶楷模表揚 副總統頒獎肯定
J羅神射吸睛 烏教頭喻馬拉度納
櫃買7月4日審議興采上櫃案
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警報兼捕蚊 筆電防盜裝置奪金
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綠批ECFA無預期效益 藍駁斥
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三級中華棒隊 赴菲首戰皆捷
中央氣象局 明天白天天氣預報
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成人疫苗多自費 就缺疫苗險
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台股雙向當沖 投資人要更小心
華夏技術學院8月改名科技大學
北韓發射兩枚飛毛腿飛彈
印尼齋戒月登場 別揪人吃飯
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南北均衡呼聲 沈榮津深刻感受
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玩具槍工廠槍枝具殺傷力遭查獲
亞洲穆斯林守齋月 世足熱不減
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男跳軌身亡 影響2630乘客
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常服安眠藥 導致眼睛跳
北韓發射導彈 外交部密切關注
金門百年教會 第二任牧師授職
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解放軍：軍事基地現保安漏洞
妖怪景點 心魔溪頭派出所現形
咬人挨罰 拉美法官聲援烏前鋒
新品上市 台灣電子廠看好景氣
遠通：收費員轉置全數完成
亞瑟士排球賽 亞運國手傳承
拚世足8強 哥國與希臘盼寫歷史
普悠瑪號 7月16日起增班次
北韓再射飛彈 目標似是習朴會
港遣返陳為廷 陸委會：遺憾
陳為廷被拒入境 港府不評論
科技盃高球賽 詹世昌稱王
宏?與聯強展?結盟 拓展通路
陸官署6行為 誠信大打折
台南市議員郭秀珠兒子自殺身亡
哥國娃娃臉小將 成世足進球王
張志軍頻遭抗議 洪秀柱：難過
大馬新交長接手搜尋失聯馬航
陳智弘再見轟勝 象告別上半季
政院：樂見民進黨關心經濟發展
伊購俄戰機 海珊空軍負責駕駛
台商：過度抗爭會適得其反
台商：盼昆山媽祖年年回娘家
空姐招考爆場 阿聯酋表歉意
男疑跳軌自殺 曾參選嘉義縣長
李洪基登台 為遊戲勝者披頭紗
澳門特首選委選舉 投票率82%
巴西哥倫比亞球員身價差很大
巴西智利PK大戰 打破推特紀錄
大雨特報 台中山區防豪雨
氣候變遷 2050年全球半數人住熱帶
台灣第1位女攝影記者伊夢蘭辭世
曾永權：傾全力助吳志揚勝選
香港占中投票 78萬餘人參與
婦樂善好施 器捐遺愛人間
郝龍斌：正視中華民國存在事實
巴西總統決定出席世足決賽
咬人與黑馬 世足小組賽告終
朝鮮宣佈 成功試射“尖端”導彈
商之器-行動醫療實驗室台中開幕
任內第10次 總統出訪中美友邦
大二膽移交金門 江揆親臨主持
一再開臨時會 民進黨：沒意義
陳為廷闖關失敗 遭香港遣返
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王愷大師 神來之筆發威!
傳承佛教薪火 第五屆聖嚴思想國際學術研討會
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第二次航海人員測驗順利 7/17榜示及格名單
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兩岸溝通機制已常態化！
民進黨「凍獨」老戲碼看來仍是不了了之
教部青年署舉辦發現臺灣之美 體驗生活行腳
暫停全國代檢廠及各項監理網路即時連線服務
聿新、亨豐公司7/1起預收款券每十分鐘撮合一次
高鐵 新竹站「置地廣場社區」房產標售公告
港占中投票 真普選方案最高票
澳門特首400選舉委員全部產生
馬籲小英面對暴力抗爭 不能迴避
荷蘭墨西哥矛盾之戰 半場0比0平手
桑托斯建功 墨西哥1比0領先荷蘭
史耐德勁射 荷蘭1比1追平墨西哥
荷蘭逆轉勝墨西哥 晉級世足8強
敘伊叛亂聖戰士 建立回教王國
荷蘭絕地逆轉 踢走墨西哥進世足8強
悶熱 世足首見降溫休息時間
希臘出戰哥斯大黎加 半場0比0平手
哥斯大黎加破門 1比0領先希臘
卡麥隆反轉態度 電榮科道賀
希臘追平哥斯大黎加 進延長賽
希臘戰哥斯大黎加 進入PK大戰
上市公司法說會 線上也可看
行動創作獎 歡迎好手挑戰
低利環境 高收債勝公債
台股續強待量能放大
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規劃完整保障 每月負擔僅百元
國際視網膜大會 2016在台北
KANO獲選紐約亞洲影展焦點
抗阿里巴巴 騰訊參股58同城網
台越野車隊參加阿根廷國際賽
哥斯大黎加PK勝 殺進世足8強
歐洲聖戰士 對美構成威脅
全台高溫悶熱 午後防雷陣雨
北部紫外線過量 空氣品質不良
日圓兌美元近5週高點 油價續挫
總統：暴力非台灣民主面貌
總統：王張會鞏固關係重要一步
省電儲能 台達電推新系統
總統：綠應磊落表達與大陸交流
台灣漸受世界重視 總統欣慰
台股開盤上漲25.61點
台灣捐輪椅 愛心播瓜國
日工業生產回溫 添安度增稅徵兆
陸成長減緩 獲利料創2年低
法人：大毅Q2業績估增15%
處分華亞科股票 南電淨值估增
總統過境夏威夷 薄瑞光接機
納稅獎勵 宋承憲等獲出境特惠
投顧：華通下半年營收看俏
李云峰海島婚 徐若瑄浪漫出嫁
鴻海集團入股韓國SK C&C
北韓射飛彈 金正恩親上火線
潑漆事件 王金平：各聲音之一
F-敦泰維持每股配息10元。
阿肯色高球賽 龔怡萍並列31
新台幣早盤升1.07角
伊衝突題材降溫 油價延續跌勢
沐浴教室 訓練為臥床者洗澡
入股韓SK C&C 鴻海攻上百元
伊叛軍建國 籲所有穆斯林效忠
小S捏出小腹贅肉 嚇壞蔡康永
下一站台灣 金賢重世界巡演
孫大成與瓜國環保小小大使植竹
新移民導覽員 北市開課
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竊車集團栽了 警逮3人
役男入伍 陳菊送一卡通勉安心
醃頭案 凶嫌一審判無期
曾虛白暨台達能源氣候獎報名
阿肯色高球 路易斯勝龔怡萍31
債務太重 新興市場公司有危機
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李克強：與印和平解決邊界問題
曾虛白新聞獎 喚起媒體公義魂
台科大攜手日大學 設研究中心
PK太可怕 阿根廷臨陣磨槍特訓
F-敦泰：合併旭曜提升獲利率
潑漆抗爭 王金平：各聲音之一
花蓮有機大豆上市 顆顆手工摘
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地方紛加碼 微刺激走樣憂慮起
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陳菊：先前已反映西子灣難維安
民調：5成日人反對集體自衛權
外資力拱 大立光再創新高
投顧：美股7月研判震盪走堅
南海掀波 越記協嗆陸挑釁
利多頻頻 台股續創新高
馬來貘寶寶滿月趴 長臂猿偷看
勝立連線 朱立倫：雙北續合作
醃頭命案大事記
豐興廢鋼收購價小跌
假摔風波 羅本稱關鍵罰球無誤
台大特殊生考場 各式輔具待命
查合宜宅行賄 北檢提訊蔡仁惠
朱立倫：勿意識型態看台灣歷史
張志軍維安 警政署：嚴辦暴力
醃頭案 一審無期徒刑
韓元創6年高點 3年最大季升幅
積欠健保費差額 高市盼釐清
基本工資漲 健保費月增3元
油電糖水招才866名 35K起跳
雙反案對輪胎衝擊大於特保案
西子灣茶敘 陸委會：專業評估
江揆：落實陸客離島落地簽
防治家庭暴力 樂當路人甲
人權觀察：大陸人權持續惡化
憂香港貧富差距 李嘉誠夜難眠
醃頭案 採台大鑑定意見
白化症教師 自身經驗輔導學生
克肖6連勝 道奇追上龍頭
擴大鄉土特產商機 日擬創新制
世足冠軍賽 吃喝玩樂飯店買單
港報：占中公投讓陸港陷入緊張
經部7月新制 鋰電池LED應受檢
澳門特首選舉8月31日舉行
談判槍響 1人左腿中彈
韓日專屬經濟區漁撈談判觸礁
北京上半年新屋交易 9年新低
豬源穩定 高市豬價持平
勝立連線 連和朱立倫通過電話
荷罰球致勝 墨教頭批裁判不公
華碩設計中心 創新獲獎無數
地下經濟占GDP 估逾1/4
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民調落後 連陣營：這是警惕
醃頭案 法官：被告人格扭曲
北非偷渡悲歌 難民船上窒息亡
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內政部：警察執法非國家暴力
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醃頭案 法扶律師：量刑公允
8強遇巴西 哥倫比亞神射沒在怕
糕餅店氣爆 瓦斯行老闆判刑
李英愛捐醫藥費 早產女嬰返台
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專家：大陸經濟政策 料續寬鬆
江揆金門拚觀光 關心文創產業
釐清事實 總統強調莫責怪警方
變形金剛4好威 美首周票房破億
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新吉工業區開發 專案環差通過
張志軍來 學者：聽到不少聲音
遠傳4G微電影 點擊達360萬次
視障生李家敏 獲總統教育獎
台東大武現焚風 高溫飆37度
雙向當沖上路 量能小增
中研院選院士 名單首度保密
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世界盃進球榜 哥倫比亞J羅領先
涉放高利貸 保四員警遭起訴
工研院成立社會企業究心公益
淡水河季暑假作業 做完可抽獎
開高走高 台股漲 86點
大專創新企劃競賽 中正奪首獎
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7月台指期漲84點
要求多元安置 收費員將赴遠通
金曲收視新高 台語專輯最吸睛
7月電子金融期齊揚
荷航推文諷刺輸球 惹火墨西哥
茶敘地點 陸委會尊重維安專業
哥隊門將PK建功 希臘教頭也讚
銅價熱 邁向9月來最大月線漲幅
指標股帶頭衝 台股再創波段高
港占中投票 結果影響面面觀
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